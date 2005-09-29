Strategy Tester Report
PD_alarm

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2005.09.08 08:00 - 2006.01.12 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterslots=1; TakeProfit=10; StopLoss=50; Close_signal=1; AL=1; N1=3; N2=2;
Bars in test644Ticks modelled1079013Modelling quality58.47%
Initial deposit10000.00
Total net profit90901.87Gross profit113407.32Gross loss-22505.45
Profit factor5.04Expected payoff77.04
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)2803.07 (3.2%)
Total trades1180Short positions (won %)468 (95.94%)Long positions (won %)712 (96.35%)
Profit trades (% of total)1135 (96.19%)Loss trades (% of total)45 (3.81%)
Largestprofit trade100.69loss trade-502.48
Averageprofit trade99.92loss trade-500.12
Maximumconsecutive wins (profit in money)135 (13500.00)consecutive losses (loss in money)3 (-1500.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)13500.00 (135)consecutive loss (count of losses)-1500.00 (3)
Averageconsecutive wins28consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.08 14:30sell11.001.24441.24941.2434
22005.09.08 14:30t/p11.001.24341.24941.2434100.0010100.00
32005.09.08 14:30sell21.001.24441.24941.2434
42005.09.08 14:30t/p21.001.24341.24941.2434100.0010200.00
52005.09.08 14:31sell31.001.24441.24941.2434
62005.09.08 14:31t/p31.001.24341.24941.2434100.0010300.00
72005.09.08 14:31sell41.001.24441.24941.2434
82005.09.08 14:31t/p41.001.24341.24941.2434100.0010400.00
92005.09.08 14:32sell51.001.24441.24941.2434
102005.09.08 14:32t/p51.001.24341.24941.2434100.0010500.00
112005.09.08 14:32sell61.001.24441.24941.2434
122005.09.08 14:40t/p61.001.24341.24941.2434100.0010600.00
132005.09.08 14:55sell71.001.24361.24861.2426
142005.09.08 15:15t/p71.001.24261.24861.2426100.0010700.00
152005.09.08 15:17sell81.001.24351.24851.2425
162005.09.08 15:18t/p81.001.24251.24851.2425100.0010800.00
172005.09.08 15:18sell91.001.24351.24851.2425
182005.09.08 15:18t/p91.001.24251.24851.2425100.0010900.00
192005.09.08 15:18sell101.001.24351.24851.2425
202005.09.08 15:19t/p101.001.24251.24851.2425100.0011000.00
212005.09.08 15:19sell111.001.24411.24911.2431
222005.09.08 15:25t/p111.001.24311.24911.2431100.0011100.00
232005.09.08 15:25sell121.001.24351.24851.2425
242005.09.08 16:05t/p121.001.24251.24851.2425100.0011200.00
252005.09.09 08:00sell131.001.24361.24861.2426
262005.09.09 08:30t/p131.001.24261.24861.2426100.0011300.00
272005.09.09 08:30sell141.001.24351.24851.2425
282005.09.09 08:30t/p141.001.24251.24851.2425100.0011400.00
292005.09.09 08:30sell151.001.24351.24851.2425
302005.09.09 08:30t/p151.001.24251.24851.2425100.0011500.00
312005.09.09 08:30sell161.001.24351.24851.2425
322005.09.09 08:31t/p161.001.24251.24851.2425100.0011600.00
332005.09.09 08:31sell171.001.24351.24851.2425
342005.09.09 08:31t/p171.001.24251.24851.2425100.0011700.00
352005.09.09 08:31sell181.001.24351.24851.2425
362005.09.09 08:31t/p181.001.24251.24851.2425100.0011800.00
372005.09.09 08:35sell191.001.24331.24831.2423
382005.09.09 09:00t/p191.001.24231.24831.2423100.0011900.00
392005.09.09 14:30sell201.001.24331.24831.2423
402005.09.09 14:30t/p201.001.24231.24831.2423100.0012000.00
412005.09.09 14:30sell211.001.24331.24831.2423
422005.09.09 14:30t/p211.001.24231.24831.2423100.0012100.00
432005.09.09 14:30sell221.001.24331.24831.2423
442005.09.09 14:30t/p221.001.24231.24831.2423100.0012200.00
452005.09.09 14:30sell231.001.24331.24831.2423
462005.09.09 14:30t/p231.001.24231.24831.2423100.0012300.00
472005.09.09 14:30sell241.001.24331.24831.2423
482005.09.09 14:30t/p241.001.24231.24831.2423100.0012400.00
492005.09.09 14:30sell251.001.24331.24831.2423
502005.09.09 14:30t/p251.001.24231.24831.2423100.0012500.00
512005.09.09 14:31sell261.001.24331.24831.2423
522005.09.09 14:31t/p261.001.24231.24831.2423100.0012600.00
532005.09.09 14:31sell271.001.24331.24831.2423
542005.09.09 14:31t/p271.001.24231.24831.2423100.0012700.00
552005.09.09 14:31sell281.001.24331.24831.2423
562005.09.09 14:32t/p281.001.24231.24831.2423100.0012800.00
572005.09.09 14:32sell291.001.24331.24831.2423
582005.09.09 14:33t/p291.001.24231.24831.2423100.0012900.00
592005.09.09 14:33sell301.001.24331.24831.2423
602005.09.09 14:33t/p301.001.24231.24831.2423100.0013000.00
612005.09.09 14:33sell311.001.24331.24831.2423
622005.09.09 14:34t/p311.001.24231.24831.2423100.0013100.00
632005.09.09 14:34sell321.001.24331.24831.2423
642005.09.09 14:34t/p321.001.24231.24831.2423100.0013200.00
652005.09.12 04:02buy331.001.23851.23351.2395
662005.09.12 04:47s/l331.001.23351.23351.2395-500.0012700.00
672005.09.12 04:47buy341.001.23331.22831.2343
682005.09.12 07:30t/p341.001.23431.22831.2343100.0012800.00
692005.09.12 07:30buy351.001.23461.22961.2356
702005.09.12 14:30s/l351.001.22961.22961.2356-500.0012300.00
712005.09.12 14:30buy361.001.22951.22451.2305
722005.09.12 14:30t/p361.001.23051.22451.2305100.0012400.00
732005.09.12 14:30buy371.001.23081.22581.2318
742005.09.13 12:07s/l371.001.22581.22581.2318-500.8311899.17
752005.09.13 17:30buy381.001.22541.22041.2264
762005.09.13 17:30t/p381.001.22641.22041.2264100.0011999.17
772005.09.13 17:30buy391.001.22671.22171.2277
782005.09.14 00:40t/p391.001.22771.22171.227797.5212096.70
792005.09.14 04:00sell401.001.22991.23491.2289
802005.09.14 07:06t/p401.001.22891.23491.2289100.0012196.70
812005.09.14 13:30sell411.001.23141.23641.2304
822005.09.14 13:30t/p411.001.23041.23641.2304100.0012296.70
832005.09.14 13:30sell421.001.23141.23641.2304
842005.09.14 13:30t/p421.001.23041.23641.2304100.0012396.70
852005.09.14 13:30sell431.001.23081.23581.2298
862005.09.14 13:30t/p431.001.22981.23581.2298100.0012496.70
872005.09.14 13:30sell441.001.23141.23641.2304
882005.09.14 13:30t/p441.001.23041.23641.2304100.0012596.70
892005.09.14 13:30sell451.001.23081.23581.2298
902005.09.14 13:30t/p451.001.22981.23581.2298100.0012696.70
912005.09.14 13:30sell461.001.23141.23641.2304
922005.09.14 13:30t/p461.001.23041.23641.2304100.0012796.70
932005.09.14 13:30sell471.001.23081.23581.2298
942005.09.14 13:30t/p471.001.22981.23581.2298100.0012896.70
952005.09.14 13:30sell481.001.23141.23641.2304
962005.09.14 13:30t/p481.001.23041.23641.2304100.0012996.70
972005.09.14 13:30sell491.001.23081.23581.2298
982005.09.14 13:30t/p491.001.22981.23581.2298100.0013096.70
992005.09.14 13:30sell501.001.23141.23641.2304
1002005.09.14 13:30t/p501.001.23041.23641.2304100.0013196.70
1012005.09.14 13:30sell511.001.23081.23581.2298
1022005.09.14 13:30t/p511.001.22981.23581.2298100.0013296.70
1032005.09.14 13:30sell521.001.23141.23641.2304
1042005.09.14 13:30t/p521.001.23041.23641.2304100.0013396.70
1052005.09.14 13:30sell531.001.23081.23581.2298
1062005.09.14 13:31t/p531.001.22981.23581.2298100.0013496.70
1072005.09.14 13:31sell541.001.23141.23641.2304
1082005.09.14 13:31t/p541.001.23041.23641.2304100.0013596.70
1092005.09.14 13:31sell551.001.23081.23581.2298
1102005.09.14 13:31t/p551.001.22981.23581.2298100.0013696.70
1112005.09.14 13:31sell561.001.23141.23641.2304
1122005.09.14 13:32t/p561.001.23041.23641.2304100.0013796.70
1132005.09.14 13:32sell571.001.23061.23561.2296
1142005.09.14 13:32t/p571.001.22961.23561.2296100.0013896.70
1152005.09.14 13:32sell581.001.23141.23641.2304
1162005.09.14 13:32t/p581.001.23041.23641.2304100.0013996.70
1172005.09.14 13:32sell591.001.23011.23511.2291
1182005.09.14 13:35t/p591.001.22911.23511.2291100.0014096.70
1192005.09.14 13:37sell601.001.23141.23641.2304
1202005.09.14 13:37t/p601.001.23041.23641.2304100.0014196.70
1212005.09.14 13:37sell611.001.23011.23511.2291
1222005.09.14 13:38t/p611.001.22911.23511.2291100.0014296.70
1232005.09.14 13:38sell621.001.23141.23641.2304
1242005.09.14 13:38t/p621.001.23041.23641.2304100.0014396.70
1252005.09.14 13:38sell631.001.23011.23511.2291
1262005.09.14 13:38t/p631.001.22911.23511.2291100.0014496.70
1272005.09.14 13:38sell641.001.23141.23641.2304
1282005.09.14 13:38t/p641.001.23041.23641.2304100.0014596.70
1292005.09.14 13:38sell651.001.23011.23511.2291
1302005.09.14 13:39t/p651.001.22911.23511.2291100.0014696.70
1312005.09.14 13:39sell661.001.23141.23641.2304
1322005.09.14 13:39t/p661.001.23041.23641.2304100.0014796.70
1332005.09.14 13:39sell671.001.23011.23511.2291
1342005.09.14 17:00t/p671.001.22911.23511.2291100.0014896.70
1352005.09.15 03:20buy681.001.22511.22011.2261
1362005.09.15 03:20t/p681.001.22611.22011.2261100.0014996.70
1372005.09.15 03:20buy691.001.22551.22051.2265
1382005.09.15 03:20t/p691.001.22651.22051.2265100.0015096.70
1392005.09.15 03:20buy701.001.22551.22051.2265
1402005.09.15 03:20t/p701.001.22651.22051.2265100.0015196.70
1412005.09.15 03:20buy711.001.22551.22051.2265
1422005.09.15 03:21t/p711.001.22651.22051.2265100.0015296.70
1432005.09.15 03:21buy721.001.22551.22051.2265
1442005.09.15 03:21t/p721.001.22651.22051.2265100.0015396.70
1452005.09.15 03:21buy731.001.22551.22051.2265
1462005.09.15 03:21t/p731.001.22651.22051.2265100.0015496.70
1472005.09.15 03:21buy741.001.22551.22051.2265
1482005.09.15 03:22t/p741.001.22651.22051.2265100.0015596.70
1492005.09.15 03:22buy751.001.22551.22051.2265
1502005.09.15 08:35s/l751.001.22051.22051.2265-500.0015096.70
1512005.09.16 04:08sell761.001.22381.22881.2228
1522005.09.16 06:45s/l761.001.22881.22881.2228-500.0014596.70
1532005.09.16 06:45sell771.001.22861.23361.2276
1542005.09.16 09:30t/p771.001.22761.23361.2276100.0014696.70
1552005.09.16 09:30sell781.001.22731.23231.2263
1562005.09.16 12:18t/p781.001.22631.23231.2263100.0014796.70
1572005.09.16 12:18sell791.001.22591.23091.2249
1582005.09.16 13:41t/p791.001.22491.23091.2249100.0014896.70
1592005.09.16 13:41sell801.001.22461.22961.2236
1602005.09.16 14:20t/p801.001.22361.22961.2236100.0014996.70
1612005.09.16 14:30sell811.001.22481.22981.2238
1622005.09.16 14:45t/p811.001.22381.22981.2238100.0015096.70
1632005.09.16 14:45sell821.001.22401.22901.2230
1642005.09.16 14:52t/p821.001.22301.22901.2230100.0015196.70
1652005.09.16 15:35sell831.001.22401.22901.2230
1662005.09.16 15:42t/p831.001.22301.22901.2230100.0015296.70
1672005.09.16 16:00buy841.001.22161.21661.2226
1682005.09.16 20:00t/p841.001.22261.21661.2226100.0015396.70
1692005.09.18 23:00buy851.001.21701.21201.2180
1702005.09.19 07:17s/l851.001.21201.21201.2180-500.8314895.87
1712005.09.20 20:00buy861.001.21281.20781.2138
1722005.09.20 20:00t/p861.001.21381.20781.2138100.0014995.87
1732005.09.20 20:00buy871.001.21281.20781.2138
1742005.09.20 20:00t/p871.001.21381.20781.2138100.0015095.87
1752005.09.20 20:00buy881.001.21281.20781.2138
1762005.09.20 20:00t/p881.001.21381.20781.2138100.0015195.87
1772005.09.20 20:00buy891.001.21281.20781.2138
1782005.09.20 20:00t/p891.001.21381.20781.2138100.0015295.87
1792005.09.20 20:00buy901.001.21281.20781.2138
1802005.09.20 20:00t/p901.001.21381.20781.2138100.0015395.87
1812005.09.20 20:00buy911.001.21281.20781.2138
1822005.09.20 20:00t/p911.001.21381.20781.2138100.0015495.87
1832005.09.20 20:01buy921.001.21281.20781.2138
1842005.09.20 20:01t/p921.001.21381.20781.2138100.0015595.87
1852005.09.20 20:01buy931.001.21281.20781.2138
1862005.09.20 20:01t/p931.001.21381.20781.2138100.0015695.87
1872005.09.20 20:01buy941.001.21281.20781.2138
1882005.09.20 20:01t/p941.001.21381.20781.2138100.0015795.87
1892005.09.20 20:01buy951.001.21281.20781.2138
1902005.09.20 20:01t/p951.001.21381.20781.2138100.0015895.87
1912005.09.20 20:01buy961.001.21281.20781.2138
1922005.09.20 20:01t/p961.001.21381.20781.2138100.0015995.87
1932005.09.20 20:02buy971.001.21281.20781.2138
1942005.09.20 20:02t/p971.001.21381.20781.2138100.0016095.87
1952005.09.20 20:02buy981.001.21281.20781.2138
1962005.09.20 20:02t/p981.001.21381.20781.2138100.0016195.87
1972005.09.20 20:03buy991.001.21281.20781.2138
1982005.09.20 20:03t/p991.001.21381.20781.2138100.0016295.87
1992005.09.20 20:03buy1001.001.21281.20781.2138
2002005.09.20 20:03t/p1001.001.21381.20781.2138100.0016395.87
2012005.09.20 20:03buy1011.001.21281.20781.2138
2022005.09.20 20:03t/p1011.001.21381.20781.2138100.0016495.87
2032005.09.20 20:04buy1021.001.21281.20781.2138
2042005.09.20 20:04t/p1021.001.21381.20781.2138100.0016595.87
2052005.09.20 20:30buy1031.001.21281.20781.2138
2062005.09.20 20:37t/p1031.001.21381.20781.2138100.0016695.87
2072005.09.20 20:55buy1041.001.21311.20811.2141
2082005.09.21 03:53t/p1041.001.21411.20811.214197.5216793.40
2092005.09.21 03:54buy1051.001.21391.20891.2149
2102005.09.21 04:18t/p1051.001.21491.20891.2149100.0016893.40
2112005.09.21 12:00sell1061.001.22021.22521.2192
2122005.09.22 01:50s/l1061.001.22521.22521.2192-499.7716393.63
2132005.09.22 13:05sell1071.001.22361.22861.2226
2142005.09.22 13:06t/p1071.001.22261.22861.2226100.0016493.63
2152005.09.22 13:06sell1081.001.22361.22861.2226
2162005.09.22 13:07t/p1081.001.22261.22861.2226100.0016593.63
2172005.09.22 13:07sell1091.001.22361.22861.2226
2182005.09.22 13:15t/p1091.001.22261.22861.2226100.0016693.63
2192005.09.26 10:05sell1101.001.20571.21071.2047
2202005.09.26 10:18t/p1101.001.20471.21071.2047100.0016793.63
2212005.09.26 10:30sell1111.001.20571.21071.2047
2222005.09.26 11:40t/p1111.001.20471.21071.2047100.0016893.63
2232005.09.26 11:52sell1121.001.20571.21071.2047
2242005.09.26 12:35t/p1121.001.20471.21071.2047100.0016993.63
2252005.09.26 12:47sell1131.001.20571.21071.2047
2262005.09.26 12:55t/p1131.001.20471.21071.2047100.0017093.63
2272005.09.27 08:02buy1141.001.20151.19651.2025
2282005.09.27 10:02t/p1141.001.20251.19651.2025100.0017193.63
2292005.09.27 10:02buy1151.001.20111.19611.2021
2302005.09.27 10:02t/p1151.001.20211.19611.2021100.0017293.63
2312005.09.27 10:02buy1161.001.20111.19611.2021
2322005.09.27 10:02t/p1161.001.20211.19611.2021100.0017393.63
2332005.09.27 10:02buy1171.001.20111.19611.2021
2342005.09.27 10:02t/p1171.001.20211.19611.2021100.0017493.63
2352005.09.27 10:03buy1181.001.20111.19611.2021
2362005.09.27 10:03t/p1181.001.20211.19611.2021100.0017593.63
2372005.09.27 10:03buy1191.001.20111.19611.2021
2382005.09.27 10:03t/p1191.001.20211.19611.2021100.0017693.63
2392005.09.27 10:03buy1201.001.20111.19611.2021
2402005.09.27 10:03t/p1201.001.20211.19611.2021100.0017793.63
2412005.09.27 10:03buy1211.001.20111.19611.2021
2422005.09.27 10:03t/p1211.001.20211.19611.2021100.0017893.63
2432005.09.27 10:03buy1221.001.20111.19611.2021
2442005.09.27 10:03t/p1221.001.20211.19611.2021100.0017993.63
2452005.09.27 10:03buy1231.001.20111.19611.2021
2462005.09.27 10:03t/p1231.001.20211.19611.2021100.0018093.63
2472005.09.27 10:04buy1241.001.20111.19611.2021
2482005.09.27 10:04t/p1241.001.20211.19611.2021100.0018193.63
2492005.09.27 10:05buy1251.001.20131.19631.2023
2502005.09.27 10:05t/p1251.001.20231.19631.2023100.0018293.63
2512005.09.27 10:05buy1261.001.20131.19631.2023
2522005.09.27 10:05t/p1261.001.20231.19631.2023100.0018393.63
2532005.09.27 10:05buy1271.001.20131.19631.2023
2542005.09.27 10:05t/p1271.001.20231.19631.2023100.0018493.63
2552005.09.27 10:05buy1281.001.20131.19631.2023
2562005.09.27 10:05t/p1281.001.20231.19631.2023100.0018593.63
2572005.09.27 10:05buy1291.001.20131.19631.2023
2582005.09.27 10:05t/p1291.001.20231.19631.2023100.0018693.63
2592005.09.27 10:05buy1301.001.20131.19631.2023
2602005.09.27 10:06t/p1301.001.20231.19631.2023100.0018793.63
2612005.09.27 10:06buy1311.001.20131.19631.2023
2622005.09.27 10:06t/p1311.001.20231.19631.2023100.0018893.63
2632005.09.27 10:06buy1321.001.20131.19631.2023
2642005.09.27 10:06t/p1321.001.20231.19631.2023100.0018993.63
2652005.09.27 10:06buy1331.001.20131.19631.2023
2662005.09.27 10:06t/p1331.001.20231.19631.2023100.0019093.63
2672005.09.27 10:07buy1341.001.20131.19631.2023
2682005.09.27 10:25t/p1341.001.20231.19631.2023100.0019193.63
2692005.09.27 10:25buy1351.001.20161.19661.2026
2702005.09.27 10:25t/p1351.001.20261.19661.2026100.0019293.63
2712005.09.27 10:25buy1361.001.20161.19661.2026
2722005.09.27 10:25t/p1361.001.20261.19661.2026100.0019393.63
2732005.09.27 10:25buy1371.001.20161.19661.2026
2742005.09.27 10:25t/p1371.001.20261.19661.2026100.0019493.63
2752005.09.27 10:25buy1381.001.20161.19661.2026
2762005.09.27 10:25t/p1381.001.20261.19661.2026100.0019593.63
2772005.09.27 10:25buy1391.001.20161.19661.2026
2782005.09.27 10:25t/p1391.001.20261.19661.2026100.0019693.63
2792005.09.27 10:25buy1401.001.20161.19661.2026
2802005.09.27 10:26t/p1401.001.20261.19661.2026100.0019793.63
2812005.09.27 10:26buy1411.001.20161.19661.2026
2822005.09.27 10:26t/p1411.001.20261.19661.2026100.0019893.63
2832005.09.27 10:26buy1421.001.20161.19661.2026
2842005.09.27 10:26t/p1421.001.20261.19661.2026100.0019993.63
2852005.09.27 10:26buy1431.001.20161.19661.2026
2862005.09.27 10:26t/p1431.001.20261.19661.2026100.0020093.63
