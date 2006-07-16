Interbank FX, LLC

Account: 1134611 Name: Multilot Currency: USD 2006 July 21, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
73030882006.07.16 20:51balanceDeposit500.00
73034622006.07.16 22:00sell0.10eurusdm1.26301.27301.26202006.07.16 23:381.26370.000.000.00-0.70
73035652006.07.16 22:00sell0.20eurusdm1.26321.27321.26222006.07.16 23:381.26360.000.000.00-0.80
73044972006.07.16 22:22sell0.40eurusdm1.26351.27351.26252006.07.16 23:371.26370.000.000.00-0.80
73047092006.07.16 22:25sell0.80eurusdm1.26381.27381.26282006.07.16 23:371.26360.000.000.001.60
73049662006.07.16 22:30sell1.60eurusdm1.26411.26371.26172006.07.16 23:351.26370.000.000.006.40
  [sl]
73084602006.07.16 23:57sell0.10eurusdm1.26331.27331.26232006.07.17 02:211.26250.000.000.000.80
73089242006.07.17 00:05sell0.20eurusdm1.26361.27361.26262006.07.17 02:211.26260.000.000.002.00
  [tp]
73191952006.07.17 03:38sell0.10eurusdm1.26211.27211.26112006.07.17 08:021.26110.000.000.001.00
  [tp]
73193312006.07.17 03:40sell0.20eurusdm1.26241.27241.26142006.07.17 08:021.26140.000.000.002.00
  [tp]
73224402006.07.17 05:12sell0.40eurusdm1.26271.27271.26172006.07.17 08:021.26170.000.000.004.00
  [tp]
73233392006.07.17 05:37sell0.80eurusdm1.26301.27301.26202006.07.17 08:011.26200.000.000.008.00
  [tp]
73234872006.07.17 05:38sell1.60eurusdm1.26321.26271.26072006.07.17 08:021.26130.000.000.0030.40
73383822006.07.17 08:02sell0.10eurusdm1.26071.27071.25972006.07.17 08:071.26060.000.000.000.10
73388932006.07.17 08:02sell0.20eurusdm1.26101.26061.25862006.07.17 08:071.26060.000.000.000.80
  [sl]
73417992006.07.17 08:07sell0.10eurusdm1.26051.25861.25662006.07.17 08:161.25860.000.000.001.90
  [sl]
73464962006.07.17 08:16sell0.10eurusdm1.25841.25651.25452006.07.17 08:391.25650.000.000.001.90
  [sl]
73526972006.07.17 08:39sell0.10eurusdm1.25631.25601.25402006.07.17 09:011.25600.000.000.000.30
  [sl]
73548452006.07.17 08:49sell0.20eurusdm1.25661.25601.25402006.07.17 09:011.25600.000.000.001.20
  [sl]
73570612006.07.17 09:02sell0.10eurusdm1.25571.26581.25482006.07.17 09:291.25480.000.000.000.90
  [tp]
73582132006.07.17 09:11sell0.20eurusdm1.25601.25561.25362006.07.17 09:291.25500.000.000.002.00
73590532006.07.17 09:18sell0.40eurusdm1.25631.25561.25362006.07.17 09:291.25490.000.000.005.60
73616612006.07.17 09:29sell0.10eurusdm1.25471.25371.25172006.07.17 09:451.25370.000.000.001.00
  [sl]
73656502006.07.17 09:45sell0.10eurusdm1.25351.26351.25252006.07.17 10:311.25340.000.000.000.10
73688402006.07.17 10:06sell0.20eurusdm1.25371.26381.25282006.07.17 10:311.25330.000.000.000.80
73696862006.07.17 10:14sell0.40eurusdm1.25401.26401.25302006.07.17 10:311.25340.000.000.002.40
73700152006.07.17 10:15sell0.80eurusdm1.25431.26431.25332006.07.17 10:311.25330.000.000.008.00
  [tp]
73702822006.07.17 10:16sell1.60eurusdm1.25461.25391.25192006.07.17 10:311.25330.000.000.0020.80
73734032006.07.17 10:31sell0.10eurusdm1.25311.26311.25212006.07.17 11:171.25390.000.000.00-0.80
73735352006.07.17 10:32sell0.20eurusdm1.25341.26341.25242006.07.17 11:171.25400.000.000.00-1.20
73737472006.07.17 10:34sell0.40eurusdm1.25371.26371.25272006.07.17 11:171.25390.000.000.00-0.80
