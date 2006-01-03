|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.02 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=4; Pips=40; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2006; StartMonth=1; EndYear=2006; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
|Bars in test
|3549
|Ticks modelled
|215981
|Modelling quality
|53.25%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|13806.90
|Gross profit
|21366.00
|Gross loss
|-7559.10
|Profit factor
|2.83
|Expected payoff
|16.46
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|238.10 (1.4%)
|Total trades
|839
|Short positions (won %)
|439 (70.84%)
|Long positions (won %)
|400 (71.00%)
|Profit trades (% of total)
|595 (70.92%)
|Loss trades (% of total)
|244 (29.08%)
|Largest
|profit trade
|320.80
|loss trade
|-117.40
|Average
|profit trade
|35.91
|loss trade
|-30.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (161.10)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-238.10)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|490.00 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-238.10 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.7214
|0.0000
|1.7254
|2
|2006.01.02 08:00
|close
|1
|0.10
|1.7245
|0.0000
|1.7254
|31.00
|3031.00
|3
|2006.01.02 08:00
|buy
|2
|0.10
|1.7237
|0.0000
|1.7277
|4
|2006.01.03 00:51
|buy
|3
|0.20
|1.7197
|0.0000
|1.7237
|5
|2006.01.03 03:56
|t/p
|3
|0.20
|1.7237
|0.0000
|1.7237
|80.00
|3111.00
|6
|2006.01.03 03:56
|close
|2
|0.10
|1.7244
|0.0000
|1.7277
|6.70
|3117.70
|7
|2006.01.03 03:57
|buy
|4
|0.10
|1.7230
|0.0000
|1.7270
|8
|2006.01.03 03:59
|close
|4
|0.10
|1.7244
|0.0000
|1.7270
|14.00
|3131.70
|9
|2006.01.03 04:00
|buy
|5
|0.10
|1.7247
|0.0000
|1.7287
|10
|2006.01.03 04:00
|t/p
|5
|0.10
|1.7287
|0.0000
|1.7287
|40.00
|3171.70
|11
|2006.01.03 04:00
|buy
|6
|0.10
|1.7298
|0.0000
|1.7338
|12
|2006.01.03 04:02
|buy
|7
|0.20
|1.7247
|0.0000
|1.7287
|13
|2006.01.03 04:03
|close
|7
|0.20
|1.7270
|0.0000
|1.7287
|46.00
|3217.70
|14
|2006.01.03 04:03
|close
|6
|0.10
|1.7266
|0.0000
|1.7338
|-32.00
|3185.70
|15
|2006.01.03 04:03
|buy
|8
|0.10
|1.7256
|0.0000
|1.7296
|16
|2006.01.03 04:03
|close
|8
|0.10
|1.7294
|0.0000
|1.7296
|38.00
|3223.70
|17
|2006.01.03 04:04
|buy
|9
|0.10
|1.7304
|0.0000
|1.7344
|18
|2006.01.03 06:13
|buy
|10
|0.20
|1.7245
|0.0000
|1.7285
|19
|2006.01.03 06:58
|close
|10
|0.20
|1.7269
|0.0000
|1.7285
|48.00
|3271.70
|20
|2006.01.03 06:59
|close
|9
|0.10
|1.7272
|0.0000
|1.7344
|-32.00
|3239.70
|21
|2006.01.03 06:59
|buy
|11
|0.10
|1.7274
|0.0000
|1.7314
|22
|2006.01.03 07:58
|close
|11
|0.10
|1.7286
|0.0000
|1.7314
|12.00
|3251.70
|23
|2006.01.03 07:58
|buy
|12
|0.10
|1.7293
|0.0000
|1.7333
|24
|2006.01.03 08:00
|close
|12
|0.10
|1.7318
|0.0000
|1.7333
|25.00
|3276.70
|25
|2006.01.03 08:00
|buy
|13
|0.10
|1.7323
|0.0000
|1.7363
|26
|2006.01.03 08:15
|close
|13
|0.10
|1.7336
|0.0000
|1.7363
|13.00
|3289.70
|27
|2006.01.03 08:15
|buy
|14
|0.10
|1.7336
|0.0000
|1.7376
|28
|2006.01.03 08:32
|buy
|15
|0.20
|1.7292
|0.0000
|1.7332
|29
|2006.01.03 11:54
|close
|15
|0.20
|1.7316
|0.0000
|1.7332
|48.00
|3337.70
|30
|2006.01.03 11:54
|close
|14
|0.10
|1.7314
|0.0000
|1.7376
|-22.00
|3315.70
|31
|2006.01.03 11:54
|buy
|16
|0.10
|1.7315
|0.0000
|1.7355
|32
|2006.01.03 12:13
|close
|16
|0.10
|1.7327
|0.0000
|1.7355
|12.00
|3327.70
|33
|2006.01.03 12:13
|buy
|17
|0.10
|1.7329
|0.0000
|1.7369
|34
|2006.01.03 14:02
|buy
|18
|0.20
|1.7274
|0.0000
|1.7314
|35
|2006.01.03 14:03
|close
|18
|0.20
|1.7301
|0.0000
|1.7314
|54.00
|3381.70
|36
|2006.01.03 14:04
|close
|17
|0.10
|1.7298
|0.0000
|1.7369
|-31.00
|3350.70
|37
|2006.01.03 14:04
|buy
|19
|0.10
|1.7306
|0.0000
|1.7346
|38
|2006.01.03 14:06
|buy
|20
|0.20
|1.7254
|0.0000
|1.7294
|39
|2006.01.03 14:38
|close
|20
|0.20
|1.7275
|0.0000
|1.7294
|42.00
|3392.70
|40
|2006.01.03 14:38
|close
|19
|0.10
|1.7274
|0.0000
|1.7346
|-32.00
|3360.70
|41
|2006.01.03 14:38
|buy
|21
|0.10
|1.7279
|0.0000
|1.7319
|42
|2006.01.03 15:50
|close
|21
|0.10
|1.7294
|0.0000
|1.7319
|15.00
|3375.70
|43
|2006.01.03 15:51
|buy
|22
|0.10
|1.7297
|0.0000
|1.7337
|44
|2006.01.03 16:05
|t/p
|22
|0.10
|1.7337
|0.0000
|1.7337
|40.00
|3415.70
|45
|2006.01.03 16:05
|buy
|23
|0.10
|1.7404
|0.0000
|1.7444
|46
|2006.01.03 16:05
|buy
|24
|0.20
|1.7354
|0.0000
|1.7394
|47
|2006.01.03 16:05
|t/p
|24
|0.20
|1.7394
|0.0000
|1.7394
|80.00
|3495.70
|48
|2006.01.03 16:05
|close
|23
|0.10
|1.7407
|0.0000
|1.7444
|3.00
|3498.70
|49
|2006.01.03 16:05
|buy
|25
|0.10
|1.7383
|0.0000
|1.7423
|50
|2006.01.03 16:05
|buy
|26
|0.20
|1.7283
|0.0000
|1.7323
|51
|2006.01.03 16:06
|close
|26
|0.20
|1.7321
|0.0000
|1.7323
|76.00
|3574.70
|52
|2006.01.03 16:06
|close
|25
|0.10
|1.7335
|0.0000
|1.7423
|-48.00
|3526.70
|53
|2006.01.03 16:06
|buy
|27
|0.10
|1.7325
|0.0000
|1.7365
|54
|2006.01.03 16:06
|close
|27
|0.10
|1.7346
|0.0000
|1.7365
|21.00
|3547.70
|55
|2006.01.03 16:06
|buy
|28
|0.10
|1.7339
|0.0000
|1.7379
|56
|2006.01.03 16:06
|buy
|29
|0.20
|1.7297
|0.0000
|1.7337
|57
|2006.01.03 16:07
|close
|29
|0.20
|1.7326
|0.0000
|1.7337
|58.00
|3605.70
|58
|2006.01.03 16:07
|close
|28
|0.10
|1.7327
|0.0000
|1.7379
|-12.00
|3593.70
|59
|2006.01.03 16:07
|buy
|30
|0.10
|1.7327
|0.0000
|1.7367
|60
|2006.01.03 16:07
|close
|30
|0.10
|1.7364
|0.0000
|1.7367
|37.00
|3630.70
|61
|2006.01.03 16:07
|buy
|31
|0.10
|1.7389
|0.0000
|1.7429
|62
|2006.01.03 16:07
|close
|31
|0.10
|1.7416
|0.0000
|1.7429
|27.00
|3657.70
|63
|2006.01.03 16:07
|buy
|32
|0.10
|1.7430
|0.0000
|1.7470
|64
|2006.01.03 16:08
|buy
|33
|0.20
|1.7389
|0.0000
|1.7429
|65
|2006.01.03 16:09
|close
|33
|0.20
|1.7407
|0.0000
|1.7429
|36.00
|3693.70
|66
|2006.01.03 16:09
|close
|32
|0.10
|1.7379
|0.0000
|1.7470
|-51.00
|3642.70
|67
|2006.01.03 16:15
|buy
|34
|0.10
|1.7430
|0.0000
|1.7470
|68
|2006.01.03 16:15
|buy
|35
|0.20
|1.7308
|0.0000
|1.7348
|69
|2006.01.03 16:15
|t/p
|35
|0.20
|1.7348
|0.0000
|1.7348
|80.00
|3722.70
|70
|2006.01.03 16:15
|close
|34
|0.10
|1.7350
|0.0000
|1.7470
|-80.00
|3642.70
|71
|2006.01.03 16:16
|buy
|36
|0.10
|1.7343
|0.0000
|1.7383
|72
|2006.01.03 16:16
|close
|36
|0.10
|1.7360
|0.0000
|1.7383
|17.00
|3659.70
|73
|2006.01.03 16:16
|buy
|37
|0.10
|1.7354
|0.0000
|1.7394
|74
|2006.01.03 16:17
|close
|37
|0.10
|1.7374
|0.0000
|1.7394
|20.00
|3679.70
|75
|2006.01.03 16:17
|buy
|38
|0.10
|1.7396
|0.0000
|1.7436
|76
|2006.01.03 16:17
|close
|38
|0.10
|1.7417
|0.0000
|1.7436
|21.00
|3700.70
|77
|2006.01.03 16:17
|buy
|39
|0.10
|1.7430
|0.0000
|1.7470
|78
|2006.01.03 16:18
|buy
|40
|0.20
|1.7386
|0.0000
|1.7426
|79
|2006.01.03 16:18
|close
|40
|0.20
|1.7404
|0.0000
|1.7426
|36.00
|3736.70
|80
|2006.01.03 16:18
|close
|39
|0.10
|1.7399
|0.0000
|1.7470
|-31.00
|3705.70
|81
|2006.01.03 16:18
|buy
|41
|0.10
|1.7383
|0.0000
|1.7423
|82
|2006.01.03 16:19
|close
|41
|0.10
|1.7410
|0.0000
|1.7423
|27.00
|3732.70
|83
|2006.01.03 16:19
|buy
|42
|0.10
|1.7391
|0.0000
|1.7431
|84
|2006.01.03 16:19
|buy
|43
|0.20
|1.7308
|0.0000
|1.7348
|85
|2006.01.03 16:19
|close
|43
|0.20
|1.7339
|0.0000
|1.7348
|62.00
|3794.70
|86
|2006.01.03 16:19
|close
|42
|0.10
|1.7350
|0.0000
|1.7431
|-41.00
|3753.70
|87
|2006.01.03 16:20
|buy
|44
|0.10
|1.7308
|0.0000
|1.7348
|88
|2006.01.03 19:54
|t/p
|44
|0.10
|1.7348
|0.0000
|1.7348
|40.00
|3793.70
|89
|2006.01.03 19:54
|buy
|45
|0.10
|1.7413
|0.0000
|1.7453
|90
|2006.01.03 19:55
|buy
|46
|0.20
|1.7371
|0.0000
|1.7411
|91
|2006.01.03 19:55
|close
|46
|0.20
|1.7393
|0.0000
|1.7411
|44.00
|3837.70
|92
|2006.01.03 19:56
|close
|45
|0.10
|1.7388
|0.0000
|1.7453
|-25.00
|3812.70
|93
|2006.01.03 19:56
|buy
|47
|0.10
|1.7367
|0.0000
|1.7407
|94
|2006.01.03 19:56
|close
|47
|0.10
|1.7400
|0.0000
|1.7407
|33.00
|3845.70
|95
|2006.01.03 19:56
|buy
|48
|0.10
|1.7377
|0.0000
|1.7417
|96
|2006.01.03 19:56
|buy
|49
|0.20
|1.7280
|0.0000
|1.7320
|97
|2006.01.03 19:57
|close
|49
|0.20
|1.7317
|0.0000
|1.7320
|74.00
|3919.70
|98
|2006.01.03 19:57
|close
|48
|0.10
|1.7330
|0.0000
|1.7417
|-47.00
|3872.70
|99
|2006.01.03 19:57
|buy
|50
|0.10
|1.7321
|0.0000
|1.7361
|100
|2006.01.03 19:57
|close
|50
|0.10
|1.7341
|0.0000
|1.7361
|20.00
|3892.70
|101
|2006.01.03 19:57
|buy
|51
|0.10
|1.7334
|0.0000
|1.7374
|102
|2006.01.03 19:57
|buy
|52
|0.20
|1.7293
|0.0000
|1.7333
|103
|2006.01.03 19:57
|close
|52
|0.20
|1.7322
|0.0000
|1.7333
|58.00
|3950.70
|104
|2006.01.03 19:58
|close
|51
|0.10
|1.7323
|0.0000
|1.7374
|-11.00
|3939.70
|105
|2006.01.03 19:58
|buy
|53
|0.10
|1.7323
|0.0000
|1.7363
|106
|2006.01.03 19:58
|close
|53
|0.10
|1.7358
|0.0000
|1.7363
|35.00
|3974.70
|107
|2006.01.03 19:58
|buy
|54
|0.10
|1.7383
|0.0000
|1.7423
|108
|2006.01.03 19:58
|close
|54
|0.10
|1.7409
|0.0000
|1.7423
|26.00
|4000.70
|109
|2006.01.03 19:58
|buy
|55
|0.10
|1.7423
|0.0000
|1.7463
|110
|2006.01.03 19:58
|buy
|56
|0.20
|1.7383
|0.0000
|1.7423
|111
|2006.01.03 19:59
|close
|56
|0.20
|1.7419
|0.0000
|1.7423
|72.00
|4072.70
|112
|2006.01.03 20:00
|close
|55
|0.10
|1.7418
|0.0000
|1.7463
|-5.00
|4067.70
|113
|2006.01.03 20:00
|buy
|57
|0.10
|1.7466
|0.0000
|1.7506
|114
|2006.01.03 20:02
|buy
|58
|0.20
|1.7422
|0.0000
|1.7462
|115
|2006.01.03 20:04
|close
|58
|0.20
|1.7443
|0.0000
|1.7462
|42.00
|4109.70
|116
|2006.01.03 20:04
|close
|57
|0.10
|1.7450
|0.0000
|1.7506
|-16.00
|4093.70
|117
|2006.01.03 20:04
|buy
|59
|0.10
|1.7445
|0.0000
|1.7485
|118
|2006.01.03 20:04
|close
|59
|0.10
|1.7462
|0.0000
|1.7485
|17.00
|4110.70
|119
|2006.01.03 20:04
|buy
|60
|0.10
|1.7465
|0.0000
|1.7505
|120
|2006.01.03 20:16
|buy
|61
|0.20
|1.7425
|0.0000
|1.7465
|121
|2006.01.03 20:19
|close
|61
|0.20
|1.7448
|0.0000
|1.7465
|46.00
|4156.70
|122
|2006.01.03 20:19
|close
|60
|0.10
|1.7447
|0.0000
|1.7505
|-18.00
|4138.70
|123
|2006.01.03 20:20
|buy
|62
|0.10
|1.7443
|0.0000
|1.7483
|124
|2006.01.03 23:55
|close
|62
|0.10
|1.7455
|0.0000
|1.7483
|12.00
|4150.70
|125
|2006.01.03 23:55
|buy
|63
|0.10
|1.7450
|0.0000
|1.7490
|126
|2006.01.03 23:59
|close
|63
|0.10
|1.7461
|0.0000
|1.7490
|11.00
|4161.70
|127
|2006.01.04 00:00
|buy
|64
|0.10
|1.7464
|0.0000
|1.7504
|128
|2006.01.04 03:49
|close
|64
|0.10
|1.7476
|0.0000
|1.7504
|12.00
|4173.70
|129
|2006.01.04 03:49
|buy
|65
|0.10
|1.7485
|0.0000
|1.7525
|130
|2006.01.04 03:50
|close
|65
|0.10
|1.7496
|0.0000
|1.7525
|11.00
|4184.70
|131
|2006.01.04 03:50
|buy
|66
|0.10
|1.7495
|0.0000
|1.7535
|132
|2006.01.04 07:49
|close
|66
|0.10
|1.7506
|0.0000
|1.7535
|11.00
|4195.70
|133
|2006.01.04 07:49
|buy
|67
|0.10
|1.7513
|0.0000
|1.7553
|134
|2006.01.04 07:52
|close
|67
|0.10
|1.7528
|0.0000
|1.7553
|15.00
|4210.70
|135
|2006.01.04 07:53
|buy
|68
|0.10
|1.7537
|0.0000
|1.7577
|136
|2006.01.04 08:01
|buy
|69
|0.20
|1.7495
|0.0000
|1.7535
|137
|2006.01.04 11:43
|close
|69
|0.20
|1.7520
|0.0000
|1.7535
|50.00
|4260.70
|138
|2006.01.04 11:43
|close
|68
|0.10
|1.7525
|0.0000
|1.7577
|-12.00
|4248.70
|139
|2006.01.04 11:43
|buy
|70
|0.10
|1.7531
|0.0000
|1.7571
|140
|2006.01.04 11:44
|close
|70
|0.10
|1.7543
|0.0000
|1.7571
|12.00
|4260.70
|141
|2006.01.04 11:44
|buy
|71
|0.10
|1.7545
|0.0000
|1.7585
|142
|2006.01.04 11:48
|close
|71
|0.10
|1.7556
|0.0000
|1.7585
|11.00
|4271.70
|143
|2006.01.04 11:48
|buy
|72
|0.10
|1.7561
|0.0000
|1.7601
|144
|2006.01.04 15:37
|close
|72
|0.10
|1.7572
|0.0000
|1.7601
|11.00
|4282.70
|145
|2006.01.04 15:37
|buy
|73
|0.10
|1.7559
|0.0000
|1.7599
|146
|2006.01.04 15:39
|close
|73
|0.10
|1.7572
|0.0000
|1.7599
|13.00
|4295.70
|147
|2006.01.04 15:39
|buy
|74
|0.10
|1.7577
|0.0000
|1.7617
|148
|2006.01.04 15:49
|close
|74
|0.10
|1.7589
|0.0000
|1.7617
|12.00
|4307.70
|149
|2006.01.04 15:49
|buy
|75
|0.10
|1.7592
|0.0000
|1.7632
|150
|2006.01.04 17:26
|buy
|76
|0.20
|1.7550
|0.0000
|1.7590
|151
|2006.01.04 19:29
|close
|76
|0.20
|1.7573
|0.0000
|1.7590
|46.00
|4353.70
|152
|2006.01.04 19:29
|close
|75
|0.10
|1.7572
|0.0000
|1.7632
|-20.00
|4333.70
|153
|2006.01.04 19:29
|buy
|77
|0.10
|1.7577
|0.0000
|1.7617
|154
|2006.01.04 19:32
|close
|77
|0.10
|1.7588
|0.0000
|1.7617
|11.00
|4344.70
|155
|2006.01.04 19:33
|buy
|78
|0.10
|1.7577
|0.0000
|1.7617
|156
|2006.01.04 19:34
|close
|78
|0.10
|1.7588
|0.0000
|1.7617
|11.00
|4355.70
|157
|2006.01.04 19:34
|buy
|79
|0.10
|1.7597
|0.0000
|1.7637
|158
|2006.01.04 19:49
|close
|79
|0.10
|1.7608
|0.0000
|1.7637
|11.00
|4366.70
|159
|2006.01.04 19:49
|buy
|80
|0.10
|1.7613
|0.0000
|1.7653
|160
|2006.01.05 01:17
|buy
|81
|0.20
|1.7565
|0.0000
|1.7605
|161
|2006.01.05 03:32
|close
|81
|0.20
|1.7586
|0.0000
|1.7605
|42.00
|4408.70
|162
|2006.01.05 03:39
|close
|80
|0.10
|1.7587
|0.0000
|1.7653
|-26.30
|4382.40
|163
|2006.01.05 03:40
|buy
|82
|0.10
|1.7592
|0.0000
|1.7632
|164
|2006.01.05 05:11
|buy
|83
|0.20
|1.7546
|0.0000
|1.7586
|165
|2006.01.05 07:04
|close
|83
|0.20
|1.7571
|0.0000
|1.7586
|50.00
|4432.40
|166
|2006.01.05 07:05
|close
|82
|0.10
|1.7572
|0.0000
|1.7632
|-20.00
|4412.40
|167
|2006.01.05 07:05
|buy
|84
|0.10
|1.7575
|0.0000
|1.7615
|168
|2006.01.05 09:06
|buy
|85
|0.20
|1.7516
|0.0000
|1.7556
|169
|2006.01.05 09:07
|close
|85
|0.20
|1.7542
|0.0000
|1.7556
|52.00
|4464.40
|170
|2006.01.05 09:07
|close
|84
|0.10
|1.7546
|0.0000
|1.7615
|-29.00
|4435.40
|171
|2006.01.05 09:07
|sell
|86
|0.10
|1.7548
|0.0000
|1.7508
|172
|2006.01.05 09:08
|close
|86
|0.10
|1.7528
|0.0000
|1.7508
|20.00
|4455.40
|173
|2006.01.05 09:08
|sell
|87
|0.10
|1.7522
|0.0000
|1.7482
|174
|2006.01.05 09:09
|close
|87
|0.10
|1.7512
|0.0000
|1.7482
|10.00
|4465.40
|175
|2006.01.05 09:09
|sell
|88
|0.10
|1.7512
|0.0000
|1.7472
|176
|2006.01.05 10:58
|sell
|89
|0.20
|1.7552
|0.0000
|1.7512
|177
|2006.01.05 12:37
|close
|89
|0.20
|1.7535
|0.0000
|1.7512
|34.00
|4499.40
|178
|2006.01.05 12:37
|close
|88
|0.10
|1.7536
|0.0000
|1.7472
|-24.00
|4475.40
|179
|2006.01.05 12:37
|sell
|90
|0.10
|1.7533
|0.0000
|1.7493
|180
|2006.01.05 13:01
|close
|90
|0.10
|1.7514
|0.0000
|1.7493
|19.00
|4494.40
|181
|2006.01.05 13:01
|sell
|91
|0.10
|1.7507
|0.0000
|1.7467
|182
|2006.01.05 13:02
|close
|91
|0.10
|1.7491
|0.0000
|1.7467
|16.00
|4510.40
|183
|2006.01.05 13:02
|sell
|92
|0.10
|1.7488
|0.0000
|1.7448
|184
|2006.01.05 13:05
|sell
|93
|0.20
|1.7529
|0.0000
|1.7489
|185
|2006.01.05 13:06
|close
|93
|0.20
|1.7491
|0.0000
|1.7489
|76.00
|4586.40
|186
|2006.01.05 13:06
|close
|92
|0.10
|1.7493
|0.0000
|1.7448
|-5.00
|4581.40
|187
|2006.01.05 13:07
|sell
|94
|0.10
|1.7488
|0.0000
|1.7448
|188
|2006.01.05 13:47
|sell
|95
|0.20
|1.7528
|0.0000
|1.7488
|189
|2006.01.05 13:58
|close
|95
|0.20
|1.7511
|0.0000
|1.7488
|34.00
|4615.40
|190
|2006.01.05 13:58
|close
|94
|0.10
|1.7512
|0.0000
|1.7448
|-24.00
|4591.40
|191
|2006.01.05 13:58
|sell
|96
|0.10
|1.7509
|0.0000
|1.7469
|192
|2006.01.05 14:53
|sell
|97
|0.20
|1.7549
|0.0000
|1.7509
|193
|2006.01.05 16:32
|close
|97
|0.20
|1.7532
|0.0000
|1.7509
|34.00
|4625.40
|194
|2006.01.05 16:33
|close
|96
|0.10
|1.7531
|0.0000
|1.7469
|-22.00
|4603.40
|195
|2006.01.05 16:33
|sell
|98
|0.10
|1.7528
|0.0000
|1.7488
|196
|2006.01.05 19:22
|sell
|99
|0.20
|1.7568
|0.0000
|1.7528
|197
|2006.01.05 20:51
|close
|99
|0.20
|1.7543
|0.0000
|1.7528
|50.00
|4653.40
|198
|2006.01.05 20:51
|close
|98
|0.10
|1.7546
|0.0000
|1.7488
|-18.00
|4635.40
|199
|2006.01.05 20:51
|sell
|100
|0.10
|1.7543
|0.0000
|1.7503
|200
|2006.01.06 00:46
|close
|100
|0.10
|1.7533
|0.0000
|1.7503
|10.10
|4645.50
|201
|2006.01.06 00:46
|sell
|101
|0.10
|1.7532
|0.0000
|1.7492
|202
|2006.01.06 08:37
|close
|101
|0.10
|1.7521
|0.0000
