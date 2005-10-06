|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2005.10.03 01:00 - 2006.01.27 00:00 (2005.10.01 - 2006.01.27)
|Модел
|Контолни точки (базира се на най-близката времева единица чрез интерполация на фрактал на 12 контролни точки)
|Параметри
|TakeProfit=70; Lots=0.1; TrailingStop=10;
|Барове за тест
|6502
|Моделирани тикове
|27351
|Качество на моделиране
|50.00%
|Начален депозит
|500.00
|Обща нетна печалба
|3012.90
|Груба печалба
|7365.60
|Груба загуба
|-4352.70
|Печеливш фактор
|1.69
|Очаквано възнаграждение
|4.55
|Абсолютна загуба
|84.20
|Максимално спадане на нивото %
|176.20 (22.2%)
|Общо сделки
|662
|Къси позиции (спечелени %)
|0 (0.00%)
|Дълги позиции (спечелени %)
|662 (81.87%)
|Печеливши сделки (% от всички)
|542 (81.87%)
|Загубени сделки (% от всички)
|120 (18.13%)
|Най-голяма
|Печеливша търговия
|70.00
|Загубена търговия
|-57.00
|Средно
|Печеливша търговия
|13.59
|Загубена търговия
|-36.27
|Максимум
|Последователни печаливши сделки (печалбата в пари)
|29 (378.00)
|Последователни загубени сделки (загубата в пари)
|3 (-98.60)
|Максимален
|Последователни печалби (брой спечелени сделки)
|378.00 (29)
|Последователни загуби (брой загубени сделки)
|-98.60 (3)
|Средно
|Последователни печаливши сделки
|5
|Последователни загубени сделки
|1
|№
|Дата и час
|Тип
|Поръчка
|Лотове
|Цена
|Стоп
|Лимит
|Печалба
|Баланс
|1
|2005.10.03 01:00
|buy
|1
|0.10
|1.2024
|1.1977
|1.2094
|2
|2005.10.03 03:34
|s/l
|1
|0.10
|1.1977
|1.1977
|1.2094
|-46.60
|453.40
|3
|2005.10.03 03:34
|buy
|2
|0.10
|1.1975
|1.1925
|1.2045
|4
|2005.10.03 03:54
|modify
|2
|0.10
|1.1975
|1.1989
|1.2045
|5
|2005.10.03 03:59
|s/l
|2
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.2045
|14.00
|467.40
|6
|2005.10.03 03:59
|buy
|3
|0.10
|1.1970
|1.1918
|1.2040
|7
|2005.10.03 17:05
|s/l
|3
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.2040
|-51.60
|415.80
|8
|2005.10.03 17:05
|buy
|4
|0.10
|1.1912
|1.1872
|1.1982
|9
|2005.10.04 00:54
|modify
|4
|0.10
|1.1912
|1.1913
|1.1982
|10
|2005.10.04 01:15
|s/l
|4
|0.10
|1.1913
|1.1913
|1.1982
|0.60
|416.40
|11
|2005.10.04 01:15
|buy
|5
|0.10
|1.1915
|1.1886
|1.1985
|12
|2005.10.04 06:05
|modify
|5
|0.10
|1.1915
|1.1926
|1.1985
|13
|2005.10.04 06:10
|s/l
|5
|0.10
|1.1926
|1.1926
|1.1985
|11.00
|427.40
|14
|2005.10.04 06:10
|buy
|6
|0.10
|1.1925
|1.1895
|1.1995
|15
|2005.10.04 08:39
|modify
|6
|0.10
|1.1925
|1.1928
|1.1995
|16
|2005.10.04 08:59
|s/l
|6
|0.10
|1.1928
|1.1928
|1.1995
|3.00
|430.40
|17
|2005.10.04 08:59
|buy
|7
|0.10
|1.1929
|1.1901
|1.1999
|18
|2005.10.04 15:10
|modify
|7
|0.10
|1.1929
|1.1932
|1.1999
|19
|2005.10.04 15:25
|s/l
|7
|0.10
|1.1932
|1.1932
|1.1999
|3.00
|433.40
|20
|2005.10.04 15:25
|buy
|8
|0.10
|1.1927
|1.1895
|1.1997
|21
|2005.10.04 15:34
|modify
|8
|0.10
|1.1927
|1.1928
|1.1997
|22
|2005.10.04 15:49
|s/l
|8
|0.10
|1.1928
|1.1928
|1.1997
|1.00
|434.40
|23
|2005.10.04 15:49
|buy
|9
|0.10
|1.1924
|1.1892
|1.1994
|24
|2005.10.04 16:20
|modify
|9
|0.10
|1.1924
|1.1931
|1.1994
|25
|2005.10.04 16:25
|s/l
|9
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.1994
|7.00
|441.40
|26
|2005.10.04 16:25
|buy
|10
|0.10
|1.1928
|1.1895
|1.1998
|27
|2005.10.04 17:10
|modify
|10
|0.10
|1.1928
|1.1929
|1.1998
|28
|2005.10.04 17:25
|modify
|10
|0.10
|1.1928
|1.1933
|1.1998
|29
|2005.10.04 18:05
|s/l
|10
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.1998
|5.00
|446.40
|30
|2005.10.04 18:05
|buy
|11
|0.10
|1.1928
|1.1894
|1.1998
|31
|2005.10.04 18:15
|modify
|11
|0.10
|1.1928
|1.1930
|1.1998
|32
|2005.10.04 18:25
|modify
|11
|0.10
|1.1928
|1.1931
|1.1998
|33
|2005.10.04 18:29
|s/l
|11
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.1998
|3.00
|449.40
|34
|2005.10.04 18:29
|buy
|12
|0.10
|1.1932
|1.1898
|1.2002
|35
|2005.10.05 06:44
|modify
|12
|0.10
|1.1932
|1.1933
|1.2002
|36
|2005.10.05 06:49
|modify
|12
|0.10
|1.1932
|1.1934
|1.2002
|37
|2005.10.05 07:54
|modify
|12
|0.10
|1.1932
|1.1946
|1.2002
|38
|2005.10.05 08:05
|s/l
|12
|0.10
|1.1946
|1.1946
|1.2002
|12.80
|462.20
|39
|2005.10.05 08:05
|buy
|13
|0.10
|1.1945
|1.1916
|1.2015
|40
|2005.10.05 08:25
|modify
|13
|0.10
|1.1945
|1.1948
|1.2015
|41
|2005.10.05 08:29
|s/l
|13
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.2015
|3.00
|465.20
|42
|2005.10.05 08:29
|buy
|14
|0.10
|1.1946
|1.1916
|1.2016
|43
|2005.10.05 10:34
|modify
|14
|0.10
|1.1946
|1.1955
|1.2016
|44
|2005.10.05 10:39
|s/l
|14
|0.10
|1.1955
|1.1955
|1.2016
|9.00
|474.20
|45
|2005.10.05 10:39
|buy
|15
|0.10
|1.1953
|1.1922
|1.2023
|46
|2005.10.05 10:59
|modify
|15
|0.10
|1.1953
|1.1954
|1.2023
|47
|2005.10.05 11:00
|modify
|15
|0.10
|1.1953
|1.1955
|1.2023
|48
|2005.10.05 11:10
|s/l
|15
|0.10
|1.1955
|1.1955
|1.2023
|2.00
|476.20
|49
|2005.10.05 11:10
|buy
|16
|0.10
|1.1956
|1.1926
|1.2026
|50
|2005.10.05 17:34
|modify
|16
|0.10
|1.1956
|1.1973
|1.2026
|51
|2005.10.05 17:39
|s/l
|16
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2026
|17.00
|493.20
|52
|2005.10.05 17:39
|buy
|17
|0.10
|1.1967
|1.1938
|1.2037
|53
|2005.10.05 18:54
|modify
|17
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.2037
|54
|2005.10.05 18:59
|modify
|17
|0.10
|1.1967
|1.1973
|1.2037
|55
|2005.10.05 19:05
|s/l
|17
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2037
|6.00
|499.20
|56
|2005.10.05 19:05
|buy
|18
|0.10
|1.1958
|1.1924
|1.2028
|57
|2005.10.05 19:15
|modify
|18
|0.10
|1.1958
|1.1972
|1.2028
|58
|2005.10.05 19:20
|s/l
|18
|0.10
|1.1972
|1.1972
|1.2028
|14.00
|513.20
|59
|2005.10.05 19:20
|buy
|19
|0.10
|1.1972
|1.1938
|1.2042
|60
|2005.10.06 01:10
|modify
|19
|0.10
|1.1972
|1.1992
|1.2042
|61
|2005.10.06 01:34
|s/l
|19
|0.10
|1.1992
|1.1992
|1.2042
|19.60
|532.80
|62
|2005.10.06 01:34
|buy
|20
|0.10
|1.1993
|1.1953
|1.2063
|63
|2005.10.06 03:25
|modify
|20
|0.10
|1.1993
|1.2034
|1.2063
|64
|2005.10.06 03:39
|s/l
|20
|0.10
|1.2034
|1.2034
|1.2063
|41.00
|573.80
|65
|2005.10.06 03:39
|buy
|21
|0.10
|1.2032
|1.1989
|1.2102
|66
|2005.10.06 04:10
|modify
|21
|0.10
|1.2032
|1.2035
|1.2102
|67
|2005.10.06 04:20
|modify
|21
|0.10
|1.2032
|1.2036
|1.2102
|68
|2005.10.06 04:25
|modify
|21
|0.10
|1.2032
|1.2048
|1.2102
|69
|2005.10.06 04:29
|s/l
|21
|0.10
|1.2048
|1.2048
|1.2102
|16.00
|589.80
|70
|2005.10.06 04:29
|buy
|22
|0.10
|1.2043
|1.2000
|1.2113
|71
|2005.10.06 07:20
|modify
|22
|0.10
|1.2043
|1.2047
|1.2113
|72
|2005.10.06 07:39
|modify
|22
|0.10
|1.2043
|1.2055
|1.2113
|73
|2005.10.06 08:05
|s/l
|22
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.2113
|12.00
|601.80
|74
|2005.10.06 08:05
|buy
|23
|0.10
|1.2053
|1.2011
|1.2123
|75
|2005.10.06 09:39
|modify
|23
|0.10
|1.2053
|1.2055
|1.2123
|76
|2005.10.06 10:05
|modify
|23
|0.10
|1.2053
|1.2056
|1.2123
|77
|2005.10.06 11:10
|s/l
|23
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2123
|3.00
|604.80
|78
|2005.10.06 11:10
|buy
|24
|0.10
|1.2055
|1.2011
|1.2125
|79
|2005.10.06 15:29
|modify
|24
|0.10
|1.2055
|1.2056
|1.2125
|80
|2005.10.06 15:39
|s/l
|24
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2125
|1.00
|605.80
|81
|2005.10.06 15:39
|buy
|25
|0.10
|1.2055
|1.2015
|1.2125
|82
|2005.10.06 15:49
|modify
|25
|0.10
|1.2055
|1.2068
|1.2125
|83
|2005.10.06 15:54
|modify
|25
|0.10
|1.2055
|1.2073
|1.2125
|84
|2005.10.06 16:05
|s/l
|25
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2125
|18.00
|623.80
|85
|2005.10.06 16:05
|buy
|26
|0.10
|1.2070
|1.2029
|1.2140
|86
|2005.10.06 16:15
|modify
|26
|0.10
|1.2070
|1.2093
|1.2140
|87
|2005.10.06 16:25
|modify
|26
|0.10
|1.2070
|1.2110
|1.2140
|88
|2005.10.06 16:34
|s/l
|26
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2140
|40.00
|663.80
|89
|2005.10.06 16:34
|buy
|27
|0.10
|1.2107
|1.2061
|1.2177
|90
|2005.10.06 16:49
|modify
|27
|0.10
|1.2107
|1.2110
|1.2177
|91
|2005.10.06 17:05
|modify
|27
|0.10
|1.2107
|1.2113
|1.2177
|92
|2005.10.06 17:10
|modify
|27
|0.10
|1.2107
|1.2114
|1.2177
|93
|2005.10.06 17:15
|modify
|27
|0.10
|1.2107
|1.2116
|1.2177
|94
|2005.10.06 17:25
|modify
|27
|0.10
|1.2107
|1.2136
|1.2177
|95
|2005.10.06 17:29
|s/l
|27
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2177
|29.00
|692.80
|96
|2005.10.06 17:29
|buy
|28
|0.10
|1.2134
|1.2086
|1.2204
|97
|2005.10.06 19:44
|modify
|28
|0.10
|1.2134
|1.2149
|1.2204
|98
|2005.10.06 19:49
|s/l
|28
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2204
|15.00
|707.80
|99
|2005.10.06 19:49
|buy
|29
|0.10
|1.2128
|1.2077
|1.2198
|100
|2005.10.06 19:54
|modify
|29
|0.10
|1.2128
|1.2149
|1.2198
|101
|2005.10.06 19:59
|s/l
|29
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2198
|21.00
|728.80
|102
|2005.10.06 19:59
|buy
|30
|0.10
|1.2151
|1.2100
|1.2221
|103
|2005.10.06 20:44
|modify
|30
|0.10
|1.2151
|1.2177
|1.2221
|104
|2005.10.06 20:49
|s/l
|30
|0.10
|1.2177
|1.2177
|1.2221
|26.00
|754.80
|105
|2005.10.06 20:49
|buy
|31
|0.10
|1.2155
|1.2105
|1.2225
|106
|2005.10.06 20:54
|modify
|31
|0.10
|1.2155
|1.2177
|1.2225
|107
|2005.10.06 20:59
|s/l
|31
|0.10
|1.2177
|1.2177
|1.2225
|22.00
|776.80
|108
|2005.10.06 20:59
|buy
|32
|0.10
|1.2175
|1.2125
|1.2245
|109
|2005.10.06 21:29
|modify
|32
|0.10
|1.2175
|1.2176
|1.2245
|110
|2005.10.06 21:54
|modify
|32
|0.10
|1.2175
|1.2192
|1.2245
|111
|2005.10.06 21:59
|s/l
|32
|0.10
|1.2192
|1.2192
|1.2245
|17.00
|793.80
|112
|2005.10.06 21:59
|buy
|33
|0.10
|1.2183
|1.2132
|1.2253
|113
|2005.10.07 15:34
|s/l
|33
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2253
|-51.50
|742.30
|114
|2005.10.07 15:34
|buy
|34
|0.10
|1.2122
|1.2091
|1.2192
|115
|2005.10.07 15:39
|modify
|34
|0.10
|1.2122
|1.2129
|1.2192
|116
|2005.10.07 15:44
|s/l
|34
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.2192
|7.00
|749.30
|117
|2005.10.07 15:44
|buy
|35
|0.10
|1.2104
|1.2071
|1.2174
|118
|2005.10.07 16:05
|modify
|35
|0.10
|1.2104
|1.2107
|1.2174
|119
|2005.10.07 16:10
|s/l
|35
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2174
|3.00
|752.30
|120
|2005.10.07 16:10
|buy
|36
|0.10
|1.2103
|1.2072
|1.2173
|121
|2005.10.07 17:29
|modify
|36
|0.10
|1.2103
|1.2108
|1.2173
|122
|2005.10.07 17:34
|modify
|36
|0.10
|1.2103
|1.2117
|1.2173
|123
|2005.10.07 17:44
|s/l
|36
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2173
|14.00
|766.30
|124
|2005.10.07 17:44
|buy
|37
|0.10
|1.2116
|1.2085
|1.2186
|125
|2005.10.07 21:59
|modify
|37
|0.10
|1.2116
|1.2117
|1.2186
|126
|2005.10.10 01:34
|s/l
|37
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2186
|0.60
|766.90
|127
|2005.10.10 01:34
|buy
|38
|0.10
|1.2117
|1.2085
|1.2187
|128
|2005.10.10 09:54
|modify
|38
|0.10
|1.2117
|1.2128
|1.2187
|129
|2005.10.10 10:15
|modify
|38
|0.10
|1.2117
|1.2129
|1.2187
|130
|2005.10.10 10:20
|modify
|38
|0.10
|1.2117
|1.2133
|1.2187
|131
|2005.10.10 10:39
|modify
|38
|0.10
|1.2117
|1.2134
|1.2187
|132
|2005.10.10 11:20
|modify
|38
|0.10
|1.2117
|1.2135
|1.2187
|133
|2005.10.10 11:54
|modify
|38
|0.10
|1.2117
|1.2136
|1.2187
|134
|2005.10.10 12:00
|s/l
|38
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2187
|19.00
|785.90
|135
|2005.10.10 12:00
|buy
|39
|0.10
|1.2138
|1.2106
|1.2208
|136
|2005.10.10 14:39
|s/l
|39
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2208
|-32.20
|753.70
|137
|2005.10.10 14:39
|buy
|40
|0.10
|1.2104
|1.2073
|1.2174
|138
|2005.10.10 15:54
|s/l
|40
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2174
|-30.70
|723.00
|139
|2005.10.10 15:54
|buy
|41
|0.10
|1.2068
|1.2036
|1.2138
|140
|2005.10.11 03:44
|s/l
|41
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2138
|-31.90
|691.10
|141
|2005.10.11 03:44
|buy
|42
|0.10
|1.2028
|1.1994
|1.2098
|142
|2005.10.11 05:10
|modify
|42
|0.10
|1.2028
|1.2029
|1.2098
|143
|2005.10.11 05:49
|s/l
|42
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.2098
|1.00
|692.10
|144
|2005.10.11 05:49
|buy
|43
|0.10
|1.2031
|1.1998
|1.2101
|145
|2005.10.11 11:34
|modify
|43
|0.10
|1.2031
|1.2036
|1.2101
|146
|2005.10.11 11:39
|s/l
|43
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2101
|5.00
|697.10
|147
|2005.10.11 11:39
|buy
|44
|0.10
|1.2034
|1.2006
|1.2104
|148
|2005.10.11 16:25
|s/l
|44
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.2104
|-27.90
|669.20
|149
|2005.10.11 16:25
|buy
|45
|0.10
|1.2007
|1.1978
|1.2077
|150
|2005.10.11 21:44
|s/l
|45
|0.10
|1.1978
|1.1978
|1.2077
|-29.20
|640.00
|151
|2005.10.11 21:44
|buy
|46
|0.10
|1.1977
|1.1943
|1.2047
|152
|2005.10.11 22:34
|modify
|46
|0.10
|1.1977
|1.1987
|1.2047
|153
|2005.10.11 22:39
|modify
|46
|0.10
|1.1977
|1.1991
|1.2047
|154
|2005.10.11 22:54
|s/l
|46
|0.10
|1.1991
|1.1991
|1.2047
|14.00
|654.00
|155
|2005.10.11 22:54
|buy
|47
|0.10
|1.1991
|1.1956
|1.2061
|156
|2005.10.12 09:20
|s/l
|47
|0.10
|1.1956
|1.1956
|1.2061
|-36.40
|617.60
|157
|2005.10.12 09:20
|buy
|48
|0.10
|1.1957
|1.1927
|1.2027
|158
|2005.10.12 11:10
|modify
|48
|0.10
|1.1957
|1.1975
|1.2027
|159
|2005.10.12 11:15
|s/l
|48
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2027
|18.00
|635.60
|160
|2005.10.12 11:15
|buy
|49
|0.10
|1.1969
|1.1939
|1.2039
|161
|2005.10.12 11:49
|modify
|49
|0.10
|1.1969
|1.1973
|1.2039
|162
|2005.10.12 11:54
|modify
|49
|0.10
|1.1969
|1.1974
|1.2039
|163
|2005.10.12 12:25
|modify
|49
|0.10
|1.1969
|1.1987
|1.2039
|164
|2005.10.12 12:49
|modify
|49
|0.10
|1.1969
|1.1988
|1.2039
|165
|2005.10.12 13:05
|s/l
|49
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.2039
|19.00
|654.60
|166
|2005.10.12 13:05
|buy
|50
|0.10
|1.1989
|1.1960
|1.2059
|167
|2005.10.12 14:05
|modify
|50
|0.10
|1.1989
|1.2008
|1.2059
|168
|2005.10.12 14:10
|s/l
|50
|0.10
|1.2008
|1.2008
|1.2059
|19.00
|673.60
|169
|2005.10.12 14:10
|buy
|51
|0.10
|1.1993
|1.1964
|1.2063
|170
|2005.10.12 14:25
|modify
|51
|0.10
|1.1993
|1.2008
|1.2063
|171
|2005.10.12 14:34
|s/l
|51
|0.10
|1.2008
|1.2008
|1.2063
|15.00
|688.60
|172
|2005.10.12 14:34
|buy
|52
|0.10
|1.2010
|1.1981
|1.2080
|173
|2005.10.12 14:44
|modify
|52
|0.10
|1.2010
|1.2012
|1.2080
|174
|2005.10.12 15:05
|s/l
|52
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.2080
|2.00
|690.60
|175
|2005.10.12 15:05
|buy
|53
|0.10
|1.2010
|1.1982
|1.2080
|176
|2005.10.12 16:15
|modify
|53
|0.10
|1.2010
|1.2032
|1.2080
|177
|2005.10.12 16:29
|s/l
|53
|0.10
|1.2032
|1.2032
|1.2080
|22.00
|712.60
|178
|2005.10.12 16:29
|buy
|54
|0.10
|1.2032
|1.2002
|1.2102
|179
|2005.10.12 16:44
|modify
|54
|0.10
|1.2032
|1.2035
|1.2102
|180
|2005.10.12 16:59
|s/l
|54
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2102
|3.00
|715.60
|181
|2005.10.12 16:59
|buy
|55
|0.10
|1.2028
|1.1997
|1.2098
|182
|2005.10.12 18:15
|modify
|55
|0.10
|1.2028
|1.2035
|1.2098
|183
|2005.10.12 18:25
|s/l
|55
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2098
|7.00
|722.60
|184
|2005.10.12 18:25
|buy
|56
|0.10
|1.2035
|1.2004
|1.2105
|185
|2005.10.13 04:10
|s/l
|56
|0.10
|1.2004
|1.2004
|1.2105
|-31.50
|691.10
|186
|2005.10.13 04:10
|buy
|57
|0.10
|1.2005
|1.1972
|1.2075
|187
|2005.10.13 05:49
|s/l
|57
|0.10
|1.1972
|1.1972
|1.2075
|-33.20
|657.90
|188
|2005.10.13 05:49
|buy
|58
|0.10
|1.1971
|1.1935
|1.2041
|189
|2005.10.13 06:49
|modify
|58
|0.10
|1.1971
|1.1974
|1.2041
|190
|2005.10.13 08:49
|modify
|58
|0.10
|1.1971
|1.1975
|1.2041
|191
|2005.10.13 09:05
|modify
|58
|0.10
|1.1971
|1.1986
|1.2041
|192
|2005.10.13 09:10
|s/l
|58
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2041
|15.00
|672.90
|193
|2005.10.13 09:10
|buy
|59
|0.10
|1.1982
|1.1946
|1.2052
|194
|2005.10.13 09:20
|modify
|59
|0.10
|1.1982
|1.1988
|1.2052
|195
|2005.10.13 09:34
|s/l
|59
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.2052
|6.00
|678.90
|196
|2005.10.13 09:34
|buy
|60
|0.10
|1.1987
|1.1950
|1.2057
|197
|2005.10.13 09:39
|modify
|60
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.2057
|198
|2005.10.13 09:44
|modify
|60
|0.10
|1.1987
|1.1994
|1.2057
|199
|2005.10.13 09:54
|s/l
|60
|0.10
|1.1994
|1.1994
|1.2057
|7.00
|685.90
|200
|2005.10.13 09:54
|buy
|61
|0.10
|1.1995
|1.1958
|1.2065
|201
|2005.10.13 15:34
|s/l
|61
|0.10
|1.1958
|1.1958
|1.2065
|-37.10
|648.80
|202
|2005.10.13 15:34
|buy
|62
|0.10
|1.1938
|1.1902
|1.2008
|203
|2005.10.13 15:39
|modify
|62
|0.10
|1.1938
|1.1974
|1.2008
|204
|2005.10.13 15:44
|s/l
|62
|0.10
|1.1974
|1.1974
|1.2008
|36.00
|684.80
|205
|2005.10.13 15:44
|buy
|63
|0.10
|1.1975
|1.1939
|1.2045
|206
|2005.10.13 15:54
|s/l
|63
|0.10
|1.1939
|1.1939
|1.2045
|-36.10
|648.70
|207
|2005.10.13 15:54
|buy
|64
|0.10
|1.1938
|1.1902
|1.2008
|208
|2005.10.13 19:25
|modify
|64
|0.10
|1.1938
|1.1946
|1.2008
|209
|2005.10.13 19:44
|modify
|64
|0.10
|1.1938
|1.1970
|1.2008
|210
|2005.10.13 19:54
|modify
|64
|0.10
|1.1938
|1.1975
|1.2008
|211
|2005.10.13 20:05
|s/l
|64
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2008
|37.00
|685.70
|212
|2005.10.13 20:05
|buy
|65
|0.10
|1.1976
|1.1932
|1.2046
|213
|2005.10.13 20:54
|modify
|65
|0.10
|1.1976
|1.1993
|1.2046
|214
|2005.10.13 20:59
|s/l
|65
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.2046
|17.00
|702.70
|215
|2005.10.13 20:59
|buy
|66
|0.10
|1.1995
|1.1949
|1.2065
|216
|2005.10.13 21:54
|modify
|66
|0.10
|1.1995
|1.2009
|1.2065
|217
|2005.10.13 22:10
|modify
|66
|0.10
|1.1995
|1.2013
|1.2065
|218
|2005.10.13 22:54
|modify
|66
|0.10
|1.1995
|1.2027
|1.2065
|219
|2005.10.13 23:05
|s/l
|66
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.2065
|32.00
|734.70
|220
|2005.10.13 23:05
|buy
|67
|0.10
|1.2029
|1.1980
|1.2099
|221
|2005.10.14 07:25
|modify
|67
|0.10
|1.2029
|1.2033
|1.2099
|222
|2005.10.14 07:34
|s/l
|67
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.2099
|3.60
|738.30
|223
|2005.10.14 07:34
|buy
|68
|0.10
|1.2027
|1.1982
|1.2097
|224
|2005.10.14 07:49
|modify
|68
|0.10
|1.2027
|1.2035
|1.2097
|225
|2005.10.14 07:54
|modify
|68
|0.10
|1.2027
|1.2036
|1.2097
|226
|2005.10.14 07:59
|s/l
|68
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2097
|9.00
|747.30
|227
|2005.10.14 07:59
|buy
|69
|0.10
|1.2032
|1.1987
|1.2102
|228
|2005.10.14 13:49
|s/l
|69
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.2102
|-45.30
|702.00
|229
|2005.10.14 13:49
|buy
|70
|0.10
|1.1986
|1.1945
|1.2056
|230
|2005.10.14 15:05
|modify
|70
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2056
|231
|2005.10.14 15:10
|modify
|70
|0.10
|1.1986
|1.1988
|1.2056
|232
|2005.10.14 15:15
|modify
|70
|0.10
|1.1986
|1.1989
|1.2056
|233
|2005.10.14 15:20
|s/l
|70
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.2056
|3.00
|705.00
|234
|2005.10.14 15:20
|buy
|71
|0.10
|1.1991
|1.1955
|1.2061
|235
|2005.10.14 15:39
|modify
|71
|0.10
|1.1991
|1.2050
|1.2061
|236
|2005.10.14 15:44
|s/l
|71
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2061
|59.00
|764.00
|237
|2005.10.14 15:44
|buy
|72
|0.10
|1.1999
|1.1957
|1.2069
|238
|2005.10.14 15:59
|modify
|72
|0.10
|1.1999
|1.2013
|1.2069
|239
|2005.10.14 16:00
|modify
|72
|0.10
|1.1999
|1.2014
|1.2069
|240
|2005.10.14 16:10
|s/l
|72
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2069
|15.00
|779.00
|241
|2005.10.14 16:10
|buy
|73
|0.10
|1.2010
|1.1969
|1.2080
|242
|2005.10.14 16:54
|modify
|73
|0.10
|1.2010
|1.2012
|1.2080
|243
|2005.10.14 16:59
|s/l
|73
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.2080
|2.00
|781.00
|244
|2005.10.14 16:59
|buy
|74
|0.10
|1.2005
|1.1962
|1.2075
|245
|2005.10.14 17:20
|modify
|74
|0.10
|1.2005
|1.2027
|1.2075
|246
|2005.10.14 17:25
|s/l
|74
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.2075
|22.00
|803.00
|247
|2005.10.14 17:25
|buy
|75
|0.10
|1.2028
|1.1985
|1.2098
|248
|2005.10.14 17:39
|modify
|75
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.2098
|249
|2005.10.14 17:44
|modify
|75
|0.10
|1.2028
|1.2071
|1.2098
|250
|2005.10.14 17:49
|s/l
|75
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2098
|43.00
|846.00
|251
|2005.10.14 17:49
|buy
|76
|0.10
|1.2067
|1.2019
|1.2137
|252
|2005.10.14 18:10
|modify
|76
|0.10
|1.2067
|1.2073
|1.2137
|253
|2005.10.14 18:20
|s/l
|76
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2137
|6.00
|852.00
|254
|2005.10.14 18:20
|buy
|77
|0.10
|1.2071
|1.2024
|1.2141
|255
|2005.10.14 18:29
|modify
|77
|0.10
|1.2071
|1.2073
|1.2141
|256
|2005.10.14 18:39
|s/l
|77
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2141
|2.00
|854.00
|257
|2005.10.14 18:39
|buy
|78
|0.10
|1.2074
|1.2026
|1.2144
|258
|2005.10.14 19:29
|modify
|78
|0.10
|1.2074
|1.2075
|1.2144
|259
|2005.10.14 19:59
|modify
|78
|0.10
|1.2074
|1.2076
|1.2144
|260
|2005.10.14 20:05
|s/l
|78
