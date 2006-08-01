|Account: 426082
|Name: Mono
|Currency: USD
|2006 August 18, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1783559
|2006.07.31 00:34
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1785305
|2006.07.31 02:58
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.43
|148.53
|146.22
|2006.07.31 05:28
|146.22
|0.00
|0.00
|0.00
|18.32
|1783722
|2006.07.31 00:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2766
|1.2986
|1.2744
|2006.07.31 10:50
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1783623
|2006.07.31 00:42
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1302
|1.1552
|1.1281
|2006.07.31 11:00
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|18.62
|1798416
|2006.07.31 10:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2348
|1.2598
|1.2323
|2006.07.31 12:57
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|20.29
|1799897
|2006.07.31 12:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8667
|1.8967
|1.8637
|2006.07.31 13:25
|1.8637
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1796821
|2006.07.31 09:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2335
|1.2585
|1.2310
|2006.07.31 14:39
|1.2310
|0.00
|0.00
|0.00
|20.31
|1786862
|2006.07.31 04:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2749
|1.2529
|1.2771
|2006.07.31 14:54
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1783662
|2006.07.31 00:48
|sell
|0.10
|audusd
|0.7664
|0.7824
|0.7648
|2006.07.31 15:26
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1788439
|2006.07.31 07:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.7664
|0.7824
|0.7648
|2006.07.31 15:26
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1799992
|2006.07.31 12:11
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1260
|1.1010
|1.1281
|2006.07.31 16:25
|1.1281
|0.00
|0.00
|0.00
|18.62
|1798710
|2006.07.31 11:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1276
|1.1026
|1.1297
|2006.07.31 17:42
|1.1297
|0.00
|0.00
|0.00
|18.59
|1803944
|2006.07.31 15:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2774
|1.2994
|1.2752
|2006.07.31 18:07
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1803943
|2006.07.31 15:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2298
|1.2048
|1.2323
|2006.07.31 18:07
|1.2323
|0.00
|0.00
|0.00
|20.29
|1797097
|2006.07.31 09:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1290
|1.1040
|1.1311
|2006.07.31 18:44
|1.1311
|0.00
|0.00
|0.00
|18.57
|1810478
|2006.07.31 21:14
|sell
|0.10
|audjpy
|87.80
|89.30
|87.65
|2006.08.01 02:30
|87.65
|0.00
|0.00
|-0.97
|13.09
|1810689
|2006.07.31 21:22
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.44
|148.54
|146.23
|2006.08.01 03:13
|146.23
|0.00
|0.00
|-1.26
|18.33
|1807077
|2006.07.31 17:41
|sell
|0.10
|audusd
|0.7664
|0.7824
|0.7648
|2006.08.01 03:34
|0.7648
|0.00
|0.00
|-0.15
|16.00
|1805075
|2006.07.31 16:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8673
|1.8973
|1.8643
|2006.08.01 04:59
|1.8643
|0.00
|0.00
|0.52
|30.00
|1808360
|2006.07.31 18:43
|sell
|0.10
|audjpy
|87.61
|89.11
|87.46
|2006.08.01 09:06
|87.46
|0.00
|0.00
|-0.97
|13.08
|1815344
|2006.08.01 08:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8637
|1.8337
|1.8667
|2006.08.01 11:33
|1.8667
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1816198
|2006.08.01 08:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2360
|1.2610
|1.2335
|2006.08.01 13:02
|1.2335
|0.00
|0.00
|0.00
|20.27
|1815366
|2006.08.01 08:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2731
|1.2511
|1.2753
|2006.08.01 13:03
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1815270
|2006.08.01 08:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2347
|1.2597
|1.2322
|2006.08.01 13:45
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|20.29
|1813242
|2006.08.01 05:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2742
|1.2522
|1.2764
|2006.08.01 13:45
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1813080
|2006.08.01 04:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2334
|1.2584
|1.2309
|2006.08.01 15:30
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|20.31
|1812458
|2006.08.01 03:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2754
|1.2534
|1.2776
|2006.08.01 15:30
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1807726
|2006.07.31 18:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2322
|1.2572
|1.2297
|2006.08.01 15:30
|1.2297
|0.00
|0.00
|-1.19
|20.33
|1812938
|2006.08.01 04:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8655
|1.8355
|1.8685
|2006.08.01 15:31
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1822390
|2006.08.01 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2300
|1.2050
|1.2325
|2006.08.01 15:37
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|20.28
|1819176
|2006.08.01 11:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8681
|1.8981
|1.8651
|2006.08.01 15:38
|1.8651
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1821178
|2006.08.01 14:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2766
|1.2986
|1.2744
|2006.08.01 15:42
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1821238
|2006.08.01 14:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2318
|1.2068
|1.2343
|2006.08.01 15:42
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.25
|1818768
|2006.08.01 11:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8666
|1.8966
|1.8636
|2006.08.01 15:43
|1.8636
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1821510
|2006.08.01 14:56
|buy
|0.10
|audjpy
|87.33
|85.83
|87.48
|2006.08.01 15:58
|87.48
|0.00
|0.00
|0.00
|13.04
|1824035
|2006.08.01 15:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2739
|1.2519
|1.2761
|2006.08.01 16:47
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1823786
|2006.08.01 15:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2345
|1.2595
|1.2320
|2006.08.01 16:48
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|20.29
|1823789
|2006.08.01 15:44
|buy
|0.10
|audusd
|0.7602
|0.7442
|0.7618
|2006.08.01 16:48
|0.7618
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1820071
|2006.08.01 13:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2332
|1.2082
|1.2357
|2006.08.01 17:19
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|20.23
|1820241
|2006.08.01 13:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2753
|1.2973
|1.2731
|2006.08.01 17:19
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1826814
|2006.08.01 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2739
|1.2519
|1.2761
|2006.08.01 18:31
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1823152
|2006.08.01 15:37
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1360
|1.1610
|1.1339
|2006.08.01 18:35
|1.1339
|0.00
|0.00
|0.00
|18.52
|1828120
|2006.08.01 17:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2357
|1.2607
|1.2332
|2006.08.01 18:41
|1.2332
|0.00
|0.00
|0.00
|20.27
|1819765
|2006.08.01 12:44
|buy
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.7453
|0.7629
|2006.08.01 18:42
|0.7629
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1823090
|2006.08.01 15:37
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1349
|1.1599
|1.1328
|2006.08.01 18:52
|1.1328
|0.00
|0.00
|0.00
|18.54
|1826807
|2006.08.01 17:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2345
|1.2595
|1.2320
|2006.08.01 18:56
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|20.29
|1827012
|2006.08.01 17:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.17
|117.17
|114.97
|2006.08.01 18:57
|114.97
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|1822217
|2006.08.01 15:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1339
|1.1589
|1.1318
|2006.08.01 18:59
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|18.55
|1821771
|2006.08.01 15:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1328
|1.1578
|1.1307
|2006.08.01 19:06
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|18.57
|1809926
|2006.07.31 20:39
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1317
|1.1567
|1.1296
|2006.08.01 19:12
|1.1296
|0.00
|0.00
|-0.71
|18.59
|1816699
|2006.08.01 09:28
|buy
|0.10
|audusd
|0.7624
|0.7464
|0.7640
|2006.08.01 19:14
|0.7640
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1829257
|2006.08.01 18:02
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5744
|1.5844
|1.5734
|2006.08.01 19:16
|1.5734
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|1828208
|2006.08.01 17:26
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5737
|1.5837
|1.5727
|2006.08.01 19:16
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|1813048
|2006.08.01 04:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.7637
|0.7477
|0.7653
|2006.08.01 19:22
|0.7653
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1833814
|2006.08.01 19:39
|sell
|0.10
|audjpy
|87.77
|89.27
|87.62
|2006.08.02 01:38
|87.62
|0.00
|0.00
|-0.96
|13.10
|1834332
|2006.08.01 20:09
|sell
|0.10
|audusd
|0.7658
|0.7818
|0.7642
|2006.08.02 02:30
|0.7642
|0.00
|0.00
|-0.15
|16.00
|1830871
|2006.08.01 18:57
|sell
|0.10
|audjpy
|87.68
|89.18
|87.53
|2006.08.02 02:30
|87.53
|0.00
|0.00
|-0.96
|13.10
|1837532
|2006.08.02 02:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7640
|0.7480
|0.7656
|2006.08.02 02:31
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1812504
|2006.08.01 03:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.7647
|0.7487
|0.7663
|2006.08.02 02:34
|0.7663
|0.00
|0.00
|-0.02
|16.00
|1810843
|2006.07.31 21:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.64
|116.64
|114.44
|2006.08.02 02:52
|114.44
|0.00
|0.00
|-2.98
|17.48
|1834529
|2006.08.01 20:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.92
|149.02
|146.71
|2006.08.02 03:10
|146.71
|0.00
|0.00
|-1.27
|18.35
|1784991
|2006.07.31 02:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7656
|0.7496
|0.7672
|2006.08.02 03:38
|0.7672
|0.00
|0.00
|-0.04
|16.00
|1840173
|2006.08.02 06:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8785
|1.9085
|1.8755
|2006.08.02 09:44
|1.8755
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1840674
|2006.08.02 07:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.36
|112.36
|114.56
|2006.08.02 09:51
|114.56
|0.00
|0.00
|0.00
|17.46
|1838352
|2006.08.02 03:37
|sell
|0.10
|audusd
|0.7671
|0.7831
|0.7655
|2006.08.02 11:08
|0.7655
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1836156
|2006.08.01 23:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2825
|1.3045
|1.2803
|2006.08.02 11:34
|1.2803
|0.00
|0.00
|1.00
|22.00
|1836370
|2006.08.01 23:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2259
|1.2009
|1.2284
|2006.08.02 11:34
|1.2284
|0.00
|0.00
|1.01
|20.35
|1837635
|2006.08.02 02:44
|sell
|0.10
|audusd
|0.7663
|0.7823
|0.7647
|2006.08.02 12:03
|0.7647
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1808261
|2006.07.31 18:35
