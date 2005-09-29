|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.09.08 08:00 - 2006.01.12 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|lots=1; TakeProfit=10; StopLoss=50; Close_signal=1; AL=1; N1=3; N2=2;
|Bars in test
|644
|Ticks modelled
|1079013
|Modelling quality
|58.47%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|90901.87
|Gross profit
|113407.32
|Gross loss
|-22505.45
|Profit factor
|5.04
|Expected payoff
|77.04
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|2803.07 (3.2%)
|Total trades
|1180
|Short positions (won %)
|468 (95.94%)
|Long positions (won %)
|712 (96.35%)
|Profit trades (% of total)
|1135 (96.19%)
|Loss trades (% of total)
|45 (3.81%)
|Largest
|profit trade
|100.69
|loss trade
|-502.48
|Average
|profit trade
|99.92
|loss trade
|-500.12
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|135 (13500.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1500.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|13500.00 (135)
|consecutive loss (count of losses)
|-1500.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|28
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.08 14:30
|sell
|1
|1.00
|1.2444
|1.2494
|1.2434
|2
|2005.09.08 14:30
|t/p
|1
|1.00
|1.2434
|1.2494
|1.2434
|100.00
|10100.00
|3
|2005.09.08 14:30
|sell
|2
|1.00
|1.2444
|1.2494
|1.2434
|4
|2005.09.08 14:30
|t/p
|2
|1.00
|1.2434
|1.2494
|1.2434
|100.00
|10200.00
|5
|2005.09.08 14:31
|sell
|3
|1.00
|1.2444
|1.2494
|1.2434
|6
|2005.09.08 14:31
|t/p
|3
|1.00
|1.2434
|1.2494
|1.2434
|100.00
|10300.00
|7
|2005.09.08 14:31
|sell
|4
|1.00
|1.2444
|1.2494
|1.2434
|8
|2005.09.08 14:31
|t/p
|4
|1.00
|1.2434
|1.2494
|1.2434
|100.00
|10400.00
|9
|2005.09.08 14:32
|sell
|5
|1.00
|1.2444
|1.2494
|1.2434
|10
|2005.09.08 14:32
|t/p
|5
|1.00
|1.2434
|1.2494
|1.2434
|100.00
|10500.00
|11
|2005.09.08 14:32
|sell
|6
|1.00
|1.2444
|1.2494
|1.2434
|12
|2005.09.08 14:40
|t/p
|6
|1.00
|1.2434
|1.2494
|1.2434
|100.00
|10600.00
|13
|2005.09.08 14:55
|sell
|7
|1.00
|1.2436
|1.2486
|1.2426
|14
|2005.09.08 15:15
|t/p
|7
|1.00
|1.2426
|1.2486
|1.2426
|100.00
|10700.00
|15
|2005.09.08 15:17
|sell
|8
|1.00
|1.2435
|1.2485
|1.2425
|16
|2005.09.08 15:18
|t/p
|8
|1.00
|1.2425
|1.2485
|1.2425
|100.00
|10800.00
|17
|2005.09.08 15:18
|sell
|9
|1.00
|1.2435
|1.2485
|1.2425
|18
|2005.09.08 15:18
|t/p
|9
|1.00
|1.2425
|1.2485
|1.2425
|100.00
|10900.00
|19
|2005.09.08 15:18
|sell
|10
|1.00
|1.2435
|1.2485
|1.2425
|20
|2005.09.08 15:19
|t/p
|10
|1.00
|1.2425
|1.2485
|1.2425
|100.00
|11000.00
|21
|2005.09.08 15:19
|sell
|11
|1.00
|1.2441
|1.2491
|1.2431
|22
|2005.09.08 15:25
|t/p
|11
|1.00
|1.2431
|1.2491
|1.2431
|100.00
|11100.00
|23
|2005.09.08 15:25
|sell
|12
|1.00
|1.2435
|1.2485
|1.2425
|24
|2005.09.08 16:05
|t/p
|12
|1.00
|1.2425
|1.2485
|1.2425
|100.00
|11200.00
|25
|2005.09.09 08:00
|sell
|13
|1.00
|1.2436
|1.2486
|1.2426
|26
|2005.09.09 08:30
|t/p
|13
|1.00
|1.2426
|1.2486
|1.2426
|100.00
|11300.00
|27
|2005.09.09 08:30
|sell
|14
|1.00
|1.2435
|1.2485
|1.2425
|28
|2005.09.09 08:30
|t/p
|14
|1.00
|1.2425
|1.2485
|1.2425
|100.00
|11400.00
|29
|2005.09.09 08:30
|sell
|15
|1.00
|1.2435
|1.2485
|1.2425
|30
|2005.09.09 08:30
|t/p
|15
|1.00
|1.2425
|1.2485
|1.2425
|100.00
|11500.00
|31
|2005.09.09 08:30
|sell
|16
|1.00
|1.2435
|1.2485
|1.2425
|32
|2005.09.09 08:31
|t/p
|16
|1.00
|1.2425
|1.2485
|1.2425
|100.00
|11600.00
|33
|2005.09.09 08:31
|sell
|17
|1.00
|1.2435
|1.2485
|1.2425
|34
|2005.09.09 08:31
|t/p
|17
|1.00
|1.2425
|1.2485
|1.2425
|100.00
|11700.00
|35
|2005.09.09 08:31
|sell
|18
|1.00
|1.2435
|1.2485
|1.2425
|36
|2005.09.09 08:31
|t/p
|18
|1.00
|1.2425
|1.2485
|1.2425
|100.00
|11800.00
|37
|2005.09.09 08:35
|sell
|19
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|38
|2005.09.09 09:00
|t/p
|19
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|11900.00
|39
|2005.09.09 14:30
|sell
|20
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|40
|2005.09.09 14:30
|t/p
|20
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|12000.00
|41
|2005.09.09 14:30
|sell
|21
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|42
|2005.09.09 14:30
|t/p
|21
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|12100.00
|43
|2005.09.09 14:30
|sell
|22
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|44
|2005.09.09 14:30
|t/p
|22
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|12200.00
|45
|2005.09.09 14:30
|sell
|23
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|46
|2005.09.09 14:30
|t/p
|23
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|12300.00
|47
|2005.09.09 14:30
|sell
|24
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|48
|2005.09.09 14:30
|t/p
|24
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|12400.00
|49
|2005.09.09 14:30
|sell
|25
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|50
|2005.09.09 14:30
|t/p
|25
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|12500.00
|51
|2005.09.09 14:31
|sell
|26
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|52
|2005.09.09 14:31
|t/p
|26
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|12600.00
|53
|2005.09.09 14:31
|sell
|27
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|54
|2005.09.09 14:31
|t/p
|27
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|12700.00
|55
|2005.09.09 14:31
|sell
|28
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|56
|2005.09.09 14:32
|t/p
|28
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|12800.00
|57
|2005.09.09 14:32
|sell
|29
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|58
|2005.09.09 14:33
|t/p
|29
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|12900.00
|59
|2005.09.09 14:33
|sell
|30
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|60
|2005.09.09 14:33
|t/p
|30
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|13000.00
|61
|2005.09.09 14:33
|sell
|31
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|62
|2005.09.09 14:34
|t/p
|31
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|13100.00
|63
|2005.09.09 14:34
|sell
|32
|1.00
|1.2433
|1.2483
|1.2423
|64
|2005.09.09 14:34
|t/p
|32
|1.00
|1.2423
|1.2483
|1.2423
|100.00
|13200.00
|65
|2005.09.12 04:02
|buy
|33
|1.00
|1.2385
|1.2335
|1.2395
|66
|2005.09.12 04:47
|s/l
|33
|1.00
|1.2335
|1.2335
|1.2395
|-500.00
|12700.00
|67
|2005.09.12 04:47
|buy
|34
|1.00
|1.2333
|1.2283
|1.2343
|68
|2005.09.12 07:30
|t/p
|34
|1.00
|1.2343
|1.2283
|1.2343
|100.00
|12800.00
|69
|2005.09.12 07:30
|buy
|35
|1.00
|1.2346
|1.2296
|1.2356
|70
|2005.09.12 14:30
|s/l
|35
|1.00
|1.2296
|1.2296
|1.2356
|-500.00
|12300.00
|71
|2005.09.12 14:30
|buy
|36
|1.00
|1.2295
|1.2245
|1.2305
|72
|2005.09.12 14:30
|t/p
|36
|1.00
|1.2305
|1.2245
|1.2305
|100.00
|12400.00
|73
|2005.09.12 14:30
|buy
|37
|1.00
|1.2308
|1.2258
|1.2318
|74
|2005.09.13 12:07
|s/l
|37
|1.00
|1.2258
|1.2258
|1.2318
|-500.83
|11899.17
|75
|2005.09.13 17:30
|buy
|38
|1.00
|1.2254
|1.2204
|1.2264
|76
|2005.09.13 17:30
|t/p
|38
|1.00
|1.2264
|1.2204
|1.2264
|100.00
|11999.17
|77
|2005.09.13 17:30
|buy
|39
|1.00
|1.2267
|1.2217
|1.2277
|78
|2005.09.14 00:40
|t/p
|39
|1.00
|1.2277
|1.2217
|1.2277
|97.52
|12096.70
|79
|2005.09.14 04:00
|sell
|40
|1.00
|1.2299
|1.2349
|1.2289
|80
|2005.09.14 07:06
|t/p
|40
|1.00
|1.2289
|1.2349
|1.2289
|100.00
|12196.70
|81
|2005.09.14 13:30
|sell
|41
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|82
|2005.09.14 13:30
|t/p
|41
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|12296.70
|83
|2005.09.14 13:30
|sell
|42
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|84
|2005.09.14 13:30
|t/p
|42
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|12396.70
|85
|2005.09.14 13:30
|sell
|43
|1.00
|1.2308
|1.2358
|1.2298
|86
|2005.09.14 13:30
|t/p
|43
|1.00
|1.2298
|1.2358
|1.2298
|100.00
|12496.70
|87
|2005.09.14 13:30
|sell
|44
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|88
|2005.09.14 13:30
|t/p
|44
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|12596.70
|89
|2005.09.14 13:30
|sell
|45
|1.00
|1.2308
|1.2358
|1.2298
|90
|2005.09.14 13:30
|t/p
|45
|1.00
|1.2298
|1.2358
|1.2298
|100.00
|12696.70
|91
|2005.09.14 13:30
|sell
|46
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|92
|2005.09.14 13:30
|t/p
|46
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|12796.70
|93
|2005.09.14 13:30
|sell
|47
|1.00
|1.2308
|1.2358
|1.2298
|94
|2005.09.14 13:30
|t/p
|47
|1.00
|1.2298
|1.2358
|1.2298
|100.00
|12896.70
|95
|2005.09.14 13:30
|sell
|48
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|96
|2005.09.14 13:30
|t/p
|48
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|12996.70
|97
|2005.09.14 13:30
|sell
|49
|1.00
|1.2308
|1.2358
|1.2298
|98
|2005.09.14 13:30
|t/p
|49
|1.00
|1.2298
|1.2358
|1.2298
|100.00
|13096.70
|99
|2005.09.14 13:30
|sell
|50
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|100
|2005.09.14 13:30
|t/p
|50
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|13196.70
|101
|2005.09.14 13:30
|sell
|51
|1.00
|1.2308
|1.2358
|1.2298
|102
|2005.09.14 13:30
|t/p
|51
|1.00
|1.2298
|1.2358
|1.2298
|100.00
|13296.70
|103
|2005.09.14 13:30
|sell
|52
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|104
|2005.09.14 13:30
|t/p
|52
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|13396.70
|105
|2005.09.14 13:30
|sell
|53
|1.00
|1.2308
|1.2358
|1.2298
|106
|2005.09.14 13:31
|t/p
|53
|1.00
|1.2298
|1.2358
|1.2298
|100.00
|13496.70
|107
|2005.09.14 13:31
|sell
|54
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|108
|2005.09.14 13:31
|t/p
|54
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|13596.70
|109
|2005.09.14 13:31
|sell
|55
|1.00
|1.2308
|1.2358
|1.2298
|110
|2005.09.14 13:31
|t/p
|55
|1.00
|1.2298
|1.2358
|1.2298
|100.00
|13696.70
|111
|2005.09.14 13:31
|sell
|56
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|112
|2005.09.14 13:32
|t/p
|56
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|13796.70
|113
|2005.09.14 13:32
|sell
|57
|1.00
|1.2306
|1.2356
|1.2296
|114
|2005.09.14 13:32
|t/p
|57
|1.00
|1.2296
|1.2356
|1.2296
|100.00
|13896.70
|115
|2005.09.14 13:32
|sell
|58
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|116
|2005.09.14 13:32
|t/p
|58
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|13996.70
|117
|2005.09.14 13:32
|sell
|59
|1.00
|1.2301
|1.2351
|1.2291
|118
|2005.09.14 13:35
|t/p
|59
|1.00
|1.2291
|1.2351
|1.2291
|100.00
|14096.70
|119
|2005.09.14 13:37
|sell
|60
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|120
|2005.09.14 13:37
|t/p
|60
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|14196.70
|121
|2005.09.14 13:37
|sell
|61
|1.00
|1.2301
|1.2351
|1.2291
|122
|2005.09.14 13:38
|t/p
|61
|1.00
|1.2291
|1.2351
|1.2291
|100.00
|14296.70
|123
|2005.09.14 13:38
|sell
|62
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|124
|2005.09.14 13:38
|t/p
|62
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|14396.70
|125
|2005.09.14 13:38
|sell
|63
|1.00
|1.2301
|1.2351
|1.2291
|126
|2005.09.14 13:38
|t/p
|63
|1.00
|1.2291
|1.2351
|1.2291
|100.00
|14496.70
|127
|2005.09.14 13:38
|sell
|64
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|128
|2005.09.14 13:38
|t/p
|64
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|14596.70
|129
|2005.09.14 13:38
|sell
|65
|1.00
|1.2301
|1.2351
|1.2291
|130
|2005.09.14 13:39
|t/p
|65
|1.00
|1.2291
|1.2351
|1.2291
|100.00
|14696.70
|131
|2005.09.14 13:39
|sell
|66
|1.00
|1.2314
|1.2364
|1.2304
|132
|2005.09.14 13:39
|t/p
|66
|1.00
|1.2304
|1.2364
|1.2304
|100.00
|14796.70
|133
|2005.09.14 13:39
|sell
|67
|1.00
|1.2301
|1.2351
|1.2291
|134
|2005.09.14 17:00
|t/p
|67
|1.00
|1.2291
|1.2351
|1.2291
|100.00
|14896.70
|135
|2005.09.15 03:20
|buy
|68
|1.00
|1.2251
|1.2201
|1.2261
|136
|2005.09.15 03:20
|t/p
|68
|1.00
|1.2261
|1.2201
|1.2261
|100.00
|14996.70
|137
|2005.09.15 03:20
|buy
|69
|1.00
|1.2255
|1.2205
|1.2265
|138
|2005.09.15 03:20
|t/p
|69
|1.00
|1.2265
|1.2205
|1.2265
|100.00
|15096.70
|139
|2005.09.15 03:20
|buy
|70
|1.00
|1.2255
|1.2205
|1.2265
|140
|2005.09.15 03:20
|t/p
|70
|1.00
|1.2265
|1.2205
|1.2265
|100.00
|15196.70
|141
|2005.09.15 03:20
|buy
|71
|1.00
|1.2255
|1.2205
|1.2265
|142
|2005.09.15 03:21
|t/p
|71
|1.00
|1.2265
|1.2205
|1.2265
|100.00
|15296.70
|143
|2005.09.15 03:21
|buy
|72
|1.00
|1.2255
|1.2205
|1.2265
|144
|2005.09.15 03:21
|t/p
|72
|1.00
|1.2265
|1.2205
|1.2265
|100.00
|15396.70
|145
|2005.09.15 03:21
|buy
|73
|1.00
|1.2255
|1.2205
|1.2265
|146
|2005.09.15 03:21
|t/p
|73
|1.00
|1.2265
|1.2205
|1.2265
|100.00
|15496.70
|147
|2005.09.15 03:21
|buy
|74
|1.00
|1.2255
|1.2205
|1.2265
|148
|2005.09.15 03:22
|t/p
|74
|1.00
|1.2265
|1.2205
|1.2265
|100.00
|15596.70
|149
|2005.09.15 03:22
|buy
|75
|1.00
|1.2255
|1.2205
|1.2265
|150
|2005.09.15 08:35
|s/l
|75
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2265
|-500.00
|15096.70
|151
|2005.09.16 04:08
|sell
|76
|1.00
|1.2238
|1.2288
|1.2228
|152
|2005.09.16 06:45
|s/l
|76
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2228
|-500.00
|14596.70
|153
|2005.09.16 06:45
|sell
|77
|1.00
|1.2286
|1.2336
|1.2276
|154
|2005.09.16 09:30
|t/p
|77
|1.00
|1.2276
|1.2336
|1.2276
|100.00
|14696.70
|155
|2005.09.16 09:30
|sell
|78
|1.00
|1.2273
|1.2323
|1.2263
|156
|2005.09.16 12:18
|t/p
|78
|1.00
|1.2263
|1.2323
|1.2263
|100.00
|14796.70
|157
|2005.09.16 12:18
|sell
|79
|1.00
|1.2259
|1.2309
|1.2249
|158
|2005.09.16 13:41
|t/p
|79
|1.00
|1.2249
|1.2309
|1.2249
|100.00
|14896.70
|159
|2005.09.16 13:41
|sell
|80
|1.00
|1.2246
|1.2296
|1.2236
|160
|2005.09.16 14:20
|t/p
|80
|1.00
|1.2236
|1.2296
|1.2236
|100.00
|14996.70
|161
|2005.09.16 14:30
|sell
|81
|1.00
|1.2248
|1.2298
|1.2238
|162
|2005.09.16 14:45
|t/p
|81
|1.00
|1.2238
|1.2298
|1.2238
|100.00
|15096.70
|163
|2005.09.16 14:45
|sell
|82
|1.00
|1.2240
|1.2290
|1.2230
|164
|2005.09.16 14:52
|t/p
|82
|1.00
|1.2230
|1.2290
|1.2230
|100.00
|15196.70
|165
|2005.09.16 15:35
|sell
|83
|1.00
|1.2240
|1.2290
|1.2230
|166
|2005.09.16 15:42
|t/p
|83
|1.00
|1.2230
|1.2290
|1.2230
|100.00
|15296.70
|167
|2005.09.16 16:00
|buy
|84
|1.00
|1.2216
|1.2166
|1.2226
|168
|2005.09.16 20:00
|t/p
|84
|1.00
|1.2226
|1.2166
|1.2226
|100.00
|15396.70
|169
|2005.09.18 23:00
|buy
|85
|1.00
|1.2170
|1.2120
|1.2180
|170
|2005.09.19 07:17
|s/l
|85
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2180
|-500.83
|14895.87
|171
|2005.09.20 20:00
|buy
|86
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|172
|2005.09.20 20:00
|t/p
|86
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|14995.87
|173
|2005.09.20 20:00
|buy
|87
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|174
|2005.09.20 20:00
|t/p
|87
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|15095.87
|175
|2005.09.20 20:00
|buy
|88
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|176
|2005.09.20 20:00
|t/p
|88
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|15195.87
|177
|2005.09.20 20:00
|buy
|89
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|178
|2005.09.20 20:00
|t/p
|89
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|15295.87
|179
|2005.09.20 20:00
|buy
|90
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|180
|2005.09.20 20:00
|t/p
|90
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|15395.87
|181
|2005.09.20 20:00
|buy
|91
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|182
|2005.09.20 20:00
|t/p
|91
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|15495.87
|183
|2005.09.20 20:01
|buy
|92
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|184
|2005.09.20 20:01
|t/p
|92
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|15595.87
|185
|2005.09.20 20:01
|buy
|93
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|186
|2005.09.20 20:01
|t/p
|93
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|15695.87
|187
|2005.09.20 20:01
|buy
|94
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|188
|2005.09.20 20:01
|t/p
|94
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|15795.87
|189
|2005.09.20 20:01
|buy
|95
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|190
|2005.09.20 20:01
|t/p
|95
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|15895.87
|191
|2005.09.20 20:01
|buy
|96
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|192
|2005.09.20 20:01
|t/p
|96
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|15995.87
|193
|2005.09.20 20:02
|buy
|97
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|194
|2005.09.20 20:02
|t/p
|97
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|16095.87
|195
|2005.09.20 20:02
|buy
|98
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|196
|2005.09.20 20:02
|t/p
|98
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|16195.87
|197
|2005.09.20 20:03
|buy
|99
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|198
|2005.09.20 20:03
|t/p
|99
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|16295.87
|199
|2005.09.20 20:03
|buy
|100
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|200
|2005.09.20 20:03
|t/p
|100
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|16395.87
|201
|2005.09.20 20:03
|buy
|101
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|202
|2005.09.20 20:03
|t/p
|101
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|16495.87
|203
|2005.09.20 20:04
|buy
|102
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|204
|2005.09.20 20:04
|t/p
|102
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|16595.87
|205
|2005.09.20 20:30
|buy
|103
|1.00
|1.2128
|1.2078
|1.2138
|206
|2005.09.20 20:37
|t/p
|103
|1.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|100.00
|16695.87
|207
|2005.09.20 20:55
|buy
|104
|1.00
|1.2131
|1.2081
|1.2141
|208
|2005.09.21 03:53
|t/p
|104
|1.00
|1.2141
|1.2081
|1.2141
|97.52
|16793.40
|209
|2005.09.21 03:54
|buy
|105
|1.00
|1.2139
|1.2089
|1.2149
|210
|2005.09.21 04:18
|t/p
|105
|1.00
|1.2149
|1.2089
|1.2149
|100.00
|16893.40
|211
|2005.09.21 12:00
|sell
|106
|1.00
|1.2202
|1.2252
|1.2192
|212
|2005.09.22 01:50
|s/l
|106
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2192
|-499.77
|16393.63
|213
|2005.09.22 13:05
|sell
|107
|1.00
|1.2236
|1.2286
|1.2226
|214
|2005.09.22 13:06
|t/p
|107
|1.00
|1.2226
|1.2286
|1.2226
|100.00
|16493.63
|215
|2005.09.22 13:06
|sell
|108
|1.00
|1.2236
|1.2286
|1.2226
|216
|2005.09.22 13:07
|t/p
|108
|1.00
|1.2226
|1.2286
|1.2226
|100.00
|16593.63
|217
|2005.09.22 13:07
|sell
|109
|1.00
|1.2236
|1.2286
|1.2226
|218
|2005.09.22 13:15
|t/p
|109
|1.00
|1.2226
|1.2286
|1.2226
|100.00
|16693.63
|219
|2005.09.26 10:05
|sell
|110
|1.00
|1.2057
|1.2107
|1.2047
|220
|2005.09.26 10:18
|t/p
|110
|1.00
|1.2047
|1.2107
|1.2047
|100.00
|16793.63
|221
|2005.09.26 10:30
|sell
|111
|1.00
|1.2057
|1.2107
|1.2047
|222
|2005.09.26 11:40
|t/p
|111
|1.00
|1.2047
|1.2107
|1.2047
|100.00
|16893.63
|223
|2005.09.26 11:52
|sell
|112
|1.00
|1.2057
|1.2107
|1.2047
|224
|2005.09.26 12:35
|t/p
|112
|1.00
|1.2047
|1.2107
|1.2047
|100.00
|16993.63
|225
|2005.09.26 12:47
|sell
|113
|1.00
|1.2057
|1.2107
|1.2047
|226
|2005.09.26 12:55
|t/p
|113
|1.00
|1.2047
|1.2107
|1.2047
|100.00
|17093.63
|227
|2005.09.27 08:02
|buy
|114
|1.00
|1.2015
|1.1965
|1.2025
|228
|2005.09.27 10:02
|t/p
|114
|1.00
|1.2025
|1.1965
|1.2025
|100.00
|17193.63
|229
|2005.09.27 10:02
|buy
|115
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|230
|2005.09.27 10:02
|t/p
|115
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|17293.63
|231
|2005.09.27 10:02
|buy
|116
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|232
|2005.09.27 10:02
|t/p
|116
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|17393.63
|233
|2005.09.27 10:02
|buy
|117
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|234
|2005.09.27 10:02
|t/p
|117
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|17493.63
|235
|2005.09.27 10:03
|buy
|118
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|236
|2005.09.27 10:03
|t/p
|118
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|17593.63
|237
|2005.09.27 10:03
|buy
|119
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|238
|2005.09.27 10:03
|t/p
|119
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|17693.63
|239
|2005.09.27 10:03
|buy
|120
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|240
|2005.09.27 10:03
|t/p
|120
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|17793.63
|241
|2005.09.27 10:03
|buy
|121
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|242
|2005.09.27 10:03
|t/p
|121
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|17893.63
|243
|2005.09.27 10:03
|buy
|122
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|244
|2005.09.27 10:03
|t/p
|122
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|17993.63
|245
|2005.09.27 10:03
|buy
|123
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|246
|2005.09.27 10:03
|t/p
|123
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|18093.63
|247
|2005.09.27 10:04
|buy
|124
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|248
|2005.09.27 10:04
|t/p
|124
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|18193.63
|249
|2005.09.27 10:05
|buy
|125
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|250
|2005.09.27 10:05
|t/p
|125
|1.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|100.00
|18293.63
|251
|2005.09.27 10:05
|buy
|126
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|252
|2005.09.27 10:05
|t/p
|126
|1.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|100.00
|18393.63
|253
|2005.09.27 10:05
|buy
|127
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|254
|2005.09.27 10:05
|t/p
|127
|1.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|100.00
|18493.63
|255
|2005.09.27 10:05
|buy
|128
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|256
|2005.09.27 10:05
|t/p
|128
|1.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|100.00
|18593.63
|257
|2005.09.27 10:05
|buy
|129
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|258
|2005.09.27 10:05
|t/p
|129
|1.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|100.00
|18693.63
|259
|2005.09.27 10:05
|buy
|130
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|260
|2005.09.27 10:06
|t/p
|130
|1.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|100.00
|18793.63
|261
|2005.09.27 10:06
|buy
|131
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|262
|2005.09.27 10:06
|t/p
|131
|1.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|100.00
|18893.63
|263
|2005.09.27 10:06
|buy
|132
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|264
|2005.09.27 10:06
|t/p
|132
|1.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|100.00
|18993.63
|265
|2005.09.27 10:06
|buy
|133
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|266
|2005.09.27 10:06
|t/p
|133
|1.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|100.00
|19093.63
|267
|2005.09.27 10:07
|buy
|134
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|268
|2005.09.27 10:25
|t/p
|134
|1.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|100.00
|19193.63
|269
|2005.09.27 10:25
|buy
|135
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2026
|270
|2005.09.27 10:25
|t/p
|135
|1.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|100.00
|19293.63
|271
|2005.09.27 10:25
|buy
|136
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2026
|272
|2005.09.27 10:25
|t/p
|136
|1.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|100.00
|19393.63
|273
|2005.09.27 10:25
|buy
|137
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2026
|274
|2005.09.27 10:25
|t/p
|137
|1.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|100.00
|19493.63
|275
|2005.09.27 10:25
|buy
|138
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2026
|276
|2005.09.27 10:25
|t/p
|138
|1.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|100.00
|19593.63
|277
|2005.09.27 10:25
|buy
|139
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2026
|278
|2005.09.27 10:25
|t/p
|139
|1.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|100.00
|19693.63
|279
|2005.09.27 10:25
|buy
|140
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2026
|280
|2005.09.27 10:26
|t/p
|140
|1.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|100.00
|19793.63
|281
|2005.09.27 10:26
|buy
|141
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2026
|282
|2005.09.27 10:26
|t/p
|141
|1.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|100.00
|19893.63
|283
|2005.09.27 10:26
|buy
|142
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2026
|284
|2005.09.27 10:26
|t/p
|142
|1.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|100.00
|19993.63
|285
|2005.09.27 10:26
|buy
|143
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2026
|286
|2005.09.27 10:26
|t/p
|143
|1.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|100.00
|20093.63
|287
|2005.09.27 12:37
|buy
|144
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|288
|2005.09.27 13:15
|t/p
