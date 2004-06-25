|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2004.06.22 14:00 - 2006.12.08 20:00 (2004.06.17 - 2006.12.31)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|GeneralSettings="=== General Settings - M15 Charts with Defaults =="; PhoenixMode=3; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=false; PeriodGraceHours=0; PeriodForceHours=0; BreakEvenAfterPips=0; signal_count=5; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=42; StopLoss=84; TrailingStop=50; MaxTrades=3; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=5; Mode2_TakeProfit=95; Mode2_StopLoss=90; Mode2_CloseFirstTrade=true; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=90; Mode3_TakeProfit=110; Mode3_StopLoss=80; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0023; EnvelopePeriod=6; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=3; SMA2Bars=14; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=23; OSMASlow=17; OSMASignal=15; UseSignal4=true;
|Баров в истории
|15387
|Смоделировано тиков
|3854399
|Качество моделирования
|89.42%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|424.45
|Общая прибыль
|14567.22
|Общий убыток
|-14142.77
|Прибыльность
|1.03
|Матожидание выигрыша
|1.11
|Абсолютная просадка
|30.13
|Максимальная просадка
|3096.28 (22.90%)
|Относительная просадка
|22.90% (3096.28)
|Всего сделок
|384
|Короткие позиции (% выигравших)
|210 (59.05%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|174 (63.22%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|234 (60.94%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|150 (39.06%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|231.00
|убыточная сделка
|-3096.28
|Средняя
|прибыльная сделка
|62.25
|убыточная сделка
|-94.29
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|17 (1148.62)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|9 (-1009.60)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1148.62 (17)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-3096.28 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|4
|непрерывный проигрыш
|3
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2004.06.25 19:00
|buy
|1
|0.20
|1.8210
|1.8130
|1.8265
|2
|2004.06.25 19:00
|buy
|2
|0.20
|1.8210
|1.8130
|1.8320
|3
|2004.06.25 19:00
|buy
|3
|0.20
|1.8210
|1.8130
|1.8375
|4
|2004.06.25 22:52
|t/p
|1
|0.20
|1.8265
|1.8130
|1.8265
|77.00
|10077.00
|5
|2004.06.28 14:17
|t/p
|2
|0.20
|1.8320
|1.8130
|1.8320
|153.47
|10230.47
|6
|2004.06.29 15:34
|s/l
|3
|0.20
|1.8130
|1.8130
|1.8375
|-113.06
|10117.40
|7
|2004.07.01 00:00
|sell
|4
|0.20
|1.8194
|1.8274
|1.8139
|8
|2004.07.01 00:00
|sell
|5
|0.20
|1.8194
|1.8274
|1.8084
|9
|2004.07.01 00:00
|sell
|6
|0.20
|1.8194
|1.8274
|1.8029
|10
|2004.07.01 10:00
|t/p
|4
|0.20
|1.8139
|1.8274
|1.8139
|77.00
|10194.40
|11
|2004.07.02 14:31
|s/l
|5
|0.20
|1.8274
|1.8274
|1.8084
|-112.27
|10082.14
|12
|2004.07.02 14:31
|s/l
|6
|0.20
|1.8274
|1.8274
|1.8029
|-112.27
|9969.87
|13
|2004.07.06 00:00
|buy
|7
|0.20
|1.8284
|1.8204
|1.8339
|14
|2004.07.06 00:00
|buy
|8
|0.20
|1.8284
|1.8204
|1.8394
|15
|2004.07.06 00:00
|buy
|9
|0.20
|1.8284
|1.8204
|1.8449
|16
|2004.07.06 07:02
|t/p
|7
|0.20
|1.8339
|1.8204
|1.8339
|77.00
|10046.87
|17
|2004.07.06 13:51
|t/p
|8
|0.20
|1.8394
|1.8204
|1.8394
|154.00
|10200.87
|18
|2004.07.07 05:30
|t/p
|9
|0.20
|1.8449
|1.8204
|1.8449
|230.47
|10431.34
|19
|2004.07.19 19:00
|buy
|10
|0.20
|1.8717
|1.8637
|1.8772
|20
|2004.07.19 19:00
|buy
|11
|0.20
|1.8717
|1.8637
|1.8827
|21
|2004.07.19 19:00
|buy
|12
|0.20
|1.8717
|1.8637
|1.8882
|22
|2004.07.20 03:42
|s/l
|10
|0.20
|1.8637
|1.8637
|1.8772
|-112.53
|10318.81
|23
|2004.07.20 03:42
|s/l
|11
|0.20
|1.8637
|1.8637
|1.8827
|-112.53
|10206.28
|24
|2004.07.20 03:42
|s/l
|12
|0.20
|1.8637
|1.8637
|1.8882
|-112.53
|10093.74
|25
|2004.07.22 19:00
|sell
|13
|0.20
|1.8456
|1.8536
|1.8401
|26
|2004.07.22 19:00
|sell
|14
|0.20
|1.8456
|1.8536
|1.8346
|27
|2004.07.22 19:00
|sell
|15
|0.20
|1.8456
|1.8536
|1.8291
|28
|2004.07.23 09:32
|t/p
|13
|0.20
|1.8401
|1.8536
|1.8401
|76.73
|10170.48
|29
|2004.07.23 12:01
|t/p
|14
|0.20
|1.8346
|1.8536
|1.8346
|153.73
|10324.21
|30
|2004.07.27 16:18
|t/p
|15
|0.20
|1.8291
|1.8536
|1.8291
|230.20
|10554.41
|31
|2004.07.29 04:00
|sell
|16
|0.20
|1.8245
|1.8325
|1.8190
|32
|2004.07.29 04:00
|sell
|17
|0.20
|1.8245
|1.8325
|1.8135
|33
|2004.07.29 04:00
|sell
|18
|0.20
|1.8245
|1.8325
|1.8080
|34
|2004.07.29 10:34
|t/p
|16
|0.20
|1.8190
|1.8325
|1.8190
|77.00
|10631.41
|35
|2004.07.29 11:56
|t/p
|17
|0.20
|1.8135
|1.8325
|1.8135
|154.00
|10785.41
|36
|2004.08.02 10:58
|s/l
|18
|0.20
|1.8325
|1.8325
|1.8080
|-112.53
|10672.88
|37
|2004.08.03 07:00
|buy
|19
|0.20
|1.8264
|1.8184
|1.8319
|38
|2004.08.03 07:00
|buy
|20
|0.20
|1.8264
|1.8184
|1.8374
|39
|2004.08.03 07:00
|buy
|21
|0.20
|1.8264
|1.8184
|1.8429
|40
|2004.08.03 10:10
|s/l
|19
|0.20
|1.8184
|1.8184
|1.8319
|-112.00
|10560.88
|41
|2004.08.03 10:10
|s/l
|20
|0.20
|1.8184
|1.8184
|1.8374
|-112.00
|10448.88
|42
|2004.08.03 10:10
|s/l
|21
|0.20
|1.8184
|1.8184
|1.8429
|-112.00
|10336.88
|43
|2004.08.05 05:00
|sell
|22
|0.20
|1.8257
|1.8337
|1.8202
|44
|2004.08.05 05:00
|sell
|23
|0.20
|1.8257
|1.8337
|1.8147
|45
|2004.08.05 05:00
|sell
|24
|0.20
|1.8257
|1.8337
|1.8092
|46
|2004.08.05 13:03
|t/p
|22
|0.20
|1.8202
|1.8337
|1.8202
|77.00
|10413.88
|47
|2004.08.05 13:03
|modify
|23
|0.20
|1.8257
|1.8257
|1.8147
|48
|2004.08.05 13:03
|modify
|24
|0.20
|1.8257
|1.8257
|1.8092
|49
|2004.08.05 18:26
|s/l
|23
|0.20
|1.8257
|1.8257
|1.8147
|0.00
|10413.88
|50
|2004.08.05 18:26
|s/l
|24
|0.20
|1.8257
|1.8257
|1.8092
|0.00
|10413.88
|51
|2004.08.05 23:00
|buy
|25
|0.20
|1.8239
|1.8159
|1.8294
|52
|2004.08.05 23:00
|buy
|26
|0.20
|1.8239
|1.8159
|1.8349
|53
|2004.08.05 23:00
|buy
|27
|0.20
|1.8239
|1.8159
|1.8404
|54
|2004.08.06 01:04
|modify
|26
|0.20
|1.8239
|1.8239
|1.8349
|55
|2004.08.06 01:04
|modify
|27
|0.20
|1.8239
|1.8239
|1.8404
|56
|2004.08.06 01:05
|s/l
|26
|0.20
|1.8239
|1.8239
|1.8349
|-0.53
|10413.35
|57
|2004.08.06 01:05
|s/l
|27
|0.20
|1.8239
|1.8239
|1.8404
|-0.53
|10412.82
|58
|2004.08.06 14:51
|t/p
|25
|0.20
|1.8294
|1.8159
|1.8294
|76.47
|10489.29
|59
|2004.08.09 19:00
|buy
|28
|0.20
|1.8401
|1.8321
|1.8456
|60
|2004.08.09 19:00
|buy
|29
|0.20
|1.8401
|1.8321
|1.8511
|61
|2004.08.09 19:00
|buy
|30
|0.20
|1.8401
|1.8321
|1.8566
|62
|2004.08.09 20:18
|modify
|29
|0.20
|1.8401
|1.8401
|1.8511
|63
|2004.08.09 20:18
|modify
|30
|0.20
|1.8401
|1.8401
|1.8566
|64
|2004.08.09 20:25
|s/l
|29
|0.20
|1.8401
|1.8401
|1.8511
|0.00
|10489.29
|65
|2004.08.09 20:25
|s/l
|30
|0.20
|1.8401
|1.8401
|1.8566
|0.00
|10489.29
|66
|2004.08.10 20:41
|s/l
|28
|0.20
|1.8321
|1.8321
|1.8456
|-112.53
|10376.75
|67
|2004.08.12 04:00
|sell
|31
|0.20
|1.8310
|1.8390
|1.8255
|68
|2004.08.12 04:00
|sell
|32
|0.20
|1.8310
|1.8390
|1.8200
|69
|2004.08.12 04:00
|sell
|33
|0.20
|1.8310
|1.8390
|1.8145
|70
|2004.08.12 16:02
|t/p
|31
|0.20
|1.8255
|1.8390
|1.8255
|77.00
|10453.75
|71
|2004.08.12 16:02
|modify
|32
|0.20
|1.8310
|1.8310
|1.8200
|72
|2004.08.12 16:02
|modify
|33
|0.20
|1.8310
|1.8310
|1.8145
|73
|2004.08.12 16:50
|t/p
|32
|0.20
|1.8200
|1.8310
|1.8200
|154.00
|10607.75
|74
|2004.08.12 16:50
|modify
|33
|0.20
|1.8310
|5.8228
|1.8145
|75
|2004.08.13 09:58
|t/p
|33
|0.20
|1.8145
|5.8228
|1.8145
|230.73
|10838.49
|76
|2004.08.13 22:00
|sell
|34
|0.20
|1.8424
|1.8504
|1.8369
|77
|2004.08.13 22:00
|sell
|35
|0.20
|1.8424
|1.8504
|1.8314
|78
|2004.08.13 22:00
|sell
|36
|0.20
|1.8424
|1.8504
|1.8259
|79
|2004.08.13 22:00
|modify
|36
|0.20
|1.8424
|5.8342
|1.8259
|80
|2004.08.16 03:15
|modify
|35
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8314
|81
|2004.08.16 03:15
|modify
|36
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8259
|82
|2004.08.16 03:18
|s/l
|35
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8314
|-0.27
|10838.22
|83
|2004.08.16 03:18
|s/l
|36
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8259
|-0.27
|10837.96
|84
|2004.08.17 09:59
|t/p
|34
|0.20
|1.8369
|1.8504
|1.8369
|76.47
|10914.42
|85
|2004.08.19 15:00
|sell
|37
|0.20
|1.8263
|1.8343
|1.8208
|86
|2004.08.19 15:00
|sell
|38
|0.20
|1.8263
|1.8343
|1.8153
|87
|2004.08.19 15:00
|sell
|39
|0.20
|1.8263
|1.8343
|1.8098
|88
|2004.08.19 17:04
|s/l
|37
|0.20
|1.8343
|1.8343
|1.8208
|-112.00
|10802.42
|89
|2004.08.19 17:04
|s/l
|38
|0.20
|1.8343
|1.8343
|1.8153
|-112.00
|10690.42
|90
|2004.08.19 17:04
|s/l
|39
|0.20
|1.8343
|1.8343
|1.8098
|-112.00
|10578.42
|91
|2004.08.19 19:00
|sell
|40
|0.20
|1.8304
|1.8384
|1.8249
|92
|2004.08.19 19:00
|sell
|41
|0.20
|1.8304
|1.8384
|1.8194
|93
|2004.08.19 19:00
|sell
|42
|0.20
|1.8304
|1.8384
|1.8139
|94
|2004.08.20 13:16
|t/p
|40
|0.20
|1.8249
|1.8384
|1.8249
|76.73
|10655.16
|95
|2004.08.20 13:16
|modify
|41
|0.20
|1.8304
|1.8304
|1.8194
|96
|2004.08.20 13:16
|modify
|42
|0.20
|1.8304
|1.8304
|1.8139
|97
|2004.08.20 16:00
|t/p
|41
|0.20
|1.8194
|1.8304
|1.8194
|153.73
|10808.89
|98
|2004.08.20 16:00
