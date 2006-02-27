|Account: 282457
|Name: Customer
|Currency: USD
|2006 February 27, 19:49
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5686658
|2006.02.27 10:48
|balance
|Deposit
|5 000 000.00
|5686901
|2006.02.27 10:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1850
|1.1860
|1.1844
|2006.02.27 11:08
|1.1853
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|20060224
|STI_31
|5686963
|2006.02.27 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1851
|1.1801
|1.1857
|2006.02.27 11:07
|1.1850
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20060224
|STI_34
|5687249
|2006.02.27 11:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1846
|1.1896
|1.1840
|2006.02.27 12:15
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|20060224
|STI_33
|5687553
|2006.02.27 11:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1850
|1.1900
|1.1844
|2006.02.27 12:16
|1.1858
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_34
|5687574
|2006.02.27 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1854
|1.1844
|1.1860
|2006.02.27 11:44
|1.1858
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20060224
|STI_31
|5688159
|2006.02.27 11:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1853
|1.1861
|1.1847
|2006.02.27 12:03
|1.1861
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_39[sl]
|5689165
|2006.02.27 11:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1859
|1.1849
|1.1865
|2006.02.27 12:16
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|20060224
|STI_31
|5689199
|2006.02.27 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1857
|1.1907
|1.1837
|2006.02.27 13:59
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_28
|5689226
|2006.02.27 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1876
|1.1850
|2006.02.27 14:00
|1.1850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_29[tp]
|5689260
|2006.02.27 11:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1906
|1.1850
|2006.02.27 14:00
|1.1850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_36[tp]
|5689272
|2006.02.27 11:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1857
|1.1887
|1.1837
|2006.02.27 14:00
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_37
|5689776
|2006.02.27 12:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1848
|0.0100
|2006.02.27 14:10
|1.1848
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20060224
|STI_30[sl]
|5689830
|2006.02.27 12:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1859
|1.1867
|1.1853
|2006.02.27 12:26
|1.1857
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_39
|5690225
|2006.02.27 12:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1859
|1.1909
|1.1853
|2006.02.27 13:54
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|20060224
|STI_35
|5690422
|2006.02.27 12:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1858
|1.1808
|1.1864
|2006.02.27 12:20
|1.1858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060224
|STI_34
|5690504
|2006.02.27 12:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1860
|1.1810
|1.1866
|2006.02.27 16:39
|1.1866
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_33[tp]
|5690525
|2006.02.27 12:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1859
|1.1909
|1.1853
|2006.02.27 12:28
|1.1855
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20060224
|STI_34
|5690536
|2006.02.27 12:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1860
|1.1850
|1.1866
|2006.02.27 13:59
|1.1850
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|20060224
|STI_31[sl]
|5690967
|2006.02.27 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1906
|1.1850
|2006.02.27 12:58
|1.1859
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|20060224
|STI_34
|5690978
|2006.02.27 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1857
|1.1865
|1.1851
|2006.02.27 12:53
|1.1865
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_39[sl]
|5692554
|2006.02.27 13:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1906
|1.1850
|2006.02.27 13:59
|1.1852
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20060224
|STI_34
|5692571
|2006.02.27 13:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1855
|1.1863
|1.1849
|2006.02.27 13:59
|1.1853
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_39
|5694486
|2006.02.27 13:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1852
|1.1802
|1.1858
|2006.02.27 15:43
|1.1858
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_32[tp]
|5694503
|2006.02.27 13:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1851
|1.1801
|1.1871
|2006.02.27 15:41
|1.1852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20060224
|STI_28
|5694522
|2006.02.27 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1850
|1.1830
|1.1856
|2006.02.27 15:41
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20060224
|STI_29
|5694553
|2006.02.27 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1851
|1.1801
|1.1857
|2006.02.27 15:41
|1.1852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20060224
|STI_36
|5694692
|2006.02.27 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1851
|1.1821
|1.1871
|2006.02.27 15:42
|1.1853
