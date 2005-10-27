Interbank FX, LLC
|Account: 206065
|Name: Starter4
|Currency: USD
|2005 November 2, 23:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|1871890
|2005.10.27 08:00
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1885187
|2005.10.27 18:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7849
|1.7799
|1.7899
|2005.10.28 08:24
|1.7842
|0.00
|0.00
|-70.00
|1885546
|2005.10.27 18:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.24
|115.59
|114.74
|2005.10.28 03:48
|115.34
|0.00
|0.00
|-86.70
|1890796
|2005.10.28 07:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2135
|1.2151
|1.2185
|2005.10.28 08:42
|1.2151
|0.00
|0.00
|160.00
|1891115
|2005.10.28 08:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2738
|1.2725
|1.2688
|2005.10.28 08:42
|1.2725
|0.00
|0.00
|102.16
|1920368
|2005.10.31 21:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2889
|1.2900
|1.2939
|2005.10.31 23:52
|1.2900
|0.00
|8.25
|85.27
|1927523
|2005.11.01 09:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1995
|1.1990
|1.1945
|2005.11.01 14:45
|1.1990
|0.00
|0.00
|50.00
|1927775
|2005.11.01 09:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2893
|1.2900
|1.2943
|2005.11.01 14:46
|1.2900
|0.00
|0.00
|54.26
|1928248
|2005.11.01 09:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7708
|1.7707
|1.7658
|2005.11.01 10:34
|1.7707
|0.00
|0.00
|10.00
|1929707
|2005.11.01 10:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7704
|1.7695
|1.7654
|2005.11.01 11:54
|1.7695
|0.00
|0.00
|90.00
|1932026
|2005.11.01 13:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.65
|117.06
|2005.11.01 15:07
|116.65
|0.00
|0.00
|77.15
|1937607
|2005.11.01 19:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.63
|117.12
|2005.11.01 20:37
|116.63
|0.00
|0.00
|8.57
|1937990
|2005.11.01 19:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2005
|1.2055
|1.1955
|2005.11.02 02:01
|1.2018
|0.00
|5.30
|-130.00
|1939215
|2005.11.01 21:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7662
|1.7644
|1.7612
|2005.11.02 00:36
|1.7644
|0.00
|-4.30
|180.00
|1945128
|2005.11.02 04:37
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7664
|1.7659
|1.7614
|2005.11.02 07:52
|1.7659
|0.00
|0.00
|50.00
|1948719
|2005.11.02 09:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2020
|1.2029
|1.2070
|2005.11.02 14:12
|1.2029
|0.00
|0.00
|90.00
|1955606
|2005.11.02 15:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.82
|116.47
|117.32
|2005.11.02 21:03
|116.80
|0.00
|0.00
|-17.12
|
|0.00
|9.25
|653.59
|Closed P/L:
|662.84
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|662.84
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 662.84
|Equity:
|10 662.84
|Free Margin:
|10 662.84