|modify
|42
|0.20
|1.8304
|5.8222
|1.8139
|99
|2004.08.23 02:54
|t/p
|42
|0.20
|1.8139
|5.8222
|1.8139
|230.47
|11039.36
|100
|2004.08.26 14:00
|sell
|43
|0.20
|1.7974
|1.8054
|1.7919
|101
|2004.08.26 14:00
|sell
|44
|0.20
|1.7974
|1.8054
|1.7864
|102
|2004.08.26 14:00
|sell
|45
|0.20
|1.7974
|1.8054
|1.7809
|103
|2004.08.26 14:00
|modify
|45
|0.20
|1.7974
|5.7892
|1.7809
|104
|2004.08.26 14:46
|modify
|44
|0.20
|1.7974
|1.7974
|1.7864
|105
|2004.08.26 14:46
|modify
|45
|0.20
|1.7974
|1.7974
|1.7809
|106
|2004.08.26 15:59
|t/p
|43
|0.20
|1.7919
|1.8054
|1.7919
|77.00
|11116.36
|107
|2004.08.26 23:17
|s/l
|44
|0.20
|1.7974
|1.7974
|1.7864
|0.00
|11116.36
|108
|2004.08.26 23:17
|s/l
|45
|0.20
|1.7974
|1.7974
|1.7809
|0.00
|11116.36
|109
|2004.08.30 23:00
|sell
|46
|0.20
|1.7948
|1.8028
|1.7893
|110
|2004.08.30 23:00
|sell
|47
|0.20
|1.7948
|1.8028
|1.7838
|111
|2004.08.30 23:00
|sell
|48
|0.20
|1.7948
|1.8028
|1.7783
|112
|2004.08.31 09:11
|modify
|47
|0.20
|1.7948
|1.7948
|1.7838
|113
|2004.08.31 09:11
|modify
|48
|0.20
|1.7948
|1.7948
|1.7783
|114
|2004.08.31 10:10
|s/l
|47
|0.20
|1.7948
|1.7948
|1.7838
|-0.27
|11116.09
|115
|2004.08.31 10:10
|s/l
|48
|0.20
|1.7948
|1.7948
|1.7783
|-0.27
|11115.83
|116
|2004.08.31 18:00
|s/l
|46
|0.20
|1.8028
|1.8028
|1.7893
|-112.27
|11003.56
|117
|2004.09.01 16:00
|buy
|49
|0.20
|1.7960
|1.7880
|1.8015
|118
|2004.09.01 16:00
|buy
|50
|0.20
|1.7960
|1.7880
|1.8070
|119
|2004.09.01 16:00
|buy
|51
|0.20
|1.7960
|1.7880
|1.8125
|120
|2004.09.02 14:57
|s/l
|49
|0.20
|1.7880
|1.7880
|1.8015
|-113.60
|10889.97
|121
|2004.09.02 14:57
|s/l
|50
|0.20
|1.7880
|1.7880
|1.8070
|-113.60
|10776.37
|122
|2004.09.02 14:57
|s/l
|51
|0.20
|1.7880
|1.7880
|1.8125
|-113.60
|10662.77
|123
|2004.09.03 13:00
|sell
|52
|0.20
|1.7892
|1.7972
|1.7837
|124
|2004.09.03 13:00
|sell
|53
|0.20
|1.7892
|1.7972
|1.7782
|125
|2004.09.03 13:00
|sell
|54
|0.20
|1.7892
|1.7972
|1.7727
|126
|2004.09.03 14:30
|t/p
|52
|0.20
|1.7837
|1.7972
|1.7837
|77.00
|10739.77
|127
|2004.09.03 14:30
|modify
|53
|0.20
|1.7892
|1.7892
|1.7782
|128
|2004.09.03 14:30
|modify
|54
|0.20
|1.7892
|1.7892
|1.7727
|129
|2004.09.03 14:30
|t/p
|53
|0.20
|1.7782
|1.7892
|1.7782
|154.00
|10893.77
|130
|2004.09.03 14:30
|modify
|54
|0.20
|1.7892
|5.7810
|1.7727
|131
|2004.09.07 14:24
|t/p
|54
|0.20
|1.7727
|5.7810
|1.7727
|230.47
|11124.24
|132
|2004.09.16 21:00
|sell
|55
|0.20
|1.7938
|1.8018
|1.7883
|133
|2004.09.16 21:00
|sell
|56
|0.20
|1.7938
|1.8018
|1.7828
|134
|2004.09.16 21:00
|sell
|57
|0.20
|1.7938
|1.8018
|1.7773
|135
|2004.09.16 21:00
|modify
|57
|0.20
|1.7938
|5.7856
|1.7773
|136
|2004.09.16 22:48
|modify
|56
|0.20
|1.7938
|1.7938
|1.7828
|137
|2004.09.16 22:48
|modify
|57
|0.20
|1.7938
|1.7938
|1.7773
|138
|2004.09.16 22:50
|s/l
|56
|0.20
|1.7938
|1.7938
|1.7828
|0.00
|11124.24
|139
|2004.09.16 22:50
|s/l
|57
|0.20
|1.7938
|1.7938
|1.7773
|0.00
|11124.24
|140
|2004.09.20 08:41
|t/p
|55
|0.20
|1.7883
|1.8018
|1.7883
|76.47
|11200.71
|141
|2004.09.21 07:00
|sell
|58
|0.20
|1.7850
|1.7930
|1.7795
|142
|2004.09.21 07:00
|sell
|59
|0.20
|1.7850
|1.7930
|1.7740
|143
|2004.09.21 07:00
|sell
|60
|0.20
|1.7850
|1.7930
|1.7685
|144
|2004.09.21 08:43
|modify
|59
|0.20
|1.7850
|1.7850
|1.7740
|145
|2004.09.21 08:43
|modify
|60
|0.20
|1.7850
|1.7850
|1.7685
|146
|2004.09.21 08:45
|s/l
|59
|0.20
|1.7850
|1.7850
|1.7740
|0.00
|11200.71
|147
|2004.09.21 08:45
|s/l
|60
|0.20
|1.7850
|1.7850
|1.7685
|0.00
|11200.71
|148
|2004.09.21 12:07
|s/l
|58
|0.20
|1.7930
|1.7930
|1.7795
|-112.00
|11088.71
|149
|2004.09.22 21:00
|buy
|61
|0.20
|1.7929
|1.7849
|1.7984
|150
|2004.09.22 21:00
|buy
|62
|0.20
|1.7929
|1.7849
|1.8039
|151
|2004.09.22 21:00
|buy
|63
|0.20
|1.7929
|1.7849
|1.8094
|152
|2004.09.23 10:31
|t/p
|61
|0.20
|1.7984
|1.7849
|1.7984
|75.40
|11164.11
|153
|2004.09.23 10:31
|modify
|62
|0.20
|1.7929
|1.7929
|1.8039
|154
|2004.09.23 10:31
|modify
|63
|0.20
|1.7929
|1.7929
|1.8094
|155
|2004.09.23 13:06
|t/p
|62
|0.20
|1.8039
|1.7929
|1.8039
|152.40
|11316.52
|156
|2004.09.27 23:10
|t/p
|63
|0.20
|1.8094
|1.7929
|1.8094
|228.34
|11544.86
|157
|2004.09.30 22:00
|sell
|64
|0.20
|1.8119
|1.8199
|1.8064
|158
|2004.09.30 22:00
|sell
|65
|0.20
|1.8119
|1.8199
|1.8009
|159
|2004.09.30 22:00
|sell
|66
|0.20
|1.8119
|1.8199
|1.7954
|160
|2004.09.30 22:00
|modify
|66
|0.20
|1.8119
|5.8037
|1.7954
|161
|2004.10.01 02:35
|modify
|65
|0.20
|1.8119
|1.8119
|1.8009
|162
|2004.10.01 02:35
|modify
|66
|0.20
|1.8119
|1.8119
|1.7954
|163
|2004.10.01 02:36
|s/l
|65
|0.20
|1.8119
|1.8119
|1.8009
|-0.27
|11544.59
|164
|2004.10.01 02:36
|s/l
|66
|0.20
|1.8119
|1.8119
|1.7954
|-0.27
|11544.33
|165
|2004.10.01 10:29
|t/p
|64
|0.20
|1.8064
|1.8199
|1.8064
|76.73
|11621.06
|166
|2004.10.07 13:00
|sell
|67
|0.20
|1.7803
|1.7883
|1.7748
|167
|2004.10.07 13:00
|sell
|68
|0.20
|1.7803
|1.7883
|1.7693
|168
|2004.10.07 13:00
|sell
|69
|0.20
|1.7803
|1.7883
|1.7638
|169
|2004.10.07 13:10
|modify
|68
|0.20
|1.7803
|1.7803
|1.7693
|170
|2004.10.07 13:10
|modify
|69
|0.20
|1.7803
|1.7803
|1.7638
|171
|2004.10.07 13:15
|s/l
|68
|0.20
|1.7803
|1.7803
|1.7693
|0.00
|11621.06
|172
|2004.10.07 13:15
|s/l
|69
|0.20
|1.7803
|1.7803
|1.7638
|0.00
|11621.06
|173
|2004.10.08 09:39
|s/l
|67
|0.20
|1.7883
|1.7883
|1.7748
|-112.27
|11508.79
|174
|2004.10.13 11:00
|sell
|70
|0.20
|1.7910
|1.7990
|1.7855
|175
|2004.10.13 11:00
|sell
|71
|0.20
|1.7910
|1.7990
|1.7800
|176
|2004.10.13 11:00
|sell
|72
|0.20
|1.7910
|1.7990
|1.7745
|177
|2004.10.13 14:49
|t/p
|70
|0.20
|1.7855
|1.7990
|1.7855
|77.00
|11585.79
|178
|2004.10.13 14:49
|modify
|71
|0.20
|1.7910
|1.7910
|1.7800
|179
|2004.10.13 14:49
|modify
|72
|0.20
|1.7910
|1.7910
|1.7745
|180
|2004.10.13 19:36
|s/l
|71
|0.20
|1.7910
|1.7910
|1.7800
|0.00
|11585.79
|181
|2004.10.13 19:36
|s/l
|72
|0.20
|1.7910
|1.7910
|1.7745
|0.00
|11585.79
|182
|2004.10.15 06:00
|buy
|73
|0.20
|1.7969
|1.7889
|1.8024
|183
|2004.10.15 06:00
|buy
|74
|0.20
|1.7969
|1.7889
|1.8079
|184
|2004.10.15 06:00
|buy
|75
|0.20
|1.7969
|1.7889
|1.8134
|185
|2004.10.15 06:35
|modify
|74
|0.20
|1.7969
|1.7969
|1.8079
|186
|2004.10.15 06:35
|modify
|75
|0.20
|1.7969
|1.7969
|1.8134
|187
|2004.10.15 08:55
|s/l
|74
|0.20
|1.7969
|1.7969
|1.8079
|0.00
|11585.79
|188
|2004.10.15 08:55
|s/l
|75
|0.20
|1.7969
|1.7969
|1.8134
|0.00
|11585.79
|189
|2004.10.15 14:41
|t/p
|73
|0.20
|1.8024
|1.7889
|1.8024
|77.00
|11662.79
|190
|2004.10.18 21:00
|buy
|76
|0.20
|1.8003
|1.7923
|1.8058
|191
|2004.10.18 21:00
|buy
|77
|0.20
|1.8003
|1.7923
|1.8113
|192
|2004.10.18 21:00
|buy
|78
|0.20
|1.8003
|1.7923
|1.8168
|193
|2004.10.19 09:01
|s/l
|76
|0.20
|1.7923
|1.7923
|1.8058
|-112.53
|11550.26
|194
|2004.10.19 09:01
|s/l
|77
|0.20
|1.7923
|1.7923
|1.8113
|-112.53
|11437.73
|195
|2004.10.19 09:01
|s/l
|78
|0.20
|1.7923
|1.7923
|1.8168
|-112.53
|11325.20
|196
|2004.10.19 22:00
|sell
|79
|0.20
|1.8041
|1.8121
|1.7986
|197
|2004.10.19 22:00
|sell
|80
|0.20
|1.8041
|1.8121
|1.7931
|198
|2004.10.19 22:00
|sell
|81
|0.20
|1.8041
|1.8121
|1.7876
|199
|2004.10.20 15:14
|s/l
|79
|0.20
|1.8121
|1.8121
|1.7986
|-112.27
|11212.93
|200
|2004.10.20 15:14
|s/l
|80
|0.20
|1.8121
|1.8121
|1.7931
|-112.27
|11100.67
|201
|2004.10.20 15:14
|s/l
|81
|0.20
|1.8121
|1.8121
|1.7876
|-112.27
|10988.40
|202
|2004.10.22 14:00
|buy
|82
|0.20
|1.8268
|1.8188
|1.8323
|203
|2004.10.22 14:00
|buy
|83
|0.20
|1.8268
|1.8188
|1.8378
|204
|2004.10.22 14:00
|buy
|84
|0.20
|1.8268
|1.8188
|1.8433
|205
|2004.10.25 01:30
|t/p
|82
|0.20
|1.8323
|1.8188
|1.8323
|76.47
|11064.87
|206
|2004.10.25 01:30
|modify
|83
|0.20
|1.8268
|1.8268
|1.8378
|207
|2004.10.25 01:30
|modify
|84
|0.20
|1.8268
|1.8268
|1.8433
|208
|2004.10.25 03:08
|t/p
|83
|0.20
|1.8378
|1.8268
|1.8378
|153.47
|11218.34
|209
|2004.10.25 10:40
|t/p
|84
|0.20
|1.8433
|1.8268
|1.8433
|230.47
|11448.80
|210
|2004.11.01 18:00
|buy
|85
|0.20
|1.8327
|1.8247
|1.8382
|211
|2004.11.01 18:00
|buy
|86
|0.20
|1.8327
|1.8247
|1.8437
|212
|2004.11.01 18:00
|buy
|87
|0.20
|1.8327
|1.8247
|1.8492
|213
|2004.11.01 18:16
|modify
|86
|0.20
|1.8327
|1.8327
|1.8437
|214
|2004.11.01 18:16
|modify
|87
|0.20
|1.8327
|1.8327
|1.8492
|215
|2004.11.01 18:18
|s/l
|86
|0.20
|1.8327
|1.8327
|1.8437
|0.00
|11448.80
|216
|2004.11.01 18:18
|s/l
|87
|0.20
|1.8327
|1.8327
|1.8492
|0.00
|11448.80
|217
|2004.11.02 14:22
|t/p
|85
|0.20
|1.8382
|1.8247
|1.8382
|76.47
|11525.27
|218
|2004.11.04 21:00
|buy
|88
|0.20
|1.8424
|1.8344
|1.8479
|219
|2004.11.04 21:00
|buy
|89
|0.20
|1.8424
|1.8344
|1.8534
|220
|2004.11.04 21:00
|buy
|90
|0.20
|1.8424
|1.8344
|1.8589
|221
|2004.11.04 21:08
|modify
|89
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8534
|222
|2004.11.04 21:08
|modify
|90
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8589
|223
|2004.11.05 01:15
|s/l
|89
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8534
|-0.53
|11524.74
|224
|2004.11.05 01:15
|s/l
|90
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8589
|-0.53
|11524.21
|225
|2004.11.05 14:30
|s/l
|88
|0.20
|1.8344
|1.8344
|1.8479
|-112.53
|11411.68
|226
|2004.11.09 03:00
|buy
