North Finance Co Ltd

Account: 119897 Name: Grid Demo Currency: USD 2006 January 31, 02:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
7835582006.01.24 01:08balanceDeposit25 000.00
7835692006.01.24 01:11buy limit0.50gbpusd1.78500.00001.78752006.01.24 01:451.7886cancelled
7835702006.01.24 02:04buy0.50gbpusd1.78600.00001.78852006.01.24 18:571.78850.000.000.00125.00
7835712006.01.24 01:11buy stop0.50gbpusd1.78900.00001.79152006.01.24 04:151.7863cancelled
7835722006.01.24 01:11buy stop0.50gbpusd1.79000.00001.79252006.01.24 04:151.7863cancelled
7835732006.01.24 01:11buy stop0.50gbpusd1.79100.00001.79352006.01.24 04:151.7863cancelled
7835742006.01.24 01:11buy stop0.50gbpusd1.79200.00001.79452006.01.24 04:151.7863cancelled
7835792006.01.24 01:13buy stop0.50gbpusd1.79300.00001.79552006.01.24 04:151.7863cancelled
7836122006.01.24 01:51buy0.50gbpusd1.78700.00001.78952006.01.24 19:111.78950.000.000.00125.00
7836522006.01.24 01:38buy stop0.50gbpusd1.79400.00001.79652006.01.24 04:151.7863cancelled
7837112006.01.24 01:55buy stop0.50gbpusd1.78800.00001.79052006.01.24 04:151.7863cancelled
7840952006.01.24 04:30sell stop0.50gbpusd1.78000.00001.77752006.01.24 08:151.7863cancelled
7840962006.01.24 04:30sell stop0.50gbpusd1.78100.00001.77852006.01.24 08:151.7863cancelled
7840972006.01.24 04:30sell stop0.50gbpusd1.78200.00001.77952006.01.24 08:151.7864cancelled
7840982006.01.24 04:30sell stop0.50gbpusd1.78300.00001.78052006.01.24 08:151.7864cancelled
7840992006.01.24 05:39sell0.50gbpusd1.78400.00001.78152006.01.24 10:421.78150.000.000.00125.00
7841182006.01.24 04:40sell stop0.50gbpusd1.77900.00001.77652006.01.24 08:151.7864cancelled
7843642006.01.24 05:40sell stop0.50gbpusd1.77800.00001.77552006.01.24 08:151.7864cancelled
7843652006.01.24 05:40sell limit0.50gbpusd1.78500.00001.78252006.01.24 06:461.7841cancelled
7849052006.01.24 07:30sell stop0.50gbpusd1.78500.00001.78252006.01.24 08:151.7864cancelled
7855262006.01.24 08:30buy stop0.50gbpusd1.78900.00001.79152006.01.24 09:151.7854cancelled
7855272006.01.24 08:30buy stop0.50gbpusd1.79000.00001.79252006.01.24 09:151.7854cancelled
7855292006.01.24 08:30buy stop0.50gbpusd1.79100.00001.79352006.01.24 09:151.7853cancelled
7855352006.01.24 08:31buy stop0.50gbpusd1.78800.00001.79052006.01.24 09:151.7853cancelled
7855882006.01.24 08:37buy stop0.50gbpusd1.79200.00001.79452006.01.24 09:151.7853cancelled
7861252006.01.24 09:30sell stop0.50gbpusd1.78000.00001.77752006.01.24 14:461.7854cancelled
7861262006.01.24 10:42sell0.50gbpusd1.78100.00001.77852006.01.26 21:161.77850.000.00-10.00125.00
7861272006.01.24 10:14sell0.50gbpusd1.78200.00001.77952006.01.26 21:141.77950.000.00-10.00125.00
7861282006.01.24 10:13sell0.50gbpusd1.78300.00001.78052006.01.26 20:091.78050.000.00-10.00125.00
7861622006.01.24 09:32sell stop0.50gbpusd1.77900.00001.77652006.01.24 14:461.7854cancelled
7865442006.01.24 10:12sell stop0.50gbpusd1.77800.00001.77552006.01.24 14:461.7854cancelled
