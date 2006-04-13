|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.04.13 07:40 - 2006.07.09 00:00 (2006.04.13 - 2006.07.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=0.35; Slippage=3; StopLossMode=false; StopLoss=50; ReversalTriggerRange=173; TakeProfitMode=true; TakeProfit=45; TrailingStopMode=false; TrailingStop=10; MaxOpenTrade=1; Shift=3; Slope=2; EntLongEMA=43; EntShortEMA=1; ExitEMA=51; TrendEMA=1500; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=30;
|Bars in test
|17815
|Ticks modelled
|135133
|Modelling quality
|89.50%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|1260.00
|Gross profit
|6279.00
|Gross loss
|-5019.00
|Profit factor
|1.25
|Expected payoff
|15.18
|Absolute drawdown
|77.00
|Maximal drawdown
|2422.00 (61.08%)
|Relative drawdown
|61.08% (2422.00)
|Total trades
|83
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|83 (80.72%)
|Profit trades (% of total)
|67 (80.72%)
|Loss trades (% of total)
|16 (19.28%)
|Largest
|profit trade
|157.50
|loss trade
|-829.50
|Average
|profit trade
|93.72
|loss trade
|-313.69
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (1939.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1001.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1939.00 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-1001.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.13 07:40
|buy
|1
|0.35
|1.7537
|0.0000
|1.7582
|2
|2006.04.14 13:43
|close
|1
|0.35
|1.7515
|0.0000
|1.7582
|-77.00
|423.00
|3
|2006.04.14 13:45
|buy
|2
|0.35
|1.7522
|0.0000
|1.7567
|4
|2006.04.16 21:39
|modify
|2
|0.35
|1.7522
|1.7522
|1.7567
|5
|2006.04.16 21:44
|modify
|2
|0.35
|1.7522
|1.7526
|1.7567
|6
|2006.04.16 22:10
|modify
|2
|0.35
|1.7522
|1.7529
|1.7567
|7
|2006.04.17 00:14
|t/p
|2
|0.35
|1.7567
|1.7529
|1.7567
|157.50
|580.50
|8
|2006.04.17 00:15
|buy
|3
|0.35
|1.7572
|0.0000
|1.7617
|9
|2006.04.17 08:55
|modify
|3
|0.35
|1.7572
|1.7572
|1.7617
|10
|2006.04.17 09:00
|modify
|3
|0.35
|1.7572
|1.7573
|1.7617
|11
|2006.04.17 09:00
|modify
|3
|0.35
|1.7572
|1.7575
|1.7617
|12
|2006.04.17 09:00
|modify
|3
|0.35
|1.7572
|1.7577
|1.7617
|13
|2006.04.17 09:07
|s/l
|3
|0.35
|1.7577
|1.7577
|1.7617
|17.50
|598.00
|14
|2006.04.17 09:25
|buy
|4
|0.35
|1.7582
|0.0000
|1.7627
|15
|2006.04.17 10:09
|modify
|4
|0.35
|1.7582
|1.7585
|1.7627
|16
|2006.04.17 11:39
|t/p
|4
|0.35
|1.7627
|1.7585
