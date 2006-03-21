Strategy Tester Report
BLOCKBUSTER EA_Ron_MT4_v03c
|Symbole
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Periode
|1 Heure (H1) 2006.01.03 08:00 - 2006.12.08 22:00 (2006.01.01 - 2006.12.10)
|Modele
|Points de contrôle (basés sur le plus proche des relevés aprés interpolation fractale sur 12 points)
|Parametres
|ProfitMade=3; LossLimit=20; BDistance=3; BPeriod=4; Deviation=2; Lots=1; LotIncrease=true;
|Bars en test
|19088
|Ticks modelés
|77938
|Qualité du modelage
|50.00%
|Dépot initial
|970.00
|Profit total net
|95242837.15
|Profit brut
|150217158.44
|Perte brute
|-54974321.29
|Facteur de profit
|2.73
|Rémunération espérée
|22098.11
|Chute absolue
|81.00
|Chute maximal (%)
|590000.00 (1.30%)
|Relative drawdown
|80.25% (227475.00)
|Total des Trades
|4310
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|2152 (87.64%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|2158 (90.50%)
|Profits des Trades (% du total)
|3839 (89.07%)
|Pertes des Trades (% du total)
|471 (10.93%)
|Le plus large
|gains par Trade
|67746.82
|pertes par Trade
|-150000.00
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|39129.24
|pertes par Trade
|-116718.30
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|71 (2990987.28)
|pertes consecutives (perte en $)
|4 (-495000.00)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|2990987.28 (71)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-495000.00 (4)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|9
|Pertes consecutives
|1
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 11:05
|buy
|1
|1.00
|1.1861
|1.1831
|1.1874
|2
|2006.01.03 11:10
|close
|1
|1.00
|1.1867
|1.1831
|1.1874
|60.00
|1030.00
|3
|2006.01.03 11:35
|buy
|2
|1.10
|1.1872
|1.1842
|1.1885
|4
|2006.01.03 11:40
|t/p
|2
|1.10
|1.1885
|1.1842
|1.1885
|143.00
|1173.00
|5
|2006.01.03 13:30
|buy
|3
|1.20
|1.1881
|1.1851
|1.1894
|6
|2006.01.03 13:40
|close
|3
|1.20
|1.1887
|1.1851
|1.1894
|72.00
|1245.00
|7
|2006.01.03 14:45
|buy
|4
|1.30
|1.1876
|1.1846
|1.1889
|8
|2006.01.03 14:50
|close
|4
|1.30
|1.1885
|1.1846
|1.1889
|117.00
|1362.00
|9
|2006.01.03 14:59
|buy
|5
|1.40
|1.1877
|1.1847
|1.1890
|10
|2006.01.03 15:45
|close
|5
|1.40
|1.1883
|1.1847
|1.1890
|84.00
|1446.00
|11
|2006.01.03 15:50
|buy
|6
|1.50
|1.1870
|1.1840
|1.1883
|12
|2006.01.03 15:59
|close
|6
|1.50
|1.1881
|1.1840
|1.1883
|165.00
|1611.00
|13
|2006.01.03 16:10
|sell
|7
|1.70
|1.1900
|1.1930
|1.1887
|14
|2006.01.03 16:15
|t/p
|7
|1.70
|1.1887
|1.1930
|1.1887
|221.00
|1832.00
|15
|2006.01.03 16:30
|sell
|8
|1.90
|1.1900
|1.1930
|1.1887
|16
|2006.01.03 16:35
|s/l
|8
|1.90
|1.1930
|1.1930
|1.1887
|-570.00
|1262.00
|17
|2006.01.03 16:35
|sell
|9
|1.30
|1.1933
|1.1963
|1.1920
|18
|2006.01.03 16:40
|t/p
|9
|1.30
|1.1920
|1.1963
|1.1920
|169.00
|1431.00
|19
|2006.01.03 16:40
|sell
|10
|1.50
|1.1910
|1.1940
|1.1897
|20
|2006.01.03 16:45
|close
|10
|1.50
|1.1902
|1.1940
|1.1897
|120.00
|1551.00
|21
|2006.01.03 16:50
|sell
|11
|1.60
|1.1921
|1.1951
|1.1908
|22
|2006.01.03 17:15
|close
|11
|1.60
|1.1947
|1.1951
|1.1908
|-416.00
|1135.00
|23
|2006.01.03 17:20
|sell
|12
|1.20
|1.1965
|1.1995
|1.1952
|24
|2006.01.03 17:29
|close
|12
|1.20
|1.1961
|1.1995
|1.1952
|48.00
|1183.00
|25
|2006.01.03 17:30
|sell
|13
|1.20
|1.1958
|1.1988
|1.1945
|26
|2006.01.03 17:35
|close
|13
|1.20
|1.1950
|1.1988
|1.1945
|96.00
|1279.00
|27
|2006.01.03 17:40
|sell
|14
|1.30
|1.1955
|1.1985
|1.1942
|28
|2006.01.03 17:50
|s/l
|14
|1.30
|1.1985
|1.1985
|1.1942
|-390.00
|889.00
|29
|2006.01.03 17:50
|sell
|15
|0.90
|1.1983
|1.2013
|1.1970
|30
|2006.01.03 17:59
|close
|15
|0.90
|1.1979
|1.2013
|1.1970
|36.00
|925.00
|31
|2006.01.03 17:59
|sell
|16
|1.00
|1.1978
|1.2008
|1.1965
|32
|2006.01.03 18:05
|t/p
|16
|1.00
|1.1965
|1.2008
|1.1965
|130.00
|1055.00
|33
|2006.01.03 21:05
|sell
|17
|1.10
|1.2006
|1.2036
|1.1993
|34
|2006.01.03 21:10
|t/p
|17
|1.10
|1.1993
|1.2036
|1.1993
|143.00
|1198.00
|35
|2006.01.03 21:15
|sell
|18
|1.20
|1.2006
|1.2036
|1.1993
|36
|2006.01.03 21:50
|close
|18
|1.20
|1.2027
|1.2036
|1.1993
|-252.00
|946.00
|37
|2006.01.03 21:59
|sell
|19
|1.00
|1.2018
|1.2048
|1.2005
|38
|2006.01.03 22:35
|close
|19
|1.00
|1.2012
|1.2048
|1.2005
|60.00
|1006.00
|39
|2006.01.04 01:35
|sell
|20
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.2013
|40
|2006.01.04 01:45
|close
|20
|1.00
|1.2022
|1.2056
|1.2013
|40.00
|1046.00
|41
|2006.01.04 01:50
|sell
|21
|1.10
|1.2030
|1.2060
|1.2017
|42
|2006.01.04 02:10
|close
|21
|1.10
|1.2027
|1.2060
|1.2017
|33.00
|1079.00
|43
|2006.01.04 02:45
|sell
|22
|1.10
|1.2040
|1.2070
|1.2027
|44
|2006.01.04 02:59
|close
|22
|1.10
|1.2035
|1.2070
|1.2027
|55.00
|1134.00
|45
|2006.01.04 04:20
|sell
|23
|1.20
|1.2072
|1.2102
|1.2059
|46
|2006.01.04 04:29
|close
|23
|1.20
|1.2068
|1.2102
|1.2059
|48.00
|1182.00
|47
|2006.01.04 04:30
|sell
|24
|1.20
|1.2065
|1.2095
|1.2052
|48
|2006.01.04 05:20
|close
|24
|1.20
|1.2085
|1.2095
|1.2052
|-240.00
|942.00
|49
|2006.01.04 05:50
|sell
|25
|1.00
|1.2078
|1.2108
|1.2065
|50
|2006.01.04 05:59
|close
|25
|1.00
|1.2067
|1.2108
|1.2065
|110.00
|1052.00
|51
|2006.01.04 08:10
|buy
|26
|1.10
|1.2059
|1.2029
|1.2072
|52
|2006.01.04 08:15
|close
|26
|1.10
|1.2066
|1.2029
|1.2072
|77.00
|1129.00
|53
|2006.01.04 08:35
|buy
|27
|1.20
|1.2050
|1.2020
|1.2063
|54
|2006.01.04 08:40
|close
|27
|1.20
|1.2061
|1.2020
|1.2063
|132.00
|1261.00
|55
|2006.01.04 08:45
|buy
|28
|1.30
|1.2058
|1.2028
|1.2071
|56
|2006.01.04 09:20
|close
|28
|1.30
|1.2035
|1.2028
|1.2071
|-299.00
|962.00
|57
|2006.01.04 11:05
|sell
|29
|1.00
|1.2070
|1.2100
|1.2057
|58
|2006.01.04 11:10
|t/p
|29
|1.00
|1.2057
|1.2100
|1.2057
|130.00
|1092.00
|59
|2006.01.04 11:20
|sell
|30
|1.10
|1.2082
|1.2112
|1.2069
|60
|2006.01.04 11:29
|close
|30
|1.10
|1.2074
|1.2112
|1.2069
|88.00
|1180.00
|61
|2006.01.04 11:35
|sell
|31
|1.20
|1.2073
|1.2103
|1.2060
|62
|2006.01.04 11:40
|close
|31
|1.20
|1.2064
|1.2103
|1.2060
|108.00
|1288.00
|63
|2006.01.04 11:45
|sell
|32
|1.30
|1.2094
|1.2124
|1.2081
|64
|2006.01.04 11:59
|t/p
|32
|1.30
|1.2081
|1.2124
|1.2081
|169.00
|1457.00
|65
|2006.01.04 14:05
|sell
|33
|1.50
|1.2087
|1.2117
|1.2074
|66
|2006.01.04 14:20
|t/p
|33
|1.50
|1.2074
|1.2117
|1.2074
|195.00
|1652.00
|67
|2006.01.04 14:29
|sell
|34
|1.70
|1.2085
|1.2115
|1.2072
|68
|2006.01.04 14:35
|close
|34
|1.70
|1.2108
|1.2115
|1.2072
|-391.00
|1261.00
|69
|2006.01.04 14:40
|sell
|35
|1.30
|1.2111
|1.2141
|1.2098
|70
|2006.01.04 14:45
|t/p
|35
|1.30
|1.2098
|1.2141
|1.2098
|169.00
|1430.00
|71
|2006.01.04 14:45
|sell
|36
|1.50
|1.2083
|1.2113
|1.2070
|72
|2006.01.04 14:50
|close
|36
|1.50
|1.2108
|1.2113
|1.2070
|-375.00
|1055.00
|73
|2006.01.04 14:59
|sell
|37
|1.10
|1.2087
|1.2117
|1.2074
|74
|2006.01.04 15:05
|close
|37
|1.10
|1.2080
|1.2117
|1.2074
|77.00
|1132.00
|75
|2006.01.04 15:45
|sell
|38
|1.20
|1.2104
|1.2134
|1.2091
|76
|2006.01.04 15:59
|close
|38
|1.20
|1.2096
|1.2134
|1.2091
|96.00
|1228.00
|77
|2006.01.04 18:15
|buy
|39
|1.30
|1.2077
|1.2047
|1.2090
|78
|2006.01.04 18:35
|t/p
|39
|1.30
|1.2090
|1.2047
|1.2090
|169.00
|1397.00
|79
|2006.01.04 18:40
|buy
|40
|1.40
|1.2078
|1.2048
|1.2091
|80
|2006.01.04 18:50
|t/p
|40
|1.40
|1.2091
|1.2048
|1.2091
|182.00
|1579.00
|81
|2006.01.04 19:15
|sell
|41
|1.60
|1.2125
|1.2155
|1.2112
|82
|2006.01.04 19:20
|t/p
|41
|1.60
|1.2112
|1.2155
|1.2112
|208.00
|1787.00
|83
|2006.01.04 19:29
|sell
|42
|1.80
|1.2125
|1.2155
|1.2112
|84
|2006.01.04 19:35
|close
|42
|1.80
|1.2119
|1.2155
|1.2112
|108.00
|1895.00
|85
|2006.01.04 19:40
|sell
|43
|2.00
|1.2131
|1.2161
|1.2118
|86
|2006.01.04 19:45
|close
|43
|2.00
|1.2121
|1.2161
|1.2118
|200.00
|2095.00
|87
|2006.01.04 19:50
|sell
|44
|2.20
|1.2131
|1.2161
|1.2118
|88
|2006.01.04 19:59
|close
|44
|2.20
|1.2128
|1.2161
|1.2118
|66.00
|2161.00
|89
|2006.01.04 19:59
|sell
|45
|2.20
|1.2127
|1.2157
|1.2114
|90
|2006.01.04 20:35
|close
|45
|2.20
|1.2123
|1.2157
|1.2114
|88.00
|2249.00
|91
|2006.01.04 23:35
|buy
|46
|2.30
|1.2120
|1.2090
|1.2133
|92
|2006.01.04 23:45
|close
|46
|2.30
|1.2127
|1.2090
|1.2133
|161.00
|2410.00
|93
|2006.01.05 00:05
|buy
|47
|2.50
|1.2113
|1.2083
|1.2126
|94
|2006.01.05 00:10
|close
|47
|2.50
|1.2120
|1.2083
|1.2126
|175.00
|2585.00
|95
|2006.01.05 00:29
|buy
|48
|2.70
|1.2118
|1.2088
|1.2131
|96
|2006.01.05 03:05
|close
|48
|2.70
|1.2098
|1.2088
|1.2131
|-540.00
|2045.00
|97
|2006.01.05 03:10
|buy
|49
|2.10
|1.2095
|1.2065
|1.2108
|98
|2006.01.05 03:15
|close
|49
|2.10
|1.2103
|1.2065
|1.2108
|168.00
|2213.00
|99
|2006.01.05 04:20
|buy
|50
|2.30
|1.2104
|1.2074
|1.2117
|100
|2006.01.05 04:35
|close
|50
|2.30
|1.2111
|1.2074
|1.2117
|161.00
|2374.00
|101
|2006.01.05 04:45
|buy
|51
|2.40
|1.2106
|1.2076
|1.2119
|102
|2006.01.05 04:50
|close
|51
|2.40
|1.2110
|1.2076
|1.2119
|96.00
|2470.00
|103
|2006.01.05 05:10
|buy
|52
|2.50
|1.2103
|1.2073
|1.2116
|104
|2006.01.05 05:15
|close
|52
|2.50
|1.2110
|1.2073
|1.2116
|175.00
|2645.00
|105
|2006.01.05 05:20
|buy
|53
|2.70
|1.2105
|1.2075
|1.2118
|106
|2006.01.05 07:45
|close
|53
|2.70
|1.2109
|1.2075
|1.2118
|108.00
|2753.00
|107
|2006.01.05 08:45
|buy
|54
|2.80
|1.2095
|1.2065
|1.2108
|108
|2006.01.05 08:50
|close
|54
|2.80
|1.2106
|1.2065
|1.2108
|308.00
|3061.00
|109
|2006.01.05 09:35
|buy
|55
|3.20
|1.2091
|1.2061
|1.2104
|110
|2006.01.05 09:40
|close
|55
|3.20
|1.2103
|1.2061
|1.2104
|384.00
|3445.00
|111
|2006.01.05 09:45
|buy
|56
|3.60
|1.2091
|1.2061
|1.2104
|112
|2006.01.05 09:59
|close
|56
|3.60
|1.2095
|1.2061
|1.2104
|144.00
|3589.00
|113
|2006.01.05 10:15
|buy
|57
|3.70
|1.2088
|1.2058
|1.2101
|114
|2006.01.05 10:29
|close
|57
|3.70
|1.2098
|1.2058
|1.2101
|370.00
|3959.00
|115
|2006.01.05 12:35
|buy
|58
|4.10
|1.2078
|1.2048
|1.2091
|116
|2006.01.05 12:40
|t/p
|58
|4.10
|1.2091
|1.2048
|1.2091
|533.00
|4492.00
|117
|2006.01.05 12:45
|buy
|59
|4.60
|1.2078
|1.2048
|1.2091
|118
|2006.01.05 12:50
|close
|59
|4.60
|1.2083
|1.2048
|1.2091
|230.00
|4722.00
|119
|2006.01.05 12:59
|buy
|60
|4.90
|1.2083
|1.2053
|1.2096
|120
|2006.01.05 13:05
|close
|60
|4.90
|1.2092
|1.2053
|1.2096
|441.00
|5163.00
|121
|2006.01.05 13:10
|buy
|61
|5.30
|1.2068
|1.2038
|1.2081
|122
|2006.01.05 13:20
|close
|61
|5.30
|1.2073
|1.2038
|1.2081
|265.00
|5428.00
|123
|2006.01.05 18:10
|sell
|62
|5.60
|1.2106
|1.2136
|1.2093
|124
|2006.01.05 18:15
|t/p
|62
|5.60
|1.2093
|1.2136
|1.2093
|728.00
|6156.00
|125
|2006.01.05 18:20
|sell
|63
|6.30
|1.2106
|1.2136
|1.2093
|126
|2006.01.05 18:29
|t/p
|63
|6.30
|1.2093
|1.2136
|1.2093
|819.00
|6975.00
|127
|2006.01.05 19:50
|sell
|64
|7.20
|1.2109
|1.2139
|1.2096
|128
|2006.01.05 19:59
|close
|64
|7.20
|1.2098
|1.2139
|1.2096
|792.00
|7767.00
|129
|2006.01.05 21:05
|sell
|65
|8.00
|1.2107
|1.2137
|1.2094
|130
|2006.01.05 21:10
|close
|65
|8.00
|1.2099
|1.2137
|1.2094
|640.00
|8407.00
|131
|2006.01.05 21:30
|sell
|66
|8.70
|1.2107
|1.2137
|1.2094
|132
|2006.01.05 22:05
|close
|66
|8.70
|1.2100
|1.2137
|1.2094
|609.00
|9016.00
|133
|2006.01.06 02:50
|sell
|67
|9.30
|1.2124
|1.2154
|1.2111
|134
|2006.01.06 02:59
|t/p
|67
|9.30
|1.2111
|1.2154
|1.2111
|1209.00
|10225.00
|135
|2006.01.06 03:35
|buy
|68
|10.50
|1.2080
|1.2050
|1.2093
|136
|2006.01.06 03:40
|close
|68
|10.50
|1.2088
|1.2050
|1.2093
|840.00
|11065.00
|137
|2006.01.06 03:59
|buy
|69
|11.40
|1.2086
|1.2056
|1.2099
|138
|2006.01.06 04:10
|close
|69
|11.40
|1.2092
|1.2056
|1.2099
|684.00
|11749.00
|139
|2006.01.06 09:05
|sell
|70
|12.10
|1.2094
|1.2124
|1.2081
|140
|2006.01.06 09:15
|close
|70
|12.10
|1.2084
|1.2124
|1.2081
|1210.00
|12959.00
|141
|2006.01.06 09:20
|sell
|71
|13.40
|1.2094
|1.2124
|1.2081
|142
|2006.01.06 09:40
|close
|71
|13.40
|1.2088
|1.2124
|1.2081
|804.00
|13763.00
|143
|2006.01.06 09:45
|sell
|72
|14.20
|1.2095
|1.2125
|1.2082
|144
|2006.01.06 09:59
|close
|72
|14.20
|1.2091
|1.2125
|1.2082
|568.00
|14331.00
|145
|2006.01.06 11:10
|sell
|73
|14.80
|1.2103
|1.2133
|1.2090
|146
|2006.01.06 11:15
|close
|73
|14.80
|1.2098
|1.2133
|1.2090
|740.00
|15071.00
|147
|2006.01.06 13:15
|buy
|74
|15.50
|1.2087
|1.2057
|1.2100
|148
|2006.01.06 13:29
|close
|74
|15.50
|1.2091
|1.2057
|1.2100
|620.00
|15691.00
|149
|2006.01.06 14:20
|sell
|75
|16.20
|1.2102
|1.2132
|1.2089
|150
|2006.01.06 15:10
|close
|75
|16.20
|1.2093
|1.2132
|1.2089
|1458.00
|17149.00
|151
|2006.01.06 15:45
|sell
|76
|17.70
|1.2158
|1.2188
|1.2145
|152
|2006.01.06 15:50
|close
|76
|17.70
|1.2182
|1.2188
|1.2145
|-4248.00
|12901.00
|153
|2006.01.06 15:59
|sell
|77
|13.30
|1.2160
|1.2190
|1.2147
|154
|2006.01.06 16:05
|t/p
|77
|13.30
|1.2147
|1.2190
|1.2147
|1729.00
|14630.00
|155
|2006.01.06 21:10
|sell
|78
|15.10
|1.2159
|1.2189
|1.2146
|156
|2006.01.06 21:20
|close
|78
|15.10
|1.2149
|1.2189
|1.2146
|1510.00
|16140.00
|157
|2006.01.06 21:29
|sell
|79
|16.60
|1.2158
|1.2188
|1.2145
|158
|2006.01.06 22:40
|close
|79
|16.60
|1.2154
|1.2188
|1.2145
|664.00
|16804.00
|159
|2006.01.09 02:29
|buy
|80
|17.30
|1.2134
|1.2104
|1.2147
|160
|2006.01.09 02:35
|t/p
|80
|17.30
|1.2147
|1.2104
|1.2147
|2249.00
|19053.00
|161
|2006.01.09 02:50
|buy
|81
|19.60
|1.2132
|1.2102
|1.2145
|162
|2006.01.09 02:59
|t/p
|81
|19.60
|1.2145
|1.2102
|1.2145
|2548.00
|21601.00
|163
|2006.01.09 07:10
|buy
|82
|22.30
|1.2142
|1.2112
|1.2155
|164
|2006.01.09 07:20
|close
|82
|22.30
|1.2146
|1.2112
|1.2155
|892.00
|22493.00
|165
|2006.01.09 08:35
|buy
|83
|23.20
|1.2128
|1.2098
|1.2141
|166
|2006.01.09 08:45
|close
|83
|23.20
|1.2134
|1.2098
|1.2141
|1392.00
|23885.00
|167
|2006.01.09 08:59
|buy
|84
|24.60
|1.2130
|1.2100
|1.2143
|168
|2006.01.09 09:15
|close
|84
|24.60
|1.2137
|1.2100
|1.2143
|1722.00
|25607.00
|169
|2006.01.09 09:20
|buy
|85
|26.40
|1.2114
|1.2084
|1.2127
|170
|2006.01.09 09:35
|close
|85
|26.40
|1.2120
|1.2084
|1.2127
|1584.00
|27191.00
|171
|2006.01.09 09:40
|buy
|86
|28.00
|1.2124
|1.2094
|1.2137
|172
|2006.01.09 10:20
|close
|86
|28.00
|1.2103
|1.2094
|1.2137
|-5880.00
|21311.00
|173
|2006.01.09 10:45
|buy
|87
|22.00
|1.2092
|1.2062
|1.2105
|174
|2006.01.09 11:20
|close
|87
|22.00
|1.2065
|1.2062
|1.2105
|-5940.00
|15371.00
|175
|2006.01.09 13:10
|buy
|88
|15.80
|1.2072
|1.2042
|1.2085
|176
|2006.01.09 13:15
|close
|88
|15.80
|1.2085
|1.2042
|1.2085
|2054.00
|17425.00
|177
|2006.01.09 13:35
|buy
|89
|18.00
|1.2074
|1.2044
|1.2087
|178
|2006.01.09 13:40
|close
|89
|18.00
|1.2081
|1.2044
|1.2087
|1260.00
|18685.00
|179
|2006.01.09 14:20
|buy
|90
|19.30
|1.2073
|1.2043
|1.2086
|180
|2006.01.09 14:29
|close
|90
|19.30
|1.2082
|1.2043
|1.2086
|1737.00
|20422.00
|181
|2006.01.09 17:15
|buy
|91
|21.10
|1.2066
|1.2036
|1.2079
|182
|2006.01.09 17:20
|close
|91
|21.10
|1.2073
|1.2036
|1.2079
|1477.00
|21899.00
|183
|2006.01.09 18:05
|buy
|92
|22.60
|1.2065
|1.2035
|1.2078
|184
|2006.01.09 18:10
|close
|92
|22.60
|1.2070
|1.2035
|1.2078
|1130.00
|23029.00
|185
|2006.01.09 18:15
|buy
|93
|23.70
|1.2055
|1.2025
|1.2068
|186
|2006.01.09 18:20
|t/p
|93
|23.70
|1.2068
|1.2025
|1.2068
|3081.00
|26110.00
|187
|2006.01.09 18:29
|buy
|94
|26.90
|1.2062
|1.2032
|1.2075
|188
|2006.01.09 18:35
|close
|94
|26.90
|1.2066
|1.2032
|1.2075
|1076.00
|27186.00
|189
|2006.01.09 18:40
|buy
|95
|28.00
|1.2055
|1.2025
|1.2068
|190
|2006.01.09 18:45
|t/p
|95
|28.00
|1.2068
|1.2025
|1.2068
|3640.00
|30826.00
|191
|2006.01.09 18:50
|buy
|96
|31.80
|1.2057
|1.2027
|1.2070
|192
|2006.01.09 18:59
|close
|96
|31.80
|1.2062
|1.2027
|1.2070
|1590.00
|32416.00
|193
|2006.01.09 18:59
|buy
|97
|33.40
|1.2065
|1.2035
|1.2078
|194
|2006.01.09 19:10
|close
|97
|33.40
|1.2068
|1.2035
|1.2078
|1002.00
|33418.00
|195
|2006.01.09 19:35
|sell
|98
|34.50
|1.2088
|1.2118
|1.2075
|196
|2006.01.09 19:40
|close
|98
|34.50
|1.2082
|1.2118
|1.2075
|2070.00
|35488.00
|197
|2006.01.09 21:40
|sell
|99
|36.60
|1.2089
|1.2119
|1.2076
|198
|2006.01.09 21:59
|close
|99
|36.60
|1.2084
|1.2119
|1.2076
|1830.00
|37318.00
|199
|2006.01.10 01:45
|buy
|100
|38.50
|1.2076
|1.2046
|1.2089
|200
|2006.01.10 04:40
|s/l
|100
|38.50
|1.2046
|1.2046
|1.2089
|-11550.00
|25768.00
|201
|2006.01.10 04:40
|buy
|101
|26.60
|1.2046
|1.2016
|1.2059
|202
|2006.01.10 04:50
|t/p
|101
|26.60
|1.2059
|1.2016
|1.2059
|3458.00
|29226.00
|203
|2006.01.10 04:50
|buy
|102
|30.10
|1.2063
|1.2033
|1.2076
|204
|2006.01.10 05:15
|close
|102
|30.10
|1.2067
|1.2033
|1.2076
|1204.00
|30430.00
|205
|2006.01.10 08:20
|buy
|103
|31.40
|1.2053
|1.2023
|1.2066
|206
|2006.01.10 09:05
|close
|103
|31.40
|1.2063
|1.2023
|1.2066
|3140.00
|33570.00
|207
|2006.01.10 09:10
|buy
|104
|34.60
|1.2040
|1.2010
|1.2053
|208
|2006.01.10 09:15
|t/p
|104
|34.60
|1.2053
|1.2010
|1.2053
|4498.00
|38068.00
|209
|2006.01.10 09:20
|buy
|105
|39.20
|1.2043
|1.2013
|1.2056
|210
|2006.01.10 09:40
|t/p
|105
|39.20
|1.2056
|1.2013
|1.2056
|5096.00
|43164.00
|211
|2006.01.10 09:45
|buy
|106
|44.50
|1.2042
|1.2012
|1.2055
|212
|2006.01.10 09:59
|t/p
|106
|44.50
|1.2055
|1.2012
|1.2055
|5785.00
|48949.00
|213
|2006.01.10 10:05
|sell
|107
|50.50
|1.2082
|1.2112
|1.2069
|214
|2006.01.10 10:10
|close
|107
|50.50
|1.2077
|1.2112
|1.2069
|2525.00
|51474.00
|215
|2006.01.10 10:15
|sell
|108
|53.10
|1.2077
|1.2107
|1.2064
|216
|2006.01.10 10:20
|t/p
|108
|53.10
|1.2064
|1.2107
|1.2064
|6903.00
|58377.00
|217
|2006.01.10 10:29
|sell
|109
|60.20
|1.2078
|1.2108
|1.2065
|218
|2006.01.10 10:45
|close
|109
|60.20
|1.2072
|1.2108
|1.2065
|3612.00
|61989.00
|219
|2006.01.10 10:50
|sell
|110
|63.90
|1.2089
|1.2119
|1.2076
|220
|2006.01.10 10:59
|t/p
|110
|63.90
|1.2076
|1.2119
|1.2076
|8307.00
|70296.00
|221
|2006.01.10 10:59
|sell
|111
|72.50
|1.2072
|1.2102
|1.2059
|222
|2006.01.10 12:10
|s/l
|111
|72.50
|1.2102
|1.2102
|1.2059
|-21750.00
|48546.00
|223
|2006.01.10 12:10
|sell
|112
|50.00
|1.2107
|1.2137
|1.2094
|224
|2006.01.10 12:15
|close
|112
|50.00
|1.2099
|1.2137
|1.2094
|4000.00
|52546.00
|225
|2006.01.10 12:20
|sell
|113
|54.20
|1.2100
|1.2130
|1.2087
|226
|2006.01.10 12:29
|close
|113
|54.20
|1.2095
|1.2130
|1.2087
|2710.00
|55256.00
|227
|2006.01.10 12:30
|sell
|114
|57.00
|1.2092
|1.2122
|1.2079
|228
|2006.01.10 13:05
|close
|114
|57.00
|1.2086
|1.2122
|1.2079
|3420.00
|58676.00
|229
|2006.01.10 15:45
|buy
|115
|60.50
|1.2054
|1.2024
|1.2067
|230
|2006.01.10 16:05
|close
|115
|60.50
|1.2058
|1.2024
|1.2067
|2420.00
|61096.00
|231
|2006.01.10 20:35
|sell
|116
|63.00
|1.2074
|1.2104
|1.2061
|232
|2006.01.10 20:40
|close
|116
|63.00
|1.2065
|1.2104
|1.2061
|5670.00
|66766.00
|233
|2006.01.10 21:15
|sell
|117
|68.80
|1.2076
|1.2106
|1.2063
|234
|2006.01.10 21:29
|close
|117
|68.80
|1.2072
|1.2106
|1.2063
|2752.00
|69518.00
|235
|2006.01.10 23:45
|buy
|118
|71.70
|1.2064
|1.2034
|1.2077
|236
|2006.01.11 01:05
|close
|118
|71.70
|1.2067
|1.2034
|1.2077
|1622.40
|71140.40
|237
|2006.01.11 04:40
|sell
|119
|73.30
|1.2072
|1.2102
|1.2059
|238
|2006.01.11 05:05
|close
|119
|73.30
|1.2068
|1.2102
|1.2059
|2932.00
|74072.40
|239
|2006.01.11 07:10
|buy
|120
|76.40
|1.2059
|1.2029
|1.2072
|240
|2006.01.11 07:15
|close
|120
|76.40
|1.2064
|1.2029
|1.2072
|3820.00
|77892.40
|241
|2006.01.11 07:35
|buy
|121
|80.30
|1.2056
|1.2026
|1.2069
|242
|2006.01.11 07:40
|close
|121
|80.30
|1.2064
|1.2026
|1.2069
|6424.00
|84316.40
|243
|2006.01.11 07:45
|buy
|122
|86.90
|1.2061
|1.2031
|1.2074
|244
|2006.01.11 09:35
|close
|122
|86.90
|1.2065
|1.2031
|1.2074
|3476.00
|87792.40
|245
|2006.01.11 10:35
|buy
|123
|90.50
|1.2045
|1.2015
|1.2058
|246
|2006.01.11 10:40
|close
|123
|90.50
|1.2057
|1.2015
|1.2058
|10860.00
|98652.40
|247
|2006.01.11 10:50
|buy
|124
|101.70
|1.2045
|1.2015
|1.2058
|248
|2006.01.11 10:59
|close
|124
|101.70
|1.2048
|1.2015
|1.2058
|3051.00
|101703.40
|249
|2006.01.11 11:15
|buy
|125
|104.80
|1.2045
|1.2015
|1.2058
|250
|2006.01.11 11:20
|t/p
|125
|104.80
|1.2058
|1.2015
|1.2058
|13624.00
|115327.40
|251
|2006.01.11 12:35
|sell
|126
|118.90
|1.2071
|1.2101
|1.2058
|252
|2006.01.11 12:40
|close
|126
|118.90
|1.2059
|1.2101
|1.2058
|14268.00
|129595.40
|253
|2006.01.11 12:45
|sell
|127
|133.60
|1.2065
|1.2095
|1.2052
|254
|2006.01.11 12:50
|close
|127
|133.60
|1.2061
|1.2095
|1.2052
|5344.00
|134939.40
|255
|2006.01.11 12:59
|sell
|128
|139.10
|1.2063
|1.2093
|1.2050
|256
|2006.01.11 13:05
|close
|128
|139.10
|1.2059
|1.2093
|1.2050
|5564.00
|140503.40
|257
|2006.01.11 13:10
|sell
|129
|144.80
|1.2068
|1.2098
|1.2055
|258
|2006.01.11 13:15
|close
|129
|144.80
|1.2062
|1.2098
|1.2055
|8688.00
|149191.40
|259
|2006.01.11 13:20
|sell
|130
|153.80
|1.2072
|1.2102
|1.2059
|260
|2006.01.11 14:29
|close
|130
|153.80
|1.2094
|1.2102
|1.2059
|-33836.00
|115355.40
|261
|2006.01.11 14:30
|sell
|131
|118.90
|1.2091
|1.2121
|1.2078
|262
|2006.01.11 14:35
|close
|131
|118.90
|1.2085
|1.2121
|1.2078
|7134.00
|122489.40
|263
|2006.01.11 14:45
|sell
|132
|126.30
|1.2093
|1.2123
|1.2080
|264
|2006.01.11 14:59
|close
|132
|126.30
|1.2088
|1.2123
|1.2080
|6315.00
|128804.40
|265
|2006.01.11 16:10
|sell
|133
|132.80
|1.2106
|1.2136
|1.2093
|266
|2006.01.11 16:15
|close
|133
|132.80
|1.2098
|1.2136
|1.2093
|10624.00
|139428.40
|267
|2006.01.11 16:29
|sell
|134
|143.70
|1.2103
|1.2133
|1.2090
|268
|2006.01.11 16:50
|close
|134
|143.70
|1.2099
|1.2133
|1.2090
|5748.00
|145176.40
|269
|2006.01.11 16:59
|sell
|135
|149.70
|1.2110
|1.2140
|1.2097
|270
|2006.01.11 17:05
|close
|135
|149.70
|1.2098
|1.2140
|1.2097
|17964.00
|163140.40
|271
|2006.01.11 18:40
|sell
|136
|168.20
|1.2137
|1.2167
|1.2124
|272
|2006.01.11 18:45
|close
|136
|168.20
|1.2125
|1.2167
|1.2124
|20184.00
|183324.40
|273
|2006.01.11 18:59
|sell
|137
|189.00
|1.2133
|1.2163
|1.2120
|274
|2006.01.11 19:40
|close
|137
|189.00
|1.2129
|1.2163
|1.2120
|7560.00
|190884.40
|275
|2006.01.12 00:10
|sell
|138
|196.80
|1.2137
|1.2167
|1.2124
|276
|2006.01.12 00:15
|close
|138
|196.80
|1.2130
|1.2167
|1.2124
|13776.00
|204660.40
|277
|2006.01.12 00:20
|sell
|139
|211.00
|1.2134
|1.2164
|1.2121
|278
|2006.01.12 03:35
|close
|139
|211.00
|1.2162
|1.2164
|1.2121
|-59080.00
|145580.40
|279
|2006.01.12 03:40
|sell
|140
|150.10
|1.2152
|1.2182
|1.2139
|280
|2006.01.12 03:45
|close
|140
|150.10
|1.2143
|1.2182
|1.2139
|13509.00
|159089.40
|281
|2006.01.12 04:20
|sell
|141
|164.00
|1.2154
|1.2184
|1.2141
|282
|2006.01.12 04:29
|close
|141
|164.00
|1.2146
|1.2184
|1.2141
|13120.00
|172209.40
|283
|2006.01.12 07:10
|buy
|142
|177.50
|1.2135
|1.2105
|1.2148
|284
|2006.01.12 07:35
|close
|142
|177.50
|1.2141
|1.2105
|1.2148
|10650.00
|182859.40
|285
|2006.01.12 07:50
|buy
|143
|188.50
|1.2136
|1.2106
|1.2149
|286
|2006.01.12 07:59
|close
|143
|188.50
|1.2145
|1.2106
|1.2149
|16965.00
|199824.40
|287
|2006.01.12 11:05
|sell
|144
|206.00
|1.2163
|1.2193
|1.2150
|288
|2006.01.12 11:10
|t/p
|144
|206.00
|1.2150
|1.2193
|1.2150
|26780.00
|226604.40
|289
|2006.01.12 12:10
|buy
|145
|233.60
|1.2136
|1.2106
|1.2149
|290
|2006.01.12 12:15
|t/p
|145
|233.60
|1.2149
|1.2106
|1.2149
|30368.00
|256972.40
|291
|2006.01.12 12:35
|buy
|146
|264.90
|1.2142
|1.2112
|1.2155
|292
|2006.01.12 12:40
|close
|146
|264.90
|1.2152
|1.2112
|1.2155
|26490.00
|283462.40
|293
|2006.01.12 13:20
|buy
|147
|292.20
|1.2143
|1.2113
|1.2156
|294
|2006.01.12 14:10
|close
|147
|292.20
|1.2123
|1.2113
|1.2156
|-58440.00
|225022.40
|295
|2006.01.12 14:20
|buy
|148
|232.00
|1.2131
|1.2101
|1.2144
|296
|2006.01.12 14:40
|close
|148
|232.00
|1.2139
|1.2101
|1.2144
|18560.00
|243582.40
|297
|2006.01.12 14:45
|buy
|149
|251.10
|1.2134
|1.2104
|1.2147
|298
|2006.01.12 15:20
|close
|149
|251.10
|1.2108
|1.2104
|1.2147
|-65286.00
|178296.40
|299
|2006.01.12 15:29
|buy
|150
|183.80
|1.2112
|1.2082
|1.2125
|300
|2006.01.12 15:35
|t/p
|150
|183.80
|1.2125
|1.2082
|1.2125
|23894.00
|202190.40
|301
|2006.01.12 15:40
|buy
|151
|208.40
|1.2103
|1.2073
|1.2116
|302
|2006.01.12 15:45
|close
|151
|208.40
|1.2080
|1.2073
|1.2116
|-47932.00
|154258.40
|303
|2006.01.12 15:50
|buy
|152
|159.00
|1.2086
|1.2056
|1.2099
|304
|2006.01.12 16:20
|s/l
|152
|159.00
|1.2056
|1.2056
|1.2099
|-47700.00
|106558.40
|305
|2006.01.12 16:20
|buy
|153
|109.90
|1.2016
|1.1986
|1.2029
|306
|2006.01.12 16:40
|t/p
|153
|109.90
|1.2029
|1.1986
|1.2029
|14287.00
|120845.40
|307
|2006.01.12 16:40
|buy
|154
|124.60
|1.2040
|1.2010
|1.2053
|308
|2006.01.12 16:50
|close
|154
|124.60
|1.2015
|1.2010
|1.2053
|-31150.00
|89695.40
|309
|2006.01.12 16:59
|buy
|155
|92.50
|1.2034
|1.2004
|1.2047
|310
|2006.01.12 17:20
|close
|155
|92.50
|1.2008
|1.2004
|1.2047
|-24050.00
|65645.40
|311
|2006.01.12 21:45
|sell
|156
|67.70
|1.2043
|1.2073
|1.2030
|312
|2006.01.12 22:05
|close
|156
|67.70
|1.2033
|1.2073
|1.2030
|6770.00
|72415.40
|313
|2006.01.13 01:15
|sell
|157
|74.70
|1.2052
|1.2082
|1.2039
|314
|2006.01.13 01:20
|t/p
|157
|74.70
|1.2039
|1.2082
|1.2039
|9711.00
|82126.40
|315
|2006.01.13 08:10
|sell
|158
|84.70
|1.2055
|1.2085
|1.2042
|316
|2006.01.13 08:15
|close
|158
|84.70
|1.2044
|1.2085
|1.2042
|9317.00
|91443.40
|317
|2006.01.13 08:20
|sell
|159
|94.30
|1.2052
|1.2082
|1.2039
|318
|2006.01.13 09:59
|close
|159
|94.30
|1.2076
|1.2082
|1.2039
|-22632.00
|68811.40
|319
|2006.01.13 09:59
|sell
|160
|70.90
|1.2075
|1.2105
|1.2062
|320
|2006.01.13 10:05
|close
|160
|70.90
|1.2064
|1.2105
|1.2062
|7799.00
|76610.40
|321
|2006.01.13 13:05
|buy
|161
|79.00
|1.2054
|1.2024
|1.2067
|322
|2006.01.13 13:10
|close
|161
|79.00
|1.2060
|1.2024
|1.2067
|4740.00
|81350.40
|323
|2006.01.13 13:20
|buy
|162
|83.90
|1.2051
|1.2021
|1.2064
|324
|2006.01.13 13:29
|close
|162
|83.90
|1.2055
|1.2021
|1.2064
|3356.00
|84706.40
|325
|2006.01.13 13:50
|buy
|163
|87.30
|1.2054
|1.2024
|1.2067
|326
|2006.01.13 14:05
|close
|163
|87.30
|1.2061
|1.2024
|1.2067
|6111.00
|90817.40
|327
|2006.01.13 14:45
|buy
|164
|93.60
|1.2044
|1.2014
|1.2057
|328
|2006.01.13 15:05
|close
|164
|93.60
|1.2054
|1.2014
|1.2057
|9360.00
|100177.40
|329
|2006.01.13 15:35
|sell
|165
|103.30
|1.2082
|1.2112
|1.2069
|330
|2006.01.13 15:50
|t/p
|165
|103.30
|1.2069
|1.2112
|1.2069
|13429.00
|113606.40
|331
|2006.01.13 17:40
|sell
|166
|117.10
|1.2092
|1.2122
|1.2079
|332
|2006.01.13 17:45
|t/p
|166
|117.10
|1.2079
|1.2122
|1.2079
|15223.00
|128829.40
|333
|2006.01.13 17:59
|sell
|167
|132.80
|1.2075
|1.2105
|1.2062
|334
|2006.01.13 18:05
|close
|167
|132.80
|1.2101
|1.2105
|1.2062
|-34528.00
|94301.40
|335
|2006.01.13 18:29
|sell
|168
|97.20
|1.2096
|1.2126
|1.2083
|336
|2006.01.13 18:35
|close
|168
|97.20
|1.2088
|1.2126
|1.2083
|7776.00
|102077.40
|337
|2006.01.13 18:45
|sell
|169
|105.20
|1.2096
|1.2126
|1.2083
|338
|2006.01.13 18:50
|close
|169
|105.20
|1.2116
|1.2126
|1.2083
|-21040.00
|81037.40
|339
|2006.01.13 18:59
|sell
|170
|83.50
|1.2102
|1.2132
|1.2089
|340
|2006.01.13 19:45
|s/l
|170
|83.50
|1.2132
|1.2132
|1.2089
|-25050.00
|55987.40
|341
|2006.01.13 19:45
|sell
|171
|57.70
|1.2138
|1.2168
|1.2125
|342
|2006.01.13 20:05
|close
|171
|57.70
|1.2131
|1.2168
|1.2125
|4039.00
|60026.40
|343
|2006.01.16 00:40
|sell
|172
|61.90
|1.2157
|1.2187
|1.2144
|344
|2006.01.16 01:05
|close
|172
|61.90
|1.2152
|1.2187
|1.2144
|3095.00
|63121.40
|345
|2006.01.16 01:45
|sell
|173
|65.10
|1.2164
|1.2194
|1.2151
|346
|2006.01.16 03:05
|t/p
|173
|65.10
|1.2151
|1.2194
|1.2151
|8463.00
|71584.40
|347
|2006.01.16 07:35
|buy
|174
|73.80
|1.2136
|1.2106
|1.2149
|348
|2006.01.16 07:40
|t/p
|174
|73.80
|1.2149
|1.2106
|1.2149
|9594.00
|81178.40
|349
|2006.01.16 08:45
|buy
|175
|83.70
|1.2139
|1.2109
|1.2152
|350
|2006.01.16 08:59
|close
|175
|83.70
|1.2143
|1.2109
|1.2152
|3348.00
|84526.40
|351
|2006.01.16 11:40
|sell
|176
|87.10
|1.2152
|1.2182
|1.2139
|352
|2006.01.16 11:50
|close
|176
|87.10
|1.2144
|1.2182
|1.2139
|6968.00
|91494.40
|353
|2006.01.16 13:05
|buy
|177
|94.30
|1.2140
|1.2110
|1.2153
|354
|2006.01.16 13:15
|close
|177
|94.30
|1.2147
|1.2110
|1.2153
|6601.00
|98095.40
|355
|2006.01.16 13:35
|buy
|178
|101.10
|1.2133
|1.2103
|1.2146
|356
|2006.01.16 13:40
|close
|178
|101.10
|1.2143
|1.2103
|1.2146
|10110.00
|108205.40
|357
|2006.01.16 13:45
|buy
|179
|111.60
|1.2133
|1.2103
|1.2146
|358
|2006.01.16 15:15
|close
|179
|111.60
|1.2105
|1.2103
|1.2146
|-31248.00
|76957.40
|359
|2006.01.16 15:20
|buy
|180
|79.30
|1.2111
|1.2081
|1.2124
|360
|2006.01.16 15:29
|close
|180
|79.30
|1.2118
|1.2081
|1.2124
|5551.00
|82508.40
|361
|2006.01.16 15:30
|buy
|181
|85.10
|1.2119
|1.2089
|1.2132
|362
|2006.01.16 16:05
|close
|181
|85.10
|1.2123
|1.2089
|1.2132
|3404.00
|85912.40
|363
|2006.01.16 16:50
|buy
|182
|88.60
|1.2110
|1.2080
|1.2123
|364
|2006.01.16 16:59
|close
|182
|88.60
|1.2114
|1.2080
|1.2123
|3544.00
|89456.40
|365
|2006.01.17 00:35
|buy
|183
|92.20
|1.2115
|1.2085
|1.2128
|366
|2006.01.17 00:50
|close
|183
|92.20
|1.2120
|1.2085
|1.2128
|4610.00
|94066.40
|367
|2006.01.17 00:59
|buy
|184
|97.00
|1.2115
|1.2085
|1.2128
|368
|2006.01.17 01:15
|close
|184
|97.00
|1.2119
|1.2085
|1.2128
|3880.00
|97946.40
|369
|2006.01.17 01:20
|buy
|185
|101.00
|1.2109
|1.2079
|1.2122
|370
|2006.01.17 01:29
|close
|185
|101.00
|1.2116
|1.2079
|1.2122
|7070.00
|105016.40
|371
|2006.01.17 02:15
|buy
|186
|108.30
|1.2109
|1.2079
|1.2122
|372
|2006.01.17 02:40
|s/l
|186
|108.30
|1.2079
|1.2079
|1.2122
|-32490.00
|72526.40
|373
|2006.01.17 02:40
|buy
|187
|74.80
|1.2078
|1.2048
|1.2091
|374
|2006.01.17 02:45
|t/p
|187
|74.80
|1.2091
|1.2048
|1.2091
|9724.00
|82250.40
|375
|2006.01.17 02:45
|buy
|188
|84.80
|1.2093
|1.2063
|1.2106
|376
|2006.01.17 03:40
|close
|188
|84.80
|1.2098
|1.2063
|1.2106
|4240.00
|86490.40
|377
|2006.01.17 08:40
|sell
|189
|89.20
|1.2126
|1.2156
|1.2113
|378
|2006.01.17 08:59
|close
|189
|89.20
|1.2122
|1.2156
|1.2113
|3568.00
|90058.40
|379
|2006.01.17 09:20
|sell
|190
|92.80
|1.2138
|1.2168
|1.2125
|380
|2006.01.17 09:35
|close
|190
|92.80
|1.2131
|1.2168
|1.2125
|6496.00
|96554.40
|381
|2006.01.17 09:40
|sell
|191
|99.50
|1.2132
|1.2162
|1.2119
|382
|2006.01.17 10:05
|close
|191
|99.50
|1.2123
|1.2162
|1.2119
|8955.00
|105509.40
|383
|2006.01.17 11:45
|buy
|192
|108.80
|1.2100
|1.2070
|1.2113
|384
|2006.01.17 11:50
|close
|192
|108.80
|1.2111
|1.2070
|1.2113
|11968.00
|117477.40
|385
|2006.01.17 11:59
|buy
|193
|121.10
|1.2109
|1.2079
|1.2122
|386
|2006.01.17 12:40
|close
|193
|121.10
|1.2115
|1.2079
|1.2122
|7266.00
|124743.40
|387
|2006.01.17 13:10
|buy
|194
|128.60
|1.2095
|1.2065
|1.2108
|388
|2006.01.17 13:40
|s/l
|194
|128.60
|1.2065
|1.2065
|1.2108
|-38580.00
|86163.40
|389
|2006.01.17 13:40
|buy
|195
|88.80
|1.2061
|1.2031
|1.2074
|390
|2006.01.17 13:50
|close
|195
|88.80
|1.2067
|1.2031
|1.2074
|5328.00
|91491.40
|391
|2006.01.17 13:59
|buy
|196
|94.30
|1.2073
|1.2043
|1.2086
|392
|2006.01.17 14:35
|t/p
|196
|94.30
|1.2086
|1.2043
|1.2086
|12259.00
|103750.40
|393
|2006.01.17 17:20
|buy
|197
|107.00
|1.2052
|1.2022
|1.2065
|394
|2006.01.17 17:29
|close
|197
|107.00
|1.2059
|1.2022
|1.2065
|7490.00
|111240.40
|395
|2006.01.17 17:45
|buy
|198
|114.70
|1.2053
|1.2023
|1.2066
|396
|2006.01.17 17:50
|close
|198
|114.70
|1.2059
|1.2023
|1.2066
|6882.00
|118122.40
|397
|2006.01.17 20:10
|sell
|199
|121.80
|1.2084
|1.2114
|1.2071
|398
|2006.01.17 20:20
|close
|199
|121.80
|1.2080
|1.2114
|1.2071
|4872.00
|122994.40
|399
|2006.01.17 20:29
|sell
|200
|126.80
|1.2080
|1.2110
|1.2067
|400
|2006.01.17 22:10
|close
|200
|126.80
|1.2104
|1.2110
|1.2067
|-30432.00
|92562.40
|401
|2006.01.17 22:20
|sell
|201
|95.40
|1.2106
|1.2136
|1.2093
|402
|2006.01.18 00:05
|close
|201
|95.40
|1.2102
|1.2136
|1.2093
|4340.09
|96902.49
|403
|2006.01.18 00:35
|sell
|202
|99.90
|1.2119
|1.2149
|1.2106
|404
|2006.01.18 00:40
|close
|202
|99.90
|1.2113
|1.2149
|1.2106
|5994.00
|102896.49
|405
|2006.01.18 02:05
|buy
|203
|106.10
|1.2099
|1.2069
|1.2112
|406
|2006.01.18 02:10
|close
|203
|106.10
|1.2110
|1.2069
|1.2112
|11671.00
|114567.49
|407
|2006.01.18 02:45
|buy
|204
|118.10
|1.2098
|1.2068
|1.2111
|408
|2006.01.18 03:35
|close
|204
|118.10
|1.2103
|1.2068
|1.2111
|5905.00
|120472.49
|409
|2006.01.18 06:05
|buy
|205
|124.20
|1.2081
|1.2051
|1.2094
|410
|2006.01.18 06:10
|t/p
|205
|124.20
|1.2094
|1.2051
|1.2094
|16146.00
|136618.49
|411
|2006.01.18 06:29
|buy
|206
|140.80
|1.2087
|1.2057
|1.2100
|412
|2006.01.18 06:40
|close
|206
|140.80
|1.2096
|1.2057
|1.2100
|12672.00
|149290.49
|413
|2006.01.18 06:45
|buy
|207
|153.90
|1.2088
|1.2058
|1.2101
|414
|2006.01.18 06:50
|close
|207
|153.90
|1.2096
|1.2058
|1.2101
|12312.00
|161602.49
|415
|2006.01.18 08:10
|buy
|208
|166.60
|1.2078
|1.2048
|1.2091
|416
|2006.01.18 08:20
|close
|208
|166.60
|1.2088
|1.2048
|1.2091
|16660.00
|178262.49
|417
|2006.01.18 08:29
|buy
|209
|183.80
|1.2081
|1.2051
|1.2094
|418
|2006.01.18 08:45
|close
|209
|183.80
|1.2088
|1.2051
|1.2094
|12866.00
|191128.49
|419
|2006.01.18 09:35
|sell
|210
|197.00
|1.2121
|1.2151
|1.2108
|420
|2006.01.18 09:40
|t/p
|210
|197.00
|1.2108
|1.2151
|1.2108
|25610.00
|216738.49
|421
|2006.01.18 09:59
|sell
|211
|223.40
|1.2118
|1.2148
|1.2105
|422
|2006.01.18 10:50
|s/l
|211
|223.40
|1.2148
|1.2148
|1.2105
|-67020.00
|149718.49
|423
|2006.01.18 10:50
|sell
|212
|154.30
|1.2152
|1.2182
|1.2139
|424
|2006.01.18 10:59
|t/p
|212
|154.30
|1.2139
|1.2182
|1.2139
|20059.00
|169777.49
|425
|2006.01.18 10:59
|sell
|213
|175.00
|1.2137
|1.2167
|1.2124
|426
|2006.01.18 11:05
|t/p
|213
|175.00
|1.2124
|1.2167
|1.2124
|22750.00
|192527.49
|427
|2006.01.18 15:35
|sell
|214
|198.50
|1.2148
|1.2178
|1.2135
|428
|2006.01.18 15:45
|t/p
|214
|198.50
|1.2135
|1.2178
|1.2135
|25805.00
|218332.49
|429
|2006.01.18 15:59
|sell
|215
|225.10
|1.2135
|1.2165
|1.2122
|430
|2006.01.18 16:10
|t/p
|215
|225.10
|1.2122
|1.2165
|1.2122
|29263.00
|247595.49
|431
|2006.01.18 16:45
|sell
|216
|255.30
|1.2147
|1.2177
|1.2134
|432
|2006.01.18 17:05
|t/p
|216
|255.30
|1.2134
|1.2177
|1.2134
|33189.00
|280784.49
|433
|2006.01.18 17:05
|buy
|217
|289.50
|1.2090
|1.2060
|1.2103
|434
|2006.01.18 17:10
|t/p
|217
|289.50
|1.2103
|1.2060
|1.2103
|37635.00
|318419.49
|435
|2006.01.18 17:35
|buy
|218
|328.30
|1.2098
|1.2068
|1.2111
|436
|2006.01.18 17:40
|close
|218
|328.30
|1.2104
|1.2068
|1.2111
|19698.00
|338117.49
|437
|2006.01.18 17:45
|buy
|219
|348.60
|1.2098
|1.2068
|1.2111
|438
|2006.01.18 17:50
|t/p
|219
|348.60
|1.2111
|1.2068
|1.2111
|45318.00
|383435.49
|439
|2006.01.18 17:59
|buy
|220
|395.30
|1.2101
|1.2071
|1.2114
|440
|2006.01.18 18:05
|close
|220
|395.30
|1.2106
|1.2071
|1.2114
|19765.00
|403200.49
|441
|2006.01.18 18:45
|buy
|221
|415.70
|1.2080
|1.2050
|1.2093
|442
|2006.01.18 19:05
|close
|221
|415.70
|1.2085
|1.2050
|1.2093
|20785.00
|423985.49
|443
|2006.01.18 21:59
|sell
|222
|437.10
|1.2110
|1.2140
|1.2097
|444
|2006.01.18 22:35
|close
|222
|437.10
|1.2107
|1.2140
|1.2097
|13113.00
|437098.49
|445
|2006.01.19 01:20
|sell
|223
|450.60
|1.2123
|1.2153
|1.2110
|446
|2006.01.19 01:29
|close
|223
|450.60
|1.2119
|1.2153
|1.2110
|18024.00
|455122.49
|447
|2006.01.19 02:05
|buy
|224
|469.20
|1.2091
|1.2061
|1.2104
|448
|2006.01.19 02:10
|close
|224
|469.20
|1.2101
|1.2061
|1.2104
|46920.00
|502042.49
|449
|2006.01.19 02:29
|buy
|225
|500.00
|1.2095
|1.2065
|1.2108
|450
|2006.01.19 03:10
|close
|225
|500.00
|1.2102
|1.2065
|1.2108
|35000.00
|537042.49
|451
|2006.01.19 05:50
|buy
|226
|500.00
|1.2089
|1.2059
|1.2102
|452
|2006.01.19 05:59
|close
|226
|500.00
|1.2093
|1.2059
|1.2102
|20000.00
|557042.49
|453
|2006.01.19 08:10
|sell
|227
|500.00
|1.2103
|1.2133
|1.2090
|454
|2006.01.19 08:35
|close
|227
|500.00
|1.2099
|1.2133
|1.2090
|20000.00
|577042.49
|455
|2006.01.19 08:40
|sell
|228
|500.00
|1.2104
|1.2134
|1.2091
|456
|2006.01.19 08:45
|close
|228
|500.00
|1.2099
|1.2134
|1.2091
|25000.00
|602042.49
|457
|2006.01.19 08:50
|sell
|229
|500.00
|1.2104
|1.2134
|1.2091
|458
|2006.01.19 09:05
|t/p
|229
|500.00
|1.2091
|1.2134
|1.2091
|65000.00
|667042.49
|459
|2006.01.19 09:05
|buy
|230
|500.00
|1.2090
|1.2060
|1.2103
|460
|2006.01.19 09:20
|t/p
|230
|500.00
|1.2103
|1.2060
|1.2103
|65000.00
|732042.49
|461
|2006.01.19 09:20
|sell
|231
|500.00
|1.2106
|1.2136
|1.2093
|462
|2006.01.19 09:29
|t/p
|231
|500.00
|1.2093
|1.2136
|1.2093
|65000.00
|797042.49
|463
|2006.01.19 09:30
|buy
|232
|500.00
|1.2091
|1.2061
|1.2104
|464
|2006.01.19 10:10
|close
|232
|500.00
|1.2095
|1.2061
|1.2104
|20000.00
|817042.49
|465
|2006.01.19 10:40
|buy
|233
|500.00
|1.2082
|1.2052
|1.2095
|466
|2006.01.19 11:35
|close
|233
|500.00
|1.2087
|1.2052
|1.2095
|25000.00
|842042.49
|467
|2006.01.19 14:50
|buy
|234
|500.00
|1.2069
|1.2039
|1.2082
|468
|2006.01.19 14:59
|close
|234
|500.00
|1.2080
|1.2039
|1.2082
|55000.00
|897042.49
|469
|2006.01.19 15:15
|buy
|235
|500.00
|1.2071
|1.2041
|1.2084
|470
|2006.01.19 15:20
|close
|235
|500.00
|1.2080
|1.2041
|1.2084
|45000.00
|942042.49
|471
|2006.01.19 15:40
|buy
|236
|500.00
|1.2058
|1.2028
|1.2071
|472
|2006.01.19 15:45
|t/p
|236
|500.00
|1.2071
|1.2028
|1.2071
|65000.00
|1007042.49
|473
|2006.01.19 15:59
|buy
|237
|500.00
|1.2067
|1.2037
|1.2080
|474
|2006.01.19 16:15
|close
|237
|500.00
|1.2070
|1.2037
|1.2080
|15000.00
|1022042.49
|475
|2006.01.19 17:05
|sell
|238
|500.00
|1.2098
|1.2128
|1.2085
|476
|2006.01.19 17:15
|t/p
|238
|500.00
|1.2085
|1.2128
|1.2085
|65000.00
|1087042.49
|477
|2006.01.19 17:29
|sell
|239
|500.00
|1.2096
|1.2126
|1.2083
|478
|2006.01.19 17:35
|s/l
|239
|500.00
|1.2126
|1.2126
|1.2083
|-150000.00
|937042.49
|479
|2006.01.19 17:35
|sell
|240
|500.00
|1.2125
|1.2155
|1.2112
|480
|2006.01.19 17:40
|t/p
|240
|500.00
|1.2112
|1.2155
|1.2112
|65000.00
|1002042.49
|481
|2006.01.19 17:40
|sell
|241
|500.00
|1.2091
|1.2121
|1.2078
|482
|2006.01.19 17:50
|close
|241
|500.00
|1.2119
|1.2121
|1.2078
|-140000.00
|862042.49
|483
|2006.01.19 17:59
|sell
|242
|500.00
|1.2113
|1.2143
|1.2100
|484
|2006.01.19 18:05
|close
|242
|500.00
|1.2104
|1.2143
|1.2100
|45000.00
|907042.49
|485
|2006.01.20 01:05
|buy
|243
|500.00
|1.2087
|1.2057
|1.2100
|486
|2006.01.20 01:10
|close
|243
|500.00
|1.2094
|1.2057
|1.2100
|35000.00
|942042.49
|487
|2006.01.20 01:20
|buy
|244
|500.00
|1.2086
|1.2056
|1.2099
|488
|2006.01.20 01:29
|close
|244
|500.00
|1.2092
|1.2056
|1.2099
|30000.00
|972042.49
|489
|2006.01.20 02:10
|buy
|245
|500.00
|1.2085
|1.2055
|1.2098
|490
|2006.01.20 02:35
|close
|245
|500.00
|1.2088
|1.2055
|1.2098
|15000.00
|987042.49
|491
|2006.01.20 02:40
|buy
|246
|500.00
|1.2083
|1.2053
|1.2096
|492
|2006.01.20 02:45
|close
|246
|500.00
|1.2093
|1.2053
|1.2096
|50000.00
|1037042.49
|493
|2006.01.20 02:50
|buy
|247
|500.00
|1.2083
|1.2053
|1.2096
|494
|2006.01.20 02:59
|close
|247
|500.00
|1.2093
|1.2053
|1.2096
|50000.00
|1087042.49
|495
|2006.01.20 03:20
|buy
|248
|500.00
|1.2078
|1.2048
|1.2091
|496
|2006.01.20 03:30
|close
|248
|500.00
|1.2082
|1.2048
|1.2091
|20000.00
|1107042.49
|497
|2006.01.20 03:40
|buy
|249
|500.00
|1.2085
|1.2055
|1.2098
|498
|2006.01.20 08:20
|close
|249
|500.00
|1.2063
|1.2055
|1.2098
|-110000.00
|997042.49
|499
|2006.01.20 08:29
|buy
|250
|500.00
|1.2071
|1.2041
|1.2084
|500
|2006.01.20 08:35
|close
|250
|500.00
|1.2080
|1.2041
|1.2084
|45000.00
|1042042.49
|501
|2006.01.20 08:50
|buy
|251
|500.00
|1.2070
|1.2040
|1.2083
|502
|2006.01.20 08:59
|close
|251
|500.00
|1.2075
|1.2040
|1.2083
|25000.00
|1067042.49
|503
|2006.01.20 09:05
|sell
|252
|500.00
|1.2088
|1.2118
|1.2075
|504
|2006.01.20 09:20
|t/p
|252
|500.00
|1.2075
|1.2118
|1.2075
|65000.00
|1132042.49
|505
|2006.01.20 09:20
|buy
|253
|500.00
|1.2074
|1.2044
|1.2087
|506
|2006.01.20 09:29
|t/p
|253
|500.00
|1.2087
|1.2044
|1.2087
|65000.00
|1197042.49
|507
|2006.01.20 09:29
|sell
|254
|500.00
|1.2088
|1.2118
|1.2075
|508
|2006.01.20 09:45
|close
|254
|500.00
|1.2080
|1.2118
|1.2075
|40000.00
|1237042.49
|509
|2006.01.20 10:05
|buy
|255
|500.00
|1.2073
|1.2043
|1.2086
|510
|2006.01.20 10:20
|close
|255
|500.00
|1.2082
|1.2043
|1.2086
|45000.00
|1282042.49
|511
|2006.01.20 10:29
|buy
|256
|500.00
|1.2069
|1.2039
|1.2082
|512
|2006.01.20 10:35
|s/l
|256
|500.00
|1.2039
|1.2039
|1.2082
|-150000.00
|1132042.49
|513
|2006.01.20 10:35
|buy
|257
|500.00
|1.2041
|1.2011
|1.2054
|514
|2006.01.20 10:40
|close
|257
|500.00
|1.2049
|1.2011
|1.2054
|40000.00
|1172042.49
|515
|2006.01.20 10:45
|buy
|258
|500.00
|1.2073
|1.2043
|1.2086
|516
|2006.01.20 11:10
|t/p
|258
|500.00
|1.2086
|1.2043
|1.2086
|65000.00
|1237042.49
|517
|2006.01.20 11:10
|sell
|259
|500.00
|1.2091
|1.2121
|1.2078
|518
|2006.01.20 11:15
|close
|259
|500.00
|1.2081
|1.2121
|1.2078
|50000.00
|1287042.49
|519
|2006.01.20 15:45
|sell
|260
|500.00
|1.2097
|1.2127
|1.2084
|520
|2006.01.20 15:50
|close
|260
|500.00
|1.2087
|1.2127
|1.2084
|50000.00
|1337042.49
|521
|2006.01.20 15:59
|sell
|261
|500.00
|1.2093
|1.2123
|1.2080
|522
|2006.01.20 16:10
|close
|261
|500.00
|1.2117
|1.2123
|1.2080
|-120000.00
|1217042.49
|523
|2006.01.20 16:15
|sell
|262
|500.00
|1.2102
|1.2132
|1.2089
|524
|2006.01.20 16:20
|close
|262
|500.00
|1.2092
|1.2132
|1.2089
|50000.00
|1267042.49
|525
|2006.01.20 16:29
|sell
|263
|500.00
|1.2103
|1.2133
|1.2090
|526
|2006.01.20 16:35
|close
|263
|500.00
|1.2090
|1.2133
|1.2090
|65000.00
|1332042.49
|527
|2006.01.20 16:50
|sell
|264
|500.00
|1.2106
|1.2136
|1.2093
|528
|2006.01.20 16:59
|close
|264
|500.00
|1.2096
|1.2136
|1.2093
|50000.00
|1382042.49
|529
|2006.01.20 19:05
|sell
|265
|500.00
|1.2105
|1.2135
|1.2092
|530
|2006.01.20 19:10
|close
|265
|500.00
|1.2098
|1.2135
|1.2092
|35000.00
|1417042.49
|531
|2006.01.20 19:15
|sell
|266
|500.00
|1.2105
|1.2135
|1.2092
|532
|2006.01.20 19:20
|close
|266
|500.00
|1.2098
|1.2135
|1.2092
|35000.00
|1452042.49
|533
|2006.01.20 20:15
|sell
|267
|500.00
|1.2109
|1.2139
|1.2096
|534
|2006.01.20 20:40
|close
|267
|500.00
|1.2131
|1.2139
|1.2096
|-110000.00
|1342042.49
|535
|2006.01.20 20:45
|sell
|268
|500.00
|1.2134
|1.2164
|1.2121
|536
|2006.01.20 20:59
|close
|268
|500.00
|1.2129
|1.2164
|1.2121
|25000.00
|1367042.49
|537
|2006.01.20 20:59
|sell
|269
|500.00
|1.2129
|1.2159
|1.2116
|538
|2006.01.23 00:10
|close
|269
|500.00
|1.2150
|1.2159
|1.2116
|-102253.18
|1264789.31
|539
|2006.01.23 00:15
|sell
|270
|500.00
|1.2151
|1.2181
|1.2138
|540
|2006.01.23 00:29
|close
|270
|500.00
|1.2147
|1.2181
|1.2138
|20000.00
|1284789.31
|541
|2006.01.23 01:20
|sell
|271
|500.00
|1.2153
|1.2183
|1.2140
|542
|2006.01.23 02:15
|close
|271
|500.00
|1.2173
|1.2183
|1.2140
|-100000.00
|1184789.31
|543
|2006.01.23 02:20
|sell
|272
|500.00
|1.2177
|1.2207
|1.2164
|544
|2006.01.23 02:29
|close
|272
|500.00
|1.2171
|1.2207
|1.2164
|30000.00
|1214789.31
|545
|2006.01.23 02:45
|sell
|273
|500.00
|1.2194
|1.2224
|1.2181
|546
|2006.01.23 02:50
|s/l
|273
|500.00
|1.2224
|1.2224
|1.2181
|-150000.00
|1064789.31
|547
|2006.01.23 02:50
|sell
|274
|500.00
|1.2245
|1.2275
|1.2232
|548
|2006.01.23 02:59
|t/p
|274
|500.00
|1.2232
|1.2275
|1.2232
|65000.00
|1129789.31
|549
|2006.01.23 02:59
|sell
|275
|500.00
|1.2224
|1.2254
|1.2211
|550
|2006.01.23 03:05
|close
|275
|500.00
|1.2215
|1.2254
|1.2211
|45000.00
|1174789.31
|551
|2006.01.23 10:10
|sell
|276
|500.00
|1.2248
|1.2278
|1.2235
|552
|2006.01.23 10:15
|close
|276
|500.00
|1.2238
|1.2278
|1.2235
|50000.00
|1224789.31
|553
|2006.01.23 10:20
|sell
|277
|500.00
|1.2250
|1.2280
|1.2237
|554
|2006.01.23 10:29
|close
|277
|500.00
|1.2240
|1.2280
|1.2237
|50000.00
|1274789.31
|555
|2006.01.23 10:40
|buy
|278
|500.00
|1.2230
|1.2200
|1.2243
|556
|2006.01.23 10:45
|close
|278
|500.00
|1.2242
|1.2200
|1.2243
|60000.00
|1334789.31
|557
|2006.01.23 10:59
|buy
|279
|500.00
|1.2230
|1.2200
|1.2243
|558
|2006.01.23 11:10
|close
|279
|500.00
|1.2241
|1.2200
|1.2243
|55000.00
|1389789.31
|559
|2006.01.23 11:15
|buy
|280
|500.00
|1.2227
|1.2197
|1.2240
|560
|2006.01.23 11:20
|close
|280
|500.00
|1.2230
|1.2197
|1.2240
|15000.00
|1404789.31
|561
|2006.01.23 11:35
|sell
|281
|500.00
|1.2267
|1.2297
|1.2254
|562
|2006.01.23 11:40
|close
|281
|500.00
|1.2256
|1.2297
|1.2254
|55000.00
|1459789.31
|563
|2006.01.23 11:45
|sell
|282
|500.00
|1.2258
|1.2288
|1.2245
|564
|2006.01.23 11:50
|t/p
|282
|500.00
|1.2245
|1.2288
|1.2245
|65000.00
|1524789.31
|565
|2006.01.23 11:59
|sell
|283
|500.00
|1.2261
|1.2291
|1.2248
|566
|2006.01.23 12:50
|s/l
|283
|500.00
|1.2291
|1.2291
|1.2248
|-150000.00
|1374789.31
|567
|2006.01.23 12:50
|sell
|284
|500.00
|1.2289
|1.2319
|1.2276
|568
|2006.01.23 13:05
|t/p
|284
|500.00
|1.2276
|1.2319
|1.2276
|65000.00
|1439789.31
|569
|2006.01.23 17:15
|buy
|285
|500.00
|1.2268
|1.2238
|1.2281
|570
|2006.01.23 17:29
|close
|285
|500.00
|1.2276
|1.2238
|1.2281
|40000.00
|1479789.31
|571
|2006.01.23 18:20
|buy
|286
|500.00
|1.2272
|1.2242
|1.2285
|572
|2006.01.23 18:29
|close
|286
|500.00
|1.2278
|1.2242
|1.2285
|30000.00
|1509789.31
|573
|2006.01.23 18:45
|buy
|287
|500.00
|1.2273
|1.2243
|1.2286
|574
|2006.01.23 18:50
|close
|287
|500.00
|1.2283
|1.2243
|1.2286
|50000.00
|1559789.31
|575
|2006.01.23 19:40
|sell
|288
|500.00
|1.2306
|1.2336
|1.2293
|576
|2006.01.23 19:45
|close
|288
|500.00
|1.2294
|1.2336
|1.2293
|60000.00
|1619789.31
|577
|2006.01.23 19:59
|sell
|289
|500.00
|1.2294
|1.2324
|1.2281
|578
|2006.01.23 20:10
|close
|289
|500.00
|1.2287
|1.2324
|1.2281
|35000.00
|1654789.31
|579
|2006.01.23 21:15
|sell
|290
|500.00
|1.2304
|1.2334
|1.2291
|580
|2006.01.23 21:29
|close
|290
|500.00
|1.2298
|1.2334
|1.2291
|30000.00
|1684789.31
|581
|2006.01.23 21:40
|sell
|291
|500.00
|1.2303
|1.2333
|1.2290
|582
|2006.01.23 21:50
|close
|291
|500.00
|1.2299
|1.2333
|1.2290
|20000.00
|1704789.31
|583
|2006.01.23 23:20
|sell
|292
|500.00
|1.2313
|1.2343
|1.2300
|584
|2006.01.23 23:35
|close
|292
|500.00
|1.2309
|1.2343
|1.2300
|20000.00
|1724789.31
|585
|2006.01.24 01:35
|sell
|293
|500.00
|1.2324
|1.2354
|1.2311
|586
|2006.01.24 01:40
|close
|293
|500.00
|1.2319
|1.2354
|1.2311
|25000.00
|1749789.31
|587
|2006.01.24 02:10
|buy
|294
|500.00
|1.2289
|1.2259
|1.2302
|588
|2006.01.24 02:20
|t/p
|294
|500.00
|1.2302
|1.2259
|1.2302
|65000.00
|1814789.31
|589
|2006.01.24 02:29
|buy
|295
|500.00
|1.2296
|1.2266
|1.2309
|590
|2006.01.24 02:45
|close
|295
|500.00
|1.2301
|1.2266
|1.2309
|25000.00
|1839789.31
|591
|2006.01.24 03:20
|buy
|296
|500.00
|1.2295
|1.2265
|1.2308
|592
|2006.01.24 03:29
|close
|296
|500.00
|1.2299
|1.2265
|1.2308
|20000.00
|1859789.31
|593
|2006.01.24 04:05
|buy
|297
|500.00
|1.2290
|1.2260
|1.2303
|594
|2006.01.24 07:05
|close
|297
|500.00
|1.2294
|1.2260
|1.2303
|20000.00
|1879789.31
|595
|2006.01.24 07:35
|sell
|298
|500.00
|1.2311
|1.2341
|1.2298
|596
|2006.01.24 07:40
|t/p
|298
|500.00
|1.2298
|1.2341
|1.2298
|65000.00
|1944789.31
|597
|2006.01.24 07:59
|sell
|299
|500.00
|1.2306
|1.2336
|1.2293
|598
|2006.01.24 08:15
|close
|299
|500.00
|1.2302
|1.2336
|1.2293
|20000.00
|1964789.31
|599
|2006.01.24 10:15
|buy
|300
|500.00
|1.2278
|1.2248
|1.2291
|600
|2006.01.24 11:35
|close
|300
|500.00
|1.2282
|1.2248
|1.2291
|20000.00
|1984789.31
|601
|2006.01.24 14:05
|sell
|301
|500.00
|1.2287
|1.2317
|1.2274
|602
|2006.01.24 14:10
|t/p
|301
|500.00
|1.2274
|1.2317
|1.2274
|65000.00
|2049789.31
|603
|2006.01.24 14:35
|sell
|302
|500.00
|1.2285
|1.2315
|1.2272
|604
|2006.01.24 14:59
|close
|302
|500.00
|1.2281
|1.2315
|1.2272
|20000.00
|2069789.31
|605
|2006.01.24 15:40
|buy
|303
|500.00
|1.2261
|1.2231
|1.2274
|606
|2006.01.24 15:45
|t/p
|303
|500.00
|1.2274
|1.2231
|1.2274
|65000.00
|2134789.31
|607
|2006.01.24 19:50
|sell
|304
|500.00
|1.2299
|1.2329
|1.2286
|608
|2006.01.24 19:59
|close
|304
|500.00
|1.2292
|1.2329
|1.2286
|35000.00
|2169789.31
|609
|2006.01.24 21:05
|buy
|305
|500.00
|1.2261
|1.2231
|1.2274
|610
|2006.01.24 21:10
|close
|305
|500.00
|1.2265
|1.2231
|1.2274
|20000.00
|2189789.31
|611
|2006.01.24 22:45
|buy
|306
|500.00
|1.2280
|1.2250
|1.2293
|612
|2006.01.24 22:50
|close
|306
|500.00
|1.2287
|1.2250
|1.2293
|35000.00
|2224789.31
|613
|2006.01.24 23:10
|buy
|307
|500.00
|1.2278
|1.2248
|1.2291
|614
|2006.01.24 23:20
|close
|307
|500.00
|1.2282
|1.2248
|1.2291
|20000.00
|2244789.31
|615
|2006.01.24 23:29
|buy
|308
|500.00
|1.2279
|1.2249
|1.2292
|616
|2006.01.25 02:15
|close
|308
|500.00
|1.2253
|1.2249
|1.2292
|-133686.21
|2111103.10
|617
|2006.01.25 02:20
|buy
|309
|500.00
|1.2254
|1.2224
|1.2267
|618
|2006.01.25 02:29
|close
|309
|500.00
|1.2265
|1.2224
|1.2267
|55000.00
|2166103.10
|619
|2006.01.25 04:05
|buy
|310
|500.00
|1.2253
|1.2223
|1.2266
|620
|2006.01.25 04:15
|t/p
|310
|500.00
|1.2266
|1.2223
|1.2266
|65000.00
|2231103.10
|621
|2006.01.25 04:20
|buy
|311
|500.00
|1.2259
|1.2229
|1.2272
|622
|2006.01.25 04:59
|close
|311
|500.00
|1.2263
|1.2229
|1.2272
|20000.00
|2251103.10
|623
|2006.01.25 08:10
|sell
|312
|500.00
|1.2282
|1.2312
|1.2269
|624
|2006.01.25 08:20
|close
|312
|500.00
|1.2273
|1.2312
|1.2269
|45000.00
|2296103.10
|625
|2006.01.25 09:10
|buy
|313
|500.00
|1.2264
|1.2234
|1.2277
|626
|2006.01.25 09:15
|close
|313
|500.00
|1.2268
|1.2234
|1.2277
|20000.00
|2316103.10
|627
|2006.01.25 09:30
|buy
|314
|500.00
|1.2264
|1.2234
|1.2277
|628
|2006.01.25 09:45
|t/p
|314
|500.00
|1.2277
|1.2234
|1.2277
|65000.00
|2381103.10
|629
|2006.01.25 10:10
|sell
|315
|500.00
|1.2279
|1.2309
|1.2266
|630
|2006.01.25 10:20
|close
|315
|500.00
|1.2273
|1.2309
|1.2266
|30000.00
|2411103.10
|631
|2006.01.25 10:35
|sell
|316
|500.00
|1.2286
|1.2316
|1.2273
|632
|2006.01.25 10:45
|close
|316
|500.00
|1.2278
|1.2316
|1.2273
|40000.00
|2451103.10
|633
|2006.01.25 10:50
|sell
|317
|500.00
|1.2279
|1.2309
|1.2266
|634
|2006.01.25 11:05
|close
|317
|500.00
|1.2304
|1.2309
|1.2266
|-125000.00
|2326103.10
|635
|2006.01.25 11:15
|sell
|318
|500.00
|1.2294
|1.2324
|1.2281
|636
|2006.01.25 11:20
|close
|318
|500.00
|1.2315
|1.2324
|1.2281
|-105000.00
|2221103.10
|637
|2006.01.25 11:29
|sell
|319
|500.00
|1.2303
|1.2333
|1.2290
|638
|2006.01.25 11:50
|close
|319
|500.00
|1.2326
|1.2333
|1.2290
|-115000.00
|2106103.10
|639
|2006.01.25 11:59
|sell
|320
|500.00
|1.2318
|1.2348
|1.2305
|640
|2006.01.25 12:05
|close
|320
|500.00
|1.2309
|1.2348
|1.2305
|45000.00
|2151103.10
|641
|2006.01.25 15:05
|buy
|321
|500.00
|1.2284
|1.2254
|1.2297
|642
|2006.01.25 15:15
|t/p
|321
|500.00
|1.2297
|1.2254
|1.2297
|65000.00
|2216103.10
|643
|2006.01.25 15:20
|buy
|322
|500.00
|1.2284
|1.2254
|1.2297
|644
|2006.01.25 16:20
|close
|322
|500.00
|1.2261
|1.2254
|1.2297
|-115000.00
|2101103.10
|645
|2006.01.25 16:50
|buy
|323
|500.00
|1.2248
|1.2218
|1.2261
|646
|2006.01.25 16:59
|close
|323
|500.00
|1.2260
|1.2218
|1.2261
|60000.00
|2161103.10
|647
|2006.01.25 16:59
|buy
|324
|500.00
|1.2260
|1.2230
|1.2273
|648
|2006.01.25 17:05
|t/p
|324
|500.00
|1.2273
|1.2230
|1.2273
|65000.00
|2226103.10
|649
|2006.01.25 19:10
|sell
|325
|500.00
|1.2281
|1.2311
|1.2268
|650
|2006.01.25 19:15
|t/p
|325
|500.00
|1.2268
|1.2311
|1.2268
|65000.00
|2291103.10
|651
|2006.01.25 19:35
|sell
|326
|500.00
|1.2278
|1.2308
|1.2265
|652
|2006.01.25 19:50
|close
|326
|500.00
|1.2269
|1.2308
|1.2265
|45000.00
|2336103.10
|653
|2006.01.25 21:50
|buy
|327
|500.00
|1.2249
|1.2219
|1.2262
|654
|2006.01.25 21:59
|close
|327
|500.00
|1.2256
|1.2219
|1.2262
|35000.00
|2371103.10
|655
|2006.01.25 22:20
|buy
|328
|500.00
|1.2245
|1.2215
|1.2258
|656
|2006.01.25 23:05
|close
|328
|500.00
|1.2248
|1.2215
|1.2258
|15000.00
|2386103.10
|657
|2006.01.26 02:05
|sell
|329
|500.00
|1.2253
|1.2283
|1.2240
|658
|2006.01.26 02:10
|close
|329
|500.00
|1.2245
|1.2283
|1.2240
|40000.00
|2426103.10
|659
|2006.01.26 02:15
|sell
|330
|500.00
|1.2253
|1.2283
|1.2240
|660
|2006.01.26 02:20
|close
|330
|500.00
|1.2245
|1.2283
|1.2240
|40000.00
|2466103.10
|661
|2006.01.26 02:29
|sell
|331
|500.00
|1.2251
|1.2281
|1.2238
|662
|2006.01.26 06:15
|close
|331
|500.00
|1.2248
|1.2281
|1.2238
|15000.00
|2481103.10
|663
|2006.01.26 09:40
|sell
|332
|500.00
|1.2269
|1.2299
|1.2256
|664
|2006.01.26 09:45
|close
|332
|500.00
|1.2260
|1.2299
|1.2256
|45000.00
|2526103.10
|665
|2006.01.26 09:59
|sell
|333
|500.00
|1.2265
|1.2295
|1.2252
|666
|2006.01.26 10:10
|close
|333
|500.00
|1.2254
|1.2295
|1.2252
|55000.00
|2581103.10
|667
|2006.01.26 10:35
|buy
|334
|500.00
|1.2243
|1.2213
|1.2256
|668
|2006.01.26 10:50
|close
|334
|500.00
|1.2254
|1.2213
|1.2256
|55000.00
|2636103.10
|669
|2006.01.26 10:59
|buy
|335
|500.00
|1.2244
|1.2214
|1.2257
|670
|2006.01.26 11:15
|close
|335
|500.00
|1.2253
|1.2214
|1.2257
|45000.00
|2681103.10
|671
|2006.01.26 11:20
|buy
|336
|500.00
|1.2237
|1.2207
|1.2250
|672
|2006.01.26 11:29
|close
|336
|500.00
|1.2246
|1.2207
|1.2250
|45000.00
|2726103.10
|673
|2006.01.26 12:40
|buy
|337
|500.00
|1.2238
|1.2208
|1.2251
|674
|2006.01.26 12:45
|close
|337
|500.00
|1.2242
|1.2208
|1.2251
|20000.00
|2746103.10
|675
|2006.01.26 13:35
|buy
|338
|500.00
|1.2235
|1.2205
|1.2248
|676
|2006.01.26 13:40
|t/p
|338
|500.00
|1.2248
|1.2205
|1.2248
|65000.00
|2811103.10
|677
|2006.01.26 13:50
|buy
|339
|500.00
|1.2235
|1.2205
|1.2248
|678
|2006.01.26 13:59
|t/p
|339
|500.00
|1.2248
|1.2205
|1.2248
|65000.00
|2876103.10
|679
|2006.01.26 15:35
|buy
|340
|500.00
|1.2232
|1.2202
|1.2245
|680
|2006.01.26 15:40
|t/p
|340
|500.00
|1.2245
|1.2202
|1.2245
|65000.00
|2941103.10
|681
|2006.01.26 15:40
|sell
|341
|500.00
|1.2263
|1.2293
|1.2250
|682
|2006.01.26 15:45
|close
|341
|500.00
|1.2250
|1.2293
|1.2250
|65000.00
|3006103.10
|683
|2006.01.26 16:05
|sell
|342
|500.00
|1.2261
|1.2291
|1.2248
|684
|2006.01.26 16:10
|t/p
|342
|500.00
|1.2248
|1.2291
|1.2248
|65000.00
|3071103.10
|685
|2006.01.26 16:40
|buy
|343
|500.00
|1.2242
|1.2212
|1.2255
|686
|2006.01.26 16:50
|close
|343
|500.00
|1.2249
|1.2212
|1.2255
|35000.00
|3106103.10
|687
|2006.01.26 17:45
|buy
|344
|500.00
|1.2239
|1.2209
|1.2252
|688
|2006.01.26 17:59
|close
|344
|500.00
|1.2246
|1.2209
|1.2252
|35000.00
|3141103.10
|689
|2006.01.26 18:10
|buy
|345
|500.00
|1.2224
|1.2194
|1.2237
|690
|2006.01.26 18:15
|t/p
|345
|500.00
|1.2237
|1.2194
|1.2237
|65000.00
|3206103.10
|691
|2006.01.26 18:15
|buy
|346
|500.00
|1.2239
|1.2209
|1.2252
|692
|2006.01.26 18:20
|close
|346
|500.00
|1.2246
|1.2209
|1.2252
|35000.00
|3241103.10
|693
|2006.01.26 18:29
|buy
|347
|500.00
|1.2233
|1.2203
|1.2246
|694
|2006.01.26 18:45
|close
|347
|500.00
|1.2238
|1.2203
|1.2246
|25000.00
|3266103.10
|695
|2006.01.26 18:59
|buy
|348
|500.00
|1.2231
|1.2201
|1.2244
|696
|2006.01.26 19:05
|close
|348
|500.00
|1.2238
|1.2201
|1.2244
|35000.00
|3301103.10
|697
|2006.01.26 20:10
|buy
|349
|500.00
|1.2210
|1.2180
|1.2223
|698
|2006.01.26 20:20
|close
|349
|500.00
|1.2214
|1.2180
|1.2223
|20000.00
|3321103.10
|699
|2006.01.26 20:29
|buy
|350
|500.00
|1.2214
|1.2184
|1.2227
|700
|2006.01.26 20:45
|close
|350
|500.00
|1.2218
|1.2184
|1.2227
|20000.00
|3341103.10
|701
|2006.01.26 20:50
|buy
|351
|500.00
|1.2212
|1.2182
|1.2225
|702
|2006.01.26 22:05
|close
|351
|500.00
|1.2218
|1.2182
|1.2225
|30000.00
|3371103.10
|703
|2006.01.27 00:29
|buy
|352
|500.00
|1.2205
|1.2175
|1.2218
|704
|2006.01.27 00:59
|close
|352
|500.00
|1.2208
|1.2175
|1.2218
|15000.00
|3386103.10
|705
|2006.01.27 02:20
|sell
|353
|500.00
|1.2224
|1.2254
|1.2211
|706
|2006.01.27 02:29
|close
|353
|500.00
|1.2216
|1.2254
|1.2211
|40000.00
|3426103.10
|707
|2006.01.27 03:05
|buy
|354
|500.00
|1.2200
|1.2170
|1.2213
|708
|2006.01.27 03:15
|close
|354
|500.00
|1.2211
|1.2170
|1.2213
|55000.00
|3481103.10
|709
|2006.01.27 03:29
|buy
|355
|500.00
|1.2201
|1.2171
|1.2214
|710
|2006.01.27 03:40
|close
|355
|500.00
|1.2207
|1.2171
|1.2214
|30000.00
|3511103.10
|711
|2006.01.27 03:50
|buy
|356
|500.00
|1.2197
|1.2167
|1.2210
|712
|2006.01.27 03:59
|close
|356
|500.00
|1.2203
|1.2167
|1.2210
|30000.00
|3541103.10
|713
|2006.01.27 07:40
|buy
|357
|500.00
|1.2197
|1.2167
|1.2210
|714
|2006.01.27 07:45
|close
|357
|500.00
|1.2202
|1.2167
|1.2210
|25000.00
|3566103.10
|715
|2006.01.27 08:20
|buy
|358
|500.00
|1.2198
|1.2168
|1.2211
|716
|2006.01.27 08:29
|close
|358
|500.00
|1.2209
|1.2168
|1.2211
|55000.00
|3621103.10
|717
|2006.01.27 09:15
|buy
|359
|500.00
|1.2193
|1.2163
|1.2206
|718
|2006.01.27 09:20
|close
|359
|500.00
|1.2202
|1.2163
|1.2206
|45000.00
|3666103.10
|719
|2006.01.27 09:29
|buy
|360
|500.00
|1.2198
|1.2168
|1.2211
|720
|2006.01.27 09:35
|t/p
|360
|500.00
|1.2211
|1.2168
|1.2211
|65000.00
|3731103.10
|721
|2006.01.27 09:40
|buy
|361
|500.00
|1.2196
|1.2166
|1.2209
|722
|2006.01.27 09:50
|t/p
|361
|500.00
|1.2209
|1.2166
|1.2209
|65000.00
|3796103.10
|723
|2006.01.27 12:35
|buy
|362
|500.00
|1.2184
|1.2154
|1.2197
|724
|2006.01.27 12:40
|t/p
|362
|500.00
|1.2197
|1.2154
|1.2197
|65000.00
|3861103.10
|725
|2006.01.27 12:50
|buy
|363
|500.00
|1.2201
|1.2171
|1.2214
|726
|2006.01.27 13:05
|close
|363
|500.00
|1.2174
|1.2171
|1.2214
|-135000.00
|3726103.10
|727
|2006.01.27 13:15
|buy
|364
|500.00
|1.2165
|1.2135
|1.2178
|728
|2006.01.27 13:20
|close
|364
|500.00
|1.2168
|1.2135
|1.2178
|15000.00
|3741103.10
|729
|2006.01.27 13:50
|buy
|365
|500.00
|1.2176
|1.2146
|1.2189
|730
|2006.01.27 14:10
|close
|365
|500.00
|1.2188
|1.2146
|1.2189
|60000.00
|3801103.10
|731
|2006.01.27 15:15
|buy
|366
|500.00
|1.2161
|1.2131
|1.2174
|732
|2006.01.27 15:20
|t/p
|366
|500.00
|1.2174
|1.2131
|1.2174
|65000.00
|3866103.10
|733
|2006.01.27 15:45
|sell
|367
|500.00
|1.2236
|1.2266
|1.2223
|734
|2006.01.27 15:50
|t/p
|367
|500.00
|1.2223
|1.2266
|1.2223
|65000.00
|3931103.10
|735
|2006.01.27 15:50
|sell
|368
|500.00
|1.2218
|1.2248
|1.2205
|736
|2006.01.27 16:20
|close
|368
|500.00
|1.2213
|1.2248
|1.2205
|25000.00
|3956103.10
|737
|2006.01.27 16:50
|sell
|369
|500.00
|1.2228
|1.2258
|1.2215
|738
|2006.01.27 16:59
|close
|369
|500.00
|1.2224
|1.2258
|1.2215
|20000.00
|3976103.10
|739
|2006.01.27 17:35
|buy
|370
|500.00
|1.2125
|1.2095
|1.2138
|740
|2006.01.27 17:40
|t/p
|370
|500.00
|1.2138
|1.2095
|1.2138
|65000.00
|4041103.10
|741
|2006.01.27 17:59
|buy
|371
|500.00
|1.2136
|1.2106
|1.2149
|742
|2006.01.27 18:05
|close
|371
|500.00
|1.2141
|1.2106
|1.2149
|25000.00
|4066103.10
|743
|2006.01.27 18:20
|buy
|372
|500.00
|1.2114
|1.2084
|1.2127
|744
|2006.01.27 18:29
|t/p
|372
|500.00
|1.2127
|1.2084
|1.2127
|65000.00
|4131103.10
|745
|2006.01.30 02:05
|buy
|373
|500.00
|1.2096
|1.2066
|1.2109
|746
|2006.01.30 02:10
|close
|373
|500.00
|1.2106
|1.2066
|1.2109
|50000.00
|4181103.10
|747
|2006.01.30 02:15
|buy
|374
|500.00
|1.2100
|1.2070
|1.2113
|748
|2006.01.30 02:35
|close
|374
|500.00
|1.2108
|1.2070
|1.2113
|40000.00
|4221103.10
|749
|2006.01.30 02:40
|buy
|375
|500.00
|1.2090
|1.2060
|1.2103
|750
|2006.01.30 02:59
|t/p
|375
|500.00
|1.2103
|1.2060
|1.2103
|65000.00
|4286103.10
|751
|2006.01.30 03:20
|buy
|376
|500.00
|1.2090
|1.2060
|1.2103
|752
|2006.01.30 03:29
|close
|376
|500.00
|1.2095
|1.2060
|1.2103
|25000.00
|4311103.10
|753
|2006.01.30 03:30
|buy
|377
|500.00
|1.2098
|1.2068
|1.2111
|754
|2006.01.30 08:29
|close
|377
|500.00
|1.2103
|1.2068
|1.2111
|25000.00
|4336103.10
|755
|2006.01.30 08:30
|sell
|378
|500.00
|1.2104
|1.2134
|1.2091
|756
|2006.01.30 09:05
|close
|378
|500.00
|1.2098
|1.2134
|1.2091
|30000.00
|4366103.10
|757
|2006.01.30 10:35
|buy
|379
|500.00
|1.2074
|1.2044
|1.2087
|758
|2006.01.30 10:40
|close
|379
|500.00
|1.2085
|1.2044
|1.2087
|55000.00
|4421103.10
|759
|2006.01.30 10:45
|buy
|380
|500.00
|1.2074
|1.2044
|1.2087
|760
|2006.01.30 10:50
|t/p
|380
|500.00
|1.2087
|1.2044
|1.2087
|65000.00
|4486103.10
|761
|2006.01.30 11:20
|buy
|381
|500.00
|1.2074
|1.2044
|1.2087
|762
|2006.01.30 11:29
|close
|381
|500.00
|1.2078
|1.2044
|1.2087
|20000.00
|4506103.10
|763
|2006.01.30 15:10
|buy
|382
|500.00
|1.2066
|1.2036
|1.2079
|764
|2006.01.30 15:15
|t/p
|382
|500.00
|1.2079
|1.2036
|1.2079
|65000.00
|4571103.10
|765
|2006.01.30 15:20
|buy
|383
|500.00
|1.2064
|1.2034
|1.2077
|766
|2006.01.30 15:29
|close
|383
|500.00
|1.2070
|1.2034
|1.2077
|30000.00
|4601103.10
|767
|2006.01.30 15:35
|buy
|384
|500.00
|1.2073
|1.2043
|1.2086
|768
|2006.01.30 15:40
|t/p
|384
|500.00
|1.2086
|1.2043
|1.2086
|65000.00
|4666103.10
|769
|2006.01.30 15:45
|buy
|385
|500.00
|1.2071
|1.2041
|1.2084
|770
|2006.01.30 15:50
|close
|385
|500.00
|1.2076
|1.2041
|1.2084
|25000.00
|4691103.10
|771
|2006.01.30 16:05
|sell
|386
|500.00
|1.2097
|1.2127
|1.2084
|772
|2006.01.30 16:10
|close
|386
|500.00
|1.2088
|1.2127
|1.2084
|45000.00
|4736103.10
|773
|2006.01.30 16:40
|sell
|387
|500.00
|1.2095
|1.2125
|1.2082
|774
|2006.01.30 16:45
|close
|387
|500.00
|1.2086
|1.2125
|1.2082
|45000.00
|4781103.10
|775
|2006.01.30 16:50
|sell
|388
|500.00
|1.2097
|1.2127
|1.2084
|776
|2006.01.30 16:59
|close
|388
|500.00
|1.2087
|1.2127
|1.2084
|50000.00
|4831103.10
|777
|2006.01.30 17:20
|sell
|389
|500.00
|1.2094
|1.2124
|1.2081
|778
|2006.01.30 17:35
|close
|389
|500.00
|1.2086
|1.2124
|1.2081
|40000.00
|4871103.10
|779
|2006.01.30 17:40
|sell
|390
|500.00
|1.2100
|1.2130
|1.2087
|780
|2006.01.30 17:59
|t/p
|390
|500.00
|1.2087
|1.2130
|1.2087
|65000.00
|4936103.10
|781
|2006.01.30 18:10
|sell
|391
|500.00
|1.2091
|1.2121
|1.2078
|782
|2006.01.30 18:15
|close
|391
|500.00
|1.2088
|1.2121
|1.2078
|15000.00
|4951103.10
|783
|2006.01.30 18:29
|sell
|392
|500.00
|1.2097
|1.2127
|1.2084
|784
|2006.01.30 18:35
|close
|392
|500.00
|1.2093
|1.2127
|1.2084
|20000.00
|4971103.10
|785
|2006.01.30 18:45
|sell
|393
|500.00
|1.2096
|1.2126
|1.2083
|786
|2006.01.30 18:50
|close
|393
|500.00
|1.2087
|1.2126
|1.2083
|45000.00
|5016103.10
|787
|2006.01.30 20:40
|buy
|394
|500.00
|1.2072
|1.2042
|1.2085
|788
|2006.01.30 21:00
|close
|394
|500.00
|1.2076
|1.2042
|1.2085
|20000.00
|5036103.10
|789
|2006.01.31 01:35
|buy
|395
|500.00
|1.2081
|1.2051
|1.2094
|790
|2006.01.31 01:45
|close
|395
|500.00
|1.2088
|1.2051
|1.2094
|35000.00
|5071103.10
|791
|2006.01.31 03:35
|sell
|396
|500.00
|1.2101
|1.2131
|1.2088
|792
|2006.01.31 03:40
|close
|396
|500.00
|1.2093
|1.2131
|1.2088
|40000.00
|5111103.10
|793
|2006.01.31 04:20
|sell
|397
|500.00
|1.2104
|1.2134
|1.2091
|794
|2006.01.31 04:29
|close
|397
|500.00
|1.2100
|1.2134
|1.2091
|20000.00
|5131103.10
|795
|2006.01.31 07:05
|buy
|398
|500.00
|1.2090
|1.2060
|1.2103
|796
|2006.01.31 07:10
|close
|398
|500.00
|1.2098
|1.2060
|1.2103
|40000.00
|5171103.10
|797
|2006.01.31 07:15
|buy
|399
|500.00
|1.2094
|1.2064
|1.2107
|798
|2006.01.31 07:20
|close
|399
|500.00
|1.2098
|1.2064
|1.2107
|20000.00
|5191103.10
|799
|2006.01.31 08:15
|buy
|400
|500.00
|1.2094
|1.2064
|1.2107
|800
|2006.01.31 08:29
|close
|400
|500.00
|1.2099
|1.2064
|1.2107
|25000.00
|5216103.10
|801
|2006.01.31 08:45
|buy
|401
|500.00
|1.2095
|1.2065
|1.2108
|802
|2006.01.31 09:40
|t/p
|401
|500.00
|1.2108
|1.2065
|1.2108
|65000.00
|5281103.10
|803
|2006.01.31 09:40
|sell
|402
|500.00
|1.2108
|1.2138
|1.2095
|804
|2006.01.31 09:50
|t/p
|402
|500.00
|1.2095
|1.2138
|1.2095
|65000.00
|5346103.10
|805
|2006.01.31 09:50
|buy
|403
|500.00
|1.2093
|1.2063
|1.2106
|806
|2006.01.31 09:59
|t/p
|403
|500.00
|1.2106
|1.2063
|1.2106
|65000.00
|5411103.10
|807
|2006.01.31 09:59
|sell
|404
|500.00
|1.2108
|1.2138
|1.2095
|808
|2006.01.31 10:29
|close
|404
|500.00
|1.2096
|1.2138
|1.2095
|60000.00
|5471103.10
|809
|2006.01.31 10:45
|buy
|405
|500.00
|1.2089
|1.2059
|1.2102
|810
|2006.01.31 10:50
|close
|405
|500.00
|1.2097
|1.2059
|1.2102
|40000.00
|5511103.10
|811
|2006.01.31 14:20
|sell
|406
|500.00
|1.2130
|1.2160
|1.2117
|812
|2006.01.31 14:40
|close
|406
|500.00
|1.2122
|1.2160
|1.2117
|40000.00
|5551103.10
|813
|2006.01.31 14:50
|sell
|407
|500.00
|1.2130
|1.2160
|1.2117
|814
|2006.01.31 14:59
|close
|407
|500.00
|1.2123
|1.2160
|1.2117
|35000.00
|5586103.10
|815
|2006.01.31 14:59
|sell
|408
|500.00
|1.2122
|1.2152
|1.2109
|816
|2006.01.31 15:05
|t/p
|408
|500.00
|1.2109
|1.2152
|1.2109
|65000.00
|5651103.10
|817
|2006.01.31 17:40
|sell
|409
|500.00
|1.2138
|1.2168
|1.2125
|818
|2006.01.31 17:45
|close
|409
|500.00
|1.2132
|1.2168
|1.2125
|30000.00
|5681103.10
|819
|2006.01.31 17:59
|sell
|410
|500.00
|1.2144
|1.2174
|1.2131
|820
|2006.01.31 18:05
|close
|410
|500.00
|1.2139
|1.2174
|1.2131
|25000.00
|5706103.10
|821
|2006.01.31 18:50
|sell
|411
|500.00
|1.2161
|1.2191
|1.2148
|822
|2006.01.31 19:05
|close
|411
|500.00
|1.2157
|1.2191
|1.2148
|20000.00
|5726103.10
|823
|2006.01.31 19:15
|sell
|412
|500.00
|1.2181
|1.2211
|1.2168
|824
|2006.01.31 19:20
|close
|412
|500.00
|1.2177
|1.2211
|1.2168
|20000.00
|5746103.10
|825
|2006.01.31 19:29
|sell
|413
|500.00
|1.2170
|1.2200
|1.2157
|826
|2006.01.31 19:50
|close
|413
|500.00
|1.2191
|1.2200
|1.2157
|-105000.00
|5641103.10
|827
|2006.01.31 19:59
|sell
|414
|500.00
|1.2172
|1.2202
|1.2159
|828
|2006.01.31 20:35
|close
|414
|500.00
|1.2160
|1.2202
|1.2159
|60000.00
|5701103.10
|829
|2006.01.31 21:05
|buy
|415
|500.00
|1.2127
|1.2097
|1.2140
|830
|2006.01.31 21:10
|t/p
|415
|500.00
|1.2140
|1.2097
|1.2140
|65000.00
|5766103.10
|831
|2006.01.31 21:29
|buy
|416
|500.00
|1.2135
|1.2105
|1.2148
|832
|2006.01.31 21:45
|close
|416
|500.00
|1.2146
|1.2105
|1.2148
|55000.00
|5821103.10
|833
|2006.01.31 21:50
|buy
|417
|500.00
|1.2120
|1.2090
|1.2133
|834
|2006.01.31 21:59
|t/p
|417
|500.00
|1.2133
|1.2090
|1.2133
|65000.00
|5886103.10
|835
|2006.02.01 01:20
|buy
|418
|500.00
|1.2141
|1.2111
|1.2154
|836
|2006.02.01 01:30
|close
|418
|500.00
|1.2145
|1.2111
|1.2154
|20000.00
|5906103.10
|837
|2006.02.01 02:20
|buy
|419
|500.00
|1.2143
|1.2113
|1.2156
|838
|2006.02.01 02:29
|close
|419
|500.00
|1.2147
|1.2113
|1.2156
|20000.00
|5926103.10
|839
|2006.02.01 03:10
|buy
|420
|500.00
|1.2139
|1.2109
|1.2152
|840
|2006.02.01 03:15
|close
|420
|500.00
|1.2145
|1.2109
|1.2152
|30000.00
|5956103.10
|841
|2006.02.01 04:05
|sell
|421
|500.00
|1.2158
|1.2188
|1.2145
|842
|2006.02.01 04:15
|close
|421
|500.00
|1.2154
|1.2188
|1.2145
|20000.00
|5976103.10
|843
|2006.02.01 07:45
|sell
|422
|500.00
|1.2161
|1.2191
|1.2148
|844
|2006.02.01 08:05
|close
|422
|500.00
|1.2157
|1.2191
|1.2148
|20000.00
|5996103.10
|845
|2006.02.01 09:50
|buy
|423
|500.00
|1.2141
|1.2111
|1.2154
|846
|2006.02.01 10:35
|t/p
|423
|500.00
|1.2154
|1.2111
|1.2154
|65000.00
|6061103.10
|847
|2006.02.01 11:15
|buy
|424
|500.00
|1.2124
|1.2094
|1.2137
|848
|2006.02.01 11:35
|close
|424
|500.00
|1.2128
|1.2094
|1.2137
|20000.00
|6081103.10
|849
|2006.02.01 11:40
|buy
|425
|500.00
|1.2118
|1.2088
|1.2131
|850
|2006.02.01 11:59
|close
|425
|500.00
|1.2125
|1.2088
|1.2131
|35000.00
|6116103.10
|851
|2006.02.01 11:59
|buy
|426
|500.00
|1.2128
|1.2098
|1.2141
|852
|2006.02.01 12:45
|close
|426
|500.00
|1.2102
|1.2098
|1.2141
|-130000.00
|5986103.10
|853
|2006.02.01 12:50
|buy
|427
|500.00
|1.2105
|1.2075
|1.2118
|854
|2006.02.01 12:59
|close
|427
|500.00
|1.2112
|1.2075
|1.2118
|35000.00
|6021103.10
|855
|2006.02.01 12:59
|buy
|428
|500.00
|1.2115
|1.2085
|1.2128
|856
|2006.02.01 13:50
|close
|428
|500.00
|1.2089
|1.2085
|1.2128
|-130000.00
|5891103.10
|857
|2006.02.01 13:59
|buy
|429
|500.00
|1.2105
|1.2075
|1.2118
|858
|2006.02.01 14:35
|close
|429
|500.00
|1.2109
|1.2075
|1.2118
|20000.00
|5911103.10
|859
|2006.02.01 15:15
|buy
|430
|500.00
|1.2084
|1.2054
|1.2097
|860
|2006.02.01 15:20
|close
|430
|500.00
|1.2091
|1.2054
|1.2097
|35000.00
|5946103.10
|861
|2006.02.01 15:30
|buy
|431
|500.00
|1.2093
|1.2063
|1.2106
|862
|2006.02.01 16:35
|close
|431
|500.00
|1.2099
|1.2063
|1.2106
|30000.00
|5976103.10
|863
|2006.02.01 18:05
|buy
|432
|500.00
|1.2086
|1.2056
|1.2099
|864
|2006.02.01 18:15
|close
|432
|500.00
|1.2089
|1.2056
|1.2099
|15000.00
|5991103.10
|865
|2006.02.01 19:05
|buy
|433
|500.00
|1.2082
|1.2052
|1.2095
|866
|2006.02.01 19:10
|close
|433
|500.00
|1.2091
|1.2052
|1.2095
|45000.00
|6036103.10
|867
|2006.02.01 19:15
|buy
|434
|500.00
|1.2086
|1.2056
|1.2099
|868
|2006.02.01 21:10
|close
|434
|500.00
|1.2064
|1.2056
|1.2099
|-110000.00
|5926103.10
|869
|2006.02.01 21:15
|buy
|435
|500.00
|1.2060
|1.2030
|1.2073
|870
|2006.02.01 21:35
|close
|435
|500.00
|1.2066
|1.2030
|1.2073
|30000.00
|5956103.10
|871
|2006.02.01 21:40
|buy
|436
|500.00
|1.2062
|1.2032
|1.2075
|872
|2006.02.01 23:45
|close
|436
|500.00
|1.2066
|1.2032
|1.2075
|20000.00
|5976103.10
|873
|2006.02.02 01:40
|sell
|437
|500.00
|1.2068
|1.2098
|1.2055
|874
|2006.02.02 01:50
|close
|437
|500.00
|1.2063
|1.2098
|1.2055
|25000.00
|6001103.10
|875
|2006.02.02 02:05
|sell
|438
|500.00
|1.2080
|1.2110
|1.2067
|876
|2006.02.02 02:10
|close
|438
|500.00
|1.2073
|1.2110
|1.2067
|35000.00
|6036103.10
|877
|2006.02.02 02:29
|sell
|439
|500.00
|1.2077
|1.2107
|1.2064
|878
|2006.02.02 02:45
|close
|439
|500.00
|1.2071
|1.2107
|1.2064
|30000.00
|6066103.10
|879
|2006.02.02 02:50
|sell
|440
|500.00
|1.2080
|1.2110
|1.2067
|880
|2006.02.02 02:59
|close
|440
|500.00
|1.2074
|1.2110
|1.2067
|30000.00
|6096103.10
|881
|2006.02.02 02:59
|sell
|441
|500.00
|1.2073
|1.2103
|1.2060
|882
|2006.02.02 03:10
|close
|441
|500.00
|1.2061
|1.2103
|1.2060
|60000.00
|6156103.10
|883
|2006.02.02 06:05
|buy
|442
|500.00
|1.2061
|1.2031
|1.2074
|884
|2006.02.02 06:20
|close
|442
|500.00
|1.2065
|1.2031
|1.2074
|20000.00
|6176103.10
|885
|2006.02.02 06:29
|buy
|443
|500.00
|1.2062
|1.2032
|1.2075
|886
|2006.02.02 07:45
|close
|443
|500.00
|1.2035
|1.2032
|1.2075
|-135000.00
|6041103.10
|887
|2006.02.02 07:50
|buy
|444
|500.00
|1.2032
|1.2002
|1.2045
|888
|2006.02.02 07:59
|close
|444
|500.00
|1.2040
|1.2002
|1.2045
|40000.00
|6081103.10
|889
|2006.02.02 07:59
|buy
|445
|500.00
|1.2043
|1.2013
|1.2056
|890
|2006.02.02 08:35
|close
|445
|500.00
|1.2050
|1.2013
|1.2056
|35000.00
|6116103.10
|891
|2006.02.02 15:35
|buy
|446
|500.00
|1.2044
|1.2014
|1.2057
|892
|2006.02.02 15:45
|t/p
|446
|500.00
|1.2057
|1.2014
|1.2057
|65000.00
|6181103.10
|893
|2006.02.02 15:59
|buy
|447
|500.00
|1.2049
|1.2019
|1.2062
|894
|2006.02.02 16:10
|close
|447
|500.00
|1.2059
|1.2019
|1.2062
|50000.00
|6231103.10
|895
|2006.02.02 17:05
|sell
|448
|500.00
|1.2096
|1.2126
|1.2083
|896
|2006.02.02 17:15
|t/p
|448
|500.00
|1.2083
|1.2126
|1.2083
|65000.00
|6296103.10
|897
|2006.02.02 17:20
|sell
|449
|500.00
|1.2080
|1.2110
|1.2067
|898
|2006.02.02 17:30
|close
|449
|500.00
|1.2100
|1.2110
|1.2067
|-100000.00
|6196103.10
|899
|2006.02.02 17:35
|sell
|450
|500.00
|1.2100
|1.2130
|1.2087
|900
|2006.02.02 17:40
|close
|450
|500.00
|1.2088
|1.2130
|1.2087
|60000.00
|6256103.10
|901
|2006.02.02 17:50
|sell
|451
|500.00
|1.2094
|1.2124
|1.2081
|902
|2006.02.02 17:59
|close
|451
|500.00
|1.2090
|1.2124
|1.2081
|20000.00
|6276103.10
|903
|2006.02.02 17:59
|sell
|452
|500.00
|1.2089
|1.2119
|1.2076
|904
|2006.02.02 18:45
|close
|452
|500.00
|1.2109
|1.2119
|1.2076
|-100000.00
|6176103.10
|905
|2006.02.02 18:50
|sell
|453
|500.00
|1.2103
|1.2133
|1.2090
|906
|2006.02.02 19:05
|close
|453
|500.00
|1.2092
|1.2133
|1.2090
|55000.00
|6231103.10
|907
|2006.02.02 23:50
|buy
|454
|500.00
|1.2093
|1.2063
|1.2106
|908
|2006.02.03 00:05
|close
|454
|500.00
|1.2100
|1.2063
|1.2106
|31313.79
|6262416.89
|909
|2006.02.03 00:59
|buy
|455
|500.00
|1.2089
|1.2059
|1.2102
|910
|2006.02.03 02:10
|close
|455
|500.00
|1.2094
|1.2059
|1.2102
|25000.00
|6287416.89
|911
|2006.02.03 03:20
|sell
|456
|500.00
|1.2113
|1.2143
|1.2100
|912
|2006.02.03 03:29
|close
|456
|500.00
|1.2104
|1.2143
|1.2100
|45000.00
|6332416.89
|913
|2006.02.03 07:20
|buy
|457
|500.00
|1.2091
|1.2061
|1.2104
|914
|2006.02.03 09:40
|close
|457
|500.00
|1.2067
|1.2061
|1.2104
|-120000.00
|6212416.89
|915
|2006.02.03 09:45
|buy
|458
|500.00
|1.2073
|1.2043
|1.2086
|916
|2006.02.03 10:05
|close
|458
|500.00
|1.2080
|1.2043
|1.2086
|35000.00
|6247416.89
|917
|2006.02.03 13:10
|buy
|459
|500.00
|1.2063
|1.2033
|1.2076
|918
|2006.02.03 13:20
|close
|459
|500.00
|1.2068
|1.2033
|1.2076
|25000.00
|6272416.89
|919
|2006.02.03 13:29
|buy
|460
|500.00
|1.2060
|1.2030
|1.2073
|920
|2006.02.03 13:45
|close
|460
|500.00
|1.2069
|1.2030
|1.2073
|45000.00
|6317416.89
|921
|2006.02.03 13:50
|buy
|461
|500.00
|1.2064
|1.2034
|1.2077
|922
|2006.02.03 13:59
|close
|461
|500.00
|1.2067
|1.2034
|1.2077
|15000.00
|6332416.89
|923
|2006.02.03 13:59
|buy
|462
|500.00
|1.2066
|1.2036
|1.2079
|924
|2006.02.03 14:35
|close
|462
|500.00
|1.2069
|1.2036
|1.2079
|15000.00
|6347416.89
|925
|2006.02.03 15:10
|buy
|463
|500.00
|1.2054
