FXDirectDealer

Account: 426082 Name: Mono Currency: USD 2006 August 18, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17835592006.07.31 00:34balanceDeposit10 000.00
17853052006.07.31 02:58sell0.10eurjpy146.43148.53146.222006.07.31 05:28146.220.000.000.0018.32
17837222006.07.31 00:58sell0.10eurusd1.27661.29861.27442006.07.31 10:501.27440.000.000.0022.00
17836232006.07.31 00:42sell0.10usdcad1.13021.15521.12812006.07.31 11:001.12810.000.000.0018.62
17984162006.07.31 10:52sell0.10usdchf1.23481.25981.23232006.07.31 12:571.23230.000.000.0020.29
17998972006.07.31 12:06sell0.10gbpusd1.86671.89671.86372006.07.31 13:251.86370.000.000.0030.00
17968212006.07.31 09:35sell0.10usdchf1.23351.25851.23102006.07.31 14:391.23100.000.000.0020.31
17868622006.07.31 04:51buy0.10eurusd1.27491.25291.27712006.07.31 14:541.27710.000.000.0022.00
17836622006.07.31 00:48sell0.10audusd0.76640.78240.76482006.07.31 15:260.76480.000.000.0016.00
17884392006.07.31 07:01sell0.10audusd0.76640.78240.76482006.07.31 15:260.76480.000.000.0016.00
17999922006.07.31 12:11buy0.10usdcad1.12601.10101.12812006.07.31 16:251.12810.000.000.0018.62
17987102006.07.31 11:04buy0.10usdcad1.12761.10261.12972006.07.31 17:421.12970.000.000.0018.59
18039442006.07.31 15:42sell0.10eurusd1.27741.29941.27522006.07.31 18:071.27520.000.000.0022.00
18039432006.07.31 15:42buy0.10usdchf1.22981.20481.23232006.07.31 18:071.23230.000.000.0020.29
17970972006.07.31 09:51buy0.10usdcad1.12901.10401.13112006.07.31 18:441.13110.000.000.0018.57
18104782006.07.31 21:14sell0.10audjpy87.8089.3087.652006.08.01 02:3087.650.000.00-0.9713.09
18106892006.07.31 21:22sell0.10eurjpy146.44148.54146.232006.08.01 03:13146.230.000.00-1.2618.33
18070772006.07.31 17:41sell0.10audusd0.76640.78240.76482006.08.01 03:340.76480.000.00-0.1516.00
18050752006.07.31 16:03sell0.10gbpusd1.86731.89731.86432006.08.01 04:591.86430.000.000.5230.00
18083602006.07.31 18:43sell0.10audjpy87.6189.1187.462006.08.01 09:0687.460.000.00-0.9713.08
18153442006.08.01 08:05buy0.10gbpusd1.86371.83371.86672006.08.01 11:331.86670.000.000.0030.00
18161982006.08.01 08:45sell0.10usdchf1.23601.26101.23352006.08.01 13:021.23350.000.000.0020.27
18153662006.08.01 08:06buy0.10eurusd1.27311.25111.27532006.08.01 13:031.27530.000.000.0022.00
18152702006.08.01 08:02sell0.10usdchf1.23471.25971.23222006.08.01 13:451.23220.000.000.0020.29
18132422006.08.01 05:00buy0.10eurusd1.27421.25221.27642006.08.01 13:451.27640.000.000.0022.00
18130802006.08.01 04:55sell0.10usdchf1.23341.25841.23092006.08.01 15:301.23090.000.000.0020.31
18124582006.08.01 03:54buy0.10eurusd1.27541.25341.27762006.08.01 15:301.27760.000.000.0022.00
18077262006.07.31 18:09sell0.10usdchf1.23221.25721.22972006.08.01 15:301.22970.000.00-1.1920.33
18129382006.08.01 04:44buy0.10gbpusd1.86551.83551.86852006.08.01 15:311.86850.000.000.0030.00
18223902006.08.01 15:31buy0.10usdchf1.23001.20501.23252006.08.01 15:371.23250.000.000.0020.28
18191762006.08.01 11:45sell0.10gbpusd1.86811.89811.86512006.08.01 15:381.86510.000.000.0030.00
18211782006.08.01 14:25sell0.10eurusd1.27661.29861.27442006.08.01 15:421.27440.000.000.0022.00
18212382006.08.01 14:31buy0.10usdchf1.23181.20681.23432006.08.01 15:421.23430.000.000.0020.25
18187682006.08.01 11:31sell0.10gbpusd1.86661.89661.86362006.08.01 15:431.86360.000.000.0030.00
18215102006.08.01 14:56buy0.10audjpy87.3385.8387.482006.08.01 15:5887.480.000.000.0013.04
18240352006.08.01 15:48buy0.10eurusd1.27391.25191.27612006.08.01 16:471.27610.000.000.0022.00
18237862006.08.01 15:44sell0.10usdchf1.23451.25951.23202006.08.01 16:481.23200.000.000.0020.29
18237892006.08.01 15:44buy0.10audusd0.76020.74420.76182006.08.01 16:480.76180.000.000.0016.00
18200712006.08.01 13:05buy0.10usdchf1.23321.20821.23572006.08.01 17:191.23570.000.000.0020.23
18202412006.08.01 13:35sell0.10eurusd1.27531.29731.27312006.08.01 17:191.27310.000.000.0022.00
18268142006.08.01 17:04buy0.10eurusd1.27391.25191.27612006.08.01 18:311.27610.000.000.0022.00
18231522006.08.01 15:37sell0.10usdcad1.13601.16101.13392006.08.01 18:351.13390.000.000.0018.52
18281202006.08.01 17:23sell0.10usdchf1.23571.26071.23322006.08.01 18:411.23320.000.000.0020.27
18197652006.08.01 12:44buy0.10audusd0.76130.74530.76292006.08.01 18:420.76290.000.000.0016.00
18230902006.08.01 15:37sell0.10usdcad1.13491.15991.13282006.08.01 18:521.13280.000.000.0018.54
18268072006.08.01 17:04sell0.10usdchf1.23451.25951.23202006.08.01 18:561.23200.000.000.0020.29
18270122006.08.01 17:08sell0.10usdjpy115.17117.17114.972006.08.01 18:57114.970.000.000.0017.40
18222172006.08.01 15:30sell0.10usdcad1.13391.15891.13182006.08.01 18:591.13180.000.000.0018.55
18217712006.08.01 15:15sell0.10usdcad1.13281.15781.13072006.08.01 19:061.13070.000.000.0018.57
18099262006.07.31 20:39sell0.10usdcad1.13171.15671.12962006.08.01 19:121.12960.000.00-0.7118.59
18166992006.08.01 09:28buy0.10audusd0.76240.74640.76402006.08.01 19:140.76400.000.000.0016.00
18292572006.08.01 18:02sell0.10eurchf1.57441.58441.57342006.08.01 19:161.57340.000.000.008.15
18282082006.08.01 17:26sell0.10eurchf1.57371.58371.57272006.08.01 19:161.57270.000.000.008.15
18130482006.08.01 04:50buy0.10audusd0.76370.74770.76532006.08.01 19:220.76530.000.000.0016.00
18338142006.08.01 19:39sell0.10audjpy87.7789.2787.622006.08.02 01:3887.620.000.00-0.9613.10
18343322006.08.01 20:09sell0.10audusd0.76580.78180.76422006.08.02 02:300.76420.000.00-0.1516.00
18308712006.08.01 18:57sell0.10audjpy87.6889.1887.532006.08.02 02:3087.530.000.00-0.9613.10
18375322006.08.02 02:30buy0.10audusd0.76400.74800.76562006.08.02 02:310.76560.000.000.0016.00
18125042006.08.01 03:59buy0.10audusd0.76470.74870.76632006.08.02 02:340.76630.000.00-0.0216.00
18108432006.07.31 21:54sell0.10usdjpy114.64116.64114.442006.08.02 02:52114.440.000.00-2.9817.48
18345292006.08.01 20:27sell0.10eurjpy146.92149.02146.712006.08.02 03:10146.710.000.00-1.2718.35
17849912006.07.31 02:32buy0.10audusd0.76560.74960.76722006.08.02 03:380.76720.000.00-0.0416.00
18401732006.08.02 06:09sell0.10gbpusd1.87851.90851.87552006.08.02 09:441.87550.000.000.0030.00
18406742006.08.02 07:04buy0.10usdjpy114.36112.36114.562006.08.02 09:51114.560.000.000.0017.46
18383522006.08.02 03:37sell0.10audusd0.76710.78310.76552006.08.02 11:080.76550.000.000.0016.00
18361562006.08.01 23:08sell0.10eurusd1.28251.30451.28032006.08.02 11:341.28030.000.001.0022.00
18363702006.08.01 23:54buy0.10usdchf1.22591.20091.22842006.08.02 11:341.22840.000.001.0120.35
18376352006.08.02 02:44sell0.10audusd0.76630.78230.76472006.08.02 12:030.76470.000.000.0016.00
18082612006.07.31 18:35sell0.10usdcad1.13071.15571.12862006.08.02 12:091.12860.000.00-1.4218.61
18071422006.07.31 17:45sell0.10usdcad1.12961.15461.12752006.08.02 14:381.12750.000.00-1.4218.63
18403872006.08.02 06:34buy0.10eurjpy146.62144.52146.832006.08.02 15:10146.830.000.000.0018.30
