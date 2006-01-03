Strategy Tester Report
Multi-Lot Scalper

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.01.02 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=4; Pips=40; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2006; StartMonth=1; EndYear=2006; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
Bars in test3549Ticks modelled215981Modelling quality53.25%
Initial deposit3000.00
Total net profit13806.90Gross profit21366.00Gross loss-7559.10
Profit factor2.83Expected payoff16.46
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)238.10 (1.4%)
Total trades839Short positions (won %)439 (70.84%)Long positions (won %)400 (71.00%)
Profit trades (% of total)595 (70.92%)Loss trades (% of total)244 (29.08%)
Largestprofit trade320.80loss trade-117.40
Averageprofit trade35.91loss trade-30.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (161.10)consecutive losses (loss in money)3 (-238.10)
Maximalconsecutive profit (count of wins)490.00 (8)consecutive loss (count of losses)-238.10 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00buy10.101.72140.00001.7254
22006.01.02 08:00close10.101.72450.00001.725431.003031.00
32006.01.02 08:00buy20.101.72370.00001.7277
42006.01.03 00:51buy30.201.71970.00001.7237
52006.01.03 03:56t/p30.201.72370.00001.723780.003111.00
62006.01.03 03:56close20.101.72440.00001.72776.703117.70
72006.01.03 03:57buy40.101.72300.00001.7270
82006.01.03 03:59close40.101.72440.00001.727014.003131.70
92006.01.03 04:00buy50.101.72470.00001.7287
102006.01.03 04:00t/p50.101.72870.00001.728740.003171.70
112006.01.03 04:00buy60.101.72980.00001.7338
122006.01.03 04:02buy70.201.72470.00001.7287
132006.01.03 04:03close70.201.72700.00001.728746.003217.70
142006.01.03 04:03close60.101.72660.00001.7338-32.003185.70
152006.01.03 04:03buy80.101.72560.00001.7296
162006.01.03 04:03close80.101.72940.00001.729638.003223.70
172006.01.03 04:04buy90.101.73040.00001.7344
182006.01.03 06:13buy100.201.72450.00001.7285
192006.01.03 06:58close100.201.72690.00001.728548.003271.70
202006.01.03 06:59close90.101.72720.00001.7344-32.003239.70
212006.01.03 06:59buy110.101.72740.00001.7314
222006.01.03 07:58close110.101.72860.00001.731412.003251.70
232006.01.03 07:58buy120.101.72930.00001.7333
242006.01.03 08:00close120.101.73180.00001.733325.003276.70
252006.01.03 08:00buy130.101.73230.00001.7363
262006.01.03 08:15close130.101.73360.00001.736313.003289.70
272006.01.03 08:15buy140.101.73360.00001.7376
282006.01.03 08:32buy150.201.72920.00001.7332
292006.01.03 11:54close150.201.73160.00001.733248.003337.70
302006.01.03 11:54close140.101.73140.00001.7376-22.003315.70
312006.01.03 11:54buy160.101.73150.00001.7355
322006.01.03 12:13close160.101.73270.00001.735512.003327.70
332006.01.03 12:13buy170.101.73290.00001.7369
342006.01.03 14:02buy180.201.72740.00001.7314
352006.01.03 14:03close180.201.73010.00001.731454.003381.70
362006.01.03 14:04close170.101.72980.00001.7369-31.003350.70
372006.01.03 14:04buy190.101.73060.00001.7346
382006.01.03 14:06buy200.201.72540.00001.7294
392006.01.03 14:38close200.201.72750.00001.729442.003392.70
402006.01.03 14:38close190.101.72740.00001.7346-32.003360.70
412006.01.03 14:38buy210.101.72790.00001.7319
422006.01.03 15:50close210.101.72940.00001.731915.003375.70
432006.01.03 15:51buy220.101.72970.00001.7337
442006.01.03 16:05t/p220.101.73370.00001.733740.003415.70
452006.01.03 16:05buy230.101.74040.00001.7444
462006.01.03 16:05buy240.201.73540.00001.7394
472006.01.03 16:05t/p240.201.73940.00001.739480.003495.70
482006.01.03 16:05close230.101.74070.00001.74443.003498.70
492006.01.03 16:05buy250.101.73830.00001.7423
502006.01.03 16:05buy260.201.72830.00001.7323
512006.01.03 16:06close260.201.73210.00001.732376.003574.70
522006.01.03 16:06close250.101.73350.00001.7423-48.003526.70
532006.01.03 16:06buy270.101.73250.00001.7365
542006.01.03 16:06close270.101.73460.00001.736521.003547.70
552006.01.03 16:06buy280.101.73390.00001.7379
562006.01.03 16:06buy290.201.72970.00001.7337
572006.01.03 16:07close290.201.73260.00001.733758.003605.70
582006.01.03 16:07close280.101.73270.00001.7379-12.003593.70
592006.01.03 16:07buy300.101.73270.00001.7367
602006.01.03 16:07close300.101.73640.00001.736737.003630.70
612006.01.03 16:07buy310.101.73890.00001.7429
622006.01.03 16:07close310.101.74160.00001.742927.003657.70
632006.01.03 16:07buy320.101.74300.00001.7470
642006.01.03 16:08buy330.201.73890.00001.7429
652006.01.03 16:09close330.201.74070.00001.742936.003693.70
662006.01.03 16:09close320.101.73790.00001.7470-51.003642.70
672006.01.03 16:15buy340.101.74300.00001.7470
682006.01.03 16:15buy350.201.73080.00001.7348
692006.01.03 16:15t/p350.201.73480.00001.734880.003722.70
702006.01.03 16:15close340.101.73500.00001.7470-80.003642.70
712006.01.03 16:16buy360.101.73430.00001.7383
722006.01.03 16:16close360.101.73600.00001.738317.003659.70
732006.01.03 16:16buy370.101.73540.00001.7394
742006.01.03 16:17close370.101.73740.00001.739420.003679.70
752006.01.03 16:17buy380.101.73960.00001.7436
762006.01.03 16:17close380.101.74170.00001.743621.003700.70
772006.01.03 16:17buy390.101.74300.00001.7470
782006.01.03 16:18buy400.201.73860.00001.7426
792006.01.03 16:18close400.201.74040.00001.742636.003736.70
802006.01.03 16:18close390.101.73990.00001.7470-31.003705.70
812006.01.03 16:18buy410.101.73830.00001.7423
822006.01.03 16:19close410.101.74100.00001.742327.003732.70
832006.01.03 16:19buy420.101.73910.00001.7431
842006.01.03 16:19buy430.201.73080.00001.7348
852006.01.03 16:19close430.201.73390.00001.734862.003794.70
862006.01.03 16:19close420.101.73500.00001.7431-41.003753.70
872006.01.03 16:20buy440.101.73080.00001.7348
882006.01.03 19:54t/p440.101.73480.00001.734840.003793.70
892006.01.03 19:54buy450.101.74130.00001.7453
902006.01.03 19:55buy460.201.73710.00001.7411
912006.01.03 19:55close460.201.73930.00001.741144.003837.70
922006.01.03 19:56close450.101.73880.00001.7453-25.003812.70
932006.01.03 19:56buy470.101.73670.00001.7407
942006.01.03 19:56close470.101.74000.00001.740733.003845.70
952006.01.03 19:56buy480.101.73770.00001.7417
962006.01.03 19:56buy490.201.72800.00001.7320
972006.01.03 19:57close490.201.73170.00001.732074.003919.70
982006.01.03 19:57close480.101.73300.00001.7417-47.003872.70
992006.01.03 19:57buy500.101.73210.00001.7361
1002006.01.03 19:57close500.101.73410.00001.736120.003892.70
1012006.01.03 19:57buy510.101.73340.00001.7374
1022006.01.03 19:57buy520.201.72930.00001.7333
1032006.01.03 19:57close520.201.73220.00001.733358.003950.70
1042006.01.03 19:58close510.101.73230.00001.7374-11.003939.70
1052006.01.03 19:58buy530.101.73230.00001.7363
1062006.01.03 19:58close530.101.73580.00001.736335.003974.70
1072006.01.03 19:58buy540.101.73830.00001.7423
1082006.01.03 19:58close540.101.74090.00001.742326.004000.70
1092006.01.03 19:58buy550.101.74230.00001.7463
1102006.01.03 19:58buy560.201.73830.00001.7423
1112006.01.03 19:59close560.201.74190.00001.742372.004072.70
1122006.01.03 20:00close550.101.74180.00001.7463-5.004067.70
1132006.01.03 20:00buy570.101.74660.00001.7506
1142006.01.03 20:02buy580.201.74220.00001.7462
1152006.01.03 20:04close580.201.74430.00001.746242.004109.70
1162006.01.03 20:04close570.101.74500.00001.7506-16.004093.70
1172006.01.03 20:04buy590.101.74450.00001.7485
1182006.01.03 20:04close590.101.74620.00001.748517.004110.70
1192006.01.03 20:04buy600.101.74650.00001.7505
1202006.01.03 20:16buy610.201.74250.00001.7465
1212006.01.03 20:19close610.201.74480.00001.746546.004156.70
1222006.01.03 20:19close600.101.74470.00001.7505-18.004138.70
1232006.01.03 20:20buy620.101.74430.00001.7483
1242006.01.03 23:55close620.101.74550.00001.748312.004150.70
1252006.01.03 23:55buy630.101.74500.00001.7490
1262006.01.03 23:59close630.101.74610.00001.749011.004161.70
1272006.01.04 00:00buy640.101.74640.00001.7504
1282006.01.04 03:49close640.101.74760.00001.750412.004173.70
1292006.01.04 03:49buy650.101.74850.00001.7525
1302006.01.04 03:50close650.101.74960.00001.752511.004184.70
1312006.01.04 03:50buy660.101.74950.00001.7535
1322006.01.04 07:49close660.101.75060.00001.753511.004195.70
1332006.01.04 07:49buy670.101.75130.00001.7553
1342006.01.04 07:52close670.101.75280.00001.755315.004210.70
1352006.01.04 07:53buy680.101.75370.00001.7577
1362006.01.04 08:01buy690.201.74950.00001.7535
1372006.01.04 11:43close690.201.75200.00001.753550.004260.70
1382006.01.04 11:43close680.101.75250.00001.7577-12.004248.70
1392006.01.04 11:43buy700.101.75310.00001.7571
1402006.01.04 11:44close700.101.75430.00001.757112.004260.70
1412006.01.04 11:44buy710.101.75450.00001.7585
1422006.01.04 11:48close710.101.75560.00001.758511.004271.70
1432006.01.04 11:48buy720.101.75610.00001.7601
1442006.01.04 15:37close720.101.75720.00001.760111.004282.70
1452006.01.04 15:37buy730.101.75590.00001.7599
1462006.01.04 15:39close730.101.75720.00001.759913.004295.70
1472006.01.04 15:39buy740.101.75770.00001.7617
1482006.01.04 15:49close740.101.75890.00001.761712.004307.70
1492006.01.04 15:49buy750.101.75920.00001.7632
1502006.01.04 17:26buy760.201.75500.00001.7590
1512006.01.04 19:29close760.201.75730.00001.759046.004353.70
1522006.01.04 19:29close750.101.75720.00001.7632-20.004333.70
1532006.01.04 19:29buy770.101.75770.00001.7617
1542006.01.04 19:32close770.101.75880.00001.761711.004344.70
1552006.01.04 19:33buy780.101.75770.00001.7617
1562006.01.04 19:34close780.101.75880.00001.761711.004355.70
1572006.01.04 19:34buy790.101.75970.00001.7637
1582006.01.04 19:49close790.101.76080.00001.763711.004366.70
1592006.01.04 19:49buy800.101.76130.00001.7653
1602006.01.05 01:17buy810.201.75650.00001.7605
1612006.01.05 03:32close810.201.75860.00001.760542.004408.70
1622006.01.05 03:39close800.101.75870.00001.7653-26.304382.40
1632006.01.05 03:40buy820.101.75920.00001.7632
1642006.01.05 05:11buy830.201.75460.00001.7586
1652006.01.05 07:04close830.201.75710.00001.758650.004432.40
1662006.01.05 07:05close820.101.75720.00001.7632-20.004412.40
1672006.01.05 07:05buy840.101.75750.00001.7615
1682006.01.05 09:06buy850.201.75160.00001.7556
1692006.01.05 09:07close850.201.75420.00001.755652.004464.40
1702006.01.05 09:07close840.101.75460.00001.7615-29.004435.40
1712006.01.05 09:07sell860.101.75480.00001.7508
1722006.01.05 09:08close860.101.75280.00001.750820.004455.40
1732006.01.05 09:08sell870.101.75220.00001.7482
1742006.01.05 09:09close870.101.75120.00001.748210.004465.40
1752006.01.05 09:09sell880.101.75120.00001.7472
1762006.01.05 10:58sell890.201.75520.00001.7512
1772006.01.05 12:37close890.201.75350.00001.751234.004499.40
1782006.01.05 12:37close880.101.75360.00001.7472-24.004475.40
1792006.01.05 12:37sell900.101.75330.00001.7493
1802006.01.05 13:01close900.101.75140.00001.749319.004494.40
1812006.01.05 13:01sell910.101.75070.00001.7467
1822006.01.05 13:02close910.101.74910.00001.746716.004510.40
1832006.01.05 13:02sell920.101.74880.00001.7448
1842006.01.05 13:05sell930.201.75290.00001.7489
1852006.01.05 13:06close930.201.74910.00001.748976.004586.40
1862006.01.05 13:06close920.101.74930.00001.7448-5.004581.40
1872006.01.05 13:07sell940.101.74880.00001.7448
1882006.01.05 13:47sell950.201.75280.00001.7488
1892006.01.05 13:58close950.201.75110.00001.748834.004615.40
1902006.01.05 13:58close940.101.75120.00001.7448-24.004591.40
1912006.01.05 13:58sell960.101.75090.00001.7469
1922006.01.05 14:53sell970.201.75490.00001.7509
1932006.01.05 16:32close970.201.75320.00001.750934.004625.40
1942006.01.05 16:33close960.101.75310.00001.7469-22.004603.40
1952006.01.05 16:33sell980.101.75280.00001.7488
1962006.01.05 19:22sell990.201.75680.00001.7528
1972006.01.05 20:51close990.201.75430.00001.752850.004653.40
1982006.01.05 20:51close980.101.75460.00001.7488-18.004635.40
1992006.01.05 20:51sell1000.101.75430.00001.7503
2002006.01.06 00:46close1000.101.75330.00001.750310.104645.50