|1.2024
|1.2067
|926
|2006.02.03 15:15
|close
|463
|500.00
|1.2064
|1.2024
|1.2067
|50000.00
|6397416.89
|927
|2006.02.03 15:35
|buy
|464
|500.00
|1.1997
|1.1967
|1.2010
|928
|2006.02.03 15:40
|t/p
|464
|500.00
|1.2010
|1.1967
|1.2010
|65000.00
|6462416.89
|929
|2006.02.03 15:40
|sell
|465
|500.00
|1.2101
|1.2131
|1.2088
|930
|2006.02.03 15:45
|t/p
|465
|500.00
|1.2088
|1.2131
|1.2088
|65000.00
|6527416.89
|931
|2006.02.03 15:50
|buy
|466
|500.00
|1.2051
|1.2021
|1.2064
|932
|2006.02.03 15:59
|s/l
|466
|500.00
|1.2021
|1.2021
|1.2064
|-150000.00
|6377416.89
|933
|2006.02.03 15:59
|buy
|467
|500.00
|1.2007
|1.1977
|1.2020
|934
|2006.02.03 16:05
|close
|467
|500.00
|1.2014
|1.1977
|1.2020
|35000.00
|6412416.89
|935
|2006.02.03 16:15
|buy
|468
|500.00
|1.1984
|1.1954
|1.1997
|936
|2006.02.03 16:35
|close
|468
|500.00
|1.1996
|1.1954
|1.1997
|60000.00
|6472416.89
|937
|2006.02.03 16:45
|buy
|469
|500.00
|1.1996
|1.1966
|1.2009
|938
|2006.02.03 16:50
|close
|469
|500.00
|1.1970
|1.1966
|1.2009
|-130000.00
|6342416.89
|939
|2006.02.03 16:59
|buy
|470
|500.00
|1.1983
|1.1953
|1.1996
|940
|2006.02.03 17:05
|t/p
|470
|500.00
|1.1996
|1.1953
|1.1996
|65000.00
|6407416.89
|941
|2006.02.06 02:10
|sell
|471
|500.00
|1.2042
|1.2072
|1.2029
|942
|2006.02.06 02:50
|close
|471
|500.00
|1.2035
|1.2072
|1.2029
|35000.00
|6442416.89
|943
|2006.02.06 04:50
|buy
|472
|500.00
|1.2020
|1.1990
|1.2033
|944
|2006.02.06 07:35
|close
|472
|500.00
|1.2028
|1.1990
|1.2033
|40000.00
|6482416.89
|945
|2006.02.06 09:05
|buy
|473
|500.00
|1.2008
|1.1978
|1.2021
|946
|2006.02.06 09:15
|t/p
|473
|500.00
|1.2021
|1.1978
|1.2021
|65000.00
|6547416.89
|947
|2006.02.06 09:29
|buy
|474
|500.00
|1.2006
|1.1976
|1.2019
|948
|2006.02.06 09:40
|close
|474
|500.00
|1.2009
|1.1976
|1.2019
|15000.00
|6562416.89
|949
|2006.02.06 09:45
|buy
|475
|500.00
|1.2002
|1.1972
|1.2015
|950
|2006.02.06 13:05
|close
|475
|500.00
|1.1976
|1.1972
|1.2015
|-130000.00
|6432416.89
|951
|2006.02.06 13:15
|buy
|476
|500.00
|1.1975
|1.1945
|1.1988
|952
|2006.02.06 13:20
|t/p
|476
|500.00
|1.1988
|1.1945
|1.1988
|65000.00
|6497416.89
|953
|2006.02.06 13:29
|buy
|477
|500.00
|1.1978
|1.1948
|1.1991
|954
|2006.02.06 14:35
|close
|477
|500.00
|1.1988
|1.1948
|1.1991
|50000.00
|6547416.89
|955
|2006.02.06 15:10
|buy
|478
|500.00
|1.1971
|1.1941
|1.1984
|956
|2006.02.06 15:50
|close
|478
|500.00
|1.1980
|1.1941
|1.1984
|45000.00
|6592416.89
|957
|2006.02.06 15:59
|buy
|479
|500.00
|1.1971
|1.1941
|1.1984
|958
|2006.02.06 16:15
|close
|479
|500.00
|1.1981
|1.1941
|1.1984
|50000.00
|6642416.89
|959
|2006.02.06 19:05
|buy
|480
|500.00
|1.1947
|1.1917
|1.1960
|960
|2006.02.06 19:10
|t/p
|480
|500.00
|1.1960
|1.1917
|1.1960
|65000.00
|6707416.89
|961
|2006.02.06 19:29
|buy
|481
|500.00
|1.1960
|1.1930
|1.1973
|962
|2006.02.06 19:45
|close
|481
|500.00
|1.1966
|1.1930
|1.1973
|30000.00
|6737416.89
|963
|2006.02.06 19:50
|buy
|482
|500.00
|1.1952
|1.1922
|1.1965
|964
|2006.02.06 19:59
|close
|482
|500.00
|1.1961
|1.1922
|1.1965
|45000.00
|6782416.89
|965
|2006.02.06 20:29
|buy
|483
|500.00
|1.1948
|1.1918
|1.1961
|966
|2006.02.06 20:35
|close
|483
|500.00
|1.1957
|1.1918
|1.1961
|45000.00
|6827416.89
|967
|2006.02.06 20:40
|buy
|484
|500.00
|1.1953
|1.1923
|1.1966
|968
|2006.02.06 21:05
|close
|484
|500.00
|1.1962
|1.1923
|1.1966
|45000.00
|6872416.89
|969
|2006.02.07 03:40
|buy
|485
|500.00
|1.1955
|1.1925
|1.1968
|970
|2006.02.07 04:10
|close
|485
|500.00
|1.1962
|1.1925
|1.1968
|35000.00
|6907416.89
|971
|2006.02.07 05:05
|sell
|486
|500.00
|1.1975
|1.2005
|1.1962
|972
|2006.02.07 05:10
|close
|486
|500.00
|1.1971
|1.2005
|1.1962
|20000.00
|6927416.89
|973
|2006.02.07 05:29
|sell
|487
|500.00
|1.1974
|1.2004
|1.1961
|974
|2006.02.07 06:05
|close
|487
|500.00
|1.1968
|1.2004
|1.1961
|30000.00
|6957416.89
|975
|2006.02.07 08:50
|sell
|488
|500.00
|1.1983
|1.2013
|1.1970
|976
|2006.02.07 09:05
|close
|488
|500.00
|1.1971
|1.2013
|1.1970
|60000.00
|7017416.89
|977
|2006.02.07 09:50
|sell
|489
|500.00
|1.1993
|1.2023
|1.1980
|978
|2006.02.07 09:59
|close
|489
|500.00
|1.1982
|1.2023
|1.1980
|55000.00
|7072416.89
|979
|2006.02.07 10:15
|sell
|490
|500.00
|1.2003
|1.2033
|1.1990
|980
|2006.02.07 10:20
|t/p
|490
|500.00
|1.1990
|1.2033
|1.1990
|65000.00
|7137416.89
|981
|2006.02.07 11:20
|sell
|491
|500.00
|1.1997
|1.2027
|1.1984
|982
|2006.02.07 11:29
|close
|491
|500.00
|1.1993
|1.2027
|1.1984
|20000.00
|7157416.89
|983
|2006.02.07 11:40
|sell
|492
|500.00
|1.2003
|1.2033
|1.1990
|984
|2006.02.07 11:59
|close
|492
|500.00
|1.1999
|1.2033
|1.1990
|20000.00
|7177416.89
|985
|2006.02.07 11:59
|sell
|493
|500.00
|1.1998
|1.2028
|1.1985
|986
|2006.02.07 12:35
|close
|493
|500.00
|1.1992
|1.2028
|1.1985
|30000.00
|7207416.89
|987
|2006.02.07 14:20
|buy
|494
|500.00
|1.1965
|1.1935
|1.1978
|988
|2006.02.07 14:29
|close
|494
|500.00
|1.1972
|1.1935
|1.1978
|35000.00
|7242416.89
|989
|2006.02.07 14:30
|buy
|495
|500.00
|1.1975
|1.1945
|1.1988
|990
|2006.02.07 15:05
|close
|495
|500.00
|1.1983
|1.1945
|1.1988
|40000.00
|7282416.89
|991
|2006.02.07 17:05
|buy
|496
|500.00
|1.1961
|1.1931
|1.1974
|992
|2006.02.07 17:10
|t/p
|496
|500.00
|1.1974
|1.1931
|1.1974
|65000.00
|7347416.89
|993
|2006.02.07 17:35
|buy
|497
|500.00
|1.1963
|1.1933
|1.1976
|994
|2006.02.07 18:10
|close
|497
|500.00
|1.1971
|1.1933
|1.1976
|40000.00
|7387416.89
|995
|2006.02.07 18:20
|buy
|498
|500.00
|1.1942
|1.1912
|1.1955
|996
|2006.02.07 18:29
|t/p
|498
|500.00
|1.1955
|1.1912
|1.1955
|65000.00
|7452416.89
|997
|2006.02.07 22:40
|buy
|499
|500.00
|1.1970
|1.1940
|1.1983
|998
|2006.02.07 23:05
|close
|499
|500.00
|1.1979
|1.1940
|1.1983
|45000.00
|7497416.89
|999
|2006.02.07 23:45
|sell
|500
|500.00
|1.1983
|1.2013
|1.1970
|1000
|2006.02.07 23:50
|close
|500
|500.00
|1.1977
|1.2013
|1.1970
|30000.00
|7527416.89
|1001
|2006.02.08 00:20
|sell
|501
|500.00
|1.1992
|1.2022
|1.1979
|1002
|2006.02.08 00:35
|close
|501
|500.00
|1.1987
|1.2022
|1.1979
|25000.00
|7552416.89
|1003
|2006.02.08 00:45
|sell
|502
|500.00
|1.1989
|1.2019
|1.1976
|1004
|2006.02.08 00:59
|close
|502
|500.00
|1.1986
|1.2019
|1.1976
|15000.00
|7567416.89
|1005
|2006.02.08 00:59
|sell
|503
|500.00
|1.1985
|1.2015
|1.1972
|1006
|2006.02.08 02:35
|close
|503
|500.00
|1.1981
|1.2015
|1.1972
|20000.00
|7587416.89
|1007
|2006.02.08 03:20
|buy
|504
|500.00
|1.1967
|1.1937
|1.1980
|1008
|2006.02.08 03:29
|close
|504
|500.00
|1.1972
|1.1937
|1.1980
|25000.00
|7612416.89
|1009
|2006.02.08 06:15
|buy
|505
|500.00
|1.1972
|1.1942
|1.1985
|1010
|2006.02.08 06:20
|close
|505
|500.00
|1.1976
|1.1942
|1.1985
|20000.00
|7632416.89
|1011
|2006.02.08 06:29
|buy
|506
|500.00
|1.1972
|1.1942
|1.1985
|1012
|2006.02.08 08:05
|close
|506
|500.00
|1.1977
|1.1942
|1.1985
|25000.00
|7657416.89
|1013
|2006.02.08 08:50
|sell
|507
|500.00
|1.1986
|1.2016
|1.1973
|1014
|2006.02.08 08:59
|close
|507
|500.00
|1.1983
|1.2016
|1.1973
|15000.00
|7672416.89
|1015
|2006.02.08 14:05
|buy
|508
|500.00
|1.1959
|1.1929
|1.1972
|1016
|2006.02.08 14:15
|close
|508
|500.00
|1.1969
|1.1929
|1.1972
|50000.00
|7722416.89
|1017
|2006.02.08 14:20
|buy
|509
|500.00
|1.1956
|1.1926
|1.1969
|1018
|2006.02.08 15:35
|t/p
|509
|500.00
|1.1969
|1.1926
|1.1969
|65000.00
|7787416.89
|1019
|2006.02.08 17:35
|buy
|510
|500.00
|1.1944
|1.1914
|1.1957
|1020
|2006.02.08 17:40
|t/p
|510
|500.00
|1.1957
|1.1914
|1.1957
|65000.00
|7852416.89
|1021
|2006.02.08 18:15
|buy
|511
|500.00
|1.1928
|1.1898
|1.1941
|1022
|2006.02.08 18:20
|close
|511
|500.00
|1.1933
|1.1898
|1.1941
|25000.00
|7877416.89
|1023
|2006.02.08 18:29
|buy
|512
|500.00
|1.1936
|1.1906
|1.1949
|1024
|2006.02.08 18:35
|close
|512
|500.00
|1.1942
|1.1906
|1.1949
|30000.00
|7907416.89
|1025
|2006.02.08 18:40
|buy
|513
|500.00
|1.1937
|1.1907
|1.1950
|1026
|2006.02.08 19:35
|t/p
|513
|500.00
|1.1950
|1.1907
|1.1950
|65000.00
|7972416.89
|1027
|2006.02.08 22:40
|sell
|514
|500.00
|1.1957
|1.1987
|1.1944
|1028
|2006.02.08 22:45
|close
|514
|500.00
|1.1950
|1.1987
|1.1944
|35000.00
|8007416.89
|1029
|2006.02.08 23:05
|sell
|515
|500.00
|1.1962
|1.1992
|1.1949
|1030
|2006.02.08 23:10
|close
|515
|500.00
|1.1952
|1.1992
|1.1949
|50000.00
|8057416.89
|1031
|2006.02.08 23:20
|sell
|516
|500.00
|1.1963
|1.1993
|1.1950
|1032
|2006.02.09 00:05
|close
|516
|500.00
|1.1959
|1.1993
|1.1950
|28240.46
|8085657.35
|1033
|2006.02.09 02:35
|sell
|517
|500.00
|1.1986
|1.2016
|1.1973
|1034
|2006.02.09 02:40
|t/p
|517
|500.00
|1.1973
|1.2016
|1.1973
|65000.00
|8150657.35
|1035
|2006.02.09 02:45
|sell
|518
|500.00
|1.1981
|1.2011
|1.1968
|1036
|2006.02.09 03:05
|t/p
|518
|500.00
|1.1968
|1.2011
|1.1968
|65000.00
|8215657.35
|1037
|2006.02.09 07:10
|sell
|519
|500.00
|1.1987
|1.2017
|1.1974
|1038
|2006.02.09 07:15
|close
|519
|500.00
|1.1978
|1.2017
|1.1974
|45000.00
|8260657.35
|1039
|2006.02.09 07:20
|sell
|520
|500.00
|1.1987
|1.2017
|1.1974
|1040
|2006.02.09 07:29
|close
|520
|500.00
|1.1983
|1.2017
|1.1974
|20000.00
|8280657.35
|1041
|2006.02.09 07:30
|sell
|521
|500.00
|1.1982
|1.2012
|1.1969
|1042
|2006.02.09 07:40
|close
|521
|500.00
|1.1977
|1.2012
|1.1969
|25000.00
|8305657.35
|1043
|2006.02.09 07:45
|sell
|522
|500.00
|1.1984
|1.2014
|1.1971
|1044
|2006.02.09 07:59
|close
|522
|500.00
|1.1978
|1.2014
|1.1971
|30000.00
|8335657.35
|1045
|2006.02.09 08:45
|sell
|523
|500.00
|1.1986
|1.2016
|1.1973
|1046
|2006.02.09 08:50
|close
|523
|500.00
|1.1978
|1.2016
|1.1973
|40000.00
|8375657.35
|1047
|2006.02.09 08:59
|sell
|524
|500.00
|1.1984
|1.2014
|1.1971
|1048
|2006.02.09 09:05
|close
|524
|500.00
|1.1980
|1.2014
|1.1971
|20000.00
|8395657.35
|1049
|2006.02.09 11:45
|buy
|525
|500.00
|1.1967
|1.1937
|1.1980
|1050
|2006.02.09 11:50
|close
|525
|500.00
|1.1973
|1.1937
|1.1980
|30000.00
|8425657.35
|1051
|2006.02.09 13:35
|sell
|526
|500.00
|1.1990
|1.2020
|1.1977
|1052
|2006.02.09 13:40
|close
|526
|500.00
|1.1980
|1.2020
|1.1977
|50000.00
|8475657.35
|1053
|2006.02.09 13:50
|sell
|527
|500.00
|1.1994
|1.2024
|1.1981
|1054
|2006.02.09 13:59
|close
|527
|500.00
|1.1989
|1.2024
|1.1981
|25000.00
|8500657.35
|1055
|2006.02.09 13:59
|sell
|528
|500.00
|1.1988
|1.2018
|1.1975
|1056
|2006.02.09 14:05
|close
|528
|500.00
|1.1981
|1.2018
|1.1975
|35000.00
|8535657.35
|1057
|2006.02.09 16:45
|buy
|529
|500.00
|1.1969
|1.1939
|1.1982
|1058
|2006.02.09 16:50
|t/p
|529
|500.00
|1.1982
|1.1939
|1.1982
|65000.00
|8600657.35
|1059
|2006.02.09 17:05
|buy
|530
|500.00
|1.1953
|1.1923
|1.1966
|1060
|2006.02.09 17:15
|t/p
|530
|500.00
|1.1966
|1.1923
|1.1966
|65000.00
|8665657.35
|1061
|2006.02.09 17:29
|buy
|531
|500.00
|1.1959
|1.1929
|1.1972
|1062
|2006.02.09 18:05
|close
|531
|500.00
|1.1963
|1.1929
|1.1972
|20000.00
|8685657.35
|1063
|2006.02.09 22:40
|sell
|532
|500.00
|1.1981
|1.2011
|1.1968
|1064
|2006.02.09 23:40
|close
|532
|500.00
|1.1977
|1.2011
|1.1968
|20000.00
|8705657.35
|1065
|2006.02.10 02:10
|sell
|533
|500.00
|1.2003
|1.2033
|1.1990
|1066
|2006.02.10 02:29
|t/p
|533
|500.00
|1.1990
|1.2033
|1.1990
|65000.00
|8770657.35
|1067
|2006.02.10 02:35
|buy
|534
|500.00
|1.1966
|1.1936
|1.1979
|1068
|2006.02.10 02:50
|t/p
|534
|500.00
|1.1979
|1.1936
|1.1979
|65000.00
|8835657.35
|1069
|2006.02.10 02:59
|buy
|535
|500.00
|1.1972
|1.1942
|1.1985
|1070
|2006.02.10 03:35
|close
|535
|500.00
|1.1979
|1.1942
|1.1985
|35000.00
|8870657.35
|1071
|2006.02.10 07:15
|sell
|536
|500.00
|1.1993
|1.2023
|1.1980
|1072
|2006.02.10 08:05
|close
|536
|500.00
|1.1986
|1.2023
|1.1980
|35000.00
|8905657.35
|1073
|2006.02.10 09:05
|buy
|537
|500.00
|1.1969
|1.1939
|1.1982
|1074
|2006.02.10 09:10
|t/p
|537
|500.00
|1.1982
|1.1939
|1.1982
|65000.00
|8970657.35
|1075
|2006.02.10 09:15
|buy
|538
|500.00
|1.1982
|1.1952
|1.1995
|1076
|2006.02.10 09:35
|close
|538
|500.00
|1.1986
|1.1952
|1.1995
|20000.00
|8990657.35
|1077
|2006.02.10 09:40
|buy
|539
|500.00
|1.1978
|1.1948
|1.1991
|1078
|2006.02.10 10:50
|close
|539
|500.00
|1.1955
|1.1948
|1.1991
|-115000.00
|8875657.35
|1079
|2006.02.10 10:59
|buy
|540
|500.00
|1.1969
|1.1939
|1.1982
|1080
|2006.02.10 11:05
|close
|540
|500.00
|1.1974
|1.1939
|1.1982
|25000.00
|8900657.35
|1081
|2006.02.10 13:15
|sell
|541
|500.00
|1.1984
|1.2014
|1.1971
|1082
|2006.02.10 13:35
|close
|541
|500.00
|1.1980
|1.2014
|1.1971
|20000.00
|8920657.35
|1083
|2006.02.10 13:40
|sell
|542
|500.00
|1.1984
|1.2014
|1.1971
|1084
|2006.02.10 13:45
|close
|542
|500.00
|1.1980
|1.2014
|1.1971
|20000.00
|8940657.35
|1085
|2006.02.10 14:40
|buy
|543
|500.00
|1.1962
|1.1932
|1.1975
|1086
|2006.02.10 14:45
|t/p
|543
|500.00
|1.1975
|1.1932
|1.1975
|65000.00
|9005657.35
|1087
|2006.02.10 15:05
|buy
|544
|500.00
|1.1966
|1.1936
|1.1979
|1088
|2006.02.10 15:10
|close
|544
|500.00
|1.1977
|1.1936
|1.1979
|55000.00
|9060657.35
|1089
|2006.02.10 15:35
|sell
|545
|500.00
|1.2021
|1.2051
|1.2008
|1090
|2006.02.10 15:40
|t/p
|545
|500.00
|1.2008
|1.2051
|1.2008
|65000.00
|9125657.35
|1091
|2006.02.10 15:45
|buy
|546
|500.00
|1.1964
|1.1934
|1.1977
|1092
|2006.02.10 15:50
|close
|546
|500.00
|1.1967
|1.1934
|1.1977
|15000.00
|9140657.35
|1093
|2006.02.10 15:59
|sell
|547
|500.00
|1.2017
|1.2047
|1.2004
|1094
|2006.02.10 16:20
|close
|547
|500.00
|1.2009
|1.2047
|1.2004
|40000.00
|9180657.35
|1095
|2006.02.10 17:35
|buy
|548
|500.00
|1.1900
|1.1870
|1.1913
|1096
|2006.02.10 17:40
|t/p
|548
|500.00
|1.1913
|1.1870
|1.1913
|65000.00
|9245657.35
|1097
|2006.02.10 17:59
|buy
|549
|500.00
|1.1915
|1.1885
|1.1928
|1098
|2006.02.10 18:05
|close
|549
|500.00
|1.1920
|1.1885
|1.1928
|25000.00
|9270657.35
|1099
|2006.02.10 21:50
|buy
|550
|500.00
|1.1902
|1.1872
|1.1915
|1100
|2006.02.10 21:59
|close
|550
|500.00
|1.1908
|1.1872
|1.1915
|30000.00
|9300657.35
|1101
|2006.02.10 22:15
|buy
|551
|500.00
|1.1902
|1.1872
|1.1915
|1102
|2006.02.10 22:20
|close
|551
|500.00
|1.1907
|1.1872
|1.1915
|25000.00
|9325657.35
|1103
|2006.02.10 22:29
|buy
|552
|500.00
|1.1902
|1.1872
|1.1915
|1104
|2006.02.13 08:15
|close
|552
|500.00
|1.1907
|1.1872
|1.1915
|21313.79
|9346971.14
|1105
|2006.02.13 08:29
|sell
|553
|500.00
|1.1903
|1.1933
|1.1890
|1106
|2006.02.13 10:05
|close
|553
|500.00
|1.1892
|1.1933
|1.1890
|55000.00
|9401971.14
|1107
|2006.02.13 10:45
|sell
|554
|500.00
|1.1908
|1.1938
|1.1895
|1108
|2006.02.13 10:50
|close
|554
|500.00
|1.1896
|1.1938
|1.1895
|60000.00
|9461971.14
|1109
|2006.02.13 11:05
|buy
|555
|500.00
|1.1886
|1.1856
|1.1899
|1110
|2006.02.13 11:10
|close
|555
|500.00
|1.1897
|1.1856
|1.1899
|55000.00
|9516971.14
|1111
|2006.02.13 11:15
|buy
|556
|500.00
|1.1888
|1.1858
|1.1901
|1112
|2006.02.13 13:05
|close
|556
|500.00
|1.1897
|1.1858
|1.1901
|45000.00
|9561971.14
|1113
|2006.02.13 16:05
|buy
|557
|500.00
|1.1879
|1.1849
|1.1892
|1114
|2006.02.13 16:10
|close
|557
|500.00
|1.1887
|1.1849
|1.1892
|40000.00
|9601971.14
|1115
|2006.02.13 16:35
|sell
|558
|500.00
|1.1899
|1.1929
|1.1886
|1116
|2006.02.13 16:40
|close
|558
|500.00
|1.1889
|1.1929
|1.1886
|50000.00
|9651971.14
|1117
|2006.02.13 16:45
|sell
|559
|500.00
|1.1908
|1.1938
|1.1895
|1118
|2006.02.13 16:50
|close
|559
|500.00
|1.1901
|1.1938
|1.1895
|35000.00
|9686971.14
|1119
|2006.02.13 17:10
|sell
|560
|500.00
|1.1900
|1.1930
|1.1887
|1120
|2006.02.14 02:40
|close
|560
|500.00
|1.1895
|1.1930
|1.1887
|27746.82
|9714717.97
|1121
|2006.02.14 08:15
|sell
|561
|500.00
|1.1921
|1.1951
|1.1908
|1122
|2006.02.14 09:05
|t/p
|561
|500.00
|1.1908
|1.1951
|1.1908
|65000.00
|9779717.97
|1123
|2006.02.14 11:40
|buy
|562
|500.00
|1.1906
|1.1876
|1.1919
|1124
|2006.02.14 11:45
|close
|562
|500.00
|1.1915
|1.1876
|1.1919
|45000.00
|9824717.97
|1125
|2006.02.14 12:35
|buy
|563
|500.00
|1.1908
|1.1878
|1.1921
|1126
|2006.02.14 15:35
|s/l
|563
|500.00
|1.1878
|1.1878
|1.1921
|-150000.00
|9674717.97
|1127
|2006.02.14 15:35
|buy
|564
|500.00
|1.1878
|1.1848
|1.1891
|1128
|2006.02.14 15:45
|t/p
|564
|500.00
|1.1891
|1.1848
|1.1891
|65000.00
|9739717.97
|1129
|2006.02.14 15:50
|buy
|565
|500.00
|1.1882
|1.1852
|1.1895
|1130
|2006.02.14 16:05
|close
|565
|500.00
|1.1861
|1.1852
|1.1895
|-105000.00
|9634717.97
|1131
|2006.02.14 19:20
|sell
|566
|500.00
|1.1905
|1.1935
|1.1892
|1132
|2006.02.14 19:29
|close
|566
|500.00
|1.1901
|1.1935
|1.1892
|20000.00
|9654717.97
|1133
|2006.02.14 19:45
|sell
|567
|500.00
|1.1906
|1.1936
|1.1893
|1134
|2006.02.14 19:59
|close
|567
|500.00
|1.1899
|1.1936
|1.1893
|35000.00
|9689717.97
|1135
|2006.02.14 22:59
|sell
|568
|500.00
|1.1919
|1.1949
|1.1906
|1136
|2006.02.14 23:35
|close
|568
|500.00
|1.1915
|1.1949
|1.1906
|20000.00
|9709717.97
|1137
|2006.02.15 01:05
|sell
|569
|500.00
|1.1927
|1.1957
|1.1914
|1138
|2006.02.15 01:10
|t/p
|569
|500.00
|1.1914
|1.1957
|1.1914
|65000.00
|9774717.97
|1139
|2006.02.15 02:10
|sell
|570
|500.00
|1.1923
|1.1953
|1.1910
|1140
|2006.02.15 02:15
|close
|570
|500.00
|1.1915
|1.1953
|1.1910
|40000.00
|9814717.97
|1141
|2006.02.15 02:20
|sell
|571
|500.00
|1.1925
|1.1955
|1.1912
|1142
|2006.02.15 02:40
|close
|571
|500.00
|1.1915
|1.1955
|1.1912
|50000.00
|9864717.97
|1143
|2006.02.15 02:45
|sell
|572
|500.00
|1.1926
|1.1956
|1.1913
|1144
|2006.02.15 02:50
|close
|572
|500.00
|1.1915
|1.1956
|1.1913
|55000.00
|9919717.97
|1145
|2006.02.15 03:35
|sell
|573
|500.00
|1.1923
|1.1953
|1.1910
|1146
|2006.02.15 03:40
|close
|573
|500.00
|1.1918
|1.1953
|1.1910
|25000.00
|9944717.97
|1147
|2006.02.15 03:45
|sell
|574
|500.00
|1.1932
|1.1962
|1.1919
|1148
|2006.02.15 03:50
|close
|574
|500.00
|1.1924
|1.1962
|1.1919
|40000.00
|9984717.97
|1149
|2006.02.15 03:59
|sell
|575
|500.00
|1.1927
|1.1957
|1.1914
|1150
|2006.02.15 04:05
|close
|575
|500.00
|1.1922
|1.1957
|1.1914
|25000.00
|10009717.97
|1151
|2006.02.15 08:20
|buy
|576
|500.00
|1.1915
|1.1885
|1.1928
|1152
|2006.02.15 08:45
|close
|576
|500.00
|1.1920
|1.1885
|1.1928
|25000.00
|10034717.97
|1153
|2006.02.15 08:50
|buy
|577
|500.00
|1.1915
|1.1885
|1.1928
|1154
|2006.02.15 15:35
|close
|577
|500.00
|1.1925
|1.1885
|1.1928
|50000.00
|10084717.97
|1155
|2006.02.15 16:20
|sell
|578
|500.00
|1.1943
|1.1973
|1.1930
|1156
|2006.02.15 16:29
|close
|578
|500.00
|1.1934
|1.1973
|1.1930
|45000.00
|10129717.97
|1157
|2006.02.15 16:30
|sell
|579
|500.00
|1.1933
|1.1963
|1.1920
|1158
|2006.02.15 16:35
|t/p
|579
|500.00
|1.1920
|1.1963
|1.1920
|65000.00
|10194717.97
|1159
|2006.02.15 16:50
|sell
|580
|500.00
|1.1934
|1.1964
|1.1921
|1160
|2006.02.15 17:05
|t/p
|580
|500.00
|1.1921
|1.1964
|1.1921
|65000.00
|10259717.97
|1161
|2006.02.15 17:20
|sell
|581
|500.00
|1.1955
|1.1985
|1.1942
|1162
|2006.02.15 17:29
|t/p
|581
|500.00
|1.1942
|1.1985
|1.1942
|65000.00
|10324717.97
|1163
|2006.02.15 17:35
|buy
|582
|500.00
|1.1882
|1.1852
|1.1895
|1164
|2006.02.15 17:40
|t/p
|582
|500.00
|1.1895
|1.1852
|1.1895
|65000.00
|10389717.97
|1165
|2006.02.15 18:05
|buy
|583
|500.00
|1.1882
|1.1852
|1.1895
|1166
|2006.02.15 18:15
|t/p
|583
|500.00
|1.1895
|1.1852
|1.1895
|65000.00
|10454717.97
|1167
|2006.02.15 18:50
|buy
|584
|500.00
|1.1871
|1.1841
|1.1884
|1168
|2006.02.15 18:59
|close
|584
|500.00
|1.1883
|1.1841
|1.1884
|60000.00
|10514717.97
|1169
|2006.02.15 18:59
|buy
|585
|500.00
|1.1885
|1.1855
|1.1898
|1170
|2006.02.15 19:05
|close
|585
|500.00
|1.1893
|1.1855
|1.1898
|40000.00
|10554717.97
|1171
|2006.02.16 02:05
|buy
|586
|500.00
|1.1874
|1.1844
|1.1887
|1172
|2006.02.16 02:10
|close
|586
|500.00
|1.1884
|1.1844
|1.1887
|50000.00
|10604717.97
|1173
|2006.02.16 02:29
|buy
|587
|500.00
|1.1876
|1.1846
|1.1889
|1174
|2006.02.16 02:35
|close
|587
|500.00
|1.1881
|1.1846
|1.1889
|25000.00
|10629717.97
|1175
|2006.02.16 02:45
|buy
|588
|500.00
|1.1879
|1.1849
|1.1892
|1176
|2006.02.16 03:35
|close
|588
|500.00
|1.1884
|1.1849
|1.1892
|25000.00
|10654717.97
|1177
|2006.02.16 06:20
|buy
|589
|500.00
|1.1877
|1.1847
|1.1890
|1178
|2006.02.16 06:35
|close
|589
|500.00
|1.1884
|1.1847
|1.1890
|35000.00
|10689717.97
|1179
|2006.02.16 08:40
|sell
|590
|500.00
|1.1891
|1.1921
|1.1878
|1180
|2006.02.16 08:45
|close
|590
|500.00
|1.1887
|1.1921
|1.1878
|20000.00
|10709717.97
|1181
|2006.02.16 10:35
|buy
|591
|500.00
|1.1873
|1.1843
|1.1886
|1182
|2006.02.16 10:40
|close
|591
|500.00
|1.1877
|1.1843
|1.1886
|20000.00
|10729717.97
|1183
|2006.02.16 10:50
|buy
|592
|500.00
|1.1873
|1.1843
|1.1886
|1184
|2006.02.16 10:59
|close
|592
|500.00
|1.1877
|1.1843
|1.1886
|20000.00
|10749717.97
|1185
|2006.02.16 11:15
|buy
|593
|500.00
|1.1872
|1.1842
|1.1885
|1186
|2006.02.16 11:35
|close
|593
|500.00
|1.1882
|1.1842
|1.1885
|50000.00
|10799717.97
|1187
|2006.02.16 11:50
|buy
|594
|500.00
|1.1868
|1.1838
|1.1881
|1188
|2006.02.16 12:05
|close
|594
|500.00
|1.1873
|1.1838
|1.1881
|25000.00
|10824717.97
|1189
|2006.02.16 13:10
|buy
|595
|500.00
|1.1850
|1.1820
|1.1863
|1190
|2006.02.16 13:20
|close
|595
|500.00
|1.1859
|1.1820
|1.1863
|45000.00
|10869717.97
|1191
|2006.02.16 13:29
|buy
|596
|500.00
|1.1856
|1.1826
|1.1869
|1192
|2006.02.16 13:45
|close
|596
|500.00
|1.1865
|1.1826
|1.1869
|45000.00
|10914717.97
|1193
|2006.02.16 13:50
|buy
|597
|500.00
|1.1857
|1.1827
|1.1870
|1194
|2006.02.16 13:59
|close
|597
|500.00
|1.1863
|1.1827
|1.1870
|30000.00
|10944717.97
|1195
|2006.02.16 15:10
|buy
|598
|500.00
|1.1858
|1.1828
|1.1871
|1196
|2006.02.16 15:20
|close
|598
|500.00
|1.1863
|1.1828
|1.1871
|25000.00
|10969717.97
|1197
|2006.02.16 15:30
|buy
|599
|500.00
|1.1861
|1.1831
|1.1874
|1198
|2006.02.16 15:40
|close
|599
|500.00
|1.1868
|1.1831
|1.1874
|35000.00
|11004717.97
|1199
|2006.02.16 15:45
|sell
|600
|500.00
|1.1878
|1.1908
|1.1865
|1200
|2006.02.16 15:50
|close
|600
|500.00
|1.1872
|1.1908
|1.1865
|30000.00
|11034717.97
|1201
|2006.02.16 15:59
|sell
|601
|500.00
|1.1875
|1.1905
|1.1862
|1202
|2006.02.16 16:20
|close
|601
|500.00
|1.1871
|1.1905
|1.1862
|20000.00
|11054717.97
|1203
|2006.02.16 16:50
|sell
|602
|500.00
|1.1884
|1.1914
|1.1871
|1204
|2006.02.16 16:59
|close
|602
|500.00
|1.1876
|1.1914
|1.1871
|40000.00
|11094717.97
|1205
|2006.02.16 17:40
|sell
|603
|500.00
|1.1885
|1.1915
|1.1872
|1206
|2006.02.16 18:35
|close
|603
|500.00
|1.1879
|1.1915
|1.1872
|30000.00
|11124717.97
|1207
|2006.02.16 21:40
|sell
|604
|500.00
|1.1890
|1.1920
|1.1877
|1208
|2006.02.16 21:45
|close
|604
|500.00
|1.1880
|1.1920
|1.1877
|50000.00
|11174717.97
|1209
|2006.02.16 22:50
|sell
|605
|500.00
|1.1901
|1.1931
|1.1888
|1210
|2006.02.16 22:59
|close
|605
|500.00
|1.1894
|1.1931
|1.1888
|35000.00
|11209717.97
|1211
|2006.02.16 22:59
|sell
|606
|500.00
|1.1893
|1.1923
|1.1880
|1212
|2006.02.16 23:05
|close
|606
|500.00
|1.1888
|1.1923
|1.1880
|25000.00
|11234717.97
|1213
|2006.02.16 23:15
|sell
|607
|500.00
|1.1903
|1.1933
|1.1890
|1214
|2006.02.17 02:20
|close
|607
|500.00
|1.1899
|1.1933
|1.1890
|22746.82
|11257464.79
|1215
|2006.02.17 03:05
|buy
|608
|500.00
|1.1902
|1.1872
|1.1915
|1216
|2006.02.17 03:35
|close
|608
|500.00
|1.1878
|1.1872
|1.1915
|-120000.00
|11137464.79
|1217
|2006.02.17 03:40
|buy
|609
|500.00
|1.1892
|1.1862
|1.1905
|1218
|2006.02.17 11:10
|close
|609
|500.00
|1.1868
|1.1862
|1.1905
|-120000.00
|11017464.79
|1219
|2006.02.17 11:20
|buy
|610
|500.00
|1.1870
|1.1840
|1.1883
|1220
|2006.02.17 11:29
|close
|610
|500.00
|1.1880
|1.1840
|1.1883
|50000.00
|11067464.79
|1221
|2006.02.17 14:15
|buy
|611
|500.00
|1.1863
|1.1833
|1.1876
|1222
|2006.02.17 14:29
|close
|611
|500.00
|1.1869
|1.1833
|1.1876
|30000.00
|11097464.79
|1223
|2006.02.17 14:50
|buy
|612
|500.00
|1.1865
|1.1835
|1.1878
|1224
|2006.02.17 15:05
|close
|612
|500.00
|1.1868
|1.1835
|1.1878
|15000.00
|11112464.79
|1225
|2006.02.17 16:35
|sell
|613
|500.00
|1.1888
|1.1918
|1.1875
|1226
|2006.02.17 16:40
|close
|613
|500.00
|1.1877
|1.1918
|1.1875
|55000.00
|11167464.79
|1227
|2006.02.17 16:50
|sell
|614
|500.00
|1.1896
|1.1926
|1.1883
|1228
|2006.02.17 17:05
|close
|614
|500.00
|1.1891
|1.1926
|1.1883
|25000.00
|11192464.79
|1229
|2006.02.17 17:15
|sell
|615
|500.00
|1.1911
|1.1941
|1.1898
|1230
|2006.02.17 17:20
|close
|615
|500.00
|1.1933
|1.1941
|1.1898
|-110000.00
|11082464.79
|1231
|2006.02.17 17:29
|sell
|616
|500.00
|1.1926
|1.1956
|1.1913
|1232
|2006.02.17 17:35
|close
|616
|500.00
|1.1916
|1.1956
|1.1913
|50000.00
|11132464.79
|1233
|2006.02.17 17:40
|sell
|617
|500.00
|1.1918
|1.1948
|1.1905
|1234
|2006.02.17 17:50
|close
|617
|500.00
|1.1945
|1.1948
|1.1905
|-135000.00
|10997464.79
|1235
|2006.02.17 17:59
|sell
|618
|500.00
|1.1919
|1.1949
|1.1906
|1236
|2006.02.17 18:20
|close
|618
|500.00
|1.1941
|1.1949
|1.1906
|-110000.00
|10887464.79
|1237
|2006.02.17 20:05
|sell
|619
|500.00
|1.1939
|1.1969
|1.1926
|1238
|2006.02.17 20:15
|close
|619
|500.00
|1.1930
|1.1969
|1.1926
|45000.00
|10932464.79
|1239
|2006.02.20 01:05
|sell
|620
|500.00
|1.1937
|1.1967
|1.1924
|1240
|2006.02.20 01:20
|close
|620
|500.00
|1.1925
|1.1967
|1.1924
|60000.00
|10992464.79
|1241
|2006.02.20 01:35
|sell
|621
|500.00
|1.1946
|1.1976
|1.1933
|1242
|2006.02.20 01:45
|close
|621
|500.00
|1.1934
|1.1976
|1.1933
|60000.00
|11052464.79
|1243
|2006.02.20 01:59
|sell
|622
|500.00
|1.1944
|1.1974
|1.1931
|1244
|2006.02.20 02:40
|close
|622
|500.00
|1.1937
|1.1974
|1.1931
|35000.00
|11087464.79
|1245
|2006.02.20 02:59
|sell
|623
|500.00
|1.1952
|1.1982
|1.1939
|1246
|2006.02.20 03:05
|close
|623
|500.00
|1.1944
|1.1982
|1.1939
|40000.00
|11127464.79
|1247
|2006.02.20 04:15
|sell
|624
|500.00
|1.1971
|1.2001
|1.1958
|1248
|2006.02.20 04:20
|close
|624
|500.00
|1.1963
|1.2001
|1.1958
|40000.00
|11167464.79
|1249
|2006.02.20 04:29
|sell
|625
|500.00
|1.1967
|1.1997
|1.1954
|1250
|2006.02.20 05:40
|close
|625
|500.00
|1.1964
|1.1997
|1.1954
|15000.00
|11182464.79
|1251
|2006.02.20 09:15
|buy
|626
|500.00
|1.1956
|1.1926
|1.1969
|1252
|2006.02.20 09:20
|close
|626
|500.00
|1.1961
|1.1926
|1.1969
|25000.00
|11207464.79
|1253
|2006.02.20 09:40
|buy
|627
|500.00
|1.1955
|1.1925
|1.1968
|1254
|2006.02.20 09:45
|close
|627
|500.00
|1.1961
|1.1925
|1.1968
|30000.00
|11237464.79
|1255
|2006.02.20 09:59
|buy
|628
|500.00
|1.1955
|1.1925
|1.1968
|1256
|2006.02.20 10:50
|close
|628
|500.00
|1.1930
|1.1925
|1.1968
|-125000.00
|11112464.79
|1257
|2006.02.20 10:59
|buy
|629
|500.00
|1.1938
|1.1908
|1.1951
|1258
|2006.02.20 11:05
|close
|629
|500.00
|1.1942
|1.1908
|1.1951
|20000.00
|11132464.79
|1259
|2006.02.20 20:45
|buy
|630
|500.00
|1.1938
|1.1908
|1.1951
|1260
|2006.02.20 22:35
|close
|630
|500.00
|1.1945
|1.1908
|1.1951
|35000.00
|11167464.79
|1261
|2006.02.21 01:15
|buy
|631
|500.00
|1.1927
|1.1897
|1.1940
|1262
|2006.02.21 01:20
|close
|631
|500.00
|1.1930
|1.1897
|1.1940
|15000.00
|11182464.79
|1263
|2006.02.21 01:29
|buy
|632
|500.00
|1.1929
|1.1899
|1.1942
|1264
|2006.02.21 01:45
|close
|632
|500.00
|1.1937
|1.1899
|1.1942
|40000.00
|11222464.79
|1265
|2006.02.21 01:50
|buy
|633
|500.00
|1.1930
|1.1900
|1.1943
|1266
|2006.02.21 02:10
|close
|633
|500.00
|1.1935
|1.1900
|1.1943
|25000.00
|11247464.79
|1267
|2006.02.21 02:45
|buy
|634
|500.00
|1.1923
|1.1893
|1.1936
|1268
|2006.02.21 02:59
|close
|634
|500.00
|1.1931
|1.1893
|1.1936
|40000.00
|11287464.79
|1269
|2006.02.21 03:10
|buy
|635
|500.00
|1.1923
|1.1893
|1.1936
|1270
|2006.02.21 03:15
|close
|635
|500.00
|1.1927
|1.1893
|1.1936
|20000.00
|11307464.79
|1271
|2006.02.21 03:20
|buy
|636
|500.00
|1.1928
|1.1898
|1.1941
|1272
|2006.02.21 09:35
|close
|636
|500.00
|1.1906
|1.1898
|1.1941
|-110000.00
|11197464.79
|1273
|2006.02.21 09:40
|buy
|637
|500.00
|1.1913
|1.1883
|1.1926
|1274
|2006.02.21 09:45
|close
|637
|500.00
|1.1917
|1.1883
|1.1926
|20000.00
|11217464.79
|1275
|2006.02.21 09:50
|buy
|638
|500.00
|1.1913
|1.1883
|1.1926
|1276
|2006.02.21 11:05
|close
|638
|500.00
|1.1917
|1.1883
|1.1926
|20000.00
|11237464.79
|1277
|2006.02.21 13:40
|buy
|639
|500.00
|1.1904
|1.1874
|1.1917
|1278
|2006.02.21 13:45
|close
|639
|500.00
|1.1912
|1.1874
|1.1917
|40000.00
|11277464.79
|1279
|2006.02.21 13:50
|buy
|640
|500.00
|1.1906
|1.1876
|1.1919
|1280
|2006.02.21 14:10
|close
|640
|500.00
|1.1912
|1.1876
|1.1919
|30000.00
|11307464.79
|1281
|2006.02.21 15:40
|buy
|641
|500.00
|1.1899
|1.1869
|1.1912
|1282
|2006.02.21 15:45
|close
|641
|500.00
|1.1906
|1.1869
|1.1912
|35000.00
|11342464.79
|1283
|2006.02.21 17:10
|buy
|642
|500.00
|1.1897
|1.1867
|1.1910
|1284
|2006.02.21 17:40
|close
|642
|500.00
|1.1901
|1.1867
|1.1910
|20000.00
|11362464.79
|1285
|2006.02.21 17:45
|buy
|643
|500.00
|1.1896
|1.1866
|1.1909
|1286
|2006.02.21 18:05
|close
|643
|500.00
|1.1904
|1.1866
|1.1909
|40000.00
|11402464.79
|1287
|2006.02.21 21:15
|sell
|644
|500.00
|1.1930
|1.1960
|1.1917
|1288
|2006.02.21 21:20
|close
|644
|500.00
|1.1920
|1.1960
|1.1917
|50000.00
|11452464.79
|1289
|2006.02.21 21:50
|sell
|645
|500.00
|1.1928
|1.1958
|1.1915
|1290
|2006.02.21 21:59
|close
|645
|500.00
|1.1923
|1.1958
|1.1915
|25000.00
|11477464.79
|1291
|2006.02.22 04:59
|sell
|646
|500.00
|1.1930
|1.1960
|1.1917
|1292
|2006.02.22 05:10
|close
|646
|500.00
|1.1927
|1.1960
|1.1917
|15000.00
|11492464.79
|1293
|2006.02.22 09:05
|buy
|647
|500.00
|1.1912
|1.1882
|1.1925
|1294
|2006.02.22 09:20
|close
|647
|500.00
|1.1918
|1.1882
|1.1925
|30000.00
|11522464.79
|1295
|2006.02.22 09:29
|buy
|648
|500.00
|1.1916
|1.1886
|1.1929
|1296
|2006.02.22 11:20
|close
|648
|500.00
|1.1895
|1.1886
|1.1929
|-105000.00
|11417464.79
|1297
|2006.02.22 11:29
|buy
|649
|500.00
|1.1899
|1.1869
|1.1912
|1298
|2006.02.22 12:05
|close
|649
|500.00
|1.1903
|1.1869
|1.1912
|20000.00
|11437464.79
|1299
|2006.02.22 12:15
|buy
|650
|500.00
|1.1887
|1.1857
|1.1900
|1300
|2006.02.22 12:45
|close
|650
|500.00
|1.1866
|1.1857
|1.1900
|-105000.00
|11332464.79
|1301
|2006.02.22 12:50
|buy
|651
|500.00
|1.1871
|1.1841
|1.1884
|1302
|2006.02.22 12:59
|close
|651
|500.00
|1.1877
|1.1841
|1.1884
|30000.00
|11362464.79
|1303
|2006.02.22 12:59
|buy
|652
|500.00
|1.1880
|1.1850
|1.1893
|1304
|2006.02.22 13:05
|close
|652
|500.00
|1.1889
|1.1850
|1.1893
|45000.00
|11407464.79
|1305
|2006.02.22 15:40
|buy
|653
|500.00
|1.1864
|1.1834
|1.1877
|1306
|2006.02.22 15:45
|close
|653
|500.00
|1.1870
|1.1834
|1.1877
|30000.00
|11437464.79
|1307
|2006.02.22 16:05
|sell
|654
|500.00
|1.1891
|1.1921
|1.1878
|1308
|2006.02.22 16:20
|close
|654
|500.00
|1.1880
|1.1921
|1.1878
|55000.00
|11492464.79
|1309
|2006.02.22 18:29
|sell
|655
|500.00
|1.1890
|1.1920
|1.1877
|1310
|2006.02.22 18:45
|close
|655
|500.00
|1.1910
|1.1920
|1.1877
|-100000.00
|11392464.79
|1311
|2006.02.22 18:59
|sell
|656
|500.00
|1.1904
|1.1934
|1.1891
|1312
|2006.02.22 21:05
|close
|656
|500.00
|1.1897
|1.1934
|1.1891
|35000.00
|11427464.79
|1313
|2006.02.23 02:15
|buy
|657
|500.00
|1.1901
|1.1871
|1.1914
|1314
|2006.02.23 02:20
|close
|657
|500.00
|1.1907
|1.1871
|1.1914
|30000.00
|11457464.79
|1315
|2006.02.23 03:20
|buy
|658
|500.00
|1.1903
|1.1873
|1.1916
|1316
|2006.02.23 06:35
|close
|658
|500.00
|1.1910
|1.1873
|1.1916
|35000.00
|11492464.79
|1317
|2006.02.23 10:50
|buy
|659
|500.00
|1.1900
|1.1870
|1.1913
|1318
|2006.02.23 10:59
|close
|659
|500.00
|1.1904
|1.1870
|1.1913
|20000.00
|11512464.79
|1319
|2006.02.23 11:10
|sell
|660
|500.00
|1.1939
|1.1969
|1.1926
|1320
|2006.02.23 11:20
|t/p
|660
|500.00
|1.1926
|1.1969
|1.1926
|65000.00
|11577464.79
|1321
|2006.02.23 11:29
|sell
|661
|500.00
|1.1931
|1.1961
|1.1918
|1322
|2006.02.23 12:20
|close
|661
|500.00
|1.1953
|1.1961
|1.1918
|-110000.00
|11467464.79
|1323
|2006.02.23 12:45
|sell
|662
|500.00
|1.1964
|1.1994
|1.1951
|1324
|2006.02.23 13:05
|close
|662
|500.00
|1.1956
|1.1994
|1.1951
|40000.00
|11507464.79
|1325
|2006.02.23 16:10
|buy
|663
|500.00
|1.1946
|1.1916
|1.1959
|1326
|2006.02.23 16:15
|close
|663
|500.00
|1.1951
|1.1916
|1.1959
|25000.00
|11532464.79
|1327
|2006.02.23 16:29
|buy
|664
|500.00
|1.1947
|1.1917
|1.1960
|1328
|2006.02.23 16:35
|s/l
|664
|500.00
|1.1917
|1.1917
|1.1960
|-150000.00
|11382464.79
|1329
|2006.02.23 16:35
|buy
|665
|500.00
|1.1910
|1.1880
|1.1923
|1330
|2006.02.23 16:40
|close
|665
|500.00
|1.1922
|1.1880
|1.1923
|60000.00
|11442464.79
|1331
|2006.02.23 16:45
|buy
|666
|500.00
|1.1947
|1.1917
|1.1960
|1332
|2006.02.23 16:50
|close
|666
|500.00
|1.1922
|1.1917
|1.1960
|-125000.00
|11317464.79
|1333
|2006.02.23 16:59
|buy
|667
|500.00
|1.1921
|1.1891
|1.1934
|1334
|2006.02.23 18:05
|close
|667
|500.00
|1.1929
|1.1891
|1.1934
|40000.00
|11357464.79
|1335
|2006.02.23 20:05
|buy
|668
|500.00
|1.1919
|1.1889
|1.1932
|1336
|2006.02.23 20:20
|close
|668
|500.00
|1.1924
|1.1889
|1.1932
|25000.00
|11382464.79
|1337
|2006.02.23 20:50
|sell
|669
|500.00
|1.1931
|1.1961
|1.1918
|1338
|2006.02.23 21:20
|close
|669
|500.00
|1.1924
|1.1961
|1.1918
|35000.00
|11417464.79
|1339
|2006.02.23 22:10
|buy
|670
|500.00
|1.1917
|1.1887
|1.1930
|1340
|2006.02.23 22:15
|close
|670
|500.00
|1.1926
|1.1887
|1.1930
|45000.00
|11462464.79
|1341
|2006.02.23 22:35
|buy
|671
|500.00
|1.1916
|1.1886
|1.1929
|1342
|2006.02.23 22:59
|close
|671
|500.00
|1.1920
|1.1886
|1.1929
|20000.00
|11482464.79
|1343
|2006.02.24 01:15
|buy
|672
|500.00
|1.1916
|1.1886
|1.1929
|1344
|2006.02.24 01:35
|close
|672
|500.00
|1.1920
|1.1886
|1.1929
|20000.00
|11502464.79
|1345
|2006.02.24 01:40
|buy
|673
|500.00
|1.1915
|1.1885
|1.1928
|1346
|2006.02.24 01:59
|close
|673
|500.00
|1.1920
|1.1885
|1.1928
|25000.00
|11527464.79
|1347
|2006.02.24 02:05
|sell
|674
|500.00
|1.1927
|1.1957
|1.1914
|1348
|2006.02.24 02:20
|t/p
|674
|500.00
|1.1914
|1.1957
|1.1914
|65000.00
|11592464.79
|1349
|2006.02.24 02:20
|buy
|675
|500.00
|1.1914
|1.1884
|1.1927
|1350
|2006.02.24 02:29
|close
|675
|500.00
|1.1926
|1.1884
|1.1927
|60000.00
|11652464.79
|1351
|2006.02.24 02:30
|sell
|676
|500.00
|1.1925
|1.1955
|1.1912
|1352
|2006.02.24 03:05
|close
|676
|500.00
|1.1921
|1.1955
|1.1912
|20000.00
|11672464.79
|1353
|2006.02.24 08:05
|buy
|677
|500.00
|1.1920
|1.1890
|1.1933
|1354
|2006.02.24 08:20
|close
|677
|500.00
|1.1924
|1.1890
|1.1933
|20000.00
|11692464.79
|1355
|2006.02.24 08:50
|buy
|678
|500.00
|1.1921
|1.1891
|1.1934
|1356
|2006.02.24 09:10
|close
|678
|500.00
|1.1927
|1.1891
|1.1934
|30000.00
|11722464.79
|1357
|2006.02.24 09:45
|buy
|679
|500.00
|1.1914
|1.1884
|1.1927
|1358
|2006.02.24 10:10
|close
|679
|500.00
|1.1890
|1.1884
|1.1927
|-120000.00
|11602464.79
|1359
|2006.02.24 10:15
|buy
|680
|500.00
|1.1905
|1.1875
|1.1918
|1360
|2006.02.24 10:20
|close
|680
|500.00
|1.1915
|1.1875
|1.1918
|50000.00
|11652464.79
|1361
|2006.02.24 10:29
|buy
|681
|500.00
|1.1896
|1.1866
|1.1909
|1362
|2006.02.24 10:40
|close
|681
|500.00
|1.1900
|1.1866
|1.1909
|20000.00
|11672464.79
|1363
|2006.02.24 10:45
|buy
|682
|500.00
|1.1906
|1.1876
|1.1919
|1364
|2006.02.24 11:10
|close
|682
|500.00
|1.1909
|1.1876
|1.1919
|15000.00
|11687464.79
|1365
|2006.02.24 12:35
|buy
|683
|500.00
|1.1885
|1.1855
|1.1898
|1366
|2006.02.24 12:40
|t/p
|683
|500.00
|1.1898
|1.1855
|1.1898
|65000.00
|11752464.79
|1367
|2006.02.24 12:45
|buy
|684
|500.00
|1.1888
|1.1858
|1.1901
|1368
|2006.02.24 12:50
|close
|684
|500.00
|1.1898
|1.1858
|1.1901
|50000.00
|11802464.79
|1369
|2006.02.24 14:40
|buy
|685
|500.00
|1.1893
|1.1863
|1.1906
|1370
|2006.02.24 14:50
|close
|685
|500.00
|1.1898
|1.1863
|1.1906
|25000.00
|11827464.79
|1371
|2006.02.24 15:10
|buy
|686
|500.00
|1.1890
|1.1860
|1.1903
|1372
|2006.02.24 15:15
|close
|686
|500.00
|1.1898
|1.1860
|1.1903
|40000.00
|11867464.79
|1373
|2006.02.24 15:35
|buy
|687
|500.00
|1.1891
|1.1861
|1.1904
|1374
|2006.02.24 15:40
|t/p
|687
|500.00
|1.1904
|1.1861
|1.1904
|65000.00
|11932464.79
|1375
|2006.02.24 15:40
|sell
|688
|500.00
|1.1914
|1.1944
|1.1901
|1376
|2006.02.24 15:45
|close
|688
|500.00
|1.1903
|1.1944
|1.1901
|55000.00
|11987464.79
|1377
|2006.02.24 17:05
|buy
|689
|500.00
|1.1887
|1.1857
|1.1900
|1378
|2006.02.24 17:10
|close
|689
|500.00
|1.1898
|1.1857
|1.1900
|55000.00
|12042464.79
|1379
|2006.02.24 17:20
|buy
|690
|500.00
|1.1887
|1.1857
|1.1900
|1380
|2006.02.24 17:29
|close
|690
|500.00
|1.1892
|1.1857
|1.1900
|25000.00
|12067464.79
|1381
|2006.02.24 17:35
|buy
|691
|500.00
|1.1883
|1.1853
|1.1896
|1382
|2006.02.24 17:40
|close
|691
|500.00
|1.1894
|1.1853
|1.1896
|55000.00
|12122464.79
|1383
|2006.02.24 17:45
|buy
|692
|500.00
|1.1866
|1.1836
|1.1879
|1384
|2006.02.24 17:50
|t/p
|692
|500.00
|1.1879
|1.1836
|1.1879
|65000.00
|12187464.79
|1385
|2006.02.24 17:50
|buy
|693
|500.00
|1.1883
|1.1853
|1.1896
|1386
|2006.02.27 00:50
|close
|693
|500.00
|1.1862
|1.1853
|1.1896
|-108686.21
|12078778.58
|1387
|2006.02.27 01:10
|buy
|694
|500.00
|1.1848
|1.1818
|1.1861
|1388
|2006.02.27 02:45
|close
|694
|500.00
|1.1827
|1.1818
|1.1861
|-105000.00
|11973778.58
|1389
|2006.02.27 02:50
|buy
|695
|500.00
|1.1828
|1.1798
|1.1841
|1390
|2006.02.27 02:59
|t/p
|695
|500.00
|1.1841
|1.1798
|1.1841
|65000.00
|12038778.58
|1391
|2006.02.27 08:20
|buy
|696
|500.00
|1.1857
|1.1827
|1.1870
|1392
|2006.02.27 08:40
|close
|696
|500.00
|1.1866
|1.1827
|1.1870
|45000.00
|12083778.58
|1393
|2006.02.27 08:45
|buy
|697
|500.00
|1.1854
|1.1824
|1.1867
|1394
|2006.02.27 09:40
|close
|697
|500.00
|1.1858
|1.1824
|1.1867
|20000.00
|12103778.58
|1395
|2006.02.27 09:50
|buy
|698
|500.00
|1.1848
|1.1818
|1.1861
|1396
|2006.02.27 09:59
|close
|698
|500.00
|1.1855
|1.1818
|1.1861
|35000.00
|12138778.58
|1397
|2006.02.27 10:15
|buy
|699
|500.00
|1.1843
|1.1813
|1.1856
|1398
|2006.02.27 10:35
|close
|699
|500.00
|1.1848
|1.1813
|1.1856
|25000.00
|12163778.58
|1399
|2006.02.27 10:40
|buy
|700
|500.00
|1.1845
|1.1815
|1.1858
|1400
|2006.02.27 10:59
|close
|700
|500.00
|1.1848
|1.1815
|1.1858
|15000.00
|12178778.58
|1401
|2006.02.27 11:20
|buy
|701
|500.00
|1.1841
|1.1811
|1.1854
|1402
|2006.02.27 11:40
|close
|701
|500.00
|1.1846
|1.1811
|1.1854
|25000.00
|12203778.58
|1403
|2006.02.27 11:45
|buy
|702
|500.00
|1.1841
|1.1811
|1.1854
|1404
|2006.02.27 11:59
|close
|702
|500.00
|1.1846
|1.1811
|1.1854
|25000.00
|12228778.58
|1405
|2006.02.27 14:20
|sell
|703
|500.00
|1.1860
|1.1890
|1.1847
|1406
|2006.02.27 14:30
|close
|703
|500.00
|1.1856
|1.1890
|1.1847
|20000.00
|12248778.58
|1407
|2006.02.27 14:45
|sell
|704
|500.00
|1.1863
|1.1893
|1.1850
|1408
|2006.02.27 14:59
|close
|704
|500.00
|1.1856
|1.1893
|1.1850
|35000.00
|12283778.58
|1409
|2006.02.27 16:05
|buy
|705
|500.00
|1.1842
|1.1812
|1.1855
|1410
|2006.02.27 16:10
|close
|705
|500.00
|1.1845
|1.1812
|1.1855
|15000.00
|12298778.58
|1411
|2006.02.27 16:15
|buy
|706
|500.00
|1.1844
|1.1814
|1.1857
|1412
|2006.02.27 16:20
|close
|706
|500.00
|1.1852
|1.1814
|1.1857
|40000.00
|12338778.58
|1413
|2006.02.27 16:50
|buy
|707
|500.00
|1.1846
|1.1816
|1.1859
|1414
|2006.02.27 17:35
|t/p
|707
|500.00
|1.1859
|1.1816
|1.1859
|65000.00
|12403778.58
|1415
|2006.02.27 17:35
|sell
|708
|500.00
|1.1862
|1.1892
|1.1849
|1416
|2006.02.27 17:45
|close
|708
|500.00
|1.1851
|1.1892
|1.1849
|55000.00
|12458778.58
|1417
|2006.02.27 18:50
|sell
|709
|500.00
|1.1868
|1.1898
|1.1855
|1418
|2006.02.27 18:59
|close
|709
|500.00
|1.1860
|1.1898
|1.1855
|40000.00
|12498778.58
|1419
|2006.02.27 22:50
|buy
|710
|500.00
|1.1848
|1.1818
|1.1861
|1420
|2006.02.28 01:35
|close
|710
|500.00
|1.1853
|1.1818
|1.1861
|21313.79
|12520092.37
|1421
|2006.02.28 02:10
|buy
|711
|500.00
|1.1841
|1.1811
|1.1854
|1422
|2006.02.28 02:20
|close
|711
|500.00
|1.1847
|1.1811
|1.1854
|30000.00
|12550092.37
|1423
|2006.02.28 02:29
|buy
|712
|500.00
|1.1841
|1.1811
|1.1854
|1424
|2006.02.28 03:40
|close
|712
|500.00
|1.1845
|1.1811
|1.1854
|20000.00
|12570092.37
|1425
|2006.02.28 05:20
|sell
|713
|500.00
|1.1861
|1.1891
|1.1848
|1426
|2006.02.28 05:40
|close
|713
|500.00
|1.1855
|1.1891
|1.1848
|30000.00
|12600092.37
|1427
|2006.02.28 05:50
|sell
|714
|500.00
|1.1861
|1.1891
|1.1848
|1428
|2006.02.28 06:10
|close
|714
|500.00
|1.1857
|1.1891
|1.1848
|20000.00
|12620092.37
|1429
|2006.02.28 09:05
|buy
|715
|500.00
|1.1850
|1.1820
|1.1863
|1430
|2006.02.28 09:20
|close
|715
|500.00
|1.1855
|1.1820
|1.1863
|25000.00
|12645092.37
|1431
|2006.02.28 09:29
|buy
|716
|500.00
|1.1849
|1.1819
|1.1862
|1432
|2006.02.28 10:05
|close
|716
|500.00
|1.1856
|1.1819
|1.1862
|35000.00
|12680092.37
|1433
|2006.02.28 10:35
|sell
|717
|500.00
|1.1868
|1.1898
|1.1855
|1434
|2006.02.28 10:40
|close
|717
|500.00
|1.1863
|1.1898
|1.1855
|25000.00
|12705092.37
|1435
|2006.02.28 11:05
|sell
|718
|500.00
|1.1877
|1.1907
|1.1864
|1436
|2006.02.28 11:15
|t/p
|718
|500.00
|1.1864
|1.1907
|1.1864
|65000.00
|12770092.37
|1437
|2006.02.28 11:29
|sell
|719
|500.00
|1.1877
|1.1907
|1.1864
|1438
|2006.02.28 12:05
|close
|719
|500.00
|1.1873
|1.1907
|1.1864
|20000.00
|12790092.37
|1439
|2006.02.28 12:40
|sell
|720
|500.00
|1.1886
|1.1916
|1.1873
|1440
|2006.02.28 13:35
|close
|720
|500.00
|1.1882
|1.1916
|1.1873
|20000.00
|12810092.37
|1441
|2006.02.28 17:10
|sell
|721
|500.00
|1.1927
|1.1957
|1.1914
|1442
|2006.02.28 17:20
|t/p
|721
|500.00
|1.1914
|1.1957
|1.1914
|65000.00
|12875092.37
|1443
|2006.02.28 17:29
|sell
|722
|500.00
|1.1925
|1.1955
|1.1912
|1444
|2006.02.28 17:45
|close
|722
|500.00
|1.1920
|1.1955
|1.1912
|25000.00
|12900092.37
|1445
|2006.02.28 17:50
|sell
|723
|500.00
|1.1933
|1.1963
|1.1920
|1446
|2006.02.28 17:59
|close
|723
|500.00
|1.1923
|1.1963
|1.1920
|50000.00
|12950092.37
|1447
|2006.02.28 17:59
|sell
|724
|500.00
|1.1922
|1.1952
|1.1909
|1448
|2006.02.28 18:10
|close
|724
|500.00
|1.1910
|1.1952
|1.1909
|60000.00
|13010092.37
|1449
|2006.03.01 01:50
|sell
|725
|500.00
|1.1937
|1.1967
|1.1924
|1450
|2006.03.01 02:05
|close
|725
|500.00
|1.1929
|1.1967
|1.1924
|40000.00
|13050092.37
|1451
|2006.03.01 02:20
|sell
|726
|500.00
|1.1946
|1.1976
|1.1933
|1452
|2006.03.01 02:35
|close
|726
|500.00
|1.1939
|1.1976
|1.1933
|35000.00
|13085092.37
|1453
|2006.03.01 02:45
|sell
|727
|500.00
|1.1943
|1.1973
|1.1930
|1454
|2006.03.01 03:10
|close
|727
|500.00
|1.1934
|1.1973
|1.1930
|45000.00
|13130092.37
|1455
|2006.03.01 04:35
|sell
|728
|500.00
|1.1947
|1.1977
|1.1934
|1456
|2006.03.01 04:40
|close
|728
|500.00
|1.1942
|1.1977
|1.1934
|25000.00
|13155092.37
|1457
|2006.03.01 04:59
|sell
|729
|500.00
|1.1945
|1.1975
|1.1932
|1458
|2006.03.01 06:05
|close
|729
|500.00
|1.1938
|1.1975
|1.1932
|35000.00
|13190092.37
|1459
|2006.03.01 07:45
|buy
|730
|500.00
|1.1929
|1.1899
|1.1942
|1460
|2006.03.01 07:50
|close
|730
|500.00
|1.1939
|1.1899
|1.1942
|50000.00
|13240092.37
|1461
|2006.03.01 07:59
|buy
|731
|500.00
|1.1931
|1.1901
|1.1944
|1462
|2006.03.01 08:05
|close
|731
|500.00
|1.1935
|1.1901
|1.1944
|20000.00
|13260092.37
|1463
|2006.03.01 12:15
|sell
|732
|500.00
|1.1951
|1.1981
|1.1938
|1464
|2006.03.01 12:29
|close
|732
|500.00
|1.1942
|1.1981
|1.1938
|45000.00
|13305092.37
|1465
|2006.03.01 15:20
|sell
|733
|500.00
|1.1959
|1.1989
|1.1946
|1466
|2006.03.01 15:29
|close
|733
|500.00
|1.1951
|1.1989
|1.1946
|40000.00
|13345092.37
|1467
|2006.03.01 15:35
|sell
|734
|500.00
|1.1951
|1.1981
|1.1938
|1468
|2006.03.01 16:20
|close
|734
|500.00
|1.1975
|1.1981
|1.1938
|-120000.00
|13225092.37
|1469
|2006.03.01 17:35
|buy
|735
|500.00
|1.1923
|1.1893
|1.1936
|1470
|2006.03.01 17:40
|t/p
|735
|500.00
|1.1936
|1.1893
|1.1936
|65000.00
|13290092.37
|1471
|2006.03.01 18:40
|buy
|736
|500.00
|1.1918
|1.1888
|1.1931
|1472
|2006.03.01 18:50
|close
|736
|500.00
|1.1895
|1.1888
|1.1931
|-115000.00
|13175092.37
|1473
|2006.03.01 18:59
|buy
|737
|500.00
|1.1899
|1.1869
|1.1912
|1474
|2006.03.01 19:05
|close
|737
|500.00
|1.1907
|1.1869
|1.1912
|40000.00
|13215092.37
|1475
|2006.03.01 23:40
|sell
|738
|500.00
|1.1923
|1.1953
|1.1910
|1476
|2006.03.01 23:45
|close
|738
|500.00
|1.1919
|1.1953
|1.1910
|20000.00
|13235092.37
|1477
|2006.03.01 23:59
|sell
|739
|500.00
|1.1922
|1.1952
|1.1909
|1478
|2006.03.02 00:20
|close
|739
|500.00
|1.1918
|1.1952
|1.1909
|28240.46
|13263332.83
|1479
|2006.03.02 05:05
|sell
|740
|500.00
|1.1924
|1.1954
|1.1911
|1480
|2006.03.02 06:35
|close
|740
|500.00
|1.1919
|1.1954
|1.1911
|25000.00
|13288332.83
|1481
|2006.03.02 08:30
|sell
|741
|500.00
|1.1926
|1.1956
|1.1913
|1482
|2006.03.02 11:20
|close
|741
|500.00
|1.1949
|1.1956
|1.1913
|-115000.00
|13173332.83
|1483
|2006.03.02 13:10
|sell
|742
|500.00
|1.1944
|1.1974
|1.1931
|1484
|2006.03.02 13:15
|close
|742
|500.00
|1.1934
|1.1974
|1.1931
|50000.00
|13223332.83
|1485
|2006.03.02 13:29
|sell
|743
|500.00
|1.1944
|1.1974
|1.1931
|1486
|2006.03.02 13:40
|close
|743
|500.00
|1.1939
|1.1974
|1.1931
|25000.00
|13248332.83
|1487
|2006.03.02 14:20
|sell
|744
|500.00
|1.1943
|1.1973
|1.1930
|1488
|2006.03.02 14:29
|close
|744
|500.00
|1.1937
|1.1973
|1.1930
|30000.00
|13278332.83
|1489
|2006.03.02 14:40
|buy
|745
|500.00
|1.1931
|1.1901
|1.1944
|1490
|2006.03.02 14:45
|close
|745
|500.00
|1.1940
|1.1901
|1.1944
|45000.00
|13323332.83
|1491
|2006.03.02 15:05
|buy
|746
|500.00
|1.1919
|1.1889
|1.1932
|1492
|2006.03.02 15:10
|close
|746
|500.00
|1.1931
|1.1889
|1.1932
|60000.00
|13383332.83
|1493
|2006.03.02 15:15
|buy
|747
|500.00
|1.1924
|1.1894
|1.1937
|1494
|2006.03.02 15:35
|t/p
|747
|500.00
|1.1937
|1.1894
|1.1937
|65000.00
|13448332.83
|1495
|2006.03.02 15:35
|sell
|748
|500.00
|1.1963
|1.1993
|1.1950
|1496
|2006.03.02 15:40
|t/p
|748
|500.00
|1.1950
|1.1993
|1.1950
|65000.00
|13513332.83
|1497
|2006.03.02 15:50
|buy
|749
|500.00
|1.1923
|1.1893
|1.1936
|1498
|2006.03.02 15:59
|t/p
|749
|500.00
|1.1936
|1.1893
|1.1936
|65000.00
|13578332.83
|1499
|2006.03.02 16:05
|sell
|750
|500.00
|1.1952
|1.1982
|1.1939
|1500
|2006.03.02 16:15
|close
|750
|500.00
|1.1945
|1.1982
|1.1939
|35000.00
|13613332.83
|1501
|2006.03.02 16:35
|sell
|751
|500.00
|1.1950
|1.1980
|1.1937
|1502
|2006.03.02 16:45
|t/p
|751
|500.00
|1.1937
|1.1980
|1.1937
|65000.00
|13678332.83
|1503
|2006.03.02 16:50
|sell
|752
|500.00
|1.1959
|1.1989
|1.1946
|1504
|2006.03.02 17:15
|s/l
|752
|500.00
|1.1989
|1.1989
|1.1946
|-150000.00
|13528332.83
|1505
|2006.03.02 17:15
|sell
|753
|500.00
|1.1995
|1.2025
|1.1982
|1506
|2006.03.02 17:30
|close
|753
|500.00
|1.1991
|1.2025
|1.1982
|20000.00
|13548332.83
|1507
|2006.03.02 17:35
|sell
|754
|500.00
|1.1983
|1.2013
|1.1970
|1508
|2006.03.02 17:50
|close
|754
|500.00
|1.2005
|1.2013
|1.1970
|-110000.00
|13438332.83
|1509
|2006.03.02 17:59
|sell
|755
|500.00
|1.1983
|1.2013
|1.1970
|1510
|2006.03.02 18:20
|s/l
|755
|500.00
|1.2013
|1.2013
|1.1970
|-150000.00
|13288332.83
|1511
|2006.03.02 18:20
|sell
|756
|500.00
|1.2014
|1.2044
|1.2001
|1512
|2006.03.02 18:29
|close
|756
|500.00
|1.2010
|1.2044
|1.2001
|20000.00
|13308332.83
|1513
|2006.03.02 18:30
|sell
|757
|500.00
|1.2007
|1.2037
|1.1994
|1514
|2006.03.02 18:35
|close
|757
|500.00
|1.1997
|1.2037
|1.1994
|50000.00
|13358332.83
|1515
|2006.03.02 18:40
|sell
|758
|500.00
|1.1999
|1.2029
|1.1986
|1516
|2006.03.02 19:20
|close
|758
|500.00
|1.2019
|1.2029
|1.1986
|-100000.00
|13258332.83
|1517
|2006.03.02 19:45
|sell
|759
|500.00
|1.2022
|1.2052
|1.2009
|1518
|2006.03.02 19:59
|close
|759
|500.00
|1.2014
|1.2052
|1.2009
|40000.00
|13298332.83
|1519
|2006.03.02 21:10
|sell
|760
|500.00
|1.2038
|1.2068
|1.2025
|1520
|2006.03.02 21:15
|close
|760
|500.00
|1.2033
|1.2068
|1.2025
|25000.00
|13323332.83
|1521
|2006.03.02 21:20
|sell
|761
|500.00
|1.2036
|1.2066
|1.2023
|1522
|2006.03.02 22:05
|close
|761
|500.00
|1.2030
|1.2066
|1.2023
|30000.00
|13353332.83
|1523
|2006.03.02 22:45
|sell
|762
|500.00
|1.2044
|1.2074
|1.2031
|1524
|2006.03.02 23:05
|close
|762
|500.00
|1.2038
|1.2074
|1.2031
|30000.00
|13383332.83
|1525
|2006.03.03 02:29
|buy
|763
|500.00
|1.2031
|1.2001
|1.2044
|1526
|2006.03.03 04:00
|close
|763
|500.00
|1.2011
|1.2001
|1.2044
|-100000.00
|13283332.83
|1527
|2006.03.03 06:45
|sell
|764
|500.00
|1.2026
|1.2056
|1.2013
|1528
|2006.03.03 08:05
|close
|764
|500.00
|1.2021
|1.2056
|1.2013
|25000.00
|13308332.83
|1529
|2006.03.03 10:29
|buy
|765
|500.00
|1.2017
|1.1987
|1.2030
|1530
|2006.03.03 12:05
|close
|765
|500.00
|1.2028
|1.1987
|1.2030
|55000.00
|13363332.83
|1531
|2006.03.03 12:29
|sell
|766
|500.00
|1.2028
|1.2058
|1.2015
|1532
|2006.03.03 12:45
|close
|766
|500.00
|1.2018
|1.2058
|1.2015
|50000.00
|13413332.83
|1533
|2006.03.03 12:50
|sell
|767
|500.00
|1.2029
|1.2059
|1.2016
|1534
|2006.03.03 12:59
|close
|767
|500.00
|1.2020
|1.2059
|1.2016
|45000.00
|13458332.83
|1535
|2006.03.03 13:10
|buy
|768
|500.00
|1.2010
|1.1980
|1.2023
|1536
|2006.03.03 13:20
|close
|768
|500.00
|1.2018
|1.1980
|1.2023
|40000.00
|13498332.83
|1537
|2006.03.03 14:10
|sell
|769
|500.00
|1.2029
|1.2059
|1.2016
|1538
|2006.03.03 14:15
|close
|769
|500.00
|1.2022
|1.2059
|1.2016
|35000.00
|13533332.83
|1539
|2006.03.03 14:29
|sell
|770
|500.00
|1.2025
|1.2055
|1.2012
|1540
|2006.03.03 16:10
|close
|770
|500.00
|1.2047
|1.2055
|1.2012
|-110000.00
|13423332.83
|1541
|2006.03.03 16:20
|sell
|771
|500.00
|1.2049
|1.2079
|1.2036
|1542
|2006.03.03 16:35
|close
|771
|500.00
|1.2040
|1.2079
|1.2036
|45000.00
|13468332.83
|1543
|2006.03.03 16:50
|sell
|772
|500.00
|1.2053
|1.2083
|1.2040
|1544
|2006.03.03 17:05
|t/p
|772
|500.00
|1.2040
|1.2083
|1.2040
|65000.00
|13533332.83
|1545
|2006.03.03 17:05
|buy
|773
|500.00
|1.1998
|1.1968
|1.2011
|1546
|2006.03.03 17:10
|close
|773
|500.00
|1.2007
|1.1968
|1.2011
|45000.00
|13578332.83
|1547
|2006.03.03 22:15
|sell
|774
|500.00
|1.2041
|1.2071
|1.2028
|1548
|2006.03.03 22:20
|close
|774
|500.00
|1.2033
|1.2071
|1.2028
|40000.00
|13618332.83
|1549
|2006.03.06 00:15
|sell
|775
|500.00
|1.2051
|1.2081
|1.2038
|1550
|2006.03.06 00:35
|close
|775
|500.00
|1.2045
|1.2081
|1.2038
|30000.00
|13648332.83
|1551
|2006.03.06 00:45
|sell
|776
|500.00
|1.2054
|1.2084
|1.2041
|1552
|2006.03.06 01:05
|close
|776
|500.00
|1.2049
|1.2084
|1.2041
|25000.00
|13673332.83
|1553
|2006.03.06 01:29
|sell
|777
|500.00
|1.2083
|1.2113
|1.2070
|1554
|2006.03.06 02:05
|close
|777
|500.00
|1.2071
|1.2113
|1.2070
|60000.00
|13733332.83
|1555
|2006.03.06 02:20
|sell
|778
|500.00
|1.2094
|1.2124
|1.2081
|1556
|2006.03.06 02:29
|t/p
|778
|500.00
|1.2081
|1.2124
|1.2081
|65000.00
|13798332.83
|1557
|2006.03.06 05:20
|buy
|779
|500.00
|1.2069
|1.2039
|1.2082
|1558
|2006.03.06 05:40
|close
|779
|500.00
|1.2073
|1.2039
|1.2082
|20000.00
|13818332.83
|1559
|2006.03.06 05:45
|buy
|780
|500.00
|1.2070
|1.2040
|1.2083
|1560
|2006.03.06 06:05
|close
|780
|500.00
|1.2076
|1.2040
|1.2083
|30000.00
|13848332.83
|1561
|2006.03.06 06:59
|buy
|781
|500.00
|1.2065
|1.2035
|1.2078
|1562
|2006.03.06 07:05
|close
|781
|500.00
|1.2071
|1.2035
|1.2078
|30000.00
|13878332.83
|1563
|2006.03.06 09:20
|sell
|782
|500.00
|1.2082
|1.2112
|1.2069
|1564
|2006.03.06 09:29
|close
|782
|500.00
|1.2071
|1.2112
|1.2069
|55000.00
|13933332.83
|1565
|2006.03.06 10:40
|buy
|783
|500.00
|1.2051
|1.2021
|1.2064
|1566
|2006.03.06 10:45
|close
|783
|500.00
|1.2060
|1.2021
|1.2064
|45000.00
|13978332.83
|1567
|2006.03.06 10:59
|buy
|784
|500.00
|1.2051
|1.2021
|1.2064
|1568
|2006.03.06 13:05
|close
|784
|500.00
|1.2031
|1.2021
|1.2064
|-100000.00
|13878332.83
|1569
|2006.03.06 14:40
|buy
|785
|500.00
|1.2019
|1.1989
|1.2032
|1570
|2006.03.06 14:59
|close
|785
|500.00
|1.2023
|1.1989
|1.2032
|20000.00
|13898332.83
|1571
|2006.03.06 15:50
|buy
|786
|500.00
|1.2011
|1.1981
|1.2024
|1572
|2006.03.06 15:59
|close
|786
|500.00
|1.2019
|1.1981
|1.2024
|40000.00
|13938332.83
|1573
|2006.03.06 16:20
|buy
|787
|500.00
|1.2014
|1.1984
|1.2027
|1574
|2006.03.06 16:29
|close
|787
|500.00
|1.2021
|1.1984
|1.2027
|35000.00
|13973332.83
|1575
|2006.03.06 17:10
|buy
|788
|500.00
|1.2014
|1.1984
|1.2027
|1576
|2006.03.06 17:15
|close
|788
|500.00
|1.2020
|1.1984
|1.2027
|30000.00
|14003332.83
|1577
|2006.03.06 17:35
|buy
|789
|500.00
|1.2008
|1.1978
|1.2021
|1578
|2006.03.06 17:45
|close
|789
|500.00
|1.2011
|1.1978
|1.2021
|15000.00
|14018332.83
|1579
|2006.03.06 17:59
|buy
|790
|500.00
|1.2011
|1.1981
|1.2024
|1580
|2006.03.06 20:45
|close
|790
|500.00
|1.2015
|1.1981
|1.2024
|20000.00
|14038332.83
|1581
|2006.03.07 00:50
|buy
|791
|500.00
|1.2009
|1.1979
|1.2022
|1582
|2006.03.07 01:35
|close
|791
|500.00
|1.2013
|1.1979
|1.2022
|20000.00
|14058332.83
|1583
|2006.03.07 01:50
|buy
|792
|500.00
|1.2001
|1.1971
|1.2014
|1584
|2006.03.07 01:59
|close
|792
|500.00
|1.2013
|1.1971
|1.2014
|60000.00
|14118332.83
|1585
|2006.03.07 02:40
|buy
|793
|500.00
|1.1992
|1.1962
|1.2005
|1586
|2006.03.07 02:50
|close
|793
|500.00
|1.2000
|1.1962
|1.2005
|40000.00
|14158332.83
|1587
|2006.03.07 02:59
|buy
|794
|500.00
|1.1988
|1.1958
|1.2001
|1588
|2006.03.07 03:15
|close
|794
|500.00
|1.1994
|1.1958
|1.2001
|30000.00
|14188332.83
|1589
|2006.03.07 06:35
|buy
|795
|500.00
|1.1984
|1.1954
|1.1997
|1590
|2006.03.07 06:40
|close
|795
|500.00
|1.1994
|1.1954
|1.1997
|50000.00
|14238332.83
|1591
|2006.03.07 06:45
|buy
|796
|500.00
|1.1949
|1.1919
|1.1962
|1592
|2006.03.07 06:50
|close
|796
|500.00
|1.1957
|1.1919
|1.1962
|40000.00
|14278332.83
|1593
|2006.03.07 06:59
|buy
|797
|500.00
|1.1956
|1.1926
|1.1969
|1594
|2006.03.07 07:05
|close
|797
|500.00
|1.1964
|1.1926
|1.1969
|40000.00
|14318332.83
|1595
|2006.03.07 10:50
|buy
|798
|500.00
|1.1929
|1.1899
|1.1942
|1596
|2006.03.07 10:59
|close
|798
|500.00
|1.1938
|1.1899
|1.1942
|45000.00
|14363332.83
|1597
|2006.03.07 10:59
|buy
|799
|500.00
|1.1941
|1.1911
|1.1954
|1598
|2006.03.07 11:20
|close
|799
|500.00
|1.1921
|1.1911
|1.1954
|-100000.00
|14263332.83
|1599
|2006.03.07 11:29
|buy
|800
|500.00
|1.1925
|1.1895
|1.1938
|1600
|2006.03.07 11:35
|close
|800
|500.00
|1.1928
|1.1895
|1.1938
|15000.00
|14278332.83
|1601
|2006.03.07 11:40
|buy
|801
|500.00
|1.1920
|1.1890
|1.1933
|1602
|2006.03.07 11:59
|close
|801
|500.00
|1.1927
|1.1890
|1.1933
|35000.00
|14313332.83
|1603
|2006.03.07 11:59
|buy
|802
|500.00
|1.1929
|1.1899
|1.1942
|1604
|2006.03.07 12:45
|close
|802
|500.00
|1.1905
|1.1899
|1.1942
|-120000.00
|14193332.83
|1605
|2006.03.07 12:50
|buy
|803
|500.00
|1.1910
|1.1880
|1.1923
|1606
|2006.03.07 12:59
|close
|803
|500.00
|1.1915
|1.1880
|1.1923
|25000.00
|14218332.83
|1607
|2006.03.07 13:50
|buy
|804
|500.00
|1.1901
|1.1871
|1.1914
|1608
|2006.03.07 14:05
|close
|804
|500.00
|1.1907
|1.1871
|1.1914
|30000.00
|14248332.83
|1609
|2006.03.07 15:15
|buy
|805
|500.00
|1.1896
|1.1866
|1.1909
|1610
|2006.03.07 15:20
|close
|805
|500.00
|1.1902
|1.1866
|1.1909
|30000.00
|14278332.83
|1611
|2006.03.07 16:05
|buy
|806
|500.00
|1.1889
|1.1859
|1.1902
|1612
|2006.03.07 16:10
|close
|806
|500.00
|1.1894
|1.1859
|1.1902
|25000.00
|14303332.83
|1613
|2006.03.07 16:20
|buy
|807
|500.00
|1.1886
|1.1856
|1.1899
|1614
|2006.03.07 16:29
|t/p
|807
|500.00
|1.1899
|1.1856
|1.1899
|65000.00
|14368332.83
|1615
|2006.03.07 17:10
|buy
|808
|500.00
|1.1890
|1.1860
|1.1903
|1616
|2006.03.07 17:15
|close
|808
|500.00
|1.1894
|1.1860
|1.1903
|20000.00
|14388332.83
|1617
|2006.03.07 17:35
|buy
|809
|500.00
|1.1887
|1.1857
|1.1900
|1618
|2006.03.07 17:40
|t/p
|809
|500.00
|1.1900
|1.1857
|1.1900
|65000.00
|14453332.83
|1619
|2006.03.07 17:50
|buy
|810
|500.00
|1.1877
|1.1847
|1.1890
|1620
|2006.03.07 17:59
|close
|810
|500.00
|1.1883
|1.1847
|1.1890
|30000.00
|14483332.83
|1621
|2006.03.07 17:59
|buy
|811
|500.00
|1.1886
|1.1856
|1.1899
|1622
|2006.03.07 18:05
|close
|811
|500.00
|1.1894
|1.1856
|1.1899
|40000.00
|14523332.83
|1623
|2006.03.07 20:40
|buy
|812
|500.00
|1.1872
|1.1842
|1.1885
|1624
|2006.03.07 20:45
|close
|812
|500.00
|1.1884
|1.1842
|1.1885
|60000.00
|14583332.83
|1625
|2006.03.07 20:50
|buy
|813
|500.00
|1.1875
|1.1845
|1.1888
|1626
|2006.03.07 21:35
|close
|813
|500.00
|1.1887
|1.1845
|1.1888
|60000.00
|14643332.83
|1627
|2006.03.08 02:45
|buy
|814
|500.00
|1.1874
|1.1844
|1.1887
|1628
|2006.03.08 02:50
|close
|814
|500.00
|1.1884
|1.1844
|1.1887
|50000.00
|14693332.83
|1629
|2006.03.08 02:59
|buy
|815
|500.00
|1.1875
|1.1845
|1.1888
|1630
|2006.03.08 03:10
|close
|815
|500.00
|1.1881
|1.1845
|1.1888
|30000.00
|14723332.83
|1631
|2006.03.08 05:45
|sell
|816
|500.00
|1.1902
|1.1932
|1.1889
|1632
|2006.03.08 05:59
|close
|816
|500.00
|1.1895
|1.1932
|1.1889
|35000.00
|14758332.83
|1633
|2006.03.08 09:05
|sell
|817
|500.00
|1.1903
|1.1933
|1.1890
|1634
|2006.03.08 09:10
|close
|817
|500.00
|1.1896
|1.1933
|1.1890
|35000.00
|14793332.83
|1635
|2006.03.08 09:15
|sell
|818
|500.00
|1.1915
|1.1945
|1.1902
|1636
|2006.03.08 09:20
|close
|818
|500.00
|1.1909
|1.1945
|1.1902
|30000.00
|14823332.83
|1637
|2006.03.08 09:29
|sell
|819
|500.00
|1.1911
|1.1941
|1.1898
|1638
|2006.03.08 10:40
|close
|819
|500.00
|1.1904
|1.1941
|1.1898
|35000.00
|14858332.83
|1639
|2006.03.08 11:40
|sell
|820
|500.00
|1.1929
|1.1959
|1.1916
|1640
|2006.03.08 11:50
|t/p
|820
|500.00
|1.1916
|1.1959
|1.1916
|65000.00
|14923332.83
|1641
|2006.03.08 12:05
|sell
|821
|500.00
|1.1942
|1.1972
|1.1929
|1642
|2006.03.08 12:15
|t/p
|821
|500.00
|1.1929
|1.1972
|1.1929
|65000.00
|14988332.83
|1643
|2006.03.08 12:29
|sell
|822
|500.00
|1.1935
|1.1965
|1.1922
|1644
|2006.03.08 12:40
|close
|822
|500.00
|1.1924
|1.1965
|1.1922
|55000.00
|15043332.83
|1645
|2006.03.08 12:50
|sell
|823
|500.00
|1.1934
|1.1964
|1.1921
|1646
|2006.03.08 12:59
|close
|823
|500.00
|1.1930
|1.1964
|1.1921
|20000.00
|15063332.83
|1647
|2006.03.08 15:40
|buy
|824
|500.00
|1.1904
|1.1874
|1.1917
|1648
|2006.03.08 15:45
|close
|824
|500.00
|1.1911
|1.1874
|1.1917
|35000.00
|15098332.83
|1649
|2006.03.08 15:50
|buy
|825
|500.00
|1.1905
|1.1875
|1.1918
|1650
|2006.03.08 16:10
|close
|825
|500.00
|1.1908
|1.1875
|1.1918
|15000.00
|15113332.83
|1651
|2006.03.08 17:05
|sell
|826
|500.00
|1.1926
|1.1956
|1.1913
|1652
|2006.03.08 17:15
|t/p
|826
|500.00
|1.1913
|1.1956
|1.1913
|65000.00
|15178332.83
|1653
|2006.03.08 17:30
|sell
|827
|500.00
|1.1923
|1.1953
|1.1910
|1654
|2006.03.08 17:50
|close
|827
|500.00
|1.1918
|1.1953
|1.1910
|25000.00
|15203332.83
|1655
|2006.03.08 19:10
|sell
|828
|500.00
|1.1928
|1.1958
|1.1915
|1656
|2006.03.08 19:50
|close
|828
|500.00
|1.1920
|1.1958
|1.1915
|40000.00
|15243332.83
|1657
|2006.03.08 19:59
|sell
|829
|500.00
|1.1927
|1.1957
|1.1914
|1658
|2006.03.08 20:10
|close
|829
|500.00
|1.1923
|1.1957
|1.1914
|20000.00
|15263332.83
|1659
|2006.03.09 02:15
|sell
|830
|500.00
|1.1932
|1.1962
|1.1919
|1660
|2006.03.09 02:20
|close
|830
|500.00
|1.1927
|1.1962
|1.1919
|25000.00
|15288332.83
|1661
|2006.03.09 02:35
|sell
|831
|500.00
|1.1934
|1.1964
|1.1921
|1662
|2006.03.09 03:15
|close
|831
|500.00
|1.1923
|1.1964
|1.1921
|55000.00
|15343332.83
|1663
|2006.03.09 03:20
|sell
|832
|500.00
|1.1945
|1.1975
|1.1932
|1664
|2006.03.09 03:29
|t/p
|832
|500.00
|1.1932
|1.1975
|1.1932
|65000.00
|15408332.83
|1665
|2006.03.09 06:59
|sell
|833
|500.00
|1.1941
|1.1971
|1.1928
|1666
|2006.03.09 07:10
|close
|833
|500.00
|1.1934
|1.1971
|1.1928
|35000.00
|15443332.83
|1667
|2006.03.09 07:35
|buy
|834
|500.00
|1.1917
|1.1887
|1.1930
|1668
|2006.03.09 07:45
|close
|834
|500.00
|1.1923
|1.1887
|1.1930
|30000.00
|15473332.83
|1669
|2006.03.09 15:15
|buy
|835
|500.00
|1.1916
|1.1886
|1.1929
|1670
|2006.03.09 15:20
|close
|835
|500.00
|1.1922
|1.1886
|1.1929
|30000.00
|15503332.83
|1671
|2006.03.09 15:29
|buy
|836
|500.00
|1.1918
|1.1888
|1.1931
|1672
|2006.03.09 15:35
|t/p
|836
|500.00
|1.1931
|1.1888
|1.1931
|65000.00
|15568332.83
|1673
|2006.03.09 15:35
|sell
|837
|500.00
|1.1940
|1.1970
|1.1927
|1674
|2006.03.09 15:40
|t/p
|837
|500.00
|1.1927
|1.1970
|1.1927
|65000.00
|15633332.83
|1675
|2006.03.09 15:40
|buy
|838
|500.00
|1.1910
|1.1880
|1.1923
|1676
|2006.03.09 15:45
|t/p
|838
|500.00
|1.1923
|1.1880
|1.1923
|65000.00
|15698332.83
|1677
|2006.03.09 15:50
|buy
|839
|500.00
|1.1907
|1.1877
|1.1920
|1678
|2006.03.09 15:59
|close
|839
|500.00
|1.1917
|1.1877
|1.1920
|50000.00
|15748332.83
|1679
|2006.03.09 17:10
|buy
|840
|500.00
|1.1912
|1.1882
|1.1925
|1680
|2006.03.09 17:20
|close
|840
|500.00
|1.1917
|1.1882
|1.1925
|25000.00
|15773332.83
|1681
|2006.03.09 17:35
|buy
|841
|500.00
|1.1912
|1.1882
|1.1925
|1682
|2006.03.09 17:45
|close
|841
|500.00
|1.1922
|1.1882
|1.1925
|50000.00
|15823332.83
|1683
|2006.03.09 19:35
|buy
|842
|500.00
|1.1905
|1.1875
|1.1918
|1684
|2006.03.09 19:40
|close
|842
|500.00
|1.1916
|1.1875
|1.1918
|55000.00
|15878332.83
|1685
|2006.03.09 19:50
|buy
|843
|500.00
|1.1912
|1.1882
|1.1925
|1686
|2006.03.09 23:05
|close
|843
|500.00
|1.1916
|1.1882
|1.1925
|20000.00
|15898332.83
|1687
|2006.03.10 00:05
|buy
|844
|500.00
|1.1903
|1.1873
|1.1916
|1688
|2006.03.10 00:20
|close
|844
|500.00
|1.1909
|1.1873
|1.1916
|30000.00
|15928332.83
|1689
|2006.03.10 00:29
|buy
|845
|500.00
|1.1903
|1.1873
|1.1916
|1690
|2006.03.10 00:45
|close
|845
|500.00
|1.1907
|1.1873
|1.1916
|20000.00
|15948332.83
|1691
|2006.03.10 00:50
|buy
|846
|500.00
|1.1900
|1.1870
|1.1913
|1692
|2006.03.10 00:59
|close
|846
|500.00
|1.1905
|1.1870
|1.1913
|25000.00
|15973332.83
|1693
|2006.03.10 00:59
|buy
|847
|500.00
|1.1908
|1.1878
|1.1921
|1694
|2006.03.10 03:20
|close
|847
|500.00
|1.1888
|1.1878
|1.1921
|-100000.00
|15873332.83
|1695
|2006.03.10 05:45
|sell
|848
|500.00
|1.1905
|1.1935
|1.1892
|1696
|2006.03.10 05:50
|close
|848
|500.00
|1.1897
|1.1935
|1.1892
|40000.00
|15913332.83
|1697
|2006.03.10 05:59
|sell
|849
|500.00
|1.1905
|1.1935
|1.1892
|1698
|2006.03.10 09:15
|close
|849
|500.00
|1.1925
|1.1935
|1.1892
|-100000.00
|15813332.83
|1699
|2006.03.10 09:29
|sell
|850
|500.00
|1.1922
|1.1952
|1.1909
|1700
|2006.03.10 09:35
|close
|850
|500.00
|1.1918
|1.1952
|1.1909
|20000.00
|15833332.83
|1701
|2006.03.10 09:40
|sell
|851
|500.00
|1.1921
|1.1951
|1.1908
|1702
|2006.03.10 10:10
|close
|851
|500.00
|1.1917
|1.1951
|1.1908
|20000.00
|15853332.83
|1703
|2006.03.10 14:35
|buy
|852
|500.00
|1.1916
|1.1886
|1.1929
|1704
|2006.03.10 14:40
|close
|852
|500.00
|1.1921
|1.1886
|1.1929
|25000.00
|15878332.83
|1705
|2006.03.10 15:20
|buy
|853
|500.00
|1.1914
|1.1884
|1.1927
|1706
|2006.03.10 15:29
|close
|853
|500.00
|1.1922
|1.1884
|1.1927
|40000.00
|15918332.83
|1707
|2006.03.10 15:40
|buy
|854
|500.00
|1.1907
|1.1877
|1.1920
|1708
|2006.03.10 15:45
|close
|854
|500.00
|1.1883
|1.1877
|1.1920
|-120000.00
|15798332.83
|1709
|2006.03.10 15:50
|buy
|855
|500.00
|1.1900
|1.1870
|1.1913
|1710
|2006.03.10 15:59
|close
|855
|500.00
|1.1905
|1.1870
|1.1913
|25000.00
|15823332.83
|1711
|2006.03.10 15:59
|buy
|856
|500.00
|1.1907
|1.1877
|1.1920
|1712
|2006.03.10 16:10
|s/l
|856
|500.00
|1.1877
|1.1877
|1.1920
|-150000.00
|15673332.83
|1713
|2006.03.10 16:10
|buy
|857
|500.00
|1.1868
|1.1838
|1.1881
|1714
|2006.03.10 16:15
|close
|857
|500.00
|1.1881
|1.1838
|1.1881
|65000.00
|15738332.83
|1715
|2006.03.10 16:29
|buy
|858
|500.00
|1.1874
|1.1844
|1.1887
|1716
|2006.03.10 17:05
|close
|858
|500.00
|1.1886
|1.1844
|1.1887
|60000.00
|15798332.83
|1717
|2006.03.10 17:45
|buy
|859
|500.00
|1.1867
|1.1837
|1.1880
|1718
|2006.03.10 17:59
|close
|859
|500.00
|1.1879
|1.1837
|1.1880
|60000.00
|15858332.83
|1719
|2006.03.10 21:15
|sell
|860
|500.00
|1.1916
|1.1946
|1.1903
|1720
|2006.03.13 03:20
|close
|860
|500.00
|1.1943
|1.1946
|1.1903
|-132253.18
|15726079.65
|1721
|2006.03.13 03:29
|sell
|861
|500.00
|1.1938
|1.1968
|1.1925
|1722
|2006.03.13 09:40
|close
|861
|500.00
|1.1958
|1.1968
|1.1925
|-100000.00
|15626079.65
|1723
|2006.03.13 09:50
|sell
|862
|500.00
|1.1968
|1.1998
|1.1955
|1724
|2006.03.13 09:59
|close
|862
|500.00
|1.1961
|1.1998
|1.1955
|35000.00
|15661079.65
|1725
|2006.03.13 09:59
|sell
|863
|500.00
|1.1960
|1.1990
|1.1947
|1726
|2006.03.13 10:20
|close
|863
|500.00
|1.1954
|1.1990
|1.1947
|30000.00
|15691079.65
|1727
|2006.03.13 14:30
|buy
|864
|500.00
|1.1924
|1.1894
|1.1937
|1728
|2006.03.13 14:45
|close
|864
|500.00
|1.1927
|1.1894
|1.1937
|15000.00
|15706079.65
|1729
|2006.03.13 14:50
|buy
|865
|500.00
|1.1923
|1.1893
|1.1936
|1730
|2006.03.13 14:59
|close
|865
|500.00
|1.1927
|1.1893
|1.1936
|20000.00
|15726079.65
|1731
|2006.03.13 15:20
|buy
|866
|500.00
|1.1923
|1.1893
|1.1936
|1732
|2006.03.13 15:29
|close
|866
|500.00
|1.1931
|1.1893
|1.1936
|40000.00
|15766079.65
|1733
|2006.03.13 15:45
|buy
|867
|500.00
|1.1922
|1.1892
|1.1935
|1734
|2006.03.13 15:50
|close
|867
|500.00
|1.1927
|1.1892
|1.1935
|25000.00
|15791079.65
|1735
|2006.03.13 15:59
|buy
|868
|500.00
|1.1923
|1.1893
|1.1936
|1736
|2006.03.13 17:05
|close
|868
|500.00
|1.1930
|1.1893
|1.1936
|35000.00
|15826079.65
|1737
|2006.03.13 17:10
|sell
|869
|500.00
|1.1934
|1.1964
|1.1921
|1738
|2006.03.13 17:15
|close
|869
|500.00
|1.1925
|1.1964
|1.1921
|45000.00
|15871079.65
|1739
|2006.03.13 17:29
|sell
|870
|500.00
|1.1933
|1.1963
|1.1920
|1740
|2006.03.13 17:40
|close
|870
|500.00
|1.1925
|1.1963
|1.1920
|40000.00
|15911079.65
|1741
|2006.03.13 18:20
|sell
|871
|500.00
|1.1948
|1.1978
|1.1935
|1742
|2006.03.13 18:35
|close
|871
|500.00
|1.1939
|1.1978
|1.1935
|45000.00
|15956079.65
|1743
|2006.03.13 18:40
|sell
|872
|500.00
|1.1940
|1.1970
|1.1927
|1744
|2006.03.13 19:05
|close
|872
|500.00
|1.1936
|1.1970
|1.1927
|20000.00
|15976079.65
|1745
|2006.03.13 21:10
|sell
|873
|500.00
|1.1958
|1.1988
|1.1945
|1746
|2006.03.13 21:15
|t/p
|873
|500.00
|1.1945
|1.1988
|1.1945
|65000.00
|16041079.65
|1747
|2006.03.13 21:29
|sell
|874
|500.00
|1.1956
|1.1986
|1.1943
|1748
|2006.03.14 02:35
|close
|874
|500.00
|1.1979
|1.1986
|1.1943
|-112253.18
|15928826.47
|1749
|2006.03.14 02:45
|sell
|875
|500.00
|1.1981
|1.2011
|1.1968
|1750
|2006.03.14 03:05
|t/p
|875
|500.00
|1.1968
|1.2011
|1.1968
|65000.00
|15993826.47
|1751
|2006.03.14 10:05
|sell
|876
|500.00
|1.1985
|1.2015
|1.1972
|1752
|2006.03.14 10:10
|close
|876
|500.00
|1.1972
|1.2015
|1.1972
|65000.00
|16058826.47
|1753
|2006.03.14 10:20
|sell
|877
|500.00
|1.1985
|1.2015
|1.1972
|1754
|2006.03.14 10:29
|close
|877
|500.00
|1.1980
|1.2015
|1.1972
|25000.00
|16083826.47
|1755
|2006.03.14 11:10
|sell
|878
|500.00
|1.1984
|1.2014
|1.1971
|1756
|2006.03.14 11:35
|close
|878
|500.00
|1.1980
|1.2014
|1.1971
|20000.00
|16103826.47
|1757
|2006.03.14 11:45
|sell
|879
|500.00
|1.1985
|1.2015
|1.1972
|1758
|2006.03.14 11:59
|close
|879
|500.00
|1.1975
|1.2015
|1.1972
|50000.00
|16153826.47
|1759
|2006.03.14 12:05
|buy
|880
|500.00
|1.1954
|1.1924
|1.1967
|1760
|2006.03.14 12:10
|t/p
|880
|500.00
|1.1967
|1.1924
|1.1967
|65000.00
|16218826.47
|1761
|2006.03.14 12:29
|buy
|881
|500.00
|1.1957
|1.1927
|1.1970
|1762
|2006.03.14 12:45
|close
|881
|500.00
|1.1961
|1.1927
|1.1970
|20000.00
|16238826.47
|1763
|2006.03.14 12:50
|buy
|882
|500.00
|1.1954
|1.1924
|1.1967
|1764
|2006.03.14 15:05
|close
|882
|500.00
|1.1963
|1.1924
|1.1967
|45000.00
|16283826.47
|1765
|2006.03.14 16:20
|sell
|883
|500.00
|1.1961
|1.1991
|1.1948
|1766
|2006.03.14 16:45
|close
|883
|500.00
|1.1990
|1.1991
|1.1948
|-145000.00
|16138826.47
|1767
|2006.03.14 16:50
|sell
|884
|500.00
|1.1969
|1.1999
|1.1956
|1768
|2006.03.14 17:10
|s/l
|884
|500.00
|1.1999
|1.1999
|1.1956
|-150000.00
|15988826.47
|1769
|2006.03.14 17:10
|sell
|885
|500.00
|1.2014
|1.2044
|1.2001
|1770
|2006.03.14 17:15
|t/p
|885
|500.00
|1.2001
|1.2044
|1.2001
|65000.00
|16053826.47
|1771
|2006.03.14 17:15
|sell
|886
|500.00
|1.1995
|1.2025
|1.1982
|1772
|2006.03.14 17:29
|close
|886
|500.00
|1.2016
|1.2025
|1.1982
|-105000.00
|15948826.47
|1773
|2006.03.14 17:30
|sell
|887
|500.00
|1.2013
|1.2043
|1.2000
|1774
|2006.03.14 17:40
|close
|887
|500.00
|1.2009
|1.2043
|1.2000
|20000.00
|15968826.47
|1775
|2006.03.14 17:45
|sell
|888
|500.00
|1.2011
|1.2041
|1.1998
|1776
|2006.03.14 19:10
|close
|888
|500.00
|1.2031
|1.2041
|1.1998
|-100000.00
|15868826.47
|1777
|2006.03.15 03:05
|buy
|889
|500.00
|1.2009
|1.1979
|1.2022
|1778
|2006.03.15 03:10
|close
|889
|500.00
|1.2022
|1.1979
|1.2022
|65000.00
|15933826.47
|1779
|2006.03.15 03:20
|sell
|890
|500.00
|1.2027
|1.2057
|1.2014
|1780
|2006.03.15 03:40
|close
|890
|500.00
|1.2022
|1.2057
|1.2014
|25000.00
|15958826.47
|1781
|2006.03.15 04:20
|sell
|891
|500.00
|1.2029
|1.2059
|1.2016
|1782
|2006.03.15 04:35
|close
|891
|500.00
|1.2023
|1.2059
|1.2016
|30000.00
|15988826.47
|1783
|2006.03.15 04:45
|sell
|892
|500.00
|1.2028
|1.2058
|1.2015
|1784
|2006.03.15 04:59
|close
|892
|500.00
|1.2022
|1.2058
|1.2015
|30000.00
|16018826.47
|1785
|2006.03.15 08:50
|sell
|893
|500.00
|1.2030
|1.2060
|1.2017
|1786
|2006.03.15 09:05
|close
|893
|500.00
|1.2023
|1.2060
|1.2017
|35000.00
|16053826.47
|1787
|2006.03.15 10:15
|sell
|894
|500.00
|1.2038
|1.2068
|1.2025
|1788
|2006.03.15 10:20
|close
|894
|500.00
|1.2028
|1.2068
|1.2025
|50000.00
|16103826.47
|1789
|2006.03.15 10:40
|sell
|895
|500.00
|1.2044
|1.2074
|1.2031
|1790
|2006.03.15 10:45
|t/p
|895
|500.00
|1.2031
|1.2074
|1.2031
|65000.00
|16168826.47
|1791
|2006.03.15 10:50
|sell
|896
|500.00
|1.2044
|1.2074
|1.2031
|1792
|2006.03.15 10:59
|t/p
|896
|500.00
|1.2031
|1.2074
|1.2031
|65000.00
|16233826.47
|1793
|2006.03.15 11:35
|buy
|897
|500.00
|1.2020
|1.1990
|1.2033
|1794
|2006.03.15 11:45
|close
|897
|500.00
|1.2027
|1.1990
|1.2033
|35000.00
|16268826.47
|1795
|2006.03.15 14:40
|sell
|898
|500.00
|1.2037
|1.2067
|1.2024
|1796
|2006.03.15 15:05
|close
|898
|500.00
|1.2029
|1.2067
|1.2024
|40000.00
|16308826.47
|1797
|2006.03.15 15:35
|buy
|899
|500.00
|1.2014
|1.1984
|1.2027
|1798
|2006.03.15 15:45
|close
|899
|500.00
|1.2019
|1.1984
|1.2027
|25000.00
|16333826.47
|1799
|2006.03.15 15:59
|buy
|900
|500.00
|1.2018
|1.1988
|1.2031
|1800
|2006.03.15 16:10
|close
|900
|500.00
|1.2027
|1.1988
|1.2031
|45000.00
|16378826.47
|1801
|2006.03.15 16:15
|sell
|901
|500.00
|1.2064
|1.2094
|1.2051
|1802
|2006.03.15 16:20
|t/p
|901
|500.00
|1.2051
|1.2094
|1.2051
|65000.00
|16443826.47
|1803
|2006.03.15 16:29
|sell
|902
|500.00
|1.2055
|1.2085
|1.2042
|1804
|2006.03.15 16:50
|t/p
|902
|500.00
|1.2042
|1.2085
|1.2042
|65000.00
|16508826.47
|1805
|2006.03.15 17:20
|sell
|903
|500.00
|1.2058
|1.2088
|1.2045
|1806
|2006.03.15 17:29
|close
|903
|500.00
|1.2047
|1.2088
|1.2045
|55000.00
|16563826.47
|1807
|2006.03.15 21:10
|sell
|904
|500.00
|1.2067
|1.2097
|1.2054
|1808
|2006.03.16 02:15
|close
|904
|500.00
|1.2064
|1.2097
|1.2054
|23240.46
|16587066.93
|1809
|2006.03.16 02:29
|buy
|905
|500.00
|1.2064
|1.2034
|1.2077
|1810
|2006.03.16 06:35
|close
|905
|500.00
|1.2043
|1.2034
|1.2077
|-105000.00
|16482066.93
|1811
|2006.03.16 06:40
|buy
|906
|500.00
|1.2052
|1.2022
|1.2065
|1812
|2006.03.16 07:35
|close
|906
|500.00
|1.2056
|1.2022
|1.2065
|20000.00
|16502066.93
|1813
|2006.03.16 09:05
|buy
|907
|500.00
|1.2041
|1.2011
|1.2054
|1814
|2006.03.16 09:10
|close
|907
|500.00
|1.2048
|1.2011
|1.2054
|35000.00
|16537066.93
|1815
|2006.03.16 09:15
|buy
|908
|500.00
|1.2039
|1.2009
|1.2052
|1816
|2006.03.16 09:20
|close
|908
|500.00
|1.2046
|1.2009
|1.2052
|35000.00
|16572066.93
|1817
|2006.03.16 09:30
|buy
|909
|500.00
|1.2042
|1.2012
|1.2055
|1818
|2006.03.16 09:35
|t/p
|909
|500.00
|1.2055
|1.2012
|1.2055
|65000.00
|16637066.93
|1819
|2006.03.16 09:50
|buy
|910
|500.00
|1.2039
|1.2009
|1.2052
|1820
|2006.03.16 09:59
|t/p
|910
|500.00
|1.2052
|1.2009
|1.2052
|65000.00
|16702066.93
|1821
|2006.03.16 10:10
|sell
|911
|500.00
|1.2066
|1.2096
|1.2053
|1822
|2006.03.16 10:20
|close
|911
|500.00
|1.2060
|1.2096
|1.2053
|30000.00
|16732066.93
|1823
|2006.03.16 10:59
|sell
|912
|500.00
|1.2064
|1.2094
|1.2051
|1824
|2006.03.16 12:20
|close
|912
|500.00
|1.2091
|1.2094
|1.2051
|-135000.00
|16597066.93
|1825
|2006.03.16 12:29
|sell
|913
|500.00
|1.2083
|1.2113
|1.2070
|1826
|2006.03.16 12:35
|close
|913
|500.00
|1.2077
|1.2113
|1.2070
|30000.00
|16627066.93
|1827
|2006.03.16 12:45
|sell
|914
|500.00
|1.2084
|1.2114
|1.2071
|1828
|2006.03.16 12:59
|close
|914
|500.00
|1.2078
|1.2114
|1.2071
|30000.00
|16657066.93
|1829
|2006.03.16 15:45
|sell
|915
|500.00
|1.2092
|1.2122
|1.2079
|1830
|2006.03.16 15:50
|s/l
|915
|500.00
|1.2122
|1.2122
|1.2079
|-150000.00
|16507066.93
|1831
|2006.03.16 15:50
|sell
|916
|500.00
|1.2136
|1.2166
|1.2123
|1832
|2006.03.16 16:05
|t/p
|916
|500.00
|1.2123
|1.2166
|1.2123
|65000.00
|16572066.93
|1833
|2006.03.16 16:15
|sell
|917
|500.00
|1.2145
|1.2175
|1.2132
|1834
|2006.03.16 16:20
|close
|917
|500.00
|1.2133
|1.2175
|1.2132
|60000.00
|16632066.93
|1835
|2006.03.16 16:50
|sell
|918
|500.00
|1.2142
|1.2172
|1.2129
|1836
|2006.03.16 16:59
