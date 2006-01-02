Strategy Tester Report
Multi-Lot Scalper

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.01.02 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=4; Pips=40; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2006; StartMonth=1; EndYear=2006; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
Bars in test6521Ticks modelled202893Modelling quality60.05%
Initial deposit3000.00
Total net profit3879.40Gross profit6976.00Gross loss-3096.60
Profit factor2.25Expected payoff10.29
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)285.40 (4.3%)
Total trades377Short positions (won %)180 (77.78%)Long positions (won %)197 (77.66%)
Profit trades (% of total)293 (77.72%)Loss trades (% of total)84 (22.28%)
Largestprofit trade280.00loss trade-116.40
Averageprofit trade23.81loss trade-36.86
Maximumconsecutive wins (profit in money)24 (341.80)consecutive losses (loss in money)3 (-285.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)341.80 (24)consecutive loss (count of losses)-285.40 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00buy10.101.18480.00001.1888
22006.01.02 10:22close10.101.18590.00001.188811.003011.00
32006.01.02 10:22buy20.101.18620.00001.1902
42006.01.02 16:35buy30.201.18220.00001.1862
52006.01.03 02:18close30.201.18390.00001.186233.203044.20
62006.01.03 02:19close20.101.18400.00001.1902-22.403021.80
72006.01.03 02:20buy40.101.18400.00001.1880
82006.01.03 03:52close40.101.18500.00001.188010.003031.80
92006.01.03 03:52buy50.101.18560.00001.1896
102006.01.03 04:08close50.101.18690.00001.189613.003044.80
112006.01.03 04:08buy60.101.18720.00001.1912
122006.01.03 07:01close60.101.18870.00001.191215.003059.80
132006.01.03 07:01buy70.101.18840.00001.1924
142006.01.03 07:09close70.101.18940.00001.192410.003069.80
152006.01.03 07:09buy80.101.18990.00001.1939
162006.01.03 16:33close80.101.19100.00001.193911.003080.80
172006.01.03 16:33buy90.101.19130.00001.1953
182006.01.03 16:43close90.101.19240.00001.195311.003091.80
192006.01.03 16:43buy100.101.19270.00001.1967
202006.01.03 17:01close100.101.19390.00001.196712.003103.80
212006.01.03 17:01buy110.101.19370.00001.1977
222006.01.03 17:02close110.101.19470.00001.197710.003113.80
232006.01.03 17:02buy120.101.19440.00001.1984
242006.01.03 17:16close120.101.19540.00001.198410.003123.80
252006.01.03 17:16buy130.101.19570.00001.1997
262006.01.03 17:50close130.101.19680.00001.199711.003134.80
272006.01.03 17:50buy140.101.19680.00001.2008
282006.01.03 17:52close140.101.19820.00001.200814.003148.80
292006.01.03 17:52buy150.101.19830.00001.2023
302006.01.03 21:02close150.101.20070.00001.202324.003172.80
312006.01.03 21:02buy160.101.19810.00001.2021
322006.01.03 21:02close160.101.20070.00001.202126.003198.80
332006.01.03 21:02buy170.101.19810.00001.2021
342006.01.03 21:04close170.101.19920.00001.202111.003209.80
352006.01.03 21:04buy180.101.19870.00001.2027
362006.01.03 21:04close180.101.20060.00001.202719.003228.80
372006.01.03 21:06buy190.101.20020.00001.2042
382006.01.03 21:32close190.101.20230.00001.204221.003249.80
392006.01.03 21:32buy200.101.20240.00001.2064
402006.01.04 02:16close200.101.20340.00001.20648.803258.60
412006.01.04 02:16buy210.101.20350.00001.2075
422006.01.04 02:42close210.101.20470.00001.207512.003270.60
432006.01.04 02:42buy220.101.20470.00001.2087
442006.01.04 04:05close220.101.20570.00001.208710.003280.60
452006.01.04 04:06buy230.101.20600.00001.2100
462006.01.04 04:08close230.101.20700.00001.210010.003290.60
472006.01.04 04:09buy240.101.20730.00001.2113
482006.01.04 11:38close240.101.20920.00001.211319.003309.60
492006.01.04 11:38buy250.101.20870.00001.2127
502006.01.04 14:37close250.101.20970.00001.212710.003319.60
512006.01.04 14:37buy260.101.21000.00001.2140
522006.01.04 14:39close260.101.21100.00001.214010.003329.60
532006.01.04 14:39buy270.101.21090.00001.2149
542006.01.04 16:52buy280.201.20690.00001.2109
552006.01.04 17:00close280.201.20860.00001.210934.003363.60
562006.01.04 17:00close270.101.20870.00001.2149-22.003341.60
572006.01.04 17:00buy290.101.20850.00001.2125
582006.01.04 17:02close290.101.20950.00001.212510.003351.60
592006.01.04 17:03buy300.101.20890.00001.2129
602006.01.04 18:13close300.101.21000.00001.212911.003362.60
612006.01.04 18:13buy310.101.20990.00001.2139
622006.01.04 19:22close310.101.21150.00001.213916.003378.60
632006.01.04 19:23buy320.101.21180.00001.2158
642006.01.04 19:34close320.101.21290.00001.215811.003389.60
652006.01.04 19:34buy330.101.21280.00001.2168
662006.01.04 20:01close330.101.21390.00001.216811.003400.60
672006.01.04 20:01buy340.101.21420.00001.2182
682006.01.05 03:07buy350.201.20980.00001.2138
692006.01.05 03:40close350.201.21160.00001.213836.003436.60
702006.01.05 03:40close340.101.21140.00001.2182-28.403408.20
712006.01.05 03:41buy360.101.21150.00001.2155
722006.01.05 13:04buy370.201.20740.00001.2114
732006.01.05 13:25close370.201.20920.00001.211436.003444.20
742006.01.05 13:25close360.101.20910.00001.2155-24.003420.20
752006.01.05 13:25sell380.101.20900.00001.2050
762006.01.05 15:41close380.101.20800.00001.205010.003430.20
772006.01.05 15:41sell390.101.20790.00001.2039
782006.01.06 02:30sell400.201.21200.00001.2080
792006.01.06 03:25close400.201.21000.00001.208040.003470.20