|144
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|20193.63
|289
|2005.09.27 13:30
|buy
|145
|1.00
|1.2016
|1.1966
|1.2026
|290
|2005.09.27 16:00
|t/p
|145
|1.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|100.00
|20293.63
|291
|2005.09.28 17:52
|buy
|146
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|292
|2005.09.28 17:52
|t/p
|146
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|20393.63
|293
|2005.09.28 17:52
|buy
|147
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|294
|2005.09.28 17:53
|t/p
|147
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|20493.63
|295
|2005.09.28 17:53
|buy
|148
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|296
|2005.09.28 17:53
|t/p
|148
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|20593.63
|297
|2005.09.28 17:53
|buy
|149
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|298
|2005.09.28 17:53
|t/p
|149
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|20693.63
|299
|2005.09.28 17:53
|buy
|150
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|300
|2005.09.28 17:54
|t/p
|150
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|20793.63
|301
|2005.09.28 17:54
|buy
|151
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|302
|2005.09.28 17:54
|t/p
|151
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|20893.63
|303
|2005.09.28 17:54
|buy
|152
|1.00
|1.1994
|1.1944
|1.2004
|304
|2005.09.28 17:55
|t/p
|152
|1.00
|1.2004
|1.1944
|1.2004
|100.00
|20993.63
|305
|2005.09.28 17:55
|buy
|153
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2011
|306
|2005.09.28 17:55
|t/p
|153
|1.00
|1.2011
|1.1951
|1.2011
|100.00
|21093.63
|307
|2005.09.28 17:55
|buy
|154
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2011
|308
|2005.09.28 17:55
|t/p
|154
|1.00
|1.2011
|1.1951
|1.2011
|100.00
|21193.63
|309
|2005.09.28 17:55
|buy
|155
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2011
|310
|2005.09.28 17:55
|t/p
|155
|1.00
|1.2011
|1.1951
|1.2011
|100.00
|21293.63
|311
|2005.09.28 17:56
|buy
|156
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2011
|312
|2005.09.28 17:56
|t/p
|156
|1.00
|1.2011
|1.1951
|1.2011
|100.00
|21393.63
|313
|2005.09.28 17:56
|buy
|157
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2011
|314
|2005.09.28 17:56
|t/p
|157
|1.00
|1.2011
|1.1951
|1.2011
|100.00
|21493.63
|315
|2005.09.28 17:56
|buy
|158
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2011
|316
|2005.09.28 17:56
|t/p
|158
|1.00
|1.2011
|1.1951
|1.2011
|100.00
|21593.63
|317
|2005.09.29 08:05
|sell
|159
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|318
|2005.09.29 10:15
|t/p
|159
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|21693.63
|319
|2005.09.29 10:17
|sell
|160
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|320
|2005.09.29 10:18
|t/p
|160
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|21793.63
|321
|2005.09.29 10:18
|sell
|161
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|322
|2005.09.29 10:18
|t/p
|161
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|21893.63
|323
|2005.09.29 10:18
|sell
|162
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|324
|2005.09.29 10:19
|t/p
|162
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|21993.63
|325
|2005.09.29 10:19
|sell
|163
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|326
|2005.09.29 10:42
|t/p
|163
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|22093.63
|327
|2005.09.29 10:45
|sell
|164
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|328
|2005.09.29 10:45
|t/p
|164
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|22193.63
|329
|2005.09.29 10:45
|sell
|165
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|330
|2005.09.29 10:45
|t/p
|165
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|22293.63
|331
|2005.09.29 10:46
|sell
|166
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|332
|2005.09.29 10:46
|t/p
|166
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|22393.63
|333
|2005.09.29 10:46
|sell
|167
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|334
|2005.09.29 10:46
|t/p
|167
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|22493.63
|335
|2005.09.29 10:47
|sell
|168
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|336
|2005.09.29 10:52
|t/p
|168
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|22593.63
|337
|2005.09.29 11:00
|sell
|169
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|338
|2005.09.29 11:22
|t/p
|169
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|22693.63
|339
|2005.09.29 11:25
|sell
|170
|1.00
|1.2060
|1.2110
|1.2050
|340
|2005.09.29 11:25
|t/p
|170
|1.00
|1.2050
|1.2110
|1.2050
|100.00
|22793.63
|341
|2005.09.29 11:25
|sell
|171
|1.00
|1.2056
|1.2106
|1.2046
|342
|2005.09.29 11:25
|t/p
|171
|1.00
|1.2046
|1.2106
|1.2046
|100.00
|22893.63
|343
|2005.09.29 11:25
|sell
|172
|1.00
|1.2056
|1.2106
|1.2046
|344
|2005.09.29 11:26
|t/p
|172
|1.00
|1.2046
|1.2106
|1.2046
|100.00
|22993.63
|345
|2005.09.29 11:26
|sell
|173
|1.00
|1.2056
|1.2106
|1.2046
|346
|2005.09.29 11:26
|t/p
|173
|1.00
|1.2046
|1.2106
|1.2046
|100.00
|23093.63
|347
|2005.09.29 11:26
|sell
|174
|1.00
|1.2056
|1.2106
|1.2046
|348
|2005.09.29 11:27
|t/p
|174
|1.00
|1.2046
|1.2106
|1.2046
|100.00
|23193.63
|349
|2005.09.29 11:27
|sell
|175
|1.00
|1.2056
|1.2106
|1.2046
|350
|2005.09.29 14:32
|t/p
|175
|1.00
|1.2046
|1.2106
|1.2046
|100.00
|23293.63
|351
|2005.09.29 14:32
|sell
|176
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|352
|2005.09.29 14:32
|t/p
|176
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|23393.63
|353
|2005.09.29 14:32
|sell
|177
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|354
|2005.09.29 14:32
|t/p
|177
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|23493.63
|355
|2005.09.29 14:32
|sell
|178
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|356
|2005.09.29 14:32
|t/p
|178
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|23593.63
|357
|2005.09.29 14:33
|sell
|179
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|358
|2005.09.29 14:33
|t/p
|179
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|23693.63
|359
|2005.09.29 14:33
|sell
|180
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|360
|2005.09.29 14:33
|t/p
|180
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|23793.63
|361
|2005.09.29 14:33
|sell
|181
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|362
|2005.09.29 14:33
|t/p
|181
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|23893.63
|363
|2005.09.29 14:33
|sell
|182
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|364
|2005.09.29 14:33
|t/p
|182
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|23993.63
|365
|2005.09.29 14:33
|sell
|183
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|366
|2005.09.29 14:33
|t/p
|183
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|24093.63
|367
|2005.09.29 14:33
|sell
|184
|1.00
|1.2055
|1.2105
|1.2045
|368
|2005.09.29 14:33
|t/p
|184
|1.00
|1.2045
|1.2105
|1.2045
|100.00
|24193.63
|369
|2005.09.29 16:00
|buy
|185
|1.00
|1.2029
|1.1979
|1.2039
|370
|2005.09.29 19:30
|t/p
|185
|1.00
|1.2039
|1.1979
|1.2039
|100.00
|24293.63
|371
|2005.09.29 19:30
|buy
|186
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2034
|372
|2005.09.29 19:30
|t/p
|186
|1.00
|1.2034
|1.1974
|1.2034
|100.00
|24393.63
|373
|2005.09.29 19:30
|buy
|187
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2034
|374
|2005.09.29 19:30
|t/p
|187
|1.00
|1.2034
|1.1974
|1.2034
|100.00
|24493.63
|375
|2005.09.29 19:30
|buy
|188
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2034
|376
|2005.09.29 19:31
|t/p
|188
|1.00
|1.2034
|1.1974
|1.2034
|100.00
|24593.63
|377
|2005.09.29 19:31
|buy
|189
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2034
|378
|2005.09.29 19:31
|t/p
|189
|1.00
|1.2034
|1.1974
|1.2034
|100.00
|24693.63
|379
|2005.09.29 19:31
|buy
|190
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2034
|380
|2005.09.29 19:31
|t/p
|190
|1.00
|1.2034
|1.1974
|1.2034
|100.00
|24793.63
|381
|2005.09.29 19:31
|buy
|191
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2034
|382
|2005.09.29 19:32
|t/p
|191
|1.00
|1.2034
|1.1974
|1.2034
|100.00
|24893.63
|383
|2005.09.29 19:32
|buy
|192
|1.00
|1.2032
|1.1982
|1.2042
|384
|2005.09.29 19:33
|t/p
|192
|1.00
|1.2042
|1.1982
|1.2042
|100.00
|24993.63
|385
|2005.09.29 19:33
|buy
|193
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2034
|386
|2005.09.29 19:33
|t/p
|193
|1.00
|1.2034
|1.1974
|1.2034
|100.00
|25093.63
|387
|2005.09.29 19:34
|buy
|194
|1.00
|1.2024
|1.1974
|1.2034
|388
|2005.09.29 19:55
|t/p
|194
|1.00
|1.2034
|1.1974
|1.2034
|100.00
|25193.63
|389
|2005.09.29 19:55
|buy
|195
|1.00
|1.2027
|1.1977
|1.2037
|390
|2005.09.29 19:55
|t/p
|195
|1.00
|1.2037
|1.1977
|1.2037
|100.00
|25293.63
|391
|2005.09.29 19:56
|buy
|196
|1.00
|1.2027
|1.1977
|1.2037
|392
|2005.09.29 19:56
|t/p
|196
|1.00
|1.2037
|1.1977
|1.2037
|100.00
|25393.63
|393
|2005.09.29 19:56
|buy
|197
|1.00
|1.2027
|1.1977
|1.2037
|394
|2005.09.29 19:59
|t/p
|197
|1.00
|1.2037
|1.1977
|1.2037
|100.00
|25493.63
|395
|2005.09.29 20:38
|buy
|198
|1.00
|1.2034
|1.1984
|1.2044
|396
|2005.09.29 21:20
|t/p
|198
|1.00
|1.2044
|1.1984
|1.2044
|100.00
|25593.63
|397
|2005.09.29 22:30
|buy
|199
|1.00
|1.2034
|1.1984
|1.2044
|398
|2005.09.30 03:30
|t/p
|199
|1.00
|1.2044
|1.1984
|1.2044
|99.17
|25692.80
|399
|2005.09.30 12:30
|sell
|200
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|400
|2005.09.30 12:30
|t/p
|200
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|25792.80
|401
|2005.09.30 12:30
|sell
|201
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|402
|2005.09.30 12:30
|t/p
|201
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|25892.80
|403
|2005.09.30 12:30
|sell
|202
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|404
|2005.09.30 12:30
|t/p
|202
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|25992.80
|405
|2005.09.30 12:30
|sell
|203
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|406
|2005.09.30 12:30
|t/p
|203
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|26092.80
|407
|2005.09.30 12:30
|sell
|204
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|408
|2005.09.30 12:30
|t/p
|204
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|26192.80
|409
|2005.09.30 12:30
|sell
|205
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|410
|2005.09.30 12:30
|t/p
|205
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|26292.80
|411
|2005.09.30 12:31
|sell
|206
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|412
|2005.09.30 12:31
|t/p
|206
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|26392.80
|413
|2005.09.30 12:31
|sell
|207
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|414
|2005.09.30 12:31
|t/p
|207
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|26492.80
|415
|2005.09.30 12:31
|sell
|208
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|416
|2005.09.30 12:31
|t/p
|208
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|26592.80
|417
|2005.09.30 12:31
|sell
|209
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|418
|2005.09.30 12:31
|t/p
|209
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|26692.80
|419
|2005.09.30 12:35
|sell
|210
|1.00
|1.2063
|1.2113
|1.2053
|420
|2005.09.30 12:40
|t/p
|210
|1.00
|1.2053
|1.2113
|1.2053
|100.00
|26792.80
|421
|2005.09.30 13:22
|sell
|211
|1.00
|1.2067
|1.2117
|1.2057
|422
|2005.09.30 13:22
|t/p
|211
|1.00
|1.2057
|1.2117
|1.2057
|100.00
|26892.80
|423
|2005.09.30 13:23
|sell
|212
|1.00
|1.2067
|1.2117
|1.2057
|424
|2005.09.30 13:23
|t/p
|212
|1.00
|1.2057
|1.2117
|1.2057
|100.00
|26992.80
|425
|2005.09.30 13:23
|sell
|213
|1.00
|1.2067
|1.2117
|1.2057
|426
|2005.09.30 13:23
|t/p
|213
|1.00
|1.2057
|1.2117
|1.2057
|100.00
|27092.80
|427
|2005.09.30 13:23
|sell
|214
|1.00
|1.2067
|1.2117
|1.2057
|428
|2005.09.30 13:23
|t/p
|214
|1.00
|1.2057
|1.2117
|1.2057
|100.00
|27192.80
|429
|2005.09.30 13:24
|sell
|215
|1.00
|1.2067
|1.2117
|1.2057
|430
|2005.09.30 13:24
|t/p
|215
|1.00
|1.2057
|1.2117
|1.2057
|100.00
|27292.80
|431
|2005.09.30 13:24
|sell
|216
|1.00
|1.2067
|1.2117
|1.2057
|432
|2005.09.30 13:30
|t/p
|216
|1.00
|1.2057
|1.2117
|1.2057
|100.00
|27392.80
|433
|2005.09.30 13:52
|sell
|217
|1.00
|1.2068
|1.2118
|1.2058
|434
|2005.09.30 13:55
|t/p
|217
|1.00
|1.2058
|1.2118
|1.2058
|100.00
|27492.80
|435
|2005.09.30 13:55
|sell
|218
|1.00
|1.2066
|1.2116
|1.2056
|436
|2005.09.30 14:00
|t/p
|218
|1.00
|1.2056
|1.2116
|1.2056
|100.00
|27592.80
|437
|2005.09.30 20:50
|buy
|219
|1.00
|1.1999
|1.1949
|1.2009
|438
|2005.09.30 20:50
|t/p
|219
|1.00
|1.2009
|1.1949
|1.2009
|100.00
|27692.80
|439
|2005.09.30 20:50
|buy
|220
|1.00
|1.2011
|1.1961
|1.2021
|440
|2005.09.30 21:07
|t/p
|220
|1.00
|1.2021
|1.1961
|1.2021
|100.00
|27792.80
|441
|2005.10.03 00:00
|buy
|221
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|442
|2005.10.03 00:00
|t/p
|221
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|27892.80
|443
|2005.10.03 00:00
|buy
|222
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|444
|2005.10.03 00:00
|t/p
|222
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|27992.80
|445
|2005.10.03 00:00
|buy
|223
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|446
|2005.10.03 00:00
|t/p
|223
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|28092.80
|447
|2005.10.03 00:00
|buy
|224
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|448
|2005.10.03 00:00
|t/p
|224
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|28192.80
|449
|2005.10.03 00:00
|buy
|225
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|450
|2005.10.03 00:00
|t/p
|225
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|28292.80
|451
|2005.10.03 00:01
|buy
|226
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|452
|2005.10.03 00:01
|t/p
|226
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|28392.80
|453
|2005.10.03 00:01
|buy
|227
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|454
|2005.10.03 00:01
|t/p
|227
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|28492.80
|455
|2005.10.03 00:01
|buy
|228
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|456
|2005.10.03 00:01
|t/p
|228
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|28592.80
|457
|2005.10.03 00:01
|buy
|229
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|458
|2005.10.03 00:01
|t/p
|229
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|28692.80
|459
|2005.10.03 00:01
|buy
|230
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|460
|2005.10.03 00:01
|t/p
|230
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|28792.80
|461
|2005.10.03 00:01
|buy
|231
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|462
|2005.10.03 00:01
|t/p
|231
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|28892.80
|463
|2005.10.03 00:02
|buy
|232
|1.00
|1.1991
|1.1941
|1.2001
|464
|2005.10.03 00:12
|t/p
|232
|1.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|100.00
|28992.80
|465
|2005.10.03 00:12
|buy
|233
|1.00
|1.2005
|1.1955
|1.2015
|466
|2005.10.03 00:22
|s/l
|233
|1.00
|1.1955
|1.1955
|1.2015
|-500.00
|28492.80
|467
|2005.10.03 00:22
|buy
|234
|1.00
|1.1932
|1.1882
|1.1942
|468
|2005.10.03 00:22
|t/p
|234
|1.00
|1.1942
|1.1882
|1.1942
|100.00
|28592.80
|469
|2005.10.03 00:22
|buy
|235
|1.00
|1.1965
|1.1915
|1.1975
|470
|2005.10.03 16:00
|s/l
|235
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1975
|-500.00
|28092.80
|471
|2005.10.04 11:35
|sell
|236
|1.00
|1.1941
|1.1991
|1.1931
|472
|2005.10.04 11:40
|t/p
|236
|1.00
|1.1931
|1.1991
|1.1931
|100.00
|28192.80
|473
|2005.10.04 12:00
|sell
|237
|1.00
|1.1937
|1.1987
|1.1927
|474
|2005.10.04 12:35
|t/p
|237
|1.00
|1.1927
|1.1987
|1.1927
|100.00
|28292.80
|475
|2005.10.04 13:47
|sell
|238
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1928
|476
|2005.10.04 13:50
|t/p
|238
|1.00
|1.1928
|1.1988
|1.1928
|100.00
|28392.80
|477
|2005.10.04 13:50
|sell
|239
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1928
|478
|2005.10.04 13:50
|t/p
|239
|1.00
|1.1928
|1.1988
|1.1928
|100.00
|28492.80
|479
|2005.10.04 13:50
|sell
|240
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1928
|480
|2005.10.04 13:51
|t/p
|240
|1.00
|1.1928
|1.1988
|1.1928
|100.00
|28592.80
|481
|2005.10.04 13:51
|sell
|241
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1928
|482
|2005.10.04 13:51
|t/p
|241
|1.00
|1.1928
|1.1988
|1.1928
|100.00
|28692.80
|483
|2005.10.04 13:51
|sell
|242
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1928
|484
|2005.10.04 13:52
|t/p
|242
|1.00
|1.1928
|1.1988
|1.1928
|100.00
|28792.80
|485
|2005.10.04 14:10
|sell
|243
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1928
|486
|2005.10.04 14:32
|t/p
|243
|1.00
|1.1928
|1.1988
|1.1928
|100.00
|28892.80
|487
|2005.10.04 14:42
|sell
|244
|1.00
|1.1938
|1.1988
|1.1928
|488
|2005.10.04 17:30
|t/p
|244
|1.00
|1.1928
|1.1988
|1.1928
|100.00
|28992.80
|489
|2005.10.05 08:17
|sell
|245
|1.00
|1.1949
|1.1999
|1.1939
|490
|2005.10.05 14:30
|t/p
|245
|1.00
|1.1939
|1.1999
|1.1939
|100.00
|29092.80
|491
|2005.10.05 14:32
|sell
|246
|1.00
|1.1945
|1.1995
|1.1935
|492
|2005.10.05 14:33
|t/p
|246
|1.00
|1.1935
|1.1995
|1.1935
|100.00
|29192.80
|493
|2005.10.05 14:33
|sell
|247
|1.00
|1.1945
|1.1995
|1.1935
|494
|2005.10.05 14:33
|t/p
|247
|1.00
|1.1935
|1.1995
|1.1935
|100.00
|29292.80
|495
|2005.10.05 14:33
|sell
|248
|1.00
|1.1945
|1.1995
|1.1935
|496
|2005.10.05 14:34
|t/p
|248
|1.00
|1.1935
|1.1995
|1.1935
|100.00
|29392.80
|497
|2005.10.05 14:34
|sell
|249
|1.00
|1.1945
|1.1995
|1.1935
|498
|2005.10.05 14:34
|t/p
|249
|1.00
|1.1935
|1.1995
|1.1935
|100.00
|29492.80
|499
|2005.10.05 14:34
|sell
|250
|1.00
|1.1945
|1.1995
|1.1935
|500
|2005.10.05 15:22
|t/p
|250
|1.00
|1.1935
|1.1995
|1.1935
|100.00
|29592.80
|501
|2005.10.07 14:42
|buy
|251
|1.00
|1.2116
|1.2066
|1.2126
|502
|2005.10.07 16:00
|t/p
|251
|1.00
|1.2126
|1.2066
|1.2126
|100.00
|29692.80
|503
|2005.10.12 13:12
|sell
|252
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|504
|2005.10.12 18:22
|s/l
|252
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.1991
|-500.00
|29192.80
|505
|2005.10.12 18:22
|sell
|253
|1.00
|1.2049
|1.2099
|1.2039
|506
|2005.10.12 18:30
|t/p
|253
|1.00
|1.2039
|1.2099
|1.2039
|100.00
|29292.80
|507
|2005.10.12 18:30
|sell
|254
|1.00
|1.2035
|1.2085
|1.2025
|508
|2005.10.12 19:30
|t/p
|254
|1.00
|1.2025
|1.2085
|1.2025
|100.00
|29392.80
|509
|2005.10.12 19:30
|sell
|255
|1.00
|1.2016
|1.2066
|1.2006
|510
|2005.10.13 03:02
|t/p
|255
|1.00
|1.2006
|1.2066
|1.2006
|100.23
|29493.04
|511
|2005.10.13 04:22
|buy
|256
|1.00
|1.1984
|1.1934
|1.1994
|512
|2005.10.13 06:32
|t/p
|256
|1.00
|1.1994
|1.1934
|1.1994
|100.00
|29593.04
|513
|2005.10.13 07:35
|buy
|257
|1.00
|1.1982
|1.1932
|1.1992
|514
|2005.10.13 08:00
|t/p
|257
|1.00
|1.1992
|1.1932
|1.1992
|100.00
|29693.04
|515
|2005.10.13 08:10
|buy
|258
|1.00
|1.1982
|1.1932
|1.1992
|516
|2005.10.13 08:25
|t/p
|258
|1.00
|1.1992
|1.1932
|1.1992
|100.00
|29793.04
|517
|2005.10.13 09:05
|buy
|259
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|518
|2005.10.13 09:05
|t/p
|259
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|29893.04
|519
|2005.10.13 09:05
|buy
|260
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|520
|2005.10.13 09:05
|t/p
|260
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|29993.04
|521
|2005.10.13 09:06
|buy
|261
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|522
|2005.10.13 09:06
|t/p
|261
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30093.04
|523
|2005.10.13 09:06
|buy
|262
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|524
|2005.10.13 09:06
|t/p
|262
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30193.04
|525
|2005.10.13 09:07
|buy
|263
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|526
|2005.10.13 09:07
|t/p
|263
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30293.04
|527
|2005.10.13 09:08
|buy
|264
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|528
|2005.10.13 09:08
|t/p
|264
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30393.04
|529
|2005.10.13 09:08
|buy
|265
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|530
|2005.10.13 09:08
|t/p
|265
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30493.04
|531
|2005.10.13 09:09
|buy
|266
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|532
|2005.10.13 09:09
|t/p
|266
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30593.04
|533
|2005.10.13 09:09
|buy
|267
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|534
|2005.10.13 09:09
|t/p
|267
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30693.04
|535
|2005.10.13 09:30
|buy
|268
|1.00
|1.1985
|1.1935
|1.1995
|536
|2005.10.13 14:35
|s/l
|268
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1995
|-500.00
|30193.04
|537
|2005.10.13 14:35
|buy
|269
|1.00
|1.1937
|1.1887
|1.1947
|538
|2005.10.13 14:35
|t/p
|269
|1.00
|1.1947
|1.1887
|1.1947
|100.00
|30293.04
|539
|2005.10.13 14:35
|buy
|270
|1.00
|1.1953
|1.1903
|1.1963
|540
|2005.10.13 14:37
|t/p
|270
|1.00
|1.1963
|1.1903
|1.1963
|100.00
|30393.04
|541
|2005.10.13 14:37
|buy
|271
|1.00
|1.1970
|1.1920
|1.1980
|542
|2005.10.13 14:45
|t/p
|271
|1.00
|1.1980
|1.1920
|1.1980
|100.00
|30493.04
|543
|2005.10.13 14:45
|buy
|272
|1.00
|1.1968
|1.1918
|1.1978
|544
|2005.10.13 14:45
|t/p
|272
|1.00
|1.1978
|1.1918
|1.1978
|100.00
|30593.04
|545
|2005.10.13 14:45
|buy
|273
|1.00
|1.1985
|1.1935
|1.1995
|546
|2005.10.13 15:00
|s/l
|273
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1995
|-500.00
|30093.04
|547
|2005.10.13 15:00
|buy
|274
|1.00
|1.1938
|1.1888
|1.1948
|548
|2005.10.13 15:22
|t/p
|274
|1.00
|1.1948
|1.1888
|1.1948
|100.00
|30193.04
|549
|2005.10.13 15:22
|buy
|275
|1.00
|1.1951
|1.1901
|1.1961
|550
|2005.10.13 18:35
|t/p
|275
|1.00
|1.1961
|1.1901
|1.1961
|100.00
|30293.04
|551
|2005.10.14 06:22
|sell
|276
|1.00
|1.2041
|1.2091
|1.2031
|552
|2005.10.14 06:35
|t/p
|276
|1.00
|1.2031
|1.2091
|1.2031
|100.00
|30393.04
|553
|2005.10.14 06:45
|sell
|277
|1.00
|1.2039
|1.2089
|1.2029
|554
|2005.10.14 07:30
|t/p
|277
|1.00
|1.2029
|1.2089
|1.2029
|100.00
|30493.04
|555
|2005.10.14 13:17
|buy
|278
|1.00
|1.1981
|1.1931
|1.1991
|556
|2005.10.14 13:37
|t/p
|278
|1.00
|1.1991
|1.1931
|1.1991
|100.00
|30593.04
|557
|2005.10.14 14:47
|buy
|279
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|558
|2005.10.14 14:54
|t/p
|279
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30693.04
|559
|2005.10.14 14:54
|buy
|280
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|560
|2005.10.14 14:54
|t/p
|280
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30793.04
|561
|2005.10.14 14:54
|buy
|281
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|562
|2005.10.14 14:54
|t/p
|281
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30893.04
|563
|2005.10.14 14:54
|buy
|282
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|564
|2005.10.14 14:54
|t/p
|282
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|30993.04
|565
|2005.10.14 14:54
|buy
|283
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|566
|2005.10.14 14:54
|t/p
|283
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|31093.04
|567
|2005.10.14 14:54
|buy
|284
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|568
|2005.10.14 14:54
|t/p
|284
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|31193.04
|569
|2005.10.14 14:54
|buy
|285
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|570
|2005.10.14 14:54
|t/p
|285
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|31293.04
|571
|2005.10.14 14:54
|buy
|286
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|572
|2005.10.14 14:54
|t/p
|286
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|31393.04
|573
|2005.10.14 14:54
|buy
|287
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|574
|2005.10.14 14:54
|t/p
|287
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|31493.04
|575
|2005.10.14 14:54
|buy
|288
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|576
|2005.10.14 14:54
|t/p
|288
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|31593.04
|577
|2005.10.14 14:54
|buy
|289
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|578
|2005.10.14 14:54
|t/p
|289
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|31693.04
|579
|2005.10.14 14:54
|buy
|290
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|580
|2005.10.14 14:54
|t/p
|290
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|31793.04
|581
|2005.10.14 14:54
|buy
|291
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|582
|2005.10.14 14:54
|t/p
|291
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|31893.04
|583
|2005.10.14 14:54
|buy
|292
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|584
|2005.10.14 14:54
|t/p
|292
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|31993.04
|585
|2005.10.14 14:54
|buy
