|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|Daily (D1) 2005.04.01 00:00 - 2006.01.11 00:00
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|MagicNumber=0; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=4; StopLossMode=false; StopLoss=30; TakeProfitMode=false; TakeProfit=60; TrailingStopMode=false; TrailingStop=30;
|Bars in test
|2529
|Ticks modelled
|9470
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|17474.48
|Gross profit
|151564.73
|Gross loss
|-134090.26
|Profit factor
|1.13
|Expected payoff
|101.60
|Absolute drawdown
|2473.47
|Maximal drawdown (%)
|16831.47 (61.4%)
|Total trades
|172
|Short positions (won %)
|80 (36.25%)
|Long positions (won %)
|92 (42.39%)
|Profit trades (% of total)
|68 (39.53%)
|Loss trades (% of total)
|104 (60.47%)
|Largest
|profit trade
|13420.65
|loss trade
|-4936.79
|Average
|profit trade
|2228.89
|loss trade
|-1289.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (9609.17)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-7018.65)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|13485.49 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-9146.08 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|1996.09.27 23:59
|buy
|1
|1.00
|1.2567
|0.0000
|0.0000
|2
|1996.10.11 23:59
|close
|1
|1.00
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|-160.66
|9839.34
|3
|1996.10.16 23:59
|buy
|2
|1.00
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|4
|1996.10.23 23:59
|close
|2
|1.00
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|-1196.30
|8643.05
|5
|1996.10.24 23:59
|sell
|3
|1.00
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|6
|1996.11.01 23:59
|close
|3
|1.00
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|-1116.51
|7526.53
|7
|1996.11.04 23:59
|buy
|4
|1.00
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|8
|1996.11.12 23:59
|close
|4
|1.00
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|64.83
|7591.37
|9
|1996.11.18 23:59
|buy
|5
|1.00
|1.2674
|0.0000
|0.0000
|10
|1997.02.25 23:59
|close
|5
|1.00
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|13420.65
|21012.02
|11
|1997.02.27 23:59
|buy
|6
|1.00
|1.4744
|0.0000
|0.0000
|12
|1997.03.13 23:59
|close
|6
|1.00
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|-508.02
|20504.01
|13
|1997.03.14 23:59
|sell
|7
|1.00
|1.4565
|0.0000
|0.0000
|14
|1997.03.26 23:59
|close
|7
|1.00
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|-492.48
|20011.52
|15
|1997.04.02 23:59
|sell
|8
|1.00
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|16
|1997.04.08 23:59
|close
|8
|1.00
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|-2066.20
|17945.32
|17
|1997.04.09 23:59
|buy
|9
|1.00
|1.4804
|0.0000
|0.0000
|18
|1997.04.21 23:59
|close
|9
|1.00
|1.4428
|0.0000
|0.0000
|-2584.12
|15361.20
|19
|1997.04.22 23:59
|sell
|10
|1.00
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|20
|1997.04.28 23:59
|close
|10
|1.00
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-793.86
|14567.34
|21
|1997.04.29 23:59
|buy
|11
|1.00
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|22
|1997.05.07 23:59
|close
|11
|1.00
|1.4600
|0.0000
|0.0000
|-573.97
|13993.37
|23
|1997.05.08 23:59
|sell
|12
|1.00
|1.4467
|0.0000
|0.0000
|24
|1997.06.03 23:59
|close
|12
|1.00
|1.4377
|0.0000
|0.0000
|516.01
|14509.38
|25
|1997.06.04 23:59
|buy
|13
|1.00
|1.4450
|0.0000
|0.0000
|26
|1997.06.24 23:59
|close
|13
|1.00
|1.4389
|0.0000
|0.0000
|-384.48
|14124.91
|27
|1997.06.30 23:59
|buy
|14
|1.00
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|28
|1997.07.11 23:59
|close
|14
|1.00
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|464.31
|14589.22