|1.7627
|157.50
|755.50
|17
|2006.04.17 11:40
|buy
|5
|0.35
|1.7631
|0.0000
|1.7676
|18
|2006.04.17 12:19
|t/p
|5
|0.35
|1.7676
|0.0000
|1.7676
|157.50
|913.00
|19
|2006.04.17 12:20
|buy
|6
|0.35
|1.7699
|0.0000
|1.7744
|20
|2006.04.18 00:09
|modify
|6
|0.35
|1.7699
|1.7705
|1.7744
|21
|2006.04.18 00:24
|s/l
|6
|0.35
|1.7705
|1.7705
|1.7744
|21.00
|934.00
|22
|2006.04.18 00:25
|buy
|7
|0.35
|1.7708
|0.0000
|1.7753
|23
|2006.04.18 06:04
|modify
|7
|0.35
|1.7708
|1.7709
|1.7753
|24
|2006.04.18 06:09
|s/l
|7
|0.35
|1.7709
|1.7709
|1.7753
|3.50
|937.50
|25
|2006.04.18 06:50
|buy
|8
|0.35
|1.7717
|0.0000
|1.7762
|26
|2006.04.18 10:19
|modify
|8
|0.35
|1.7717
|1.7722
|1.7762
|27
|2006.04.18 10:34
|s/l
|8
|0.35
|1.7722
|1.7722
|1.7762
|17.50
|955.00
|28
|2006.04.18 10:35
|buy
|9
|0.35
|1.7727
|0.0000
|1.7772
|29
|2006.04.18 12:54
|t/p
|9
|0.35
|1.7772
|0.0000
|1.7772
|157.50
|1112.50
|30
|2006.04.18 12:55
|buy
|10
|0.35
|1.7782
|0.0000
|1.7827
|31
|2006.04.18 20:54
|t/p
|10
|0.35
|1.7827
|0.0000
|1.7827
|157.50
|1270.00
|32
|2006.04.18 20:55
|buy
|11
|0.35
|1.7833
|0.0000
|1.7878
|33
|2006.04.19 08:34
|modify
|11
|0.35
|1.7833
|1.7842
|1.7878
|34
|2006.04.19 08:40
|s/l
|11
|0.35
|1.7842
|1.7842
|1.7878
|31.50
|1301.50
|35
|2006.04.19 08:45
|buy
|12
|0.35
|1.7849
|0.0000
|1.7894
|36
|2006.04.19 13:54
|modify
|12
|0.35
|1.7849
|1.7849
|1.7894
|37
|2006.04.19 14:34
|t/p
|12
|0.35
|1.7894
|1.7849
|1.7894
|157.50
|1459.00
|38
|2006.04.19 14:35
|buy
|13
|0.35
|1.7899
|0.0000
|1.7944
|39
|2006.04.20 20:36
|close
|13
|0.35
|1.7788
|0.0000
|1.7944
|-388.50
|1070.50
|40
|2006.04.21 00:30
|buy
|14
|0.35
|1.7795
|0.0000
|1.7840
|41
|2006.04.21 08:09
|modify
|14
|0.35
|1.7795
|1.7822
|1.7840
|42
|2006.04.21 08:14
|s/l
|14
|0.35
|1.7822
|1.7822
|1.7840
|94.50
|1165.00
|43
|2006.04.21 08:15
|buy
|15
|0.35
|1.7821
|0.0000
|1.7866
|44
|2006.04.21 15:19
|modify
|15
|0.35
|1.7821
|1.7824
|1.7866
|45
|2006.04.21 15:49
|s/l
|15
|0.35
|1.7824
|1.7824
|1.7866
|10.50
|1175.50
|46
|2006.04.21 15:50
|buy
|16
|0.35
|1.7829
|0.0000
|1.7874
|47
|2006.04.24 06:39
|t/p
|16
|0.35
|1.7874
|0.0000
|1.7874
|157.50
|1333.00
|48
|2006.04.24 06:40
|buy
|17
|0.35
|1.7885
|0.0000
|1.7930
|49
|2006.04.24 17:59
|modify
|17
|0.35
|1.7885
|1.7890
|1.7930
|50
|2006.04.24 18:59
|s/l
|17
|0.35
|1.7890
|1.7890
|1.7930
|17.50
|1350.50
|51
|2006.04.24 19:00
|buy
|18
|0.35
|1.7899
|0.0000
|1.7944
|52
|2006.04.25 13:09
|modify
|18
|0.35
|1.7899
|1.7903
|1.7944
|53