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2144
|2.00
|856.00
|261
|2005.10.14 20:05
|buy
|79
|0.10
|1.2067
|1.2017
|1.2137
|262
|2005.10.14 20:10
|modify
|79
|0.10
|1.2067
|1.2071
|1.2137
|263
|2005.10.14 20:20
|modify
|79
|0.10
|1.2067
|1.2073
|1.2137
|264
|2005.10.14 20:54
|modify
|79
|0.10
|1.2067
|1.2096
|1.2137
|265
|2005.10.14 20:59
|s/l
|79
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2137
|29.00
|885.00
|266
|2005.10.14 20:59
|buy
|80
|0.10
|1.2095
|1.2043
|1.2165
|267
|2005.10.17 03:34
|modify
|80
|0.10
|1.2095
|1.2110
|1.2165
|268
|2005.10.17 03:39
|s/l
|80
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2165
|14.60
|899.60
|269
|2005.10.17 03:39
|buy
|81
|0.10
|1.2104
|1.2048
|1.2174
|270
|2005.10.17 04:25
|modify
|81
|0.10
|1.2104
|1.2110
|1.2174
|271
|2005.10.17 04:29
|s/l
|81
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2174
|6.00
|905.60
|272
|2005.10.17 04:29
|buy
|82
|0.10
|1.2095
|1.2037
|1.2165
|273
|2005.10.17 05:54
|modify
|82
|0.10
|1.2095
|1.2096
|1.2165
|274
|2005.10.17 08:05
|s/l
|82
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2165
|1.00
|906.60
|275
|2005.10.17 08:05
|buy
|83
|0.10
|1.2098
|1.2041
|1.2168
|276
|2005.10.17 12:54
|s/l
|83
|0.10
|1.2041
|1.2041
|1.2168
|-57.00
|849.60
|277
|2005.10.17 12:54
|buy
|84
|0.10
|1.2033
|1.1970
|1.2103
|278
|2005.10.17 19:49
|modify
|84
|0.10
|1.2033
|1.2051
|1.2103
|279
|2005.10.17 20:05
|s/l
|84
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2103
|18.00
|867.60
|280
|2005.10.17 20:05
|buy
|85
|0.10
|1.2047
|1.2002
|1.2117
|281
|2005.10.17 20:15
|modify
|85
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2117
|282
|2005.10.17 20:25
|modify
|85
|0.10
|1.2047
|1.2052
|1.2117
|283
|2005.10.17 20:34
|s/l
|85
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2117
|5.00
|872.60
|284
|2005.10.17 20:34
|buy
|86
|0.10
|1.2033
|1.1987
|1.2103
|285
|2005.10.18 03:20
|s/l
|86
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.2103
|-46.80
|825.80
|286
|2005.10.18 03:20
|buy
|87
|0.10
|1.1986
|1.1947
|1.2056
|287
|2005.10.18 03:34
|modify
|87
|0.10
|1.1986
|1.1987
|1.2056
|288
|2005.10.18 03:44
|s/l
|87
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.2056
|1.00
|826.80
|289
|2005.10.18 03:44
|buy
|88
|0.10
|1.1989
|1.1950
|1.2059
|290
|2005.10.18 04:10
|modify
|88
|0.10
|1.1989
|1.1996
|1.2059
|291
|2005.10.18 04:25
|s/l
|88
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2059
|7.00
|833.80
|292
|2005.10.18 04:25
|buy
|89
|0.10
|1.1997
|1.1959
|1.2067
|293
|2005.10.18 12:44
|s/l
|89
|0.10
|1.1959
|1.1959
|1.2067
|-38.00
|795.80
|294
|2005.10.18 12:44
|buy
|90
|0.10
|1.1947
|1.1911
|1.2017
|295
|2005.10.18 20:20
|modify
|90
|0.10
|1.1947
|1.1955
|1.2017
|296
|2005.10.18 20:34
|s/l
|90
|0.10
|1.1955
|1.1955
|1.2017
|8.00
|803.80
|297
|2005.10.18 20:34
|buy
|91
|0.10
|1.1957
|1.1918
|1.2027
|298
|2005.10.19 09:34
|s/l
|91
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.2027
|-40.00
|763.80
|299
|2005.10.19 09:34
|buy
|92
|0.10
|1.1888
|1.1851
|1.1958
|300
|2005.10.19 09:49
|modify
|92
|0.10
|1.1888
|1.1889
|1.1958
|301
|2005.10.19 09:59
|s/l
|92
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1958
|1.00
|764.80
|302
|2005.10.19 09:59
|buy
|93
|0.10
|1.1886
|1.1848
|1.1956
|303
|2005.10.19 10:34
|modify
|93
|0.10
|1.1886
|1.1886
|1.1956
|304
|2005.10.19 10:39
|modify
|93
|0.10
|1.1886
|1.1887
|1.1956
|305
|2005.10.19 10:44
|modify
|93
|0.10
|1.1886
|1.1890
|1.1956
|306
|2005.10.19 10:54
|s/l
|93
|0.10
|1.1890
|1.1890
|1.1956
|4.00
|768.80
|307
|2005.10.19 10:54
|buy
|94
|0.10
|1.1888
|1.1849
|1.1958
|308
|2005.10.19 11:05
|modify
|94
|0.10
|1.1888
|1.1892
|1.1958
|309
|2005.10.19 11:10
|modify
|94
|0.10
|1.1888
|1.1895
|1.1958
|310
|2005.10.19 11:20
|s/l
|94
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1958
|7.00
|775.80
|311
|2005.10.19 11:20
|buy
|95
|0.10
|1.1889
|1.1850
|1.1959
|312
|2005.10.19 11:39
|modify
|95
|0.10
|1.1889
|1.1908
|1.1959
|313
|2005.10.19 11:44
|s/l
|95
|0.10
|1.1908
|1.1908
|1.1959
|19.00
|794.80
|314
|2005.10.19 11:44
|buy
|96
|0.10
|1.1891
|1.1851
|1.1961
|315
|2005.10.19 11:54
|modify
|96
|0.10
|1.1891
|1.1908
|1.1961
|316
|2005.10.19 12:05
|modify
|96
|0.10
|1.1891
|1.1948
|1.1961
|317
|2005.10.19 12:10
|s/l
|96
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.1961
|57.00
|851.80
|318
|2005.10.19 12:10
|buy
|97
|0.10
|1.1911
|1.1869
|1.1981
|319
|2005.10.19 12:20
|modify
|97
|0.10
|1.1911
|1.1912
|1.1981
|320
|2005.10.19 12:34
|modify
|97
|0.10
|1.1911
|1.1932
|1.1981
|321
|2005.10.19 12:39
|modify
|97
|0.10
|1.1911
|1.1935
|1.1981
|322
|2005.10.19 12:54
|modify
|97
|0.10
|1.1911
|1.1951
|1.1981
|323
|2005.10.19 12:59
|s/l
|97
|0.10
|1.1951
|1.1951
|1.1981
|40.00
|891.80
|324
|2005.10.19 12:59
|buy
|98
|0.10
|1.1948
|1.1905
|1.2018
|325
|2005.10.19 13:44
|modify
|98
|0.10
|1.1948
|1.1953
|1.2018
|326
|2005.10.19 14:25
|modify
|98
|0.10
|1.1948
|1.1967
|1.2018
|327
|2005.10.19 14:29
|s/l
|98
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.2018
|19.00
|910.80
|328
|2005.10.19 14:29
|buy
|99
|0.10
|1.1966
|1.1924
|1.2036
|329
|2005.10.19 17:34
|modify
|99
|0.10
|1.1966
|1.1972
|1.2036
|330
|2005.10.19 17:49
|s/l
|99
|0.10
|1.1972
|1.1972
|1.2036
|6.00
|916.80
|331
|2005.10.19 17:49
|buy
|100
|0.10
|1.1964
|1.1917
|1.2034
|332
|2005.10.19 17:59
|modify
|100
|0.10
|1.1964
|1.1972
|1.2034
|333
|2005.10.19 18:00
|modify
|100
|0.10
|1.1964
|1.1973
|1.2034
|334
|2005.10.19 18:20
|modify
|100
|0.10
|1.1964
|1.1987
|1.2034
|335
|2005.10.19 18:25
|modify
|100
|0.10
|1.1964
|1.1989
|1.2034
|336
|2005.10.19 18:34
|s/l
|100
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.2034
|25.00
|941.80
|337
|2005.10.19 18:34
|buy
|101
|0.10
|1.1989
|1.1941
|1.2059
|338
|2005.10.19 22:54
|modify
|101
|0.10
|1.1989
|1.1992
|1.2059
|339
|2005.10.19 23:10
|s/l
|101
|0.10
|1.1992
|1.1992
|1.2059
|3.00
|944.80
|340
|2005.10.19 23:10
|buy
|102
|0.10
|1.1994
|1.1943
|1.2064
|341
|2005.10.20 22:34
|modify
|102
|0.10
|1.1994
|1.1996
|1.2064
|342
|2005.10.20 22:49
|modify
|102
|0.10
|1.1994
|1.2008
|1.2064
|343
|2005.10.20 22:54
|modify
|102
|0.10
|1.1994
|1.2013
|1.2064
|344
|2005.10.20 23:05
|s/l
|102
|0.10
|1.2013
|1.2013
|1.2064
|18.60
|963.40
|345
|2005.10.20 23:05
|buy
|103
|0.10
|1.2013
|1.1973
|1.2083
|346
|2005.10.21 02:44
|modify
|103
|0.10
|1.2013
|1.2027
|1.2083
|347
|2005.10.21 02:54
|s/l
|103
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.2083
|13.60
|977.00
|348
|2005.10.21 02:54
|buy
|104
|0.10
|1.2018
|1.1976
|1.2088
|349
|2005.10.21 02:59
|modify
|104
|0.10
|1.2018
|1.2027
|1.2088
|350
|2005.10.21 03:20
|modify
|104
|0.10
|1.2018
|1.2032
|1.2088
|351
|2005.10.21 03:29
|modify
|104
|0.10
|1.2018
|1.2048
|1.2088
|352
|2005.10.21 03:54
|modify
|104
|0.10
|1.2018
|1.2055
|1.2088
|353
|2005.10.21 04:10
|s/l
|104
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.2088
|37.00
|1014.00
|354
|2005.10.21 04:10
|buy
|105
|0.10
|1.2044
|1.2000
|1.2114
|355
|2005.10.21 04:20
|modify
|105
|0.10
|1.2044
|1.2049
|1.2114
|356
|2005.10.21 04:29
|s/l
|105
|0.10
|1.2049
|1.2049
|1.2114
|5.00
|1019.00
|357
|2005.10.21 04:29
|buy
|106
|0.10
|1.2047
|1.2001
|1.2117
|358
|2005.10.21 04:54
|modify
|106
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2117
|359
|2005.10.21 05:05
|s/l
|106
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2117
|0.00
|1019.00
|360
|2005.10.21 05:05
|buy
|107
|0.10
|1.2033
|1.1989
|1.2103
|361
|2005.10.21 05:25
|modify
|107
|0.10
|1.2033
|1.2036
|1.2103
|362
|2005.10.21 05:29
|s/l
|107
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2103
|3.00
|1022.00
|363
|2005.10.21 05:29
|buy
|108
|0.10
|1.2033
|1.1988
|1.2103
|364
|2005.10.21 06:20
|modify
|108
|0.10
|1.2033
|1.2035
|1.2103
|365
|2005.10.21 06:25
|s/l
|108
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2103
|2.00
|1024.00
|366
|2005.10.21 06:25
|buy
|109
|0.10
|1.2036
|1.1993
|1.2106
|367
|2005.10.21 10:39
|modify
|109
|0.10
|1.2036
|1.2049
|1.2106
|368
|2005.10.21 10:44
|s/l
|109
|0.10
|1.2049
|1.2049
|1.2106
|13.00
|1037.00
|369
|2005.10.21 10:44
|buy
|110
|0.10
|1.2046
|1.2005
|1.2116
|370
|2005.10.21 10:54
|modify
|110
|0.10
|1.2046
|1.2049
|1.2116
|371
|2005.10.21 11:05
|s/l
|110
|0.10
|1.2049
|1.2049
|1.2116
|3.00
|1040.00
|372
|2005.10.21 11:05
|buy
|111
|0.10
|1.2049
|1.2008
|1.2119
|373
|2005.10.21 13:54
|s/l
|111
|0.10
|1.2008
|1.2008
|1.2119
|-41.10
|998.90
|374
|2005.10.21 13:54
|buy
|112
|0.10
|1.2009
|1.1966
|1.2079
|375
|2005.10.21 14:10
|modify
|112
|0.10
|1.2009
|1.2010
|1.2079
|376
|2005.10.21 14:25
|s/l
|112
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.2079
|1.00
|999.90
|377
|2005.10.21 14:25
|buy
|113
|0.10
|1.2009
|1.1968
|1.2079
|378
|2005.10.21 15:49
|modify
|113
|0.10
|1.2009
|1.2010
|1.2079
|379
|2005.10.21 15:54
|s/l
|113
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.2079
|1.00
|1000.90
|380
|2005.10.21 15:54
|buy
|114
|0.10
|1.2012
|1.1969
|1.2082
|381
|2005.10.21 16:05
|modify
|114
|0.10
|1.2012
|1.2027
|1.2082
|382
|2005.10.21 16:15
|modify
|114
|0.10
|1.2012
|1.2030
|1.2082
|383
|2005.10.21 16:20
|s/l
|114
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2082
|18.00
|1018.90
|384
|2005.10.21 16:20
|buy
|115
|0.10
|1.2024
|1.1981
|1.2094
|385
|2005.10.21 16:54
|modify
|115
|0.10
|1.2024
|1.2033
|1.2094
|386
|2005.10.21 17:05
|s/l
|115
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.2094
|9.00
|1027.90
|387
|2005.10.21 17:05
|buy
|116
|0.10
|1.2032
|1.1990
|1.2102
|388
|2005.10.21 18:05
|s/l
|116
|0.10
|1.1990
|1.1990
|1.2102
|-42.40
|985.50
|389
|2005.10.21 18:05
|buy
|117
|0.10
|1.1963
|1.1917
|1.2033
|390
|2005.10.21 18:10
|modify
|117
|0.10
|1.1963
|1.1993
|1.2033
|391
|2005.10.21 18:15
|modify
|117
|0.10
|1.1963
|1.1995
|1.2033
|392
|2005.10.21 18:20
|modify
|117
|0.10
|1.1963
|1.2007
|1.2033
|393
|2005.10.21 18:25
|s/l
|117
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2033
|44.00
|1029.50
|394
|2005.10.21 18:25
|buy
|118
|0.10
|1.1997
|1.1951
|1.2067
|395
|2005.10.21 19:25
|s/l
|118
|0.10
|1.1951
|1.1951
|1.2067
|-46.20
|983.30
|396
|2005.10.21 19:25
|buy
|119
|0.10
|1.1943
|1.1894
|1.2013
|397
|2005.10.21 19:34
|modify
|119
|0.10
|1.1943
|1.1950
|1.2013
|398
|2005.10.21 19:49
|s/l
|119
|0.10
|1.1950
|1.1950
|1.2013
|7.00
|990.30
|399
|2005.10.21 19:49
|buy
|120
|0.10
|1.1950
|1.1901
|1.2020
|400
|2005.10.24 16:05
|modify
|120
|0.10
|1.1950
|1.1955
|1.2020
|401
|2005.10.24 16:10
|s/l
|120
|0.10
|1.1955
|1.1955
|1.2020
|4.60
|994.90
|402
|2005.10.24 16:10
|buy
|121
|0.10
|1.1955
|1.1925
|1.2025
|403
|2005.10.24 17:20
|modify
|121
|0.10
|1.1955
|1.1967
|1.2025
|404
|2005.10.24 17:25
|modify
|121
|0.10
|1.1955
|1.1973
|1.2025
|405
|2005.10.24 17:29
|s/l
|121
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2025
|18.00
|1012.90
|406
|2005.10.24 17:29
|buy
|122
|0.10
|1.1975
|1.1945
|1.2045
|407
|2005.10.24 18:54
|modify
|122
|0.10
|1.1975
|1.1989
|1.2045
|408
|2005.10.24 19:20
|modify
|122
|0.10
|1.1975
|1.2010
|1.2045
|409
|2005.10.24 19:29
|s/l
|122
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.2045
|35.00
|1047.90
|410
|2005.10.24 19:29
|buy
|123
|0.10
|1.2007
|1.1976
|1.2077
|411
|2005.10.24 20:05
|s/l
|123
|0.10
|1.1976
|1.1976
|1.2077
|-30.80
|1017.10
|412
|2005.10.24 20:05
|buy
|124
|0.10
|1.1962
|1.1929
|1.2032
|413
|2005.10.24 20:25
|modify
|124
|0.10
|1.1962
|1.1990
|1.2032
|414
|2005.10.24 20:29
|s/l
|124
|0.10
|1.1990
|1.1990
|1.2032
|28.00
|1045.10
|415
|2005.10.24 20:29
|buy
|125
|0.10
|1.1970
|1.1936
|1.2040
|416
|2005.10.24 20:49
|modify
|125
|0.10
|1.1970
|1.1975
|1.2040
|417
|2005.10.24 20:59
|s/l
|125
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2040
|5.00
|1050.10
|418
|2005.10.24 20:59
|buy
|126
|0.10
|1.1974
|1.1940
|1.2044
|419
|2005.10.24 22:34
|modify
|126
|0.10
|1.1974
|1.1975
|1.2044
|420
|2005.10.25 01:05
|s/l
|126
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2044
|0.60
|1050.70
|421
|2005.10.25 01:05
|buy
|127
|0.10
|1.1973
|1.1940
|1.2043
|422
|2005.10.25 10:25
|s/l
|127
|0.10
|1.1940
|1.1940
|1.2043
|-33.10
|1017.60
|423
|2005.10.25 10:25
|buy
|128
|0.10
|1.1938
|1.1902
|1.2008
|424
|2005.10.25 11:15
|t/p
|128
|0.10
|1.2008
|1.1902
|1.2008
|70.00
|1087.60
|425
|2005.10.25 11:15
|buy
|129
|0.10
|1.2013
|1.1972
|1.2083
|426
|2005.10.25 11:20
|s/l
|129
|0.10
|1.1972
|1.1972
|1.2083
|-40.60
|1047.00
|427
|2005.10.25 11:20
|buy
|130
|0.10
|1.1968
|1.1927
|1.2038
|428
|2005.10.25 11:29
|modify
|130
|0.10
|1.1968
|1.1992
|1.2038
|429
|2005.10.25 11:34
|modify
|130
|0.10
|1.1968
|1.2007
|1.2038
|430
|2005.10.25 11:39
|s/l
|130
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2038
|39.00
|1086.00
|431
|2005.10.25 11:39
|buy
|131
|0.10
|1.2004
|1.1963
|1.2074
|432
|2005.10.25 11:59
|modify
|131
|0.10
|1.2004
|1.2012
|1.2074
|433
|2005.10.25 12:00
|modify
|131
|0.10
|1.2004
|1.2013
|1.2074
|434
|2005.10.25 12:25
|modify
|131
|0.10
|1.2004
|1.2016
|1.2074
|435
|2005.10.25 12:29
|s/l
|131
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2074
|12.00
|1098.00
|436
|2005.10.25 12:29
|buy
|132
|0.10
|1.2018
|1.1975
|1.2088
|437
|2005.10.25 13:44
|modify
|132
|0.10
|1.2018
|1.2030
|1.2088
|438
|2005.10.25 13:54
|modify
|132
|0.10
|1.2018
|1.2034
|1.2088
|439
|2005.10.25 14:00
|s/l
|132
|0.10
|1.2034
|1.2034
|1.2088
|16.00
|1114.00
|440
|2005.10.25 14:00
|buy
|133
|0.10
|1.2036
|1.1996
|1.2106
|441
|2005.10.25 15:44
|modify
|133
|0.10
|1.2036
|1.2047
|1.2106
|442
|2005.10.25 15:49
|modify
|133
|0.10
|1.2036
|1.2053
|1.2106
|443
|2005.10.25 15:54
|s/l
|133
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2106
|17.00
|1131.00
|444
|2005.10.25 15:54
|buy
|134
|0.10
|1.2037
|1.1994
|1.2107
|445
|2005.10.25 15:59
|modify
|134
|0.10
|1.2037
|1.2047
|1.2107
|446
|2005.10.25 16:00
|modify
|134
|0.10
|1.2037
|1.2049
|1.2107
|447
|2005.10.25 16:59
|modify
|134
|0.10
|1.2037
|1.2053
|1.2107
|448
|2005.10.25 17:05
|modify
|134
|0.10
|1.2037
|1.2070
|1.2107
|449
|2005.10.25 17:15
|s/l
|134
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2107
|33.00
|1164.00
|450
|2005.10.25 17:15
|buy
|135
|0.10
|1.2065
|1.2024
|1.2135
|451
|2005.10.25 17:59
|modify
|135
|0.10
|1.2065
|1.2088
|1.2135
|452
|2005.10.25 18:00
|modify
|135
|0.10
|1.2065
|1.2089
|1.2135
|453
|2005.10.25 18:05
|s/l
|135
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2135
|24.00
|1188.00
|454
|2005.10.25 18:05
|buy
|136
|0.10
|1.2090
|1.2045
|1.2160
|455
|2005.10.25 18:25
|modify
|136
|0.10
|1.2090
|1.2094
|1.2160
|456
|2005.10.25 18:29
|s/l
|136
|0.10
|1.2094
|1.2094
|1.2160
|4.00
|1192.00
|457
|2005.10.25 18:29
|buy
|137
|0.10
|1.2096
|1.2051
|1.2166
|458
|2005.10.26 15:10
|s/l
|137
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2166
|-46.30
|1145.70
|459
|2005.10.26 15:10
|buy
|138
|0.10
|1.2051
|1.2013
|1.2121
|460
|2005.10.26 16:00
|modify
|138
|0.10
|1.2051
|1.2056
|1.2121
|461
|2005.10.26 16:20
|modify
|138
|0.10
|1.2051
|1.2067
|1.2121
|462
|2005.10.26 16:29
|s/l
|138
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2121
|16.00
|1161.70
|463
|2005.10.26 16:29
|buy
|139
|0.10
|1.2068
|1.2030
|1.2138
|464
|2005.10.26 16:34
|modify
|139
|0.10
|1.2068
|1.2075
|1.2138
|465
|2005.10.26 16:49
|s/l
|139
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2138
|7.00
|1168.70
|466
|2005.10.26 16:49
|buy
|140
|0.10
|1.2065
|1.2026
|1.2135
|467
|2005.10.26 16:54
|modify
|140
|0.10
|1.2065
|1.2070
|1.2135
|468
|2005.10.26 16:59
|modify
|140
|0.10
|1.2065
|1.2075
|1.2135
|469
|2005.10.26 17:10
|modify
|140
|0.10
|1.2065
|1.2089
|1.2135
|470
|2005.10.26 17:15
|s/l
|140
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2135
|24.00
|1192.70
|471
|2005.10.26 17:15
|buy
|141
|0.10
|1.2086
|1.2047
|1.2156
|472
|2005.10.26 17:25
|modify
|141
|0.10
|1.2086
|1.2089
|1.2156
|473
|2005.10.26 17:29
|s/l
|141
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2156
|3.00
|1195.70
|474
|2005.10.26 17:29
|buy
|142
|0.10
|1.2086
|1.2047
|1.2156
|475
|2005.10.27 02:44
|s/l
|142
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2156
|-39.10
|1156.60
|476
|2005.10.27 02:44
|buy
|143
|0.10
|1.2043
|1.2002
|1.2113
|477
|2005.10.27 03:15
|modify
|143
|0.10
|1.2043
|1.2052
|1.2113
|478
|2005.10.27 03:25
|s/l
|143
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2113
|9.00
|1165.60
|479
|2005.10.27 03:25
|buy
|144
|0.10
|1.2049
|1.2005
|1.2119
|480
|2005.10.27 03:29
|modify
|144
|0.10
|1.2049
|1.2074
|1.2119
|481
|2005.10.27 03:39
|modify
|144
|0.10
|1.2049
|1.2076
|1.2119
|482
|2005.10.27 06:05
|modify
|144
|0.10
|1.2049
|1.2089
|1.2119
|483
|2005.10.27 06:15
|t/p
|144
|0.10
|1.2119
|1.2089
|1.2119
|70.00
|1235.60
|484
|2005.10.27 06:15
|buy
|145
|0.10
|1.2126
|1.2088
|1.2196
|485
|2005.10.27 09:25
|s/l
|145
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2196
|-38.20
|1197.40
|486
|2005.10.27 09:25
|buy
|146
|0.10
|1.2087
|1.2046
|1.2157
|487
|2005.10.27 09:39
|modify
|146
|0.10
|1.2087
|1.2095
|1.2157
|488
|2005.10.27 09:44
|modify
|146
|0.10
|1.2087
|1.2096
|1.2157
|489
|2005.10.27 09:49
|s/l
|146
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2157
|9.00
|1206.40
|490
|2005.10.27 09:49
|buy
|147
|0.10
|1.2085
|1.2044
|1.2155
|491
|2005.10.27 09:59
|modify
|147
|0.10
|1.2085
|1.2093
|1.2155
|492
|2005.10.27 10:05
|modify
|147
|0.10
|1.2085
|1.2113
|1.2155
|493
|2005.10.27 10:10
|modify
|147
|0.10
|1.2085
|1.2114
|1.2155
|494
|2005.10.27 10:15
|s/l
|147
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.2155
|29.00
|1235.40
|495
|2005.10.27 10:15
|buy
|148
|0.10
|1.2110
|1.2068
|1.2180
|496
|2005.10.27 10:29
|modify
|148
|0.10
|1.2110
|1.2111
|1.2180
|497
|2005.10.27 11:10
|modify
|148
|0.10
|1.2110
|1.2132
|1.2180
|498
|2005.10.27 11:15
|s/l
|148
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2180
|22.00
|1257.40
|499
|2005.10.27 11:15
|buy
|149
|0.10
|1.2117
|1.2074
|1.2187
|500
|2005.10.27 11:25
|modify
|149
|0.10
|1.2117
|1.2132
|1.2187
|501
|2005.10.27 11:34
|s/l
|149
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2187
|15.00
|1272.40
|502
|2005.10.27 11:34
|buy
|150
|0.10
|1.2132
|1.2089
|1.2202
|503
|2005.10.27 11:54
|modify
|150
|0.10
|1.2132
|1.2134
|1.2202
|504
|2005.10.27 11:59
|s/l
|150
|0.10
|1.2134
|1.2134
|1.2202
|2.00
|1274.40
|505
|2005.10.27 11:59
|buy
|151
|0.10
|1.2124
|1.2080
|1.2194
|506
|2005.10.27 13:05
|modify
|151
|0.10
|1.2124
|1.2133
|1.2194
|507
|2005.10.27 13:10
|s/l
|151
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2194
|9.00
|1283.40
|508
|2005.10.27 13:10
|buy
|152
|0.10
|1.2125
|1.2083
|1.2195
|509
|2005.10.27 13:25
|modify
|152
|0.10
|1.2125
|1.2133
|1.2195
|510
|2005.10.27 13:34
|s/l
|152
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2195
|8.00
|1291.40
|511
|2005.10.27 13:34
|buy
|153
|0.10
|1.2119
|1.2076
|1.2189
|512
|2005.10.27 15:15
|modify
|153
|0.10
|1.2119
|1.2128
|1.2189
|513
|2005.10.27 15:59
|modify
|153
|0.10
|1.2119
|1.2150
|1.2189
|514
|2005.10.27 16:20
|modify
|153
|0.10
|1.2119
|1.2156
|1.2189
|515
|2005.10.27 16:34
|s/l
|153
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2189
|37.00
|1328.40
|516
|2005.10.27 16:34
|buy
|154
|0.10
|1.2146
|1.2101
|1.2216
|517
|2005.10.27 16:54
|modify
|154
|0.10
|1.2146
|1.2156
|1.2216
|518
|2005.10.27 16:59
|s/l
|154
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2216
|10.00
|1338.40
|519
|2005.10.27 16:59
|buy
|155
|0.10
|1.2146
|1.2101
|1.2216
|520
|2005.10.28 09:34
|modify
|155
|0.10
|1.2146
|1.2149
|1.2216
|521
|2005.10.28 09:54
|s/l
|155
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2216
|2.60
|1341.00
|522
|2005.10.28 09:54
|buy
|156
|0.10
|1.2146
|1.2115
|1.2216
|523
|2005.10.28 10:25
|modify
|156
|0.10
|1.2146
|1.2154
|1.2216
|524
|2005.10.28 10:49
|modify
|156
|0.10
|1.2146
|1.2157
|1.2216
|525
|2005.10.28 11:05
|s/l
|156
|0.10
|1.2157
|1.2157
|1.2216
|11.00
|1352.00
|526
|2005.10.28 11:05
|buy
|157
|0.10
|1.2151
|1.2122
|1.2221
|527
|2005.10.28 15:54
|s/l
|157
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2221
|-29.50
|1322.50
|528
|2005.10.28 15:54
|buy
|158
|0.10
|1.2096
|1.2064
|1.2166
|529
|2005.10.28 16:34
|modify
|158
|0.10
|1.2096
|1.2115
|1.2166
|530
|2005.10.28 16:39
|modify
|158
|0.10
|1.2096
|1.2116
|1.2166
|531
|2005.10.28 16:54
|s/l
|158
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2166
|20.00
|1342.50
|532
|2005.10.28 16:54
|buy
|159
|0.10
|1.2104
|1.2070
|1.2174
|533
|2005.10.28 16:59
|modify
|159
|0.10
|1.2104
|1.2114
|1.2174
|534
|2005.10.28 17:00
|modify
|159
|0.10
|1.2104
|1.2116
