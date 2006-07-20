|Account: 25300
|Name: multi lot daily
|Currency: USD
|2006 July 21, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1160736
|2006.07.20 04:31
|balance
|Deposit
|3 000.00
|1160741
|2006.07.20 04:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8457
|1.8357
|1.8467
|2006.07.20 08:26
|1.8447
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1160868
|2006.07.20 04:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8454
|1.8354
|1.8464
|2006.07.20 08:26
|1.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1160903
|2006.07.20 04:50
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8451
|1.8351
|1.8461
|2006.07.20 08:25
|1.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1161366
|2006.07.20 06:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8448
|1.8348
|1.8458
|2006.07.20 08:25
|1.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1161652
|2006.07.20 06:49
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8444
|1.8344
|1.8454
|2006.07.20 08:25
|1.8449
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1162132
|2006.07.20 07:45
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8441
|1.8341
|1.8451
|2006.07.20 08:25
|1.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|1162236
|2006.07.20 07:53
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8438
|1.8338
|1.8448
|2006.07.20 08:25
|1.8448
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|1162685
|2006.07.20 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8449
|1.8349
|1.8459
|2006.07.20 08:33
|1.8450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1162695
|2006.07.20 08:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8446
|1.8346
|1.8456
|2006.07.20 08:33
|1.8451
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1162706
|2006.07.20 08:28
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8442
|1.8342
|1.8452
|2006.07.20 08:33
|1.8450
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1162711
|2006.07.20 08:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8439
|1.8339
|1.8449
|2006.07.20 08:33
|1.8449
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1162806
|2006.07.20 08:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8452
|1.8352
|1.8462
|2006.07.20 09:28
|1.8443
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1162812
|2006.07.20 08:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8449
|1.8349
|1.8459
|2006.07.20 09:28
|1.8441
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1162824
|2006.07.20 08:34
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8446
|1.8346
|1.8456
|2006.07.20 09:28
|1.8443
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1162832
|2006.07.20 08:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8443
|1.8343
|1.8453
|2006.07.20 09:28
|1.8444
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1162952
|2006.07.20 08:44
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8440
|1.8340
|1.8450
|2006.07.20 09:28
|1.8443
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1163155
|2006.07.20 09:07
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8437
|1.8337
|1.8447
|2006.07.20 09:27
|1.8445
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|1163194
|2006.07.20 09:09
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8434
|1.8334
|1.8444
|2006.07.20 09:27
|1.8444
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|1163413
|2006.07.20 09:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8445
|1.8345
|1.8455
|2006.07.20 09:55
|1.8453
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1163537
|2006.07.20 09:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8442
|1.8342
|1.8452
|2006.07.20 09:54
|1.8452
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1163589
|2006.07.20 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8455
|1.8355
|1.8465
|2006.07.20 10:23
|1.8455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1163725
|2006.07.20 10:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8452
|1.8352
|1.8462
|2006.07.20 10:23
|1.8456
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1163790
|2006.07.20 10:12
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8449
|1.8349
|1.8459
|2006.07.20 10:23
|1.8457
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1163809
|2006.07.20 10:15
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8446
|1.8346
|1.8456
|2006.07.20 10:23
|1.8456
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1163869
|2006.07.20 10:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8457
|1.8357
|1.8467
|2006.07.20 10:30
|1.8457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1163874
|2006.07.20 10:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8454
|1.8354
|1.8464
|2006.07.20 10:30
|1.8450
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1163880
|2006.07.20 10:24
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8451
|1.8351
|1.8461
|2006.07.20 10:30
|1.8446
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1163883
|2006.07.20 10:25
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8448
|1.8348
|1.8458
|2006.07.20 10:30
|1.8447
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1163911
|2006.07.20 10:29
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8445
|1.8345
|1.8455
|2006.07.20 10:30
|1.8455
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1163924
|2006.07.20 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8468
|1.8368
|1.8478
|2006.07.20 10:44
|1.8466
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1164016
|2006.07.20 10:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8465