|29
|1997.07.15 23:59
|buy
|15
|1.00
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|30
|1997.08.11 23:59
|close
|15
|1.00
|1.5263
|0.0000
|0.0000
|3413.70
|18002.92
|31
|1997.08.14 23:59
|sell
|16
|1.00
|1.5187
|0.0000
|0.0000
|32
|1997.10.13 23:59
|close
|16
|1.00
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|3477.63
|21480.55
|33
|1997.10.14 23:59
|buy
|17
|1.00
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|34
|1997.10.28 23:59
|close
|17
|1.00
|1.4287
|0.0000
|0.0000
|-2300.11
|19180.44
|35
|1997.10.29 23:59
|sell
|18
|1.00
|1.4108
|0.0000
|0.0000
|36
|1997.11.18 23:59
|close
|18
|1.00
|1.4067
|0.0000
|0.0000
|208.97
|19389.41
|37
|1997.11.21 23:59
|buy
|19
|1.00
|1.4107
|0.0000
|0.0000
|38
|1997.12.12 23:59
|close
|19
|1.00
|1.4375
|0.0000
|0.0000
|1910.38
|21299.79
|39
|1997.12.30 23:59
|buy
|20
|1.00
|1.4539
|0.0000
|0.0000
|40
|1998.01.22 23:59
|close
|20
|1.00
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|1062.48
|22362.27
|41
|1998.01.23 23:59
|sell
|21
|1.00
|1.4405
|0.0000
|0.0000
|42
|1998.02.18 23:59
|close
|21
|1.00
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|-2232.50
|20129.77
|43
|1998.02.19 23:59
|buy
|22
|1.00
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|44
|1998.02.24 23:59
|close
|22
|1.00
|1.4530
|0.0000
|0.0000
|-984.47
|19145.30
|45
|1998.02.25 23:59
|sell
|23
|1.00
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|46
|1998.03.05 23:59
|close
|23
|1.00
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|-1671.06
|17474.23
|47
|1998.03.06 23:59
|buy
|24
|1.00
|1.4921
|0.0000
|0.0000
|48
|1998.03.16 23:59
|close
|24
|1.00
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|-800.04
|16674.20
|49
|1998.03.19 23:59
|buy
|25
|1.00
|1.4979
|0.0000
|0.0000
|50
|1998.04.09 23:59
|close
|25
|1.00
|1.5166
|0.0000
|0.0000
|1279.05
|17953.24
|51
|1998.04.13 23:59
|sell
|26
|1.00
|1.5106
|0.0000
|0.0000
|52
|1998.04.30 23:59
|close
|26
|1.00
|1.5009
|0.0000
|0.0000
|559.21
|18512.45
|53
|1998.05.01 23:59
|buy
|27
|1.00
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|54
|1998.05.06 23:59
|close
|27
|1.00
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|-1319.39
|17193.06
|55
|1998.05.07 23:59
|sell
|28
|1.00
|1.4737
|0.0000
|0.0000
|56
|1998.06.01 23:59
|close
|28
|1.00
|1.4764
|0.0000
|0.0000
|-288.28
|16904.78
|57
|1998.06.03 23:59
|buy
|29
|1.00
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|58
|1998.07.14 23:59
|close
|29
|1.00
|1.5212
|0.0000
|0.0000
|3135.70
|20040.48
|59
|1998.07.15 23:59
|sell
|30
|1.00
|1.5121
|0.0000
|0.0000
|60
|1998.08.11 23:59
|close
|30
|1.00
|1.4918
|0.0000
|0.0000
|1246.20
|21286.68
|61
|1998.08.17 23:59
|buy
|31
|1.00
|1.5115
|0.0000
|0.0000
|62
|1998.08.28 23:59
|close
|31
|1.00
|1.4400
|0.0000
|0.0000
|-4936.79
|16349.89
|63
|1998.08.31 23:59
|sell
|32
|1.00
|1.4360
|0.0000
|0.0000
|64
|1998.10.21 23:59
|close
|32
|1.00
|1.3529
|0.0000
|0.0000
|5899.47
|22249.36
|65
|1998.10.22 23:59
|buy
|33
|1.00
|1.3409
|0.0000
|0.0000
|66
|1998.12.02 23:59
|close
|33
|1.00
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|2042.19
|24291.56
|67
|1998.12.03 23:59
|sell
|34
|1.00
|1.3594
|0.0000
|0.0000
|68
|1998.12.22 23:59
|close
|34
|1.00
|1.3642
|0.0000
|0.0000
|-429.76
|23861.80
|69
|1998.12.23 23:59
|buy
|35
|1.00
|1.3622
|0.0000
|0.0000
|70
|1999.01.14 23:59
|close
|35
|1.00
|1.3589
|0.0000
|0.0000
|-194.62
|23667.18
|71
|1999.01.15 23:59
|sell
|36
|1.00
|1.3823
|0.0000
|0.0000
|72
|1999.01.26 23:59
|close
|36
|1.00
|1.3902
|0.0000
|0.0000
|-609.50
|23057.67
|73
|1999.01.27 23:59
|buy
|37
|1.00
|1.4095
|0.0000
|0.0000
|74
|1999.03.12 23:59
|close
|37
|1.00