18467832006.08.02 12:23buy0.10gbpusd1.87361.84361.87662006.08.02 15:151.87660.000.000.0030.00
18339492006.08.01 19:53sell0.10eurusd1.28131.30331.27912006.08.02 15:281.27910.000.001.0022.00
18344422006.08.01 20:13buy0.10usdchf1.22721.20221.22972006.08.02 15:291.22970.000.001.0120.33
18293952006.08.01 18:10sell0.10eurjpy146.72148.82146.512006.08.02 16:25146.510.000.00-1.2718.37
18065842006.07.31 17:17sell0.10usdcad1.12801.15301.12592006.08.02 17:251.12590.000.00-1.4218.65
18468272006.08.02 12:24sell0.10usdchf1.22891.25391.22642006.08.02 17:451.22640.000.000.0020.38
18040002006.07.31 15:46sell0.10usdcad1.12701.15201.12492006.08.02 18:001.12490.000.00-1.4218.67
18319342006.08.01 19:10sell0.10eurusd1.28011.30211.27792006.08.02 19:251.27790.000.001.0022.00
18314432006.08.01 19:06buy0.10usdchf1.23071.20571.23322006.08.03 03:371.23320.000.004.0320.27
18312632006.08.01 19:05sell0.10eurusd1.27831.30031.27612006.08.03 03:371.27610.000.003.9922.00
18332852006.08.01 19:20sell0.10audusd0.76480.78080.76322006.08.03 04:050.76320.000.00-0.6116.00
18310672006.08.01 19:04buy0.10usdchf1.23191.20691.23442006.08.03 04:111.23440.000.004.0320.25
18304802006.08.01 18:45sell0.10eurusd1.27701.29901.27482006.08.03 04:111.27480.000.003.9922.00
18638422006.08.03 04:15buy0.10gbpusd1.87431.84431.87732006.08.03 05:211.87730.000.000.0030.00
18659142006.08.03 06:32buy0.10eurgbp0.67930.66930.68032006.08.03 08:570.68030.000.000.0018.74
18638222006.08.03 04:15buy0.10eurusd1.27491.25291.27712006.08.03 10:061.27710.000.000.0022.00
18671212006.08.03 09:01sell0.10audjpy87.6889.1887.532006.08.03 10:2387.530.000.000.0013.07
18324112006.08.01 19:14sell0.10audusd0.76400.78000.76242006.08.03 10:380.76240.000.00-0.6116.00
18313012006.08.01 19:05sell0.10audusd0.76320.77920.76162006.08.03 10:430.76160.000.00-0.6116.00
18651812006.08.03 05:27buy0.10eurgbp0.67990.66990.68092006.08.03 10:500.68090.000.000.0018.74
18631362006.08.03 03:50buy0.10eurgbp0.68040.67040.68142006.08.03 11:030.68140.000.000.0018.73
18354782006.08.01 21:51sell0.10gbpusd1.87591.90591.87292006.08.03 11:031.87290.000.002.1130.00
18294152006.08.01 18:11sell0.10audusd0.76220.77820.76062006.08.03 11:560.76060.000.00-0.6116.00
18339252006.08.01 19:51sell0.10gbpusd1.87431.90431.87132006.08.03 12:521.87130.000.002.1130.00
18712812006.08.03 13:05buy0.10audusd0.75940.74340.76102006.08.03 13:440.76100.000.000.0016.00
18695662006.08.03 11:48sell0.10eurgbp0.68150.69150.68052006.08.03 14:000.68050.000.000.0018.75
18694972006.08.03 11:46buy0.10gbpusd1.87261.84261.87562006.08.03 14:001.87560.000.000.0030.00
18689982006.08.03 11:10sell0.10eurgbp0.68100.69100.68002006.08.03 14:000.68000.000.000.0018.77
18711922006.08.03 13:03buy0.10gbpusd1.87091.84091.87392006.08.03 14:001.87390.000.000.0030.00
18678602006.08.03 09:58sell0.10eurgbp0.68050.69050.67952006.08.03 14:000.67950.000.000.0018.80
18637982006.08.03 04:14sell0.10usdchf1.23471.25971.23222006.08.03 14:081.23220.000.000.0020.29
18710532006.08.03 12:57buy0.10audusd0.76030.74430.76192006.08.03 14:090.76190.000.000.0016.00
18634962006.08.03 04:08buy0.10eurusd1.27601.25401.27822006.08.03 14:191.27820.000.000.0022.00
18625422006.08.03 03:26buy0.10eurusd1.27721.25521.27942006.08.03 15:301.27940.000.000.0022.00
18629562006.08.03 03:40sell0.10usdchf1.23341.25841.23092006.08.03 15:301.23090.000.000.0020.31
18609212006.08.02 23:04buy0.10eurusd1.27881.25681.28102006.08.03 15:351.28100.000.00-3.8722.00
18609192006.08.02 23:03sell0.10usdchf1.23131.25631.22882006.08.03 15:371.22880.000.00-3.5820.35
18684032006.08.03 10:43buy0.10audusd0.76140.74540.76302006.08.03 15:410.76300.000.000.0016.00
18444762006.08.02 10:57buy0.10eurusd1.28091.25891.28312006.08.03 15:411.28310.000.00-3.8722.00
18683772006.08.03 10:43buy0.10usdcad1.12381.09881.12592006.08.03 16:091.12590.000.000.0018.65
18682252006.08.03 10:22buy0.10usdcad1.12481.09981.12692006.08.03 16:271.12690.000.000.0018.64
18801332006.08.03 15:44sell0.10eurusd1.28321.30521.28102006.08.03 16:271.28100.000.000.0022.00
18801402006.08.03 15:44sell0.10audusd0.76300.77900.76142006.08.03 16:280.76140.000.000.0016.00
18738602006.08.03 14:07buy0.10eurgbp0.67750.66750.67852006.08.03 16:510.67850.000.000.0018.88
18732332006.08.03 14:05buy0.10eurgbp0.67800.66800.67902006.08.03 17:100.67900.000.000.0018.87
18795112006.08.03 15:40sell0.10gbpusd1.89021.92021.88722006.08.03 17:101.88720.000.000.0030.00
18794962006.08.03 15:40buy0.10usdchf1.22801.20301.23052006.08.03 17:541.23050.000.000.0020.32
18794672006.08.03 15:40sell0.10eurusd1.28201.30401.27982006.08.03 17:551.27980.000.000.0022.00
18792732006.08.03 15:39buy0.10usdchf1.22921.20421.23172006.08.03 17:551.23170.000.000.0020.30
18783322006.08.03 15:32sell0.10audusd0.76220.77820.76062006.08.03 17:560.76060.000.000.0016.00
18790142006.08.03 15:37sell0.10eurusd1.28091.30291.27872006.08.03 18:011.27870.000.000.0022.00
18784682006.08.03 15:34sell0.10eurusd1.27961.30161.27742006.08.03 18:131.27740.000.000.0022.00
18767902006.08.03 15:03buy0.10usdchf1.23191.20691.23442006.08.03 18:131.23440.000.000.0020.25
18783552006.08.03 15:32sell0.10gbpusd1.88871.91871.88572006.08.03 18:131.88570.000.000.0030.00
18815462006.08.03 16:11sell0.10usdcad1.12581.15081.12372006.08.04 05:541.12370.000.00-2.1218.69
17836142006.07.31 00:41buy0.10eurgbp0.68540.67540.68642006.08.04 11:500.67540.000.00-6.44-189.19
18935122006.08.04 00:56sell0.10eurusd1.28031.30231.27812006.08.04 12:191.27810.000.000.0022.00
18970662006.08.04 06:24sell0.10audjpy87.7089.2087.552006.08.04 12:2687.550.000.000.0013.00
18680492006.08.03 10:07buy0.10usdcad1.12581.10081.12792006.08.04 13:581.12790.000.001.4318.62
18609362006.08.02 23:09buy0.10usdcad1.12751.10251.12962006.08.04 13:581.12960.000.001.9118.58
18400142006.08.02 05:54buy0.10usdcad1.12951.10451.13162006.08.04 13:581.13160.000.001.9118.55
18317262006.08.01 19:09buy0.10usdcad1.13051.10551.13262006.08.04 14:031.13260.000.002.3918.54
18310422006.08.01 19:02buy0.10usdcad1.13181.10681.13392006.08.04 14:201.13390.000.002.3918.52
17878962006.07.31 06:30sell0.10gbpusd1.86501.89501.86202006.08.04 15:291.89500.000.003.16-300.00
19038312006.08.04 11:42sell0.10usdchf1.23441.25941.23192006.08.04 15:291.23190.000.000.0020.30
19033302006.08.04 11:33sell0.10usdchf1.23311.25811.23062006.08.04 15:301.23060.000.000.0020.32
18941402006.08.04 02:15buy0.10eurusd1.27921.25721.28142006.08.04 15:301.28140.000.000.0022.00
18298142006.08.01 18:22sell0.10gbpusd1.86881.89881.86582006.08.04 15:301.89880.000.002.64-300.00
19053442006.08.04 12:23buy0.10audusd0.75950.74350.76112006.08.04 15:300.76110.000.000.0016.00
18308672006.08.01 18:57sell0.10gbpusd1.87061.90061.86762006.08.04 15:301.90060.000.002.64-300.00
18941482006.08.04 02:15sell0.10usdchf1.23191.25691.22942006.08.04 15:301.22940.000.000.0020.34