2012006.01.06 00:46sell1010.101.75320.00001.7492
2022006.01.06 08:37close1010.101.75210.00001.749211.004656.50
2032006.01.06 08:37sell1020.101.75160.00001.7476
2042006.01.06 11:03sell1030.201.75560.00001.7516
2052006.01.06 12:30close1030.201.75390.00001.751634.004690.50
2062006.01.06 12:30close1020.101.75400.00001.7476-24.004666.50
2072006.01.06 12:31sell1040.101.75400.00001.7500
2082006.01.06 14:33sell1050.201.75820.00001.7542
2092006.01.06 14:33close1050.201.75640.00001.754236.004702.50
2102006.01.06 14:33close1040.101.75620.00001.7500-22.004680.50
2112006.01.06 14:33sell1060.101.75600.00001.7520
2122006.01.06 14:43sell1070.201.76000.00001.7560
2132006.01.06 15:03sell1080.401.76400.00001.7600
2142006.01.06 18:33sell1090.801.76800.00001.7640
2152006.01.09 08:06close1090.801.76440.00001.7640288.804969.30
2162006.01.09 08:06close1080.401.76490.00001.7600-35.604933.70
2172006.01.09 08:06close1070.201.76500.00001.7560-99.804833.90
2182006.01.09 08:07close1060.101.76450.00001.7520-84.904749.00
2192006.01.09 08:07sell1100.101.76440.00001.7604
2202006.01.09 09:54sell1110.201.76840.00001.7644
2212006.01.09 12:00close1110.201.76480.00001.764472.004821.00
2222006.01.09 12:00close1100.101.76500.00001.7604-6.004815.00
2232006.01.09 12:00sell1120.101.76470.00001.7607
2242006.01.09 16:00close1120.101.76290.00001.760718.004833.00
2252006.01.09 16:00sell1130.101.76270.00001.7587
2262006.01.09 18:29sell1140.201.76680.00001.7628
2272006.01.09 20:00close1140.201.76510.00001.762834.004867.00
2282006.01.09 20:00close1130.101.76520.00001.7587-25.004842.00
2292006.01.09 20:00sell1150.101.76450.00001.7605
2302006.01.10 08:00close1150.101.76250.00001.760520.104862.10
2312006.01.10 08:00sell1160.101.76230.00001.7583
2322006.01.10 10:07sell1170.201.76630.00001.7623
2332006.01.10 12:30close1170.201.76420.00001.762342.004904.10
2342006.01.10 12:30close1160.101.76430.00001.7583-20.004884.10
2352006.01.10 12:30sell1180.101.76380.00001.7598
2362006.01.10 13:34sell1190.201.76780.00001.7638
2372006.01.10 15:54close1190.201.76510.00001.763854.004938.10
2382006.01.10 15:55close1180.101.76530.00001.7598-15.004923.10
2392006.01.10 15:55sell1200.101.76470.00001.7607
2402006.01.10 15:58sell1210.201.76930.00001.7653
2412006.01.10 15:59t/p1210.201.76530.00001.765380.005003.10
2422006.01.10 15:59close1200.101.76470.00001.76070.005003.10
2432006.01.10 16:00sell1220.101.76440.00001.7604
2442006.01.10 16:21close1220.101.76340.00001.760410.005013.10
2452006.01.10 16:21sell1230.101.76310.00001.7591
2462006.01.10 18:59sell1240.201.76720.00001.7632
2472006.01.10 19:57close1240.201.76480.00001.763248.005061.10
2482006.01.10 19:57close1230.101.76460.00001.7591-15.005046.10
2492006.01.10 19:57sell1250.101.76450.00001.7605
2502006.01.11 00:10close1250.101.76220.00001.760523.305069.40
2512006.01.11 00:10sell1260.101.76170.00001.7577
2522006.01.11 00:20close1260.101.76040.00001.757713.005082.40
2532006.01.11 00:20sell1270.101.76210.00001.7581
2542006.01.11 00:23close1270.101.76070.00001.758114.005096.40
2552006.01.11 00:24sell1280.101.76000.00001.7560
2562006.01.11 00:35sell1290.201.76420.00001.7602
2572006.01.11 00:37close1290.201.76220.00001.760240.005136.40
2582006.01.11 00:37close1280.101.76210.00001.7560-21.005115.40
2592006.01.11 00:37sell1300.101.76140.00001.7574
2602006.01.11 08:00t/p1300.101.75740.00001.757440.005155.40
2612006.01.11 08:00sell1310.101.75570.00001.7517
2622006.01.11 08:01sell1320.201.76000.00001.7560
2632006.01.11 08:02close1320.201.75610.00001.756078.005233.40
2642006.01.11 08:02close1310.101.75600.00001.7517-3.005230.40
2652006.01.11 08:02sell1330.101.75580.00001.7518
2662006.01.11 08:03sell1340.201.76000.00001.7560
2672006.01.11 08:05t/p1340.201.75600.00001.756080.005310.40
2682006.01.11 08:05close1330.101.75600.00001.7518-2.005308.40
2692006.01.11 08:05sell1350.101.75550.00001.7515
2702006.01.11 08:49sell1360.201.75970.00001.7557
2712006.01.11 11:54close1360.201.75600.00001.755774.005382.40
2722006.01.11 11:55close1350.101.75650.00001.7515-10.005372.40
2732006.01.11 11:55sell1370.101.75570.00001.7517
2742006.01.11 11:56sell1380.201.76000.00001.7560
2752006.01.11 11:59t/p1380.201.75600.00001.756080.005452.40
2762006.01.11 11:59close1370.101.75590.00001.7517-2.005450.40
2772006.01.11 12:00sell1390.101.75540.00001.7514
2782006.01.11 12:00close1390.101.75230.00001.751431.005481.40
2792006.01.11 12:00sell1400.101.75200.00001.7480
2802006.01.11 12:51sell1410.201.75600.00001.7520
2812006.01.11 17:00sell1420.401.76000.00001.7560
2822006.01.11 17:27sell1430.801.76400.00001.7600
2832006.01.12 16:00t/p1430.801.76000.00001.7600320.805802.20
2842006.01.12 16:00close1420.401.75790.00001.756084.405886.60
2852006.01.12 16:00close1410.201.75860.00001.7520-51.805834.80
2862006.01.12 16:00close1400.101.75940.00001.7480-73.905760.90
2872006.01.12 16:00sell1440.101.75950.00001.7555
2882006.01.12 16:00sell1450.201.76400.00001.7600
2892006.01.12 16:01t/p1450.201.76000.00001.760080.005840.90
2902006.01.12 16:01close1440.101.75790.00001.755516.005856.90
2912006.01.12 16:01sell1460.101.75820.00001.7542
2922006.01.12 16:01sell1470.201.76230.00001.7583
2932006.01.12 16:03t/p1470.201.75830.00001.758380.005936.90
2942006.01.12 16:03close1460.101.75790.00001.75423.005939.90
2952006.01.12 16:03sell1480.101.75820.00001.7542
2962006.01.12 16:03sell1490.201.76230.00001.7583
2972006.01.12 16:05t/p1490.201.75830.00001.758380.006019.90
2982006.01.12 16:05close1480.101.75790.00001.75423.006022.90
2992006.01.12 16:05sell1500.101.76400.00001.7600
3002006.01.12 16:08t/p1500.101.76000.00001.760040.006062.90
3012006.01.12 16:08sell1510.101.75750.00001.7535
3022006.01.12 16:08sell1520.201.76170.00001.7577
3032006.01.12 19:54sell1530.401.76580.00001.7618
3042006.01.12 19:57t/p1530.401.76180.00001.7618160.006222.90
3052006.01.12 19:57close1520.201.76070.00001.757720.006242.90
3062006.01.12 19:57close1510.101.76120.00001.7535-37.006205.90
3072006.01.12 19:57sell1540.101.76130.00001.7573
3082006.01.12 20:00close1540.101.75890.00001.757324.006229.90
3092006.01.12 20:00sell1550.101.75870.00001.7547
3102006.01.13 08:06sell1560.201.76270.00001.7587
3112006.01.13 08:08close1560.201.75990.00001.758756.006285.90
3122006.01.13 08:08close1550.101.76090.00001.7547-21.906264.00
3132006.01.13 08:08sell1570.101.76090.00001.7569
3142006.01.13 08:21sell1580.201.76510.00001.7611
3152006.01.13 09:32sell1590.401.76910.00001.7651
3162006.01.13 12:00t/p1590.401.76510.00001.7651160.006424.00
3172006.01.13 12:00close1580.201.76480.00001.76116.006430.00
3182006.01.13 12:00close1570.101.76540.00001.7569-45.006385.00
3192006.01.13 12:00buy1600.101.76560.00001.7696
3202006.01.13 12:00close1600.101.76690.00001.769613.006398.00
3212006.01.13 12:00buy1610.101.76710.00001.7711
3222006.01.13 12:00close1610.101.76840.00001.771113.006411.00
3232006.01.13 12:01buy1620.101.76870.00001.7727
3242006.01.13 13:27close1620.101.77000.00001.772713.006424.00
3252006.01.13 13:27buy1630.101.77090.00001.7749
3262006.01.13 13:32close1630.101.77200.00001.774911.006435.00
3272006.01.13 13:33buy1640.101.77280.00001.7768
3282006.01.13 14:56buy1650.201.76860.00001.7726
3292006.01.13 15:04close1650.201.77100.00001.772648.006483.00
3302006.01.13 15:04close1640.101.77090.00001.7768-19.006464.00
3312006.01.13 15:04buy1660.101.77120.00001.7752
3322006.01.13 15:24close1660.101.77240.00001.775212.006476.00
3332006.01.13 15:24buy1670.101.77270.00001.7767
3342006.01.13 16:00buy1680.201.76750.00001.7715
3352006.01.13 16:00close1680.201.76980.00001.771546.006522.00
3362006.01.13 16:00close1670.101.76970.00001.7767-30.006492.00
3372006.01.13 16:00buy1690.101.77000.00001.7740
3382006.01.13 16:20close1690.101.77150.00001.774015.006507.00
3392006.01.13 16:20buy1700.101.77180.00001.7758
3402006.01.13 16:26close1700.101.77300.00001.775812.006519.00
3412006.01.13 16:26buy1710.101.77310.00001.7771
3422006.01.13 17:22close1710.101.77430.00001.777112.006531.00
3432006.01.13 17:22buy1720.101.77410.00001.7781
3442006.01.13 17:26close1720.101.77600.00001.778119.006550.00
3452006.01.13 17:26buy1730.101.77650.00001.7805
3462006.01.13 17:42close1730.101.77760.00001.780511.006561.00
3472006.01.13 17:42buy1740.101.77790.00001.7819
3482006.01.13 18:43buy1750.201.77330.00001.7773
3492006.01.13 19:00close1750.201.77530.00001.777340.006601.00
3502006.01.13 19:00close1740.101.77450.00001.7819-34.006567.00
3512006.01.13 19:01buy1760.101.77460.00001.7786
3522006.01.13 19:14close1760.101.77560.00001.778610.006577.00
3532006.01.13 19:14buy1770.101.77590.00001.7799
3542006.01.13 19:19close1770.101.77700.00001.779911.006588.00
3552006.01.13 19:19buy1780.101.77600.00001.7800
3562006.01.13 19:20close1780.101.77710.00001.780011.006599.00
3572006.01.13 19:20buy1790.101.77740.00001.7814
3582006.01.13 19:31buy1800.201.77340.00001.7774
3592006.01.13 19:32close1800.201.77530.00001.777438.006637.00
3602006.01.13 19:32close1790.101.77520.00001.7814-22.006615.00
3612006.01.13 19:32buy1810.101.77580.00001.7798
3622006.01.16 00:10close1810.101.77690.00001.779810.706625.70
3632006.01.16 00:11buy1820.101.77740.00001.7814
3642006.01.16 01:17close1820.101.77850.00001.781411.006636.70
3652006.01.16 01:17buy1830.101.77880.00001.7828
3662006.01.16 08:30buy1840.201.77440.00001.7784
3672006.01.16 09:23close1840.201.77620.00001.778436.006672.70
3682006.01.16 09:25close1830.101.77610.00001.7828-27.006645.70
3692006.01.16 09:25buy1850.101.77640.00001.7804
3702006.01.16 12:15buy1860.201.77230.00001.7763
3712006.01.16 12:25buy1870.401.76730.00001.7713
3722006.01.16 12:29close1870.401.77030.00001.7713120.006765.70
3732006.01.16 12:29close1860.201.77020.00001.7763-42.006723.70
3742006.01.16 12:29close1850.101.77050.00001.7804-59.006664.70
3752006.01.16 12:29sell1880.101.77010.00001.7661
3762006.01.16 12:29close1880.101.76840.00001.766117.006681.70
3772006.01.16 12:29sell1890.101.76770.00001.7637
3782006.01.16 12:33sell1900.201.77250.00001.7685
3792006.01.16 12:34close1900.201.76920.00001.768566.006747.70
3802006.01.16 12:34close1890.101.76870.00001.7637-10.006737.70
3812006.01.16 12:34sell1910.101.76810.00001.7641
3822006.01.16 12:35sell1920.201.77290.00001.7689
3832006.01.16 12:40close1920.201.76930.00001.768972.006809.70
3842006.01.16 12:41close1910.101.76910.00001.7641-10.006799.70
3852006.01.16 12:41sell1930.101.76910.00001.7651
3862006.01.16 12:41close1930.101.76710.00001.765120.006819.70
3872006.01.16 12:41sell1940.101.76880.00001.7648
3882006.01.16 12:43close1940.101.76770.00001.764811.006830.70
3892006.01.16 12:43sell1950.101.76720.00001.7632
3902006.01.16 12:52sell1960.201.77120.00001.7672
3912006.01.16 12:52close1960.201.76870.00001.767250.006880.70
3922006.01.16 12:53close1950.101.76840.00001.7632-12.006868.70
3932006.01.16 12:53sell1970.101.76780.00001.7638
3942006.01.16 12:56sell1980.201.77230.00001.7683
3952006.01.16 15:54close1980.201.76890.00001.768368.006936.70
3962006.01.16 15:54close1970.101.76850.00001.7638-7.006929.70
3972006.01.16 15:54sell1990.101.76800.00001.7640
3982006.01.16 15:58sell2000.201.77250.00001.7685
3992006.01.16 15:59close2000.201.76950.00001.768560.006989.70
4002006.01.16 15:59close1990.101.76910.00001.7640-11.006978.70
4012006.01.16 15:59sell2010.101.76850.00001.7645
4022006.01.16 16:00close2010.101.76700.00001.764515.006993.70
4032006.01.16 16:00sell2020.101.76650.00001.7625
4042006.01.16 16:16close2020.101.76550.00001.762510.007003.70
4052006.01.16 16:16sell2030.101.76500.00001.7610
4062006.01.17 08:00close2030.101.76130.00001.761037.107040.80
4072006.01.17 08:00sell2040.101.76170.00001.7577
4082006.01.17 08:02sell2050.201.76590.00001.7619
4092006.01.17 08:02close2050.201.76410.00001.761936.007076.80
4102006.01.17 08:02close2040.101.76440.00001.7577-27.007049.80
4112006.01.17 08:02sell2060.101.76330.00001.7593
4122006.01.17 08:02close2060.101.76130.00001.759320.007069.80
4132006.01.17 08:02sell2070.101.76170.00001.7577
4142006.01.17 08:05sell2080.201.76590.00001.7619