|1.2174
|535
|2005.10.28 17:10
|modify
|159
|0.10
|1.2104
|1.2117
|1.2174
|536
|2005.10.28 17:20
|s/l
|159
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2174
|13.00
|1355.50
|537
|2005.10.28 17:20
|buy
|160
|0.10
|1.2112
|1.2078
|1.2182
|538
|2005.10.28 19:20
|s/l
|160
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2182
|-33.80
|1321.70
|539
|2005.10.28 19:20
|buy
|161
|0.10
|1.2073
|1.2035
|1.2143
|540
|2005.10.31 10:39
|modify
|161
|0.10
|1.2073
|1.2076
|1.2143
|541
|2005.10.31 11:34
|s/l
|161
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2143
|2.60
|1324.30
|542
|2005.10.31 11:34
|buy
|162
|0.10
|1.2071
|1.2031
|1.2141
|543
|2005.10.31 14:44
|s/l
|162
|0.10
|1.2031
|1.2031
|1.2141
|-40.40
|1283.90
|544
|2005.10.31 14:44
|buy
|163
|0.10
|1.2031
|1.1995
|1.2101
|545
|2005.10.31 17:15
|s/l
|163
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.2101
|-36.50
|1247.40
|546
|2005.10.31 17:15
|buy
|164
|0.10
|1.1992
|1.1957
|1.2062
|547
|2005.11.01 10:25
|modify
|164
|0.10
|1.1992
|1.1993
|1.2062
|548
|2005.11.01 10:34
|s/l
|164
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.2062
|0.60
|1248.00
|549
|2005.11.01 10:34
|buy
|165
|0.10
|1.1993
|1.1966
|1.2063
|550
|2005.11.01 11:44
|modify
|165
|0.10
|1.1993
|1.1994
|1.2063
|551
|2005.11.01 12:10
|modify
|165
|0.10
|1.1993
|1.1995
|1.2063
|552
|2005.11.01 12:15
|modify
|165
|0.10
|1.1993
|1.2008
|1.2063
|553
|2005.11.01 12:20
|s/l
|165
|0.10
|1.2008
|1.2008
|1.2063
|15.00
|1263.00
|554
|2005.11.01 12:20
|buy
|166
|0.10
|1.2007
|1.1980
|1.2077
|555
|2005.11.01 14:34
|modify
|166
|0.10
|1.2007
|1.2010
|1.2077
|556
|2005.11.01 14:49
|s/l
|166
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.2077
|3.00
|1266.00
|557
|2005.11.01 14:49
|buy
|167
|0.10
|1.2011
|1.1986
|1.2081
|558
|2005.11.01 14:54
|modify
|167
|0.10
|1.2011
|1.2016
|1.2081
|559
|2005.11.01 14:59
|s/l
|167
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2081
|5.00
|1271.00
|560
|2005.11.01 14:59
|buy
|168
|0.10
|1.2018
|1.1992
|1.2088
|561
|2005.11.01 15:39
|s/l
|168
|0.10
|1.1992
|1.1992
|1.2088
|-25.60
|1245.40
|562
|2005.11.01 15:39
|buy
|169
|0.10
|1.1993
|1.1966
|1.2063
|563
|2005.11.01 18:34
|modify
|169
|0.10
|1.1993
|1.1996
|1.2063
|564
|2005.11.01 18:49
|s/l
|169
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2063
|3.00
|1248.40
|565
|2005.11.01 18:49
|buy
|170
|0.10
|1.1996
|1.1965
|1.2066
|566
|2005.11.01 21:20
|modify
|170
|0.10
|1.1996
|1.2009
|1.2066
|567
|2005.11.01 21:25
|s/l
|170
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2066
|13.00
|1261.40
|568
|2005.11.01 21:25
|buy
|171
|0.10
|1.2003
|1.1970
|1.2073
|569
|2005.11.01 23:05
|modify
|171
|0.10
|1.2003
|1.2007
|1.2073
|570
|2005.11.01 23:10
|modify
|171
|0.10
|1.2003
|1.2009
|1.2073
|571
|2005.11.01 23:15
|s/l
|171
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2073
|6.00
|1267.40
|572
|2005.11.01 23:15
|buy
|172
|0.10
|1.2011
|1.1977
|1.2081
|573
|2005.11.02 00:34
|modify
|172
|0.10
|1.2011
|1.2014
|1.2081
|574
|2005.11.02 00:39
|modify
|172
|0.10
|1.2011
|1.2015
|1.2081
|575
|2005.11.02 00:49
|modify
|172
|0.10
|1.2011
|1.2028
|1.2081
|576
|2005.11.02 00:54
|modify
|172
|0.10
|1.2011
|1.2030
|1.2081
|577
|2005.11.02 01:05
|s/l
|172
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2081
|17.80
|1285.20
|578
|2005.11.02 01:05
|buy
|173
|0.10
|1.2019
|1.1981
|1.2089
|579
|2005.11.02 01:25
|modify
|173
|0.10
|1.2019
|1.2027
|1.2089
|580
|2005.11.02 01:29
|s/l
|173
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.2089
|8.00
|1293.20
|581
|2005.11.02 01:29
|buy
|174
|0.10
|1.2024
|1.1986
|1.2094
|582
|2005.11.02 05:54
|modify
|174
|0.10
|1.2024
|1.2030
|1.2094
|583
|2005.11.02 06:20
|modify
|174
|0.10
|1.2024
|1.2031
|1.2094
|584
|2005.11.02 06:25
|modify
|174
|0.10
|1.2024
|1.2032
|1.2094
|585
|2005.11.02 07:25
|modify
|174
|0.10
|1.2024
|1.2036
|1.2094
|586
|2005.11.02 07:34
|s/l
|174
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2094
|12.00
|1305.20
|587
|2005.11.02 07:34
|buy
|175
|0.10
|1.2035
|1.1997
|1.2105
|588
|2005.11.02 07:54
|modify
|175
|0.10
|1.2035
|1.2036
|1.2105
|589
|2005.11.02 07:59
|s/l
|175
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2105
|1.00
|1306.20
|590
|2005.11.02 07:59
|buy
|176
|0.10
|1.2037
|1.1999
|1.2107
|591
|2005.11.02 13:10
|s/l
|176
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.2107
|-38.40
|1267.80
|592
|2005.11.02 13:10
|buy
|177
|0.10
|1.1990
|1.1955
|1.2060
|593
|2005.11.02 14:05
|modify
|177
|0.10
|1.1990
|1.1991
|1.2060
|594
|2005.11.02 14:29
|s/l
|177
|0.10
|1.1991
|1.1991
|1.2060
|1.00
|1268.80
|595
|2005.11.02 14:29
|buy
|178
|0.10
|1.1993
|1.1959
|1.2063
|596
|2005.11.02 15:10
|modify
|178
|0.10
|1.1993
|1.1996
|1.2063
|597
|2005.11.02 15:15
|s/l
|178
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2063
|3.00
|1271.80
|598
|2005.11.02 15:15
|buy
|179
|0.10
|1.1989
|1.1955
|1.2059
|599
|2005.11.02 15:29
|modify
|179
|0.10
|1.1989
|1.1995
|1.2059
|600
|2005.11.02 16:25
|modify
|179
|0.10
|1.1989
|1.2030
|1.2059
|601
|2005.11.02 16:39
|s/l
|179
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2059
|41.00
|1312.80
|602
|2005.11.02 16:39
|buy
|180
|0.10
|1.2032
|1.1995
|1.2102
|603
|2005.11.02 16:54
|modify
|180
|0.10
|1.2032
|1.2035
|1.2102
|604
|2005.11.02 16:59
|s/l
|180
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2102
|3.00
|1315.80
|605
|2005.11.02 16:59
|buy
|181
|0.10
|1.2036
|1.1999
|1.2106
|606
|2005.11.02 17:44
|modify
|181
|0.10
|1.2036
|1.2054
|1.2106
|607
|2005.11.02 18:29
|modify
|181
|0.10
|1.2036
|1.2055
|1.2106
|608
|2005.11.02 19:44
|modify
|181
|0.10
|1.2036
|1.2071
|1.2106
|609
|2005.11.02 19:54
|modify
|181
|0.10
|1.2036
|1.2073
|1.2106
|610
|2005.11.02 19:59
|s/l
|181
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2106
|37.00
|1352.80
|611
|2005.11.02 19:59
|buy
|182
|0.10
|1.2062
|1.2023
|1.2132
|612
|2005.11.03 00:05
|modify
|182
|0.10
|1.2062
|1.2067
|1.2132
|613
|2005.11.03 01:34
|s/l
|182
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2132
|4.60
|1357.40
|614
|2005.11.03 01:34
|buy
|183
|0.10
|1.2067
|1.2033
|1.2137
|615
|2005.11.03 11:39
|modify
|183
|0.10
|1.2067
|1.2070
|1.2137
|616
|2005.11.03 11:49
|s/l
|183
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2137
|3.00
|1360.40
|617
|2005.11.03 11:49
|buy
|184
|0.10
|1.2058
|1.2032
|1.2128
|618
|2005.11.03 15:34
|s/l
|184
|0.10
|1.2032
|1.2032
|1.2128
|-25.70
|1334.70
|619
|2005.11.03 15:34
|buy
|185
|0.10
|1.2025
|1.2002
|1.2095
|620
|2005.11.03 15:39
|modify
|185
|0.10
|1.2025
|1.2036
|1.2095
|621
|2005.11.03 15:44
|s/l
|185
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2095
|11.00
|1345.70
|622
|2005.11.03 15:44
|buy
|186
|0.10
|1.2030
|1.2007
|1.2100
|623
|2005.11.03 15:54
|s/l
|186
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2100
|-22.90
|1322.80
|624
|2005.11.03 15:54
|buy
|187
|0.10
|1.2001
|1.1976
|1.2071
|625
|2005.11.03 15:59
|close
|187
|0.10
|1.2011
|1.1976
|1.2071
|10.00
|1332.80
|626
|2005.11.03 16:00
|buy
|188
|0.10
|1.2011
|1.1987
|1.2081
|627
|2005.11.03 16:25
|s/l
|188
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.2081
|-24.50
|1308.30
|628
|2005.11.03 16:25
|buy
|189
|0.10
|1.1982
|1.1954
|1.2052
|629
|2005.11.03 16:54
|modify
|189
|0.10
|1.1982
|1.1991
|1.2052
|630
|2005.11.03 16:59
|modify
|189
|0.10
|1.1982
|1.1995
|1.2052
|631
|2005.11.03 17:20
|s/l
|189
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.2052
|13.00
|1321.30
|632
|2005.11.03 17:20
|buy
|190
|0.10
|1.1989
|1.1959
|1.2059
|633
|2005.11.03 17:34
|modify
|190
|0.10
|1.1989
|1.1995
|1.2059
|634
|2005.11.03 17:44
|s/l
|190
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.2059
|6.00
|1327.30
|635
|2005.11.03 17:44
|buy
|191
|0.10
|1.1988
|1.1958
|1.2058
|636
|2005.11.03 17:59
|modify
|191
|0.10
|1.1988
|1.1995
|1.2058
|637
|2005.11.03 18:44
|s/l
|191
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.2058
|7.00
|1334.30
|638
|2005.11.03 18:44
|buy
|192
|0.10
|1.1993
|1.1962
|1.2063
|639
|2005.11.03 19:15
|s/l
|192
|0.10
|1.1962
|1.1962
|1.2063
|-31.20
|1303.10
|640
|2005.11.03 19:15
|buy
|193
|0.10
|1.1953
|1.1918
|1.2023
|641
|2005.11.03 19:25
|modify
|193
|0.10
|1.1953
|1.1954
|1.2023
|642
|2005.11.03 19:54
|s/l
|193
|0.10
|1.1954
|1.1954
|1.2023
|1.00
|1304.10
|643
|2005.11.03 19:54
|buy
|194
|0.10
|1.1951
|1.1915
|1.2021
|644
|2005.11.03 20:15
|modify
|194
|0.10
|1.1951
|1.1955
|1.2021
|645
|2005.11.03 20:20
|s/l
|194
|0.10
|1.1955
|1.1955
|1.2021
|4.00
|1308.10
|646
|2005.11.03 20:20
|buy
|195
|0.10
|1.1956
|1.1920
|1.2026
|647
|2005.11.04 15:39
|modify
|195
|0.10
|1.1956
|1.1969
|1.2026
|648
|2005.11.04 15:44
|s/l
|195
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2026
|12.60
|1320.70
|649
|2005.11.04 15:44
|buy
|196
|0.10
|1.1924
|1.1893
|1.1994
|650
|2005.11.04 15:49
|modify
|196
|0.10
|1.1924
|1.1928
|1.1994
|651
|2005.11.04 15:54
|modify
|196
|0.10
|1.1924
|1.1946
|1.1994
|652
|2005.11.04 15:59
|modify
|196
|0.10
|1.1924
|1.1966
|1.1994
|653
|2005.11.04 16:10
|s/l
|196
|0.10
|1.1966
|1.1966
|1.1994
|42.00
|1362.70
|654
|2005.11.04 16:10
|buy
|197
|0.10
|1.1964
|1.1932
|1.2034
|655
|2005.11.04 16:20
|modify
|197
|0.10
|1.1964
|1.1969
|1.2034
|656
|2005.11.04 16:25
|s/l
|197
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2034
|5.00
|1367.70
|657
|2005.11.04 16:25
|buy
|198
|0.10
|1.1940
|1.1905
|1.2010
|658
|2005.11.04 17:05
|s/l
|198
|0.10
|1.1905
|1.1905
|1.2010
|-34.70
|1333.00
|659
|2005.11.04 17:05
|buy
|199
|0.10
|1.1873
|1.1834
|1.1943
|660
|2005.11.04 17:20
|modify
|199
|0.10
|1.1873
|1.1908
|1.1943
|661
|2005.11.04 17:25
|s/l
|199
|0.10
|1.1908
|1.1908
|1.1943
|35.00
|1368.00
|662
|2005.11.04 17:25
|buy
|200
|0.10
|1.1876
|1.1836
|1.1946
|663
|2005.11.04 17:34
|s/l
|200
|0.10
|1.1836
|1.1836
|1.1946
|-40.40
|1327.60
|664
|2005.11.04 17:34
|buy
|201
|0.10
|1.1827
|1.1784
|1.1897
|665
|2005.11.04 17:44
|modify
|201
|0.10
|1.1827
|1.1849
|1.1897
|666
|2005.11.04 17:49
|s/l
|201
|0.10
|1.1849
|1.1849
|1.1897
|22.00
|1349.60
|667
|2005.11.04 17:49
|buy
|202
|0.10
|1.1826
|1.1781
|1.1896
|668
|2005.11.04 18:10
|modify
|202
|0.10
|1.1826
|1.1830
|1.1896
|669
|2005.11.04 18:15
|s/l
|202
|0.10
|1.1830
|1.1830
|1.1896
|4.00
|1353.60
|670
|2005.11.04 18:15
|buy
|203
|0.10
|1.1832
|1.1784
|1.1902
|671
|2005.11.07 09:49
|s/l
|203
|0.10
|1.1784
|1.1784
|1.1902
|-48.30
|1305.30
|672
|2005.11.07 09:49
|buy
|204
|0.10
|1.1782
|1.1731
|1.1852
|673
|2005.11.07 10:05
|modify
|204
|0.10
|1.1782
|1.1810
|1.1852
|674
|2005.11.07 10:15
|s/l
|204
|0.10
|1.1810
|1.1810
|1.1852
|28.00
|1333.30
|675
|2005.11.07 10:15
|buy
|205
|0.10
|1.1801
|1.1748
|1.1871
|676
|2005.11.07 10:44
|modify
|205
|0.10
|1.1801
|1.1806
|1.1871
|677
|2005.11.07 10:54
|s/l
|205
|0.10
|1.1806
|1.1806
|1.1871
|5.00
|1338.30
|678
|2005.11.07 10:54
|buy
|206
|0.10
|1.1800
|1.1747
|1.1870
|679
|2005.11.07 11:15
|modify
|206
|0.10
|1.1800
|1.1814
|1.1870
|680
|2005.11.07 11:20
|s/l
|206
|0.10
|1.1814
|1.1814
|1.1870
|14.00
|1352.30
|681
|2005.11.07 11:20
|buy
|207
|0.10
|1.1813
|1.1759
|1.1883
|682
|2005.11.07 11:29
|modify
|207
|0.10
|1.1813
|1.1814
|1.1883
|683
|2005.11.07 11:44
|s/l
|207
|0.10
|1.1814
|1.1814
|1.1883
|1.00
|1353.30
|684
|2005.11.07 11:44
|buy
|208
|0.10
|1.1812
|1.1758
|1.1882
|685
|2005.11.07 13:39
|modify
|208
|0.10
|1.1812
|1.1813
|1.1882
|686
|2005.11.07 14:10
|s/l
|208
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1882
|1.00
|1354.30
|687
|2005.11.07 14:10
|buy
|209
|0.10
|1.1814
|1.1771
|1.1884
|688
|2005.11.08 02:44
|s/l
|209
|0.10
|1.1771
|1.1771
|1.1884
|-43.00
|1311.30
|689
|2005.11.08 02:44
|buy
|210
|0.10
|1.1756
|1.1710
|1.1826
|690
|2005.11.08 11:25
|s/l
|210
|0.10
|1.1710
|1.1710
|1.1826
|-46.00
|1265.30
|691
|2005.11.08 11:25
|buy
|211
|0.10
|1.1712
|1.1670
|1.1782
|692
|2005.11.08 11:59
|modify
|211
|0.10
|1.1712
|1.1725
|1.1782
|693
|2005.11.08 12:05
|modify
|211
|0.10
|1.1712
|1.1729
|1.1782
|694
|2005.11.08 12:15
|s/l
|211
|0.10
|1.1729
|1.1729
|1.1782
|17.00
|1282.30
|695
|2005.11.08 12:15
|buy
|212
|0.10
|1.1729
|1.1688
|1.1799
|696
|2005.11.08 12:49
|modify
|212
|0.10
|1.1729
|1.1732
|1.1799
|697
|2005.11.08 13:05
|s/l
|212
|0.10
|1.1732
|1.1732
|1.1799
|3.00
|1285.30
|698
|2005.11.08 13:05
|buy
|213
|0.10
|1.1726
|1.1687
|1.1796
|699
|2005.11.08 13:20
|modify
|213
|0.10
|1.1726
|1.1728
|1.1796
|700
|2005.11.08 13:25
|modify
|213
|0.10
|1.1726
|1.1731
|1.1796
|701
|2005.11.08 13:29
|s/l
|213
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1796
|5.00
|1290.30
|702
|2005.11.08 13:29
|buy
|214
|0.10
|1.1727
|1.1688
|1.1797
|703
|2005.11.08 14:20
|modify
|214
|0.10
|1.1727
|1.1729
|1.1797
|704
|2005.11.08 14:25
|s/l
|214
|0.10
|1.1729
|1.1729
|1.1797
|2.00
|1292.30
|705
|2005.11.08 14:25
|buy
|215
|0.10
|1.1719
|1.1679
|1.1789
|706
|2005.11.08 14:29
|modify
|215
|0.10
|1.1719
|1.1729
|1.1789
|707
|2005.11.08 14:34
|modify
|215
|0.10
|1.1719
|1.1732
|1.1789
|708
|2005.11.08 14:39
|modify
|215
|0.10
|1.1719
|1.1733
|1.1789
|709
|2005.11.08 15:20
|s/l
|215
|0.10
|1.1733
|1.1733
|1.1789
|14.00
|1306.30
|710
|2005.11.08 15:20
|buy
|216
|0.10
|1.1735
|1.1696
|1.1805
|711
|2005.11.08 16:20
|modify
|216
|0.10
|1.1735
|1.1744
|1.1805
|712
|2005.11.08 16:34
|s/l
|216
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1805
|9.00
|1315.30
|713
|2005.11.08 16:34
|buy
|217
|0.10
|1.1744
|1.1705
|1.1814
|714
|2005.11.08 16:39
|modify
|217
|0.10
|1.1744
|1.1751
|1.1814
|715
|2005.11.08 16:44
|modify
|217
|0.10
|1.1744
|1.1754
|1.1814
|716
|2005.11.08 17:25
|modify
|217
|0.10
|1.1744
|1.1767
|1.1814
|717
|2005.11.08 17:29
|s/l
|217
|0.10
|1.1767
|1.1767
|1.1814
|23.00
|1338.30
|718
|2005.11.08 17:29
|buy
|218
|0.10
|1.1766
|1.1727
|1.1836
|719
|2005.11.08 18:49
|modify
|218
|0.10
|1.1766
|1.1768
|1.1836
|720
|2005.11.08 19:05
|s/l
|218
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1836
|2.00
|1340.30
|721
|2005.11.08 19:05
|buy
|219
|0.10
|1.1770
|1.1730
|1.1840
|722
|2005.11.08 19:10
|modify
|219
|0.10
|1.1770
|1.1771
|1.1840
|723
|2005.11.08 19:29
|s/l
|219
|0.10
|1.1771
|1.1771
|1.1840
|1.00
|1341.30
|724
|2005.11.08 19:29
|buy
|220
|0.10
|1.1773
|1.1732
|1.1843
|725
|2005.11.08 22:00
|modify
|220
|0.10
|1.1773
|1.1774
|1.1843
|726
|2005.11.08 22:05
|s/l
|220
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1843
|1.00
|1342.30
|727
|2005.11.08 22:05
|buy
|221
|0.10
|1.1774
|1.1735
|1.1844
|728
|2005.11.09 13:44
|s/l
|221
|0.10
|1.1735
|1.1735
|1.1844
|-40.30
|1302.00
|729
|2005.11.09 13:44
|buy
|222
|0.10
|1.1733
|1.1703
|1.1803
|730
|2005.11.09 14:05
|modify
|222
|0.10
|1.1733
|1.1744
|1.1803
|731
|2005.11.09 14:25
|s/l
|222
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1803
|11.00
|1313.00
|732
|2005.11.09 14:25
|buy
|223
|0.10
|1.1739
|1.1710
|1.1809
|733
|2005.11.09 14:34
|modify
|223
|0.10
|1.1739
|1.1744
|1.1809
|734
|2005.11.09 14:39
|modify
|223
|0.10
|1.1739
|1.1746
|1.1809
|735
|2005.11.09 14:49
|s/l
|223
|0.10
|1.1746
|1.1746
|1.1809
|7.00
|1320.00
|736
|2005.11.09 14:49
|buy
|224
|0.10
|1.1740
|1.1710
|1.1810
|737
|2005.11.09 15:34
|modify
|224
|0.10
|1.1740
|1.1772
|1.1810
|738
|2005.11.09 15:39
|s/l
|224
|0.10
|1.1772
|1.1772
|1.1810
|32.00
|1352.00
|739
|2005.11.09 15:39
|buy
|225
|0.10
|1.1748
|1.1716
|1.1818
|740
|2005.11.09 15:59
|modify
|225
|0.10
|1.1748
|1.1771
|1.1818
|741
|2005.11.09 16:05
|s/l
|225
|0.10
|1.1771
|1.1771
|1.1818
|23.00
|1375.00
|742
|2005.11.09 16:05
|buy
|226
|0.10
|1.1747
|1.1713
|1.1817
|743
|2005.11.09 16:25
|modify
|226
|0.10
|1.1747
|1.1767
|1.1817
|744
|2005.11.09 16:29
|s/l
|226
|0.10
|1.1767
|1.1767
|1.1817
|20.00
|1395.00
|745
|2005.11.09 16:29
|buy
|227
|0.10
|1.1751
|1.1717
|1.1821
|746
|2005.11.09 20:25
|modify
|227
|0.10
|1.1751
|1.1753
|1.1821
|747
|2005.11.09 21:05
|modify
|227
|0.10
|1.1751
|1.1754
|1.1821
|748
|2005.11.10 01:05
|modify
|227
|0.10
|1.1751
|1.1766
|1.1821
|749
|2005.11.10 01:15
|s/l
|227
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1821
|14.60
|1409.60
|750
|2005.11.10 01:15
|buy
|228
|0.10
|1.1764
|1.1720
|1.1834
|751
|2005.11.10 01:29
|modify
|228
|0.10
|1.1764
|1.1766
|1.1834
|752
|2005.11.10 01:34
|modify
|228
|0.10
|1.1764
|1.1768
|1.1834
|753
|2005.11.10 02:05
|s/l
|228
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1834
|4.00
|1413.60
|754
|2005.11.10 02:05
|buy
|229
|0.10
|1.1763
|1.1719
|1.1833
|755
|2005.11.10 02:25
|modify
|229
|0.10
|1.1763
|1.1765
|1.1833
|756
|2005.11.10 02:29
|s/l
|229
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1833
|2.00
|1415.60
|757
|2005.11.10 02:29
|buy
|230
|0.10
|1.1763
|1.1719
|1.1833
|758
|2005.11.10 10:20
|modify
|230
|0.10
|1.1763
|1.1765
|1.1833
|759
|2005.11.10 10:34
|s/l
|230
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1833
|2.00
|1417.60
|760
|2005.11.10 10:34
|buy
|231
|0.10
|1.1763
|1.1723
|1.1833
|761
|2005.11.10 11:34
|modify
|231
|0.10
|1.1763
|1.1767
|1.1833
|762
|2005.11.10 11:39
|s/l
|231
|0.10
|1.1767
|1.1767
|1.1833
|4.00
|1421.60
|763
|2005.11.10 11:39
|buy
|232
|0.10
|1.1769
|1.1733
|1.1839
|764
|2005.11.10 11:44
|modify
|232
|0.10
|1.1769
|1.1771
|1.1839
|765
|2005.11.10 11:49
|s/l
|232
|0.10
|1.1771
|1.1771
|1.1839
|2.00
|1423.60
|766
|2005.11.10 11:49
|buy
|233
|0.10
|1.1766
|1.1729
|1.1836
|767
|2005.11.10 11:59
|modify
|233
|0.10
|1.1766
|1.1769
|1.1836
|768
|2005.11.10 12:29
|modify
|233
|0.10
|1.1766
|1.1772
|1.1836
|769
|2005.11.10 12:39
|s/l
|233
|0.10
|1.1772
|1.1772
|1.1836
|6.00
|1429.60
|770
|2005.11.10 12:39
|buy
|234
|0.10
|1.1771
|1.1739
|1.1841
|771
|2005.11.10 12:54
|modify
|234
|0.10
|1.1771
|1.1774
|1.1841
|772
|2005.11.10 13:05
|s/l
|234
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1841
|3.00
|1432.60
|773
|2005.11.10 13:05
|buy
|235
|0.10
|1.1772
|1.1742
|1.1842
|774
|2005.11.10 14:15
|modify
|235
|0.10
|1.1772
|1.1773
|1.1842
|775
|2005.11.10 14:25
|s/l
|235
|0.10
|1.1773
|1.1773
|1.1842
|1.00
|1433.60
|776
|2005.11.10 14:25
|buy
|236
|0.10
|1.1774
|1.1745
|1.1844
|777
|2005.11.10 15:44
|modify
|236
|0.10
|1.1774
|1.1787
|1.1844
|778
|2005.11.10 15:49
|s/l
|236
|0.10
|1.1787
|1.1787
|1.1844
|13.00
|1446.60
|779
|2005.11.10 15:49
|buy
|237
|0.10
|1.1772
|1.1741
|1.1842
|780
|2005.11.10 15:54
|s/l
|237
|0.10
|1.1741
|1.1741
|1.1842
|-31.40
|1415.20
|781
|2005.11.10 15:54
|buy
|238
|0.10
|1.1742
|1.1708
|1.1812
|782
|2005.11.10 16:05
|modify
|238
|0.10
|1.1742
|1.1745
|1.1812
|783
|2005.11.10 16:20
|s/l
|238
|0.10
|1.1745
|1.1745
|1.1812
|3.00
|1418.20
|784
|2005.11.10 16:20
|buy
|239
|0.10
|1.1734
|1.1701
|1.1804
|785
|2005.11.10 16:29
|modify
|239
|0.10
|1.1734
|1.1748
|1.1804
|786
|2005.11.10 16:34
|modify
|239
|0.10
|1.1734
|1.1750
|1.1804
|787
|2005.11.10 16:44
|s/l
|239
|0.10
|1.1750
|1.1750
|1.1804
|16.00
|1434.20
|788
|2005.11.10 16:44
|buy
|240
|0.10
|1.1749
|1.1716
|1.1819
|789
|2005.11.10 21:49
|s/l
|240
|0.10
|1.1716
|1.1716
|1.1819
|-33.00
|1401.20
|790
|2005.11.10 21:49
|buy
|241
|0.10
|1.1681
|1.1640
|1.1751
|791
|2005.11.11 03:34
|modify
|241
|0.10
|1.1681
|1.1684
|1.1751
|792
|2005.11.11 05:05
|s/l
|241
|0.10
|1.1684
|1.1684
|1.1751
|2.60
|1403.80
|793
|2005.11.11 05:05
|buy
|242
|0.10
|1.1685
|1.1644
|1.1755
|794
|2005.11.11 06:34
|modify
|242
|0.10
|1.1685
|1.1687
|1.1755
|795
|2005.11.11 07:39
|s/l
|242
|0.10
|1.1687
|1.1687
|1.1755
|2.00
|1405.80
|796
|2005.11.11 07:39
|buy
|243
|0.10
|1.1687
|1.1647
|1.1757
|797
|2005.11.11 08:39
|modify
|243
|0.10
|1.1687
|1.1688
|1.1757
|798
|2005.11.11 08:44
|modify
|243
|0.10
|1.1687
|1.1690
|1.1757
|799
|2005.11.11 08:54
|s/l
|243
|0.10
|1.1690
|1.1690
|1.1757
|3.00
|1408.80
|800
|2005.11.11 08:54
|buy
|244
|0.10
|1.1691
|1.1651
|1.1761
|801
|2005.11.11 09:00
|modify
|244
|0.10
|1.1691
|1.1693
|1.1761
|802
|2005.11.11 11:05
|s/l
|244
|0.10
|1.1693
|1.1693
|1.1761
|2.00
|1410.80
|803
|2005.11.11 11:05
|buy
|245
|0.10
|1.1694
|1.1661
|1.1764
|804
|2005.11.14 01:00
|modify
|245
|0.10
|1.1694
|1.1707
|1.1764
|805
|2005.11.14 01:15
|modify
|245
|0.10
|1.1694
|1.1708
|1.1764
|806
|2005.11.14 01:25
|modify
|245
|0.10
|1.1694
|1.1710
|1.1764
|807
|2005.11.14 02:05
|modify
|245
|0.10
|1.1694
|1.1731
|1.1764
|808
|2005.11.14 02:10
|s/l
|245
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1764
|36.60
|1447.40
|809
|2005.11.14 02:10
|buy
|246
|0.10
|1.1732
|1.1707
|1.1802
|810
|2005.11.14 06:29
|modify
|246
|0.10
|1.1732
|1.1752
|1.1802
|811
|2005.11.14 07:59
|modify
|246
|0.10
|1.1732
|1.1753
|1.1802
|812
|2005.11.14 08:00
|modify
|246
|0.10
|1.1732
|1.1754
|1.1802
|813
