Strategy Tester Report
EMA_CROSSmodv2k

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2005.10.13 00:30 - 2006.06.15 00:00 (2001.01.01 - 2006.06.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=15; TrailingStop=20; StopLoss=20; UseStopLoss=false; ShortEma=2; LongEma=5; immediate_trade=true; reversal=false; ConfirmedOnEntry=false; Lots=1; MM=true; AccountIsMicro=true; Risk=10; MAGICMA=20060301; Show_Settings=true;
Bars in test16370Ticks modelled472139Modelling quality29.50%
Initial deposit500.00
Total net profit84.67Gross profit162.30Gross loss-77.63
Profit factor2.09Expected payoff0.48
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)77.63 (11.7%)
Total trades176Short positions (won %)88 (97.73%)Long positions (won %)88 (100.00%)
Profit trades (% of total)174 (98.86%)Loss trades (% of total)2 (1.14%)
Largestprofit trade1.05loss trade-42.42
Averageprofit trade0.93loss trade-38.81
Maximumconsecutive wins (profit in money)174 (162.30)consecutive losses (loss in money)2 (-77.63)
Maximalconsecutive profit (count of wins)162.30 (174)consecutive loss (count of losses)-77.63 (2)
Averageconsecutive wins174consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.10.13 00:30sell10.051.20160.00001.2001
22005.10.13 00:30buy20.051.20180.00001.2033
32005.10.13 01:01t/p10.051.20010.00001.20010.75500.75
42005.10.13 03:00buy30.051.19910.00001.2006
52005.10.13 03:00sell40.051.19890.00001.1974
62005.10.13 07:54t/p40.051.19740.00001.19740.75501.50
72005.10.13 18:45t/p30.051.20060.00001.20060.75502.25
82005.10.13 19:44t/p20.051.20330.00001.20330.75503.00
92005.10.13 20:36sell50.061.20220.00001.2007
102005.10.13 20:36buy60.061.20240.00001.2039
112005.10.14 00:15t/p50.061.20070.00001.20070.90503.90
122005.10.14 00:54buy70.061.20120.00001.2027
132005.10.14 00:54sell80.061.20100.00001.1995
142005.10.14 02:35t/p70.061.20270.00001.20270.90504.80
152005.10.14 04:01t/p60.061.20390.00001.20390.90505.70
162005.10.14 04:45sell90.061.20250.00001.2010
172005.10.14 04:45buy100.061.20270.00001.2042
182005.10.14 04:59t/p100.061.20420.00001.20420.90506.60
192005.10.14 09:03t/p90.061.20100.00001.20100.90507.50
202005.10.14 10:15buy110.061.20080.00001.2023
212005.10.14 10:15sell120.061.20060.00001.1991
222005.10.14 10:46t/p80.061.19950.00001.19950.90508.40
232005.10.14 10:46t/p120.061.19910.00001.19910.90509.30
242005.10.14 11:50buy130.061.19940.00001.2009
252005.10.14 11:50sell140.061.19920.00001.1977
262005.10.14 12:32t/p130.061.20090.00001.20090.90510.20
272005.10.14 12:32t/p110.061.20230.00001.20230.90511.10
282005.10.14 12:41sell150.061.19900.00001.1975
292005.10.14 12:41buy160.061.19920.00001.2007
302005.10.14 12:44t/p160.061.20070.00001.20070.90512.00
312005.10.18 07:49t/p140.061.19770.00001.19770.90512.90
322005.10.18 07:50t/p150.061.19750.00001.19750.90513.80