|91
|0.20
|1.8546
|1.8466
|1.8601
|227
|2004.11.09 03:00
|buy
|92
|0.20
|1.8546
|1.8466
|1.8656
|228
|2004.11.09 03:00
|buy
|93
|0.20
|1.8546
|1.8466
|1.8711
|229
|2004.11.09 18:26
|t/p
|91
|0.20
|1.8601
|1.8466
|1.8601
|77.00
|11488.68
|230
|2004.11.09 18:26
|modify
|92
|0.20
|1.8546
|1.8546
|1.8656
|231
|2004.11.09 18:26
|modify
|93
|0.20
|1.8546
|1.8546
|1.8711
|232
|2004.11.10 01:07
|s/l
|92
|0.20
|1.8546
|1.8546
|1.8656
|-0.53
|11488.14
|233
|2004.11.10 01:07
|s/l
|93
|0.20
|1.8546
|1.8546
|1.8711
|-0.53
|11487.61
|234
|2004.11.15 22:00
|buy
|94
|0.20
|1.8466
|1.8386
|1.8521
|235
|2004.11.15 22:00
|buy
|95
|0.20
|1.8466
|1.8386
|1.8576
|236
|2004.11.15 22:00
|buy
|96
|0.20
|1.8466
|1.8386
|1.8631
|237
|2004.11.15 23:00
|modify
|95
|0.20
|1.8466
|1.8466
|1.8576
|238
|2004.11.15 23:00
|modify
|96
|0.20
|1.8466
|1.8466
|1.8631
|239
|2004.11.15 23:18
|s/l
|95
|0.20
|1.8466
|1.8466
|1.8576
|0.00
|11487.61
|240
|2004.11.15 23:18
|s/l
|96
|0.20
|1.8466
|1.8466
|1.8631
|0.00
|11487.61
|241
|2004.11.16 10:33
|t/p
|94
|0.20
|1.8521
|1.8386
|1.8521
|76.47
|11564.08
|242
|2004.11.16 18:00
|sell
|97
|0.20
|1.8540
|1.8620
|1.8485
|243
|2004.11.16 18:00
|sell
|98
|0.20
|1.8540
|1.8620
|1.8430
|244
|2004.11.16 18:00
|sell
|99
|0.20
|1.8540
|1.8620
|1.8375
|245
|2004.11.16 18:04
|modify
|98
|0.20
|1.8540
|1.8540
|1.8430
|246
|2004.11.16 18:04
|modify
|99
|0.20
|1.8540
|1.8540
|1.8375
|247
|2004.11.16 18:05
|s/l
|98
|0.20
|1.8540
|1.8540
|1.8430
|0.00
|11564.08
|248
|2004.11.16 18:05
|s/l
|99
|0.20
|1.8540
|1.8540
|1.8375
|0.00
|11564.08
|249
|2004.11.17 11:35
|s/l
|97
|0.20
|1.8620
|1.8620
|1.8485
|-112.27
|11451.81
|250
|2004.11.19 17:00
|sell
|100
|0.20
|1.8580
|1.8660
|1.8525
|251
|2004.11.19 17:00
|sell
|101
|0.20
|1.8580
|1.8660
|1.8470
|252
|2004.11.19 17:00
|sell
|102
|0.20
|1.8580
|1.8660
|1.8415
|253
|2004.11.22 10:24
|t/p
|100
|0.20
|1.8525
|1.8660
|1.8525
|76.73
|11528.55
|254
|2004.11.22 10:24
|modify
|101
|0.20
|1.8580
|1.8580
|1.8470
|255
|2004.11.22 10:24
|modify
|102
|0.20
|1.8580
|1.8580
|1.8415
|256
|2004.11.22 16:58
|s/l
|101
|0.20
|1.8580
|1.8580
|1.8470
|-0.27
|11528.28
|257
|2004.11.22 16:58
|s/l
|102
|0.20
|1.8580
|1.8580
|1.8415
|-0.27
|11528.02
|258
|2004.12.03 02:00
|buy
|103
|0.20
|1.9221
|1.9141
|1.9276
|259
|2004.12.03 02:00
|buy
|104
|0.20
|1.9221
|1.9141
|1.9331
|260
|2004.12.03 02:00
|buy
|105
|0.20
|1.9221
|1.9141
|1.9386
|261
|2004.12.03 02:34
|modify
|104
|0.20
|1.9221
|1.9221
|1.9331
|262
|2004.12.03 02:34
|modify
|105
|0.20
|1.9221
|1.9221
|1.9386
|263
|2004.12.03 03:22
|s/l
|104
|0.20
|1.9221
|1.9221
|1.9331
|0.00
|11528.02
|264
|2004.12.03 03:22
|s/l
|105
|0.20
|1.9221
|1.9221
|1.9386
|0.00
|11528.02
|265
|2004.12.03 13:52
|t/p
|103
|0.20
|1.9276
|1.9141
|1.9276
|77.00
|11605.02
|266
|2004.12.06 00:00
|sell
|106
|0.20
|1.9425
|1.9505
|1.9370
|267
|2004.12.06 00:00
|sell
|107
|0.20
|1.9425
|1.9505
|1.9315
|268
|2004.12.06 00:00
|sell
|108
|0.20
|1.9425
|1.9505
|1.9260
|269
|2004.12.06 01:43
|modify
|107
|0.20
|1.9425
|1.9425
|1.9315
|270
|2004.12.06 01:43
|modify
|108
|0.20
|1.9425
|1.9425
|1.9260
|271
|2004.12.06 01:45
|s/l
|107
|0.20
|1.9425
|1.9425
|1.9315
|0.00
|11605.02
|272
|2004.12.06 01:45
|s/l
|108
|0.20
|1.9425
|1.9425
|1.9260
|0.00
|11605.02
|273
|2004.12.07 00:06
|t/p
|106
|0.20
|1.9370
|1.9505
|1.9370
|76.73
|11681.75
|274
|2004.12.07 02:00
|buy
|109
|0.20
|1.9387
|1.9307
|1.9442
|275
|2004.12.07 02:00
|buy
|110
|0.20
|1.9387
|1.9307
|1.9497
|276
|2004.12.07 02:00
|buy
|111
|0.20
|1.9387
|1.9307
|1.9552
|277
|2004.12.07 04:08
|modify
|110
|0.20
|1.9387
|1.9387
|1.9497
|278
|2004.12.07 04:08
|modify
|111
|0.20
|1.9387
|1.9387
|1.9552
|279
|2004.12.07 07:23
|t/p
|109
|0.20
|1.9442
|1.9307
|1.9442
|77.00
|11758.75
|280
|2004.12.07 07:44
|t/p
|110
|0.20
|1.9497
|1.9387
|1.9497
|154.00
|11912.75
|281
|2004.12.08 05:12
|s/l
|111
|0.20
|1.9387
|1.9387
|1.9552
|-0.53
|11912.22
|282
|2004.12.13 06:00
|sell
|112
|0.20
|1.9179
|1.9259
|1.9124
|283
|2004.12.13 06:00
|sell
|113
|0.20
|1.9179
|1.9259
|1.9069
|284
|2004.12.13 06:00
|sell
|114
|0.20
|1.9179
|1.9259
|1.9014
|285
|2004.12.13 06:00
|modify
|114
|0.20
|1.9179
|5.9097
|1.9014
|286
|2004.12.13 06:44
|modify
|113
|0.20
|1.9179
|1.9179
|1.9069
|287
|2004.12.13 06:44
|modify
|114
|0.20
|1.9179
|1.9179
|1.9014
|288
|2004.12.13 08:40
|s/l
|113
|0.20
|1.9179
|1.9179
|1.9069
|0.00
|11912.22
|289
|2004.12.13 08:40
|s/l
|114
|0.20
|1.9179
|1.9179
|1.9014
|0.00
|11912.22
|290
|2004.12.13 20:35
|s/l
|112
|0.20
|1.9259
|1.9259
|1.9124
|-112.00
|11800.22
|291
|2004.12.17 20:00
|sell
|115
|0.20
|1.9389
|1.9469
|1.9334
|292
|2004.12.17 20:00
|sell
|116
|0.20
|1.9389
|1.9469
|1.9279
|293
|2004.12.17 20:00
|sell
|117
|0.20
|1.9389
|1.9469
|1.9224
|294
|2004.12.20 09:21
|s/l
|115
|0.20
|1.9469
|1.9469
|1.9334
|-112.27
|11687.95
|295
|2004.12.20 09:21
|s/l
|116
|0.20
|1.9469
|1.9469
|1.9279
|-112.27
|11575.69
|296
|2004.12.20 09:21
|s/l
|117
|0.20
|1.9469
|1.9469
|1.9224
|-112.27
|11463.42
|297
|2004.12.23 16:00
|sell
|118
|0.20
|1.9207
|1.9287
|1.9152
|298
|2004.12.23 16:00
|sell
|119
|0.20
|1.9207
|1.9287
|1.9097
|299
|2004.12.23 16:00
|sell
|120
|0.20
|1.9207
|1.9287
|1.9042
|300
|2004.12.24 11:33
|s/l
|118
|0.20
|1.9287
|1.9287
|1.9152
|-112.27
|11351.15
|301
|2004.12.24 11:33
|s/l
|119
|0.20
|1.9287
|1.9287
|1.9097
|-112.27
|11238.89
|302
|2004.12.24 11:33
|s/l
|120
|0.20
|1.9287
|1.9287
|1.9042
|-112.27
|11126.62
|303
|2004.12.27 04:00
|buy
|121
|0.20
|1.9227
|1.9147
|1.9282
|304
|2004.12.27 04:00
|buy
|122
|0.20
|1.9227
|1.9147
|1.9337
|305
|2004.12.27 04:00
|buy
|123
|0.20
|1.9227
|1.9147
|1.9392
|306
|2004.12.27 16:40
|t/p
|121
|0.20
|1.9282
|1.9147
|1.9282
|77.00
|11203.62
|307
|2004.12.27 16:40
|modify
|122
|0.20
|1.9227
|1.9227
|1.9337
|308
|2004.12.27 16:40
|modify
|123
|0.20
|1.9227
|1.9227
|1.9392
|309
|2004.12.27 17:11
|t/p
|122
|0.20
|1.9337
|1.9227
|1.9337
|154.00
|11357.62
|310
|2004.12.28 13:16
|t/p
|123
|0.20
|1.9392
|1.9227
|1.9392
|230.47
|11588.09
|311
|2004.12.30 11:00
|sell
|124
|0.20
|1.9208
|1.9288
|1.9153
|312
|2004.12.30 11:00
|sell
|125
|0.20
|1.9208
|1.9288
|1.9098
|313
|2004.12.30 11:00
|sell
|126
|0.20
|1.9208
|1.9288
|1.9043
|314
|2004.12.30 11:00
|modify
|126
|0.20
|1.9208
|5.9126
|1.9043
|315
|2004.12.30 11:48
|modify
|125
|0.20
|1.9208
|1.9208
|1.9098
|316
|2004.12.30 11:48
|modify
|126
|0.20
|1.9208
|1.9208
|1.9043
|317
|2004.12.30 14:57
|s/l
|125
|0.20
|1.9208
|1.9208
|1.9098
|0.00
|11588.09
|318
|2004.12.30 14:57
|s/l
|126
|0.20
|1.9208
|1.9208
|1.9043
|0.00
|11588.09
|319
|2004.12.30 19:47
|s/l
|124
|0.20
|1.9288
|1.9288
|1.9153
|-112.00
|11476.09
|320
|2005.01.06 00:00
|sell
|127
|0.20
|1.8844
|1.8924
|1.8789
|321
|2005.01.06 00:00
|sell
|128
|0.20
|1.8844
|1.8924
|1.8734
|322
|2005.01.06 00:00
|sell
|129
|0.20
|1.8844
|1.8924
|1.8679
|323
|2005.01.06 08:06
|t/p
|127
|0.20
|1.8789
|1.8924
|1.8789
|77.00
|11553.09
|324
|2005.01.06 08:06
|modify
|128
|0.20
|1.8844
|1.8844
|1.8734
|325
|2005.01.06 08:06
|modify
|129
|0.20
|1.8844
|1.8844
|1.8679
|326
|2005.01.06 10:31
|t/p
|128
|0.20
|1.8734
|1.8844
|1.8734
|154.00
|11707.09
|327
|2005.01.06 10:31
|modify
|129
|0.20
|1.8844
|5.8762
|1.8679
|328
|2005.01.07 16:56
|t/p
|129
|0.20
|1.8679
|5.8762
|1.8679
|230.73
|11937.82
|329
|2005.01.10 21:00
|sell
|130
|0.20
|1.8757
|1.8837
|1.8702
|330
|2005.01.10 21:00
|sell
|131
|0.20
|1.8757
|1.8837
|1.8647
|331
|2005.01.10 21:00
|sell
|132
|0.20
|1.8757
|1.8837
|1.8592
|332
|2005.01.10 21:00
|modify
|132
|0.20
|1.8757
|5.8675
|1.8592
|333
|2005.01.12 09:18
|modify
|131
|0.20
|1.8757
|1.8757
|1.8647
|334
|2005.01.12 09:18
|modify
|132
|0.20
|1.8757
|1.8757
|1.8592
|335
|2005.01.12 09:18
|s/l
|131
|0.20
|1.8757
|1.8757
|1.8647
|-0.53
|11937.29
|336
|2005.01.12 09:18
|s/l
|132
|0.20
|1.8757
|1.8757
|1.8592
|-0.53
|11936.76
|337
|2005.01.12 09:32
|t/p
|130
|0.20
|1.8702
|1.8837
|1.8702
|76.47
|12013.23
|338
|2005.01.13 20:00
|buy
|133
|0.20
|1.8819
|1.8739
|1.8874
|339
|2005.01.13 20:00
|buy
|134
|0.20
|1.8819
|1.8739
|1.8929
|340
|2005.01.13 20:00
|buy
|135
|0.20
|1.8819
|1.8739
|1.8984
|341
|2005.01.13 20:15
|modify
|134
|0.20
|1.8819
|1.8819
|1.8929
|342
|2005.01.13 20:15
|modify
|135
|0.20
|1.8819
|1.8819
|1.8984
|343
|2005.01.13 20:25
|s/l
|134
|0.20
|1.8819
|1.8819
|1.8929
|0.00
|12013.23
|344
|2005.01.13 20:25
|s/l
|135
|0.20
|1.8819
|1.8819
|1.8984
|0.00
|12013.23
|345
|2005.01.14 03:45
|s/l
|133
|0.20
|1.8739
|1.8739
|1.8874
|-112.53
|11900.70
|346
|2005.01.18 20:00
|sell
|136
|0.20
|1.8686
|1.8766
|1.8631
|347
|2005.01.18 20:00
|sell
|137
|0.20
|1.8686
|1.8766
|1.8576
|348
|2005.01.18 20:00
|sell
|138
|0.20
|1.8686
|1.8766
|1.8521
|349
|2005.01.19 00:54
|t/p
|136
|0.20
|1.8631
|1.8766
|1.8631
|76.73
|11977.43
|350
|2005.01.19 00:54
|modify
|137
|0.20
|1.8686
|1.8686
|1.8576
|351
|2005.01.19 00:54
|modify
|138
|0.20
|1.8686
|1.8686
|1.8521
|352
|2005.01.19 08:46
|s/l
|137
|0.20
|1.8686
|1.8686
|1.8576
|-0.27
|11977.16
|353
|2005.01.19 08:46
|s/l
|138
|0.20
|1.8686
|1.8686
|1.8521
|-0.27
|11976.90
|354
|2005.01.20 14:00
|buy
|139
|0.20
|1.8672
|1.8592
|1.8727
|355