|1.8365
|1.8475
|2006.07.20 10:44
|1.8467
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1164043
|2006.07.20 10:35
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8462
|1.8362
|1.8472
|2006.07.20 10:44
|1.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1164056
|2006.07.20 10:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8459
|1.8359
|1.8469
|2006.07.20 10:44
|1.8466
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1164088
|2006.07.20 10:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8457
|1.8357
|1.8467
|2006.07.20 10:44
|1.8467
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1164136
|2006.07.20 10:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8471
|1.8371
|1.8481
|2006.07.20 12:04
|1.8470
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1164193
|2006.07.20 10:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8468
|1.8368
|1.8478
|2006.07.20 12:04
|1.8469
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1164714
|2006.07.20 11:51
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8465
|1.8365
|1.8475
|2006.07.20 12:04
|1.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1164717
|2006.07.20 11:51
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8462
|1.8362
|1.8472
|2006.07.20 12:03
|1.8469
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1164722
|2006.07.20 11:51
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8459
|1.8359
|1.8469
|2006.07.20 12:03
|1.8468
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|1164728
|2006.07.20 11:51
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8457
|1.8357
|1.8467
|2006.07.20 12:03
|1.8467
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1164807
|2006.07.20 12:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8472
|1.8372
|1.8482
|2006.07.20 12:36
|1.8474
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1164818
|2006.07.20 12:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8469
|1.8369
|1.8479
|2006.07.20 12:36
|1.8475
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1164831
|2006.07.20 12:08
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8466
|1.8366
|1.8476
|2006.07.20 12:36
|1.8474
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1164864
|2006.07.20 12:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8463
|1.8363
|1.8473
|2006.07.20 12:36
|1.8473
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1165062
|2006.07.20 12:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8476
|1.8376
|1.8486
|2006.07.20 12:54
|1.8486
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1165240
|2006.07.20 12:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8491
|1.8391
|1.8501
|2006.07.20 13:36
|1.8501
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1165659
|2006.07.20 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8505
|1.8405
|1.8515
|2006.07.20 13:40
|1.8508
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1165672
|2006.07.20 13:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8502
|1.8402
|1.8512
|2006.07.20 13:40
|1.8510
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1165684
|2006.07.20 13:38
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8499
|1.8399
|1.8509
|2006.07.20 13:40
|1.8509
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1165744
|2006.07.20 13:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8510
|1.8410
|1.8520
|2006.07.20 13:52
|1.8519
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1165785
|2006.07.20 13:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8507
|1.8407
|1.8517
|2006.07.20 13:52
|1.8517
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1165958
|2006.07.20 13:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8519
|1.8419
|1.8529
|2006.07.20 14:16
|1.8513
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1165982
|2006.07.20 13:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8517
|1.8417
|1.8527
|2006.07.20 14:16
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1166120
|2006.07.20 14:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8510
|1.8410
|1.8520
|2006.07.20 14:16
|1.8511
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1166243
|2006.07.20 14:11
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8507
|1.8407
|1.8517
|2006.07.20 14:16
|1.8514
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1166252
|2006.07.20 14:12
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8504
|1.8404
|1.8514
|2006.07.20 14:16
|1.8514
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1166286
|2006.07.20 14:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8514
|1.8414
|1.8524
|2006.07.20 14:50
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1166316
|2006.07.20 14:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8511
|1.8411
|1.8521
|2006.07.20 14:50
|1.8504
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1166391
|2006.07.20 14:26
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8508
|1.8408
|1.8518
|2006.07.20 14:50
|1.8503
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1166413
|2006.07.20 14:27
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8505
|1.8405
|1.8515
|2006.07.20 14:50
|1.8504
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1166439
|2006.07.20 14:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8502
|1.8402
|1.8512
|2006.07.20 14:50
|1.8503
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1166537
|2006.07.20 14:36
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8499
|1.8399
|1.8509
|2006.07.20 14:50
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1166619
|2006.07.20 14:45
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8497
