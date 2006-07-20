MoneyTec LLC

Account: 25300 Name: multi lot daily Currency: USD 2006 July 21, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
11607362006.07.20 04:31balanceDeposit3 000.00
11607412006.07.20 04:32buy0.10gbpusd1.84571.83571.84672006.07.20 08:261.84470.000.000.00-10.00
11608682006.07.20 04:48buy0.20gbpusd1.84541.83541.84642006.07.20 08:261.84480.000.000.00-12.00
11609032006.07.20 04:50buy0.30gbpusd1.84511.83511.84612006.07.20 08:251.84480.000.000.00-9.00
11613662006.07.20 06:24buy0.50gbpusd1.84481.83481.84582006.07.20 08:251.84480.000.000.000.00
11616522006.07.20 06:49buy0.80gbpusd1.84441.83441.84542006.07.20 08:251.84490.000.000.0040.00
11621322006.07.20 07:45buy1.20gbpusd1.84411.83411.84512006.07.20 08:251.84480.000.000.0084.00
11622362006.07.20 07:53buy1.80gbpusd1.84381.83381.84482006.07.20 08:251.84480.000.000.00180.00
11626852006.07.20 08:26buy0.10gbpusd1.84491.83491.84592006.07.20 08:331.84500.000.000.001.00
11626952006.07.20 08:27buy0.20gbpusd1.84461.83461.84562006.07.20 08:331.84510.000.000.0010.00
11627062006.07.20 08:28buy0.30gbpusd1.84421.83421.84522006.07.20 08:331.84500.000.000.0024.00
11627112006.07.20 08:29buy0.50gbpusd1.84391.83391.84492006.07.20 08:331.84490.000.000.0050.00
11628062006.07.20 08:33buy0.10gbpusd1.84521.83521.84622006.07.20 09:281.84430.000.000.00-9.00
11628122006.07.20 08:33buy0.20gbpusd1.84491.83491.84592006.07.20 09:281.84410.000.000.00-16.00
11628242006.07.20 08:34buy0.30gbpusd1.84461.83461.84562006.07.20 09:281.84430.000.000.00-9.00
11628322006.07.20 08:35buy0.50gbpusd1.84431.83431.84532006.07.20 09:281.84440.000.000.005.00
11629522006.07.20 08:44buy0.80gbpusd1.84401.83401.84502006.07.20 09:281.84430.000.000.0024.00
11631552006.07.20 09:07buy1.20gbpusd1.84371.83371.84472006.07.20 09:271.84450.000.000.0096.00
11631942006.07.20 09:09buy1.80gbpusd1.84341.83341.84442006.07.20 09:271.84440.000.000.00180.00
11634132006.07.20 09:28buy0.10gbpusd1.84451.83451.84552006.07.20 09:551.84530.000.000.008.00
11635372006.07.20 09:46buy0.20gbpusd1.84421.83421.84522006.07.20 09:541.84520.000.000.0020.00
11635892006.07.20 09:55buy0.10gbpusd1.84551.83551.84652006.07.20 10:231.84550.000.000.000.00
11637252006.07.20 10:01buy0.20gbpusd1.84521.83521.84622006.07.20 10:231.84560.000.000.008.00
11637902006.07.20 10:12buy0.30gbpusd1.84491.83491.84592006.07.20 10:231.84570.000.000.0024.00
11638092006.07.20 10:15buy0.50gbpusd1.84461.83461.84562006.07.20 10:231.84560.000.000.0050.00
11638692006.07.20 10:23buy0.10gbpusd1.84571.83571.84672006.07.20 10:301.84570.000.000.000.00
11638742006.07.20 10:24buy0.20gbpusd1.84541.83541.84642006.07.20 10:301.84500.000.000.00-8.00
11638802006.07.20 10:24buy0.30gbpusd1.84511.83511.84612006.07.20 10:301.84460.000.000.00-15.00
11638832006.07.20 10:25buy0.50gbpusd1.84481.83481.84582006.07.20 10:301.84470.000.000.00-5.00
11639112006.07.20 10:29buy0.80gbpusd1.84451.83451.84552006.07.20 10:301.84550.000.000.0080.00
11639242006.07.20 10:30buy0.10gbpusd1.84681.83681.84782006.07.20 10:441.84660.000.000.00-2.00