|293
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|586
|2005.10.14 14:54
|t/p
|293
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|32093.04
|587
|2005.10.14 14:54
|buy
|294
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|588
|2005.10.14 14:54
|t/p
|294
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|32193.04
|589
|2005.10.14 14:54
|buy
|295
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|590
|2005.10.14 14:54
|t/p
|295
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|32293.04
|591
|2005.10.14 14:54
|buy
|296
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|592
|2005.10.14 14:54
|t/p
|296
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|32393.04
|593
|2005.10.14 14:54
|buy
|297
|1.00
|1.1983
|1.1933
|1.1993
|594
|2005.10.14 14:54
|t/p
|297
|1.00
|1.1993
|1.1933
|1.1993
|100.00
|32493.04
|595
|2005.10.18 08:00
|buy
|298
|1.00
|1.1988
|1.1938
|1.1998
|596
|2005.10.18 09:32
|t/p
|298
|1.00
|1.1998
|1.1938
|1.1998
|100.00
|32593.04
|597
|2005.10.18 09:32
|buy
|299
|1.00
|1.2001
|1.1951
|1.2011
|598
|2005.10.18 11:47
|s/l
|299
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.2011
|-500.00
|32093.04
|599
|2005.10.18 11:47
|buy
|300
|1.00
|1.1947
|1.1897
|1.1957
|600
|2005.10.18 11:47
|t/p
|300
|1.00
|1.1957
|1.1897
|1.1957
|100.00
|32193.04
|601
|2005.10.18 11:47
|buy
|301
|1.00
|1.1969
|1.1919
|1.1979
|602
|2005.10.18 15:12
|s/l
|301
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1979
|-500.00
|31693.04
|603
|2005.10.18 15:12
|buy
|302
|1.00
|1.1921
|1.1871
|1.1931
|604
|2005.10.18 15:25
|t/p
|302
|1.00
|1.1931
|1.1871
|1.1931
|100.00
|31793.04
|605
|2005.10.18 15:25
|buy
|303
|1.00
|1.1936
|1.1886
|1.1946
|606
|2005.10.18 15:30
|t/p
|303
|1.00
|1.1946
|1.1886
|1.1946
|100.00
|31893.04
|607
|2005.10.18 15:30
|buy
|304
|1.00
|1.1950
|1.1900
|1.1960
|608
|2005.10.18 19:00
|t/p
|304
|1.00
|1.1960
|1.1900
|1.1960
|100.00
|31993.04
|609
|2005.10.19 08:29
|buy
|305
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|610
|2005.10.19 08:29
|t/p
|305
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|32093.04
|611
|2005.10.19 08:29
|buy
|306
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|612
|2005.10.19 08:29
|t/p
|306
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|32193.04
|613
|2005.10.19 08:29
|buy
|307
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|614
|2005.10.19 08:29
|t/p
|307
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|32293.04
|615
|2005.10.19 08:29
|buy
|308
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|616
|2005.10.19 08:29
|t/p
|308
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|32393.04
|617
|2005.10.19 08:29
|buy
|309
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|618
|2005.10.19 08:29
|t/p
|309
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|32493.04
|619
|2005.10.19 08:29
|buy
|310
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|620
|2005.10.19 08:29
|t/p
|310
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|32593.04
|621
|2005.10.19 08:29
|buy
|311
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|622
|2005.10.19 08:29
|t/p
|311
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|32693.04
|623
|2005.10.19 08:29
|buy
|312
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|624
|2005.10.19 08:29
|t/p
|312
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|32793.04
|625
|2005.10.19 08:29
|buy
|313
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|626
|2005.10.19 08:29
|t/p
|313
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|32893.04
|627
|2005.10.19 08:29
|buy
|314
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|628
|2005.10.19 08:29
|t/p
|314
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|32993.04
|629
|2005.10.19 08:29
|buy
|315
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|630
|2005.10.19 08:29
|t/p
|315
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|33093.04
|631
|2005.10.19 08:29
|buy
|316
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|632
|2005.10.19 08:29
|t/p
|316
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|33193.04
|633
|2005.10.19 08:29
|buy
|317
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|634
|2005.10.19 08:29
|t/p
|317
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|33293.04
|635
|2005.10.19 08:29
|buy
|318
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|636
|2005.10.19 08:29
|t/p
|318
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|33393.04
|637
|2005.10.19 08:29
|buy
|319
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|638
|2005.10.19 08:29
|t/p
|319
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|33493.04
|639
|2005.10.19 08:29
|buy
|320
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|640
|2005.10.19 08:29
|t/p
|320
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|33593.04
|641
|2005.10.19 08:29
|buy
|321
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|642
|2005.10.19 08:29
|t/p
|321
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|33693.04
|643
|2005.10.19 08:29
|buy
|322
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|644
|2005.10.19 08:29
|t/p
|322
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|33793.04
|645
|2005.10.19 08:29
|buy
|323
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|646
|2005.10.19 08:29
|t/p
|323
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|33893.04
|647
|2005.10.19 08:29
|buy
|324
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|648
|2005.10.19 08:29
|t/p
|324
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|33993.04
|649
|2005.10.19 08:29
|buy
|325
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|650
|2005.10.19 08:29
|t/p
|325
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|34093.04
|651
|2005.10.19 08:29
|buy
|326
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|652
|2005.10.19 08:29
|t/p
|326
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|34193.04
|653
|2005.10.19 08:29
|buy
|327
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|654
|2005.10.19 08:29
|t/p
|327
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|34293.04
|655
|2005.10.19 08:29
|buy
|328
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|656
|2005.10.19 08:29
|t/p
|328
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|34393.04
|657
|2005.10.19 08:29
|buy
|329
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|658
|2005.10.19 08:29
|t/p
|329
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|34493.04
|659
|2005.10.19 08:29
|buy
|330
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|660
|2005.10.19 08:29
|t/p
|330
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|34593.04
|661
|2005.10.19 08:32
|buy
|331
|1.00
|1.1917
|1.1867
|1.1927
|662
|2005.10.19 08:52
|t/p
|331
|1.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|100.00
|34693.04
|663
|2005.10.19 08:52
|buy
|332
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|664
|2005.10.19 08:52
|t/p
|332
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|34793.04
|665
|2005.10.19 08:52
|buy
|333
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|666
|2005.10.19 08:52
|t/p
|333
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|34893.04
|667
|2005.10.19 08:52
|buy
|334
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|668
|2005.10.19 08:53
|t/p
|334
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|34993.04
|669
|2005.10.19 08:53
|buy
|335
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|670
|2005.10.19 08:53
|t/p
|335
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|35093.04
|671
|2005.10.19 08:53
|buy
|336
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|672
|2005.10.19 08:53
|t/p
|336
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|35193.04
|673
|2005.10.19 08:53
|buy
|337
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|674
|2005.10.19 08:53
|t/p
|337
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|35293.04
|675
|2005.10.19 08:53
|buy
|338
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|676
|2005.10.19 08:53
|t/p
|338
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|35393.04
|677
|2005.10.19 08:53
|buy
|339
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|678
|2005.10.19 08:53
|t/p
|339
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|35493.04
|679
|2005.10.19 08:53
|buy
|340
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|680
|2005.10.19 08:54
|t/p
|340
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|35593.04
|681
|2005.10.19 08:54
|buy
|341
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|682
|2005.10.19 08:54
|t/p
|341
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|35693.04
|683
|2005.10.19 08:54
|buy
|342
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|684
|2005.10.19 08:54
|t/p
|342
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|35793.04
|685
|2005.10.19 08:54
|buy
|343
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|686
|2005.10.19 08:54
|t/p
|343
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|35893.04
|687
|2005.10.19 08:54
|buy
|344
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|688
|2005.10.19 08:54
|t/p
|344
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|35993.04
|689
|2005.10.19 08:55
|buy
|345
|1.00
|1.1898
|1.1848
|1.1908
|690
|2005.10.19 08:55
|t/p
|345
|1.00
|1.1908
|1.1848
|1.1908
|100.00
|36093.04
|691
|2005.10.19 08:55
|buy
|346
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|692
|2005.10.19 08:55
|t/p
|346
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|36193.04
|693
|2005.10.19 08:55
|buy
|347
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|694
|2005.10.19 08:55
|t/p
|347
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|36293.04
|695
|2005.10.19 08:55
|buy
|348
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|696
|2005.10.19 08:55
|t/p
|348
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|36393.04
|697
|2005.10.19 08:55
|buy
|349
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|698
|2005.10.19 08:55
|t/p
|349
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|36493.04
|699
|2005.10.19 08:55
|buy
|350
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|700
|2005.10.19 08:55
|t/p
|350
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|36593.04
|701
|2005.10.19 08:55
|buy
|351
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|702
|2005.10.19 08:56
|t/p
|351
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|36693.04
|703
|2005.10.19 08:56
|buy
|352
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|704
|2005.10.19 08:56
|t/p
|352
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|36793.04
|705
|2005.10.19 08:56
|buy
|353
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|706
|2005.10.19 08:56
|t/p
|353
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|36893.04
|707
|2005.10.19 08:56
|buy
|354
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|708
|2005.10.19 08:56
|t/p
|354
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|36993.04
|709
|2005.10.19 08:56
|buy
|355
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|710
|2005.10.19 08:56
|t/p
|355
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|37093.04
|711
|2005.10.19 08:56
|buy
|356
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|712
|2005.10.19 08:56
|t/p
|356
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|37193.04
|713
|2005.10.19 08:56
|buy
|357
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|714
|2005.10.19 08:57
|t/p
|357
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|37293.04
|715
|2005.10.19 08:57
|buy
|358
|1.00
|1.1916
|1.1866
|1.1926
|716
|2005.10.19 11:07
|t/p
|358
|1.00
|1.1926
|1.1866
|1.1926
|100.00
|37393.04
|717
|2005.10.19 11:15
|buy
|359
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|718
|2005.10.19 11:15
|t/p
|359
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|37493.04
|719
|2005.10.19 11:15
|buy
|360
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|720
|2005.10.19 11:15
|t/p
|360
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|37593.04
|721
|2005.10.19 11:15
|buy
|361
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|722
|2005.10.19 11:15
|t/p
|361
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|37693.04
|723
|2005.10.19 11:15
|buy
|362
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|724
|2005.10.19 11:15
|t/p
|362
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|37793.04
|725
|2005.10.19 11:15
|buy
|363
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|726
|2005.10.19 11:15
|t/p
|363
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|37893.04
|727
|2005.10.19 11:15
|buy
|364
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|728
|2005.10.19 11:16
|t/p
|364
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|37993.04
|729
|2005.10.19 11:16
|buy
|365
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|730
|2005.10.19 11:16
|t/p
|365
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|38093.04
|731
|2005.10.19 11:16
|buy
|366
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|732
|2005.10.19 11:16
|t/p
|366
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|38193.04
|733
|2005.10.19 11:16
|buy
|367
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|734
|2005.10.19 11:16
|t/p
|367
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|38293.04
|735
|2005.10.19 11:16
|buy
|368
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|736
|2005.10.19 11:16
|t/p
|368
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|38393.04
|737
|2005.10.19 11:16
|buy
|369
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|738
|2005.10.19 11:16
|t/p
|369
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|38493.04
|739
|2005.10.19 11:16
|buy
|370
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|740
|2005.10.19 11:17
|t/p
|370
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|38593.04
|741
|2005.10.19 11:17
|buy
|371
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|742
|2005.10.19 11:17
|t/p
|371
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|38693.04
|743
|2005.10.19 11:17
|buy
|372
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|744
|2005.10.19 11:17
|t/p
|372
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|38793.04
|745
|2005.10.19 11:19
|buy
|373
|1.00
|1.1912
|1.1862
|1.1922
|746
|2005.10.19 11:25
|t/p
|373
|1.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|100.00
|38893.04
|747
|2005.10.19 11:25
|buy
|374
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|748
|2005.10.19 11:25
|t/p
|374
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|38993.04
|749
|2005.10.19 11:25
|buy
|375
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|750
|2005.10.19 11:25
|t/p
|375
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|39093.04
|751
|2005.10.19 11:25
|buy
|376
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|752
|2005.10.19 11:25
|t/p
|376
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|39193.04
|753
|2005.10.19 11:25
|buy
|377
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|754
|2005.10.19 11:25
|t/p
|377
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|39293.04
|755
|2005.10.19 11:25
|buy
|378
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|756
|2005.10.19 11:25
|t/p
|378
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|39393.04
|757
|2005.10.19 11:25
|buy
|379
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|758
|2005.10.19 11:26
|t/p
|379
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|39493.04
|759
|2005.10.19 11:26
|buy
|380
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|760
|2005.10.19 11:26
|t/p
|380
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|39593.04
|761
|2005.10.19 11:26
|buy
|381
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|762
|2005.10.19 11:26
|t/p
|381
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|39693.04
|763
|2005.10.19 11:26
|buy
|382
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|764
|2005.10.19 11:26
|t/p
|382
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|39793.04
|765
|2005.10.19 11:26
|buy
|383
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|766
|2005.10.19 11:26
|t/p
|383
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|39893.04
|767
|2005.10.19 11:26
|buy
|384
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|768
|2005.10.19 11:26
|t/p
|384
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|39993.04
|769
|2005.10.19 11:26
|buy
|385
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|770
|2005.10.19 11:27
|t/p
|385
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|40093.04
|771
|2005.10.19 11:27
|buy
|386
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|772
|2005.10.19 11:27
|t/p
|386
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|40193.04
|773
|2005.10.19 11:27
|buy
|387
|1.00
|1.1913
|1.1863
|1.1923
|774
|2005.10.19 11:27
|t/p
|387
|1.00
|1.1923
|1.1863
|1.1923
|100.00
|40293.04
|775
|2005.10.19 17:02
|sell
|388
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|776
|2005.10.19 17:02
|t/p
|388
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|40393.04
|777
|2005.10.19 17:02
|sell
|389
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|778
|2005.10.19 17:02
|t/p
|389
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|40493.04
|779
|2005.10.19 17:02
|sell
|390
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|780
|2005.10.19 17:02
|t/p
|390
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|40593.04
|781
|2005.10.19 17:03
|sell
|391
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|782
|2005.10.19 17:03
|t/p
|391
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|40693.04
|783
|2005.10.19 17:03
|sell
|392
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|784
|2005.10.19 17:03
|t/p
|392
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|40793.04
|785
|2005.10.19 17:03
|sell
|393
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|786
|2005.10.19 17:03
|t/p
|393
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|40893.04
|787
|2005.10.19 17:03
|sell
|394
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|788
|2005.10.19 17:03
|t/p
|394
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|40993.04
|789
|2005.10.19 17:03
|sell
|395
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|790
|2005.10.19 17:03
|t/p
|395
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|41093.04
|791
|2005.10.19 17:03
|sell
|396
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|792
|2005.10.19 17:03
|t/p
|396
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|41193.04
|793
|2005.10.19 17:04
|sell
|397
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|794
|2005.10.19 17:04
|t/p
|397
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|41293.04
|795
|2005.10.19 17:04
|sell
|398
|1.00
|1.2001
|1.2051
|1.1991
|796
|2005.10.19 17:10
|t/p
|398
|1.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|100.00
|41393.04
|797
|2005.10.19 17:52
|sell
|399
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1990
|798
|2005.10.19 17:55
|t/p
|399
|1.00
|1.1990
|1.2050
|1.1990
|100.00
|41493.04
|799
|2005.10.19 17:55
|sell
|400
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1990
|800
|2005.10.19 17:55
|t/p
|400
|1.00
|1.1990
|1.2050
|1.1990
|100.00
|41593.04
|801
|2005.10.19 17:55
|sell
|401
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1990
|802
|2005.10.19 17:55
|t/p
|401
|1.00
|1.1990
|1.2050
|1.1990
|100.00
|41693.04
|803
|2005.10.19 17:55
|sell
|402
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1990
|804
|2005.10.19 17:56
|t/p
|402
|1.00
|1.1990
|1.2050
|1.1990
|100.00
|41793.04
|805
|2005.10.19 17:56
|sell
|403
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1990
|806
|2005.10.19 17:56
|t/p
|403
|1.00
|1.1990
|1.2050
|1.1990
|100.00
|41893.04
|807
|2005.10.19 17:56
|sell
|404
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1990
|808
|2005.10.19 17:56
|t/p
|404
|1.00
|1.1990
|1.2050
|1.1990
|100.00
|41993.04
|809
|2005.10.19 17:56
|sell
|405
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1990
|810
|2005.10.19 18:05
|t/p
|405
|1.00
|1.1990
|1.2050
|1.1990
|100.00
|42093.04
|811
|2005.10.19 21:35
|sell
|406
|1.00
|1.2000
|1.2050
|1.1990
|812
|2005.10.19 23:32
|t/p
|406
|1.00
|1.1990
|1.2050
|1.1990
|100.00
|42193.04
|813
|2005.10.20 11:00
|buy
|407
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|814
|2005.10.20 11:00
|t/p
|407
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|42293.04
|815
|2005.10.20 11:00
|buy
|408
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|816
|2005.10.20 11:00
|t/p
|408
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|42393.04
|817
|2005.10.20 11:00
|buy
|409
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|818
|2005.10.20 11:00
|t/p
|409
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|42493.04
|819
|2005.10.20 11:00
|buy
|410
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|820
|2005.10.20 11:00
|t/p
|410
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|42593.04
|821
|2005.10.20 11:00
|buy
|411
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|822
|2005.10.20 11:00
|t/p
|411
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|42693.04
|823
|2005.10.20 11:00
|buy
|412
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|824
|2005.10.20 11:00
|t/p
|412
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|42793.04
|825
|2005.10.20 11:01
|buy
|413
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|826
|2005.10.20 11:01
|t/p
|413
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|42893.04
|827
|2005.10.20 11:01
|buy
|414
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|828
|2005.10.20 11:01
|t/p
|414
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|42993.04
|829
|2005.10.20 11:01
|buy
|415
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|830
|2005.10.20 11:01
|t/p
|415
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|43093.04
|831
|2005.10.20 11:01
|buy
|416
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|832
|2005.10.20 11:01
|t/p
|416
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|43193.04
|833
|2005.10.20 11:01
|buy
|417
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|834
|2005.10.20 11:01
|t/p
|417
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|43293.04
|835
|2005.10.20 11:01
|buy
|418
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|836
|2005.10.20 11:01
|t/p
|418
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|43393.04
|837
|2005.10.20 11:02
|buy
|419
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|838
|2005.10.20 11:02
|t/p
|419
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|43493.04
|839
|2005.10.20 11:02
|buy
|420
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|840
|2005.10.20 11:02
|t/p
|420
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|43593.04
|841
|2005.10.20 11:02
|buy
|421
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|842
|2005.10.20 11:02
|t/p
|421
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|43693.04
|843
|2005.10.20 11:03
|buy
|422
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|844
|2005.10.20 11:03
|t/p
|422
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|43793.04
|845
|2005.10.20 11:03
|buy
|423
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|846
|2005.10.20 11:03
|t/p
|423
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|43893.04
|847
|2005.10.20 11:03
|buy
|424
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|848
|2005.10.20 11:03
|t/p
|424
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|43993.04
|849
|2005.10.20 11:04
|buy
|425
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|850
|2005.10.20 11:04
|t/p
|425
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|44093.04
|851
|2005.10.20 11:04
|buy
|426
|1.00
|1.1949
|1.1899
|1.1959
|852
|2005.10.20 11:04
|t/p
|426
|1.00
|1.1959
|1.1899
|1.1959
|100.00
|44193.04
|853
|2005.10.20 13:52
|buy
|427
|1.00
|1.1952
|1.1902
|1.1962
|854
|2005.10.20 14:00
|t/p
|427
|1.00
|1.1962
|1.1902
|1.1962
|100.00
|44293.04
|855
|2005.10.20 14:52
|buy
|428
|1.00
|1.1951
|1.1901
|1.1961
|856
|2005.10.20 14:55
|t/p
|428
|1.00
|1.1961
|1.1901
|1.1961
|100.00
|44393.04
|857
|2005.10.20 14:55
|buy
|429
|1.00
|1.1952
|1.1902
|1.1962
|858
|2005.10.20 15:05
|t/p
|429
|1.00
|1.1962
|1.1902
|1.1962
|100.00
|44493.04
|859
|2005.10.21 00:00
|sell
|430
|1.00
|1.2017
|1.2067
|1.2007
|860
|2005.10.21 02:10
|s/l
|430
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2007
|-500.00
|43993.04
|861
|2005.10.21 02:10
|sell
|431
|1.00
|1.2069
|1.2119
|1.2059
|862
|2005.10.21 02:25
|t/p
|431
|1.00
|1.2059
|1.2119
|1.2059
|100.00
|44093.04
|863
|2005.10.21 02:25
|sell
|432
|1.00
|1.2056
|1.2106
|1.2046
|864
|2005.10.21 02:59
|t/p
|432
|1.00
|1.2046
|1.2106
|1.2046
|100.00
|44193.04
|865
|2005.10.21 02:59
|sell
|433
|1.00
|1.2039
|1.2089
|1.2029
|866
