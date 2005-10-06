Strategy Tester Report
Stochy

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2005.10.03 01:00 - 2006.01.27 00:00 (2005.10.01 - 2006.01.27)
МоделКонтолни точки (базира се на най-близката времева единица чрез интерполация на фрактал на 12 контролни точки)
ПараметриTakeProfit=70; Lots=0.1; TrailingStop=10;
Барове за тест6502Моделирани тикове27351Качество на моделиране50.00%
Начален депозит500.00
Обща нетна печалба3012.90Груба печалба7365.60Груба загуба-4352.70
Печеливш фактор1.69Очаквано възнаграждение4.55
Абсолютна загуба84.20Максимално спадане на нивото %176.20 (22.2%)
Общо сделки662Къси позиции (спечелени %)0 (0.00%)Дълги позиции (спечелени %)662 (81.87%)
Печеливши сделки (% от всички)542 (81.87%)Загубени сделки (% от всички)120 (18.13%)
Най-голямаПечеливша търговия70.00Загубена търговия-57.00
СредноПечеливша търговия13.59Загубена търговия-36.27
МаксимумПоследователни печаливши сделки (печалбата в пари)29 (378.00)Последователни загубени сделки (загубата в пари)3 (-98.60)
МаксималенПоследователни печалби (брой спечелени сделки)378.00 (29)Последователни загуби (брой загубени сделки)-98.60 (3)
СредноПоследователни печаливши сделки5Последователни загубени сделки1
Graph
Дата и часТипПоръчкаЛотовеЦенаСтопЛимитПечалбаБаланс
12005.10.03 01:00buy10.101.20241.19771.2094
22005.10.03 03:34s/l10.101.19771.19771.2094-46.60453.40
32005.10.03 03:34buy20.101.19751.19251.2045
42005.10.03 03:54modify20.101.19751.19891.2045
52005.10.03 03:59s/l20.101.19891.19891.204514.00467.40
62005.10.03 03:59buy30.101.19701.19181.2040
72005.10.03 17:05s/l30.101.19181.19181.2040-51.60415.80
82005.10.03 17:05buy40.101.19121.18721.1982
92005.10.04 00:54modify40.101.19121.19131.1982
102005.10.04 01:15s/l40.101.19131.19131.19820.60416.40
112005.10.04 01:15buy50.101.19151.18861.1985
122005.10.04 06:05modify50.101.19151.19261.1985
132005.10.04 06:10s/l50.101.19261.19261.198511.00427.40
142005.10.04 06:10buy60.101.19251.18951.1995
152005.10.04 08:39modify60.101.19251.19281.1995
162005.10.04 08:59s/l60.101.19281.19281.19953.00430.40
172005.10.04 08:59buy70.101.19291.19011.1999
182005.10.04 15:10modify70.101.19291.19321.1999
192005.10.04 15:25s/l70.101.19321.19321.19993.00433.40
202005.10.04 15:25buy80.101.19271.18951.1997
212005.10.04 15:34modify80.101.19271.19281.1997
222005.10.04 15:49s/l80.101.19281.19281.19971.00434.40
232005.10.04 15:49buy90.101.19241.18921.1994
242005.10.04 16:20modify90.101.19241.19311.1994
252005.10.04 16:25s/l90.101.19311.19311.19947.00441.40
262005.10.04 16:25buy100.101.19281.18951.1998
272005.10.04 17:10modify100.101.19281.19291.1998
282005.10.04 17:25modify100.101.19281.19331.1998
292005.10.04 18:05s/l100.101.19331.19331.19985.00446.40
302005.10.04 18:05buy110.101.19281.18941.1998
312005.10.04 18:15modify110.101.19281.19301.1998
322005.10.04 18:25modify110.101.19281.19311.1998
332005.10.04 18:29s/l110.101.19311.19311.19983.00449.40
342005.10.04 18:29buy120.101.19321.18981.2002
352005.10.05 06:44modify120.101.19321.19331.2002
362005.10.05 06:49modify120.101.19321.19341.2002
372005.10.05 07:54modify120.101.19321.19461.2002
382005.10.05 08:05s/l120.101.19461.19461.200212.80462.20
392005.10.05 08:05buy130.101.19451.19161.2015
402005.10.05 08:25modify130.101.19451.19481.2015
412005.10.05 08:29s/l130.101.19481.19481.20153.00465.20
422005.10.05 08:29buy140.101.19461.19161.2016
432005.10.05 10:34modify140.101.19461.19551.2016
442005.10.05 10:39s/l140.101.19551.19551.20169.00474.20
452005.10.05 10:39buy150.101.19531.19221.2023
462005.10.05 10:59modify150.101.19531.19541.2023
472005.10.05 11:00modify150.101.19531.19551.2023
482005.10.05 11:10s/l150.101.19551.19551.20232.00476.20
492005.10.05 11:10buy160.101.19561.19261.2026
502005.10.05 17:34modify160.101.19561.19731.2026
512005.10.05 17:39s/l160.101.19731.19731.202617.00493.20
522005.10.05 17:39buy170.101.19671.19381.2037
532005.10.05 18:54modify170.101.19671.19671.2037
542005.10.05 18:59modify170.101.19671.19731.2037
552005.10.05 19:05s/l170.101.19731.19731.20376.00499.20
562005.10.05 19:05buy180.101.19581.19241.2028
572005.10.05 19:15modify180.101.19581.19721.2028
582005.10.05 19:20s/l180.101.19721.19721.202814.00513.20
592005.10.05 19:20buy190.101.19721.19381.2042
602005.10.06 01:10modify190.101.19721.19921.2042
612005.10.06 01:34s/l190.101.19921.19921.204219.60532.80
622005.10.06 01:34buy200.101.19931.19531.2063
632005.10.06 03:25modify200.101.19931.20341.2063
642005.10.06 03:39s/l200.101.20341.20341.206341.00573.80
652005.10.06 03:39buy210.101.20321.19891.2102
662005.10.06 04:10modify210.101.20321.20351.2102
672005.10.06 04:20modify210.101.20321.20361.2102
682005.10.06 04:25modify210.101.20321.20481.2102
692005.10.06 04:29s/l210.101.20481.20481.210216.00589.80
702005.10.06 04:29buy220.101.20431.20001.2113
712005.10.06 07:20modify220.101.20431.20471.2113
722005.10.06 07:39modify220.101.20431.20551.2113
732005.10.06 08:05s/l220.101.20551.20551.211312.00601.80
742005.10.06 08:05buy230.101.20531.20111.2123
752005.10.06 09:39modify230.101.20531.20551.2123
762005.10.06 10:05modify230.101.20531.20561.2123
772005.10.06 11:10s/l230.101.20561.20561.21233.00604.80
782005.10.06 11:10buy240.101.20551.20111.2125
792005.10.06 15:29modify240.101.20551.20561.2125
802005.10.06 15:39s/l240.101.20561.20561.21251.00605.80
812005.10.06 15:39buy250.101.20551.20151.2125
822005.10.06 15:49modify250.101.20551.20681.2125
832005.10.06 15:54modify250.101.20551.20731.2125
842005.10.06 16:05s/l250.101.20731.20731.212518.00623.80
852005.10.06 16:05buy260.101.20701.20291.2140
862005.10.06 16:15modify260.101.20701.20931.2140
872005.10.06 16:25modify260.101.20701.21101.2140
882005.10.06 16:34s/l260.101.21101.21101.214040.00663.80
892005.10.06 16:34buy270.101.21071.20611.2177
902005.10.06 16:49modify270.101.21071.21101.2177
912005.10.06 17:05modify270.101.21071.21131.2177
922005.10.06 17:10modify270.101.21071.21141.2177
932005.10.06 17:15modify270.101.21071.21161.2177
942005.10.06 17:25modify270.101.21071.21361.2177
952005.10.06 17:29s/l270.101.21361.21361.217729.00692.80
962005.10.06 17:29buy280.101.21341.20861.2204
972005.10.06 19:44modify280.101.21341.21491.2204
982005.10.06 19:49s/l280.101.21491.21491.220415.00707.80
992005.10.06 19:49buy290.101.21281.20771.2198
1002005.10.06 19:54modify290.101.21281.21491.2198
1012005.10.06 19:59s/l290.101.21491.21491.219821.00728.80
1022005.10.06 19:59buy300.101.21511.21001.2221
1032005.10.06 20:44modify300.101.21511.21771.2221
1042005.10.06 20:49s/l300.101.21771.21771.222126.00754.80
1052005.10.06 20:49buy310.101.21551.21051.2225
1062005.10.06 20:54modify310.101.21551.21771.2225
1072005.10.06 20:59s/l310.101.21771.21771.222522.00776.80
1082005.10.06 20:59buy320.101.21751.21251.2245
1092005.10.06 21:29modify320.101.21751.21761.2245
1102005.10.06 21:54modify320.101.21751.21921.2245
1112005.10.06 21:59s/l320.101.21921.21921.224517.00793.80
1122005.10.06 21:59buy330.101.21831.21321.2253
1132005.10.07 15:34s/l330.101.21321.21321.2253-51.50742.30
1142005.10.07 15:34buy340.101.21221.20911.2192
1152005.10.07 15:39modify340.101.21221.21291.2192
1162005.10.07 15:44s/l340.101.21291.21291.21927.00749.30
1172005.10.07 15:44buy350.101.21041.20711.2174
1182005.10.07 16:05modify350.101.21041.21071.2174
1192005.10.07 16:10s/l350.101.21071.21071.21743.00752.30
1202005.10.07 16:10buy360.101.21031.20721.2173
1212005.10.07 17:29modify360.101.21031.21081.2173
1222005.10.07 17:34modify360.101.21031.21171.2173
1232005.10.07 17:44s/l360.101.21171.21171.217314.00766.30
1242005.10.07 17:44buy370.101.21161.20851.2186
1252005.10.07 21:59modify370.101.21161.21171.2186
1262005.10.10 01:34s/l370.101.21171.21171.21860.60766.90
1272005.10.10 01:34buy380.101.21171.20851.2187
1282005.10.10 09:54modify380.101.21171.21281.2187
1292005.10.10 10:15modify380.101.21171.21291.2187
1302005.10.10 10:20modify380.101.21171.21331.2187
1312005.10.10 10:39modify380.101.21171.21341.2187
1322005.10.10 11:20modify380.101.21171.21351.2187
1332005.10.10 11:54modify380.101.21171.21361.2187
1342005.10.10 12:00s/l380.101.21361.21361.218719.00785.90
1352005.10.10 12:00buy390.101.21381.21061.2208
1362005.10.10 14:39s/l390.101.21061.21061.2208-32.20753.70
1372005.10.10 14:39buy400.101.21041.20731.2174
1382005.10.10 15:54s/l400.101.20731.20731.2174-30.70723.00
1392005.10.10 15:54buy410.101.20681.20361.2138
1402005.10.11 03:44s/l410.101.20361.20361.2138-31.90691.10
1412005.10.11 03:44buy420.101.20281.19941.2098
1422005.10.11 05:10modify420.101.20281.20291.2098
1432005.10.11 05:49s/l420.101.20291.20291.20981.00692.10
1442005.10.11 05:49buy430.101.20311.19981.2101
1452005.10.11 11:34modify430.101.20311.20361.2101
1462005.10.11 11:39s/l430.101.20361.20361.21015.00697.10
1472005.10.11 11:39buy440.101.20341.20061.2104
1482005.10.11 16:25s/l440.101.20061.20061.2104-27.90669.20
1492005.10.11 16:25buy450.101.20071.19781.2077
1502005.10.11 21:44s/l450.101.19781.19781.2077-29.20640.00
1512005.10.11 21:44buy460.101.19771.19431.2047
1522005.10.11 22:34modify460.101.19771.19871.2047
1532005.10.11 22:39modify460.101.19771.19911.2047
1542005.10.11 22:54s/l460.101.19911.19911.204714.00654.00
1552005.10.11 22:54buy470.101.19911.19561.2061
1562005.10.12 09:20s/l470.101.19561.19561.2061-36.40617.60
1572005.10.12 09:20buy480.101.19571.19271.2027
1582005.10.12 11:10modify480.101.19571.19751.2027
1592005.10.12 11:15s/l480.101.19751.19751.202718.00635.60
1602005.10.12 11:15buy490.101.19691.19391.2039
1612005.10.12 11:49modify490.101.19691.19731.2039
1622005.10.12 11:54modify490.101.19691.19741.2039
1632005.10.12 12:25modify490.101.19691.19871.2039
1642005.10.12 12:49modify490.101.19691.19881.2039
1652005.10.12 13:05s/l490.101.19881.19881.203919.00654.60
1662005.10.12 13:05buy500.101.19891.19601.2059
1672005.10.12 14:05modify500.101.19891.20081.2059
1682005.10.12 14:10s/l500.101.20081.20081.205919.00673.60
1692005.10.12 14:10buy510.101.19931.19641.2063
1702005.10.12 14:25modify510.101.19931.20081.2063
1712005.10.12 14:34s/l510.101.20081.20081.206315.00688.60
1722005.10.12 14:34buy520.101.20101.19811.2080
1732005.10.12 14:44modify520.101.20101.20121.2080
1742005.10.12 15:05s/l520.101.20121.20121.20802.00690.60
1752005.10.12 15:05buy530.101.20101.19821.2080
1762005.10.12 16:15modify530.101.20101.20321.2080
1772005.10.12 16:29s/l530.101.20321.20321.208022.00712.60
1782005.10.12 16:29buy540.101.20321.20021.2102
1792005.10.12 16:44modify540.101.20321.20351.2102
1802005.10.12 16:59s/l540.101.20351.20351.21023.00715.60
1812005.10.12 16:59buy550.101.20281.19971.2098
1822005.10.12 18:15modify550.101.20281.20351.2098
1832005.10.12 18:25s/l550.101.20351.20351.20987.00722.60
1842005.10.12 18:25buy560.101.20351.20041.2105
1852005.10.13 04:10s/l560.101.20041.20041.2105-31.50691.10
1862005.10.13 04:10buy570.101.20051.19721.2075
1872005.10.13 05:49s/l570.101.19721.19721.2075-33.20657.90
1882005.10.13 05:49buy580.101.19711.19351.2041
1892005.10.13 06:49modify580.101.19711.19741.2041
1902005.10.13 08:49modify580.101.19711.19751.2041
1912005.10.13 09:05modify580.101.19711.19861.2041
1922005.10.13 09:10s/l580.101.19861.19861.204115.00672.90
1932005.10.13 09:10buy590.101.19821.19461.2052
1942005.10.13 09:20modify590.101.19821.19881.2052
1952005.10.13 09:34s/l590.101.19881.19881.20526.00678.90
1962005.10.13 09:34buy600.101.19871.19501.2057
1972005.10.13 09:39modify600.101.19871.19871.2057
1982005.10.13 09:44modify600.101.19871.19941.2057
1992005.10.13 09:54s/l600.101.19941.19941.20577.00685.90
2002005.10.13 09:54buy610.101.19951.19581.2065
2012005.10.13 15:34s/l610.101.19581.19581.2065-37.10648.80
2022005.10.13 15:34buy620.101.19381.19021.2008
2032005.10.13 15:39modify620.101.19381.19741.2008
2042005.10.13 15:44s/l620.101.19741.19741.200836.00684.80
2052005.10.13 15:44buy630.101.19751.19391.2045
2062005.10.13 15:54s/l630.101.19391.19391.2045-36.10648.70
2072005.10.13 15:54buy640.101.19381.19021.2008
2082005.10.13 19:25modify640.101.19381.19461.2008
2092005.10.13 19:44modify640.101.19381.19701.2008
2102005.10.13 19:54modify640.101.19381.19751.2008
2112005.10.13 20:05s/l640.101.19751.19751.200837.00685.70
2122005.10.13 20:05buy650.101.19761.19321.2046
2132005.10.13 20:54modify650.101.19761.19931.2046
2142005.10.13 20:59s/l650.101.19931.19931.204617.00702.70
2152005.10.13 20:59buy660.101.19951.19491.2065
2162005.10.13 21:54modify660.101.19951.20091.2065
2172005.10.13 22:10modify660.101.19951.20131.2065
2182005.10.13 22:54modify660.101.19951.20271.2065
2192005.10.13 23:05s/l660.101.20271.20271.206532.00734.70
2202005.10.13 23:05buy670.101.20291.19801.2099
2212005.10.14 07:25modify670.101.20291.20331.2099
2222005.10.14 07:34s/l670.101.20331.20331.20993.60738.30
2232005.10.14 07:34buy680.101.20271.19821.2097
2242005.10.14 07:49modify680.101.20271.20351.2097
2252005.10.14 07:54modify680.101.20271.20361.2097
2262005.10.14 07:59s/l680.101.20361.20361.20979.00747.30
2272005.10.14 07:59buy690.101.20321.19871.2102
2282005.10.14 13:49s/l690.101.19871.19871.2102-45.30702.00
2292005.10.14 13:49buy700.101.19861.19451.2056
2302005.10.14 15:05modify700.101.19861.19861.2056
2312005.10.14 15:10modify700.101.19861.19881.2056
2322005.10.14 15:15modify700.101.19861.19891.2056
2332005.10.14 15:20s/l700.101.19891.19891.20563.00705.00
2342005.10.14 15:20buy710.101.19911.19551.2061
2352005.10.14 15:39modify710.101.19911.20501.2061
2362005.10.14 15:44s/l710.101.20501.20501.206159.00764.00
2372005.10.14 15:44buy720.101.19991.19571.2069
2382005.10.14 15:59modify720.101.19991.20131.2069
2392005.10.14 16:00modify720.101.19991.20141.2069
2402005.10.14 16:10s/l720.101.20141.20141.206915.00779.00
2412005.10.14 16:10buy730.101.20101.19691.2080
2422005.10.14 16:54modify730.101.20101.20121.2080
2432005.10.14 16:59s/l730.101.20121.20121.20802.00781.00
2442005.10.14 16:59buy740.101.20051.19621.2075
2452005.10.14 17:20modify740.101.20051.20271.2075
2462005.10.14 17:25s/l740.101.20271.20271.207522.00803.00
2472005.10.14 17:25buy750.101.20281.19851.2098
2482005.10.14 17:39modify750.101.20281.20281.2098
2492005.10.14 17:44modify750.101.20281.20711.2098
2502005.10.14 17:49s/l750.101.20711.20711.209843.00846.00
2512005.10.14 17:49buy760.101.20671.20191.2137
2522005.10.14 18:10modify760.101.20671.20731.2137
2532005.10.14 18:20s/l760.101.20731.20731.21376.00852.00
2542005.10.14 18:20buy770.101.20711.20241.2141
2552005.10.14 18:29modify770.101.20711.20731.2141
2562005.10.14 18:39s/l770.101.20731.20731.21412.00854.00
2572005.10.14 18:39buy780.101.20741.20261.2144
2582005.10.14 19:29modify780.101.20741.20751.2144
2592005.10.14 19:59modify780.101.20741.20761.2144
2602005.10.14 20:05s/l780.101.20761.20761.21442.00856.00
2612005.10.14 20:05buy790.101.20671.20171.2137