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|3851.99
|26909.66
|75
|1999.03.17 23:59
|sell
|38
|1.00
|1.4515
|0.0000
|0.0000
|76
|1999.03.26 23:59
|close
|38
|1.00
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|-1920.51
|24989.15
|77
|1999.03.29 23:59
|buy
|39
|1.00
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|78
|1999.05.06 23:59
|close
|39
|1.00
|1.4898
|0.0000
|0.0000
|383.01
|25372.16
|79
|1999.05.07 23:59
|sell
|40
|1.00
|1.4953
|0.0000
|0.0000
|80
|1999.05.21 23:59
|close
|40
|1.00
|1.5169
|0.0000
|0.0000
|-1488.12
|23884.04
|81
|1999.05.24 23:59
|buy
|41
|1.00
|1.5112
|0.0000
|0.0000
|82
|1999.05.26 23:59
|close
|41
|1.00
|1.5260
|0.0000
|0.0000
|978.63
|24862.66
|83
|1999.05.27 23:59
|buy
|42
|1.00
|1.5267
|0.0000
|0.0000
|84
|1999.06.10 23:59
|close
|42
|1.00
|1.5221
|0.0000
|0.0000
|-271.53
|24591.14
|85
|1999.06.11 23:59
|sell
|43
|1.00
|1.5165
|0.0000
|0.0000
|86
|1999.06.17 23:59
|close
|43
|1.00
|1.5428
|0.0000
|0.0000
|-1732.19
|22858.95
|87
|1999.06.18 23:59
|buy
|44
|1.00
|1.5374
|0.0000
|0.0000
|88
|1999.06.28 23:59
|close
|44
|1.00
|1.5476
|0.0000
|0.0000
|676.62
|23535.58
|89
|1999.06.30 23:59
|buy
|45
|1.00
|1.5484
|0.0000
|0.0000
|90
|1999.07.20 23:59
|close
|45
|1.00
|1.5416
|0.0000
|0.0000
|-401.65
|23133.93
|91
|1999.07.21 23:59
|sell
|46
|1.00
|1.5272
|0.0000
|0.0000
|92
|1999.08.12 23:59
|close
|46
|1.00
|1.5007
|0.0000
|0.0000
|1665.02
|24798.95
|93
|1999.08.13 23:59
|buy
|47
|1.00
|1.5172
|0.0000
|0.0000
|94
|1999.08.23 23:59
|close
|47
|1.00
|1.5266
|0.0000
|0.0000
|633.28
|25432.23
|95
|1999.08.24 23:59
|buy
|48
|1.00
|1.5191
|0.0000
|0.0000
|96
|1999.09.03 23:59
|close
|48
|1.00
|1.5068
|0.0000
|0.0000
|-790.00
|24642.23
|97
|1999.09.06 23:59
|sell
|49
|1.00
|1.5118
|0.0000
|0.0000
|98
|1999.09.13 23:59
|close
|49
|1.00
|1.5415
|0.0000
|0.0000
|-1958.77
|22683.46
|99
|1999.09.14 23:59
|buy
|50
|1.00
|1.5484
|0.0000
|0.0000
|100
|1999.09.22 23:59
|close
|50
|1.00
|1.5380
|0.0000
|0.0000
|-654.28
|22029.18
|101
|1999.09.24 23:59
|sell
|51
|1.00
|1.5342
|0.0000
|0.0000
|102
|1999.10.25 23:59
|close
|51
|1.00
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|2420.58
|24449.76
|103
|1999.10.26 23:59
|buy
|52
|1.00
|1.5108
|0.0000
|0.0000
|104
|1999.11.18 23:59
|close
|52
|1.00
|1.5559
|0.0000
|0.0000
|2953.43
|27403.19
|105
|1999.11.25 23:59
|buy
|53
|1.00
|1.5720
|0.0000
|0.0000
|106
|1999.12.07 23:59
|close
|53
|1.00
|1.5602
|0.0000
|0.0000
|-734.39
|26668.80
|107
|1999.12.08 23:59
|sell
|54
|1.00
|1.5566
|0.0000
|0.0000
|108
|1999.12.15 23:59
|close
|54
|1.00
|1.5888
|0.0000
|0.0000
|-2058.77
|24610.03
|109
|1999.12.16 23:59
|buy
|55
|1.00
|1.5691
|0.0000
|0.0000
|110
|2000.01.04 23:59
|close
|55
|1.00
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|-720.46
|23889.57
|111
|2000.01.05 23:59
|sell
|56
|1.00
|1.5533
|0.0000
|0.0000
|112
|2000.01.17 23:59
|close
|56
|1.00
|1.5962
|0.0000
|0.0000
|-2733.46
|21156.11
|113
|2000.01.18 23:59
|buy
|57
|1.00
|1.5890
|0.0000
|0.0000
|114
|2000.02.10 23:59
|close
|57
|1.00
|1.6303
|0.0000
|0.0000
|2588.07
|23744.19
|115
|2000.02.22 23:59
|sell
|58
|1.00
|1.6010
|0.0000
|0.0000
|116
|2000.02.28 23:59
|close
|58
|1.00
|1.6616
|0.0000
|0.0000
|-3674.59
|20069.60
|117
|2000.02.29 23:59
|buy
|59
|1.00
|1.6693
|0.0000
|0.0000
|118
|2000.03.17 23:59
|close
|59
|1.00
|1.6575
|0.0000
|0.0000
|-670.28
|19399.33
|119
|2000.03.20 23:59
|sell
|60
|1.00
|1.6558
|0.0000
|0.0000
|120
|2000.03.22 23:59
|close
|60
|1.00
|1.6748
|0.0000
|0.0000
|-1152.79
|18246.53
|121
|2000.03.24 23:59
|sell
|61
|1.00
|1.6239
|0.0000
|0.0000
|122
|2000.03.30 23:59
|close
|61
|1.00
|1.6572
|0.0000
|0.0000
|-2036.91
|16209.63
|123
