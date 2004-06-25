Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_07a

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2004.06.22 14:00 - 2006.12.08 20:00 (2004.06.17 - 2006.12.31)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыGeneralSettings="=== General Settings - M15 Charts with Defaults =="; PhoenixMode=3; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=false; PeriodGraceHours=0; PeriodForceHours=0; BreakEvenAfterPips=0; signal_count=5; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=42; StopLoss=84; TrailingStop=50; MaxTrades=3; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=5; Mode2_TakeProfit=95; Mode2_StopLoss=90; Mode2_CloseFirstTrade=true; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=90; Mode3_TakeProfit=110; Mode3_StopLoss=80; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0023; EnvelopePeriod=6; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=3; SMA2Bars=14; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=23; OSMASlow=17; OSMASignal=15; UseSignal4=true;
Баров в истории15387Смоделировано тиков3854399Качество моделирования89.42%
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль424.45Общая прибыль14567.22Общий убыток-14142.77
Прибыльность1.03Матожидание выигрыша1.11
Абсолютная просадка30.13Максимальная просадка3096.28 (22.90%)Относительная просадка22.90% (3096.28)
Всего сделок384Короткие позиции (% выигравших)210 (59.05%)Длинные позиции (% выигравших)174 (63.22%)
Прибыльные сделки (% от всех)234 (60.94%)Убыточные сделки (% от всех)150 (39.06%)
Самая большаяприбыльная сделка231.00убыточная сделка-3096.28
Средняяприбыльная сделка62.25убыточная сделка-94.29
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)17 (1148.62)непрерывных проигрышей (убыток)9 (-1009.60)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1148.62 (17)непрерывный убыток (число проигрышей)-3096.28 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш4непрерывный проигрыш3
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12004.06.25 19:00buy10.201.82101.81301.8265
22004.06.25 19:00buy20.201.82101.81301.8320
32004.06.25 19:00buy30.201.82101.81301.8375
42004.06.25 22:52t/p10.201.82651.81301.826577.0010077.00
52004.06.28 14:17t/p20.201.83201.81301.8320153.4710230.47
62004.06.29 15:34s/l30.201.81301.81301.8375-113.0610117.40
72004.07.01 00:00sell40.201.81941.82741.8139
82004.07.01 00:00sell50.201.81941.82741.8084
92004.07.01 00:00sell60.201.81941.82741.8029
102004.07.01 10:00t/p40.201.81391.82741.813977.0010194.40
112004.07.02 14:31s/l50.201.82741.82741.8084-112.2710082.14
122004.07.02 14:31s/l60.201.82741.82741.8029-112.279969.87
132004.07.06 00:00buy70.201.82841.82041.8339
142004.07.06 00:00buy80.201.82841.82041.8394
152004.07.06 00:00buy90.201.82841.82041.8449
162004.07.06 07:02t/p70.201.83391.82041.833977.0010046.87
172004.07.06 13:51t/p80.201.83941.82041.8394154.0010200.87
182004.07.07 05:30t/p90.201.84491.82041.8449230.4710431.34
192004.07.19 19:00buy100.201.87171.86371.8772
202004.07.19 19:00buy110.201.87171.86371.8827
212004.07.19 19:00buy120.201.87171.86371.8882
222004.07.20 03:42s/l100.201.86371.86371.8772-112.5310318.81
232004.07.20 03:42s/l110.201.86371.86371.8827-112.5310206.28
242004.07.20 03:42s/l120.201.86371.86371.8882-112.5310093.74
252004.07.22 19:00sell130.201.84561.85361.8401
262004.07.22 19:00sell140.201.84561.85361.8346
272004.07.22 19:00sell150.201.84561.85361.8291
282004.07.23 09:32t/p130.201.84011.85361.840176.7310170.48
292004.07.23 12:01t/p140.201.83461.85361.8346153.7310324.21
302004.07.27 16:18t/p150.201.82911.85361.8291230.2010554.41
312004.07.29 04:00sell160.201.82451.83251.8190
322004.07.29 04:00sell170.201.82451.83251.8135
332004.07.29 04:00sell180.201.82451.83251.8080
342004.07.29 10:34t/p160.201.81901.83251.819077.0010631.41
352004.07.29 11:56t/p170.201.81351.83251.8135154.0010785.41
362004.08.02 10:58s/l180.201.83251.83251.8080-112.5310672.88
372004.08.03 07:00buy190.201.82641.81841.8319
382004.08.03 07:00buy200.201.82641.81841.8374
392004.08.03 07:00buy210.201.82641.81841.8429
402004.08.03 10:10s/l190.201.81841.81841.8319-112.0010560.88
412004.08.03 10:10s/l200.201.81841.81841.8374-112.0010448.88
422004.08.03 10:10s/l210.201.81841.81841.8429-112.0010336.88
432004.08.05 05:00sell220.201.82571.83371.8202
442004.08.05 05:00sell230.201.82571.83371.8147
452004.08.05 05:00sell240.201.82571.83371.8092
462004.08.05 13:03t/p220.201.82021.83371.820277.0010413.88
472004.08.05 13:03modify230.201.82571.82571.8147
482004.08.05 13:03modify240.201.82571.82571.8092
492004.08.05 18:26s/l230.201.82571.82571.81470.0010413.88
502004.08.05 18:26s/l240.201.82571.82571.80920.0010413.88
512004.08.05 23:00buy250.201.82391.81591.8294
522004.08.05 23:00buy260.201.82391.81591.8349
532004.08.05 23:00buy270.201.82391.81591.8404
542004.08.06 01:04modify260.201.82391.82391.8349
552004.08.06 01:04modify270.201.82391.82391.8404
562004.08.06 01:05s/l260.201.82391.82391.8349-0.5310413.35
572004.08.06 01:05s/l270.201.82391.82391.8404-0.5310412.82
582004.08.06 14:51t/p250.201.82941.81591.829476.4710489.29
592004.08.09 19:00buy280.201.84011.83211.8456
602004.08.09 19:00buy290.201.84011.83211.8511
612004.08.09 19:00buy300.201.84011.83211.8566
622004.08.09 20:18modify290.201.84011.84011.8511
632004.08.09 20:18modify300.201.84011.84011.8566
642004.08.09 20:25s/l290.201.84011.84011.85110.0010489.29
652004.08.09 20:25s/l300.201.84011.84011.85660.0010489.29
662004.08.10 20:41s/l280.201.83211.83211.8456-112.5310376.75
672004.08.12 04:00sell310.201.83101.83901.8255
682004.08.12 04:00sell320.201.83101.83901.8200
692004.08.12 04:00sell330.201.83101.83901.8145
702004.08.12 16:02t/p310.201.82551.83901.825577.0010453.75
712004.08.12 16:02modify320.201.83101.83101.8200
722004.08.12 16:02modify330.201.83101.83101.8145
732004.08.12 16:50t/p320.201.82001.83101.8200154.0010607.75
742004.08.12 16:50modify330.201.83105.82281.8145
752004.08.13 09:58t/p330.201.81455.82281.8145230.7310838.49
762004.08.13 22:00sell340.201.84241.85041.8369
772004.08.13 22:00sell350.201.84241.85041.8314
782004.08.13 22:00sell360.201.84241.85041.8259
792004.08.13 22:00modify360.201.84245.83421.8259
802004.08.16 03:15modify350.201.84241.84241.8314
812004.08.16 03:15modify360.201.84241.84241.8259
822004.08.16 03:18s/l350.201.84241.84241.8314-0.2710838.22
832004.08.16 03:18s/l360.201.84241.84241.8259-0.2710837.96
842004.08.17 09:59t/p340.201.83691.85041.836976.4710914.42
852004.08.19 15:00sell370.201.82631.83431.8208
862004.08.19 15:00sell380.201.82631.83431.8153
872004.08.19 15:00sell390.201.82631.83431.8098
882004.08.19 17:04s/l370.201.83431.83431.8208-112.0010802.42
892004.08.19 17:04s/l380.201.83431.83431.8153-112.0010690.42
902004.08.19 17:04s/l390.201.83431.83431.8098-112.0010578.42
912004.08.19 19:00sell400.201.83041.83841.8249
922004.08.19 19:00sell410.201.83041.83841.8194