19031402006.08.04 11:29buy0.10audusd0.76030.74430.76192006.08.04 15:310.76190.000.000.0016.00
19085932006.08.04 14:20sell0.10eurchf1.57831.58831.57732006.08.04 15:311.57730.000.000.008.15
19042592006.08.04 11:49buy0.10eurgbp0.67590.66590.67692006.08.04 15:310.67690.000.000.0019.00
18683612006.08.03 10:40buy0.10audusd0.76240.74640.76402006.08.04 15:310.76400.000.00-0.0216.00
18428162006.08.02 09:50sell0.10usdchf1.22761.25261.22512006.08.04 15:371.22510.000.00-4.7720.41
19035912006.08.04 11:39sell0.10eurchf1.57781.58781.57682006.08.04 15:371.57680.000.000.008.16
18319632006.08.01 19:10sell0.10gbpusd1.87281.90281.86982006.08.04 15:381.90280.000.002.64-300.00
19104292006.08.04 15:18sell0.10usdcad1.13351.15851.13142006.08.04 16:101.13140.000.000.0018.56
19139562006.08.04 15:34sell0.10eurgbp0.67690.68690.67592006.08.04 16:120.67590.000.000.0019.05
19081272006.08.04 14:06sell0.10usdcad1.13251.15751.13042006.08.04 16:121.13040.000.000.0018.58
18634812006.08.03 04:05buy0.10audusd0.76320.74720.76482006.08.04 16:120.76480.000.00-0.0216.00
19079512006.08.04 14:01sell0.10usdcad1.13061.15561.12852006.08.04 17:001.12850.000.000.0018.61
18455892006.08.02 11:39buy0.10audusd0.76530.74930.76692006.08.04 17:540.76690.000.00-0.0916.00
18729602006.08.03 14:03sell0.10gbpusd1.88151.91151.87852006.08.04 17:541.91150.000.000.53-300.00
18951052006.08.04 03:55sell0.10eurjpy147.41149.51147.202006.08.04 17:54147.200.000.000.0018.41
19179192006.08.04 16:56buy0.10eurchf1.57401.56401.57502006.08.04 18:001.57500.000.000.008.18
18819502006.08.03 16:15sell0.10audjpy87.5689.0687.412006.08.04 18:0087.410.000.00-0.9613.13
19078342006.08.04 14:00sell0.10usdcad1.12941.15441.12732006.08.04 18:061.12730.000.000.0018.63
19211342006.08.04 17:57sell0.10audusd0.76680.78280.76522006.08.04 18:090.76520.000.000.0016.00
19211042006.08.04 17:57sell0.10gbpusd1.91231.94231.90932006.08.04 18:091.90930.000.000.0030.00
19239362006.08.04 19:13buy0.10usdcad1.12561.10061.12772006.08.04 20:451.12770.000.000.0018.62
19240122006.08.04 19:17buy0.10usdchf1.22011.19511.22262006.08.07 00:001.22260.000.001.0120.44
19202342006.08.04 17:38sell0.10eurusd1.28971.31171.28752006.08.07 00:001.28750.000.001.0022.00
19238172006.08.04 19:08sell0.10gbpusd1.91041.94041.90742006.08.07 00:431.90740.000.000.5330.00
19254992006.08.04 21:46sell0.10usdcad1.12871.15371.12662006.08.07 01:151.12660.000.00-0.7118.64
19060142006.08.04 12:43sell0.10usdcad1.12681.15181.12472006.08.07 05:151.12470.000.00-0.7118.67
19274712006.08.07 02:06buy0.10usdjpy114.27112.27114.472006.08.07 06:46114.470.000.000.0017.47
19203982006.08.04 17:44sell0.10gbpusd1.90891.93891.90592006.08.07 07:131.90590.000.000.5330.00
19272582006.08.07 01:35buy0.10audjpy87.5486.0487.692006.08.07 09:0287.690.000.000.0013.09
19240252006.08.04 19:18buy0.10eurchf1.57341.56341.57442006.08.07 09:041.57440.000.000.568.18
19271582006.08.07 01:12sell0.10eurusd1.28841.31041.28622006.08.07 10:001.28620.000.000.0022.00
19201672006.08.04 17:35sell0.10audusd0.76600.78200.76442006.08.07 10:290.76440.000.00-0.1516.00
19141862006.08.04 15:35sell0.10audusd0.76400.78000.76242006.08.07 15:010.76240.000.00-0.1516.00
19506732006.08.07 15:10sell0.10usdcad1.12611.15111.12402006.08.07 15:241.12400.000.000.0018.68
19507172006.08.07 15:11buy0.10audusd0.76220.74620.76382006.08.07 16:050.76380.000.000.0016.00
19566882006.08.07 17:23sell0.10audjpy87.8189.3187.662006.08.07 18:3787.660.000.000.0013.05
19549332006.08.07 16:50sell0.10eurusd1.28771.30971.28552006.08.07 19:271.28550.000.000.0022.00
19203392006.08.04 17:41buy0.10usdchf1.22131.19631.22382006.08.07 19:531.22380.000.001.0120.43
19136292006.08.04 15:33sell0.10eurusd1.28611.30811.28392006.08.07 20:231.28390.000.001.0022.00
19474582006.08.07 13:49sell0.10gbpusd1.90971.93971.90672006.08.07 20:501.90670.000.000.0030.00
19403412006.08.07 10:53sell0.10gbpusd1.90821.93821.90522006.08.07 21:001.90520.000.000.0030.00
19533602006.08.07 16:12sell0.10audusd0.76400.78000.76242006.08.08 01:100.76240.000.00-0.1816.00
19481272006.08.07 14:07sell0.10eurjpy147.79149.89147.582006.08.08 01:11147.580.000.00-1.2418.23
19137682006.08.04 15:33sell0.10audusd0.76320.77920.76162006.08.08 09:120.76160.000.00-0.3316.00
19620822006.08.07 21:02sell0.10usdchf1.22691.25191.22442006.08.08 10:021.22440.000.00-1.1920.42
19647002006.08.08 00:59buy0.10eurusd1.28201.26001.28422006.08.08 10:031.28420.000.000.0022.00
19129102006.08.04 15:31sell0.10audusd0.76240.77840.76082006.08.08 10:200.76080.000.00-0.3316.00
19593622006.08.07 18:51buy0.10usdcad1.11851.09351.12062006.08.08 10:301.12060.000.000.4918.74
19118472006.08.04 15:30sell0.10audusd0.76120.77720.75962006.08.08 11:470.75960.000.00-0.3316.00
19575062006.08.07 17:44buy0.10usdcad1.11951.09451.12162006.08.08 11:571.12160.000.000.4918.72
19741692006.08.08 12:18sell0.10usdcad1.12231.14731.12022006.08.08 14:381.12020.000.000.0018.75
19737872006.08.08 11:56sell0.10usdcad1.12131.14631.11922006.08.08 14:431.11920.000.000.0018.76
19760432006.08.08 14:45buy0.10usdcad1.11901.09401.12112006.08.08 16:261.12110.000.000.0018.73
19710692006.08.08 10:06buy0.10usdchf1.22451.19951.22702006.08.08 18:201.22700.000.000.0020.37
19744512006.08.08 12:36buy0.10audusd0.75940.74340.76102006.08.08 19:060.76100.000.000.0016.00
19796362006.08.08 17:08buy0.10usdcad1.11921.09421.12132006.08.08 19:101.12130.000.000.0018.73
19774092006.08.08 15:42buy0.10eurusd1.28291.26091.28512006.08.08 21:141.28510.000.000.0022.00
19617892006.08.07 20:52buy0.10gbpusd1.90591.87591.90892006.08.08 21:141.90890.000.00-0.7830.00
19619562006.08.07 21:00buy0.10eurusd1.28361.26161.28582006.08.08 21:141.28580.000.00-1.3422.00
19612432006.08.07 20:21buy0.10gbpusd1.90751.87751.91052006.08.08 21:141.91050.000.00-0.7830.00
19774152006.08.08 15:42sell0.10usdchf1.22661.25161.22412006.08.08 21:141.22410.000.000.0020.43
19611632006.08.07 20:19buy0.10eurusd1.28481.26281.28702006.08.08 21:141.28700.000.00-1.3422.00
19487542006.08.07 14:23sell0.10usdjpy114.96116.96114.762006.08.08 21:14114.760.000.00-1.4817.43
19618822006.08.07 20:56sell0.10usdchf1.22571.25071.22322006.08.08 21:141.22320.000.00-1.1920.45
19611672006.08.07 20:19sell0.10usdchf1.22451.24951.22202006.08.08 21:141.22200.000.00-1.1920.46
19717482006.08.08 10:28buy0.10audusd0.76020.74420.76182006.08.08 21:160.76180.000.000.0016.00
19715672006.08.08 10:22buy0.10audusd0.76100.74500.76262006.08.08 21:170.76260.000.000.0016.00
19389852006.08.07 10:26sell0.10usdchf1.22321.24821.22072006.08.08 21:171.22070.000.00-1.1920.48
19747742006.08.08 13:02buy0.10audjpy87.4785.9787.622006.08.08 21:2287.620.000.000.0013.06
19855442006.08.08 21:18buy0.10usdchf1.22141.19641.22392006.08.08 21:231.22390.000.000.0020.43
19855882006.08.08 21:18sell0.10eurusd1.28781.30981.28562006.08.08 21:231.28560.000.000.0022.00
19730052006.08.08 11:20buy0.10audjpy87.6186.1187.762006.08.08 21:2387.760.000.000.0013.04
