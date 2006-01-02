|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.02 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=4; Pips=40; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2006; StartMonth=1; EndYear=2006; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
|Bars in test
|6521
|Ticks modelled
|202893
|Modelling quality
|60.05%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|3879.40
|Gross profit
|6976.00
|Gross loss
|-3096.60
|Profit factor
|2.25
|Expected payoff
|10.29
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|285.40 (4.3%)
|Total trades
|377
|Short positions (won %)
|180 (77.78%)
|Long positions (won %)
|197 (77.66%)
|Profit trades (% of total)
|293 (77.72%)
|Loss trades (% of total)
|84 (22.28%)
|Largest
|profit trade
|280.00
|loss trade
|-116.40
|Average
|profit trade
|23.81
|loss trade
|-36.86
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|24 (341.80)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-285.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|341.80 (24)
|consecutive loss (count of losses)
|-285.40 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.1848
|0.0000
|1.1888
|2
|2006.01.02 10:22
|close
|1
|0.10
|1.1859
|0.0000
|1.1888
|11.00
|3011.00
|3
|2006.01.02 10:22
|buy
|2
|0.10
|1.1862
|0.0000
|1.1902
|4
|2006.01.02 16:35
|buy
|3
|0.20
|1.1822
|0.0000
|1.1862
|5
|2006.01.03 02:18
|close
|3
|0.20
|1.1839
|0.0000
|1.1862
|33.20
|3044.20
|6
|2006.01.03 02:19
|close
|2
|0.10
|1.1840
|0.0000
|1.1902
|-22.40
|3021.80
|7
|2006.01.03 02:20
|buy
|4
|0.10
|1.1840
|0.0000
|1.1880
|8
|2006.01.03 03:52
|close
|4
|0.10
|1.1850
|0.0000
|1.1880
|10.00
|3031.80
|9
|2006.01.03 03:52
|buy
|5
|0.10
|1.1856
|0.0000
|1.1896
|10
|2006.01.03 04:08
|close
|5
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.1896
|13.00
|3044.80
|11
|2006.01.03 04:08
|buy
|6
|0.10
|1.1872
|0.0000
|1.1912
|12
|2006.01.03 07:01
|close
|6
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1912
|15.00
|3059.80
|13
|2006.01.03 07:01
|buy
|7
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.1924
|14
|2006.01.03 07:09
|close
|7
|0.10
|1.1894
|0.0000
|1.1924
|10.00
|3069.80
|15
|2006.01.03 07:09
|buy
|8
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.1939
|16
|2006.01.03 16:33
|close
|8
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1939
|11.00
|3080.80
|17
|2006.01.03 16:33
|buy
|9
|0.10
|1.1913
|0.0000
|1.1953
|18
|2006.01.03 16:43
|close
|9
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.1953
|11.00
|3091.80
|19
|2006.01.03 16:43
|buy
|10
|0.10
|1.1927
|0.0000
|1.1967
|20
|2006.01.03 17:01
|close
|10
|0.10
|1.1939
|0.0000
|1.1967
|12.00
|3103.80
|21
|2006.01.03 17:01
|buy
|11
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1977
|22
|2006.01.03 17:02
|close
|11
|0.10
|1.1947
|0.0000
|1.1977
|10.00
|3113.80
|23
|2006.01.03 17:02
|buy
|12
|0.10
|1.1944
|0.0000
|1.1984
|24
|2006.01.03 17:16
|close
|12
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.1984
|10.00
|3123.80
|25
|2006.01.03 17:16
|buy
|13
|0.10
|1.1957
|0.0000
|1.1997
|26
|2006.01.03 17:50
|close
|13
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.1997
|11.00
|3134.80
|27
|2006.01.03 17:50
|buy
|14
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.2008
|28
|2006.01.03 17:52
|close
|14
|0.10
|1.1982
|0.0000
|1.2008
|14.00
|3148.80
|29
|2006.01.03 17:52
|buy
|15
|0.10
|1.1983
|0.0000
|1.2023
|30
|2006.01.03 21:02
|close
|15
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.2023
|24.00
|3172.80
|31
|2006.01.03 21:02
|buy
|16
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.2021
|32
|2006.01.03 21:02
|close
|16
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.2021
|26.00
|3198.80
|33
|2006.01.03 21:02
|buy
|17
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.2021
|34
|2006.01.03 21:04
|close
|17
|0.10
|1.1992
|0.0000
|1.2021
|11.00
|3209.80
|35
|2006.01.03 21:04
|buy
|18
|0.10
|1.1987
|0.0000
|1.2027
|36
|2006.01.03 21:04
|close
|18
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.2027
|19.00
|3228.80
|37
|2006.01.03 21:06
|buy
|19
|0.10
|1.2002
|0.0000
|1.2042
|38
|2006.01.03 21:32
|close
|19
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.2042
|21.00
|3249.80
|39
|2006.01.03 21:32
|buy
|20
|0.10
|1.2024
|0.0000
|1.2064
|40
|2006.01.04 02:16
|close
|20
|0.10
|1.2034
|0.0000
|1.2064
|8.80
|3258.60
|41
|2006.01.04 02:16
|buy
|21
|0.10
|1.2035
|0.0000
|1.2075
|42
|2006.01.04 02:42
|close
|21
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2075
|12.00
|3270.60
|43
|2006.01.04 02:42
|buy
|22
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.2087
|44
|2006.01.04 04:05
|close
|22
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2087
|10.00
|3280.60
|45
|2006.01.04 04:06
|buy
|23
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2100
|46
|2006.01.04 04:08
|close
|23
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2100
|10.00
|3290.60
|47
|2006.01.04 04:09
|buy
|24
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2113
|48
|2006.01.04 11:38
|close
|24
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.2113
|19.00
|3309.60
|49
|2006.01.04 11:38
|buy
|25
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2127
|50
|2006.01.04 14:37
|close
|25
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2127
|10.00
|3319.60
|51
|2006.01.04 14:37
|buy
|26
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2140
|52
|2006.01.04 14:39
|close
|26
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2140
|10.00
|3329.60
|53
|2006.01.04 14:39
|buy
|27
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2149
|54
|2006.01.04 16:52
|buy
|28
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2109
|55
|2006.01.04 17:00
|close
|28
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2109
|34.00
|3363.60
|56
|2006.01.04 17:00
|close
|27
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2149
|-22.00
|3341.60
|57
|2006.01.04 17:00
|buy
|29
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.2125
|58
|2006.01.04 17:02
|close
|29
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2125
|10.00
|3351.60
|59
|2006.01.04 17:03
|buy
|30
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2129
|60
|2006.01.04 18:13
|close
|30
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2129
|11.00
|3362.60
|61
|2006.01.04 18:13
|buy
|31
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2139
|62
|2006.01.04 19:22
|close
|31
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2139
|16.00
|3378.60
|63
|2006.01.04 19:23
|buy
|32
|0.10
|1.2118
|0.0000
|1.2158
|64
|2006.01.04 19:34
|close
|32
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2158
|11.00
|3389.60
|65
|2006.01.04 19:34
|buy
|33
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2168
|66
|2006.01.04 20:01
|close
|33
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2168
|11.00
|3400.60
|67
|2006.01.04 20:01
|buy
|34
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2182
|68
|2006.01.05 03:07
|buy
|35
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2138
|69
|2006.01.05 03:40
|close
|35
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2138
|36.00
|3436.60
|70
|2006.01.05 03:40
|close
|34
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.2182
|-28.40
|3408.20
|71
|2006.01.05 03:41
|buy
|36
|0.10
|1.2115
|0.0000
|1.2155
|72
|2006.01.05 13:04
|buy
|37
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.2114
|73
|2006.01.05 13:25
|close
|37
|0.20
|1.2092
|0.0000
|1.2114
|36.00
|3444.20
|74
|2006.01.05 13:25
|close
|36
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.2155
|-24.00
|3420.20
|75
|2006.01.05 13:25
|sell
|38
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2050
|76
|2006.01.05 15:41
|close
|38
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2050
|10.00
|3430.20
|77
|2006.01.05 15:41
|sell
|39
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2039
|78
|2006.01.06 02:30
|sell
|40
|0.20
|1.2120
|0.0000
|1.2080
|79
|2006.01.06 03:25
|close
|40
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2080
|40.00
|3470.20
|80
|2006.01.06 03:25
|close
|39
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2039