|1.7492
|11.00
|4656.50
|203
|2006.01.06 08:37
|sell
|102
|0.10
|1.7516
|0.0000
|1.7476
|204
|2006.01.06 11:03
|sell
|103
|0.20
|1.7556
|0.0000
|1.7516
|205
|2006.01.06 12:30
|close
|103
|0.20
|1.7539
|0.0000
|1.7516
|34.00
|4690.50
|206
|2006.01.06 12:30
|close
|102
|0.10
|1.7540
|0.0000
|1.7476
|-24.00
|4666.50
|207
|2006.01.06 12:31
|sell
|104
|0.10
|1.7540
|0.0000
|1.7500
|208
|2006.01.06 14:33
|sell
|105
|0.20
|1.7582
|0.0000
|1.7542
|209
|2006.01.06 14:33
|close
|105
|0.20
|1.7564
|0.0000
|1.7542
|36.00
|4702.50
|210
|2006.01.06 14:33
|close
|104
|0.10
|1.7562
|0.0000
|1.7500
|-22.00
|4680.50
|211
|2006.01.06 14:33
|sell
|106
|0.10
|1.7560
|0.0000
|1.7520
|212
|2006.01.06 14:43
|sell
|107
|0.20
|1.7600
|0.0000
|1.7560
|213
|2006.01.06 15:03
|sell
|108
|0.40
|1.7640
|0.0000
|1.7600
|214
|2006.01.06 18:33
|sell
|109
|0.80
|1.7680
|0.0000
|1.7640
|215
|2006.01.09 08:06
|close
|109
|0.80
|1.7644
|0.0000
|1.7640
|288.80
|4969.30
|216
|2006.01.09 08:06
|close
|108
|0.40
|1.7649
|0.0000
|1.7600
|-35.60
|4933.70
|217
|2006.01.09 08:06
|close
|107
|0.20
|1.7650
|0.0000
|1.7560
|-99.80
|4833.90
|218
|2006.01.09 08:07
|close
|106
|0.10
|1.7645
|0.0000
|1.7520
|-84.90
|4749.00
|219
|2006.01.09 08:07
|sell
|110
|0.10
|1.7644
|0.0000
|1.7604
|220
|2006.01.09 09:54
|sell
|111
|0.20
|1.7684
|0.0000
|1.7644
|221
|2006.01.09 12:00
|close
|111
|0.20
|1.7648
|0.0000
|1.7644
|72.00
|4821.00
|222
|2006.01.09 12:00
|close
|110
|0.10
|1.7650
|0.0000
|1.7604
|-6.00
|4815.00
|223
|2006.01.09 12:00
|sell
|112
|0.10
|1.7647
|0.0000
|1.7607
|224
|2006.01.09 16:00
|close
|112
|0.10
|1.7629
|0.0000
|1.7607
|18.00
|4833.00
|225
|2006.01.09 16:00
|sell
|113
|0.10
|1.7627
|0.0000
|1.7587
|226
|2006.01.09 18:29
|sell
|114
|0.20
|1.7668
|0.0000
|1.7628
|227
|2006.01.09 20:00
|close
|114
|0.20
|1.7651
|0.0000
|1.7628
|34.00
|4867.00
|228
|2006.01.09 20:00
|close
|113
|0.10
|1.7652
|0.0000
|1.7587
|-25.00
|4842.00
|229
|2006.01.09 20:00
|sell
|115
|0.10
|1.7645
|0.0000
|1.7605
|230
|2006.01.10 08:00
|close
|115
|0.10
|1.7625
|0.0000
|1.7605
|20.10
|4862.10
|231
|2006.01.10 08:00
|sell
|116
|0.10
|1.7623
|0.0000
|1.7583
|232
|2006.01.10 10:07
|sell
|117
|0.20
|1.7663
|0.0000
|1.7623
|233
|2006.01.10 12:30
|close
|117
|0.20
|1.7642
|0.0000
|1.7623
|42.00
|4904.10
|234
|2006.01.10 12:30
|close
|116
|0.10
|1.7643
|0.0000
|1.7583
|-20.00
|4884.10
|235
|2006.01.10 12:30
|sell
|118
|0.10
|1.7638
|0.0000
|1.7598
|236
|2006.01.10 13:34
|sell
|119
|0.20
|1.7678
|0.0000
|1.7638
|237
|2006.01.10 15:54
|close
|119
|0.20
|1.7651
|0.0000
|1.7638
|54.00
|4938.10
|238
|2006.01.10 15:55
|close
|118
|0.10
|1.7653
|0.0000
|1.7598
|-15.00
|4923.10
|239
|2006.01.10 15:55
|sell
|120
|0.10
|1.7647
|0.0000
|1.7607
|240
|2006.01.10 15:58
|sell
|121
|0.20
|1.7693
|0.0000
|1.7653
|241
|2006.01.10 15:59
|t/p
|121
|0.20
|1.7653
|0.0000
|1.7653
|80.00
|5003.10
|242
|2006.01.10 15:59
|close
|120
|0.10
|1.7647
|0.0000
|1.7607
|0.00
|5003.10
|243
|2006.01.10 16:00
|sell
|122
|0.10
|1.7644
|0.0000
|1.7604
|244
|2006.01.10 16:21
|close
|122
|0.10
|1.7634
|0.0000
|1.7604
|10.00
|5013.10
|245
|2006.01.10 16:21
|sell
|123
|0.10
|1.7631
|0.0000
|1.7591
|246
|2006.01.10 18:59
|sell
|124
|0.20
|1.7672
|0.0000
|1.7632
|247
|2006.01.10 19:57
|close
|124
|0.20
|1.7648
|0.0000
|1.7632
|48.00
|5061.10
|248
|2006.01.10 19:57
|close
|123
|0.10
|1.7646
|0.0000
|1.7591
|-15.00
|5046.10
|249
|2006.01.10 19:57
|sell
|125
|0.10
|1.7645
|0.0000
|1.7605
|250
|2006.01.11 00:10
|close
|125
|0.10
|1.7622
|0.0000
|1.7605
|23.30
|5069.40
|251
|2006.01.11 00:10
|sell
|126
|0.10
|1.7617
|0.0000
|1.7577
|252
|2006.01.11 00:20
|close
|126
|0.10
|1.7604
|0.0000
|1.7577
|13.00
|5082.40
|253
|2006.01.11 00:20
|sell
|127
|0.10
|1.7621
|0.0000
|1.7581
|254
|2006.01.11 00:23
|close
|127
|0.10
|1.7607
|0.0000
|1.7581
|14.00
|5096.40
|255
|2006.01.11 00:24
|sell
|128
|0.10
|1.7600
|0.0000
|1.7560
|256
|2006.01.11 00:35
|sell
|129
|0.20
|1.7642
|0.0000
|1.7602
|257
|2006.01.11 00:37
|close
|129
|0.20
|1.7622
|0.0000
|1.7602
|40.00
|5136.40
|258
|2006.01.11 00:37
|close
|128
|0.10
|1.7621
|0.0000
|1.7560
|-21.00
|5115.40
|259
|2006.01.11 00:37
|sell
|130
|0.10
|1.7614
|0.0000
|1.7574
|260
|2006.01.11 08:00
|t/p
|130
|0.10
|1.7574
|0.0000
|1.7574
|40.00
|5155.40
|261
|2006.01.11 08:00
|sell
|131
|0.10
|1.7557
|0.0000
|1.7517
|262
|2006.01.11 08:01
|sell
|132
|0.20
|1.7600
|0.0000
|1.7560
|263
|2006.01.11 08:02
|close
|132
|0.20
|1.7561
|0.0000
|1.7560
|78.00
|5233.40
|264
|2006.01.11 08:02
|close
|131
|0.10
|1.7560
|0.0000
|1.7517
|-3.00
|5230.40
|265
|2006.01.11 08:02
|sell
|133
|0.10
|1.7558
|0.0000
|1.7518
|266
|2006.01.11 08:03
|sell
|134
|0.20
|1.7600
|0.0000
|1.7560
|267
|2006.01.11 08:05
|t/p
|134
|0.20
|1.7560
|0.0000
|1.7560
|80.00
|5310.40
|268
|2006.01.11 08:05
|close
|133
|0.10
|1.7560
|0.0000
|1.7518
|-2.00
|5308.40
|269
|2006.01.11 08:05
|sell
|135
|0.10
|1.7555
|0.0000
|1.7515
|270
|2006.01.11 08:49
|sell
|136
|0.20
|1.7597
|0.0000
|1.7557
|271
|2006.01.11 11:54
|close
|136
|0.20
|1.7560
|0.0000
|1.7557
|74.00
|5382.40
|272
|2006.01.11 11:55
|close
|135
|0.10
|1.7565
|0.0000
|1.7515
|-10.00
|5372.40
|273
|2006.01.11 11:55
|sell
|137
|0.10
|1.7557
|0.0000
|1.7517
|274
|2006.01.11 11:56
|sell
|138
|0.20
|1.7600
|0.0000
|1.7560
|275
|2006.01.11 11:59
|t/p
|138
|0.20
|1.7560
|0.0000
|1.7560
|80.00
|5452.40
|276
|2006.01.11 11:59
|close
|137
|0.10
|1.7559
|0.0000
|1.7517
|-2.00
|5450.40
|277
|2006.01.11 12:00
|sell
|139
|0.10
|1.7554
|0.0000
|1.7514
|278
|2006.01.11 12:00
|close
|139
|0.10
|1.7523
|0.0000
|1.7514
|31.00
|5481.40
|279
|2006.01.11 12:00
|sell
|140
|0.10
|1.7520
|0.0000
|1.7480
|280
|2006.01.11 12:51
|sell
|141
|0.20
|1.7560
|0.0000
|1.7520
|281
|2006.01.11 17:00
|sell
|142
|0.40
|1.7600
|0.0000
|1.7560
|282
|2006.01.11 17:27
|sell
|143
|0.80
|1.7640
|0.0000
|1.7600
|283
|2006.01.12 16:00
|t/p
|143
|0.80
|1.7600
|0.0000
|1.7600
|320.80
|5802.20
|284
|2006.01.12 16:00
|close
|142
|0.40
|1.7579
|0.0000
|1.7560
|84.40
|5886.60
|285
|2006.01.12 16:00
|close
|141
|0.20
|1.7586
|0.0000
|1.7520
|-51.80
|5834.80
|286
|2006.01.12 16:00
|close
|140
|0.10
|1.7594
|0.0000
|1.7480
|-73.90
|5760.90
|287
|2006.01.12 16:00
|sell
|144
|0.10
|1.7595
|0.0000
|1.7555
|288
|2006.01.12 16:00
|sell
|145
|0.20
|1.7640
|0.0000
|1.7600
|289
|2006.01.12 16:01
|t/p
|145
|0.20
|1.7600
|0.0000
|1.7600
|80.00
|5840.90
|290
|2006.01.12 16:01
|close
|144
|0.10
|1.7579
|0.0000
|1.7555
|16.00
|5856.90
|291
|2006.01.12 16:01
|sell
|146
|0.10
|1.7582
|0.0000
|1.7542
|292
|2006.01.12 16:01
|sell
|147
|0.20
|1.7623
|0.0000
|1.7583
|293
|2006.01.12 16:03
|t/p
|147
|0.20
|1.7583
|0.0000
|1.7583
|80.00
|5936.90
|294
|2006.01.12 16:03
|close
|146
|0.10
|1.7579
|0.0000
|1.7542
|3.00
|5939.90
|295
|2006.01.12 16:03
|sell
|148
|0.10
|1.7582
|0.0000
|1.7542
|296
|2006.01.12 16:03
|sell
|149
|0.20
|1.7623
|0.0000
|1.7583
|297
|2006.01.12 16:05
|t/p
|149
|0.20
|1.7583
|0.0000
|1.7583
|80.00
|6019.90
|298
|2006.01.12 16:05
|close
|148
|0.10
|1.7579
|0.0000
|1.7542
|3.00
|6022.90
|299
|2006.01.12 16:05
|sell
|150
|0.10
|1.7640
|0.0000
|1.7600
|300
|2006.01.12 16:08
|t/p
|150
|0.10
|1.7600
|0.0000
|1.7600
|40.00
|6062.90
|301
|2006.01.12 16:08
|sell
|151
|0.10
|1.7575
|0.0000
|1.7535
|302
|2006.01.12 16:08
|sell
|152
|0.20
|1.7617
|0.0000
|1.7577
|303
|2006.01.12 19:54
|sell
|153
|0.40
|1.7658
|0.0000
|1.7618
|304
|2006.01.12 19:57
|t/p
|153
|0.40
|1.7618
|0.0000
|1.7618
|160.00
|6222.90
|305
|2006.01.12 19:57
|close
|152
|0.20
|1.7607
|0.0000
|1.7577
|20.00
|6242.90
|306
|2006.01.12 19:57
|close
|151
|0.10
|1.7612
|0.0000
|1.7535
|-37.00
|6205.90
|307
|2006.01.12 19:57
|sell
|154
|0.10
|1.7613
|0.0000
|1.7573
|308
|2006.01.12 20:00
|close
|154
|0.10
|1.7589
|0.0000
|1.7573
|24.00
|6229.90
|309
|2006.01.12 20:00
|sell
|155
|0.10
|1.7587
|0.0000
|1.7547
|310
|2006.01.13 08:06
|sell
|156
|0.20
|1.7627
|0.0000
|1.7587
|311
|2006.01.13 08:08
|close
|156
|0.20
|1.7599
|0.0000
|1.7587
|56.00
|6285.90
|312
|2006.01.13 08:08
|close
|155
|0.10
|1.7609
|0.0000
|1.7547
|-21.90
|6264.00
|313
|2006.01.13 08:08
|sell
|157
|0.10
|1.7609
|0.0000
|1.7569
|314
|2006.01.13 08:21
|sell
|158
|0.20
|1.7651
|0.0000
|1.7611
|315
|2006.01.13 09:32
|sell
|159
|0.40
|1.7691
|0.0000
|1.7651
|316
|2006.01.13 12:00
|t/p
|159
|0.40
|1.7651
|0.0000
|1.7651
|160.00
|6424.00
|317
|2006.01.13 12:00
|close
|158
|0.20
|1.7648
|0.0000
|1.7611
|6.00
|6430.00
|318
|2006.01.13 12:00
|close
|157
|0.10
|1.7654
|0.0000
|1.7569
|-45.00
|6385.00
|319
|2006.01.13 12:00
|buy
|160
|0.10
|1.7656
|0.0000
|1.7696
|320
|2006.01.13 12:00
|close
|160
|0.10
|1.7669
|0.0000
|1.7696
|13.00
|6398.00
|321
|2006.01.13 12:00
|buy
|161
|0.10
|1.7671
|0.0000
|1.7711
|322
|2006.01.13 12:00
|close
|161
|0.10
|1.7684
|0.0000
|1.7711
|13.00
|6411.00
|323
|2006.01.13 12:01
|buy
|162
|0.10
|1.7687
|0.0000
|1.7727
|324
|2006.01.13 13:27
|close
|162
|0.10
|1.7700
|0.0000
|1.7727
|13.00
|6424.00
|325
|2006.01.13 13:27
|buy
|163
|0.10
|1.7709
|0.0000
|1.7749
|326
|2006.01.13 13:32
|close
|163
|0.10
|1.7720
|0.0000
|1.7749
|11.00
|6435.00
|327
|2006.01.13 13:33
|buy
|164
|0.10
|1.7728
|0.0000
|1.7768
|328
|2006.01.13 14:56
|buy
|165
|0.20
|1.7686
|0.0000
|1.7726
|329
|2006.01.13 15:04
|close
|165
|0.20
|1.7710
|0.0000
|1.7726
|48.00
|6483.00
|330
|2006.01.13 15:04
|close
|164
|0.10
|1.7709
|0.0000
|1.7768
|-19.00
|6464.00
|331
|2006.01.13 15:04
|buy
|166
|0.10
|1.7712
|0.0000
|1.7752
|332
|2006.01.13 15:24
|close
|166
|0.10
|1.7724
|0.0000
|1.7752
|12.00
|6476.00
|333
|2006.01.13 15:24
|buy
|167
|0.10
|1.7727
|0.0000
|1.7767
|334
|2006.01.13 16:00
|buy
|168
|0.20
|1.7675
|0.0000
|1.7715
|335
|2006.01.13 16:00
|close
|168
|0.20
|1.7698
|0.0000
|1.7715
|46.00
|6522.00
|336
|2006.01.13 16:00
|close
|167
|0.10
|1.7697
|0.0000
|1.7767
|-30.00
|6492.00
|337
|2006.01.13 16:00
|buy
|169
|0.10
|1.7700
|0.0000
|1.7740
|338
|2006.01.13 16:20
|close
|169
|0.10
|1.7715
|0.0000
|1.7740
|15.00
|6507.00
|339
|2006.01.13 16:20
|buy
|170
|0.10
|1.7718
|0.0000
|1.7758
|340
|2006.01.13 16:26
|close
|170
|0.10
|1.7730
|0.0000
|1.7758
|12.00
|6519.00
|341
|2006.01.13 16:26
|buy
|171
|0.10
|1.7731
|0.0000
|1.7771
|342
|2006.01.13 17:22
|close
|171
|0.10
|1.7743
|0.0000
|1.7771
|12.00
|6531.00
|343
|2006.01.13 17:22
|buy
|172
|0.10
|1.7741
|0.0000
|1.7781
|344
|2006.01.13 17:26
|close
|172
|0.10
|1.7760
|0.0000
|1.7781
|19.00
|6550.00
|345
|2006.01.13 17:26
|buy
|173
|0.10
|1.7765
|0.0000
|1.7805
|346
|2006.01.13 17:42
|close
|173
|0.10
|1.7776
|0.0000
|1.7805
|11.00
|6561.00
|347
|2006.01.13 17:42
|buy
|174
|0.10
|1.7779
|0.0000
|1.7819
|348
|2006.01.13 18:43
|buy
|175
|0.20
|1.7733
|0.0000
|1.7773
|349
|2006.01.13 19:00
|close
|175
|0.20
|1.7753
|0.0000
|1.7773
|40.00
|6601.00
|350
|2006.01.13 19:00
|close
|174
|0.10
|1.7745
|0.0000
|1.7819
|-34.00
|6567.00
|351
|2006.01.13 19:01
|buy
|176
|0.10
|1.7746
|0.0000
|1.7786
|352
|2006.01.13 19:14
|close
|176
|0.10
|1.7756
|0.0000
|1.7786
|10.00
|6577.00
|353
|2006.01.13 19:14
|buy
|177
|0.10
|1.7759
|0.0000
|1.7799
|354
|2006.01.13 19:19
|close
|177
|0.10
|1.7770
|0.0000
|1.7799
|11.00
|6588.00
|355
|2006.01.13 19:19
|buy
|178
|0.10
|1.7760
|0.0000
|1.7800
|356
|2006.01.13 19:20
|close
|178
|0.10
|1.7771
|0.0000
|1.7800
|11.00
|6599.00
|357
|2006.01.13 19:20
|buy
|179
|0.10
|1.7774
|0.0000
|1.7814
|358
|2006.01.13 19:31
|buy
|180
|0.20
|1.7734
|0.0000
|1.7774
|359
|2006.01.13 19:32
|close
|180
|0.20
|1.7753
|0.0000
|1.7774
|38.00
|6637.00
|360
|2006.01.13 19:32
|close
|179
|0.10
|1.7752
|0.0000
|1.7814
|-22.00
|6615.00
|361
|2006.01.13 19:32
|buy
|181
|0.10
|1.7758
|0.0000
|1.7798
|362
|2006.01.16 00:10
|close
|181
|0.10
|1.7769
|0.0000
|1.7798
|10.70
|6625.70
|363
|2006.01.16 00:11
|buy
|182
|0.10
|1.7774
|0.0000
|1.7814
|364
|2006.01.16 01:17
|close
|182
|0.10
|1.7785
|0.0000
|1.7814
|11.00
|6636.70
|365
|2006.01.16 01:17
|buy
|183
|0.10
|1.7788
|0.0000
|1.7828
|366
|2006.01.16 08:30
|buy
|184
|0.20
|1.7744
|0.0000
|1.7784
|367
|2006.01.16 09:23
|close
|184
|0.20
|1.7762
|0.0000
|1.7784
|36.00
|6672.70
|368
|2006.01.16 09:25
|close
|183
|0.10
|1.7761
|0.0000
|1.7828
|-27.00
|6645.70
|369
|2006.01.16 09:25
|buy
|185
|0.10
|1.7764
|0.0000
|1.7804
|370
|2006.01.16 12:15
|buy
|186
|0.20
|1.7723
|0.0000
|1.7763
|371
|2006.01.16 12:25
|buy
|187
|0.40
|1.7673
|0.0000
|1.7713
|372
|2006.01.16 12:29
|close
|187
|0.40
|1.7703
|0.0000
|1.7713
|120.00
|6765.70
|373
|2006.01.16 12:29
|close
|186
|0.20
|1.7702
|0.0000
|1.7763
|-42.00
|6723.70
|374
|2006.01.16 12:29
|close
|185
|0.10
|1.7705
|0.0000
|1.7804
|-59.00
|6664.70
|375
|2006.01.16 12:29
|sell
|188
|0.10
|1.7701
|0.0000
|1.7661
|376
|2006.01.16 12:29
|close
|188
|0.10
|1.7684
|0.0000
|1.7661
|17.00
|6681.70
|377
|2006.01.16 12:29
|sell
|189
|0.10
|1.7677
|0.0000
|1.7637
|378
|2006.01.16 12:33
|sell
|190
|0.20
|1.7725
|0.0000
|1.7685
|379
|2006.01.16 12:34
|close
|190
|0.20
|1.7692
|0.0000
|1.7685
|66.00
|6747.70
|380
|2006.01.16 12:34
|close
|189
|0.10
|1.7687
|0.0000
|1.7637
|-10.00
|6737.70
|381
|2006.01.16 12:34
|sell
|191
|0.10
|1.7681
|0.0000
|1.7641
|382
|2006.01.16 12:35
|sell
|192
|0.20
|1.7729
|0.0000
|1.7689
|383
|2006.01.16 12:40
|close
|192
|0.20
|1.7693
|0.0000
|1.7689
|72.00
|6809.70
|384
|2006.01.16 12:41
|close
|191
|0.10
|1.7691
|0.0000
|1.7641
|-10.00
|6799.70
|385
|2006.01.16 12:41
|sell
|193
|0.10
|1.7691
|0.0000
|1.7651
|386
|2006.01.16 12:41
|close
|193
|0.10
|1.7671
|0.0000
|1.7651
|20.00
|6819.70
|387
|2006.01.16 12:41
|sell
|194
|0.10
|1.7688
|0.0000
|1.7648
|388
|2006.01.16 12:43
|close
|194
|0.10
|1.7677
|0.0000
|1.7648
|11.00
|6830.70
|389
|2006.01.16 12:43
|sell
|195
|0.10
|1.7672
|0.0000
|1.7632
|390
|2006.01.16 12:52
|sell
|196
|0.20
|1.7712
|0.0000
|1.7672
|391
|2006.01.16 12:52
|close
|196
|0.20
|1.7687
|0.0000
|1.7672
|50.00
|6880.70
|392
|2006.01.16 12:53
|close
|195
|0.10
|1.7684
|0.0000
|1.7632
|-12.00
|6868.70
|393
|2006.01.16 12:53
|sell
|197
|0.10
|1.7678
|0.0000
|1.7638
|394
|2006.01.16 12:56
|sell
|198
|0.20
|1.7723
|0.0000
|1.7683
|395
|2006.01.16 15:54
|close
|198
|0.20
|1.7689
|0.0000
|1.7683
|68.00
|6936.70
|396
|2006.01.16 15:54
|close
|197
|0.10
|1.7685
|0.0000
|1.7638
|-7.00
|6929.70
|397
|2006.01.16 15:54
|sell
|199
|0.10
|1.7680
|0.0000
|1.7640
|398
|2006.01.16 15:58
|sell
|200
|0.20
|1.7725
|0.0000
|1.7685
|399
|2006.01.16 15:59
|close
|200
|0.20
|1.7695
|0.0000
|1.7685
|60.00
|6989.70
|400
|2006.01.16 15:59
|close
|199
|0.10
|1.7691
|0.0000
|1.7640
|-11.00
|6978.70
|401
|2006.01.16 15:59
|sell
|201
|0.10
|1.7685
|0.0000
|1.7645
|402
|2006.01.16 16:00
|close
|201
|0.10
|1.7670
|0.0000
|1.7645
|15.00
|6993.70
|403
|2006.01.16 16:00
|sell
|202
|0.10
|1.7665
|0.0000
|1.7625
|404
|2006.01.16 16:16
|close
|202
|0.10
|1.7655
|0.0000
|1.7625
|10.00
|7003.70
|405
|2006.01.16 16:16
|sell
|203
|0.10
|1.7650
|0.0000
|1.7610
|406
|2006.01.17 08:00
|close
|203
|0.10
|1.7613
|0.0000
|1.7610
|37.10
|7040.80
|407
|2006.01.17 08:00
|sell
|204
|0.10
|1.7617
|0.0000
|1.7577
|408
|2006.01.17 08:02
|sell
|205
|0.20
|1.7659
|0.0000
|1.7619
|409
|2006.01.17 08:02
|close
|205
|0.20
|1.7641
|0.0000
|1.7619
|36.00
|7076.80
|410
|2006.01.17 08:02
|close
|204
|0.10
|1.7644
|0.0000
|1.7577
|-27.00
|7049.80
|411
|2006.01.17 08:02
|sell
|206
|0.10
|1.7633
|0.0000
|1.7593
|412
|2006.01.17 08:02
|close
|206
|0.10
|1.7613
|0.0000
|1.7593
|20.00
|7069.80
|413
|2006.01.17 08:02
|sell
|207
|0.10
|1.7617
|0.0000
|1.7577
|414
|2006.01.17 08:05
|sell
|208
|0.20
|1.7659
|0.0000
|1.7619
|415
|2006.01.17 08:06
|close
|208
|0.20
|1.7639
|0.0000
|1.7619
|40.00
