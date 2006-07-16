Interbank FX, LLC
|Account: 1134611
|Name: Multilot
|Currency: USD
|2006 July 21, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7303088
|2006.07.16 20:51
|balance
|Deposit
|500.00
|7303462
|2006.07.16 22:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2630
|1.2730
|1.2620
|2006.07.16 23:38
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|7303565
|2006.07.16 22:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2632
|1.2732
|1.2622
|2006.07.16 23:38
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7304497
|2006.07.16 22:22
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2635
|1.2735
|1.2625
|2006.07.16 23:37
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7304709
|2006.07.16 22:25
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2638
|1.2738
|1.2628
|2006.07.16 23:37
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7304966
|2006.07.16 22:30
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2641
|1.2637
|1.2617
|2006.07.16 23:35
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|
|[sl]
|7308460
|2006.07.16 23:57
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2633
|1.2733
|1.2623
|2006.07.17 02:21
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7308924
|2006.07.17 00:05
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2636
|1.2736
|1.2626
|2006.07.17 02:21
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|
|[tp]
|7319195
|2006.07.17 03:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2621
|1.2721
|1.2611
|2006.07.17 08:02
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|
|[tp]
|7319331
|2006.07.17 03:40
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2624
|1.2724
|1.2614
|2006.07.17 08:02
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|
|[tp]
|7322440
|2006.07.17 05:12
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2627
|1.2727
|1.2617
|2006.07.17 08:02
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|
|[tp]
|7323339
|2006.07.17 05:37
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2630
|1.2730
|1.2620
|2006.07.17 08:01
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|[tp]
|7323487
|2006.07.17 05:38
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2632
|1.2627
|1.2607
|2006.07.17 08:02
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|7338382
|2006.07.17 08:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2607
|1.2707
|1.2597
|2006.07.17 08:07
|1.2606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7338893
|2006.07.17 08:02
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2610
|1.2606
|1.2586
|2006.07.17 08:07
|1.2606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|
|[sl]
|7341799
|2006.07.17 08:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2605
|1.2586
|1.2566
|2006.07.17 08:16
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|
|
|[sl]
|7346496
|2006.07.17 08:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2584
|1.2565
|1.2545
|2006.07.17 08:39
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|
|
|[sl]
|7352697
|2006.07.17 08:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2563
|1.2560
|1.2540
|2006.07.17 09:01
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|
|[sl]
|7354845
|2006.07.17 08:49
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2566
|1.2560
|1.2540
|2006.07.17 09:01
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|
|[sl]
|7357061
|2006.07.17 09:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2557
|1.2658
|1.2548
|2006.07.17 09:29
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|
|[tp]
|7358213
|2006.07.17 09:11
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2560
|1.2556
|1.2536
|2006.07.17 09:29
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7359053
|2006.07.17 09:18
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2563
|1.2556
|1.2536
|2006.07.17 09:29
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|7361661
|2006.07.17 09:29
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2547
|1.2537
|1.2517
|2006.07.17 09:45
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|
|[sl]
|7365650
|2006.07.17 09:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2535
|1.2635
|1.2525
|2006.07.17 10:31
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7368840
|2006.07.17 10:06
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2537
|1.2638
|1.2528
|2006.07.17 10:31
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7369686
|2006.07.17 10:14
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2540
|1.2640
|1.2530
|2006.07.17 10:31
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|7370015
|2006.07.17 10:15
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2543
|1.2643
|1.2533
|2006.07.17 10:31
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|[tp]
|7370282
|2006.07.17 10:16
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2546
|1.2539
|1.2519
|2006.07.17 10:31
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|7373403
|2006.07.17 10:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2531
|1.2631
|1.2521
|2006.07.17 11:17
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7373535
|2006.07.17 10:32
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2534
|1.2634
|1.2524
|2006.07.17 11:17
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|7373747
|2006.07.17 10:34
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2537
|1.2637
|1.2527
|2006.07.17 11:17
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7373940
|2006.07.17 10:35
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2540
|1.2640
|1.2530
|2006.07.17 11:17
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7374399
|2006.07.17 10:39