2872005.09.27 12:37buy1441.001.20171.19671.2027
2882005.09.27 13:15t/p1441.001.20271.19671.2027100.0020193.63
2892005.09.27 13:30buy1451.001.20161.19661.2026
2902005.09.27 16:00t/p1451.001.20261.19661.2026100.0020293.63
2912005.09.28 17:52buy1461.001.20001.19501.2010
2922005.09.28 17:52t/p1461.001.20101.19501.2010100.0020393.63
2932005.09.28 17:52buy1471.001.20001.19501.2010
2942005.09.28 17:53t/p1471.001.20101.19501.2010100.0020493.63
2952005.09.28 17:53buy1481.001.20001.19501.2010
2962005.09.28 17:53t/p1481.001.20101.19501.2010100.0020593.63
2972005.09.28 17:53buy1491.001.20001.19501.2010
2982005.09.28 17:53t/p1491.001.20101.19501.2010100.0020693.63
2992005.09.28 17:53buy1501.001.20001.19501.2010
3002005.09.28 17:54t/p1501.001.20101.19501.2010100.0020793.63
3012005.09.28 17:54buy1511.001.20001.19501.2010
3022005.09.28 17:54t/p1511.001.20101.19501.2010100.0020893.63
3032005.09.28 17:54buy1521.001.19941.19441.2004
3042005.09.28 17:55t/p1521.001.20041.19441.2004100.0020993.63
3052005.09.28 17:55buy1531.001.20011.19511.2011
3062005.09.28 17:55t/p1531.001.20111.19511.2011100.0021093.63
3072005.09.28 17:55buy1541.001.20011.19511.2011
3082005.09.28 17:55t/p1541.001.20111.19511.2011100.0021193.63
3092005.09.28 17:55buy1551.001.20011.19511.2011
3102005.09.28 17:55t/p1551.001.20111.19511.2011100.0021293.63
3112005.09.28 17:56buy1561.001.20011.19511.2011
3122005.09.28 17:56t/p1561.001.20111.19511.2011100.0021393.63
3132005.09.28 17:56buy1571.001.20011.19511.2011
3142005.09.28 17:56t/p1571.001.20111.19511.2011100.0021493.63
3152005.09.28 17:56buy1581.001.20011.19511.2011
3162005.09.28 17:56t/p1581.001.20111.19511.2011100.0021593.63
3172005.09.29 08:05sell1591.001.20551.21051.2045
3182005.09.29 10:15t/p1591.001.20451.21051.2045100.0021693.63
3192005.09.29 10:17sell1601.001.20551.21051.2045
3202005.09.29 10:18t/p1601.001.20451.21051.2045100.0021793.63
3212005.09.29 10:18sell1611.001.20551.21051.2045
3222005.09.29 10:18t/p1611.001.20451.21051.2045100.0021893.63
3232005.09.29 10:18sell1621.001.20551.21051.2045
3242005.09.29 10:19t/p1621.001.20451.21051.2045100.0021993.63
3252005.09.29 10:19sell1631.001.20551.21051.2045
3262005.09.29 10:42t/p1631.001.20451.21051.2045100.0022093.63
3272005.09.29 10:45sell1641.001.20551.21051.2045
3282005.09.29 10:45t/p1641.001.20451.21051.2045100.0022193.63
3292005.09.29 10:45sell1651.001.20551.21051.2045
3302005.09.29 10:45t/p1651.001.20451.21051.2045100.0022293.63
3312005.09.29 10:46sell1661.001.20551.21051.2045
3322005.09.29 10:46t/p1661.001.20451.21051.2045100.0022393.63
3332005.09.29 10:46sell1671.001.20551.21051.2045
3342005.09.29 10:46t/p1671.001.20451.21051.2045100.0022493.63
3352005.09.29 10:47sell1681.001.20551.21051.2045
3362005.09.29 10:52t/p1681.001.20451.21051.2045100.0022593.63
3372005.09.29 11:00sell1691.001.20551.21051.2045
3382005.09.29 11:22t/p1691.001.20451.21051.2045100.0022693.63
3392005.09.29 11:25sell1701.001.20601.21101.2050
3402005.09.29 11:25t/p1701.001.20501.21101.2050100.0022793.63
3412005.09.29 11:25sell1711.001.20561.21061.2046
3422005.09.29 11:25t/p1711.001.20461.21061.2046100.0022893.63
3432005.09.29 11:25sell1721.001.20561.21061.2046
3442005.09.29 11:26t/p1721.001.20461.21061.2046100.0022993.63
3452005.09.29 11:26sell1731.001.20561.21061.2046
3462005.09.29 11:26t/p1731.001.20461.21061.2046100.0023093.63
3472005.09.29 11:26sell1741.001.20561.21061.2046
3482005.09.29 11:27t/p1741.001.20461.21061.2046100.0023193.63
3492005.09.29 11:27sell1751.001.20561.21061.2046
3502005.09.29 14:32t/p1751.001.20461.21061.2046100.0023293.63
3512005.09.29 14:32sell1761.001.20551.21051.2045
3522005.09.29 14:32t/p1761.001.20451.21051.2045100.0023393.63
3532005.09.29 14:32sell1771.001.20551.21051.2045
3542005.09.29 14:32t/p1771.001.20451.21051.2045100.0023493.63
3552005.09.29 14:32sell1781.001.20551.21051.2045
3562005.09.29 14:32t/p1781.001.20451.21051.2045100.0023593.63
3572005.09.29 14:33sell1791.001.20551.21051.2045
3582005.09.29 14:33t/p1791.001.20451.21051.2045100.0023693.63
3592005.09.29 14:33sell1801.001.20551.21051.2045
3602005.09.29 14:33t/p1801.001.20451.21051.2045100.0023793.63
3612005.09.29 14:33sell1811.001.20551.21051.2045
3622005.09.29 14:33t/p1811.001.20451.21051.2045100.0023893.63
3632005.09.29 14:33sell1821.001.20551.21051.2045
3642005.09.29 14:33t/p1821.001.20451.21051.2045100.0023993.63
3652005.09.29 14:33sell1831.001.20551.21051.2045
3662005.09.29 14:33t/p1831.001.20451.21051.2045100.0024093.63
3672005.09.29 14:33sell1841.001.20551.21051.2045
3682005.09.29 14:33t/p1841.001.20451.21051.2045100.0024193.63
3692005.09.29 16:00buy1851.001.20291.19791.2039
3702005.09.29 19:30t/p1851.001.20391.19791.2039100.0024293.63
3712005.09.29 19:30buy1861.001.20241.19741.2034
3722005.09.29 19:30t/p1861.001.20341.19741.2034100.0024393.63
3732005.09.29 19:30buy1871.001.20241.19741.2034
3742005.09.29 19:30t/p1871.001.20341.19741.2034100.0024493.63
3752005.09.29 19:30buy1881.001.20241.19741.2034
3762005.09.29 19:31t/p1881.001.20341.19741.2034100.0024593.63
3772005.09.29 19:31buy1891.001.20241.19741.2034
3782005.09.29 19:31t/p1891.001.20341.19741.2034100.0024693.63
3792005.09.29 19:31buy1901.001.20241.19741.2034
3802005.09.29 19:31t/p1901.001.20341.19741.2034100.0024793.63
3812005.09.29 19:31buy1911.001.20241.19741.2034
3822005.09.29 19:32t/p1911.001.20341.19741.2034100.0024893.63
3832005.09.29 19:32buy1921.001.20321.19821.2042
3842005.09.29 19:33t/p1921.001.20421.19821.2042100.0024993.63
3852005.09.29 19:33buy1931.001.20241.19741.2034
3862005.09.29 19:33t/p1931.001.20341.19741.2034100.0025093.63
3872005.09.29 19:34buy1941.001.20241.19741.2034
3882005.09.29 19:55t/p1941.001.20341.19741.2034100.0025193.63
3892005.09.29 19:55buy1951.001.20271.19771.2037
3902005.09.29 19:55t/p1951.001.20371.19771.2037100.0025293.63
3912005.09.29 19:56buy1961.001.20271.19771.2037
3922005.09.29 19:56t/p1961.001.20371.19771.2037100.0025393.63
3932005.09.29 19:56buy1971.001.20271.19771.2037
3942005.09.29 19:59t/p1971.001.20371.19771.2037100.0025493.63
3952005.09.29 20:38buy1981.001.20341.19841.2044
3962005.09.29 21:20t/p1981.001.20441.19841.2044100.0025593.63
3972005.09.29 22:30buy1991.001.20341.19841.2044
3982005.09.30 03:30t/p1991.001.20441.19841.204499.1725692.80
3992005.09.30 12:30sell2001.001.20631.21131.2053
4002005.09.30 12:30t/p2001.001.20531.21131.2053100.0025792.80
4012005.09.30 12:30sell2011.001.20631.21131.2053
4022005.09.30 12:30t/p2011.001.20531.21131.2053100.0025892.80
4032005.09.30 12:30sell2021.001.20631.21131.2053
4042005.09.30 12:30t/p2021.001.20531.21131.2053100.0025992.80
4052005.09.30 12:30sell2031.001.20631.21131.2053
4062005.09.30 12:30t/p2031.001.20531.21131.2053100.0026092.80
4072005.09.30 12:30sell2041.001.20631.21131.2053
4082005.09.30 12:30t/p2041.001.20531.21131.2053100.0026192.80
4092005.09.30 12:30sell2051.001.20631.21131.2053
4102005.09.30 12:30t/p2051.001.20531.21131.2053100.0026292.80
4112005.09.30 12:31sell2061.001.20631.21131.2053
4122005.09.30 12:31t/p2061.001.20531.21131.2053100.0026392.80
4132005.09.30 12:31sell2071.001.20631.21131.2053
4142005.09.30 12:31t/p2071.001.20531.21131.2053100.0026492.80
4152005.09.30 12:31sell2081.001.20631.21131.2053
4162005.09.30 12:31t/p2081.001.20531.21131.2053100.0026592.80
4172005.09.30 12:31sell2091.001.20631.21131.2053
4182005.09.30 12:31t/p2091.001.20531.21131.2053100.0026692.80
4192005.09.30 12:35sell2101.001.20631.21131.2053
4202005.09.30 12:40t/p2101.001.20531.21131.2053100.0026792.80
4212005.09.30 13:22sell2111.001.20671.21171.2057
4222005.09.30 13:22t/p2111.001.20571.21171.2057100.0026892.80
4232005.09.30 13:23sell2121.001.20671.21171.2057
4242005.09.30 13:23t/p2121.001.20571.21171.2057100.0026992.80
4252005.09.30 13:23sell2131.001.20671.21171.2057
4262005.09.30 13:23t/p2131.001.20571.21171.2057100.0027092.80
4272005.09.30 13:23sell2141.001.20671.21171.2057
4282005.09.30 13:23t/p2141.001.20571.21171.2057100.0027192.80
4292005.09.30 13:24sell2151.001.20671.21171.2057
4302005.09.30 13:24t/p2151.001.20571.21171.2057100.0027292.80
4312005.09.30 13:24sell2161.001.20671.21171.2057
4322005.09.30 13:30t/p2161.001.20571.21171.2057100.0027392.80
4332005.09.30 13:52sell2171.001.20681.21181.2058
4342005.09.30 13:55t/p2171.001.20581.21181.2058100.0027492.80
4352005.09.30 13:55sell2181.001.20661.21161.2056
4362005.09.30 14:00t/p2181.001.20561.21161.2056100.0027592.80
4372005.09.30 20:50buy2191.001.19991.19491.2009
4382005.09.30 20:50t/p2191.001.20091.19491.2009100.0027692.80
4392005.09.30 20:50buy2201.001.20111.19611.2021
4402005.09.30 21:07t/p2201.001.20211.19611.2021100.0027792.80
4412005.10.03 00:00buy2211.001.19911.19411.2001
4422005.10.03 00:00t/p2211.001.20011.19411.2001100.0027892.80
4432005.10.03 00:00buy2221.001.19911.19411.2001
4442005.10.03 00:00t/p2221.001.20011.19411.2001100.0027992.80
4452005.10.03 00:00buy2231.001.19911.19411.2001
4462005.10.03 00:00t/p2231.001.20011.19411.2001100.0028092.80
4472005.10.03 00:00buy2241.001.19911.19411.2001
4482005.10.03 00:00t/p2241.001.20011.19411.2001100.0028192.80
4492005.10.03 00:00buy2251.001.19911.19411.2001
4502005.10.03 00:00t/p2251.001.20011.19411.2001100.0028292.80
4512005.10.03 00:01buy2261.001.19911.19411.2001
4522005.10.03 00:01t/p2261.001.20011.19411.2001100.0028392.80
4532005.10.03 00:01buy2271.001.19911.19411.2001
4542005.10.03 00:01t/p2271.001.20011.19411.2001100.0028492.80
4552005.10.03 00:01buy2281.001.19911.19411.2001
4562005.10.03 00:01t/p2281.001.20011.19411.2001100.0028592.80
4572005.10.03 00:01buy2291.001.19911.19411.2001
4582005.10.03 00:01t/p2291.001.20011.19411.2001100.0028692.80
4592005.10.03 00:01buy2301.001.19911.19411.2001
4602005.10.03 00:01t/p2301.001.20011.19411.2001100.0028792.80
4612005.10.03 00:01buy2311.001.19911.19411.2001
4622005.10.03 00:01t/p2311.001.20011.19411.2001100.0028892.80
4632005.10.03 00:02buy2321.001.19911.19411.2001
4642005.10.03 00:12t/p2321.001.20011.19411.2001100.0028992.80
4652005.10.03 00:12buy2331.001.20051.19551.2015
4662005.10.03 00:22s/l2331.001.19551.19551.2015-500.0028492.80
4672005.10.03 00:22buy2341.001.19321.18821.1942
4682005.10.03 00:22t/p2341.001.19421.18821.1942100.0028592.80
4692005.10.03 00:22buy2351.001.19651.19151.1975
4702005.10.03 16:00s/l2351.001.19151.19151.1975-500.0028092.80
4712005.10.04 11:35sell2361.001.19411.19911.1931
4722005.10.04 11:40t/p2361.001.19311.19911.1931100.0028192.80
4732005.10.04 12:00sell2371.001.19371.19871.1927
4742005.10.04 12:35t/p2371.001.19271.19871.1927100.0028292.80
4752005.10.04 13:47sell2381.001.19381.19881.1928
4762005.10.04 13:50t/p2381.001.19281.19881.1928100.0028392.80
4772005.10.04 13:50sell2391.001.19381.19881.1928
4782005.10.04 13:50t/p2391.001.19281.19881.1928100.0028492.80
4792005.10.04 13:50sell2401.001.19381.19881.1928
4802005.10.04 13:51t/p2401.001.19281.19881.1928100.0028592.80
4812005.10.04 13:51sell2411.001.19381.19881.1928
4822005.10.04 13:51t/p2411.001.19281.19881.1928100.0028692.80
4832005.10.04 13:51sell2421.001.19381.19881.1928
4842005.10.04 13:52t/p2421.001.19281.19881.1928100.0028792.80
4852005.10.04 14:10sell2431.001.19381.19881.1928
4862005.10.04 14:32t/p2431.001.19281.19881.1928100.0028892.80
4872005.10.04 14:42sell2441.001.19381.19881.1928
4882005.10.04 17:30t/p2441.001.19281.19881.1928100.0028992.80
4892005.10.05 08:17sell2451.001.19491.19991.1939
4902005.10.05 14:30t/p2451.001.19391.19991.1939100.0029092.80
4912005.10.05 14:32sell2461.001.19451.19951.1935
4922005.10.05 14:33t/p2461.001.19351.19951.1935100.0029192.80
4932005.10.05 14:33sell2471.001.19451.19951.1935
4942005.10.05 14:33t/p2471.001.19351.19951.1935100.0029292.80
4952005.10.05 14:33sell2481.001.19451.19951.1935
4962005.10.05 14:34t/p2481.001.19351.19951.1935100.0029392.80
4972005.10.05 14:34sell2491.001.19451.19951.1935
4982005.10.05 14:34t/p2491.001.19351.19951.1935100.0029492.80
4992005.10.05 14:34sell2501.001.19451.19951.1935
5002005.10.05 15:22t/p2501.001.19351.19951.1935100.0029592.80
5012005.10.07 14:42buy2511.001.21161.20661.2126
5022005.10.07 16:00t/p2511.001.21261.20661.2126100.0029692.80
5032005.10.12 13:12sell2521.001.20011.20511.1991
5042005.10.12 18:22s/l2521.001.20511.20511.1991-500.0029192.80
5052005.10.12 18:22sell2531.001.20491.20991.2039
5062005.10.12 18:30t/p2531.001.20391.20991.2039100.0029292.80
5072005.10.12 18:30sell2541.001.20351.20851.2025
5082005.10.12 19:30t/p2541.001.20251.20851.2025100.0029392.80
5092005.10.12 19:30sell2551.001.20161.20661.2006
5102005.10.13 03:02t/p2551.001.20061.20661.2006100.2329493.04
5112005.10.13 04:22buy2561.001.19841.19341.1994
5122005.10.13 06:32t/p2561.001.19941.19341.1994100.0029593.04
5132005.10.13 07:35buy2571.001.19821.19321.1992
5142005.10.13 08:00t/p2571.001.19921.19321.1992100.0029693.04
5152005.10.13 08:10buy2581.001.19821.19321.1992
5162005.10.13 08:25t/p2581.001.19921.19321.1992100.0029793.04
5172005.10.13 09:05buy2591.001.19831.19331.1993
5182005.10.13 09:05t/p2591.001.19931.19331.1993100.0029893.04
5192005.10.13 09:05buy2601.001.19831.19331.1993
5202005.10.13 09:05t/p2601.001.19931.19331.1993100.0029993.04
5212005.10.13 09:06buy2611.001.19831.19331.1993
5222005.10.13 09:06t/p2611.001.19931.19331.1993100.0030093.04
5232005.10.13 09:06buy2621.001.19831.19331.1993
5242005.10.13 09:06t/p2621.001.19931.19331.1993100.0030193.04
5252005.10.13 09:07buy2631.001.19831.19331.1993
5262005.10.13 09:07t/p2631.001.19931.19331.1993100.0030293.04
5272005.10.13 09:08buy2641.001.19831.19331.1993
5282005.10.13 09:08t/p2641.001.19931.19331.1993100.0030393.04
5292005.10.13 09:08buy2651.001.19831.19331.1993
5302005.10.13 09:08t/p2651.001.19931.19331.1993100.0030493.04
5312005.10.13 09:09buy2661.001.19831.19331.1993
5322005.10.13 09:09t/p2661.001.19931.19331.1993100.0030593.04
5332005.10.13 09:09buy2671.001.19831.19331.1993
5342005.10.13 09:09t/p2671.001.19931.19331.1993100.0030693.04
5352005.10.13 09:30buy2681.001.19851.19351.1995
5362005.10.13 14:35s/l2681.001.19351.19351.1995-500.0030193.04
5372005.10.13 14:35buy2691.001.19371.18871.1947
5382005.10.13 14:35t/p2691.001.19471.18871.1947100.0030293.04
5392005.10.13 14:35buy2701.001.19531.19031.1963
5402005.10.13 14:37t/p2701.001.19631.19031.1963100.0030393.04
5412005.10.13 14:37buy2711.001.19701.19201.1980
5422005.10.13 14:45t/p2711.001.19801.19201.1980100.0030493.04
5432005.10.13 14:45buy2721.001.19681.19181.1978
5442005.10.13 14:45t/p2721.001.19781.19181.1978100.0030593.04
5452005.10.13 14:45buy2731.001.19851.19351.1995
5462005.10.13 15:00s/l2731.001.19351.19351.1995-500.0030093.04
5472005.10.13 15:00buy2741.001.19381.18881.1948
5482005.10.13 15:22t/p2741.001.19481.18881.1948100.0030193.04
5492005.10.13 15:22buy2751.001.19511.19011.1961
5502005.10.13 18:35t/p2751.001.19611.19011.1961100.0030293.04
5512005.10.14 06:22sell2761.001.20411.20911.2031
5522005.10.14 06:35t/p2761.001.20311.20911.2031100.0030393.04
5532005.10.14 06:45sell2771.001.20391.20891.2029
5542005.10.14 07:30t/p2771.001.20291.20891.2029100.0030493.04
5552005.10.14 13:17buy2781.001.19811.19311.1991
5562005.10.14 13:37t/p2781.001.19911.19311.1991100.0030593.04
5572005.10.14 14:47buy2791.001.19831.19331.1993
5582005.10.14 14:54t/p2791.001.19931.19331.1993100.0030693.04
5592005.10.14 14:54buy2801.001.19831.19331.1993
5602005.10.14 14:54t/p2801.001.19931.19331.1993100.0030793.04
5612005.10.14 14:54buy2811.001.19831.19331.1993
5622005.10.14 14:54t/p2811.001.19931.19331.1993100.0030893.04
5632005.10.14 14:54buy2821.001.19831.19331.1993
5642005.10.14 14:54t/p2821.001.19931.19331.1993100.0030993.04
5652005.10.14 14:54buy2831.001.19831.19331.1993
5662005.10.14 14:54t/p2831.001.19931.19331.1993100.0031093.04
5672005.10.14 14:54buy2841.001.19831.19331.1993
5682005.10.14 14:54t/p2841.001.19931.19331.1993100.0031193.04
5692005.10.14 14:54buy2851.001.19831.19331.1993
5702005.10.14 14:54t/p2851.001.19931.19331.1993100.0031293.04
5712005.10.14 14:54buy2861.001.19831.19331.1993
5722005.10.14 14:54t/p2861.001.19931.19331.1993100.0031393.04
5732005.10.14 14:54buy2871.001.19831.19331.1993
5742005.10.14 14:54t/p2871.001.19931.19331.1993100.0031493.04
5752005.10.14 14:54buy2881.001.19831.19331.1993
5762005.10.14 14:54t/p2881.001.19931.19331.1993100.0031593.04
5772005.10.14 14:54buy2891.001.19831.19331.1993
5782005.10.14 14:54t/p2891.001.19931.19331.1993100.0031693.04
5792005.10.14 14:54buy2901.001.19831.19331.1993
5802005.10.14 14:54t/p2901.001.19931.19331.1993100.0031793.04
5812005.10.14 14:54buy2911.001.19831.19331.1993
5822005.10.14 14:54t/p2911.001.19931.19331.1993100.0031893.04
5832005.10.14 14:54buy2921.001.19831.19331.1993
5842005.10.14 14:54t/p2921.001.19931.19331.1993100.0031993.04
5852005.10.14 14:54buy2931.001.19831.19331.1993
5862005.10.14 14:54t/p2931.001.19931.19331.1993100.0032093.04