2622005.10.14 20:10modify790.101.20671.20711.2137
2632005.10.14 20:20modify790.101.20671.20731.2137
2642005.10.14 20:54modify790.101.20671.20961.2137
2652005.10.14 20:59s/l790.101.20961.20961.213729.00885.00
2662005.10.14 20:59buy800.101.20951.20431.2165
2672005.10.17 03:34modify800.101.20951.21101.2165
2682005.10.17 03:39s/l800.101.21101.21101.216514.60899.60
2692005.10.17 03:39buy810.101.21041.20481.2174
2702005.10.17 04:25modify810.101.21041.21101.2174
2712005.10.17 04:29s/l810.101.21101.21101.21746.00905.60
2722005.10.17 04:29buy820.101.20951.20371.2165
2732005.10.17 05:54modify820.101.20951.20961.2165
2742005.10.17 08:05s/l820.101.20961.20961.21651.00906.60
2752005.10.17 08:05buy830.101.20981.20411.2168
2762005.10.17 12:54s/l830.101.20411.20411.2168-57.00849.60
2772005.10.17 12:54buy840.101.20331.19701.2103
2782005.10.17 19:49modify840.101.20331.20511.2103
2792005.10.17 20:05s/l840.101.20511.20511.210318.00867.60
2802005.10.17 20:05buy850.101.20471.20021.2117
2812005.10.17 20:15modify850.101.20471.20471.2117
2822005.10.17 20:25modify850.101.20471.20521.2117
2832005.10.17 20:34s/l850.101.20521.20521.21175.00872.60
2842005.10.17 20:34buy860.101.20331.19871.2103
2852005.10.18 03:20s/l860.101.19871.19871.2103-46.80825.80
2862005.10.18 03:20buy870.101.19861.19471.2056
2872005.10.18 03:34modify870.101.19861.19871.2056
2882005.10.18 03:44s/l870.101.19871.19871.20561.00826.80
2892005.10.18 03:44buy880.101.19891.19501.2059
2902005.10.18 04:10modify880.101.19891.19961.2059
2912005.10.18 04:25s/l880.101.19961.19961.20597.00833.80
2922005.10.18 04:25buy890.101.19971.19591.2067
2932005.10.18 12:44s/l890.101.19591.19591.2067-38.00795.80
2942005.10.18 12:44buy900.101.19471.19111.2017
2952005.10.18 20:20modify900.101.19471.19551.2017
2962005.10.18 20:34s/l900.101.19551.19551.20178.00803.80
2972005.10.18 20:34buy910.101.19571.19181.2027
2982005.10.19 09:34s/l910.101.19181.19181.2027-40.00763.80
2992005.10.19 09:34buy920.101.18881.18511.1958
3002005.10.19 09:49modify920.101.18881.18891.1958
3012005.10.19 09:59s/l920.101.18891.18891.19581.00764.80
3022005.10.19 09:59buy930.101.18861.18481.1956
3032005.10.19 10:34modify930.101.18861.18861.1956
3042005.10.19 10:39modify930.101.18861.18871.1956
3052005.10.19 10:44modify930.101.18861.18901.1956
3062005.10.19 10:54s/l930.101.18901.18901.19564.00768.80
3072005.10.19 10:54buy940.101.18881.18491.1958
3082005.10.19 11:05modify940.101.18881.18921.1958
3092005.10.19 11:10modify940.101.18881.18951.1958
3102005.10.19 11:20s/l940.101.18951.18951.19587.00775.80
3112005.10.19 11:20buy950.101.18891.18501.1959
3122005.10.19 11:39modify950.101.18891.19081.1959
3132005.10.19 11:44s/l950.101.19081.19081.195919.00794.80
3142005.10.19 11:44buy960.101.18911.18511.1961
3152005.10.19 11:54modify960.101.18911.19081.1961
3162005.10.19 12:05modify960.101.18911.19481.1961
3172005.10.19 12:10s/l960.101.19481.19481.196157.00851.80
3182005.10.19 12:10buy970.101.19111.18691.1981
3192005.10.19 12:20modify970.101.19111.19121.1981
3202005.10.19 12:34modify970.101.19111.19321.1981
3212005.10.19 12:39modify970.101.19111.19351.1981
3222005.10.19 12:54modify970.101.19111.19511.1981
3232005.10.19 12:59s/l970.101.19511.19511.198140.00891.80
3242005.10.19 12:59buy980.101.19481.19051.2018
3252005.10.19 13:44modify980.101.19481.19531.2018
3262005.10.19 14:25modify980.101.19481.19671.2018
3272005.10.19 14:29s/l980.101.19671.19671.201819.00910.80
3282005.10.19 14:29buy990.101.19661.19241.2036
3292005.10.19 17:34modify990.101.19661.19721.2036
3302005.10.19 17:49s/l990.101.19721.19721.20366.00916.80
3312005.10.19 17:49buy1000.101.19641.19171.2034
3322005.10.19 17:59modify1000.101.19641.19721.2034
3332005.10.19 18:00modify1000.101.19641.19731.2034
3342005.10.19 18:20modify1000.101.19641.19871.2034
3352005.10.19 18:25modify1000.101.19641.19891.2034
3362005.10.19 18:34s/l1000.101.19891.19891.203425.00941.80
3372005.10.19 18:34buy1010.101.19891.19411.2059
3382005.10.19 22:54modify1010.101.19891.19921.2059
3392005.10.19 23:10s/l1010.101.19921.19921.20593.00944.80
3402005.10.19 23:10buy1020.101.19941.19431.2064
3412005.10.20 22:34modify1020.101.19941.19961.2064
3422005.10.20 22:49modify1020.101.19941.20081.2064
3432005.10.20 22:54modify1020.101.19941.20131.2064
3442005.10.20 23:05s/l1020.101.20131.20131.206418.60963.40
3452005.10.20 23:05buy1030.101.20131.19731.2083
3462005.10.21 02:44modify1030.101.20131.20271.2083
3472005.10.21 02:54s/l1030.101.20271.20271.208313.60977.00
3482005.10.21 02:54buy1040.101.20181.19761.2088
3492005.10.21 02:59modify1040.101.20181.20271.2088
3502005.10.21 03:20modify1040.101.20181.20321.2088
3512005.10.21 03:29modify1040.101.20181.20481.2088
3522005.10.21 03:54modify1040.101.20181.20551.2088
3532005.10.21 04:10s/l1040.101.20551.20551.208837.001014.00
3542005.10.21 04:10buy1050.101.20441.20001.2114
3552005.10.21 04:20modify1050.101.20441.20491.2114
3562005.10.21 04:29s/l1050.101.20491.20491.21145.001019.00
3572005.10.21 04:29buy1060.101.20471.20011.2117
3582005.10.21 04:54modify1060.101.20471.20471.2117
3592005.10.21 05:05s/l1060.101.20471.20471.21170.001019.00
3602005.10.21 05:05buy1070.101.20331.19891.2103
3612005.10.21 05:25modify1070.101.20331.20361.2103
3622005.10.21 05:29s/l1070.101.20361.20361.21033.001022.00
3632005.10.21 05:29buy1080.101.20331.19881.2103
3642005.10.21 06:20modify1080.101.20331.20351.2103
3652005.10.21 06:25s/l1080.101.20351.20351.21032.001024.00
3662005.10.21 06:25buy1090.101.20361.19931.2106
3672005.10.21 10:39modify1090.101.20361.20491.2106
3682005.10.21 10:44s/l1090.101.20491.20491.210613.001037.00
3692005.10.21 10:44buy1100.101.20461.20051.2116
3702005.10.21 10:54modify1100.101.20461.20491.2116
3712005.10.21 11:05s/l1100.101.20491.20491.21163.001040.00
3722005.10.21 11:05buy1110.101.20491.20081.2119
3732005.10.21 13:54s/l1110.101.20081.20081.2119-41.10998.90
3742005.10.21 13:54buy1120.101.20091.19661.2079
3752005.10.21 14:10modify1120.101.20091.20101.2079
3762005.10.21 14:25s/l1120.101.20101.20101.20791.00999.90
3772005.10.21 14:25buy1130.101.20091.19681.2079
3782005.10.21 15:49modify1130.101.20091.20101.2079
3792005.10.21 15:54s/l1130.101.20101.20101.20791.001000.90
3802005.10.21 15:54buy1140.101.20121.19691.2082
3812005.10.21 16:05modify1140.101.20121.20271.2082
3822005.10.21 16:15modify1140.101.20121.20301.2082
3832005.10.21 16:20s/l1140.101.20301.20301.208218.001018.90
3842005.10.21 16:20buy1150.101.20241.19811.2094
3852005.10.21 16:54modify1150.101.20241.20331.2094
3862005.10.21 17:05s/l1150.101.20331.20331.20949.001027.90
3872005.10.21 17:05buy1160.101.20321.19901.2102
3882005.10.21 18:05s/l1160.101.19901.19901.2102-42.40985.50
3892005.10.21 18:05buy1170.101.19631.19171.2033
3902005.10.21 18:10modify1170.101.19631.19931.2033
3912005.10.21 18:15modify1170.101.19631.19951.2033
3922005.10.21 18:20modify1170.101.19631.20071.2033
3932005.10.21 18:25s/l1170.101.20071.20071.203344.001029.50
3942005.10.21 18:25buy1180.101.19971.19511.2067
3952005.10.21 19:25s/l1180.101.19511.19511.2067-46.20983.30
3962005.10.21 19:25buy1190.101.19431.18941.2013
3972005.10.21 19:34modify1190.101.19431.19501.2013
3982005.10.21 19:49s/l1190.101.19501.19501.20137.00990.30
3992005.10.21 19:49buy1200.101.19501.19011.2020
4002005.10.24 16:05modify1200.101.19501.19551.2020
4012005.10.24 16:10s/l1200.101.19551.19551.20204.60994.90
4022005.10.24 16:10buy1210.101.19551.19251.2025
4032005.10.24 17:20modify1210.101.19551.19671.2025
4042005.10.24 17:25modify1210.101.19551.19731.2025
4052005.10.24 17:29s/l1210.101.19731.19731.202518.001012.90
4062005.10.24 17:29buy1220.101.19751.19451.2045
4072005.10.24 18:54modify1220.101.19751.19891.2045
4082005.10.24 19:20modify1220.101.19751.20101.2045
4092005.10.24 19:29s/l1220.101.20101.20101.204535.001047.90
4102005.10.24 19:29buy1230.101.20071.19761.2077
4112005.10.24 20:05s/l1230.101.19761.19761.2077-30.801017.10
4122005.10.24 20:05buy1240.101.19621.19291.2032
4132005.10.24 20:25modify1240.101.19621.19901.2032
4142005.10.24 20:29s/l1240.101.19901.19901.203228.001045.10
4152005.10.24 20:29buy1250.101.19701.19361.2040
4162005.10.24 20:49modify1250.101.19701.19751.2040
4172005.10.24 20:59s/l1250.101.19751.19751.20405.001050.10
4182005.10.24 20:59buy1260.101.19741.19401.2044
4192005.10.24 22:34modify1260.101.19741.19751.2044
4202005.10.25 01:05s/l1260.101.19751.19751.20440.601050.70
4212005.10.25 01:05buy1270.101.19731.19401.2043
4222005.10.25 10:25s/l1270.101.19401.19401.2043-33.101017.60
4232005.10.25 10:25buy1280.101.19381.19021.2008
4242005.10.25 11:15t/p1280.101.20081.19021.200870.001087.60
4252005.10.25 11:15buy1290.101.20131.19721.2083
4262005.10.25 11:20s/l1290.101.19721.19721.2083-40.601047.00
4272005.10.25 11:20buy1300.101.19681.19271.2038
4282005.10.25 11:29modify1300.101.19681.19921.2038
4292005.10.25 11:34modify1300.101.19681.20071.2038
4302005.10.25 11:39s/l1300.101.20071.20071.203839.001086.00
4312005.10.25 11:39buy1310.101.20041.19631.2074
4322005.10.25 11:59modify1310.101.20041.20121.2074
4332005.10.25 12:00modify1310.101.20041.20131.2074
4342005.10.25 12:25modify1310.101.20041.20161.2074
4352005.10.25 12:29s/l1310.101.20161.20161.207412.001098.00
4362005.10.25 12:29buy1320.101.20181.19751.2088
4372005.10.25 13:44modify1320.101.20181.20301.2088
4382005.10.25 13:54modify1320.101.20181.20341.2088
4392005.10.25 14:00s/l1320.101.20341.20341.208816.001114.00
4402005.10.25 14:00buy1330.101.20361.19961.2106
4412005.10.25 15:44modify1330.101.20361.20471.2106
4422005.10.25 15:49modify1330.101.20361.20531.2106
4432005.10.25 15:54s/l1330.101.20531.20531.210617.001131.00
4442005.10.25 15:54buy1340.101.20371.19941.2107
4452005.10.25 15:59modify1340.101.20371.20471.2107
4462005.10.25 16:00modify1340.101.20371.20491.2107
4472005.10.25 16:59modify1340.101.20371.20531.2107
4482005.10.25 17:05modify1340.101.20371.20701.2107
4492005.10.25 17:15s/l1340.101.20701.20701.210733.001164.00
4502005.10.25 17:15buy1350.101.20651.20241.2135
4512005.10.25 17:59modify1350.101.20651.20881.2135
4522005.10.25 18:00modify1350.101.20651.20891.2135
4532005.10.25 18:05s/l1350.101.20891.20891.213524.001188.00
4542005.10.25 18:05buy1360.101.20901.20451.2160
4552005.10.25 18:25modify1360.101.20901.20941.2160
4562005.10.25 18:29s/l1360.101.20941.20941.21604.001192.00
4572005.10.25 18:29buy1370.101.20961.20511.2166
4582005.10.26 15:10s/l1370.101.20511.20511.2166-46.301145.70
4592005.10.26 15:10buy1380.101.20511.20131.2121
4602005.10.26 16:00modify1380.101.20511.20561.2121
4612005.10.26 16:20modify1380.101.20511.20671.2121
4622005.10.26 16:29s/l1380.101.20671.20671.212116.001161.70
4632005.10.26 16:29buy1390.101.20681.20301.2138
4642005.10.26 16:34modify1390.101.20681.20751.2138
4652005.10.26 16:49s/l1390.101.20751.20751.21387.001168.70
4662005.10.26 16:49buy1400.101.20651.20261.2135
4672005.10.26 16:54modify1400.101.20651.20701.2135
4682005.10.26 16:59modify1400.101.20651.20751.2135
4692005.10.26 17:10modify1400.101.20651.20891.2135
4702005.10.26 17:15s/l1400.101.20891.20891.213524.001192.70
4712005.10.26 17:15buy1410.101.20861.20471.2156
4722005.10.26 17:25modify1410.101.20861.20891.2156
4732005.10.26 17:29s/l1410.101.20891.20891.21563.001195.70
4742005.10.26 17:29buy1420.101.20861.20471.2156
4752005.10.27 02:44s/l1420.101.20471.20471.2156-39.101156.60
4762005.10.27 02:44buy1430.101.20431.20021.2113
4772005.10.27 03:15modify1430.101.20431.20521.2113
4782005.10.27 03:25s/l1430.101.20521.20521.21139.001165.60
4792005.10.27 03:25buy1440.101.20491.20051.2119
4802005.10.27 03:29modify1440.101.20491.20741.2119
4812005.10.27 03:39modify1440.101.20491.20761.2119
4822005.10.27 06:05modify1440.101.20491.20891.2119
4832005.10.27 06:15t/p1440.101.21191.20891.211970.001235.60
4842005.10.27 06:15buy1450.101.21261.20881.2196
4852005.10.27 09:25s/l1450.101.20881.20881.2196-38.201197.40
4862005.10.27 09:25buy1460.101.20871.20461.2157
4872005.10.27 09:39modify1460.101.20871.20951.2157
4882005.10.27 09:44modify1460.101.20871.20961.2157
4892005.10.27 09:49s/l1460.101.20961.20961.21579.001206.40
4902005.10.27 09:49buy1470.101.20851.20441.2155
4912005.10.27 09:59modify1470.101.20851.20931.2155
4922005.10.27 10:05modify1470.101.20851.21131.2155
4932005.10.27 10:10modify1470.101.20851.21141.2155
4942005.10.27 10:15s/l1470.101.21141.21141.215529.001235.40
4952005.10.27 10:15buy1480.101.21101.20681.2180
4962005.10.27 10:29modify1480.101.21101.21111.2180
4972005.10.27 11:10modify1480.101.21101.21321.2180
4982005.10.27 11:15s/l1480.101.21321.21321.218022.001257.40
4992005.10.27 11:15buy1490.101.21171.20741.2187
5002005.10.27 11:25modify1490.101.21171.21321.2187
5012005.10.27 11:34s/l1490.101.21321.21321.218715.001272.40
5022005.10.27 11:34buy1500.101.21321.20891.2202
5032005.10.27 11:54modify1500.101.21321.21341.2202
5042005.10.27 11:59s/l1500.101.21341.21341.22022.001274.40
5052005.10.27 11:59buy1510.101.21241.20801.2194
5062005.10.27 13:05modify1510.101.21241.21331.2194
5072005.10.27 13:10s/l1510.101.21331.21331.21949.001283.40
5082005.10.27 13:10buy1520.101.21251.20831.2195
5092005.10.27 13:25modify1520.101.21251.21331.2195
5102005.10.27 13:34s/l1520.101.21331.21331.21958.001291.40
5112005.10.27 13:34buy1530.101.21191.20761.2189
5122005.10.27 15:15modify1530.101.21191.21281.2189
5132005.10.27 15:59modify1530.101.21191.21501.2189
5142005.10.27 16:20modify1530.101.21191.21561.2189
5152005.10.27 16:34s/l1530.101.21561.21561.218937.001328.40
5162005.10.27 16:34buy1540.101.21461.21011.2216
5172005.10.27 16:54modify1540.101.21461.21561.2216
5182005.10.27 16:59s/l1540.101.21561.21561.221610.001338.40
5192005.10.27 16:59buy1550.101.21461.21011.2216
5202005.10.28 09:34modify1550.101.21461.21491.2216
5212005.10.28 09:54s/l1550.101.21491.21491.22162.601341.00
5222005.10.28 09:54buy1560.101.21461.21151.2216
5232005.10.28 10:25modify1560.101.21461.21541.2216
5242005.10.28 10:49modify1560.101.21461.21571.2216
5252005.10.28 11:05s/l1560.101.21571.21571.221611.001352.00
5262005.10.28 11:05buy1570.101.21511.21221.2221
5272005.10.28 15:54s/l1570.101.21221.21221.2221-29.501322.50
5282005.10.28 15:54buy1580.101.20961.20641.2166
5292005.10.28 16:34modify1580.101.20961.21151.2166
5302005.10.28 16:39modify1580.101.20961.21161.2166
5312005.10.28 16:54s/l1580.101.21161.21161.216620.001342.50
5322005.10.28 16:54buy1590.101.21041.20701.2174
5332005.10.28 16:59modify1590.101.21041.21141.2174
5342005.10.28 17:00modify1590.101.21041.21161.2174
5352005.10.28 17:10modify1590.101.21041.21171.2174
5362005.10.28 17:20s/l1590.101.21171.21171.217413.001355.50
5372005.10.28 17:20buy1600.101.21121.20781.2182
5382005.10.28 19:20s/l1600.101.20781.20781.2182-33.801321.70
5392005.10.28 19:20buy1610.101.20731.20351.2143
5402005.10.31 10:39modify1610.101.20731.20761.2143
5412005.10.31 11:34s/l1610.101.20761.20761.21432.601324.30