932004.08.19 19:00sell420.201.83041.83841.8139
942004.08.20 13:16t/p400.201.82491.83841.824976.7310655.16
952004.08.20 13:16modify410.201.83041.83041.8194
962004.08.20 13:16modify420.201.83041.83041.8139
972004.08.20 16:00t/p410.201.81941.83041.8194153.7310808.89
982004.08.20 16:00modify420.201.83045.82221.8139
992004.08.23 02:54t/p420.201.81395.82221.8139230.4711039.36
1002004.08.26 14:00sell430.201.79741.80541.7919
1012004.08.26 14:00sell440.201.79741.80541.7864
1022004.08.26 14:00sell450.201.79741.80541.7809
1032004.08.26 14:00modify450.201.79745.78921.7809
1042004.08.26 14:46modify440.201.79741.79741.7864
1052004.08.26 14:46modify450.201.79741.79741.7809
1062004.08.26 15:59t/p430.201.79191.80541.791977.0011116.36
1072004.08.26 23:17s/l440.201.79741.79741.78640.0011116.36
1082004.08.26 23:17s/l450.201.79741.79741.78090.0011116.36
1092004.08.30 23:00sell460.201.79481.80281.7893
1102004.08.30 23:00sell470.201.79481.80281.7838
1112004.08.30 23:00sell480.201.79481.80281.7783
1122004.08.31 09:11modify470.201.79481.79481.7838
1132004.08.31 09:11modify480.201.79481.79481.7783
1142004.08.31 10:10s/l470.201.79481.79481.7838-0.2711116.09
1152004.08.31 10:10s/l480.201.79481.79481.7783-0.2711115.83
1162004.08.31 18:00s/l460.201.80281.80281.7893-112.2711003.56
1172004.09.01 16:00buy490.201.79601.78801.8015
1182004.09.01 16:00buy500.201.79601.78801.8070
1192004.09.01 16:00buy510.201.79601.78801.8125
1202004.09.02 14:57s/l490.201.78801.78801.8015-113.6010889.97
1212004.09.02 14:57s/l500.201.78801.78801.8070-113.6010776.37
1222004.09.02 14:57s/l510.201.78801.78801.8125-113.6010662.77
1232004.09.03 13:00sell520.201.78921.79721.7837
1242004.09.03 13:00sell530.201.78921.79721.7782
1252004.09.03 13:00sell540.201.78921.79721.7727
1262004.09.03 14:30t/p520.201.78371.79721.783777.0010739.77
1272004.09.03 14:30modify530.201.78921.78921.7782
1282004.09.03 14:30modify540.201.78921.78921.7727
1292004.09.03 14:30t/p530.201.77821.78921.7782154.0010893.77
1302004.09.03 14:30modify540.201.78925.78101.7727
1312004.09.07 14:24t/p540.201.77275.78101.7727230.4711124.24
1322004.09.16 21:00sell550.201.79381.80181.7883
1332004.09.16 21:00sell560.201.79381.80181.7828
1342004.09.16 21:00sell570.201.79381.80181.7773
1352004.09.16 21:00modify570.201.79385.78561.7773
1362004.09.16 22:48modify560.201.79381.79381.7828
1372004.09.16 22:48modify570.201.79381.79381.7773
1382004.09.16 22:50s/l560.201.79381.79381.78280.0011124.24
1392004.09.16 22:50s/l570.201.79381.79381.77730.0011124.24
1402004.09.20 08:41t/p550.201.78831.80181.788376.4711200.71
1412004.09.21 07:00sell580.201.78501.79301.7795
1422004.09.21 07:00sell590.201.78501.79301.7740
1432004.09.21 07:00sell600.201.78501.79301.7685
1442004.09.21 08:43modify590.201.78501.78501.7740
1452004.09.21 08:43modify600.201.78501.78501.7685
1462004.09.21 08:45s/l590.201.78501.78501.77400.0011200.71
1472004.09.21 08:45s/l600.201.78501.78501.76850.0011200.71
1482004.09.21 12:07s/l580.201.79301.79301.7795-112.0011088.71
1492004.09.22 21:00buy610.201.79291.78491.7984
1502004.09.22 21:00buy620.201.79291.78491.8039
1512004.09.22 21:00buy630.201.79291.78491.8094
1522004.09.23 10:31t/p610.201.79841.78491.798475.4011164.11
1532004.09.23 10:31modify620.201.79291.79291.8039
1542004.09.23 10:31modify630.201.79291.79291.8094
1552004.09.23 13:06t/p620.201.80391.79291.8039152.4011316.52
1562004.09.27 23:10t/p630.201.80941.79291.8094228.3411544.86
1572004.09.30 22:00sell640.201.81191.81991.8064
1582004.09.30 22:00sell650.201.81191.81991.8009
1592004.09.30 22:00sell660.201.81191.81991.7954
1602004.09.30 22:00modify660.201.81195.80371.7954
1612004.10.01 02:35modify650.201.81191.81191.8009
1622004.10.01 02:35modify660.201.81191.81191.7954
1632004.10.01 02:36s/l650.201.81191.81191.8009-0.2711544.59
1642004.10.01 02:36s/l660.201.81191.81191.7954-0.2711544.33
1652004.10.01 10:29t/p640.201.80641.81991.806476.7311621.06
1662004.10.07 13:00sell670.201.78031.78831.7748
1672004.10.07 13:00sell680.201.78031.78831.7693
1682004.10.07 13:00sell690.201.78031.78831.7638
1692004.10.07 13:10modify680.201.78031.78031.7693
1702004.10.07 13:10modify690.201.78031.78031.7638
1712004.10.07 13:15s/l680.201.78031.78031.76930.0011621.06
1722004.10.07 13:15s/l690.201.78031.78031.76380.0011621.06
1732004.10.08 09:39s/l670.201.78831.78831.7748-112.2711508.79
1742004.10.13 11:00sell700.201.79101.79901.7855
1752004.10.13 11:00sell710.201.79101.79901.7800
1762004.10.13 11:00sell720.201.79101.79901.7745
1772004.10.13 14:49t/p700.201.78551.79901.785577.0011585.79
1782004.10.13 14:49modify710.201.79101.79101.7800
1792004.10.13 14:49modify720.201.79101.79101.7745
1802004.10.13 19:36s/l710.201.79101.79101.78000.0011585.79
1812004.10.13 19:36s/l720.201.79101.79101.77450.0011585.79
1822004.10.15 06:00buy730.201.79691.78891.8024
1832004.10.15 06:00buy740.201.79691.78891.8079
1842004.10.15 06:00buy750.201.79691.78891.8134
1852004.10.15 06:35modify740.201.79691.79691.8079
1862004.10.15 06:35modify750.201.79691.79691.8134
1872004.10.15 08:55s/l740.201.79691.79691.80790.0011585.79
1882004.10.15 08:55s/l750.201.79691.79691.81340.0011585.79
1892004.10.15 14:41t/p730.201.80241.78891.802477.0011662.79
1902004.10.18 21:00buy760.201.80031.79231.8058
1912004.10.18 21:00buy770.201.80031.79231.8113
1922004.10.18 21:00buy780.201.80031.79231.8168
1932004.10.19 09:01s/l760.201.79231.79231.8058-112.5311550.26
1942004.10.19 09:01s/l770.201.79231.79231.8113-112.5311437.73
1952004.10.19 09:01s/l780.201.79231.79231.8168-112.5311325.20
1962004.10.19 22:00sell790.201.80411.81211.7986
1972004.10.19 22:00sell800.201.80411.81211.7931
1982004.10.19 22:00sell810.201.80411.81211.7876
1992004.10.20 15:14s/l790.201.81211.81211.7986-112.2711212.93
2002004.10.20 15:14s/l800.201.81211.81211.7931-112.2711100.67
2012004.10.20 15:14s/l810.201.81211.81211.7876-112.2710988.40
2022004.10.22 14:00buy820.201.82681.81881.8323
2032004.10.22 14:00buy830.201.82681.81881.8378
2042004.10.22 14:00buy840.201.82681.81881.8433
2052004.10.25 01:30t/p820.201.83231.81881.832376.4711064.87
2062004.10.25 01:30modify830.201.82681.82681.8378
2072004.10.25 01:30modify840.201.82681.82681.8433
2082004.10.25 03:08t/p830.201.83781.82681.8378153.4711218.34
2092004.10.25 10:40t/p840.201.84331.82681.8433230.4711448.80
2102004.11.01 18:00buy850.201.83271.82471.8382
2112004.11.01 18:00buy860.201.83271.82471.8437
2122004.11.01 18:00buy870.201.83271.82471.8492
2132004.11.01 18:16modify860.201.83271.83271.8437
2142004.11.01 18:16modify870.201.83271.83271.8492
2152004.11.01 18:18s/l860.201.83271.83271.84370.0011448.80
2162004.11.01 18:18s/l870.201.83271.83271.84920.0011448.80
2172004.11.02 14:22t/p850.201.83821.82471.838276.4711525.27
2182004.11.04 21:00buy880.201.84241.83441.8479
2192004.11.04 21:00buy890.201.84241.83441.8534
2202004.11.04 21:00buy900.201.84241.83441.8589
2212004.11.04 21:08modify890.201.84241.84241.8534
2222004.11.04 21:08modify900.201.84241.84241.8589
2232004.11.05 01:15s/l890.201.84241.84241.8534-0.5311524.74