73739402006.07.17 10:35sell0.80eurusdm1.25401.26401.25302006.07.17 11:171.25390.000.000.000.80
73743992006.07.17 10:39sell1.60eurusdm1.25431.25391.25192006.07.17 11:171.25390.000.000.006.40
  [sl]
73774762006.07.17 11:18sell0.10eurusdm1.25381.26381.25282006.07.17 12:301.25390.000.000.00-0.10
73780212006.07.17 11:25sell0.20eurusdm1.25411.26411.25312006.07.17 12:301.25410.000.000.000.00
73781412006.07.17 11:25sell0.40eurusdm1.25441.25411.25212006.07.17 12:301.25410.000.000.001.20
  [sl]
73830362006.07.17 12:09sell0.80eurusdm1.25471.25411.25212006.07.17 12:301.25410.000.000.004.80
  [sl]
73857922006.07.17 12:30sell0.10eurusdm1.25381.26381.25282006.07.17 12:331.25280.000.000.001.00
  [tp]
73868712006.07.17 12:33sell0.10eurusdm1.25261.26261.25162006.07.17 13:101.25260.000.000.000.00
73901322006.07.17 12:49sell0.20eurusdm1.25281.26291.25192006.07.17 13:101.25270.000.000.000.20
73916582006.07.17 13:00sell0.40eurusdm1.25311.26311.25212006.07.17 13:091.25280.000.000.001.20
73921052006.07.17 13:02sell0.80eurusdm1.25341.25291.25092006.07.17 13:091.25290.000.000.004.00
  [sl]
73934352006.07.17 13:10sell0.10eurusdm1.25231.26231.25132006.07.17 13:161.25260.000.000.00-0.30
73935642006.07.17 13:11sell0.20eurusdm1.25261.26261.25162006.07.17 13:161.25270.000.000.00-0.20
73939532006.07.17 13:14sell0.40eurusdm1.25291.26291.25192006.07.17 13:161.25280.000.000.000.40
73941472006.07.17 13:15sell0.80eurusdm1.25311.25281.25082006.07.17 13:161.25280.000.000.002.40
  [sl]
73946012006.07.17 13:16sell0.10eurusdm1.25231.26231.25132006.07.17 13:311.25270.000.000.00-0.40
73965302006.07.17 13:19sell0.20eurusdm1.25261.26261.25162006.07.17 13:311.25260.000.000.000.00
73968232006.07.17 13:20sell0.40eurusdm1.25291.25261.25062006.07.17 13:301.25260.000.000.001.20
  [sl]
73985982006.07.17 13:31sell0.10eurusdm1.25261.26261.25162006.07.17 13:511.25350.000.000.00-0.90
73991112006.07.17 13:34sell0.20eurusdm1.25291.26291.25192006.07.17 13:501.25360.000.000.00-1.40
73992882006.07.17 13:34sell0.40eurusdm1.25321.26321.25222006.07.17 13:501.25350.000.000.00-1.20
73995402006.07.17 13:35sell0.80eurusdm1.25361.26361.25262006.07.17 13:501.25360.000.000.000.00
74009432006.07.17 13:40sell1.60eurusdm1.25391.25361.25162006.07.17 13:501.25360.000.000.004.80
  [sl]
74027632006.07.17 13:51sell0.10eurusdm1.25341.26341.25242006.07.17 14:161.25300.000.000.000.40
74032152006.07.17 13:53sell0.20eurusdm1.25371.26371.25272006.07.17 14:161.25290.000.000.001.60
74039272006.07.17 13:58sell0.40eurusdm1.25391.26401.25302006.07.17 14:161.25300.000.000.003.60
  [tp]
74050532006.07.17 14:04sell0.80eurusdm1.25421.25361.25162006.07.17 14:161.25300.000.000.009.60
74074332006.07.17 14:16sell0.10eurusdm1.25271.26271.25172006.07.17 14:361.25300.000.000.00-0.30
74094192006.07.17 14:26sell0.20eurusdm1.25301.26301.25202006.07.17 14:361.25310.000.000.00-0.20
74096642006.07.17 14:27sell0.40eurusdm1.25321.25301.25102006.07.17 14:361.25300.000.000.000.80
  [sl]
74105722006.07.17 14:37sell0.10eurusdm1.25271.26271.25172006.07.17 14:561.25170.000.000.001.00
  [tp]
74116102006.07.17 14:43sell0.20eurusdm1.25291.25221.25022006.07.17 14:561.25180.000.000.002.20
74136822006.07.17 14:56sell0.10eurusdm1.25171.26171.25072006.07.17 17:461.25230.000.000.00-0.60