|close
|918
|500.00
|1.2136
|1.2172
|1.2129
|30000.00
|16662066.93
|1837
|2006.03.16 19:10
|sell
|919
|500.00
|1.2168
|1.2198
|1.2155
|1838
|2006.03.16 19:40
|close
|919
|500.00
|1.2191
|1.2198
|1.2155
|-115000.00
|16547066.93
|1839
|2006.03.16 19:45
|sell
|920
|500.00
|1.2186
|1.2216
|1.2173
|1840
|2006.03.16 19:59
|close
|920
|500.00
|1.2175
|1.2216
|1.2173
|55000.00
|16602066.93
|1841
|2006.03.16 19:59
|sell
|921
|500.00
|1.2175
|1.2205
|1.2162
|1842
|2006.03.16 20:10
|close
|921
|500.00
|1.2171
|1.2205
|1.2162
|20000.00
|16622066.93
|1843
|2006.03.17 00:40
|buy
|922
|500.00
|1.2169
|1.2139
|1.2182
|1844
|2006.03.17 00:45
|close
|922
|500.00
|1.2173
|1.2139
|1.2182
|20000.00
|16642066.93
|1845
|2006.03.17 01:29
|buy
|923
|500.00
|1.2169
|1.2139
|1.2182
|1846
|2006.03.17 01:35
|close
|923
|500.00
|1.2173
|1.2139
|1.2182
|20000.00
|16662066.93
|1847
|2006.03.17 01:45
|buy
|924
|500.00
|1.2169
|1.2139
|1.2182
|1848
|2006.03.17 01:59
|close
|924
|500.00
|1.2172
|1.2139
|1.2182
|15000.00
|16677066.93
|1849
|2006.03.17 04:35
|buy
|925
|500.00
|1.2156
|1.2126
|1.2169
|1850
|2006.03.17 04:40
|close
|925
|500.00
|1.2168
|1.2126
|1.2169
|60000.00
|16737066.93
|1851
|2006.03.17 04:45
|buy
|926
|500.00
|1.2161
|1.2131
|1.2174
|1852
|2006.03.17 04:59
|close
|926
|500.00
|1.2166
|1.2131
|1.2174
|25000.00
|16762066.93
|1853
|2006.03.17 08:20
|buy
|927
|500.00
|1.2163
|1.2133
|1.2176
|1854
|2006.03.17 08:29
|close
|927
|500.00
|1.2168
|1.2133
|1.2176
|25000.00
|16787066.93
|1855
|2006.03.17 08:59
|buy
|928
|500.00
|1.2163
|1.2133
|1.2176
|1856
|2006.03.17 10:05
|close
|928
|500.00
|1.2170
|1.2133
|1.2176
|35000.00
|16822066.93
|1857
|2006.03.17 11:45
|sell
|929
|500.00
|1.2191
|1.2221
|1.2178
|1858
|2006.03.17 11:59
|close
|929
|500.00
|1.2184
|1.2221
|1.2178
|35000.00
|16857066.93
|1859
|2006.03.17 11:59
|sell
|930
|500.00
|1.2185
|1.2215
|1.2172
|1860
|2006.03.17 12:05
|close
|930
|500.00
|1.2175
|1.2215
|1.2172
|50000.00
|16907066.93
|1861
|2006.03.17 15:50
|sell
|931
|500.00
|1.2199
|1.2229
|1.2186
|1862
|2006.03.17 15:59
|close
|931
|500.00
|1.2190
|1.2229
|1.2186
|45000.00
|16952066.93
|1863
|2006.03.17 16:05
|buy
|932
|500.00
|1.2172
|1.2142
|1.2185
|1864
|2006.03.17 16:15
|close
|932
|500.00
|1.2185
|1.2142
|1.2185
|65000.00
|17017066.93
|1865
|2006.03.17 16:35
|buy
|933
|500.00
|1.2154
|1.2124
|1.2167
|1866
|2006.03.17 16:40
|t/p
|933
|500.00
|1.2167
|1.2124
|1.2167
|65000.00
|17082066.93
|1867
|2006.03.17 16:40
|buy
|934
|500.00
|1.2172
|1.2142
|1.2185
|1868
|2006.03.17 16:50
|close
|934
|500.00
|1.2180
|1.2142
|1.2185
|40000.00
|17122066.93
|1869
|2006.03.17 16:59
|buy
|935
|500.00
|1.2156
|1.2126
|1.2169
|1870
|2006.03.17 17:15
|close
|935
|500.00
|1.2167
|1.2126
|1.2169
|55000.00
|17177066.93
|1871
|2006.03.17 17:20
|buy
|936
|500.00
|1.2143
|1.2113
|1.2156
|1872
|2006.03.17 17:29
|t/p
|936
|500.00
|1.2156
|1.2113
|1.2156
|65000.00
|17242066.93
|1873
|2006.03.20 00:05
|buy
|937
|500.00
|1.2169
|1.2139
|1.2182
|1874
|2006.03.20 00:15
|close
|937
|500.00
|1.2175
|1.2139
|1.2182
|30000.00
|17272066.93
|1875
|2006.03.20 00:29
|buy
|938
|500.00
|1.2172
|1.2142
|1.2185
|1876
|2006.03.20 00:45
|close
|938
|500.00
|1.2179
|1.2142
|1.2185
|35000.00
|17307066.93
|1877
|2006.03.20 00:50
|buy
|939
|500.00
|1.2172
|1.2142
|1.2185
|1878
|2006.03.20 00:59
|close
|939
|500.00
|1.2179
|1.2142
|1.2185
|35000.00
|17342066.93
|1879
|2006.03.20 04:35
|buy
|940
|500.00
|1.2174
|1.2144
|1.2187
|1880
|2006.03.20 09:30
|close
|940
|500.00
|1.2178
|1.2144
|1.2187
|20000.00
|17362066.93
|1881
|2006.03.20 09:59
|sell
|941
|500.00
|1.2186
|1.2216
|1.2173
|1882
|2006.03.20 10:15
|close
|941
|500.00
|1.2176
|1.2216
|1.2173
|50000.00
|17412066.93
|1883
|2006.03.20 13:40
|buy
|942
|500.00
|1.2170
|1.2140
|1.2183
|1884
|2006.03.20 14:35
|close
|942
|500.00
|1.2180
|1.2140
|1.2183
|50000.00
|17462066.93
|1885
|2006.03.20 16:35
|buy
|943
|500.00
|1.2159
|1.2129
|1.2172
|1886
|2006.03.20 16:40
|t/p
|943
|500.00
|1.2172
|1.2129
|1.2172
|65000.00
|17527066.93
|1887
|2006.03.20 18:15
|buy
|944
|500.00
|1.2160
|1.2130
|1.2173
|1888
|2006.03.20 18:20
|close
|944
|500.00
|1.2167
|1.2130
|1.2173
|35000.00
|17562066.93
|1889
|2006.03.20 19:45
|buy
|945
|500.00
|1.2152
|1.2122
|1.2165
|1890
|2006.03.20 19:50
|close
|945
|500.00
|1.2158
|1.2122
|1.2165
|30000.00
|17592066.93
|1891
|2006.03.20 19:59
|buy
|946
|500.00
|1.2159
|1.2129
|1.2172
|1892
|2006.03.20 20:05
|close
|946
|500.00
|1.2168
|1.2129
|1.2172
|45000.00
|17637066.93
|1893
|2006.03.20 20:10
|buy
|947
|500.00
|1.2153
|1.2123
|1.2166
|1894
|2006.03.20 20:15
|close
|947
|500.00
|1.2160
|1.2123
|1.2166
|35000.00
|17672066.93
|1895
|2006.03.20 20:20
|buy
|948
|500.00
|1.2149
|1.2119
|1.2162
|1896
|2006.03.20 20:29
|t/p
|948
|500.00
|1.2162
|1.2119
|1.2162
|65000.00
|17737066.93
|1897
|2006.03.21 00:05
|buy
|949
|500.00
|1.2154
|1.2124
|1.2167
|1898
|2006.03.21 00:10
|close
|949
|500.00
|1.2162
|1.2124
|1.2167
|40000.00
|17777066.93
|1899
|2006.03.21 00:20
|buy
|950
|500.00
|1.2157
|1.2127
|1.2170
|1900
|2006.03.21 00:35
|close
|950
|500.00
|1.2161
|1.2127
|1.2170
|20000.00
|17797066.93
|1901
|2006.03.21 00:50
|buy
|951
|500.00
|1.2155
|1.2125
|1.2168
|1902
|2006.03.21 00:59
|close
|951
|500.00
|1.2160
|1.2125
|1.2168
|25000.00
|17822066.93
|1903
|2006.03.21 02:10
|buy
|952
|500.00
|1.2134
|1.2104
|1.2147
|1904
|2006.03.21 02:15
|t/p
|952
|500.00
|1.2147
|1.2104
|1.2147
|65000.00
|17887066.93
|1905
|2006.03.21 02:20
|buy
|953
|500.00
|1.2151
|1.2121
|1.2164
|1906
|2006.03.21 02:35
|close
|953
|500.00
|1.2131
|1.2121
|1.2164
|-100000.00
|17787066.93
|1907
|2006.03.21 02:40
|buy
|954
|500.00
|1.2144
|1.2114
|1.2157
|1908
|2006.03.21 03:05
|close
|954
|500.00
|1.2151
|1.2114
|1.2157
|35000.00
|17822066.93
|1909
|2006.03.21 04:35
|buy
|955
|500.00
|1.2136
|1.2106
|1.2149
|1910
|2006.03.21 04:50
|close
|955
|500.00
|1.2141
|1.2106
|1.2149
|25000.00
|17847066.93
|1911
|2006.03.21 04:59
|buy
|956
|500.00
|1.2138
|1.2108
|1.2151
|1912
|2006.03.21 05:15
|close
|956
|500.00
|1.2148
|1.2108
|1.2151
|50000.00
|17897066.93
|1913
|2006.03.21 05:20
|buy
|957
|500.00
|1.2126
|1.2096
|1.2139
|1914
|2006.03.21 05:29
|t/p
|957
|500.00
|1.2139
|1.2096
|1.2139
|65000.00
|17962066.93
|1915
|2006.03.21 06:40
|buy
|958
|500.00
|1.2125
|1.2095
|1.2138
|1916
|2006.03.21 06:45
|close
|958
|500.00
|1.2133
|1.2095
|1.2138
|40000.00
|18002066.93
|1917
|2006.03.21 08:10
|buy
|959
|500.00
|1.2124
|1.2094
|1.2137
|1918
|2006.03.21 08:15
|close
|959
|500.00
|1.2128
|1.2094
|1.2137
|20000.00
|18022066.93
|1919
|2006.03.21 08:35
|buy
|960
|500.00
|1.2127
|1.2097
|1.2140
|1920
|2006.03.21 08:40
|close
|960
|500.00
|1.2134
|1.2097
|1.2140
|35000.00
|18057066.93
|1921
|2006.03.21 10:10
|buy
|961
|500.00
|1.2123
|1.2093
|1.2136
|1922
|2006.03.21 10:15
|t/p
|961
|500.00
|1.2136
|1.2093
|1.2136
|65000.00
|18122066.93
|1923
|2006.03.21 10:29
|buy
|962
|500.00
|1.2128
|1.2098
|1.2141
|1924
|2006.03.21 10:40
|close
|962
|500.00
|1.2138
|1.2098
|1.2141
|50000.00
|18172066.93
|1925
|2006.03.21 11:20
|buy
|963
|500.00
|1.2123
|1.2093
|1.2136
|1926
|2006.03.21 11:29
|close
|963
|500.00
|1.2132
|1.2093
|1.2136
|45000.00
|18217066.93
|1927
|2006.03.21 11:30
|buy
|964
|500.00
|1.2135
|1.2105
|1.2148
|1928
|2006.03.21 11:35
|close
|964
|500.00
|1.2140
|1.2105
|1.2148
|25000.00
|18242066.93
|1929
|2006.03.21 11:45
|buy
|965
|500.00
|1.2131
|1.2101
|1.2144
|1930
|2006.03.21 11:59
|close
|965
|500.00
|1.2140
|1.2101
|1.2144
|45000.00
|18287066.93
|1931
|2006.03.21 11:59
|sell
|966
|500.00
|1.2143
|1.2173
|1.2130
|1932
|2006.03.21 12:35
|close
|966
|500.00
|1.2135
|1.2173
|1.2130
|40000.00
|18327066.93
|1933
|2006.03.21 13:45
|sell
|967
|500.00
|1.2149
|1.2179
|1.2136
|1934
|2006.03.21 13:59
|close
|967
|500.00
|1.2144
|1.2179
|1.2136
|25000.00
|18352066.93
|1935
|2006.03.21 15:10
|sell
|968
|500.00
|1.2158
|1.2188
|1.2145
|1936
|2006.03.21 15:20
|close
|968
|500.00
|1.2146
|1.2188
|1.2145
|60000.00
|18412066.93
|1937
|2006.03.21 15:29
|sell
|969
|500.00
|1.2155
|1.2185
|1.2142
|1938
|2006.03.21 15:40
|close
|969
|500.00
|1.2147
|1.2185
|1.2142
|40000.00
|18452066.93
|1939
|2006.03.21 15:45
|buy
|970
|500.00
|1.2129
|1.2099
|1.2142
|1940
|2006.03.21 15:50
|t/p
|970
|500.00
|1.2142
|1.2099
|1.2142
|65000.00
|18517066.93
|1941
|2006.03.21 15:50
|sell
|971
|500.00
|1.2164
|1.2194
|1.2151
|1942
|2006.03.21 15:59
|t/p
|971
|500.00
|1.2151
|1.2194
|1.2151
|65000.00
|18582066.93
|1943
|2006.03.21 15:59
|buy
|972
|500.00
|1.2134
|1.2104
|1.2147
|1944
|2006.03.21 16:10
|close
|972
|500.00
|1.2111
|1.2104
|1.2147
|-115000.00
|18467066.93
|1945
|2006.03.21 16:15
|buy
|973
|500.00
|1.2123
|1.2093
|1.2136
|1946
|2006.03.21 16:20
|close
|973
|500.00
|1.2134
|1.2093
|1.2136
|55000.00
|18522066.93
|1947
|2006.03.21 16:29
|buy
|974
|500.00
|1.2128
|1.2098
|1.2141
|1948
|2006.03.21 16:35
|close
|974
|500.00
|1.2105
|1.2098
|1.2141
|-115000.00
|18407066.93
|1949
|2006.03.21 16:40
|buy
|975
|500.00
|1.2117
|1.2087
|1.2130
|1950
|2006.03.21 16:45
|close
|975
|500.00
|1.2125
|1.2087
|1.2130
|40000.00
|18447066.93
|1951
|2006.03.21 16:50
|buy
|976
|500.00
|1.2105
|1.2075
|1.2118
|1952
|2006.03.21 16:59
|close
|976
|500.00
|1.2113
|1.2075
|1.2118
|40000.00
|18487066.93
|1953
|2006.03.21 16:59
|buy
|977
|500.00
|1.2119
|1.2089
|1.2132
|1954
|2006.03.21 17:20
|close
|977
|500.00
|1.2095
|1.2089
|1.2132
|-120000.00
|18367066.93
|1955
|2006.03.21 17:29
|buy
|978
|500.00
|1.2104
|1.2074
|1.2117
|1956
|2006.03.21 17:35
|close
|978
|500.00
|1.2108
|1.2074
|1.2117
|20000.00
|18387066.93
|1957
|2006.03.21 17:40
|buy
|979
|500.00
|1.2098
|1.2068
|1.2111
|1958
|2006.03.21 18:05
|close
|979
|500.00
|1.2102
|1.2068
|1.2111
|20000.00
|18407066.93
|1959
|2006.03.21 18:59
|buy
|980
|500.00
|1.2078
|1.2048
|1.2091
|1960
|2006.03.21 19:05
|close
|980
|500.00
|1.2090
|1.2048
|1.2091
|60000.00
|18467066.93
|1961
|2006.03.22 00:59
|sell
|981
|500.00
|1.2112
|1.2142
|1.2099
|1962
|2006.03.22 01:05
|close
|981
|500.00
|1.2104
|1.2142
|1.2099
|40000.00
|18507066.93
|1963
|2006.03.22 05:45
|buy
|982
|500.00
|1.2079
|1.2049
|1.2092
|1964
|2006.03.22 05:50
|t/p
|982
|500.00
|1.2092
|1.2049
|1.2092
|65000.00
|18572066.93
|1965
|2006.03.22 06:10
|buy
|983
|500.00
|1.2079
|1.2049
|1.2092
|1966
|2006.03.22 06:20
|close
|983
|500.00
|1.2090
|1.2049
|1.2092
|55000.00
|18627066.93
|1967
|2006.03.22 06:50
|buy
|984
|500.00
|1.2075
|1.2045
|1.2088
|1968
|2006.03.22 06:59
|t/p
|984
|500.00
|1.2088
|1.2045
|1.2088
|65000.00
|18692066.93
|1969
|2006.03.22 09:05
|sell
|985
|500.00
|1.2104
|1.2134
|1.2091
|1970
|2006.03.22 09:15
|close
|985
|500.00
|1.2093
|1.2134
|1.2091
|55000.00
|18747066.93
|1971
|2006.03.22 09:20
|sell
|986
|500.00
|1.2104
|1.2134
|1.2091
|1972
|2006.03.22 09:29
|close
|986
|500.00
|1.2097
|1.2134
|1.2091
|35000.00
|18782066.93
|1973
|2006.03.22 10:50
|buy
|987
|500.00
|1.2079
|1.2049
|1.2092
|1974
|2006.03.22 11:05
|close
|987
|500.00
|1.2083
|1.2049
|1.2092
|20000.00
|18802066.93
|1975
|2006.03.22 12:15
|buy
|988
|500.00
|1.2070
|1.2040
|1.2083
|1976
|2006.03.22 12:35
|close
|988
|500.00
|1.2078
|1.2040
|1.2083
|40000.00
|18842066.93
|1977
|2006.03.22 12:40
|buy
|989
|500.00
|1.2073
|1.2043
|1.2086
|1978
|2006.03.22 13:05
|close
|989
|500.00
|1.2080
|1.2043
|1.2086
|35000.00
|18877066.93
|1979
|2006.03.22 15:05
|buy
|990
|500.00
|1.2070
|1.2040
|1.2083
|1980
|2006.03.22 15:10
|close
|990
|500.00
|1.2075
|1.2040
|1.2083
|25000.00
|18902066.93
|1981
|2006.03.22 15:45
|sell
|991
|500.00
|1.2099
|1.2129
|1.2086
|1982
|2006.03.22 15:50
|close
|991
|500.00
|1.2088
|1.2129
|1.2086
|55000.00
|18957066.93
|1983
|2006.03.22 15:59
|sell
|992
|500.00
|1.2096
|1.2126
|1.2083
|1984
|2006.03.22 16:15
|close
|992
|500.00
|1.2088
|1.2126
|1.2083
|40000.00
|18997066.93
|1985
|2006.03.22 19:15
|buy
|993
|500.00
|1.2080
|1.2050
|1.2093
|1986
|2006.03.22 19:20
|close
|993
|500.00
|1.2087
|1.2050
|1.2093
|35000.00
|19032066.93
|1987
|2006.03.22 19:40
|buy
|994
|500.00
|1.2081
|1.2051
|1.2094
|1988
|2006.03.23 02:45
|close
|994
|500.00
|1.2054
|1.2051
|1.2094
|-146058.63
|18886008.30
|1989
|2006.03.23 02:59
|buy
|995
|500.00
|1.2058
|1.2028
|1.2071
|1990
|2006.03.23 03:05
|close
|995
|500.00
|1.2062
|1.2028
|1.2071
|20000.00
|18906008.30
|1991
|2006.03.23 03:20
|buy
|996
|500.00
|1.2053
|1.2023
|1.2066
|1992
|2006.03.23 03:29
|close
|996
|500.00
|1.2057
|1.2023
|1.2066
|20000.00
|18926008.30
|1993
|2006.03.23 03:50
|buy
|997
|500.00
|1.2052
|1.2022
|1.2065
|1994
|2006.03.23 04:05
|close
|997
|500.00
|1.2058
|1.2022
|1.2065
|30000.00
|18956008.30
|1995
|2006.03.23 06:05
|buy
|998
|500.00
|1.2050
|1.2020
|1.2063
|1996
|2006.03.23 06:10
|close
|998
|500.00
|1.2054
|1.2020
|1.2063
|20000.00
|18976008.30
|1997
|2006.03.23 06:20
|buy
|999
|500.00
|1.2050
|1.2020
|1.2063
|1998
|2006.03.23 06:35
|close
|999
|500.00
|1.2060
|1.2020
|1.2063
|50000.00
|19026008.30
|1999
|2006.03.23 07:05
|sell
|1000
|500.00
|1.2065
|1.2095
|1.2052
|2000
|2006.03.23 07:10
|close
|1000
|500.00
|1.2059
|1.2095
|1.2052
|30000.00
|19056008.30
|2001
|2006.03.23 07:15
|sell
|1001
|500.00
|1.2065
|1.2095
|1.2052
|2002
|2006.03.23 07:20
|close
|1001
|500.00
|1.2060
|1.2095
|1.2052
|25000.00
|19081008.30
|2003
|2006.03.23 07:59
|sell
|1002
|500.00
|1.2065
|1.2095
|1.2052
|2004
|2006.03.23 08:10
|close
|1002
|500.00
|1.2061
|1.2095
|1.2052
|20000.00
|19101008.30
|2005
|2006.03.23 09:15
|sell
|1003
|500.00
|1.2073
|1.2103
|1.2060
|2006
|2006.03.23 09:20
|close
|1003
|500.00
|1.2067
|1.2103
|1.2060
|30000.00
|19131008.30
|2007
|2006.03.23 10:20
|sell
|1004
|500.00
|1.2075
|1.2105
|1.2062
|2008
|2006.03.23 10:35
|close
|1004
|500.00
|1.2070
|1.2105
|1.2062
|25000.00
|19156008.30
|2009
|2006.03.23 10:45
|sell
|1005
|500.00
|1.2078
|1.2108
|1.2065
|2010
|2006.03.23 10:59
|close
|1005
|500.00
|1.2071
|1.2108
|1.2065
|35000.00
|19191008.30
|2011
|2006.03.23 13:15
|buy
|1006
|500.00
|1.2056
|1.2026
|1.2069
|2012
|2006.03.23 13:20
|close
|1006
|500.00
|1.2062
|1.2026
|1.2069
|30000.00
|19221008.30
|2013
|2006.03.23 13:40
|buy
|1007
|500.00
|1.2054
|1.2024
|1.2067
|2014
|2006.03.23 13:45
|close
|1007
|500.00
|1.2061
|1.2024
|1.2067
|35000.00
|19256008.30
|2015
|2006.03.23 13:50
|buy
|1008
|500.00
|1.2054
|1.2024
|1.2067
|2016
|2006.03.23 14:05
|close
|1008
|500.00
|1.2058
|1.2024
|1.2067
|20000.00
|19276008.30
|2017
|2006.03.23 15:40
|buy
|1009
|500.00
|1.2041
|1.2011
|1.2054
|2018
|2006.03.23 15:45
|t/p
|1009
|500.00
|1.2054
|1.2011
|1.2054
|65000.00
|19341008.30
|2019
|2006.03.23 17:05
|buy
|1010
|500.00
|1.2010
|1.1980
|1.2023
|2020
|2006.03.23 17:10
|t/p
|1010
|500.00
|1.2023
|1.1980
|1.2023
|65000.00
|19406008.30
|2021
|2006.03.23 17:15
|buy
|1011
|500.00
|1.1973
|1.1943
|1.1986
|2022
|2006.03.23 17:20
|t/p
|1011
|500.00
|1.1986
|1.1943
|1.1986
|65000.00
|19471008.30
|2023
|2006.03.23 17:20
|buy
|1012
|500.00
|1.2048
|1.2018
|1.2061
|2024
|2006.03.23 17:29
|s/l
|1012
|500.00
|1.2018
|1.2018
|1.2061
|-150000.00
|19321008.30
|2025
|2006.03.23 17:29
|buy
|1013
|500.00
|1.1978
|1.1948
|1.1991
|2026
|2006.03.23 17:35
|close
|1013
|500.00
|1.1990
|1.1948
|1.1991
|60000.00
|19381008.30
|2027
|2006.03.23 17:40
|buy
|1014
|500.00
|1.1977
|1.1947
|1.1990
|2028
|2006.03.23 17:45
|close
|1014
|500.00
|1.1988
|1.1947
|1.1990
|55000.00
|19436008.30
|2029
|2006.03.23 17:50
|buy
|1015
|500.00
|1.1979
|1.1949
|1.1992
|2030
|2006.03.23 17:59
|close
|1015
|500.00
|1.1987
|1.1949
|1.1992
|40000.00
|19476008.30
|2031
|2006.03.23 17:59
|buy
|1016
|500.00
|1.1990
|1.1960
|1.2003
|2032
|2006.03.23 18:20
|close
|1016
|500.00
|1.1970
|1.1960
|1.2003
|-100000.00
|19376008.30
|2033
|2006.03.23 21:10
|buy
|1017
|500.00
|1.1956
|1.1926
|1.1969
|2034
|2006.03.23 21:15
|t/p
|1017
|500.00
|1.1969
|1.1926
|1.1969
|65000.00
|19441008.30
|2035
|2006.03.23 21:15
|buy
|1018
|500.00
|1.1975
|1.1945
|1.1988
|2036
|2006.03.24 14:20
|close
|1018
|500.00
|1.1954
|1.1945
|1.1988
|-108686.21
|19332322.09
|2037
|2006.03.24 15:40
|buy
|1019
|500.00
|1.1955
|1.1925
|1.1968
|2038
|2006.03.24 15:50
|t/p
|1019
|500.00
|1.1968
|1.1925
|1.1968
|65000.00
|19397322.09
|2039
|2006.03.24 15:50
|sell
|1020
|500.00
|1.1988
|1.2018
|1.1975
|2040
|2006.03.24 15:59
|t/p
|1020
|500.00
|1.1975
|1.2018
|1.1975
|65000.00
|19462322.09
|2041
|2006.03.24 16:15
|sell
|1021
|500.00
|1.1977
|1.2007
|1.1964
|2042
|2006.03.24 16:20
|t/p
|1021
|500.00
|1.1964
|1.2007
|1.1964
|65000.00
|19527322.09
|2043
|2006.03.24 16:29
|sell
|1022
|500.00
|1.1976
|1.2006
|1.1963
|2044
|2006.03.24 16:35
|close
|1022
|500.00
|1.1970
|1.2006
|1.1963
|30000.00
|19557322.09
|2045
|2006.03.24 16:40
|sell
|1023
|500.00
|1.1978
|1.2008
|1.1965
|2046
|2006.03.24 16:45
|close
|1023
|500.00
|1.1968
|1.2008
|1.1965
|50000.00
|19607322.09
|2047
|2006.03.24 16:50
|sell
|1024
|500.00
|1.1977
|1.2007
|1.1964
|2048
|2006.03.24 16:59
|close
|1024
|500.00
|1.1973
|1.2007
|1.1964
|20000.00
|19627322.09
|2049
|2006.03.24 17:05
|sell
|1025
|500.00
|1.1994
|1.2024
|1.1981
|2050
|2006.03.24 17:10
|t/p
|1025
|500.00
|1.1981
|1.2024
|1.1981
|65000.00
|19692322.09
|2051
|2006.03.24 17:15
|sell
|1026
|500.00
|1.1994
|1.2024
|1.1981
|2052
|2006.03.24 17:20
|s/l
|1026
|500.00
|1.2024
|1.2024
|1.1981
|-150000.00
|19542322.09
|2053
|2006.03.24 17:20
|sell
|1027
|500.00
|1.2024
|1.2054
|1.2011
|2054
|2006.03.24 17:29
|close
|1027
|500.00
|1.2017
|1.2054
|1.2011
|35000.00
|19577322.09
|2055
|2006.03.24 17:30
|sell
|1028
|500.00
|1.2014
|1.2044
|1.2001
|2056
|2006.03.24 18:05
|close
|1028
|500.00
|1.2008
|1.2044
|1.2001
|30000.00
|19607322.09
|2057
|2006.03.24 18:20
|sell
|1029
|500.00
|1.2028
|1.2058
|1.2015
|2058
|2006.03.24 18:40
|close
|1029
|500.00
|1.2025
|1.2058
|1.2015
|15000.00
|19622322.09
|2059
|2006.03.24 18:45
|sell
|1030
|500.00
|1.2039
|1.2069
|1.2026
|2060
|2006.03.24 18:59
|close
|1030
|500.00
|1.2034
|1.2069
|1.2026
|25000.00
|19647322.09
|2061
|2006.03.24 18:59
|sell
|1031
|500.00
|1.2033
|1.2063
|1.2020
|2062
|2006.03.24 21:35
|close
|1031
|500.00
|1.2027
|1.2063
|1.2020
|30000.00
|19677322.09
|2063
|2006.03.27 00:40
|buy
|1032
|500.00
|1.2027
|1.1997
|1.2040
|2064
|2006.03.27 00:50
|close
|1032
|500.00
|1.2034
|1.1997
|1.2040
|35000.00
|19712322.09
|2065
|2006.03.27 03:35
|buy
|1033
|500.00
|1.2019
|1.1989
|1.2032
|2066
|2006.03.27 03:40
|close
|1033
|500.00
|1.2027
|1.1989
|1.2032
|40000.00
|19752322.09
|2067
|2006.03.27 03:50
|buy
|1034
|500.00
|1.2025
|1.1995
|1.2038
|2068
|2006.03.27 04:10
|close
|1034
|500.00
|1.2030
|1.1995
|1.2038
|25000.00
|19777322.09
|2069
|2006.03.27 05:10
|sell
|1035
|500.00
|1.2050
|1.2080
|1.2037
|2070
|2006.03.27 05:15
|close
|1035
|500.00
|1.2039
|1.2080
|1.2037
|55000.00
|19832322.09
|2071
|2006.03.27 05:29
|sell
|1036
|500.00
|1.2048
|1.2078
|1.2035
|2072
|2006.03.27 08:10
|close
|1036
|500.00
|1.2044
|1.2078
|1.2035
|20000.00
|19852322.09
|2073
|2006.03.27 09:20
|buy
|1037
|500.00
|1.2036
|1.2006
|1.2049
|2074
|2006.03.27 09:35
|close
|1037
|500.00
|1.2044
|1.2006
|1.2049
|40000.00
|19892322.09
|2075
|2006.03.27 09:50
|buy
|1038
|500.00
|1.2037
|1.2007
|1.2050
|2076
|2006.03.27 09:59
|close
|1038
|500.00
|1.2043
|1.2007
|1.2050
|30000.00
|19922322.09
|2077
|2006.03.27 11:10
|buy
|1039
|500.00
|1.2028
|1.1998
|1.2041
|2078
|2006.03.27 11:15
|close
|1039
|500.00
|1.2038
|1.1998
|1.2041
|50000.00
|19972322.09
|2079
|2006.03.27 11:20
|buy
|1040
|500.00
|1.2035
|1.2005
|1.2048
|2080
|2006.03.27 18:10
|s/l
|1040
|500.00
|1.2005
|1.2005
|1.2048
|-150000.00
|19822322.09
|2081
|2006.03.27 18:10
|buy
|1041
|500.00
|1.2005
|1.1975
|1.2018
|2082
|2006.03.27 18:15
|close
|1041
|500.00
|1.2013
|1.1975
|1.2018
|40000.00
|19862322.09
|2083
|2006.03.27 18:29
|buy
|1042
|500.00
|1.2005
|1.1975
|1.2018
|2084
|2006.03.27 18:35
|close
|1042
|500.00
|1.2012
|1.1975
|1.2018
|35000.00
|19897322.09
|2085
|2006.03.27 18:40
|buy
|1043
|500.00
|1.2017
|1.1987
|1.2030
|2086
|2006.03.28 02:05
|close
|1043
|500.00
|1.2025
|1.1987
|1.2030
|36313.79
|19933635.88
|2087
|2006.03.28 03:35
|buy
|1044
|500.00
|1.2006
|1.1976
|1.2019
|2088
|2006.03.28 03:45
|close
|1044
|500.00
|1.2011
|1.1976
|1.2019
|25000.00
|19958635.88
|2089
|2006.03.28 03:50
|buy
|1045
|500.00
|1.2003
|1.1973
|1.2016
|2090
|2006.03.28 03:59
|close
|1045
|500.00
|1.2007
|1.1973
|1.2016
|20000.00
|19978635.88
|2091
|2006.03.28 05:40
|buy
|1046
|500.00
|1.2000
|1.1970
|1.2013
|2092
|2006.03.28 06:00
|close
|1046
|500.00
|1.2004
|1.1970
|1.2013
|20000.00
|19998635.88
|2093
|2006.03.28 08:10
|sell
|1047
|500.00
|1.2013
|1.2043
|1.2000
|2094
|2006.03.28 08:15
|close
|1047
|500.00
|1.2008
|1.2043
|1.2000
|25000.00
|20023635.88
|2095
|2006.03.28 08:30
|sell
|1048
|500.00
|1.2011
|1.2041
|1.1998
|2096
|2006.03.28 09:59
|close
|1048
|500.00
|1.2031
|1.2041
|1.1998
|-100000.00
|19923635.88
|2097
|2006.03.28 10:10
|sell
|1049
|500.00
|1.2052
|1.2082
|1.2039
|2098
|2006.03.28 10:15
|close
|1049
|500.00
|1.2076
|1.2082
|1.2039
|-120000.00
|19803635.88
|2099
|2006.03.28 10:20
|sell
|1050
|500.00
|1.2070
|1.2100
|1.2057
|2100
|2006.03.28 10:35
|t/p
|1050
|500.00
|1.2057
|1.2100
|1.2057
|65000.00
|19868635.88
|2101
|2006.03.28 10:35
|sell
|1051
|500.00
|1.2054
|1.2084
|1.2041
|2102
|2006.03.28 10:50
|close
|1051
|500.00
|1.2077
|1.2084
|1.2041
|-115000.00
|19753635.88
|2103
|2006.03.28 10:59
|sell
|1052
|500.00
|1.2064
|1.2094
|1.2051
|2104
|2006.03.28 11:10
|close
|1052
|500.00
|1.2057
|1.2094
|1.2051
|35000.00
|19788635.88
|2105
|2006.03.28 14:05
|sell
|1053
|500.00
|1.2093
|1.2123
|1.2080
|2106
|2006.03.28 14:15
|t/p
|1053
|500.00
|1.2080
|1.2123
|1.2080
|65000.00
|19853635.88
|2107
|2006.03.28 14:29
|sell
|1054
|500.00
|1.2085
|1.2115
|1.2072
|2108
|2006.03.28 15:45
|close
|1054
|500.00
|1.2108
|1.2115
|1.2072
|-115000.00
|19738635.88
|2109
|2006.03.28 15:50
|sell
|1055
|500.00
|1.2103
|1.2133
|1.2090
|2110
|2006.03.28 16:05
|t/p
|1055
|500.00
|1.2090
|1.2133
|1.2090
|65000.00
|19803635.88
|2111
|2006.03.28 17:05
|buy
|1056
|500.00
|1.2062
|1.2032
|1.2075
|2112
|2006.03.28 17:10
|t/p
|1056
|500.00
|1.2075
|1.2032
|1.2075
|65000.00
|19868635.88
|2113
|2006.03.28 17:20
|buy
|1057
|500.00
|1.2068
|1.2038
|1.2081
|2114
|2006.03.28 17:35
|close
|1057
|500.00
|1.2072
|1.2038
|1.2081
|20000.00
|19888635.88
|2115
|2006.03.28 17:45
|buy
|1058
|500.00
|1.2057
|1.2027
|1.2070
|2116
|2006.03.28 17:59
|t/p
|1058
|500.00
|1.2070
|1.2027
|1.2070
|65000.00
|19953635.88
|2117
|2006.03.28 20:10
|buy
|1059
|500.00
|1.2063
|1.2033
|1.2076
|2118
|2006.03.28 20:15
|t/p
|1059
|500.00
|1.2076
|1.2033
|1.2076
|65000.00
|20018635.88
|2119
|2006.03.28 20:35
|buy
|1060
|500.00
|1.2063
|1.2033
|1.2076
|2120
|2006.03.28 20:40
|close
|1060
|500.00
|1.2067
|1.2033
|1.2076
|20000.00
|20038635.88
|2121
|2006.03.28 20:59
|buy
|1061
|500.00
|1.2065
|1.2035
|1.2078
|2122
|2006.03.28 21:10
|close
|1061
|500.00
|1.2071
|1.2035
|1.2078
|30000.00
|20068635.88
|2123
|2006.03.28 21:20
|buy
|1062
|500.00
|1.2009
|1.1979
|1.2022
|2124
|2006.03.28 21:29
|t/p
|1062
|500.00
|1.2022
|1.1979
|1.2022
|65000.00
|20133635.88
|2125
|2006.03.28 21:29
|buy
|1063
|500.00
|1.2027
|1.1997
|1.2040
|2126
|2006.03.28 21:45
|s/l
|1063
|500.00
|1.1997
|1.1997
|1.2040
|-150000.00
|19983635.88
|2127
|2006.03.28 21:45
|buy
|1064
|500.00
|1.1998
|1.1968
|1.2011
|2128
|2006.03.28 21:59
|close
|1064
|500.00
|1.2005
|1.1968
|1.2011
|35000.00
|20018635.88
|2129
|2006.03.28 21:59
|buy
|1065
|500.00
|1.2008
|1.1978
|1.2021
|2130
|2006.03.28 22:05
|close
|1065
|500.00
|1.2014
|1.1978
|1.2021
|30000.00
|20048635.88
|2131
|2006.03.29 02:35
|buy
|1066
|500.00
|1.1994
|1.1964
|1.2007
|2132
|2006.03.29 02:40
|close
|1066
|500.00
|1.2003
|1.1964
|1.2007
|45000.00
|20093635.88
|2133
|2006.03.29 07:15
|sell
|1067
|500.00
|1.2011
|1.2041
|1.1998
|2134
|2006.03.29 07:20
|close
|1067
|500.00
|1.2008
|1.2041
|1.1998
|15000.00
|20108635.88
|2135
|2006.03.29 07:29
|sell
|1068
|500.00
|1.2011
|1.2041
|1.1998
|2136
|2006.03.29 08:05
|close
|1068
|500.00
|1.2004
|1.2041
|1.1998
|35000.00
|20143635.88
|2137
|2006.03.29 09:45
|buy
|1069
|500.00
|1.1980
|1.1950
|1.1993
|2138
|2006.03.29 09:50
|t/p
|1069
|500.00
|1.1993
|1.1950
|1.1993
|65000.00
|20208635.88
|2139
|2006.03.29 09:59
|buy
|1070
|500.00
|1.1982
|1.1952
|1.1995
|2140
|2006.03.29 10:05
|t/p
|1070
|500.00
|1.1995
|1.1952
|1.1995
|65000.00
|20273635.88
|2141
|2006.03.29 16:15
|buy
|1071
|500.00
|1.1995
|1.1965
|1.2008
|2142
|2006.03.29 16:35
|close
|1071
|500.00
|1.2004
|1.1965
|1.2008
|45000.00
|20318635.88
|2143
|2006.03.29 16:50
|buy
|1072
|500.00
|1.1995
|1.1965
|1.2008
|2144
|2006.03.29 16:59
|close
|1072
|500.00
|1.1999
|1.1965
|1.2008
|20000.00
|20338635.88
|2145
|2006.03.29 17:35
|sell
|1073
|500.00
|1.2019
|1.2049
|1.2006
|2146
|2006.03.29 17:45
|close
|1073
|500.00
|1.2010
|1.2049
|1.2006
|45000.00
|20383635.88
|2147
|2006.03.29 18:05
|sell
|1074
|500.00
|1.2023
|1.2053
|1.2010
|2148
|2006.03.29 18:10
|close
|1074
|500.00
|1.2014
|1.2053
|1.2010
|45000.00
|20428635.88
|2149
|2006.03.29 18:15
|sell
|1075
|500.00
|1.2020
|1.2050
|1.2007
|2150
|2006.03.29 18:50
|close
|1075
|500.00
|1.2041
|1.2050
|1.2007
|-105000.00
|20323635.88
|2151
|2006.03.29 18:59
|sell
|1076
|500.00
|1.2029
|1.2059
|1.2016
|2152
|2006.03.29 20:10
|close
|1076
|500.00
|1.2050
|1.2059
|1.2016
|-105000.00
|20218635.88
|2153
|2006.03.30 02:59
|sell
|1077
|500.00
|1.2040
|1.2070
|1.2027
|2154
|2006.03.30 04:50
|close
|1077
|500.00
|1.2063
|1.2070
|1.2027
|-115000.00
|20103635.88
|2155
|2006.03.30 04:59
|sell
|1078
|500.00
|1.2060
|1.2090
|1.2047
|2156
|2006.03.30 06:50
|close
|1078
|500.00
|1.2080
|1.2090
|1.2047
|-100000.00
|20003635.88
|2157
|2006.03.30 06:59
|sell
|1079
|500.00
|1.2074
|1.2104
|1.2061
|2158
|2006.03.30 07:40
|close
|1079
|500.00
|1.2065
|1.2104
|1.2061
|45000.00
|20048635.88
|2159
|2006.03.30 09:15
|buy
|1080
|500.00
|1.2051
|1.2021
|1.2064
|2160
|2006.03.30 09:29
|close
|1080
|500.00
|1.2058
|1.2021
|1.2064
|35000.00
|20083635.88
|2161
|2006.03.30 11:20
|sell
|1081
|500.00
|1.2079
|1.2109
|1.2066
|2162
|2006.03.30 11:35
|close
|1081
|500.00
|1.2074
|1.2109
|1.2066
|25000.00
|20108635.88
|2163
|2006.03.30 11:40
|sell
|1082
|500.00
|1.2077
|1.2107
|1.2064
|2164
|2006.03.30 12:05
|close
|1082
|500.00
|1.2070
|1.2107
|1.2064
|35000.00
|20143635.88
|2165
|2006.03.30 13:10
|sell
|1083
|500.00
|1.2087
|1.2117
|1.2074
|2166
|2006.03.30 13:20
|close
|1083
|500.00
|1.2079
|1.2117
|1.2074
|40000.00
|20183635.88
|2167
|2006.03.30 13:35
|sell
|1084
|500.00
|1.2095
|1.2125
|1.2082
|2168
|2006.03.30 13:50
|close
|1084
|500.00
|1.2083
|1.2125
|1.2082
|60000.00
|20243635.88
|2169
|2006.03.30 13:59
|sell
|1085
|500.00
|1.2095
|1.2125
|1.2082
|2170
|2006.03.30 14:15
|close
|1085
|500.00
|1.2087
|1.2125
|1.2082
|40000.00
|20283635.88
|2171
|2006.03.30 15:35
|buy
|1086
|500.00
|1.2062
|1.2032
|1.2075
|2172
|2006.03.30 15:40
|t/p
|1086
|500.00
|1.2075
|1.2032
|1.2075
|65000.00
|20348635.88
|2173
|2006.03.30 15:50
|buy
|1087
|500.00
|1.2062
|1.2032
|1.2075
|2174
|2006.03.30 15:59
|t/p
|1087
|500.00
|1.2075
|1.2032
|1.2075
|65000.00
|20413635.88
|2175
|2006.03.30 16:05
|sell
|1088
|500.00
|1.2104
|1.2134
|1.2091
|2176
|2006.03.30 16:10
|t/p
|1088
|500.00
|1.2091
|1.2134
|1.2091
|65000.00
|20478635.88
|2177
|2006.03.30 16:35
|sell
|1089
|500.00
|1.2144
|1.2174
|1.2131
|2178
|2006.03.30 16:40
|t/p
|1089
|500.00
|1.2131
|1.2174
|1.2131
|65000.00
|20543635.88
|2179
|2006.03.30 16:40
|sell
|1090
|500.00
|1.2125
|1.2155
|1.2112
|2180
|2006.03.30 16:45
|close
|1090
|500.00
|1.2154
|1.2155
|1.2112
|-145000.00
|20398635.88
|2181
|2006.03.30 16:59
|sell
|1091
|500.00
|1.2139
|1.2169
|1.2126
|2182
|2006.03.30 17:15
|close
|1091
|500.00
|1.2132
|1.2169
|1.2126
|35000.00
|20433635.88
|2183
|2006.03.30 17:20
|sell
|1092
|500.00
|1.2156
|1.2186
|1.2143
|2184
|2006.03.30 17:29
|t/p
|1092
|500.00
|1.2143
|1.2186
|1.2143
|65000.00
|20498635.88
|2185
|2006.03.30 20:35
|sell
|1093
|500.00
|1.2156
|1.2186
|1.2143
|2186
|2006.03.30 20:40
|close
|1093
|500.00
|1.2145
|1.2186
|1.2143
|55000.00
|20553635.88
|2187
|2006.03.30 21:05
|sell
|1094
|500.00
|1.2163
|1.2193
|1.2150
|2188
|2006.03.30 21:15
|t/p
|1094
|500.00
|1.2150
|1.2193
|1.2150
|65000.00
|20618635.88
|2189
|2006.03.30 21:20
|sell
|1095
|500.00
|1.2167
|1.2197
|1.2154
|2190
|2006.03.30 21:29
|close
|1095
|500.00
|1.2162
|1.2197
|1.2154
|25000.00
|20643635.88
|2191
|2006.03.30 21:30
|sell
|1096
|500.00
|1.2158
|1.2188
|1.2145
|2192
|2006.03.30 21:40
|close
|1096
|500.00
|1.2152
|1.2188
|1.2145
|30000.00
|20673635.88
|2193
|2006.03.30 21:50
|sell
|1097
|500.00
|1.2161
|1.2191
|1.2148
|2194
|2006.03.30 21:59
|close
|1097
|500.00
|1.2155
|1.2191
|1.2148
|30000.00
|20703635.88
|2195
|2006.03.31 00:45
|sell
|1098
|500.00
|1.2175
|1.2205
|1.2162
|2196
|2006.03.31 00:50
|close
|1098
|500.00
|1.2166
|1.2205
|1.2162
|45000.00
|20748635.88
|2197
|2006.03.31 01:45
|sell
|1099
|500.00
|1.2175
|1.2205
|1.2162
|2198
|2006.03.31 01:59
|close
|1099
|500.00
|1.2171
|1.2205
|1.2162
|20000.00
|20768635.88
|2199
|2006.03.31 02:05
|buy
|1100
|500.00
|1.2157
|1.2127
|1.2170
|2200
|2006.03.31 02:10
|t/p
|1100
|500.00
|1.2170
|1.2127
|1.2170
|65000.00
|20833635.88
|2201
|2006.03.31 02:30
|buy
|1101
|500.00
|1.2159
|1.2129
|1.2172
|2202
|2006.03.31 02:35
|close
|1101
|500.00
|1.2169
|1.2129
|1.2172
|50000.00
|20883635.88
|2203
|2006.03.31 02:40
|buy
|1102
|500.00
|1.2159
|1.2129
|1.2172
|2204
|2006.03.31 02:59
|close
|1102
|500.00
|1.2164
|1.2129
|1.2172
|25000.00
|20908635.88
|2205
|2006.03.31 03:05
|sell
|1103
|500.00
|1.2176
|1.2206
|1.2163
|2206
|2006.03.31 03:20
|t/p
|1103
|500.00
|1.2163
|1.2206
|1.2163
|65000.00
|20973635.88
|2207
|2006.03.31 03:29
|sell
|1104
|500.00
|1.2176
|1.2206
|1.2163
|2208
|2006.03.31 03:45
|close
|1104
|500.00
|1.2165
|1.2206
|1.2163
|55000.00
|21028635.88
|2209
|2006.03.31 06:15
|buy
|1105
|500.00
|1.2156
|1.2126
|1.2169
|2210
|2006.03.31 06:35
|close
|1105
|500.00
|1.2160
|1.2126
|1.2169
|20000.00
|21048635.88
|2211
|2006.03.31 06:40
|buy
|1106
|500.00
|1.2157
|1.2127
|1.2170
|2212
|2006.03.31 07:05
|close
|1106
|500.00
|1.2161
|1.2127
|1.2170
|20000.00
|21068635.88
|2213
|2006.03.31 07:20
|buy
|1107
|500.00
|1.2152
|1.2122
|1.2165
|2214
|2006.03.31 08:50
|close
|1107
|500.00
|1.2130
|1.2122
|1.2165
|-110000.00
|20958635.88
|2215
|2006.03.31 08:59
|buy
|1108
|500.00
|1.2142
|1.2112
|1.2155
|2216
|2006.03.31 10:20
|close
|1108
|500.00
|1.2122
|1.2112
|1.2155
|-100000.00
|20858635.88
|2217
|2006.03.31 10:30
|buy
|1109
|500.00
|1.2126
|1.2096
|1.2139
|2218
|2006.03.31 10:35
|close
|1109
|500.00
|1.2129
|1.2096
|1.2139
|15000.00
|20873635.88
|2219
|2006.03.31 10:40
|buy
|1110
|500.00
|1.2118
|1.2088
|1.2131
|2220
|2006.03.31 12:10
|close
|1110
|500.00
|1.2096
|1.2088
|1.2131
|-110000.00
|20763635.88
|2221
|2006.03.31 12:20
|buy
|1111
|500.00
|1.2085
|1.2055
|1.2098
|2222
|2006.03.31 12:30
|t/p
|1111
|500.00
|1.2098
|1.2055
|1.2098
|65000.00
|20828635.88
|2223
|2006.03.31 12:50
|buy
|1112
|500.00
|1.2097
|1.2067
|1.2110
|2224
|2006.03.31 13:10
|close
|1112
|500.00
|1.2103
|1.2067
|1.2110
|30000.00
|20858635.88
|2225
|2006.03.31 15:35
|buy
|1113
|500.00
|1.2086
|1.2056
|1.2099
|2226
|2006.03.31 15:40
|t/p
|1113
|500.00
|1.2099
|1.2056
|1.2099
|65000.00
|20923635.88
|2227
|2006.03.31 15:45
|sell
|1114
|500.00
|1.2135
|1.2165
|1.2122
|2228
|2006.03.31 15:50
|t/p
|1114
|500.00
|1.2122
|1.2165
|1.2122
|65000.00
|20988635.88
|2229
|2006.03.31 16:10
|sell
|1115
|500.00
|1.2129
|1.2159
|1.2116
|2230
|2006.03.31 16:15
|close
|1115
|500.00
|1.2119
|1.2159
|1.2116
|50000.00
|21038635.88
|2231
|2006.03.31 17:05
|sell
|1116
|500.00
|1.2124
|1.2154
|1.2111
|2232
|2006.03.31 17:10
|t/p
|1116
|500.00
|1.2111
|1.2154
|1.2111
|65000.00
|21103635.88
|2233
|2006.03.31 17:10
|buy
|1117
|500.00
|1.2087
|1.2057
|1.2100
|2234
|2006.03.31 17:29
|t/p
|1117
|500.00
|1.2100
|1.2057
|1.2100
|65000.00
|21168635.88
|2235
|2006.03.31 17:45
|sell
|1118
|500.00
|1.2130
|1.2160
|1.2117
|2236
|2006.03.31 17:50
|close
|1118
|500.00
|1.2127
|1.2160
|1.2117
|15000.00
|21183635.88
|2237
|2006.03.31 17:59
|sell
|1119
|500.00
|1.2115
|1.2145
|1.2102
|2238
|2006.03.31 18:50
|s/l
|1119
|500.00
|1.2145
|1.2145
|1.2102
|-150000.00
|21033635.88
|2239
|2006.03.31 18:50
|sell
|1120
|500.00
|1.2145
|1.2175
|1.2132
|2240
|2006.03.31 19:00
|close
|1120
|500.00
|1.2139
|1.2175
|1.2132
|30000.00
|21063635.88
|2241
|2006.03.31 22:20
|buy
|1121
|500.00
|1.2112
|1.2082
|1.2125
|2242
|2006.03.31 22:35
|close
|1121
|500.00
|1.2119
|1.2082
|1.2125
|35000.00
|21098635.88
|2243
|2006.03.31 22:45
|buy
|1122
|500.00
|1.2113
|1.2083
|1.2126
|2244
|2006.03.31 22:50
|close
|1122
|500.00
|1.2117
|1.2083
|1.2126
|20000.00
|21118635.88
|2245
|2006.04.03 02:10
|buy
|1123
|500.00
|1.2111
|1.2081
|1.2124
|2246
|2006.04.03 02:20
|close
|1123
|500.00
|1.2121
|1.2081
|1.2124
|50000.00
|21168635.88
|2247
|2006.04.03 02:35
|buy
|1124
|500.00
|1.2106
|1.2076
|1.2119
|2248
|2006.04.03 02:45
|close
|1124
|500.00
|1.2114
|1.2076
|1.2119
|40000.00
|21208635.88
|2249
|2006.04.03 02:50
|buy
|1125
|500.00
|1.2110
|1.2080
|1.2123
|2250
|2006.04.03 03:10
|close
|1125
|500.00
|1.2117
|1.2080
|1.2123
|35000.00
|21243635.88
|2251
|2006.04.03 03:45
|buy
|1126
|500.00
|1.2101
|1.2071
|1.2114
|2252
|2006.04.03 04:05
|close
|1126
|500.00
|1.2106
|1.2071
|1.2114
|25000.00
|21268635.88
|2253
|2006.04.03 04:50
|buy
|1127
|500.00
|1.2091
|1.2061
|1.2104
|2254
|2006.04.03 05:05
|close
|1127
|500.00
|1.2096
|1.2061
|1.2104
|25000.00
|21293635.88
|2255
|2006.04.03 05:50
|buy
|1128
|500.00
|1.2083
|1.2053
|1.2096
|2256
|2006.04.03 05:59
|close
|1128
|500.00
|1.2088
|1.2053
|1.2096
|25000.00
|21318635.88
|2257
|2006.04.03 06:15
|buy
|1129
|500.00
|1.2064
|1.2034
|1.2077
|2258
|2006.04.03 06:20
|t/p
|1129
|500.00
|1.2077
|1.2034
|1.2077
|65000.00
|21383635.88
|2259
|2006.04.03 06:20
|buy
|1130
|500.00
|1.2079
|1.2049
|1.2092
|2260
|2006.04.03 07:45
|s/l
|1130
|500.00
|1.2049
|1.2049
|1.2092
|-150000.00
|21233635.88
|2261
|2006.04.03 07:45
|buy
|1131
|500.00
|1.2036
|1.2006
|1.2049
|2262
|2006.04.03 07:59
|t/p
|1131
|500.00
|1.2049
|1.2006
|1.2049
|65000.00
|21298635.88
|2263
|2006.04.03 07:59
|buy
|1132
|500.00
|1.2051
|1.2021
|1.2064
|2264
|2006.04.03 08:45
|close
|1132
|500.00
|1.2055
|1.2021
|1.2064
|20000.00
|21318635.88
|2265
|2006.04.03 11:35
|sell
|1133
|500.00
|1.2065
|1.2095
|1.2052
|2266
|2006.04.03 11:40
|close
|1133
|500.00
|1.2052
|1.2095
|1.2052
|65000.00
|21383635.88
|2267
|2006.04.03 11:50
|sell
|1134
|500.00
|1.2063
|1.2093
|1.2050
|2268
|2006.04.03 12:05
|close
|1134
|500.00
|1.2057
|1.2093
|1.2050
|30000.00
|21413635.88
|2269
|2006.04.03 12:15
|sell
|1135
|500.00
|1.2069
|1.2099
|1.2056
|2270
|2006.04.03 12:20
|close
|1135
|500.00
|1.2057
|1.2099
|1.2056
|60000.00
|21473635.88
|2271
|2006.04.03 14:05
|sell
|1136
|500.00
|1.2073
|1.2103
|1.2060
|2272
|2006.04.03 14:10
|close
|1136
|500.00
|1.2061
|1.2103
|1.2060
|60000.00
|21533635.88
|2273
|2006.04.03 14:15
|sell
|1137
|500.00
|1.2069
|1.2099
|1.2056
|2274
|2006.04.03 14:35
|close
|1137
|500.00
|1.2059
|1.2099
|1.2056
|50000.00
|21583635.88
|2275
|2006.04.03 14:40
|sell
|1138
|500.00
|1.2071
|1.2101
|1.2058
|2276
|2006.04.03 15:00
|close
|1138
|500.00
|1.2068
|1.2101
|1.2058
|15000.00
|21598635.88
|2277
|2006.04.03 17:05
|sell
|1139
|500.00
|1.2091
|1.2121
|1.2078
|2278
|2006.04.03 17:10
|t/p
|1139
|500.00
|1.2078
|1.2121
|1.2078
|65000.00
|21663635.88
|2279
|2006.04.03 17:15
|sell
|1140
|500.00
|1.2096
|1.2126
|1.2083
|2280
|2006.04.03 17:20
|close
|1140
|500.00
|1.2085
|1.2126
|1.2083
|55000.00
|21718635.88
|2281
|2006.04.03 17:29
|sell
|1141
|500.00
|1.2093
|1.2123
|1.2080
|2282
|2006.04.03 17:40
|close
|1141
|500.00
|1.2122
|1.2123
|1.2080
|-145000.00
|21573635.88
|2283
|2006.04.03 17:45
|sell
|1142
|500.00
|1.2106
|1.2136
|1.2093
|2284
|2006.04.03 18:20
|s/l
|1142
|500.00
|1.2136
|1.2136
|1.2093
|-150000.00
|21423635.88
|2285
|2006.04.03 18:20
|sell
|1143
|500.00
|1.2141
|1.2171
|1.2128
|2286
|2006.04.03 18:30
|close
|1143
|500.00
|1.2136
|1.2171
|1.2128
|25000.00
|21448635.88
|2287
|2006.04.03 18:45
|sell
|1144
|500.00
|1.2130
|1.2160
|1.2117
|2288
|2006.04.03 18:59
|close
|1144
|500.00
|1.2126
|1.2160
|1.2117
|20000.00
|21468635.88
|2289
|2006.04.03 21:20
|sell
|1145
|500.00
|1.2146
|1.2176
|1.2133
|2290
|2006.04.03 21:35
|close
|1145
|500.00
|1.2140
|1.2176
|1.2133
|30000.00
|21498635.88
|2291
|2006.04.03 21:45
|sell
|1146
|500.00
|1.2150
|1.2180
|1.2137
|2292
|2006.04.03 21:50
|close
|1146
|500.00
|1.2147
|1.2180
|1.2137
|15000.00
|21513635.88
|2293
|2006.04.03 21:59
|sell
|1147
|500.00
|1.2143
|1.2173
|1.2130
|2294
|2006.04.03 23:05
|close
|1147
|500.00
|1.2139
|1.2173
|1.2130
|20000.00
|21533635.88
|2295
|2006.04.04 02:05
|sell
|1148
|500.00
|1.2149
|1.2179
|1.2136
|2296
|2006.04.04 02:10
|close
|1148
|500.00
|1.2145
|1.2179
|1.2136
|20000.00
|21553635.88
|2297
|2006.04.04 02:35
|sell
|1149
|500.00
|1.2151
|1.2181
|1.2138
|2298
|2006.04.04 02:40
|close
|1149
|500.00
|1.2140
|1.2181
|1.2138
|55000.00
|21608635.88
|2299
|2006.04.04 02:50
|sell
|1150
|500.00
|1.2155
|1.2185
|1.2142
|2300
|2006.04.04 02:59
|close
|1150
|500.00
|1.2149
|1.2185
|1.2142
|30000.00
|21638635.88
|2301
|2006.04.04 07:15
|sell
|1151
|500.00
|1.2155
|1.2185
|1.2142
|2302
|2006.04.04 07:20
|close
|1151
|500.00
|1.2150
|1.2185
|1.2142
|25000.00
|21663635.88
|2303
|2006.04.04 07:40
|sell
|1152
|500.00
|1.2161
|1.2191
|1.2148
|2304
|2006.04.04 07:45
|close
|1152
|500.00
|1.2153
|1.2191
|1.2148
|40000.00
|21703635.88
|2305
|2006.04.04 07:50
|sell
|1153
|500.00
|1.2158
|1.2188
|1.2145
|2306
|2006.04.04 08:10
|close
|1153
|500.00
|1.2152
|1.2188
|1.2145
|30000.00
|21733635.88
|2307
|2006.04.04 09:35
|buy
|1154
|500.00
|1.2127
|1.2097
|1.2140
|2308
|2006.04.04 09:40
|t/p
|1154
|500.00
|1.2140
|1.2097
|1.2140
|65000.00
|21798635.88
|2309
|2006.04.04 09:45
|buy
|1155
|500.00
|1.2130
|1.2100
|1.2143
|2310
|2006.04.04 10:05
|t/p
|1155
|500.00
|1.2143
|1.2100
|1.2143
|65000.00
|21863635.88
|2311
|2006.04.04 12:40
|sell
|1156
|500.00
|1.2185
|1.2215
|1.2172
|2312
|2006.04.04 12:50
|close
|1156
|500.00
|1.2177
|1.2215
|1.2172
|40000.00
|21903635.88
|2313
|2006.04.04 14:40
|sell
|1157
|500.00
|1.2190
|1.2220
|1.2177
|2314
|2006.04.04 14:45
|close
|1157
|500.00
|1.2184
|1.2220
|1.2177
|30000.00
|21933635.88
|2315
|2006.04.04 14:59
|sell
|1158
|500.00
|1.2187
|1.2217
|1.2174
|2316
|2006.04.04 15:05
|s/l
|1158
|500.00
|1.2217
|1.2217
|1.2174
|-150000.00
|21783635.88
|2317
|2006.04.04 15:05
|sell
|1159
|500.00
|1.2253
|1.2283
|1.2240
|2318
|2006.04.04 15:10
|t/p
|1159
|500.00
|1.2240
|1.2283
|1.2240
|65000.00
|21848635.88
|2319
|2006.04.04 15:10
|sell
|1160
|500.00
|1.2211
|1.2241
|1.2198
|2320
|2006.04.04 15:15
|t/p
|1160
|500.00
|1.2198
|1.2241
|1.2198
|65000.00
|21913635.88
|2321
|2006.04.04 15:30
|sell
|1161
|500.00
|1.2251
|1.2281
|1.2238
|2322
|2006.04.04 15:35
|t/p
|1161
|500.00
|1.2238
|1.2281
|1.2238
|65000.00
|21978635.88
|2323
|2006.04.04 15:35
|sell
|1162
|500.00
|1.2236
|1.2266
|1.2223
|2324
|2006.04.04 15:50
|close
|1162
|500.00
|1.2256
|1.2266
|1.2223
|-100000.00
|21878635.88
|2325
|2006.04.04 15:59
|sell
|1163
|500.00
|1.2234
|1.2264
|1.2221
|2326
|2006.04.04 16:20
|close
|1163
|500.00
|1.2255
|1.2264
|1.2221
|-105000.00
|21773635.88
|2327
|2006.04.04 16:40
|sell
|1164
|500.00
|1.2248
|1.2278
|1.2235
|2328
|2006.04.04 16:45
|s/l
|1164
|500.00
|1.2278
|1.2278
|1.2235
|-150000.00
|21623635.88
|2329
|2006.04.04 16:45
|sell
|1165
|500.00
|1.2276
|1.2306
|1.2263
|2330
|2006.04.04 16:50
|close
|1165
|500.00
|1.2271
|1.2306
|1.2263
|25000.00
|21648635.88
|2331
|2006.04.04 16:59
|sell
|1166
|500.00
|1.2268
|1.2298
|1.2255
|2332
|2006.04.04 17:05
|close
|1166
|500.00
|1.2256
|1.2298
|1.2255
|60000.00
|21708635.88
|2333
|2006.04.04 20:20
|buy
|1167
|500.00
|1.2248
|1.2218
|1.2261
|2334
|2006.04.04 20:35
|close
|1167
|500.00
|1.2258
|1.2218
|1.2261
|50000.00
|21758635.88
|2335
|2006.04.04 21:05
|sell
|1168
|500.00
|1.2270
|1.2300
|1.2257
|2336
|2006.04.04 21:10
|t/p
|1168
|500.00
|1.2257
|1.2300
|1.2257
|65000.00
|21823635.88
|2337
|2006.04.04 21:40
|sell
|1169
|500.00
|1.2267
|1.2297
|1.2254
|2338
|2006.04.04 21:45
|close
|1169
|500.00
|1.2259
|1.2297
|1.2254
|40000.00
|21863635.88
|2339
|2006.04.04 21:50
|sell
|1170
|500.00
|1.2269
|1.2299
|1.2256
|2340
|2006.04.04 22:05
|close
|1170
|500.00
|1.2265
|1.2299
|1.2256
|20000.00
|21883635.88
|2341
|2006.04.05 02:10
|buy
|1171
|500.00
|1.2253
|1.2223
|1.2266
|2342
|2006.04.05 02:20
|close
|1171
|500.00
|1.2261
|1.2223
|1.2266
|40000.00
|21923635.88
|2343
|2006.04.05 02:30
|buy
|1172
|500.00
|1.2254
|1.2224
|1.2267
|2344
|2006.04.05 02:45
|close
|1172
|500.00
|1.2260
|1.2224
|1.2267
|30000.00
|21953635.88
|2345
|2006.04.05 02:50
|buy
|1173
|500.00
|1.2255
|1.2225
|1.2268
|2346
|2006.04.05 04:05
|t/p
|1173
|500.00
|1.2268
|1.2225
|1.2268
|65000.00
|22018635.88
|2347
|2006.04.05 04:05
|sell
|1174
|500.00
|1.2270
|1.2300
|1.2257
|2348
|2006.04.05 04:10
|t/p
|1174
|500.00
|1.2257
|1.2300
|1.2257
|65000.00
|22083635.88
|2349
|2006.04.05 04:40
|sell
|1175
|500.00
|1.2269
|1.2299
|1.2256
|2350
|2006.04.05 04:50
|close
|1175
|500.00
|1.2264
|1.2299
|1.2256
|25000.00
|22108635.88
|2351
|2006.04.05 04:59
|sell
|1176
|500.00
|1.2268
|1.2298
|1.2255
|2352
|2006.04.05 07:45
|close
|1176
|500.00
|1.2288
|1.2298
|1.2255
|-100000.00
|22008635.88
|2353
|2006.04.05 07:50
|sell
|1177
|500.00
|1.2285
|1.2315
|1.2272
|2354
|2006.04.05 08:35
|t/p
|1177
|500.00
|1.2272
|1.2315
|1.2272
|65000.00
|22073635.88
|2355
|2006.04.05 10:40
|buy
|1178
|500.00
|1.2255
|1.2225
|1.2268
|2356
|2006.04.05 10:50
|close
|1178
|500.00
|1.2263
|1.2225
|1.2268
|40000.00
|22113635.88
|2357
|2006.04.05 10:59
|buy
|1179
|500.00
|1.2263
|1.2233
|1.2276
|2358
|2006.04.05 11:20
|close
|1179
|500.00
|1.2267
|1.2233
|1.2276
|20000.00
|22133635.88
|2359
|2006.04.05 12:15
|buy
|1180
|500.00
|1.2256
|1.2226
|1.2269
|2360
|2006.04.05 12:35
|close
|1180
|500.00
|1.2263
|1.2226
|1.2269
|35000.00
|22168635.88
|2361
|2006.04.05 12:40
|buy
|1181
|500.00
|1.2249
|1.2219
|1.2262
|2362
|2006.04.05 12:59
|t/p
|1181
|500.00
|1.2262
|1.2219
|1.2262
|65000.00
|22233635.88
|2363
|2006.04.05 13:20
|buy
|1182
|500.00
|1.2254
|1.2224
|1.2267
|2364
|2006.04.05 13:40
|close
|1182
|500.00
|1.2261
|1.2224
|1.2267
|35000.00
|22268635.88
|2365
|2006.04.05 13:45
|buy
|1183
|500.00
|1.2253
|1.2223
|1.2266
|2366
|2006.04.05 13:59
|close
|1183
|500.00
|1.2257
|1.2223
|1.2266
|20000.00
|22288635.88
|2367
|2006.04.05 15:05
|sell
|1184
|500.00
|1.2284
|1.2314
|1.2271
|2368
|2006.04.05 15:10
|t/p
|1184
|500.00
|1.2271
|1.2314
|1.2271
|65000.00
|22353635.88
|2369
|2006.04.05 15:29
|sell
|1185
|500.00
|1.2281
|1.2311
|1.2268
|2370
|2006.04.05 15:50
|close
|1185
|500.00
|1.2304
|1.2311
|1.2268
|-115000.00
|22238635.88
|2371
|2006.04.05 15:59
|sell
|1186
|500.00
|1.2290
|1.2320
|1.2277
|2372
|2006.04.05 16:05
|t/p
|1186
|500.00
|1.2277
|1.2320
|1.2277
|65000.00
|22303635.88
|2373
|2006.04.05 16:50
|sell
|1187
|500.00
|1.2302
|1.2332
|1.2289
|2374
|2006.04.05 16:59
|close
|1187
|500.00
|1.2296
|1.2332
|1.2289
|30000.00
|22333635.88
|2375
|2006.04.05 21:50
|sell
|1188
|500.00
|1.2308
|1.2338
|1.2295
|2376
|2006.04.05 22:05
|t/p
|1188
|500.00
|1.2295
|1.2338
|1.2295
|65000.00
|22398635.88
|2377
|2006.04.06 02:05
|buy
|1189
|500.00
|1.2283
|1.2253
|1.2296
|2378
|2006.04.06 02:10
|close
|1189
|500.00
|1.2293
|1.2253
|1.2296
|50000.00
|22448635.88
|2379
|2006.04.06 03:15
|buy
|1190
|500.00
|1.2279
|1.2249
|1.2292
|2380
|2006.04.06 03:30
|close
|1190
|500.00
|1.2291
|1.2249
|1.2292
|60000.00
|22508635.88
|2381
|2006.04.06 03:50
|buy
|1191
|500.00
|1.2279
|1.2249
|1.2292
|2382
|2006.04.06 04:20
|close
|1191
|500.00
|1.2288
|1.2249
|1.2292
|45000.00
|22553635.88
|2383
|2006.04.06 06:20
|sell
|1192
|500.00
|1.2300
|1.2330
|1.2287
|2384
|2006.04.06 06:30
|close
|1192
|500.00
|1.2296
|1.2330
|1.2287
|20000.00
|22573635.88
|2385
|2006.04.06 06:45
|sell
|1193
|500.00
|1.2294
|1.2324
|1.2281
|2386
|2006.04.06 07:05
|close
|1193
|500.00
|1.2283
|1.2324
|1.2281
|55000.00
|22628635.88
|2387
|2006.04.06 09:05
|sell
|1194
|500.00
|1.2295
|1.2325
|1.2282
|2388
|2006.04.06 09:10
|close
|1194
|500.00
|1.2287
|1.2325
|1.2282
|40000.00
|22668635.88
|2389
|2006.04.06 09:40
|sell
|1195
|500.00
|1.2298
|1.2328
|1.2285
|2390
|2006.04.06 09:50
|t/p
|1195
|500.00
|1.2285
|1.2328
|1.2285
|65000.00
|22733635.88
|2391
|2006.04.06 09:50
|buy
|1196
|500.00
|1.2283
|1.2253
|1.2296
|2392
|2006.04.06 09:59
|close
|1196
|500.00
|1.2290
|1.2253
|1.2296
|35000.00
|22768635.88
|2393
|2006.04.06 10:05
|sell
|1197
|500.00
|1.2307
|1.2337
|1.2294
|2394
|2006.04.06 10:10
|t/p
|1197
|500.00
|1.2294
|1.2337
|1.2294
|65000.00
|22833635.88
|2395
|2006.04.06 10:20
|sell
|1198
|500.00
|1.2316
|1.2346
|1.2303
|2396
|2006.04.06 10:29
|close
|1198
|500.00
|1.2312
|1.2346
|1.2303
|20000.00
|22853635.88
|2397
|2006.04.06 10:30
|sell
|1199
|500.00
|1.2309
|1.2339
|1.2296
|2398
|2006.04.06 10:40
|t/p
|1199
|500.00
|1.2296
|1.2339
|1.2296
|65000.00
|22918635.88
|2399
|2006.04.06 10:45
|sell
|1200
|500.00
|1.2304
|1.2334
|1.2291
|2400
|2006.04.06 10:59
|close
|1200
|500.00
|1.2296
|1.2334
|1.2291
|40000.00
|22958635.88
|2401
|2006.04.06 11:20
|sell
|1201
|500.00
|1.2309
|1.2339
|1.2296
|2402
|2006.04.06 11:30
|close
|1201
|500.00
|1.2305
|1.2339
|1.2296
|20000.00
|22978635.88
|2403
|2006.04.06 11:35
|sell
|1202
|500.00
|1.2300
|1.2330
|1.2287
|2404
|2006.04.06 11:45
|s/l
|1202
|500.00
|1.2330
|1.2330
|1.2287
|-150000.00
|22828635.88
|2405
|2006.04.06 11:45
|sell
|1203
|500.00
|1.2334
|1.2364
|1.2321
|2406
|2006.04.06 11:50
|t/p
|1203
|500.00
|1.2321
|1.2364
|1.2321
|65000.00
|22893635.88
|2407
|2006.04.06 11:50
|sell
|1204
|500.00
|1.2308
|1.2338
|1.2295
|2408
|2006.04.06 12:10
|close
|1204
|500.00
|1.2336
|1.2338
|1.2295
|-140000.00
|22753635.88
|2409
|2006.04.06 12:30
|sell
|1205
|500.00
|1.2329
|1.2359
|1.2316
|2410
|2006.04.06 12:40
|close
|1205
|500.00
|1.2320
|1.2359
|1.2316
|45000.00
|22798635.88
|2411
|2006.04.06 12:50
|sell
|1206
|500.00
|1.2330
|1.2360
|1.2317
|2412
|2006.04.06 12:59
|close
|1206
|500.00
|1.2324
|1.2360
|1.2317
|30000.00
|22828635.88
|2413
|2006.04.06 15:10
|buy
|1207
|500.00
|1.2297
|1.2267
|1.2310
|2414
|2006.04.06 15:30
|close
|1207
|500.00
|1.2307
|1.2267
|1.2310
|50000.00
|22878635.88
|2415
|2006.04.06 15:35
|buy
|1208
|500.00
|1.2210
|1.2180
|1.2223
|2416
|2006.04.06 15:40
|t/p
|1208
|500.00
|1.2223
|1.2180
|1.2223
|65000.00
|22943635.88
|2417
|2006.04.06 15:40
|buy
|1209
|500.00
|1.2226
|1.2196
|1.2239
|2418
|2006.04.06 15:45
|t/p
|1209
|500.00
|1.2239
|1.2196
|1.2239
|65000.00
|23008635.88
|2419
|2006.04.06 15:45
|buy
|1210
|500.00
|1.2243
|1.2213
|1.2256
|2420
|2006.04.06 15:50
|t/p
|1210
|500.00
|1.2256
|1.2213
|1.2256
|65000.00
|23073635.88
|2421
|2006.04.06 15:59
|buy
|1211
|500.00
|1.2245
|1.2215
|1.2258
|2422
|2006.04.06 16:05
|close
|1211
|500.00
|1.2225
|1.2215
|1.2258
|-100000.00
|22973635.88
|2423
|2006.04.06 16:20
|buy
|1212
|500.00
|1.2221
|1.2191
|1.2234
|2424
|2006.04.06 16:29
|close
|1212
|500.00
|1.2225
|1.2191
|1.2234
|20000.00
|22993635.88
|2425
|2006.04.06 16:30
|buy
|1213
|500.00
|1.2226
|1.2196
|1.2239
|2426
|2006.04.06 17:05
|close
|1213
|500.00
|1.2235
|1.2196
|1.2239
|45000.00
|23038635.88
|2427
|2006.04.06 19:05
|buy
|1214
|500.00
|1.2201
|1.2171
|1.2214
|2428
|2006.04.06 19:10
|t/p
|1214
|500.00
|1.2214
|1.2171
|1.2214
|65000.00
|23103635.88
|2429
|2006.04.06 21:10
|buy
|1215
|500.00
|1.2208
|1.2178
|1.2221
|2430
|2006.04.06 21:15
|t/p
|1215
|500.00
|1.2221
|1.2178
|1.2221
|65000.00
|23168635.88
|2431
|2006.04.07 00:45
|buy
|1216
|500.00
|1.2218
|1.2188
|1.2231
|2432
|2006.04.07 02:45
|close
|1216
|500.00
|1.2197
|1.2188
|1.2231
|-105000.00
|23063635.88
|2433
|2006.04.07 02:50
|buy
|1217
|500.00
|1.2193
|1.2163
|1.2206
|2434
|2006.04.07 02:59
|t/p
|1217
|500.00
|1.2206
|1.2163
|1.2206
|65000.00
|23128635.88
|2435
|2006.04.07 03:20
|buy
|1218
|500.00
|1.2194
|1.2164
|1.2207
|2436
|2006.04.07 03:30
|close
|1218
|500.00
|1.2199
|1.2164
|1.2207
|25000.00
|23153635.88
|2437
|2006.04.07 03:45
|buy
|1219
|500.00
|1.2197
|1.2167
|1.2210
|2438
|2006.04.07 03:59
|close
|1219
|500.00
|1.2206
|1.2167
|1.2210
|45000.00
|23198635.88
|2439
|2006.04.07 04:10
|buy
|1220
|500.00
|1.2195
|1.2165
|1.2208
|2440
|2006.04.07 04:15
|close
|1220
|500.00
|1.2199
|1.2165
|1.2208
|20000.00
|23218635.88
|2441
|2006.04.07 04:20
|buy
|1221
|500.00
|1.2188
|1.2158
|1.2201
|2442
|2006.04.07 04:29
|close
|1221
|500.00
|1.2193
|1.2158
|1.2201
|25000.00
|23243635.88
|2443
|2006.04.07 04:30
|buy
|1222
|500.00
|1.2194
|1.2164
|1.2207
|2444
|2006.04.07 04:40
|close
|1222
|500.00
|1.2201
|1.2164
|1.2207
|35000.00
|23278635.88
|2445
|2006.04.07 04:45
|buy
|1223
|500.00
|1.2192
|1.2162
|1.2205
|2446
|2006.04.07 04:50
|close
|1223
|500.00
|1.2200
|1.2162
|1.2205
|40000.00
|23318635.88
|2447
|2006.04.07 04:59
|buy
|1224
|500.00
|1.2199
|1.2169
|1.2212
|2448
|2006.04.07 05:05
|close
|1224
|500.00
|1.2205
|1.2169
|1.2212
|30000.00
|23348635.88
|2449
|2006.04.07 07:10
|sell
|1225
|500.00
|1.2214
|1.2244
|1.2201
|2450
|2006.04.07 07:15
|close
|1225
|500.00
|1.2210
|1.2244
|1.2201
|20000.00
|23368635.88
|2451
|2006.04.07 07:20
|sell
|1226
|500.00
|1.2214
|1.2244
|1.2201
|2452
|2006.04.07 07:30
|close
|1226
|500.00
|1.2210
|1.2244
|1.2201
|20000.00
|23388635.88
|2453
|2006.04.07 07:35
|sell
|1227
|500.00
|1.2211
|1.2241
|1.2198
|2454
|2006.04.07 07:40
|close
|1227
|500.00
|1.2200
|1.2241
|1.2198
|55000.00
|23443635.88
|2455
|2006.04.07 07:45
|sell
|1228
|500.00
|1.2211
|1.2241
|1.2198
|2456
|2006.04.07 07:50
|close
|1228
|500.00
|1.2205
|1.2241
|1.2198
|30000.00
|23473635.88
|2457
|2006.04.07 08:45
|sell
|1229
|500.00
|1.2208
|1.2238
|1.2195
|2458
|2006.04.07 08:50
|close
|1229
|500.00
|1.2202
|1.2238
|1.2195
|30000.00
|23503635.88
|2459
|2006.04.07 08:59
|sell
|1230
|500.00
|1.2206
|1.2236
|1.2193
|2460
|2006.04.07 09:40
|t/p
|1230
|500.00
|1.2193
|1.2236
|1.2193
|65000.00
|23568635.88
|2461
|2006.04.07 09:40
|buy
|1231
|500.00
|1.2191
|1.2161
|1.2204
|2462
|2006.04.07 09:45
|close
|1231
|500.00
|1.2195
|1.2161
|1.2204
|20000.00
|23588635.88
|2463
|2006.04.07 10:05
|buy
|1232
|500.00
|1.2169
|1.2139
|1.2182
|2464
|2006.04.07 10:10
|close
|1232
|500.00
|1.2177
|1.2139
|1.2182
|40000.00
|23628635.88
|2465
|2006.04.07 10:30
|buy
|1233
|500.00
|1.2178
|1.2148
|1.2191
|2466
|2006.04.07 10:35
|close
|1233
|500.00
|1.2187
|1.2148
|1.2191
|45000.00
|23673635.88
|2467
|2006.04.07 10:50
|buy
|1234
|500.00
|1.2175
|1.2145
|1.2188
|2468
|2006.04.07 10:59
|close
|1234
|500.00
|1.2185
|1.2145
|1.2188
|50000.00
|23723635.88
|2469
|2006.04.07 13:10
|sell
|1235
|500.00
|1.2206
|1.2236
|1.2193
|2470
|2006.04.07 13:15
|close
|1235
|500.00
|1.2199
|1.2236
|1.2193
|35000.00
|23758635.88
|2471
|2006.04.07 14:50
|buy
|1236
|500.00
|1.2177
|1.2147
|1.2190
|2472
|2006.04.07 14:59
|close
|1236
|500.00
|1.2181
|1.2147
|1.2190
|20000.00
|23778635.88
|2473
|2006.04.07 15:35
|sell
|1237
|500.00
|1.2227
|1.2257
|1.2214
|2474
|2006.04.07 15:40
|t/p
|1237
|500.00
|1.2214
|1.2257
|1.2214
|65000.00
|23843635.88
|2475
|2006.04.07 15:50
|buy
|1238
|500.00
|1.2173
|1.2143
|1.2186
|2476
|2006.04.07 15:59
|t/p
|1238
|500.00
|1.2186
|1.2143
|1.2186
|65000.00
|23908635.88
|2477
|2006.04.07 16:05
|buy
|1239
|500.00
|1.2162
|1.2132
|1.2175
|2478
|2006.04.07 16:10
|t/p
|1239
|500.00
|1.2175
|1.2132
|1.2175
|65000.00
|23973635.88
|2479
|2006.04.07 16:15
|buy
|1240
|500.00
|1.2145
|1.2115
|1.2158
|2480
|2006.04.07 16:20
|t/p
|1240
|500.00
|1.2158
|1.2115
|1.2158
|65000.00
|24038635.88
|2481
|2006.04.07 16:20
|sell
|1241
|500.00
|1.2207
|1.2237
|1.2194
|2482
|2006.04.07 16:29
|t/p
|1241
|500.00
|1.2194
|1.2237
|1.2194
|65000.00
|24103635.88
|2483
|2006.04.07 16:29
|buy
|1242
|500.00
|1.2162
|1.2132
|1.2175
|2484
|2006.04.07 17:05
|close
|1242
|500.00
|1.2140
|1.2132
|1.2175
|-110000.00
|23993635.88
|2485
|2006.04.07 17:20
|buy
|1243
|500.00
|1.2113
|1.2083
|1.2126
|2486
|2006.04.07 17:35
|t/p
|1243
|500.00
|1.2126
|1.2083
|1.2126
|65000.00
|24058635.88
|2487
|2006.04.07 17:35
|buy
|1244
|500.00
|1.2129
|1.2099
|1.2142
|2488
|2006.04.07 18:45
|close
|1244
|500.00
|1.2101
|1.2099
|1.2142
|-140000.00
|23918635.88
|2489
|2006.04.07 21:05
|buy
|1245
|500.00
|1.2103
|1.2073
|1.2116
|2490
|2006.04.07 21:15
|close
|1245
|500.00
|1.2113
|1.2073
|1.2116
|50000.00
|23968635.88
|2491
|2006.04.07 21:40
|buy
|1246
|500.00
|1.2100
|1.2070
|1.2113
|2492
|2006.04.07 21:45
|close
|1246
|500.00
|1.2104
|1.2070
|1.2113
|20000.00
|23988635.88
|2493
|2006.04.07 22:20
|buy
|1247
|500.00
|1.2092
|1.2062
|1.2105
|2494
|2006.04.07 22:30
|close
|1247
|500.00
|1.2102
|1.2062
|1.2105
|50000.00
|24038635.88
|2495
|2006.04.10 01:20
|sell
|1248
|500.00
|1.2113
|1.2143
|1.2100
|2496
|2006.04.10 01:30
|close
|1248
|500.00
|1.2108
|1.2143
|1.2100
|25000.00
|24063635.88
|2497
|2006.04.10 03:15
|sell
|1249
|500.00
|1.2115
|1.2145
|1.2102
|2498
|2006.04.10 03:20
|close
|1249
|500.00
|1.2104
|1.2145
|1.2102
|55000.00
|24118635.88
|2499
|2006.04.10 03:30
|sell
|1250
|500.00
|1.2114
|1.2144
|1.2101
|2500
|2006.04.10 03:50
|close
|1250
|500.00
|1.2110
|1.2144
|1.2101
|20000.00
|24138635.88
|2501
|2006.04.10 06:05
|sell
|1251
|500.00
|1.2119
|1.2149
|1.2106
|2502
|2006.04.10 06:15
|close
|1251
|500.00
|1.2108
|1.2149
|1.2106
|55000.00
|24193635.88
|2503
|2006.04.10 06:30
|sell
|1252
|500.00
|1.2117
|1.2147
|1.2104
|2504
|2006.04.10 06:45
|close
|1252
|500.00
|1.2113
|1.2147
|1.2104
|20000.00
|24213635.88
|2505
|2006.04.10 06:50
|sell
|1253
|500.00
|1.2117
|1.2147
|1.2104
|2506
|2006.04.10 07:35
|close
|1253
|500.00
|1.2113
|1.2147
|1.2104
|20000.00
|24233635.88
|2507
|2006.04.10 08:35
|sell
|1254
|500.00
|1.2124
|1.2154
|1.2111
|2508
|2006.04.10 08:40
|close
|1254
|500.00
|1.2117
|1.2154
|1.2111
|35000.00
|24268635.88
|2509
|2006.04.10 09:15
|buy
|1255
|500.00
|1.2104
|1.2074
|1.2117
|2510
|2006.04.10 09:20
|close
|1255
|500.00
|1.2115
|1.2074
|1.2117
|55000.00
|24323635.88
|2511
|2006.04.10 09:40
|buy
|1256
|500.00
|1.2093
|1.2063
|1.2106
|2512
|2006.04.10 09:45
|t/p
|1256
|500.00
|1.2106
|1.2063
|1.2106
|65000.00
|24388635.88
|2513
|2006.04.10 09:50
|buy
|1257
|500.00
|1.2098
|1.2068
|1.2111
|2514
|2006.04.10 09:59
|t/p
|1257
|500.00
|1.2111
|1.2068
|1.2111
|65000.00
|24453635.88
|2515
|2006.04.10 10:05
|sell
|1258
|500.00
|1.2122
|1.2152
|1.2109
|2516
|2006.04.10 10:20
|close
|1258
|500.00
|1.2116
|1.2152
|1.2109
|30000.00
|24483635.88
|2517
|2006.04.10 10:29
|sell
|1259
|500.00
|1.2122
|1.2152
|1.2109
|2518
|2006.04.10 10:45
|close
|1259
|500.00
|1.2116
|1.2152
|1.2109
|30000.00
|24513635.88
|2519
|2006.04.10 10:50
|sell
|1260
|500.00
|1.2127
|1.2157
|1.2114
|2520
|2006.04.10 11:10
|close
|1260
|500.00
|1.2117
|1.2157
|1.2114
|50000.00
|24563635.88
|2521
|2006.04.10 11:20
|sell
|1261
|500.00
|1.2130
|1.2160
|1.2117
|2522
|2006.04.10 11:30
|close
|1261
|500.00
|1.2121
|1.2160
|1.2117
|45000.00
|24608635.88
|2523
|2006.04.10 13:10
|buy
|1262
|500.00
|1.2111
|1.2081
|1.2124
|2524
|2006.04.10 13:15
|close
|1262
|500.00
|1.2119
|1.2081
|1.2124
|40000.00
|24648635.88
|2525
|2006.04.10 13:35
|buy
|1263
|500.00
|1.2109
|1.2079
|1.2122
|2526
|2006.04.10 13:40
|close
|1263
|500.00
|1.2119
|1.2079
|1.2122
|50000.00
|24698635.88
|2527
|2006.04.10 13:59
|buy
|1264
|500.00
|1.2112
|1.2082
|1.2125
|2528
|2006.04.10 14:05
|close
|1264
|500.00
|1.2117
|1.2082
|1.2125
|25000.00
|24723635.88
|2529
|2006.04.10 14:20
|buy
|1265
|500.00
|1.2108
|1.2078
|1.2121
|2530
|2006.04.10 14:30
|close
|1265
|500.00
|1.2111
|1.2078
|1.2121
|15000.00
|24738635.88
|2531
|2006.04.10 14:45
|buy
|1266
|500.00
|1.2102
|1.2072
|1.2115
|2532
|2006.04.10 14:59
|close
|1266
|500.00
|1.2106
|1.2072
|1.2115
|20000.00
|24758635.88
|2533
|2006.04.10 15:10
|buy
|1267
|500.00
|1.2100
|1.2070
|1.2113
|2534
|2006.04.10 15:29
|close
|1267
|500.00
|1.2105
|1.2070
|1.2113
|25000.00
|24783635.88
|2535
|2006.04.10 18:35
|buy
|1268
|500.00
|1.2090
|1.2060
|1.2103
|2536
|2006.04.10 18:40
|close
|1268
|500.00
|1.2103
|1.2060
|1.2103
|65000.00
|24848635.88
|2537
|2006.04.10 18:50
|buy
|1269
|500.00
|1.2094
|1.2064
|1.2107
|2538
|2006.04.10 21:35
|close
|1269
|500.00
|1.2098
|1.2064
|1.2107
|20000.00
|24868635.88
|2539
|2006.04.10 22:45
|sell
|1270
|500.00
|1.2105
|1.2135
|1.2092
|2540
|2006.04.11 03:10
|close
|1270
|500.00
|1.2099
|1.2135
|1.2092
|32746.82
|24901382.71
|2541
|2006.04.11 03:20
|buy
|1271
|500.00
|1.2101
|1.2071
|1.2114
|2542
|2006.04.11 03:35
|close
|1271
|500.00
|1.2106
|1.2071
|1.2114
|25000.00
|24926382.71
|2543
|2006.04.11 03:50
|buy
|1272
|500.00
|1.2092
|1.2062
|1.2105
|2544
|2006.04.11 04:00
|close
|1272
|500.00
|1.2096
|1.2062
|1.2105
|20000.00
|24946382.71
|2545
|2006.04.11 07:50
|sell
|1273
|500.00
|1.2120
|1.2150
|1.2107
|2546
|2006.04.11 08:05
|close
|1273
|500.00
|1.2114
|1.2150
|1.2107
|30000.00
|24976382.71
|2547
|2006.04.11 08:50
|sell
|1274
|500.00
|1.2131
|1.2161
|1.2118
|2548
|2006.04.11 09:05
|close
|1274
|500.00
|1.2127
|1.2161
|1.2118
|20000.00
|24996382.71
|2549
|2006.04.11 09:15
|sell
|1275
|500.00
|1.2142
|1.2172
|1.2129
|2550
|2006.04.11 09:20
|close
|1275
|500.00
|1.2138
|1.2172
|1.2129
|20000.00
|25016382.71
|2551
|2006.04.11 09:50
|sell
|1276
|500.00
|1.2141
|1.2171
|1.2128
|2552
|2006.04.11 09:59
|close
|1276
|500.00
|1.2133
|1.2171
|1.2128
|40000.00
|25056382.71
|2553
|2006.04.11 10:15
|sell
|1277
|500.00
|1.2144
|1.2174
|1.2131
|2554
|2006.04.11 10:35
|close
|1277
|500.00
|1.2136
|1.2174
|1.2131
|40000.00
|25096382.71
|2555
|2006.04.11 10:40
|sell
|1278
|500.00
|1.2144
|1.2174
|1.2131
|2556
|2006.04.11 11:05
|t/p
|1278
|500.00
|1.2131
|1.2174
|1.2131
|65000.00
|25161382.71
|2557
|2006.04.11 12:20
|buy
|1279
|500.00
|1.2119
|1.2089
|1.2132
|2558
|2006.04.11 12:29
|close
|1279
|500.00
|1.2126
|1.2089
|1.2132
|35000.00
|25196382.71
|2559
|2006.04.11 12:45
|buy
|1280
|500.00
|1.2121
|1.2091
|1.2134
|2560
|2006.04.11 12:50
|close
|1280
|500.00
|1.2130
|1.2091
|1.2134
|45000.00
|25241382.71
|2561
|2006.04.11 13:10
|buy
|1281
|500.00
|1.2106
|1.2076
|1.2119
|2562
|2006.04.11 13:15
|t/p
|1281
|500.00
|1.2119
|1.2076
|1.2119
|65000.00
|25306382.71
|2563
|2006.04.11 13:20
|buy
|1282
|500.00
|1.2105
|1.2075
|1.2118
|2564
|2006.04.11 13:35
|close
|1282
|500.00
|1.2108
|1.2075
|1.2118
|15000.00
|25321382.71
|2565
|2006.04.11 13:45
|buy
|1283
|500.00
|1.2109
|1.2079
|1.2122
|2566
|2006.04.11 14:05
|close
|1283
|500.00
|1.2120
|1.2079
|1.2122
|55000.00
|25376382.71
|2567
|2006.04.11 16:35
|sell
|1284
|500.00
|1.2137
|1.2167
|1.2124
|2568
|2006.04.11 16:40
|close
|1284
|500.00
|1.2127
|1.2167
|1.2124
|50000.00
|25426382.71
|2569
|2006.04.11 16:50
|sell
|1285
|500.00
|1.2138
|1.2168
|1.2125
|2570
|2006.04.11 17:05
|close
|1285
|500.00
|1.2128
|1.2168
|1.2125
|50000.00
|25476382.71
|2571
|2006.04.11 21:15
|sell
|1286
|500.00
|1.2140
|1.2170
|1.2127
|2572
|2006.04.11 21:35
|close
|1286
|500.00
|1.2134
|1.2170
|1.2127
|30000.00
|25506382.71
|2573
|2006.04.11 22:45
|sell
|1287
|500.00
|1.2154
|1.2184
|1.2141
|2574
|2006.04.11 22:50
|close
|1287
|500.00
|1.2143
|1.2184
|1.2141
|55000.00
|25561382.71
|2575
|2006.04.11 22:59
|sell
|1288
|500.00
|1.2146
|1.2176
|1.2133
|2576
|2006.04.12 00:35
|close
|1288
|500.00
|1.2141
|1.2176
|1.2133
|27746.82
|25589129.53
|2577
|2006.04.12 01:35
|sell
|1289
|500.00
|1.2154
|1.2184
|1.2141
|2578
|2006.04.12 01:45
|close
|1289
|500.00
|1.2147
|1.2184
|1.2141
|35000.00
|25624129.53
|2579
|2006.04.12 02:35
|sell
|1290
|500.00
|1.2152
|1.2182
|1.2139
|2580
|2006.04.12 02:40
|close
|1290
|500.00
|1.2145
|1.2182
|1.2139
|35000.00
|25659129.53
|2581
|2006.04.12 02:45
|sell
|1291
|500.00
|1.2166
|1.2196
|1.2153
|2582
|2006.04.12 02:50
|close
|1291
|500.00
|1.2158
|1.2196
|1.2153
|40000.00
|25699129.53
|2583
|2006.04.12 02:59
|sell
|1292
|500.00
|1.2157
|1.2187
|1.2144
|2584
|2006.04.12 08:20
|close
|1292
|500.00
|1.2149
|1.2187
|1.2144
|40000.00
|25739129.53
|2585
|2006.04.12 08:30
|buy
|1293
|500.00
|1.2153
|1.2123
|1.2166
|2586
|2006.04.12 09:35
|close
|1293
|500.00
|1.2158
|1.2123
|1.2166
|25000.00
|25764129.53
|2587
|2006.04.12 09:50
|buy
|1294
|500.00
|1.2147
|1.2117
|1.2160
|2588
|2006.04.12 10:05
|close
|1294
|500.00
|1.2159
|1.2117
|1.2160
|60000.00
|25824129.53
|2589
|2006.04.12 13:05
|buy
|1295
|500.00
|1.2143
|1.2113
|1.2156
|2590
|2006.04.12 13:15
|close
|1295
|500.00
|1.2152
|1.2113
|1.2156
|45000.00
|25869129.53
|2591
|2006.04.12 13:35
|buy
|1296
|500.00
|1.2141
|1.2111
|1.2154
|2592
|2006.04.12 13:40
|close
|1296
|500.00
|1.2147
|1.2111
|1.2154
|30000.00
|25899129.53
|2593
|2006.04.12 13:50
|buy
|1297
|500.00
|1.2142
|1.2112
|1.2155
|2594
|2006.04.12 14:00
|close
|1297
|500.00
|1.2146
|1.2112
|1.2155
|20000.00
|25919129.53
|2595
|2006.04.12 14:50
|buy
|1298
|500.00
|1.2136
|1.2106
|1.2149
|2596
|2006.04.12 15:40
|close
|1298
|500.00
|1.2116
|1.2106
|1.2149
|-100000.00
|25819129.53
|2597
|2006.04.12 15:45
|buy
|1299
|500.00
|1.2125
|1.2095
|1.2138
|2598
|2006.04.12 15:50
|s/l
|1299
|500.00
|1.2095
|1.2095
|1.2138
|-150000.00
|25669129.53
|2599
|2006.04.12 15:50
|buy
|1300
|500.00
|1.2066
|1.2036
|1.2079
|2600
|2006.04.12 15:59
|t/p
|1300
|500.00
|1.2079
|1.2036
|1.2079
|65000.00
|25734129.53
|2601
|2006.04.12 15:59
|buy
|1301
|500.00
|1.2088
|1.2058
|1.2101
|2602
|2006.04.12 16:05
|t/p
|1301
|500.00
|1.2101
|1.2058
|1.2101
|65000.00
|25799129.53
|2603
|2006.04.12 20:15
|buy
|1302
|500.00
|1.2095
|1.2065
|1.2108
|2604
|2006.04.12 20:20
|close
|1302
|500.00
|1.2099
|1.2065
|1.2108
|20000.00
|25819129.53
|2605
|2006.04.12 20:40
|buy
|1303
|500.00
|1.2099
|1.2069
|1.2112
|2606
|2006.04.12 20:59
|close
|1303
|500.00
|1.2103
|1.2069
|1.2112
|20000.00
|25839129.53
|2607
|2006.04.12 21:20
|buy
|1304
|500.00
|1.2098
|1.2068
|1.2111
|2608
|2006.04.12 21:35
|close
|1304
|500.00
|1.2109
|1.2068
|1.2111
|55000.00
|25894129.53
|2609
|2006.04.12 21:45
|buy
|1305
|500.00
|1.2099
|1.2069
|1.2112
|2610
|2006.04.12 21:59
|close
|1305
|500.00
|1.2104
|1.2069
|1.2112
|25000.00
|25919129.53
|2611
|2006.04.13 01:35
|sell
|1306
|500.00
|1.2116
|1.2146
|1.2103
|2612
|2006.04.13 01:45
|close
|1306
|500.00
|1.2105
|1.2146
|1.2103
|55000.00
|25974129.53
|2613
|2006.04.13 01:50
|sell
|1307
|500.00
|1.2111
|1.2141
|1.2098
|2614
|2006.04.13 02:35
|close
|1307
|500.00
|1.2103
|1.2141
|1.2098
|40000.00
|26014129.53
|2615
|2006.04.13 03:50
|buy
|1308
|500.00
|1.2095
|1.2065
|1.2108
|2616
|2006.04.13 04:05
|t/p
|1308
|500.00
|1.2108
|1.2065
|1.2108
|65000.00
|26079129.53
|2617
|2006.04.13 08:20
|sell
|1309
|500.00
|1.2110
|1.2140
|1.2097
|2618
|2006.04.13 08:35
|t/p
|1309
|500.00
|1.2097
|1.2140
|1.2097
|65000.00
|26144129.53
|2619
|2006.04.13 08:35
|buy
|1310
|500.00
|1.2096
|1.2066
|1.2109
|2620
|2006.04.13 08:40
|close
|1310
|500.00
|1.2101
|1.2066
|1.2109
|25000.00
|26169129.53
|2621
|2006.04.13 08:45
|sell
|1311
|500.00
|1.2113
|1.2143
|1.2100
|2622
|2006.04.13 08:50
|close
|1311
|500.00
|1.2103
|1.2143
|1.2100
|50000.00
|26219129.53
|2623
|2006.04.13 09:10
|sell
|1312
|500.00
|1.2117
|1.2147
|1.2104
|2624
|2006.04.13 09:15
|t/p
|1312
|500.00
|1.2104
|1.2147
|1.2104
|65000.00
|26284129.53
|2625
|2006.04.13 09:20
|sell
|1313
|500.00
|1.2121
|1.2151
|1.2108
|2626
|2006.04.13 09:40
|close
|1313
|500.00
|1.2112
|1.2151
|1.2108
|45000.00
|26329129.53
|2627
|2006.04.13 09:45
|sell
|1314
|500.00
|1.2121
|1.2151
|1.2108
|2628
|2006.04.13 09:50
|t/p
|1314
|500.00
|1.2108
|1.2151
|1.2108
|65000.00
|26394129.53
|2629
|2006.04.13 09:59
|sell
|1315
|500.00
|1.2116
|1.2146
|1.2103
|2630
|2006.04.13 10:20
|close
|1315
|500.00
|1.2136
|1.2146
|1.2103
|-100000.00
|26294129.53
|2631
|2006.04.13 10:30
|sell
|1316
|500.00
|1.2129
|1.2159
|1.2116
|2632
|2006.04.13 10:35
|close
|1316
|500.00
|1.2125
|1.2159
|1.2116
|20000.00
|26314129.53
|2633
|2006.04.13 10:45
|sell
|1317
|500.00
|1.2132
|1.2162
|1.2119
|2634
|2006.04.13 10:59
|close
|1317
|500.00
|1.2122
|1.2162
|1.2119
|50000.00
|26364129.53
|2635
|2006.04.13 13:15
|buy
|1318
|500.00
|1.2110
|1.2080
|1.2123
|2636
|2006.04.13 15:15
|close
|1318
|500.00
|1.2089
|1.2080
|1.2123
|-105000.00
|26259129.53
|2637
|2006.04.13 15:45
|buy
|1319
|500.00
|1.2087
|1.2057
|1.2100
|2638
|2006.04.13 16:05
|close
|1319
|500.00
|1.2093
|1.2057
|1.2100
|30000.00
|26289129.53
|2639
|2006.04.13 16:15
|buy
|1320
|500.00
|1.2072
|1.2042
|1.2085
|2640
|2006.04.13 16:20
|close
|1320
|500.00
|1.2076
|1.2042
|1.2085
|20000.00
|26309129.53
|2641
|2006.04.13 16:50
|buy
|1321
|500.00
|1.2079
|1.2049
|1.2092
|2642
|2006.04.13 16:59
|close
|1321
|500.00
|1.2085
|1.2049
|1.2092
|30000.00
|26339129.53
|2643
|2006.04.13 18:05
|sell
|1322
|500.00
|1.2100
|1.2130
|1.2087
|2644
|2006.04.13 18:10
|close
|1322
|500.00
|1.2096
|1.2130
|1.2087
|20000.00
|26359129.53
|2645
|2006.04.13 18:50
|sell
|1323
|500.00
|1.2107
|1.2137
|1.2094
|2646
|2006.04.13 19:05
|close
|1323
|500.00
|1.2098
|1.2137
|1.2094
|45000.00
|26404129.53
|2647
|2006.04.13 20:40
|sell
|1324
|500.00
|1.2118
|1.2148
|1.2105
|2648
|2006.04.13 20:45
|close
|1324
|500.00
|1.2111
|1.2148
|1.2105
|35000.00
|26439129.53
|2649
|2006.04.14 00:20
|sell
|1325
|500.00
|1.2119
|1.2149
|1.2106
|2650
|2006.04.14 00:35
|close
|1325
|500.00
|1.2114
|1.2149
|1.2106
|25000.00
|26464129.53
|2651
|2006.04.14 00:50
|buy
|1326
|500.00
|1.2107
|1.2077
|1.2120
|2652
|2006.04.14 01:05
|close
|1326
|500.00
|1.2113
|1.2077
|1.2120
|30000.00
|26494129.53
|2653
|2006.04.14 07:10
|sell
|1327
|500.00
|1.2115
|1.2145
|1.2102
|2654
|2006.04.14 07:15
|close
|1327
|500.00
|1.2111
|1.2145
|1.2102
|20000.00
|26514129.53
|2655
|2006.04.14 07:35
|sell
|1328
|500.00
|1.2116
|1.2146
|1.2103
|2656
|2006.04.14 07:40
|close
|1328
|500.00
|1.2112
|1.2146
|1.2103
|20000.00
|26534129.53
|2657
|2006.04.14 07:50
|sell
|1329
|500.00
|1.2116
|1.2146
|1.2103
|2658
|2006.04.14 09:50
|close
|1329
|500.00
|1.2110
|1.2146
|1.2103
|30000.00
|26564129.53
|2659
|2006.04.14 10:15
|buy
|1330
|500.00
|1.2101
|1.2071
|1.2114
|2660
|2006.04.14 10:40
|close
|1330
|500.00
|1.2105
|1.2071
|1.2114
|20000.00
|26584129.53
|2661
|2006.04.14 10:50
|buy
|1331
|500.00
|1.2102
|1.2072
|1.2115
|2662
|2006.04.14 11:05
|close
|1331
|500.00
|1.2106
|1.2072
|1.2115
|20000.00
|26604129.53
|2663
|2006.04.14 14:50
|sell
|1332
|500.00
|1.2114
|1.2144
|1.2101
|2664
|2006.04.14 15:10
|close
|1332
|500.00
|1.2108
|1.2144
|1.2101
|30000.00
|26634129.53
|2665
|2006.04.14 16:15
|sell
|1333
|500.00
|1.2115
|1.2145
|1.2102
|2666
|2006.04.14 16:20
|close
|1333
|500.00
|1.2111
|1.2145
|1.2102
|20000.00
|26654129.53
|2667
|2006.04.14 17:35
|buy
|1334
|500.00
|1.2104
|1.2074
|1.2117
|2668
|2006.04.14 17:45
|close
|1334
|500.00
|1.2110
|1.2074
|1.2117
|30000.00
|26684129.53
|2669
|2006.04.14 17:50
|buy
|1335
|500.00
|1.2104
|1.2074
|1.2117
|2670
|2006.04.14 18:10
|close
|1335
|500.00
|1.2107
|1.2074
|1.2117
|15000.00
|26699129.53
|2671
|2006.04.14 18:15
|buy
|1336
|500.00
|1.2104
|1.2074
|1.2117
|2672
|2006.04.14 18:35
|close
|1336
|500.00
|1.2108
|1.2074
|1.2117
|20000.00
|26719129.53
|2673
|2006.04.14 18:50
|buy
|1337
|500.00
|1.2104
|1.2074
|1.2117
|2674
|2006.04.14 19:05
|close
|1337
|500.00
|1.2110
|1.2074
|1.2117
|30000.00
|26749129.53
|2675
|2006.04.14 19:35
|sell
|1338
|500.00
|1.2118
|1.2148
|1.2105
|2676
|2006.04.14 19:40
|close
|1338
|500.00
|1.2113
|1.2148
|1.2105
|25000.00
|26774129.53
|2677
|2006.04.14 19:59
|sell
|1339
|500.00
|1.2115
|1.2145
|1.2102
|2678
|2006.04.14 22:20
|close
|1339
|500.00
|1.2110
|1.2145
|1.2102
|25000.00
|26799129.53
|2679
|2006.04.17 00:10
|sell
|1340
|500.00
|1.2126
|1.2156
|1.2113
|2680
|2006.04.17 00:15
|close
|1340
|500.00
|1.2122
|1.2156
|1.2113
|20000.00
|26819129.53
|2681
|2006.04.17 01:20
|sell
|1341
|500.00
|1.2133
|1.2163
|1.2120
|2682
|2006.04.17 01:35
|close
|1341
|500.00
|1.2128
|1.2163
|1.2120
|25000.00
|26844129.53
|2683
|2006.04.17 01:50
|sell
|1342
|500.00
|1.2131
|1.2161
|1.2118
|2684
|2006.04.17 02:05
|close
|1342
|500.00
|1.2128
|1.2161
|1.2118
|15000.00
|26859129.53
|2685
|2006.04.17 02:20
|sell
|1343
|500.00
|1.2137
|1.2167
|1.2124
|2686
|2006.04.17 02:40
|close
|1343
|500.00
|1.2132
|1.2167
|1.2124
|25000.00
|26884129.53
|2687
|2006.04.17 02:45
|sell
|1344
|500.00
|1.2139
|1.2169
|1.2126
|2688
|2006.04.17 03:20
|s/l
|1344
|500.00
|1.2169
|1.2169
|1.2126
|-150000.00
|26734129.53
|2689
|2006.04.17 03:20
|sell
|1345
|500.00
|1.2171
|1.2201
|1.2158
|2690
|2006.04.17 03:35
|close
|1345
|500.00
|1.2164
|1.2201
|1.2158
|35000.00
|26769129.53
|2691
|2006.04.17 03:40
|sell
|1346
|500.00
|1.2161
|1.2191
|1.2148
|2692
|2006.04.17 04:20
|s/l
|1346
|500.00
|1.2191
|1.2191
|1.2148
|-150000.00
|26619129.53
|2693
|2006.04.17 04:20
|sell
|1347
|500.00
|1.2196
|1.2226
|1.2183
|2694
|2006.04.17 04:35
|close
|1347
|500.00
|1.2188
|1.2226
|1.2183
|40000.00
|26659129.53
|2695
|2006.04.17 04:40
|sell
|1348
|500.00
|1.2187
|1.2217
|1.2174
|2696
|2006.04.17 05:05
|close
|1348
|500.00
|1.2179
|1.2217
|1.2174
|40000.00
|26699129.53
|2697
|2006.04.17 08:50
|buy
|1349
|500.00
|1.2171
|1.2141
|1.2184
|2698
|2006.04.17 08:59
|close
|1349
|500.00
|1.2176
|1.2141
|1.2184
|25000.00
|26724129.53
|2699
|2006.04.17 11:35
|buy
|1350
|500.00
|1.2170
|1.2140
|1.2183
|2700
|2006.04.17 11:40
|close
|1350
|500.00
|1.2175
|1.2140
|1.2183
|25000.00
|26749129.53
|2701
|2006.04.17 13:05
|sell
|1351
|500.00
|1.2195
|1.2225
|1.2182
|2702
|2006.04.17 13:10
|close
|1351
|500.00
|1.2186
|1.2225
|1.2182
|45000.00
|26794129.53
|2703
|2006.04.17 13:15
|sell
|1352
|500.00
|1.2198
|1.2228
|1.2185
|2704
|2006.04.17 13:20
|close
|1352
|500.00
|1.2187
|1.2228
|1.2185
|55000.00
|26849129.53
|2705
|2006.04.17 13:30
|sell
|1353
|500.00
|1.2194
|1.2224
|1.2181
|2706
|2006.04.17 14:45
|s/l
|1353
|500.00
|1.2224
|1.2224
|1.2181
|-150000.00
|26699129.53
|2707
|2006.04.17 14:45
|sell
|1354
|500.00
|1.2242
|1.2272
|1.2229
|2708
|2006.04.17 14:59
|close
|1354
|500.00
|1.2237
|1.2272
|1.2229
|25000.00
|26724129.53
|2709
|2006.04.17 15:10
|sell
|1355
|500.00
|1.2250
|1.2280
|1.2237
|2710
|2006.04.17 15:20
|close
|1355
|500.00
|1.2247
|1.2280
|1.2237
|15000.00
|26739129.53
|2711
|2006.04.17 15:29
|sell
|1356
|500.00
|1.2246
|1.2276
|1.2233
|2712
|2006.04.17 15:50
|close
|1356
|500.00
|1.2268
|1.2276
|1.2233
|-110000.00
|26629129.53
|2713
|2006.04.17 15:59
|sell
|1357
|500.00
|1.2251
|1.2281
|1.2238
|2714
|2006.04.17 16:05
|t/p
|1357
|500.00
|1.2238
|1.2281
|1.2238
|65000.00
|26694129.53
|2715
|2006.04.17 17:35
|sell
|1358
|500.00
|1.2278
|1.2308
|1.2265
|2716
|2006.04.17 17:50
|t/p
|1358
|500.00
|1.2265
|1.2308
|1.2265
|65000.00
|26759129.53
|2717
|2006.04.17 17:59
|sell
|1359
|500.00
|1.2282
|1.2312
|1.2269
|2718
|2006.04.17 18:15
|t/p
|1359
|500.00
|1.2269
|1.2312
|1.2269
|65000.00
|26824129.53
|2719
|2006.04.18 04:15
|sell
|1360
|500.00
|1.2272
|1.2302
|1.2259
|2720
|2006.04.18 04:35
|close
|1360
|500.00
|1.2263
|1.2302
|1.2259
|45000.00
|26869129.53
|2721
|2006.04.18 04:45
|sell
|1361
|500.00
|1.2269
|1.2299
|1.2256
|2722
|2006.04.18 04:59
|close
|1361
|500.00
|1.2265
|1.2299
|1.2256
|20000.00
|26889129.53
|2723
|2006.04.18 08:10
|buy
|1362
|500.00
|1.2258
|1.2228
|1.2271
|2724
|2006.04.18 08:20
|close
|1362
|500.00
|1.2264
|1.2228
|1.2271
|30000.00
|26919129.53
|2725
|2006.04.18 08:35
|buy
|1363
|500.00
|1.2258
|1.2228
|1.2271
|2726
|2006.04.18 08:45
|close
|1363
|500.00
|1.2263
|1.2228
|1.2271
|25000.00
|26944129.53
|2727
|2006.04.18 08:50
|buy
|1364
|500.00
|1.2256
|1.2226
|1.2269
|2728
|2006.04.18 09:10
|close
|1364
|500.00
|1.2263
|1.2226
|1.2269
|35000.00
|26979129.53
|2729
|2006.04.18 09:15
|buy
|1365
|500.00
|1.2253
|1.2223
|1.2266
|2730
|2006.04.18 09:30
|close
|1365
|500.00
|1.2258
|1.2223
|1.2266
|25000.00
|27004129.53
|2731
|2006.04.18 09:40
|buy
|1366
|500.00
|1.2252
|1.2222
|1.2265
|2732
|2006.04.18 10:50
|close
|1366
|500.00
|1.2229
|1.2222
|1.2265
|-115000.00
|26889129.53
|2733
|2006.04.18 12:10
|sell
|1367
|500.00
|1.2269
|1.2299
|1.2256
|2734
|2006.04.18 12:15
|t/p
|1367
|500.00
|1.2256
|1.2299
|1.2256
|65000.00
|26954129.53
|2735
|2006.04.18 12:29
|sell
|1368
|500.00