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_37
|5696377
|2006.02.27 14:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1848
|1.1898
|1.1842
|2006.02.27 15:00
|1.1846
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_34
|5696414
|2006.02.27 14:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1851
|1.1841
|1.1857
|2006.02.27 15:00
|1.1843
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_31
|5696455
|2006.02.27 14:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1848
|1.1856
|1.1842
|2006.02.27 14:41
|1.1846
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_39
|5696726
|2006.02.27 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1852
|1.1822
|1.1872
|2006.02.27 15:41
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_30
|5696787
|2006.02.27 14:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1852
|1.1802
|1.1872
|2006.02.27 15:42
|1.1852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060224
|STI_38
|5697596
|2006.02.27 14:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1848
|1.1856
|1.1842
|2006.02.27 15:01
|1.1845
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|20060224
|STI_39
|5698332
|2006.02.27 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1848
|1.1898
|1.1842
|2006.02.27 15:01
|1.1842
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_35[tp]
|5698372
|2006.02.27 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1844
|1.1794
|1.1850
|2006.02.27 15:08
|1.1846
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_34
|5698403
|2006.02.27 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1842
|1.1852
|1.1836
|2006.02.27 15:08
|1.1846
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|20060224
|STI_31
|5698447
|2006.02.27 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1846
|1.1838
|1.1852
|2006.02.27 15:01
|1.1838
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_39[sl]
|5698727
|2006.02.27 15:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1845
|1.1837
|1.1851
|2006.02.27 15:08
|1.1844
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20060224
|STI_39
|5699288
|2006.02.27 15:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1845
|1.1895
|1.1839
|2006.02.27 15:13
|1.1842
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|20060224
|STI_34
|5699306
|2006.02.27 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1847
|1.1837
|1.1853
|2006.02.27 15:41
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20060224
|STI_31
|5699324
|2006.02.27 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1845
|1.1853
|1.1839
|2006.02.27 15:10
|1.1844
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20060224
|STI_39
|5699738
|2006.02.27 15:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1843
|1.1893
|1.1837
|2006.02.27 16:00
|1.1857
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|20060224
|STI_34
|5699740
|2006.02.27 15:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1843
|1.1851
|1.1837
|2006.02.27 15:34
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_39[sl]
|5700833
|2006.02.27 15:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1853
|1.1903
|1.1833
|2006.02.27 17:39
|1.1845
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20060224
|STI_28
|5700895
|2006.02.27 15:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1855
|1.1875
|1.1849
|2006.02.27 17:32
|1.1849
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_29[tp]
|5700915
|2006.02.27 15:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1853
|1.1852
|0.0100
|2006.02.27 17:40
|1.1845
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20060224
|STI_30
|5701000
|2006.02.27 15:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1852
|1.1902
|1.1846
|2006.02.27 17:32
|1.1846
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_36[tp]
|5701014
|2006.02.27 15:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1852
|1.1902
|1.1832
|2006.02.27 17:39
|1.1845
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|20060224
|STI_38
|5701019
|2006.02.27 15:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1853
|1.1883
|1.1833
|2006.02.27 17:39
|1.1845
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20060224
|STI_37
|5701233
|2006.02.27 15:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1859
|1.1909
|1.1853
|2006.02.27 16:14
|1.1853
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_32[tp]
|5701899
|2006.02.27 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1863
|1.1853
|1.1869
|2006.02.27 16:00
|1.1855
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_31
|5701904
|2006.02.27 15:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1861
|1.1869
|1.1855
|2006.02.27 15:52
|1.1859
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_39
|5702068
|2006.02.27 15:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1861
|1.1869
|1.1855
|2006.02.27 15:58
|1.1859
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_39
|5702274
|2006.02.27 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1857
|1.1849
|1.1863
|2006.02.27 16:11
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20060224
|STI_39
|5702323
|2006.02.27 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1857
|1.1807
|1.1863
|2006.02.27 16:11
|1.1855