2242004.11.05 01:15s/l900.201.84241.84241.8589-0.5311524.21
2252004.11.05 14:30s/l880.201.83441.83441.8479-112.5311411.68
2262004.11.09 03:00buy910.201.85461.84661.8601
2272004.11.09 03:00buy920.201.85461.84661.8656
2282004.11.09 03:00buy930.201.85461.84661.8711
2292004.11.09 18:26t/p910.201.86011.84661.860177.0011488.68
2302004.11.09 18:26modify920.201.85461.85461.8656
2312004.11.09 18:26modify930.201.85461.85461.8711
2322004.11.10 01:07s/l920.201.85461.85461.8656-0.5311488.14
2332004.11.10 01:07s/l930.201.85461.85461.8711-0.5311487.61
2342004.11.15 22:00buy940.201.84661.83861.8521
2352004.11.15 22:00buy950.201.84661.83861.8576
2362004.11.15 22:00buy960.201.84661.83861.8631
2372004.11.15 23:00modify950.201.84661.84661.8576
2382004.11.15 23:00modify960.201.84661.84661.8631
2392004.11.15 23:18s/l950.201.84661.84661.85760.0011487.61
2402004.11.15 23:18s/l960.201.84661.84661.86310.0011487.61
2412004.11.16 10:33t/p940.201.85211.83861.852176.4711564.08
2422004.11.16 18:00sell970.201.85401.86201.8485
2432004.11.16 18:00sell980.201.85401.86201.8430
2442004.11.16 18:00sell990.201.85401.86201.8375
2452004.11.16 18:04modify980.201.85401.85401.8430
2462004.11.16 18:04modify990.201.85401.85401.8375
2472004.11.16 18:05s/l980.201.85401.85401.84300.0011564.08
2482004.11.16 18:05s/l990.201.85401.85401.83750.0011564.08
2492004.11.17 11:35s/l970.201.86201.86201.8485-112.2711451.81
2502004.11.19 17:00sell1000.201.85801.86601.8525
2512004.11.19 17:00sell1010.201.85801.86601.8470
2522004.11.19 17:00sell1020.201.85801.86601.8415
2532004.11.22 10:24t/p1000.201.85251.86601.852576.7311528.55
2542004.11.22 10:24modify1010.201.85801.85801.8470
2552004.11.22 10:24modify1020.201.85801.85801.8415
2562004.11.22 16:58s/l1010.201.85801.85801.8470-0.2711528.28
2572004.11.22 16:58s/l1020.201.85801.85801.8415-0.2711528.02
2582004.12.03 02:00buy1030.201.92211.91411.9276
2592004.12.03 02:00buy1040.201.92211.91411.9331
2602004.12.03 02:00buy1050.201.92211.91411.9386
2612004.12.03 02:34modify1040.201.92211.92211.9331
2622004.12.03 02:34modify1050.201.92211.92211.9386
2632004.12.03 03:22s/l1040.201.92211.92211.93310.0011528.02
2642004.12.03 03:22s/l1050.201.92211.92211.93860.0011528.02
2652004.12.03 13:52t/p1030.201.92761.91411.927677.0011605.02
2662004.12.06 00:00sell1060.201.94251.95051.9370
2672004.12.06 00:00sell1070.201.94251.95051.9315
2682004.12.06 00:00sell1080.201.94251.95051.9260
2692004.12.06 01:43modify1070.201.94251.94251.9315
2702004.12.06 01:43modify1080.201.94251.94251.9260
2712004.12.06 01:45s/l1070.201.94251.94251.93150.0011605.02
2722004.12.06 01:45s/l1080.201.94251.94251.92600.0011605.02
2732004.12.07 00:06t/p1060.201.93701.95051.937076.7311681.75
2742004.12.07 02:00buy1090.201.93871.93071.9442
2752004.12.07 02:00buy1100.201.93871.93071.9497
2762004.12.07 02:00buy1110.201.93871.93071.9552
2772004.12.07 04:08modify1100.201.93871.93871.9497
2782004.12.07 04:08modify1110.201.93871.93871.9552
2792004.12.07 07:23t/p1090.201.94421.93071.944277.0011758.75
2802004.12.07 07:44t/p1100.201.94971.93871.9497154.0011912.75
2812004.12.08 05:12s/l1110.201.93871.93871.9552-0.5311912.22
2822004.12.13 06:00sell1120.201.91791.92591.9124
2832004.12.13 06:00sell1130.201.91791.92591.9069
2842004.12.13 06:00sell1140.201.91791.92591.9014
2852004.12.13 06:00modify1140.201.91795.90971.9014
2862004.12.13 06:44modify1130.201.91791.91791.9069
2872004.12.13 06:44modify1140.201.91791.91791.9014
2882004.12.13 08:40s/l1130.201.91791.91791.90690.0011912.22
2892004.12.13 08:40s/l1140.201.91791.91791.90140.0011912.22
2902004.12.13 20:35s/l1120.201.92591.92591.9124-112.0011800.22
2912004.12.17 20:00sell1150.201.93891.94691.9334
2922004.12.17 20:00sell1160.201.93891.94691.9279
2932004.12.17 20:00sell1170.201.93891.94691.9224
2942004.12.20 09:21s/l1150.201.94691.94691.9334-112.2711687.95
2952004.12.20 09:21s/l1160.201.94691.94691.9279-112.2711575.69
2962004.12.20 09:21s/l1170.201.94691.94691.9224-112.2711463.42
2972004.12.23 16:00sell1180.201.92071.92871.9152
2982004.12.23 16:00sell1190.201.92071.92871.9097
2992004.12.23 16:00sell1200.201.92071.92871.9042
3002004.12.24 11:33s/l1180.201.92871.92871.9152-112.2711351.15
3012004.12.24 11:33s/l1190.201.92871.92871.9097-112.2711238.89
3022004.12.24 11:33s/l1200.201.92871.92871.9042-112.2711126.62
3032004.12.27 04:00buy1210.201.92271.91471.9282
3042004.12.27 04:00buy1220.201.92271.91471.9337
3052004.12.27 04:00buy1230.201.92271.91471.9392
3062004.12.27 16:40t/p1210.201.92821.91471.928277.0011203.62
3072004.12.27 16:40modify1220.201.92271.92271.9337
3082004.12.27 16:40modify1230.201.92271.92271.9392
3092004.12.27 17:11t/p1220.201.93371.92271.9337154.0011357.62
3102004.12.28 13:16t/p1230.201.93921.92271.9392230.4711588.09
3112004.12.30 11:00sell1240.201.92081.92881.9153
3122004.12.30 11:00sell1250.201.92081.92881.9098
3132004.12.30 11:00sell1260.201.92081.92881.9043
3142004.12.30 11:00modify1260.201.92085.91261.9043
3152004.12.30 11:48modify1250.201.92081.92081.9098
3162004.12.30 11:48modify1260.201.92081.92081.9043
3172004.12.30 14:57s/l1250.201.92081.92081.90980.0011588.09
3182004.12.30 14:57s/l1260.201.92081.92081.90430.0011588.09
3192004.12.30 19:47s/l1240.201.92881.92881.9153-112.0011476.09
3202005.01.06 00:00sell1270.201.88441.89241.8789
3212005.01.06 00:00sell1280.201.88441.89241.8734
3222005.01.06 00:00sell1290.201.88441.89241.8679
3232005.01.06 08:06t/p1270.201.87891.89241.878977.0011553.09
3242005.01.06 08:06modify1280.201.88441.88441.8734
3252005.01.06 08:06modify1290.201.88441.88441.8679
3262005.01.06 10:31t/p1280.201.87341.88441.8734154.0011707.09
3272005.01.06 10:31modify1290.201.88445.87621.8679
3282005.01.07 16:56t/p1290.201.86795.87621.8679230.7311937.82
3292005.01.10 21:00sell1300.201.87571.88371.8702
3302005.01.10 21:00sell1310.201.87571.88371.8647
3312005.01.10 21:00sell1320.201.87571.88371.8592
3322005.01.10 21:00modify1320.201.87575.86751.8592
3332005.01.12 09:18modify1310.201.87571.87571.8647
3342005.01.12 09:18modify1320.201.87571.87571.8592
3352005.01.12 09:18s/l1310.201.87571.87571.8647-0.5311937.29
3362005.01.12 09:18s/l1320.201.87571.87571.8592-0.5311936.76
3372005.01.12 09:32t/p1300.201.87021.88371.870276.4712013.23
3382005.01.13 20:00buy1330.201.88191.87391.8874
3392005.01.13 20:00buy1340.201.88191.87391.8929
3402005.01.13 20:00buy1350.201.88191.87391.8984
3412005.01.13 20:15modify1340.201.88191.88191.8929
3422005.01.13 20:15modify1350.201.88191.88191.8984
3432005.01.13 20:25s/l1340.201.88191.88191.89290.0012013.23
3442005.01.13 20:25s/l1350.201.88191.88191.89840.0012013.23
3452005.01.14 03:45s/l1330.201.87391.87391.8874-112.5311900.70
3462005.01.18 20:00sell1360.201.86861.87661.8631
3472005.01.18 20:00sell1370.201.86861.87661.8576
3482005.01.18 20:00sell1380.201.86861.87661.8521
3492005.01.19 00:54t/p1360.201.86311.87661.863176.7311977.43
3502005.01.19 00:54modify1370.201.86861.86861.8576
3512005.01.19 00:54modify1380.201.86861.86861.8521
3522005.01.19 08:46s/l1370.201.86861.86861.8576-0.2711977.16