|1.8397
|1.8507
|2006.07.20 14:50
|1.8503
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|1166631
|2006.07.20 14:45
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8494
|1.8394
|1.8504
|2006.07.20 14:50
|1.8504
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|1166758
|2006.07.20 14:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8506
|1.8406
|1.8516
|2006.07.20 15:42
|1.8498
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1166835
|2006.07.20 14:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8503
|1.8403
|1.8513
|2006.07.20 15:42
|1.8497
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1166851
|2006.07.20 14:58
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8500
|1.8400
|1.8510
|2006.07.20 15:42
|1.8496
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1166889
|2006.07.20 15:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8497
|1.8397
|1.8507
|2006.07.20 15:42
|1.8495
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1167084
|2006.07.20 15:26
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8494
|1.8394
|1.8504
|2006.07.20 15:42
|1.8496
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1167106
|2006.07.20 15:29
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8491
|1.8391
|1.8501
|2006.07.20 15:42
|1.8495
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1167117
|2006.07.20 15:29
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8488
|1.8388
|1.8498
|2006.07.20 15:42
|1.8496
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|1167221
|2006.07.20 15:37
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8485
|1.8385
|1.8495
|2006.07.20 15:42
|1.8495
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|1167301
|2006.07.20 15:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8500
|1.8400
|1.8510
|2006.07.20 16:05
|1.8499
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1167381
|2006.07.20 15:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8497
|1.8397
|1.8507
|2006.07.20 16:05
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1167390
|2006.07.20 15:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8494
|1.8394
|1.8504
|2006.07.20 16:05
|1.8501
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1167404
|2006.07.20 15:55
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8491
|1.8391
|1.8501
|2006.07.20 16:05
|1.8501
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1167488
|2006.07.20 16:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8504
|1.8404
|1.8514
|2006.07.20 16:23
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1167638
|2006.07.20 16:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8501
|1.8401
|1.8511
|2006.07.20 16:23
|1.8511
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1167742
|2006.07.20 16:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8515
|1.8415
|1.8525
|2006.07.20 16:42
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1167750
|2006.07.20 16:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8512
|1.8412
|1.8522
|2006.07.20 16:42
|1.8504
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1167762
|2006.07.20 16:25
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8509
|1.8409
|1.8519
|2006.07.20 16:42
|1.8503
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1167766
|2006.07.20 16:25
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8506
|1.8406
|1.8516
|2006.07.20 16:42
|1.8504
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1167854
|2006.07.20 16:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8503
|1.8403
|1.8513
|2006.07.20 16:42
|1.8505
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1167859
|2006.07.20 16:37
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8500
|1.8400
|1.8510
|2006.07.20 16:42
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|1167868
|2006.07.20 16:37
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8495
|1.8395
|1.8505
|2006.07.20 16:42
|1.8505
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|1167972
|2006.07.20 16:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8505
|1.8405
|1.8515
|2006.07.20 16:59
|1.8507
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1167986
|2006.07.20 16:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8502
|1.8402
|1.8512
|2006.07.20 16:59
|1.8509
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1167992
|2006.07.20 16:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8499
|1.8399
|1.8509
|2006.07.20 16:59
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1168004
|2006.07.20 16:46
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8497
|1.8397
|1.8507
|2006.07.20 16:59
|1.8507
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1168156
|2006.07.20 16:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8509
|1.8409
|1.8519
|2006.07.20 17:52
|1.8493
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1168233
|2006.07.20 17:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8506
|1.8406
|1.8516
|2006.07.20 17:52
|1.8493
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1168247
|2006.07.20 17:10
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8503
|1.8403
|1.8513
|2006.07.20 17:52
|1.8495
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1168373
|2006.07.20 17:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8500
|1.8400
|1.8510
|2006.07.20 17:51
|1.8496
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1168444
|2006.07.20 17:28
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8497
|1.8397
|1.8507
|2006.07.20 17:51
|1.8497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1168474
|2006.07.20 17:28
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8494