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1307
|1.1557
|1.1286
|2006.08.02 12:09
|1.1286
|0.00
|0.00
|-1.42
|18.61
|1807142
|2006.07.31 17:45
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1296
|1.1546
|1.1275
|2006.08.02 14:38
|1.1275
|0.00
|0.00
|-1.42
|18.63
|1840387
|2006.08.02 06:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|146.62
|144.52
|146.83
|2006.08.02 15:10
|146.83
|0.00
|0.00
|0.00
|18.30
|1846783
|2006.08.02 12:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8736
|1.8436
|1.8766
|2006.08.02 15:15
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1833949
|2006.08.01 19:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2813
|1.3033
|1.2791
|2006.08.02 15:28
|1.2791
|0.00
|0.00
|1.00
|22.00
|1834442
|2006.08.01 20:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2272
|1.2022
|1.2297
|2006.08.02 15:29
|1.2297
|0.00
|0.00
|1.01
|20.33
|1829395
|2006.08.01 18:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.72
|148.82
|146.51
|2006.08.02 16:25
|146.51
|0.00
|0.00
|-1.27
|18.37
|1806584
|2006.07.31 17:17
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1280
|1.1530
|1.1259
|2006.08.02 17:25
|1.1259
|0.00
|0.00
|-1.42
|18.65
|1846827
|2006.08.02 12:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2289
|1.2539
|1.2264
|2006.08.02 17:45
|1.2264
|0.00
|0.00
|0.00
|20.38
|1804000
|2006.07.31 15:46
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1270
|1.1520
|1.1249
|2006.08.02 18:00
|1.1249
|0.00
|0.00
|-1.42
|18.67
|1831934
|2006.08.01 19:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2801
|1.3021
|1.2779
|2006.08.02 19:25
|1.2779
|0.00
|0.00
|1.00
|22.00
|1831443
|2006.08.01 19:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2307
|1.2057
|1.2332
|2006.08.03 03:37
|1.2332
|0.00
|0.00
|4.03
|20.27
|1831263
|2006.08.01 19:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2783
|1.3003
|1.2761
|2006.08.03 03:37
|1.2761
|0.00
|0.00
|3.99
|22.00
|1833285
|2006.08.01 19:20
|sell
|0.10
|audusd
|0.7648
|0.7808
|0.7632
|2006.08.03 04:05
|0.7632
|0.00
|0.00
|-0.61
|16.00
|1831067
|2006.08.01 19:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2319
|1.2069
|1.2344
|2006.08.03 04:11
|1.2344
|0.00
|0.00
|4.03
|20.25
|1830480
|2006.08.01 18:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2770
|1.2990
|1.2748
|2006.08.03 04:11
|1.2748
|0.00
|0.00
|3.99
|22.00
|1863842
|2006.08.03 04:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8743
|1.8443
|1.8773
|2006.08.03 05:21
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1865914
|2006.08.03 06:32
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6793
|0.6693
|0.6803
|2006.08.03 08:57
|0.6803
|0.00
|0.00
|0.00
|18.74
|1863822
|2006.08.03 04:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2749
|1.2529
|1.2771
|2006.08.03 10:06
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1867121
|2006.08.03 09:01
|sell
|0.10
|audjpy
|87.68
|89.18
|87.53
|2006.08.03 10:23
|87.53
|0.00
|0.00
|0.00
|13.07
|1832411
|2006.08.01 19:14
|sell
|0.10
|audusd
|0.7640
|0.7800
|0.7624
|2006.08.03 10:38
|0.7624
|0.00
|0.00
|-0.61
|16.00
|1831301
|2006.08.01 19:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.7632
|0.7792
|0.7616
|2006.08.03 10:43
|0.7616
|0.00
|0.00
|-0.61
|16.00
|1865181
|2006.08.03 05:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6799
|0.6699
|0.6809
|2006.08.03 10:50
|0.6809
|0.00
|0.00
|0.00
|18.74
|1863136
|2006.08.03 03:50
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6804
|0.6704
|0.6814
|2006.08.03 11:03
|0.6814
|0.00
|0.00
|0.00
|18.73
|1835478
|2006.08.01 21:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8759
|1.9059
|1.8729
|2006.08.03 11:03
|1.8729
|0.00
|0.00
|2.11
|30.00
|1829415
|2006.08.01 18:11
|sell
|0.10
|audusd
|0.7622
|0.7782
|0.7606
|2006.08.03 11:56
|0.7606
|0.00
|0.00
|-0.61
|16.00
|1833925
|2006.08.01 19:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8743
|1.9043
|1.8713
|2006.08.03 12:52
|1.8713
|0.00
|0.00
|2.11
|30.00
|1871281
|2006.08.03 13:05
|buy
|0.10
|audusd
|0.7594
|0.7434
|0.7610
|2006.08.03 13:44
|0.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1869566
|2006.08.03 11:48
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6815
|0.6915
|0.6805
|2006.08.03 14:00
|0.6805
|0.00
|0.00
|0.00
|18.75
|1869497
|2006.08.03 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8726
|1.8426
|1.8756
|2006.08.03 14:00
|1.8756
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1868998
|2006.08.03 11:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6810
|0.6910
|0.6800
|2006.08.03 14:00
|0.6800
|0.00
|0.00
|0.00
|18.77
|1871192
|2006.08.03 13:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8709
|1.8409
|1.8739
|2006.08.03 14:00
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1867860
|2006.08.03 09:58
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6805
|0.6905
|0.6795
|2006.08.03 14:00
|0.6795
|0.00
|0.00
|0.00
|18.80
|1863798
|2006.08.03 04:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2347
|1.2597
|1.2322
|2006.08.03 14:08
|1.2322
|0.00
|0.00
|0.00
|20.29
|1871053
|2006.08.03 12:57
|buy
|0.10
|audusd
|0.7603
|0.7443
|0.7619
|2006.08.03 14:09
|0.7619
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1863496
|2006.08.03 04:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2760
|1.2540
|1.2782
|2006.08.03 14:19
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1862542
|2006.08.03 03:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2772
|1.2552
|1.2794
|2006.08.03 15:30
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1862956
|2006.08.03 03:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2334
|1.2584
|1.2309
|2006.08.03 15:30
|1.2309
|0.00
|0.00
|0.00
|20.31
|1860921
|2006.08.02 23:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2788
|1.2568
|1.2810
|2006.08.03 15:35
|1.2810
|0.00
|0.00
|-3.87
|22.00
|1860919
|2006.08.02 23:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2313
|1.2563
|1.2288
|2006.08.03 15:37
|1.2288
|0.00
|0.00
|-3.58
|20.35
|1868403
|2006.08.03 10:43
|buy
|0.10
|audusd
|0.7614
|0.7454
|0.7630
|2006.08.03 15:41
|0.7630
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1844476
|2006.08.02 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.2589
|1.2831
|2006.08.03 15:41
|1.2831
|0.00
|0.00
|-3.87
|22.00
|1868377
|2006.08.03 10:43
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1238
|1.0988
|1.1259
|2006.08.03 16:09
|1.1259
|0.00
|0.00
|0.00
|18.65
|1868225
|2006.08.03 10:22
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1248
|1.0998
|1.1269
|2006.08.03 16:27
|1.1269
|0.00
|0.00
|0.00
|18.64
|1880133
|2006.08.03 15:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2832
|1.3052
|1.2810
|2006.08.03 16:27
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1880140
|2006.08.03 15:44
|sell
|0.10
|audusd
|0.7630
|0.7790
|0.7614
|2006.08.03 16:28
|0.7614
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1873860
|2006.08.03 14:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6775
|0.6675
|0.6785
|2006.08.03 16:51
|0.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|18.88
|1873233
|2006.08.03 14:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6780
|0.6680
|0.6790
|2006.08.03 17:10
|0.6790
|0.00
|0.00
|0.00
|18.87
|1879511
|2006.08.03 15:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8902
|1.9202
|1.8872
|2006.08.03 17:10
|1.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1879496
|2006.08.03 15:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2280
|1.2030
|1.2305
|2006.08.03 17:54
|1.2305
|0.00
|0.00
|0.00
|20.32
|1879467
|2006.08.03 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2820
|1.3040
|1.2798
|2006.08.03 17:55
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1879273
|2006.08.03 15:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2292
|1.2042
|1.2317
|2006.08.03 17:55
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|20.30
|1878332
|2006.08.03 15:32
|sell
|0.10
|audusd
|0.7622
|0.7782
|0.7606
|2006.08.03 17:56
|0.7606
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1879014
|2006.08.03 15:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.3029
|1.2787
|2006.08.03 18:01
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1878468
|2006.08.03 15:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2796
|1.3016
|1.2774
|2006.08.03 18:13
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1876790
|2006.08.03 15:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2319
|1.2069
|1.2344
|2006.08.03 18:13
|1.2344
|0.00
|0.00
|0.00
|20.25
|1878355
|2006.08.03 15:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8887
|1.9187
|1.8857
|2006.08.03 18:13
|1.8857
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1881546
|2006.08.03 16:11
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1258
|1.1508
|1.1237
|2006.08.04 05:54
|1.1237
|0.00
|0.00
|-2.12
|18.69
|1783614
|2006.07.31 00:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6854
|0.6754
|0.6864
|2006.08.04 11:50
|0.6754
|0.00
|0.00
|-6.44
|-189.19
|1893512
|2006.08.04 00:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2803
|1.3023
|1.2781
|2006.08.04 12:19
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1897066
|2006.08.04 06:24
|sell
|0.10
|audjpy
|87.70
|89.20
|87.55
|2006.08.04 12:26
|87.55
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|1868049
|2006.08.03 10:07
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1258
|1.1008
|1.1279
|2006.08.04 13:58
|1.1279
|0.00
|0.00
|1.43
|18.62
|1860936
|2006.08.02 23:09
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1275
|1.1025
|1.1296
|2006.08.04 13:58
|1.1296
|0.00
|0.00
|1.91
|18.58
|1840014
|2006.08.02 05:54
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1295
|1.1045
|1.1316
|2006.08.04 13:58
|1.1316
|0.00
|0.00
|1.91
|18.55
|1831726
|2006.08.01 19:09
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1305
|1.1055
|1.1326
|2006.08.04 14:03
|1.1326
|0.00
|0.00
|2.39
|18.54
|1831042
|2006.08.01 19:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1318
|1.1068
|1.1339
|2006.08.04 14:20
|1.1339
|0.00
|0.00
|2.39
|18.52
|1787896
|2006.07.31 06:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|1.8950
|1.8620
|2006.08.04 15:29
|1.8950
|0.00
|0.00
|3.16
|-300.00
|1903831
|2006.08.04 11:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2344
|1.2594
|1.2319
|2006.08.04 15:29
|1.2319
|0.00
|0.00
|0.00
|20.30
|1903330
|2006.08.04 11:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2581
|1.2306
|2006.08.04 15:30
|1.2306
|0.00
|0.00
|0.00
|20.32
|1894140
|2006.08.04 02:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2792
|1.2572
|1.2814
|2006.08.04 15:30
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1829814
|2006.08.01 18:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8688
|1.8988
|1.8658
|2006.08.04 15:30
|1.8988
|0.00
|0.00
|2.64
|-300.00
|1905344
|2006.08.04 12:23
|buy
|0.10
|audusd
|0.7595
|0.7435
|0.7611
|2006.08.04 15:30
|0.7611
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1830867