74148162006.07.17 14:59sell0.20eurusdm1.25191.26201.25102006.07.17 17:461.25230.000.000.00-0.80
74152692006.07.17 15:01sell0.40eurusdm1.25221.26221.25122006.07.17 17:461.25240.000.000.00-0.80
74153562006.07.17 15:01sell0.80eurusdm1.25251.26251.25152006.07.17 17:461.25230.000.000.001.60
74156142006.07.17 15:01sell1.60eurusdm1.25281.25241.25042006.07.17 17:461.25240.000.000.006.40
  [sl]
74322392006.07.17 17:46sell0.10eurusdm1.25201.26201.25102006.07.17 20:381.25130.000.000.000.70
74325572006.07.17 17:51sell0.20eurusdm1.25231.26231.25132006.07.17 20:371.25130.000.000.002.00
  [tp]
74379732006.07.17 19:09sell0.40eurusdm1.25261.25181.24982006.07.17 20:371.25140.000.000.004.80
74422182006.07.17 20:38sell0.10eurusdm1.25121.26121.25022006.07.17 23:011.25190.000.000.08-0.70
74422722006.07.17 20:38sell0.20eurusdm1.25151.26151.25052006.07.17 23:001.25180.000.000.17-0.60
74434592006.07.17 20:57sell0.40eurusdm1.25181.26181.25082006.07.17 22:541.25190.000.000.33-0.40
74438742006.07.17 21:05sell0.80eurusdm1.25211.26211.25112006.07.17 22:541.25200.000.000.000.80
74455912006.07.17 21:42sell1.60eurusdm1.25231.25201.25002006.07.17 22:541.25200.000.000.004.80
  [sl]
74490552006.07.17 23:01sell0.10eurusdm1.25151.26151.25052006.07.18 01:091.25260.000.000.00-1.10
74491042006.07.17 23:01sell0.20eurusdm1.25181.26181.25082006.07.18 01:091.25250.000.000.00-1.40
74503912006.07.17 23:30sell0.40eurusdm1.25211.26211.25112006.07.18 01:081.25240.000.000.00-1.20
74516822006.07.17 23:57sell0.80eurusdm1.25241.26241.25142006.07.18 01:071.25240.000.000.000.00
74527602006.07.18 00:09sell1.60eurusdm1.25271.25241.25042006.07.18 01:071.25240.000.000.004.80
  [sl]
74586902006.07.18 01:31sell0.10eurusdm1.25221.26221.25122006.07.18 09:001.25120.000.000.001.00
  [tp]
74594022006.07.18 01:43sell0.20eurusdm1.25251.26251.25152006.07.18 09:001.25190.000.000.001.20
74603132006.07.18 01:57sell0.40eurusdm1.25281.26281.25182006.07.18 09:001.25200.000.000.003.20
74642062006.07.18 03:13sell0.80eurusdm1.25301.26311.25212006.07.18 09:001.25210.000.000.007.20
  [tp]
74643512006.07.18 03:14sell1.60eurusdm1.25311.26321.25222006.07.18 09:001.25220.000.000.0014.40
  [tp]
75001782006.07.18 09:00sell0.10eurusdm1.25081.26091.24992006.07.18 09:021.25170.000.000.00-0.90
75003852006.07.18 09:00sell0.20eurusdm1.25141.26141.25042006.07.18 09:021.25160.000.000.00-0.40
75007112006.07.18 09:00sell0.40eurusdm1.25171.26171.25072006.07.18 09:021.25170.000.000.000.00
75008222006.07.18 09:00sell0.80eurusdm1.25201.25171.24972006.07.18 09:021.25170.000.000.002.40
  [sl]
75020172006.07.18 09:02sell0.10eurusdm1.25141.26141.25042006.07.18 09:031.25040.000.000.001.00
  [tp]
75030182006.07.18 09:03sell0.10eurusdm1.25031.26031.24932006.07.18 14:281.24960.000.000.000.70
75065802006.07.18 09:11sell0.20eurusdm1.25061.26061.24962006.07.18 14:281.24970.000.000.001.80
75070212006.07.18 09:13sell0.40eurusdm1.25081.26091.24992006.07.18 14:281.24990.000.000.003.60
  [tp]
75074122006.07.18 09:14sell0.80eurusdm1.25101.25051.24852006.07.18 14:281.24980.000.000.009.60
75074692006.07.18 09:14sell1.60eurusdm1.25111.25051.24852006.07.18 14:281.24990.000.000.0019.20
75775582006.07.18 14:28sell0.10eurusdm1.24921.25931.24832006.07.18 14:371.24860.000.000.000.60
75784272006.07.18 14:29sell0.20eurusdm1.24941.25951.24852006.07.18 14:371.24850.000.000.001.80