3532005.01.19 08:46s/l1380.201.86861.86861.8521-0.2711976.90
3542005.01.20 14:00buy1390.201.86721.85921.8727
3552005.01.20 14:00buy1400.201.86721.85921.8782
3562005.01.20 14:00buy1410.201.86721.85921.8837
3572005.01.20 14:07modify1400.201.86721.86721.8782
3582005.01.20 14:07modify1410.201.86721.86721.8837
3592005.01.20 14:08s/l1400.201.86721.86721.87820.0011976.90
3602005.01.20 14:08s/l1410.201.86721.86721.88370.0011976.90
3612005.01.20 16:01t/p1390.201.87271.85921.872777.0012053.90
3622005.01.26 16:00sell1420.201.87901.88701.8735
3632005.01.26 16:00sell1430.201.87901.88701.8680
3642005.01.26 16:00sell1440.201.87901.88701.8625
3652005.01.27 08:56s/l1420.201.88701.88701.8735-112.8011941.10
3662005.01.27 08:56s/l1430.201.88701.88701.8680-112.8011828.30
3672005.01.27 08:56s/l1440.201.88701.88701.8625-112.8011715.50
3682005.02.02 10:00sell1450.201.88491.89291.8794
3692005.02.02 10:00sell1460.201.88491.89291.8739
3702005.02.02 10:00sell1470.201.88491.89291.8684
3712005.02.03 14:58t/p1450.201.87941.89291.879476.2011791.71
3722005.02.03 14:58modify1460.201.88491.88491.8739
3732005.02.03 14:58modify1470.201.88491.88491.8684
3742005.02.04 11:33s/l1460.201.88491.88491.8739-1.0611790.64
3752005.02.04 11:33s/l1470.201.88491.88491.8684-1.0611789.58
3762005.02.04 14:00sell1480.201.88231.89031.8768
3772005.02.04 14:00sell1490.201.88231.89031.8713
3782005.02.04 14:00sell1500.201.88231.89031.8658
3792005.02.04 14:30s/l1480.201.89031.89031.8768-112.0011677.58
3802005.02.04 14:30s/l1490.201.89031.89031.8713-112.0011565.58
3812005.02.04 14:30s/l1500.201.89031.89031.8658-112.0011453.58
3822005.02.04 14:30sell1510.201.89031.89831.8848
3832005.02.04 14:30sell1520.201.89031.89831.8793
3842005.02.04 14:30sell1530.201.89031.89831.8738
3852005.02.04 14:50t/p1510.201.88481.89831.884877.0011530.58
3862005.02.04 14:50modify1520.201.89031.89031.8793
3872005.02.04 14:50modify1530.201.89031.89031.8738
3882005.02.04 19:00t/p1520.201.87931.89031.8793154.0011684.58
3892005.02.04 19:00modify1530.201.89035.88211.8738
3902005.02.04 19:25t/p1530.201.87385.88211.8738231.0011915.58
3912005.02.11 15:00buy1540.201.86701.85901.8725
3922005.02.11 15:00buy1550.201.86701.85901.8780
3932005.02.11 15:00buy1560.201.86701.85901.8835
3942005.02.11 17:31modify1550.201.86701.86701.8780
3952005.02.11 17:31modify1560.201.86701.86701.8835
3962005.02.11 17:44s/l1550.201.86701.86701.87800.0011915.58
3972005.02.11 17:44s/l1560.201.86701.86701.88350.0011915.58
3982005.02.14 02:00t/p1540.201.87251.85901.872576.4711992.05
3992005.02.15 12:00buy1570.201.88721.87921.8927
4002005.02.15 12:00buy1580.201.88721.87921.8982
4012005.02.15 12:00buy1590.201.88721.87921.9037
4022005.02.15 13:45modify1580.201.88721.88721.8982
4032005.02.15 13:45modify1590.201.88721.88721.9037
4042005.02.15 13:52s/l1580.201.88721.88721.89820.0011992.05
4052005.02.15 13:52s/l1590.201.88721.88721.90370.0011992.05
4062005.02.15 14:23t/p1570.201.89271.87921.892777.0012069.05
4072005.02.16 19:00buy1600.201.88091.87291.8864
4082005.02.16 19:00buy1610.201.88091.87291.8919
4092005.02.16 19:00buy1620.201.88091.87291.8974
4102005.02.16 19:12modify1610.201.88091.88091.8919
4112005.02.16 19:12modify1620.201.88091.88091.8974
4122005.02.16 19:36t/p1600.201.88641.87291.886477.0012146.05
4132005.02.17 10:45t/p1610.201.89191.88091.8919152.4012298.45
4142005.02.21 09:23t/p1620.201.89741.88091.8974228.3412526.79
4152005.02.23 19:00buy1630.201.90741.89941.9129
4162005.02.23 19:00buy1640.201.90741.89941.9184
4172005.02.23 19:00buy1650.201.90741.89941.9239
4182005.02.23 20:01modify1640.201.90741.90741.9184
4192005.02.23 20:01modify1650.201.90741.90741.9239
4202005.02.23 23:25s/l1640.201.90741.90741.91840.0012526.79
4212005.02.23 23:25s/l1650.201.90741.90741.92390.0012526.79
4222005.02.24 15:16t/p1630.201.91291.89941.912975.4012602.19
4232005.03.01 06:00buy1660.201.91891.91091.9244
4242005.03.01 06:00buy1670.201.91891.91091.9299
4252005.03.01 06:00buy1680.201.91891.91091.9354
4262005.03.01 06:20modify1670.201.91891.91891.9299
4272005.03.01 06:20modify1680.201.91891.91891.9354
4282005.03.01 07:08s/l1670.201.91891.91891.92990.0012602.19
4292005.03.01 07:08s/l1680.201.91891.91891.93540.0012602.19
4302005.03.02 10:11s/l1660.201.91091.91091.9244-112.5312489.66
4312005.03.03 06:00sell1690.201.91231.92031.9068
4322005.03.03 06:00sell1700.201.91231.92031.9013
4332005.03.03 06:00sell1710.201.91231.92031.8958
4342005.03.03 15:09t/p1690.201.90681.92031.906877.0012566.66
4352005.03.03 15:09modify1700.201.91231.91231.9013
4362005.03.03 15:09modify1710.201.91231.91231.8958
4372005.03.04 14:31s/l1700.201.91231.91231.9013-0.2712566.40
4382005.03.04 14:31s/l1710.201.91231.91231.8958-0.2712566.13
4392005.03.07 17:00buy1720.201.91411.90611.9196
4402005.03.07 17:00buy1730.201.91411.90611.9251
4412005.03.07 17:00buy1740.201.91411.90611.9306
4422005.03.07 17:03modify1730.201.91411.91411.9251
4432005.03.07 17:03modify1740.201.91411.91411.9306
4442005.03.07 19:48s/l1730.201.91411.91411.92510.0012566.13
4452005.03.07 19:48s/l1740.201.91411.91411.93060.0012566.13
4462005.03.08 09:40t/p1720.201.91961.90611.919676.4712642.60
4472005.03.16 05:00buy1750.201.91281.90481.9183
4482005.03.16 05:00buy1760.201.91281.90481.9238
4492005.03.16 05:00buy1770.201.91281.90481.9293
4502005.03.16 05:19modify1760.201.91281.91281.9238
4512005.03.16 05:19modify1770.201.91281.91281.9293
4522005.03.16 05:21s/l1760.201.91281.91281.92380.0012642.60
4532005.03.16 05:21s/l1770.201.91281.91281.92930.0012642.60
4542005.03.16 08:35t/p1750.201.91831.90481.918377.0012719.60
4552005.03.17 14:00buy1780.201.92431.91631.9298
4562005.03.17 14:00buy1790.201.92431.91631.9353
4572005.03.17 14:00buy1800.201.92431.91631.9408
4582005.03.17 18:00modify1790.201.92431.92431.9353
4592005.03.17 18:00modify1800.201.92431.92431.9408
4602005.03.17 18:00s/l1790.201.92431.92431.93530.0012719.60
4612005.03.17 18:00s/l1800.201.92431.92431.94080.0012719.60
4622005.03.18 09:54s/l1780.201.91631.91631.9298-112.5312607.07
4632005.03.22 16:00sell1810.201.89981.90781.8943
4642005.03.22 16:00sell1820.201.89981.90781.8888
4652005.03.22 16:00sell1830.201.89981.90781.8833
4662005.03.22 20:25t/p1810.201.89431.90781.894377.0012684.07
4672005.03.22 20:25modify1820.201.89981.89981.8888
4682005.03.22 20:25modify1830.201.89981.89981.8833
4692005.03.22 20:50t/p1820.201.88881.89981.8888154.0012838.07
4702005.03.22 20:50modify1830.201.89985.89161.8833
4712005.03.22 21:05t/p1830.201.88335.89161.8833231.0013069.07
4722005.03.24 16:00sell1840.201.87121.87921.8657
4732005.03.24 16:00sell1850.201.87121.87921.8602
4742005.03.24 16:00sell1860.201.87121.87921.8547
4752005.03.24 16:00modify1860.201.87125.86301.8547
4762005.03.24 16:10modify1850.201.87121.87121.8602
4772005.03.24 16:10modify1860.201.87121.87121.8547
4782005.03.24 16:10s/l1850.201.87121.87121.86020.0013069.07
4792005.03.24 16:10s/l1860.201.87121.87121.85470.0013069.07
4802005.03.28 03:16t/p1840.201.86571.87921.865776.4713145.53