|7109.80
|416
|2006.01.17 08:06
|close
|207
|0.10
|1.7613
|0.0000
|1.7577
|4.00
|7113.80
|417
|2006.01.17 08:06
|sell
|209
|0.10
|1.7617
|0.0000
|1.7577
|418
|2006.01.17 08:10
|sell
|210
|0.20
|1.7662
|0.0000
|1.7622
|419
|2006.01.17 08:15
|close
|210
|0.20
|1.7630
|0.0000
|1.7622
|64.00
|7177.80
|420
|2006.01.17 08:15
|close
|209
|0.10
|1.7632
|0.0000
|1.7577
|-15.00
|7162.80
|421
|2006.01.17 08:15
|sell
|211
|0.10
|1.7620
|0.0000
|1.7580
|422
|2006.01.17 08:15
|close
|211
|0.10
|1.7609
|0.0000
|1.7580
|11.00
|7173.80
|423
|2006.01.17 08:16
|sell
|212
|0.10
|1.7604
|0.0000
|1.7564
|424
|2006.01.17 08:17
|sell
|213
|0.20
|1.7656
|0.0000
|1.7616
|425
|2006.01.17 08:18
|close
|213
|0.20
|1.7633
|0.0000
|1.7616
|46.00
|7219.80
|426
|2006.01.17 08:18
|close
|212
|0.10
|1.7603
|0.0000
|1.7564
|1.00
|7220.80
|427
|2006.01.17 08:18
|sell
|214
|0.10
|1.7609
|0.0000
|1.7569
|428
|2006.01.17 08:29
|sell
|215
|0.20
|1.7657
|0.0000
|1.7617
|429
|2006.01.17 11:11
|sell
|216
|0.40
|1.7697
|0.0000
|1.7657
|430
|2006.01.17 11:54
|t/p
|215
|0.20
|1.7617
|0.0000
|1.7617
|80.00
|7300.80
|431
|2006.01.17 11:54
|t/p
|216
|0.40
|1.7657
|0.0000
|1.7657
|160.00
|7460.80
|432
|2006.01.17 11:54
|close
|214
|0.10
|1.7615
|0.0000
|1.7569
|-6.00
|7454.80
|433
|2006.01.17 11:54
|sell
|217
|0.10
|1.7612
|0.0000
|1.7572
|434
|2006.01.17 11:55
|sell
|218
|0.20
|1.7659
|0.0000
|1.7619
|435
|2006.01.17 11:56
|close
|218
|0.20
|1.7639
|0.0000
|1.7619
|40.00
|7494.80
|436
|2006.01.17 11:56
|close
|217
|0.10
|1.7635
|0.0000
|1.7572
|-23.00
|7471.80
|437
|2006.01.17 11:57
|sell
|219
|0.10
|1.7618
|0.0000
|1.7578
|438
|2006.01.17 11:57
|sell
|220
|0.20
|1.7658
|0.0000
|1.7618
|439
|2006.01.17 11:57
|close
|220
|0.20
|1.7635
|0.0000
|1.7618
|46.00
|7517.80
|440
|2006.01.17 11:58
|close
|219
|0.10
|1.7634
|0.0000
|1.7578
|-16.00
|7501.80
|441
|2006.01.17 11:58
|sell
|221
|0.10
|1.7653
|0.0000
|1.7613
|442
|2006.01.17 11:59
|close
|221
|0.10
|1.7615
|0.0000
|1.7613
|38.00
|7539.80
|443
|2006.01.17 12:00
|sell
|222
|0.10
|1.7609
|0.0000
|1.7569
|444
|2006.01.17 12:10
|close
|222
|0.10
|1.7597
|0.0000
|1.7569
|12.00
|7551.80
|445
|2006.01.17 12:10
|sell
|223
|0.10
|1.7589
|0.0000
|1.7549
|446
|2006.01.17 15:03
|sell
|224
|0.20
|1.7629
|0.0000
|1.7589
|447
|2006.01.17 16:00
|close
|224
|0.20
|1.7608
|0.0000
|1.7589
|42.00
|7593.80
|448
|2006.01.17 16:00
|close
|223
|0.10
|1.7607
|0.0000
|1.7549
|-18.00
|7575.80
|449
|2006.01.17 16:00
|sell
|225
|0.10
|1.7604
|0.0000
|1.7564
|450
|2006.01.17 16:05
|close
|225
|0.10
|1.7594
|0.0000
|1.7564
|10.00
|7585.80
|451
|2006.01.17 16:05
|sell
|226
|0.10
|1.7596
|0.0000
|1.7556
|452
|2006.01.17 16:29
|sell
|227
|0.20
|1.7636
|0.0000
|1.7596
|453
|2006.01.17 17:47
|close
|227
|0.20
|1.7616
|0.0000
|1.7596
|40.00
|7625.80
|454
|2006.01.17 17:47
|close
|226
|0.10
|1.7620
|0.0000
|1.7556
|-24.00
|7601.80
|455
|2006.01.17 17:47
|sell
|228
|0.10
|1.7617
|0.0000
|1.7577
|456
|2006.01.17 17:48
|close
|228
|0.10
|1.7606
|0.0000
|1.7577
|11.00
|7612.80
|457
|2006.01.17 17:48
|sell
|229
|0.10
|1.7604
|0.0000
|1.7564
|458
|2006.01.17 19:02
|sell
|230
|0.20
|1.7644
|0.0000
|1.7604
|459
|2006.01.17 19:49
|close
|230
|0.20
|1.7627
|0.0000
|1.7604
|34.00
|7646.80
|460
|2006.01.17 19:49
|close
|229
|0.10
|1.7626
|0.0000
|1.7564
|-22.00
|7624.80
|461
|2006.01.17 19:49
|sell
|231
|0.10
|1.7623
|0.0000
|1.7583
|462
|2006.01.17 20:40
|sell
|232
|0.20
|1.7664
|0.0000
|1.7624
|463
|2006.01.17 21:22
|close
|232
|0.20
|1.7647
|0.0000
|1.7624
|34.00
|7658.80
|464
|2006.01.17 21:23
|close
|231
|0.10
|1.7648
|0.0000
|1.7583
|-25.00
|7633.80
|465
|2006.01.17 21:25
|sell
|233
|0.10
|1.7643
|0.0000
|1.7603
|466
|2006.01.17 21:42
|close
|233
|0.10
|1.7632
|0.0000
|1.7603
|11.00
|7644.80
|467
|2006.01.17 21:42
|sell
|234
|0.10
|1.7626
|0.0000
|1.7586
|468
|2006.01.17 22:53
|sell
|235
|0.20
|1.7668
|0.0000
|1.7628
|469
|2006.01.17 23:38
|close
|235
|0.20
|1.7650
|0.0000
|1.7628
|36.00
|7680.80
|470
|2006.01.17 23:38
|close
|234
|0.10
|1.7654
|0.0000
|1.7586
|-28.00
|7652.80
|471
|2006.01.17 23:39
|sell
|236
|0.10
|1.7645
|0.0000
|1.7605
|472
|2006.01.18 04:00
|close
|236
|0.10
|1.7620
|0.0000
|1.7605
|25.30
|7678.10
|473
|2006.01.18 04:00
|sell
|237
|0.10
|1.7626
|0.0000
|1.7586
|474
|2006.01.18 08:05
|sell
|238
|0.20
|1.7666
|0.0000
|1.7626
|475
|2006.01.18 09:22
|close
|238
|0.20
|1.7649
|0.0000
|1.7626
|34.00
|7712.10
|476
|2006.01.18 09:22
|close
|237
|0.10
|1.7648
|0.0000
|1.7586
|-22.00
|7690.10
|477
|2006.01.18 09:22
|sell
|239
|0.10
|1.7643
|0.0000
|1.7603
|478
|2006.01.18 09:26
|close
|239
|0.10
|1.7632
|0.0000
|1.7603
|11.00
|7701.10
|479
|2006.01.18 09:26
|sell
|240
|0.10
|1.7627
|0.0000
|1.7587
|480
|2006.01.18 09:31
|close
|240
|0.10
|1.7611
|0.0000
|1.7587
|16.00
|7717.10
|481
|2006.01.18 09:32
|sell
|241
|0.10
|1.7606
|0.0000
|1.7566
|482
|2006.01.18 09:39
|sell
|242
|0.20
|1.7655
|0.0000
|1.7615
|483
|2006.01.18 09:40
|close
|242
|0.20
|1.7635
|0.0000
|1.7615
|40.00
|7757.10
|484
|2006.01.18 09:40
|close
|241
|0.10
|1.7639
|0.0000
|1.7566
|-33.00
|7724.10
|485
|2006.01.18 09:40
|sell
|243
|0.10
|1.7626
|0.0000
|1.7586
|486
|2006.01.18 09:57
|sell
|244
|0.20
|1.7668
|0.0000
|1.7628
|487
|2006.01.18 10:10
|close
|244
|0.20
|1.7647
|0.0000
|1.7628
|42.00
|7766.10
|488
|2006.01.18 10:10
|close
|243
|0.10
|1.7655
|0.0000
|1.7586
|-29.00
|7737.10
|489
|2006.01.18 10:10
|sell
|245
|0.10
|1.7650
|0.0000
|1.7610
|490
|2006.01.18 10:48
|sell
|246
|0.20
|1.7692
|0.0000
|1.7652
|491
|2006.01.18 11:04
|close
|246
|0.20
|1.7672
|0.0000
|1.7652
|40.00
|7777.10
|492
|2006.01.18 11:04
|close
|245
|0.10
|1.7671
|0.0000
|1.7610
|-21.00
|7756.10
|493
|2006.01.18 11:04
|buy
|247
|0.10
|1.7677
|0.0000
|1.7717
|494
|2006.01.18 14:33
|close
|247
|0.10
|1.7693
|0.0000
|1.7717
|16.00
|7772.10
|495
|2006.01.18 14:33
|buy
|248
|0.10
|1.7695
|0.0000
|1.7735
|496
|2006.01.18 15:24
|buy
|249
|0.20
|1.7655
|0.0000
|1.7695
|497
|2006.01.18 16:00
|close
|249
|0.20
|1.7672
|0.0000
|1.7695
|34.00
|7806.10
|498
|2006.01.18 16:00
|close
|248
|0.10
|1.7671
|0.0000
|1.7735
|-24.00
|7782.10
|499
|2006.01.18 16:00
|buy
|250
|0.10
|1.7674
|0.0000
|1.7714
|500
|2006.01.18 17:06
|buy
|251
|0.20
|1.7634
|0.0000
|1.7674
|501
|2006.01.18 17:42
|close
|251
|0.20
|1.7651
|0.0000
|1.7674
|34.00
|7816.10
|502
|2006.01.18 17:42
|close
|250
|0.10
|1.7650
|0.0000
|1.7714
|-24.00
|7792.10
|503
|2006.01.18 17:42
|sell
|252
|0.10
|1.7651
|0.0000
|1.7611
|504
|2006.01.18 17:57
|close
|252
|0.10
|1.7640
|0.0000
|1.7611
|11.00
|7803.10
|505
|2006.01.18 17:57
|sell
|253
|0.10
|1.7642
|0.0000
|1.7602
|506
|2006.01.18 17:58
|close
|253
|0.10
|1.7628
|0.0000
|1.7602
|14.00
|7817.10
|507
|2006.01.18 17:58
|sell
|254
|0.10
|1.7636
|0.0000
|1.7596
|508
|2006.01.18 18:08
|close
|254
|0.10
|1.7626
|0.0000
|1.7596
|10.00
|7827.10
|509
|2006.01.18 18:08
|sell
|255
|0.10
|1.7623
|0.0000
|1.7583
|510
|2006.01.18 18:22
|sell
|256
|0.20
|1.7663
|0.0000
|1.7623
|511
|2006.01.18 19:19
|close
|256
|0.20
|1.7643
|0.0000
|1.7623
|40.00
|7867.10
|512
|2006.01.18 19:19
|close
|255
|0.10
|1.7644
|0.0000
|1.7583
|-21.00
|7846.10
|513
|2006.01.18 19:19
|sell
|257
|0.10
|1.7637
|0.0000
|1.7597
|514
|2006.01.18 19:54
|close
|257
|0.10
|1.7625
|0.0000
|1.7597
|12.00
|7858.10
|515
|2006.01.18 19:55
|sell
|258
|0.10
|1.7620
|0.0000
|1.7580
|516
|2006.01.18 20:15
|close
|258
|0.10
|1.7609
|0.0000
|1.7580
|11.00
|7869.10
|517
|2006.01.18 20:16
|sell
|259
|0.10
|1.7603
|0.0000
|1.7563
|518
|2006.01.18 21:12
|close
|259
|0.10
|1.7593
|0.0000
|1.7563
|10.00
|7879.10
|519
|2006.01.18 21:12
|sell
|260
|0.10
|1.7590
|0.0000
|1.7550
|520
|2006.01.18 22:28
|sell
|261
|0.20
|1.7638
|0.0000
|1.7598
|521
|2006.01.18 22:48
|close
|261
|0.20
|1.7618
|0.0000
|1.7598
|40.00
|7919.10
|522
|2006.01.18 22:48
|close
|260
|0.10
|1.7621
|0.0000
|1.7550
|-31.00
|7888.10
|523
|2006.01.18 22:49
|sell
|262
|0.10
|1.7614
|0.0000
|1.7574
|524
|2006.01.18 23:15
|close
|262
|0.10
|1.7603
|0.0000
|1.7574
|11.00
|7899.10
|525
|2006.01.18 23:15
|sell
|263
|0.10
|1.7598
|0.0000
|1.7558
|526
|2006.01.19 02:19
|sell
|264
|0.20
|1.7638
|0.0000
|1.7598
|527
|2006.01.19 03:10
|close
|264
|0.20
|1.7621
|0.0000
|1.7598
|34.00
|7933.10
|528
|2006.01.19 03:11
|close
|263
|0.10
|1.7624
|0.0000
|1.7558
|-25.90
|7907.20
|529
|2006.01.19 03:11
|sell
|265
|0.10
|1.7618
|0.0000
|1.7578
|530
|2006.01.19 05:04
|close
|265
|0.10
|1.7607
|0.0000
|1.7578
|11.00
|7918.20
|531
|2006.01.19 05:05
|sell
|266
|0.10
|1.7602
|0.0000
|1.7562
|532
|2006.01.19 08:46
|close
|266
|0.10
|1.7591
|0.0000
|1.7562
|11.00
|7929.20
|533
|2006.01.19 08:46
|sell
|267
|0.10
|1.7585
|0.0000
|1.7545
|534
|2006.01.19 08:51
|close
|267
|0.10
|1.7574
|0.0000
|1.7545
|11.00
|7940.20
|535
|2006.01.19 08:52
|sell
|268
|0.10
|1.7571
|0.0000
|1.7531
|536
|2006.01.19 08:56
|close
|268
|0.10
|1.7558
|0.0000
|1.7531
|13.00
|7953.20
|537
|2006.01.19 08:56
|sell
|269
|0.10
|1.7556
|0.0000
|1.7516
|538
|2006.01.19 09:00
|close
|269
|0.10
|1.7542
|0.0000
|1.7516
|14.00
|7967.20
|539
|2006.01.19 09:00
|sell
|270
|0.10
|1.7552
|0.0000
|1.7512
|540
|2006.01.19 09:01
|close
|270
|0.10
|1.7542
|0.0000
|1.7512
|10.00
|7977.20
|541
|2006.01.19 09:01
|sell
|271
|0.10
|1.7536
|0.0000
|1.7496
|542
|2006.01.19 09:07
|sell
|272
|0.20
|1.7581
|0.0000
|1.7541
|543
|2006.01.19 09:07
|close
|272
|0.20
|1.7555
|0.0000
|1.7541
|52.00
|8029.20
|544
|2006.01.19 09:08
|close
|271
|0.10
|1.7554
|0.0000
|1.7496
|-18.00
|8011.20
|545
|2006.01.19 09:08
|sell
|273
|0.10
|1.7575
|0.0000
|1.7535
|546
|2006.01.19 09:09
|close
|273
|0.10
|1.7558
|0.0000
|1.7535
|17.00
|8028.20
|547
|2006.01.19 09:09
|sell
|274
|0.10
|1.7553
|0.0000
|1.7513
|548
|2006.01.19 09:11
|sell
|275
|0.20
|1.7603
|0.0000
|1.7563
|549
|2006.01.19 09:38
|close
|275
|0.20
|1.7583
|0.0000
|1.7563
|40.00
|8068.20
|550
|2006.01.19 09:38
|close
|274
|0.10
|1.7580
|0.0000
|1.7513
|-27.00
|8041.20
|551
|2006.01.19 09:38
|sell
|276
|0.10
|1.7569
|0.0000
|1.7529
|552
|2006.01.19 09:59
|sell
|277
|0.20
|1.7611
|0.0000
|1.7571
|553
|2006.01.19 10:00
|close
|277
|0.20
|1.7591
|0.0000
|1.7571
|40.00
|8081.20
|554
|2006.01.19 10:00
|close
|276
|0.10
|1.7593
|0.0000
|1.7529
|-24.00
|8057.20
|555
|2006.01.19 10:00
|sell
|278
|0.10
|1.7579
|0.0000
|1.7539
|556
|2006.01.19 10:07
|sell
|279
|0.20
|1.7620
|0.0000
|1.7580
|557
|2006.01.19 10:48
|close
|279
|0.20
|1.7602
|0.0000
|1.7580
|36.00
|8093.20
|558
|2006.01.19 10:48
|close
|278
|0.10
|1.7610
|0.0000
|1.7539
|-31.00
|8062.20
|559
|2006.01.19 10:48
|sell
|280
|0.10
|1.7605
|0.0000
|1.7565
|560
|2006.01.19 10:58
|close
|280
|0.10
|1.7589
|0.0000
|1.7565
|16.00
|8078.20
|561
|2006.01.19 10:58
|sell
|281
|0.10
|1.7584
|0.0000
|1.7544
|562
|2006.01.19 11:54
|close
|281
|0.10
|1.7573
|0.0000
|1.7544
|11.00
|8089.20
|563
|2006.01.19 11:55
|sell
|282
|0.10
|1.7570
|0.0000
|1.7530
|564
|2006.01.19 12:30
|close
|282
|0.10
|1.7559
|0.0000
|1.7530
|11.00
|8100.20
|565
|2006.01.19 12:30
|sell
|283
|0.10
|1.7556
|0.0000
|1.7516
|566
|2006.01.19 12:51
|close
|283
|0.10
|1.7540
|0.0000
|1.7516
|16.00
|8116.20
|567
|2006.01.19 12:51
|sell
|284
|0.10
|1.7535
|0.0000
|1.7495
|568
|2006.01.19 14:04
|sell
|285
|0.20
|1.7575
|0.0000
|1.7535
|569
|2006.01.19 14:53
|close
|285
|0.20
|1.7557
|0.0000
|1.7535
|36.00
|8152.20
|570
|2006.01.19 14:53
|close
|284
|0.10
|1.7558
|0.0000
|1.7495
|-23.00
|8129.20
|571
|2006.01.19 14:53
|sell
|286
|0.10
|1.7556
|0.0000
|1.7516
|572
|2006.01.19 17:57
|sell
|287
|0.20
|1.7618
|0.0000
|1.7578
|573
|2006.01.19 17:59
|close
|287
|0.20
|1.7589
|0.0000
|1.7578
|58.00
|8187.20
|574
|2006.01.19 17:59
|close
|286
|0.10
|1.7605
|0.0000
|1.7516
|-49.00
|8138.20
|575
|2006.01.19 17:59
|sell
|288
|0.10
|1.7603
|0.0000
|1.7563
|576
|2006.01.19 18:00
|close
|288
|0.10
|1.7588
|0.0000
|1.7563
|15.00
|8153.20
|577
|2006.01.19 18:00
|sell
|289
|0.10
|1.7583
|0.0000
|1.7543
|578
|2006.01.19 18:01
|sell
|290
|0.20
|1.7623
|0.0000
|1.7583
|579
|2006.01.19 18:22
|t/p
|290
|0.20
|1.7583
|0.0000
|1.7583
|80.00
|8233.20
|580
|2006.01.19 18:22
|close
|289
|0.10
|1.7582
|0.0000
|1.7543
|1.00
|8234.20
|581
|2006.01.19 18:23
|sell
|291
|0.10
|1.7569
|0.0000
|1.7529
|582
|2006.01.19 19:49
|close
|291
|0.10
|1.7556
|0.0000
|1.7529
|13.00
|8247.20
|583
|2006.01.19 19:50
|sell
|292
|0.10
|1.7555
|0.0000
|1.7515
|584
|2006.01.19 19:55
|sell
|293
|0.20
|1.7606
|0.0000
|1.7566
|585
|2006.01.19 19:56
|close
|293
|0.20
|1.7581
|0.0000
|1.7566
|50.00
|8297.20
|586
|2006.01.19 19:56
|close
|292
|0.10
|1.7583
|0.0000
|1.7515
|-28.00
|8269.20
|587
|2006.01.19 19:56
|sell
|294
|0.10
|1.7567
|0.0000
|1.7527
|588
|2006.01.19 19:59
|close
|294
|0.10
|1.7556
|0.0000
|1.7527
|11.00
|8280.20
|589
|2006.01.19 19:59
|sell
|295
|0.10
|1.7579
|0.0000
|1.7539
|590
|2006.01.20 00:36
|close
|295
|0.10
|1.7564
|0.0000
|1.7539
|15.10
|8295.30
|591
|2006.01.20 00:36
|sell
|296
|0.10
|1.7564
|0.0000
|1.7524
|592
|2006.01.20 08:22
|close
|296
|0.10
|1.7554
|0.0000
|1.7524
|10.00
|8305.30
|593
|2006.01.20 08:22
|sell
|297
|0.10
|1.7549
|0.0000
|1.7509
|594
|2006.01.20 09:37
|sell
|298
|0.20
|1.7590
|0.0000
|1.7550
|595
|2006.01.20 10:02
|close
|298
|0.20
|1.7573
|0.0000
|1.7550
|34.00
|8339.30
|596
|2006.01.20 10:02
|close
|297
|0.10
|1.7571
|0.0000
|1.7509
|-22.00
|8317.30
|597
|2006.01.20 10:02
|sell
|299
|0.10
|1.7566
|0.0000
|1.7526
|598
|2006.01.20 10:31
|close
|299
|0.10
|1.7555
|0.0000
|1.7526
|11.00
|8328.30
|599
|2006.01.20 10:31
|sell
|300
|0.10
|1.7552
|0.0000
|1.7512
|600
|2006.01.20 12:49
|sell
|301
|0.20
|1.7592
|0.0000
|1.7552
|601
|2006.01.20 13:32
|sell
|302
|0.40
|1.7638
|0.0000
|1.7598
|602
|2006.01.20 13:57
|close
|302
|0.40
|1.7601
|0.0000
|1.7598
|148.00
|8476.30
|603
|2006.01.20 13:57
|close
|301
|0.20
|1.7611
|0.0000
|1.7552
|-38.00
|8438.30
|604
|2006.01.20 13:57
|close
|300
|0.10
|1.7612
|0.0000
|1.7512
|-60.00
|8378.30
|605
|2006.01.20 13:58
|buy
|303
|0.10
|1.7608
|0.0000
|1.7648
|606
|2006.01.20 14:00
|close
|303
|0.10
|1.7622
|0.0000
|1.7648
|14.00
|8392.30
|607
|2006.01.20 14:00
|buy
|304
|0.10
|1.7628
|0.0000
|1.7668
|608
|2006.01.20 14:12
|buy
|305
|0.20
|1.7588
|0.0000
|1.7628
|609
|2006.01.20 15:55
|close
|305
|0.20
|1.7607
|0.0000
|1.7628
|38.00
|8430.30
|610
|2006.01.20 15:56
|close
|304
|0.10
|1.7602
|0.0000
|1.7668
|-26.00
|8404.30
|611
|2006.01.20 15:56
|buy
|306
|0.10
|1.7612
|0.0000
|1.7652
|612
|2006.01.20 15:56
|close
|306
|0.10
|1.7622
|0.0000
|1.7652
|10.00
|8414.30
|613
|2006.01.20 15:56
|buy
|307
|0.10
|1.7612
|0.0000
|1.7652
|614
|2006.01.20 15:57
|close
|307
|0.10
|1.7639
|0.0000
|1.7652
|27.00
|8441.30
|615
|2006.01.20 15:57
|buy
|308
|0.10
|1.7642
|0.0000
|1.7682
|616
|2006.01.20 15:59
|buy
|309
|0.20
|1.7596
|0.0000
|1.7636
|617
|2006.01.20 15:59
|t/p
|309
|0.20
|1.7636
|0.0000
|1.7636
|80.00
|8521.30
|618
|2006.01.20 15:59
|close
|308
|0.10
|1.7644
|0.0000
|1.7682
|2.00
|8523.30
|619
|2006.01.20 16:00
|buy
|310
|0.10
|1.7649
|0.0000
|1.7689
|620
|2006.01.20 17:26
|close
|310
|0.10
|1.7659
|0.0000
|1.7689
|10.00
|8533.30
|621
|2006.01.20 17:26
|buy
|311
|0.10
|1.7665
|0.0000
|1.7705
|622
|2006.01.20 20:45
|close
|311
|0.10
|1.7678
|0.0000
|1.7705
|13.00
|8546.30
|623
|2006.01.20 20:46
|buy
|312
|0.10
|1.7662
|0.0000
|1.7702
|624
|2006.01.20 20:47
|close
|312
|0.10
|1.7676
|0.0000
|1.7702
|14.00
|8560.30
|625
|2006.01.20 20:48
|buy
|313
|0.10
|1.7682
|0.0000
|1.7722
|626
|2006.01.20 21:21
|close
|313
|0.10
|1.7694
|0.0000
|1.7722
|12.00
|8572.30
|627
|2006.01.20 21:22
|buy
|314
|0.10
|1.7700
|0.0000
|1.7740
|628
|2006.01.20 21:26
|close
|314
|0.10