|1.2266
|1.2296
|1.2253
|2736
|2006.04.18 12:40
|close
|1368
|500.00
|1.2257
|1.2296
|1.2253
|45000.00
|26999129.53
|2737
|2006.04.18 12:50
|sell
|1369
|500.00
|1.2267
|1.2297
|1.2254
|2738
|2006.04.18 12:59
|close
|1369
|500.00
|1.2259
|1.2297
|1.2254
|40000.00
|27039129.53
|2739
|2006.04.18 13:20
|sell
|1370
|500.00
|1.2271
|1.2301
|1.2258
|2740
|2006.04.18 13:30
|close
|1370
|500.00
|1.2267
|1.2301
|1.2258
|20000.00
|27059129.53
|2741
|2006.04.18 13:45
|sell
|1371
|500.00
|1.2267
|1.2297
|1.2254
|2742
|2006.04.18 13:59
|close
|1371
|500.00
|1.2261
|1.2297
|1.2254
|30000.00
|27089129.53
|2743
|2006.04.18 15:35
|sell
|1372
|500.00
|1.2301
|1.2331
|1.2288
|2744
|2006.04.18 15:40
|t/p
|1372
|500.00
|1.2288
|1.2331
|1.2288
|65000.00
|27154129.53
|2745
|2006.04.18 15:59
|sell
|1373
|500.00
|1.2296
|1.2326
|1.2283
|2746
|2006.04.18 16:20
|t/p
|1373
|500.00
|1.2283
|1.2326
|1.2283
|65000.00
|27219129.53
|2747
|2006.04.18 21:10
|sell
|1374
|500.00
|1.2326
|1.2356
|1.2313
|2748
|2006.04.18 21:20
|close
|1374
|500.00
|1.2321
|1.2356
|1.2313
|25000.00
|27244129.53
|2749
|2006.04.18 21:29
|sell
|1375
|500.00
|1.2316
|1.2346
|1.2303
|2750
|2006.04.18 21:50
|t/p
|1375
|500.00
|1.2303
|1.2346
|1.2303
|65000.00
|27309129.53
|2751
|2006.04.18 21:50
|sell
|1376
|500.00
|1.2297
|1.2327
|1.2284
|2752
|2006.04.18 22:20
|close
|1376
|500.00
|1.2318
|1.2327
|1.2284
|-105000.00
|27204129.53
|2753
|2006.04.18 23:35
|sell
|1377
|500.00
|1.2343
|1.2373
|1.2330
|2754
|2006.04.18 23:40
|t/p
|1377
|500.00
|1.2330
|1.2373
|1.2330
|65000.00
|27269129.53
|2755
|2006.04.18 23:50
|sell
|1378
|500.00
|1.2357
|1.2387
|1.2344
|2756
|2006.04.18 23:59
|close
|1378
|500.00
|1.2351
|1.2387
|1.2344
|30000.00
|27299129.53
|2757
|2006.04.19 00:20
|sell
|1379
|500.00
|1.2370
|1.2400
|1.2357
|2758
|2006.04.19 00:29
|close
|1379
|500.00
|1.2362
|1.2400
|1.2357
|40000.00
|27339129.53
|2759
|2006.04.19 00:50
|sell
|1380
|500.00
|1.2370
|1.2400
|1.2357
|2760
|2006.04.19 00:59
|close
|1380
|500.00
|1.2366
|1.2400
|1.2357
|20000.00
|27359129.53
|2761
|2006.04.19 04:20
|buy
|1381
|500.00
|1.2354
|1.2324
|1.2367
|2762
|2006.04.19 05:15
|close
|1381
|500.00
|1.2358
|1.2324
|1.2367
|20000.00
|27379129.53
|2763
|2006.04.19 05:20
|buy
|1382
|500.00
|1.2348
|1.2318
|1.2361
|2764
|2006.04.19 05:30
|close
|1382
|500.00
|1.2352
|1.2318
|1.2361
|20000.00
|27399129.53
|2765
|2006.04.19 05:35
|buy
|1383
|500.00
|1.2348
|1.2318
|1.2361
|2766
|2006.04.19 05:40
|close
|1383
|500.00
|1.2354
|1.2318
|1.2361
|30000.00
|27429129.53
|2767
|2006.04.19 05:45
|buy
|1384
|500.00
|1.2348
|1.2318
|1.2361
|2768
|2006.04.19 06:05
|close
|1384
|500.00
|1.2353
|1.2318
|1.2361
|25000.00
|27454129.53
|2769
|2006.04.19 06:10
|buy
|1385
|500.00
|1.2344
|1.2314
|1.2357
|2770
|2006.04.19 06:35
|close
|1385
|500.00
|1.2350
|1.2314
|1.2357
|30000.00
|27484129.53
|2771
|2006.04.19 06:50
|buy
|1386
|500.00
|1.2343
|1.2313
|1.2356
|2772
|2006.04.19 06:59
|close
|1386
|500.00
|1.2350
|1.2313
|1.2356
|35000.00
|27519129.53
|2773
|2006.04.19 08:35
|buy
|1387
|500.00
|1.2343
|1.2313
|1.2356
|2774
|2006.04.19 08:45
|close
|1387
|500.00
|1.2348
|1.2313
|1.2356
|25000.00
|27544129.53
|2775
|2006.04.19 09:10
|buy
|1388
|500.00
|1.2343
|1.2313
|1.2356
|2776
|2006.04.19 09:15
|t/p
|1388
|500.00
|1.2356
|1.2313
|1.2356
|65000.00
|27609129.53
|2777
|2006.04.19 09:20
|buy
|1389
|500.00
|1.2340
|1.2310
|1.2353
|2778
|2006.04.19 09:29
|t/p
|1389
|500.00
|1.2353
|1.2310
|1.2353
|65000.00
|27674129.53
|2779
|2006.04.19 09:40
|sell
|1390
|500.00
|1.2364
|1.2394
|1.2351
|2780
|2006.04.19 09:45
|close
|1390
|500.00
|1.2352
|1.2394
|1.2351
|60000.00
|27734129.53
|2781
|2006.04.19 10:05
|sell
|1391
|500.00
|1.2367
|1.2397
|1.2354
|2782
|2006.04.19 10:10
|t/p
|1391
|500.00
|1.2354
|1.2397
|1.2354
|65000.00
|27799129.53
|2783
|2006.04.19 11:45
|sell
|1392
|500.00
|1.2369
|1.2399
|1.2356
|2784
|2006.04.19 11:50
|t/p
|1392
|500.00
|1.2356
|1.2399
|1.2356
|65000.00
|27864129.53
|2785
|2006.04.19 12:05
|sell
|1393
|500.00
|1.2368
|1.2398
|1.2355
|2786
|2006.04.19 12:15
|t/p
|1393
|500.00
|1.2355
|1.2398
|1.2355
|65000.00
|27929129.53
|2787
|2006.04.19 12:30
|sell
|1394
|500.00
|1.2366
|1.2396
|1.2353
|2788
|2006.04.19 12:40
|t/p
|1394
|500.00
|1.2353
|1.2396
|1.2353
|65000.00
|27994129.53
|2789
|2006.04.19 13:05
|buy
|1395
|500.00
|1.2339
|1.2309
|1.2352
|2790
|2006.04.19 13:20
|close
|1395
|500.00
|1.2350
|1.2309
|1.2352
|55000.00
|28049129.53
|2791
|2006.04.19 13:50
|buy
|1396
|500.00
|1.2345
|1.2315
|1.2358
|2792
|2006.04.19 15:05
|close
|1396
|500.00
|1.2349
|1.2315
|1.2358
|20000.00
|28069129.53
|2793
|2006.04.19 15:45
|buy
|1397
|500.00
|1.2324
|1.2294
|1.2337
|2794
|2006.04.19 16:10
|close
|1397
|500.00
|1.2303
|1.2294
|1.2337
|-105000.00
|27964129.53
|2795
|2006.04.19 16:15
|buy
|1398
|500.00
|1.2289
|1.2259
|1.2302
|2796
|2006.04.19 16:20
|t/p
|1398
|500.00
|1.2302
|1.2259
|1.2302
|65000.00
|28029129.53
|2797
|2006.04.19 16:30
|buy
|1399
|500.00
|1.2299
|1.2269
|1.2312
|2798
|2006.04.19 16:35
|t/p
|1399
|500.00
|1.2312
|1.2269
|1.2312
|65000.00
|28094129.53
|2799
|2006.04.19 16:50
|buy
|1400
|500.00
|1.2296
|1.2266
|1.2309
|2800
|2006.04.19 16:59
|t/p
|1400
|500.00
|1.2309
|1.2266
|1.2309
|65000.00
|28159129.53
|2801
|2006.04.19 18:20
|sell
|1401
|500.00
|1.2350
|1.2380
|1.2337
|2802
|2006.04.19 18:30
|t/p
|1401
|500.00
|1.2337
|1.2380
|1.2337
|65000.00
|28224129.53
|2803
|2006.04.19 18:45
|sell
|1402
|500.00
|1.2348
|1.2378
|1.2335
|2804
|2006.04.19 19:05
|close
|1402
|500.00
|1.2344
|1.2378
|1.2335
|20000.00
|28244129.53
|2805
|2006.04.19 19:10
|sell
|1403
|500.00
|1.2387
|1.2417
|1.2374
|2806
|2006.04.19 19:15
|close
|1403
|500.00
|1.2377
|1.2417
|1.2374
|50000.00
|28294129.53
|2807
|2006.04.19 19:20
|sell
|1404
|500.00
|1.2387
|1.2417
|1.2374
|2808
|2006.04.19 19:30
|close
|1404
|500.00
|1.2377
|1.2417
|1.2374
|50000.00
|28344129.53
|2809
|2006.04.19 19:35
|sell
|1405
|500.00
|1.2363
|1.2393
|1.2350
|2810
|2006.04.19 20:20
|s/l
|1405
|500.00
|1.2393
|1.2393
|1.2350
|-150000.00
|28194129.53
|2811
|2006.04.19 20:20
|sell
|1406
|500.00
|1.2391
|1.2421
|1.2378
|2812
|2006.04.19 20:35
|close
|1406
|500.00
|1.2379
|1.2421
|1.2378
|60000.00
|28254129.53
|2813
|2006.04.20 00:10
|buy
|1407
|500.00
|1.2375
|1.2345
|1.2388
|2814
|2006.04.20 00:15
|close
|1407
|500.00
|1.2383
|1.2345
|1.2388
|40000.00
|28294129.53
|2815
|2006.04.20 00:35
|buy
|1408
|500.00
|1.2376
|1.2346
|1.2389
|2816
|2006.04.20 00:40
|close
|1408
|500.00
|1.2381
|1.2346
|1.2389
|25000.00
|28319129.53
|2817
|2006.04.20 00:50
|buy
|1409
|500.00
|1.2375
|1.2345
|1.2388
|2818
|2006.04.20 02:05
|close
|1409
|500.00
|1.2379
|1.2345
|1.2388
|20000.00
|28339129.53
|2819
|2006.04.20 03:10
|buy
|1410
|500.00
|1.2351
|1.2321
|1.2364
|2820
|2006.04.20 03:15
|t/p
|1410
|500.00
|1.2364
|1.2321
|1.2364
|65000.00
|28404129.53
|2821
|2006.04.20 03:20
|buy
|1411
|500.00
|1.2357
|1.2327
|1.2370
|2822
|2006.04.20 04:40
|close
|1411
|500.00
|1.2362
|1.2327
|1.2370
|25000.00
|28429129.53
|2823
|2006.04.20 04:50
|buy
|1412
|500.00
|1.2350
|1.2320
|1.2363
|2824
|2006.04.20 04:59
|close
|1412
|500.00
|1.2358
|1.2320
|1.2363
|40000.00
|28469129.53
|2825
|2006.04.20 08:10
|buy
|1413
|500.00
|1.2350
|1.2320
|1.2363
|2826
|2006.04.20 08:40
|close
|1413
|500.00
|1.2354
|1.2320
|1.2363
|20000.00
|28489129.53
|2827
|2006.04.20 09:05
|buy
|1414
|500.00
|1.2349
|1.2319
|1.2362
|2828
|2006.04.20 09:10
|close
|1414
|500.00
|1.2355
|1.2319
|1.2362
|30000.00
|28519129.53
|2829
|2006.04.20 09:15
|buy
|1415
|500.00
|1.2344
|1.2314
|1.2357
|2830
|2006.04.20 10:05
|close
|1415
|500.00
|1.2350
|1.2314
|1.2357
|30000.00
|28549129.53
|2831
|2006.04.20 10:20
|buy
|1416
|500.00
|1.2335
|1.2305
|1.2348
|2832
|2006.04.20 10:29
|close
|1416
|500.00
|1.2345
|1.2305
|1.2348
|50000.00
|28599129.53
|2833
|2006.04.20 13:35
|buy
|1417
|500.00
|1.2321
|1.2291
|1.2334
|2834
|2006.04.20 13:40
|t/p
|1417
|500.00
|1.2334
|1.2291
|1.2334
|65000.00
|28664129.53
|2835
|2006.04.20 13:50
|buy
|1418
|500.00
|1.2331
|1.2301
|1.2344
|2836
|2006.04.20 15:10
|t/p
|1418
|500.00
|1.2344
|1.2301
|1.2344
|65000.00
|28729129.53
|2837
|2006.04.20 17:05
|buy
|1419
|500.00
|1.2309
|1.2279
|1.2322
|2838
|2006.04.20 17:10
|t/p
|1419
|500.00
|1.2322
|1.2279
|1.2322
|65000.00
|28794129.53
|2839
|2006.04.20 17:15
|buy
|1420
|500.00
|1.2311
|1.2281
|1.2324
|2840
|2006.04.20 17:30
|close
|1420
|500.00
|1.2317
|1.2281
|1.2324
|30000.00
|28824129.53
|2841
|2006.04.20 17:40
|buy
|1421
|500.00
|1.2298
|1.2268
|1.2311
|2842
|2006.04.20 17:59
|close
|1421
|500.00
|1.2306
|1.2268
|1.2311
|40000.00
|28864129.53
|2843
|2006.04.20 23:10
|buy
|1422
|500.00
|1.2313
|1.2283
|1.2326
|2844
|2006.04.20 23:15
|close
|1422
|500.00
|1.2319
|1.2283
|1.2326
|30000.00
|28894129.53
|2845
|2006.04.21 01:10
|buy
|1423
|500.00
|1.2308
|1.2278
|1.2321
|2846
|2006.04.21 01:20
|close
|1423
|500.00
|1.2311
|1.2278
|1.2321
|15000.00
|28909129.53
|2847
|2006.04.21 01:30
|buy
|1424
|500.00
|1.2310
|1.2280
|1.2323
|2848
|2006.04.21 02:50
|s/l
|1424
|500.00
|1.2280
|1.2280
|1.2323
|-150000.00
|28759129.53
|2849
|2006.04.21 02:50
|buy
|1425
|500.00
|1.2272
|1.2242
|1.2285
|2850
|2006.04.21 02:59
|t/p
|1425
|500.00
|1.2285
|1.2242
|1.2285
|65000.00
|28824129.53
|2851
|2006.04.21 02:59
|buy
|1426
|500.00
|1.2301
|1.2271
|1.2314
|2852
|2006.04.21 03:05
|t/p
|1426
|500.00
|1.2314
|1.2271
|1.2314
|65000.00
|28889129.53
|2853
|2006.04.21 05:35
|sell
|1427
|500.00
|1.2319
|1.2349
|1.2306
|2854
|2006.04.21 05:40
|close
|1427
|500.00
|1.2314
|1.2349
|1.2306
|25000.00
|28914129.53
|2855
|2006.04.21 08:50
|buy
|1428
|500.00
|1.2303
|1.2273
|1.2316
|2856
|2006.04.21 09:05
|close
|1428
|500.00
|1.2307
|1.2273
|1.2316
|20000.00
|28934129.53
|2857
|2006.04.21 09:15
|buy
|1429
|500.00
|1.2299
|1.2269
|1.2312
|2858
|2006.04.21 09:45
|close
|1429
|500.00
|1.2270
|1.2269
|1.2312
|-145000.00
|28789129.53
|2859
|2006.04.21 09:50
|buy
|1430
|500.00
|1.2268
|1.2238
|1.2281
|2860
|2006.04.21 09:59
|t/p
|1430
|500.00
|1.2281
|1.2238
|1.2281
|65000.00
|28854129.53
|2861
|2006.04.21 09:59
|buy
|1431
|500.00
|1.2293
|1.2263
|1.2306
|2862
|2006.04.21 10:05
|close
|1431
|500.00
|1.2297
|1.2263
|1.2306
|20000.00
|28874129.53
|2863
|2006.04.21 10:50
|buy
|1432
|500.00
|1.2287
|1.2257
|1.2300
|2864
|2006.04.21 10:59
|close
|1432
|500.00
|1.2296
|1.2257
|1.2300
|45000.00
|28919129.53
|2865
|2006.04.21 11:05
|sell
|1433
|500.00
|1.2349
|1.2379
|1.2336
|2866
|2006.04.21 11:15
|t/p
|1433
|500.00
|1.2336
|1.2379
|1.2336
|65000.00
|28984129.53
|2867
|2006.04.21 11:50
|sell
|1434
|500.00
|1.2329
|1.2359
|1.2316
|2868
|2006.04.21 12:10
|close
|1434
|500.00
|1.2326
|1.2359
|1.2316
|15000.00
|28999129.53
|2869
|2006.04.21 12:20
|sell
|1435
|500.00
|1.2344
|1.2374
|1.2331
|2870
|2006.04.21 12:35
|t/p
|1435
|500.00
|1.2331
|1.2374
|1.2331
|65000.00
|29064129.53
|2871
|2006.04.21 12:45
|sell
|1436
|500.00
|1.2340
|1.2370
|1.2327
|2872
|2006.04.21 12:59
|close
|1436
|500.00
|1.2328
|1.2370
|1.2327
|60000.00
|29124129.53
|2873
|2006.04.21 15:35
|sell
|1437
|500.00
|1.2337
|1.2367
|1.2324
|2874
|2006.04.21 15:40
|close
|1437
|500.00
|1.2331
|1.2367
|1.2324
|30000.00
|29154129.53
|2875
|2006.04.21 17:35
|sell
|1438
|500.00
|1.2344
|1.2374
|1.2331
|2876
|2006.04.21 17:45
|t/p
|1438
|500.00
|1.2331
|1.2374
|1.2331
|65000.00
|29219129.53
|2877
|2006.04.21 17:59
|sell
|1439
|500.00
|1.2337
|1.2367
|1.2324
|2878
|2006.04.21 18:05
|close
|1439
|500.00
|1.2362
|1.2367
|1.2324
|-125000.00
|29094129.53
|2879
|2006.04.21 18:10
|sell
|1440
|500.00
|1.2346
|1.2376
|1.2333
|2880
|2006.04.21 18:20
|close
|1440
|500.00
|1.2337
|1.2376
|1.2333
|45000.00
|29139129.53
|2881
|2006.04.21 18:30
|sell
|1441
|500.00
|1.2352
|1.2382
|1.2339
|2882
|2006.04.21 18:35
|close
|1441
|500.00
|1.2346
|1.2382
|1.2339
|30000.00
|29169129.53
|2883
|2006.04.21 18:50
|sell
|1442
|500.00
|1.2353
|1.2383
|1.2340
|2884
|2006.04.21 18:59
|close
|1442
|500.00
|1.2343
|1.2383
|1.2340
|50000.00
|29219129.53
|2885
|2006.04.21 19:20
|sell
|1443
|500.00
|1.2350
|1.2380
|1.2337
|2886
|2006.04.21 19:30
|close
|1443
|500.00
|1.2340
|1.2380
|1.2337
|50000.00
|29269129.53
|2887
|2006.04.21 21:05
|sell
|1444
|500.00
|1.2351
|1.2381
|1.2338
|2888
|2006.04.21 21:10
|close
|1444
|500.00
|1.2343
|1.2381
|1.2338
|40000.00
|29309129.53
|2889
|2006.04.21 21:50
|sell
|1445
|500.00
|1.2348
|1.2378
|1.2335
|2890
|2006.04.21 21:59
|close
|1445
|500.00
|1.2343
|1.2378
|1.2335
|25000.00
|29334129.53
|2891
|2006.04.21 22:10
|buy
|1446
|500.00
|1.2332
|1.2302
|1.2345
|2892
|2006.04.21 22:15
|close
|1446
|500.00
|1.2337
|1.2302
|1.2345
|25000.00
|29359129.53
|2893
|2006.04.21 22:45
|sell
|1447
|500.00
|1.2349
|1.2379
|1.2336
|2894
|2006.04.21 22:50
|close
|1447
|500.00
|1.2345
|1.2379
|1.2336
|20000.00
|29379129.53
|2895
|2006.04.21 22:59
|sell
|1448
|500.00
|1.2347
|1.2377
|1.2334
|2896
|2006.04.24 00:00
|close
|1448
|500.00
|1.2369
|1.2377
|1.2334
|-107253.18
|29271876.35
|2897
|2006.04.24 00:45
|sell
|1449
|500.00
|1.2378
|1.2408
|1.2365
|2898
|2006.04.24 01:05
|close
|1449
|500.00
|1.2373
|1.2408
|1.2365
|25000.00
|29296876.35
|2899
|2006.04.24 03:05
|buy
|1450
|500.00
|1.2364
|1.2334
|1.2377
|2900
|2006.04.24 03:10
|close
|1450
|500.00
|1.2373
|1.2334
|1.2377
|45000.00
|29341876.35
|2901
|2006.04.24 03:20
|buy
|1451
|500.00
|1.2360
|1.2330
|1.2373
|2902
|2006.04.24 04:05
|close
|1451
|500.00
|1.2365
|1.2330
|1.2373
|25000.00
|29366876.35
|2903
|2006.04.24 04:20
|buy
|1452
|500.00
|1.2354
|1.2324
|1.2367
|2904
|2006.04.24 04:30
|close
|1452
|500.00
|1.2358
|1.2324
|1.2367
|20000.00
|29386876.35
|2905
|2006.04.24 04:50
|buy
|1453
|500.00
|1.2353
|1.2323
|1.2366
|2906
|2006.04.24 05:40
|close
|1453
|500.00
|1.2357
|1.2323
|1.2366
|20000.00
|29406876.35
|2907
|2006.04.24 06:45
|buy
|1454
|500.00
|1.2342
|1.2312
|1.2355
|2908
|2006.04.24 07:05
|close
|1454
|500.00
|1.2352
|1.2312
|1.2355
|50000.00
|29456876.35
|2909
|2006.04.24 08:50
|sell
|1455
|500.00
|1.2364
|1.2394
|1.2351
|2910
|2006.04.24 09:05
|close
|1455
|500.00
|1.2357
|1.2394
|1.2351
|35000.00
|29491876.35
|2911
|2006.04.24 09:20
|sell
|1456
|500.00
|1.2368
|1.2398
|1.2355
|2912
|2006.04.24 09:30
|close
|1456
|500.00
|1.2363
|1.2398
|1.2355
|25000.00
|29516876.35
|2913
|2006.04.24 09:40
|sell
|1457
|500.00
|1.2368
|1.2398
|1.2355
|2914
|2006.04.24 09:50
|close
|1457
|500.00
|1.2395
|1.2398
|1.2355
|-135000.00
|29381876.35
|2915
|2006.04.24 09:59
|sell
|1458
|500.00
|1.2387
|1.2417
|1.2374
|2916
|2006.04.24 10:05
|close
|1458
|500.00
|1.2375
|1.2417
|1.2374
|60000.00
|29441876.35
|2917
|2006.04.24 10:20
|sell
|1459
|500.00
|1.2396
|1.2426
|1.2383
|2918
|2006.04.24 10:35
|close
|1459
|500.00
|1.2385
|1.2426
|1.2383
|55000.00
|29496876.35
|2919
|2006.04.24 10:50
|sell
|1460
|500.00
|1.2412
|1.2442
|1.2399
|2920
|2006.04.24 10:59
|t/p
|1460
|500.00
|1.2399
|1.2442
|1.2399
|65000.00
|29561876.35
|2921
|2006.04.24 14:10
|buy
|1461
|500.00
|1.2364
|1.2334
|1.2377
|2922
|2006.04.24 14:15
|t/p
|1461
|500.00
|1.2377
|1.2334
|1.2377
|65000.00
|29626876.35
|2923
|2006.04.24 14:30
|buy
|1462
|500.00
|1.2367
|1.2337
|1.2380
|2924
|2006.04.24 14:40
|t/p
|1462
|500.00
|1.2380
|1.2337
|1.2380
|65000.00
|29691876.35
|2925
|2006.04.24 15:20
|buy
|1463
|500.00
|1.2363
|1.2333
|1.2376
|2926
|2006.04.24 15:30
|close
|1463
|500.00
|1.2371
|1.2333
|1.2376
|40000.00
|29731876.35
|2927
|2006.04.24 15:40
|buy
|1464
|500.00
|1.2370
|1.2340
|1.2383
|2928
|2006.04.24 16:35
|close
|1464
|500.00
|1.2348
|1.2340
|1.2383
|-110000.00
|29621876.35
|2929
|2006.04.24 16:50
|buy
|1465
|500.00
|1.2348
|1.2318
|1.2361
|2930
|2006.04.24 17:05
|close
|1465
|500.00
|1.2356
|1.2318
|1.2361
|40000.00
|29661876.35
|2931
|2006.04.24 17:15
|buy
|1466
|500.00
|1.2341
|1.2311
|1.2354
|2932
|2006.04.24 17:30
|close
|1466
|500.00
|1.2345
|1.2311
|1.2354
|20000.00
|29681876.35
|2933
|2006.04.24 19:15
|sell
|1467
|500.00
|1.2398
|1.2428
|1.2385
|2934
|2006.04.24 19:29
|close
|1467
|500.00
|1.2388
|1.2428
|1.2385
|50000.00
|29731876.35
|2935
|2006.04.24 19:30
|sell
|1468
|500.00
|1.2387
|1.2417
|1.2374
|2936
|2006.04.24 20:50
|close
|1468
|500.00
|1.2407
|1.2417
|1.2374
|-100000.00
|29631876.35
|2937
|2006.04.24 23:50
|buy
|1469
|500.00
|1.2390
|1.2360
|1.2403
|2938
|2006.04.25 00:10
|close
|1469
|500.00
|1.2398
|1.2360
|1.2403
|36313.79
|29668190.14
|2939
|2006.04.25 00:50
|buy
|1470
|500.00
|1.2382
|1.2352
|1.2395
|2940
|2006.04.25 01:05
|close
|1470
|500.00
|1.2389
|1.2352
|1.2395
|35000.00
|29703190.14
|2941
|2006.04.25 02:40
|buy
|1471
|500.00
|1.2376
|1.2346
|1.2389
|2942
|2006.04.25 02:45
|close
|1471
|500.00
|1.2383
|1.2346
|1.2389
|35000.00
|29738190.14
|2943
|2006.04.25 03:05
|buy
|1472
|500.00
|1.2376
|1.2346
|1.2389
|2944
|2006.04.25 03:10
|close
|1472
|500.00
|1.2381
|1.2346
|1.2389
|25000.00
|29763190.14
|2945
|2006.04.25 03:50
|buy
|1473
|500.00
|1.2377
|1.2347
|1.2390
|2946
|2006.04.25 04:05
|close
|1473
|500.00
|1.2381
|1.2347
|1.2390
|20000.00
|29783190.14
|2947
|2006.04.25 04:15
|buy
|1474
|500.00
|1.2374
|1.2344
|1.2387
|2948
|2006.04.25 04:35
|close
|1474
|500.00
|1.2378
|1.2344
|1.2387
|20000.00
|29803190.14
|2949
|2006.04.25 04:45
|buy
|1475
|500.00
|1.2374
|1.2344
|1.2387
|2950
|2006.04.25 05:05
|close
|1475
|500.00
|1.2380
|1.2344
|1.2387
|30000.00
|29833190.14
|2951
|2006.04.25 07:50
|sell
|1476
|500.00
|1.2383
|1.2413
|1.2370
|2952
|2006.04.25 08:35
|close
|1476
|500.00
|1.2377
|1.2413
|1.2370
|30000.00
|29863190.14
|2953
|2006.04.25 08:45
|sell
|1477
|500.00
|1.2388
|1.2418
|1.2375
|2954
|2006.04.25 09:05
|close
|1477
|500.00
|1.2380
|1.2418
|1.2375
|40000.00
|29903190.14
|2955
|2006.04.25 09:20
|sell
|1478
|500.00
|1.2396
|1.2426
|1.2383
|2956
|2006.04.25 09:30
|t/p
|1478
|500.00
|1.2383
|1.2426
|1.2383
|65000.00
|29968190.14
|2957
|2006.04.25 10:15
|sell
|1479
|500.00
|1.2398
|1.2428
|1.2385
|2958
|2006.04.25 10:20
|t/p
|1479
|500.00
|1.2385
|1.2428
|1.2385
|65000.00
|30033190.14
|2959
|2006.04.25 10:35
|sell
|1480
|500.00
|1.2394
|1.2424
|1.2381
|2960
|2006.04.25 10:45
|close
|1480
|500.00
|1.2389
|1.2424
|1.2381
|25000.00
|30058190.14
|2961
|2006.04.25 10:59
|sell
|1481
|500.00
|1.2396
|1.2426
|1.2383
|2962
|2006.04.25 11:10
|close
|1481
|500.00
|1.2386
|1.2426
|1.2383
|50000.00
|30108190.14
|2963
|2006.04.25 11:20
|sell
|1482
|500.00
|1.2418
|1.2448
|1.2405
|2964
|2006.04.25 11:29
|t/p
|1482
|500.00
|1.2405
|1.2448
|1.2405
|65000.00
|30173190.14
|2965
|2006.04.25 11:45
|sell
|1483
|500.00
|1.2403
|1.2433
|1.2390
|2966
|2006.04.25 11:59
|close
|1483
|500.00
|1.2397
|1.2433
|1.2390
|30000.00
|30203190.14
|2967
|2006.04.25 14:05
|sell
|1484
|500.00
|1.2404
|1.2434
|1.2391
|2968
|2006.04.25 14:15
|close
|1484
|500.00
|1.2394
|1.2434
|1.2391
|50000.00
|30253190.14
|2969
|2006.04.25 14:35
|sell
|1485
|500.00
|1.2404
|1.2434
|1.2391
|2970
|2006.04.25 14:40
|close
|1485
|500.00
|1.2400
|1.2434
|1.2391
|20000.00
|30273190.14
|2971
|2006.04.25 15:05
|sell
|1486
|500.00
|1.2408
|1.2438
|1.2395
|2972
|2006.04.25 15:10
|close
|1486
|500.00
|1.2400
|1.2438
|1.2395
|40000.00
|30313190.14
|2973
|2006.04.25 15:20
|sell
|1487
|500.00
|1.2435
|1.2465
|1.2422
|2974
|2006.04.25 15:30
|close
|1487
|500.00
|1.2428
|1.2465
|1.2422
|35000.00
|30348190.14
|2975
|2006.04.25 15:35
|sell
|1488
|500.00
|1.2417
|1.2447
|1.2404
|2976
|2006.04.25 16:45
|close
|1488
|500.00
|1.2442
|1.2447
|1.2404
|-125000.00
|30223190.14
|2977
|2006.04.25 16:50
|sell
|1489
|500.00
|1.2436
|1.2466
|1.2423
|2978
|2006.04.25 16:59
|t/p
|1489
|500.00
|1.2423
|1.2466
|1.2423
|65000.00
|30288190.14
|2979
|2006.04.25 17:05
|buy
|1490
|500.00
|1.2369
|1.2339
|1.2382
|2980
|2006.04.25 17:10
|t/p
|1490
|500.00
|1.2382
|1.2339
|1.2382
|65000.00
|30353190.14
|2981
|2006.04.25 19:10
|buy
|1491
|500.00
|1.2398
|1.2368
|1.2411
|2982
|2006.04.25 19:15
|t/p
|1491
|500.00
|1.2411
|1.2368
|1.2411
|65000.00
|30418190.14
|2983
|2006.04.25 19:35
|buy
|1492
|500.00
|1.2400
|1.2370
|1.2413
|2984
|2006.04.25 19:45
|close
|1492
|500.00
|1.2407
|1.2370
|1.2413
|35000.00
|30453190.14
|2985
|2006.04.25 21:45
|sell
|1493
|500.00
|1.2425
|1.2455
|1.2412
|2986
|2006.04.26 06:40
|close
|1493
|500.00
|1.2416
|1.2455
|1.2412
|47746.82
|30500936.96
|2987
|2006.04.26 06:45
|buy
|1494
|500.00
|1.2414
|1.2384
|1.2427
|2988
|2006.04.26 07:20
|close
|1494
|500.00
|1.2423
|1.2384
|1.2427
|45000.00
|30545936.96
|2989
|2006.04.26 09:40
|buy
|1495
|500.00
|1.2407
|1.2377
|1.2420
|2990
|2006.04.26 09:50
|t/p
|1495
|500.00
|1.2420
|1.2377
|1.2420
|65000.00
|30610936.96
|2991
|2006.04.26 10:35
|buy
|1496
|500.00
|1.2401
|1.2371
|1.2414
|2992
|2006.04.26 10:40
|t/p
|1496
|500.00
|1.2414
|1.2371
|1.2414
|65000.00
|30675936.96
|2993
|2006.04.26 10:45
|buy
|1497
|500.00
|1.2408
|1.2378
|1.2421
|2994
|2006.04.26 11:05
|close
|1497
|500.00
|1.2414
|1.2378
|1.2421
|30000.00
|30705936.96
|2995
|2006.04.26 11:50
|buy
|1498
|500.00
|1.2394
|1.2364
|1.2407
|2996
|2006.04.26 11:59
|close
|1498
|500.00
|1.2404
|1.2364
|1.2407
|50000.00
|30755936.96
|2997
|2006.04.26 14:40
|sell
|1499
|500.00
|1.2429
|1.2459
|1.2416
|2998
|2006.04.26 14:45
|close
|1499
|500.00
|1.2421
|1.2459
|1.2416
|40000.00
|30795936.96
|2999
|2006.04.26 15:05
|sell
|1500
|500.00
|1.2435
|1.2465
|1.2422
|3000
|2006.04.26 15:10
|close
|1500
|500.00
|1.2429
|1.2465
|1.2422
|30000.00
|30825936.96
|3001
|2006.04.26 15:35
|buy
|1501
|500.00
|1.2397
|1.2367
|1.2410
|3002
|2006.04.26 15:50
|t/p
|1501
|500.00
|1.2410
|1.2367
|1.2410
|65000.00
|30890936.96
|3003
|2006.04.26 16:15
|sell
|1502
|500.00
|1.2453
|1.2483
|1.2440
|3004
|2006.04.26 16:29
|t/p
|1502
|500.00
|1.2440
|1.2483
|1.2440
|65000.00
|30955936.96
|3005
|2006.04.26 16:40
|sell
|1503
|500.00
|1.2445
|1.2475
|1.2432
|3006
|2006.04.26 16:59
|close
|1503
|500.00
|1.2441
|1.2475
|1.2432
|20000.00
|30975936.96
|3007
|2006.04.26 17:20
|sell
|1504
|500.00
|1.2460
|1.2490
|1.2447
|3008
|2006.04.26 17:29
|t/p
|1504
|500.00
|1.2447
|1.2490
|1.2447
|65000.00
|31040936.96
|3009
|2006.04.26 18:35
|sell
|1505
|500.00
|1.2452
|1.2482
|1.2439
|3010
|2006.04.26 18:45
|close
|1505
|500.00
|1.2441
|1.2482
|1.2439
|55000.00
|31095936.96
|3011
|2006.04.26 18:50
|sell
|1506
|500.00
|1.2468
|1.2498
|1.2455
|3012
|2006.04.26 19:10
|close
|1506
|500.00
|1.2459
|1.2498
|1.2455
|45000.00
|31140936.96
|3013
|2006.04.27 03:35
|sell
|1507
|500.00
|1.2464
|1.2494
|1.2451
|3014
|2006.04.27 03:40
|close
|1507
|500.00
|1.2452
|1.2494
|1.2451
|60000.00
|31200936.96
|3015
|2006.04.27 03:50
|sell
|1508
|500.00
|1.2464
|1.2494
|1.2451
|3016
|2006.04.27 04:10
|close
|1508
|500.00
|1.2458
|1.2494
|1.2451
|30000.00
|31230936.96
|3017
|2006.04.27 04:20
|sell
|1509
|500.00
|1.2471
|1.2501
|1.2458
|3018
|2006.04.27 04:30
|close
|1509
|500.00
|1.2462
|1.2501
|1.2458
|45000.00
|31275936.96
|3019
|2006.04.27 07:20
|buy
|1510
|500.00
|1.2448
|1.2418
|1.2461
|3020
|2006.04.27 07:35
|close
|1510
|500.00
|1.2451
|1.2418
|1.2461
|15000.00
|31290936.96
|3021
|2006.04.27 07:45
|buy
|1511
|500.00
|1.2449
|1.2419
|1.2462
|3022
|2006.04.27 07:59
|close
|1511
|500.00
|1.2453
|1.2419
|1.2462
|20000.00
|31310936.96
|3023
|2006.04.27 09:05
|buy
|1512
|500.00
|1.2450
|1.2420
|1.2463
|3024
|2006.04.27 09:20
|close
|1512
|500.00
|1.2457
|1.2420
|1.2463
|35000.00
|31345936.96
|3025
|2006.04.27 09:30
|buy
|1513
|500.00
|1.2443
|1.2413
|1.2456
|3026
|2006.04.27 09:40
|close
|1513
|500.00
|1.2447
|1.2413
|1.2456
|20000.00
|31365936.96
|3027
|2006.04.27 10:20
|buy
|1514
|500.00
|1.2440
|1.2410
|1.2453
|3028
|2006.04.27 10:35
|close
|1514
|500.00
|1.2446
|1.2410
|1.2453
|30000.00
|31395936.96
|3029
|2006.04.27 10:40
|buy
|1515
|500.00
|1.2445
|1.2415
|1.2458
|3030
|2006.04.27 13:40
|close
|1515
|500.00
|1.2421
|1.2415
|1.2458
|-120000.00
|31275936.96
|3031
|2006.04.27 14:50
|buy
|1516
|500.00
|1.2407
|1.2377
|1.2420
|3032
|2006.04.27 14:59
|close
|1516
|500.00
|1.2415
|1.2377
|1.2420
|40000.00
|31315936.96
|3033
|2006.04.27 17:10
|sell
|1517
|500.00
|1.2455
|1.2485
|1.2442
|3034
|2006.04.27 17:15
|s/l
|1517
|500.00
|1.2485
|1.2485
|1.2442
|-150000.00
|31165936.96
|3035
|2006.04.27 17:15
|sell
|1518
|500.00
|1.2484
|1.2514
|1.2471
|3036
|2006.04.27 17:20
|s/l
|1518
|500.00
|1.2514
|1.2514
|1.2471
|-150000.00
|31015936.96
|3037
|2006.04.27 17:20
|sell
|1519
|500.00
|1.2524
|1.2554
|1.2511
|3038
|2006.04.27 17:35
|close
|1519
|500.00
|1.2515
|1.2554
|1.2511
|45000.00
|31060936.96
|3039
|2006.04.27 17:40
|sell
|1520
|500.00
|1.2528
|1.2558
|1.2515
|3040
|2006.04.27 17:45
|close
|1520
|500.00
|1.2550
|1.2558
|1.2515
|-110000.00
|30950936.96
|3041
|2006.04.27 17:50
|sell
|1521
|500.00
|1.2532
|1.2562
|1.2519
|3042
|2006.04.27 18:05
|close
|1521
|500.00
|1.2522
|1.2562
|1.2519
|50000.00
|31000936.96
|3043
|2006.04.28 01:10
|buy
|1522
|500.00
|1.2525
|1.2495
|1.2538
|3044
|2006.04.28 01:20
|close
|1522
|500.00
|1.2534
|1.2495
|1.2538
|45000.00
|31045936.96
|3045
|2006.04.28 02:35
|sell
|1523
|500.00
|1.2547
|1.2577
|1.2534
|3046
|2006.04.28 02:40
|t/p
|1523
|500.00
|1.2534
|1.2577
|1.2534
|65000.00
|31110936.96
|3047
|2006.04.28 02:59
|sell
|1524
|500.00
|1.2541
|1.2571
|1.2528
|3048
|2006.04.28 03:05
|close
|1524
|500.00
|1.2535
|1.2571
|1.2528
|30000.00
|31140936.96
|3049
|2006.04.28 04:35
|buy
|1525
|500.00
|1.2523
|1.2493
|1.2536
|3050
|2006.04.28 04:40
|close
|1525
|500.00
|1.2531
|1.2493
|1.2536
|40000.00
|31180936.96
|3051
|2006.04.28 09:15
|sell
|1526
|500.00
|1.2557
|1.2587
|1.2544
|3052
|2006.04.28 09:20
|t/p
|1526
|500.00
|1.2544
|1.2587
|1.2544
|65000.00
|31245936.96
|3053
|2006.04.28 09:20
|sell
|1527
|500.00
|1.2538
|1.2568
|1.2525
|3054
|2006.04.28 09:45
|t/p
|1527
|500.00
|1.2525
|1.2568
|1.2525
|65000.00
|31310936.96
|3055
|2006.04.28 09:45
|buy
|1528
|500.00
|1.2524
|1.2494
|1.2537
|3056
|2006.04.28 09:50
|close
|1528
|500.00
|1.2536
|1.2494
|1.2537
|60000.00
|31370936.96
|3057
|2006.04.28 09:59
|sell
|1529
|500.00
|1.2538
|1.2568
|1.2525
|3058
|2006.04.28 10:10
|close
|1529
|500.00
|1.2534
|1.2568
|1.2525
|20000.00
|31390936.96
|3059
|2006.04.28 10:20
|sell
|1530
|500.00
|1.2550
|1.2580
|1.2537
|3060
|2006.04.28 10:30
|close
|1530
|500.00
|1.2546
|1.2580
|1.2537
|20000.00
|31410936.96
|3061
|2006.04.28 10:45
|sell
|1531
|500.00
|1.2555
|1.2585
|1.2542
|3062
|2006.04.28 10:50
|close
|1531
|500.00
|1.2549
|1.2585
|1.2542
|30000.00
|31440936.96
|3063
|2006.04.28 10:59
|sell
|1532
|500.00
|1.2543
|1.2573
|1.2530
|3064
|2006.04.28 11:35
|close
|1532
|500.00
|1.2569
|1.2573
|1.2530
|-130000.00
|31310936.96
|3065
|2006.04.28 11:45
|sell
|1533
|500.00
|1.2557
|1.2587
|1.2544
|3066
|2006.04.28 12:05
|close
|1533
|500.00
|1.2550
|1.2587
|1.2544
|35000.00
|31345936.96
|3067
|2006.04.28 14:20
|buy
|1534
|500.00
|1.2533
|1.2503
|1.2546
|3068
|2006.04.28 14:35
|t/p
|1534
|500.00
|1.2546
|1.2503
|1.2546
|65000.00
|31410936.96
|3069
|2006.04.28 14:45
|buy
|1535
|500.00
|1.2531
|1.2501
|1.2544
|3070
|2006.04.28 14:50
|close
|1535
|500.00
|1.2534
|1.2501
|1.2544
|15000.00
|31425936.96
|3071
|2006.04.28 15:20
|buy
|1536
|500.00
|1.2535
|1.2505
|1.2548
|3072
|2006.04.28 15:35
|t/p
|1536
|500.00
|1.2548
|1.2505
|1.2548
|65000.00
|31490936.96
|3073
|2006.04.28 16:50
|sell
|1537
|500.00
|1.2579
|1.2609
|1.2566
|3074
|2006.04.28 16:59
|close
|1537
|500.00
|1.2571
|1.2609
|1.2566
|40000.00
|31530936.96
|3075
|2006.04.28 17:15
|sell
|1538
|500.00
|1.2582
|1.2612
|1.2569
|3076
|2006.04.28 17:29
|close
|1538
|500.00
|1.2577
|1.2612
|1.2569
|25000.00
|31555936.96
|3077
|2006.04.28 17:40
|sell
|1539
|500.00
|1.2590
|1.2620
|1.2577
|3078
|2006.04.28 18:15
|s/l
|1539
|500.00
|1.2620
|1.2620
|1.2577
|-150000.00
|31405936.96
|3079
|2006.04.28 18:15
|sell
|1540
|500.00
|1.2621
|1.2651
|1.2608
|3080
|2006.04.28 18:29
|close
|1540
|500.00
|1.2617
|1.2651
|1.2608
|20000.00
|31425936.96
|3081
|2006.04.28 18:30
|sell
|1541
|500.00
|1.2614
|1.2644
|1.2601
|3082
|2006.04.28 18:35
|close
|1541
|500.00
|1.2608
|1.2644
|1.2601
|30000.00
|31455936.96
|3083
|2006.04.28 18:40
|sell
|1542
|500.00
|1.2613
|1.2643
|1.2600
|3084
|2006.04.28 19:20
|close
|1542
|500.00
|1.2636
|1.2643
|1.2600
|-115000.00
|31340936.96
|3085
|2006.04.28 22:50
|buy
|1543
|500.00
|1.2607
|1.2577
|1.2620
|3086
|2006.04.28 22:59
|close
|1543
|500.00
|1.2617
|1.2577
|1.2620
|50000.00
|31390936.96
|3087
|2006.05.01 05:35
|sell
|1544
|500.00
|1.2633
|1.2663
|1.2620
|3088
|2006.05.01 05:45
|close
|1544
|500.00
|1.2630
|1.2663
|1.2620
|15000.00
|31405936.96
|3089
|2006.05.01 06:20
|sell
|1545
|500.00
|1.2635
|1.2665
|1.2622
|3090
|2006.05.01 06:35
|close
|1545
|500.00
|1.2630
|1.2665
|1.2622
|25000.00
|31430936.96
|3091
|2006.05.01 06:45
|sell
|1546
|500.00
|1.2632
|1.2662
|1.2619
|3092
|2006.05.01 07:05
|close
|1546
|500.00
|1.2627
|1.2662
|1.2619
|25000.00
|31455936.96
|3093
|2006.05.01 07:20
|sell
|1547
|500.00
|1.2640
|1.2670
|1.2627
|3094
|2006.05.01 07:35
|close
|1547
|500.00
|1.2629
|1.2670
|1.2627
|55000.00
|31510936.96
|3095
|2006.05.01 07:45
|sell
|1548
|500.00
|1.2640
|1.2670
|1.2627
|3096
|2006.05.01 07:59
|close
|1548
|500.00
|1.2630
|1.2670
|1.2627
|50000.00
|31560936.96
|3097
|2006.05.01 09:10
|sell
|1549
|500.00
|1.2639
|1.2669
|1.2626
|3098
|2006.05.01 09:15
|close
|1549
|500.00
|1.2632
|1.2669
|1.2626
|35000.00
|31595936.96
|3099
|2006.05.01 09:35
|sell
|1550
|500.00
|1.2643
|1.2673
|1.2630
|3100
|2006.05.01 09:40
|t/p
|1550
|500.00
|1.2630
|1.2673
|1.2630
|65000.00
|31660936.96
|3101
|2006.05.01 10:50
|buy
|1551
|500.00
|1.2619
|1.2589
|1.2632
|3102
|2006.05.01 14:15
|close
|1551
|500.00
|1.2630
|1.2589
|1.2632
|55000.00
|31715936.96
|3103
|2006.05.01 14:30
|sell
|1552
|500.00
|1.2626
|1.2656
|1.2613
|3104
|2006.05.01 14:35
|close
|1552
|500.00
|1.2622
|1.2656
|1.2613
|20000.00
|31735936.96
|3105
|2006.05.01 14:40
|sell
|1553
|500.00
|1.2630
|1.2660
|1.2617
|3106
|2006.05.01 14:50
|close
|1553
|500.00
|1.2625
|1.2660
|1.2617
|25000.00
|31760936.96
|3107
|2006.05.01 14:59
|sell
|1554
|500.00
|1.2629
|1.2659
|1.2616
|3108
|2006.05.01 15:20
|close
|1554
|500.00
|1.2650
|1.2659
|1.2616
|-105000.00
|31655936.96
|3109
|2006.05.01 15:45
|sell
|1555
|500.00
|1.2665
|1.2695
|1.2652
|3110
|2006.05.01 16:15
|close
|1555
|500.00
|1.2687
|1.2695
|1.2652
|-110000.00
|31545936.96
|3111
|2006.05.01 16:20
|sell
|1556
|500.00
|1.2690
|1.2720
|1.2677
|3112
|2006.05.01 16:29
|close
|1556
|500.00
|1.2679
|1.2720
|1.2677
|55000.00
|31600936.96
|3113
|2006.05.01 16:50
|sell
|1557
|500.00
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|3114
|2006.05.01 16:59
|t/p
|1557
|500.00
|1.2673
|1.2716
|1.2673
|65000.00
|31665936.96
|3115
|2006.05.01 22:05
|buy
|1558
|500.00
|1.2592
|1.2562
|1.2605
|3116
|2006.05.01 22:10
|t/p
|1558
|500.00
|1.2605
|1.2562
|1.2605
|65000.00
|31730936.96
|3117
|2006.05.01 22:20
|buy
|1559
|500.00
|1.2578
|1.2548
|1.2591
|3118
|2006.05.01 22:30
|t/p
|1559
|500.00
|1.2591
|1.2548
|1.2591
|65000.00
|31795936.96
|3119
|2006.05.01 22:30
|buy
|1560
|500.00
|1.2594
|1.2564
|1.2607
|3120
|2006.05.01 22:45
|close
|1560
|500.00
|1.2574
|1.2564
|1.2607
|-100000.00
|31695936.96
|3121
|2006.05.01 22:50
|buy
|1561
|500.00
|1.2557
|1.2527
|1.2570
|3122
|2006.05.01 22:59
|t/p
|1561
|500.00
|1.2570
|1.2527
|1.2570
|65000.00
|31760936.96
|3123
|2006.05.01 22:59
|buy
|1562
|500.00
|1.2591
|1.2561
|1.2604
|3124
|2006.05.01 23:05
|close
|1562
|500.00
|1.2600
|1.2561
|1.2604
|45000.00
|31805936.96
|3125
|2006.05.01 23:20
|buy
|1563
|500.00
|1.2581
|1.2551
|1.2594
|3126
|2006.05.01 23:35
|close
|1563
|500.00
|1.2590
|1.2551
|1.2594
|45000.00
|31850936.96
|3127
|2006.05.01 23:45
|buy
|1564
|500.00
|1.2583
|1.2553
|1.2596
|3128
|2006.05.01 23:59
|close
|1564
|500.00
|1.2588
|1.2553
|1.2596
|25000.00
|31875936.96
|3129
|2006.05.02 00:45
|buy
|1565
|500.00
|1.2567
|1.2537
|1.2580
|3130
|2006.05.02 00:50
|close
|1565
|500.00
|1.2575
|1.2537
|1.2580
|40000.00
|31915936.96
|3131
|2006.05.02 00:59
|buy
|1566
|500.00
|1.2569
|1.2539
|1.2582
|3132
|2006.05.02 01:05
|close
|1566
|500.00
|1.2577
|1.2539
|1.2582
|40000.00
|31955936.96
|3133
|2006.05.02 04:05
|sell
|1567
|500.00
|1.2586
|1.2616
|1.2573
|3134
|2006.05.02 04:15
|close
|1567
|500.00
|1.2574
|1.2616
|1.2573
|60000.00
|32015936.96
|3135
|2006.05.02 04:35
|sell
|1568
|500.00
|1.2589
|1.2619
|1.2576
|3136
|2006.05.02 04:40
|close
|1568
|500.00
|1.2577
|1.2619
|1.2576
|60000.00
|32075936.96
|3137
|2006.05.02 04:59
|sell
|1569
|500.00
|1.2586
|1.2616
|1.2573
|3138
|2006.05.02 06:35
|close
|1569
|500.00
|1.2582
|1.2616
|1.2573
|20000.00
|32095936.96
|3139
|2006.05.02 08:45
|buy
|1570
|500.00
|1.2569
|1.2539
|1.2582
|3140
|2006.05.02 08:50
|close
|1570
|500.00
|1.2573
|1.2539
|1.2582
|20000.00
|32115936.96
|3141
|2006.05.02 08:59
|buy
|1571
|500.00
|1.2570
|1.2540
|1.2583
|3142
|2006.05.02 09:05
|t/p
|1571
|500.00
|1.2583
|1.2540
|1.2583
|65000.00
|32180936.96
|3143
|2006.05.02 09:50
|buy
|1572
|500.00
|1.2561
|1.2531
|1.2574
|3144
|2006.05.02 10:10
|t/p
|1572
|500.00
|1.2574
|1.2531
|1.2574
|65000.00
|32245936.96
|3145
|2006.05.02 10:35
|sell
|1573
|500.00
|1.2611
|1.2641
|1.2598
|3146
|2006.05.02 10:40
|t/p
|1573
|500.00
|1.2598
|1.2641
|1.2598
|65000.00
|32310936.96
|3147
|2006.05.02 10:45
|sell
|1574
|500.00
|1.2604
|1.2634
|1.2591
|3148
|2006.05.02 10:50
|t/p
|1574
|500.00
|1.2591
|1.2634
|1.2591
|65000.00
|32375936.96
|3149
|2006.05.02 10:59
|sell
|1575
|500.00
|1.2594
|1.2624
|1.2581
|3150
|2006.05.02 11:15
|close
|1575
|500.00
|1.2590
|1.2624
|1.2581
|20000.00
|32395936.96
|3151
|2006.05.02 11:20
|sell
|1576
|500.00
|1.2604
|1.2634
|1.2591
|3152
|2006.05.02 11:29
|close
|1576
|500.00
|1.2600
|1.2634
|1.2591
|20000.00
|32415936.96
|3153
|2006.05.02 11:35
|sell
|1577
|500.00
|1.2613
|1.2643
|1.2600
|3154
|2006.05.02 11:40
|t/p
|1577
|500.00
|1.2600
|1.2643
|1.2600
|65000.00
|32480936.96
|3155
|2006.05.02 11:45
|sell
|1578
|500.00
|1.2616
|1.2646
|1.2603
|3156
|2006.05.02 11:50
|close
|1578
|500.00
|1.2637
|1.2646
|1.2603
|-105000.00
|32375936.96
|3157
|2006.05.02 11:59
|sell
|1579
|500.00
|1.2620
|1.2650
|1.2607
|3158
|2006.05.02 12:50
|s/l
|1579
|500.00
|1.2650
|1.2650
|1.2607
|-150000.00
|32225936.96
|3159
|2006.05.02 12:50
|sell
|1580
|500.00
|1.2650
|1.2680
|1.2637
|3160
|2006.05.02 13:05
|close
|1580
|500.00
|1.2646
|1.2680
|1.2637
|20000.00
|32245936.96
|3161
|2006.05.02 13:20
|sell
|1581
|500.00
|1.2671
|1.2701
|1.2658
|3162
|2006.05.02 13:29
|t/p
|1581
|500.00
|1.2658
|1.2701
|1.2658
|65000.00
|32310936.96
|3163
|2006.05.02 16:10
|buy
|1582
|500.00
|1.2628
|1.2598
|1.2641
|3164
|2006.05.02 16:20
|t/p
|1582
|500.00
|1.2641
|1.2598
|1.2641
|65000.00
|32375936.96
|3165
|2006.05.02 16:45
|sell
|1583
|500.00
|1.2652
|1.2682
|1.2639
|3166
|2006.05.02 16:50
|close
|1583
|500.00
|1.2643
|1.2682
|1.2639
|45000.00
|32420936.96
|3167
|2006.05.02 17:05
|buy
|1584
|500.00
|1.2623
|1.2593
|1.2636
|3168
|2006.05.02 17:10
|t/p
|1584
|500.00
|1.2636
|1.2593
|1.2636
|65000.00
|32485936.96
|3169
|2006.05.02 17:10
|sell
|1585
|500.00
|1.2650
|1.2680
|1.2637
|3170
|2006.05.02 17:15
|t/p
|1585
|500.00
|1.2637
|1.2680
|1.2637
|65000.00
|32550936.96
|3171
|2006.05.02 17:35
|sell
|1586
|500.00
|1.2656
|1.2686
|1.2643
|3172
|2006.05.02 17:40
|t/p
|1586
|500.00
|1.2643
|1.2686
|1.2643
|65000.00
|32615936.96
|3173
|2006.05.02 18:20
|sell
|1587
|500.00
|1.2648
|1.2678
|1.2635
|3174
|2006.05.02 18:29
|close
|1587
|500.00
|1.2644
|1.2678
|1.2635
|20000.00
|32635936.96
|3175
|2006.05.02 18:35
|sell
|1588
|500.00
|1.2647
|1.2677
|1.2634
|3176
|2006.05.02 18:40
|close
|1588
|500.00
|1.2641
|1.2677
|1.2634
|30000.00
|32665936.96
|3177
|2006.05.02 18:45
|sell
|1589
|500.00
|1.2654
|1.2684
|1.2641
|3178
|2006.05.02 18:59
|close
|1589
|500.00
|1.2645
|1.2684
|1.2641
|45000.00
|32710936.96
|3179
|2006.05.02 19:05
|buy
|1590
|500.00
|1.2618
|1.2588
|1.2631
|3180
|2006.05.02 19:10
|t/p
|1590
|500.00
|1.2631
|1.2588
|1.2631
|65000.00
|32775936.96
|3181
|2006.05.02 19:29
|buy
|1591
|500.00
|1.2632
|1.2602
|1.2645
|3182
|2006.05.02 19:40
|close
|1591
|500.00
|1.2604
|1.2602
|1.2645
|-140000.00
|32635936.96
|3183
|2006.05.02 19:45
|buy
|1592
|500.00
|1.2620
|1.2590
|1.2633
|3184
|2006.05.02 19:50
|t/p
|1592
|500.00
|1.2633
|1.2590
|1.2633
|65000.00
|32700936.96
|3185
|2006.05.02 19:59
|buy
|1593
|500.00
|1.2612
|1.2582
|1.2625
|3186
|2006.05.02 20:05
|close
|1593
|500.00
|1.2624
|1.2582
|1.2625
|60000.00
|32760936.96
|3187
|2006.05.03 02:40
|buy
|1594
|500.00
|1.2609
|1.2579
|1.2622
|3188
|2006.05.03 02:45
|close
|1594
|500.00
|1.2619
|1.2579
|1.2622
|50000.00
|32810936.96
|3189
|2006.05.03 04:05
|sell
|1595
|500.00
|1.2636
|1.2666
|1.2623
|3190
|2006.05.03 04:10
|close
|1595
|500.00
|1.2628
|1.2666
|1.2623
|40000.00
|32850936.96
|3191
|2006.05.03 04:20
|sell
|1596
|500.00
|1.2628
|1.2658
|1.2615
|3192
|2006.05.03 05:20
|close
|1596
|500.00
|1.2649
|1.2658
|1.2615
|-105000.00
|32745936.96
|3193
|2006.05.03 05:30
|sell
|1597
|500.00
|1.2645
|1.2675
|1.2632
|3194
|2006.05.03 07:05
|close
|1597
|500.00
|1.2641
|1.2675
|1.2632
|20000.00
|32765936.96
|3195
|2006.05.03 09:05
|sell
|1598
|500.00
|1.2659
|1.2689
|1.2646
|3196
|2006.05.03 09:10
|close
|1598
|500.00
|1.2647
|1.2689
|1.2646
|60000.00
|32825936.96
|3197
|2006.05.03 09:15
|sell
|1599
|500.00
|1.2655
|1.2685
|1.2642
|3198
|2006.05.03 10:05
|close
|1599
|500.00
|1.2643
|1.2685
|1.2642
|60000.00
|32885936.96
|3199
|2006.05.03 10:20
|sell
|1600
|500.00
|1.2662
|1.2692
|1.2649
|3200
|2006.05.03 10:29
|t/p
|1600
|500.00
|1.2649
|1.2692
|1.2649
|65000.00
|32950936.96
|3201
|2006.05.03 10:35
|buy
|1601
|500.00
|1.2623
|1.2593
|1.2636
|3202
|2006.05.03 10:40
|close
|1601
|500.00
|1.2632
|1.2593
|1.2636
|45000.00
|32995936.96
|3203
|2006.05.03 10:59
|buy
|1602
|500.00
|1.2624
|1.2594
|1.2637
|3204
|2006.05.03 11:10
|close
|1602
|500.00
|1.2633
|1.2594
|1.2637
|45000.00
|33040936.96
|3205
|2006.05.03 15:20
|buy
|1603
|500.00
|1.2621
|1.2591
|1.2634
|3206
|2006.05.03 15:29
|close
|1603
|500.00
|1.2630
|1.2591
|1.2634
|45000.00
|33085936.96
|3207
|2006.05.03 16:10
|buy
|1604
|500.00
|1.2611
|1.2581
|1.2624
|3208
|2006.05.03 16:15
|t/p
|1604
|500.00
|1.2624
|1.2581
|1.2624
|65000.00
|33150936.96
|3209
|2006.05.03 16:29
|buy
|1605
|500.00
|1.2625
|1.2595
|1.2638
|3210
|2006.05.03 16:40
|close
|1605
|500.00
|1.2635
|1.2595
|1.2638
|50000.00
|33200936.96
|3211
|2006.05.03 16:50
|buy
|1606
|500.00
|1.2624
|1.2594
|1.2637
|3212
|2006.05.03 17:05
|close
|1606
|500.00
|1.2628
|1.2594
|1.2637
|20000.00
|33220936.96
|3213
|2006.05.03 17:15
|buy
|1607
|500.00
|1.2617
|1.2587
|1.2630
|3214
|2006.05.03 17:45
|close
|1607
|500.00
|1.2591
|1.2587
|1.2630
|-130000.00
|33090936.96
|3215
|2006.05.03 17:50
|buy
|1608
|500.00
|1.2600
|1.2570
|1.2613
|3216
|2006.05.03 17:59
|close
|1608
|500.00
|1.2611
|1.2570
|1.2613
|55000.00
|33145936.96
|3217
|2006.05.03 18:05
|sell
|1609
|500.00
|1.2652
|1.2682
|1.2639
|3218
|2006.05.03 18:10
|t/p
|1609
|500.00
|1.2639
|1.2682
|1.2639
|65000.00
|33210936.96
|3219
|2006.05.03 18:15
|sell
|1610
|500.00
|1.2643
|1.2673
|1.2630
|3220
|2006.05.03 18:20
|t/p
|1610
|500.00
|1.2630
|1.2673
|1.2630
|65000.00
|33275936.96
|3221
|2006.05.03 18:35
|sell
|1611
|500.00
|1.2646
|1.2676
|1.2633
|3222
|2006.05.03 18:45
|close
|1611
|500.00
|1.2634
|1.2676
|1.2633
|60000.00
|33335936.96
|3223
|2006.05.03 19:20
|sell
|1612
|500.00
|1.2661
|1.2691
|1.2648
|3224
|2006.05.03 19:30
|t/p
|1612
|500.00
|1.2648
|1.2691
|1.2648
|65000.00
|33400936.96
|3225
|2006.05.04 00:05
|sell
|1613
|500.00
|1.2641
|1.2671
|1.2628
|3226
|2006.05.04 00:10
|close
|1613
|500.00
|1.2637
|1.2671
|1.2628
|20000.00
|33420936.96
|3227
|2006.05.04 00:30
|sell
|1614
|500.00
|1.2635
|1.2665
|1.2622
|3228
|2006.05.04 00:35
|close
|1614
|500.00
|1.2630
|1.2665
|1.2622
|25000.00
|33445936.96
|3229
|2006.05.04 00:50
|sell
|1615
|500.00
|1.2636
|1.2666
|1.2623
|3230
|2006.05.04 00:59
|close
|1615
|500.00
|1.2631
|1.2666
|1.2623
|25000.00
|33470936.96
|3231
|2006.05.04 01:35
|buy
|1616
|500.00
|1.2618
|1.2588
|1.2631
|3232
|2006.05.04 01:40
|close
|1616
|500.00
|1.2623
|1.2588
|1.2631
|25000.00
|33495936.96
|3233
|2006.05.04 01:59
|buy
|1617
|500.00
|1.2621
|1.2591
|1.2634
|3234
|2006.05.04 02:10
|close
|1617
|500.00
|1.2628
|1.2591
|1.2634
|35000.00
|33530936.96
|3235
|2006.05.04 06:20
|buy
|1618
|500.00
|1.2623
|1.2593
|1.2636
|3236
|2006.05.04 08:05
|close
|1618
|500.00
|1.2628
|1.2593
|1.2636
|25000.00
|33555936.96
|3237
|2006.05.04 09:05
|buy
|1619
|500.00
|1.2603
|1.2573
|1.2616
|3238
|2006.05.04 09:10
|close
|1619
|500.00
|1.2607
|1.2573
|1.2616
|20000.00
|33575936.96
|3239
|2006.05.04 09:35
|buy
|1620
|500.00
|1.2597
|1.2567
|1.2610
|3240
|2006.05.04 09:40
|close
|1620
|500.00
|1.2602
|1.2567
|1.2610
|25000.00
|33600936.96
|3241
|2006.05.04 10:20
|buy
|1621
|500.00
|1.2587
|1.2557
|1.2600
|3242
|2006.05.04 10:30
|t/p
|1621
|500.00
|1.2600
|1.2557
|1.2600
|65000.00
|33665936.96
|3243
|2006.05.04 10:45
|buy
|1622
|500.00
|1.2595
|1.2565
|1.2608
|3244
|2006.05.04 10:59
|close
|1622
|500.00
|1.2603
|1.2565
|1.2608
|40000.00
|33705936.96
|3245
|2006.05.04 11:10
|buy
|1623
|500.00
|1.2588
|1.2558
|1.2601
|3246
|2006.05.04 11:30
|close
|1623
|500.00
|1.2592
|1.2558
|1.2601
|20000.00
|33725936.96
|3247
|2006.05.04 11:35
|buy
|1624
|500.00
|1.2583
|1.2553
|1.2596
|3248
|2006.05.04 11:40
|close
|1624
|500.00
|1.2595
|1.2553
|1.2596
|60000.00
|33785936.96
|3249
|2006.05.04 11:45
|buy
|1625
|500.00
|1.2572
|1.2542
|1.2585
|3250
|2006.05.04 11:50
|close
|1625
|500.00
|1.2581
|1.2542
|1.2585
|45000.00
|33830936.96
|3251
|2006.05.04 11:59
|buy
|1626
|500.00
|1.2586
|1.2556
|1.2599
|3252
|2006.05.04 12:05
|close
|1626
|500.00
|1.2596
|1.2556
|1.2599
|50000.00
|33880936.96
|3253
|2006.05.04 15:10
|sell
|1627
|500.00
|1.2609
|1.2639
|1.2596
|3254
|2006.05.04 15:15
|t/p
|1627
|500.00
|1.2596
|1.2639
|1.2596
|65000.00
|33945936.96
|3255
|2006.05.04 15:20
|sell
|1628
|500.00
|1.2609
|1.2639
|1.2596
|3256
|2006.05.04 15:30
|close
|1628
|500.00
|1.2605
|1.2639
|1.2596
|20000.00
|33965936.96
|3257
|2006.05.04 15:35
|sell
|1629
|500.00
|1.2642
|1.2672
|1.2629
|3258
|2006.05.04 15:40
|t/p
|1629
|500.00
|1.2629
|1.2672
|1.2629
|65000.00
|34030936.96
|3259
|2006.05.04 15:45
|sell
|1630
|500.00
|1.2642
|1.2672
|1.2629
|3260
|2006.05.04 15:50
|t/p
|1630
|500.00
|1.2629
|1.2672
|1.2629
|65000.00
|34095936.96
|3261
|2006.05.04 15:50
|sell
|1631
|500.00
|1.2626
|1.2656
|1.2613
|3262
|2006.05.04 15:59
|t/p
|1631
|500.00
|1.2613
|1.2656
|1.2613
|65000.00
|34160936.96
|3263
|2006.05.04 15:59
|sell
|1632
|500.00
|1.2610
|1.2640
|1.2597
|3264
|2006.05.04 16:10
|close
|1632
|500.00
|1.2631
|1.2640
|1.2597
|-105000.00
|34055936.96
|3265
|2006.05.04 16:15
|sell
|1633
|500.00
|1.2622
|1.2652
|1.2609
|3266
|2006.05.04 16:20
|close
|1633
|500.00
|1.2643
|1.2652
|1.2609
|-105000.00
|33950936.96
|3267
|2006.05.04 16:35
|sell
|1634
|500.00
|1.2629
|1.2659
|1.2616
|3268
|2006.05.04 16:50
|close
|1634
|500.00
|1.2650
|1.2659
|1.2616
|-105000.00
|33845936.96
|3269
|2006.05.04 16:59
|sell
|1635
|500.00
|1.2646
|1.2676
|1.2633
|3270
|2006.05.04 17:05
|close
|1635
|500.00
|1.2642
|1.2676
|1.2633
|20000.00
|33865936.96
|3271
|2006.05.04 17:15
|sell
|1636
|500.00
|1.2660
|1.2690
|1.2647
|3272
|2006.05.04 17:20
|s/l
|1636
|500.00
|1.2690
|1.2690
|1.2647
|-150000.00
|33715936.96
|3273
|2006.05.04 17:20
|sell
|1637
|500.00
|1.2691
|1.2721
|1.2678
|3274
|2006.05.04 17:30
|close
|1637
|500.00
|1.2681
|1.2721
|1.2678
|50000.00
|33765936.96
|3275
|2006.05.04 17:35
|sell
|1638
|500.00
|1.2671
|1.2701
|1.2658
|3276
|2006.05.04 17:50
|close
|1638
|500.00
|1.2697
|1.2701
|1.2658
|-130000.00
|33635936.96
|3277
|2006.05.04 17:59
|sell
|1639
|500.00
|1.2688
|1.2718
|1.2675
|3278
|2006.05.04 18:05
|close
|1639
|500.00
|1.2676
|1.2718
|1.2675
|60000.00
|33695936.96
|3279
|2006.05.04 21:05
|sell
|1640
|500.00
|1.2710
|1.2740
|1.2697
|3280
|2006.05.04 21:10
|t/p
|1640
|500.00
|1.2697
|1.2740
|1.2697
|65000.00
|33760936.96
|3281
|2006.05.04 21:15
|sell
|1641
|500.00
|1.2705
|1.2735
|1.2692
|3282
|2006.05.04 21:20
|close
|1641
|500.00
|1.2728
|1.2735
|1.2692
|-115000.00
|33645936.96
|3283
|2006.05.04 21:29
|sell
|1642
|500.00
|1.2712
|1.2742
|1.2699
|3284
|2006.05.04 22:40
|close
|1642
|500.00
|1.2707
|1.2742
|1.2699
|25000.00
|33670936.96
|3285
|2006.05.04 22:50
|sell
|1643
|500.00
|1.2718
|1.2748
|1.2705
|3286
|2006.05.04 22:59
|close
|1643
|500.00
|1.2711
|1.2748
|1.2705
|35000.00
|33705936.96
|3287
|2006.05.05 07:35
|sell
|1644
|500.00
|1.2704
|1.2734
|1.2691
|3288
|2006.05.05 07:45
|close
|1644
|500.00
|1.2696
|1.2734
|1.2691
|40000.00
|33745936.96
|3289
|2006.05.05 07:50
|sell
|1645
|500.00
|1.2704
|1.2734
|1.2691
|3290
|2006.05.05 08:35
|close
|1645
|500.00
|1.2692
|1.2734
|1.2691
|60000.00
|33805936.96
|3291
|2006.05.05 09:35
|buy
|1646
|500.00
|1.2686
|1.2656
|1.2699
|3292
|2006.05.05 09:45
|close
|1646
|500.00
|1.2693
|1.2656
|1.2699
|35000.00
|33840936.96
|3293
|2006.05.05 09:50
|buy
|1647
|500.00
|1.2682
|1.2652
|1.2695
|3294
|2006.05.05 10:35
|t/p
|1647
|500.00
|1.2695
|1.2652
|1.2695
|65000.00
|33905936.96
|3295
|2006.05.05 15:10
|buy
|1648
|500.00
|1.2680
|1.2650
|1.2693
|3296
|2006.05.05 15:15
|close
|1648
|500.00
|1.2686
|1.2650
|1.2693
|30000.00
|33935936.96
|3297
|2006.05.05 15:20
|sell
|1649
|500.00
|1.2699
|1.2729
|1.2686
|3298
|2006.05.05 15:29
|t/p
|1649
|500.00
|1.2686
|1.2729
|1.2686
|65000.00
|34000936.96
|3299
|2006.05.05 15:40
|sell
|1650
|500.00
|1.2715
|1.2745
|1.2702
|3300
|2006.05.05 15:45
|s/l
|1650
|500.00
|1.2745
|1.2745
|1.2702
|-150000.00
|33850936.96
|3301
|2006.05.05 15:45
|sell
|1651
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|3302
|2006.05.05 15:50
|close
|1651
|500.00
|1.2762
|1.2797
|1.2754
|25000.00
|33875936.96
|3303
|2006.05.05 15:59
|sell
|1652
|500.00
|1.2743
|1.2773
|1.2730
|3304
|2006.05.05 16:10
|close
|1652
|500.00
|1.2767
|1.2773
|1.2730
|-120000.00
|33755936.96
|3305
|2006.05.05 16:15
|sell
|1653
|500.00
|1.2763
|1.2793
|1.2750
|3306
|2006.05.05 16:20
|t/p
|1653
|500.00
|1.2750
|1.2793
|1.2750
|65000.00
|33820936.96
|3307
|2006.05.05 16:30
|sell
|1654
|500.00
|1.2763
|1.2793
|1.2750
|3308
|2006.05.05 16:35
|t/p
|1654
|500.00
|1.2750
|1.2793
|1.2750
|65000.00
|33885936.96
|3309
|2006.05.05 16:50
|sell
|1655
|500.00
|1.2765
|1.2795
|1.2752
|3310
|2006.05.05 16:59
|t/p
|1655
|500.00
|1.2752
|1.2795
|1.2752
|65000.00
|33950936.96
|3311
|2006.05.08 00:05
|sell
|1656
|500.00
|1.2750
|1.2780
|1.2737
|3312
|2006.05.08 00:20
|close
|1656
|500.00
|1.2737
|1.2780
|1.2737
|65000.00
|34015936.96
|3313
|2006.05.08 02:35
|sell
|1657
|500.00
|1.2751
|1.2781
|1.2738
|3314
|2006.05.08 02:45
|close
|1657
|500.00
|1.2746
|1.2781
|1.2738
|25000.00
|34040936.96
|3315
|2006.05.08 03:40
|buy
|1658
|500.00
|1.2724
|1.2694
|1.2737
|3316
|2006.05.08 03:45
|t/p
|1658
|500.00
|1.2737
|1.2694
|1.2737
|65000.00
|34105936.96
|3317
|2006.05.08 03:45
|sell
|1659
|500.00
|1.2752
|1.2782
|1.2739
|3318
|2006.05.08 03:59
|t/p
|1659
|500.00
|1.2739
|1.2782
|1.2739
|65000.00
|34170936.96
|3319
|2006.05.08 03:59
|buy
|1660
|500.00
|1.2726
|1.2696
|1.2739
|3320
|2006.05.08 04:10
|close
|1660
|500.00
|1.2734
|1.2696
|1.2739
|40000.00
|34210936.96
|3321
|2006.05.08 04:50
|buy
|1661
|500.00
|1.2718
|1.2688
|1.2731
|3322
|2006.05.08 05:00
|close
|1661
|500.00
|1.2722
|1.2688
|1.2731
|20000.00
|34230936.96
|3323
|2006.05.08 07:10
|sell
|1662
|500.00
|1.2730
|1.2760
|1.2717
|3324
|2006.05.08 09:45
|close
|1662
|500.00
|1.2755
|1.2760
|1.2717
|-125000.00
|34105936.96
|3325
|2006.05.08 09:59
|sell
|1663
|500.00
|1.2748
|1.2778
|1.2735
|3326
|2006.05.08 10:05
|close
|1663
|500.00
|1.2743
|1.2778
|1.2735
|25000.00
|34130936.96
|3327
|2006.05.08 10:10
|sell
|1664
|500.00
|1.2760
|1.2790
|1.2747
|3328
|2006.05.08 10:20
|close
|1664
|500.00
|1.2754
|1.2790
|1.2747
|30000.00
|34160936.96
|3329
|2006.05.08 10:30
|sell
|1665
|500.00
|1.2756
|1.2786
|1.2743
|3330
|2006.05.08 10:35
|close
|1665
|500.00
|1.2749
|1.2786
|1.2743
|35000.00
|34195936.96
|3331
|2006.05.08 10:50
|sell
|1666
|500.00
|1.2759
|1.2789
|1.2746
|3332
|2006.05.08 10:59
|close
|1666
|500.00
|1.2750
|1.2789
|1.2746
|45000.00
|34240936.96
|3333
|2006.05.08 11:15
|sell
|1667
|500.00
|1.2765
|1.2795
|1.2752
|3334
|2006.05.08 11:45
|close
|1667
|500.00
|1.2792
|1.2795
|1.2752
|-135000.00
|34105936.96
|3335
|2006.05.08 11:50
|sell
|1668
|500.00
|1.2781
|1.2811
|1.2768
|3336
|2006.05.08 11:59
|close
|1668
|500.00
|1.2773
|1.2811
|1.2768
|40000.00
|34145936.96
|3337
|2006.05.08 12:45
|sell
|1669
|500.00
|1.2780
|1.2810
|1.2767
|3338
|2006.05.08 13:05
|t/p
|1669
|500.00
|1.2767
|1.2810
|1.2767
|65000.00
|34210936.96
|3339
|2006.05.08 15:15
|buy
|1670
|500.00
|1.2751
|1.2721
|1.2764
|3340
|2006.05.08 15:29
|close
|1670
|500.00
|1.2754
|1.2721
|1.2764
|15000.00
|34225936.96
|3341
|2006.05.08 15:40
|buy
|1671
|500.00
|1.2744
|1.2714
|1.2757
|3342
|2006.05.08 15:45
|close
|1671
|500.00
|1.2756
|1.2714
|1.2757
|60000.00
|34285936.96
|3343
|2006.05.08 15:59
|buy
|1672
|500.00
|1.2749
|1.2719
|1.2762
|3344
|2006.05.08 16:10
|close
|1672
|500.00
|1.2753
|1.2719
|1.2762
|20000.00
|34305936.96
|3345
|2006.05.08 16:45
|buy
|1673
|500.00
|1.2727
|1.2697
|1.2740
|3346
|2006.05.08 17:15
|s/l
|1673
|500.00
|1.2697
|1.2697
|1.2740
|-150000.00
|34155936.96
|3347
|2006.05.08 17:15
|buy
|1674
|500.00
|1.2699
|1.2669
|1.2712
|3348
|2006.05.08 17:30
|t/p
|1674
|500.00
|1.2712
|1.2669
|1.2712
|65000.00
|34220936.96
|3349
|2006.05.08 20:05
|buy
|1675
|500.00
|1.2705
|1.2675
|1.2718
|3350
|2006.05.08 20:10
|close
|1675
|500.00
|1.2716
|1.2675
|1.2718
|55000.00
|34275936.96
|3351
|2006.05.08 20:15
|buy
|1676
|500.00
|1.2707
|1.2677
|1.2720
|3352
|2006.05.08 21:05
|close
|1676
|500.00
|1.2711
|1.2677
|1.2720
|20000.00
|34295936.96
|3353
|2006.05.08 21:20
|buy
|1677
|500.00
|1.2695
|1.2665
|1.2708
|3354
|2006.05.08 21:30
|t/p
|1677
|500.00
|1.2708
|1.2665
|1.2708
|65000.00
|34360936.96
|3355
|2006.05.08 21:45
|buy
|1678
|500.00
|1.2701
|1.2671
|1.2714
|3356
|2006.05.08 21:59
|close
|1678
|500.00
|1.2707
|1.2671
|1.2714
|30000.00
|34390936.96
|3357
|2006.05.09 00:35
|buy
|1679
|500.00
|1.2699
|1.2669
|1.2712
|3358
|2006.05.09 00:45
|close
|1679
|500.00
|1.2708
|1.2669
|1.2712
|45000.00
|34435936.96
|3359
|2006.05.09 01:05
|buy
|1680
|500.00
|1.2698
|1.2668
|1.2711
|3360
|2006.05.09 01:10
|close
|1680
|500.00
|1.2707
|1.2668
|1.2711
|45000.00
|34480936.96
|3361
|2006.05.09 03:15
|buy
|1681
|500.00
|1.2688
|1.2658
|1.2701
|3362
|2006.05.09 03:20
|t/p
|1681
|500.00
|1.2701
|1.2658
|1.2701
|65000.00
|34545936.96
|3363
|2006.05.09 04:20
|buy
|1682
|500.00
|1.2696
|1.2666
|1.2709
|3364
|2006.05.09 04:30
|close
|1682
|500.00
|1.2705
|1.2666
|1.2709
|45000.00
|34590936.96
|3365
|2006.05.09 04:35
|sell
|1683
|500.00
|1.2711
|1.2741
|1.2698
|3366
|2006.05.09 04:40
|close
|1683
|500.00
|1.2703
|1.2741
|1.2698
|40000.00
|34630936.96
|3367
|2006.05.09 04:45
|buy
|1684
|500.00
|1.2690
|1.2660
|1.2703
|3368
|2006.05.09 04:50
|close
|1684
|500.00
|1.2701
|1.2660
|1.2703
|55000.00
|34685936.96
|3369
|2006.05.09 04:59
|buy
|1685
|500.00
|1.2691
|1.2661
|1.2704
|3370
|2006.05.09 05:20
|close
|1685
|500.00
|1.2694
|1.2661
|1.2704
|15000.00
|34700936.96
|3371
|2006.05.09 05:29
|buy
|1686
|500.00
|1.2685
|1.2655
|1.2698
|3372
|2006.05.09 05:40
|close
|1686
|500.00
|1.2689
|1.2655
|1.2698
|20000.00
|34720936.96
|3373
|2006.05.09 05:50
|buy
|1687
|500.00
|1.2684
|1.2654
|1.2697
|3374
|2006.05.09 06:05
|close
|1687
|500.00
|1.2690
|1.2654
|1.2697
|30000.00
|34750936.96
|3375
|2006.05.09 09:35
|buy
|1688
|500.00
|1.2668
|1.2638
|1.2681
|3376
|2006.05.09 09:40
|close
|1688
|500.00
|1.2674
|1.2638
|1.2681
|30000.00
|34780936.96
|3377
|2006.05.09 09:59
|buy
|1689
|500.00
|1.2680
|1.2650
|1.2693
|3378
|2006.05.09 10:20
|close
|1689
|500.00
|1.2660
|1.2650
|1.2693
|-100000.00
|34680936.96
|3379
|2006.05.09 10:30
|buy
|1690
|500.00
|1.2674
|1.2644
|1.2687
|3380
|2006.05.09 11:05
|t/p
|1690
|500.00
|1.2687
|1.2644
|1.2687
|65000.00
|34745936.96
|3381
|2006.05.09 14:10
|sell
|1691
|500.00
|1.2708
|1.2738
|1.2695
|3382
|2006.05.09 14:15
|t/p
|1691
|500.00
|1.2695
|1.2738
|1.2695
|65000.00
|34810936.96
|3383
|2006.05.09 15:45
|sell
|1692
|500.00
|1.2713
|1.2743
|1.2700
|3384
|2006.05.09 15:50
|close
|1692
|500.00
|1.2704
|1.2743
|1.2700
|45000.00
|34855936.96
|3385
|2006.05.09 15:59
|sell
|1693
|500.00
|1.2710
|1.2740
|1.2697
|3386
|2006.05.09 16:10
|close
|1693
|500.00
|1.2735
|1.2740
|1.2697
|-125000.00
|34730936.96
|3387
|2006.05.09 16:15
|sell
|1694
|500.00
|1.2716
|1.2746
|1.2703
|3388
|2006.05.09 16:35
|close
|1694
|500.00
|1.2737
|1.2746
|1.2703
|-105000.00
|34625936.96
|3389
|2006.05.09 16:40
|sell
|1695
|500.00
|1.2725
|1.2755
|1.2712
|3390
|2006.05.09 16:50
|close
|1695
|500.00
|1.2748
|1.2755
|1.2712
|-115000.00
|34510936.96
|3391
|2006.05.09 16:59
|sell
|1696
|500.00
|1.2744
|1.2774
|1.2731
|3392
|2006.05.09 17:20
|s/l
|1696
|500.00
|1.2774
|1.2774
|1.2731
|-150000.00
|34360936.96
|3393
|2006.05.09 17:20
|sell
|1697
|500.00
|1.2775
|1.2805
|1.2762
|3394
|2006.05.09 17:30
|close
|1697
|500.00
|1.2765
|1.2805
|1.2762
|50000.00
|34410936.96
|3395
|2006.05.09 17:40
|sell
|1698
|500.00
|1.2764
|1.2794
|1.2751
|3396
|2006.05.09 17:50
|close
|1698
|500.00
|1.2787
|1.2794
|1.2751
|-115000.00
|34295936.96
|3397
|2006.05.09 17:59
|sell
|1699
|500.00
|1.2762
|1.2792
|1.2749
|3398
|2006.05.09 18:05
|close
|1699
|500.00
|1.2758
|1.2792
|1.2749
|20000.00
|34315936.96
|3399
|2006.05.09 23:20
|buy
|1700
|500.00
|1.2750
|1.2720
|1.2763
|3400
|2006.05.09 23:30
|close
|1700
|500.00
|1.2753
|1.2720
|1.2763
|15000.00
|34330936.96
|3401
|2006.05.09 23:35
|sell
|1701
|500.00
|1.2765
|1.2795
|1.2752
|3402
|2006.05.09 23:45
|close
|1701
|500.00
|1.2754
|1.2795
|1.2752
|55000.00
|34385936.96
|3403
|2006.05.10 00:05
|sell
|1702
|500.00
|1.2766
|1.2796
|1.2753
|3404
|2006.05.10 00:10
|close
|1702
|500.00
|1.2759
|1.2796
|1.2753
|35000.00
|34420936.96
|3405
|2006.05.10 00:50
|sell
|1703
|500.00
|1.2766
|1.2796
|1.2753
|3406
|2006.05.10 01:10
|close
|1703
|500.00
|1.2756
|1.2796
|1.2753
|50000.00
|34470936.96
|3407
|2006.05.10 01:50
|sell
|1704
|500.00
|1.2770
|1.2800
|1.2757
|3408
|2006.05.10 02:10
|close
|1704
|500.00
|1.2763
|1.2800
|1.2757
|35000.00
|34505936.96
|3409
|2006.05.10 03:10
|buy
|1705
|500.00
|1.2754
|1.2724
|1.2767
|3410
|2006.05.10 03:15
|close
|1705
|500.00
|1.2764
|1.2724
|1.2767
|50000.00
|34555936.96
|3411
|2006.05.10 03:20
|buy
|1706
|500.00
|1.2756
|1.2726
|1.2769
|3412
|2006.05.10 03:40
|close
|1706
|500.00
|1.2763
|1.2726
|1.2769
|35000.00
|34590936.96
|3413
|2006.05.10 08:45
|sell
|1707
|500.00
|1.2772
|1.2802
|1.2759
|3414
|2006.05.10 09:05
|close
|1707
|500.00
|1.2766
|1.2802
|1.2759
|30000.00
|34620936.96
|3415
|2006.05.10 09:10
|sell
|1708
|500.00
|1.2773
|1.2803
|1.2760
|3416
|2006.05.10 09:20
|close
|1708
|500.00
|1.2768
|1.2803
|1.2760
|25000.00
|34645936.96
|3417
|2006.05.10 09:35
|sell
|1709
|500.00
|1.2780
|1.2810
|1.2767
|3418
|2006.05.10 09:40
|close
|1709
|500.00
|1.2775
|1.2810
|1.2767
|25000.00
|34670936.96
|3419
|2006.05.10 09:50
|sell
|1710
|500.00
|1.2805
|1.2835
|1.2792
|3420
|2006.05.10 09:59
|t/p
|1710
|500.00
|1.2792
|1.2835
|1.2792
|65000.00
|34735936.96
|3421
|2006.05.10 09:59
|sell
|1711
|500.00
|1.2784
|1.2814
|1.2771
|3422
|2006.05.10 10:15
|close
|1711
|500.00
|1.2807
|1.2814
|1.2771
|-115000.00
|34620936.96
|3423
|2006.05.10 10:20
|sell
|1712
|500.00
|1.2802
|1.2832
|1.2789
|3424
|2006.05.10 10:35
|t/p
|1712
|500.00
|1.2789
|1.2832
|1.2789
|65000.00
|34685936.96
|3425
|2006.05.10 10:50
|sell
|1713
|500.00
|1.2799
|1.2829
|1.2786
|3426
|2006.05.10 10:59
|close
|1713
|500.00
|1.2793
|1.2829
|1.2786
|30000.00
|34715936.96
|3427
|2006.05.10 13:05
|sell
|1714
|500.00
|1.2802
|1.2832
|1.2789
|3428
|2006.05.10 13:10
|t/p
|1714
|500.00
|1.2789
|1.2832
|1.2789
|65000.00
|34780936.96
|3429
|2006.05.10 13:50
|sell
|1715
|500.00
|1.2802
|1.2832
|1.2789
|3430
|2006.05.10 13:59
|t/p
|1715
|500.00
|1.2789
|1.2832
|1.2789
|65000.00
|34845936.96
|3431
|2006.05.10 14:45
|sell
|1716
|500.00
|1.2799
|1.2829
|1.2786
|3432
|2006.05.10 14:59
|close
|1716
|500.00
|1.2794
|1.2829
|1.2786
|25000.00
|34870936.96
|3433
|2006.05.10 16:20
|buy
|1717
|500.00
|1.2775
|1.2745
|1.2788
|3434
|2006.05.10 16:35
|t/p
|1717
|500.00
|1.2788
|1.2745
|1.2788
|65000.00
|34935936.96
|3435
|2006.05.10 16:45
|buy
|1718
|500.00
|1.2769
|1.2739
|1.2782
|3436
|2006.05.10 16:50
|close
|1718
|500.00
|1.2775
|1.2739
|1.2782
|30000.00
|34965936.96
|3437
|2006.05.10 17:05
|sell
|1719
|500.00
|1.2813
|1.2843
|1.2800
|3438
|2006.05.10 17:10
|t/p
|1719
|500.00
|1.2800
|1.2843
|1.2800
|65000.00
|35030936.96
|3439
|2006.05.10 17:30
|sell
|1720
|500.00
|1.2810
|1.2840
|1.2797
|3440
|2006.05.10 17:35
|close
|1720
|500.00
|1.2801
|1.2840
|1.2797
|45000.00
|35075936.96
|3441
|2006.05.10 17:40
|sell
|1721
|500.00
|1.2814
|1.2844
|1.2801
|3442
|2006.05.10 17:45
|t/p
|1721
|500.00
|1.2801
|1.2844
|1.2801
|65000.00
|35140936.96
|3443
|2006.05.10 17:50
|sell
|1722
|500.00
|1.2814
|1.2844
|1.2801
|3444
|2006.05.10 17:59
|t/p
|1722
|500.00
|1.2801
|1.2844
|1.2801
|65000.00
|35205936.96
|3445
|2006.05.10 18:20
|sell
|1723
|500.00
|1.2810
|1.2840
|1.2797
|3446
|2006.05.10 18:35
|close
|1723
|500.00
|1.2798
|1.2840
|1.2797
|60000.00
|35265936.96
|3447
|2006.05.10 18:45
|sell
|1724
|500.00
|1.2816
|1.2846
|1.2803
|3448
|2006.05.10 18:50
|close
|1724
|500.00
|1.2810
|1.2846
|1.2803
|30000.00
|35295936.96
|3449
|2006.05.10 21:05
|sell
|1725
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|3450
|2006.05.10 21:10
|t/p
|1725
|500.00
|1.2798
|1.2841
|1.2798
|65000.00
|35360936.96
|3451
|2006.05.10 21:10
|buy
|1726
|500.00
|1.2761
|1.2731
|1.2774
|3452
|2006.05.10 21:20
|t/p
|1726
|500.00
|1.2774
|1.2731
|1.2774
|65000.00
|35425936.96
|3453
|2006.05.10 21:30
|buy
|1727
|500.00
|1.2773
|1.2743
|1.2786
|3454
|2006.05.10 21:35
|close
|1727
|500.00
|1.2779
|1.2743
|1.2786
|30000.00
|35455936.96
|3455
|2006.05.10 21:40
|buy
|1728
|500.00
|1.2768
|1.2738
|1.2781
|3456
|2006.05.10 21:45
|t/p
|1728
|500.00
|1.2781
|1.2738
|1.2781
|65000.00
|35520936.96
|3457
|2006.05.10 21:45
|sell
|1729
|500.00
|1.2825
|1.2855
|1.2812
|3458
|2006.05.10 21:59
|close
|1729
|500.00
|1.2813
|1.2855
|1.2812
|60000.00
|35580936.96
|3459
|2006.05.10 22:50
|sell
|1730
|500.00
|1.2818
|1.2848
|1.2805
|3460
|2006.05.10 22:59
|close
|1730
|500.00
|1.2814
|1.2848
|1.2805
|20000.00
|35600936.96
|3461
|2006.05.11 02:45
|buy
|1731
|500.00
|1.2755
|1.2725
|1.2768
|3462
|2006.05.11 02:59
|close
|1731
|500.00
|1.2760
|1.2725
|1.2768
|25000.00
|35625936.96
|3463
|2006.05.11 03:20
|buy
|1732
|500.00
|1.2755
|1.2725
|1.2768
|3464
|2006.05.11 03:35
|close
|1732
|500.00
|1.2761
|1.2725
|1.2768
|30000.00
|35655936.96
|3465
|2006.05.11 03:45
|buy
|1733
|500.00
|1.2755
|1.2725
|1.2768
|3466
|2006.05.11 04:15
|close
|1733
|500.00
|1.2728
|1.2725
|1.2768
|-135000.00
|35520936.96
|3467
|2006.05.11 04:20
|buy
|1734
|500.00
|1.2721
|1.2691
|1.2734
|3468
|2006.05.11 04:30
|close
|1734
|500.00
|1.2729
|1.2691
|1.2734
|40000.00
|35560936.96
|3469
|2006.05.11 04:35
|buy
|1735
|500.00
|1.2736
|1.2706
|1.2749
|3470
|2006.05.11 04:50
|close
|1735
|500.00
|1.2714
|1.2706
|1.2749
|-110000.00
|35450936.96
|3471
|2006.05.11 04:59
|buy
|1736
|500.00
|1.2720
|1.2690
|1.2733
|3472
|2006.05.11 05:05
|t/p
|1736
|500.00
|1.2733
|1.2690
|1.2733
|65000.00
|35515936.96
|3473
|2006.05.11 09:05
|sell
|1737
|500.00
|1.2746
|1.2776
|1.2733
|3474
|2006.05.11 09:15
|close
|1737
|500.00
|1.2735
|1.2776
|1.2733
|55000.00
|35570936.96
|3475
|2006.05.11 09:35
|sell
|1738
|500.00
|1.2758
|1.2788
|1.2745
|3476
|2006.05.11 09:40
|t/p
|1738
|500.00
|1.2745
|1.2788
|1.2745
|65000.00
|35635936.96
|3477
|2006.05.11 09:50
|sell
|1739
|500.00
|1.2749
|1.2779
|1.2736
|3478
|2006.05.11 09:59
|t/p
|1739
|500.00
|1.2736
|1.2779
|1.2736
|65000.00
|35700936.96
|3479
|2006.05.11 10:05
|buy
|1740
|500.00
|1.2702
|1.2672
|1.2715
|3480
|2006.05.11 10:15
|t/p
|1740
|500.00
|1.2715
|1.2672
|1.2715
|65000.00
|35765936.96
|3481
|2006.05.11 10:15
|buy
|1741
|500.00
|1.2719
|1.2689
|1.2732
|3482
|2006.05.11 10:20
|t/p
|1741
|500.00
|1.2732
|1.2689
|1.2732
|65000.00
|35830936.96
|3483
|2006.05.11 10:20
|sell
|1742
|500.00
|1.2748
|1.2778
|1.2735
|3484
|2006.05.11 10:29
|t/p
|1742
|500.00
|1.2735
|1.2778
|1.2735
|65000.00
|35895936.96
|3485
|2006.05.11 10:29
|buy
|1743
|500.00
|1.2703
|1.2673
|1.2716
|3486
|2006.05.11 10:45
|t/p
|1743
|500.00
|1.2716
|1.2673
|1.2716
|65000.00
|35960936.96
|3487
|2006.05.11 10:45
|buy
|1744
|500.00
|1.2718
|1.2688
|1.2731
|3488
|2006.05.11 10:50
|s/l
|1744
|500.00
|1.2688
|1.2688
|1.2731
|-150000.00
|35810936.96
|3489
|2006.05.11 10:50
|buy
|1745
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|3490
|2006.05.11 10:59
|close
|1745
|500.00
|1.2697
|1.2657
|1.2700
|50000.00
|35860936.96
|3491
|2006.05.11 15:05
|sell
|1746
|500.00
|1.2732
|1.2762
|1.2719
|3492
|2006.05.11 15:15
|t/p
|1746
|500.00
|1.2719
|1.2762
|1.2719
|65000.00
|35925936.96
|3493
|2006.05.11 15:20
|sell
|1747
|500.00
|1.2732
|1.2762
|1.2719
|3494
|2006.05.11 15:29
|close
|1747
|500.00
|1.2729
|1.2762
|1.2719
|15000.00
|35940936.96
|3495
|2006.05.11 15:30
|sell
|1748
|500.00
|1.2728
|1.2758
|1.2715
|3496
|2006.05.11 15:35
|s/l
|1748
|500.00
|1.2758
|1.2758
|1.2715
|-150000.00
|35790936.96
|3497
|2006.05.11 15:35
|sell
|1749
|500.00
|1.2777
|1.2807
|1.2764
|3498
|2006.05.11 15:40
|t/p
|1749
|500.00
|1.2764
|1.2807
|1.2764
|65000.00
|35855936.96
|3499
|2006.05.11 15:40
|sell
|1750
|500.00
|1.2727
|1.2757
|1.2714
|3500
|2006.05.11 15:50
|s/l
|1750
|500.00
|1.2757
|1.2757
|1.2714
|-150000.00
|35705936.96
|3501
|2006.05.11 15:50
|sell
|1751
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|3502
|2006.05.11 15:59
|t/p
|1751
|500.00
|1.2754
|1.2797
|1.2754
|65000.00
|35770936.96
|3503
|2006.05.11 15:59
|sell
|1752
|500.00
|1.2740
|1.2770
|1.2727
|3504
|2006.05.11 16:05
|close
|1752
|500.00
|1.2736
|1.2770
|1.2727
|20000.00
|35790936.96
|3505
|2006.05.11 16:20
|sell
|1753
|500.00
|1.2757
|1.2787
|1.2744
|3506
|2006.05.11 16:40
|close
|1753
|500.00
|1.2747
|1.2787
|1.2744
|50000.00
|35840936.96
|3507
|2006.05.11 16:45
|sell
|1754
|500.00
|1.2765
|1.2795
|1.2752
|3508
|2006.05.11 16:50
|close
|1754
|500.00
|1.2790
|1.2795
|1.2752
|-125000.00
|35715936.96
|3509
|2006.05.11 16:59
|sell
|1755
|500.00
|1.2779
|1.2809
|1.2766
|3510
|2006.05.11 17:05
|close
|1755
|500.00
|1.2767
|1.2809
|1.2766
|60000.00
|35775936.96
|3511
|2006.05.11 17:20
|sell
|1756
|500.00
|1.2801
|1.2831
|1.2788
|3512
|2006.05.11 17:30
|close
|1756
|500.00
|1.2795
|1.2831
|1.2788
|30000.00
|35805936.96
|3513
|2006.05.11 17:40
|sell
|1757
|500.00
|1.2803
|1.2833
|1.2790
|3514
|2006.05.11 17:50
|s/l
|1757
|500.00
|1.2833
|1.2833
|1.2790
|-150000.00
|35655936.96
|3515
|2006.05.11 17:50
|sell
|1758
|500.00
|1.2838
|1.2868
|1.2825
|3516
|2006.05.11 17:59
|t/p
|1758
|500.00
|1.2825
|1.2868
|1.2825
|65000.00
|35720936.96
|3517
|2006.05.11 17:59
|sell
|1759
|500.00
|1.2821
|1.2851
|1.2808
|3518
|2006.05.11 18:05
|close
|1759
|500.00
|1.2816
|1.2851
|1.2808
|25000.00
|35745936.96
|3519
|2006.05.11 18:45
|sell
|1760
|500.00
|1.2849
|1.2879
|1.2836
|3520
|2006.05.11 19:05
|close
|1760
|500.00
|1.2837
|1.2879
|1.2836
|60000.00
|35805936.96
|3521
|2006.05.11 22:35
|buy
|1761
|500.00
|1.2837
|1.2807
|1.2850
|3522
|2006.05.11 22:40
|close
|1761
|500.00
|1.2846
|1.2807
|1.2850
|45000.00
|35850936.96
|3523
|2006.05.11 22:50
|buy
|1762
|500.00
|1.2837
|1.2807
|1.2850
|3524
|2006.05.11 22:59
|close
|1762
|500.00
|1.2843
|1.2807
|1.2850
|30000.00
|35880936.96
|3525
|2006.05.11 23:45
|buy
|1763
|500.00
|1.2834
|1.2804
|1.2847
|3526
|2006.05.11 23:59
|close
|1763
|500.00
|1.2837
|1.2804
|1.2847
|15000.00
|35895936.96
|3527
|2006.05.12 02:50
|sell
|1764
|500.00
|1.2865
|1.2895
|1.2852
|3528
|2006.05.12 02:59
|t/p
|1764
|500.00
|1.2852
|1.2895
|1.2852
|65000.00
|35960936.96
|3529
|2006.05.12 03:15
|sell
|1765
|500.00
|1.2871
|1.2901
|1.2858
|3530
|2006.05.12 03:29
|close
|1765
|500.00
|1.2866
|1.2901
|1.2858
|25000.00
|35985936.96
|3531
|2006.05.12 03:30
|sell
|1766
|500.00
|1.2865
|1.2895
|1.2852
|3532
|2006.05.12 03:35
|t/p
|1766
|500.00
|1.2852
|1.2895
|1.2852
|65000.00
|36050936.96
|3533
|2006.05.12 03:40
|sell
|1767
|500.00
|1.2863
|1.2893
|1.2850
|3534
|2006.05.12 03:59
|close
|1767
|500.00
|1.2858
|1.2893
|1.2850
|25000.00
|36075936.96
|3535
|2006.05.12 05:05
|buy
|1768
|500.00
|1.2843
|1.2813
|1.2856
|3536
|2006.05.12 05:10
|close
|1768
|500.00
|1.2852
|1.2813
|1.2856
|45000.00
|36120936.96
|3537
|2006.05.12 07:40
|sell
|1769
|500.00
|1.2862
|1.2892
|1.2849
|3538
|2006.05.12 08:05
|close
|1769
|500.00
|1.2856
|1.2892
|1.2849
|30000.00
|36150936.96
|3539
|2006.05.12 08:50
|sell
|1770
|500.00
|1.2877
|1.2907
|1.2864
|3540
|2006.05.12 09:05
|close
|1770
|500.00
|1.2867
|1.2907
|1.2864
|50000.00
|36200936.96
|3541
|2006.05.12 09:15
|sell
|1771
|500.00
|1.2886
|1.2916
|1.2873
|3542
|2006.05.12 09:20
|close
|1771
|500.00
|1.2882
|1.2916
|1.2873
|20000.00
|36220936.96
|3543
|2006.05.12 09:29
|sell
|1772
|500.00
|1.2881
|1.2911
|1.2868
|3544
|2006.05.12 09:35
|t/p
|1772
|500.00
|1.2868
|1.2911
|1.2868
|65000.00
|36285936.96
|3545
|2006.05.12 09:50
|sell
|1773
|500.00
|1.2884
|1.2914
|1.2871
|3546
|2006.05.12 09:59
|close
|1773
|500.00
|1.2877
|1.2914
|1.2871
|35000.00
|36320936.96
|3547
|2006.05.12 10:15
|sell
|1774
|500.00
|1.2887
|1.2917
|1.2874
|3548
|2006.05.12 10:45
|close
|1774
|500.00
|1.2911
|1.2917
|1.2874
|-120000.00
|36200936.96
|3549
|2006.05.12 10:50
|sell
|1775
|500.00
|1.2902
|1.2932
|1.2889
|3550
|2006.05.12 10:59
|t/p
|1775
|500.00
|1.2889
|1.2932
|1.2889
|65000.00
|36265936.96
|3551
|2006.05.12 11:20
|sell
|1776
|500.00
|1.2907
|1.2937
|1.2894
|3552
|2006.05.12 11:30
|close
|1776
|500.00
|1.2901
|1.2937
|1.2894
|30000.00
|36295936.96
|3553
|2006.05.12 11:35
|sell
|1777
|500.00
|1.2895
|1.2925
|1.2882
|3554
|2006.05.12 12:05
|close
|1777
|500.00
|1.2891
|1.2925
|1.2882
|20000.00
|36315936.96
|3555
|2006.05.12 12:35
|sell
|1778
|500.00
|1.2950
|1.2980
|1.2937
|3556
|2006.05.12 12:40
|t/p
|1778
|500.00
|1.2937
|1.2980
|1.2937
|65000.00
|36380936.96
|3557
|2006.05.12 12:50
|sell
|1779
|500.00
|1.2960
|1.2990
|1.2947
|3558
|2006.05.12 12:59
|t/p
|1779
|500.00
|1.2947
|1.2990
|1.2947
|65000.00
|36445936.96
|3559
|2006.05.12 12:59
|sell
|1780
|500.00
|1.2922
|1.2952
|1.2909
|3560
|2006.05.12 13:05
|close
|1780
|500.00
|1.2918
|1.2952
|1.2909
|20000.00
|36465936.96
|3561
|2006.05.12 13:15
|sell
|1781
|500.00
|1.2934
|1.2964
|1.2921
|3562
|2006.05.12 13:30
|close
|1781
|500.00
|1.2929
|1.2964
|1.2921
|25000.00
|36490936.96
|3563
|2006.05.12 15:50
|buy
|1782
|500.00
|1.2855
|1.2825
|1.2868
|3564
|2006.05.12 15:59
|t/p
|1782
|500.00
|1.2868
|1.2825
|1.2868
|65000.00
|36555936.96
|3565
|2006.05.12 16:15
|buy
|1783
|500.00
|1.2872
|1.2842
|1.2885
|3566
|2006.05.12 16:30
|t/p
|1783
|500.00
|1.2885
|1.2842
|1.2885
|65000.00
|36620936.96
|3567
|2006.05.12 16:40
|buy
|1784
|500.00
|1.2885
|1.2855
|1.2898
|3568
|2006.05.12 16:45
|t/p
|1784
|500.00
|1.2898
|1.2855
|1.2898
|65000.00
|36685936.96
|3569
|2006.05.12 16:59
|buy
|1785
|500.00
|1.2888
|1.2858
|1.2901
|3570
|2006.05.12 17:10
|t/p
|1785
|500.00
|1.2901
|1.2858
|1.2901
|65000.00
|36750936.96
|3571
|2006.05.12 17:50
|buy
|1786
|500.00
|1.2870
|1.2840
|1.2883
|3572
|2006.05.12 17:59
|close
|1786
|500.00
|1.2881
|1.2840
|1.2883
|55000.00
|36805936.96
|3573
|2006.05.12 18:50
|buy
|1787
|500.00
|1.2864
|1.2834
|1.2877
|3574
|2006.05.12 18:59
|t/p
|1787
|500.00
|1.2877
|1.2834
|1.2877
|65000.00
|36870936.96
|3575
|2006.05.12 21:05
|sell
|1788
|500.00
|1.2910
|1.2940
|1.2897
|3576
|2006.05.12 21:10
|t/p
|1788
|500.00
|1.2897
|1.2940
|1.2897
|65000.00
|36935936.96
|3577
|2006.05.12 21:15
|sell
|1789
|500.00
|1.2915
|1.2945
|1.2902
|3578
|2006.05.12 21:30
|close
|1789
|500.00
|1.2912
|1.2945
|1.2902
|15000.00
|36950936.96
|3579
|2006.05.12 21:35
|sell
|1790
|500.00
|1.2906
|1.2936
|1.2893
|3580
|2006.05.12 22:45
|close
|1790
|500.00
|1.2935
|1.2936
|1.2893
|-145000.00
|36805936.96
|3581
|2006.05.12 22:50
|sell
|1791
|500.00
|1.2931
|1.2961
|1.2918
|3582
|2006.05.12 23:05
|close
|1791
|500.00
|1.2926
|1.2961
|1.2918
|25000.00
|36830936.96
|3583
|2006.05.15 01:50
|sell
|1792
|500.00
|1.2974
|1.3004
|1.2961
|3584
|2006.05.15 02:05
|t/p
|1792
|500.00
|1.2961
|1.3004
|1.2961
|65000.00
|36895936.96
|3585
|2006.05.15 03:05
|buy
|1793
|500.00
|1.2925
|1.2895
|1.2938
|3586
|2006.05.15 03:10
|close
|1793
|500.00
|1.2933
|1.2895
|1.2938
|40000.00
|36935936.96
|3587
|2006.05.15 03:35
|buy
|1794
|500.00
|1.2920
|1.2890
|1.2933
|3588
|2006.05.15 03:40
|close
|1794
|500.00
|1.2927
|1.2890
|1.2933
|35000.00
|36970936.96
|3589
|2006.05.15 03:45
|buy
|1795
|500.00
|1.2920
|1.2890
|1.2933
|3590
|2006.05.15 04:05
|t/p
|1795
|500.00
|1.2933
|1.2890
|1.2933
|65000.00
|37035936.96
|3591
|2006.05.15 07:15
|buy
|1796
|500.00
|1.2918
|1.2888
|1.2931
|3592
|2006.05.15 07:30
|close
|1796
|500.00
|1.2923
|1.2888
|1.2931
|25000.00
|37060936.96
|3593
|2006.05.15 07:35
|sell
|1797
|500.00
|1.2932
|1.2962
|1.2919
|3594
|2006.05.15 07:40
|close
|1797
|500.00
|1.2925
|1.2962
|1.2919
|35000.00
|37095936.96
|3595
|2006.05.15 08:35
|sell
|1798
|500.00
|1.2932
|1.2962
|1.2919
|3596
|2006.05.15 08:45
|close
|1798
|500.00
|1.2926
|1.2962
|1.2919
|30000.00
|37125936.96
|3597
|2006.05.15 08:50
|sell
|1799
|500.00
|1.2937
|1.2967
|1.2924
|3598
|2006.05.15 09:10
|t/p
|1799
|500.00
|1.2924
|1.2967
|1.2924
|65000.00
|37190936.96
|3599
|2006.05.15 09:10
|buy
|1800
|500.00
|1.2904
|1.2874
|1.2917
|3600
|2006.05.15 09:15
|t/p
|1800
|500.00
|1.2917
|1.2874
|1.2917
|65000.00
|37255936.96
|3601
|2006.05.15 09:29
|buy
|1801
|500.00
|1.2910
|1.2880
|1.2923
|3602
|2006.05.15 09:50
|close
|1801
|500.00
|1.2919
|1.2880
|1.2923
|45000.00
|37300936.96
|3603
|2006.05.15 09:59
|buy
|1802
|500.00
|1.2906
|1.2876
|1.2919
|3604
|2006.05.15 10:15
|close
|1802
|500.00
|1.2910
|1.2876
|1.2919
|20000.00
|37320936.96
|3605
|2006.05.15 10:20
|buy
|1803
|500.00
|1.2879
|1.2849
|1.2892
|3606
|2006.05.15 10:29
|t/p
|1803
|500.00
|1.2892
|1.2849
|1.2892
|65000.00
|37385936.96
|3607
|2006.05.15 10:29
|buy
|1804
|500.00
|1.2899
|1.2869
|1.2912
|3608
|2006.05.15 10:45
|close
|1804
|500.00
|1.2873
|1.2869
|1.2912
|-130000.00
|37255936.96
|3609
|2006.05.15 10:50
|buy
|1805
|500.00
|1.2871
|1.2841
|1.2884
|3610
|2006.05.15 11:05
|close
|1805
|500.00
|1.2877
|1.2841
|1.2884
|30000.00
|37285936.96
|3611
|2006.05.15 11:10
|buy
|1806
|500.00
|1.2842
|1.2812
|1.2855
|3612
|2006.05.15 11:35
|close
|1806
|500.00
|1.2854
|1.2812
|1.2855
|60000.00
|37345936.96
|3613
|2006.05.15 11:40
|buy
|1807
|500.00
|1.2853
|1.2823
|1.2866
|3614
|2006.05.15 11:50
|s/l
|1807
|500.00
|1.2823
|1.2823
|1.2866
|-150000.00
|37195936.96
|3615
|2006.05.15 11:50
|buy
|1808
|500.00
|1.2825
|1.2795
|1.2838
|3616
|2006.05.15 11:59
|t/p
|1808
|500.00
|1.2838
|1.2795
|1.2838
|65000.00
|37260936.96
|3617
|2006.05.15 11:59
|buy
|1809
|500.00
|1.2846
|1.2816
|1.2859
|3618
|2006.05.15 12:05
|close
|1809
|500.00
|1.2853
|1.2816
|1.2859
|35000.00
|37295936.96
|3619
|2006.05.15 13:35
|buy
|1810
|500.00
|1.2802
|1.2772
|1.2815
|3620
|2006.05.15 13:40
|t/p
|1810
|500.00
|1.2815
|1.2772
|1.2815
|65000.00
|37360936.96
|3621
|2006.05.15 13:59
|buy
|1811
|500.00
|1.2808
|1.2778
|1.2821
|3622
|2006.05.15 14:05
|t/p
|1811
|500.00
|1.2821
|1.2778
|1.2821
|65000.00
|37425936.96
|3623
|2006.05.15 16:20
|sell
|1812
|500.00
|1.2864
|1.2894
|1.2851
|3624
|2006.05.15 16:30
|t/p
|1812
|500.00
|1.2851
|1.2894
|1.2851
|65000.00
|37490936.96
|3625
|2006.05.15 19:05
|buy
|1813
|500.00
|1.2804
|1.2774
|1.2817
|3626
|2006.05.15 19:10
|t/p
|1813
|500.00
|1.2817
|1.2774
|1.2817
|65000.00
|37555936.96
|3627
|2006.05.15 19:29
|buy
|1814
|500.00
|1.2813
|1.2783
|1.2826
|3628
|2006.05.15 19:50
|close
|1814
|500.00
|1.2784
|1.2783
|1.2826
|-145000.00
|37410936.96
|3629
|2006.05.15 19:59
|buy
|1815
|500.00
|1.2795
|1.2765
|1.2808
|3630
|2006.05.15 20:10
|t/p
|1815
|500.00
|1.2808
|1.2765
|1.2808
|65000.00
|37475936.96
|3631
|2006.05.15 22:35
|buy
|1816
|500.00
|1.2785
|1.2755
|1.2798