|2005.11.14 08:34
|s/l
|246
|0.10
|1.1754
|1.1754
|1.1802
|22.00
|1469.40
|814
|2005.11.14 08:34
|buy
|247
|0.10
|1.1754
|1.1725
|1.1824
|815
|2005.11.14 14:25
|s/l
|247
|0.10
|1.1725
|1.1725
|1.1824
|-28.60
|1440.80
|816
|2005.11.14 14:25
|buy
|248
|0.10
|1.1727
|1.1698
|1.1797
|817
|2005.11.14 15:20
|s/l
|248
|0.10
|1.1698
|1.1698
|1.1797
|-29.50
|1411.30
|818
|2005.11.14 15:20
|buy
|249
|0.10
|1.1692
|1.1660
|1.1762
|819
|2005.11.14 15:34
|modify
|249
|0.10
|1.1692
|1.1693
|1.1762
|820
|2005.11.14 15:54
|s/l
|249
|0.10
|1.1693
|1.1693
|1.1762
|1.00
|1412.30
|821
|2005.11.14 15:54
|buy
|250
|0.10
|1.1692
|1.1660
|1.1762
|822
|2005.11.14 16:15
|modify
|250
|0.10
|1.1692
|1.1693
|1.1762
|823
|2005.11.14 16:49
|s/l
|250
|0.10
|1.1693
|1.1693
|1.1762
|1.00
|1413.30
|824
|2005.11.14 16:49
|buy
|251
|0.10
|1.1694
|1.1661
|1.1764
|825
|2005.11.14 18:49
|s/l
|251
|0.10
|1.1661
|1.1661
|1.1764
|-33.10
|1380.20
|826
|2005.11.14 18:49
|buy
|252
|0.10
|1.1662
|1.1624
|1.1732
|827
|2005.11.14 18:54
|modify
|252
|0.10
|1.1662
|1.1666
|1.1732
|828
|2005.11.14 18:59
|s/l
|252
|0.10
|1.1666
|1.1666
|1.1732
|4.00
|1384.20
|829
|2005.11.14 18:59
|buy
|253
|0.10
|1.1667
|1.1629
|1.1737
|830
|2005.11.14 19:39
|modify
|253
|0.10
|1.1667
|1.1671
|1.1737
|831
|2005.11.14 20:05
|modify
|253
|0.10
|1.1667
|1.1689
|1.1737
|832
|2005.11.14 20:10
|modify
|253
|0.10
|1.1667
|1.1693
|1.1737
|833
|2005.11.14 20:15
|s/l
|253
|0.10
|1.1693
|1.1693
|1.1737
|26.00
|1410.20
|834
|2005.11.14 20:15
|buy
|254
|0.10
|1.1695
|1.1656
|1.1765
|835
|2005.11.15 13:25
|s/l
|254
|0.10
|1.1656
|1.1656
|1.1765
|-39.00
|1371.20
|836
|2005.11.15 13:25
|buy
|255
|0.10
|1.1656
|1.1626
|1.1726
|837
|2005.11.15 15:39
|modify
|255
|0.10
|1.1656
|1.1666
|1.1726
|838
|2005.11.15 15:49
|s/l
|255
|0.10
|1.1666
|1.1666
|1.1726
|10.00
|1381.20
|839
|2005.11.15 15:49
|buy
|256
|0.10
|1.1654
|1.1624
|1.1724
|840
|2005.11.15 15:54
|modify
|256
|0.10
|1.1654
|1.1666
|1.1724
|841
|2005.11.15 16:05
|modify
|256
|0.10
|1.1654
|1.1669
|1.1724
|842
|2005.11.15 16:44
|modify
|256
|0.10
|1.1654
|1.1670
|1.1724
|843
|2005.11.15 17:05
|s/l
|256
|0.10
|1.1670
|1.1670
|1.1724
|16.00
|1397.20
|844
|2005.11.15 17:05
|buy
|257
|0.10
|1.1657
|1.1626
|1.1727
|845
|2005.11.15 17:15
|modify
|257
|0.10
|1.1657
|1.1672
|1.1727
|846
|2005.11.15 17:20
|modify
|257
|0.10
|1.1657
|1.1685
|1.1727
|847
|2005.11.15 17:25
|modify
|257
|0.10
|1.1657
|1.1690
|1.1727
|848
|2005.11.15 17:34
|s/l
|257
|0.10
|1.1690
|1.1690
|1.1727
|33.00
|1430.20
|849
|2005.11.15 17:34
|buy
|258
|0.10
|1.1671
|1.1638
|1.1741
|850
|2005.11.15 17:49
|modify
|258
|0.10
|1.1671
|1.1686
|1.1741
|851
|2005.11.15 17:54
|modify
|258
|0.10
|1.1671
|1.1688
|1.1741
|852
|2005.11.15 17:59
|s/l
|258
|0.10
|1.1688
|1.1688
|1.1741
|17.00
|1447.20
|853
|2005.11.15 17:59
|buy
|259
|0.10
|1.1674
|1.1641
|1.1744
|854
|2005.11.15 18:39
|modify
|259
|0.10
|1.1674
|1.1684
|1.1744
|855
|2005.11.15 18:44
|modify
|259
|0.10
|1.1674
|1.1686
|1.1744
|856
|2005.11.15 18:49
|modify
|259
|0.10
|1.1674
|1.1711
|1.1744
|857
|2005.11.15 18:54
|s/l
|259
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1744
|37.00
|1484.20
|858
|2005.11.15 18:54
|buy
|260
|0.10
|1.1689
|1.1652
|1.1759
|859
|2005.11.15 19:25
|modify
|260
|0.10
|1.1689
|1.1691
|1.1759
|860
|2005.11.15 19:29
|s/l
|260
|0.10
|1.1691
|1.1691
|1.1759
|2.00
|1486.20
|861
|2005.11.15 19:29
|buy
|261
|0.10
|1.1687
|1.1649
|1.1757
|862
|2005.11.15 19:49
|modify
|261
|0.10
|1.1687
|1.1689
|1.1757
|863
|2005.11.15 19:59
|s/l
|261
|0.10
|1.1689
|1.1689
|1.1757
|2.00
|1488.20
|864
|2005.11.15 19:59
|buy
|262
|0.10
|1.1688
|1.1650
|1.1758
|865
|2005.11.15 22:15
|modify
|262
|0.10
|1.1688
|1.1707
|1.1758
|866
|2005.11.15 22:20
|modify
|262
|0.10
|1.1688
|1.1712
|1.1758
|867
|2005.11.15 23:20
|modify
|262
|0.10
|1.1688
|1.1713
|1.1758
|868
|2005.11.16 01:34
|modify
|262
|0.10
|1.1688
|1.1726
|1.1758
|869
|2005.11.16 01:44
|s/l
|262
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1758
|36.80
|1525.00
|870
|2005.11.16 01:44
|buy
|263
|0.10
|1.1725
|1.1682
|1.1795
|871
|2005.11.16 12:34
|s/l
|263
|0.10
|1.1682
|1.1682
|1.1795
|-42.50
|1482.50
|872
|2005.11.16 12:34
|buy
|264
|0.10
|1.1680
|1.1643
|1.1750
|873
|2005.11.16 12:44
|modify
|264
|0.10
|1.1680
|1.1693
|1.1750
|874
|2005.11.16 12:59
|s/l
|264
|0.10
|1.1693
|1.1693
|1.1750
|13.00
|1495.50
|875
|2005.11.16 12:59
|buy
|265
|0.10
|1.1681
|1.1644
|1.1751
|876
|2005.11.16 15:54
|modify
|265
|0.10
|1.1681
|1.1689
|1.1751
|877
|2005.11.16 16:05
|s/l
|265
|0.10
|1.1689
|1.1689
|1.1751
|8.00
|1503.50
|878
|2005.11.16 16:05
|buy
|266
|0.10
|1.1664
|1.1632
|1.1734
|879
|2005.11.16 18:39
|modify
|266
|0.10
|1.1664
|1.1668
|1.1734
|880
|2005.11.16 18:44
|s/l
|266
|0.10
|1.1668
|1.1668
|1.1734
|4.00
|1507.50
|881
|2005.11.16 18:44
|buy
|267
|0.10
|1.1669
|1.1634
|1.1739
|882
|2005.11.16 20:15
|modify
|267
|0.10
|1.1669
|1.1684
|1.1739
|883
|2005.11.16 20:25
|modify
|267
|0.10
|1.1669
|1.1686
|1.1739
|884
|2005.11.16 21:10
|s/l
|267
|0.10
|1.1686
|1.1686
|1.1739
|17.00
|1524.50
|885
|2005.11.16 21:10
|buy
|268
|0.10
|1.1685
|1.1649
|1.1755
|886
|2005.11.17 10:00
|s/l
|268
|0.10
|1.1649
|1.1649
|1.1755
|-36.20
|1488.30
|887
|2005.11.17 10:00
|buy
|269
|0.10
|1.1650
|1.1616
|1.1720
|888
|2005.11.17 10:44
|modify
|269
|0.10
|1.1650
|1.1684
|1.1720
|889
|2005.11.17 10:49
|s/l
|269
|0.10
|1.1684
|1.1684
|1.1720
|34.00
|1522.30
|890
|2005.11.17 10:49
|buy
|270
|0.10
|1.1686
|1.1647
|1.1756
|891
|2005.11.17 11:15
|modify
|270
|0.10
|1.1686
|1.1689
|1.1756
|892
|2005.11.17 11:20
|s/l
|270
|0.10
|1.1689
|1.1689
|1.1756
|3.00
|1525.30
|893
|2005.11.17 11:20
|buy
|271
|0.10
|1.1685
|1.1647
|1.1755
|894
|2005.11.17 11:25
|modify
|271
|0.10
|1.1685
|1.1689
|1.1755
|895
|2005.11.17 11:39
|s/l
|271
|0.10
|1.1689
|1.1689
|1.1755
|4.00
|1529.30
|896
|2005.11.17 11:39
|buy
|272
|0.10
|1.1687
|1.1649
|1.1757
|897
|2005.11.17 11:54
|modify
|272
|0.10
|1.1687
|1.1688
|1.1757
|898
|2005.11.17 11:59
|s/l
|272
|0.10
|1.1688
|1.1688
|1.1757
|1.00
|1530.30
|899
|2005.11.17 11:59
|buy
|273
|0.10
|1.1682
|1.1643
|1.1752
|900
|2005.11.17 14:54
|modify
|273
|0.10
|1.1682
|1.1684
|1.1752
|901
|2005.11.17 15:05
|s/l
|273
|0.10
|1.1684
|1.1684
|1.1752
|2.00
|1532.30
|902
|2005.11.17 15:05
|buy
|274
|0.10
|1.1686
|1.1655
|1.1756
|903
|2005.11.17 16:59
|modify
|274
|0.10
|1.1686
|1.1693
|1.1756
|904
|2005.11.17 17:15
|modify
|274
|0.10
|1.1686
|1.1711
|1.1756
|905
|2005.11.17 17:20
|s/l
|274
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1756
|25.00
|1557.30
|906
|2005.11.17 17:20
|buy
|275
|0.10
|1.1706
|1.1669
|1.1776
|907
|2005.11.17 17:25
|modify
|275
|0.10
|1.1706
|1.1711
|1.1776
|908
|2005.11.17 17:44
|s/l
|275
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1776
|5.00
|1562.30
|909
|2005.11.17 17:44
|buy
|276
|0.10
|1.1712
|1.1675
|1.1782
|910
|2005.11.17 18:20
|modify
|276
|0.10
|1.1712
|1.1713
|1.1782
|911
|2005.11.17 18:29
|s/l
|276
|0.10
|1.1713
|1.1713
|1.1782
|1.00
|1563.30
|912
|2005.11.17 18:29
|buy
|277
|0.10
|1.1710
|1.1672
|1.1780
|913
|2005.11.17 19:20
|modify
|277
|0.10
|1.1710
|1.1711
|1.1780
|914
|2005.11.17 19:34
|s/l
|277
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1780
|1.00
|1564.30
|915
|2005.11.17 19:34
|buy
|278
|0.10
|1.1710
|1.1671
|1.1780
|916
|2005.11.17 20:05
|modify
|278
|0.10
|1.1710
|1.1724
|1.1780
|917
|2005.11.17 20:15
|s/l
|278
|0.10
|1.1724
|1.1724
|1.1780
|14.00
|1578.30
|918
|2005.11.17 20:15
|buy
|279
|0.10
|1.1725
|1.1683
|1.1795
|919
|2005.11.17 20:29
|modify
|279
|0.10
|1.1725
|1.1733
|1.1795
|920
|2005.11.17 20:39
|modify
|279
|0.10
|1.1725
|1.1750
|1.1795
|921
|2005.11.17 20:44
|s/l
|279
|0.10
|1.1750
|1.1750
|1.1795
|25.00
|1603.30
|922
|2005.11.17 20:44
|buy
|280
|0.10
|1.1745
|1.1702
|1.1815
|923
|2005.11.17 20:59
|modify
|280
|0.10
|1.1745
|1.1750
|1.1815
|924
|2005.11.17 21:05
|s/l
|280
|0.10
|1.1750
|1.1750
|1.1815
|5.00
|1608.30
|925
|2005.11.17 21:05
|buy
|281
|0.10
|1.1745
|1.1702
|1.1815
|926
|2005.11.17 21:25
|modify
|281
|0.10
|1.1745
|1.1749
|1.1815
|927
|2005.11.17 21:29
|s/l
|281
|0.10
|1.1749
|1.1749
|1.1815
|4.00
|1612.30
|928
|2005.11.17 21:29
|buy
|282
|0.10
|1.1744
|1.1700
|1.1814
|929
|2005.11.17 21:54
|modify
|282
|0.10
|1.1744
|1.1745
|1.1814
|930
|2005.11.17 22:34
|s/l
|282
|0.10
|1.1745
|1.1745
|1.1814
|1.00
|1613.30
|931
|2005.11.17 22:34
|buy
|283
|0.10
|1.1747
|1.1704
|1.1817
|932
|2005.11.18 10:05
|s/l
|283
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1817
|-43.90
|1569.40
|933
|2005.11.18 10:05
|buy
|284
|0.10
|1.1703
|1.1668
|1.1773
|934
|2005.11.18 11:25
|s/l
|284
|0.10
|1.1668
|1.1668
|1.1773
|-35.30
|1534.10
|935
|2005.11.18 11:25
|buy
|285
|0.10
|1.1666
|1.1628
|1.1736
|936
|2005.11.18 11:49
|modify
|285
|0.10
|1.1666
|1.1667
|1.1736
|937
|2005.11.18 11:54
|s/l
|285
|0.10
|1.1667
|1.1667
|1.1736
|1.00
|1535.10
|938
|2005.11.18 11:54
|buy
|286
|0.10
|1.1669
|1.1631
|1.1739
|939
|2005.11.18 12:05
|modify
|286
|0.10
|1.1669
|1.1672
|1.1739
|940
|2005.11.18 12:25
|s/l
|286
|0.10
|1.1672
|1.1672
|1.1739
|3.00
|1538.10
|941
|2005.11.18 12:25
|buy
|287
|0.10
|1.1672
|1.1637
|1.1742
|942
|2005.11.18 14:54
|modify
|287
|0.10
|1.1672
|1.1686
|1.1742
|943
|2005.11.18 14:59
|s/l
|287
|0.10
|1.1686
|1.1686
|1.1742
|14.00
|1552.10
|944
|2005.11.18 14:59
|buy
|288
|0.10
|1.1685
|1.1652
|1.1755
|945
|2005.11.18 15:54
|modify
|288
|0.10
|1.1685
|1.1704
|1.1755
|946
|2005.11.18 16:05
|t/p
|288
|0.10
|1.1755
|1.1704
|1.1755
|70.00
|1622.10
|947
|2005.11.18 16:05
|buy
|289
|0.10
|1.1769
|1.1731
|1.1839
|948
|2005.11.18 16:25
|s/l
|289
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1839
|-37.70
|1584.40
|949
|2005.11.18 16:25
|buy
|290
|0.10
|1.1712
|1.1674
|1.1782
|950
|2005.11.18 16:29
|modify
|290
|0.10
|1.1712
|1.1751
|1.1782
|951
|2005.11.18 16:44
|t/p
|290
|0.10
|1.1782
|1.1751
|1.1782
|70.00
|1654.40
|952
|2005.11.18 16:44
|buy
|291
|0.10
|1.1792
|1.1752
|1.1862
|953
|2005.11.18 17:05
|s/l
|291
|0.10
|1.1752
|1.1752
|1.1862
|-40.30
|1614.10
|954
|2005.11.18 17:05
|buy
|292
|0.10
|1.1708
|1.1664
|1.1778
|955
|2005.11.18 18:10
|modify
|292
|0.10
|1.1708
|1.1711
|1.1778
|956
|2005.11.18 18:15
|modify
|292
|0.10
|1.1708
|1.1731
|1.1778
|957
|2005.11.18 18:20
|modify
|292
|0.10
|1.1708
|1.1733
|1.1778
|958
|2005.11.18 18:25
|s/l
|292
|0.10
|1.1733
|1.1733
|1.1778
|25.00
|1639.10
|959
|2005.11.18 18:25
|buy
|293
|0.10
|1.1723
|1.1675
|1.1793
|960
|2005.11.18 18:34
|modify
|293
|0.10
|1.1723
|1.1727
|1.1793
|961
|2005.11.18 18:39
|modify
|293
|0.10
|1.1723
|1.1748
|1.1793
|962
|2005.11.18 18:44
|modify
|293
|0.10
|1.1723
|1.1751
|1.1793
|963
|2005.11.18 18:49
|s/l
|293
|0.10
|1.1751
|1.1751
|1.1793
|28.00
|1667.10
|964
|2005.11.18 18:49
|buy
|294
|0.10
|1.1739
|1.1689
|1.1809
|965
|2005.11.18 19:10
|modify
|294
|0.10
|1.1739
|1.1745
|1.1809
|966
|2005.11.18 19:15
|s/l
|294
|0.10
|1.1745
|1.1745
|1.1809
|6.00
|1673.10
|967
|2005.11.18 19:15
|buy
|295
|0.10
|1.1741
|1.1691
|1.1811
|968
|2005.11.18 20:15
|modify
|295
|0.10
|1.1741
|1.1750
|1.1811
|969
|2005.11.18 20:20
|modify
|295
|0.10
|1.1741
|1.1751
|1.1811
|970
|2005.11.18 20:29
|modify
|295
|0.10
|1.1741
|1.1753
|1.1811
|971
|2005.11.18 20:39
|modify
|295
|0.10
|1.1741
|1.1754
|1.1811
|972
|2005.11.21 01:00
|modify
|295
|0.10
|1.1741
|1.1767
|1.1811
|973
|2005.11.21 01:05
|modify
|295
|0.10
|1.1741
|1.1770
|1.1811
|974
|2005.11.21 01:25
|modify
|295
|0.10
|1.1741
|1.1773
|1.1811
|975
|2005.11.21 01:34
|s/l
|295
|0.10
|1.1773
|1.1773
|1.1811
|31.60
|1704.70
|976
|2005.11.21 01:34
|buy
|296
|0.10
|1.1774
|1.1721
|1.1844
|977
|2005.11.21 10:10
|modify
|296
|0.10
|1.1774
|1.1806
|1.1844
|978
|2005.11.21 10:15
|s/l
|296
|0.10
|1.1806
|1.1806
|1.1844
|32.00
|1736.70
|979
|2005.11.21 10:15
|buy
|297
|0.10
|1.1788
|1.1737
|1.1858
|980
|2005.11.21 10:29
|modify
|297
|0.10
|1.1788
|1.1805
|1.1858
|981
|2005.11.21 10:34
|modify
|297
|0.10
|1.1788
|1.1809
|1.1858
|982
|2005.11.21 10:39
|s/l
|297
|0.10
|1.1809
|1.1809
|1.1858
|21.00
|1757.70
|983
|2005.11.21 10:39
|buy
|298
|0.10
|1.1810
|1.1758
|1.1880
|984
|2005.11.21 11:54
|modify
|298
|0.10
|1.1810
|1.1813
|1.1880
|985
|2005.11.21 12:34
|s/l
|298
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1880
|3.00
|1760.70
|986
|2005.11.21 12:34
|buy
|299
|0.10
|1.1812
|1.1759
|1.1882
|987
|2005.11.21 12:44
|modify
|299
|0.10
|1.1812
|1.1813
|1.1882
|988
|2005.11.21 13:34
|s/l
|299
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1882
|1.00
|1761.70
|989
|2005.11.21 13:34
|buy
|300
|0.10
|1.1814
|1.1764
|1.1884
|990
|2005.11.21 16:05
|modify
|300
|0.10
|1.1814
|1.1827
|1.1884
|991
|2005.11.21 16:20
|s/l
|300
|0.10
|1.1827
|1.1827
|1.1884
|13.00
|1774.70
|992
|2005.11.21 16:20
|buy
|301
|0.10
|1.1818
|1.1783
|1.1888
|993
|2005.11.21 17:10
|s/l
|301
|0.10
|1.1783
|1.1783
|1.1888
|-35.40
|1739.30
|994
|2005.11.21 17:10
|buy
|302
|0.10
|1.1759
|1.1719
|1.1829
|995
|2005.11.21 17:20
|t/p
|302
|0.10
|1.1829
|1.1719
|1.1829
|70.00
|1809.30
|996
|2005.11.21 17:20
|buy
|303
|0.10
|1.1835
|1.1793
|1.1905
|997
|2005.11.21 17:29
|s/l
|303
|0.10
|1.1793
|1.1793
|1.1905
|-42.00
|1767.30
|998
|2005.11.21 17:29
|buy
|304
|0.10
|1.1776
|1.1734
|1.1846
|999
|2005.11.21 18:25
|s/l
|304
|0.10
|1.1734
|1.1734
|1.1846
|-42.00
|1725.30
|1000
|2005.11.21 18:25
|buy
|305
|0.10
|1.1720
|1.1676
|1.1790
|1001
|2005.11.21 18:34
|modify
|305
|0.10
|1.1720
|1.1729
|1.1790
|1002
|2005.11.21 18:49
|s/l
|305
|0.10
|1.1729
|1.1729
|1.1790
|9.00
|1734.30
|1003
|2005.11.21 18:49
|buy
|306
|0.10
|1.1728
|1.1684
|1.1798
|1004
|2005.11.21 19:10
|modify
|306
|0.10
|1.1728
|1.1731
|1.1798
|1005
|2005.11.21 19:20
|s/l
|306
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1798
|3.00
|1737.30
|1006
|2005.11.21 19:20
|buy
|307
|0.10
|1.1729
|1.1685
|1.1799
|1007
|2005.11.21 21:10
|modify
|307
|0.10
|1.1729
|1.1732
|1.1799
|1008
|2005.11.21 21:25
|s/l
|307
|0.10
|1.1732
|1.1732
|1.1799
|3.00
|1740.30
|1009
|2005.11.21 21:25
|buy
|308
|0.10
|1.1727
|1.1681
|1.1797
|1010
|2005.11.22 18:54
|modify
|308
|0.10
|1.1727
|1.1730
|1.1797
|1011
|2005.11.22 19:25
|modify
|308
|0.10
|1.1727
|1.1745
|1.1797
|1012
|2005.11.22 19:29
|s/l
|308
|0.10
|1.1745
|1.1745
|1.1797
|17.60
|1757.90
|1013
|2005.11.22 19:29
|buy
|309
|0.10
|1.1738
|1.1704
|1.1808
|1014
|2005.11.22 21:10
|t/p
|309
|0.10
|1.1808
|1.1704
|1.1808
|70.00
|1827.90
|1015
|2005.11.22 21:10
|buy
|310
|0.10
|1.1813
|1.1772
|1.1883
|1016
|2005.11.23 08:10
|modify
|310
|0.10
|1.1813
|1.1828
|1.1883
|1017
|2005.11.23 08:20
|modify
|310
|0.10
|1.1813
|1.1845
|1.1883
|1018
|2005.11.23 08:25
|modify
|310
|0.10
|1.1813
|1.1849
|1.1883
|1019
|2005.11.23 08:29
|s/l
|310
|0.10
|1.1849
|1.1849
|1.1883
|34.80
|1862.70
|1020
|2005.11.23 08:29
|buy
|311
|0.10
|1.1842
|1.1796
|1.1912
|1021
|2005.11.23 11:29
|s/l
|311
|0.10
|1.1796
|1.1796
|1.1912
|-45.80
|1816.90
|1022
|2005.11.23 11:29
|buy
|312
|0.10
|1.1797
|1.1748
|1.1867
|1023
|2005.11.23 16:25
|modify
|312
|0.10
|1.1797
|1.1805
|1.1867
|1024
|2005.11.23 16:34
|s/l
|312
|0.10
|1.1805
|1.1805
|1.1867
|8.00
|1824.90
|1025
|2005.11.23 16:34
|buy
|313
|0.10
|1.1794
|1.1745
|1.1864
|1026
|2005.11.23 16:54
|modify
|313
|0.10
|1.1794
|1.1805
|1.1864
|1027
|2005.11.23 16:59
|s/l
|313
|0.10
|1.1805
|1.1805
|1.1864
|11.00
|1835.90
|1028
|2005.11.23 16:59
|buy
|314
|0.10
|1.1802
|1.1753
|1.1872
|1029
|2005.11.23 22:49
|modify
|314
|0.10
|1.1802
|1.1808
|1.1872
|1030
|2005.11.23 22:54
|modify
|314
|0.10
|1.1802
|1.1809
|1.1872
|1031
|2005.11.23 23:20
|modify
|314
|0.10
|1.1802
|1.1810
|1.1872
|1032
|2005.11.23 23:25
|modify
|314
|0.10
|1.1802
|1.1811
|1.1872
|1033
|2005.11.23 23:54
|modify
|314
|0.10
|1.1802
|1.1813
|1.1872
|1034
|2005.11.24 00:34
|s/l
|314
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1872
|10.60
|1846.50
|1035
|2005.11.24 00:34
|buy
|315
|0.10
|1.1812
|1.1769
|1.1882
|1036
|2005.11.24 02:49
|modify
|315
|0.10
|1.1812
|1.1813
|1.1882
|1037
|2005.11.24 02:54
|s/l
|315
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1882
|1.00
|1847.50
|1038
|2005.11.24 02:54
|buy
|316
|0.10
|1.1806
|1.1762
|1.1876
|1039
|2005.11.24 02:59
|modify
|316
|0.10
|1.1806
|1.1811
|1.1876
|1040
|2005.11.24 03:00
|modify
|316
|0.10
|1.1806
|1.1812
|1.1876
|1041
|2005.11.24 03:15
|s/l
|316
|0.10
|1.1812
|1.1812
|1.1876
|6.00
|1853.50
|1042
|2005.11.24 03:15
|buy
|317
|0.10
|1.1814
|1.1770
|1.1884
|1043
|2005.11.25 02:20
|s/l
|317
|0.10
|1.1770
|1.1770
|1.1884
|-44.10
|1809.40
|1044
|2005.11.25 02:20
|buy
|318
|0.10
|1.1768
|1.1740
|1.1838
|1045
|2005.11.25 11:44
|s/l
|318
|0.10
|1.1740
|1.1740
|1.1838
|-28.50
|1780.90
|1046
|2005.11.25 11:44
|buy
|319
|0.10
|1.1741
|1.1718
|1.1811
|1047
|2005.11.25 11:59
|modify
|319
|0.10
|1.1741
|1.1744
|1.1811
|1048
|2005.11.25 12:05
|modify
|319
|0.10
|1.1741
|1.1748
|1.1811
|1049
|2005.11.25 12:10
|s/l
|319
|0.10
|1.1748
|1.1748
|1.1811
|7.00
|1787.90
|1050
|2005.11.25 12:10
|buy
|320
|0.10
|1.1749
|1.1726
|1.1819
|1051
|2005.11.25 12:39
|modify
|320
|0.10
|1.1749
|1.1751
|1.1819
|1052
|2005.11.25 13:44
|s/l
|320
|0.10
|1.1751
|1.1751
|1.1819
|2.00
|1789.90
|1053
|2005.11.25 13:44
|buy
|321
|0.10
|1.1752
|1.1729
|1.1822
|1054
|2005.11.25 16:10
|modify
|321
|0.10
|1.1752
|1.1754
|1.1822
|1055
|2005.11.25 16:34
|s/l
|321
|0.10
|1.1754
|1.1754
|1.1822
|2.00
|1791.90
|1056
|2005.11.25 16:34
|buy
|322
|0.10
|1.1756
|1.1731
|1.1826
|1057
|2005.11.25 17:05
|s/l
|322
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1826
|-24.60
|1767.30
|1058
|2005.11.25 17:05
|buy
|323
|0.10
|1.1727
|1.1700
|1.1797
|1059
|2005.11.25 17:20
|modify
|323
|0.10
|1.1727
|1.1744
|1.1797
|1060
|2005.11.25 17:25
|modify
|323
|0.10
|1.1727
|1.1746
|1.1797
|1061
|2005.11.25 17:29
|s/l
|323
|0.10
|1.1746
|1.1746
|1.1797
|19.00
|1786.30
|1062
|2005.11.25 17:29
|buy
|324
|0.10
|1.1731
|1.1704
|1.1801
|1063
|2005.11.28 01:00
|s/l
|324
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1801
|-27.40
|1758.90
|1064
|2005.11.28 01:00
|buy
|325
|0.10
|1.1706
|1.1677
|1.1776
|1065
|2005.11.28 15:20
|modify
|325
|0.10
|1.1706
|1.1711
|1.1776
|1066
|2005.11.28 15:29
|modify
|325
|0.10
|1.1706
|1.1712
|1.1776
|1067
|2005.11.28 15:39
|s/l
|325
|0.10
|1.1712
|1.1712
|1.1776
|6.00
|1764.90
|1068
|2005.11.28 15:39
|buy
|326
|0.10
|1.1708
|1.1683
|1.1778
|1069
|2005.11.28 15:54
|modify
|326
|0.10
|1.1708
|1.1713
|1.1778
|1070
|2005.11.28 17:10
|modify
|326
|0.10
|1.1708
|1.1732
|1.1778
|1071
|2005.11.28 17:25
|modify
|326
|0.10
|1.1708
|1.1750
|1.1778
|1072
|2005.11.28 17:39
|t/p
|326
|0.10
|1.1778
|1.1750
|1.1778
|70.00
|1834.90
|1073
|2005.11.28 17:39
|buy
|327
|0.10
|1.1791
|1.1761
|1.1861
|1074
|2005.11.28 18:25
|modify
|327
|0.10
|1.1791
|1.1792
|1.1861
|1075
|2005.11.28 19:05
|s/l
|327
|0.10
|1.1792
|1.1792
|1.1861
|1.00
|1835.90
|1076
|2005.11.28 19:05
|buy
|328
|0.10
|1.1790
|1.1757
|1.1860
|1077
|2005.11.28 20:15
|modify
|328
|0.10
|1.1790
|1.1827
|1.1860
|1078
|2005.11.28 20:20
|modify
|328
|0.10
|1.1790
|1.1831
|1.1860
|1079
|2005.11.28 20:54
|modify
|328
|0.10
|1.1790
|1.1848
|1.1860
|1080
|2005.11.28 20:59
|s/l
|328
|0.10
|1.1848
|1.1848
|1.1860
|58.00
|1893.90
|1081
|2005.11.28 20:59
|buy
|329
|0.10
|1.1844
|1.1806
|1.1914
|1082
|2005.11.28 21:20
|modify
|329
|0.10
|1.1844
|1.1852
|1.1914
|1083
|2005.11.28 21:25
|modify
|329
|0.10
|1.1844
|1.1890
|1.1914
|1084
|2005.11.28 21:29
|s/l
|329
|0.10
|1.1890
|1.1890
|1.1914
|46.00
|1939.90
|1085
|2005.11.28 21:29
|buy
|330
|0.10
|1.1876
|1.1835
|1.1946
|1086
|2005.11.29 01:49
|s/l
|330
|0.10
|1.1835
|1.1835
|1.1946
|-41.90
|1898.00
|1087
|2005.11.29 01:49
|buy
|331
|0.10
|1.1833
|1.1789
|1.1903
|1088
|2005.11.29 02:10
|modify
|331
|0.10
|1.1833
|1.1851
|1.1903
|1089
|2005.11.29 02:15
|s/l
|331
|0.10
|1.1851
|1.1851
|1.1903
|18.00
|1916.00
|1090
|2005.11.29 02:15
|buy
|332
|0.10
|1.1849
|1.1804
|1.1919
|1091
|2005.11.29 15:00
|s/l
|332
|0.10
|1.1804
|1.1804
|1.1919
|-45.50
|1870.50
|1092
|2005.11.29 15:00
|buy
|333
|0.10
|1.1804
|1.1764
|1.1874
|1093
|2005.11.29 15:34
|s/l
|333
|0.10
|1.1764
|1.1764
|1.1874
|-40.50
|1830.00
|1094
|2005.11.29 15:34
|buy
|334
|0.10
|1.1765
|1.1721
|1.1835
|1095
|2005.11.29 16:05
|modify
|334
|0.10
|1.1765
|1.1766
|1.1835
|1096
|2005.11.29 16:10
|modify
|334
|0.10
|1.1765
|1.1771
|1.1835
|1097
|2005.11.29 16:25
|s/l
|334
|0.10
|1.1771
|1.1771
|1.1835
|6.00
|1836.00
|1098
|2005.11.29 16:25
|buy
|335
|0.10
|1.1756
|1.1712
|1.1826
|1099
|2005.11.29 16:44
|modify
|335
|0.10
|1.1756
|1.1774
|1.1826
|1100
|2005.11.29 17:00
|s/l
|335
