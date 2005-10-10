Alpari Ltd.

Account: 90032 Name: bt8 Currency: USD 2005 November 8, 03:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
12798692005.10.10 00:03balanceDeposit10 000.00
15699642005.10.27 18:30buy2.00gbpusd1.78471.77971.78972005.10.28 01:541.78370.004.55-140.00
15701172005.10.27 18:45sell2.00usdjpy115.26115.61114.762005.10.28 01:42115.370.00-20.35-190.69
15724502005.10.27 22:03buy2.00eurusd1.21391.21441.21892005.10.28 02:251.21440.00-12.00100.00
15759072005.10.28 07:48buy2.00eurusd1.21351.21481.21852005.10.28 08:421.21480.000.00260.00
15760752005.10.28 08:01sell2.00usdchf1.27381.27241.26882005.10.28 08:421.27240.000.00220.06
15948862005.10.31 04:30sell2.00gbpusd1.77511.77481.77012005.10.31 06:101.77480.000.0042.00
15965832005.10.31 07:45buy2.00usdjpy115.62115.65116.122005.10.31 08:54115.650.000.0051.88
15978252005.10.31 09:00sell2.00eurusd1.20641.20481.20142005.10.31 12:291.20480.000.00320.00
15999902005.10.31 10:31buy2.00usdjpy115.67115.79116.172005.10.31 11:08115.790.000.00207.27
16141402005.10.31 22:36buy2.00usdchf1.28921.28981.29422005.11.01 00:531.28980.0015.3593.04
16210272005.11.01 10:30sell2.00eurusd1.19971.19911.19472005.11.01 15:461.19910.000.00120.00
16210502005.11.01 10:30buy2.00usdchf1.28921.28981.29422005.11.01 15:461.28980.000.0093.04
16214202005.11.01 10:45sell2.00gbpusd1.77101.77081.76602005.11.01 11:381.77080.000.0028.00
16223212005.11.01 11:38sell2.00gbpusd1.77061.77041.76562005.11.01 11:591.77040.000.0028.00
16250332005.11.01 14:45buy2.00usdjpy116.57116.66117.072005.11.01 16:07116.660.000.00154.29
16319042005.11.01 20:46sell2.00eurusd1.20021.20521.19522005.11.02 03:011.20160.0011.20-280.00
16330062005.11.01 22:45sell2.00gbpusd1.76621.76431.76122005.11.02 01:361.76430.00-5.18266.00
16377102005.11.02 05:45sell2.00gbpusd1.76661.76591.76162005.11.02 08:521.76590.000.0098.00
16420512005.11.02 10:46buy2.00eurusd1.20191.20271.20692005.11.02 15:121.20270.000.00160.00
16497182005.11.02 16:45buy2.00usdjpy116.85116.50117.352005.11.02 21:48116.800.000.00-85.62
16561852005.11.03 02:45buy2.00eurusd1.20651.20151.21152005.11.03 05:451.20680.000.0060.00
16562022005.11.03 02:45buy2.00gbpusd1.77541.77721.78042005.11.03 10:561.77760.000.00308.00
16590422005.11.03 08:45sell2.00usdchf1.27971.27911.27472005.11.03 10:561.27870.000.00156.41
16597672005.11.03 09:30buy2.00eurusd1.20541.20681.21042005.11.03 10:561.20710.000.00340.00
16612182005.11.03 10:54sell1.00eurgbp0.67900.00000.00002005.11.03 10:550.67940.000.00-71.12
16618162005.11.03 11:30sell2.00usdchf1.28031.28531.27532005.11.03 14:451.28530.000.00-777.97
16681482005.11.03 16:00buy2.00gbpusd1.77441.77511.77942005.11.03 17:011.77510.000.0098.00
16748192005.11.03 22:45buy2.00usdjpy117.19117.20117.692005.11.04 01:13117.320.0020.30221.62
16793562005.11.04 09:30buy2.00usdchf1.29211.29281.29712005.11.04 11:021.29280.000.00108.30
17006672005.11.07 03:30buy2.00usdjpy117.81117.88118.312005.11.07 07:16117.880.000.00118.76
17010362005.11.07 04:33sell2.00gbpusd1.75081.75041.74582005.11.07 07:251.75040.000.0056.00
17013342005.11.07 05:00buy2.00usdchf1.30611.30641.31112005.11.07 07:491.30640.000.0045.93
17016502005.11.07 05:45sell2.00eurusd1.18171.18671.17672005.11.07 08:171.18130.000.0080.00
17084132005.11.07 11:17buy2.00usdjpy117.82117.94118.322005.11.07 15:02117.940.000.00203.51
17089502005.11.07 12:00sell2.00eurusd1.18171.17911.17672005.11.07 15:001.17910.000.00520.00
17089642005.11.07 12:00buy2.00usdchf1.30601.30921.31102005.11.07 15:001.30920.000.00488.85
  0.00 13.87 3 501.56
Closed P/L: 3 515.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 515.43 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 13 515.43 Equity: 13 515.43 Free Margin: 13 515.43