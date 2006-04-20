|A/C No: 24803
|Name: Pengie
|2006.05.03 15:21 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|720592
|1012460
|2006.04.20 12:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2006.04.21 01:50
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|2
|720590
|1012460
|2006.04.20 12:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|2006.04.21 01:50
|1.2822
|0.00
|0.00
|85.00
|3
|720976
|1012460
|2006.04.20 12:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2006.04.21 01:50
|1.2822
|0.00
|0.00
|70.00
|4
|721022
|1012460
|2006.04.20 12:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|2006.04.21 01:50
|1.2822
|0.00
|0.00
|55.00
|5
|721286
|1012460
|2006.04.20 16:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|2006.04.21 01:50
|1.2822
|0.00
|0.00
|40.00
|6
|723978
|1012460
|2006.04.20 16:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006.04.21 01:50
|1.2822
|0.00
|0.00
|10.00
|7
|724961
|1012460
|2006.04.21 01:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2006.04.21 01:50
|1.2822
|0.00
|0.00
|-5.00
|8
|728224
|1012460
|2006.04.21 01:50
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2006.04.21 01:50
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|9
|735279
|1012460
|2006.04.21 22:01
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|2006.04.27 16:46
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|10
|735280
|1012460
|2006.04.24 00:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|2006.04.27 16:46
|1.2598
|0.00
|0.00
|142.00
|11
|751429
|1012460
|2006.04.25 15:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2650
|0.0000
|0.0000
|2006.04.27 16:46
|1.2598
|0.00
|0.00
|52.00
|12
|751702
|1012460
|2006.04.27 16:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|2006.04.27 16:46
|1.2598
|0.00
|0.00
|37.00
|13
|770766
|1012460
|2006.04.27 16:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2620
|0.0000
|0.0000
|2006.04.27 16:46
|1.2598
|0.00
|0.00
|22.00
|14
|770807
|1012460
|2006.04.27 16:29
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|2006.04.27 16:46
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|15
|771374
|1012460
|2006.04.27 17:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2447
|0.00
|0.00
|-168.00
|16
|771711
|1012460
|2006.04.27 17:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2447
|0.00
|0.00
|-183.00
|17
|772222
|1012460
|2006.04.27 17:53
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2660
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2452
|0.00
|0.00
|0.00
|18
|771377
|1012460
|2006.04.27 18:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2452
|0.00
|0.00
|128.00
|19
|772514
|1012460
|2006.04.28 09:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2452
|0.00
|0.00
|113.00
|20
|778384
|1012460
|2006.04.28 10:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2452
|0.00
|0.00
|98.00
|21
|778501
|1012460
|2006.04.28 10:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2452
|0.00
|0.00
|83.00
|22
|778673
|1012460
|2006.04.28 11:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2452
|0.00
|0.00
|68.00
|23
|778883
|1012460
|2006.04.28 11:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2505
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2452
|0.00
|0.00
|53.00
|24
|778903
|1012460
|2006.04.28 11:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2490
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2452
|0.00
|0.00
|38.00
|25
|778937
|1012460
|2006.04.28 15:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2475
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2452
|0.00
|0.00
|23.00
|26
|781747
|1012460
|2006.04.28 15:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2460
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2452
|0.00
|0.00
|8.00
|27
|781940
|1012460
|2006.04.28 15:52
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|0.0000
|2006.04.28 16:53
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|28
|795933
|1012460
|2006.05.02 08:00
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2455
|0.0000
|0.0000
|2006.05.03 08:29
|1.2321
|0.00
|0.00
|0.00
|29
|795935
|1012460
|2006.05.02 08:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2420
|0.0000
|0.0000
|2006.05.03 08:29
|1.2321
|0.00
|0.00
|99.00
|30
|796386
|1012460
|2006.05.02 09:44
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2405
|0.0000
|0.0000
|2006.05.03 08:29
|1.2321
|0.00
|0.00
|84.00
|31
|798175
|1012460
|2006.05.02 10:39
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|0.0000
|2006.05.03 08:29
|1.2321
|0.00
|0.00
|69.00
|0.00
|0.00
|1021.00
|Summary P/L:
|1021.00
|Winning trades:
|(21) 1377.00
|Losing trades:
|(3) -356.00
|Max summary P/L:
|1021.00
|Largest winning trade:
|142.00
|Largest losing trade:
|-183.00
|Max consecutive winners:
|12 (864.00)
|Max consecutive losers:
|2 (-351.00)
|Max consecutive profit:
|864.00 (12)
|Max consecutive loss:
|-351.00 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|351.00 (0.00%)
|Profit factor:
|3.87
|Avg. profit factor:
|0.55
|Risk factor:
|2.91