|2005.10.21 07:40
|t/p
|433
|1.00
|1.2029
|1.2089
|1.2029
|100.00
|44293.04
|867
|2005.10.21 07:40
|sell
|434
|1.00
|1.2021
|1.2071
|1.2011
|868
|2005.10.21 12:52
|t/p
|434
|1.00
|1.2011
|1.2071
|1.2011
|100.00
|44393.04
|869
|2005.10.21 16:59
|buy
|435
|1.00
|1.2010
|1.1960
|1.2020
|870
|2005.10.21 17:10
|s/l
|435
|1.00
|1.1960
|1.1960
|1.2020
|-500.00
|43893.04
|871
|2005.10.21 17:10
|buy
|436
|1.00
|1.1962
|1.1912
|1.1972
|872
|2005.10.21 17:10
|t/p
|436
|1.00
|1.1972
|1.1912
|1.1972
|100.00
|43993.04
|873
|2005.10.21 17:10
|buy
|437
|1.00
|1.1982
|1.1932
|1.1992
|874
|2005.10.21 17:15
|t/p
|437
|1.00
|1.1992
|1.1932
|1.1992
|100.00
|44093.04
|875
|2005.10.21 17:15
|buy
|438
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|876
|2005.10.21 17:17
|t/p
|438
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|44193.04
|877
|2005.10.21 17:22
|buy
|439
|1.00
|1.2010
|1.1960
|1.2020
|878
|2005.10.21 17:29
|s/l
|439
|1.00
|1.1960
|1.1960
|1.2020
|-500.00
|43693.04
|879
|2005.10.21 17:29
|buy
|440
|1.00
|1.1961
|1.1911
|1.1971
|880
|2005.10.21 17:47
|t/p
|440
|1.00
|1.1971
|1.1911
|1.1971
|100.00
|43793.04
|881
|2005.10.21 17:47
|buy
|441
|1.00
|1.1975
|1.1925
|1.1985
|882
|2005.10.24 04:15
|s/l
|441
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1985
|-500.83
|43292.21
|883
|2005.10.25 16:00
|sell
|442
|1.00
|1.2062
|1.2112
|1.2052
|884
|2005.10.25 16:20
|s/l
|442
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2052
|-500.00
|42792.21
|885
|2005.10.25 16:20
|sell
|443
|1.00
|1.2114
|1.2164
|1.2104
|886
|2005.10.25 16:20
|t/p
|443
|1.00
|1.2104
|1.2164
|1.2104
|100.00
|42892.21
|887
|2005.10.25 16:20
|sell
|444
|1.00
|1.2083
|1.2133
|1.2073
|888
|2005.10.26 08:10
|s/l
|444
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2073
|-499.31
|42392.90
|889
|2005.10.26 14:02
|buy
|445
|1.00
|1.2058
|1.2008
|1.2068
|890
|2005.10.26 14:02
|t/p
|445
|1.00
|1.2068
|1.2008
|1.2068
|100.00
|42492.90
|891
|2005.10.26 14:02
|buy
|446
|1.00
|1.2059
|1.2009
|1.2069
|892
|2005.10.26 14:02
|t/p
|446
|1.00
|1.2069
|1.2009
|1.2069
|100.00
|42592.90
|893
|2005.10.26 14:02
|buy
|447
|1.00
|1.2059
|1.2009
|1.2069
|894
|2005.10.26 14:02
|t/p
|447
|1.00
|1.2069
|1.2009
|1.2069
|100.00
|42692.90
|895
|2005.10.26 14:02
|buy
|448
|1.00
|1.2059
|1.2009
|1.2069
|896
|2005.10.26 14:03
|t/p
|448
|1.00
|1.2069
|1.2009
|1.2069
|100.00
|42792.90
|897
|2005.10.26 14:03
|buy
|449
|1.00
|1.2059
|1.2009
|1.2069
|898
|2005.10.26 14:03
|t/p
|449
|1.00
|1.2069
|1.2009
|1.2069
|100.00
|42892.90
|899
|2005.10.26 14:03
|buy
|450
|1.00
|1.2059
|1.2009
|1.2069
|900
|2005.10.26 14:03
|t/p
|450
|1.00
|1.2069
|1.2009
|1.2069
|100.00
|42992.90
|901
|2005.10.26 14:03
|buy
|451
|1.00
|1.2059
|1.2009
|1.2069
|902
|2005.10.26 14:03
|t/p
|451
|1.00
|1.2069
|1.2009
|1.2069
|100.00
|43092.90
|903
|2005.10.26 14:03
|buy
|452
|1.00
|1.2059
|1.2009
|1.2069
|904
|2005.10.26 14:03
|t/p
|452
|1.00
|1.2069
|1.2009
|1.2069
|100.00
|43192.90
|905
|2005.10.26 14:03
|buy
|453
|1.00
|1.2059
|1.2009
|1.2069
|906
|2005.10.26 14:03
|t/p
|453
|1.00
|1.2069
|1.2009
|1.2069
|100.00
|43292.90
|907
|2005.10.26 14:03
|buy
|454
|1.00
|1.2059
|1.2009
|1.2069
|908
|2005.10.26 14:37
|t/p
|454
|1.00
|1.2069
|1.2009
|1.2069
|100.00
|43392.90
|909
|2005.10.26 14:42
|buy
|455
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|910
|2005.10.26 14:42
|t/p
|455
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|43492.90
|911
|2005.10.26 14:42
|buy
|456
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|912
|2005.10.26 14:43
|t/p
|456
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|43592.90
|913
|2005.10.26 14:43
|buy
|457
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|914
|2005.10.26 14:43
|t/p
|457
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|43692.90
|915
|2005.10.26 14:43
|buy
|458
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|916
|2005.10.26 14:43
|t/p
|458
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|43792.90
|917
|2005.10.26 14:43
|buy
|459
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|918
|2005.10.26 14:44
|t/p
|459
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|43892.90
|919
|2005.10.26 14:44
|buy
|460
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|920
|2005.10.26 14:44
|t/p
|460
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|43992.90
|921
|2005.10.26 14:44
|buy
|461
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|922
|2005.10.26 14:45
|t/p
|461
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|44092.90
|923
|2005.10.26 14:45
|buy
|462
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|924
|2005.10.26 14:45
|t/p
|462
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|44192.90
|925
|2005.10.26 14:45
|buy
|463
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|926
|2005.10.26 14:45
|t/p
|463
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|44292.90
|927
|2005.10.26 14:45
|buy
|464
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|928
|2005.10.26 14:46
|t/p
|464
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|44392.90
|929
|2005.10.26 14:46
|buy
|465
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|930
|2005.10.26 14:46
|t/p
|465
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|44492.90
|931
|2005.10.26 14:46
|buy
|466
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|932
|2005.10.26 14:46
|t/p
|466
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|44592.90
|933
|2005.10.26 14:46
|buy
|467
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|934
|2005.10.26 14:47
|t/p
|467
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|44692.90
|935
|2005.10.26 14:47
|buy
|468
|1.00
|1.2053
|1.2003
|1.2063
|936
|2005.10.26 14:47
|t/p
|468
|1.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|100.00
|44792.90
|937
|2005.10.26 14:47
|buy
|469
|1.00
|1.2056
|1.2006
|1.2066
|938
|2005.10.26 14:55
|t/p
|469
|1.00
|1.2066
|1.2006
|1.2066
|100.00
|44892.90
|939
|2005.10.26 14:55
|buy
|470
|1.00
|1.2060
|1.2010
|1.2070
|940
|2005.10.26 15:05
|t/p
|470
|1.00
|1.2070
|1.2010
|1.2070
|100.00
|44992.90
|941
|2005.10.27 10:07
|sell
|471
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|942
|2005.10.27 10:12
|t/p
|471
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|45092.90
|943
|2005.10.27 10:12
|sell
|472
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|944
|2005.10.27 10:12
|t/p
|472
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|45192.90
|945
|2005.10.27 10:12
|sell
|473
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|946
|2005.10.27 10:12
|t/p
|473
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|45292.90
|947
|2005.10.27 10:12
|sell
|474
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|948
|2005.10.27 10:12
|t/p
|474
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|45392.90
|949
|2005.10.27 10:12
|sell
|475
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|950
|2005.10.27 10:12
|t/p
|475
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|45492.90
|951
|2005.10.27 10:12
|sell
|476
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|952
|2005.10.27 10:12
|t/p
|476
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|45592.90
|953
|2005.10.27 10:12
|sell
|477
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|954
|2005.10.27 10:13
|t/p
|477
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|45692.90
|955
|2005.10.27 10:13
|sell
|478
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|956
|2005.10.27 10:13
|t/p
|478
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|45792.90
|957
|2005.10.27 10:13
|sell
|479
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|958
|2005.10.27 10:13
|t/p
|479
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|45892.90
|959
|2005.10.27 10:13
|sell
|480
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|960
|2005.10.27 10:13
|t/p
|480
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|45992.90
|961
|2005.10.27 10:13
|sell
|481
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|962
|2005.10.27 10:13
|t/p
|481
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|46092.90
|963
|2005.10.27 10:13
|sell
|482
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|964
|2005.10.27 10:13
|t/p
|482
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|46192.90
|965
|2005.10.27 10:13
|sell
|483
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|966
|2005.10.27 10:13
|t/p
|483
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|46292.90
|967
|2005.10.27 10:13
|sell
|484
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|968
|2005.10.27 10:13
|t/p
|484
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|46392.90
|969
|2005.10.27 10:13
|sell
|485
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|970
|2005.10.27 10:13
|t/p
|485
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|46492.90
|971
|2005.10.27 10:13
|sell
|486
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|972
|2005.10.27 10:13
|t/p
|486
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|46592.90
|973
|2005.10.27 10:13
|sell
|487
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|974
|2005.10.27 10:13
|t/p
|487
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|46692.90
|975
|2005.10.27 10:13
|sell
|488
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|976
|2005.10.27 10:13
|t/p
|488
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|46792.90
|977
|2005.10.27 10:13
|sell
|489
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|978
|2005.10.27 10:14
|t/p
|489
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|46892.90
|979
|2005.10.27 10:14
|sell
|490
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|980
|2005.10.27 10:14
|t/p
|490
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|46992.90
|981
|2005.10.27 10:14
|sell
|491
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|982
|2005.10.27 10:14
|t/p
|491
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|47092.90
|983
|2005.10.27 10:14
|sell
|492
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|984
|2005.10.27 10:14
|t/p
|492
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|47192.90
|985
|2005.10.27 10:14
|sell
|493
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|986
|2005.10.27 10:14
|t/p
|493
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|47292.90
|987
|2005.10.27 10:14
|sell
|494
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|988
|2005.10.27 10:17
|t/p
|494
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|47392.90
|989
|2005.10.27 10:22
|sell
|495
|1.00
|1.2138
|1.2188
|1.2128
|990
|2005.10.27 10:45
|t/p
|495
|1.00
|1.2128
|1.2188
|1.2128
|100.00
|47492.90
|991
|2005.10.27 10:45
|sell
|496
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|992
|2005.10.27 10:45
|t/p
|496
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|47592.90
|993
|2005.10.27 10:45
|sell
|497
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|994
|2005.10.27 10:45
|t/p
|497
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|47692.90
|995
|2005.10.27 10:45
|sell
|498
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|996
|2005.10.27 10:46
|t/p
|498
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|47792.90
|997
|2005.10.27 10:46
|sell
|499
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|998
|2005.10.27 10:46
|t/p
|499
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|47892.90
|999
|2005.10.27 10:46
|sell
|500
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1000
|2005.10.27 10:46
|t/p
|500
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|47992.90
|1001
|2005.10.27 10:46
|sell
|501
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1002
|2005.10.27 10:47
|t/p
|501
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|48092.90
|1003
|2005.10.27 10:47
|sell
|502
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1004
|2005.10.27 10:47
|t/p
|502
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|48192.90
|1005
|2005.10.27 10:47
|sell
|503
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1006
|2005.10.27 10:47
|t/p
|503
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|48292.90
|1007
|2005.10.27 10:47
|sell
|504
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1008
|2005.10.27 10:48
|t/p
|504
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|48392.90
|1009
|2005.10.27 10:48
|sell
|505
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1010
|2005.10.27 10:48
|t/p
|505
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|48492.90
|1011
|2005.10.27 10:48
|sell
|506
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1012
|2005.10.27 10:48
|t/p
|506
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|48592.90
|1013
|2005.10.27 10:48
|sell
|507
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1014
|2005.10.27 10:49
|t/p
|507
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|48692.90
|1015
|2005.10.27 10:49
|sell
|508
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1016
|2005.10.27 10:49
|t/p
|508
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|48792.90
|1017
|2005.10.27 10:49
|sell
|509
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1018
|2005.10.27 10:49
|t/p
|509
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|48892.90
|1019
|2005.10.27 10:49
|sell
|510
|1.00
|1.2140
|1.2190
|1.2130
|1020
|2005.10.27 10:55
|t/p
|510
|1.00
|1.2130
|1.2190
|1.2130
|100.00
|48992.90
|1021
|2005.10.27 10:55
|sell
|511
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|1022
|2005.10.27 10:55
|t/p
|511
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|49092.90
|1023
|2005.10.27 10:55
|sell
|512
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|1024
|2005.10.27 10:55
|t/p
|512
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|49192.90
|1025
|2005.10.27 10:55
|sell
|513
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|1026
|2005.10.27 10:56
|t/p
|513
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|49292.90
|1027
|2005.10.27 10:56
|sell
|514
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|1028
|2005.10.27 10:56
|t/p
|514
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|49392.90
|1029
|2005.10.27 10:56
|sell
|515
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|1030
|2005.10.27 10:56
|t/p
|515
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|49492.90
|1031
|2005.10.27 10:56
|sell
|516
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|1032
|2005.10.27 10:57
|t/p
|516
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|49592.90
|1033
|2005.10.27 10:57
|sell
|517
|1.00
|1.2141
|1.2191
|1.2131
|1034
|2005.10.27 11:00
|t/p
|517
|1.00
|1.2131
|1.2191
|1.2131
|100.00
|49692.90
|1035
|2005.10.27 12:17
|sell
|518
|1.00
|1.2137
|1.2187
|1.2127
|1036
|2005.10.27 12:17
|t/p
|518
|1.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|100.00
|49792.90
|1037
|2005.10.27 12:17
|sell
|519
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1038
|2005.10.27 12:17
|t/p
|519
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|49892.90
|1039
|2005.10.27 12:18
|sell
|520
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1040
|2005.10.27 12:18
|t/p
|520
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|49992.90
|1041
|2005.10.27 12:18
|sell
|521
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1042
|2005.10.27 12:18
|t/p
|521
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|50092.90
|1043
|2005.10.27 12:18
|sell
|522
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1044
|2005.10.27 12:18
|t/p
|522
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|50192.90
|1045
|2005.10.27 12:19
|sell
|523
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1046
|2005.10.27 12:19
|t/p
|523
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|50292.90
|1047
|2005.10.27 12:19
|sell
|524
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1048
|2005.10.27 12:19
|t/p
|524
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|50392.90
|1049
|2005.10.27 12:19
|sell
|525
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1050
|2005.10.27 12:20
|t/p
|525
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|50492.90
|1051
|2005.10.27 12:20
|sell
|526
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1052
|2005.10.27 12:20
|t/p
|526
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|50592.90
|1053
|2005.10.27 12:20
|sell
|527
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1054
|2005.10.27 12:20
|t/p
|527
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|50692.90
|1055
|2005.10.27 12:20
|sell
|528
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1056
|2005.10.27 12:21
|t/p
|528
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|50792.90
|1057
|2005.10.27 12:21
|sell
|529
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1058
|2005.10.27 12:21
|t/p
|529
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|50892.90
|1059
|2005.10.27 12:21
|sell
|530
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1060
|2005.10.27 12:21
|t/p
|530
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|50992.90
|1061
|2005.10.27 12:21
|sell
|531
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1062
|2005.10.27 12:22
|t/p
|531
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|51092.90
|1063
|2005.10.27 12:22
|sell
|532
|1.00
|1.2144
|1.2194
|1.2134
|1064
|2005.10.27 12:22
|t/p
|532
|1.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|100.00
|51192.90
|1065
|2005.10.27 12:45
|sell
|533
|1.00
|1.2136
|1.2186
|1.2126
|1066
|2005.10.27 13:02
|t/p
|533
|1.00
|1.2126
|1.2186
|1.2126
|100.00
|51292.90
|1067
|2005.10.27 14:07
|sell
|534
|1.00
|1.2138
|1.2188
|1.2128
|1068
|2005.10.27 20:07
|t/p
|534
|1.00
|1.2128
|1.2188
|1.2128
|100.00
|51392.90
|1069
|2005.10.28 14:52
|buy
|535
|1.00
|1.2096
|1.2046
|1.2106
|1070
|2005.10.28 14:52
|t/p
|535
|1.00
|1.2106
|1.2046
|1.2106
|100.00
|51492.90
|1071
|2005.10.28 14:52
|buy
|536
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1072
|2005.10.28 14:52
|t/p
|536
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|51592.90
|1073
|2005.10.28 14:52
|buy
|537
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1074
|2005.10.28 14:52
|t/p
|537
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|51692.90
|1075
|2005.10.28 14:52
|buy
|538
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1076
|2005.10.28 14:52
|t/p
|538
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|51792.90
|1077
|2005.10.28 14:52
|buy
|539
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1078
|2005.10.28 14:52
|t/p
|539
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|51892.90
|1079
|2005.10.28 14:52
|buy
|540
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1080
|2005.10.28 14:52
|t/p
|540
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|51992.90
|1081
|2005.10.28 14:52
|buy
|541
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1082
|2005.10.28 14:52
|t/p
|541
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|52092.90
|1083
|2005.10.28 14:52
|buy
|542
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1084
|2005.10.28 14:52
|t/p
|542
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|52192.90
|1085
|2005.10.28 14:52
|buy
|543
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1086
|2005.10.28 14:52
|t/p
|543
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|52292.90
|1087
|2005.10.28 14:52
|buy
|544
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1088
|2005.10.28 14:52
|t/p
|544
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|52392.90
|1089
|2005.10.28 14:52
|buy
|545
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1090
|2005.10.28 14:52
|t/p
|545
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|52492.90
|1091
|2005.10.28 14:52
|buy
|546
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1092
|2005.10.28 14:52
|t/p
|546
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|52592.90
|1093
|2005.10.28 14:52
|buy
|547
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1094
|2005.10.28 14:52
|t/p
|547
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|52692.90
|1095
|2005.10.28 14:52
|buy
|548
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1096
|2005.10.28 14:52
|t/p
|548
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|52792.90
|1097
|2005.10.28 14:52
|buy
|549
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1098
|2005.10.28 14:52
|t/p
|549
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|52892.90
|1099
|2005.10.28 14:52
|buy
|550
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1100
|2005.10.28 14:52
|t/p
|550
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|52992.90
|1101
|2005.10.28 14:52
|buy
|551
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1102
|2005.10.28 14:52
|t/p
|551
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|53092.90
|1103
|2005.10.28 14:52
|buy
|552
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1104
|2005.10.28 14:52
|t/p
|552
|1.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|100.00
|53192.90
|1105
|2005.10.28 14:54
|buy
|553
|1.00
|1.2096
|1.2046
|1.2106
|1106
|2005.10.28 14:59
|t/p
|553
|1.00
|1.2106
|1.2046
|1.2106
|100.00
|53292.90
|1107
|2005.10.28 14:59
|buy
|554
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1108
|2005.10.28 15:29
|t/p
|554
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|53392.90
|1109
|2005.10.28 15:29
|buy
|555
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1110
|2005.10.28 15:29
|t/p
|555
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|53492.90
|1111
|2005.10.28 15:29
|buy
|556
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1112
|2005.10.28 15:29
|t/p
|556
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|53592.90
|1113
|2005.10.28 15:29
|buy
|557
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1114
|2005.10.28 15:29
|t/p
|557
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|53692.90
|1115
|2005.10.28 15:29
|buy
|558
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1116
|2005.10.28 15:29
|t/p
|558
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|53792.90
|1117
|2005.10.28 15:29
|buy
|559
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1118
|2005.10.28 15:29
|t/p
|559
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|53892.90
|1119
|2005.10.28 15:29
|buy
|560
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1120
|2005.10.28 15:29
|t/p
|560
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|53992.90
|1121
|2005.10.28 15:29
|buy
|561
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1122
|2005.10.28 15:29
|t/p
|561
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|54092.90
|1123
|2005.10.28 15:29
|buy
|562
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1124
|2005.10.28 15:29
|t/p
|562
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|54192.90
|1125
|2005.10.28 15:29
|buy
|563
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1126
|2005.10.28 15:29
|t/p
|563
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|54292.90
|1127
|2005.10.28 15:29
|buy
|564
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1128
|2005.10.28 15:29
|t/p
|564
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|54392.90
|1129
|2005.10.28 15:29
|buy
|565
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1130
|2005.10.28 15:29
|t/p
|565
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|54492.90
|1131
|2005.10.28 15:29
|buy
|566
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1132
|2005.10.28 15:29
|t/p
|566
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|54592.90
|1133
|2005.10.28 15:29
|buy
|567
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1134
|2005.10.28 15:29
|t/p
|567
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|54692.90
|1135
|2005.10.28 15:29
|buy
|568
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1136
|2005.10.28 15:29
|t/p
|568
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|54792.90
|1137
|2005.10.28 15:29
|buy
|569
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1138
|2005.10.28 15:29
|t/p
|569
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|54892.90
|1139
|2005.10.28 15:29
|buy
|570
|1.00
|1.2111
|1.2061
|1.2121
|1140
|2005.10.28 15:29
|t/p
|570
|1.00
|1.2121
|1.2061
|1.2121
|100.00
|54992.90
|1141
|2005.10.28 15:52
|buy
|571
|1.00
|1.2114
|1.2064
|1.2124
|1142
|2005.10.28 15:55
|t/p
|571
|1.00
|1.2124
|1.2064
|1.2124
|100.00
|55092.90
|1143
|2005.10.28 15:55
|buy
|572
|1.00
|1.2103
|1.2053
|1.2113
|1144
|2005.10.28 15:55
|t/p
|572
|1.00
|1.2113
|1.2053
|1.2113
|100.00
|55192.90
|1145
|2005.10.28 15:55
|buy
|573
|1.00
|1.2103
|1.2053
|1.2113
|1146
|2005.10.28 15:55
|t/p
|573
|1.00
|1.2113
|1.2053
|1.2113
|100.00
|55292.90
|1147
|2005.10.28 15:55
|buy
|574
|1.00
|1.2103
|1.2053
|1.2113
|1148
|2005.10.28 15:55
|t/p
|574
|1.00
|1.2113
|1.2053
|1.2113
|100.00
|55392.90
|1149
|2005.10.28 15:55
|buy
|575
|1.00
|1.2103
|1.2053
|1.2113
|1150
|2005.10.28 15:55
|t/p
|575
|1.00
|1.2113
|1.2053
|1.2113
|100.00
