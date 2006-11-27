FXDD
|Account: 474200
|Name: David
|Currency: USD
|2006 December 1, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4571101
|2006.11.27 00:07
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4571241
|2006.11.27 00:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.7815
|0.0000
|0.7845
|2006.11.27 13:26
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|4572963
|2006.11.27 00:53
|buy
|0.20
|audusd
|0.7807
|0.0000
|0.7837
|2006.11.27 13:26
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|4578532
|2006.11.27 06:34
|buy
|0.40
|audusd
|0.7798
|0.0000
|0.7828
|2006.11.27 13:26
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|4579455
|2006.11.27 07:25
|buy
|0.80
|audusd
|0.7790
|0.0000
|0.7820
|2006.11.27 13:26
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4588004
|2006.11.27 10:50
|buy
|1.60
|audusd
|0.7781
|0.0000
|0.7811
|2006.11.27 13:26
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|4588463
|2006.11.27 10:55
|buy
|3.20
|audusd
|0.7773
|0.0000
|0.7803
|2006.11.27 13:25
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|544.00
|4600715
|2006.11.27 17:16
|buy
|0.10
|audusd
|0.7795
|0.0000
|0.7825
|2006.11.28 16:34
|0.7817
|0.00
|0.00
|0.09
|22.00
|4602594
|2006.11.27 18:17
|buy
|0.20
|audusd
|0.7787
|0.0000
|0.7817
|2006.11.28 16:34
|0.7817
|0.00
|0.00
|0.18
|60.00
|4633883
|2006.11.28 16:34
|buy
|0.10
|audusd
|0.7822
|0.0000
|0.7852
|2006.11.29 01:14
|0.7834
|0.00
|0.00
|0.09
|12.00
|4637388
|2006.11.28 17:03
|buy
|0.20
|audusd
|0.7814
|0.0000
|0.7844
|2006.11.29 01:14
|0.7834
|0.00
|0.00
|0.18
|40.00
|4653256
|2006.11.29 01:16
|buy
|0.10
|audusd
|0.7837
|0.0000
|0.7867
|2006.11.30 03:51
|0.7843
|0.00
|0.00
|0.42
|6.00
|4655870
|2006.11.29 02:31
|buy
|0.20
|audusd
|0.7828
|0.0000
|0.7858
|2006.11.30 03:51
|0.7843
|0.00
|0.00
|0.84
|30.00
|4695546
|2006.11.30 03:53
|buy
|0.10
|audusd
|0.7846
|0.0000
|0.7876
|2006.11.30 11:04
|0.7876
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|4705148
|2006.11.30 11:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.7880
|0.0000
|0.7910
|2006.12.01 05:55
|0.7902
|0.00
|0.00
|0.09
|22.00
|4707101
|2006.11.30 11:59
|buy
|0.20
|audusd
|0.7872
|0.0000
|0.7902
|2006.12.01 05:55
|0.7902
|0.00
|0.00
|0.18
|60.00
|4731342
|2006.12.01 06:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7904
|0.0000
|0.7934
|2006.12.01 13:56
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|4732801
|2006.12.01 07:32
|buy
|0.20
|audusd
|0.7896
|0.0000
|0.7926
|2006.12.01 13:55
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|4739512
|2006.12.01 10:48
|buy
|0.40
|audusd
|0.7888
|0.0000
|0.7918
|2006.12.01 13:55
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4744052
|2006.12.01 12:03
|buy
|0.80
|audusd
|0.7879
|0.0000
|0.7909
|2006.12.01 13:55
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|0.00
|0.00
|2.07
|1 009.00
|Closed P/L:
|1 011.07
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 011.07
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 011.07
|Equity:
|6 011.07
|Free Margin:
|6 011.07