4152006.01.17 08:06close2080.201.76390.00001.761940.007109.80
4162006.01.17 08:06close2070.101.76130.00001.75774.007113.80
4172006.01.17 08:06sell2090.101.76170.00001.7577
4182006.01.17 08:10sell2100.201.76620.00001.7622
4192006.01.17 08:15close2100.201.76300.00001.762264.007177.80
4202006.01.17 08:15close2090.101.76320.00001.7577-15.007162.80
4212006.01.17 08:15sell2110.101.76200.00001.7580
4222006.01.17 08:15close2110.101.76090.00001.758011.007173.80
4232006.01.17 08:16sell2120.101.76040.00001.7564
4242006.01.17 08:17sell2130.201.76560.00001.7616
4252006.01.17 08:18close2130.201.76330.00001.761646.007219.80
4262006.01.17 08:18close2120.101.76030.00001.75641.007220.80
4272006.01.17 08:18sell2140.101.76090.00001.7569
4282006.01.17 08:29sell2150.201.76570.00001.7617
4292006.01.17 11:11sell2160.401.76970.00001.7657
4302006.01.17 11:54t/p2150.201.76170.00001.761780.007300.80
4312006.01.17 11:54t/p2160.401.76570.00001.7657160.007460.80
4322006.01.17 11:54close2140.101.76150.00001.7569-6.007454.80
4332006.01.17 11:54sell2170.101.76120.00001.7572
4342006.01.17 11:55sell2180.201.76590.00001.7619
4352006.01.17 11:56close2180.201.76390.00001.761940.007494.80
4362006.01.17 11:56close2170.101.76350.00001.7572-23.007471.80
4372006.01.17 11:57sell2190.101.76180.00001.7578
4382006.01.17 11:57sell2200.201.76580.00001.7618
4392006.01.17 11:57close2200.201.76350.00001.761846.007517.80
4402006.01.17 11:58close2190.101.76340.00001.7578-16.007501.80
4412006.01.17 11:58sell2210.101.76530.00001.7613
4422006.01.17 11:59close2210.101.76150.00001.761338.007539.80
4432006.01.17 12:00sell2220.101.76090.00001.7569
4442006.01.17 12:10close2220.101.75970.00001.756912.007551.80
4452006.01.17 12:10sell2230.101.75890.00001.7549
4462006.01.17 15:03sell2240.201.76290.00001.7589
4472006.01.17 16:00close2240.201.76080.00001.758942.007593.80
4482006.01.17 16:00close2230.101.76070.00001.7549-18.007575.80
4492006.01.17 16:00sell2250.101.76040.00001.7564
4502006.01.17 16:05close2250.101.75940.00001.756410.007585.80
4512006.01.17 16:05sell2260.101.75960.00001.7556
4522006.01.17 16:29sell2270.201.76360.00001.7596
4532006.01.17 17:47close2270.201.76160.00001.759640.007625.80
4542006.01.17 17:47close2260.101.76200.00001.7556-24.007601.80
4552006.01.17 17:47sell2280.101.76170.00001.7577
4562006.01.17 17:48close2280.101.76060.00001.757711.007612.80
4572006.01.17 17:48sell2290.101.76040.00001.7564
4582006.01.17 19:02sell2300.201.76440.00001.7604
4592006.01.17 19:49close2300.201.76270.00001.760434.007646.80
4602006.01.17 19:49close2290.101.76260.00001.7564-22.007624.80
4612006.01.17 19:49sell2310.101.76230.00001.7583
4622006.01.17 20:40sell2320.201.76640.00001.7624
4632006.01.17 21:22close2320.201.76470.00001.762434.007658.80
4642006.01.17 21:23close2310.101.76480.00001.7583-25.007633.80
4652006.01.17 21:25sell2330.101.76430.00001.7603
4662006.01.17 21:42close2330.101.76320.00001.760311.007644.80
4672006.01.17 21:42sell2340.101.76260.00001.7586
4682006.01.17 22:53sell2350.201.76680.00001.7628
4692006.01.17 23:38close2350.201.76500.00001.762836.007680.80
4702006.01.17 23:38close2340.101.76540.00001.7586-28.007652.80
4712006.01.17 23:39sell2360.101.76450.00001.7605
4722006.01.18 04:00close2360.101.76200.00001.760525.307678.10
4732006.01.18 04:00sell2370.101.76260.00001.7586
4742006.01.18 08:05sell2380.201.76660.00001.7626
4752006.01.18 09:22close2380.201.76490.00001.762634.007712.10
4762006.01.18 09:22close2370.101.76480.00001.7586-22.007690.10
4772006.01.18 09:22sell2390.101.76430.00001.7603
4782006.01.18 09:26close2390.101.76320.00001.760311.007701.10
4792006.01.18 09:26sell2400.101.76270.00001.7587
4802006.01.18 09:31close2400.101.76110.00001.758716.007717.10
4812006.01.18 09:32sell2410.101.76060.00001.7566
4822006.01.18 09:39sell2420.201.76550.00001.7615
4832006.01.18 09:40close2420.201.76350.00001.761540.007757.10
4842006.01.18 09:40close2410.101.76390.00001.7566-33.007724.10
4852006.01.18 09:40sell2430.101.76260.00001.7586
4862006.01.18 09:57sell2440.201.76680.00001.7628
4872006.01.18 10:10close2440.201.76470.00001.762842.007766.10
4882006.01.18 10:10close2430.101.76550.00001.7586-29.007737.10
4892006.01.18 10:10sell2450.101.76500.00001.7610
4902006.01.18 10:48sell2460.201.76920.00001.7652
4912006.01.18 11:04close2460.201.76720.00001.765240.007777.10
4922006.01.18 11:04close2450.101.76710.00001.7610-21.007756.10
4932006.01.18 11:04buy2470.101.76770.00001.7717
4942006.01.18 14:33close2470.101.76930.00001.771716.007772.10
4952006.01.18 14:33buy2480.101.76950.00001.7735
4962006.01.18 15:24buy2490.201.76550.00001.7695
4972006.01.18 16:00close2490.201.76720.00001.769534.007806.10
4982006.01.18 16:00close2480.101.76710.00001.7735-24.007782.10
4992006.01.18 16:00buy2500.101.76740.00001.7714
5002006.01.18 17:06buy2510.201.76340.00001.7674
5012006.01.18 17:42close2510.201.76510.00001.767434.007816.10
5022006.01.18 17:42close2500.101.76500.00001.7714-24.007792.10
5032006.01.18 17:42sell2520.101.76510.00001.7611
5042006.01.18 17:57close2520.101.76400.00001.761111.007803.10
5052006.01.18 17:57sell2530.101.76420.00001.7602
5062006.01.18 17:58close2530.101.76280.00001.760214.007817.10
5072006.01.18 17:58sell2540.101.76360.00001.7596
5082006.01.18 18:08close2540.101.76260.00001.759610.007827.10
5092006.01.18 18:08sell2550.101.76230.00001.7583
5102006.01.18 18:22sell2560.201.76630.00001.7623
5112006.01.18 19:19close2560.201.76430.00001.762340.007867.10
5122006.01.18 19:19close2550.101.76440.00001.7583-21.007846.10
5132006.01.18 19:19sell2570.101.76370.00001.7597
5142006.01.18 19:54close2570.101.76250.00001.759712.007858.10
5152006.01.18 19:55sell2580.101.76200.00001.7580
5162006.01.18 20:15close2580.101.76090.00001.758011.007869.10
5172006.01.18 20:16sell2590.101.76030.00001.7563
5182006.01.18 21:12close2590.101.75930.00001.756310.007879.10
5192006.01.18 21:12sell2600.101.75900.00001.7550
5202006.01.18 22:28sell2610.201.76380.00001.7598
5212006.01.18 22:48close2610.201.76180.00001.759840.007919.10
5222006.01.18 22:48close2600.101.76210.00001.7550-31.007888.10
5232006.01.18 22:49sell2620.101.76140.00001.7574
5242006.01.18 23:15close2620.101.76030.00001.757411.007899.10
5252006.01.18 23:15sell2630.101.75980.00001.7558
5262006.01.19 02:19sell2640.201.76380.00001.7598
5272006.01.19 03:10close2640.201.76210.00001.759834.007933.10
5282006.01.19 03:11close2630.101.76240.00001.7558-25.907907.20
5292006.01.19 03:11sell2650.101.76180.00001.7578
5302006.01.19 05:04close2650.101.76070.00001.757811.007918.20
5312006.01.19 05:05sell2660.101.76020.00001.7562
5322006.01.19 08:46close2660.101.75910.00001.756211.007929.20
5332006.01.19 08:46sell2670.101.75850.00001.7545
5342006.01.19 08:51close2670.101.75740.00001.754511.007940.20
5352006.01.19 08:52sell2680.101.75710.00001.7531
5362006.01.19 08:56close2680.101.75580.00001.753113.007953.20
5372006.01.19 08:56sell2690.101.75560.00001.7516
5382006.01.19 09:00close2690.101.75420.00001.751614.007967.20
5392006.01.19 09:00sell2700.101.75520.00001.7512
5402006.01.19 09:01close2700.101.75420.00001.751210.007977.20
5412006.01.19 09:01sell2710.101.75360.00001.7496
5422006.01.19 09:07sell2720.201.75810.00001.7541
5432006.01.19 09:07close2720.201.75550.00001.754152.008029.20
5442006.01.19 09:08close2710.101.75540.00001.7496-18.008011.20
5452006.01.19 09:08sell2730.101.75750.00001.7535
5462006.01.19 09:09close2730.101.75580.00001.753517.008028.20
5472006.01.19 09:09sell2740.101.75530.00001.7513
5482006.01.19 09:11sell2750.201.76030.00001.7563
5492006.01.19 09:38close2750.201.75830.00001.756340.008068.20
5502006.01.19 09:38close2740.101.75800.00001.7513-27.008041.20
5512006.01.19 09:38sell2760.101.75690.00001.7529
5522006.01.19 09:59sell2770.201.76110.00001.7571
5532006.01.19 10:00close2770.201.75910.00001.757140.008081.20
5542006.01.19 10:00close2760.101.75930.00001.7529-24.008057.20
5552006.01.19 10:00sell2780.101.75790.00001.7539
5562006.01.19 10:07sell2790.201.76200.00001.7580
5572006.01.19 10:48close2790.201.76020.00001.758036.008093.20
5582006.01.19 10:48close2780.101.76100.00001.7539-31.008062.20
5592006.01.19 10:48sell2800.101.76050.00001.7565
5602006.01.19 10:58close2800.101.75890.00001.756516.008078.20
5612006.01.19 10:58sell2810.101.75840.00001.7544
5622006.01.19 11:54close2810.101.75730.00001.754411.008089.20
5632006.01.19 11:55sell2820.101.75700.00001.7530
5642006.01.19 12:30close2820.101.75590.00001.753011.008100.20
5652006.01.19 12:30sell2830.101.75560.00001.7516
5662006.01.19 12:51close2830.101.75400.00001.751616.008116.20
5672006.01.19 12:51sell2840.101.75350.00001.7495
5682006.01.19 14:04sell2850.201.75750.00001.7535
5692006.01.19 14:53close2850.201.75570.00001.753536.008152.20
5702006.01.19 14:53close2840.101.75580.00001.7495-23.008129.20
5712006.01.19 14:53sell2860.101.75560.00001.7516
5722006.01.19 17:57sell2870.201.76180.00001.7578
5732006.01.19 17:59close2870.201.75890.00001.757858.008187.20
5742006.01.19 17:59close2860.101.76050.00001.7516-49.008138.20
5752006.01.19 17:59sell2880.101.76030.00001.7563
5762006.01.19 18:00close2880.101.75880.00001.756315.008153.20
5772006.01.19 18:00sell2890.101.75830.00001.7543
5782006.01.19 18:01sell2900.201.76230.00001.7583
5792006.01.19 18:22t/p2900.201.75830.00001.758380.008233.20
5802006.01.19 18:22close2890.101.75820.00001.75431.008234.20
5812006.01.19 18:23sell2910.101.75690.00001.7529
5822006.01.19 19:49close2910.101.75560.00001.752913.008247.20
5832006.01.19 19:50sell2920.101.75550.00001.7515
5842006.01.19 19:55sell2930.201.76060.00001.7566
5852006.01.19 19:56close2930.201.75810.00001.756650.008297.20
5862006.01.19 19:56close2920.101.75830.00001.7515-28.008269.20
5872006.01.19 19:56sell2940.101.75670.00001.7527
5882006.01.19 19:59close2940.101.75560.00001.752711.008280.20
5892006.01.19 19:59sell2950.101.75790.00001.7539
5902006.01.20 00:36close2950.101.75640.00001.753915.108295.30
5912006.01.20 00:36sell2960.101.75640.00001.7524
5922006.01.20 08:22close2960.101.75540.00001.752410.008305.30
5932006.01.20 08:22sell2970.101.75490.00001.7509
5942006.01.20 09:37sell2980.201.75900.00001.7550
5952006.01.20 10:02close2980.201.75730.00001.755034.008339.30
5962006.01.20 10:02close2970.101.75710.00001.7509-22.008317.30
5972006.01.20 10:02sell2990.101.75660.00001.7526
5982006.01.20 10:31close2990.101.75550.00001.752611.008328.30
5992006.01.20 10:31sell3000.101.75520.00001.7512
6002006.01.20 12:49sell3010.201.75920.00001.7552
6012006.01.20 13:32sell3020.401.76380.00001.7598
6022006.01.20 13:57close3020.401.76010.00001.7598148.008476.30
6032006.01.20 13:57close3010.201.76110.00001.7552-38.008438.30
6042006.01.20 13:57close3000.101.76120.00001.7512-60.008378.30
6052006.01.20 13:58buy3030.101.76080.00001.7648
6062006.01.20 14:00close3030.101.76220.00001.764814.008392.30
6072006.01.20 14:00buy3040.101.76280.00001.7668
6082006.01.20 14:12buy3050.201.75880.00001.7628
6092006.01.20 15:55close3050.201.76070.00001.762838.008430.30
6102006.01.20 15:56close3040.101.76020.00001.7668-26.008404.30
6112006.01.20 15:56buy3060.101.76120.00001.7652
6122006.01.20 15:56close3060.101.76220.00001.765210.008414.30
6132006.01.20 15:56buy3070.101.76120.00001.7652
6142006.01.20 15:57close3070.101.76390.00001.765227.008441.30
6152006.01.20 15:57buy3080.101.76420.00001.7682
6162006.01.20 15:59buy3090.201.75960.00001.7636
6172006.01.20 15:59t/p3090.201.76360.00001.763680.008521.30
6182006.01.20 15:59close3080.101.76440.00001.76822.008523.30
6192006.01.20 16:00buy3100.101.76490.00001.7689
6202006.01.20 17:26close3100.101.76590.00001.768910.008533.30
6212006.01.20 17:26buy3110.101.76650.00001.7705
6222006.01.20 20:45close3110.101.76780.00001.770513.008546.30
6232006.01.20 20:46buy3120.101.76620.00001.7702
6242006.01.20 20:47close3120.101.76760.00001.770214.008560.30
6252006.01.20 20:48buy3130.101.76820.00001.7722
6262006.01.20 21:21close3130.101.76940.00001.772212.008572.30
6272006.01.20 21:22buy3140.101.77000.00001.7740
6282006.01.20 21:26close3140.101.77120.00001.774012.008584.30