802006.01.06 03:25close390.101.21110.00001.2039-31.803438.40
812006.01.06 03:25sell410.101.21010.00001.2061
822006.01.06 03:43close410.101.20890.00001.206112.003450.40
832006.01.06 03:43sell420.101.20900.00001.2050
842006.01.06 15:26sell430.201.21370.00001.2097
852006.01.06 15:26close430.201.21020.00001.209770.003520.40
862006.01.06 15:26close420.101.20970.00001.2050-7.003513.40
872006.01.06 15:27buy440.101.21390.00001.2179
882006.01.06 15:27buy450.201.20990.00001.2139
892006.01.06 15:29close450.201.21220.00001.213946.003559.40
902006.01.06 15:29close440.101.21270.00001.2179-12.003547.40
912006.01.06 15:29buy460.101.21390.00001.2179
922006.01.06 15:29buy470.201.20980.00001.2138
932006.01.06 15:29close470.201.21370.00001.213878.003625.40
942006.01.06 15:29close460.101.21380.00001.2179-1.003624.40
952006.01.06 15:29buy480.101.21390.00001.2179
962006.01.06 15:35buy490.201.20990.00001.2139
972006.01.06 15:35close490.201.21160.00001.213934.003658.40
982006.01.06 15:36close480.101.20970.00001.2179-42.003616.40
992006.01.06 15:36sell500.101.20930.00001.2053
1002006.01.06 15:47sell510.201.21550.00001.2115
1012006.01.06 15:47close510.201.21160.00001.211578.003694.40
1022006.01.06 15:47close500.101.21190.00001.2053-26.003668.40
1032006.01.06 15:47buy520.101.21570.00001.2197
1042006.01.06 15:51close520.101.21750.00001.219718.003686.40
1052006.01.06 15:51buy530.101.21660.00001.2206
1062006.01.09 08:59buy540.201.21260.00001.2166
1072006.01.09 10:53buy550.401.20860.00001.2126
1082006.01.10 04:34buy560.801.20460.00001.2086
1092006.01.10 10:14close560.801.20770.00001.2086248.003934.40
1102006.01.10 10:14close550.401.20760.00001.2126-41.603892.80
1112006.01.10 10:14close540.201.20770.00001.2166-98.803794.00
1122006.01.10 10:14close530.101.20760.00001.2206-90.803703.20
1132006.01.10 10:14sell570.101.20750.00001.2035
1142006.01.10 15:09close570.101.20650.00001.203510.003713.20
1152006.01.10 15:10sell580.101.20650.00001.2025
1162006.01.10 15:33close580.101.20540.00001.202511.003724.20
1172006.01.10 15:33sell590.101.20510.00001.2011
1182006.01.11 14:26sell600.201.20920.00001.2052
1192006.01.11 18:57sell610.401.21330.00001.2093
1202006.01.12 15:15close610.401.21070.00001.2093104.803829.00
1212006.01.12 15:15close600.201.21100.00001.2052-35.603793.40
1222006.01.12 15:15close590.101.21090.00001.2011-57.203736.20
1232006.01.12 15:15sell620.101.21100.00001.2070
1242006.01.12 15:32close620.101.20980.00001.207012.003748.20
1252006.01.12 15:32sell630.101.20990.00001.2059
1262006.01.12 15:55close630.101.20840.00001.205915.003763.20
1272006.01.12 15:55sell640.101.20890.00001.2049
1282006.01.12 15:57close640.101.20790.00001.204910.003773.20
1292006.01.12 15:57sell650.101.20790.00001.2039
1302006.01.12 16:00close650.101.20660.00001.203913.003786.20
1312006.01.12 16:00sell660.101.20630.00001.2023
1322006.01.12 16:08close660.101.20460.00001.202317.003803.20
1332006.01.12 16:09sell670.101.20530.00001.2013
1342006.01.12 16:27close670.101.20390.00001.201314.003817.20
1352006.01.12 16:27sell680.101.20330.00001.1993
1362006.01.12 16:27close680.101.20230.00001.199310.003827.20
1372006.01.12 16:27sell690.101.20300.00001.1990
1382006.01.12 16:28close690.101.20180.00001.199012.003839.20
1392006.01.12 16:28sell700.101.20230.00001.1983
1402006.01.12 17:06close700.101.20090.00001.198314.003853.20
1412006.01.12 17:06sell710.101.20080.00001.1968
1422006.01.13 01:20sell720.201.20480.00001.2008
1432006.01.13 03:04close720.201.20310.00001.200834.003887.20
1442006.01.13 03:04close710.101.20360.00001.1968-27.803859.40
1452006.01.13 03:04sell730.101.20350.00001.1995
1462006.01.13 11:01sell740.201.20750.00001.2035
1472006.01.13 12:43close740.201.20580.00001.203534.003893.40
1482006.01.13 12:44close730.101.20570.00001.1995-22.003871.40
1492006.01.13 12:44sell750.101.20580.00001.2018
1502006.01.13 14:55close750.101.20420.00001.201816.003887.40
1512006.01.13 14:55sell760.101.20440.00001.2004
1522006.01.13 15:44sell770.201.20870.00001.2047
1532006.01.13 15:50close770.201.20660.00001.204742.003929.40
1542006.01.13 15:50close760.101.20650.00001.2004-21.003908.40
1552006.01.13 15:50sell780.101.20640.00001.2024
1562006.01.13 16:20close780.101.20460.00001.202418.003926.40
1572006.01.13 16:20sell790.101.20580.00001.2018
1582006.01.13 16:20close790.101.20460.00001.201812.003938.40
1592006.01.13 16:20sell800.101.20540.00001.2014
1602006.01.13 18:26sell810.201.20940.00001.2054
1612006.01.13 19:43sell820.401.21350.00001.2095
1622006.01.16 15:18close820.401.21100.00001.2095100.804039.20
1632006.01.16 15:18close810.201.21110.00001.2054-33.604005.60
1642006.01.16 15:19close800.101.21090.00001.2014-54.803950.80
1652006.01.16 15:19sell830.101.21060.00001.2066
1662006.01.17 02:56close830.101.20950.00001.206611.203962.00
1672006.01.17 02:56sell840.101.20970.00001.2057
1682006.01.17 02:57close840.101.20780.00001.205719.003981.00
1692006.01.17 02:57sell850.101.20790.00001.2039
1702006.01.17 07:40sell860.201.21190.00001.2079
1712006.01.17 11:54close860.201.21020.00001.207934.004015.00
1722006.01.17 11:54close850.101.21000.00001.2039-21.003994.00
1732006.01.17 11:54sell870.101.21000.00001.2060
1742006.01.17 13:19close870.101.20890.00001.206011.004005.00
1752006.01.17 13:19sell880.101.20880.00001.2048
1762006.01.17 13:41close880.101.20750.00001.204813.004018.00
1772006.01.17 13:41sell890.101.20740.00001.2034