|-31.80
|3438.40
|81
|2006.01.06 03:25
|sell
|41
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2061
|82
|2006.01.06 03:43
|close
|41
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2061
|12.00
|3450.40
|83
|2006.01.06 03:43
|sell
|42
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2050
|84
|2006.01.06 15:26
|sell
|43
|0.20
|1.2137
|0.0000
|1.2097
|85
|2006.01.06 15:26
|close
|43
|0.20
|1.2102
|0.0000
|1.2097
|70.00
|3520.40
|86
|2006.01.06 15:26
|close
|42
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2050
|-7.00
|3513.40
|87
|2006.01.06 15:27
|buy
|44
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2179
|88
|2006.01.06 15:27
|buy
|45
|0.20
|1.2099
|0.0000
|1.2139
|89
|2006.01.06 15:29
|close
|45
|0.20
|1.2122
|0.0000
|1.2139
|46.00
|3559.40
|90
|2006.01.06 15:29
|close
|44
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2179
|-12.00
|3547.40
|91
|2006.01.06 15:29
|buy
|46
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2179
|92
|2006.01.06 15:29
|buy
|47
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2138
|93
|2006.01.06 15:29
|close
|47
|0.20
|1.2137
|0.0000
|1.2138
|78.00
|3625.40
|94
|2006.01.06 15:29
|close
|46
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.2179
|-1.00
|3624.40
|95
|2006.01.06 15:29
|buy
|48
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.2179
|96
|2006.01.06 15:35
|buy
|49
|0.20
|1.2099
|0.0000
|1.2139
|97
|2006.01.06 15:35
|close
|49
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2139
|34.00
|3658.40
|98
|2006.01.06 15:36
|close
|48
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2179
|-42.00
|3616.40
|99
|2006.01.06 15:36
|sell
|50
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2053
|100
|2006.01.06 15:47
|sell
|51
|0.20
|1.2155
|0.0000
|1.2115
|101
|2006.01.06 15:47
|close
|51
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2115
|78.00
|3694.40
|102
|2006.01.06 15:47
|close
|50
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.2053
|-26.00
|3668.40
|103
|2006.01.06 15:47
|buy
|52
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2197
|104
|2006.01.06 15:51
|close
|52
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2197
|18.00
|3686.40
|105
|2006.01.06 15:51
|buy
|53
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.2206
|106
|2006.01.09 08:59
|buy
|54
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2166
|107
|2006.01.09 10:53
|buy
|55
|0.40
|1.2086
|0.0000
|1.2126
|108
|2006.01.10 04:34
|buy
|56
|0.80
|1.2046
|0.0000
|1.2086
|109
|2006.01.10 10:14
|close
|56
|0.80
|1.2077
|0.0000
|1.2086
|248.00
|3934.40
|110
|2006.01.10 10:14
|close
|55
|0.40
|1.2076
|0.0000
|1.2126
|-41.60
|3892.80
|111
|2006.01.10 10:14
|close
|54
|0.20
|1.2077
|0.0000
|1.2166
|-98.80
|3794.00
|112
|2006.01.10 10:14
|close
|53
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2206
|-90.80
|3703.20
|113
|2006.01.10 10:14
|sell
|57
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2035
|114
|2006.01.10 15:09
|close
|57
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2035
|10.00
|3713.20
|115
|2006.01.10 15:10
|sell
|58
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2025
|116
|2006.01.10 15:33
|close
|58
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2025
|11.00
|3724.20
|117
|2006.01.10 15:33
|sell
|59
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2011
|118
|2006.01.11 14:26
|sell
|60
|0.20
|1.2092
|0.0000
|1.2052
|119
|2006.01.11 18:57
|sell
|61
|0.40
|1.2133
|0.0000
|1.2093
|120
|2006.01.12 15:15
|close
|61
|0.40
|1.2107
|0.0000
|1.2093
|104.80
|3829.00
|121
|2006.01.12 15:15
|close
|60
|0.20
|1.2110
|0.0000
|1.2052
|-35.60
|3793.40
|122
|2006.01.12 15:15
|close
|59
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2011
|-57.20
|3736.20
|123
|2006.01.12 15:15
|sell
|62
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.2070
|124
|2006.01.12 15:32
|close
|62
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2070
|12.00
|3748.20
|125
|2006.01.12 15:32
|sell
|63
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2059
|126
|2006.01.12 15:55
|close
|63
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2059
|15.00
|3763.20
|127
|2006.01.12 15:55
|sell
|64
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2049
|128
|2006.01.12 15:57
|close
|64
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2049
|10.00
|3773.20
|129
|2006.01.12 15:57
|sell
|65
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2039
|130
|2006.01.12 16:00
|close
|65
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2039
|13.00
|3786.20
|131
|2006.01.12 16:00
|sell
|66
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|132
|2006.01.12 16:08
|close
|66
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2023
|17.00
|3803.20
|133
|2006.01.12 16:09
|sell
|67
|0.10
|1.2053
|0.0000
|1.2013
|134
|2006.01.12 16:27
|close
|67
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2013
|14.00
|3817.20
|135
|2006.01.12 16:27
|sell
|68
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.1993
|136
|2006.01.12 16:27
|close
|68
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.1993
|10.00
|3827.20
|137
|2006.01.12 16:27
|sell
|69
|0.10
|1.2030
|0.0000
|1.1990
|138
|2006.01.12 16:28
|close
|69
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.1990
|12.00
|3839.20
|139
|2006.01.12 16:28
|sell
|70
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.1983
|140
|2006.01.12 17:06
|close
|70
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.1983
|14.00
|3853.20
|141
|2006.01.12 17:06
|sell
|71
|0.10
|1.2008
|0.0000
|1.1968
|142
|2006.01.13 01:20
|sell
|72
|0.20
|1.2048
|0.0000
|1.2008
|143
|2006.01.13 03:04
|close
|72
|0.20
|1.2031
|0.0000
|1.2008
|34.00
|3887.20
|144
|2006.01.13 03:04
|close
|71
|0.10
|1.2036
|0.0000
|1.1968
|-27.80
|3859.40
|145
|2006.01.13 03:04
|sell
|73
|0.10
|1.2035
|0.0000
|1.1995
|146
|2006.01.13 11:01
|sell
|74
|0.20
|1.2075
|0.0000
|1.2035
|147
|2006.01.13 12:43
|close
|74
|0.20
|1.2058
|0.0000
|1.2035
|34.00
|3893.40
|148
|2006.01.13 12:44
|close
|73
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.1995
|-22.00
|3871.40
|149
|2006.01.13 12:44
|sell
|75
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2018
|150
|2006.01.13 14:55
|close
|75
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2018
|16.00
|3887.40
|151
|2006.01.13 14:55
|sell
|76
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2004
|152
|2006.01.13 15:44
|sell
|77
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2047
|153
|2006.01.13 15:50
|close
|77
|0.20
|1.2066
|0.0000
|1.2047
|42.00
|3929.40
|154
|2006.01.13 15:50
|close
|76
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2004
|-21.00
|3908.40
|155
|2006.01.13 15:50
|sell
|78
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2024
|156
|2006.01.13 16:20
|close
|78
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2024
|18.00
|3926.40
|157
|2006.01.13 16:20
|sell
|79
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2018
|158
|2006.01.13 16:20
|close
|79
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2018
|12.00
|3938.40
|159
|2006.01.13 16:20
|sell
|80
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2014
|160
|2006.01.13 18:26
|sell
|81
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2054
|161
|2006.01.13 19:43
|sell
|82
|0.40
|1.2135
|0.0000
|1.2095
|162
|2006.01.16 15:18
|close
|82
|0.40
|1.2110
|0.0000
|1.2095
|100.80
|4039.20
|163
|2006.01.16 15:18
|close
|81
|0.20
|1.2111
|0.0000
|1.2054
|-33.60
|4005.60
|164
|2006.01.16 15:19
|close
|80
|0.10
|1.2109
|0.0000
|1.2014
|-54.80
|3950.80
|165
|2006.01.16 15:19
|sell
|83
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.2066
|166
|2006.01.17 02:56
|close
|83
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2066
|11.20
|3962.00
|167
|2006.01.17 02:56
|sell
|84
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2057
|168
|2006.01.17 02:57
|close
|84
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2057
|19.00
|3981.00
|169
|2006.01.17 02:57
|sell
|85
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.2039
|170
|2006.01.17 07:40
|sell
|86
|0.20
|1.2119
|0.0000
|1.2079
|171
|2006.01.17 11:54
|close
|86
|0.20
|1.2102
|0.0000
|1.2079
|34.00