332005.10.18 08:15buy170.061.19880.00001.2003
342005.10.18 08:15sell180.061.19860.00001.1971
352005.10.18 08:44t/p180.061.19710.00001.19710.90514.70
362005.10.18 11:15buy190.061.19500.00001.1965
372005.10.18 11:15sell200.061.19480.00001.1933
382005.10.18 12:41t/p200.061.19330.00001.19330.90515.60
392005.10.18 17:17t/p190.061.19650.00001.19650.90516.50
402005.10.18 18:20sell210.061.19530.00001.1938
412005.10.18 18:20buy220.061.19550.00001.1970
422005.10.18 23:04t/p210.061.19380.00001.19380.90517.40
432005.10.19 10:15t/p220.061.19700.00001.19700.90518.30
442005.10.19 11:30sell230.061.19600.00001.1945
452005.10.19 11:30buy240.061.19620.00001.1977
462005.10.19 12:31t/p230.061.19450.00001.19450.90519.20
472005.10.19 14:53t/p240.061.19770.00001.19770.90520.10
482005.10.19 16:00sell250.061.19830.00001.1968
492005.10.19 16:00buy260.061.19850.00001.2000
502005.10.19 17:02t/p250.061.19680.00001.19680.90521.00
512005.10.19 19:48t/p260.061.20000.00001.20000.90521.90
522005.10.19 20:45sell270.061.19910.00001.1976
532005.10.19 20:45buy280.061.19930.00001.2008
542005.10.19 22:45t/p270.061.19760.00001.19760.90522.80
552005.10.20 19:28t/p170.061.20030.00001.20030.90523.70
562005.10.20 19:29t/p280.061.20080.00001.20080.90524.60
572005.10.20 21:15sell290.061.20140.00001.1999
582005.10.20 21:15buy300.061.20160.00001.2031
592005.10.20 23:47t/p300.061.20310.00001.20310.90525.50
602005.10.21 01:15sell310.061.20440.00001.2029
612005.10.21 01:15buy320.061.20460.00001.2061
622005.10.21 01:22t/p320.061.20610.00001.20610.90526.40
632005.10.21 05:30t/p310.061.20290.00001.20290.90527.30
642005.10.21 06:01buy330.061.20390.00001.2054
652005.10.21 06:01sell340.061.20370.00001.2022
662005.10.21 07:50t/p330.061.20540.00001.20540.90528.20
672005.10.21 10:00t/p340.061.20220.00001.20220.90529.10
682005.10.21 11:15buy350.061.20230.00001.2038
692005.10.21 11:15sell360.061.20210.00001.2006
702005.10.21 11:58t/p360.061.20060.00001.20060.90530.00
712005.10.21 13:37t/p350.061.20380.00001.20380.90530.90
722005.10.21 14:10sell370.061.20280.00001.2013
732005.10.21 14:10buy380.061.20300.00001.2045
742005.10.21 14:56t/p370.061.20130.00001.20130.90531.80
752005.10.21 15:16t/p290.061.19990.00001.19990.90532.70
762005.10.21 18:46buy390.061.19470.00001.1962
772005.10.21 18:46sell400.061.19450.00001.1930
782005.10.24 02:20t/p400.061.19300.00001.19300.90533.60
792005.10.24 13:06t/p390.061.19620.00001.19620.90534.50
802005.10.24 15:15sell410.061.19650.00001.1950
812005.10.24 15:15buy420.061.19670.00001.1982
822005.10.24 15:42t/p420.061.19820.00001.19820.90535.40
832005.10.25 00:00t/p410.061.19500.00001.19500.90536.30
842005.10.25 01:02buy430.061.19570.00001.1972
852005.10.25 01:02sell440.061.19550.00001.1940
862005.10.25 03:15t/p430.061.19720.00001.19720.90537.20
872005.10.25 07:06t/p440.061.19400.00001.19400.90538.10