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2543
|1.2539
|1.2519
|2006.07.17 11:17
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|
|[sl]
|7377476
|2006.07.17 11:18
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2538
|1.2638
|1.2528
|2006.07.17 12:30
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|7378021
|2006.07.17 11:25
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2541
|1.2641
|1.2531
|2006.07.17 12:30
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7378141
|2006.07.17 11:25
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2544
|1.2541
|1.2521
|2006.07.17 12:30
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|
|[sl]
|7383036
|2006.07.17 12:09
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2547
|1.2541
|1.2521
|2006.07.17 12:30
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|
|[sl]
|7385792
|2006.07.17 12:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2538
|1.2638
|1.2528
|2006.07.17 12:33
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|
|[tp]
|7386871
|2006.07.17 12:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2526
|1.2626
|1.2516
|2006.07.17 13:10
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7390132
|2006.07.17 12:49
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2528
|1.2629
|1.2519
|2006.07.17 13:10
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|7391658
|2006.07.17 13:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2531
|1.2631
|1.2521
|2006.07.17 13:09
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|7392105
|2006.07.17 13:02
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2534
|1.2529
|1.2509
|2006.07.17 13:09
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|
|[sl]
|7393435
|2006.07.17 13:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2523
|1.2623
|1.2513
|2006.07.17 13:16
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|7393564
|2006.07.17 13:11
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2526
|1.2626
|1.2516
|2006.07.17 13:16
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7393953
|2006.07.17 13:14
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2529
|1.2629
|1.2519
|2006.07.17 13:16
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7394147
|2006.07.17 13:15
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2531
|1.2528
|1.2508
|2006.07.17 13:16
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|
|[sl]
|7394601
|2006.07.17 13:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2523
|1.2623
|1.2513
|2006.07.17 13:31
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7396530
|2006.07.17 13:19
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2526
|1.2626
|1.2516
|2006.07.17 13:31
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7396823
|2006.07.17 13:20
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2529
|1.2526
|1.2506
|2006.07.17 13:30
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|
|[sl]
|7398598
|2006.07.17 13:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2526
|1.2626
|1.2516
|2006.07.17 13:51
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|7399111
|2006.07.17 13:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2529
|1.2629
|1.2519
|2006.07.17 13:50
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|7399288
|2006.07.17 13:34
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2532
|1.2632
|1.2522
|2006.07.17 13:50
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|7399540
|2006.07.17 13:35
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2536
|1.2636
|1.2526
|2006.07.17 13:50
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7400943
|2006.07.17 13:40
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2539
|1.2536
|1.2516
|2006.07.17 13:50
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|
|[sl]
|7402763
|2006.07.17 13:51
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2534
|1.2634
|1.2524
|2006.07.17 14:16
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7403215
|2006.07.17 13:53
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2537
|1.2637
|1.2527
|2006.07.17 14:16
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7403927
|2006.07.17 13:58
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2539
|1.2640
|1.2530
|2006.07.17 14:16
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|
|[tp]
|7405053
|2006.07.17 14:04
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2542
|1.2536
|1.2516
|2006.07.17 14:16
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|7407433
|2006.07.17 14:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2527
|1.2627
|1.2517
|2006.07.17 14:36
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|7409419
|2006.07.17 14:26
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2530
|1.2630
|1.2520
|2006.07.17 14:36
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7409664
|2006.07.17 14:27
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2532
|1.2530
|1.2510
|2006.07.17 14:36
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|
|[sl]
|7410572
|2006.07.17 14:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2527
|1.2627
|1.2517
|2006.07.17 14:56
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|
|[tp]
|7411610
|2006.07.17 14:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2529
|1.2522
|1.2502
|2006.07.17 14:56
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|7413682
|2006.07.17 14:56
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2517
|1.2617
|1.2507
|2006.07.17 17:46
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|7414816
|2006.07.17 14:59
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2519
|1.2620
|1.2510
|2006.07.17 17:46
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7415269
|2006.07.17 15:01