7865452006.01.24 10:12sell limit0.50gbpusd1.78500.00001.78252006.01.24 10:151.7822cancelled
7865682006.01.24 10:13sell stop0.50gbpusd1.77700.00001.77452006.01.24 14:461.7854cancelled
7865962006.01.24 10:14sell stop0.50gbpusd1.77600.00001.77352006.01.24 14:461.7855cancelled
7869872006.01.24 10:43sell stop0.50gbpusd1.77500.00001.77252006.01.24 14:461.7855cancelled
7869892006.01.24 11:43sell0.50gbpusd1.78400.00001.78152006.01.26 20:081.78150.000.00-10.00125.00
7894812006.01.24 18:55buy0.50gbpusd1.78800.00001.79052006.01.25 11:481.79050.000.001.00125.00
7894822006.01.24 18:58buy0.50gbpusd1.78900.00001.79152006.01.25 11:531.79150.000.001.00125.00
7894832006.01.24 15:00buy stop0.50gbpusd1.79000.00001.79252006.01.24 23:161.7859cancelled
7894842006.01.24 15:00buy stop0.50gbpusd1.79100.00001.79352006.01.24 23:161.7859cancelled
7898772006.01.24 15:58buy0.50gbpusd1.78500.00001.78752006.01.24 18:551.78750.000.000.00125.00
7899422006.01.24 15:42buy stop0.50gbpusd1.79200.00001.79452006.01.24 23:161.7859cancelled
7918582006.01.24 18:55buy stop0.50gbpusd1.79300.00001.79552006.01.24 23:161.7859cancelled
7918802006.01.24 18:56buy limit0.50gbpusd1.78500.00001.78752006.01.24 19:011.7889cancelled
7918942006.01.24 18:57buy stop0.50gbpusd1.79400.00001.79652006.01.24 23:161.7859cancelled
7919202006.01.24 18:58buy limit0.50gbpusd1.78600.00001.78852006.01.24 21:051.7893cancelled
7921352006.01.24 19:11buy stop0.50gbpusd1.79500.00001.79752006.01.24 23:161.7860cancelled
7921572006.01.24 21:21buy0.50gbpusd1.78700.00001.78952006.01.25 11:311.78950.000.001.00125.00
7929332006.01.24 21:06buy limit0.50gbpusd1.78600.00001.78852006.01.24 21:171.7891cancelled
7931252006.01.24 21:31buy0.50gbpusd1.78600.00001.78852006.01.25 11:301.78850.000.001.00125.00
7939802006.01.24 23:31sell stop0.50gbpusd1.77900.00001.77652006.01.25 08:461.7838cancelled
7939812006.01.24 23:31sell stop0.50gbpusd1.78000.00001.77752006.01.25 08:461.7838cancelled
7941352006.01.25 00:15sell stop0.50gbpusd1.77800.00001.77552006.01.25 08:461.7838cancelled
7942402006.01.25 00:44sell limit0.50gbpusd1.78500.00001.78252006.01.25 02:191.7825cancelled
7943032006.01.25 00:56sell stop0.50gbpusd1.77700.00001.77452006.01.25 08:461.7838cancelled
7948202006.01.25 02:21sell limit0.50gbpusd1.78500.00001.78252006.01.25 02:271.7824cancelled
7948632006.01.25 02:29sell stop0.50gbpusd1.77600.00001.77352006.01.25 08:461.7838cancelled
7963842006.01.25 11:31buy0.50gbpusd1.79000.00001.79252006.01.25 11:551.79250.000.000.00125.00
7964762006.01.25 10:31buy0.50gbpusd1.78500.00001.78752006.01.25 11:161.78750.000.000.00125.00
7965842006.01.25 09:37buy0.50gbpusd1.78400.00001.78652006.01.25 11:131.78650.000.000.00125.00
7977612006.01.25 11:13buy limit0.50gbpusd1.78400.00001.78652006.01.25 11:311.7906cancelled
7978952006.01.25 11:17buy limit0.50gbpusd1.78500.00001.78752006.01.25 12:311.7915cancelled
7981832006.01.25 11:31buy limit0.50gbpusd1.78600.00001.78852006.01.25 14:001.7925cancelled
7981842006.01.25 11:31buy limit0.50gbpusd1.78700.00001.78952006.01.25 16:341.7890cancelled