|2000.04.06 23:59
|sell
|62
|1.00
|1.6409
|0.0000
|0.0000
|124
|2000.04.18 23:59
|close
|62
|1.00
|1.6670
|0.0000
|0.0000
|-1611.52
|14598.11
|125
|2000.04.19 23:59
|buy
|63
|1.00
|1.6718
|0.0000
|0.0000
|126
|2000.05.15 23:59
|close
|63
|1.00
|1.7128
|0.0000
|0.0000
|2446.34
|17044.45
|127
|2000.05.18 23:59
|buy
|64
|1.00
|1.7374
|0.0000
|0.0000
|128
|2000.05.26 23:59
|close
|64
|1.00
|1.6833
|0.0000
|0.0000
|-3196.40
|13848.06
|129
|2000.05.29 23:59
|sell
|65
|1.00
|1.6913
|0.0000
|0.0000
|130
|2000.06.23 23:59
|close
|65
|1.00
|1.6560
|0.0000
|0.0000
|2007.91
|15855.96
|131
|2000.06.26 23:59
|buy
|66
|1.00
|1.6527
|0.0000
|0.0000
|132
|2000.07.05 23:59
|close
|66
|1.00
|1.6233
|0.0000
|0.0000
|-1787.02
|14068.94
|133
|2000.07.06 23:59
|sell
|67
|1.00
|1.6244
|0.0000
|0.0000
|134
|2000.07.13 23:59
|close
|67
|1.00
|1.6550
|0.0000
|0.0000
|-1881.02
|12187.92
|135
|2000.07.14 23:59
|buy
|68
|1.00
|1.6510
|0.0000
|0.0000
|136
|2000.07.27 23:59
|close
|68
|1.00
|1.6643
|0.0000
|0.0000
|827.62
|13015.54
|137
|2000.07.31 23:59
|buy
|69
|1.00
|1.6707
|0.0000
|0.0000
|138
|2000.08.28 23:59
|close
|69
|1.00
|1.7150
|0.0000
|0.0000
|2644.46
|15660.00
|139
|2000.08.30 23:59
|buy
|70
|1.00
|1.7284
|0.0000
|0.0000
|140
|2000.09.22 23:59
|close
|70
|1.00
|1.7338
|0.0000
|0.0000
|361.86
|16021.86
|141
|2000.09.25 23:59
|sell
|71
|1.00
|1.7348
|0.0000
|0.0000
|142
|2000.10.06 23:59
|close
|71
|1.00
|1.7503
|0.0000
|0.0000
|-945.14
|15076.73
|143
|2000.10.09 23:59
|buy
|72
|1.00
|1.7525
|0.0000
|0.0000
|144
|2000.11.02 23:59
|close
|72
|1.00
|1.7791
|0.0000
|0.0000
|1552.13
|16628.85
|145
|2000.11.03 23:59
|sell
|73
|1.00
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|146
|2000.11.17 23:59
|close
|73
|1.00
|1.8012
|0.0000
|0.0000
|-2629.12
|13999.74
|147
|2000.11.20 23:59
|buy
|74
|1.00
|1.7949
|0.0000
|0.0000
|148
|2000.11.28 23:59
|close
|74
|1.00
|1.7646
|0.0000
|0.0000
|-1699.57
|12300.17
|149
|2000.11.29 23:59
|sell
|75
|1.00
|1.7604
|0.0000
|0.0000
|150
|2001.01.11 23:59
|close
|75
|1.00
|1.6130
|0.0000
|0.0000
|8941.19
|21241.36
|151
|2001.01.16 23:59
|buy
|76
|1.00
|1.6329
|0.0000
|0.0000
|152
|2001.02.01 23:59
|close
|76
|1.00
|1.6345
|0.0000
|0.0000
|137.34
|21378.70
|153
|2001.02.02 23:59
|sell
|77
|1.00
|1.6450
|0.0000
|0.0000
|154
|2001.02.08 23:59
|close
|77
|1.00
|1.6711
|0.0000
|0.0000
|-1589.35
|19789.36
|155
|2001.02.09 23:59
|buy
|78
|1.00
|1.6614
|0.0000
|0.0000
|156
|2001.03.02 23:59
|close
|78
|1.00
|1.6502
|0.0000
|0.0000
|-632.68
|19156.67
|157
|2001.03.05 23:59
|sell
|79
|1.00
|1.6560
|0.0000
|0.0000
|158
|2001.03.14 23:59
|close
|79
|1.00
|1.6884
|0.0000
|0.0000
|-1969.39
|17187.28
|159
|2001.03.15 23:59
|buy
|80
|1.00
|1.7136
|0.0000
|0.0000
|160
|2001.04.04 23:59
|close
|80
|1.00
|1.6952
|0.0000
|0.0000
|-1041.59
|16145.70
|161
|2001.04.05 23:59
|sell
|81
|1.00
|1.7032
|0.0000
|0.0000
|162
|2001.04.18 23:59
|close
|81
|1.00
|1.7311
|0.0000
|0.0000
|-1671.27
|14474.43
|163
|2001.04.19 23:59
|buy
|82
|1.00
|1.7054
|0.0000
|0.0000
|164
|2001.04.23 23:59
|close
|82
|1.00
|1.7050
|0.0000
|0.0000
|-19.08
|14455.36
|165
|2001.05.01 23:59
|buy
|83
|1.00
|1.7261
|0.0000
|0.0000
|166
|2001.06.15 23:59
|close
|83
|1.00
|1.7756
|0.0000
|0.0000
|2890.80
|17346.16
|167
|2001.06.18 23:59
|sell
|84
|1.00
|1.7794
|0.0000
|0.0000
|168
|2001.06.29 23:59
|close
|84
|1.00
|1.7949
|0.0000
|0.0000
|-923.14
|16423.02
|169
|2001.07.02 23:59
|buy
|85
|1.00
|1.7964
|0.0000
|0.0000
|170
|2001.07.11 23:59
|close
|85
|1.00
|1.7676
|0.0000
|0.0000
|-1605.22
|14817.80
|171
|2001.07.12 23:59
|sell
|86
|1.00
|1.7710
|0.0000
|0.0000
|172
|2001.09.05 23:59
|close
|86
|1.00
|1.7061
|0.0000
|0.0000
