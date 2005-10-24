Alpari Ltd.

Account: 89977 Name: 1 Currency: USD 2005 November 3, 00:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfit
14802732005.10.24 01:25buy1.00usdjpy115.86115.51115.962005.10.24 08:31115.510.000.00-303.00
14816732005.10.24 06:27sell1.00gbpusd1.76581.76931.76482005.10.24 08:571.76930.000.00-245.00
14824782005.10.24 08:00buy1.00usdcad1.18611.18261.18712005.10.24 11:041.18710.000.0084.22
14861402005.10.24 11:31sell1.00gbpusd1.76721.77071.76622005.10.24 14:551.76620.000.0070.00
14881062005.10.24 14:01sell1.00eurjpy138.17138.52138.072005.10.24 14:18138.070.000.0086.46
14961142005.10.24 21:15sell1.00usdjpy115.51115.86115.412005.10.24 23:26115.410.000.0086.65
14965982005.10.24 22:09sell1.00gbpusd1.76751.77101.76652005.10.25 00:491.76910.00-3.33-112.00
15138062005.10.25 18:56buy1.00gbpusd1.78541.78191.78642005.10.25 20:151.78640.000.0070.00
15164342005.10.25 23:00sell1.00usdjpy115.03115.38114.932005.10.26 09:00115.040.00-10.21-8.69
15167962005.10.26 00:02buy1.00gbpusd1.78431.78081.78542005.10.26 06:021.78350.000.00-56.00
15197352005.10.26 03:30sell1.00usdjpy115.13115.48115.022005.10.26 08:14115.020.000.0095.64
15210502005.10.26 04:31buy1.00gbpusd1.78341.77991.78452005.10.26 08:101.78450.000.0077.00
15210552005.10.26 04:31buy1.00eurusd1.20981.20631.21092005.10.26 06:151.21020.000.0040.00
15220572005.10.26 06:02sell1.00usdcad1.17671.18021.17562005.10.26 08:231.17560.000.0093.59
15328572005.10.26 12:00buy1.00eurjpy139.30138.95139.402005.10.26 12:50139.400.000.0086.59
15413482005.10.26 17:00sell1.00usdchf1.28091.28441.27982005.10.27 01:371.28440.00-26.29-272.50
15417932005.10.26 17:15sell1.00gbpusd1.77651.78001.77552005.10.26 18:091.77550.000.0070.00
15454902005.10.26 20:05sell1.00gbpusd1.77461.77811.77362005.10.26 22:201.77400.000.0042.00
15477392005.10.26 23:15buy1.00eurjpy139.82139.47139.922005.10.27 01:52139.920.0017.4886.12
15488542005.10.27 01:00sell1.00gbpusd1.77531.77881.77432005.10.27 01:371.77430.000.0070.00
15608202005.10.27 11:55buy1.00gbpusd1.78621.78271.78722005.10.27 13:511.78470.000.00-105.00
15701162005.10.27 18:45sell1.00usdjpy115.26115.61115.162005.10.28 01:42115.370.00-10.18-95.35
15704702005.10.27 19:11sell1.00gbpusd1.78411.78761.78312005.10.27 20:331.78310.000.0070.00
15712642005.10.27 20:30buy1.00gbpusd1.78361.78011.78462005.10.28 02:061.78460.002.2870.00
15724492005.10.27 22:03buy1.00eurusd1.21391.21041.21492005.10.28 02:031.21490.00-6.00100.00
15734432005.10.28 00:43sell1.00gbpusd1.78331.78681.78232005.10.28 03:001.78380.000.00-35.00
15739052005.10.28 02:26buy1.00gbpusd1.78351.78001.78452005.10.28 02:541.78450.000.0070.00
15740302005.10.28 03:00buy1.00gbpusd1.78361.78011.78462005.10.28 04:451.78460.000.0070.00
15750972005.10.28 06:01buy1.00gbpusd1.78321.77971.78422005.10.28 07:241.78420.000.0070.00
15759622005.10.28 07:52buy1.00gbpusd1.78381.78031.78482005.10.28 08:291.78480.000.0070.00
15765302005.10.28 08:30buy1.00gbpusd1.78411.78031.78482005.10.28 08:361.78480.000.0049.00
15768902005.10.28 08:46buy1.00gbpusd1.78381.78031.78482005.10.28 09:311.78480.000.0070.00
15869982005.10.28 16:40sell1.00gbpusd1.78091.78441.77992005.10.28 16:421.77990.000.0070.00
15935362005.10.31 00:45sell1.00eurjpy139.56139.91139.462005.10.31 05:09139.530.000.0025.92
15948872005.10.31 04:30sell1.00gbpusd1.77511.77861.77412005.10.31 05:571.77410.000.0070.00
15978482005.10.31 09:00sell1.00eurusd1.20611.20961.20512005.10.31 12:011.20510.000.00100.00
16131392005.10.31 20:40sell1.00gbpusd1.76891.77241.76792005.10.31 23:451.76910.000.00-14.00
16151322005.11.01 01:39sell1.00gbpusd1.76851.77201.76752005.11.01 03:211.76870.000.00-14.00
16178962005.11.01 08:01buy1.00usdcad1.18131.17781.18232005.11.01 08:501.18230.000.0084.58
16211142005.11.01 10:35buy1.00gbpusd1.77021.76671.77122005.11.01 10:411.77120.000.0070.00
16221882005.11.01 11:30sell1.00gbpusd1.77021.77371.76922005.11.01 12:241.76920.000.0070.00
16245082005.11.01 14:07sell1.00gbpusd1.76931.77281.76832005.11.01 14:501.76830.000.0070.00
16283962005.11.01 16:46buy1.00eurjpy139.95139.60140.052005.11.01 19:30139.950.000.000.00
16307252005.11.01 19:40sell1.00gbpusd1.76311.76661.76212005.11.01 20:271.76210.000.0070.00
16380352005.11.02 06:17sell1.00usdcad1.17661.18011.17562005.11.02 08:521.17560.000.0085.06
16389312005.11.02 07:44buy1.00gbpusd1.76661.76311.76762005.11.02 08:181.76690.000.0021.00
16400242005.11.02 08:55sell1.00gbpusd1.76621.76971.76522005.11.02 09:221.76520.000.0070.00
16415672005.11.02 10:13buy1.00usdchf1.28671.28321.28782005.11.02 14:551.28320.000.00-272.76
16423192005.11.02 11:13buy1.00eurjpy140.54140.19140.642005.11.02 15:07140.640.000.0085.62
16429222005.11.02 12:00sell1.00gbpusd1.76601.76951.76502005.11.02 12:081.76500.000.0070.00
16528422005.11.02 19:35buy1.00gbpusd1.77521.77171.77622005.11.02 20:281.77620.000.0070.00
16536242005.11.02 20:38buy1.00usdjpy116.81116.46116.912005.11.02 23:45116.910.000.0085.54
  0.00 -36.25 1 281.69
Closed P/L: 1 245.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 245.44 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 420.87 Equity: 11 420.87 Free Margin: 11 420.87