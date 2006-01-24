|Account: 119897
|Name: Grid Demo
|Currency: USD
|2006 January 31, 02:56
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|783558
|2006.01.24 01:08
|balance
|Deposit
|25 000.00
|783569
|2006.01.24 01:11
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7875
|2006.01.24 01:45
|1.7886
|cancelled
|783570
|2006.01.24 02:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|2006.01.24 18:57
|1.7885
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|783571
|2006.01.24 01:11
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7890
|0.0000
|1.7915
|2006.01.24 04:15
|1.7863
|cancelled
|783572
|2006.01.24 01:11
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7900
|0.0000
|1.7925
|2006.01.24 04:15
|1.7863
|cancelled
|783573
|2006.01.24 01:11
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7910
|0.0000
|1.7935
|2006.01.24 04:15
|1.7863
|cancelled
|783574
|2006.01.24 01:11
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7920
|0.0000
|1.7945
|2006.01.24 04:15
|1.7863
|cancelled
|783579
|2006.01.24 01:13
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7930
|0.0000
|1.7955
|2006.01.24 04:15
|1.7863
|cancelled
|783612
|2006.01.24 01:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7870
|0.0000
|1.7895
|2006.01.24 19:11
|1.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|783652
|2006.01.24 01:38
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7940
|0.0000
|1.7965
|2006.01.24 04:15
|1.7863
|cancelled
|783711
|2006.01.24 01:55
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7880
|0.0000
|1.7905
|2006.01.24 04:15
|1.7863
|cancelled
|784095
|2006.01.24 04:30
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7775
|2006.01.24 08:15
|1.7863
|cancelled
|784096
|2006.01.24 04:30
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7810
|0.0000
|1.7785
|2006.01.24 08:15
|1.7863
|cancelled
|784097
|2006.01.24 04:30
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7820
|0.0000
|1.7795
|2006.01.24 08:15
|1.7864
|cancelled
|784098
|2006.01.24 04:30
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7830
|0.0000
|1.7805
|2006.01.24 08:15
|1.7864
|cancelled
|784099
|2006.01.24 05:39
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7840
|0.0000
|1.7815
|2006.01.24 10:42
|1.7815
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|784118
|2006.01.24 04:40
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|1.7765
|2006.01.24 08:15
|1.7864
|cancelled
|784364
|2006.01.24 05:40
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7780
|0.0000
|1.7755
|2006.01.24 08:15
|1.7864
|cancelled
|784365
|2006.01.24 05:40
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7825
|2006.01.24 06:46
|1.7841
|cancelled
|784905
|2006.01.24 07:30
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7825
|2006.01.24 08:15
|1.7864
|cancelled
|785526
|2006.01.24 08:30
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7890
|0.0000
|1.7915
|2006.01.24 09:15
|1.7854
|cancelled
|785527
|2006.01.24 08:30
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7900
|0.0000
|1.7925
|2006.01.24 09:15
|1.7854
|cancelled
|785529
|2006.01.24 08:30
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7910
|0.0000
|1.7935
|2006.01.24 09:15
|1.7853
|cancelled
|785535
|2006.01.24 08:31
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7880
|0.0000
|1.7905
|2006.01.24 09:15
|1.7853
|cancelled
|785588
|2006.01.24 08:37
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7920
|0.0000
|1.7945
|2006.01.24 09:15
|1.7853
|cancelled
|786125
|2006.01.24 09:30
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7775
|2006.01.24 14:46
|1.7854
|cancelled
|786126
|2006.01.24 10:42
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7810
|0.0000
|1.7785
|2006.01.26 21:16
|1.7785
|0.00
|0.00
|-10.00
|125.00
|786127
|2006.01.24 10:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7820
|0.0000
|1.7795
|2006.01.26 21:14
|1.7795
|0.00
|0.00
|-10.00
|125.00
|786128
|2006.01.24 10:13
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7830
|0.0000
|1.7805
|2006.01.26 20:09
|1.7805
|0.00
|0.00
|-10.00
|125.00
|786162
|2006.01.24 09:32
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|1.7765
|2006.01.24 14:46
|1.7854
|cancelled
|786544
|2006.01.24 10:12
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7780
|0.0000
|1.7755
|2006.01.24 14:46
|1.7854