|55492.90
|1151
|2005.10.28 15:55
|buy
|576
|1.00
|1.2103
|1.2053
|1.2113
|1152
|2005.10.28 15:55
|t/p
|576
|1.00
|1.2113
|1.2053
|1.2113
|100.00
|55592.90
|1153
|2005.10.28 15:55
|buy
|577
|1.00
|1.2103
|1.2053
|1.2113
|1154
|2005.10.28 15:56
|t/p
|577
|1.00
|1.2113
|1.2053
|1.2113
|100.00
|55692.90
|1155
|2005.10.28 15:56
|buy
|578
|1.00
|1.2103
|1.2053
|1.2113
|1156
|2005.10.28 15:56
|t/p
|578
|1.00
|1.2113
|1.2053
|1.2113
|100.00
|55792.90
|1157
|2005.10.28 15:56
|buy
|579
|1.00
|1.2103
|1.2053
|1.2113
|1158
|2005.10.28 15:56
|t/p
|579
|1.00
|1.2113
|1.2053
|1.2113
|100.00
|55892.90
|1159
|2005.10.28 16:20
|buy
|580
|1.00
|1.2112
|1.2062
|1.2122
|1160
|2005.10.28 18:47
|s/l
|580
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2122
|-500.00
|55392.90
|1161
|2005.10.28 18:47
|buy
|581
|1.00
|1.2065
|1.2015
|1.2075
|1162
|2005.10.31 09:59
|t/p
|581
|1.00
|1.2075
|1.2015
|1.2075
|99.17
|55492.08
|1163
|2005.10.31 16:00
|buy
|582
|1.00
|1.2007
|1.1957
|1.2017
|1164
|2005.10.31 16:02
|t/p
|582
|1.00
|1.2017
|1.1957
|1.2017
|100.00
|55592.08
|1165
|2005.10.31 16:02
|buy
|583
|1.00
|1.2021
|1.1971
|1.2031
|1166
|2005.10.31 17:45
|s/l
|583
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.2031
|-500.00
|55092.08
|1167
|2005.10.31 17:45
|buy
|584
|1.00
|1.1974
|1.1924
|1.1984
|1168
|2005.10.31 17:59
|t/p
|584
|1.00
|1.1984
|1.1924
|1.1984
|100.00
|55192.08
|1169
|2005.10.31 17:59
|buy
|585
|1.00
|1.1998
|1.1948
|1.2008
|1170
|2005.11.01 10:50
|t/p
|585
|1.00
|1.2008
|1.1948
|1.2008
|99.17
|55291.25
|1171
|2005.11.01 12:17
|sell
|586
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.2009
|1172
|2005.11.01 12:30
|t/p
|586
|1.00
|1.2009
|1.2069
|1.2009
|100.00
|55391.25
|1173
|2005.11.01 14:42
|sell
|587
|1.00
|1.2021
|1.2071
|1.2011
|1174
|2005.11.01 15:00
|t/p
|587
|1.00
|1.2011
|1.2071
|1.2011
|100.00
|55491.25
|1175
|2005.11.01 15:10
|sell
|588
|1.00
|1.2020
|1.2070
|1.2010
|1176
|2005.11.01 15:32
|t/p
|588
|1.00
|1.2010
|1.2070
|1.2010
|100.00
|55591.25
|1177
|2005.11.01 21:20
|sell
|589
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.2009
|1178
|2005.11.01 21:25
|t/p
|589
|1.00
|1.2009
|1.2069
|1.2009
|100.00
|55691.25
|1179
|2005.11.01 23:10
|sell
|590
|1.00
|1.2019
|1.2069
|1.2009
|1180
|2005.11.02 02:30
|t/p
|590
|1.00
|1.2009
|1.2069
|1.2009
|100.69
|55791.94
|1181
|2005.11.03 00:00
|sell
|591
|1.00
|1.2071
|1.2121
|1.2061
|1182
|2005.11.03 01:30
|t/p
|591
|1.00
|1.2061
|1.2121
|1.2061
|100.00
|55891.94
|1183
|2005.11.03 01:30
|sell
|592
|1.00
|1.2058
|1.2108
|1.2048
|1184
|2005.11.03 13:12
|t/p
|592
|1.00
|1.2048
|1.2108
|1.2048
|100.00
|55991.94
|1185
|2005.11.03 15:52
|buy
|593
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1186
|2005.11.03 15:52
|t/p
|593
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|56091.94
|1187
|2005.11.03 15:52
|buy
|594
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1188
|2005.11.03 15:52
|t/p
|594
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|56191.94
|1189
|2005.11.03 15:52
|buy
|595
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1190
|2005.11.03 15:52
|t/p
|595
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|56291.94
|1191
|2005.11.03 15:52
|buy
|596
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1192
|2005.11.03 15:52
|t/p
|596
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|56391.94
|1193
|2005.11.03 15:52
|buy
|597
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1194
|2005.11.03 15:52
|t/p
|597
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|56491.94
|1195
|2005.11.03 15:52
|buy
|598
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1196
|2005.11.03 15:52
|t/p
|598
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|56591.94
|1197
|2005.11.03 15:52
|buy
|599
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1198
|2005.11.03 15:52
|t/p
|599
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|56691.94
|1199
|2005.11.03 15:52
|buy
|600
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1200
|2005.11.03 15:52
|t/p
|600
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|56791.94
|1201
|2005.11.03 15:52
|buy
|601
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1202
|2005.11.03 15:52
|t/p
|601
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|56891.94
|1203
|2005.11.03 15:52
|buy
|602
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1204
|2005.11.03 15:52
|t/p
|602
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|56991.94
|1205
|2005.11.03 15:52
|buy
|603
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1206
|2005.11.03 15:52
|t/p
|603
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|57091.94
|1207
|2005.11.03 15:52
|buy
|604
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1208
|2005.11.03 15:52
|t/p
|604
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|57191.94
|1209
|2005.11.03 15:52
|buy
|605
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1210
|2005.11.03 15:52
|t/p
|605
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|57291.94
|1211
|2005.11.03 15:52
|buy
|606
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1212
|2005.11.03 15:52
|t/p
|606
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|57391.94
|1213
|2005.11.03 15:52
|buy
|607
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1214
|2005.11.03 15:52
|t/p
|607
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|57491.94
|1215
|2005.11.03 15:52
|buy
|608
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1216
|2005.11.03 15:52
|t/p
|608
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|57591.94
|1217
|2005.11.03 15:52
|buy
|609
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1218
|2005.11.03 15:52
|t/p
|609
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|57691.94
|1219
|2005.11.03 15:52
|buy
|610
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1220
|2005.11.03 15:52
|t/p
|610
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|57791.94
|1221
|2005.11.03 15:52
|buy
|611
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1222
|2005.11.03 15:52
|t/p
|611
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|57891.94
|1223
|2005.11.03 15:52
|buy
|612
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1224
|2005.11.03 15:52
|t/p
|612
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|57991.94
|1225
|2005.11.03 15:52
|buy
|613
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1226
|2005.11.03 15:52
|t/p
|613
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|58091.94
|1227
|2005.11.03 15:52
|buy
|614
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1228
|2005.11.03 15:52
|t/p
|614
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|58191.94
|1229
|2005.11.03 15:52
|buy
|615
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1230
|2005.11.03 15:52
|t/p
|615
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|58291.94
|1231
|2005.11.03 15:52
|buy
|616
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1232
|2005.11.03 15:52
|t/p
|616
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|58391.94
|1233
|2005.11.03 15:52
|buy
|617
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1234
|2005.11.03 15:52
|t/p
|617
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|58491.94
|1235
|2005.11.03 15:52
|buy
|618
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1236
|2005.11.03 15:52
|t/p
|618
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|58591.94
|1237
|2005.11.03 15:52
|buy
|619
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1238
|2005.11.03 15:52
|t/p
|619
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|58691.94
|1239
|2005.11.03 15:52
|buy
|620
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1240
|2005.11.03 15:52
|t/p
|620
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|58791.94
|1241
|2005.11.03 15:52
|buy
|621
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1242
|2005.11.03 15:52
|t/p
|621
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|58891.94
|1243
|2005.11.03 15:52
|buy
|622
|1.00
|1.2017
|1.1967
|1.2027
|1244
|2005.11.03 15:52
|t/p
|622
|1.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|100.00
|58991.94
|1245
|2005.11.03 15:54
|buy
|623
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.2010
|1246
|2005.11.03 16:00
|t/p
|623
|1.00
|1.2010
|1.1950
|1.2010
|100.00
|59091.94
|1247
|2005.11.03 16:00
|buy
|624
|1.00
|1.2013
|1.1963
|1.2023
|1248
|2005.11.03 19:10
|s/l
|624
|1.00
|1.1963
|1.1963
|1.2023
|-500.00
|58591.94
|1249
|2005.11.03 19:10
|buy
|625
|1.00
|1.1964
|1.1914
|1.1974
|1250
|2005.11.04 15:32
|t/p
|625
|1.00
|1.1974
|1.1914
|1.1974
|99.17
|58691.12
|1251
|2005.11.04 15:32
|sell
|626
|1.00
|1.1975
|1.2025
|1.1965
|1252
|2005.11.04 15:34
|t/p
|626
|1.00
|1.1965
|1.2025
|1.1965
|100.00
|58791.12
|1253
|2005.11.04 15:34
|sell
|627
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1254
|2005.11.04 15:34
|t/p
|627
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|58891.12
|1255
|2005.11.04 15:34
|sell
|628
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1256
|2005.11.04 15:34
|t/p
|628
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|58991.12
|1257
|2005.11.04 15:34
|sell
|629
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1258
|2005.11.04 15:34
|t/p
|629
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|59091.12
|1259
|2005.11.04 15:34
|sell
|630
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1260
|2005.11.04 15:34
|t/p
|630
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|59191.12
|1261
|2005.11.04 15:34
|sell
|631
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1262
|2005.11.04 15:34
|t/p
|631
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|59291.12
|1263
|2005.11.04 15:34
|sell
|632
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1264
|2005.11.04 15:34
|t/p
|632
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|59391.12
|1265
|2005.11.04 15:34
|sell
|633
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1266
|2005.11.04 15:34
|t/p
|633
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|59491.12
|1267
|2005.11.04 15:34
|sell
|634
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1268
|2005.11.04 15:34
|t/p
|634
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|59591.12
|1269
|2005.11.04 15:34
|sell
|635
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1270
|2005.11.04 15:34
|t/p
|635
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|59691.12
|1271
|2005.11.04 15:34
|sell
|636
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1272
|2005.11.04 15:34
|t/p
|636
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|59791.12
|1273
|2005.11.04 15:34
|sell
|637
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1274
|2005.11.04 15:34
|t/p
|637
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|59891.12
|1275
|2005.11.04 15:34
|sell
|638
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1276
|2005.11.04 15:34
|t/p
|638
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|59991.12
|1277
|2005.11.04 15:34
|sell
|639
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1278
|2005.11.04 15:34
|t/p
|639
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|60091.12
|1279
|2005.11.04 15:34
|sell
|640
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1280
|2005.11.04 15:34
|t/p
|640
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|60191.12
|1281
|2005.11.04 15:34
|sell
|641
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1282
|2005.11.04 15:34
|t/p
|641
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|60291.12
|1283
|2005.11.04 15:34
|sell
|642
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1284
|2005.11.04 15:34
|t/p
|642
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|60391.12
|1285
|2005.11.04 15:34
|sell
|643
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1286
|2005.11.04 15:34
|t/p
|643
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|60491.12
|1287
|2005.11.04 15:34
|sell
|644
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1288
|2005.11.04 15:34
|t/p
|644
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|60591.12
|1289
|2005.11.04 15:34
|sell
|645
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1290
|2005.11.04 15:34
|t/p
|645
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|60691.12
|1291
|2005.11.04 15:34
|sell
|646
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1292
|2005.11.04 15:34
|t/p
|646
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|60791.12
|1293
|2005.11.04 15:34
|sell
|647
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1294
|2005.11.04 15:34
|t/p
|647
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|60891.12
|1295
|2005.11.04 15:54
|sell
|648
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1296
|2005.11.04 15:54
|t/p
|648
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|60991.12
|1297
|2005.11.04 15:54
|sell
|649
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1298
|2005.11.04 15:54
|t/p
|649
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|61091.12
|1299
|2005.11.04 15:54
|sell
|650
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1300
|2005.11.04 15:54
|t/p
|650
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|61191.12
|1301
|2005.11.04 15:54
|sell
|651
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1302
|2005.11.04 15:54
|t/p
|651
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|61291.12
|1303
|2005.11.04 15:54
|sell
|652
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1304
|2005.11.04 15:54
|t/p
|652
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|61391.12
|1305
|2005.11.04 15:54
|sell
|653
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1306
|2005.11.04 15:54
|t/p
|653
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|61491.12
|1307
|2005.11.04 15:54
|sell
|654
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1308
|2005.11.04 15:54
|t/p
|654
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|61591.12
|1309
|2005.11.04 15:54
|sell
|655
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1310
|2005.11.04 15:54
|t/p
|655
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|61691.12
|1311
|2005.11.04 15:54
|sell
|656
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1312
|2005.11.04 15:54
|t/p
|656
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|61791.12
|1313
|2005.11.04 15:54
|sell
|657
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1314
|2005.11.04 15:54
|t/p
|657
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|61891.12
|1315
|2005.11.04 15:54
|sell
|658
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1316
|2005.11.04 15:54
|t/p
|658
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|61991.12
|1317
|2005.11.04 15:54
|sell
|659
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1318
|2005.11.04 15:54
|t/p
|659
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|62091.12
|1319
|2005.11.04 15:54
|sell
|660
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1320
|2005.11.04 15:54
|t/p
|660
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|62191.12
|1321
|2005.11.04 15:54
|sell
|661
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1322
|2005.11.04 15:54
|t/p
|661
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|62291.12
|1323
|2005.11.04 15:54
|sell
|662
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1324
|2005.11.04 15:54
|t/p
|662
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|62391.12
|1325
|2005.11.04 15:54
|sell
|663
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1326
|2005.11.04 15:54
|t/p
|663
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|62491.12
|1327
|2005.11.04 15:54
|sell
|664
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1328
|2005.11.04 15:54
|t/p
|664
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|62591.12
|1329
|2005.11.04 15:54
|sell
|665
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1330
|2005.11.04 15:54
|t/p
|665
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|62691.12
|1331
|2005.11.04 15:54
|sell
|666
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1332
|2005.11.04 15:54
|t/p
|666
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|62791.12
|1333
|2005.11.04 15:54
|sell
|667
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1334
|2005.11.04 15:54
|t/p
|667
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|62891.12
|1335
|2005.11.04 15:54
|sell
|668
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1336
|2005.11.04 15:54
|t/p
|668
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|62991.12
|1337
|2005.11.04 15:59
|sell
|669
|1.00
|1.1976
|1.2026
|1.1966
|1338
|2005.11.04 16:05
|t/p
|669
|1.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|100.00
|63091.12
|1339
|2005.11.04 16:10
|sell
|670
|1.00
|1.1971
|1.2021
|1.1961
|1340
|2005.11.04 16:15
|t/p
|670
|1.00
|1.1961
|1.2021
|1.1961
|100.00
|63191.12
|1341
|2005.11.04 16:15
|sell
|671
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1342
|2005.11.04 16:15
|t/p
|671
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|63291.12
|1343
|2005.11.04 16:15
|sell
|672
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1344
|2005.11.04 16:15
|t/p
|672
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|63391.12
|1345
|2005.11.04 16:15
|sell
|673
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1346
|2005.11.04 16:15
|t/p
|673
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|63491.12
|1347
|2005.11.04 16:15
|sell
|674
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1348
|2005.11.04 16:15
|t/p
|674
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|63591.12
|1349
|2005.11.04 16:15
|sell
|675
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1350
|2005.11.04 16:15
|t/p
|675
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|63691.12
|1351
|2005.11.04 16:16
|sell
|676
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1352
|2005.11.04 16:16
|t/p
|676
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|63791.12
|1353
|2005.11.04 16:16
|sell
|677
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1354
|2005.11.04 16:16
|t/p
|677
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|63891.12
|1355
|2005.11.04 16:16
|sell
|678
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1356
|2005.11.04 16:16
|t/p
|678
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|63991.12
|1357
|2005.11.04 16:16
|sell
|679
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1358
|2005.11.04 16:16
|t/p
|679
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|64091.12
|1359
|2005.11.04 16:16
|sell
|680
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1360
|2005.11.04 16:16
|t/p
|680
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|64191.12
|1361
|2005.11.04 16:16
|sell
|681
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1362
|2005.11.04 16:16
|t/p
|681
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|64291.12
|1363
|2005.11.04 16:17
|sell
|682
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1364
|2005.11.04 16:17
|t/p
|682
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|64391.12
|1365
|2005.11.04 16:17
|sell
|683
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1366
|2005.11.04 16:17
|t/p
|683
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|64491.12
|1367
|2005.11.04 16:17
|sell
|684
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|1368
|2005.11.04 16:17
|t/p
|684
|1.00
|1.1963
|1.2023
|1.1963
|100.00
|64591.12
|1369
|2005.11.07 16:00
|buy
|685
|1.00
|1.1789
|1.1739
|1.1799
|1370
|2005.11.07 16:02
|t/p
|685
|1.00
|1.1799
|1.1739
|1.1799
|100.00
|64691.12
|1371
|2005.11.07 16:02
|buy
|686
|1.00
|1.1799
|1.1749
|1.1809
|1372
|2005.11.07 17:35
|t/p
|686
|1.00
|1.1809
|1.1749
|1.1809
|100.00
|64791.12
|1373
|2005.11.07 17:40
|buy
|687
|1.00
|1.1799
|1.1749
|1.1809
|1374
|2005.11.07 21:07
|t/p
|687
|1.00
|1.1809
|1.1749
|1.1809
|100.00
|64891.12
|1375
|2005.11.07 21:07
|buy
|688
|1.00
|1.1797
|1.1747
|1.1807
|1376
|2005.11.07 21:07
|t/p
|688
|1.00
|1.1807
|1.1747
|1.1807
|100.00
|64991.12
|1377
|2005.11.07 21:07
|buy
|689
|1.00
|1.1794
|1.1744
|1.1804
|1378
|2005.11.07 21:07
|t/p
|689
|1.00
|1.1804
|1.1744
|1.1804
|100.00
|65091.12
|1379
|2005.11.07 21:08
|buy
|690
|1.00
|1.1797
|1.1747
|1.1807
|1380
|2005.11.07 21:08
|t/p
|690
|1.00
|1.1807
|1.1747
|1.1807
|100.00
|65191.12
|1381
|2005.11.07 21:08
|buy
|691
|1.00
|1.1794
|1.1744
|1.1804
|1382
|2005.11.07 21:08
|t/p
|691
|1.00
|1.1804
|1.1744
|1.1804
|100.00
|65291.12
|1383
|2005.11.07 21:08
|buy
|692
|1.00
|1.1797
|1.1747
|1.1807
|1384
|2005.11.07 21:08
|t/p
|692
|1.00
|1.1807
|1.1747
|1.1807
|100.00
|65391.12
|1385
|2005.11.07 21:08
|buy
|693
|1.00
|1.1794
|1.1744
|1.1804
|1386
|2005.11.07 21:08
|t/p
|693
|1.00
|1.1804
|1.1744
|1.1804
|100.00
|65491.12
|1387
|2005.11.07 21:08
|buy
|694
|1.00
|1.1797
|1.1747
|1.1807
|1388
|2005.11.07 21:08
|t/p
|694
|1.00
|1.1807
|1.1747
|1.1807
|100.00
|65591.12
|1389
|2005.11.07 21:08
|buy
|695
|1.00
|1.1794
|1.1744
|1.1804
|1390
|2005.11.07 21:08
|t/p
|695
|1.00
|1.1804
|1.1744
|1.1804
|100.00
|65691.12
|1391
|2005.11.07 21:09
|buy
|696
|1.00
|1.1797
|1.1747
|1.1807
|1392
|2005.11.07 21:09
|t/p
|696
|1.00
|1.1807
|1.1747
|1.1807
|100.00
|65791.12
|1393
|2005.11.07 21:09
|buy
|697
|1.00
|1.1794
|1.1744
|1.1804
|1394
|2005.11.07 21:09
|t/p
|697
|1.00
|1.1804
|1.1744
|1.1804
|100.00
|65891.12
|1395
|2005.11.07 21:20
|buy
|698
|1.00
|1.1798
|1.1748
|1.1808
|1396
|2005.11.07 21:30
|t/p
|698
|1.00
|1.1808
|1.1748
|1.1808
|100.00
|65991.12
|1397
|2005.11.08 00:02
|buy
|699
|1.00
|1.1798
|1.1748
|1.1808
|1398
|2005.11.08 03:12
|s/l
|699
|1.00
|1.1748
|1.1748
|1.1808
|-500.00
|65491.12
|1399
|2005.11.08 03:12
|buy
|700
|1.00
|1.1749
|1.1699
|1.1759
|1400
|2005.11.08 16:32
|t/p
|700
|1.00
|1.1759
|1.1699
|1.1759
|100.00
|65591.12
|1401
|2005.11.09 13:20
|buy
|701
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1402
|2005.11.09 13:20
|t/p
|701
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|65691.12
|1403
|2005.11.09 13:20
|buy
|702
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1404
|2005.11.09 13:20
|t/p
|702
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|65791.12
|1405
|2005.11.09 13:20
|buy
|703
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1406
|2005.11.09 13:20
|t/p
|703
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|65891.12
|1407
|2005.11.09 13:20
|buy
|704
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1408
|2005.11.09 13:20
|t/p
|704
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|65991.12
|1409
|2005.11.09 13:20
|buy
|705
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1410
|2005.11.09 13:20
|t/p
|705
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|66091.12
|1411
|2005.11.09 13:20
|buy
|706
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1412
|2005.11.09 13:21
|t/p
|706
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|66191.12
|1413
|2005.11.09 13:21
|buy
|707
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1414
|2005.11.09 13:21
|t/p
|707
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|66291.12
|1415
|2005.11.09 13:21
|buy
|708
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1416
|2005.11.09 13:21
|t/p
|708
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|66391.12
|1417
|2005.11.09 13:22
|buy
|709
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1418
|2005.11.09 13:22
|t/p
|709
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|66491.12
|1419
|2005.11.09 13:22
|buy
|710
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1420
|2005.11.09 13:22
|t/p
|710
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|66591.12
|1421
|2005.11.09 13:22
|buy
|711
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1422
|2005.11.09 13:22
|t/p
|711
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|66691.12
|1423
|2005.11.09 13:22
|buy
|712
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1424
|2005.11.09 13:22
|t/p
|712
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|66791.12
|1425
|2005.11.09 13:23
|buy
|713
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1426
|2005.11.09 13:23
|t/p
|713
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|66891.12
|1427
|2005.11.09 13:23
|buy
|714
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1428
|2005.11.09 13:23
|t/p
|714
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|66991.12
|1429
|2005.11.09 13:23
|buy
|715
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1430
|2005.11.09 13:23
|t/p
|715
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|67091.12
|1431
|2005.11.09 13:23
|buy
|716
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1432
|2005.11.09 13:23
|t/p
|716
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|67191.12
|1433
|2005.11.09 13:23
|buy
|717
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1434
|2005.11.09 13:23
|t/p
|717
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|67291.12
|1435
|2005.11.09 13:23
|buy
|718
|1.00
|1.1735