1782006.01.17 13:43close890.101.20630.00001.203411.004029.00
1792006.01.17 13:43sell900.101.20600.00001.2020
1802006.01.17 22:20sell910.201.21000.00001.2060
1812006.01.18 06:23close910.201.20830.00001.206035.204064.20
1822006.01.18 06:24close900.101.20800.00001.2020-19.404044.80
1832006.01.18 06:24sell920.101.20820.00001.2042
1842006.01.18 10:03sell930.201.21240.00001.2084
1852006.01.18 12:01close930.201.21050.00001.208438.004082.80
1862006.01.18 12:01close920.101.21080.00001.2042-26.004056.80
1872006.01.18 12:01buy940.101.21050.00001.2145
1882006.01.18 12:05close940.101.21160.00001.214511.004067.80
1892006.01.18 12:05buy950.101.21160.00001.2156
1902006.01.18 13:15close950.101.21270.00001.215611.004078.80
1912006.01.18 13:15buy960.101.21300.00001.2170
1922006.01.18 15:46close960.101.21410.00001.217011.004089.80
1932006.01.18 15:46buy970.101.21420.00001.2182
1942006.01.18 16:35close970.101.21540.00001.218212.004101.80
1952006.01.18 16:35buy980.101.21540.00001.2194
1962006.01.18 17:13buy990.201.21090.00001.2149
1972006.01.18 17:14close990.201.21350.00001.214952.004153.80
1982006.01.18 17:14close980.101.21270.00001.2194-27.004126.80
1992006.01.18 17:14sell1000.101.20990.00001.2059
2002006.01.18 18:42close1000.101.20870.00001.205912.004138.80
2012006.01.18 18:42sell1010.101.20830.00001.2043
2022006.01.18 19:07close1010.101.20720.00001.204311.004149.80
2032006.01.18 19:08sell1020.101.20710.00001.2031
2042006.01.18 22:09sell1030.201.21110.00001.2071
2052006.01.19 02:27close1030.201.20940.00001.207134.404184.20
2062006.01.19 02:27close1020.101.20930.00001.2031-21.804162.40
2072006.01.19 02:28sell1040.101.20900.00001.2050
2082006.01.19 09:47close1040.101.20800.00001.205010.004172.40
2092006.01.19 09:48sell1050.101.20770.00001.2037
2102006.01.19 10:38close1050.101.20670.00001.203710.004182.40
2112006.01.19 10:38sell1060.101.20700.00001.2030
2122006.01.19 15:30close1060.101.20560.00001.203014.004196.40
2132006.01.19 15:30sell1070.101.20580.00001.2018
2142006.01.19 17:32sell1080.201.20980.00001.2058
2152006.01.20 03:06close1080.201.20790.00001.205838.404234.80
2162006.01.20 03:06close1070.101.20800.00001.2018-21.804213.00
2172006.01.20 03:06sell1090.101.20810.00001.2041
2182006.01.20 08:02close1090.101.20670.00001.204114.004227.00
2192006.01.20 08:03sell1100.101.20710.00001.2031
2202006.01.20 10:36close1100.101.20600.00001.203111.004238.00
2212006.01.20 10:36sell1110.101.20630.00001.2023
2222006.01.20 10:37close1110.101.20520.00001.202311.004249.00
2232006.01.20 10:37sell1120.101.20510.00001.2011
2242006.01.20 11:14sell1130.201.20920.00001.2052
2252006.01.20 11:25close1130.201.20750.00001.205234.004283.00
2262006.01.20 11:26close1120.101.20740.00001.2011-23.004260.00
2272006.01.20 11:26sell1140.101.20710.00001.2031
2282006.01.20 16:22sell1150.201.21110.00001.2071
2292006.01.20 16:40close1150.201.20940.00001.207134.004294.00
2302006.01.20 16:40close1140.101.20950.00001.2031-24.004270.00
2312006.01.20 16:40buy1160.101.20970.00001.2137
2322006.01.20 20:17close1160.101.21120.00001.213715.004285.00
2332006.01.20 20:18buy1170.101.21130.00001.2153
2342006.01.20 20:49close1170.101.21240.00001.215311.004296.00
2352006.01.20 20:49buy1180.101.21250.00001.2165
2362006.01.20 21:03close1180.101.21350.00001.216510.004306.00
2372006.01.20 21:04buy1190.101.21400.00001.2180
2382006.01.23 01:15close1190.101.21500.00001.21809.604315.60
2392006.01.23 01:19buy1200.101.21510.00001.2191
2402006.01.23 01:55close1200.101.21640.00001.219113.004328.60
2412006.01.23 01:57buy1210.101.21650.00001.2205
2422006.01.23 02:08close1210.101.21750.00001.220510.004338.60
2432006.01.23 02:09buy1220.101.21780.00001.2218
2442006.01.23 02:40close1220.101.21880.00001.221810.004348.60
2452006.01.23 02:40buy1230.101.21910.00001.2231
2462006.01.23 02:40close1230.101.22050.00001.223114.004362.60
2472006.01.23 02:40buy1240.101.22150.00001.2255
2482006.01.23 02:41close1240.101.22350.00001.225520.004382.60
2492006.01.23 02:41buy1250.101.22410.00001.2281
2502006.01.23 05:53close1250.101.22530.00001.228112.004394.60
2512006.01.23 05:53buy1260.101.22520.00001.2292
2522006.01.23 11:39close1260.101.22630.00001.229211.004405.60
2532006.01.23 11:40buy1270.101.22640.00001.2304
2542006.01.23 12:35close1270.101.22750.00001.230411.004416.60
2552006.01.23 12:36buy1280.101.22790.00001.2319
2562006.01.23 14:53close1280.101.22910.00001.231912.004428.60
2572006.01.23 14:53buy1290.101.22900.00001.2330
2582006.01.23 19:48close1290.101.23010.00001.233011.004439.60
2592006.01.23 19:49buy1300.101.23040.00001.2344
2602006.01.24 01:37close1300.101.23170.00001.234412.604452.20
2612006.01.24 01:37buy1310.101.23180.00001.2358
2622006.01.24 10:13buy1320.201.22760.00001.2316
2632006.01.24 19:32close1320.201.22940.00001.231636.004488.20
2642006.01.24 19:33close1310.101.22950.00001.2358-23.004465.20
2652006.01.24 19:33buy1330.101.22960.00001.2336
2662006.01.25 02:17buy1340.201.22560.00001.2296
2672006.01.25 02:58close1340.201.22740.00001.229636.004501.20
2682006.01.25 02:58close1330.101.22750.00001.2336-22.204479.00
2692006.01.25 02:58sell1350.101.22720.00001.2232
2702006.01.25 04:41close1350.101.22620.00001.223210.004489.00
2712006.01.25 04:41sell1360.101.22550.00001.2215
2722006.01.25 11:02sell1370.201.22960.00001.2256
2732006.01.25 15:33close1370.201.22750.00001.225642.004531.00
2742006.01.25 15:34close1360.101.22780.00001.2215-23.004508.00
