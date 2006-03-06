North Finance Co Ltd

Account: 136503 Name: FXIndo test 1 Currency: USD 2006 March 10, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
11662232006.03.06 04:04balanceDeposit500.00
11726832006.03.06 11:00buy stop0.10gbpusd1.76281.75621.77482006.03.07 00:001.7507cancelled
 86001cancelled
11726892006.03.06 11:23sell0.10gbpusd1.75621.75881.74422006.03.06 17:321.75110.000.0051.00
 86001EA-3
11780582006.03.06 15:00buy stop0.10gbpusd1.75801.75181.77002006.03.07 00:001.7507cancelled
 86002cancelled
11780632006.03.06 17:01sell0.10gbpusd1.75181.75501.74682006.03.06 19:561.74680.000.0050.00
 86002EA-3[tp]
11880422006.03.07 03:00buy0.20eurusd1.19901.19601.20182006.03.07 05:001.20050.000.0030.00
 86030823FXIndo-NF3
11889352006.03.07 05:01sell0.20eurusd1.20051.20351.19772006.03.07 05:231.19990.000.0012.00
 86030823FXIndo-NF3
11891552006.03.07 05:25buy0.20eurusd1.19981.19681.20262006.03.07 06:501.19810.000.00-34.00
 86030823FXIndo-NF3
11935302006.03.07 10:29sell0.10usdjpy117.84117.74116.642006.03.07 16:59117.740.000.008.49
 12345[sl]
11944252006.03.07 11:00buy stop0.10gbpusd1.74671.74001.75872006.03.07 23:591.7362cancelled
 86001cancelled
11944272006.03.07 11:16sell0.10gbpusd1.74001.74121.72802006.03.07 23:591.73600.000.0040.00
 86001EA-3
11987202006.03.07 15:01buy stop0.10gbpusd1.74011.73471.75212006.03.07 23:591.7361cancelled
 86002cancelled
11987282006.03.07 15:20sell0.10gbpusd1.73471.74011.72272006.03.07 23:591.73610.000.00-14.00
 86002EA-3
12094242006.03.08 03:00buy0.10eurusd1.18761.18461.19042006.03.08 03:151.18860.000.0010.00
 86030823FXIndo-NF3
12095872006.03.08 03:15sell0.10eurusd1.18861.19161.18582006.03.08 09:191.19140.000.00-28.00
 86030823FXIndo-NF3
12130812006.03.08 11:01buy stop0.10gbpusd1.74231.73541.75432006.03.08 23:591.7391cancelled
 86001cancelled
12130822006.03.08 15:55sell0.10gbpusd1.73541.74231.72342006.03.08 23:591.73890.000.00-35.00
 86001EA-3
12159602006.03.08 15:00buy stop0.10gbpusd1.74141.73691.75342006.03.08 23:591.7390cancelled
 86002cancelled
12159622006.03.08 15:00sell0.10gbpusd1.73791.74141.72492006.03.09 00:021.73900.000.30-11.00
 86002EA-3
12223642006.03.09 03:00sell0.10eurusd1.19371.19671.19092006.03.09 07:551.19200.000.0017.00
 86030823FXIndo-NF3
12255812006.03.09 07:48sell0.10usdjpy118.06118.04116.862006.03.09 08:22118.040.000.001.70
 12345[sl]
12259272006.03.09 07:55buy0.10eurusd1.19201.18901.19482006.03.09 09:231.19320.000.0012.00
 86030823FXIndo-NF3
12277792006.03.09 09:23sell0.10eurusd1.19331.19631.19052006.03.09 11:001.19280.000.005.00
 86030823FXIndo-NF3
12293712006.03.09 10:27buy0.10usdjpy117.44117.52118.492006.03.09 15:31117.520.000.006.81
 12345[sl]
12304532006.03.09 11:30buy0.10gbpusd1.73831.73391.75032006.03.09 23:591.73540.000.00-29.00
 86001EA-3
12304552006.03.09 11:00sell stop0.10gbpusd1.73391.73831.72192006.03.09 23:591.7354cancelled
 86001cancelled
12324442006.03.09 12:30buy0.10usdjpy117.14117.52118.492006.03.09 15:31117.520.000.0032.33
 12345[sl]
12346222006.03.09 15:39buy0.10gbpusd1.74081.73571.75282006.03.09 18:201.73570.000.00-51.00
 86002EA-3[sl]
12346242006.03.09 18:20sell0.10gbpusd1.73571.74081.72372006.03.09 23:591.73580.000.00-1.00
 86002EA-3
12505562006.03.10 09:29buy0.10usdjpy118.14118.23119.342006.03.10 13:01118.230.000.007.61
 12345[sl]
12517662006.03.10 11:00buy0.10gbpusd1.73951.73421.75182006.03.10 15:301.73420.000.00-53.00
 86001EA-3[sl]
12517692006.03.10 15:30sell0.10gbpusd1.73421.73231.72222006.03.10 22:551.72690.000.0073.00
 86001EA-3
12540732006.03.10 15:00buy stop0.10gbpusd1.73981.73541.75182006.03.10 22:551.7270cancelled
 86002cancelled
12540772006.03.10 15:30sell0.10gbpusd1.73541.73231.72342006.03.10 17:311.72340.000.00120.00
 86002EA-3[tp]
  0.00 0.30 220.94
Closed P/L: 221.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
12558382006.03.10 15:48sell0.10usdjpy118.66119.81117.61 118.990.00-0.67-27.73
 12345 
12578732006.03.10 16:36sell0.10usdjpy118.96119.81117.61 118.990.00-0.67-2.52
 12345 
  0.00 -1.34 -30.25
 Floating P/L: -31.59
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 221.24 Floating P/L: -31.59 Margin: 40.00
Balance: 721.24 Equity: 689.65 Free Margin: 649.65