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1826
|18.00
|1854.00
|1101
|2005.11.29 17:00
|buy
|336
|0.10
|1.1767
|1.1728
|1.1837
|1102
|2005.11.29 18:05
|modify
|336
|0.10
|1.1767
|1.1771
|1.1837
|1103
|2005.11.29 18:10
|s/l
|336
|0.10
|1.1771
|1.1771
|1.1837
|4.00
|1858.00
|1104
|2005.11.29 18:10
|buy
|337
|0.10
|1.1765
|1.1725
|1.1835
|1105
|2005.11.29 18:15
|modify
|337
|0.10
|1.1765
|1.1772
|1.1835
|1106
|2005.11.29 18:25
|s/l
|337
|0.10
|1.1772
|1.1772
|1.1835
|7.00
|1865.00
|1107
|2005.11.29 18:25
|buy
|338
|0.10
|1.1763
|1.1723
|1.1833
|1108
|2005.11.29 18:29
|modify
|338
|0.10
|1.1763
|1.1772
|1.1833
|1109
|2005.11.29 19:00
|modify
|338
|0.10
|1.1763
|1.1774
|1.1833
|1110
|2005.11.29 19:15
|s/l
|338
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1833
|11.00
|1876.00
|1111
|2005.11.29 19:15
|buy
|339
|0.10
|1.1762
|1.1720
|1.1832
|1112
|2005.11.29 19:25
|modify
|339
|0.10
|1.1762
|1.1771
|1.1832
|1113
|2005.11.29 19:29
|s/l
|339
|0.10
|1.1771
|1.1771
|1.1832
|9.00
|1885.00
|1114
|2005.11.29 19:29
|buy
|340
|0.10
|1.1773
|1.1731
|1.1843
|1115
|2005.11.29 19:49
|modify
|340
|0.10
|1.1773
|1.1774
|1.1843
|1116
|2005.11.29 20:15
|modify
|340
|0.10
|1.1773
|1.1788
|1.1843
|1117
|2005.11.29 20:20
|modify
|340
|0.10
|1.1773
|1.1790
|1.1843
|1118
|2005.11.29 20:29
|s/l
|340
|0.10
|1.1790
|1.1790
|1.1843
|17.00
|1902.00
|1119
|2005.11.29 20:29
|buy
|341
|0.10
|1.1791
|1.1748
|1.1861
|1120
|2005.12.01 14:54
|s/l
|341
|0.10
|1.1748
|1.1748
|1.1861
|-44.20
|1857.80
|1121
|2005.12.01 14:54
|buy
|342
|0.10
|1.1743
|1.1718
|1.1813
|1122
|2005.12.01 15:05
|modify
|342
|0.10
|1.1743
|1.1744
|1.1813
|1123
|2005.12.01 15:20
|s/l
|342
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1813
|1.00
|1858.80
|1124
|2005.12.01 15:20
|buy
|343
|0.10
|1.1724
|1.1697
|1.1794
|1125
|2005.12.01 15:29
|modify
|343
|0.10
|1.1724
|1.1729
|1.1794
|1126
|2005.12.01 15:39
|modify
|343
|0.10
|1.1724
|1.1744
|1.1794
|1127
|2005.12.01 15:44
|s/l
|343
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1794
|20.00
|1878.80
|1128
|2005.12.01 15:44
|buy
|344
|0.10
|1.1736
|1.1709
|1.1806
|1129
|2005.12.01 16:25
|s/l
|344
|0.10
|1.1709
|1.1709
|1.1806
|-27.00
|1851.80
|1130
|2005.12.01 16:25
|buy
|345
|0.10
|1.1706
|1.1677
|1.1776
|1131
|2005.12.01 16:34
|modify
|345
|0.10
|1.1706
|1.1708
|1.1776
|1132
|2005.12.01 16:39
|modify
|345
|0.10
|1.1706
|1.1709
|1.1776
|1133
|2005.12.01 16:49
|s/l
|345
|0.10
|1.1709
|1.1709
|1.1776
|3.00
|1854.80
|1134
|2005.12.01 16:49
|buy
|346
|0.10
|1.1710
|1.1681
|1.1780
|1135
|2005.12.01 20:39
|modify
|346
|0.10
|1.1710
|1.1729
|1.1780
|1136
|2005.12.01 20:44
|s/l
|346
|0.10
|1.1729
|1.1729
|1.1780
|19.00
|1873.80
|1137
|2005.12.01 20:44
|buy
|347
|0.10
|1.1717
|1.1682
|1.1787
|1138
|2005.12.01 20:54
|modify
|347
|0.10
|1.1717
|1.1729
|1.1787
|1139
|2005.12.01 21:10
|s/l
|347
|0.10
|1.1729
|1.1729
|1.1787
|12.00
|1885.80
|1140
|2005.12.01 21:10
|buy
|348
|0.10
|1.1731
|1.1696
|1.1801
|1141
|2005.12.01 21:59
|modify
|348
|0.10
|1.1731
|1.1733
|1.1801
|1142
|2005.12.01 22:05
|s/l
|348
|0.10
|1.1733
|1.1733
|1.1801
|2.00
|1887.80
|1143
|2005.12.01 22:05
|buy
|349
|0.10
|1.1734
|1.1698
|1.1804
|1144
|2005.12.02 13:10
|s/l
|349
|0.10
|1.1698
|1.1698
|1.1804
|-36.20
|1851.60
|1145
|2005.12.02 13:10
|buy
|350
|0.10
|1.1700
|1.1675
|1.1770
|1146
|2005.12.02 15:54
|modify
|350
|0.10
|1.1700
|1.1730
|1.1770
|1147
|2005.12.02 15:59
|s/l
|350
|0.10
|1.1730
|1.1730
|1.1770
|30.00
|1881.60
|1148
|2005.12.02 15:59
|buy
|351
|0.10
|1.1730
|1.1702
|1.1800
|1149
|2005.12.02 16:15
|s/l
|351
|0.10
|1.1702
|1.1702
|1.1800
|-28.10
|1853.50
|1150
|2005.12.02 16:15
|buy
|352
|0.10
|1.1695
|1.1667
|1.1765
|1151
|2005.12.02 16:20
|modify
|352
|0.10
|1.1695
|1.1726
|1.1765
|1152
|2005.12.02 16:25
|s/l
|352
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1765
|31.00
|1884.50
|1153
|2005.12.02 16:25
|buy
|353
|0.10
|1.1706
|1.1677
|1.1776
|1154
|2005.12.02 16:34
|s/l
|353
|0.10
|1.1677
|1.1677
|1.1776
|-29.20
|1855.30
|1155
|2005.12.02 16:34
|buy
|354
|0.10
|1.1666
|1.1634
|1.1736
|1156
|2005.12.02 17:34
|modify
|354
|0.10
|1.1666
|1.1693
|1.1736
|1157
|2005.12.02 17:44
|modify
|354
|0.10
|1.1666
|1.1704
|1.1736
|1158
|2005.12.02 17:49
|s/l
|354
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1736
|38.00
|1893.30
|1159
|2005.12.02 17:49
|buy
|355
|0.10
|1.1702
|1.1666
|1.1772
|1160
|2005.12.02 19:25
|modify
|355
|0.10
|1.1702
|1.1706
|1.1772
|1161
|2005.12.02 19:29
|s/l
|355
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1772
|4.00
|1897.30
|1162
|2005.12.02 19:29
|buy
|356
|0.10
|1.1708
|1.1670
|1.1778
|1163
|2005.12.02 20:20
|modify
|356
|0.10
|1.1708
|1.1710
|1.1778
|1164
|2005.12.02 20:34
|s/l
|356
|0.10
|1.1710
|1.1710
|1.1778
|2.00
|1899.30
|1165
|2005.12.02 20:34
|buy
|357
|0.10
|1.1710
|1.1671
|1.1780
|1166
|2005.12.02 20:54
|modify
|357
|0.10
|1.1710
|1.1711
|1.1780
|1167
|2005.12.02 21:00
|s/l
|357
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1780
|1.00
|1900.30
|1168
|2005.12.02 21:00
|buy
|358
|0.10
|1.1713
|1.1674
|1.1783
|1169
|2005.12.05 13:15
|modify
|358
|0.10
|1.1713
|1.1726
|1.1783
|1170
|2005.12.05 13:25
|s/l
|358
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1783
|12.60
|1912.90
|1171
|2005.12.05 13:25
|buy
|359
|0.10
|1.1717
|1.1679
|1.1787
|1172
|2005.12.05 13:29
|modify
|359
|0.10
|1.1717
|1.1725
|1.1787
|1173
|2005.12.05 13:39
|modify
|359
|0.10
|1.1717
|1.1730
|1.1787
|1174
|2005.12.05 13:59
|modify
|359
|0.10
|1.1717
|1.1731
|1.1787
|1175
|2005.12.05 14:00
|modify
|359
|0.10
|1.1717
|1.1732
|1.1787
|1176
|2005.12.05 14:34
|s/l
|359
|0.10
|1.1732
|1.1732
|1.1787
|15.00
|1927.90
|1177
|2005.12.05 14:34
|buy
|360
|0.10
|1.1733
|1.1700
|1.1803
|1178
|2005.12.05 14:49
|modify
|360
|0.10
|1.1733
|1.1752
|1.1803
|1179
|2005.12.05 15:05
|modify
|360
|0.10
|1.1733
|1.1753
|1.1803
|1180
|2005.12.05 15:20
|modify
|360
|0.10
|1.1733
|1.1766
|1.1803
|1181
|2005.12.05 15:34
|s/l
|360
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1803
|33.00
|1960.90
|1182
|2005.12.05 15:34
|buy
|361
|0.10
|1.1766
|1.1735
|1.1836
|1183
|2005.12.05 15:54
|modify
|361
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|1184
|2005.12.05 15:59
|s/l
|361
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|0.00
|1960.90
|1185
|2005.12.05 15:59
|buy
|362
|0.10
|1.1766
|1.1735
|1.1836
|1186
|2005.12.05 17:15
|modify
|362
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|1187
|2005.12.05 17:29
|s/l
|362
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|0.00
|1960.90
|1188
|2005.12.05 17:29
|buy
|363
|0.10
|1.1764
|1.1734
|1.1834
|1189
|2005.12.05 18:34
|modify
|363
|0.10
|1.1764
|1.1765
|1.1834
|1190
|2005.12.05 18:54
|s/l
|363
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1834
|1.00
|1961.90
|1191
|2005.12.05 18:54
|buy
|364
|0.10
|1.1765
|1.1732
|1.1835
|1192
|2005.12.05 19:10
|modify
|364
|0.10
|1.1765
|1.1787
|1.1835
|1193
|2005.12.05 19:20
|s/l
|364
|0.10
|1.1787
|1.1787
|1.1835
|22.00
|1983.90
|1194
|2005.12.05 19:20
|buy
|365
|0.10
|1.1785
|1.1752
|1.1855
|1195
|2005.12.05 19:39
|modify
|365
|0.10
|1.1785
|1.1788
|1.1855
|1196
|2005.12.05 19:49
|modify
|365
|0.10
|1.1785
|1.1793
|1.1855
|1197
|2005.12.05 19:54
|modify
|365
|0.10
|1.1785
|1.1809
|1.1855
|1198
|2005.12.05 19:59
|s/l
|365
|0.10
|1.1809
|1.1809
|1.1855
|24.00
|2007.90
|1199
|2005.12.05 19:59
|buy
|366
|0.10
|1.1811
|1.1776
|1.1881
|1200
|2005.12.06 09:05
|s/l
|366
|0.10
|1.1776
|1.1776
|1.1881
|-35.70
|1972.20
|1201
|2005.12.06 09:05
|buy
|367
|0.10
|1.1776
|1.1745
|1.1846
|1202
|2005.12.06 16:15
|modify
|367
|0.10
|1.1776
|1.1792
|1.1846
|1203
|2005.12.06 16:20
|s/l
|367
|0.10
|1.1792
|1.1792
|1.1846
|16.00
|1988.20
|1204
|2005.12.06 16:20
|buy
|368
|0.10
|1.1793
|1.1767
|1.1863
|1205
|2005.12.06 16:29
|s/l
|368
|0.10
|1.1767
|1.1767
|1.1863
|-26.30
|1961.90
|1206
|2005.12.06 16:29
|buy
|369
|0.10
|1.1766
|1.1739
|1.1836
|1207
|2005.12.06 17:20
|modify
|369
|0.10
|1.1766
|1.1768
|1.1836
|1208
|2005.12.06 17:25
|s/l
|369
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1836
|2.00
|1963.90
|1209
|2005.12.06 17:25
|buy
|370
|0.10
|1.1759
|1.1731
|1.1829
|1210
|2005.12.06 17:34
|modify
|370
|0.10
|1.1759
|1.1765
|1.1829
|1211
|2005.12.06 17:44
|modify
|370
|0.10
|1.1759
|1.1767
|1.1829
|1212
|2005.12.06 17:54
|s/l
|370
|0.10
|1.1767
|1.1767
|1.1829
|8.00
|1971.90
|1213
|2005.12.06 17:54
|buy
|371
|0.10
|1.1766
|1.1738
|1.1836
|1214
|2005.12.06 17:59
|modify
|371
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|1215
|2005.12.06 18:25
|modify
|371
|0.10
|1.1766
|1.1771
|1.1836
|1216
|2005.12.06 18:34
|modify
|371
|0.10
|1.1766
|1.1772
|1.1836
|1217
|2005.12.06 18:44
|s/l
|371
|0.10
|1.1772
|1.1772
|1.1836
|6.00
|1977.90
|1218
|2005.12.06 18:44
|buy
|372
|0.10
|1.1772
|1.1743
|1.1842
|1219
|2005.12.06 19:05
|modify
|372
|0.10
|1.1772
|1.1774
|1.1842
|1220
|2005.12.06 19:49
|modify
|372
|0.10
|1.1772
|1.1785
|1.1842
|1221
|2005.12.06 19:59
|modify
|372
|0.10
|1.1772
|1.1786
|1.1842
|1222
|2005.12.06 20:25
|modify
|372
|0.10
|1.1772
|1.1793
|1.1842
|1223
|2005.12.06 20:29
|s/l
|372
|0.10
|1.1793
|1.1793
|1.1842
|21.00
|1998.90
|1224
|2005.12.06 20:29
|buy
|373
|0.10
|1.1795
|1.1765
|1.1865
|1225
|2005.12.07 04:54
|s/l
|373
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1865
|-31.70
|1967.20
|1226
|2005.12.07 04:54
|buy
|374
|0.10
|1.1766
|1.1730
|1.1836
|1227
|2005.12.07 07:39
|modify
|374
|0.10
|1.1766
|1.1768
|1.1836
|1228
|2005.12.07 08:20
|s/l
|374
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1836
|2.00
|1969.20
|1229
|2005.12.07 08:20
|buy
|375
|0.10
|1.1766
|1.1734
|1.1836
|1230
|2005.12.07 11:39
|s/l
|375
|0.10
|1.1734
|1.1734
|1.1836
|-32.10
|1937.10
|1231
|2005.12.07 11:39
|buy
|376
|0.10
|1.1726
|1.1692
|1.1796
|1232
|2005.12.08 09:44
|modify
|376
|0.10
|1.1726
|1.1731
|1.1796
|1233
|2005.12.08 09:54
|s/l
|376
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1796
|4.60
|1941.70
|1234
|2005.12.08 09:54
|buy
|377
|0.10
|1.1724
|1.1697
|1.1794
|1235
|2005.12.08 09:59
|modify
|377
|0.10
|1.1724
|1.1729
|1.1794
|1236
|2005.12.08 10:00
|modify
|377
|0.10
|1.1724
|1.1730
|1.1794
|1237
|2005.12.08 10:34
|modify
|377
|0.10
|1.1724
|1.1752
|1.1794
|1238
|2005.12.08 10:54
|modify
|377
|0.10
|1.1724
|1.1767
|1.1794
|1239
|2005.12.08 10:59
|s/l
|377
|0.10
|1.1767
|1.1767
|1.1794
|43.00
|1984.70
|1240
|2005.12.08 10:59
|buy
|378
|0.10
|1.1765
|1.1736
|1.1835
|1241
|2005.12.08 11:49
|modify
|378
|0.10
|1.1765
|1.1768
|1.1835
|1242
|2005.12.08 11:59
|s/l
|378
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1835
|3.00
|1987.70
|1243
|2005.12.08 11:59
|buy
|379
|0.10
|1.1765
|1.1735
|1.1835
|1244
|2005.12.08 12:49
|modify
|379
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1835
|1245
|2005.12.08 13:10
|s/l
|379
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1835
|0.00
|1987.70
|1246
|2005.12.08 13:10
|buy
|380
|0.10
|1.1765
|1.1737
|1.1835
|1247
|2005.12.08 13:39
|modify
|380
|0.10
|1.1765
|1.1768
|1.1835
|1248
|2005.12.08 14:15
|s/l
|380
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1835
|3.00
|1990.70
|1249
|2005.12.08 14:15
|buy
|381
|0.10
|1.1768
|1.1739
|1.1838
|1250
|2005.12.08 15:54
|modify
|381
|0.10
|1.1768
|1.1769
|1.1838
|1251
|2005.12.08 16:10
|modify
|381
|0.10
|1.1768
|1.1773
|1.1838
|1252
|2005.12.08 16:25
|s/l
|381
|0.10
|1.1773
|1.1773
|1.1838
|5.00
|1995.70
|1253
|2005.12.08 16:25
|buy
|382
|0.10
|1.1774
|1.1745
|1.1844
|1254
|2005.12.08 17:34
|modify
|382
|0.10
|1.1774
|1.1811
|1.1844
|1255
|2005.12.08 17:59
|modify
|382
|0.10
|1.1774
|1.1814
|1.1844
|1256
|2005.12.08 18:25
|t/p
|382
|0.10
|1.1844
|1.1814
|1.1844
|70.00
|2065.70
|1257
|2005.12.08 18:25
|buy
|383
|0.10
|1.1849
|1.1811
|1.1919
|1258
|2005.12.08 21:34
|s/l
|383
|0.10
|1.1811
|1.1811
|1.1919
|-37.70
|2028.00
|1259
|2005.12.08 21:34
|buy
|384
|0.10
|1.1810
|1.1770
|1.1880
|1260
|2005.12.08 21:49
|modify
|384
|0.10
|1.1810
|1.1813
|1.1880
|1261
|2005.12.08 21:54
|s/l
|384
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1880
|3.00
|2031.00
|1262
|2005.12.08 21:54
|buy
|385
|0.10
|1.1804
|1.1763
|1.1874
|1263
|2005.12.08 22:10
|modify
|385
|0.10
|1.1804
|1.1806
|1.1874
|1264
|2005.12.08 22:15
|modify
|385
|0.10
|1.1804
|1.1809
|1.1874
|1265
|2005.12.08 22:34
|modify
|385
|0.10
|1.1804
|1.1810
|1.1874
|1266
|2005.12.08 22:39
|modify
|385
|0.10
|1.1804
|1.1812
|1.1874
|1267
|2005.12.09 00:10
|s/l
|385
|0.10
|1.1812
|1.1812
|1.1874
|7.60
|2038.60
|1268
|2005.12.09 00:10
|buy
|386
|0.10
|1.1813
|1.1774
|1.1883
|1269
|2005.12.09 10:54
|s/l
|386
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1883
|-38.90
|1999.70
|1270
|2005.12.09 10:54
|buy
|387
|0.10
|1.1773
|1.1736
|1.1843
|1271
|2005.12.09 13:20
|modify
|387
|0.10
|1.1773
|1.1789
|1.1843
|1272
|2005.12.09 13:25
|modify
|387
|0.10
|1.1773
|1.1790
|1.1843
|1273
|2005.12.09 13:34
|modify
|387
|0.10
|1.1773
|1.1792
|1.1843
|1274
|2005.12.09 14:54
|modify
|387
|0.10
|1.1773
|1.1807
|1.1843
|1275
|2005.12.09 14:59
|s/l
|387
|0.10
|1.1807
|1.1807
|1.1843
|34.00
|2033.70
|1276
|2005.12.09 14:59
|buy
|388
|0.10
|1.1795
|1.1764
|1.1865
|1277
|2005.12.09 16:59
|modify
|388
|0.10
|1.1795
|1.1805
|1.1865
|1278
|2005.12.09 17:05
|modify
|388
|0.10
|1.1795
|1.1826
|1.1865
|1279
|2005.12.09 17:10
|s/l
|388
|0.10
|1.1826
|1.1826
|1.1865
|31.00
|2064.70
|1280
|2005.12.09 17:10
|buy
|389
|0.10
|1.1810
|1.1776
|1.1880
|1281
|2005.12.09 17:54
|modify
|389
|0.10
|1.1810
|1.1825
|1.1880
|1282
|2005.12.09 18:05
|s/l
|389
|0.10
|1.1825
|1.1825
|1.1880
|15.00
|2079.70
|1283
|2005.12.09 18:05
|buy
|390
|0.10
|1.1818
|1.1783
|1.1888
|1284
|2005.12.12 03:39
|modify
|390
|0.10
|1.1818
|1.1828
|1.1888
|1285
|2005.12.12 03:44
|s/l
|390
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.1888
|9.60
|2089.30
|1286
|2005.12.12 03:44
|buy
|391
|0.10
|1.1817
|1.1778
|1.1887
|1287
|2005.12.12 03:54
|modify
|391
|0.10
|1.1817
|1.1828
|1.1887
|1288
|2005.12.12 04:25
|modify
|391
|0.10
|1.1817
|1.1830
|1.1887
|1289
|2005.12.12 04:34
|s/l
|391
|0.10
|1.1830
|1.1830
|1.1887
|13.00
|2102.30
|1290
|2005.12.12 04:34
|buy
|392
|0.10
|1.1824
|1.1783
|1.1894
|1291
|2005.12.12 04:54
|modify
|392
|0.10
|1.1824
|1.1827
|1.1894
|1292
|2005.12.12 04:59
|s/l
|392
|0.10
|1.1827
|1.1827
|1.1894
|3.00
|2105.30
|1293
|2005.12.12 04:59
|buy
|393
|0.10
|1.1825
|1.1784
|1.1895
|1294
|2005.12.12 05:20
|modify
|393
|0.10
|1.1825
|1.1832
|1.1895
|1295
|2005.12.12 05:25
|modify
|393
|0.10
|1.1825
|1.1833
|1.1895
|1296
|2005.12.12 06:05
|s/l
|393
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1895
|8.00
|2113.30
|1297
|2005.12.12 06:05
|buy
|394
|0.10
|1.1830
|1.1788
|1.1900
|1298
|2005.12.12 06:49
|modify
|394
|0.10
|1.1830
|1.1831
|1.1900
|1299
|2005.12.12 07:05
|modify
|394
|0.10
|1.1830
|1.1832
|1.1900
|1300
|2005.12.12 07:15
|modify
|394
|0.10
|1.1830
|1.1834
|1.1900
|1301
|2005.12.12 07:34
|s/l
|394
|0.10
|1.1834
|1.1834
|1.1900
|4.00
|2117.30
|1302
|2005.12.12 07:34
|buy
|395
|0.10
|1.1834
|1.1793
|1.1904
|1303
|2005.12.12 10:05
|modify
|395
|0.10
|1.1834
|1.1854
|1.1904
|1304
|2005.12.12 10:25
|s/l
|395
|0.10
|1.1854
|1.1854
|1.1904
|20.00
|2137.30
|1305
|2005.12.12 10:25
|buy
|396
|0.10
|1.1824
|1.1781
|1.1894
|1306
|2005.12.12 10:49
|modify
|396
|0.10
|1.1824
|1.1849
|1.1894
|1307
|2005.12.12 11:00
|modify
|396
|0.10
|1.1824
|1.1865
|1.1894
|1308
|2005.12.12 11:10
|modify
|396
|0.10
|1.1824
|1.1870
|1.1894
|1309
|2005.12.12 11:39
|s/l
|396
|0.10
|1.1870
|1.1870
|1.1894
|46.00
|2183.30
|1310
|2005.12.12 11:39
|buy
|397
|0.10
|1.1872
|1.1827
|1.1942
|1311
|2005.12.12 12:25
|modify
|397
|0.10
|1.1872
|1.1874
|1.1942
|1312
|2005.12.12 13:25
|modify
|397
|0.10
|1.1872
|1.1875
|1.1942
|1313
|2005.12.12 14:10
|s/l
|397
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1942
|3.00
|2186.30
|1314
|2005.12.12 14:10
|buy
|398
|0.10
|1.1876
|1.1836
|1.1946
|1315
|2005.12.12 15:05
|modify
|398
|0.10
|1.1876
|1.1929
|1.1946
|1316
|2005.12.12 15:15
|t/p
|398
|0.10
|1.1946
|1.1929
|1.1946
|70.00
|2256.30
|1317
|2005.12.12 15:15
|buy
|399
|0.10
|1.1962
|1.1915
|1.2032
|1318
|2005.12.12 15:20
|s/l
|399
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.2032
|-46.90
|2209.40
|1319
|2005.12.12 15:20
|buy
|400
|0.10
|1.1910
|1.1863
|1.1980
|1320
|2005.12.12 15:39
|modify
|400
|0.10
|1.1910
|1.1946
|1.1980
|1321
|2005.12.12 16:20
|modify
|400
|0.10
|1.1910
|1.1948
|1.1980
|1322
|2005.12.12 16:34
|s/l
|400
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.1980
|38.00
|2247.40
|1323
|2005.12.12 16:34
|buy
|401
|0.10
|1.1946
|1.1897
|1.2016
|1324
|2005.12.12 17:25
|modify
|401
|0.10
|1.1946
|1.1948
|1.2016
|1325
|2005.12.12 17:34
|s/l
|401
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.2016
|2.00
|2249.40
|1326
|2005.12.12 17:34
|buy
|402
|0.10
|1.1947
|1.1898
|1.2017
|1327
|2005.12.12 17:39
|modify
|402
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.2017
|1328
|2005.12.12 17:44
|modify
|402
|0.10
|1.1947
|1.1948
|1.2017
|1329
|2005.12.12 18:25
|modify
|402
|0.10
|1.1947
|1.1954
|1.2017
|1330
|2005.12.12 19:15
|modify
|402
|0.10
|1.1947
|1.1955
|1.2017
|1331
|2005.12.12 19:25
|modify
|402
|0.10
|1.1947
|1.1971
|1.2017
|1332
|2005.12.12 19:34
|s/l
|402
|0.10
|1.1971
|1.1971
|1.2017
|24.00
|2273.40
|1333
|2005.12.12 19:34
|buy
|403
|0.10
|1.1968
|1.1917
|1.2038
|1334
|2005.12.12 19:49
|modify
|403
|0.10
|1.1968
|1.1970
|1.2038
|1335
|2005.12.12 20:05
|s/l
|403
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.2038
|2.00
|2275.40
|1336
|2005.12.12 20:05
|buy
|404
|0.10
|1.1969
|1.1919
|1.2039
|1337
|2005.12.13 11:25
|s/l
|404
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.2039
|-50.80
|2224.60
|1338
|2005.12.13 11:25
|buy
|405
|0.10
|1.1915
|1.1885
|1.1985
|1339
|2005.12.13 12:05
|modify
|405
|0.10
|1.1915
|1.1934
|1.1985
|1340
|2005.12.13 12:15
|s/l
|405
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.1985
|19.00
|2243.60
|1341
|2005.12.13 12:15
|buy
|406
|0.10
|1.1924
|1.1894
|1.1994
|1342
|2005.12.13 15:15
|modify
|406
|0.10
|1.1924
|1.1928
|1.1994
|1343
|2005.12.13 15:20
|s/l
|406
|0.10
|1.1928
|1.1928
|1.1994
|4.00
|2247.60
|1344
|2005.12.13 15:20
|buy
|407
|0.10
|1.1928
|1.1898
|1.1998
|1345
|2005.12.13 17:20
|modify
|407
|0.10
|1.1928
|1.1930
|1.1998
|1346
|2005.12.13 17:34
|s/l
|407
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.1998
|2.00
|2249.60
|1347
|2005.12.13 17:34
|buy
|408
|0.10
|1.1928
|1.1898
|1.1998
|1348
|2005.12.13 17:54
|modify
|408
|0.10
|1.1928
|1.1930
|1.1998
|1349
|2005.12.13 18:34
|s/l
|408
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.1998
|2.00
|2251.60
|1350
|2005.12.13 18:34
|buy
|409
|0.10
|1.1930
|1.1900
|1.2000
|1351
|2005.12.13 21:05
|modify
|409
|0.10
|1.1930
|1.1968
|1.2000
|1352
|2005.12.13 21:10
|s/l
|409
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2000
|38.00
|2289.60
|1353
|2005.12.13 21:10
|buy
|410
|0.10
|1.1928
|1.1893
|1.1998
|1354
|2005.12.13 21:15
|modify
|410
|0.10
|1.1928
|1.1952
|1.1998
|1355
|2005.12.13 21:29
|modify
|410
|0.10
|1.1928
|1.1969
|1.1998
|1356
|2005.12.13 21:34
|s/l
|410
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.1998
|41.00
|2330.60
|1357
|2005.12.13 21:34
|buy
|411
|0.10
|1.1946
|1.1910
|1.2016
|1358
|2005.12.13 21:44
|modify
|411
|0.10
|1.1946
|1.1967
|1.2016
|1359
|2005.12.13 21:49
|s/l
|411
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.2016
|21.00
|2351.60
|1360
|2005.12.13 21:49
|buy
|412
|0.10
|1.1968
|1.1932
|1.2038
|1361
|2005.12.13 22:34
|s/l
|412
|0.10
|1.1932
|1.1932
|1.2038
|-35.90
|2315.70
|1362
|2005.12.13 22:34
|buy
|413
|0.10
|1.1933
|1.1895
|1.2003
|1363
|2005.12.13 23:59
|modify
|413
|0.10
|1.1933
|1.1934
|1.2003
|1364
|2005.12.14 00:00
|modify
|413
|0.10
|1.1933
|1.1935
|1.2003
|1365
|2005.12.14 00:15
|s/l
|413
|0.10
|1.1935
|1.1935
|1.2003
|0.80
|2316.50
|1366
|2005.12.14 00:15
|buy
|414
|0.10
|1.1937
|1.1898
|1.2007
|1367
|2005.12.14 03:15
|modify
|414
|0.10
|1.1937
|1.1947
|1.2007
|1368
|2005.12.14 03:44
|modify
|414
|0.10
|1.1937
|1.1973
|1.2007
|1369
|2005.12.14 04:05
|modify
|414
|0.10
|1.1937
|1.1974
|1.2007
|1370
|2005.12.14 04:10
|modify
|414
|0.10
|1.1937
|1.1986
|1.2007
|1371
|2005.12.14 04:15
|modify
|414
|0.10
|1.1937
|1.1989
|1.2007
|1372
|2005.12.14 04:20
|t/p
|414
|0.10
|1.2007
|1.1989
|1.2007
|70.00
|2386.50
|1373
|2005.12.14 04:20
|buy
|415
|0.10
|1.2011
|1.1967
|1.2081
|1374
|2005.12.14 04:59
|modify
|415
|0.10
|1.2011
|1.2015
|1.2081
|1375
|2005.12.14 05:34
|s/l
|415
|0.10
|1.2015
|1.2015
|1.2081
|4.00
|2390.50
|1376