7981872006.01.25 11:31buy stop0.50gbpusd1.79400.00001.79652006.01.25 18:001.7870cancelled
7981892006.01.25 11:31buy stop0.50gbpusd1.79500.00001.79752006.01.25 18:001.7870cancelled
7981912006.01.25 11:31buy stop0.50gbpusd1.79600.00001.79852006.01.25 18:001.7870cancelled
7982942006.01.25 11:35buy limit0.50gbpusd1.78400.00001.78652006.01.25 11:371.7893cancelled
7984792006.01.25 11:49buy stop0.50gbpusd1.79700.00001.79952006.01.25 18:001.7870cancelled
7985482006.01.25 12:46buy0.50gbpusd1.78900.00001.79152006.01.25 13:501.79150.000.000.00125.00
7986122006.01.25 11:55buy stop0.50gbpusd1.79800.00001.80052006.01.25 18:001.7870cancelled
8021932006.01.25 16:36buy limit0.50gbpusd1.78700.00001.78952006.01.25 16:421.7895cancelled
8039012006.01.25 18:15sell stop0.50gbpusd1.78500.00001.78252006.01.25 18:301.7889cancelled
8039022006.01.25 18:15sell stop0.50gbpusd1.78600.00001.78352006.01.25 18:301.7889cancelled
8044392006.01.25 19:15sell stop0.50gbpusd1.78500.00001.78252006.01.25 19:461.7879cancelled
8044402006.01.25 19:15sell stop0.50gbpusd1.78600.00001.78352006.01.25 19:461.7879cancelled
8049462006.01.25 21:29sell0.50gbpusd1.78500.00001.78252006.01.26 20:011.78250.000.00-7.50125.00
8049472006.01.25 21:21sell0.50gbpusd1.78600.00001.78352006.01.25 22:301.78350.000.000.00125.00
8050092006.01.25 20:55sell0.50gbpusd1.78700.00001.78452006.01.25 21:441.78450.000.000.00125.00
8052462006.01.25 21:22sell stop0.50gbpusd1.78000.00001.77752006.01.26 04:301.7855cancelled
8053382006.01.25 21:31sell stop0.50gbpusd1.77900.00001.77652006.01.26 04:301.7855cancelled
8054422006.01.25 21:45sell stop0.50gbpusd1.77800.00001.77552006.01.26 04:301.7855cancelled
8057472006.01.25 22:31sell limit0.50gbpusd1.78600.00001.78352006.01.26 00:141.7834cancelled
8061632006.01.26 00:16sell stop0.50gbpusd1.77700.00001.77452006.01.26 04:301.7855cancelled
8068152006.01.26 04:47buy stop0.50gbpusd1.78700.00001.78952006.01.26 08:451.7844cancelled
8069922006.01.26 06:47buy0.50gbpusd1.78600.00001.78852006.01.26 16:071.78850.000.000.00125.00
8077962006.01.26 09:02sell stop0.50gbpusd1.77900.00001.77652006.01.26 09:151.7855cancelled
8077972006.01.26 09:02sell stop0.50gbpusd1.78000.00001.77752006.01.26 09:151.7854cancelled
8106642006.01.26 13:45sell stop0.50gbpusd1.77700.00001.77452006.01.26 14:311.7864cancelled
8106652006.01.26 13:45sell stop0.50gbpusd1.77800.00001.77552006.01.26 14:311.7864cancelled
8106662006.01.26 13:45sell stop0.50gbpusd1.77900.00001.77652006.01.26 14:311.7864cancelled
8106672006.01.26 13:45sell stop0.50gbpusd1.78000.00001.77752006.01.26 14:311.7864cancelled
8123702006.01.26 16:06buy stop0.50gbpusd1.79400.00001.79652006.01.26 18:301.7845cancelled
8124002006.01.26 16:20buy0.50gbpusd1.78600.00001.78852006.01.26 17:211.78850.000.000.00125.00
8131272006.01.26 17:21buy limit0.50gbpusd1.78600.00001.78852006.01.26 17:451.7879cancelled
8134792006.01.26 17:46buy limit0.50gbpusd1.78600.00001.78852006.01.26 17:471.7878cancelled