5422005.10.31 11:34buy1620.101.20711.20311.2141
5432005.10.31 14:44s/l1620.101.20311.20311.2141-40.401283.90
5442005.10.31 14:44buy1630.101.20311.19951.2101
5452005.10.31 17:15s/l1630.101.19951.19951.2101-36.501247.40
5462005.10.31 17:15buy1640.101.19921.19571.2062
5472005.11.01 10:25modify1640.101.19921.19931.2062
5482005.11.01 10:34s/l1640.101.19931.19931.20620.601248.00
5492005.11.01 10:34buy1650.101.19931.19661.2063
5502005.11.01 11:44modify1650.101.19931.19941.2063
5512005.11.01 12:10modify1650.101.19931.19951.2063
5522005.11.01 12:15modify1650.101.19931.20081.2063
5532005.11.01 12:20s/l1650.101.20081.20081.206315.001263.00
5542005.11.01 12:20buy1660.101.20071.19801.2077
5552005.11.01 14:34modify1660.101.20071.20101.2077
5562005.11.01 14:49s/l1660.101.20101.20101.20773.001266.00
5572005.11.01 14:49buy1670.101.20111.19861.2081
5582005.11.01 14:54modify1670.101.20111.20161.2081
5592005.11.01 14:59s/l1670.101.20161.20161.20815.001271.00
5602005.11.01 14:59buy1680.101.20181.19921.2088
5612005.11.01 15:39s/l1680.101.19921.19921.2088-25.601245.40
5622005.11.01 15:39buy1690.101.19931.19661.2063
5632005.11.01 18:34modify1690.101.19931.19961.2063
5642005.11.01 18:49s/l1690.101.19961.19961.20633.001248.40
5652005.11.01 18:49buy1700.101.19961.19651.2066
5662005.11.01 21:20modify1700.101.19961.20091.2066
5672005.11.01 21:25s/l1700.101.20091.20091.206613.001261.40
5682005.11.01 21:25buy1710.101.20031.19701.2073
5692005.11.01 23:05modify1710.101.20031.20071.2073
5702005.11.01 23:10modify1710.101.20031.20091.2073
5712005.11.01 23:15s/l1710.101.20091.20091.20736.001267.40
5722005.11.01 23:15buy1720.101.20111.19771.2081
5732005.11.02 00:34modify1720.101.20111.20141.2081
5742005.11.02 00:39modify1720.101.20111.20151.2081
5752005.11.02 00:49modify1720.101.20111.20281.2081
5762005.11.02 00:54modify1720.101.20111.20301.2081
5772005.11.02 01:05s/l1720.101.20301.20301.208117.801285.20
5782005.11.02 01:05buy1730.101.20191.19811.2089
5792005.11.02 01:25modify1730.101.20191.20271.2089
5802005.11.02 01:29s/l1730.101.20271.20271.20898.001293.20
5812005.11.02 01:29buy1740.101.20241.19861.2094
5822005.11.02 05:54modify1740.101.20241.20301.2094
5832005.11.02 06:20modify1740.101.20241.20311.2094
5842005.11.02 06:25modify1740.101.20241.20321.2094
5852005.11.02 07:25modify1740.101.20241.20361.2094
5862005.11.02 07:34s/l1740.101.20361.20361.209412.001305.20
5872005.11.02 07:34buy1750.101.20351.19971.2105
5882005.11.02 07:54modify1750.101.20351.20361.2105
5892005.11.02 07:59s/l1750.101.20361.20361.21051.001306.20
5902005.11.02 07:59buy1760.101.20371.19991.2107
5912005.11.02 13:10s/l1760.101.19991.19991.2107-38.401267.80
5922005.11.02 13:10buy1770.101.19901.19551.2060
5932005.11.02 14:05modify1770.101.19901.19911.2060
5942005.11.02 14:29s/l1770.101.19911.19911.20601.001268.80
5952005.11.02 14:29buy1780.101.19931.19591.2063
5962005.11.02 15:10modify1780.101.19931.19961.2063
5972005.11.02 15:15s/l1780.101.19961.19961.20633.001271.80
5982005.11.02 15:15buy1790.101.19891.19551.2059
5992005.11.02 15:29modify1790.101.19891.19951.2059
6002005.11.02 16:25modify1790.101.19891.20301.2059
6012005.11.02 16:39s/l1790.101.20301.20301.205941.001312.80
6022005.11.02 16:39buy1800.101.20321.19951.2102
6032005.11.02 16:54modify1800.101.20321.20351.2102
6042005.11.02 16:59s/l1800.101.20351.20351.21023.001315.80
6052005.11.02 16:59buy1810.101.20361.19991.2106
6062005.11.02 17:44modify1810.101.20361.20541.2106
6072005.11.02 18:29modify1810.101.20361.20551.2106
6082005.11.02 19:44modify1810.101.20361.20711.2106
6092005.11.02 19:54modify1810.101.20361.20731.2106
6102005.11.02 19:59s/l1810.101.20731.20731.210637.001352.80
6112005.11.02 19:59buy1820.101.20621.20231.2132
6122005.11.03 00:05modify1820.101.20621.20671.2132
6132005.11.03 01:34s/l1820.101.20671.20671.21324.601357.40
6142005.11.03 01:34buy1830.101.20671.20331.2137
6152005.11.03 11:39modify1830.101.20671.20701.2137
6162005.11.03 11:49s/l1830.101.20701.20701.21373.001360.40
6172005.11.03 11:49buy1840.101.20581.20321.2128
6182005.11.03 15:34s/l1840.101.20321.20321.2128-25.701334.70
6192005.11.03 15:34buy1850.101.20251.20021.2095
6202005.11.03 15:39modify1850.101.20251.20361.2095
6212005.11.03 15:44s/l1850.101.20361.20361.209511.001345.70
6222005.11.03 15:44buy1860.101.20301.20071.2100
6232005.11.03 15:54s/l1860.101.20071.20071.2100-22.901322.80
6242005.11.03 15:54buy1870.101.20011.19761.2071
6252005.11.03 15:59close1870.101.20111.19761.207110.001332.80
6262005.11.03 16:00buy1880.101.20111.19871.2081
6272005.11.03 16:25s/l1880.101.19871.19871.2081-24.501308.30
6282005.11.03 16:25buy1890.101.19821.19541.2052
6292005.11.03 16:54modify1890.101.19821.19911.2052
6302005.11.03 16:59modify1890.101.19821.19951.2052
6312005.11.03 17:20s/l1890.101.19951.19951.205213.001321.30
6322005.11.03 17:20buy1900.101.19891.19591.2059
6332005.11.03 17:34modify1900.101.19891.19951.2059
6342005.11.03 17:44s/l1900.101.19951.19951.20596.001327.30
6352005.11.03 17:44buy1910.101.19881.19581.2058
6362005.11.03 17:59modify1910.101.19881.19951.2058
6372005.11.03 18:44s/l1910.101.19951.19951.20587.001334.30
6382005.11.03 18:44buy1920.101.19931.19621.2063
6392005.11.03 19:15s/l1920.101.19621.19621.2063-31.201303.10
6402005.11.03 19:15buy1930.101.19531.19181.2023
6412005.11.03 19:25modify1930.101.19531.19541.2023
6422005.11.03 19:54s/l1930.101.19541.19541.20231.001304.10
6432005.11.03 19:54buy1940.101.19511.19151.2021
6442005.11.03 20:15modify1940.101.19511.19551.2021
6452005.11.03 20:20s/l1940.101.19551.19551.20214.001308.10
6462005.11.03 20:20buy1950.101.19561.19201.2026
6472005.11.04 15:39modify1950.101.19561.19691.2026
6482005.11.04 15:44s/l1950.101.19691.19691.202612.601320.70
6492005.11.04 15:44buy1960.101.19241.18931.1994
6502005.11.04 15:49modify1960.101.19241.19281.1994
6512005.11.04 15:54modify1960.101.19241.19461.1994
6522005.11.04 15:59modify1960.101.19241.19661.1994
6532005.11.04 16:10s/l1960.101.19661.19661.199442.001362.70
6542005.11.04 16:10buy1970.101.19641.19321.2034
6552005.11.04 16:20modify1970.101.19641.19691.2034
6562005.11.04 16:25s/l1970.101.19691.19691.20345.001367.70
6572005.11.04 16:25buy1980.101.19401.19051.2010
6582005.11.04 17:05s/l1980.101.19051.19051.2010-34.701333.00
6592005.11.04 17:05buy1990.101.18731.18341.1943
6602005.11.04 17:20modify1990.101.18731.19081.1943
6612005.11.04 17:25s/l1990.101.19081.19081.194335.001368.00
6622005.11.04 17:25buy2000.101.18761.18361.1946
6632005.11.04 17:34s/l2000.101.18361.18361.1946-40.401327.60
6642005.11.04 17:34buy2010.101.18271.17841.1897
6652005.11.04 17:44modify2010.101.18271.18491.1897
6662005.11.04 17:49s/l2010.101.18491.18491.189722.001349.60
6672005.11.04 17:49buy2020.101.18261.17811.1896
6682005.11.04 18:10modify2020.101.18261.18301.1896
6692005.11.04 18:15s/l2020.101.18301.18301.18964.001353.60
6702005.11.04 18:15buy2030.101.18321.17841.1902
6712005.11.07 09:49s/l2030.101.17841.17841.1902-48.301305.30
6722005.11.07 09:49buy2040.101.17821.17311.1852
6732005.11.07 10:05modify2040.101.17821.18101.1852
6742005.11.07 10:15s/l2040.101.18101.18101.185228.001333.30
6752005.11.07 10:15buy2050.101.18011.17481.1871
6762005.11.07 10:44modify2050.101.18011.18061.1871
6772005.11.07 10:54s/l2050.101.18061.18061.18715.001338.30
6782005.11.07 10:54buy2060.101.18001.17471.1870
6792005.11.07 11:15modify2060.101.18001.18141.1870
6802005.11.07 11:20s/l2060.101.18141.18141.187014.001352.30
6812005.11.07 11:20buy2070.101.18131.17591.1883
6822005.11.07 11:29modify2070.101.18131.18141.1883
6832005.11.07 11:44s/l2070.101.18141.18141.18831.001353.30
6842005.11.07 11:44buy2080.101.18121.17581.1882
6852005.11.07 13:39modify2080.101.18121.18131.1882
6862005.11.07 14:10s/l2080.101.18131.18131.18821.001354.30
6872005.11.07 14:10buy2090.101.18141.17711.1884
6882005.11.08 02:44s/l2090.101.17711.17711.1884-43.001311.30
6892005.11.08 02:44buy2100.101.17561.17101.1826
6902005.11.08 11:25s/l2100.101.17101.17101.1826-46.001265.30
6912005.11.08 11:25buy2110.101.17121.16701.1782
6922005.11.08 11:59modify2110.101.17121.17251.1782
6932005.11.08 12:05modify2110.101.17121.17291.1782
6942005.11.08 12:15s/l2110.101.17291.17291.178217.001282.30
6952005.11.08 12:15buy2120.101.17291.16881.1799
6962005.11.08 12:49modify2120.101.17291.17321.1799
6972005.11.08 13:05s/l2120.101.17321.17321.17993.001285.30
6982005.11.08 13:05buy2130.101.17261.16871.1796
6992005.11.08 13:20modify2130.101.17261.17281.1796
7002005.11.08 13:25modify2130.101.17261.17311.1796
7012005.11.08 13:29s/l2130.101.17311.17311.17965.001290.30
7022005.11.08 13:29buy2140.101.17271.16881.1797
7032005.11.08 14:20modify2140.101.17271.17291.1797
7042005.11.08 14:25s/l2140.101.17291.17291.17972.001292.30
7052005.11.08 14:25buy2150.101.17191.16791.1789
7062005.11.08 14:29modify2150.101.17191.17291.1789
7072005.11.08 14:34modify2150.101.17191.17321.1789
7082005.11.08 14:39modify2150.101.17191.17331.1789
7092005.11.08 15:20s/l2150.101.17331.17331.178914.001306.30
7102005.11.08 15:20buy2160.101.17351.16961.1805
7112005.11.08 16:20modify2160.101.17351.17441.1805
7122005.11.08 16:34s/l2160.101.17441.17441.18059.001315.30
7132005.11.08 16:34buy2170.101.17441.17051.1814
7142005.11.08 16:39modify2170.101.17441.17511.1814
7152005.11.08 16:44modify2170.101.17441.17541.1814
7162005.11.08 17:25modify2170.101.17441.17671.1814
7172005.11.08 17:29s/l2170.101.17671.17671.181423.001338.30
7182005.11.08 17:29buy2180.101.17661.17271.1836
7192005.11.08 18:49modify2180.101.17661.17681.1836
7202005.11.08 19:05s/l2180.101.17681.17681.18362.001340.30
7212005.11.08 19:05buy2190.101.17701.17301.1840
7222005.11.08 19:10modify2190.101.17701.17711.1840
7232005.11.08 19:29s/l2190.101.17711.17711.18401.001341.30
7242005.11.08 19:29buy2200.101.17731.17321.1843
7252005.11.08 22:00modify2200.101.17731.17741.1843
7262005.11.08 22:05s/l2200.101.17741.17741.18431.001342.30
7272005.11.08 22:05buy2210.101.17741.17351.1844
7282005.11.09 13:44s/l2210.101.17351.17351.1844-40.301302.00
7292005.11.09 13:44buy2220.101.17331.17031.1803
7302005.11.09 14:05modify2220.101.17331.17441.1803
7312005.11.09 14:25s/l2220.101.17441.17441.180311.001313.00
7322005.11.09 14:25buy2230.101.17391.17101.1809
7332005.11.09 14:34modify2230.101.17391.17441.1809
7342005.11.09 14:39modify2230.101.17391.17461.1809
7352005.11.09 14:49s/l2230.101.17461.17461.18097.001320.00
7362005.11.09 14:49buy2240.101.17401.17101.1810
7372005.11.09 15:34modify2240.101.17401.17721.1810
7382005.11.09 15:39s/l2240.101.17721.17721.181032.001352.00
7392005.11.09 15:39buy2250.101.17481.17161.1818
7402005.11.09 15:59modify2250.101.17481.17711.1818
7412005.11.09 16:05s/l2250.101.17711.17711.181823.001375.00
7422005.11.09 16:05buy2260.101.17471.17131.1817
7432005.11.09 16:25modify2260.101.17471.17671.1817
7442005.11.09 16:29s/l2260.101.17671.17671.181720.001395.00
7452005.11.09 16:29buy2270.101.17511.17171.1821
7462005.11.09 20:25modify2270.101.17511.17531.1821
7472005.11.09 21:05modify2270.101.17511.17541.1821
7482005.11.10 01:05modify2270.101.17511.17661.1821
7492005.11.10 01:15s/l2270.101.17661.17661.182114.601409.60
7502005.11.10 01:15buy2280.101.17641.17201.1834
7512005.11.10 01:29modify2280.101.17641.17661.1834
7522005.11.10 01:34modify2280.101.17641.17681.1834
7532005.11.10 02:05s/l2280.101.17681.17681.18344.001413.60
7542005.11.10 02:05buy2290.101.17631.17191.1833
7552005.11.10 02:25modify2290.101.17631.17651.1833
7562005.11.10 02:29s/l2290.101.17651.17651.18332.001415.60
7572005.11.10 02:29buy2300.101.17631.17191.1833
7582005.11.10 10:20modify2300.101.17631.17651.1833
7592005.11.10 10:34s/l2300.101.17651.17651.18332.001417.60
7602005.11.10 10:34buy2310.101.17631.17231.1833
7612005.11.10 11:34modify2310.101.17631.17671.1833
7622005.11.10 11:39s/l2310.101.17671.17671.18334.001421.60
7632005.11.10 11:39buy2320.101.17691.17331.1839
7642005.11.10 11:44modify2320.101.17691.17711.1839
7652005.11.10 11:49s/l2320.101.17711.17711.18392.001423.60
7662005.11.10 11:49buy2330.101.17661.17291.1836
7672005.11.10 11:59modify2330.101.17661.17691.1836
7682005.11.10 12:29modify2330.101.17661.17721.1836
7692005.11.10 12:39s/l2330.101.17721.17721.18366.001429.60
7702005.11.10 12:39buy2340.101.17711.17391.1841
7712005.11.10 12:54modify2340.101.17711.17741.1841
7722005.11.10 13:05s/l2340.101.17741.17741.18413.001432.60
7732005.11.10 13:05buy2350.101.17721.17421.1842
7742005.11.10 14:15modify2350.101.17721.17731.1842
7752005.11.10 14:25s/l2350.101.17731.17731.18421.001433.60
7762005.11.10 14:25buy2360.101.17741.17451.1844
7772005.11.10 15:44modify2360.101.17741.17871.1844
7782005.11.10 15:49s/l2360.101.17871.17871.184413.001446.60
7792005.11.10 15:49buy2370.101.17721.17411.1842
7802005.11.10 15:54s/l2370.101.17411.17411.1842-31.401415.20
7812005.11.10 15:54buy2380.101.17421.17081.1812
7822005.11.10 16:05modify2380.101.17421.17451.1812
7832005.11.10 16:20s/l2380.101.17451.17451.18123.001418.20
7842005.11.10 16:20buy2390.101.17341.17011.1804
7852005.11.10 16:29modify2390.101.17341.17481.1804
7862005.11.10 16:34modify2390.101.17341.17501.1804
7872005.11.10 16:44s/l2390.101.17501.17501.180416.001434.20
7882005.11.10 16:44buy2400.101.17491.17161.1819
7892005.11.10 21:49s/l2400.101.17161.17161.1819-33.001401.20
7902005.11.10 21:49buy2410.101.16811.16401.1751
7912005.11.11 03:34modify2410.101.16811.16841.1751
7922005.11.11 05:05s/l2410.101.16841.16841.17512.601403.80
7932005.11.11 05:05buy2420.101.16851.16441.1755
7942005.11.11 06:34modify2420.101.16851.16871.1755
7952005.11.11 07:39s/l2420.101.16871.16871.17552.001405.80
7962005.11.11 07:39buy2430.101.16871.16471.1757
7972005.11.11 08:39modify2430.101.16871.16881.1757
7982005.11.11 08:44modify2430.101.16871.16901.1757
7992005.11.11 08:54s/l2430.101.16901.16901.17573.001408.80
8002005.11.11 08:54buy2440.101.16911.16511.1761
8012005.11.11 09:00modify2440.101.16911.16931.1761
8022005.11.11 11:05s/l2440.101.16931.16931.17612.001410.80
8032005.11.11 11:05buy2450.101.16941.16611.1764
8042005.11.14 01:00modify2450.101.16941.17071.1764
8052005.11.14 01:15modify2450.101.16941.17081.1764
8062005.11.14 01:25modify2450.101.16941.17101.1764
8072005.11.14 02:05modify2450.101.16941.17311.1764
8082005.11.14 02:10s/l2450.101.17311.17311.176436.601447.40
8092005.11.14 02:10buy2460.101.17321.17071.1802
8102005.11.14 06:29modify2460.101.17321.17521.1802
8112005.11.14 07:59modify2460.101.17321.17531.1802
8122005.11.14 08:00modify2460.101.17321.17541.1802
8132005.11.14 08:34s/l2460.101.17541.17541.180222.001469.40
8142005.11.14 08:34buy2470.101.17541.17251.1824
8152005.11.14 14:25s/l2470.101.17251.17251.1824-28.601440.80
8162005.11.14 14:25buy2480.101.17271.16981.1797
8172005.11.14 15:20s/l2480.101.16981.16981.1797-29.501411.30
8182005.11.14 15:20buy2490.101.16921.16601.1762