|1.8394
|1.8504
|2006.07.20 17:51
|1.8494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1168529
|2006.07.20 17:29
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8491
|1.8391
|1.8501
|2006.07.20 17:51
|1.8495
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|1168762
|2006.07.20 17:45
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8488
|1.8388
|1.8498
|2006.07.20 17:51
|1.8498
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|1168841
|2006.07.20 17:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8495
|1.8395
|1.8505
|2006.07.20 18:00
|1.8505
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1168849
|2006.07.20 17:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8492
|1.8392
|1.8502
|2006.07.20 18:00
|1.8502
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1168901
|2006.07.20 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8508
|1.8408
|1.8518
|2006.07.20 18:01
|1.8503
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1168923
|2006.07.20 18:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8505
|1.8405
|1.8515
|2006.07.20 18:01
|1.8504
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1168929
|2006.07.20 18:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8502
|1.8402
|1.8512
|2006.07.20 18:01
|1.8506
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1168937
|2006.07.20 18:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8498
|1.8398
|1.8508
|2006.07.20 18:01
|1.8508
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1168944
|2006.07.20 18:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8506
|1.8406
|1.8516
|2006.07.20 19:05
|1.8489
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|1168945
|2006.07.20 18:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8503
|1.8403
|1.8513
|2006.07.20 19:05
|1.8490
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1168947
|2006.07.20 18:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8500
|1.8400
|1.8510
|2006.07.20 19:04
|1.8493
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|1168962
|2006.07.20 18:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8497
|1.8397
|1.8507
|2006.07.20 19:04
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|1168976
|2006.07.20 18:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8494
|1.8394
|1.8504
|2006.07.20 19:04
|1.8491
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1169057
|2006.07.20 18:18
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8491
|1.8391
|1.8501
|2006.07.20 19:04
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1169119
|2006.07.20 18:19
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8488
|1.8388
|1.8498
|2006.07.20 19:04
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|1169163
|2006.07.20 18:20
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8485
|1.8385
|1.8495
|2006.07.20 19:03
|1.8491
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|1169185
|2006.07.20 18:20
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8482
|1.8382
|1.8492
|2006.07.20 19:03
|1.8492
|0.00
|0.00
|0.00
|410.00
|1169727
|2006.07.20 19:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8493
|1.8393
|1.8503
|2006.07.20 20:00
|1.8503
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1169733
|2006.07.20 19:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8490
|1.8390
|1.8500
|2006.07.20 20:00
|1.8500
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1169940
|2006.07.20 19:43
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8487
|1.8387
|1.8497
|2006.07.20 20:00
|1.8497
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1170090
|2006.07.20 20:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8508
|1.8408
|1.8518
|2006.07.20 20:15
|1.8507
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1170102
|2006.07.20 20:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8505
|1.8405
|1.8515
|2006.07.20 20:15
|1.8509
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1170108
|2006.07.20 20:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8499
|1.8399
|1.8509
|2006.07.20 20:15
|1.8509
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1170306
|2006.07.20 20:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8509
|1.8409
|1.8519
|2006.07.21 04:40
|1.8498
|0.00
|0.00
|0.23
|-11.00
|1170366
|2006.07.20 20:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8506
|1.8406
|1.8516
|2006.07.21 04:40
|1.8497
|0.00
|0.00
|0.45
|-18.00
|1170394
|2006.07.20 20:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8503
|1.8403
|1.8513
|2006.07.21 04:40
|1.8498
|0.00
|0.00
|0.68
|-15.00
|1170567
|2006.07.20 20:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8500
|1.8400
|1.8510
|2006.07.21 04:40
|1.8497
|0.00
|0.00
|1.13
|-15.00
|1170611
|2006.07.20 20:39
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8497
|1.8397
|1.8507
|2006.07.21 04:40
|1.8498
|0.00
|0.00
|1.80
|8.00
|1170750
|2006.07.20 21:02
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8495
|1.8394
|1.8504
|2006.07.21 04:40
|1.8497
|0.00
|0.00
|2.70
|24.00
|1170774
|2006.07.20 21:08
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8492
|1.8392
|1.8502
|2006.07.21 04:40
|1.8498
|0.00
|0.00
|4.05
|108.00
|1170792
|2006.07.20 21:13
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8489
|1.8389
|1.8499
|2006.07.21 04:40
|1.8497
|0.00
|0.00
|6.08
|216.00
|1170908
|2006.07.20 21:36
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8486
|1.8386
|1.8496
|2006.07.21 04:39
|1.8496
|0.00
|0.00
|9.23
|410.00
|1173442
|2006.07.21 04:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8500
|1.8400
|1.8510
|2006.07.21 08:32
|1.8489
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|1173443