5872005.10.14 14:54buy2941.001.19831.19331.1993
5882005.10.14 14:54t/p2941.001.19931.19331.1993100.0032193.04
5892005.10.14 14:54buy2951.001.19831.19331.1993
5902005.10.14 14:54t/p2951.001.19931.19331.1993100.0032293.04
5912005.10.14 14:54buy2961.001.19831.19331.1993
5922005.10.14 14:54t/p2961.001.19931.19331.1993100.0032393.04
5932005.10.14 14:54buy2971.001.19831.19331.1993
5942005.10.14 14:54t/p2971.001.19931.19331.1993100.0032493.04
5952005.10.18 08:00buy2981.001.19881.19381.1998
5962005.10.18 09:32t/p2981.001.19981.19381.1998100.0032593.04
5972005.10.18 09:32buy2991.001.20011.19511.2011
5982005.10.18 11:47s/l2991.001.19511.19511.2011-500.0032093.04
5992005.10.18 11:47buy3001.001.19471.18971.1957
6002005.10.18 11:47t/p3001.001.19571.18971.1957100.0032193.04
6012005.10.18 11:47buy3011.001.19691.19191.1979
6022005.10.18 15:12s/l3011.001.19191.19191.1979-500.0031693.04
6032005.10.18 15:12buy3021.001.19211.18711.1931
6042005.10.18 15:25t/p3021.001.19311.18711.1931100.0031793.04
6052005.10.18 15:25buy3031.001.19361.18861.1946
6062005.10.18 15:30t/p3031.001.19461.18861.1946100.0031893.04
6072005.10.18 15:30buy3041.001.19501.19001.1960
6082005.10.18 19:00t/p3041.001.19601.19001.1960100.0031993.04
6092005.10.19 08:29buy3051.001.19171.18671.1927
6102005.10.19 08:29t/p3051.001.19271.18671.1927100.0032093.04
6112005.10.19 08:29buy3061.001.19171.18671.1927
6122005.10.19 08:29t/p3061.001.19271.18671.1927100.0032193.04
6132005.10.19 08:29buy3071.001.19171.18671.1927
6142005.10.19 08:29t/p3071.001.19271.18671.1927100.0032293.04
6152005.10.19 08:29buy3081.001.19171.18671.1927
6162005.10.19 08:29t/p3081.001.19271.18671.1927100.0032393.04
6172005.10.19 08:29buy3091.001.19171.18671.1927
6182005.10.19 08:29t/p3091.001.19271.18671.1927100.0032493.04
6192005.10.19 08:29buy3101.001.19171.18671.1927
6202005.10.19 08:29t/p3101.001.19271.18671.1927100.0032593.04
6212005.10.19 08:29buy3111.001.19171.18671.1927
6222005.10.19 08:29t/p3111.001.19271.18671.1927100.0032693.04
6232005.10.19 08:29buy3121.001.19171.18671.1927
6242005.10.19 08:29t/p3121.001.19271.18671.1927100.0032793.04
6252005.10.19 08:29buy3131.001.19171.18671.1927
6262005.10.19 08:29t/p3131.001.19271.18671.1927100.0032893.04
6272005.10.19 08:29buy3141.001.19171.18671.1927
6282005.10.19 08:29t/p3141.001.19271.18671.1927100.0032993.04
6292005.10.19 08:29buy3151.001.19171.18671.1927
6302005.10.19 08:29t/p3151.001.19271.18671.1927100.0033093.04
6312005.10.19 08:29buy3161.001.19171.18671.1927
6322005.10.19 08:29t/p3161.001.19271.18671.1927100.0033193.04
6332005.10.19 08:29buy3171.001.19171.18671.1927
6342005.10.19 08:29t/p3171.001.19271.18671.1927100.0033293.04
6352005.10.19 08:29buy3181.001.19171.18671.1927
6362005.10.19 08:29t/p3181.001.19271.18671.1927100.0033393.04
6372005.10.19 08:29buy3191.001.19171.18671.1927
6382005.10.19 08:29t/p3191.001.19271.18671.1927100.0033493.04
6392005.10.19 08:29buy3201.001.19171.18671.1927
6402005.10.19 08:29t/p3201.001.19271.18671.1927100.0033593.04
6412005.10.19 08:29buy3211.001.19171.18671.1927
6422005.10.19 08:29t/p3211.001.19271.18671.1927100.0033693.04
6432005.10.19 08:29buy3221.001.19171.18671.1927
6442005.10.19 08:29t/p3221.001.19271.18671.1927100.0033793.04
6452005.10.19 08:29buy3231.001.19171.18671.1927
6462005.10.19 08:29t/p3231.001.19271.18671.1927100.0033893.04
6472005.10.19 08:29buy3241.001.19171.18671.1927
6482005.10.19 08:29t/p3241.001.19271.18671.1927100.0033993.04
6492005.10.19 08:29buy3251.001.19171.18671.1927
6502005.10.19 08:29t/p3251.001.19271.18671.1927100.0034093.04
6512005.10.19 08:29buy3261.001.19171.18671.1927
6522005.10.19 08:29t/p3261.001.19271.18671.1927100.0034193.04
6532005.10.19 08:29buy3271.001.19171.18671.1927
6542005.10.19 08:29t/p3271.001.19271.18671.1927100.0034293.04
6552005.10.19 08:29buy3281.001.19171.18671.1927
6562005.10.19 08:29t/p3281.001.19271.18671.1927100.0034393.04
6572005.10.19 08:29buy3291.001.19171.18671.1927
6582005.10.19 08:29t/p3291.001.19271.18671.1927100.0034493.04
6592005.10.19 08:29buy3301.001.19171.18671.1927
6602005.10.19 08:29t/p3301.001.19271.18671.1927100.0034593.04
6612005.10.19 08:32buy3311.001.19171.18671.1927
6622005.10.19 08:52t/p3311.001.19271.18671.1927100.0034693.04
6632005.10.19 08:52buy3321.001.19131.18631.1923
6642005.10.19 08:52t/p3321.001.19231.18631.1923100.0034793.04
6652005.10.19 08:52buy3331.001.19131.18631.1923
6662005.10.19 08:52t/p3331.001.19231.18631.1923100.0034893.04
6672005.10.19 08:52buy3341.001.19131.18631.1923
6682005.10.19 08:53t/p3341.001.19231.18631.1923100.0034993.04
6692005.10.19 08:53buy3351.001.19131.18631.1923
6702005.10.19 08:53t/p3351.001.19231.18631.1923100.0035093.04
6712005.10.19 08:53buy3361.001.19131.18631.1923
6722005.10.19 08:53t/p3361.001.19231.18631.1923100.0035193.04
6732005.10.19 08:53buy3371.001.19131.18631.1923
6742005.10.19 08:53t/p3371.001.19231.18631.1923100.0035293.04
6752005.10.19 08:53buy3381.001.19131.18631.1923
6762005.10.19 08:53t/p3381.001.19231.18631.1923100.0035393.04
6772005.10.19 08:53buy3391.001.19131.18631.1923
6782005.10.19 08:53t/p3391.001.19231.18631.1923100.0035493.04
6792005.10.19 08:53buy3401.001.19131.18631.1923
6802005.10.19 08:54t/p3401.001.19231.18631.1923100.0035593.04
6812005.10.19 08:54buy3411.001.19131.18631.1923
6822005.10.19 08:54t/p3411.001.19231.18631.1923100.0035693.04
6832005.10.19 08:54buy3421.001.19131.18631.1923
6842005.10.19 08:54t/p3421.001.19231.18631.1923100.0035793.04
6852005.10.19 08:54buy3431.001.19131.18631.1923
6862005.10.19 08:54t/p3431.001.19231.18631.1923100.0035893.04
6872005.10.19 08:54buy3441.001.19131.18631.1923
6882005.10.19 08:54t/p3441.001.19231.18631.1923100.0035993.04
6892005.10.19 08:55buy3451.001.18981.18481.1908
6902005.10.19 08:55t/p3451.001.19081.18481.1908100.0036093.04
6912005.10.19 08:55buy3461.001.19161.18661.1926
6922005.10.19 08:55t/p3461.001.19261.18661.1926100.0036193.04
6932005.10.19 08:55buy3471.001.19161.18661.1926
6942005.10.19 08:55t/p3471.001.19261.18661.1926100.0036293.04
6952005.10.19 08:55buy3481.001.19161.18661.1926
6962005.10.19 08:55t/p3481.001.19261.18661.1926100.0036393.04
6972005.10.19 08:55buy3491.001.19161.18661.1926
6982005.10.19 08:55t/p3491.001.19261.18661.1926100.0036493.04
6992005.10.19 08:55buy3501.001.19161.18661.1926
7002005.10.19 08:55t/p3501.001.19261.18661.1926100.0036593.04
7012005.10.19 08:55buy3511.001.19161.18661.1926
7022005.10.19 08:56t/p3511.001.19261.18661.1926100.0036693.04
7032005.10.19 08:56buy3521.001.19161.18661.1926
7042005.10.19 08:56t/p3521.001.19261.18661.1926100.0036793.04
7052005.10.19 08:56buy3531.001.19161.18661.1926
7062005.10.19 08:56t/p3531.001.19261.18661.1926100.0036893.04
7072005.10.19 08:56buy3541.001.19161.18661.1926
7082005.10.19 08:56t/p3541.001.19261.18661.1926100.0036993.04
7092005.10.19 08:56buy3551.001.19161.18661.1926
7102005.10.19 08:56t/p3551.001.19261.18661.1926100.0037093.04
7112005.10.19 08:56buy3561.001.19161.18661.1926
7122005.10.19 08:56t/p3561.001.19261.18661.1926100.0037193.04
7132005.10.19 08:56buy3571.001.19161.18661.1926
7142005.10.19 08:57t/p3571.001.19261.18661.1926100.0037293.04
7152005.10.19 08:57buy3581.001.19161.18661.1926
7162005.10.19 11:07t/p3581.001.19261.18661.1926100.0037393.04
7172005.10.19 11:15buy3591.001.19121.18621.1922
7182005.10.19 11:15t/p3591.001.19221.18621.1922100.0037493.04
7192005.10.19 11:15buy3601.001.19121.18621.1922
7202005.10.19 11:15t/p3601.001.19221.18621.1922100.0037593.04
7212005.10.19 11:15buy3611.001.19121.18621.1922
7222005.10.19 11:15t/p3611.001.19221.18621.1922100.0037693.04
7232005.10.19 11:15buy3621.001.19121.18621.1922
7242005.10.19 11:15t/p3621.001.19221.18621.1922100.0037793.04
7252005.10.19 11:15buy3631.001.19121.18621.1922
7262005.10.19 11:15t/p3631.001.19221.18621.1922100.0037893.04
7272005.10.19 11:15buy3641.001.19121.18621.1922
7282005.10.19 11:16t/p3641.001.19221.18621.1922100.0037993.04
7292005.10.19 11:16buy3651.001.19121.18621.1922
7302005.10.19 11:16t/p3651.001.19221.18621.1922100.0038093.04
7312005.10.19 11:16buy3661.001.19121.18621.1922
7322005.10.19 11:16t/p3661.001.19221.18621.1922100.0038193.04
7332005.10.19 11:16buy3671.001.19121.18621.1922
7342005.10.19 11:16t/p3671.001.19221.18621.1922100.0038293.04
7352005.10.19 11:16buy3681.001.19121.18621.1922
7362005.10.19 11:16t/p3681.001.19221.18621.1922100.0038393.04
7372005.10.19 11:16buy3691.001.19121.18621.1922
7382005.10.19 11:16t/p3691.001.19221.18621.1922100.0038493.04
7392005.10.19 11:16buy3701.001.19121.18621.1922
7402005.10.19 11:17t/p3701.001.19221.18621.1922100.0038593.04
7412005.10.19 11:17buy3711.001.19121.18621.1922
7422005.10.19 11:17t/p3711.001.19221.18621.1922100.0038693.04
7432005.10.19 11:17buy3721.001.19121.18621.1922
7442005.10.19 11:17t/p3721.001.19221.18621.1922100.0038793.04
7452005.10.19 11:19buy3731.001.19121.18621.1922
7462005.10.19 11:25t/p3731.001.19221.18621.1922100.0038893.04
7472005.10.19 11:25buy3741.001.19131.18631.1923
7482005.10.19 11:25t/p3741.001.19231.18631.1923100.0038993.04
7492005.10.19 11:25buy3751.001.19131.18631.1923
7502005.10.19 11:25t/p3751.001.19231.18631.1923100.0039093.04
7512005.10.19 11:25buy3761.001.19131.18631.1923
7522005.10.19 11:25t/p3761.001.19231.18631.1923100.0039193.04
7532005.10.19 11:25buy3771.001.19131.18631.1923
7542005.10.19 11:25t/p3771.001.19231.18631.1923100.0039293.04
7552005.10.19 11:25buy3781.001.19131.18631.1923
7562005.10.19 11:25t/p3781.001.19231.18631.1923100.0039393.04
7572005.10.19 11:25buy3791.001.19131.18631.1923
7582005.10.19 11:26t/p3791.001.19231.18631.1923100.0039493.04
7592005.10.19 11:26buy3801.001.19131.18631.1923
7602005.10.19 11:26t/p3801.001.19231.18631.1923100.0039593.04
7612005.10.19 11:26buy3811.001.19131.18631.1923
7622005.10.19 11:26t/p3811.001.19231.18631.1923100.0039693.04
7632005.10.19 11:26buy3821.001.19131.18631.1923
7642005.10.19 11:26t/p3821.001.19231.18631.1923100.0039793.04
7652005.10.19 11:26buy3831.001.19131.18631.1923
7662005.10.19 11:26t/p3831.001.19231.18631.1923100.0039893.04
7672005.10.19 11:26buy3841.001.19131.18631.1923
7682005.10.19 11:26t/p3841.001.19231.18631.1923100.0039993.04
7692005.10.19 11:26buy3851.001.19131.18631.1923
7702005.10.19 11:27t/p3851.001.19231.18631.1923100.0040093.04
7712005.10.19 11:27buy3861.001.19131.18631.1923
7722005.10.19 11:27t/p3861.001.19231.18631.1923100.0040193.04
7732005.10.19 11:27buy3871.001.19131.18631.1923
7742005.10.19 11:27t/p3871.001.19231.18631.1923100.0040293.04
7752005.10.19 17:02sell3881.001.20011.20511.1991
7762005.10.19 17:02t/p3881.001.19911.20511.1991100.0040393.04
7772005.10.19 17:02sell3891.001.20011.20511.1991
7782005.10.19 17:02t/p3891.001.19911.20511.1991100.0040493.04
7792005.10.19 17:02sell3901.001.20011.20511.1991
7802005.10.19 17:02t/p3901.001.19911.20511.1991100.0040593.04
7812005.10.19 17:03sell3911.001.20011.20511.1991
7822005.10.19 17:03t/p3911.001.19911.20511.1991100.0040693.04
7832005.10.19 17:03sell3921.001.20011.20511.1991
7842005.10.19 17:03t/p3921.001.19911.20511.1991100.0040793.04
7852005.10.19 17:03sell3931.001.20011.20511.1991
7862005.10.19 17:03t/p3931.001.19911.20511.1991100.0040893.04
7872005.10.19 17:03sell3941.001.20011.20511.1991
7882005.10.19 17:03t/p3941.001.19911.20511.1991100.0040993.04
7892005.10.19 17:03sell3951.001.20011.20511.1991
7902005.10.19 17:03t/p3951.001.19911.20511.1991100.0041093.04
7912005.10.19 17:03sell3961.001.20011.20511.1991
7922005.10.19 17:03t/p3961.001.19911.20511.1991100.0041193.04
7932005.10.19 17:04sell3971.001.20011.20511.1991
7942005.10.19 17:04t/p3971.001.19911.20511.1991100.0041293.04
7952005.10.19 17:04sell3981.001.20011.20511.1991
7962005.10.19 17:10t/p3981.001.19911.20511.1991100.0041393.04
7972005.10.19 17:52sell3991.001.20001.20501.1990
7982005.10.19 17:55t/p3991.001.19901.20501.1990100.0041493.04
7992005.10.19 17:55sell4001.001.20001.20501.1990
8002005.10.19 17:55t/p4001.001.19901.20501.1990100.0041593.04
8012005.10.19 17:55sell4011.001.20001.20501.1990
8022005.10.19 17:55t/p4011.001.19901.20501.1990100.0041693.04
8032005.10.19 17:55sell4021.001.20001.20501.1990
8042005.10.19 17:56t/p4021.001.19901.20501.1990100.0041793.04
8052005.10.19 17:56sell4031.001.20001.20501.1990
8062005.10.19 17:56t/p4031.001.19901.20501.1990100.0041893.04
8072005.10.19 17:56sell4041.001.20001.20501.1990
8082005.10.19 17:56t/p4041.001.19901.20501.1990100.0041993.04
8092005.10.19 17:56sell4051.001.20001.20501.1990
8102005.10.19 18:05t/p4051.001.19901.20501.1990100.0042093.04
8112005.10.19 21:35sell4061.001.20001.20501.1990
8122005.10.19 23:32t/p4061.001.19901.20501.1990100.0042193.04
8132005.10.20 11:00buy4071.001.19491.18991.1959
8142005.10.20 11:00t/p4071.001.19591.18991.1959100.0042293.04
8152005.10.20 11:00buy4081.001.19491.18991.1959
8162005.10.20 11:00t/p4081.001.19591.18991.1959100.0042393.04
8172005.10.20 11:00buy4091.001.19491.18991.1959
8182005.10.20 11:00t/p4091.001.19591.18991.1959100.0042493.04
8192005.10.20 11:00buy4101.001.19491.18991.1959
8202005.10.20 11:00t/p4101.001.19591.18991.1959100.0042593.04
8212005.10.20 11:00buy4111.001.19491.18991.1959
8222005.10.20 11:00t/p4111.001.19591.18991.1959100.0042693.04
8232005.10.20 11:00buy4121.001.19491.18991.1959
8242005.10.20 11:00t/p4121.001.19591.18991.1959100.0042793.04
8252005.10.20 11:01buy4131.001.19491.18991.1959
8262005.10.20 11:01t/p4131.001.19591.18991.1959100.0042893.04
8272005.10.20 11:01buy4141.001.19491.18991.1959
8282005.10.20 11:01t/p4141.001.19591.18991.1959100.0042993.04
8292005.10.20 11:01buy4151.001.19491.18991.1959
8302005.10.20 11:01t/p4151.001.19591.18991.1959100.0043093.04
8312005.10.20 11:01buy4161.001.19491.18991.1959
8322005.10.20 11:01t/p4161.001.19591.18991.1959100.0043193.04
8332005.10.20 11:01buy4171.001.19491.18991.1959
8342005.10.20 11:01t/p4171.001.19591.18991.1959100.0043293.04
8352005.10.20 11:01buy4181.001.19491.18991.1959
8362005.10.20 11:01t/p4181.001.19591.18991.1959100.0043393.04
8372005.10.20 11:02buy4191.001.19491.18991.1959
8382005.10.20 11:02t/p4191.001.19591.18991.1959100.0043493.04
8392005.10.20 11:02buy4201.001.19491.18991.1959
8402005.10.20 11:02t/p4201.001.19591.18991.1959100.0043593.04
8412005.10.20 11:02buy4211.001.19491.18991.1959
8422005.10.20 11:02t/p4211.001.19591.18991.1959100.0043693.04
8432005.10.20 11:03buy4221.001.19491.18991.1959
8442005.10.20 11:03t/p4221.001.19591.18991.1959100.0043793.04
8452005.10.20 11:03buy4231.001.19491.18991.1959
8462005.10.20 11:03t/p4231.001.19591.18991.1959100.0043893.04
8472005.10.20 11:03buy4241.001.19491.18991.1959
8482005.10.20 11:03t/p4241.001.19591.18991.1959100.0043993.04
8492005.10.20 11:04buy4251.001.19491.18991.1959
8502005.10.20 11:04t/p4251.001.19591.18991.1959100.0044093.04
8512005.10.20 11:04buy4261.001.19491.18991.1959
8522005.10.20 11:04t/p4261.001.19591.18991.1959100.0044193.04
8532005.10.20 13:52buy4271.001.19521.19021.1962
8542005.10.20 14:00t/p4271.001.19621.19021.1962100.0044293.04
8552005.10.20 14:52buy4281.001.19511.19011.1961
8562005.10.20 14:55t/p4281.001.19611.19011.1961100.0044393.04
8572005.10.20 14:55buy4291.001.19521.19021.1962
8582005.10.20 15:05t/p4291.001.19621.19021.1962100.0044493.04
8592005.10.21 00:00sell4301.001.20171.20671.2007
8602005.10.21 02:10s/l4301.001.20671.20671.2007-500.0043993.04
8612005.10.21 02:10sell4311.001.20691.21191.2059
8622005.10.21 02:25t/p4311.001.20591.21191.2059100.0044093.04
8632005.10.21 02:25sell4321.001.20561.21061.2046
8642005.10.21 02:59t/p4321.001.20461.21061.2046100.0044193.04
8652005.10.21 02:59sell4331.001.20391.20891.2029
8662005.10.21 07:40t/p4331.001.20291.20891.2029100.0044293.04
8672005.10.21 07:40sell4341.001.20211.20711.2011
8682005.10.21 12:52t/p4341.001.20111.20711.2011100.0044393.04
8692005.10.21 16:59buy4351.001.20101.19601.2020
8702005.10.21 17:10s/l4351.001.19601.19601.2020-500.0043893.04
8712005.10.21 17:10buy4361.001.19621.19121.1972
8722005.10.21 17:10t/p4361.001.19721.19121.1972100.0043993.04
8732005.10.21 17:10buy4371.001.19821.19321.1992
8742005.10.21 17:15t/p4371.001.19921.19321.1992100.0044093.04
8752005.10.21 17:15buy4381.001.20001.19501.2010
8762005.10.21 17:17t/p4381.001.20101.19501.2010100.0044193.04
8772005.10.21 17:22buy4391.001.20101.19601.2020
8782005.10.21 17:29s/l4391.001.19601.19601.2020-500.0043693.04
8792005.10.21 17:29buy4401.001.19611.19111.1971
8802005.10.21 17:47t/p4401.001.19711.19111.1971100.0043793.04
8812005.10.21 17:47buy4411.001.19751.19251.1985
8822005.10.24 04:15s/l4411.001.19251.19251.1985-500.8343292.21
8832005.10.25 16:00sell4421.001.20621.21121.2052
8842005.10.25 16:20s/l4421.001.21121.21121.2052-500.0042792.21
8852005.10.25 16:20sell4431.001.21141.21641.2104
8862005.10.25 16:20t/p4431.001.21041.21641.2104100.0042892.21
8872005.10.25 16:20sell4441.001.20831.21331.2073
8882005.10.26 08:10s/l4441.001.21331.21331.2073-499.3142392.90
