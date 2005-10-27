Interbank FX, LLC

Account: 206065 Name: Starter4 Currency: USD 2005 November 2, 23:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
18718902005.10.27 08:00balanceDeposit10 000.00
18851872005.10.27 18:30buy1.00gbpusd1.78491.77991.78992005.10.28 08:241.78420.000.00-70.00
18855462005.10.27 18:45sell1.00usdjpy115.24115.59114.742005.10.28 03:48115.340.000.00-86.70
18907962005.10.28 07:30buy1.00eurusd1.21351.21511.21852005.10.28 08:421.21510.000.00160.00
18911152005.10.28 08:01sell1.00usdchf1.27381.27251.26882005.10.28 08:421.27250.000.00102.16
19203682005.10.31 21:31buy1.00usdchf1.28891.29001.29392005.10.31 23:521.29000.008.2585.27
19275232005.11.01 09:15sell1.00eurusd1.19951.19901.19452005.11.01 14:451.19900.000.0050.00
19277752005.11.01 09:31buy1.00usdchf1.28931.29001.29432005.11.01 14:461.29000.000.0054.26
19282482005.11.01 09:45sell1.00gbpusd1.77081.77071.76582005.11.01 10:341.77070.000.0010.00
19297072005.11.01 10:38sell1.00gbpusd1.77041.76951.76542005.11.01 11:541.76950.000.0090.00
19320262005.11.01 13:45buy1.00usdjpy116.56116.65117.062005.11.01 15:07116.650.000.0077.15
19376072005.11.01 19:00buy1.00usdjpy116.62116.63117.122005.11.01 20:37116.630.000.008.57
19379902005.11.01 19:34sell1.00eurusd1.20051.20551.19552005.11.02 02:011.20180.005.30-130.00
19392152005.11.01 21:45sell1.00gbpusd1.76621.76441.76122005.11.02 00:361.76440.00-4.30180.00
19451282005.11.02 04:37sell1.00gbpusd1.76641.76591.76142005.11.02 07:521.76590.000.0050.00
19487192005.11.02 09:46buy1.00eurusd1.20201.20291.20702005.11.02 14:121.20290.000.0090.00
19556062005.11.02 15:45buy1.00usdjpy116.82116.47117.322005.11.02 21:03116.800.000.00-17.12
  0.00 9.25 653.59
Closed P/L: 662.84
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 662.84 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 662.84 Equity: 10 662.84 Free Margin: 10 662.84