|2006.04.25 13:59
|s/l
|18
|0.35
|1.7903
|1.7903
|1.7944
|14.00
|1364.50
|54
|2006.04.25 14:00
|buy
|19
|0.35
|1.7899
|0.0000
|1.7944
|55
|2006.04.26 20:00
|close
|19
|0.35
|1.7842
|0.0000
|1.7944
|-199.50
|1165.00
|56
|2006.04.26 22:40
|buy
|20
|0.35
|1.7851
|0.0000
|1.7896
|57
|2006.04.27 12:59
|modify
|20
|0.35
|1.7851
|1.7861
|1.7896
|58
|2006.04.27 13:59
|s/l
|20
|0.35
|1.7861
|1.7861
|1.7896
|35.00
|1200.00
|59
|2006.04.27 14:00
|buy
|21
|0.35
|1.7864
|0.0000
|1.7909
|60
|2006.04.27 14:09
|t/p
|21
|0.35
|1.7909
|0.0000
|1.7909
|157.50
|1357.50
|61
|2006.04.27 14:10
|buy
|22
|0.35
|1.7927
|0.0000
|1.7972
|62
|2006.04.27 14:29
|t/p
|22
|0.35
|1.7972
|0.0000
|1.7972
|157.50
|1515.00
|63
|2006.04.27 14:30
|buy
|23
|0.35
|1.7982
|0.0000
|1.8027
|64
|2006.04.27 14:49
|t/p
|23
|0.35
|1.8027
|0.0000
|1.8027
|157.50
|1672.50
|65
|2006.04.27 14:50
|buy
|24
|0.35
|1.8036
|0.0000
|1.8081
|66
|2006.04.28 08:34
|modify
|24
|0.35
|1.8036
|1.8037
|1.8081
|67
|2006.04.28 09:49
|t/p
|24
|0.35
|1.8081
|1.8037
|1.8081
|157.50
|1830.00
|68
|2006.04.28 09:50
|buy
|25
|0.35
|1.8093
|0.0000
|1.8138
|69
|2006.04.28 14:49
|t/p
|25
|0.35
|1.8138
|0.0000
|1.8138
|157.50
|1987.50
|70
|2006.04.28 14:50
|buy
|26
|0.35
|1.8144
|0.0000
|1.8189
|71
|2006.04.28 15:09
|t/p
|26
|0.35
|1.8189
|0.0000
|1.8189
|157.50
|2145.00
|72
|2006.04.28 15:10
|buy
|27
|0.35
|1.8242
|0.0000
|1.8287
|73
|2006.05.01 08:24
|close
|27
|0.35
|1.8242
|0.0000
|1.8287
|0.00
|2145.00
|74
|2006.05.01 09:55
|buy
|28
|0.35
|1.8257
|0.0000
|1.8302
|75
|2006.05.01 11:39
|modify
|28
|0.35
|1.8257
|1.8257
|1.8302
|76
|2006.05.01 12:30
|s/l
|28
|0.35
|1.8257
|1.8257
|1.8302
|0.00
|2145.00
|77
|2006.05.01 12:40
|buy
|29
|0.35
|1.8283
|0.0000
|1.8328
|78
|2006.05.01 13:03
|t/p
|29
|0.35
|1.8328
|0.0000
|1.8328
|157.50
|2302.50
|79
|2006.05.01 13:05
|buy
|30
|0.35
|1.8337
|0.0000
|1.8382
|80
|2006.05.01 13:34
|t/p
|30
|0.35
|1.8382
|0.0000
|1.8382
|157.50
|2460.00
|81
|2006.05.01 13:35
|buy
|31
|0.35
|1.8389
|0.0000
|1.8434
|82
|2006.05.02 15:44
|modify
|31
|0.35
|1.8389
|1.8391
|1.8434
|83
|2006.05.02 16:00
|s/l
|31
|0.35
|1.8391
|1.8391
|1.8434
|7.00
|2467.00
|84
|2006.05.02 16:05
|buy
|32
|0.35
|1.8387
|0.0000
|1.8432
|85
|2006.05.03 01:30
|modify
|32
|0.35
|1.8387
|1.8388
|1.8432
|86
|2006.05.03 02:24
|modify
|32
|0.35
|1.8387
|1.8390
|1.8432
|87
|2006.05.03 02:34
|t/p
|32
|0.35
|1.8432
|1.8390
|1.8432
|157.50
|2624.50
|88
|2006.05.03 02:35
|buy
|33
|0.35
|1.8443
|0.0000