882005.10.25 07:30buy450.061.19530.00001.1968
892005.10.25 07:30sell460.061.19510.00001.1936
902005.10.25 07:31t/p450.061.19680.00001.19680.90539.00
912005.10.25 12:55t/p380.061.20450.00001.20450.90539.90
922005.10.25 15:35sell470.061.20930.00001.2078
932005.10.25 15:35buy480.061.20950.00001.2110
942005.10.25 18:09t/p480.061.21100.00001.21100.90540.80
952005.10.26 07:22t/p470.061.20780.00001.20780.90541.70
962005.10.26 08:16buy490.061.20880.00001.2103
972005.10.26 08:16sell500.061.20860.00001.2071
982005.10.26 09:56t/p500.061.20710.00001.20710.90542.60
992005.10.27 03:12t/p490.061.21030.00001.21030.90543.50
1002005.10.27 05:15sell510.061.21180.00001.2103
1012005.10.27 05:15buy520.061.21200.00001.2135
1022005.10.27 05:22t/p510.061.21030.00001.21030.90544.40
1032005.10.27 08:09t/p520.061.21350.00001.21350.90545.30
1042005.10.27 08:48sell530.061.21230.00001.2108
1052005.10.27 08:48buy540.061.21250.00001.2140
1062005.10.27 10:08t/p540.061.21400.00001.21400.90546.20
1072005.10.28 12:45t/p530.061.21080.00001.21080.90547.10
1082005.10.28 13:51buy550.061.21190.00001.2134
1092005.10.28 13:51sell560.061.21170.00001.2102
1102005.10.28 14:57t/p560.061.21020.00001.21020.90548.00
1112005.11.04 00:51t/p460.061.19360.00001.19360.90548.90
1122005.11.04 01:15buy570.061.19440.00001.1959
1132005.11.04 01:15sell580.061.19420.00001.1927
1142005.11.04 13:19t/p580.061.19270.00001.19270.90549.80
1152005.11.04 13:39t/p570.061.19590.00001.19590.90550.70
1162005.11.04 13:39sell590.061.19380.00001.1923
1172005.11.04 13:39buy600.061.19400.00001.1955
1182005.11.04 13:40t/p590.061.19230.00001.19230.90551.60
1192005.11.04 13:42t/p600.061.19550.00001.19550.90552.50
1202005.11.04 13:42buy610.061.19570.00001.1972
1212005.11.04 13:42sell620.061.19550.00001.1940
1222005.11.04 13:42t/p620.061.19400.00001.19400.90553.40
1232005.11.04 13:45t/p610.061.19720.00001.19720.90554.30
1242005.11.04 14:28sell630.061.19390.00001.1924
1252005.11.04 14:28buy640.061.19410.00001.1956
1262005.11.04 14:29t/p640.061.19560.00001.19560.90555.20
1272005.11.04 14:58t/p630.061.19240.00001.19240.90556.10
1282005.11.04 18:03buy650.061.18250.00001.1840
1292005.11.04 18:03sell660.061.18230.00001.1808
1302005.11.06 23:00t/p660.061.18080.00001.18080.90557.00
1312005.11.23 06:01t/p650.061.18400.00001.18400.90557.90
1322005.11.23 06:45sell670.061.18290.00001.1814
1332005.11.23 06:45buy680.061.18310.00001.1846
1342005.11.23 08:49t/p670.061.18140.00001.18140.90558.80
1352005.11.28 18:42t/p680.061.18460.00001.18460.90559.70
1362005.11.28 20:15sell690.061.18630.00001.1848
1372005.11.28 20:15buy700.061.18650.00001.1880
1382005.11.28 20:45t/p690.061.18480.00001.18480.90560.60
1392005.12.12 09:06t/p700.061.18800.00001.18800.90561.50
1402005.12.12 10:02sell710.061.18690.00001.1854
1412005.12.12 10:02buy720.061.18710.00001.1886
