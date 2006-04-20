Gimex Group
A/C No: 24803Name: Pengie2006.05.03 15:21 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
172059210124602006.04.20 12:00sell stop0.10usdchf1.27020.00000.00002006.04.21 01:501.28220.000.000.00
272059010124602006.04.20 12:40buy0.10usdchf1.27370.00000.00002006.04.21 01:501.28220.000.0085.00
372097610124602006.04.20 12:41buy0.10usdchf1.27520.00000.00002006.04.21 01:501.28220.000.0070.00
472102210124602006.04.20 12:58buy0.10usdchf1.27670.00000.00002006.04.21 01:501.28220.000.0055.00
572128610124602006.04.20 16:03buy0.10usdchf1.27820.00000.00002006.04.21 01:501.28220.000.0040.00
672397810124602006.04.20 16:50buy0.10usdchf1.28120.00000.00002006.04.21 01:501.28220.000.0010.00
772496110124602006.04.21 01:50buy0.10usdchf1.28270.00000.00002006.04.21 01:501.28220.000.00-5.00
872822410124602006.04.21 01:50buy stop0.10usdchf1.28420.00000.00002006.04.21 01:501.28270.000.000.00
973527910124602006.04.21 22:01buy stop0.10usdchf1.27750.00000.00002006.04.27 16:461.25970.000.000.00
1073528010124602006.04.24 00:00sell0.10usdchf1.27400.00000.00002006.04.27 16:461.25980.000.00142.00
1175142910124602006.04.25 15:33sell0.10usdchf1.26500.00000.00002006.04.27 16:461.25980.000.0052.00
1275170210124602006.04.27 16:28sell0.10usdchf1.26350.00000.00002006.04.27 16:461.25980.000.0037.00
1377076610124602006.04.27 16:29sell0.10usdchf1.26200.00000.00002006.04.27 16:461.25980.000.0022.00
1477080710124602006.04.27 16:29sell stop0.10usdchf1.25900.00000.00002006.04.27 16:461.25930.000.000.00
1577137410124602006.04.27 17:16buy0.10usdchf1.26150.00000.00002006.04.28 16:531.24470.000.00-168.00
1677171110124602006.04.27 17:53buy0.10usdchf1.26300.00000.00002006.04.28 16:531.24470.000.00-183.00
1777222210124602006.04.27 17:53buy stop0.10usdchf1.26600.00000.00002006.04.28 16:531.24520.000.000.00
1877137710124602006.04.27 18:03sell0.10usdchf1.25800.00000.00002006.04.28 16:531.24520.000.00128.00
1977251410124602006.04.28 09:50sell0.10usdchf1.25650.00000.00002006.04.28 16:531.24520.000.00113.00
2077838410124602006.04.28 10:09sell0.10usdchf1.25500.00000.00002006.04.28 16:531.24520.000.0098.00
2177850110124602006.04.28 10:36sell0.10usdchf1.25350.00000.00002006.04.28 16:531.24520.000.0083.00
2277867310124602006.04.28 11:27sell0.10usdchf1.25200.00000.00002006.04.28 16:531.24520.000.0068.00
2377888310124602006.04.28 11:30sell0.10usdchf1.25050.00000.00002006.04.28 16:531.24520.000.0053.00
2477890310124602006.04.28 11:31sell0.10usdchf1.24900.00000.00002006.04.28 16:531.24520.000.0038.00
2577893710124602006.04.28 15:42sell0.10usdchf1.24750.00000.00002006.04.28 16:531.24520.000.0023.00
2678174710124602006.04.28 15:52sell0.10usdchf1.24600.00000.00002006.04.28 16:531.24520.000.008.00
2778194010124602006.04.28 15:52sell stop0.10usdchf1.24450.00000.00002006.04.28 16:531.24470.000.000.00
2879593310124602006.05.02 08:00buy stop0.10usdchf1.24550.00000.00002006.05.03 08:291.23210.000.000.00
2979593510124602006.05.02 08:17sell0.10usdchf1.24200.00000.00002006.05.03 08:291.23210.000.0099.00
3079638610124602006.05.02 09:44sell0.10usdchf1.24050.00000.00002006.05.03 08:291.23210.000.0084.00
3179817510124602006.05.02 10:39sell0.10usdchf1.23900.00000.00002006.05.03 08:291.23210.000.0069.00
0.000.001021.00
 
Summary P/L:1021.00
 
Winning trades:(21) 1377.00
Losing trades:(3) -356.00
Max summary P/L:1021.00
Largest winning trade:142.00
Largest losing trade:-183.00
Max consecutive winners:12 (864.00)
Max consecutive losers:2 (-351.00)
Max consecutive profit:864.00 (12)
Max consecutive loss:-351.00 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:351.00 (0.00%)
Profit factor:3.87
Avg. profit factor:0.55
Risk factor:2.91
 
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