  [tp]
75825432006.07.18 14:37sell0.10eurusdm1.24831.25831.24732006.07.18 14:461.24760.000.000.000.70
75832682006.07.18 14:38sell0.20eurusdm1.24861.25861.24762006.07.18 14:461.24800.000.000.001.20
75836912006.07.18 14:39sell0.40eurusdm1.24891.25891.24792006.07.18 14:461.24820.000.000.002.80
75839152006.07.18 14:39sell0.80eurusdm1.24911.25911.24812006.07.18 14:461.24840.000.000.005.60
75841932006.07.18 14:39sell1.60eurusdm1.24941.25941.24842006.07.18 14:461.24840.000.000.0016.00
  [tp]
75866552006.07.18 14:46sell0.10eurusdm1.24731.25731.24632006.07.19 12:301.24630.000.000.081.00
  [tp]
75867912006.07.18 14:46sell0.20eurusdm1.24761.25761.24662006.07.19 12:301.24660.000.000.172.00
  [tp]
75869942006.07.18 14:46sell0.40eurusdm1.24781.25791.24692006.07.19 12:301.24690.000.000.333.60
  [tp]
75874352006.07.18 14:46sell0.80eurusdm1.24811.25811.24712006.07.19 12:301.24710.000.000.668.00
  [tp]
75875702006.07.18 14:47sell1.60eurusdm1.24841.25841.24742006.07.19 12:301.24740.000.001.3316.00
  [tp]
77616962006.07.19 17:56buy0.10eurusdm1.26041.25041.26142006.07.19 17:561.26030.000.000.00-0.10
77617332006.07.19 17:56buy0.10eurusdm1.26061.25061.26162006.07.19 18:281.25990.000.000.00-0.70
77620732006.07.19 17:57buy0.20eurusdm1.26031.25031.26132006.07.19 18:281.26000.000.000.00-0.60
77633402006.07.19 18:08buy0.30eurusdm1.26001.25001.26102006.07.19 18:281.26010.000.000.000.30
77639002006.07.19 18:14buy0.50eurusdm1.25971.24971.26072006.07.19 18:281.25990.000.000.001.00
77641972006.07.19 18:17buy0.80eurusdm1.25941.25991.26192006.07.19 18:281.25990.000.000.004.00
  [sl]
77651972006.07.19 18:28buy0.10eurusdm1.26031.25031.26132006.07.19 22:321.25920.000.00-0.27-1.10
77652782006.07.19 18:29buy0.20eurusdm1.26001.25001.26102006.07.19 22:311.25910.000.00-0.54-1.80
77691062006.07.19 19:25buy0.30eurusdm1.25971.24971.26072006.07.19 22:301.25900.000.00-0.81-2.10
77707432006.07.19 20:09buy0.50eurusdm1.25951.24941.26042006.07.19 22:301.25910.000.00-1.34-2.00
77711372006.07.19 20:16buy0.80eurusdm1.25921.24921.26022006.07.19 22:301.25900.000.00-2.15-1.60
77726442006.07.19 20:46buy1.20eurusdm1.25901.24901.26002006.07.19 22:291.25910.000.00-3.221.20
77732382006.07.19 20:55buy1.80eurusdm1.25871.25911.26112006.07.19 22:291.25910.000.00-4.837.20
  [sl]
77768242006.07.19 22:36buy0.10eurusdm1.25951.26121.26322006.07.20 01:301.26120.000.000.001.70
  [sl]
77782732006.07.19 23:20buy0.20eurusdm1.25921.26121.26322006.07.20 01:301.26120.000.000.004.00
  [sl]
77783782006.07.19 23:20buy0.30eurusdm1.25901.26121.26322006.07.20 01:301.26120.000.000.006.60
  [sl]
77887722006.07.20 01:30buy0.10eurusdm1.26141.25141.26242006.07.20 06:281.26040.000.000.00-1.00
77902682006.07.20 01:56buy0.20eurusdm1.26121.25111.26212006.07.20 06:281.26030.000.000.00-1.80
77903112006.07.20 01:56buy0.30eurusdm1.26101.25101.26202006.07.20 06:281.26040.000.000.00-1.80
77915052006.07.20 02:06buy0.50eurusdm1.26071.25071.26172006.07.20 06:281.26050.000.000.00-1.00
77973462006.07.20 04:34buy0.80eurusdm1.26041.25041.26142006.07.20 06:281.26040.000.000.000.00
78021582006.07.20 06:04buy1.20eurusdm1.26011.25011.26112006.07.20 06:281.26030.000.000.002.40
78026362006.07.20 06:08buy1.80eurusdm1.25981.26031.26232006.07.20 06:281.26030.000.000.009.00