1422005.12.12 10:42t/p720.061.18860.00001.18860.90562.40
1432005.12.20 16:57t/p710.061.18540.00001.18540.90563.30
1442005.12.20 18:30buy730.061.18590.00001.1874
1452005.12.20 18:30sell740.061.18570.00001.1842
1462005.12.20 23:46t/p730.061.18740.00001.18740.90564.20
1472005.12.21 14:31t/p740.061.18420.00001.18420.90565.10
1482005.12.21 15:50buy750.061.18230.00001.1838
1492005.12.21 15:50sell760.061.18210.00001.1806
1502005.12.21 17:55t/p760.061.18060.00001.18060.90566.00
1512005.12.21 19:30t/p750.061.18380.00001.18380.90566.90
1522005.12.21 20:08sell770.061.18300.00001.1815
1532005.12.21 20:08buy780.061.18320.00001.1847
1542005.12.22 13:22t/p770.061.18150.00001.18150.90567.80
1552005.12.22 14:05t/p780.061.18470.00001.18470.90568.70
1562005.12.22 15:56sell790.061.18670.00001.1852
1572005.12.22 15:56buy800.061.18690.00001.1884
1582005.12.22 17:13t/p800.061.18840.00001.18840.90569.60
1592005.12.23 11:46t/p790.061.18520.00001.18520.90570.50
1602005.12.23 13:01buy810.061.18570.00001.1872
1612005.12.23 13:01sell820.061.18550.00001.1840
1622005.12.23 13:28t/p820.061.18400.00001.18400.90571.40
1632005.12.23 15:34t/p810.061.18720.00001.18720.90572.30
1642005.12.23 16:27sell830.061.18580.00001.1843
1652005.12.23 16:27buy840.061.18600.00001.1875
1662005.12.26 23:00t/p840.061.18750.00001.18750.90573.20
1672005.12.26 23:32t/p830.061.18430.00001.18430.90574.10
1682005.12.27 01:02buy850.061.18430.00001.1858
1692005.12.27 01:02sell860.061.18410.00001.1826
1702005.12.27 08:18t/p850.061.18580.00001.18580.90575.00
1712005.12.28 19:12t/p860.061.18260.00001.18260.90575.90
1722005.12.28 20:00buy870.061.18300.00001.1845
1732005.12.28 20:00sell880.061.18280.00001.1813
1742005.12.28 23:33t/p870.061.18450.00001.18450.90576.80
1752005.12.30 12:30t/p880.061.18130.00001.18130.90577.70
1762005.12.30 14:34buy890.061.17970.00001.1812
1772005.12.30 14:34sell900.061.17950.00001.1780
1782005.12.30 14:44t/p900.061.17800.00001.17800.90578.60
1792005.12.30 16:15t/p890.061.18120.00001.18120.90579.50
1802005.12.30 18:03sell910.061.18260.00001.1811
1812005.12.30 18:03buy920.061.18280.00001.1843
1822006.01.02 23:30t/p910.061.18110.00001.18110.90580.40
1832006.01.03 01:49t/p920.061.18430.00001.18430.90581.30
1842006.01.03 06:30sell930.061.18820.00001.1867
1852006.01.03 06:30buy940.061.18840.00001.1899
1862006.01.03 08:11t/p940.061.18990.00001.18990.90582.20
1872006.01.03 09:03t/p930.061.18670.00001.18670.90583.10
1882006.01.03 09:50buy950.061.18820.00001.1897
1892006.01.03 09:50sell960.061.18800.00001.1865
1902006.01.03 14:18t/p950.061.18970.00001.18970.90584.00
1912006.01.04 18:08t/p550.061.21340.00001.21340.90584.90
1922006.01.04 19:00sell970.061.21210.00001.2106
1932006.01.04 19:00buy980.061.21230.00001.2138
1942006.01.04 23:15t/p970.061.21060.00001.21060.90585.80
1952006.01.06 13:46t/p980.061.21380.00001.21380.90586.70