11640162006.07.20 10:33buy0.20gbpusd1.84651.83651.84752006.07.20 10:441.84670.000.000.004.00
11640432006.07.20 10:35buy0.30gbpusd1.84621.83621.84722006.07.20 10:441.84680.000.000.0018.00
11640562006.07.20 10:36buy0.50gbpusd1.84591.83591.84692006.07.20 10:441.84660.000.000.0035.00
11640882006.07.20 10:40buy0.80gbpusd1.84571.83571.84672006.07.20 10:441.84670.000.000.0080.00
11641362006.07.20 10:44buy0.10gbpusd1.84711.83711.84812006.07.20 12:041.84700.000.000.00-1.00
11641932006.07.20 10:52buy0.20gbpusd1.84681.83681.84782006.07.20 12:041.84690.000.000.002.00
11647142006.07.20 11:51buy0.30gbpusd1.84651.83651.84752006.07.20 12:041.84680.000.000.009.00
11647172006.07.20 11:51buy0.50gbpusd1.84621.83621.84722006.07.20 12:031.84690.000.000.0035.00
11647222006.07.20 11:51buy0.80gbpusd1.84591.83591.84692006.07.20 12:031.84680.000.000.0072.00
11647282006.07.20 11:51buy1.20gbpusd1.84571.83571.84672006.07.20 12:031.84670.000.000.00120.00
11648072006.07.20 12:04buy0.10gbpusd1.84721.83721.84822006.07.20 12:361.84740.000.000.002.00
11648182006.07.20 12:06buy0.20gbpusd1.84691.83691.84792006.07.20 12:361.84750.000.000.0012.00
11648312006.07.20 12:08buy0.30gbpusd1.84661.83661.84762006.07.20 12:361.84740.000.000.0024.00
11648642006.07.20 12:14buy0.50gbpusd1.84631.83631.84732006.07.20 12:361.84730.000.000.0050.00
11650622006.07.20 12:36buy0.10gbpusd1.84761.83761.84862006.07.20 12:541.84860.000.000.0010.00
11652402006.07.20 12:55buy0.10gbpusd1.84911.83911.85012006.07.20 13:361.85010.000.000.0010.00
11656592006.07.20 13:36buy0.10gbpusd1.85051.84051.85152006.07.20 13:401.85080.000.000.003.00
11656722006.07.20 13:37buy0.20gbpusd1.85021.84021.85122006.07.20 13:401.85100.000.000.0016.00
11656842006.07.20 13:38buy0.30gbpusd1.84991.83991.85092006.07.20 13:401.85090.000.000.0030.00
11657442006.07.20 13:41buy0.10gbpusd1.85101.84101.85202006.07.20 13:521.85190.000.000.009.00
11657852006.07.20 13:43buy0.20gbpusd1.85071.84071.85172006.07.20 13:521.85170.000.000.0020.00
11659582006.07.20 13:52buy0.10gbpusd1.85191.84191.85292006.07.20 14:161.85130.000.000.00-6.00
11659822006.07.20 13:56buy0.20gbpusd1.85171.84171.85272006.07.20 14:161.85120.000.000.00-10.00
11661202006.07.20 14:01buy0.30gbpusd1.85101.84101.85202006.07.20 14:161.85110.000.000.003.00
11662432006.07.20 14:11buy0.50gbpusd1.85071.84071.85172006.07.20 14:161.85140.000.000.0035.00
11662522006.07.20 14:12buy0.80gbpusd1.85041.84041.85142006.07.20 14:161.85140.000.000.0080.00
11662862006.07.20 14:17buy0.10gbpusd1.85141.84141.85242006.07.20 14:501.85020.000.000.00-12.00
11663162006.07.20 14:19buy0.20gbpusd1.85111.84111.85212006.07.20 14:501.85040.000.000.00-14.00
11663912006.07.20 14:26buy0.30gbpusd1.85081.84081.85182006.07.20 14:501.85030.000.000.00-15.00
11664132006.07.20 14:27buy0.50gbpusd1.85051.84051.85152006.07.20 14:501.85040.000.000.00-5.00
11664392006.07.20 14:30buy0.80gbpusd1.85021.84021.85122006.07.20 14:501.85030.000.000.008.00
11665372006.07.20 14:36buy1.20gbpusd1.84991.83991.85092006.07.20 14:501.85020.000.000.0036.00
11666192006.07.20 14:45buy1.80gbpusd1.84971.83971.85072006.07.20 14:501.85030.000.000.00108.00