19854872006.08.08 21:18sell0.10gbpusd1.91351.94351.91052006.08.08 21:231.91050.000.000.0030.00
19733552006.08.08 11:33sell0.10eurusd1.28481.30681.28262006.08.08 21:231.28260.000.000.0022.00
19865372006.08.08 21:23buy0.10usdchf1.22421.19921.22672006.08.08 21:231.22670.000.000.0020.38
19866982006.08.08 21:23sell0.10gbpusd1.91021.94021.90722006.08.08 21:231.90720.000.000.0030.00
19795692006.08.08 17:04sell0.10gbpusd1.90821.93821.90522006.08.08 21:241.90520.000.000.0030.00
19547572006.08.07 16:48buy0.10usdcad1.12051.09551.12262006.08.08 21:241.12260.000.000.4918.71
19702522006.08.08 09:54buy0.10usdchf1.22571.20071.22822006.08.08 21:241.22820.000.000.0020.36
19858082006.08.08 21:19sell0.10audusd0.76280.77880.76122006.08.08 21:250.76120.000.000.0016.00
19912172006.08.08 21:56sell0.10eurusd1.28681.30881.28462006.08.08 22:191.28460.000.000.0022.00
19917082006.08.08 22:02sell0.10audusd0.76210.77810.76052006.08.08 23:260.76050.000.000.0016.00
19883462006.08.08 21:27sell0.10audusd0.76130.77730.75972006.08.09 00:270.75970.000.00-0.1816.00
19900272006.08.08 21:39sell0.10eurusd1.28541.30741.28322006.08.09 00:271.28320.000.001.0422.00
19522252006.08.07 15:41buy0.10usdcad1.12151.09651.12362006.08.09 00:401.12360.000.000.9818.69
19903932006.08.08 21:45sell0.10gbpusd1.90891.93891.90592006.08.09 01:011.90590.000.000.3230.00
19796112006.08.08 17:06sell0.10audusd0.76050.77650.75892006.08.09 01:090.75890.000.00-0.1816.00
19924382006.08.08 22:20sell0.10audjpy87.6189.1187.462006.08.09 01:3487.460.000.00-0.9812.99
19517322006.08.07 15:28buy0.10usdcad1.12251.09751.12462006.08.09 01:531.12460.000.000.9818.67
19976682006.08.09 01:59buy0.10eurusd1.27721.25521.27942006.08.09 02:421.27940.000.000.0022.00
19976382006.08.09 01:58sell0.10usdchf1.23241.25741.22992006.08.09 07:551.22990.000.000.0020.33
19972652006.08.09 01:51sell0.10usdchf1.23111.25611.22862006.08.09 08:521.22860.000.000.0020.35
19239322006.08.04 19:13buy0.10eurchf1.57401.56401.57502006.08.09 09:061.57500.000.001.488.14
19972572006.08.09 01:51buy0.10audusd0.75740.74140.75902006.08.09 09:190.75900.000.000.0016.00
19974472006.08.09 01:54sell0.10usdcad1.12461.14961.12252006.08.09 09:551.12250.000.000.0018.71
19959642006.08.09 01:28buy0.10audusd0.75840.74240.76002006.08.09 10:340.76000.000.000.0016.00
19945452006.08.08 23:59sell0.10usdcad1.12331.14831.12122006.08.09 11:011.12120.000.00-0.7218.73
19953102006.08.09 00:54sell0.10usdchf1.22691.25191.22442006.08.09 11:041.22440.000.000.0020.42
19951732006.08.09 00:49buy0.10audusd0.75920.74320.76082006.08.09 11:050.76080.000.000.0016.00
19944982006.08.08 23:54buy0.10audusd0.76000.74400.76162006.08.09 11:100.76160.000.000.0116.00
19890392006.08.08 21:32sell0.10usdcad1.12231.14731.12022006.08.09 11:341.12020.000.00-0.7218.75
19825962006.08.08 19:51sell0.10usdcad1.12131.14631.11922006.08.09 12:241.11920.000.00-0.7218.76
20068712006.08.09 11:18sell0.10gbpusd1.90951.93951.90652006.08.09 12:361.90650.000.000.0030.00
19467882006.08.07 13:32buy0.10eurgbp0.67390.66390.67492006.08.09 12:360.67490.000.00-2.4419.06
19175092006.08.04 16:53buy0.10eurchf1.57451.56451.57552006.08.09 13:021.57550.000.001.488.18
19455132006.08.07 12:58buy0.10audusd0.76320.74720.76482006.08.09 13:330.76480.000.000.0216.00
18197432006.08.01 12:42sell0.10eurjpy146.21148.31146.002006.08.09 13:34148.310.000.00-10.08-182.50
19715382006.08.08 10:20sell0.10usdcad1.12031.14531.11822006.08.09 13:571.11820.000.00-0.7218.78
20105522006.08.09 13:55sell0.10gbpusd1.91101.94101.90802006.08.09 14:541.90800.000.000.0030.00
20105462006.08.09 13:55buy0.10usdchf1.22091.19591.22342006.08.09 15:091.22340.000.000.0020.43
20103432006.08.09 13:50buy0.10usdcad1.11861.09361.12072006.08.09 16:021.12070.000.000.0018.74
20101812006.08.09 13:45sell0.10eurusd1.28981.31181.28762006.08.09 16:271.28760.000.000.0022.00
20118622006.08.09 14:57buy0.10usdjpy114.98112.98115.182006.08.09 16:57115.180.000.000.0017.36
19167652006.08.04 16:49buy0.10eurchf1.57501.56501.57602006.08.09 19:081.57600.000.001.488.18
20099042006.08.09 13:43buy0.10usdchf1.22221.19721.22472006.08.09 21:001.22470.000.000.0020.41
20100592006.08.09 13:44sell0.10gbpusd1.90941.93941.90642006.08.09 21:011.90640.000.000.0030.00
20066742006.08.09 11:10buy0.10usdchf1.22341.19841.22592006.08.09 21:201.22590.000.000.0020.39
20097442006.08.09 13:36sell0.10eurusd1.28871.31071.28652006.08.09 21:311.28650.000.000.0022.00
20060352006.08.09 10:54sell0.10gbpusd1.90791.93791.90492006.08.09 21:311.90490.000.000.0030.00
20195202006.08.10 00:29buy0.10audusd0.76480.74880.76642006.08.10 04:300.76640.000.000.0016.00
18447012006.08.02 11:02buy0.10audusd0.76610.75010.76772006.08.10 04:300.76770.000.000.0516.00
19211992006.08.04 17:58buy0.10eurgbp0.67500.66500.67602006.08.10 08:310.67600.000.00-6.8319.04
20219672006.08.10 04:36sell0.10gbpusd1.90731.93731.90432006.08.10 08:341.90430.000.000.0030.00
20044852006.08.09 09:57sell0.10gbpusd1.90631.93631.90332006.08.10 08:381.90330.000.001.2630.00
20244222006.08.10 09:03buy0.10gbpusd1.90331.87331.90632006.08.10 09:141.90630.000.000.0030.00
20188192006.08.09 23:05buy0.10gbpusd1.90481.87481.90782006.08.10 09:151.90780.000.00-2.0630.00
20150792006.08.09 17:35sell0.10usdjpy115.16117.16114.962006.08.10 10:03114.960.000.00-4.3017.40
20093202006.08.09 13:17sell0.10eurchf1.57571.58571.57472006.08.10 10:031.57470.000.00-2.158.20
20252552006.08.10 09:17sell0.10gbpusd1.90781.93781.90482006.08.10 10:251.90480.000.000.0030.00
20269322006.08.10 10:05sell0.10eurusd1.29041.31241.28822006.08.10 10:251.28820.000.000.0022.00
20253132006.08.10 09:17sell0.10eurusd1.28921.31121.28702006.08.10 10:411.28700.000.000.0022.00
20270142006.08.10 10:06buy0.10usdchf1.22061.19561.22312006.08.10 10:411.22310.000.000.0020.44
20266222006.08.10 10:03sell0.10audjpy88.6090.1088.452006.08.10 10:4688.450.000.000.0013.05
20085362006.08.09 12:39sell0.10eurjpy148.13150.23147.922006.08.10 10:48147.920.000.00-3.5718.28
20230042006.08.10 07:05sell0.10audjpy88.5390.0388.382006.08.10 10:4988.380.000.000.0013.05
20037462006.08.09 09:23sell0.10gbpusd1.90431.93431.90132006.08.10 10:491.90130.000.001.2630.00
20216182006.08.10 04:30sell0.10eurusd1.28801.31001.28582006.08.10 10:511.28580.000.000.0022.00
20252672006.08.10 09:17buy0.10usdchf1.22211.19711.22462006.08.10 10:511.22460.000.000.0020.41
20246422006.08.10 09:11sell0.10audusd0.77060.78660.76902006.08.10 10:510.76900.000.000.0016.00
20275642006.08.10 10:21buy0.10eurchf1.57371.56371.57472006.08.10 10:531.57470.000.000.008.16
20030562006.08.09 09:05sell0.10gbpusd1.90251.93251.89952006.08.10 11:111.89950.000.001.2630.00
20246232006.08.10 09:11buy0.10usdchf1.22351.19851.22602006.08.10 11:111.22600.000.000.0020.39
20273612006.08.10 10:14buy0.10eurchf1.57461.56461.57562006.08.10 11:111.57560.000.000.008.15
20067332006.08.09 11:13sell0.10eurusd1.28671.30871.28452006.08.10 11:121.28450.000.003.3222.00