|1.7712
|0.0000
|1.7740
|12.00
|8584.30
|629
|2006.01.20 21:26
|buy
|315
|0.10
|1.7715
|0.0000
|1.7755
|630
|2006.01.20 21:50
|buy
|316
|0.20
|1.7673
|0.0000
|1.7713
|631
|2006.01.20 23:59
|close
|316
|0.20
|1.7704
|0.0000
|1.7713
|62.00
|8646.30
|632
|2006.01.20 23:59
|close
|315
|0.10
|1.7703
|0.0000
|1.7755
|-12.00
|8634.30
|633
|2006.01.20 23:59
|buy
|317
|0.10
|1.7713
|0.0000
|1.7753
|634
|2006.01.23 00:15
|close
|317
|0.10
|1.7723
|0.0000
|1.7753
|9.70
|8644.00
|635
|2006.01.23 00:16
|buy
|318
|0.10
|1.7722
|0.0000
|1.7762
|636
|2006.01.23 00:20
|close
|318
|0.10
|1.7736
|0.0000
|1.7762
|14.00
|8658.00
|637
|2006.01.23 00:20
|buy
|319
|0.10
|1.7734
|0.0000
|1.7774
|638
|2006.01.23 00:35
|close
|319
|0.10
|1.7750
|0.0000
|1.7774
|16.00
|8674.00
|639
|2006.01.23 00:36
|buy
|320
|0.10
|1.7756
|0.0000
|1.7796
|640
|2006.01.23 01:16
|close
|320
|0.10
|1.7786
|0.0000
|1.7796
|30.00
|8704.00
|641
|2006.01.23 01:16
|buy
|321
|0.10
|1.7787
|0.0000
|1.7827
|642
|2006.01.23 01:26
|close
|321
|0.10
|1.7798
|0.0000
|1.7827
|11.00
|8715.00
|643
|2006.01.23 01:27
|buy
|322
|0.10
|1.7801
|0.0000
|1.7841
|644
|2006.01.23 01:42
|buy
|323
|0.20
|1.7751
|0.0000
|1.7791
|645
|2006.01.23 03:59
|t/p
|323
|0.20
|1.7791
|0.0000
|1.7791
|80.00
|8795.00
|646
|2006.01.23 03:59
|close
|322
|0.10
|1.7797
|0.0000
|1.7841
|-4.00
|8791.00
|647
|2006.01.23 04:00
|buy
|324
|0.10
|1.7802
|0.0000
|1.7842
|648
|2006.01.23 04:31
|close
|324
|0.10
|1.7813
|0.0000
|1.7842
|11.00
|8802.00
|649
|2006.01.23 04:31
|buy
|325
|0.10
|1.7816
|0.0000
|1.7856
|650
|2006.01.23 05:23
|close
|325
|0.10
|1.7826
|0.0000
|1.7856
|10.00
|8812.00
|651
|2006.01.23 05:24
|buy
|326
|0.10
|1.7828
|0.0000
|1.7868
|652
|2006.01.23 07:04
|buy
|327
|0.20
|1.7784
|0.0000
|1.7824
|653
|2006.01.23 07:40
|close
|327
|0.20
|1.7804
|0.0000
|1.7824
|40.00
|8852.00
|654
|2006.01.23 07:40
|close
|326
|0.10
|1.7803
|0.0000
|1.7868
|-25.00
|8827.00
|655
|2006.01.23 07:40
|buy
|328
|0.10
|1.7809
|0.0000
|1.7849
|656
|2006.01.23 08:00
|buy
|329
|0.20
|1.7751
|0.0000
|1.7791
|657
|2006.01.23 08:00
|close
|329
|0.20
|1.7774
|0.0000
|1.7791
|46.00
|8873.00
|658
|2006.01.23 08:00
|close
|328
|0.10
|1.7766
|0.0000
|1.7849
|-43.00
|8830.00
|659
|2006.01.23 08:00
|buy
|330
|0.10
|1.7760
|0.0000
|1.7800
|660
|2006.01.23 08:00
|close
|330
|0.10
|1.7773
|0.0000
|1.7800
|13.00
|8843.00
|661
|2006.01.23 08:00
|buy
|331
|0.10
|1.7788
|0.0000
|1.7828
|662
|2006.01.23 08:09
|close
|331
|0.10
|1.7802
|0.0000
|1.7828
|14.00
|8857.00
|663
|2006.01.23 08:09
|buy
|332
|0.10
|1.7751
|0.0000
|1.7791
|664
|2006.01.23 08:10
|t/p
|332
|0.10
|1.7791
|0.0000
|1.7791
|40.00
|8897.00
|665
|2006.01.23 08:10
|buy
|333
|0.10
|1.7806
|0.0000
|1.7846
|666
|2006.01.23 09:17
|close
|333
|0.10
|1.7816
|0.0000
|1.7846
|10.00
|8907.00
|667
|2006.01.23 09:18
|buy
|334
|0.10
|1.7819
|0.0000
|1.7859
|668
|2006.01.23 12:15
|close
|334
|0.10
|1.7830
|0.0000
|1.7859
|11.00
|8918.00
|669
|2006.01.23 12:16
|buy
|335
|0.10
|1.7833
|0.0000
|1.7873
|670
|2006.01.23 13:01
|close
|335
|0.10
|1.7847
|0.0000
|1.7873
|14.00
|8932.00
|671
|2006.01.23 13:01
|buy
|336
|0.10
|1.7849
|0.0000
|1.7889
|672
|2006.01.23 13:11
|close
|336
|0.10
|1.7859
|0.0000
|1.7889
|10.00
|8942.00
|673
|2006.01.23 13:12
|buy
|337
|0.10
|1.7864
|0.0000
|1.7904
|674
|2006.01.23 13:52
|buy
|338
|0.20
|1.7821
|0.0000
|1.7861
|675
|2006.01.23 15:40
|close
|338
|0.20
|1.7842
|0.0000
|1.7861
|42.00
|8984.00
|676
|2006.01.23 15:40
|close
|337
|0.10
|1.7831
|0.0000
|1.7904
|-33.00
|8951.00
|677
|2006.01.23 15:40
|buy
|339
|0.10
|1.7834
|0.0000
|1.7874
|678
|2006.01.23 15:44
|close
|339
|0.10
|1.7848
|0.0000
|1.7874
|14.00
|8965.00
|679
|2006.01.23 15:44
|buy
|340
|0.10
|1.7846
|0.0000
|1.7886
|680
|2006.01.23 15:46
|close
|340
|0.10
|1.7858
|0.0000
|1.7886
|12.00
|8977.00
|681
|2006.01.23 15:46
|buy
|341
|0.10
|1.7871
|0.0000
|1.7911
|682
|2006.01.24 03:45
|close
|341
|0.10
|1.7881
|0.0000
|1.7911
|9.70
|8986.70
|683
|2006.01.24 03:45
|buy
|342
|0.10
|1.7884
|0.0000
|1.7924
|684
|2006.01.24 06:33
|buy
|343
|0.20
|1.7842
|0.0000
|1.7882
|685
|2006.01.24 07:24
|close
|343
|0.20
|1.7861
|0.0000
|1.7882
|38.00
|9024.70
|686
|2006.01.24 07:24
|close
|342
|0.10
|1.7863
|0.0000
|1.7924
|-21.00
|9003.70
|687
|2006.01.24 07:24
|buy
|344
|0.10
|1.7868
|0.0000
|1.7908
|688
|2006.01.24 08:05
|buy
|345
|0.20
|1.7826
|0.0000
|1.7866
|689
|2006.01.24 08:06
|close
|345
|0.20
|1.7845
|0.0000
|1.7866
|38.00
|9041.70
|690
|2006.01.24 08:06
|close
|344
|0.10
|1.7846
|0.0000
|1.7908
|-22.00
|9019.70
|691
|2006.01.24 08:06
|buy
|346
|0.10
|1.7851
|0.0000
|1.7891
|692
|2006.01.24 08:34
|close
|346
|0.10
|1.7861
|0.0000
|1.7891
|10.00
|9029.70
|693
|2006.01.24 08:35
|buy
|347
|0.10
|1.7864
|0.0000
|1.7904
|694
|2006.01.24 10:28
|buy
|348
|0.20
|1.7812
|0.0000
|1.7852
|695
|2006.01.24 11:07
|close
|348
|0.20
|1.7833
|0.0000
|1.7852
|42.00
|9071.70
|696
|2006.01.24 11:07
|close
|347
|0.10
|1.7832
|0.0000
|1.7904
|-32.00
|9039.70
|697
|2006.01.24 11:07
|sell
|349
|0.10
|1.7833
|0.0000
|1.7793
|698
|2006.01.24 16:25
|sell
|350
|0.20
|1.7873
|0.0000
|1.7833
|699
|2006.01.24 17:17
|close
|350
|0.20
|1.7856
|0.0000
|1.7833
|34.00
|9073.70
|700
|2006.01.24 17:18
|close
|349
|0.10
|1.7858
|0.0000
|1.7793
|-25.00
|9048.70
|701
|2006.01.24 17:18
|buy
|351
|0.10
|1.7859
|0.0000
|1.7899
|702
|2006.01.24 19:08
|close
|351
|0.10
|1.7878
|0.0000
|1.7899
|19.00
|9067.70
|703
|2006.01.24 19:08
|buy
|352
|0.10
|1.7881
|0.0000
|1.7921
|704
|2006.01.24 19:30
|close
|352
|0.10
|1.7892
|0.0000
|1.7921
|11.00
|9078.70
|705
|2006.01.24 19:30
|buy
|353
|0.10
|1.7897
|0.0000
|1.7937
|706
|2006.01.24 22:13
|buy
|354
|0.20
|1.7854
|0.0000
|1.7894
|707
|2006.01.24 22:17
|close
|354
|0.20
|1.7874
|0.0000
|1.7894
|40.00
|9118.70
|708
|2006.01.24 22:17
|close
|353
|0.10
|1.7873
|0.0000
|1.7937
|-24.00
|9094.70
|709
|2006.01.24 22:17
|buy
|355
|0.10
|1.7879
|0.0000
|1.7919
|710
|2006.01.24 22:17
|buy
|356
|0.20
|1.7839
|0.0000
|1.7879
|711
|2006.01.24 22:22
|close
|356
|0.20
|1.7862
|0.0000
|1.7879
|46.00
|9140.70
|712
|2006.01.24 22:23
|close
|355
|0.10
|1.7855
|0.0000
|1.7919
|-24.00
|9116.70
|713
|2006.01.24 22:23
|sell
|357
|0.10
|1.7858
|0.0000
|1.7818
|714
|2006.01.24 22:33
|close
|357
|0.10
|1.7848
|0.0000
|1.7818
|10.00
|9126.70
|715
|2006.01.24 22:33
|sell
|358
|0.10
|1.7853
|0.0000
|1.7813
|716
|2006.01.24 22:35
|close
|358
|0.10
|1.7841
|0.0000
|1.7813
|12.00
|9138.70
|717
|2006.01.24 22:35
|sell
|359
|0.10
|1.7849
|0.0000
|1.7809
|718
|2006.01.24 22:41
|close
|359
|0.10
|1.7835
|0.0000
|1.7809
|14.00
|9152.70
|719
|2006.01.24 22:43
|sell
|360
|0.10
|1.7832
|0.0000
|1.7792
|720
|2006.01.24 22:49
|sell
|361
|0.20
|1.7872
|0.0000
|1.7832
|721
|2006.01.24 23:56
|close
|361
|0.20
|1.7851
|0.0000
|1.7832
|42.00
|9194.70
|722
|2006.01.24 23:57
|close
|360
|0.10
|1.7853
|0.0000
|1.7792
|-21.00
|9173.70
|723
|2006.01.24 23:57
|sell
|362
|0.10
|1.7855
|0.0000
|1.7815
|724
|2006.01.25 02:07
|close
|362
|0.10
|1.7832
|0.0000
|1.7815
|23.30
|9197.00
|725
|2006.01.25 02:08
|sell
|363
|0.10
|1.7830
|0.0000
|1.7790
|726
|2006.01.25 08:06
|sell
|364
|0.20
|1.7870
|0.0000
|1.7830
|727
|2006.01.25 08:08
|close
|364
|0.20
|1.7853
|0.0000
|1.7830
|34.00
|9231.00
|728
|2006.01.25 08:08
|close
|363
|0.10
|1.7855
|0.0000
|1.7790
|-25.00
|9206.00
|729
|2006.01.25 08:08
|sell
|365
|0.10
|1.7848
|0.0000
|1.7808
|730
|2006.01.25 08:34
|close
|365
|0.10
|1.7835
|0.0000
|1.7808
|13.00
|9219.00
|731
|2006.01.25 08:34
|sell
|366
|0.10
|1.7832
|0.0000
|1.7792
|732
|2006.01.25 10:49
|sell
|367
|0.20
|1.7876
|0.0000
|1.7836
|733
|2006.01.25 10:52
|close
|367
|0.20
|1.7855
|0.0000
|1.7836
|42.00
|9261.00
|734
|2006.01.25 10:52
|close
|366
|0.10
|1.7856
|0.0000
|1.7792
|-24.00
|9237.00
|735
|2006.01.25 10:52
|sell
|368
|0.10
|1.7860
|0.0000
|1.7820
|736
|2006.01.25 11:03
|sell
|369
|0.20
|1.7904
|0.0000
|1.7864
|737
|2006.01.25 13:52
|close
|369
|0.20
|1.7877
|0.0000
|1.7864
|54.00
|9291.00
|738
|2006.01.25 13:52
|close
|368
|0.10
|1.7878
|0.0000
|1.7820
|-18.00
|9273.00
|739
|2006.01.25 13:52
|sell
|370
|0.10
|1.7878
|0.0000
|1.7838
|740
|2006.01.25 14:39
|sell
|371
|0.20
|1.7918
|0.0000
|1.7878
|741
|2006.01.25 15:54
|close
|371
|0.20
|1.7897
|0.0000
|1.7878
|42.00
|9315.00
|742
|2006.01.25 15:54
|close
|370
|0.10
|1.7890
|0.0000
|1.7838
|-12.00
|9303.00
|743
|2006.01.25 15:55
|sell
|372
|0.10
|1.7888
|0.0000
|1.7848
|744
|2006.01.25 16:20
|close
|372
|0.10
|1.7877
|0.0000
|1.7848
|11.00
|9314.00
|745
|2006.01.25 16:20
|sell
|373
|0.10
|1.7874
|0.0000
|1.7834
|746
|2006.01.25 17:47
|close
|373
|0.10
|1.7861
|0.0000
|1.7834
|13.00
|9327.00
|747
|2006.01.25 17:47
|sell
|374
|0.10
|1.7856
|0.0000
|1.7816
|748
|2006.01.25 20:41
|close
|374
|0.10
|1.7845
|0.0000
|1.7816
|11.00
|9338.00
|749
|2006.01.25 20:41
|sell
|375
|0.10
|1.7842
|0.0000
|1.7802
|750
|2006.01.26 01:39
|close
|375
|0.10
|1.7831
|0.0000
|1.7802
|11.10
|9349.10
|751
|2006.01.26 01:40
|sell
|376
|0.10
|1.7828
|0.0000
|1.7788
|752
|2006.01.26 10:34
|sell
|377
|0.20
|1.7868
|0.0000
|1.7828
|753
|2006.01.26 12:23
|close
|377
|0.20
|1.7850
|0.0000
|1.7828
|36.00
|9385.10
|754
|2006.01.26 12:23
|close
|376
|0.10
|1.7851
|0.0000
|1.7788
|-23.00
|9362.10
|755
|2006.01.26 12:23
|sell
|378
|0.10
|1.7849
|0.0000
|1.7809
|756
|2006.01.26 13:21
|close
|378
|0.10
|1.7836
|0.0000
|1.7809
|13.00
|9375.10
|757
|2006.01.26 13:21
|sell
|379
|0.10
|1.7833
|0.0000
|1.7793
|758
|2006.01.26 14:08
|sell
|380
|0.20
|1.7873
|0.0000
|1.7833
|759
|2006.01.26 16:15
|close
|380
|0.20
|1.7855
|0.0000
|1.7833
|36.00
|9411.10
|760
|2006.01.26 16:15
|close
|379
|0.10
|1.7854
|0.0000
|1.7793
|-21.00
|9390.10
|761
|2006.01.26 16:16
|sell
|381
|0.10
|1.7848
|0.0000
|1.7808
|762
|2006.01.26 17:17
|close
|381
|0.10
|1.7836
|0.0000
|1.7808
|12.00
|9402.10
|763
|2006.01.26 17:17
|sell
|382
|0.10
|1.7830
|0.0000
|1.7790
|764
|2006.01.26 18:07
|sell
|383
|0.20
|1.7870
|0.0000
|1.7830
|765
|2006.01.26 19:55
|close
|383
|0.20
|1.7851
|0.0000
|1.7830
|38.00
|9440.10
|766
|2006.01.26 19:56
|close
|382
|0.10
|1.7852
|0.0000
|1.7790
|-22.00
|9418.10
|767
|2006.01.26 19:56
|sell
|384
|0.10
|1.7842
|0.0000
|1.7802
|768
|2006.01.26 20:00
|close
|384
|0.10
|1.7825
|0.0000
|1.7802
|17.00
|9435.10
|769
|2006.01.26 20:00
|sell
|385
|0.10
|1.7819
|0.0000
|1.7779
|770
|2006.01.26 20:10
|close
|385
|0.10
|1.7806
|0.0000
|1.7779
|13.00
|9448.10
|771
|2006.01.26 20:10
|sell
|386
|0.10
|1.7799
|0.0000
|1.7759
|772
|2006.01.26 21:11
|close
|386
|0.10
|1.7780
|0.0000
|1.7759
|19.00
|9467.10
|773
|2006.01.26 21:11
|sell
|387
|0.10
|1.7777
|0.0000
|1.7737
|774
|2006.01.26 21:58
|sell
|388
|0.20
|1.7819
|0.0000
|1.7779
|775
|2006.01.26 23:56
|close
|388
|0.20
|1.7801
|0.0000
|1.7779
|36.00
|9503.10
|776
|2006.01.26 23:56
|close
|387
|0.10
|1.7804
|0.0000
|1.7737
|-27.00
|9476.10
|777
|2006.01.26 23:56
|sell
|389
|0.10
|1.7798
|0.0000
|1.7758
|778
|2006.01.27 00:09
|close
|389
|0.10
|1.7788
|0.0000
|1.7758
|10.10
|9486.20
|779
|2006.01.27 00:15
|sell
|390
|0.10
|1.7783
|0.0000
|1.7743
|780
|2006.01.27 12:53
|close
|390
|0.10
|1.7771
|0.0000
|1.7743
|12.00
|9498.20
|781
|2006.01.27 12:53
|sell
|391
|0.10
|1.7774
|0.0000
|1.7734
|782
|2006.01.27 12:54
|close
|391
|0.10
|1.7763
|0.0000
|1.7734
|11.00
|9509.20
|783
|2006.01.27 12:54
|sell
|392
|0.10
|1.7761
|0.0000
|1.7721
|784
|2006.01.27 13:02
|sell
|393
|0.20
|1.7803
|0.0000
|1.7763
|785
|2006.01.27 13:03
|close
|393
|0.20
|1.7778
|0.0000
|1.7763
|50.00
|9559.20
|786
|2006.01.27 13:04
|close
|392
|0.10
|1.7783
|0.0000
|1.7721
|-22.00
|9537.20
|787
|2006.01.27 13:04
|sell
|394
|0.10
|1.7776
|0.0000
|1.7736
|788
|2006.01.27 13:11
|close
|394
|0.10
|1.7760
|0.0000
|1.7736
|16.00
|9553.20
|789
|2006.01.27 13:11
|sell
|395
|0.10
|1.7758
|0.0000
|1.7718
|790
|2006.01.27 13:28
|sell
|396
|0.20
|1.7799
|0.0000
|1.7759
|791
|2006.01.27 13:44
|sell
|397
|0.40
|1.7841
|0.0000
|1.7801
|792
|2006.01.27 16:45
|close
|397
|0.40
|1.7806
|0.0000
|1.7801
|140.00
|9693.20
|793
|2006.01.27 16:46
|close
|396
|0.20
|1.7823
|0.0000
|1.7759
|-48.00
|9645.20
|794
|2006.01.27 16:46
|close
|395
|0.10
|1.7826
|0.0000
|1.7718
|-68.00
|9577.20
|795
|2006.01.27 16:46
|sell
|398
|0.10
|1.7827
|0.0000
|1.7787
|796
|2006.01.27 16:46
|close
|398
|0.10
|1.7813
|0.0000
|1.7787
|14.00
|9591.20
|797
|2006.01.27 16:46
|sell
|399
|0.10
|1.7814
|0.0000
|1.7774
|798
|2006.01.27 16:47
|close
|399
|0.10
|1.7804
|0.0000
|1.7774
|10.00
|9601.20
|799
|2006.01.27 16:47
|sell
|400
|0.10
|1.7803
|0.0000
|1.7763
|800
|2006.01.27 16:48
|close
|400
|0.10
|1.7767
|0.0000
|1.7763
|36.00
|9637.20
|801
|2006.01.27 16:48
|sell
|401
|0.10
|1.7752
|0.0000
|1.7712
|802
|2006.01.27 16:48
|close
|401
|0.10
|1.7730
|0.0000
|1.7712
|22.00
|9659.20
|803
|2006.01.27 16:48
|sell
|402
|0.10
|1.7729
|0.0000
|1.7689
|804
|2006.01.27 16:49
|sell
|403
|0.20
|1.7774
|0.0000
|1.7734
|805
|2006.01.27 16:49
|sell
|404
|0.40
|1.7819
|0.0000
|1.7779
|806
|2006.01.27 16:51
|t/p
|403
|0.20
|1.7734
|0.0000
|1.7734
|80.00
|9739.20
|807
|2006.01.27 16:51
|t/p
|404
|0.40
|1.7779
|0.0000
|1.7779
|160.00
|9899.20
|808
|2006.01.27 16:51
|close
|402
|0.10
|1.7729
|0.0000
|1.7689
|0.00
|9899.20
|809
|2006.01.27 16:51
|sell
|405
|0.10
|1.7743
|0.0000
|1.7703
|810
|2006.01.27 16:53
|close
|405
|0.10
|1.7732
|0.0000
|1.7703
|11.00
|9910.20
|811
|2006.01.27 16:53
|sell
|406
|0.10
|1.7730
|0.0000
|1.7690
|812
|2006.01.27 16:56
|sell
|407
|0.20
|1.7824
|0.0000
|1.7784
|813
|2006.01.27 16:57
|t/p
|407
|0.20
|1.7784
|0.0000
|1.7784
|80.00
|9990.20
|814
|2006.01.27 16:57
|close
|406
|0.10
|1.7780
|0.0000
|1.7690
|-50.00
|9940.20
|815
|2006.01.27 16:57
|sell
|408
|0.10
|1.7768
|0.0000
|1.7728
|816
|2006.01.27 16:57
|close
|408
|0.10
|1.7753
|0.0000
|1.7728
|15.00
|9955.20
|817
|2006.01.27 16:57
|sell
|409
|0.10
|1.7751
|0.0000
|1.7711
|818
|2006.01.27 16:58
|sell
|410
|0.20
|1.7805
|0.0000
|1.7765
|819
|2006.01.27 17:06
|t/p
|410
|0.20
|1.7765
|0.0000
|1.7765
|80.00
|10035.20
|820
|2006.01.27 17:06
|close
|409
|0.10
|1.7738
|0.0000
|1.7711
|13.00
|10048.20
|821
|2006.01.27 17:06
|sell
|411
|0.10
|1.7740
|0.0000
|1.7700
|822
|2006.01.27 17:06
|close
|411
|0.10
|1.7723
|0.0000
|1.7700
|17.00
|10065.20
|823
|2006.01.27 17:07
|sell
|412
|0.10
|1.7721
|0.0000
|1.7681
|824
|2006.01.27 17:07
|sell
|413
|0.20
|1.7770
|0.0000
|1.7730
|825
|2006.01.27 17:10
|close
|413
|0.20
|1.7748
|0.0000
|1.7730
|44.00
|10109.20
|826
|2006.01.27 17:10
|close
|412
|0.10
|1.7741
|0.0000
|1.7681
|-20.00
|10089.20
|827
|2006.01.27 17:10
|sell
|414
|0.10
|1.7734
|0.0000
|1.7694
|828
|2006.01.27 17:12
|close
|414
|0.10
|1.7722
|0.0000
|1.7694
|12.00
|10101.20
|829
|2006.01.27 17:12
|sell
|415
|0.10
|1.7719
|0.0000
|1.7679
|830
|2006.01.27 17:17
|sell
|416
|0.20
|1.7760
|0.0000
|1.7720
|831
|2006.01.27 17:19
|close
|416
|0.20
|1.7739
|0.0000
|1.7720
|42.00
|10143.20
|832
|2006.01.27 17:19
|close
|415
|0.10
|1.7735
|0.0000
|1.7679
|-16.00
|10127.20
|833
|2006.01.27 17:19
|sell
|417
|0.10
|1.7729
|0.0000
|1.7689
|834
|2006.01.27 17:21
|sell
|418
|0.20
|1.7839
|0.0000
|1.7799
|835
|2006.01.27 17:23
|t/p
|418
|0.20
|1.7799
|0.0000
|1.7799
|80.00
|10207.20
|836
|2006.01.27 17:23
|close
|417
|0.10
|1.7791
|0.0000
|1.7689
|-62.00
|10145.20
|837
|2006.01.27 17:23
|sell
|419
|0.10
|1.7784
|0.0000
|1.7744
|838
|2006.01.27 17:24
|close
|419
|0.10
|1.7771
|0.0000
|1.7744
|13.00
|10158.20
|839
|2006.01.27 17:24
|sell
|420
|0.10
|1.7769
|0.0000
|1.7729
|840
|2006.01.27 17:25
|sell
|421
|0.20
|1.7826
|0.0000
|1.7786
|841
|2006.01.27 18:30
|sell
|422
|0.40
|1.7866