|2005.01.20 14:00
|buy
|140
|0.20
|1.8672
|1.8592
|1.8782
|356
|2005.01.20 14:00
|buy
|141
|0.20
|1.8672
|1.8592
|1.8837
|357
|2005.01.20 14:07
|modify
|140
|0.20
|1.8672
|1.8672
|1.8782
|358
|2005.01.20 14:07
|modify
|141
|0.20
|1.8672
|1.8672
|1.8837
|359
|2005.01.20 14:08
|s/l
|140
|0.20
|1.8672
|1.8672
|1.8782
|0.00
|11976.90
|360
|2005.01.20 14:08
|s/l
|141
|0.20
|1.8672
|1.8672
|1.8837
|0.00
|11976.90
|361
|2005.01.20 16:01
|t/p
|139
|0.20
|1.8727
|1.8592
|1.8727
|77.00
|12053.90
|362
|2005.01.26 16:00
|sell
|142
|0.20
|1.8790
|1.8870
|1.8735
|363
|2005.01.26 16:00
|sell
|143
|0.20
|1.8790
|1.8870
|1.8680
|364
|2005.01.26 16:00
|sell
|144
|0.20
|1.8790
|1.8870
|1.8625
|365
|2005.01.27 08:56
|s/l
|142
|0.20
|1.8870
|1.8870
|1.8735
|-112.80
|11941.10
|366
|2005.01.27 08:56
|s/l
|143
|0.20
|1.8870
|1.8870
|1.8680
|-112.80
|11828.30
|367
|2005.01.27 08:56
|s/l
|144
|0.20
|1.8870
|1.8870
|1.8625
|-112.80
|11715.50
|368
|2005.02.02 10:00
|sell
|145
|0.20
|1.8849
|1.8929
|1.8794
|369
|2005.02.02 10:00
|sell
|146
|0.20
|1.8849
|1.8929
|1.8739
|370
|2005.02.02 10:00
|sell
|147
|0.20
|1.8849
|1.8929
|1.8684
|371
|2005.02.03 14:58
|t/p
|145
|0.20
|1.8794
|1.8929
|1.8794
|76.20
|11791.71
|372
|2005.02.03 14:58
|modify
|146
|0.20
|1.8849
|1.8849
|1.8739
|373
|2005.02.03 14:58
|modify
|147
|0.20
|1.8849
|1.8849
|1.8684
|374
|2005.02.04 11:33
|s/l
|146
|0.20
|1.8849
|1.8849
|1.8739
|-1.06
|11790.64
|375
|2005.02.04 11:33
|s/l
|147
|0.20
|1.8849
|1.8849
|1.8684
|-1.06
|11789.58
|376
|2005.02.04 14:00
|sell
|148
|0.20
|1.8823
|1.8903
|1.8768
|377
|2005.02.04 14:00
|sell
|149
|0.20
|1.8823
|1.8903
|1.8713
|378
|2005.02.04 14:00
|sell
|150
|0.20
|1.8823
|1.8903
|1.8658
|379
|2005.02.04 14:30
|s/l
|148
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.8768
|-112.00
|11677.58
|380
|2005.02.04 14:30
|s/l
|149
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.8713
|-112.00
|11565.58
|381
|2005.02.04 14:30
|s/l
|150
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.8658
|-112.00
|11453.58
|382
|2005.02.04 14:30
|sell
|151
|0.20
|1.8903
|1.8983
|1.8848
|383
|2005.02.04 14:30
|sell
|152
|0.20
|1.8903
|1.8983
|1.8793
|384
|2005.02.04 14:30
|sell
|153
|0.20
|1.8903
|1.8983
|1.8738
|385
|2005.02.04 14:50
|t/p
|151
|0.20
|1.8848
|1.8983
|1.8848
|77.00
|11530.58
|386
|2005.02.04 14:50
|modify
|152
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.8793
|387
|2005.02.04 14:50
|modify
|153
|0.20
|1.8903
|1.8903
|1.8738
|388
|2005.02.04 19:00
|t/p
|152
|0.20
|1.8793
|1.8903
|1.8793
|154.00
|11684.58
|389
|2005.02.04 19:00
|modify
|153
|0.20
|1.8903
|5.8821
|1.8738
|390
|2005.02.04 19:25
|t/p
|153
|0.20
|1.8738
|5.8821
|1.8738
|231.00
|11915.58
|391
|2005.02.11 15:00
|buy
|154
|0.20
|1.8670
|1.8590
|1.8725
|392
|2005.02.11 15:00
|buy
|155
|0.20
|1.8670
|1.8590
|1.8780
|393
|2005.02.11 15:00
|buy
|156
|0.20
|1.8670
|1.8590
|1.8835
|394
|2005.02.11 17:31
|modify
|155
|0.20
|1.8670
|1.8670
|1.8780
|395
|2005.02.11 17:31
|modify
|156
|0.20
|1.8670
|1.8670
|1.8835
|396
|2005.02.11 17:44
|s/l
|155
|0.20
|1.8670
|1.8670
|1.8780
|0.00
|11915.58
|397
|2005.02.11 17:44
|s/l
|156
|0.20
|1.8670
|1.8670
|1.8835
|0.00
|11915.58
|398
|2005.02.14 02:00
|t/p
|154
|0.20
|1.8725
|1.8590
|1.8725
|76.47
|11992.05
|399
|2005.02.15 12:00
|buy
|157
|0.20
|1.8872
|1.8792
|1.8927
|400
|2005.02.15 12:00
|buy
|158
|0.20
|1.8872
|1.8792
|1.8982
|401
|2005.02.15 12:00
|buy
|159
|0.20
|1.8872
|1.8792
|1.9037
|402
|2005.02.15 13:45
|modify
|158
|0.20
|1.8872
|1.8872
|1.8982
|403
|2005.02.15 13:45
|modify
|159
|0.20
|1.8872
|1.8872
|1.9037
|404
|2005.02.15 13:52
|s/l
|158
|0.20
|1.8872
|1.8872
|1.8982
|0.00
|11992.05
|405
|2005.02.15 13:52
|s/l
|159
|0.20
|1.8872
|1.8872
|1.9037
|0.00
|11992.05
|406
|2005.02.15 14:23
|t/p
|157
|0.20
|1.8927
|1.8792
|1.8927
|77.00
|12069.05
|407
|2005.02.16 19:00
|buy
|160
|0.20
|1.8809
|1.8729
|1.8864
|408
|2005.02.16 19:00
|buy
|161
|0.20
|1.8809
|1.8729
|1.8919
|409
|2005.02.16 19:00
|buy
|162
|0.20
|1.8809
|1.8729
|1.8974
|410
|2005.02.16 19:12
|modify
|161
|0.20
|1.8809
|1.8809
|1.8919
|411
|2005.02.16 19:12
|modify
|162
|0.20
|1.8809
|1.8809
|1.8974
|412
|2005.02.16 19:36
|t/p
|160
|0.20
|1.8864
|1.8729
|1.8864
|77.00
|12146.05
|413
|2005.02.17 10:45
|t/p
|161
|0.20
|1.8919
|1.8809
|1.8919
|152.40
|12298.45
|414
|2005.02.21 09:23
|t/p
|162
|0.20
|1.8974
|1.8809
|1.8974
|228.34
|12526.79
|415
|2005.02.23 19:00
|buy
|163
|0.20
|1.9074
|1.8994
|1.9129
|416
|2005.02.23 19:00
|buy
|164
|0.20
|1.9074
|1.8994
|1.9184
|417
|2005.02.23 19:00
|buy
|165
|0.20
|1.9074
|1.8994
|1.9239
|418
|2005.02.23 20:01
|modify
|164
|0.20
|1.9074
|1.9074
|1.9184
|419
|2005.02.23 20:01
|modify
|165
|0.20
|1.9074
|1.9074
|1.9239
|420
|2005.02.23 23:25
|s/l
|164
|0.20
|1.9074
|1.9074
|1.9184
|0.00
|12526.79
|421
|2005.02.23 23:25
|s/l
|165
|0.20
|1.9074
|1.9074
|1.9239
|0.00
|12526.79
|422
|2005.02.24 15:16
|t/p
|163
|0.20
|1.9129
|1.8994
|1.9129
|75.40
|12602.19
|423
|2005.03.01 06:00
|buy
|166
|0.20
|1.9189
|1.9109
|1.9244
|424
|2005.03.01 06:00
|buy
|167
|0.20
|1.9189
|1.9109
|1.9299
|425
|2005.03.01 06:00
|buy
|168
|0.20
|1.9189
|1.9109
|1.9354
|426
|2005.03.01 06:20
|modify
|167
|0.20
|1.9189
|1.9189
|1.9299
|427
|2005.03.01 06:20
|modify
|168
|0.20
|1.9189
|1.9189
|1.9354
|428
|2005.03.01 07:08
|s/l
|167
|0.20
|1.9189
|1.9189
|1.9299
|0.00
|12602.19
|429
|2005.03.01 07:08
|s/l
|168
|0.20
|1.9189
|1.9189
|1.9354
|0.00
|12602.19
|430
|2005.03.02 10:11
|s/l
|166
|0.20
|1.9109
|1.9109
|1.9244
|-112.53
|12489.66
|431
|2005.03.03 06:00
|sell
|169
|0.20
|1.9123
|1.9203
|1.9068
|432
|2005.03.03 06:00
|sell
|170
|0.20
|1.9123
|1.9203
|1.9013
|433
|2005.03.03 06:00
|sell
|171
|0.20
|1.9123
|1.9203
|1.8958
|434
|2005.03.03 15:09
|t/p
|169
|0.20
|1.9068
|1.9203
|1.9068
|77.00
|12566.66
|435
|2005.03.03 15:09
|modify
|170
|0.20
|1.9123
|1.9123
|1.9013
|436
|2005.03.03 15:09
|modify
|171
|0.20
|1.9123
|1.9123
|1.8958
|437
|2005.03.04 14:31
|s/l
|170
|0.20
|1.9123
|1.9123
|1.9013
|-0.27
|12566.40
|438
|2005.03.04 14:31
|s/l
|171
|0.20
|1.9123
|1.9123
|1.8958
|-0.27
|12566.13
|439
|2005.03.07 17:00
|buy
|172
|0.20
|1.9141
|1.9061
|1.9196
|440
|2005.03.07 17:00
|buy
|173
|0.20
|1.9141
|1.9061
|1.9251
|441
|2005.03.07 17:00
|buy
|174
|0.20
|1.9141
|1.9061
|1.9306
|442
|2005.03.07 17:03
|modify
|173
|0.20
|1.9141
|1.9141
|1.9251
|443
|2005.03.07 17:03
|modify
|174
|0.20
|1.9141
|1.9141
|1.9306
|444
|2005.03.07 19:48
|s/l
|173
|0.20
|1.9141
|1.9141
|1.9251
|0.00
|12566.13
|445
|2005.03.07 19:48
|s/l
|174
|0.20
|1.9141
|1.9141
|1.9306
|0.00
|12566.13
|446
|2005.03.08 09:40
|t/p
|172
|0.20
|1.9196
|1.9061
|1.9196
|76.47
|12642.60
|447
|2005.03.16 05:00
|buy
|175
|0.20
|1.9128
|1.9048
|1.9183
|448
|2005.03.16 05:00
|buy
|176
|0.20
|1.9128
|1.9048
|1.9238
|449
|2005.03.16 05:00
|buy
|177
|0.20
|1.9128
|1.9048
|1.9293
|450
|2005.03.16 05:19
|modify
|176
|0.20
|1.9128
|1.9128
|1.9238
|451
|2005.03.16 05:19
|modify
|177
|0.20
|1.9128
|1.9128
|1.9293
|452
|2005.03.16 05:21
|s/l
|176
|0.20
|1.9128
|1.9128
|1.9238
|0.00
|12642.60
|453
|2005.03.16 05:21
|s/l
|177
|0.20
|1.9128
|1.9128
|1.9293
|0.00
|12642.60
|454
|2005.03.16 08:35
|t/p
|175
|0.20
|1.9183
|1.9048
|1.9183
|77.00
|12719.60
|455
|2005.03.17 14:00
|buy
|178
|0.20
|1.9243
|1.9163
|1.9298
|456
|2005.03.17 14:00
|buy
|179
|0.20
|1.9243
|1.9163
|1.9353
|457
|2005.03.17 14:00
|buy
|180
|0.20
|1.9243
|1.9163
|1.9408
|458
|2005.03.17 18:00
|modify
|179
|0.20
|1.9243
|1.9243
|1.9353
|459
|2005.03.17 18:00
|modify
|180
|0.20
|1.9243
|1.9243
|1.9408
|460
|2005.03.17 18:00
|s/l
|179
|0.20
|1.9243
|1.9243
|1.9353
|0.00
|12719.60
|461
|2005.03.17 18:00
|s/l
|180
|0.20
|1.9243
|1.9243
|1.9408
|0.00
|12719.60
|462
|2005.03.18 09:54
|s/l
|178
|0.20
|1.9163
|1.9163
|1.9298
|-112.53
|12607.07
|463
|2005.03.22 16:00
|sell
|181
|0.20
|1.8998
|1.9078
|1.8943
|464
|2005.03.22 16:00
|sell
|182
|0.20
|1.8998
|1.9078
|1.8888
|465
|2005.03.22 16:00
|sell
|183
|0.20
|1.8998
|1.9078
|1.8833
|466
|2005.03.22 20:25
|t/p
|181
|0.20
|1.8943
|1.9078
|1.8943
|77.00
|12684.07
|467
|2005.03.22 20:25
|modify
|182
|0.20
|1.8998
|1.8998
|1.8888
|468
|2005.03.22 20:25
|modify
|183
|0.20
|1.8998
|1.8998
|1.8833
|469
|2005.03.22 20:50
|t/p
|182
|0.20
|1.8888
|1.8998
|1.8888
|154.00
|12838.07
|470
|2005.03.22 20:50
|modify
|183
|0.20
|1.8998
|5.8916
|1.8833
|471
|2005.03.22 21:05
|t/p
|183
|0.20
|1.8833
|5.8916
|1.8833
|231.00
|13069.07
|472
|2005.03.24 16:00
|sell
|184
|0.20
|1.8712
|1.8792
|1.8657
|473
|2005.03.24 16:00
|sell
|185
|0.20
|1.8712
|1.8792
|1.8602
|474
|2005.03.24 16:00
|sell
|186
|0.20
|1.8712
|1.8792
|1.8547
|475
|2005.03.24 16:00
|modify
|186
|0.20
|1.8712
|5.8630
|1.8547
|476
|2005.03.24 16:10
|modify
|185
|0.20
|1.8712
|1.8712
|1.8602
|477
|2005.03.24 16:10
|modify
|186
|0.20
|1.8712
|1.8712
|1.8547
|478
|2005.03.24 16:10
|s/l
|185
|0.20
|1.8712
|1.8712
|1.8602
|0.00
|13069.07
|479
|2005.03.24 16:10
|s/l
|186
|0.20
|1.8712
|1.8712
|1.8547
|0.00
|13069.07
|480
|2005.03.28 03:16
|t/p
|184
|0.20
|1.8657
|1.8792
|1.8657
|76.47
|13145.53
|481
|2005.03.29 02:00
|sell
|187
|0.20
|1.8663