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2522
|1.2622
|1.2512
|2006.07.17 17:46
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7415356
|2006.07.17 15:01
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2525
|1.2625
|1.2515
|2006.07.17 17:46
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7415614
|2006.07.17 15:01
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2528
|1.2524
|1.2504
|2006.07.17 17:46
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|
|
|[sl]
|7432239
|2006.07.17 17:46
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2520
|1.2620
|1.2510
|2006.07.17 20:38
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|7432557
|2006.07.17 17:51
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2523
|1.2623
|1.2513
|2006.07.17 20:37
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|
|[tp]
|7437973
|2006.07.17 19:09
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2526
|1.2518
|1.2498
|2006.07.17 20:37
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|7442218
|2006.07.17 20:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2512
|1.2612
|1.2502
|2006.07.17 23:01
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.08
|-0.70
|7442272
|2006.07.17 20:38
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2515
|1.2615
|1.2505
|2006.07.17 23:00
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.17
|-0.60
|7443459
|2006.07.17 20:57
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2518
|1.2618
|1.2508
|2006.07.17 22:54
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.33
|-0.40
|7443874
|2006.07.17 21:05
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2521
|1.2621
|1.2511
|2006.07.17 22:54
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7445591
|2006.07.17 21:42
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2523
|1.2520
|1.2500
|2006.07.17 22:54
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|
|[sl]
|7449055
|2006.07.17 23:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2515
|1.2615
|1.2505
|2006.07.18 01:09
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|7449104
|2006.07.17 23:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2518
|1.2618
|1.2508
|2006.07.18 01:09
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|7450391
|2006.07.17 23:30
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2521
|1.2621
|1.2511
|2006.07.18 01:08
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|7451682
|2006.07.17 23:57
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2524
|1.2624
|1.2514
|2006.07.18 01:07
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7452760
|2006.07.18 00:09
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2527
|1.2524
|1.2504
|2006.07.18 01:07
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|
|
|[sl]
|7458690
|2006.07.18 01:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2522
|1.2622
|1.2512
|2006.07.18 09:00
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|
|[tp]
|7459402
|2006.07.18 01:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2525
|1.2625
|1.2515
|2006.07.18 09:00
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|7460313
|2006.07.18 01:57
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2528
|1.2628
|1.2518
|2006.07.18 09:00
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7464206
|2006.07.18 03:13
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2530
|1.2631
|1.2521
|2006.07.18 09:00
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|
|[tp]
|7464351
|2006.07.18 03:14
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2531
|1.2632
|1.2522
|2006.07.18 09:00
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|
|
|[tp]
|7500178
|2006.07.18 09:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2508
|1.2609
|1.2499
|2006.07.18 09:02
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|7500385
|2006.07.18 09:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2514
|1.2614
|1.2504
|2006.07.18 09:02
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7500711
|2006.07.18 09:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2517
|1.2617
|1.2507
|2006.07.18 09:02
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7500822
|2006.07.18 09:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2520
|1.2517
|1.2497
|2006.07.18 09:02
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|
|[sl]
|7502017
|2006.07.18 09:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2514
|1.2614
|1.2504
|2006.07.18 09:03
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|
|[tp]
|7503018
|2006.07.18 09:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2503
|1.2603
|1.2493
|2006.07.18 14:28
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|7506580
|2006.07.18 09:11
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2506
|1.2606
|1.2496
|2006.07.18 14:28
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|7507021
|2006.07.18 09:13
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2508
|1.2609
|1.2499
|2006.07.18 14:28
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|
|[tp]
|7507412
|2006.07.18 09:14
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2510
|1.2505
|1.2485
|2006.07.18 14:28
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|7507469
|2006.07.18 09:14
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2511
|1.2505
|1.2485
|2006.07.18 14:28
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|7577558
|2006.07.18 14:28
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2492
|1.2593
|1.2483
|2006.07.18 14:37
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|7578427
|2006.07.18 14:29
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2494
|1.2595
|1.2485
|2006.07.18 14:37
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|
|[tp]
|7582543