8192005.11.14 15:34modify2490.101.16921.16931.1762
8202005.11.14 15:54s/l2490.101.16931.16931.17621.001412.30
8212005.11.14 15:54buy2500.101.16921.16601.1762
8222005.11.14 16:15modify2500.101.16921.16931.1762
8232005.11.14 16:49s/l2500.101.16931.16931.17621.001413.30
8242005.11.14 16:49buy2510.101.16941.16611.1764
8252005.11.14 18:49s/l2510.101.16611.16611.1764-33.101380.20
8262005.11.14 18:49buy2520.101.16621.16241.1732
8272005.11.14 18:54modify2520.101.16621.16661.1732
8282005.11.14 18:59s/l2520.101.16661.16661.17324.001384.20
8292005.11.14 18:59buy2530.101.16671.16291.1737
8302005.11.14 19:39modify2530.101.16671.16711.1737
8312005.11.14 20:05modify2530.101.16671.16891.1737
8322005.11.14 20:10modify2530.101.16671.16931.1737
8332005.11.14 20:15s/l2530.101.16931.16931.173726.001410.20
8342005.11.14 20:15buy2540.101.16951.16561.1765
8352005.11.15 13:25s/l2540.101.16561.16561.1765-39.001371.20
8362005.11.15 13:25buy2550.101.16561.16261.1726
8372005.11.15 15:39modify2550.101.16561.16661.1726
8382005.11.15 15:49s/l2550.101.16661.16661.172610.001381.20
8392005.11.15 15:49buy2560.101.16541.16241.1724
8402005.11.15 15:54modify2560.101.16541.16661.1724
8412005.11.15 16:05modify2560.101.16541.16691.1724
8422005.11.15 16:44modify2560.101.16541.16701.1724
8432005.11.15 17:05s/l2560.101.16701.16701.172416.001397.20
8442005.11.15 17:05buy2570.101.16571.16261.1727
8452005.11.15 17:15modify2570.101.16571.16721.1727
8462005.11.15 17:20modify2570.101.16571.16851.1727
8472005.11.15 17:25modify2570.101.16571.16901.1727
8482005.11.15 17:34s/l2570.101.16901.16901.172733.001430.20
8492005.11.15 17:34buy2580.101.16711.16381.1741
8502005.11.15 17:49modify2580.101.16711.16861.1741
8512005.11.15 17:54modify2580.101.16711.16881.1741
8522005.11.15 17:59s/l2580.101.16881.16881.174117.001447.20
8532005.11.15 17:59buy2590.101.16741.16411.1744
8542005.11.15 18:39modify2590.101.16741.16841.1744
8552005.11.15 18:44modify2590.101.16741.16861.1744
8562005.11.15 18:49modify2590.101.16741.17111.1744
8572005.11.15 18:54s/l2590.101.17111.17111.174437.001484.20
8582005.11.15 18:54buy2600.101.16891.16521.1759
8592005.11.15 19:25modify2600.101.16891.16911.1759
8602005.11.15 19:29s/l2600.101.16911.16911.17592.001486.20
8612005.11.15 19:29buy2610.101.16871.16491.1757
8622005.11.15 19:49modify2610.101.16871.16891.1757
8632005.11.15 19:59s/l2610.101.16891.16891.17572.001488.20
8642005.11.15 19:59buy2620.101.16881.16501.1758
8652005.11.15 22:15modify2620.101.16881.17071.1758
8662005.11.15 22:20modify2620.101.16881.17121.1758
8672005.11.15 23:20modify2620.101.16881.17131.1758
8682005.11.16 01:34modify2620.101.16881.17261.1758
8692005.11.16 01:44s/l2620.101.17261.17261.175836.801525.00
8702005.11.16 01:44buy2630.101.17251.16821.1795
8712005.11.16 12:34s/l2630.101.16821.16821.1795-42.501482.50
8722005.11.16 12:34buy2640.101.16801.16431.1750
8732005.11.16 12:44modify2640.101.16801.16931.1750
8742005.11.16 12:59s/l2640.101.16931.16931.175013.001495.50
8752005.11.16 12:59buy2650.101.16811.16441.1751
8762005.11.16 15:54modify2650.101.16811.16891.1751
8772005.11.16 16:05s/l2650.101.16891.16891.17518.001503.50
8782005.11.16 16:05buy2660.101.16641.16321.1734
8792005.11.16 18:39modify2660.101.16641.16681.1734
8802005.11.16 18:44s/l2660.101.16681.16681.17344.001507.50
8812005.11.16 18:44buy2670.101.16691.16341.1739
8822005.11.16 20:15modify2670.101.16691.16841.1739
8832005.11.16 20:25modify2670.101.16691.16861.1739
8842005.11.16 21:10s/l2670.101.16861.16861.173917.001524.50
8852005.11.16 21:10buy2680.101.16851.16491.1755
8862005.11.17 10:00s/l2680.101.16491.16491.1755-36.201488.30
8872005.11.17 10:00buy2690.101.16501.16161.1720
8882005.11.17 10:44modify2690.101.16501.16841.1720
8892005.11.17 10:49s/l2690.101.16841.16841.172034.001522.30
8902005.11.17 10:49buy2700.101.16861.16471.1756
8912005.11.17 11:15modify2700.101.16861.16891.1756
8922005.11.17 11:20s/l2700.101.16891.16891.17563.001525.30
8932005.11.17 11:20buy2710.101.16851.16471.1755
8942005.11.17 11:25modify2710.101.16851.16891.1755
8952005.11.17 11:39s/l2710.101.16891.16891.17554.001529.30
8962005.11.17 11:39buy2720.101.16871.16491.1757
8972005.11.17 11:54modify2720.101.16871.16881.1757
8982005.11.17 11:59s/l2720.101.16881.16881.17571.001530.30
8992005.11.17 11:59buy2730.101.16821.16431.1752
9002005.11.17 14:54modify2730.101.16821.16841.1752
9012005.11.17 15:05s/l2730.101.16841.16841.17522.001532.30
9022005.11.17 15:05buy2740.101.16861.16551.1756
9032005.11.17 16:59modify2740.101.16861.16931.1756
9042005.11.17 17:15modify2740.101.16861.17111.1756
9052005.11.17 17:20s/l2740.101.17111.17111.175625.001557.30
9062005.11.17 17:20buy2750.101.17061.16691.1776
9072005.11.17 17:25modify2750.101.17061.17111.1776
9082005.11.17 17:44s/l2750.101.17111.17111.17765.001562.30
9092005.11.17 17:44buy2760.101.17121.16751.1782
9102005.11.17 18:20modify2760.101.17121.17131.1782
9112005.11.17 18:29s/l2760.101.17131.17131.17821.001563.30
9122005.11.17 18:29buy2770.101.17101.16721.1780
9132005.11.17 19:20modify2770.101.17101.17111.1780
9142005.11.17 19:34s/l2770.101.17111.17111.17801.001564.30
9152005.11.17 19:34buy2780.101.17101.16711.1780
9162005.11.17 20:05modify2780.101.17101.17241.1780
9172005.11.17 20:15s/l2780.101.17241.17241.178014.001578.30
9182005.11.17 20:15buy2790.101.17251.16831.1795
9192005.11.17 20:29modify2790.101.17251.17331.1795
9202005.11.17 20:39modify2790.101.17251.17501.1795
9212005.11.17 20:44s/l2790.101.17501.17501.179525.001603.30
9222005.11.17 20:44buy2800.101.17451.17021.1815
9232005.11.17 20:59modify2800.101.17451.17501.1815
9242005.11.17 21:05s/l2800.101.17501.17501.18155.001608.30
9252005.11.17 21:05buy2810.101.17451.17021.1815
9262005.11.17 21:25modify2810.101.17451.17491.1815
9272005.11.17 21:29s/l2810.101.17491.17491.18154.001612.30
9282005.11.17 21:29buy2820.101.17441.17001.1814
9292005.11.17 21:54modify2820.101.17441.17451.1814
9302005.11.17 22:34s/l2820.101.17451.17451.18141.001613.30
9312005.11.17 22:34buy2830.101.17471.17041.1817
9322005.11.18 10:05s/l2830.101.17041.17041.1817-43.901569.40
9332005.11.18 10:05buy2840.101.17031.16681.1773
9342005.11.18 11:25s/l2840.101.16681.16681.1773-35.301534.10
9352005.11.18 11:25buy2850.101.16661.16281.1736
9362005.11.18 11:49modify2850.101.16661.16671.1736
9372005.11.18 11:54s/l2850.101.16671.16671.17361.001535.10
9382005.11.18 11:54buy2860.101.16691.16311.1739
9392005.11.18 12:05modify2860.101.16691.16721.1739
9402005.11.18 12:25s/l2860.101.16721.16721.17393.001538.10
9412005.11.18 12:25buy2870.101.16721.16371.1742
9422005.11.18 14:54modify2870.101.16721.16861.1742
9432005.11.18 14:59s/l2870.101.16861.16861.174214.001552.10
9442005.11.18 14:59buy2880.101.16851.16521.1755
9452005.11.18 15:54modify2880.101.16851.17041.1755
9462005.11.18 16:05t/p2880.101.17551.17041.175570.001622.10
9472005.11.18 16:05buy2890.101.17691.17311.1839
9482005.11.18 16:25s/l2890.101.17311.17311.1839-37.701584.40
9492005.11.18 16:25buy2900.101.17121.16741.1782
9502005.11.18 16:29modify2900.101.17121.17511.1782
9512005.11.18 16:44t/p2900.101.17821.17511.178270.001654.40
9522005.11.18 16:44buy2910.101.17921.17521.1862
9532005.11.18 17:05s/l2910.101.17521.17521.1862-40.301614.10
9542005.11.18 17:05buy2920.101.17081.16641.1778
9552005.11.18 18:10modify2920.101.17081.17111.1778
9562005.11.18 18:15modify2920.101.17081.17311.1778
9572005.11.18 18:20modify2920.101.17081.17331.1778
9582005.11.18 18:25s/l2920.101.17331.17331.177825.001639.10
9592005.11.18 18:25buy2930.101.17231.16751.1793
9602005.11.18 18:34modify2930.101.17231.17271.1793
9612005.11.18 18:39modify2930.101.17231.17481.1793
9622005.11.18 18:44modify2930.101.17231.17511.1793
9632005.11.18 18:49s/l2930.101.17511.17511.179328.001667.10
9642005.11.18 18:49buy2940.101.17391.16891.1809
9652005.11.18 19:10modify2940.101.17391.17451.1809
9662005.11.18 19:15s/l2940.101.17451.17451.18096.001673.10
9672005.11.18 19:15buy2950.101.17411.16911.1811
9682005.11.18 20:15modify2950.101.17411.17501.1811
9692005.11.18 20:20modify2950.101.17411.17511.1811
9702005.11.18 20:29modify2950.101.17411.17531.1811
9712005.11.18 20:39modify2950.101.17411.17541.1811
9722005.11.21 01:00modify2950.101.17411.17671.1811
9732005.11.21 01:05modify2950.101.17411.17701.1811
9742005.11.21 01:25modify2950.101.17411.17731.1811
9752005.11.21 01:34s/l2950.101.17731.17731.181131.601704.70
9762005.11.21 01:34buy2960.101.17741.17211.1844
9772005.11.21 10:10modify2960.101.17741.18061.1844
9782005.11.21 10:15s/l2960.101.18061.18061.184432.001736.70
9792005.11.21 10:15buy2970.101.17881.17371.1858
9802005.11.21 10:29modify2970.101.17881.18051.1858
9812005.11.21 10:34modify2970.101.17881.18091.1858
9822005.11.21 10:39s/l2970.101.18091.18091.185821.001757.70
9832005.11.21 10:39buy2980.101.18101.17581.1880
9842005.11.21 11:54modify2980.101.18101.18131.1880
9852005.11.21 12:34s/l2980.101.18131.18131.18803.001760.70
9862005.11.21 12:34buy2990.101.18121.17591.1882
9872005.11.21 12:44modify2990.101.18121.18131.1882
9882005.11.21 13:34s/l2990.101.18131.18131.18821.001761.70
9892005.11.21 13:34buy3000.101.18141.17641.1884
9902005.11.21 16:05modify3000.101.18141.18271.1884
9912005.11.21 16:20s/l3000.101.18271.18271.188413.001774.70
9922005.11.21 16:20buy3010.101.18181.17831.1888
9932005.11.21 17:10s/l3010.101.17831.17831.1888-35.401739.30
9942005.11.21 17:10buy3020.101.17591.17191.1829
9952005.11.21 17:20t/p3020.101.18291.17191.182970.001809.30
9962005.11.21 17:20buy3030.101.18351.17931.1905
9972005.11.21 17:29s/l3030.101.17931.17931.1905-42.001767.30
9982005.11.21 17:29buy3040.101.17761.17341.1846
9992005.11.21 18:25s/l3040.101.17341.17341.1846-42.001725.30
10002005.11.21 18:25buy3050.101.17201.16761.1790
10012005.11.21 18:34modify3050.101.17201.17291.1790
10022005.11.21 18:49s/l3050.101.17291.17291.17909.001734.30
10032005.11.21 18:49buy3060.101.17281.16841.1798
10042005.11.21 19:10modify3060.101.17281.17311.1798
10052005.11.21 19:20s/l3060.101.17311.17311.17983.001737.30
10062005.11.21 19:20buy3070.101.17291.16851.1799
10072005.11.21 21:10modify3070.101.17291.17321.1799
10082005.11.21 21:25s/l3070.101.17321.17321.17993.001740.30
10092005.11.21 21:25buy3080.101.17271.16811.1797
10102005.11.22 18:54modify3080.101.17271.17301.1797
10112005.11.22 19:25modify3080.101.17271.17451.1797
10122005.11.22 19:29s/l3080.101.17451.17451.179717.601757.90
10132005.11.22 19:29buy3090.101.17381.17041.1808
10142005.11.22 21:10t/p3090.101.18081.17041.180870.001827.90
10152005.11.22 21:10buy3100.101.18131.17721.1883
10162005.11.23 08:10modify3100.101.18131.18281.1883
10172005.11.23 08:20modify3100.101.18131.18451.1883
10182005.11.23 08:25modify3100.101.18131.18491.1883
10192005.11.23 08:29s/l3100.101.18491.18491.188334.801862.70
10202005.11.23 08:29buy3110.101.18421.17961.1912
10212005.11.23 11:29s/l3110.101.17961.17961.1912-45.801816.90
10222005.11.23 11:29buy3120.101.17971.17481.1867
10232005.11.23 16:25modify3120.101.17971.18051.1867
10242005.11.23 16:34s/l3120.101.18051.18051.18678.001824.90
10252005.11.23 16:34buy3130.101.17941.17451.1864
10262005.11.23 16:54modify3130.101.17941.18051.1864
10272005.11.23 16:59s/l3130.101.18051.18051.186411.001835.90
10282005.11.23 16:59buy3140.101.18021.17531.1872
10292005.11.23 22:49modify3140.101.18021.18081.1872
10302005.11.23 22:54modify3140.101.18021.18091.1872
10312005.11.23 23:20modify3140.101.18021.18101.1872
10322005.11.23 23:25modify3140.101.18021.18111.1872
10332005.11.23 23:54modify3140.101.18021.18131.1872
10342005.11.24 00:34s/l3140.101.18131.18131.187210.601846.50
10352005.11.24 00:34buy3150.101.18121.17691.1882
10362005.11.24 02:49modify3150.101.18121.18131.1882
10372005.11.24 02:54s/l3150.101.18131.18131.18821.001847.50
10382005.11.24 02:54buy3160.101.18061.17621.1876
10392005.11.24 02:59modify3160.101.18061.18111.1876
10402005.11.24 03:00modify3160.101.18061.18121.1876
10412005.11.24 03:15s/l3160.101.18121.18121.18766.001853.50
10422005.11.24 03:15buy3170.101.18141.17701.1884
10432005.11.25 02:20s/l3170.101.17701.17701.1884-44.101809.40
10442005.11.25 02:20buy3180.101.17681.17401.1838
10452005.11.25 11:44s/l3180.101.17401.17401.1838-28.501780.90
10462005.11.25 11:44buy3190.101.17411.17181.1811
10472005.11.25 11:59modify3190.101.17411.17441.1811
10482005.11.25 12:05modify3190.101.17411.17481.1811
10492005.11.25 12:10s/l3190.101.17481.17481.18117.001787.90
10502005.11.25 12:10buy3200.101.17491.17261.1819
10512005.11.25 12:39modify3200.101.17491.17511.1819
10522005.11.25 13:44s/l3200.101.17511.17511.18192.001789.90
10532005.11.25 13:44buy3210.101.17521.17291.1822
10542005.11.25 16:10modify3210.101.17521.17541.1822
10552005.11.25 16:34s/l3210.101.17541.17541.18222.001791.90
10562005.11.25 16:34buy3220.101.17561.17311.1826
10572005.11.25 17:05s/l3220.101.17311.17311.1826-24.601767.30
10582005.11.25 17:05buy3230.101.17271.17001.1797
10592005.11.25 17:20modify3230.101.17271.17441.1797
10602005.11.25 17:25modify3230.101.17271.17461.1797
10612005.11.25 17:29s/l3230.101.17461.17461.179719.001786.30
10622005.11.25 17:29buy3240.101.17311.17041.1801
10632005.11.28 01:00s/l3240.101.17041.17041.1801-27.401758.90
10642005.11.28 01:00buy3250.101.17061.16771.1776
10652005.11.28 15:20modify3250.101.17061.17111.1776
10662005.11.28 15:29modify3250.101.17061.17121.1776
10672005.11.28 15:39s/l3250.101.17121.17121.17766.001764.90
10682005.11.28 15:39buy3260.101.17081.16831.1778
10692005.11.28 15:54modify3260.101.17081.17131.1778
10702005.11.28 17:10modify3260.101.17081.17321.1778
10712005.11.28 17:25modify3260.101.17081.17501.1778
10722005.11.28 17:39t/p3260.101.17781.17501.177870.001834.90
10732005.11.28 17:39buy3270.101.17911.17611.1861
10742005.11.28 18:25modify3270.101.17911.17921.1861
10752005.11.28 19:05s/l3270.101.17921.17921.18611.001835.90
10762005.11.28 19:05buy3280.101.17901.17571.1860
10772005.11.28 20:15modify3280.101.17901.18271.1860
10782005.11.28 20:20modify3280.101.17901.18311.1860
10792005.11.28 20:54modify3280.101.17901.18481.1860
10802005.11.28 20:59s/l3280.101.18481.18481.186058.001893.90
10812005.11.28 20:59buy3290.101.18441.18061.1914
10822005.11.28 21:20modify3290.101.18441.18521.1914
10832005.11.28 21:25modify3290.101.18441.18901.1914
10842005.11.28 21:29s/l3290.101.18901.18901.191446.001939.90
10852005.11.28 21:29buy3300.101.18761.18351.1946
10862005.11.29 01:49s/l3300.101.18351.18351.1946-41.901898.00
10872005.11.29 01:49buy3310.101.18331.17891.1903
10882005.11.29 02:10modify3310.101.18331.18511.1903
10892005.11.29 02:15s/l3310.101.18511.18511.190318.001916.00
10902005.11.29 02:15buy3320.101.18491.18041.1919
10912005.11.29 15:00s/l3320.101.18041.18041.1919-45.501870.50
10922005.11.29 15:00buy3330.101.18041.17641.1874
10932005.11.29 15:34s/l3330.101.17641.17641.1874-40.501830.00
10942005.11.29 15:34buy3340.101.17651.17211.1835
