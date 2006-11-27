FXDD

Account: 474200 Name: David Currency: USD 2006 December 1, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45711012006.11.27 00:07balanceDeposit5 000.00
45712412006.11.27 00:14buy0.10audusd0.78150.00000.78452006.11.27 13:260.77900.000.000.00-25.00
45729632006.11.27 00:53buy0.20audusd0.78070.00000.78372006.11.27 13:260.77900.000.000.00-34.00
45785322006.11.27 06:34buy0.40audusd0.77980.00000.78282006.11.27 13:260.77900.000.000.00-32.00
45794552006.11.27 07:25buy0.80audusd0.77900.00000.78202006.11.27 13:260.77900.000.000.000.00
45880042006.11.27 10:50buy1.60audusd0.77810.00000.78112006.11.27 13:260.77900.000.000.00144.00
45884632006.11.27 10:55buy3.20audusd0.77730.00000.78032006.11.27 13:250.77900.000.000.00544.00
46007152006.11.27 17:16buy0.10audusd0.77950.00000.78252006.11.28 16:340.78170.000.000.0922.00
46025942006.11.27 18:17buy0.20audusd0.77870.00000.78172006.11.28 16:340.78170.000.000.1860.00
46338832006.11.28 16:34buy0.10audusd0.78220.00000.78522006.11.29 01:140.78340.000.000.0912.00
46373882006.11.28 17:03buy0.20audusd0.78140.00000.78442006.11.29 01:140.78340.000.000.1840.00
46532562006.11.29 01:16buy0.10audusd0.78370.00000.78672006.11.30 03:510.78430.000.000.426.00
46558702006.11.29 02:31buy0.20audusd0.78280.00000.78582006.11.30 03:510.78430.000.000.8430.00
46955462006.11.30 03:53buy0.10audusd0.78460.00000.78762006.11.30 11:040.78760.000.000.0030.00
47051482006.11.30 11:04buy0.10audusd0.78800.00000.79102006.12.01 05:550.79020.000.000.0922.00
47071012006.11.30 11:59buy0.20audusd0.78720.00000.79022006.12.01 05:550.79020.000.000.1860.00
47313422006.12.01 06:00buy0.10audusd0.79040.00000.79342006.12.01 13:560.78940.000.000.00-10.00
47328012006.12.01 07:32buy0.20audusd0.78960.00000.79262006.12.01 13:550.78940.000.000.00-4.00
47395122006.12.01 10:48buy0.40audusd0.78880.00000.79182006.12.01 13:550.78940.000.000.0024.00
47440522006.12.01 12:03buy0.80audusd0.78790.00000.79092006.12.01 13:550.78940.000.000.00120.00
  0.00 0.00 2.07 1 009.00
Closed P/L: 1 011.07
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 011.07 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 011.07 Equity: 6 011.07 Free Margin: 6 011.07