11666312006.07.20 14:45buy2.70gbpusd1.84941.83941.85042006.07.20 14:501.85040.000.000.00270.00
11667582006.07.20 14:50buy0.10gbpusd1.85061.84061.85162006.07.20 15:421.84980.000.000.00-8.00
11668352006.07.20 14:56buy0.20gbpusd1.85031.84031.85132006.07.20 15:421.84970.000.000.00-12.00
11668512006.07.20 14:58buy0.30gbpusd1.85001.84001.85102006.07.20 15:421.84960.000.000.00-12.00
11668892006.07.20 15:00buy0.50gbpusd1.84971.83971.85072006.07.20 15:421.84950.000.000.00-10.00
11670842006.07.20 15:26buy0.80gbpusd1.84941.83941.85042006.07.20 15:421.84960.000.000.0016.00
11671062006.07.20 15:29buy1.20gbpusd1.84911.83911.85012006.07.20 15:421.84950.000.000.0048.00
11671172006.07.20 15:29buy1.80gbpusd1.84881.83881.84982006.07.20 15:421.84960.000.000.00144.00
11672212006.07.20 15:37buy2.70gbpusd1.84851.83851.84952006.07.20 15:421.84950.000.000.00270.00
11673012006.07.20 15:42buy0.10gbpusd1.85001.84001.85102006.07.20 16:051.84990.000.000.00-1.00
11673812006.07.20 15:51buy0.20gbpusd1.84971.83971.85072006.07.20 16:051.85020.000.000.0010.00
11673902006.07.20 15:53buy0.30gbpusd1.84941.83941.85042006.07.20 16:051.85010.000.000.0021.00
11674042006.07.20 15:55buy0.50gbpusd1.84911.83911.85012006.07.20 16:051.85010.000.000.0050.00
11674882006.07.20 16:05buy0.10gbpusd1.85041.84041.85142006.07.20 16:231.85120.000.000.008.00
11676382006.07.20 16:16buy0.20gbpusd1.85011.84011.85112006.07.20 16:231.85110.000.000.0020.00
11677422006.07.20 16:23buy0.10gbpusd1.85151.84151.85252006.07.20 16:421.85020.000.000.00-13.00
11677502006.07.20 16:24buy0.20gbpusd1.85121.84121.85222006.07.20 16:421.85040.000.000.00-16.00
11677622006.07.20 16:25buy0.30gbpusd1.85091.84091.85192006.07.20 16:421.85030.000.000.00-18.00
11677662006.07.20 16:25buy0.50gbpusd1.85061.84061.85162006.07.20 16:421.85040.000.000.00-10.00
11678542006.07.20 16:37buy0.80gbpusd1.85031.84031.85132006.07.20 16:421.85050.000.000.0016.00
11678592006.07.20 16:37buy1.20gbpusd1.85001.84001.85102006.07.20 16:421.85060.000.000.0072.00
11678682006.07.20 16:37buy1.80gbpusd1.84951.83951.85052006.07.20 16:421.85050.000.000.00180.00
11679722006.07.20 16:42buy0.10gbpusd1.85051.84051.85152006.07.20 16:591.85070.000.000.002.00
11679862006.07.20 16:45buy0.20gbpusd1.85021.84021.85122006.07.20 16:591.85090.000.000.0014.00
11679922006.07.20 16:46buy0.30gbpusd1.84991.83991.85092006.07.20 16:591.85060.000.000.0021.00
11680042006.07.20 16:46buy0.50gbpusd1.84971.83971.85072006.07.20 16:591.85070.000.000.0050.00
11681562006.07.20 16:59buy0.10gbpusd1.85091.84091.85192006.07.20 17:521.84930.000.000.00-16.00
11682332006.07.20 17:08buy0.20gbpusd1.85061.84061.85162006.07.20 17:521.84930.000.000.00-26.00
11682472006.07.20 17:10buy0.30gbpusd1.85031.84031.85132006.07.20 17:521.84950.000.000.00-24.00
11683732006.07.20 17:21buy0.50gbpusd1.85001.84001.85102006.07.20 17:511.84960.000.000.00-20.00
11684442006.07.20 17:28buy0.80gbpusd1.84971.83971.85072006.07.20 17:511.84970.000.000.000.00
11684742006.07.20 17:28buy1.20gbpusd1.84941.83941.85042006.07.20 17:511.84940.000.000.000.00
11685292006.07.20 17:29buy1.80gbpusd1.84911.83911.85012006.07.20 17:511.84950.000.000.0072.00