  [sl]
78103462006.07.20 07:33buy0.10eurusdm1.26021.25021.26122006.07.20 07:441.26000.000.000.00-0.20
78104722006.07.20 07:34buy0.20eurusdm1.25991.24991.26092006.07.20 07:441.25990.000.000.000.00
78105882006.07.20 07:36buy0.30eurusdm1.25961.25991.26192006.07.20 07:441.25990.000.000.000.90
  [sl]
78118022006.07.20 07:45buy0.10eurusdm1.26021.25021.26122006.07.20 08:011.26020.000.000.000.00
78119482006.07.20 07:46buy0.20eurusdm1.25991.24991.26092006.07.20 08:011.26030.000.000.000.80
78123902006.07.20 07:52buy0.30eurusdm1.25961.26021.26222006.07.20 08:011.26020.000.000.001.80
  [sl]
78137492006.07.20 08:01buy0.10eurusdm1.26031.25031.26132006.07.20 08:551.26060.000.000.000.30
78177192006.07.20 08:35buy0.20eurusdm1.26001.26051.26252006.07.20 08:541.26050.000.000.001.00
  [sl]
78179562006.07.20 08:36buy0.30eurusdm1.25971.26051.26252006.07.20 08:541.26050.000.000.002.40
  [sl]
78197372006.07.20 08:55buy0.10eurusdm1.26091.25091.26192006.07.20 10:261.26120.000.000.000.30
78201052006.07.20 08:59buy0.20eurusdm1.26071.25061.26162006.07.20 10:261.26110.000.000.000.80
78207412006.07.20 09:05buy0.30eurusdm1.26051.25041.26142006.07.20 10:261.26120.000.000.002.10
78210742006.07.20 09:08buy0.50eurusdm1.26031.25021.26122006.07.20 10:261.26120.000.000.004.50
  [tp]
78254472006.07.20 10:26buy0.10eurusdm1.26131.26171.26372006.07.20 10:291.26170.000.000.000.40
  [sl]
78267462006.07.20 10:29buy0.10eurusdm1.26191.26261.26462006.07.20 10:591.26260.000.000.000.70
  [sl]
78268682006.07.20 10:30buy0.20eurusdm1.26161.26261.26462006.07.20 10:591.26260.000.000.002.00
  [sl]
78317732006.07.20 11:00buy0.10eurusdm1.26291.26331.26532006.07.20 11:131.26330.000.000.000.40
  [sl]
78337322006.07.20 11:13buy0.10eurusdm1.26351.26381.26582006.07.20 11:281.26380.000.000.000.30
  [sl]
78358632006.07.20 11:29buy0.10eurusdm1.26391.26431.26632006.07.20 12:191.26430.000.000.000.40
  [sl]
78360932006.07.20 11:31buy0.20eurusdm1.26361.26431.26632006.07.20 12:191.26430.000.000.001.40
  [sl]
78430072006.07.20 12:19buy0.10eurusdm1.26461.25461.26562006.07.20 12:441.26340.000.000.00-1.20
78432322006.07.20 12:20buy0.20eurusdm1.26431.25431.26532006.07.20 12:441.26360.000.000.00-1.40
78441912006.07.20 12:25buy0.30eurusdm1.26401.25401.26502006.07.20 12:441.26370.000.000.00-0.90
78444442006.07.20 12:26buy0.50eurusdm1.26371.25371.26472006.07.20 12:441.26380.000.000.000.50
78452652006.07.20 12:30buy0.80eurusdm1.26351.26391.26592006.07.20 12:441.26390.000.000.003.20
  [sl]
78476352006.07.20 12:45buy0.10eurusdm1.26351.25351.26452006.07.20 13:461.26350.000.000.000.00
78477862006.07.20 12:45buy0.20eurusdm1.26321.25321.26422006.07.20 13:461.26340.000.000.000.40
78483372006.07.20 12:46buy0.30eurusdm1.26301.25301.26402006.07.20 13:451.26350.000.000.001.50
78520292006.07.20 13:29buy0.50eurusdm1.26271.25271.26372006.07.20 13:451.26360.000.000.004.50
78522522006.07.20 13:29buy0.80eurusdm1.26241.25241.26342006.07.20 13:451.26340.000.000.008.00
  [tp]
78531142006.07.20 13:37buy1.20eurusdm1.26211.26261.26462006.07.20 13:451.26350.000.000.0016.80
78545562006.07.20 13:46buy0.10eurusdm1.26361.26461.26662006.07.20 14:131.26460.000.000.001.00
  [sl]
78547062006.07.20 13:47buy0.20eurusdm1.26341.26461.26662006.07.20 14:131.26460.000.000.002.40
  [sl]