10952005.11.29 16:05modify3340.101.17651.17661.1835
10962005.11.29 16:10modify3340.101.17651.17711.1835
10972005.11.29 16:25s/l3340.101.17711.17711.18356.001836.00
10982005.11.29 16:25buy3350.101.17561.17121.1826
10992005.11.29 16:44modify3350.101.17561.17741.1826
11002005.11.29 17:00s/l3350.101.17741.17741.182618.001854.00
11012005.11.29 17:00buy3360.101.17671.17281.1837
11022005.11.29 18:05modify3360.101.17671.17711.1837
11032005.11.29 18:10s/l3360.101.17711.17711.18374.001858.00
11042005.11.29 18:10buy3370.101.17651.17251.1835
11052005.11.29 18:15modify3370.101.17651.17721.1835
11062005.11.29 18:25s/l3370.101.17721.17721.18357.001865.00
11072005.11.29 18:25buy3380.101.17631.17231.1833
11082005.11.29 18:29modify3380.101.17631.17721.1833
11092005.11.29 19:00modify3380.101.17631.17741.1833
11102005.11.29 19:15s/l3380.101.17741.17741.183311.001876.00
11112005.11.29 19:15buy3390.101.17621.17201.1832
11122005.11.29 19:25modify3390.101.17621.17711.1832
11132005.11.29 19:29s/l3390.101.17711.17711.18329.001885.00
11142005.11.29 19:29buy3400.101.17731.17311.1843
11152005.11.29 19:49modify3400.101.17731.17741.1843
11162005.11.29 20:15modify3400.101.17731.17881.1843
11172005.11.29 20:20modify3400.101.17731.17901.1843
11182005.11.29 20:29s/l3400.101.17901.17901.184317.001902.00
11192005.11.29 20:29buy3410.101.17911.17481.1861
11202005.12.01 14:54s/l3410.101.17481.17481.1861-44.201857.80
11212005.12.01 14:54buy3420.101.17431.17181.1813
11222005.12.01 15:05modify3420.101.17431.17441.1813
11232005.12.01 15:20s/l3420.101.17441.17441.18131.001858.80
11242005.12.01 15:20buy3430.101.17241.16971.1794
11252005.12.01 15:29modify3430.101.17241.17291.1794
11262005.12.01 15:39modify3430.101.17241.17441.1794
11272005.12.01 15:44s/l3430.101.17441.17441.179420.001878.80
11282005.12.01 15:44buy3440.101.17361.17091.1806
11292005.12.01 16:25s/l3440.101.17091.17091.1806-27.001851.80
11302005.12.01 16:25buy3450.101.17061.16771.1776
11312005.12.01 16:34modify3450.101.17061.17081.1776
11322005.12.01 16:39modify3450.101.17061.17091.1776
11332005.12.01 16:49s/l3450.101.17091.17091.17763.001854.80
11342005.12.01 16:49buy3460.101.17101.16811.1780
11352005.12.01 20:39modify3460.101.17101.17291.1780
11362005.12.01 20:44s/l3460.101.17291.17291.178019.001873.80
11372005.12.01 20:44buy3470.101.17171.16821.1787
11382005.12.01 20:54modify3470.101.17171.17291.1787
11392005.12.01 21:10s/l3470.101.17291.17291.178712.001885.80
11402005.12.01 21:10buy3480.101.17311.16961.1801
11412005.12.01 21:59modify3480.101.17311.17331.1801
11422005.12.01 22:05s/l3480.101.17331.17331.18012.001887.80
11432005.12.01 22:05buy3490.101.17341.16981.1804
11442005.12.02 13:10s/l3490.101.16981.16981.1804-36.201851.60
11452005.12.02 13:10buy3500.101.17001.16751.1770
11462005.12.02 15:54modify3500.101.17001.17301.1770
11472005.12.02 15:59s/l3500.101.17301.17301.177030.001881.60
11482005.12.02 15:59buy3510.101.17301.17021.1800
11492005.12.02 16:15s/l3510.101.17021.17021.1800-28.101853.50
11502005.12.02 16:15buy3520.101.16951.16671.1765
11512005.12.02 16:20modify3520.101.16951.17261.1765
11522005.12.02 16:25s/l3520.101.17261.17261.176531.001884.50
11532005.12.02 16:25buy3530.101.17061.16771.1776
11542005.12.02 16:34s/l3530.101.16771.16771.1776-29.201855.30
11552005.12.02 16:34buy3540.101.16661.16341.1736
11562005.12.02 17:34modify3540.101.16661.16931.1736
11572005.12.02 17:44modify3540.101.16661.17041.1736
11582005.12.02 17:49s/l3540.101.17041.17041.173638.001893.30
11592005.12.02 17:49buy3550.101.17021.16661.1772
11602005.12.02 19:25modify3550.101.17021.17061.1772
11612005.12.02 19:29s/l3550.101.17061.17061.17724.001897.30
11622005.12.02 19:29buy3560.101.17081.16701.1778
11632005.12.02 20:20modify3560.101.17081.17101.1778
11642005.12.02 20:34s/l3560.101.17101.17101.17782.001899.30
11652005.12.02 20:34buy3570.101.17101.16711.1780
11662005.12.02 20:54modify3570.101.17101.17111.1780
11672005.12.02 21:00s/l3570.101.17111.17111.17801.001900.30
11682005.12.02 21:00buy3580.101.17131.16741.1783
11692005.12.05 13:15modify3580.101.17131.17261.1783
11702005.12.05 13:25s/l3580.101.17261.17261.178312.601912.90
11712005.12.05 13:25buy3590.101.17171.16791.1787
11722005.12.05 13:29modify3590.101.17171.17251.1787
11732005.12.05 13:39modify3590.101.17171.17301.1787
11742005.12.05 13:59modify3590.101.17171.17311.1787
11752005.12.05 14:00modify3590.101.17171.17321.1787
11762005.12.05 14:34s/l3590.101.17321.17321.178715.001927.90
11772005.12.05 14:34buy3600.101.17331.17001.1803
11782005.12.05 14:49modify3600.101.17331.17521.1803
11792005.12.05 15:05modify3600.101.17331.17531.1803
11802005.12.05 15:20modify3600.101.17331.17661.1803
11812005.12.05 15:34s/l3600.101.17661.17661.180333.001960.90
11822005.12.05 15:34buy3610.101.17661.17351.1836
11832005.12.05 15:54modify3610.101.17661.17661.1836
11842005.12.05 15:59s/l3610.101.17661.17661.18360.001960.90
11852005.12.05 15:59buy3620.101.17661.17351.1836
11862005.12.05 17:15modify3620.101.17661.17661.1836
11872005.12.05 17:29s/l3620.101.17661.17661.18360.001960.90
11882005.12.05 17:29buy3630.101.17641.17341.1834
11892005.12.05 18:34modify3630.101.17641.17651.1834
11902005.12.05 18:54s/l3630.101.17651.17651.18341.001961.90
11912005.12.05 18:54buy3640.101.17651.17321.1835
11922005.12.05 19:10modify3640.101.17651.17871.1835
11932005.12.05 19:20s/l3640.101.17871.17871.183522.001983.90
11942005.12.05 19:20buy3650.101.17851.17521.1855
11952005.12.05 19:39modify3650.101.17851.17881.1855
11962005.12.05 19:49modify3650.101.17851.17931.1855
11972005.12.05 19:54modify3650.101.17851.18091.1855
11982005.12.05 19:59s/l3650.101.18091.18091.185524.002007.90
11992005.12.05 19:59buy3660.101.18111.17761.1881
12002005.12.06 09:05s/l3660.101.17761.17761.1881-35.701972.20
12012005.12.06 09:05buy3670.101.17761.17451.1846
12022005.12.06 16:15modify3670.101.17761.17921.1846
12032005.12.06 16:20s/l3670.101.17921.17921.184616.001988.20
12042005.12.06 16:20buy3680.101.17931.17671.1863
12052005.12.06 16:29s/l3680.101.17671.17671.1863-26.301961.90
12062005.12.06 16:29buy3690.101.17661.17391.1836
12072005.12.06 17:20modify3690.101.17661.17681.1836
12082005.12.06 17:25s/l3690.101.17681.17681.18362.001963.90
12092005.12.06 17:25buy3700.101.17591.17311.1829
12102005.12.06 17:34modify3700.101.17591.17651.1829
12112005.12.06 17:44modify3700.101.17591.17671.1829
12122005.12.06 17:54s/l3700.101.17671.17671.18298.001971.90
12132005.12.06 17:54buy3710.101.17661.17381.1836
12142005.12.06 17:59modify3710.101.17661.17661.1836
12152005.12.06 18:25modify3710.101.17661.17711.1836
12162005.12.06 18:34modify3710.101.17661.17721.1836
12172005.12.06 18:44s/l3710.101.17721.17721.18366.001977.90
12182005.12.06 18:44buy3720.101.17721.17431.1842
12192005.12.06 19:05modify3720.101.17721.17741.1842
12202005.12.06 19:49modify3720.101.17721.17851.1842
12212005.12.06 19:59modify3720.101.17721.17861.1842
12222005.12.06 20:25modify3720.101.17721.17931.1842
12232005.12.06 20:29s/l3720.101.17931.17931.184221.001998.90
12242005.12.06 20:29buy3730.101.17951.17651.1865
12252005.12.07 04:54s/l3730.101.17651.17651.1865-31.701967.20
12262005.12.07 04:54buy3740.101.17661.17301.1836
12272005.12.07 07:39modify3740.101.17661.17681.1836
12282005.12.07 08:20s/l3740.101.17681.17681.18362.001969.20
12292005.12.07 08:20buy3750.101.17661.17341.1836
12302005.12.07 11:39s/l3750.101.17341.17341.1836-32.101937.10
12312005.12.07 11:39buy3760.101.17261.16921.1796
12322005.12.08 09:44modify3760.101.17261.17311.1796
12332005.12.08 09:54s/l3760.101.17311.17311.17964.601941.70
12342005.12.08 09:54buy3770.101.17241.16971.1794
12352005.12.08 09:59modify3770.101.17241.17291.1794
12362005.12.08 10:00modify3770.101.17241.17301.1794
12372005.12.08 10:34modify3770.101.17241.17521.1794
12382005.12.08 10:54modify3770.101.17241.17671.1794
12392005.12.08 10:59s/l3770.101.17671.17671.179443.001984.70
12402005.12.08 10:59buy3780.101.17651.17361.1835
12412005.12.08 11:49modify3780.101.17651.17681.1835
12422005.12.08 11:59s/l3780.101.17681.17681.18353.001987.70
12432005.12.08 11:59buy3790.101.17651.17351.1835
12442005.12.08 12:49modify3790.101.17651.17651.1835
12452005.12.08 13:10s/l3790.101.17651.17651.18350.001987.70
12462005.12.08 13:10buy3800.101.17651.17371.1835
12472005.12.08 13:39modify3800.101.17651.17681.1835
12482005.12.08 14:15s/l3800.101.17681.17681.18353.001990.70
12492005.12.08 14:15buy3810.101.17681.17391.1838
12502005.12.08 15:54modify3810.101.17681.17691.1838
12512005.12.08 16:10modify3810.101.17681.17731.1838
12522005.12.08 16:25s/l3810.101.17731.17731.18385.001995.70
12532005.12.08 16:25buy3820.101.17741.17451.1844
12542005.12.08 17:34modify3820.101.17741.18111.1844
12552005.12.08 17:59modify3820.101.17741.18141.1844
12562005.12.08 18:25t/p3820.101.18441.18141.184470.002065.70
12572005.12.08 18:25buy3830.101.18491.18111.1919
12582005.12.08 21:34s/l3830.101.18111.18111.1919-37.702028.00
12592005.12.08 21:34buy3840.101.18101.17701.1880
12602005.12.08 21:49modify3840.101.18101.18131.1880
12612005.12.08 21:54s/l3840.101.18131.18131.18803.002031.00
12622005.12.08 21:54buy3850.101.18041.17631.1874
12632005.12.08 22:10modify3850.101.18041.18061.1874
12642005.12.08 22:15modify3850.101.18041.18091.1874
12652005.12.08 22:34modify3850.101.18041.18101.1874
12662005.12.08 22:39modify3850.101.18041.18121.1874
12672005.12.09 00:10s/l3850.101.18121.18121.18747.602038.60
12682005.12.09 00:10buy3860.101.18131.17741.1883
12692005.12.09 10:54s/l3860.101.17741.17741.1883-38.901999.70
12702005.12.09 10:54buy3870.101.17731.17361.1843
12712005.12.09 13:20modify3870.101.17731.17891.1843
12722005.12.09 13:25modify3870.101.17731.17901.1843
12732005.12.09 13:34modify3870.101.17731.17921.1843
12742005.12.09 14:54modify3870.101.17731.18071.1843
12752005.12.09 14:59s/l3870.101.18071.18071.184334.002033.70
12762005.12.09 14:59buy3880.101.17951.17641.1865
12772005.12.09 16:59modify3880.101.17951.18051.1865
12782005.12.09 17:05modify3880.101.17951.18261.1865
12792005.12.09 17:10s/l3880.101.18261.18261.186531.002064.70
12802005.12.09 17:10buy3890.101.18101.17761.1880
12812005.12.09 17:54modify3890.101.18101.18251.1880
12822005.12.09 18:05s/l3890.101.18251.18251.188015.002079.70
12832005.12.09 18:05buy3900.101.18181.17831.1888
12842005.12.12 03:39modify3900.101.18181.18281.1888
12852005.12.12 03:44s/l3900.101.18281.18281.18889.602089.30
12862005.12.12 03:44buy3910.101.18171.17781.1887
12872005.12.12 03:54modify3910.101.18171.18281.1887
12882005.12.12 04:25modify3910.101.18171.18301.1887
12892005.12.12 04:34s/l3910.101.18301.18301.188713.002102.30
12902005.12.12 04:34buy3920.101.18241.17831.1894
12912005.12.12 04:54modify3920.101.18241.18271.1894
12922005.12.12 04:59s/l3920.101.18271.18271.18943.002105.30
12932005.12.12 04:59buy3930.101.18251.17841.1895
12942005.12.12 05:20modify3930.101.18251.18321.1895
12952005.12.12 05:25modify3930.101.18251.18331.1895
12962005.12.12 06:05s/l3930.101.18331.18331.18958.002113.30
12972005.12.12 06:05buy3940.101.18301.17881.1900
12982005.12.12 06:49modify3940.101.18301.18311.1900
12992005.12.12 07:05modify3940.101.18301.18321.1900
13002005.12.12 07:15modify3940.101.18301.18341.1900
13012005.12.12 07:34s/l3940.101.18341.18341.19004.002117.30
13022005.12.12 07:34buy3950.101.18341.17931.1904
13032005.12.12 10:05modify3950.101.18341.18541.1904
13042005.12.12 10:25s/l3950.101.18541.18541.190420.002137.30
13052005.12.12 10:25buy3960.101.18241.17811.1894
13062005.12.12 10:49modify3960.101.18241.18491.1894
13072005.12.12 11:00modify3960.101.18241.18651.1894
13082005.12.12 11:10modify3960.101.18241.18701.1894
13092005.12.12 11:39s/l3960.101.18701.18701.189446.002183.30
13102005.12.12 11:39buy3970.101.18721.18271.1942
13112005.12.12 12:25modify3970.101.18721.18741.1942
13122005.12.12 13:25modify3970.101.18721.18751.1942
13132005.12.12 14:10s/l3970.101.18751.18751.19423.002186.30
13142005.12.12 14:10buy3980.101.18761.18361.1946
13152005.12.12 15:05modify3980.101.18761.19291.1946
13162005.12.12 15:15t/p3980.101.19461.19291.194670.002256.30
13172005.12.12 15:15buy3990.101.19621.19151.2032
13182005.12.12 15:20s/l3990.101.19151.19151.2032-46.902209.40
13192005.12.12 15:20buy4000.101.19101.18631.1980
13202005.12.12 15:39modify4000.101.19101.19461.1980
13212005.12.12 16:20modify4000.101.19101.19481.1980
13222005.12.12 16:34s/l4000.101.19481.19481.198038.002247.40
13232005.12.12 16:34buy4010.101.19461.18971.2016
13242005.12.12 17:25modify4010.101.19461.19481.2016
13252005.12.12 17:34s/l4010.101.19481.19481.20162.002249.40
13262005.12.12 17:34buy4020.101.19471.18981.2017
13272005.12.12 17:39modify4020.101.19471.19471.2017
13282005.12.12 17:44modify4020.101.19471.19481.2017
13292005.12.12 18:25modify4020.101.19471.19541.2017
13302005.12.12 19:15modify4020.101.19471.19551.2017
13312005.12.12 19:25modify4020.101.19471.19711.2017
13322005.12.12 19:34s/l4020.101.19711.19711.201724.002273.40
13332005.12.12 19:34buy4030.101.19681.19171.2038
13342005.12.12 19:49modify4030.101.19681.19701.2038
13352005.12.12 20:05s/l4030.101.19701.19701.20382.002275.40
13362005.12.12 20:05buy4040.101.19691.19191.2039
13372005.12.13 11:25s/l4040.101.19191.19191.2039-50.802224.60
13382005.12.13 11:25buy4050.101.19151.18851.1985
13392005.12.13 12:05modify4050.101.19151.19341.1985
13402005.12.13 12:15s/l4050.101.19341.19341.198519.002243.60
13412005.12.13 12:15buy4060.101.19241.18941.1994
13422005.12.13 15:15modify4060.101.19241.19281.1994
13432005.12.13 15:20s/l4060.101.19281.19281.19944.002247.60
13442005.12.13 15:20buy4070.101.19281.18981.1998
13452005.12.13 17:20modify4070.101.19281.19301.1998
13462005.12.13 17:34s/l4070.101.19301.19301.19982.002249.60
13472005.12.13 17:34buy4080.101.19281.18981.1998
13482005.12.13 17:54modify4080.101.19281.19301.1998
13492005.12.13 18:34s/l4080.101.19301.19301.19982.002251.60
13502005.12.13 18:34buy4090.101.19301.19001.2000
13512005.12.13 21:05modify4090.101.19301.19681.2000
13522005.12.13 21:10s/l4090.101.19681.19681.200038.002289.60
13532005.12.13 21:10buy4100.101.19281.18931.1998
13542005.12.13 21:15modify4100.101.19281.19521.1998
13552005.12.13 21:29modify4100.101.19281.19691.1998
13562005.12.13 21:34s/l4100.101.19691.19691.199841.002330.60
13572005.12.13 21:34buy4110.101.19461.19101.2016
13582005.12.13 21:44modify4110.101.19461.19671.2016
13592005.12.13 21:49s/l4110.101.19671.19671.201621.002351.60
13602005.12.13 21:49buy4120.101.19681.19321.2038
13612005.12.13 22:34s/l4120.101.19321.19321.2038-35.902315.70
13622005.12.13 22:34buy4130.101.19331.18951.2003
13632005.12.13 23:59modify4130.101.19331.19341.2003
13642005.12.14 00:00modify4130.101.19331.19351.2003
13652005.12.14 00:15s/l4130.101.19351.19351.20030.802316.50
13662005.12.14 00:15buy4140.101.19371.18981.2007
13672005.12.14 03:15modify4140.101.19371.19471.2007