11687622006.07.20 17:45buy2.70gbpusd1.84881.83881.84982006.07.20 17:511.84980.000.000.00270.00
11688412006.07.20 17:52buy0.10gbpusd1.84951.83951.85052006.07.20 18:001.85050.000.000.0010.00
11688492006.07.20 17:53buy0.20gbpusd1.84921.83921.85022006.07.20 18:001.85020.000.000.0020.00
11689012006.07.20 18:00buy0.10gbpusd1.85081.84081.85182006.07.20 18:011.85030.000.000.00-5.00
11689232006.07.20 18:01buy0.20gbpusd1.85051.84051.85152006.07.20 18:011.85040.000.000.00-2.00
11689292006.07.20 18:01buy0.30gbpusd1.85021.84021.85122006.07.20 18:011.85060.000.000.0012.00
11689372006.07.20 18:01buy0.50gbpusd1.84981.83981.85082006.07.20 18:011.85080.000.000.0050.00
11689442006.07.20 18:01buy0.10gbpusd1.85061.84061.85162006.07.20 19:051.84890.000.000.00-17.00
11689452006.07.20 18:01buy0.20gbpusd1.85031.84031.85132006.07.20 19:051.84900.000.000.00-26.00
11689472006.07.20 18:01buy0.30gbpusd1.85001.84001.85102006.07.20 19:041.84930.000.000.00-21.00
11689622006.07.20 18:02buy0.50gbpusd1.84971.83971.85072006.07.20 19:041.84920.000.000.00-25.00
11689762006.07.20 18:03buy0.80gbpusd1.84941.83941.85042006.07.20 19:041.84910.000.000.00-24.00
11690572006.07.20 18:18buy1.20gbpusd1.84911.83911.85012006.07.20 19:041.84920.000.000.0012.00
11691192006.07.20 18:19buy1.80gbpusd1.84881.83881.84982006.07.20 19:041.84920.000.000.0072.00
11691632006.07.20 18:20buy2.70gbpusd1.84851.83851.84952006.07.20 19:031.84910.000.000.00162.00
11691852006.07.20 18:20buy4.10gbpusd1.84821.83821.84922006.07.20 19:031.84920.000.000.00410.00
11697272006.07.20 19:05buy0.10gbpusd1.84931.83931.85032006.07.20 20:001.85030.000.000.0010.00
11697332006.07.20 19:06buy0.20gbpusd1.84901.83901.85002006.07.20 20:001.85000.000.000.0020.00
11699402006.07.20 19:43buy0.30gbpusd1.84871.83871.84972006.07.20 20:001.84970.000.000.0030.00
11700902006.07.20 20:01buy0.10gbpusd1.85081.84081.85182006.07.20 20:151.85070.000.000.00-1.00
11701022006.07.20 20:01buy0.20gbpusd1.85051.84051.85152006.07.20 20:151.85090.000.000.008.00
11701082006.07.20 20:01buy0.30gbpusd1.84991.83991.85092006.07.20 20:151.85090.000.000.0030.00
11703062006.07.20 20:15buy0.10gbpusd1.85091.84091.85192006.07.21 04:401.84980.000.000.23-11.00
11703662006.07.20 20:19buy0.20gbpusd1.85061.84061.85162006.07.21 04:401.84970.000.000.45-18.00
11703942006.07.20 20:21buy0.30gbpusd1.85031.84031.85132006.07.21 04:401.84980.000.000.68-15.00
11705672006.07.20 20:36buy0.50gbpusd1.85001.84001.85102006.07.21 04:401.84970.000.001.13-15.00
11706112006.07.20 20:39buy0.80gbpusd1.84971.83971.85072006.07.21 04:401.84980.000.001.808.00
11707502006.07.20 21:02buy1.20gbpusd1.84951.83941.85042006.07.21 04:401.84970.000.002.7024.00
11707742006.07.20 21:08buy1.80gbpusd1.84921.83921.85022006.07.21 04:401.84980.000.004.05108.00
11707922006.07.20 21:13buy2.70gbpusd1.84891.83891.84992006.07.21 04:401.84970.000.006.08216.00
11709082006.07.20 21:36buy4.10gbpusd1.84861.83861.84962006.07.21 04:391.84960.000.009.23410.00
11734422006.07.21 04:40buy0.10gbpusd1.85001.84001.85102006.07.21 08:321.84890.000.000.00-11.00
11734432006.07.21 04:41buy0.20gbpusd1.84971.83971.85072006.07.21 08:321.84880.000.000.00-18.00