|4015.00
|172
|2006.01.17 11:54
|close
|85
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2039
|-21.00
|3994.00
|173
|2006.01.17 11:54
|sell
|87
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2060
|174
|2006.01.17 13:19
|close
|87
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2060
|11.00
|4005.00
|175
|2006.01.17 13:19
|sell
|88
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2048
|176
|2006.01.17 13:41
|close
|88
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2048
|13.00
|4018.00
|177
|2006.01.17 13:41
|sell
|89
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2034
|178
|2006.01.17 13:43
|close
|89
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2034
|11.00
|4029.00
|179
|2006.01.17 13:43
|sell
|90
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2020
|180
|2006.01.17 22:20
|sell
|91
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2060
|181
|2006.01.18 06:23
|close
|91
|0.20
|1.2083
|0.0000
|1.2060
|35.20
|4064.20
|182
|2006.01.18 06:24
|close
|90
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2020
|-19.40
|4044.80
|183
|2006.01.18 06:24
|sell
|92
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2042
|184
|2006.01.18 10:03
|sell
|93
|0.20
|1.2124
|0.0000
|1.2084
|185
|2006.01.18 12:01
|close
|93
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2084
|38.00
|4082.80
|186
|2006.01.18 12:01
|close
|92
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2042
|-26.00
|4056.80
|187
|2006.01.18 12:01
|buy
|94
|0.10
|1.2105
|0.0000
|1.2145
|188
|2006.01.18 12:05
|close
|94
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2145
|11.00
|4067.80
|189
|2006.01.18 12:05
|buy
|95
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2156
|190
|2006.01.18 13:15
|close
|95
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2156
|11.00
|4078.80
|191
|2006.01.18 13:15
|buy
|96
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2170
|192
|2006.01.18 15:46
|close
|96
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2170
|11.00
|4089.80
|193
|2006.01.18 15:46
|buy
|97
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2182
|194
|2006.01.18 16:35
|close
|97
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2182
|12.00
|4101.80
|195
|2006.01.18 16:35
|buy
|98
|0.10
|1.2154
|0.0000
|1.2194
|196
|2006.01.18 17:13
|buy
|99
|0.20
|1.2109
|0.0000
|1.2149
|197
|2006.01.18 17:14
|close
|99
|0.20
|1.2135
|0.0000
|1.2149
|52.00
|4153.80
|198
|2006.01.18 17:14
|close
|98
|0.10
|1.2127
|0.0000
|1.2194
|-27.00
|4126.80
|199
|2006.01.18 17:14
|sell
|100
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.2059
|200
|2006.01.18 18:42
|close
|100
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2059
|12.00
|4138.80
|201
|2006.01.18 18:42
|sell
|101
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2043
|202
|2006.01.18 19:07
|close
|101
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.2043
|11.00
|4149.80
|203
|2006.01.18 19:08
|sell
|102
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2031
|204
|2006.01.18 22:09
|sell
|103
|0.20
|1.2111
|0.0000
|1.2071
|205
|2006.01.19 02:27
|close
|103
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2071
|34.40
|4184.20
|206
|2006.01.19 02:27
|close
|102
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2031
|-21.80
|4162.40
|207
|2006.01.19 02:28
|sell
|104
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2050
|208
|2006.01.19 09:47
|close
|104
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2050
|10.00
|4172.40
|209
|2006.01.19 09:48
|sell
|105
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2037
|210
|2006.01.19 10:38
|close
|105
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2037
|10.00
|4182.40
|211
|2006.01.19 10:38
|sell
|106
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2030
|212
|2006.01.19 15:30
|close
|106
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2030
|14.00
|4196.40
|213
|2006.01.19 15:30
|sell
|107
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2018
|214
|2006.01.19 17:32
|sell
|108
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2058
|215
|2006.01.20 03:06
|close
|108
|0.20
|1.2079
|0.0000
|1.2058
|38.40
|4234.80
|216
|2006.01.20 03:06
|close
|107
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2018
|-21.80
|4213.00
|217
|2006.01.20 03:06
|sell
|109
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2041
|218
|2006.01.20 08:02
|close
|109
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.2041
|14.00
|4227.00
|219
|2006.01.20 08:03
|sell
|110
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2031
|220
|2006.01.20 10:36
|close
|110
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.2031
|11.00
|4238.00
|221
|2006.01.20 10:36
|sell
|111
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|222
|2006.01.20 10:37
|close
|111
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2023
|11.00
|4249.00
|223
|2006.01.20 10:37
|sell
|112
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2011
|224
|2006.01.20 11:14
|sell
|113
|0.20
|1.2092
|0.0000
|1.2052
|225
|2006.01.20 11:25
|close
|113
|0.20
|1.2075
|0.0000
|1.2052
|34.00
|4283.00
|226
|2006.01.20 11:26
|close
|112
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2011
|-23.00
|4260.00
|227
|2006.01.20 11:26
|sell
|114
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2031
|228
|2006.01.20 16:22
|sell
|115
|0.20
|1.2111
|0.0000
|1.2071
|229
|2006.01.20 16:40
|close
|115
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2071
|34.00
|4294.00
|230
|2006.01.20 16:40
|close
|114
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2031
|-24.00
|4270.00
|231
|2006.01.20 16:40
|buy
|116
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2137
|232
|2006.01.20 20:17
|close
|116
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2137
|15.00
|4285.00
|233
|2006.01.20 20:18
|buy
|117
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2153
|234
|2006.01.20 20:49
|close
|117
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.2153
|11.00
|4296.00
|235
|2006.01.20 20:49
|buy
|118
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2165
|236
|2006.01.20 21:03
|close
|118
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2165
|10.00
|4306.00
|237
|2006.01.20 21:04
|buy
|119
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2180
|238
|2006.01.23 01:15
|close
|119
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2180
|9.60
|4315.60
|239
|2006.01.23 01:19
|buy
|120
|0.10
|1.2151
|0.0000
|1.2191
|240
|2006.01.23 01:55
|close
|120
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2191
|13.00
|4328.60
|241
|2006.01.23 01:57
|buy
|121
|0.10
|1.2165
|0.0000
|1.2205
|242
|2006.01.23 02:08
|close
|121
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2205
|10.00
|4338.60
|243
|2006.01.23 02:09
|buy
|122
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2218
|244
|2006.01.23 02:40
|close
|122
|0.10
|1.2188
|0.0000
|1.2218
|10.00
|4348.60
|245
|2006.01.23 02:40
|buy
|123
|0.10
|1.2191
|0.0000
|1.2231
|246
|2006.01.23 02:40
|close
|123
|0.10
|1.2205
|0.0000
|1.2231
|14.00
|4362.60
|247
|2006.01.23 02:40
|buy
|124
|0.10
|1.2215
|0.0000
|1.2255
|248
|2006.01.23 02:41
|close
|124
|0.10
|1.2235
|0.0000
|1.2255
|20.00
|4382.60
|249
|2006.01.23 02:41
|buy
|125
|0.10
|1.2241
|0.0000
|1.2281
|250
|2006.01.23 05:53
|close
|125
|0.10
|1.2253
|0.0000
|1.2281
|12.00
|4394.60
|251
|2006.01.23 05:53
|buy
|126
|0.10
|1.2252
|0.0000
|1.2292
|252
|2006.01.23 11:39
|close
|126
|0.10
|1.2263
|0.0000
|1.2292
|11.00
|4405.60
|253
|2006.01.23 11:40
|buy
|127
|0.10
|1.2264
|0.0000
|1.2304
|254
|2006.01.23 12:35
|close
|127
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2304
|11.00
|4416.60
|255
|2006.01.23 12:36
|buy
|128
|0.10
|1.2279
|0.0000
|1.2319
|256
|2006.01.23 14:53
|close
|128
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.2319
|12.00
|4428.60
|257
|2006.01.23 14:53
|buy
|129
|0.10
|1.2290
|0.0000
|1.2330
|258
|2006.01.23 19:48
|close
|129
|0.10
|1.2301
|0.0000
|1.2330
|11.00
|4439.60
|259
|2006.01.23 19:49
|buy
|130
|0.10
|1.2304
|0.0000
|1.2344
|260
|2006.01.24 01:37
|close
|130
|0.10
|1.2317
|0.0000
|1.2344
|12.60
|4452.20
|261
|2006.01.24 01:37
|buy
|131
|0.10
|1.2318
|0.0000