|2006.08.01 18:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8706
|1.9006
|1.8676
|2006.08.04 15:30
|1.9006
|0.00
|0.00
|2.64
|-300.00
|1894148
|2006.08.04 02:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2319
|1.2569
|1.2294
|2006.08.04 15:30
|1.2294
|0.00
|0.00
|0.00
|20.34
|1903140
|2006.08.04 11:29
|buy
|0.10
|audusd
|0.7603
|0.7443
|0.7619
|2006.08.04 15:31
|0.7619
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1908593
|2006.08.04 14:20
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5783
|1.5883
|1.5773
|2006.08.04 15:31
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|1904259
|2006.08.04 11:49
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6759
|0.6659
|0.6769
|2006.08.04 15:31
|0.6769
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|1868361
|2006.08.03 10:40
|buy
|0.10
|audusd
|0.7624
|0.7464
|0.7640
|2006.08.04 15:31
|0.7640
|0.00
|0.00
|-0.02
|16.00
|1842816
|2006.08.02 09:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2276
|1.2526
|1.2251
|2006.08.04 15:37
|1.2251
|0.00
|0.00
|-4.77
|20.41
|1903591
|2006.08.04 11:39
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5778
|1.5878
|1.5768
|2006.08.04 15:37
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|1831963
|2006.08.01 19:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8728
|1.9028
|1.8698
|2006.08.04 15:38
|1.9028
|0.00
|0.00
|2.64
|-300.00
|1910429
|2006.08.04 15:18
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1335
|1.1585
|1.1314
|2006.08.04 16:10
|1.1314
|0.00
|0.00
|0.00
|18.56
|1913956
|2006.08.04 15:34
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6769
|0.6869
|0.6759
|2006.08.04 16:12
|0.6759
|0.00
|0.00
|0.00
|19.05
|1908127
|2006.08.04 14:06
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1325
|1.1575
|1.1304
|2006.08.04 16:12
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|18.58
|1863481
|2006.08.03 04:05
|buy
|0.10
|audusd
|0.7632
|0.7472
|0.7648
|2006.08.04 16:12
|0.7648
|0.00
|0.00
|-0.02
|16.00
|1907951
|2006.08.04 14:01
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1306
|1.1556
|1.1285
|2006.08.04 17:00
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.00
|18.61
|1845589
|2006.08.02 11:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.7653
|0.7493
|0.7669
|2006.08.04 17:54
|0.7669
|0.00
|0.00
|-0.09
|16.00
|1872960
|2006.08.03 14:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8815
|1.9115
|1.8785
|2006.08.04 17:54
|1.9115
|0.00
|0.00
|0.53
|-300.00
|1895105
|2006.08.04 03:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.41
|149.51
|147.20
|2006.08.04 17:54
|147.20
|0.00
|0.00
|0.00
|18.41
|1917919
|2006.08.04 16:56
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5740
|1.5640
|1.5750
|2006.08.04 18:00
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|1881950
|2006.08.03 16:15
|sell
|0.10
|audjpy
|87.56
|89.06
|87.41
|2006.08.04 18:00
|87.41
|0.00
|0.00
|-0.96
|13.13
|1907834
|2006.08.04 14:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1294
|1.1544
|1.1273
|2006.08.04 18:06
|1.1273
|0.00
|0.00
|0.00
|18.63
|1921134
|2006.08.04 17:57
|sell
|0.10
|audusd
|0.7668
|0.7828
|0.7652
|2006.08.04 18:09
|0.7652
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1921104
|2006.08.04 17:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9123
|1.9423
|1.9093
|2006.08.04 18:09
|1.9093
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1923936
|2006.08.04 19:13
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1256
|1.1006
|1.1277
|2006.08.04 20:45
|1.1277
|0.00
|0.00
|0.00
|18.62
|1924012
|2006.08.04 19:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2201
|1.1951
|1.2226
|2006.08.07 00:00
|1.2226
|0.00
|0.00
|1.01
|20.44
|1920234
|2006.08.04 17:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2897
|1.3117
|1.2875
|2006.08.07 00:00
|1.2875
|0.00
|0.00
|1.00
|22.00
|1923817
|2006.08.04 19:08
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9104
|1.9404
|1.9074
|2006.08.07 00:43
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.53
|30.00
|1925499
|2006.08.04 21:46
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1287
|1.1537
|1.1266
|2006.08.07 01:15
|1.1266
|0.00
|0.00
|-0.71
|18.64
|1906014
|2006.08.04 12:43
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1268
|1.1518
|1.1247
|2006.08.07 05:15
|1.1247
|0.00
|0.00
|-0.71
|18.67
|1927471
|2006.08.07 02:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.27
|112.27
|114.47
|2006.08.07 06:46
|114.47
|0.00
|0.00
|0.00
|17.47
|1920398
|2006.08.04 17:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9089
|1.9389
|1.9059
|2006.08.07 07:13
|1.9059
|0.00
|0.00
|0.53
|30.00
|1927258
|2006.08.07 01:35
|buy
|0.10
|audjpy
|87.54
|86.04
|87.69
|2006.08.07 09:02
|87.69
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|1924025
|2006.08.04 19:18
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5734
|1.5634
|1.5744
|2006.08.07 09:04
|1.5744
|0.00
|0.00
|0.56
|8.18
|1927158
|2006.08.07 01:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2884
|1.3104
|1.2862
|2006.08.07 10:00
|1.2862
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1920167
|2006.08.04 17:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.7660
|0.7820
|0.7644
|2006.08.07 10:29
|0.7644
|0.00
|0.00
|-0.15
|16.00
|1914186
|2006.08.04 15:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.7640
|0.7800
|0.7624
|2006.08.07 15:01
|0.7624
|0.00
|0.00
|-0.15
|16.00
|1950673
|2006.08.07 15:10
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1261
|1.1511
|1.1240
|2006.08.07 15:24
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|1950717
|2006.08.07 15:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.7622
|0.7462
|0.7638
|2006.08.07 16:05
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1956688
|2006.08.07 17:23
|sell
|0.10
|audjpy
|87.81
|89.31
|87.66
|2006.08.07 18:37
|87.66
|0.00
|0.00
|0.00
|13.05
|1954933
|2006.08.07 16:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2877
|1.3097
|1.2855
|2006.08.07 19:27
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1920339
|2006.08.04 17:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2213
|1.1963
|1.2238
|2006.08.07 19:53
|1.2238
|0.00
|0.00
|1.01
|20.43
|1913629
|2006.08.04 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2861
|1.3081
|1.2839
|2006.08.07 20:23
|1.2839
|0.00
|0.00
|1.00
|22.00
|1947458
|2006.08.07 13:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9097
|1.9397
|1.9067
|2006.08.07 20:50
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1940341
|2006.08.07 10:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9082
|1.9382
|1.9052
|2006.08.07 21:00
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1953360
|2006.08.07 16:12
|sell
|0.10
|audusd
|0.7640
|0.7800
|0.7624
|2006.08.08 01:10
|0.7624
|0.00
|0.00
|-0.18
|16.00
|1948127
|2006.08.07 14:07
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.79
|149.89
|147.58
|2006.08.08 01:11
|147.58
|0.00
|0.00
|-1.24
|18.23
|1913768
|2006.08.04 15:33
|sell
|0.10
|audusd
|0.7632
|0.7792
|0.7616
|2006.08.08 09:12
|0.7616
|0.00
|0.00
|-0.33
|16.00
|1962082
|2006.08.07 21:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2269
|1.2519
|1.2244
|2006.08.08 10:02
|1.2244
|0.00
|0.00
|-1.19
|20.42
|1964700
|2006.08.08 00:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2820
|1.2600
|1.2842
|2006.08.08 10:03
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1912910
|2006.08.04 15:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7624
|0.7784
|0.7608
|2006.08.08 10:20
|0.7608
|0.00
|0.00
|-0.33
|16.00
|1959362
|2006.08.07 18:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1185
|1.0935
|1.1206
|2006.08.08 10:30
|1.1206
|0.00
|0.00
|0.49
|18.74
|1911847
|2006.08.04 15:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7612
|0.7772
|0.7596
|2006.08.08 11:47
|0.7596
|0.00
|0.00
|-0.33
|16.00
|1957506
|2006.08.07 17:44
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1195
|1.0945
|1.1216
|2006.08.08 11:57
|1.1216
|0.00
|0.00
|0.49
|18.72
|1974169
|2006.08.08 12:18
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1223
|1.1473
|1.1202
|2006.08.08 14:38
|1.1202
|0.00
|0.00
|0.00
|18.75
|1973787
|2006.08.08 11:56
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1213
|1.1463
|1.1192
|2006.08.08 14:43
|1.1192
|0.00
|0.00
|0.00
|18.76
|1976043
|2006.08.08 14:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1190
|1.0940
|1.1211
|2006.08.08 16:26
|1.1211
|0.00
|0.00
|0.00
|18.73
|1971069
|2006.08.08 10:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2245
|1.1995
|1.2270
|2006.08.08 18:20
|1.2270
|0.00
|0.00
|0.00
|20.37
|1974451
|2006.08.08 12:36
|buy
|0.10
|audusd
|0.7594
|0.7434
|0.7610
|2006.08.08 19:06
|0.7610
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1979636
|2006.08.08 17:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1192
|1.0942
|1.1213
|2006.08.08 19:10
|1.1213
|0.00
|0.00
|0.00
|18.73
|1977409
|2006.08.08 15:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2829
|1.2609
|1.2851
|2006.08.08 21:14
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1961789
|2006.08.07 20:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9059
|1.8759
|1.9089
|2006.08.08 21:14
|1.9089
|0.00
|0.00
|-0.78
|30.00
|1961956
|2006.08.07 21:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.2616
|1.2858
|2006.08.08 21:14
|1.2858
|0.00
|0.00
|-1.34
|22.00
|1961243
|2006.08.07 20:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9075
|1.8775
|1.9105
|2006.08.08 21:14
|1.9105
|0.00
|0.00
|-0.78
|30.00
|1977415
|2006.08.08 15:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2266
|1.2516
|1.2241
|2006.08.08 21:14
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|20.43
|1961163
|2006.08.07 20:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2848
|1.2628
|1.2870
|2006.08.08 21:14
|1.2870
|0.00
|0.00
|-1.34
|22.00
|1948754
|2006.08.07 14:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.96
|116.96
|114.76
|2006.08.08 21:14
|114.76
|0.00
|0.00
|-1.48
|17.43
|1961882
|2006.08.07 20:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2257
|1.2507
|1.2232
|2006.08.08 21:14
|1.2232
|0.00
|0.00
|-1.19
|20.45
|1961167
|2006.08.07 20:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2245
|1.2495
|1.2220
|2006.08.08 21:14
|1.2220
|0.00
|0.00
|-1.19
|20.46
|1971748
|2006.08.08 10:28
|buy
|0.10
|audusd
|0.7602
|0.7442
|0.7618
|2006.08.08 21:16
|0.7618
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1971567
|2006.08.08 10:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.7610
|0.7450
|0.7626
|2006.08.08 21:17
|0.7626
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1938985
|2006.08.07 10:26
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2232
|1.2482
|1.2207
|2006.08.08 21:17
|1.2207
|0.00
|0.00
|-1.19
|20.48
|1974774
|2006.08.08 13:02
|buy
|0.10
|audjpy
|87.47
|85.97
|87.62
|2006.08.08 21:22
|87.62
|0.00
|0.00
|0.00
|13.06
|1985544
|2006.08.08 21:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2214