|1.8743
|1.8608
|482
|2005.03.29 02:00
|sell
|188
|0.20
|1.8663
|1.8743
|1.8553
|483
|2005.03.29 02:00
|sell
|189
|0.20
|1.8663
|1.8743
|1.8498
|484
|2005.03.29 10:31
|s/l
|187
|0.20
|1.8743
|1.8743
|1.8608
|-112.00
|13033.53
|485
|2005.03.29 10:31
|s/l
|188
|0.20
|1.8743
|1.8743
|1.8553
|-112.00
|12921.53
|486
|2005.03.29 10:31
|s/l
|189
|0.20
|1.8743
|1.8743
|1.8498
|-112.00
|12809.53
|487
|2005.03.31 07:00
|buy
|190
|0.20
|1.8790
|1.8710
|1.8845
|488
|2005.03.31 07:00
|buy
|191
|0.20
|1.8790
|1.8710
|1.8900
|489
|2005.03.31 07:00
|buy
|192
|0.20
|1.8790
|1.8710
|1.8955
|490
|2005.03.31 15:30
|t/p
|190
|0.20
|1.8845
|1.8710
|1.8845
|77.00
|12886.53
|491
|2005.03.31 15:30
|modify
|191
|0.20
|1.8790
|1.8790
|1.8900
|492
|2005.03.31 15:30
|modify
|192
|0.20
|1.8790
|1.8790
|1.8955
|493
|2005.03.31 16:16
|t/p
|191
|0.20
|1.8900
|1.8790
|1.8900
|154.00
|13040.53
|494
|2005.04.01 15:30
|t/p
|192
|0.20
|1.8955
|1.8790
|1.8955
|230.47
|13271.00
|495
|2005.04.01 21:00
|buy
|193
|0.20
|1.8832
|1.8752
|1.8887
|496
|2005.04.01 21:00
|buy
|194
|0.20
|1.8832
|1.8752
|1.8942
|497
|2005.04.01 21:00
|buy
|195
|0.20
|1.8832
|1.8752
|1.8997
|498
|2005.04.04 09:55
|s/l
|193
|0.20
|1.8752
|1.8752
|1.8887
|-112.53
|13158.47
|499
|2005.04.04 09:55
|s/l
|194
|0.20
|1.8752
|1.8752
|1.8942
|-112.53
|13045.94
|500
|2005.04.04 09:55
|s/l
|195
|0.20
|1.8752
|1.8752
|1.8997
|-112.53
|12933.41
|501
|2005.04.06 23:00
|buy
|196
|0.20
|1.8810
|1.8730
|1.8865
|502
|2005.04.06 23:00
|buy
|197
|0.20
|1.8810
|1.8730
|1.8920
|503
|2005.04.06 23:00
|buy
|198
|0.20
|1.8810
|1.8730
|1.8975
|504
|2005.04.07 19:22
|s/l
|196
|0.20
|1.8730
|1.8730
|1.8865
|-113.60
|12819.81
|505
|2005.04.07 19:22
|s/l
|197
|0.20
|1.8730
|1.8730
|1.8920
|-113.60
|12706.21
|506
|2005.04.07 19:22
|s/l
|198
|0.20
|1.8730
|1.8730
|1.8975
|-113.60
|12592.62
|507
|2005.04.22 17:00
|sell
|199
|0.20
|1.9152
|1.9232
|1.9097
|508
|2005.04.22 17:00
|sell
|200
|0.20
|1.9152
|1.9232
|1.9042
|509
|2005.04.22 17:00
|sell
|201
|0.20
|1.9152
|1.9232
|1.8987
|510
|2005.04.25 11:00
|t/p
|199
|0.20
|1.9097
|1.9232
|1.9097
|76.73
|12669.35
|511
|2005.04.25 11:00
|modify
|200
|0.20
|1.9152
|1.9152
|1.9042
|512
|2005.04.25 11:00
|modify
|201
|0.20
|1.9152
|1.9152
|1.8987
|513
|2005.04.26 13:06
|t/p
|200
|0.20
|1.9042
|1.9152
|1.9042
|153.47
|12822.82
|514
|2005.04.26 13:06
|modify
|201
|0.20
|1.9152
|5.9070
|1.8987
|515
|2005.05.02 15:39
|t/p
|201
|0.20
|1.8987
|5.9070
|1.8987
|228.87
|13051.69
|516
|2005.05.17 10:00
|sell
|202
|0.20
|1.8376
|1.8456
|1.8321
|517
|2005.05.17 10:00
|sell
|203
|0.20
|1.8376
|1.8456
|1.8266
|518
|2005.05.17 10:00
|sell
|204
|0.20
|1.8376
|1.8456
|1.8211
|519
|2005.05.17 10:00
|modify
|204
|0.20
|1.8376
|5.8294
|1.8211
|520
|2005.05.17 10:08
|modify
|203
|0.20
|1.8376
|1.8376
|1.8266
|521
|2005.05.17 10:08
|modify
|204
|0.20
|1.8376
|1.8376
|1.8211
|522
|2005.05.17 10:10
|s/l
|203
|0.20
|1.8376
|1.8376
|1.8266
|0.00
|13051.69
|523
|2005.05.17 10:10
|s/l
|204
|0.20
|1.8376
|1.8376
|1.8211
|0.00
|13051.69
|524
|2005.05.18 02:02
|t/p
|202
|0.20
|1.8321
|1.8456
|1.8321
|76.73
|13128.43
|525
|2005.05.20 00:00
|buy
|205
|0.20
|1.8354
|1.8274
|1.8409
|526
|2005.05.20 00:00
|buy
|206
|0.20
|1.8354
|1.8274
|1.8464
|527
|2005.05.20 00:00
|buy
|207
|0.20
|1.8354
|1.8274
|1.8519
|528
|2005.05.20 02:46
|modify
|206
|0.20
|1.8354
|1.8354
|1.8464
|529
|2005.05.20 02:46
|modify
|207
|0.20
|1.8354
|1.8354
|1.8519
|530
|2005.05.20 02:53
|s/l
|206
|0.20
|1.8354
|1.8354
|1.8464
|0.00
|13128.43
|531
|2005.05.20 02:53
|s/l
|207
|0.20
|1.8354
|1.8354
|1.8519
|0.00
|13128.43
|532
|2005.05.20 15:03
|s/l
|205
|0.20
|1.8274
|1.8274
|1.8409
|-112.00
|13016.43
|533
|2005.05.23 16:00
|sell
|208
|0.20
|1.8287
|1.8367
|1.8232
|534
|2005.05.23 16:00
|sell
|209
|0.20
|1.8287
|1.8367
|1.8177
|535
|2005.05.23 16:00
|sell
|210
|0.20
|1.8287
|1.8367
|1.8122
|536
|2005.05.26 08:41
|t/p
|208
|0.20
|1.8232
|1.8367
|1.8232
|75.67
|13092.10
|537
|2005.05.26 08:41
|modify
|209
|0.20
|1.8287
|1.8287
|1.8177
|538
|2005.05.26 08:41
|modify
|210
|0.20
|1.8287
|1.8287
|1.8122
|539
|2005.05.26 11:47
|s/l
|209
|0.20
|1.8287
|1.8287
|1.8177
|-1.33
|13090.77
|540
|2005.05.26 11:47
|s/l
|210
|0.20
|1.8287
|1.8287
|1.8122
|-1.33
|13089.44
|541
|2005.05.27 15:00
|sell
|211
|0.20
|1.8243
|1.8323
|1.8188
|542
|2005.05.27 15:00
|sell
|212
|0.20
|1.8243
|1.8323
|1.8133
|543
|2005.05.27 15:00
|sell
|213
|0.20
|1.8243
|1.8323
|1.8078
|544
|2005.05.27 15:04
|modify
|212
|0.20
|1.8243
|1.8243
|1.8133
|545
|2005.05.27 15:04
|modify
|213
|0.20
|1.8243
|1.8243
|1.8078
|546
|2005.05.27 15:07
|s/l
|212
|0.20
|1.8243
|1.8243
|1.8133
|0.00
|13089.44
|547
|2005.05.27 15:07
|s/l
|213
|0.20
|1.8243
|1.8243
|1.8078
|0.00
|13089.44
|548
|2005.05.31 03:08
|t/p
|211
|0.20
|1.8188
|1.8323
|1.8188
|76.47
|13165.90
|549
|2005.06.02 18:00
|sell
|214
|0.20
|1.8155
|1.8235
|1.8100
|550
|2005.06.02 18:00
|sell
|215
|0.20
|1.8155
|1.8235
|1.8045
|551
|2005.06.02 18:00
|sell
|216
|0.20
|1.8155
|1.8235
|1.7990
|552
|2005.06.02 18:01
|modify
|215
|0.20
|1.8155
|1.8155
|1.8045
|553
|2005.06.02 18:01
|modify
|216
|0.20
|1.8155
|1.8155
|1.7990
|554
|2005.06.02 18:03
|s/l
|215
|0.20
|1.8155
|1.8155
|1.8045
|0.00
|13165.90
|555
|2005.06.02 18:03
|s/l
|216
|0.20
|1.8155
|1.8155
|1.7990
|0.00
|13165.90
|556
|2005.06.03 14:30
|s/l
|214
|0.20
|1.8235
|1.8235
|1.8100
|-112.27
|13053.64
|557
|2005.06.06 14:00
|sell
|217
|0.20
|1.8197
|1.8277
|1.8142
|558
|2005.06.06 14:00
|sell
|218
|0.20
|1.8197
|1.8277
|1.8087
|559
|2005.06.06 14:00
|sell
|219
|0.20
|1.8197
|1.8277
|1.8032
|560
|2005.06.07 08:15
|s/l
|217
|0.20
|1.8277
|1.8277
|1.8142
|-112.27
|12941.37
|561
|2005.06.07 08:15
|s/l
|218
|0.20
|1.8277
|1.8277
|1.8087
|-112.27
|12829.11
|562
|2005.06.07 08:15
|s/l
|219
|0.20
|1.8277
|1.8277
|1.8032
|-112.27
|12716.84
|563
|2005.06.14 07:00
|sell
|220
|0.20
|1.8058
|1.8138
|1.8003
|564
|2005.06.14 07:00
|sell
|221
|0.20
|1.8058
|1.8138
|1.7948
|565
|2005.06.14 07:00
|sell
|222
|0.20
|1.8058
|1.8138
|1.7893
|566
|2005.06.14 14:45
|s/l
|220
|0.20
|1.8138
|1.8138
|1.8003
|-112.00
|12604.84
|567
|2005.06.14 14:45
|s/l
|221
|0.20
|1.8138
|1.8138
|1.7948
|-112.00
|12492.84
|568
|2005.06.14 14:45
|s/l
|222
|0.20
|1.8138
|1.8138
|1.7893
|-112.00
|12380.84
|569
|2005.06.20 20:00
|buy
|223
|0.20
|1.8236
|1.8156
|1.8291
|570
|2005.06.20 20:00
|buy
|224
|0.20
|1.8236
|1.8156
|1.8346
|571
|2005.06.20 20:00
|buy
|225
|0.20
|1.8236
|1.8156
|1.8401
|572
|2005.06.21 20:24
|t/p
|223
|0.20
|1.8291
|1.8156
|1.8291
|76.47
|12457.31
|573
|2005.06.21 20:24
|modify
|224
|0.20
|1.8236
|1.8236
|1.8346
|574
|2005.06.21 20:24
|modify
|225
|0.20
|1.8236
|1.8236
|1.8401
|575
|2005.06.22 10:55
|s/l
|224
|0.20
|1.8236
|1.8236
|1.8346
|-1.06
|12456.24
|576
|2005.06.22 10:55
|s/l
|225
|0.20
|1.8236
|1.8236
|1.8401
|-1.06
|12455.18
|577
|2005.06.24 18:00
|sell
|226
|0.20
|1.8218
|1.8298
|1.8163
|578
|2005.06.24 18:00
|sell
|227
|0.20
|1.8218
|1.8298
|1.8108
|579
|2005.06.24 18:00
|sell
|228
|0.20
|1.8218
|1.8298
|1.8053
|580
|2005.06.24 18:04
|modify
|227
|0.20
|1.8218
|1.8218
|1.8108
|581
|2005.06.24 18:04
|modify
|228
|0.20
|1.8218
|1.8218
|1.8053
|582
|2005.06.24 18:06
|s/l
|227
|0.20
|1.8218
|1.8218
|1.8108
|0.00
|12455.18
|583
|2005.06.24 18:06
|s/l
|228
|0.20
|1.8218
|1.8218
|1.8053
|0.00
|12455.18
|584
|2005.06.27 09:56
|s/l
|226
|0.20
|1.8298
|1.8298
|1.8163
|-112.27
|12342.91
|585
|2005.07.05 04:00
|sell
|229
|0.20
|1.7603
|1.7683
|1.7548
|586
|2005.07.05 04:00
|sell
|230
|0.20
|1.7603
|1.7683
|1.7493
|587
|2005.07.05 04:00
|sell
|231
|0.20
|1.7603
|1.7683
|1.7438
|588
|2005.07.05 08:32
|t/p
|229
|0.20
|1.7548
|1.7683
|1.7548
|77.00
|12419.91
|589
|2005.07.05 08:32
|modify
|230
|0.20
|1.7603
|1.7603
|1.7493
|590
|2005.07.05 08:32
|modify
|231
|0.20
|1.7603
|1.7603
|1.7438
|591
|2005.07.05 10:50
|s/l
|230
|0.20
|1.7603
|1.7603
|1.7493
|0.00
|12419.91
|592
|2005.07.05 10:50
|s/l
|231
|0.20
|1.7603
|1.7603
|1.7438
|0.00
|12419.91
|593
|2005.07.06 07:00
|sell
|232
|0.20
|1.7571
|1.7651
|1.7516
|594
|2005.07.06 07:00
|sell
|233
|0.20
|1.7571
|1.7651
|1.7461
|595
|2005.07.06 07:00
|sell
|234
|0.20
|1.7571
|1.7651
|1.7406
|596
|2005.07.06 08:52
|modify
|233
|0.20
|1.7571
|1.7571
|1.7461
|597
|2005.07.06 08:52
|modify
|234
|0.20
|1.7571
|1.7571
|1.7406
|598
|2005.07.06 08:57
|s/l
|233
|0.20
|1.7571
|1.7571
|1.7461
|0.00
|12419.91
|599
|2005.07.06 08:57
|s/l
|234
|0.20
|1.7571
|1.7571
|1.7406
|0.00
|12419.91
|600
|2005.07.07 01:02
|t/p
|232
|0.20
|1.7516
|1.7651
|1.7516
|76.20
|12496.12
|601
|2005.07.11 11:00
|sell
|235
|0.20
|1.7441
|1.7521
|1.7386
|602
|2005.07.11 11:00
|sell
|236
|0.20
|1.7441
|1.7521
|1.7331
|603
|2005.07.11 11:00
|sell
|237
|0.20
|1.7441
|1.7521
|1.7276
|604
|2005.07.11 11:25
|modify
|236
|0.20
|1.7441
|1.7441
|1.7331
|605
|2005.07.11 11:25
|modify
|237
|0.20
|1.7441
|1.7441
|1.7276
|606
|2005.07.11 11:26
|s/l
|236
|0.20
|1.7441
|1.7441
|1.7331
|0.00
|12496.12
|607
|2005.07.11 11:26
|s/l
|237
|0.20
|1.7441
|1.7441
|1.7276
|0.00
|12496.12
|608
|2005.07.11 16:46
|s/l
|235
|0.20
|1.7521
|1.7521
|1.7386
|-112.00
|12384.12
|609