|1.2358
|262
|2006.01.24 10:13
|buy
|132
|0.20
|1.2276
|0.0000
|1.2316
|263
|2006.01.24 19:32
|close
|132
|0.20
|1.2294
|0.0000
|1.2316
|36.00
|4488.20
|264
|2006.01.24 19:33
|close
|131
|0.10
|1.2295
|0.0000
|1.2358
|-23.00
|4465.20
|265
|2006.01.24 19:33
|buy
|133
|0.10
|1.2296
|0.0000
|1.2336
|266
|2006.01.25 02:17
|buy
|134
|0.20
|1.2256
|0.0000
|1.2296
|267
|2006.01.25 02:58
|close
|134
|0.20
|1.2274
|0.0000
|1.2296
|36.00
|4501.20
|268
|2006.01.25 02:58
|close
|133
|0.10
|1.2275
|0.0000
|1.2336
|-22.20
|4479.00
|269
|2006.01.25 02:58
|sell
|135
|0.10
|1.2272
|0.0000
|1.2232
|270
|2006.01.25 04:41
|close
|135
|0.10
|1.2262
|0.0000
|1.2232
|10.00
|4489.00
|271
|2006.01.25 04:41
|sell
|136
|0.10
|1.2255
|0.0000
|1.2215
|272
|2006.01.25 11:02
|sell
|137
|0.20
|1.2296
|0.0000
|1.2256
|273
|2006.01.25 15:33
|close
|137
|0.20
|1.2275
|0.0000
|1.2256
|42.00
|4531.00
|274
|2006.01.25 15:34
|close
|136
|0.10
|1.2278
|0.0000
|1.2215
|-23.00
|4508.00
|275
|2006.01.25 15:34
|sell
|138
|0.10
|1.2279
|0.0000
|1.2239
|276
|2006.01.25 15:44
|close
|138
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2239
|11.00
|4519.00
|277
|2006.01.25 15:44
|sell
|139
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.2228
|278
|2006.01.25 16:50
|close
|139
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2228
|14.00
|4533.00
|279
|2006.01.25 16:50
|sell
|140
|0.10
|1.2260
|0.0000
|1.2220
|280
|2006.01.25 16:52
|close
|140
|0.10
|1.2249
|0.0000
|1.2220
|11.00
|4544.00
|281
|2006.01.25 16:52
|sell
|141
|0.10
|1.2261
|0.0000
|1.2221
|282
|2006.01.25 17:45
|close
|141
|0.10
|1.2250
|0.0000
|1.2221
|11.00
|4555.00
|283
|2006.01.25 17:45
|sell
|142
|0.10
|1.2254
|0.0000
|1.2214
|284
|2006.01.25 17:50
|close
|142
|0.10
|1.2244
|0.0000
|1.2214
|10.00
|4565.00
|285
|2006.01.25 17:50
|sell
|143
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.2203
|286
|2006.01.26 15:43
|close
|143
|0.10
|1.2232
|0.0000
|1.2203
|11.20
|4576.20
|287
|2006.01.26 15:43
|sell
|144
|0.10
|1.2239
|0.0000
|1.2199
|288
|2006.01.26 18:28
|close
|144
|0.10
|1.2228
|0.0000
|1.2199
|11.00
|4587.20
|289
|2006.01.26 18:29
|sell
|145
|0.10
|1.2225
|0.0000
|1.2185
|290
|2006.01.26 20:09
|close
|145
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.2185
|14.00
|4601.20
|291
|2006.01.26 20:09
|sell
|146
|0.10
|1.2210
|0.0000
|1.2170
|292
|2006.01.27 03:27
|close
|146
|0.10
|1.2200
|0.0000
|1.2170
|10.20
|4611.40
|293
|2006.01.27 03:30
|sell
|147
|0.10
|1.2197
|0.0000
|1.2157
|294
|2006.01.27 12:54
|close
|147
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2157
|10.00
|4621.40
|295
|2006.01.27 12:55
|sell
|148
|0.10
|1.2189
|0.0000
|1.2149
|296
|2006.01.27 13:06
|close
|148
|0.10
|1.2178
|0.0000
|1.2149
|11.00
|4632.40
|297
|2006.01.27 13:07
|sell
|149
|0.10
|1.2179
|0.0000
|1.2139
|298
|2006.01.27 13:09
|close
|149
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.2139
|11.00
|4643.40
|299
|2006.01.27 13:09
|sell
|150
|0.10
|1.2167
|0.0000
|1.2127
|300
|2006.01.27 15:30
|sell
|151
|0.20
|1.2221
|0.0000
|1.2181
|301
|2006.01.27 15:30
|close
|151
|0.20
|1.2186
|0.0000
|1.2181
|70.00
|4713.40
|302
|2006.01.27 15:30
|close
|150
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2127
|-5.00
|4708.40
|303
|2006.01.27 15:30
|sell
|152
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2181
|304
|2006.01.27 15:30
|close
|152
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.2181
|35.00
|4743.40
|305
|2006.01.27 15:30
|sell
|153
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2130
|306
|2006.01.27 15:30
|sell
|154
|0.20
|1.2221
|0.0000
|1.2181
|307
|2006.01.27 15:30
|close
|154
|0.20
|1.2186
|0.0000
|1.2181
|70.00
|4813.40
|308
|2006.01.27 15:30
|close
|153
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2130
|-2.00
|4811.40
|309
|2006.01.27 15:30
|sell
|155
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2181
|310
|2006.01.27 15:30
|close
|155
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.2181
|35.00
|4846.40
|311
|2006.01.27 15:30
|sell
|156
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2181
|312
|2006.01.27 15:30
|t/p
|156
|0.10
|1.2181
|0.0000
|1.2181
|40.00
|4886.40
|313
|2006.01.27 15:30
|sell
|157
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2130
|314
|2006.01.27 15:30
|sell
|158
|0.20
|1.2221
|0.0000
|1.2181
|315
|2006.01.27 15:30
|close
|158
|0.20
|1.2186
|0.0000
|1.2181
|70.00
|4956.40
|316
|2006.01.27 15:30
|close
|157
|0.10
|1.2172
|0.0000
|1.2130
|-2.00
|4954.40
|317
|2006.01.27 15:30
|sell
|159
|0.10
|1.2221
|0.0000
|1.2181
|318
|2006.01.27 15:32
|t/p
|159
|0.10
|1.2181
|0.0000
|1.2181
|40.00
|4994.40
|319
|2006.01.27 15:32
|sell
|160
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2130
|320
|2006.01.27 15:34
|sell
|161
|0.20
|1.2210
|0.0000
|1.2170
|321
|2006.01.27 15:34
|close
|161
|0.20
|1.2183
|0.0000
|1.2170
|54.00
|5048.40
|322
|2006.01.27 15:34
|close
|160
|0.10
|1.2173
|0.0000
|1.2130
|-3.00
|5045.40
|323
|2006.01.27 15:34
|sell
|162
|0.10
|1.2210
|0.0000
|1.2170
|324
|2006.01.27 17:00
|close
|162
|0.10
|1.2197
|0.0000
|1.2170
|13.00
|5058.40
|325
|2006.01.27 17:00
|sell
|163
|0.10
|1.2203
|0.0000
|1.2163
|326
|2006.01.27 17:05
|close
|163
|0.10
|1.2191
|0.0000
|1.2163
|12.00
|5070.40
|327
|2006.01.27 17:05
|sell
|164
|0.10
|1.2192
|0.0000
|1.2152
|328
|2006.01.27 17:18
|close
|164
|0.10
|1.2182
|0.0000
|1.2152
|10.00
|5080.40
|329
|2006.01.27 17:18
|sell
|165
|0.10
|1.2183
|0.0000
|1.2143
|330
|2006.01.27 17:23
|close
|165
|0.10
|1.2169
|0.0000
|1.2143
|14.00
|5094.40
|331
|2006.01.27 17:23
|sell
|166
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2130
|332
|2006.01.27 17:47
|close
|166
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2130
|10.00
|5104.40
|333
|2006.01.27 17:47
|sell
|167
|0.10
|1.2155
|0.0000
|1.2115
|334
|2006.01.27 17:52
|close
|167
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2115
|10.00
|5114.40
|335
|2006.01.27 17:52
|sell
|168
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2102
|336
|2006.01.27 17:58
|close
|168
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2102
|11.00
|5125.40
|337
|2006.01.27 17:59
|sell
|169
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2088
|338
|2006.01.27 18:13
|close
|169
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.2088
|12.00
|5137.40
|339
|2006.01.27 18:13
|sell
|170
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.2073
|340
|2006.01.27 20:20
|close
|170
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2073
|10.00
|5147.40
|341
|2006.01.27 20:20
|sell
|171
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2062
|342
|2006.01.27 20:33
|close
|171
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.2062
|14.00
|5161.40
|343
|2006.01.27 20:33
|sell
|172
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.2056
|344
|2006.01.30 05:29
|close
|172
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2056
|10.20
|5171.60
|345
|2006.01.30 05:29
|sell
|173
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2047
|346
|2006.01.30 10:53
|close
|173
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2047
|10.00
|5181.60
|347
|2006.01.30 10:54
|sell
|174
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2036
|348
|2006.01.30 15:29
|close
|174
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2036
|10.00
|5191.60
|349
|2006.01.30 15:29
|sell
|175
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2028
|350
|2006.01.31 09:53
|sell
|176
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2068
|351
|2006.01.31 10:35
|close
|176
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2068
|34.00
|5225.60
|352
|2006.01.31 10:35
|close
|175
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2028
|-25.80
|5199.80
|353
|2006.01.31 10:35
|buy
|177
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.2137
|354
|2006.01.31 11:10
|close
|177
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2137
|10.00
|5209.80
|355
|2006.01.31 11:10
|buy
|178
|0.10
|1.2107
|0.0000
|1.2147
|356
|2006.01.31 14:10
|close
|178
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2147
|10.00
|5219.80
|357
|2006.01.31 14:10
|buy
|179
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2160
|358
|2006.01.31 17:18