1962006.01.06 15:30sell990.061.21440.00001.2129
1972006.01.06 15:30buy1000.061.21460.00001.2161
1982006.01.06 16:02t/p990.061.21290.00001.21290.90587.60
1992006.01.06 17:11t/p1000.061.21610.00001.21610.90588.50
2002006.01.06 18:15sell1010.061.21510.00001.2136
2012006.01.06 18:15buy1020.061.21530.00001.2168
2022006.01.09 00:02t/p1010.061.21360.00001.21360.90589.40
2032006.01.15 23:54t/p1020.061.21680.00001.21680.90590.30
2042006.01.16 01:02sell1030.061.21610.00001.2146
2052006.01.16 01:02buy1040.061.21630.00001.2178
2062006.01.16 02:15t/p1030.061.21460.00001.21460.90591.20
2072006.01.23 00:14t/p1040.061.21780.00001.21780.90592.10
2082006.01.23 04:01sell1050.061.22330.00001.2218
2092006.01.23 04:01buy1060.061.22350.00001.2250
2102006.01.23 04:02t/p1060.061.22500.00001.22500.90593.00
2112006.01.26 18:03t/p1050.061.22180.00001.22180.90593.90
2122006.01.26 19:45buy1070.061.22140.00001.2229
2132006.01.26 19:45sell1080.061.22120.00001.2197
2142006.01.27 01:22t/p1080.061.21970.00001.21970.90594.80
2152006.01.27 13:33t/p1070.061.22290.00001.22290.90595.70
2162006.01.27 13:35sell1090.061.21700.00001.2155
2172006.01.27 13:35buy1100.061.21720.00001.2187
2182006.01.27 13:35t/p1100.061.21870.00001.21870.90596.60
2192006.01.27 15:47t/p1090.061.21550.00001.21550.90597.50
2202006.01.27 18:00buy1110.061.21290.00001.2144
2212006.01.27 18:00sell1120.061.21270.00001.2112
2222006.01.27 18:21t/p1120.061.21120.00001.21120.90598.40
2232006.01.31 15:55t/p1110.061.21440.00001.21440.90599.30
2242006.01.31 18:30sell1130.061.21660.00001.2151
2252006.01.31 18:30buy1140.061.21680.00001.2183
2262006.01.31 19:15t/p1130.061.21510.00001.21510.90600.20
2272006.02.14 13:30t/p960.061.18650.00001.18650.90601.10
2282006.02.14 14:34buy1150.061.18840.00001.1899
2292006.02.14 14:34sell1160.061.18820.00001.1867
2302006.02.14 16:17t/p1150.061.18990.00001.18990.90602.00
2312006.02.16 10:02t/p1160.061.18670.00001.18670.90602.90
2322006.02.16 10:30buy1170.061.18750.00001.1890
2332006.02.16 10:30sell1180.061.18730.00001.1858
2342006.02.16 11:15t/p1180.061.18580.00001.18580.90603.80
2352006.02.16 16:01t/p1170.061.18900.00001.18900.90604.70
2362006.02.16 16:38sell1190.061.18790.00001.1864
2372006.02.16 16:38buy1200.061.18810.00001.1896
2382006.02.16 20:54t/p1200.061.18960.00001.18960.90605.60
2392006.02.17 12:11t/p1190.061.18640.00001.18640.90606.50
2402006.02.17 12:30buy1210.061.18770.00001.1892
2412006.02.17 12:30sell1220.061.18750.00001.1860
2422006.02.17 13:44t/p1220.061.18600.00001.18600.90607.40
2432006.02.17 14:47t/p1210.061.18920.00001.18920.90608.30
2442006.02.17 16:49sell1230.061.19200.00001.1905
2452006.02.17 16:49buy1240.061.19220.00001.1937
2462006.02.17 16:55t/p1230.061.19050.00001.19050.90609.20
2472006.02.17 18:26t/p1240.061.19370.00001.19370.90610.10