|2005.07.13 19:00
|buy
|238
|0.20
|1.7557
|1.7477
|1.7612
|610
|2005.07.13 19:00
|buy
|239
|0.20
|1.7557
|1.7477
|1.7667
|611
|2005.07.13 19:00
|buy
|240
|0.20
|1.7557
|1.7477
|1.7722
|612
|2005.07.13 20:48
|t/p
|238
|0.20
|1.7612
|1.7477
|1.7612
|77.00
|12461.12
|613
|2005.07.13 20:48
|modify
|239
|0.20
|1.7557
|1.7557
|1.7667
|614
|2005.07.13 20:48
|modify
|240
|0.20
|1.7557
|1.7557
|1.7722
|615
|2005.07.14 19:35
|s/l
|239
|0.20
|1.7557
|1.7557
|1.7667
|-1.60
|12459.52
|616
|2005.07.14 19:35
|s/l
|240
|0.20
|1.7557
|1.7557
|1.7722
|-1.60
|12457.92
|617
|2005.07.25 23:00
|sell
|241
|0.20
|1.7458
|1.7538
|1.7403
|618
|2005.07.25 23:00
|sell
|242
|0.20
|1.7458
|1.7538
|1.7348
|619
|2005.07.25 23:00
|sell
|243
|0.20
|1.7458
|1.7538
|1.7293
|620
|2005.07.26 00:47
|modify
|242
|0.20
|1.7458
|1.7458
|1.7348
|621
|2005.07.26 00:47
|modify
|243
|0.20
|1.7458
|1.7458
|1.7293
|622
|2005.07.26 00:55
|s/l
|242
|0.20
|1.7458
|1.7458
|1.7348
|-0.27
|12457.66
|623
|2005.07.26 00:55
|s/l
|243
|0.20
|1.7458
|1.7458
|1.7293
|-0.27
|12457.39
|624
|2005.07.26 10:13
|t/p
|241
|0.20
|1.7403
|1.7538
|1.7403
|76.73
|12534.13
|625
|2005.07.26 14:00
|buy
|244
|0.20
|1.7403
|1.7323
|1.7458
|626
|2005.07.26 14:00
|buy
|245
|0.20
|1.7403
|1.7323
|1.7513
|627
|2005.07.26 14:00
|buy
|246
|0.20
|1.7403
|1.7323
|1.7568
|628
|2005.07.26 16:22
|modify
|245
|0.20
|1.7403
|1.7403
|1.7513
|629
|2005.07.26 16:22
|modify
|246
|0.20
|1.7403
|1.7403
|1.7568
|630
|2005.07.26 16:23
|s/l
|245
|0.20
|1.7403
|1.7403
|1.7513
|0.00
|12534.13
|631
|2005.07.26 16:23
|s/l
|246
|0.20
|1.7403
|1.7403
|1.7568
|0.00
|12534.13
|632
|2005.07.27 20:06
|t/p
|244
|0.20
|1.7458
|1.7323
|1.7458
|76.47
|12610.59
|633
|2005.08.05 19:00
|buy
|247
|0.20
|1.7746
|1.7666
|1.7801
|634
|2005.08.05 19:00
|buy
|248
|0.20
|1.7746
|1.7666
|1.7856
|635
|2005.08.05 19:00
|buy
|249
|0.20
|1.7746
|1.7666
|1.7911
|636
|2005.08.05 19:28
|modify
|248
|0.20
|1.7746
|1.7746
|1.7856
|637
|2005.08.05 19:28
|modify
|249
|0.20
|1.7746
|1.7746
|1.7911
|638
|2005.08.08 01:34
|s/l
|248
|0.20
|1.7746
|1.7746
|1.7856
|-0.53
|12610.06
|639
|2005.08.08 01:34
|s/l
|249
|0.20
|1.7746
|1.7746
|1.7911
|-0.53
|12609.53
|640
|2005.08.08 10:30
|t/p
|247
|0.20
|1.7801
|1.7666
|1.7801
|76.47
|12686.00
|641
|2005.08.22 01:00
|sell
|250
|0.20
|1.7961
|1.8041
|1.7906
|642
|2005.08.22 01:00
|sell
|251
|0.20
|1.7961
|1.8041
|1.7851
|643
|2005.08.22 01:00
|sell
|252
|0.20
|1.7961
|1.8041
|1.7796
|644
|2005.08.22 01:32
|modify
|251
|0.20
|1.7961
|1.7961
|1.7851
|645
|2005.08.22 01:32
|modify
|252
|0.20
|1.7961
|1.7961
|1.7796
|646
|2005.08.22 02:04
|s/l
|251
|0.20
|1.7961
|1.7961
|1.7851
|0.00
|12686.00
|647
|2005.08.22 02:04
|s/l
|252
|0.20
|1.7961
|1.7961
|1.7796
|0.00
|12686.00
|648
|2005.08.22 14:01
|s/l
|250
|0.20
|1.8041
|1.8041
|1.7906
|-112.00
|12574.00
|649
|2005.08.23 07:00
|buy
|253
|0.20
|1.8001
|1.7921
|1.8056
|650
|2005.08.23 07:00
|buy
|254
|0.20
|1.8001
|1.7921
|1.8111
|651
|2005.08.23 07:00
|buy
|255
|0.20
|1.8001
|1.7921
|1.8166
|652
|2005.08.24 06:37
|s/l
|253
|0.20
|1.7921
|1.7921
|1.8056
|-112.53
|12461.47
|653
|2005.08.24 06:37
|s/l
|254
|0.20
|1.7921
|1.7921
|1.8111
|-112.53
|12348.93
|654
|2005.08.24 06:37
|s/l
|255
|0.20
|1.7921
|1.7921
|1.8166
|-112.53
|12236.40
|655
|2005.08.25 00:00
|sell
|256
|0.20
|1.8001
|1.8081
|1.7946
|656
|2005.08.25 00:00
|sell
|257
|0.20
|1.8001
|1.8081
|1.7891
|657
|2005.08.25 00:00
|sell
|258
|0.20
|1.8001
|1.8081
|1.7836
|658
|2005.08.25 05:42
|s/l
|256
|0.20
|1.8081
|1.8081
|1.7946
|-112.00
|12124.40
|659
|2005.08.25 05:42
|s/l
|257
|0.20
|1.8081
|1.8081
|1.7891
|-112.00
|12012.40
|660
|2005.08.25 05:42
|s/l
|258
|0.20
|1.8081
|1.8081
|1.7836
|-112.00
|11900.40
|661
|2005.08.25 23:00
|buy
|259
|0.20
|1.8034
|1.7954
|1.8089
|662
|2005.08.25 23:00
|buy
|260
|0.20
|1.8034
|1.7954
|1.8144
|663
|2005.08.25 23:00
|buy
|261
|0.20
|1.8034
|1.7954
|1.8199
|664
|2005.08.26 16:27
|t/p
|259
|0.20
|1.8089
|1.7954
|1.8089
|76.47
|11976.87
|665
|2005.08.26 16:27
|modify
|260
|0.20
|1.8034
|1.8034
|1.8144
|666
|2005.08.26 16:27
|modify
|261
|0.20
|1.8034
|1.8034
|1.8199
|667
|2005.08.26 20:32
|s/l
|260
|0.20
|1.8034
|1.8034
|1.8144
|-0.53
|11976.34
|668
|2005.08.26 20:32
|s/l
|261
|0.20
|1.8034
|1.8034
|1.8199
|-0.53
|11975.81
|669
|2005.09.06 04:00
|buy
|262
|0.20
|1.8424
|1.8344
|1.8479
|670
|2005.09.06 04:00
|buy
|263
|0.20
|1.8424
|1.8344
|1.8534
|671
|2005.09.06 04:00
|buy
|264
|0.20
|1.8424
|1.8344
|1.8589
|672
|2005.09.06 12:28
|modify
|263
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8534
|673
|2005.09.06 12:28
|modify
|264
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8589
|674
|2005.09.06 12:31
|s/l
|263
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8534
|0.00
|11975.81
|675
|2005.09.06 12:31
|s/l
|264
|0.20
|1.8424
|1.8424
|1.8589
|0.00
|11975.81
|676
|2005.09.08 02:53
|s/l
|262
|0.20
|1.8344
|1.8344
|1.8479
|-114.13
|11861.68
|677
|2005.09.13 21:00
|sell
|265
|0.20
|1.8222
|1.8302
|1.8167
|678
|2005.09.13 21:00
|sell
|266
|0.20
|1.8222
|1.8302
|1.8112
|679
|2005.09.13 21:00
|sell
|267
|0.20
|1.8222
|1.8302
|1.8057
|680
|2005.09.14 16:26
|s/l
|265
|0.20
|1.8302
|1.8302
|1.8167
|-112.27
|11749.41
|681
|2005.09.14 16:26
|s/l
|266
|0.20
|1.8302
|1.8302
|1.8112
|-112.27
|11637.15
|682
|2005.09.14 16:26
|s/l
|267
|0.20
|1.8302
|1.8302
|1.8057
|-112.27
|11524.88
|683
|2005.09.16 13:00
|sell
|268
|0.20
|1.8108
|1.8188
|1.8053
|684
|2005.09.16 13:00
|sell
|269
|0.20
|1.8108
|1.8188
|1.7998
|685
|2005.09.16 13:00
|sell
|270
|0.20
|1.8108
|1.8188
|1.7943
|686
|2005.09.16 15:53
|t/p
|268
|0.20
|1.8053
|1.8188
|1.8053
|77.00
|11601.88
|687
|2005.09.16 15:53
|modify
|269
|0.20
|1.8108
|1.8108
|1.7998
|688
|2005.09.16 15:53
|modify
|270
|0.20
|1.8108
|1.8108
|1.7943
|689
|2005.09.19 00:10
|s/l
|269
|0.20
|1.8108
|1.8108
|1.7998
|-0.27
|11601.61
|690
|2005.09.19 00:10
|s/l
|270
|0.20
|1.8108
|1.8108
|1.7943
|-0.27
|11601.35
|691
|2005.09.27 00:00
|sell
|271
|0.20
|1.7784
|1.7864
|1.7729
|692
|2005.09.27 00:00
|sell
|272
|0.20
|1.7784
|1.7864
|1.7674
|693
|2005.09.27 00:00
|sell
|273
|0.20
|1.7784
|1.7864
|1.7619
|694
|2005.09.27 02:00
|modify
|272
|0.20
|1.7784
|1.7784
|1.7674
|695
|2005.09.27 02:00
|modify
|273
|0.20
|1.7784
|1.7784
|1.7619
|696
|2005.09.27 03:29
|t/p
|271
|0.20
|1.7729
|1.7864
|1.7729
|77.00
|11678.35
|697
|2005.09.27 08:16
|t/p
|272
|0.20
|1.7674
|1.7784
|1.7674
|154.00
|11832.35
|698
|2005.09.27 08:16
|modify
|273
|0.20
|1.7784
|5.7702
|1.7619
|699
|2005.09.28 16:45
|t/p
|273
|0.20
|1.7619
|5.7702
|1.7619
|230.73
|12063.08
|700
|2005.10.04 13:00
|sell
|274
|0.20
|1.7569
|1.7649
|1.7514
|701
|2005.10.04 13:00
|sell
|275
|0.20
|1.7569
|1.7649
|1.7459
|702
|2005.10.04 13:00
|sell
|276
|0.20
|1.7569
|1.7649
|1.7404
|703
|2005.10.04 13:00
|modify
|276
|0.20
|1.7569
|5.7487
|1.7404
|704
|2005.10.05 09:45
|s/l
|274
|0.20
|1.7649
|1.7649
|1.7514
|-112.27
|11950.82
|705
|2005.10.05 09:45
|s/l
|275
|0.20
|1.7649
|1.7649
|1.7459
|-112.27
|11838.55
|706
|2005.10.12 08:54
|t/p
|276
|0.20
|1.7404
|5.7487
|1.7404
|228.87
|12067.42
|707
|2005.10.13 00:00
|sell
|277
|0.20
|1.7523
|1.7603
|1.7468
|708
|2005.10.13 00:00
|sell
|278
|0.20
|1.7523
|1.7603
|1.7413
|709
|2005.10.13 00:00
|sell
|279
|0.20
|1.7523
|1.7603
|1.7358
|710
|2005.10.13 03:28
|t/p
|277
|0.20
|1.7468
|1.7603
|1.7468
|77.00
|12144.42
|711
|2005.10.13 03:28
|modify
|278
|0.20
|1.7523
|1.7523
|1.7413
|712
|2005.10.13 03:28
|modify
|279
|0.20
|1.7523
|1.7523
|1.7358
|713
|2005.10.13 18:35
|s/l
|278
|0.20
|1.7523
|1.7523
|1.7413
|0.00
|12144.42
|714
|2005.10.13 18:35
|s/l
|279
|0.20
|1.7523
|1.7523
|1.7358
|0.00
|12144.42
|715
|2005.10.14 05:00
|sell
|280
|0.20
|1.7542
|1.7622
|1.7487
|716
|2005.10.14 05:00
|sell
|281
|0.20
|1.7542
|1.7622
|1.7432
|717
|2005.10.14 05:00
|sell
|282
|0.20
|1.7542
|1.7622
|1.7377
|718
|2005.10.14 07:59
|modify
|281
|0.20
|1.7542
|1.7542
|1.7432
|719
|2005.10.14 07:59
|modify
|282
|0.20
|1.7542
|1.7542
|1.7377
|720
|2005.10.14 08:03
|s/l
|281
|0.20
|1.7542
|1.7542
|1.7432
|0.00
|12144.42
|721
|2005.10.14 08:03
|s/l
|282
|0.20
|1.7542
|1.7542
|1.7377
|0.00
|12144.42
|722
|2005.10.14 14:30
|t/p
|280
|0.20
|1.7487
|1.7622
|1.7487
|77.00
|12221.42
|723
|2005.10.17 18:00
|buy
|283
|0.20
|1.7555
|1.7475
|1.7610
|724
|2005.10.17 18:00
|buy
|284
|0.20
|1.7555
|1.7475
|1.7665
|725
|2005.10.17 18:00
|buy
|285
|0.20
|1.7555
|1.7475
|1.7720
|726
|2005.10.17 18:02
|modify
|284
|0.20
|1.7555
|1.7555
|1.7665
|727
|2005.10.17 18:02
|modify
|285
|0.20
|1.7555
|1.7555
|1.7720
|728
|2005.10.17 18:04
|s/l
|284
|0.20
|1.7555
|1.7555
|1.7665
|0.00
|12221.42
|729
|2005.10.17 18:04
|s/l
|285
|0.20
|1.7555
|1.7555
|1.7720
|0.00
|12221.42
|730
|2005.10.18 10:47
|s/l
|283
|0.20
|1.7475
|1.7475
|1.7610
|-112.53
|12108.89
|731
|2005.10.21 22:00
|buy
|286
|0.20
|1.7681
|1.7601
|1.7736
|732
|2005.10.21 22:00
|buy
|287
|0.20
|1.7681
|1.7601
|1.7791
|733
|2005.10.21 22:00
|buy
|288
|0.20
|1.7681
|1.7601
|1.7846
|734
|2005.10.25 10:18
|t/p
|286
|0.20
|1.7736
|1.7601
|1.7736
|75.94
|12184.83
|735
|2005.10.25 10:18
|modify
|287
|0.20
|1.7681
|1.7681