|3551.95
|18369.75
|173
|2001.09.06 23:59
|buy
|87
|1.00
|1.6891
|0.0000
|0.0000
|174
|2001.09.12 23:59
|close
|87
|1.00
|1.6590
|0.0000
|0.0000
|-1801.20
|16568.55
|175
|2001.09.13 23:59
|sell
|88
|1.00
|1.6489
|0.0000
|0.0000
|176
|2001.09.28 23:59
|close
|88
|1.00
|1.6216
|0.0000
|0.0000
|1614.78
|18183.33
|177
|2001.10.01 23:59
|buy
|89
|1.00
|1.6176
|0.0000
|0.0000
|178
|2001.10.30 23:59
|close
|89
|1.00
|1.6248
|0.0000
|0.0000
|506.69
|18690.02
|179
|2001.10.31 23:59
|sell
|90
|1.00
|1.6341
|0.0000
|0.0000
|180
|2001.11.07 23:59
|close
|90
|1.00
|1.6349
|0.0000
|0.0000
|-81.01
|18609.01
|181
|2001.11.14 23:59
|buy
|91
|1.00
|1.6643
|0.0000
|0.0000
|182
|2001.11.29 23:59
|close
|91
|1.00
|1.6557
|0.0000
|0.0000
|-486.54
|18122.47
|183
|2001.12.03 23:59
|sell
|92
|1.00
|1.6546
|0.0000
|0.0000
|184
|2001.12.11 23:59
|close
|92
|1.00
|1.6538
|0.0000
|0.0000
|11.71
|18134.17
|185
|2001.12.13 23:59
|sell
|93
|1.00
|1.6528
|0.0000
|0.0000
|186
|2001.12.24 23:59
|close
|93
|1.00
|1.6940
|0.0000
|0.0000
|-2473.35
|15660.82
|187
|2001.12.25 23:59
|buy
|94
|1.00
|1.6878
|0.0000
|0.0000
|188
|2002.01.03 23:59
|close
|94
|1.00
|1.6501
|0.0000
|0.0000
|-2260.60
|13400.22
|189
|2002.01.04 23:59
|sell
|95
|1.00
|1.6534
|0.0000
|0.0000
|190
|2002.01.16 23:59
|close
|95
|1.00
|1.6588
|0.0000
|0.0000
|-380.53
|13019.69
|191
|2002.01.18 23:59
|buy
|96
|1.00
|1.6618
|0.0000
|0.0000
|192
|2002.02.08 23:59
|close
|96
|1.00
|1.6903
|0.0000
|0.0000
|1732.12
|14751.80
|193
|2002.02.11 23:59
|sell
|97
|1.00
|1.6846
|0.0000
|0.0000
|194
|2002.02.21 23:59
|close
|97
|1.00
|1.6999
|0.0000
|0.0000
|-955.04
|13796.76
|195
|2002.02.27 23:59
|buy
|98
|1.00
|1.7055
|0.0000
|0.0000
|196
|2002.03.07 23:59
|close
|98
|1.00
|1.6697
|0.0000
|0.0000
|-2126.57
|11670.19
|197
|2002.03.08 23:59
|sell
|99
|1.00
|1.6863
|0.0000
|0.0000
|198
|2002.03.28 23:59
|close
|99
|1.00
|1.6847
|0.0000
|0.0000
|3.32
|11673.51
|199
|2002.03.29 23:59
|buy
|100
|1.00
|1.6818
|0.0000
|0.0000
|200
|2002.04.02 23:59
|close
|100
|1.00
|1.6634
|0.0000
|0.0000
|-1101.79
|10571.72
|201
|2002.04.03 23:59
|sell
|101
|1.00
|1.6596
|0.0000
|0.0000
|202
|2002.05.15 23:59
|close
|101
|1.00
|1.5957
|0.0000
|0.0000
|3812.03
|14383.76
|203
|2002.05.20 23:59
|sell
|102
|1.00
|1.5778
|0.0000
|0.0000
|204
|2002.07.08 23:59
|close
|102
|1.00
|1.4842
|0.0000
|0.0000
|6081.88
|20465.63
|205
|2002.07.10 23:59
|sell
|103
|1.00
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|206
|2002.07.29 23:59
|close
|103
|1.00
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|-84.64
|20381.00
|207
|2002.07.30 23:59
|buy
|104
|1.00
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|208
|2002.08.28 23:59
|close
|104
|1.00
|1.5019
|0.0000
|0.0000
|1352.98
|21733.98
|209
|2002.09.03 23:59
|sell
|105
|1.00
|1.4709
|0.0000
|0.0000
|210
|2002.09.11 23:59
|close
|105
|1.00
|1.5012
|0.0000
|0.0000
|-2064.22
|19669.76
|211
|2002.09.12 23:59
|buy
|106
|1.00
|1.4971
|0.0000
|0.0000
|212
|2002.09.20 23:59
|close
|106
|1.00
|1.4910
|0.0000
|0.0000
|-391.59
|19278.18
|213
|2002.09.23 23:59
|sell
|107
|1.00
|1.4970
|0.0000
|0.0000
|214
|2002.10.09 23:59
|close
|107
|1.00
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|1141.39
|20419.57
|215
|2002.10.10 23:59
|sell
|108
|1.00
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|216
|2002.10.16 23:59
|close
|108
|1.00
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|-836.32
|19583.25
|217
|2002.10.17 23:59
|buy
|109
|1.00
|1.5120
|0.0000
|0.0000
|218
|2002.10.29 23:59
|close
|109
|1.00
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|-1420.55
|18162.70
|219
|2002.10.30 23:59
|sell
|110
|1.00