6292006.01.20 21:26buy3150.101.77150.00001.7755
6302006.01.20 21:50buy3160.201.76730.00001.7713
6312006.01.20 23:59close3160.201.77040.00001.771362.008646.30
6322006.01.20 23:59close3150.101.77030.00001.7755-12.008634.30
6332006.01.20 23:59buy3170.101.77130.00001.7753
6342006.01.23 00:15close3170.101.77230.00001.77539.708644.00
6352006.01.23 00:16buy3180.101.77220.00001.7762
6362006.01.23 00:20close3180.101.77360.00001.776214.008658.00
6372006.01.23 00:20buy3190.101.77340.00001.7774
6382006.01.23 00:35close3190.101.77500.00001.777416.008674.00
6392006.01.23 00:36buy3200.101.77560.00001.7796
6402006.01.23 01:16close3200.101.77860.00001.779630.008704.00
6412006.01.23 01:16buy3210.101.77870.00001.7827
6422006.01.23 01:26close3210.101.77980.00001.782711.008715.00
6432006.01.23 01:27buy3220.101.78010.00001.7841
6442006.01.23 01:42buy3230.201.77510.00001.7791
6452006.01.23 03:59t/p3230.201.77910.00001.779180.008795.00
6462006.01.23 03:59close3220.101.77970.00001.7841-4.008791.00
6472006.01.23 04:00buy3240.101.78020.00001.7842
6482006.01.23 04:31close3240.101.78130.00001.784211.008802.00
6492006.01.23 04:31buy3250.101.78160.00001.7856
6502006.01.23 05:23close3250.101.78260.00001.785610.008812.00
6512006.01.23 05:24buy3260.101.78280.00001.7868
6522006.01.23 07:04buy3270.201.77840.00001.7824
6532006.01.23 07:40close3270.201.78040.00001.782440.008852.00
6542006.01.23 07:40close3260.101.78030.00001.7868-25.008827.00
6552006.01.23 07:40buy3280.101.78090.00001.7849
6562006.01.23 08:00buy3290.201.77510.00001.7791
6572006.01.23 08:00close3290.201.77740.00001.779146.008873.00
6582006.01.23 08:00close3280.101.77660.00001.7849-43.008830.00
6592006.01.23 08:00buy3300.101.77600.00001.7800
6602006.01.23 08:00close3300.101.77730.00001.780013.008843.00
6612006.01.23 08:00buy3310.101.77880.00001.7828
6622006.01.23 08:09close3310.101.78020.00001.782814.008857.00
6632006.01.23 08:09buy3320.101.77510.00001.7791
6642006.01.23 08:10t/p3320.101.77910.00001.779140.008897.00
6652006.01.23 08:10buy3330.101.78060.00001.7846
6662006.01.23 09:17close3330.101.78160.00001.784610.008907.00
6672006.01.23 09:18buy3340.101.78190.00001.7859
6682006.01.23 12:15close3340.101.78300.00001.785911.008918.00
6692006.01.23 12:16buy3350.101.78330.00001.7873
6702006.01.23 13:01close3350.101.78470.00001.787314.008932.00
6712006.01.23 13:01buy3360.101.78490.00001.7889
6722006.01.23 13:11close3360.101.78590.00001.788910.008942.00
6732006.01.23 13:12buy3370.101.78640.00001.7904
6742006.01.23 13:52buy3380.201.78210.00001.7861
6752006.01.23 15:40close3380.201.78420.00001.786142.008984.00
6762006.01.23 15:40close3370.101.78310.00001.7904-33.008951.00
6772006.01.23 15:40buy3390.101.78340.00001.7874
6782006.01.23 15:44close3390.101.78480.00001.787414.008965.00
6792006.01.23 15:44buy3400.101.78460.00001.7886
6802006.01.23 15:46close3400.101.78580.00001.788612.008977.00
6812006.01.23 15:46buy3410.101.78710.00001.7911
6822006.01.24 03:45close3410.101.78810.00001.79119.708986.70
6832006.01.24 03:45buy3420.101.78840.00001.7924
6842006.01.24 06:33buy3430.201.78420.00001.7882
6852006.01.24 07:24close3430.201.78610.00001.788238.009024.70
6862006.01.24 07:24close3420.101.78630.00001.7924-21.009003.70
6872006.01.24 07:24buy3440.101.78680.00001.7908
6882006.01.24 08:05buy3450.201.78260.00001.7866
6892006.01.24 08:06close3450.201.78450.00001.786638.009041.70
6902006.01.24 08:06close3440.101.78460.00001.7908-22.009019.70
6912006.01.24 08:06buy3460.101.78510.00001.7891
6922006.01.24 08:34close3460.101.78610.00001.789110.009029.70
6932006.01.24 08:35buy3470.101.78640.00001.7904
6942006.01.24 10:28buy3480.201.78120.00001.7852
6952006.01.24 11:07close3480.201.78330.00001.785242.009071.70
6962006.01.24 11:07close3470.101.78320.00001.7904-32.009039.70
6972006.01.24 11:07sell3490.101.78330.00001.7793
6982006.01.24 16:25sell3500.201.78730.00001.7833
6992006.01.24 17:17close3500.201.78560.00001.783334.009073.70
7002006.01.24 17:18close3490.101.78580.00001.7793-25.009048.70
7012006.01.24 17:18buy3510.101.78590.00001.7899
7022006.01.24 19:08close3510.101.78780.00001.789919.009067.70
7032006.01.24 19:08buy3520.101.78810.00001.7921
7042006.01.24 19:30close3520.101.78920.00001.792111.009078.70
7052006.01.24 19:30buy3530.101.78970.00001.7937
7062006.01.24 22:13buy3540.201.78540.00001.7894
7072006.01.24 22:17close3540.201.78740.00001.789440.009118.70
7082006.01.24 22:17close3530.101.78730.00001.7937-24.009094.70
7092006.01.24 22:17buy3550.101.78790.00001.7919
7102006.01.24 22:17buy3560.201.78390.00001.7879
7112006.01.24 22:22close3560.201.78620.00001.787946.009140.70
7122006.01.24 22:23close3550.101.78550.00001.7919-24.009116.70
7132006.01.24 22:23sell3570.101.78580.00001.7818
7142006.01.24 22:33close3570.101.78480.00001.781810.009126.70
7152006.01.24 22:33sell3580.101.78530.00001.7813
7162006.01.24 22:35close3580.101.78410.00001.781312.009138.70
7172006.01.24 22:35sell3590.101.78490.00001.7809
7182006.01.24 22:41close3590.101.78350.00001.780914.009152.70
7192006.01.24 22:43sell3600.101.78320.00001.7792
7202006.01.24 22:49sell3610.201.78720.00001.7832
7212006.01.24 23:56close3610.201.78510.00001.783242.009194.70
7222006.01.24 23:57close3600.101.78530.00001.7792-21.009173.70
7232006.01.24 23:57sell3620.101.78550.00001.7815
7242006.01.25 02:07close3620.101.78320.00001.781523.309197.00
7252006.01.25 02:08sell3630.101.78300.00001.7790
7262006.01.25 08:06sell3640.201.78700.00001.7830
7272006.01.25 08:08close3640.201.78530.00001.783034.009231.00
7282006.01.25 08:08close3630.101.78550.00001.7790-25.009206.00
7292006.01.25 08:08sell3650.101.78480.00001.7808
7302006.01.25 08:34close3650.101.78350.00001.780813.009219.00
7312006.01.25 08:34sell3660.101.78320.00001.7792
7322006.01.25 10:49sell3670.201.78760.00001.7836
7332006.01.25 10:52close3670.201.78550.00001.783642.009261.00
7342006.01.25 10:52close3660.101.78560.00001.7792-24.009237.00
7352006.01.25 10:52sell3680.101.78600.00001.7820
7362006.01.25 11:03sell3690.201.79040.00001.7864
7372006.01.25 13:52close3690.201.78770.00001.786454.009291.00
7382006.01.25 13:52close3680.101.78780.00001.7820-18.009273.00
7392006.01.25 13:52sell3700.101.78780.00001.7838
7402006.01.25 14:39sell3710.201.79180.00001.7878
7412006.01.25 15:54close3710.201.78970.00001.787842.009315.00
7422006.01.25 15:54close3700.101.78900.00001.7838-12.009303.00
7432006.01.25 15:55sell3720.101.78880.00001.7848
7442006.01.25 16:20close3720.101.78770.00001.784811.009314.00
7452006.01.25 16:20sell3730.101.78740.00001.7834
7462006.01.25 17:47close3730.101.78610.00001.783413.009327.00
7472006.01.25 17:47sell3740.101.78560.00001.7816
7482006.01.25 20:41close3740.101.78450.00001.781611.009338.00
7492006.01.25 20:41sell3750.101.78420.00001.7802
7502006.01.26 01:39close3750.101.78310.00001.780211.109349.10
7512006.01.26 01:40sell3760.101.78280.00001.7788
7522006.01.26 10:34sell3770.201.78680.00001.7828
7532006.01.26 12:23close3770.201.78500.00001.782836.009385.10
7542006.01.26 12:23close3760.101.78510.00001.7788-23.009362.10
7552006.01.26 12:23sell3780.101.78490.00001.7809
7562006.01.26 13:21close3780.101.78360.00001.780913.009375.10
7572006.01.26 13:21sell3790.101.78330.00001.7793
7582006.01.26 14:08sell3800.201.78730.00001.7833
7592006.01.26 16:15close3800.201.78550.00001.783336.009411.10
7602006.01.26 16:15close3790.101.78540.00001.7793-21.009390.10
7612006.01.26 16:16sell3810.101.78480.00001.7808
7622006.01.26 17:17close3810.101.78360.00001.780812.009402.10
7632006.01.26 17:17sell3820.101.78300.00001.7790
7642006.01.26 18:07sell3830.201.78700.00001.7830
7652006.01.26 19:55close3830.201.78510.00001.783038.009440.10
7662006.01.26 19:56close3820.101.78520.00001.7790-22.009418.10
7672006.01.26 19:56sell3840.101.78420.00001.7802
7682006.01.26 20:00close3840.101.78250.00001.780217.009435.10
7692006.01.26 20:00sell3850.101.78190.00001.7779
7702006.01.26 20:10close3850.101.78060.00001.777913.009448.10
7712006.01.26 20:10sell3860.101.77990.00001.7759
7722006.01.26 21:11close3860.101.77800.00001.775919.009467.10
7732006.01.26 21:11sell3870.101.77770.00001.7737
7742006.01.26 21:58sell3880.201.78190.00001.7779
7752006.01.26 23:56close3880.201.78010.00001.777936.009503.10
7762006.01.26 23:56close3870.101.78040.00001.7737-27.009476.10
7772006.01.26 23:56sell3890.101.77980.00001.7758
7782006.01.27 00:09close3890.101.77880.00001.775810.109486.20
7792006.01.27 00:15sell3900.101.77830.00001.7743
7802006.01.27 12:53close3900.101.77710.00001.774312.009498.20
7812006.01.27 12:53sell3910.101.77740.00001.7734
7822006.01.27 12:54close3910.101.77630.00001.773411.009509.20
7832006.01.27 12:54sell3920.101.77610.00001.7721
7842006.01.27 13:02sell3930.201.78030.00001.7763
7852006.01.27 13:03close3930.201.77780.00001.776350.009559.20
7862006.01.27 13:04close3920.101.77830.00001.7721-22.009537.20
7872006.01.27 13:04sell3940.101.77760.00001.7736
7882006.01.27 13:11close3940.101.77600.00001.773616.009553.20
7892006.01.27 13:11sell3950.101.77580.00001.7718
7902006.01.27 13:28sell3960.201.77990.00001.7759
7912006.01.27 13:44sell3970.401.78410.00001.7801
7922006.01.27 16:45close3970.401.78060.00001.7801140.009693.20
7932006.01.27 16:46close3960.201.78230.00001.7759-48.009645.20
7942006.01.27 16:46close3950.101.78260.00001.7718-68.009577.20
7952006.01.27 16:46sell3980.101.78270.00001.7787
7962006.01.27 16:46close3980.101.78130.00001.778714.009591.20
7972006.01.27 16:46sell3990.101.78140.00001.7774
7982006.01.27 16:47close3990.101.78040.00001.777410.009601.20
7992006.01.27 16:47sell4000.101.78030.00001.7763
8002006.01.27 16:48close4000.101.77670.00001.776336.009637.20
8012006.01.27 16:48sell4010.101.77520.00001.7712
8022006.01.27 16:48close4010.101.77300.00001.771222.009659.20
8032006.01.27 16:48sell4020.101.77290.00001.7689
8042006.01.27 16:49sell4030.201.77740.00001.7734
8052006.01.27 16:49sell4040.401.78190.00001.7779
8062006.01.27 16:51t/p4030.201.77340.00001.773480.009739.20
8072006.01.27 16:51t/p4040.401.77790.00001.7779160.009899.20
8082006.01.27 16:51close4020.101.77290.00001.76890.009899.20
8092006.01.27 16:51sell4050.101.77430.00001.7703
8102006.01.27 16:53close4050.101.77320.00001.770311.009910.20
8112006.01.27 16:53sell4060.101.77300.00001.7690
8122006.01.27 16:56sell4070.201.78240.00001.7784
8132006.01.27 16:57t/p4070.201.77840.00001.778480.009990.20
8142006.01.27 16:57close4060.101.77800.00001.7690-50.009940.20
8152006.01.27 16:57sell4080.101.77680.00001.7728
8162006.01.27 16:57close4080.101.77530.00001.772815.009955.20
8172006.01.27 16:57sell4090.101.77510.00001.7711
8182006.01.27 16:58sell4100.201.78050.00001.7765
8192006.01.27 17:06t/p4100.201.77650.00001.776580.0010035.20
8202006.01.27 17:06close4090.101.77380.00001.771113.0010048.20
8212006.01.27 17:06sell4110.101.77400.00001.7700
8222006.01.27 17:06close4110.101.77230.00001.770017.0010065.20
8232006.01.27 17:07sell4120.101.77210.00001.7681
8242006.01.27 17:07sell4130.201.77700.00001.7730
8252006.01.27 17:10close4130.201.77480.00001.773044.0010109.20
8262006.01.27 17:10close4120.101.77410.00001.7681-20.0010089.20
8272006.01.27 17:10sell4140.101.77340.00001.7694
8282006.01.27 17:12close4140.101.77220.00001.769412.0010101.20
8292006.01.27 17:12sell4150.101.77190.00001.7679
8302006.01.27 17:17sell4160.201.77600.00001.7720
8312006.01.27 17:19close4160.201.77390.00001.772042.0010143.20
8322006.01.27 17:19close4150.101.77350.00001.7679-16.0010127.20
8332006.01.27 17:19sell4170.101.77290.00001.7689
8342006.01.27 17:21sell4180.201.78390.00001.7799
8352006.01.27 17:23t/p4180.201.77990.00001.779980.0010207.20
8362006.01.27 17:23close4170.101.77910.00001.7689-62.0010145.20
8372006.01.27 17:23sell4190.101.77840.00001.7744
8382006.01.27 17:24close4190.101.77710.00001.774413.0010158.20
8392006.01.27 17:24sell4200.101.77690.00001.7729
8402006.01.27 17:25sell4210.201.78260.00001.7786
8412006.01.27 18:30sell4220.401.78660.00001.7826
8422006.01.27 19:54t/p4220.401.78260.00001.7826160.0010318.20