|2006.07.18 14:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2483
|1.2583
|1.2473
|2006.07.18 14:46
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|7583268
|2006.07.18 14:38
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2486
|1.2586
|1.2476
|2006.07.18 14:46
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|7583691
|2006.07.18 14:39
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2489
|1.2589
|1.2479
|2006.07.18 14:46
|1.2482
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|7583915
|2006.07.18 14:39
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2491
|1.2591
|1.2481
|2006.07.18 14:46
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|7584193
|2006.07.18 14:39
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2494
|1.2594
|1.2484
|2006.07.18 14:46
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|
|[tp]
|7586655
|2006.07.18 14:46
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2473
|1.2573
|1.2463
|2006.07.19 12:30
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.08
|1.00
|
|
|[tp]
|7586791
|2006.07.18 14:46
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2476
|1.2576
|1.2466
|2006.07.19 12:30
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.17
|2.00
|
|
|[tp]
|7586994
|2006.07.18 14:46
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2478
|1.2579
|1.2469
|2006.07.19 12:30
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.33
|3.60
|
|
|[tp]
|7587435
|2006.07.18 14:46
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2481
|1.2581
|1.2471
|2006.07.19 12:30
|1.2471
|0.00
|0.00
|0.66
|8.00
|
|
|[tp]
|7587570
|2006.07.18 14:47
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2484
|1.2584
|1.2474
|2006.07.19 12:30
|1.2474
|0.00
|0.00
|1.33
|16.00
|
|
|[tp]
|7761696
|2006.07.19 17:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2604
|1.2504
|1.2614
|2006.07.19 17:56
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|7761733
|2006.07.19 17:56
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2606
|1.2506
|1.2616
|2006.07.19 18:28
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|7762073
|2006.07.19 17:57
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2603
|1.2503
|1.2613
|2006.07.19 18:28
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|7763340
|2006.07.19 18:08
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2600
|1.2500
|1.2610
|2006.07.19 18:28
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|7763900
|2006.07.19 18:14
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2597
|1.2497
|1.2607
|2006.07.19 18:28
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|7764197
|2006.07.19 18:17
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2594
|1.2599
|1.2619
|2006.07.19 18:28
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|
|[sl]
|7765197
|2006.07.19 18:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2603
|1.2503
|1.2613
|2006.07.19 22:32
|1.2592
|0.00
|0.00
|-0.27
|-1.10
|7765278
|2006.07.19 18:29
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2600
|1.2500
|1.2610
|2006.07.19 22:31
|1.2591
|0.00
|0.00
|-0.54
|-1.80
|7769106
|2006.07.19 19:25
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2597
|1.2497
|1.2607
|2006.07.19 22:30
|1.2590
|0.00
|0.00
|-0.81
|-2.10
|7770743
|2006.07.19 20:09
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2595
|1.2494
|1.2604
|2006.07.19 22:30
|1.2591
|0.00
|0.00
|-1.34
|-2.00
|7771137
|2006.07.19 20:16
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2592
|1.2492
|1.2602
|2006.07.19 22:30
|1.2590
|0.00
|0.00
|-2.15
|-1.60
|7772644
|2006.07.19 20:46
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.2590
|1.2490
|1.2600
|2006.07.19 22:29
|1.2591
|0.00
|0.00
|-3.22
|1.20
|7773238
|2006.07.19 20:55
|buy
|1.80
|eurusdm
|1.2587
|1.2591
|1.2611
|2006.07.19 22:29
|1.2591
|0.00
|0.00
|-4.83
|7.20
|
|
|[sl]
|7776824
|2006.07.19 22:36
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2595
|1.2612
|1.2632
|2006.07.20 01:30
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|
|
|[sl]
|7778273
|2006.07.19 23:20
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2592
|1.2612
|1.2632
|2006.07.20 01:30
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|
|[sl]
|7778378
|2006.07.19 23:20
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2590
|1.2612
|1.2632
|2006.07.20 01:30
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|
|
|[sl]
|7788772
|2006.07.20 01:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2614
|1.2514
|1.2624
|2006.07.20 06:28
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|7790268
|2006.07.20 01:56
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2612
|1.2511
|1.2621
|2006.07.20 06:28
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|7790311
|2006.07.20 01:56
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2610
|1.2510
|1.2620
|2006.07.20 06:28
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|7791505
|2006.07.20 02:06
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2607
|1.2507
|1.2617
|2006.07.20 06:28
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|7797346
|2006.07.20 04:34
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2604
|1.2504
|1.2614
|2006.07.20 06:28
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7802158
|2006.07.20 06:04
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.2601
|1.2501
|1.2611
|2006.07.20 06:28
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|7802636
|2006.07.20 06:08
|buy
|1.80
|eurusdm
|1.2598
|1.2603
|1.2623
|2006.07.20 06:28
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|
|[sl]
|7810346
|2006.07.20 07:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2602
|1.2502
|1.2612
|2006.07.20 07:44
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7810472