20319192006.08.10 11:46buy0.10gbpusd1.90131.87131.90432006.08.10 12:221.90430.000.000.0030.00
20256672006.08.10 09:24buy0.10eurchf1.57521.56521.57622006.08.10 13:521.57620.000.000.008.16
20050782006.08.09 10:12buy0.10usdchf1.22541.20041.22792006.08.10 15:331.22790.000.003.0920.36
20359592006.08.10 15:30sell0.10gbpusd1.90461.93461.90162006.08.10 15:361.90160.000.000.0030.00
20056002006.08.09 10:32sell0.10eurusd1.28501.30701.28282006.08.10 15:391.28280.000.003.3222.00
20038482006.08.09 09:25buy0.10usdchf1.22721.20221.22972006.08.10 15:391.22970.000.003.0920.33
20048712006.08.09 10:03sell0.10eurusd1.28371.30571.28152006.08.10 17:021.28150.000.003.3222.00
20026212006.08.09 08:53buy0.10usdchf1.22851.20351.23102006.08.10 17:021.23100.000.003.0920.31
20017102006.08.09 08:00buy0.10usdchf1.22971.20471.23222006.08.10 17:061.23220.000.003.0920.29
20012962006.08.09 06:56sell0.10gbpusd1.90101.93101.89802006.08.10 17:151.89800.000.001.2630.00
20036242006.08.09 09:17sell0.10eurusd1.28241.30441.28022006.08.10 17:161.28020.000.003.3222.00
19139302006.08.04 15:34sell0.10gbpusd1.89921.92921.89622006.08.10 17:161.89620.000.002.4330.00
20075682006.08.09 11:46buy0.10usdcad1.11961.09461.12172006.08.10 17:211.12170.000.000.4918.72
20067032006.08.09 11:12buy0.10usdcad1.12061.09561.12272006.08.10 17:221.12270.000.000.4918.70
20312902006.08.10 11:20buy0.10usdjpy115.04113.04115.242006.08.10 17:23115.240.000.000.0017.36
20228562006.08.10 06:39sell0.10audusd0.76970.78570.76812006.08.10 17:230.76810.000.000.0016.00
20025262006.08.09 08:49sell0.10eurusd1.28091.30291.27872006.08.10 17:241.27870.000.003.3222.00
20047442006.08.09 10:01buy0.10usdcad1.12231.09731.12442006.08.10 17:331.12440.000.000.4918.68
20036702006.08.09 09:19buy0.10usdcad1.12331.09831.12542006.08.10 17:351.12540.000.000.4918.66
20012852006.08.09 06:54sell0.10eurusd1.27951.30151.27732006.08.10 17:351.27730.000.003.3222.00
19516122006.08.07 15:27buy0.10usdcad1.12351.09851.12562006.08.10 17:361.12560.000.001.4718.66
20220492006.08.10 04:41sell0.10audusd0.76880.78480.76722006.08.10 17:360.76720.000.000.0016.00
18765912006.08.03 15:01sell0.10eurusd1.27831.30031.27612006.08.10 17:371.27610.000.007.4022.00
19117732006.08.04 15:30sell0.10gbpusd1.89431.92431.89132006.08.10 17:371.89130.000.002.4330.00
19322632006.08.07 04:42buy0.10usdcad1.12511.10011.12722006.08.10 17:471.12720.000.001.4718.63
19069072006.08.04 13:19sell0.10gbpusd1.89221.92221.88922006.08.10 18:161.88920.000.002.4330.00
20217412006.08.10 04:33sell0.10audusd0.76800.78400.76642006.08.10 18:170.76640.000.000.0016.00
19024652006.08.04 11:11sell0.10gbpusd1.89061.92061.88762006.08.10 18:171.88760.000.002.4330.00
18680312006.08.03 10:07sell0.10eurusd1.27721.29921.27502006.08.10 18:181.27500.000.007.4022.00
20437452006.08.10 18:21buy0.10eurusd1.27521.25321.27742006.08.10 18:271.27740.000.000.0022.00
20372012006.08.10 15:43buy0.10eurgbp0.67470.66470.67572006.08.10 18:280.67570.000.000.0018.90
20447682006.08.10 18:42buy0.10eurusd1.27631.25431.27852006.08.10 20:301.27850.000.000.0022.00
20448052006.08.10 18:44buy0.10gbpusd1.88911.85911.89212006.08.10 21:171.89210.000.000.0030.00
20438582006.08.10 18:24sell0.10usdchf1.23781.26281.23532006.08.10 21:311.23530.000.000.0020.24
20429362006.08.10 18:12buy0.10eurusd1.27741.25541.27962006.08.10 21:551.27960.000.000.0022.00
20459312006.08.10 19:37sell0.10audjpy88.5990.0988.442006.08.10 22:0488.440.000.000.0013.01
20468742006.08.10 20:40sell0.10usdjpy115.41117.41115.212006.08.11 01:11115.210.000.00-1.4817.36
20429512006.08.10 18:12buy0.10audusd0.76670.75070.76832006.08.11 01:430.76830.000.000.0116.00
20406602006.08.10 17:27buy0.10audusd0.76760.75160.76922006.08.11 02:430.76920.000.000.0116.00
20482622006.08.10 21:57sell0.10eurusd1.27971.30171.27752006.08.11 04:411.27750.000.001.0422.00
20455572006.08.10 19:20sell0.10eurgbp0.67580.68580.67482006.08.11 04:420.67480.000.000.6618.93
20452202006.08.10 19:10sell0.10eurchf1.57911.58911.57812006.08.11 07:401.57810.000.00-0.768.09
20503222006.08.11 02:47sell0.10audusd0.76940.78540.76782006.08.11 09:190.76780.000.000.0016.00
20564842006.08.11 09:33buy0.10eurusd1.27491.25291.27712006.08.11 09:581.27710.000.000.0022.00
20558112006.08.11 09:23buy0.10eurusd1.27601.25401.27822006.08.11 10:371.27820.000.000.0022.00
20562052006.08.11 09:27sell0.10usdchf1.23801.26301.23552006.08.11 10:371.23550.000.000.0020.23
20559422006.08.11 09:24buy0.10gbpusd1.89101.86101.89402006.08.11 10:501.89400.000.000.0030.00
20559622006.08.11 09:24sell0.10usdchf1.23681.26181.23432006.08.11 10:501.23430.000.000.0020.25
20496802006.08.11 01:23buy0.10gbpusd1.89431.86431.89732006.08.11 11:131.89730.000.000.0030.00
20491022006.08.10 23:59sell0.10usdcad1.12761.15261.12552006.08.11 11:131.12550.000.00-2.0318.66
20589172006.08.11 10:55sell0.10eurusd1.27891.30091.27672006.08.11 14:391.27670.000.000.0022.00
20444912006.08.10 18:35sell0.10usdcad1.12661.15161.12452006.08.11 15:021.12450.000.00-2.0318.67
20416412006.08.10 17:38sell0.10usdcad1.12541.15041.12332006.08.11 15:121.12330.000.00-2.0318.69
20497832006.08.11 01:35sell0.10audusd0.76800.78400.76642006.08.11 15:310.76640.000.000.0016.00
20627132006.08.11 14:05sell0.10eurjpy148.23150.33148.022006.08.11 15:33148.020.000.000.0018.04
20662532006.08.11 15:35buy0.10audusd0.76550.74950.76712006.08.11 16:060.76710.000.000.0016.00
20408922006.08.10 17:33sell0.10usdcad1.12391.14891.12182006.08.11 16:131.12180.000.00-2.0318.72
20401982006.08.10 17:24sell0.10usdcad1.12291.14791.12082006.08.11 16:301.12080.000.00-2.0318.74
20659862006.08.11 15:34buy0.10eurusd1.27181.24981.27402006.08.11 16:351.27400.000.000.0022.00
20660062006.08.11 15:34sell0.10usdchf1.24201.26701.23952006.08.11 16:361.23950.000.000.0020.17
20133842006.08.09 16:19sell0.10usdcad1.12071.14571.11862006.08.11 16:361.11860.000.00-2.7518.77
20657522006.08.11 15:33buy0.10audusd0.76630.75030.76792006.08.11 16:370.76790.000.000.0016.00
20657732006.08.11 15:33buy0.10gbpusd1.88971.85971.89272006.08.11 16:411.89270.000.000.0030.00
20657042006.08.11 15:33buy0.10gbpusd1.89141.86141.89442006.08.11 16:461.89440.000.000.0030.00
20696242006.08.11 16:35buy0.10eurusd1.27421.25221.27642006.08.11 17:171.27640.000.000.0022.00
20697482006.08.11 16:36sell0.10usdchf1.23911.26411.23662006.08.11 17:321.23660.000.000.0020.22
20717642006.08.11 17:16buy0.10usdcad1.11891.09391.12102006.08.11 18:521.12100.000.000.0018.73
20701312006.08.11 16:42sell0.10audusd0.76790.78390.76632006.08.11 19:300.76630.000.000.0016.00
20684882006.08.11 16:13buy0.10usdcad1.12181.09681.12392006.08.11 21:211.12390.000.000.0018.68
20682132006.08.11 16:07buy0.10usdcad1.12281.09781.12492006.08.11 22:101.12490.000.000.0018.67
20763452006.08.11 20:09sell0.10eurchf1.58131.59131.58032006.08.14 00:021.58030.000.00-0.768.06