8432006.01.27 19:54close4210.201.78220.00001.77868.0010326.20
8442006.01.27 19:54close4200.101.77740.00001.7729-5.0010321.20
8452006.01.27 19:54sell4230.101.77580.00001.7718
8462006.01.27 19:55close4230.101.77310.00001.771827.0010348.20
8472006.01.27 19:55sell4240.101.77310.00001.7691
8482006.01.27 19:56sell4250.201.77830.00001.7743
8492006.01.27 19:56sell4260.401.78350.00001.7795
8502006.01.27 19:58t/p4260.401.77950.00001.7795160.0010508.20
8512006.01.27 19:58close4250.201.77740.00001.774318.0010526.20
8522006.01.27 19:58close4240.101.77620.00001.7691-31.0010495.20
8532006.01.27 19:58sell4270.101.77530.00001.7713
8542006.01.27 19:59close4270.101.77300.00001.771323.0010518.20
8552006.01.27 20:00sell4280.101.77250.00001.7685
8562006.01.27 20:00close4280.101.77150.00001.768510.0010528.20
8572006.01.27 20:00sell4290.101.77130.00001.7673
8582006.01.27 20:24close4290.101.77030.00001.767310.0010538.20
8592006.01.27 20:24sell4300.101.77010.00001.7661
8602006.01.27 20:41close4300.101.76910.00001.766110.0010548.20
8612006.01.27 20:41sell4310.101.76880.00001.7648
8622006.01.27 20:44close4310.101.76770.00001.764811.0010559.20
8632006.01.27 20:44sell4320.101.76750.00001.7635
8642006.01.27 21:26sell4330.201.77230.00001.7683
8652006.01.27 23:54close4330.201.76860.00001.768374.0010633.20
8662006.01.27 23:55close4320.101.76810.00001.7635-6.0010627.20
8672006.01.27 23:55sell4340.101.76800.00001.7640
8682006.01.27 23:58sell4350.201.77200.00001.7680
8692006.01.27 23:59close4350.201.76810.00001.768078.0010705.20
8702006.01.30 00:00close4340.101.76930.00001.7640-12.9010692.30
8712006.01.30 00:00sell4360.101.76870.00001.7647
8722006.01.30 04:31close4360.101.76760.00001.764711.0010703.30
8732006.01.30 04:31sell4370.101.76730.00001.7633
8742006.01.30 04:35close4370.101.76600.00001.763313.0010716.30
8752006.01.30 04:36sell4380.101.76590.00001.7619
8762006.01.30 08:26close4380.101.76480.00001.761911.0010727.30
8772006.01.30 08:26sell4390.101.76410.00001.7601
8782006.01.30 09:31sell4400.201.76830.00001.7643
8792006.01.30 11:55close4400.201.76650.00001.764336.0010763.30
8802006.01.30 11:55close4390.101.76660.00001.7601-25.0010738.30
8812006.01.30 11:56sell4410.101.76610.00001.7621
8822006.01.30 12:23close4410.101.76510.00001.762110.0010748.30
8832006.01.30 12:23sell4420.101.76460.00001.7606
8842006.01.30 13:37sell4430.201.76860.00001.7646
8852006.01.30 15:39close4430.201.76660.00001.764640.0010788.30
8862006.01.30 15:39close4420.101.76650.00001.7606-19.0010769.30
8872006.01.30 15:40sell4440.101.76620.00001.7622
8882006.01.30 17:22sell4450.201.77020.00001.7662
8892006.01.30 19:34close4450.201.76850.00001.766234.0010803.30
8902006.01.30 19:34close4440.101.76840.00001.7622-22.0010781.30
8912006.01.30 19:35sell4460.101.76810.00001.7641
8922006.01.30 20:10close4460.101.76710.00001.764110.0010791.30
8932006.01.30 20:10sell4470.101.76470.00001.7607
8942006.01.30 21:31sell4480.201.76870.00001.7647
8952006.01.31 00:10close4480.201.76690.00001.764736.2010827.50
8962006.01.31 00:12close4470.101.76720.00001.7607-24.9010802.60
8972006.01.31 00:12sell4490.101.76670.00001.7627
8982006.01.31 08:31sell4500.201.77070.00001.7667
8992006.01.31 13:10sell4510.401.77470.00001.7707
9002006.01.31 16:05close4510.401.77200.00001.7707108.0010910.60
9012006.01.31 16:05close4500.201.77210.00001.7667-28.0010882.60
9022006.01.31 16:05close4490.101.77220.00001.7627-55.0010827.60
9032006.01.31 16:05buy4520.101.77210.00001.7761
9042006.01.31 16:20close4520.101.77320.00001.776111.0010838.60
9052006.01.31 16:20buy4530.101.77370.00001.7777
9062006.01.31 16:30close4530.101.77590.00001.777722.0010860.60
9072006.01.31 16:30buy4540.101.77610.00001.7801
9082006.01.31 16:35t/p4540.101.78010.00001.780140.0010900.60
9092006.01.31 16:35buy4550.101.78060.00001.7846
9102006.01.31 16:51close4550.101.78160.00001.784610.0010910.60
9112006.01.31 16:51buy4560.101.78210.00001.7861
9122006.01.31 17:02close4560.101.78320.00001.786111.0010921.60
9132006.01.31 17:03buy4570.101.78370.00001.7877
9142006.01.31 17:47close4570.101.78480.00001.787711.0010932.60
9152006.01.31 17:47buy4580.101.78540.00001.7894
9162006.01.31 18:35buy4590.201.78120.00001.7852
9172006.01.31 19:03buy4600.401.77690.00001.7809
9182006.01.31 19:54t/p4600.401.78090.00001.7809160.0011092.60
9192006.01.31 19:54close4590.201.78310.00001.785238.0011130.60
9202006.01.31 19:54close4580.101.78240.00001.7894-30.0011100.60
9212006.01.31 19:54buy4610.101.78270.00001.7867
9222006.01.31 19:57buy4620.201.77840.00001.7824
9232006.01.31 19:57close4620.201.78120.00001.782456.0011156.60
9242006.01.31 19:58close4610.101.78110.00001.7867-16.0011140.60
9252006.01.31 19:58buy4630.101.78160.00001.7856
9262006.01.31 19:59close4630.101.78310.00001.785615.0011155.60
9272006.01.31 19:59buy4640.101.78280.00001.7868
9282006.01.31 20:00buy4650.201.77590.00001.7799
9292006.01.31 20:00close4650.201.77870.00001.779956.0011211.60
9302006.01.31 20:00close4640.101.78060.00001.7868-22.0011189.60
9312006.01.31 20:00buy4660.101.78090.00001.7849
9322006.01.31 20:00close4660.101.78190.00001.784910.0011199.60
9332006.01.31 20:01buy4670.101.78260.00001.7866
9342006.01.31 20:03buy4680.201.77840.00001.7824
9352006.01.31 20:04close4680.201.78060.00001.782444.0011243.60
9362006.01.31 20:04close4670.101.78050.00001.7866-21.0011222.60
9372006.01.31 20:04buy4690.101.78100.00001.7850
9382006.01.31 20:04close4690.101.78220.00001.785012.0011234.60
9392006.01.31 20:04buy4700.101.78230.00001.7863
9402006.01.31 20:05buy4710.201.77590.00001.7799
9412006.01.31 20:11close4710.201.77860.00001.779954.0011288.60
9422006.01.31 20:11close4700.101.77870.00001.7863-36.0011252.60
9432006.01.31 20:12buy4720.101.77970.00001.7837
9442006.01.31 20:15close4720.101.78270.00001.783730.0011282.60
9452006.01.31 20:15buy4730.101.78270.00001.7867
9462006.01.31 20:26close4730.101.78370.00001.786710.0011292.60
9472006.01.31 20:26buy4740.101.78400.00001.7880
9482006.01.31 23:58buy4750.201.77960.00001.7836
9492006.01.31 23:58close4750.201.78220.00001.783652.0011344.60
9502006.01.31 23:58close4740.101.78210.00001.7880-19.0011325.60
9512006.01.31 23:59buy4760.101.78260.00001.7866
9522006.02.01 00:00buy4770.201.77720.00001.7812
9532006.02.01 01:38close4770.201.77950.00001.781246.0011371.60
9542006.02.01 01:39close4760.101.77940.00001.7866-32.9011338.70
9552006.02.01 01:39buy4780.101.77970.00001.7837
9562006.02.01 05:13close4780.101.78080.00001.783711.0011349.70
9572006.02.01 05:15buy4790.101.78110.00001.7851
9582006.02.01 08:00buy4800.201.77670.00001.7807
9592006.02.01 08:00close4800.201.77890.00001.780744.0011393.70
9602006.02.01 08:00close4790.101.77880.00001.7851-23.0011370.70
9612006.02.01 08:00buy4810.101.77930.00001.7833
9622006.02.01 08:00close4810.101.78040.00001.783311.0011381.70
9632006.02.01 08:01buy4820.101.78010.00001.7841
9642006.02.01 09:28close4820.101.78120.00001.784111.0011392.70
9652006.02.01 09:28buy4830.101.78130.00001.7853
9662006.02.01 10:45buy4840.201.77730.00001.7813
9672006.02.01 11:39close4840.201.77900.00001.781334.0011426.70
9682006.02.01 11:39close4830.101.77870.00001.7853-26.0011400.70
9692006.02.01 11:39buy4850.101.77900.00001.7830
9702006.02.01 12:00buy4860.201.77310.00001.7771
9712006.02.01 12:00close4860.201.77600.00001.777158.0011458.70
9722006.02.01 12:00close4850.101.77590.00001.7830-31.0011427.70
9732006.02.01 12:00sell4870.101.77600.00001.7720
9742006.02.01 12:01close4870.101.77490.00001.772011.0011438.70
9752006.02.01 12:01sell4880.101.77340.00001.7694
9762006.02.01 12:02sell4890.201.77760.00001.7736
9772006.02.01 12:03close4890.201.77490.00001.773654.0011492.70
9782006.02.01 12:03close4880.101.77380.00001.7694-4.0011488.70
9792006.02.01 12:03sell4900.101.77360.00001.7696
9802006.02.01 12:39sell4910.201.77760.00001.7736
9812006.02.01 14:35close4910.201.77570.00001.773638.0011526.70
9822006.02.01 14:35close4900.101.77520.00001.7696-16.0011510.70
9832006.02.01 14:35sell4920.101.77490.00001.7709
9842006.02.01 14:43close4920.101.77380.00001.770911.0011521.70
9852006.02.01 14:43sell4930.101.77350.00001.7695
9862006.02.01 16:15sell4940.201.77750.00001.7735
9872006.02.01 18:33close4940.201.77530.00001.773544.0011565.70
9882006.02.01 18:33close4930.101.77580.00001.7695-23.0011542.70
9892006.02.01 18:33sell4950.101.77520.00001.7712
9902006.02.01 22:38close4950.101.77400.00001.771212.0011554.70
9912006.02.01 22:38sell4960.101.77350.00001.7695
9922006.02.02 06:21close4960.101.77230.00001.769512.1011566.80
9932006.02.02 06:22sell4970.101.77170.00001.7677
9942006.02.02 12:31sell4980.201.77570.00001.7717
9952006.02.02 14:03close4980.201.77400.00001.771734.0011600.80
9962006.02.02 14:03close4970.101.77410.00001.7677-24.0011576.80
9972006.02.02 14:03sell4990.101.77390.00001.7699
9982006.02.02 16:45sell5000.201.77940.00001.7754
9992006.02.02 16:46close5000.201.77630.00001.775462.0011638.80
10002006.02.02 16:46close4990.101.77500.00001.7699-11.0011627.80
10012006.02.02 16:46buy5010.101.77520.00001.7792
10022006.02.02 16:46close5010.101.77870.00001.779235.0011662.80
10032006.02.02 16:46buy5020.101.77810.00001.7821
10042006.02.02 16:47close5020.101.77980.00001.782117.0011679.80
10052006.02.02 16:47buy5030.101.77980.00001.7838
10062006.02.02 16:48close5030.101.78120.00001.783814.0011693.80
10072006.02.02 16:48buy5040.101.78040.00001.7844
10082006.02.02 16:49buy5050.201.77630.00001.7803
10092006.02.02 16:49close5050.201.77870.00001.780348.0011741.80
10102006.02.02 16:49close5040.101.77770.00001.7844-27.0011714.80
10112006.02.02 16:50buy5060.101.77780.00001.7818
10122006.02.02 16:51close5060.101.78120.00001.781834.0011748.80
10132006.02.02 16:51buy5070.101.77960.00001.7836
10142006.02.02 16:52close5070.101.78120.00001.783616.0011764.80
10152006.02.02 16:52buy5080.101.78080.00001.7848
10162006.02.02 16:53buy5090.201.77680.00001.7808
10172006.02.02 16:53close5090.201.77950.00001.780854.0011818.80
10182006.02.02 16:54close5080.101.77880.00001.7848-20.0011798.80
10192006.02.02 16:54buy5100.101.77900.00001.7830
10202006.02.02 16:54close5100.101.78030.00001.783013.0011811.80
10212006.02.02 16:54buy5110.101.78040.00001.7844
10222006.02.02 16:57buy5120.201.77640.00001.7804
10232006.02.02 19:56close5120.201.77850.00001.780442.0011853.80
10242006.02.02 19:56close5110.101.77820.00001.7844-22.0011831.80
10252006.02.02 19:56buy5130.101.77870.00001.7827
10262006.02.02 19:56close5130.101.77970.00001.782710.0011841.80
10272006.02.02 19:56buy5140.101.77910.00001.7831
10282006.02.02 19:57buy5150.201.77440.00001.7784
10292006.02.02 19:58close5150.201.77760.00001.778464.0011905.80
10302006.02.02 19:58close5140.101.77670.00001.7831-24.0011881.80
10312006.02.02 19:58buy5160.101.77680.00001.7808
10322006.02.02 19:59close5160.101.77970.00001.780829.0011910.80
10332006.02.02 20:00buy5170.101.78020.00001.7842
10342006.02.03 09:43buy5180.201.77620.00001.7802
10352006.02.03 10:38close5180.201.77790.00001.780234.0011944.80
10362006.02.03 10:38close5170.101.77800.00001.7842-22.3011922.50
10372006.02.03 10:39buy5190.101.77830.00001.7823
10382006.02.03 12:10buy5200.201.77430.00001.7783
10392006.02.03 12:20close5200.201.77600.00001.778334.0011956.50
10402006.02.03 12:21close5190.101.77580.00001.7823-25.0011931.50
10412006.02.03 12:21buy5210.101.77860.00001.7826
10422006.02.03 12:23close5210.101.78020.00001.782616.0011947.50
10432006.02.03 12:23buy5220.101.77960.00001.7836
10442006.02.03 12:24buy5230.201.77520.00001.7792
10452006.02.03 12:25t/p5230.201.77920.00001.779280.0012027.50
10462006.02.03 12:25close5220.101.78020.00001.78366.0012033.50
10472006.02.03 12:25buy5240.101.77840.00001.7824
10482006.02.03 12:27close5240.101.77980.00001.782414.0012047.50
10492006.02.03 12:27buy5250.101.77970.00001.7837
10502006.02.03 12:35buy5260.201.77570.00001.7797
10512006.02.03 13:31buy5270.401.77120.00001.7752
10522006.02.03 13:32close5270.401.77480.00001.7752144.0012191.50
10532006.02.03 13:32close5260.201.77390.00001.7797-36.0012155.50