|cancelled
|786545
|2006.01.24 10:12
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7825
|2006.01.24 10:15
|1.7822
|cancelled
|786568
|2006.01.24 10:13
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|1.7745
|2006.01.24 14:46
|1.7854
|cancelled
|786596
|2006.01.24 10:14
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7760
|0.0000
|1.7735
|2006.01.24 14:46
|1.7855
|cancelled
|786987
|2006.01.24 10:43
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7750
|0.0000
|1.7725
|2006.01.24 14:46
|1.7855
|cancelled
|786989
|2006.01.24 11:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7840
|0.0000
|1.7815
|2006.01.26 20:08
|1.7815
|0.00
|0.00
|-10.00
|125.00
|789481
|2006.01.24 18:55
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7880
|0.0000
|1.7905
|2006.01.25 11:48
|1.7905
|0.00
|0.00
|1.00
|125.00
|789482
|2006.01.24 18:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7890
|0.0000
|1.7915
|2006.01.25 11:53
|1.7915
|0.00
|0.00
|1.00
|125.00
|789483
|2006.01.24 15:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7900
|0.0000
|1.7925
|2006.01.24 23:16
|1.7859
|cancelled
|789484
|2006.01.24 15:00
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7910
|0.0000
|1.7935
|2006.01.24 23:16
|1.7859
|cancelled
|789877
|2006.01.24 15:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7875
|2006.01.24 18:55
|1.7875
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|789942
|2006.01.24 15:42
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7920
|0.0000
|1.7945
|2006.01.24 23:16
|1.7859
|cancelled
|791858
|2006.01.24 18:55
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7930
|0.0000
|1.7955
|2006.01.24 23:16
|1.7859
|cancelled
|791880
|2006.01.24 18:56
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7875
|2006.01.24 19:01
|1.7889
|cancelled
|791894
|2006.01.24 18:57
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7940
|0.0000
|1.7965
|2006.01.24 23:16
|1.7859
|cancelled
|791920
|2006.01.24 18:58
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|2006.01.24 21:05
|1.7893
|cancelled
|792135
|2006.01.24 19:11
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7950
|0.0000
|1.7975
|2006.01.24 23:16
|1.7860
|cancelled
|792157
|2006.01.24 21:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7870
|0.0000
|1.7895
|2006.01.25 11:31
|1.7895
|0.00
|0.00
|1.00
|125.00
|792933
|2006.01.24 21:06
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|2006.01.24 21:17
|1.7891
|cancelled
|793125
|2006.01.24 21:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|2006.01.25 11:30
|1.7885
|0.00
|0.00
|1.00
|125.00
|793980
|2006.01.24 23:31
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|1.7765
|2006.01.25 08:46
|1.7838
|cancelled
|793981
|2006.01.24 23:31
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7775
|2006.01.25 08:46
|1.7838
|cancelled
|794135
|2006.01.25 00:15
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7780
|0.0000
|1.7755
|2006.01.25 08:46
|1.7838
|cancelled
|794240
|2006.01.25 00:44
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7825
|2006.01.25 02:19
|1.7825
|cancelled
|794303
|2006.01.25 00:56
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|1.7745
|2006.01.25 08:46
|1.7838
|cancelled
|794820
|2006.01.25 02:21
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7825
|2006.01.25 02:27
|1.7824
|cancelled
|794863
|2006.01.25 02:29
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7760
|0.0000
|1.7735
|2006.01.25 08:46
|1.7838
|cancelled
|796384
|2006.01.25 11:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7900
|0.0000
|1.7925
|2006.01.25 11:55
|1.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|796476
|2006.01.25 10:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7875
|2006.01.25 11:16
|1.7875
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|796584
|2006.01.25 09:37
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7840
|0.0000
|1.7865
|2006.01.25 11:13
|1.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|797761
|2006.01.25 11:13
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7840
|0.0000
|1.7865
|2006.01.25 11:31
|1.7906
|cancelled
|797895
|2006.01.25 11:17
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7875
|2006.01.25 12:31
|1.7915
|cancelled
|798183
|2006.01.25 11:31
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|2006.01.25 14:00
|1.7925
|cancelled
|798184
|2006.01.25 11:31
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7870