|2005.12.14 05:34
|buy
|416
|0.10
|1.2010
|1.1963
|1.2080
|1377
|2005.12.14 05:54
|modify
|416
|0.10
|1.2010
|1.2016
|1.2080
|1378
|2005.12.14 05:59
|s/l
|416
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2080
|6.00
|2396.50
|1379
|2005.12.14 05:59
|buy
|417
|0.10
|1.2018
|1.1970
|1.2088
|1380
|2005.12.14 10:39
|modify
|417
|0.10
|1.2018
|1.2028
|1.2088
|1381
|2005.12.14 11:05
|s/l
|417
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.2088
|10.00
|2406.50
|1382
|2005.12.14 11:05
|buy
|418
|0.10
|1.2025
|1.1980
|1.2095
|1383
|2005.12.14 15:44
|modify
|418
|0.10
|1.2025
|1.2050
|1.2095
|1384
|2005.12.14 15:49
|s/l
|418
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2095
|25.00
|2431.50
|1385
|2005.12.14 15:49
|buy
|419
|0.10
|1.2028
|1.1979
|1.2098
|1386
|2005.12.14 15:54
|modify
|419
|0.10
|1.2028
|1.2050
|1.2098
|1387
|2005.12.14 15:59
|s/l
|419
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2098
|22.00
|2453.50
|1388
|2005.12.14 15:59
|buy
|420
|0.10
|1.2035
|1.1986
|1.2105
|1389
|2005.12.15 01:49
|s/l
|420
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2105
|-49.70
|2403.80
|1390
|2005.12.15 01:49
|buy
|421
|0.10
|1.1974
|1.1930
|1.2044
|1391
|2005.12.15 02:49
|modify
|421
|0.10
|1.1974
|1.1975
|1.2044
|1392
|2005.12.15 03:15
|modify
|421
|0.10
|1.1974
|1.2007
|1.2044
|1393
|2005.12.15 03:20
|s/l
|421
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2044
|33.00
|2436.80
|1394
|2005.12.15 03:20
|buy
|422
|0.10
|1.1988
|1.1942
|1.2058
|1395
|2005.12.15 03:25
|modify
|422
|0.10
|1.1988
|1.2007
|1.2058
|1396
|2005.12.15 03:44
|s/l
|422
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2058
|19.00
|2455.80
|1397
|2005.12.15 03:44
|buy
|423
|0.10
|1.2009
|1.1963
|1.2079
|1398
|2005.12.15 11:54
|modify
|423
|0.10
|1.2009
|1.2028
|1.2079
|1399
|2005.12.15 12:05
|s/l
|423
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.2079
|19.00
|2474.80
|1400
|2005.12.15 12:05
|buy
|424
|0.10
|1.2012
|1.1964
|1.2082
|1401
|2005.12.15 12:54
|modify
|424
|0.10
|1.2012
|1.2013
|1.2082
|1402
|2005.12.15 13:10
|s/l
|424
|0.10
|1.2013
|1.2013
|1.2082
|1.00
|2475.80
|1403
|2005.12.15 13:10
|buy
|425
|0.10
|1.2015
|1.1969
|1.2085
|1404
|2005.12.15 17:20
|s/l
|425
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2085
|-45.90
|2429.90
|1405
|2005.12.15 17:20
|buy
|426
|0.10
|1.1965
|1.1920
|1.2035
|1406
|2005.12.15 18:05
|modify
|426
|0.10
|1.1965
|1.1974
|1.2035
|1407
|2005.12.15 18:20
|s/l
|426
|0.10
|1.1974
|1.1974
|1.2035
|9.00
|2438.90
|1408
|2005.12.15 18:20
|buy
|427
|0.10
|1.1969
|1.1919
|1.2039
|1409
|2005.12.15 18:29
|modify
|427
|0.10
|1.1969
|1.1973
|1.2039
|1410
|2005.12.15 18:34
|modify
|427
|0.10
|1.1969
|1.1975
|1.2039
|1411
|2005.12.15 18:44
|s/l
|427
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2039
|6.00
|2444.90
|1412
|2005.12.15 18:44
|buy
|428
|0.10
|1.1974
|1.1924
|1.2044
|1413
|2005.12.16 10:25
|modify
|428
|0.10
|1.1974
|1.1992
|1.2044
|1414
|2005.12.16 10:34
|s/l
|428
|0.10
|1.1992
|1.1992
|1.2044
|17.60
|2462.50
|1415
|2005.12.16 10:34
|buy
|429
|0.10
|1.1994
|1.1955
|1.2064
|1416
|2005.12.16 10:59
|modify
|429
|0.10
|1.1994
|1.1995
|1.2064
|1417
|2005.12.16 11:25
|modify
|429
|0.10
|1.1994
|1.2014
|1.2064
|1418
|2005.12.16 11:34
|s/l
|429
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2064
|20.00
|2482.50
|1419
|2005.12.16 11:34
|buy
|430
|0.10
|1.1997
|1.1957
|1.2067
|1420
|2005.12.16 19:54
|modify
|430
|0.10
|1.1997
|1.2007
|1.2067
|1421
|2005.12.16 19:59
|s/l
|430
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2067
|10.00
|2492.50
|1422
|2005.12.16 19:59
|buy
|431
|0.10
|1.2007
|1.1968
|1.2077
|1423
|2005.12.19 00:59
|modify
|431
|0.10
|1.2007
|1.2016
|1.2077
|1424
|2005.12.19 02:39
|s/l
|431
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2077
|8.60
|2501.10
|1425
|2005.12.19 02:39
|buy
|432
|0.10
|1.2017
|1.1979
|1.2087
|1426
|2005.12.19 14:39
|s/l
|432
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.2087
|-37.80
|2463.30
|1427
|2005.12.19 14:39
|buy
|433
|0.10
|1.1980
|1.1950
|1.2050
|1428
|2005.12.19 14:49
|modify
|433
|0.10
|1.1980
|1.1987
|1.2050
|1429
|2005.12.19 14:59
|s/l
|433
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.2050
|7.00
|2470.30
|1430
|2005.12.19 14:59
|buy
|434
|0.10
|1.1987
|1.1957
|1.2057
|1431
|2005.12.19 16:34
|modify
|434
|0.10
|1.1987
|1.1988
|1.2057
|1432
|2005.12.19 16:44
|s/l
|434
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.2057
|1.00
|2471.30
|1433
|2005.12.19 16:44
|buy
|435
|0.10
|1.1986
|1.1956
|1.2056
|1434
|2005.12.19 17:05
|modify
|435
|0.10
|1.1986
|1.1993
|1.2056
|1435
|2005.12.19 17:10
|s/l
|435
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.2056
|7.00
|2478.30
|1436
|2005.12.19 17:10
|buy
|436
|0.10
|1.1994
|1.1964
|1.2064
|1437
|2005.12.19 21:59
|modify
|436
|0.10
|1.1994
|1.1996
|1.2064
|1438
|2005.12.20 03:15
|s/l
|436
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2064
|1.60
|2479.90
|1439
|2005.12.20 03:15
|buy
|437
|0.10
|1.1994
|1.1964
|1.2064
|1440
|2005.12.20 03:25
|modify
|437
|0.10
|1.1994
|1.1995
|1.2064
|1441
|2005.12.20 03:29
|s/l
|437
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.2064
|1.00
|2480.90
|1442
|2005.12.20 03:29
|buy
|438
|0.10
|1.1997
|1.1967
|1.2067
|1443
|2005.12.20 06:54
|s/l
|438
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.2067
|-30.00
|2450.90
|1444
|2005.12.20 06:54
|buy
|439
|0.10
|1.1963
|1.1932
|1.2033
|1445
|2005.12.20 06:59
|modify
|439
|0.10
|1.1963
|1.1970
|1.2033
|1446
|2005.12.20 07:00
|modify
|439
|0.10
|1.1963
|1.1971
|1.2033
|1447
|2005.12.20 07:10
|modify
|439
|0.10
|1.1963
|1.1975
|1.2033
|1448
|2005.12.20 09:10
|s/l
|439
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2033
|12.00
|2462.90
|1449
|2005.12.20 09:10
|buy
|440
|0.10
|1.1973
|1.1941
|1.2043
|1450
|2005.12.20 09:54
|modify
|440
|0.10
|1.1973
|1.1975
|1.2043
|1451
|2005.12.20 10:49
|s/l
|440
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2043
|2.00
|2464.90
|1452
|2005.12.20 10:49
|buy
|441
|0.10
|1.1971
|1.1941
|1.2041
|1453
|2005.12.20 12:15
|modify
|441
|0.10
|1.1971
|1.1975
|1.2041
|1454
|2005.12.20 12:20
|s/l
|441
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2041
|4.00
|2468.90
|1455
|2005.12.20 12:20
|buy
|442
|0.10
|1.1977
|1.1947
|1.2047
|1456
|2005.12.20 15:44
|s/l
|442
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.2047
|-30.40
|2438.50
|1457
|2005.12.20 15:44
|buy
|443
|0.10
|1.1940
|1.1908
|1.2010
|1458
|2005.12.20 17:20
|s/l
|443
|0.10
|1.1908
|1.1908
|1.2010
|-32.50
|2406.00
|1459
|2005.12.20 17:20
|buy
|444
|0.10
|1.1892
|1.1856
|1.1962
|1460
|2005.12.20 18:59
|s/l
|444
|0.10
|1.1856
|1.1856
|1.1962
|-35.70
|2370.30
|1461
|2005.12.20 18:59
|buy
|445
|0.10
|1.1854
|1.1814
|1.1924
|1462
|2005.12.21 01:39
|modify
|445
|0.10
|1.1854
|1.1865
|1.1924
|1463
|2005.12.21 01:49
|modify
|445
|0.10
|1.1854
|1.1866
|1.1924
|1464
|2005.12.21 02:10
|s/l
|445
|0.10
|1.1866
|1.1866
|1.1924
|10.80
|2381.10
|1465
|2005.12.21 02:10
|buy
|446
|0.10
|1.1862
|1.1819
|1.1932
|1466
|2005.12.21 02:25
|modify
|446
|0.10
|1.1862
|1.1866
|1.1932
|1467
|2005.12.21 02:49
|modify
|446
|0.10
|1.1862
|1.1867
|1.1932
|1468
|2005.12.21 02:59
|modify
|446
|0.10
|1.1862
|1.1871
|1.1932
|1469
|2005.12.21 03:15
|modify
|446
|0.10
|1.1862
|1.1873
|1.1932
|1470
|2005.12.21 03:20
|modify
|446
|0.10
|1.1862
|1.1875
|1.1932
|1471
|2005.12.21 03:34
|s/l
|446
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1932
|13.00
|2394.10
|1472
|2005.12.21 03:34
|buy
|447
|0.10
|1.1874
|1.1831
|1.1944
|1473
|2005.12.21 10:05
|modify
|447
|0.10
|1.1874
|1.1875
|1.1944
|1474
|2005.12.21 10:20
|modify
|447
|0.10
|1.1874
|1.1889
|1.1944
|1475
|2005.12.21 10:34
|s/l
|447
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1944
|15.00
|2409.10
|1476
|2005.12.21 10:34
|buy
|448
|0.10
|1.1881
|1.1839
|1.1951
|1477
|2005.12.21 11:54
|modify
|448
|0.10
|1.1881
|1.1889
|1.1951
|1478
|2005.12.21 11:59
|s/l
|448
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1951
|8.00
|2417.10
|1479
|2005.12.21 11:59
|buy
|449
|0.10
|1.1888
|1.1848
|1.1958
|1480
|2005.12.21 16:15
|s/l
|449
|0.10
|1.1848
|1.1848
|1.1958
|-40.00
|2377.10
|1481
|2005.12.21 16:15
|buy
|450
|0.10
|1.1847
|1.1813
|1.1917
|1482
|2005.12.21 16:39
|s/l
|450
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1917
|-34.00
|2343.10
|1483
|2005.12.21 16:39
|buy
|451
|0.10
|1.1815
|1.1778
|1.1885
|1484
|2005.12.21 21:25
|modify
|451
|0.10
|1.1815
|1.1827
|1.1885
|1485
|2005.12.21 21:49
|modify
|451
|0.10
|1.1815
|1.1831
|1.1885
|1486
|2005.12.21 21:59
|modify
|451
|0.10
|1.1815
|1.1832
|1.1885
|1487
|2005.12.21 22:05
|s/l
|451
|0.10
|1.1832
|1.1832
|1.1885
|17.00
|2360.10
|1488
|2005.12.21 22:05
|buy
|452
|0.10
|1.1831
|1.1792
|1.1901
|1489
|2005.12.22 16:10
|modify
|452
|0.10
|1.1831
|1.1845
|1.1901
|1490
|2005.12.22 16:25
|s/l
|452
|0.10
|1.1845
|1.1845
|1.1901
|13.60
|2373.70
|1491
|2005.12.22 16:25
|buy
|453
|0.10
|1.1836
|1.1809
|1.1906
|1492
|2005.12.22 16:59
|modify
|453
|0.10
|1.1836
|1.1854
|1.1906
|1493
|2005.12.22 17:44
|modify
|453
|0.10
|1.1836
|1.1866
|1.1906
|1494
|2005.12.22 17:49
|modify
|453
|0.10
|1.1836
|1.1874
|1.1906
|1495
|2005.12.22 17:59
|s/l
|453
|0.10
|1.1874
|1.1874
|1.1906
|38.00
|2411.70
|1496
|2005.12.22 17:59
|buy
|454
|0.10
|1.1866
|1.1836
|1.1936
|1497
|2005.12.22 18:49
|modify
|454
|0.10
|1.1866
|1.1872
|1.1936
|1498
|2005.12.22 19:05
|s/l
|454
|0.10
|1.1872
|1.1872
|1.1936
|6.00
|2417.70
|1499
|2005.12.22 19:05
|buy
|455
|0.10
|1.1870
|1.1838
|1.1940
|1500
|2005.12.22 19:15
|modify
|455
|0.10
|1.1870
|1.1873
|1.1940
|1501
|2005.12.22 19:20
|s/l
|455
|0.10
|1.1873
|1.1873
|1.1940
|3.00
|2420.70
|1502
|2005.12.22 19:20
|buy
|456
|0.10
|1.1875
|1.1843
|1.1945
|1503
|2005.12.23 14:20
|s/l
|456
|0.10
|1.1843
|1.1843
|1.1945
|-32.60
|2388.10
|1504
|2005.12.23 14:20
|buy
|457
|0.10
|1.1842
|1.1815
|1.1912
|1505
|2005.12.23 15:05
|modify
|457
|0.10
|1.1842
|1.1851
|1.1912
|1506
|2005.12.23 15:20
|s/l
|457
|0.10
|1.1851
|1.1851
|1.1912
|9.00
|2397.10
|1507
|2005.12.23 15:20
|buy
|458
|0.10
|1.1850
|1.1824
|1.1920
|1508
|2005.12.23 17:20
|modify
|458
|0.10
|1.1850
|1.1854
|1.1920
|1509
|2005.12.23 17:34
|modify
|458
|0.10
|1.1850
|1.1870
|1.1920
|1510
|2005.12.23 17:39
|s/l
|458
|0.10
|1.1870
|1.1870
|1.1920
|20.00
|2417.10
|1511
|2005.12.23 17:39
|buy
|459
|0.10
|1.1871
|1.1840
|1.1941
|1512
|2005.12.26 05:05
|s/l
|459
|0.10
|1.1840
|1.1840
|1.1941
|-31.10
|2386.00
|1513
|2005.12.26 05:05
|buy
|460
|0.10
|1.1842
|1.1806
|1.1912
|1514
|2005.12.26 09:34
|modify
|460
|0.10
|1.1842
|1.1848
|1.1912
|1515
|2005.12.26 09:39
|s/l
|460
|0.10
|1.1848
|1.1848
|1.1912
|6.00
|2392.00
|1516
|2005.12.26 09:39
|buy
|461
|0.10
|1.1850
|1.1813
|1.1920
|1517
|2005.12.26 10:54
|modify
|461
|0.10
|1.1850
|1.1854
|1.1920
|1518
|2005.12.26 10:59
|s/l
|461
|0.10
|1.1854
|1.1854
|1.1920
|4.00
|2396.00
|1519
|2005.12.26 10:59
|buy
|462
|0.10
|1.1856
|1.1819
|1.1926
|1520
|2005.12.26 12:59
|modify
|462
|0.10
|1.1856
|1.1866
|1.1926
|1521
|2005.12.26 13:05
|s/l
|462
|0.10
|1.1866
|1.1866
|1.1926
|10.00
|2406.00
|1522
|2005.12.26 13:05
|buy
|463
|0.10
|1.1860
|1.1827
|1.1930
|1523
|2005.12.26 13:25
|modify
|463
|0.10
|1.1860
|1.1886
|1.1930
|1524
|2005.12.26 13:29
|s/l
|463
|0.10
|1.1886
|1.1886
|1.1930
|26.00
|2432.00
|1525
|2005.12.26 13:29
|buy
|464
|0.10
|1.1865
|1.1830
|1.1935
|1526
|2005.12.26 13:54
|modify
|464
|0.10
|1.1865
|1.1866
|1.1935
|1527
|2005.12.26 13:59
|s/l
|464
|0.10
|1.1866
|1.1866
|1.1935
|1.00
|2433.00
|1528
|2005.12.26 13:59
|buy
|465
|0.10
|1.1864
|1.1829
|1.1934
|1529
|2005.12.27 10:54
|modify
|465
|0.10
|1.1864
|1.1866
|1.1934
|1530
|2005.12.27 10:59
|s/l
|465
|0.10
|1.1866
|1.1866
|1.1934
|1.60
|2434.60
|1531
|2005.12.27 10:59
|buy
|466
|0.10
|1.1864
|1.1841
|1.1934
|1532
|2005.12.27 21:25
|s/l
|466
|0.10
|1.1841
|1.1841
|1.1934
|-23.10
|2411.50
|1533
|2005.12.27 21:25
|buy
|467
|0.10
|1.1840
|1.1815
|1.1910
|1534
|2005.12.28 02:25
|modify
|467
|0.10
|1.1840
|1.1847
|1.1910
|1535
|2005.12.28 03:10
|s/l
|467
|0.10
|1.1847
|1.1847
|1.1910
|5.80
|2417.30
|1536
|2005.12.28 03:10
|buy
|468
|0.10
|1.1845
|1.1818
|1.1915
|1537
|2005.12.28 05:34
|modify
|468
|0.10
|1.1845
|1.1845
|1.1915
|1538
|2005.12.28 06:05
|modify
|468
|0.10
|1.1845
|1.1847
|1.1915
|1539
|2005.12.28 06:39
|s/l
|468
|0.10
|1.1847
|1.1847
|1.1915
|2.00
|2419.30
|1540
|2005.12.28 06:39
|buy
|469
|0.10
|1.1847
|1.1822
|1.1917
|1541
|2005.12.28 06:54
|modify
|469
|0.10
|1.1847
|1.1848
|1.1917
|1542
|2005.12.28 06:59
|s/l
|469
|0.10
|1.1848
|1.1848
|1.1917
|1.00
|2420.30
|1543
|2005.12.28 06:59
|buy
|470
|0.10
|1.1847
|1.1822
|1.1917
|1544
|2005.12.28 08:15
|modify
|470
|0.10
|1.1847
|1.1849
|1.1917
|1545
|2005.12.28 08:20
|s/l
|470
|0.10
|1.1849
|1.1849
|1.1917
|2.00
|2422.30
|1546
|2005.12.28 08:20
|buy
|471
|0.10
|1.1850
|1.1825
|1.1920
|1547
|2005.12.28 08:25
|modify
|471
|0.10
|1.1850
|1.1853
|1.1920
|1548
|2005.12.28 09:05
|modify
|471
|0.10
|1.1850
|1.1891
|1.1920
|1549
|2005.12.28 09:10
|s/l
|471
|0.10
|1.1891
|1.1891
|1.1920
|41.00
|2463.30
|1550
|2005.12.28 09:10
|buy
|472
|0.10
|1.1873
|1.1846
|1.1943
|1551
|2005.12.28 09:25
|modify
|472
|0.10
|1.1873
|1.1912
|1.1943
|1552
|2005.12.28 09:29
|s/l
|472
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.1943
|39.00
|2502.30
|1553
|2005.12.28 09:29
|buy
|473
|0.10
|1.1912
|1.1883
|1.1982
|1554
|2005.12.28 09:59
|modify
|473
|0.10
|1.1912
|1.1913
|1.1982
|1555
|2005.12.28 10:34
|s/l
|473
|0.10
|1.1913
|1.1913
|1.1982
|1.00
|2503.30
|1556
|2005.12.28 10:34
|buy
|474
|0.10
|1.1907
|1.1876
|1.1977
|1557
|2005.12.28 10:49
|modify
|474
|0.10
|1.1907
|1.1911
|1.1977
|1558
|2005.12.28 10:54
|modify
|474
|0.10
|1.1907
|1.1915
|1.1977
|1559
|2005.12.28 10:59
|s/l
|474
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1977
|8.00
|2511.30
|1560
|2005.12.28 10:59
|buy
|475
|0.10
|1.1914
|1.1883
|1.1984
|1561
|2005.12.28 12:39
|modify
|475
|0.10
|1.1914
|1.1915
|1.1984
|1562
|2005.12.28 12:49
|s/l
|475
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1984
|1.00
|2512.30
|1563
|2005.12.28 12:49
|buy
|476
|0.10
|1.1913
|1.1881
|1.1983
|1564
|2005.12.28 14:25
|modify
|476
|0.10
|1.1913
|1.1914
|1.1983
|1565
|2005.12.28 14:34
|s/l
|476
|0.10
|1.1914
|1.1914
|1.1983
|1.00
|2513.30
|1566
|2005.12.28 14:34
|buy
|477
|0.10
|1.1915
|1.1883
|1.1985
|1567
|2005.12.28 18:34
|s/l
|477
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1985
|-32.20
|2481.10
|1568
|2005.12.28 18:34
|buy
|478
|0.10
|1.1867
|1.1828
|1.1937
|1569
|2005.12.28 18:39
|modify
|478
|0.10
|1.1867
|1.1889
|1.1937
|1570
|2005.12.28 18:59
|s/l
|478
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1937
|22.00
|2503.10
|1571
|2005.12.28 18:59
|buy
|479
|0.10
|1.1876
|1.1837
|1.1946
|1572
|2005.12.28 19:25
|s/l
|479
|0.10
|1.1837
|1.1837
|1.1946
|-39.30
|2463.80
|1573
|2005.12.28 19:25
|buy
|480
|0.10
|1.1834
|1.1791
|1.1904
|1574
|2005.12.29 02:54
|modify
|480
|0.10
|1.1834
|1.1845
|1.1904
|1575
|2005.12.29 03:34
|s/l
|480
|0.10
|1.1845
|1.1845
|1.1904
|10.60
|2474.40
|1576
|2005.12.29 03:34
|buy
|481
|0.10
|1.1842
|1.1798
|1.1912
|1577
|2005.12.29 03:54
|modify
|481
|0.10
|1.1842
|1.1845
|1.1912
|1578
|2005.12.29 04:05
|s/l
|481
|0.10
|1.1845
|1.1845
|1.1912
|3.00
|2477.40
|1579
|2005.12.29 04:05
|buy
|482
|0.10
|1.1845
|1.1803
|1.1915
|1580
|2005.12.29 08:25
|modify
|482
|0.10
|1.1845
|1.1848
|1.1915
|1581
|2005.12.29 08:34
|s/l
|482
|0.10
|1.1848
|1.1848
|1.1915
|3.00
|2480.40
|1582
|2005.12.29 08:34
|buy
|483
|0.10
|1.1849
|1.1815
|1.1919
|1583
|2005.12.29 09:05
|modify
|483
|0.10
|1.1849
|1.1851
|1.1919
|1584
|2005.12.29 09:10
|s/l
|483
|0.10
|1.1851
|1.1851
|1.1919
|2.00
|2482.40
|1585
|2005.12.29 09:10
|buy
|484
|0.10
|1.1852
|1.1818
|1.1922
|1586
|2005.12.29 09:15
|modify
|484
|0.10
|1.1852
|1.1872
|1.1922
|1587
|2005.12.29 09:25
|s/l
|484
|0.10
|1.1872
|1.1872
|1.1922
|20.00
|2502.40
|1588
|2005.12.29 09:25
|buy
|485
|0.10
|1.1861
|1.1825
|1.1931
|1589
|2005.12.29 09:39
|modify
|485
|0.10
|1.1861
|1.1867
|1.1931
|1590
|2005.12.29 09:49
|s/l
|485
|0.10
|1.1867
|1.1867
|1.1931
|6.00
|2508.40
|1591
|2005.12.29 09:49
|buy
|486
|0.10
|1.1869
|1.1833
|1.1939
|1592
|2005.12.29 14:25
|s/l
|486
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1939
|-35.80
|2472.60
|1593
|2005.12.29 14:25
|buy
|487
|0.10
|1.1826
|1.1794
|1.1896
|1594
|2005.12.29 14:49
|modify
|487
|0.10
|1.1826
|1.1829
|1.1896
|1595
|2005.12.29 14:54
|s/l
|487
|0.10
|1.1829
|1.1829
|1.1896
|3.00
|2475.60
|1596
|2005.12.29 14:54
|buy
|488
|0.10
|1.1827
|1.1795
|1.1897
|1597
|2005.12.29 17:44
|modify
|488
|0.10
|1.1827
|1.1831
|1.1897
|1598
|2005.12.29 17:49
|modify
|488
|0.10
|1.1827
|1.1834
|1.1897
|1599
|2005.12.29 18:34
|s/l
|488
|0.10
|1.1834
|1.1834
|1.1897
|7.00
|2482.60
|1600
|2005.12.29 18:34
|buy
|489
|0.10
|1.1835
|1.1805
|1.1905
|1601
|2005.12.30 04:15
|modify
|489
|0.10
|1.1835
|1.1850
|1.1905
|1602
|2005.12.30 04:25
|s/l
|489
|0.10
|1.1850
|1.1850
|1.1905
|14.60
|2497.20
|1603
|2005.12.30 04:25
|buy
|490
|0.10
|1.1845
|1.1813
|1.1915
|1604
|2005.12.30 04:29
|modify
|490
|0.10
|1.1845
|1.1852
|1.1915
|1605
|2005.12.30 04:39
|modify
|490
|0.10
|1.1845
|1.1854
|1.1915
|1606
|2005.12.30 05:10
|modify
|490
|0.10
|1.1845
|1.1865
|1.1915
|1607
|2005.12.30 05:15
|s/l
|490
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.1915
|20.00
|2517.20
|1608
|2005.12.30 05:15
|buy
|491
|0.10
|1.1866
|1.1836
|1.1936
|1609
|2005.12.30 05:54
|modify
|491
|0.10
|1.1866
|1.1868
|1.1936
|1610
|2005.12.30 06:00
|s/l
|491
|0.10
|1.1868
|1.1868
|1.1936
|2.00
|2519.20
|1611
|2005.12.30 06:00
|buy
|492
|0.10
|1.1870
|1.1841
|1.1940
|1612
|2005.12.30 06:25
|modify
|492
|0.10
|1.1870
|1.1872
|1.1940
|1613
|2005.12.30 07:10
|s/l
|492
|0.10
|1.1872
|1.1872
|1.1940
|2.00
|2521.20
|1614
|2005.12.30 07:10
|buy
|493
|0.10
|1.1874
|1.1845
|1.1944
|1615
|2005.12.30 09:05
|modify
|493
|0.10
|1.1874
|1.1875
|1.1944
|1616
|2005.12.30 09:15
|s/l
|493
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1944
|1.00
|2522.20
|1617
|2005.12.30 09:15
|buy
|494
|0.10
|1.1875
|1.1845
|1.1945
|1618
|2005.12.30 10:54
|s/l
|494
|0.10
|1.1845
|1.1845
|1.1945
|-30.40
|2491.80
|1619
|2005.12.30 10:54
|buy
|495
|0.10
|1.1845
|1.1813
|1.1915
|1620
|2005.12.30 14:34
|s/l
|495
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1915
|-32.00
|2459.80
|1621
|2005.12.30 14:34
|buy
|496
|0.10
|1.1798
|1.1763
|1.1868
|1622
|2005.12.30 14:49
|modify
|496
|0.10
|1.1798
|1.1808
|1.1868
|1623
|2005.12.30 14:54
|s/l
|496
|0.10
|1.1808
|1.1808
|1.1868
|10.00
|2469.80
|1624
|2005.12.30 14:54
|buy
|497
|0.10
|1.1800
|1.1765
|1.1870
|1625
|2005.12.30 18:05
|modify
|497
|0.10
|1.1800
|1.1814
|1.1870
|1626
|2005.12.30 18:15
|s/l
|497
|0.10
|1.1814
|1.1814
|1.1870
|14.00
|2483.80
|1627
|2005.12.30 18:15
|buy
|498
|0.10
|1.1802
|1.1762
|1.1872
|1628
|2005.12.30 18:25
|modify
|498
|0.10
|1.1802
|1.1810
|1.1872
|1629
|2005.12.30 18:34
|modify
|498
|0.10
|1.1802
|1.1829
|1.1872
|1630
|2005.12.30 18:39
|s/l
|498
|0.10
|1.1829
|1.1829
|1.1872
|27.00
|2510.80
|1631
|2005.12.30 18:39
|buy
|499
|0.10
|1.1827
|1.1785
|1.1897
|1632
|2005.12.30 18:54
|modify
|499
|0.10
|1.1827
|1.1829
|1.1897
|1633
|2005.12.30 18:59
|modify
|499
|0.10
|1.1827
|1.1830
|1.1897
|1634
|2005.12.30 19:05
|s/l
|499
|0.10
|1.1830
|1.1830
|1.1897
|3.00
|2513.80
|1635
|2005.12.30 19:05
|buy
|500
|0.10
|1.1824
|1.1781
|1.1894
|1636
|2005.12.30 19:25
|modify
|500
|0.10
|1.1824
|1.1833
|1.1894
|1637
|2005.12.30 19:29
|s/l
|500
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1894
|9.00
|2522.80
|1638
|2005.12.30 19:29
|buy
|501
|0.10
|1.1834
|1.1790
|1.1904
|1639
|2006.01.02 10:10
|modify
|501
|0.10
|1.1834
|1.1853
|1.1904
|1640
|2006.01.02 10:15
|s/l
|501
|0.10
|1.1853
|1.1853
|1.1904
|18.60
|2541.40
|1641
|2006.01.02 10:15
|buy
|502
|0.10
|1.1842
|1.1804
|1.1912
|1642
|2006.01.02 10:25
|modify
|502
|0.10
|1.1842
|1.1853
|1.1912
|1643
|2006.01.02 10:34
|s/l
|502
|0.10
|1.1853
|1.1853
|1.1912
|11.00
|2552.40
|1644
|2006.01.02 10:34
|buy
|503
|0.10
|1.1852
|1.1814
|1.1922
|1645
|2006.01.02 10:54
|modify
|503
|0.10
|1.1852
|1.1853
|1.1922
|1646
|2006.01.02 10:59
|s/l
|503
|0.10
|1.1853
|1.1853
|1.1922
|1.00
|2553.40
|1647
|2006.01.02 10:59
|buy
|504
|0.10
|1.1853
|1.1815
|1.1923
|1648
|2006.01.02 18:05
|s/l
|504
|0.10
|1.1815
|1.1815
|1.1923
|-37.70
|2515.70
|1649
|2006.01.02 18:05
|buy
|505
|0.10
|1.1810
|1.1787
|1.1880
|1650
|2006.01.02 18:34
|modify
|505
|0.10
|1.1810
|1.1812
|1.1880
|1651