4812005.03.29 02:00sell1870.201.86631.87431.8608
4822005.03.29 02:00sell1880.201.86631.87431.8553
4832005.03.29 02:00sell1890.201.86631.87431.8498
4842005.03.29 10:31s/l1870.201.87431.87431.8608-112.0013033.53
4852005.03.29 10:31s/l1880.201.87431.87431.8553-112.0012921.53
4862005.03.29 10:31s/l1890.201.87431.87431.8498-112.0012809.53
4872005.03.31 07:00buy1900.201.87901.87101.8845
4882005.03.31 07:00buy1910.201.87901.87101.8900
4892005.03.31 07:00buy1920.201.87901.87101.8955
4902005.03.31 15:30t/p1900.201.88451.87101.884577.0012886.53
4912005.03.31 15:30modify1910.201.87901.87901.8900
4922005.03.31 15:30modify1920.201.87901.87901.8955
4932005.03.31 16:16t/p1910.201.89001.87901.8900154.0013040.53
4942005.04.01 15:30t/p1920.201.89551.87901.8955230.4713271.00
4952005.04.01 21:00buy1930.201.88321.87521.8887
4962005.04.01 21:00buy1940.201.88321.87521.8942
4972005.04.01 21:00buy1950.201.88321.87521.8997
4982005.04.04 09:55s/l1930.201.87521.87521.8887-112.5313158.47
4992005.04.04 09:55s/l1940.201.87521.87521.8942-112.5313045.94
5002005.04.04 09:55s/l1950.201.87521.87521.8997-112.5312933.41
5012005.04.06 23:00buy1960.201.88101.87301.8865
5022005.04.06 23:00buy1970.201.88101.87301.8920
5032005.04.06 23:00buy1980.201.88101.87301.8975
5042005.04.07 19:22s/l1960.201.87301.87301.8865-113.6012819.81
5052005.04.07 19:22s/l1970.201.87301.87301.8920-113.6012706.21
5062005.04.07 19:22s/l1980.201.87301.87301.8975-113.6012592.62
5072005.04.22 17:00sell1990.201.91521.92321.9097
5082005.04.22 17:00sell2000.201.91521.92321.9042
5092005.04.22 17:00sell2010.201.91521.92321.8987
5102005.04.25 11:00t/p1990.201.90971.92321.909776.7312669.35
5112005.04.25 11:00modify2000.201.91521.91521.9042
5122005.04.25 11:00modify2010.201.91521.91521.8987
5132005.04.26 13:06t/p2000.201.90421.91521.9042153.4712822.82
5142005.04.26 13:06modify2010.201.91525.90701.8987
5152005.05.02 15:39t/p2010.201.89875.90701.8987228.8713051.69
5162005.05.17 10:00sell2020.201.83761.84561.8321
5172005.05.17 10:00sell2030.201.83761.84561.8266
5182005.05.17 10:00sell2040.201.83761.84561.8211
5192005.05.17 10:00modify2040.201.83765.82941.8211
5202005.05.17 10:08modify2030.201.83761.83761.8266
5212005.05.17 10:08modify2040.201.83761.83761.8211
5222005.05.17 10:10s/l2030.201.83761.83761.82660.0013051.69
5232005.05.17 10:10s/l2040.201.83761.83761.82110.0013051.69
5242005.05.18 02:02t/p2020.201.83211.84561.832176.7313128.43
5252005.05.20 00:00buy2050.201.83541.82741.8409
5262005.05.20 00:00buy2060.201.83541.82741.8464
5272005.05.20 00:00buy2070.201.83541.82741.8519
5282005.05.20 02:46modify2060.201.83541.83541.8464
5292005.05.20 02:46modify2070.201.83541.83541.8519
5302005.05.20 02:53s/l2060.201.83541.83541.84640.0013128.43
5312005.05.20 02:53s/l2070.201.83541.83541.85190.0013128.43
5322005.05.20 15:03s/l2050.201.82741.82741.8409-112.0013016.43
5332005.05.23 16:00sell2080.201.82871.83671.8232
5342005.05.23 16:00sell2090.201.82871.83671.8177
5352005.05.23 16:00sell2100.201.82871.83671.8122
5362005.05.26 08:41t/p2080.201.82321.83671.823275.6713092.10
5372005.05.26 08:41modify2090.201.82871.82871.8177
5382005.05.26 08:41modify2100.201.82871.82871.8122
5392005.05.26 11:47s/l2090.201.82871.82871.8177-1.3313090.77
5402005.05.26 11:47s/l2100.201.82871.82871.8122-1.3313089.44
5412005.05.27 15:00sell2110.201.82431.83231.8188
5422005.05.27 15:00sell2120.201.82431.83231.8133
5432005.05.27 15:00sell2130.201.82431.83231.8078
5442005.05.27 15:04modify2120.201.82431.82431.8133
5452005.05.27 15:04modify2130.201.82431.82431.8078
5462005.05.27 15:07s/l2120.201.82431.82431.81330.0013089.44
5472005.05.27 15:07s/l2130.201.82431.82431.80780.0013089.44
5482005.05.31 03:08t/p2110.201.81881.83231.818876.4713165.90
5492005.06.02 18:00sell2140.201.81551.82351.8100
5502005.06.02 18:00sell2150.201.81551.82351.8045
5512005.06.02 18:00sell2160.201.81551.82351.7990
5522005.06.02 18:01modify2150.201.81551.81551.8045
5532005.06.02 18:01modify2160.201.81551.81551.7990
5542005.06.02 18:03s/l2150.201.81551.81551.80450.0013165.90
5552005.06.02 18:03s/l2160.201.81551.81551.79900.0013165.90
5562005.06.03 14:30s/l2140.201.82351.82351.8100-112.2713053.64
5572005.06.06 14:00sell2170.201.81971.82771.8142
5582005.06.06 14:00sell2180.201.81971.82771.8087
5592005.06.06 14:00sell2190.201.81971.82771.8032
5602005.06.07 08:15s/l2170.201.82771.82771.8142-112.2712941.37
5612005.06.07 08:15s/l2180.201.82771.82771.8087-112.2712829.11
5622005.06.07 08:15s/l2190.201.82771.82771.8032-112.2712716.84
5632005.06.14 07:00sell2200.201.80581.81381.8003
5642005.06.14 07:00sell2210.201.80581.81381.7948
5652005.06.14 07:00sell2220.201.80581.81381.7893
5662005.06.14 14:45s/l2200.201.81381.81381.8003-112.0012604.84
5672005.06.14 14:45s/l2210.201.81381.81381.7948-112.0012492.84
5682005.06.14 14:45s/l2220.201.81381.81381.7893-112.0012380.84
5692005.06.20 20:00buy2230.201.82361.81561.8291
5702005.06.20 20:00buy2240.201.82361.81561.8346
5712005.06.20 20:00buy2250.201.82361.81561.8401
5722005.06.21 20:24t/p2230.201.82911.81561.829176.4712457.31
5732005.06.21 20:24modify2240.201.82361.82361.8346
5742005.06.21 20:24modify2250.201.82361.82361.8401
5752005.06.22 10:55s/l2240.201.82361.82361.8346-1.0612456.24
5762005.06.22 10:55s/l2250.201.82361.82361.8401-1.0612455.18
5772005.06.24 18:00sell2260.201.82181.82981.8163
5782005.06.24 18:00sell2270.201.82181.82981.8108
5792005.06.24 18:00sell2280.201.82181.82981.8053
5802005.06.24 18:04modify2270.201.82181.82181.8108
5812005.06.24 18:04modify2280.201.82181.82181.8053
5822005.06.24 18:06s/l2270.201.82181.82181.81080.0012455.18
5832005.06.24 18:06s/l2280.201.82181.82181.80530.0012455.18
5842005.06.27 09:56s/l2260.201.82981.82981.8163-112.2712342.91
5852005.07.05 04:00sell2290.201.76031.76831.7548
5862005.07.05 04:00sell2300.201.76031.76831.7493
5872005.07.05 04:00sell2310.201.76031.76831.7438
5882005.07.05 08:32t/p2290.201.75481.76831.754877.0012419.91
5892005.07.05 08:32modify2300.201.76031.76031.7493
5902005.07.05 08:32modify2310.201.76031.76031.7438
5912005.07.05 10:50s/l2300.201.76031.76031.74930.0012419.91
5922005.07.05 10:50s/l2310.201.76031.76031.74380.0012419.91
5932005.07.06 07:00sell2320.201.75711.76511.7516
5942005.07.06 07:00sell2330.201.75711.76511.7461
5952005.07.06 07:00sell2340.201.75711.76511.7406
5962005.07.06 08:52modify2330.201.75711.75711.7461
5972005.07.06 08:52modify2340.201.75711.75711.7406
5982005.07.06 08:57s/l2330.201.75711.75711.74610.0012419.91
5992005.07.06 08:57s/l2340.201.75711.75711.74060.0012419.91
6002005.07.07 01:02t/p2320.201.75161.76511.751676.2012496.12
6012005.07.11 11:00sell2350.201.74411.75211.7386
6022005.07.11 11:00sell2360.201.74411.75211.7331
6032005.07.11 11:00sell2370.201.74411.75211.7276
6042005.07.11 11:25modify2360.201.74411.74411.7331
6052005.07.11 11:25modify2370.201.74411.74411.7276
6062005.07.11 11:26s/l2360.201.74411.74411.73310.0012496.12
6072005.07.11 11:26s/l2370.201.74411.74411.72760.0012496.12