|close
|179
|0.10
|1.2130
|0.0000
|1.2160
|10.00
|5229.80
|359
|2006.01.31 17:18
|buy
|180
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2171
|360
|2006.01.31 17:58
|close
|180
|0.10
|1.2142
|0.0000
|1.2171
|11.00
|5240.80
|361
|2006.01.31 17:59
|buy
|181
|0.10
|1.2145
|0.0000
|1.2185
|362
|2006.01.31 18:53
|close
|181
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.2185
|11.00
|5251.80
|363
|2006.01.31 18:53
|buy
|182
|0.10
|1.2157
|0.0000
|1.2197
|364
|2006.01.31 19:16
|close
|182
|0.10
|1.2171
|0.0000
|1.2197
|14.00
|5265.80
|365
|2006.01.31 19:17
|buy
|183
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.2210
|366
|2006.01.31 19:38
|close
|183
|0.10
|1.2184
|0.0000
|1.2210
|14.00
|5279.80
|367
|2006.01.31 19:38
|buy
|184
|0.10
|1.2185
|0.0000
|1.2225
|368
|2006.01.31 21:21
|buy
|185
|0.20
|1.2141
|0.0000
|1.2181
|369
|2006.01.31 21:22
|close
|185
|0.20
|1.2159
|0.0000
|1.2181
|36.00
|5315.80
|370
|2006.01.31 21:22
|close
|184
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.2225
|-37.00
|5278.80
|371
|2006.01.31 21:22
|buy
|186
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2176
|372
|2006.01.31 21:22
|close
|186
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2176
|23.00
|5301.80
|373
|2006.01.31 21:23
|buy
|187
|0.10
|1.2163
|0.0000
|1.2203
|374
|2006.01.31 21:34
|buy
|188
|0.20
|1.2119
|0.0000
|1.2159
|375
|2006.01.31 21:45
|close
|188
|0.20
|1.2142
|0.0000
|1.2159
|46.00
|5347.80
|376
|2006.01.31 21:45
|close
|187
|0.10
|1.2143
|0.0000
|1.2203
|-20.00
|5327.80
|377
|2006.01.31 21:46
|buy
|189
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2186
|378
|2006.01.31 22:00
|close
|189
|0.10
|1.2158
|0.0000
|1.2186
|12.00
|5339.80
|379
|2006.01.31 22:00
|buy
|190
|0.10
|1.2159
|0.0000
|1.2199
|380
|2006.02.01 11:48
|buy
|191
|0.20
|1.2118
|0.0000
|1.2158
|381
|2006.02.01 15:47
|buy
|192
|0.40
|1.2078
|0.0000
|1.2118
|382
|2006.02.01 17:03
|close
|192
|0.40
|1.2103
|0.0000
|1.2118
|100.00
|5439.80
|383
|2006.02.01 17:04
|close
|191
|0.20
|1.2096
|0.0000
|1.2158
|-44.00
|5395.80
|384
|2006.02.01 17:04
|close
|190
|0.10
|1.2103
|0.0000
|1.2199
|-57.20
|5338.60
|385
|2006.02.01 17:04
|sell
|193
|0.10
|1.2100
|0.0000
|1.2060
|386
|2006.02.01 18:08
|close
|193
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2060
|13.00
|5351.60
|387
|2006.02.01 18:08
|sell
|194
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.2046
|388
|2006.02.01 19:37
|close
|194
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.2046
|12.00
|5363.60
|389
|2006.02.01 19:37
|sell
|195
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2029
|390
|2006.02.01 21:23
|close
|195
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.2029
|13.00
|5376.60
|391
|2006.02.01 21:23
|sell
|196
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2010
|392
|2006.02.02 07:45
|close
|196
|0.10
|1.2034
|0.0000
|1.2010
|16.20
|5392.80
|393
|2006.02.02 07:45
|sell
|197
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.1997
|394
|2006.02.02 17:13
|sell
|198
|0.20
|1.2080
|0.0000
|1.2040
|395
|2006.02.03 13:13
|close
|198
|0.20
|1.2062
|0.0000
|1.2040
|36.40
|5429.20
|396
|2006.02.03 13:13
|close
|197
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.1997
|-26.80
|5402.40
|397
|2006.02.03 13:14
|sell
|199
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.2019
|398
|2006.02.03 15:30
|sell
|200
|0.20
|1.2099
|0.0000
|1.2059
|399
|2006.02.03 15:32
|close
|200
|0.20
|1.2070
|0.0000
|1.2059
|58.00
|5460.40
|400
|2006.02.03 15:33
|close
|199
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2019
|-31.00
|5429.40
|401
|2006.02.03 15:33
|buy
|201
|0.10
|1.2095
|0.0000
|1.2135
|402
|2006.02.03 15:33
|buy
|202
|0.20
|1.2054
|0.0000
|1.2094
|403
|2006.02.03 15:56
|buy
|203
|0.40
|1.2014
|0.0000
|1.2054
|404
|2006.02.03 16:18
|buy
|204
|0.80
|1.1974
|0.0000
|1.2014
|405
|2006.02.03 17:07
|close
|204
|0.80
|1.2007
|0.0000
|1.2014
|264.00
|5693.40
|406
|2006.02.03 17:07
|close
|203
|0.40
|1.2002
|0.0000
|1.2054
|-48.00
|5645.40
|407
|2006.02.03 17:07
|close
|202
|0.20
|1.2006
|0.0000
|1.2094
|-96.00
|5549.40
|408
|2006.02.03 17:07
|close
|201
|0.10
|1.1996
|0.0000
|1.2135
|-99.00
|5450.40
|409
|2006.02.03 17:07
|sell
|205
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.1967
|410
|2006.02.03 17:08
|close
|205
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1967
|17.00
|5467.40
|411
|2006.02.03 17:08
|sell
|206
|0.10
|1.1994
|0.0000
|1.1954
|412
|2006.02.06 01:05
|sell
|207
|0.20
|1.2034
|0.0000
|1.1994
|413
|2006.02.06 05:13
|close
|207
|0.20
|1.2017
|0.0000
|1.1994
|34.00
|5501.40
|414
|2006.02.06 05:13
|close
|206
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.1954
|-23.80
|5477.60
|415
|2006.02.06 05:14
|sell
|208
|0.10
|1.2015
|0.0000
|1.1975
|416
|2006.02.06 09:29
|close
|208
|0.10
|1.2005
|0.0000
|1.1975
|10.00
|5487.60
|417
|2006.02.06 09:29
|sell
|209
|0.10
|1.2004
|0.0000
|1.1964
|418
|2006.02.06 10:31
|close
|209
|0.10
|1.1993
|0.0000
|1.1964
|11.00
|5498.60
|419
|2006.02.06 10:31
|sell
|210
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1950
|420
|2006.02.06 13:26
|close
|210
|0.10
|1.1980
|0.0000
|1.1950
|10.00
|5508.60
|421
|2006.02.06 13:26
|sell
|211
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.1937
|422
|2006.02.06 15:25
|close
|211
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.1937
|12.00
|5520.60
|423
|2006.02.06 15:25
|sell
|212
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1926
|424
|2006.02.06 19:12
|close
|212
|0.10
|1.1953
|0.0000
|1.1926
|13.00
|5533.60
|425
|2006.02.06 19:12
|sell
|213
|0.10
|1.1950
|0.0000
|1.1910
|426
|2006.02.07 09:50
|sell
|214
|0.20
|1.1993
|0.0000
|1.1953
|427
|2006.02.07 14:01
|close
|214
|0.20
|1.1973
|0.0000
|1.1953
|40.00
|5573.60
|428
|2006.02.07 14:01
|close
|213
|0.10
|1.1975
|0.0000
|1.1910
|-24.80
|5548.80
|429
|2006.02.07 14:01
|buy
|215
|0.10
|1.1969
|0.0000
|1.2009
|430
|2006.02.07 14:02
|close
|215
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.2009
|12.00
|5560.80
|431
|2006.02.07 14:02
|buy
|216
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.2018
|432
|2006.02.07 15:38
|close
|216
|0.10
|1.1988
|0.0000
|1.2018
|10.00
|5570.80
|433
|2006.02.07 15:39
|buy
|217
|0.10
|1.1991
|0.0000
|1.2031
|434
|2006.02.07 18:00
|buy
|218
|0.20
|1.1950
|0.0000
|1.1990
|435
|2006.02.07 18:10
|close
|218
|0.20
|1.1967
|0.0000
|1.1990
|34.00
|5604.80
|436
|2006.02.07 18:10
|close
|217
|0.10
|1.1964
|0.0000
|1.2031
|-27.00
|5577.80
|437
|2006.02.07 18:10
|buy
|219
|0.10
|1.1967
|0.0000
|1.2007
|438
|2006.02.07 19:50
|close
|219
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.2007
|10.00
|5587.80
|439
|2006.02.07 19:50
|buy
|220
|0.10
|1.1975
|0.0000
|1.2015
|440
|2006.02.07 20:14
|close
|220
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2015
|11.00
|5598.80
|441
|2006.02.07 20:14
|buy
|221
|0.10
|1.1987
|0.0000
|1.2027
|442
|2006.02.08 14:52
|buy
|222
|0.20
|1.1946
|0.0000
|1.1986
|443
|2006.02.08 15:30
|close
|222
|0.20
|1.1963
|0.0000
|1.1986
|34.00
|5632.80
|444
|2006.02.08 15:30
|close
|221
|0.10
|1.1959
|0.0000
|1.2027
|-29.20
|5603.60
|445
|2006.02.08 15:30
|buy
|223
|0.10
|1.1965
|0.0000
|1.2005
|446
|2006.02.08 19:11
|buy
|224
|0.20
|1.1924
|0.0000
|1.1964
|447
|2006.02.08 19:44
|close
|224
|0.20
|1.1941
|0.0000
|1.1964
|34.00
|5637.60
|448
|2006.02.08 19:44
|close
|223
|0.10
|1.1939
|0.0000
|1.2005
|-26.00
|5611.60
|449
|2006.02.08 19:46
|sell
|225
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1897
|450
|2006.02.09 02:53
|sell
|226
|0.20
|1.1977
|0.0000
|1.1937
|451
|2006.02.09 17:08
|close
|226
|0.20
|1.1958
|0.0000
|1.1937
|38.00
|5649.60
|452
|2006.02.09 17:08
|close
|225
|0.10
|1.1960
|0.0000
|1.1897
|-22.80
|5626.80
|453
|2006.02.09 17:09
|buy
|227
|0.10
|1.1959
|0.0000
|1.1999
|454
|2006.02.09 19:37
|close
|227
|0.10
|1.1969
|0.0000
|1.1999
|10.00
|5636.80
|455
|2006.02.09 19:37
|buy
|228
|0.10
|1.1970
|0.0000
|1.2010
|456
|2006.02.09 22:44
|close
|228
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.2010
|11.00
|5647.80
|457
|2006.02.09 22:44
|buy
|229
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.2021
|458
|2006.02.10 01:50
|close
|229
|0.10
|1.1992
|0.0000
|1.2021
|10.60