10542006.02.03 13:32close5250.101.77320.00001.7837-65.0012090.50
10552006.02.03 13:32sell5280.101.77360.00001.7696
10562006.02.03 13:34close5280.101.77150.00001.769621.0012111.50
10572006.02.03 13:34sell5290.101.76990.00001.7659
10582006.02.03 13:36close5290.101.76890.00001.765910.0012121.50
10592006.02.03 13:37sell5300.101.76840.00001.7644
10602006.02.03 13:48close5300.101.76740.00001.764410.0012131.50
10612006.02.03 13:48sell5310.101.76710.00001.7631
10622006.02.03 14:33sell5320.201.77240.00001.7684
10632006.02.03 14:34close5320.201.77010.00001.768446.0012177.50
10642006.02.03 14:34close5310.101.77030.00001.7631-32.0012145.50
10652006.02.03 14:34sell5330.101.76960.00001.7656
10662006.02.03 14:36sell5340.201.77360.00001.7696
10672006.02.03 14:58close5340.201.77110.00001.769650.0012195.50
10682006.02.03 14:58close5330.101.77100.00001.7656-14.0012181.50
10692006.02.03 14:58sell5350.101.77080.00001.7668
10702006.02.03 15:21close5350.101.76960.00001.766812.0012193.50
10712006.02.03 15:21sell5360.101.76910.00001.7651
10722006.02.03 15:42sell5370.201.77310.00001.7691
10732006.02.03 15:54t/p5370.201.76910.00001.769180.0012273.50
10742006.02.03 15:54close5360.101.76840.00001.76517.0012280.50
10752006.02.03 15:54sell5380.101.76770.00001.7637
10762006.02.03 15:56sell5390.201.77180.00001.7678
10772006.02.03 15:58close5390.201.76920.00001.767852.0012332.50
10782006.02.03 15:58close5380.101.76820.00001.7637-5.0012327.50
10792006.02.03 15:58sell5400.101.76800.00001.7640
10802006.02.03 16:00close5400.101.76700.00001.764010.0012337.50
10812006.02.03 16:00sell5410.101.76630.00001.7623
10822006.02.03 17:01close5410.101.76530.00001.762310.0012347.50
10832006.02.03 17:01sell5420.101.76500.00001.7610
10842006.02.03 17:26close5420.101.76330.00001.761017.0012364.50
10852006.02.03 17:26sell5430.101.76200.00001.7580
10862006.02.03 17:28sell5440.201.76660.00001.7626
10872006.02.03 17:29close5440.201.76450.00001.762642.0012406.50
10882006.02.03 17:29close5430.101.76470.00001.7580-27.0012379.50
10892006.02.03 17:29sell5450.101.76400.00001.7600
10902006.02.03 17:29close5450.101.76240.00001.760016.0012395.50
10912006.02.03 17:30sell5460.101.76220.00001.7582
10922006.02.03 17:31close5460.101.76090.00001.758213.0012408.50
10932006.02.03 17:31sell5470.101.76120.00001.7572
10942006.02.03 17:42close5470.101.76020.00001.757210.0012418.50
10952006.02.03 17:42sell5480.101.75990.00001.7559
10962006.02.03 18:28sell5490.201.76440.00001.7604
10972006.02.03 18:29close5490.201.76230.00001.760442.0012460.50
10982006.02.03 18:29close5480.101.76240.00001.7559-25.0012435.50
10992006.02.03 18:29sell5500.101.76180.00001.7578
11002006.02.03 20:56close5500.101.76080.00001.757810.0012445.50
11012006.02.03 20:57sell5510.101.76060.00001.7566
11022006.02.06 08:40close5510.101.75910.00001.756615.1012460.60
11032006.02.06 08:41sell5520.101.75860.00001.7546
11042006.02.06 09:07close5520.101.75730.00001.754613.0012473.60
11052006.02.06 09:08sell5530.101.75700.00001.7530
11062006.02.06 09:22close5530.101.75590.00001.753011.0012484.60
11072006.02.06 09:23sell5540.101.75580.00001.7518
11082006.02.06 11:40close5540.101.75480.00001.751810.0012494.60
11092006.02.06 11:40sell5550.101.75450.00001.7505
11102006.02.06 13:03close5550.101.75330.00001.750512.0012506.60
11112006.02.06 13:03sell5560.101.75300.00001.7490
11122006.02.06 13:22close5560.101.75190.00001.749011.0012517.60
11132006.02.06 13:22sell5570.101.75170.00001.7477
11142006.02.06 16:43close5570.101.75070.00001.747710.0012527.60
11152006.02.06 16:44sell5580.101.75070.00001.7467
11162006.02.06 16:57close5580.101.74960.00001.746711.0012538.60
11172006.02.06 16:57sell5590.101.74930.00001.7453
11182006.02.06 17:01close5590.101.74770.00001.745316.0012554.60
11192006.02.06 17:01sell5600.101.74740.00001.7434
11202006.02.06 17:57sell5610.201.75140.00001.7474
11212006.02.06 18:00close5610.201.74930.00001.747442.0012596.60
11222006.02.06 18:00close5600.101.74940.00001.7434-20.0012576.60
11232006.02.06 18:00sell5620.101.74920.00001.7452
11242006.02.06 19:24close5620.101.74820.00001.745210.0012586.60
11252006.02.06 19:25sell5630.101.74790.00001.7439
11262006.02.06 19:29close5630.101.74680.00001.743911.0012597.60
11272006.02.06 19:29sell5640.101.74660.00001.7426
11282006.02.06 19:30close5640.101.74530.00001.742613.0012610.60
11292006.02.06 19:30sell5650.101.74680.00001.7428
11302006.02.06 19:33close5650.101.74570.00001.742811.0012621.60
11312006.02.06 19:33sell5660.101.74540.00001.7414
11322006.02.06 19:49close5660.101.74440.00001.741410.0012631.60
11332006.02.06 19:49sell5670.101.74410.00001.7401
11342006.02.06 20:15sell5680.201.74820.00001.7442
11352006.02.06 20:22close5680.201.74620.00001.744240.0012671.60
11362006.02.06 20:22close5670.101.74630.00001.7401-22.0012649.60
11372006.02.06 20:22sell5690.101.74600.00001.7420
11382006.02.06 20:57close5690.101.74500.00001.742010.0012659.60
11392006.02.06 20:57sell5700.101.74470.00001.7407
11402006.02.07 04:00sell5710.201.75020.00001.7462
11412006.02.07 04:35close5710.201.74730.00001.746258.0012717.60
11422006.02.07 04:35close5700.101.74800.00001.7407-32.9012684.70
11432006.02.07 04:36sell5720.101.74770.00001.7437
11442006.02.07 15:24close5720.101.74660.00001.743711.0012695.70
11452006.02.07 15:24sell5730.101.74610.00001.7421
11462006.02.07 15:37close5730.101.74510.00001.742110.0012705.70
11472006.02.07 15:37sell5740.101.74480.00001.7408
11482006.02.07 18:59close5740.101.74360.00001.740812.0012717.70
11492006.02.07 18:59sell5750.101.74330.00001.7393
11502006.02.07 19:20close5750.101.74230.00001.739310.0012727.70
11512006.02.07 19:20sell5760.101.74200.00001.7380
11522006.02.07 19:29close5760.101.74070.00001.738013.0012740.70
11532006.02.07 19:29sell5770.101.74040.00001.7364
11542006.02.07 19:54sell5780.201.74500.00001.7410
11552006.02.07 19:57close5780.201.74290.00001.741042.0012782.70
11562006.02.07 19:57close5770.101.74300.00001.7364-26.0012756.70
11572006.02.07 19:57sell5790.101.74270.00001.7387
11582006.02.07 19:57close5790.101.74140.00001.738713.0012769.70
11592006.02.07 19:57sell5800.101.74120.00001.7372
11602006.02.07 20:11sell5810.201.74520.00001.7412
11612006.02.08 08:12close5810.201.74350.00001.741234.6012804.30
11622006.02.08 08:13close5800.101.74360.00001.7372-23.7012780.60
11632006.02.08 08:13buy5820.101.74350.00001.7475
11642006.02.08 09:06close5820.101.74480.00001.747513.0012793.60
11652006.02.08 09:06buy5830.101.74560.00001.7496
11662006.02.08 11:05buy5840.201.74160.00001.7456
11672006.02.08 12:00close5840.201.74330.00001.745634.0012827.60
11682006.02.08 12:00close5830.101.74320.00001.7496-24.0012803.60
11692006.02.08 12:00buy5850.101.74350.00001.7475
11702006.02.08 18:54buy5860.201.73950.00001.7435
11712006.02.08 20:51close5860.201.74160.00001.743542.0012845.60
11722006.02.08 20:51close5850.101.74140.00001.7475-21.0012824.60
11732006.02.08 20:51buy5870.101.74190.00001.7459
11742006.02.09 00:40close5870.101.74310.00001.745911.7012836.30
11752006.02.09 00:41buy5880.101.74340.00001.7474
11762006.02.09 00:49close5880.101.74490.00001.747415.0012851.30
11772006.02.09 00:49buy5890.101.74520.00001.7492
11782006.02.09 02:48buy5900.201.74120.00001.7452
11792006.02.09 03:55close5900.201.74350.00001.745246.0012897.30
11802006.02.09 03:55close5890.101.74320.00001.7492-20.0012877.30
11812006.02.09 03:55buy5910.101.74350.00001.7475
11822006.02.09 04:42close5910.101.74460.00001.747511.0012888.30
11832006.02.09 04:43buy5920.101.74510.00001.7491
11842006.02.09 10:34buy5930.201.74100.00001.7450
11852006.02.09 12:31close5930.201.74310.00001.745042.0012930.30
11862006.02.09 12:32close5920.101.74280.00001.7491-23.0012907.30
11872006.02.09 12:32buy5940.101.74340.00001.7474
11882006.02.09 13:58buy5950.201.73940.00001.7434
11892006.02.09 15:54close5950.201.74110.00001.743434.0012941.30
11902006.02.09 15:54close5940.101.74120.00001.7474-22.0012919.30
11912006.02.09 15:55buy5960.101.74150.00001.7455
11922006.02.10 00:05close5960.101.74280.00001.745512.7012932.00
11932006.02.10 00:06buy5970.101.74340.00001.7474
11942006.02.10 00:15close5970.101.74520.00001.747418.0012950.00
11952006.02.10 00:15buy5980.101.74500.00001.7490
11962006.02.10 00:20close5980.101.74650.00001.749015.0012965.00
11972006.02.10 00:20buy5990.101.74660.00001.7506
11982006.02.10 01:42buy6000.201.74250.00001.7465
11992006.02.10 04:00close6000.201.74440.00001.746538.0013003.00
12002006.02.10 04:00close5990.101.74430.00001.7506-23.0012980.00
12012006.02.10 04:00buy6010.101.74510.00001.7491
12022006.02.10 04:11close6010.101.74800.00001.749129.0013009.00
12032006.02.10 04:12buy6020.101.74830.00001.7523
12042006.02.10 04:58buy6030.201.74430.00001.7483
12052006.02.10 05:11close6030.201.74740.00001.748362.0013071.00
12062006.02.10 05:11close6020.101.74730.00001.7523-10.0013061.00
12072006.02.10 05:12buy6040.101.74750.00001.7515
12082006.02.10 05:42buy6050.201.74350.00001.7475
12092006.02.10 07:59close6050.201.74560.00001.747542.0013103.00
12102006.02.10 07:59close6040.101.74640.00001.7515-11.0013092.00
12112006.02.10 08:00buy6060.101.74670.00001.7507
12122006.02.10 12:00t/p6060.101.75070.00001.750740.0013132.00
12132006.02.10 12:00buy6070.101.75740.00001.7614
12142006.02.10 12:00buy6080.201.75300.00001.7570
12152006.02.10 12:00buy6090.401.74830.00001.7523
12162006.02.10 12:01t/p6080.201.75700.00001.757080.0013212.00
12172006.02.10 12:01t/p6090.401.75230.00001.7523160.0013372.00
12182006.02.10 12:01close6070.101.75700.00001.7614-4.0013368.00
12192006.02.10 12:01buy6100.101.75630.00001.7603
12202006.02.10 12:02buy6110.201.75110.00001.7551
12212006.02.10 12:02buy6120.401.74680.00001.7508
12222006.02.10 12:03t/p6110.201.75510.00001.755180.0013448.00
12232006.02.10 12:03t/p6120.401.75080.00001.7508160.0013608.00
12242006.02.10 12:03close6100.101.75700.00001.76037.0013615.00
12252006.02.10 12:03buy6130.101.75630.00001.7603
12262006.02.10 12:10buy6140.201.75220.00001.7562
12272006.02.10 12:17close6140.201.75470.00001.756250.0013665.00
12282006.02.10 12:17close6130.101.75440.00001.7603-19.0013646.00
12292006.02.10 12:17buy6150.101.75470.00001.7587
12302006.02.10 12:25buy6160.201.74820.00001.7522
12312006.02.10 12:26close6160.201.75160.00001.752268.0013714.00
12322006.02.10 12:26close6150.101.75120.00001.7587-35.0013679.00
12332006.02.10 12:26buy6170.101.75150.00001.7555
12342006.02.10 12:37buy6180.201.74740.00001.7514
12352006.02.10 12:39close6180.201.74920.00001.751436.0013715.00
12362006.02.10 12:39close6170.101.74900.00001.7555-25.0013690.00
12372006.02.10 12:39buy6190.101.74930.00001.7533
12382006.02.10 12:47buy6200.201.74520.00001.7492
12392006.02.10 13:01close6200.201.74780.00001.749252.0013742.00
12402006.02.10 13:01close6190.101.74760.00001.7533-17.0013725.00
12412006.02.10 13:01buy6210.101.74790.00001.7519
12422006.02.10 13:02t/p6210.101.75190.00001.751940.0013765.00
12432006.02.10 13:02buy6220.101.75340.00001.7574
12442006.02.10 13:04buy6230.201.74880.00001.7528
12452006.02.10 13:06t/p6230.201.75280.00001.752880.0013845.00
12462006.02.10 13:06close6220.101.75300.00001.7574-4.0013841.00
12472006.02.10 13:06buy6240.101.75350.00001.7575
12482006.02.10 13:23buy6250.201.74950.00001.7535
12492006.02.10 13:24close6250.201.75230.00001.753556.0013897.00
12502006.02.10 13:25close6240.101.75190.00001.7575-16.0013881.00
12512006.02.10 13:25buy6260.101.75220.00001.7562
12522006.02.10 13:26buy6270.201.74800.00001.7520
12532006.02.10 15:54t/p6260.101.75620.00001.756240.0013921.00
12542006.02.10 15:54t/p6270.201.75200.00001.752080.0014001.00
12552006.02.10 15:54buy6280.101.75660.00001.7606
12562006.02.10 15:55buy6290.201.75090.00001.7549
12572006.02.10 15:55buy6300.401.74650.00001.7505
12582006.02.10 15:57t/p6290.201.75490.00001.754980.0014081.00
12592006.02.10 15:57t/p6300.401.75050.00001.7505160.0014241.00
12602006.02.10 15:57close6280.101.75690.00001.76063.0014244.00
12612006.02.10 15:57buy6310.101.75620.00001.7602
12622006.02.10 15:58buy6320.201.75090.00001.7549