8892005.10.26 14:02buy4451.001.20581.20081.2068
8902005.10.26 14:02t/p4451.001.20681.20081.2068100.0042492.90
8912005.10.26 14:02buy4461.001.20591.20091.2069
8922005.10.26 14:02t/p4461.001.20691.20091.2069100.0042592.90
8932005.10.26 14:02buy4471.001.20591.20091.2069
8942005.10.26 14:02t/p4471.001.20691.20091.2069100.0042692.90
8952005.10.26 14:02buy4481.001.20591.20091.2069
8962005.10.26 14:03t/p4481.001.20691.20091.2069100.0042792.90
8972005.10.26 14:03buy4491.001.20591.20091.2069
8982005.10.26 14:03t/p4491.001.20691.20091.2069100.0042892.90
8992005.10.26 14:03buy4501.001.20591.20091.2069
9002005.10.26 14:03t/p4501.001.20691.20091.2069100.0042992.90
9012005.10.26 14:03buy4511.001.20591.20091.2069
9022005.10.26 14:03t/p4511.001.20691.20091.2069100.0043092.90
9032005.10.26 14:03buy4521.001.20591.20091.2069
9042005.10.26 14:03t/p4521.001.20691.20091.2069100.0043192.90
9052005.10.26 14:03buy4531.001.20591.20091.2069
9062005.10.26 14:03t/p4531.001.20691.20091.2069100.0043292.90
9072005.10.26 14:03buy4541.001.20591.20091.2069
9082005.10.26 14:37t/p4541.001.20691.20091.2069100.0043392.90
9092005.10.26 14:42buy4551.001.20531.20031.2063
9102005.10.26 14:42t/p4551.001.20631.20031.2063100.0043492.90
9112005.10.26 14:42buy4561.001.20531.20031.2063
9122005.10.26 14:43t/p4561.001.20631.20031.2063100.0043592.90
9132005.10.26 14:43buy4571.001.20531.20031.2063
9142005.10.26 14:43t/p4571.001.20631.20031.2063100.0043692.90
9152005.10.26 14:43buy4581.001.20531.20031.2063
9162005.10.26 14:43t/p4581.001.20631.20031.2063100.0043792.90
9172005.10.26 14:43buy4591.001.20531.20031.2063
9182005.10.26 14:44t/p4591.001.20631.20031.2063100.0043892.90
9192005.10.26 14:44buy4601.001.20531.20031.2063
9202005.10.26 14:44t/p4601.001.20631.20031.2063100.0043992.90
9212005.10.26 14:44buy4611.001.20531.20031.2063
9222005.10.26 14:45t/p4611.001.20631.20031.2063100.0044092.90
9232005.10.26 14:45buy4621.001.20531.20031.2063
9242005.10.26 14:45t/p4621.001.20631.20031.2063100.0044192.90
9252005.10.26 14:45buy4631.001.20531.20031.2063
9262005.10.26 14:45t/p4631.001.20631.20031.2063100.0044292.90
9272005.10.26 14:45buy4641.001.20531.20031.2063
9282005.10.26 14:46t/p4641.001.20631.20031.2063100.0044392.90
9292005.10.26 14:46buy4651.001.20531.20031.2063
9302005.10.26 14:46t/p4651.001.20631.20031.2063100.0044492.90
9312005.10.26 14:46buy4661.001.20531.20031.2063
9322005.10.26 14:46t/p4661.001.20631.20031.2063100.0044592.90
9332005.10.26 14:46buy4671.001.20531.20031.2063
9342005.10.26 14:47t/p4671.001.20631.20031.2063100.0044692.90
9352005.10.26 14:47buy4681.001.20531.20031.2063
9362005.10.26 14:47t/p4681.001.20631.20031.2063100.0044792.90
9372005.10.26 14:47buy4691.001.20561.20061.2066
9382005.10.26 14:55t/p4691.001.20661.20061.2066100.0044892.90
9392005.10.26 14:55buy4701.001.20601.20101.2070
9402005.10.26 15:05t/p4701.001.20701.20101.2070100.0044992.90
9412005.10.27 10:07sell4711.001.21371.21871.2127
9422005.10.27 10:12t/p4711.001.21271.21871.2127100.0045092.90
9432005.10.27 10:12sell4721.001.21411.21911.2131
9442005.10.27 10:12t/p4721.001.21311.21911.2131100.0045192.90
9452005.10.27 10:12sell4731.001.21371.21871.2127
9462005.10.27 10:12t/p4731.001.21271.21871.2127100.0045292.90
9472005.10.27 10:12sell4741.001.21411.21911.2131
9482005.10.27 10:12t/p4741.001.21311.21911.2131100.0045392.90
9492005.10.27 10:12sell4751.001.21371.21871.2127
9502005.10.27 10:12t/p4751.001.21271.21871.2127100.0045492.90
9512005.10.27 10:12sell4761.001.21411.21911.2131
9522005.10.27 10:12t/p4761.001.21311.21911.2131100.0045592.90
9532005.10.27 10:12sell4771.001.21371.21871.2127
9542005.10.27 10:13t/p4771.001.21271.21871.2127100.0045692.90
9552005.10.27 10:13sell4781.001.21411.21911.2131
9562005.10.27 10:13t/p4781.001.21311.21911.2131100.0045792.90
9572005.10.27 10:13sell4791.001.21371.21871.2127
9582005.10.27 10:13t/p4791.001.21271.21871.2127100.0045892.90
9592005.10.27 10:13sell4801.001.21411.21911.2131
9602005.10.27 10:13t/p4801.001.21311.21911.2131100.0045992.90
9612005.10.27 10:13sell4811.001.21371.21871.2127
9622005.10.27 10:13t/p4811.001.21271.21871.2127100.0046092.90
9632005.10.27 10:13sell4821.001.21411.21911.2131
9642005.10.27 10:13t/p4821.001.21311.21911.2131100.0046192.90
9652005.10.27 10:13sell4831.001.21371.21871.2127
9662005.10.27 10:13t/p4831.001.21271.21871.2127100.0046292.90
9672005.10.27 10:13sell4841.001.21411.21911.2131
9682005.10.27 10:13t/p4841.001.21311.21911.2131100.0046392.90
9692005.10.27 10:13sell4851.001.21371.21871.2127
9702005.10.27 10:13t/p4851.001.21271.21871.2127100.0046492.90
9712005.10.27 10:13sell4861.001.21411.21911.2131
9722005.10.27 10:13t/p4861.001.21311.21911.2131100.0046592.90
9732005.10.27 10:13sell4871.001.21371.21871.2127
9742005.10.27 10:13t/p4871.001.21271.21871.2127100.0046692.90
9752005.10.27 10:13sell4881.001.21411.21911.2131
9762005.10.27 10:13t/p4881.001.21311.21911.2131100.0046792.90
9772005.10.27 10:13sell4891.001.21371.21871.2127
9782005.10.27 10:14t/p4891.001.21271.21871.2127100.0046892.90
9792005.10.27 10:14sell4901.001.21411.21911.2131
9802005.10.27 10:14t/p4901.001.21311.21911.2131100.0046992.90
9812005.10.27 10:14sell4911.001.21371.21871.2127
9822005.10.27 10:14t/p4911.001.21271.21871.2127100.0047092.90
9832005.10.27 10:14sell4921.001.21411.21911.2131
9842005.10.27 10:14t/p4921.001.21311.21911.2131100.0047192.90
9852005.10.27 10:14sell4931.001.21371.21871.2127
9862005.10.27 10:14t/p4931.001.21271.21871.2127100.0047292.90
9872005.10.27 10:14sell4941.001.21411.21911.2131
9882005.10.27 10:17t/p4941.001.21311.21911.2131100.0047392.90
9892005.10.27 10:22sell4951.001.21381.21881.2128
9902005.10.27 10:45t/p4951.001.21281.21881.2128100.0047492.90
9912005.10.27 10:45sell4961.001.21371.21871.2127
9922005.10.27 10:45t/p4961.001.21271.21871.2127100.0047592.90
9932005.10.27 10:45sell4971.001.21371.21871.2127
9942005.10.27 10:45t/p4971.001.21271.21871.2127100.0047692.90
9952005.10.27 10:45sell4981.001.21371.21871.2127
9962005.10.27 10:46t/p4981.001.21271.21871.2127100.0047792.90
9972005.10.27 10:46sell4991.001.21371.21871.2127
9982005.10.27 10:46t/p4991.001.21271.21871.2127100.0047892.90
9992005.10.27 10:46sell5001.001.21371.21871.2127
10002005.10.27 10:46t/p5001.001.21271.21871.2127100.0047992.90
10012005.10.27 10:46sell5011.001.21371.21871.2127
10022005.10.27 10:47t/p5011.001.21271.21871.2127100.0048092.90
10032005.10.27 10:47sell5021.001.21371.21871.2127
10042005.10.27 10:47t/p5021.001.21271.21871.2127100.0048192.90
10052005.10.27 10:47sell5031.001.21371.21871.2127
10062005.10.27 10:47t/p5031.001.21271.21871.2127100.0048292.90
10072005.10.27 10:47sell5041.001.21371.21871.2127
10082005.10.27 10:48t/p5041.001.21271.21871.2127100.0048392.90
10092005.10.27 10:48sell5051.001.21371.21871.2127
10102005.10.27 10:48t/p5051.001.21271.21871.2127100.0048492.90
10112005.10.27 10:48sell5061.001.21371.21871.2127
10122005.10.27 10:48t/p5061.001.21271.21871.2127100.0048592.90
10132005.10.27 10:48sell5071.001.21371.21871.2127
10142005.10.27 10:49t/p5071.001.21271.21871.2127100.0048692.90
10152005.10.27 10:49sell5081.001.21371.21871.2127
10162005.10.27 10:49t/p5081.001.21271.21871.2127100.0048792.90
10172005.10.27 10:49sell5091.001.21371.21871.2127
10182005.10.27 10:49t/p5091.001.21271.21871.2127100.0048892.90
10192005.10.27 10:49sell5101.001.21401.21901.2130
10202005.10.27 10:55t/p5101.001.21301.21901.2130100.0048992.90
10212005.10.27 10:55sell5111.001.21411.21911.2131
10222005.10.27 10:55t/p5111.001.21311.21911.2131100.0049092.90
10232005.10.27 10:55sell5121.001.21411.21911.2131
10242005.10.27 10:55t/p5121.001.21311.21911.2131100.0049192.90
10252005.10.27 10:55sell5131.001.21411.21911.2131
10262005.10.27 10:56t/p5131.001.21311.21911.2131100.0049292.90
10272005.10.27 10:56sell5141.001.21411.21911.2131
10282005.10.27 10:56t/p5141.001.21311.21911.2131100.0049392.90
10292005.10.27 10:56sell5151.001.21411.21911.2131
10302005.10.27 10:56t/p5151.001.21311.21911.2131100.0049492.90
10312005.10.27 10:56sell5161.001.21411.21911.2131
10322005.10.27 10:57t/p5161.001.21311.21911.2131100.0049592.90
10332005.10.27 10:57sell5171.001.21411.21911.2131
10342005.10.27 11:00t/p5171.001.21311.21911.2131100.0049692.90
10352005.10.27 12:17sell5181.001.21371.21871.2127
10362005.10.27 12:17t/p5181.001.21271.21871.2127100.0049792.90
10372005.10.27 12:17sell5191.001.21441.21941.2134
10382005.10.27 12:17t/p5191.001.21341.21941.2134100.0049892.90
10392005.10.27 12:18sell5201.001.21441.21941.2134
10402005.10.27 12:18t/p5201.001.21341.21941.2134100.0049992.90
10412005.10.27 12:18sell5211.001.21441.21941.2134
10422005.10.27 12:18t/p5211.001.21341.21941.2134100.0050092.90
10432005.10.27 12:18sell5221.001.21441.21941.2134
10442005.10.27 12:18t/p5221.001.21341.21941.2134100.0050192.90
10452005.10.27 12:19sell5231.001.21441.21941.2134
10462005.10.27 12:19t/p5231.001.21341.21941.2134100.0050292.90
10472005.10.27 12:19sell5241.001.21441.21941.2134
10482005.10.27 12:19t/p5241.001.21341.21941.2134100.0050392.90
10492005.10.27 12:19sell5251.001.21441.21941.2134
10502005.10.27 12:20t/p5251.001.21341.21941.2134100.0050492.90
10512005.10.27 12:20sell5261.001.21441.21941.2134
10522005.10.27 12:20t/p5261.001.21341.21941.2134100.0050592.90
10532005.10.27 12:20sell5271.001.21441.21941.2134
10542005.10.27 12:20t/p5271.001.21341.21941.2134100.0050692.90
10552005.10.27 12:20sell5281.001.21441.21941.2134
10562005.10.27 12:21t/p5281.001.21341.21941.2134100.0050792.90
10572005.10.27 12:21sell5291.001.21441.21941.2134
10582005.10.27 12:21t/p5291.001.21341.21941.2134100.0050892.90
10592005.10.27 12:21sell5301.001.21441.21941.2134
10602005.10.27 12:21t/p5301.001.21341.21941.2134100.0050992.90
10612005.10.27 12:21sell5311.001.21441.21941.2134
10622005.10.27 12:22t/p5311.001.21341.21941.2134100.0051092.90
10632005.10.27 12:22sell5321.001.21441.21941.2134
10642005.10.27 12:22t/p5321.001.21341.21941.2134100.0051192.90
10652005.10.27 12:45sell5331.001.21361.21861.2126
10662005.10.27 13:02t/p5331.001.21261.21861.2126100.0051292.90
10672005.10.27 14:07sell5341.001.21381.21881.2128
10682005.10.27 20:07t/p5341.001.21281.21881.2128100.0051392.90
10692005.10.28 14:52buy5351.001.20961.20461.2106
10702005.10.28 14:52t/p5351.001.21061.20461.2106100.0051492.90
10712005.10.28 14:52buy5361.001.21121.20621.2122
10722005.10.28 14:52t/p5361.001.21221.20621.2122100.0051592.90
10732005.10.28 14:52buy5371.001.21121.20621.2122
10742005.10.28 14:52t/p5371.001.21221.20621.2122100.0051692.90
10752005.10.28 14:52buy5381.001.21121.20621.2122
10762005.10.28 14:52t/p5381.001.21221.20621.2122100.0051792.90
10772005.10.28 14:52buy5391.001.21121.20621.2122
10782005.10.28 14:52t/p5391.001.21221.20621.2122100.0051892.90
10792005.10.28 14:52buy5401.001.21121.20621.2122
10802005.10.28 14:52t/p5401.001.21221.20621.2122100.0051992.90
10812005.10.28 14:52buy5411.001.21121.20621.2122
10822005.10.28 14:52t/p5411.001.21221.20621.2122100.0052092.90
10832005.10.28 14:52buy5421.001.21121.20621.2122
10842005.10.28 14:52t/p5421.001.21221.20621.2122100.0052192.90
10852005.10.28 14:52buy5431.001.21121.20621.2122
10862005.10.28 14:52t/p5431.001.21221.20621.2122100.0052292.90
10872005.10.28 14:52buy5441.001.21121.20621.2122
10882005.10.28 14:52t/p5441.001.21221.20621.2122100.0052392.90
10892005.10.28 14:52buy5451.001.21121.20621.2122
10902005.10.28 14:52t/p5451.001.21221.20621.2122100.0052492.90
10912005.10.28 14:52buy5461.001.21121.20621.2122
10922005.10.28 14:52t/p5461.001.21221.20621.2122100.0052592.90
10932005.10.28 14:52buy5471.001.21121.20621.2122
10942005.10.28 14:52t/p5471.001.21221.20621.2122100.0052692.90
10952005.10.28 14:52buy5481.001.21121.20621.2122
10962005.10.28 14:52t/p5481.001.21221.20621.2122100.0052792.90
10972005.10.28 14:52buy5491.001.21121.20621.2122
10982005.10.28 14:52t/p5491.001.21221.20621.2122100.0052892.90
10992005.10.28 14:52buy5501.001.21121.20621.2122
11002005.10.28 14:52t/p5501.001.21221.20621.2122100.0052992.90
11012005.10.28 14:52buy5511.001.21121.20621.2122
11022005.10.28 14:52t/p5511.001.21221.20621.2122100.0053092.90
11032005.10.28 14:52buy5521.001.21121.20621.2122
11042005.10.28 14:52t/p5521.001.21221.20621.2122100.0053192.90
11052005.10.28 14:54buy5531.001.20961.20461.2106
11062005.10.28 14:59t/p5531.001.21061.20461.2106100.0053292.90
11072005.10.28 14:59buy5541.001.21111.20611.2121
11082005.10.28 15:29t/p5541.001.21211.20611.2121100.0053392.90
11092005.10.28 15:29buy5551.001.21111.20611.2121
11102005.10.28 15:29t/p5551.001.21211.20611.2121100.0053492.90
11112005.10.28 15:29buy5561.001.21111.20611.2121
11122005.10.28 15:29t/p5561.001.21211.20611.2121100.0053592.90
11132005.10.28 15:29buy5571.001.21111.20611.2121
11142005.10.28 15:29t/p5571.001.21211.20611.2121100.0053692.90
11152005.10.28 15:29buy5581.001.21111.20611.2121
11162005.10.28 15:29t/p5581.001.21211.20611.2121100.0053792.90
11172005.10.28 15:29buy5591.001.21111.20611.2121
11182005.10.28 15:29t/p5591.001.21211.20611.2121100.0053892.90
11192005.10.28 15:29buy5601.001.21111.20611.2121
11202005.10.28 15:29t/p5601.001.21211.20611.2121100.0053992.90
11212005.10.28 15:29buy5611.001.21111.20611.2121
11222005.10.28 15:29t/p5611.001.21211.20611.2121100.0054092.90
11232005.10.28 15:29buy5621.001.21111.20611.2121
11242005.10.28 15:29t/p5621.001.21211.20611.2121100.0054192.90
11252005.10.28 15:29buy5631.001.21111.20611.2121
11262005.10.28 15:29t/p5631.001.21211.20611.2121100.0054292.90
11272005.10.28 15:29buy5641.001.21111.20611.2121
11282005.10.28 15:29t/p5641.001.21211.20611.2121100.0054392.90
11292005.10.28 15:29buy5651.001.21111.20611.2121
11302005.10.28 15:29t/p5651.001.21211.20611.2121100.0054492.90
11312005.10.28 15:29buy5661.001.21111.20611.2121
11322005.10.28 15:29t/p5661.001.21211.20611.2121100.0054592.90
11332005.10.28 15:29buy5671.001.21111.20611.2121
11342005.10.28 15:29t/p5671.001.21211.20611.2121100.0054692.90
11352005.10.28 15:29buy5681.001.21111.20611.2121
11362005.10.28 15:29t/p5681.001.21211.20611.2121100.0054792.90
11372005.10.28 15:29buy5691.001.21111.20611.2121
11382005.10.28 15:29t/p5691.001.21211.20611.2121100.0054892.90
11392005.10.28 15:29buy5701.001.21111.20611.2121
11402005.10.28 15:29t/p5701.001.21211.20611.2121100.0054992.90
11412005.10.28 15:52buy5711.001.21141.20641.2124
11422005.10.28 15:55t/p5711.001.21241.20641.2124100.0055092.90
11432005.10.28 15:55buy5721.001.21031.20531.2113
11442005.10.28 15:55t/p5721.001.21131.20531.2113100.0055192.90
11452005.10.28 15:55buy5731.001.21031.20531.2113
11462005.10.28 15:55t/p5731.001.21131.20531.2113100.0055292.90
11472005.10.28 15:55buy5741.001.21031.20531.2113
11482005.10.28 15:55t/p5741.001.21131.20531.2113100.0055392.90
11492005.10.28 15:55buy5751.001.21031.20531.2113
11502005.10.28 15:55t/p5751.001.21131.20531.2113100.0055492.90
11512005.10.28 15:55buy5761.001.21031.20531.2113
11522005.10.28 15:55t/p5761.001.21131.20531.2113100.0055592.90
11532005.10.28 15:55buy5771.001.21031.20531.2113
11542005.10.28 15:56t/p5771.001.21131.20531.2113100.0055692.90
11552005.10.28 15:56buy5781.001.21031.20531.2113
11562005.10.28 15:56t/p5781.001.21131.20531.2113100.0055792.90
11572005.10.28 15:56buy5791.001.21031.20531.2113
11582005.10.28 15:56t/p5791.001.21131.20531.2113100.0055892.90
11592005.10.28 16:20buy5801.001.21121.20621.2122
11602005.10.28 18:47s/l5801.001.20621.20621.2122-500.0055392.90
11612005.10.28 18:47buy5811.001.20651.20151.2075
11622005.10.31 09:59t/p5811.001.20751.20151.207599.1755492.08
11632005.10.31 16:00buy5821.001.20071.19571.2017
11642005.10.31 16:02t/p5821.001.20171.19571.2017100.0055592.08
11652005.10.31 16:02buy5831.001.20211.19711.2031
11662005.10.31 17:45s/l5831.001.19711.19711.2031-500.0055092.08
11672005.10.31 17:45buy5841.001.19741.19241.1984
11682005.10.31 17:59t/p5841.001.19841.19241.1984100.0055192.08
11692005.10.31 17:59buy5851.001.19981.19481.2008
11702005.11.01 10:50t/p5851.001.20081.19481.200899.1755291.25
11712005.11.01 12:17sell5861.001.20191.20691.2009
11722005.11.01 12:30t/p5861.001.20091.20691.2009100.0055391.25
11732005.11.01 14:42sell5871.001.20211.20711.2011
11742005.11.01 15:00t/p5871.001.20111.20711.2011100.0055491.25
11752005.11.01 15:10sell5881.001.20201.20701.2010
11762005.11.01 15:32t/p5881.001.20101.20701.2010100.0055591.25
11772005.11.01 21:20sell5891.001.20191.20691.2009
11782005.11.01 21:25t/p5891.001.20091.20691.2009100.0055691.25
11792005.11.01 23:10sell5901.001.20191.20691.2009
11802005.11.02 02:30t/p5901.001.20091.20691.2009100.6955791.94
11812005.11.03 00:00sell5911.001.20711.21211.2061
11822005.11.03 01:30t/p5911.001.20611.21211.2061100.0055891.94
11832005.11.03 01:30sell5921.001.20581.21081.2048
11842005.11.03 13:12t/p5921.001.20481.21081.2048100.0055991.94
11852005.11.03 15:52buy5931.001.20001.19501.2010