|1.1964
|1.2239
|2006.08.08 21:23
|1.2239
|0.00
|0.00
|0.00
|20.43
|1985588
|2006.08.08 21:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2878
|1.3098
|1.2856
|2006.08.08 21:23
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1973005
|2006.08.08 11:20
|buy
|0.10
|audjpy
|87.61
|86.11
|87.76
|2006.08.08 21:23
|87.76
|0.00
|0.00
|0.00
|13.04
|1985487
|2006.08.08 21:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9135
|1.9435
|1.9105
|2006.08.08 21:23
|1.9105
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1973355
|2006.08.08 11:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2848
|1.3068
|1.2826
|2006.08.08 21:23
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1986537
|2006.08.08 21:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2242
|1.1992
|1.2267
|2006.08.08 21:23
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|20.38
|1986698
|2006.08.08 21:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9102
|1.9402
|1.9072
|2006.08.08 21:23
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1979569
|2006.08.08 17:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9082
|1.9382
|1.9052
|2006.08.08 21:24
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1954757
|2006.08.07 16:48
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1205
|1.0955
|1.1226
|2006.08.08 21:24
|1.1226
|0.00
|0.00
|0.49
|18.71
|1970252
|2006.08.08 09:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2257
|1.2007
|1.2282
|2006.08.08 21:24
|1.2282
|0.00
|0.00
|0.00
|20.36
|1985808
|2006.08.08 21:19
|sell
|0.10
|audusd
|0.7628
|0.7788
|0.7612
|2006.08.08 21:25
|0.7612
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1991217
|2006.08.08 21:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2868
|1.3088
|1.2846
|2006.08.08 22:19
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1991708
|2006.08.08 22:02
|sell
|0.10
|audusd
|0.7621
|0.7781
|0.7605
|2006.08.08 23:26
|0.7605
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1988346
|2006.08.08 21:27
|sell
|0.10
|audusd
|0.7613
|0.7773
|0.7597
|2006.08.09 00:27
|0.7597
|0.00
|0.00
|-0.18
|16.00
|1990027
|2006.08.08 21:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2854
|1.3074
|1.2832
|2006.08.09 00:27
|1.2832
|0.00
|0.00
|1.04
|22.00
|1952225
|2006.08.07 15:41
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1215
|1.0965
|1.1236
|2006.08.09 00:40
|1.1236
|0.00
|0.00
|0.98
|18.69
|1990393
|2006.08.08 21:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9089
|1.9389
|1.9059
|2006.08.09 01:01
|1.9059
|0.00
|0.00
|0.32
|30.00
|1979611
|2006.08.08 17:06
|sell
|0.10
|audusd
|0.7605
|0.7765
|0.7589
|2006.08.09 01:09
|0.7589
|0.00
|0.00
|-0.18
|16.00
|1992438
|2006.08.08 22:20
|sell
|0.10
|audjpy
|87.61
|89.11
|87.46
|2006.08.09 01:34
|87.46
|0.00
|0.00
|-0.98
|12.99
|1951732
|2006.08.07 15:28
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1225
|1.0975
|1.1246
|2006.08.09 01:53
|1.1246
|0.00
|0.00
|0.98
|18.67
|1997668
|2006.08.09 01:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2772
|1.2552
|1.2794
|2006.08.09 02:42
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|1997638
|2006.08.09 01:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2324
|1.2574
|1.2299
|2006.08.09 07:55
|1.2299
|0.00
|0.00
|0.00
|20.33
|1997265
|2006.08.09 01:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2311
|1.2561
|1.2286
|2006.08.09 08:52
|1.2286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.35
|1923932
|2006.08.04 19:13
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5740
|1.5640
|1.5750
|2006.08.09 09:06
|1.5750
|0.00
|0.00
|1.48
|8.14
|1997257
|2006.08.09 01:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.7574
|0.7414
|0.7590
|2006.08.09 09:19
|0.7590
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1997447
|2006.08.09 01:54
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1246
|1.1496
|1.1225
|2006.08.09 09:55
|1.1225
|0.00
|0.00
|0.00
|18.71
|1995964
|2006.08.09 01:28
|buy
|0.10
|audusd
|0.7584
|0.7424
|0.7600
|2006.08.09 10:34
|0.7600
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1994545
|2006.08.08 23:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1233
|1.1483
|1.1212
|2006.08.09 11:01
|1.1212
|0.00
|0.00
|-0.72
|18.73
|1995310
|2006.08.09 00:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2269
|1.2519
|1.2244
|2006.08.09 11:04
|1.2244
|0.00
|0.00
|0.00
|20.42
|1995173
|2006.08.09 00:49
|buy
|0.10
|audusd
|0.7592
|0.7432
|0.7608
|2006.08.09 11:05
|0.7608
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1994498
|2006.08.08 23:54
|buy
|0.10
|audusd
|0.7600
|0.7440
|0.7616
|2006.08.09 11:10
|0.7616
|0.00
|0.00
|0.01
|16.00
|1989039
|2006.08.08 21:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1223
|1.1473
|1.1202
|2006.08.09 11:34
|1.1202
|0.00
|0.00
|-0.72
|18.75
|1982596
|2006.08.08 19:51
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1213
|1.1463
|1.1192
|2006.08.09 12:24
|1.1192
|0.00
|0.00
|-0.72
|18.76
|2006871
|2006.08.09 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9095
|1.9395
|1.9065
|2006.08.09 12:36
|1.9065
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1946788
|2006.08.07 13:32
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6739
|0.6639
|0.6749
|2006.08.09 12:36
|0.6749
|0.00
|0.00
|-2.44
|19.06
|1917509
|2006.08.04 16:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5745
|1.5645
|1.5755
|2006.08.09 13:02
|1.5755
|0.00
|0.00
|1.48
|8.18
|1945513
|2006.08.07 12:58
|buy
|0.10
|audusd
|0.7632
|0.7472
|0.7648
|2006.08.09 13:33
|0.7648
|0.00
|0.00
|0.02
|16.00
|1819743
|2006.08.01 12:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.21
|148.31
|146.00
|2006.08.09 13:34
|148.31
|0.00
|0.00
|-10.08
|-182.50
|1971538
|2006.08.08 10:20
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1203
|1.1453
|1.1182
|2006.08.09 13:57
|1.1182
|0.00
|0.00
|-0.72
|18.78
|2010552
|2006.08.09 13:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9110
|1.9410
|1.9080
|2006.08.09 14:54
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2010546
|2006.08.09 13:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2209
|1.1959
|1.2234
|2006.08.09 15:09
|1.2234
|0.00
|0.00
|0.00
|20.43
|2010343
|2006.08.09 13:50
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1186
|1.0936
|1.1207
|2006.08.09 16:02
|1.1207
|0.00
|0.00
|0.00
|18.74
|2010181
|2006.08.09 13:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2898
|1.3118
|1.2876
|2006.08.09 16:27
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2011862
|2006.08.09 14:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.98
|112.98
|115.18
|2006.08.09 16:57
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|1916765
|2006.08.04 16:49
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5750
|1.5650
|1.5760
|2006.08.09 19:08
|1.5760
|0.00
|0.00
|1.48
|8.18
|2009904
|2006.08.09 13:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2222
|1.1972
|1.2247
|2006.08.09 21:00
|1.2247
|0.00
|0.00
|0.00
|20.41
|2010059
|2006.08.09 13:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9094
|1.9394
|1.9064
|2006.08.09 21:01
|1.9064
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2006674
|2006.08.09 11:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2234
|1.1984
|1.2259
|2006.08.09 21:20
|1.2259
|0.00
|0.00
|0.00
|20.39
|2009744
|2006.08.09 13:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2887
|1.3107
|1.2865
|2006.08.09 21:31
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2006035
|2006.08.09 10:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9079
|1.9379
|1.9049
|2006.08.09 21:31
|1.9049
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2019520
|2006.08.10 00:29
|buy
|0.10
|audusd
|0.7648
|0.7488
|0.7664
|2006.08.10 04:30
|0.7664
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1844701
|2006.08.02 11:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.7661
|0.7501
|0.7677
|2006.08.10 04:30
|0.7677
|0.00
|0.00
|0.05
|16.00
|1921199
|2006.08.04 17:58
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6750
|0.6650
|0.6760
|2006.08.10 08:31
|0.6760
|0.00
|0.00
|-6.83
|19.04
|2021967
|2006.08.10 04:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9073
|1.9373
|1.9043
|2006.08.10 08:34
|1.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2004485
|2006.08.09 09:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9063
|1.9363
|1.9033
|2006.08.10 08:38
|1.9033
|0.00
|0.00
|1.26
|30.00
|2024422
|2006.08.10 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9033
|1.8733
|1.9063
|2006.08.10 09:14
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2018819
|2006.08.09 23:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9048
|1.8748
|1.9078
|2006.08.10 09:15
|1.9078
|0.00
|0.00
|-2.06
|30.00
|2015079
|2006.08.09 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.16
|117.16
|114.96
|2006.08.10 10:03
|114.96
|0.00
|0.00
|-4.30
|17.40
|2009320
|2006.08.09 13:17
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5757
|1.5857
|1.5747
|2006.08.10 10:03
|1.5747
|0.00
|0.00
|-2.15
|8.20
|2025255
|2006.08.10 09:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9078
|1.9378
|1.9048
|2006.08.10 10:25
|1.9048
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2026932
|2006.08.10 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2904
|1.3124
|1.2882
|2006.08.10 10:25
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2025313
|2006.08.10 09:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2892
|1.3112
|1.2870
|2006.08.10 10:41
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2027014
|2006.08.10 10:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2206
|1.1956
|1.2231
|2006.08.10 10:41
|1.2231
|0.00
|0.00
|0.00
|20.44
|2026622
|2006.08.10 10:03
|sell
|0.10
|audjpy
|88.60
|90.10
|88.45
|2006.08.10 10:46
|88.45
|0.00
|0.00
|0.00
|13.05
|2008536
|2006.08.09 12:39
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.13
|150.23
|147.92
|2006.08.10 10:48
|147.92
|0.00
|0.00
|-3.57
|18.28
|2023004
|2006.08.10 07:05
|sell
|0.10
|audjpy
|88.53
|90.03
|88.38
|2006.08.10 10:49
|88.38
|0.00
|0.00
|0.00
|13.05
|2003746
|2006.08.09 09:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9043
|1.9343
|1.9013
|2006.08.10 10:49
|1.9013
|0.00
|0.00
|1.26
|30.00
|2021618
|2006.08.10 04:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2880
|1.3100
|1.2858
|2006.08.10 10:51
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2025267
|2006.08.10 09:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2221
|1.1971
|1.2246
|2006.08.10 10:51
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|20.41
|2024642
|2006.08.10 09:11
|sell
|0.10
|audusd
|0.7706
|0.7866
|0.7690
|2006.08.10 10:51
|0.7690
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2027564
|2006.08.10 10:21
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5737
|1.5637
|1.5747
|2006.08.10 10:53
|1.5747
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|2003056
|2006.08.09 09:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9025