|1.1685
|1.1745
|1436
|2005.11.09 13:24
|t/p
|718
|1.00
|1.1745
|1.1685
|1.1745
|100.00
|67391.12
|1437
|2005.11.09 13:25
|buy
|719
|1.00
|1.1740
|1.1690
|1.1750
|1438
|2005.11.09 13:25
|t/p
|719
|1.00
|1.1750
|1.1690
|1.1750
|100.00
|67491.12
|1439
|2005.11.09 13:25
|buy
|720
|1.00
|1.1737
|1.1687
|1.1747
|1440
|2005.11.09 13:25
|t/p
|720
|1.00
|1.1747
|1.1687
|1.1747
|100.00
|67591.12
|1441
|2005.11.09 13:25
|buy
|721
|1.00
|1.1737
|1.1687
|1.1747
|1442
|2005.11.09 13:25
|t/p
|721
|1.00
|1.1747
|1.1687
|1.1747
|100.00
|67691.12
|1443
|2005.11.09 13:25
|buy
|722
|1.00
|1.1737
|1.1687
|1.1747
|1444
|2005.11.09 13:25
|t/p
|722
|1.00
|1.1747
|1.1687
|1.1747
|100.00
|67791.12
|1445
|2005.11.09 13:25
|buy
|723
|1.00
|1.1737
|1.1687
|1.1747
|1446
|2005.11.09 13:25
|t/p
|723
|1.00
|1.1747
|1.1687
|1.1747
|100.00
|67891.12
|1447
|2005.11.09 13:25
|buy
|724
|1.00
|1.1737
|1.1687
|1.1747
|1448
|2005.11.09 13:25
|t/p
|724
|1.00
|1.1747
|1.1687
|1.1747
|100.00
|67991.12
|1449
|2005.11.09 13:25
|buy
|725
|1.00
|1.1737
|1.1687
|1.1747
|1450
|2005.11.09 13:26
|t/p
|725
|1.00
|1.1747
|1.1687
|1.1747
|100.00
|68091.12
|1451
|2005.11.09 13:26
|buy
|726
|1.00
|1.1737
|1.1687
|1.1747
|1452
|2005.11.09 13:26
|t/p
|726
|1.00
|1.1747
|1.1687
|1.1747
|100.00
|68191.12
|1453
|2005.11.09 13:26
|buy
|727
|1.00
|1.1737
|1.1687
|1.1747
|1454
|2005.11.09 14:00
|t/p
|727
|1.00
|1.1747
|1.1687
|1.1747
|100.00
|68291.12
|1455
|2005.11.09 14:22
|buy
|728
|1.00
|1.1740
|1.1690
|1.1750
|1456
|2005.11.09 14:25
|t/p
|728
|1.00
|1.1750
|1.1690
|1.1750
|100.00
|68391.12
|1457
|2005.11.09 14:25
|buy
|729
|1.00
|1.1739
|1.1689
|1.1749
|1458
|2005.11.09 14:25
|t/p
|729
|1.00
|1.1749
|1.1689
|1.1749
|100.00
|68491.12
|1459
|2005.11.09 14:25
|buy
|730
|1.00
|1.1739
|1.1689
|1.1749
|1460
|2005.11.09 14:25
|t/p
|730
|1.00
|1.1749
|1.1689
|1.1749
|100.00
|68591.12
|1461
|2005.11.09 14:25
|buy
|731
|1.00
|1.1739
|1.1689
|1.1749
|1462
|2005.11.09 14:25
|t/p
|731
|1.00
|1.1749
|1.1689
|1.1749
|100.00
|68691.12
|1463
|2005.11.09 14:26
|buy
|732
|1.00
|1.1739
|1.1689
|1.1749
|1464
|2005.11.09 14:26
|t/p
|732
|1.00
|1.1749
|1.1689
|1.1749
|100.00
|68791.12
|1465
|2005.11.09 14:26
|buy
|733
|1.00
|1.1739
|1.1689
|1.1749
|1466
|2005.11.09 14:26
|t/p
|733
|1.00
|1.1749
|1.1689
|1.1749
|100.00
|68891.12
|1467
|2005.11.09 14:26
|buy
|734
|1.00
|1.1739
|1.1689
|1.1749
|1468
|2005.11.09 14:26
|t/p
|734
|1.00
|1.1749
|1.1689
|1.1749
|100.00
|68991.12
|1469
|2005.11.09 15:17
|buy
|735
|1.00
|1.1739
|1.1689
|1.1749
|1470
|2005.11.09 15:29
|t/p
|735
|1.00
|1.1749
|1.1689
|1.1749
|100.00
|69091.12
|1471
|2005.11.10 13:50
|sell
|736
|1.00
|1.1789
|1.1839
|1.1779
|1472
|2005.11.10 13:55
|t/p
|736
|1.00
|1.1779
|1.1839
|1.1779
|100.00
|69191.12
|1473
|2005.11.10 15:39
|sell
|737
|1.00
|1.1789
|1.1839
|1.1779
|1474
|2005.11.10 15:42
|t/p
|737
|1.00
|1.1779
|1.1839
|1.1779
|100.00
|69291.12
|1475
|2005.11.10 15:42
|sell
|738
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1476
|2005.11.10 15:42
|t/p
|738
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|69391.12
|1477
|2005.11.10 15:42
|sell
|739
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1478
|2005.11.10 15:42
|t/p
|739
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|69491.12
|1479
|2005.11.10 15:42
|sell
|740
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1480
|2005.11.10 15:42
|t/p
|740
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|69591.12
|1481
|2005.11.10 15:42
|sell
|741
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1482
|2005.11.10 15:42
|t/p
|741
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|69691.12
|1483
|2005.11.10 15:42
|sell
|742
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1484
|2005.11.10 15:42
|t/p
|742
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|69791.12
|1485
|2005.11.10 15:42
|sell
|743
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1486
|2005.11.10 15:42
|t/p
|743
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|69891.12
|1487
|2005.11.10 15:42
|sell
|744
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1488
|2005.11.10 15:42
|t/p
|744
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|69991.12
|1489
|2005.11.10 15:42
|sell
|745
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1490
|2005.11.10 15:42
|t/p
|745
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|70091.12
|1491
|2005.11.10 15:42
|sell
|746
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1492
|2005.11.10 15:42
|t/p
|746
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|70191.12
|1493
|2005.11.10 15:42
|sell
|747
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1494
|2005.11.10 15:42
|t/p
|747
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|70291.12
|1495
|2005.11.10 15:42
|sell
|748
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1496
|2005.11.10 15:42
|t/p
|748
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|70391.12
|1497
|2005.11.10 15:42
|sell
|749
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1498
|2005.11.10 15:42
|t/p
|749
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|70491.12
|1499
|2005.11.10 15:42
|sell
|750
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1500
|2005.11.10 15:42
|t/p
|750
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|70591.12
|1501
|2005.11.10 15:42
|sell
|751
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1502
|2005.11.10 15:42
|t/p
|751
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|70691.12
|1503
|2005.11.10 15:42
|sell
|752
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1504
|2005.11.10 15:42
|t/p
|752
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|70791.12
|1505
|2005.11.10 15:42
|sell
|753
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1506
|2005.11.10 15:42
|t/p
|753
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|70891.12
|1507
|2005.11.10 15:42
|sell
|754
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1508
|2005.11.10 15:42
|t/p
|754
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|70991.12
|1509
|2005.11.10 15:42
|sell
|755
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1510
|2005.11.10 15:42
|t/p
|755
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|71091.12
|1511
|2005.11.10 15:42
|sell
|756
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1512
|2005.11.10 15:42
|t/p
|756
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|71191.12
|1513
|2005.11.10 15:42
|sell
|757
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1514
|2005.11.10 15:42
|t/p
|757
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|71291.12
|1515
|2005.11.10 15:42
|sell
|758
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1516
|2005.11.10 15:42
|t/p
|758
|1.00
|1.1781
|1.1841
|1.1781
|100.00
|71391.12
|1517
|2005.11.10 21:32
|buy
|759
|1.00
|1.1711
|1.1661
|1.1721
|1518
|2005.11.10 21:32
|t/p
|759
|1.00
|1.1721
|1.1661
|1.1721
|100.00
|71491.12
|1519
|2005.11.10 21:32
|buy
|760
|1.00
|1.1711
|1.1661
|1.1721
|1520
|2005.11.10 21:32
|t/p
|760
|1.00
|1.1721
|1.1661
|1.1721
|100.00
|71591.12
|1521
|2005.11.10 21:32
|buy
|761
|1.00
|1.1711
|1.1661
|1.1721
|1522
|2005.11.10 21:33
|t/p
|761
|1.00
|1.1721
|1.1661
|1.1721
|100.00
|71691.12
|1523
|2005.11.10 21:33
|buy
|762
|1.00
|1.1711
|1.1661
|1.1721
|1524
|2005.11.10 21:33
|t/p
|762
|1.00
|1.1721
|1.1661
|1.1721
|100.00
|71791.12
|1525
|2005.11.10 21:33
|buy
|763
|1.00
|1.1711
|1.1661
|1.1721
|1526
|2005.11.10 21:33
|t/p
|763
|1.00
|1.1721
|1.1661
|1.1721
|100.00
|71891.12
|1527
|2005.11.10 21:33
|buy
|764
|1.00
|1.1711
|1.1661
|1.1721
|1528
|2005.11.10 21:33
|t/p
|764
|1.00
|1.1721
|1.1661
|1.1721
|100.00
|71991.12
|1529
|2005.11.10 21:33
|buy
|765
|1.00
|1.1711
|1.1661
|1.1721
|1530
|2005.11.10 21:33
|t/p
|765
|1.00
|1.1721
|1.1661
|1.1721
|100.00
|72091.12
|1531
|2005.11.10 21:33
|buy
|766
|1.00
|1.1711
|1.1661
|1.1721
|1532
|2005.11.10 21:33
|t/p
|766
|1.00
|1.1721
|1.1661
|1.1721
|100.00
|72191.12
|1533
|2005.11.10 21:33
|buy
|767
|1.00
|1.1711
|1.1661
|1.1721
|1534
|2005.11.10 21:37
|t/p
|767
|1.00
|1.1721
|1.1661
|1.1721
|100.00
|72291.12
|1535
|2005.11.10 21:37
|buy
|768
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1723
|1536
|2005.11.10 21:37
|t/p
|768
|1.00
|1.1723
|1.1663
|1.1723
|100.00
|72391.12
|1537
|2005.11.10 21:37
|buy
|769
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1723
|1538
|2005.11.10 21:37
|t/p
|769
|1.00
|1.1723
|1.1663
|1.1723
|100.00
|72491.12
|1539
|2005.11.10 21:37
|buy
|770
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1723
|1540
|2005.11.10 21:38
|t/p
|770
|1.00
|1.1723
|1.1663
|1.1723
|100.00
|72591.12
|1541
|2005.11.10 21:38
|buy
|771
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1723
|1542
|2005.11.10 21:38
|t/p
|771
|1.00
|1.1723
|1.1663
|1.1723
|100.00
|72691.12
|1543
|2005.11.10 21:38
|buy
|772
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1723
|1544
|2005.11.10 21:38
|t/p
|772
|1.00
|1.1723
|1.1663
|1.1723
|100.00
|72791.12
|1545
|2005.11.10 21:38
|buy
|773
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1723
|1546
|2005.11.10 21:38
|t/p
|773
|1.00
|1.1723
|1.1663
|1.1723
|100.00
|72891.12
|1547
|2005.11.10 21:38
|buy
|774
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1723
|1548
|2005.11.10 21:38
|t/p
|774
|1.00
|1.1723
|1.1663
|1.1723
|100.00
|72991.12
|1549
|2005.11.10 21:38
|buy
|775
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1723
|1550
|2005.11.10 21:38
|t/p
|775
|1.00
|1.1723
|1.1663
|1.1723
|100.00
|73091.12
|1551
|2005.11.10 21:38
|buy
|776
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1723
|1552
|2005.11.10 21:39
|t/p
|776
|1.00
|1.1723
|1.1663
|1.1723
|100.00
|73191.12
|1553
|2005.11.10 21:40
|buy
|777
|1.00
|1.1697
|1.1647
|1.1707
|1554
|2005.11.10 21:40
|t/p
|777
|1.00
|1.1707
|1.1647
|1.1707
|100.00
|73291.12
|1555
|2005.11.10 21:40
|buy
|778
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1556
|2005.11.10 21:40
|t/p
|778
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|73391.12
|1557
|2005.11.10 21:40
|buy
|779
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1558
|2005.11.10 21:40
|t/p
|779
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|73491.12
|1559
|2005.11.10 21:40
|buy
|780
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1560
|2005.11.10 21:40
|t/p
|780
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|73591.12
|1561
|2005.11.10 21:40
|buy
|781
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1562
|2005.11.10 21:40
|t/p
|781
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|73691.12
|1563
|2005.11.10 21:40
|buy
|782
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1564
|2005.11.10 21:40
|t/p
|782
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|73791.12
|1565
|2005.11.10 21:40
|buy
|783
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1566
|2005.11.10 21:41
|t/p
|783
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|73891.12
|1567
|2005.11.10 21:41
|buy
|784
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1568
|2005.11.10 21:41
|t/p
|784
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|73991.12
|1569
|2005.11.10 21:41
|buy
|785
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1570
|2005.11.10 21:41
|t/p
|785
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|74091.12
|1571
|2005.11.10 21:41
|buy
|786
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1572
|2005.11.10 21:45
|t/p
|786
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|74191.12
|1573
|2005.11.10 21:45
|buy
|787
|1.00
|1.1710
|1.1660
|1.1720
|1574
|2005.11.11 22:50
|t/p
|787
|1.00
|1.1720
|1.1660
|1.1720
|99.17
|74290.29
|1575
|2005.11.14 15:20
|buy
|788
|1.00
|1.1698
|1.1648
|1.1708
|1576
|2005.11.14 16:29
|t/p
|788
|1.00
|1.1708
|1.1648
|1.1708
|100.00
|74390.29
|1577
|2005.11.14 16:29
|buy
|789
|1.00
|1.1713
|1.1663
|1.1723
|1578
|2005.11.14 18:40
|s/l
|789
|1.00
|1.1663
|1.1663
|1.1723
|-500.00
|73890.29
|1579
|2005.11.14 18:40
|buy
|790
|1.00
|1.1663
|1.1613
|1.1673
|1580
|2005.11.14 19:00
|t/p
|790
|1.00
|1.1673
|1.1613
|1.1673
|100.00
|73990.29
|1581
|2005.11.14 19:00
|buy
|791
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1582
|2005.11.14 20:00
|t/p
|791
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|74090.29
|1583
|2005.11.14 20:00
|buy
|792
|1.00
|1.1709
|1.1659
|1.1719
|1584
|2005.11.15 10:02
|close
|792
|1.00
|1.1711
|1.1659
|1.1719
|19.17
|74109.47
|1585
|2005.11.15 10:02
|sell
|793
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1586
|2005.11.15 10:15
|t/p
|793
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|74209.47
|1587
|2005.11.15 10:22
|sell
|794
|1.00
|1.1714
|1.1764
|1.1704
|1588
|2005.11.15 10:22
|t/p
|794
|1.00
|1.1704
|1.1764
|1.1704
|100.00
|74309.47
|1589
|2005.11.15 10:22
|sell
|795
|1.00
|1.1714
|1.1764
|1.1704
|1590
|2005.11.15 10:23
|t/p
|795
|1.00
|1.1704
|1.1764
|1.1704
|100.00
|74409.47
|1591
|2005.11.15 10:23
|sell
|796
|1.00
|1.1714
|1.1764
|1.1704
|1592
|2005.11.15 10:23
|t/p
|796
|1.00
|1.1704
|1.1764
|1.1704
|100.00
|74509.47
|1593
|2005.11.15 10:23
|sell
|797
|1.00
|1.1714
|1.1764
|1.1704
|1594
|2005.11.15 10:23
|t/p
|797
|1.00
|1.1704
|1.1764
|1.1704
|100.00
|74609.47
|1595
|2005.11.15 10:23
|sell
|798
|1.00
|1.1714
|1.1764
|1.1704
|1596
|2005.11.15 10:24
|t/p
|798
|1.00
|1.1704
|1.1764
|1.1704
|100.00
|74709.47
|1597
|2005.11.15 10:24
|sell
|799
|1.00
|1.1714
|1.1764
|1.1704
|1598
|2005.11.15 10:24
|t/p
|799
|1.00
|1.1704
|1.1764
|1.1704
|100.00
|74809.47
|1599
|2005.11.15 10:24
|sell
|800
|1.00
|1.1714
|1.1764
|1.1704
|1600
|2005.11.15 10:24
|t/p
|800
|1.00
|1.1704
|1.1764
|1.1704
|100.00
|74909.47
|1601
|2005.11.15 10:24
|sell
|801
|1.00
|1.1714
|1.1764
|1.1704
|1602
|2005.11.15 10:42
|t/p
|801
|1.00
|1.1704
|1.1764
|1.1704
|100.00
|75009.47
|1603
|2005.11.15 10:52
|sell
|802
|1.00
|1.1712
|1.1762
|1.1702
|1604
|2005.11.15 12:05
|t/p
|802
|1.00
|1.1702
|1.1762
|1.1702
|100.00
|75109.47
|1605
|2005.11.15 18:42
|sell
|803
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1606
|2005.11.15 18:55
|t/p
|803
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|75209.47
|1607
|2005.11.15 18:55
|sell
|804
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1608
|2005.11.15 18:55
|t/p
|804
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|75309.47
|1609
|2005.11.15 18:55
|sell
|805
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1610
|2005.11.15 18:55
|t/p
|805
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|75409.47
|1611
|2005.11.15 18:55
|sell
|806
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1612
|2005.11.15 18:55
|t/p
|806
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|75509.47
|1613
|2005.11.15 18:55
|sell
|807
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1614
|2005.11.15 18:55
|t/p
|807
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|75609.47
|1615
|2005.11.15 18:55
|sell
|808
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1616
|2005.11.15 18:55
|t/p
|808
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|75709.47
|1617
|2005.11.15 18:56
|sell
|809
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1618
|2005.11.15 18:56
|t/p
|809
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|75809.47
|1619
|2005.11.15 18:56
|sell
|810
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1620
|2005.11.15 18:56
|t/p
|810
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|75909.47
|1621
|2005.11.15 18:56
|sell
|811
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1622
|2005.11.15 18:56
|t/p
|811
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|76009.47
|1623
|2005.11.15 18:56
|sell
|812
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1624
|2005.11.15 18:56
|t/p
|812
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|76109.47
|1625
|2005.11.15 18:56
|sell
|813
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1626
|2005.11.15 18:56
|t/p
|813
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|76209.47
|1627
|2005.11.15 18:56
|sell
|814
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1628
|2005.11.15 18:56
|t/p
|814
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|76309.47
|1629
|2005.11.15 18:57
|sell
|815
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1630
|2005.11.15 18:57
|t/p
|815
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|76409.47
|1631
|2005.11.15 18:57
|sell
|816
|1.00
|1.1710
|1.1760
|1.1700
|1632
|2005.11.15 18:59
|t/p
|816
|1.00
|1.1700
|1.1760
|1.1700
|100.00
|76509.47
|1633
|2005.11.15 21:40
|sell
|817
|1.00
|1.1711
|1.1761
|1.1701
|1634
|2005.11.15 21:40
|t/p
|817
|1.00
|1.1701
|1.1761
|1.1701
|100.00
|76609.47
|1635
|2005.11.15 21:40
|sell
|818
|1.00
|1.1711
|1.1761
|1.1701
|1636
|2005.11.15 21:40
|t/p
|818
|1.00
|1.1701
|1.1761
|1.1701
|100.00
|76709.47
|1637
|2005.11.15 21:40
|sell
|819
|1.00
|1.1711
|1.1761
|1.1701
|1638
|2005.11.15 21:41
|t/p
|819
|1.00
|1.1701
|1.1761
|1.1701
|100.00
|76809.47
|1639
|2005.11.15 21:41
|sell
|820
|1.00
|1.1711
|1.1761
|1.1701
|1640
|2005.11.15 21:41
|t/p
|820
|1.00
|1.1701
|1.1761
|1.1701
|100.00
|76909.47
|1641
|2005.11.15 21:41
|sell
|821
|1.00
|1.1711
|1.1761
|1.1701
|1642
|2005.11.16 12:29
|t/p
|821
|1.00
|1.1701
|1.1761
|1.1701
|100.69
|77010.16
|1643
|2005.11.16 12:37
|buy
|822
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1644
|2005.11.16 12:37
|t/p
|822
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|77110.16
|1645
|2005.11.16 12:37
|buy
|823
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1646
|2005.11.16 12:40
|t/p
|823
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|77210.16
|1647
|2005.11.16 12:40
|buy
|824
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1648
|2005.11.16 12:40
|t/p
|824
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|77310.16
|1649
|2005.11.16 12:40
|buy
|825
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1650
|2005.11.16 12:40
|t/p
|825
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|77410.16
|1651
|2005.11.16 12:40
|buy
|826
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1652
|2005.11.16 12:40
|t/p
|826
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|77510.16
|1653
|2005.11.16 12:40
|buy
|827
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1654
|2005.11.16 12:40
|t/p
|827
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|77610.16
|1655
|2005.11.16 12:40
|buy
|828
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1656
|2005.11.16 12:40
|t/p
|828
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|77710.16
|1657
|2005.11.16 12:40
|buy
|829
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1658
|2005.11.16 12:40
|t/p
|829
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|77810.16
|1659
|2005.11.16 12:41
|buy
|830
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1660
|2005.11.16 12:41
|t/p
|830
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|77910.16
|1661
|2005.11.16 12:41
|buy
|831
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1662
|2005.11.16 12:41
|t/p
|831
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|78010.16
|1663
|2005.11.16 12:41
|buy
|832
|1.00
|1.1680
|1.1630
|1.1690
|1664
|2005.11.16 12:41
|t/p
|832
|1.00
|1.1690
|1.1630
|1.1690
|100.00
|78110.16
|1665
|2005.11.16 12:55
|buy
|833
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1666
|2005.11.16 12:55
|t/p
|833
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|78210.16
|1667
|2005.11.16 12:55
|buy
|834
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1668
|2005.11.16 12:55
|t/p
|834
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|78310.16
|1669
|2005.11.16 12:55
|buy
|835
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1670
|2005.11.16 12:55
|t/p
|835
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|78410.16
|1671
|2005.11.16 12:55
|buy
|836
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1672
|2005.11.16 12:55
|t/p
|836
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|78510.16
|1673
|2005.11.16 12:55
|buy
|837
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1674
|2005.11.16 12:55
|t/p
|837
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|78610.16
|1675
|2005.11.16 12:55
|buy
|838
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1676
|2005.11.16 12:55
|t/p
|838
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|78710.16
|1677
|2005.11.16 12:56
|buy
|839
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1678
|2005.11.16 12:56
|t/p
|839
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|78810.16
|1679
|2005.11.16 12:56
|buy
|840
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1680
|2005.11.16 12:56
|t/p
|840
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|78910.16
|1681
|2005.11.16 12:56
|buy
|841
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1682
|2005.11.16 12:56
|t/p
|841
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|79010.16
|1683
|2005.11.16 13:00
|buy
|842
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1684
|2005.11.16 14:40
|t/p
|842
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|79110.16
|1685
|2005.11.16 14:47
|buy
|843
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1686
|2005.11.16 15:29
|t/p
|843
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|79210.16
|1687
|2005.11.16 15:42
|buy
|844
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1688
|2005.11.16 15:55
|t/p
|844
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|79310.16
|1689
|2005.11.16 15:55
|buy
|845
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1690
|2005.11.16 15:55
|t/p
|845
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|79410.16
|1691
|2005.11.16 15:55
|buy
|846
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1692
|2005.11.16 15:55
|t/p
|846
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|79510.16
|1693
|2005.11.16 15:55
|buy
|847
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1694
|2005.11.16 15:55
|t/p
|847
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|79610.16
|1695
|2005.11.16 15:55
|buy
|848
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1696
|2005.11.16 15:55
|t/p
|848
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|79710.16
|1697
|2005.11.16 15:55
|buy
|849
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1698
|2005.11.16 15:55
|t/p
|849
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|79810.16
|1699
|2005.11.16 15:55
|buy
|850
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1700
|2005.11.16 15:56
|t/p
|850
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|79910.16
|1701
|2005.11.16 15:56
|buy
|851
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1702
|2005.11.16 15:56
|t/p
|851
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|80010.16
|1703
|2005.11.16 15:56
|buy
|852
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1704
|2005.11.16 15:56
|t/p
|852
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|80110.16
|1705
|2005.11.16 15:56
|buy
|853
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1706
|2005.11.16 15:56
|t/p
|853
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|80210.16
|1707
|2005.11.16 15:56
|buy
|854
|1.00
|1.1682
|1.1632
|1.1692
|1708
|2005.11.16 15:59
|t/p
|854
|1.00
|1.1692
|1.1632
|1.1692
|100.00
|80310.16
|1709
|2005.11.16 16:10
|buy
|855
|1.00
|1.1677
|1.1627
|1.1687
|1710
|2005.11.16 18:10
|t/p
|855
|1.00
|1.1687
|1.1627
|1.1687
|100.00
|80410.16
|1711
|2005.11.16 18:17
|buy
|856
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1712
|2005.11.16 18:17
|t/p
|856
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|80510.16
|1713
|2005.11.16 18:17
|buy
|857
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1714
|2005.11.16 18:17
|t/p
|857
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|80610.16
|1715
|2005.11.16 18:17
|buy
|858
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1716
|2005.11.16 18:18
|t/p
|858
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|80710.16
|1717
|2005.11.16 18:18
|buy
|859
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1718
|2005.11.16 18:18
|t/p
|859
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|80810.16
|1719
|2005.11.16 18:18
|buy
|860
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1720
|2005.11.16 18:18
|t/p
|860
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|80910.16
|1721
|2005.11.16 18:18
|buy
|861
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1722
|2005.11.16 18:18
|t/p
|861
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|81010.16
|1723
|2005.11.16 18:18
|buy
|862
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1724
|2005.11.16 18:18
|t/p
|862
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|81110.16
|1725
|2005.11.16 18:18
|buy
|863
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1726
|2005.11.16 18:18
|t/p
|863
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|81210.16
|1727
|2005.11.16 18:18
|buy
|864
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1728
|2005.11.16 18:19
|t/p
|864