|0.0000
|1.7895
|2006.01.25 16:34
|1.7890
|cancelled
|798187
|2006.01.25 11:31
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7940
|0.0000
|1.7965
|2006.01.25 18:00
|1.7870
|cancelled
|798189
|2006.01.25 11:31
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7950
|0.0000
|1.7975
|2006.01.25 18:00
|1.7870
|cancelled
|798191
|2006.01.25 11:31
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7960
|0.0000
|1.7985
|2006.01.25 18:00
|1.7870
|cancelled
|798294
|2006.01.25 11:35
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7840
|0.0000
|1.7865
|2006.01.25 11:37
|1.7893
|cancelled
|798479
|2006.01.25 11:49
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7970
|0.0000
|1.7995
|2006.01.25 18:00
|1.7870
|cancelled
|798548
|2006.01.25 12:46
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7890
|0.0000
|1.7915
|2006.01.25 13:50
|1.7915
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|798612
|2006.01.25 11:55
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7980
|0.0000
|1.8005
|2006.01.25 18:00
|1.7870
|cancelled
|802193
|2006.01.25 16:36
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7870
|0.0000
|1.7895
|2006.01.25 16:42
|1.7895
|cancelled
|803901
|2006.01.25 18:15
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7825
|2006.01.25 18:30
|1.7889
|cancelled
|803902
|2006.01.25 18:15
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7835
|2006.01.25 18:30
|1.7889
|cancelled
|804439
|2006.01.25 19:15
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7825
|2006.01.25 19:46
|1.7879
|cancelled
|804440
|2006.01.25 19:15
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7835
|2006.01.25 19:46
|1.7879
|cancelled
|804946
|2006.01.25 21:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7825
|2006.01.26 20:01
|1.7825
|0.00
|0.00
|-7.50
|125.00
|804947
|2006.01.25 21:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7835
|2006.01.25 22:30
|1.7835
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|805009
|2006.01.25 20:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7870
|0.0000
|1.7845
|2006.01.25 21:44
|1.7845
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|805246
|2006.01.25 21:22
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7775
|2006.01.26 04:30
|1.7855
|cancelled
|805338
|2006.01.25 21:31
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|1.7765
|2006.01.26 04:30
|1.7855
|cancelled
|805442
|2006.01.25 21:45
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7780
|0.0000
|1.7755
|2006.01.26 04:30
|1.7855
|cancelled
|805747
|2006.01.25 22:31
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7835
|2006.01.26 00:14
|1.7834
|cancelled
|806163
|2006.01.26 00:16
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|1.7745
|2006.01.26 04:30
|1.7855
|cancelled
|806815
|2006.01.26 04:47
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7870
|0.0000
|1.7895
|2006.01.26 08:45
|1.7844
|cancelled
|806992
|2006.01.26 06:47
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|2006.01.26 16:07
|1.7885
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|807796
|2006.01.26 09:02
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|1.7765
|2006.01.26 09:15
|1.7855
|cancelled
|807797
|2006.01.26 09:02
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7775
|2006.01.26 09:15
|1.7854
|cancelled
|810664
|2006.01.26 13:45
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|1.7745
|2006.01.26 14:31
|1.7864
|cancelled
|810665
|2006.01.26 13:45
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7780
|0.0000
|1.7755
|2006.01.26 14:31
|1.7864
|cancelled
|810666
|2006.01.26 13:45
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|1.7765
|2006.01.26 14:31
|1.7864
|cancelled
|810667
|2006.01.26 13:45
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7775
|2006.01.26 14:31
|1.7864
|cancelled
|812370
|2006.01.26 16:06
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7940
|0.0000
|1.7965
|2006.01.26 18:30
|1.7845
|cancelled
|812400
|2006.01.26 16:20
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|2006.01.26 17:21
|1.7885
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|813127
|2006.01.26 17:21
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|2006.01.26 17:45
|1.7879
|cancelled
|813479
|2006.01.26 17:46
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|2006.01.26 17:47
|1.7878
|cancelled
|813503
|2006.01.26 17:48