|1.9325
|1.8995
|2006.08.10 11:11
|1.8995
|0.00
|0.00
|1.26
|30.00
|2024623
|2006.08.10 09:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2235
|1.1985
|1.2260
|2006.08.10 11:11
|1.2260
|0.00
|0.00
|0.00
|20.39
|2027361
|2006.08.10 10:14
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5746
|1.5646
|1.5756
|2006.08.10 11:11
|1.5756
|0.00
|0.00
|0.00
|8.15
|2006733
|2006.08.09 11:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2867
|1.3087
|1.2845
|2006.08.10 11:12
|1.2845
|0.00
|0.00
|3.32
|22.00
|2031919
|2006.08.10 11:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9013
|1.8713
|1.9043
|2006.08.10 12:22
|1.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2025667
|2006.08.10 09:24
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5752
|1.5652
|1.5762
|2006.08.10 13:52
|1.5762
|0.00
|0.00
|0.00
|8.16
|2005078
|2006.08.09 10:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2254
|1.2004
|1.2279
|2006.08.10 15:33
|1.2279
|0.00
|0.00
|3.09
|20.36
|2035959
|2006.08.10 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9046
|1.9346
|1.9016
|2006.08.10 15:36
|1.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2005600
|2006.08.09 10:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2850
|1.3070
|1.2828
|2006.08.10 15:39
|1.2828
|0.00
|0.00
|3.32
|22.00
|2003848
|2006.08.09 09:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2272
|1.2022
|1.2297
|2006.08.10 15:39
|1.2297
|0.00
|0.00
|3.09
|20.33
|2004871
|2006.08.09 10:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2837
|1.3057
|1.2815
|2006.08.10 17:02
|1.2815
|0.00
|0.00
|3.32
|22.00
|2002621
|2006.08.09 08:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2285
|1.2035
|1.2310
|2006.08.10 17:02
|1.2310
|0.00
|0.00
|3.09
|20.31
|2001710
|2006.08.09 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2297
|1.2047
|1.2322
|2006.08.10 17:06
|1.2322
|0.00
|0.00
|3.09
|20.29
|2001296
|2006.08.09 06:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9010
|1.9310
|1.8980
|2006.08.10 17:15
|1.8980
|0.00
|0.00
|1.26
|30.00
|2003624
|2006.08.09 09:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2824
|1.3044
|1.2802
|2006.08.10 17:16
|1.2802
|0.00
|0.00
|3.32
|22.00
|1913930
|2006.08.04 15:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8992
|1.9292
|1.8962
|2006.08.10 17:16
|1.8962
|0.00
|0.00
|2.43
|30.00
|2007568
|2006.08.09 11:46
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1196
|1.0946
|1.1217
|2006.08.10 17:21
|1.1217
|0.00
|0.00
|0.49
|18.72
|2006703
|2006.08.09 11:12
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1206
|1.0956
|1.1227
|2006.08.10 17:22
|1.1227
|0.00
|0.00
|0.49
|18.70
|2031290
|2006.08.10 11:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.04
|113.04
|115.24
|2006.08.10 17:23
|115.24
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|2022856
|2006.08.10 06:39
|sell
|0.10
|audusd
|0.7697
|0.7857
|0.7681
|2006.08.10 17:23
|0.7681
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2002526
|2006.08.09 08:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.3029
|1.2787
|2006.08.10 17:24
|1.2787
|0.00
|0.00
|3.32
|22.00
|2004744
|2006.08.09 10:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1223
|1.0973
|1.1244
|2006.08.10 17:33
|1.1244
|0.00
|0.00
|0.49
|18.68
|2003670
|2006.08.09 09:19
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1233
|1.0983
|1.1254
|2006.08.10 17:35
|1.1254
|0.00
|0.00
|0.49
|18.66
|2001285
|2006.08.09 06:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2795
|1.3015
|1.2773
|2006.08.10 17:35
|1.2773
|0.00
|0.00
|3.32
|22.00
|1951612
|2006.08.07 15:27
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1235
|1.0985
|1.1256
|2006.08.10 17:36
|1.1256
|0.00
|0.00
|1.47
|18.66
|2022049
|2006.08.10 04:41
|sell
|0.10
|audusd
|0.7688
|0.7848
|0.7672
|2006.08.10 17:36
|0.7672
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1876591
|2006.08.03 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2783
|1.3003
|1.2761
|2006.08.10 17:37
|1.2761
|0.00
|0.00
|7.40
|22.00
|1911773
|2006.08.04 15:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8943
|1.9243
|1.8913
|2006.08.10 17:37
|1.8913
|0.00
|0.00
|2.43
|30.00
|1932263
|2006.08.07 04:42
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1251
|1.1001
|1.1272
|2006.08.10 17:47
|1.1272
|0.00
|0.00
|1.47
|18.63
|1906907
|2006.08.04 13:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8922
|1.9222
|1.8892
|2006.08.10 18:16
|1.8892
|0.00
|0.00
|2.43
|30.00
|2021741
|2006.08.10 04:33
|sell
|0.10
|audusd
|0.7680
|0.7840
|0.7664
|2006.08.10 18:17
|0.7664
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1902465
|2006.08.04 11:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8906
|1.9206
|1.8876
|2006.08.10 18:17
|1.8876
|0.00
|0.00
|2.43
|30.00
|1868031
|2006.08.03 10:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2772
|1.2992
|1.2750
|2006.08.10 18:18
|1.2750
|0.00
|0.00
|7.40
|22.00
|2043745
|2006.08.10 18:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2752
|1.2532
|1.2774
|2006.08.10 18:27
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2037201
|2006.08.10 15:43
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6747
|0.6647
|0.6757
|2006.08.10 18:28
|0.6757
|0.00
|0.00
|0.00
|18.90
|2044768
|2006.08.10 18:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2763
|1.2543
|1.2785
|2006.08.10 20:30
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2044805
|2006.08.10 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8891
|1.8591
|1.8921
|2006.08.10 21:17
|1.8921
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2043858
|2006.08.10 18:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2378
|1.2628
|1.2353
|2006.08.10 21:31
|1.2353
|0.00
|0.00
|0.00
|20.24
|2042936
|2006.08.10 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2774
|1.2554
|1.2796
|2006.08.10 21:55
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2045931
|2006.08.10 19:37
|sell
|0.10
|audjpy
|88.59
|90.09
|88.44
|2006.08.10 22:04
|88.44
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|2046874
|2006.08.10 20:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.41
|117.41
|115.21
|2006.08.11 01:11
|115.21
|0.00
|0.00
|-1.48
|17.36
|2042951
|2006.08.10 18:12
|buy
|0.10
|audusd
|0.7667
|0.7507
|0.7683
|2006.08.11 01:43
|0.7683
|0.00
|0.00
|0.01
|16.00
|2040660
|2006.08.10 17:27
|buy
|0.10
|audusd
|0.7676
|0.7516
|0.7692
|2006.08.11 02:43
|0.7692
|0.00
|0.00
|0.01
|16.00
|2048262
|2006.08.10 21:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2797
|1.3017
|1.2775
|2006.08.11 04:41
|1.2775
|0.00
|0.00
|1.04
|22.00
|2045557
|2006.08.10 19:20
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6758
|0.6858
|0.6748
|2006.08.11 04:42
|0.6748
|0.00
|0.00
|0.66
|18.93
|2045220
|2006.08.10 19:10
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5791
|1.5891
|1.5781
|2006.08.11 07:40
|1.5781
|0.00
|0.00
|-0.76
|8.09
|2050322
|2006.08.11 02:47
|sell
|0.10
|audusd
|0.7694
|0.7854
|0.7678
|2006.08.11 09:19
|0.7678
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2056484
|2006.08.11 09:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2749
|1.2529
|1.2771
|2006.08.11 09:58
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2055811
|2006.08.11 09:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2760
|1.2540
|1.2782
|2006.08.11 10:37
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2056205
|2006.08.11 09:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2380
|1.2630
|1.2355
|2006.08.11 10:37
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|20.23
|2055942
|2006.08.11 09:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8910
|1.8610
|1.8940
|2006.08.11 10:50
|1.8940
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2055962
|2006.08.11 09:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2368
|1.2618
|1.2343
|2006.08.11 10:50
|1.2343
|0.00
|0.00
|0.00
|20.25
|2049680
|2006.08.11 01:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8943
|1.8643
|1.8973
|2006.08.11 11:13
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2049102
|2006.08.10 23:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1276
|1.1526
|1.1255
|2006.08.11 11:13
|1.1255
|0.00
|0.00
|-2.03
|18.66
|2058917
|2006.08.11 10:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2789
|1.3009
|1.2767
|2006.08.11 14:39
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2044491
|2006.08.10 18:35
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1266
|1.1516
|1.1245
|2006.08.11 15:02
|1.1245
|0.00
|0.00
|-2.03
|18.67
|2041641
|2006.08.10 17:38
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1254
|1.1504
|1.1233
|2006.08.11 15:12
|1.1233
|0.00
|0.00
|-2.03
|18.69
|2049783
|2006.08.11 01:35
|sell
|0.10
|audusd
|0.7680
|0.7840
|0.7664
|2006.08.11 15:31
|0.7664
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2062713
|2006.08.11 14:05
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.23
|150.33
|148.02
|2006.08.11 15:33
|148.02
|0.00
|0.00
|0.00
|18.04
|2066253
|2006.08.11 15:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.7655
|0.7495
|0.7671
|2006.08.11 16:06
|0.7671
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2040892
|2006.08.10 17:33
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1239
|1.1489
|1.1218
|2006.08.11 16:13
|1.1218
|0.00
|0.00
|-2.03
|18.72
|2040198
|2006.08.10 17:24
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1229
|1.1479
|1.1208
|2006.08.11 16:30
|1.1208
|0.00
|0.00
|-2.03
|18.74
|2065986
|2006.08.11 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2718
|1.2498
|1.2740
|2006.08.11 16:35
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2066006
|2006.08.11 15:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2420
|1.2670
|1.2395
|2006.08.11 16:36
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.00
|20.17
|2013384
|2006.08.09 16:19
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1207
|1.1457
|1.1186
|2006.08.11 16:36
|1.1186
|0.00
|0.00
|-2.75
|18.77
|2065752
|2006.08.11 15:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.7663
|0.7503
|0.7679
|2006.08.11 16:37
|0.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2065773
|2006.08.11 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8897
|1.8597
|1.8927
|2006.08.11 16:41
|1.8927
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2065704
|2006.08.11 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8914
|1.8614
|1.8944
|2006.08.11 16:46
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2069624
|2006.08.11 16:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2742
|1.2522
|1.2764
|2006.08.11 17:17
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2069748
|2006.08.11 16:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2391
|1.2641
|1.2366
|2006.08.11 17:32
|1.2366
|0.00
|0.00
|0.00
|20.22
|2071764
|2006.08.11 17:16
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1189
|1.0939
|1.1210
|2006.08.11 18:52
|1.1210
|0.00
|0.00
|0.00