|0.0000
|1.7826
|842
|2006.01.27 19:54
|t/p
|422
|0.40
|1.7826
|0.0000
|1.7826
|160.00
|10318.20
|843
|2006.01.27 19:54
|close
|421
|0.20
|1.7822
|0.0000
|1.7786
|8.00
|10326.20
|844
|2006.01.27 19:54
|close
|420
|0.10
|1.7774
|0.0000
|1.7729
|-5.00
|10321.20
|845
|2006.01.27 19:54
|sell
|423
|0.10
|1.7758
|0.0000
|1.7718
|846
|2006.01.27 19:55
|close
|423
|0.10
|1.7731
|0.0000
|1.7718
|27.00
|10348.20
|847
|2006.01.27 19:55
|sell
|424
|0.10
|1.7731
|0.0000
|1.7691
|848
|2006.01.27 19:56
|sell
|425
|0.20
|1.7783
|0.0000
|1.7743
|849
|2006.01.27 19:56
|sell
|426
|0.40
|1.7835
|0.0000
|1.7795
|850
|2006.01.27 19:58
|t/p
|426
|0.40
|1.7795
|0.0000
|1.7795
|160.00
|10508.20
|851
|2006.01.27 19:58
|close
|425
|0.20
|1.7774
|0.0000
|1.7743
|18.00
|10526.20
|852
|2006.01.27 19:58
|close
|424
|0.10
|1.7762
|0.0000
|1.7691
|-31.00
|10495.20
|853
|2006.01.27 19:58
|sell
|427
|0.10
|1.7753
|0.0000
|1.7713
|854
|2006.01.27 19:59
|close
|427
|0.10
|1.7730
|0.0000
|1.7713
|23.00
|10518.20
|855
|2006.01.27 20:00
|sell
|428
|0.10
|1.7725
|0.0000
|1.7685
|856
|2006.01.27 20:00
|close
|428
|0.10
|1.7715
|0.0000
|1.7685
|10.00
|10528.20
|857
|2006.01.27 20:00
|sell
|429
|0.10
|1.7713
|0.0000
|1.7673
|858
|2006.01.27 20:24
|close
|429
|0.10
|1.7703
|0.0000
|1.7673
|10.00
|10538.20
|859
|2006.01.27 20:24
|sell
|430
|0.10
|1.7701
|0.0000
|1.7661
|860
|2006.01.27 20:41
|close
|430
|0.10
|1.7691
|0.0000
|1.7661
|10.00
|10548.20
|861
|2006.01.27 20:41
|sell
|431
|0.10
|1.7688
|0.0000
|1.7648
|862
|2006.01.27 20:44
|close
|431
|0.10
|1.7677
|0.0000
|1.7648
|11.00
|10559.20
|863
|2006.01.27 20:44
|sell
|432
|0.10
|1.7675
|0.0000
|1.7635
|864
|2006.01.27 21:26
|sell
|433
|0.20
|1.7723
|0.0000
|1.7683
|865
|2006.01.27 23:54
|close
|433
|0.20
|1.7686
|0.0000
|1.7683
|74.00
|10633.20
|866
|2006.01.27 23:55
|close
|432
|0.10
|1.7681
|0.0000
|1.7635
|-6.00
|10627.20
|867
|2006.01.27 23:55
|sell
|434
|0.10
|1.7680
|0.0000
|1.7640
|868
|2006.01.27 23:58
|sell
|435
|0.20
|1.7720
|0.0000
|1.7680
|869
|2006.01.27 23:59
|close
|435
|0.20
|1.7681
|0.0000
|1.7680
|78.00
|10705.20
|870
|2006.01.30 00:00
|close
|434
|0.10
|1.7693
|0.0000
|1.7640
|-12.90
|10692.30
|871
|2006.01.30 00:00
|sell
|436
|0.10
|1.7687
|0.0000
|1.7647
|872
|2006.01.30 04:31
|close
|436
|0.10
|1.7676
|0.0000
|1.7647
|11.00
|10703.30
|873
|2006.01.30 04:31
|sell
|437
|0.10
|1.7673
|0.0000
|1.7633
|874
|2006.01.30 04:35
|close
|437
|0.10
|1.7660
|0.0000
|1.7633
|13.00
|10716.30
|875
|2006.01.30 04:36
|sell
|438
|0.10
|1.7659
|0.0000
|1.7619
|876
|2006.01.30 08:26
|close
|438
|0.10
|1.7648
|0.0000
|1.7619
|11.00
|10727.30
|877
|2006.01.30 08:26
|sell
|439
|0.10
|1.7641
|0.0000
|1.7601
|878
|2006.01.30 09:31
|sell
|440
|0.20
|1.7683
|0.0000
|1.7643
|879
|2006.01.30 11:55
|close
|440
|0.20
|1.7665
|0.0000
|1.7643
|36.00
|10763.30
|880
|2006.01.30 11:55
|close
|439
|0.10
|1.7666
|0.0000
|1.7601
|-25.00
|10738.30
|881
|2006.01.30 11:56
|sell
|441
|0.10
|1.7661
|0.0000
|1.7621
|882
|2006.01.30 12:23
|close
|441
|0.10
|1.7651
|0.0000
|1.7621
|10.00
|10748.30
|883
|2006.01.30 12:23
|sell
|442
|0.10
|1.7646
|0.0000
|1.7606
|884
|2006.01.30 13:37
|sell
|443
|0.20
|1.7686
|0.0000
|1.7646
|885
|2006.01.30 15:39
|close
|443
|0.20
|1.7666
|0.0000
|1.7646
|40.00
|10788.30
|886
|2006.01.30 15:39
|close
|442
|0.10
|1.7665
|0.0000
|1.7606
|-19.00
|10769.30
|887
|2006.01.30 15:40
|sell
|444
|0.10
|1.7662
|0.0000
|1.7622
|888
|2006.01.30 17:22
|sell
|445
|0.20
|1.7702
|0.0000
|1.7662
|889
|2006.01.30 19:34
|close
|445
|0.20
|1.7685
|0.0000
|1.7662
|34.00
|10803.30
|890
|2006.01.30 19:34
|close
|444
|0.10
|1.7684
|0.0000
|1.7622
|-22.00
|10781.30
|891
|2006.01.30 19:35
|sell
|446
|0.10
|1.7681
|0.0000
|1.7641
|892
|2006.01.30 20:10
|close
|446
|0.10
|1.7671
|0.0000
|1.7641
|10.00
|10791.30
|893
|2006.01.30 20:10
|sell
|447
|0.10
|1.7647
|0.0000
|1.7607
|894
|2006.01.30 21:31
|sell
|448
|0.20
|1.7687
|0.0000
|1.7647
|895
|2006.01.31 00:10
|close
|448
|0.20
|1.7669
|0.0000
|1.7647
|36.20
|10827.50
|896
|2006.01.31 00:12
|close
|447
|0.10
|1.7672
|0.0000
|1.7607
|-24.90
|10802.60
|897
|2006.01.31 00:12
|sell
|449
|0.10
|1.7667
|0.0000
|1.7627
|898
|2006.01.31 08:31
|sell
|450
|0.20
|1.7707
|0.0000
|1.7667
|899
|2006.01.31 13:10
|sell
|451
|0.40
|1.7747
|0.0000
|1.7707
|900
|2006.01.31 16:05
|close
|451
|0.40
|1.7720
|0.0000
|1.7707
|108.00
|10910.60
|901
|2006.01.31 16:05
|close
|450
|0.20
|1.7721
|0.0000
|1.7667
|-28.00
|10882.60
|902
|2006.01.31 16:05
|close
|449
|0.10
|1.7722
|0.0000
|1.7627
|-55.00
|10827.60
|903
|2006.01.31 16:05
|buy
|452
|0.10
|1.7721
|0.0000
|1.7761
|904
|2006.01.31 16:20
|close
|452
|0.10
|1.7732
|0.0000
|1.7761
|11.00
|10838.60
|905
|2006.01.31 16:20
|buy
|453
|0.10
|1.7737
|0.0000
|1.7777
|906
|2006.01.31 16:30
|close
|453
|0.10
|1.7759
|0.0000
|1.7777
|22.00
|10860.60
|907
|2006.01.31 16:30
|buy
|454
|0.10
|1.7761
|0.0000
|1.7801
|908
|2006.01.31 16:35
|t/p
|454
|0.10
|1.7801
|0.0000
|1.7801
|40.00
|10900.60
|909
|2006.01.31 16:35
|buy
|455
|0.10
|1.7806
|0.0000
|1.7846
|910
|2006.01.31 16:51
|close
|455
|0.10
|1.7816
|0.0000
|1.7846
|10.00
|10910.60
|911
|2006.01.31 16:51
|buy
|456
|0.10
|1.7821
|0.0000
|1.7861
|912
|2006.01.31 17:02
|close
|456
|0.10
|1.7832
|0.0000
|1.7861
|11.00
|10921.60
|913
|2006.01.31 17:03
|buy
|457
|0.10
|1.7837
|0.0000
|1.7877
|914
|2006.01.31 17:47
|close
|457
|0.10
|1.7848
|0.0000
|1.7877
|11.00
|10932.60
|915
|2006.01.31 17:47
|buy
|458
|0.10
|1.7854
|0.0000
|1.7894
|916
|2006.01.31 18:35
|buy
|459
|0.20
|1.7812
|0.0000
|1.7852
|917
|2006.01.31 19:03
|buy
|460
|0.40
|1.7769
|0.0000
|1.7809
|918
|2006.01.31 19:54
|t/p
|460
|0.40
|1.7809
|0.0000
|1.7809
|160.00
|11092.60
|919
|2006.01.31 19:54
|close
|459
|0.20
|1.7831
|0.0000
|1.7852
|38.00
|11130.60
|920
|2006.01.31 19:54
|close
|458
|0.10
|1.7824
|0.0000
|1.7894
|-30.00
|11100.60
|921
|2006.01.31 19:54
|buy
|461
|0.10
|1.7827
|0.0000
|1.7867
|922
|2006.01.31 19:57
|buy
|462
|0.20
|1.7784
|0.0000
|1.7824
|923
|2006.01.31 19:57
|close
|462
|0.20
|1.7812
|0.0000
|1.7824
|56.00
|11156.60
|924
|2006.01.31 19:58
|close
|461
|0.10
|1.7811
|0.0000
|1.7867
|-16.00
|11140.60
|925
|2006.01.31 19:58
|buy
|463
|0.10
|1.7816
|0.0000
|1.7856
|926
|2006.01.31 19:59
|close
|463
|0.10
|1.7831
|0.0000
|1.7856
|15.00
|11155.60
|927
|2006.01.31 19:59
|buy
|464
|0.10
|1.7828
|0.0000
|1.7868
|928
|2006.01.31 20:00
|buy
|465
|0.20
|1.7759
|0.0000
|1.7799
|929
|2006.01.31 20:00
|close
|465
|0.20
|1.7787
|0.0000
|1.7799
|56.00
|11211.60
|930
|2006.01.31 20:00
|close
|464
|0.10
|1.7806
|0.0000
|1.7868
|-22.00
|11189.60
|931
|2006.01.31 20:00
|buy
|466
|0.10
|1.7809
|0.0000
|1.7849
|932
|2006.01.31 20:00
|close
|466
|0.10
|1.7819
|0.0000
|1.7849
|10.00
|11199.60
|933
|2006.01.31 20:01
|buy
|467
|0.10
|1.7826
|0.0000
|1.7866
|934
|2006.01.31 20:03
|buy
|468
|0.20
|1.7784
|0.0000
|1.7824
|935
|2006.01.31 20:04
|close
|468
|0.20
|1.7806
|0.0000
|1.7824
|44.00
|11243.60
|936
|2006.01.31 20:04
|close
|467
|0.10
|1.7805
|0.0000
|1.7866
|-21.00
|11222.60
|937
|2006.01.31 20:04
|buy
|469
|0.10
|1.7810
|0.0000
|1.7850
|938
|2006.01.31 20:04
|close
|469
|0.10
|1.7822
|0.0000
|1.7850
|12.00
|11234.60
|939
|2006.01.31 20:04
|buy
|470
|0.10
|1.7823
|0.0000
|1.7863
|940
|2006.01.31 20:05
|buy
|471
|0.20
|1.7759
|0.0000
|1.7799
|941
|2006.01.31 20:11
|close
|471
|0.20
|1.7786
|0.0000
|1.7799
|54.00
|11288.60
|942
|2006.01.31 20:11
|close
|470
|0.10
|1.7787
|0.0000
|1.7863
|-36.00
|11252.60
|943
|2006.01.31 20:12
|buy
|472
|0.10
|1.7797
|0.0000
|1.7837
|944
|2006.01.31 20:15
|close
|472
|0.10
|1.7827
|0.0000
|1.7837
|30.00
|11282.60
|945
|2006.01.31 20:15
|buy
|473
|0.10
|1.7827
|0.0000
|1.7867
|946
|2006.01.31 20:26
|close
|473
|0.10
|1.7837
|0.0000
|1.7867
|10.00
|11292.60
|947
|2006.01.31 20:26
|buy
|474
|0.10
|1.7840
|0.0000
|1.7880
|948
|2006.01.31 23:58
|buy
|475
|0.20
|1.7796
|0.0000
|1.7836
|949
|2006.01.31 23:58
|close
|475
|0.20
|1.7822
|0.0000
|1.7836
|52.00
|11344.60
|950
|2006.01.31 23:58
|close
|474
|0.10
|1.7821
|0.0000
|1.7880
|-19.00
|11325.60
|951
|2006.01.31 23:59
|buy
|476
|0.10
|1.7826
|0.0000
|1.7866
|952
|2006.02.01 00:00
|buy
|477
|0.20
|1.7772
|0.0000
|1.7812
|953
|2006.02.01 01:38
|close
|477
|0.20
|1.7795
|0.0000
|1.7812
|46.00
|11371.60
|954
|2006.02.01 01:39
|close
|476
|0.10
|1.7794
|0.0000
|1.7866
|-32.90
|11338.70
|955
|2006.02.01 01:39
|buy
|478
|0.10
|1.7797
|0.0000
|1.7837
|956
|2006.02.01 05:13
|close
|478
|0.10
|1.7808
|0.0000
|1.7837
|11.00
|11349.70
|957
|2006.02.01 05:15
|buy
|479
|0.10
|1.7811
|0.0000
|1.7851
|958
|2006.02.01 08:00
|buy
|480
|0.20
|1.7767
|0.0000
|1.7807
|959
|2006.02.01 08:00
|close
|480
|0.20
|1.7789
|0.0000
|1.7807
|44.00
|11393.70
|960
|2006.02.01 08:00
|close
|479
|0.10
|1.7788
|0.0000
|1.7851
|-23.00
|11370.70
|961
|2006.02.01 08:00
|buy
|481
|0.10
|1.7793
|0.0000
|1.7833
|962
|2006.02.01 08:00
|close
|481
|0.10
|1.7804
|0.0000
|1.7833
|11.00
|11381.70
|963
|2006.02.01 08:01
|buy
|482
|0.10
|1.7801
|0.0000
|1.7841
|964
|2006.02.01 09:28
|close
|482
|0.10
|1.7812
|0.0000
|1.7841
|11.00
|11392.70
|965
|2006.02.01 09:28
|buy
|483
|0.10
|1.7813
|0.0000
|1.7853
|966
|2006.02.01 10:45
|buy
|484
|0.20
|1.7773
|0.0000
|1.7813
|967
|2006.02.01 11:39
|close
|484
|0.20
|1.7790
|0.0000
|1.7813
|34.00
|11426.70
|968
|2006.02.01 11:39
|close
|483
|0.10
|1.7787
|0.0000
|1.7853
|-26.00
|11400.70
|969
|2006.02.01 11:39
|buy
|485
|0.10
|1.7790
|0.0000
|1.7830
|970
|2006.02.01 12:00
|buy
|486
|0.20
|1.7731
|0.0000
|1.7771
|971
|2006.02.01 12:00
|close
|486
|0.20
|1.7760
|0.0000
|1.7771
|58.00
|11458.70
|972
|2006.02.01 12:00
|close
|485
|0.10
|1.7759
|0.0000
|1.7830
|-31.00
|11427.70
|973
|2006.02.01 12:00
|sell
|487
|0.10
|1.7760
|0.0000
|1.7720
|974
|2006.02.01 12:01
|close
|487
|0.10
|1.7749
|0.0000
|1.7720
|11.00
|11438.70
|975
|2006.02.01 12:01
|sell
|488
|0.10
|1.7734
|0.0000
|1.7694
|976
|2006.02.01 12:02
|sell
|489
|0.20
|1.7776
|0.0000
|1.7736
|977
|2006.02.01 12:03
|close
|489
|0.20
|1.7749
|0.0000
|1.7736
|54.00
|11492.70
|978
|2006.02.01 12:03
|close
|488
|0.10
|1.7738
|0.0000
|1.7694
|-4.00
|11488.70
|979
|2006.02.01 12:03
|sell
|490
|0.10
|1.7736
|0.0000
|1.7696
|980
|2006.02.01 12:39
|sell
|491
|0.20
|1.7776
|0.0000
|1.7736
|981
|2006.02.01 14:35
|close
|491
|0.20
|1.7757
|0.0000
|1.7736
|38.00
|11526.70
|982
|2006.02.01 14:35
|close
|490
|0.10
|1.7752
|0.0000
|1.7696
|-16.00
|11510.70
|983
|2006.02.01 14:35
|sell
|492
|0.10
|1.7749
|0.0000
|1.7709
|984
|2006.02.01 14:43
|close
|492
|0.10
|1.7738
|0.0000
|1.7709
|11.00
|11521.70
|985
|2006.02.01 14:43
|sell
|493
|0.10
|1.7735
|0.0000
|1.7695
|986
|2006.02.01 16:15
|sell
|494
|0.20
|1.7775
|0.0000
|1.7735
|987
|2006.02.01 18:33
|close
|494
|0.20
|1.7753
|0.0000
|1.7735
|44.00
|11565.70
|988
|2006.02.01 18:33
|close
|493
|0.10
|1.7758
|0.0000
|1.7695
|-23.00
|11542.70
|989
|2006.02.01 18:33
|sell
|495
|0.10
|1.7752
|0.0000
|1.7712
|990
|2006.02.01 22:38
|close
|495
|0.10
|1.7740
|0.0000
|1.7712
|12.00
|11554.70
|991
|2006.02.01 22:38
|sell
|496
|0.10
|1.7735
|0.0000
|1.7695
|992
|2006.02.02 06:21
|close
|496
|0.10
|1.7723
|0.0000
|1.7695
|12.10
|11566.80
|993
|2006.02.02 06:22
|sell
|497
|0.10
|1.7717
|0.0000
|1.7677
|994
|2006.02.02 12:31
|sell
|498
|0.20
|1.7757
|0.0000
|1.7717
|995
|2006.02.02 14:03
|close
|498
|0.20
|1.7740
|0.0000
|1.7717
|34.00
|11600.80
|996
|2006.02.02 14:03
|close
|497
|0.10
|1.7741
|0.0000
|1.7677
|-24.00
|11576.80
|997
|2006.02.02 14:03
|sell
|499
|0.10
|1.7739
|0.0000
|1.7699
|998
|2006.02.02 16:45
|sell
|500
|0.20
|1.7794
|0.0000
|1.7754
|999
|2006.02.02 16:46
|close
|500
|0.20
|1.7763
|0.0000
|1.7754
|62.00
|11638.80
|1000
|2006.02.02 16:46
|close
|499
|0.10
|1.7750
|0.0000
|1.7699
|-11.00
|11627.80
|1001
|2006.02.02 16:46
|buy
|501
|0.10
|1.7752
|0.0000
|1.7792
|1002
|2006.02.02 16:46
|close
|501
|0.10
|1.7787
|0.0000
|1.7792
|35.00
|11662.80
|1003
|2006.02.02 16:46
|buy
|502
|0.10
|1.7781
|0.0000
|1.7821
|1004
|2006.02.02 16:47
|close
|502
|0.10
|1.7798
|0.0000
|1.7821
|17.00
|11679.80
|1005
|2006.02.02 16:47
|buy
|503
|0.10
|1.7798
|0.0000
|1.7838
|1006
|2006.02.02 16:48
|close
|503
|0.10
|1.7812
|0.0000
|1.7838
|14.00
|11693.80
|1007
|2006.02.02 16:48
|buy
|504
|0.10
|1.7804
|0.0000
|1.7844
|1008
|2006.02.02 16:49
|buy
|505
|0.20
|1.7763
|0.0000
|1.7803
|1009
|2006.02.02 16:49
|close
|505
|0.20
|1.7787
|0.0000
|1.7803
|48.00
|11741.80
|1010
|2006.02.02 16:49
|close
|504
|0.10
|1.7777
|0.0000
|1.7844
|-27.00
|11714.80
|1011
|2006.02.02 16:50
|buy
|506
|0.10
|1.7778
|0.0000
|1.7818
|1012
|2006.02.02 16:51
|close
|506
|0.10
|1.7812
|0.0000
|1.7818
|34.00
|11748.80
|1013
|2006.02.02 16:51
|buy
|507
|0.10
|1.7796
|0.0000
|1.7836
|1014
|2006.02.02 16:52
|close
|507
|0.10
|1.7812
|0.0000
|1.7836
|16.00
|11764.80
|1015
|2006.02.02 16:52
|buy
|508
|0.10
|1.7808
|0.0000
|1.7848
|1016
|2006.02.02 16:53
|buy
|509
|0.20
|1.7768
|0.0000
|1.7808
|1017
|2006.02.02 16:53
|close
|509
|0.20
|1.7795
|0.0000
|1.7808
|54.00
|11818.80
|1018
|2006.02.02 16:54
|close
|508
|0.10
|1.7788
|0.0000
|1.7848
|-20.00
|11798.80
|1019
|2006.02.02 16:54
|buy
|510
|0.10
|1.7790
|0.0000
|1.7830
|1020
|2006.02.02 16:54
|close
|510
|0.10
|1.7803
|0.0000
|1.7830
|13.00
|11811.80
|1021
|2006.02.02 16:54
|buy
|511
|0.10
|1.7804
|0.0000
|1.7844
|1022
|2006.02.02 16:57
|buy
|512
|0.20
|1.7764
|0.0000
|1.7804
|1023
|2006.02.02 19:56
|close
|512
|0.20
|1.7785
|0.0000
|1.7804
|42.00
|11853.80
|1024
|2006.02.02 19:56
|close
|511
|0.10
|1.7782
|0.0000
|1.7844
|-22.00
|11831.80
|1025
|2006.02.02 19:56
|buy
|513
|0.10
|1.7787
|0.0000
|1.7827
|1026
|2006.02.02 19:56
|close
|513
|0.10
|1.7797
|0.0000
|1.7827
|10.00
|11841.80
|1027
|2006.02.02 19:56
|buy
|514
|0.10
|1.7791
|0.0000
|1.7831
|1028
|2006.02.02 19:57
|buy
|515
|0.20
|1.7744
|0.0000
|1.7784
|1029
|2006.02.02 19:58
|close
|515
|0.20
|1.7776
|0.0000
|1.7784
|64.00
|11905.80
|1030
|2006.02.02 19:58
|close
|514
|0.10
|1.7767
|0.0000
|1.7831
|-24.00
|11881.80
|1031
|2006.02.02 19:58
|buy
|516
|0.10
|1.7768
|0.0000
|1.7808
|1032
|2006.02.02 19:59
|close
|516
|0.10
|1.7797
|0.0000
|1.7808
|29.00
|11910.80
|1033
|2006.02.02 20:00
|buy
|517
|0.10
|1.7802
|0.0000
|1.7842
|1034
|2006.02.03 09:43
|buy
|518
|0.20
|1.7762
|0.0000
|1.7802
|1035
|2006.02.03 10:38
|close
|518
|0.20
|1.7779
|0.0000
|1.7802
|34.00
|11944.80
|1036
|2006.02.03 10:38
|close
|517
|0.10
|1.7780
|0.0000
|1.7842
|-22.30
|11922.50
|1037
|2006.02.03 10:39
|buy
|519
|0.10
|1.7783
|0.0000
|1.7823
|1038
|2006.02.03 12:10
|buy
|520
|0.20
|1.7743
|0.0000
|1.7783
|1039
|2006.02.03 12:20
|close
|520
|0.20
|1.7760
|0.0000
|1.7783
|34.00
|11956.50
|1040
|2006.02.03 12:21
|close
|519
|0.10
|1.7758
|0.0000
|1.7823
|-25.00
|11931.50
|1041
|2006.02.03 12:21
|buy
|521
|0.10
|1.7786
|0.0000
|1.7826
|1042
|2006.02.03 12:23
|close
|521
|0.10
|1.7802
|0.0000
|1.7826
|16.00
|11947.50
|1043
|2006.02.03 12:23
|buy
|522
|0.10
|1.7796
|0.0000
|1.7836
|1044
|2006.02.03 12:24
|buy
|523
|0.20
|1.7752
|0.0000
|1.7792
|1045
|2006.02.03 12:25
|t/p
|523
|0.20
|1.7792
|0.0000
|1.7792
|80.00
|12027.50
|1046
|2006.02.03 12:25
|close
|522
|0.10
|1.7802
|0.0000
|1.7836
|6.00
|12033.50
|1047
|2006.02.03 12:25
|buy
|524
|0.10
|1.7784
|0.0000
|1.7824
|1048
|2006.02.03 12:27
|close
|524
|0.10
|1.7798
|0.0000
|1.7824
|14.00
|12047.50
|1049
|2006.02.03 12:27
|buy
|525
|0.10
|1.7797
|0.0000
|1.7837
|1050
|2006.02.03 12:35
|buy
|526
|0.20
|1.7757
|0.0000
|1.7797
|1051
|2006.02.03 13:31
|buy
|527
|0.40
|1.7712
|0.0000
|1.7752
|1052
|2006.02.03 13:32
|close
|527
|0.40
|1.7748
|0.0000
|1.7752