|3632
|2006.05.15 22:40
|t/p
|1816
|500.00
|1.2798
|1.2755
|1.2798
|65000.00
|37540936.96
|3633
|2006.05.16 02:10
|sell
|1817
|500.00
|1.2812
|1.2842
|1.2799
|3634
|2006.05.16 02:15
|t/p
|1817
|500.00
|1.2799
|1.2842
|1.2799
|65000.00
|37605936.96
|3635
|2006.05.16 02:30
|sell
|1818
|500.00
|1.2807
|1.2837
|1.2794
|3636
|2006.05.16 03:05
|close
|1818
|500.00
|1.2798
|1.2837
|1.2794
|45000.00
|37650936.96
|3637
|2006.05.16 03:45
|sell
|1819
|500.00
|1.2818
|1.2848
|1.2805
|3638
|2006.05.16 04:05
|close
|1819
|500.00
|1.2810
|1.2848
|1.2805
|40000.00
|37690936.96
|3639
|2006.05.16 05:45
|sell
|1820
|500.00
|1.2837
|1.2867
|1.2824
|3640
|2006.05.16 06:10
|close
|1820
|500.00
|1.2829
|1.2867
|1.2824
|40000.00
|37730936.96
|3641
|2006.05.16 08:15
|buy
|1821
|500.00
|1.2791
|1.2761
|1.2804
|3642
|2006.05.16 08:29
|close
|1821
|500.00
|1.2798
|1.2761
|1.2804
|35000.00
|37765936.96
|3643
|2006.05.16 08:30
|buy
|1822
|500.00
|1.2799
|1.2769
|1.2812
|3644
|2006.05.16 08:35
|t/p
|1822
|500.00
|1.2812
|1.2769
|1.2812
|65000.00
|37830936.96
|3645
|2006.05.16 08:40
|buy
|1823
|500.00
|1.2796
|1.2766
|1.2809
|3646
|2006.05.16 08:50
|t/p
|1823
|500.00
|1.2809
|1.2766
|1.2809
|65000.00
|37895936.96
|3647
|2006.05.16 09:45
|buy
|1824
|500.00
|1.2800
|1.2770
|1.2813
|3648
|2006.05.16 09:50
|t/p
|1824
|500.00
|1.2813
|1.2770
|1.2813
|65000.00
|37960936.96
|3649
|2006.05.16 10:35
|buy
|1825
|500.00
|1.2808
|1.2778
|1.2821
|3650
|2006.05.16 10:40
|close
|1825
|500.00
|1.2817
|1.2778
|1.2821
|45000.00
|38005936.96
|3651
|2006.05.16 11:05
|buy
|1826
|500.00
|1.2791
|1.2761
|1.2804
|3652
|2006.05.16 11:10
|close
|1826
|500.00
|1.2771
|1.2761
|1.2804
|-100000.00
|37905936.96
|3653
|2006.05.16 11:30
|buy
|1827
|500.00
|1.2789
|1.2759
|1.2802
|3654
|2006.05.16 11:40
|t/p
|1827
|500.00
|1.2802
|1.2759
|1.2802
|65000.00
|37970936.96
|3655
|2006.05.16 11:50
|buy
|1828
|500.00
|1.2797
|1.2767
|1.2810
|3656
|2006.05.16 11:59
|t/p
|1828
|500.00
|1.2810
|1.2767
|1.2810
|65000.00
|38035936.96
|3657
|2006.05.16 13:05
|sell
|1829
|500.00
|1.2832
|1.2862
|1.2819
|3658
|2006.05.16 13:10
|t/p
|1829
|500.00
|1.2819
|1.2862
|1.2819
|65000.00
|38100936.96
|3659
|2006.05.16 13:15
|sell
|1830
|500.00
|1.2831
|1.2861
|1.2818
|3660
|2006.05.16 13:20
|close
|1830
|500.00
|1.2826
|1.2861
|1.2818
|25000.00
|38125936.96
|3661
|2006.05.16 14:15
|sell
|1831
|500.00
|1.2820
|1.2850
|1.2807
|3662
|2006.05.16 14:40
|s/l
|1831
|500.00
|1.2850
|1.2850
|1.2807
|-150000.00
|37975936.96
|3663
|2006.05.16 14:40
|sell
|1832
|500.00
|1.2851
|1.2881
|1.2838
|3664
|2006.05.16 15:05
|t/p
|1832
|500.00
|1.2838
|1.2881
|1.2838
|65000.00
|38040936.96
|3665
|2006.05.16 15:20
|sell
|1833
|500.00
|1.2863
|1.2893
|1.2850
|3666
|2006.05.16 15:35
|t/p
|1833
|500.00
|1.2850
|1.2893
|1.2850
|65000.00
|38105936.96
|3667
|2006.05.16 15:50
|sell
|1834
|500.00
|1.2864
|1.2894
|1.2851
|3668
|2006.05.16 15:59
|close
|1834
|500.00
|1.2856
|1.2894
|1.2851
|40000.00
|38145936.96
|3669
|2006.05.16 20:50
|sell
|1835
|500.00
|1.2865
|1.2895
|1.2852
|3670
|2006.05.16 21:05
|close
|1835
|500.00
|1.2855
|1.2895
|1.2852
|50000.00
|38195936.96
|3671
|2006.05.17 00:10
|buy
|1836
|500.00
|1.2853
|1.2823
|1.2866
|3672
|2006.05.17 00:20
|close
|1836
|500.00
|1.2861
|1.2823
|1.2866
|40000.00
|38235936.96
|3673
|2006.05.17 00:29
|buy
|1837
|500.00
|1.2854
|1.2824
|1.2867
|3674
|2006.05.17 00:50
|close
|1837
|500.00
|1.2857
|1.2824
|1.2867
|15000.00
|38250936.96
|3675
|2006.05.17 00:59
|buy
|1838
|500.00
|1.2846
|1.2816
|1.2859
|3676
|2006.05.17 01:10
|close
|1838
|500.00
|1.2853
|1.2816
|1.2859
|35000.00
|38285936.96
|3677
|2006.05.17 04:35
|sell
|1839
|500.00
|1.2862
|1.2892
|1.2849
|3678
|2006.05.17 04:40
|close
|1839
|500.00
|1.2851
|1.2892
|1.2849
|55000.00
|38340936.96
|3679
|2006.05.17 04:45
|sell
|1840
|500.00
|1.2858
|1.2888
|1.2845
|3680
|2006.05.17 04:50
|close
|1840
|500.00
|1.2849
|1.2888
|1.2845
|45000.00
|38385936.96
|3681
|2006.05.17 04:59
|sell
|1841
|500.00
|1.2859
|1.2889
|1.2846
|3682
|2006.05.17 05:40
|close
|1841
|500.00
|1.2855
|1.2889
|1.2846
|20000.00
|38405936.96
|3683
|2006.05.17 06:40
|sell
|1842
|500.00
|1.2880
|1.2910
|1.2867
|3684
|2006.05.17 06:59
|close
|1842
|500.00
|1.2876
|1.2910
|1.2867
|20000.00
|38425936.96
|3685
|2006.05.17 10:10
|sell
|1843
|500.00
|1.2903
|1.2933
|1.2890
|3686
|2006.05.17 10:20
|t/p
|1843
|500.00
|1.2890
|1.2933
|1.2890
|65000.00
|38490936.96
|3687
|2006.05.17 10:29
|sell
|1844
|500.00
|1.2893
|1.2923
|1.2880
|3688
|2006.05.17 10:45
|close
|1844
|500.00
|1.2884
|1.2923
|1.2880
|45000.00
|38535936.96
|3689
|2006.05.17 10:50
|sell
|1845
|500.00
|1.2886
|1.2916
|1.2873
|3690
|2006.05.17 11:45
|close
|1845
|500.00
|1.2912
|1.2916
|1.2873
|-130000.00
|38405936.96
|3691
|2006.05.17 11:50
|sell
|1846
|500.00
|1.2914
|1.2944
|1.2901
|3692
|2006.05.17 11:59
|close
|1846
|500.00
|1.2911
|1.2944
|1.2901
|15000.00
|38420936.96
|3693
|2006.05.17 14:50
|buy
|1847
|500.00
|1.2883
|1.2853
|1.2896
|3694
|2006.05.17 14:59
|close
|1847
|500.00
|1.2887
|1.2853
|1.2896
|20000.00
|38440936.96
|3695
|2006.05.17 15:20
|buy
|1848
|500.00
|1.2877
|1.2847
|1.2890
|3696
|2006.05.17 15:30
|close
|1848
|500.00
|1.2884
|1.2847
|1.2890
|35000.00
|38475936.96
|3697
|2006.05.17 15:35
|sell
|1849
|500.00
|1.2921
|1.2951
|1.2908
|3698
|2006.05.17 15:45
|t/p
|1849
|500.00
|1.2908
|1.2951
|1.2908
|65000.00
|38540936.96
|3699
|2006.05.17 15:50
|buy
|1850
|500.00
|1.2865
|1.2835
|1.2878
|3700
|2006.05.17 15:59
|t/p
|1850
|500.00
|1.2878
|1.2835
|1.2878
|65000.00
|38605936.96
|3701
|2006.05.17 16:15
|buy
|1851
|500.00
|1.2867
|1.2837
|1.2880
|3702
|2006.05.17 16:20
|close
|1851
|500.00
|1.2844
|1.2837
|1.2880
|-115000.00
|38490936.96
|3703
|2006.05.17 16:30
|buy
|1852
|500.00
|1.2851
|1.2821
|1.2864
|3704
|2006.05.17 16:35
|close
|1852
|500.00
|1.2859
|1.2821
|1.2864
|40000.00
|38530936.96
|3705
|2006.05.17 16:40
|buy
|1853
|500.00
|1.2846
|1.2816
|1.2859
|3706
|2006.05.17 17:20
|s/l
|1853
|500.00
|1.2816
|1.2816
|1.2859
|-150000.00
|38380936.96
|3707
|2006.05.17 17:20
|buy
|1854
|500.00
|1.2785
|1.2755
|1.2798
|3708
|2006.05.17 17:35
|close
|1854
|500.00
|1.2796
|1.2755
|1.2798
|55000.00
|38435936.96
|3709
|2006.05.17 17:40
|buy
|1855
|500.00
|1.2801
|1.2771
|1.2814
|3710
|2006.05.17 17:45
|s/l
|1855
|500.00
|1.2771
|1.2771
|1.2814
|-150000.00
|38285936.96
|3711
|2006.05.17 17:45
|buy
|1856
|500.00
|1.2765
|1.2735
|1.2778
|3712
|2006.05.17 17:59
|t/p
|1856
|500.00
|1.2778
|1.2735
|1.2778
|65000.00
|38350936.96
|3713
|2006.05.17 17:59
|buy
|1857
|500.00
|1.2789
|1.2759
|1.2802
|3714
|2006.05.17 18:15
|close
|1857
|500.00
|1.2767
|1.2759
|1.2802
|-110000.00
|38240936.96
|3715
|2006.05.17 18:20
|buy
|1858
|500.00
|1.2747
|1.2717
|1.2760
|3716
|2006.05.17 18:35
|close
|1858
|500.00
|1.2752
|1.2717
|1.2760
|25000.00
|38265936.96
|3717
|2006.05.17 18:40
|buy
|1859
|500.00
|1.2747
|1.2717
|1.2760
|3718
|2006.05.17 18:50
|close
|1859
|500.00
|1.2719
|1.2717
|1.2760
|-140000.00
|38125936.96
|3719
|2006.05.17 18:59
|buy
|1860
|500.00
|1.2723
|1.2693
|1.2736
|3720
|2006.05.17 19:05
|t/p
|1860
|500.00
|1.2736
|1.2693
|1.2736
|65000.00
|38190936.96
|3721
|2006.05.18 03:10
|sell
|1861
|500.00
|1.2758
|1.2788
|1.2745
|3722
|2006.05.18 03:35
|t/p
|1861
|500.00
|1.2745
|1.2788
|1.2745
|65000.00
|38255936.96
|3723
|2006.05.18 03:50
|sell
|1862
|500.00
|1.2762
|1.2792
|1.2749
|3724
|2006.05.18 03:59
|t/p
|1862
|500.00
|1.2749
|1.2792
|1.2749
|65000.00
|38320936.96
|3725
|2006.05.18 04:20
|sell
|1863
|500.00
|1.2758
|1.2788
|1.2745
|3726
|2006.05.18 07:45
|close
|1863
|500.00
|1.2753
|1.2788
|1.2745
|25000.00
|38345936.96
|3727
|2006.05.18 08:35
|buy
|1864
|500.00
|1.2755
|1.2725
|1.2768
|3728
|2006.05.18 08:40
|close
|1864
|500.00
|1.2760
|1.2725
|1.2768
|25000.00
|38370936.96
|3729
|2006.05.18 08:45
|buy
|1865
|500.00
|1.2747
|1.2717
|1.2760
|3730
|2006.05.18 09:05
|close
|1865
|500.00
|1.2752
|1.2717
|1.2760
|25000.00
|38395936.96
|3731
|2006.05.18 09:10
|buy
|1866
|500.00
|1.2738
|1.2708
|1.2751
|3732
|2006.05.18 09:30
|close
|1866
|500.00
|1.2751
|1.2708
|1.2751
|65000.00
|38460936.96
|3733
|2006.05.18 09:50
|buy
|1867
|500.00
|1.2738
|1.2708
|1.2751
|3734
|2006.05.18 09:59
|t/p
|1867
|500.00
|1.2751
|1.2708
|1.2751
|65000.00
|38525936.96
|3735
|2006.05.18 10:05
|sell
|1868
|500.00
|1.2773
|1.2803
|1.2760
|3736
|2006.05.18 10:15
|t/p
|1868
|500.00
|1.2760
|1.2803
|1.2760
|65000.00
|38590936.96
|3737
|2006.05.18 10:29
|sell
|1869
|500.00
|1.2773
|1.2803
|1.2760
|3738
|2006.05.18 10:40
|close
|1869
|500.00
|1.2761
|1.2803
|1.2760
|60000.00
|38650936.96
|3739
|2006.05.18 11:20
|sell
|1870
|500.00
|1.2795
|1.2825
|1.2782
|3740
|2006.05.18 11:35
|close
|1870
|500.00
|1.2787
|1.2825
|1.2782
|40000.00
|38690936.96
|3741
|2006.05.18 11:40
|sell
|1871
|500.00
|1.2786
|1.2816
|1.2773
|3742
|2006.05.18 11:45
|close
|1871
|500.00
|1.2806
|1.2816
|1.2773
|-100000.00
|38590936.96
|3743
|2006.05.18 11:50
|sell
|1872
|500.00
|1.2801
|1.2831
|1.2788
|3744
|2006.05.18 11:59
|close
|1872
|500.00
|1.2796
|1.2831
|1.2788
|25000.00
|38615936.96
|3745
|2006.05.18 14:50
|buy
|1873
|500.00
|1.2757
|1.2727
|1.2770
|3746
|2006.05.18 14:59
|close
|1873
|500.00
|1.2770
|1.2727
|1.2770
|65000.00
|38680936.96
|3747
|2006.05.18 16:20
|sell
|1874
|500.00
|1.2798
|1.2828
|1.2785
|3748
|2006.05.18 16:45
|s/l
|1874
|500.00
|1.2828
|1.2828
|1.2785
|-150000.00
|38530936.96
|3749
|2006.05.18 16:45
|sell
|1875
|500.00
|1.2840
|1.2870
|1.2827
|3750
|2006.05.18 16:50
|t/p
|1875
|500.00
|1.2827
|1.2870
|1.2827
|65000.00
|38595936.96
|3751
|2006.05.18 16:50
|sell
|1876
|500.00
|1.2800
|1.2830
|1.2787
|3752
|2006.05.18 16:59
|close
|1876
|500.00
|1.2820
|1.2830
|1.2787
|-100000.00
|38495936.96
|3753
|2006.05.18 17:20
|sell
|1877
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|3754
|2006.05.18 17:30
|t/p
|1877
|500.00
|1.2816
|1.2859
|1.2816
|65000.00
|38560936.96
|3755
|2006.05.18 17:50
|sell
|1878
|500.00
|1.2830
|1.2860
|1.2817
|3756
|2006.05.18 17:59
|t/p
|1878
|500.00
|1.2817
|1.2860
|1.2817
|65000.00
|38625936.96
|3757
|2006.05.18 23:40
|sell
|1879
|500.00
|1.2853
|1.2883
|1.2840
|3758
|2006.05.18 23:50
|close
|1879
|500.00
|1.2843
|1.2883
|1.2840
|50000.00
|38675936.96
|3759
|2006.05.18 23:59
|sell
|1880
|500.00
|1.2846
|1.2876
|1.2833
|3760
|2006.05.19 00:05
|close
|1880
|500.00
|1.2867
|1.2876
|1.2833
|-102253.18
|38573683.78
|3761
|2006.05.19 00:10
|sell
|1881
|500.00
|1.2875
|1.2905
|1.2862
|3762
|2006.05.19 00:15
|t/p
|1881
|500.00
|1.2862
|1.2905
|1.2862
|65000.00
|38638683.78
|3763
|2006.05.19 00:20
|sell
|1882
|500.00
|1.2865
|1.2895
|1.2852
|3764
|2006.05.19 00:35
|close
|1882
|500.00
|1.2859
|1.2895
|1.2852
|30000.00
|38668683.78
|3765
|2006.05.19 00:45
|sell
|1883
|500.00
|1.2855
|1.2885
|1.2842
|3766
|2006.05.19 01:35
|close
|1883
|500.00
|1.2846
|1.2885
|1.2842
|45000.00
|38713683.78
|3767
|2006.05.19 04:05
|buy
|1884
|500.00
|1.2843
|1.2813
|1.2856
|3768
|2006.05.19 04:10
|close
|1884
|500.00
|1.2851
|1.2813
|1.2856
|40000.00
|38753683.78
|3769
|2006.05.19 04:29
|buy
|1885
|500.00
|1.2844
|1.2814
|1.2857
|3770
|2006.05.19 06:05
|close
|1885
|500.00
|1.2848
|1.2814
|1.2857
|20000.00
|38773683.78
|3771
|2006.05.19 06:40
|buy
|1886
|500.00
|1.2825
|1.2795
|1.2838
|3772
|2006.05.19 06:50
|t/p
|1886
|500.00
|1.2838
|1.2795
|1.2838
|65000.00
|38838683.78
|3773
|2006.05.19 08:40
|buy
|1887
|500.00
|1.2827
|1.2797
|1.2840
|3774
|2006.05.19 08:59
|close
|1887
|500.00
|1.2832
|1.2797
|1.2840
|25000.00
|38863683.78
|3775
|2006.05.19 09:05
|buy
|1888
|500.00
|1.2822
|1.2792
|1.2835
|3776
|2006.05.19 09:10
|close
|1888
|500.00
|1.2832
|1.2792
|1.2835
|50000.00
|38913683.78
|3777
|2006.05.19 09:20
|buy
|1889
|500.00
|1.2822
|1.2792
|1.2835
|3778
|2006.05.19 09:35
|close
|1889
|500.00
|1.2829
|1.2792
|1.2835
|35000.00
|38948683.78
|3779
|2006.05.19 09:45
|buy
|1890
|500.00
|1.2815
|1.2785
|1.2828
|3780
|2006.05.19 10:20
|s/l
|1890
|500.00
|1.2785
|1.2785
|1.2828
|-150000.00
|38798683.78
|3781
|2006.05.19 10:20
|buy
|1891
|500.00
|1.2787
|1.2757
|1.2800
|3782
|2006.05.19 10:40
|close
|1891
|500.00
|1.2792
|1.2757
|1.2800
|25000.00
|38823683.78
|3783
|2006.05.19 10:45
|buy
|1892
|500.00
|1.2780
|1.2750
|1.2793
|3784
|2006.05.19 10:59
|close
|1892
|500.00
|1.2785
|1.2750
|1.2793
|25000.00
|38848683.78
|3785
|2006.05.19 11:20
|buy
|1893
|500.00
|1.2767
|1.2737
|1.2780
|3786
|2006.05.19 11:30
|close
|1893
|500.00
|1.2772
|1.2737
|1.2780
|25000.00
|38873683.78
|3787
|2006.05.19 11:45
|buy
|1894
|500.00
|1.2773
|1.2743
|1.2786
|3788
|2006.05.19 11:59
|close
|1894
|500.00
|1.2781
|1.2743
|1.2786
|40000.00
|38913683.78
|3789
|2006.05.19 12:45
|buy
|1895
|500.00
|1.2745
|1.2715
|1.2758
|3790
|2006.05.19 12:50
|t/p
|1895
|500.00
|1.2758
|1.2715
|1.2758
|65000.00
|38978683.78
|3791
|2006.05.19 12:59
|buy
|1896
|500.00
|1.2751
|1.2721
|1.2764
|3792
|2006.05.19 13:05
|close
|1896
|500.00
|1.2759
|1.2721
|1.2764
|40000.00
|39018683.78
|3793
|2006.05.19 15:35
|buy
|1897
|500.00
|1.2731
|1.2701
|1.2744
|3794
|2006.05.19 15:40
|t/p
|1897
|500.00
|1.2744
|1.2701
|1.2744
|65000.00
|39083683.78
|3795
|2006.05.19 15:45
|buy
|1898
|500.00
|1.2737
|1.2707
|1.2750
|3796
|2006.05.19 15:50
|t/p
|1898
|500.00
|1.2750
|1.2707
|1.2750
|65000.00
|39148683.78
|3797
|2006.05.19 15:59
|buy
|1899
|500.00
|1.2732
|1.2702
|1.2745
|3798
|2006.05.19 16:05
|t/p
|1899
|500.00
|1.2745
|1.2702
|1.2745
|65000.00
|39213683.78
|3799
|2006.05.19 16:20
|buy
|1900
|500.00
|1.2712
|1.2682
|1.2725
|3800
|2006.05.19 16:30
|t/p
|1900
|500.00
|1.2725
|1.2682
|1.2725
|65000.00
|39278683.78
|3801
|2006.05.19 17:15
|buy
|1901
|500.00
|1.2709
|1.2679
|1.2722
|3802
|2006.05.19 17:20
|t/p
|1901
|500.00
|1.2722
|1.2679
|1.2722
|65000.00
|39343683.78
|3803
|2006.05.19 17:29
|buy
|1902
|500.00
|1.2716
|1.2686
|1.2729
|3804
|2006.05.19 17:35
|t/p
|1902
|500.00
|1.2729
|1.2686
|1.2729
|65000.00
|39408683.78
|3805
|2006.05.19 17:40
|buy
|1903
|500.00
|1.2700
|1.2670
|1.2713
|3806
|2006.05.19 17:45
|t/p
|1903
|500.00
|1.2713
|1.2670
|1.2713
|65000.00
|39473683.78
|3807
|2006.05.19 17:59
|buy
|1904
|500.00
|1.2711
|1.2681
|1.2724
|3808
|2006.05.19 18:10
|close
|1904
|500.00
|1.2721
|1.2681
|1.2724
|50000.00
|39523683.78
|3809
|2006.05.19 18:20
|buy
|1905
|500.00
|1.2696
|1.2666
|1.2709
|3810
|2006.05.19 18:30
|t/p
|1905
|500.00
|1.2709
|1.2666
|1.2709
|65000.00
|39588683.78
|3811
|2006.05.22 00:50
|buy
|1906
|500.00
|1.2758
|1.2728
|1.2771
|3812
|2006.05.22 01:10
|close
|1906
|500.00
|1.2767
|1.2728
|1.2771
|45000.00
|39633683.78
|3813
|2006.05.22 03:05
|buy
|1907
|500.00
|1.2746
|1.2716
|1.2759
|3814
|2006.05.22 03:10
|t/p
|1907
|500.00
|1.2759
|1.2716
|1.2759
|65000.00
|39698683.78
|3815
|2006.05.22 03:30
|buy
|1908
|500.00
|1.2753
|1.2723
|1.2766
|3816
|2006.05.22 03:40
|close
|1908
|500.00
|1.2756
|1.2723
|1.2766
|15000.00
|39713683.78
|3817
|2006.05.22 03:50
|buy
|1909
|500.00
|1.2746
|1.2716
|1.2759
|3818
|2006.05.22 04:05
|close
|1909
|500.00
|1.2750
|1.2716
|1.2759
|20000.00
|39733683.78
|3819
|2006.05.22 04:20
|buy
|1910
|500.00
|1.2739
|1.2709
|1.2752
|3820
|2006.05.22 04:40
|close
|1910
|500.00
|1.2745
|1.2709
|1.2752
|30000.00
|39763683.78
|3821
|2006.05.22 04:45
|buy
|1911
|500.00
|1.2738
|1.2708
|1.2751
|3822
|2006.05.22 04:59
|close
|1911
|500.00
|1.2743
|1.2708
|1.2751
|25000.00
|39788683.78
|3823
|2006.05.22 05:20
|buy
|1912
|500.00
|1.2735
|1.2705
|1.2748
|3824
|2006.05.22 06:05
|t/p
|1912
|500.00
|1.2748
|1.2705
|1.2748
|65000.00
|39853683.78
|3825
|2006.05.22 08:45
|buy
|1913
|500.00
|1.2717
|1.2687
|1.2730
|3826
|2006.05.22 08:50
|t/p
|1913
|500.00
|1.2730
|1.2687
|1.2730
|65000.00
|39918683.78
|3827
|2006.05.22 08:59
|buy
|1914
|500.00
|1.2723
|1.2693
|1.2736
|3828
|2006.05.22 09:05
|t/p
|1914
|500.00
|1.2736
|1.2693
|1.2736
|65000.00
|39983683.78
|3829
|2006.05.22 09:50
|buy
|1915
|500.00
|1.2696
|1.2666
|1.2709
|3830
|2006.05.22 09:59
|close
|1915
|500.00
|1.2702
|1.2666
|1.2709
|30000.00
|40013683.78
|3831
|2006.05.22 11:10
|sell
|1916
|500.00
|1.2768
|1.2798
|1.2755
|3832
|2006.05.22 11:15
|t/p
|1916
|500.00
|1.2755
|1.2798
|1.2755
|65000.00
|40078683.78
|3833
|2006.05.22 11:29
|sell
|1917
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|3834
|2006.05.22 11:40
|close
|1917
|500.00
|1.2758
|1.2797
|1.2754
|45000.00
|40123683.78
|3835
|2006.05.22 11:50
|sell
|1918
|500.00
|1.2769
|1.2799
|1.2756
|3836
|2006.05.22 11:59
|close
|1918
|500.00
|1.2764
|1.2799
|1.2756
|25000.00
|40148683.78
|3837
|2006.05.22 13:10
|sell
|1919
|500.00
|1.2792
|1.2822
|1.2779
|3838
|2006.05.22 13:15
|close
|1919
|500.00
|1.2786
|1.2822
|1.2779
|30000.00
|40178683.78
|3839
|2006.05.22 15:05
|buy
|1920
|500.00
|1.2749
|1.2719
|1.2762
|3840
|2006.05.22 15:10
|t/p
|1920
|500.00
|1.2762
|1.2719
|1.2762
|65000.00
|40243683.78
|3841
|2006.05.22 15:35
|sell
|1921
|500.00
|1.2779
|1.2809
|1.2766
|3842
|2006.05.22 15:40
|close
|1921
|500.00
|1.2769
|1.2809
|1.2766
|50000.00
|40293683.78
|3843
|2006.05.22 16:35
|sell
|1922
|500.00
|1.2797
|1.2827
|1.2784
|3844
|2006.05.22 16:40
|t/p
|1922
|500.00
|1.2784
|1.2827
|1.2784
|65000.00
|40358683.78
|3845
|2006.05.22 16:59
|sell
|1923
|500.00
|1.2793
|1.2823
|1.2780
|3846
|2006.05.22 17:05
|close
|1923
|500.00
|1.2820
|1.2823
|1.2780
|-135000.00
|40223683.78
|3847
|2006.05.22 17:15
|sell
|1924
|500.00
|1.2818
|1.2848
|1.2805
|3848
|2006.05.22 17:20
|t/p
|1924
|500.00
|1.2805
|1.2848
|1.2805
|65000.00
|40288683.78
|3849
|2006.05.22 17:20
|sell
|1925
|500.00
|1.2801
|1.2831
|1.2788
|3850
|2006.05.22 17:50
|close
|1925
|500.00
|1.2822
|1.2831
|1.2788
|-105000.00
|40183683.78
|3851
|2006.05.22 17:59
|sell
|1926
|500.00
|1.2813
|1.2843
|1.2800
|3852
|2006.05.22 18:15
|close
|1926
|500.00
|1.2836
|1.2843
|1.2800
|-115000.00
|40068683.78
|3853
|2006.05.22 18:20
|sell
|1927
|500.00
|1.2845
|1.2875
|1.2832
|3854
|2006.05.22 18:30
|close
|1927
|500.00
|1.2839
|1.2875
|1.2832
|30000.00
|40098683.78
|3855
|2006.05.22 18:35
|sell
|1928
|500.00
|1.2834
|1.2864
|1.2821
|3856
|2006.05.22 18:45
|close
|1928
|500.00
|1.2855
|1.2864
|1.2821
|-105000.00
|39993683.78
|3857
|2006.05.22 18:50
|sell
|1929
|500.00
|1.2854
|1.2884
|1.2841
|3858
|2006.05.22 18:59
|close
|1929
|500.00
|1.2850
|1.2884
|1.2841
|20000.00
|40013683.78
|3859
|2006.05.22 21:05
|sell
|1930
|500.00
|1.2886
|1.2916
|1.2873
|3860
|2006.05.22 21:10
|t/p
|1930
|500.00
|1.2873
|1.2916
|1.2873
|65000.00
|40078683.78
|3861
|2006.05.22 21:20
|sell
|1931
|500.00
|1.2872
|1.2902
|1.2859
|3862
|2006.05.22 21:40
|close
|1931
|500.00
|1.2862
|1.2902
|1.2859
|50000.00
|40128683.78
|3863
|2006.05.22 21:45
|sell
|1932
|500.00
|1.2871
|1.2901
|1.2858
|3864
|2006.05.22 21:59
|close
|1932
|500.00
|1.2867
|1.2901
|1.2858
|20000.00
|40148683.78
|3865
|2006.05.22 22:20
|sell
|1933
|500.00
|1.2875
|1.2905
|1.2862
|3866
|2006.05.22 22:30
|close
|1933
|500.00
|1.2872
|1.2905
|1.2862
|15000.00
|40163683.78
|3867
|2006.05.23 01:50
|buy
|1934
|500.00
|1.2853
|1.2823
|1.2866
|3868
|2006.05.23 02:10
|close
|1934
|500.00
|1.2856
|1.2823
|1.2866
|15000.00
|40178683.78
|3869
|2006.05.23 02:15
|buy
|1935
|500.00
|1.2843
|1.2813
|1.2856
|3870
|2006.05.23 02:30
|close
|1935
|500.00
|1.2854
|1.2813
|1.2856
|55000.00
|40233683.78
|3871
|2006.05.23 02:50
|buy
|1936
|500.00
|1.2845
|1.2815
|1.2858
|3872
|2006.05.23 02:59
|close
|1936
|500.00
|1.2852
|1.2815
|1.2858
|35000.00
|40268683.78
|3873
|2006.05.23 04:35
|sell
|1937
|500.00
|1.2872
|1.2902
|1.2859
|3874
|2006.05.23 04:40
|t/p
|1937
|500.00
|1.2859
|1.2902
|1.2859
|65000.00
|40333683.78
|3875
|2006.05.23 04:59
|sell
|1938
|500.00
|1.2868
|1.2898
|1.2855
|3876
|2006.05.23 05:15
|close
|1938
|500.00
|1.2861
|1.2898
|1.2855
|35000.00
|40368683.78
|3877
|2006.05.23 08:35
|buy
|1939
|500.00
|1.2857
|1.2827
|1.2870
|3878
|2006.05.23 08:50
|close
|1939
|500.00
|1.2870
|1.2827
|1.2870
|65000.00
|40433683.78
|3879
|2006.05.23 09:05
|buy
|1940
|500.00
|1.2847
|1.2817
|1.2860
|3880
|2006.05.23 09:15
|t/p
|1940
|500.00
|1.2860
|1.2817
|1.2860
|65000.00
|40498683.78
|3881
|2006.05.23 09:20
|buy
|1941
|500.00
|1.2853
|1.2823
|1.2866
|3882
|2006.05.23 09:40
|close
|1941
|500.00
|1.2860
|1.2823
|1.2866
|35000.00
|40533683.78
|3883
|2006.05.23 09:45
|buy
|1942
|500.00
|1.2854
|1.2824
|1.2867
|3884
|2006.05.23 09:59
|close
|1942
|500.00
|1.2857
|1.2824
|1.2867
|15000.00
|40548683.78
|3885
|2006.05.23 10:20
|buy
|1943
|500.00
|1.2843
|1.2813
|1.2856
|3886
|2006.05.23 10:45
|close
|1943
|500.00
|1.2821
|1.2813
|1.2856
|-110000.00
|40438683.78
|3887
|2006.05.23 10:59
|buy
|1944
|500.00
|1.2834
|1.2804
|1.2847
|3888
|2006.05.23 11:05
|close
|1944
|500.00
|1.2839
|1.2804
|1.2847
|25000.00
|40463683.78
|3889
|2006.05.23 14:20
|sell
|1945
|500.00
|1.2853
|1.2883
|1.2840
|3890
|2006.05.23 14:29
|close
|1945
|500.00
|1.2849
|1.2883
|1.2840
|20000.00
|40483683.78
|3891
|2006.05.23 14:45
|sell
|1946
|500.00
|1.2859
|1.2889
|1.2846
|3892
|2006.05.23 15:05
|t/p
|1946
|500.00
|1.2846
|1.2889
|1.2846
|65000.00
|40548683.78
|3893
|2006.05.23 15:40
|buy
|1947
|500.00
|1.2831
|1.2801
|1.2844
|3894
|2006.05.23 15:50
|close
|1947
|500.00
|1.2842
|1.2801
|1.2844
|55000.00
|40603683.78
|3895
|2006.05.23 16:05
|buy
|1948
|500.00
|1.2825
|1.2795
|1.2838
|3896
|2006.05.23 16:10
|close
|1948
|500.00
|1.2830
|1.2795
|1.2838
|25000.00
|40628683.78
|3897
|2006.05.23 16:20
|buy
|1949
|500.00
|1.2817
|1.2787
|1.2830
|3898
|2006.05.23 16:40
|close
|1949
|500.00
|1.2829
|1.2787
|1.2830
|60000.00
|40688683.78
|3899
|2006.05.23 16:45
|buy
|1950
|500.00
|1.2812
|1.2782
|1.2825
|3900
|2006.05.23 16:59
|t/p
|1950
|500.00
|1.2825
|1.2782
|1.2825
|65000.00
|40753683.78
|3901
|2006.05.23 17:35
|sell
|1951
|500.00
|1.2866
|1.2896
|1.2853
|3902
|2006.05.23 17:45
|t/p
|1951
|500.00
|1.2853
|1.2896
|1.2853
|65000.00
|40818683.78
|3903
|2006.05.23 19:35
|sell
|1952
|500.00
|1.2863
|1.2893
|1.2850
|3904
|2006.05.23 19:45
|close
|1952
|500.00
|1.2856
|1.2893
|1.2850
|35000.00
|40853683.78
|3905
|2006.05.23 20:20
|sell
|1953
|500.00
|1.2865
|1.2895
|1.2852
|3906
|2006.05.23 20:35
|t/p
|1953
|500.00
|1.2852
|1.2895
|1.2852
|65000.00
|40918683.78
|3907
|2006.05.23 21:10
|sell
|1954
|500.00
|1.2867
|1.2897
|1.2854
|3908
|2006.05.23 21:15
|close
|1954
|500.00
|1.2862
|1.2897
|1.2854
|25000.00
|40943683.78
|3909
|2006.05.23 21:20
|sell
|1955
|500.00
|1.2879
|1.2909
|1.2866
|3910
|2006.05.23 21:30
|close
|1955
|500.00
|1.2874
|1.2909
|1.2866
|25000.00
|40968683.78
|3911
|2006.05.23 21:35
|sell
|1956
|500.00
|1.2868
|1.2898
|1.2855
|3912
|2006.05.23 22:05
|close
|1956
|500.00
|1.2862
|1.2898
|1.2855
|30000.00
|40998683.78
|3913
|2006.05.23 23:05
|buy
|1957
|500.00
|1.2829
|1.2799
|1.2842
|3914
|2006.05.23 23:10
|t/p
|1957
|500.00
|1.2842
|1.2799
|1.2842
|65000.00
|41063683.78
|3915
|2006.05.23 23:29
|buy
|1958
|500.00
|1.2833
|1.2803
|1.2846
|3916
|2006.05.23 23:35
|close
|1958
|500.00
|1.2838
|1.2803
|1.2846
|25000.00
|41088683.78
|3917
|2006.05.23 23:40
|buy
|1959
|500.00
|1.2836
|1.2806
|1.2849
|3918
|2006.05.23 23:50
|close
|1959
|500.00
|1.2814
|1.2806
|1.2849
|-110000.00
|40978683.78
|3919
|2006.05.23 23:59
|buy
|1960
|500.00
|1.2818
|1.2788
|1.2831
|3920
|2006.05.24 00:05
|close
|1960
|500.00
|1.2827
|1.2788
|1.2831
|41313.79
|41019997.57
|3921
|2006.05.24 00:45
|buy
|1961
|500.00
|1.2794
|1.2764
|1.2807
|3922
|2006.05.24 01:15
|close
|1961
|500.00
|1.2766
|1.2764
|1.2807
|-140000.00
|40879997.57
|3923
|2006.05.24 04:45
|sell
|1962
|500.00
|1.2801
|1.2831
|1.2788
|3924
|2006.05.24 04:50
|t/p
|1962
|500.00
|1.2788
|1.2831
|1.2788
|65000.00
|40944997.57
|3925
|2006.05.24 05:35
|sell
|1963
|500.00
|1.2804
|1.2834
|1.2791
|3926
|2006.05.24 05:40
|close
|1963
|500.00
|1.2795
|1.2834
|1.2791
|45000.00
|40989997.57
|3927
|2006.05.24 05:45
|sell
|1964
|500.00
|1.2803
|1.2833
|1.2790
|3928
|2006.05.24 05:59
|close
|1964
|500.00
|1.2796
|1.2833
|1.2790
|35000.00
|41024997.57
|3929
|2006.05.24 08:35
|buy
|1965
|500.00
|1.2777
|1.2747
|1.2790
|3930
|2006.05.24 08:40
|t/p
|1965
|500.00
|1.2790
|1.2747
|1.2790
|65000.00
|41089997.57
|3931
|2006.05.24 08:45
|buy
|1966
|500.00
|1.2766
|1.2736
|1.2779
|3932
|2006.05.24 08:50
|close
|1966
|500.00
|1.2775
|1.2736
|1.2779
|45000.00
|41134997.57
|3933
|2006.05.24 08:59
|buy
|1967
|500.00
|1.2783
|1.2753
|1.2796
|3934
|2006.05.24 09:05
|t/p
|1967
|500.00
|1.2796
|1.2753
|1.2796
|65000.00
|41199997.57
|3935
|2006.05.24 09:10
|buy
|1968
|500.00
|1.2772
|1.2742
|1.2785
|3936
|2006.05.24 09:15
|close
|1968
|500.00
|1.2780
|1.2742
|1.2785
|40000.00
|41239997.57
|3937
|2006.05.24 09:35
|sell
|1969
|500.00
|1.2803
|1.2833
|1.2790
|3938
|2006.05.24 09:45
|close
|1969
|500.00
|1.2823
|1.2833
|1.2790
|-100000.00
|41139997.57
|3939
|2006.05.24 09:59
|sell
|1970
|500.00
|1.2818
|1.2848
|1.2805
|3940
|2006.05.24 10:50
|s/l
|1970
|500.00
|1.2848
|1.2848
|1.2805
|-150000.00
|40989997.57
|3941
|2006.05.24 10:50
|sell
|1971
|500.00
|1.2853
|1.2883
|1.2840
|3942
|2006.05.24 10:59
|t/p
|1971
|500.00
|1.2840
|1.2883
|1.2840
|65000.00
|41054997.57
|3943
|2006.05.24 10:59
|sell
|1972
|500.00
|1.2835
|1.2865
|1.2822
|3944
|2006.05.24 11:15
|s/l
|1972
|500.00
|1.2865
|1.2865
|1.2822
|-150000.00
|40904997.57
|3945
|2006.05.24 11:15
|sell
|1973
|500.00
|1.2867
|1.2897
|1.2854
|3946
|2006.05.24 11:29
|close
|1973
|500.00
|1.2859
|1.2897
|1.2854
|40000.00
|40944997.57
|3947
|2006.05.24 11:30
|sell
|1974
|500.00
|1.2856
|1.2886
|1.2843
|3948
|2006.05.24 11:35
|close
|1974
|500.00
|1.2852
|1.2886
|1.2843
|20000.00
|40964997.57
|3949
|2006.05.24 11:45
|sell
|1975
|500.00
|1.2863
|1.2893
|1.2850
|3950
|2006.05.24 11:59
|close
|1975
|500.00
|1.2856
|1.2893
|1.2850
|35000.00
|40999997.57
|3951
|2006.05.24 13:35
|sell
|1976
|500.00
|1.2878
|1.2908
|1.2865
|3952
|2006.05.24 13:45
|t/p
|1976
|500.00
|1.2865
|1.2908
|1.2865
|65000.00
|41064997.57
|3953
|2006.05.24 13:50
|sell
|1977
|500.00
|1.2880
|1.2910
|1.2867
|3954
|2006.05.24 13:59
|close
|1977
|500.00
|1.2869
|1.2910
|1.2867
|55000.00
|41119997.57
|3955
|2006.05.24 15:35
|sell
|1978
|500.00
|1.2876
|1.2906
|1.2863
|3956
|2006.05.24 15:45
|close
|1978
|500.00
|1.2872
|1.2906
|1.2863
|20000.00
|41139997.57
|3957
|2006.05.24 16:10
|buy
|1979
|500.00
|1.2843
|1.2813
|1.2856
|3958
|2006.05.24 16:15
|close
|1979
|500.00
|1.2821
|1.2813
|1.2856
|-110000.00
|41029997.57
|3959
|2006.05.24 16:20
|buy
|1980
|500.00
|1.2840
|1.2810
|1.2853
|3960
|2006.05.24 16:50
|close
|1980
|500.00
|1.2851
|1.2810
|1.2853
|55000.00
|41084997.57
|3961
|2006.05.24 16:59
|buy
|1981
|500.00
|1.2839
|1.2809
|1.2852
|3962
|2006.05.24 17:05
|s/l
|1981
|500.00
|1.2809
|1.2809
|1.2852
|-150000.00
|40934997.57
|3963
|2006.05.24 17:05
|buy
|1982
|500.00
|1.2805
|1.2775
|1.2818
|3964
|2006.05.24 17:10
|close
|1982
|500.00
|1.2814
|1.2775
|1.2818
|45000.00
|40979997.57
|3965
|2006.05.24 17:20
|buy
|1983
|500.00
|1.2777
|1.2747
|1.2790
|3966
|2006.05.24 17:29
|t/p
|1983
|500.00
|1.2790
|1.2747
|1.2790
|65000.00
|41044997.57
|3967
|2006.05.24 17:29
|buy
|1984
|500.00
|1.2793
|1.2763
|1.2806
|3968
|2006.05.24 17:45
|s/l
|1984
|500.00
|1.2763
|1.2763
|1.2806
|-150000.00
|40894997.57
|3969
|2006.05.24 17:45
|buy
|1985
|500.00
|1.2752
|1.2722
|1.2765
|3970
|2006.05.24 17:59
|close
|1985
|500.00
|1.2762
|1.2722
|1.2765
|50000.00
|40944997.57
|3971
|2006.05.24 18:20
|buy
|1986
|500.00
|1.2731
|1.2701
|1.2744
|3972
|2006.05.24 18:29
|close
|1986
|500.00
|1.2741
|1.2701
|1.2744
|50000.00
|40994997.57
|3973
|2006.05.24 18:30
|buy
|1987
|500.00
|1.2742
|1.2712
|1.2755
|3974
|2006.05.24 18:35
|t/p
|1987
|500.00
|1.2755
|1.2712
|1.2755
|65000.00
|41059997.57
|3975
|2006.05.24 18:50
|buy
|1988
|500.00
|1.2740
|1.2710
|1.2753
|3976
|2006.05.24 18:59
|close
|1988
|500.00
|1.2745
|1.2710
|1.2753
|25000.00
|41084997.57
|3977
|2006.05.24 21:15
|sell
|1989
|500.00
|1.2774
|1.2804
|1.2761
|3978
|2006.05.24 21:35
|close
|1989
|500.00
|1.2770
|1.2804
|1.2761
|20000.00
|41104997.57
|3979
|2006.05.24 21:40
|sell
|1990
|500.00
|1.2775
|1.2805
|1.2762
|3980
|2006.05.24 22:05
|close
|1990
|500.00
|1.2772
|1.2805
|1.2762
|15000.00
|41119997.57
|3981
|2006.05.25 04:50
|buy
|1991
|500.00
|1.2748
|1.2718
|1.2761
|3982
|2006.05.25 04:59
|close
|1991
|500.00
|1.2754
|1.2718
|1.2761
|30000.00
|41149997.57
|3983
|2006.05.25 05:20
|buy
|1992
|500.00
|1.2749
|1.2719
|1.2762
|3984
|2006.05.25 05:35
|close
|1992
|500.00
|1.2760
|1.2719
|1.2762
|55000.00
|41204997.57
|3985
|2006.05.25 08:35
|sell
|1993
|500.00
|1.2763
|1.2793
|1.2750
|3986
|2006.05.25 08:40
|close
|1993
|500.00
|1.2759
|1.2793
|1.2750
|20000.00
|41224997.57
|3987
|2006.05.25 08:50
|sell
|1994
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|3988
|2006.05.25 09:05
|close
|1994
|500.00
|1.2763
|1.2797
|1.2754
|20000.00
|41244997.57
|3989
|2006.05.25 09:15
|sell
|1995
|500.00
|1.2772
|1.2802
|1.2759
|3990
|2006.05.25 09:40
|close
|1995
|500.00
|1.2768
|1.2802
|1.2759
|20000.00
|41264997.57
|3991
|2006.05.25 09:45
|sell
|1996
|500.00
|1.2773
|1.2803
|1.2760
|3992
|2006.05.25 09:50
|close
|1996
|500.00
|1.2794
|1.2803
|1.2760
|-105000.00
|41159997.57
|3993
|2006.05.25 09:59
|sell
|1997
|500.00
|1.2781
|1.2811
|1.2768
|3994
|2006.05.25 10:05
|close
|1997
|500.00
|1.2770
|1.2811
|1.2768
|55000.00
|41214997.57
|3995
|2006.05.25 11:35
|sell
|1998
|500.00
|1.2801
|1.2831
|1.2788
|3996
|2006.05.25 11:45
|t/p
|1998
|500.00
|1.2788
|1.2831
|1.2788
|65000.00
|41279997.57
|3997
|2006.05.25 12:05
|sell
|1999
|500.00
|1.2800
|1.2830
|1.2787
|3998
|2006.05.25 12:10
|close
|1999
|500.00
|1.2793
|1.2830
|1.2787
|35000.00
|41314997.57
|3999
|2006.05.25 14:20
|buy
|2000
|500.00
|1.2758
|1.2728
|1.2771
|4000
|2006.05.25 14:30
|close
|2000
|500.00
|1.2762
|1.2728
|1.2771
|20000.00
|41334997.57
|4001
|2006.05.25 14:45
|buy
|2001
|500.00
|1.2761
|1.2731
|1.2774
|4002
|2006.05.25 14:59
|close
|2001
|500.00
|1.2769
|1.2731
|1.2774
|40000.00
|41374997.57
|4003
|2006.05.25 15:10
|buy
|2002
|500.00
|1.2762
|1.2732
|1.2775
|4004
|2006.05.25 15:15
|close
|2002
|500.00
|1.2769
|1.2732
|1.2775
|35000.00
|41409997.57
|4005
|2006.05.25 15:20
|buy
|2003
|500.00
|1.2754
|1.2724
|1.2767
|4006
|2006.05.25 15:29
|close
|2003
|500.00
|1.2761
|1.2724
|1.2767
|35000.00
|41444997.57
|4007
|2006.05.25 15:40
|sell
|2004
|500.00
|1.2804
|1.2834
|1.2791
|4008
|2006.05.25 15:45
|t/p
|2004
|500.00
|1.2791
|1.2834
|1.2791
|65000.00
|41509997.57
|4009
|2006.05.25 15:45
|buy
|2005
|500.00
|1.2758
|1.2728
|1.2771
|4010
|2006.05.25 15:50
|t/p
|2005
|500.00
|1.2771
|1.2728
|1.2771
|65000.00
|41574997.57
|4011
|2006.05.25 16:05
|sell
|2006
|500.00
|1.2784
|1.2814
|1.2771
|4012
|2006.05.25 16:10
|t/p
|2006
|500.00
|1.2771
|1.2814
|1.2771
|65000.00
|41639997.57
|4013
|2006.05.25 16:40
|sell
|2007
|500.00
|1.2787
|1.2817
|1.2774
|4014
|2006.05.25 16:45
|t/p
|2007
|500.00
|1.2774
|1.2817
|1.2774
|65000.00
|41704997.57
|4015
|2006.05.25 16:50
|sell
|2008
|500.00
|1.2793
|1.2823
|1.2780
|4016
|2006.05.25 16:59
|close
|2008
|500.00
|1.2788
|1.2823
|1.2780
|25000.00
|41729997.57
|4017
|2006.05.25 17:10
|buy
|2009
|500.00
|1.2756
|1.2726
|1.2769
|4018
|2006.05.25 17:15
|t/p
|2009
|500.00
|1.2769
|1.2726
|1.2769
|65000.00
|41794997.57
|4019
|2006.05.25 17:20
|sell
|2010
|500.00
|1.2793
|1.2823
|1.2780
|4020
|2006.05.25 17:29
|t/p
|2010
|500.00
|1.2780
|1.2823
|1.2780
|65000.00
|41859997.57
|4021
|2006.05.25 19:10
|buy
|2011
|500.00
|1.2765
|1.2735
|1.2778
|4022
|2006.05.25 19:20
|close
|2011
|500.00
|1.2772
|1.2735
|1.2778
|35000.00
|41894997.57
|4023
|2006.05.25 21:05
|sell
|2012
|500.00
|1.2799
|1.2829
|1.2786
|4024
|2006.05.25 21:10
|t/p
|2012
|500.00
|1.2786
|1.2829
|1.2786
|65000.00
|41959997.57
|4025
|2006.05.25 21:29
|sell
|2013
|500.00
|1.2796
|1.2826
|1.2783
|4026
|2006.05.25 21:50
|close
|2013
|500.00
|1.2820
|1.2826
|1.2783
|-120000.00
|41839997.57
|4027
|2006.05.25 21:59
|sell
|2014
|500.00
|1.2807
|1.2837
|1.2794
|4028
|2006.05.25 22:05
|t/p
|2014
|500.00
|1.2794
|1.2837
|1.2794
|65000.00
|41904997.57
|4029
|2006.05.26 00:50
|sell
|2015
|500.00
|1.2830
|1.2860
|1.2817
|4030
|2006.05.26 01:05
|t/p
|2015
|500.00
|1.2817
|1.2860
|1.2817
|65000.00
|41969997.57
|4031
|2006.05.26 04:20
|buy
|2016
|500.00
|1.2784
|1.2754
|1.2797
|4032
|2006.05.26 05:10
|close
|2016
|500.00
|1.2791
|1.2754
|1.2797
|35000.00
|42004997.57
|4033
|2006.05.26 05:20
|buy
|2017
|500.00
|1.2774
|1.2744
|1.2787
|4034
|2006.05.26 05:30
|close
|2017
|500.00
|1.2785
|1.2744
|1.2787
|55000.00
|42059997.57
|4035
|2006.05.26 06:15
|buy
|2018
|500.00
|1.2765
|1.2735
|1.2778
|4036
|2006.05.26 06:20
|close
|2018
|500.00
|1.2770
|1.2735
|1.2778
|25000.00
|42084997.57
|4037
|2006.05.26 06:40
|buy
|2019
|500.00
|1.2768
|1.2738
|1.2781
|4038
|2006.05.26 06:45
|close
|2019
|500.00
|1.2777
|1.2738
|1.2781
|45000.00
|42129997.57
|4039
|2006.05.26 09:40
|sell
|2020
|500.00
|1.2790
|1.2820
|1.2777
|4040
|2006.05.26 09:59
|close
|2020
|500.00
|1.2782
|1.2820
|1.2777
|40000.00
|42169997.57
|4041
|2006.05.26 10:20
|sell
|2021
|500.00
|1.2804
|1.2834
|1.2791
|4042
|2006.05.26 10:35
|close
|2021
|500.00
|1.2794
|1.2834
|1.2791
|50000.00
|42219997.57
|4043
|2006.05.26 10:40
|sell
|2022
|500.00
|1.2796
|1.2826
|1.2783
|4044
|2006.05.26 10:45
|close
|2022
|500.00
|1.2820
|1.2826
|1.2783
|-120000.00
|42099997.57
|4045
|2006.05.26 10:50
|sell
|2023
|500.00
|1.2807
|1.2837
|1.2794
|4046
|2006.05.26 11:20
|close
|2023
|500.00
|1.2835
|1.2837
|1.2794
|-140000.00
|41959997.57
|4047
|2006.05.26 11:50
|sell
|2024
|500.00
|1.2822
|1.2852
|1.2809
|4048
|2006.05.26 11:59
|close
|2024
|500.00
|1.2815
|1.2852
|1.2809
|35000.00
|41994997.57
|4049
|2006.05.26 14:05
|sell
|2025
|500.00
|1.2820
|1.2850
|1.2807
|4050
|2006.05.26 14:10
|close
|2025
|500.00
|1.2815
|1.2850
|1.2807
|25000.00
|42019997.57
|4051
|2006.05.26 14:15
|sell
|2026
|500.00
|1.2820
|1.2850
|1.2807
|4052
|2006.05.26 14:20
|close
|2026
|500.00
|1.2809
|1.2850
|1.2807
|55000.00
|42074997.57
|4053
|2006.05.26 14:50
|buy
|2027
|500.00
|1.2805
|1.2775
|1.2818
|4054
|2006.05.26 15:45
|t/p
|2027
|500.00
|1.2818
|1.2775
|1.2818
|65000.00
|42139997.57
|4055
|2006.05.26 15:45
|sell
|2028
|500.00
|1.2826
|1.2856
|1.2813
|4056
|2006.05.26 15:50
|t/p
|2028
|500.00
|1.2813
|1.2856
|1.2813
|65000.00
|42204997.57
|4057
|2006.05.26 15:50
|buy
|2029
|500.00
|1.2791
|1.2761
|1.2804
|4058
|2006.05.26 15:59
|t/p
|2029
|500.00
|1.2804
|1.2761
|1.2804
|65000.00
|42269997.57
|4059
|2006.05.26 16:15
|buy
|2030
|500.00
|1.2800
|1.2770
|1.2813
|4060
|2006.05.26 16:20
|close
|2030
|500.00
|1.2776
|1.2770
|1.2813
|-120000.00
|42149997.57
|4061
|2006.05.26 16:30
|buy
|2031
|500.00
|1.2779
|1.2749
|1.2792
|4062
|2006.05.26 16:40
|close
|2031
|500.00
|1.2752
|1.2749
|1.2792
|-135000.00
|42014997.57
|4063
|2006.05.26 16:45
|buy
|2032
|500.00
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|4064
|2006.05.26 16:50
|t/p
|2032
|500.00
|1.2743
|1.2700
|1.2743
|65000.00
|42079997.57
|4065
|2006.05.26 16:50
|buy
|2033
|500.00
|1.2780
|1.2750
|1.2793
|4066
|2006.05.26 16:59
|s/l
|2033
|500.00
|1.2750
|1.2750
|1.2793
|-150000.00
|41929997.57
|4067
|2006.05.26 16:59
|buy
|2034
|500.00
|1.2739
|1.2709
|1.2752
|4068
|2006.05.26 17:15
|close
|2034
|500.00
|1.2746
|1.2709
|1.2752
|35000.00
|41964997.57
|4069
|2006.05.26 17:20
|buy
|2035
|500.00
|1.2708
|1.2678
|1.2721
|4070
|2006.05.26 17:35
|t/p
|2035
|500.00
|1.2721
|1.2678
|1.2721
|65000.00
|42029997.57
|4071
|2006.05.26 17:35
|buy
|2036
|500.00
|1.2724
|1.2694
|1.2737
|4072
|2006.05.26 17:40
|close
|2036
|500.00
|1.2730
|1.2694
|1.2737
|30000.00
|42059997.57
|4073
|2006.05.26 17:45
|buy
|2037
|500.00
|1.2717
|1.2687
|1.2730
|4074
|2006.05.26 17:59
|close
|2037
|500.00
|1.2721
|1.2687
|1.2730
|20000.00
|42079997.57
|4075
|2006.05.29 01:10
|buy
|2038
|500.00
|1.2719
|1.2689
|1.2732
|4076
|2006.05.29 01:20
|t/p
|2038
|500.00
|1.2732
|1.2689
|1.2732
|65000.00
|42144997.57
|4077
|2006.05.29 01:45
|sell
|2039
|500.00
|1.2742
|1.2772
|1.2729
|4078
|2006.05.29 02:05
|close
|2039
|500.00
|1.2737
|1.2772
|1.2729
|25000.00
|42169997.57
|4079
|2006.05.29 02:35
|sell
|2040
|500.00
|1.2756
|1.2786
|1.2743
|4080
|2006.05.29 02:40
|close
|2040
|500.00
|1.2745
|1.2786
|1.2743
|55000.00
|42224997.57
|4081
|2006.05.29 02:50
|sell
|2041
|500.00
|1.2758
|1.2788
|1.2745
|4082
|2006.05.29 02:59
|close
|2041
|500.00
|1.2752
|1.2788
|1.2745
|30000.00
|42254997.57
|4083
|2006.05.29 10:10
|sell
|2042
|500.00
|1.2755
|1.2785
|1.2742
|4084
|2006.05.29 10:15
|close
|2042
|500.00
|1.2748
|1.2785
|1.2742
|35000.00
|42289997.57
|4085
|2006.05.29 10:20
|sell
|2043
|500.00
|1.2755
|1.2785
|1.2742
|4086
|2006.05.29 10:40
|close
|2043
|500.00
|1.2752
|1.2785
|1.2742
|15000.00
|42304997.57
|4087
|2006.05.29 10:45
|sell
|2044
|500.00
|1.2756
|1.2786
|1.2743
|4088
|2006.05.29 11:05
|close
|2044
|500.00
|1.2747
|1.2786
|1.2743
|45000.00
|42349997.57
|4089
|2006.05.29 12:15
|sell
|2045
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|4090
|2006.05.29 12:20
|close
|2045
|500.00
|1.2755
|1.2797
|1.2754
|60000.00
|42409997.57
|4091
|2006.05.29 12:40
|sell
|2046
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|4092
|2006.05.29 12:45
|close
|2046
|500.00
|1.2761
|1.2797
|1.2754
|30000.00
|42439997.57
|4093
|2006.05.29 12:50
|sell
|2047
|500.00
|1.2766
|1.2796
|1.2753
|4094
|2006.05.29 14:35
|close
|2047
|500.00
|1.2762
|1.2796
|1.2753
|20000.00
|42459997.57
|4095
|2006.05.29 16:15
|buy
|2048
|500.00
|1.2755
|1.2725
|1.2768
|4096
|2006.05.29 16:20
|close
|2048
|500.00
|1.2763
|1.2725
|1.2768
|40000.00
|42499997.57
|4097
|2006.05.29 16:29
|buy
|2049
|500.00
|1.2758
|1.2728
|1.2771
|4098
|2006.05.29 16:45
|close
|2049
|500.00
|1.2762
|1.2728
|1.2771
|20000.00
|42519997.57
|4099
|2006.05.29 16:50
|buy
|2050
|500.00
|1.2756
|1.2726
|1.2769
|4100
|2006.05.29 17:10
|close
|2050
|500.00
|1.2760
|1.2726
|1.2769
|20000.00
|42539997.57
|4101
|2006.05.29 17:20
|buy
|2051
|500.00
|1.2753
|1.2723
|1.2766
|4102
|2006.05.29 17:30
|close
|2051
|500.00
|1.2757
|1.2723
|1.2766
|20000.00
|42559997.57
|4103
|2006.05.29 17:45
|buy
|2052
|500.00
|1.2754
|1.2724
|1.2767
|4104
|2006.05.29 18:05
|close
|2052
|500.00
|1.2757
|1.2724
|1.2767
|15000.00
|42574997.57
|4105
|2006.05.29 18:10
|buy
|2053
|500.00
|1.2744
|1.2714
|1.2757
|4106
|2006.05.29 18:45
|close
|2053
|500.00
|1.2749
|1.2714
|1.2757
|25000.00
|42599997.57
|4107
|2006.05.29 18:50
|buy
|2054
|500.00
|1.2736
|1.2706
|1.2749
|4108
|2006.05.29 19:10
|close
|2054
|500.00
|1.2745
|1.2706
|1.2749
|45000.00
|42644997.57
|4109
|2006.05.29 23:50
|buy
|2055
|500.00
|1.2747
|1.2717
|1.2760
|4110
|2006.05.29 23:59
|close
|2055
|500.00
|1.2751
|1.2717
|1.2760
|20000.00
|42664997.57
|4111
|2006.05.30 01:45
|sell
|2056
|500.00
|1.2761
|1.2791
|1.2748
|4112
|2006.05.30 01:50
|close
|2056
|500.00
|1.2757
|1.2791
|1.2748
|20000.00
|42684997.57
|4113
|2006.05.30 02:05
|buy
|2057
|500.00
|1.2749
|1.2719
|1.2762
|4114
|2006.05.30 02:20
|close
|2057
|500.00
|1.2755
|1.2719
|1.2762
|30000.00
|42714997.57
|4115
|2006.05.30 02:40
|buy
|2058
|500.00
|1.2748
|1.2718
|1.2761
|4116
|2006.05.30 02:45
|close
|2058
|500.00
|1.2758
|1.2718
|1.2761
|50000.00
|42764997.57
|4117
|2006.05.30 03:05
|buy
|2059
|500.00
|1.2747
|1.2717
|1.2760
|4118
|2006.05.30 03:10
|t/p
|2059
|500.00
|1.2760
|1.2717
|1.2760
|65000.00
|42829997.57
|4119
|2006.05.30 03:10
|sell
|2060
|500.00
|1.2761
|1.2791
|1.2748
|4120
|2006.05.30 03:15
|close
|2060
|500.00
|1.2750
|1.2791
|1.2748
|55000.00
|42884997.57
|4121
|2006.05.30 03:20
|sell
|2061
|500.00
|1.2756
|1.2786
|1.2743
|4122
|2006.05.30 05:10
|close
|2061
|500.00
|1.2780
|1.2786
|1.2743
|-120000.00
|42764997.57
|4123
|2006.05.30 05:20
|sell
|2062
|500.00
|1.2778
|1.2808
|1.2765
|4124
|2006.05.30 05:30
|close
|2062
|500.00
|1.2774
|1.2808
|1.2765
|20000.00
|42784997.57
|4125
|2006.05.30 05:35
|sell
|2063
|500.00
|1.2778
|1.2808
|1.2765
|4126
|2006.05.30 05:40
|close
|2063
|500.00
|1.2771
|1.2808
|1.2765
|35000.00
|42819997.57
|4127
|2006.05.30 05:45
|sell
|2064
|500.00
|1.2778
|1.2808
|1.2765
|4128
|2006.05.30 05:50
|s/l
|2064
|500.00
|1.2808
|1.2808
|1.2765
|-150000.00
|42669997.57
|4129
|2006.05.30 05:50
|sell
|2065
|500.00
|1.2812
|1.2842
|1.2799
|4130
|2006.05.30 05:59
|close
|2065
|500.00
|1.2807
|1.2842
|1.2799
|25000.00
|42694997.57
|4131
|2006.05.30 06:15
|sell
|2066
|500.00
|1.2820
|1.2850
|1.2807
|4132
|2006.05.30 06:29
|close
|2066
|500.00
|1.2816
|1.2850
|1.2807
|20000.00
|42714997.57
|4133
|2006.05.30 06:50
|sell
|2067
|500.00
|1.2823
|1.2853
|1.2810
|4134
|2006.05.30 06:59
|t/p
|2067
|500.00
|1.2810
|1.2853
|1.2810
|65000.00
|42779997.57
|4135
|2006.05.30 09:15
|sell
|2068
|500.00
|1.2831
|1.2861
|1.2818
|4136
|2006.05.30 10:20
|s/l
|2068
|500.00
|1.2861
|1.2861
|1.2818
|-150000.00
|42629997.57
|4137
|2006.05.30 10:20
|sell
|2069
|500.00
|1.2869
|1.2899
|1.2856
|4138
|2006.05.30 10:29
|t/p
|2069
|500.00
|1.2856
|1.2899
|1.2856
|65000.00
|42694997.57
|4139
|2006.05.30 10:29
|sell
|2070
|500.00
|1.2846
|1.2876
|1.2833
|4140
|2006.05.30 11:40
|close
|2070
|500.00
|1.2842
|1.2876
|1.2833
|20000.00
|42714997.57
|4141
|2006.05.30 12:40
|sell
|2071
|500.00
|1.2877
|1.2907
|1.2864
|4142
|2006.05.30 12:50
|t/p
|2071
|500.00
|1.2864
|1.2907
|1.2864
|65000.00
|42779997.57
|4143
|2006.05.30 12:59
|sell
|2072
|500.00
|1.2874
|1.2904
|1.2861
|4144
|2006.05.30 13:15
|close
|2072
|500.00
|1.2870
|1.2904
|1.2861
|20000.00
|42799997.57
|4145
|2006.05.30 14:35
|buy
|2073
|500.00
|1.2835
|1.2805
|1.2848
|4146
|2006.05.30 14:40
|t/p
|2073
|500.00
|1.2848
|1.2805
|1.2848
|65000.00
|42864997.57
|4147
|2006.05.30 15:20
|buy
|2074
|500.00
|1.2817
|1.2787
|1.2830
|4148
|2006.05.30 15:35
|t/p
|2074
|500.00
|1.2830
|1.2787
|1.2830
|65000.00
|42929997.57
|4149
|2006.05.30 15:45
|buy
|2075
|500.00
|1.2826
|1.2796
|1.2839
|4150
|2006.05.30 16:05
|t/p
|2075
|500.00
|1.2839
|1.2796
|1.2839
|65000.00
|42994997.57
|4151
|2006.05.30 17:05
|sell
|2076
|500.00
|1.2895
|1.2925
|1.2882
|4152
|2006.05.30 17:10
|t/p
|2076
|500.00
|1.2882
|1.2925
|1.2882
|65000.00
|43059997.57
|4153
|2006.05.30 17:20
|sell
|2077
|500.00
|1.2911
|1.2941
|1.2898
|4154
|2006.05.30 17:30
|close
|2077
|500.00
|1.2904
|1.2941
|1.2898
|35000.00
|43094997.57
|4155
|2006.05.30 17:45
|sell
|2078
|500.00
|1.2896
|1.2926
|1.2883
|4156
|2006.05.30 17:59
|close
|2078
|500.00
|1.2890
|1.2926
|1.2883
|30000.00
|43124997.57
|4157
|2006.05.31 02:50
|buy
|2079
|500.00
|1.2858
|1.2828
|1.2871
|4158
|2006.05.31 03:05
|close
|2079
|500.00
|1.2863
|1.2828
|1.2871
|25000.00
|43149997.57
|4159
|2006.05.31 03:50
|buy
|2080
|500.00
|1.2844
|1.2814
|1.2857
|4160
|2006.05.31 03:59
|close
|2080
|500.00
|1.2848
|1.2814
|1.2857
|20000.00
|43169997.57
|4161
|2006.05.31 07:15
|sell
|2081
|500.00
|1.2877
|1.2907
|1.2864
|4162
|2006.05.31 07:30
|close
|2081
|500.00
|1.2874
|1.2907
|1.2864
|15000.00
|43184997.57
|4163
|2006.05.31 07:40
|sell
|2082
|500.00
|1.2882
|1.2912
|1.2869
|4164
|2006.05.31 07:45
|close
|2082
|500.00
|1.2877
|1.2912
|1.2869
|25000.00
|43209997.57
|4165
|2006.05.31 07:50
|sell
|2083
|500.00
|1.2879
|1.2909
|1.2866
|4166
|2006.05.31 07:59
|close
|2083
|500.00
|1.2875
|1.2909
|1.2866
|20000.00
|43229997.57
|4167
|2006.05.31 09:10
|sell
|2084
|500.00
|1.2888
|1.2918
|1.2875
|4168
|2006.05.31 09:35
|close
|2084
|500.00
|1.2876
|1.2918
|1.2875
|60000.00
|43289997.57
|4169
|2006.05.31 09:40
|sell
|2085
|500.00
|1.2904
|1.2934
|1.2891
|4170
|2006.05.31 09:50
|t/p
|2085
|500.00
|1.2891
|1.2934
|1.2891
|65000.00
|43354997.57
|4171
|2006.05.31 09:50
|sell
|2086
|500.00
|1.2886
|1.2916
|1.2873
|4172
|2006.05.31 10:40
|t/p
|2086
|500.00
|1.2873
|1.2916
|1.2873
|65000.00
|43419997.57
|4173
|2006.05.31 10:45
|sell
|2087
|500.00
|1.2894
|1.2924
|1.2881
|4174
|2006.05.31 10:59
|t/p
|2087
|500.00
|1.2881
|1.2924
|1.2881
|65000.00
|43484997.57
|4175
|2006.05.31 11:05
|buy
|2088
|500.00
|1.2859
|1.2829
|1.2872
|4176
|2006.05.31 11:10
|t/p
|2088
|500.00
|1.2872
|1.2829
|1.2872
|65000.00
|43549997.57
|4177
|2006.05.31 11:50
|buy
|2089
|500.00
|1.2856
|1.2826
|1.2869
|4178
|2006.05.31 11:59
|close
|2089
|500.00
|1.2867
|1.2826
|1.2869
|55000.00
|43604997.57
|4179
|2006.05.31 14:40
|buy
|2090
|500.00
|1.2853
|1.2823
|1.2866
|4180
|2006.05.31 14:45
|close
|2090
|500.00
|1.2857
|1.2823
|1.2866
|20000.00
|43624997.57
|4181
|2006.05.31 16:35
|buy
|2091
|500.00
|1.2845
|1.2815
|1.2858
|4182
|2006.05.31 16:40
|close
|2091
|500.00
|1.2852
|1.2815
|1.2858
|35000.00
|43659997.57
|4183
|2006.05.31 17:20
|buy
|2092
|500.00
|1.2836
|1.2806
|1.2849
|4184
|2006.05.31 17:29
|close
|2092
|500.00
|1.2843
|1.2806
|1.2849
|35000.00
|43694997.57
|4185
|2006.05.31 17:30
|buy
|2093
|500.00
|1.2844
|1.2814
|1.2857
|4186
|2006.05.31 17:35
|close
|2093
|500.00
|1.2854
|1.2814
|1.2857
|50000.00
|43744997.57
|4187
|2006.05.31 17:45
|buy
|2094
|500.00
|1.2844
|1.2814
|1.2857
|4188
|2006.05.31 18:05
|t/p
|2094
|500.00
|1.2857
|1.2814
|1.2857
|65000.00
|43809997.57
|4189
|2006.05.31 18:20
|buy
|2095
|500.00
|1.2825
|1.2795
|1.2838
|4190
|2006.05.31 18:29
|close
|2095
|500.00
|1.2834
|1.2795
|1.2838
|45000.00
|43854997.57
|4191
|2006.05.31 18:50
|buy
|2096
|500.00
|1.2830
|1.2800
|1.2843
|4192
|2006.05.31 18:59
|close
|2096
|500.00
|1.2834
|1.2800
|1.2843
|20000.00
|43874997.57
|4193
|2006.05.31 21:10
|sell
|2097
|500.00
|1.2849
|1.2879
|1.2836
|4194
|2006.05.31 21:15
|t/p
|2097
|500.00
|1.2836
|1.2879
|1.2836
|65000.00
|43939997.57
|4195
|2006.05.31 21:15
|buy
|2098
|500.00
|1.2823
|1.2793
|1.2836
|4196
|2006.05.31 21:20
|t/p
|2098
|500.00
|1.2836
|1.2793
|1.2836
|65000.00
|44004997.57
|4197
|2006.05.31 21:40
|buy
|2099
|500.00
|1.2809
|1.2779
|1.2822
|4198
|2006.05.31 21:45
|t/p
|2099
|500.00
|1.2822
|1.2779
|1.2822
|65000.00
|44069997.57
|4199
|2006.05.31 21:45
|buy
|2100
|500.00
|1.2824
|1.2794
|1.2837
|4200
|2006.05.31 21:50
|close
|2100
|500.00
|1.2831
|1.2794
|1.2837
|35000.00
|44104997.57
|4201
|2006.05.31 21:59
|buy
|2101
|500.00
|1.2810
|1.2780
|1.2823
|4202
|2006.05.31 22:10
|close
|2101
|500.00
|1.2815
|1.2780
|1.2823
|25000.00
|44129997.57
|4203
|2006.06.01 03:20
|buy
|2102
|500.00
|1.2805
|1.2775
|1.2818
|4204
|2006.06.01 03:45
|close
|2102
|500.00
|1.2783
|1.2775
|1.2818
|-110000.00
|44019997.57
|4205
|2006.06.01 03:59
|buy
|2103
|500.00
|1.2797
|1.2767
|1.2810
|4206
|2006.06.01 04:15
|close
|2103
|500.00
|1.2801
|1.2767
|1.2810
|20000.00
|44039997.57
|4207
|2006.06.01 04:20
|buy
|2104
|500.00
|1.2781
|1.2751
|1.2794
|4208
|2006.06.01 04:30
|t/p
|2104
|500.00
|1.2794
|1.2751
|1.2794
|65000.00
|44104997.57
|4209
|2006.06.01 04:50
|buy
|2105
|500.00
|1.2787
|1.2757
|1.2800
|4210
|2006.06.01 04:59
|close
|2105
|500.00
|1.2791
|1.2757
|1.2800
|20000.00
|44124997.57
|4211
|2006.06.01 05:50
|buy
|2106
|500.00
|1.2776
|1.2746
|1.2789
|4212
|2006.06.01 06:05
|close
|2106
|500.00
|1.2782
|1.2746
|1.2789
|30000.00
|44154997.57
|4213
|2006.06.01 06:50
|buy
|2107
|500.00
|1.2757
|1.2727
|1.2770
|4214
|2006.06.01 06:59
|close
|2107
|500.00
|1.2765
|1.2727
|1.2770
|40000.00
|44194997.57
|4215
|2006.06.01 09:35
|buy
|2108
|500.00
|1.2762
|1.2732
|1.2775
|4216
|2006.06.01 09:40
|close
|2108
|500.00
|1.2770
|1.2732
|1.2775
|40000.00
|44234997.57
|4217
|2006.06.01 10:45
|buy
|2109
|500.00
|1.2755
|1.2725
|1.2768
|4218
|2006.06.01 10:59
|t/p
|2109
|500.00
|1.2768
|1.2725
|1.2768
|65000.00
|44299997.57
|4219
|2006.06.01 11:05
|sell
|2110
|500.00
|1.2804
|1.2834
|1.2791
|4220
|2006.06.01 11:10
|t/p
|2110
|500.00
|1.2791
|1.2834
|1.2791
|65000.00
|44364997.57
|4221
|2006.06.01 11:10
|sell
|2111
|500.00
|1.2786
|1.2816
|1.2773
|4222
|2006.06.01 11:20
|close
|2111
|500.00
|1.2776
|1.2816
|1.2773
|50000.00
|44414997.57
|4223
|2006.06.01 11:29
|sell
|2112
|500.00
|1.2789
|1.2819
|1.2776
|4224
|2006.06.01 11:45
|close
|2112
|500.00
|1.2782
|1.2819
|1.2776
|35000.00
|44449997.57
|4225
|2006.06.01 11:50
|sell
|2113
|500.00
|1.2791
|1.2821
|1.2778
|4226
|2006.06.01 11:59
|close
|2113
|500.00
|1.2787
|1.2821
|1.2778
|20000.00
|44469997.57
|4227
|2006.06.01 12:15
|sell
|2114
|500.00
|1.2791
|1.2821
|1.2778
|4228
|2006.06.01 12:35
|t/p
|2114
|500.00
|1.2778
|1.2821
|1.2778
|65000.00
|44534997.57
|4229
|2006.06.01 13:05
|buy
|2115
|500.00
|1.2765
|1.2735
|1.2778
|4230
|2006.06.01 13:10
|t/p
|2115
|500.00
|1.2778
|1.2735
|1.2778
|65000.00
|44599997.57
|4231
|2006.06.01 13:30
|buy
|2116
|500.00
|1.2767
|1.2737
|1.2780
|4232
|2006.06.01 14:20
|s/l
|2116
|500.00
|1.2737
|1.2737
|1.2780
|-150000.00
|44449997.57
|4233
|2006.06.01 14:20
|buy
|2117
|500.00
|1.2738
|1.2708
|1.2751
|4234
|2006.06.01 14:35
|t/p
|2117
|500.00
|1.2751
|1.2708
|1.2751
|65000.00
|44514997.57
|4235
|2006.06.01 14:40
|buy
|2118
|500.00
|1.2752
|1.2722
|1.2765
|4236
|2006.06.01 15:20
|s/l
|2118
|500.00
|1.2722
|1.2722
|1.2765
|-150000.00
|44364997.57
|4237
|2006.06.01 15:20
|buy
|2119
|500.00
|1.2724
|1.2694
|1.2737
|4238
|2006.06.01 15:30
|close
|2119
|500.00
|1.2733
|1.2694
|1.2737
|45000.00
|44409997.57
|4239
|2006.06.01 15:45
|buy
|2120
|500.00
|1.2727
|1.2697
|1.2740
|4240
|2006.06.01 15:59
|close
|2120
|500.00
|1.2732
|1.2697
|1.2740
|25000.00
|44434997.57
|4241
|2006.06.01 17:20
|sell
|2121
|500.00
|1.2781
|1.2811
|1.2768
|4242
|2006.06.01 17:30
|close
|2121
|500.00
|1.2771
|1.2811
|1.2768
|50000.00
|44484997.57
|4243
|2006.06.01 17:35
|sell
|2122
|500.00
|1.2773
|1.2803
|1.2760
|4244
|2006.06.01 17:40
|close
|2122
|500.00
|1.2769
|1.2803
|1.2760
|20000.00
|44504997.57
|4245
|2006.06.01 17:45
|sell
|2123
|500.00
|1.2822
|1.2852
|1.2809
|4246
|2006.06.01 17:50
|t/p
|2123
|500.00
|1.2809
|1.2852
|1.2809
|65000.00
|44569997.57
|4247
|2006.06.01 17:50
|sell
|2124
|500.00
|1.2781
|1.2811
|1.2768
|4248
|2006.06.01 17:59
|s/l
|2124
|500.00
|1.2811
|1.2811
|1.2768
|-150000.00
|44419997.57
|4249
|2006.06.01 17:59
|sell
|2125
|500.00
|1.2816
|1.2846
|1.2803
|4250
|2006.06.01 18:05
|close
|2125
|500.00
|1.2805
|1.2846
|1.2803
|55000.00
|44474997.57
|4251
|2006.06.01 21:20
|buy
|2126
|500.00
|1.2800
|1.2770
|1.2813
|4252
|2006.06.01 21:30
|close
|2126
|500.00
|1.2805
|1.2770
|1.2813
|25000.00
|44499997.57
|4253
|2006.06.01 21:45
|buy
|2127
|500.00
|1.2800
|1.2770
|1.2813
|4254
|2006.06.01 21:50
|close
|2127
|500.00
|1.2804
|1.2770
|1.2813
|20000.00
|44519997.57
|4255
|2006.06.01 22:10
|buy
|2128
|500.00
|1.2793
|1.2763
|1.2806
|4256
|2006.06.01 22:15
|close
|2128
|500.00
|1.2798
|1.2763
|1.2806
|25000.00
|44544997.57
|4257
|2006.06.01 22:30
|buy
|2129
|500.00
|1.2795
|1.2765
|1.2808
|4258
|2006.06.01 22:40
|close
|2129
|500.00
|1.2801
|1.2765
|1.2808
|30000.00
|44574997.57
|4259
|2006.06.01 22:50
|buy
|2130
|500.00
|1.2793
|1.2763
|1.2806
|4260
|2006.06.01 22:59
|close
|2130
|500.00
|1.2800
|1.2763
|1.2806
|35000.00
|44609997.57
|4261
|2006.06.01 23:20
|buy
|2131
|500.00
|1.2794
|1.2764
|1.2807
|4262
|2006.06.01 23:30
|close
|2131
|500.00
|1.2799
|1.2764
|1.2807
|25000.00
|44634997.57
|4263
|2006.06.02 00:05
|sell
|2132
|500.00
|1.2813
|1.2843
|1.2800
|4264
|2006.06.02 00:10
|close
|2132
|500.00
|1.2806
|1.2843
|1.2800
|35000.00
|44669997.57
|4265
|2006.06.02 00:40
|sell
|2133
|500.00
|1.2816
|1.2846
|1.2803
|4266
|2006.06.02 01:05
|close
|2133
|500.00
|1.2810
|1.2846
|1.2803
|30000.00
|44699997.57
|4267
|2006.06.02 07:05
|sell
|2134
|500.00
|1.2830
|1.2860
|1.2817
|4268
|2006.06.02 07:10
|t/p
|2134
|500.00
|1.2817
|1.2860
|1.2817
|65000.00
|44764997.57
|4269
|2006.06.02 07:15
|sell
|2135
|500.00
|1.2822
|1.2852
|1.2809
|4270
|2006.06.02 07:20
|close
|2135
|500.00
|1.2815
|1.2852
|1.2809
|35000.00
|44799997.57
|4271
|2006.06.02 07:30
|sell
|2136
|500.00
|1.2828
|1.2858
|1.2815
|4272
|2006.06.02 07:35
|close
|2136
|500.00
|1.2816
|1.2858
|1.2815
|60000.00
|44859997.57
|4273
|2006.06.02 07:40
|sell
|2137
|500.00
|1.2830
|1.2860
|1.2817
|4274
|2006.06.02 07:45
|t/p
|2137
|500.00
|1.2817
|1.2860
|1.2817
|65000.00
|44924997.57
|4275
|2006.06.02 07:50
|sell
|2138
|500.00
|1.2828
|1.2858
|1.2815
|4276
|2006.06.02 07:59
|close
|2138
|500.00
|1.2821
|1.2858
|1.2815
|35000.00
|44959997.57
|4277
|2006.06.02 08:20
|sell
|2139
|500.00
|1.2826
|1.2856
|1.2813
|4278
|2006.06.02 08:35
|t/p
|2139
|500.00
|1.2813
|1.2856
|1.2813
|65000.00
|45024997.57
|4279
|2006.06.02 08:45
|sell
|2140
|500.00
|1.2827
|1.2857
|1.2814
|4280
|2006.06.02 08:50
|close
|2140
|500.00
|1.2820
|1.2857
|1.2814
|35000.00
|45059997.57
|4281
|2006.06.02 09:05
|buy
|2141
|500.00
|1.2797
|1.2767
|1.2810
|4282
|2006.06.02 09:10
|t/p
|2141
|500.00
|1.2810
|1.2767
|1.2810
|65000.00
|45124997.57
|4283
|2006.06.02 09:15
|buy
|2142
|500.00
|1.2808
|1.2778
|1.2821
|4284
|2006.06.02 09:20
|close
|2142
|500.00
|1.2816
|1.2778
|1.2821
|40000.00
|45164997.57
|4285
|2006.06.02 09:40
|buy
|2143
|500.00
|1.2808
|1.2778
|1.2821
|4286
|2006.06.02 11:05
|close
|2143
|500.00
|1.2817
|1.2778
|1.2821
|45000.00
|45209997.57
|4287
|2006.06.02 12:20
|sell
|2144
|500.00
|1.2819
|1.2849
|1.2806
|4288
|2006.06.02 12:35
|close
|2144
|500.00
|1.2812
|1.2849
|1.2806
|35000.00
|45244997.57
|4289
|2006.06.02 12:45
|sell
|2145
|500.00
|1.2820
|1.2850
|1.2807
|4290
|2006.06.02 12:59
|close
|2145
|500.00
|1.2814
|1.2850
|1.2807
|30000.00
|45274997.57
|4291
|2006.06.02 13:10
|sell
|2146
|500.00
|1.2826
|1.2856
|1.2813
|4292
|2006.06.02 13:15
|close
|2146
|500.00
|1.2822
|1.2856
|1.2813
|20000.00
|45294997.57
|4293
|2006.06.02 13:20
|sell
|2147
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|4294
|2006.06.02 13:29
|close
|2147
|500.00
|1.2822
|1.2859
|1.2816
|35000.00
|45329997.57
|4295
|2006.06.02 13:35
|sell
|2148
|500.00
|1.2821
|1.2851
|1.2808
|4296
|2006.06.02 13:40
|close
|2148
|500.00
|1.2810
|1.2851
|1.2808
|55000.00
|45384997.57
|4297
|2006.06.02 13:45
|sell
|2149
|500.00
|1.2830
|1.2860
|1.2817
|4298
|2006.06.02 13:50
|t/p
|2149
|500.00
|1.2817
|1.2860
|1.2817
|65000.00
|45449997.57
|4299
|2006.06.02 14:20
|sell
|2150
|500.00
|1.2820
|1.2850
|1.2807
|4300
|2006.06.02 14:29
|close
|2150
|500.00
|1.2815
|1.2850
|1.2807
|25000.00
|45474997.57
|4301
|2006.06.02 14:45
|sell
|2151
|500.00
|1.2822
|1.2852
|1.2809
|4302
|2006.06.02 14:50
|close
|2151
|500.00
|1.2814
|1.2852
|1.2809
|40000.00
|45514997.57
|4303
|2006.06.02 15:05
|sell
|2152
|500.00
|1.2823
|1.2853
|1.2810
|4304
|2006.06.02 15:10
|s/l
|2152
|500.00
|1.2853
|1.2853
|1.2810
|-150000.00
|45364997.57
|4305
|2006.06.02 15:10
|sell
|2153
|500.00
|1.2853
|1.2883
|1.2840
|4306
|2006.06.02 15:15
|t/p
|2153
|500.00
|1.2840
|1.2883
|1.2840
|65000.00
|45429997.57
|4307
|2006.06.02 15:20
|sell
|2154
|500.00
|1.2827
|1.2857
|1.2814
|4308
|2006.06.02 15:35
|s/l
|2154
|500.00
|1.2857
|1.2857
|1.2814
|-150000.00
|45279997.57
|4309
|2006.06.02 15:35
|sell
|2155
|500.00
|1.2942
|1.2972
|1.2929
|4310
|2006.06.02 15:40
|t/p
|2155
|500.00
|1.2929
|1.2972
|1.2929
|65000.00
|45344997.57
|4311
|2006.06.02 15:40
|sell
|2156
|500.00
|1.2824
|1.2854
|1.2811
|4312
|2006.06.02 15:45
|s/l
|2156
|500.00
|1.2854
|1.2854
|1.2811
|-150000.00
|45194997.57
|4313
|2006.06.02 15:45
|sell
|2157
|500.00
|1.2870
|1.2900
|1.2857
|4314
|2006.06.02 15:50
|s/l
|2157
|500.00
|1.2900
|1.2900
|1.2857
|-150000.00
|45044997.57
|4315
|2006.06.02 15:50
|sell
|2158
|500.00
|1.2911
|1.2941
|1.2898
|4316
|2006.06.02 16:20
|close
|2158
|500.00
|1.2935
|1.2941
|1.2898
|-120000.00
|44924997.57
|4317
|2006.06.05 03:50
|sell
|2159
|500.00
|1.2943
|1.2973
|1.2930
|4318
|2006.06.05 04:05
|close
|2159
|500.00
|1.2938
|1.2973
|1.2930
|25000.00
|44949997.57
|4319
|2006.06.05 07:50
|sell
|2160
|500.00
|1.2952
|1.2982
|1.2939
|4320
|2006.06.05 08:05
|close
|2160
|500.00
|1.2941
|1.2982
|1.2939
|55000.00
|45004997.57
|4321
|2006.06.05 09:15
|sell
|2161
|500.00
|1.2961
|1.2991
|1.2948
|4322
|2006.06.05 09:20
|t/p
|2161
|500.00
|1.2948
|1.2991
|1.2948
|65000.00
|45069997.57
|4323
|2006.06.05 09:40
|sell
|2162
|500.00
|1.2962
|1.2992
|1.2949
|4324
|2006.06.05 09:45
|t/p
|2162
|500.00
|1.2949
|1.2992
|1.2949
|65000.00
|45134997.57
|4325
|2006.06.05 10:10
|buy
|2163
|500.00
|1.2936
|1.2906
|1.2949
|4326
|2006.06.05 10:15
|close
|2163
|500.00
|1.2944
|1.2906
|1.2949
|40000.00
|45174997.57
|4327
|2006.06.05 10:20
|sell
|2164
|500.00
|1.2970
|1.3000
|1.2957
|4328
|2006.06.05 10:35
|close
|2164
|500.00
|1.2957
|1.3000
|1.2957
|65000.00
|45239997.57
|4329
|2006.06.05 10:40
|sell
|2165
|500.00
|1.2962
|1.2992
|1.2949
|4330
|2006.06.05 10:45
|close
|2165
|500.00
|1.2983
|1.2992
|1.2949
|-105000.00
|45134997.57
|4331
|2006.06.05 10:50
|sell
|2166
|500.00
|1.2962
|1.2992
|1.2949
|4332
|2006.06.05 11:05
|close
|2166
|500.00
|1.2953
|1.2992
|1.2949
|45000.00
|45179997.57
|4333
|2006.06.05 11:45
|sell
|2167
|500.00
|1.2977
|1.3007
|1.2964
|4334
|2006.06.05 12:05
|close
|2167
|500.00
|1.2965
|1.3007
|1.2964
|60000.00
|45239997.57
|4335
|2006.06.05 15:40
|buy
|2168
|500.00
|1.2946
|1.2916
|1.2959
|4336
|2006.06.05 16:15
|close
|2168
|500.00
|1.2923
|1.2916
|1.2959
|-115000.00
|45124997.57
|4337
|2006.06.05 16:20
|buy
|2169
|500.00
|1.2933
|1.2903
|1.2946
|4338
|2006.06.05 16:30
|close
|2169
|500.00
|1.2944
|1.2903
|1.2946
|55000.00
|45179997.57
|4339
|2006.06.05 19:10
|sell
|2170
|500.00
|1.2965
|1.2995
|1.2952
|4340
|2006.06.05 19:15
|close
|2170
|500.00
|1.2955
|1.2995
|1.2952
|50000.00
|45229997.57
|4341
|2006.06.05 19:30
|sell
|2171
|500.00
|1.2963
|1.2993
|1.2950
|4342
|2006.06.05 20:05
|close
|2171
|500.00
|1.2956
|1.2993
|1.2950
|35000.00
|45264997.57
|4343
|2006.06.05 21:45
|buy
|2172
|500.00
|1.2914
|1.2884
|1.2927
|4344
|2006.06.05 21:50
|t/p
|2172
|500.00
|1.2927
|1.2884
|1.2927
|65000.00
|45329997.57
|4345
|2006.06.05 21:59
|buy
|2173
|500.00
|1.2924
|1.2894
|1.2937
|4346
|2006.06.06 00:20
|close
|2173
|500.00
|1.2902
|1.2894
|1.2937
|-113686.21
|45216311.36
|4347
|2006.06.06 01:50
|buy
|2174
|500.00
|1.2897
|1.2867
|1.2910
|4348
|2006.06.06 02:05
|t/p
|2174
|500.00
|1.2910
|1.2867
|1.2910
|65000.00
|45281311.36
|4349
|2006.06.06 03:10
|sell
|2175
|500.00
|1.2914
|1.2944
|1.2901
|4350
|2006.06.06 03:15
|t/p
|2175
|500.00
|1.2901
|1.2944
|1.2901
|65000.00
|45346311.36
|4351
|2006.06.06 03:20
|sell
|2176
|500.00
|1.2914
|1.2944
|1.2901
|4352
|2006.06.06 03:29
|close
|2176
|500.00
|1.2906
|1.2944
|1.2901
|40000.00
|45386311.36
|4353
|2006.06.06 04:15
|buy
|2177
|500.00
|1.2889
|1.2859
|1.2902
|4354
|2006.06.06 04:20
|close
|2177
|500.00
|1.2899
|1.2859
|1.2902
|50000.00
|45436311.36
|4355
|2006.06.06 05:10
|sell
|2178
|500.00
|1.2906
|1.2936
|1.2893
|4356
|2006.06.06 05:20
|t/p
|2178
|500.00
|1.2893
|1.2936
|1.2893
|65000.00
|45501311.36
|4357
|2006.06.06 05:20
|buy
|2179
|500.00
|1.2891
|1.2861
|1.2904
|4358
|2006.06.06 05:29
|close
|2179
|500.00
|1.2900
|1.2861
|1.2904
|45000.00
|45546311.36
|4359
|2006.06.06 05:35
|sell
|2180
|500.00
|1.2905
|1.2935
|1.2892
|4360
|2006.06.06 05:45
|t/p
|2180
|500.00
|1.2892
|1.2935
|1.2892
|65000.00
|45611311.36
|4361
|2006.06.06 05:45
|buy
|2181
|500.00
|1.2890
|1.2860
|1.2903
|4362
|2006.06.06 05:59
|close
|2181
|500.00
|1.2894
|1.2860
|1.2903
|20000.00
|45631311.36
|4363
|2006.06.06 06:10
|buy
|2182
|500.00
|1.2886
|1.2856
|1.2899
|4364
|2006.06.06 06:20
|close
|2182
|500.00
|1.2895
|1.2856
|1.2899
|45000.00
|45676311.36
|4365
|2006.06.06 06:35
|buy
|2183
|500.00
|1.2890
|1.2860
|1.2903
|4366
|2006.06.06 07:10
|close
|2183
|500.00
|1.2899
|1.2860
|1.2903
|45000.00
|45721311.36
|4367
|2006.06.06 07:20
|buy
|2184
|500.00
|1.2890
|1.2860
|1.2903
|4368
|2006.06.06 07:30
|close
|2184
|500.00
|1.2894
|1.2860
|1.2903
|20000.00
|45741311.36
|4369
|2006.06.06 07:45
|buy
|2185
|500.00
|1.2890
|1.2860
|1.2903
|4370
|2006.06.06 08:05
|close
|2185
|500.00
|1.2895
|1.2860
|1.2903
|25000.00
|45766311.36
|4371
|2006.06.06 08:45
|sell
|2186
|500.00
|1.2905
|1.2935
|1.2892
|4372
|2006.06.06 09:50
|close
|2186
|500.00
|1.2933
|1.2935
|1.2892
|-140000.00
|45626311.36
|4373
|2006.06.06 09:59
|sell
|2187
|500.00
|1.2925
|1.2955
|1.2912
|4374
|2006.06.06 10:35
|close
|2187
|500.00
|1.2913
|1.2955
|1.2912
|60000.00
|45686311.36
|4375
|2006.06.06 13:20
|buy
|2188
|500.00
|1.2858
|1.2828
|1.2871
|4376
|2006.06.06 13:29
|close
|2188
|500.00
|1.2863
|1.2828
|1.2871
|25000.00
|45711311.36
|4377
|2006.06.06 13:30
|buy
|2189
|500.00
|1.2864
|1.2834
|1.2877
|4378
|2006.06.06 13:35
|t/p
|2189
|500.00
|1.2877
|1.2834
|1.2877
|65000.00
|45776311.36
|4379
|2006.06.06 13:45
|buy
|2190
|500.00
|1.2865
|1.2835
|1.2878
|4380
|2006.06.06 13:59
|close
|2190
|500.00
|1.2874
|1.2835
|1.2878
|45000.00
|45821311.36
|4381
|2006.06.06 14:45
|buy
|2191
|500.00
|1.2860
|1.2830
|1.2873
|4382
|2006.06.06 15:05
|close
|2191
|500.00
|1.2871
|1.2830
|1.2873
|55000.00
|45876311.36
|4383
|2006.06.06 15:10
|buy
|2192
|500.00
|1.2835
|1.2805
|1.2848
|4384
|2006.06.06 15:15
|close
|2192
|500.00
|1.2846
|1.2805
|1.2848
|55000.00
|45931311.36
|4385
|2006.06.06 15:20
|buy
|2193
|500.00
|1.2837
|1.2807
|1.2850
|4386
|2006.06.06 15:40
|close
|2193
|500.00
|1.2845
|1.2807
|1.2850
|40000.00
|45971311.36
|4387
|2006.06.06 15:45
|buy
|2194
|500.00
|1.2837
|1.2807
|1.2850
|4388
|2006.06.06 16:05
|close
|2194
|500.00
|1.2850
|1.2807
|1.2850
|65000.00
|46036311.36
|4389
|2006.06.06 16:45
|buy
|2195
|500.00
|1.2821
|1.2791
|1.2834
|4390
|2006.06.06 16:59
|t/p
|2195
|500.00
|1.2834
|1.2791
|1.2834
|65000.00
|46101311.36
|4391
|2006.06.06 17:35
|buy
|2196
|500.00
|1.2810
|1.2780
|1.2823
|4392
|2006.06.06 17:40
|t/p
|2196
|500.00
|1.2823
|1.2780
|1.2823
|65000.00
|46166311.36
|4393
|2006.06.06 17:45
|buy
|2197
|500.00
|1.2810
|1.2780
|1.2823
|4394
|2006.06.06 17:50
|t/p
|2197
|500.00
|1.2823
|1.2780
|1.2823
|65000.00
|46231311.36
|4395
|2006.06.06 17:59
|buy
|2198
|500.00
|1.2813
|1.2783
|1.2826
|4396
|2006.06.06 18:05
|close
|2198
|500.00
|1.2822
|1.2783
|1.2826
|45000.00
|46276311.36
|4397
|2006.06.06 22:10
|sell
|2199
|500.00
|1.2845
|1.2875
|1.2832
|4398
|2006.06.06 22:15
|close
|2199
|500.00
|1.2833
|1.2875
|1.2832
|60000.00
|46336311.36
|4399
|2006.06.07 00:20
|buy
|2200
|500.00
|1.2811
|1.2781
|1.2824
|4400
|2006.06.07 00:30
|close
|2200
|500.00
|1.2814
|1.2781
|1.2824
|15000.00
|46351311.36
|4401
|2006.06.07 00:45
|buy
|2201
|500.00
|1.2813
|1.2783
|1.2826
|4402
|2006.06.07 00:50
|close
|2201
|500.00
|1.2818
|1.2783
|1.2826
|25000.00
|46376311.36
|4403
|2006.06.07 01:20
|buy
|2202
|500.00
|1.2806
|1.2776
|1.2819
|4404
|2006.06.07 01:35
|t/p
|2202
|500.00
|1.2819
|1.2776
|1.2819
|65000.00
|46441311.36
|4405
|2006.06.07 01:35
|buy
|2203
|500.00
|1.2822
|1.2792
|1.2835
|4406
|2006.06.07 02:05
|close
|2203
|500.00
|1.2831
|1.2792
|1.2835
|45000.00
|46486311.36
|4407
|2006.06.07 04:20
|sell
|2204
|500.00
|1.2836
|1.2866
|1.2823
|4408
|2006.06.07 04:30
|close
|2204
|500.00
|1.2831
|1.2866
|1.2823
|25000.00
|46511311.36
|4409
|2006.06.07 04:45
|sell
|2205
|500.00
|1.2836
|1.2866
|1.2823
|4410
|2006.06.07 04:50
|close
|2205
|500.00
|1.2829
|1.2866
|1.2823
|35000.00
|46546311.36
|4411
|2006.06.07 04:59
|sell
|2206
|500.00
|1.2833
|1.2863
|1.2820
|4412
|2006.06.07 05:15
|close
|2206
|500.00
|1.2829
|1.2863
|1.2820
|20000.00
|46566311.36
|4413
|2006.06.07 08:20
|buy
|2207
|500.00
|1.2823
|1.2793
|1.2836
|4414
|2006.06.07 08:40
|close
|2207
|500.00
|1.2827
|1.2793
|1.2836
|20000.00
|46586311.36
|4415
|2006.06.07 08:45
|buy
|2208
|500.00
|1.2813
|1.2783
|1.2826
|4416
|2006.06.07 09:05
|close
|2208
|500.00
|1.2818
|1.2783
|1.2826
|25000.00
|46611311.36
|4417
|2006.06.07 09:10
|buy
|2209
|500.00
|1.2807
|1.2777
|1.2820
|4418
|2006.06.07 09:50
|close
|2209
|500.00
|1.2781
|1.2777
|1.2820
|-130000.00
|46481311.36
|4419
|2006.06.07 09:59
|buy
|2210
|500.00
|1.2791
|1.2761
|1.2804
|4420
|2006.06.07 10:10
|t/p
|2210
|500.00
|1.2804
|1.2761
|1.2804
|65000.00
|46546311.36
|4421
|2006.06.07 14:05
|buy
|2211
|500.00
|1.2792
|1.2762
|1.2805
|4422
|2006.06.07 14:10
|t/p
|2211
|500.00
|1.2805
|1.2762
|1.2805
|65000.00
|46611311.36
|4423
|2006.06.07 14:15
|buy
|2212
|500.00
|1.2798
|1.2768
|1.2811
|4424
|2006.06.07 14:20
|close
|2212
|500.00
|1.2807
|1.2768
|1.2811
|45000.00
|46656311.36
|4425
|2006.06.07 14:30
|buy
|2213
|500.00
|1.2796
|1.2766
|1.2809
|4426
|2006.06.07 14:50
|close
|2213
|500.00
|1.2770
|1.2766
|1.2809
|-130000.00
|46526311.36
|4427
|2006.06.07 14:59
|buy
|2214
|500.00
|1.2781
|1.2751
|1.2794
|4428
|2006.06.07 15:05
|close
|2214
|500.00
|1.2793
|1.2751
|1.2794
|60000.00
|46586311.36
|4429
|2006.06.07 16:40
|buy
|2215
|500.00
|1.2763
|1.2733
|1.2776
|4430
|2006.06.07 16:45
|t/p
|2215
|500.00
|1.2776
|1.2733
|1.2776
|65000.00
|46651311.36
|4431
|2006.06.07 18:35
|sell
|2216
|500.00
|1.2809
|1.2839
|1.2796
|4432
|2006.06.07 18:40
|close
|2216
|500.00
|1.2797
|1.2839
|1.2796
|60000.00
|46711311.36
|4433
|2006.06.07 19:20
|sell
|2217
|500.00
|1.2816
|1.2846
|1.2803
|4434
|2006.06.07 19:30
|close
|2217
|500.00
|1.2812
|1.2846
|1.2803
|20000.00
|46731311.36
|4435
|2006.06.07 19:50
|sell
|2218
|500.00
|1.2814
|1.2844
|1.2801
|4436
|2006.06.07 19:59
|close
|2218
|500.00
|1.2802
|1.2844
|1.2801
|60000.00
|46791311.36
|4437
|2006.06.07 22:20
|buy
|2219
|500.00
|1.2796
|1.2766
|1.2809
|4438
|2006.06.08 00:35
|close
|2219
|500.00
|1.2806
|1.2766
|1.2809
|38941.37
|46830252.73
|4439
|2006.06.08 04:05
|buy
|2220
|500.00
|1.2775
|1.2745
|1.2788
|4440
|2006.06.08 04:10
|close
|2220
|500.00
|1.2780
|1.2745
|1.2788
|25000.00
|46855252.73
|4441
|2006.06.08 04:20
|buy
|2221
|500.00
|1.2782
|1.2752
|1.2795
|4442
|2006.06.08 04:35
|close
|2221
|500.00
|1.2790
|1.2752
|1.2795
|40000.00
|46895252.73
|4443
|2006.06.08 04:50
|buy
|2222
|500.00
|1.2780
|1.2750
|1.2793
|4444
|2006.06.08 04:59
|close
|2222
|500.00
|1.2784
|1.2750
|1.2793
|20000.00
|46915252.73
|4445
|2006.06.08 08:05
|buy
|2223
|500.00
|1.2779
|1.2749
|1.2792
|4446
|2006.06.08 08:20
|close
|2223
|500.00
|1.2784
|1.2749
|1.2792
|25000.00
|46940252.73
|4447
|2006.06.08 08:45
|sell
|2224
|500.00
|1.2789
|1.2819
|1.2776
|4448
|2006.06.08 08:50
|close
|2224
|500.00
|1.2777
|1.2819
|1.2776
|60000.00
|47000252.73
|4449
|2006.06.08 09:05
|sell
|2225
|500.00
|1.2798
|1.2828
|1.2785
|4450
|2006.06.08 09:15
|close
|2225
|500.00
|1.2792
|1.2828
|1.2785
|30000.00
|47030252.73
|4451
|2006.06.08 09:40
|buy
|2226
|500.00
|1.2774
|1.2744
|1.2787
|4452
|2006.06.08 09:50
|t/p
|2226
|500.00
|1.2787
|1.2744
|1.2787
|65000.00
|47095252.73
|4453
|2006.06.08 09:59
|buy
|2227
|500.00
|1.2777
|1.2747
|1.2790
|4454
|2006.06.08 10:05
|close
|2227
|500.00
|1.2755
|1.2747
|1.2790
|-110000.00
|46985252.73
|4455
|2006.06.08 10:10
|buy
|2228
|500.00
|1.2749
|1.2719
|1.2762
|4456
|2006.06.08 10:15
|t/p
|2228
|500.00
|1.2762
|1.2719
|1.2762
|65000.00
|47050252.73
|4457
|2006.06.08 10:30
|buy
|2229
|500.00
|1.2763
|1.2733
|1.2776
|4458
|2006.06.08 11:05
|close
|2229
|500.00
|1.2770
|1.2733
|1.2776
|35000.00
|47085252.73
|4459
|2006.06.08 14:45
|buy
|2230
|500.00
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|4460
|2006.06.08 14:50
|t/p
|2230
|500.00
|1.2743
|1.2700
|1.2743
|65000.00
|47150252.73
|4461
|2006.06.08 14:59
|buy
|2231
|500.00
|1.2740
|1.2710
|1.2753
|4462
|2006.06.08 15:10
|close
|2231
|500.00
|1.2715
|1.2710
|1.2753
|-125000.00
|47025252.73
|4463
|2006.06.08 15:20
|buy
|2232
|500.00
|1.2731
|1.2701
|1.2744
|4464
|2006.06.08 15:35
|close
|2232
|500.00
|1.2710
|1.2701
|1.2744
|-105000.00
|46920252.73
|4465
|2006.06.08 15:45
|buy
|2233
|500.00
|1.2729
|1.2699
|1.2742
|4466
|2006.06.08 15:50
|s/l
|2233
|500.00
|1.2699
|1.2699
|1.2742
|-150000.00
|46770252.73
|4467
|2006.06.08 15:50
|buy
|2234
|500.00
|1.2653
|1.2623
|1.2666
|4468
|2006.06.08 15:59
|t/p
|2234
|500.00
|1.2666
|1.2623
|1.2666
|65000.00
|46835252.73
|4469
|2006.06.08 15:59
|buy
|2235
|500.00
|1.2688
|1.2658
|1.2701
|4470
|2006.06.08 16:15
|close
|2235
|500.00
|1.2667
|1.2658
|1.2701
|-105000.00
|46730252.73
|4471
|2006.06.08 16:20
|buy
|2236
|500.00
|1.2659
|1.2629
|1.2672
|4472
|2006.06.08 16:50
|s/l
|2236
|500.00
|1.2629
|1.2629
|1.2672
|-150000.00
|46580252.73
|4473
|2006.06.08 16:50
|buy
|2237
|500.00
|1.2627
|1.2597
|1.2640
|4474
|2006.06.08 16:59
|t/p
|2237
|500.00
|1.2640
|1.2597
|1.2640
|65000.00
|46645252.73
|4475
|2006.06.08 16:59
|buy
|2238
|500.00
|1.2644
|1.2614
|1.2657
|4476
|2006.06.08 17:05
|t/p
|2238
|500.00
|1.2657
|1.2614
|1.2657
|65000.00
|46710252.73
|4477
|2006.06.09 02:20
|buy
|2239
|500.00
|1.2643
|1.2613
|1.2656
|4478
|2006.06.09 03:05
|close
|2239
|500.00
|1.2652
|1.2613
|1.2656
|45000.00
|46755252.73
|4479
|2006.06.09 08:10
|sell
|2240
|500.00
|1.2647
|1.2677
|1.2634
|4480
|2006.06.09 08:45
|close
|2240
|500.00
|1.2643
|1.2677
|1.2634
|20000.00
|46775252.73
|4481
|2006.06.09 08:50
|sell
|2241
|500.00
|1.2649
|1.2679
|1.2636
|4482
|2006.06.09 09:10
|t/p
|2241
|500.00
|1.2636
|1.2679
|1.2636
|65000.00
|46840252.73
|4483
|2006.06.09 09:10
|buy
|2242
|500.00
|1.2627
|1.2597
|1.2640
|4484
|2006.06.09 09:15
|close
|2242
|500.00
|1.2633
|1.2597
|1.2640
|30000.00
|46870252.73
|4485
|2006.06.09 09:30
|buy
|2243
|500.00
|1.2635
|1.2605
|1.2648
|4486
|2006.06.09 09:40
|close
|2243
|500.00
|1.2640
|1.2605
|1.2648
|25000.00
|46895252.73
|4487
|2006.06.09 09:50
|sell
|2244
|500.00
|1.2650
|1.2680
|1.2637
|4488
|2006.06.09 10:20
|close
|2244
|500.00
|1.2646
|1.2680
|1.2637
|20000.00
|46915252.73
|4489
|2006.06.09 10:30
|sell
|2245
|500.00
|1.2653
|1.2683
|1.2640
|4490
|2006.06.09 10:45
|close
|2245
|500.00
|1.2648
|1.2683
|1.2640
|25000.00
|46940252.73
|4491
|2006.06.09 10:50
|sell
|2246
|500.00
|1.2659
|1.2689
|1.2646
|4492
|2006.06.09 10:59
|close
|2246
|500.00
|1.2654
|1.2689
|1.2646
|25000.00
|46965252.73
|4493
|2006.06.09 12:10
|sell
|2247
|500.00
|1.2670
|1.2700
|1.2657
|4494
|2006.06.09 12:20
|t/p
|2247
|500.00
|1.2657
|1.2700
|1.2657
|65000.00
|47030252.73
|4495
|2006.06.09 12:29
|sell
|2248
|500.00
|1.2662
|1.2692
|1.2649
|4496
|2006.06.09 13:35
|close
|2248
|500.00
|1.2654
|1.2692
|1.2649
|40000.00
|47070252.73
|4497
|2006.06.09 13:45
|sell
|2249
|500.00
|1.2669
|1.2699
|1.2656
|4498
|2006.06.09 13:59
|t/p
|2249
|500.00
|1.2656
|1.2699
|1.2656
|65000.00
|47135252.73
|4499
|2006.06.09 14:20
|sell
|2250
|500.00
|1.2668
|1.2698
|1.2655
|4500
|2006.06.09 14:30
|close
|2250
|500.00
|1.2655
|1.2698
|1.2655
|65000.00
|47200252.73
|4501
|2006.06.09 15:10
|sell
|2251
|500.00
|1.2670
|1.2700
|1.2657
|4502
|2006.06.09 15:20
|t/p
|2251
|500.00
|1.2657
|1.2700
|1.2657
|65000.00
|47265252.73
|4503
|2006.06.09 15:45
|buy
|2252
|500.00
|1.2595
|1.2565
|1.2608
|4504
|2006.06.09 15:50
|t/p
|2252
|500.00
|1.2608
|1.2565
|1.2608
|65000.00
|47330252.73
|4505
|2006.06.09 15:50
|buy
|2253
|500.00
|1.2623
|1.2593
|1.2636
|4506
|2006.06.09 16:10
|close
|2253
|500.00
|1.2601
|1.2593
|1.2636
|-110000.00
|47220252.73
|4507
|2006.06.12 00:45
|buy
|2254
|500.00
|1.2614
|1.2584
|1.2627
|4508
|2006.06.12 01:05
|close
|2254
|500.00
|1.2619
|1.2584
|1.2627
|25000.00
|47245252.73
|4509
|2006.06.12 03:40
|sell
|2255
|500.00
|1.2628
|1.2658
|1.2615
|4510
|2006.06.12 03:45
|t/p
|2255
|500.00
|1.2615
|1.2658
|1.2615
|65000.00
|47310252.73
|4511
|2006.06.12 03:59
|sell
|2256
|500.00
|1.2627
|1.2657
|1.2614
|4512
|2006.06.12 06:35
|close
|2256
|500.00
|1.2622
|1.2657
|1.2614
|25000.00
|47335252.73
|4513
|2006.06.12 09:20
|sell
|2257
|500.00
|1.2637
|1.2667
|1.2624
|4514
|2006.06.12 09:35
|close
|2257
|500.00
|1.2633
|1.2667
|1.2624
|20000.00
|47355252.73
|4515
|2006.06.12 09:40
|sell
|2258
|500.00
|1.2648
|1.2678
|1.2635
|4516
|2006.06.12 09:50
|close
|2258
|500.00
|1.2640
|1.2678
|1.2635
|40000.00
|47395252.73
|4517
|2006.06.12 10:35
|buy
|2259
|500.00
|1.2624
|1.2594
|1.2637
|4518
|2006.06.12 10:45
|close
|2259
|500.00
|1.2632
|1.2594
|1.2637
|40000.00
|47435252.73
|4519
|2006.06.12 10:59
|buy
|2260
|500.00
|1.2618
|1.2588
|1.2631
|4520
|2006.06.12 11:15
|close
|2260
|500.00
|1.2627
|1.2588
|1.2631
|45000.00
|47480252.73
|4521
|2006.06.12 12:40
|buy
|2261
|500.00
|1.2603
|1.2573
|1.2616
|4522
|2006.06.12 12:45
|close
|2261
|500.00
|1.2607
|1.2573
|1.2616
|20000.00
|47500252.73
|4523
|2006.06.12 12:50
|buy
|2262
|500.00
|1.2606
|1.2576
|1.2619
|4524
|2006.06.12 13:10
|close
|2262
|500.00
|1.2614
|1.2576
|1.2619
|40000.00
|47540252.73
|4525
|2006.06.12 13:20
|buy
|2263
|500.00
|1.2597
|1.2567
|1.2610
|4526
|2006.06.12 13:30
|close
|2263
|500.00
|1.2604
|1.2567
|1.2610
|35000.00
|47575252.73
|4527
|2006.06.12 14:10
|buy
|2264
|500.00
|1.2598
|1.2568
|1.2611