|5658.40
|459
|2006.02.10 01:51
|buy
|230
|0.10
|1.1993
|0.0000
|1.2033
|460
|2006.02.10 02:03
|close
|230
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.2033
|13.00
|5671.40
|461
|2006.02.10 02:03
|buy
|231
|0.10
|1.2011
|0.0000
|1.2051
|462
|2006.02.10 02:38
|buy
|232
|0.20
|1.1968
|0.0000
|1.2008
|463
|2006.02.10 05:49
|close
|232
|0.20
|1.1986
|0.0000
|1.2008
|36.00
|5707.40
|464
|2006.02.10 05:51
|close
|231
|0.10
|1.1985
|0.0000
|1.2051
|-26.00
|5681.40
|465
|2006.02.10 05:52
|buy
|233
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2026
|466
|2006.02.10 07:34
|close
|233
|0.10
|1.1998
|0.0000
|1.2026
|12.00
|5693.40
|467
|2006.02.10 07:34
|buy
|234
|0.10
|1.1994
|0.0000
|1.2034
|468
|2006.02.10 07:43
|close
|234
|0.10
|1.2005
|0.0000
|1.2034
|11.00
|5704.40
|469
|2006.02.10 07:44
|buy
|235
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.2049
|470
|2006.02.10 09:19
|buy
|236
|0.20
|1.1968
|0.0000
|1.2008
|471
|2006.02.10 09:25
|close
|236
|0.20
|1.1986
|0.0000
|1.2008
|36.00
|5740.40
|472
|2006.02.10 09:25
|close
|235
|0.10
|1.1984
|0.0000
|1.2049
|-25.00
|5715.40
|473
|2006.02.10 09:25
|buy
|237
|0.10
|1.1985
|0.0000
|1.2025
|474
|2006.02.10 15:46
|close
|237
|0.10
|1.1995
|0.0000
|1.2025
|10.00
|5725.40
|475
|2006.02.10 15:46
|buy
|238
|0.10
|1.1994
|0.0000
|1.2034
|476
|2006.02.10 15:54
|close
|238
|0.10
|1.2008
|0.0000
|1.2034
|14.00
|5739.40
|477
|2006.02.10 15:54
|buy
|239
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.2049
|478
|2006.02.10 15:58
|close
|239
|0.10
|1.2020
|0.0000
|1.2049
|11.00
|5750.40
|479
|2006.02.10 15:59
|buy
|240
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.2059
|480
|2006.02.10 17:25
|buy
|241
|0.20
|1.1977
|0.0000
|1.2017
|481
|2006.02.10 17:33
|buy
|242
|0.40
|1.1935
|0.0000
|1.1975
|482
|2006.02.10 22:33
|buy
|243
|0.80
|1.1895
|0.0000
|1.1935
|483
|2006.02.15 01:15
|close
|243
|0.80
|1.1926
|0.0000
|1.1935
|232.00
|5982.40
|484
|2006.02.15 01:15
|close
|242
|0.40
|1.1925
|0.0000
|1.1975
|-48.00
|5934.40
|485
|2006.02.15 01:15
|close
|241
|0.20
|1.1922
|0.0000
|1.2017
|-114.00
|5820.40
|486
|2006.02.15 01:15
|close
|240
|0.10
|1.1923
|0.0000
|1.2059
|-98.00
|5722.40
|487
|2006.02.15 01:15
|buy
|244
|0.10
|1.1928
|0.0000
|1.1968
|488
|2006.02.15 16:07
|close
|244
|0.10
|1.1939
|0.0000
|1.1968
|11.00
|5733.40
|489
|2006.02.15 16:07
|buy
|245
|0.10
|1.1945
|0.0000
|1.1985
|490
|2006.02.15 17:35
|buy
|246
|0.20
|1.1891
|0.0000
|1.1931
|491
|2006.02.15 17:36
|close
|246
|0.20
|1.1913
|0.0000
|1.1931
|44.00
|5777.40
|492
|2006.02.15 17:36
|close
|245
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.1985
|-33.00
|5744.40
|493
|2006.02.15 17:36
|buy
|247
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1955
|494
|2006.02.15 18:52
|buy
|248
|0.20
|1.1874
|0.0000
|1.1914
|495
|2006.02.15 19:10
|close
|248
|0.20
|1.1891
|0.0000
|1.1914
|34.00
|5778.40
|496
|2006.02.15 19:10
|close
|247
|0.10
|1.1890
|0.0000
|1.1955
|-25.00
|5753.40
|497
|2006.02.15 19:10
|sell
|249
|0.10
|1.1889
|0.0000
|1.1849
|498
|2006.02.15 19:31
|close
|249
|0.10
|1.1879
|0.0000
|1.1849
|10.00
|5763.40
|499
|2006.02.15 19:31
|sell
|250
|0.10
|1.1876
|0.0000
|1.1836
|500
|2006.02.16 12:10
|close
|250
|0.10
|1.1866
|0.0000
|1.1836
|10.20
|5773.60
|501
|2006.02.16 12:11
|sell
|251
|0.10
|1.1865
|0.0000
|1.1825
|502
|2006.02.16 13:18
|close
|251
|0.10
|1.1853
|0.0000
|1.1825
|12.00
|5785.60
|503
|2006.02.16 13:19
|sell
|252
|0.10
|1.1850
|0.0000
|1.1810
|504
|2006.02.16 18:07
|sell
|253
|0.20
|1.1890
|0.0000
|1.1850
|505
|2006.02.16 19:37
|close
|253
|0.20
|1.1873
|0.0000
|1.1850
|34.00
|5819.60
|506
|2006.02.16 19:37
|close
|252
|0.10
|1.1874
|0.0000
|1.1810
|-24.00
|5795.60
|507
|2006.02.16 19:38
|sell
|254
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1831
|508
|2006.02.17 01:50
|sell
|255
|0.20
|1.1914
|0.0000
|1.1874
|509
|2006.02.17 03:05
|close
|255
|0.20
|1.1895
|0.0000
|1.1874
|38.00
|5833.60
|510
|2006.02.17 03:05
|close
|254
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1831
|-26.80
|5806.80
|511
|2006.02.17 03:05
|buy
|256
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1935
|512
|2006.02.17 17:07
|close
|256
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1935
|11.00
|5817.80
|513
|2006.02.17 17:08
|buy
|257
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.1940
|514
|2006.02.17 17:12
|close
|257
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1940
|10.00
|5827.80
|515
|2006.02.17 17:12
|buy
|258
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1955
|516
|2006.02.17 17:23
|close
|258
|0.10
|1.1926
|0.0000
|1.1955
|11.00
|5838.80
|517
|2006.02.17 17:23
|buy
|259
|0.10
|1.1927
|0.0000
|1.1967
|518
|2006.02.17 17:33
|close
|259
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.1967
|10.00
|5848.80
|519
|2006.02.17 17:34
|buy
|260
|0.10
|1.1940
|0.0000
|1.1980
|520
|2006.02.17 18:50
|buy
|261
|0.20
|1.1899
|0.0000
|1.1939
|521
|2006.02.17 19:51
|close
|261
|0.20
|1.1916
|0.0000
|1.1939
|34.00
|5882.80
|522
|2006.02.17 19:51
|close
|260
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.1980
|-25.00
|5857.80
|523
|2006.02.17 19:51
|buy
|262
|0.10
|1.1916
|0.0000
|1.1956
|524
|2006.02.17 20:13
|close
|262
|0.10
|1.1932
|0.0000
|1.1956
|16.00
|5873.80
|525
|2006.02.17 20:13
|buy
|263
|0.10
|1.1932
|0.0000
|1.1972
|526
|2006.02.20 01:44
|close
|263
|0.10
|1.1943
|0.0000
|1.1972
|10.60
|5884.40
|527
|2006.02.20 01:45
|buy
|264
|0.10
|1.1946
|0.0000
|1.1986
|528
|2006.02.20 04:20
|close
|264
|0.10
|1.1958
|0.0000
|1.1986
|12.00
|5896.40
|529
|2006.02.20 04:20
|buy
|265
|0.10
|1.1955
|0.0000
|1.1995
|530
|2006.02.20 04:21
|close
|265
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.1995
|11.00
|5907.40
|531
|2006.02.20 04:21
|buy
|266
|0.10
|1.1975
|0.0000
|1.2015
|532
|2006.02.20 10:48
|buy
|267
|0.20
|1.1935
|0.0000
|1.1975
|533
|2006.02.21 17:06
|buy
|268
|0.40
|1.1895
|0.0000
|1.1935
|534
|2006.02.21 20:58
|close
|268
|0.40
|1.1920
|0.0000
|1.1935
|100.00
|6007.40
|535
|2006.02.21 20:59
|close
|267
|0.20
|1.1913
|0.0000
|1.1975
|-44.80
|5962.60
|536
|2006.02.21 20:59
|close
|266
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.2015
|-60.40
|5902.20
|537
|2006.02.21 20:59
|sell
|269
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.1878
|538
|2006.02.22 00:42
|close
|269
|0.10
|1.1907
|0.0000
|1.1878
|11.60
|5913.80
|539
|2006.02.22 00:42
|sell
|270
|0.10
|1.1906
|0.0000
|1.1866
|540
|2006.02.22 12:20
|close
|270
|0.10
|1.1893
|0.0000
|1.1866
|13.00
|5926.80
|541
|2006.02.22 12:20
|sell
|271
|0.10
|1.1895
|0.0000
|1.1855
|542
|2006.02.22 12:26
|close
|271
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.1855
|10.00
|5936.80
|543
|2006.02.22 12:26
|sell
|272
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.1844
|544
|2006.02.22 12:34
|close
|272
|0.10
|1.1873
|0.0000
|1.1844
|11.00
|5947.80
|545
|2006.02.22 12:34
|sell
|273
|0.10
|1.1873
|0.0000
|1.1833
|546
|2006.02.22 15:34
|close
|273
|0.10
|1.1863
|0.0000
|1.1833
|10.00
|5957.80
|547
|2006.02.22 15:34
|sell
|274
|0.10
|1.1871
|0.0000
|1.1831
|548
|2006.02.22 19:20
|sell
|275
|0.20
|1.1912
|0.0000
|1.1872
|549
|2006.02.23 05:51
|close
|275
|0.20
|1.1895
|0.0000
|1.1872
|34.40
|5992.20
|550
|2006.02.23 05:51
|close
|274
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1831
|-26.80
|5965.40
|551
|2006.02.23 05:52
|sell
|276
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1858
|552
|2006.02.23 11:18
|sell
|277
|0.20
|1.1938
|0.0000
|1.1898
|553
|2006.02.23 16:48
|close
|277
|0.20
|1.1920
|0.0000
|1.1898
|36.00
|6001.40
|554
|2006.02.23 16:49
|close
|276
|0.10
|1.1922
|0.0000
|1.1858
|-24.00
|5977.40
|555
|2006.02.23 16:49
|sell
|278
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.1881
|556
|2006.02.23 17:23
|close
|278
|0.10
|1.1910
|0.0000
|1.1881
|11.00
|5988.40
|557
|2006.02.23 17:24
|sell
|279
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.1869
|558
|2006.02.24 10:12
|close
|279
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1869
|11.20
|5999.60
|559
|2006.02.24 10:12
|sell
|280
|0.10
|1.1898
|0.0000
|1.1858
|560
|2006.02.24 12:52
|close
|280
|0.10
|1.1887
|0.0000
|1.1858
|11.00
|6010.60
|561
|2006.02.24 12:52
|sell
|281