11862005.11.03 15:52t/p5931.001.20101.19501.2010100.0056091.94
11872005.11.03 15:52buy5941.001.20171.19671.2027
11882005.11.03 15:52t/p5941.001.20271.19671.2027100.0056191.94
11892005.11.03 15:52buy5951.001.20001.19501.2010
11902005.11.03 15:52t/p5951.001.20101.19501.2010100.0056291.94
11912005.11.03 15:52buy5961.001.20171.19671.2027
11922005.11.03 15:52t/p5961.001.20271.19671.2027100.0056391.94
11932005.11.03 15:52buy5971.001.20001.19501.2010
11942005.11.03 15:52t/p5971.001.20101.19501.2010100.0056491.94
11952005.11.03 15:52buy5981.001.20171.19671.2027
11962005.11.03 15:52t/p5981.001.20271.19671.2027100.0056591.94
11972005.11.03 15:52buy5991.001.20001.19501.2010
11982005.11.03 15:52t/p5991.001.20101.19501.2010100.0056691.94
11992005.11.03 15:52buy6001.001.20171.19671.2027
12002005.11.03 15:52t/p6001.001.20271.19671.2027100.0056791.94
12012005.11.03 15:52buy6011.001.20001.19501.2010
12022005.11.03 15:52t/p6011.001.20101.19501.2010100.0056891.94
12032005.11.03 15:52buy6021.001.20171.19671.2027
12042005.11.03 15:52t/p6021.001.20271.19671.2027100.0056991.94
12052005.11.03 15:52buy6031.001.20001.19501.2010
12062005.11.03 15:52t/p6031.001.20101.19501.2010100.0057091.94
12072005.11.03 15:52buy6041.001.20171.19671.2027
12082005.11.03 15:52t/p6041.001.20271.19671.2027100.0057191.94
12092005.11.03 15:52buy6051.001.20001.19501.2010
12102005.11.03 15:52t/p6051.001.20101.19501.2010100.0057291.94
12112005.11.03 15:52buy6061.001.20171.19671.2027
12122005.11.03 15:52t/p6061.001.20271.19671.2027100.0057391.94
12132005.11.03 15:52buy6071.001.20001.19501.2010
12142005.11.03 15:52t/p6071.001.20101.19501.2010100.0057491.94
12152005.11.03 15:52buy6081.001.20171.19671.2027
12162005.11.03 15:52t/p6081.001.20271.19671.2027100.0057591.94
12172005.11.03 15:52buy6091.001.20001.19501.2010
12182005.11.03 15:52t/p6091.001.20101.19501.2010100.0057691.94
12192005.11.03 15:52buy6101.001.20171.19671.2027
12202005.11.03 15:52t/p6101.001.20271.19671.2027100.0057791.94
12212005.11.03 15:52buy6111.001.20001.19501.2010
12222005.11.03 15:52t/p6111.001.20101.19501.2010100.0057891.94
12232005.11.03 15:52buy6121.001.20171.19671.2027
12242005.11.03 15:52t/p6121.001.20271.19671.2027100.0057991.94
12252005.11.03 15:52buy6131.001.20001.19501.2010
12262005.11.03 15:52t/p6131.001.20101.19501.2010100.0058091.94
12272005.11.03 15:52buy6141.001.20171.19671.2027
12282005.11.03 15:52t/p6141.001.20271.19671.2027100.0058191.94
12292005.11.03 15:52buy6151.001.20001.19501.2010
12302005.11.03 15:52t/p6151.001.20101.19501.2010100.0058291.94
12312005.11.03 15:52buy6161.001.20171.19671.2027
12322005.11.03 15:52t/p6161.001.20271.19671.2027100.0058391.94
12332005.11.03 15:52buy6171.001.20001.19501.2010
12342005.11.03 15:52t/p6171.001.20101.19501.2010100.0058491.94
12352005.11.03 15:52buy6181.001.20171.19671.2027
12362005.11.03 15:52t/p6181.001.20271.19671.2027100.0058591.94
12372005.11.03 15:52buy6191.001.20001.19501.2010
12382005.11.03 15:52t/p6191.001.20101.19501.2010100.0058691.94
12392005.11.03 15:52buy6201.001.20171.19671.2027
12402005.11.03 15:52t/p6201.001.20271.19671.2027100.0058791.94
12412005.11.03 15:52buy6211.001.20001.19501.2010
12422005.11.03 15:52t/p6211.001.20101.19501.2010100.0058891.94
12432005.11.03 15:52buy6221.001.20171.19671.2027
12442005.11.03 15:52t/p6221.001.20271.19671.2027100.0058991.94
12452005.11.03 15:54buy6231.001.20001.19501.2010
12462005.11.03 16:00t/p6231.001.20101.19501.2010100.0059091.94
12472005.11.03 16:00buy6241.001.20131.19631.2023
12482005.11.03 19:10s/l6241.001.19631.19631.2023-500.0058591.94
12492005.11.03 19:10buy6251.001.19641.19141.1974
12502005.11.04 15:32t/p6251.001.19741.19141.197499.1758691.12
12512005.11.04 15:32sell6261.001.19751.20251.1965
12522005.11.04 15:34t/p6261.001.19651.20251.1965100.0058791.12
12532005.11.04 15:34sell6271.001.19731.20231.1963
12542005.11.04 15:34t/p6271.001.19631.20231.1963100.0058891.12
12552005.11.04 15:34sell6281.001.19731.20231.1963
12562005.11.04 15:34t/p6281.001.19631.20231.1963100.0058991.12
12572005.11.04 15:34sell6291.001.19731.20231.1963
12582005.11.04 15:34t/p6291.001.19631.20231.1963100.0059091.12
12592005.11.04 15:34sell6301.001.19731.20231.1963
12602005.11.04 15:34t/p6301.001.19631.20231.1963100.0059191.12
12612005.11.04 15:34sell6311.001.19731.20231.1963
12622005.11.04 15:34t/p6311.001.19631.20231.1963100.0059291.12
12632005.11.04 15:34sell6321.001.19731.20231.1963
12642005.11.04 15:34t/p6321.001.19631.20231.1963100.0059391.12
12652005.11.04 15:34sell6331.001.19731.20231.1963
12662005.11.04 15:34t/p6331.001.19631.20231.1963100.0059491.12
12672005.11.04 15:34sell6341.001.19731.20231.1963
12682005.11.04 15:34t/p6341.001.19631.20231.1963100.0059591.12
12692005.11.04 15:34sell6351.001.19731.20231.1963
12702005.11.04 15:34t/p6351.001.19631.20231.1963100.0059691.12
12712005.11.04 15:34sell6361.001.19731.20231.1963
12722005.11.04 15:34t/p6361.001.19631.20231.1963100.0059791.12
12732005.11.04 15:34sell6371.001.19731.20231.1963
12742005.11.04 15:34t/p6371.001.19631.20231.1963100.0059891.12
12752005.11.04 15:34sell6381.001.19731.20231.1963
12762005.11.04 15:34t/p6381.001.19631.20231.1963100.0059991.12
12772005.11.04 15:34sell6391.001.19731.20231.1963
12782005.11.04 15:34t/p6391.001.19631.20231.1963100.0060091.12
12792005.11.04 15:34sell6401.001.19731.20231.1963
12802005.11.04 15:34t/p6401.001.19631.20231.1963100.0060191.12
12812005.11.04 15:34sell6411.001.19731.20231.1963
12822005.11.04 15:34t/p6411.001.19631.20231.1963100.0060291.12
12832005.11.04 15:34sell6421.001.19731.20231.1963
12842005.11.04 15:34t/p6421.001.19631.20231.1963100.0060391.12
12852005.11.04 15:34sell6431.001.19731.20231.1963
12862005.11.04 15:34t/p6431.001.19631.20231.1963100.0060491.12
12872005.11.04 15:34sell6441.001.19731.20231.1963
12882005.11.04 15:34t/p6441.001.19631.20231.1963100.0060591.12
12892005.11.04 15:34sell6451.001.19731.20231.1963
12902005.11.04 15:34t/p6451.001.19631.20231.1963100.0060691.12
12912005.11.04 15:34sell6461.001.19731.20231.1963
12922005.11.04 15:34t/p6461.001.19631.20231.1963100.0060791.12
12932005.11.04 15:34sell6471.001.19731.20231.1963
12942005.11.04 15:34t/p6471.001.19631.20231.1963100.0060891.12
12952005.11.04 15:54sell6481.001.19761.20261.1966
12962005.11.04 15:54t/p6481.001.19661.20261.1966100.0060991.12
12972005.11.04 15:54sell6491.001.19761.20261.1966
12982005.11.04 15:54t/p6491.001.19661.20261.1966100.0061091.12
12992005.11.04 15:54sell6501.001.19761.20261.1966
13002005.11.04 15:54t/p6501.001.19661.20261.1966100.0061191.12
13012005.11.04 15:54sell6511.001.19761.20261.1966
13022005.11.04 15:54t/p6511.001.19661.20261.1966100.0061291.12
13032005.11.04 15:54sell6521.001.19761.20261.1966
13042005.11.04 15:54t/p6521.001.19661.20261.1966100.0061391.12
13052005.11.04 15:54sell6531.001.19761.20261.1966
13062005.11.04 15:54t/p6531.001.19661.20261.1966100.0061491.12
13072005.11.04 15:54sell6541.001.19761.20261.1966
13082005.11.04 15:54t/p6541.001.19661.20261.1966100.0061591.12
13092005.11.04 15:54sell6551.001.19761.20261.1966
13102005.11.04 15:54t/p6551.001.19661.20261.1966100.0061691.12
13112005.11.04 15:54sell6561.001.19761.20261.1966
13122005.11.04 15:54t/p6561.001.19661.20261.1966100.0061791.12
13132005.11.04 15:54sell6571.001.19761.20261.1966
13142005.11.04 15:54t/p6571.001.19661.20261.1966100.0061891.12
13152005.11.04 15:54sell6581.001.19761.20261.1966
13162005.11.04 15:54t/p6581.001.19661.20261.1966100.0061991.12
13172005.11.04 15:54sell6591.001.19761.20261.1966
13182005.11.04 15:54t/p6591.001.19661.20261.1966100.0062091.12
13192005.11.04 15:54sell6601.001.19761.20261.1966
13202005.11.04 15:54t/p6601.001.19661.20261.1966100.0062191.12
13212005.11.04 15:54sell6611.001.19761.20261.1966
13222005.11.04 15:54t/p6611.001.19661.20261.1966100.0062291.12
13232005.11.04 15:54sell6621.001.19761.20261.1966
13242005.11.04 15:54t/p6621.001.19661.20261.1966100.0062391.12
13252005.11.04 15:54sell6631.001.19761.20261.1966
13262005.11.04 15:54t/p6631.001.19661.20261.1966100.0062491.12
13272005.11.04 15:54sell6641.001.19761.20261.1966
13282005.11.04 15:54t/p6641.001.19661.20261.1966100.0062591.12
13292005.11.04 15:54sell6651.001.19761.20261.1966
13302005.11.04 15:54t/p6651.001.19661.20261.1966100.0062691.12
13312005.11.04 15:54sell6661.001.19761.20261.1966
13322005.11.04 15:54t/p6661.001.19661.20261.1966100.0062791.12
13332005.11.04 15:54sell6671.001.19761.20261.1966
13342005.11.04 15:54t/p6671.001.19661.20261.1966100.0062891.12
13352005.11.04 15:54sell6681.001.19761.20261.1966
13362005.11.04 15:54t/p6681.001.19661.20261.1966100.0062991.12
13372005.11.04 15:59sell6691.001.19761.20261.1966
13382005.11.04 16:05t/p6691.001.19661.20261.1966100.0063091.12
13392005.11.04 16:10sell6701.001.19711.20211.1961
13402005.11.04 16:15t/p6701.001.19611.20211.1961100.0063191.12
13412005.11.04 16:15sell6711.001.19731.20231.1963
13422005.11.04 16:15t/p6711.001.19631.20231.1963100.0063291.12
13432005.11.04 16:15sell6721.001.19731.20231.1963
13442005.11.04 16:15t/p6721.001.19631.20231.1963100.0063391.12
13452005.11.04 16:15sell6731.001.19731.20231.1963
13462005.11.04 16:15t/p6731.001.19631.20231.1963100.0063491.12
13472005.11.04 16:15sell6741.001.19731.20231.1963
13482005.11.04 16:15t/p6741.001.19631.20231.1963100.0063591.12
13492005.11.04 16:15sell6751.001.19731.20231.1963
13502005.11.04 16:15t/p6751.001.19631.20231.1963100.0063691.12
13512005.11.04 16:16sell6761.001.19731.20231.1963
13522005.11.04 16:16t/p6761.001.19631.20231.1963100.0063791.12
13532005.11.04 16:16sell6771.001.19731.20231.1963
13542005.11.04 16:16t/p6771.001.19631.20231.1963100.0063891.12
13552005.11.04 16:16sell6781.001.19731.20231.1963
13562005.11.04 16:16t/p6781.001.19631.20231.1963100.0063991.12
13572005.11.04 16:16sell6791.001.19731.20231.1963
13582005.11.04 16:16t/p6791.001.19631.20231.1963100.0064091.12
13592005.11.04 16:16sell6801.001.19731.20231.1963
13602005.11.04 16:16t/p6801.001.19631.20231.1963100.0064191.12
13612005.11.04 16:16sell6811.001.19731.20231.1963
13622005.11.04 16:16t/p6811.001.19631.20231.1963100.0064291.12
13632005.11.04 16:17sell6821.001.19731.20231.1963
13642005.11.04 16:17t/p6821.001.19631.20231.1963100.0064391.12
13652005.11.04 16:17sell6831.001.19731.20231.1963
13662005.11.04 16:17t/p6831.001.19631.20231.1963100.0064491.12
13672005.11.04 16:17sell6841.001.19731.20231.1963
13682005.11.04 16:17t/p6841.001.19631.20231.1963100.0064591.12
13692005.11.07 16:00buy6851.001.17891.17391.1799
13702005.11.07 16:02t/p6851.001.17991.17391.1799100.0064691.12
13712005.11.07 16:02buy6861.001.17991.17491.1809
13722005.11.07 17:35t/p6861.001.18091.17491.1809100.0064791.12
13732005.11.07 17:40buy6871.001.17991.17491.1809
13742005.11.07 21:07t/p6871.001.18091.17491.1809100.0064891.12
13752005.11.07 21:07buy6881.001.17971.17471.1807
13762005.11.07 21:07t/p6881.001.18071.17471.1807100.0064991.12
13772005.11.07 21:07buy6891.001.17941.17441.1804
13782005.11.07 21:07t/p6891.001.18041.17441.1804100.0065091.12
13792005.11.07 21:08buy6901.001.17971.17471.1807
13802005.11.07 21:08t/p6901.001.18071.17471.1807100.0065191.12
13812005.11.07 21:08buy6911.001.17941.17441.1804
13822005.11.07 21:08t/p6911.001.18041.17441.1804100.0065291.12
13832005.11.07 21:08buy6921.001.17971.17471.1807
13842005.11.07 21:08t/p6921.001.18071.17471.1807100.0065391.12
13852005.11.07 21:08buy6931.001.17941.17441.1804
13862005.11.07 21:08t/p6931.001.18041.17441.1804100.0065491.12
13872005.11.07 21:08buy6941.001.17971.17471.1807
13882005.11.07 21:08t/p6941.001.18071.17471.1807100.0065591.12
13892005.11.07 21:08buy6951.001.17941.17441.1804
13902005.11.07 21:08t/p6951.001.18041.17441.1804100.0065691.12
13912005.11.07 21:09buy6961.001.17971.17471.1807
13922005.11.07 21:09t/p6961.001.18071.17471.1807100.0065791.12
13932005.11.07 21:09buy6971.001.17941.17441.1804
13942005.11.07 21:09t/p6971.001.18041.17441.1804100.0065891.12
13952005.11.07 21:20buy6981.001.17981.17481.1808
13962005.11.07 21:30t/p6981.001.18081.17481.1808100.0065991.12
13972005.11.08 00:02buy6991.001.17981.17481.1808
13982005.11.08 03:12s/l6991.001.17481.17481.1808-500.0065491.12
13992005.11.08 03:12buy7001.001.17491.16991.1759
14002005.11.08 16:32t/p7001.001.17591.16991.1759100.0065591.12
14012005.11.09 13:20buy7011.001.17351.16851.1745
14022005.11.09 13:20t/p7011.001.17451.16851.1745100.0065691.12
14032005.11.09 13:20buy7021.001.17351.16851.1745
14042005.11.09 13:20t/p7021.001.17451.16851.1745100.0065791.12
14052005.11.09 13:20buy7031.001.17351.16851.1745
14062005.11.09 13:20t/p7031.001.17451.16851.1745100.0065891.12
14072005.11.09 13:20buy7041.001.17351.16851.1745
14082005.11.09 13:20t/p7041.001.17451.16851.1745100.0065991.12
14092005.11.09 13:20buy7051.001.17351.16851.1745
14102005.11.09 13:20t/p7051.001.17451.16851.1745100.0066091.12
14112005.11.09 13:20buy7061.001.17351.16851.1745
14122005.11.09 13:21t/p7061.001.17451.16851.1745100.0066191.12
14132005.11.09 13:21buy7071.001.17351.16851.1745
14142005.11.09 13:21t/p7071.001.17451.16851.1745100.0066291.12
14152005.11.09 13:21buy7081.001.17351.16851.1745
14162005.11.09 13:21t/p7081.001.17451.16851.1745100.0066391.12
14172005.11.09 13:22buy7091.001.17351.16851.1745
14182005.11.09 13:22t/p7091.001.17451.16851.1745100.0066491.12
14192005.11.09 13:22buy7101.001.17351.16851.1745
14202005.11.09 13:22t/p7101.001.17451.16851.1745100.0066591.12
14212005.11.09 13:22buy7111.001.17351.16851.1745
14222005.11.09 13:22t/p7111.001.17451.16851.1745100.0066691.12
14232005.11.09 13:22buy7121.001.17351.16851.1745
14242005.11.09 13:22t/p7121.001.17451.16851.1745100.0066791.12
14252005.11.09 13:23buy7131.001.17351.16851.1745
14262005.11.09 13:23t/p7131.001.17451.16851.1745100.0066891.12
14272005.11.09 13:23buy7141.001.17351.16851.1745
14282005.11.09 13:23t/p7141.001.17451.16851.1745100.0066991.12
14292005.11.09 13:23buy7151.001.17351.16851.1745
14302005.11.09 13:23t/p7151.001.17451.16851.1745100.0067091.12
14312005.11.09 13:23buy7161.001.17351.16851.1745
14322005.11.09 13:23t/p7161.001.17451.16851.1745100.0067191.12
14332005.11.09 13:23buy7171.001.17351.16851.1745
14342005.11.09 13:23t/p7171.001.17451.16851.1745100.0067291.12
14352005.11.09 13:23buy7181.001.17351.16851.1745
14362005.11.09 13:24t/p7181.001.17451.16851.1745100.0067391.12
14372005.11.09 13:25buy7191.001.17401.16901.1750
14382005.11.09 13:25t/p7191.001.17501.16901.1750100.0067491.12
14392005.11.09 13:25buy7201.001.17371.16871.1747
14402005.11.09 13:25t/p7201.001.17471.16871.1747100.0067591.12
14412005.11.09 13:25buy7211.001.17371.16871.1747
14422005.11.09 13:25t/p7211.001.17471.16871.1747100.0067691.12
14432005.11.09 13:25buy7221.001.17371.16871.1747
14442005.11.09 13:25t/p7221.001.17471.16871.1747100.0067791.12
14452005.11.09 13:25buy7231.001.17371.16871.1747
14462005.11.09 13:25t/p7231.001.17471.16871.1747100.0067891.12
14472005.11.09 13:25buy7241.001.17371.16871.1747
14482005.11.09 13:25t/p7241.001.17471.16871.1747100.0067991.12
14492005.11.09 13:25buy7251.001.17371.16871.1747
14502005.11.09 13:26t/p7251.001.17471.16871.1747100.0068091.12
14512005.11.09 13:26buy7261.001.17371.16871.1747
14522005.11.09 13:26t/p7261.001.17471.16871.1747100.0068191.12
14532005.11.09 13:26buy7271.001.17371.16871.1747
14542005.11.09 14:00t/p7271.001.17471.16871.1747100.0068291.12
14552005.11.09 14:22buy7281.001.17401.16901.1750
14562005.11.09 14:25t/p7281.001.17501.16901.1750100.0068391.12
14572005.11.09 14:25buy7291.001.17391.16891.1749
14582005.11.09 14:25t/p7291.001.17491.16891.1749100.0068491.12
14592005.11.09 14:25buy7301.001.17391.16891.1749
14602005.11.09 14:25t/p7301.001.17491.16891.1749100.0068591.12
14612005.11.09 14:25buy7311.001.17391.16891.1749
14622005.11.09 14:25t/p7311.001.17491.16891.1749100.0068691.12
14632005.11.09 14:26buy7321.001.17391.16891.1749
14642005.11.09 14:26t/p7321.001.17491.16891.1749100.0068791.12
14652005.11.09 14:26buy7331.001.17391.16891.1749
14662005.11.09 14:26t/p7331.001.17491.16891.1749100.0068891.12
14672005.11.09 14:26buy7341.001.17391.16891.1749
14682005.11.09 14:26t/p7341.001.17491.16891.1749100.0068991.12
14692005.11.09 15:17buy7351.001.17391.16891.1749
14702005.11.09 15:29t/p7351.001.17491.16891.1749100.0069091.12
14712005.11.10 13:50sell7361.001.17891.18391.1779
14722005.11.10 13:55t/p7361.001.17791.18391.1779100.0069191.12
14732005.11.10 15:39sell7371.001.17891.18391.1779
14742005.11.10 15:42t/p7371.001.17791.18391.1779100.0069291.12
14752005.11.10 15:42sell7381.001.17911.18411.1781
14762005.11.10 15:42t/p7381.001.17811.18411.1781100.0069391.12
14772005.11.10 15:42sell7391.001.17911.18411.1781
14782005.11.10 15:42t/p7391.001.17811.18411.1781100.0069491.12
14792005.11.10 15:42sell7401.001.17911.18411.1781
14802005.11.10 15:42t/p7401.001.17811.18411.1781100.0069591.12