|4528
|2006.06.12 14:45
|close
|2264
|500.00
|1.2573
|1.2568
|1.2611
|-125000.00
|47450252.73
|4529
|2006.06.12 14:50
|buy
|2265
|500.00
|1.2577
|1.2547
|1.2590
|4530
|2006.06.12 15:05
|close
|2265
|500.00
|1.2587
|1.2547
|1.2590
|50000.00
|47500252.73
|4531
|2006.06.12 15:20
|buy
|2266
|500.00
|1.2565
|1.2535
|1.2578
|4532
|2006.06.12 15:30
|t/p
|2266
|500.00
|1.2578
|1.2535
|1.2578
|65000.00
|47565252.73
|4533
|2006.06.12 21:15
|sell
|2267
|500.00
|1.2604
|1.2634
|1.2591
|4534
|2006.06.12 22:35
|close
|2267
|500.00
|1.2599
|1.2634
|1.2591
|25000.00
|47590252.73
|4535
|2006.06.13 00:20
|buy
|2268
|500.00
|1.2578
|1.2548
|1.2591
|4536
|2006.06.13 00:35
|close
|2268
|500.00
|1.2583
|1.2548
|1.2591
|25000.00
|47615252.73
|4537
|2006.06.13 00:45
|buy
|2269
|500.00
|1.2579
|1.2549
|1.2592
|4538
|2006.06.13 01:05
|close
|2269
|500.00
|1.2586
|1.2549
|1.2592
|35000.00
|47650252.73
|4539
|2006.06.13 03:15
|sell
|2270
|500.00
|1.2598
|1.2628
|1.2585
|4540
|2006.06.13 03:20
|close
|2270
|500.00
|1.2592
|1.2628
|1.2585
|30000.00
|47680252.73
|4541
|2006.06.13 03:30
|sell
|2271
|500.00
|1.2593
|1.2623
|1.2580
|4542
|2006.06.13 03:50
|close
|2271
|500.00
|1.2587
|1.2623
|1.2580
|30000.00
|47710252.73
|4543
|2006.06.13 08:20
|buy
|2272
|500.00
|1.2573
|1.2543
|1.2586
|4544
|2006.06.13 08:30
|close
|2272
|500.00
|1.2583
|1.2543
|1.2586
|50000.00
|47760252.73
|4545
|2006.06.13 08:35
|sell
|2273
|500.00
|1.2586
|1.2616
|1.2573
|4546
|2006.06.13 08:45
|close
|2273
|500.00
|1.2577
|1.2616
|1.2573
|45000.00
|47805252.73
|4547
|2006.06.13 09:10
|buy
|2274
|500.00
|1.2565
|1.2535
|1.2578
|4548
|2006.06.13 09:20
|t/p
|2274
|500.00
|1.2578
|1.2535
|1.2578
|65000.00
|47870252.73
|4549
|2006.06.13 09:35
|buy
|2275
|500.00
|1.2567
|1.2537
|1.2580
|4550
|2006.06.13 09:45
|t/p
|2275
|500.00
|1.2580
|1.2537
|1.2580
|65000.00
|47935252.73
|4551
|2006.06.13 09:59
|buy
|2276
|500.00
|1.2568
|1.2538
|1.2581
|4552
|2006.06.13 10:10
|t/p
|2276
|500.00
|1.2581
|1.2538
|1.2581
|65000.00
|48000252.73
|4553
|2006.06.13 11:05
|sell
|2277
|500.00
|1.2592
|1.2622
|1.2579
|4554
|2006.06.13 11:10
|close
|2277
|500.00
|1.2589
|1.2622
|1.2579
|15000.00
|48015252.73
|4555
|2006.06.13 11:20
|sell
|2278
|500.00
|1.2589
|1.2619
|1.2576
|4556
|2006.06.13 11:40
|close
|2278
|500.00
|1.2578
|1.2619
|1.2576
|55000.00
|48070252.73
|4557
|2006.06.13 11:45
|sell
|2279
|500.00
|1.2589
|1.2619
|1.2576
|4558
|2006.06.13 11:50
|close
|2279
|500.00
|1.2585
|1.2619
|1.2576
|20000.00
|48090252.73
|4559
|2006.06.13 12:45
|sell
|2280
|500.00
|1.2601
|1.2631
|1.2588
|4560
|2006.06.13 13:05
|close
|2280
|500.00
|1.2591
|1.2631
|1.2588
|50000.00
|48140252.73
|4561
|2006.06.13 13:10
|sell
|2281
|500.00
|1.2608
|1.2638
|1.2595
|4562
|2006.06.13 13:20
|close
|2281
|500.00
|1.2598
|1.2638
|1.2595
|50000.00
|48190252.73
|4563
|2006.06.13 15:15
|buy
|2282
|500.00
|1.2566
|1.2536
|1.2579
|4564
|2006.06.13 15:35
|t/p
|2282
|500.00
|1.2579
|1.2536
|1.2579
|65000.00
|48255252.73
|4565
|2006.06.13 15:40
|buy
|2283
|500.00
|1.2559
|1.2529
|1.2572
|4566
|2006.06.13 15:59
|close
|2283
|500.00
|1.2571
|1.2529
|1.2572
|60000.00
|48315252.73
|4567
|2006.06.13 16:35
|sell
|2284
|500.00
|1.2613
|1.2643
|1.2600
|4568
|2006.06.13 16:40
|t/p
|2284
|500.00
|1.2600
|1.2643
|1.2600
|65000.00
|48380252.73
|4569
|2006.06.13 17:05
|sell
|2285
|500.00
|1.2615
|1.2645
|1.2602
|4570
|2006.06.13 17:10
|t/p
|2285
|500.00
|1.2602
|1.2645
|1.2602
|65000.00
|48445252.73
|4571
|2006.06.13 20:05
|buy
|2286
|500.00
|1.2530
|1.2500
|1.2543
|4572
|2006.06.13 20:10
|t/p
|2286
|500.00
|1.2543
|1.2500
|1.2543
|65000.00
|48510252.73
|4573
|2006.06.13 20:35
|buy
|2287
|500.00
|1.2533
|1.2503
|1.2546
|4574
|2006.06.13 20:40
|close
|2287
|500.00
|1.2546
|1.2503
|1.2546
|65000.00
|48575252.73
|4575
|2006.06.13 20:45
|buy
|2288
|500.00
|1.2545
|1.2515
|1.2558
|4576
|2006.06.13 21:10
|close
|2288
|500.00
|1.2549
|1.2515
|1.2558
|20000.00
|48595252.73
|4577
|2006.06.14 04:15
|sell
|2289
|500.00
|1.2556
|1.2586
|1.2543
|4578
|2006.06.14 04:20
|close
|2289
|500.00
|1.2546
|1.2586
|1.2543
|50000.00
|48645252.73
|4579
|2006.06.14 04:30
|sell
|2290
|500.00
|1.2554
|1.2584
|1.2541
|4580
|2006.06.14 04:35
|close
|2290
|500.00
|1.2547
|1.2584
|1.2541
|35000.00
|48680252.73
|4581
|2006.06.14 04:40
|sell
|2291
|500.00
|1.2557
|1.2587
|1.2544
|4582
|2006.06.14 04:45
|close
|2291
|500.00
|1.2550
|1.2587
|1.2544
|35000.00
|48715252.73
|4583
|2006.06.14 05:20
|sell
|2292
|500.00
|1.2555
|1.2585
|1.2542
|4584
|2006.06.14 05:40
|close
|2292
|500.00
|1.2552
|1.2585
|1.2542
|15000.00
|48730252.73
|4585
|2006.06.14 05:45
|sell
|2293
|500.00
|1.2556
|1.2586
|1.2543
|4586
|2006.06.14 06:05
|close
|2293
|500.00
|1.2546
|1.2586
|1.2543
|50000.00
|48780252.73
|4587
|2006.06.14 07:35
|sell
|2294
|500.00
|1.2567
|1.2597
|1.2554
|4588
|2006.06.14 07:45
|close
|2294
|500.00
|1.2558
|1.2597
|1.2554
|45000.00
|48825252.73
|4589
|2006.06.14 07:50
|sell
|2295
|500.00
|1.2561
|1.2591
|1.2548
|4590
|2006.06.14 09:20
|close
|2295
|500.00
|1.2587
|1.2591
|1.2548
|-130000.00
|48695252.73
|4591
|2006.06.14 09:45
|sell
|2296
|500.00
|1.2588
|1.2618
|1.2575
|4592
|2006.06.14 09:59
|close
|2296
|500.00
|1.2583
|1.2618
|1.2575
|25000.00
|48720252.73
|4593
|2006.06.14 10:45
|sell
|2297
|500.00
|1.2595
|1.2625
|1.2582
|4594
|2006.06.14 10:59
|close
|2297
|500.00
|1.2591
|1.2625
|1.2582
|20000.00
|48740252.73
|4595
|2006.06.14 11:10
|sell
|2298
|500.00
|1.2597
|1.2627
|1.2584
|4596
|2006.06.14 11:35
|t/p
|2298
|500.00
|1.2584
|1.2627
|1.2584
|65000.00
|48805252.73
|4597
|2006.06.14 11:50
|sell
|2299
|500.00
|1.2606
|1.2636
|1.2593
|4598
|2006.06.14 11:59
|t/p
|2299
|500.00
|1.2593
|1.2636
|1.2593
|65000.00
|48870252.73
|4599
|2006.06.14 13:15
|buy
|2300
|500.00
|1.2575
|1.2545
|1.2588
|4600
|2006.06.14 13:20
|close
|2300
|500.00
|1.2579
|1.2545
|1.2588
|20000.00
|48890252.73
|4601
|2006.06.14 13:40
|buy
|2301
|500.00
|1.2573
|1.2543
|1.2586
|4602
|2006.06.14 14:10
|close
|2301
|500.00
|1.2578
|1.2543
|1.2586
|25000.00
|48915252.73
|4603
|2006.06.14 15:15
|buy
|2302
|500.00
|1.2558
|1.2528
|1.2571
|4604
|2006.06.14 15:20
|close
|2302
|500.00
|1.2562
|1.2528
|1.2571
|20000.00
|48935252.73
|4605
|2006.06.14 15:30
|buy
|2303
|500.00
|1.2559
|1.2529
|1.2572
|4606
|2006.06.14 15:35
|t/p
|2303
|500.00
|1.2572
|1.2529
|1.2572
|65000.00
|49000252.73
|4607
|2006.06.14 15:40
|buy
|2304
|500.00
|1.2537
|1.2507
|1.2550
|4608
|2006.06.14 15:45
|t/p
|2304
|500.00
|1.2550
|1.2507
|1.2550
|65000.00
|49065252.73
|4609
|2006.06.14 15:50
|buy
|2305
|500.00
|1.2548
|1.2518
|1.2561
|4610
|2006.06.14 16:05
|t/p
|2305
|500.00
|1.2561
|1.2518
|1.2561
|65000.00
|49130252.73
|4611
|2006.06.14 16:05
|sell
|2306
|500.00
|1.2629
|1.2659
|1.2616
|4612
|2006.06.14 16:10
|close
|2306
|500.00
|1.2649
|1.2659
|1.2616
|-100000.00
|49030252.73
|4613
|2006.06.14 16:15
|sell
|2307
|500.00
|1.2635
|1.2665
|1.2622
|4614
|2006.06.14 16:20
|t/p
|2307
|500.00
|1.2622
|1.2665
|1.2622
|65000.00
|49095252.73
|4615
|2006.06.14 16:29
|sell
|2308
|500.00
|1.2644
|1.2674
|1.2631
|4616
|2006.06.14 16:45
|close
|2308
|500.00
|1.2637
|1.2674
|1.2631
|35000.00
|49130252.73
|4617
|2006.06.14 16:50
|sell
|2309
|500.00
|1.2622
|1.2652
|1.2609
|4618
|2006.06.14 17:15
|close
|2309
|500.00
|1.2618
|1.2652
|1.2609
|20000.00
|49150252.73
|4619
|2006.06.14 20:45
|buy
|2310
|500.00
|1.2607
|1.2577
|1.2620
|4620
|2006.06.14 20:59
|close
|2310
|500.00
|1.2613
|1.2577
|1.2620
|30000.00
|49180252.73
|4621
|2006.06.14 21:35
|buy
|2311
|500.00
|1.2604
|1.2574
|1.2617
|4622
|2006.06.14 21:40
|close
|2311
|500.00
|1.2609
|1.2574
|1.2617
|25000.00
|49205252.73
|4623
|2006.06.14 21:45
|buy
|2312
|500.00
|1.2595
|1.2565
|1.2608
|4624
|2006.06.14 22:05
|close
|2312
|500.00
|1.2606
|1.2565
|1.2608
|55000.00
|49260252.73
|4625
|2006.06.15 01:20
|sell
|2313
|500.00
|1.2613
|1.2643
|1.2600
|4626
|2006.06.15 01:30
|close
|2313
|500.00
|1.2608
|1.2643
|1.2600
|25000.00
|49285252.73
|4627
|2006.06.15 03:45
|buy
|2314
|500.00
|1.2595
|1.2565
|1.2608
|4628
|2006.06.15 03:50
|close
|2314
|500.00
|1.2603
|1.2565
|1.2608
|40000.00
|49325252.73
|4629
|2006.06.15 09:20
|sell
|2315
|500.00
|1.2624
|1.2654
|1.2611
|4630
|2006.06.15 09:40
|close
|2315
|500.00
|1.2615
|1.2654
|1.2611
|45000.00
|49370252.73
|4631
|2006.06.15 09:45
|sell
|2316
|500.00
|1.2621
|1.2651
|1.2608
|4632
|2006.06.15 10:05
|t/p
|2316
|500.00
|1.2608
|1.2651
|1.2608
|65000.00
|49435252.73
|4633
|2006.06.15 14:10
|buy
|2317
|500.00
|1.2600
|1.2570
|1.2613
|4634
|2006.06.15 14:15
|t/p
|2317
|500.00
|1.2613
|1.2570
|1.2613
|65000.00
|49500252.73
|4635
|2006.06.15 14:35
|buy
|2318
|500.00
|1.2603
|1.2573
|1.2616
|4636
|2006.06.15 14:40
|t/p
|2318
|500.00
|1.2616
|1.2573
|1.2616
|65000.00
|49565252.73
|4637
|2006.06.15 14:45
|sell
|2319
|500.00
|1.2627
|1.2657
|1.2614
|4638
|2006.06.15 14:50
|t/p
|2319
|500.00
|1.2614
|1.2657
|1.2614
|65000.00
|49630252.73
|4639
|2006.06.15 14:50
|buy
|2320
|500.00
|1.2603
|1.2573
|1.2616
|4640
|2006.06.15 14:59
|t/p
|2320
|500.00
|1.2616
|1.2573
|1.2616
|65000.00
|49695252.73
|4641
|2006.06.15 15:05
|sell
|2321
|500.00
|1.2628
|1.2658
|1.2615
|4642
|2006.06.15 15:15
|close
|2321
|500.00
|1.2623
|1.2658
|1.2615
|25000.00
|49720252.73
|4643
|2006.06.15 15:20
|buy
|2322
|500.00
|1.2610
|1.2580
|1.2623
|4644
|2006.06.15 15:30
|t/p
|2322
|500.00
|1.2623
|1.2580
|1.2623
|65000.00
|49785252.73
|4645
|2006.06.15 15:40
|buy
|2323
|500.00
|1.2603
|1.2573
|1.2616
|4646
|2006.06.15 15:45
|close
|2323
|500.00
|1.2580
|1.2573
|1.2616
|-115000.00
|49670252.73
|4647
|2006.06.15 16:05
|sell
|2324
|500.00
|1.2633
|1.2663
|1.2620
|4648
|2006.06.15 16:10
|t/p
|2324
|500.00
|1.2620
|1.2663
|1.2620
|65000.00
|49735252.73
|4649
|2006.06.15 16:15
|sell
|2325
|500.00
|1.2645
|1.2675
|1.2632
|4650
|2006.06.15 16:30
|close
|2325
|500.00
|1.2635
|1.2675
|1.2632
|50000.00
|49785252.73
|4651
|2006.06.15 16:35
|sell
|2326
|500.00
|1.2626
|1.2656
|1.2613
|4652
|2006.06.15 16:45
|close
|2326
|500.00
|1.2650
|1.2656
|1.2613
|-120000.00
|49665252.73
|4653
|2006.06.15 16:50
|sell
|2327
|500.00
|1.2642
|1.2672
|1.2629
|4654
|2006.06.15 17:05
|t/p
|2327
|500.00
|1.2629
|1.2672
|1.2629
|65000.00
|49730252.73
|4655
|2006.06.15 21:10
|buy
|2328
|500.00
|1.2609
|1.2579
|1.2622
|4656
|2006.06.15 21:20
|close
|2328
|500.00
|1.2621
|1.2579
|1.2622
|60000.00
|49790252.73
|4657
|2006.06.15 23:05
|sell
|2329
|500.00
|1.2628
|1.2658
|1.2615
|4658
|2006.06.15 23:10
|close
|2329
|500.00
|1.2615
|1.2658
|1.2615
|65000.00
|49855252.73
|4659
|2006.06.15 23:30
|sell
|2330
|500.00
|1.2624
|1.2654
|1.2611
|4660
|2006.06.16 02:05
|close
|2330
|500.00
|1.2644
|1.2654
|1.2611
|-97253.18
|49757999.55
|4661
|2006.06.16 06:10
|buy
|2331
|500.00
|1.2640
|1.2610
|1.2653
|4662
|2006.06.16 06:45
|close
|2331
|500.00
|1.2647
|1.2610
|1.2653
|35000.00
|49792999.55
|4663
|2006.06.16 08:15
|sell
|2332
|500.00
|1.2652
|1.2682
|1.2639
|4664
|2006.06.16 08:20
|close
|2332
|500.00
|1.2649
|1.2682
|1.2639
|15000.00
|49807999.55
|4665
|2006.06.16 08:30
|sell
|2333
|500.00
|1.2650
|1.2680
|1.2637
|4666
|2006.06.16 08:35
|close
|2333
|500.00
|1.2646
|1.2680
|1.2637
|20000.00
|49827999.55
|4667
|2006.06.16 08:40
|sell
|2334
|500.00
|1.2652
|1.2682
|1.2639
|4668
|2006.06.16 08:45
|close
|2334
|500.00
|1.2648
|1.2682
|1.2639
|20000.00
|49847999.55
|4669
|2006.06.16 08:50
|sell
|2335
|500.00
|1.2650
|1.2680
|1.2637
|4670
|2006.06.16 09:10
|close
|2335
|500.00
|1.2646
|1.2680
|1.2637
|20000.00
|49867999.55
|4671
|2006.06.16 09:15
|sell
|2336
|500.00
|1.2651
|1.2681
|1.2638
|4672
|2006.06.16 11:20
|close
|2336
|500.00
|1.2675
|1.2681
|1.2638
|-120000.00
|49747999.55
|4673
|2006.06.16 11:30
|sell
|2337
|500.00
|1.2663
|1.2693
|1.2650
|4674
|2006.06.16 11:40
|close
|2337
|500.00
|1.2659
|1.2693
|1.2650
|20000.00
|49767999.55
|4675
|2006.06.16 11:45
|sell
|2338
|500.00
|1.2670
|1.2700
|1.2657
|4676
|2006.06.16 11:50
|close
|2338
|500.00
|1.2663
|1.2700
|1.2657
|35000.00
|49802999.55
|4677
|2006.06.16 11:59
|sell
|2339
|500.00
|1.2669
|1.2699
|1.2656
|4678
|2006.06.16 12:35
|close
|2339
|500.00
|1.2661
|1.2699
|1.2656
|40000.00
|49842999.55
|4679
|2006.06.16 15:45
|buy
|2340
|500.00
|1.2640
|1.2610
|1.2653
|4680
|2006.06.16 15:50
|t/p
|2340
|500.00
|1.2653
|1.2610
|1.2653
|65000.00
|49907999.55
|4681
|2006.06.16 16:05
|buy
|2341
|500.00
|1.2647
|1.2617
|1.2660
|4682
|2006.06.16 16:15
|close
|2341
|500.00
|1.2652
|1.2617
|1.2660
|25000.00
|49932999.55
|4683
|2006.06.16 16:20
|buy
|2342
|500.00
|1.2638
|1.2608
|1.2651
|4684
|2006.06.16 17:35
|close
|2342
|500.00
|1.2644
|1.2608
|1.2651
|30000.00
|49962999.55
|4685
|2006.06.16 21:50
|sell
|2343
|500.00
|1.2653
|1.2683
|1.2640
|4686
|2006.06.16 21:59
|close
|2343
|500.00
|1.2648
|1.2683
|1.2640
|25000.00
|49987999.55
|4687
|2006.06.19 01:40
|buy
|2344
|500.00
|1.2635
|1.2605
|1.2648
|4688
|2006.06.19 01:45
|close
|2344
|500.00
|1.2646
|1.2605
|1.2648
|55000.00
|50042999.55
|4689
|2006.06.19 03:40
|buy
|2345
|500.00
|1.2607
|1.2577
|1.2620
|4690
|2006.06.19 03:50
|close
|2345
|500.00
|1.2614
|1.2577
|1.2620
|35000.00
|50077999.55
|4691
|2006.06.19 03:59
|buy
|2346
|500.00
|1.2612
|1.2582
|1.2625
|4692
|2006.06.19 04:20
|s/l
|2346
|500.00
|1.2582
|1.2582
|1.2625
|-150000.00
|49927999.55
|4693
|2006.06.19 04:20
|buy
|2347
|500.00
|1.2578
|1.2548
|1.2591
|4694
|2006.06.19 05:05
|close
|2347
|500.00
|1.2587
|1.2548
|1.2591
|45000.00
|49972999.55
|4695
|2006.06.19 08:40
|sell
|2348
|500.00
|1.2596
|1.2626
|1.2583
|4696
|2006.06.19 09:05
|close
|2348
|500.00
|1.2589
|1.2626
|1.2583
|35000.00
|50007999.55
|4697
|2006.06.19 09:20
|sell
|2349
|500.00
|1.2603
|1.2633
|1.2590
|4698
|2006.06.19 09:30
|close
|2349
|500.00
|1.2591
|1.2633
|1.2590
|60000.00
|50067999.55
|4699
|2006.06.19 09:50
|sell
|2350
|500.00
|1.2608
|1.2638
|1.2595
|4700
|2006.06.19 10:05
|close
|2350
|500.00
|1.2597
|1.2638
|1.2595
|55000.00
|50122999.55
|4701
|2006.06.19 13:45
|buy
|2351
|500.00
|1.2580
|1.2550
|1.2593
|4702
|2006.06.19 13:59
|close
|2351
|500.00
|1.2584
|1.2550
|1.2593
|20000.00
|50142999.55
|4703
|2006.06.19 15:15
|buy
|2352
|500.00
|1.2571
|1.2541
|1.2584
|4704
|2006.06.19 15:20
|close
|2352
|500.00
|1.2581
|1.2541
|1.2584
|50000.00
|50192999.55
|4705
|2006.06.19 15:29
|buy
|2353
|500.00
|1.2573
|1.2543
|1.2586
|4706
|2006.06.19 17:50
|close
|2353
|500.00
|1.2551
|1.2543
|1.2586
|-110000.00
|50082999.55
|4707
|2006.06.19 17:59
|buy
|2354
|500.00
|1.2555
|1.2525
|1.2568
|4708
|2006.06.19 18:05
|close
|2354
|500.00
|1.2559
|1.2525
|1.2568
|20000.00
|50102999.55
|4709
|2006.06.20 01:15
|buy
|2355
|500.00
|1.2574
|1.2544
|1.2587
|4710
|2006.06.20 01:35
|close
|2355
|500.00
|1.2582
|1.2544
|1.2587
|40000.00
|50142999.55
|4711
|2006.06.20 02:35
|sell
|2356
|500.00
|1.2583
|1.2613
|1.2570
|4712
|2006.06.20 02:40
|close
|2356
|500.00
|1.2574
|1.2613
|1.2570
|45000.00
|50187999.55
|4713
|2006.06.20 03:05
|buy
|2357
|500.00
|1.2567
|1.2537
|1.2580
|4714
|2006.06.20 03:10
|close
|2357
|500.00
|1.2571
|1.2537
|1.2580
|20000.00
|50207999.55
|4715
|2006.06.20 03:29
|buy
|2358
|500.00
|1.2570
|1.2540
|1.2583
|4716
|2006.06.20 04:10
|close
|2358
|500.00
|1.2573
|1.2540
|1.2583
|15000.00
|50222999.55
|4717
|2006.06.20 08:05
|sell
|2359
|500.00
|1.2587
|1.2617
|1.2574
|4718
|2006.06.20 08:15
|close
|2359
|500.00
|1.2579
|1.2617
|1.2574
|40000.00
|50262999.55
|4719
|2006.06.20 08:29
|sell
|2360
|500.00
|1.2585
|1.2615
|1.2572
|4720
|2006.06.20 09:35
|close
|2360
|500.00
|1.2577
|1.2615
|1.2572
|40000.00
|50302999.55
|4721
|2006.06.20 09:50
|sell
|2361
|500.00
|1.2594
|1.2624
|1.2581
|4722
|2006.06.20 09:59
|close
|2361
|500.00
|1.2590
|1.2624
|1.2581
|20000.00
|50322999.55
|4723
|2006.06.20 12:20
|buy
|2362
|500.00
|1.2569
|1.2539
|1.2582
|4724
|2006.06.20 13:20
|close
|2362
|500.00
|1.2549
|1.2539
|1.2582
|-100000.00
|50222999.55
|4725
|2006.06.20 15:05
|buy
|2363
|500.00
|1.2546
|1.2516
|1.2559
|4726
|2006.06.20 15:10
|close
|2363
|500.00
|1.2554
|1.2516
|1.2559
|40000.00
|50262999.55
|4727
|2006.06.20 15:35
|buy
|2364
|500.00
|1.2540
|1.2510
|1.2553
|4728
|2006.06.20 15:45
|t/p
|2364
|500.00
|1.2553
|1.2510
|1.2553
|65000.00
|50327999.55
|4729
|2006.06.20 16:35
|sell
|2365
|500.00
|1.2577
|1.2607
|1.2564
|4730
|2006.06.20 16:40
|close
|2365
|500.00
|1.2571
|1.2607
|1.2564
|30000.00
|50357999.55
|4731
|2006.06.20 16:50
|sell
|2366
|500.00
|1.2575
|1.2605
|1.2562
|4732
|2006.06.20 17:10
|close
|2366
|500.00
|1.2564
|1.2605
|1.2562
|55000.00
|50412999.55
|4733
|2006.06.20 17:15
|sell
|2367
|500.00
|1.2585
|1.2615
|1.2572
|4734
|2006.06.20 17:20
|close
|2367
|500.00
|1.2579
|1.2615
|1.2572
|30000.00
|50442999.55
|4735
|2006.06.20 17:30
|sell
|2368
|500.00
|1.2578
|1.2608
|1.2565
|4736
|2006.06.20 17:35
|close
|2368
|500.00
|1.2572
|1.2608
|1.2565
|30000.00
|50472999.55
|4737
|2006.06.20 17:40
|sell
|2369
|500.00
|1.2577
|1.2607
|1.2564
|4738
|2006.06.20 18:05
|close
|2369
|500.00
|1.2570
|1.2607
|1.2564
|35000.00
|50507999.55
|4739
|2006.06.20 18:35
|buy
|2370
|500.00
|1.2558
|1.2528
|1.2571
|4740
|2006.06.20 18:40
|close
|2370
|500.00
|1.2567
|1.2528
|1.2571
|45000.00
|50552999.55
|4741
|2006.06.20 19:10
|sell
|2371
|500.00
|1.2591
|1.2621
|1.2578
|4742
|2006.06.20 19:15
|t/p
|2371
|500.00
|1.2578
|1.2621
|1.2578
|65000.00
|50617999.55
|4743
|2006.06.20 19:30
|sell
|2372
|500.00
|1.2588
|1.2618
|1.2575
|4744
|2006.06.20 19:50
|close
|2372
|500.00
|1.2583
|1.2618
|1.2575
|25000.00
|50642999.55
|4745
|2006.06.20 19:59
|sell
|2373
|500.00
|1.2587
|1.2617
|1.2574
|4746
|2006.06.20 20:20
|s/l
|2373
|500.00
|1.2617
|1.2617
|1.2574
|-150000.00
|50492999.55
|4747
|2006.06.20 20:20
|sell
|2374
|500.00
|1.2618
|1.2648
|1.2605
|4748
|2006.06.20 20:35
|t/p
|2374
|500.00
|1.2605
|1.2648
|1.2605
|65000.00
|50557999.55
|4749
|2006.06.20 20:35
|sell
|2375
|500.00
|1.2601
|1.2631
|1.2588
|4750
|2006.06.20 21:05
|close
|2375
|500.00
|1.2591
|1.2631
|1.2588
|50000.00
|50607999.55
|4751
|2006.06.21 02:10
|sell
|2376
|500.00
|1.2596
|1.2626
|1.2583
|4752
|2006.06.21 04:40
|close
|2376
|500.00
|1.2619
|1.2626
|1.2583
|-115000.00
|50492999.55
|4753
|2006.06.21 04:50
|sell
|2377
|500.00
|1.2608
|1.2638
|1.2595
|4754
|2006.06.21 05:20
|close
|2377
|500.00
|1.2633
|1.2638
|1.2595
|-125000.00
|50367999.55
|4755
|2006.06.21 05:30
|sell
|2378
|500.00
|1.2623
|1.2653
|1.2610
|4756
|2006.06.21 06:05
|close
|2378
|500.00
|1.2617
|1.2653
|1.2610
|30000.00
|50397999.55
|4757
|2006.06.21 11:10
|buy
|2379
|500.00
|1.2614
|1.2584
|1.2627
|4758
|2006.06.21 11:20
|close
|2379
|500.00
|1.2624
|1.2584
|1.2627
|50000.00
|50447999.55
|4759
|2006.06.21 11:35
|buy
|2380
|500.00
|1.2612
|1.2582
|1.2625
|4760
|2006.06.21 11:40
|close
|2380
|500.00
|1.2615
|1.2582
|1.2625
|15000.00
|50462999.55
|4761
|2006.06.21 12:05
|sell
|2381
|500.00
|1.2636
|1.2666
|1.2623
|4762
|2006.06.21 12:20
|close
|2381
|500.00
|1.2624
|1.2666
|1.2623
|60000.00
|50522999.55
|4763
|2006.06.21 12:30
|sell
|2382
|500.00
|1.2638
|1.2668
|1.2625
|4764
|2006.06.21 12:45
|close
|2382
|500.00
|1.2632
|1.2668
|1.2625
|30000.00
|50552999.55
|4765
|2006.06.21 12:50
|sell
|2383
|500.00
|1.2641
|1.2671
|1.2628
|4766
|2006.06.21 12:59
|close
|2383
|500.00
|1.2634
|1.2671
|1.2628
|35000.00
|50587999.55
|4767
|2006.06.21 13:20
|sell
|2384
|500.00
|1.2640
|1.2670
|1.2627
|4768
|2006.06.21 13:30
|close
|2384
|500.00
|1.2628
|1.2670
|1.2627
|60000.00
|50647999.55
|4769
|2006.06.21 15:05
|sell
|2385
|500.00
|1.2638
|1.2668
|1.2625
|4770
|2006.06.21 15:15
|t/p
|2385
|500.00
|1.2625
|1.2668
|1.2625
|65000.00
|50712999.55
|4771
|2006.06.21 15:50
|sell
|2386
|500.00
|1.2641
|1.2671
|1.2628
|4772
|2006.06.21 16:40
|close
|2386
|500.00
|1.2636
|1.2671
|1.2628
|25000.00
|50737999.55
|4773
|2006.06.21 16:50
|sell
|2387
|500.00
|1.2652
|1.2682
|1.2639
|4774
|2006.06.21 16:59
|t/p
|2387
|500.00
|1.2639
|1.2682
|1.2639
|65000.00
|50802999.55
|4775
|2006.06.21 18:35
|sell
|2388
|500.00
|1.2667
|1.2697
|1.2654
|4776
|2006.06.21 18:40
|t/p
|2388
|500.00
|1.2654
|1.2697
|1.2654
|65000.00
|50867999.55
|4777
|2006.06.21 18:45
|sell
|2389
|500.00
|1.2651
|1.2681
|1.2638
|4778
|2006.06.21 19:20
|close
|2389
|500.00
|1.2674
|1.2681
|1.2638
|-115000.00
|50752999.55
|4779
|2006.06.22 02:35
|sell
|2390
|500.00
|1.2671
|1.2701
|1.2658
|4780
|2006.06.22 02:45
|close
|2390
|500.00
|1.2667
|1.2701
|1.2658
|20000.00
|50772999.55
|4781
|2006.06.22 06:40
|sell
|2391
|500.00
|1.2673
|1.2703
|1.2660
|4782
|2006.06.22 06:45
|close
|2391
|500.00
|1.2669
|1.2703
|1.2660
|20000.00
|50792999.55
|4783
|2006.06.22 07:05
|sell
|2392
|500.00
|1.2676
|1.2706
|1.2663
|4784
|2006.06.22 07:10
|close
|2392
|500.00
|1.2670
|1.2706
|1.2663
|30000.00
|50822999.55
|4785
|2006.06.22 07:20
|sell
|2393
|500.00
|1.2678
|1.2708
|1.2665
|4786
|2006.06.22 08:05
|t/p
|2393
|500.00
|1.2665
|1.2708
|1.2665
|65000.00
|50887999.55
|4787
|2006.06.22 10:15
|buy
|2394
|500.00
|1.2652
|1.2622
|1.2665
|4788
|2006.06.22 10:20
|close
|2394
|500.00
|1.2662
|1.2622
|1.2665
|50000.00
|50937999.55
|4789
|2006.06.22 10:29
|buy
|2395
|500.00
|1.2655
|1.2625
|1.2668
|4790
|2006.06.22 10:40
|close
|2395
|500.00
|1.2633
|1.2625
|1.2668
|-110000.00
|50827999.55
|4791
|2006.06.22 10:45
|buy
|2396
|500.00
|1.2659
|1.2629
|1.2672
|4792
|2006.06.22 10:50
|close
|2396
|500.00
|1.2639
|1.2629
|1.2672
|-100000.00
|50727999.55
|4793
|2006.06.22 10:59
|buy
|2397
|500.00
|1.2640
|1.2610
|1.2653
|4794
|2006.06.22 11:10
|close
|2397
|500.00
|1.2649
|1.2610
|1.2653
|45000.00
|50772999.55
|4795
|2006.06.22 13:20
|buy
|2398
|500.00
|1.2608
|1.2578
|1.2621
|4796
|2006.06.22 13:35
|close
|2398
|500.00
|1.2613
|1.2578
|1.2621
|25000.00
|50797999.55
|4797
|2006.06.22 13:40
|buy
|2399
|500.00
|1.2602
|1.2572
|1.2615
|4798
|2006.06.22 15:10
|close
|2399
|500.00
|1.2582
|1.2572
|1.2615
|-100000.00
|50697999.55
|4799
|2006.06.22 17:20
|buy
|2400
|500.00
|1.2553
|1.2523
|1.2566
|4800
|2006.06.22 17:29
|close
|2400
|500.00
|1.2566
|1.2523
|1.2566
|65000.00
|50762999.55
|4801
|2006.06.22 17:45
|buy
|2401
|500.00
|1.2561
|1.2531
|1.2574
|4802
|2006.06.22 17:59
|t/p
|2401
|500.00
|1.2574
|1.2531
|1.2574
|65000.00
|50827999.55
|4803
|2006.06.22 19:20
|sell
|2402
|500.00
|1.2595
|1.2625
|1.2582
|4804
|2006.06.22 19:30
|close
|2402
|500.00
|1.2592
|1.2625
|1.2582
|15000.00
|50842999.55
|4805
|2006.06.22 20:45
|sell
|2403
|500.00
|1.2589
|1.2619
|1.2576
|4806
|2006.06.22 20:50
|close
|2403
|500.00
|1.2576
|1.2619
|1.2576
|65000.00
|50907999.55
|4807
|2006.06.22 21:35
|sell
|2404
|500.00
|1.2589
|1.2619
|1.2576
|4808
|2006.06.22 21:40
|close
|2404
|500.00
|1.2583
|1.2619
|1.2576
|30000.00
|50937999.55
|4809
|2006.06.23 00:45
|buy
|2405
|500.00
|1.2568
|1.2538
|1.2581
|4810
|2006.06.23 01:15
|close
|2405
|500.00
|1.2576
|1.2538
|1.2581
|40000.00
|50977999.55
|4811
|2006.06.23 04:50
|buy
|2406
|500.00
|1.2561
|1.2531
|1.2574
|4812
|2006.06.23 05:10
|close
|2406
|500.00
|1.2567
|1.2531
|1.2574
|30000.00
|51007999.55
|4813
|2006.06.23 09:15
|sell
|2407
|500.00
|1.2581
|1.2611
|1.2568
|4814
|2006.06.23 09:20
|close
|2407
|500.00
|1.2572
|1.2611
|1.2568
|45000.00
|51052999.55
|4815
|2006.06.23 09:35
|sell
|2408
|500.00
|1.2587
|1.2617
|1.2574
|4816
|2006.06.23 09:45
|close
|2408
|500.00
|1.2579
|1.2617
|1.2574
|40000.00
|51092999.55
|4817
|2006.06.23 09:50
|sell
|2409
|500.00
|1.2582
|1.2612
|1.2569
|4818
|2006.06.23 10:05
|close
|2409
|500.00
|1.2578
|1.2612
|1.2569
|20000.00
|51112999.55
|4819
|2006.06.23 10:10
|buy
|2410
|500.00
|1.2567
|1.2537
|1.2580
|4820
|2006.06.23 10:20
|t/p
|2410
|500.00
|1.2580
|1.2537
|1.2580
|65000.00
|51177999.55
|4821
|2006.06.23 10:20
|sell
|2411
|500.00
|1.2586
|1.2616
|1.2573
|4822
|2006.06.23 10:30
|close
|2411
|500.00
|1.2576
|1.2616
|1.2573
|50000.00
|51227999.55
|4823
|2006.06.23 10:35
|buy
|2412
|500.00
|1.2566
|1.2536
|1.2579
|4824
|2006.06.23 10:45
|t/p
|2412
|500.00
|1.2579
|1.2536
|1.2579
|65000.00
|51292999.55
|4825
|2006.06.23 11:05
|buy
|2413
|500.00
|1.2557
|1.2527
|1.2570
|4826
|2006.06.23 11:10
|close
|2413
|500.00
|1.2567
|1.2527
|1.2570
|50000.00
|51342999.55
|4827
|2006.06.23 11:20
|buy
|2414
|500.00
|1.2561
|1.2531
|1.2574
|4828
|2006.06.23 11:35
|close
|2414
|500.00
|1.2565
|1.2531
|1.2574
|20000.00
|51362999.55
|4829
|2006.06.23 11:45
|buy
|2415
|500.00
|1.2558
|1.2528
|1.2571
|4830
|2006.06.23 13:15
|close
|2415
|500.00
|1.2535
|1.2528
|1.2571
|-115000.00
|51247999.55
|4831
|2006.06.23 14:40
|buy
|2416
|500.00
|1.2517
|1.2487
|1.2530
|4832
|2006.06.23 15:10
|s/l
|2416
|500.00
|1.2487
|1.2487
|1.2530
|-150000.00
|51097999.55
|4833
|2006.06.23 15:10
|buy
|2417
|500.00
|1.2487
|1.2457
|1.2500
|4834
|2006.06.23 15:15
|close
|2417
|500.00
|1.2491
|1.2457
|1.2500
|20000.00
|51117999.55
|4835
|2006.06.23 15:20
|buy
|2418
|500.00
|1.2482
|1.2452
|1.2495
|4836
|2006.06.23 15:30
|t/p
|2418
|500.00
|1.2495
|1.2452
|1.2495
|65000.00
|51182999.55
|4837
|2006.06.23 15:30
|buy
|2419
|500.00
|1.2497
|1.2467
|1.2510
|4838
|2006.06.23 15:35
|close
|2419
|500.00
|1.2503
|1.2467
|1.2510
|30000.00
|51212999.55
|4839
|2006.06.23 15:50
|buy
|2420
|500.00
|1.2479
|1.2449
|1.2492
|4840
|2006.06.23 15:59
|t/p
|2420
|500.00
|1.2492
|1.2449
|1.2492
|65000.00
|51277999.55
|4841
|2006.06.23 15:59
|buy
|2421
|500.00
|1.2498
|1.2468
|1.2511
|4842
|2006.06.23 16:05
|t/p
|2421
|500.00
|1.2511
|1.2468
|1.2511
|65000.00
|51342999.55
|4843
|2006.06.23 20:20
|sell
|2422
|500.00
|1.2530
|1.2560
|1.2517
|4844
|2006.06.23 20:30
|close
|2422
|500.00
|1.2526
|1.2560
|1.2517
|20000.00
|51362999.55
|4845
|2006.06.23 21:05
|buy
|2423
|500.00
|1.2512
|1.2482
|1.2525
|4846
|2006.06.23 21:15
|close
|2423
|500.00
|1.2520
|1.2482
|1.2525
|40000.00
|51402999.55
|4847
|2006.06.23 22:50
|buy
|2424
|500.00
|1.2512
|1.2482
|1.2525
|4848
|2006.06.26 00:00
|close
|2424
|500.00
|1.2515
|1.2482
|1.2525
|11313.79
|51414313.34
|4849
|2006.06.26 00:20
|buy
|2425
|500.00
|1.2509
|1.2479
|1.2522
|4850
|2006.06.26 01:40
|close
|2425
|500.00
|1.2513
|1.2479
|1.2522
|20000.00
|51434313.34
|4851
|2006.06.26 02:05
|sell
|2426
|500.00
|1.2522
|1.2552
|1.2509
|4852
|2006.06.26 02:15
|close
|2426
|500.00
|1.2515
|1.2552
|1.2509
|35000.00
|51469313.34
|4853
|2006.06.26 02:40
|sell
|2427
|500.00
|1.2520
|1.2550
|1.2507
|4854
|2006.06.26 02:45
|close
|2427
|500.00
|1.2513
|1.2550
|1.2507
|35000.00
|51504313.34
|4855
|2006.06.26 02:50
|sell
|2428
|500.00
|1.2522
|1.2552
|1.2509
|4856
|2006.06.26 03:05
|close
|2428
|500.00
|1.2518
|1.2552
|1.2509
|20000.00
|51524313.34
|4857
|2006.06.26 04:35
|sell
|2429
|500.00
|1.2526
|1.2556
|1.2513
|4858
|2006.06.26 04:45
|close
|2429
|500.00
|1.2522
|1.2556
|1.2513
|20000.00
|51544313.34
|4859
|2006.06.26 08:40
|buy
|2430
|500.00
|1.2513
|1.2483
|1.2526
|4860
|2006.06.26 08:59
|close
|2430
|500.00
|1.2517
|1.2483
|1.2526
|20000.00
|51564313.34
|4861
|2006.06.26 09:05
|buy
|2431
|500.00
|1.2507
|1.2477
|1.2520
|4862
|2006.06.26 09:10
|close
|2431
|500.00
|1.2517
|1.2477
|1.2520
|50000.00
|51614313.34
|4863
|2006.06.26 09:15
|buy
|2432
|500.00
|1.2507
|1.2477
|1.2520
|4864
|2006.06.26 09:20
|close
|2432
|500.00
|1.2517
|1.2477
|1.2520
|50000.00
|51664313.34
|4865
|2006.06.26 09:29
|buy
|2433
|500.00
|1.2511
|1.2481
|1.2524
|4866
|2006.06.26 09:35
|t/p
|2433
|500.00
|1.2524
|1.2481
|1.2524
|65000.00
|51729313.34
|4867
|2006.06.26 09:35
|sell
|2434
|500.00
|1.2529
|1.2559
|1.2516
|4868
|2006.06.26 09:40
|t/p
|2434
|500.00
|1.2516
|1.2559
|1.2516
|65000.00
|51794313.34
|4869
|2006.06.26 09:40
|buy
|2435
|500.00
|1.2512
|1.2482
|1.2525
|4870
|2006.06.26 09:45
|t/p
|2435
|500.00
|1.2525
|1.2482
|1.2525
|65000.00
|51859313.34
|4871
|2006.06.26 09:45
|sell
|2436
|500.00
|1.2529
|1.2559
|1.2516
|4872
|2006.06.26 09:50
|t/p
|2436
|500.00
|1.2516
|1.2559
|1.2516
|65000.00
|51924313.34
|4873
|2006.06.26 09:50
|buy
|2437
|500.00
|1.2512
|1.2482
|1.2525
|4874
|2006.06.26 09:59
|t/p
|2437
|500.00
|1.2525
|1.2482
|1.2525
|65000.00
|51989313.34
|4875
|2006.06.26 09:59
|sell
|2438
|500.00
|1.2526
|1.2556
|1.2513
|4876
|2006.06.26 10:05
|s/l
|2438
|500.00
|1.2556
|1.2556
|1.2513
|-150000.00
|51839313.34
|4877
|2006.06.26 10:05
|sell
|2439
|500.00
|1.2573
|1.2603
|1.2560
|4878
|2006.06.26 10:20
|t/p
|2439
|500.00
|1.2560
|1.2603
|1.2560
|65000.00
|51904313.34
|4879
|2006.06.26 10:30
|sell
|2440
|500.00
|1.2574
|1.2604
|1.2561
|4880
|2006.06.26 10:45
|close
|2440
|500.00
|1.2567
|1.2604
|1.2561
|35000.00
|51939313.34
|4881
|2006.06.26 10:50
|sell
|2441
|500.00
|1.2587
|1.2617
|1.2574
|4882
|2006.06.26 10:59
|t/p
|2441
|500.00
|1.2574
|1.2617
|1.2574
|65000.00
|52004313.34
|4883
|2006.06.26 10:59
|sell
|2442
|500.00
|1.2570
|1.2600
|1.2557
|4884
|2006.06.26 11:35
|close
|2442
|500.00
|1.2563
|1.2600
|1.2557
|35000.00
|52039313.34
|4885
|2006.06.26 11:45
|sell
|2443
|500.00
|1.2580
|1.2610
|1.2567
|4886
|2006.06.26 11:59
|t/p
|2443
|500.00
|1.2567
|1.2610
|1.2567
|65000.00
|52104313.34
|4887
|2006.06.26 17:05
|buy
|2444
|500.00
|1.2544
|1.2514
|1.2557
|4888
|2006.06.26 17:10
|close
|2444
|500.00
|1.2553
|1.2514
|1.2557
|45000.00
|52149313.34
|4889
|2006.06.26 17:15
|buy
|2445
|500.00
|1.2553
|1.2523
|1.2566
|4890
|2006.06.26 17:20
|close
|2445
|500.00
|1.2559
|1.2523
|1.2566
|30000.00
|52179313.34
|4891
|2006.06.26 17:30
|buy
|2446
|500.00
|1.2550
|1.2520
|1.2563
|4892
|2006.06.26 17:35
|close
|2446
|500.00
|1.2553
|1.2520
|1.2563
|15000.00
|52194313.34
|4893
|2006.06.26 17:40
|buy
|2447
|500.00
|1.2554
|1.2524
|1.2567
|4894
|2006.06.26 18:35
|close
|2447
|500.00
|1.2559
|1.2524
|1.2567
|25000.00
|52219313.34
|4895
|2006.06.26 18:45
|buy
|2448
|500.00
|1.2542
|1.2512
|1.2555
|4896
|2006.06.26 18:59
|t/p
|2448
|500.00
|1.2555
|1.2512
|1.2555
|65000.00
|52284313.34
|4897
|2006.06.26 20:05
|sell
|2449
|500.00
|1.2570
|1.2600
|1.2557
|4898
|2006.06.26 20:10
|close
|2449
|500.00
|1.2565
|1.2600
|1.2557
|25000.00
|52309313.34
|4899
|2006.06.26 20:15
|sell
|2450
|500.00
|1.2582
|1.2612
|1.2569
|4900
|2006.06.26 20:50
|close
|2450
|500.00
|1.2608
|1.2612
|1.2569
|-130000.00
|52179313.34
|4901
|2006.06.26 20:59
|sell
|2451
|500.00
|1.2593
|1.2623
|1.2580
|4902
|2006.06.26 21:05
|close
|2451
|500.00
|1.2588
|1.2623
|1.2580
|25000.00
|52204313.34
|4903
|2006.06.27 02:15
|sell
|2452
|500.00
|1.2596
|1.2626
|1.2583
|4904
|2006.06.27 03:20
|close
|2452
|500.00
|1.2618
|1.2626
|1.2583
|-110000.00
|52094313.34
|4905
|2006.06.27 03:50
|sell
|2453
|500.00
|1.2618
|1.2648
|1.2605
|4906
|2006.06.27 03:59
|close
|2453
|500.00
|1.2614
|1.2648
|1.2605
|20000.00
|52114313.34
|4907
|2006.06.27 07:05
|buy
|2454
|500.00
|1.2595
|1.2565
|1.2608
|4908
|2006.06.27 07:10
|close
|2454
|500.00
|1.2600
|1.2565
|1.2608
|25000.00
|52139313.34
|4909
|2006.06.27 07:15
|buy
|2455
|500.00
|1.2601
|1.2571
|1.2614
|4910
|2006.06.27 07:20
|close
|2455
|500.00
|1.2609
|1.2571
|1.2614
|40000.00
|52179313.34
|4911
|2006.06.27 07:29
|buy
|2456
|500.00
|1.2601
|1.2571
|1.2614
|4912
|2006.06.27 07:45
|close
|2456
|500.00
|1.2607
|1.2571
|1.2614
|30000.00
|52209313.34
|4913
|2006.06.27 07:50
|buy
|2457
|500.00
|1.2596
|1.2566
|1.2609
|4914
|2006.06.27 07:59
|close
|2457
|500.00
|1.2603
|1.2566
|1.2609
|35000.00
|52244313.34
|4915
|2006.06.27 08:45
|buy
|2458
|500.00
|1.2596
|1.2566
|1.2609
|4916
|2006.06.27 09:20
|close
|2458
|500.00
|1.2601
|1.2566
|1.2609
|25000.00
|52269313.34
|4917
|2006.06.27 09:50
|buy
|2459
|500.00
|1.2589
|1.2559
|1.2602
|4918
|2006.06.27 09:59
|t/p
|2459
|500.00
|1.2602
|1.2559
|1.2602
|65000.00
|52334313.34
|4919
|2006.06.27 10:15
|buy
|2460
|500.00
|1.2593
|1.2563
|1.2606
|4920
|2006.06.27 10:35
|t/p
|2460
|500.00
|1.2606
|1.2563
|1.2606
|65000.00
|52399313.34
|4921
|2006.06.27 10:40
|buy
|2461
|500.00
|1.2583
|1.2553
|1.2596
|4922
|2006.06.27 10:50
|close
|2461
|500.00
|1.2594
|1.2553
|1.2596
|55000.00
|52454313.34
|4923
|2006.06.27 11:15
|sell
|2462
|500.00
|1.2617
|1.2647
|1.2604
|4924
|2006.06.27 11:20
|t/p
|2462
|500.00
|1.2604
|1.2647
|1.2604
|65000.00
|52519313.34
|4925
|2006.06.27 11:20
|buy
|2463
|500.00
|1.2577
|1.2547
|1.2590
|4926
|2006.06.27 11:30
|t/p
|2463
|500.00
|1.2590
|1.2547
|1.2590
|65000.00
|52584313.34
|4927
|2006.06.27 11:45
|buy
|2464
|500.00
|1.2586
|1.2556
|1.2599
|4928
|2006.06.27 11:59
|close
|2464
|500.00
|1.2593
|1.2556
|1.2599
|35000.00
|52619313.34
|4929
|2006.06.27 12:10
|buy
|2465
|500.00
|1.2577
|1.2547
|1.2590
|4930
|2006.06.27 12:29
|close
|2465
|500.00
|1.2583
|1.2547
|1.2590
|30000.00
|52649313.34
|4931
|2006.06.27 12:30
|buy
|2466
|500.00
|1.2584
|1.2554
|1.2597
|4932
|2006.06.27 13:20
|close
|2466
|500.00
|1.2563
|1.2554
|1.2597
|-105000.00
|52544313.34
|4933
|2006.06.27 13:29
|buy
|2467
|500.00
|1.2571
|1.2541
|1.2584
|4934
|2006.06.27 13:35
|close
|2467
|500.00
|1.2577
|1.2541
|1.2584
|30000.00
|52574313.34
|4935
|2006.06.27 13:45
|buy
|2468
|500.00
|1.2570
|1.2540
|1.2583
|4936
|2006.06.27 14:00
|close
|2468
|500.00
|1.2573
|1.2540
|1.2583
|15000.00
|52589313.34
|4937
|2006.06.27 16:20
|sell
|2469
|500.00
|1.2604
|1.2634
|1.2591
|4938
|2006.06.27 16:35
|t/p
|2469
|500.00
|1.2591
|1.2634
|1.2591
|65000.00
|52654313.34
|4939
|2006.06.27 16:50
|sell
|2470
|500.00
|1.2601
|1.2631
|1.2588
|4940
|2006.06.27 16:59
|close
|2470
|500.00
|1.2593
|1.2631
|1.2588
|40000.00
|52694313.34
|4941
|2006.06.27 17:20
|sell
|2471
|500.00
|1.2610
|1.2640
|1.2597
|4942
|2006.06.27 17:29
|close
|2471
|500.00
|1.2606
|1.2640
|1.2597
|20000.00
|52714313.34
|4943
|2006.06.27 19:05
|buy
|2472
|500.00
|1.2583
|1.2553
|1.2596
|4944
|2006.06.27 19:10
|close
|2472
|500.00
|1.2591
|1.2553
|1.2596
|40000.00
|52754313.34
|4945
|2006.06.27 20:40
|buy
|2473
|500.00
|1.2583
|1.2553
|1.2596
|4946
|2006.06.27 21:15
|close
|2473
|500.00
|1.2587
|1.2553
|1.2596
|20000.00
|52774313.34
|4947
|2006.06.27 23:10
|buy
|2474
|500.00
|1.2576
|1.2546
|1.2589
|4948
|2006.06.27 23:15
|close
|2474
|500.00
|1.2582
|1.2546
|1.2589
|30000.00
|52804313.34
|4949
|2006.06.28 00:45
|buy
|2475
|500.00
|1.2577
|1.2547
|1.2590
|4950
|2006.06.28 03:05
|close
|2475
|500.00
|1.2581
|1.2547
|1.2590
|20000.00
|52824313.34
|4951
|2006.06.28 04:20
|sell
|2476
|500.00
|1.2583
|1.2613
|1.2570
|4952
|2006.06.28 04:30
|close
|2476
|500.00
|1.2574
|1.2613
|1.2570
|45000.00
|52869313.34
|4953
|2006.06.28 05:35
|sell
|2477
|500.00
|1.2585
|1.2615
|1.2572
|4954
|2006.06.28 05:50
|close
|2477
|500.00
|1.2579
|1.2615
|1.2572
|30000.00
|52899313.34
|4955
|2006.06.28 05:59
|sell
|2478
|500.00
|1.2582
|1.2612
|1.2569
|4956
|2006.06.28 06:15
|close
|2478
|500.00
|1.2571
|1.2612
|1.2569
|55000.00
|52954313.34
|4957
|2006.06.28 09:15
|buy
|2479
|500.00
|1.2563
|1.2533
|1.2576
|4958
|2006.06.28 09:29
|close
|2479
|500.00
|1.2568
|1.2533
|1.2576
|25000.00
|52979313.34
|4959
|2006.06.28 09:30
|buy
|2480
|500.00
|1.2569
|1.2539
|1.2582
|4960
|2006.06.28 09:35
|close
|2480
|500.00
|1.2581
|1.2539
|1.2582
|60000.00
|53039313.34
|4961
|2006.06.28 09:40
|buy
|2481
|500.00
|1.2568
|1.2538
|1.2581
|4962
|2006.06.28 09:45
|close
|2481
|500.00
|1.2574
|1.2538
|1.2581
|30000.00
|53069313.34
|4963
|2006.06.28 09:50
|buy
|2482
|500.00
|1.2569
|1.2539
|1.2582
|4964
|2006.06.28 09:59
|close
|2482
|500.00
|1.2574
|1.2539
|1.2582
|25000.00
|53094313.34
|4965
|2006.06.28 10:20
|buy
|2483
|500.00
|1.2558
|1.2528
|1.2571
|4966
|2006.06.28 10:35
|close
|2483
|500.00
|1.2566
|1.2528
|1.2571
|40000.00
|53134313.34
|4967
|2006.06.28 10:40
|buy
|2484
|500.00
|1.2566
|1.2536
|1.2579
|4968
|2006.06.28 11:05
|close
|2484
|500.00
|1.2570
|1.2536
|1.2579
|20000.00
|53154313.34
|4969
|2006.06.28 15:20
|buy
|2485
|500.00
|1.2562
|1.2532
|1.2575
|4970
|2006.06.28 15:35
|close
|2485
|500.00
|1.2571
|1.2532
|1.2575
|45000.00
|53199313.34
|4971
|2006.06.28 15:40
|buy
|2486
|500.00
|1.2555
|1.2525
|1.2568
|4972
|2006.06.28 15:50
|close
|2486
|500.00
|1.2563
|1.2525
|1.2568
|40000.00
|53239313.34
|4973
|2006.06.28 15:59
|buy
|2487
|500.00
|1.2553
|1.2523
|1.2566
|4974
|2006.06.28 16:15
|close
|2487
|500.00
|1.2558
|1.2523
|1.2566
|25000.00
|53264313.34
|4975
|2006.06.28 16:20
|buy
|2488
|500.00
|1.2548
|1.2518
|1.2561
|4976
|2006.06.28 16:30
|close
|2488
|500.00
|1.2554
|1.2518
|1.2561
|30000.00
|53294313.34
|4977
|2006.06.28 17:15
|buy
|2489
|500.00
|1.2532
|1.2502
|1.2545
|4978
|2006.06.28 17:20
|close
|2489
|500.00
|1.2535
|1.2502
|1.2545
|15000.00
|53309313.34
|4979
|2006.06.28 17:30
|buy
|2490
|500.00
|1.2538
|1.2508
|1.2551
|4980
|2006.06.28 17:40
|close
|2490
|500.00
|1.2515
|1.2508
|1.2551
|-115000.00
|53194313.34
|4981
|2006.06.28 17:45
|buy
|2491
|500.00
|1.2523
|1.2493
|1.2536
|4982
|2006.06.28 17:59
|close
|2491
|500.00
|1.2528
|1.2493
|1.2536
|25000.00
|53219313.34
|4983
|2006.06.28 21:35
|sell
|2492
|500.00
|1.2558
|1.2588
|1.2545
|4984
|2006.06.28 21:40
|close
|2492
|500.00
|1.2552
|1.2588
|1.2545
|30000.00
|53249313.34
|4985
|2006.06.28 21:50
|sell
|2493
|500.00
|1.2552
|1.2582
|1.2539
|4986
|2006.06.29 00:40
|close
|2493
|500.00
|1.2549
|1.2582
|1.2539
|23240.46
|53272553.80
|4987
|2006.06.29 01:05
|buy
|2494
|500.00
|1.2540
|1.2510
|1.2553
|4988
|2006.06.29 01:10
|close
|2494
|500.00
|1.2552
|1.2510
|1.2553
|60000.00
|53332553.80
|4989
|2006.06.29 01:50
|buy
|2495
|500.00
|1.2542
|1.2512
|1.2555
|4990
|2006.06.29 02:05
|close
|2495
|500.00
|1.2548
|1.2512
|1.2555
|30000.00
|53362553.80
|4991
|2006.06.29 02:20
|buy
|2496
|500.00
|1.2538
|1.2508
|1.2551
|4992
|2006.06.29 02:29
|close
|2496
|500.00
|1.2543
|1.2508
|1.2551
|25000.00
|53387553.80
|4993
|2006.06.29 05:10
|sell
|2497
|500.00
|1.2548
|1.2578
|1.2535
|4994
|2006.06.29 05:20
|close
|2497
|500.00
|1.2543
|1.2578
|1.2535
|25000.00
|53412553.80
|4995
|2006.06.29 05:35
|sell
|2498
|500.00
|1.2550
|1.2580
|1.2537
|4996
|2006.06.29 06:15
|close
|2498
|500.00
|1.2544
|1.2580
|1.2537
|30000.00
|53442553.80
|4997
|2006.06.29 08:05
|sell
|2499
|500.00
|1.2554
|1.2584
|1.2541
|4998
|2006.06.29 08:10
|close
|2499
|500.00
|1.2551
|1.2584
|1.2541
|15000.00
|53457553.80
|4999
|2006.06.29 08:50
|sell
|2500
|500.00
|1.2554
|1.2584
|1.2541
|5000
|2006.06.29 09:00
|close
|2500
|500.00
|1.2551
|1.2584
|1.2541
|15000.00
|53472553.80
|5001
|2006.06.29 11:15
|buy
|2501
|500.00
|1.2537
|1.2507
|1.2550
|5002
|2006.06.29 11:20
|close
|2501
|500.00
|1.2549
|1.2507
|1.2550
|60000.00
|53532553.80
|5003
|2006.06.29 11:30
|buy
|2502
|500.00
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|5004
|2006.06.29 11:50
|close
|2502
|500.00
|1.2545
|1.2509
|1.2552
|30000.00
|53562553.80
|5005
|2006.06.29 12:45
|buy
|2503
|500.00
|1.2526
|1.2496
|1.2539
|5006
|2006.06.29 12:59
|close
|2503
|500.00
|1.2531
|1.2496
|1.2539
|25000.00
|53587553.80
|5007
|2006.06.29 15:35
|sell
|2504
|500.00
|1.2555
|1.2585
|1.2542
|5008
|2006.06.29 15:40
|t/p
|2504
|500.00
|1.2542
|1.2585
|1.2542
|65000.00
|53652553.80
|5009
|2006.06.29 15:59
|sell
|2505
|500.00
|1.2549
|1.2579
|1.2536
|5010
|2006.06.29 16:10
|close
|2505
|500.00
|1.2543
|1.2579
|1.2536
|30000.00
|53682553.80
|5011
|2006.06.29 20:10
|sell
|2506
|500.00
|1.2549
|1.2579
|1.2536
|5012
|2006.06.29 20:15
|close
|2506
|500.00
|1.2541
|1.2579
|1.2536
|40000.00
|53722553.80
|5013
|2006.06.29 20:30
|sell
|2507
|500.00
|1.2547
|1.2577
|1.2534
|5014
|2006.06.29 20:40
|t/p
|2507
|500.00
|1.2534
|1.2577
|1.2534
|65000.00
|53787553.80
|5015
|2006.06.29 20:40
|buy
|2508
|500.00
|1.2528
|1.2498
|1.2541
|5016
|2006.06.29 20:45
|t/p
|2508
|500.00
|1.2541
|1.2498
|1.2541
|65000.00
|53852553.80
|5017
|2006.06.29 20:45
|sell
|2509
|500.00
|1.2545
|1.2575
|1.2532
|5018
|2006.06.29 20:50
|close
|2509
|500.00
|1.2540
|1.2575
|1.2532
|25000.00
|53877553.80
|5019
|2006.06.29 21:05
|buy
|2510
|500.00
|1.2524
|1.2494
|1.2537
|5020
|2006.06.29 21:10
|t/p
|2510
|500.00
|1.2537
|1.2494
|1.2537
|65000.00
|53942553.80
|5021
|2006.06.29 21:10
|sell
|2511
|500.00
|1.2593
|1.2623
|1.2580
|5022
|2006.06.29 21:15
|t/p
|2511
|500.00
|1.2580
|1.2623
|1.2580
|65000.00
|54007553.80
|5023
|2006.06.29 21:15
|sell
|2512
|500.00
|1.2567
|1.2597
|1.2554
|5024
|2006.06.29 21:20
|s/l
|2512
|500.00
|1.2597
|1.2597
|1.2554
|-150000.00
|53857553.80
|5025
|2006.06.29 21:20
|sell
|2513
|500.00
|1.2627
|1.2657
|1.2614
|5026
|2006.06.29 21:29
|close
|2513
|500.00
|1.2617
|1.2657
|1.2614
|50000.00
|53907553.80
|5027
|2006.06.29 21:30
|sell
|2514
|500.00
|1.2616
|1.2646
|1.2603
|5028
|2006.06.29 21:35
|s/l
|2514
|500.00
|1.2646
|1.2646
|1.2603
|-150000.00
|53757553.80
|5029
|2006.06.29 21:35
|sell
|2515
|500.00
|1.2653
|1.2683
|1.2640
|5030
|2006.06.29 21:40
|close
|2515
|500.00
|1.2642
|1.2683
|1.2640
|55000.00
|53812553.80
|5031
|2006.06.29 21:45
|sell
|2516
|500.00
|1.2669
|1.2699
|1.2656
|5032
|2006.06.29 21:50
|t/p
|2516
|500.00
|1.2656
|1.2699
|1.2656
|65000.00
|53877553.80
|5033
|2006.06.29 21:50
|sell
|2517
|500.00
|1.2614
|1.2644
|1.2601
|5034
|2006.06.29 21:59
|s/l
|2517
|500.00
|1.2644
|1.2644
|1.2601
|-150000.00
|53727553.80
|5035
|2006.06.29 21:59
|sell
|2518
|500.00
|1.2665
|1.2695
|1.2652
|5036
|2006.06.29 22:05
|t/p
|2518
|500.00
|1.2652
|1.2695
|1.2652
|65000.00
|53792553.80
|5037
|2006.06.30 03:35
|sell
|2519
|500.00
|1.2677
|1.2707
|1.2664
|5038
|2006.06.30 03:40
|t/p
|2519
|500.00
|1.2664
|1.2707
|1.2664
|65000.00
|53857553.80
|5039
|2006.06.30 03:59
|sell
|2520
|500.00
|1.2673
|1.2703
|1.2660
|5040
|2006.06.30 04:15
|close
|2520
|500.00
|1.2698
|1.2703
|1.2660
|-125000.00
|53732553.80
|5041
|2006.06.30 04:29
|sell
|2521
|500.00
|1.2692
|1.2722
|1.2679
|5042
|2006.06.30 04:50
|close
|2521
|500.00
|1.2719
|1.2722
|1.2679
|-135000.00
|53597553.80
|5043
|2006.06.30 04:59
|sell
|2522
|500.00
|1.2709
|1.2739
|1.2696
|5044
|2006.06.30 05:10
|close
|2522
|500.00
|1.2705
|1.2739
|1.2696
|20000.00
|53617553.80
|5045
|2006.06.30 08:45
|sell
|2523
|500.00
|1.2735
|1.2765
|1.2722
|5046
|2006.06.30 08:59
|close
|2523
|500.00
|1.2728
|1.2765
|1.2722
|35000.00
|53652553.80
|5047
|2006.06.30 14:40
|buy
|2524
|500.00
|1.2708
|1.2678
|1.2721
|5048
|2006.06.30 14:45
|close
|2524
|500.00
|1.2714
|1.2678
|1.2721
|30000.00
|53682553.80
|5049
|2006.06.30 14:50
|buy
|2525
|500.00
|1.2707
|1.2677
|1.2720
|5050
|2006.06.30 15:10
|t/p
|2525
|500.00
|1.2720
|1.2677
|1.2720
|65000.00
|53747553.80
|5051
|2006.06.30 15:35
|sell
|2526
|500.00
|1.2770
|1.2800
|1.2757
|5052
|2006.06.30 15:40
|t/p
|2526
|500.00
|1.2757
|1.2800
|1.2757
|65000.00
|53812553.80
|5053
|2006.06.30 15:40
|sell
|2527
|500.00
|1.2740
|1.2770
|1.2727
|5054
|2006.06.30 15:50
|t/p
|2527
|500.00
|1.2727
|1.2770
|1.2727
|65000.00
|53877553.80
|5055
|2006.06.30 15:59
|sell
|2528
|500.00
|1.2748
|1.2778
|1.2735
|5056
|2006.06.30 16:50
|close
|2528
|500.00
|1.2773
|1.2778
|1.2735
|-125000.00
|53752553.80
|5057
|2006.06.30 16:59
|sell
|2529
|500.00
|1.2770
|1.2800
|1.2757
|5058
|2006.06.30 17:05
|t/p
|2529
|500.00
|1.2757
|1.2800
|1.2757
|65000.00
|53817553.80
|5059
|2006.07.03 04:05
|buy
|2530
|500.00
|1.2779
|1.2749
|1.2792
|5060
|2006.07.03 04:15
|close
|2530
|500.00
|1.2783
|1.2749
|1.2792
|20000.00
|53837553.80
|5061
|2006.07.03 04:29
|buy
|2531
|500.00
|1.2775
|1.2745
|1.2788
|5062
|2006.07.03 05:10
|close
|2531
|500.00
|1.2780
|1.2745
|1.2788
|25000.00
|53862553.80
|5063
|2006.07.03 09:35
|sell
|2532
|500.00
|1.2799
|1.2829
|1.2786
|5064
|2006.07.03 09:40
|close
|2532
|500.00
|1.2792
|1.2829
|1.2786
|35000.00
|53897553.80
|5065
|2006.07.03 10:15
|buy
|2533
|500.00
|1.2777
|1.2747
|1.2790
|5066
|2006.07.03 10:20
|close
|2533
|500.00
|1.2782
|1.2747
|1.2790
|25000.00
|53922553.80
|5067
|2006.07.03 10:35
|buy
|2534
|500.00
|1.2777
|1.2747
|1.2790
|5068
|2006.07.03 10:50
|close
|2534
|500.00
|1.2784
|1.2747
|1.2790
|35000.00
|53957553.80
|5069
|2006.07.03 11:05
|buy
|2535
|500.00
|1.2766
|1.2736
|1.2779
|5070
|2006.07.03 11:15
|t/p
|2535
|500.00
|1.2779
|1.2736
|1.2779
|65000.00
|54022553.80
|5071
|2006.07.03 11:20
|buy
|2536
|500.00
|1.2766
|1.2736
|1.2779
|5072
|2006.07.03 11:40
|close
|2536
|500.00
|1.2774
|1.2736
|1.2779
|40000.00
|54062553.80
|5073
|2006.07.03 11:45
|buy
|2537
|500.00
|1.2769
|1.2739
|1.2782
|5074
|2006.07.03 12:00
|close
|2537
|500.00
|1.2773
|1.2739
|1.2782
|20000.00
|54082553.80
|5075
|2006.07.03 12:45
|buy
|2538
|500.00
|1.2763
|1.2733
|1.2776
|5076
|2006.07.03 12:50
|close
|2538
|500.00
|1.2767
|1.2733
|1.2776
|20000.00
|54102553.80
|5077
|2006.07.03 13:40
|sell
|2539
|500.00
|1.2803
|1.2833
|1.2790
|5078
|2006.07.03 13:45
|t/p
|2539
|500.00
|1.2790
|1.2833
|1.2790
|65000.00
|54167553.80
|5079
|2006.07.03 13:59
|sell
|2540
|500.00
|1.2795
|1.2825
|1.2782
|5080
|2006.07.03 14:10
|close
|2540
|500.00
|1.2791
|1.2825
|1.2782
|20000.00
|54187553.80
|5081
|2006.07.03 14:20
|sell
|2541
|500.00
|1.2807
|1.2837
|1.2794
|5082
|2006.07.03 14:29
|close
|2541
|500.00
|1.2800
|1.2837
|1.2794
|35000.00
|54222553.80
|5083
|2006.07.03 17:05
|sell
|2542
|500.00
|1.2822
|1.2852
|1.2809
|5084
|2006.07.03 17:10
|close
|2542
|500.00
|1.2810
|1.2852
|1.2809
|60000.00
|54282553.80
|5085
|2006.07.03 17:29
|sell
|2543
|500.00
|1.2813
|1.2843
|1.2800
|5086
|2006.07.03 17:40
|close
|2543
|500.00
|1.2805
|1.2843
|1.2800
|40000.00
|54322553.80
|5087
|2006.07.03 17:45
|sell
|2544
|500.00
|1.2817
|1.2847
|1.2804
|5088
|2006.07.03 17:50
|t/p
|2544
|500.00
|1.2804
|1.2847
|1.2804
|65000.00
|54387553.80
|5089
|2006.07.04 00:35
|buy
|2545
|500.00
|1.2792
|1.2762
|1.2805
|5090
|2006.07.04 00:40
|close
|2545
|500.00
|1.2795
|1.2762
|1.2805
|15000.00
|54402553.80
|5091
|2006.07.04 00:50
|buy
|2546
|500.00
|1.2792
|1.2762
|1.2805
|5092
|2006.07.04 01:05
|close
|2546
|500.00
|1.2801
|1.2762
|1.2805
|45000.00
|54447553.80
|5093
|2006.07.04 04:15
|sell
|2547
|500.00
|1.2809
|1.2839
|1.2796
|5094
|2006.07.04 04:20
|close
|2547
|500.00
|1.2801
|1.2839
|1.2796
|40000.00
|54487553.80
|5095
|2006.07.04 04:29
|sell
|2548
|500.00
|1.2808
|1.2838
|1.2795
|5096
|2006.07.04 05:05
|close
|2548
|500.00
|1.2803
|1.2838
|1.2795
|25000.00
|54512553.80
|5097
|2006.07.04 09:20
|sell
|2549
|500.00
|1.2819
|1.2849
|1.2806
|5098
|2006.07.04 09:35
|close
|2549
|500.00
|1.2813
|1.2849
|1.2806
|30000.00
|54542553.80
|5099
|2006.07.04 09:40
|sell
|2550
|500.00
|1.2819
|1.2849
|1.2806
|5100
|2006.07.04 09:50
|close
|2550
|500.00
|1.2815
|1.2849
|1.2806
|20000.00
|54562553.80
|5101
|2006.07.04 09:59
|sell
|2551
|500.00
|1.2814
|1.2844
|1.2801
|5102
|2006.07.04 10:10
|close
|2551
|500.00
|1.2807
|1.2844
|1.2801
|35000.00
|54597553.80
|5103
|2006.07.04 10:20
|sell
|2552
|500.00
|1.2818
|1.2848
|1.2805
|5104
|2006.07.04 10:29
|close
|2552
|500.00
|1.2814
|1.2848
|1.2805
|20000.00
|54617553.80
|5105
|2006.07.04 13:10
|buy
|2553
|500.00
|1.2804
|1.2774
|1.2817
|5106
|2006.07.04 13:15
|close
|2553
|500.00
|1.2812
|1.2774
|1.2817
|40000.00
|54657553.80
|5107
|2006.07.04 13:35
|buy
|2554
|500.00
|1.2795
|1.2765
|1.2808
|5108
|2006.07.04 13:40
|close
|2554
|500.00
|1.2808
|1.2765
|1.2808
|65000.00
|54722553.80
|5109
|2006.07.04 13:50
|buy
|2555
|500.00
|1.2799
|1.2769
|1.2812
|5110
|2006.07.04 16:05
|close
|2555
|500.00
|1.2809
|1.2769
|1.2812
|50000.00
|54772553.80
|5111
|2006.07.04 19:50
|buy
|2556
|500.00
|1.2791
|1.2761
|1.2804
|5112
|2006.07.04 19:59
|close
|2556
|500.00
|1.2797
|1.2761
|1.2804
|30000.00
|54802553.80
|5113
|2006.07.04 20:50
|sell
|2557
|500.00
|1.2808
|1.2838
|1.2795
|5114
|2006.07.04 21:10
|close
|2557
|500.00
|1.2804
|1.2838
|1.2795
|20000.00
|54822553.80
|5115
|2006.07.05 00:40
|buy
|2558
|500.00
|1.2790
|1.2760
|1.2803
|5116
|2006.07.05 07:15
|close
|2558
|500.00
|1.2795
|1.2760
|1.2803
|25000.00
|54847553.80
|5117
|2006.07.05 07:40
|sell
|2559
|500.00
|1.2802
|1.2832
|1.2789
|5118
|2006.07.05 08:45
|close
|2559
|500.00
|1.2824
|1.2832
|1.2789
|-110000.00
|54737553.80
|5119
|2006.07.05 08:50
|sell
|2560
|500.00
|1.2833
|1.2863
|1.2820
|5120
|2006.07.05 08:59
|close
|2560
|500.00
|1.2823
|1.2863
|1.2820
|50000.00
|54787553.80
|5121
|2006.07.05 09:20
|sell
|2561
|500.00
|1.2836
|1.2866
|1.2823
|5122
|2006.07.05 09:29
|t/p
|2561
|500.00
|1.2823
|1.2866
|1.2823
|65000.00
|54852553.80
|5123
|2006.07.05 10:05
|buy
|2562
|500.00
|1.2764
|1.2734
|1.2777
|5124
|2006.07.05 10:10
|t/p
|2562
|500.00
|1.2777
|1.2734
|1.2777
|65000.00
|54917553.80
|5125
|2006.07.05 10:20
|buy
|2563
|500.00
|1.2762
|1.2732
|1.2775
|5126
|2006.07.05 10:29
|close
|2563
|500.00
|1.2768
|1.2732
|1.2775
|30000.00
|54947553.80
|5127
|2006.07.05 10:45
|buy
|2564
|500.00
|1.2764
|1.2734
|1.2777
|5128
|2006.07.05 11:35
|close
|2564
|500.00
|1.2771
|1.2734
|1.2777
|35000.00
|54982553.80
|5129
|2006.07.05 14:15
|sell
|2565
|500.00
|1.2779
|1.2809
|1.2766
|5130
|2006.07.05 15:05
|t/p
|2565
|500.00
|1.2766
|1.2809
|1.2766
|65000.00
|55047553.80
|5131
|2006.07.05 15:35
|buy
|2566
|500.00
|1.2743
|1.2713
|1.2756
|5132
|2006.07.05 15:40
|close
|2566
|500.00
|1.2749
|1.2713
|1.2756
|30000.00
|55077553.80
|5133
|2006.07.05 16:20
|buy
|2567
|500.00
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|5134
|2006.07.05 16:29
|close
|2567
|500.00
|1.2736
|1.2700
|1.2743
|30000.00
|55107553.80
|5135
|2006.07.05 16:45
|buy
|2568
|500.00
|1.2726
|1.2696
|1.2739
|5136
|2006.07.05 16:59
|close
|2568
|500.00
|1.2731
|1.2696
|1.2739
|25000.00
|55132553.80
|5137
|2006.07.05 17:20
|buy
|2569
|500.00
|1.2710
|1.2680
|1.2723
|5138
|2006.07.05 17:29
|close
|2569
|500.00
|1.2713
|1.2680
|1.2723
|15000.00
|55147553.80
|5139
|2006.07.05 17:45
|buy
|2570
|500.00
|1.2710
|1.2680
|1.2723
|5140
|2006.07.05 17:59
|close
|2570
|500.00
|1.2716
|1.2680
|1.2723
|30000.00
|55177553.80
|5141
|2006.07.05 21:20
|sell
|2571
|500.00
|1.2734
|1.2764
|1.2721
|5142
|2006.07.05 21:29
|close
|2571
|500.00
|1.2729
|1.2764
|1.2721
|25000.00
|55202553.80
|5143
|2006.07.05 21:35
|sell
|2572
|500.00
|1.2733
|1.2763
|1.2720
|5144
|2006.07.05 21:40
|close
|2572
|500.00
|1.2730
|1.2763
|1.2720
|15000.00
|55217553.80
|5145
|2006.07.05 21:45
|sell
|2573
|500.00
|1.2736
|1.2766
|1.2723
|5146
|2006.07.05 21:50
|close
|2573
|500.00
|1.2733
|1.2766
|1.2723
|15000.00
|55232553.80
|5147
|2006.07.05 21:59
|sell
|2574
|500.00
|1.2734
|1.2764
|1.2721
|5148
|2006.07.05 22:05
|close
|2574
|500.00
|1.2726
|1.2764
|1.2721
|40000.00
|55272553.80
|5149
|2006.07.06 02:50
|sell
|2575
|500.00
|1.2736
|1.2766
|1.2723
|5150
|2006.07.06 02:59
|close
|2575
|500.00
|1.2730
|1.2766
|1.2723
|30000.00
|55302553.80
|5151
|2006.07.06 03:15
|sell
|2576
|500.00
|1.2735
|1.2765
|1.2722
|5152
|2006.07.06 03:29
|close
|2576
|500.00
|1.2731
|1.2765
|1.2722
|20000.00
|55322553.80
|5153
|2006.07.06 09:10
|sell
|2577
|500.00
|1.2739
|1.2769
|1.2726
|5154
|2006.07.06 09:15
|close
|2577
|500.00
|1.2731
|1.2769
|1.2726
|40000.00
|55362553.80
|5155
|2006.07.06 09:30
|sell
|2578
|500.00
|1.2739
|1.2769
|1.2726
|5156
|2006.07.06 11:05
|t/p
|2578
|500.00
|1.2726
|1.2769
|1.2726
|65000.00
|55427553.80
|5157
|2006.07.06 14:50
|sell
|2579
|500.00
|1.2747
|1.2777
|1.2734
|5158
|2006.07.06 15:05
|close
|2579
|500.00
|1.2737
|1.2777
|1.2734
|50000.00
|55477553.80
|5159
|2006.07.06 15:40
|sell
|2580
|500.00
|1.2761
|1.2791
|1.2748
|5160
|2006.07.06 15:45
|close
|2580
|500.00
|1.2755
|1.2791
|1.2748
|30000.00
|55507553.80
|5161
|2006.07.06 15:50
|sell
|2581
|500.00
|1.2784
|1.2814
|1.2771
|5162
|2006.07.06 15:59
|t/p
|2581
|500.00
|1.2771
|1.2814
|1.2771
|65000.00
|55572553.80
|5163
|2006.07.06 15:59
|sell
|2582
|500.00
|1.2758
|1.2788
|1.2745
|5164
|2006.07.06 16:05
|t/p
|2582
|500.00
|1.2745
|1.2788
|1.2745
|65000.00
|55637553.80
|5165
|2006.07.06 17:15
|sell
|2583
|500.00
|1.2773
|1.2803
|1.2760
|5166
|2006.07.06 17:29
|close
|2583
|500.00
|1.2766
|1.2803
|1.2760
|35000.00
|55672553.80
|5167
|2006.07.06 18:20
|sell
|2584
|500.00
|1.2765
|1.2795
|1.2752
|5168
|2006.07.06 18:40
|close
|2584
|500.00
|1.2758
|1.2795
|1.2752
|35000.00
|55707553.80
|5169
|2006.07.06 18:45
|sell
|2585
|500.00
|1.2766
|1.2796
|1.2753
|5170
|2006.07.06 18:50
|close
|2585
|500.00
|1.2760
|1.2796
|1.2753
|30000.00
|55737553.80
|5171
|2006.07.06 20:10
|sell
|2586
|500.00
|1.2770
|1.2800
|1.2757
|5172
|2006.07.06 20:15
|close
|2586
|500.00
|1.2764
|1.2800
|1.2757
|30000.00
|55767553.80
|5173
|2006.07.06 20:29
|sell
|2587
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|5174
|2006.07.07 10:20
|close
|2587
|500.00
|1.2789
|1.2797
|1.2754
|-107253.18
|55660300.62
|5175
|2006.07.07 10:50
|sell
|2588
|500.00
|1.2782
|1.2812
|1.2769
|5176
|2006.07.07 11:05
|close
|2588
|500.00
|1.2776
|1.2812
|1.2769
|30000.00
|55690300.62
|5177
|2006.07.07 12:35
|sell
|2589
|500.00
|1.2791
|1.2821
|1.2778
|5178
|2006.07.07 12:45
|close
|2589
|500.00
|1.2783
|1.2821
|1.2778
|40000.00
|55730300.62
|5179
|2006.07.07 15:05
|sell
|2590
|500.00
|1.2813
|1.2843
|1.2800
|5180
|2006.07.07 15:20
|t/p
|2590
|500.00
|1.2800
|1.2843
|1.2800
|65000.00
|55795300.62
|5181
|2006.07.07 15:29
|sell
|2591
|500.00
|1.2806
|1.2836
|1.2793
|5182
|2006.07.07 15:50
|s/l
|2591
|500.00
|1.2836
|1.2836
|1.2793
|-150000.00
|55645300.62
|5183
|2006.07.07 15:50
|sell
|2592
|500.00
|1.2863
|1.2893
|1.2850
|5184
|2006.07.07 15:59
|t/p
|2592
|500.00
|1.2850
|1.2893
|1.2850
|65000.00
|55710300.62
|5185
|2006.07.07 15:59
|sell
|2593
|500.00
|1.2821
|1.2851
|1.2808
|5186
|2006.07.07 16:10
|close
|2593
|500.00
|1.2810
|1.2851
|1.2808
|55000.00
|55765300.62
|5187
|2006.07.07 16:50
|sell
|2594
|500.00
|1.2833
|1.2863
|1.2820
|5188
|2006.07.07 16:59
|close
|2594
|500.00
|1.2825
|1.2863
|1.2820
|40000.00
|55805300.62
|5189
|2006.07.07 20:10
|sell
|2595
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|5190
|2006.07.07 20:15
|close
|2595
|500.00
|1.2824
|1.2859
|1.2816
|25000.00
|55830300.62
|5191
|2006.07.07 20:29
|sell
|2596
|500.00
|1.2828
|1.2858
|1.2815
|5192
|2006.07.07 21:05
|close
|2596
|500.00
|1.2816
|1.2858
|1.2815
|60000.00
|55890300.62
|5193
|2006.07.07 21:35
|buy
|2597
|500.00
|1.2814
|1.2784
|1.2827
|5194
|2006.07.07 21:45
|close
|2597
|500.00
|1.2821
|1.2784
|1.2827
|35000.00
|55925300.62
|5195
|2006.07.07 22:20
|buy
|2598
|500.00
|1.2812
|1.2782
|1.2825
|5196
|2006.07.07 22:35
|close
|2598
|500.00
|1.2815
|1.2782
|1.2825
|15000.00
|55940300.62
|5197
|2006.07.07 22:45
|buy
|2599
|500.00
|1.2815
|1.2785
|1.2828
|5198
|2006.07.10 03:15
|close
|2599
|500.00
|1.2790
|1.2785
|1.2828
|-128686.21
|55811614.41
|5199
|2006.07.10 03:29
|buy
|2600
|500.00
|1.2794
|1.2764
|1.2807
|5200
|2006.07.10 03:35
|close
|2600
|500.00
|1.2803
|1.2764
|1.2807
|45000.00
|55856614.41
|5201
|2006.07.10 03:40
|buy
|2601
|500.00
|1.2792
|1.2762
|1.2805
|5202
|2006.07.10 03:45
|close
|2601
|500.00
|1.2801
|1.2762
|1.2805
|45000.00
|55901614.41
|5203
|2006.07.10 03:50
|buy
|2602
|500.00
|1.2801
|1.2771
|1.2814
|5204
|2006.07.10 06:15
|close
|2602
|500.00
|1.2805
|1.2771
|1.2814
|20000.00
|55921614.41
|5205
|2006.07.10 08:40
|buy
|2603
|500.00
|1.2792
|1.2762
|1.2805
|5206
|2006.07.10 08:50
|close
|2603
|500.00
|1.2797
|1.2762
|1.2805
|25000.00
|55946614.41
|5207
|2006.07.10 08:59
|buy
|2604
|500.00
|1.2793
|1.2763
|1.2806
|5208
|2006.07.10 09:15
|t/p
|2604
|500.00
|1.2806
|1.2763
|1.2806
|65000.00
|56011614.41
|5209
|2006.07.10 09:15
|sell
|2605
|500.00
|1.2808
|1.2838
|1.2795
|5210
|2006.07.10 09:20
|t/p
|2605
|500.00
|1.2795
|1.2838
|1.2795
|65000.00
|56076614.41
|5211
|2006.07.10 09:40
|sell
|2606
|500.00
|1.2805
|1.2835
|1.2792
|5212
|2006.07.10 09:50
|t/p
|2606
|500.00
|1.2792
|1.2835
|1.2792
|65000.00
|56141614.41
|5213
|2006.07.10 09:50
|buy
|2607
|500.00
|1.2788
|1.2758
|1.2801
|5214
|2006.07.10 09:59
|close
|2607
|500.00
|1.2792
|1.2758
|1.2801
|20000.00
|56161614.41
|5215
|2006.07.10 10:20
|sell
|2608
|500.00
|1.2809
|1.2839
|1.2796
|5216
|2006.07.10 10:35
|close
|2608
|500.00
|1.2801
|1.2839
|1.2796
|40000.00
|56201614.41
|5217
|2006.07.10 10:45
|sell
|2609
|500.00
|1.2809
|1.2839
|1.2796
|5218
|2006.07.10 10:50
|close
|2609
|500.00
|1.2796
|1.2839
|1.2796
|65000.00
|56266614.41
|5219
|2006.07.10 11:10
|sell
|2610
|500.00
|1.2810
|1.2840
|1.2797
|5220
|2006.07.10 11:15
|close
|2610
|500.00
|1.2800
|1.2840
|1.2797
|50000.00
|56316614.41
|5221
|2006.07.10 11:20
|sell
|2611
|500.00
|1.2812
|1.2842
|1.2799
|5222
|2006.07.10 11:35
|close
|2611
|500.00
|1.2808
|1.2842
|1.2799
|20000.00
|56336614.41
|5223
|2006.07.10 11:45
|sell
|2612
|500.00
|1.2807
|1.2837
|1.2794
|5224
|2006.07.10 12:05
|t/p
|2612
|500.00
|1.2794
|1.2837
|1.2794
|65000.00
|56401614.41
|5225
|2006.07.10 12:05
|buy
|2613
|500.00
|1.2782
|1.2752
|1.2795
|5226
|2006.07.10 12:10
|t/p
|2613
|500.00
|1.2795
|1.2752
|1.2795
|65000.00
|56466614.41
|5227
|2006.07.10 12:29
|buy
|2614
|500.00
|1.2783
|1.2753
|1.2796
|5228
|2006.07.10 14:15
|s/l
|2614
|500.00
|1.2753
|1.2753
|1.2796
|-150000.00
|56316614.41
|5229
|2006.07.10 14:15
|buy
|2615
|500.00
|1.2753
|1.2723
|1.2766
|5230
|2006.07.10 14:29
|close
|2615
|500.00
|1.2759
|1.2723
|1.2766
|30000.00
|56346614.41
|5231
|2006.07.10 14:50
|buy
|2616
|500.00
|1.2753
|1.2723
|1.2766
|5232
|2006.07.10 15:05
|close
|2616
|500.00
|1.2756
|1.2723
|1.2766
|15000.00
|56361614.41
|5233
|2006.07.10 15:45
|buy
|2617
|500.00
|1.2733
|1.2703
|1.2746
|5234
|2006.07.10 15:59
|close
|2617
|500.00
|1.2738
|1.2703
|1.2746
|25000.00
|56386614.41
|5235
|2006.07.10 16:45
|buy
|2618
|500.00
|1.2725
|1.2695
|1.2738
|5236
|2006.07.10 17:05
|close
|2618
|500.00
|1.2732
|1.2695
|1.2738
|35000.00
|56421614.41
|5237
|2006.07.10 19:20
|sell
|2619
|500.00
|1.2761
|1.2791
|1.2748
|5238
|2006.07.10 19:29
|t/p
|2619
|500.00
|1.2748
|1.2791
|1.2748
|65000.00
|56486614.41
|5239
|2006.07.11 00:10
|sell
|2620
|500.00
|1.2744
|1.2774
|1.2731
|5240
|2006.07.11 00:20
|close
|2620
|500.00
|1.2738
|1.2774
|1.2731
|30000.00
|56516614.41
|5241
|2006.07.11 04:35
|sell
|2621
|500.00
|1.2745
|1.2775
|1.2732
|5242
|2006.07.11 06:05
|close
|2621
|500.00
|1.2738
|1.2775
|1.2732
|35000.00
|56551614.41
|5243
|2006.07.11 08:35
|buy
|2622
|500.00
|1.2729
|1.2699
|1.2742
|5244
|2006.07.11 08:40
|close
|2622
|500.00
|1.2736
|1.2699
|1.2742
|35000.00
|56586614.41
|5245
|2006.07.11 08:50
|buy
|2623
|500.00
|1.2732
|1.2702
|1.2745
|5246
|2006.07.11 09:50
|close
|2623
|500.00
|1.2705
|1.2702
|1.2745
|-135000.00
|56451614.41
|5247
|2006.07.11 09:59
|buy
|2624
|500.00
|1.2708
|1.2678
|1.2721
|5248
|2006.07.11 10:05
|t/p
|2624
|500.00
|1.2721
|1.2678
|1.2721
|65000.00
|56516614.41
|5249
|2006.07.11 16:05
|buy
|2625
|500.00
|1.2715
|1.2685
|1.2728
|5250
|2006.07.11 16:10
|t/p
|2625
|500.00
|1.2728
|1.2685
|1.2728
|65000.00
|56581614.41
|5251
|2006.07.11 16:10
|sell
|2626
|500.00
|1.2760
|1.2790
|1.2747
|5252
|2006.07.11 16:15
|t/p
|2626
|500.00
|1.2747
|1.2790
|1.2747
|65000.00
|56646614.41
|5253
|2006.07.11 16:15
|buy
|2627
|500.00
|1.2729
|1.2699
|1.2742
|5254
|2006.07.11 16:20
|close
|2627
|500.00
|1.2741
|1.2699
|1.2742
|60000.00
|56706614.41
|5255
|2006.07.11 16:29
|sell
|2628
|500.00
|1.2749
|1.2779
|1.2736
|5256
|2006.07.11 16:40
|close
|2628
|500.00
|1.2743
|1.2779
|1.2736
|30000.00
|56736614.41
|5257
|2006.07.11 17:20
|sell
|2629
|500.00
|1.2748
|1.2778
|1.2735
|5258
|2006.07.11 17:29
|close
|2629
|500.00
|1.2739
|1.2778
|1.2735
|45000.00
|56781614.41
|5259
|2006.07.11 17:35
|sell
|2630
|500.00
|1.2748
|1.2778
|1.2735
|5260
|2006.07.11 17:40
|close
|2630
|500.00
|1.2738
|1.2778
|1.2735
|50000.00
|56831614.41
|5261
|2006.07.11 17:45
|sell
|2631
|500.00
|1.2752
|1.2782
|1.2739
|5262
|2006.07.11 17:50
|t/p
|2631
|500.00
|1.2739
|1.2782
|1.2739
|65000.00
|56896614.41
|5263
|2006.07.11 17:59
|sell
|2632
|500.00
|1.2749
|1.2779
|1.2736
|5264
|2006.07.11 19:35
|close
|2632
|500.00
|1.2743
|1.2779
|1.2736
|30000.00
|56926614.41
|5265
|2006.07.11 20:15
|sell
|2633
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|5266
|2006.07.11 20:20
|t/p
|2633
|500.00
|1.2754
|1.2797
|1.2754
|65000.00
|56991614.41
|5267
|2006.07.11 20:40
|sell
|2634
|500.00
|1.2766
|1.2796
|1.2753
|5268
|2006.07.11 20:45
|close
|2634
|500.00
|1.2762
|1.2796
|1.2753
|20000.00
|57011614.41
|5269
|2006.07.11 21:45
|sell
|2635
|500.00
|1.2771
|1.2801
|1.2758
|5270
|2006.07.12 00:50
|close
|2635
|500.00
|1.2767
|1.2801
|1.2758
|22746.82
|57034361.24
|5271
|2006.07.12 04:40
|buy
|2636
|500.00
|1.2763
|1.2733
|1.2776
|5272
|2006.07.12 08:20
|close
|2636
|500.00
|1.2769
|1.2733
|1.2776
|30000.00
|57064361.24
|5273
|2006.07.12 09:20
|sell
|2637
|500.00
|1.2772
|1.2802
|1.2759
|5274
|2006.07.12 09:29
|close
|2637
|500.00
|1.2767
|1.2802
|1.2759
|25000.00
|57089361.24
|5275
|2006.07.12 09:45
|sell
|2638
|500.00
|1.2777
|1.2807
|1.2764
|5276
|2006.07.12 09:50
|close
|2638
|500.00
|1.2772
|1.2807
|1.2764
|25000.00
|57114361.24
|5277
|2006.07.12 10:40
|buy
|2639
|500.00
|1.2750
|1.2720
|1.2763
|5278
|2006.07.12 10:50
|close
|2639
|500.00
|1.2762
|1.2720
|1.2763
|60000.00
|57174361.24
|5279
|2006.07.12 10:59
|buy
|2640
|500.00
|1.2751
|1.2721
|1.2764
|5280
|2006.07.12 11:15
|close
|2640
|500.00
|1.2757
|1.2721
|1.2764
|30000.00
|57204361.24
|5281
|2006.07.12 11:50
|buy
|2641
|500.00
|1.2740
|1.2710
|1.2753
|5282
|2006.07.12 11:59
|close
|2641
|500.00
|1.2747
|1.2710
|1.2753
|35000.00
|57239361.24
|5283
|2006.07.12 12:40
|buy
|2642
|500.00
|1.2737
|1.2707
|1.2750
|5284
|2006.07.12 13:10
|close
|2642
|500.00
|1.2744
|1.2707
|1.2750
|35000.00
|57274361.24
|5285
|2006.07.12 14:15
|buy
|2643
|500.00
|1.2721
|1.2691
|1.2734
|5286
|2006.07.12 15:05
|close
|2643
|500.00
|1.2733
|1.2691
|1.2734
|60000.00
|57334361.24
|5287
|2006.07.12 15:45
|buy
|2644
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|5288
|2006.07.12 15:50
|close
|2644
|500.00
|1.2693
|1.2657
|1.2700
|30000.00
|57364361.24
|5289
|2006.07.12 16:35
|buy
|2645
|500.00
|1.2699
|1.2669
|1.2712
|5290
|2006.07.12 16:40
|close
|2645
|500.00
|1.2710
|1.2669
|1.2712
|55000.00
|57419361.24
|5291
|2006.07.12 16:50
|buy
|2646
|500.00
|1.2692
|1.2662
|1.2705
|5292
|2006.07.12 16:59
|close
|2646
|500.00
|1.2703
|1.2662
|1.2705
|55000.00
|57474361.24
|5293
|2006.07.12 17:15
|buy
|2647
|500.00
|1.2689
|1.2659
|1.2702
|5294
|2006.07.12 17:35
|close
|2647
|500.00
|1.2697
|1.2659
|1.2702
|40000.00
|57514361.24
|5295
|2006.07.12 17:45
|buy
|2648
|500.00
|1.2689
|1.2659
|1.2702
|5296
|2006.07.12 18:05
|close
|2648
|500.00
|1.2696
|1.2659
|1.2702
|35000.00
|57549361.24
|5297
|2006.07.12 23:45
|sell
|2649
|500.00
|1.2704
|1.2734
|1.2691
|5298
|2006.07.13 00:10
|close
|2649
|500.00
|1.2700
|1.2734
|1.2691
|28240.46
|57577601.70
|5299
|2006.07.13 01:40
|sell
|2650
|500.00
|1.2712
|1.2742
|1.2699
|5300
|2006.07.13 01:50
|close
|2650
|500.00
|1.2709
|1.2742
|1.2699
|15000.00
|57592601.70
|5301
|2006.07.13 01:59
|sell
|2651
|500.00
|1.2712
|1.2742
|1.2699
|5302
|2006.07.13 02:15
|close
|2651
|500.00
|1.2707
|1.2742
|1.2699
|25000.00
|57617601.70
|5303
|2006.07.13 04:35
|sell
|2652
|500.00
|1.2720
|1.2750
|1.2707
|5304
|2006.07.13 04:40
|close
|2652
|500.00
|1.2712
|1.2750
|1.2707
|40000.00
|57657601.70
|5305
|2006.07.13 04:59
|sell
|2653
|500.00
|1.2718
|1.2748
|1.2705
|5306
|2006.07.13 06:05
|close
|2653
|500.00
|1.2710
|1.2748
|1.2705
|40000.00
|57697601.70
|5307
|2006.07.13 09:10
|buy
|2654
|500.00
|1.2709
|1.2679
|1.2722
|5308
|2006.07.13 09:15
|close
|2654
|500.00
|1.2714
|1.2679
|1.2722
|25000.00
|57722601.70
|5309
|2006.07.13 09:20
|buy
|2655
|500.00
|1.2711
|1.2681
|1.2724
|5310
|2006.07.13 10:00
|close
|2655
|500.00
|1.2714
|1.2681
|1.2724
|15000.00
|57737601.70
|5311
|2006.07.13 10:05
|sell
|2656
|500.00
|1.2730
|1.2760
|1.2717
|5312
|2006.07.13 10:10
|close
|2656
|500.00
|1.2726
|1.2760
|1.2717
|20000.00
|57757601.70
|5313
|2006.07.13 10:15
|sell
|2657
|500.00
|1.2730
|1.2760
|1.2717
|5314
|2006.07.13 10:20
|t/p
|2657
|500.00
|1.2717
|1.2760
|1.2717
|65000.00
|57822601.70
|5315
|2006.07.13 10:29
|sell
|2658
|500.00
|1.2719
|1.2749
|1.2706
|5316
|2006.07.13 11:10
|close
|2658
|500.00
|1.2714
|1.2749
|1.2706
|25000.00
|57847601.70
|5317
|2006.07.13 11:20
|sell
|2659
|500.00
|1.2725
|1.2755
|1.2712
|5318
|2006.07.13 11:35
|close
|2659
|500.00
|1.2718
|1.2755
|1.2712
|35000.00
|57882601.70
|5319
|2006.07.13 11:45
|sell
|2660
|500.00
|1.2726
|1.2756
|1.2713
|5320
|2006.07.13 11:59
|close
|2660
|500.00
|1.2719
|1.2756
|1.2713
|35000.00
|57917601.70
|5321
|2006.07.13 12:05
|buy
|2661
|500.00
|1.2710
|1.2680
|1.2723
|5322
|2006.07.13 12:10
|close
|2661
|500.00
|1.2718
|1.2680
|1.2723
|40000.00
|57957601.70
|5323
|2006.07.13 12:35
|buy
|2662
|500.00
|1.2711
|1.2681
|1.2724
|5324
|2006.07.13 12:45
|close
|2662
|500.00
|1.2717
|1.2681
|1.2724
|30000.00
|57987601.70
|5325
|2006.07.13 12:50
|buy
|2663
|500.00
|1.2701
|1.2671
|1.2714
|5326
|2006.07.13 15:35
|close
|2663
|500.00
|1.2710
|1.2671
|1.2714
|45000.00
|58032601.70
|5327
|2006.07.13 16:20
|sell
|2664
|500.00
|1.2719
|1.2749
|1.2706
|5328
|2006.07.13 16:35
|t/p
|2664
|500.00
|1.2706
|1.2749
|1.2706
|65000.00
|58097601.70
|5329
|2006.07.13 16:50
|sell
|2665
|500.00
|1.2718
|1.2748
|1.2705
|5330
|2006.07.13 16:59
|close
|2665
|500.00
|1.2710
|1.2748
|1.2705
|40000.00
|58137601.70
|5331
|2006.07.13 17:20
|sell
|2666
|500.00
|1.2722
|1.2752
|1.2709
|5332
|2006.07.13 17:29
|close
|2666
|500.00
|1.2710
|1.2752
|1.2709
|60000.00
|58197601.70
|5333
|2006.07.13 18:05
|buy
|2667
|500.00
|1.2668
|1.2638
|1.2681
|5334
|2006.07.13 18:10
|t/p
|2667
|500.00
|1.2681
|1.2638
|1.2681
|65000.00
|58262601.70
|5335
|2006.07.13 18:20
|buy
|2668
|500.00
|1.2682
|1.2652
|1.2695
|5336
|2006.07.13 20:05
|close
|2668
|500.00
|1.2688
|1.2652
|1.2695
|30000.00
|58292601.70
|5337
|2006.07.13 21:45
|sell
|2669
|500.00
|1.2702
|1.2732
|1.2689
|5338
|2006.07.13 21:50
|close
|2669
|500.00
|1.2698
|1.2732
|1.2689
|20000.00
|58312601.70
|5339
|2006.07.14 03:10
|buy
|2670
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|5340
|2006.07.14 03:15
|close
|2670
|500.00
|1.2692
|1.2657
|1.2700
|25000.00
|58337601.70
|5341
|2006.07.14 03:35
|buy
|2671
|500.00
|1.2677
|1.2647
|1.2690
|5342
|2006.07.14 03:40
|close
|2671
|500.00
|1.2688
|1.2647
|1.2690
|55000.00
|58392601.70
|5343
|2006.07.14 03:50
|buy
|2672
|500.00
|1.2686
|1.2656
|1.2699
|5344
|2006.07.14 07:10
|close
|2672
|500.00
|1.2692
|1.2656
|1.2699
|30000.00
|58422601.70
|5345
|2006.07.14 07:29
|sell
|2673
|500.00
|1.2691
|1.2721
|1.2678
|5346
|2006.07.14 07:45
|close
|2673
|500.00
|1.2681
|1.2721
|1.2678
|50000.00
|58472601.70
|5347
|2006.07.14 07:50
|sell
|2674
|500.00
|1.2692
|1.2722
|1.2679
|5348
|2006.07.14 07:59
|close
|2674
|500.00
|1.2684
|1.2722
|1.2679
|40000.00
|58512601.70
|5349
|2006.07.14 08:45
|sell
|2675
|500.00
|1.2691
|1.2721
|1.2678
|5350
|2006.07.14 08:50
|close
|2675
|500.00
|1.2687
|1.2721
|1.2678
|20000.00
|58532601.70
|5351
|2006.07.14 08:59
|sell
|2676
|500.00
|1.2690
|1.2720
|1.2677
|5352
|2006.07.14 09:05
|t/p
|2676
|500.00
|1.2677
|1.2720
|1.2677
|65000.00
|58597601.70
|5353
|2006.07.14 09:05
|buy
|2677
|500.00
|1.2652
|1.2622
|1.2665
|5354
|2006.07.14 09:10
|t/p
|2677
|500.00
|1.2665
|1.2622
|1.2665
|65000.00
|58662601.70
|5355
|2006.07.14 09:20
|buy
|2678
|500.00
|1.2662
|1.2632
|1.2675
|5356
|2006.07.14 10:35
|close
|2678
|500.00
|1.2671
|1.2632
|1.2675
|45000.00
|58707601.70
|5357
|2006.07.14 15:35
|sell
|2679
|500.00
|1.2690
|1.2720
|1.2677
|5358
|2006.07.14 15:40
|t/p
|2679
|500.00
|1.2677
|1.2720
|1.2677
|65000.00
|58772601.70
|5359
|2006.07.14 15:45
|buy
|2680
|500.00
|1.2656
|1.2626
|1.2669
|5360
|2006.07.14 16:20
|close
|2680
|500.00
|1.2661
|1.2626
|1.2669
|25000.00
|58797601.70
|5361
|2006.07.14 16:35
|buy
|2681
|500.00
|1.2651
|1.2621
|1.2664
|5362
|2006.07.14 16:45
|t/p
|2681
|500.00
|1.2664
|1.2621
|1.2664
|65000.00
|58862601.70
|5363
|2006.07.14 16:50
|buy
|2682
|500.00
|1.2629
|1.2599
|1.2642
|5364
|2006.07.14 17:05
|close
|2682
|500.00
|1.2638
|1.2599
|1.2642
|45000.00
|58907601.70
|5365
|2006.07.14 20:10
|sell
|2683
|500.00
|1.2648
|1.2678
|1.2635
|5366
|2006.07.14 20:20
|close
|2683
|500.00
|1.2644
|1.2678
|1.2635
|20000.00
|58927601.70
|5367
|2006.07.14 20:30
|sell
|2684
|500.00
|1.2648
|1.2678
|1.2635
|5368
|2006.07.14 20:45
|close
|2684
|500.00
|1.2642
|1.2678
|1.2635
|30000.00
|58957601.70
|5369
|2006.07.14 21:40
|sell
|2685
|500.00
|1.2649
|1.2679
|1.2636
|5370
|2006.07.14 22:40
|close
|2685
|500.00
|1.2645
|1.2679
|1.2636
|20000.00
|58977601.70
|5371
|2006.07.17 00:35
|buy
|2686
|500.00
|1.2632
|1.2602
|1.2645
|5372
|2006.07.17 00:40
|close
|2686
|500.00
|1.2640
|1.2602
|1.2645
|40000.00
|59017601.70
|5373
|2006.07.17 05:05
|buy
|2687
|500.00
|1.2622
|1.2592
|1.2635
|5374
|2006.07.17 05:15
|close
|2687
|500.00
|1.2631
|1.2592
|1.2635
|45000.00
|59062601.70
|5375
|2006.07.17 05:20
|buy
|2688
|500.00
|1.2626
|1.2596
|1.2639
|5376
|2006.07.17 08:40
|close
|2688
|500.00
|1.2633
|1.2596
|1.2639
|35000.00
|59097601.70
|5377
|2006.07.17 09:20
|sell
|2689
|500.00
|1.2640
|1.2670
|1.2627
|5378
|2006.07.17 09:35
|t/p
|2689
|500.00
|1.2627
|1.2670
|1.2627
|65000.00
|59162601.70
|5379
|2006.07.17 09:45
|sell
|2690
|500.00
|1.2630
|1.2660
|1.2617
|5380
|2006.07.17 09:59
|close
|2690
|500.00
|1.2626
|1.2660
|1.2617
|20000.00
|59182601.70
|5381
|2006.07.17 10:20
|sell
|2691
|500.00
|1.2634
|1.2664
|1.2621
|5382
|2006.07.17 10:35
|t/p
|2691
|500.00
|1.2621
|1.2664
|1.2621
|65000.00
|59247601.70
|5383
|2006.07.17 10:45
|sell
|2692
|500.00
|1.2633
|1.2663
|1.2620
|5384
|2006.07.17 10:50
|t/p
|2692
|500.00
|1.2620
|1.2663
|1.2620
|65000.00
|59312601.70
|5385
|2006.07.17 11:05
|buy
|2693
|500.00
|1.2587
|1.2557
|1.2600
|5386
|2006.07.17 11:10
|t/p
|2693
|500.00
|1.2600
|1.2557
|1.2600
|65000.00
|59377601.70
|5387
|2006.07.17 11:15
|buy
|2694
|500.00
|1.2575
|1.2545
|1.2588
|5388
|2006.07.17 11:20
|t/p
|2694
|500.00
|1.2588
|1.2545
|1.2588
|65000.00
|59442601.70
|5389
|2006.07.17 11:20
|buy
|2695
|500.00
|1.2607
|1.2577
|1.2620
|5390
|2006.07.17 11:29
|s/l
|2695
|500.00
|1.2577
|1.2577
|1.2620
|-150000.00
|59292601.70
|5391
|2006.07.17 11:29
|buy
|2696
|500.00
|1.2577
|1.2547
|1.2590
|5392
|2006.07.17 11:50
|close
|2696
|500.00
|1.2551
|1.2547
|1.2590
|-130000.00
|59162601.70
|5393
|2006.07.17 11:59
|buy
|2697
|500.00
|1.2554
|1.2524
|1.2567
|5394
|2006.07.17 12:05
|close
|2697
|500.00
|1.2558
|1.2524
|1.2567
|20000.00
|59182601.70
|5395
|2006.07.17 12:20
|buy
|2698
|500.00
|1.2538
|1.2508
|1.2551
|5396
|2006.07.17 13:05
|close
|2698
|500.00
|1.2549
|1.2508
|1.2551
|55000.00
|59237601.70
|5397
|2006.07.17 16:05
|buy
|2699
|500.00
|1.2517
|1.2487
|1.2530
|5398
|2006.07.17 16:10
|t/p
|2699
|500.00
|1.2530
|1.2487
|1.2530
|65000.00
|59302601.70
|5399
|2006.07.17 16:29
|buy
|2700
|500.00
|1.2522
|1.2492
|1.2535
|5400
|2006.07.17 16:35
|t/p
|2700
|500.00
|1.2535
|1.2492
|1.2535
|65000.00
|59367601.70
|5401
|2006.07.17 16:35
|sell
|2701
|500.00
|1.2540
|1.2570
|1.2527
|5402
|2006.07.17 16:40
|close
|2701
|500.00
|1.2536
|1.2570
|1.2527
|20000.00
|59387601.70
|5403
|2006.07.17 16:50
|buy
|2702
|500.00
|1.2523
|1.2493
|1.2536
|5404
|2006.07.17 16:59
|t/p
|2702
|500.00
|1.2536
|1.2493
|1.2536
|65000.00
|59452601.70
|5405
|2006.07.17 17:05
|sell
|2703
|500.00
|1.2544
|1.2574
|1.2531
|5406
|2006.07.17 17:15
|close
|2703
|500.00
|1.2536
|1.2574
|1.2531
|40000.00
|59492601.70
|5407
|2006.07.17 17:20
|buy
|2704
|500.00
|1.2519
|1.2489
|1.2532
|5408
|2006.07.17 17:29
|close
|2704
|500.00
|1.2529
|1.2489
|1.2532
|50000.00
|59542601.70
|5409
|2006.07.17 17:35
|buy
|2705
|500.00
|1.2528
|1.2498
|1.2541
|5410
|2006.07.17 18:15
|close
|2705
|500.00
|1.2531
|1.2498
|1.2541
|15000.00
|59557601.70
|5411
|2006.07.17 23:05
|buy
|2706
|500.00
|1.2520
|1.2490
|1.2533
|5412
|2006.07.17 23:15
|close
|2706
|500.00
|1.2524
|1.2490
|1.2533
|20000.00
|59577601.70
|5413
|2006.07.17 23:29
|buy
|2707
|500.00
|1.2520
|1.2490
|1.2533
|5414
|2006.07.18 00:35
|close
|2707
|500.00
|1.2525
|1.2490
|1.2533
|21313.79
|59598915.49
|5415
|2006.07.18 01:15
|buy
|2708
|500.00
|1.2515
|1.2485
|1.2528
|5416
|2006.07.18 01:20
|close
|2708
|500.00
|1.2519
|1.2485
|1.2528
|20000.00
|59618915.49
|5417
|2006.07.18 01:30
|buy
|2709
|500.00
|1.2516
|1.2486
|1.2529
|5418
|2006.07.18 02:10
|close
|2709
|500.00
|1.2520
|1.2486
|1.2529
|20000.00
|59638915.49
|5419
|2006.07.18 04:45
|sell
|2710
|500.00
|1.2529
|1.2559
|1.2516
|5420
|2006.07.18 04:50
|close
|2710
|500.00
|1.2524
|1.2559
|1.2516
|25000.00
|59663915.49
|5421
|2006.07.18 09:05
|sell
|2711
|500.00
|1.2536
|1.2566
|1.2523
|5422
|2006.07.18 09:10
|close
|2711
|500.00
|1.2524
|1.2566
|1.2523
|60000.00
|59723915.49
|5423
|2006.07.18 09:40
|sell