|2006.07.21 04:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8497
|1.8397
|1.8507
|2006.07.21 08:32
|1.8488
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1173464
|2006.07.21 04:44
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8494
|1.8394
|1.8504
|2006.07.21 08:32
|1.8486
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1173486
|2006.07.21 04:47
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8491
|1.8391
|1.8501
|2006.07.21 08:32
|1.8487
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1173898
|2006.07.21 05:48
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8488
|1.8388
|1.8498
|2006.07.21 08:31
|1.8486
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1174721
|2006.07.21 07:53
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8484
|1.8384
|1.8494
|2006.07.21 08:31
|1.8487
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1174749
|2006.07.21 07:54
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8481
|1.8381
|1.8491
|2006.07.21 08:31
|1.8486
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|1174864
|2006.07.21 08:02
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8478
|1.8378
|1.8488
|2006.07.21 08:30
|1.8486
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|1175097
|2006.07.21 08:18
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8476
|1.8376
|1.8486
|2006.07.21 08:30
|1.8486
|0.00
|0.00
|0.00
|410.00
|1175232
|2006.07.21 08:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8493
|1.8393
|1.8503
|2006.07.21 08:37
|1.8503
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1175313
|2006.07.21 08:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8506
|1.8406
|1.8516
|2006.07.21 08:44
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1175335
|2006.07.21 08:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8503
|1.8403
|1.8513
|2006.07.21 08:44
|1.8513
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1175402
|2006.07.21 08:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8514
|1.8414
|1.8524
|2006.07.21 09:06
|1.8514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1175423
|2006.07.21 08:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8511
|1.8411
|1.8521
|2006.07.21 09:06
|1.8513
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1175457
|2006.07.21 08:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8508
|1.8408
|1.8518
|2006.07.21 09:06
|1.8515
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1175467
|2006.07.21 08:50
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8505
|1.8405
|1.8515
|2006.07.21 09:06
|1.8515
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1175627
|2006.07.21 09:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8516
|1.8416
|1.8526
|2006.07.21 09:14
|1.8526
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1175720
|2006.07.21 09:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8529
|1.8429
|1.8539
|2006.07.21 09:15
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1175820
|2006.07.21 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8545
|1.8445
|1.8555
|2006.07.21 09:17
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1175862
|2006.07.21 09:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8542
|1.8442
|1.8552
|2006.07.21 09:17
|1.8546
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1175880
|2006.07.21 09:16
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8535
|1.8435
|1.8545
|2006.07.21 09:17
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1175908
|2006.07.21 09:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8547
|1.8447
|1.8557
|2006.07.21 09:37
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1176074
|2006.07.21 09:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8544
|1.8444
|1.8554
|2006.07.21 09:37
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1176113
|2006.07.21 09:26
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8541
|1.8441
|1.8551
|2006.07.21 09:37
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1176140
|2006.07.21 09:28
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8538
|1.8438
|1.8548
|2006.07.21 09:37
|1.8544
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1176192
|2006.07.21 09:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8535
|1.8435
|1.8545
|2006.07.21 09:37
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1176247
|2006.07.21 09:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8547
|1.8447
|1.8557
|2006.07.21 10:30
|1.8552
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1176412
|2006.07.21 09:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8543
|1.8443
|1.8553
|2006.07.21 10:30
|1.8550
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1176481
|2006.07.21 09:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8540
|1.8440
|1.8550
|2006.07.21 10:30
|1.8543
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1176574
|2006.07.21 10:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8538
|1.8438
|1.8548
|2006.07.21 10:30
|1.8548
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1177226
|2006.07.21 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8555
|1.8455
|1.8565
|2006.07.21 10:33
|1.8550
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1177232
|2006.07.21 10:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8548
|1.8448
|1.8558
|2006.07.21 10:33
|1.8547
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1177267
|2006.07.21 10:31
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8545
|1.8445
|1.8555
|2006.07.21 10:33
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1177272
|2006.07.21 10:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8542