14812005.11.10 15:42sell7411.001.17911.18411.1781
14822005.11.10 15:42t/p7411.001.17811.18411.1781100.0069691.12
14832005.11.10 15:42sell7421.001.17911.18411.1781
14842005.11.10 15:42t/p7421.001.17811.18411.1781100.0069791.12
14852005.11.10 15:42sell7431.001.17911.18411.1781
14862005.11.10 15:42t/p7431.001.17811.18411.1781100.0069891.12
14872005.11.10 15:42sell7441.001.17911.18411.1781
14882005.11.10 15:42t/p7441.001.17811.18411.1781100.0069991.12
14892005.11.10 15:42sell7451.001.17911.18411.1781
14902005.11.10 15:42t/p7451.001.17811.18411.1781100.0070091.12
14912005.11.10 15:42sell7461.001.17911.18411.1781
14922005.11.10 15:42t/p7461.001.17811.18411.1781100.0070191.12
14932005.11.10 15:42sell7471.001.17911.18411.1781
14942005.11.10 15:42t/p7471.001.17811.18411.1781100.0070291.12
14952005.11.10 15:42sell7481.001.17911.18411.1781
14962005.11.10 15:42t/p7481.001.17811.18411.1781100.0070391.12
14972005.11.10 15:42sell7491.001.17911.18411.1781
14982005.11.10 15:42t/p7491.001.17811.18411.1781100.0070491.12
14992005.11.10 15:42sell7501.001.17911.18411.1781
15002005.11.10 15:42t/p7501.001.17811.18411.1781100.0070591.12
15012005.11.10 15:42sell7511.001.17911.18411.1781
15022005.11.10 15:42t/p7511.001.17811.18411.1781100.0070691.12
15032005.11.10 15:42sell7521.001.17911.18411.1781
15042005.11.10 15:42t/p7521.001.17811.18411.1781100.0070791.12
15052005.11.10 15:42sell7531.001.17911.18411.1781
15062005.11.10 15:42t/p7531.001.17811.18411.1781100.0070891.12
15072005.11.10 15:42sell7541.001.17911.18411.1781
15082005.11.10 15:42t/p7541.001.17811.18411.1781100.0070991.12
15092005.11.10 15:42sell7551.001.17911.18411.1781
15102005.11.10 15:42t/p7551.001.17811.18411.1781100.0071091.12
15112005.11.10 15:42sell7561.001.17911.18411.1781
15122005.11.10 15:42t/p7561.001.17811.18411.1781100.0071191.12
15132005.11.10 15:42sell7571.001.17911.18411.1781
15142005.11.10 15:42t/p7571.001.17811.18411.1781100.0071291.12
15152005.11.10 15:42sell7581.001.17911.18411.1781
15162005.11.10 15:42t/p7581.001.17811.18411.1781100.0071391.12
15172005.11.10 21:32buy7591.001.17111.16611.1721
15182005.11.10 21:32t/p7591.001.17211.16611.1721100.0071491.12
15192005.11.10 21:32buy7601.001.17111.16611.1721
15202005.11.10 21:32t/p7601.001.17211.16611.1721100.0071591.12
15212005.11.10 21:32buy7611.001.17111.16611.1721
15222005.11.10 21:33t/p7611.001.17211.16611.1721100.0071691.12
15232005.11.10 21:33buy7621.001.17111.16611.1721
15242005.11.10 21:33t/p7621.001.17211.16611.1721100.0071791.12
15252005.11.10 21:33buy7631.001.17111.16611.1721
15262005.11.10 21:33t/p7631.001.17211.16611.1721100.0071891.12
15272005.11.10 21:33buy7641.001.17111.16611.1721
15282005.11.10 21:33t/p7641.001.17211.16611.1721100.0071991.12
15292005.11.10 21:33buy7651.001.17111.16611.1721
15302005.11.10 21:33t/p7651.001.17211.16611.1721100.0072091.12
15312005.11.10 21:33buy7661.001.17111.16611.1721
15322005.11.10 21:33t/p7661.001.17211.16611.1721100.0072191.12
15332005.11.10 21:33buy7671.001.17111.16611.1721
15342005.11.10 21:37t/p7671.001.17211.16611.1721100.0072291.12
15352005.11.10 21:37buy7681.001.17131.16631.1723
15362005.11.10 21:37t/p7681.001.17231.16631.1723100.0072391.12
15372005.11.10 21:37buy7691.001.17131.16631.1723
15382005.11.10 21:37t/p7691.001.17231.16631.1723100.0072491.12
15392005.11.10 21:37buy7701.001.17131.16631.1723
15402005.11.10 21:38t/p7701.001.17231.16631.1723100.0072591.12
15412005.11.10 21:38buy7711.001.17131.16631.1723
15422005.11.10 21:38t/p7711.001.17231.16631.1723100.0072691.12
15432005.11.10 21:38buy7721.001.17131.16631.1723
15442005.11.10 21:38t/p7721.001.17231.16631.1723100.0072791.12
15452005.11.10 21:38buy7731.001.17131.16631.1723
15462005.11.10 21:38t/p7731.001.17231.16631.1723100.0072891.12
15472005.11.10 21:38buy7741.001.17131.16631.1723
15482005.11.10 21:38t/p7741.001.17231.16631.1723100.0072991.12
15492005.11.10 21:38buy7751.001.17131.16631.1723
15502005.11.10 21:38t/p7751.001.17231.16631.1723100.0073091.12
15512005.11.10 21:38buy7761.001.17131.16631.1723
15522005.11.10 21:39t/p7761.001.17231.16631.1723100.0073191.12
15532005.11.10 21:40buy7771.001.16971.16471.1707
15542005.11.10 21:40t/p7771.001.17071.16471.1707100.0073291.12
15552005.11.10 21:40buy7781.001.17051.16551.1715
15562005.11.10 21:40t/p7781.001.17151.16551.1715100.0073391.12
15572005.11.10 21:40buy7791.001.17051.16551.1715
15582005.11.10 21:40t/p7791.001.17151.16551.1715100.0073491.12
15592005.11.10 21:40buy7801.001.17051.16551.1715
15602005.11.10 21:40t/p7801.001.17151.16551.1715100.0073591.12
15612005.11.10 21:40buy7811.001.17051.16551.1715
15622005.11.10 21:40t/p7811.001.17151.16551.1715100.0073691.12
15632005.11.10 21:40buy7821.001.17051.16551.1715
15642005.11.10 21:40t/p7821.001.17151.16551.1715100.0073791.12
15652005.11.10 21:40buy7831.001.17051.16551.1715
15662005.11.10 21:41t/p7831.001.17151.16551.1715100.0073891.12
15672005.11.10 21:41buy7841.001.17051.16551.1715
15682005.11.10 21:41t/p7841.001.17151.16551.1715100.0073991.12
15692005.11.10 21:41buy7851.001.17051.16551.1715
15702005.11.10 21:41t/p7851.001.17151.16551.1715100.0074091.12
15712005.11.10 21:41buy7861.001.17051.16551.1715
15722005.11.10 21:45t/p7861.001.17151.16551.1715100.0074191.12
15732005.11.10 21:45buy7871.001.17101.16601.1720
15742005.11.11 22:50t/p7871.001.17201.16601.172099.1774290.29
15752005.11.14 15:20buy7881.001.16981.16481.1708
15762005.11.14 16:29t/p7881.001.17081.16481.1708100.0074390.29
15772005.11.14 16:29buy7891.001.17131.16631.1723
15782005.11.14 18:40s/l7891.001.16631.16631.1723-500.0073890.29
15792005.11.14 18:40buy7901.001.16631.16131.1673
15802005.11.14 19:00t/p7901.001.16731.16131.1673100.0073990.29
15812005.11.14 19:00buy7911.001.16801.16301.1690
15822005.11.14 20:00t/p7911.001.16901.16301.1690100.0074090.29
15832005.11.14 20:00buy7921.001.17091.16591.1719
15842005.11.15 10:02close7921.001.17111.16591.171919.1774109.47
15852005.11.15 10:02sell7931.001.17101.17601.1700
15862005.11.15 10:15t/p7931.001.17001.17601.1700100.0074209.47
15872005.11.15 10:22sell7941.001.17141.17641.1704
15882005.11.15 10:22t/p7941.001.17041.17641.1704100.0074309.47
15892005.11.15 10:22sell7951.001.17141.17641.1704
15902005.11.15 10:23t/p7951.001.17041.17641.1704100.0074409.47
15912005.11.15 10:23sell7961.001.17141.17641.1704
15922005.11.15 10:23t/p7961.001.17041.17641.1704100.0074509.47
15932005.11.15 10:23sell7971.001.17141.17641.1704
15942005.11.15 10:23t/p7971.001.17041.17641.1704100.0074609.47
15952005.11.15 10:23sell7981.001.17141.17641.1704
15962005.11.15 10:24t/p7981.001.17041.17641.1704100.0074709.47
15972005.11.15 10:24sell7991.001.17141.17641.1704
15982005.11.15 10:24t/p7991.001.17041.17641.1704100.0074809.47
15992005.11.15 10:24sell8001.001.17141.17641.1704
16002005.11.15 10:24t/p8001.001.17041.17641.1704100.0074909.47
16012005.11.15 10:24sell8011.001.17141.17641.1704
16022005.11.15 10:42t/p8011.001.17041.17641.1704100.0075009.47
16032005.11.15 10:52sell8021.001.17121.17621.1702
16042005.11.15 12:05t/p8021.001.17021.17621.1702100.0075109.47
16052005.11.15 18:42sell8031.001.17101.17601.1700
16062005.11.15 18:55t/p8031.001.17001.17601.1700100.0075209.47
16072005.11.15 18:55sell8041.001.17101.17601.1700
16082005.11.15 18:55t/p8041.001.17001.17601.1700100.0075309.47
16092005.11.15 18:55sell8051.001.17101.17601.1700
16102005.11.15 18:55t/p8051.001.17001.17601.1700100.0075409.47
16112005.11.15 18:55sell8061.001.17101.17601.1700
16122005.11.15 18:55t/p8061.001.17001.17601.1700100.0075509.47
16132005.11.15 18:55sell8071.001.17101.17601.1700
16142005.11.15 18:55t/p8071.001.17001.17601.1700100.0075609.47
16152005.11.15 18:55sell8081.001.17101.17601.1700
16162005.11.15 18:55t/p8081.001.17001.17601.1700100.0075709.47
16172005.11.15 18:56sell8091.001.17101.17601.1700
16182005.11.15 18:56t/p8091.001.17001.17601.1700100.0075809.47
16192005.11.15 18:56sell8101.001.17101.17601.1700
16202005.11.15 18:56t/p8101.001.17001.17601.1700100.0075909.47
16212005.11.15 18:56sell8111.001.17101.17601.1700
16222005.11.15 18:56t/p8111.001.17001.17601.1700100.0076009.47
16232005.11.15 18:56sell8121.001.17101.17601.1700
16242005.11.15 18:56t/p8121.001.17001.17601.1700100.0076109.47
16252005.11.15 18:56sell8131.001.17101.17601.1700
16262005.11.15 18:56t/p8131.001.17001.17601.1700100.0076209.47
16272005.11.15 18:56sell8141.001.17101.17601.1700
16282005.11.15 18:56t/p8141.001.17001.17601.1700100.0076309.47
16292005.11.15 18:57sell8151.001.17101.17601.1700
16302005.11.15 18:57t/p8151.001.17001.17601.1700100.0076409.47
16312005.11.15 18:57sell8161.001.17101.17601.1700
16322005.11.15 18:59t/p8161.001.17001.17601.1700100.0076509.47
16332005.11.15 21:40sell8171.001.17111.17611.1701
16342005.11.15 21:40t/p8171.001.17011.17611.1701100.0076609.47
16352005.11.15 21:40sell8181.001.17111.17611.1701
16362005.11.15 21:40t/p8181.001.17011.17611.1701100.0076709.47
16372005.11.15 21:40sell8191.001.17111.17611.1701
16382005.11.15 21:41t/p8191.001.17011.17611.1701100.0076809.47
16392005.11.15 21:41sell8201.001.17111.17611.1701
16402005.11.15 21:41t/p8201.001.17011.17611.1701100.0076909.47
16412005.11.15 21:41sell8211.001.17111.17611.1701
16422005.11.16 12:29t/p8211.001.17011.17611.1701100.6977010.16
16432005.11.16 12:37buy8221.001.16801.16301.1690
16442005.11.16 12:37t/p8221.001.16901.16301.1690100.0077110.16
16452005.11.16 12:37buy8231.001.16821.16321.1692
16462005.11.16 12:40t/p8231.001.16921.16321.1692100.0077210.16
16472005.11.16 12:40buy8241.001.16801.16301.1690
16482005.11.16 12:40t/p8241.001.16901.16301.1690100.0077310.16
16492005.11.16 12:40buy8251.001.16801.16301.1690
16502005.11.16 12:40t/p8251.001.16901.16301.1690100.0077410.16
16512005.11.16 12:40buy8261.001.16801.16301.1690
16522005.11.16 12:40t/p8261.001.16901.16301.1690100.0077510.16
16532005.11.16 12:40buy8271.001.16801.16301.1690
16542005.11.16 12:40t/p8271.001.16901.16301.1690100.0077610.16
16552005.11.16 12:40buy8281.001.16801.16301.1690
16562005.11.16 12:40t/p8281.001.16901.16301.1690100.0077710.16
16572005.11.16 12:40buy8291.001.16801.16301.1690
16582005.11.16 12:40t/p8291.001.16901.16301.1690100.0077810.16
16592005.11.16 12:41buy8301.001.16801.16301.1690
16602005.11.16 12:41t/p8301.001.16901.16301.1690100.0077910.16
16612005.11.16 12:41buy8311.001.16801.16301.1690
16622005.11.16 12:41t/p8311.001.16901.16301.1690100.0078010.16
16632005.11.16 12:41buy8321.001.16801.16301.1690
16642005.11.16 12:41t/p8321.001.16901.16301.1690100.0078110.16
16652005.11.16 12:55buy8331.001.16821.16321.1692
16662005.11.16 12:55t/p8331.001.16921.16321.1692100.0078210.16
16672005.11.16 12:55buy8341.001.16821.16321.1692
16682005.11.16 12:55t/p8341.001.16921.16321.1692100.0078310.16
16692005.11.16 12:55buy8351.001.16821.16321.1692
16702005.11.16 12:55t/p8351.001.16921.16321.1692100.0078410.16
16712005.11.16 12:55buy8361.001.16821.16321.1692
16722005.11.16 12:55t/p8361.001.16921.16321.1692100.0078510.16
16732005.11.16 12:55buy8371.001.16821.16321.1692
16742005.11.16 12:55t/p8371.001.16921.16321.1692100.0078610.16
16752005.11.16 12:55buy8381.001.16821.16321.1692
16762005.11.16 12:55t/p8381.001.16921.16321.1692100.0078710.16
16772005.11.16 12:56buy8391.001.16821.16321.1692
16782005.11.16 12:56t/p8391.001.16921.16321.1692100.0078810.16
16792005.11.16 12:56buy8401.001.16821.16321.1692
16802005.11.16 12:56t/p8401.001.16921.16321.1692100.0078910.16
16812005.11.16 12:56buy8411.001.16821.16321.1692
16822005.11.16 12:56t/p8411.001.16921.16321.1692100.0079010.16
16832005.11.16 13:00buy8421.001.16821.16321.1692
16842005.11.16 14:40t/p8421.001.16921.16321.1692100.0079110.16
16852005.11.16 14:47buy8431.001.16821.16321.1692
16862005.11.16 15:29t/p8431.001.16921.16321.1692100.0079210.16
16872005.11.16 15:42buy8441.001.16791.16291.1689
16882005.11.16 15:55t/p8441.001.16891.16291.1689100.0079310.16
16892005.11.16 15:55buy8451.001.16821.16321.1692
16902005.11.16 15:55t/p8451.001.16921.16321.1692100.0079410.16
16912005.11.16 15:55buy8461.001.16821.16321.1692
16922005.11.16 15:55t/p8461.001.16921.16321.1692100.0079510.16
16932005.11.16 15:55buy8471.001.16821.16321.1692
16942005.11.16 15:55t/p8471.001.16921.16321.1692100.0079610.16
16952005.11.16 15:55buy8481.001.16821.16321.1692
16962005.11.16 15:55t/p8481.001.16921.16321.1692100.0079710.16
16972005.11.16 15:55buy8491.001.16821.16321.1692
16982005.11.16 15:55t/p8491.001.16921.16321.1692100.0079810.16
16992005.11.16 15:55buy8501.001.16821.16321.1692
17002005.11.16 15:56t/p8501.001.16921.16321.1692100.0079910.16
17012005.11.16 15:56buy8511.001.16821.16321.1692
17022005.11.16 15:56t/p8511.001.16921.16321.1692100.0080010.16
17032005.11.16 15:56buy8521.001.16821.16321.1692
17042005.11.16 15:56t/p8521.001.16921.16321.1692100.0080110.16
17052005.11.16 15:56buy8531.001.16821.16321.1692
17062005.11.16 15:56t/p8531.001.16921.16321.1692100.0080210.16
17072005.11.16 15:56buy8541.001.16821.16321.1692
17082005.11.16 15:59t/p8541.001.16921.16321.1692100.0080310.16
17092005.11.16 16:10buy8551.001.16771.16271.1687
17102005.11.16 18:10t/p8551.001.16871.16271.1687100.0080410.16
17112005.11.16 18:17buy8561.001.16791.16291.1689
17122005.11.16 18:17t/p8561.001.16891.16291.1689100.0080510.16
17132005.11.16 18:17buy8571.001.16791.16291.1689
17142005.11.16 18:17t/p8571.001.16891.16291.1689100.0080610.16
17152005.11.16 18:17buy8581.001.16791.16291.1689
17162005.11.16 18:18t/p8581.001.16891.16291.1689100.0080710.16
17172005.11.16 18:18buy8591.001.16791.16291.1689
17182005.11.16 18:18t/p8591.001.16891.16291.1689100.0080810.16
17192005.11.16 18:18buy8601.001.16791.16291.1689
17202005.11.16 18:18t/p8601.001.16891.16291.1689100.0080910.16
17212005.11.16 18:18buy8611.001.16791.16291.1689
17222005.11.16 18:18t/p8611.001.16891.16291.1689100.0081010.16
17232005.11.16 18:18buy8621.001.16791.16291.1689
17242005.11.16 18:18t/p8621.001.16891.16291.1689100.0081110.16
17252005.11.16 18:18buy8631.001.16791.16291.1689
17262005.11.16 18:18t/p8631.001.16891.16291.1689100.0081210.16
17272005.11.16 18:18buy8641.001.16791.16291.1689
17282005.11.16 18:19t/p8641.001.16891.16291.1689100.0081310.16
17292005.11.16 18:20buy8651.001.16791.16291.1689
17302005.11.16 18:42t/p8651.001.16891.16291.1689100.0081410.16
17312005.11.16 18:47buy8661.001.16701.16201.1680
17322005.11.16 18:47t/p8661.001.16801.16201.1680100.0081510.16
17332005.11.16 18:47buy8671.001.16781.16281.1688
17342005.11.16 19:10t/p8671.001.16881.16281.1688100.0081610.16
17352005.11.16 19:12buy8681.001.16721.16221.1682
17362005.11.16 19:12t/p8681.001.16821.16221.1682100.0081710.16
17372005.11.16 19:12buy8691.001.16721.16221.1682
17382005.11.16 19:12t/p8691.001.16821.16221.1682100.0081810.16
17392005.11.16 19:13buy8701.001.16721.16221.1682
17402005.11.16 19:13t/p8701.001.16821.16221.1682100.0081910.16
17412005.11.16 19:13buy8711.001.16721.16221.1682
17422005.11.16 19:13t/p8711.001.16821.16221.1682100.0082010.16
17432005.11.16 19:13buy8721.001.16721.16221.1682
17442005.11.16 19:13t/p8721.001.16821.16221.1682100.0082110.16
17452005.11.16 19:14buy8731.001.16721.16221.1682
17462005.11.16 19:14t/p8731.001.16821.16221.1682100.0082210.16
17472005.11.16 19:15buy8741.001.16721.16221.1682
17482005.11.16 19:22t/p8741.001.16821.16221.1682100.0082310.16
17492005.11.16 19:22buy8751.001.16791.16291.1689
17502005.11.16 19:25t/p8751.001.16891.16291.1689100.0082410.16
17512005.11.16 22:00buy8761.001.16721.16221.1682
17522005.11.16 22:00t/p8761.001.16821.16221.1682100.0082510.16
17532005.11.16 22:00buy8771.001.16791.16291.1689
17542005.11.17 02:00t/p8771.001.16891.16291.168999.1782609.33
17552005.11.18 00:00sell8781.001.17471.17971.1737
17562005.11.18 04:37t/p8781.001.17371.17971.1737100.0082709.33
17572005.11.18 04:37sell8791.001.17341.17841.1724
17582005.11.18 05:52t/p8791.001.17241.17841.1724100.0082809.33
17592005.11.18 07:30sell8801.001.17301.17801.1720
17602005.11.18 08:15t/p8801.001.17201.17801.1720100.0082909.33
17612005.11.18 11:22buy8811.001.16641.16141.1674
17622005.11.18 11:22t/p8811.001.16741.16141.1674100.0083009.33
17632005.11.18 11:22buy8821.001.16641.16141.1674
17642005.11.18 11:22t/p8821.001.16741.16141.1674100.0083109.33
17652005.11.18 11:22buy8831.001.16641.16141.1674
17662005.11.18 11:22t/p8831.001.16741.16141.1674100.0083209.33
17672005.11.18 11:23buy8841.001.16641.16141.1674
17682005.11.18 11:23t/p8841.001.16741.16141.1674100.0083309.33
17692005.11.18 11:23buy8851.001.16641.16141.1674
17702005.11.18 11:23t/p8851.001.16741.16141.1674100.0083409.33
17712005.11.18 11:23buy8861.001.16641.16141.1674
17722005.11.18 11:23t/p8861.001.16741.16141.1674100.0083509.33
17732005.11.18 11:23buy8871.001.16641.16141.1674
17742005.11.18 11:23t/p8871.001.16741.16141.1674100.0083609.33
17752005.11.18 11:24buy8881.001.16641.16141.1674
17762005.11.18 11:37t/p8881.001.16741.16141.1674100.0083709.33