|2006.01.02 18:44
|s/l
|505
|0.10
|1.1812
|1.1812
|1.1880
|2.00
|2517.70
|1652
|2006.01.02 18:44
|buy
|506
|0.10
|1.1813
|1.1789
|1.1883
|1653
|2006.01.02 19:44
|modify
|506
|0.10
|1.1813
|1.1814
|1.1883
|1654
|2006.01.03 01:49
|s/l
|506
|0.10
|1.1814
|1.1814
|1.1883
|0.60
|2518.30
|1655
|2006.01.03 01:49
|buy
|507
|0.10
|1.1815
|1.1792
|1.1885
|1656
|2006.01.03 02:05
|modify
|507
|0.10
|1.1815
|1.1834
|1.1885
|1657
|2006.01.03 02:15
|s/l
|507
|0.10
|1.1834
|1.1834
|1.1885
|19.00
|2537.30
|1658
|2006.01.03 02:15
|buy
|508
|0.10
|1.1834
|1.1809
|1.1904
|1659
|2006.01.03 03:49
|modify
|508
|0.10
|1.1834
|1.1853
|1.1904
|1660
|2006.01.03 04:15
|modify
|508
|0.10
|1.1834
|1.1866
|1.1904
|1661
|2006.01.03 04:25
|modify
|508
|0.10
|1.1834
|1.1867
|1.1904
|1662
|2006.01.03 04:34
|s/l
|508
|0.10
|1.1867
|1.1867
|1.1904
|33.00
|2570.30
|1663
|2006.01.03 04:34
|buy
|509
|0.10
|1.1868
|1.1840
|1.1938
|1664
|2006.01.03 07:10
|modify
|509
|0.10
|1.1868
|1.1872
|1.1938
|1665
|2006.01.03 07:25
|modify
|509
|0.10
|1.1868
|1.1894
|1.1938
|1666
|2006.01.03 07:34
|s/l
|509
|0.10
|1.1894
|1.1894
|1.1938
|26.00
|2596.30
|1667
|2006.01.03 07:34
|buy
|510
|0.10
|1.1893
|1.1867
|1.1963
|1668
|2006.01.03 11:10
|s/l
|510
|0.10
|1.1867
|1.1867
|1.1963
|-26.20
|2570.10
|1669
|2006.01.03 11:10
|buy
|511
|0.10
|1.1862
|1.1830
|1.1932
|1670
|2006.01.03 11:20
|modify
|511
|0.10
|1.1862
|1.1869
|1.1932
|1671
|2006.01.03 11:54
|modify
|511
|0.10
|1.1862
|1.1871
|1.1932
|1672
|2006.01.03 13:10
|modify
|511
|0.10
|1.1862
|1.1875
|1.1932
|1673
|2006.01.03 14:49
|s/l
|511
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1932
|13.00
|2583.10
|1674
|2006.01.03 14:49
|buy
|512
|0.10
|1.1875
|1.1842
|1.1945
|1675
|2006.01.03 16:10
|modify
|512
|0.10
|1.1875
|1.1891
|1.1945
|1676
|2006.01.03 16:20
|s/l
|512
|0.10
|1.1891
|1.1891
|1.1945
|16.00
|2599.10
|1677
|2006.01.03 16:20
|buy
|513
|0.10
|1.1882
|1.1846
|1.1952
|1678
|2006.01.03 16:29
|modify
|513
|0.10
|1.1882
|1.1891
|1.1952
|1679
|2006.01.03 16:49
|modify
|513
|0.10
|1.1882
|1.1892
|1.1952
|1680
|2006.01.03 17:10
|modify
|513
|0.10
|1.1882
|1.1927
|1.1952
|1681
|2006.01.03 17:20
|modify
|513
|0.10
|1.1882
|1.1934
|1.1952
|1682
|2006.01.03 17:25
|t/p
|513
|0.10
|1.1952
|1.1934
|1.1952
|70.00
|2669.10
|1683
|2006.01.03 17:25
|buy
|514
|0.10
|1.1965
|1.1923
|1.2035
|1684
|2006.01.03 17:54
|modify
|514
|0.10
|1.1965
|1.1973
|1.2035
|1685
|2006.01.03 18:05
|s/l
|514
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2035
|8.00
|2677.10
|1686
|2006.01.03 18:05
|buy
|515
|0.10
|1.1964
|1.1919
|1.2034
|1687
|2006.01.03 18:25
|modify
|515
|0.10
|1.1964
|1.1969
|1.2034
|1688
|2006.01.03 18:49
|modify
|515
|0.10
|1.1964
|1.1971
|1.2034
|1689
|2006.01.03 18:54
|modify
|515
|0.10
|1.1964
|1.1973
|1.2034
|1690
|2006.01.03 19:05
|s/l
|515
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2034
|9.00
|2686.10
|1691
|2006.01.03 19:05
|buy
|516
|0.10
|1.1971
|1.1925
|1.2041
|1692
|2006.01.03 19:49
|modify
|516
|0.10
|1.1971
|1.1972
|1.2041
|1693
|2006.01.03 19:54
|modify
|516
|0.10
|1.1971
|1.1973
|1.2041
|1694
|2006.01.03 20:05
|s/l
|516
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2041
|2.00
|2688.10
|1695
|2006.01.03 20:05
|buy
|517
|0.10
|1.1972
|1.1925
|1.2042
|1696
|2006.01.03 20:39
|modify
|517
|0.10
|1.1972
|1.1974
|1.2042
|1697
|2006.01.03 20:49
|s/l
|517
|0.10
|1.1974
|1.1974
|1.2042
|2.00
|2690.10
|1698
|2006.01.03 20:49
|buy
|518
|0.10
|1.1976
|1.1928
|1.2046
|1699
|2006.01.03 21:05
|modify
|518
|0.10
|1.1976
|1.1992
|1.2046
|1700
|2006.01.03 21:15
|s/l
|518
|0.10
|1.1992
|1.1992
|1.2046
|16.00
|2706.10
|1701
|2006.01.03 21:15
|buy
|519
|0.10
|1.1976
|1.1926
|1.2046
|1702
|2006.01.03 21:29
|modify
|519
|0.10
|1.1976
|1.1995
|1.2046
|1703
|2006.01.03 21:34
|modify
|519
|0.10
|1.1976
|1.2011
|1.2046
|1704
|2006.01.03 21:39
|s/l
|519
|0.10
|1.2011
|1.2011
|1.2046
|35.00
|2741.10
|1705
|2006.01.03 21:39
|buy
|520
|0.10
|1.2004
|1.1953
|1.2074
|1706
|2006.01.03 21:49
|modify
|520
|0.10
|1.2004
|1.2009
|1.2074
|1707
|2006.01.03 21:54
|modify
|520
|0.10
|1.2004
|1.2013
|1.2074
|1708
|2006.01.03 22:29
|modify
|520
|0.10
|1.2004
|1.2015
|1.2074
|1709
|2006.01.03 22:39
|s/l
|520
|0.10
|1.2015
|1.2015
|1.2074
|11.00
|2752.10
|1710
|2006.01.03 22:39
|buy
|521
|0.10
|1.2014
|1.1964
|1.2084
|1711
|2006.01.03 22:54
|modify
|521
|0.10
|1.2014
|1.2016
|1.2084
|1712
|2006.01.03 22:59
|s/l
|521
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2084
|2.00
|2754.10
|1713
|2006.01.03 22:59
|buy
|522
|0.10
|1.2014
|1.1964
|1.2084
|1714
|2006.01.04 02:25
|modify
|522
|0.10
|1.2014
|1.2027
|1.2084
|1715
|2006.01.04 02:49
|modify
|522
|0.10
|1.2014
|1.2028
|1.2084
|1716
|2006.01.04 03:05
|s/l
|522
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.2084
|12.80
|2766.90
|1717
|2006.01.04 03:05
|buy
|523
|0.10
|1.2028
|1.1979
|1.2098
|1718
|2006.01.04 03:25
|modify
|523
|0.10
|1.2028
|1.2031
|1.2098
|1719
|2006.01.04 03:34
|s/l
|523
|0.10
|1.2031
|1.2031
|1.2098
|3.00
|2769.90
|1720
|2006.01.04 03:34
|buy
|524
|0.10
|1.2033
|1.1983
|1.2103
|1721
|2006.01.04 04:15
|modify
|524
|0.10
|1.2033
|1.2049
|1.2103
|1722
|2006.01.04 04:20
|modify
|524
|0.10
|1.2033
|1.2050
|1.2103
|1723
|2006.01.04 04:29
|modify
|524
|0.10
|1.2033
|1.2056
|1.2103
|1724
|2006.01.04 05:25
|modify
|524
|0.10
|1.2033
|1.2071
|1.2103
|1725
|2006.01.04 05:34
|s/l
|524
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2103
|38.00
|2807.90
|1726
|2006.01.04 05:34
|buy
|525
|0.10
|1.2065
|1.2015
|1.2135
|1727
|2006.01.04 05:54
|modify
|525
|0.10
|1.2065
|1.2067
|1.2135
|1728
|2006.01.04 05:59
|s/l
|525
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2135
|2.00
|2809.90
|1729
|2006.01.04 05:59
|buy
|526
|0.10
|1.2068
|1.2018
|1.2138
|1730
|2006.01.04 11:05
|modify
|526
|0.10
|1.2068
|1.2071
|1.2138
|1731
|2006.01.04 11:10
|s/l
|526
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2138
|3.00
|2812.90
|1732
|2006.01.04 11:10
|buy
|527
|0.10
|1.2054
|1.2004
|1.2124
|1733
|2006.01.04 11:44
|modify
|527
|0.10
|1.2054
|1.2056
|1.2124
|1734
|2006.01.04 11:49
|modify
|527
|0.10
|1.2054
|1.2074
|1.2124
|1735
|2006.01.04 11:59
|s/l
|527
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2124
|20.00
|2832.90
|1736
|2006.01.04 11:59
|buy
|528
|0.10
|1.2066
|1.2014
|1.2136
|1737
|2006.01.04 14:20
|modify
|528
|0.10
|1.2066
|1.2076
|1.2136
|1738
|2006.01.04 14:25
|s/l
|528
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2136
|10.00
|2842.90
|1739
|2006.01.04 14:25
|buy
|529
|0.10
|1.2069
|1.2026
|1.2139
|1740
|2006.01.04 14:29
|modify
|529
|0.10
|1.2069
|1.2076
|1.2139
|1741
|2006.01.04 14:34
|modify
|529
|0.10
|1.2069
|1.2088
|1.2139
|1742
|2006.01.04 14:39
|modify
|529
|0.10
|1.2069
|1.2096
|1.2139
|1743
|2006.01.04 14:49
|s/l
|529
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2139
|27.00
|2869.90
|1744
|2006.01.04 14:49
|buy
|530
|0.10
|1.2086
|1.2040
|1.2156
|1745
|2006.01.04 14:54
|modify
|530
|0.10
|1.2086
|1.2092
|1.2156
|1746
|2006.01.04 14:59
|s/l
|530
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.2156
|6.00
|2875.90
|1747
|2006.01.04 14:59
|buy
|531
|0.10
|1.2091
|1.2045
|1.2161
|1748
|2006.01.04 15:49
|modify
|531
|0.10
|1.2091
|1.2094
|1.2161
|1749
|2006.01.04 15:59
|s/l
|531
|0.10
|1.2094
|1.2094
|1.2161
|3.00
|2878.90
|1750
|2006.01.04 15:59
|buy
|532
|0.10
|1.2095
|1.2048
|1.2165
|1751
|2006.01.04 19:20
|modify
|532
|0.10
|1.2095
|1.2107
|1.2165
|1752
|2006.01.04 19:25
|s/l
|532
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2165
|12.00
|2890.90
|1753
|2006.01.04 19:25
|buy
|533
|0.10
|1.2090
|1.2040
|1.2160
|1754
|2006.01.04 19:34
|modify
|533
|0.10
|1.2090
|1.2109
|1.2160
|1755
|2006.01.04 19:44
|modify
|533
|0.10
|1.2090
|1.2116
|1.2160
|1756
|2006.01.04 19:49
|s/l
|533
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2160
|26.00
|2916.90
|1757
|2006.01.04 19:49
|buy
|534
|0.10
|1.2117
|1.2067
|1.2187
|1758
|2006.01.04 20:25
|modify
|534
|0.10
|1.2117
|1.2132
|1.2187
|1759
|2006.01.04 20:29
|s/l
|534
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2187
|15.00
|2931.90
|1760
|2006.01.04 20:29
|buy
|535
|0.10
|1.2125
|1.2074
|1.2195
|1761
|2006.01.05 13:05
|s/l
|535
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2195
|-51.00
|2880.90
|1762
|2006.01.05 13:05
|buy
|536
|0.10
|1.2068
|1.2030
|1.2138
|1763
|2006.01.05 13:25
|modify
|536
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.2138
|1764
|2006.01.05 13:54
|modify
|536
|0.10
|1.2068
|1.2071
|1.2138
|1765
|2006.01.05 13:59
|modify
|536
|0.10
|1.2068
|1.2074
|1.2138
|1766
|2006.01.05 14:00
|modify
|536
|0.10
|1.2068
|1.2075
|1.2138
|1767
|2006.01.05 14:34
|modify
|536
|0.10
|1.2068
|1.2089
|1.2138
|1768
|2006.01.05 14:39
|modify
|536
|0.10
|1.2068
|1.2090
|1.2138
|1769
|2006.01.05 14:44
|s/l
|536
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2138
|22.00
|2902.90
|1770
|2006.01.05 14:44
|buy
|537
|0.10
|1.2081
|1.2042
|1.2151
|1771
|2006.01.05 15:05
|modify
|537
|0.10
|1.2081
|1.2089
|1.2151
|1772
|2006.01.05 15:10
|s/l
|537
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2151
|8.00
|2910.90
|1773
|2006.01.05 15:10
|buy
|538
|0.10
|1.2090
|1.2055
|1.2160
|1774
|2006.01.05 15:54
|modify
|538
|0.10
|1.2090
|1.2096
|1.2160
|1775
|2006.01.05 15:59
|s/l
|538
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2160
|6.00
|2916.90
|1776
|2006.01.05 15:59
|buy
|539
|0.10
|1.2084
|1.2046
|1.2154
|1777
|2006.01.05 16:20
|modify
|539
|0.10
|1.2084
|1.2089
|1.2154
|1778
|2006.01.05 16:29
|s/l
|539
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2154
|5.00
|2921.90
|1779
|2006.01.05 16:29
|buy
|540
|0.10
|1.2087
|1.2050
|1.2157
|1780
|2006.01.05 18:05
|modify
|540
|0.10
|1.2087
|1.2095
|1.2157
|1781
|2006.01.05 18:10
|s/l
|540
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2157
|8.00
|2929.90
|1782
|2006.01.05 18:10
|buy
|541
|0.10
|1.2088
|1.2049
|1.2158
|1783
|2006.01.05 18:54
|modify
|541
|0.10
|1.2088
|1.2091
|1.2158
|1784
|2006.01.05 19:10
|s/l
|541
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.2158
|3.00
|2932.90
|1785
|2006.01.05 19:10
|buy
|542
|0.10
|1.2090
|1.2051
|1.2160
|1786
|2006.01.05 19:20
|modify
|542
|0.10
|1.2090
|1.2092
|1.2160
|1787
|2006.01.05 19:29
|s/l
|542
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.2160
|2.00
|2934.90
|1788
|2006.01.05 19:29
|buy
|543
|0.10
|1.2093
|1.2054
|1.2163
|1789
|2006.01.05 20:44
|modify
|543
|0.10
|1.2093
|1.2094
|1.2163
|1790
|2006.01.05 21:20
|modify
|543
|0.10
|1.2093
|1.2096
|1.2163
|1791
|2006.01.05 22:05
|s/l
|543
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2163
|3.00
|2937.90
|1792
|2006.01.05 22:05
|buy
|544
|0.10
|1.2098
|1.2058
|1.2168
|1793
|2006.01.06 02:34
|modify
|544
|0.10
|1.2098
|1.2115
|1.2168
|1794
|2006.01.06 02:39
|s/l
|544
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.2168
|16.60
|2954.50
|1795
|2006.01.06 02:39
|buy
|545
|0.10
|1.2112
|1.2072
|1.2182
|1796
|2006.01.06 15:49
|modify
|545
|0.10
|1.2112
|1.2157
|1.2182
|1797
|2006.01.06 16:10
|s/l
|545
|0.10
|1.2157
|1.2157
|1.2182
|45.00
|2999.50
|1798
|2006.01.06 16:10
|buy
|546
|0.10
|1.2140
|1.2105
|1.2210
|1799
|2006.01.06 16:25
|modify
|546
|0.10
|1.2140
|1.2156
|1.2210
|1800
|2006.01.06 16:29
|s/l
|546
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2210
|16.00
|3015.50
|1801
|2006.01.06 16:29
|buy
|547
|0.10
|1.2147
|1.2112
|1.2217
|1802
|2006.01.06 17:20
|modify
|547
|0.10
|1.2147
|1.2156
|1.2217
|1803
|2006.01.06 17:29
|s/l
|547
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2217
|9.00
|3024.50
|1804
|2006.01.06 17:29
|buy
|548
|0.10
|1.2151
|1.2115
|1.2221
|1805
|2006.01.06 19:10
|modify
|548
|0.10
|1.2151
|1.2153
|1.2221
|1806
|2006.01.06 19:25
|s/l
|548
|0.10
|1.2153
|1.2153
|1.2221
|2.00
|3026.50
|1807
|2006.01.06 19:25
|buy
|549
|0.10
|1.2148
|1.2110
|1.2218
|1808
|2006.01.06 19:34
|modify
|549
|0.10
|1.2148
|1.2149
|1.2218
|1809
|2006.01.06 20:15
|s/l
|549
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2218
|1.00
|3027.50
|1810
|2006.01.06 20:15
|buy
|550
|0.10
|1.2147
|1.2110
|1.2217
|1811
|2006.01.06 21:20
|modify
|550
|0.10
|1.2147
|1.2149
|1.2217
|1812
|2006.01.06 22:10
|modify
|550
|0.10
|1.2147
|1.2150
|1.2217
|1813
|2006.01.06 22:25
|modify
|550
|0.10
|1.2147
|1.2153
|1.2217
|1814
|2006.01.06 22:39
|s/l
|550
|0.10
|1.2153
|1.2153
|1.2217
|6.00
|3033.50
|1815
|2006.01.06 22:39
|buy
|551
|0.10
|1.2154
|1.2118
|1.2224
|1816
|2006.01.09 09:05
|s/l
|551
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2224
|-36.70
|2996.80
|1817
|2006.01.09 09:05
|buy
|552
|0.10
|1.2112
|1.2074
|1.2182
|1818
|2006.01.09 11:15
|s/l
|552
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2182
|-38.40
|2958.40
|1819
|2006.01.09 11:15
|buy
|553
|0.10
|1.2072
|1.2029
|1.2142
|1820
|2006.01.09 11:59
|modify
|553
|0.10
|1.2072
|1.2075
|1.2142
|1821
|2006.01.09 12:00
|modify
|553
|0.10
|1.2072
|1.2076
|1.2142
|1822
|2006.01.09 12:25
|s/l
|553
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2142
|4.00
|2962.40
|1823
|2006.01.09 12:25
|buy
|554
|0.10
|1.2075
|1.2030
|1.2145
|1824
|2006.01.09 15:05
|modify
|554
|0.10
|1.2075
|1.2076
|1.2145
|1825
|2006.01.09 15:15
|s/l
|554
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2145
|1.00
|2963.40
|1826
|2006.01.09 15:15
|buy
|555
|0.10
|1.2078
|1.2043
|1.2148
|1827
|2006.01.10 09:15
|s/l
|555
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.2148
|-35.50
|2927.90
|1828
|2006.01.10 09:15
|buy
|556
|0.10
|1.2043
|1.2010
|1.2113
|1829
|2006.01.10 09:20
|modify
|556
|0.10
|1.2043
|1.2053
|1.2113
|1830
|2006.01.10 09:25
|s/l
|556
|0.10
|1.2053
|1.2053
|1.2113
|10.00
|2937.90
|1831
|2006.01.10 09:25
|buy
|557
|0.10
|1.2047
|1.2014
|1.2117
|1832
|2006.01.10 09:34
|modify
|557
|0.10
|1.2047
|1.2051
|1.2117
|1833
|2006.01.10 09:39
|s/l
|557
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2117
|4.00
|2941.90
|1834
|2006.01.10 09:39
|buy
|558
|0.10
|1.2037
|1.2003
|1.2107
|1835
|2006.01.10 09:44
|modify
|558
|0.10
|1.2037
|1.2047
|1.2107
|1836
|2006.01.10 09:49
|s/l
|558
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.2107
|10.00
|2951.90
|1837
|2006.01.10 09:49
|buy
|559
|0.10
|1.2041
|1.2007
|1.2111
|1838
|2006.01.10 09:59
|modify
|559
|0.10
|1.2041
|1.2049
|1.2111
|1839
|2006.01.10 10:00
|modify
|559
|0.10
|1.2041
|1.2050
|1.2111
|1840
|2006.01.10 10:10
|modify
|559
|0.10
|1.2041
|1.2071
|1.2111
|1841
|2006.01.10 10:25
|s/l
|559
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2111
|30.00
|2981.90
|1842
|2006.01.10 10:25
|buy
|560
|0.10
|1.2061
|1.2027
|1.2131
|1843
|2006.01.10 10:29
|modify
|560
|0.10
|1.2061
|1.2067
|1.2131
|1844
|2006.01.10 10:39
|modify
|560
|0.10
|1.2061
|1.2071
|1.2131
|1845
|2006.01.10 10:44
|modify
|560
|0.10
|1.2061
|1.2074
|1.2131
|1846
|2006.01.10 10:49
|s/l
|560
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2131
|13.00
|2994.90
|1847
|2006.01.10 10:49
|buy
|561
|0.10
|1.2072
|1.2038
|1.2142
|1848
|2006.01.10 11:49
|modify
|561
|0.10
|1.2072
|1.2074
|1.2142
|1849
|2006.01.10 12:05
|s/l
|561
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2142
|2.00
|2996.90
|1850
|2006.01.10 12:05
|buy
|562
|0.10
|1.2075
|1.2041
|1.2145
|1851
|2006.01.10 12:15
|modify
|562
|0.10
|1.2075
|1.2096
|1.2145
|1852
|2006.01.10 12:29
|s/l
|562
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2145
|21.00
|3017.90
|1853
|2006.01.10 12:29
|buy
|563
|0.10
|1.2094
|1.2058
|1.2164
|1854
|2006.01.10 12:49
|modify
|563
|0.10
|1.2094
|1.2095
|1.2164
|1855
|2006.01.10 12:59
|modify
|563
|0.10
|1.2094
|1.2096
|1.2164
|1856
|2006.01.10 13:05
|s/l
|563
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2164
|2.00
|3019.90
|1857
|2006.01.10 13:05
|buy
|564
|0.10
|1.2091
|1.2055
|1.2161
|1858
|2006.01.10 15:39
|s/l
|564
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.2161
|-36.00
|2983.90
|1859
|2006.01.10 15:39
|buy
|565
|0.10
|1.2051
|1.2016
|1.2121
|1860
|2006.01.10 16:34
|modify
|565
|0.10
|1.2051
|1.2056
|1.2121
|1861
|2006.01.10 16:44
|s/l
|565
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2121
|5.00
|2988.90
|1862
|2006.01.10 16:44
|buy
|566
|0.10
|1.2057
|1.2020
|1.2127
|1863
|2006.01.10 17:05
|modify
|566
|0.10
|1.2057
|1.2067
|1.2127
|1864
|2006.01.10 17:20
|s/l
|566
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2127
|10.00
|2998.90
|1865
|2006.01.10 17:20
|buy
|567
|0.10
|1.2066
|1.2029
|1.2136
|1866
|2006.01.10 18:05
|modify
|567
|0.10
|1.2066
|1.2067
|1.2136
|1867
|2006.01.10 18:15
|s/l
|567
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2136
|1.00
|2999.90
|1868
|2006.01.10 18:15
|buy
|568
|0.10
|1.2067
|1.2029
|1.2137
|1869
|2006.01.10 18:20
|modify
|568
|0.10
|1.2067
|1.2068
|1.2137
|1870
|2006.01.10 18:25
|modify
|568
|0.10
|1.2067
|1.2072
|1.2137
|1871
|2006.01.10 18:29
|s/l
|568
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2137
|5.00
|3004.90
|1872
|2006.01.10 18:29
|buy
|569
|0.10
|1.2073
|1.2035
|1.2143
|1873
|2006.01.11 14:20
|modify
|569
|0.10
|1.2073
|1.2075
|1.2143
|1874
|2006.01.11 14:54
|modify
|569
|0.10
|1.2073
|1.2088
|1.2143
|1875
|2006.01.11 14:59
|s/l
|569
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2143
|13.80
|3018.70
|1876
|2006.01.11 14:59
|buy
|570
|0.10
|1.2088
|1.2061
|1.2158
|1877
|2006.01.11 16:29
|modify
|570
|0.10
|1.2088
|1.2093
|1.2158
|1878
|2006.01.11 16:39
|modify
|570
|0.10
|1.2088
|1.2107
|1.2158
|1879
|2006.01.11 16:54
|s/l
|570
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2158
|19.00
|3037.70
|1880
|2006.01.11 16:54
|buy
|571
|0.10
|1.2108
|1.2078
|1.2178
|1881
|2006.01.11 18:39
|modify
|571
|0.10
|1.2108
|1.2116
|1.2178
|1882
|2006.01.11 19:10
|modify
|571
|0.10
|1.2108
|1.2132
|1.2178
|1883
|2006.01.11 19:20
|s/l
|571
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2178
|24.00
|3061.70
|1884
|2006.01.11 19:20
|buy
|572
|0.10
|1.2130
|1.2095
|1.2200
|1885
|2006.01.11 19:25
|modify
|572
|0.10
|1.2130
|1.2133
|1.2200
|1886
|2006.01.11 19:29
|s/l
|572
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2200
|3.00
|3064.70
|1887
|2006.01.11 19:29
|buy
|573
|0.10
|1.2132
|1.2097
|1.2202
|1888
|2006.01.12 01:54
|modify
|573
|0.10
|1.2132
|1.2135
|1.2202
|1889
|2006.01.12 02:10
|s/l
|573
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2202
|2.60
|3067.30
|1890
|2006.01.12 02:10
|buy
|574
|0.10
|1.2136
|1.2101
|1.2206
|1891
|2006.01.12 03:44
|modify
|574
|0.10
|1.2136
|1.2149
|1.2206
|1892
|2006.01.12 03:54
|s/l
|574
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2206
|13.00
|3080.30
|1893
|2006.01.12 03:54
|buy
|575
|0.10
|1.2141
|1.2104
|1.2211
|1894
|2006.01.12 11:05
|modify
|575
|0.10
|1.2141
|1.2148
|1.2211
|1895
|2006.01.12 11:10
|modify
|575
|0.10
|1.2141
|1.2152
|1.2211
|1896
|2006.01.12 11:15
|s/l
|575
|0.10
|1.2152
|1.2152
|1.2211
|11.00
|3091.30
|1897
|2006.01.12 11:15
|buy
|576
|0.10
|1.2146
|1.2113
|1.2216
|1898
|2006.01.12 15:20
|s/l
|576
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2216
|-32.50
|3058.80
|1899
|2006.01.12 15:20
|buy
|577
|0.10
|1.2113
|1.2084
|1.2183
|1900
|2006.01.12 15:34
|modify
|577
|0.10
|1.2113
|1.2117
|1.2183
|1901
|2006.01.12 15:39
|s/l
|577
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2183
|4.00
|3062.80
|1902
|2006.01.12 15:39
|buy
|578
|0.10
|1.2110
|1.2081
|1.2180
|1903
|2006.01.12 15:49
|s/l
|578
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.2180
|-29.20
|3033.60
|1904
|2006.01.12 15:49
|buy
|579
|0.10
|1.2079
|1.2047
|1.2149
|1905
|2006.01.12 16:10
|close
|579
|0.10
|1.2065
|1.2047
|1.2149
|-14.00
|3019.60
|1906
|2006.01.12 16:15
|buy
|580
|0.10
|1.2059
|1.2026
|1.2129
|1907
|2006.01.12 16:20
|close
|580
|0.10
|1.2061
|1.2026
|1.2129
|2.00
|3021.60
|1908
|2006.01.12 16:29
|buy
|581
|0.10
|1.2017
|1.1980
|1.2087
|1909
|2006.01.12 16:49
|close
|581
|0.10
|1.2037
|1.1980
|1.2087
|20.00
|3041.60
|1910
|2006.01.12 16:54
|buy
|582
|0.10
|1.2018
|1.1981
|1.2088
|1911
|2006.01.12 16:59
|close
|582
|0.10
|1.2029
|1.1981
|1.2088
|11.00
|3052.60
|1912
|2006.01.12 17:00
|buy
|583
|0.10
|1.2030
|1.1994
|1.2100
|1913
|2006.01.12 19:20
|modify
|583
|0.10
|1.2030
|1.2033
|1.2100
|1914
|2006.01.12 19:29
|s/l
|583
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.2100
|3.00
|3055.60
|1915
|2006.01.12 19:29
|buy
|584
|0.10
|1.2024
|1.1983
|1.2094
|1916
|2006.01.12 21:34
|modify
|584
|0.10
|1.2024
|1.2030
|1.2094
|1917
|2006.01.12 21:39
|s/l
|584
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2094
|6.00
|3061.60
|1918
|2006.01.12 21:39
|buy
|585
|0.10
|1.2031
|1.1989
|1.2101