20771352006.08.11 21:15sell0.10usdchf1.24281.26781.24032006.08.14 01:471.24030.000.00-1.1920.16
20773932006.08.11 21:25buy0.10gbpusd1.88941.85941.89242006.08.14 02:051.89240.000.00-0.7830.00
20773792006.08.11 21:25buy0.10eurusd1.27221.25021.27442006.08.14 02:071.27440.000.00-1.3222.00
20755762006.08.11 19:34sell0.10usdchf1.24151.26651.23902006.08.14 02:081.23900.000.00-1.1920.18
20760862006.08.11 20:01buy0.10gbpusd1.89101.86101.89402006.08.14 04:331.89400.000.00-0.7830.00
20782202006.08.11 22:15sell0.10usdcad1.12481.14981.12272006.08.14 04:581.12270.000.00-0.7218.70
20755102006.08.11 19:32buy0.10audusd0.76620.75020.76782006.08.14 05:550.76780.000.000.0116.00
20772112006.08.11 21:21sell0.10usdcad1.12381.14881.12172006.08.14 07:361.12170.000.00-0.7218.72
20760422006.08.11 20:00buy0.10eurusd1.27331.25131.27552006.08.14 07:461.27550.000.00-1.3222.00
20837102006.08.14 07:36buy0.10usdcad1.12171.09671.12382006.08.14 10:091.12380.000.000.0018.68
20851962006.08.14 09:47sell0.10eurusd1.27621.29821.27402006.08.14 10:241.27400.000.000.0022.00
20825252006.08.14 04:38sell0.10gbpusd1.89421.92421.89122006.08.14 10:261.89120.000.000.0030.00
20811212006.08.14 02:09sell0.10eurusd1.27451.29651.27232006.08.14 10:271.27230.000.000.0022.00
20810052006.08.14 02:07buy0.10usdchf1.23931.21431.24182006.08.14 10:271.24180.000.000.0020.13
20866542006.08.14 10:30buy0.10eurusd1.27251.25051.27472006.08.14 11:031.27470.000.000.0022.00
20803522006.08.14 01:48sell0.10gbpusd1.89211.92211.88912006.08.14 11:281.88910.000.000.0030.00
20639812006.08.11 15:09buy0.10usdcad1.12401.09901.12612006.08.14 11:571.12610.000.000.4918.64
20637322006.08.11 15:00buy0.10usdcad1.12501.10001.12712006.08.14 12:021.12710.000.000.4918.63
20815622006.08.14 02:53sell0.10audusd0.76700.78300.76542006.08.14 12:400.76540.000.000.0016.00
20857222006.08.14 10:16sell0.10audjpy89.3390.8389.182006.08.14 12:4089.180.000.000.0012.87
20206512006.08.10 02:31sell0.10audusd0.76620.78220.76462006.08.14 13:210.76460.000.00-0.3616.00
20139192006.08.09 16:50sell0.10audusd0.76570.78170.76412006.08.14 13:260.76410.000.00-0.8016.00
20800772006.08.14 01:35buy0.10usdchf1.24061.21561.24312006.08.14 14:061.24310.000.000.0020.11
19012232006.08.04 10:42sell0.10gbpusd1.88911.91911.88612006.08.14 14:061.88610.000.003.0730.00
20098052006.08.09 13:40sell0.10audusd0.76490.78090.76332006.08.14 14:320.76330.000.00-0.8016.00
20749312006.08.11 19:07sell0.10audjpy89.1590.6589.002006.08.14 14:4289.000.000.00-0.9912.87
20680502006.08.11 16:05sell0.10audjpy89.0790.5788.922006.08.14 14:5488.920.000.00-0.9912.86
20091112006.08.09 13:01sell0.10audusd0.76400.78000.76242006.08.14 15:000.76240.000.00-0.8016.00
20075412006.08.09 11:45sell0.10audusd0.76310.77910.76152006.08.14 15:190.76150.000.00-0.8016.00
18935092006.08.04 00:56sell0.10gbpusd1.88761.91761.88462006.08.14 15:201.88460.000.003.0730.00
20891232006.08.14 12:02sell0.10usdcad1.12711.15211.12502006.08.14 15:481.12500.000.000.0018.67
20924712006.08.14 15:07buy0.10gbpusd1.88551.85551.88852006.08.14 16:021.88850.000.000.0030.00
20889752006.08.14 11:58sell0.10usdcad1.12611.15111.12402006.08.14 16:041.12400.000.000.0018.68
20547742006.08.11 08:28sell0.10audjpy88.7690.2688.612006.08.14 16:2488.610.000.00-0.9912.87
20905252006.08.14 13:28buy0.10gbpusd1.88701.85701.89002006.08.14 16:321.89000.000.000.0030.00
20922112006.08.14 15:00sell0.10usdchf1.24301.26801.24052006.08.14 16:321.24050.000.000.0020.15
20910552006.08.14 14:02buy0.10eurusd1.27251.25051.27472006.08.14 16:321.27470.000.000.0022.00
20881032006.08.14 11:30buy0.10gbpusd1.88851.85851.89152006.08.14 17:191.89150.000.000.0030.00
20867092006.08.14 10:30sell0.10usdchf1.24181.26681.23932006.08.14 17:231.23930.000.000.0020.17
20855962006.08.14 10:12sell0.10usdcad1.12441.14941.12232006.08.14 17:241.12230.000.000.0018.71
20867142006.08.14 10:30buy0.10gbpusd1.89031.86031.89332006.08.14 17:251.89330.000.000.0030.00
20878152006.08.14 11:20sell0.10usdjpy116.51118.51116.312006.08.14 17:25116.310.000.000.0017.20
20960602006.08.14 17:17buy0.10usdcad1.12261.09761.12472006.08.14 18:021.12470.000.000.0018.67
20951742006.08.14 16:32buy0.10usdcad1.12361.09861.12572006.08.14 18:101.12570.000.000.0018.66
20942702006.08.14 16:00buy0.10usdcad1.12461.09961.12672006.08.14 18:301.12670.000.000.0018.64
20067722006.08.09 11:15sell0.10audusd0.76170.77770.76012006.08.14 18:340.76010.000.00-0.8016.00
20965772006.08.14 17:24sell0.10eurusd1.27561.29761.27342006.08.14 18:351.27340.000.000.0022.00
20965492006.08.14 17:24sell0.10gbpusd1.89301.92301.89002006.08.14 18:401.89000.000.000.0030.00
20982202006.08.14 18:29sell0.10usdcad1.12621.15121.12412006.08.14 19:001.12410.000.000.0018.68
20967102006.08.14 17:26buy0.10usdchf1.23891.21391.24142006.08.14 19:221.24140.000.000.0020.14
20953262006.08.14 16:35sell0.10gbpusd1.89021.92021.88722006.08.14 23:291.88720.000.000.0030.00
20961382006.08.14 17:19buy0.10usdchf1.24021.21521.24272006.08.14 23:301.24270.000.000.0020.12
20062552006.08.09 11:02sell0.10audusd0.76070.77670.75912006.08.15 04:350.75910.000.00-0.9816.00
20573722006.08.11 09:57buy0.10usdcad1.12631.10131.12842006.08.15 04:421.12840.000.000.9818.60
19271522006.08.07 01:11buy0.10usdcad1.12681.10181.12892006.08.15 04:421.12890.000.004.0518.60
19236342006.08.04 19:00buy0.10usdcad1.12701.10201.12912006.08.15 04:421.12910.000.004.5318.59
21039362006.08.15 03:23sell0.10gbpusd1.89031.92031.88732006.08.15 04:431.88730.000.000.0030.00
19213582006.08.04 17:59buy0.10usdcad1.12801.10301.13012006.08.15 04:491.13010.000.004.5318.58
21057432006.08.15 04:52buy0.10eurusd1.27081.24881.27302006.08.15 06:191.27300.000.000.0022.00
21057382006.08.15 04:52sell0.10usdchf1.24301.26801.24052006.08.15 06:191.24050.000.000.0020.15
21007082006.08.14 21:51buy0.10gbpusd1.88801.85801.89102006.08.15 06:191.89100.000.00-0.7730.00
21053952006.08.15 04:50sell0.10usdcad1.13001.15501.12792006.08.15 06:541.12790.000.000.0018.62
20999072006.08.14 20:47buy0.10eurusd1.27241.25041.27462006.08.15 08:271.27460.000.00-1.3222.00
21000892006.08.14 20:58sell0.10usdchf1.24171.26671.23922006.08.15 08:271.23920.000.00-1.1920.17
21086802006.08.15 09:06sell0.10eurjpy148.55150.65148.342006.08.15 09:26148.340.000.000.0018.00
20516682006.08.11 04:15sell0.10audjpy88.6090.1088.452006.08.15 10:0088.450.000.00-1.9712.88
21100972006.08.15 09:57buy0.10gbpusd1.88841.85841.89142006.08.15 10:361.89140.000.000.0030.00
21107692006.08.15 10:25sell0.10usdcad1.13111.15211.12902006.08.15 10:541.12900.000.000.0018.60
21069102006.08.15 06:24sell0.10eurusd1.27361.29561.27142006.08.15 12:041.27140.000.000.0022.00
21140022006.08.15 12:05buy0.10eurusd1.27151.24951.27372006.08.15 15:301.27370.000.000.0022.00
20983662006.08.14 18:37buy0.10audusd0.76010.74410.76172006.08.15 15:300.76170.000.000.0116.00
21126432006.08.15 11:34buy0.10gbpusd1.88741.85741.89042006.08.15 15:301.89040.000.000.0030.00