|2712
|500.00
|1.2536
|1.2566
|1.2523
|5424
|2006.07.18 09:50
|close
|2712
|500.00
|1.2528
|1.2566
|1.2523
|40000.00
|59763915.49
|5425
|2006.07.18 10:10
|sell
|2713
|500.00
|1.2541
|1.2571
|1.2528
|5426
|2006.07.18 10:15
|t/p
|2713
|500.00
|1.2528
|1.2571
|1.2528
|65000.00
|59828915.49
|5427
|2006.07.18 10:20
|sell
|2714
|500.00
|1.2547
|1.2577
|1.2534
|5428
|2006.07.18 10:29
|close
|2714
|500.00
|1.2543
|1.2577
|1.2534
|20000.00
|59848915.49
|5429
|2006.07.18 10:30
|sell
|2715
|500.00
|1.2542
|1.2572
|1.2529
|5430
|2006.07.18 10:40
|close
|2715
|500.00
|1.2537
|1.2572
|1.2529
|25000.00
|59873915.49
|5431
|2006.07.18 10:50
|sell
|2716
|500.00
|1.2543
|1.2573
|1.2530
|5432
|2006.07.18 10:59
|close
|2716
|500.00
|1.2539
|1.2573
|1.2530
|20000.00
|59893915.49
|5433
|2006.07.18 12:05
|buy
|2717
|500.00
|1.2496
|1.2466
|1.2509
|5434
|2006.07.18 12:10
|t/p
|2717
|500.00
|1.2509
|1.2466
|1.2509
|65000.00
|59958915.49
|5435
|2006.07.18 12:15
|buy
|2718
|500.00
|1.2510
|1.2480
|1.2523
|5436
|2006.07.18 12:35
|t/p
|2718
|500.00
|1.2523
|1.2480
|1.2523
|65000.00
|60023915.49
|5437
|2006.07.18 12:45
|buy
|2719
|500.00
|1.2516
|1.2486
|1.2529
|5438
|2006.07.18 13:05
|t/p
|2719
|500.00
|1.2529
|1.2486
|1.2529
|65000.00
|60088915.49
|5439
|2006.07.18 13:35
|sell
|2720
|500.00
|1.2554
|1.2584
|1.2541
|5440
|2006.07.18 13:40
|close
|2720
|500.00
|1.2550
|1.2584
|1.2541
|20000.00
|60108915.49
|5441
|2006.07.18 16:10
|sell
|2721
|500.00
|1.2558
|1.2588
|1.2545
|5442
|2006.07.18 16:15
|t/p
|2721
|500.00
|1.2545
|1.2588
|1.2545
|65000.00
|60173915.49
|5443
|2006.07.18 17:05
|buy
|2722
|500.00
|1.2493
|1.2463
|1.2506
|5444
|2006.07.18 17:10
|t/p
|2722
|500.00
|1.2506
|1.2463
|1.2506
|65000.00
|60238915.49
|5445
|2006.07.18 17:10
|buy
|2723
|500.00
|1.2510
|1.2480
|1.2523
|5446
|2006.07.18 17:15
|close
|2723
|500.00
|1.2517
|1.2480
|1.2523
|35000.00
|60273915.49
|5447
|2006.07.18 17:29
|buy
|2724
|500.00
|1.2496
|1.2466
|1.2509
|5448
|2006.07.18 17:50
|close
|2724
|500.00
|1.2472
|1.2466
|1.2509
|-120000.00
|60153915.49
|5449
|2006.07.18 17:59
|buy
|2725
|500.00
|1.2493
|1.2463
|1.2506
|5450
|2006.07.18 18:35
|t/p
|2725
|500.00
|1.2506
|1.2463
|1.2506
|65000.00
|60218915.49
|5451
|2006.07.18 21:35
|sell
|2726
|500.00
|1.2510
|1.2540
|1.2497
|5452
|2006.07.18 21:40
|close
|2726
|500.00
|1.2504
|1.2540
|1.2497
|30000.00
|60248915.49
|5453
|2006.07.18 21:45
|sell
|2727
|500.00
|1.2512
|1.2542
|1.2499
|5454
|2006.07.18 21:50
|close
|2727
|500.00
|1.2507
|1.2542
|1.2499
|25000.00
|60273915.49
|5455
|2006.07.18 21:59
|sell
|2728
|500.00
|1.2510
|1.2540
|1.2497
|5456
|2006.07.18 23:05
|close
|2728
|500.00
|1.2503
|1.2540
|1.2497
|35000.00
|60308915.49
|5457
|2006.07.19 03:20
|buy
|2729
|500.00
|1.2493
|1.2463
|1.2506
|5458
|2006.07.19 05:35
|close
|2729
|500.00
|1.2497
|1.2463
|1.2506
|20000.00
|60328915.49
|5459
|2006.07.19 09:05
|sell
|2730
|500.00
|1.2505
|1.2535
|1.2492
|5460
|2006.07.19 09:10
|close
|2730
|500.00
|1.2499
|1.2535
|1.2492
|30000.00
|60358915.49
|5461
|2006.07.19 09:20
|buy
|2731
|500.00
|1.2489
|1.2459
|1.2502
|5462
|2006.07.19 09:29
|close
|2731
|500.00
|1.2500
|1.2459
|1.2502
|55000.00
|60413915.49
|5463
|2006.07.19 09:35
|sell
|2732
|500.00
|1.2507
|1.2537
|1.2494
|5464
|2006.07.19 09:45
|close
|2732
|500.00
|1.2501
|1.2537
|1.2494
|30000.00
|60443915.49
|5465
|2006.07.19 10:15
|buy
|2733
|500.00
|1.2491
|1.2461
|1.2504
|5466
|2006.07.19 10:20
|t/p
|2733
|500.00
|1.2504
|1.2461
|1.2504
|65000.00
|60508915.49
|5467
|2006.07.19 10:20
|sell
|2734
|500.00
|1.2506
|1.2536
|1.2493
|5468
|2006.07.19 10:29
|close
|2734
|500.00
|1.2496
|1.2536
|1.2493
|50000.00
|60558915.49
|5469
|2006.07.19 10:35
|buy
|2735
|500.00
|1.2491
|1.2461
|1.2504
|5470
|2006.07.19 10:45
|close
|2735
|500.00
|1.2496
|1.2461
|1.2504
|25000.00
|60583915.49
|5471
|2006.07.19 10:59
|buy
|2736
|500.00
|1.2490
|1.2460
|1.2503
|5472
|2006.07.19 11:10
|t/p
|2736
|500.00
|1.2503
|1.2460
|1.2503
|65000.00
|60648915.49
|5473
|2006.07.19 11:10
|sell
|2737
|500.00
|1.2507
|1.2537
|1.2494
|5474
|2006.07.19 11:15
|close
|2737
|500.00
|1.2501
|1.2537
|1.2494
|30000.00
|60678915.49
|5475
|2006.07.19 15:20
|buy
|2738
|500.00
|1.2476
|1.2446
|1.2489
|5476
|2006.07.19 15:29
|t/p
|2738
|500.00
|1.2489
|1.2446
|1.2489
|65000.00
|60743915.49
|5477
|2006.07.19 15:40
|buy
|2739
|500.00
|1.2491
|1.2461
|1.2504
|5478
|2006.07.19 15:45
|s/l
|2739
|500.00
|1.2461
|1.2461
|1.2504
|-150000.00
|60593915.49
|5479
|2006.07.19 15:45
|buy
|2740
|500.00
|1.2459
|1.2429
|1.2472
|5480
|2006.07.19 15:50
|close
|2740
|500.00
|1.2468
|1.2429
|1.2472
|45000.00
|60638915.49
|5481
|2006.07.19 15:59
|buy
|2741
|500.00
|1.2474
|1.2444
|1.2487
|5482
|2006.07.19 16:05
|close
|2741
|500.00
|1.2479
|1.2444
|1.2487
|25000.00
|60663915.49
|5483
|2006.07.19 17:05
|sell
|2742
|500.00
|1.2570
|1.2600
|1.2557
|5484
|2006.07.19 17:15
|t/p
|2742
|500.00
|1.2557
|1.2600
|1.2557
|65000.00
|60728915.49
|5485
|2006.07.19 17:29
|sell
|2743
|500.00
|1.2573
|1.2603
|1.2560
|5486
|2006.07.19 17:40
|close
|2743
|500.00
|1.2566
|1.2603
|1.2560
|35000.00
|60763915.49
|5487
|2006.07.19 17:45
|sell
|2744
|500.00
|1.2562
|1.2592
|1.2549
|5488
|2006.07.19 18:10
|t/p
|2744
|500.00
|1.2549
|1.2592
|1.2549
|65000.00
|60828915.49
|5489
|2006.07.19 23:45
|buy
|2745
|500.00
|1.2587
|1.2557
|1.2600
|5490
|2006.07.19 23:50
|close
|2745
|500.00
|1.2591
|1.2557
|1.2600
|20000.00
|60848915.49
|5491
|2006.07.19 23:59
|buy
|2746
|500.00
|1.2588
|1.2558
|1.2601
|5492
|2006.07.20 00:05
|close
|2746
|500.00
|1.2595
|1.2558
|1.2601
|23941.37
|60872856.86
|5493
|2006.07.20 03:40
|sell
|2747
|500.00
|1.2606
|1.2636
|1.2593
|5494
|2006.07.20 09:15
|close
|2747
|500.00
|1.2599
|1.2636
|1.2593
|35000.00
|60907856.86
|5495
|2006.07.20 09:40
|buy
|2748
|500.00
|1.2598
|1.2568
|1.2611
|5496
|2006.07.20 09:45
|close
|2748
|500.00
|1.2605
|1.2568
|1.2611
|35000.00
|60942856.86
|5497
|2006.07.20 10:05
|buy
|2749
|500.00
|1.2598
|1.2568
|1.2611
|5498
|2006.07.20 10:10
|close
|2749
|500.00
|1.2605
|1.2568
|1.2611
|35000.00
|60977856.86
|5499
|2006.07.20 10:20
|buy
|2750
|500.00
|1.2592
|1.2562
|1.2605
|5500
|2006.07.20 10:29
|close
|2750
|500.00
|1.2597
|1.2562
|1.2605
|25000.00
|61002856.86
|5501
|2006.07.20 10:30
|buy
|2751
|500.00
|1.2600
|1.2570
|1.2613
|5502
|2006.07.20 10:35
|close
|2751
|500.00
|1.2607
|1.2570
|1.2613
|35000.00
|61037856.86
|5503
|2006.07.20 10:45
|buy
|2752
|500.00
|1.2599
|1.2569
|1.2612
|5504
|2006.07.20 10:59
|close
|2752
|500.00
|1.2605
|1.2569
|1.2612
|30000.00
|61067856.86
|5505
|2006.07.20 11:05
|sell
|2753
|500.00
|1.2615
|1.2645
|1.2602
|5506
|2006.07.20 11:10
|close
|2753
|500.00
|1.2608
|1.2645
|1.2602
|35000.00
|61102856.86
|5507
|2006.07.20 11:15
|sell
|2754
|500.00
|1.2611
|1.2641
|1.2598
|5508
|2006.07.20 11:20
|close
|2754
|500.00
|1.2604
|1.2641
|1.2598
|35000.00
|61137856.86
|5509
|2006.07.20 11:40
|sell
|2755
|500.00
|1.2611
|1.2641
|1.2598
|5510
|2006.07.20 11:45
|close
|2755
|500.00
|1.2600
|1.2641
|1.2598
|55000.00
|61192856.86
|5511
|2006.07.20 11:50
|sell
|2756
|500.00
|1.2613
|1.2643
|1.2600
|5512
|2006.07.20 12:05
|close
|2756
|500.00
|1.2610
|1.2643
|1.2600
|15000.00
|61207856.86
|5513
|2006.07.20 13:15
|sell
|2757
|500.00
|1.2624
|1.2654
|1.2611
|5514
|2006.07.20 13:20
|t/p
|2757
|500.00
|1.2611
|1.2654
|1.2611
|65000.00
|61272856.86
|5515
|2006.07.20 13:29
|sell
|2758
|500.00
|1.2619
|1.2649
|1.2606
|5516
|2006.07.20 14:20
|close
|2758
|500.00
|1.2647
|1.2649
|1.2606
|-140000.00
|61132856.86
|5517
|2006.07.20 14:29
|sell
|2759
|500.00
|1.2637
|1.2667
|1.2624
|5518
|2006.07.20 15:35
|close
|2759
|500.00
|1.2629
|1.2667
|1.2624
|40000.00
|61172856.86
|5519
|2006.07.20 17:05
|sell
|2760
|500.00
|1.2652
|1.2682
|1.2639
|5520
|2006.07.20 17:15
|close
|2760
|500.00
|1.2641
|1.2682
|1.2639
|55000.00
|61227856.86
|5521
|2006.07.20 17:29
|sell
|2761
|500.00
|1.2647
|1.2677
|1.2634
|5522
|2006.07.20 17:40
|close
|2761
|500.00
|1.2639
|1.2677
|1.2634
|40000.00
|61267856.86
|5523
|2006.07.20 17:50
|sell
|2762
|500.00
|1.2650
|1.2680
|1.2637
|5524
|2006.07.20 18:05
|t/p
|2762
|500.00
|1.2637
|1.2680
|1.2637
|65000.00
|61332856.86
|5525
|2006.07.21 04:50
|sell
|2763
|500.00
|1.2644
|1.2674
|1.2631
|5526
|2006.07.21 08:45
|close
|2763
|500.00
|1.2638
|1.2674
|1.2631
|30000.00
|61362856.86
|5527
|2006.07.21 08:59
|buy
|2764
|500.00
|1.2639
|1.2609
|1.2652
|5528
|2006.07.21 09:35
|close
|2764
|500.00
|1.2649
|1.2609
|1.2652
|50000.00
|61412856.86
|5529
|2006.07.21 10:05
|sell
|2765
|500.00
|1.2667
|1.2697
|1.2654
|5530
|2006.07.21 10:10
|close
|2765
|500.00
|1.2662
|1.2697
|1.2654
|25000.00
|61437856.86
|5531
|2006.07.21 10:29
|sell
|2766
|500.00
|1.2657
|1.2687
|1.2644
|5532
|2006.07.21 11:45
|close
|2766
|500.00
|1.2679
|1.2687
|1.2644
|-110000.00
|61327856.86
|5533
|2006.07.21 11:50
|sell
|2767
|500.00
|1.2679
|1.2709
|1.2666
|5534
|2006.07.21 11:59
|close
|2767
|500.00
|1.2673
|1.2709
|1.2666
|30000.00
|61357856.86
|5535
|2006.07.21 15:15
|sell
|2768
|500.00
|1.2688
|1.2718
|1.2675
|5536
|2006.07.21 15:50
|close
|2768
|500.00
|1.2680
|1.2718
|1.2675
|40000.00
|61397856.86
|5537
|2006.07.21 17:10
|sell
|2769
|500.00
|1.2687
|1.2717
|1.2674
|5538
|2006.07.21 17:15
|close
|2769
|500.00
|1.2682
|1.2717
|1.2674
|25000.00
|61422856.86
|5539
|2006.07.21 17:35
|sell
|2770
|500.00
|1.2689
|1.2719
|1.2676
|5540
|2006.07.21 17:50
|close
|2770
|500.00
|1.2681
|1.2719
|1.2676
|40000.00
|61462856.86
|5541
|2006.07.21 21:20
|sell
|2771
|500.00
|1.2694
|1.2724
|1.2681
|5542
|2006.07.21 21:29
|close
|2771
|500.00
|1.2686
|1.2724
|1.2681
|40000.00
|61502856.86
|5543
|2006.07.21 21:45
|sell
|2772
|500.00
|1.2692
|1.2722
|1.2679
|5544
|2006.07.21 22:00
|close
|2772
|500.00
|1.2689
|1.2722
|1.2679
|15000.00
|61517856.86
|5545
|2006.07.21 22:59
|sell
|2773
|500.00
|1.2698
|1.2728
|1.2685
|5546
|2006.07.24 03:10
|t/p
|2773
|500.00
|1.2685
|1.2728
|1.2685
|67746.82
|61585603.68
|5547
|2006.07.24 03:10
|buy
|2774
|500.00
|1.2677
|1.2647
|1.2690
|5548
|2006.07.24 03:15
|t/p
|2774
|500.00
|1.2690
|1.2647
|1.2690
|65000.00
|61650603.68
|5549
|2006.07.24 03:20
|buy
|2775
|500.00
|1.2669
|1.2639
|1.2682
|5550
|2006.07.24 03:40
|close
|2775
|500.00
|1.2675
|1.2639
|1.2682
|30000.00
|61680603.68
|5551
|2006.07.24 03:45
|buy
|2776
|500.00
|1.2670
|1.2640
|1.2683
|5552
|2006.07.24 04:20
|s/l
|2776
|500.00
|1.2640
|1.2640
|1.2683
|-150000.00
|61530603.68
|5553
|2006.07.24 04:20
|buy
|2777
|500.00
|1.2642
|1.2612
|1.2655
|5554
|2006.07.24 04:29
|close
|2777
|500.00
|1.2647
|1.2612
|1.2655
|25000.00
|61555603.68
|5555
|2006.07.24 04:30
|buy
|2778
|500.00
|1.2650
|1.2620
|1.2663
|5556
|2006.07.24 04:40
|close
|2778
|500.00
|1.2653
|1.2620
|1.2663
|15000.00
|61570603.68
|5557
|2006.07.24 04:45
|buy
|2779
|500.00
|1.2651
|1.2621
|1.2664
|5558
|2006.07.24 05:05
|close
|2779
|500.00
|1.2659
|1.2621
|1.2664
|40000.00
|61610603.68
|5559
|2006.07.24 08:35
|buy
|2780
|500.00
|1.2644
|1.2614
|1.2657
|5560
|2006.07.24 08:45
|close
|2780
|500.00
|1.2650
|1.2614
|1.2657
|30000.00
|61640603.68
|5561
|2006.07.24 08:50
|buy
|2781
|500.00
|1.2636
|1.2606
|1.2649
|5562
|2006.07.24 08:59
|close
|2781
|500.00
|1.2646
|1.2606
|1.2649
|50000.00
|61690603.68
|5563
|2006.07.24 09:05
|buy
|2782
|500.00
|1.2642
|1.2612
|1.2655
|5564
|2006.07.24 09:10
|close
|2782
|500.00
|1.2647
|1.2612
|1.2655
|25000.00
|61715603.68
|5565
|2006.07.24 09:15
|buy
|2783
|500.00
|1.2644
|1.2614
|1.2657
|5566
|2006.07.24 10:20
|close
|2783
|500.00
|1.2616
|1.2614
|1.2657
|-140000.00
|61575603.68
|5567
|2006.07.24 10:29
|buy
|2784
|500.00
|1.2624
|1.2594
|1.2637
|5568
|2006.07.24 12:05
|close
|2784
|500.00
|1.2633
|1.2594
|1.2637
|45000.00
|61620603.68
|5569
|2006.07.24 13:35
|buy
|2785
|500.00
|1.2614
|1.2584
|1.2627
|5570
|2006.07.24 13:45
|close
|2785
|500.00
|1.2620
|1.2584
|1.2627
|30000.00
|61650603.68
|5571
|2006.07.24 15:05
|sell
|2786
|500.00
|1.2641
|1.2671
|1.2628
|5572
|2006.07.24 15:10
|t/p
|2786
|500.00
|1.2628
|1.2671
|1.2628
|65000.00
|61715603.68
|5573
|2006.07.24 15:20
|sell
|2787
|500.00
|1.2638
|1.2668
|1.2625
|5574
|2006.07.24 15:35
|close
|2787
|500.00
|1.2634
|1.2668
|1.2625
|20000.00
|61735603.68
|5575
|2006.07.24 15:45
|sell
|2788
|500.00
|1.2637
|1.2667
|1.2624
|5576
|2006.07.24 16:05
|close
|2788
|500.00
|1.2628
|1.2667
|1.2624
|45000.00
|61780603.68
|5577
|2006.07.24 16:45
|sell
|2789
|500.00
|1.2643
|1.2673
|1.2630
|5578
|2006.07.24 17:05
|close
|2789
|500.00
|1.2632
|1.2673
|1.2630
|55000.00
|61835603.68
|5579
|2006.07.24 20:40
|buy
|2790
|500.00
|1.2620
|1.2590
|1.2633
|5580
|2006.07.24 20:59
|close
|2790
|500.00
|1.2625
|1.2590
|1.2633
|25000.00
|61860603.68
|5581
|2006.07.24 21:20
|buy
|2791
|500.00
|1.2618
|1.2588
|1.2631
|5582
|2006.07.24 21:30
|close
|2791
|500.00
|1.2622
|1.2588
|1.2631
|20000.00
|61880603.68
|5583
|2006.07.25 00:05
|sell
|2792
|500.00
|1.2639
|1.2669
|1.2626
|5584
|2006.07.25 00:15
|close
|2792
|500.00
|1.2634
|1.2669
|1.2626
|25000.00
|61905603.68
|5585
|2006.07.25 00:20
|sell
|2793
|500.00
|1.2642
|1.2672
|1.2629
|5586
|2006.07.25 00:29
|close
|2793
|500.00
|1.2636
|1.2672
|1.2629
|30000.00
|61935603.68
|5587
|2006.07.25 01:35
|buy
|2794
|500.00
|1.2621
|1.2591
|1.2634
|5588
|2006.07.25 01:45
|close
|2794
|500.00
|1.2631
|1.2591
|1.2634
|50000.00
|61985603.68
|5589
|2006.07.25 01:59
|buy
|2795
|500.00
|1.2622
|1.2592
|1.2635
|5590
|2006.07.25 03:05
|close
|2795
|500.00
|1.2628
|1.2592
|1.2635
|30000.00
|62015603.68
|5591
|2006.07.25 03:15
|buy
|2796
|500.00
|1.2612
|1.2582
|1.2625
|5592
|2006.07.25 04:05
|close
|2796
|500.00
|1.2616
|1.2582
|1.2625
|20000.00
|62035603.68
|5593
|2006.07.25 07:20
|sell
|2797
|500.00
|1.2636
|1.2666
|1.2623
|5594
|2006.07.25 08:45
|close
|2797
|500.00
|1.2661
|1.2666
|1.2623
|-125000.00
|61910603.68
|5595
|2006.07.25 08:50
|sell
|2798
|500.00
|1.2660
|1.2690
|1.2647
|5596
|2006.07.25 09:05
|close
|2798
|500.00
|1.2656
|1.2690
|1.2647
|20000.00
|61930603.68
|5597
|2006.07.25 15:15
|buy
|2799
|500.00
|1.2636
|1.2606
|1.2649
|5598
|2006.07.25 15:20
|close
|2799
|500.00
|1.2644
|1.2606
|1.2649
|40000.00
|61970603.68
|5599
|2006.07.25 16:15
|buy
|2800
|500.00
|1.2639
|1.2609
|1.2652
|5600
|2006.07.25 16:29
|close
|2800
|500.00
|1.2643
|1.2609
|1.2652
|20000.00
|61990603.68
|5601
|2006.07.25 16:35
|sell
|2801
|500.00
|1.2665
|1.2695
|1.2652
|5602
|2006.07.25 16:40
|t/p
|2801
|500.00
|1.2652
|1.2695
|1.2652
|65000.00
|62055603.68
|5603
|2006.07.25 16:59
|sell
|2802
|500.00
|1.2663
|1.2693
|1.2650
|5604
|2006.07.25 17:05
|t/p
|2802
|500.00
|1.2650
|1.2693
|1.2650
|65000.00
|62120603.68
|5605
|2006.07.25 17:10
|buy
|2803
|500.00
|1.2614
|1.2584
|1.2627
|5606
|2006.07.25 17:15
|t/p
|2803
|500.00
|1.2627
|1.2584
|1.2627
|65000.00
|62185603.68
|5607
|2006.07.25 17:29
|buy
|2804
|500.00
|1.2622
|1.2592
|1.2635
|5608
|2006.07.25 17:50
|close
|2804
|500.00
|1.2627
|1.2592
|1.2635
|25000.00
|62210603.68
|5609
|2006.07.25 17:59
|buy
|2805
|500.00
|1.2628
|1.2598
|1.2641
|5610
|2006.07.25 18:05
|close
|2805
|500.00
|1.2601
|1.2598
|1.2641
|-135000.00
|62075603.68
|5611
|2006.07.25 18:10
|buy
|2806
|500.00
|1.2604
|1.2574
|1.2617
|5612
|2006.07.25 18:15
|t/p
|2806
|500.00
|1.2617
|1.2574
|1.2617
|65000.00
|62140603.68
|5613
|2006.07.25 18:20
|buy
|2807
|500.00
|1.2577
|1.2547
|1.2590
|5614
|2006.07.25 18:29
|close
|2807
|500.00
|1.2584
|1.2547
|1.2590
|35000.00
|62175603.68
|5615
|2006.07.25 18:30
|buy
|2808
|500.00
|1.2587
|1.2557
|1.2600
|5616
|2006.07.25 19:20
|close
|2808
|500.00
|1.2563
|1.2557
|1.2600
|-120000.00
|62055603.68
|5617
|2006.07.26 03:10
|buy
|2809
|500.00
|1.2574
|1.2544
|1.2587
|5618
|2006.07.26 03:15
|close
|2809
|500.00
|1.2583
|1.2544
|1.2587
|45000.00
|62100603.68
|5619
|2006.07.26 03:20
|buy
|2810
|500.00
|1.2574
|1.2544
|1.2587
|5620
|2006.07.26 03:40
|close
|2810
|500.00
|1.2579
|1.2544
|1.2587
|25000.00
|62125603.68
|5621
|2006.07.26 03:50
|buy
|2811
|500.00
|1.2574
|1.2544
|1.2587
|5622
|2006.07.26 04:35
|close
|2811
|500.00
|1.2582
|1.2544
|1.2587
|40000.00
|62165603.68
|5623
|2006.07.26 08:45
|buy
|2812
|500.00
|1.2571
|1.2541
|1.2584
|5624
|2006.07.26 08:50
|close
|2812
|500.00
|1.2582
|1.2541
|1.2584
|55000.00
|62220603.68
|5625
|2006.07.26 09:05
|buy
|2813
|500.00
|1.2566
|1.2536
|1.2579
|5626
|2006.07.26 09:15
|close
|2813
|500.00
|1.2573
|1.2536
|1.2579
|35000.00
|62255603.68
|5627
|2006.07.26 11:15
|sell
|2814
|500.00
|1.2592
|1.2622
|1.2579
|5628
|2006.07.26 11:20
|close
|2814
|500.00
|1.2586
|1.2622
|1.2579
|30000.00
|62285603.68
|5629
|2006.07.26 15:40
|sell
|2815
|500.00
|1.2599
|1.2629
|1.2586
|5630
|2006.07.26 15:50
|close
|2815
|500.00
|1.2588
|1.2629
|1.2586
|55000.00
|62340603.68
|5631
|2006.07.26 16:05
|sell
|2816
|500.00
|1.2602
|1.2632
|1.2589
|5632
|2006.07.26 16:15
|close
|2816
|500.00
|1.2591
|1.2632
|1.2589
|55000.00
|62395603.68
|5633
|2006.07.26 16:35
|sell
|2817
|500.00
|1.2603
|1.2633
|1.2590
|5634
|2006.07.26 16:40
|close
|2817
|500.00
|1.2595
|1.2633
|1.2590
|40000.00
|62435603.68
|5635
|2006.07.26 16:50
|sell
|2818
|500.00
|1.2604
|1.2634
|1.2591
|5636
|2006.07.26 17:05
|close
|2818
|500.00
|1.2595
|1.2634
|1.2591
|45000.00
|62480603.68
|5637
|2006.07.26 17:15
|sell
|2819
|500.00
|1.2618
|1.2648
|1.2605
|5638
|2006.07.26 17:35
|close
|2819
|500.00
|1.2612
|1.2648
|1.2605
|30000.00
|62510603.68
|5639
|2006.07.26 17:45
|sell
|2820
|500.00
|1.2615
|1.2645
|1.2602
|5640
|2006.07.26 19:10
|s/l
|2820
|500.00
|1.2645
|1.2645
|1.2602
|-150000.00
|62360603.68
|5641
|2006.07.26 19:10
|sell
|2821
|500.00
|1.2644
|1.2674
|1.2631
|5642
|2006.07.26 20:50
|close
|2821
|500.00
|1.2666
|1.2674
|1.2631
|-110000.00
|62250603.68
|5643
|2006.07.26 21:15
|sell
|2822
|500.00
|1.2703
|1.2733
|1.2690
|5644
|2006.07.26 21:20
|close
|2822
|500.00
|1.2696
|1.2733
|1.2690
|35000.00
|62285603.68
|5645
|2006.07.26 21:29
|sell
|2823
|500.00
|1.2691
|1.2721
|1.2678
|5646
|2006.07.26 23:10
|close
|2823
|500.00
|1.2714
|1.2721
|1.2678
|-115000.00
|62170603.68
|5647
|2006.07.27 04:35
|sell
|2824
|500.00
|1.2721
|1.2751
|1.2708
|5648
|2006.07.27 04:40
|close
|2824
|500.00
|1.2715
|1.2751
|1.2708
|30000.00
|62200603.68
|5649
|2006.07.27 04:50
|sell
|2825
|500.00
|1.2721
|1.2751
|1.2708
|5650
|2006.07.27 05:35
|close
|2825
|500.00
|1.2714
|1.2751
|1.2708
|35000.00
|62235603.68
|5651
|2006.07.27 07:05
|sell
|2826
|500.00
|1.2725
|1.2755
|1.2712
|5652
|2006.07.27 07:15
|close
|2826
|500.00
|1.2718
|1.2755
|1.2712
|35000.00
|62270603.68
|5653
|2006.07.27 07:29
|sell
|2827
|500.00
|1.2725
|1.2755
|1.2712
|5654
|2006.07.27 09:45
|close
|2827
|500.00
|1.2721
|1.2755
|1.2712
|20000.00
|62290603.68
|5655
|2006.07.27 10:15
|sell
|2828
|500.00
|1.2746
|1.2776
|1.2733
|5656
|2006.07.27 10:20
|t/p
|2828
|500.00
|1.2733
|1.2776
|1.2733
|65000.00
|62355603.68
|5657
|2006.07.27 13:05
|sell
|2829
|500.00
|1.2746
|1.2776
|1.2733
|5658
|2006.07.27 13:15
|close
|2829
|500.00
|1.2735
|1.2776
|1.2733
|55000.00
|62410603.68
|5659
|2006.07.27 13:20
|sell
|2830
|500.00
|1.2749
|1.2779
|1.2736
|5660
|2006.07.27 13:29
|close
|2830
|500.00
|1.2745
|1.2779
|1.2736
|20000.00
|62430603.68
|5661
|2006.07.27 13:30
|sell
|2831
|500.00
|1.2744
|1.2774
|1.2731
|5662
|2006.07.27 14:05
|close
|2831
|500.00
|1.2738
|1.2774
|1.2731
|30000.00
|62460603.68
|5663
|2006.07.27 15:45
|buy
|2832
|500.00
|1.2709
|1.2679
|1.2722
|5664
|2006.07.27 15:50
|close
|2832
|500.00
|1.2718
|1.2679
|1.2722
|45000.00
|62505603.68
|5665
|2006.07.27 16:05
|sell
|2833
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|5666
|2006.07.27 16:10
|t/p
|2833
|500.00
|1.2754
|1.2797
|1.2754
|65000.00
|62570603.68
|5667
|2006.07.27 16:29
|sell
|2834
|500.00
|1.2766
|1.2796
|1.2753
|5668
|2006.07.27 16:35
|close
|2834
|500.00
|1.2757
|1.2796
|1.2753
|45000.00
|62615603.68
|5669
|2006.07.27 16:40
|sell
|2835
|500.00
|1.2770
|1.2800
|1.2757
|5670
|2006.07.27 16:45
|t/p
|2835
|500.00
|1.2757
|1.2800
|1.2757
|65000.00
|62680603.68
|5671
|2006.07.27 17:10
|buy
|2836
|500.00
|1.2729
|1.2699
|1.2742
|5672
|2006.07.27 17:20
|t/p
|2836
|500.00
|1.2742
|1.2699
|1.2742
|65000.00
|62745603.68
|5673
|2006.07.27 17:20
|sell
|2837
|500.00
|1.2761
|1.2791
|1.2748
|5674
|2006.07.27 17:29
|t/p
|2837
|500.00
|1.2748
|1.2791
|1.2748
|65000.00
|62810603.68
|5675
|2006.07.27 17:35
|buy
|2838
|500.00
|1.2728
|1.2698
|1.2741
|5676
|2006.07.27 17:45
|t/p
|2838
|500.00
|1.2741
|1.2698
|1.2741
|65000.00
|62875603.68
|5677
|2006.07.27 18:05
|buy
|2839
|500.00
|1.2716
|1.2686
|1.2729
|5678
|2006.07.27 18:10
|t/p
|2839
|500.00
|1.2729
|1.2686
|1.2729
|65000.00
|62940603.68
|5679
|2006.07.27 18:15
|buy
|2840
|500.00
|1.2721
|1.2691
|1.2734
|5680
|2006.07.27 18:35
|t/p
|2840
|500.00
|1.2734
|1.2691
|1.2734
|65000.00
|63005603.68
|5681
|2006.07.27 18:45
|buy
|2841
|500.00
|1.2726
|1.2696
|1.2739
|5682
|2006.07.27 19:00
|close
|2841
|500.00
|1.2730
|1.2696
|1.2739
|20000.00
|63025603.68
|5683
|2006.07.27 19:45
|buy
|2842
|500.00
|1.2716
|1.2686
|1.2729
|5684
|2006.07.27 19:50
|close
|2842
|500.00
|1.2724
|1.2686
|1.2729
|40000.00
|63065603.68
|5685
|2006.07.27 19:59
|buy
|2843
|500.00
|1.2722
|1.2692
|1.2735
|5686
|2006.07.27 20:59
|close
|2843
|500.00
|1.2702
|1.2692
|1.2735
|-100000.00
|62965603.68
|5687
|2006.07.27 21:15
|buy
|2844
|500.00
|1.2692
|1.2662
|1.2705
|5688
|2006.07.27 22:05
|close
|2844
|500.00
|1.2698
|1.2662
|1.2705
|30000.00
|62995603.68
|5689
|2006.07.28 02:50
|buy
|2845
|500.00
|1.2686
|1.2656
|1.2699
|5690
|2006.07.28 03:10
|close
|2845
|500.00
|1.2694
|1.2656
|1.2699
|40000.00
|63035603.68
|5691
|2006.07.28 03:50
|buy
|2846
|500.00
|1.2684
|1.2654
|1.2697
|5692
|2006.07.28 04:05
|close
|2846
|500.00
|1.2688
|1.2654
|1.2697
|20000.00
|63055603.68
|5693
|2006.07.28 08:45
|sell
|2847
|500.00
|1.2698
|1.2728
|1.2685
|5694
|2006.07.28 08:50
|close
|2847
|500.00
|1.2691
|1.2728
|1.2685
|35000.00
|63090603.68
|5695
|2006.07.28 09:10
|sell
|2848
|500.00
|1.2701
|1.2731
|1.2688
|5696
|2006.07.28 09:15
|close
|2848
|500.00
|1.2694
|1.2731
|1.2688
|35000.00
|63125603.68
|5697
|2006.07.28 10:15
|sell
|2849
|500.00
|1.2701
|1.2731
|1.2688
|5698
|2006.07.28 10:29
|close
|2849
|500.00
|1.2693
|1.2731
|1.2688
|40000.00
|63165603.68
|5699
|2006.07.28 11:20
|buy
|2850
|500.00
|1.2682
|1.2652
|1.2695
|5700
|2006.07.28 11:29
|close
|2850
|500.00
|1.2687
|1.2652
|1.2695
|25000.00
|63190603.68
|5701
|2006.07.28 12:20
|buy
|2851
|500.00
|1.2685
|1.2655
|1.2698
|5702
|2006.07.28 12:35
|close
|2851
|500.00
|1.2694
|1.2655
|1.2698
|45000.00
|63235603.68
|5703
|2006.07.28 12:40
|sell
|2852
|500.00
|1.2699
|1.2729
|1.2686
|5704
|2006.07.28 12:45
|t/p
|2852
|500.00
|1.2686
|1.2729
|1.2686
|65000.00
|63300603.68
|5705
|2006.07.28 12:45
|buy
|2853
|500.00
|1.2686
|1.2656
|1.2699
|5706
|2006.07.28 12:59
|close
|2853
|500.00
|1.2696
|1.2656
|1.2699
|50000.00
|63350603.68
|5707
|2006.07.28 13:29
|buy
|2854
|500.00
|1.2685
|1.2655
|1.2698
|5708
|2006.07.28 14:50
|close
|2854
|500.00
|1.2660
|1.2655
|1.2698
|-125000.00
|63225603.68
|5709
|2006.07.28 14:59
|buy
|2855
|500.00
|1.2663
|1.2633
|1.2676
|5710
|2006.07.28 15:05
|close
|2855
|500.00
|1.2667
|1.2633
|1.2676
|20000.00
|63245603.68
|5711
|2006.07.28 15:35
|sell
|2856
|500.00
|1.2742
|1.2772
|1.2729
|5712
|2006.07.28 15:40
|t/p
|2856
|500.00
|1.2729
|1.2772
|1.2729
|65000.00
|63310603.68
|5713
|2006.07.28 15:59
|sell
|2857
|500.00
|1.2724
|1.2754
|1.2711
|5714
|2006.07.28 16:05
|close
|2857
|500.00
|1.2753
|1.2754
|1.2711
|-145000.00
|63165603.68
|5715
|2006.07.28 16:10
|sell
|2858
|500.00
|1.2753
|1.2783
|1.2740
|5716
|2006.07.28 16:15
|t/p
|2858
|500.00
|1.2740
|1.2783
|1.2740
|65000.00
|63230603.68
|5717
|2006.07.28 16:29
|sell
|2859
|500.00
|1.2744
|1.2774
|1.2731
|5718
|2006.07.28 16:40
|close
|2859
|500.00
|1.2737
|1.2774
|1.2731
|35000.00
|63265603.68
|5719
|2006.07.28 16:50
|sell
|2860
|500.00
|1.2754
|1.2784
|1.2741
|5720
|2006.07.28 16:59
|t/p
|2860
|500.00
|1.2741
|1.2784
|1.2741
|65000.00
|63330603.68
|5721
|2006.07.28 17:45
|sell
|2861
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|5722
|2006.07.28 18:05
|close
|2861
|500.00
|1.2756
|1.2797
|1.2754
|55000.00
|63385603.68
|5723
|2006.07.31 03:35
|buy
|2862
|500.00
|1.2756
|1.2726
|1.2769
|5724
|2006.07.31 03:50
|close
|2862
|500.00
|1.2763
|1.2726
|1.2769
|35000.00
|63420603.68
|5725
|2006.07.31 03:59
|buy
|2863
|500.00
|1.2757
|1.2727
|1.2770
|5726
|2006.07.31 04:15
|close
|2863
|500.00
|1.2762
|1.2727
|1.2770
|25000.00
|63445603.68
|5727
|2006.07.31 04:59
|buy
|2864
|500.00
|1.2749
|1.2719
|1.2762
|5728
|2006.07.31 05:05
|close
|2864
|500.00
|1.2757
|1.2719
|1.2762
|40000.00
|63485603.68
|5729
|2006.07.31 10:40
|buy
|2865
|500.00
|1.2751
|1.2721
|1.2764
|5730
|2006.07.31 11:20
|close
|2865
|500.00
|1.2756
|1.2721
|1.2764
|25000.00
|63510603.68
|5731
|2006.07.31 14:15
|sell
|2866
|500.00
|1.2761
|1.2791
|1.2748
|5732
|2006.07.31 14:20
|close
|2866
|500.00
|1.2752
|1.2791
|1.2748
|45000.00
|63555603.68
|5733
|2006.07.31 14:40
|sell
|2867
|500.00
|1.2776
|1.2806
|1.2763
|5734
|2006.07.31 14:45
|t/p
|2867
|500.00
|1.2763
|1.2806
|1.2763
|65000.00
|63620603.68
|5735
|2006.07.31 14:59
|sell
|2868
|500.00
|1.2766
|1.2796
|1.2753
|5736
|2006.07.31 15:15
|close
|2868
|500.00
|1.2761
|1.2796
|1.2753
|25000.00
|63645603.68
|5737
|2006.07.31 15:50
|sell
|2869
|500.00
|1.2779
|1.2809
|1.2766
|5738
|2006.07.31 16:05
|close
|2869
|500.00
|1.2770
|1.2809
|1.2766
|45000.00
|63690603.68
|5739
|2006.07.31 18:15
|buy
|2870
|500.00
|1.2751
|1.2721
|1.2764
|5740
|2006.07.31 18:29
|close
|2870
|500.00
|1.2757
|1.2721
|1.2764
|30000.00
|63720603.68
|5741
|2006.07.31 20:15
|sell
|2871
|500.00
|1.2771
|1.2801
|1.2758
|5742
|2006.07.31 21:05
|close
|2871
|500.00
|1.2764
|1.2801
|1.2758
|35000.00
|63755603.68
|5743
|2006.08.01 03:35
|buy
|2872
|500.00
|1.2755
|1.2725
|1.2768
|5744
|2006.08.01 03:40
|close
|2872
|500.00
|1.2762
|1.2725
|1.2768
|35000.00
|63790603.68
|5745
|2006.08.01 03:50
|buy
|2873
|500.00
|1.2753
|1.2723
|1.2766
|5746
|2006.08.01 04:05
|close
|2873
|500.00
|1.2760
|1.2723
|1.2766
|35000.00
|63825603.68
|5747
|2006.08.01 04:45
|buy
|2874
|500.00
|1.2747
|1.2717
|1.2760
|5748
|2006.08.01 05:05
|close
|2874
|500.00
|1.2753
|1.2717
|1.2760
|30000.00
|63855603.68
|5749
|2006.08.01 07:50
|buy
|2875
|500.00
|1.2733
|1.2703
|1.2746
|5750
|2006.08.01 08:05
|close
|2875
|500.00
|1.2738
|1.2703
|1.2746
|25000.00
|63880603.68
|5751
|2006.08.01 08:50
|buy
|2876
|500.00
|1.2725
|1.2695
|1.2738
|5752
|2006.08.01 08:59
|close
|2876
|500.00
|1.2733
|1.2695
|1.2738
|40000.00
|63920603.68
|5753
|2006.08.01 09:40
|buy
|2877
|500.00
|1.2722
|1.2692
|1.2735
|5754
|2006.08.01 09:59
|close
|2877
|500.00
|1.2729
|1.2692
|1.2735
|35000.00
|63955603.68
|5755
|2006.08.01 11:45
|sell
|2878
|500.00
|1.2743
|1.2773
|1.2730
|5756
|2006.08.01 13:45
|close
|2878
|500.00
|1.2764
|1.2773
|1.2730
|-105000.00
|63850603.68
|5757
|2006.08.01 13:50
|sell
|2879
|500.00
|1.2767
|1.2797
|1.2754
|5758
|2006.08.01 14:05
|close
|2879
|500.00
|1.2761
|1.2797
|1.2754
|30000.00
|63880603.68
|5759
|2006.08.01 14:20
|sell
|2880
|500.00
|1.2772
|1.2802
|1.2759
|5760
|2006.08.01 14:29
|close
|2880
|500.00
|1.2768
|1.2802
|1.2759
|20000.00
|63900603.68
|5761
|2006.08.01 14:50
|sell
|2881
|500.00
|1.2772
|1.2802
|1.2759
|5762
|2006.08.01 14:59
|close
|2881
|500.00
|1.2768
|1.2802
|1.2759
|20000.00
|63920603.68
|5763
|2006.08.01 15:50
|sell
|2882
|500.00
|1.2781
|1.2811
|1.2768
|5764
|2006.08.01 15:59
|t/p
|2882
|500.00
|1.2768
|1.2811
|1.2768
|65000.00
|63985603.68
|5765
|2006.08.01 17:15
|buy
|2883
|500.00
|1.2726
|1.2696
|1.2739
|5766
|2006.08.01 17:20
|close
|2883
|500.00
|1.2738
|1.2696
|1.2739
|60000.00
|64045603.68
|5767
|2006.08.01 17:29
|buy
|2884
|500.00
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|5768
|2006.08.01 17:35
|t/p
|2884
|500.00
|1.2743
|1.2700
|1.2743
|65000.00
|64110603.68
|5769
|2006.08.01 17:40
|buy
|2885
|500.00
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|5770
|2006.08.01 17:45
|close
|2885
|500.00
|1.2736
|1.2700
|1.2743
|30000.00
|64140603.68
|5771
|2006.08.01 19:05
|sell
|2886
|500.00
|1.2820
|1.2850
|1.2807
|5772
|2006.08.01 19:10
|t/p
|2886
|500.00
|1.2807
|1.2850
|1.2807
|65000.00
|64205603.68
|5773
|2006.08.01 19:15
|sell
|2887
|500.00
|1.2798
|1.2828
|1.2785
|5774
|2006.08.01 19:50
|close
|2887
|500.00
|1.2821
|1.2828
|1.2785
|-115000.00
|64090603.68
|5775
|2006.08.01 19:59
|sell
|2888
|500.00
|1.2816
|1.2846
|1.2803
|5776
|2006.08.01 20:05
|close
|2888
|500.00
|1.2811
|1.2846
|1.2803
|25000.00
|64115603.68
|5777
|2006.08.02 05:35
|sell
|2889
|500.00
|1.2832
|1.2862
|1.2819
|5778
|2006.08.02 05:45
|close
|2889
|500.00
|1.2825
|1.2862
|1.2819
|35000.00
|64150603.68
|5779
|2006.08.02 05:59
|sell
|2890
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|5780
|2006.08.02 07:05
|close
|2890
|500.00
|1.2822
|1.2859
|1.2816
|35000.00
|64185603.68
|5781
|2006.08.02 09:35
|buy
|2891
|500.00
|1.2814
|1.2784
|1.2827
|5782
|2006.08.02 09:40
|close
|2891
|500.00
|1.2818
|1.2784
|1.2827
|20000.00
|64205603.68
|5783
|2006.08.02 09:50
|buy
|2892
|500.00
|1.2814
|1.2784
|1.2827
|5784
|2006.08.02 09:59
|close
|2892
|500.00
|1.2821
|1.2784
|1.2827
|35000.00
|64240603.68
|5785
|2006.08.02 10:20
|buy
|2893
|500.00
|1.2816
|1.2786
|1.2829
|5786
|2006.08.02 12:15
|close
|2893
|500.00
|1.2793
|1.2786
|1.2829
|-115000.00
|64125603.68
|5787
|2006.08.02 14:10
|buy
|2894
|500.00
|1.2796
|1.2766
|1.2809
|5788
|2006.08.02 14:15
|close
|2894
|500.00
|1.2803
|1.2766
|1.2809
|35000.00
|64160603.68
|5789
|2006.08.02 14:35
|buy
|2895
|500.00
|1.2797
|1.2767
|1.2810
|5790
|2006.08.02 14:40
|close
|2895
|500.00
|1.2802
|1.2767
|1.2810
|25000.00
|64185603.68
|5791
|2006.08.02 14:50
|buy
|2896
|500.00
|1.2795
|1.2765
|1.2808
|5792
|2006.08.02 15:00
|close
|2896
|500.00
|1.2799
|1.2765
|1.2808
|20000.00
|64205603.68
|5793
|2006.08.02 15:05
|sell
|2897
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|5794
|2006.08.02 15:10
|close
|2897
|500.00
|1.2807
|1.2841
|1.2798
|20000.00
|64225603.68
|5795
|2006.08.02 15:15
|buy
|2898
|500.00
|1.2790
|1.2760
|1.2803
|5796
|2006.08.02 15:20
|close
|2898
|500.00
|1.2794
|1.2760
|1.2803
|20000.00
|64245603.68
|5797
|2006.08.02 15:29
|buy
|2899
|500.00
|1.2794
|1.2764
|1.2807
|5798
|2006.08.02 15:35
|close
|2899
|500.00
|1.2803
|1.2764
|1.2807
|45000.00
|64290603.68
|5799
|2006.08.02 15:50
|buy
|2900
|500.00
|1.2792
|1.2762
|1.2805
|5800
|2006.08.02 15:59
|close
|2900
|500.00
|1.2801
|1.2762
|1.2805
|45000.00
|64335603.68
|5801
|2006.08.02 16:05
|sell
|2901
|500.00
|1.2815
|1.2845
|1.2802
|5802
|2006.08.02 16:15
|close
|2901
|500.00
|1.2812
|1.2845
|1.2802
|15000.00
|64350603.68
|5803
|2006.08.02 16:29
|sell
|2902
|500.00
|1.2814
|1.2844
|1.2801
|5804
|2006.08.02 16:45
|close
|2902
|500.00
|1.2802
|1.2844
|1.2801
|60000.00
|64410603.68
|5805
|2006.08.02 16:50
|sell
|2903
|500.00
|1.2816
|1.2846
|1.2803
|5806
|2006.08.02 16:59
|t/p
|2903
|500.00
|1.2803
|1.2846
|1.2803
|65000.00
|64475603.68
|5807
|2006.08.02 17:20
|sell
|2904
|500.00
|1.2812
|1.2842
|1.2799
|5808
|2006.08.02 17:35
|close
|2904
|500.00
|1.2808
|1.2842
|1.2799
|20000.00
|64495603.68
|5809
|2006.08.02 17:40
|sell
|2905
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|5810
|2006.08.02 18:05
|t/p
|2905
|500.00
|1.2798
|1.2841
|1.2798
|65000.00
|64560603.68
|5811
|2006.08.02 18:05
|buy
|2906
|500.00
|1.2783
|1.2753
|1.2796
|5812
|2006.08.02 18:10
|t/p
|2906
|500.00
|1.2796
|1.2753
|1.2796
|65000.00
|64625603.68
|5813
|2006.08.02 18:15
|buy
|2907
|500.00
|1.2783
|1.2753
|1.2796
|5814
|2006.08.02 18:20
|close
|2907
|500.00
|1.2794
|1.2753
|1.2796
|55000.00
|64680603.68
|5815
|2006.08.02 18:40
|buy
|2908
|500.00
|1.2794
|1.2764
|1.2807
|5816
|2006.08.02 18:50
|close
|2908
|500.00
|1.2798
|1.2764
|1.2807
|20000.00
|64700603.68
|5817
|2006.08.02 19:05
|buy
|2909
|500.00
|1.2786
|1.2756
|1.2799
|5818
|2006.08.02 19:10
|close
|2909
|500.00
|1.2794
|1.2756
|1.2799
|40000.00
|64740603.68
|5819
|2006.08.02 19:20
|buy
|2910
|500.00
|1.2776
|1.2746
|1.2789
|5820
|2006.08.02 19:29
|close
|2910
|500.00
|1.2780
|1.2746
|1.2789
|20000.00
|64760603.68
|5821
|2006.08.02 19:30
|buy
|2911
|500.00
|1.2783
|1.2753
|1.2796
|5822
|2006.08.02 19:35
|close
|2911
|500.00
|1.2793
|1.2753
|1.2796
|50000.00
|64810603.68
|5823
|2006.08.02 19:45
|buy
|2912
|500.00
|1.2783
|1.2753
|1.2796
|5824
|2006.08.02 19:59
|close
|2912
|500.00
|1.2795
|1.2753
|1.2796
|60000.00
|64870603.68
|5825
|2006.08.02 22:35
|buy
|2913
|500.00
|1.2780
|1.2750
|1.2793
|5826
|2006.08.02 22:50
|t/p
|2913
|500.00
|1.2793
|1.2750
|1.2793
|65000.00
|64935603.68
|5827
|2006.08.02 22:59
|buy
|2914
|500.00
|1.2788
|1.2758
|1.2801
|5828
|2006.08.03 01:20
|close
|2914
|500.00
|1.2792
|1.2758
|1.2801
|8941.37
|64944545.05
|5829
|2006.08.03 03:05
|buy
|2915
|500.00
|1.2765
|1.2735
|1.2778
|5830
|2006.08.03 03:10
|t/p
|2915
|500.00
|1.2778
|1.2735
|1.2778
|65000.00
|65009545.05
|5831
|2006.08.03 03:20
|buy
|2916
|500.00
|1.2775
|1.2745
|1.2788
|5832
|2006.08.03 04:20
|s/l
|2916
|500.00
|1.2745
|1.2745
|1.2788
|-150000.00
|64859545.05
|5833
|2006.08.03 04:20
|buy
|2917
|500.00
|1.2744
|1.2714
|1.2757
|5834
|2006.08.03 04:29
|t/p
|2917
|500.00
|1.2757
|1.2714
|1.2757
|65000.00
|64924545.05
|5835
|2006.08.03 09:20
|sell
|2918
|500.00
|1.2762
|1.2792
|1.2749
|5836
|2006.08.03 12:40
|close
|2918
|500.00
|1.2756
|1.2792
|1.2749
|30000.00
|64954545.05
|5837
|2006.08.03 12:50
|buy
|2919
|500.00
|1.2752
|1.2722
|1.2765
|5838
|2006.08.03 12:59
|close
|2919
|500.00
|1.2755
|1.2722
|1.2765
|15000.00
|64969545.05
|5839
|2006.08.03 14:10
|sell
|2920
|500.00
|1.2784
|1.2814
|1.2771
|5840
|2006.08.03 14:15
|t/p
|2920
|500.00
|1.2771
|1.2814
|1.2771
|65000.00
|65034545.05
|5841
|2006.08.03 14:29
|sell
|2921
|500.00
|1.2775
|1.2805
|1.2762
|5842
|2006.08.03 14:50
|close
|2921
|500.00
|1.2771
|1.2805
|1.2762
|20000.00
|65054545.05
|5843
|2006.08.03 14:59
|sell
|2922
|500.00
|1.2778
|1.2808
|1.2765
|5844
|2006.08.03 15:35
|close
|2922
|500.00
|1.2800
|1.2808
|1.2765
|-110000.00
|64944545.05
|5845
|2006.08.03 15:40
|sell
|2923
|500.00
|1.2790
|1.2820
|1.2777
|5846
|2006.08.03 15:45
|s/l
|2923
|500.00
|1.2820
|1.2820
|1.2777
|-150000.00
|64794545.05
|5847
|2006.08.03 15:45
|sell
|2924
|500.00
|1.2827
|1.2857
|1.2814
|5848
|2006.08.03 15:59
|close
|2924
|500.00
|1.2819
|1.2857
|1.2814
|40000.00
|64834545.05
|5849
|2006.08.03 18:10
|buy
|2925
|500.00
|1.2765
|1.2735
|1.2778
|5850
|2006.08.03 18:15
|t/p
|2925
|500.00
|1.2778
|1.2735
|1.2778
|65000.00
|64899545.05
|5851
|2006.08.04 01:40
|buy
|2926
|500.00
|1.2795
|1.2765
|1.2808
|5852
|2006.08.04 02:40
|close
|2926
|500.00
|1.2800
|1.2765
|1.2808
|25000.00
|64924545.05
|5853
|2006.08.04 02:45
|buy
|2927
|500.00
|1.2793
|1.2763
|1.2806
|5854
|2006.08.04 02:59
|close
|2927
|500.00
|1.2800
|1.2763
|1.2806
|35000.00
|64959545.05
|5855
|2006.08.04 10:45
|buy
|2928
|500.00
|1.2788
|1.2758
|1.2801
|5856
|2006.08.04 11:05
|close
|2928
|500.00
|1.2795
|1.2758
|1.2801
|35000.00
|64994545.05
|5857
|2006.08.04 11:50
|buy
|2929
|500.00
|1.2784
|1.2754
|1.2797
|5858
|2006.08.04 13:05
|close
|2929
|500.00
|1.2789
|1.2754
|1.2797
|25000.00
|65019545.05
|5859
|2006.08.04 14:45
|sell
|2930
|500.00
|1.2797
|1.2827
|1.2784
|5860
|2006.08.04 14:50
|close
|2930
|500.00
|1.2793
|1.2827
|1.2784
|20000.00
|65039545.05
|5861
|2006.08.04 15:10
|sell
|2931
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|5862
|2006.08.04 15:15
|close
|2931
|500.00
|1.2802
|1.2841
|1.2798
|45000.00
|65084545.05
|5863
|2006.08.04 15:20
|sell
|2932
|500.00
|1.2809
|1.2839
|1.2796
|5864
|2006.08.04 15:30
|close
|2932
|500.00
|1.2805
|1.2839
|1.2796
|20000.00
|65104545.05
|5865
|2006.08.04 15:35
|sell
|2933
|500.00
|1.2852
|1.2882
|1.2839
|5866
|2006.08.04 15:40
|t/p
|2933
|500.00
|1.2839
|1.2882
|1.2839
|65000.00
|65169545.05
|5867
|2006.08.04 15:40
|sell
|2934
|500.00
|1.2803
|1.2833
|1.2790
|5868
|2006.08.04 15:45
|s/l
|2934
|500.00
|1.2833
|1.2833
|1.2790
|-150000.00
|65019545.05
|5869
|2006.08.04 15:45
|sell
|2935
|500.00
|1.2842
|1.2872
|1.2829
|5870
|2006.08.04 15:50
|s/l
|2935
|500.00
|1.2872
|1.2872
|1.2829
|-150000.00
|64869545.05
|5871
|2006.08.04 15:50
|sell
|2936
|500.00
|1.2881
|1.2911
|1.2868
|5872
|2006.08.04 16:05
|t/p
|2936
|500.00
|1.2868
|1.2911
|1.2868
|65000.00
|64934545.05
|5873
|2006.08.04 16:50
|sell
|2937
|500.00
|1.2907
|1.2937
|1.2894
|5874
|2006.08.04 16:59
|close
|2937
|500.00
|1.2902
|1.2937
|1.2894
|25000.00
|64959545.05
|5875
|2006.08.04 21:50
|buy
|2938
|500.00
|1.2879
|1.2849
|1.2892
|5876
|2006.08.04 22:35
|close
|2938
|500.00
|1.2884
|1.2849
|1.2892
|25000.00
|64984545.05
|5877
|2006.08.07 02:40
|sell
|2939
|500.00
|1.2892
|1.2922
|1.2879
|5878
|2006.08.07 02:50
|close
|2939
|500.00
|1.2888
|1.2922
|1.2879
|20000.00
|65004545.05
|5879
|2006.08.07 04:45
|buy
|2940
|500.00
|1.2879
|1.2849
|1.2892
|5880
|2006.08.07 04:59
|close
|2940
|500.00
|1.2885
|1.2849
|1.2892
|30000.00
|65034545.05
|5881
|2006.08.07 05:35
|buy
|2941
|500.00
|1.2880
|1.2850
|1.2893
|5882
|2006.08.07 05:50
|close
|2941
|500.00
|1.2885
|1.2850
|1.2893
|25000.00
|65059545.05
|5883
|2006.08.07 05:59
|buy
|2942
|500.00
|1.2881
|1.2851
|1.2894
|5884
|2006.08.07 06:15
|close
|2942
|500.00
|1.2885
|1.2851
|1.2894
|20000.00
|65079545.05
|5885
|2006.08.07 09:20
|sell
|2943
|500.00
|1.2886
|1.2916
|1.2873
|5886
|2006.08.07 09:35
|t/p
|2943
|500.00
|1.2873
|1.2916
|1.2873
|65000.00
|65144545.05
|5887
|2006.08.07 09:35
|buy
|2944
|500.00
|1.2869
|1.2839
|1.2882
|5888
|2006.08.07 09:40
|t/p
|2944
|500.00
|1.2882
|1.2839
|1.2882
|65000.00
|65209545.05
|5889
|2006.08.07 09:40
|sell
|2945
|500.00
|1.2885
|1.2915
|1.2872
|5890
|2006.08.07 09:59
|t/p
|2945
|500.00
|1.2872
|1.2915
|1.2872
|65000.00
|65274545.05
|5891
|2006.08.07 09:59
|buy
|2946
|500.00
|1.2869
|1.2839
|1.2882
|5892
|2006.08.07 10:40
|close
|2946
|500.00
|1.2877
|1.2839
|1.2882
|40000.00
|65314545.05
|5893
|2006.08.07 12:35
|buy
|2947
|500.00
|1.2855
|1.2825
|1.2868
|5894
|2006.08.07 12:40
|close
|2947
|500.00
|1.2867
|1.2825
|1.2868
|60000.00
|65374545.05
|5895
|2006.08.07 12:45
|buy
|2948
|500.00
|1.2862
|1.2832
|1.2875
|5896
|2006.08.07 13:05
|close
|2948
|500.00
|1.2868
|1.2832
|1.2875
|30000.00
|65404545.05
|5897
|2006.08.07 19:15
|buy
|2949
|500.00
|1.2855
|1.2825
|1.2868
|5898
|2006.08.07 20:50
|close
|2949
|500.00
|1.2835
|1.2825
|1.2868
|-100000.00
|65304545.05
|5899
|2006.08.07 20:59
|buy
|2950
|500.00
|1.2838
|1.2808
|1.2851
|5900
|2006.08.07 21:05
|close
|2950
|500.00
|1.2843
|1.2808
|1.2851
|25000.00
|65329545.05
|5901
|2006.08.08 00:20
|buy
|2951
|500.00
|1.2831
|1.2801
|1.2844
|5902
|2006.08.08 01:20
|close
|2951
|500.00
|1.2806
|1.2801
|1.2844
|-125000.00
|65204545.05
|5903
|2006.08.08 01:29
|buy
|2952
|500.00
|1.2810
|1.2780
|1.2823
|5904
|2006.08.08 01:35
|close
|2952
|500.00
|1.2819
|1.2780
|1.2823
|45000.00
|65249545.05
|5905
|2006.08.08 01:50
|buy
|2953
|500.00
|1.2811
|1.2781
|1.2824
|5906
|2006.08.08 01:59
|close
|2953
|500.00
|1.2817
|1.2781
|1.2824
|30000.00
|65279545.05
|5907
|2006.08.08 09:45
|sell
|2954
|500.00
|1.2831
|1.2861
|1.2818
|5908
|2006.08.08 11:20
|close
|2954
|500.00
|1.2852
|1.2861
|1.2818
|-105000.00
|65174545.05
|5909
|2006.08.08 11:29
|sell
|2955
|500.00
|1.2849
|1.2879
|1.2836
|5910
|2006.08.08 11:35
|close
|2955
|500.00
|1.2841
|1.2879
|1.2836
|40000.00
|65214545.05
|5911
|2006.08.08 11:45
|sell
|2956
|500.00
|1.2847
|1.2877
|1.2834
|5912
|2006.08.08 12:00
|close
|2956
|500.00
|1.2843
|1.2877
|1.2834
|20000.00
|65234545.05
|5913
|2006.08.08 13:35
|sell
|2957
|500.00
|1.2852
|1.2882
|1.2839
|5914
|2006.08.08 13:45
|close
|2957
|500.00
|1.2847
|1.2882
|1.2839
|25000.00
|65259545.05
|5915
|2006.08.08 15:45
|buy
|2958
|500.00
|1.2832
|1.2802
|1.2845
|5916
|2006.08.08 15:59
|close
|2958
|500.00
|1.2835
|1.2802
|1.2845
|15000.00
|65274545.05
|5917
|2006.08.08 16:15
|buy
|2959
|500.00
|1.2830
|1.2800
|1.2843
|5918
|2006.08.08 16:29
|close
|2959
|500.00
|1.2836
|1.2800
|1.2843
|30000.00
|65304545.05
|5919
|2006.08.08 18:05
|buy
|2960
|500.00
|1.2829
|1.2799
|1.2842
|5920
|2006.08.08 18:20
|close
|2960
|500.00
|1.2837
|1.2799
|1.2842
|40000.00
|65344545.05
|5921
|2006.08.08 20:10
|buy
|2961
|500.00
|1.2833
|1.2803
|1.2846
|5922
|2006.08.08 20:15
|close
|2961
|500.00
|1.2838
|1.2803
|1.2846
|25000.00
|65369545.05
|5923
|2006.08.08 20:35
|buy
|2962
|500.00
|1.2832
|1.2802
|1.2845
|5924
|2006.08.08 20:40
|close
|2962
|500.00
|1.2838
|1.2802
|1.2845
|30000.00
|65399545.05
|5925
|2006.08.08 21:05
|sell
|2963
|500.00
|1.2891
|1.2921
|1.2878
|5926
|2006.08.08 21:10
|t/p
|2963
|500.00
|1.2878
|1.2921
|1.2878
|65000.00
|65464545.05
|5927
|2006.08.08 21:20
|buy
|2964
|500.00
|1.2811
|1.2781
|1.2824
|5928
|2006.08.08 21:29
|t/p
|2964
|500.00
|1.2824
|1.2781
|1.2824
|65000.00
|65529545.05
|5929
|2006.08.08 21:29
|buy
|2965
|500.00
|1.2830
|1.2800
|1.2843
|5930
|2006.08.08 21:35
|t/p
|2965
|500.00
|1.2843
|1.2800
|1.2843
|65000.00
|65594545.05
|5931
|2006.08.08 21:35
|sell
|2966
|500.00
|1.2874
|1.2904
|1.2861
|5932
|2006.08.08 21:45
|t/p
|2966
|500.00
|1.2861
|1.2904
|1.2861
|65000.00
|65659545.05
|5933
|2006.08.08 21:45
|sell
|2967
|500.00
|1.2852
|1.2882
|1.2839
|5934
|2006.08.08 21:50
|t/p
|2967
|500.00
|1.2839
|1.2882
|1.2839
|65000.00
|65724545.05
|5935
|2006.08.08 21:50
|buy
|2968
|500.00
|1.2822
|1.2792
|1.2835
|5936
|2006.08.08 21:59
|t/p
|2968
|500.00
|1.2835
|1.2792
|1.2835
|65000.00
|65789545.05
|5937
|2006.08.08 21:59
|sell
|2969
|500.00
|1.2859
|1.2889
|1.2846
|5938
|2006.08.08 22:20
|t/p
|2969
|500.00
|1.2846
|1.2889
|1.2846
|65000.00
|65854545.05
|5939
|2006.08.09 00:50
|buy
|2970
|500.00
|1.2822
|1.2792
|1.2835
|5940
|2006.08.09 01:45
|s/l
|2970
|500.00
|1.2792
|1.2792
|1.2835
|-150000.00
|65704545.05
|5941
|2006.08.09 01:45
|buy
|2971
|500.00
|1.2788
|1.2758
|1.2801
|5942
|2006.08.09 01:50
|close
|2971
|500.00
|1.2764
|1.2758
|1.2801
|-120000.00
|65584545.05
|5943
|2006.08.09 01:59
|buy
|2972
|500.00
|1.2771
|1.2741
|1.2784
|5944
|2006.08.09 02:05
|t/p
|2972
|500.00
|1.2784
|1.2741
|1.2784
|65000.00
|65649545.05
|5945
|2006.08.09 06:50
|sell
|2973
|500.00
|1.2797
|1.2827
|1.2784
|5946
|2006.08.09 07:40
|close
|2973
|500.00
|1.2791
|1.2827
|1.2784
|30000.00
|65679545.05
|5947
|2006.08.09 08:45
|sell
|2974
|500.00
|1.2810
|1.2840
|1.2797
|5948
|2006.08.09 09:15
|close
|2974
|500.00
|1.2835
|1.2840
|1.2797
|-125000.00
|65554545.05
|5949
|2006.08.09 09:20
|sell
|2975
|500.00
|1.2823
|1.2853
|1.2810
|5950
|2006.08.09 10:15
|close
|2975
|500.00
|1.2845
|1.2853
|1.2810
|-110000.00
|65444545.05
|5951
|2006.08.09 10:20
|sell
|2976
|500.00
|1.2852
|1.2882
|1.2839
|5952
|2006.08.09 10:35
|close
|2976
|500.00
|1.2845
|1.2882
|1.2839
|35000.00
|65479545.05
|5953
|2006.08.09 10:40
|sell
|2977
|500.00
|1.2847
|1.2877
|1.2834
|5954
|2006.08.09 11:20
|close
|2977
|500.00
|1.2875
|1.2877
|1.2834
|-140000.00
|65339545.05
|5955
|2006.08.09 11:29
|sell
|2978
|500.00
|1.2868
|1.2898
|1.2855
|5956
|2006.08.09 12:05
|close
|2978
|500.00
|1.2862
|1.2898
|1.2855
|30000.00
|65369545.05
|5957
|2006.08.09 13:50
|sell
|2979
|500.00
|1.2904
|1.2934
|1.2891
|5958
|2006.08.09 14:10
|t/p
|2979
|500.00
|1.2891
|1.2934
|1.2891
|65000.00
|65434545.05
|5959
|2006.08.09 18:05
|sell
|2980
|500.00
|1.2887
|1.2917
|1.2874
|5960
|2006.08.09 18:10
|close
|2980
|500.00
|1.2880
|1.2917
|1.2874
|35000.00
|65469545.05
|5961
|2006.08.09 18:20
|sell
|2981
|500.00
|1.2888
|1.2918
|1.2875
|5962
|2006.08.09 18:29
|close
|2981
|500.00
|1.2882
|1.2918
|1.2875
|30000.00
|65499545.05
|5963
|2006.08.09 18:50
|sell
|2982
|500.00
|1.2888
|1.2918
|1.2875
|5964
|2006.08.09 19:45
|close
|2982
|500.00
|1.2884
|1.2918
|1.2875
|20000.00
|65519545.05
|5965
|2006.08.09 21:29
|buy
|2983
|500.00
|1.2866
|1.2836
|1.2879
|5966
|2006.08.10 01:45
|close
|2983
|500.00
|1.2878
|1.2836
|1.2879
|48941.37
|65568486.42
|5967
|2006.08.10 01:50
|sell
|2984
|500.00
|1.2874
|1.2904
|1.2861
|5968
|2006.08.10 02:05
|close
|2984
|500.00
|1.2865
|1.2904
|1.2861
|45000.00
|65613486.42
|5969
|2006.08.10 02:50
|sell
|2985
|500.00
|1.2877
|1.2907
|1.2864
|5970
|2006.08.10 02:59
|close
|2985
|500.00
|1.2872
|1.2907
|1.2864
|25000.00
|65638486.42
|5971
|2006.08.10 04:05
|sell
|2986
|500.00
|1.2877
|1.2907
|1.2864
|5972
|2006.08.10 04:15
|close
|2986
|500.00
|1.2873
|1.2907
|1.2864
|20000.00
|65658486.42
|5973
|2006.08.10 04:29
|sell
|2987
|500.00
|1.2877
|1.2907
|1.2864
|5974
|2006.08.10 08:50
|close
|2987
|500.00
|1.2873
|1.2907
|1.2864
|20000.00
|65678486.42
|5975
|2006.08.10 09:05
|sell
|2988
|500.00
|1.2903
|1.2933
|1.2890
|5976
|2006.08.10 09:10
|t/p
|2988
|500.00
|1.2890
|1.2933
|1.2890
|65000.00
|65743486.42
|5977
|2006.08.10 09:10
|sell
|2989
|500.00
|1.2886
|1.2916
|1.2873
|5978
|2006.08.10 09:20
|close
|2989
|500.00
|1.2877
|1.2916
|1.2873
|45000.00
|65788486.42
|5979
|2006.08.10 09:29
|sell
|2990
|500.00
|1.2895
|1.2925
|1.2882
|5980
|2006.08.10 09:45
|close
|2990
|500.00
|1.2884
|1.2925
|1.2882
|55000.00
|65843486.42
|5981
|2006.08.10 09:50
|sell
|2991
|500.00
|1.2888
|1.2918
|1.2875
|5982
|2006.08.10 10:10
|close
|2991
|500.00
|1.2878
|1.2918
|1.2875
|50000.00
|65893486.42
|5983
|2006.08.10 10:20
|sell
|2992
|500.00
|1.2912
|1.2942
|1.2899
|5984
|2006.08.10 10:29
|t/p
|2992
|500.00
|1.2899
|1.2942
|1.2899
|65000.00
|65958486.42
|5985
|2006.08.10 10:35
|buy
|2993
|500.00
|1.2852
|1.2822
|1.2865
|5986
|2006.08.10 10:45
|t/p
|2993
|500.00
|1.2865
|1.2822
|1.2865
|65000.00
|66023486.42
|5987
|2006.08.10 10:59
|buy
|2994
|500.00
|1.2858
|1.2828
|1.2871
|5988
|2006.08.10 11:10
|close
|2994
|500.00
|1.2865
|1.2828
|1.2871
|35000.00
|66058486.42
|5989
|2006.08.10 15:40
|buy
|2995
|500.00
|1.2824
|1.2794
|1.2837
|5990
|2006.08.10 15:45
|t/p
|2995
|500.00
|1.2837
|1.2794
|1.2837
|65000.00
|66123486.42
|5991
|2006.08.10 15:59
|buy
|2996
|500.00
|1.2836
|1.2806
|1.2849
|5992
|2006.08.10 16:15
|close
|2996
|500.00
|1.2840
|1.2806
|1.2849
|20000.00
|66143486.42
|5993
|2006.08.10 16:50
|buy
|2997
|500.00
|1.2819
|1.2789
|1.2832
|5994
|2006.08.10 16:59
|close
|2997
|500.00
|1.2824
|1.2789
|1.2832
|25000.00
|66168486.42
|5995
|2006.08.10 17:15
|buy
|2998
|500.00
|1.2790
|1.2760
|1.2803
|5996
|2006.08.10 17:40
|close
|2998
|500.00
|1.2768
|1.2760
|1.2803
|-110000.00
|66058486.42
|5997
|2006.08.10 17:45
|buy
|2999
|500.00
|1.2764
|1.2734
|1.2777
|5998
|2006.08.10 17:59
|close
|2999
|500.00
|1.2773
|1.2734
|1.2777
|45000.00
|66103486.42
|5999
|2006.08.10 18:20
|buy
|3000
|500.00
|1.2749
|1.2719
|1.2762
|6000
|2006.08.10 18:29
|t/p
|3000
|500.00
|1.2762
|1.2719
|1.2762
|65000.00
|66168486.42
|6001
|2006.08.10 18:50
|buy
|3001
|500.00
|1.2757
|1.2727
|1.2770
|6002
|2006.08.10 18:59
|close
|3001
|500.00
|1.2763
|1.2727
|1.2770
|30000.00
|66198486.42
|6003
|2006.08.10 21:35
|sell
|3002
|500.00
|1.2795
|1.2825
|1.2782
|6004
|2006.08.10 21:40
|close
|3002
|500.00
|1.2785
|1.2825
|1.2782
|50000.00
|66248486.42
|6005
|2006.08.10 21:59
|sell
|3003
|500.00
|1.2797
|1.2827
|1.2784
|6006
|2006.08.10 22:05
|close
|3003
|500.00
|1.2794
|1.2827
|1.2784
|15000.00
|66263486.42
|6007
|2006.08.11 03:10
|buy
|3004
|500.00
|1.2789
|1.2759
|1.2802
|6008
|2006.08.11 04:50
|close
|3004
|500.00
|1.2769
|1.2759
|1.2802
|-100000.00
|66163486.42
|6009
|2006.08.11 04:59
|buy
|3005
|500.00
|1.2774
|1.2744
|1.2787
|6010
|2006.08.11 08:05
|close
|3005
|500.00
|1.2782
|1.2744
|1.2787
|40000.00
|66203486.42
|6011
|2006.08.11 08:29
|sell
|3006
|500.00
|1.2780
|1.2810
|1.2767
|6012
|2006.08.11 08:35
|close
|3006
|500.00
|1.2773
|1.2810
|1.2767
|35000.00
|66238486.42
|6013
|2006.08.11 08:50
|sell
|3007
|500.00
|1.2780
|1.2810
|1.2767
|6014
|2006.08.11 09:10
|t/p
|3007
|500.00
|1.2767
|1.2810
|1.2767
|65000.00
|66303486.42
|6015
|2006.08.11 09:10
|buy
|3008
|500.00
|1.2750
|1.2720
|1.2763
|6016
|2006.08.11 09:15
|t/p
|3008
|500.00
|1.2763
|1.2720
|1.2763
|65000.00
|66368486.42
|6017
|2006.08.11 09:29
|buy
|3009
|500.00
|1.2764
|1.2734
|1.2777
|6018
|2006.08.11 09:35
|close
|3009
|500.00
|1.2741
|1.2734
|1.2777
|-115000.00
|66253486.42
|6019
|2006.08.11 09:40
|buy
|3010
|500.00
|1.2762
|1.2732
|1.2775
|6020
|2006.08.11 09:45
|close
|3010
|500.00
|1.2774
|1.2732
|1.2775
|60000.00
|66313486.42
|6021
|2006.08.11 10:35
|sell
|3011
|500.00
|1.2794
|1.2824
|1.2781
|6022
|2006.08.11 10:45
|t/p
|3011
|500.00
|1.2781
|1.2824
|1.2781
|65000.00
|66378486.42
|6023
|2006.08.11 10:50
|sell
|3012
|500.00
|1.2786
|1.2816
|1.2773
|6024
|2006.08.11 11:10
|close
|3012
|500.00
|1.2779
|1.2816
|1.2773
|35000.00
|66413486.42
|6025
|2006.08.11 11:20
|sell
|3013
|500.00
|1.2793
|1.2823
|1.2780
|6026
|2006.08.11 11:29
|close
|3013
|500.00
|1.2785
|1.2823
|1.2780
|40000.00
|66453486.42
|6027
|2006.08.11 14:50
|buy
|3014
|500.00
|1.2766
|1.2736
|1.2779
|6028
|2006.08.11 14:59
|close
|3014
|500.00
|1.2776
|1.2736
|1.2779
|50000.00
|66503486.42
|6029
|2006.08.11 15:40
|buy
|3015
|500.00
|1.2744
|1.2714
|1.2757
|6030
|2006.08.11 15:45
|close
|3015
|500.00
|1.2715
|1.2714
|1.2757
|-145000.00
|66358486.42
|6031
|2006.08.11 15:50
|buy
|3016
|500.00
|1.2764
|1.2734
|1.2777
|6032
|2006.08.11 15:59
|s/l
|3016
|500.00
|1.2734
|1.2734
|1.2777
|-150000.00
|66208486.42
|6033
|2006.08.11 15:59
|buy
|3017
|500.00
|1.2732
|1.2702
|1.2745
|6034
|2006.08.11 16:35
|t/p
|3017
|500.00
|1.2745
|1.2702
|1.2745
|65000.00
|66273486.42
|6035
|2006.08.14 00:35
|buy
|3018
|500.00
|1.2712
|1.2682
|1.2725
|6036
|2006.08.14 00:40
|close
|3018
|500.00
|1.2715
|1.2682
|1.2725
|15000.00
|66288486.42
|6037
|2006.08.14 00:59
|buy
|3019
|500.00
|1.2714
|1.2684
|1.2727
|6038
|2006.08.14 01:05
|close
|3019
|500.00
|1.2718
|1.2684
|1.2727
|20000.00
|66308486.42
|6039
|2006.08.14 02:05
|sell
|3020
|500.00
|1.2747
|1.2777
|1.2734
|6040
|2006.08.14 02:10
|close
|3020
|500.00
|1.2739
|1.2777
|1.2734
|40000.00
|66348486.42
|6041
|2006.08.14 02:50
|sell
|3021
|500.00
|1.2744
|1.2774
|1.2731
|6042
|2006.08.14 03:05
|t/p
|3021
|500.00
|1.2731
|1.2774
|1.2731
|65000.00
|66413486.42
|6043
|2006.08.14 07:35
|sell
|3022
|500.00
|1.2754
|1.2784
|1.2741
|6044
|2006.08.14 07:50
|close
|3022
|500.00
|1.2751
|1.2784
|1.2741
|15000.00
|66428486.42
|6045
|2006.08.14 07:59
|sell
|3023
|500.00
|1.2753
|1.2783
|1.2740
|6046
|2006.08.14 08:35
|close
|3023
|500.00
|1.2746
|1.2783
|1.2740
|35000.00
|66463486.42
|6047
|2006.08.14 09:40
|sell
|3024
|500.00
|1.2762
|1.2792
|1.2749
|6048
|2006.08.14 09:50
|t/p
|3024
|500.00
|1.2749
|1.2792
|1.2749
|65000.00
|66528486.42
|6049
|2006.08.14 10:15
|buy
|3025
|500.00
|1.2714
|1.2684
|1.2727
|6050
|2006.08.14 10:20
|t/p
|3025
|500.00
|1.2727
|1.2684
|1.2727
|65000.00
|66593486.42
|6051
|2006.08.14 10:29
|buy
|3026
|500.00
|1.2725
|1.2695
|1.2738
|6052
|2006.08.14 10:35
|close
|3026
|500.00
|1.2731
|1.2695
|1.2738
|30000.00
|66623486.42
|6053
|2006.08.14 10:40
|buy
|3027
|500.00
|1.2719
|1.2689
|1.2732
|6054
|2006.08.14 10:45
|close
|3027
|500.00
|1.2728
|1.2689
|1.2732
|45000.00
|66668486.42
|6055
|2006.08.14 11:45
|buy
|3028
|500.00
|1.2732
|1.2702
|1.2745
|6056
|2006.08.14 11:59
|close
|3028
|500.00
|1.2735
|1.2702
|1.2745
|15000.00
|66683486.42
|6057
|2006.08.14 13:40
|buy
|3029
|500.00
|1.2724
|1.2694
|1.2737
|6058
|2006.08.14 13:45
|close
|3029
|500.00
|1.2734
|1.2694
|1.2737
|50000.00
|66733486.42
|6059
|2006.08.14 14:05
|buy
|3030
|500.00
|1.2720
|1.2690
|1.2733
|6060
|2006.08.14 14:10
|close
|3030
|500.00
|1.2728
|1.2690
|1.2733
|40000.00
|66773486.42
|6061
|2006.08.14 14:15
|buy
|3031
|500.00
|1.2722
|1.2692
|1.2735
|6062
|2006.08.14 15:35
|t/p
|3031
|500.00
|1.2735
|1.2692
|1.2735
|65000.00
|66838486.42
|6063
|2006.08.14 17:15
|sell
|3032
|500.00
|1.2759
|1.2789
|1.2746
|6064
|2006.08.14 17:29
|close
|3032
|500.00
|1.2755
|1.2789
|1.2746
|20000.00
|66858486.42
|6065
|2006.08.14 17:30
|sell
|3033
|500.00
|1.2755
|1.2785
|1.2742
|6066
|2006.08.14 17:35
|close
|3033
|500.00
|1.2745
|1.2785
|1.2742
|50000.00
|66908486.42
|6067
|2006.08.14 17:45
|sell
|3034
|500.00
|1.2756
|1.2786
|1.2743
|6068
|2006.08.14 17:59
|close
|3034
|500.00
|1.2746
|1.2786
|1.2743
|50000.00
|66958486.42
|6069
|2006.08.14 19:05
|buy
|3035
|500.00
|1.2725
|1.2695
|1.2738
|6070
|2006.08.14 19:10
|close
|3035
|500.00
|1.2737
|1.2695
|1.2738
|60000.00
|67018486.42
|6071
|2006.08.14 19:29
|buy
|3036
|500.00
|1.2728
|1.2698
|1.2741
|6072
|2006.08.14 19:35
|close
|3036
|500.00
|1.2737
|1.2698
|1.2741
|45000.00
|67063486.42
|6073
|2006.08.14 19:45
|buy
|3037
|500.00
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|6074
|2006.08.14 19:59
|close
|3037
|500.00
|1.2735
|1.2700
|1.2743
|25000.00
|67088486.42
|6075
|2006.08.14 20:40
|buy
|3038
|500.00
|1.2726
|1.2696
|1.2739
|6076
|2006.08.15 03:05
|close
|3038
|500.00
|1.2733
|1.2696
|1.2739
|31313.79
|67119800.21
|6077
|2006.08.15 03:50
|sell
|3039
|500.00
|1.2732
|1.2762
|1.2719
|6078
|2006.08.15 03:59
|close
|3039
|500.00
|1.2726
|1.2762
|1.2719
|30000.00
|67149800.21
|6079
|2006.08.15 04:20
|sell
|3040
|500.00
|1.2729
|1.2759
|1.2716
|6080
|2006.08.15 04:29
|close
|3040
|500.00
|1.2723
|1.2759
|1.2716
|30000.00
|67179800.21
|6081
|2006.08.15 04:35
|buy
|3041
|500.00
|1.2697
|1.2667
|1.2710
|6082
|2006.08.15 04:40
|close
|3041
|500.00
|1.2701
|1.2667
|1.2710
|20000.00
|67199800.21
|6083
|2006.08.15 04:50
|buy
|3042
|500.00
|1.2708
|1.2678
|1.2721
|6084
|2006.08.15 04:59
|close
|3042
|500.00
|1.2719
|1.2678
|1.2721
|55000.00
|67254800.21
|6085
|2006.08.15 06:05
|sell
|3043
|500.00
|1.2734
|1.2764
|1.2721
|6086
|2006.08.15 06:10
|close
|3043
|500.00
|1.2731
|1.2764
|1.2721
|15000.00
|67269800.21
|6087
|2006.08.15 06:20
|sell
|3044
|500.00
|1.2736
|1.2766
|1.2723
|6088
|2006.08.15 06:35
|close
|3044
|500.00
|1.2733
|1.2766
|1.2723
|15000.00
|67284800.21
|6089
|2006.08.15 06:45
|sell
|3045
|500.00
|1.2737
|1.2767
|1.2724
|6090
|2006.08.15 07:35
|close
|3045
|500.00
|1.2733
|1.2767
|1.2724
|20000.00
|67304800.21
|6091
|2006.08.15 08:10
|sell
|3046
|500.00
|1.2746
|1.2776
|1.2733
|6092
|2006.08.15 09:05
|t/p
|3046
|500.00
|1.2733
|1.2776
|1.2733
|65000.00
|67369800.21
|6093
|2006.08.15 09:35
|buy
|3047
|500.00
|1.2718
|1.2688
|1.2731
|6094
|2006.08.15 09:45
|t/p
|3047
|500.00
|1.2731
|1.2688
|1.2731
|65000.00
|67434800.21
|6095
|2006.08.15 09:59
|buy
|3048
|500.00
|1.2719
|1.2689
|1.2732
|6096
|2006.08.15 10:05
|close
|3048
|500.00
|1.2724
|1.2689
|1.2732
|25000.00
|67459800.21
|6097
|2006.08.15 15:40
|sell
|3049
|500.00
|1.2746
|1.2776
|1.2733
|6098
|2006.08.15 15:45
|s/l
|3049
|500.00
|1.2776
|1.2776
|1.2733
|-150000.00
|67309800.21
|6099
|2006.08.15 15:45
|sell
|3050
|500.00
|1.2777
|1.2807
|1.2764
|6100
|2006.08.15 15:50
|t/p
|3050
|500.00
|1.2764
|1.2807
|1.2764
|65000.00
|67374800.21
|6101
|2006.08.15 15:50
|sell
|3051
|500.00
|1.2759
|1.2789
|1.2746
|6102
|2006.08.15 16:10
|s/l
|3051
|500.00
|1.2789
|1.2789
|1.2746
|-150000.00
|67224800.21
|6103
|2006.08.15 16:10
|sell
|3052
|500.00
|1.2797
|1.2827
|1.2784
|6104
|2006.08.15 16:15
|t/p
|3052
|500.00
|1.2784
|1.2827
|1.2784
|65000.00
|67289800.21
|6105
|2006.08.15 16:29
|sell
|3053
|500.00
|1.2786
|1.2816
|1.2773
|6106
|2006.08.15 16:50
|close
|3053
|500.00
|1.2806
|1.2816
|1.2773
|-100000.00
|67189800.21
|6107
|2006.08.15 16:59
|sell
|3054
|500.00
|1.2796
|1.2826
|1.2783
|6108
|2006.08.15 17:05
|close
|3054
|500.00
|1.2786
|1.2826
|1.2783
|50000.00
|67239800.21
|6109
|2006.08.16 01:35
|sell
|3055
|500.00
|1.2791
|1.2821
|1.2778
|6110
|2006.08.16 02:05
|close
|3055
|500.00
|1.2785
|1.2821
|1.2778
|30000.00
|67269800.21
|6111
|2006.08.16 02:50
|sell
|3056
|500.00
|1.2792
|1.2822
|1.2779
|6112
|2006.08.16 02:59
|close
|3056
|500.00
|1.2788
|1.2822
|1.2779
|20000.00
|67289800.21
|6113
|2006.08.16 06:05
|sell
|3057
|500.00
|1.2794
|1.2824
|1.2781
|6114
|2006.08.16 06:10
|close
|3057
|500.00
|1.2791
|1.2824
|1.2781
|15000.00
|67304800.21
|6115
|2006.08.16 06:15
|sell
|3058
|500.00
|1.2794
|1.2824
|1.2781
|6116
|2006.08.16 06:20
|close
|3058
|500.00
|1.2791
|1.2824
|1.2781
|15000.00
|67319800.21
|6117
|2006.08.16 07:35
|buy
|3059
|500.00
|1.2786
|1.2756
|1.2799
|6118
|2006.08.16 08:59
|close
|3059
|500.00
|1.2790
|1.2756
|1.2799
|20000.00
|67339800.21
|6119
|2006.08.16 09:20
|buy
|3060
|500.00
|1.2784
|1.2754
|1.2797
|6120
|2006.08.16 09:29
|close
|3060
|500.00
|1.2791
|1.2754
|1.2797
|35000.00
|67374800.21
|6121
|2006.08.16 09:50
|sell
|3061
|500.00
|1.2794
|1.2824
|1.2781
|6122
|2006.08.16 09:59
|close
|3061
|500.00
|1.2789
|1.2824
|1.2781
|25000.00
|67399800.21
|6123
|2006.08.16 11:35
|sell
|3062
|500.00
|1.2795
|1.2825
|1.2782
|6124
|2006.08.16 11:40
|close
|3062
|500.00
|1.2786
|1.2825
|1.2782
|45000.00
|67444800.21
|6125
|2006.08.16 13:35
|buy
|3063
|500.00
|1.2780
|1.2750
|1.2793
|6126
|2006.08.16 13:40
|close
|3063
|500.00
|1.2785
|1.2750
|1.2793
|25000.00
|67469800.21
|6127
|2006.08.16 13:45
|buy
|3064
|500.00
|1.2783
|1.2753
|1.2796
|6128
|2006.08.16 14:35
|close
|3064
|500.00
|1.2789
|1.2753
|1.2796
|30000.00
|67499800.21
|6129
|2006.08.16 15:35
|sell
|3065
|500.00
|1.2846
|1.2876
|1.2833
|6130
|2006.08.16 15:40
|t/p
|3065
|500.00
|1.2833
|1.2876
|1.2833
|65000.00
|67564800.21
|6131
|2006.08.16 15:45
|sell
|3066
|500.00
|1.2814
|1.2844
|1.2801
|6132
|2006.08.16 15:50
|s/l
|3066
|500.00
|1.2844
|1.2844
|1.2801
|-150000.00
|67414800.21
|6133
|2006.08.16 15:50
|sell
|3067
|500.00
|1.2846
|1.2876
|1.2833
|6134
|2006.08.16 16:05
|close
|3067
|500.00
|1.2841
|1.2876
|1.2833
|25000.00
|67439800.21
|6135
|2006.08.16 16:20
|sell
|3068
|500.00
|1.2863
|1.2893
|1.2850
|6136
|2006.08.16 16:29
|close
|3068
|500.00
|1.2857
|1.2893
|1.2850
|30000.00
|67469800.21
|6137
|2006.08.16 16:30
|sell
|3069
|500.00
|1.2854
|1.2884
|1.2841
|6138
|2006.08.16 17:05
|close
|3069
|500.00
|1.2847
|1.2884
|1.2841
|35000.00
|67504800.21
|6139
|2006.08.16 20:45
|buy
|3070
|500.00
|1.2842
|1.2812
|1.2855
|6140
|2006.08.16 20:59
|close
|3070
|500.00
|1.2848
|1.2812
|1.2855
|30000.00
|67534800.21
|6141
|2006.08.16 21:50
|buy
|3071
|500.00
|1.2840
|1.2810
|1.2853
|6142
|2006.08.17 00:05
|close
|3071
|500.00
|1.2845
|1.2810
|1.2853
|13941.37
|67548741.58
|6143
|2006.08.17 02:40
|sell
|3072
|500.00
|1.2854
|1.2884
|1.2841
|6144
|2006.08.17 02:50
|close
|3072
|500.00
|1.2845
|1.2884
|1.2841
|45000.00
|67593741.58
|6145
|2006.08.17 02:59
|sell
|3073
|500.00
|1.2852
|1.2882
|1.2839
|6146
|2006.08.17 03:15
|close
|3073
|500.00
|1.2848
|1.2882
|1.2839
|20000.00
|67613741.58
|6147
|2006.08.17 03:59
|sell
|3074
|500.00
|1.2857
|1.2887
|1.2844
|6148
|2006.08.17 05:35
|close
|3074
|500.00
|1.2852
|1.2887
|1.2844
|25000.00
|67638741.58
|6149
|2006.08.17 09:10
|sell
|3075
|500.00
|1.2858
|1.2888
|1.2845
|6150
|2006.08.17 09:20
|close
|3075
|500.00
|1.2854
|1.2888
|1.2845
|20000.00
|67658741.58
|6151
|2006.08.17 09:45
|buy
|3076
|500.00
|1.2843
|1.2813
|1.2856
|6152
|2006.08.17 09:50
|close
|3076
|500.00
|1.2853
|1.2813
|1.2856
|50000.00
|67708741.58
|6153
|2006.08.17 10:05
|sell
|3077
|500.00
|1.2861
|1.2891
|1.2848
|6154
|2006.08.17 10:10
|close
|3077
|500.00
|1.2851
|1.2891
|1.2848
|50000.00
|67758741.58
|6155
|2006.08.17 10:15
|sell
|3078
|500.00
|1.2867
|1.2897
|1.2854
|6156
|2006.08.17 11:10
|close
|3078
|500.00
|1.2863
|1.2897
|1.2854
|20000.00
|67778741.58
|6157
|2006.08.17 11:50
|sell
|3079
|500.00
|1.2877
|1.2907
|1.2864
|6158
|2006.08.17 12:05
|t/p
|3079
|500.00
|1.2864
|1.2907
|1.2864
|65000.00
|67843741.58
|6159
|2006.08.17 14:40
|sell
|3080
|500.00
|1.2883
|1.2913
|1.2870
|6160
|2006.08.17 15:15
|close
|3080
|500.00
|1.2877
|1.2913
|1.2870
|30000.00
|67873741.58
|6161
|2006.08.17 17:45
|buy
|3081
|500.00
|1.2859
|1.2829
|1.2872
|6162
|2006.08.17 18:05
|close
|3081
|500.00
|1.2872
|1.2829
|1.2872
|65000.00
|67938741.58
|6163
|2006.08.17 19:10
|buy
|3082
|500.00
|1.2854
|1.2824
|1.2867
|6164
|2006.08.17 19:20
|t/p
|3082
|500.00
|1.2867
|1.2824
|1.2867
|65000.00
|68003741.58
|6165
|2006.08.17 19:29
|buy
|3083
|500.00
|1.2854
|1.2824
|1.2867
|6166
|2006.08.17 20:05
|close
|3083
|500.00
|1.2833
|1.2824
|1.2867
|-105000.00
|67898741.58
|6167
|2006.08.17 20:20
|buy
|3084
|500.00
|1.2827
|1.2797
|1.2840
|6168
|2006.08.17 20:40
|close
|3084
|500.00
|1.2831
|1.2797
|1.2840
|20000.00
|67918741.58
|6169
|2006.08.17 20:45
|buy
|3085
|500.00
|1.2824
|1.2794
|1.2837
|6170
|2006.08.17 21:35
|close
|3085
|500.00
|1.2828
|1.2794
|1.2837
|20000.00
|67938741.58
|6171
|2006.08.18 01:20
|sell
|3086
|500.00
|1.2832
|1.2862
|1.2819
|6172
|2006.08.18 02:05
|close
|3086
|500.00
|1.2827
|1.2862
|1.2819
|25000.00
|67963741.58
|6173
|2006.08.18 02:40
|buy
|3087
|500.00
|1.2823
|1.2793
|1.2836
|6174
|2006.08.18 02:50
|close
|3087
|500.00
|1.2829
|1.2793
|1.2836
|30000.00
|67993741.58
|6175
|2006.08.18 03:20
|buy
|3088
|500.00
|1.2825
|1.2795
|1.2838
|6176
|2006.08.18 03:50
|close
|3088
|500.00
|1.2829
|1.2795
|1.2838
|20000.00
|68013741.58
|6177
|2006.08.18 04:10
|buy
|3089
|500.00
|1.2822
|1.2792
|1.2835
|6178
|2006.08.18 04:15
|close
|3089
|500.00
|1.2827
|1.2792
|1.2835
|25000.00
|68038741.58
|6179
|2006.08.18 04:29
|buy
|3090
|500.00
|1.2824
|1.2794
|1.2837
|6180
|2006.08.18 06:50
|close
|3090
|500.00
|1.2828
|1.2794
|1.2837
|20000.00
|68058741.58
|6181
|2006.08.18 07:45
|sell
|3091
|500.00
|1.2831
|1.2861
|1.2818
|6182
|2006.08.18 12:40
|close
|3091
|500.00
|1.2826
|1.2861
|1.2818
|25000.00
|68083741.58
|6183
|2006.08.18 14:15
|buy
|3092
|500.00
|1.2802
|1.2772
|1.2815
|6184
|2006.08.18 14:35
|close
|3092
|500.00
|1.2808
|1.2772
|1.2815
|30000.00
|68113741.58
|6185
|2006.08.18 14:40
|buy
|3093
|500.00
|1.2799
|1.2769
|1.2812
|6186
|2006.08.18 16:05
|t/p
|3093
|500.00
|1.2812
|1.2769
|1.2812
|65000.00
|68178741.58
|6187
|2006.08.18 16:35
|sell
|3094
|500.00
|1.2845
|1.2875
|1.2832
|6188
|2006.08.18 16:45
|t/p
|3094
|500.00
|1.2832
|1.2875
|1.2832
|65000.00
|68243741.58
|6189
|2006.08.18 16:50
|sell
|3095
|500.00
|1.2845
|1.2875
|1.2832
|6190
|2006.08.18 16:59
|close
|3095
|500.00
|1.2840
|1.2875
|1.2832
|25000.00
|68268741.58
|6191
|2006.08.18 21:59
|sell
|3096
|500.00
|1.2828
|1.2858
|1.2815
|6192
|2006.08.21 03:40
|close
|3096
|500.00
|1.2852
|1.2858
|1.2815
|-117253.18
|68151488.40
|6193
|2006.08.21 03:45
|sell
|3097
|500.00
|1.2846
|1.2876
|1.2833
|6194
|2006.08.21 04:05
|close
|3097
|500.00
|1.2874
|1.2876
|1.2833
|-140000.00
|68011488.40
|6195
|2006.08.21 04:10
|sell
|3098
|500.00
|1.2857
|1.2887
|1.2844
|6196
|2006.08.21 04:20
|close
|3098
|500.00
|1.2851
|1.2887
|1.2844
|30000.00
|68041488.40
|6197
|2006.08.21 04:29
|sell
|3099
|500.00
|1.2867
|1.2897
|1.2854
|6198
|2006.08.21 05:20
|close
|3099
|500.00
|1.2887
|1.2897
|1.2854
|-100000.00
|67941488.40
|6199
|2006.08.21 08:10
|buy
|3100
|500.00
|1.2869
|1.2839
|1.2882
|6200
|2006.08.21 08:20
|close
|3100
|500.00
|1.2874
|1.2839
|1.2882
|25000.00
|67966488.40
|6201
|2006.08.21 08:29
|buy
|3101
|500.00
|1.2870
|1.2840
|1.2883
|6202
|2006.08.21 08:45
|close
|3101
|500.00
|1.2876
|1.2840
|1.2883
|30000.00
|67996488.40
|6203
|2006.08.21 08:50
|buy
|3102
|500.00
|1.2868
|1.2838
|1.2881
|6204
|2006.08.21 08:59
|close
|3102
|500.00
|1.2872
|1.2838
|1.2881
|20000.00
|68016488.40
|6205
|2006.08.21 09:35
|sell
|3103
|500.00
|1.2891
|1.2921
|1.2878
|6206
|2006.08.21 09:40
|close
|3103
|500.00
|1.2880
|1.2921
|1.2878
|55000.00
|68071488.40
|6207
|2006.08.21 09:59
|sell
|3104
|500.00
|1.2886
|1.2916
|1.2873
|6208
|2006.08.21 10:50
|close
|3104
|500.00
|1.2906
|1.2916
|1.2873
|-100000.00
|67971488.40
|6209
|2006.08.21 11:15
|sell
|3105
|500.00
|1.2901
|1.2931
|1.2888
|6210
|2006.08.21 11:30
|close
|3105
|500.00
|1.2897
|1.2931
|1.2888
|20000.00
|67991488.40
|6211
|2006.08.21 11:50
|sell
|3106
|500.00
|1.2902
|1.2932
|1.2889
|6212
|2006.08.21 12:05
|close
|3106
|500.00
|1.2897
|1.2932
|1.2889
|25000.00
|68016488.40
|6213
|2006.08.21 14:29
|buy
|3107
|500.00
|1.2886
|1.2856
|1.2899
|6214
|2006.08.21 14:35
|close
|3107
|500.00
|1.2891
|1.2856
|1.2899
|25000.00
|68041488.40
|6215
|2006.08.21 14:50
|buy
|3108
|500.00
|1.2883
|1.2853
|1.2896
|6216
|2006.08.21 14:59
|close
|3108
|500.00
|1.2890
|1.2853
|1.2896
|35000.00
|68076488.40
|6217
|2006.08.21 15:10
|sell
|3109
|500.00
|1.2924
|1.2954
|1.2911
|6218
|2006.08.21 15:15
|close
|3109
|500.00
|1.2915
|1.2954
|1.2911
|45000.00
|68121488.40
|6219
|2006.08.21 15:29
|sell
|3110
|500.00
|1.2911
|1.2941
|1.2898
|6220
|2006.08.21 15:45
|close
|3110
|500.00
|1.2898
|1.2941
|1.2898
|65000.00
|68186488.40
|6221
|2006.08.21 15:50
|sell
|3111
|500.00
|1.2906
|1.2936
|1.2893
|6222
|2006.08.21 15:59
|close
|3111
|500.00
|1.2902
|1.2936
|1.2893
|20000.00
|68206488.40
|6223
|2006.08.21 16:20
|sell
|3112
|500.00
|1.2910
|1.2940
|1.2897
|6224
|2006.08.21 16:35
|close
|3112
|500.00
|1.2898
|1.2940
|1.2897
|60000.00
|68266488.40
|6225
|2006.08.21 16:45
|sell
|3113
|500.00
|1.2929
|1.2959
|1.2916
|6226
|2006.08.21 16:50
|close
|3113
|500.00
|1.2918
|1.2959
|1.2916
|55000.00
|68321488.40
|6227
|2006.08.21 16:59
|sell
|3114
|500.00
|1.2927
|1.2957
|1.2914
|6228
|2006.08.21 17:40
|close
|3114
|500.00
|1.2920
|1.2957
|1.2914
|35000.00
|68356488.40
|6229
|2006.08.21 21:10
|buy
|3115
|500.00
|1.2899
|1.2869
|1.2912
|6230
|2006.08.21 21:35
|close
|3115
|500.00
|1.2905
|1.2869
|1.2912
|30000.00
|68386488.40
|6231
|2006.08.21 21:45
|buy
|3116
|500.00
|1.2897
|1.2867
|1.2910
|6232
|2006.08.21 21:50
|close
|3116
|500.00
|1.2902
|1.2867
|1.2910
|25000.00
|68411488.40
|6233
|2006.08.21 22:20
|buy
|3117
|500.00
|1.2894
|1.2864
|1.2907
|6234
|2006.08.21 22:40
|close
|3117
|500.00
|1.2897
|1.2864
|1.2907
|15000.00
|68426488.40
|6235
|2006.08.21 22:45
|buy
|3118
|500.00
|1.2893
|1.2863
|1.2906
|6236
|2006.08.22 00:05
|close
|3118
|500.00
|1.2896
|1.2863
|1.2906
|11313.79
|68437802.19
|6237
|2006.08.22 01:10
|buy
|3119
|500.00
|1.2862
|1.2832
|1.2875
|6238
|2006.08.22 01:20
|t/p
|3119
|500.00
|1.2875
|1.2832
|1.2875
|65000.00
|68502802.19
|6239
|2006.08.22 01:29
|buy
|3120
|500.00
|1.2868
|1.2838
|1.2881
|6240
|2006.08.22 01:45
|close
|3120
|500.00
|1.2873
|1.2838
|1.2881
|25000.00
|68527802.19
|6241
|2006.08.22 01:50
|buy
|3121
|500.00
|1.2858
|1.2828
|1.2871
|6242
|2006.08.22 01:59
|close
|3121
|500.00
|1.2870
|1.2828
|1.2871
|60000.00
|68587802.19
|6243
|2006.08.22 05:05
|buy
|3122
|500.00
|1.2855
|1.2825
|1.2868
|6244
|2006.08.22 05:15
|close
|3122
|500.00
|1.2864
|1.2825
|1.2868
|45000.00
|68632802.19
|6245
|2006.08.22 05:29
|buy
|3123
|500.00
|1.2859
|1.2829
|1.2872
|6246
|2006.08.22 05:40
|close
|3123
|500.00
|1.2865
|1.2829
|1.2872
|30000.00
|68662802.19
|6247
|2006.08.22 05:50
|buy
|3124
|500.00
|1.2858
|1.2828
|1.2871
|6248
|2006.08.22 05:59
|close
|3124
|500.00
|1.2863
|1.2828
|1.2871
|25000.00
|68687802.19
|6249
|2006.08.22 06:35
|sell
|3125
|500.00
|1.2874
|1.2904
|1.2861
|6250
|2006.08.22 06:45
|close
|3125
|500.00
|1.2868
|1.2904
|1.2861
|30000.00
|68717802.19
|6251
|2006.08.22 06:59
|sell
|3126
|500.00
|1.2873
|1.2903
|1.2860
|6252
|2006.08.22 07:35
|close
|3126
|500.00
|1.2869
|1.2903
|1.2860
|20000.00
|68737802.19
|6253
|2006.08.22 09:35
|sell
|3127
|500.00
|1.2883
|1.2913
|1.2870
|6254
|2006.08.22 09:40
|close
|3127
|500.00
|1.2876
|1.2913
|1.2870
|35000.00
|68772802.19
|6255
|2006.08.22 09:45
|sell
|3128
|500.00
|1.2885
|1.2915
|1.2872
|6256
|2006.08.22 09:50
|close
|3128
|500.00
|1.2880
|1.2915
|1.2872
|25000.00
|68797802.19
|6257
|2006.08.22 12:15
|buy
|3129
|500.00
|1.2860
|1.2830
|1.2873
|6258
|2006.08.22 12:45
|close
|3129
|500.00
|1.2838
|1.2830
|1.2873
|-110000.00
|68687802.19
|6259
|2006.08.22 12:50
|buy
|3130
|500.00
|1.2849
|1.2819
|1.2862
|6260
|2006.08.22 14:40
|s/l
|3130
|500.00
|1.2819
|1.2819
|1.2862
|-150000.00
|68537802.19
|6261
|2006.08.22 14:40
|buy
|3131
|500.00
|1.2815
|1.2785
|1.2828
|6262
|2006.08.22 17:20
|close
|3131
|500.00
|1.2794
|1.2785
|1.2828
|-105000.00
|68432802.19
|6263
|2006.08.22 18:45
|buy
|3132
|500.00
|1.2801
|1.2771
|1.2814
|6264
|2006.08.22 18:50
|close
|3132
|500.00
|1.2813
|1.2771
|1.2814
|60000.00
|68492802.19
|6265
|2006.08.22 19:10
|buy
|3133
|500.00
|1.2800
|1.2770
|1.2813
|6266
|2006.08.22 19:15
|close
|3133
|500.00
|1.2809
|1.2770
|1.2813
|45000.00
|68537802.19
|6267
|2006.08.22 20:15
|buy
|3134
|500.00
|1.2794
|1.2764
|1.2807
|6268
|2006.08.22 20:35
|close
|3134
|500.00
|1.2797
|1.2764
|1.2807
|15000.00
|68552802.19
|6269
|2006.08.22 20:40
|buy
|3135
|500.00
|1.2787
|1.2757
|1.2800
|6270
|2006.08.22 21:05
|close
|3135
|500.00
|1.2791
|1.2757
|1.2800
|20000.00
|68572802.19
|6271
|2006.08.23 01:45
|sell
|3136
|500.00
|1.2813
|1.2843
|1.2800
|6272
|2006.08.23 02:35
|close
|3136
|500.00
|1.2810
|1.2843
|1.2800
|15000.00
|68587802.19
|6273
|2006.08.23 04:40
|buy
|3137
|500.00
|1.2790
|1.2760
|1.2803
|6274
|2006.08.23 04:59
|close
|3137
|500.00
|1.2793
|1.2760
|1.2803
|15000.00
|68602802.19
|6275
|2006.08.23 08:05
|buy
|3138
|500.00
|1.2788
|1.2758
|1.2801
|6276
|2006.08.23 08:35
|close
|3138
|500.00
|1.2793
|1.2758
|1.2801
|25000.00
|68627802.19
|6277
|2006.08.23 09:35
|sell
|3139
|500.00
|1.2810
|1.2840
|1.2797
|6278
|2006.08.23 09:45
|t/p
|3139
|500.00
|1.2797
|1.2840
|1.2797
|65000.00
|68692802.19
|6279
|2006.08.23 09:50
|sell
|3140
|500.00
|1.2804
|1.2834
|1.2791
|6280
|2006.08.23 10:20
|close
|3140
|500.00
|1.2828
|1.2834
|1.2791
|-120000.00
|68572802.19
|6281
|2006.08.23 10:29
|sell
|3141
|500.00
|1.2825
|1.2855
|1.2812
|6282
|2006.08.23 11:05
|close
|3141
|500.00
|1.2819
|1.2855
|1.2812
|30000.00
|68602802.19
|6283
|2006.08.23 15:05
|buy
|3142
|500.00
|1.2812
|1.2782
|1.2825
|6284
|2006.08.23 15:10
|close
|3142
|500.00
|1.2818
|1.2782
|1.2825
|30000.00
|68632802.19
|6285
|2006.08.23 15:15
|buy
|3143
|500.00
|1.2807
|1.2777
|1.2820
|6286
|2006.08.23 15:20
|close
|3143
|500.00
|1.2817
|1.2777
|1.2820
|50000.00
|68682802.19
|6287
|2006.08.23 15:29
|buy
|3144
|500.00
|1.2811
|1.2781
|1.2824
|6288
|2006.08.23 15:35
|close
|3144
|500.00
|1.2822
|1.2781
|1.2824
|55000.00
|68737802.19
|6289
|2006.08.23 15:40
|buy
|3145
|500.00
|1.2811
|1.2781
|1.2824
|6290
|2006.08.23 15:45
|close
|3145
|500.00
|1.2822
|1.2781
|1.2824
|55000.00
|68792802.19
|6291
|2006.08.23 15:59
|sell
|3146
|500.00
|1.2822
|1.2852
|1.2809
|6292
|2006.08.23 16:45
|close
|3146
|500.00
|1.2816
|1.2852
|1.2809
|30000.00
|68822802.19
|6293
|2006.08.23 16:50
|sell
|3147
|500.00
|1.2834
|1.2864
|1.2821
|6294
|2006.08.23 17:10
|t/p
|3147
|500.00
|1.2821
|1.2864
|1.2821
|65000.00
|68887802.19
|6295
|2006.08.23 17:20
|sell
|3148
|500.00
|1.2853
|1.2883
|1.2840
|6296
|2006.08.23 17:29
|t/p
|3148
|500.00
|1.2840
|1.2883
|1.2840
|65000.00
|68952802.19
|6297
|2006.08.23 17:35
|buy
|3149
|500.00
|1.2791
|1.2761
|1.2804
|6298
|2006.08.23 17:45
|close
|3149
|500.00
|1.2803
|1.2761
|1.2804
|60000.00
|69012802.19
|6299
|2006.08.23 17:59
|buy
|3150
|500.00
|1.2796
|1.2766
|1.2809
|6300
|2006.08.23 18:20
|close
|3150
|500.00
|1.2775
|1.2766
|1.2809
|-105000.00
|68907802.19
|6301
|2006.08.23 18:50
|buy
|3151
|500.00
|1.2786
|1.2756
|1.2799
|6302
|2006.08.23 18:59
|close
|3151
|500.00
|1.2792
|1.2756
|1.2799
|30000.00
|68937802.19
|6303
|2006.08.24 01:15
|buy
|3152
|500.00
|1.2782
|1.2752
|1.2795
|6304
|2006.08.24 01:20
|close
|3152
|500.00
|1.2787
|1.2752
|1.2795
|25000.00
|68962802.19
|6305
|2006.08.24 01:40
|buy
|3153
|500.00
|1.2779
|1.2749
|1.2792
|6306
|2006.08.24 01:45
|close
|3153
|500.00
|1.2784
|1.2749
|1.2792
|25000.00
|68987802.19
|6307
|2006.08.24 01:59
|buy
|3154
|500.00
|1.2782
|1.2752
|1.2795
|6308
|2006.08.24 04:10
|close
|3154
|500.00
|1.2757
|1.2752
|1.2795
|-125000.00
|68862802.19
|6309
|2006.08.24 04:15
|buy
|3155
|500.00
|1.2766
|1.2736
|1.2779
|6310
|2006.08.24 04:20
|close
|3155
|500.00
|1.2778
|1.2736
|1.2779
|60000.00
|68922802.19
|6311
|2006.08.24 04:29
|buy
|3156
|500.00
|1.2770
|1.2740
|1.2783
|6312
|2006.08.24 08:10
|close
|3156
|500.00
|1.2781
|1.2740
|1.2783
|55000.00
|68977802.19
|6313
|2006.08.24 08:15
|sell
|3157
|500.00
|1.2777
|1.2807
|1.2764
|6314
|2006.08.24 08:45
|close
|3157
|500.00
|1.2774
|1.2807
|1.2764
|15000.00
|68992802.19
|6315
|2006.08.24 08:50
|sell
|3158
|500.00
|1.2779
|1.2809
|1.2766
|6316
|2006.08.24 08:59
|close
|3158
|500.00
|1.2775
|1.2809
|1.2766
|20000.00
|69012802.19
|6317
|2006.08.24 09:20
|sell
|3159
|500.00
|1.2783
|1.2813