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|220
|2002.11.20 23:59
|close
|110
|1.00
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|1328.34
|19491.04
|221
|2002.11.21 23:59
|buy
|111
|1.00
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|222
|2002.12.04 23:59
|close
|111
|1.00
|1.4714
|0.0000
|0.0000
|375.10
|19866.14
|223
|2002.12.05 23:59
|sell
|112
|1.00
|1.4712
|0.0000
|0.0000
|224
|2003.01.08 23:59
|close
|112
|1.00
|1.3874
|0.0000
|0.0000
|5884.26
|25750.40
|225
|2003.01.13 23:59
|sell
|113
|1.00
|1.3866
|0.0000
|0.0000
|226
|2003.02.11 23:59
|close
|113
|1.00
|1.3676
|0.0000
|0.0000
|1256.40
|27006.80
|227
|2003.02.13 23:59
|buy
|114
|1.00
|1.3543
|0.0000
|0.0000
|228
|2003.02.21 23:59
|close
|114
|1.00
|1.3645
|0.0000
|0.0000
|765.06
|27771.86
|229
|2003.02.25 23:59
|sell
|115
|1.00
|1.3584
|0.0000
|0.0000
|230
|2003.03.14 23:59
|close
|115
|1.00
|1.3665
|0.0000
|0.0000
|-679.83
|27092.03
|231
|2003.03.17 23:59
|buy
|116
|1.00
|1.3832
|0.0000
|0.0000
|232
|2003.03.31 23:59
|close
|116
|1.00
|1.3510
|0.0000
|0.0000
|-2352.74
|24739.30
|233
|2003.04.01 23:59
|sell
|117
|1.00
|1.3527
|0.0000
|0.0000
|234
|2003.04.07 23:59
|close
|117
|1.00
|1.3891
|0.0000
|0.0000
|-2647.90
|22091.40
|235
|2003.04.08 23:59
|buy
|118
|1.00
|1.3868
|0.0000
|0.0000
|236
|2003.04.17 23:59
|close
|118
|1.00
|1.3805
|0.0000
|0.0000
|-432.25
|21659.15
|237
|2003.04.23 23:59
|sell
|119
|1.00
|1.3765
|0.0000
|0.0000
|238
|2003.06.04 23:59
|close
|119
|1.00
|1.3192
|0.0000
|0.0000
|4151.06
|25810.21
|239
|2003.06.05 23:59
|buy
|120
|1.00
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|240
|2003.06.16 23:59
|close
|120
|1.00
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|394.98
|26205.19
|241
|2003.06.19 23:59
|buy
|121
|1.00
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|242
|2003.07.21 23:59
|close
|121
|1.00
|1.3538
|0.0000
|0.0000
|2902.21
|29107.40
|243
|2003.07.22 23:59
|sell
|122
|1.00
|1.3613
|0.0000
|0.0000
|244
|2003.07.31 23:59
|close
|122
|1.00
|1.3703
|0.0000
|0.0000
|-707.20
|28400.20
|245
|2003.08.01 23:59
|buy
|123
|1.00
|1.3657
|0.0000
|0.0000
|246
|2003.09.08 23:59
|close
|123
|1.00
|1.3910
|0.0000
|0.0000
|1897.74
|30297.94
|247
|2003.09.09 23:59
|sell
|124
|1.00
|1.3786
|0.0000
|0.0000
|248
|2003.10.16 23:59
|close
|124
|1.00
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|3118.14
|33416.09
|249
|2003.10.17 23:59
|buy
|125
|1.00
|1.3284
|0.0000
|0.0000
|250
|2003.10.23 23:59
|close
|125
|1.00
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|-1198.28
|32217.81
|251
|2003.10.24 23:59
|sell
|126
|1.00
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|252
|2003.10.30 23:59
|close
|126
|1.00
|1.3337
|0.0000
|0.0000
|-1557.08
|30660.73
|253
|2003.10.31 23:59
|buy
|127
|1.00
|1.3400
|0.0000
|0.0000
|254
|2003.11.13 23:59
|close
|127
|1.00
|1.3365
|0.0000
|0.0000
|-233.39
|30427.34
|255
|2003.11.14 23:59
|sell
|128
|1.00
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|256
|2004.01.16 23:59
|close
|128
|1.00
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|4595.12
|35022.46
|257
|2004.01.19 23:59
|buy
|129
|1.00
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|258
|2004.01.23 23:59
|close
|129
|1.00
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|-2240.19
|32782.27
|259
|2004.01.27 23:59
|buy
|130
|1.00
|1.2401
|0.0000
|0.0000
|260
|2004.02.09 23:59
|close
|130
|1.00
|1.2357
|0.0000
|0.0000
|-327.58
|32454.69
|261
|2004.02.10 23:59
|sell
|131
|1.00
|1.2376
|0.0000
|0.0000
|262
|2004.02.23 23:59
|close
|131
|1.00
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|-1461.75
|30992.95
|263
|2004.02.24 23:59
|buy
|132
|1.00
|1.2420
|0.0000
|0.0000