78590272006.07.20 14:13buy0.10eurusdm1.26481.25481.26582006.07.20 14:251.26470.000.000.00-0.10
78594862006.07.20 14:16buy0.20eurusdm1.26451.25451.26552006.07.20 14:241.26460.000.000.000.20
78596322006.07.20 14:16buy0.30eurusdm1.26421.26461.26662006.07.20 14:241.26460.000.000.001.20
  [sl]
78614232006.07.20 14:25buy0.10eurusdm1.26481.25481.26582006.07.20 14:441.26410.000.000.00-0.70
78615342006.07.20 14:25buy0.20eurusdm1.26451.25451.26552006.07.20 14:441.26400.000.000.00-1.00
78628752006.07.20 14:37buy0.30eurusdm1.26421.25421.26522006.07.20 14:441.26410.000.000.00-0.30
78629622006.07.20 14:37buy0.50eurusdm1.26391.25391.26492006.07.20 14:441.26400.000.000.000.50
78631762006.07.20 14:37buy0.80eurusdm1.26361.26401.26602006.07.20 14:441.26400.000.000.003.20
  [sl]
78644452006.07.20 14:45buy0.10eurusdm1.26421.25421.26522006.07.20 15:081.26430.000.000.000.10
78646602006.07.20 14:46buy0.20eurusdm1.26391.26441.26642006.07.20 15:081.26440.000.000.001.00
  [sl]
78667312006.07.20 15:09buy0.10eurusdm1.26461.25461.26562006.07.20 15:391.26380.000.000.00-0.80
78674752006.07.20 15:18buy0.20eurusdm1.26431.25431.26532006.07.20 15:391.26370.000.000.00-1.20
78677212006.07.20 15:20buy0.30eurusdm1.26401.25401.26502006.07.20 15:391.26380.000.000.00-0.60
78678912006.07.20 15:21buy0.50eurusdm1.26381.25371.26472006.07.20 15:391.26390.000.000.000.50
78687162006.07.20 15:28buy0.80eurusdm1.26351.25351.26452006.07.20 15:391.26400.000.000.004.00
78689012006.07.20 15:29buy1.20eurusdm1.26321.25321.26422006.07.20 15:391.26420.000.000.0012.00
  [tp]
78690042006.07.20 15:29buy1.80eurusdm1.26301.26361.26562006.07.20 15:391.26410.000.000.0019.80
78699672006.07.20 15:39buy0.10eurusdm1.26401.25391.26492006.07.20 16:001.26440.000.000.000.40
78702132006.07.20 15:42buy0.20eurusdm1.26381.25371.26472006.07.20 16:001.26440.000.000.001.20
78707532006.07.20 15:53buy0.30eurusdm1.26351.25351.26452006.07.20 16:001.26450.000.000.003.00
  [tp]
78712102006.07.20 16:00buy0.10eurusdm1.26471.25471.26572006.07.20 16:051.26410.000.000.00-0.60
78713292006.07.20 16:01buy0.20eurusdm1.26441.25441.26542006.07.20 16:051.26400.000.000.00-0.80
78714372006.07.20 16:01buy0.30eurusdm1.26411.25411.26512006.07.20 16:051.26410.000.000.000.00
78715652006.07.20 16:01buy0.50eurusdm1.26381.25381.26482006.07.20 16:051.26400.000.000.001.00
78718282006.07.20 16:03buy0.80eurusdm1.26351.25351.26452006.07.20 16:051.26410.000.000.004.80
78719142006.07.20 16:03buy1.20eurusdm1.26321.25321.26422006.07.20 16:051.26420.000.000.0012.00
  [tp]
78722782006.07.20 16:05buy0.10eurusdm1.26421.25421.26522006.07.20 18:001.26350.000.000.00-0.70
78729462006.07.20 16:15buy0.20eurusdm1.26391.25391.26492006.07.20 18:001.26350.000.000.00-0.80
78731742006.07.20 16:16buy0.30eurusdm1.26361.25361.26462006.07.20 18:001.26360.000.000.000.00
78733362006.07.20 16:18buy0.50eurusdm1.26331.25331.26432006.07.20 18:001.26370.000.000.002.00
78735442006.07.20 16:19buy0.80eurusdm1.26311.25311.26412006.07.20 18:001.26380.000.000.005.60
78737752006.07.20 16:20buy1.20eurusdm1.26281.25281.26382006.07.20 18:001.26380.000.000.0012.00
  [tp]
78741022006.07.20 16:21buy1.80eurusdm1.26251.25251.26352006.07.20 18:001.26350.000.000.0018.00
  [tp]
78809072006.07.20 18:00buy0.10eurusdm1.26391.26461.26662006.07.20 18:191.26460.000.000.000.70