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|20060224
|STI_34
|5702347
|2006.02.27 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1855
|1.1865
|1.1849
|2006.02.27 16:11
|1.1857
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|20060224
|STI_31
|5703043
|2006.02.27 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1855
|1.1905
|1.1849
|2006.02.27 16:16
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20060224
|STI_34
|5703101
|2006.02.27 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1859
|1.1849
|1.1865
|2006.02.27 16:16
|1.1849
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|20060224
|STI_31[sl]
|5703106
|2006.02.27 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1864
|1.1850
|2006.02.27 16:14
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_39
|5703251
|2006.02.27 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1852
|1.1902
|1.1846
|2006.02.27 17:32
|1.1846
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_32[tp]
|5703590
|2006.02.27 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1851
|1.1901
|1.1845
|2006.02.27 17:00
|1.1858
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|20060224
|STI_34
|5703600
|2006.02.27 16:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1853
|1.1843
|1.1859
|2006.02.27 16:30
|1.1859
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_31[tp]
|5703601
|2006.02.27 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1851
|1.1859
|1.1845
|2006.02.27 16:30
|1.1859
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_39[sl]
|5703888
|2006.02.27 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1855
|1.1875
|1.1849
|2006.02.27 16:59
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|20060224
|STI_40
|5703909
|2006.02.27 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1864
|1.1850
|2006.02.27 16:37
|1.1864
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_39[sl]
|5703916
|2006.02.27 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1860
|1.1850
|1.1866
|2006.02.27 16:39
|1.1864
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20060224
|STI_31
|5705707
|2006.02.27 16:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1863
|1.1853
|1.1869
|2006.02.27 17:00
|1.1858
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|20060224
|STI_31
|5705709
|2006.02.27 16:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1862
|1.1870
|1.1856
|2006.02.27 17:00
|1.1859
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|20060224
|STI_39
|5705969
|2006.02.27 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1859
|1.1839
|1.1865
|2006.02.27 17:01
|1.1861
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_40
|5705986
|2006.02.27 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1858
|1.1850
|1.1864
|2006.02.27 17:01
|1.1860
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_39
|5705993
|2006.02.27 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1859
|1.1809
|1.1865
|2006.02.27 17:27
|1.1855
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|20060224
|STI_34
|5706035
|2006.02.27 17:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1857
|1.1867
|1.1851
|2006.02.27 17:20
|1.1858
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20060224
|STI_31
|5706080
|2006.02.27 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1860
|1.1840
|1.1866
|2006.02.27 17:19
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|20060224
|STI_40
|5706640
|2006.02.27 17:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1848
|1.1862
|2006.02.27 17:28
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060224
|STI_39
|5707124
|2006.02.27 17:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1876
|1.1850
|2006.02.27 17:31
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_40
|5707414
|2006.02.27 17:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1857
|1.1847
|1.1863
|2006.02.27 17:31
|1.1850
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|20060224
|STI_31
|5707422
|2006.02.27 17:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1855
|1.1905
|1.1849
|2006.02.27 17:31
|1.1852
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|20060224
|STI_34
|5707426
|2006.02.27 17:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1855
|1.1863
|1.1849
|2006.02.27 17:31
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20060224
|STI_39
|5707547
|2006.02.27 17:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1853
|1.1833
|1.1859
|2006.02.27 18:03
|1.1855
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_40
|5707568
|2006.02.27 17:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1849
|1.1859
|1.1843
|2006.02.27 17:32
|1.1845
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20060224
|STI_31
|5707616
|2006.02.27 17:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1852
|1.1802
|1.1858
|2006.02.27 18:03
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|20060224
|STI_34
|5707632
|2006.02.27 17:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1852
|1.1844
|1.1858
|2006.02.27 17:32
|1.1844
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_39[sl]
|5707717
|2006.02.27 17:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1846
|1.1838
|1.1852
|2006.02.27 17:53
|1.1848
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_39