|1.8488
|89
|2006.05.03 16:04
|modify
|33
|0.35
|1.8443
|1.8453
|1.8488
|90
|2006.05.03 16:19
|s/l
|33
|0.35
|1.8453
|1.8453
|1.8488
|35.00
|2659.50
|91
|2006.05.03 16:20
|buy
|34
|0.35
|1.8450
|0.0000
|1.8495
|92
|2006.05.04 14:19
|modify
|34
|0.35
|1.8450
|1.8462
|1.8495
|93
|2006.05.04 16:14
|s/l
|34
|0.35
|1.8462
|1.8462
|1.8495
|42.00
|2701.50
|94
|2006.05.04 16:15
|buy
|35
|0.35
|1.8475
|0.0000
|1.8520
|95
|2006.05.04 18:14
|t/p
|35
|0.35
|1.8520
|0.0000
|1.8520
|157.50
|2859.00
|96
|2006.05.04 18:15
|buy
|36
|0.35
|1.8544
|0.0000
|1.8589
|97
|2006.05.05 12:34
|modify
|36
|0.35
|1.8544
|1.8569
|1.8589
|98
|2006.05.05 12:39
|s/l
|36
|0.35
|1.8569
|1.8569
|1.8589
|87.50
|2946.50
|99
|2006.05.05 12:50
|buy
|37
|0.35
|1.8563
|0.0000
|1.8608
|100
|2006.05.05 13:29
|t/p
|37
|0.35
|1.8608
|0.0000
|1.8608
|157.50
|3104.00
|101
|2006.05.05 13:30
|buy
|38
|0.35
|1.8623
|0.0000
|1.8668
|102
|2006.05.08 06:45
|close
|38
|0.35
|1.8598
|0.0000
|1.8668
|-87.50
|3016.50
|103
|2006.05.08 07:15
|buy
|39
|0.35
|1.8622
|0.0000
|1.8667
|104
|2006.05.08 08:24
|modify
|39
|0.35
|1.8622
|1.8624
|1.8667
|105
|2006.05.08 08:29
|t/p
|39
|0.35
|1.8667
|1.8624
|1.8667
|157.50
|3174.00
|106
|2006.05.08 08:30
|buy
|40
|0.35
|1.8672
|0.0000
|1.8717
|107
|2006.05.09 14:34
|modify
|40
|0.35
|1.8672
|1.8673
|1.8717
|108
|2006.05.09 14:39
|s/l
|40
|0.35
|1.8673
|1.8673
|1.8717
|3.50
|3177.50
|109
|2006.05.09 14:40
|buy
|41
|0.35
|1.8684
|0.0000
|1.8729
|110
|2006.05.10 06:54
|modify
|41
|0.35
|1.8684
|1.8706
|1.8729
|111
|2006.05.10 07:00
|s/l
|41
|0.35
|1.8706
|1.8706
|1.8729
|77.00
|3254.50
|112
|2006.05.10 07:00
|buy
|42
|0.35
|1.8710
|0.0000
|1.8755
|113
|2006.05.11 13:54
|modify
|42
|0.35
|1.8710
|1.8724
|1.8755
|114
|2006.05.11 13:59
|s/l
|42
|0.35
|1.8724
|1.8724
|1.8755
|49.00
|3303.50
|115
|2006.05.11 14:00
|buy
|43
|0.35
|1.8728
|0.0000
|1.8773
|116
|2006.05.11 14:39
|t/p
|43
|0.35
|1.8773
|0.0000
|1.8773
|157.50
|3461.00
|117
|2006.05.11 14:40
|buy
|44
|0.35
|1.8792
|0.0000
|1.8837
|118
|2006.05.11 15:54
|t/p
|44
|0.35
|1.8837
|0.0000
|1.8837
|157.50
|3618.50
|119
|2006.05.11 15:55
|buy
|45
|0.35
|1.8849
|0.0000
|1.8894
|120
|2006.05.12 05:44
|modify
|45
|0.35
|1.8849
|1.8855
|1.8894
|121
|2006.05.12 06:34
|s/l
|45
|0.35
|1.8855
|1.8855
|1.8894
|21.00
|3639.50
|122
|2006.05.12 06:35
|buy
|46
|0.35
|1.8858
|0.0000
|1.8903
|123
|2006.05.12 07:29
|t/p
|46
|0.35
|1.8903
|0.0000
|1.8903
|157.50
|3797.00
|124
|2006.05.12 07:30
|buy
|47