12632006.02.10 15:59t/p6320.201.75490.00001.754980.0014324.00
12642006.02.10 15:59close6310.101.75690.00001.76027.0014331.00
12652006.02.10 16:00buy6330.101.75750.00001.7615
12662006.02.10 17:21buy6340.201.75330.00001.7573
12672006.02.10 17:22close6340.201.75530.00001.757340.0014371.00
12682006.02.10 17:22close6330.101.75520.00001.7615-23.0014348.00
12692006.02.10 17:22buy6350.101.75580.00001.7598
12702006.02.10 17:27buy6360.201.75170.00001.7557
12712006.02.10 17:52buy6370.401.74750.00001.7515
12722006.02.10 19:19buy6380.801.74350.00001.7475
12732006.02.10 20:05close6380.801.74720.00001.7475296.0014644.00
12742006.02.10 20:05close6370.401.74710.00001.7515-16.0014628.00
12752006.02.10 20:05close6360.201.74670.00001.7557-100.0014528.00
12762006.02.10 20:05close6350.101.74640.00001.7598-94.0014434.00
12772006.02.10 20:06buy6390.101.74690.00001.7509
12782006.02.13 01:41buy6400.201.74280.00001.7468
12792006.02.13 09:37buy6410.401.73830.00001.7423
12802006.02.13 16:25t/p6410.401.74230.00001.7423160.0014594.00
12812006.02.13 16:25close6400.201.74230.00001.7468-10.0014584.00
12822006.02.13 16:25close6390.101.74210.00001.7509-48.3014535.70
12832006.02.13 16:25buy6420.101.74270.00001.7467
12842006.02.13 16:30close6420.101.74370.00001.746710.0014545.70
12852006.02.13 16:30buy6430.101.74400.00001.7480
12862006.02.13 16:48buy6440.201.74000.00001.7440
12872006.02.13 19:55close6440.201.74190.00001.744038.0014583.70
12882006.02.13 19:55close6430.101.74200.00001.7480-20.0014563.70
12892006.02.13 19:55buy6450.101.74230.00001.7463
12902006.02.13 20:23close6450.101.74340.00001.746311.0014574.70
12912006.02.13 20:23buy6460.101.74370.00001.7477
12922006.02.14 09:01buy6470.201.73940.00001.7434
12932006.02.14 12:30buy6480.401.73520.00001.7392
12942006.02.14 14:02buy6490.801.73120.00001.7352
12952006.02.14 16:00close6490.801.73500.00001.7352304.0014878.70
12962006.02.14 16:00close6480.401.73490.00001.7392-12.0014866.70
12972006.02.14 16:00close6470.201.73460.00001.7434-96.0014770.70
12982006.02.14 16:00close6460.101.73400.00001.7477-97.3014673.40
12992006.02.14 16:00sell6500.101.73350.00001.7295
13002006.02.14 16:00close6500.101.73240.00001.729511.0014684.40
13012006.02.14 16:00sell6510.101.73210.00001.7281
13022006.02.14 16:21close6510.101.73110.00001.728110.0014694.40
13032006.02.14 16:21sell6520.101.73060.00001.7266
13042006.02.14 16:51close6520.101.72950.00001.726611.0014705.40
13052006.02.14 16:51sell6530.101.72900.00001.7250
13062006.02.14 19:56sell6540.201.73330.00001.7293
13072006.02.14 19:57close6540.201.73120.00001.729342.0014747.40
13082006.02.14 19:57close6530.101.73130.00001.7250-23.0014724.40
13092006.02.14 19:57sell6550.101.73100.00001.7270
13102006.02.14 19:57close6550.101.72990.00001.727011.0014735.40
13112006.02.14 19:57sell6560.101.72880.00001.7248
13122006.02.14 19:59sell6570.201.73330.00001.7293
13132006.02.15 12:00sell6580.401.74330.00001.7393
13142006.02.15 12:00t/p6580.401.73930.00001.7393160.0014895.40
13152006.02.15 12:00close6570.201.73920.00001.7293-117.4014778.00
13162006.02.15 12:00close6560.101.73990.00001.7248-110.7014667.30
13172006.02.15 12:00buy6590.101.73970.00001.7437
13182006.02.15 12:01close6590.101.74220.00001.743725.0014692.30
13192006.02.15 12:01buy6600.101.73930.00001.7433
13202006.02.15 12:01t/p6600.101.74330.00001.743340.0014732.30
13212006.02.15 12:01buy6610.101.74370.00001.7477
13222006.02.15 12:01buy6620.201.73920.00001.7432
13232006.02.15 12:02close6620.201.74220.00001.743260.0014792.30
13242006.02.15 12:02close6610.101.73890.00001.7477-48.0014744.30
13252006.02.15 12:02buy6630.101.73870.00001.7427
13262006.02.15 12:03t/p6630.101.74270.00001.742740.0014784.30
13272006.02.15 12:03buy6640.101.74370.00001.7477
13282006.02.15 12:03buy6650.201.73920.00001.7432
13292006.02.15 12:05t/p6650.201.74320.00001.743280.0014864.30
13302006.02.15 12:05close6640.101.74390.00001.74772.0014866.30
13312006.02.15 12:05buy6660.101.74450.00001.7485
13322006.02.15 12:30buy6670.201.73900.00001.7430
13332006.02.15 14:28close6670.201.74230.00001.743066.0014932.30
13342006.02.15 14:28close6660.101.74250.00001.7485-20.0014912.30
13352006.02.15 14:28buy6680.101.74270.00001.7467
13362006.02.15 14:32buy6690.201.73830.00001.7423
13372006.02.15 14:32close6690.201.74220.00001.742378.0014990.30
13382006.02.15 14:32close6680.101.74230.00001.7467-4.0014986.30
13392006.02.15 14:32buy6700.101.74290.00001.7469
13402006.02.15 14:36buy6710.201.73860.00001.7426
13412006.02.15 14:36close6710.201.74220.00001.742672.0015058.30
13422006.02.15 14:36close6700.101.74230.00001.7469-6.0015052.30
13432006.02.15 14:36buy6720.101.74290.00001.7469
13442006.02.15 14:38buy6730.201.73860.00001.7426
13452006.02.15 15:29buy6740.401.73460.00001.7386
13462006.02.15 15:54close6740.401.73780.00001.7386128.0015180.30
13472006.02.15 15:54close6730.201.73660.00001.7426-40.0015140.30
13482006.02.15 15:54close6720.101.73700.00001.7469-59.0015081.30
13492006.02.15 15:55buy6750.101.73820.00001.7422
13502006.02.15 15:55t/p6750.101.74220.00001.742240.0015121.30
13512006.02.15 15:55buy6760.101.74390.00001.7479
13522006.02.15 15:56buy6770.201.73910.00001.7431
13532006.02.15 15:58close6770.201.74230.00001.743164.0015185.30
13542006.02.15 15:58close6760.101.73880.00001.7479-51.0015134.30
13552006.02.15 15:58buy6780.101.73860.00001.7426
13562006.02.15 15:59t/p6780.101.74260.00001.742640.0015174.30
13572006.02.15 15:59buy6790.101.74450.00001.7485
13582006.02.15 16:00close6790.101.74610.00001.748516.0015190.30
13592006.02.15 16:00buy6800.101.74660.00001.7506
13602006.02.15 16:05close6800.101.74820.00001.750616.0015206.30
13612006.02.15 16:05buy6810.101.74770.00001.7517
13622006.02.15 16:16buy6820.201.74360.00001.7476
13632006.02.15 16:16close6820.201.74590.00001.747646.0015252.30
13642006.02.15 16:16close6810.101.74600.00001.7517-17.0015235.30
13652006.02.15 16:16buy6830.101.74630.00001.7503
13662006.02.15 16:25buy6840.201.74150.00001.7455
13672006.02.15 18:23close6840.201.74350.00001.745540.0015275.30
13682006.02.15 18:23close6830.101.74360.00001.7503-27.0015248.30
13692006.02.15 18:23buy6850.101.74390.00001.7479
13702006.02.15 19:19buy6860.201.73980.00001.7438
13712006.02.16 08:10buy6870.401.73580.00001.7398
13722006.02.16 10:03close6870.401.73970.00001.7398156.0015404.30
13732006.02.16 10:03close6860.201.73760.00001.7438-44.6015359.70
13742006.02.16 10:03close6850.101.73730.00001.7479-66.3015293.40
13752006.02.16 10:03sell6880.101.73700.00001.7330
13762006.02.16 10:04close6880.101.73550.00001.733015.0015308.40
13772006.02.16 10:04sell6890.101.73540.00001.7314
13782006.02.16 10:07sell6900.201.73970.00001.7357
13792006.02.16 10:07close6900.201.73750.00001.735744.0015352.40
13802006.02.16 10:07close6890.101.73790.00001.7314-25.0015327.40
13812006.02.16 10:07buy6910.101.73800.00001.7420
13822006.02.16 10:08close6910.101.73970.00001.742017.0015344.40
13832006.02.16 10:08buy6920.101.73820.00001.7422
13842006.02.16 10:28buy6930.201.73420.00001.7382
13852006.02.16 17:53close6930.201.73660.00001.738248.0015392.40
13862006.02.16 17:53close6920.101.73540.00001.7422-28.0015364.40
13872006.02.16 17:53buy6940.101.73560.00001.7396
13882006.02.16 21:47close6940.101.73830.00001.739627.0015391.40
13892006.02.16 21:47buy6950.101.73840.00001.7424
13902006.02.16 21:49close6950.101.74050.00001.742421.0015412.40
13912006.02.16 21:49buy6960.101.73850.00001.7425
13922006.02.16 21:52close6960.101.74050.00001.742520.0015432.40
13932006.02.16 21:52buy6970.101.73630.00001.7403
13942006.02.16 21:52close6970.101.73780.00001.740315.0015447.40
13952006.02.16 21:52buy6980.101.73720.00001.7412
13962006.02.16 21:53close6980.101.73840.00001.741212.0015459.40
13972006.02.16 21:53buy6990.101.73910.00001.7431
13982006.02.16 21:56close6990.101.74050.00001.743114.0015473.40
13992006.02.16 21:56buy7000.101.73850.00001.7425
14002006.02.17 00:00close7000.101.73950.00001.74259.7015483.10
14012006.02.17 00:01buy7010.101.73980.00001.7438
14022006.02.17 04:14buy7020.201.73580.00001.7398
14032006.02.17 13:27close7020.201.73840.00001.739852.0015535.10
14042006.02.17 13:27close7010.101.73730.00001.7438-25.0015510.10
14052006.02.17 13:27buy7030.101.73750.00001.7415
14062006.02.17 15:25buy7040.201.73350.00001.7375
14072006.02.17 15:55close7040.201.73580.00001.737546.0015556.10
14082006.02.17 15:55close7030.101.73500.00001.7415-25.0015531.10
14092006.02.17 15:55sell7050.101.73490.00001.7309
14102006.02.17 17:21sell7060.201.73920.00001.7352
14112006.02.17 17:23close7060.201.73640.00001.735256.0015587.10
14122006.02.17 17:23close7050.101.73680.00001.7309-19.0015568.10
14132006.02.17 17:23buy7070.101.73750.00001.7415
14142006.02.17 17:24close7070.101.73910.00001.741516.0015584.10
14152006.02.17 17:24buy7080.101.73830.00001.7423
14162006.02.17 17:25close7080.101.73960.00001.742313.0015597.10
14172006.02.17 17:26buy7090.101.74260.00001.7466
14182006.02.17 17:27buy7100.201.73820.00001.7422
14192006.02.17 17:29t/p7100.201.74220.00001.742280.0015677.10
14202006.02.17 17:29close7090.101.74220.00001.7466-4.0015673.10
14212006.02.17 17:29buy7110.101.73990.00001.7439
14222006.02.17 18:23buy7120.201.73590.00001.7399
14232006.02.17 19:57close7120.201.73760.00001.739934.0015707.10
14242006.02.17 19:57close7110.101.73730.00001.7439-26.0015681.10
14252006.02.17 19:57buy7130.101.73930.00001.7433
14262006.02.17 21:16close7130.101.74030.00001.743310.0015691.10
14272006.02.17 21:16buy7140.101.74060.00001.7446
14282006.02.17 21:17close7140.101.74220.00001.744616.0015707.10
14292006.02.17 21:17buy7150.101.74120.00001.7452
14302006.02.17 21:21close7150.101.74220.00001.745210.0015717.10
14312006.02.17 21:21buy7160.101.74070.00001.7447
14322006.02.17 21:25close7160.101.74220.00001.744715.0015732.10
14332006.02.17 21:26buy7170.101.74130.00001.7453
14342006.02.20 01:13close7170.101.74250.00001.745311.7015743.80
14352006.02.20 01:13buy7180.101.74240.00001.7464
14362006.02.20 01:16close7180.101.74400.00001.746416.0015759.80
14372006.02.20 01:16buy7190.101.74310.00001.7471
14382006.02.20 05:06close7190.101.74440.00001.747113.0015772.80
14392006.02.20 05:06buy7200.101.74490.00001.7489
14402006.02.20 09:06close7200.101.74600.00001.748911.0015783.80
14412006.02.20 09:06buy7210.101.74570.00001.7497
14422006.02.20 10:02buy7220.201.74170.00001.7457
14432006.02.20 10:33close7220.201.74430.00001.745752.0015835.80
14442006.02.20 10:33close7210.101.74310.00001.7497-26.0015809.80
14452006.02.20 10:33buy7230.101.74330.00001.7473
14462006.02.20 10:38close7230.101.74430.00001.747310.0015819.80
14472006.02.20 10:38buy7240.101.74400.00001.7480
14482006.02.20 16:56close7240.101.74520.00001.748012.0015831.80
14492006.02.20 16:56buy7250.101.74480.00001.7488
14502006.02.21 14:40close7250.101.74590.00001.748810.7015842.50
14512006.02.21 14:40buy7260.101.74620.00001.7502
14522006.02.21 15:25close7260.101.74720.00001.750210.0015852.50
14532006.02.21 15:25buy7270.101.74770.00001.7517
14542006.02.21 17:07buy7280.201.74370.00001.7477
14552006.02.21 20:55close7280.201.74540.00001.747734.0015886.50
14562006.02.21 20:55close7270.101.74550.00001.7517-22.0015864.50
14572006.02.21 20:55buy7290.101.74610.00001.7501
14582006.02.22 11:13buy7300.201.74210.00001.7461
14592006.02.22 11:30close7300.201.74420.00001.746142.0015906.50
14602006.02.22 11:30close7290.101.74460.00001.7501-15.9015890.60
14612006.02.22 11:30sell7310.101.74510.00001.7411
14622006.02.22 11:45close7310.101.74410.00001.741110.0015900.60
14632006.02.22 11:45sell7320.101.74360.00001.7396
14642006.02.22 12:20close7320.101.74250.00001.739611.0015911.60
14652006.02.22 12:21sell7330.101.74200.00001.7380
14662006.02.22 12:26close7330.101.74100.00001.738010.0015921.60
14672006.02.22 12:26sell7340.101.74040.00001.7364
14682006.02.22 12:33close7340.101.73930.00001.736411.0015932.60
14692006.02.22 12:33sell7350.101.73900.00001.7350
14702006.02.22 15:20close7350.101.73800.00001.735010.0015942.60