|18.73
|2070131
|2006.08.11 16:42
|sell
|0.10
|audusd
|0.7679
|0.7839
|0.7663
|2006.08.11 19:30
|0.7663
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2068488
|2006.08.11 16:13
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1218
|1.0968
|1.1239
|2006.08.11 21:21
|1.1239
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|2068213
|2006.08.11 16:07
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1228
|1.0978
|1.1249
|2006.08.11 22:10
|1.1249
|0.00
|0.00
|0.00
|18.67
|2076345
|2006.08.11 20:09
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5813
|1.5913
|1.5803
|2006.08.14 00:02
|1.5803
|0.00
|0.00
|-0.76
|8.06
|2077135
|2006.08.11 21:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2428
|1.2678
|1.2403
|2006.08.14 01:47
|1.2403
|0.00
|0.00
|-1.19
|20.16
|2077393
|2006.08.11 21:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8894
|1.8594
|1.8924
|2006.08.14 02:05
|1.8924
|0.00
|0.00
|-0.78
|30.00
|2077379
|2006.08.11 21:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2722
|1.2502
|1.2744
|2006.08.14 02:07
|1.2744
|0.00
|0.00
|-1.32
|22.00
|2075576
|2006.08.11 19:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2415
|1.2665
|1.2390
|2006.08.14 02:08
|1.2390
|0.00
|0.00
|-1.19
|20.18
|2076086
|2006.08.11 20:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8910
|1.8610
|1.8940
|2006.08.14 04:33
|1.8940
|0.00
|0.00
|-0.78
|30.00
|2078220
|2006.08.11 22:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1248
|1.1498
|1.1227
|2006.08.14 04:58
|1.1227
|0.00
|0.00
|-0.72
|18.70
|2075510
|2006.08.11 19:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7662
|0.7502
|0.7678
|2006.08.14 05:55
|0.7678
|0.00
|0.00
|0.01
|16.00
|2077211
|2006.08.11 21:21
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1238
|1.1488
|1.1217
|2006.08.14 07:36
|1.1217
|0.00
|0.00
|-0.72
|18.72
|2076042
|2006.08.11 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2733
|1.2513
|1.2755
|2006.08.14 07:46
|1.2755
|0.00
|0.00
|-1.32
|22.00
|2083710
|2006.08.14 07:36
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1217
|1.0967
|1.1238
|2006.08.14 10:09
|1.1238
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|2085196
|2006.08.14 09:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2762
|1.2982
|1.2740
|2006.08.14 10:24
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2082525
|2006.08.14 04:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8942
|1.9242
|1.8912
|2006.08.14 10:26
|1.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2081121
|2006.08.14 02:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2745
|1.2965
|1.2723
|2006.08.14 10:27
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2081005
|2006.08.14 02:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2393
|1.2143
|1.2418
|2006.08.14 10:27
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|20.13
|2086654
|2006.08.14 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2725
|1.2505
|1.2747
|2006.08.14 11:03
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2080352
|2006.08.14 01:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8921
|1.9221
|1.8891
|2006.08.14 11:28
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2063981
|2006.08.11 15:09
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1240
|1.0990
|1.1261
|2006.08.14 11:57
|1.1261
|0.00
|0.00
|0.49
|18.64
|2063732
|2006.08.11 15:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1250
|1.1000
|1.1271
|2006.08.14 12:02
|1.1271
|0.00
|0.00
|0.49
|18.63
|2081562
|2006.08.14 02:53
|sell
|0.10
|audusd
|0.7670
|0.7830
|0.7654
|2006.08.14 12:40
|0.7654
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2085722
|2006.08.14 10:16
|sell
|0.10
|audjpy
|89.33
|90.83
|89.18
|2006.08.14 12:40
|89.18
|0.00
|0.00
|0.00
|12.87
|2020651
|2006.08.10 02:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7662
|0.7822
|0.7646
|2006.08.14 13:21
|0.7646
|0.00
|0.00
|-0.36
|16.00
|2013919
|2006.08.09 16:50
|sell
|0.10
|audusd
|0.7657
|0.7817
|0.7641
|2006.08.14 13:26
|0.7641
|0.00
|0.00
|-0.80
|16.00
|2080077
|2006.08.14 01:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2406
|1.2156
|1.2431
|2006.08.14 14:06
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|20.11
|1901223
|2006.08.04 10:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8891
|1.9191
|1.8861
|2006.08.14 14:06
|1.8861
|0.00
|0.00
|3.07
|30.00
|2009805
|2006.08.09 13:40
|sell
|0.10
|audusd
|0.7649
|0.7809
|0.7633
|2006.08.14 14:32
|0.7633
|0.00
|0.00
|-0.80
|16.00
|2074931
|2006.08.11 19:07
|sell
|0.10
|audjpy
|89.15
|90.65
|89.00
|2006.08.14 14:42
|89.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|12.87
|2068050
|2006.08.11 16:05
|sell
|0.10
|audjpy
|89.07
|90.57
|88.92
|2006.08.14 14:54
|88.92
|0.00
|0.00
|-0.99
|12.86
|2009111
|2006.08.09 13:01
|sell
|0.10
|audusd
|0.7640
|0.7800
|0.7624
|2006.08.14 15:00
|0.7624
|0.00
|0.00
|-0.80
|16.00
|2007541
|2006.08.09 11:45
|sell
|0.10
|audusd
|0.7631
|0.7791
|0.7615
|2006.08.14 15:19
|0.7615
|0.00
|0.00
|-0.80
|16.00
|1893509
|2006.08.04 00:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8876
|1.9176
|1.8846
|2006.08.14 15:20
|1.8846
|0.00
|0.00
|3.07
|30.00
|2089123
|2006.08.14 12:02
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1271
|1.1521
|1.1250
|2006.08.14 15:48
|1.1250
|0.00
|0.00
|0.00
|18.67
|2092471
|2006.08.14 15:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8855
|1.8555
|1.8885
|2006.08.14 16:02
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2088975
|2006.08.14 11:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1261
|1.1511
|1.1240
|2006.08.14 16:04
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|2054774
|2006.08.11 08:28
|sell
|0.10
|audjpy
|88.76
|90.26
|88.61
|2006.08.14 16:24
|88.61
|0.00
|0.00
|-0.99
|12.87
|2090525
|2006.08.14 13:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8870
|1.8570
|1.8900
|2006.08.14 16:32
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2092211
|2006.08.14 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2680
|1.2405
|2006.08.14 16:32
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|2091055
|2006.08.14 14:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2725
|1.2505
|1.2747
|2006.08.14 16:32
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2088103
|2006.08.14 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8885
|1.8585
|1.8915
|2006.08.14 17:19
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2086709
|2006.08.14 10:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2418
|1.2668
|1.2393
|2006.08.14 17:23
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|20.17
|2085596
|2006.08.14 10:12
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1244
|1.1494
|1.1223
|2006.08.14 17:24
|1.1223
|0.00
|0.00
|0.00
|18.71
|2086714
|2006.08.14 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8903
|1.8603
|1.8933
|2006.08.14 17:25
|1.8933
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2087815
|2006.08.14 11:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.51
|118.51
|116.31
|2006.08.14 17:25
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|2096060
|2006.08.14 17:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1226
|1.0976
|1.1247
|2006.08.14 18:02
|1.1247
|0.00
|0.00
|0.00
|18.67
|2095174
|2006.08.14 16:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1236
|1.0986
|1.1257
|2006.08.14 18:10
|1.1257
|0.00
|0.00
|0.00
|18.66
|2094270
|2006.08.14 16:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1246
|1.0996
|1.1267
|2006.08.14 18:30
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|18.64
|2006772
|2006.08.09 11:15
|sell
|0.10
|audusd
|0.7617
|0.7777
|0.7601
|2006.08.14 18:34
|0.7601
|0.00
|0.00
|-0.80
|16.00
|2096577
|2006.08.14 17:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2756
|1.2976
|1.2734
|2006.08.14 18:35
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2096549
|2006.08.14 17:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8930
|1.9230
|1.8900
|2006.08.14 18:40
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2098220
|2006.08.14 18:29
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1262
|1.1512
|1.1241
|2006.08.14 19:00
|1.1241
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|2096710
|2006.08.14 17:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2389
|1.2139
|1.2414
|2006.08.14 19:22
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|20.14
|2095326
|2006.08.14 16:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8902
|1.9202
|1.8872
|2006.08.14 23:29
|1.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2096138
|2006.08.14 17:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2402
|1.2152
|1.2427
|2006.08.14 23:30
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|20.12
|2006255
|2006.08.09 11:02
|sell
|0.10
|audusd
|0.7607
|0.7767
|0.7591
|2006.08.15 04:35
|0.7591
|0.00
|0.00
|-0.98
|16.00
|2057372
|2006.08.11 09:57
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1263
|1.1013
|1.1284
|2006.08.15 04:42
|1.1284
|0.00
|0.00
|0.98
|18.60
|1927152
|2006.08.07 01:11
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1268
|1.1018
|1.1289
|2006.08.15 04:42
|1.1289
|0.00
|0.00
|4.05
|18.60
|1923634
|2006.08.04 19:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1270
|1.1020
|1.1291
|2006.08.15 04:42
|1.1291
|0.00
|0.00
|4.53
|18.59
|2103936
|2006.08.15 03:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8903
|1.9203
|1.8873
|2006.08.15 04:43
|1.8873
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1921358
|2006.08.04 17:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1280
|1.1030
|1.1301
|2006.08.15 04:49
|1.1301
|0.00
|0.00
|4.53
|18.58
|2105743
|2006.08.15 04:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2708
|1.2488
|1.2730
|2006.08.15 06:19
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2105738
|2006.08.15 04:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2430
|1.2680
|1.2405
|2006.08.15 06:19
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|2100708
|2006.08.14 21:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8880
|1.8580
|1.8910
|2006.08.15 06:19
|1.8910
|0.00
|0.00
|-0.77
|30.00
|2105395
|2006.08.15 04:50
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1300
|1.1550
|1.1279
|2006.08.15 06:54
|1.1279
|0.00
|0.00
|0.00
|18.62
|2099907
|2006.08.14 20:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2724
|1.2504
|1.2746
|2006.08.15 08:27
|1.2746
|0.00
|0.00
|-1.32
|22.00
|2100089
|2006.08.14 20:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2417
|1.2667
|1.2392
|2006.08.15 08:27
|1.2392
|0.00
|0.00
|-1.19
|20.17
|2108680
|2006.08.15 09:06
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.55
|150.65
|148.34
|2006.08.15 09:26
|148.34
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|2051668
|2006.08.11 04:15
|sell
|0.10
|audjpy
|88.60
|90.10
|88.45
|2006.08.15 10:00
|88.45
|0.00
|0.00
|-1.97
|12.88
|2110097
|2006.08.15 09:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8884
|1.8584