11734642006.07.21 04:44buy0.30gbpusd1.84941.83941.85042006.07.21 08:321.84860.000.000.00-24.00
11734862006.07.21 04:47buy0.50gbpusd1.84911.83911.85012006.07.21 08:321.84870.000.000.00-20.00
11738982006.07.21 05:48buy0.80gbpusd1.84881.83881.84982006.07.21 08:311.84860.000.000.00-16.00
11747212006.07.21 07:53buy1.20gbpusd1.84841.83841.84942006.07.21 08:311.84870.000.000.0036.00
11747492006.07.21 07:54buy1.80gbpusd1.84811.83811.84912006.07.21 08:311.84860.000.000.0090.00
11748642006.07.21 08:02buy2.70gbpusd1.84781.83781.84882006.07.21 08:301.84860.000.000.00216.00
11750972006.07.21 08:18buy4.10gbpusd1.84761.83761.84862006.07.21 08:301.84860.000.000.00410.00
11752322006.07.21 08:32buy0.10gbpusd1.84931.83931.85032006.07.21 08:371.85030.000.000.0010.00
11753132006.07.21 08:37buy0.10gbpusd1.85061.84061.85162006.07.21 08:441.85120.000.000.006.00
11753352006.07.21 08:38buy0.20gbpusd1.85031.84031.85132006.07.21 08:441.85130.000.000.0020.00
11754022006.07.21 08:44buy0.10gbpusd1.85141.84141.85242006.07.21 09:061.85140.000.000.000.00
11754232006.07.21 08:45buy0.20gbpusd1.85111.84111.85212006.07.21 09:061.85130.000.000.004.00
11754572006.07.21 08:49buy0.30gbpusd1.85081.84081.85182006.07.21 09:061.85150.000.000.0021.00
11754672006.07.21 08:50buy0.50gbpusd1.85051.84051.85152006.07.21 09:061.85150.000.000.0050.00
11756272006.07.21 09:06buy0.10gbpusd1.85161.84161.85262006.07.21 09:141.85260.000.000.0010.00
11757202006.07.21 09:14buy0.10gbpusd1.85291.84291.85392006.07.21 09:151.85390.000.000.0010.00
11758202006.07.21 09:15buy0.10gbpusd1.85451.84451.85552006.07.21 09:171.85450.000.000.000.00
11758622006.07.21 09:16buy0.20gbpusd1.85421.84421.85522006.07.21 09:171.85460.000.000.008.00
11758802006.07.21 09:16buy0.30gbpusd1.85351.84351.85452006.07.21 09:171.85450.000.000.0030.00
11759082006.07.21 09:17buy0.10gbpusd1.85471.84471.85572006.07.21 09:371.85450.000.000.00-2.00
11760742006.07.21 09:24buy0.20gbpusd1.85441.84441.85542006.07.21 09:371.85440.000.000.000.00
11761132006.07.21 09:26buy0.30gbpusd1.85411.84411.85512006.07.21 09:371.85450.000.000.0012.00
11761402006.07.21 09:28buy0.50gbpusd1.85381.84381.85482006.07.21 09:371.85440.000.000.0030.00
11761922006.07.21 09:33buy0.80gbpusd1.85351.84351.85452006.07.21 09:371.85450.000.000.0080.00
11762472006.07.21 09:38buy0.10gbpusd1.85471.84471.85572006.07.21 10:301.85520.000.000.005.00
11764122006.07.21 09:47buy0.20gbpusd1.85431.84431.85532006.07.21 10:301.85500.000.000.0014.00
11764812006.07.21 09:52buy0.30gbpusd1.85401.84401.85502006.07.21 10:301.85430.000.000.009.00
11765742006.07.21 10:00buy0.50gbpusd1.85381.84381.85482006.07.21 10:301.85480.000.000.0050.00
11772262006.07.21 10:30buy0.10gbpusd1.85551.84551.85652006.07.21 10:331.85500.000.000.00-5.00
11772322006.07.21 10:30buy0.20gbpusd1.85481.84481.85582006.07.21 10:331.85470.000.000.00-2.00
11772672006.07.21 10:31buy0.30gbpusd1.85451.84451.85552006.07.21 10:331.85450.000.000.000.00
11772722006.07.21 10:31buy0.50gbpusd1.85421.84421.85522006.07.21 10:331.85480.000.000.0030.00
11772772006.07.21 10:31buy0.80gbpusd1.85391.84391.85492006.07.21 10:331.85490.000.000.0080.00
11772792006.07.21 10:31buy1.20gbpusd1.85371.84371.85472006.07.21 10:331.85470.000.000.00120.00