|264
|2004.03.12 23:59
|close
|132
|1.00
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|3350.32
|34343.27
|265
|2004.03.19 23:59
|sell
|133
|1.00
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|266
|2004.03.26 23:59
|close
|133
|1.00
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|-1293.27
|33050.00
|267
|2004.03.29 23:59
|buy
|134
|1.00
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|268
|2004.04.02 23:59
|close
|134
|1.00
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|439.44
|33489.44
|269
|2004.04.05 23:59
|buy
|135
|1.00
|1.3061
|0.0000
|0.0000
|270
|2004.04.30 23:59
|close
|135
|1.00
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|-743.47
|32745.97
|271
|2004.05.03 23:59
|sell
|136
|1.00
|1.3009
|0.0000
|0.0000
|272
|2004.05.10 23:59
|close
|136
|1.00
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|-78.18
|32667.79
|273
|2004.05.11 23:59
|buy
|137
|1.00
|1.2975
|0.0000
|0.0000
|274
|2004.05.18 23:59
|close
|137
|1.00
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|-1083.30
|31584.49
|275
|2004.05.19 23:59
|sell
|138
|1.00
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|276
|2004.06.10 23:59
|close
|138
|1.00
|1.2447
|0.0000
|0.0000
|2486.15
|34070.64
|277
|2004.06.14 23:59
|buy
|139
|1.00
|1.2561
|0.0000
|0.0000
|278
|2004.06.25 23:59
|close
|139
|1.00
|1.2466
|0.0000
|0.0000
|-733.58
|33337.06
|279
|2004.06.30 23:59
|buy
|140
|1.00
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|280
|2004.07.05 23:59
|close
|140
|1.00
|1.2363
|0.0000
|0.0000
|-1150.10
|32186.96
|281
|2004.07.06 23:59
|sell
|141
|1.00
|1.2361
|0.0000
|0.0000
|282
|2004.07.16 23:59
|close
|141
|1.00
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|809.96
|32996.92
|283
|2004.07.21 23:59
|buy
|142
|1.00
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|284
|2004.08.09 23:59
|close
|142
|1.00
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|443.76
|33440.68
|285
|2004.08.10 23:59
|sell
|143
|1.00
|1.2626
|0.0000
|0.0000
|286
|2004.08.24 23:59
|close
|143
|1.00
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|-904.50
|32536.18
|287
|2004.08.25 23:59
|buy
|144
|1.00
|1.2735
|0.0000
|0.0000
|288
|2004.09.02 23:59
|close
|144
|1.00
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|-933.72
|31602.46
|289
|2004.09.03 23:59
|sell
|145
|1.00
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|290
|2004.09.16 23:59
|close
|145
|1.00
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|145.35
|31747.82
|291
|2004.09.21 23:59
|buy
|146
|1.00
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|292
|2004.09.22 23:59
|close
|146
|1.00
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|395.62
|32143.43
|293
|2004.10.01 23:59
|sell
|147
|1.00
|1.2494
|0.0000
|0.0000
|294
|2004.10.05 23:59
|close
|147
|1.00
|1.2624
|0.0000
|0.0000
|-1038.95
|31104.49
|295
|2004.10.07 23:59
|buy
|148
|1.00
|1.2643
|0.0000
|0.0000
|296
|2004.10.11 23:59
|close
|148
|1.00
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|-1091.09
|30013.40
|297
|2004.10.12 23:59
|sell
|149
|1.00
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|298
|2004.12.13 23:59
|close
|149
|1.00
|1.1542
|0.0000
|0.0000
|8527.17
|38540.57
|299
|2004.12.17 23:59
|buy
|150
|1.00
|1.1574
|0.0000
|0.0000
|300
|2004.12.24 23:59
|close
|150
|1.00
|1.1437
|0.0000
|0.0000
|-1182.53
|37358.04
|301
|2004.12.27 23:59
|sell
|151
|1.00
|1.1351
|0.0000
|0.0000
|302
|2005.01.04 23:59
|close
|151
|1.00
|1.1692
|0.0000
|0.0000
|-2953.18
|34404.86
|303
|2005.01.05 23:59
|buy
|152
|1.00
|1.1677
|0.0000
|0.0000
|304
|2005.02.15 23:59
|close
|152
|1.00
|1.1896
|0.0000
|0.0000
|1926.43
|36331.29
|305