  [sl]
78815062006.07.20 18:01buy0.20eurusdm1.26361.26461.26662006.07.20 18:191.26460.000.000.002.00
  [sl]
78841102006.07.20 18:19buy0.10eurusdm1.26481.25481.26582006.07.20 20:441.26330.000.000.00-1.50
78843602006.07.20 18:21buy0.20eurusdm1.26451.25451.26552006.07.20 20:441.26320.000.000.00-2.60
78846352006.07.20 18:23buy0.30eurusdm1.26421.25421.26522006.07.20 20:441.26310.000.000.00-3.30
78853672006.07.20 18:35buy0.50eurusdm1.26391.25391.26492006.07.20 20:441.26320.000.000.00-3.50
78880892006.07.20 19:33buy0.80eurusdm1.26361.25361.26462006.07.20 20:441.26330.000.000.00-2.40
78883162006.07.20 19:36buy1.20eurusdm1.26331.25331.26432006.07.20 20:431.26340.000.000.001.20
78883862006.07.20 19:36buy1.80eurusdm1.26311.26331.26532006.07.20 20:421.26330.000.000.003.60
  [sl]
78924962006.07.20 20:44buy0.10eurusdm1.26341.25341.26442006.07.21 00:431.26370.000.00-0.090.30
78932352006.07.20 20:56buy0.20eurusdm1.26321.25311.26412006.07.21 00:431.26360.000.00-0.180.80
78933972006.07.20 20:56buy0.30eurusdm1.26301.25301.26402006.07.21 00:421.26370.000.00-0.272.10
78945902006.07.20 21:04buy0.50eurusdm1.26281.25271.26372006.07.21 00:421.26370.000.000.004.50
  [tp]
79030962006.07.21 00:43buy0.10eurusdm1.26391.26451.26652006.07.21 02:461.26450.000.000.000.60
  [sl]
79031932006.07.21 00:47buy0.20eurusdm1.26371.26451.26652006.07.21 02:461.26450.000.000.001.60
  [sl]
79094412006.07.21 02:46buy0.10eurusdm1.26461.25461.26562006.07.21 06:351.26450.000.000.00-0.10
79160622006.07.21 05:51buy0.20eurusdm1.26431.25431.26532006.07.21 06:351.26450.000.000.000.40
79166842006.07.21 05:57buy0.30eurusdm1.26401.25401.26502006.07.21 06:351.26450.000.000.001.50
79171362006.07.21 06:03buy0.50eurusdm1.26371.25371.26472006.07.21 06:351.26440.000.000.003.50
79177632006.07.21 06:12buy0.80eurusdm1.26351.25341.26442006.07.21 06:351.26440.000.000.007.20
  [tp]
79180782006.07.21 06:16buy1.20eurusdm1.26321.26371.26572006.07.21 06:351.26440.000.000.0014.40
79182782006.07.21 06:17buy1.80eurusdm1.26301.26391.26592006.07.21 06:351.26450.000.000.0027.00
79198892006.07.21 06:35buy0.10eurusdm1.26471.25471.26572006.07.21 07:151.26570.000.000.001.00
  [tp]
79224552006.07.21 06:49buy0.20eurusdm1.26441.25441.26542006.07.21 07:151.26540.000.000.002.00
  [tp]
79247622006.07.21 07:09buy0.30eurusdm1.26411.26461.26662006.07.21 07:151.26560.000.000.004.50
79263352006.07.21 07:15buy0.10eurusdm1.26641.25611.26712006.07.21 07:231.26630.000.000.00-0.10
79267812006.07.21 07:15buy0.20eurusdm1.26611.25611.26712006.07.21 07:231.26620.000.000.000.20
79273212006.07.21 07:16buy0.30eurusdm1.26581.26631.26832006.07.21 07:231.26630.000.000.001.50
  [sl]
79299942006.07.21 07:24buy0.10eurusdm1.26641.25641.26742006.07.21 07:461.26640.000.000.000.00
79304472006.07.21 07:26buy0.20eurusdm1.26601.26641.26842006.07.21 07:461.26650.000.000.001.00
79317312006.07.21 07:35buy0.30eurusdm1.26571.26651.26852006.07.21 07:461.26650.000.000.002.40
  [sl]
79347182006.07.21 07:46buy0.10eurusdm1.26651.25651.26752006.07.21 08:101.26660.000.000.000.10
79353962006.07.21 07:50buy0.20eurusdm1.26621.26651.26852006.07.21 08:101.26650.000.000.000.60
  [sl]
79381772006.07.21 08:10buy0.10eurusdm1.26691.25691.26792006.07.21 08:331.26770.000.000.000.80