2482006.02.17 20:30sell1250.061.19300.00001.1915
2492006.02.17 20:30buy1260.061.19320.00001.1947
2502006.02.19 23:51t/p1260.061.19470.00001.19470.90611.00
2512006.02.21 07:19t/p1250.061.19150.00001.19150.90611.90
2522006.02.21 08:45buy1270.061.19150.00001.1930
2532006.02.21 08:45sell1280.061.19130.00001.1898
2542006.02.21 15:10t/p1280.061.18980.00001.18980.90612.80
2552006.02.21 19:18t/p1270.061.19300.00001.19300.90613.70
2562006.02.21 20:00sell1290.061.19190.00001.1904
2572006.02.21 20:00buy1300.061.19210.00001.1936
2582006.02.22 08:47t/p1290.061.19040.00001.19040.90614.60
2592006.02.23 09:18t/p1300.061.19360.00001.19360.90615.50
2602006.02.23 12:05sell1310.061.19530.00001.1938
2612006.02.23 12:05buy1320.061.19550.00001.1970
2622006.02.23 14:31t/p1310.061.19380.00001.19380.90616.40
2632006.03.01 14:29t/p1320.061.19700.00001.19700.90617.30
2642006.03.01 14:36sell1330.071.19520.00001.1937
2652006.03.01 14:36buy1340.071.19540.00001.1969
2662006.03.01 15:06t/p1330.071.19370.00001.19371.05618.35
2672006.03.02 15:06t/p1340.071.19690.00001.19691.05619.40
2682006.03.02 18:52sell1350.071.20120.00001.1997
2692006.03.02 18:52buy1360.071.20140.00001.2029
2702006.03.02 19:25t/p1360.071.20290.00001.20291.05620.45
2712006.03.06 17:53t/p1350.071.19970.00001.19971.05621.50
2722006.03.06 18:01buy1370.071.20100.00001.2025
2732006.03.06 18:01sell1380.071.20080.00001.1993
2742006.03.07 00:48t/p1380.071.19930.00001.19931.05622.55
2752006.03.14 16:59t/p1370.071.20250.00001.20251.05623.60
2762006.03.14 17:22sell1390.071.20160.00001.2001
2772006.03.14 17:22buy1400.071.20180.00001.2033
2782006.03.15 08:15t/p1400.071.20330.00001.20331.05624.65
2792006.03.16 17:41t/p1140.061.21830.00001.21830.90625.55
2802006.03.16 18:15sell1410.071.21690.00001.2154
2812006.03.16 18:15buy1420.071.21710.00001.2186
2822006.03.17 07:09t/p1410.071.21540.00001.21541.05626.60
2832006.03.17 09:45t/p1420.071.21860.00001.21861.05627.65
2842006.03.17 10:48sell1430.071.21770.00001.2162
2852006.03.17 10:48buy1440.071.21790.00001.2194
2862006.03.17 13:54t/p1440.071.21940.00001.21941.05628.70
2872006.03.17 14:50t/p1430.071.21620.00001.21621.05629.75
2882006.03.17 15:37buy1450.071.21710.00001.2186
2892006.03.17 15:37sell1460.071.21690.00001.2154
2902006.03.17 16:07t/p1450.071.21860.00001.21861.05630.80
2912006.03.20 17:31t/p1460.071.21540.00001.21541.05631.85
2922006.03.20 18:16buy1470.071.21690.00001.2184
2932006.03.20 18:16sell1480.071.21670.00001.2152
2942006.03.20 18:21t/p1480.071.21520.00001.21521.05632.90
2952006.03.23 15:15t/p1390.071.20010.00001.20011.05633.95
2962006.03.23 18:00buy1490.071.19850.00001.2000
2972006.03.23 18:00sell1500.071.19830.00001.1968
2982006.03.23 19:10t/p1500.071.19680.00001.19681.05635.00
2992006.03.24 15:05t/p1490.071.20000.00001.20001.05636.05
3002006.03.24 18:36sell1510.071.20350.00001.2020