|1919
|2006.01.12 21:49
|modify
|585
|0.10
|1.2031
|1.2033
|1.2101
|1920
|2006.01.12 22:05
|s/l
|585
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.2101
|2.00
|3063.60
|1921
|2006.01.12 22:05
|buy
|586
|0.10
|1.2032
|1.1990
|1.2102
|1922
|2006.01.13 01:34
|modify
|586
|0.10
|1.2032
|1.2034
|1.2102
|1923
|2006.01.13 01:44
|modify
|586
|0.10
|1.2032
|1.2035
|1.2102
|1924
|2006.01.13 02:20
|s/l
|586
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2102
|2.60
|3066.20
|1925
|2006.01.13 02:20
|buy
|587
|0.10
|1.2036
|1.1994
|1.2106
|1926
|2006.01.13 08:39
|modify
|587
|0.10
|1.2036
|1.2047
|1.2106
|1927
|2006.01.13 08:54
|modify
|587
|0.10
|1.2036
|1.2052
|1.2106
|1928
|2006.01.13 09:25
|modify
|587
|0.10
|1.2036
|1.2056
|1.2106
|1929
|2006.01.13 09:34
|s/l
|587
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2106
|20.00
|3086.20
|1930
|2006.01.13 09:34
|buy
|588
|0.10
|1.2057
|1.2017
|1.2127
|1931
|2006.01.13 11:20
|modify
|588
|0.10
|1.2057
|1.2067
|1.2127
|1932
|2006.01.13 11:44
|modify
|588
|0.10
|1.2057
|1.2073
|1.2127
|1933
|2006.01.13 11:54
|s/l
|588
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2127
|16.00
|3102.20
|1934
|2006.01.13 11:54
|buy
|589
|0.10
|1.2075
|1.2038
|1.2145
|1935
|2006.01.13 15:15
|s/l
|589
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2145
|-37.30
|3064.90
|1936
|2006.01.13 15:15
|buy
|590
|0.10
|1.2039
|1.2008
|1.2109
|1937
|2006.01.13 15:59
|modify
|590
|0.10
|1.2039
|1.2053
|1.2109
|1938
|2006.01.13 16:00
|modify
|590
|0.10
|1.2039
|1.2054
|1.2109
|1939
|2006.01.13 16:20
|s/l
|590
|0.10
|1.2054
|1.2054
|1.2109
|15.00
|3079.90
|1940
|2006.01.13 16:20
|buy
|591
|0.10
|1.2046
|1.2010
|1.2116
|1941
|2006.01.13 16:25
|modify
|591
|0.10
|1.2046
|1.2051
|1.2116
|1942
|2006.01.13 16:39
|modify
|591
|0.10
|1.2046
|1.2052
|1.2116
|1943
|2006.01.13 16:44
|s/l
|591
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2116
|6.00
|3085.90
|1944
|2006.01.13 16:44
|buy
|592
|0.10
|1.2048
|1.2012
|1.2118
|1945
|2006.01.13 16:54
|modify
|592
|0.10
|1.2048
|1.2056
|1.2118
|1946
|2006.01.13 16:59
|s/l
|592
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2118
|8.00
|3093.90
|1947
|2006.01.13 16:59
|buy
|593
|0.10
|1.2052
|1.2016
|1.2122
|1948
|2006.01.13 17:20
|modify
|593
|0.10
|1.2052
|1.2053
|1.2122
|1949
|2006.01.13 18:10
|modify
|593
|0.10
|1.2052
|1.2088
|1.2122
|1950
|2006.01.13 18:15
|s/l
|593
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2122
|36.00
|3129.90
|1951
|2006.01.13 18:15
|buy
|594
|0.10
|1.2073
|1.2033
|1.2143
|1952
|2006.01.13 18:25
|modify
|594
|0.10
|1.2073
|1.2076
|1.2143
|1953
|2006.01.13 18:34
|modify
|594
|0.10
|1.2073
|1.2091
|1.2143
|1954
|2006.01.13 18:39
|s/l
|594
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.2143
|18.00
|3147.90
|1955
|2006.01.13 18:39
|buy
|595
|0.10
|1.2090
|1.2049
|1.2160
|1956
|2006.01.13 19:20
|modify
|595
|0.10
|1.2090
|1.2093
|1.2160
|1957
|2006.01.13 19:29
|modify
|595
|0.10
|1.2090
|1.2096
|1.2160
|1958
|2006.01.13 19:44
|modify
|595
|0.10
|1.2090
|1.2113
|1.2160
|1959
|2006.01.13 19:54
|modify
|595
|0.10
|1.2090
|1.2132
|1.2160
|1960
|2006.01.13 20:05
|s/l
|595
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2160
|42.00
|3189.90
|1961
|2006.01.13 20:05
|buy
|596
|0.10
|1.2131
|1.2086
|1.2201
|1962
|2006.01.16 00:05
|modify
|596
|0.10
|1.2131
|1.2135
|1.2201
|1963
|2006.01.16 01:49
|modify
|596
|0.10
|1.2131
|1.2153
|1.2201
|1964
|2006.01.16 01:59
|modify
|596
|0.10
|1.2131
|1.2155
|1.2201
|1965
|2006.01.16 02:00
|modify
|596
|0.10
|1.2131
|1.2156
|1.2201
|1966
|2006.01.16 03:05
|s/l
|596
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2201
|24.60
|3214.50
|1967
|2006.01.16 03:05
|buy
|597
|0.10
|1.2150
|1.2102
|1.2220
|1968
|2006.01.16 03:15
|modify
|597
|0.10
|1.2150
|1.2152
|1.2220
|1969
|2006.01.16 03:29
|s/l
|597
|0.10
|1.2152
|1.2152
|1.2220
|2.00
|3216.50
|1970
|2006.01.16 03:29
|buy
|598
|0.10
|1.2153
|1.2105
|1.2223
|1971
|2006.01.16 06:10
|modify
|598
|0.10
|1.2153
|1.2156
|1.2223
|1972
|2006.01.16 06:15
|s/l
|598
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2223
|3.00
|3219.50
|1973
|2006.01.16 06:15
|buy
|599
|0.10
|1.2154
|1.2106
|1.2224
|1974
|2006.01.16 15:20
|s/l
|599
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2224
|-47.60
|3171.90
|1975
|2006.01.16 15:20
|buy
|600
|0.10
|1.2108
|1.2072
|1.2178
|1976
|2006.01.16 15:34
|modify
|600
|0.10
|1.2108
|1.2110
|1.2178
|1977
|2006.01.16 16:05
|modify
|600
|0.10
|1.2108
|1.2113
|1.2178
|1978
|2006.01.16 16:25
|s/l
|600
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2178
|5.00
|3176.90
|1979
|2006.01.16 16:25
|buy
|601
|0.10
|1.2115
|1.2083
|1.2185
|1980
|2006.01.16 23:49
|modify
|601
|0.10
|1.2115
|1.2117
|1.2185
|1981
|2006.01.17 00:34
|s/l
|601
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2185
|1.60
|3178.50
|1982
|2006.01.17 00:34
|buy
|602
|0.10
|1.2112
|1.2084
|1.2182
|1983
|2006.01.17 02:49
|s/l
|602
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.2182
|-28.00
|3150.50
|1984
|2006.01.17 02:49
|buy
|603
|0.10
|1.2078
|1.2048
|1.2148
|1985
|2006.01.17 03:44
|modify
|603
|0.10
|1.2078
|1.2087
|1.2148
|1986
|2006.01.17 03:54
|s/l
|603
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.2148
|9.00
|3159.50
|1987
|2006.01.17 03:54
|buy
|604
|0.10
|1.2085
|1.2055
|1.2155
|1988
|2006.01.17 04:05
|modify
|604
|0.10
|1.2085
|1.2094
|1.2155
|1989
|2006.01.17 04:10
|modify
|604
|0.10
|1.2085
|1.2095
|1.2155
|1990
|2006.01.17 04:20
|s/l
|604
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2155
|10.00
|3169.50
|1991
|2006.01.17 04:20
|buy
|605
|0.10
|1.2096
|1.2066
|1.2166
|1992
|2006.01.17 07:49
|modify
|605
|0.10
|1.2096
|1.2109
|1.2166
|1993
|2006.01.17 07:54
|modify
|605
|0.10
|1.2096
|1.2112
|1.2166
|1994
|2006.01.17 08:20
|modify
|605
|0.10
|1.2096
|1.2113
|1.2166
|1995
|2006.01.17 09:05
|s/l
|605
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2166
|17.00
|3186.50
|1996
|2006.01.17 09:05
|buy
|606
|0.10
|1.2114
|1.2085
|1.2184
|1997
|2006.01.17 09:25
|modify
|606
|0.10
|1.2114
|1.2128
|1.2184
|1998
|2006.01.17 10:05
|s/l
|606
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2184
|14.00
|3200.50
|1999
|2006.01.17 10:05
|buy
|607
|0.10
|1.2125
|1.2095
|1.2195
|2000
|2006.01.17 10:25
|modify
|607
|0.10
|1.2125
|1.2130
|1.2195
|2001
|2006.01.17 10:29
|s/l
|607
|0.10
|1.2130
|1.2130
|1.2195
|5.00
|3205.50
|2002
|2006.01.17 10:29
|buy
|608
|0.10
|1.2126
|1.2095
|1.2196
|2003
|2006.01.17 13:15
|s/l
|608
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2196
|-30.90
|3174.60
|2004
|2006.01.17 13:15
|buy
|609
|0.10
|1.2094
|1.2062
|1.2164
|2005
|2006.01.17 13:49
|s/l
|609
|0.10
|1.2062
|1.2062
|1.2164
|-31.80
|3142.80
|2006
|2006.01.17 13:49
|buy
|610
|0.10
|1.2060
|1.2025
|1.2130
|2007
|2006.01.17 14:59
|modify
|610
|0.10
|1.2060
|1.2075
|1.2130
|2008
|2006.01.17 15:15
|s/l
|610
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2130
|15.00
|3157.80
|2009
|2006.01.17 15:15
|buy
|611
|0.10
|1.2076
|1.2038
|1.2146
|2010
|2006.01.17 21:54
|modify
|611
|0.10
|1.2076
|1.2087
|1.2146
|2011
|2006.01.17 22:15
|modify
|611
|0.10
|1.2076
|1.2092
|1.2146
|2012
|2006.01.17 22:25
|modify
|611
|0.10
|1.2076
|1.2095
|1.2146
|2013
|2006.01.18 00:10
|modify
|611
|0.10
|1.2076
|1.2096
|1.2146
|2014
|2006.01.18 00:39
|modify
|611
|0.10
|1.2076
|1.2107
|1.2146
|2015
|2006.01.18 01:34
|s/l
|611
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2146
|29.80
|3187.60
|2016
|2006.01.18 01:34
|buy
|612
|0.10
|1.2108
|1.2070
|1.2178
|2017
|2006.01.18 09:39
|modify
|612
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2178
|2018
|2006.01.18 09:44
|s/l
|612
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2178
|0.00
|3187.60
|2019
|2006.01.18 09:44
|buy
|613
|0.10
|1.2107
|1.2073
|1.2177
|2020
|2006.01.18 10:29
|modify
|613
|0.10
|1.2107
|1.2113
|1.2177
|2021
|2006.01.18 10:34
|modify
|613
|0.10
|1.2107
|1.2117
|1.2177
|2022
|2006.01.18 11:05
|s/l
|613
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2177
|10.00
|3197.60
|2023
|2006.01.18 11:05
|buy
|614
|0.10
|1.2112
|1.2077
|1.2182
|2024
|2006.01.18 11:54
|modify
|614
|0.10
|1.2112
|1.2116
|1.2182
|2025
|2006.01.18 11:59
|s/l
|614
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2182
|4.00
|3201.60
|2026
|2006.01.18 11:59
|buy
|615
|0.10
|1.2109
|1.2074
|1.2179
|2027
|2006.01.18 12:20
|modify
|615
|0.10
|1.2109
|1.2114
|1.2179
|2028
|2006.01.18 12:25
|s/l
|615
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.2179
|5.00
|3206.60
|2029
|2006.01.18 12:25
|buy
|616
|0.10
|1.2116
|1.2080
|1.2186
|2030
|2006.01.18 13:29
|modify
|616
|0.10
|1.2116
|1.2117
|1.2186
|2031
|2006.01.18 13:44
|s/l
|616
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2186
|1.00
|3207.60
|2032
|2006.01.18 13:44
|buy
|617
|0.10
|1.2116
|1.2079
|1.2186
|2033
|2006.01.18 16:05
|modify
|617
|0.10
|1.2116
|1.2131
|1.2186
|2034
|2006.01.18 16:10
|s/l
|617
|0.10
|1.2131
|1.2131
|1.2186
|15.00
|3222.60
|2035
|2006.01.18 16:10
|buy
|618
|0.10
|1.2121
|1.2082
|1.2191
|2036
|2006.01.18 16:25
|modify
|618
|0.10
|1.2121
|1.2129
|1.2191
|2037
|2006.01.18 16:29
|s/l
|618
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.2191
|8.00
|3230.60
|2038
|2006.01.18 16:29
|buy
|619
|0.10
|1.2130
|1.2091
|1.2200
|2039
|2006.01.18 16:49
|modify
|619
|0.10
|1.2130
|1.2134
|1.2200
|2040
|2006.01.18 17:05
|s/l
|619
|0.10
|1.2134
|1.2134
|1.2200
|4.00
|3234.60
|2041
|2006.01.18 17:05
|buy
|620
|0.10
|1.2089
|1.2045
|1.2159
|2042
|2006.01.18 17:10
|modify
|620
|0.10
|1.2089
|1.2094
|1.2159
|2043
|2006.01.18 17:15
|modify
|620
|0.10
|1.2089
|1.2110
|1.2159
|2044
|2006.01.18 17:20
|modify
|620
|0.10
|1.2089
|1.2135
|1.2159
|2045
|2006.01.18 17:25
|s/l
|620
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2159
|46.00
|3280.60
|2046
|2006.01.18 17:25
|buy
|621
|0.10
|1.2127
|1.2082
|1.2197
|2047
|2006.01.18 18:49
|s/l
|621
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2197
|-44.50
|3236.10
|2048
|2006.01.18 18:49
|buy
|622
|0.10
|1.2080
|1.2034
|1.2150
|2049
|2006.01.18 22:05
|modify
|622
|0.10
|1.2080
|1.2095
|1.2150
|2050
|2006.01.18 22:59
|modify
|622
|0.10
|1.2080
|1.2096
|1.2150
|2051
|2006.01.18 23:34
|modify
|622
|0.10
|1.2080
|1.2108
|1.2150
|2052
|2006.01.18 23:39
|s/l
|622
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2150
|28.00
|3264.10
|2053
|2006.01.18 23:39
|buy
|623
|0.10
|1.2109
|1.2060
|1.2179
|2054
|2006.01.19 01:25
|modify
|623
|0.10
|1.2109
|1.2112
|1.2179
|2055
|2006.01.19 01:34
|s/l
|623
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2179
|2.60
|3266.70
|2056
|2006.01.19 01:34
|buy
|624
|0.10
|1.2107
|1.2058
|1.2177
|2057
|2006.01.19 01:49
|modify
|624
|0.10
|1.2107
|1.2108
|1.2177
|2058
|2006.01.19 01:54
|modify
|624
|0.10
|1.2107
|1.2109
|1.2177
|2059
|2006.01.19 01:59
|s/l
|624
|0.10
|1.2109
|1.2109
|1.2177
|2.00
|3268.70
|2060
|2006.01.19 01:59
|buy
|625
|0.10
|1.2107
|1.2058
|1.2177
|2061
|2006.01.19 15:44
|s/l
|625
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2177
|-48.90
|3219.80
|2062
|2006.01.19 15:44
|buy
|626
|0.10
|1.2056
|1.2025
|1.2126
|2063
|2006.01.19 15:54
|modify
|626
|0.10
|1.2056
|1.2068
|1.2126
|2064
|2006.01.19 15:59
|s/l
|626
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.2126
|12.00
|3231.80
|2065
|2006.01.19 15:59
|buy
|627
|0.10
|1.2064
|1.2033
|1.2134
|2066
|2006.01.19 16:44
|modify
|627
|0.10
|1.2064
|1.2069
|1.2134
|2067
|2006.01.19 16:54
|s/l
|627
|0.10
|1.2069
|1.2069
|1.2134
|5.00
|3236.80
|2068
|2006.01.19 16:54
|buy
|628
|0.10
|1.2063
|1.2031
|1.2133
|2069
|2006.01.19 17:34
|modify
|628
|0.10
|1.2063
|1.2112
|1.2133
|2070
|2006.01.19 17:44
|s/l
|628
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2133
|49.00
|3285.80
|2071
|2006.01.19 17:44
|buy
|629
|0.10
|1.2092
|1.2057
|1.2162
|2072
|2006.01.19 17:54
|modify
|629
|0.10
|1.2092
|1.2110
|1.2162
|2073
|2006.01.19 18:05
|s/l
|629
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2162
|18.00
|3303.80
|2074
|2006.01.19 18:05
|buy
|630
|0.10
|1.2108
|1.2073
|1.2178
|2075
|2006.01.19 19:20
|modify
|630
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2178
|2076
|2006.01.19 20:05
|s/l
|630
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2178
|0.00
|3303.80
|2077
|2006.01.19 20:05
|buy
|631
|0.10
|1.2103
|1.2067
|1.2173
|2078
|2006.01.20 08:25
|s/l
|631
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2173
|-36.90
|3266.90
|2079
|2006.01.20 08:25
|buy
|632
|0.10
|1.2065
|1.2032
|1.2135
|2080
|2006.01.20 08:44
|modify
|632
|0.10
|1.2065
|1.2070
|1.2135
|2081
|2006.01.20 08:54
|s/l
|632
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2135
|5.00
|3271.90
|2082
|2006.01.20 08:54
|buy
|633
|0.10
|1.2072
|1.2039
|1.2142
|2083
|2006.01.20 09:20
|modify
|633
|0.10
|1.2072
|1.2073
|1.2142
|2084
|2006.01.20 09:25
|s/l
|633
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2142
|1.00
|3272.90
|2085
|2006.01.20 09:25
|buy
|634
|0.10
|1.2075
|1.2042
|1.2145
|2086
|2006.01.20 09:44
|modify
|634
|0.10
|1.2075
|1.2076
|1.2145
|2087
|2006.01.20 10:10
|s/l
|634
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2145
|1.00
|3273.90
|2088
|2006.01.20 10:10
|buy
|635
|0.10
|1.2074
|1.2042
|1.2144
|2089
|2006.01.20 15:44
|modify
|635
|0.10
|1.2074
|1.2076
|1.2144
|2090
|2006.01.20 15:49
|modify
|635
|0.10
|1.2074
|1.2088
|1.2144
|2091
|2006.01.20 16:10
|modify
|635
|0.10
|1.2074
|1.2095
|1.2144
|2092
|2006.01.20 16:25
|s/l
|635
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2144
|21.00
|3294.90
|2093
|2006.01.20 16:25
|buy
|636
|0.10
|1.2096
|1.2066
|1.2166
|2094
|2006.01.20 20:59
|modify
|636
|0.10
|1.2096
|1.2117
|1.2166
|2095
|2006.01.20 21:25
|modify
|636
|0.10
|1.2096
|1.2128
|1.2166
|2096
|2006.01.20 22:25
|modify
|636
|0.10
|1.2096
|1.2129
|1.2166
|2097
|2006.01.23 01:00
|modify
|636
|0.10
|1.2096
|1.2132
|1.2166
|2098
|2006.01.23 01:39
|modify
|636
|0.10
|1.2096
|1.2151
|1.2166
|2099
|2006.01.23 01:44
|modify
|636
|0.10
|1.2096
|1.2155
|1.2166
|2100
|2006.01.23 02:10
|t/p
|636
|0.10
|1.2166
|1.2155
|1.2166
|69.60
|3364.50
|2101
|2006.01.23 02:10
|buy
|637
|0.10
|1.2169
|1.2133
|1.2239
|2102
|2006.01.23 02:54
|t/p
|637
|0.10
|1.2239
|1.2133
|1.2239
|70.00
|3434.50
|2103
|2006.01.23 02:54
|buy
|638
|0.10
|1.2245
|1.2201
|1.2315
|2104
|2006.01.23 05:49
|modify
|638
|0.10
|1.2245
|1.2250
|1.2315
|2105
|2006.01.23 06:05
|s/l
|638
|0.10
|1.2250
|1.2250
|1.2315
|5.00
|3439.50
|2106
|2006.01.23 06:05
|buy
|639
|0.10
|1.2233
|1.2184
|1.2303
|2107
|2006.01.23 06:10
|modify
|639
|0.10
|1.2233
|1.2235
|1.2303
|2108
|2006.01.23 06:20
|modify
|639
|0.10
|1.2233
|1.2236
|1.2303
|2109
|2006.01.23 06:29
|s/l
|639
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2303
|3.00
|3442.50
|2110
|2006.01.23 06:29
|buy
|640
|0.10
|1.2238
|1.2189
|1.2308
|2111
|2006.01.23 11:49
|modify
|640
|0.10
|1.2238
|1.2257
|1.2308
|2112
|2006.01.23 11:54
|s/l
|640
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2308
|19.00
|3461.50
|2113
|2006.01.23 11:54
|buy
|641
|0.10
|1.2244
|1.2193
|1.2314
|2114
|2006.01.23 11:59
|modify
|641
|0.10
|1.2244
|1.2250
|1.2314
|2115
|2006.01.23 12:00
|modify
|641
|0.10
|1.2244
|1.2252
|1.2314
|2116
|2006.01.23 12:05
|modify
|641
|0.10
|1.2244
|1.2257
|1.2314
|2117
|2006.01.23 12:20
|s/l
|641
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2314
|13.00
|3474.50
|2118
|2006.01.23 12:20
|buy
|642
|0.10
|1.2259
|1.2208
|1.2329
|2119
|2006.01.23 12:39
|modify
|642
|0.10
|1.2259
|1.2278
|1.2329
|2120
|2006.01.23 12:44
|s/l
|642
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2329
|19.00
|3493.50
|2121
|2006.01.23 12:44
|buy
|643
|0.10
|1.2262
|1.2209
|1.2332
|2122
|2006.01.23 12:54
|modify
|643
|0.10
|1.2262
|1.2278
|1.2332
|2123
|2006.01.23 13:05
|s/l
|643
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2332
|16.00
|3509.50
|2124
|2006.01.23 13:05
|buy
|644
|0.10
|1.2277
|1.2226
|1.2347
|2125
|2006.01.23 14:59
|modify
|644
|0.10
|1.2277
|1.2278
|1.2347
|2126
|2006.01.23 15:05
|s/l
|644
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2347
|1.00
|3510.50
|2127
|2006.01.23 15:05
|buy
|645
|0.10
|1.2278
|1.2229
|1.2348
|2128
|2006.01.23 19:44
|modify
|645
|0.10
|1.2278
|1.2293
|1.2348
|2129
|2006.01.23 19:49
|s/l
|645
|0.10
|1.2293
|1.2293
|1.2348
|15.00
|3525.50
|2130
|2006.01.23 19:49
|buy
|646
|0.10
|1.2285
|1.2235
|1.2355
|2131
|2006.01.23 21:20
|modify
|646
|0.10
|1.2285
|1.2292
|1.2355
|2132
|2006.01.23 21:34
|s/l
|646
|0.10
|1.2292
|1.2292
|1.2355
|7.00
|3532.50
|2133
|2006.01.23 21:34
|buy
|647
|0.10
|1.2294
|1.2245
|1.2364
|2134
|2006.01.23 22:25
|modify
|647
|0.10
|1.2294
|1.2296
|1.2364
|2135
|2006.01.23 23:29
|modify
|647
|0.10
|1.2294
|1.2297
|1.2364
|2136
|2006.01.23 23:49
|modify
|647
|0.10
|1.2294
|1.2298
|1.2364
|2137
|2006.01.24 00:05
|s/l
|647
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2364
|3.60
|3536.10
|2138
|2006.01.24 00:05
|buy
|648
|0.10
|1.2294
|1.2254
|1.2364
|2139
|2006.01.24 01:39
|modify
|648
|0.10
|1.2294
|1.2310
|1.2364
|2140
|2006.01.24 01:54
|s/l
|648
|0.10
|1.2310
|1.2310
|1.2364
|16.00
|3552.10
|2141
|2006.01.24 01:54
|buy
|649
|0.10
|1.2297
|1.2257
|1.2367
|2142
|2006.01.25 02:20
|s/l
|649
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2367
|-41.30
|3510.80
|2143
|2006.01.25 02:20
|buy
|650
|0.10
|1.2257
|1.2224
|1.2327
|2144
|2006.01.25 02:44
|modify
|650
|0.10
|1.2257
|1.2258
|1.2327
|2145
|2006.01.25 04:34
|s/l
|650
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2327
|1.00
|3511.80
|2146
|2006.01.25 04:34
|buy
|651
|0.10
|1.2256
|1.2222
|1.2326
|2147
|2006.01.25 05:34
|modify
|651
|0.10
|1.2256
|1.2257
|1.2326
|2148
|2006.01.25 06:49
|modify
|651
|0.10
|1.2256
|1.2258
|1.2326
|2149
|2006.01.25 08:20
|modify
|651
|0.10
|1.2256
|1.2270
|1.2326
|2150
|2006.01.25 09:10
|s/l
|651
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2326
|14.00
|3525.80
|2151
|2006.01.25 09:10
|buy
|652
|0.10
|1.2268
|1.2238
|1.2338
|2152
|2006.01.25 10:20
|modify
|652
|0.10
|1.2268
|1.2270
|1.2338
|2153
|2006.01.25 10:59
|modify
|652
|0.10
|1.2268
|1.2277
|1.2338
|2154
|2006.01.25 11:00
|modify
|652
|0.10
|1.2268
|1.2278
|1.2338
|2155
|2006.01.25 11:10
|modify
|652
|0.10
|1.2268
|1.2298
|1.2338
|2156
|2006.01.25 11:15
|s/l
|652
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2338
|30.00
|3555.80
|2157
|2006.01.25 11:15
|buy
|653
|0.10
|1.2288
|1.2257
|1.2358
|2158
|2006.01.25 11:29
|modify
|653
|0.10
|1.2288
|1.2295
|1.2358
|2159
|2006.01.25 11:54
|modify
|653
|0.10
|1.2288
|1.2312
|1.2358
|2160
|2006.01.25 12:05
|s/l
|653
|0.10
|1.2312
|1.2312
|1.2358
|24.00
|3579.80
|2161
|2006.01.25 12:05
|buy
|654
|0.10
|1.2309
|1.2278
|1.2379
|2162
|2006.01.25 12:25
|modify
|654
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2379
|2163
|2006.01.25 12:29
|s/l
|654
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2379
|0.00
|3579.80
|2164
|2006.01.25 12:29
|buy
|655
|0.10
|1.2309
|1.2278
|1.2379
|2165
|2006.01.25 15:34
|s/l
|655
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2379
|-31.40
|3548.40
|2166
|2006.01.25 15:34
|buy
|656
|0.10
|1.2268
|1.2232
|1.2338
|2167
|2006.01.25 15:44
|modify
|656
|0.10
|1.2268
|1.2277
|1.2338
|2168
|2006.01.25 15:49
|s/l
|656
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2338
|9.00
|3557.40
|2169
|2006.01.25 15:49
|buy
|657
|0.10
|1.2270
|1.2234
|1.2340
|2170
|2006.01.26 13:34
|s/l
|657
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2340
|-36.80
|3520.60
|2171
|2006.01.26 13:34
|buy
|658
|0.10
|1.2233
|1.2202
|1.2303
|2172
|2006.01.26 13:59
|modify
|658
|0.10
|1.2233
|1.2236
|1.2303
|2173
|2006.01.26 14:00
|modify
|658
|0.10
|1.2233
|1.2237
|1.2303
|2174
|2006.01.26 15:39
|s/l
|658
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2303
|4.00
|3524.60
|2175
|2006.01.26 15:39
|buy
|659
|0.10
|1.2232
|1.2203
|1.2302
|2176
|2006.01.26 15:44
|modify
|659
|0.10
|1.2232
|1.2251
|1.2302
|2177
|2006.01.26 15:54
|s/l
|659
|0.10
|1.2251
|1.2251
|1.2302
|19.00
|3543.60
|2178
|2006.01.26 15:54
|buy
|660
|0.10
|1.2245
|1.2215
|1.2315
|2179
|2006.01.26 16:25
|modify
|660
|0.10
|1.2245
|1.2251
|1.2315
|2180
|2006.01.26 16:29
|s/l
|660
|0.10
|1.2251
|1.2251
|1.2315
|6.00
|3549.60
|2181
|2006.01.26 16:29
|buy
|661
|0.10
|1.2245
|1.2214
|1.2315
|2182
|2006.01.26 20:15
|s/l
|661
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2315
|-30.70
|3518.90
|2183
|2006.01.26 20:15
|buy
|662
|0.10
|1.2212
|1.2180
|1.2282
|2184
|2006.01.26 23:59
|close at stop
|662
|0.10
|1.2206
|1.2180
|1.2282
|-6.00
|3512.90