6082005.07.11 16:46s/l2350.201.75211.75211.7386-112.0012384.12
6092005.07.13 19:00buy2380.201.75571.74771.7612
6102005.07.13 19:00buy2390.201.75571.74771.7667
6112005.07.13 19:00buy2400.201.75571.74771.7722
6122005.07.13 20:48t/p2380.201.76121.74771.761277.0012461.12
6132005.07.13 20:48modify2390.201.75571.75571.7667
6142005.07.13 20:48modify2400.201.75571.75571.7722
6152005.07.14 19:35s/l2390.201.75571.75571.7667-1.6012459.52
6162005.07.14 19:35s/l2400.201.75571.75571.7722-1.6012457.92
6172005.07.25 23:00sell2410.201.74581.75381.7403
6182005.07.25 23:00sell2420.201.74581.75381.7348
6192005.07.25 23:00sell2430.201.74581.75381.7293
6202005.07.26 00:47modify2420.201.74581.74581.7348
6212005.07.26 00:47modify2430.201.74581.74581.7293
6222005.07.26 00:55s/l2420.201.74581.74581.7348-0.2712457.66
6232005.07.26 00:55s/l2430.201.74581.74581.7293-0.2712457.39
6242005.07.26 10:13t/p2410.201.74031.75381.740376.7312534.13
6252005.07.26 14:00buy2440.201.74031.73231.7458
6262005.07.26 14:00buy2450.201.74031.73231.7513
6272005.07.26 14:00buy2460.201.74031.73231.7568
6282005.07.26 16:22modify2450.201.74031.74031.7513
6292005.07.26 16:22modify2460.201.74031.74031.7568
6302005.07.26 16:23s/l2450.201.74031.74031.75130.0012534.13
6312005.07.26 16:23s/l2460.201.74031.74031.75680.0012534.13
6322005.07.27 20:06t/p2440.201.74581.73231.745876.4712610.59
6332005.08.05 19:00buy2470.201.77461.76661.7801
6342005.08.05 19:00buy2480.201.77461.76661.7856
6352005.08.05 19:00buy2490.201.77461.76661.7911
6362005.08.05 19:28modify2480.201.77461.77461.7856
6372005.08.05 19:28modify2490.201.77461.77461.7911
6382005.08.08 01:34s/l2480.201.77461.77461.7856-0.5312610.06
6392005.08.08 01:34s/l2490.201.77461.77461.7911-0.5312609.53
6402005.08.08 10:30t/p2470.201.78011.76661.780176.4712686.00
6412005.08.22 01:00sell2500.201.79611.80411.7906
6422005.08.22 01:00sell2510.201.79611.80411.7851
6432005.08.22 01:00sell2520.201.79611.80411.7796
6442005.08.22 01:32modify2510.201.79611.79611.7851
6452005.08.22 01:32modify2520.201.79611.79611.7796
6462005.08.22 02:04s/l2510.201.79611.79611.78510.0012686.00
6472005.08.22 02:04s/l2520.201.79611.79611.77960.0012686.00
6482005.08.22 14:01s/l2500.201.80411.80411.7906-112.0012574.00
6492005.08.23 07:00buy2530.201.80011.79211.8056
6502005.08.23 07:00buy2540.201.80011.79211.8111
6512005.08.23 07:00buy2550.201.80011.79211.8166
6522005.08.24 06:37s/l2530.201.79211.79211.8056-112.5312461.47
6532005.08.24 06:37s/l2540.201.79211.79211.8111-112.5312348.93
6542005.08.24 06:37s/l2550.201.79211.79211.8166-112.5312236.40
6552005.08.25 00:00sell2560.201.80011.80811.7946
6562005.08.25 00:00sell2570.201.80011.80811.7891
6572005.08.25 00:00sell2580.201.80011.80811.7836
6582005.08.25 05:42s/l2560.201.80811.80811.7946-112.0012124.40
6592005.08.25 05:42s/l2570.201.80811.80811.7891-112.0012012.40
6602005.08.25 05:42s/l2580.201.80811.80811.7836-112.0011900.40
6612005.08.25 23:00buy2590.201.80341.79541.8089
6622005.08.25 23:00buy2600.201.80341.79541.8144
6632005.08.25 23:00buy2610.201.80341.79541.8199
6642005.08.26 16:27t/p2590.201.80891.79541.808976.4711976.87
6652005.08.26 16:27modify2600.201.80341.80341.8144
6662005.08.26 16:27modify2610.201.80341.80341.8199
6672005.08.26 20:32s/l2600.201.80341.80341.8144-0.5311976.34
6682005.08.26 20:32s/l2610.201.80341.80341.8199-0.5311975.81
6692005.09.06 04:00buy2620.201.84241.83441.8479
6702005.09.06 04:00buy2630.201.84241.83441.8534
6712005.09.06 04:00buy2640.201.84241.83441.8589
6722005.09.06 12:28modify2630.201.84241.84241.8534
6732005.09.06 12:28modify2640.201.84241.84241.8589
6742005.09.06 12:31s/l2630.201.84241.84241.85340.0011975.81
6752005.09.06 12:31s/l2640.201.84241.84241.85890.0011975.81
6762005.09.08 02:53s/l2620.201.83441.83441.8479-114.1311861.68
6772005.09.13 21:00sell2650.201.82221.83021.8167
6782005.09.13 21:00sell2660.201.82221.83021.8112
6792005.09.13 21:00sell2670.201.82221.83021.8057
6802005.09.14 16:26s/l2650.201.83021.83021.8167-112.2711749.41
6812005.09.14 16:26s/l2660.201.83021.83021.8112-112.2711637.15
6822005.09.14 16:26s/l2670.201.83021.83021.8057-112.2711524.88
6832005.09.16 13:00sell2680.201.81081.81881.8053
6842005.09.16 13:00sell2690.201.81081.81881.7998
6852005.09.16 13:00sell2700.201.81081.81881.7943
6862005.09.16 15:53t/p2680.201.80531.81881.805377.0011601.88
6872005.09.16 15:53modify2690.201.81081.81081.7998
6882005.09.16 15:53modify2700.201.81081.81081.7943
6892005.09.19 00:10s/l2690.201.81081.81081.7998-0.2711601.61
6902005.09.19 00:10s/l2700.201.81081.81081.7943-0.2711601.35
6912005.09.27 00:00sell2710.201.77841.78641.7729
6922005.09.27 00:00sell2720.201.77841.78641.7674
6932005.09.27 00:00sell2730.201.77841.78641.7619
6942005.09.27 02:00modify2720.201.77841.77841.7674
6952005.09.27 02:00modify2730.201.77841.77841.7619
6962005.09.27 03:29t/p2710.201.77291.78641.772977.0011678.35
6972005.09.27 08:16t/p2720.201.76741.77841.7674154.0011832.35
6982005.09.27 08:16modify2730.201.77845.77021.7619
6992005.09.28 16:45t/p2730.201.76195.77021.7619230.7312063.08
7002005.10.04 13:00sell2740.201.75691.76491.7514
7012005.10.04 13:00sell2750.201.75691.76491.7459
7022005.10.04 13:00sell2760.201.75691.76491.7404
7032005.10.04 13:00modify2760.201.75695.74871.7404
7042005.10.05 09:45s/l2740.201.76491.76491.7514-112.2711950.82
7052005.10.05 09:45s/l2750.201.76491.76491.7459-112.2711838.55
7062005.10.12 08:54t/p2760.201.74045.74871.7404228.8712067.42
7072005.10.13 00:00sell2770.201.75231.76031.7468
7082005.10.13 00:00sell2780.201.75231.76031.7413
7092005.10.13 00:00sell2790.201.75231.76031.7358
7102005.10.13 03:28t/p2770.201.74681.76031.746877.0012144.42
7112005.10.13 03:28modify2780.201.75231.75231.7413
7122005.10.13 03:28modify2790.201.75231.75231.7358
7132005.10.13 18:35s/l2780.201.75231.75231.74130.0012144.42
7142005.10.13 18:35s/l2790.201.75231.75231.73580.0012144.42
7152005.10.14 05:00sell2800.201.75421.76221.7487
7162005.10.14 05:00sell2810.201.75421.76221.7432
7172005.10.14 05:00sell2820.201.75421.76221.7377
7182005.10.14 07:59modify2810.201.75421.75421.7432
7192005.10.14 07:59modify2820.201.75421.75421.7377
7202005.10.14 08:03s/l2810.201.75421.75421.74320.0012144.42
7212005.10.14 08:03s/l2820.201.75421.75421.73770.0012144.42
7222005.10.14 14:30t/p2800.201.74871.76221.748777.0012221.42
7232005.10.17 18:00buy2830.201.75551.74751.7610
7242005.10.17 18:00buy2840.201.75551.74751.7665
7252005.10.17 18:00buy2850.201.75551.74751.7720
7262005.10.17 18:02modify2840.201.75551.75551.7665
7272005.10.17 18:02modify2850.201.75551.75551.7720
7282005.10.17 18:04s/l2840.201.75551.75551.76650.0012221.42
7292005.10.17 18:04s/l2850.201.75551.75551.77200.0012221.42
7302005.10.18 10:47s/l2830.201.74751.74751.7610-112.5312108.89
7312005.10.21 22:00buy2860.201.76811.76011.7736
7322005.10.21 22:00buy2870.201.76811.76011.7791
7332005.10.21 22:00buy2880.201.76811.76011.7846
7342005.10.25 10:18t/p2860.201.77361.76011.773675.9412184.83
7352005.10.25 10:18modify2870.201.76811.76811.7791