79384832006.07.21 08:11buy0.20eurusdm1.26661.25661.26762006.07.21 08:331.26760.000.000.002.00
  [tp]
79422052006.07.21 08:33buy0.10eurusdm1.26801.25801.26902006.07.21 10:231.26770.000.000.00-0.30
79431192006.07.21 08:37buy0.20eurusdm1.26771.25771.26872006.07.21 10:221.26760.000.000.00-0.20
79437372006.07.21 08:43buy0.30eurusdm1.26741.25741.26842006.07.21 10:221.26750.000.000.000.30
79450162006.07.21 08:53buy0.50eurusdm1.26711.25711.26812006.07.21 10:221.26750.000.000.002.00
79452072006.07.21 08:53buy0.80eurusdm1.26681.25681.26782006.07.21 10:221.26760.000.000.006.40
79477952006.07.21 09:15buy1.20eurusdm1.26651.25651.26752006.07.21 10:221.26750.000.000.0012.00
  [tp]
79507142006.07.21 09:46buy1.80eurusdm1.26621.26661.26862006.07.21 10:221.26750.000.000.0023.40
79562262006.07.21 10:23buy0.10eurusdm1.26781.25781.26882006.07.21 10:291.26780.000.000.000.00
79576272006.07.21 10:26buy0.20eurusdm1.26751.26791.26992006.07.21 10:281.26790.000.000.000.80
  [sl]
79582582006.07.21 10:29buy0.10eurusdm1.26811.25811.26912006.07.21 12:061.26810.000.000.000.00
79583282006.07.21 10:29buy0.20eurusdm1.26781.25781.26882006.07.21 12:061.26820.000.000.000.80
79600232006.07.21 10:42buy0.30eurusdm1.26751.25751.26852006.07.21 12:061.26810.000.000.001.80
79646622006.07.21 11:40buy0.50eurusdm1.26721.25721.26822006.07.21 12:061.26820.000.000.005.00
  [tp]
79648172006.07.21 11:40buy0.80eurusdm1.26711.26751.26952006.07.21 12:061.26820.000.000.008.80
79650152006.07.21 11:41buy1.20eurusdm1.26681.26761.26962006.07.21 12:061.26810.000.000.0015.60
79669972006.07.21 12:07buy0.10eurusdm1.26821.25821.26922006.07.21 14:081.26820.000.000.000.00
79748942006.07.21 13:38buy0.20eurusdm1.26791.25791.26892006.07.21 14:081.26820.000.000.000.60
79751212006.07.21 13:38buy0.30eurusdm1.26761.26811.27012006.07.21 14:081.26830.000.000.002.10
79754682006.07.21 13:39buy0.50eurusdm1.26741.26821.27022006.07.21 14:081.26820.000.000.004.00
  [sl]
79758352006.07.21 13:40buy0.80eurusdm1.26711.26821.27022006.07.21 14:081.26820.000.000.008.80
  [sl]
79791742006.07.21 14:08buy0.10eurusdm1.26841.25841.26942006.07.21 15:021.26850.000.000.000.10
79798542006.07.21 14:12buy0.20eurusdm1.26811.25811.26912006.07.21 15:011.26840.000.000.000.60
79799832006.07.21 14:13buy0.30eurusdm1.26781.26831.27032006.07.21 15:011.26830.000.000.001.50
  [sl]
79841962006.07.21 15:02buy0.10eurusdm1.26861.25861.26962006.07.21 16:021.26840.000.000.00-0.20
79857022006.07.21 15:14buy0.20eurusdm1.26841.25831.26932006.07.21 16:021.26840.000.000.000.00
79859842006.07.21 15:16buy0.30eurusdm1.26811.25811.26912006.07.21 16:001.26820.000.000.000.30
79868562006.07.21 15:27buy0.50eurusdm1.26781.26821.27022006.07.21 16:001.26820.000.000.002.00
  [sl]
79900572006.07.21 16:03buy0.10eurusdm1.26851.25851.26952006.07.21 18:161.26850.000.000.000.00
79903442006.07.21 16:07buy0.20eurusdm1.26821.26861.27062006.07.21 18:151.26860.000.000.000.80
  [sl]
79970542006.07.21 18:16buy0.10eurusdm1.26861.25861.26962006.07.21 18:361.26840.000.000.00-0.20
79974282006.07.21 18:21buy0.20eurusdm1.26831.25831.26932006.07.21 18:361.26840.000.000.000.20
  0.00 0.00 -10.55 625.90
Closed P/L: 615.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 615.35 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 115.35 Equity: 1 115.35 Free Margin: 1 115.35