|1.7791
|736
|2005.10.25 10:18
|modify
|288
|0.20
|1.7681
|1.7681
|1.7846
|737
|2005.10.25 14:58
|t/p
|287
|0.20
|1.7791
|1.7681
|1.7791
|152.94
|12337.76
|738
|2005.10.25 16:26
|t/p
|288
|0.20
|1.7846
|1.7681
|1.7846
|229.94
|12567.70
|739
|2005.10.26 17:00
|buy
|289
|0.20
|1.7763
|1.7683
|1.7818
|740
|2005.10.26 17:00
|buy
|290
|0.20
|1.7763
|1.7683
|1.7873
|741
|2005.10.26 17:00
|buy
|291
|0.20
|1.7763
|1.7683
|1.7928
|742
|2005.10.26 17:05
|modify
|290
|0.20
|1.7763
|1.7763
|1.7873
|743
|2005.10.26 17:05
|modify
|291
|0.20
|1.7763
|1.7763
|1.7928
|744
|2005.10.26 17:07
|s/l
|290
|0.20
|1.7763
|1.7763
|1.7873
|0.00
|12567.70
|745
|2005.10.26 17:07
|s/l
|291
|0.20
|1.7763
|1.7763
|1.7928
|0.00
|12567.70
|746
|2005.10.27 03:27
|t/p
|289
|0.20
|1.7818
|1.7683
|1.7818
|75.40
|12643.10
|747
|2005.10.27 12:00
|sell
|292
|0.20
|1.7858
|1.7938
|1.7803
|748
|2005.10.27 12:00
|sell
|293
|0.20
|1.7858
|1.7938
|1.7748
|749
|2005.10.27 12:00
|sell
|294
|0.20
|1.7858
|1.7938
|1.7693
|750
|2005.10.27 12:15
|modify
|293
|0.20
|1.7858
|1.7858
|1.7748
|751
|2005.10.27 12:15
|modify
|294
|0.20
|1.7858
|1.7858
|1.7693
|752
|2005.10.27 12:16
|s/l
|293
|0.20
|1.7858
|1.7858
|1.7748
|0.00
|12643.10
|753
|2005.10.27 12:16
|s/l
|294
|0.20
|1.7858
|1.7858
|1.7693
|0.00
|12643.10
|754
|2005.10.28 11:50
|t/p
|292
|0.20
|1.7803
|1.7938
|1.7803
|76.73
|12719.84
|755
|2005.11.02 14:00
|sell
|295
|0.20
|1.7656
|1.7736
|1.7601
|756
|2005.11.02 14:00
|sell
|296
|0.20
|1.7656
|1.7736
|1.7546
|757
|2005.11.02 14:00
|sell
|297
|0.20
|1.7656
|1.7736
|1.7491
|758
|2005.11.02 16:45
|s/l
|295
|0.20
|1.7736
|1.7736
|1.7601
|-112.00
|12607.84
|759
|2005.11.02 16:45
|s/l
|296
|0.20
|1.7736
|1.7736
|1.7546
|-112.00
|12495.84
|760
|2005.11.02 16:45
|s/l
|297
|0.20
|1.7736
|1.7736
|1.7491
|-112.00
|12383.84
|761
|2005.11.03 23:00
|buy
|298
|0.20
|1.7714
|1.7634
|1.7769
|762
|2005.11.03 23:00
|buy
|299
|0.20
|1.7714
|1.7634
|1.7824
|763
|2005.11.03 23:00
|buy
|300
|0.20
|1.7714
|1.7634
|1.7879
|764
|2005.11.04 14:19
|s/l
|298
|0.20
|1.7634
|1.7634
|1.7769
|-112.53
|12271.30
|765
|2005.11.04 14:19
|s/l
|299
|0.20
|1.7634
|1.7634
|1.7824
|-112.53
|12158.77
|766
|2005.11.04 14:19
|s/l
|300
|0.20
|1.7634
|1.7634
|1.7879
|-112.53
|12046.24
|767
|2005.11.10 08:00
|sell
|301
|0.20
|1.7422
|1.7502
|1.7367
|768
|2005.11.10 08:00
|sell
|302
|0.20
|1.7422
|1.7502
|1.7312
|769
|2005.11.10 08:00
|sell
|303
|0.20
|1.7422
|1.7502
|1.7257
|770
|2005.11.10 12:42
|s/l
|301
|0.20
|1.7502
|1.7502
|1.7367
|-112.00
|11934.24
|771
|2005.11.10 12:42
|s/l
|302
|0.20
|1.7502
|1.7502
|1.7312
|-112.00
|11822.24
|772
|2005.11.10 12:42
|s/l
|303
|0.20
|1.7502
|1.7502
|1.7257
|-112.00
|11710.24
|773
|2005.11.11 07:00
|buy
|304
|0.20
|1.7415
|1.7335
|1.7470
|774
|2005.11.11 07:00
|buy
|305
|0.20
|1.7415
|1.7335
|1.7525
|775
|2005.11.11 07:00
|buy
|306
|0.20
|1.7415
|1.7335
|1.7580
|776
|2005.11.14 09:38
|t/p
|304
|0.20
|1.7470
|1.7335
|1.7470
|76.47
|11786.71
|777
|2005.11.14 09:38
|modify
|305
|0.20
|1.7415
|1.7415
|1.7525
|778
|2005.11.14 09:38
|modify
|306
|0.20
|1.7415
|1.7415
|1.7580
|779
|2005.11.14 13:47
|s/l
|305
|0.20
|1.7415
|1.7415
|1.7525
|-0.53
|11786.18
|780
|2005.11.14 13:47
|s/l
|306
|0.20
|1.7415
|1.7415
|1.7580
|-0.53
|11785.64
|781
|2005.11.17 21:00
|sell
|307
|0.20
|1.7201
|1.7281
|1.7146
|782
|2005.11.17 21:00
|sell
|308
|0.20
|1.7201
|1.7281
|1.7091
|783
|2005.11.17 21:00
|sell
|309
|0.20
|1.7201
|1.7281
|1.7036
|784
|2005.11.17 21:03
|modify
|308
|0.20
|1.7201
|1.7201
|1.7091
|785
|2005.11.17 21:03
|modify
|309
|0.20
|1.7201
|1.7201
|1.7036
|786
|2005.11.17 21:06
|s/l
|308
|0.20
|1.7201
|1.7201
|1.7091
|0.00
|11785.64
|787
|2005.11.17 21:06
|s/l
|309
|0.20
|1.7201
|1.7201
|1.7036
|0.00
|11785.64
|788
|2005.11.18 08:52
|t/p
|307
|0.20
|1.7146
|1.7281
|1.7146
|76.73
|11862.38
|789
|2005.11.21 06:00
|sell
|310
|0.20
|1.7176
|1.7256
|1.7121
|790
|2005.11.21 06:00
|sell
|311
|0.20
|1.7176
|1.7256
|1.7066
|791
|2005.11.21 06:00
|sell
|312
|0.20
|1.7176
|1.7256
|1.7011
|792
|2005.11.21 07:17
|modify
|311
|0.20
|1.7176
|1.7176
|1.7066
|793
|2005.11.21 07:17
|modify
|312
|0.20
|1.7176
|1.7176
|1.7011
|794
|2005.11.21 07:26
|s/l
|311
|0.20
|1.7176
|1.7176
|1.7066
|0.00
|11862.38
|795
|2005.11.21 07:26
|s/l
|312
|0.20
|1.7176
|1.7176
|1.7011
|0.00
|11862.38
|796
|2005.11.22 09:41
|t/p
|310
|0.20
|1.7121
|1.7256
|1.7121
|76.73
|11939.11
|797
|2005.11.23 05:00
|sell
|313
|0.20
|1.7203
|1.7283
|1.7148
|798
|2005.11.23 05:00
|sell
|314
|0.20
|1.7203
|1.7283
|1.7093
|799
|2005.11.23 05:00
|sell
|315
|0.20
|1.7203
|1.7283
|1.7038
|800
|2005.11.23 14:22
|modify
|314
|0.20
|1.7203
|1.7203
|1.7093
|801
|2005.11.23 14:22
|modify
|315
|0.20
|1.7203
|1.7203
|1.7038
|802
|2005.11.23 14:23
|s/l
|314
|0.20
|1.7203
|1.7203
|1.7093
|0.00
|11939.11
|803
|2005.11.23 14:23
|s/l
|315
|0.20
|1.7203
|1.7203
|1.7038
|0.00
|11939.11
|804
|2005.11.24 11:30
|s/l
|313
|0.20
|1.7283
|1.7283
|1.7148
|-112.80
|11826.31
|805
|2005.11.29 18:00
|buy
|316
|0.20
|1.7205
|1.7125
|1.7260
|806
|2005.11.29 18:00
|buy
|317
|0.20
|1.7205
|1.7125
|1.7315
|807
|2005.11.29 18:00
|buy
|318
|0.20
|1.7205
|1.7125
|1.7370
|808
|2005.11.30 11:54
|t/p
|316
|0.20
|1.7260
|1.7125
|1.7260
|76.47
|11902.78
|809
|2005.11.30 11:54
|modify
|317
|0.20
|1.7205
|1.7205
|1.7315
|810
|2005.11.30 11:54
|modify
|318
|0.20
|1.7205
|1.7205
|1.7370
|811
|2005.11.30 16:37
|t/p
|317
|0.20
|1.7315
|1.7205
|1.7315
|153.47
|12056.25
|812
|2005.12.02 14:57
|t/p
|318
|0.20
|1.7370
|1.7205
|1.7370
|228.34
|12284.59
|813
|2005.12.06 23:00
|buy
|319
|0.20
|1.7407
|1.7327
|1.7462
|814
|2005.12.06 23:00
|buy
|320
|0.20
|1.7407
|1.7327
|1.7517
|815
|2005.12.06 23:00
|buy
|321
|0.20
|1.7407
|1.7327
|1.7572
|816
|2005.12.07 00:17
|modify
|320
|0.20
|1.7407
|1.7407
|1.7517
|817
|2005.12.07 00:17
|modify
|321
|0.20
|1.7407
|1.7407
|1.7572
|818
|2005.12.07 01:20
|s/l
|320
|0.20
|1.7407
|1.7407
|1.7517
|-0.53
|12284.06
|819
|2005.12.07 01:20
|s/l
|321
|0.20
|1.7407
|1.7407
|1.7572
|-0.53
|12283.53
|820
|2005.12.07 10:48
|s/l
|319
|0.20
|1.7327
|1.7327
|1.7462
|-112.53
|12170.99
|821
|2005.12.08 06:00
|sell
|322
|0.20
|1.7351
|1.7431
|1.7296
|822
|2005.12.08 06:00
|sell
|323
|0.20
|1.7351
|1.7431
|1.7241
|823
|2005.12.08 06:00
|sell
|324
|0.20
|1.7351
|1.7431
|1.7186
|824
|2005.12.08 10:04
|s/l
|322
|0.20
|1.7431
|1.7431
|1.7296
|-112.00
|12058.99
|825
|2005.12.08 10:04
|s/l
|323
|0.20
|1.7431
|1.7431
|1.7241
|-112.00
|11946.99
|826
|2005.12.08 10:04
|s/l
|324
|0.20
|1.7431
|1.7431
|1.7186
|-112.00
|11834.99
|827
|2005.12.13 19:00
|buy
|325
|0.20
|1.7679
|1.7599
|1.7734
|828
|2005.12.13 19:00
|buy
|326
|0.20
|1.7679
|1.7599
|1.7789
|829
|2005.12.13 19:00
|buy
|327
|0.20
|1.7679
|1.7599
|1.7844
|830
|2005.12.13 20:22
|t/p
|325
|0.20
|1.7734
|1.7599
|1.7734
|77.00
|11911.99
|831
|2005.12.13 20:22
|modify
|326
|0.20
|1.7679
|1.7679
|1.7789
|832
|2005.12.13 20:22
|modify
|327
|0.20
|1.7679
|1.7679
|1.7844
|833
|2005.12.13 20:40
|s/l
|326
|0.20
|1.7679
|1.7679
|1.7789
|0.00
|11911.99
|834
|2005.12.13 20:40
|s/l
|327
|0.20
|1.7679
|1.7679
|1.7844
|0.00
|11911.99
|835
|2005.12.13 20:40
|buy
|328
|0.20
|1.7683
|1.7603
|1.7738
|836
|2005.12.13 20:40
|buy
|329
|0.20
|1.7683
|1.7603
|1.7793
|837
|2005.12.13 20:40
|buy
|330
|0.20
|1.7683
|1.7603
|1.7848
|838
|2005.12.13 20:40
|modify
|329
|0.20
|1.7683
|1.7683
|1.7793
|839
|2005.12.13 20:40
|modify
|330
|0.20
|1.7683
|1.7683
|1.7848
|840
|2005.12.13 21:28
|s/l
|329
|0.20
|1.7683
|1.7683
|1.7793
|0.00
|11911.99
|841
|2005.12.13 21:28
|s/l
|330
|0.20
|1.7683
|1.7683
|1.7848
|0.00
|11911.99
|842
|2005.12.14 03:15
|t/p
|328
|0.20
|1.7738
|1.7603
|1.7738
|76.47
|11988.46
|843
|2005.12.16 18:00
|sell
|331
|0.20
|1.7713
|1.7793
|1.7658
|844
|2005.12.16 18:00
|sell
|332
|0.20
|1.7713
|1.7793
|1.7603
|845
|2005.12.16 18:00
|sell
|333
|0.20
|1.7713
|1.7793
|1.7548
|846
|2005.12.16 19:01
|modify
|332
|0.20
|1.7713
|1.7713
|1.7603
|847
|2005.12.16 19:01
|modify
|333
|0.20
|1.7713
|1.7713
|1.7548
|848
|2005.12.16 19:04
|s/l
|332
|0.20
|1.7713
|1.7713
|1.7603
|0.00
|11988.46
|849
|2005.12.16 19:04
|s/l
|333
|0.20
|1.7713
|1.7713
|1.7548
|0.00
|11988.46
|850
|2005.12.19 10:21
|t/p
|331
|0.20
|1.7658
|1.7793
|1.7658
|76.73
|12065.20
|851
|2005.12.19 16:00
|buy
|334
|0.20
|1.7648
|1.7568
|1.7703
|852
|2005.12.19 16:00
|buy
|335
|0.20
|1.7648
|1.7568
|1.7758
|853
|2005.12.19 16:00
|buy
|336
|0.20
|1.7648
|1.7568
|1.7813
|854
|2005.12.19 18:08
|modify
|335
|0.20
|1.7648
|1.7648
|1.7758
|855
|2005.12.19 18:08
|modify
|336
|0.20
|1.7648
|1.7648
|1.7813
|856
|2005.12.19 18:09
|s/l
|335
|0.20
|1.7648
|1.7648
|1.7758
|0.00
|12065.20
|857
|2005.12.19 18:09
|s/l
|336
|0.20
|1.7648
|1.7648
|1.7813
|0.00
|12065.20
|858
|2005.12.20 17:48
|s/l
|334
|0.20
|1.7568
|1.7568
|1.7703
|-112.53
|11952.66
|859
|2005.12.23 09:00
|sell
|337
|0.20
|1.7390
|1.7470
|1.7335
|860
|2005.12.23 09:00
|sell
|338
|0.20
|1.7390
|1.7470
|1.7280
|861
|2005.12.23 09:00
|sell
|339
|0.20
|1.7390
|1.7470
|1.7225
|862
|2005.12.23 14:57
|t/p
|337
|0.20
|1.7335
|1.7470
|1.7335
|77.00
|12029.66
|863
|2005.12.23 14:57
|modify
|338