|2006.07.20 07:34
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2599
|1.2499
|1.2609
|2006.07.20 07:44
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7810588
|2006.07.20 07:36
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2596
|1.2599
|1.2619
|2006.07.20 07:44
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|
|
|[sl]
|7811802
|2006.07.20 07:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2602
|1.2502
|1.2612
|2006.07.20 08:01
|1.2602
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7811948
|2006.07.20 07:46
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2599
|1.2499
|1.2609
|2006.07.20 08:01
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7812390
|2006.07.20 07:52
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2596
|1.2602
|1.2622
|2006.07.20 08:01
|1.2602
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|
|
|[sl]
|7813749
|2006.07.20 08:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2603
|1.2503
|1.2613
|2006.07.20 08:55
|1.2606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|7817719
|2006.07.20 08:35
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2600
|1.2605
|1.2625
|2006.07.20 08:54
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|
|[sl]
|7817956
|2006.07.20 08:36
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2597
|1.2605
|1.2625
|2006.07.20 08:54
|1.2605
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|
|[sl]
|7819737
|2006.07.20 08:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2609
|1.2509
|1.2619
|2006.07.20 10:26
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|7820105
|2006.07.20 08:59
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2607
|1.2506
|1.2616
|2006.07.20 10:26
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7820741
|2006.07.20 09:05
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2605
|1.2504
|1.2614
|2006.07.20 10:26
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|7821074
|2006.07.20 09:08
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2603
|1.2502
|1.2612
|2006.07.20 10:26
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|
|[tp]
|7825447
|2006.07.20 10:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2613
|1.2617
|1.2637
|2006.07.20 10:29
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|
|[sl]
|7826746
|2006.07.20 10:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2619
|1.2626
|1.2646
|2006.07.20 10:59
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|
|[sl]
|7826868
|2006.07.20 10:30
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2616
|1.2626
|1.2646
|2006.07.20 10:59
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|
|[sl]
|7831773
|2006.07.20 11:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2629
|1.2633
|1.2653
|2006.07.20 11:13
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|
|[sl]
|7833732
|2006.07.20 11:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2635
|1.2638
|1.2658
|2006.07.20 11:28
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|
|
|[sl]
|7835863
|2006.07.20 11:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2639
|1.2643
|1.2663
|2006.07.20 12:19
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|
|
|[sl]
|7836093
|2006.07.20 11:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2636
|1.2643
|1.2663
|2006.07.20 12:19
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|
|[sl]
|7843007
|2006.07.20 12:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2646
|1.2546
|1.2656
|2006.07.20 12:44
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|7843232
|2006.07.20 12:20
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2643
|1.2543
|1.2653
|2006.07.20 12:44
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|7844191
|2006.07.20 12:25
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2640
|1.2540
|1.2650
|2006.07.20 12:44
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|7844444
|2006.07.20 12:26
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2637
|1.2537
|1.2647
|2006.07.20 12:44
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|7845265
|2006.07.20 12:30
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2635
|1.2639
|1.2659
|2006.07.20 12:44
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|
|[sl]
|7847635
|2006.07.20 12:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2635
|1.2535
|1.2645
|2006.07.20 13:46
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7847786
|2006.07.20 12:45
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2632
|1.2532
|1.2642
|2006.07.20 13:46
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7848337
|2006.07.20 12:46
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2630
|1.2530
|1.2640
|2006.07.20 13:45
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|7852029
|2006.07.20 13:29
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2627
|1.2527
|1.2637
|2006.07.20 13:45
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|7852252
|2006.07.20 13:29
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2624
|1.2524
|1.2634
|2006.07.20 13:45
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|
|
|[tp]
|7853114
|2006.07.20 13:37
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.2621
|1.2626
|1.2646
|2006.07.20 13:45
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|7854556
|2006.07.20 13:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2636
|1.2646
|1.2666
|2006.07.20 14:13
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|
|[sl]
|7854706
|2006.07.20 13:47
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2634
|1.2646
|1.2666
|2006.07.20 14:13
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|
|[sl]
|7859027
|2006.07.20 14:13
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2648
|1.2548
|1.2658