8135032006.01.26 17:48buy limit0.50gbpusd1.78600.00001.78852006.01.26 17:561.7876cancelled
8141602006.01.26 21:14sell0.50gbpusd1.77900.00001.77652006.01.27 13:091.77650.000.00-2.50125.00
8141612006.01.26 20:09sell0.50gbpusd1.78000.00001.77752006.01.27 08:011.77750.000.00-2.50125.00
8141772006.01.26 21:17sell0.50gbpusd1.77800.00001.77552006.01.27 17:451.77550.000.00-2.50125.00
8143242006.01.26 19:00sell stop0.50gbpusd1.77700.00001.77452006.01.27 06:161.7809cancelled
8147592006.01.26 20:01sell limit0.50gbpusd1.78500.00001.78252006.01.26 20:311.7801cancelled
8148962006.01.26 20:09sell stop0.50gbpusd1.77500.00001.77252006.01.27 06:161.7809cancelled
8148982006.01.26 20:09sell stop0.50gbpusd1.77600.00001.77352006.01.27 06:161.7809cancelled
8148992006.01.26 20:09sell limit0.50gbpusd1.78300.00001.78052006.01.26 23:461.7802cancelled
8149002006.01.26 20:09sell limit0.50gbpusd1.78400.00001.78152006.01.26 21:461.7799cancelled
8151572006.01.26 20:32sell stop0.50gbpusd1.77400.00001.77152006.01.27 06:161.7809cancelled
8154302006.01.26 21:14sell stop0.50gbpusd1.77300.00001.77052006.01.27 06:161.7809cancelled
8154312006.01.26 21:14sell limit0.50gbpusd1.78200.00001.77952006.01.27 02:181.7812cancelled
8154672006.01.26 21:17sell stop0.50gbpusd1.77200.00001.76952006.01.27 06:161.7809cancelled
8154682006.01.27 01:38sell0.50gbpusd1.78100.00001.77852006.01.27 02:371.77850.000.000.00125.00
8168132006.01.27 04:55sell0.50gbpusd1.78100.00001.77852006.01.27 08:001.77850.000.000.00125.00
8175502006.01.27 06:30buy stop0.50gbpusd1.78200.00001.78452006.01.27 06:451.7802cancelled
8175512006.01.27 06:30buy stop0.50gbpusd1.78300.00001.78552006.01.27 06:451.7801cancelled
8175522006.01.27 06:30buy stop0.50gbpusd1.78400.00001.78652006.01.27 06:451.7801cancelled
8175532006.01.27 06:30buy stop0.50gbpusd1.78500.00001.78752006.01.27 06:451.7801cancelled
8176622006.01.27 07:04sell stop0.50gbpusd1.77400.00001.77152006.01.27 12:001.7805cancelled
8176632006.01.27 07:04sell stop0.50gbpusd1.77500.00001.77252006.01.27 12:001.7805cancelled
8176642006.01.27 07:04sell stop0.50gbpusd1.77600.00001.77352006.01.27 12:001.7805cancelled
8176652006.01.27 07:04sell stop0.50gbpusd1.77700.00001.77452006.01.27 12:001.7805cancelled
8179642006.01.27 07:59sell stop0.50gbpusd1.77300.00001.77052006.01.27 12:001.7804cancelled
8179832006.01.27 08:00sell stop0.50gbpusd1.77200.00001.76952006.01.27 12:001.7804cancelled
8180022006.01.27 08:32sell0.50gbpusd1.78000.00001.77752006.01.27 13:031.77750.000.000.00125.00
8205072006.01.27 12:15buy stop0.50gbpusd1.78200.00001.78452006.01.27 13:001.7787cancelled
8205082006.01.27 12:15buy stop0.50gbpusd1.78300.00001.78552006.01.27 13:001.7787cancelled
8205092006.01.27 12:15buy stop0.50gbpusd1.78400.00001.78652006.01.27 13:001.7787cancelled
8205102006.01.27 12:15buy stop0.50gbpusd1.78500.00001.78752006.01.27 13:001.7787cancelled
8208562006.01.27 12:46buy stop0.50gbpusd1.78100.00001.78352006.01.27 13:001.7787cancelled