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.1846
|562
|2006.02.24 17:38
|close
|281
|0.10
|1.1875
|0.0000
|1.1846
|11.00
|6021.60
|563
|2006.02.24 17:38
|sell
|282
|0.10
|1.1872
|0.0000
|1.1832
|564
|2006.02.27 00:03
|close
|282
|0.10
|1.1862
|0.0000
|1.1832
|10.20
|6031.80
|565
|2006.02.27 00:04
|sell
|283
|0.10
|1.1859
|0.0000
|1.1819
|566
|2006.02.27 01:18
|close
|283
|0.10
|1.1847
|0.0000
|1.1819
|12.00
|6043.80
|567
|2006.02.27 01:18
|sell
|284
|0.10
|1.1844
|0.0000
|1.1804
|568
|2006.02.27 01:24
|close
|284
|0.10
|1.1832
|0.0000
|1.1804
|12.00
|6055.80
|569
|2006.02.27 01:24
|sell
|285
|0.10
|1.1831
|0.0000
|1.1791
|570
|2006.02.27 06:40
|sell
|286
|0.20
|1.1873
|0.0000
|1.1833
|571
|2006.02.27 08:52
|close
|286
|0.20
|1.1855
|0.0000
|1.1833
|36.00
|6091.80
|572
|2006.02.27 08:52
|close
|285
|0.10
|1.1856
|0.0000
|1.1791
|-25.00
|6066.80
|573
|2006.02.27 08:53
|sell
|287
|0.10
|1.1858
|0.0000
|1.1818
|574
|2006.02.27 10:10
|close
|287
|0.10
|1.1847
|0.0000
|1.1818
|11.00
|6077.80
|575
|2006.02.27 10:10
|sell
|288
|0.10
|1.1848
|0.0000
|1.1808
|576
|2006.02.28 02:53
|close
|288
|0.10
|1.1838
|0.0000
|1.1808
|10.20
|6088.00
|577
|2006.02.28 02:54
|sell
|289
|0.10
|1.1837
|0.0000
|1.1797
|578
|2006.02.28 11:29
|sell
|290
|0.20
|1.1877
|0.0000
|1.1837
|579
|2006.02.28 17:22
|sell
|291
|0.40
|1.1917
|0.0000
|1.1877
|580
|2006.03.01 15:05
|sell
|292
|0.80
|1.1959
|0.0000
|1.1919
|581
|2006.03.01 17:55
|close
|292
|0.80
|1.1924
|0.0000
|1.1919
|280.00
|6368.00
|582
|2006.03.01 17:55
|close
|291
|0.40
|1.1926
|0.0000
|1.1877
|-33.60
|6334.40
|583
|2006.03.01 17:55
|close
|290
|0.20
|1.1928
|0.0000
|1.1837
|-100.80
|6233.60
|584
|2006.03.01 17:55
|close
|289
|0.10
|1.1929
|0.0000
|1.1797
|-91.40
|6142.20
|585
|2006.03.01 17:55
|buy
|293
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.1970
|586
|2006.03.02 10:33
|close
|293
|0.10
|1.1941
|0.0000
|1.1970
|10.60
|6152.80
|587
|2006.03.02 10:34
|buy
|294
|0.10
|1.1942
|0.0000
|1.1982
|588
|2006.03.02 15:40
|close
|294
|0.10
|1.1956
|0.0000
|1.1982
|14.00
|6166.80
|589
|2006.03.02 15:40
|buy
|295
|0.10
|1.1951
|0.0000
|1.1991
|590
|2006.03.02 15:45
|close
|295
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.1991
|12.00
|6178.80
|591
|2006.03.02 15:45
|buy
|296
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.2003
|592
|2006.03.02 17:02
|close
|296
|0.10
|1.1981
|0.0000
|1.2003
|18.00
|6196.80
|593
|2006.03.02 17:03
|buy
|297
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.2018
|594
|2006.03.02 17:07
|close
|297
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.2018
|12.00
|6208.80
|595
|2006.03.02 17:07
|buy
|298
|0.10
|1.1986
|0.0000
|1.2026
|596
|2006.03.02 17:23
|close
|298
|0.10
|1.1996
|0.0000
|1.2026
|10.00
|6218.80
|597
|2006.03.02 17:23
|buy
|299
|0.10
|1.1999
|0.0000
|1.2039
|598
|2006.03.02 18:20
|close
|299
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.2039
|10.00
|6228.80
|599
|2006.03.02 18:20
|buy
|300
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.2053
|600
|2006.03.02 21:23
|close
|300
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.2053
|12.00
|6240.80
|601
|2006.03.02 21:23
|buy
|301
|0.10
|1.2029
|0.0000
|1.2069
|602
|2006.03.02 22:34
|close
|301
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2069
|12.00
|6252.80
|603
|2006.03.02 22:35
|buy
|302
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.2082
|604
|2006.03.03 16:34
|close
|302
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2082
|9.60
|6262.40
|605
|2006.03.03 16:34
|buy
|303
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2091
|606
|2006.03.03 17:05
|buy
|304
|0.20
|1.2003
|0.0000
|1.2043
|607
|2006.03.03 17:10
|close
|304
|0.20
|1.2024
|0.0000
|1.2043
|42.00
|6304.40
|608
|2006.03.03 17:10
|close
|303
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.2091
|-29.00
|6275.40
|609
|2006.03.03 17:10
|buy
|305
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.2065
|610
|2006.03.03 22:05
|close
|305
|0.10
|1.2035
|0.0000
|1.2065
|10.00
|6285.40
|611
|2006.03.03 22:06
|buy
|306
|0.10
|1.2036
|0.0000
|1.2076
|612
|2006.03.06 00:00
|close
|306
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2076
|14.60
|6300.00
|613
|2006.03.06 00:00
|buy
|307
|0.10
|1.2052
|0.0000
|1.2092
|614
|2006.03.06 01:14
|close
|307
|0.10
|1.2070
|0.0000
|1.2092
|18.00
|6318.00
|615
|2006.03.06 01:14
|buy
|308
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.2111
|616
|2006.03.06 01:29
|close
|308
|0.10
|1.2082
|0.0000
|1.2111
|11.00
|6329.00
|617
|2006.03.06 01:29
|buy
|309
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2123
|618
|2006.03.06 02:02
|close
|309
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2123
|10.00
|6339.00
|619
|2006.03.06 02:03
|buy
|310
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2134
|620
|2006.03.06 10:52
|buy
|311
|0.20
|1.2053
|0.0000
|1.2093
|621
|2006.03.06 15:35
|buy
|312
|0.40
|1.2011
|0.0000
|1.2051
|622
|2006.03.07 06:53
|buy
|313
|0.80
|1.1964
|0.0000
|1.2004
|623
|2006.03.14 17:01
|close
|313
|0.80
|1.1998
|0.0000
|1.2004
|249.60
|6588.60
|624
|2006.03.14 17:02
|close
|312
|0.40
|1.1997
|0.0000
|1.2051
|-68.80
|6519.80
|625
|2006.03.14 17:02
|close
|311
|0.20
|1.1998
|0.0000
|1.2093
|-116.40
|6403.40
|626
|2006.03.14 17:02
|close
|310
|0.10
|1.1997
|0.0000
|1.2134
|-100.20
|6303.20
|627
|2006.03.14 17:02
|buy
|314
|0.10
|1.1998
|0.0000
|1.2038
|628
|2006.03.14 17:25
|close
|314
|0.10
|1.2008
|0.0000
|1.2038
|10.00
|6313.20
|629
|2006.03.14 17:25
|buy
|315
|0.10
|1.2011
|0.0000
|1.2051
|630
|2006.03.14 17:57
|close
|315
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.2051
|12.00
|6325.20
|631
|2006.03.14 17:57
|buy
|316
|0.10
|1.2027
|0.0000
|1.2067
|632
|2006.03.15 10:15
|close
|316
|0.10
|1.2037
|0.0000
|1.2067
|8.80
|6334.00
|633
|2006.03.15 10:16
|buy
|317
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2078
|634
|2006.03.15 16:12
|close
|317
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.2078
|10.00
|6344.00
|635
|2006.03.15 16:12
|buy
|318
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2091
|636
|2006.03.15 16:25
|close
|318
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.2091
|11.00
|6355.00
|637
|2006.03.15 16:25
|buy
|319
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2105
|638
|2006.03.15 16:46
|buy
|320
|0.20
|1.2025
|0.0000
|1.2065
|639
|2006.03.15 16:58
|close
|320
|0.20
|1.2042
|0.0000
|1.2065
|34.00
|6389.00
|640
|2006.03.15 16:58
|close
|319
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2105
|-22.00
|6367.00
|641
|2006.03.15 16:58
|buy
|321
|0.10
|1.2046
|0.0000
|1.2086
|642
|2006.03.15 17:18
|close
|321
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2086
|11.00
|6378.00
|643
|2006.03.15 17:18
|buy
|322
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.2098
|644
|2006.03.15 21:30
|close
|322
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.2098
|10.00
|6388.00
|645
|2006.03.15 21:30
|buy
|323
|0.10
|1.2069
|0.0000
|1.2109
|646
|2006.03.16 12:15
|close
|323
|0.10
|1.2081
|0.0000
|1.2109
|11.60
|6399.60
|647
|2006.03.16 12:15
|buy
|324
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.2124
|648
|2006.03.16 15:30
|close
|324
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.2124
|10.00
|6409.60
|649
|2006.03.16 15:30
|buy
|325
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.2138
|650
|2006.03.16 15:34
|close
|325
|0.10
|1.2108
|0.0000
|1.2138
|10.00
|6419.60
|651
|2006.03.16 15:34
|buy
|326
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.2151
|652
|2006.03.16 15:41
|close
|326
|0.10
|1.2122
|0.0000
|1.2151
|11.00
|6430.60
|653
|2006.03.16 15:41
|buy
|327
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.2165
|654
|2006.03.16 15:58
|close
|327
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2165
|10.00
|6440.60
|655
|2006.03.16 15:58
|buy
|328
|0.10
|1.2136
|0.0000
|1.2176
|656
|2006.03.16 17:05
|close
|328
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.2176
|11.00
|6451.60
|657
|2006.03.16 17:05
|buy
|329
|0.10
|1.2150
|0.0000
|1.2190
|658
|2006.03.16 18:06
|close
|329
|0.10
|1.2161
|0.0000
|1.2190
|11.00
|6462.60
|659
|2006.03.16 18:06
|buy
|330
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2204
