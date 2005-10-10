Alpari Ltd.
|Account: 90032
|Name: bt8
|Currency: USD
|2005 November 8, 03:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1279869
|2005.10.10 00:03
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1569964
|2005.10.27 18:30
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7847
|1.7797
|1.7897
|2005.10.28 01:54
|1.7837
|0.00
|4.55
|-140.00
|1570117
|2005.10.27 18:45
|sell
|2.00
|usdjpy
|115.26
|115.61
|114.76
|2005.10.28 01:42
|115.37
|0.00
|-20.35
|-190.69
|1572450
|2005.10.27 22:03
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2139
|1.2144
|1.2189
|2005.10.28 02:25
|1.2144
|0.00
|-12.00
|100.00
|1575907
|2005.10.28 07:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2135
|1.2148
|1.2185
|2005.10.28 08:42
|1.2148
|0.00
|0.00
|260.00
|1576075
|2005.10.28 08:01
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2738
|1.2724
|1.2688
|2005.10.28 08:42
|1.2724
|0.00
|0.00
|220.06
|1594886
|2005.10.31 04:30
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7751
|1.7748
|1.7701
|2005.10.31 06:10
|1.7748
|0.00
|0.00
|42.00
|1596583
|2005.10.31 07:45
|buy
|2.00
|usdjpy
|115.62
|115.65
|116.12
|2005.10.31 08:54
|115.65
|0.00
|0.00
|51.88
|1597825
|2005.10.31 09:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2064
|1.2048
|1.2014
|2005.10.31 12:29
|1.2048
|0.00
|0.00
|320.00
|1599990
|2005.10.31 10:31
|buy
|2.00
|usdjpy
|115.67
|115.79
|116.17
|2005.10.31 11:08
|115.79
|0.00
|0.00
|207.27
|1614140
|2005.10.31 22:36
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2892
|1.2898
|1.2942
|2005.11.01 00:53
|1.2898
|0.00
|15.35
|93.04
|1621027
|2005.11.01 10:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.1997
|1.1991
|1.1947
|2005.11.01 15:46
|1.1991
|0.00
|0.00
|120.00
|1621050
|2005.11.01 10:30
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2892
|1.2898
|1.2942
|2005.11.01 15:46
|1.2898
|0.00
|0.00
|93.04
|1621420
|2005.11.01 10:45
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7710
|1.7708
|1.7660
|2005.11.01 11:38
|1.7708
|0.00
|0.00
|28.00
|1622321
|2005.11.01 11:38
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7706
|1.7704
|1.7656
|2005.11.01 11:59
|1.7704
|0.00
|0.00
|28.00
|1625033
|2005.11.01 14:45
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.57
|116.66
|117.07
|2005.11.01 16:07
|116.66
|0.00
|0.00
|154.29
|1631904
|2005.11.01 20:46
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2002
|1.2052
|1.1952
|2005.11.02 03:01
|1.2016
|0.00
|11.20
|-280.00
|1633006
|2005.11.01 22:45
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7662
|1.7643
|1.7612
|2005.11.02 01:36
|1.7643
|0.00
|-5.18
|266.00
|1637710
|2005.11.02 05:45
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7666
|1.7659
|1.7616
|2005.11.02 08:52
|1.7659
|0.00
|0.00
|98.00
|1642051
|2005.11.02 10:46
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2019
|1.2027
|1.2069
|2005.11.02 15:12
|1.2027
|0.00
|0.00
|160.00
|1649718
|2005.11.02 16:45
|buy
|2.00
|usdjpy
|116.85
|116.50
|117.35
|2005.11.02 21:48
|116.80
|0.00
|0.00
|-85.62
|1656185
|2005.11.03 02:45
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2065
|1.2015
|1.2115
|2005.11.03 05:45
|1.2068
|0.00
|0.00
|60.00
|1656202
|2005.11.03 02:45
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7754
|1.7772
|1.7804
|2005.11.03 10:56
|1.7776
|0.00
|0.00
|308.00
|1659042
|2005.11.03 08:45
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2797
|1.2791
|1.2747
|2005.11.03 10:56
|1.2787
|0.00
|0.00
|156.41
|1659767
|2005.11.03 09:30
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2054
|1.2068
|1.2104
|2005.11.03 10:56
|1.2071
|0.00
|0.00
|340.00
|1661218
|2005.11.03 10:54
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6790
|0.0000
|0.0000
|2005.11.03 10:55
|0.6794
|0.00
|0.00
|-71.12
|1661816
|2005.11.03 11:30
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2803
|1.2853
|1.2753
|2005.11.03 14:45
|1.2853
|0.00
|0.00
|-777.97
|1668148
|2005.11.03 16:00
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7744
|1.7751
|1.7794
|2005.11.03 17:01
|1.7751
|0.00
|0.00
|98.00
|1674819
|2005.11.03 22:45
|buy
|2.00
|usdjpy
|117.19
|117.20
|117.69
|2005.11.04 01:13
|117.32
|0.00
|20.30
|221.62
|1679356
|2005.11.04 09:30
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2921
|1.2928
|1.2971
|2005.11.04 11:02
|1.2928
|0.00
|0.00
|108.30
|1700667
|2005.11.07 03:30
|buy
|2.00
|usdjpy
|117.81
|117.88
|118.31
|2005.11.07 07:16
|117.88
|0.00
|0.00
|118.76
|1701036
|2005.11.07 04:33
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7508
|1.7504
|1.7458
|2005.11.07 07:25
|1.7504
|0.00
|0.00
|56.00
|1701334
|2005.11.07 05:00
|buy
|2.00
|usdchf
|1.3061
|1.3064
|1.3111
|2005.11.07 07:49
|1.3064
|0.00
|0.00
|45.93
|1701650
|2005.11.07 05:45
|sell
|2.00
|eurusd
|1.1817
|1.1867
|1.1767
|2005.11.07 08:17
|1.1813
|0.00
|0.00
|80.00
|1708413
|2005.11.07 11:17
|buy
|2.00
|usdjpy
|117.82
|117.94
|118.32
|2005.11.07 15:02
|117.94
|0.00
|0.00
|203.51
|1708950
|2005.11.07 12:00
|sell
|2.00
|eurusd
|1.1817
|1.1791
|1.1767
|2005.11.07 15:00
|1.1791
|0.00
|0.00
|520.00
|1708964
|2005.11.07 12:00
|buy
|2.00
|usdchf
|1.3060
|1.3092
|1.3110
|2005.11.07 15:00
|1.3092
|0.00
|0.00
|488.85
|
|0.00
|13.87
|3 501.56
|Closed P/L:
|3 515.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|3 515.43
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|13 515.43
|Equity:
|13 515.43
|Free Margin:
|13 515.43