|144.00
|12191.50
|1053
|2006.02.03 13:32
|close
|526
|0.20
|1.7739
|0.0000
|1.7797
|-36.00
|12155.50
|1054
|2006.02.03 13:32
|close
|525
|0.10
|1.7732
|0.0000
|1.7837
|-65.00
|12090.50
|1055
|2006.02.03 13:32
|sell
|528
|0.10
|1.7736
|0.0000
|1.7696
|1056
|2006.02.03 13:34
|close
|528
|0.10
|1.7715
|0.0000
|1.7696
|21.00
|12111.50
|1057
|2006.02.03 13:34
|sell
|529
|0.10
|1.7699
|0.0000
|1.7659
|1058
|2006.02.03 13:36
|close
|529
|0.10
|1.7689
|0.0000
|1.7659
|10.00
|12121.50
|1059
|2006.02.03 13:37
|sell
|530
|0.10
|1.7684
|0.0000
|1.7644
|1060
|2006.02.03 13:48
|close
|530
|0.10
|1.7674
|0.0000
|1.7644
|10.00
|12131.50
|1061
|2006.02.03 13:48
|sell
|531
|0.10
|1.7671
|0.0000
|1.7631
|1062
|2006.02.03 14:33
|sell
|532
|0.20
|1.7724
|0.0000
|1.7684
|1063
|2006.02.03 14:34
|close
|532
|0.20
|1.7701
|0.0000
|1.7684
|46.00
|12177.50
|1064
|2006.02.03 14:34
|close
|531
|0.10
|1.7703
|0.0000
|1.7631
|-32.00
|12145.50
|1065
|2006.02.03 14:34
|sell
|533
|0.10
|1.7696
|0.0000
|1.7656
|1066
|2006.02.03 14:36
|sell
|534
|0.20
|1.7736
|0.0000
|1.7696
|1067
|2006.02.03 14:58
|close
|534
|0.20
|1.7711
|0.0000
|1.7696
|50.00
|12195.50
|1068
|2006.02.03 14:58
|close
|533
|0.10
|1.7710
|0.0000
|1.7656
|-14.00
|12181.50
|1069
|2006.02.03 14:58
|sell
|535
|0.10
|1.7708
|0.0000
|1.7668
|1070
|2006.02.03 15:21
|close
|535
|0.10
|1.7696
|0.0000
|1.7668
|12.00
|12193.50
|1071
|2006.02.03 15:21
|sell
|536
|0.10
|1.7691
|0.0000
|1.7651
|1072
|2006.02.03 15:42
|sell
|537
|0.20
|1.7731
|0.0000
|1.7691
|1073
|2006.02.03 15:54
|t/p
|537
|0.20
|1.7691
|0.0000
|1.7691
|80.00
|12273.50
|1074
|2006.02.03 15:54
|close
|536
|0.10
|1.7684
|0.0000
|1.7651
|7.00
|12280.50
|1075
|2006.02.03 15:54
|sell
|538
|0.10
|1.7677
|0.0000
|1.7637
|1076
|2006.02.03 15:56
|sell
|539
|0.20
|1.7718
|0.0000
|1.7678
|1077
|2006.02.03 15:58
|close
|539
|0.20
|1.7692
|0.0000
|1.7678
|52.00
|12332.50
|1078
|2006.02.03 15:58
|close
|538
|0.10
|1.7682
|0.0000
|1.7637
|-5.00
|12327.50
|1079
|2006.02.03 15:58
|sell
|540
|0.10
|1.7680
|0.0000
|1.7640
|1080
|2006.02.03 16:00
|close
|540
|0.10
|1.7670
|0.0000
|1.7640
|10.00
|12337.50
|1081
|2006.02.03 16:00
|sell
|541
|0.10
|1.7663
|0.0000
|1.7623
|1082
|2006.02.03 17:01
|close
|541
|0.10
|1.7653
|0.0000
|1.7623
|10.00
|12347.50
|1083
|2006.02.03 17:01
|sell
|542
|0.10
|1.7650
|0.0000
|1.7610
|1084
|2006.02.03 17:26
|close
|542
|0.10
|1.7633
|0.0000
|1.7610
|17.00
|12364.50
|1085
|2006.02.03 17:26
|sell
|543
|0.10
|1.7620
|0.0000
|1.7580
|1086
|2006.02.03 17:28
|sell
|544
|0.20
|1.7666
|0.0000
|1.7626
|1087
|2006.02.03 17:29
|close
|544
|0.20
|1.7645
|0.0000
|1.7626
|42.00
|12406.50
|1088
|2006.02.03 17:29
|close
|543
|0.10
|1.7647
|0.0000
|1.7580
|-27.00
|12379.50
|1089
|2006.02.03 17:29
|sell
|545
|0.10
|1.7640
|0.0000
|1.7600
|1090
|2006.02.03 17:29
|close
|545
|0.10
|1.7624
|0.0000
|1.7600
|16.00
|12395.50
|1091
|2006.02.03 17:30
|sell
|546
|0.10
|1.7622
|0.0000
|1.7582
|1092
|2006.02.03 17:31
|close
|546
|0.10
|1.7609
|0.0000
|1.7582
|13.00
|12408.50
|1093
|2006.02.03 17:31
|sell
|547
|0.10
|1.7612
|0.0000
|1.7572
|1094
|2006.02.03 17:42
|close
|547
|0.10
|1.7602
|0.0000
|1.7572
|10.00
|12418.50
|1095
|2006.02.03 17:42
|sell
|548
|0.10
|1.7599
|0.0000
|1.7559
|1096
|2006.02.03 18:28
|sell
|549
|0.20
|1.7644
|0.0000
|1.7604
|1097
|2006.02.03 18:29
|close
|549
|0.20
|1.7623
|0.0000
|1.7604
|42.00
|12460.50
|1098
|2006.02.03 18:29
|close
|548
|0.10
|1.7624
|0.0000
|1.7559
|-25.00
|12435.50
|1099
|2006.02.03 18:29
|sell
|550
|0.10
|1.7618
|0.0000
|1.7578
|1100
|2006.02.03 20:56
|close
|550
|0.10
|1.7608
|0.0000
|1.7578
|10.00
|12445.50
|1101
|2006.02.03 20:57
|sell
|551
|0.10
|1.7606
|0.0000
|1.7566
|1102
|2006.02.06 08:40
|close
|551
|0.10
|1.7591
|0.0000
|1.7566
|15.10
|12460.60
|1103
|2006.02.06 08:41
|sell
|552
|0.10
|1.7586
|0.0000
|1.7546
|1104
|2006.02.06 09:07
|close
|552
|0.10
|1.7573
|0.0000
|1.7546
|13.00
|12473.60
|1105
|2006.02.06 09:08
|sell
|553
|0.10
|1.7570
|0.0000
|1.7530
|1106
|2006.02.06 09:22
|close
|553
|0.10
|1.7559
|0.0000
|1.7530
|11.00
|12484.60
|1107
|2006.02.06 09:23
|sell
|554
|0.10
|1.7558
|0.0000
|1.7518
|1108
|2006.02.06 11:40
|close
|554
|0.10
|1.7548
|0.0000
|1.7518
|10.00
|12494.60
|1109
|2006.02.06 11:40
|sell
|555
|0.10
|1.7545
|0.0000
|1.7505
|1110
|2006.02.06 13:03
|close
|555
|0.10
|1.7533
|0.0000
|1.7505
|12.00
|12506.60
|1111
|2006.02.06 13:03
|sell
|556
|0.10
|1.7530
|0.0000
|1.7490
|1112
|2006.02.06 13:22
|close
|556
|0.10
|1.7519
|0.0000
|1.7490
|11.00
|12517.60
|1113
|2006.02.06 13:22
|sell
|557
|0.10
|1.7517
|0.0000
|1.7477
|1114
|2006.02.06 16:43
|close
|557
|0.10
|1.7507
|0.0000
|1.7477
|10.00
|12527.60
|1115
|2006.02.06 16:44
|sell
|558
|0.10
|1.7507
|0.0000
|1.7467
|1116
|2006.02.06 16:57
|close
|558
|0.10
|1.7496
|0.0000
|1.7467
|11.00
|12538.60
|1117
|2006.02.06 16:57
|sell
|559
|0.10
|1.7493
|0.0000
|1.7453
|1118
|2006.02.06 17:01
|close
|559
|0.10
|1.7477
|0.0000
|1.7453
|16.00
|12554.60
|1119
|2006.02.06 17:01
|sell
|560
|0.10
|1.7474
|0.0000
|1.7434
|1120
|2006.02.06 17:57
|sell
|561
|0.20
|1.7514
|0.0000
|1.7474
|1121
|2006.02.06 18:00
|close
|561
|0.20
|1.7493
|0.0000
|1.7474
|42.00
|12596.60
|1122
|2006.02.06 18:00
|close
|560
|0.10
|1.7494
|0.0000
|1.7434
|-20.00
|12576.60
|1123
|2006.02.06 18:00
|sell
|562
|0.10
|1.7492
|0.0000
|1.7452
|1124
|2006.02.06 19:24
|close
|562
|0.10
|1.7482
|0.0000
|1.7452
|10.00
|12586.60
|1125
|2006.02.06 19:25
|sell
|563
|0.10
|1.7479
|0.0000
|1.7439
|1126
|2006.02.06 19:29
|close
|563
|0.10
|1.7468
|0.0000
|1.7439
|11.00
|12597.60
|1127
|2006.02.06 19:29
|sell
|564
|0.10
|1.7466
|0.0000
|1.7426
|1128
|2006.02.06 19:30
|close
|564
|0.10
|1.7453
|0.0000
|1.7426
|13.00
|12610.60
|1129
|2006.02.06 19:30
|sell
|565
|0.10
|1.7468
|0.0000
|1.7428
|1130
|2006.02.06 19:33
|close
|565
|0.10
|1.7457
|0.0000
|1.7428
|11.00
|12621.60
|1131
|2006.02.06 19:33
|sell
|566
|0.10
|1.7454
|0.0000
|1.7414
|1132
|2006.02.06 19:49
|close
|566
|0.10
|1.7444
|0.0000
|1.7414
|10.00
|12631.60
|1133
|2006.02.06 19:49
|sell
|567
|0.10
|1.7441
|0.0000
|1.7401
|1134
|2006.02.06 20:15
|sell
|568
|0.20
|1.7482
|0.0000
|1.7442
|1135
|2006.02.06 20:22
|close
|568
|0.20
|1.7462
|0.0000
|1.7442
|40.00
|12671.60
|1136
|2006.02.06 20:22
|close
|567
|0.10
|1.7463
|0.0000
|1.7401
|-22.00
|12649.60
|1137
|2006.02.06 20:22
|sell
|569
|0.10
|1.7460
|0.0000
|1.7420
|1138
|2006.02.06 20:57
|close
|569
|0.10
|1.7450
|0.0000
|1.7420
|10.00
|12659.60
|1139
|2006.02.06 20:57
|sell
|570
|0.10
|1.7447
|0.0000
|1.7407
|1140
|2006.02.07 04:00
|sell
|571
|0.20
|1.7502
|0.0000
|1.7462
|1141
|2006.02.07 04:35
|close
|571
|0.20
|1.7473
|0.0000
|1.7462
|58.00
|12717.60
|1142
|2006.02.07 04:35
|close
|570
|0.10
|1.7480
|0.0000
|1.7407
|-32.90
|12684.70
|1143
|2006.02.07 04:36
|sell
|572
|0.10
|1.7477
|0.0000
|1.7437
|1144
|2006.02.07 15:24
|close
|572
|0.10
|1.7466
|0.0000
|1.7437
|11.00
|12695.70
|1145
|2006.02.07 15:24
|sell
|573
|0.10
|1.7461
|0.0000
|1.7421
|1146
|2006.02.07 15:37
|close
|573
|0.10
|1.7451
|0.0000
|1.7421
|10.00
|12705.70
|1147
|2006.02.07 15:37
|sell
|574
|0.10
|1.7448
|0.0000
|1.7408
|1148
|2006.02.07 18:59
|close
|574
|0.10
|1.7436
|0.0000
|1.7408
|12.00
|12717.70
|1149
|2006.02.07 18:59
|sell
|575
|0.10
|1.7433
|0.0000
|1.7393
|1150
|2006.02.07 19:20
|close
|575
|0.10
|1.7423
|0.0000
|1.7393
|10.00
|12727.70
|1151
|2006.02.07 19:20
|sell
|576
|0.10
|1.7420
|0.0000
|1.7380
|1152
|2006.02.07 19:29
|close
|576
|0.10
|1.7407
|0.0000
|1.7380
|13.00
|12740.70
|1153
|2006.02.07 19:29
|sell
|577
|0.10
|1.7404
|0.0000
|1.7364
|1154
|2006.02.07 19:54
|sell
|578
|0.20
|1.7450
|0.0000
|1.7410
|1155
|2006.02.07 19:57
|close
|578
|0.20
|1.7429
|0.0000
|1.7410
|42.00
|12782.70
|1156
|2006.02.07 19:57
|close
|577
|0.10
|1.7430
|0.0000
|1.7364
|-26.00
|12756.70
|1157
|2006.02.07 19:57
|sell
|579
|0.10
|1.7427
|0.0000
|1.7387
|1158
|2006.02.07 19:57
|close
|579
|0.10
|1.7414
|0.0000
|1.7387
|13.00
|12769.70
|1159
|2006.02.07 19:57
|sell
|580
|0.10
|1.7412
|0.0000
|1.7372
|1160
|2006.02.07 20:11
|sell
|581
|0.20
|1.7452
|0.0000
|1.7412
|1161
|2006.02.08 08:12
|close
|581
|0.20
|1.7435
|0.0000
|1.7412
|34.60
|12804.30
|1162
|2006.02.08 08:13
|close
|580
|0.10
|1.7436
|0.0000
|1.7372
|-23.70
|12780.60
|1163
|2006.02.08 08:13
|buy
|582
|0.10
|1.7435
|0.0000
|1.7475
|1164
|2006.02.08 09:06
|close
|582
|0.10
|1.7448
|0.0000
|1.7475
|13.00
|12793.60
|1165
|2006.02.08 09:06
|buy
|583
|0.10
|1.7456
|0.0000
|1.7496
|1166
|2006.02.08 11:05
|buy
|584
|0.20
|1.7416
|0.0000
|1.7456
|1167
|2006.02.08 12:00
|close
|584
|0.20
|1.7433
|0.0000
|1.7456
|34.00
|12827.60
|1168
|2006.02.08 12:00
|close
|583
|0.10
|1.7432
|0.0000
|1.7496
|-24.00
|12803.60
|1169
|2006.02.08 12:00
|buy
|585
|0.10
|1.7435
|0.0000
|1.7475
|1170
|2006.02.08 18:54
|buy
|586
|0.20
|1.7395
|0.0000
|1.7435
|1171
|2006.02.08 20:51
|close
|586
|0.20
|1.7416
|0.0000
|1.7435
|42.00
|12845.60
|1172
|2006.02.08 20:51
|close
|585
|0.10
|1.7414
|0.0000
|1.7475
|-21.00
|12824.60
|1173
|2006.02.08 20:51
|buy
|587
|0.10
|1.7419
|0.0000
|1.7459
|1174
|2006.02.09 00:40
|close
|587
|0.10
|1.7431
|0.0000
|1.7459
|11.70
|12836.30
|1175
|2006.02.09 00:41
|buy
|588
|0.10
|1.7434
|0.0000
|1.7474
|1176
|2006.02.09 00:49
|close
|588
|0.10
|1.7449
|0.0000
|1.7474
|15.00
|12851.30
|1177
|2006.02.09 00:49
|buy
|589
|0.10
|1.7452
|0.0000
|1.7492
|1178
|2006.02.09 02:48
|buy
|590
|0.20
|1.7412
|0.0000
|1.7452
|1179
|2006.02.09 03:55
|close
|590
|0.20
|1.7435
|0.0000
|1.7452
|46.00
|12897.30
|1180
|2006.02.09 03:55
|close
|589
|0.10
|1.7432
|0.0000
|1.7492
|-20.00
|12877.30
|1181
|2006.02.09 03:55
|buy
|591
|0.10
|1.7435
|0.0000
|1.7475
|1182
|2006.02.09 04:42
|close
|591
|0.10
|1.7446
|0.0000
|1.7475
|11.00
|12888.30
|1183
|2006.02.09 04:43
|buy
|592
|0.10
|1.7451
|0.0000
|1.7491
|1184
|2006.02.09 10:34
|buy
|593
|0.20
|1.7410
|0.0000
|1.7450
|1185
|2006.02.09 12:31
|close
|593
|0.20
|1.7431
|0.0000
|1.7450
|42.00
|12930.30
|1186
|2006.02.09 12:32
|close
|592
|0.10
|1.7428
|0.0000
|1.7491
|-23.00
|12907.30
|1187
|2006.02.09 12:32
|buy
|594
|0.10
|1.7434
|0.0000
|1.7474
|1188
|2006.02.09 13:58
|buy
|595
|0.20
|1.7394
|0.0000
|1.7434
|1189
|2006.02.09 15:54
|close
|595
|0.20
|1.7411
|0.0000
|1.7434
|34.00
|12941.30
|1190
|2006.02.09 15:54
|close
|594
|0.10
|1.7412
|0.0000
|1.7474
|-22.00
|12919.30
|1191
|2006.02.09 15:55
|buy
|596
|0.10
|1.7415
|0.0000
|1.7455
|1192
|2006.02.10 00:05
|close
|596
|0.10
|1.7428
|0.0000
|1.7455
|12.70
|12932.00
|1193
|2006.02.10 00:06
|buy
|597
|0.10
|1.7434
|0.0000
|1.7474
|1194
|2006.02.10 00:15
|close
|597
|0.10
|1.7452
|0.0000
|1.7474
|18.00
|12950.00
|1195
|2006.02.10 00:15
|buy
|598
|0.10
|1.7450
|0.0000
|1.7490
|1196
|2006.02.10 00:20
|close
|598
|0.10
|1.7465
|0.0000
|1.7490
|15.00
|12965.00
|1197
|2006.02.10 00:20
|buy
|599
|0.10
|1.7466
|0.0000
|1.7506
|1198
|2006.02.10 01:42
|buy
|600
|0.20
|1.7425
|0.0000
|1.7465
|1199
|2006.02.10 04:00
|close
|600
|0.20
|1.7444
|0.0000
|1.7465
|38.00
|13003.00
|1200
|2006.02.10 04:00
|close
|599
|0.10
|1.7443
|0.0000
|1.7506
|-23.00
|12980.00
|1201
|2006.02.10 04:00
|buy
|601
|0.10
|1.7451
|0.0000
|1.7491
|1202
|2006.02.10 04:11
|close
|601
|0.10
|1.7480
|0.0000
|1.7491
|29.00
|13009.00
|1203
|2006.02.10 04:12
|buy
|602
|0.10
|1.7483
|0.0000
|1.7523
|1204
|2006.02.10 04:58
|buy
|603
|0.20
|1.7443
|0.0000
|1.7483
|1205
|2006.02.10 05:11
|close
|603
|0.20
|1.7474
|0.0000
|1.7483
|62.00
|13071.00
|1206
|2006.02.10 05:11
|close
|602
|0.10
|1.7473
|0.0000
|1.7523
|-10.00
|13061.00
|1207
|2006.02.10 05:12
|buy
|604
|0.10
|1.7475
|0.0000
|1.7515
|1208
|2006.02.10 05:42
|buy
|605
|0.20
|1.7435
|0.0000
|1.7475
|1209
|2006.02.10 07:59
|close
|605
|0.20
|1.7456
|0.0000
|1.7475
|42.00
|13103.00
|1210
|2006.02.10 07:59
|close
|604
|0.10
|1.7464
|0.0000
|1.7515
|-11.00
|13092.00
|1211
|2006.02.10 08:00
|buy
|606
|0.10
|1.7467
|0.0000
|1.7507
|1212
|2006.02.10 12:00
|t/p
|606
|0.10
|1.7507
|0.0000
|1.7507
|40.00
|13132.00
|1213
|2006.02.10 12:00
|buy
|607
|0.10
|1.7574
|0.0000
|1.7614
|1214
|2006.02.10 12:00
|buy
|608
|0.20
|1.7530
|0.0000
|1.7570
|1215
|2006.02.10 12:00
|buy
|609
|0.40
|1.7483
|0.0000
|1.7523
|1216
|2006.02.10 12:01
|t/p
|608
|0.20
|1.7570
|0.0000
|1.7570
|80.00
|13212.00
|1217
|2006.02.10 12:01
|t/p
|609
|0.40
|1.7523
|0.0000
|1.7523
|160.00
|13372.00
|1218
|2006.02.10 12:01
|close
|607
|0.10
|1.7570
|0.0000
|1.7614
|-4.00
|13368.00
|1219
|2006.02.10 12:01
|buy
|610
|0.10
|1.7563
|0.0000
|1.7603
|1220
|2006.02.10 12:02
|buy
|611
|0.20
|1.7511
|0.0000
|1.7551
|1221
|2006.02.10 12:02
|buy
|612
|0.40
|1.7468
|0.0000
|1.7508
|1222
|2006.02.10 12:03
|t/p
|611
|0.20
|1.7551
|0.0000
|1.7551
|80.00
|13448.00
|1223
|2006.02.10 12:03
|t/p
|612
|0.40
|1.7508
|0.0000
|1.7508
|160.00
|13608.00
|1224
|2006.02.10 12:03
|close
|610
|0.10
|1.7570
|0.0000
|1.7603
|7.00
|13615.00
|1225
|2006.02.10 12:03
|buy
|613
|0.10
|1.7563
|0.0000
|1.7603
|1226
|2006.02.10 12:10
|buy
|614
|0.20
|1.7522
|0.0000
|1.7562
|1227
|2006.02.10 12:17
|close
|614
|0.20
|1.7547
|0.0000
|1.7562
|50.00
|13665.00
|1228
|2006.02.10 12:17
|close
|613
|0.10
|1.7544
|0.0000
|1.7603
|-19.00
|13646.00
|1229
|2006.02.10 12:17
|buy
|615
|0.10
|1.7547
|0.0000
|1.7587
|1230
|2006.02.10 12:25
|buy
|616
|0.20
|1.7482
|0.0000
|1.7522
|1231
|2006.02.10 12:26
|close
|616
|0.20
|1.7516
|0.0000
|1.7522
|68.00
|13714.00
|1232
|2006.02.10 12:26
|close
|615
|0.10
|1.7512
|0.0000
|1.7587
|-35.00
|13679.00
|1233
|2006.02.10 12:26
|buy
|617
|0.10
|1.7515
|0.0000
|1.7555
|1234
|2006.02.10 12:37
|buy
|618
|0.20
|1.7474
|0.0000
|1.7514
|1235
|2006.02.10 12:39
|close
|618
|0.20
|1.7492
|0.0000
|1.7514
|36.00
|13715.00
|1236
|2006.02.10 12:39
|close
|617
|0.10
|1.7490
|0.0000
|1.7555
|-25.00
|13690.00
|1237
|2006.02.10 12:39
|buy
|619
|0.10
|1.7493
|0.0000
|1.7533
|1238
|2006.02.10 12:47
|buy
|620
|0.20
|1.7452
|0.0000
|1.7492
|1239
|2006.02.10 13:01
|close
|620
|0.20
|1.7478
|0.0000
|1.7492
|52.00
|13742.00
|1240
|2006.02.10 13:01
|close
|619
|0.10
|1.7476
|0.0000
|1.7533
|-17.00
|13725.00
|1241
|2006.02.10 13:01
|buy
|621
|0.10
|1.7479
|0.0000
|1.7519
|1242
|2006.02.10 13:02
|t/p
|621
|0.10
|1.7519
|0.0000
|1.7519
|40.00
|13765.00
|1243
|2006.02.10 13:02
|buy
|622
|0.10
|1.7534
|0.0000
|1.7574
|1244
|2006.02.10 13:04
|buy
|623
|0.20
|1.7488
|0.0000
|1.7528
|1245
|2006.02.10 13:06
|t/p
|623
|0.20
|1.7528
|0.0000
|1.7528
|80.00
|13845.00
|1246
|2006.02.10 13:06
|close
|622
|0.10
|1.7530
|0.0000
|1.7574
|-4.00
|13841.00
|1247
|2006.02.10 13:06
|buy
|624
|0.10
|1.7535
|0.0000
|1.7575
|1248
|2006.02.10 13:23
|buy
|625
|0.20
|1.7495
|0.0000
|1.7535
|1249
|2006.02.10 13:24
|close
|625
|0.20
|1.7523
|0.0000
|1.7535
|56.00
|13897.00
|1250
|2006.02.10 13:25
|close
|624
|0.10
|1.7519
|0.0000
|1.7575
|-16.00
|13881.00
|1251
|2006.02.10 13:25
|buy
|626
|0.10
|1.7522
|0.0000
|1.7562
|1252
|2006.02.10 13:26
|buy
|627
|0.20
|1.7480
|0.0000
|1.7520
|1253
|2006.02.10 15:54
|t/p
|626
|0.10
|1.7562
|0.0000
|1.7562
|40.00
|13921.00
|1254
|2006.02.10 15:54
|t/p
|627
|0.20
|1.7520
|0.0000
|1.7520
|80.00
|14001.00
|1255
|2006.02.10 15:54
|buy
|628
|0.10
|1.7566
|0.0000
|1.7606
|1256
|2006.02.10 15:55
|buy
|629
|0.20
|1.7509
|0.0000
|1.7549
|1257
|2006.02.10 15:55
|buy
|630
|0.40
|1.7465
|0.0000
|1.7505
|1258
|2006.02.10 15:57
|t/p
|629
|0.20
|1.7549
|0.0000
|1.7549
|80.00
|14081.00
|1259
|2006.02.10 15:57
|t/p
|630
|0.40
|1.7505
|0.0000
|1.7505
|160.00
|14241.00
|1260
|2006.02.10 15:57
|close
|628
|0.10
|1.7569
|0.0000
|1.7606
|3.00
|14244.00
|1261
|2006.02.10 15:57
|buy
|631
|0.10