11773172006.07.21 10:33buy0.10gbpusd1.85481.84481.85582006.07.21 10:501.85490.000.000.001.00
11774322006.07.21 10:43buy0.20gbpusd1.85451.84451.85552006.07.21 10:501.85490.000.000.008.00
11774362006.07.21 10:43buy0.30gbpusd1.85421.84421.85522006.07.21 10:501.85480.000.000.0018.00
11774472006.07.21 10:43buy0.50gbpusd1.85391.84391.85492006.07.21 10:501.85460.000.000.0035.00
11774492006.07.21 10:43buy0.80gbpusd1.85371.84371.85472006.07.21 10:501.85470.000.000.0080.00
11775262006.07.21 10:50buy0.10gbpusd1.85511.84511.85612006.07.21 11:441.85470.000.000.00-4.00
11775422006.07.21 10:51buy0.20gbpusd1.85481.84481.85582006.07.21 11:441.85480.000.000.000.00
11775712006.07.21 10:53buy0.30gbpusd1.85451.84451.85552006.07.21 11:441.85490.000.000.0012.00
11775772006.07.21 10:53buy0.50gbpusd1.85421.84421.85522006.07.21 11:441.85480.000.000.0030.00
11779182006.07.21 11:16buy0.80gbpusd1.85391.84391.85492006.07.21 11:441.85490.000.000.0080.00
11782812006.07.21 11:44buy0.10gbpusd1.85491.84491.85592006.07.21 11:561.85490.000.000.000.00
11783132006.07.21 11:46buy0.20gbpusd1.85461.84461.85562006.07.21 11:561.85480.000.000.004.00
11783292006.07.21 11:46buy0.30gbpusd1.85431.84431.85532006.07.21 11:561.85490.000.000.0018.00
11783472006.07.21 11:46buy0.50gbpusd1.85401.84401.85502006.07.21 11:561.85490.000.000.0045.00
11784152006.07.21 11:50buy0.80gbpusd1.85381.84381.85482006.07.21 11:551.85480.000.000.0080.00
11785392006.07.21 11:56buy0.10gbpusd1.85531.84531.85632006.07.21 12:221.85570.000.000.004.00
11786122006.07.21 11:58buy0.20gbpusd1.85501.84501.85602006.07.21 12:221.85560.000.000.0012.00
11786342006.07.21 11:59buy0.30gbpusd1.85471.84471.85572006.07.21 12:221.85550.000.000.0024.00
11787032006.07.21 12:04buy0.50gbpusd1.85441.84441.85542006.07.21 12:221.85540.000.000.0050.00
11789532006.07.21 12:22buy0.10gbpusd1.85611.84611.85712006.07.21 12:221.85710.000.000.0010.00
11789802006.07.21 12:22buy0.10gbpusd1.85751.84751.85852006.07.21 12:231.85790.000.000.004.00
11789932006.07.21 12:23buy0.20gbpusd1.85701.84701.85802006.07.21 12:231.85800.000.000.0020.00
11790922006.07.21 12:23buy0.10gbpusd1.85791.84791.85892006.07.21 13:001.85730.000.000.00-6.00
11791292006.07.21 12:24buy0.20gbpusd1.85761.84761.85862006.07.21 13:001.85740.000.000.00-4.00
11792322006.07.21 12:32buy0.30gbpusd1.85731.84731.85832006.07.21 13:001.85800.000.000.0021.00
11792582006.07.21 12:35buy0.50gbpusd1.85691.84691.85792006.07.21 13:001.85790.000.000.0050.00
11794722006.07.21 13:00buy0.10gbpusd1.85751.84751.85852006.07.21 13:211.85820.000.000.007.00
11794872006.07.21 13:00buy0.20gbpusd1.85721.84721.85822006.07.21 13:211.85820.000.000.0020.00
11796232006.07.21 13:21buy0.10gbpusd1.85861.84861.85962006.07.21 14:101.85680.000.000.00-18.00
11796692006.07.21 13:24buy0.20gbpusd1.85831.84831.85932006.07.21 14:101.85680.000.000.00-30.00
11797002006.07.21 13:32buy0.30gbpusd1.85801.84801.85902006.07.21 14:101.85710.000.000.00-27.00
11797172006.07.21 13:36buy0.50gbpusd1.85781.84781.85882006.07.21 14:101.85690.000.000.00-45.00
11797202006.07.21 13:37buy0.80gbpusd1.85751.84751.85852006.07.21 14:101.85710.000.000.00-32.00