|2005.02.16 23:59
|sell
|153
|1.00
|1.1879
|0.0000
|0.0000
|306
|2005.03.04 23:59
|close
|153
|1.00
|1.1700
|0.0000
|0.0000
|1456.59
|37787.87
|307
|2005.03.08 23:59
|buy
|154
|1.00
|1.1614
|0.0000
|0.0000
|308
|2005.03.09 23:59
|close
|154
|1.00
|1.1586
|0.0000
|0.0000
|-235.09
|37552.78
|309
|2005.03.10 23:59
|sell
|155
|1.00
|1.1534
|0.0000
|0.0000
|310
|2005.03.22 23:59
|close
|155
|1.00
|1.1885
|0.0000
|0.0000
|-2999.13
|34553.65
|311
|2005.03.23 23:59
|buy
|156
|1.00
|1.1961
|0.0000
|0.0000
|312
|2005.04.12 00:00
|close
|156
|1.00
|1.1938
|0.0000
|0.0000
|-153.21
|34400.44
|313
|2005.04.15 00:00
|buy
|157
|1.00
|1.2157
|0.0000
|0.0000
|314
|2005.04.19 00:00
|close
|157
|1.00
|1.1871
|0.0000
|0.0000
|-2404.85
|31995.60
|315
|2005.04.20 00:00
|sell
|158
|1.00
|1.1816
|0.0000
|0.0000
|316
|2005.05.02 00:00
|close
|158
|1.00
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|-1291.13
|30704.47
|317
|2005.05.03 00:00
|buy
|159
|1.00
|1.1992
|0.0000
|0.0000
|318
|2005.07.12 00:00
|close
|159
|1.00
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|7004.44
|37708.91
|319
|2005.07.13 00:00
|sell
|160
|1.00
|1.2713
|0.0000
|0.0000
|320
|2005.07.20 00:00
|close
|160
|1.00
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|-2277.37
|35431.54
|321
|2005.07.27 00:00
|buy
|161
|1.00
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|322
|2005.07.29 00:00
|close
|161
|1.00
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|-1021.90
|34409.65
|323
|2005.08.02 00:00
|sell
|162
|1.00
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|324
|2005.08.19 00:00
|close
|162
|1.00
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|573.46
|34983.10
|325
|2005.08.22 00:00
|buy
|163
|1.00
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|326
|2005.08.26 00:00
|close
|163
|1.00
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|-1395.75
|33587.35
|327
|2005.08.29 00:00
|sell
|164
|1.00
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|328
|2005.09.13 00:00
|close
|164
|1.00
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|-100.52
|33486.83
|329
|2005.09.14 00:00
|buy
|165
|1.00
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|330
|2005.10.07 00:00
|close
|165
|1.00
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|782.46
|34269.29
|331
|2005.10.10 00:00
|sell
|166
|1.00
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|332
|2005.10.18 00:00
|close
|166
|1.00
|1.2937
|0.0000
|0.0000
|-1149.75
|33119.54
|333
|2005.10.19 00:00
|buy
|167
|1.00
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|334
|2005.10.26 00:00
|close
|167
|1.00
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|-1740.83
|31378.71
|335
|2005.10.28 00:00
|sell
|168
|1.00
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|336
|2005.11.04 00:00
|close
|168
|1.00
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|-1494.93
|29883.78
|337
|2005.11.07 00:00
|buy
|169
|1.00
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|338
|2005.11.23 00:00
|close
|169
|1.00
|1.3104
|0.0000
|0.0000
|85.24
|29969.03
|339
|2005.11.29 00:00
|sell
|170
|1.00
|1.3059
|0.0000
|0.0000
|340
|2005.12.21 00:00
|close
|170
|1.00
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|-362.05
|29606.98
|341
|2005.12.22 00:00
|buy
|171
|1.00
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|342
|2006.01.04 00:00
|close
|171
|1.00
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|-1777.29
|27829.69
|343
|2006.01.05 00:00
|sell
|172
|1.00
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|344
|2006.01.11 23:59
|close at stop
|172
|1.00
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|-355.22
|27474.48