7362005.10.25 10:18modify2880.201.76811.76811.7846
7372005.10.25 14:58t/p2870.201.77911.76811.7791152.9412337.76
7382005.10.25 16:26t/p2880.201.78461.76811.7846229.9412567.70
7392005.10.26 17:00buy2890.201.77631.76831.7818
7402005.10.26 17:00buy2900.201.77631.76831.7873
7412005.10.26 17:00buy2910.201.77631.76831.7928
7422005.10.26 17:05modify2900.201.77631.77631.7873
7432005.10.26 17:05modify2910.201.77631.77631.7928
7442005.10.26 17:07s/l2900.201.77631.77631.78730.0012567.70
7452005.10.26 17:07s/l2910.201.77631.77631.79280.0012567.70
7462005.10.27 03:27t/p2890.201.78181.76831.781875.4012643.10
7472005.10.27 12:00sell2920.201.78581.79381.7803
7482005.10.27 12:00sell2930.201.78581.79381.7748
7492005.10.27 12:00sell2940.201.78581.79381.7693
7502005.10.27 12:15modify2930.201.78581.78581.7748
7512005.10.27 12:15modify2940.201.78581.78581.7693
7522005.10.27 12:16s/l2930.201.78581.78581.77480.0012643.10
7532005.10.27 12:16s/l2940.201.78581.78581.76930.0012643.10
7542005.10.28 11:50t/p2920.201.78031.79381.780376.7312719.84
7552005.11.02 14:00sell2950.201.76561.77361.7601
7562005.11.02 14:00sell2960.201.76561.77361.7546
7572005.11.02 14:00sell2970.201.76561.77361.7491
7582005.11.02 16:45s/l2950.201.77361.77361.7601-112.0012607.84
7592005.11.02 16:45s/l2960.201.77361.77361.7546-112.0012495.84
7602005.11.02 16:45s/l2970.201.77361.77361.7491-112.0012383.84
7612005.11.03 23:00buy2980.201.77141.76341.7769
7622005.11.03 23:00buy2990.201.77141.76341.7824
7632005.11.03 23:00buy3000.201.77141.76341.7879
7642005.11.04 14:19s/l2980.201.76341.76341.7769-112.5312271.30
7652005.11.04 14:19s/l2990.201.76341.76341.7824-112.5312158.77
7662005.11.04 14:19s/l3000.201.76341.76341.7879-112.5312046.24
7672005.11.10 08:00sell3010.201.74221.75021.7367
7682005.11.10 08:00sell3020.201.74221.75021.7312
7692005.11.10 08:00sell3030.201.74221.75021.7257
7702005.11.10 12:42s/l3010.201.75021.75021.7367-112.0011934.24
7712005.11.10 12:42s/l3020.201.75021.75021.7312-112.0011822.24
7722005.11.10 12:42s/l3030.201.75021.75021.7257-112.0011710.24
7732005.11.11 07:00buy3040.201.74151.73351.7470
7742005.11.11 07:00buy3050.201.74151.73351.7525
7752005.11.11 07:00buy3060.201.74151.73351.7580
7762005.11.14 09:38t/p3040.201.74701.73351.747076.4711786.71
7772005.11.14 09:38modify3050.201.74151.74151.7525
7782005.11.14 09:38modify3060.201.74151.74151.7580
7792005.11.14 13:47s/l3050.201.74151.74151.7525-0.5311786.18
7802005.11.14 13:47s/l3060.201.74151.74151.7580-0.5311785.64
7812005.11.17 21:00sell3070.201.72011.72811.7146
7822005.11.17 21:00sell3080.201.72011.72811.7091
7832005.11.17 21:00sell3090.201.72011.72811.7036
7842005.11.17 21:03modify3080.201.72011.72011.7091
7852005.11.17 21:03modify3090.201.72011.72011.7036
7862005.11.17 21:06s/l3080.201.72011.72011.70910.0011785.64
7872005.11.17 21:06s/l3090.201.72011.72011.70360.0011785.64
7882005.11.18 08:52t/p3070.201.71461.72811.714676.7311862.38
7892005.11.21 06:00sell3100.201.71761.72561.7121
7902005.11.21 06:00sell3110.201.71761.72561.7066
7912005.11.21 06:00sell3120.201.71761.72561.7011
7922005.11.21 07:17modify3110.201.71761.71761.7066
7932005.11.21 07:17modify3120.201.71761.71761.7011
7942005.11.21 07:26s/l3110.201.71761.71761.70660.0011862.38
7952005.11.21 07:26s/l3120.201.71761.71761.70110.0011862.38
7962005.11.22 09:41t/p3100.201.71211.72561.712176.7311939.11
7972005.11.23 05:00sell3130.201.72031.72831.7148
7982005.11.23 05:00sell3140.201.72031.72831.7093
7992005.11.23 05:00sell3150.201.72031.72831.7038
8002005.11.23 14:22modify3140.201.72031.72031.7093
8012005.11.23 14:22modify3150.201.72031.72031.7038
8022005.11.23 14:23s/l3140.201.72031.72031.70930.0011939.11
8032005.11.23 14:23s/l3150.201.72031.72031.70380.0011939.11
8042005.11.24 11:30s/l3130.201.72831.72831.7148-112.8011826.31
8052005.11.29 18:00buy3160.201.72051.71251.7260
8062005.11.29 18:00buy3170.201.72051.71251.7315
8072005.11.29 18:00buy3180.201.72051.71251.7370
8082005.11.30 11:54t/p3160.201.72601.71251.726076.4711902.78
8092005.11.30 11:54modify3170.201.72051.72051.7315
8102005.11.30 11:54modify3180.201.72051.72051.7370
8112005.11.30 16:37t/p3170.201.73151.72051.7315153.4712056.25
8122005.12.02 14:57t/p3180.201.73701.72051.7370228.3412284.59
8132005.12.06 23:00buy3190.201.74071.73271.7462
8142005.12.06 23:00buy3200.201.74071.73271.7517
8152005.12.06 23:00buy3210.201.74071.73271.7572
8162005.12.07 00:17modify3200.201.74071.74071.7517
8172005.12.07 00:17modify3210.201.74071.74071.7572
8182005.12.07 01:20s/l3200.201.74071.74071.7517-0.5312284.06
8192005.12.07 01:20s/l3210.201.74071.74071.7572-0.5312283.53
8202005.12.07 10:48s/l3190.201.73271.73271.7462-112.5312170.99
8212005.12.08 06:00sell3220.201.73511.74311.7296
8222005.12.08 06:00sell3230.201.73511.74311.7241
8232005.12.08 06:00sell3240.201.73511.74311.7186
8242005.12.08 10:04s/l3220.201.74311.74311.7296-112.0012058.99
8252005.12.08 10:04s/l3230.201.74311.74311.7241-112.0011946.99
8262005.12.08 10:04s/l3240.201.74311.74311.7186-112.0011834.99
8272005.12.13 19:00buy3250.201.76791.75991.7734
8282005.12.13 19:00buy3260.201.76791.75991.7789
8292005.12.13 19:00buy3270.201.76791.75991.7844
8302005.12.13 20:22t/p3250.201.77341.75991.773477.0011911.99
8312005.12.13 20:22modify3260.201.76791.76791.7789
8322005.12.13 20:22modify3270.201.76791.76791.7844
8332005.12.13 20:40s/l3260.201.76791.76791.77890.0011911.99
8342005.12.13 20:40s/l3270.201.76791.76791.78440.0011911.99
8352005.12.13 20:40buy3280.201.76831.76031.7738
8362005.12.13 20:40buy3290.201.76831.76031.7793
8372005.12.13 20:40buy3300.201.76831.76031.7848
8382005.12.13 20:40modify3290.201.76831.76831.7793
8392005.12.13 20:40modify3300.201.76831.76831.7848
8402005.12.13 21:28s/l3290.201.76831.76831.77930.0011911.99
8412005.12.13 21:28s/l3300.201.76831.76831.78480.0011911.99
8422005.12.14 03:15t/p3280.201.77381.76031.773876.4711988.46
8432005.12.16 18:00sell3310.201.77131.77931.7658
8442005.12.16 18:00sell3320.201.77131.77931.7603
8452005.12.16 18:00sell3330.201.77131.77931.7548
8462005.12.16 19:01modify3320.201.77131.77131.7603
8472005.12.16 19:01modify3330.201.77131.77131.7548
8482005.12.16 19:04s/l3320.201.77131.77131.76030.0011988.46
8492005.12.16 19:04s/l3330.201.77131.77131.75480.0011988.46
8502005.12.19 10:21t/p3310.201.76581.77931.765876.7312065.20
8512005.12.19 16:00buy3340.201.76481.75681.7703
8522005.12.19 16:00buy3350.201.76481.75681.7758
8532005.12.19 16:00buy3360.201.76481.75681.7813
8542005.12.19 18:08modify3350.201.76481.76481.7758
8552005.12.19 18:08modify3360.201.76481.76481.7813
8562005.12.19 18:09s/l3350.201.76481.76481.77580.0012065.20
8572005.12.19 18:09s/l3360.201.76481.76481.78130.0012065.20
8582005.12.20 17:48s/l3340.201.75681.75681.7703-112.5311952.66
8592005.12.23 09:00sell3370.201.73901.74701.7335
8602005.12.23 09:00sell3380.201.73901.74701.7280
8612005.12.23 09:00sell3390.201.73901.74701.7225
8622005.12.23 14:57t/p3370.201.73351.74701.733577.0012029.66
8632005.12.23 14:57modify3380.201.73901.73901.7280