11797342006.07.21 13:39buy1.20gbpusd1.85721.84721.85822006.07.21 14:101.85690.000.000.00-36.00
11797432006.07.21 13:40buy1.80gbpusd1.85691.84691.85792006.07.21 14:101.85710.000.000.0036.00
11797462006.07.21 13:40buy2.70gbpusd1.85661.84661.85762006.07.21 14:101.85700.000.000.00108.00
11797612006.07.21 13:40buy4.10gbpusd1.85631.84631.85732006.07.21 14:101.85710.000.000.00328.00
11798072006.07.21 13:41buy6.10gbpusd1.85601.84601.85702006.07.21 14:101.85700.000.000.00610.00
11801292006.07.21 14:10buy0.10gbpusd1.85721.84721.85822006.07.21 14:201.85800.000.000.008.00
11801342006.07.21 14:11buy0.20gbpusd1.85691.84691.85792006.07.21 14:201.85790.000.000.0020.00
11802492006.07.21 14:20buy0.10gbpusd1.85811.84811.85912006.07.21 15:061.85890.000.000.008.00
11803142006.07.21 14:25buy0.20gbpusd1.85781.84781.85882006.07.21 15:061.85880.000.000.0020.00
11807212006.07.21 15:06buy0.10gbpusd1.85891.84891.85992006.07.21 15:421.85700.000.000.00-19.00
11807812006.07.21 15:13buy0.20gbpusd1.85861.84861.85962006.07.21 15:421.85710.000.000.00-30.00
11808632006.07.21 15:32buy0.30gbpusd1.85831.84831.85932006.07.21 15:421.85720.000.000.00-33.00
11808982006.07.21 15:37buy0.50gbpusd1.85801.84801.85902006.07.21 15:421.85730.000.000.00-35.00
11809012006.07.21 15:37buy0.80gbpusd1.85781.84781.85882006.07.21 15:411.85740.000.000.00-32.00
11809162006.07.21 15:38buy1.20gbpusd1.85751.84751.85852006.07.21 15:411.85730.000.000.00-24.00
11809282006.07.21 15:38buy1.80gbpusd1.85721.84721.85822006.07.21 15:411.85740.000.000.0036.00
11809492006.07.21 15:39buy2.70gbpusd1.85691.84691.85792006.07.21 15:411.85740.000.000.00135.00
11809732006.07.21 15:40buy4.10gbpusd1.85651.84651.85752006.07.21 15:411.85750.000.000.00410.00
11810262006.07.21 15:42buy0.10gbpusd1.85721.84721.85822006.07.21 15:551.85820.000.000.0010.00
11812142006.07.21 15:55buy0.10gbpusd1.85841.84841.85942006.07.21 16:101.85900.000.000.006.00
11812252006.07.21 15:56buy0.20gbpusd1.85811.84811.85912006.07.21 16:101.85910.000.000.0020.00
11814462006.07.21 16:10buy0.10gbpusd1.85941.84941.86042006.07.21 16:381.85920.000.000.00-2.00
11814702006.07.21 16:12buy0.20gbpusd1.85911.84911.86012006.07.21 16:371.85900.000.000.00-2.00
11814742006.07.21 16:12buy0.30gbpusd1.85881.84881.85982006.07.21 16:371.85910.000.000.009.00
11814772006.07.21 16:12buy0.50gbpusd1.85851.84851.85952006.07.21 16:371.85890.000.000.0020.00
11815082006.07.21 16:15buy0.80gbpusd1.85821.84821.85922006.07.21 16:371.85920.000.000.0080.00
11816082006.07.21 16:38buy0.10gbpusd1.85941.84941.86042006.07.21 16:531.85950.000.000.001.00
11816112006.07.21 16:39buy0.20gbpusd1.85911.84911.86012006.07.21 16:531.85960.000.000.0010.00
11816132006.07.21 16:39buy0.30gbpusd1.85881.84881.85982006.07.21 16:531.85950.000.000.0021.00
11816232006.07.21 16:42buy0.50gbpusd1.85851.84851.85952006.07.21 16:531.85950.000.000.0050.00
11816622006.07.21 16:53buy0.10gbpusd1.85991.84991.86092006.07.21 17:501.85860.000.000.00-13.00
11816692006.07.21 16:54buy0.20gbpusd1.85971.84971.86072006.07.21 17:501.85850.000.000.00-24.00
11817102006.07.21 16:59buy0.30gbpusd1.85941.84941.86042006.07.21 17:501.85840.000.000.00-30.00