2752006.01.25 15:34sell1380.101.22790.00001.2239
2762006.01.25 15:44close1380.101.22680.00001.223911.004519.00
2772006.01.25 15:44sell1390.101.22680.00001.2228
2782006.01.25 16:50close1390.101.22540.00001.222814.004533.00
2792006.01.25 16:50sell1400.101.22600.00001.2220
2802006.01.25 16:52close1400.101.22490.00001.222011.004544.00
2812006.01.25 16:52sell1410.101.22610.00001.2221
2822006.01.25 17:45close1410.101.22500.00001.222111.004555.00
2832006.01.25 17:45sell1420.101.22540.00001.2214
2842006.01.25 17:50close1420.101.22440.00001.221410.004565.00
2852006.01.25 17:50sell1430.101.22430.00001.2203
2862006.01.26 15:43close1430.101.22320.00001.220311.204576.20
2872006.01.26 15:43sell1440.101.22390.00001.2199
2882006.01.26 18:28close1440.101.22280.00001.219911.004587.20
2892006.01.26 18:29sell1450.101.22250.00001.2185
2902006.01.26 20:09close1450.101.22110.00001.218514.004601.20
2912006.01.26 20:09sell1460.101.22100.00001.2170
2922006.01.27 03:27close1460.101.22000.00001.217010.204611.40
2932006.01.27 03:30sell1470.101.21970.00001.2157
2942006.01.27 12:54close1470.101.21870.00001.215710.004621.40
2952006.01.27 12:55sell1480.101.21890.00001.2149
2962006.01.27 13:06close1480.101.21780.00001.214911.004632.40
2972006.01.27 13:07sell1490.101.21790.00001.2139
2982006.01.27 13:09close1490.101.21680.00001.213911.004643.40
2992006.01.27 13:09sell1500.101.21670.00001.2127
3002006.01.27 15:30sell1510.201.22210.00001.2181
3012006.01.27 15:30close1510.201.21860.00001.218170.004713.40
3022006.01.27 15:30close1500.101.21720.00001.2127-5.004708.40
3032006.01.27 15:30sell1520.101.22210.00001.2181
3042006.01.27 15:30close1520.101.21860.00001.218135.004743.40
3052006.01.27 15:30sell1530.101.21700.00001.2130
3062006.01.27 15:30sell1540.201.22210.00001.2181
3072006.01.27 15:30close1540.201.21860.00001.218170.004813.40
3082006.01.27 15:30close1530.101.21720.00001.2130-2.004811.40
3092006.01.27 15:30sell1550.101.22210.00001.2181
3102006.01.27 15:30close1550.101.21860.00001.218135.004846.40
3112006.01.27 15:30sell1560.101.22210.00001.2181
3122006.01.27 15:30t/p1560.101.21810.00001.218140.004886.40
3132006.01.27 15:30sell1570.101.21700.00001.2130
3142006.01.27 15:30sell1580.201.22210.00001.2181
3152006.01.27 15:30close1580.201.21860.00001.218170.004956.40
3162006.01.27 15:30close1570.101.21720.00001.2130-2.004954.40
3172006.01.27 15:30sell1590.101.22210.00001.2181
3182006.01.27 15:32t/p1590.101.21810.00001.218140.004994.40
3192006.01.27 15:32sell1600.101.21700.00001.2130
3202006.01.27 15:34sell1610.201.22100.00001.2170
3212006.01.27 15:34close1610.201.21830.00001.217054.005048.40
3222006.01.27 15:34close1600.101.21730.00001.2130-3.005045.40
3232006.01.27 15:34sell1620.101.22100.00001.2170
3242006.01.27 17:00close1620.101.21970.00001.217013.005058.40
3252006.01.27 17:00sell1630.101.22030.00001.2163
3262006.01.27 17:05close1630.101.21910.00001.216312.005070.40
3272006.01.27 17:05sell1640.101.21920.00001.2152
3282006.01.27 17:18close1640.101.21820.00001.215210.005080.40
3292006.01.27 17:18sell1650.101.21830.00001.2143
3302006.01.27 17:23close1650.101.21690.00001.214314.005094.40
3312006.01.27 17:23sell1660.101.21700.00001.2130
3322006.01.27 17:47close1660.101.21600.00001.213010.005104.40
3332006.01.27 17:47sell1670.101.21550.00001.2115
3342006.01.27 17:52close1670.101.21450.00001.211510.005114.40
3352006.01.27 17:52sell1680.101.21420.00001.2102
3362006.01.27 17:58close1680.101.21310.00001.210211.005125.40
3372006.01.27 17:59sell1690.101.21280.00001.2088
3382006.01.27 18:13close1690.101.21160.00001.208812.005137.40
3392006.01.27 18:13sell1700.101.21130.00001.2073
3402006.01.27 20:20close1700.101.21030.00001.207310.005147.40
3412006.01.27 20:20sell1710.101.21020.00001.2062
3422006.01.27 20:33close1710.101.20880.00001.206214.005161.40
3432006.01.27 20:33sell1720.101.20960.00001.2056
3442006.01.30 05:29close1720.101.20860.00001.205610.205171.60
3452006.01.30 05:29sell1730.101.20870.00001.2047
3462006.01.30 10:53close1730.101.20770.00001.204710.005181.60
3472006.01.30 10:54sell1740.101.20760.00001.2036
3482006.01.30 15:29close1740.101.20660.00001.203610.005191.60
3492006.01.30 15:29sell1750.101.20680.00001.2028
3502006.01.31 09:53sell1760.201.21080.00001.2068
3512006.01.31 10:35close1760.201.20910.00001.206834.005225.60
3522006.01.31 10:35close1750.101.20940.00001.2028-25.805199.80
3532006.01.31 10:35buy1770.101.20970.00001.2137
3542006.01.31 11:10close1770.101.21070.00001.213710.005209.80
3552006.01.31 11:10buy1780.101.21070.00001.2147
3562006.01.31 14:10close1780.101.21170.00001.214710.005219.80
3572006.01.31 14:10buy1790.101.21200.00001.2160
3582006.01.31 17:18close1790.101.21300.00001.216010.005229.80
3592006.01.31 17:18buy1800.101.21310.00001.2171
3602006.01.31 17:58close1800.101.21420.00001.217111.005240.80
3612006.01.31 17:59buy1810.101.21450.00001.2185
3622006.01.31 18:53close1810.101.21560.00001.218511.005251.80
3632006.01.31 18:53buy1820.101.21570.00001.2197
3642006.01.31 19:16close1820.101.21710.00001.219714.005265.80
3652006.01.31 19:17buy1830.101.21700.00001.2210
3662006.01.31 19:38close1830.101.21840.00001.221014.005279.80
3672006.01.31 19:38buy1840.101.21850.00001.2225
3682006.01.31 21:21buy1850.201.21410.00001.2181
3692006.01.31 21:22close1850.201.21590.00001.218136.005315.80
3702006.01.31 21:22close1840.101.21480.00001.2225-37.005278.80