|1.7562
|0.0000
|1.7602
|1262
|2006.02.10 15:58
|buy
|632
|0.20
|1.7509
|0.0000
|1.7549
|1263
|2006.02.10 15:59
|t/p
|632
|0.20
|1.7549
|0.0000
|1.7549
|80.00
|14324.00
|1264
|2006.02.10 15:59
|close
|631
|0.10
|1.7569
|0.0000
|1.7602
|7.00
|14331.00
|1265
|2006.02.10 16:00
|buy
|633
|0.10
|1.7575
|0.0000
|1.7615
|1266
|2006.02.10 17:21
|buy
|634
|0.20
|1.7533
|0.0000
|1.7573
|1267
|2006.02.10 17:22
|close
|634
|0.20
|1.7553
|0.0000
|1.7573
|40.00
|14371.00
|1268
|2006.02.10 17:22
|close
|633
|0.10
|1.7552
|0.0000
|1.7615
|-23.00
|14348.00
|1269
|2006.02.10 17:22
|buy
|635
|0.10
|1.7558
|0.0000
|1.7598
|1270
|2006.02.10 17:27
|buy
|636
|0.20
|1.7517
|0.0000
|1.7557
|1271
|2006.02.10 17:52
|buy
|637
|0.40
|1.7475
|0.0000
|1.7515
|1272
|2006.02.10 19:19
|buy
|638
|0.80
|1.7435
|0.0000
|1.7475
|1273
|2006.02.10 20:05
|close
|638
|0.80
|1.7472
|0.0000
|1.7475
|296.00
|14644.00
|1274
|2006.02.10 20:05
|close
|637
|0.40
|1.7471
|0.0000
|1.7515
|-16.00
|14628.00
|1275
|2006.02.10 20:05
|close
|636
|0.20
|1.7467
|0.0000
|1.7557
|-100.00
|14528.00
|1276
|2006.02.10 20:05
|close
|635
|0.10
|1.7464
|0.0000
|1.7598
|-94.00
|14434.00
|1277
|2006.02.10 20:06
|buy
|639
|0.10
|1.7469
|0.0000
|1.7509
|1278
|2006.02.13 01:41
|buy
|640
|0.20
|1.7428
|0.0000
|1.7468
|1279
|2006.02.13 09:37
|buy
|641
|0.40
|1.7383
|0.0000
|1.7423
|1280
|2006.02.13 16:25
|t/p
|641
|0.40
|1.7423
|0.0000
|1.7423
|160.00
|14594.00
|1281
|2006.02.13 16:25
|close
|640
|0.20
|1.7423
|0.0000
|1.7468
|-10.00
|14584.00
|1282
|2006.02.13 16:25
|close
|639
|0.10
|1.7421
|0.0000
|1.7509
|-48.30
|14535.70
|1283
|2006.02.13 16:25
|buy
|642
|0.10
|1.7427
|0.0000
|1.7467
|1284
|2006.02.13 16:30
|close
|642
|0.10
|1.7437
|0.0000
|1.7467
|10.00
|14545.70
|1285
|2006.02.13 16:30
|buy
|643
|0.10
|1.7440
|0.0000
|1.7480
|1286
|2006.02.13 16:48
|buy
|644
|0.20
|1.7400
|0.0000
|1.7440
|1287
|2006.02.13 19:55
|close
|644
|0.20
|1.7419
|0.0000
|1.7440
|38.00
|14583.70
|1288
|2006.02.13 19:55
|close
|643
|0.10
|1.7420
|0.0000
|1.7480
|-20.00
|14563.70
|1289
|2006.02.13 19:55
|buy
|645
|0.10
|1.7423
|0.0000
|1.7463
|1290
|2006.02.13 20:23
|close
|645
|0.10
|1.7434
|0.0000
|1.7463
|11.00
|14574.70
|1291
|2006.02.13 20:23
|buy
|646
|0.10
|1.7437
|0.0000
|1.7477
|1292
|2006.02.14 09:01
|buy
|647
|0.20
|1.7394
|0.0000
|1.7434
|1293
|2006.02.14 12:30
|buy
|648
|0.40
|1.7352
|0.0000
|1.7392
|1294
|2006.02.14 14:02
|buy
|649
|0.80
|1.7312
|0.0000
|1.7352
|1295
|2006.02.14 16:00
|close
|649
|0.80
|1.7350
|0.0000
|1.7352
|304.00
|14878.70
|1296
|2006.02.14 16:00
|close
|648
|0.40
|1.7349
|0.0000
|1.7392
|-12.00
|14866.70
|1297
|2006.02.14 16:00
|close
|647
|0.20
|1.7346
|0.0000
|1.7434
|-96.00
|14770.70
|1298
|2006.02.14 16:00
|close
|646
|0.10
|1.7340
|0.0000
|1.7477
|-97.30
|14673.40
|1299
|2006.02.14 16:00
|sell
|650
|0.10
|1.7335
|0.0000
|1.7295
|1300
|2006.02.14 16:00
|close
|650
|0.10
|1.7324
|0.0000
|1.7295
|11.00
|14684.40
|1301
|2006.02.14 16:00
|sell
|651
|0.10
|1.7321
|0.0000
|1.7281
|1302
|2006.02.14 16:21
|close
|651
|0.10
|1.7311
|0.0000
|1.7281
|10.00
|14694.40
|1303
|2006.02.14 16:21
|sell
|652
|0.10
|1.7306
|0.0000
|1.7266
|1304
|2006.02.14 16:51
|close
|652
|0.10
|1.7295
|0.0000
|1.7266
|11.00
|14705.40
|1305
|2006.02.14 16:51
|sell
|653
|0.10
|1.7290
|0.0000
|1.7250
|1306
|2006.02.14 19:56
|sell
|654
|0.20
|1.7333
|0.0000
|1.7293
|1307
|2006.02.14 19:57
|close
|654
|0.20
|1.7312
|0.0000
|1.7293
|42.00
|14747.40
|1308
|2006.02.14 19:57
|close
|653
|0.10
|1.7313
|0.0000
|1.7250
|-23.00
|14724.40
|1309
|2006.02.14 19:57
|sell
|655
|0.10
|1.7310
|0.0000
|1.7270
|1310
|2006.02.14 19:57
|close
|655
|0.10
|1.7299
|0.0000
|1.7270
|11.00
|14735.40
|1311
|2006.02.14 19:57
|sell
|656
|0.10
|1.7288
|0.0000
|1.7248
|1312
|2006.02.14 19:59
|sell
|657
|0.20
|1.7333
|0.0000
|1.7293
|1313
|2006.02.15 12:00
|sell
|658
|0.40
|1.7433
|0.0000
|1.7393
|1314
|2006.02.15 12:00
|t/p
|658
|0.40
|1.7393
|0.0000
|1.7393
|160.00
|14895.40
|1315
|2006.02.15 12:00
|close
|657
|0.20
|1.7392
|0.0000
|1.7293
|-117.40
|14778.00
|1316
|2006.02.15 12:00
|close
|656
|0.10
|1.7399
|0.0000
|1.7248
|-110.70
|14667.30
|1317
|2006.02.15 12:00
|buy
|659
|0.10
|1.7397
|0.0000
|1.7437
|1318
|2006.02.15 12:01
|close
|659
|0.10
|1.7422
|0.0000
|1.7437
|25.00
|14692.30
|1319
|2006.02.15 12:01
|buy
|660
|0.10
|1.7393
|0.0000
|1.7433
|1320
|2006.02.15 12:01
|t/p
|660
|0.10
|1.7433
|0.0000
|1.7433
|40.00
|14732.30
|1321
|2006.02.15 12:01
|buy
|661
|0.10
|1.7437
|0.0000
|1.7477
|1322
|2006.02.15 12:01
|buy
|662
|0.20
|1.7392
|0.0000
|1.7432
|1323
|2006.02.15 12:02
|close
|662
|0.20
|1.7422
|0.0000
|1.7432
|60.00
|14792.30
|1324
|2006.02.15 12:02
|close
|661
|0.10
|1.7389
|0.0000
|1.7477
|-48.00
|14744.30
|1325
|2006.02.15 12:02
|buy
|663
|0.10
|1.7387
|0.0000
|1.7427
|1326
|2006.02.15 12:03
|t/p
|663
|0.10
|1.7427
|0.0000
|1.7427
|40.00
|14784.30
|1327
|2006.02.15 12:03
|buy
|664
|0.10
|1.7437
|0.0000
|1.7477
|1328
|2006.02.15 12:03
|buy
|665
|0.20
|1.7392
|0.0000
|1.7432
|1329
|2006.02.15 12:05
|t/p
|665
|0.20
|1.7432
|0.0000
|1.7432
|80.00
|14864.30
|1330
|2006.02.15 12:05
|close
|664
|0.10
|1.7439
|0.0000
|1.7477
|2.00
|14866.30
|1331
|2006.02.15 12:05
|buy
|666
|0.10
|1.7445
|0.0000
|1.7485
|1332
|2006.02.15 12:30
|buy
|667
|0.20
|1.7390
|0.0000
|1.7430
|1333
|2006.02.15 14:28
|close
|667
|0.20
|1.7423
|0.0000
|1.7430
|66.00
|14932.30
|1334
|2006.02.15 14:28
|close
|666
|0.10
|1.7425
|0.0000
|1.7485
|-20.00
|14912.30
|1335
|2006.02.15 14:28
|buy
|668
|0.10
|1.7427
|0.0000
|1.7467
|1336
|2006.02.15 14:32
|buy
|669
|0.20
|1.7383
|0.0000
|1.7423
|1337
|2006.02.15 14:32
|close
|669
|0.20
|1.7422
|0.0000
|1.7423
|78.00
|14990.30
|1338
|2006.02.15 14:32
|close
|668
|0.10
|1.7423
|0.0000
|1.7467
|-4.00
|14986.30
|1339
|2006.02.15 14:32
|buy
|670
|0.10
|1.7429
|0.0000
|1.7469
|1340
|2006.02.15 14:36
|buy
|671
|0.20
|1.7386
|0.0000
|1.7426
|1341
|2006.02.15 14:36
|close
|671
|0.20
|1.7422
|0.0000
|1.7426
|72.00
|15058.30
|1342
|2006.02.15 14:36
|close
|670
|0.10
|1.7423
|0.0000
|1.7469
|-6.00
|15052.30
|1343
|2006.02.15 14:36
|buy
|672
|0.10
|1.7429
|0.0000
|1.7469
|1344
|2006.02.15 14:38
|buy
|673
|0.20
|1.7386
|0.0000
|1.7426
|1345
|2006.02.15 15:29
|buy
|674
|0.40
|1.7346
|0.0000
|1.7386
|1346
|2006.02.15 15:54
|close
|674
|0.40
|1.7378
|0.0000
|1.7386
|128.00
|15180.30
|1347
|2006.02.15 15:54
|close
|673
|0.20
|1.7366
|0.0000
|1.7426
|-40.00
|15140.30
|1348
|2006.02.15 15:54
|close
|672
|0.10
|1.7370
|0.0000
|1.7469
|-59.00
|15081.30
|1349
|2006.02.15 15:55
|buy
|675
|0.10
|1.7382
|0.0000
|1.7422
|1350
|2006.02.15 15:55
|t/p
|675
|0.10
|1.7422
|0.0000
|1.7422
|40.00
|15121.30
|1351
|2006.02.15 15:55
|buy
|676
|0.10
|1.7439
|0.0000
|1.7479
|1352
|2006.02.15 15:56
|buy
|677
|0.20
|1.7391
|0.0000
|1.7431
|1353
|2006.02.15 15:58
|close
|677
|0.20
|1.7423
|0.0000
|1.7431
|64.00
|15185.30
|1354
|2006.02.15 15:58
|close
|676
|0.10
|1.7388
|0.0000
|1.7479
|-51.00
|15134.30
|1355
|2006.02.15 15:58
|buy
|678
|0.10
|1.7386
|0.0000
|1.7426
|1356
|2006.02.15 15:59
|t/p
|678
|0.10
|1.7426
|0.0000
|1.7426
|40.00
|15174.30
|1357
|2006.02.15 15:59
|buy
|679
|0.10
|1.7445
|0.0000
|1.7485
|1358
|2006.02.15 16:00
|close
|679
|0.10
|1.7461
|0.0000
|1.7485
|16.00
|15190.30
|1359
|2006.02.15 16:00
|buy
|680
|0.10
|1.7466
|0.0000
|1.7506
|1360
|2006.02.15 16:05
|close
|680
|0.10
|1.7482
|0.0000
|1.7506
|16.00
|15206.30
|1361
|2006.02.15 16:05
|buy
|681
|0.10
|1.7477
|0.0000
|1.7517
|1362
|2006.02.15 16:16
|buy
|682
|0.20
|1.7436
|0.0000
|1.7476
|1363
|2006.02.15 16:16
|close
|682
|0.20
|1.7459
|0.0000
|1.7476
|46.00
|15252.30
|1364
|2006.02.15 16:16
|close
|681
|0.10
|1.7460
|0.0000
|1.7517
|-17.00
|15235.30
|1365
|2006.02.15 16:16
|buy
|683
|0.10
|1.7463
|0.0000
|1.7503
|1366
|2006.02.15 16:25
|buy
|684
|0.20
|1.7415
|0.0000
|1.7455
|1367
|2006.02.15 18:23
|close
|684
|0.20
|1.7435
|0.0000
|1.7455
|40.00
|15275.30
|1368
|2006.02.15 18:23
|close
|683
|0.10
|1.7436
|0.0000
|1.7503
|-27.00
|15248.30
|1369
|2006.02.15 18:23
|buy
|685
|0.10
|1.7439
|0.0000
|1.7479
|1370
|2006.02.15 19:19
|buy
|686
|0.20
|1.7398
|0.0000
|1.7438
|1371
|2006.02.16 08:10
|buy
|687
|0.40
|1.7358
|0.0000
|1.7398
|1372
|2006.02.16 10:03
|close
|687
|0.40
|1.7397
|0.0000
|1.7398
|156.00
|15404.30
|1373
|2006.02.16 10:03
|close
|686
|0.20
|1.7376
|0.0000
|1.7438
|-44.60
|15359.70
|1374
|2006.02.16 10:03
|close
|685
|0.10
|1.7373
|0.0000
|1.7479
|-66.30
|15293.40
|1375
|2006.02.16 10:03
|sell
|688
|0.10
|1.7370
|0.0000
|1.7330
|1376
|2006.02.16 10:04
|close
|688
|0.10
|1.7355
|0.0000
|1.7330
|15.00
|15308.40
|1377
|2006.02.16 10:04
|sell
|689
|0.10
|1.7354
|0.0000
|1.7314
|1378
|2006.02.16 10:07
|sell
|690
|0.20
|1.7397
|0.0000
|1.7357
|1379
|2006.02.16 10:07
|close
|690
|0.20
|1.7375
|0.0000
|1.7357
|44.00
|15352.40
|1380
|2006.02.16 10:07
|close
|689
|0.10
|1.7379
|0.0000
|1.7314
|-25.00
|15327.40
|1381
|2006.02.16 10:07
|buy
|691
|0.10
|1.7380
|0.0000
|1.7420
|1382
|2006.02.16 10:08
|close
|691
|0.10
|1.7397
|0.0000
|1.7420
|17.00
|15344.40
|1383
|2006.02.16 10:08
|buy
|692
|0.10
|1.7382
|0.0000
|1.7422
|1384
|2006.02.16 10:28
|buy
|693
|0.20
|1.7342
|0.0000
|1.7382
|1385
|2006.02.16 17:53
|close
|693
|0.20
|1.7366
|0.0000
|1.7382
|48.00
|15392.40
|1386
|2006.02.16 17:53
|close
|692
|0.10
|1.7354
|0.0000
|1.7422
|-28.00
|15364.40
|1387
|2006.02.16 17:53
|buy
|694
|0.10
|1.7356
|0.0000
|1.7396
|1388
|2006.02.16 21:47
|close
|694
|0.10
|1.7383
|0.0000
|1.7396
|27.00
|15391.40
|1389
|2006.02.16 21:47
|buy
|695
|0.10
|1.7384
|0.0000
|1.7424
|1390
|2006.02.16 21:49
|close
|695
|0.10
|1.7405
|0.0000
|1.7424
|21.00
|15412.40
|1391
|2006.02.16 21:49
|buy
|696
|0.10
|1.7385
|0.0000
|1.7425
|1392
|2006.02.16 21:52
|close
|696
|0.10
|1.7405
|0.0000
|1.7425
|20.00
|15432.40
|1393
|2006.02.16 21:52
|buy
|697
|0.10
|1.7363
|0.0000
|1.7403
|1394
|2006.02.16 21:52
|close
|697
|0.10
|1.7378
|0.0000
|1.7403
|15.00
|15447.40
|1395
|2006.02.16 21:52
|buy
|698
|0.10
|1.7372
|0.0000
|1.7412
|1396
|2006.02.16 21:53
|close
|698
|0.10
|1.7384
|0.0000
|1.7412
|12.00
|15459.40
|1397
|2006.02.16 21:53
|buy
|699
|0.10
|1.7391
|0.0000
|1.7431
|1398
|2006.02.16 21:56
|close
|699
|0.10
|1.7405
|0.0000
|1.7431
|14.00
|15473.40
|1399
|2006.02.16 21:56
|buy
|700
|0.10
|1.7385
|0.0000
|1.7425
|1400
|2006.02.17 00:00
|close
|700
|0.10
|1.7395
|0.0000
|1.7425
|9.70
|15483.10
|1401
|2006.02.17 00:01
|buy
|701
|0.10
|1.7398
|0.0000
|1.7438
|1402
|2006.02.17 04:14
|buy
|702
|0.20
|1.7358
|0.0000
|1.7398
|1403
|2006.02.17 13:27
|close
|702
|0.20
|1.7384
|0.0000
|1.7398
|52.00
|15535.10
|1404
|2006.02.17 13:27
|close
|701
|0.10
|1.7373
|0.0000
|1.7438
|-25.00
|15510.10
|1405
|2006.02.17 13:27
|buy
|703
|0.10
|1.7375
|0.0000
|1.7415
|1406
|2006.02.17 15:25
|buy
|704
|0.20
|1.7335
|0.0000
|1.7375
|1407
|2006.02.17 15:55
|close
|704
|0.20
|1.7358
|0.0000
|1.7375
|46.00
|15556.10
|1408
|2006.02.17 15:55
|close
|703
|0.10
|1.7350
|0.0000
|1.7415
|-25.00
|15531.10
|1409
|2006.02.17 15:55
|sell
|705
|0.10
|1.7349
|0.0000
|1.7309
|1410
|2006.02.17 17:21
|sell
|706
|0.20
|1.7392
|0.0000
|1.7352
|1411
|2006.02.17 17:23
|close
|706
|0.20
|1.7364
|0.0000
|1.7352
|56.00
|15587.10
|1412
|2006.02.17 17:23
|close
|705
|0.10
|1.7368
|0.0000
|1.7309
|-19.00
|15568.10
|1413
|2006.02.17 17:23
|buy
|707
|0.10
|1.7375
|0.0000
|1.7415
|1414
|2006.02.17 17:24
|close
|707
|0.10
|1.7391
|0.0000
|1.7415
|16.00
|15584.10
|1415
|2006.02.17 17:24
|buy
|708
|0.10
|1.7383
|0.0000
|1.7423
|1416
|2006.02.17 17:25
|close
|708
|0.10
|1.7396
|0.0000
|1.7423
|13.00
|15597.10
|1417
|2006.02.17 17:26
|buy
|709
|0.10
|1.7426
|0.0000
|1.7466
|1418
|2006.02.17 17:27
|buy
|710
|0.20
|1.7382
|0.0000
|1.7422
|1419
|2006.02.17 17:29
|t/p
|710
|0.20
|1.7422
|0.0000
|1.7422
|80.00
|15677.10
|1420
|2006.02.17 17:29
|close
|709
|0.10
|1.7422
|0.0000
|1.7466
|-4.00
|15673.10
|1421
|2006.02.17 17:29
|buy
|711
|0.10
|1.7399
|0.0000
|1.7439
|1422
|2006.02.17 18:23
|buy
|712
|0.20
|1.7359
|0.0000
|1.7399
|1423
|2006.02.17 19:57
|close
|712
|0.20
|1.7376
|0.0000
|1.7399
|34.00
|15707.10
|1424
|2006.02.17 19:57
|close
|711
|0.10
|1.7373
|0.0000
|1.7439
|-26.00
|15681.10
|1425
|2006.02.17 19:57
|buy
|713
|0.10
|1.7393
|0.0000
|1.7433
|1426
|2006.02.17 21:16
|close
|713
|0.10
|1.7403
|0.0000
|1.7433
|10.00
|15691.10
|1427
|2006.02.17 21:16
|buy
|714
|0.10
|1.7406
|0.0000
|1.7446
|1428
|2006.02.17 21:17
|close
|714
|0.10
|1.7422
|0.0000
|1.7446
|16.00
|15707.10
|1429
|2006.02.17 21:17
|buy
|715
|0.10
|1.7412
|0.0000
|1.7452
|1430
|2006.02.17 21:21
|close
|715
|0.10
|1.7422
|0.0000
|1.7452
|10.00
|15717.10
|1431
|2006.02.17 21:21
|buy
|716
|0.10
|1.7407
|0.0000
|1.7447
|1432
|2006.02.17 21:25
|close
|716
|0.10
|1.7422
|0.0000
|1.7447
|15.00
|15732.10
|1433
|2006.02.17 21:26
|buy
|717
|0.10
|1.7413
|0.0000
|1.7453
|1434
|2006.02.20 01:13
|close
|717
|0.10
|1.7425
|0.0000
|1.7453
|11.70
|15743.80
|1435
|2006.02.20 01:13
|buy
|718
|0.10
|1.7424
|0.0000
|1.7464
|1436
|2006.02.20 01:16
|close
|718
|0.10
|1.7440
|0.0000
|1.7464
|16.00
|15759.80
|1437
|2006.02.20 01:16
|buy
|719
|0.10
|1.7431
|0.0000
|1.7471
|1438
|2006.02.20 05:06
|close
|719
|0.10
|1.7444
|0.0000
|1.7471
|13.00
|15772.80
|1439
|2006.02.20 05:06
|buy
|720
|0.10
|1.7449
|0.0000
|1.7489
|1440
|2006.02.20 09:06
|close
|720
|0.10
|1.7460
|0.0000
|1.7489
|11.00
|15783.80
|1441
|2006.02.20 09:06
|buy
|721
|0.10
|1.7457
|0.0000
|1.7497
|1442
|2006.02.20 10:02
|buy
|722
|0.20
|1.7417
|0.0000
|1.7457
|1443
|2006.02.20 10:33
|close
|722
|0.20
|1.7443
|0.0000
|1.7457
|52.00
|15835.80
|1444
|2006.02.20 10:33
|close
|721
|0.10
|1.7431
|0.0000
|1.7497
|-26.00
|15809.80
|1445
|2006.02.20 10:33
|buy
|723
|0.10
|1.7433
|0.0000
|1.7473
|1446
|2006.02.20 10:38
|close
|723
|0.10
|1.7443
|0.0000
|1.7473
|10.00
|15819.80
|1447
|2006.02.20 10:38
|buy
|724
|0.10
|1.7440
|0.0000
|1.7480
|1448
|2006.02.20 16:56
|close
|724
|0.10
|1.7452
|0.0000
|1.7480
|12.00
|15831.80
|1449
|2006.02.20 16:56
|buy
|725
|0.10
|1.7448
|0.0000
|1.7488
|1450
|2006.02.21 14:40
|close
|725
|0.10
|1.7459
|0.0000
|1.7488
|10.70
|15842.50
|1451
|2006.02.21 14:40
|buy
|726
|0.10
|1.7462
|0.0000
|1.7502
|1452
|2006.02.21 15:25
|close
|726
|0.10
|1.7472
|0.0000
|1.7502
|10.00
|15852.50
|1453
|2006.02.21 15:25
|buy
|727
|0.10
|1.7477
|0.0000
|1.7517
|1454
|2006.02.21 17:07
|buy
|728
|0.20
|1.7437
|0.0000
|1.7477
|1455
|2006.02.21 20:55
|close
|728
|0.20
|1.7454
|0.0000
|1.7477
|34.00
|15886.50
|1456
|2006.02.21 20:55
|close
|727
|0.10
|1.7455
|0.0000
|1.7517
|-22.00
|15864.50
|1457
|2006.02.21 20:55
|buy
|729
|0.10
|1.7461
|0.0000
|1.7501
|1458
|2006.02.22 11:13
|buy
|730
|0.20
|1.7421
|0.0000
|1.7461
|1459
|2006.02.22 11:30
|close
|730
|0.20
|1.7442
|0.0000
|1.7461
|42.00
|15906.50
|1460
|2006.02.22 11:30
|close
|729
|0.10
|1.7446
|0.0000
|1.7501
|-15.90
|15890.60
|1461
|2006.02.22 11:30
|sell
|731
|0.10
|1.7451
|0.0000
|1.7411
|1462
|2006.02.22 11:45
|close
|731
|0.10
|1.7441
|0.0000
|1.7411
|10.00
|15900.60
|1463
|2006.02.22 11:45
|sell
|732
|0.10
|1.7436
|0.0000
|1.7396
|1464
|2006.02.22 12:20
|close
|732
|0.10
|1.7425
|0.0000
|1.7396
|11.00
|15911.60
|1465
|2006.02.22 12:21
|sell
|733
|0.10
|1.7420
|0.0000
|1.7380
|1466
|2006.02.22 12:26
|close
|733
|0.10
|1.7410
|0.0000
|1.7380
|10.00
|15921.60
|1467
|2006.02.22 12:26
|sell
|734
|0.10
|1.7404
|0.0000
|1.7364
|1468
|2006.02.22 12:33
|close
|734
|0.10
|1.7393
|0.0000
|1.7364
|11.00
|15932.60
|1469
|2006.02.22 12:33
|sell
|735
|0.10
|1.7390
|0.0000
|1.7350
|1470
|2006.02.22 15:20
|close
|735
|0.10
|1.7380
|0.0000
|1.7350
|10.00