11817202006.07.21 17:00buy0.50gbpusd1.85911.84911.86012006.07.21 17:501.85830.000.000.00-40.00
11817982006.07.21 17:15buy0.80gbpusd1.85871.84871.85972006.07.21 17:501.85820.000.000.00-40.00
11818382006.07.21 17:22buy1.20gbpusd1.85841.84841.85942006.07.21 17:501.85830.000.000.00-12.00
11820602006.07.21 17:43buy1.80gbpusd1.85811.84811.85912006.07.21 17:501.85850.000.000.0072.00
11820712006.07.21 17:43buy2.70gbpusd1.85781.84781.85882006.07.21 17:491.85850.000.000.00189.00
11820822006.07.21 17:44buy4.10gbpusd1.85751.84751.85852006.07.21 17:491.85850.000.000.00410.00
11821242006.07.21 17:50buy0.10gbpusd1.85881.84881.85982006.07.21 19:081.85810.000.000.00-7.00
11821262006.07.21 17:50buy0.20gbpusd1.85851.84851.85952006.07.21 19:071.85820.000.000.00-6.00
11821892006.07.21 18:03buy0.30gbpusd1.85821.84821.85922006.07.21 19:071.85810.000.000.00-3.00
11823892006.07.21 18:29buy0.50gbpusd1.85791.84791.85892006.07.21 19:071.85820.000.000.0015.00
11824032006.07.21 18:30buy0.80gbpusd1.85771.84771.85872006.07.21 19:071.85830.000.000.0048.00
11824062006.07.21 18:31buy1.20gbpusd1.85741.84741.85842006.07.21 19:071.85840.000.000.00120.00
11825852006.07.21 19:08buy0.10gbpusd1.85851.84851.85952006.07.21 20:041.85910.000.000.006.00
11825942006.07.21 19:10buy0.20gbpusd1.85821.84821.85922006.07.21 20:041.85920.000.000.0020.00
11828152006.07.21 20:04buy0.10gbpusd1.85921.84921.86022006.07.21 21:051.85890.000.000.00-3.00
11828322006.07.21 20:13buy0.20gbpusd1.85891.84891.85992006.07.21 21:051.85900.000.000.002.00
11828332006.07.21 20:13buy0.30gbpusd1.85861.84861.85962006.07.21 21:051.85890.000.000.009.00
11828422006.07.21 20:16buy0.50gbpusd1.85831.84831.85932006.07.21 21:051.85900.000.000.0035.00
11829922006.07.21 20:31buy0.80gbpusd1.85801.84801.85902006.07.21 21:051.85900.000.000.0080.00
  0.00 0.00 26.35 8 638.00
Closed P/L: 8 664.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
11831042006.07.21 21:05buy0.10gbpusd1.85921.84921.8602 1.85850.000.000.00-7.00
11831092006.07.21 21:06buy0.20gbpusd1.85891.84891.8599 1.85850.000.000.00-8.00
11833052006.07.21 22:06buy0.30gbpusd1.85861.84861.8596 1.85850.000.000.00-3.00
11834222006.07.21 22:41buy0.50gbpusd1.85831.84831.8593 1.85850.000.000.0010.00
  0.00 0.00 0.00 -8.00
 Floating P/L: -8.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 8 664.35 Floating P/L: -8.00 Margin: 408.89
Balance: 11 664.35 Equity: 11 656.35 Free Margin: 11 247.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 840.86 Gross Loss: 1 176.51 Total Net Profit: 8 664.35
Profit Factor: 8.36 Expected Payoff: 34.94  
Absolute Drawdown: 31.00 Maximal Drawdown (%): 188.00 (2.0%)  
 
Total Trades: 248 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 248 (68.95%)
Profit Trades (% of total): 171 (68.95%) Loss trades (% of total): 77 (31.05%)
Largest profit trade: 610.00 loss trade: -45.00
Average profit trade: 57.55 loss trade: -15.28
Maximum consecutive wins ($): 16 (921.00) consecutive losses ($): 6 (-188.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 138.00 (8) consecutive loss (count): -188.00 (6)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 3