|0.35
|1.8914
|0.0000
|1.8959
|125
|2006.05.12 09:39
|t/p
|47
|0.35
|1.8959
|0.0000
|1.8959
|157.50
|3954.50
|126
|2006.05.12 09:40
|buy
|48
|0.35
|1.8974
|0.0000
|1.9019
|127
|2006.05.14 22:19
|modify
|48
|0.35
|1.8974
|1.8977
|1.9019
|128
|2006.05.15 00:04
|s/l
|48
|0.35
|1.8977
|1.8977
|1.9019
|10.50
|3965.00
|129
|2006.05.15 00:05
|buy
|49
|0.35
|1.8983
|0.0000
|1.9028
|130
|2006.05.16 07:45
|close
|49
|0.35
|1.8813
|0.0000
|1.9028
|-595.00
|3370.00
|131
|2006.05.16 08:25
|buy
|50
|0.35
|1.8824
|0.0000
|1.8869
|132
|2006.05.16 12:34
|modify
|50
|0.35
|1.8824
|1.8839
|1.8869
|133
|2006.05.16 13:19
|s/l
|50
|0.35
|1.8839
|1.8839
|1.8869
|52.50
|3422.50
|134
|2006.05.16 13:20
|buy
|51
|0.35
|1.8847
|0.0000
|1.8892
|135
|2006.05.16 17:59
|modify
|51
|0.35
|1.8847
|1.8852
|1.8892
|136
|2006.05.16 18:49
|t/p
|51
|0.35
|1.8892
|1.8852
|1.8892
|157.50
|3580.00
|137
|2006.05.16 18:50
|buy
|52
|0.35
|1.8896
|0.0000
|1.8941
|138
|2006.05.17 03:14
|modify
|52
|0.35
|1.8896
|1.8896
|1.8941
|139
|2006.05.17 06:35
|s/l
|52
|0.35
|1.8896
|1.8896
|1.8941
|0.00
|3580.00
|140
|2006.05.17 06:45
|buy
|53
|0.35
|1.8913
|0.0000
|1.8958
|141
|2006.05.17 07:19
|t/p
|53
|0.35
|1.8958
|0.0000
|1.8958
|157.50
|3737.50
|142
|2006.05.17 07:20
|buy
|54
|0.35
|1.8965
|0.0000
|1.9010
|143
|2006.05.19 02:15
|close
|54
|0.35
|1.8917
|0.0000
|1.9010
|-168.00
|3569.50
|144
|2006.05.22 14:30
|buy
|55
|0.35
|1.8811
|0.0000
|1.8856
|145
|2006.05.22 15:14
|modify
|55
|0.35
|1.8811
|1.8825
|1.8856
|146
|2006.05.22 15:49
|t/p
|55
|0.35
|1.8856
|1.8825
|1.8856
|157.50
|3727.00
|147
|2006.05.22 15:50
|buy
|56
|0.35
|1.8864
|0.0000
|1.8909
|148
|2006.05.23 07:14
|modify
|56
|0.35
|1.8864
|1.8869
|1.8909
|149
|2006.05.23 07:20
|s/l
|56
|0.35
|1.8869
|1.8869
|1.8909
|17.50
|3744.50
|150
|2006.05.23 07:25
|buy
|57
|0.35
|1.8872
|0.0000
|1.8917
|151
|2006.05.24 13:29
|close
|57
|0.35
|1.8774
|0.0000
|1.8917
|-343.00
|3401.50
|152
|2006.05.25 22:05
|buy
|58
|0.35
|1.8770
|0.0000
|1.8815
|153
|2006.05.28 21:30
|close
|58
|0.35
|1.8582
|0.0000
|1.8815
|-658.00
|2743.50
|154
|2006.05.30 03:40
|buy
|59
|0.35
|1.8685
|0.0000
|1.8730
|155
|2006.05.30 06:09
|modify
|59
|0.35
|1.8685
|1.8692
|1.8730
|156
|2006.05.30 06:19
|t/p
|59
|0.35
|1.8730
|1.8692
|1.8730
|157.50
|2901.00
|157
|2006.05.30 06:20
|buy
|60
|0.35
|1.8738
|0.0000
|1.8783
|158
|2006.05.30 09:54
|t/p
|60
|0.35
|1.8783
|0.0000
|1.8783
|157.50
|3058.50
|159
|2006.05.30 09:55
|buy
|61
|0.35
|1.8795