|15942.60
|1471
|2006.02.22 15:20
|sell
|736
|0.10
|1.7375
|0.0000
|1.7335
|1472
|2006.02.22 15:52
|sell
|737
|0.20
|1.7416
|0.0000
|1.7376
|1473
|2006.02.22 16:02
|close
|737
|0.20
|1.7399
|0.0000
|1.7376
|34.00
|15976.60
|1474
|2006.02.22 16:02
|close
|736
|0.10
|1.7398
|0.0000
|1.7335
|-23.00
|15953.60
|1475
|2006.02.22 16:02
|sell
|738
|0.10
|1.7393
|0.0000
|1.7353
|1476
|2006.02.22 19:17
|sell
|739
|0.20
|1.7433
|0.0000
|1.7393
|1477
|2006.02.22 21:41
|close
|739
|0.20
|1.7416
|0.0000
|1.7393
|34.00
|15987.60
|1478
|2006.02.22 21:41
|close
|738
|0.10
|1.7415
|0.0000
|1.7353
|-22.00
|15965.60
|1479
|2006.02.22 21:41
|sell
|740
|0.10
|1.7410
|0.0000
|1.7370
|1480
|2006.02.23 08:12
|sell
|741
|0.20
|1.7451
|0.0000
|1.7411
|1481
|2006.02.23 11:12
|sell
|742
|0.40
|1.7491
|0.0000
|1.7451
|1482
|2006.02.23 12:53
|sell
|743
|0.80
|1.7531
|0.0000
|1.7491
|1483
|2006.02.23 16:54
|close
|743
|0.80
|1.7500
|0.0000
|1.7491
|248.00
|16213.60
|1484
|2006.02.23 16:54
|close
|742
|0.40
|1.7498
|0.0000
|1.7451
|-28.00
|16185.60
|1485
|2006.02.23 16:54
|close
|741
|0.20
|1.7497
|0.0000
|1.7411
|-92.00
|16093.60
|1486
|2006.02.23 16:54
|close
|740
|0.10
|1.7495
|0.0000
|1.7370
|-84.90
|16008.70
|1487
|2006.02.23 16:54
|buy
|744
|0.10
|1.7494
|0.0000
|1.7534
|1488
|2006.02.23 17:00
|close
|744
|0.10
|1.7505
|0.0000
|1.7534
|11.00
|16019.70
|1489
|2006.02.23 17:00
|buy
|745
|0.10
|1.7508
|0.0000
|1.7548
|1490
|2006.02.23 18:09
|close
|745
|0.10
|1.7518
|0.0000
|1.7548
|10.00
|16029.70
|1491
|2006.02.23 18:09
|buy
|746
|0.10
|1.7523
|0.0000
|1.7563
|1492
|2006.02.23 19:31
|close
|746
|0.10
|1.7533
|0.0000
|1.7563
|10.00
|16039.70
|1493
|2006.02.23 19:31
|buy
|747
|0.10
|1.7538
|0.0000
|1.7578
|1494
|2006.02.24 10:27
|buy
|748
|0.20
|1.7498
|0.0000
|1.7538
|1495
|2006.02.24 17:37
|buy
|749
|0.40
|1.7458
|0.0000
|1.7498
|1496
|2006.02.27 01:21
|buy
|750
|0.80
|1.7418
|0.0000
|1.7458
|1497
|2006.02.27 06:48
|close
|750
|0.80
|1.7449
|0.0000
|1.7458
|248.00
|16287.70
|1498
|2006.02.27 06:48
|close
|749
|0.40
|1.7450
|0.0000
|1.7498
|-33.20
|16254.50
|1499
|2006.02.27 06:48
|close
|748
|0.20
|1.7449
|0.0000
|1.7538
|-98.60
|16155.90
|1500
|2006.02.27 06:48
|close
|747
|0.10
|1.7448
|0.0000
|1.7578
|-90.60
|16065.30
|1501
|2006.02.27 06:48
|sell
|751
|0.10
|1.7447
|0.0000
|1.7407
|1502
|2006.02.27 07:45
|close
|751
|0.10
|1.7436
|0.0000
|1.7407
|11.00
|16076.30
|1503
|2006.02.27 07:45
|sell
|752
|0.10
|1.7433
|0.0000
|1.7393
|1504
|2006.02.27 09:02
|close
|752
|0.10
|1.7423
|0.0000
|1.7393
|10.00
|16086.30
|1505
|2006.02.27 09:02
|sell
|753
|0.10
|1.7418
|0.0000
|1.7378
|1506
|2006.02.27 09:34
|close
|753
|0.10
|1.7408
|0.0000
|1.7378
|10.00
|16096.30
|1507
|2006.02.27 09:34
|sell
|754
|0.10
|1.7405
|0.0000
|1.7365
|1508
|2006.02.27 10:10
|close
|754
|0.10
|1.7394
|0.0000
|1.7365
|11.00
|16107.30
|1509
|2006.02.27 10:10
|sell
|755
|0.10
|1.7389
|0.0000
|1.7349
|1510
|2006.02.28 11:33
|sell
|756
|0.20
|1.7429
|0.0000
|1.7389
|1511
|2006.02.28 12:45
|sell
|757
|0.40
|1.7469
|0.0000
|1.7429
|1512
|2006.02.28 17:24
|sell
|758
|0.80
|1.7510
|0.0000
|1.7470
|1513
|2006.03.01 18:53
|close
|758
|0.80
|1.7479
|0.0000
|1.7470
|250.40
|16357.70
|1514
|2006.03.01 18:53
|close
|757
|0.40
|1.7478
|0.0000
|1.7429
|-34.80
|16322.90
|1515
|2006.03.01 18:53
|close
|756
|0.20
|1.7477
|0.0000
|1.7389
|-95.40
|16227.50
|1516
|2006.03.01 18:53
|close
|755
|0.10
|1.7478
|0.0000
|1.7349
|-88.60
|16138.90
|1517
|2006.03.01 18:53
|sell
|759
|0.10
|1.7475
|0.0000
|1.7435
|1518
|2006.03.01 19:01
|close
|759
|0.10
|1.7465
|0.0000
|1.7435
|10.00
|16148.90
|1519
|2006.03.01 19:01
|sell
|760
|0.10
|1.7460
|0.0000
|1.7420
|1520
|2006.03.01 21:28
|sell
|761
|0.20
|1.7500
|0.0000
|1.7460
|1521
|2006.03.02 12:21
|close
|761
|0.20
|1.7483
|0.0000
|1.7460
|34.20
|16183.10
|1522
|2006.03.02 12:21
|close
|760
|0.10
|1.7484
|0.0000
|1.7420
|-23.90
|16159.20
|1523
|2006.03.02 12:21
|sell
|762
|0.10
|1.7481
|0.0000
|1.7441
|1524
|2006.03.02 12:57
|close
|762
|0.10
|1.7471
|0.0000
|1.7441
|10.00
|16169.20
|1525
|2006.03.02 12:57
|sell
|763
|0.10
|1.7466
|0.0000
|1.7426
|1526
|2006.03.02 15:01
|close
|763
|0.10
|1.7455
|0.0000
|1.7426
|11.00
|16180.20
|1527
|2006.03.02 15:01
|sell
|764
|0.10
|1.7450
|0.0000
|1.7410
|1528
|2006.03.02 15:25
|close
|764
|0.10
|1.7440
|0.0000
|1.7410
|10.00
|16190.20
|1529
|2006.03.02 15:25
|sell
|765
|0.10
|1.7434
|0.0000
|1.7394
|1530
|2006.03.02 17:04
|sell
|766
|0.20
|1.7475
|0.0000
|1.7435
|1531
|2006.03.02 19:31
|sell
|767
|0.40
|1.7515
|0.0000
|1.7475
|1532
|2006.03.03 13:31
|sell
|768
|0.80
|1.7555
|0.0000
|1.7515
|1533
|2006.03.03 17:06
|close
|768
|0.80
|1.7523
|0.0000
|1.7515
|256.00
|16446.20
|1534
|2006.03.03 17:06
|close
|767
|0.40
|1.7521
|0.0000
|1.7475
|-23.60
|16422.60
|1535
|2006.03.03 17:06
|close
|766
|0.20
|1.7520
|0.0000
|1.7435
|-89.80
|16332.80
|1536
|2006.03.03 17:06
|close
|765
|0.10
|1.7518
|0.0000
|1.7394
|-83.90
|16248.90
|1537
|2006.03.03 17:06
|sell
|769
|0.10
|1.7512
|0.0000
|1.7472
|1538
|2006.03.06 00:00
|sell
|770
|0.20
|1.7562
|0.0000
|1.7522
|1539
|2006.03.06 09:08
|sell
|771
|0.40
|1.7602
|0.0000
|1.7562
|1540
|2006.03.06 10:53
|close
|771
|0.40
|1.7576
|0.0000
|1.7562
|104.00
|16352.90
|1541
|2006.03.06 10:53
|close
|770
|0.20
|1.7575
|0.0000
|1.7522
|-26.00
|16326.90
|1542
|2006.03.06 10:53
|close
|769
|0.10
|1.7574
|0.0000
|1.7472
|-61.90
|16265.00
|1543
|2006.03.06 10:53
|buy
|772
|0.10
|1.7575
|0.0000
|1.7615
|1544
|2006.03.06 14:36
|buy
|773
|0.20
|1.7535
|0.0000
|1.7575
|1545
|2006.03.06 18:27
|buy
|774
|0.40
|1.7494
|0.0000
|1.7534
|1546
|2006.03.07 06:53
|buy
|775
|0.80
|1.7454
|0.0000
|1.7494
|1547
|2006.03.15 16:24
|close
|775
|0.80
|1.7485
|0.0000
|1.7494
|224.00
|16489.00
|1548
|2006.03.15 16:25
|close
|774
|0.40
|1.7486
|0.0000
|1.7534
|-45.20
|16443.80
|1549
|2006.03.15 16:25
|close
|773
|0.20
|1.7487
|0.0000
|1.7575
|-102.60
|16341.20
|1550
|2006.03.15 16:25
|close
|772
|0.10
|1.7488
|0.0000
|1.7615
|-90.30
|16250.90
|1551
|2006.03.15 16:25
|buy
|776
|0.10
|1.7493
|0.0000
|1.7533
|1552
|2006.03.15 17:39
|buy
|777
|0.20
|1.7453
|0.0000
|1.7493
|1553
|2006.03.15 20:32
|close
|777
|0.20
|1.7471
|0.0000
|1.7493
|36.00
|16286.90
|1554
|2006.03.15 20:33
|close
|776
|0.10
|1.7470
|0.0000
|1.7533
|-23.00
|16263.90
|1555
|2006.03.15 20:33
|buy
|778
|0.10
|1.7473
|0.0000
|1.7513
|1556
|2006.03.15 21:08
|close
|778
|0.10
|1.7483
|0.0000
|1.7513
|10.00
|16273.90
|1557
|2006.03.15 21:09
|buy
|779
|0.10
|1.7486
|0.0000
|1.7526
|1558
|2006.03.16 08:38
|buy
|780
|0.20
|1.7446
|0.0000
|1.7486
|1559
|2006.03.16 09:54
|close
|780
|0.20
|1.7463
|0.0000
|1.7486
|34.00
|16307.90
|1560
|2006.03.16 09:54
|close
|779
|0.10
|1.7465
|0.0000
|1.7526
|-21.30
|16286.60
|1561
|2006.03.16 09:54
|buy
|781
|0.10
|1.7470
|0.0000
|1.7510
|1562
|2006.03.16 10:05
|close
|781
|0.10
|1.7482
|0.0000
|1.7510
|12.00
|16298.60
|1563
|2006.03.16 10:06
|buy
|782
|0.10
|1.7487
|0.0000
|1.7527
|1564
|2006.03.16 11:30
|close
|782
|0.10
|1.7497
|0.0000
|1.7527
|10.00
|16308.60
|1565
|2006.03.16 11:30
|buy
|783
|0.10
|1.7500
|0.0000
|1.7540
|1566
|2006.03.16 13:02
|buy
|784
|0.20
|1.7460
|0.0000
|1.7500
|1567
|2006.03.16 15:30
|close
|784
|0.20
|1.7477
|0.0000
|1.7500
|34.00
|16342.60
|1568
|2006.03.16 15:30
|close
|783
|0.10
|1.7480
|0.0000
|1.7540
|-20.00
|16322.60
|1569
|2006.03.16 15:30
|buy
|785
|0.10
|1.7486
|0.0000
|1.7526
|1570
|2006.03.16 15:32
|close
|785
|0.10
|1.7496
|0.0000
|1.7526
|10.00
|16332.60
|1571
|2006.03.16 15:32
|buy
|786
|0.10
|1.7501
|0.0000
|1.7541
|1572
|2006.03.16 15:39
|close
|786
|0.10
|1.7511
|0.0000
|1.7541
|10.00
|16342.60
|1573
|2006.03.16 15:39
|buy
|787
|0.10
|1.7516
|0.0000
|1.7556
|1574
|2006.03.16 15:59
|close
|787
|0.10
|1.7527
|0.0000
|1.7556
|11.00
|16353.60
|1575
|2006.03.16 15:59
|buy
|788
|0.10
|1.7530
|0.0000
|1.7570
|1576
|2006.03.16 17:06
|close
|788
|0.10
|1.7540
|0.0000
|1.7570
|10.00
|16363.60
|1577
|2006.03.16 17:06
|buy
|789
|0.10
|1.7545
|0.0000
|1.7585
|1578
|2006.03.16 18:06
|close
|789
|0.10
|1.7556
|0.0000
|1.7585
|11.00
|16374.60
|1579
|2006.03.16 18:06
|buy
|790
|0.10
|1.7561
|0.0000
|1.7601
|1580
|2006.03.16 19:18
|close
|790
|0.10
|1.7571
|0.0000
|1.7601
|10.00
|16384.60
|1581
|2006.03.16 19:18
|buy
|791
|0.10
|1.7576
|0.0000
|1.7616
|1582
|2006.03.16 19:48
|close
|791
|0.10
|1.7588
|0.0000
|1.7616
|12.00
|16396.60
|1583
|2006.03.16 19:48
|buy
|792
|0.10
|1.7593
|0.0000
|1.7633
|1584
|2006.03.17 04:26
|buy
|793
|0.20
|1.7552
|0.0000
|1.7592
|1585
|2006.03.17 11:50
|close
|793
|0.20
|1.7569
|0.0000
|1.7592
|34.00
|16430.60
|1586
|2006.03.17 11:50
|close
|792
|0.10
|1.7571
|0.0000
|1.7633
|-22.30
|16408.30
|1587
|2006.03.17 11:51
|buy
|794
|0.10
|1.7576
|0.0000
|1.7616
|1588
|2006.03.17 14:34
|buy
|795
|0.20
|1.7536
|0.0000
|1.7576
|1589
|2006.03.17 15:27
|close
|795
|0.20
|1.7553
|0.0000
|1.7576
|34.00
|16442.30
|1590
|2006.03.17 15:27
|close
|794
|0.10
|1.7554
|0.0000
|1.7616
|-22.00
|16420.30
|1591
|2006.03.17 15:28
|buy
|796
|0.10
|1.7559
|0.0000
|1.7599
|1592
|2006.03.17 17:05
|buy
|797
|0.20
|1.7518
|0.0000
|1.7558
|1593
|2006.03.17 17:30
|close
|797
|0.20
|1.7537
|0.0000
|1.7558
|38.00
|16458.30
|1594
|2006.03.17 17:30
|close
|796
|0.10
|1.7538
|0.0000
|1.7599
|-21.00
|16437.30
|1595
|2006.03.17 17:30
|sell
|798
|0.10
|1.7537
|0.0000
|1.7497
|1596
|2006.03.17 22:28
|sell
|799
|0.20
|1.7577
|0.0000
|1.7537
|1597
|2006.03.20 00:00
|close
|799
|0.20
|1.7559
|0.0000
|1.7537
|36.20
|16473.50
|1598
|2006.03.20 01:01
|close
|798
|0.10
|1.7558
|0.0000
|1.7497
|-20.90
|16452.60
|1599
|2006.03.20 01:02
|sell
|800
|0.10
|1.7556
|0.0000
|1.7516
|1600
|2006.03.20 03:38
|close
|800
|0.10
|1.7546
|0.0000
|1.7516
|10.00
|16462.60
|1601
|2006.03.20 03:39
|sell
|801
|0.10
|1.7541
|0.0000
|1.7501
|1602
|2006.03.20 09:58
|sell
|802
|0.20
|1.7581
|0.0000
|1.7541
|1603
|2006.03.20 10:08
|close
|802
|0.20
|1.7564
|0.0000
|1.7541
|34.00
|16496.60
|1604
|2006.03.20 10:08
|close
|801
|0.10
|1.7563
|0.0000
|1.7501
|-22.00
|16474.60
|1605
|2006.03.20 10:08
|sell
|803
|0.10
|1.7560
|0.0000
|1.7520
|1606
|2006.03.20 13:53
|close
|803
|0.10
|1.7549
|0.0000
|1.7520
|11.00
|16485.60
|1607
|2006.03.20 13:53
|sell
|804
|0.10
|1.7543
|0.0000
|1.7503
|1608
|2006.03.20 13:59
|close
|804
|0.10
|1.7533
|0.0000
|1.7503
|10.00
|16495.60
|1609
|2006.03.20 13:59
|sell
|805
|0.10
|1.7528
|0.0000
|1.7488
|1610
|2006.03.20 23:09
|sell
|806
|0.20
|1.7568
|0.0000
|1.7528
|1611
|2006.03.21 01:24
|close
|806
|0.20
|1.7551
|0.0000
|1.7528
|34.20
|16529.80
|1612
|2006.03.21 01:24
|close
|805
|0.10
|1.7553
|0.0000
|1.7488
|-24.90
|16504.90
|1613
|2006.03.21 01:24
|sell
|807
|0.10
|1.7550
|0.0000
|1.7510
|1614
|2006.03.21 02:27
|close
|807
|0.10
|1.7539
|0.0000
|1.7510
|11.00
|16515.90
|1615
|2006.03.21 02:27
|sell
|808
|0.10
|1.7536
|0.0000
|1.7496
|1616
|2006.03.21 02:39
|close
|808
|0.10
|1.7526
|0.0000
|1.7496
|10.00
|16525.90
|1617
|2006.03.21 02:39
|sell
|809
|0.10
|1.7521
|0.0000
|1.7481
|1618
|2006.03.21 09:57
|close
|809
|0.10
|1.7511
|0.0000
|1.7481
|10.00
|16535.90
|1619
|2006.03.21 09:57
|sell
|810
|0.10
|1.7505
|0.0000
|1.7465
|1620
|2006.03.21 10:24
|close
|810
|0.10
|1.7494
|0.0000
|1.7465
|11.00
|16546.90
|1621
|2006.03.21 10:24
|sell
|811
|0.10
|1.7489
|0.0000
|1.7449
|1622
|2006.03.21 11:08
|close
|811
|0.10
|1.7478
|0.0000
|1.7449
|11.00
|16557.90
|1623
|2006.03.21 11:08
|sell
|812
|0.10
|1.7472
|0.0000
|1.7432
|1624
|2006.03.21 15:32
|sell
|813
|0.20
|1.7512
|0.0000
|1.7472
|1625
|2006.03.21 15:45
|close
|813
|0.20
|1.7495
|0.0000
|1.7472
|34.00
|16591.90
|1626
|2006.03.21 15:45
|close
|812
|0.10
|1.7494
|0.0000
|1.7432
|-22.00
|16569.90
|1627
|2006.03.21 15:45
|sell
|814
|0.10
|1.7488
|0.0000
|1.7448
|1628
|2006.03.21 16:45
|close
|814
|0.10
|1.7476
|0.0000
|1.7448
|12.00
|16581.90
|1629
|2006.03.21 16:45
|sell
|815
|0.10
|1.7471
|0.0000
|1.7431
|1630
|2006.03.21 18:54
|close
|815
|0.10
|1.7461
|0.0000
|1.7431
|10.00
|16591.90
|1631
|2006.03.21 18:54
|sell
|816
|0.10
|1.7456
|0.0000
|1.7416
|1632
|2006.03.22 09:46
|sell
|817
|0.20
|1.7497
|0.0000
|1.7457
|1633
|2006.03.22 12:01
|close
|817
|0.20
|1.7479
|0.0000
|1.7457
|36.00
|16627.90
|1634
|2006.03.22 12:01
|close
|816
|0.10
|1.7480
|0.0000
|1.7416
|-23.70
|16604.20
|1635
|2006.03.22 12:02
|sell
|818
|0.10
|1.7477
|0.0000
|1.7437
|1636
|2006.03.22 12:37
|close
|818
|0.10
|1.7467
|0.0000
|1.7437
|10.00
|16614.20
|1637
|2006.03.22 12:37
|sell
|819
|0.10
|1.7462
|0.0000
|1.7422
|1638
|2006.03.23 02:57
|close
|819
|0.10
|1.7450
|0.0000
|1.7422
|12.10
|16626.30
|1639
|2006.03.23 02:57
|sell
|820
|0.10
|1.7441
|0.0000
|1.7401
|1640
|2006.03.23 09:47
|close
|820
|0.10
|1.7430
|0.0000
|1.7401
|11.00
|16637.30
|1641
|2006.03.23 09:47
|sell
|821
|0.10
|1.7425
|0.0000
|1.7385
|1642
|2006.03.23 13:42
|close
|821
|0.10
|1.7414
|0.0000
|1.7385
|11.00
|16648.30
|1643
|2006.03.23 13:42
|sell
|822
|0.10
|1.7409
|0.0000
|1.7369
|1644
|2006.03.23 17:12
|close
|822
|0.10
|1.7398
|0.0000
|1.7369
|11.00
|16659.30
|1645
|2006.03.23 17:13
|sell
|823
|0.10
|1.7393
|0.0000
|1.7353
|1646
|2006.03.23 17:19
|close
|823
|0.10
|1.7382
|0.0000
|1.7353
|11.00
|16670.30
|1647
|2006.03.23 17:19
|sell
|824
|0.10
|1.7379
|0.0000
|1.7339
|1648
|2006.03.23 17:21
|close
|824
|0.10
|1.7369
|0.0000
|1.7339
|10.00
|16680.30
|1649
|2006.03.23 17:21
|sell
|825
|0.10
|1.7366
|0.0000
|1.7326
|1650
|2006.03.23 17:28
|close
|825
|0.10
|1.7355
|0.0000
|1.7326
|11.00
|16691.30
|1651
|2006.03.23 17:28
|sell
|826
|0.10
|1.7348
|0.0000
|1.7308
|1652
|2006.03.23 17:29
|close
|826
|0.10
|1.7337
|0.0000
|1.7308
|11.00
|16702.30
|1653
|2006.03.23 17:29
|sell
|827
|0.10
|1.7334
|0.0000
|1.7294
|1654
|2006.03.24 09:54
|close
|827
|0.10
|1.7324
|0.0000
|1.7294
|10.10
|16712.40
|1655
|2006.03.24 09:55
|sell
|828
|0.10
|1.7318
|0.0000
|1.7278
|1656
|2006.03.24 16:06
|sell
|829
|0.20
|1.7360
|0.0000
|1.7320
|1657
|2006.03.24 17:01
|sell
|830
|0.40
|1.7400
|0.0000
|1.7360
|1658
|2006.03.24 20:14
|sell
|831
|0.80
|1.7440
|0.0000
|1.7400
|1659
|2006.03.29 10:30
|close
|831
|0.80
|1.7409
|0.0000
|1.7400
|252.00
|16964.40
|1660
|2006.03.29 10:30
|close
|830
|0.40
|1.7408
|0.0000
|1.7360
|-30.00
|16934.40
|1661
|2006.03.29 10:30
|close
|829
|0.20
|1.7409
|0.0000
|1.7320
|-97.00
|16837.40
|1662
|2006.03.29 10:30
|close
|828
|0.10
|1.7410
|0.0000
|1.7278
|-91.50
|16745.90
|1663
|2006.03.29 10:30
|sell
|832
|0.10
|1.7407
|0.0000
|1.7367
|1664
|2006.03.29 10:55
|close
|832
|0.10
|1.7396
|0.0000
|1.7367
|11.00
|16756.90
|1665
|2006.03.29 10:55
|sell
|833
|0.10
|1.7389
|0.0000
|1.7349
|1666
|2006.03.29 10:56
|close
|833
|0.10
|1.7378
|0.0000
|1.7349
|11.00
|16767.90
|1667
|2006.03.29 10:56
|sell
|834
|0.10
|1.7375
|0.0000
|1.7335
|1668
|2006.03.29 11:31
|close
|834
|0.10
|1.7365
|0.0000
|1.7335
|10.00
|16777.90
|1669
|2006.03.29 11:31
|sell
|835
|0.10
|1.7360
|0.0000
|1.7320
|1670
|2006.03.29 15:37
|close
|835
|0.10
|1.7348
|0.0000
|1.7320
|12.00
|16789.90
|1671
|2006.03.29 15:37
|sell
|836
|0.10
|1.7342
|0.0000
|1.7302
|1672
|2006.03.29 16:56
|close
|836
|0.10
|1.7332
|0.0000
|1.7302
|10.00
|16799.90
|1673
|2006.03.29 16:57
|sell
|837
|0.10
|1.7327
|0.0000
|1.7287
|1674
|2006.03.29 21:00
|sell
|838
|0.20
|1.7367
|0.0000
|1.7327
|1675
|2006.03.29 21:22
|close
|838
|0.20
|1.7349
|0.0000
|1.7327
|36.00
|16835.90
|1676
|2006.03.29 21:22
|close
|837
|0.10
|1.7348
|0.0000
|1.7287
|-21.00
|16814.90
|1677
|2006.03.29 21:22
|sell
|839
|0.10
|1.7345
|0.0000
|1.7305
|1678
|2006.03.29 23:59
|close at stop
|839
|0.10
|1.7353
|0.0000
|1.7305
|-8.00
|16806.90