8642005.12.23 14:57modify3390.201.73901.73901.7225
8652005.12.27 20:35t/p3380.201.72801.73901.7280153.4712183.13
8662005.12.27 20:35modify3390.201.73905.73081.7225
8672005.12.28 18:00t/p3390.201.72255.73081.7225230.2012413.33
8682005.12.29 21:00sell3400.201.72431.73231.7188
8692005.12.29 21:00sell3410.201.72431.73231.7133
8702005.12.29 21:00sell3420.201.72431.73231.7078
8712005.12.29 21:00modify3420.201.72435.71611.7078
8722005.12.30 02:05modify3410.201.72431.72431.7133
8732005.12.30 02:05modify3420.201.72431.72431.7078
8742005.12.30 02:37s/l3410.201.72431.72431.7133-0.2712413.07
8752005.12.30 02:37s/l3420.201.72431.72431.7078-0.2712412.80
8762005.12.30 16:54t/p3400.201.71881.73231.718876.7312489.54
8772005.12.30 20:00buy3430.201.71931.71131.7248
8782005.12.30 20:00buy3440.201.71931.71131.7303
8792005.12.30 20:00buy3450.201.71931.71131.7358
8802005.12.30 20:34modify3440.201.71931.71931.7303
8812005.12.30 20:34modify3450.201.71931.71931.7358
8822006.01.02 02:17s/l3440.201.71931.71931.7303-0.5312489.00
8832006.01.02 02:17s/l3450.201.71931.71931.7358-0.5312488.47
8842006.01.02 09:24t/p3430.201.72481.71131.724876.4712564.94
8852006.01.02 21:00sell3460.201.72351.73151.7180
8862006.01.02 21:00sell3470.201.72351.73151.7125
8872006.01.02 21:00sell3480.201.72351.73151.7070
8882006.01.02 21:05modify3470.201.72351.72351.7125
8892006.01.02 21:05modify3480.201.72351.72351.7070
8902006.01.02 21:07s/l3470.201.72351.72351.71250.0012564.94
8912006.01.02 21:07s/l3480.201.72351.72351.70700.0012564.94
8922006.01.03 06:30s/l3460.201.73151.73151.7180-112.2712452.67
8932006.01.05 13:00buy3490.201.75381.74581.7593
8942006.01.05 13:00buy3500.201.75381.74581.7648
8952006.01.05 13:00buy3510.201.75381.74581.7703
8962006.01.06 14:30t/p3490.201.75931.74581.759376.4712529.14
8972006.01.06 14:30modify3500.201.75381.75381.7648
8982006.01.06 14:30modify3510.201.75381.75381.7703
8992006.01.06 14:52t/p3500.201.76481.75381.7648153.4712682.61
9002006.01.06 16:11t/p3510.201.77031.75381.7703230.4712913.08
9012006.01.09 21:00buy3520.201.76531.75731.7708
9022006.01.09 21:00buy3530.201.76531.75731.7763
9032006.01.09 21:00buy3540.201.76531.75731.7818
9042006.01.10 01:05modify3530.201.76531.76531.7763
9052006.01.10 01:05modify3540.201.76531.76531.7818
9062006.01.10 03:28s/l3530.201.76531.76531.7763-0.5312912.55
9072006.01.10 03:28s/l3540.201.76531.76531.7818-0.5312912.01
9082006.01.11 10:30s/l3520.201.75731.75731.7708-113.0612798.95
9092006.01.12 02:00sell3550.201.76591.77391.7604
9102006.01.12 02:00sell3560.201.76591.77391.7549
9112006.01.12 02:00sell3570.201.76591.77391.7494
9122006.01.12 16:03t/p3550.201.76041.77391.760477.0012875.95
9132006.01.12 16:03modify3560.201.76591.76591.7549
9142006.01.12 16:03modify3570.201.76591.76591.7494
9152006.01.13 08:29s/l3560.201.76591.76591.7549-0.2712875.68
9162006.01.13 08:29s/l3570.201.76591.76591.7494-0.2712875.42
9172006.01.17 00:00buy3580.201.76691.75891.7724
9182006.01.17 00:00buy3590.201.76691.75891.7779
9192006.01.17 00:00buy3600.201.76691.75891.7834
9202006.01.17 00:09modify3590.201.76691.76691.7779
9212006.01.17 00:09modify3600.201.76691.76691.7834
9222006.01.17 00:12s/l3590.201.76691.76691.77790.0012875.42
9232006.01.17 00:12s/l3600.201.76691.76691.78340.0012875.42
9242006.01.17 12:40s/l3580.201.75891.75891.7724-112.0012763.42
9252006.01.18 11:00sell3610.201.76551.77351.7600
9262006.01.18 11:00sell3620.201.76551.77351.7545
9272006.01.18 11:00sell3630.201.76551.77351.7490
9282006.01.18 19:04t/p3610.201.76001.77351.760077.0012840.42
9292006.01.18 19:04modify3620.201.76551.76551.7545
9302006.01.18 19:04modify3630.201.76551.76551.7490
9312006.01.19 09:35t/p3620.201.75451.76551.7545153.2012993.62
9322006.01.19 09:35modify3630.201.76555.75731.7490
9332006.02.06 17:08t/p3630.201.74905.75731.7490225.9513219.57
9342006.02.07 12:00sell3640.201.74911.75711.7436
9352006.02.07 12:00sell3650.201.74911.75711.7381
9362006.02.07 12:00sell3660.201.74911.75711.7326
9372006.02.07 12:00modify3660.201.74915.74091.7326
9382006.02.07 12:05modify3650.201.74911.74911.7381
9392006.02.07 12:05modify3660.201.74911.74911.7326
9402006.02.07 12:08s/l3650.201.74911.74911.73810.0013219.57
9412006.02.07 12:08s/l3660.201.74911.74911.73260.0013219.57
9422006.02.07 16:11t/p3640.201.74361.75711.743677.0013296.57
9432006.02.13 07:00buy3670.201.74271.73471.7482
9442006.02.13 07:00buy3680.201.74271.73471.7537
9452006.02.13 07:00buy3690.201.74271.73471.7592
9462006.02.13 07:17modify3680.201.74271.74271.7537
9472006.02.13 07:17modify3690.201.74271.74271.7592
9482006.02.13 07:47s/l3680.201.74271.74271.75370.0013296.57
9492006.02.13 07:47s/l3690.201.74271.74271.75920.0013296.57
9502006.02.14 13:02s/l3670.201.73471.73471.7482-112.5313184.03
9512006.02.20 22:00buy3700.201.74491.73691.7504
9522006.02.20 22:00buy3710.201.74491.73691.7559
9532006.02.20 22:00buy3720.201.74491.73691.7614
9542006.02.23 10:25t/p3700.201.75041.73691.750474.3413258.37
9552006.02.23 10:25modify3710.201.74491.74491.7559
9562006.02.23 10:25modify3720.201.74491.74491.7614
9572006.02.24 16:55s/l3710.201.74491.74491.7559-3.1913255.18
9582006.02.24 16:55s/l3720.201.74491.74491.7614-3.1913251.99
9592006.02.24 16:55buy3730.201.74531.73731.7508
9602006.02.24 16:55buy3740.201.74531.73731.7563
9612006.02.24 16:55buy3750.201.74531.73731.7618
9622006.02.24 17:30modify3740.201.74531.74531.7563
9632006.02.24 17:30modify3750.201.74531.74531.7618
9642006.02.24 17:31s/l3740.201.74531.74531.75630.0013251.99
9652006.02.24 17:31s/l3750.201.74531.74531.76180.0013251.99
9662006.02.28 16:24t/p3730.201.75081.73731.750875.9413327.93
9672006.03.02 02:00buy3760.201.74991.74191.7554
9682006.03.02 02:00buy3770.201.74991.74191.7609
9692006.03.02 02:00buy3780.201.74991.74191.7664
9702006.03.02 04:28modify3770.201.74991.74991.7609
9712006.03.02 04:28modify3780.201.74991.74991.7664
9722006.03.02 04:37s/l3770.201.74991.74991.76090.0013327.93
9732006.03.02 04:37s/l3780.201.74991.74991.76640.0013327.93
9742006.03.03 12:31t/p3760.201.75541.74191.755476.4713404.39
9752006.03.06 21:00buy3790.201.74941.74141.7549
9762006.03.06 21:00buy3800.201.74941.74141.7604
9772006.03.06 21:00buy3810.201.74941.74141.7659
9782006.03.06 21:12modify3800.201.74941.74941.7604
9792006.03.06 21:12modify3810.201.74941.74941.7659
9802006.03.06 21:18s/l3800.201.74941.74941.76040.0013404.39
9812006.03.06 21:18s/l3810.201.74941.74941.76590.0013404.39
9822006.03.07 09:31s/l3790.201.74141.74141.7549-112.5313291.86
9832006.03.08 10:00sell3820.201.73811.74611.7326
9842006.03.08 10:00sell3830.201.73811.74611.7271
9852006.03.08 10:00sell3840.201.73811.74611.7216
9862006.03.10 14:33t/p3820.201.73261.74611.732675.9413367.80
9872006.03.10 14:33modify3830.201.73811.73811.7271
9882006.03.10 14:33modify3840.201.73811.73811.7216
9892006.03.10 15:16t/p3830.201.72711.73811.7271152.9413520.73
9902006.03.10 15:16modify3840.201.73815.72991.7216
9912006.12.08 20:59close at stop3840.201.95405.72991.7216-3096.2810424.45