|5707740
|2006.02.27 17:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1845
|1.1825
|1.1851
|2006.02.27 17:57
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_29[tp]
|5707788
|2006.02.27 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1844
|1.1854
|1.1838
|2006.02.27 18:02
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|20060224
|STI_31[sl]
|5708360
|2006.02.27 17:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1845
|1.1795
|1.1851
|2006.02.27 17:57
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_36[tp]
|5708406
|2006.02.27 17:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1845
|1.1795
|1.1851
|2006.02.27 17:57
|1.1851
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_32[tp]
|5708429
|2006.02.27 17:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1844
|1.1814
|1.1864
|2006.02.27 18:18
|1.1862
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|20060224
|STI_37
|5708453
|2006.02.27 17:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1844
|1.1794
|1.1864
|2006.02.27 18:18
|1.1862
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|20060224
|STI_38
|5708488
|2006.02.27 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1844
|1.1794
|1.1864
|2006.02.27 18:18
|1.1863
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|20060224
|STI_28
|5708527
|2006.02.27 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1845
|1.1815
|1.1865
|2006.02.27 18:18
|1.1861
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|20060224
|STI_30
|5709186
|2006.02.27 17:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1851
|1.1801
|1.1857
|2006.02.27 18:12
|1.1857
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_33[tp]
|5710322
|2006.02.27 18:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1861
|1.1911
|1.1855
|2006.02.27 19:16
|1.1855
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_36[tp]
|5710465
|2006.02.27 18:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1863
|1.1883
|1.1857
|2006.02.27 18:27
|1.1857
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_29[tp]
|5710598
|2006.02.27 18:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1859
|1.1839
|1.1865
|2006.02.27 18:23
|1.1862
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|20060224
|STI_40
|5710840
|2006.02.27 18:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1857
|1.1837
|1.1863
|2006.02.27 18:28
|1.1859
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_40
|5711308
|2006.02.27 18:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1858
|1.1878
|1.1852
|2006.02.27 18:49
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_40
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|Closed P/L:
|124.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5700299
|2006.02.27 15:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1848
|1.1898
|1.1842
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|20060224
|STI_35
|5710376
|2006.02.27 18:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1863
|1.1893
|1.1843
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|20060224
|STI_37
|5710418
|2006.02.27 18:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1861
|1.1911
|1.1841
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|20060224
|STI_38
|5710431
|2006.02.27 18:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1862
|1.1912
|1.1842
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_28
|5710438
|2006.02.27 18:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1862
|1.1861
|0.0100
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|20060224
|STI_30
|5711354
|2006.02.27 18:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1861
|1.1851
|1.1867
|1.1854
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|20060224
|STI_31
|5711375
|2006.02.27 18:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1858
|1.1908
|1.1852
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20060224
|STI_34
|5712326
|2006.02.27 19:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1864
|1.1850
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060224
|STI_39
|5712335
|2006.02.27 19:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1856
|1.1876
|1.1850
|1.1856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060224
|STI_40
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|Floating P/L:
|11.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|124.00
|Floating P/L:
|11.00
|Margin:
|800.00
|Balance:
|5 000 124.00
|Equity:
|5 000 135.00
|Free Margin:
|4 999 335.00
|Details:
|Gross Profit:
|315.00
|Gross Loss:
|191.00
|Total Net Profit:
|124.00
|Profit Factor:
|1.65
|Expected Payoff:
|1.28
|Absolute Drawdown:
|40.00
|Maximal Drawdown (%):
|49.00 (0.0%)
|Total Trades:
|97
|Short Positions (won %):
|52 (69.23%)
|Long Positions (won %):
|45 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|66 (68.04%)
|Loss trades (% of total):
|31 (31.96%)
|Largest
|profit trade:
|19.00
|loss trade:
|-14.00
|Average
|profit trade:
|4.77
|loss trade:
|-6.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (102.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-27.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|102.00 (12)
|consecutive loss (count):
|-33.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2