21180772006.08.15 15:18sell0.10usdjpy116.65118.65116.452006.08.15 15:30116.450.000.000.0017.18
21161702006.08.15 13:43sell0.10eurchf1.58241.59241.58142006.08.15 15:301.58140.000.000.008.06
20949022006.08.14 16:22buy0.10audusd0.76090.74490.76252006.08.15 15:300.76250.000.000.0116.00
21098302006.08.15 09:52sell0.10usdchf1.24191.26691.23942006.08.15 15:301.23940.000.000.0020.17
21144282006.08.15 12:12sell0.10usdcad1.13101.15201.12892006.08.15 15:301.12890.000.000.0018.60
20859692006.08.14 10:24buy0.10gbpusd1.89191.86191.89492006.08.15 15:311.89490.000.00-0.7730.00
20752762006.08.11 19:28buy0.10eurusd1.27451.25251.27672006.08.15 15:311.27670.000.00-2.6422.00
20926842006.08.14 15:18buy0.10audusd0.76170.74570.76332006.08.15 15:500.76330.000.000.0116.00
20921082006.08.14 14:56buy0.10audusd0.76260.74660.76422006.08.15 16:010.76420.000.000.0116.00
20749042006.08.11 19:07sell0.10usdchf1.23931.26431.23682006.08.15 16:011.23680.000.00-2.3820.21
21106212006.08.15 10:17sell0.10usdcad1.12891.14991.12682006.08.15 16:051.12680.000.000.0018.64
21005282006.08.14 21:31sell0.10usdcad1.12681.15181.12472006.08.15 16:371.12470.000.00-0.7218.67
20519172006.08.11 04:32buy0.10eurusd1.27771.25571.27992006.08.15 16:431.27990.000.00-2.6422.00
20629812006.08.11 14:23sell0.10usdchf1.23691.26191.23442006.08.15 16:431.23440.000.00-2.3820.25
20996572006.08.14 20:00sell0.10usdcad1.12581.15081.12372006.08.15 16:441.12370.000.00-0.7218.69
20357312006.08.10 15:26buy0.10eurgbp0.67520.66520.67622006.08.16 11:360.67620.000.00-4.8618.91
21107912006.08.15 10:26sell0.10eurchf1.58091.59091.57992006.08.16 11:531.57990.000.00-0.768.10
20853732006.08.14 10:00sell0.10usdcad1.12331.14831.12122006.08.16 14:451.12120.000.00-1.4418.73
20517412006.08.11 04:19sell0.10usdchf1.23541.26041.23292006.08.16 15:301.23290.000.00-3.5720.28
20406222006.08.10 17:26buy0.10eurusd1.27861.25661.28082006.08.16 15:301.28080.000.00-5.3022.00
21450862006.08.16 11:20buy0.10gbpusd1.89111.86111.89412006.08.16 15:301.89410.000.000.0030.00
20906102006.08.14 13:33buy0.10audusd0.76400.74800.76562006.08.16 15:300.76560.000.000.0216.00
20763592006.08.11 20:11sell0.10usdcad1.12281.14781.12072006.08.16 15:301.12070.000.00-2.1618.74
20402122006.08.10 17:24sell0.10usdchf1.23301.25801.23052006.08.16 15:301.23050.000.00-4.7620.32
21510072006.08.16 13:06sell0.10usdjpy116.18118.18115.982006.08.16 15:30115.980.000.000.0017.24
20391392006.08.10 17:06buy0.10eurusd1.28111.25911.28332006.08.16 15:311.28330.000.00-5.3022.00
20898802006.08.14 12:46buy0.10audusd0.76520.74920.76682006.08.16 15:350.76680.000.000.0216.00
20393092006.08.10 17:09sell0.10usdchf1.23161.25661.22912006.08.16 15:361.22910.000.00-4.7620.34
20864332006.08.14 10:27buy0.10audusd0.76620.75020.76782006.08.16 15:460.76780.000.000.0216.00
20413632006.08.10 17:37sell0.10eurchf1.57861.58861.57762006.08.16 16:021.57760.000.00-3.048.15
20371392006.08.10 15:43buy0.10eurusd1.28261.26061.28482006.08.16 16:061.28480.000.00-5.3022.00
20607462006.08.11 11:45buy0.10audusd0.76710.75110.76872006.08.16 16:060.76870.000.000.0316.00
20398822006.08.10 17:19buy0.10gbpusd1.89741.86741.90042006.08.16 16:151.90040.000.00-3.1130.00
20371422006.08.10 15:43sell0.10usdchf1.22951.25451.22702006.08.16 16:161.22700.000.00-4.7620.37
20408972006.08.10 17:33sell0.10eurchf1.57801.58801.57702006.08.16 16:171.57700.000.00-3.048.15
20366052006.08.10 15:36buy0.10eurusd1.28381.26181.28602006.08.16 16:181.28600.000.00-5.3022.00
20394012006.08.10 17:14buy0.10gbpusd1.89891.86891.90192006.08.16 16:191.90190.000.00-3.1130.00
19037292006.08.04 11:41buy0.10eurgbp0.67640.66640.67742006.08.16 21:360.67740.000.00-11.6918.97
21618352006.08.16 15:40buy0.10usdcad1.11711.09611.11922006.08.16 23:441.11920.000.000.0018.76
21806692006.08.16 21:51sell0.10usdjpy115.95117.95115.752006.08.17 03:34115.750.000.00-4.4317.28
21728782006.08.16 17:34sell0.10audjpy89.0390.5388.882006.08.17 03:5388.880.000.00-3.8912.97
21558962006.08.16 14:53sell0.10audjpy88.8790.3788.722006.08.17 04:4188.720.000.00-3.8912.98
21160072006.08.15 13:32sell0.10audjpy88.7290.2288.572006.08.17 09:5688.570.000.00-4.8812.98
19021452006.08.04 11:08buy0.10eurgbp0.67690.66690.67792006.08.17 10:130.67790.000.00-14.1318.96
21549882006.08.16 14:40sell0.10eurjpy148.66150.76148.452006.08.17 10:17148.450.000.00-3.2518.18
20365642006.08.10 15:35sell0.10usdchf1.22781.25281.22532006.08.17 10:251.22530.000.00-8.3220.40
20386052006.08.10 16:49sell0.10eurchf1.57741.58741.57642006.08.17 10:321.57640.000.00-5.128.17
21112192006.08.15 10:44sell0.10audjpy88.5690.0688.412006.08.17 10:4788.410.000.00-4.8813.01
21789252006.08.16 20:41buy0.10gbpusd1.89741.86741.90042006.08.17 11:291.90040.000.00-1.1730.00
19009432006.08.04 10:37buy0.10eurgbp0.67740.66740.67842006.08.17 11:300.67840.000.00-14.1318.96
20341712006.08.10 13:55sell0.10usdchf1.22661.25161.22412006.08.17 15:271.22410.000.00-8.3220.42
18731112006.08.03 14:04buy0.10eurgbp0.67850.66850.67952006.08.17 17:050.67950.000.00-15.2018.93
21950062006.08.17 14:50sell0.10eurusd1.28821.31021.28602006.08.17 17:311.28600.000.000.0022.00
20165452006.08.09 19:39sell0.10audjpy88.2489.7488.092006.08.17 17:5588.090.000.00-10.7112.98
21938872006.08.17 14:02buy0.10usdcad1.11681.09581.11892006.08.17 19:451.11890.000.000.0018.77
21694782006.08.16 16:42sell0.10eurusd1.28571.30771.28352006.08.17 20:071.28350.000.002.0122.00
21601232006.08.16 15:34buy0.10usdcad1.11941.09841.12152006.08.17 20:401.12150.000.000.4918.72
18770552006.08.03 15:13sell0.10gbpusd1.88551.91551.88252006.08.17 21:131.88250.000.004.7230.00
22101872006.08.17 21:50buy0.10gbpusd1.88371.85371.88672006.08.18 08:251.88670.000.00-0.3930.00
22091722006.08.17 21:00sell0.10audjpy88.3189.8188.162006.08.18 09:1788.160.000.00-1.2912.95
22130522006.08.18 01:35sell0.10usdcad1.12351.14451.12142006.08.18 09:201.12140.000.000.0018.73
22074222006.08.17 20:20sell0.10eurchf1.58121.59121.58022006.08.18 09:351.58020.000.00-0.698.12
22083682006.08.17 20:47sell0.10usdchf1.23311.25811.23062006.08.18 10:321.23060.000.00-1.1920.32
22059612006.08.17 19:41sell0.10eurchf1.58021.59021.57922006.08.18 10:331.57920.000.00-0.698.13
22078632006.08.17 20:25sell0.10usdjpy116.01118.01115.812006.08.18 12:20115.810.000.00-1.4817.27
22091862006.08.17 21:00sell0.10eurjpy148.83150.93148.622006.08.18 12:20148.620.000.00-1.0818.14
20155442006.08.09 18:06sell0.10audjpy88.1689.6688.012006.08.18 12:2088.010.000.00-12.0012.95
21978472006.08.17 15:48sell0.10eurjpy148.62150.72148.412006.08.18 12:41148.410.000.00-1.0818.15
22066922006.08.17 20:02sell0.10usdjpy115.79117.79115.592006.08.18 12:44115.590.000.00-1.4817.30
21179902006.08.15 15:15sell0.10eurjpy148.40150.50148.192006.08.18 12:57148.190.000.00-5.5718.17
22212462006.08.18 13:03buy0.10audjpy87.8286.3287.972006.08.18 13:5187.970.000.000.0012.96
20056302006.08.09 10:34sell0.10audusd0.75990.77590.75832006.08.18 15:100.75830.000.00-2.1616.00