|1.8914
|2006.08.15 10:36
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2110769
|2006.08.15 10:25
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1311
|1.1521
|1.1290
|2006.08.15 10:54
|1.1290
|0.00
|0.00
|0.00
|18.60
|2106910
|2006.08.15 06:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2736
|1.2956
|1.2714
|2006.08.15 12:04
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2114002
|2006.08.15 12:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2715
|1.2495
|1.2737
|2006.08.15 15:30
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2098366
|2006.08.14 18:37
|buy
|0.10
|audusd
|0.7601
|0.7441
|0.7617
|2006.08.15 15:30
|0.7617
|0.00
|0.00
|0.01
|16.00
|2112643
|2006.08.15 11:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8874
|1.8574
|1.8904
|2006.08.15 15:30
|1.8904
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2118077
|2006.08.15 15:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.65
|118.65
|116.45
|2006.08.15 15:30
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|17.18
|2116170
|2006.08.15 13:43
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5824
|1.5924
|1.5814
|2006.08.15 15:30
|1.5814
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|2094902
|2006.08.14 16:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.7609
|0.7449
|0.7625
|2006.08.15 15:30
|0.7625
|0.00
|0.00
|0.01
|16.00
|2109830
|2006.08.15 09:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2419
|1.2669
|1.2394
|2006.08.15 15:30
|1.2394
|0.00
|0.00
|0.00
|20.17
|2114428
|2006.08.15 12:12
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1310
|1.1520
|1.1289
|2006.08.15 15:30
|1.1289
|0.00
|0.00
|0.00
|18.60
|2085969
|2006.08.14 10:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8919
|1.8619
|1.8949
|2006.08.15 15:31
|1.8949
|0.00
|0.00
|-0.77
|30.00
|2075276
|2006.08.11 19:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2745
|1.2525
|1.2767
|2006.08.15 15:31
|1.2767
|0.00
|0.00
|-2.64
|22.00
|2092684
|2006.08.14 15:18
|buy
|0.10
|audusd
|0.7617
|0.7457
|0.7633
|2006.08.15 15:50
|0.7633
|0.00
|0.00
|0.01
|16.00
|2092108
|2006.08.14 14:56
|buy
|0.10
|audusd
|0.7626
|0.7466
|0.7642
|2006.08.15 16:01
|0.7642
|0.00
|0.00
|0.01
|16.00
|2074904
|2006.08.11 19:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2393
|1.2643
|1.2368
|2006.08.15 16:01
|1.2368
|0.00
|0.00
|-2.38
|20.21
|2110621
|2006.08.15 10:17
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1289
|1.1499
|1.1268
|2006.08.15 16:05
|1.1268
|0.00
|0.00
|0.00
|18.64
|2100528
|2006.08.14 21:31
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1268
|1.1518
|1.1247
|2006.08.15 16:37
|1.1247
|0.00
|0.00
|-0.72
|18.67
|2051917
|2006.08.11 04:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2777
|1.2557
|1.2799
|2006.08.15 16:43
|1.2799
|0.00
|0.00
|-2.64
|22.00
|2062981
|2006.08.11 14:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2369
|1.2619
|1.2344
|2006.08.15 16:43
|1.2344
|0.00
|0.00
|-2.38
|20.25
|2099657
|2006.08.14 20:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1258
|1.1508
|1.1237
|2006.08.15 16:44
|1.1237
|0.00
|0.00
|-0.72
|18.69
|2035731
|2006.08.10 15:26
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6752
|0.6652
|0.6762
|2006.08.16 11:36
|0.6762
|0.00
|0.00
|-4.86
|18.91
|2110791
|2006.08.15 10:26
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5809
|1.5909
|1.5799
|2006.08.16 11:53
|1.5799
|0.00
|0.00
|-0.76
|8.10
|2085373
|2006.08.14 10:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1233
|1.1483
|1.1212
|2006.08.16 14:45
|1.1212
|0.00
|0.00
|-1.44
|18.73
|2051741
|2006.08.11 04:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2354
|1.2604
|1.2329
|2006.08.16 15:30
|1.2329
|0.00
|0.00
|-3.57
|20.28
|2040622
|2006.08.10 17:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2786
|1.2566
|1.2808
|2006.08.16 15:30
|1.2808
|0.00
|0.00
|-5.30
|22.00
|2145086
|2006.08.16 11:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8911
|1.8611
|1.8941
|2006.08.16 15:30
|1.8941
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2090610
|2006.08.14 13:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.7640
|0.7480
|0.7656
|2006.08.16 15:30
|0.7656
|0.00
|0.00
|0.02
|16.00
|2076359
|2006.08.11 20:11
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1228
|1.1478
|1.1207
|2006.08.16 15:30
|1.1207
|0.00
|0.00
|-2.16
|18.74
|2040212
|2006.08.10 17:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2330
|1.2580
|1.2305
|2006.08.16 15:30
|1.2305
|0.00
|0.00
|-4.76
|20.32
|2151007
|2006.08.16 13:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.18
|118.18
|115.98
|2006.08.16 15:30
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|2039139
|2006.08.10 17:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2811
|1.2591
|1.2833
|2006.08.16 15:31
|1.2833
|0.00
|0.00
|-5.30
|22.00
|2089880
|2006.08.14 12:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.7652
|0.7492
|0.7668
|2006.08.16 15:35
|0.7668
|0.00
|0.00
|0.02
|16.00
|2039309
|2006.08.10 17:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2316
|1.2566
|1.2291
|2006.08.16 15:36
|1.2291
|0.00
|0.00
|-4.76
|20.34
|2086433
|2006.08.14 10:27
|buy
|0.10
|audusd
|0.7662
|0.7502
|0.7678
|2006.08.16 15:46
|0.7678
|0.00
|0.00
|0.02
|16.00
|2041363
|2006.08.10 17:37
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5786
|1.5886
|1.5776
|2006.08.16 16:02
|1.5776
|0.00
|0.00
|-3.04
|8.15
|2037139
|2006.08.10 15:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2826
|1.2606
|1.2848
|2006.08.16 16:06
|1.2848
|0.00
|0.00
|-5.30
|22.00
|2060746
|2006.08.11 11:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7671
|0.7511
|0.7687
|2006.08.16 16:06
|0.7687
|0.00
|0.00
|0.03
|16.00
|2039882
|2006.08.10 17:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8974
|1.8674
|1.9004
|2006.08.16 16:15
|1.9004
|0.00
|0.00
|-3.11
|30.00
|2037142
|2006.08.10 15:43
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2295
|1.2545
|1.2270
|2006.08.16 16:16
|1.2270
|0.00
|0.00
|-4.76
|20.37
|2040897
|2006.08.10 17:33
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5780
|1.5880
|1.5770
|2006.08.16 16:17
|1.5770
|0.00
|0.00
|-3.04
|8.15
|2036605
|2006.08.10 15:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2838
|1.2618
|1.2860
|2006.08.16 16:18
|1.2860
|0.00
|0.00
|-5.30
|22.00
|2039401
|2006.08.10 17:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8989
|1.8689
|1.9019
|2006.08.16 16:19
|1.9019
|0.00
|0.00
|-3.11
|30.00
|1903729
|2006.08.04 11:41
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6764
|0.6664
|0.6774
|2006.08.16 21:36
|0.6774
|0.00
|0.00
|-11.69
|18.97
|2161835
|2006.08.16 15:40
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1171
|1.0961
|1.1192
|2006.08.16 23:44
|1.1192
|0.00
|0.00
|0.00
|18.76
|2180669
|2006.08.16 21:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.95
|117.95
|115.75
|2006.08.17 03:34
|115.75
|0.00
|0.00
|-4.43
|17.28
|2172878
|2006.08.16 17:34
|sell
|0.10
|audjpy
|89.03
|90.53
|88.88
|2006.08.17 03:53
|88.88
|0.00
|0.00
|-3.89
|12.97
|2155896
|2006.08.16 14:53
|sell
|0.10
|audjpy
|88.87
|90.37
|88.72
|2006.08.17 04:41
|88.72
|0.00
|0.00
|-3.89
|12.98
|2116007
|2006.08.15 13:32
|sell
|0.10
|audjpy
|88.72
|90.22
|88.57
|2006.08.17 09:56
|88.57
|0.00
|0.00
|-4.88
|12.98
|1902145
|2006.08.04 11:08
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6769
|0.6669
|0.6779
|2006.08.17 10:13
|0.6779
|0.00
|0.00
|-14.13
|18.96
|2154988
|2006.08.16 14:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.66
|150.76
|148.45
|2006.08.17 10:17
|148.45
|0.00
|0.00
|-3.25
|18.18
|2036564
|2006.08.10 15:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2278
|1.2528
|1.2253
|2006.08.17 10:25
|1.2253
|0.00
|0.00
|-8.32
|20.40
|2038605
|2006.08.10 16:49
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5774
|1.5874
|1.5764
|2006.08.17 10:32
|1.5764
|0.00
|0.00
|-5.12
|8.17
|2111219
|2006.08.15 10:44
|sell
|0.10
|audjpy
|88.56
|90.06
|88.41
|2006.08.17 10:47
|88.41
|0.00
|0.00
|-4.88
|13.01
|2178925
|2006.08.16 20:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8974
|1.8674
|1.9004
|2006.08.17 11:29
|1.9004
|0.00
|0.00
|-1.17
|30.00
|1900943
|2006.08.04 10:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6774
|0.6674
|0.6784
|2006.08.17 11:30
|0.6784
|0.00
|0.00
|-14.13
|18.96
|2034171
|2006.08.10 13:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2266
|1.2516
|1.2241
|2006.08.17 15:27
|1.2241
|0.00
|0.00
|-8.32
|20.42
|1873111
|2006.08.03 14:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6785
|0.6685
|0.6795
|2006.08.17 17:05
|0.6795
|0.00
|0.00
|-15.20
|18.93
|2195006
|2006.08.17 14:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2882
|1.3102
|1.2860
|2006.08.17 17:31
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2016545
|2006.08.09 19:39
|sell
|0.10
|audjpy
|88.24
|89.74
|88.09
|2006.08.17 17:55
|88.09
|0.00
|0.00
|-10.71
|12.98
|2193887
|2006.08.17 14:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1168
|1.0958
|1.1189
|2006.08.17 19:45
|1.1189
|0.00
|0.00
|0.00
|18.77
|2169478
|2006.08.16 16:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2857
|1.3077
|1.2835
|2006.08.17 20:07
|1.2835
|0.00
|0.00
|2.01
|22.00
|2160123
|2006.08.16 15:34
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1194
|1.0984
|1.1215
|2006.08.17 20:40
|1.1215
|0.00
|0.00
|0.49
|18.72
|1877055
|2006.08.03 15:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8855
|1.9155
|1.8825
|2006.08.17 21:13
|1.8825
|0.00
|0.00
|4.72
|30.00
|2210187
|2006.08.17 21:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8837
|1.8537
|1.8867
|2006.08.18 08:25
|1.8867
|0.00
|0.00
|-0.39
|30.00
|2209172
|2006.08.17 21:00
|sell
|0.10
|audjpy
|88.31
|89.81
|88.16
|2006.08.18 09:17
|88.16
|0.00
|0.00
|-1.29
|12.95
|2213052
|2006.08.18 01:35
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1235
|1.1445
|1.1214
|2006.08.18 09:20
|1.1214
|0.00
|0.00
|0.00
|18.73
|2207422
|2006.08.17 20:20
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5812
|1.5912
|1.5802
|2006.08.18 09:35
|1.5802
|0.00
|0.00
|-0.69
|8.12
|2208368
|2006.08.17 20:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2331
|1.2581
|1.2306
|2006.08.18 10:32
|1.2306
|0.00
|0.00
|-1.19
|20.32
|2205961
|2006.08.17 19:41
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5802
|1.5902
|1.5792
|2006.08.18 10:33
|1.5792
|0.00
|0.00
|-0.69
|8.13
|2207863
|2006.08.17 20:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.01
|118.01
|115.81
|2006.08.18 12:20
|115.81
|0.00
|0.00
|-1.48
|17.27
|2209186
|2006.08.17 21:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.83
|150.93
|148.62
|2006.08.18 12:20
|148.62
|0.00
|0.00
|-1.08
|18.14
|2015544
|2006.08.09 18:06
|sell
|0.10
|audjpy
|88.16
|89.66
|88.01
|2006.08.18 12:20
|88.01
|0.00
|0.00
|-12.00
|12.95
|2197847
|2006.08.17 15:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.62
|150.72
|148.41
|2006.08.18 12:41
|148.41
|0.00
|0.00
|-1.08
|18.15
|2206692