|2006.07.20 14:25
|1.2647
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|7859486
|2006.07.20 14:16
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2645
|1.2545
|1.2655
|2006.07.20 14:24
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|7859632
|2006.07.20 14:16
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2642
|1.2646
|1.2666
|2006.07.20 14:24
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|
|
|[sl]
|7861423
|2006.07.20 14:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2648
|1.2548
|1.2658
|2006.07.20 14:44
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|7861534
|2006.07.20 14:25
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2645
|1.2545
|1.2655
|2006.07.20 14:44
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|7862875
|2006.07.20 14:37
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2642
|1.2542
|1.2652
|2006.07.20 14:44
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|7862962
|2006.07.20 14:37
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2639
|1.2539
|1.2649
|2006.07.20 14:44
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|7863176
|2006.07.20 14:37
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2636
|1.2640
|1.2660
|2006.07.20 14:44
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|
|
|[sl]
|7864445
|2006.07.20 14:45
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2642
|1.2542
|1.2652
|2006.07.20 15:08
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7864660
|2006.07.20 14:46
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2639
|1.2644
|1.2664
|2006.07.20 15:08
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|
|[sl]
|7866731
|2006.07.20 15:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2646
|1.2546
|1.2656
|2006.07.20 15:39
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7867475
|2006.07.20 15:18
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2643
|1.2543
|1.2653
|2006.07.20 15:39
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|7867721
|2006.07.20 15:20
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2640
|1.2540
|1.2650
|2006.07.20 15:39
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|7867891
|2006.07.20 15:21
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2638
|1.2537
|1.2647
|2006.07.20 15:39
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|7868716
|2006.07.20 15:28
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2635
|1.2535
|1.2645
|2006.07.20 15:39
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|7868901
|2006.07.20 15:29
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.2632
|1.2532
|1.2642
|2006.07.20 15:39
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|
|[tp]
|7869004
|2006.07.20 15:29
|buy
|1.80
|eurusdm
|1.2630
|1.2636
|1.2656
|2006.07.20 15:39
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|19.80
|7869967
|2006.07.20 15:39
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2640
|1.2539
|1.2649
|2006.07.20 16:00
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7870213
|2006.07.20 15:42
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2638
|1.2537
|1.2647
|2006.07.20 16:00
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|7870753
|2006.07.20 15:53
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2635
|1.2535
|1.2645
|2006.07.20 16:00
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|
|[tp]
|7871210
|2006.07.20 16:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2647
|1.2547
|1.2657
|2006.07.20 16:05
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|7871329
|2006.07.20 16:01
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2644
|1.2544
|1.2654
|2006.07.20 16:05
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7871437
|2006.07.20 16:01
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2641
|1.2541
|1.2651
|2006.07.20 16:05
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7871565
|2006.07.20 16:01
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2638
|1.2538
|1.2648
|2006.07.20 16:05
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|7871828
|2006.07.20 16:03
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2635
|1.2535
|1.2645
|2006.07.20 16:05
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|7871914
|2006.07.20 16:03
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.2632
|1.2532
|1.2642
|2006.07.20 16:05
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|
|[tp]
|7872278
|2006.07.20 16:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2642
|1.2542
|1.2652
|2006.07.20 18:00
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|7872946
|2006.07.20 16:15
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2639
|1.2539
|1.2649
|2006.07.20 18:00
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7873174
|2006.07.20 16:16
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2636
|1.2536
|1.2646
|2006.07.20 18:00
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7873336
|2006.07.20 16:18
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2633
|1.2533
|1.2643
|2006.07.20 18:00
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7873544
|2006.07.20 16:19
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2631
|1.2531
|1.2641
|2006.07.20 18:00
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|7873775
|2006.07.20 16:20
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.2628
|1.2528
|1.2638
|2006.07.20 18:00
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|
|[tp]
|7874102
|2006.07.20 16:21
|buy
|1.80
|eurusdm
|1.2625
|1.2525
|1.2635
|2006.07.20 18:00
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|
|[tp]
|7880907
|2006.07.20 18:00
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2639
|1.2646
|1.2666
|2006.07.20 18:19
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|