|0.0000
|1.8840
|160
|2006.05.30 14:04
|t/p
|61
|0.35
|1.8840
|0.0000
|1.8840
|157.50
|3216.00
|161
|2006.05.30 14:05
|buy
|62
|0.35
|1.8861
|0.0000
|1.8906
|162
|2006.05.31 20:05
|close
|62
|0.35
|1.8706
|0.0000
|1.8906
|-542.50
|2673.50
|163
|2006.06.02 12:30
|buy
|63
|0.35
|1.8750
|0.0000
|1.8795
|164
|2006.06.02 12:34
|modify
|63
|0.35
|1.8750
|1.8757
|1.8795
|165
|2006.06.02 12:44
|t/p
|63
|0.35
|1.8795
|1.8757
|1.8795
|157.50
|2831.00
|166
|2006.06.02 12:45
|buy
|64
|0.35
|1.8827
|0.0000
|1.8872
|167
|2006.06.05 07:20
|close
|64
|0.35
|1.8825
|0.0000
|1.8872
|-7.00
|2824.00
|168
|2006.06.05 07:45
|buy
|65
|0.35
|1.8870
|0.0000
|1.8915
|169
|2006.06.06 13:49
|close
|65
|0.35
|1.8633
|0.0000
|1.8915
|-829.50
|1994.50
|170
|2006.06.14 13:30
|buy
|66
|0.35
|1.8500
|0.0000
|1.8545
|171
|2006.06.15 13:04
|modify
|66
|0.35
|1.8500
|1.8514
|1.8545
|172
|2006.06.15 13:09
|s/l
|66
|0.35
|1.8514
|1.8514
|1.8545
|49.00
|2043.50
|173
|2006.06.15 13:10
|buy
|67
|0.35
|1.8540
|0.0000
|1.8585
|174
|2006.06.16 08:10
|modify
|67
|0.35
|1.8540
|1.8548
|1.8585
|175
|2006.06.16 08:19
|s/l
|67
|0.35
|1.8548
|1.8548
|1.8585
|28.00
|2071.50
|176
|2006.06.16 08:20
|buy
|68
|0.35
|1.8555
|0.0000
|1.8600
|177
|2006.06.19 00:55
|close
|68
|0.35
|1.8475
|0.0000
|1.8600
|-280.00
|1791.50
|178
|2006.06.20 17:30
|buy
|69
|0.35
|1.8458
|0.0000
|1.8503
|179
|2006.06.21 03:04
|modify
|69
|0.35
|1.8458
|1.8458
|1.8503
|180
|2006.06.21 03:15
|s/l
|69
|0.35
|1.8458
|1.8458
|1.8503
|0.00
|1791.50
|181
|2006.06.21 03:15
|buy
|70
|0.35
|1.8461
|0.0000
|1.8506
|182
|2006.06.22 09:19
|close
|70
|0.35
|1.8390
|0.0000
|1.8506
|-248.50
|1543.00
|183
|2006.06.29 18:40
|buy
|71
|0.35
|1.8262
|0.0000
|1.8307
|184
|2006.06.29 18:49
|modify
|71
|0.35
|1.8262
|1.8263
|1.8307
|185
|2006.06.29 19:40
|s/l
|71
|0.35
|1.8263
|1.8263
|1.8307
|3.50
|1546.50
|186
|2006.06.29 19:45
|buy
|72
|0.35
|1.8267
|0.0000
|1.8312
|187
|2006.06.30 01:33
|t/p
|72
|0.35
|1.8312
|0.0000
|1.8312
|157.50
|1704.00
|188
|2006.06.30 01:35
|buy
|73
|0.35
|1.8329
|0.0000
|1.8374
|189
|2006.06.30 09:42
|modify
|73
|0.35
|1.8329
|1.8331
|1.8374
|190
|2006.06.30 09:55
|s/l
|73
|0.35
|1.8331
|1.8331
|1.8374
|7.00
|1711.00
|191
|2006.06.30 10:00
|buy
|74
|0.35
|1.8336
|0.0000
|1.8381
|192
|2006.06.30 12:31
|t/p
|74
|0.35
|1.8381
|0.0000
|1.8381
|157.50
|1868.50
|193
|2006.06.30 12:35
|buy
|75
|0.35
|1.8407
|0.0000
|1.8452
|194
|2006.06.30 13:49
|t/p
|75
|0.35
|1.8452
|0.0000
|1.8452
|157.50
