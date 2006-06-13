Interbank FX, LLC
|Account: 1094047
|Name: Farhad Hill v2
|Currency: USD
|2006 June 19, 22:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4878553
|2006.06.13 20:10
|balance
|Deposit
|20 000.00
|4882123
|2006.06.13 21:13
|buy
|1.00
|gbpjpy
|211.53
|211.57
|211.73
|2006.06.14 07:04
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|173.84
|4908851
|2006.06.14 07:28
|buy
|1.00
|gbpjpy
|211.55
|211.59
|211.75
|2006.06.14 07:53
|211.75
|0.00
|0.00
|0.00
|174.03
|4917231
|2006.06.14 09:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|211.76
|211.80
|211.96
|2006.06.14 12:22
|211.96
|0.00
|0.00
|0.00
|173.71
|4947543
|2006.06.14 13:25
|buy
|1.00
|gbpjpy
|211.63
|211.66
|211.83
|2006.06.14 13:32
|211.83
|0.00
|0.00
|0.00
|174.61
|4958688
|2006.06.14 14:30
|buy
|1.00
|gbpjpy
|212.02
|212.06
|212.22
|2006.06.14 15:50
|212.22
|0.00
|0.00
|0.00
|174.25
|4966624
|2006.06.14 16:12
|buy
|1.00
|gbpjpy
|212.30
|212.34
|212.50
|2006.06.15 09:52
|212.50
|0.00
|0.00
|63.00
|174.01
|5013860
|2006.06.15 10:09
|buy
|1.00
|gbpjpy
|212.29
|212.33
|212.49
|2006.06.15 11:10
|212.33
|0.00
|0.00
|0.00
|34.81
|5016190
|2006.06.15 11:10
|sell
|1.00
|gbpjpy
|212.40
|0.00
|212.20
|2006.06.19 15:06
|212.20
|0.00
|0.00
|-43.00
|173.26
|5195859
|2006.06.19 15:45
|buy
|1.00
|gbpjpy
|212.13
|212.15
|212.33
|2006.06.19 18:54
|212.33
|0.00
|0.00
|0.00
|173.30
|5211521
|2006.06.19 19:15
|buy
|1.00
|gbpjpy
|212.41
|212.45
|212.61
|2006.06.19 20:51
|212.61
|0.00
|0.00
|0.00
|173.19
|5217084
|2006.06.19 21:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|212.65
|0.00
|212.45
|2006.06.19 22:02
|212.45
|0.00
|0.00
|0.00
|173.23
|
|0.00
|0.00
|20.00
|1 772.24
|Closed P/L:
|1 792.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5219820
|2006.06.19 22:03
|buy
|1.00
|gbpjpy
|212.51
|0.00
|212.71
|
|212.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.64
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.64
|
|Floating P/L:
|-60.64
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|20 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 792.24
|Floating P/L:
|-60.64
|Margin:
|1 000.00
|Balance:
|21 792.24
|Equity:
|21 731.60
|Free Margin:
|20 731.60