|1.8442
|1.8552
|2006.07.21 10:33
|1.8548
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1177277
|2006.07.21 10:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8539
|1.8439
|1.8549
|2006.07.21 10:33
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1177279
|2006.07.21 10:31
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8537
|1.8437
|1.8547
|2006.07.21 10:33
|1.8547
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1177317
|2006.07.21 10:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8548
|1.8448
|1.8558
|2006.07.21 10:50
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1177432
|2006.07.21 10:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8545
|1.8445
|1.8555
|2006.07.21 10:50
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1177436
|2006.07.21 10:43
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8542
|1.8442
|1.8552
|2006.07.21 10:50
|1.8548
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1177447
|2006.07.21 10:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8539
|1.8439
|1.8549
|2006.07.21 10:50
|1.8546
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1177449
|2006.07.21 10:43
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8537
|1.8437
|1.8547
|2006.07.21 10:50
|1.8547
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1177526
|2006.07.21 10:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8551
|1.8451
|1.8561
|2006.07.21 11:44
|1.8547
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1177542
|2006.07.21 10:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8548
|1.8448
|1.8558
|2006.07.21 11:44
|1.8548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1177571
|2006.07.21 10:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8545
|1.8445
|1.8555
|2006.07.21 11:44
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1177577
|2006.07.21 10:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8542
|1.8442
|1.8552
|2006.07.21 11:44
|1.8548
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1177918
|2006.07.21 11:16
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8539
|1.8439
|1.8549
|2006.07.21 11:44
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1178281
|2006.07.21 11:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8549
|1.8449
|1.8559
|2006.07.21 11:56
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1178313
|2006.07.21 11:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8546
|1.8446
|1.8556
|2006.07.21 11:56
|1.8548
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1178329
|2006.07.21 11:46
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8543
|1.8443
|1.8553
|2006.07.21 11:56
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|1178347
|2006.07.21 11:46
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8540
|1.8440
|1.8550
|2006.07.21 11:56
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|1178415
|2006.07.21 11:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8538
|1.8438
|1.8548
|2006.07.21 11:55
|1.8548
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1178539
|2006.07.21 11:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8553
|1.8453
|1.8563
|2006.07.21 12:22
|1.8557
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1178612
|2006.07.21 11:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8550
|1.8450
|1.8560
|2006.07.21 12:22
|1.8556
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1178634
|2006.07.21 11:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8547
|1.8447
|1.8557
|2006.07.21 12:22
|1.8555
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1178703
|2006.07.21 12:04
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8544
|1.8444
|1.8554
|2006.07.21 12:22
|1.8554
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1178953
|2006.07.21 12:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8561
|1.8461
|1.8571
|2006.07.21 12:22
|1.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1178980
|2006.07.21 12:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8575
|1.8475
|1.8585
|2006.07.21 12:23
|1.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1178993
|2006.07.21 12:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8570
|1.8470
|1.8580
|2006.07.21 12:23
|1.8580
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1179092
|2006.07.21 12:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8579
|1.8479
|1.8589
|2006.07.21 13:00
|1.8573
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1179129
|2006.07.21 12:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8576
|1.8476
|1.8586
|2006.07.21 13:00
|1.8574
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1179232
|2006.07.21 12:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8573
|1.8473
|1.8583
|2006.07.21 13:00
|1.8580
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1179258
|2006.07.21 12:35
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8569
|1.8469
|1.8579
|2006.07.21 13:00
|1.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1179472
|2006.07.21 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8575
|1.8475
|1.8585
|2006.07.21 13:21
|1.8582
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1179487
|2006.07.21 13:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8572
|1.8472
|1.8582
|2006.07.21 13:21
|1.8582
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1179623
|2006.07.21 13:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8586
|1.8486
|1.8596
|2006.07.21 14:10
|1.8568
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1179669
|2006.07.21 13:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8583
|1.8483
|1.8593
|2006.07.21 14:10
|1.8568