3712006.01.31 21:22buy1860.101.21360.00001.2176
3722006.01.31 21:22close1860.101.21590.00001.217623.005301.80
3732006.01.31 21:23buy1870.101.21630.00001.2203
3742006.01.31 21:34buy1880.201.21190.00001.2159
3752006.01.31 21:45close1880.201.21420.00001.215946.005347.80
3762006.01.31 21:45close1870.101.21430.00001.2203-20.005327.80
3772006.01.31 21:46buy1890.101.21460.00001.2186
3782006.01.31 22:00close1890.101.21580.00001.218612.005339.80
3792006.01.31 22:00buy1900.101.21590.00001.2199
3802006.02.01 11:48buy1910.201.21180.00001.2158
3812006.02.01 15:47buy1920.401.20780.00001.2118
3822006.02.01 17:03close1920.401.21030.00001.2118100.005439.80
3832006.02.01 17:04close1910.201.20960.00001.2158-44.005395.80
3842006.02.01 17:04close1900.101.21030.00001.2199-57.205338.60
3852006.02.01 17:04sell1930.101.21000.00001.2060
3862006.02.01 18:08close1930.101.20870.00001.206013.005351.60
3872006.02.01 18:08sell1940.101.20860.00001.2046
3882006.02.01 19:37close1940.101.20740.00001.204612.005363.60
3892006.02.01 19:37sell1950.101.20690.00001.2029
3902006.02.01 21:23close1950.101.20560.00001.202913.005376.60
3912006.02.01 21:23sell1960.101.20500.00001.2010
3922006.02.02 07:45close1960.101.20340.00001.201016.205392.80
3932006.02.02 07:45sell1970.101.20370.00001.1997
3942006.02.02 17:13sell1980.201.20800.00001.2040
3952006.02.03 13:13close1980.201.20620.00001.204036.405429.20
3962006.02.03 13:13close1970.101.20640.00001.1997-26.805402.40
3972006.02.03 13:14sell1990.101.20590.00001.2019
3982006.02.03 15:30sell2000.201.20990.00001.2059
3992006.02.03 15:32close2000.201.20700.00001.205958.005460.40
4002006.02.03 15:33close1990.101.20900.00001.2019-31.005429.40
4012006.02.03 15:33buy2010.101.20950.00001.2135
4022006.02.03 15:33buy2020.201.20540.00001.2094
4032006.02.03 15:56buy2030.401.20140.00001.2054
4042006.02.03 16:18buy2040.801.19740.00001.2014
4052006.02.03 17:07close2040.801.20070.00001.2014264.005693.40
4062006.02.03 17:07close2030.401.20020.00001.2054-48.005645.40
4072006.02.03 17:07close2020.201.20060.00001.2094-96.005549.40
4082006.02.03 17:07close2010.101.19960.00001.2135-99.005450.40
4092006.02.03 17:07sell2050.101.20070.00001.1967
4102006.02.03 17:08close2050.101.19900.00001.196717.005467.40
4112006.02.03 17:08sell2060.101.19940.00001.1954
4122006.02.06 01:05sell2070.201.20340.00001.1994
4132006.02.06 05:13close2070.201.20170.00001.199434.005501.40
4142006.02.06 05:13close2060.101.20180.00001.1954-23.805477.60
4152006.02.06 05:14sell2080.101.20150.00001.1975
4162006.02.06 09:29close2080.101.20050.00001.197510.005487.60
4172006.02.06 09:29sell2090.101.20040.00001.1964
4182006.02.06 10:31close2090.101.19930.00001.196411.005498.60
4192006.02.06 10:31sell2100.101.19900.00001.1950
4202006.02.06 13:26close2100.101.19800.00001.195010.005508.60
4212006.02.06 13:26sell2110.101.19770.00001.1937
4222006.02.06 15:25close2110.101.19650.00001.193712.005520.60
4232006.02.06 15:25sell2120.101.19660.00001.1926
4242006.02.06 19:12close2120.101.19530.00001.192613.005533.60
4252006.02.06 19:12sell2130.101.19500.00001.1910
4262006.02.07 09:50sell2140.201.19930.00001.1953
4272006.02.07 14:01close2140.201.19730.00001.195340.005573.60
4282006.02.07 14:01close2130.101.19750.00001.1910-24.805548.80
4292006.02.07 14:01buy2150.101.19690.00001.2009
4302006.02.07 14:02close2150.101.19810.00001.200912.005560.80
4312006.02.07 14:02buy2160.101.19780.00001.2018
4322006.02.07 15:38close2160.101.19880.00001.201810.005570.80
4332006.02.07 15:39buy2170.101.19910.00001.2031
4342006.02.07 18:00buy2180.201.19500.00001.1990
4352006.02.07 18:10close2180.201.19670.00001.199034.005604.80
4362006.02.07 18:10close2170.101.19640.00001.2031-27.005577.80
4372006.02.07 18:10buy2190.101.19670.00001.2007
4382006.02.07 19:50close2190.101.19770.00001.200710.005587.80
4392006.02.07 19:50buy2200.101.19750.00001.2015
4402006.02.07 20:14close2200.101.19860.00001.201511.005598.80
4412006.02.07 20:14buy2210.101.19870.00001.2027
4422006.02.08 14:52buy2220.201.19460.00001.1986
4432006.02.08 15:30close2220.201.19630.00001.198634.005632.80
4442006.02.08 15:30close2210.101.19590.00001.2027-29.205603.60
4452006.02.08 15:30buy2230.101.19650.00001.2005
4462006.02.08 19:11buy2240.201.19240.00001.1964
4472006.02.08 19:44close2240.201.19410.00001.196434.005637.60
4482006.02.08 19:44close2230.101.19390.00001.2005-26.005611.60
4492006.02.08 19:46sell2250.101.19370.00001.1897
4502006.02.09 02:53sell2260.201.19770.00001.1937
4512006.02.09 17:08close2260.201.19580.00001.193738.005649.60
4522006.02.09 17:08close2250.101.19600.00001.1897-22.805626.80
4532006.02.09 17:09buy2270.101.19590.00001.1999
4542006.02.09 19:37close2270.101.19690.00001.199910.005636.80
4552006.02.09 19:37buy2280.101.19700.00001.2010
4562006.02.09 22:44close2280.101.19810.00001.201011.005647.80
4572006.02.09 22:44buy2290.101.19810.00001.2021
4582006.02.10 01:50close2290.101.19920.00001.202110.605658.40
4592006.02.10 01:51buy2300.101.19930.00001.2033
4602006.02.10 02:03close2300.101.20060.00001.203313.005671.40
4612006.02.10 02:03buy2310.101.20110.00001.2051
4622006.02.10 02:38buy2320.201.19680.00001.2008
4632006.02.10 05:49close2320.201.19860.00001.200836.005707.40
4642006.02.10 05:51close2310.101.19850.00001.2051-26.005681.40
4652006.02.10 05:52buy2330.101.19860.00001.2026
4662006.02.10 07:34close2330.101.19980.00001.202612.005693.40