17772005.11.18 20:05sell8891.001.17541.18041.1744
17782005.11.21 10:02s/l8891.001.18041.18041.1744-499.7783209.57
17792005.11.21 20:00buy8901.001.17311.16811.1741
17802005.11.21 21:00t/p8901.001.17411.16811.1741100.0083309.57
17812005.11.21 21:00buy8911.001.17471.16971.1757
17822005.11.22 11:52s/l8911.001.16971.16971.1757-500.8382808.74
17832005.11.24 12:00buy8921.001.17851.17351.1795
17842005.11.24 12:00t/p8921.001.17951.17351.1795100.0082908.74
17852005.11.24 12:00buy8931.001.17851.17351.1795
17862005.11.24 12:00t/p8931.001.17951.17351.1795100.0083008.74
17872005.11.24 12:00buy8941.001.17851.17351.1795
17882005.11.24 12:00t/p8941.001.17951.17351.1795100.0083108.74
17892005.11.24 12:00buy8951.001.17851.17351.1795
17902005.11.24 12:00t/p8951.001.17951.17351.1795100.0083208.74
17912005.11.24 12:00buy8961.001.17851.17351.1795
17922005.11.24 12:00t/p8961.001.17951.17351.1795100.0083308.74
17932005.11.24 12:00buy8971.001.17851.17351.1795
17942005.11.24 12:00t/p8971.001.17951.17351.1795100.0083408.74
17952005.11.24 12:01buy8981.001.17851.17351.1795
17962005.11.24 12:01t/p8981.001.17951.17351.1795100.0083508.74
17972005.11.24 12:01buy8991.001.17851.17351.1795
17982005.11.24 12:01t/p8991.001.17951.17351.1795100.0083608.74
17992005.11.24 12:01buy9001.001.17851.17351.1795
18002005.11.24 12:01t/p9001.001.17951.17351.1795100.0083708.74
18012005.11.24 12:01buy9011.001.17851.17351.1795
18022005.11.24 12:01t/p9011.001.17951.17351.1795100.0083808.74
18032005.11.24 12:01buy9021.001.17851.17351.1795
18042005.11.24 12:01t/p9021.001.17951.17351.1795100.0083908.74
18052005.11.24 12:01buy9031.001.17851.17351.1795
18062005.11.24 12:01t/p9031.001.17951.17351.1795100.0084008.74
18072005.11.24 12:02buy9041.001.17851.17351.1795
18082005.11.24 12:02t/p9041.001.17951.17351.1795100.0084108.74
18092005.11.24 12:02buy9051.001.17851.17351.1795
18102005.11.24 12:02t/p9051.001.17951.17351.1795100.0084208.74
18112005.11.24 12:02buy9061.001.17851.17351.1795
18122005.11.24 12:02t/p9061.001.17951.17351.1795100.0084308.74
18132005.11.24 12:10buy9071.001.17901.17401.1800
18142005.11.24 12:15t/p9071.001.18001.17401.1800100.0084408.74
18152005.11.24 12:22buy9081.001.17831.17331.1793
18162005.11.24 12:22t/p9081.001.17931.17331.1793100.0084508.74
18172005.11.24 12:22buy9091.001.17871.17371.1797
18182005.11.24 12:22t/p9091.001.17971.17371.1797100.0084608.74
18192005.11.24 12:22buy9101.001.17831.17331.1793
18202005.11.24 12:23t/p9101.001.17931.17331.1793100.0084708.74
18212005.11.24 12:23buy9111.001.17871.17371.1797
18222005.11.24 12:23t/p9111.001.17971.17371.1797100.0084808.74
18232005.11.24 12:23buy9121.001.17831.17331.1793
18242005.11.24 12:23t/p9121.001.17931.17331.1793100.0084908.74
18252005.11.24 12:23buy9131.001.17871.17371.1797
18262005.11.24 12:23t/p9131.001.17971.17371.1797100.0085008.74
18272005.11.24 12:23buy9141.001.17831.17331.1793
18282005.11.24 12:23t/p9141.001.17931.17331.1793100.0085108.74
18292005.11.24 12:23buy9151.001.17871.17371.1797
18302005.11.24 12:23t/p9151.001.17971.17371.1797100.0085208.74
18312005.11.24 12:23buy9161.001.17831.17331.1793
18322005.11.24 12:24t/p9161.001.17931.17331.1793100.0085308.74
18332005.11.24 12:24buy9171.001.17871.17371.1797
18342005.11.24 12:24t/p9171.001.17971.17371.1797100.0085408.74
18352005.11.24 12:24buy9181.001.17831.17331.1793
18362005.11.24 12:24t/p9181.001.17931.17331.1793100.0085508.74
18372005.11.24 12:24buy9191.001.17871.17371.1797
18382005.11.24 12:24t/p9191.001.17971.17371.1797100.0085608.74
18392005.11.24 12:24buy9201.001.17831.17331.1793
18402005.11.24 12:24t/p9201.001.17931.17331.1793100.0085708.74
18412005.11.24 12:24buy9211.001.17871.17371.1797
18422005.11.24 12:25t/p9211.001.17971.17371.1797100.0085808.74
18432005.11.24 12:25buy9221.001.17831.17331.1793
18442005.11.24 12:25t/p9221.001.17931.17331.1793100.0085908.74
18452005.11.24 12:25buy9231.001.17891.17391.1799
18462005.11.24 12:25t/p9231.001.17991.17391.1799100.0086008.74
18472005.11.24 12:25buy9241.001.17831.17331.1793
18482005.11.24 12:25t/p9241.001.17931.17331.1793100.0086108.74
18492005.11.24 12:25buy9251.001.17891.17391.1799
18502005.11.24 12:25t/p9251.001.17991.17391.1799100.0086208.74
18512005.11.24 12:25buy9261.001.17831.17331.1793
18522005.11.24 12:25t/p9261.001.17931.17331.1793100.0086308.74
18532005.11.24 12:25buy9271.001.17891.17391.1799
18542005.11.24 12:26t/p9271.001.17991.17391.1799100.0086408.74
18552005.11.24 12:26buy9281.001.17831.17331.1793
18562005.11.24 12:26t/p9281.001.17931.17331.1793100.0086508.74
18572005.11.24 12:26buy9291.001.17891.17391.1799
18582005.11.24 12:26t/p9291.001.17991.17391.1799100.0086608.74
18592005.11.24 12:26buy9301.001.17831.17331.1793
18602005.11.24 12:26t/p9301.001.17931.17331.1793100.0086708.74
18612005.11.24 12:26buy9311.001.17891.17391.1799
18622005.11.24 12:26t/p9311.001.17991.17391.1799100.0086808.74
18632005.11.24 12:26buy9321.001.17831.17331.1793
18642005.11.24 12:26t/p9321.001.17931.17331.1793100.0086908.74
18652005.11.24 12:26buy9331.001.17891.17391.1799
18662005.11.24 12:27t/p9331.001.17991.17391.1799100.0087008.74
18672005.11.24 12:27buy9341.001.17831.17331.1793
18682005.11.24 12:27t/p9341.001.17931.17331.1793100.0087108.74
18692005.11.24 12:27buy9351.001.17891.17391.1799
18702005.11.24 12:27t/p9351.001.17991.17391.1799100.0087208.74
18712005.11.24 13:47buy9361.001.17901.17401.1800
18722005.11.24 14:07t/p9361.001.18001.17401.1800100.0087308.74
18732005.11.24 14:15buy9371.001.17901.17401.1800
18742005.11.24 15:30t/p9371.001.18001.17401.1800100.0087408.74
18752005.11.24 15:37buy9381.001.17901.17401.1800
18762005.11.24 16:00t/p9381.001.18001.17401.1800100.0087508.74
18772005.11.24 16:30buy9391.001.17891.17391.1799
18782005.11.25 11:47s/l9391.001.17391.17391.1799-500.8387007.92
18792005.11.28 16:03sell9401.001.17171.17671.1707
18802005.11.28 17:17s/l9401.001.17671.17671.1707-500.0086507.92
18812005.11.28 17:17sell9411.001.17641.18141.1754
18822005.11.28 17:17t/p9411.001.17541.18141.1754100.0086607.92
18832005.11.28 17:17sell9421.001.17441.17941.1734
18842005.11.28 17:45s/l9421.001.17941.17941.1734-500.0086107.92
18852005.11.28 17:45sell9431.001.17911.18411.1781
18862005.11.28 20:15s/l9431.001.18411.18411.1781-500.0085607.92
18872005.11.28 20:15sell9441.001.18381.18881.1828
18882005.11.28 21:15s/l9441.001.18881.18881.1828-500.0085107.92
18892005.11.28 21:15sell9451.001.18851.19351.1875
18902005.11.28 21:29t/p9451.001.18751.19351.1875100.0085207.92
18912005.11.28 21:29sell9461.001.18641.19141.1854
18922005.11.28 22:30t/p9461.001.18541.19141.1854100.0085307.92
18932005.11.28 22:30sell9471.001.18421.18921.1832
18942005.11.29 03:05t/p9471.001.18321.18921.1832100.2385408.15
18952005.11.29 14:45buy9481.001.18081.17581.1818
18962005.11.29 14:52t/p9481.001.18181.17581.1818100.0085508.15
18972005.11.29 14:52buy9491.001.18071.17571.1817
18982005.11.29 14:53t/p9491.001.18171.17571.1817100.0085608.15
18992005.11.29 14:53buy9501.001.18071.17571.1817
19002005.11.29 14:53t/p9501.001.18171.17571.1817100.0085708.15
19012005.11.29 14:53buy9511.001.18071.17571.1817
19022005.11.29 14:53t/p9511.001.18171.17571.1817100.0085808.15
19032005.11.29 14:53buy9521.001.18071.17571.1817
19042005.11.29 14:54t/p9521.001.18171.17571.1817100.0085908.15
19052005.11.29 14:54buy9531.001.18071.17571.1817
19062005.11.29 14:54t/p9531.001.18171.17571.1817100.0086008.15
19072005.11.29 14:54buy9541.001.18071.17571.1817
19082005.11.29 14:54t/p9541.001.18171.17571.1817100.0086108.15
19092005.11.29 14:59buy9551.001.18081.17581.1818
19102005.11.29 15:45s/l9551.001.17581.17581.1818-500.0085608.15
19112005.11.29 15:45buy9561.001.17611.17111.1771
19122005.11.29 15:50t/p9561.001.17711.17111.1771100.0085708.15
19132005.11.29 15:50buy9571.001.17781.17281.1788
19142005.11.29 16:17t/p9571.001.17881.17281.1788100.0085808.15
19152005.11.29 16:17buy9581.001.17921.17421.1802
19162005.11.29 17:19s/l9581.001.17421.17421.1802-500.0085308.15
19172005.11.29 17:19buy9591.001.17381.16881.1748
19182005.11.29 17:19t/p9591.001.17481.16881.1748100.0085408.15
19192005.11.29 17:19buy9601.001.17541.17041.1764
19202005.11.29 17:40t/p9601.001.17641.17041.1764100.0085508.15
19212005.11.29 17:40buy9611.001.17671.17171.1777
19222005.11.29 18:07t/p9611.001.17771.17171.1777100.0085608.15
19232005.11.29 18:07buy9621.001.17841.17341.1794
19242005.11.29 20:00t/p9621.001.17941.17341.1794100.0085708.15
19252005.11.29 20:00buy9631.001.18031.17531.1813
19262005.11.30 15:55s/l9631.001.17531.17531.1813-502.4885205.67
19272005.12.01 14:53buy9641.001.17541.17041.1764
19282005.12.01 16:25s/l9641.001.17041.17041.1764-500.0084705.67
19292005.12.01 16:25buy9651.001.17071.16571.1717
19302005.12.01 16:29t/p9651.001.17171.16571.1717100.0084805.67
19312005.12.01 16:29buy9661.001.17221.16721.1732
19322005.12.01 20:29t/p9661.001.17321.16721.1732100.0084905.67
19332005.12.02 13:01buy9671.001.17041.16541.1714
19342005.12.02 15:45t/p9671.001.17141.16541.1714100.0085005.67
19352005.12.02 15:45buy9681.001.17041.16541.1714
19362005.12.02 15:45t/p9681.001.17141.16541.1714100.0085105.67
19372005.12.02 15:45buy9691.001.16991.16491.1709
19382005.12.02 15:45t/p9691.001.17091.16491.1709100.0085205.67
19392005.12.02 15:45buy9701.001.17041.16541.1714
19402005.12.02 15:45t/p9701.001.17141.16541.1714100.0085305.67
19412005.12.02 15:45buy9711.001.16991.16491.1709
19422005.12.02 15:45t/p9711.001.17091.16491.1709100.0085405.67
19432005.12.02 15:45buy9721.001.17041.16541.1714
19442005.12.02 15:45t/p9721.001.17141.16541.1714100.0085505.67
19452005.12.02 15:45buy9731.001.16991.16491.1709
19462005.12.02 15:45t/p9731.001.17091.16491.1709100.0085605.67
19472005.12.02 15:45buy9741.001.17041.16541.1714
19482005.12.02 15:45t/p9741.001.17141.16541.1714100.0085705.67
19492005.12.02 15:45buy9751.001.16991.16491.1709
19502005.12.02 15:45t/p9751.001.17091.16491.1709100.0085805.67
19512005.12.02 15:45buy9761.001.17041.16541.1714
19522005.12.02 15:45t/p9761.001.17141.16541.1714100.0085905.67
19532005.12.02 15:45buy9771.001.16991.16491.1709
19542005.12.02 15:45t/p9771.001.17091.16491.1709100.0086005.67
19552005.12.02 15:45buy9781.001.17041.16541.1714
19562005.12.02 15:45t/p9781.001.17141.16541.1714100.0086105.67
19572005.12.02 15:45buy9791.001.16991.16491.1709
19582005.12.02 15:45t/p9791.001.17091.16491.1709100.0086205.67
19592005.12.02 15:46buy9801.001.17041.16541.1714
19602005.12.02 15:46t/p9801.001.17141.16541.1714100.0086305.67
19612005.12.02 15:46buy9811.001.16991.16491.1709
19622005.12.02 15:46t/p9811.001.17091.16491.1709100.0086405.67
19632005.12.02 15:51buy9821.001.17051.16551.1715
19642005.12.02 15:51t/p9821.001.17151.16551.1715100.0086505.67
19652005.12.02 15:51buy9831.001.17051.16551.1715
19662005.12.02 15:51t/p9831.001.17151.16551.1715100.0086605.67
19672005.12.02 15:52buy9841.001.17051.16551.1715
19682005.12.02 15:52t/p9841.001.17151.16551.1715100.0086705.67
19692005.12.02 15:52buy9851.001.17051.16551.1715
19702005.12.02 15:52t/p9851.001.17151.16551.1715100.0086805.67
19712005.12.02 15:52buy9861.001.17051.16551.1715
19722005.12.02 15:52t/p9861.001.17151.16551.1715100.0086905.67
19732005.12.02 15:52buy9871.001.17051.16551.1715
19742005.12.02 15:52t/p9871.001.17151.16551.1715100.0087005.67
19752005.12.02 15:53buy9881.001.17051.16551.1715
19762005.12.02 15:53t/p9881.001.17151.16551.1715100.0087105.67
19772005.12.02 15:53buy9891.001.17051.16551.1715
19782005.12.02 15:53t/p9891.001.17151.16551.1715100.0087205.67
19792005.12.02 15:55buy9901.001.16971.16471.1707
19802005.12.02 15:55t/p9901.001.17071.16471.1707100.0087305.67
19812005.12.02 15:55buy9911.001.17031.16531.1713
19822005.12.02 15:55t/p9911.001.17131.16531.1713100.0087405.67
19832005.12.02 15:55buy9921.001.16971.16471.1707
19842005.12.02 15:55t/p9921.001.17071.16471.1707100.0087505.67
19852005.12.02 15:55buy9931.001.17031.16531.1713
19862005.12.02 15:55t/p9931.001.17131.16531.1713100.0087605.67
19872005.12.02 15:55buy9941.001.16971.16471.1707
19882005.12.02 15:55t/p9941.001.17071.16471.1707100.0087705.67
19892005.12.02 15:55buy9951.001.17031.16531.1713
19902005.12.02 15:56t/p9951.001.17131.16531.1713100.0087805.67
19912005.12.02 15:56buy9961.001.16971.16471.1707
19922005.12.02 15:56t/p9961.001.17071.16471.1707100.0087905.67
19932005.12.02 15:56buy9971.001.16971.16471.1707
19942005.12.02 15:56t/p9971.001.17071.16471.1707100.0088005.67
19952005.12.02 15:56buy9981.001.17031.16531.1713
19962005.12.02 15:56t/p9981.001.17131.16531.1713100.0088105.67
19972005.12.02 15:56buy9991.001.16971.16471.1707
19982005.12.02 15:56t/p9991.001.17071.16471.1707100.0088205.67
19992005.12.02 15:56buy10001.001.17031.16531.1713
20002005.12.02 15:56t/p10001.001.17131.16531.1713100.0088305.67
20012005.12.02 15:56buy10011.001.16971.16471.1707
20022005.12.02 15:56t/p10011.001.17071.16471.1707100.0088405.67
20032005.12.02 15:57buy10021.001.17031.16531.1713
20042005.12.02 15:57t/p10021.001.17131.16531.1713100.0088505.67
20052005.12.02 15:57buy10031.001.16971.16471.1707
20062005.12.02 15:57t/p10031.001.17071.16471.1707100.0088605.67
20072005.12.02 15:57buy10041.001.17031.16531.1713
20082005.12.02 15:57t/p10041.001.17131.16531.1713100.0088705.67
20092005.12.02 16:16buy10051.001.17021.16521.1712
20102005.12.02 16:20t/p10051.001.17121.16521.1712100.0088805.67
20112005.12.02 16:20buy10061.001.17011.16511.1711
20122005.12.02 16:20t/p10061.001.17111.16511.1711100.0088905.67
20132005.12.02 16:20buy10071.001.17011.16511.1711
20142005.12.02 16:20t/p10071.001.17111.16511.1711100.0089005.67
20152005.12.02 16:20buy10081.001.17011.16511.1711
20162005.12.02 16:22t/p10081.001.17111.16511.1711100.0089105.67
20172005.12.02 16:22buy10091.001.16971.16471.1707
20182005.12.02 16:22t/p10091.001.17071.16471.1707100.0089205.67
20192005.12.02 16:22buy10101.001.16991.16491.1709
20202005.12.02 16:23t/p10101.001.17091.16491.1709100.0089305.67
20212005.12.02 16:23buy10111.001.16991.16491.1709
20222005.12.02 16:23t/p10111.001.17091.16491.1709100.0089405.67
20232005.12.02 16:23buy10121.001.16991.16491.1709
20242005.12.02 16:26t/p10121.001.17091.16491.1709100.0089505.67
20252005.12.02 16:26buy10131.001.17001.16501.1710
20262005.12.02 16:26t/p10131.001.17101.16501.1710100.0089605.67
20272005.12.02 16:26buy10141.001.17001.16501.1710
20282005.12.02 16:27t/p10141.001.17101.16501.1710100.0089705.67
20292005.12.02 16:27buy10151.001.17001.16501.1710
20302005.12.02 16:27t/p10151.001.17101.16501.1710100.0089805.67
20312005.12.02 16:30buy10161.001.17051.16551.1715
20322005.12.02 17:35t/p10161.001.17151.16551.1715100.0089905.67
20332005.12.02 17:35buy10171.001.16871.16371.1697
20342005.12.02 17:35t/p10171.001.16971.16371.1697100.0090005.67
20352005.12.02 17:35buy10181.001.17041.16541.1714
20362005.12.02 17:35t/p10181.001.17141.16541.1714100.0090105.67
20372005.12.02 17:35buy10191.001.16871.16371.1697
20382005.12.02 17:35t/p10191.001.16971.16371.1697100.0090205.67
20392005.12.02 17:35buy10201.001.17041.16541.1714
20402005.12.02 17:35t/p10201.001.17141.16541.1714100.0090305.67
20412005.12.02 17:35buy10211.001.16871.16371.1697
20422005.12.02 17:35t/p10211.001.16971.16371.1697100.0090405.67
20432005.12.02 17:35buy10221.001.17041.16541.1714
20442005.12.02 17:35t/p10221.001.17141.16541.1714100.0090505.67
20452005.12.02 17:35buy10231.001.16871.16371.1697
20462005.12.02 17:35t/p10231.001.16971.16371.1697100.0090605.67
20472005.12.02 17:35buy10241.001.17041.16541.1714
20482005.12.02 17:35t/p10241.001.17141.16541.1714100.0090705.67
20492005.12.02 17:37buy10251.001.16991.16491.1709
20502005.12.02 17:48t/p10251.001.17091.16491.1709100.0090805.67
20512005.12.02 17:48buy10261.001.16991.16491.1709
20522005.12.02 17:48t/p10261.001.17091.16491.1709100.0090905.67
20532005.12.02 17:49buy10271.001.16991.16491.1709
20542005.12.02 17:49t/p10271.001.17091.16491.1709100.0091005.67
20552005.12.02 17:49buy10281.001.16991.16491.1709
20562005.12.02 17:49t/p10281.001.17091.16491.1709100.0091105.67
20572005.12.02 17:49buy10291.001.16991.16491.1709
20582005.12.02 17:50t/p10291.001.17091.16491.1709100.0091205.67
20592005.12.02 17:51buy10301.001.17031.16531.1713
20602005.12.02 18:16t/p10301.001.17131.16531.1713100.0091305.67
20612005.12.02 18:16buy10311.001.16981.16481.1708
20622005.12.02 18:16t/p10311.001.17081.16481.1708100.0091405.67
20632005.12.02 18:16buy10321.001.16981.16481.1708
20642005.12.02 18:16t/p10321.001.17081.16481.1708100.0091505.67
20652005.12.02 18:17buy10331.001.16981.16481.1708
20662005.12.02 18:17t/p10331.001.17081.16481.1708100.0091605.67
20672005.12.02 18:18buy10341.001.17061.16561.1716
20682005.12.02 19:00t/p10341.001.17161.16561.1716100.0091705.67
20692005.12.02 19:00buy10351.001.17001.16501.1710
20702005.12.02 19:00t/p10351.001.17101.16501.1710100.0091805.67
20712005.12.02 19:00buy10361.001.17001.16501.1710