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|1179700
|2006.07.21 13:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8580
|1.8480
|1.8590
|2006.07.21 14:10
|1.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|1179717
|2006.07.21 13:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8578
|1.8478
|1.8588
|2006.07.21 14:10
|1.8569
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|1179720
|2006.07.21 13:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8575
|1.8475
|1.8585
|2006.07.21 14:10
|1.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1179734
|2006.07.21 13:39
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8572
|1.8472
|1.8582
|2006.07.21 14:10
|1.8569
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|1179743
|2006.07.21 13:40
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8569
|1.8469
|1.8579
|2006.07.21 14:10
|1.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1179746
|2006.07.21 13:40
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8566
|1.8466
|1.8576
|2006.07.21 14:10
|1.8570
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|1179761
|2006.07.21 13:40
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8563
|1.8463
|1.8573
|2006.07.21 14:10
|1.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|328.00
|1179807
|2006.07.21 13:41
|buy
|6.10
|gbpusd
|1.8560
|1.8460
|1.8570
|2006.07.21 14:10
|1.8570
|0.00
|0.00
|0.00
|610.00
|1180129
|2006.07.21 14:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8572
|1.8472
|1.8582
|2006.07.21 14:20
|1.8580
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1180134
|2006.07.21 14:11
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8569
|1.8469
|1.8579
|2006.07.21 14:20
|1.8579
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1180249
|2006.07.21 14:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8581
|1.8481
|1.8591
|2006.07.21 15:06
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1180314
|2006.07.21 14:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8578
|1.8478
|1.8588
|2006.07.21 15:06
|1.8588
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1180721
|2006.07.21 15:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8589
|1.8489
|1.8599
|2006.07.21 15:42
|1.8570
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|1180781
|2006.07.21 15:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8586
|1.8486
|1.8596
|2006.07.21 15:42
|1.8571
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|1180863
|2006.07.21 15:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8583
|1.8483
|1.8593
|2006.07.21 15:42
|1.8572
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|1180898
|2006.07.21 15:37
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8580
|1.8480
|1.8590
|2006.07.21 15:42
|1.8573
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|1180901
|2006.07.21 15:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8578
|1.8478
|1.8588
|2006.07.21 15:41
|1.8574
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1180916
|2006.07.21 15:38
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8575
|1.8475
|1.8585
|2006.07.21 15:41
|1.8573
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1180928
|2006.07.21 15:38
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8572
|1.8472
|1.8582
|2006.07.21 15:41
|1.8574
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|1180949
|2006.07.21 15:39
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8569
|1.8469
|1.8579
|2006.07.21 15:41
|1.8574
|0.00
|0.00
|0.00
|135.00
|1180973
|2006.07.21 15:40
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8565
|1.8465
|1.8575
|2006.07.21 15:41
|1.8575
|0.00
|0.00
|0.00
|410.00
|1181026
|2006.07.21 15:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8572
|1.8472
|1.8582
|2006.07.21 15:55
|1.8582
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1181214
|2006.07.21 15:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8584
|1.8484
|1.8594
|2006.07.21 16:10
|1.8590
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1181225
|2006.07.21 15:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8581
|1.8481
|1.8591
|2006.07.21 16:10
|1.8591
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1181446
|2006.07.21 16:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8594
|1.8494
|1.8604
|2006.07.21 16:38
|1.8592
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1181470
|2006.07.21 16:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8591
|1.8491
|1.8601
|2006.07.21 16:37
|1.8590
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1181474
|2006.07.21 16:12
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8588
|1.8488
|1.8598
|2006.07.21 16:37
|1.8591
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1181477
|2006.07.21 16:12
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8585
|1.8485
|1.8595
|2006.07.21 16:37
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1181508
|2006.07.21 16:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8582
|1.8482
|1.8592
|2006.07.21 16:37
|1.8592
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1181608
|2006.07.21 16:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8594
|1.8494
|1.8604
|2006.07.21 16:53
|1.8595
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1181611
|2006.07.21 16:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8591
|1.8491
|1.8601
|2006.07.21 16:53
|1.8596
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1181613
|2006.07.21 16:39
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8588
|1.8488
|1.8598
|2006.07.21 16:53
|1.8595
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|1181623
|2006.07.21 16:42
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8585