4672006.02.10 07:34buy2340.101.19940.00001.2034
4682006.02.10 07:43close2340.101.20050.00001.203411.005704.40
4692006.02.10 07:44buy2350.101.20090.00001.2049
4702006.02.10 09:19buy2360.201.19680.00001.2008
4712006.02.10 09:25close2360.201.19860.00001.200836.005740.40
4722006.02.10 09:25close2350.101.19840.00001.2049-25.005715.40
4732006.02.10 09:25buy2370.101.19850.00001.2025
4742006.02.10 15:46close2370.101.19950.00001.202510.005725.40
4752006.02.10 15:46buy2380.101.19940.00001.2034
4762006.02.10 15:54close2380.101.20080.00001.203414.005739.40
4772006.02.10 15:54buy2390.101.20090.00001.2049
4782006.02.10 15:58close2390.101.20200.00001.204911.005750.40
4792006.02.10 15:59buy2400.101.20190.00001.2059
4802006.02.10 17:25buy2410.201.19770.00001.2017
4812006.02.10 17:33buy2420.401.19350.00001.1975
4822006.02.10 22:33buy2430.801.18950.00001.1935
4832006.02.15 01:15close2430.801.19260.00001.1935232.005982.40
4842006.02.15 01:15close2420.401.19250.00001.1975-48.005934.40
4852006.02.15 01:15close2410.201.19220.00001.2017-114.005820.40
4862006.02.15 01:15close2400.101.19230.00001.2059-98.005722.40
4872006.02.15 01:15buy2440.101.19280.00001.1968
4882006.02.15 16:07close2440.101.19390.00001.196811.005733.40
4892006.02.15 16:07buy2450.101.19450.00001.1985
4902006.02.15 17:35buy2460.201.18910.00001.1931
4912006.02.15 17:36close2460.201.19130.00001.193144.005777.40
4922006.02.15 17:36close2450.101.19120.00001.1985-33.005744.40
4932006.02.15 17:36buy2470.101.19150.00001.1955
4942006.02.15 18:52buy2480.201.18740.00001.1914
4952006.02.15 19:10close2480.201.18910.00001.191434.005778.40
4962006.02.15 19:10close2470.101.18900.00001.1955-25.005753.40
4972006.02.15 19:10sell2490.101.18890.00001.1849
4982006.02.15 19:31close2490.101.18790.00001.184910.005763.40
4992006.02.15 19:31sell2500.101.18760.00001.1836
5002006.02.16 12:10close2500.101.18660.00001.183610.205773.60
5012006.02.16 12:11sell2510.101.18650.00001.1825
5022006.02.16 13:18close2510.101.18530.00001.182512.005785.60
5032006.02.16 13:19sell2520.101.18500.00001.1810
5042006.02.16 18:07sell2530.201.18900.00001.1850
5052006.02.16 19:37close2530.201.18730.00001.185034.005819.60
5062006.02.16 19:37close2520.101.18740.00001.1810-24.005795.60
5072006.02.16 19:38sell2540.101.18710.00001.1831
5082006.02.17 01:50sell2550.201.19140.00001.1874
5092006.02.17 03:05close2550.201.18950.00001.187438.005833.60
5102006.02.17 03:05close2540.101.18980.00001.1831-26.805806.80
5112006.02.17 03:05buy2560.101.18950.00001.1935
5122006.02.17 17:07close2560.101.19060.00001.193511.005817.80
5132006.02.17 17:08buy2570.101.19000.00001.1940
5142006.02.17 17:12close2570.101.19100.00001.194010.005827.80
5152006.02.17 17:12buy2580.101.19150.00001.1955
5162006.02.17 17:23close2580.101.19260.00001.195511.005838.80
5172006.02.17 17:23buy2590.101.19270.00001.1967
5182006.02.17 17:33close2590.101.19370.00001.196710.005848.80
5192006.02.17 17:34buy2600.101.19400.00001.1980
5202006.02.17 18:50buy2610.201.18990.00001.1939
5212006.02.17 19:51close2610.201.19160.00001.193934.005882.80
5222006.02.17 19:51close2600.101.19150.00001.1980-25.005857.80
5232006.02.17 19:51buy2620.101.19160.00001.1956
5242006.02.17 20:13close2620.101.19320.00001.195616.005873.80
5252006.02.17 20:13buy2630.101.19320.00001.1972
5262006.02.20 01:44close2630.101.19430.00001.197210.605884.40
5272006.02.20 01:45buy2640.101.19460.00001.1986
5282006.02.20 04:20close2640.101.19580.00001.198612.005896.40
5292006.02.20 04:20buy2650.101.19550.00001.1995
5302006.02.20 04:21close2650.101.19660.00001.199511.005907.40
5312006.02.20 04:21buy2660.101.19750.00001.2015
5322006.02.20 10:48buy2670.201.19350.00001.1975
5332006.02.21 17:06buy2680.401.18950.00001.1935
5342006.02.21 20:58close2680.401.19200.00001.1935100.006007.40
5352006.02.21 20:59close2670.201.19130.00001.1975-44.805962.60
5362006.02.21 20:59close2660.101.19150.00001.2015-60.405902.20
5372006.02.21 20:59sell2690.101.19180.00001.1878
5382006.02.22 00:42close2690.101.19070.00001.187811.605913.80
5392006.02.22 00:42sell2700.101.19060.00001.1866
5402006.02.22 12:20close2700.101.18930.00001.186613.005926.80
5412006.02.22 12:20sell2710.101.18950.00001.1855
5422006.02.22 12:26close2710.101.18850.00001.185510.005936.80
5432006.02.22 12:26sell2720.101.18840.00001.1844
5442006.02.22 12:34close2720.101.18730.00001.184411.005947.80
5452006.02.22 12:34sell2730.101.18730.00001.1833
5462006.02.22 15:34close2730.101.18630.00001.183310.005957.80
5472006.02.22 15:34sell2740.101.18710.00001.1831
5482006.02.22 19:20sell2750.201.19120.00001.1872
5492006.02.23 05:51close2750.201.18950.00001.187234.405992.20
5502006.02.23 05:51close2740.101.18980.00001.1831-26.805965.40
5512006.02.23 05:52sell2760.101.18980.00001.1858
5522006.02.23 11:18sell2770.201.19380.00001.1898
5532006.02.23 16:48close2770.201.19200.00001.189836.006001.40
5542006.02.23 16:49close2760.101.19220.00001.1858-24.005977.40
5552006.02.23 16:49sell2780.101.19210.00001.1881
5562006.02.23 17:23close2780.101.19100.00001.188111.005988.40
5572006.02.23 17:24sell2790.101.19090.00001.1869
5582006.02.24 10:12close2790.101.18980.00001.186911.205999.60
5592006.02.24 10:12sell2800.101.18980.00001.1858
5602006.02.24 12:52close2800.101.18870.00001.185811.006010.60
5612006.02.24 12:52sell2810.101.18860.00001.1846
5622006.02.24 17:38close2810.101.18750.00001.184611.006021.60