3012006.03.24 18:36buy1520.071.20370.00001.2052
3022006.03.27 01:45t/p1510.071.20200.00001.20201.05637.10
3032006.03.27 03:32t/p1520.071.20520.00001.20521.05638.15
3042006.03.27 05:38sell1530.071.20480.00001.2033
3052006.03.27 05:38buy1540.071.20500.00001.2065
3062006.03.27 09:15t/p1530.071.20330.00001.20331.05639.20
3072006.03.28 08:16t/p1540.071.20650.00001.20651.05640.25
3082006.03.28 10:00sell1550.071.20580.00001.2043
3092006.03.28 10:00buy1560.071.20600.00001.2075
3102006.03.28 11:55t/p1560.071.20750.00001.20751.05641.30
3112006.03.28 19:15t/p1550.071.20430.00001.20431.05642.35
3122006.03.28 19:15sell1570.071.20080.00001.1993
3132006.03.28 19:15buy1580.071.20100.00001.2025
3142006.03.28 19:15t/p1580.071.20250.00001.20251.05643.40
3152006.03.29 07:46t/p1570.071.19930.00001.19931.05644.45
3162006.03.29 08:27buy1590.071.20060.00001.2021
3172006.03.29 08:27sell1600.071.20040.00001.1989
3182006.03.29 10:39t/p1590.071.20210.00001.20211.05645.50
3192006.04.04 09:43t/p1470.071.21840.00001.21841.05646.55
3202006.04.04 10:32sell1610.071.21680.00001.2153
3212006.04.04 10:32buy1620.071.21700.00001.2185
3222006.04.04 11:57t/p1620.071.21850.00001.21851.05647.60
3232006.04.07 13:22t/p1610.071.21530.00001.21531.05648.65
3242006.04.07 16:40buy1630.071.21150.00001.2130
3252006.04.07 16:40sell1640.071.21130.00001.2098
3262006.04.07 19:09t/p1640.071.20980.00001.20981.05649.70
3272006.04.11 06:02t/p1630.071.21300.00001.21301.05650.75
3282006.04.11 07:07sell1650.071.21240.00001.2109
3292006.04.11 07:07buy1660.071.21260.00001.2141
3302006.04.11 07:43t/p1660.071.21410.00001.21411.05651.80
3312006.04.11 10:17t/p1650.071.21090.00001.21091.05652.85
3322006.04.11 11:10buy1670.071.21180.00001.2133
3332006.04.11 11:10sell1680.071.21160.00001.2101
3342006.04.11 12:15t/p1680.071.21010.00001.21011.05653.90
3352006.04.11 13:51t/p1670.071.21330.00001.21331.05654.95
3362006.04.11 14:15sell1690.071.21170.00001.2102
3372006.04.11 14:15buy1700.071.21190.00001.2134
3382006.04.11 14:51t/p1700.071.21340.00001.21341.05656.00
3392006.04.12 12:36t/p1690.071.21020.00001.21021.05657.05
3402006.04.12 13:30buy1710.071.21070.00001.2122
3412006.04.12 13:30sell1720.071.21050.00001.2090
3422006.04.12 14:01t/p1710.071.21220.00001.21221.05658.10
3432006.04.13 12:44t/p1720.071.20900.00001.20901.05659.15
3442006.04.13 12:45buy1730.071.21000.00001.2115
3452006.04.13 12:45sell1740.071.20980.00001.2083
3462006.04.13 12:58t/p1740.071.20830.00001.20831.05660.20
3472006.04.13 17:17t/p1730.071.21150.00001.21151.05661.25
3482006.04.13 18:15sell1750.071.21070.00001.2092
3492006.04.13 18:15buy1760.071.21090.00001.2124
3502006.04.16 22:21t/p1760.071.21240.00001.21241.05662.30
3512006.06.14 23:59close at stop1750.071.26100.00001.2092-35.21627.09
3522006.06.14 23:59close at stop1600.071.26100.00001.1989-42.42584.67