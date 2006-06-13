Interbank FX, LLC

Account: 1094047 Name: Farhad Hill v2 Currency: USD 2006 June 19, 22:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
48785532006.06.13 20:10balanceDeposit20 000.00
48821232006.06.13 21:13buy1.00gbpjpy211.53211.57211.732006.06.14 07:04211.730.000.000.00173.84
49088512006.06.14 07:28buy1.00gbpjpy211.55211.59211.752006.06.14 07:53211.750.000.000.00174.03
49172312006.06.14 09:00buy1.00gbpjpy211.76211.80211.962006.06.14 12:22211.960.000.000.00173.71
49475432006.06.14 13:25buy1.00gbpjpy211.63211.66211.832006.06.14 13:32211.830.000.000.00174.61
49586882006.06.14 14:30buy1.00gbpjpy212.02212.06212.222006.06.14 15:50212.220.000.000.00174.25
49666242006.06.14 16:12buy1.00gbpjpy212.30212.34212.502006.06.15 09:52212.500.000.0063.00174.01
50138602006.06.15 10:09buy1.00gbpjpy212.29212.33212.492006.06.15 11:10212.330.000.000.0034.81
50161902006.06.15 11:10sell1.00gbpjpy212.400.00212.202006.06.19 15:06212.200.000.00-43.00173.26
51958592006.06.19 15:45buy1.00gbpjpy212.13212.15212.332006.06.19 18:54212.330.000.000.00173.30
52115212006.06.19 19:15buy1.00gbpjpy212.41212.45212.612006.06.19 20:51212.610.000.000.00173.19
52170842006.06.19 21:00sell1.00gbpjpy212.650.00212.452006.06.19 22:02212.450.000.000.00173.23
  0.00 0.00 20.00 1 772.24
Closed P/L: 1 792.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
52198202006.06.19 22:03buy1.00gbpjpy212.510.00212.71 212.440.000.000.00-60.64
  0.00 0.00 0.00 -60.64
 Floating P/L: -60.64
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 20 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 792.24 Floating P/L: -60.64 Margin: 1 000.00
Balance: 21 792.24 Equity: 21 731.60 Free Margin: 20 731.60