|2006.08.17 20:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.79
|117.79
|115.59
|2006.08.18 12:44
|115.59
|0.00
|0.00
|-1.48
|17.30
|2117990
|2006.08.15 15:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.40
|150.50
|148.19
|2006.08.18 12:57
|148.19
|0.00
|0.00
|-5.57
|18.17
|2221246
|2006.08.18 13:03
|buy
|0.10
|audjpy
|87.82
|86.32
|87.97
|2006.08.18 13:51
|87.97
|0.00
|0.00
|0.00
|12.96
|2005630
|2006.08.09 10:34
|sell
|0.10
|audusd
|0.7599
|0.7759
|0.7583
|2006.08.18 15:10
|0.7583
|0.00
|0.00
|-2.16
|16.00
|2218305
|2006.08.18 10:38
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6814
|0.6904
|0.6805
|2006.08.18 15:21
|0.6805
|0.00
|0.00
|0.00
|16.92
|2003791
|2006.08.09 09:23
|sell
|0.10
|audusd
|0.7591
|0.7751
|0.7575
|2006.08.18 15:22
|0.7575
|0.00
|0.00
|-2.16
|16.00
|2003160
|2006.08.09 09:09
|sell
|0.10
|audusd
|0.7583
|0.7743
|0.7567
|2006.08.18 15:31
|0.7567
|0.00
|0.00
|-2.16
|16.00
|2227474
|2006.08.18 15:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2376
|1.2626
|1.2351
|2006.08.18 16:01
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.24
|2227463
|2006.08.18 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2787
|1.2567
|1.2809
|2006.08.18 16:01
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2227734
|2006.08.18 15:33
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1251
|1.1461
|1.1230
|2006.08.18 16:02
|1.1230
|0.00
|0.00
|0.00
|18.70
|2224469
|2006.08.18 14:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.96
|117.96
|115.76
|2006.08.18 16:02
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|2225698
|2006.08.18 14:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2364
|1.2614
|1.2339
|2006.08.18 16:38
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|20.26
|2227637
|2006.08.18 15:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7569
|0.7409
|0.7585
|2006.08.18 16:39
|0.7585
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2224562
|2006.08.18 14:33
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5819
|1.5919
|1.5809
|2006.08.18 16:43
|1.5809
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|2225763
|2006.08.18 14:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2800
|1.2580
|1.2822
|2006.08.18 16:48
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2223878
|2006.08.18 14:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2351
|1.2601
|1.2326
|2006.08.18 16:48
|1.2326
|0.00
|0.00
|0.00
|20.28
|2224024
|2006.08.18 14:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8798
|1.8498
|1.8828
|2006.08.18 16:48
|1.8828
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2227433
|2006.08.18 15:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1241
|1.1451
|1.1220
|2006.08.18 16:48
|1.1220
|0.00
|0.00
|0.00
|18.72
|2223603
|2006.08.18 14:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2812
|1.2592
|1.2834
|2006.08.18 16:51
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2222913
|2006.08.18 14:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2338
|1.2588
|1.2313
|2006.08.18 16:52
|1.2313
|0.00
|0.00
|0.00
|20.30
|2223519
|2006.08.18 14:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8814
|1.8514
|1.8844
|2006.08.18 16:52
|1.8844
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2232999
|2006.08.18 16:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2840
|1.3060
|1.2818
|2006.08.18 17:13
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2232966
|2006.08.18 16:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2313
|1.2063
|1.2338
|2006.08.18 17:13
|1.2338
|0.00
|0.00
|0.00
|20.26
|2232613
|2006.08.18 16:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2829
|1.3049
|1.2807
|2006.08.18 17:17
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2232128
|2006.08.18 16:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2326
|1.2076
|1.2351
|2006.08.18 17:23
|1.2351
|0.00
|0.00
|0.00
|20.24
|2235686
|2006.08.18 17:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.99
|117.99
|115.79
|2006.08.18 17:47
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|2235568
|2006.08.18 17:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2800
|1.2580
|1.2822
|2006.08.18 18:00
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|2235592
|2006.08.18 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8787
|1.8487
|1.8817
|2006.08.18 18:32
|1.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2227703
|2006.08.18 15:32
|buy
|0.10
|audjpy
|87.78
|86.28
|87.93
|2006.08.18 20:42
|87.93
|0.00
|0.00
|0.00
|12.94
|0.00
|0.00
|-195.33
|8 415.75
|Closed P/L:
|8 220.42
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2220191
|2006.08.18 12:22
|buy
|0.10
|audjpy
|88.06
|86.56
|88.21
|87.83
|0.00
|0.00
|1.06
|-19.87
|2220935
|2006.08.18 12:51
|buy
|0.10
|audjpy
|87.99
|86.49
|88.14
|87.83
|0.00
|0.00
|1.06
|-13.82
|2226411
|2006.08.18 15:12
|buy
|0.10
|audjpy
|87.85
|86.35
|88.00
|87.83
|0.00
|0.00
|1.06
|-1.73
|2031282
|2006.08.10 11:19
|buy
|0.10
|audusd
|0.7688
|0.7528
|0.7704
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.14
|-101.00
|2185787
|2006.08.17 05:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.7670
|0.7510
|0.7686
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.04
|-83.00
|2197493
|2006.08.17 15:42
|buy
|0.10
|audusd
|0.7654
|0.7494
|0.7670
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.04
|-67.00
|2201488
|2006.08.17 17:32
|buy
|0.10
|audusd
|0.7634
|0.7474
|0.7650
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.04
|-47.00
|2207795
|2006.08.17 20:25
|buy
|0.10
|audusd
|0.7616
|0.7456
|0.7632
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.04
|-29.00
|2217641
|2006.08.18 10:13
|buy
|0.10
|audusd
|0.7600
|0.7440
|0.7616
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.02
|-13.00
|2225479
|2006.08.18 14:50
|buy
|0.10
|audusd
|0.7592
|0.7432
|0.7608
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.02
|-5.00
|2226448
|2006.08.18 15:12
|buy
|0.10
|audusd
|0.7581
|0.7421
|0.7597
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.02
|6.00
|2034568
|2006.08.10 14:17
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5766
|1.5866
|1.5756
|1.5815
|0.00
|0.00
|-6.50
|-39.75
|2200919
|2006.08.17 17:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6793
|0.6883
|0.6784
|0.6819
|0.00
|0.00
|0.76
|-48.92
|2209604
|2006.08.17 21:10
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6805
|0.6895
|0.6796
|0.6819
|0.00
|0.00
|0.76
|-26.34
|1874784
|2006.08.03 14:18
|sell
|0.10
|eurjpy
|146.89
|148.99
|146.68
|148.56
|0.00
|0.00
|-18.94
|-144.22
|1893861
|2006.08.04 01:46
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.20
|149.30
|146.99
|148.56
|0.00
|0.00
|-17.67
|-117.45
|2206899
|2006.08.17 20:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.2616
|1.2858
|1.2831
|0.00
|0.00
|-1.80
|-5.00
|2028972
|2006.08.10 10:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9028
|1.8728
|1.9058
|1.8816
|0.00
|0.00
|-5.06
|-212.00
|2038613
|2006.08.10 16:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9004
|1.8704
|1.9034
|1.8816
|0.00
|0.00
|-5.06
|-188.00
|2197718
|2006.08.17 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8944
|1.8644
|1.8974
|1.8816
|0.00
|0.00
|-0.78
|-128.00
|2205942
|2006.08.17 19:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8914
|1.8614
|1.8944
|1.8816
|0.00
|0.00
|-0.78
|-98.00
|2217805
|2006.08.18 10:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8839
|1.8539
|1.8869
|1.8816
|0.00
|0.00
|-0.39
|-23.00
|2208282
|2006.08.17 20:43
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1214
|1.1424
|1.1193
|1.1254
|0.00
|0.00
|-2.88
|-35.54
|2224161
|2006.08.18 14:29
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1224
|1.1434
|1.1203
|1.1254
|0.00
|0.00
|-0.72
|-26.66
|1925521
|2006.08.04 21:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2220
|1.2470
|1.2195
|1.2328
|0.00
|0.00
|-17.70
|-87.61
|2029905
|2006.08.10 10:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2253
|1.2503
|1.2228
|1.2328
|0.00
|0.00
|-10.70
|-60.84
|2202229
|2006.08.17 17:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2278
|1.2528
|1.2253
|1.2328
|0.00
|0.00
|-2.38
|-40.56
|2206370
|2006.08.17 19:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2306
|1.2556
|1.2281
|1.2328
|0.00
|0.00
|-2.38
|-17.85
|2220939
|2006.08.18 12:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2326
|1.2576
|1.2301
|1.2328
|0.00
|0.00
|-1.19
|-1.62
|2052304
|2006.08.11 04:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.38
|117.38
|115.18
|115.79
|0.00
|0.00
|-11.83
|-35.41
|2203553
|2006.08.17 18:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.58
|117.58
|115.38
|115.79
|0.00
|0.00
|-2.96
|-18.14
|2234173
|2006.08.18 17:08
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1234
|1.1444
|1.1213
|1.1254
|0.00
|0.00
|-0.72
|-17.77
|2234763
|2006.08.18 17:14
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6814
|0.6904
|0.6805
|0.6819
|0.00
|0.00
|0.38
|-9.40
|2235250
|2006.08.18 17:19
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1249
|1.1459
|1.1228
|1.1254
|0.00
|0.00
|-0.72
|-4.44
|2235251
|2006.08.18 17:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.89
|117.89
|115.69
|115.79
|0.00
|0.00
|-1.48
|8.64
|2235372
|2006.08.18 17:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8802
|1.8502
|1.8832
|1.8816
|0.00
|0.00
|-0.39
|14.00
|2237098
|2006.08.18 17:51
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6818
|0.6908
|0.6809
|0.6819
|0.00
|0.00
|0.38
|-1.88
|2239839
|2006.08.18 19:49
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1259
|1.1469
|1.1238
|1.1254
|0.00
|0.00
|-0.72
|4.44
|2240580
|2006.08.18 20:35
|sell
|0.10
|audjpy
|87.87
|89.37
|87.72
|87.89
|0.00
|0.00
|-1.28
|-1.73
|2240703
|2006.08.18 20:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.52
|150.62
|148.31
|148.56
|0.00
|0.00
|-1.08
|-3.45
|2240783
|2006.08.18 20:45
|sell
|0.10
|audjpy
|87.94
|89.44
|87.79
|87.89
|0.00
|0.00
|-1.28
|4.31
|0.00
|0.00
|-111.57
|-1 736.61
|Floating P/L:
|-1 848.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|8 220.42
|Floating P/L:
|-1 848.18
|Margin:
|2 149.79
|Balance:
|18 220.42
|Equity:
|16 372.24
|Free Margin:
|14 222.45
|Details:
|Gross Profit:
|10 097.02
|Gross Loss:
|1 876.60
|Total Net Profit:
|8 220.42
|Profit Factor:
|5.38
|Expected Payoff:
|15.66
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 257.60 (10.06%)
|Relative Drawdown:
|10.06% (1 257.60)
|Total Trades:
|525
|Short Positions (won %):
|302 (98.01%)
|Long Positions (won %):
|223 (99.55%)
|Profit Trades (% of total):
|518 (98.67%)
|Loss trades (% of total):
|7 (1.33%)
|Largest
|profit trade:
|34.72
|loss trade:
|-299.47
|Average
|profit trade:
|19.49
|loss trade:
|-268.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|277 (5 393.39)
|consecutive losses ($):
|1 (-299.47)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|5 393.39 (277)
|consecutive loss (count):
|-299.47 (1)
|Average
|consecutive wins:
|65
|consecutive losses:
|1