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|2006.01.26 17:56
|1.7876
|cancelled
|814160
|2006.01.26 21:14
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|1.7765
|2006.01.27 13:09
|1.7765
|0.00
|0.00
|-2.50
|125.00
|814161
|2006.01.26 20:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7775
|2006.01.27 08:01
|1.7775
|0.00
|0.00
|-2.50
|125.00
|814177
|2006.01.26 21:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7780
|0.0000
|1.7755
|2006.01.27 17:45
|1.7755
|0.00
|0.00
|-2.50
|125.00
|814324
|2006.01.26 19:00
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|1.7745
|2006.01.27 06:16
|1.7809
|cancelled
|814759
|2006.01.26 20:01
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7825
|2006.01.26 20:31
|1.7801
|cancelled
|814896
|2006.01.26 20:09
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7750
|0.0000
|1.7725
|2006.01.27 06:16
|1.7809
|cancelled
|814898
|2006.01.26 20:09
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7760
|0.0000
|1.7735
|2006.01.27 06:16
|1.7809
|cancelled
|814899
|2006.01.26 20:09
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7830
|0.0000
|1.7805
|2006.01.26 23:46
|1.7802
|cancelled
|814900
|2006.01.26 20:09
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7840
|0.0000
|1.7815
|2006.01.26 21:46
|1.7799
|cancelled
|815157
|2006.01.26 20:32
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7740
|0.0000
|1.7715
|2006.01.27 06:16
|1.7809
|cancelled
|815430
|2006.01.26 21:14
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7730
|0.0000
|1.7705
|2006.01.27 06:16
|1.7809
|cancelled
|815431
|2006.01.26 21:14
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7820
|0.0000
|1.7795
|2006.01.27 02:18
|1.7812
|cancelled
|815467
|2006.01.26 21:17
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7720
|0.0000
|1.7695
|2006.01.27 06:16
|1.7809
|cancelled
|815468
|2006.01.27 01:38
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7810
|0.0000
|1.7785
|2006.01.27 02:37
|1.7785
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|816813
|2006.01.27 04:55
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7810
|0.0000
|1.7785
|2006.01.27 08:00
|1.7785
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|817550
|2006.01.27 06:30
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7820
|0.0000
|1.7845
|2006.01.27 06:45
|1.7802
|cancelled
|817551
|2006.01.27 06:30
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7830
|0.0000
|1.7855
|2006.01.27 06:45
|1.7801
|cancelled
|817552
|2006.01.27 06:30
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7840
|0.0000
|1.7865
|2006.01.27 06:45
|1.7801
|cancelled
|817553
|2006.01.27 06:30
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7875
|2006.01.27 06:45
|1.7801
|cancelled
|817662
|2006.01.27 07:04
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7740
|0.0000
|1.7715
|2006.01.27 12:00
|1.7805
|cancelled
|817663
|2006.01.27 07:04
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7750
|0.0000
|1.7725
|2006.01.27 12:00
|1.7805
|cancelled
|817664
|2006.01.27 07:04
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7760
|0.0000
|1.7735
|2006.01.27 12:00
|1.7805
|cancelled
|817665
|2006.01.27 07:04
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|1.7745
|2006.01.27 12:00
|1.7805
|cancelled
|817964
|2006.01.27 07:59
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7730
|0.0000
|1.7705
|2006.01.27 12:00
|1.7804
|cancelled
|817983
|2006.01.27 08:00
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7720
|0.0000
|1.7695
|2006.01.27 12:00
|1.7804
|cancelled
|818002
|2006.01.27 08:32
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7775
|2006.01.27 13:03
|1.7775
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|820507
|2006.01.27 12:15
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7820
|0.0000
|1.7845
|2006.01.27 13:00
|1.7787
|cancelled
|820508
|2006.01.27 12:15
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7830
|0.0000
|1.7855
|2006.01.27 13:00
|1.7787
|cancelled
|820509
|2006.01.27 12:15
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7840
|0.0000
|1.7865
|2006.01.27 13:00
|1.7787
|cancelled
|820510
|2006.01.27 12:15
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7875
|2006.01.27 13:00
|1.7787
|cancelled
|820856
|2006.01.27 12:46
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7810
|0.0000
|1.7835
|2006.01.27 13:00
|1.7787
|cancelled
|821072
|2006.01.27 12:55