5632006.02.24 17:38sell2820.101.18720.00001.1832
5642006.02.27 00:03close2820.101.18620.00001.183210.206031.80
5652006.02.27 00:04sell2830.101.18590.00001.1819
5662006.02.27 01:18close2830.101.18470.00001.181912.006043.80
5672006.02.27 01:18sell2840.101.18440.00001.1804
5682006.02.27 01:24close2840.101.18320.00001.180412.006055.80
5692006.02.27 01:24sell2850.101.18310.00001.1791
5702006.02.27 06:40sell2860.201.18730.00001.1833
5712006.02.27 08:52close2860.201.18550.00001.183336.006091.80
5722006.02.27 08:52close2850.101.18560.00001.1791-25.006066.80
5732006.02.27 08:53sell2870.101.18580.00001.1818
5742006.02.27 10:10close2870.101.18470.00001.181811.006077.80
5752006.02.27 10:10sell2880.101.18480.00001.1808
5762006.02.28 02:53close2880.101.18380.00001.180810.206088.00
5772006.02.28 02:54sell2890.101.18370.00001.1797
5782006.02.28 11:29sell2900.201.18770.00001.1837
5792006.02.28 17:22sell2910.401.19170.00001.1877
5802006.03.01 15:05sell2920.801.19590.00001.1919
5812006.03.01 17:55close2920.801.19240.00001.1919280.006368.00
5822006.03.01 17:55close2910.401.19260.00001.1877-33.606334.40
5832006.03.01 17:55close2900.201.19280.00001.1837-100.806233.60
5842006.03.01 17:55close2890.101.19290.00001.1797-91.406142.20
5852006.03.01 17:55buy2930.101.19300.00001.1970
5862006.03.02 10:33close2930.101.19410.00001.197010.606152.80
5872006.03.02 10:34buy2940.101.19420.00001.1982
5882006.03.02 15:40close2940.101.19560.00001.198214.006166.80
5892006.03.02 15:40buy2950.101.19510.00001.1991
5902006.03.02 15:45close2950.101.19630.00001.199112.006178.80
5912006.03.02 15:45buy2960.101.19630.00001.2003
5922006.03.02 17:02close2960.101.19810.00001.200318.006196.80
5932006.03.02 17:03buy2970.101.19780.00001.2018
5942006.03.02 17:07close2970.101.19900.00001.201812.006208.80
5952006.03.02 17:07buy2980.101.19860.00001.2026
5962006.03.02 17:23close2980.101.19960.00001.202610.006218.80
5972006.03.02 17:23buy2990.101.19990.00001.2039
5982006.03.02 18:20close2990.101.20090.00001.203910.006228.80
5992006.03.02 18:20buy3000.101.20130.00001.2053
6002006.03.02 21:23close3000.101.20250.00001.205312.006240.80
6012006.03.02 21:23buy3010.101.20290.00001.2069
6022006.03.02 22:34close3010.101.20410.00001.206912.006252.80
6032006.03.02 22:35buy3020.101.20420.00001.2082
6042006.03.03 16:34close3020.101.20520.00001.20829.606262.40
6052006.03.03 16:34buy3030.101.20510.00001.2091
6062006.03.03 17:05buy3040.201.20030.00001.2043
6072006.03.03 17:10close3040.201.20240.00001.204342.006304.40
6082006.03.03 17:10close3030.101.20220.00001.2091-29.006275.40
6092006.03.03 17:10buy3050.101.20250.00001.2065
6102006.03.03 22:05close3050.101.20350.00001.206510.006285.40
6112006.03.03 22:06buy3060.101.20360.00001.2076
6122006.03.06 00:00close3060.101.20510.00001.207614.606300.00
6132006.03.06 00:00buy3070.101.20520.00001.2092
6142006.03.06 01:14close3070.101.20700.00001.209218.006318.00
6152006.03.06 01:14buy3080.101.20710.00001.2111
6162006.03.06 01:29close3080.101.20820.00001.211111.006329.00
6172006.03.06 01:29buy3090.101.20830.00001.2123
6182006.03.06 02:02close3090.101.20930.00001.212310.006339.00
6192006.03.06 02:03buy3100.101.20940.00001.2134
6202006.03.06 10:52buy3110.201.20530.00001.2093
6212006.03.06 15:35buy3120.401.20110.00001.2051
6222006.03.07 06:53buy3130.801.19640.00001.2004
6232006.03.14 17:01close3130.801.19980.00001.2004249.606588.60
6242006.03.14 17:02close3120.401.19970.00001.2051-68.806519.80
6252006.03.14 17:02close3110.201.19980.00001.2093-116.406403.40
6262006.03.14 17:02close3100.101.19970.00001.2134-100.206303.20
6272006.03.14 17:02buy3140.101.19980.00001.2038
6282006.03.14 17:25close3140.101.20080.00001.203810.006313.20
6292006.03.14 17:25buy3150.101.20110.00001.2051
6302006.03.14 17:57close3150.101.20230.00001.205112.006325.20
6312006.03.14 17:57buy3160.101.20270.00001.2067
6322006.03.15 10:15close3160.101.20370.00001.20678.806334.00
6332006.03.15 10:16buy3170.101.20380.00001.2078
6342006.03.15 16:12close3170.101.20480.00001.207810.006344.00
6352006.03.15 16:12buy3180.101.20510.00001.2091
6362006.03.15 16:25close3180.101.20620.00001.209111.006355.00
6372006.03.15 16:25buy3190.101.20650.00001.2105
6382006.03.15 16:46buy3200.201.20250.00001.2065
6392006.03.15 16:58close3200.201.20420.00001.206534.006389.00
6402006.03.15 16:58close3190.101.20430.00001.2105-22.006367.00
6412006.03.15 16:58buy3210.101.20460.00001.2086
6422006.03.15 17:18close3210.101.20570.00001.208611.006378.00
6432006.03.15 17:18buy3220.101.20580.00001.2098
6442006.03.15 21:30close3220.101.20680.00001.209810.006388.00
6452006.03.15 21:30buy3230.101.20690.00001.2109
6462006.03.16 12:15close3230.101.20810.00001.210911.606399.60
6472006.03.16 12:15buy3240.101.20840.00001.2124
6482006.03.16 15:30close3240.101.20940.00001.212410.006409.60
6492006.03.16 15:30buy3250.101.20980.00001.2138
6502006.03.16 15:34close3250.101.21080.00001.213810.006419.60
6512006.03.16 15:34buy3260.101.21110.00001.2151
6522006.03.16 15:41close3260.101.21220.00001.215111.006430.60
6532006.03.16 15:41buy3270.101.21250.00001.2165
6542006.03.16 15:58close3270.101.21350.00001.216510.006440.60
6552006.03.16 15:58buy3280.101.21360.00001.2176
6562006.03.16 17:05close3280.101.21470.00001.217611.006451.60
6572006.03.16 17:05buy3290.101.21500.00001.2190
6582006.03.16 18:06close3290.101.21610.00001.219011.006462.60