|660
|2006.03.16 19:19
|close
|330
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2204
|10.00
|6472.60
|661
|2006.03.16 19:19
|buy
|331
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2215
|662
|2006.03.16 19:47
|close
|331
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.2215
|11.00
|6483.60
|663
|2006.03.16 19:47
|buy
|332
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.2227
|664
|2006.03.17 15:49
|close
|332
|0.10
|1.2197
|0.0000
|1.2227
|9.60
|6493.20
|665
|2006.03.17 15:49
|buy
|333
|0.10
|1.2200
|0.0000
|1.2240
|666
|2006.03.17 16:51
|buy
|334
|0.20
|1.2159
|0.0000
|1.2199
|667
|2006.03.17 17:58
|close
|334
|0.20
|1.2176
|0.0000
|1.2199
|34.00
|6527.20
|668
|2006.03.17 17:58
|close
|333
|0.10
|1.2175
|0.0000
|1.2240
|-25.00
|6502.20
|669
|2006.03.17 17:58
|sell
|335
|0.10
|1.2174
|0.0000
|1.2134
|670
|2006.03.20 07:16
|close
|335
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.2134
|10.20
|6512.40
|671
|2006.03.20 07:17
|sell
|336
|0.10
|1.2160
|0.0000
|1.2120
|672
|2006.03.20 20:14
|close
|336
|0.10
|1.2149
|0.0000
|1.2120
|11.00
|6523.40
|673
|2006.03.20 20:14
|sell
|337
|0.10
|1.2146
|0.0000
|1.2106
|674
|2006.03.21 02:27
|close
|337
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.2106
|11.20
|6534.60
|675
|2006.03.21 02:27
|sell
|338
|0.10
|1.2131
|0.0000
|1.2091
|676
|2006.03.21 10:27
|close
|338
|0.10
|1.2121
|0.0000
|1.2091
|10.00
|6544.60
|677
|2006.03.21 10:27
|sell
|339
|0.10
|1.2120
|0.0000
|1.2080
|678
|2006.03.21 15:33
|sell
|340
|0.20
|1.2160
|0.0000
|1.2120
|679
|2006.03.21 15:42
|close
|340
|0.20
|1.2142
|0.0000
|1.2120
|36.00
|6580.60
|680
|2006.03.21 15:42
|close
|339
|0.10
|1.2141
|0.0000
|1.2080
|-21.00
|6559.60
|681
|2006.03.21 15:42
|sell
|341
|0.10
|1.2140
|0.0000
|1.2100
|682
|2006.03.21 15:52
|close
|341
|0.10
|1.2129
|0.0000
|1.2100
|11.00
|6570.60
|683
|2006.03.21 15:52
|sell
|342
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.2088
|684
|2006.03.21 16:05
|close
|342
|0.10
|1.2117
|0.0000
|1.2088
|11.00
|6581.60
|685
|2006.03.21 16:05
|sell
|343
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.2072
|686
|2006.03.21 17:08
|close
|343
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.2072
|10.00
|6591.60
|687
|2006.03.21 17:08
|sell
|344
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.2061
|688
|2006.03.21 17:54
|close
|344
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2061
|11.00
|6602.60
|689
|2006.03.21 17:54
|sell
|345
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.2047
|690
|2006.03.21 18:58
|close
|345
|0.10
|1.2077
|0.0000
|1.2047
|10.00
|6612.60
|691
|2006.03.21 18:59
|sell
|346
|0.10
|1.2076
|0.0000
|1.2036
|692
|2006.03.22 12:19
|close
|346
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.2036
|10.60
|6623.20
|693
|2006.03.22 12:19
|sell
|347
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.2025
|694
|2006.03.22 17:18
|sell
|348
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2065
|695
|2006.03.22 17:59
|close
|348
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2065
|36.00
|6659.20
|696
|2006.03.22 18:00
|close
|347
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2025
|-24.00
|6635.20
|697
|2006.03.22 18:01
|sell
|349
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.2049
|698
|2006.03.22 20:06
|close
|349
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.2049
|11.00
|6646.20
|699
|2006.03.22 20:06
|sell
|350
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.2033
|700
|2006.03.23 02:56
|close
|350
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2033
|10.20
|6656.40
|701
|2006.03.23 02:57
|sell
|351
|0.10
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|702
|2006.03.23 05:40
|close
|351
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.2023
|12.00
|6668.40
|703
|2006.03.23 05:40
|sell
|352
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2010
|704
|2006.03.23 17:02
|close
|352
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2010
|11.00
|6679.40
|705
|2006.03.23 17:02
|sell
|353
|0.10
|1.2036
|0.0000
|1.1996
|706
|2006.03.23 17:12
|close
|353
|0.10
|1.2022
|0.0000
|1.1996
|14.00
|6693.40
|707
|2006.03.23 17:12
|sell
|354
|0.10
|1.2023
|0.0000
|1.1983
|708
|2006.03.23 17:23
|close
|354
|0.10
|1.2009
|0.0000
|1.1983
|14.00
|6707.40
|709
|2006.03.23 17:23
|sell
|355
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.1966
|710
|2006.03.23 17:28
|close
|355
|0.10
|1.1995
|0.0000
|1.1966
|11.00
|6718.40
|711
|2006.03.23 17:28
|sell
|356
|0.10
|1.1988
|0.0000
|1.1948
|712
|2006.03.23 17:29
|close
|356
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.1948
|10.00
|6728.40
|713
|2006.03.23 17:29
|sell
|357
|0.10
|1.1974
|0.0000
|1.1934
|714
|2006.03.23 21:06
|close
|357
|0.10
|1.1964
|0.0000
|1.1934
|10.00
|6738.40
|715
|2006.03.23 21:06
|sell
|358
|0.10
|1.1960
|0.0000
|1.1920
|716
|2006.03.24 17:06
|sell
|359
|0.20
|1.2000
|0.0000
|1.1960
|717
|2006.03.24 20:08
|sell
|360
|0.40
|1.2044
|0.0000
|1.2004
|718
|2006.03.27 04:53
|close
|360
|0.40
|1.2017
|0.0000
|1.2004
|108.80
|6847.20
|719
|2006.03.27 04:53
|close
|359
|0.20
|1.2018
|0.0000
|1.1960
|-35.60
|6811.60
|720
|2006.03.27 04:54
|close
|358
|0.10
|1.2019
|0.0000
|1.1920
|-58.60
|6753.00
|721
|2006.03.27 04:54
|buy
|361
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.2058
|722
|2006.03.27 05:17
|close
|361
|0.10
|1.2028
|0.0000
|1.2058
|10.00
|6763.00
|723
|2006.03.27 05:17
|buy
|362
|0.10
|1.2029
|0.0000
|1.2069
|724
|2006.03.27 06:07
|close
|362
|0.10
|1.2041
|0.0000
|1.2069
|12.00
|6775.00
|725
|2006.03.27 06:08
|buy
|363
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2084
|726
|2006.03.27 06:33
|close
|363
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.2084
|10.00
|6785.00
|727
|2006.03.27 06:33
|buy
|364
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.2097
|728
|2006.03.27 19:06
|buy
|365
|0.20
|1.2017
|0.0000
|1.2057
|729
|2006.03.28 11:01
|close
|365
|0.20
|1.2039
|0.0000
|1.2057
|43.20
|6828.20
|730
|2006.03.28 11:01
|close
|364
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.2097
|-19.40
|6808.80
|731
|2006.03.28 11:01
|buy
|366
|0.10
|1.2039
|0.0000
|1.2079
|732
|2006.03.28 11:02
|close
|366
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.2079
|10.00
|6818.80
|733
|2006.03.28 11:03
|buy
|367
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.2090
|734
|2006.03.28 11:15
|close
|367
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.2090
|11.00
|6829.80
|735
|2006.03.28 11:16
|buy
|368
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.2104
|736
|2006.03.28 14:58
|close
|368
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.2104
|11.00
|6840.80
|737
|2006.03.28 14:58
|buy
|369
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2120
|738
|2006.03.28 16:24
|close
|369
|0.10
|1.2090
|0.0000
|1.2120
|10.00
|6850.80
|739
|2006.03.28 16:24
|buy
|370
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.2133
|740
|2006.03.28 16:32
|close
|370
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2133
|11.00
|6861.80
|741
|2006.03.28 16:32
|buy
|371
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.2144
|742
|2006.03.28 18:20
|buy
|372
|0.20
|1.2064
|0.0000
|1.2104
|743
|2006.03.28 19:41
|close
|372
|0.20
|1.2081
|0.0000
|1.2104
|34.00
|6895.80
|744
|2006.03.28 19:41
|close
|371
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.2144
|-24.00
|6871.80
|745
|2006.03.28 19:41
|buy
|373
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.2123
|746
|2006.03.28 22:18
|buy
|374
|0.20
|1.2042
|0.0000
|1.2082
|747
|2006.03.28 22:52
|buy
|375
|0.40
|1.2002
|0.0000
|1.2042
|748
|2006.03.29 19:20
|close
|375
|0.40
|1.2027
|0.0000
|1.2042
|95.20
|6967.00
|749
|2006.03.29 19:21
|close
|374
|0.20
|1.2028
|0.0000
|1.2082
|-30.40
|6936.60
|750
|2006.03.29 19:21
|close
|373
|0.10
|1.2029
|0.0000
|1.2123
|-55.20
|6881.40
|751
|2006.03.29 19:21
|buy
|376
|0.10
|1.2032
|0.0000
|1.2072
|752
|2006.03.29 20:59
|close
|376
|0.10
|1.2043
|0.0000
|1.2072
|11.00
|6892.40
|753
|2006.03.29 21:00
|buy
|377
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.2084
|754
|2006.03.29 23:59
|close at stop
|377
|0.10
|1.2031
|0.0000
|1.2084
|-13.00
|6879.40