|2026.00
|195
|2006.06.30 13:50
|buy
|76
|0.35
|1.8455
|0.0000
|1.8500
|196
|2006.07.03 01:25
|close
|76
|0.35
|1.8451
|0.0000
|1.8500
|-14.00
|2012.00
|197
|2006.07.03 03:30
|buy
|77
|0.35
|1.8465
|0.0000
|1.8510
|198
|2006.07.03 06:35
|modify
|77
|0.35
|1.8465
|1.8466
|1.8510
|199
|2006.07.03 06:35
|modify
|77
|0.35
|1.8465
|1.8467
|1.8510
|200
|2006.07.03 06:40
|modify
|77
|0.35
|1.8465
|1.8468
|1.8510
|201
|2006.07.03 06:57
|s/l
|77
|0.35
|1.8468
|1.8468
|1.8510
|10.50
|2022.50
|202
|2006.07.03 07:00
|buy
|78
|0.35
|1.8472
|0.0000
|1.8517
|203
|2006.07.04 23:35
|close
|78
|0.35
|1.8430
|0.0000
|1.8517
|-147.00
|1875.50
|204
|2006.07.05 03:55
|buy
|79
|0.35
|1.8440
|0.0000
|1.8485
|205
|2006.07.05 04:52
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8440
|1.8485
|206
|2006.07.05 04:52
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8441
|1.8485
|207
|2006.07.05 04:52
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8442
|1.8485
|208
|2006.07.05 04:52
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8443
|1.8485
|209
|2006.07.05 04:52
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8444
|1.8485
|210
|2006.07.05 04:52
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8445
|1.8485
|211
|2006.07.05 04:52
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8447
|1.8485
|212
|2006.07.05 04:55
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8449
|1.8485
|213
|2006.07.05 04:55
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8450
|1.8485
|214
|2006.07.05 05:04
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8451
|1.8485
|215
|2006.07.05 05:04
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8452
|1.8485
|216
|2006.07.05 05:06
|modify
|79
|0.35
|1.8440
|1.8455
|1.8485
|217
|2006.07.05 06:04
|t/p
|79
|0.35
|1.8485
|1.8455
|1.8485
|157.50
|2033.00
|218
|2006.07.05 06:05
|buy
|80
|0.35
|1.8487
|0.0000
|1.8532
|219
|2006.07.06 20:10
|close
|80
|0.35
|1.8363
|0.0000
|1.8532
|-434.00
|1599.00
|220
|2006.07.06 21:40
|buy
|81
|0.35
|1.8377
|0.0000
|1.8422
|221
|2006.07.07 08:47
|modify
|81
|0.35
|1.8377
|1.8377
|1.8422
|222
|2006.07.07 08:49
|s/l
|81
|0.35
|1.8377
|1.8377
|1.8422
|0.00
|1599.00
|223
|2006.07.07 08:50
|buy
|82
|0.35
|1.8385
|0.0000
|1.8430
|224
|2006.07.07 12:29
|t/p
|82
|0.35
|1.8430
|0.0000
|1.8430
|157.50
|1756.50
|225
|2006.07.07 12:35
|buy
|83
|0.35
|1.8512
|0.0000
|1.8557
|226
|2006.07.07 19:59
|close at stop
|83
|0.35
|1.8513
|0.0000
|1.8557
|3.50
|1760.00