|0.20
|1.7390
|1.7390
|1.7280
|864
|2005.12.23 14:57
|modify
|339
|0.20
|1.7390
|1.7390
|1.7225
|865
|2005.12.27 20:35
|t/p
|338
|0.20
|1.7280
|1.7390
|1.7280
|153.47
|12183.13
|866
|2005.12.27 20:35
|modify
|339
|0.20
|1.7390
|5.7308
|1.7225
|867
|2005.12.28 18:00
|t/p
|339
|0.20
|1.7225
|5.7308
|1.7225
|230.20
|12413.33
|868
|2005.12.29 21:00
|sell
|340
|0.20
|1.7243
|1.7323
|1.7188
|869
|2005.12.29 21:00
|sell
|341
|0.20
|1.7243
|1.7323
|1.7133
|870
|2005.12.29 21:00
|sell
|342
|0.20
|1.7243
|1.7323
|1.7078
|871
|2005.12.29 21:00
|modify
|342
|0.20
|1.7243
|5.7161
|1.7078
|872
|2005.12.30 02:05
|modify
|341
|0.20
|1.7243
|1.7243
|1.7133
|873
|2005.12.30 02:05
|modify
|342
|0.20
|1.7243
|1.7243
|1.7078
|874
|2005.12.30 02:37
|s/l
|341
|0.20
|1.7243
|1.7243
|1.7133
|-0.27
|12413.07
|875
|2005.12.30 02:37
|s/l
|342
|0.20
|1.7243
|1.7243
|1.7078
|-0.27
|12412.80
|876
|2005.12.30 16:54
|t/p
|340
|0.20
|1.7188
|1.7323
|1.7188
|76.73
|12489.54
|877
|2005.12.30 20:00
|buy
|343
|0.20
|1.7193
|1.7113
|1.7248
|878
|2005.12.30 20:00
|buy
|344
|0.20
|1.7193
|1.7113
|1.7303
|879
|2005.12.30 20:00
|buy
|345
|0.20
|1.7193
|1.7113
|1.7358
|880
|2005.12.30 20:34
|modify
|344
|0.20
|1.7193
|1.7193
|1.7303
|881
|2005.12.30 20:34
|modify
|345
|0.20
|1.7193
|1.7193
|1.7358
|882
|2006.01.02 02:17
|s/l
|344
|0.20
|1.7193
|1.7193
|1.7303
|-0.53
|12489.00
|883
|2006.01.02 02:17
|s/l
|345
|0.20
|1.7193
|1.7193
|1.7358
|-0.53
|12488.47
|884
|2006.01.02 09:24
|t/p
|343
|0.20
|1.7248
|1.7113
|1.7248
|76.47
|12564.94
|885
|2006.01.02 21:00
|sell
|346
|0.20
|1.7235
|1.7315
|1.7180
|886
|2006.01.02 21:00
|sell
|347
|0.20
|1.7235
|1.7315
|1.7125
|887
|2006.01.02 21:00
|sell
|348
|0.20
|1.7235
|1.7315
|1.7070
|888
|2006.01.02 21:05
|modify
|347
|0.20
|1.7235
|1.7235
|1.7125
|889
|2006.01.02 21:05
|modify
|348
|0.20
|1.7235
|1.7235
|1.7070
|890
|2006.01.02 21:07
|s/l
|347
|0.20
|1.7235
|1.7235
|1.7125
|0.00
|12564.94
|891
|2006.01.02 21:07
|s/l
|348
|0.20
|1.7235
|1.7235
|1.7070
|0.00
|12564.94
|892
|2006.01.03 06:30
|s/l
|346
|0.20
|1.7315
|1.7315
|1.7180
|-112.27
|12452.67
|893
|2006.01.05 13:00
|buy
|349
|0.20
|1.7538
|1.7458
|1.7593
|894
|2006.01.05 13:00
|buy
|350
|0.20
|1.7538
|1.7458
|1.7648
|895
|2006.01.05 13:00
|buy
|351
|0.20
|1.7538
|1.7458
|1.7703
|896
|2006.01.06 14:30
|t/p
|349
|0.20
|1.7593
|1.7458
|1.7593
|76.47
|12529.14
|897
|2006.01.06 14:30
|modify
|350
|0.20
|1.7538
|1.7538
|1.7648
|898
|2006.01.06 14:30
|modify
|351
|0.20
|1.7538
|1.7538
|1.7703
|899
|2006.01.06 14:52
|t/p
|350
|0.20
|1.7648
|1.7538
|1.7648
|153.47
|12682.61
|900
|2006.01.06 16:11
|t/p
|351
|0.20
|1.7703
|1.7538
|1.7703
|230.47
|12913.08
|901
|2006.01.09 21:00
|buy
|352
|0.20
|1.7653
|1.7573
|1.7708
|902
|2006.01.09 21:00
|buy
|353
|0.20
|1.7653
|1.7573
|1.7763
|903
|2006.01.09 21:00
|buy
|354
|0.20
|1.7653
|1.7573
|1.7818
|904
|2006.01.10 01:05
|modify
|353
|0.20
|1.7653
|1.7653
|1.7763
|905
|2006.01.10 01:05
|modify
|354
|0.20
|1.7653
|1.7653
|1.7818
|906
|2006.01.10 03:28
|s/l
|353
|0.20
|1.7653
|1.7653
|1.7763
|-0.53
|12912.55
|907
|2006.01.10 03:28
|s/l
|354
|0.20
|1.7653
|1.7653
|1.7818
|-0.53
|12912.01
|908
|2006.01.11 10:30
|s/l
|352
|0.20
|1.7573
|1.7573
|1.7708
|-113.06
|12798.95
|909
|2006.01.12 02:00
|sell
|355
|0.20
|1.7659
|1.7739
|1.7604
|910
|2006.01.12 02:00
|sell
|356
|0.20
|1.7659
|1.7739
|1.7549
|911
|2006.01.12 02:00
|sell
|357
|0.20
|1.7659
|1.7739
|1.7494
|912
|2006.01.12 16:03
|t/p
|355
|0.20
|1.7604
|1.7739
|1.7604
|77.00
|12875.95
|913
|2006.01.12 16:03
|modify
|356
|0.20
|1.7659
|1.7659
|1.7549
|914
|2006.01.12 16:03
|modify
|357
|0.20
|1.7659
|1.7659
|1.7494
|915
|2006.01.13 08:29
|s/l
|356
|0.20
|1.7659
|1.7659
|1.7549
|-0.27
|12875.68
|916
|2006.01.13 08:29
|s/l
|357
|0.20
|1.7659
|1.7659
|1.7494
|-0.27
|12875.42
|917
|2006.01.17 00:00
|buy
|358
|0.20
|1.7669
|1.7589
|1.7724
|918
|2006.01.17 00:00
|buy
|359
|0.20
|1.7669
|1.7589
|1.7779
|919
|2006.01.17 00:00
|buy
|360
|0.20
|1.7669
|1.7589
|1.7834
|920
|2006.01.17 00:09
|modify
|359
|0.20
|1.7669
|1.7669
|1.7779
|921
|2006.01.17 00:09
|modify
|360
|0.20
|1.7669
|1.7669
|1.7834
|922
|2006.01.17 00:12
|s/l
|359
|0.20
|1.7669
|1.7669
|1.7779
|0.00
|12875.42
|923
|2006.01.17 00:12
|s/l
|360
|0.20
|1.7669
|1.7669
|1.7834
|0.00
|12875.42
|924
|2006.01.17 12:40
|s/l
|358
|0.20
|1.7589
|1.7589
|1.7724
|-112.00
|12763.42
|925
|2006.01.18 11:00
|sell
|361
|0.20
|1.7655
|1.7735
|1.7600
|926
|2006.01.18 11:00
|sell
|362
|0.20
|1.7655
|1.7735
|1.7545
|927
|2006.01.18 11:00
|sell
|363
|0.20
|1.7655
|1.7735
|1.7490
|928
|2006.01.18 19:04
|t/p
|361
|0.20
|1.7600
|1.7735
|1.7600
|77.00
|12840.42
|929
|2006.01.18 19:04
|modify
|362
|0.20
|1.7655
|1.7655
|1.7545
|930
|2006.01.18 19:04
|modify
|363
|0.20
|1.7655
|1.7655
|1.7490
|931
|2006.01.19 09:35
|t/p
|362
|0.20
|1.7545
|1.7655
|1.7545
|153.20
|12993.62
|932
|2006.01.19 09:35
|modify
|363
|0.20
|1.7655
|5.7573
|1.7490
|933
|2006.02.06 17:08
|t/p
|363
|0.20
|1.7490
|5.7573
|1.7490
|225.95
|13219.57
|934
|2006.02.07 12:00
|sell
|364
|0.20
|1.7491
|1.7571
|1.7436
|935
|2006.02.07 12:00
|sell
|365
|0.20
|1.7491
|1.7571
|1.7381
|936
|2006.02.07 12:00
|sell
|366
|0.20
|1.7491
|1.7571
|1.7326
|937
|2006.02.07 12:00
|modify
|366
|0.20
|1.7491
|5.7409
|1.7326
|938
|2006.02.07 12:05
|modify
|365
|0.20
|1.7491
|1.7491
|1.7381
|939
|2006.02.07 12:05
|modify
|366
|0.20
|1.7491
|1.7491
|1.7326
|940
|2006.02.07 12:08
|s/l
|365
|0.20
|1.7491
|1.7491
|1.7381
|0.00
|13219.57
|941
|2006.02.07 12:08
|s/l
|366
|0.20
|1.7491
|1.7491
|1.7326
|0.00
|13219.57
|942
|2006.02.07 16:11
|t/p
|364
|0.20
|1.7436
|1.7571
|1.7436
|77.00
|13296.57
|943
|2006.02.13 07:00
|buy
|367
|0.20
|1.7427
|1.7347
|1.7482
|944
|2006.02.13 07:00
|buy
|368
|0.20
|1.7427
|1.7347
|1.7537
|945
|2006.02.13 07:00
|buy
|369
|0.20
|1.7427
|1.7347
|1.7592
|946
|2006.02.13 07:17
|modify
|368
|0.20
|1.7427
|1.7427
|1.7537
|947
|2006.02.13 07:17
|modify
|369
|0.20
|1.7427
|1.7427
|1.7592
|948
|2006.02.13 07:47
|s/l
|368
|0.20
|1.7427
|1.7427
|1.7537
|0.00
|13296.57
|949
|2006.02.13 07:47
|s/l
|369
|0.20
|1.7427
|1.7427
|1.7592
|0.00
|13296.57
|950
|2006.02.14 13:02
|s/l
|367
|0.20
|1.7347
|1.7347
|1.7482
|-112.53
|13184.03
|951
|2006.02.20 22:00
|buy
|370
|0.20
|1.7449
|1.7369
|1.7504
|952
|2006.02.20 22:00
|buy
|371
|0.20
|1.7449
|1.7369
|1.7559
|953
|2006.02.20 22:00
|buy
|372
|0.20
|1.7449
|1.7369
|1.7614
|954
|2006.02.23 10:25
|t/p
|370
|0.20
|1.7504
|1.7369
|1.7504
|74.34
|13258.37
|955
|2006.02.23 10:25
|modify
|371
|0.20
|1.7449
|1.7449
|1.7559
|956
|2006.02.23 10:25
|modify
|372
|0.20
|1.7449
|1.7449
|1.7614
|957
|2006.02.24 16:55
|s/l
|371
|0.20
|1.7449
|1.7449
|1.7559
|-3.19
|13255.18
|958
|2006.02.24 16:55
|s/l
|372
|0.20
|1.7449
|1.7449
|1.7614
|-3.19
|13251.99
|959
|2006.02.24 16:55
|buy
|373
|0.20
|1.7453
|1.7373
|1.7508
|960
|2006.02.24 16:55
|buy
|374
|0.20
|1.7453
|1.7373
|1.7563
|961
|2006.02.24 16:55
|buy
|375
|0.20
|1.7453
|1.7373
|1.7618
|962
|2006.02.24 17:30
|modify
|374
|0.20
|1.7453
|1.7453
|1.7563
|963
|2006.02.24 17:30
|modify
|375
|0.20
|1.7453
|1.7453
|1.7618
|964
|2006.02.24 17:31
|s/l
|374
|0.20
|1.7453
|1.7453
|1.7563
|0.00
|13251.99
|965
|2006.02.24 17:31
|s/l
|375
|0.20
|1.7453
|1.7453
|1.7618
|0.00
|13251.99
|966
|2006.02.28 16:24
|t/p
|373
|0.20
|1.7508
|1.7373
|1.7508
|75.94
|13327.93
|967
|2006.03.02 02:00
|buy
|376
|0.20
|1.7499
|1.7419
|1.7554
|968
|2006.03.02 02:00
|buy
|377
|0.20
|1.7499
|1.7419
|1.7609
|969
|2006.03.02 02:00
|buy
|378
|0.20
|1.7499
|1.7419
|1.7664
|970
|2006.03.02 04:28
|modify
|377
|0.20
|1.7499
|1.7499
|1.7609
|971
|2006.03.02 04:28
|modify
|378
|0.20
|1.7499
|1.7499
|1.7664
|972
|2006.03.02 04:37
|s/l
|377
|0.20
|1.7499
|1.7499
|1.7609
|0.00
|13327.93
|973
|2006.03.02 04:37
|s/l
|378
|0.20
|1.7499
|1.7499
|1.7664
|0.00
|13327.93
|974
|2006.03.03 12:31
|t/p
|376
|0.20
|1.7554
|1.7419
|1.7554
|76.47
|13404.39
|975
|2006.03.06 21:00
|buy
|379
|0.20
|1.7494
|1.7414
|1.7549
|976
|2006.03.06 21:00
|buy
|380
|0.20
|1.7494
|1.7414
|1.7604
|977
|2006.03.06 21:00
|buy
|381
|0.20
|1.7494
|1.7414
|1.7659
|978
|2006.03.06 21:12
|modify
|380
|0.20
|1.7494
|1.7494
|1.7604
|979
|2006.03.06 21:12
|modify
|381
|0.20
|1.7494
|1.7494
|1.7659
|980
|2006.03.06 21:18
|s/l
|380
|0.20
|1.7494
|1.7494
|1.7604
|0.00
|13404.39
|981
|2006.03.06 21:18
|s/l
|381
|0.20
|1.7494
|1.7494
|1.7659
|0.00
|13404.39
|982
|2006.03.07 09:31
|s/l
|379
|0.20
|1.7414
|1.7414
|1.7549
|-112.53
|13291.86
|983
|2006.03.08 10:00
|sell
|382
|0.20
|1.7381
|1.7461
|1.7326
|984
|2006.03.08 10:00
|sell
|383
|0.20
|1.7381
|1.7461
|1.7271
|985
|2006.03.08 10:00
|sell
|384
|0.20
|1.7381
|1.7461
|1.7216
|986
|2006.03.10 14:33
|t/p
|382
|0.20
|1.7326
|1.7461
|1.7326
|75.94
|13367.80
|987
|2006.03.10 14:33
|modify
|383
|0.20
|1.7381
|1.7381
|1.7271
|988
|2006.03.10 14:33
|modify
|384
|0.20
|1.7381
|1.7381
|1.7216
|989
|2006.03.10 15:16
|t/p
|383
|0.20
|1.7271
|1.7381
|1.7271
|152.94
|13520.73
|990
|2006.03.10 15:16
|modify
|384
|0.20
|1.7381
|5.7299
|1.7216
|991
|2006.12.08 20:59
|close at stop
|384
|0.20
|1.9540
|5.7299
|1.7216
|-3096.28
|10424.45