8210722006.01.27 12:55buy stop0.50gbpusd1.78000.00001.78252006.01.27 13:001.7787cancelled
8214482006.01.27 13:15sell stop0.50gbpusd1.77100.00001.76852006.01.27 15:461.7863cancelled
8214492006.01.27 13:15sell stop0.50gbpusd1.77200.00001.76952006.01.27 15:461.7863cancelled
8214502006.01.27 13:15sell stop0.50gbpusd1.77300.00001.77052006.01.27 15:461.7863cancelled
8214512006.01.27 13:15sell stop0.50gbpusd1.77400.00001.77152006.01.27 15:461.7863cancelled
8214522006.01.27 13:15sell stop0.50gbpusd1.77500.00001.77252006.01.27 15:461.7863cancelled
8214532006.01.27 14:28sell0.50gbpusd1.77900.00001.77652006.01.27 17:431.77650.000.000.00125.00
8215052006.01.27 13:56sell0.50gbpusd1.77600.00001.77352006.01.27 17:551.77350.000.000.00125.00
8218842006.01.27 13:56sell stop0.50gbpusd1.77000.00001.76752006.01.27 15:461.7862cancelled
8220912006.01.27 14:22sell stop0.50gbpusd1.77700.00001.77452006.01.27 15:461.7862cancelled
8236962006.01.27 16:00buy limit0.50gbpusd1.78000.00001.78252006.01.27 16:021.7863cancelled
8237592006.01.27 16:03buy limit0.50gbpusd1.78000.00001.78252006.01.27 16:151.7860cancelled
8260932006.01.27 20:13sell0.50gbpusd1.77000.00001.76752006.01.27 20:301.76750.000.000.00125.00
8260942006.01.27 20:10sell0.50gbpusd1.77100.00001.76852006.01.27 20:241.76850.000.000.00125.00
8260962006.01.27 18:21sell0.50gbpusd1.77400.00001.77152006.01.27 20:101.77150.000.000.00125.00
8260972006.01.27 18:29sell0.50gbpusd1.77500.00001.77252006.01.27 18:521.77250.000.000.00125.00
8260992006.01.27 18:15sell limit0.50gbpusd1.77600.00001.77352006.01.27 21:301.7682cancelled
8261012006.01.27 18:15sell limit0.50gbpusd1.77700.00001.77452006.01.27 20:451.7676cancelled
8261032006.01.27 18:15sell limit0.50gbpusd1.77800.00001.77552006.01.27 20:001.7724cancelled
8261542006.01.27 19:24sell0.50gbpusd1.77200.00001.76952006.01.27 20:191.76950.000.000.00125.00
8261552006.01.27 18:17sell limit0.50gbpusd1.77900.00001.77652006.01.27 19:001.7729cancelled
8261982006.01.27 18:45sell0.50gbpusd1.77300.00001.77052006.01.27 20:121.77050.000.000.00125.00
8265532006.01.27 18:53sell limit0.50gbpusd1.77500.00001.77252006.01.27 22:151.7680cancelled
8271632006.01.27 20:11sell limit0.50gbpusd1.77400.00001.77152006.01.30 01:181.7689cancelled
8271862006.01.27 20:13sell limit0.50gbpusd1.77300.00001.77052006.01.30 02:361.7689cancelled
8272372006.01.27 20:19sell limit0.50gbpusd1.77200.00001.76952006.01.30 04:151.7686cancelled
8273532006.01.30 02:52sell0.50gbpusd1.77000.00001.76752006.01.30 05:051.76750.000.000.00125.00
8260902006.01.27 20:19sell0.50gbpusd1.76900.00001.76652006.01.30 05:091.76650.000.00-2.50125.00
8272982006.01.27 20:25sell limit0.50gbpusd1.77100.00001.76852006.01.30 05:451.7658cancelled
8293522006.01.30 05:06sell limit0.50gbpusd1.77000.00001.76752006.01.30 07:001.7661cancelled
8293772006.01.30 05:10sell limit0.50gbpusd1.76900.00001.76652006.01.30 09:451.7663cancelled
8310772006.01.30 09:46sell limit0.50gbpusd1.76900.00001.76652006.01.30 09:541.7664cancelled