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7825
|2006.01.27 13:00
|1.7787
|cancelled
|821448
|2006.01.27 13:15
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7710
|0.0000
|1.7685
|2006.01.27 15:46
|1.7863
|cancelled
|821449
|2006.01.27 13:15
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7720
|0.0000
|1.7695
|2006.01.27 15:46
|1.7863
|cancelled
|821450
|2006.01.27 13:15
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7730
|0.0000
|1.7705
|2006.01.27 15:46
|1.7863
|cancelled
|821451
|2006.01.27 13:15
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7740
|0.0000
|1.7715
|2006.01.27 15:46
|1.7863
|cancelled
|821452
|2006.01.27 13:15
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7750
|0.0000
|1.7725
|2006.01.27 15:46
|1.7863
|cancelled
|821453
|2006.01.27 14:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|1.7765
|2006.01.27 17:43
|1.7765
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|821505
|2006.01.27 13:56
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7760
|0.0000
|1.7735
|2006.01.27 17:55
|1.7735
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|821884
|2006.01.27 13:56
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7700
|0.0000
|1.7675
|2006.01.27 15:46
|1.7862
|cancelled
|822091
|2006.01.27 14:22
|sell stop
|0.50
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|1.7745
|2006.01.27 15:46
|1.7862
|cancelled
|823696
|2006.01.27 16:00
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7825
|2006.01.27 16:02
|1.7863
|cancelled
|823759
|2006.01.27 16:03
|buy limit
|0.50
|gbpusd
|1.7800
|0.0000
|1.7825
|2006.01.27 16:15
|1.7860
|cancelled
|826093
|2006.01.27 20:13
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7700
|0.0000
|1.7675
|2006.01.27 20:30
|1.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|826094
|2006.01.27 20:10
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7710
|0.0000
|1.7685
|2006.01.27 20:24
|1.7685
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|826096
|2006.01.27 18:21
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7740
|0.0000
|1.7715
|2006.01.27 20:10
|1.7715
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|826097
|2006.01.27 18:29
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7750
|0.0000
|1.7725
|2006.01.27 18:52
|1.7725
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|826099
|2006.01.27 18:15
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7760
|0.0000
|1.7735
|2006.01.27 21:30
|1.7682
|cancelled
|826101
|2006.01.27 18:15
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7770
|0.0000
|1.7745
|2006.01.27 20:45
|1.7676
|cancelled
|826103
|2006.01.27 18:15
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7780
|0.0000
|1.7755
|2006.01.27 20:00
|1.7724
|cancelled
|826154
|2006.01.27 19:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7720
|0.0000
|1.7695
|2006.01.27 20:19
|1.7695
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|826155
|2006.01.27 18:17
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7790
|0.0000
|1.7765
|2006.01.27 19:00
|1.7729
|cancelled
|826198
|2006.01.27 18:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7730
|0.0000
|1.7705
|2006.01.27 20:12
|1.7705
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|826553
|2006.01.27 18:53
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7750
|0.0000
|1.7725
|2006.01.27 22:15
|1.7680
|cancelled
|827163
|2006.01.27 20:11
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7740
|0.0000
|1.7715
|2006.01.30 01:18
|1.7689
|cancelled
|827186
|2006.01.27 20:13
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7730
|0.0000
|1.7705
|2006.01.30 02:36
|1.7689
|cancelled
|827237
|2006.01.27 20:19
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7720
|0.0000
|1.7695
|2006.01.30 04:15
|1.7686
|cancelled
|827353
|2006.01.30 02:52
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7700
|0.0000
|1.7675
|2006.01.30 05:05
|1.7675
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|826090
|2006.01.27 20:19
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7690
|0.0000
|1.7665
|2006.01.30 05:09
|1.7665
|0.00
|0.00
|-2.50
|125.00
|827298
|2006.01.27 20:25
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7710
|0.0000
|1.7685
|2006.01.30 05:45
|1.7658
|cancelled
|829352
|2006.01.30 05:06
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7700
|0.0000
|1.7675
|2006.01.30 07:00
|1.7661
|cancelled
|829377
|2006.01.30 05:10