22183052006.08.18 10:38sell0.10eurgbp0.68140.69040.68052006.08.18 15:210.68050.000.000.0016.92
20037912006.08.09 09:23sell0.10audusd0.75910.77510.75752006.08.18 15:220.75750.000.00-2.1616.00
20031602006.08.09 09:09sell0.10audusd0.75830.77430.75672006.08.18 15:310.75670.000.00-2.1616.00
22274742006.08.18 15:30sell0.10usdchf1.23761.26261.23512006.08.18 16:011.23510.000.000.0020.24
22274632006.08.18 15:30buy0.10eurusd1.27871.25671.28092006.08.18 16:011.28090.000.000.0022.00
22277342006.08.18 15:33sell0.10usdcad1.12511.14611.12302006.08.18 16:021.12300.000.000.0018.70
22244692006.08.18 14:32sell0.10usdjpy115.96117.96115.762006.08.18 16:02115.760.000.000.0017.28
22256982006.08.18 14:54sell0.10usdchf1.23641.26141.23392006.08.18 16:381.23390.000.000.0020.26
22276372006.08.18 15:32buy0.10audusd0.75690.74090.75852006.08.18 16:390.75850.000.000.0016.00
22245622006.08.18 14:33sell0.10eurchf1.58191.59191.58092006.08.18 16:431.58090.000.000.008.10
22257632006.08.18 14:55buy0.10eurusd1.28001.25801.28222006.08.18 16:481.28220.000.000.0022.00
22238782006.08.18 14:27sell0.10usdchf1.23511.26011.23262006.08.18 16:481.23260.000.000.0020.28
22240242006.08.18 14:28buy0.10gbpusd1.87981.84981.88282006.08.18 16:481.88280.000.000.0030.00
22274332006.08.18 15:30sell0.10usdcad1.12411.14511.12202006.08.18 16:481.12200.000.000.0018.72
22236032006.08.18 14:24buy0.10eurusd1.28121.25921.28342006.08.18 16:511.28340.000.000.0022.00
22229132006.08.18 14:12sell0.10usdchf1.23381.25881.23132006.08.18 16:521.23130.000.000.0020.30
22235192006.08.18 14:21buy0.10gbpusd1.88141.85141.88442006.08.18 16:521.88440.000.000.0030.00
22329992006.08.18 16:55sell0.10eurusd1.28401.30601.28182006.08.18 17:131.28180.000.000.0022.00
22329662006.08.18 16:54buy0.10usdchf1.23131.20631.23382006.08.18 17:131.23380.000.000.0020.26
22326132006.08.18 16:51sell0.10eurusd1.28291.30491.28072006.08.18 17:171.28070.000.000.0022.00
22321282006.08.18 16:48buy0.10usdchf1.23261.20761.23512006.08.18 17:231.23510.000.000.0020.24
22356862006.08.18 17:24sell0.10usdjpy115.99117.99115.792006.08.18 17:47115.790.000.000.0017.27
22355682006.08.18 17:23buy0.10eurusd1.28001.25801.28222006.08.18 18:001.28220.000.000.0022.00
22355922006.08.18 17:24buy0.10gbpusd1.87871.84871.88172006.08.18 18:321.88170.000.000.0030.00
22277032006.08.18 15:32buy0.10audjpy87.7886.2887.932006.08.18 20:4287.930.000.000.0012.94
  0.00 0.00 -195.33 8 415.75
Closed P/L: 8 220.42
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
22201912006.08.18 12:22buy0.10audjpy88.0686.5688.21 87.830.000.001.06-19.87
22209352006.08.18 12:51buy0.10audjpy87.9986.4988.14 87.830.000.001.06-13.82
22264112006.08.18 15:12buy0.10audjpy87.8586.3588.00 87.830.000.001.06-1.73
20312822006.08.10 11:19buy0.10audusd0.76880.75280.7704 0.75870.000.000.14-101.00
21857872006.08.17 05:41buy0.10audusd0.76700.75100.7686 0.75870.000.000.04-83.00
21974932006.08.17 15:42buy0.10audusd0.76540.74940.7670 0.75870.000.000.04-67.00
22014882006.08.17 17:32buy0.10audusd0.76340.74740.7650 0.75870.000.000.04-47.00
22077952006.08.17 20:25buy0.10audusd0.76160.74560.7632 0.75870.000.000.04-29.00
22176412006.08.18 10:13buy0.10audusd0.76000.74400.7616 0.75870.000.000.02-13.00
22254792006.08.18 14:50buy0.10audusd0.75920.74320.7608 0.75870.000.000.02-5.00
22264482006.08.18 15:12buy0.10audusd0.75810.74210.7597 0.75870.000.000.026.00
20345682006.08.10 14:17sell0.10eurchf1.57661.58661.5756 1.58150.000.00-6.50-39.75
22009192006.08.17 17:15sell0.10eurgbp0.67930.68830.6784 0.68190.000.000.76-48.92
22096042006.08.17 21:10sell0.10eurgbp0.68050.68950.6796 0.68190.000.000.76-26.34
18747842006.08.03 14:18sell0.10eurjpy146.89148.99146.68 148.560.000.00-18.94-144.22
18938612006.08.04 01:46sell0.10eurjpy147.20149.30146.99 148.560.000.00-17.67-117.45
22068992006.08.17 20:07buy0.10eurusd1.28361.26161.2858 1.28310.000.00-1.80-5.00
20289722006.08.10 10:44buy0.10gbpusd1.90281.87281.9058 1.88160.000.00-5.06-212.00
20386132006.08.10 16:49buy0.10gbpusd1.90041.87041.9034 1.88160.000.00-5.06-188.00
21977182006.08.17 15:45buy0.10gbpusd1.89441.86441.8974 1.88160.000.00-0.78-128.00
22059422006.08.17 19:40buy0.10gbpusd1.89141.86141.8944 1.88160.000.00-0.78-98.00
22178052006.08.18 10:20buy0.10gbpusd1.88391.85391.8869 1.88160.000.00-0.39-23.00
22082822006.08.17 20:43sell0.10usdcad1.12141.14241.1193 1.12540.000.00-2.88-35.54
22241612006.08.18 14:29sell0.10usdcad1.12241.14341.1203 1.12540.000.00-0.72-26.66
19255212006.08.04 21:53sell0.10usdchf1.22201.24701.2195 1.23280.000.00-17.70-87.61
20299052006.08.10 10:57sell0.10usdchf1.22531.25031.2228 1.23280.000.00-10.70-60.84
22022292006.08.17 17:52sell0.10usdchf1.22781.25281.2253 1.23280.000.00-2.38-40.56
22063702006.08.17 19:59sell0.10usdchf1.23061.25561.2281 1.23280.000.00-2.38-17.85
22209392006.08.18 12:52sell0.10usdchf1.23261.25761.2301 1.23280.000.00-1.19-1.62
20523042006.08.11 04:54sell0.10usdjpy115.38117.38115.18 115.790.000.00-11.83-35.41
22035532006.08.17 18:17sell0.10usdjpy115.58117.58115.38 115.790.000.00-2.96-18.14
22341732006.08.18 17:08sell0.10usdcad1.12341.14441.1213 1.12540.000.00-0.72-17.77
22347632006.08.18 17:14sell0.10eurgbp0.68140.69040.6805 0.68190.000.000.38-9.40
22352502006.08.18 17:19sell0.10usdcad1.12491.14591.1228 1.12540.000.00-0.72-4.44
22352512006.08.18 17:19sell0.10usdjpy115.89117.89115.69 115.790.000.00-1.488.64
22353722006.08.18 17:21buy0.10gbpusd1.88021.85021.8832 1.88160.000.00-0.3914.00
22370982006.08.18 17:51sell0.10eurgbp0.68180.69080.6809 0.68190.000.000.38-1.88
22398392006.08.18 19:49sell0.10usdcad1.12591.14691.1238 1.12540.000.00-0.724.44
22405802006.08.18 20:35sell0.10audjpy87.8789.3787.72 87.890.000.00-1.28-1.73
22407032006.08.18 20:42sell0.10eurjpy148.52150.62148.31 148.560.000.00-1.08-3.45
22407832006.08.18 20:45sell0.10audjpy87.9489.4487.79 87.890.000.00-1.284.31
  0.00 0.00 -111.57 -1 736.61
 Floating P/L: -1 848.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 8 220.42 Floating P/L: -1 848.18 Margin: 2 149.79
Balance: 18 220.42 Equity: 16 372.24 Free Margin: 14 222.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 10 097.02 Gross Loss: 1 876.60 Total Net Profit: 8 220.42
Profit Factor: 5.38 Expected Payoff: 15.66  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 257.60 (10.06%) Relative Drawdown: 10.06% (1 257.60)
 
Total Trades: 525 Short Positions (won %): 302 (98.01%) Long Positions (won %): 223 (99.55%)
Profit Trades (% of total): 518 (98.67%) Loss trades (% of total): 7 (1.33%)
Largest profit trade: 34.72 loss trade: -299.47
Average profit trade: 19.49 loss trade: -268.09
Maximum consecutive wins ($): 277 (5 393.39) consecutive losses ($): 1 (-299.47)
Maximal consecutive profit (count): 5 393.39 (277) consecutive loss (count): -299.47 (1)
Average consecutive wins: 65 consecutive losses: 1