13682005.12.14 03:44modify4140.101.19371.19731.2007
13692005.12.14 04:05modify4140.101.19371.19741.2007
13702005.12.14 04:10modify4140.101.19371.19861.2007
13712005.12.14 04:15modify4140.101.19371.19891.2007
13722005.12.14 04:20t/p4140.101.20071.19891.200770.002386.50
13732005.12.14 04:20buy4150.101.20111.19671.2081
13742005.12.14 04:59modify4150.101.20111.20151.2081
13752005.12.14 05:34s/l4150.101.20151.20151.20814.002390.50
13762005.12.14 05:34buy4160.101.20101.19631.2080
13772005.12.14 05:54modify4160.101.20101.20161.2080
13782005.12.14 05:59s/l4160.101.20161.20161.20806.002396.50
13792005.12.14 05:59buy4170.101.20181.19701.2088
13802005.12.14 10:39modify4170.101.20181.20281.2088
13812005.12.14 11:05s/l4170.101.20281.20281.208810.002406.50
13822005.12.14 11:05buy4180.101.20251.19801.2095
13832005.12.14 15:44modify4180.101.20251.20501.2095
13842005.12.14 15:49s/l4180.101.20501.20501.209525.002431.50
13852005.12.14 15:49buy4190.101.20281.19791.2098
13862005.12.14 15:54modify4190.101.20281.20501.2098
13872005.12.14 15:59s/l4190.101.20501.20501.209822.002453.50
13882005.12.14 15:59buy4200.101.20351.19861.2105
13892005.12.15 01:49s/l4200.101.19861.19861.2105-49.702403.80
13902005.12.15 01:49buy4210.101.19741.19301.2044
13912005.12.15 02:49modify4210.101.19741.19751.2044
13922005.12.15 03:15modify4210.101.19741.20071.2044
13932005.12.15 03:20s/l4210.101.20071.20071.204433.002436.80
13942005.12.15 03:20buy4220.101.19881.19421.2058
13952005.12.15 03:25modify4220.101.19881.20071.2058
13962005.12.15 03:44s/l4220.101.20071.20071.205819.002455.80
13972005.12.15 03:44buy4230.101.20091.19631.2079
13982005.12.15 11:54modify4230.101.20091.20281.2079
13992005.12.15 12:05s/l4230.101.20281.20281.207919.002474.80
14002005.12.15 12:05buy4240.101.20121.19641.2082
14012005.12.15 12:54modify4240.101.20121.20131.2082
14022005.12.15 13:10s/l4240.101.20131.20131.20821.002475.80
14032005.12.15 13:10buy4250.101.20151.19691.2085
14042005.12.15 17:20s/l4250.101.19691.19691.2085-45.902429.90
14052005.12.15 17:20buy4260.101.19651.19201.2035
14062005.12.15 18:05modify4260.101.19651.19741.2035
14072005.12.15 18:20s/l4260.101.19741.19741.20359.002438.90
14082005.12.15 18:20buy4270.101.19691.19191.2039
14092005.12.15 18:29modify4270.101.19691.19731.2039
14102005.12.15 18:34modify4270.101.19691.19751.2039
14112005.12.15 18:44s/l4270.101.19751.19751.20396.002444.90
14122005.12.15 18:44buy4280.101.19741.19241.2044
14132005.12.16 10:25modify4280.101.19741.19921.2044
14142005.12.16 10:34s/l4280.101.19921.19921.204417.602462.50
14152005.12.16 10:34buy4290.101.19941.19551.2064
14162005.12.16 10:59modify4290.101.19941.19951.2064
14172005.12.16 11:25modify4290.101.19941.20141.2064
14182005.12.16 11:34s/l4290.101.20141.20141.206420.002482.50
14192005.12.16 11:34buy4300.101.19971.19571.2067
14202005.12.16 19:54modify4300.101.19971.20071.2067
14212005.12.16 19:59s/l4300.101.20071.20071.206710.002492.50
14222005.12.16 19:59buy4310.101.20071.19681.2077
14232005.12.19 00:59modify4310.101.20071.20161.2077
14242005.12.19 02:39s/l4310.101.20161.20161.20778.602501.10
14252005.12.19 02:39buy4320.101.20171.19791.2087
14262005.12.19 14:39s/l4320.101.19791.19791.2087-37.802463.30
14272005.12.19 14:39buy4330.101.19801.19501.2050
14282005.12.19 14:49modify4330.101.19801.19871.2050
14292005.12.19 14:59s/l4330.101.19871.19871.20507.002470.30
14302005.12.19 14:59buy4340.101.19871.19571.2057
14312005.12.19 16:34modify4340.101.19871.19881.2057
14322005.12.19 16:44s/l4340.101.19881.19881.20571.002471.30
14332005.12.19 16:44buy4350.101.19861.19561.2056
14342005.12.19 17:05modify4350.101.19861.19931.2056
14352005.12.19 17:10s/l4350.101.19931.19931.20567.002478.30
14362005.12.19 17:10buy4360.101.19941.19641.2064
14372005.12.19 21:59modify4360.101.19941.19961.2064
14382005.12.20 03:15s/l4360.101.19961.19961.20641.602479.90
14392005.12.20 03:15buy4370.101.19941.19641.2064
14402005.12.20 03:25modify4370.101.19941.19951.2064
14412005.12.20 03:29s/l4370.101.19951.19951.20641.002480.90
14422005.12.20 03:29buy4380.101.19971.19671.2067
14432005.12.20 06:54s/l4380.101.19671.19671.2067-30.002450.90
14442005.12.20 06:54buy4390.101.19631.19321.2033
14452005.12.20 06:59modify4390.101.19631.19701.2033
14462005.12.20 07:00modify4390.101.19631.19711.2033
14472005.12.20 07:10modify4390.101.19631.19751.2033
14482005.12.20 09:10s/l4390.101.19751.19751.203312.002462.90
14492005.12.20 09:10buy4400.101.19731.19411.2043
14502005.12.20 09:54modify4400.101.19731.19751.2043
14512005.12.20 10:49s/l4400.101.19751.19751.20432.002464.90
14522005.12.20 10:49buy4410.101.19711.19411.2041
14532005.12.20 12:15modify4410.101.19711.19751.2041
14542005.12.20 12:20s/l4410.101.19751.19751.20414.002468.90
14552005.12.20 12:20buy4420.101.19771.19471.2047
14562005.12.20 15:44s/l4420.101.19471.19471.2047-30.402438.50
14572005.12.20 15:44buy4430.101.19401.19081.2010
14582005.12.20 17:20s/l4430.101.19081.19081.2010-32.502406.00
14592005.12.20 17:20buy4440.101.18921.18561.1962
14602005.12.20 18:59s/l4440.101.18561.18561.1962-35.702370.30
14612005.12.20 18:59buy4450.101.18541.18141.1924
14622005.12.21 01:39modify4450.101.18541.18651.1924
14632005.12.21 01:49modify4450.101.18541.18661.1924
14642005.12.21 02:10s/l4450.101.18661.18661.192410.802381.10
14652005.12.21 02:10buy4460.101.18621.18191.1932
14662005.12.21 02:25modify4460.101.18621.18661.1932
14672005.12.21 02:49modify4460.101.18621.18671.1932
14682005.12.21 02:59modify4460.101.18621.18711.1932
14692005.12.21 03:15modify4460.101.18621.18731.1932
14702005.12.21 03:20modify4460.101.18621.18751.1932
14712005.12.21 03:34s/l4460.101.18751.18751.193213.002394.10
14722005.12.21 03:34buy4470.101.18741.18311.1944
14732005.12.21 10:05modify4470.101.18741.18751.1944
14742005.12.21 10:20modify4470.101.18741.18891.1944
14752005.12.21 10:34s/l4470.101.18891.18891.194415.002409.10
14762005.12.21 10:34buy4480.101.18811.18391.1951
14772005.12.21 11:54modify4480.101.18811.18891.1951
14782005.12.21 11:59s/l4480.101.18891.18891.19518.002417.10
14792005.12.21 11:59buy4490.101.18881.18481.1958
14802005.12.21 16:15s/l4490.101.18481.18481.1958-40.002377.10
14812005.12.21 16:15buy4500.101.18471.18131.1917
14822005.12.21 16:39s/l4500.101.18131.18131.1917-34.002343.10
14832005.12.21 16:39buy4510.101.18151.17781.1885
14842005.12.21 21:25modify4510.101.18151.18271.1885
14852005.12.21 21:49modify4510.101.18151.18311.1885
14862005.12.21 21:59modify4510.101.18151.18321.1885
14872005.12.21 22:05s/l4510.101.18321.18321.188517.002360.10
14882005.12.21 22:05buy4520.101.18311.17921.1901
14892005.12.22 16:10modify4520.101.18311.18451.1901
14902005.12.22 16:25s/l4520.101.18451.18451.190113.602373.70
14912005.12.22 16:25buy4530.101.18361.18091.1906
14922005.12.22 16:59modify4530.101.18361.18541.1906
14932005.12.22 17:44modify4530.101.18361.18661.1906
14942005.12.22 17:49modify4530.101.18361.18741.1906
14952005.12.22 17:59s/l4530.101.18741.18741.190638.002411.70
14962005.12.22 17:59buy4540.101.18661.18361.1936
14972005.12.22 18:49modify4540.101.18661.18721.1936
14982005.12.22 19:05s/l4540.101.18721.18721.19366.002417.70
14992005.12.22 19:05buy4550.101.18701.18381.1940
15002005.12.22 19:15modify4550.101.18701.18731.1940
15012005.12.22 19:20s/l4550.101.18731.18731.19403.002420.70
15022005.12.22 19:20buy4560.101.18751.18431.1945
15032005.12.23 14:20s/l4560.101.18431.18431.1945-32.602388.10
15042005.12.23 14:20buy4570.101.18421.18151.1912
15052005.12.23 15:05modify4570.101.18421.18511.1912
15062005.12.23 15:20s/l4570.101.18511.18511.19129.002397.10
15072005.12.23 15:20buy4580.101.18501.18241.1920
15082005.12.23 17:20modify4580.101.18501.18541.1920
15092005.12.23 17:34modify4580.101.18501.18701.1920
15102005.12.23 17:39s/l4580.101.18701.18701.192020.002417.10
15112005.12.23 17:39buy4590.101.18711.18401.1941
15122005.12.26 05:05s/l4590.101.18401.18401.1941-31.102386.00
15132005.12.26 05:05buy4600.101.18421.18061.1912
15142005.12.26 09:34modify4600.101.18421.18481.1912
15152005.12.26 09:39s/l4600.101.18481.18481.19126.002392.00
15162005.12.26 09:39buy4610.101.18501.18131.1920
15172005.12.26 10:54modify4610.101.18501.18541.1920
15182005.12.26 10:59s/l4610.101.18541.18541.19204.002396.00
15192005.12.26 10:59buy4620.101.18561.18191.1926
15202005.12.26 12:59modify4620.101.18561.18661.1926
15212005.12.26 13:05s/l4620.101.18661.18661.192610.002406.00
15222005.12.26 13:05buy4630.101.18601.18271.1930
15232005.12.26 13:25modify4630.101.18601.18861.1930
15242005.12.26 13:29s/l4630.101.18861.18861.193026.002432.00
15252005.12.26 13:29buy4640.101.18651.18301.1935
15262005.12.26 13:54modify4640.101.18651.18661.1935
15272005.12.26 13:59s/l4640.101.18661.18661.19351.002433.00
15282005.12.26 13:59buy4650.101.18641.18291.1934
15292005.12.27 10:54modify4650.101.18641.18661.1934
15302005.12.27 10:59s/l4650.101.18661.18661.19341.602434.60
15312005.12.27 10:59buy4660.101.18641.18411.1934
15322005.12.27 21:25s/l4660.101.18411.18411.1934-23.102411.50
15332005.12.27 21:25buy4670.101.18401.18151.1910
15342005.12.28 02:25modify4670.101.18401.18471.1910
15352005.12.28 03:10s/l4670.101.18471.18471.19105.802417.30
15362005.12.28 03:10buy4680.101.18451.18181.1915
15372005.12.28 05:34modify4680.101.18451.18451.1915
15382005.12.28 06:05modify4680.101.18451.18471.1915
15392005.12.28 06:39s/l4680.101.18471.18471.19152.002419.30
15402005.12.28 06:39buy4690.101.18471.18221.1917
15412005.12.28 06:54modify4690.101.18471.18481.1917
15422005.12.28 06:59s/l4690.101.18481.18481.19171.002420.30
15432005.12.28 06:59buy4700.101.18471.18221.1917
15442005.12.28 08:15modify4700.101.18471.18491.1917
15452005.12.28 08:20s/l4700.101.18491.18491.19172.002422.30
15462005.12.28 08:20buy4710.101.18501.18251.1920
15472005.12.28 08:25modify4710.101.18501.18531.1920
15482005.12.28 09:05modify4710.101.18501.18911.1920
15492005.12.28 09:10s/l4710.101.18911.18911.192041.002463.30
15502005.12.28 09:10buy4720.101.18731.18461.1943
15512005.12.28 09:25modify4720.101.18731.19121.1943
15522005.12.28 09:29s/l4720.101.19121.19121.194339.002502.30
15532005.12.28 09:29buy4730.101.19121.18831.1982
15542005.12.28 09:59modify4730.101.19121.19131.1982
15552005.12.28 10:34s/l4730.101.19131.19131.19821.002503.30
15562005.12.28 10:34buy4740.101.19071.18761.1977
15572005.12.28 10:49modify4740.101.19071.19111.1977
15582005.12.28 10:54modify4740.101.19071.19151.1977
15592005.12.28 10:59s/l4740.101.19151.19151.19778.002511.30
15602005.12.28 10:59buy4750.101.19141.18831.1984
15612005.12.28 12:39modify4750.101.19141.19151.1984
15622005.12.28 12:49s/l4750.101.19151.19151.19841.002512.30
15632005.12.28 12:49buy4760.101.19131.18811.1983
15642005.12.28 14:25modify4760.101.19131.19141.1983
15652005.12.28 14:34s/l4760.101.19141.19141.19831.002513.30
15662005.12.28 14:34buy4770.101.19151.18831.1985
15672005.12.28 18:34s/l4770.101.18831.18831.1985-32.202481.10
15682005.12.28 18:34buy4780.101.18671.18281.1937
15692005.12.28 18:39modify4780.101.18671.18891.1937
15702005.12.28 18:59s/l4780.101.18891.18891.193722.002503.10
15712005.12.28 18:59buy4790.101.18761.18371.1946
15722005.12.28 19:25s/l4790.101.18371.18371.1946-39.302463.80
15732005.12.28 19:25buy4800.101.18341.17911.1904
15742005.12.29 02:54modify4800.101.18341.18451.1904
15752005.12.29 03:34s/l4800.101.18451.18451.190410.602474.40
15762005.12.29 03:34buy4810.101.18421.17981.1912
15772005.12.29 03:54modify4810.101.18421.18451.1912
15782005.12.29 04:05s/l4810.101.18451.18451.19123.002477.40
15792005.12.29 04:05buy4820.101.18451.18031.1915
15802005.12.29 08:25modify4820.101.18451.18481.1915
15812005.12.29 08:34s/l4820.101.18481.18481.19153.002480.40
15822005.12.29 08:34buy4830.101.18491.18151.1919
15832005.12.29 09:05modify4830.101.18491.18511.1919
15842005.12.29 09:10s/l4830.101.18511.18511.19192.002482.40
15852005.12.29 09:10buy4840.101.18521.18181.1922
15862005.12.29 09:15modify4840.101.18521.18721.1922
15872005.12.29 09:25s/l4840.101.18721.18721.192220.002502.40
15882005.12.29 09:25buy4850.101.18611.18251.1931
15892005.12.29 09:39modify4850.101.18611.18671.1931
15902005.12.29 09:49s/l4850.101.18671.18671.19316.002508.40
15912005.12.29 09:49buy4860.101.18691.18331.1939
15922005.12.29 14:25s/l4860.101.18331.18331.1939-35.802472.60
15932005.12.29 14:25buy4870.101.18261.17941.1896
15942005.12.29 14:49modify4870.101.18261.18291.1896
15952005.12.29 14:54s/l4870.101.18291.18291.18963.002475.60
15962005.12.29 14:54buy4880.101.18271.17951.1897
15972005.12.29 17:44modify4880.101.18271.18311.1897
15982005.12.29 17:49modify4880.101.18271.18341.1897
15992005.12.29 18:34s/l4880.101.18341.18341.18977.002482.60
16002005.12.29 18:34buy4890.101.18351.18051.1905
16012005.12.30 04:15modify4890.101.18351.18501.1905
16022005.12.30 04:25s/l4890.101.18501.18501.190514.602497.20
16032005.12.30 04:25buy4900.101.18451.18131.1915
16042005.12.30 04:29modify4900.101.18451.18521.1915
16052005.12.30 04:39modify4900.101.18451.18541.1915
16062005.12.30 05:10modify4900.101.18451.18651.1915
16072005.12.30 05:15s/l4900.101.18651.18651.191520.002517.20
16082005.12.30 05:15buy4910.101.18661.18361.1936
16092005.12.30 05:54modify4910.101.18661.18681.1936
16102005.12.30 06:00s/l4910.101.18681.18681.19362.002519.20
16112005.12.30 06:00buy4920.101.18701.18411.1940
16122005.12.30 06:25modify4920.101.18701.18721.1940
16132005.12.30 07:10s/l4920.101.18721.18721.19402.002521.20
16142005.12.30 07:10buy4930.101.18741.18451.1944
16152005.12.30 09:05modify4930.101.18741.18751.1944
16162005.12.30 09:15s/l4930.101.18751.18751.19441.002522.20
16172005.12.30 09:15buy4940.101.18751.18451.1945
16182005.12.30 10:54s/l4940.101.18451.18451.1945-30.402491.80
16192005.12.30 10:54buy4950.101.18451.18131.1915
16202005.12.30 14:34s/l4950.101.18131.18131.1915-32.002459.80
16212005.12.30 14:34buy4960.101.17981.17631.1868
16222005.12.30 14:49modify4960.101.17981.18081.1868
16232005.12.30 14:54s/l4960.101.18081.18081.186810.002469.80
16242005.12.30 14:54buy4970.101.18001.17651.1870
16252005.12.30 18:05modify4970.101.18001.18141.1870
16262005.12.30 18:15s/l4970.101.18141.18141.187014.002483.80
16272005.12.30 18:15buy4980.101.18021.17621.1872
16282005.12.30 18:25modify4980.101.18021.18101.1872
16292005.12.30 18:34modify4980.101.18021.18291.1872
16302005.12.30 18:39s/l4980.101.18291.18291.187227.002510.80
16312005.12.30 18:39buy4990.101.18271.17851.1897
16322005.12.30 18:54modify4990.101.18271.18291.1897
16332005.12.30 18:59modify4990.101.18271.18301.1897
16342005.12.30 19:05s/l4990.101.18301.18301.18973.002513.80
16352005.12.30 19:05buy5000.101.18241.17811.1894
16362005.12.30 19:25modify5000.101.18241.18331.1894
16372005.12.30 19:29s/l5000.101.18331.18331.18949.002522.80
16382005.12.30 19:29buy5010.101.18341.17901.1904
16392006.01.02 10:10modify5010.101.18341.18531.1904