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7690
|0.0000
|1.7665
|2006.01.30 09:45
|1.7663
|cancelled
|831077
|2006.01.30 09:46
|sell limit
|0.50
|gbpusd
|1.7690
|0.0000
|1.7665
|2006.01.30 09:54
|1.7664
|cancelled
|0.00
|0.00
|-53.50
|4 625.00
|Closed P/L:
|4 571.50
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|797762
|2006.01.25 11:48
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7910
|0.0000
|1.7935
|1.7677
|0.00
|0.00
|6.00
|-1 165.00
|797763
|2006.01.25 11:54
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7920
|0.0000
|1.7945
|1.7677
|0.00
|0.00
|6.00
|-1 215.00
|797896
|2006.01.25 11:55
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7930
|0.0000
|1.7955
|1.7677
|0.00
|0.00
|6.00
|-1 265.00
|798478
|2006.01.25 15:41
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7880
|0.0000
|1.7905
|1.7677
|0.00
|0.00
|6.00
|-1 015.00
|798610
|2006.01.25 12:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7900
|0.0000
|1.7925
|1.7677
|0.00
|0.00
|6.00
|-1 115.00
|799961
|2006.01.25 15:18
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7890
|0.0000
|1.7915
|1.7677
|0.00
|0.00
|6.00
|-1 065.00
|808018
|2006.01.26 09:52
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7870
|0.0000
|1.7895
|1.7677
|0.00
|0.00
|3.00
|-965.00
|813572
|2006.01.26 18:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7860
|0.0000
|1.7885
|1.7677
|0.00
|0.00
|3.00
|-915.00
|823697
|2006.01.27 17:19
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7810
|0.0000
|1.7835
|1.7677
|0.00
|0.00
|2.00
|-665.00
|823698
|2006.01.27 17:06
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7820
|0.0000
|1.7845
|1.7677
|0.00
|0.00
|2.00
|-715.00
|823699
|2006.01.27 17:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7830
|0.0000
|1.7855
|1.7677
|0.00
|0.00
|2.00
|-765.00
|823700
|2006.01.27 17:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7840
|0.0000
|1.7865
|1.7677
|0.00
|0.00
|2.00
|-815.00
|823701
|2006.01.27 17:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7850
|0.0000
|1.7875
|1.7677
|0.00
|0.00
|2.00
|-865.00
|826858
|2006.01.30 05:09
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7660
|0.0000
|1.7635
|1.7681
|0.00
|0.00
|-2.50
|-105.00
|827161
|2006.01.30 10:28
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7650
|0.0000
|1.7625
|1.7681
|0.00
|0.00
|-2.50
|-155.00
|827218
|2006.01.30 10:31
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7640
|0.0000
|1.7615
|1.7681
|0.00
|0.00
|-2.50
|-205.00
|835607
|2006.01.30 16:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7690
|0.0000
|1.7715
|1.7677
|0.00
|0.00
|1.00
|-65.00
|835608
|2006.01.30 17:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7700
|0.0000
|1.7725
|1.7677
|0.00
|0.00
|1.00
|-115.00
|835609
|2006.01.30 17:40
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7710
|0.0000
|1.7735
|1.7677
|0.00
|0.00
|1.00
|-165.00
|837294
|2006.01.30 19:40
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7680
|0.0000
|1.7705
|1.7677
|0.00
|0.00
|1.00
|-15.00
|839224
|2006.01.30 22:54
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7670
|0.0000
|1.7645
|1.7681
|0.00
|0.00
|-2.50
|-55.00
|0.00
|0.00
|46.00
|-13 425.00
|Floating P/L:
|-13 379.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|840254
|2006.01.30 23:45
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7720
|0.0000
|1.7745
|1.7681
|Grid
|840256
|2006.01.30 23:45
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7730
|0.0000
|1.7755
|1.7681
|Grid
|840257
|2006.01.30 23:45
|buy stop
|0.50
|gbpusd
|1.7740
|0.0000
|1.7765
|1.7681
|Grid
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 571.50
|Floating P/L:
|-13 379.00
|Margin:
|9 342.75
|Balance:
|29 941.50
|Equity:
|16 562.50
|Free Margin:
|7 219.75
|Details:
|Gross Profit:
|4 571.50
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|4 571.50
|Profit Factor:
|0.00
|Expected Payoff:
|123.55
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|37
|Short Positions (won %):
|24 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|13 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|37 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|126.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|123.55
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|37 (4 571.50)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 571.50 (37)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|37
|consecutive losses:
|0