14712006.02.22 15:20sell7360.101.73750.00001.7335
14722006.02.22 15:52sell7370.201.74160.00001.7376
14732006.02.22 16:02close7370.201.73990.00001.737634.0015976.60
14742006.02.22 16:02close7360.101.73980.00001.7335-23.0015953.60
14752006.02.22 16:02sell7380.101.73930.00001.7353
14762006.02.22 19:17sell7390.201.74330.00001.7393
14772006.02.22 21:41close7390.201.74160.00001.739334.0015987.60
14782006.02.22 21:41close7380.101.74150.00001.7353-22.0015965.60
14792006.02.22 21:41sell7400.101.74100.00001.7370
14802006.02.23 08:12sell7410.201.74510.00001.7411
14812006.02.23 11:12sell7420.401.74910.00001.7451
14822006.02.23 12:53sell7430.801.75310.00001.7491
14832006.02.23 16:54close7430.801.75000.00001.7491248.0016213.60
14842006.02.23 16:54close7420.401.74980.00001.7451-28.0016185.60
14852006.02.23 16:54close7410.201.74970.00001.7411-92.0016093.60
14862006.02.23 16:54close7400.101.74950.00001.7370-84.9016008.70
14872006.02.23 16:54buy7440.101.74940.00001.7534
14882006.02.23 17:00close7440.101.75050.00001.753411.0016019.70
14892006.02.23 17:00buy7450.101.75080.00001.7548
14902006.02.23 18:09close7450.101.75180.00001.754810.0016029.70
14912006.02.23 18:09buy7460.101.75230.00001.7563
14922006.02.23 19:31close7460.101.75330.00001.756310.0016039.70
14932006.02.23 19:31buy7470.101.75380.00001.7578
14942006.02.24 10:27buy7480.201.74980.00001.7538
14952006.02.24 17:37buy7490.401.74580.00001.7498
14962006.02.27 01:21buy7500.801.74180.00001.7458
14972006.02.27 06:48close7500.801.74490.00001.7458248.0016287.70
14982006.02.27 06:48close7490.401.74500.00001.7498-33.2016254.50
14992006.02.27 06:48close7480.201.74490.00001.7538-98.6016155.90
15002006.02.27 06:48close7470.101.74480.00001.7578-90.6016065.30
15012006.02.27 06:48sell7510.101.74470.00001.7407
15022006.02.27 07:45close7510.101.74360.00001.740711.0016076.30
15032006.02.27 07:45sell7520.101.74330.00001.7393
15042006.02.27 09:02close7520.101.74230.00001.739310.0016086.30
15052006.02.27 09:02sell7530.101.74180.00001.7378
15062006.02.27 09:34close7530.101.74080.00001.737810.0016096.30
15072006.02.27 09:34sell7540.101.74050.00001.7365
15082006.02.27 10:10close7540.101.73940.00001.736511.0016107.30
15092006.02.27 10:10sell7550.101.73890.00001.7349
15102006.02.28 11:33sell7560.201.74290.00001.7389
15112006.02.28 12:45sell7570.401.74690.00001.7429
15122006.02.28 17:24sell7580.801.75100.00001.7470
15132006.03.01 18:53close7580.801.74790.00001.7470250.4016357.70
15142006.03.01 18:53close7570.401.74780.00001.7429-34.8016322.90
15152006.03.01 18:53close7560.201.74770.00001.7389-95.4016227.50
15162006.03.01 18:53close7550.101.74780.00001.7349-88.6016138.90
15172006.03.01 18:53sell7590.101.74750.00001.7435
15182006.03.01 19:01close7590.101.74650.00001.743510.0016148.90
15192006.03.01 19:01sell7600.101.74600.00001.7420
15202006.03.01 21:28sell7610.201.75000.00001.7460
15212006.03.02 12:21close7610.201.74830.00001.746034.2016183.10
15222006.03.02 12:21close7600.101.74840.00001.7420-23.9016159.20
15232006.03.02 12:21sell7620.101.74810.00001.7441
15242006.03.02 12:57close7620.101.74710.00001.744110.0016169.20
15252006.03.02 12:57sell7630.101.74660.00001.7426
15262006.03.02 15:01close7630.101.74550.00001.742611.0016180.20
15272006.03.02 15:01sell7640.101.74500.00001.7410
15282006.03.02 15:25close7640.101.74400.00001.741010.0016190.20
15292006.03.02 15:25sell7650.101.74340.00001.7394
15302006.03.02 17:04sell7660.201.74750.00001.7435
15312006.03.02 19:31sell7670.401.75150.00001.7475
15322006.03.03 13:31sell7680.801.75550.00001.7515
15332006.03.03 17:06close7680.801.75230.00001.7515256.0016446.20
15342006.03.03 17:06close7670.401.75210.00001.7475-23.6016422.60
15352006.03.03 17:06close7660.201.75200.00001.7435-89.8016332.80
15362006.03.03 17:06close7650.101.75180.00001.7394-83.9016248.90
15372006.03.03 17:06sell7690.101.75120.00001.7472
15382006.03.06 00:00sell7700.201.75620.00001.7522
15392006.03.06 09:08sell7710.401.76020.00001.7562
15402006.03.06 10:53close7710.401.75760.00001.7562104.0016352.90
15412006.03.06 10:53close7700.201.75750.00001.7522-26.0016326.90
15422006.03.06 10:53close7690.101.75740.00001.7472-61.9016265.00
15432006.03.06 10:53buy7720.101.75750.00001.7615
15442006.03.06 14:36buy7730.201.75350.00001.7575
15452006.03.06 18:27buy7740.401.74940.00001.7534
15462006.03.07 06:53buy7750.801.74540.00001.7494
15472006.03.15 16:24close7750.801.74850.00001.7494224.0016489.00
15482006.03.15 16:25close7740.401.74860.00001.7534-45.2016443.80
15492006.03.15 16:25close7730.201.74870.00001.7575-102.6016341.20
15502006.03.15 16:25close7720.101.74880.00001.7615-90.3016250.90
15512006.03.15 16:25buy7760.101.74930.00001.7533
15522006.03.15 17:39buy7770.201.74530.00001.7493
15532006.03.15 20:32close7770.201.74710.00001.749336.0016286.90
15542006.03.15 20:33close7760.101.74700.00001.7533-23.0016263.90
15552006.03.15 20:33buy7780.101.74730.00001.7513
15562006.03.15 21:08close7780.101.74830.00001.751310.0016273.90
15572006.03.15 21:09buy7790.101.74860.00001.7526
15582006.03.16 08:38buy7800.201.74460.00001.7486
15592006.03.16 09:54close7800.201.74630.00001.748634.0016307.90
15602006.03.16 09:54close7790.101.74650.00001.7526-21.3016286.60
15612006.03.16 09:54buy7810.101.74700.00001.7510
15622006.03.16 10:05close7810.101.74820.00001.751012.0016298.60
15632006.03.16 10:06buy7820.101.74870.00001.7527
15642006.03.16 11:30close7820.101.74970.00001.752710.0016308.60
15652006.03.16 11:30buy7830.101.75000.00001.7540
15662006.03.16 13:02buy7840.201.74600.00001.7500
15672006.03.16 15:30close7840.201.74770.00001.750034.0016342.60
15682006.03.16 15:30close7830.101.74800.00001.7540-20.0016322.60
15692006.03.16 15:30buy7850.101.74860.00001.7526
15702006.03.16 15:32close7850.101.74960.00001.752610.0016332.60
15712006.03.16 15:32buy7860.101.75010.00001.7541
15722006.03.16 15:39close7860.101.75110.00001.754110.0016342.60
15732006.03.16 15:39buy7870.101.75160.00001.7556
15742006.03.16 15:59close7870.101.75270.00001.755611.0016353.60
15752006.03.16 15:59buy7880.101.75300.00001.7570
15762006.03.16 17:06close7880.101.75400.00001.757010.0016363.60
15772006.03.16 17:06buy7890.101.75450.00001.7585
15782006.03.16 18:06close7890.101.75560.00001.758511.0016374.60
15792006.03.16 18:06buy7900.101.75610.00001.7601
15802006.03.16 19:18close7900.101.75710.00001.760110.0016384.60
15812006.03.16 19:18buy7910.101.75760.00001.7616
15822006.03.16 19:48close7910.101.75880.00001.761612.0016396.60
15832006.03.16 19:48buy7920.101.75930.00001.7633
15842006.03.17 04:26buy7930.201.75520.00001.7592
15852006.03.17 11:50close7930.201.75690.00001.759234.0016430.60
15862006.03.17 11:50close7920.101.75710.00001.7633-22.3016408.30
15872006.03.17 11:51buy7940.101.75760.00001.7616
15882006.03.17 14:34buy7950.201.75360.00001.7576
15892006.03.17 15:27close7950.201.75530.00001.757634.0016442.30
15902006.03.17 15:27close7940.101.75540.00001.7616-22.0016420.30
15912006.03.17 15:28buy7960.101.75590.00001.7599
15922006.03.17 17:05buy7970.201.75180.00001.7558
15932006.03.17 17:30close7970.201.75370.00001.755838.0016458.30
15942006.03.17 17:30close7960.101.75380.00001.7599-21.0016437.30
15952006.03.17 17:30sell7980.101.75370.00001.7497
15962006.03.17 22:28sell7990.201.75770.00001.7537
15972006.03.20 00:00close7990.201.75590.00001.753736.2016473.50
15982006.03.20 01:01close7980.101.75580.00001.7497-20.9016452.60
15992006.03.20 01:02sell8000.101.75560.00001.7516
16002006.03.20 03:38close8000.101.75460.00001.751610.0016462.60
16012006.03.20 03:39sell8010.101.75410.00001.7501
16022006.03.20 09:58sell8020.201.75810.00001.7541
16032006.03.20 10:08close8020.201.75640.00001.754134.0016496.60
16042006.03.20 10:08close8010.101.75630.00001.7501-22.0016474.60
16052006.03.20 10:08sell8030.101.75600.00001.7520
16062006.03.20 13:53close8030.101.75490.00001.752011.0016485.60
16072006.03.20 13:53sell8040.101.75430.00001.7503
16082006.03.20 13:59close8040.101.75330.00001.750310.0016495.60
16092006.03.20 13:59sell8050.101.75280.00001.7488
16102006.03.20 23:09sell8060.201.75680.00001.7528
16112006.03.21 01:24close8060.201.75510.00001.752834.2016529.80
16122006.03.21 01:24close8050.101.75530.00001.7488-24.9016504.90
16132006.03.21 01:24sell8070.101.75500.00001.7510
16142006.03.21 02:27close8070.101.75390.00001.751011.0016515.90
16152006.03.21 02:27sell8080.101.75360.00001.7496
16162006.03.21 02:39close8080.101.75260.00001.749610.0016525.90
16172006.03.21 02:39sell8090.101.75210.00001.7481
16182006.03.21 09:57close8090.101.75110.00001.748110.0016535.90
16192006.03.21 09:57sell8100.101.75050.00001.7465
16202006.03.21 10:24close8100.101.74940.00001.746511.0016546.90
16212006.03.21 10:24sell8110.101.74890.00001.7449
16222006.03.21 11:08close8110.101.74780.00001.744911.0016557.90
16232006.03.21 11:08sell8120.101.74720.00001.7432
16242006.03.21 15:32sell8130.201.75120.00001.7472
16252006.03.21 15:45close8130.201.74950.00001.747234.0016591.90
16262006.03.21 15:45close8120.101.74940.00001.7432-22.0016569.90
16272006.03.21 15:45sell8140.101.74880.00001.7448
16282006.03.21 16:45close8140.101.74760.00001.744812.0016581.90
16292006.03.21 16:45sell8150.101.74710.00001.7431
16302006.03.21 18:54close8150.101.74610.00001.743110.0016591.90
16312006.03.21 18:54sell8160.101.74560.00001.7416
16322006.03.22 09:46sell8170.201.74970.00001.7457
16332006.03.22 12:01close8170.201.74790.00001.745736.0016627.90
16342006.03.22 12:01close8160.101.74800.00001.7416-23.7016604.20
16352006.03.22 12:02sell8180.101.74770.00001.7437
16362006.03.22 12:37close8180.101.74670.00001.743710.0016614.20
16372006.03.22 12:37sell8190.101.74620.00001.7422
16382006.03.23 02:57close8190.101.74500.00001.742212.1016626.30
16392006.03.23 02:57sell8200.101.74410.00001.7401
16402006.03.23 09:47close8200.101.74300.00001.740111.0016637.30
16412006.03.23 09:47sell8210.101.74250.00001.7385
16422006.03.23 13:42close8210.101.74140.00001.738511.0016648.30
16432006.03.23 13:42sell8220.101.74090.00001.7369
16442006.03.23 17:12close8220.101.73980.00001.736911.0016659.30
16452006.03.23 17:13sell8230.101.73930.00001.7353
16462006.03.23 17:19close8230.101.73820.00001.735311.0016670.30
16472006.03.23 17:19sell8240.101.73790.00001.7339
16482006.03.23 17:21close8240.101.73690.00001.733910.0016680.30
16492006.03.23 17:21sell8250.101.73660.00001.7326
16502006.03.23 17:28close8250.101.73550.00001.732611.0016691.30
16512006.03.23 17:28sell8260.101.73480.00001.7308
16522006.03.23 17:29close8260.101.73370.00001.730811.0016702.30
16532006.03.23 17:29sell8270.101.73340.00001.7294
16542006.03.24 09:54close8270.101.73240.00001.729410.1016712.40
16552006.03.24 09:55sell8280.101.73180.00001.7278
16562006.03.24 16:06sell8290.201.73600.00001.7320
16572006.03.24 17:01sell8300.401.74000.00001.7360
16582006.03.24 20:14sell8310.801.74400.00001.7400
16592006.03.29 10:30close8310.801.74090.00001.7400252.0016964.40
16602006.03.29 10:30close8300.401.74080.00001.7360-30.0016934.40
16612006.03.29 10:30close8290.201.74090.00001.7320-97.0016837.40
16622006.03.29 10:30close8280.101.74100.00001.7278-91.5016745.90
16632006.03.29 10:30sell8320.101.74070.00001.7367
16642006.03.29 10:55close8320.101.73960.00001.736711.0016756.90
16652006.03.29 10:55sell8330.101.73890.00001.7349
16662006.03.29 10:56close8330.101.73780.00001.734911.0016767.90
16672006.03.29 10:56sell8340.101.73750.00001.7335
16682006.03.29 11:31close8340.101.73650.00001.733510.0016777.90
16692006.03.29 11:31sell8350.101.73600.00001.7320
16702006.03.29 15:37close8350.101.73480.00001.732012.0016789.90
16712006.03.29 15:37sell8360.101.73420.00001.7302
16722006.03.29 16:56close8360.101.73320.00001.730210.0016799.90
16732006.03.29 16:57sell8370.101.73270.00001.7287
16742006.03.29 21:00sell8380.201.73670.00001.7327
16752006.03.29 21:22close8380.201.73490.00001.732736.0016835.90
16762006.03.29 21:22close8370.101.73480.00001.7287-21.0016814.90
16772006.03.29 21:22sell8390.101.73450.00001.7305
16782006.03.29 23:59close at stop8390.101.73530.00001.7305-8.0016806.90