|
|[sl]
|7881506
|2006.07.20 18:01
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2636
|1.2646
|1.2666
|2006.07.20 18:19
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|
|[sl]
|7884110
|2006.07.20 18:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2648
|1.2548
|1.2658
|2006.07.20 20:44
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|7884360
|2006.07.20 18:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2645
|1.2545
|1.2655
|2006.07.20 20:44
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|7884635
|2006.07.20 18:23
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2642
|1.2542
|1.2652
|2006.07.20 20:44
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|7885367
|2006.07.20 18:35
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2639
|1.2539
|1.2649
|2006.07.20 20:44
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|7888089
|2006.07.20 19:33
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2636
|1.2536
|1.2646
|2006.07.20 20:44
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|7888316
|2006.07.20 19:36
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.2633
|1.2533
|1.2643
|2006.07.20 20:43
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|7888386
|2006.07.20 19:36
|buy
|1.80
|eurusdm
|1.2631
|1.2633
|1.2653
|2006.07.20 20:42
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|
|[sl]
|7892496
|2006.07.20 20:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2634
|1.2534
|1.2644
|2006.07.21 00:43
|1.2637
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.30
|7893235
|2006.07.20 20:56
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2632
|1.2531
|1.2641
|2006.07.21 00:43
|1.2636
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.80
|7893397
|2006.07.20 20:56
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2630
|1.2530
|1.2640
|2006.07.21 00:42
|1.2637
|0.00
|0.00
|-0.27
|2.10
|7894590
|2006.07.20 21:04
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2628
|1.2527
|1.2637
|2006.07.21 00:42
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|
|
|[tp]
|7903096
|2006.07.21 00:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2639
|1.2645
|1.2665
|2006.07.21 02:46
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|
|[sl]
|7903193
|2006.07.21 00:47
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2637
|1.2645
|1.2665
|2006.07.21 02:46
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|
|
|[sl]
|7909441
|2006.07.21 02:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2646
|1.2546
|1.2656
|2006.07.21 06:35
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|7916062
|2006.07.21 05:51
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2643
|1.2543
|1.2653
|2006.07.21 06:35
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7916684
|2006.07.21 05:57
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2640
|1.2540
|1.2650
|2006.07.21 06:35
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|7917136
|2006.07.21 06:03
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2637
|1.2537
|1.2647
|2006.07.21 06:35
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|7917763
|2006.07.21 06:12
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2635
|1.2534
|1.2644
|2006.07.21 06:35
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|
|
|[tp]
|7918078
|2006.07.21 06:16
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.2632
|1.2637
|1.2657
|2006.07.21 06:35
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|7918278
|2006.07.21 06:17
|buy
|1.80
|eurusdm
|1.2630
|1.2639
|1.2659
|2006.07.21 06:35
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|7919889
|2006.07.21 06:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2647
|1.2547
|1.2657
|2006.07.21 07:15
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|
|
|[tp]
|7922455
|2006.07.21 06:49
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2644
|1.2544
|1.2654
|2006.07.21 07:15
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|
|[tp]
|7924762
|2006.07.21 07:09
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2641
|1.2646
|1.2666
|2006.07.21 07:15
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|7926335
|2006.07.21 07:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2664
|1.2561
|1.2671
|2006.07.21 07:23
|1.2663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|7926781
|2006.07.21 07:15
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2661
|1.2561
|1.2671
|2006.07.21 07:23
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|7927321
|2006.07.21 07:16
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2658
|1.2663
|1.2683
|2006.07.21 07:23
|1.2663
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|
|[sl]
|7929994
|2006.07.21 07:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2664
|1.2564
|1.2674
|2006.07.21 07:46
|1.2664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7930447
|2006.07.21 07:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2660
|1.2664
|1.2684
|2006.07.21 07:46
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|7931731
|2006.07.21 07:35
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2657
|1.2665
|1.2685
|2006.07.21 07:46
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|
|[sl]
|7934718
|2006.07.21 07:46
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2665
|1.2565
|1.2675
|2006.07.21 08:10
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7935396
|2006.07.21 07:50
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2662
|1.2665
|1.2685
|2006.07.21 08:10
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|
|
|[sl]
|7938177
|2006.07.21 08:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2669
|1.2569
|1.2679
|2006.07.21 08:33
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7938483