20722005.12.02 19:00t/p10361.001.17101.16501.1710100.0091905.67
20732005.12.02 19:00buy10371.001.17001.16501.1710
20742005.12.02 19:00t/p10371.001.17101.16501.1710100.0092005.67
20752005.12.02 19:02buy10381.001.16961.16461.1706
20762005.12.02 19:02t/p10381.001.17061.16461.1706100.0092105.67
20772005.12.02 19:03buy10391.001.16961.16461.1706
20782005.12.02 19:03t/p10391.001.17061.16461.1706100.0092205.67
20792005.12.02 19:03buy10401.001.16961.16461.1706
20802005.12.02 19:06t/p10401.001.17061.16461.1706100.0092305.67
20812005.12.02 19:16buy10411.001.17041.16541.1714
20822005.12.02 19:51t/p10411.001.17141.16541.1714100.0092405.67
20832005.12.02 21:01buy10421.001.17041.16541.1714
20842005.12.02 22:17t/p10421.001.17141.16541.1714100.0092505.67
20852005.12.05 00:00buy10431.001.17021.16521.1712
20862005.12.05 01:46t/p10431.001.17121.16521.1712100.0092605.67
20872005.12.05 03:31buy10441.001.17041.16541.1714
20882005.12.05 13:02t/p10441.001.17141.16541.1714100.0092705.67
20892005.12.05 13:04sell10451.001.17361.17861.1726
20902005.12.05 13:06t/p10451.001.17261.17861.1726100.0092805.67
20912005.12.05 13:17sell10461.001.17361.17861.1726
20922005.12.05 18:48s/l10461.001.17861.17861.1726-500.0092305.67
20932005.12.05 18:48sell10471.001.17831.18331.1773
20942005.12.06 09:15t/p10471.001.17731.18331.1773100.2392405.90
20952005.12.06 16:03sell10481.001.18081.18581.1798
20962005.12.06 16:04t/p10481.001.17981.18581.1798100.0092505.90
20972005.12.06 16:04sell10491.001.18081.18581.1798
20982005.12.06 16:04t/p10491.001.17981.18581.1798100.0092605.90
20992005.12.06 16:06sell10501.001.18081.18581.1798
21002005.12.06 16:06t/p10501.001.17981.18581.1798100.0092705.90
21012005.12.06 16:06sell10511.001.18011.18511.1791
21022005.12.06 16:11t/p10511.001.17911.18511.1791100.0092805.90
21032005.12.06 16:11sell10521.001.18081.18581.1798
21042005.12.06 16:12t/p10521.001.17981.18581.1798100.0092905.90
21052005.12.06 16:12sell10531.001.18081.18581.1798
21062005.12.06 16:12t/p10531.001.17981.18581.1798100.0093005.90
21072005.12.06 16:12sell10541.001.17991.18491.1789
21082005.12.06 16:12t/p10541.001.17891.18491.1789100.0093105.90
21092005.12.06 16:13sell10551.001.17991.18491.1789
21102005.12.06 16:13t/p10551.001.17891.18491.1789100.0093205.90
21112005.12.06 16:14sell10561.001.17991.18491.1789
21122005.12.06 16:16t/p10561.001.17891.18491.1789100.0093305.90
21132005.12.06 16:17sell10571.001.18011.18511.1791
21142005.12.06 16:17t/p10571.001.17911.18511.1791100.0093405.90
21152005.12.06 16:17sell10581.001.18041.18541.1794
21162005.12.06 16:17t/p10581.001.17941.18541.1794100.0093505.90
21172005.12.06 16:17sell10591.001.18011.18511.1791
21182005.12.06 16:17t/p10591.001.17911.18511.1791100.0093605.90
21192005.12.06 16:18sell10601.001.18041.18541.1794
21202005.12.06 16:18t/p10601.001.17941.18541.1794100.0093705.90
21212005.12.06 16:18sell10611.001.18011.18511.1791
21222005.12.06 16:18t/p10611.001.17911.18511.1791100.0093805.90
21232005.12.06 16:19sell10621.001.18041.18541.1794
21242005.12.06 16:25t/p10621.001.17941.18541.1794100.0093905.90
21252005.12.06 16:25sell10631.001.17961.18461.1786
21262005.12.06 16:25t/p10631.001.17861.18461.1786100.0094005.90
21272005.12.06 16:25sell10641.001.17991.18491.1789
21282005.12.06 16:25t/p10641.001.17891.18491.1789100.0094105.90
21292005.12.06 16:25sell10651.001.18041.18541.1794
21302005.12.06 16:25t/p10651.001.17941.18541.1794100.0094205.90
21312005.12.06 16:25sell10661.001.17961.18461.1786
21322005.12.06 16:25t/p10661.001.17861.18461.1786100.0094305.90
21332005.12.06 16:25sell10671.001.17991.18491.1789
21342005.12.06 16:25t/p10671.001.17891.18491.1789100.0094405.90
21352005.12.06 16:25sell10681.001.18041.18541.1794
21362005.12.06 16:25t/p10681.001.17941.18541.1794100.0094505.90
21372005.12.06 16:25sell10691.001.17961.18461.1786
21382005.12.06 16:26t/p10691.001.17861.18461.1786100.0094605.90
21392005.12.06 16:26sell10701.001.17981.18481.1788
21402005.12.06 16:26t/p10701.001.17881.18481.1788100.0094705.90
21412005.12.06 16:26sell10711.001.18031.18531.1793
21422005.12.06 16:26t/p10711.001.17931.18531.1793100.0094805.90
21432005.12.06 16:26sell10721.001.18031.18531.1793
21442005.12.06 16:26t/p10721.001.17931.18531.1793100.0094905.90
21452005.12.06 16:26sell10731.001.17981.18481.1788
21462005.12.06 16:26t/p10731.001.17881.18481.1788100.0095005.90
21472005.12.06 16:26sell10741.001.18031.18531.1793
21482005.12.06 16:26t/p10741.001.17931.18531.1793100.0095105.90
21492005.12.06 16:26sell10751.001.18031.18531.1793
21502005.12.06 16:26t/p10751.001.17931.18531.1793100.0095205.90
21512005.12.06 16:26sell10761.001.17981.18481.1788
21522005.12.06 16:27t/p10761.001.17881.18481.1788100.0095305.90
21532005.12.06 16:27sell10771.001.18031.18531.1793
21542005.12.06 16:27t/p10771.001.17931.18531.1793100.0095405.90
21552005.12.06 16:27sell10781.001.17981.18481.1788
21562005.12.06 16:27t/p10781.001.17881.18481.1788100.0095505.90
21572005.12.06 16:27sell10791.001.18031.18531.1793
21582005.12.06 16:27t/p10791.001.17931.18531.1793100.0095605.90
21592005.12.06 16:28sell10801.001.17981.18481.1788
21602005.12.06 16:28t/p10801.001.17881.18481.1788100.0095705.90
21612005.12.06 16:28sell10811.001.18031.18531.1793
21622005.12.06 16:28t/p10811.001.17931.18531.1793100.0095805.90
21632005.12.06 16:28sell10821.001.17981.18481.1788
21642005.12.06 16:29t/p10821.001.17881.18481.1788100.0095905.90
21652005.12.06 19:36sell10831.001.17981.18481.1788
21662005.12.06 22:15t/p10831.001.17881.18481.1788100.0096005.90
21672005.12.07 01:30sell10841.001.18011.18511.1791
21682005.12.07 01:35t/p10841.001.17911.18511.1791100.0096105.90
21692005.12.07 01:42sell10851.001.17991.18491.1789
21702005.12.07 02:16t/p10851.001.17891.18491.1789100.0096205.90
21712005.12.08 10:41sell10861.001.17761.18261.1766
21722005.12.08 10:47t/p10861.001.17661.18261.1766100.0096305.90
21732005.12.08 11:08sell10871.001.17761.18261.1766
21742005.12.08 11:45t/p10871.001.17661.18261.1766100.0096405.90
21752005.12.08 11:45sell10881.001.17761.18261.1766
21762005.12.08 11:45t/p10881.001.17661.18261.1766100.0096505.90
21772005.12.08 11:45sell10891.001.17761.18261.1766
21782005.12.08 11:45t/p10891.001.17661.18261.1766100.0096605.90
21792005.12.08 11:45sell10901.001.17761.18261.1766
21802005.12.08 11:46t/p10901.001.17661.18261.1766100.0096705.90
21812005.12.08 11:51sell10911.001.17761.18261.1766
21822005.12.08 12:00t/p10911.001.17661.18261.1766100.0096805.90
21832005.12.08 12:53sell10921.001.17761.18261.1766
21842005.12.08 13:02t/p10921.001.17661.18261.1766100.0096905.90
21852005.12.08 13:32sell10931.001.17761.18261.1766
21862005.12.08 15:00t/p10931.001.17661.18261.1766100.0097005.90
21872005.12.08 15:23sell10941.001.17761.18261.1766
21882005.12.08 16:36t/p10941.001.17661.18261.1766100.0097105.90
21892005.12.08 16:36sell10951.001.17611.18111.1751
21902005.12.08 17:22s/l10951.001.18111.18111.1751-500.0096605.90
21912005.12.08 17:22sell10961.001.18081.18581.1798
21922005.12.08 17:22t/p10961.001.17981.18581.1798100.0096705.90
21932005.12.08 17:22sell10971.001.17941.18441.1784
21942005.12.08 18:23s/l10971.001.18441.18441.1784-500.0096205.90
21952005.12.08 18:23sell10981.001.18431.18931.1833
21962005.12.08 18:47t/p10981.001.18331.18931.1833100.0096305.90
21972005.12.08 18:47sell10991.001.18271.18771.1817
21982005.12.08 21:02t/p10991.001.18171.18771.1817100.0096405.90
21992005.12.08 21:02sell11001.001.18111.18611.1801
22002005.12.09 02:32t/p11001.001.18011.18611.1801100.2396506.13
22012005.12.09 16:46sell11011.001.18271.18771.1817
22022005.12.09 16:46t/p11011.001.18171.18771.1817100.0096606.13
22032005.12.09 16:46sell11021.001.18271.18771.1817
22042005.12.09 16:46t/p11021.001.18171.18771.1817100.0096706.13
22052005.12.09 16:47sell11031.001.18271.18771.1817
22062005.12.09 16:47t/p11031.001.18171.18771.1817100.0096806.13
22072005.12.09 16:47sell11041.001.18271.18771.1817
22082005.12.09 16:47t/p11041.001.18171.18771.1817100.0096906.13
22092005.12.09 16:48sell11051.001.18271.18771.1817
22102005.12.09 16:48t/p11051.001.18171.18771.1817100.0097006.13
22112005.12.09 17:00sell11061.001.18381.18881.1828
22122005.12.09 17:00t/p11061.001.18281.18881.1828100.0097106.13
22132005.12.09 17:00sell11071.001.18291.18791.1819
22142005.12.09 17:00t/p11071.001.18191.18791.1819100.0097206.13
22152005.12.09 17:00sell11081.001.18291.18791.1819
22162005.12.09 17:00t/p11081.001.18191.18791.1819100.0097306.13
22172005.12.09 17:00sell11091.001.18291.18791.1819
22182005.12.09 17:00t/p11091.001.18191.18791.1819100.0097406.13
22192005.12.09 17:00sell11101.001.18291.18791.1819
22202005.12.09 17:00t/p11101.001.18191.18791.1819100.0097506.13
22212005.12.09 17:01sell11111.001.18381.18881.1828
22222005.12.09 17:01t/p11111.001.18281.18881.1828100.0097606.13
22232005.12.09 17:01sell11121.001.18291.18791.1819
22242005.12.09 17:01t/p11121.001.18191.18791.1819100.0097706.13
22252005.12.09 17:01sell11131.001.18291.18791.1819
22262005.12.09 17:02t/p11131.001.18191.18791.1819100.0097806.13
22272005.12.09 17:02sell11141.001.18291.18791.1819
22282005.12.09 17:02t/p11141.001.18191.18791.1819100.0097906.13
22292005.12.09 17:26sell11151.001.18271.18771.1817
22302005.12.09 17:27t/p11151.001.18171.18771.1817100.0098006.13
22312005.12.09 17:27sell11161.001.18271.18771.1817
22322005.12.09 17:28t/p11161.001.18171.18771.1817100.0098106.13
22332005.12.09 17:28sell11171.001.18271.18771.1817
22342005.12.09 17:29t/p11171.001.18171.18771.1817100.0098206.13
22352005.12.09 17:41sell11181.001.18251.18751.1815
22362005.12.09 18:31t/p11181.001.18151.18751.1815100.0098306.13
22372005.12.09 19:03sell11191.001.18251.18751.1815
22382005.12.09 20:08t/p11191.001.18151.18751.1815100.0098406.13
22392005.12.09 20:20sell11201.001.18251.18751.1815
22402005.12.09 22:47t/p11201.001.18151.18751.1815100.0098506.13
22412005.12.12 03:20sell11211.001.18261.18761.1816
22422005.12.12 03:20t/p11211.001.18161.18761.1816100.0098606.13
22432005.12.12 03:20sell11221.001.18261.18761.1816
22442005.12.12 03:20t/p11221.001.18161.18761.1816100.0098706.13
22452005.12.12 03:20sell11231.001.18261.18761.1816
22462005.12.12 03:21t/p11231.001.18161.18761.1816100.0098806.13
22472005.12.12 03:43sell11241.001.18251.18751.1815
22482005.12.12 10:43s/l11241.001.18751.18751.1815-500.0098306.13
22492005.12.13 10:05buy11251.001.19391.18891.1949
22502005.12.13 21:12t/p11251.001.19491.18891.1949100.0098406.13
22512005.12.13 21:12buy11261.001.19401.18901.1950
22522005.12.13 21:12t/p11261.001.19501.18901.1950100.0098506.13
22532005.12.13 21:13buy11271.001.19371.18871.1947
22542005.12.13 21:13t/p11271.001.19471.18871.1947100.0098606.13
22552005.12.13 21:14buy11281.001.19331.18831.1943
22562005.12.13 21:14t/p11281.001.19431.18831.1943100.0098706.13
22572005.12.13 21:14buy11291.001.19361.18861.1946
22582005.12.13 21:14t/p11291.001.19461.18861.1946100.0098806.13
22592005.12.13 21:15buy11301.001.19301.18801.1940
22602005.12.13 21:15t/p11301.001.19401.18801.1940100.0098906.13
22612005.12.13 21:15buy11311.001.19401.18901.1950
22622005.12.13 21:15t/p11311.001.19501.18901.1950100.0099006.13
22632005.12.13 21:15buy11321.001.19401.18901.1950
22642005.12.13 21:15t/p11321.001.19501.18901.1950100.0099106.13
22652005.12.13 21:15buy11331.001.19401.18901.1950
22662005.12.13 21:15t/p11331.001.19501.18901.1950100.0099206.13
22672005.12.13 21:15buy11341.001.19301.18801.1940
22682005.12.13 21:15t/p11341.001.19401.18801.1940100.0099306.13
22692005.12.13 22:25buy11351.001.19371.18871.1947
22702005.12.13 22:27t/p11351.001.19471.18871.1947100.0099406.13
22712005.12.13 22:38buy11361.001.19391.18891.1949
22722005.12.14 02:08t/p11361.001.19491.18891.194997.5299503.66
22732005.12.14 03:28sell11371.001.19731.20231.1963
22742005.12.14 04:16s/l11371.001.20231.20231.1963-500.0099003.66
22752005.12.14 04:16sell11381.001.20231.20731.2013
22762005.12.14 05:55t/p11381.001.20131.20731.2013100.0099103.66
22772005.12.14 05:55sell11391.001.20101.20601.2000
22782005.12.14 07:56t/p11391.001.20001.20601.2000100.0099203.66
22792005.12.14 07:56sell11401.001.19931.20431.1983
22802005.12.14 10:37s/l11401.001.20431.20431.1983-500.0098703.66
22812005.12.14 10:37sell11411.001.20441.20941.2034
22822005.12.14 10:55t/p11411.001.20341.20941.2034100.0098803.66
22832005.12.14 10:55sell11421.001.20291.20791.2019
22842005.12.14 11:32t/p11421.001.20191.20791.2019100.0098903.66
22852005.12.14 11:32sell11431.001.20161.20661.2006
22862005.12.14 20:50t/p11431.001.20061.20661.2006100.0099003.66
22872005.12.15 01:45buy11441.001.19751.19251.1985
22882005.12.15 01:48t/p11441.001.19851.19251.1985100.0099103.66
22892005.12.15 01:49buy11451.001.19841.19341.1994
22902005.12.15 02:10t/p11451.001.19941.19341.1994100.0099203.66
22912005.12.15 02:30buy11461.001.19841.19341.1994
22922005.12.15 03:10t/p11461.001.19941.19341.1994100.0099303.66
22932005.12.15 05:18buy11471.001.19841.19341.1994
22942005.12.15 06:42t/p11471.001.19941.19341.1994100.0099403.66
22952005.12.15 07:24buy11481.001.19841.19341.1994
22962005.12.15 09:15t/p11481.001.19941.19341.1994100.0099503.66
22972005.12.15 09:38buy11491.001.19841.19341.1994
22982005.12.15 09:54t/p11491.001.19941.19341.1994100.0099603.66
22992005.12.15 12:00sell11501.001.20301.20801.2020
23002005.12.15 12:17t/p11501.001.20201.20801.2020100.0099703.66
23012005.12.16 00:40buy11511.001.19731.19231.1983
23022005.12.16 10:00t/p11511.001.19831.19231.1983100.0099803.66
23032005.12.16 10:59sell11521.001.20061.20561.1996
23042005.12.16 11:38t/p11521.001.19961.20561.1996100.0099903.66
23052005.12.16 11:44sell11531.001.20061.20561.1996
23062005.12.16 12:33t/p11531.001.19961.20561.1996100.00100003.66
23072005.12.16 17:11sell11541.001.20061.20561.1996
23082005.12.16 17:26t/p11541.001.19961.20561.1996100.00100103.66
23092005.12.16 18:01sell11551.001.20061.20561.1996
23102005.12.19 14:32t/p11551.001.19961.20561.1996100.23100203.89
23112005.12.21 16:04buy11561.001.18531.18031.1863
23122005.12.21 16:45s/l11561.001.18031.18031.1863-500.0099703.89
23132005.12.21 16:45buy11571.001.18061.17561.1816
23142005.12.21 16:48t/p11571.001.18161.17561.1816100.0099803.89
23152005.12.21 16:48buy11581.001.18191.17691.1829
23162005.12.21 20:34t/p11581.001.18291.17691.1829100.0099903.89
23172005.12.21 20:34buy11591.001.18321.17821.1842
23182005.12.21 21:59t/p11591.001.18421.17821.1842100.00100003.89
23192005.12.21 21:59buy11601.001.18451.17951.1855
23202005.12.22 16:07t/p11601.001.18551.17951.185599.17100103.06
23212005.12.22 16:32sell11611.001.18601.19101.1850
23222005.12.23 13:59t/p11611.001.18501.19101.1850100.23100203.29
23232005.12.23 16:01buy11621.001.18331.17831.1843
23242005.12.23 16:10t/p11621.001.18431.17831.1843100.00100303.29
23252005.12.28 09:02sell11631.001.18771.19271.1867
23262005.12.28 09:24s/l11631.001.19271.19271.1867-500.0099803.29
23272005.12.28 09:24sell11641.001.19241.19741.1914
23282005.12.28 09:28t/p11641.001.19141.19741.1914100.0099903.29
23292005.12.28 09:28sell11651.001.19111.19611.1901
23302005.12.28 11:11t/p11651.001.19011.19611.1901100.00100003.29
23312005.12.28 11:11sell11661.001.18981.19481.1888
23322005.12.28 18:53t/p11661.001.18881.19481.1888100.00100103.29
23332005.12.28 20:00buy11671.001.18341.17841.1844
23342005.12.28 20:04t/p11671.001.18441.17841.1844100.00100203.29
23352005.12.28 20:26buy11681.001.18381.17881.1848
23362005.12.29 02:19t/p11681.001.18481.17881.184899.17100302.47
23372005.12.29 16:06buy11691.001.18271.17771.1837
23382005.12.29 16:21t/p11691.001.18371.17771.1837100.00100402.47
23392005.12.29 17:13buy11701.001.18271.17771.1837
23402005.12.29 17:48t/p11701.001.18371.17771.1837100.00100502.47
23412005.12.30 08:00sell11711.001.18691.19191.1859
23422005.12.30 10:22t/p11711.001.18591.19191.1859100.00100602.47
23432005.12.30 10:22sell11721.001.18561.19061.1846
23442005.12.30 10:57t/p11721.001.18461.19061.1846100.00100702.47
23452006.01.02 10:16sell11731.001.18491.18991.1839
23462006.01.02 13:44t/p11731.001.18391.18991.1839100.00100802.47
23472006.01.03 04:05sell11741.001.18681.19181.1858
23482006.01.03 16:36s/l11741.001.19181.19181.1858-500.00100302.47
23492006.01.06 02:32sell11751.001.21141.21641.2104
23502006.01.06 03:27t/p11751.001.21041.21641.2104100.00100402.47
23512006.01.06 16:00sell11761.001.21591.22091.2149
23522006.01.06 16:13t/p11761.001.21491.22091.2149100.00100502.47
23532006.01.06 16:13sell11771.001.21461.21961.2136
23542006.01.06 16:40t/p11771.001.21361.21961.2136100.00100602.47
23552006.01.06 16:40sell11781.001.21331.21831.2123
23562006.01.09 09:25t/p11781.001.21231.21831.2123100.23100702.70
23572006.01.09 11:08buy11791.001.20831.20331.2093
23582006.01.09 12:02t/p11791.001.20931.20331.2093100.00100802.70
23592006.01.09 12:14buy11801.001.20831.20331.2093
23602006.01.10 12:10t/p11801.001.20931.20331.209399.17100901.87