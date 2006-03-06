North Finance Co Ltd
|Account: 136503
|Name: FXIndo test 1
|Currency: USD
|2006 March 10, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1166223
|2006.03.06 04:04
|balance
|Deposit
|500.00
|1172683
|2006.03.06 11:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.7628
|1.7562
|1.7748
|2006.03.07 00:00
|1.7507
|cancelled
|
|86001
|cancelled
|1172689
|2006.03.06 11:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7562
|1.7588
|1.7442
|2006.03.06 17:32
|1.7511
|0.00
|0.00
|51.00
|
|86001
|EA-3
|1178058
|2006.03.06 15:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.7580
|1.7518
|1.7700
|2006.03.07 00:00
|1.7507
|cancelled
|
|86002
|cancelled
|1178063
|2006.03.06 17:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7518
|1.7550
|1.7468
|2006.03.06 19:56
|1.7468
|0.00
|0.00
|50.00
|
|86002
|EA-3[tp]
|1188042
|2006.03.07 03:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1990
|1.1960
|1.2018
|2006.03.07 05:00
|1.2005
|0.00
|0.00
|30.00
|
|86030823
|FXIndo-NF3
|1188935
|2006.03.07 05:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2005
|1.2035
|1.1977
|2006.03.07 05:23
|1.1999
|0.00
|0.00
|12.00
|
|86030823
|FXIndo-NF3
|1189155
|2006.03.07 05:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1998
|1.1968
|1.2026
|2006.03.07 06:50
|1.1981
|0.00
|0.00
|-34.00
|
|86030823
|FXIndo-NF3
|1193530
|2006.03.07 10:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.84
|117.74
|116.64
|2006.03.07 16:59
|117.74
|0.00
|0.00
|8.49
|
|12345
|[sl]
|1194425
|2006.03.07 11:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.7467
|1.7400
|1.7587
|2006.03.07 23:59
|1.7362
|cancelled
|
|86001
|cancelled
|1194427
|2006.03.07 11:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7400
|1.7412
|1.7280
|2006.03.07 23:59
|1.7360
|0.00
|0.00
|40.00
|
|86001
|EA-3
|1198720
|2006.03.07 15:01
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.7401
|1.7347
|1.7521
|2006.03.07 23:59
|1.7361
|cancelled
|
|86002
|cancelled
|1198728
|2006.03.07 15:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7347
|1.7401
|1.7227
|2006.03.07 23:59
|1.7361
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|86002
|EA-3
|1209424
|2006.03.08 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1876
|1.1846
|1.1904
|2006.03.08 03:15
|1.1886
|0.00
|0.00
|10.00
|
|86030823
|FXIndo-NF3
|1209587
|2006.03.08 03:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1886
|1.1916
|1.1858
|2006.03.08 09:19
|1.1914
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|86030823
|FXIndo-NF3
|1213081
|2006.03.08 11:01
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.7423
|1.7354
|1.7543
|2006.03.08 23:59
|1.7391
|cancelled
|
|86001
|cancelled
|1213082
|2006.03.08 15:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7354
|1.7423
|1.7234
|2006.03.08 23:59
|1.7389
|0.00
|0.00
|-35.00
|
|86001
|EA-3
|1215960
|2006.03.08 15:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.7414
|1.7369
|1.7534
|2006.03.08 23:59
|1.7390
|cancelled
|
|86002
|cancelled
|1215962
|2006.03.08 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7379
|1.7414
|1.7249
|2006.03.09 00:02
|1.7390
|0.00
|0.30
|-11.00
|
|86002
|EA-3
|1222364
|2006.03.09 03:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1937
|1.1967
|1.1909
|2006.03.09 07:55
|1.1920
|0.00
|0.00
|17.00
|
|86030823
|FXIndo-NF3
|1225581
|2006.03.09 07:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.06
|118.04
|116.86
|2006.03.09 08:22
|118.04
|0.00
|0.00
|1.70
|
|12345
|[sl]
|1225927
|2006.03.09 07:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1920
|1.1890
|1.1948
|2006.03.09 09:23
|1.1932
|0.00
|0.00
|12.00
|
|86030823
|FXIndo-NF3
|1227779
|2006.03.09 09:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1963
|1.1905
|2006.03.09 11:00
|1.1928
|0.00
|0.00
|5.00
|
|86030823
|FXIndo-NF3
|1229371
|2006.03.09 10:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.44
|117.52
|118.49
|2006.03.09 15:31
|117.52
|0.00
|0.00
|6.81
|
|12345
|[sl]
|1230453
|2006.03.09 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7383
|1.7339
|1.7503
|2006.03.09 23:59
|1.7354
|0.00
|0.00
|-29.00
|
|86001
|EA-3
|1230455
|2006.03.09 11:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.7339
|1.7383
|1.7219
|2006.03.09 23:59
|1.7354
|cancelled
|
|86001
|cancelled
|1232444
|2006.03.09 12:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.14
|117.52
|118.49
|2006.03.09 15:31
|117.52
|0.00
|0.00
|32.33
|
|12345
|[sl]
|1234622
|2006.03.09 15:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7408
|1.7357
|1.7528
|2006.03.09 18:20
|1.7357
|0.00
|0.00
|-51.00
|
|86002
|EA-3[sl]
|1234624
|2006.03.09 18:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7357
|1.7408
|1.7237
|2006.03.09 23:59
|1.7358
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|86002
|EA-3
|1250556
|2006.03.10 09:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.14
|118.23
|119.34
|2006.03.10 13:01
|118.23
|0.00
|0.00
|7.61
|
|12345
|[sl]
|1251766
|2006.03.10 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7395
|1.7342
|1.7518
|2006.03.10 15:30
|1.7342
|0.00
|0.00
|-53.00
|
|86001
|EA-3[sl]
|1251769
|2006.03.10 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7342
|1.7323
|1.7222
|2006.03.10 22:55
|1.7269
|0.00
|0.00
|73.00
|
|86001
|EA-3
|1254073
|2006.03.10 15:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.7398
|1.7354
|1.7518
|2006.03.10 22:55
|1.7270
|cancelled
|
|86002
|cancelled
|1254077
|2006.03.10 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7354
|1.7323
|1.7234
|2006.03.10 17:31
|1.7234
|0.00
|0.00
|120.00
|
|86002
|EA-3[tp]
|
|0.00
|
|0.30
|220.94
|Closed P/L:
|221.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1255838
|2006.03.10 15:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.66
|119.81
|117.61
|
|118.99
|0.00
|-0.67
|-27.73
|
|12345
|
|1257873
|2006.03.10 16:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.96
|119.81
|117.61
|
|118.99
|0.00
|-0.67
|-2.52
|
|12345
|
|
|0.00
|
|-1.34
|-30.25
|
|Floating P/L:
|-31.59
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|221.24
|Floating P/L:
|-31.59
|Margin:
|40.00
|Balance:
|721.24
|Equity:
|689.65
|Free Margin:
|649.65