|2006.07.21 08:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2666
|1.2566
|1.2676
|2006.07.21 08:33
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|
|[tp]
|7942205
|2006.07.21 08:33
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2680
|1.2580
|1.2690
|2006.07.21 10:23
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|7943119
|2006.07.21 08:37
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2677
|1.2577
|1.2687
|2006.07.21 10:22
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7943737
|2006.07.21 08:43
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2674
|1.2574
|1.2684
|2006.07.21 10:22
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|7945016
|2006.07.21 08:53
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2671
|1.2571
|1.2681
|2006.07.21 10:22
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7945207
|2006.07.21 08:53
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2668
|1.2568
|1.2678
|2006.07.21 10:22
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7947795
|2006.07.21 09:15
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.2665
|1.2565
|1.2675
|2006.07.21 10:22
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|
|[tp]
|7950714
|2006.07.21 09:46
|buy
|1.80
|eurusdm
|1.2662
|1.2666
|1.2686
|2006.07.21 10:22
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|23.40
|7956226
|2006.07.21 10:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2678
|1.2578
|1.2688
|2006.07.21 10:29
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7957627
|2006.07.21 10:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2675
|1.2679
|1.2699
|2006.07.21 10:28
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|
|[sl]
|7958258
|2006.07.21 10:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2681
|1.2581
|1.2691
|2006.07.21 12:06
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7958328
|2006.07.21 10:29
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2678
|1.2578
|1.2688
|2006.07.21 12:06
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7960023
|2006.07.21 10:42
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2675
|1.2575
|1.2685
|2006.07.21 12:06
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|7964662
|2006.07.21 11:40
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2672
|1.2572
|1.2682
|2006.07.21 12:06
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|
|[tp]
|7964817
|2006.07.21 11:40
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2671
|1.2675
|1.2695
|2006.07.21 12:06
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|7965015
|2006.07.21 11:41
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.2668
|1.2676
|1.2696
|2006.07.21 12:06
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|7966997
|2006.07.21 12:07
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2682
|1.2582
|1.2692
|2006.07.21 14:08
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7974894
|2006.07.21 13:38
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2679
|1.2579
|1.2689
|2006.07.21 14:08
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|7975121
|2006.07.21 13:38
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2676
|1.2681
|1.2701
|2006.07.21 14:08
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|7975468
|2006.07.21 13:39
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2674
|1.2682
|1.2702
|2006.07.21 14:08
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|
|[sl]
|7975835
|2006.07.21 13:40
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2671
|1.2682
|1.2702
|2006.07.21 14:08
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|
|
|[sl]
|7979174
|2006.07.21 14:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2684
|1.2584
|1.2694
|2006.07.21 15:02
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7979854
|2006.07.21 14:12
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2681
|1.2581
|1.2691
|2006.07.21 15:01
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|7979983
|2006.07.21 14:13
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2678
|1.2683
|1.2703
|2006.07.21 15:01
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|
|[sl]
|7984196
|2006.07.21 15:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2686
|1.2586
|1.2696
|2006.07.21 16:02
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7985702
|2006.07.21 15:14
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2684
|1.2583
|1.2693
|2006.07.21 16:02
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7985984
|2006.07.21 15:16
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2681
|1.2581
|1.2691
|2006.07.21 16:00
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|7986856
|2006.07.21 15:27
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2678
|1.2682
|1.2702
|2006.07.21 16:00
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|
|[sl]
|7990057
|2006.07.21 16:03
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2685
|1.2585
|1.2695
|2006.07.21 18:16
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7990344
|2006.07.21 16:07
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2682
|1.2686
|1.2706
|2006.07.21 18:15
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|
|
|[sl]
|7997054
|2006.07.21 18:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2686
|1.2586
|1.2696
|2006.07.21 18:36
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7997428
|2006.07.21 18:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2683
|1.2583
|1.2693
|2006.07.21 18:36
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|0.00
|0.00
|-10.55
|625.90
|Closed P/L:
|615.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|615.35
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 115.35
|Equity:
|1 115.35
|Free Margin:
|1 115.35