  0.00 0.00 -53.50 4 625.00
Closed P/L: 4 571.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
7977622006.01.25 11:48buy0.50gbpusd1.79100.00001.7935 1.76770.000.006.00-1 165.00
7977632006.01.25 11:54buy0.50gbpusd1.79200.00001.7945 1.76770.000.006.00-1 215.00
7978962006.01.25 11:55buy0.50gbpusd1.79300.00001.7955 1.76770.000.006.00-1 265.00
7984782006.01.25 15:41buy0.50gbpusd1.78800.00001.7905 1.76770.000.006.00-1 015.00
7986102006.01.25 12:43buy0.50gbpusd1.79000.00001.7925 1.76770.000.006.00-1 115.00
7999612006.01.25 15:18buy0.50gbpusd1.78900.00001.7915 1.76770.000.006.00-1 065.00
8080182006.01.26 09:52buy0.50gbpusd1.78700.00001.7895 1.76770.000.003.00-965.00
8135722006.01.26 18:02buy0.50gbpusd1.78600.00001.7885 1.76770.000.003.00-915.00
8236972006.01.27 17:19buy0.50gbpusd1.78100.00001.7835 1.76770.000.002.00-665.00
8236982006.01.27 17:06buy0.50gbpusd1.78200.00001.7845 1.76770.000.002.00-715.00
8236992006.01.27 17:05buy0.50gbpusd1.78300.00001.7855 1.76770.000.002.00-765.00
8237002006.01.27 17:03buy0.50gbpusd1.78400.00001.7865 1.76770.000.002.00-815.00
8237012006.01.27 17:02buy0.50gbpusd1.78500.00001.7875 1.76770.000.002.00-865.00
8268582006.01.30 05:09sell0.50gbpusd1.76600.00001.7635 1.76810.000.00-2.50-105.00
8271612006.01.30 10:28sell0.50gbpusd1.76500.00001.7625 1.76810.000.00-2.50-155.00
8272182006.01.30 10:31sell0.50gbpusd1.76400.00001.7615 1.76810.000.00-2.50-205.00
8356072006.01.30 16:14buy0.50gbpusd1.76900.00001.7715 1.76770.000.001.00-65.00
8356082006.01.30 17:36buy0.50gbpusd1.77000.00001.7725 1.76770.000.001.00-115.00
8356092006.01.30 17:40buy0.50gbpusd1.77100.00001.7735 1.76770.000.001.00-165.00
8372942006.01.30 19:40buy0.50gbpusd1.76800.00001.7705 1.76770.000.001.00-15.00
8392242006.01.30 22:54sell0.50gbpusd1.76700.00001.7645 1.76810.000.00-2.50-55.00
  0.00 0.00 46.00 -13 425.00
 Floating P/L: -13 379.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
8402542006.01.30 23:45buy stop0.50gbpusd1.77200.00001.7745 1.7681Grid
8402562006.01.30 23:45buy stop0.50gbpusd1.77300.00001.7755 1.7681Grid
8402572006.01.30 23:45buy stop0.50gbpusd1.77400.00001.7765 1.7681Grid
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 571.50 Floating P/L: -13 379.00 Margin: 9 342.75
Balance: 29 941.50 Equity: 16 562.50 Free Margin: 7 219.75
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 571.50 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 4 571.50
Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: 123.55  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 37 Short Positions (won %): 24 (100.00%) Long Positions (won %): 13 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 37 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 126.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 123.55 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 37 (4 571.50) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 4 571.50 (37) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 37 consecutive losses: 0