16402006.01.02 10:15s/l5010.101.18531.18531.190418.602541.40
16412006.01.02 10:15buy5020.101.18421.18041.1912
16422006.01.02 10:25modify5020.101.18421.18531.1912
16432006.01.02 10:34s/l5020.101.18531.18531.191211.002552.40
16442006.01.02 10:34buy5030.101.18521.18141.1922
16452006.01.02 10:54modify5030.101.18521.18531.1922
16462006.01.02 10:59s/l5030.101.18531.18531.19221.002553.40
16472006.01.02 10:59buy5040.101.18531.18151.1923
16482006.01.02 18:05s/l5040.101.18151.18151.1923-37.702515.70
16492006.01.02 18:05buy5050.101.18101.17871.1880
16502006.01.02 18:34modify5050.101.18101.18121.1880
16512006.01.02 18:44s/l5050.101.18121.18121.18802.002517.70
16522006.01.02 18:44buy5060.101.18131.17891.1883
16532006.01.02 19:44modify5060.101.18131.18141.1883
16542006.01.03 01:49s/l5060.101.18141.18141.18830.602518.30
16552006.01.03 01:49buy5070.101.18151.17921.1885
16562006.01.03 02:05modify5070.101.18151.18341.1885
16572006.01.03 02:15s/l5070.101.18341.18341.188519.002537.30
16582006.01.03 02:15buy5080.101.18341.18091.1904
16592006.01.03 03:49modify5080.101.18341.18531.1904
16602006.01.03 04:15modify5080.101.18341.18661.1904
16612006.01.03 04:25modify5080.101.18341.18671.1904
16622006.01.03 04:34s/l5080.101.18671.18671.190433.002570.30
16632006.01.03 04:34buy5090.101.18681.18401.1938
16642006.01.03 07:10modify5090.101.18681.18721.1938
16652006.01.03 07:25modify5090.101.18681.18941.1938
16662006.01.03 07:34s/l5090.101.18941.18941.193826.002596.30
16672006.01.03 07:34buy5100.101.18931.18671.1963
16682006.01.03 11:10s/l5100.101.18671.18671.1963-26.202570.10
16692006.01.03 11:10buy5110.101.18621.18301.1932
16702006.01.03 11:20modify5110.101.18621.18691.1932
16712006.01.03 11:54modify5110.101.18621.18711.1932
16722006.01.03 13:10modify5110.101.18621.18751.1932
16732006.01.03 14:49s/l5110.101.18751.18751.193213.002583.10
16742006.01.03 14:49buy5120.101.18751.18421.1945
16752006.01.03 16:10modify5120.101.18751.18911.1945
16762006.01.03 16:20s/l5120.101.18911.18911.194516.002599.10
16772006.01.03 16:20buy5130.101.18821.18461.1952
16782006.01.03 16:29modify5130.101.18821.18911.1952
16792006.01.03 16:49modify5130.101.18821.18921.1952
16802006.01.03 17:10modify5130.101.18821.19271.1952
16812006.01.03 17:20modify5130.101.18821.19341.1952
16822006.01.03 17:25t/p5130.101.19521.19341.195270.002669.10
16832006.01.03 17:25buy5140.101.19651.19231.2035
16842006.01.03 17:54modify5140.101.19651.19731.2035
16852006.01.03 18:05s/l5140.101.19731.19731.20358.002677.10
16862006.01.03 18:05buy5150.101.19641.19191.2034
16872006.01.03 18:25modify5150.101.19641.19691.2034
16882006.01.03 18:49modify5150.101.19641.19711.2034
16892006.01.03 18:54modify5150.101.19641.19731.2034
16902006.01.03 19:05s/l5150.101.19731.19731.20349.002686.10
16912006.01.03 19:05buy5160.101.19711.19251.2041
16922006.01.03 19:49modify5160.101.19711.19721.2041
16932006.01.03 19:54modify5160.101.19711.19731.2041
16942006.01.03 20:05s/l5160.101.19731.19731.20412.002688.10
16952006.01.03 20:05buy5170.101.19721.19251.2042
16962006.01.03 20:39modify5170.101.19721.19741.2042
16972006.01.03 20:49s/l5170.101.19741.19741.20422.002690.10
16982006.01.03 20:49buy5180.101.19761.19281.2046
16992006.01.03 21:05modify5180.101.19761.19921.2046
17002006.01.03 21:15s/l5180.101.19921.19921.204616.002706.10
17012006.01.03 21:15buy5190.101.19761.19261.2046
17022006.01.03 21:29modify5190.101.19761.19951.2046
17032006.01.03 21:34modify5190.101.19761.20111.2046
17042006.01.03 21:39s/l5190.101.20111.20111.204635.002741.10
17052006.01.03 21:39buy5200.101.20041.19531.2074
17062006.01.03 21:49modify5200.101.20041.20091.2074
17072006.01.03 21:54modify5200.101.20041.20131.2074
17082006.01.03 22:29modify5200.101.20041.20151.2074
17092006.01.03 22:39s/l5200.101.20151.20151.207411.002752.10
17102006.01.03 22:39buy5210.101.20141.19641.2084
17112006.01.03 22:54modify5210.101.20141.20161.2084
17122006.01.03 22:59s/l5210.101.20161.20161.20842.002754.10
17132006.01.03 22:59buy5220.101.20141.19641.2084
17142006.01.04 02:25modify5220.101.20141.20271.2084
17152006.01.04 02:49modify5220.101.20141.20281.2084
17162006.01.04 03:05s/l5220.101.20281.20281.208412.802766.90
17172006.01.04 03:05buy5230.101.20281.19791.2098
17182006.01.04 03:25modify5230.101.20281.20311.2098
17192006.01.04 03:34s/l5230.101.20311.20311.20983.002769.90
17202006.01.04 03:34buy5240.101.20331.19831.2103
17212006.01.04 04:15modify5240.101.20331.20491.2103
17222006.01.04 04:20modify5240.101.20331.20501.2103
17232006.01.04 04:29modify5240.101.20331.20561.2103
17242006.01.04 05:25modify5240.101.20331.20711.2103
17252006.01.04 05:34s/l5240.101.20711.20711.210338.002807.90
17262006.01.04 05:34buy5250.101.20651.20151.2135
17272006.01.04 05:54modify5250.101.20651.20671.2135
17282006.01.04 05:59s/l5250.101.20671.20671.21352.002809.90
17292006.01.04 05:59buy5260.101.20681.20181.2138
17302006.01.04 11:05modify5260.101.20681.20711.2138
17312006.01.04 11:10s/l5260.101.20711.20711.21383.002812.90
17322006.01.04 11:10buy5270.101.20541.20041.2124
17332006.01.04 11:44modify5270.101.20541.20561.2124
17342006.01.04 11:49modify5270.101.20541.20741.2124
17352006.01.04 11:59s/l5270.101.20741.20741.212420.002832.90
17362006.01.04 11:59buy5280.101.20661.20141.2136
17372006.01.04 14:20modify5280.101.20661.20761.2136
17382006.01.04 14:25s/l5280.101.20761.20761.213610.002842.90
17392006.01.04 14:25buy5290.101.20691.20261.2139
17402006.01.04 14:29modify5290.101.20691.20761.2139
17412006.01.04 14:34modify5290.101.20691.20881.2139
17422006.01.04 14:39modify5290.101.20691.20961.2139
17432006.01.04 14:49s/l5290.101.20961.20961.213927.002869.90
17442006.01.04 14:49buy5300.101.20861.20401.2156
17452006.01.04 14:54modify5300.101.20861.20921.2156
17462006.01.04 14:59s/l5300.101.20921.20921.21566.002875.90
17472006.01.04 14:59buy5310.101.20911.20451.2161
17482006.01.04 15:49modify5310.101.20911.20941.2161
17492006.01.04 15:59s/l5310.101.20941.20941.21613.002878.90
17502006.01.04 15:59buy5320.101.20951.20481.2165
17512006.01.04 19:20modify5320.101.20951.21071.2165
17522006.01.04 19:25s/l5320.101.21071.21071.216512.002890.90
17532006.01.04 19:25buy5330.101.20901.20401.2160
17542006.01.04 19:34modify5330.101.20901.21091.2160
17552006.01.04 19:44modify5330.101.20901.21161.2160
17562006.01.04 19:49s/l5330.101.21161.21161.216026.002916.90
17572006.01.04 19:49buy5340.101.21171.20671.2187
17582006.01.04 20:25modify5340.101.21171.21321.2187
17592006.01.04 20:29s/l5340.101.21321.21321.218715.002931.90
17602006.01.04 20:29buy5350.101.21251.20741.2195
17612006.01.05 13:05s/l5350.101.20741.20741.2195-51.002880.90
17622006.01.05 13:05buy5360.101.20681.20301.2138
17632006.01.05 13:25modify5360.101.20681.20681.2138
17642006.01.05 13:54modify5360.101.20681.20711.2138
17652006.01.05 13:59modify5360.101.20681.20741.2138
17662006.01.05 14:00modify5360.101.20681.20751.2138
17672006.01.05 14:34modify5360.101.20681.20891.2138
17682006.01.05 14:39modify5360.101.20681.20901.2138
17692006.01.05 14:44s/l5360.101.20901.20901.213822.002902.90
17702006.01.05 14:44buy5370.101.20811.20421.2151
17712006.01.05 15:05modify5370.101.20811.20891.2151
17722006.01.05 15:10s/l5370.101.20891.20891.21518.002910.90
17732006.01.05 15:10buy5380.101.20901.20551.2160
17742006.01.05 15:54modify5380.101.20901.20961.2160
17752006.01.05 15:59s/l5380.101.20961.20961.21606.002916.90
17762006.01.05 15:59buy5390.101.20841.20461.2154
17772006.01.05 16:20modify5390.101.20841.20891.2154
17782006.01.05 16:29s/l5390.101.20891.20891.21545.002921.90
17792006.01.05 16:29buy5400.101.20871.20501.2157
17802006.01.05 18:05modify5400.101.20871.20951.2157
17812006.01.05 18:10s/l5400.101.20951.20951.21578.002929.90
17822006.01.05 18:10buy5410.101.20881.20491.2158
17832006.01.05 18:54modify5410.101.20881.20911.2158
17842006.01.05 19:10s/l5410.101.20911.20911.21583.002932.90
17852006.01.05 19:10buy5420.101.20901.20511.2160
17862006.01.05 19:20modify5420.101.20901.20921.2160
17872006.01.05 19:29s/l5420.101.20921.20921.21602.002934.90
17882006.01.05 19:29buy5430.101.20931.20541.2163
17892006.01.05 20:44modify5430.101.20931.20941.2163
17902006.01.05 21:20modify5430.101.20931.20961.2163
17912006.01.05 22:05s/l5430.101.20961.20961.21633.002937.90
17922006.01.05 22:05buy5440.101.20981.20581.2168
17932006.01.06 02:34modify5440.101.20981.21151.2168
17942006.01.06 02:39s/l5440.101.21151.21151.216816.602954.50
17952006.01.06 02:39buy5450.101.21121.20721.2182
17962006.01.06 15:49modify5450.101.21121.21571.2182
17972006.01.06 16:10s/l5450.101.21571.21571.218245.002999.50
17982006.01.06 16:10buy5460.101.21401.21051.2210
17992006.01.06 16:25modify5460.101.21401.21561.2210
18002006.01.06 16:29s/l5460.101.21561.21561.221016.003015.50
18012006.01.06 16:29buy5470.101.21471.21121.2217
18022006.01.06 17:20modify5470.101.21471.21561.2217
18032006.01.06 17:29s/l5470.101.21561.21561.22179.003024.50
18042006.01.06 17:29buy5480.101.21511.21151.2221
18052006.01.06 19:10modify5480.101.21511.21531.2221
18062006.01.06 19:25s/l5480.101.21531.21531.22212.003026.50
18072006.01.06 19:25buy5490.101.21481.21101.2218
18082006.01.06 19:34modify5490.101.21481.21491.2218
18092006.01.06 20:15s/l5490.101.21491.21491.22181.003027.50
18102006.01.06 20:15buy5500.101.21471.21101.2217
18112006.01.06 21:20modify5500.101.21471.21491.2217
18122006.01.06 22:10modify5500.101.21471.21501.2217
18132006.01.06 22:25modify5500.101.21471.21531.2217
18142006.01.06 22:39s/l5500.101.21531.21531.22176.003033.50
18152006.01.06 22:39buy5510.101.21541.21181.2224
18162006.01.09 09:05s/l5510.101.21181.21181.2224-36.702996.80
18172006.01.09 09:05buy5520.101.21121.20741.2182
18182006.01.09 11:15s/l5520.101.20741.20741.2182-38.402958.40
18192006.01.09 11:15buy5530.101.20721.20291.2142
18202006.01.09 11:59modify5530.101.20721.20751.2142
18212006.01.09 12:00modify5530.101.20721.20761.2142
18222006.01.09 12:25s/l5530.101.20761.20761.21424.002962.40
18232006.01.09 12:25buy5540.101.20751.20301.2145
18242006.01.09 15:05modify5540.101.20751.20761.2145
18252006.01.09 15:15s/l5540.101.20761.20761.21451.002963.40
18262006.01.09 15:15buy5550.101.20781.20431.2148
18272006.01.10 09:15s/l5550.101.20431.20431.2148-35.502927.90
18282006.01.10 09:15buy5560.101.20431.20101.2113
18292006.01.10 09:20modify5560.101.20431.20531.2113
18302006.01.10 09:25s/l5560.101.20531.20531.211310.002937.90
18312006.01.10 09:25buy5570.101.20471.20141.2117
18322006.01.10 09:34modify5570.101.20471.20511.2117
18332006.01.10 09:39s/l5570.101.20511.20511.21174.002941.90
18342006.01.10 09:39buy5580.101.20371.20031.2107
18352006.01.10 09:44modify5580.101.20371.20471.2107
18362006.01.10 09:49s/l5580.101.20471.20471.210710.002951.90
18372006.01.10 09:49buy5590.101.20411.20071.2111
18382006.01.10 09:59modify5590.101.20411.20491.2111
18392006.01.10 10:00modify5590.101.20411.20501.2111
18402006.01.10 10:10modify5590.101.20411.20711.2111
18412006.01.10 10:25s/l5590.101.20711.20711.211130.002981.90
18422006.01.10 10:25buy5600.101.20611.20271.2131
18432006.01.10 10:29modify5600.101.20611.20671.2131
18442006.01.10 10:39modify5600.101.20611.20711.2131
18452006.01.10 10:44modify5600.101.20611.20741.2131
18462006.01.10 10:49s/l5600.101.20741.20741.213113.002994.90
18472006.01.10 10:49buy5610.101.20721.20381.2142
18482006.01.10 11:49modify5610.101.20721.20741.2142
18492006.01.10 12:05s/l5610.101.20741.20741.21422.002996.90
18502006.01.10 12:05buy5620.101.20751.20411.2145
18512006.01.10 12:15modify5620.101.20751.20961.2145
18522006.01.10 12:29s/l5620.101.20961.20961.214521.003017.90
18532006.01.10 12:29buy5630.101.20941.20581.2164
18542006.01.10 12:49modify5630.101.20941.20951.2164
18552006.01.10 12:59modify5630.101.20941.20961.2164
18562006.01.10 13:05s/l5630.101.20961.20961.21642.003019.90
18572006.01.10 13:05buy5640.101.20911.20551.2161
18582006.01.10 15:39s/l5640.101.20551.20551.2161-36.002983.90
18592006.01.10 15:39buy5650.101.20511.20161.2121
18602006.01.10 16:34modify5650.101.20511.20561.2121
18612006.01.10 16:44s/l5650.101.20561.20561.21215.002988.90
18622006.01.10 16:44buy5660.101.20571.20201.2127
18632006.01.10 17:05modify5660.101.20571.20671.2127
18642006.01.10 17:20s/l5660.101.20671.20671.212710.002998.90
18652006.01.10 17:20buy5670.101.20661.20291.2136
18662006.01.10 18:05modify5670.101.20661.20671.2136
18672006.01.10 18:15s/l5670.101.20671.20671.21361.002999.90
18682006.01.10 18:15buy5680.101.20671.20291.2137
18692006.01.10 18:20modify5680.101.20671.20681.2137
18702006.01.10 18:25modify5680.101.20671.20721.2137
18712006.01.10 18:29s/l5680.101.20721.20721.21375.003004.90
18722006.01.10 18:29buy5690.101.20731.20351.2143
18732006.01.11 14:20modify5690.101.20731.20751.2143
18742006.01.11 14:54modify5690.101.20731.20881.2143
18752006.01.11 14:59s/l5690.101.20881.20881.214313.803018.70
18762006.01.11 14:59buy5700.101.20881.20611.2158
18772006.01.11 16:29modify5700.101.20881.20931.2158
18782006.01.11 16:39modify5700.101.20881.21071.2158
18792006.01.11 16:54s/l5700.101.21071.21071.215819.003037.70
18802006.01.11 16:54buy5710.101.21081.20781.2178
18812006.01.11 18:39modify5710.101.21081.21161.2178
18822006.01.11 19:10modify5710.101.21081.21321.2178
18832006.01.11 19:20s/l5710.101.21321.21321.217824.003061.70
18842006.01.11 19:20buy5720.101.21301.20951.2200
18852006.01.11 19:25modify5720.101.21301.21331.2200
18862006.01.11 19:29s/l5720.101.21331.21331.22003.003064.70
18872006.01.11 19:29buy5730.101.21321.20971.2202
18882006.01.12 01:54modify5730.101.21321.21351.2202
18892006.01.12 02:10s/l5730.101.21351.21351.22022.603067.30
18902006.01.12 02:10buy5740.101.21361.21011.2206
18912006.01.12 03:44modify5740.101.21361.21491.2206
18922006.01.12 03:54s/l5740.101.21491.21491.220613.003080.30
18932006.01.12 03:54buy5750.101.21411.21041.2211
18942006.01.12 11:05modify5750.101.21411.21481.2211
18952006.01.12 11:10modify5750.101.21411.21521.2211
18962006.01.12 11:15s/l5750.101.21521.21521.221111.003091.30
18972006.01.12 11:15buy5760.101.21461.21131.2216
18982006.01.12 15:20s/l5760.101.21131.21131.2216-32.503058.80
18992006.01.12 15:20buy5770.101.21131.20841.2183
19002006.01.12 15:34modify5770.101.21131.21171.2183
19012006.01.12 15:39s/l5770.101.21171.21171.21834.003062.80
19022006.01.12 15:39buy5780.101.21101.20811.2180
19032006.01.12 15:49s/l5780.101.20811.20811.2180-29.203033.60
19042006.01.12 15:49buy5790.101.20791.20471.2149
19052006.01.12 16:10close5790.101.20651.20471.2149-14.003019.60
19062006.01.12 16:15buy5800.101.20591.20261.2129
19072006.01.12 16:20close5800.101.20611.20261.21292.003021.60
19082006.01.12 16:29buy5810.101.20171.19801.2087
19092006.01.12 16:49close5810.101.20371.19801.208720.003041.60
19102006.01.12 16:54buy5820.101.20181.19811.2088
19112006.01.12 16:59close5820.101.20291.19811.208811.003052.60