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|81310.16
|1729
|2005.11.16 18:20
|buy
|865
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1730
|2005.11.16 18:42
|t/p
|865
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|81410.16
|1731
|2005.11.16 18:47
|buy
|866
|1.00
|1.1670
|1.1620
|1.1680
|1732
|2005.11.16 18:47
|t/p
|866
|1.00
|1.1680
|1.1620
|1.1680
|100.00
|81510.16
|1733
|2005.11.16 18:47
|buy
|867
|1.00
|1.1678
|1.1628
|1.1688
|1734
|2005.11.16 19:10
|t/p
|867
|1.00
|1.1688
|1.1628
|1.1688
|100.00
|81610.16
|1735
|2005.11.16 19:12
|buy
|868
|1.00
|1.1672
|1.1622
|1.1682
|1736
|2005.11.16 19:12
|t/p
|868
|1.00
|1.1682
|1.1622
|1.1682
|100.00
|81710.16
|1737
|2005.11.16 19:12
|buy
|869
|1.00
|1.1672
|1.1622
|1.1682
|1738
|2005.11.16 19:12
|t/p
|869
|1.00
|1.1682
|1.1622
|1.1682
|100.00
|81810.16
|1739
|2005.11.16 19:13
|buy
|870
|1.00
|1.1672
|1.1622
|1.1682
|1740
|2005.11.16 19:13
|t/p
|870
|1.00
|1.1682
|1.1622
|1.1682
|100.00
|81910.16
|1741
|2005.11.16 19:13
|buy
|871
|1.00
|1.1672
|1.1622
|1.1682
|1742
|2005.11.16 19:13
|t/p
|871
|1.00
|1.1682
|1.1622
|1.1682
|100.00
|82010.16
|1743
|2005.11.16 19:13
|buy
|872
|1.00
|1.1672
|1.1622
|1.1682
|1744
|2005.11.16 19:13
|t/p
|872
|1.00
|1.1682
|1.1622
|1.1682
|100.00
|82110.16
|1745
|2005.11.16 19:14
|buy
|873
|1.00
|1.1672
|1.1622
|1.1682
|1746
|2005.11.16 19:14
|t/p
|873
|1.00
|1.1682
|1.1622
|1.1682
|100.00
|82210.16
|1747
|2005.11.16 19:15
|buy
|874
|1.00
|1.1672
|1.1622
|1.1682
|1748
|2005.11.16 19:22
|t/p
|874
|1.00
|1.1682
|1.1622
|1.1682
|100.00
|82310.16
|1749
|2005.11.16 19:22
|buy
|875
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1750
|2005.11.16 19:25
|t/p
|875
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|100.00
|82410.16
|1751
|2005.11.16 22:00
|buy
|876
|1.00
|1.1672
|1.1622
|1.1682
|1752
|2005.11.16 22:00
|t/p
|876
|1.00
|1.1682
|1.1622
|1.1682
|100.00
|82510.16
|1753
|2005.11.16 22:00
|buy
|877
|1.00
|1.1679
|1.1629
|1.1689
|1754
|2005.11.17 02:00
|t/p
|877
|1.00
|1.1689
|1.1629
|1.1689
|99.17
|82609.33
|1755
|2005.11.18 00:00
|sell
|878
|1.00
|1.1747
|1.1797
|1.1737
|1756
|2005.11.18 04:37
|t/p
|878
|1.00
|1.1737
|1.1797
|1.1737
|100.00
|82709.33
|1757
|2005.11.18 04:37
|sell
|879
|1.00
|1.1734
|1.1784
|1.1724
|1758
|2005.11.18 05:52
|t/p
|879
|1.00
|1.1724
|1.1784
|1.1724
|100.00
|82809.33
|1759
|2005.11.18 07:30
|sell
|880
|1.00
|1.1730
|1.1780
|1.1720
|1760
|2005.11.18 08:15
|t/p
|880
|1.00
|1.1720
|1.1780
|1.1720
|100.00
|82909.33
|1761
|2005.11.18 11:22
|buy
|881
|1.00
|1.1664
|1.1614
|1.1674
|1762
|2005.11.18 11:22
|t/p
|881
|1.00
|1.1674
|1.1614
|1.1674
|100.00
|83009.33
|1763
|2005.11.18 11:22
|buy
|882
|1.00
|1.1664
|1.1614
|1.1674
|1764
|2005.11.18 11:22
|t/p
|882
|1.00
|1.1674
|1.1614
|1.1674
|100.00
|83109.33
|1765
|2005.11.18 11:22
|buy
|883
|1.00
|1.1664
|1.1614
|1.1674
|1766
|2005.11.18 11:22
|t/p
|883
|1.00
|1.1674
|1.1614
|1.1674
|100.00
|83209.33
|1767
|2005.11.18 11:23
|buy
|884
|1.00
|1.1664
|1.1614
|1.1674
|1768
|2005.11.18 11:23
|t/p
|884
|1.00
|1.1674
|1.1614
|1.1674
|100.00
|83309.33
|1769
|2005.11.18 11:23
|buy
|885
|1.00
|1.1664
|1.1614
|1.1674
|1770
|2005.11.18 11:23
|t/p
|885
|1.00
|1.1674
|1.1614
|1.1674
|100.00
|83409.33
|1771
|2005.11.18 11:23
|buy
|886
|1.00
|1.1664
|1.1614
|1.1674
|1772
|2005.11.18 11:23
|t/p
|886
|1.00
|1.1674
|1.1614
|1.1674
|100.00
|83509.33
|1773
|2005.11.18 11:23
|buy
|887
|1.00
|1.1664
|1.1614
|1.1674
|1774
|2005.11.18 11:23
|t/p
|887
|1.00
|1.1674
|1.1614
|1.1674
|100.00
|83609.33
|1775
|2005.11.18 11:24
|buy
|888
|1.00
|1.1664
|1.1614
|1.1674
|1776
|2005.11.18 11:37
|t/p
|888
|1.00
|1.1674
|1.1614
|1.1674
|100.00
|83709.33
|1777
|2005.11.18 20:05
|sell
|889
|1.00
|1.1754
|1.1804
|1.1744
|1778
|2005.11.21 10:02
|s/l
|889
|1.00
|1.1804
|1.1804
|1.1744
|-499.77
|83209.57
|1779
|2005.11.21 20:00
|buy
|890
|1.00
|1.1731
|1.1681
|1.1741
|1780
|2005.11.21 21:00
|t/p
|890
|1.00
|1.1741
|1.1681
|1.1741
|100.00
|83309.57
|1781
|2005.11.21 21:00
|buy
|891
|1.00
|1.1747
|1.1697
|1.1757
|1782
|2005.11.22 11:52
|s/l
|891
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1757
|-500.83
|82808.74
|1783
|2005.11.24 12:00
|buy
|892
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1784
|2005.11.24 12:00
|t/p
|892
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|82908.74
|1785
|2005.11.24 12:00
|buy
|893
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1786
|2005.11.24 12:00
|t/p
|893
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|83008.74
|1787
|2005.11.24 12:00
|buy
|894
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1788
|2005.11.24 12:00
|t/p
|894
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|83108.74
|1789
|2005.11.24 12:00
|buy
|895
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1790
|2005.11.24 12:00
|t/p
|895
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|83208.74
|1791
|2005.11.24 12:00
|buy
|896
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1792
|2005.11.24 12:00
|t/p
|896
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|83308.74
|1793
|2005.11.24 12:00
|buy
|897
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1794
|2005.11.24 12:00
|t/p
|897
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|83408.74
|1795
|2005.11.24 12:01
|buy
|898
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1796
|2005.11.24 12:01
|t/p
|898
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|83508.74
|1797
|2005.11.24 12:01
|buy
|899
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1798
|2005.11.24 12:01
|t/p
|899
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|83608.74
|1799
|2005.11.24 12:01
|buy
|900
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1800
|2005.11.24 12:01
|t/p
|900
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|83708.74
|1801
|2005.11.24 12:01
|buy
|901
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1802
|2005.11.24 12:01
|t/p
|901
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|83808.74
|1803
|2005.11.24 12:01
|buy
|902
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1804
|2005.11.24 12:01
|t/p
|902
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|83908.74
|1805
|2005.11.24 12:01
|buy
|903
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1806
|2005.11.24 12:01
|t/p
|903
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|84008.74
|1807
|2005.11.24 12:02
|buy
|904
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1808
|2005.11.24 12:02
|t/p
|904
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|84108.74
|1809
|2005.11.24 12:02
|buy
|905
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1810
|2005.11.24 12:02
|t/p
|905
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|84208.74
|1811
|2005.11.24 12:02
|buy
|906
|1.00
|1.1785
|1.1735
|1.1795
|1812
|2005.11.24 12:02
|t/p
|906
|1.00
|1.1795
|1.1735
|1.1795
|100.00
|84308.74
|1813
|2005.11.24 12:10
|buy
|907
|1.00
|1.1790
|1.1740
|1.1800
|1814
|2005.11.24 12:15
|t/p
|907
|1.00
|1.1800
|1.1740
|1.1800
|100.00
|84408.74
|1815
|2005.11.24 12:22
|buy
|908
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1816
|2005.11.24 12:22
|t/p
|908
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|84508.74
|1817
|2005.11.24 12:22
|buy
|909
|1.00
|1.1787
|1.1737
|1.1797
|1818
|2005.11.24 12:22
|t/p
|909
|1.00
|1.1797
|1.1737
|1.1797
|100.00
|84608.74
|1819
|2005.11.24 12:22
|buy
|910
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1820
|2005.11.24 12:23
|t/p
|910
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|84708.74
|1821
|2005.11.24 12:23
|buy
|911
|1.00
|1.1787
|1.1737
|1.1797
|1822
|2005.11.24 12:23
|t/p
|911
|1.00
|1.1797
|1.1737
|1.1797
|100.00
|84808.74
|1823
|2005.11.24 12:23
|buy
|912
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1824
|2005.11.24 12:23
|t/p
|912
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|84908.74
|1825
|2005.11.24 12:23
|buy
|913
|1.00
|1.1787
|1.1737
|1.1797
|1826
|2005.11.24 12:23
|t/p
|913
|1.00
|1.1797
|1.1737
|1.1797
|100.00
|85008.74
|1827
|2005.11.24 12:23
|buy
|914
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1828
|2005.11.24 12:23
|t/p
|914
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|85108.74
|1829
|2005.11.24 12:23
|buy
|915
|1.00
|1.1787
|1.1737
|1.1797
|1830
|2005.11.24 12:23
|t/p
|915
|1.00
|1.1797
|1.1737
|1.1797
|100.00
|85208.74
|1831
|2005.11.24 12:23
|buy
|916
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1832
|2005.11.24 12:24
|t/p
|916
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|85308.74
|1833
|2005.11.24 12:24
|buy
|917
|1.00
|1.1787
|1.1737
|1.1797
|1834
|2005.11.24 12:24
|t/p
|917
|1.00
|1.1797
|1.1737
|1.1797
|100.00
|85408.74
|1835
|2005.11.24 12:24
|buy
|918
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1836
|2005.11.24 12:24
|t/p
|918
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|85508.74
|1837
|2005.11.24 12:24
|buy
|919
|1.00
|1.1787
|1.1737
|1.1797
|1838
|2005.11.24 12:24
|t/p
|919
|1.00
|1.1797
|1.1737
|1.1797
|100.00
|85608.74
|1839
|2005.11.24 12:24
|buy
|920
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1840
|2005.11.24 12:24
|t/p
|920
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|85708.74
|1841
|2005.11.24 12:24
|buy
|921
|1.00
|1.1787
|1.1737
|1.1797
|1842
|2005.11.24 12:25
|t/p
|921
|1.00
|1.1797
|1.1737
|1.1797
|100.00
|85808.74
|1843
|2005.11.24 12:25
|buy
|922
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1844
|2005.11.24 12:25
|t/p
|922
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|85908.74
|1845
|2005.11.24 12:25
|buy
|923
|1.00
|1.1789
|1.1739
|1.1799
|1846
|2005.11.24 12:25
|t/p
|923
|1.00
|1.1799
|1.1739
|1.1799
|100.00
|86008.74
|1847
|2005.11.24 12:25
|buy
|924
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1848
|2005.11.24 12:25
|t/p
|924
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|86108.74
|1849
|2005.11.24 12:25
|buy
|925
|1.00
|1.1789
|1.1739
|1.1799
|1850
|2005.11.24 12:25
|t/p
|925
|1.00
|1.1799
|1.1739
|1.1799
|100.00
|86208.74
|1851
|2005.11.24 12:25
|buy
|926
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1852
|2005.11.24 12:25
|t/p
|926
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|86308.74
|1853
|2005.11.24 12:25
|buy
|927
|1.00
|1.1789
|1.1739
|1.1799
|1854
|2005.11.24 12:26
|t/p
|927
|1.00
|1.1799
|1.1739
|1.1799
|100.00
|86408.74
|1855
|2005.11.24 12:26
|buy
|928
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1856
|2005.11.24 12:26
|t/p
|928
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|86508.74
|1857
|2005.11.24 12:26
|buy
|929
|1.00
|1.1789
|1.1739
|1.1799
|1858
|2005.11.24 12:26
|t/p
|929
|1.00
|1.1799
|1.1739
|1.1799
|100.00
|86608.74
|1859
|2005.11.24 12:26
|buy
|930
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1860
|2005.11.24 12:26
|t/p
|930
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|86708.74
|1861
|2005.11.24 12:26
|buy
|931
|1.00
|1.1789
|1.1739
|1.1799
|1862
|2005.11.24 12:26
|t/p
|931
|1.00
|1.1799
|1.1739
|1.1799
|100.00
|86808.74
|1863
|2005.11.24 12:26
|buy
|932
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1864
|2005.11.24 12:26
|t/p
|932
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|86908.74
|1865
|2005.11.24 12:26
|buy
|933
|1.00
|1.1789
|1.1739
|1.1799
|1866
|2005.11.24 12:27
|t/p
|933
|1.00
|1.1799
|1.1739
|1.1799
|100.00
|87008.74
|1867
|2005.11.24 12:27
|buy
|934
|1.00
|1.1783
|1.1733
|1.1793
|1868
|2005.11.24 12:27
|t/p
|934
|1.00
|1.1793
|1.1733
|1.1793
|100.00
|87108.74
|1869
|2005.11.24 12:27
|buy
|935
|1.00
|1.1789
|1.1739
|1.1799
|1870
|2005.11.24 12:27
|t/p
|935
|1.00
|1.1799
|1.1739
|1.1799
|100.00
|87208.74
|1871
|2005.11.24 13:47
|buy
|936
|1.00
|1.1790
|1.1740
|1.1800
|1872
|2005.11.24 14:07
|t/p
|936
|1.00
|1.1800
|1.1740
|1.1800
|100.00
|87308.74
|1873
|2005.11.24 14:15
|buy
|937
|1.00
|1.1790
|1.1740
|1.1800
|1874
|2005.11.24 15:30
|t/p
|937
|1.00
|1.1800
|1.1740
|1.1800
|100.00
|87408.74
|1875
|2005.11.24 15:37
|buy
|938
|1.00
|1.1790
|1.1740
|1.1800
|1876
|2005.11.24 16:00
|t/p
|938
|1.00
|1.1800
|1.1740
|1.1800
|100.00
|87508.74
|1877
|2005.11.24 16:30
|buy
|939
|1.00
|1.1789
|1.1739
|1.1799
|1878
|2005.11.25 11:47
|s/l
|939
|1.00
|1.1739
|1.1739
|1.1799
|-500.83
|87007.92
|1879
|2005.11.28 16:03
|sell
|940
|1.00
|1.1717
|1.1767
|1.1707
|1880
|2005.11.28 17:17
|s/l
|940
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1707
|-500.00
|86507.92
|1881
|2005.11.28 17:17
|sell
|941
|1.00
|1.1764
|1.1814
|1.1754
|1882
|2005.11.28 17:17
|t/p
|941
|1.00
|1.1754
|1.1814
|1.1754
|100.00
|86607.92
|1883
|2005.11.28 17:17
|sell
|942
|1.00
|1.1744
|1.1794
|1.1734
|1884
|2005.11.28 17:45
|s/l
|942
|1.00
|1.1794
|1.1794
|1.1734
|-500.00
|86107.92
|1885
|2005.11.28 17:45
|sell
|943
|1.00
|1.1791
|1.1841
|1.1781
|1886
|2005.11.28 20:15
|s/l
|943
|1.00
|1.1841
|1.1841
|1.1781
|-500.00
|85607.92
|1887
|2005.11.28 20:15
|sell
|944
|1.00
|1.1838
|1.1888
|1.1828
|1888
|2005.11.28 21:15
|s/l
|944
|1.00
|1.1888
|1.1888
|1.1828
|-500.00
|85107.92
|1889
|2005.11.28 21:15
|sell
|945
|1.00
|1.1885
|1.1935
|1.1875
|1890
|2005.11.28 21:29
|t/p
|945
|1.00
|1.1875
|1.1935
|1.1875
|100.00
|85207.92
|1891
|2005.11.28 21:29
|sell
|946
|1.00
|1.1864
|1.1914
|1.1854
|1892
|2005.11.28 22:30
|t/p
|946
|1.00
|1.1854
|1.1914
|1.1854
|100.00
|85307.92
|1893
|2005.11.28 22:30
|sell
|947
|1.00
|1.1842
|1.1892
|1.1832
|1894
|2005.11.29 03:05
|t/p
|947
|1.00
|1.1832
|1.1892
|1.1832
|100.23
|85408.15
|1895
|2005.11.29 14:45
|buy
|948
|1.00
|1.1808
|1.1758
|1.1818
|1896
|2005.11.29 14:52
|t/p
|948
|1.00
|1.1818
|1.1758
|1.1818
|100.00
|85508.15
|1897
|2005.11.29 14:52
|buy
|949
|1.00
|1.1807
|1.1757
|1.1817
|1898
|2005.11.29 14:53
|t/p
|949
|1.00
|1.1817
|1.1757
|1.1817
|100.00
|85608.15
|1899
|2005.11.29 14:53
|buy
|950
|1.00
|1.1807
|1.1757
|1.1817
|1900
|2005.11.29 14:53
|t/p
|950
|1.00
|1.1817
|1.1757
|1.1817
|100.00
|85708.15
|1901
|2005.11.29 14:53
|buy
|951
|1.00
|1.1807
|1.1757
|1.1817
|1902
|2005.11.29 14:53
|t/p
|951
|1.00
|1.1817
|1.1757
|1.1817
|100.00
|85808.15
|1903
|2005.11.29 14:53
|buy
|952
|1.00
|1.1807
|1.1757
|1.1817
|1904
|2005.11.29 14:54
|t/p
|952
|1.00
|1.1817
|1.1757
|1.1817
|100.00
|85908.15
|1905
|2005.11.29 14:54
|buy
|953
|1.00
|1.1807
|1.1757
|1.1817
|1906
|2005.11.29 14:54
|t/p
|953
|1.00
|1.1817
|1.1757
|1.1817
|100.00
|86008.15
|1907
|2005.11.29 14:54
|buy
|954
|1.00
|1.1807
|1.1757
|1.1817
|1908
|2005.11.29 14:54
|t/p
|954
|1.00
|1.1817
|1.1757
|1.1817
|100.00
|86108.15
|1909
|2005.11.29 14:59
|buy
|955
|1.00
|1.1808
|1.1758
|1.1818
|1910
|2005.11.29 15:45
|s/l
|955
|1.00
|1.1758
|1.1758
|1.1818
|-500.00
|85608.15
|1911
|2005.11.29 15:45
|buy
|956
|1.00
|1.1761
|1.1711
|1.1771
|1912
|2005.11.29 15:50
|t/p
|956
|1.00
|1.1771
|1.1711
|1.1771
|100.00
|85708.15
|1913
|2005.11.29 15:50
|buy
|957
|1.00
|1.1778
|1.1728
|1.1788
|1914
|2005.11.29 16:17
|t/p
|957
|1.00
|1.1788
|1.1728
|1.1788
|100.00
|85808.15
|1915
|2005.11.29 16:17
|buy
|958
|1.00
|1.1792
|1.1742
|1.1802
|1916
|2005.11.29 17:19
|s/l
|958
|1.00
|1.1742
|1.1742
|1.1802
|-500.00
|85308.15
|1917
|2005.11.29 17:19
|buy
|959
|1.00
|1.1738
|1.1688
|1.1748
|1918
|2005.11.29 17:19
|t/p
|959
|1.00
|1.1748
|1.1688
|1.1748
|100.00
|85408.15
|1919
|2005.11.29 17:19
|buy
|960
|1.00
|1.1754
|1.1704
|1.1764
|1920
|2005.11.29 17:40
|t/p
|960
|1.00
|1.1764
|1.1704
|1.1764
|100.00
|85508.15
|1921
|2005.11.29 17:40
|buy
|961
|1.00
|1.1767
|1.1717
|1.1777
|1922
|2005.11.29 18:07
|t/p
|961
|1.00
|1.1777
|1.1717
|1.1777
|100.00
|85608.15
|1923
|2005.11.29 18:07
|buy
|962
|1.00
|1.1784
|1.1734
|1.1794
|1924
|2005.11.29 20:00
|t/p
|962
|1.00
|1.1794
|1.1734
|1.1794
|100.00
|85708.15
|1925
|2005.11.29 20:00
|buy
|963
|1.00
|1.1803
|1.1753
|1.1813
|1926
|2005.11.30 15:55
|s/l
|963
|1.00
|1.1753
|1.1753
|1.1813
|-502.48
|85205.67
|1927
|2005.12.01 14:53
|buy
|964
|1.00
|1.1754
|1.1704
|1.1764
|1928
|2005.12.01 16:25
|s/l
|964
|1.00
|1.1704
|1.1704
|1.1764
|-500.00
|84705.67
|1929
|2005.12.01 16:25
|buy
|965
|1.00
|1.1707
|1.1657
|1.1717
|1930
|2005.12.01 16:29
|t/p
|965
|1.00
|1.1717
|1.1657
|1.1717
|100.00
|84805.67
|1931
|2005.12.01 16:29
|buy
|966
|1.00
|1.1722
|1.1672
|1.1732
|1932
|2005.12.01 20:29
|t/p
|966
|1.00
|1.1732
|1.1672
|1.1732
|100.00
|84905.67
|1933
|2005.12.02 13:01
|buy
|967
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|1934
|2005.12.02 15:45
|t/p
|967
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|85005.67
|1935
|2005.12.02 15:45
|buy
|968
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|1936
|2005.12.02 15:45
|t/p
|968
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|85105.67
|1937
|2005.12.02 15:45
|buy
|969
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|1938
|2005.12.02 15:45
|t/p
|969
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|85205.67
|1939
|2005.12.02 15:45
|buy
|970
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|1940
|2005.12.02 15:45
|t/p
|970
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|85305.67
|1941
|2005.12.02 15:45
|buy
|971
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|1942
|2005.12.02 15:45
|t/p
|971
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|85405.67
|1943
|2005.12.02 15:45
|buy
|972
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|1944
|2005.12.02 15:45
|t/p
|972
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|85505.67
|1945
|2005.12.02 15:45
|buy
|973
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|1946
|2005.12.02 15:45
|t/p
|973
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|85605.67
|1947
|2005.12.02 15:45
|buy
|974
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|1948
|2005.12.02 15:45
|t/p
|974
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|85705.67
|1949
|2005.12.02 15:45
|buy
|975
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|1950
|2005.12.02 15:45
|t/p
|975
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|85805.67
|1951
|2005.12.02 15:45
|buy
|976
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|1952
|2005.12.02 15:45
|t/p
|976
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|85905.67
|1953
|2005.12.02 15:45
|buy
|977
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|1954
|2005.12.02 15:45
|t/p
|977
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|86005.67
|1955
|2005.12.02 15:45
|buy
|978
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|1956
|2005.12.02 15:45
|t/p
|978
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|86105.67
|1957
|2005.12.02 15:45
|buy
|979
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|1958
|2005.12.02 15:45
|t/p
|979
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|86205.67
|1959
|2005.12.02 15:46
|buy
|980
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|1960
|2005.12.02 15:46
|t/p
|980
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|86305.67
|1961
|2005.12.02 15:46
|buy
|981
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|1962
|2005.12.02 15:46
|t/p
|981
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|86405.67
|1963
|2005.12.02 15:51
|buy
|982
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1964
|2005.12.02 15:51
|t/p
|982
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|86505.67
|1965
|2005.12.02 15:51
|buy
|983
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1966
|2005.12.02 15:51
|t/p
|983
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|86605.67
|1967
|2005.12.02 15:52
|buy
|984
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1968
|2005.12.02 15:52
|t/p
|984
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|86705.67
|1969
|2005.12.02 15:52
|buy
|985
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1970
|2005.12.02 15:52
|t/p
|985
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|86805.67
|1971
|2005.12.02 15:52
|buy
|986
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1972
|2005.12.02 15:52
|t/p
|986
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|86905.67
|1973
|2005.12.02 15:52
|buy
|987
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1974
|2005.12.02 15:52
|t/p
|987
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|87005.67
|1975
|2005.12.02 15:53
|buy
|988
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1976
|2005.12.02 15:53
|t/p
|988
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|87105.67
|1977
|2005.12.02 15:53
|buy
|989
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|1978
|2005.12.02 15:53
|t/p
|989
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|87205.67
|1979
|2005.12.02 15:55
|buy
|990
|1.00
|1.1697
|1.1647
|1.1707
|1980
|2005.12.02 15:55
|t/p
|990
|1.00
|1.1707
|1.1647
|1.1707
|100.00
|87305.67
|1981
|2005.12.02 15:55
|buy
|991
|1.00
|1.1703
|1.1653
|1.1713
|1982
|2005.12.02 15:55
|t/p
|991
|1.00
|1.1713
|1.1653
|1.1713
|100.00
|87405.67
|1983
|2005.12.02 15:55
|buy
|992
|1.00
|1.1697
|1.1647
|1.1707
|1984
|2005.12.02 15:55
|t/p
|992
|1.00
|1.1707
|1.1647
|1.1707
|100.00
|87505.67
|1985
|2005.12.02 15:55
|buy
|993
|1.00
|1.1703
|1.1653
|1.1713
|1986
|2005.12.02 15:55
|t/p
|993
|1.00
|1.1713
|1.1653
|1.1713
|100.00
|87605.67
|1987
|2005.12.02 15:55
|buy
|994
|1.00
|1.1697
|1.1647
|1.1707
|1988
|2005.12.02 15:55
|t/p
|994
|1.00
|1.1707
|1.1647
|1.1707
|100.00
|87705.67
|1989
|2005.12.02 15:55
|buy
|995
|1.00
|1.1703
|1.1653
|1.1713
|1990
|2005.12.02 15:56
|t/p
|995
|1.00
|1.1713
|1.1653
|1.1713
|100.00
|87805.67
|1991
|2005.12.02 15:56
|buy
|996
|1.00
|1.1697
|1.1647
|1.1707
|1992
|2005.12.02 15:56
|t/p
|996
|1.00
|1.1707
|1.1647
|1.1707
|100.00
|87905.67
|1993
|2005.12.02 15:56
|buy
|997
|1.00
|1.1697
|1.1647
|1.1707
|1994
|2005.12.02 15:56
|t/p
|997
|1.00
|1.1707
|1.1647
|1.1707
|100.00
|88005.67
|1995
|2005.12.02 15:56
|buy
|998
|1.00
|1.1703
|1.1653
|1.1713
|1996
|2005.12.02 15:56
|t/p
|998
|1.00
|1.1713
|1.1653
|1.1713
|100.00
|88105.67
|1997
|2005.12.02 15:56
|buy
|999
|1.00
|1.1697
|1.1647
|1.1707
|1998
|2005.12.02 15:56
|t/p
|999
|1.00
|1.1707
|1.1647
|1.1707
|100.00
|88205.67
|1999
|2005.12.02 15:56
|buy
|1000
|1.00
|1.1703
|1.1653
|1.1713
|2000
|2005.12.02 15:56
|t/p
|1000
|1.00
|1.1713
|1.1653
|1.1713
|100.00
|88305.67
|2001
|2005.12.02 15:56
|buy
|1001
|1.00
|1.1697
|1.1647
|1.1707
|2002
|2005.12.02 15:56
|t/p
|1001
|1.00
|1.1707
|1.1647
|1.1707
|100.00
|88405.67
|2003
|2005.12.02 15:57
|buy
|1002
|1.00
|1.1703
|1.1653
|1.1713
|2004
|2005.12.02 15:57
|t/p
|1002
|1.00
|1.1713
|1.1653
|1.1713
|100.00
|88505.67
|2005
|2005.12.02 15:57
|buy
|1003
|1.00
|1.1697
|1.1647
|1.1707
|2006
|2005.12.02 15:57
|t/p
|1003
|1.00
|1.1707
|1.1647
|1.1707
|100.00
|88605.67
|2007
|2005.12.02 15:57
|buy
|1004
|1.00
|1.1703
|1.1653
|1.1713
|2008
|2005.12.02 15:57
|t/p
|1004
|1.00
|1.1713
|1.1653
|1.1713
|100.00
|88705.67
|2009
|2005.12.02 16:16
|buy
|1005
|1.00
|1.1702
|1.1652
|1.1712
|2010
|2005.12.02 16:20
|t/p
|1005
|1.00
|1.1712
|1.1652
|1.1712
|100.00
|88805.67
|2011
|2005.12.02 16:20
|buy
|1006
|1.00
|1.1701
|1.1651
|1.1711
|2012
|2005.12.02 16:20
|t/p
|1006
|1.00
|1.1711
|1.1651
|1.1711
|100.00
|88905.67
|2013
|2005.12.02 16:20
|buy
|1007
|1.00
|1.1701
|1.1651
|1.1711
|2014
|2005.12.02 16:20
|t/p
|1007
|1.00
|1.1711
|1.1651
|1.1711
|100.00
|89005.67
|2015
|2005.12.02 16:20
|buy
|1008
|1.00
|1.1701
|1.1651
|1.1711
|2016
|2005.12.02 16:22
|t/p
|1008
|1.00
|1.1711
|1.1651
|1.1711
|100.00
|89105.67
|2017
|2005.12.02 16:22
|buy
|1009
|1.00
|1.1697
|1.1647
|1.1707
|2018
|2005.12.02 16:22
|t/p
|1009
|1.00
|1.1707
|1.1647
|1.1707
|100.00
|89205.67
|2019
|2005.12.02 16:22
|buy
|1010
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|2020
|2005.12.02 16:23
|t/p
|1010
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|89305.67
|2021
|2005.12.02 16:23
|buy
|1011
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|2022
|2005.12.02 16:23
|t/p
|1011
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|89405.67
|2023
|2005.12.02 16:23
|buy
|1012
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|2024
|2005.12.02 16:26
|t/p
|1012
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|89505.67
|2025
|2005.12.02 16:26
|buy
|1013
|1.00
|1.1700
|1.1650
|1.1710
|2026
|2005.12.02 16:26
|t/p
|1013
|1.00
|1.1710
|1.1650
|1.1710
|100.00
|89605.67
|2027
|2005.12.02 16:26
|buy
|1014
|1.00
|1.1700
|1.1650
|1.1710
|2028
|2005.12.02 16:27
|t/p
|1014
|1.00
|1.1710
|1.1650
|1.1710
|100.00
|89705.67
|2029
|2005.12.02 16:27
|buy
|1015
|1.00
|1.1700
|1.1650
|1.1710
|2030
|2005.12.02 16:27
|t/p
|1015
|1.00
|1.1710
|1.1650
|1.1710
|100.00
|89805.67
|2031
|2005.12.02 16:30
|buy
|1016
|1.00
|1.1705
|1.1655
|1.1715
|2032
|2005.12.02 17:35
|t/p
|1016
|1.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|100.00
|89905.67
|2033
|2005.12.02 17:35
|buy
|1017
|1.00
|1.1687
|1.1637
|1.1697
|2034
|2005.12.02 17:35
|t/p
|1017
|1.00
|1.1697
|1.1637
|1.1697
|100.00
|90005.67
|2035
|2005.12.02 17:35
|buy
|1018
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|2036
|2005.12.02 17:35
|t/p
|1018
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|90105.67
|2037
|2005.12.02 17:35
|buy
|1019
|1.00