|1.8485
|1.8595
|2006.07.21 16:53
|1.8595
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1181662
|2006.07.21 16:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8599
|1.8499
|1.8609
|2006.07.21 17:50
|1.8586
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1181669
|2006.07.21 16:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8597
|1.8497
|1.8607
|2006.07.21 17:50
|1.8585
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1181710
|2006.07.21 16:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8594
|1.8494
|1.8604
|2006.07.21 17:50
|1.8584
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|1181720
|2006.07.21 17:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8591
|1.8491
|1.8601
|2006.07.21 17:50
|1.8583
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1181798
|2006.07.21 17:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8587
|1.8487
|1.8597
|2006.07.21 17:50
|1.8582
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1181838
|2006.07.21 17:22
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8584
|1.8484
|1.8594
|2006.07.21 17:50
|1.8583
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1182060
|2006.07.21 17:43
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8581
|1.8481
|1.8591
|2006.07.21 17:50
|1.8585
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|1182071
|2006.07.21 17:43
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8578
|1.8478
|1.8588
|2006.07.21 17:49
|1.8585
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|1182082
|2006.07.21 17:44
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.8575
|1.8475
|1.8585
|2006.07.21 17:49
|1.8585
|0.00
|0.00
|0.00
|410.00
|1182124
|2006.07.21 17:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8588
|1.8488
|1.8598
|2006.07.21 19:08
|1.8581
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1182126
|2006.07.21 17:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8585
|1.8485
|1.8595
|2006.07.21 19:07
|1.8582
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1182189
|2006.07.21 18:03
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8582
|1.8482
|1.8592
|2006.07.21 19:07
|1.8581
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1182389
|2006.07.21 18:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8579
|1.8479
|1.8589
|2006.07.21 19:07
|1.8582
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1182403
|2006.07.21 18:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8577
|1.8477
|1.8587
|2006.07.21 19:07
|1.8583
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1182406
|2006.07.21 18:31
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8574
|1.8474
|1.8584
|2006.07.21 19:07
|1.8584
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1182585
|2006.07.21 19:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8585
|1.8485
|1.8595
|2006.07.21 20:04
|1.8591
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1182594
|2006.07.21 19:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8582
|1.8482
|1.8592
|2006.07.21 20:04
|1.8592
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1182815
|2006.07.21 20:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8592
|1.8492
|1.8602
|2006.07.21 21:05
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1182832
|2006.07.21 20:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8589
|1.8489
|1.8599
|2006.07.21 21:05
|1.8590
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1182833
|2006.07.21 20:13
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8586
|1.8486
|1.8596
|2006.07.21 21:05
|1.8589
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1182842
|2006.07.21 20:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8583
|1.8483
|1.8593
|2006.07.21 21:05
|1.8590
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|1182992
|2006.07.21 20:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8580
|1.8480
|1.8590
|2006.07.21 21:05
|1.8590
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|0.00
|0.00
|26.35
|8 638.00
|Closed P/L:
|8 664.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1183104
|2006.07.21 21:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8592
|1.8492
|1.8602
|1.8585
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1183109
|2006.07.21 21:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8589
|1.8489
|1.8599
|1.8585
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1183305
|2006.07.21 22:06
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8586
|1.8486
|1.8596
|1.8585
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1183422
|2006.07.21 22:41
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8583
|1.8483
|1.8593
|1.8585
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|Floating P/L:
|-8.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|8 664.35
|Floating P/L:
|-8.00
|Margin:
|408.89
|Balance:
|11 664.35
|Equity:
|11 656.35
|Free Margin:
|11 247.46
|Details:
|Gross Profit:
|9 840.86
|Gross Loss:
|1 176.51
|Total Net Profit:
|8 664.35
|Profit Factor:
|8.36
|Expected Payoff:
|34.94
|Absolute Drawdown:
|31.00
|Maximal Drawdown (%):
|188.00 (2.0%)
|Total Trades:
|248
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|248 (68.95%)
|Profit Trades (% of total):
|171 (68.95%)
|Loss trades (% of total):
|77 (31.05%)
|Largest
|profit trade:
|610.00
|loss trade:
|-45.00
|Average
|profit trade:
|57.55
|loss trade:
|-15.28
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (921.00)
|consecutive losses ($):
|6 (-188.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 138.00 (8)
|consecutive loss (count):
|-188.00 (6)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|3