19122006.01.12 17:00buy5830.101.20301.19941.2100
19132006.01.12 19:20modify5830.101.20301.20331.2100
19142006.01.12 19:29s/l5830.101.20331.20331.21003.003055.60
19152006.01.12 19:29buy5840.101.20241.19831.2094
19162006.01.12 21:34modify5840.101.20241.20301.2094
19172006.01.12 21:39s/l5840.101.20301.20301.20946.003061.60
19182006.01.12 21:39buy5850.101.20311.19891.2101
19192006.01.12 21:49modify5850.101.20311.20331.2101
19202006.01.12 22:05s/l5850.101.20331.20331.21012.003063.60
19212006.01.12 22:05buy5860.101.20321.19901.2102
19222006.01.13 01:34modify5860.101.20321.20341.2102
19232006.01.13 01:44modify5860.101.20321.20351.2102
19242006.01.13 02:20s/l5860.101.20351.20351.21022.603066.20
19252006.01.13 02:20buy5870.101.20361.19941.2106
19262006.01.13 08:39modify5870.101.20361.20471.2106
19272006.01.13 08:54modify5870.101.20361.20521.2106
19282006.01.13 09:25modify5870.101.20361.20561.2106
19292006.01.13 09:34s/l5870.101.20561.20561.210620.003086.20
19302006.01.13 09:34buy5880.101.20571.20171.2127
19312006.01.13 11:20modify5880.101.20571.20671.2127
19322006.01.13 11:44modify5880.101.20571.20731.2127
19332006.01.13 11:54s/l5880.101.20731.20731.212716.003102.20
19342006.01.13 11:54buy5890.101.20751.20381.2145
19352006.01.13 15:15s/l5890.101.20381.20381.2145-37.303064.90
19362006.01.13 15:15buy5900.101.20391.20081.2109
19372006.01.13 15:59modify5900.101.20391.20531.2109
19382006.01.13 16:00modify5900.101.20391.20541.2109
19392006.01.13 16:20s/l5900.101.20541.20541.210915.003079.90
19402006.01.13 16:20buy5910.101.20461.20101.2116
19412006.01.13 16:25modify5910.101.20461.20511.2116
19422006.01.13 16:39modify5910.101.20461.20521.2116
19432006.01.13 16:44s/l5910.101.20521.20521.21166.003085.90
19442006.01.13 16:44buy5920.101.20481.20121.2118
19452006.01.13 16:54modify5920.101.20481.20561.2118
19462006.01.13 16:59s/l5920.101.20561.20561.21188.003093.90
19472006.01.13 16:59buy5930.101.20521.20161.2122
19482006.01.13 17:20modify5930.101.20521.20531.2122
19492006.01.13 18:10modify5930.101.20521.20881.2122
19502006.01.13 18:15s/l5930.101.20881.20881.212236.003129.90
19512006.01.13 18:15buy5940.101.20731.20331.2143
19522006.01.13 18:25modify5940.101.20731.20761.2143
19532006.01.13 18:34modify5940.101.20731.20911.2143
19542006.01.13 18:39s/l5940.101.20911.20911.214318.003147.90
19552006.01.13 18:39buy5950.101.20901.20491.2160
19562006.01.13 19:20modify5950.101.20901.20931.2160
19572006.01.13 19:29modify5950.101.20901.20961.2160
19582006.01.13 19:44modify5950.101.20901.21131.2160
19592006.01.13 19:54modify5950.101.20901.21321.2160
19602006.01.13 20:05s/l5950.101.21321.21321.216042.003189.90
19612006.01.13 20:05buy5960.101.21311.20861.2201
19622006.01.16 00:05modify5960.101.21311.21351.2201
19632006.01.16 01:49modify5960.101.21311.21531.2201
19642006.01.16 01:59modify5960.101.21311.21551.2201
19652006.01.16 02:00modify5960.101.21311.21561.2201
19662006.01.16 03:05s/l5960.101.21561.21561.220124.603214.50
19672006.01.16 03:05buy5970.101.21501.21021.2220
19682006.01.16 03:15modify5970.101.21501.21521.2220
19692006.01.16 03:29s/l5970.101.21521.21521.22202.003216.50
19702006.01.16 03:29buy5980.101.21531.21051.2223
19712006.01.16 06:10modify5980.101.21531.21561.2223
19722006.01.16 06:15s/l5980.101.21561.21561.22233.003219.50
19732006.01.16 06:15buy5990.101.21541.21061.2224
19742006.01.16 15:20s/l5990.101.21061.21061.2224-47.603171.90
19752006.01.16 15:20buy6000.101.21081.20721.2178
19762006.01.16 15:34modify6000.101.21081.21101.2178
19772006.01.16 16:05modify6000.101.21081.21131.2178
19782006.01.16 16:25s/l6000.101.21131.21131.21785.003176.90
19792006.01.16 16:25buy6010.101.21151.20831.2185
19802006.01.16 23:49modify6010.101.21151.21171.2185
19812006.01.17 00:34s/l6010.101.21171.21171.21851.603178.50
19822006.01.17 00:34buy6020.101.21121.20841.2182
19832006.01.17 02:49s/l6020.101.20841.20841.2182-28.003150.50
19842006.01.17 02:49buy6030.101.20781.20481.2148
19852006.01.17 03:44modify6030.101.20781.20871.2148
19862006.01.17 03:54s/l6030.101.20871.20871.21489.003159.50
19872006.01.17 03:54buy6040.101.20851.20551.2155
19882006.01.17 04:05modify6040.101.20851.20941.2155
19892006.01.17 04:10modify6040.101.20851.20951.2155
19902006.01.17 04:20s/l6040.101.20951.20951.215510.003169.50
19912006.01.17 04:20buy6050.101.20961.20661.2166
19922006.01.17 07:49modify6050.101.20961.21091.2166
19932006.01.17 07:54modify6050.101.20961.21121.2166
19942006.01.17 08:20modify6050.101.20961.21131.2166
19952006.01.17 09:05s/l6050.101.21131.21131.216617.003186.50
19962006.01.17 09:05buy6060.101.21141.20851.2184
19972006.01.17 09:25modify6060.101.21141.21281.2184
19982006.01.17 10:05s/l6060.101.21281.21281.218414.003200.50
19992006.01.17 10:05buy6070.101.21251.20951.2195
20002006.01.17 10:25modify6070.101.21251.21301.2195
20012006.01.17 10:29s/l6070.101.21301.21301.21955.003205.50
20022006.01.17 10:29buy6080.101.21261.20951.2196
20032006.01.17 13:15s/l6080.101.20951.20951.2196-30.903174.60
20042006.01.17 13:15buy6090.101.20941.20621.2164
20052006.01.17 13:49s/l6090.101.20621.20621.2164-31.803142.80
20062006.01.17 13:49buy6100.101.20601.20251.2130
20072006.01.17 14:59modify6100.101.20601.20751.2130
20082006.01.17 15:15s/l6100.101.20751.20751.213015.003157.80
20092006.01.17 15:15buy6110.101.20761.20381.2146
20102006.01.17 21:54modify6110.101.20761.20871.2146
20112006.01.17 22:15modify6110.101.20761.20921.2146
20122006.01.17 22:25modify6110.101.20761.20951.2146
20132006.01.18 00:10modify6110.101.20761.20961.2146
20142006.01.18 00:39modify6110.101.20761.21071.2146
20152006.01.18 01:34s/l6110.101.21071.21071.214629.803187.60
20162006.01.18 01:34buy6120.101.21081.20701.2178
20172006.01.18 09:39modify6120.101.21081.21081.2178
20182006.01.18 09:44s/l6120.101.21081.21081.21780.003187.60
20192006.01.18 09:44buy6130.101.21071.20731.2177
20202006.01.18 10:29modify6130.101.21071.21131.2177
20212006.01.18 10:34modify6130.101.21071.21171.2177
20222006.01.18 11:05s/l6130.101.21171.21171.217710.003197.60
20232006.01.18 11:05buy6140.101.21121.20771.2182
20242006.01.18 11:54modify6140.101.21121.21161.2182
20252006.01.18 11:59s/l6140.101.21161.21161.21824.003201.60
20262006.01.18 11:59buy6150.101.21091.20741.2179
20272006.01.18 12:20modify6150.101.21091.21141.2179
20282006.01.18 12:25s/l6150.101.21141.21141.21795.003206.60
20292006.01.18 12:25buy6160.101.21161.20801.2186
20302006.01.18 13:29modify6160.101.21161.21171.2186
20312006.01.18 13:44s/l6160.101.21171.21171.21861.003207.60
20322006.01.18 13:44buy6170.101.21161.20791.2186
20332006.01.18 16:05modify6170.101.21161.21311.2186
20342006.01.18 16:10s/l6170.101.21311.21311.218615.003222.60
20352006.01.18 16:10buy6180.101.21211.20821.2191
20362006.01.18 16:25modify6180.101.21211.21291.2191
20372006.01.18 16:29s/l6180.101.21291.21291.21918.003230.60
20382006.01.18 16:29buy6190.101.21301.20911.2200
20392006.01.18 16:49modify6190.101.21301.21341.2200
20402006.01.18 17:05s/l6190.101.21341.21341.22004.003234.60
20412006.01.18 17:05buy6200.101.20891.20451.2159
20422006.01.18 17:10modify6200.101.20891.20941.2159
20432006.01.18 17:15modify6200.101.20891.21101.2159
20442006.01.18 17:20modify6200.101.20891.21351.2159
20452006.01.18 17:25s/l6200.101.21351.21351.215946.003280.60
20462006.01.18 17:25buy6210.101.21271.20821.2197
20472006.01.18 18:49s/l6210.101.20821.20821.2197-44.503236.10
20482006.01.18 18:49buy6220.101.20801.20341.2150
20492006.01.18 22:05modify6220.101.20801.20951.2150
20502006.01.18 22:59modify6220.101.20801.20961.2150
20512006.01.18 23:34modify6220.101.20801.21081.2150
20522006.01.18 23:39s/l6220.101.21081.21081.215028.003264.10
20532006.01.18 23:39buy6230.101.21091.20601.2179
20542006.01.19 01:25modify6230.101.21091.21121.2179
20552006.01.19 01:34s/l6230.101.21121.21121.21792.603266.70
20562006.01.19 01:34buy6240.101.21071.20581.2177
20572006.01.19 01:49modify6240.101.21071.21081.2177
20582006.01.19 01:54modify6240.101.21071.21091.2177
20592006.01.19 01:59s/l6240.101.21091.21091.21772.003268.70
20602006.01.19 01:59buy6250.101.21071.20581.2177
20612006.01.19 15:44s/l6250.101.20581.20581.2177-48.903219.80
20622006.01.19 15:44buy6260.101.20561.20251.2126
20632006.01.19 15:54modify6260.101.20561.20681.2126
20642006.01.19 15:59s/l6260.101.20681.20681.212612.003231.80
20652006.01.19 15:59buy6270.101.20641.20331.2134
20662006.01.19 16:44modify6270.101.20641.20691.2134
20672006.01.19 16:54s/l6270.101.20691.20691.21345.003236.80
20682006.01.19 16:54buy6280.101.20631.20311.2133
20692006.01.19 17:34modify6280.101.20631.21121.2133
20702006.01.19 17:44s/l6280.101.21121.21121.213349.003285.80
20712006.01.19 17:44buy6290.101.20921.20571.2162
20722006.01.19 17:54modify6290.101.20921.21101.2162
20732006.01.19 18:05s/l6290.101.21101.21101.216218.003303.80
20742006.01.19 18:05buy6300.101.21081.20731.2178
20752006.01.19 19:20modify6300.101.21081.21081.2178
20762006.01.19 20:05s/l6300.101.21081.21081.21780.003303.80
20772006.01.19 20:05buy6310.101.21031.20671.2173
20782006.01.20 08:25s/l6310.101.20671.20671.2173-36.903266.90
20792006.01.20 08:25buy6320.101.20651.20321.2135
20802006.01.20 08:44modify6320.101.20651.20701.2135
20812006.01.20 08:54s/l6320.101.20701.20701.21355.003271.90
20822006.01.20 08:54buy6330.101.20721.20391.2142
20832006.01.20 09:20modify6330.101.20721.20731.2142
20842006.01.20 09:25s/l6330.101.20731.20731.21421.003272.90
20852006.01.20 09:25buy6340.101.20751.20421.2145
20862006.01.20 09:44modify6340.101.20751.20761.2145
20872006.01.20 10:10s/l6340.101.20761.20761.21451.003273.90
20882006.01.20 10:10buy6350.101.20741.20421.2144
20892006.01.20 15:44modify6350.101.20741.20761.2144
20902006.01.20 15:49modify6350.101.20741.20881.2144
20912006.01.20 16:10modify6350.101.20741.20951.2144
20922006.01.20 16:25s/l6350.101.20951.20951.214421.003294.90
20932006.01.20 16:25buy6360.101.20961.20661.2166
20942006.01.20 20:59modify6360.101.20961.21171.2166
20952006.01.20 21:25modify6360.101.20961.21281.2166
20962006.01.20 22:25modify6360.101.20961.21291.2166
20972006.01.23 01:00modify6360.101.20961.21321.2166
20982006.01.23 01:39modify6360.101.20961.21511.2166
20992006.01.23 01:44modify6360.101.20961.21551.2166
21002006.01.23 02:10t/p6360.101.21661.21551.216669.603364.50
21012006.01.23 02:10buy6370.101.21691.21331.2239
21022006.01.23 02:54t/p6370.101.22391.21331.223970.003434.50
21032006.01.23 02:54buy6380.101.22451.22011.2315
21042006.01.23 05:49modify6380.101.22451.22501.2315
21052006.01.23 06:05s/l6380.101.22501.22501.23155.003439.50
21062006.01.23 06:05buy6390.101.22331.21841.2303
21072006.01.23 06:10modify6390.101.22331.22351.2303
21082006.01.23 06:20modify6390.101.22331.22361.2303
21092006.01.23 06:29s/l6390.101.22361.22361.23033.003442.50
21102006.01.23 06:29buy6400.101.22381.21891.2308
21112006.01.23 11:49modify6400.101.22381.22571.2308
21122006.01.23 11:54s/l6400.101.22571.22571.230819.003461.50
21132006.01.23 11:54buy6410.101.22441.21931.2314
21142006.01.23 11:59modify6410.101.22441.22501.2314
21152006.01.23 12:00modify6410.101.22441.22521.2314
21162006.01.23 12:05modify6410.101.22441.22571.2314
21172006.01.23 12:20s/l6410.101.22571.22571.231413.003474.50
21182006.01.23 12:20buy6420.101.22591.22081.2329
21192006.01.23 12:39modify6420.101.22591.22781.2329
21202006.01.23 12:44s/l6420.101.22781.22781.232919.003493.50
21212006.01.23 12:44buy6430.101.22621.22091.2332
21222006.01.23 12:54modify6430.101.22621.22781.2332
21232006.01.23 13:05s/l6430.101.22781.22781.233216.003509.50
21242006.01.23 13:05buy6440.101.22771.22261.2347
21252006.01.23 14:59modify6440.101.22771.22781.2347
21262006.01.23 15:05s/l6440.101.22781.22781.23471.003510.50
21272006.01.23 15:05buy6450.101.22781.22291.2348
21282006.01.23 19:44modify6450.101.22781.22931.2348
21292006.01.23 19:49s/l6450.101.22931.22931.234815.003525.50
21302006.01.23 19:49buy6460.101.22851.22351.2355
21312006.01.23 21:20modify6460.101.22851.22921.2355
21322006.01.23 21:34s/l6460.101.22921.22921.23557.003532.50
21332006.01.23 21:34buy6470.101.22941.22451.2364
21342006.01.23 22:25modify6470.101.22941.22961.2364
21352006.01.23 23:29modify6470.101.22941.22971.2364
21362006.01.23 23:49modify6470.101.22941.22981.2364
21372006.01.24 00:05s/l6470.101.22981.22981.23643.603536.10
21382006.01.24 00:05buy6480.101.22941.22541.2364
21392006.01.24 01:39modify6480.101.22941.23101.2364
21402006.01.24 01:54s/l6480.101.23101.23101.236416.003552.10
21412006.01.24 01:54buy6490.101.22971.22571.2367
21422006.01.25 02:20s/l6490.101.22571.22571.2367-41.303510.80
21432006.01.25 02:20buy6500.101.22571.22241.2327
21442006.01.25 02:44modify6500.101.22571.22581.2327
21452006.01.25 04:34s/l6500.101.22581.22581.23271.003511.80
21462006.01.25 04:34buy6510.101.22561.22221.2326
21472006.01.25 05:34modify6510.101.22561.22571.2326
21482006.01.25 06:49modify6510.101.22561.22581.2326
21492006.01.25 08:20modify6510.101.22561.22701.2326
21502006.01.25 09:10s/l6510.101.22701.22701.232614.003525.80
21512006.01.25 09:10buy6520.101.22681.22381.2338
21522006.01.25 10:20modify6520.101.22681.22701.2338
21532006.01.25 10:59modify6520.101.22681.22771.2338
21542006.01.25 11:00modify6520.101.22681.22781.2338
21552006.01.25 11:10modify6520.101.22681.22981.2338
21562006.01.25 11:15s/l6520.101.22981.22981.233830.003555.80
21572006.01.25 11:15buy6530.101.22881.22571.2358
21582006.01.25 11:29modify6530.101.22881.22951.2358
21592006.01.25 11:54modify6530.101.22881.23121.2358
21602006.01.25 12:05s/l6530.101.23121.23121.235824.003579.80
21612006.01.25 12:05buy6540.101.23091.22781.2379
21622006.01.25 12:25modify6540.101.23091.23091.2379
21632006.01.25 12:29s/l6540.101.23091.23091.23790.003579.80
21642006.01.25 12:29buy6550.101.23091.22781.2379
21652006.01.25 15:34s/l6550.101.22781.22781.2379-31.403548.40
21662006.01.25 15:34buy6560.101.22681.22321.2338
21672006.01.25 15:44modify6560.101.22681.22771.2338
21682006.01.25 15:49s/l6560.101.22771.22771.23389.003557.40
21692006.01.25 15:49buy6570.101.22701.22341.2340
21702006.01.26 13:34s/l6570.101.22341.22341.2340-36.803520.60
21712006.01.26 13:34buy6580.101.22331.22021.2303
21722006.01.26 13:59modify6580.101.22331.22361.2303
21732006.01.26 14:00modify6580.101.22331.22371.2303
21742006.01.26 15:39s/l6580.101.22371.22371.23034.003524.60
21752006.01.26 15:39buy6590.101.22321.22031.2302
21762006.01.26 15:44modify6590.101.22321.22511.2302
21772006.01.26 15:54s/l6590.101.22511.22511.230219.003543.60
21782006.01.26 15:54buy6600.101.22451.22151.2315
21792006.01.26 16:25modify6600.101.22451.22511.2315
21802006.01.26 16:29s/l6600.101.22511.22511.23156.003549.60
21812006.01.26 16:29buy6610.101.22451.22141.2315
21822006.01.26 20:15s/l6610.101.22141.22141.2315-30.703518.90
21832006.01.26 20:15buy6620.101.22121.21801.2282
21842006.01.26 23:59close at stop6620.101.22061.21801.2282-6.003512.90