|1.1687
|1.1637
|1.1697
|2038
|2005.12.02 17:35
|t/p
|1019
|1.00
|1.1697
|1.1637
|1.1697
|100.00
|90205.67
|2039
|2005.12.02 17:35
|buy
|1020
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|2040
|2005.12.02 17:35
|t/p
|1020
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|90305.67
|2041
|2005.12.02 17:35
|buy
|1021
|1.00
|1.1687
|1.1637
|1.1697
|2042
|2005.12.02 17:35
|t/p
|1021
|1.00
|1.1697
|1.1637
|1.1697
|100.00
|90405.67
|2043
|2005.12.02 17:35
|buy
|1022
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|2044
|2005.12.02 17:35
|t/p
|1022
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|90505.67
|2045
|2005.12.02 17:35
|buy
|1023
|1.00
|1.1687
|1.1637
|1.1697
|2046
|2005.12.02 17:35
|t/p
|1023
|1.00
|1.1697
|1.1637
|1.1697
|100.00
|90605.67
|2047
|2005.12.02 17:35
|buy
|1024
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|2048
|2005.12.02 17:35
|t/p
|1024
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|90705.67
|2049
|2005.12.02 17:37
|buy
|1025
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|2050
|2005.12.02 17:48
|t/p
|1025
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|90805.67
|2051
|2005.12.02 17:48
|buy
|1026
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|2052
|2005.12.02 17:48
|t/p
|1026
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|90905.67
|2053
|2005.12.02 17:49
|buy
|1027
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|2054
|2005.12.02 17:49
|t/p
|1027
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|91005.67
|2055
|2005.12.02 17:49
|buy
|1028
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|2056
|2005.12.02 17:49
|t/p
|1028
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|91105.67
|2057
|2005.12.02 17:49
|buy
|1029
|1.00
|1.1699
|1.1649
|1.1709
|2058
|2005.12.02 17:50
|t/p
|1029
|1.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|100.00
|91205.67
|2059
|2005.12.02 17:51
|buy
|1030
|1.00
|1.1703
|1.1653
|1.1713
|2060
|2005.12.02 18:16
|t/p
|1030
|1.00
|1.1713
|1.1653
|1.1713
|100.00
|91305.67
|2061
|2005.12.02 18:16
|buy
|1031
|1.00
|1.1698
|1.1648
|1.1708
|2062
|2005.12.02 18:16
|t/p
|1031
|1.00
|1.1708
|1.1648
|1.1708
|100.00
|91405.67
|2063
|2005.12.02 18:16
|buy
|1032
|1.00
|1.1698
|1.1648
|1.1708
|2064
|2005.12.02 18:16
|t/p
|1032
|1.00
|1.1708
|1.1648
|1.1708
|100.00
|91505.67
|2065
|2005.12.02 18:17
|buy
|1033
|1.00
|1.1698
|1.1648
|1.1708
|2066
|2005.12.02 18:17
|t/p
|1033
|1.00
|1.1708
|1.1648
|1.1708
|100.00
|91605.67
|2067
|2005.12.02 18:18
|buy
|1034
|1.00
|1.1706
|1.1656
|1.1716
|2068
|2005.12.02 19:00
|t/p
|1034
|1.00
|1.1716
|1.1656
|1.1716
|100.00
|91705.67
|2069
|2005.12.02 19:00
|buy
|1035
|1.00
|1.1700
|1.1650
|1.1710
|2070
|2005.12.02 19:00
|t/p
|1035
|1.00
|1.1710
|1.1650
|1.1710
|100.00
|91805.67
|2071
|2005.12.02 19:00
|buy
|1036
|1.00
|1.1700
|1.1650
|1.1710
|2072
|2005.12.02 19:00
|t/p
|1036
|1.00
|1.1710
|1.1650
|1.1710
|100.00
|91905.67
|2073
|2005.12.02 19:00
|buy
|1037
|1.00
|1.1700
|1.1650
|1.1710
|2074
|2005.12.02 19:00
|t/p
|1037
|1.00
|1.1710
|1.1650
|1.1710
|100.00
|92005.67
|2075
|2005.12.02 19:02
|buy
|1038
|1.00
|1.1696
|1.1646
|1.1706
|2076
|2005.12.02 19:02
|t/p
|1038
|1.00
|1.1706
|1.1646
|1.1706
|100.00
|92105.67
|2077
|2005.12.02 19:03
|buy
|1039
|1.00
|1.1696
|1.1646
|1.1706
|2078
|2005.12.02 19:03
|t/p
|1039
|1.00
|1.1706
|1.1646
|1.1706
|100.00
|92205.67
|2079
|2005.12.02 19:03
|buy
|1040
|1.00
|1.1696
|1.1646
|1.1706
|2080
|2005.12.02 19:06
|t/p
|1040
|1.00
|1.1706
|1.1646
|1.1706
|100.00
|92305.67
|2081
|2005.12.02 19:16
|buy
|1041
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|2082
|2005.12.02 19:51
|t/p
|1041
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|92405.67
|2083
|2005.12.02 21:01
|buy
|1042
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|2084
|2005.12.02 22:17
|t/p
|1042
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|92505.67
|2085
|2005.12.05 00:00
|buy
|1043
|1.00
|1.1702
|1.1652
|1.1712
|2086
|2005.12.05 01:46
|t/p
|1043
|1.00
|1.1712
|1.1652
|1.1712
|100.00
|92605.67
|2087
|2005.12.05 03:31
|buy
|1044
|1.00
|1.1704
|1.1654
|1.1714
|2088
|2005.12.05 13:02
|t/p
|1044
|1.00
|1.1714
|1.1654
|1.1714
|100.00
|92705.67
|2089
|2005.12.05 13:04
|sell
|1045
|1.00
|1.1736
|1.1786
|1.1726
|2090
|2005.12.05 13:06
|t/p
|1045
|1.00
|1.1726
|1.1786
|1.1726
|100.00
|92805.67
|2091
|2005.12.05 13:17
|sell
|1046
|1.00
|1.1736
|1.1786
|1.1726
|2092
|2005.12.05 18:48
|s/l
|1046
|1.00
|1.1786
|1.1786
|1.1726
|-500.00
|92305.67
|2093
|2005.12.05 18:48
|sell
|1047
|1.00
|1.1783
|1.1833
|1.1773
|2094
|2005.12.06 09:15
|t/p
|1047
|1.00
|1.1773
|1.1833
|1.1773
|100.23
|92405.90
|2095
|2005.12.06 16:03
|sell
|1048
|1.00
|1.1808
|1.1858
|1.1798
|2096
|2005.12.06 16:04
|t/p
|1048
|1.00
|1.1798
|1.1858
|1.1798
|100.00
|92505.90
|2097
|2005.12.06 16:04
|sell
|1049
|1.00
|1.1808
|1.1858
|1.1798
|2098
|2005.12.06 16:04
|t/p
|1049
|1.00
|1.1798
|1.1858
|1.1798
|100.00
|92605.90
|2099
|2005.12.06 16:06
|sell
|1050
|1.00
|1.1808
|1.1858
|1.1798
|2100
|2005.12.06 16:06
|t/p
|1050
|1.00
|1.1798
|1.1858
|1.1798
|100.00
|92705.90
|2101
|2005.12.06 16:06
|sell
|1051
|1.00
|1.1801
|1.1851
|1.1791
|2102
|2005.12.06 16:11
|t/p
|1051
|1.00
|1.1791
|1.1851
|1.1791
|100.00
|92805.90
|2103
|2005.12.06 16:11
|sell
|1052
|1.00
|1.1808
|1.1858
|1.1798
|2104
|2005.12.06 16:12
|t/p
|1052
|1.00
|1.1798
|1.1858
|1.1798
|100.00
|92905.90
|2105
|2005.12.06 16:12
|sell
|1053
|1.00
|1.1808
|1.1858
|1.1798
|2106
|2005.12.06 16:12
|t/p
|1053
|1.00
|1.1798
|1.1858
|1.1798
|100.00
|93005.90
|2107
|2005.12.06 16:12
|sell
|1054
|1.00
|1.1799
|1.1849
|1.1789
|2108
|2005.12.06 16:12
|t/p
|1054
|1.00
|1.1789
|1.1849
|1.1789
|100.00
|93105.90
|2109
|2005.12.06 16:13
|sell
|1055
|1.00
|1.1799
|1.1849
|1.1789
|2110
|2005.12.06 16:13
|t/p
|1055
|1.00
|1.1789
|1.1849
|1.1789
|100.00
|93205.90
|2111
|2005.12.06 16:14
|sell
|1056
|1.00
|1.1799
|1.1849
|1.1789
|2112
|2005.12.06 16:16
|t/p
|1056
|1.00
|1.1789
|1.1849
|1.1789
|100.00
|93305.90
|2113
|2005.12.06 16:17
|sell
|1057
|1.00
|1.1801
|1.1851
|1.1791
|2114
|2005.12.06 16:17
|t/p
|1057
|1.00
|1.1791
|1.1851
|1.1791
|100.00
|93405.90
|2115
|2005.12.06 16:17
|sell
|1058
|1.00
|1.1804
|1.1854
|1.1794
|2116
|2005.12.06 16:17
|t/p
|1058
|1.00
|1.1794
|1.1854
|1.1794
|100.00
|93505.90
|2117
|2005.12.06 16:17
|sell
|1059
|1.00
|1.1801
|1.1851
|1.1791
|2118
|2005.12.06 16:17
|t/p
|1059
|1.00
|1.1791
|1.1851
|1.1791
|100.00
|93605.90
|2119
|2005.12.06 16:18
|sell
|1060
|1.00
|1.1804
|1.1854
|1.1794
|2120
|2005.12.06 16:18
|t/p
|1060
|1.00
|1.1794
|1.1854
|1.1794
|100.00
|93705.90
|2121
|2005.12.06 16:18
|sell
|1061
|1.00
|1.1801
|1.1851
|1.1791
|2122
|2005.12.06 16:18
|t/p
|1061
|1.00
|1.1791
|1.1851
|1.1791
|100.00
|93805.90
|2123
|2005.12.06 16:19
|sell
|1062
|1.00
|1.1804
|1.1854
|1.1794
|2124
|2005.12.06 16:25
|t/p
|1062
|1.00
|1.1794
|1.1854
|1.1794
|100.00
|93905.90
|2125
|2005.12.06 16:25
|sell
|1063
|1.00
|1.1796
|1.1846
|1.1786
|2126
|2005.12.06 16:25
|t/p
|1063
|1.00
|1.1786
|1.1846
|1.1786
|100.00
|94005.90
|2127
|2005.12.06 16:25
|sell
|1064
|1.00
|1.1799
|1.1849
|1.1789
|2128
|2005.12.06 16:25
|t/p
|1064
|1.00
|1.1789
|1.1849
|1.1789
|100.00
|94105.90
|2129
|2005.12.06 16:25
|sell
|1065
|1.00
|1.1804
|1.1854
|1.1794
|2130
|2005.12.06 16:25
|t/p
|1065
|1.00
|1.1794
|1.1854
|1.1794
|100.00
|94205.90
|2131
|2005.12.06 16:25
|sell
|1066
|1.00
|1.1796
|1.1846
|1.1786
|2132
|2005.12.06 16:25
|t/p
|1066
|1.00
|1.1786
|1.1846
|1.1786
|100.00
|94305.90
|2133
|2005.12.06 16:25
|sell
|1067
|1.00
|1.1799
|1.1849
|1.1789
|2134
|2005.12.06 16:25
|t/p
|1067
|1.00
|1.1789
|1.1849
|1.1789
|100.00
|94405.90
|2135
|2005.12.06 16:25
|sell
|1068
|1.00
|1.1804
|1.1854
|1.1794
|2136
|2005.12.06 16:25
|t/p
|1068
|1.00
|1.1794
|1.1854
|1.1794
|100.00
|94505.90
|2137
|2005.12.06 16:25
|sell
|1069
|1.00
|1.1796
|1.1846
|1.1786
|2138
|2005.12.06 16:26
|t/p
|1069
|1.00
|1.1786
|1.1846
|1.1786
|100.00
|94605.90
|2139
|2005.12.06 16:26
|sell
|1070
|1.00
|1.1798
|1.1848
|1.1788
|2140
|2005.12.06 16:26
|t/p
|1070
|1.00
|1.1788
|1.1848
|1.1788
|100.00
|94705.90
|2141
|2005.12.06 16:26
|sell
|1071
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.1793
|2142
|2005.12.06 16:26
|t/p
|1071
|1.00
|1.1793
|1.1853
|1.1793
|100.00
|94805.90
|2143
|2005.12.06 16:26
|sell
|1072
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.1793
|2144
|2005.12.06 16:26
|t/p
|1072
|1.00
|1.1793
|1.1853
|1.1793
|100.00
|94905.90
|2145
|2005.12.06 16:26
|sell
|1073
|1.00
|1.1798
|1.1848
|1.1788
|2146
|2005.12.06 16:26
|t/p
|1073
|1.00
|1.1788
|1.1848
|1.1788
|100.00
|95005.90
|2147
|2005.12.06 16:26
|sell
|1074
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.1793
|2148
|2005.12.06 16:26
|t/p
|1074
|1.00
|1.1793
|1.1853
|1.1793
|100.00
|95105.90
|2149
|2005.12.06 16:26
|sell
|1075
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.1793
|2150
|2005.12.06 16:26
|t/p
|1075
|1.00
|1.1793
|1.1853
|1.1793
|100.00
|95205.90
|2151
|2005.12.06 16:26
|sell
|1076
|1.00
|1.1798
|1.1848
|1.1788
|2152
|2005.12.06 16:27
|t/p
|1076
|1.00
|1.1788
|1.1848
|1.1788
|100.00
|95305.90
|2153
|2005.12.06 16:27
|sell
|1077
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.1793
|2154
|2005.12.06 16:27
|t/p
|1077
|1.00
|1.1793
|1.1853
|1.1793
|100.00
|95405.90
|2155
|2005.12.06 16:27
|sell
|1078
|1.00
|1.1798
|1.1848
|1.1788
|2156
|2005.12.06 16:27
|t/p
|1078
|1.00
|1.1788
|1.1848
|1.1788
|100.00
|95505.90
|2157
|2005.12.06 16:27
|sell
|1079
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.1793
|2158
|2005.12.06 16:27
|t/p
|1079
|1.00
|1.1793
|1.1853
|1.1793
|100.00
|95605.90
|2159
|2005.12.06 16:28
|sell
|1080
|1.00
|1.1798
|1.1848
|1.1788
|2160
|2005.12.06 16:28
|t/p
|1080
|1.00
|1.1788
|1.1848
|1.1788
|100.00
|95705.90
|2161
|2005.12.06 16:28
|sell
|1081
|1.00
|1.1803
|1.1853
|1.1793
|2162
|2005.12.06 16:28
|t/p
|1081
|1.00
|1.1793
|1.1853
|1.1793
|100.00
|95805.90
|2163
|2005.12.06 16:28
|sell
|1082
|1.00
|1.1798
|1.1848
|1.1788
|2164
|2005.12.06 16:29
|t/p
|1082
|1.00
|1.1788
|1.1848
|1.1788
|100.00
|95905.90
|2165
|2005.12.06 19:36
|sell
|1083
|1.00
|1.1798
|1.1848
|1.1788
|2166
|2005.12.06 22:15
|t/p
|1083
|1.00
|1.1788
|1.1848
|1.1788
|100.00
|96005.90
|2167
|2005.12.07 01:30
|sell
|1084
|1.00
|1.1801
|1.1851
|1.1791
|2168
|2005.12.07 01:35
|t/p
|1084
|1.00
|1.1791
|1.1851
|1.1791
|100.00
|96105.90
|2169
|2005.12.07 01:42
|sell
|1085
|1.00
|1.1799
|1.1849
|1.1789
|2170
|2005.12.07 02:16
|t/p
|1085
|1.00
|1.1789
|1.1849
|1.1789
|100.00
|96205.90
|2171
|2005.12.08 10:41
|sell
|1086
|1.00
|1.1776
|1.1826
|1.1766
|2172
|2005.12.08 10:47
|t/p
|1086
|1.00
|1.1766
|1.1826
|1.1766
|100.00
|96305.90
|2173
|2005.12.08 11:08
|sell
|1087
|1.00
|1.1776
|1.1826
|1.1766
|2174
|2005.12.08 11:45
|t/p
|1087
|1.00
|1.1766
|1.1826
|1.1766
|100.00
|96405.90
|2175
|2005.12.08 11:45
|sell
|1088
|1.00
|1.1776
|1.1826
|1.1766
|2176
|2005.12.08 11:45
|t/p
|1088
|1.00
|1.1766
|1.1826
|1.1766
|100.00
|96505.90
|2177
|2005.12.08 11:45
|sell
|1089
|1.00
|1.1776
|1.1826
|1.1766
|2178
|2005.12.08 11:45
|t/p
|1089
|1.00
|1.1766
|1.1826
|1.1766
|100.00
|96605.90
|2179
|2005.12.08 11:45
|sell
|1090
|1.00
|1.1776
|1.1826
|1.1766
|2180
|2005.12.08 11:46
|t/p
|1090
|1.00
|1.1766
|1.1826
|1.1766
|100.00
|96705.90
|2181
|2005.12.08 11:51
|sell
|1091
|1.00
|1.1776
|1.1826
|1.1766
|2182
|2005.12.08 12:00
|t/p
|1091
|1.00
|1.1766
|1.1826
|1.1766
|100.00
|96805.90
|2183
|2005.12.08 12:53
|sell
|1092
|1.00
|1.1776
|1.1826
|1.1766
|2184
|2005.12.08 13:02
|t/p
|1092
|1.00
|1.1766
|1.1826
|1.1766
|100.00
|96905.90
|2185
|2005.12.08 13:32
|sell
|1093
|1.00
|1.1776
|1.1826
|1.1766
|2186
|2005.12.08 15:00
|t/p
|1093
|1.00
|1.1766
|1.1826
|1.1766
|100.00
|97005.90
|2187
|2005.12.08 15:23
|sell
|1094
|1.00
|1.1776
|1.1826
|1.1766
|2188
|2005.12.08 16:36
|t/p
|1094
|1.00
|1.1766
|1.1826
|1.1766
|100.00
|97105.90
|2189
|2005.12.08 16:36
|sell
|1095
|1.00
|1.1761
|1.1811
|1.1751
|2190
|2005.12.08 17:22
|s/l
|1095
|1.00
|1.1811
|1.1811
|1.1751
|-500.00
|96605.90
|2191
|2005.12.08 17:22
|sell
|1096
|1.00
|1.1808
|1.1858
|1.1798
|2192
|2005.12.08 17:22
|t/p
|1096
|1.00
|1.1798
|1.1858
|1.1798
|100.00
|96705.90
|2193
|2005.12.08 17:22
|sell
|1097
|1.00
|1.1794
|1.1844
|1.1784
|2194
|2005.12.08 18:23
|s/l
|1097
|1.00
|1.1844
|1.1844
|1.1784
|-500.00
|96205.90
|2195
|2005.12.08 18:23
|sell
|1098
|1.00
|1.1843
|1.1893
|1.1833
|2196
|2005.12.08 18:47
|t/p
|1098
|1.00
|1.1833
|1.1893
|1.1833
|100.00
|96305.90
|2197
|2005.12.08 18:47
|sell
|1099
|1.00
|1.1827
|1.1877
|1.1817
|2198
|2005.12.08 21:02
|t/p
|1099
|1.00
|1.1817
|1.1877
|1.1817
|100.00
|96405.90
|2199
|2005.12.08 21:02
|sell
|1100
|1.00
|1.1811
|1.1861
|1.1801
|2200
|2005.12.09 02:32
|t/p
|1100
|1.00
|1.1801
|1.1861
|1.1801
|100.23
|96506.13
|2201
|2005.12.09 16:46
|sell
|1101
|1.00
|1.1827
|1.1877
|1.1817
|2202
|2005.12.09 16:46
|t/p
|1101
|1.00
|1.1817
|1.1877
|1.1817
|100.00
|96606.13
|2203
|2005.12.09 16:46
|sell
|1102
|1.00
|1.1827
|1.1877
|1.1817
|2204
|2005.12.09 16:46
|t/p
|1102
|1.00
|1.1817
|1.1877
|1.1817
|100.00
|96706.13
|2205
|2005.12.09 16:47
|sell
|1103
|1.00
|1.1827
|1.1877
|1.1817
|2206
|2005.12.09 16:47
|t/p
|1103
|1.00
|1.1817
|1.1877
|1.1817
|100.00
|96806.13
|2207
|2005.12.09 16:47
|sell
|1104
|1.00
|1.1827
|1.1877
|1.1817
|2208
|2005.12.09 16:47
|t/p
|1104
|1.00
|1.1817
|1.1877
|1.1817
|100.00
|96906.13
|2209
|2005.12.09 16:48
|sell
|1105
|1.00
|1.1827
|1.1877
|1.1817
|2210
|2005.12.09 16:48
|t/p
|1105
|1.00
|1.1817
|1.1877
|1.1817
|100.00
|97006.13
|2211
|2005.12.09 17:00
|sell
|1106
|1.00
|1.1838
|1.1888
|1.1828
|2212
|2005.12.09 17:00
|t/p
|1106
|1.00
|1.1828
|1.1888
|1.1828
|100.00
|97106.13
|2213
|2005.12.09 17:00
|sell
|1107
|1.00
|1.1829
|1.1879
|1.1819
|2214
|2005.12.09 17:00
|t/p
|1107
|1.00
|1.1819
|1.1879
|1.1819
|100.00
|97206.13
|2215
|2005.12.09 17:00
|sell
|1108
|1.00
|1.1829
|1.1879
|1.1819
|2216
|2005.12.09 17:00
|t/p
|1108
|1.00
|1.1819
|1.1879
|1.1819
|100.00
|97306.13
|2217
|2005.12.09 17:00
|sell
|1109
|1.00
|1.1829
|1.1879
|1.1819
|2218
|2005.12.09 17:00
|t/p
|1109
|1.00
|1.1819
|1.1879
|1.1819
|100.00
|97406.13
|2219
|2005.12.09 17:00
|sell
|1110
|1.00
|1.1829
|1.1879
|1.1819
|2220
|2005.12.09 17:00
|t/p
|1110
|1.00
|1.1819
|1.1879
|1.1819
|100.00
|97506.13
|2221
|2005.12.09 17:01
|sell
|1111
|1.00
|1.1838
|1.1888
|1.1828
|2222
|2005.12.09 17:01
|t/p
|1111
|1.00
|1.1828
|1.1888
|1.1828
|100.00
|97606.13
|2223
|2005.12.09 17:01
|sell
|1112
|1.00
|1.1829
|1.1879
|1.1819
|2224
|2005.12.09 17:01
|t/p
|1112
|1.00
|1.1819
|1.1879
|1.1819
|100.00
|97706.13
|2225
|2005.12.09 17:01
|sell
|1113
|1.00
|1.1829
|1.1879
|1.1819
|2226
|2005.12.09 17:02
|t/p
|1113
|1.00
|1.1819
|1.1879
|1.1819
|100.00
|97806.13
|2227
|2005.12.09 17:02
|sell
|1114
|1.00
|1.1829
|1.1879
|1.1819
|2228
|2005.12.09 17:02
|t/p
|1114
|1.00
|1.1819
|1.1879
|1.1819
|100.00
|97906.13
|2229
|2005.12.09 17:26
|sell
|1115
|1.00
|1.1827
|1.1877
|1.1817
|2230
|2005.12.09 17:27
|t/p
|1115
|1.00
|1.1817
|1.1877
|1.1817
|100.00
|98006.13
|2231
|2005.12.09 17:27
|sell
|1116
|1.00
|1.1827
|1.1877
|1.1817
|2232
|2005.12.09 17:28
|t/p
|1116
|1.00
|1.1817
|1.1877
|1.1817
|100.00
|98106.13
|2233
|2005.12.09 17:28
|sell
|1117
|1.00
|1.1827
|1.1877
|1.1817
|2234
|2005.12.09 17:29
|t/p
|1117
|1.00
|1.1817
|1.1877
|1.1817
|100.00
|98206.13
|2235
|2005.12.09 17:41
|sell
|1118
|1.00
|1.1825
|1.1875
|1.1815
|2236
|2005.12.09 18:31
|t/p
|1118
|1.00
|1.1815
|1.1875
|1.1815
|100.00
|98306.13
|2237
|2005.12.09 19:03
|sell
|1119
|1.00
|1.1825
|1.1875
|1.1815
|2238
|2005.12.09 20:08
|t/p
|1119
|1.00
|1.1815
|1.1875
|1.1815
|100.00
|98406.13
|2239
|2005.12.09 20:20
|sell
|1120
|1.00
|1.1825
|1.1875
|1.1815
|2240
|2005.12.09 22:47
|t/p
|1120
|1.00
|1.1815
|1.1875
|1.1815
|100.00
|98506.13
|2241
|2005.12.12 03:20
|sell
|1121
|1.00
|1.1826
|1.1876
|1.1816
|2242
|2005.12.12 03:20
|t/p
|1121
|1.00
|1.1816
|1.1876
|1.1816
|100.00
|98606.13
|2243
|2005.12.12 03:20
|sell
|1122
|1.00
|1.1826
|1.1876
|1.1816
|2244
|2005.12.12 03:20
|t/p
|1122
|1.00
|1.1816
|1.1876
|1.1816
|100.00
|98706.13
|2245
|2005.12.12 03:20
|sell
|1123
|1.00
|1.1826
|1.1876
|1.1816
|2246
|2005.12.12 03:21
|t/p
|1123
|1.00
|1.1816
|1.1876
|1.1816
|100.00
|98806.13
|2247
|2005.12.12 03:43
|sell
|1124
|1.00
|1.1825
|1.1875
|1.1815
|2248
|2005.12.12 10:43
|s/l
|1124
|1.00
|1.1875
|1.1875
|1.1815
|-500.00
|98306.13
|2249
|2005.12.13 10:05
|buy
|1125
|1.00
|1.1939
|1.1889
|1.1949
|2250
|2005.12.13 21:12
|t/p
|1125
|1.00
|1.1949
|1.1889
|1.1949
|100.00
|98406.13
|2251
|2005.12.13 21:12
|buy
|1126
|1.00
|1.1940
|1.1890
|1.1950
|2252
|2005.12.13 21:12
|t/p
|1126
|1.00
|1.1950
|1.1890
|1.1950
|100.00
|98506.13
|2253
|2005.12.13 21:13
|buy
|1127
|1.00
|1.1937
|1.1887
|1.1947
|2254
|2005.12.13 21:13
|t/p
|1127
|1.00
|1.1947
|1.1887
|1.1947
|100.00
|98606.13
|2255
|2005.12.13 21:14
|buy
|1128
|1.00
|1.1933
|1.1883
|1.1943
|2256
|2005.12.13 21:14
|t/p
|1128
|1.00
|1.1943
|1.1883
|1.1943
|100.00
|98706.13
|2257
|2005.12.13 21:14
|buy
|1129
|1.00
|1.1936
|1.1886
|1.1946
|2258
|2005.12.13 21:14
|t/p
|1129
|1.00
|1.1946
|1.1886
|1.1946
|100.00
|98806.13
|2259
|2005.12.13 21:15
|buy
|1130
|1.00
|1.1930
|1.1880
|1.1940
|2260
|2005.12.13 21:15
|t/p
|1130
|1.00
|1.1940
|1.1880
|1.1940
|100.00
|98906.13
|2261
|2005.12.13 21:15
|buy
|1131
|1.00
|1.1940
|1.1890
|1.1950
|2262
|2005.12.13 21:15
|t/p
|1131
|1.00
|1.1950
|1.1890
|1.1950
|100.00
|99006.13
|2263
|2005.12.13 21:15
|buy
|1132
|1.00
|1.1940
|1.1890
|1.1950
|2264
|2005.12.13 21:15
|t/p
|1132
|1.00
|1.1950
|1.1890
|1.1950
|100.00
|99106.13
|2265
|2005.12.13 21:15
|buy
|1133
|1.00
|1.1940
|1.1890
|1.1950
|2266
|2005.12.13 21:15
|t/p
|1133
|1.00
|1.1950
|1.1890
|1.1950
|100.00
|99206.13
|2267
|2005.12.13 21:15
|buy
|1134
|1.00
|1.1930
|1.1880
|1.1940
|2268
|2005.12.13 21:15
|t/p
|1134
|1.00
|1.1940
|1.1880
|1.1940
|100.00
|99306.13
|2269
|2005.12.13 22:25
|buy
|1135
|1.00
|1.1937
|1.1887
|1.1947
|2270
|2005.12.13 22:27
|t/p
|1135
|1.00
|1.1947
|1.1887
|1.1947
|100.00
|99406.13
|2271
|2005.12.13 22:38
|buy
|1136
|1.00
|1.1939
|1.1889
|1.1949
|2272
|2005.12.14 02:08
|t/p
|1136
|1.00
|1.1949
|1.1889
|1.1949
|97.52
|99503.66
|2273
|2005.12.14 03:28
|sell
|1137
|1.00
|1.1973
|1.2023
|1.1963
|2274
|2005.12.14 04:16
|s/l
|1137
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.1963
|-500.00
|99003.66
|2275
|2005.12.14 04:16
|sell
|1138
|1.00
|1.2023
|1.2073
|1.2013
|2276
|2005.12.14 05:55
|t/p
|1138
|1.00
|1.2013
|1.2073
|1.2013
|100.00
|99103.66
|2277
|2005.12.14 05:55
|sell
|1139
|1.00
|1.2010
|1.2060
|1.2000
|2278
|2005.12.14 07:56
|t/p
|1139
|1.00
|1.2000
|1.2060
|1.2000
|100.00
|99203.66
|2279
|2005.12.14 07:56
|sell
|1140
|1.00
|1.1993
|1.2043
|1.1983
|2280
|2005.12.14 10:37
|s/l
|1140
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1983
|-500.00
|98703.66
|2281
|2005.12.14 10:37
|sell
|1141
|1.00
|1.2044
|1.2094
|1.2034
|2282
|2005.12.14 10:55
|t/p
|1141
|1.00
|1.2034
|1.2094
|1.2034
|100.00
|98803.66
|2283
|2005.12.14 10:55
|sell
|1142
|1.00
|1.2029
|1.2079
|1.2019
|2284
|2005.12.14 11:32
|t/p
|1142
|1.00
|1.2019
|1.2079
|1.2019
|100.00
|98903.66
|2285
|2005.12.14 11:32
|sell
|1143
|1.00
|1.2016
|1.2066
|1.2006
|2286
|2005.12.14 20:50
|t/p
|1143
|1.00
|1.2006
|1.2066
|1.2006
|100.00
|99003.66
|2287
|2005.12.15 01:45
|buy
|1144
|1.00
|1.1975
|1.1925
|1.1985
|2288
|2005.12.15 01:48
|t/p
|1144
|1.00
|1.1985
|1.1925
|1.1985
|100.00
|99103.66
|2289
|2005.12.15 01:49
|buy
|1145
|1.00
|1.1984
|1.1934
|1.1994
|2290
|2005.12.15 02:10
|t/p
|1145
|1.00
|1.1994
|1.1934
|1.1994
|100.00
|99203.66
|2291
|2005.12.15 02:30
|buy
|1146
|1.00
|1.1984
|1.1934
|1.1994
|2292
|2005.12.15 03:10
|t/p
|1146
|1.00
|1.1994
|1.1934
|1.1994
|100.00
|99303.66
|2293
|2005.12.15 05:18
|buy
|1147
|1.00
|1.1984
|1.1934
|1.1994
|2294
|2005.12.15 06:42
|t/p
|1147
|1.00
|1.1994
|1.1934
|1.1994
|100.00
|99403.66
|2295
|2005.12.15 07:24
|buy
|1148
|1.00
|1.1984
|1.1934
|1.1994
|2296
|2005.12.15 09:15
|t/p
|1148
|1.00
|1.1994
|1.1934
|1.1994
|100.00
|99503.66
|2297
|2005.12.15 09:38
|buy
|1149
|1.00
|1.1984
|1.1934
|1.1994
|2298
|2005.12.15 09:54
|t/p
|1149
|1.00
|1.1994
|1.1934
|1.1994
|100.00
|99603.66
|2299
|2005.12.15 12:00
|sell
|1150
|1.00
|1.2030
|1.2080
|1.2020
|2300
|2005.12.15 12:17
|t/p
|1150
|1.00
|1.2020
|1.2080
|1.2020
|100.00
|99703.66
|2301
|2005.12.16 00:40
|buy
|1151
|1.00
|1.1973
|1.1923
|1.1983
|2302
|2005.12.16 10:00
|t/p
|1151
|1.00
|1.1983
|1.1923
|1.1983
|100.00
|99803.66
|2303
|2005.12.16 10:59
|sell
|1152
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1996
|2304
|2005.12.16 11:38
|t/p
|1152
|1.00
|1.1996
|1.2056
|1.1996
|100.00
|99903.66
|2305
|2005.12.16 11:44
|sell
|1153
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1996
|2306
|2005.12.16 12:33
|t/p
|1153
|1.00
|1.1996
|1.2056
|1.1996
|100.00
|100003.66
|2307
|2005.12.16 17:11
|sell
|1154
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1996
|2308
|2005.12.16 17:26
|t/p
|1154
|1.00
|1.1996
|1.2056
|1.1996
|100.00
|100103.66
|2309
|2005.12.16 18:01
|sell
|1155
|1.00
|1.2006
|1.2056
|1.1996
|2310
|2005.12.19 14:32
|t/p
|1155
|1.00
|1.1996
|1.2056
|1.1996
|100.23
|100203.89
|2311
|2005.12.21 16:04
|buy
|1156
|1.00
|1.1853
|1.1803
|1.1863
|2312
|2005.12.21 16:45
|s/l
|1156
|1.00
|1.1803
|1.1803
|1.1863
|-500.00
|99703.89
|2313
|2005.12.21 16:45
|buy
|1157
|1.00
|1.1806
|1.1756
|1.1816
|2314
|2005.12.21 16:48
|t/p
|1157
|1.00
|1.1816
|1.1756
|1.1816
|100.00
|99803.89
|2315
|2005.12.21 16:48
|buy
|1158
|1.00
|1.1819
|1.1769
|1.1829
|2316
|2005.12.21 20:34
|t/p
|1158
|1.00
|1.1829
|1.1769
|1.1829
|100.00
|99903.89
|2317
|2005.12.21 20:34
|buy
|1159
|1.00
|1.1832
|1.1782
|1.1842
|2318
|2005.12.21 21:59
|t/p
|1159
|1.00
|1.1842
|1.1782
|1.1842
|100.00
|100003.89
|2319
|2005.12.21 21:59
|buy
|1160
|1.00
|1.1845
|1.1795
|1.1855
|2320
|2005.12.22 16:07
|t/p
|1160
|1.00
|1.1855
|1.1795
|1.1855
|99.17
|100103.06
|2321
|2005.12.22 16:32
|sell
|1161
|1.00
|1.1860
|1.1910
|1.1850
|2322
|2005.12.23 13:59
|t/p
|1161
|1.00
|1.1850
|1.1910
|1.1850
|100.23
|100203.29
|2323
|2005.12.23 16:01
|buy
|1162
|1.00
|1.1833
|1.1783
|1.1843
|2324
|2005.12.23 16:10
|t/p
|1162
|1.00
|1.1843
|1.1783
|1.1843
|100.00
|100303.29
|2325
|2005.12.28 09:02
|sell
|1163
|1.00
|1.1877
|1.1927
|1.1867
|2326
|2005.12.28 09:24
|s/l
|1163
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1867
|-500.00
|99803.29
|2327
|2005.12.28 09:24
|sell
|1164
|1.00
|1.1924
|1.1974
|1.1914
|2328
|2005.12.28 09:28
|t/p
|1164
|1.00
|1.1914
|1.1974
|1.1914
|100.00
|99903.29
|2329
|2005.12.28 09:28
|sell
|1165
|1.00
|1.1911
|1.1961
|1.1901
|2330
|2005.12.28 11:11
|t/p
|1165
|1.00
|1.1901
|1.1961
|1.1901
|100.00
|100003.29
|2331
|2005.12.28 11:11
|sell
|1166
|1.00
|1.1898
|1.1948
|1.1888
|2332
|2005.12.28 18:53
|t/p
|1166
|1.00
|1.1888
|1.1948
|1.1888
|100.00
|100103.29
|2333
|2005.12.28 20:00
|buy
|1167
|1.00
|1.1834
|1.1784
|1.1844
|2334
|2005.12.28 20:04
|t/p
|1167
|1.00
|1.1844
|1.1784
|1.1844
|100.00
|100203.29
|2335
|2005.12.28 20:26
|buy
|1168
|1.00
|1.1838
|1.1788
|1.1848
|2336
|2005.12.29 02:19
|t/p
|1168
|1.00
|1.1848
|1.1788
|1.1848
|99.17
|100302.47
|2337
|2005.12.29 16:06
|buy
|1169
|1.00
|1.1827
|1.1777
|1.1837
|2338
|2005.12.29 16:21
|t/p
|1169
|1.00
|1.1837
|1.1777
|1.1837
|100.00
|100402.47
|2339
|2005.12.29 17:13
|buy
|1170
|1.00
|1.1827
|1.1777
|1.1837
|2340
|2005.12.29 17:48
|t/p
|1170
|1.00
|1.1837
|1.1777
|1.1837
|100.00
|100502.47
|2341
|2005.12.30 08:00
|sell
|1171
|1.00
|1.1869
|1.1919
|1.1859
|2342
|2005.12.30 10:22
|t/p
|1171
|1.00
|1.1859
|1.1919
|1.1859
|100.00
|100602.47
|2343
|2005.12.30 10:22
|sell
|1172
|1.00
|1.1856
|1.1906
|1.1846
|2344
|2005.12.30 10:57
|t/p
|1172
|1.00
|1.1846
|1.1906
|1.1846
|100.00
|100702.47
|2345
|2006.01.02 10:16
|sell
|1173
|1.00
|1.1849
|1.1899
|1.1839
|2346
|2006.01.02 13:44
|t/p
|1173
|1.00
|1.1839
|1.1899
|1.1839
|100.00
|100802.47
|2347
|2006.01.03 04:05
|sell
|1174
|1.00
|1.1868
|1.1918
|1.1858
|2348
|2006.01.03 16:36
|s/l
|1174
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1858
|-500.00
|100302.47
|2349
|2006.01.06 02:32
|sell
|1175
|1.00
|1.2114
|1.2164
|1.2104
|2350
|2006.01.06 03:27
|t/p
|1175
|1.00
|1.2104
|1.2164
|1.2104
|100.00
|100402.47
|2351
|2006.01.06 16:00
|sell
|1176
|1.00
|1.2159
|1.2209
|1.2149
|2352
|2006.01.06 16:13
|t/p
|1176
|1.00
|1.2149
|1.2209
|1.2149
|100.00
|100502.47
|2353
|2006.01.06 16:13
|sell
|1177
|1.00
|1.2146
|1.2196
|1.2136
|2354
|2006.01.06 16:40
|t/p
|1177
|1.00
|1.2136
|1.2196
|1.2136
|100.00
|100602.47
|2355
|2006.01.06 16:40
|sell
|1178
|1.00
|1.2133
|1.2183
|1.2123
|2356
|2006.01.09 09:25
|t/p
|1178
|1.00
|1.2123
|1.2183
|1.2123
|100.23
|100702.70
|2357
|2006.01.09 11:08
|buy
|1179
|1.00
|1.2083
|1.2033
|1.2093
|2358
|2006.01.09 12:02
|t/p
|1179
|1.00
|1.2093
|1.2033
|1.2093
|100.00
|100802.70
|2359
|2006.01.09 12:14
|buy
|1180
|1.00
|1.2083
|1.2033
|1.2093
|2360
|2006.01.10 12:10
|t/p
|1180
|1.00
|1.2093
|1.2033
|1.2093
|99.17
|100901.87