6592006.03.16 18:06buy3300.101.21640.00001.2204
6602006.03.16 19:19close3300.101.21740.00001.220410.006472.60
6612006.03.16 19:19buy3310.101.21750.00001.2215
6622006.03.16 19:47close3310.101.21860.00001.221511.006483.60
6632006.03.16 19:47buy3320.101.21870.00001.2227
6642006.03.17 15:49close3320.101.21970.00001.22279.606493.20
6652006.03.17 15:49buy3330.101.22000.00001.2240
6662006.03.17 16:51buy3340.201.21590.00001.2199
6672006.03.17 17:58close3340.201.21760.00001.219934.006527.20
6682006.03.17 17:58close3330.101.21750.00001.2240-25.006502.20
6692006.03.17 17:58sell3350.101.21740.00001.2134
6702006.03.20 07:16close3350.101.21640.00001.213410.206512.40
6712006.03.20 07:17sell3360.101.21600.00001.2120
6722006.03.20 20:14close3360.101.21490.00001.212011.006523.40
6732006.03.20 20:14sell3370.101.21460.00001.2106
6742006.03.21 02:27close3370.101.21350.00001.210611.206534.60
6752006.03.21 02:27sell3380.101.21310.00001.2091
6762006.03.21 10:27close3380.101.21210.00001.209110.006544.60
6772006.03.21 10:27sell3390.101.21200.00001.2080
6782006.03.21 15:33sell3400.201.21600.00001.2120
6792006.03.21 15:42close3400.201.21420.00001.212036.006580.60
6802006.03.21 15:42close3390.101.21410.00001.2080-21.006559.60
6812006.03.21 15:42sell3410.101.21400.00001.2100
6822006.03.21 15:52close3410.101.21290.00001.210011.006570.60
6832006.03.21 15:52sell3420.101.21280.00001.2088
6842006.03.21 16:05close3420.101.21170.00001.208811.006581.60
6852006.03.21 16:05sell3430.101.21120.00001.2072
6862006.03.21 17:08close3430.101.21020.00001.207210.006591.60
6872006.03.21 17:08sell3440.101.21010.00001.2061
6882006.03.21 17:54close3440.101.20900.00001.206111.006602.60
6892006.03.21 17:54sell3450.101.20870.00001.2047
6902006.03.21 18:58close3450.101.20770.00001.204710.006612.60
6912006.03.21 18:59sell3460.101.20760.00001.2036
6922006.03.22 12:19close3460.101.20660.00001.203610.606623.20
6932006.03.22 12:19sell3470.101.20650.00001.2025
6942006.03.22 17:18sell3480.201.21050.00001.2065
6952006.03.22 17:59close3480.201.20870.00001.206536.006659.20
6962006.03.22 18:00close3470.101.20890.00001.2025-24.006635.20
6972006.03.22 18:01sell3490.101.20890.00001.2049
6982006.03.22 20:06close3490.101.20780.00001.204911.006646.20
6992006.03.22 20:06sell3500.101.20730.00001.2033
7002006.03.23 02:56close3500.101.20630.00001.203310.206656.40
7012006.03.23 02:57sell3510.101.20630.00001.2023
7022006.03.23 05:40close3510.101.20510.00001.202312.006668.40
7032006.03.23 05:40sell3520.101.20500.00001.2010
7042006.03.23 17:02close3520.101.20390.00001.201011.006679.40
7052006.03.23 17:02sell3530.101.20360.00001.1996
7062006.03.23 17:12close3530.101.20220.00001.199614.006693.40
7072006.03.23 17:12sell3540.101.20230.00001.1983
7082006.03.23 17:23close3540.101.20090.00001.198314.006707.40
7092006.03.23 17:23sell3550.101.20060.00001.1966
7102006.03.23 17:28close3550.101.19950.00001.196611.006718.40
7112006.03.23 17:28sell3560.101.19880.00001.1948
7122006.03.23 17:29close3560.101.19780.00001.194810.006728.40
7132006.03.23 17:29sell3570.101.19740.00001.1934
7142006.03.23 21:06close3570.101.19640.00001.193410.006738.40
7152006.03.23 21:06sell3580.101.19600.00001.1920
7162006.03.24 17:06sell3590.201.20000.00001.1960
7172006.03.24 20:08sell3600.401.20440.00001.2004
7182006.03.27 04:53close3600.401.20170.00001.2004108.806847.20
7192006.03.27 04:53close3590.201.20180.00001.1960-35.606811.60
7202006.03.27 04:54close3580.101.20190.00001.1920-58.606753.00
7212006.03.27 04:54buy3610.101.20180.00001.2058
7222006.03.27 05:17close3610.101.20280.00001.205810.006763.00
7232006.03.27 05:17buy3620.101.20290.00001.2069
7242006.03.27 06:07close3620.101.20410.00001.206912.006775.00
7252006.03.27 06:08buy3630.101.20440.00001.2084
7262006.03.27 06:33close3630.101.20540.00001.208410.006785.00
7272006.03.27 06:33buy3640.101.20570.00001.2097
7282006.03.27 19:06buy3650.201.20170.00001.2057
7292006.03.28 11:01close3650.201.20390.00001.205743.206828.20
7302006.03.28 11:01close3640.101.20380.00001.2097-19.406808.80
7312006.03.28 11:01buy3660.101.20390.00001.2079
7322006.03.28 11:02close3660.101.20490.00001.207910.006818.80
7332006.03.28 11:03buy3670.101.20500.00001.2090
7342006.03.28 11:15close3670.101.20610.00001.209011.006829.80
7352006.03.28 11:16buy3680.101.20640.00001.2104
7362006.03.28 14:58close3680.101.20750.00001.210411.006840.80
7372006.03.28 14:58buy3690.101.20800.00001.2120
7382006.03.28 16:24close3690.101.20900.00001.212010.006850.80
7392006.03.28 16:24buy3700.101.20930.00001.2133
7402006.03.28 16:32close3700.101.21040.00001.213311.006861.80
7412006.03.28 16:32buy3710.101.21040.00001.2144
7422006.03.28 18:20buy3720.201.20640.00001.2104
7432006.03.28 19:41close3720.201.20810.00001.210434.006895.80
7442006.03.28 19:41close3710.101.20800.00001.2144-24.006871.80
7452006.03.28 19:41buy3730.101.20830.00001.2123
7462006.03.28 22:18buy3740.201.20420.00001.2082
7472006.03.28 22:52buy3750.401.20020.00001.2042
7482006.03.29 19:20close3750.401.20270.00001.204295.206967.00
7492006.03.29 19:21close3740.201.20280.00001.2082-30.406936.60
7502006.03.29 19:21close3730.101.20290.00001.2123-55.206881.40
7512006.03.29 19:21buy3760.101.20320.00001.2072
7522006.03.29 20:59close3760.101.20430.00001.207211.006892.40
7532006.03.29 21:00buy3770.101.20440.00001.2084
7542006.03.29 23:59close at stop3770.101.20310.00001.2084-13.006879.40