|1.2770
|6318
|2006.08.24 09:29
|close
|3159
|500.00
|1.2776
|1.2813
|1.2770
|35000.00
|69047802.19
|6319
|2006.08.24 10:10
|sell
|3160
|500.00
|1.2780
|1.2810
|1.2767
|6320
|2006.08.24 10:30
|close
|3160
|500.00
|1.2776
|1.2810
|1.2767
|20000.00
|69067802.19
|6321
|2006.08.24 10:40
|buy
|3161
|500.00
|1.2763
|1.2733
|1.2776
|6322
|2006.08.24 10:50
|close
|3161
|500.00
|1.2771
|1.2733
|1.2776
|40000.00
|69107802.19
|6323
|2006.08.24 11:05
|buy
|3162
|500.00
|1.2750
|1.2720
|1.2763
|6324
|2006.08.24 11:10
|t/p
|3162
|500.00
|1.2763
|1.2720
|1.2763
|65000.00
|69172802.19
|6325
|2006.08.24 11:15
|sell
|3163
|500.00
|1.2823
|1.2853
|1.2810
|6326
|2006.08.24 11:20
|t/p
|3163
|500.00
|1.2810
|1.2853
|1.2810
|65000.00
|69237802.19
|6327
|2006.08.24 11:20
|sell
|3164
|500.00
|1.2793
|1.2823
|1.2780
|6328
|2006.08.24 11:29
|close
|3164
|500.00
|1.2819
|1.2823
|1.2780
|-130000.00
|69107802.19
|6329
|2006.08.24 11:30
|sell
|3165
|500.00
|1.2816
|1.2846
|1.2803
|6330
|2006.08.24 11:35
|close
|3165
|500.00
|1.2836
|1.2846
|1.2803
|-100000.00
|69007802.19
|6331
|2006.08.24 11:40
|sell
|3166
|500.00
|1.2838
|1.2868
|1.2825
|6332
|2006.08.24 11:50
|t/p
|3166
|500.00
|1.2825
|1.2868
|1.2825
|65000.00
|69072802.19
|6333
|2006.08.24 11:50
|sell
|3167
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|6334
|2006.08.24 11:59
|close
|3167
|500.00
|1.2836
|1.2841
|1.2798
|-125000.00
|68947802.19
|6335
|2006.08.24 15:35
|buy
|3168
|500.00
|1.2811
|1.2781
|1.2824
|6336
|2006.08.24 15:40
|close
|3168
|500.00
|1.2816
|1.2781
|1.2824
|25000.00
|68972802.19
|6337
|2006.08.24 15:50
|sell
|3169
|500.00
|1.2843
|1.2873
|1.2830
|6338
|2006.08.24 15:59
|t/p
|3169
|500.00
|1.2830
|1.2873
|1.2830
|65000.00
|69037802.19
|6339
|2006.08.24 16:05
|buy
|3170
|500.00
|1.2816
|1.2786
|1.2829
|6340
|2006.08.24 16:15
|t/p
|3170
|500.00
|1.2829
|1.2786
|1.2829
|65000.00
|69102802.19
|6341
|2006.08.24 16:50
|buy
|3171
|500.00
|1.2815
|1.2785
|1.2828
|6342
|2006.08.24 16:59
|close
|3171
|500.00
|1.2822
|1.2785
|1.2828
|35000.00
|69137802.19
|6343
|2006.08.24 17:20
|buy
|3172
|500.00
|1.2807
|1.2777
|1.2820
|6344
|2006.08.24 18:20
|close
|3172
|500.00
|1.2779
|1.2777
|1.2820
|-140000.00
|68997802.19
|6345
|2006.08.24 18:29
|buy
|3173
|500.00
|1.2786
|1.2756
|1.2799
|6346
|2006.08.24 18:59
|close
|3173
|500.00
|1.2759
|1.2756
|1.2799
|-135000.00
|68862802.19
|6347
|2006.08.25 01:10
|buy
|3174
|500.00
|1.2756
|1.2726
|1.2769
|6348
|2006.08.25 01:15
|close
|3174
|500.00
|1.2762
|1.2726
|1.2769
|30000.00
|68892802.19
|6349
|2006.08.25 01:29
|buy
|3175
|500.00
|1.2757
|1.2727
|1.2770
|6350
|2006.08.25 01:45
|close
|3175
|500.00
|1.2761
|1.2727
|1.2770
|20000.00
|68912802.19
|6351
|2006.08.25 03:10
|buy
|3176
|500.00
|1.2747
|1.2717
|1.2760
|6352
|2006.08.25 03:15
|close
|3176
|500.00
|1.2754
|1.2717
|1.2760
|35000.00
|68947802.19
|6353
|2006.08.25 03:45
|sell
|3177
|500.00
|1.2770
|1.2800
|1.2757
|6354
|2006.08.25 03:50
|close
|3177
|500.00
|1.2766
|1.2800
|1.2757
|20000.00
|68967802.19
|6355
|2006.08.25 05:40
|sell
|3178
|500.00
|1.2780
|1.2810
|1.2767
|6356
|2006.08.25 05:50
|close
|3178
|500.00
|1.2776
|1.2810
|1.2767
|20000.00
|68987802.19
|6357
|2006.08.25 05:59
|sell
|3179
|500.00
|1.2779
|1.2809
|1.2766
|6358
|2006.08.25 06:45
|close
|3179
|500.00
|1.2775
|1.2809
|1.2766
|20000.00
|69007802.19
|6359
|2006.08.25 09:29
|buy
|3180
|500.00
|1.2758
|1.2728
|1.2771
|6360
|2006.08.25 09:40
|close
|3180
|500.00
|1.2769
|1.2728
|1.2771
|55000.00
|69062802.19
|6361
|2006.08.25 09:45
|buy
|3181
|500.00
|1.2753
|1.2723
|1.2766
|6362
|2006.08.25 09:59
|close
|3181
|500.00
|1.2756
|1.2723
|1.2766
|15000.00
|69077802.19
|6363
|2006.08.25 14:05
|buy
|3182
|500.00
|1.2766
|1.2736
|1.2779
|6364
|2006.08.25 14:10
|close
|3182
|500.00
|1.2770
|1.2736
|1.2779
|20000.00
|69097802.19
|6365
|2006.08.25 14:15
|buy
|3183
|500.00
|1.2765
|1.2735
|1.2778
|6366
|2006.08.25 14:35
|close
|3183
|500.00
|1.2773
|1.2735
|1.2778
|40000.00
|69137802.19
|6367
|2006.08.25 15:10
|buy
|3184
|500.00
|1.2763
|1.2733
|1.2776
|6368
|2006.08.25 15:15
|close
|3184
|500.00
|1.2771
|1.2733
|1.2776
|40000.00
|69177802.19
|6369
|2006.08.25 15:20
|buy
|3185
|500.00
|1.2755
|1.2725
|1.2768
|6370
|2006.08.25 15:40
|close
|3185
|500.00
|1.2764
|1.2725
|1.2768
|45000.00
|69222802.19
|6371
|2006.08.25 15:45
|buy
|3186
|500.00
|1.2757
|1.2727
|1.2770
|6372
|2006.08.25 15:50
|close
|3186
|500.00
|1.2762
|1.2727
|1.2770
|25000.00
|69247802.19
|6373
|2006.08.25 15:59
|buy
|3187
|500.00
|1.2766
|1.2736
|1.2779
|6374
|2006.08.25 17:10
|s/l
|3187
|500.00
|1.2736
|1.2736
|1.2779
|-150000.00
|69097802.19
|6375
|2006.08.25 17:10
|buy
|3188
|500.00
|1.2727
|1.2697
|1.2740
|6376
|2006.08.25 17:15
|t/p
|3188
|500.00
|1.2740
|1.2697
|1.2740
|65000.00
|69162802.19
|6377
|2006.08.25 17:15
|buy
|3189
|500.00
|1.2755
|1.2725
|1.2768
|6378
|2006.08.25 17:35
|close
|3189
|500.00
|1.2733
|1.2725
|1.2768
|-110000.00
|69052802.19
|6379
|2006.08.25 17:40
|buy
|3190
|500.00
|1.2752
|1.2722
|1.2765
|6380
|2006.08.25 18:05
|t/p
|3190
|500.00
|1.2765
|1.2722
|1.2765
|65000.00
|69117802.19
|6381
|2006.08.25 18:05
|sell
|3191
|500.00
|1.2782
|1.2812
|1.2769
|6382
|2006.08.25 18:15
|close
|3191
|500.00
|1.2776
|1.2812
|1.2769
|30000.00
|69147802.19
|6383
|2006.08.25 18:35
|sell
|3192
|500.00
|1.2780
|1.2810
|1.2767
|6384
|2006.08.25 18:45
|t/p
|3192
|500.00
|1.2767
|1.2810
|1.2767
|65000.00
|69212802.19
|6385
|2006.08.28 03:40
|sell
|3193
|500.00
|1.2772
|1.2802
|1.2759
|6386
|2006.08.28 03:45
|close
|3193
|500.00
|1.2766
|1.2802
|1.2759
|30000.00
|69242802.19
|6387
|2006.08.28 04:45
|sell
|3194
|500.00
|1.2774
|1.2804
|1.2761
|6388
|2006.08.28 05:05
|close
|3194
|500.00
|1.2770
|1.2804
|1.2761
|20000.00
|69262802.19
|6389
|2006.08.28 06:20
|sell
|3195
|500.00
|1.2799
|1.2829
|1.2786
|6390
|2006.08.28 06:30
|close
|3195
|500.00
|1.2795
|1.2829
|1.2786
|20000.00
|69282802.19
|6391
|2006.08.28 06:35
|sell
|3196
|500.00
|1.2791
|1.2821
|1.2778
|6392
|2006.08.28 10:10
|close
|3196
|500.00
|1.2818
|1.2821
|1.2778
|-135000.00
|69147802.19
|6393
|2006.08.28 10:15
|sell
|3197
|500.00
|1.2808
|1.2838
|1.2795
|6394
|2006.08.28 10:20
|close
|3197
|500.00
|1.2796
|1.2838
|1.2795
|60000.00
|69207802.19
|6395
|2006.08.28 10:29
|sell
|3198
|500.00
|1.2812
|1.2842
|1.2799
|6396
|2006.08.28 10:45
|close
|3198
|500.00
|1.2807
|1.2842
|1.2799
|25000.00
|69232802.19
|6397
|2006.08.28 10:50
|sell
|3199
|500.00
|1.2812
|1.2842
|1.2799
|6398
|2006.08.28 11:00
|close
|3199
|500.00
|1.2808
|1.2842
|1.2799
|20000.00
|69252802.19
|6399
|2006.08.28 11:20
|sell
|3200
|500.00
|1.2812
|1.2842
|1.2799
|6400
|2006.08.28 11:29
|close
|3200
|500.00
|1.2802
|1.2842
|1.2799
|50000.00
|69302802.19
|6401
|2006.08.28 11:45
|sell
|3201
|500.00
|1.2814
|1.2844
|1.2801
|6402
|2006.08.28 12:05
|close
|3201
|500.00
|1.2807
|1.2844
|1.2801
|35000.00
|69337802.19
|6403
|2006.08.28 13:50
|sell
|3202
|500.00
|1.2821
|1.2851
|1.2808
|6404
|2006.08.28 13:59
|close
|3202
|500.00
|1.2814
|1.2851
|1.2808
|35000.00
|69372802.19
|6405
|2006.08.28 14:45
|buy
|3203
|500.00
|1.2802
|1.2772
|1.2815
|6406
|2006.08.28 14:50
|close
|3203
|500.00
|1.2807
|1.2772
|1.2815
|25000.00
|69397802.19
|6407
|2006.08.28 15:20
|buy
|3204
|500.00
|1.2798
|1.2768
|1.2811
|6408
|2006.08.28 15:40
|close
|3204
|500.00
|1.2803
|1.2768
|1.2811
|25000.00
|69422802.19
|6409
|2006.08.28 17:35
|buy
|3205
|500.00
|1.2790
|1.2760
|1.2803
|6410
|2006.08.28 17:45
|close
|3205
|500.00
|1.2794
|1.2760
|1.2803
|20000.00
|69442802.19
|6411
|2006.08.28 17:59
|buy
|3206
|500.00
|1.2790
|1.2760
|1.2803
|6412
|2006.08.28 19:10
|close
|3206
|500.00
|1.2796
|1.2760
|1.2803
|30000.00
|69472802.19
|6413
|2006.08.28 23:45
|buy
|3207
|500.00
|1.2779
|1.2749
|1.2792
|6414
|2006.08.28 23:50
|close
|3207
|500.00
|1.2783
|1.2749
|1.2792
|20000.00
|69492802.19
|6415
|2006.08.28 23:59
|buy
|3208
|500.00
|1.2781
|1.2751
|1.2794
|6416
|2006.08.29 00:35
|close
|3208
|500.00
|1.2785
|1.2751
|1.2794
|16313.79
|69509115.98
|6417
|2006.08.29 03:20
|sell
|3209
|500.00
|1.2801
|1.2831
|1.2788
|6418
|2006.08.29 05:15
|close
|3209
|500.00
|1.2821
|1.2831
|1.2788
|-100000.00
|69409115.98
|6419
|2006.08.29 07:15
|sell
|3210
|500.00
|1.2826
|1.2856
|1.2813
|6420
|2006.08.29 07:20
|close
|3210
|500.00
|1.2821
|1.2856
|1.2813
|25000.00
|69434115.98
|6421
|2006.08.29 07:40
|sell
|3211
|500.00
|1.2830
|1.2860
|1.2817
|6422
|2006.08.29 07:45
|close
|3211
|500.00
|1.2825
|1.2860
|1.2817
|25000.00
|69459115.98
|6423
|2006.08.29 07:50
|sell
|3212
|500.00
|1.2832
|1.2862
|1.2819
|6424
|2006.08.29 07:59
|close
|3212
|500.00
|1.2824
|1.2862
|1.2819
|40000.00
|69499115.98
|6425
|2006.08.29 08:20
|sell
|3213
|500.00
|1.2826
|1.2856
|1.2813
|6426
|2006.08.29 08:35
|close
|3213
|500.00
|1.2815
|1.2856
|1.2813
|55000.00
|69554115.98
|6427
|2006.08.29 08:45
|sell
|3214
|500.00
|1.2826
|1.2856
|1.2813
|6428
|2006.08.29 09:05
|close
|3214
|500.00
|1.2819
|1.2856
|1.2813
|35000.00
|69589115.98
|6429
|2006.08.29 09:20
|sell
|3215
|500.00
|1.2827
|1.2857
|1.2814
|6430
|2006.08.29 09:40
|close
|3215
|500.00
|1.2818
|1.2857
|1.2814
|45000.00
|69634115.98
|6431
|2006.08.29 10:10
|sell
|3216
|500.00
|1.2835
|1.2865
|1.2822
|6432
|2006.08.29 10:15
|close
|3216
|500.00
|1.2826
|1.2865
|1.2822
|45000.00
|69679115.98
|6433
|2006.08.29 10:20
|sell
|3217
|500.00
|1.2839
|1.2869
|1.2826
|6434
|2006.08.29 10:29
|close
|3217
|500.00
|1.2830
|1.2869
|1.2826
|45000.00
|69724115.98
|6435
|2006.08.29 10:45
|sell
|3218
|500.00
|1.2830
|1.2860
|1.2817
|6436
|2006.08.29 11:05
|close
|3218
|500.00
|1.2823
|1.2860
|1.2817
|35000.00
|69759115.98
|6437
|2006.08.29 11:20
|sell
|3219
|500.00
|1.2835
|1.2865
|1.2822
|6438
|2006.08.29 11:35
|t/p
|3219
|500.00
|1.2822
|1.2865
|1.2822
|65000.00
|69824115.98
|6439
|2006.08.29 11:40
|buy
|3220
|500.00
|1.2815
|1.2785
|1.2828
|6440
|2006.08.29 11:45
|t/p
|3220
|500.00
|1.2828
|1.2785
|1.2828
|65000.00
|69889115.98
|6441
|2006.08.29 12:05
|buy
|3221
|500.00
|1.2811
|1.2781
|1.2824
|6442
|2006.08.29 12:10
|close
|3221
|500.00
|1.2814
|1.2781
|1.2824
|15000.00
|69904115.98
|6443
|2006.08.29 12:50
|buy
|3222
|500.00
|1.2807
|1.2777
|1.2820
|6444
|2006.08.29 13:05
|close
|3222
|500.00
|1.2811
|1.2777
|1.2820
|20000.00
|69924115.98
|6445
|2006.08.29 15:15
|buy
|3223
|500.00
|1.2802
|1.2772
|1.2815
|6446
|2006.08.29 15:20
|close
|3223
|500.00
|1.2806
|1.2772
|1.2815
|20000.00
|69944115.98
|6447
|2006.08.29 15:40
|buy
|3224
|500.00
|1.2800
|1.2770
|1.2813
|6448
|2006.08.29 15:50
|close
|3224
|500.00
|1.2812
|1.2770
|1.2813
|60000.00
|70004115.98
|6449
|2006.08.29 16:50
|buy
|3225
|500.00
|1.2792
|1.2762
|1.2805
|6450
|2006.08.29 16:59
|close
|3225
|500.00
|1.2796
|1.2762
|1.2805
|20000.00
|70024115.98
|6451
|2006.08.29 17:15
|buy
|3226
|500.00
|1.2760
|1.2730
|1.2773
|6452
|2006.08.29 17:35
|close
|3226
|500.00
|1.2767
|1.2730
|1.2773
|35000.00
|70059115.98
|6453
|2006.08.29 17:40
|buy
|3227
|500.00
|1.2758
|1.2728
|1.2771
|6454
|2006.08.29 18:10
|close
|3227
|500.00
|1.2766
|1.2728
|1.2771
|40000.00
|70099115.98
|6455
|2006.08.29 21:05
|sell
|3228
|500.00
|1.2787
|1.2817
|1.2774
|6456
|2006.08.29 21:15
|t/p
|3228
|500.00
|1.2774
|1.2817
|1.2774
|65000.00
|70164115.98
|6457
|2006.08.29 21:20
|sell
|3229
|500.00
|1.2819
|1.2849
|1.2806
|6458
|2006.08.30 01:20
|close
|3229
|500.00
|1.2840
|1.2849
|1.2806
|-102253.18
|70061862.80
|6459
|2006.08.30 03:10
|sell
|3230
|500.00
|1.2844
|1.2874
|1.2831
|6460
|2006.08.30 03:15
|t/p
|3230
|500.00
|1.2831
|1.2874
|1.2831
|65000.00
|70126862.80
|6461
|2006.08.30 03:29
|sell
|3231
|500.00
|1.2841
|1.2871
|1.2828
|6462
|2006.08.30 04:35
|close
|3231
|500.00
|1.2831
|1.2871
|1.2828
|50000.00
|70176862.80
|6463
|2006.08.30 04:50
|sell
|3232
|500.00
|1.2853
|1.2883
|1.2840
|6464
|2006.08.30 04:59
|t/p
|3232
|500.00
|1.2840
|1.2883
|1.2840
|65000.00
|70241862.80
|6465
|2006.08.30 08:20
|sell
|3233
|500.00
|1.2844
|1.2874
|1.2831
|6466
|2006.08.30 08:30
|close
|3233
|500.00
|1.2840
|1.2874
|1.2831
|20000.00
|70261862.80
|6467
|2006.08.30 10:20
|buy
|3234
|500.00
|1.2827
|1.2797
|1.2840
|6468
|2006.08.30 10:35
|close
|3234
|500.00
|1.2834
|1.2797
|1.2840
|35000.00
|70296862.80
|6469
|2006.08.30 10:45
|buy
|3235
|500.00
|1.2828
|1.2798
|1.2841
|6470
|2006.08.30 10:50
|close
|3235
|500.00
|1.2835
|1.2798
|1.2841
|35000.00
|70331862.80
|6471
|2006.08.30 11:45
|buy
|3236
|500.00
|1.2828
|1.2798
|1.2841
|6472
|2006.08.30 11:50
|close
|3236
|500.00
|1.2832
|1.2798
|1.2841
|20000.00
|70351862.80
|6473
|2006.08.30 12:10
|buy
|3237
|500.00
|1.2827
|1.2797
|1.2840
|6474
|2006.08.30 12:20
|close
|3237
|500.00
|1.2832
|1.2797
|1.2840
|25000.00
|70376862.80
|6475
|2006.08.30 12:30
|buy
|3238
|500.00
|1.2828
|1.2798
|1.2841
|6476
|2006.08.30 13:10
|close
|3238
|500.00
|1.2833
|1.2798
|1.2841
|25000.00
|70401862.80
|6477
|2006.08.30 16:15
|sell
|3239
|500.00
|1.2841
|1.2871
|1.2828
|6478
|2006.08.30 16:35
|t/p
|3239
|500.00
|1.2828
|1.2871
|1.2828
|65000.00
|70466862.80
|6479
|2006.08.30 16:50
|sell
|3240
|500.00
|1.2840
|1.2870
|1.2827
|6480
|2006.08.30 16:59
|close
|3240
|500.00
|1.2832
|1.2870
|1.2827
|40000.00
|70506862.80
|6481
|2006.08.30 17:20
|sell
|3241
|500.00
|1.2840
|1.2870
|1.2827
|6482
|2006.08.30 17:35
|t/p
|3241
|500.00
|1.2827
|1.2870
|1.2827
|65000.00
|70571862.80
|6483
|2006.08.30 18:05
|buy
|3242
|500.00
|1.2822
|1.2792
|1.2835
|6484
|2006.08.30 18:10
|close
|3242
|500.00
|1.2834
|1.2792
|1.2835
|60000.00
|70631862.80
|6485
|2006.08.30 18:40
|buy
|3243
|500.00
|1.2819
|1.2789
|1.2832
|6486
|2006.08.30 18:45
|close
|3243
|500.00
|1.2823
|1.2789
|1.2832
|20000.00
|70651862.80
|6487
|2006.08.30 18:50
|buy
|3244
|500.00
|1.2820
|1.2790
|1.2833
|6488
|2006.08.30 19:05
|close
|3244
|500.00
|1.2824
|1.2790
|1.2833
|20000.00
|70671862.80
|6489
|2006.08.30 19:50
|buy
|3245
|500.00
|1.2818
|1.2788
|1.2831
|6490
|2006.08.30 20:00
|close
|3245
|500.00
|1.2822
|1.2788
|1.2831
|20000.00
|70691862.80
|6491
|2006.08.30 22:45
|sell
|3246
|500.00
|1.2835
|1.2865
|1.2822
|6492
|2006.08.30 23:05
|close
|3246
|500.00
|1.2832
|1.2865
|1.2822
|15000.00
|70706862.80
|6493
|2006.08.31 04:15
|buy
|3247
|500.00
|1.2829
|1.2799
|1.2842
|6494
|2006.08.31 04:29
|close
|3247
|500.00
|1.2834
|1.2799
|1.2842
|25000.00
|70731862.80
|6495
|2006.08.31 06:40
|buy
|3248
|500.00
|1.2827
|1.2797
|1.2840
|6496
|2006.08.31 09:05
|close
|3248
|500.00
|1.2837
|1.2797
|1.2840
|50000.00
|70781862.80
|6497
|2006.08.31 09:50
|sell
|3249
|500.00
|1.2843
|1.2873
|1.2830
|6498
|2006.08.31 09:59
|close
|3249
|500.00
|1.2839
|1.2873
|1.2830
|20000.00
|70801862.80
|6499
|2006.08.31 10:15
|sell
|3250
|500.00
|1.2850
|1.2880
|1.2837
|6500
|2006.08.31 11:35
|close
|3250
|500.00
|1.2844
|1.2880
|1.2837
|30000.00
|70831862.80
|6501
|2006.08.31 13:35
|sell
|3251
|500.00
|1.2858
|1.2888
|1.2845
|6502
|2006.08.31 13:40
|close
|3251
|500.00
|1.2849
|1.2888
|1.2845
|45000.00
|70876862.80
|6503
|2006.08.31 13:45
|sell
|3252
|500.00
|1.2858
|1.2888
|1.2845
|6504
|2006.08.31 13:50
|close
|3252
|500.00
|1.2853
|1.2888
|1.2845
|25000.00
|70901862.80
|6505
|2006.08.31 15:40
|sell
|3253
|500.00
|1.2873
|1.2903
|1.2860
|6506
|2006.08.31 15:45
|close
|3253
|500.00
|1.2869
|1.2903
|1.2860
|20000.00
|70921862.80
|6507
|2006.08.31 15:50
|sell
|3254
|500.00
|1.2878
|1.2908
|1.2865
|6508
|2006.08.31 15:59
|close
|3254
|500.00
|1.2871
|1.2908
|1.2865
|35000.00
|70956862.80
|6509
|2006.08.31 16:15
|sell
|3255
|500.00
|1.2879
|1.2909
|1.2866
|6510
|2006.08.31 16:20
|t/p
|3255
|500.00
|1.2866
|1.2909
|1.2866
|65000.00
|71021862.80
|6511
|2006.08.31 16:35
|buy
|3256
|500.00
|1.2836
|1.2806
|1.2849
|6512
|2006.08.31 16:40
|close
|3256
|500.00
|1.2840
|1.2806
|1.2849
|20000.00
|71041862.80
|6513
|2006.08.31 16:45
|buy
|3257
|500.00
|1.2833
|1.2803
|1.2846
|6514
|2006.08.31 16:50
|t/p
|3257
|500.00
|1.2846
|1.2803
|1.2846
|65000.00
|71106862.80
|6515
|2006.08.31 16:59
|buy
|3258
|500.00
|1.2838
|1.2808
|1.2851
|6516
|2006.08.31 17:05
|close
|3258
|500.00
|1.2812
|1.2808
|1.2851
|-130000.00
|70976862.80
|6517
|2006.08.31 17:10
|buy
|3259
|500.00
|1.2801
|1.2771
|1.2814
|6518
|2006.08.31 17:15
|t/p
|3259
|500.00
|1.2814
|1.2771
|1.2814
|65000.00
|71041862.80
|6519
|2006.08.31 17:20
|buy
|3260
|500.00
|1.2812
|1.2782
|1.2825
|6520
|2006.08.31 17:50
|close
|3260
|500.00
|1.2792
|1.2782
|1.2825
|-100000.00
|70941862.80
|6521
|2006.08.31 17:59
|buy
|3261
|500.00
|1.2800
|1.2770
|1.2813
|6522
|2006.08.31 18:05
|close
|3261
|500.00
|1.2812
|1.2770
|1.2813
|60000.00
|71001862.80
|6523
|2006.08.31 21:10
|sell
|3262
|500.00
|1.2805
|1.2835
|1.2792
|6524
|2006.08.31 21:15
|close
|3262
|500.00
|1.2801
|1.2835
|1.2792
|20000.00
|71021862.80
|6525
|2006.08.31 21:35
|sell
|3263
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|6526
|2006.08.31 21:40
|close
|3263
|500.00
|1.2806
|1.2841
|1.2798
|25000.00
|71046862.80
|6527
|2006.08.31 21:50
|sell
|3264
|500.00
|1.2805
|1.2835
|1.2792
|6528
|2006.09.01 00:35
|close
|3264
|500.00
|1.2799
|1.2835
|1.2792
|32746.82
|71079609.62
|6529
|2006.09.01 01:20
|buy
|3265
|500.00
|1.2802
|1.2772
|1.2815
|6530
|2006.09.01 01:29
|close
|3265
|500.00
|1.2807
|1.2772
|1.2815
|25000.00
|71104609.62
|6531
|2006.09.01 06:15
|buy
|3266
|500.00
|1.2798
|1.2768
|1.2811
|6532
|2006.09.01 06:35
|close
|3266
|500.00
|1.2803
|1.2768
|1.2811
|25000.00
|71129609.62
|6533
|2006.09.01 08:20
|sell
|3267
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|6534
|2006.09.01 09:35
|close
|3267
|500.00
|1.2807
|1.2841
|1.2798
|20000.00
|71149609.62
|6535
|2006.09.01 11:35
|sell
|3268
|500.00
|1.2823
|1.2853
|1.2810
|6536
|2006.09.01 11:45
|close
|3268
|500.00
|1.2817
|1.2853
|1.2810
|30000.00
|71179609.62
|6537
|2006.09.01 11:59
|sell
|3269
|500.00
|1.2821
|1.2851
|1.2808
|6538
|2006.09.01 12:15
|close
|3269
|500.00
|1.2817
|1.2851
|1.2808
|20000.00
|71199609.62
|6539
|2006.09.01 15:15
|buy
|3270
|500.00
|1.2800
|1.2770
|1.2813
|6540
|2006.09.01 15:20
|t/p
|3270
|500.00
|1.2813
|1.2770
|1.2813
|65000.00
|71264609.62
|6541
|2006.09.01 15:20
|sell
|3271
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|6542
|2006.09.01 15:29
|t/p
|3271
|500.00
|1.2816
|1.2859
|1.2816
|65000.00
|71329609.62
|6543
|2006.09.01 15:29
|buy
|3272
|500.00
|1.2805
|1.2775
|1.2818
|6544
|2006.09.01 15:35
|close
|3272
|500.00
|1.2780
|1.2775
|1.2818
|-125000.00
|71204609.62
|6545
|2006.09.01 15:40
|buy
|3273
|500.00
|1.2764
|1.2734
|1.2777
|6546
|2006.09.01 15:45
|t/p
|3273
|500.00
|1.2777
|1.2734
|1.2777
|65000.00
|71269609.62
|6547
|2006.09.01 15:50
|buy
|3274
|500.00
|1.2764
|1.2734
|1.2777
|6548
|2006.09.01 15:59
|t/p
|3274
|500.00
|1.2777
|1.2734
|1.2777
|65000.00
|71334609.62
|6549
|2006.09.01 15:59
|buy
|3275
|500.00
|1.2780
|1.2750
|1.2793
|6550
|2006.09.01 16:20
|close
|3275
|500.00
|1.2755
|1.2750
|1.2793
|-125000.00
|71209609.62
|6551
|2006.09.01 16:29
|buy
|3276
|500.00
|1.2769
|1.2739
|1.2782
|6552
|2006.09.01 16:35
|close
|3276
|500.00
|1.2776
|1.2739
|1.2782
|35000.00
|71244609.62
|6553
|2006.09.01 16:45
|buy
|3277
|500.00
|1.2773
|1.2743
|1.2786
|6554
|2006.09.01 17:05
|t/p
|3277
|500.00
|1.2786
|1.2743
|1.2786
|65000.00
|71309609.62
|6555
|2006.09.01 18:50
|sell
|3278
|500.00
|1.2834
|1.2864
|1.2821
|6556
|2006.09.01 20:10
|close
|3278
|500.00
|1.2827
|1.2864
|1.2821
|35000.00
|71344609.62
|6557
|2006.09.04 02:15
|sell
|3279
|500.00
|1.2856
|1.2886
|1.2843
|6558
|2006.09.04 02:20
|close
|3279
|500.00
|1.2852
|1.2886
|1.2843
|20000.00
|71364609.62
|6559
|2006.09.04 02:30
|sell
|3280
|500.00
|1.2854
|1.2884
|1.2841
|6560
|2006.09.04 03:10
|close
|3280
|500.00
|1.2851
|1.2884
|1.2841
|15000.00
|71379609.62
|6561
|2006.09.04 04:15
|sell
|3281
|500.00
|1.2866
|1.2896
|1.2853
|6562
|2006.09.04 04:29
|close
|3281
|500.00
|1.2860
|1.2896
|1.2853
|30000.00
|71409609.62
|6563
|2006.09.04 05:45
|sell
|3282
|500.00
|1.2862
|1.2892
|1.2849
|6564
|2006.09.04 09:05
|close
|3282
|500.00
|1.2851
|1.2892
|1.2849
|55000.00
|71464609.62
|6565
|2006.09.04 09:10
|buy
|3283
|500.00
|1.2846
|1.2816
|1.2859
|6566
|2006.09.04 09:20
|close
|3283
|500.00
|1.2858
|1.2816
|1.2859
|60000.00
|71524609.62
|6567
|2006.09.04 09:29
|buy
|3284
|500.00
|1.2854
|1.2824
|1.2867
|6568
|2006.09.04 09:45
|close
|3284
|500.00
|1.2858
|1.2824
|1.2867
|20000.00
|71544609.62
|6569
|2006.09.04 09:50
|buy
|3285
|500.00
|1.2847
|1.2817
|1.2860
|6570
|2006.09.04 09:59
|close
|3285
|500.00
|1.2851
|1.2817
|1.2860
|20000.00
|71564609.62
|6571
|2006.09.04 11:50
|buy
|3286
|500.00
|1.2841
|1.2811
|1.2854
|6572
|2006.09.04 11:59
|close
|3286
|500.00
|1.2845
|1.2811
|1.2854
|20000.00
|71584609.62
|6573
|2006.09.04 13:05
|sell
|3287
|500.00
|1.2866
|1.2896
|1.2853
|6574
|2006.09.04 13:15
|close
|3287
|500.00
|1.2859
|1.2896
|1.2853
|35000.00
|71619609.62
|6575
|2006.09.04 13:20
|sell
|3288
|500.00
|1.2869
|1.2899
|1.2856
|6576
|2006.09.04 13:35
|close
|3288
|500.00
|1.2864
|1.2899
|1.2856
|25000.00
|71644609.62
|6577
|2006.09.04 13:50
|sell
|3289
|500.00
|1.2867
|1.2897
|1.2854
|6578
|2006.09.04 14:05
|close
|3289
|500.00
|1.2863
|1.2897
|1.2854
|20000.00
|71664609.62
|6579
|2006.09.04 18:35
|buy
|3290
|500.00
|1.2853
|1.2823
|1.2866
|6580
|2006.09.04 18:40
|close
|3290
|500.00
|1.2857
|1.2823
|1.2866
|20000.00
|71684609.62
|6581
|2006.09.04 23:15
|sell
|3291
|500.00
|1.2874
|1.2904
|1.2861
|6582
|2006.09.05 00:05
|close
|3291
|500.00
|1.2868
|1.2904
|1.2861
|32746.82
|71717356.44
|6583
|2006.09.05 00:35
|buy
|3292
|500.00
|1.2860
|1.2830
|1.2873
|6584
|2006.09.05 00:50
|close
|3292
|500.00
|1.2866
|1.2830
|1.2873
|30000.00
|71747356.44
|6585
|2006.09.05 01:59
|buy
|3293
|500.00
|1.2856
|1.2826
|1.2869
|6586
|2006.09.05 02:30
|close
|3293
|500.00
|1.2860
|1.2826
|1.2869
|20000.00
|71767356.44
|6587
|2006.09.05 03:15
|buy
|3294
|500.00
|1.2844
|1.2814
|1.2857
|6588
|2006.09.05 03:20
|close
|3294
|500.00
|1.2855
|1.2814
|1.2857
|55000.00
|71822356.44
|6589
|2006.09.05 03:29
|buy
|3295
|500.00
|1.2844
|1.2814
|1.2857
|6590
|2006.09.05 10:40
|close
|3295
|500.00
|1.2820
|1.2814
|1.2857
|-120000.00
|71702356.44
|6591
|2006.09.05 10:45
|buy
|3296
|500.00
|1.2824
|1.2794
|1.2837
|6592
|2006.09.05 11:05
|close
|3296
|500.00
|1.2829
|1.2794
|1.2837
|25000.00
|71727356.44
|6593
|2006.09.05 14:50
|buy
|3297
|500.00
|1.2811
|1.2781
|1.2824
|6594
|2006.09.05 15:05
|close
|3297
|500.00
|1.2816
|1.2781
|1.2824
|25000.00
|71752356.44
|6595
|2006.09.05 17:50
|buy
|3298
|500.00
|1.2797
|1.2767
|1.2810
|6596
|2006.09.05 17:59
|close
|3298
|500.00
|1.2806
|1.2767
|1.2810
|45000.00
|71797356.44
|6597
|2006.09.05 21:35
|sell
|3299
|500.00
|1.2818
|1.2848
|1.2805
|6598
|2006.09.05 21:40
|close
|3299
|500.00
|1.2812
|1.2848
|1.2805
|30000.00
|71827356.44
|6599
|2006.09.05 21:59
|sell
|3300
|500.00
|1.2818
|1.2848
|1.2805
|6600
|2006.09.06 03:50
|close
|3300
|500.00
|1.2811
|1.2848
|1.2805
|37746.82
|71865103.26
|6601
|2006.09.06 04:50
|buy
|3301
|500.00
|1.2810
|1.2780
|1.2823
|6602
|2006.09.06 04:59
|close
|3301
|500.00
|1.2818
|1.2780
|1.2823
|40000.00
|71905103.26
|6603
|2006.09.06 10:05
|sell
|3302
|500.00
|1.2824
|1.2854
|1.2811
|6604
|2006.09.06 10:15
|close
|3302
|500.00
|1.2820
|1.2854
|1.2811
|20000.00
|71925103.26
|6605
|2006.09.06 10:20
|sell
|3303
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|6606
|2006.09.06 10:40
|close
|3303
|500.00
|1.2825
|1.2859
|1.2816
|20000.00
|71945103.26
|6607
|2006.09.06 10:45
|sell
|3304
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|6608
|2006.09.06 11:35
|t/p
|3304
|500.00
|1.2816
|1.2859
|1.2816
|65000.00
|72010103.26
|6609
|2006.09.06 14:05
|buy
|3305
|500.00
|1.2790
|1.2760
|1.2803
|6610
|2006.09.06 14:10
|close
|3305
|500.00
|1.2798
|1.2760
|1.2803
|40000.00
|72050103.26
|6611
|2006.09.06 14:20
|buy
|3306
|500.00
|1.2798
|1.2768
|1.2811
|6612
|2006.09.06 15:45
|close
|3306
|500.00
|1.2777
|1.2768
|1.2811
|-105000.00
|71945103.26
|6613
|2006.09.06 15:50
|buy
|3307
|500.00
|1.2782
|1.2752
|1.2795
|6614
|2006.09.06 15:59
|close
|3307
|500.00
|1.2788
|1.2752
|1.2795
|30000.00
|71975103.26
|6615
|2006.09.06 16:50
|buy
|3308
|500.00
|1.2773
|1.2743
|1.2786
|6616
|2006.09.06 16:59
|close
|3308
|500.00
|1.2784
|1.2743
|1.2786
|55000.00
|72030103.26
|6617
|2006.09.06 19:05
|buy
|3309
|500.00
|1.2775
|1.2745
|1.2788
|6618
|2006.09.06 19:10
|close
|3309
|500.00
|1.2786
|1.2745
|1.2788
|55000.00
|72085103.26
|6619
|2006.09.06 19:20
|buy
|3310
|500.00
|1.2773
|1.2743
|1.2786
|6620
|2006.09.06 19:29
|close
|3310
|500.00
|1.2780
|1.2743
|1.2786
|35000.00
|72120103.26
|6621
|2006.09.06 19:45
|buy
|3311
|500.00
|1.2774
|1.2744
|1.2787
|6622
|2006.09.06 19:50
|close
|3311
|500.00
|1.2777
|1.2744
|1.2787
|15000.00
|72135103.26
|6623
|2006.09.06 19:59
|buy
|3312
|500.00
|1.2777
|1.2747
|1.2790
|6624
|2006.09.06 20:35
|close
|3312
|500.00
|1.2785
|1.2747
|1.2790
|40000.00
|72175103.26
|6625
|2006.09.06 21:05
|sell
|3313
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|6626
|2006.09.06 21:10
|close
|3313
|500.00
|1.2799
|1.2841
|1.2798
|60000.00
|72235103.26
|6627
|2006.09.06 21:29
|sell
|3314
|500.00
|1.2805
|1.2835
|1.2792
|6628
|2006.09.07 03:40
|close
|3314
|500.00
|1.2825
|1.2835
|1.2792
|-91759.54
|72143343.73
|6629
|2006.09.07 08:45
|buy
|3315
|500.00
|1.2815
|1.2785
|1.2828
|6630
|2006.09.07 09:35
|close
|3315
|500.00
|1.2821
|1.2785
|1.2828
|30000.00
|72173343.73
|6631
|2006.09.07 10:40
|buy
|3316
|500.00
|1.2797
|1.2767
|1.2810
|6632
|2006.09.07 10:50
|close
|3316
|500.00
|1.2805
|1.2767
|1.2810
|40000.00
|72213343.73
|6633
|2006.09.07 10:59
|buy
|3317
|500.00
|1.2798
|1.2768
|1.2811
|6634
|2006.09.07 11:20
|close
|3317
|500.00
|1.2803
|1.2768
|1.2811
|25000.00
|72238343.73
|6635
|2006.09.07 11:59
|buy
|3318
|500.00
|1.2777
|1.2747
|1.2790
|6636
|2006.09.07 12:05
|close
|3318
|500.00
|1.2785
|1.2747
|1.2790
|40000.00
|72278343.73
|6637
|2006.09.07 13:40
|buy
|3319
|500.00
|1.2755
|1.2725
|1.2768
|6638
|2006.09.07 13:45
|close
|3319
|500.00
|1.2765
|1.2725
|1.2768
|50000.00
|72328343.73
|6639
|2006.09.07 14:05
|buy
|3320
|500.00
|1.2725
|1.2695
|1.2738
|6640
|2006.09.07 14:10
|t/p
|3320
|500.00
|1.2738
|1.2695
|1.2738
|65000.00
|72393343.73
|6641
|2006.09.07 14:20
|buy
|3321
|500.00
|1.2746
|1.2716
|1.2759
|6642
|2006.09.07 15:45
|s/l
|3321
|500.00
|1.2716
|1.2716
|1.2759
|-150000.00
|72243343.73
|6643
|2006.09.07 15:45
|buy
|3322
|500.00
|1.2713
|1.2683
|1.2726
|6644
|2006.09.07 16:05
|t/p
|3322
|500.00
|1.2726
|1.2683
|1.2726
|65000.00
|72308343.73
|6645
|2006.09.07 18:40
|sell
|3323
|500.00
|1.2747
|1.2777
|1.2734
|6646
|2006.09.07 19:05
|close
|3323
|500.00
|1.2739
|1.2777
|1.2734
|40000.00
|72348343.73
|6647
|2006.09.07 21:35
|buy
|3324
|500.00
|1.2726
|1.2696
|1.2739
|6648
|2006.09.07 21:40
|close
|3324
|500.00
|1.2736
|1.2696
|1.2739
|50000.00
|72398343.73
|6649
|2006.09.07 22:20
|buy
|3325
|500.00
|1.2725
|1.2695
|1.2738
|6650
|2006.09.07 22:35
|close
|3325
|500.00
|1.2730
|1.2695
|1.2738
|25000.00
|72423343.73
|6651
|2006.09.07 22:45
|buy
|3326
|500.00
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|6652
|2006.09.07 23:05
|close
|3326
|500.00
|1.2735
|1.2700
|1.2743
|25000.00
|72448343.73
|6653
|2006.09.08 03:40
|buy
|3327
|500.00
|1.2720
|1.2690
|1.2733
|6654
|2006.09.08 04:35
|close
|3327
|500.00
|1.2726
|1.2690
|1.2733
|30000.00
|72478343.73
|6655
|2006.09.08 08:35
|buy
|3328
|500.00
|1.2716
|1.2686
|1.2729
|6656
|2006.09.08 08:45
|close
|3328
|500.00
|1.2723
|1.2686
|1.2729
|35000.00
|72513343.73
|6657
|2006.09.08 08:50
|buy
|3329
|500.00
|1.2716
|1.2686
|1.2729
|6658
|2006.09.08 09:35
|close
|3329
|500.00
|1.2725
|1.2686
|1.2729
|45000.00
|72558343.73
|6659
|2006.09.08 09:50
|buy
|3330
|500.00
|1.2708
|1.2678
|1.2721
|6660
|2006.09.08 09:59
|close
|3330
|500.00
|1.2720
|1.2678
|1.2721
|60000.00
|72618343.73
|6661
|2006.09.08 10:20
|buy
|3331
|500.00
|1.2710
|1.2680
|1.2723
|6662
|2006.09.08 10:29
|close
|3331
|500.00
|1.2713
|1.2680
|1.2723
|15000.00
|72633343.73
|6663
|2006.09.08 10:40
|buy
|3332
|500.00
|1.2710
|1.2680
|1.2723
|6664
|2006.09.08 10:50
|close
|3332
|500.00
|1.2718
|1.2680
|1.2723
|40000.00
|72673343.73
|6665
|2006.09.08 11:10
|buy
|3333
|500.00
|1.2709
|1.2679
|1.2722
|6666
|2006.09.08 11:15
|t/p
|3333
|500.00
|1.2722
|1.2679
|1.2722
|65000.00
|72738343.73
|6667
|2006.09.08 13:35
|buy
|3334
|500.00
|1.2710
|1.2680
|1.2723
|6668
|2006.09.08 13:40
|close
|3334
|500.00
|1.2714
|1.2680
|1.2723
|20000.00
|72758343.73
|6669
|2006.09.08 13:45
|buy
|3335
|500.00
|1.2710
|1.2680
|1.2723
|6670
|2006.09.08 14:05
|close
|3335
|500.00
|1.2714
|1.2680
|1.2723
|20000.00
|72778343.73
|6671
|2006.09.08 14:10
|buy
|3336
|500.00
|1.2701
|1.2671
|1.2714
|6672
|2006.09.08 14:29
|close
|3336
|500.00
|1.2708
|1.2671
|1.2714
|35000.00
|72813343.73
|6673
|2006.09.08 15:15
|buy
|3337
|500.00
|1.2700
|1.2670
|1.2713
|6674
|2006.09.08 15:35
|close
|3337
|500.00
|1.2705
|1.2670
|1.2713
|25000.00
|72838343.73
|6675
|2006.09.08 15:40
|buy
|3338
|500.00
|1.2667
|1.2637
|1.2680
|6676
|2006.09.08 15:45
|close
|3338
|500.00
|1.2673
|1.2637
|1.2680
|30000.00
|72868343.73
|6677
|2006.09.08 15:50
|buy
|3339
|500.00
|1.2692
|1.2662
|1.2705
|6678
|2006.09.08 15:59
|close
|3339
|500.00
|1.2671
|1.2662
|1.2705
|-105000.00
|72763343.73
|6679
|2006.09.08 16:20
|buy
|3340
|500.00
|1.2663
|1.2633
|1.2676
|6680
|2006.09.08 16:29
|close
|3340
|500.00
|1.2674
|1.2633
|1.2676
|55000.00
|72818343.73
|6681
|2006.09.08 17:15
|buy
|3341
|500.00
|1.2654
|1.2624
|1.2667
|6682
|2006.09.08 17:29
|close
|3341
|500.00
|1.2663
|1.2624
|1.2667
|45000.00
|72863343.73
|6683
|2006.09.08 22:50
|sell
|3342
|500.00
|1.2679
|1.2709
|1.2666
|6684
|2006.09.11 00:00
|close
|3342
|500.00
|1.2672
|1.2709
|1.2666
|37746.82
|72901090.55
|6685
|2006.09.11 00:35
|buy
|3343
|500.00
|1.2667
|1.2637
|1.2680
|6686
|2006.09.11 01:40
|close
|3343
|500.00
|1.2672
|1.2637
|1.2680
|25000.00
|72926090.55
|6687
|2006.09.11 03:35
|buy
|3344
|500.00
|1.2658
|1.2628
|1.2671
|6688
|2006.09.11 03:40
|t/p
|3344
|500.00
|1.2671
|1.2628
|1.2671
|65000.00
|72991090.55
|6689
|2006.09.11 03:45
|buy
|3345
|500.00
|1.2658
|1.2628
|1.2671
|6690
|2006.09.11 03:50
|close
|3345
|500.00
|1.2670
|1.2628
|1.2671
|60000.00
|73051090.55
|6691
|2006.09.11 03:59
|buy
|3346
|500.00
|1.2658
|1.2628
|1.2671
|6692
|2006.09.11 04:35
|close
|3346
|500.00
|1.2665
|1.2628
|1.2671
|35000.00
|73086090.55
|6693
|2006.09.11 07:50
|sell
|3347
|500.00
|1.2684
|1.2714
|1.2671
|6694
|2006.09.11 09:05
|close
|3347
|500.00
|1.2676
|1.2714
|1.2671
|40000.00
|73126090.55
|6695
|2006.09.11 11:05
|sell
|3348
|500.00
|1.2701
|1.2731
|1.2688
|6696
|2006.09.11 11:15
|close
|3348
|500.00
|1.2695
|1.2731
|1.2688
|30000.00
|73156090.55
|6697
|2006.09.11 11:29
|sell
|3349
|500.00
|1.2716
|1.2746
|1.2703
|6698
|2006.09.11 11:40
|close
|3349
|500.00
|1.2710
|1.2746
|1.2703
|30000.00
|73186090.55
|6699
|2006.09.11 11:45
|sell
|3350
|500.00
|1.2707
|1.2737
|1.2694
|6700
|2006.09.11 12:10
|close
|3350
|500.00
|1.2703
|1.2737
|1.2694
|20000.00
|73206090.55
|6701
|2006.09.11 12:40
|sell
|3351
|500.00
|1.2716
|1.2746
|1.2703
|6702
|2006.09.11 12:45
|close
|3351
|500.00
|1.2742
|1.2746
|1.2703
|-130000.00
|73076090.55
|6703
|2006.09.11 12:50
|sell
|3352
|500.00
|1.2733
|1.2763
|1.2720
|6704
|2006.09.11 13:05
|close
|3352
|500.00
|1.2724
|1.2763
|1.2720
|45000.00
|73121090.55
|6705
|2006.09.11 17:05
|buy
|3353
|500.00
|1.2682
|1.2652
|1.2695
|6706
|2006.09.11 17:10
|t/p
|3353
|500.00
|1.2695
|1.2652
|1.2695
|65000.00
|73186090.55
|6707
|2006.09.11 17:15
|buy
|3354
|500.00
|1.2694
|1.2664
|1.2707
|6708
|2006.09.11 17:20
|t/p
|3354
|500.00
|1.2707
|1.2664
|1.2707
|65000.00
|73251090.55
|6709
|2006.09.11 17:29
|buy
|3355
|500.00
|1.2686
|1.2656
|1.2699
|6710
|2006.09.11 17:35
|close
|3355
|500.00
|1.2690
|1.2656
|1.2699
|20000.00
|73271090.55
|6711
|2006.09.11 17:40
|buy
|3356
|500.00
|1.2688
|1.2658
|1.2701
|6712
|2006.09.11 17:45
|close
|3356
|500.00
|1.2693
|1.2658
|1.2701
|25000.00
|73296090.55
|6713
|2006.09.11 17:50
|buy
|3357
|500.00
|1.2684
|1.2654
|1.2697
|6714
|2006.09.11 17:59
|close
|3357
|500.00
|1.2691
|1.2654
|1.2697
|35000.00
|73331090.55
|6715
|2006.09.11 18:20
|buy
|3358
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|6716
|2006.09.11 18:29
|close
|3358
|500.00
|1.2697
|1.2657
|1.2700
|50000.00
|73381090.55
|6717
|2006.09.12 01:35
|sell
|3359
|500.00
|1.2713
|1.2743
|1.2700
|6718
|2006.09.12 01:45
|close
|3359
|500.00
|1.2710
|1.2743
|1.2700
|15000.00
|73396090.55
|6719
|2006.09.12 01:59
|sell
|3360
|500.00
|1.2708
|1.2738
|1.2695
|6720
|2006.09.12 02:30
|close
|3360
|500.00
|1.2704
|1.2738
|1.2695
|20000.00
|73416090.55
|6721
|2006.09.12 03:40
|sell
|3361
|500.00
|1.2717
|1.2747
|1.2704
|6722
|2006.09.12 03:45
|close
|3361
|500.00
|1.2710
|1.2747
|1.2704
|35000.00
|73451090.55
|6723
|2006.09.12 03:59
|sell
|3362
|500.00
|1.2716
|1.2746
|1.2703
|6724
|2006.09.12 05:05
|close
|3362
|500.00
|1.2710
|1.2746
|1.2703
|30000.00
|73481090.55
|6725
|2006.09.12 10:15
|buy
|3363
|500.00
|1.2709
|1.2679
|1.2722
|6726
|2006.09.12 10:29
|close
|3363
|500.00
|1.2714
|1.2679
|1.2722
|25000.00
|73506090.55
|6727
|2006.09.12 10:35
|sell
|3364
|500.00
|1.2729
|1.2759
|1.2716
|6728
|2006.09.12 10:40
|close
|3364
|500.00
|1.2719
|1.2759
|1.2716
|50000.00
|73556090.55
|6729
|2006.09.12 10:45
|buy
|3365
|500.00
|1.2713
|1.2683
|1.2726
|6730
|2006.09.12 10:50
|close
|3365
|500.00
|1.2718
|1.2683
|1.2726
|25000.00
|73581090.55
|6731
|2006.09.12 11:10
|buy
|3366
|500.00
|1.2706
|1.2676
|1.2719
|6732
|2006.09.12 11:15
|t/p
|3366
|500.00
|1.2719
|1.2676
|1.2719
|65000.00
|73646090.55
|6733
|2006.09.12 11:15
|sell
|3367
|500.00
|1.2725
|1.2755
|1.2712
|6734
|2006.09.12 11:20
|close
|3367
|500.00
|1.2718
|1.2755
|1.2712
|35000.00
|73681090.55
|6735
|2006.09.12 15:05
|buy
|3368
|500.00
|1.2703
|1.2673
|1.2716
|6736
|2006.09.12 15:10
|close
|3368
|500.00
|1.2710
|1.2673
|1.2716
|35000.00
|73716090.55
|6737
|2006.09.12 15:29
|buy
|3369
|500.00
|1.2703
|1.2673
|1.2716
|6738
|2006.09.12 15:30
|close
|3369
|500.00
|1.2707
|1.2673
|1.2716
|20000.00
|73736090.55
|6739
|2006.09.12 15:35
|sell
|3370
|500.00
|1.2730
|1.2760
|1.2717
|6740
|2006.09.12 15:45
|t/p
|3370
|500.00
|1.2717
|1.2760
|1.2717
|65000.00
|73801090.55
|6741
|2006.09.12 15:50
|buy
|3371
|500.00
|1.2685
|1.2655
|1.2698
|6742
|2006.09.12 15:59
|t/p
|3371
|500.00
|1.2698
|1.2655
|1.2698
|65000.00
|73866090.55
|6743
|2006.09.12 15:59
|sell
|3372
|500.00
|1.2722
|1.2752
|1.2709
|6744
|2006.09.12 16:20
|close
|3372
|500.00
|1.2716
|1.2752
|1.2709
|30000.00
|73896090.55
|6745
|2006.09.12 16:45
|buy
|3373
|500.00
|1.2695
|1.2665
|1.2708
|6746
|2006.09.12 16:50
|t/p
|3373
|500.00
|1.2708
|1.2665
|1.2708
|65000.00
|73961090.55
|6747
|2006.09.12 16:59
|buy
|3374
|500.00
|1.2703
|1.2673
|1.2716
|6748
|2006.09.12 17:10
|s/l
|3374
|500.00
|1.2673
|1.2673
|1.2716
|-150000.00
|73811090.55
|6749
|2006.09.12 17:10
|buy
|3375
|500.00
|1.2674
|1.2644
|1.2687
|6750
|2006.09.12 17:15
|t/p
|3375
|500.00
|1.2687
|1.2644
|1.2687
|65000.00
|73876090.55
|6751
|2006.09.12 17:29
|buy
|3376
|500.00
|1.2686
|1.2656
|1.2699
|6752
|2006.09.12 17:40
|close
|3376
|500.00
|1.2695
|1.2656
|1.2699
|45000.00
|73921090.55
|6753
|2006.09.12 17:50
|buy
|3377
|500.00
|1.2679
|1.2649
|1.2692
|6754
|2006.09.12 17:59
|close
|3377
|500.00
|1.2690
|1.2649
|1.2692
|55000.00
|73976090.55
|6755
|2006.09.12 21:15
|buy
|3378
|500.00
|1.2679
|1.2649
|1.2692
|6756
|2006.09.12 21:20
|close
|3378
|500.00
|1.2690
|1.2649
|1.2692
|55000.00
|74031090.55
|6757
|2006.09.13 00:59
|buy
|3379
|500.00
|1.2684
|1.2654
|1.2697
|6758
|2006.09.13 01:05
|close
|3379
|500.00
|1.2692
|1.2654
|1.2697
|40000.00
|74071090.55
|6759
|2006.09.13 03:05
|buy
|3380
|500.00
|1.2672
|1.2642
|1.2685
|6760
|2006.09.13 03:10
|close
|3380
|500.00
|1.2676
|1.2642
|1.2685
|20000.00
|74091090.55
|6761
|2006.09.13 03:20
|buy
|3381
|500.00
|1.2677
|1.2647
|1.2690
|6762
|2006.09.13 03:29
|close
|3381
|500.00
|1.2681
|1.2647
|1.2690
|20000.00
|74111090.55
|6763
|2006.09.13 04:20
|buy
|3382
|500.00
|1.2668
|1.2638
|1.2681
|6764
|2006.09.13 04:29
|close
|3382
|500.00
|1.2676
|1.2638
|1.2681
|40000.00
|74151090.55
|6765
|2006.09.13 04:45
|buy
|3383
|500.00
|1.2675
|1.2645
|1.2688
|6766
|2006.09.13 04:59
|close
|3383
|500.00
|1.2680
|1.2645
|1.2688
|25000.00
|74176090.55
|6767
|2006.09.13 07:15
|sell
|3384
|500.00
|1.2693
|1.2723
|1.2680
|6768
|2006.09.13 07:35
|close
|3384
|500.00
|1.2686
|1.2723
|1.2680
|35000.00
|74211090.55
|6769
|2006.09.13 07:40
|sell
|3385
|500.00
|1.2693
|1.2723
|1.2680
|6770
|2006.09.13 07:59
|close
|3385
|500.00
|1.2688
|1.2723
|1.2680
|25000.00
|74236090.55
|6771
|2006.09.13 09:10
|sell
|3386
|500.00
|1.2692
|1.2722
|1.2679
|6772
|2006.09.13 09:15
|close
|3386
|500.00
|1.2688
|1.2722
|1.2679
|20000.00
|74256090.55
|6773
|2006.09.13 09:20
|sell
|3387
|500.00
|1.2691
|1.2721
|1.2678
|6774
|2006.09.13 10:35
|close
|3387
|500.00
|1.2681
|1.2721
|1.2678
|50000.00
|74306090.55
|6775
|2006.09.13 10:40
|buy
|3388
|500.00
|1.2676
|1.2646
|1.2689
|6776
|2006.09.13 10:50
|close
|3388
|500.00
|1.2686
|1.2646
|1.2689
|50000.00
|74356090.55
|6777
|2006.09.13 15:20
|buy
|3389
|500.00
|1.2673
|1.2643
|1.2686
|6778
|2006.09.13 15:29
|close
|3389
|500.00
|1.2676
|1.2643
|1.2686
|15000.00
|74371090.55
|6779
|2006.09.13 15:50
|buy
|3390
|500.00
|1.2674
|1.2644
|1.2687
|6780
|2006.09.13 15:59
|close
|3390
|500.00
|1.2682
|1.2644
|1.2687
|40000.00
|74411090.55
|6781
|2006.09.13 16:05
|sell
|3391
|500.00
|1.2693
|1.2723
|1.2680
|6782
|2006.09.13 16:20
|close
|3391
|500.00
|1.2685
|1.2723
|1.2680
|40000.00
|74451090.55
|6783
|2006.09.13 16:40
|sell
|3392
|500.00
|1.2693
|1.2723
|1.2680
|6784
|2006.09.13 16:45
|t/p
|3392
|500.00
|1.2680
|1.2723
|1.2680
|65000.00
|74516090.55
|6785
|2006.09.13 16:45
|buy
|3393
|500.00
|1.2675
|1.2645
|1.2688
|6786
|2006.09.13 16:50
|t/p
|3393
|500.00
|1.2688
|1.2645
|1.2688
|65000.00
|74581090.55
|6787
|2006.09.13 16:50
|sell
|3394
|500.00
|1.2693
|1.2723
|1.2680
|6788
|2006.09.13 16:59
|t/p
|3394
|500.00
|1.2680
|1.2723
|1.2680
|65000.00
|74646090.55
|6789
|2006.09.13 16:59
|buy
|3395
|500.00
|1.2677
|1.2647
|1.2690
|6790
|2006.09.13 17:20
|close
|3395
|500.00
|1.2683
|1.2647
|1.2690
|30000.00
|74676090.55
|6791
|2006.09.13 17:29
|buy
|3396
|500.00
|1.2673
|1.2643
|1.2686
|6792
|2006.09.13 17:45
|close
|3396
|500.00
|1.2680
|1.2643
|1.2686
|35000.00
|74711090.55
|6793
|2006.09.13 17:50
|buy
|3397
|500.00
|1.2667
|1.2637
|1.2680
|6794
|2006.09.13 17:59
|close
|3397
|500.00
|1.2677
|1.2637
|1.2680
|50000.00
|74761090.55
|6795
|2006.09.13 18:05
|sell
|3398
|500.00
|1.2692
|1.2722
|1.2679
|6796
|2006.09.13 18:15
|close
|3398
|500.00
|1.2684
|1.2722
|1.2679
|40000.00
|74801090.55
|6797
|2006.09.13 18:29
|sell
|3399
|500.00
|1.2690
|1.2720
|1.2677
|6798
|2006.09.13 18:35
|close
|3399
|500.00
|1.2718
|1.2720
|1.2677
|-140000.00
|74661090.55
|6799
|2006.09.13 18:40
|sell
|3400
|500.00
|1.2693
|1.2723
|1.2680
|6800
|2006.09.13 18:45
|close
|3400
|500.00
|1.2688
|1.2723
|1.2680
|25000.00
|74686090.55
|6801
|2006.09.13 18:50
|sell
|3401
|500.00
|1.2697
|1.2727
|1.2684
|6802
|2006.09.13 19:20
|close
|3401
|500.00
|1.2719
|1.2727
|1.2684
|-110000.00
|74576090.55
|6803
|2006.09.14 00:40
|sell
|3402
|500.00
|1.2699
|1.2729
|1.2686
|6804
|2006.09.14 00:50
|close
|3402
|500.00
|1.2692
|1.2729
|1.2686
|35000.00
|74611090.55
|6805
|2006.09.14 04:15
|sell
|3403
|500.00
|1.2703
|1.2733
|1.2690
|6806
|2006.09.14 04:50
|close
|3403
|500.00
|1.2695
|1.2733
|1.2690
|40000.00
|74651090.55
|6807
|2006.09.14 06:40
|buy
|3404
|500.00
|1.2689
|1.2659
|1.2702
|6808
|2006.09.14 06:45
|close
|3404
|500.00
|1.2693
|1.2659
|1.2702
|20000.00
|74671090.55
|6809
|2006.09.14 06:50
|buy
|3405
|500.00
|1.2689
|1.2659
|1.2702
|6810
|2006.09.14 07:35
|close
|3405
|500.00
|1.2692
|1.2659
|1.2702
|15000.00
|74686090.55
|6811
|2006.09.14 09:20
|buy
|3406
|500.00
|1.2683
|1.2653
|1.2696
|6812
|2006.09.14 09:35
|close
|3406
|500.00
|1.2694
|1.2653
|1.2696
|55000.00
|74741090.55
|6813
|2006.09.14 10:10
|buy
|3407
|500.00
|1.2680
|1.2650
|1.2693
|6814
|2006.09.14 10:29
|close
|3407
|500.00
|1.2684
|1.2650
|1.2693
|20000.00
|74761090.55
|6815
|2006.09.14 10:50
|buy
|3408
|500.00
|1.2681
|1.2651
|1.2694
|6816
|2006.09.14 10:59
|close
|3408
|500.00
|1.2689
|1.2651
|1.2694
|40000.00
|74801090.55
|6817
|2006.09.14 12:40
|sell
|3409
|500.00
|1.2701
|1.2731
|1.2688
|6818
|2006.09.14 12:50
|close
|3409
|500.00
|1.2693
|1.2731
|1.2688
|40000.00
|74841090.55
|6819
|2006.09.14 12:59
|sell
|3410
|500.00
|1.2695
|1.2725
|1.2682
|6820
|2006.09.14 13:50
|s/l
|3410
|500.00
|1.2725
|1.2725
|1.2682
|-150000.00
|74691090.55
|6821
|2006.09.14 13:50
|sell
|3411
|500.00
|1.2723
|1.2753
|1.2710
|6822
|2006.09.14 13:59
|close
|3411
|500.00
|1.2716
|1.2753
|1.2710
|35000.00
|74726090.55
|6823
|2006.09.14 14:20
|sell
|3412
|500.00
|1.2726
|1.2756
|1.2713
|6824
|2006.09.14 15:05
|close
|3412
|500.00
|1.2719
|1.2756
|1.2713
|35000.00
|74761090.55
|6825
|2006.09.14 17:35
|sell
|3413
|500.00
|1.2751
|1.2781
|1.2738
|6826
|2006.09.14 17:40
|t/p
|3413
|500.00
|1.2738
|1.2781
|1.2738
|65000.00
|74826090.55
|6827
|2006.09.14 17:59
|sell
|3414
|500.00
|1.2747
|1.2777
|1.2734
|6828
|2006.09.14 18:05
|close
|3414
|500.00
|1.2740
|1.2777
|1.2734
|35000.00
|74861090.55
|6829
|2006.09.14 21:40
|buy
|3415
|500.00
|1.2728
|1.2698
|1.2741
|6830
|2006.09.15 08:50
|close
|3415
|500.00
|1.2735
|1.2698
|1.2741
|31313.79
|74892404.34
|6831
|2006.09.15 08:59
|sell
|3416
|500.00
|1.2734
|1.2764
|1.2721
|6832
|2006.09.15 09:05
|close
|3416
|500.00
|1.2726
|1.2764
|1.2721
|40000.00
|74932404.34
|6833
|2006.09.15 12:45
|buy
|3417
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|6834
|2006.09.15 12:50
|close
|3417
|500.00
|1.2693
|1.2657
|1.2700
|30000.00
|74962404.34
|6835
|2006.09.15 12:59
|buy
|3418
|500.00
|1.2694
|1.2664
|1.2707
|6836
|2006.09.15 14:15
|close
|3418
|500.00
|1.2674
|1.2664
|1.2707
|-100000.00
|74862404.34
|6837
|2006.09.15 14:50
|buy
|3419
|500.00
|1.2671
|1.2641
|1.2684
|6838
|2006.09.15 15:00
|close
|3419
|500.00
|1.2674
|1.2641
|1.2684
|15000.00
|74877404.34
|6839
|2006.09.15 15:50
|buy
|3420
|500.00
|1.2663
|1.2633
|1.2676
|6840
|2006.09.15 15:59
|close
|3420
|500.00
|1.2672
|1.2633
|1.2676
|45000.00
|74922404.34
|6841
|2006.09.15 16:40
|buy
|3421
|500.00
|1.2643
|1.2613
|1.2656
|6842
|2006.09.15 17:05
|close
|3421
|500.00
|1.2653
|1.2613
|1.2656
|50000.00
|74972404.34
|6843
|2006.09.15 17:10
|buy
|3422
|500.00
|1.2637
|1.2607
|1.2650
|6844
|2006.09.15 17:15
|close
|3422
|500.00
|1.2646
|1.2607
|1.2650
|45000.00
|75017404.34
|6845
|2006.09.15 21:10
|sell
|3423
|500.00
|1.2658
|1.2688
|1.2645
|6846
|2006.09.15 21:15
|close
|3423
|500.00
|1.2647
|1.2688
|1.2645
|55000.00
|75072404.34
|6847
|2006.09.15 21:29
|sell
|3424
|500.00
|1.2656
|1.2686
|1.2643
|6848
|2006.09.18 00:00
|close
|3424
|500.00
|1.2645
|1.2686
|1.2643
|57746.82
|75130151.16
|6849
|2006.09.18 00:05
|buy
|3425
|500.00
|1.2632
|1.2602
|1.2645
|6850
|2006.09.18 00:10
|close
|3425
|500.00
|1.2637
|1.2602
|1.2645
|25000.00
|75155151.16
|6851
|2006.09.18 00:35
|buy
|3426
|500.00
|1.2635
|1.2605
|1.2648
|6852
|2006.09.18 01:35
|close
|3426
|500.00
|1.2643
|1.2605
|1.2648
|40000.00
|75195151.16
|6853
|2006.09.18 03:15
|sell
|3427
|500.00
|1.2655
|1.2685
|1.2642
|6854
|2006.09.18 03:20
|close
|3427
|500.00
|1.2643
|1.2685
|1.2642
|60000.00
|75255151.16
|6855
|2006.09.18 03:29
|sell
|3428
|500.00
|1.2655
|1.2685
|1.2642
|6856
|2006.09.18 03:35
|close
|3428
|500.00
|1.2643
|1.2685
|1.2642
|60000.00
|75315151.16
|6857
|2006.09.18 03:40
|sell
|3429
|500.00
|1.2655
|1.2685
|1.2642
|6858
|2006.09.18 03:50
|close
|3429
|500.00
|1.2649
|1.2685
|1.2642
|30000.00
|75345151.16
|6859
|2006.09.18 06:35
|sell
|3430
|500.00
|1.2653
|1.2683
|1.2640
|6860
|2006.09.18 06:40
|close
|3430
|500.00
|1.2649
|1.2683
|1.2640
|20000.00
|75365151.16
|6861
|2006.09.18 06:45
|sell
|3431
|500.00
|1.2653
|1.2683
|1.2640
|6862
|2006.09.18 09:15
|close
|3431
|500.00
|1.2678
|1.2683
|1.2640
|-125000.00
|75240151.16
|6863
|2006.09.18 09:29
|sell
|3432
|500.00
|1.2674
|1.2704
|1.2661
|6864
|2006.09.18 09:35
|close
|3432
|500.00
|1.2670
|1.2704
|1.2661
|20000.00
|75260151.16
|6865
|2006.09.18 09:40
|sell
|3433
|500.00
|1.2682
|1.2712
|1.2669
|6866
|2006.09.18 09:45
|close
|3433
|500.00
|1.2673
|1.2712
|1.2669
|45000.00
|75305151.16
|6867
|2006.09.18 09:59
|sell
|3434
|500.00
|1.2682
|1.2712
|1.2669
|6868
|2006.09.18 10:05
|close
|3434
|500.00
|1.2678
|1.2712
|1.2669
|20000.00
|75325151.16
|6869
|2006.09.18 14:10
|buy
|3435
|500.00
|1.2652
|1.2622
|1.2665
|6870
|2006.09.18 14:35
|close
|3435
|500.00
|1.2656
|1.2622
|1.2665
|20000.00
|75345151.16
|6871
|2006.09.18 16:05
|sell
|3436
|500.00
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|6872
|2006.09.18 16:10
|t/p
|3436
|500.00
|1.2673
|1.2716
|1.2673
|65000.00
|75410151.16
|6873
|2006.09.18 16:15
|sell
|3437
|500.00
|1.2694
|1.2724
|1.2681
|6874
|2006.09.18 16:20
|close
|3437
|500.00
|1.2691
|1.2724
|1.2681
|15000.00
|75425151.16
|6875
|2006.09.18 16:50
|sell
|3438
|500.00
|1.2676
|1.2706
|1.2663
|6876
|2006.09.18 18:05
|close
|3438
|500.00
|1.2673
|1.2706
|1.2663
|15000.00
|75440151.16
|6877
|2006.09.18 19:40
|sell
|3439
|500.00
|1.2691
|1.2721
|1.2678
|6878
|2006.09.18 19:45
|close
|3439
|500.00
|1.2685
|1.2721
|1.2678
|30000.00
|75470151.16
|6879
|2006.09.18 19:59
|sell
|3440
|500.00
|1.2691
|1.2721
|1.2678
|6880
|2006.09.18 20:35
|close
|3440
|500.00
|1.2683
|1.2721
|1.2678
|40000.00
|75510151.16
|6881
|2006.09.18 21:40
|sell
|3441
|500.00
|1.2703
|1.2733
|1.2690
|6882
|2006.09.18 22:15
|close
|3441
|500.00
|1.2699
|1.2733
|1.2690
|20000.00
|75530151.16
|6883
|2006.09.18 23:45
|sell
|3442
|500.00
|1.2711
|1.2741
|1.2698
|6884
|2006.09.18 23:59
|close
|3442
|500.00
|1.2706
|1.2741
|1.2698
|25000.00
|75555151.16
|6885
|2006.09.19 03:15
|sell
|3443
|500.00
|1.2713
|1.2743
|1.2700
|6886
|2006.09.19 03:20
|close
|3443
|500.00
|1.2708
|1.2743
|1.2700
|25000.00
|75580151.16
|6887
|2006.09.19 03:29
|sell
|3444
|500.00
|1.2712
|1.2742
|1.2699
|6888
|2006.09.19 03:35
|close
|3444
|500.00
|1.2709
|1.2742
|1.2699
|15000.00
|75595151.16
|6889
|2006.09.19 03:40
|sell
|3445
|500.00
|1.2713
|1.2743
|1.2700
|6890
|2006.09.19 03:45
|close
|3445
|500.00
|1.2709
|1.2743
|1.2700
|20000.00
|75615151.16
|6891
|2006.09.19 03:50
|sell
|3446
|500.00
|1.2716
|1.2746
|1.2703
|6892
|2006.09.19 04:10
|close
|3446
|500.00
|1.2713
|1.2746
|1.2703
|15000.00
|75630151.16
|6893
|2006.09.19 05:50
|sell
|3447
|500.00
|1.2725
|1.2755
|1.2712
|6894
|2006.09.19 06:05
|close
|3447
|500.00
|1.2721
|1.2755
|1.2712
|20000.00
|75650151.16
|6895
|2006.09.19 07:05
|buy
|3448
|500.00
|1.2709
|1.2679
|1.2722
|6896
|2006.09.19 07:15
|close
|3448
|500.00
|1.2718
|1.2679
|1.2722
|45000.00
|75695151.16
|6897
|2006.09.19 08:45
|buy
|3449
|500.00
|1.2706
|1.2676
|1.2719
|6898
|2006.09.19 09:05
|close
|3449
|500.00
|1.2711
|1.2676
|1.2719
|25000.00
|75720151.16
|6899
|2006.09.19 09:10
|buy
|3450
|500.00
|1.2703
|1.2673
|1.2716
|6900
|2006.09.19 09:20
|close
|3450
|500.00
|1.2709
|1.2673
|1.2716
|30000.00
|75750151.16
|6901
|2006.09.19 09:29
|buy
|3451
|500.00
|1.2703
|1.2673
|1.2716
|6902
|2006.09.19 09:45
|close
|3451
|500.00
|1.2709
|1.2673
|1.2716
|30000.00
|75780151.16
|6903
|2006.09.19 09:50
|buy
|3452
|500.00
|1.2702
|1.2672
|1.2715
|6904
|2006.09.19 10:00
|close
|3452
|500.00
|1.2706
|1.2672
|1.2715
|20000.00
|75800151.16
|6905
|2006.09.19 10:15
|buy
|3453
|500.00
|1.2699
|1.2669
|1.2712
|6906
|2006.09.19 10:45
|close
|3453
|500.00
|1.2677
|1.2669
|1.2712
|-110000.00
|75690151.16
|6907
|2006.09.19 10:59
|buy
|3454
|500.00
|1.2684
|1.2654
|1.2697
|6908
|2006.09.19 11:20
|close
|3454
|500.00
|1.2660
|1.2654
|1.2697
|-120000.00
|75570151.16
|6909
|2006.09.19 11:29
|buy
|3455
|500.00
|1.2676
|1.2646
|1.2689
|6910
|2006.09.19 12:20
|close
|3455
|500.00
|1.2653
|1.2646
|1.2689
|-115000.00
|75455151.16
|6911
|2006.09.19 12:40
|buy
|3456
|500.00
|1.2659
|1.2629
|1.2672
|6912
|2006.09.19 14:05
|close
|3456
|500.00
|1.2665
|1.2629
|1.2672
|30000.00
|75485151.16
|6913
|2006.09.19 15:35
|sell
|3457
|500.00
|1.2689
|1.2719
|1.2676
|6914
|2006.09.19 15:45
|t/p
|3457
|500.00
|1.2676
|1.2719
|1.2676
|65000.00
|75550151.16
|6915
|2006.09.19 15:50
|sell
|3458
|500.00
|1.2706
|1.2736
|1.2693
|6916
|2006.09.19 16:10
|close
|3458
|500.00
|1.2698
|1.2736
|1.2693
|40000.00
|75590151.16
|6917
|2006.09.19 16:20
|sell
|3459
|500.00
|1.2714
|1.2744
|1.2701
|6918
|2006.09.19 16:29
|close
|3459
|500.00
|1.2703
|1.2744
|1.2701
|55000.00
|75645151.16
|6919
|2006.09.19 16:50
|sell
|3460
|500.00
|1.2711
|1.2741
|1.2698
|6920
|2006.09.19 17:05
|close
|3460
|500.00
|1.2702
|1.2741
|1.2698
|45000.00
|75690151.16
|6921
|2006.09.19 19:20
|buy
|3461
|500.00
|1.2671
|1.2641
|1.2684
|6922
|2006.09.19 19:29
|close
|3461
|500.00
|1.2674
|1.2641
|1.2684
|15000.00
|75705151.16
|6923
|2006.09.19 19:30
|buy
|3462
|500.00
|1.2675
|1.2645
|1.2688
|6924
|2006.09.19 22:20
|close
|3462
|500.00
|1.2679
|1.2645
|1.2688
|20000.00
|75725151.16
|6925
|2006.09.20 00:59
|buy
|3463
|500.00
|1.2673
|1.2643
|1.2686
|6926
|2006.09.20 01:35
|close
|3463
|500.00
|1.2677
|1.2643
|1.2686
|20000.00
|75745151.16
|6927
|2006.09.20 07:40
|sell
|3464
|500.00
|1.2690
|1.2720
|1.2677
|6928
|2006.09.20 07:50
|close
|3464
|500.00
|1.2677
|1.2720
|1.2677
|65000.00
|75810151.16
|6929
|2006.09.20 08:15
|buy
|3465
|500.00
|1.2674
|1.2644
|1.2687
|6930
|2006.09.20 09:35
|close
|3465
|500.00
|1.2678
|1.2644
|1.2687
|20000.00
|75830151.16
|6931
|2006.09.20 09:45
|buy
|3466
|500.00
|1.2669
|1.2639
|1.2682
|6932
|2006.09.20 09:59
|close
|3466
|500.00
|1.2676
|1.2639
|1.2682
|35000.00
|75865151.16
|6933
|2006.09.20 10:05
|sell
|3467
|500.00
|1.2684
|1.2714
|1.2671
|6934
|2006.09.20 10:10
|close
|3467
|500.00
|1.2675
|1.2714
|1.2671
|45000.00
|75910151.16
|6935
|2006.09.20 10:35
|buy
|3468
|500.00
|1.2670
|1.2640
|1.2683
|6936
|2006.09.20 10:40
|close
|3468
|500.00
|1.2674
|1.2640
|1.2683
|20000.00
|75930151.16
|6937
|2006.09.20 12:05
|sell
|3469
|500.00
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|6938
|2006.09.20 12:15
|close
|3469
|500.00
|1.2675
|1.2716
|1.2673
|55000.00
|75985151.16
|6939
|2006.09.20 12:20
|sell
|3470
|500.00
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|6940
|2006.09.20 12:29
|close
|3470
|500.00
|1.2677
|1.2716
|1.2673
|45000.00
|76030151.16
|6941
|2006.09.20 16:10
|sell
|3471
|500.00
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|6942
|2006.09.20 18:20
|close
|3471
|500.00
|1.2708
|1.2716
|1.2673
|-110000.00
|75920151.16
|6943
|2006.09.20 18:50
|sell
|3472
|500.00
|1.2710
|1.2740
|1.2697
|6944
|2006.09.20 18:59
|close
|3472
|500.00
|1.2702
|1.2740
|1.2697
|40000.00
|75960151.16
|6945
|2006.09.20 21:05
|sell
|3473
|500.00
|1.2727
|1.2757
|1.2714
|6946
|2006.09.20 21:10
|t/p
|3473
|500.00
|1.2714
|1.2757
|1.2714
|65000.00
|76025151.16
|6947
|2006.09.20 21:10
|buy
|3474
|500.00
|1.2684
|1.2654
|1.2697
|6948
|2006.09.20 21:20
|t/p
|3474
|500.00
|1.2697
|1.2654
|1.2697
|65000.00
|76090151.16
|6949
|2006.09.20 21:20
|sell
|3475
|500.00
|1.2727
|1.2757
|1.2714
|6950
|2006.09.20 21:29
|t/p
|3475
|500.00
|1.2714
|1.2757
|1.2714
|65000.00
|76155151.16
|6951
|2006.09.20 21:35
|buy
|3476
|500.00
|1.2692
|1.2662
|1.2705
|6952
|2006.09.20 21:50
|t/p
|3476
|500.00
|1.2705
|1.2662
|1.2705
|65000.00
|76220151.16
|6953
|2006.09.20 22:35
|buy
|3477
|500.00
|1.2685
|1.2655
|1.2698
|6954
|2006.09.20 22:40
|close
|3477
|500.00
|1.2690
|1.2655
|1.2698
|25000.00
|76245151.16
|6955
|2006.09.20 22:45
|buy
|3478
|500.00
|1.2685
|1.2655
|1.2698
|6956
|2006.09.20 23:05
|close
|3478
|500.00
|1.2689
|1.2655
|1.2698
|20000.00
|76265151.16
|6957
|2006.09.20 23:20
|buy
|3479
|500.00
|1.2679
|1.2649
|1.2692
|6958
|2006.09.20 23:29
|close
|3479
|500.00
|1.2688
|1.2649
|1.2692
|45000.00
|76310151.16
|6959
|2006.09.21 02:45
|sell
|3480
|500.00
|1.2695
|1.2725
|1.2682
|6960
|2006.09.21 02:50
|close
|3480
|500.00
|1.2687
|1.2725
|1.2682
|40000.00
|76350151.16
|6961
|2006.09.21 02:59
|sell
|3481
|500.00
|1.2693
|1.2723
|1.2680
|6962
|2006.09.21 03:50
|close
|3481
|500.00
|1.2719
|1.2723
|1.2680
|-130000.00
|76220151.16
|6963
|2006.09.21 03:59
|sell
|3482
|500.00
|1.2712
|1.2742
|1.2699
|6964
|2006.09.21 09:05
|close
|3482
|500.00
|1.2708
|1.2742
|1.2699
|20000.00
|76240151.16
|6965
|2006.09.21 09:15
|buy
|3483
|500.00
|1.2708
|1.2678
|1.2721
|6966
|2006.09.21 10:05
|close
|3483
|500.00
|1.2715
|1.2678
|1.2721
|35000.00
|76275151.16
|6967
|2006.09.21 10:40
|sell
|3484
|500.00
|1.2734
|1.2764
|1.2721
|6968
|2006.09.21 10:45
|t/p
|3484
|500.00
|1.2721
|1.2764
|1.2721
|65000.00
|76340151.16
|6969
|2006.09.21 10:59
|sell
|3485
|500.00
|1.2730
|1.2760
|1.2717
|6970
|2006.09.21 11:10
|close
|3485
|500.00
|1.2723
|1.2760
|1.2717
|35000.00
|76375151.16
|6971
|2006.09.21 13:50
|sell
|3486
|500.00
|1.2745
|1.2775
|1.2732
|6972
|2006.09.21 14:05
|t/p
|3486
|500.00
|1.2732
|1.2775
|1.2732
|65000.00
|76440151.16
|6973
|2006.09.21 17:05
|buy
|3487
|500.00
|1.2712
|1.2682
|1.2725
|6974
|2006.09.21 17:15
|t/p
|3487
|500.00
|1.2725
|1.2682
|1.2725
|65000.00
|76505151.16
|6975
|2006.09.21 17:29
|buy
|3488
|500.00
|1.2721
|1.2691
|1.2734
|6976
|2006.09.21 17:40
|close
|3488
|500.00
|1.2730
|1.2691
|1.2734
|45000.00
|76550151.16
|6977
|2006.09.21 17:50
|buy
|3489
|500.00
|1.2719
|1.2689
|1.2732
|6978
|2006.09.21 18:10
|close
|3489
|500.00
|1.2729
|1.2689
|1.2732
|50000.00
|76600151.16
|6979
|2006.09.21 18:45
|buy
|3490
|500.00
|1.2714
|1.2684
|1.2727
|6980
|2006.09.21 18:59
|t/p
|3490
|500.00
|1.2727
|1.2684
|1.2727
|65000.00
|76665151.16
|6981
|2006.09.21 19:05
|sell
|3491
|500.00
|1.2790
|1.2820
|1.2777
|6982
|2006.09.21 19:10
|t/p
|3491
|500.00
|1.2777
|1.2820
|1.2777
|65000.00
|76730151.16
|6983
|2006.09.21 19:20
|sell
|3492
|500.00
|1.2761
|1.2791
|1.2748
|6984
|2006.09.21 19:29
|close
|3492
|500.00
|1.2782
|1.2791
|1.2748
|-105000.00
|76625151.16
|6985
|2006.09.21 19:30
|sell
|3493
|500.00
|1.2779
|1.2809
|1.2766
|6986
|2006.09.21 20:05
|close
|3493
|500.00
|1.2768
|1.2809
|1.2766
|55000.00
|76680151.16
|6987
|2006.09.22 03:20
|sell
|3494
|500.00
|1.2797
|1.2827
|1.2784
|6988
|2006.09.22 03:29
|close
|3494
|500.00
|1.2794
|1.2827
|1.2784
|15000.00
|76695151.16
|6989
|2006.09.22 03:30
|sell
|3495
|500.00
|1.2791
|1.2821
|1.2778
|6990
|2006.09.22 03:40
|close
|3495
|500.00
|1.2786
|1.2821
|1.2778
|25000.00
|76720151.16
|6991
|2006.09.22 03:50
|sell
|3496
|500.00
|1.2793
|1.2823
|1.2780
|6992
|2006.09.22 03:59
|close
|3496
|500.00
|1.2787
|1.2823
|1.2780
|30000.00
|76750151.16
|6993
|2006.09.22 04:20
|sell
|3497
|500.00
|1.2794
|1.2824
|1.2781
|6994
|2006.09.22 05:00
|close
|3497
|500.00
|1.2791
|1.2824
|1.2781
|15000.00
|76765151.16
|6995
|2006.09.22 08:20
|sell
|3498
|500.00
|1.2797
|1.2827
|1.2784
|6996
|2006.09.22 08:40
|close
|3498
|500.00
|1.2794
|1.2827
|1.2784
|15000.00
|76780151.16
|6997
|2006.09.22 08:45
|sell
|3499
|500.00
|1.2798
|1.2828
|1.2785
|6998
|2006.09.22 08:50
|close
|3499
|500.00
|1.2787
|1.2828
|1.2785
|55000.00
|76835151.16
|6999
|2006.09.22 09:10
|sell
|3500
|500.00
|1.2799
|1.2829
|1.2786
|7000
|2006.09.22 09:15
|close
|3500
|500.00
|1.2793
|1.2829
|1.2786
|30000.00
|76865151.16
|7001
|2006.09.22 09:20
|sell
|3501
|500.00
|1.2803
|1.2833
|1.2790
|7002
|2006.09.22 09:29
|close
|3501
|500.00
|1.2798
|1.2833
|1.2790
|25000.00
|76890151.16
|7003
|2006.09.22 09:35
|sell
|3502
|500.00
|1.2797
|1.2827
|1.2784
|7004
|2006.09.22 09:40
|close
|3502
|500.00
|1.2792
|1.2827
|1.2784
|25000.00
|76915151.16
|7005
|2006.09.22 09:45
|sell
|3503
|500.00
|1.2801
|1.2831
|1.2788
|7006
|2006.09.22 10:10
|close
|3503
|500.00
|1.2821
|1.2831
|1.2788
|-100000.00
|76815151.16
|7007
|2006.09.22 10:15
|sell
|3504
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|7008
|2006.09.22 11:20
|close
|3504
|500.00
|1.2833
|1.2841
|1.2798
|-110000.00
|76705151.16
|7009
|2006.09.22 11:29
|sell
|3505
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|7010
|2006.09.22 11:35
|close
|3505
|500.00
|1.2825
|1.2859
|1.2816
|20000.00
|76725151.16
|7011
|2006.09.22 11:45
|sell
|3506
|500.00
|1.2830
|1.2860
|1.2817
|7012
|2006.09.22 11:59
|close
|3506
|500.00
|1.2826
|1.2860
|1.2817
|20000.00
|76745151.16
|7013
|2006.09.22 16:40
|buy
|3507
|500.00
|1.2801
|1.2771
|1.2814
|7014
|2006.09.22 16:45
|t/p
|3507
|500.00
|1.2814
|1.2771
|1.2814
|65000.00
|76810151.16
|7015
|2006.09.22 16:59
|buy
|3508
|500.00
|1.2801
|1.2771
|1.2814
|7016
|2006.09.22 17:10
|close
|3508
|500.00
|1.2810
|1.2771
|1.2814
|45000.00
|76855151.16
|7017
|2006.09.22 18:40
|buy
|3509
|500.00
|1.2790
|1.2760
|1.2803
|7018
|2006.09.22 18:45
|close
|3509
|500.00
|1.2794
|1.2760
|1.2803
|20000.00
|76875151.16
|7019
|2006.09.22 20:40
|buy
|3510
|500.00
|1.2794
|1.2764
|1.2807
|7020
|2006.09.22 20:45
|close
|3510
|500.00
|1.2799
|1.2764
|1.2807
|25000.00
|76900151.16
|7021
|2006.09.22 21:20
|buy
|3511
|500.00
|1.2792
|1.2762
|1.2805
|7022
|2006.09.25 04:40
|close
|3511
|500.00
|1.2796
|1.2762
|1.2805
|16313.79
|76916464.95
|7023
|2006.09.25 05:50
|sell
|3512
|500.00
|1.2804
|1.2834
|1.2791
|7024
|2006.09.25 06:05
|close
|3512
|500.00
|1.2800
|1.2834
|1.2791
|20000.00
|76936464.95
|7025
|2006.09.25 07:20
|sell
|3513
|500.00
|1.2817
|1.2847
|1.2804
|7026
|2006.09.25 07:35
|close
|3513
|500.00
|1.2812
|1.2847
|1.2804
|25000.00
|76961464.95
|7027
|2006.09.25 07:45
|sell
|3514
|500.00
|1.2817
|1.2847
|1.2804
|7028
|2006.09.25 08:00
|close
|3514
|500.00
|1.2814
|1.2847
|1.2804
|15000.00
|76976464.95
|7029
|2006.09.25 09:35
|sell
|3515
|500.00
|1.2819
|1.2849
|1.2806
|7030
|2006.09.25 09:50
|close
|3515
|500.00
|1.2813
|1.2849
|1.2806
|30000.00
|77006464.95
|7031
|2006.09.25 10:15
|buy
|3516
|500.00
|1.2795
|1.2765
|1.2808
|7032
|2006.09.25 10:20
|t/p
|3516
|500.00
|1.2808
|1.2765
|1.2808
|65000.00
|77071464.95
|7033
|2006.09.25 10:29
|buy
|3517
|500.00
|1.2797
|1.2767
|1.2810
|7034
|2006.09.25 12:10
|close
|3517
|500.00
|1.2771
|1.2767
|1.2810
|-130000.00
|76941464.95
|7035
|2006.09.25 12:15
|buy
|3518
|500.00
|1.2766
|1.2736
|1.2779
|7036
|2006.09.25 12:35
|close
|3518
|500.00
|1.2778
|1.2736
|1.2779
|60000.00
|77001464.95
|7037
|2006.09.25 16:40
|buy
|3519
|500.00
|1.2757
|1.2727
|1.2770
|7038
|2006.09.25 16:45
|close
|3519
|500.00
|1.2766
|1.2727
|1.2770
|45000.00
|77046464.95
|7039
|2006.09.25 17:05
|buy
|3520
|500.00
|1.2756
|1.2726
|1.2769
|7040
|2006.09.25 17:10
|close
|3520
|500.00
|1.2768
|1.2726
|1.2769
|60000.00
|77106464.95
|7041
|2006.09.25 17:15
|buy
|3521
|500.00
|1.2762
|1.2732
|1.2775
|7042
|2006.09.25 17:20
|close
|3521
|500.00
|1.2740
|1.2732
|1.2775
|-110000.00
|76996464.95
|7043
|2006.09.25 17:29
|buy
|3522
|500.00
|1.2751
|1.2721
|1.2764
|7044
|2006.09.25 17:45
|close
|3522
|500.00
|1.2731
|1.2721
|1.2764
|-100000.00
|76896464.95
|7045
|2006.09.25 17:50
|buy
|3523
|500.00
|1.2746
|1.2716
|1.2759
|7046
|2006.09.25 18:05
|close
|3523
|500.00
|1.2750
|1.2716
|1.2759
|20000.00
|76916464.95
|7047
|2006.09.25 23:10
|buy
|3524
|500.00
|1.2748
|1.2718
|1.2761
|7048
|2006.09.25 23:15
|close
|3524
|500.00
|1.2756
|1.2718
|1.2761
|40000.00
|76956464.95
|7049
|2006.09.25 23:29
|buy
|3525
|500.00
|1.2748
|1.2718
|1.2761
|7050
|2006.09.25 23:40
|close
|3525
|500.00
|1.2752
|1.2718
|1.2761
|20000.00
|76976464.95
|7051
|2006.09.25 23:59
|buy
|3526
|500.00
|1.2749
|1.2719
|1.2762
|7052
|2006.09.26 00:05
|close
|3526
|500.00
|1.2753
|1.2719
|1.2762
|16313.79
|76992778.74
|7053
|2006.09.26 03:20
|sell
|3527
|500.00
|1.2760
|1.2790
|1.2747
|7054
|2006.09.26 03:40
|close
|3527
|500.00
|1.2756
|1.2790
|1.2747
|20000.00
|77012778.74
|7055
|2006.09.26 03:50
|sell
|3528
|500.00
|1.2759
|1.2789
|1.2746
|7056
|2006.09.26 04:35
|t/p
|3528
|500.00
|1.2746
|1.2789
|1.2746
|65000.00
|77077778.74
|7057
|2006.09.26 08:15
|sell
|3529
|500.00
|1.2753
|1.2783
|1.2740
|7058
|2006.09.26 09:15
|close
|3529
|500.00
|1.2746
|1.2783
|1.2740
|35000.00
|77112778.74
|7059
|2006.09.26 10:05
|buy
|3530
|500.00
|1.2732
|1.2702
|1.2745
|7060
|2006.09.26 10:15
|close
|3530
|500.00
|1.2744
|1.2702
|1.2745
|60000.00
|77172778.74
|7061
|2006.09.26 10:20
|buy
|3531
|500.00
|1.2739
|1.2709
|1.2752
|7062
|2006.09.26 10:40
|close
|3531
|500.00
|1.2744
|1.2709
|1.2752
|25000.00
|77197778.74
|7063
|2006.09.26 10:50
|buy
|3532
|500.00
|1.2736
|1.2706
|1.2749
|7064
|2006.09.26 10:59
|close
|3532
|500.00
|1.2740
|1.2706
|1.2749
|20000.00
|77217778.74
|7065
|2006.09.26 11:20
|buy
|3533
|500.00
|1.2729
|1.2699
|1.2742
|7066
|2006.09.26 11:29
|close
|3533
|500.00
|1.2732
|1.2699
|1.2742
|15000.00
|77232778.74
|7067
|2006.09.26 11:30
|buy
|3534
|500.00
|1.2733
|1.2703
|1.2746
|7068
|2006.09.26 11:35
|close
|3534
|500.00
|1.2736
|1.2703
|1.2746
|15000.00
|77247778.74
|7069
|2006.09.26 11:40
|buy
|3535
|500.00
|1.2723
|1.2693
|1.2736
|7070
|2006.09.26 12:50
|close
|3535
|500.00
|1.2695
|1.2693
|1.2736
|-140000.00
|77107778.74
|7071
|2006.09.26 12:59
|buy
|3536
|500.00
|1.2698
|1.2668
|1.2711
|7072
|2006.09.26 13:05
|close
|3536
|500.00
|1.2702
|1.2668
|1.2711
|20000.00
|77127778.74
|7073
|2006.09.26 16:45
|sell
|3537
|500.00
|1.2701
|1.2731
|1.2688
|7074
|2006.09.26 16:59
|close
|3537
|500.00
|1.2693
|1.2731
|1.2688
|40000.00
|77167778.74
|7075
|2006.09.26 17:10
|buy
|3538
|500.00
|1.2676
|1.2646
|1.2689
|7076
|2006.09.26 17:20
|t/p
|3538
|500.00
|1.2689
|1.2646
|1.2689
|65000.00
|77232778.74
|7077
|2006.09.26 17:29
|buy
|3539
|500.00
|1.2676
|1.2646
|1.2689
|7078
|2006.09.26 18:05
|close
|3539
|500.00
|1.2684
|1.2646
|1.2689
|40000.00
|77272778.74
|7079
|2006.09.27 02:35
|sell
|3540
|500.00
|1.2699
|1.2729
|1.2686
|7080
|2006.09.27 02:40
|close
|3540
|500.00
|1.2693
|1.2729
|1.2686
|30000.00
|77302778.74
|7081
|2006.09.27 02:50
|sell
|3541
|500.00
|1.2695
|1.2725
|1.2682
|7082
|2006.09.27 04:35
|close
|3541
|500.00
|1.2692
|1.2725
|1.2682
|15000.00
|77317778.74
|7083
|2006.09.27 08:40
|buy
|3542
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|7084
|2006.09.27 08:45
|close
|3542
|500.00
|1.2694
|1.2657
|1.2700
|35000.00
|77352778.74
|7085
|2006.09.27 08:50
|buy
|3543
|500.00
|1.2692
|1.2662
|1.2705
|7086
|2006.09.27 10:35
|close
|3543
|500.00
|1.2696
|1.2662
|1.2705
|20000.00
|77372778.74
|7087
|2006.09.27 13:40
|sell
|3544
|500.00
|1.2703
|1.2733
|1.2690
|7088
|2006.09.27 13:59
|close
|3544
|500.00
|1.2699
|1.2733
|1.2690
|20000.00
|77392778.74
|7089
|2006.09.27 15:05
|buy
|3545
|500.00
|1.2684
|1.2654
|1.2697
|7090
|2006.09.27 15:15
|close
|3545
|500.00
|1.2694
|1.2654
|1.2697
|50000.00
|77442778.74
|7091
|2006.09.27 15:20
|buy
|3546
|500.00
|1.2679
|1.2649
|1.2692
|7092
|2006.09.27 15:29
|close
|3546
|500.00
|1.2691
|1.2649
|1.2692
|60000.00
|77502778.74
|7093
|2006.09.27 15:40
|sell
|3547
|500.00
|1.2719
|1.2749
|1.2706
|7094
|2006.09.27 15:45
|t/p
|3547
|500.00
|1.2706
|1.2749
|1.2706
|65000.00
|77567778.74
|7095
|2006.09.27 15:45
|buy
|3548
|500.00
|1.2681
|1.2651
|1.2694
|7096
|2006.09.27 15:50
|t/p
|3548
|500.00
|1.2694
|1.2651
|1.2694
|65000.00
|77632778.74
|7097
|2006.09.27 16:40
|sell
|3549
|500.00
|1.2703
|1.2733
|1.2690
|7098
|2006.09.27 16:50
|close
|3549
|500.00
|1.2694
|1.2733
|1.2690
|45000.00
|77677778.74
|7099
|2006.09.27 16:59
|sell
|3550
|500.00
|1.2702
|1.2732
|1.2689
|7100
|2006.09.27 17:05
|close
|3550
|500.00
|1.2697
|1.2732
|1.2689
|25000.00
|77702778.74
|7101
|2006.09.27 17:15
|buy
|3551
|500.00
|1.2678
|1.2648
|1.2691
|7102
|2006.09.27 17:20
|t/p
|3551
|500.00
|1.2691
|1.2648
|1.2691
|65000.00
|77767778.74
|7103
|2006.09.27 17:50
|sell
|3552
|500.00
|1.2712
|1.2742
|1.2699
|7104
|2006.09.27 18:05
|t/p
|3552
|500.00
|1.2699
|1.2742
|1.2699
|65000.00
|77832778.74
|7105
|2006.09.28 02:45
|sell
|3553
|500.00
|1.2711
|1.2741
|1.2698
|7106
|2006.09.28 08:10
|close
|3553
|500.00
|1.2732
|1.2741
|1.2698
|-105000.00
|77727778.74
|7107
|2006.09.28 08:20
|sell
|3554
|500.00
|1.2733
|1.2763
|1.2720
|7108
|2006.09.28 08:29
|close
|3554
|500.00
|1.2729
|1.2763
|1.2720
|20000.00
|77747778.74
|7109
|2006.09.28 09:05
|buy
|3555
|500.00
|1.2712
|1.2682
|1.2725
|7110
|2006.09.28 09:15
|close
|3555
|500.00
|1.2721
|1.2682
|1.2725
|45000.00
|77792778.74
|7111
|2006.09.28 09:29
|buy
|3556
|500.00
|1.2716
|1.2686
|1.2729
|7112
|2006.09.28 09:40
|close
|3556
|500.00
|1.2724
|1.2686
|1.2729
|40000.00
|77832778.74
|7113
|2006.09.28 10:20
|buy
|3557
|500.00
|1.2715
|1.2685
|1.2728
|7114
|2006.09.28 10:35
|close
|3557
|500.00
|1.2720
|1.2685
|1.2728
|25000.00
|77857778.74
|7115
|2006.09.28 10:45
|buy
|3558
|500.00
|1.2713
|1.2683
|1.2726
|7116
|2006.09.28 10:50
|close
|3558
|500.00
|1.2718
|1.2683
|1.2726
|25000.00
|77882778.74
|7117
|2006.09.28 10:59
|buy
|3559
|500.00
|1.2718
|1.2688
|1.2731
|7118
|2006.09.28 11:05
|close
|3559
|500.00
|1.2724
|1.2688
|1.2731
|30000.00
|77912778.74
|7119
|2006.09.28 12:10
|buy
|3560
|500.00
|1.2709
|1.2679
|1.2722
|7120
|2006.09.28 12:29
|close
|3560
|500.00
|1.2713
|1.2679
|1.2722
|20000.00
|77932778.74
|7121
|2006.09.28 12:45
|buy
|3561
|500.00
|1.2712
|1.2682
|1.2725
|7122
|2006.09.28 12:50
|close
|3561
|500.00
|1.2716
|1.2682
|1.2725
|20000.00
|77952778.74
|7123
|2006.09.28 15:05
|buy
|3562
|500.00
|1.2704
|1.2674
|1.2717
|7124
|2006.09.28 15:20
|t/p
|3562
|500.00
|1.2717
|1.2674
|1.2717
|65000.00
|78017778.74
|7125
|2006.09.28 15:29
|buy
|3563
|500.00
|1.2706
|1.2676
|1.2719
|7126
|2006.09.28 15:30
|close
|3563
|500.00
|1.2710
|1.2676
|1.2719
|20000.00
|78037778.74
|7127
|2006.09.28 15:45
|buy
|3564
|500.00
|1.2691
|1.2661
|1.2704
|7128
|2006.09.28 15:50
|t/p
|3564
|500.00
|1.2704
|1.2661
|1.2704
|65000.00
|78102778.74
|7129
|2006.09.28 15:59
|buy
|3565
|500.00
|1.2704
|1.2674
|1.2717
|7130
|2006.09.28 17:15
|close
|3565
|500.00
|1.2684
|1.2674
|1.2717
|-100000.00
|78002778.74
|7131
|2006.09.28 17:20
|buy
|3566
|500.00
|1.2683
|1.2653
|1.2696
|7132
|2006.09.28 17:30
|close
|3566
|500.00
|1.2687
|1.2653
|1.2696
|20000.00
|78022778.74
|7133
|2006.09.28 17:40
|buy
|3567
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|7134
|2006.09.28 18:05
|close
|3567
|500.00
|1.2698
|1.2657
|1.2700
|55000.00
|78077778.74
|7135
|2006.09.28 21:40
|sell
|3568
|500.00
|1.2714
|1.2744
|1.2701
|7136
|2006.09.28 21:45
|close
|3568
|500.00
|1.2709
|1.2744
|1.2701
|25000.00
|78102778.74
|7137
|2006.09.28 21:50
|sell
|3569
|500.00
|1.2714
|1.2744
|1.2701
|7138
|2006.09.28 21:59
|close
|3569
|500.00
|1.2711
|1.2744
|1.2701
|15000.00
|78117778.74
|7139
|2006.09.29 09:45
|buy
|3570
|500.00
|1.2688
|1.2658
|1.2701
|7140
|2006.09.29 10:20
|close
|3570
|500.00
|1.2666
|1.2658
|1.2701
|-110000.00
|78007778.74
|7141
|2006.09.29 10:29
|buy
|3571
|500.00
|1.2669
|1.2639
|1.2682
|7142
|2006.09.29 10:35
|close
|3571
|500.00
|1.2673
|1.2639
|1.2682
|20000.00
|78027778.74
|7143
|2006.09.29 10:40
|buy
|3572
|500.00
|1.2672
|1.2642
|1.2685
|7144
|2006.09.29 11:35
|close
|3572
|500.00
|1.2675
|1.2642
|1.2685
|15000.00
|78042778.74
|7145
|2006.09.29 15:05
|buy
|3573
|500.00
|1.2655
|1.2625
|1.2668
|7146
|2006.09.29 15:10
|close
|3573
|500.00
|1.2664
|1.2625
|1.2668
|45000.00
|78087778.74
|7147
|2006.09.29 15:20
|buy
|3574
|500.00
|1.2655
|1.2625
|1.2668
|7148
|2006.09.29 15:29
|close
|3574
|500.00
|1.2665
|1.2625
|1.2668
|50000.00
|78137778.74
|7149
|2006.09.29 15:35
|buy
|3575
|500.00
|1.2657
|1.2627
|1.2670
|7150
|2006.09.29 15:40
|close
|3575
|500.00
|1.2665
|1.2627
|1.2670
|40000.00
|78177778.74
|7151
|2006.09.29 15:45
|buy
|3576
|500.00
|1.2640
|1.2610
|1.2653
|7152
|2006.09.29 15:50
|t/p
|3576
|500.00
|1.2653
|1.2610
|1.2653
|65000.00
|78242778.74
|7153
|2006.09.29 15:59
|buy
|3577
|500.00
|1.2656
|1.2626
|1.2669
|7154
|2006.09.29 16:05
|close
|3577
|500.00
|1.2662
|1.2626
|1.2669
|30000.00
|78272778.74
|7155
|2006.09.29 16:10
|buy
|3578
|500.00
|1.2647
|1.2617
|1.2660
|7156
|2006.09.29 16:15
|t/p
|3578
|500.00
|1.2660
|1.2617
|1.2660
|65000.00
|78337778.74
|7157
|2006.09.29 18:10
|sell
|3579
|500.00
|1.2682
|1.2712
|1.2669
|7158
|2006.09.29 18:29
|close
|3579
|500.00
|1.2704
|1.2712
|1.2669
|-110000.00
|78227778.74
|7159
|2006.09.29 18:30
|sell
|3580
|500.00
|1.2703
|1.2733
|1.2690
|7160
|2006.09.29 18:35
|t/p
|3580
|500.00
|1.2690
|1.2733
|1.2690
|65000.00
|78292778.74
|7161
|2006.09.29 18:35
|sell
|3581
|500.00
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|7162
|2006.09.29 18:45
|close
|3581
|500.00
|1.2708
|1.2716
|1.2673
|-110000.00
|78182778.74
|7163
|2006.09.29 18:50
|sell
|3582
|500.00
|1.2708
|1.2738
|1.2695
|7164
|2006.09.29 18:59
|t/p
|3582
|500.00
|1.2695
|1.2738
|1.2695
|65000.00
|78247778.74
|7165
|2006.09.29 18:59
|sell
|3583
|500.00
|1.2686
|1.2716
|1.2673
|7166
|2006.09.29 20:40
|close
|3583
|500.00
|1.2682
|1.2716
|1.2673
|20000.00
|78267778.74
|7167
|2006.09.29 22:10
|buy
|3584
|500.00
|1.2679
|1.2649
|1.2692
|7168
|2006.09.29 22:15
|close
|3584
|500.00
|1.2684
|1.2649
|1.2692
|25000.00
|78292778.74
|7169
|2006.09.29 22:20
|buy
|3585
|500.00
|1.2679
|1.2649
|1.2692
|7170
|2006.09.29 22:40
|close
|3585
|500.00
|1.2683
|1.2649
|1.2692
|20000.00
|78312778.74
|7171
|2006.10.02 01:40
|buy
|3586
|500.00
|1.2677
|1.2647
|1.2690
|7172
|2006.10.02 01:45
|close
|3586
|500.00
|1.2681
|1.2647
|1.2690
|20000.00
|78332778.74
|7173
|2006.10.02 03:15
|buy
|3587
|500.00
|1.2675
|1.2645
|1.2688
|7174
|2006.10.02 03:20
|close
|3587
|500.00
|1.2683
|1.2645
|1.2688
|40000.00
|78372778.74
|7175
|2006.10.02 03:40
|buy
|3588
|500.00
|1.2674
|1.2644
|1.2687
|7176
|2006.10.02 07:40
|close
|3588
|500.00
|1.2678
|1.2644
|1.2687
|20000.00
|78392778.74
|7177
|2006.10.02 07:59
|sell
|3589
|500.00
|1.2678
|1.2708
|1.2665
|7178
|2006.10.02 08:35
|close
|3589
|500.00
|1.2668
|1.2708
|1.2665
|50000.00
|78442778.74
|7179
|2006.10.02 09:15
|sell
|3590
|500.00
|1.2685
|1.2715
|1.2672
|7180
|2006.10.02 09:29
|close
|3590
|500.00
|1.2676
|1.2715
|1.2672
|45000.00
|78487778.74
|7181
|2006.10.02 10:15
|buy
|3591
|500.00
|1.2664
|1.2634
|1.2677
|7182
|2006.10.02 10:29
|close
|3591
|500.00
|1.2671
|1.2634
|1.2677
|35000.00
|78522778.74
|7183
|2006.10.02 11:40
|sell
|3592
|500.00
|1.2684
|1.2714
|1.2671
|7184
|2006.10.02 11:45
|close
|3592
|500.00
|1.2680
|1.2714
|1.2671
|20000.00
|78542778.74
|7185
|2006.10.02 12:20
|sell
|3593
|500.00
|1.2682
|1.2712
|1.2669
|7186
|2006.10.02 13:10
|close
|3593
|500.00
|1.2705
|1.2712
|1.2669
|-115000.00
|78427778.74
|7187
|2006.10.02 13:15
|sell
|3594
|500.00
|1.2697
|1.2727
|1.2684
|7188
|2006.10.02 14:05
|close
|3594
|500.00
|1.2689
|1.2727
|1.2684
|40000.00
|78467778.74
|7189
|2006.10.02 16:05
|sell
|3595
|500.00
|1.2715
|1.2745
|1.2702
|7190
|2006.10.02 16:10
|t/p
|3595
|500.00
|1.2702
|1.2745
|1.2702
|65000.00
|78532778.74
|7191
|2006.10.02 16:15
|sell
|3596
|500.00
|1.2708
|1.2738
|1.2695
|7192
|2006.10.02 16:20
|close
|3596
|500.00
|1.2695
|1.2738
|1.2695
|65000.00
|78597778.74
|7193
|2006.10.02 16:29
|sell
|3597
|500.00
|1.2711
|1.2741
|1.2698
|7194
|2006.10.02 16:50
|s/l
|3597
|500.00
|1.2741
|1.2741
|1.2698
|-150000.00
|78447778.74
|7195
|2006.10.02 16:50
|sell
|3598
|500.00
|1.2748
|1.2778
|1.2735
|7196
|2006.10.02 16:59
|close
|3598
|500.00
|1.2740
|1.2778
|1.2735
|40000.00
|78487778.74
|7197
|2006.10.02 17:20
|sell
|3599
|500.00
|1.2758
|1.2788
|1.2745
|7198
|2006.10.02 17:29
|close
|3599
|500.00
|1.2753
|1.2788
|1.2745
|25000.00
|78512778.74
|7199
|2006.10.02 17:30
|sell
|3600
|500.00
|1.2750
|1.2780
|1.2737
|7200
|2006.10.02 17:35
|close
|3600
|500.00
|1.2745
|1.2780
|1.2737
|25000.00
|78537778.74
|7201
|2006.10.02 17:40
|sell
|3601
|500.00
|1.2746
|1.2776
|1.2733
|7202
|2006.10.02 18:35
|close
|3601
|500.00
|1.2742
|1.2776
|1.2733
|20000.00
|78557778.74
|7203
|2006.10.02 20:45
|sell
|3602
|500.00
|1.2754
|1.2784
|1.2741
|7204
|2006.10.02 20:59
|close
|3602
|500.00
|1.2749
|1.2784
|1.2741
|25000.00
|78582778.74
|7205
|2006.10.02 21:50
|buy
|3603
|500.00
|1.2740
|1.2710
|1.2753
|7206
|2006.10.02 22:05
|close
|3603
|500.00
|1.2744
|1.2710
|1.2753
|20000.00
|78602778.74
|7207
|2006.10.03 01:35
|sell
|3604
|500.00
|1.2742
|1.2772
|1.2729
|7208
|2006.10.03 09:05
|close
|3604
|500.00
|1.2765
|1.2772
|1.2729
|-115000.00
|78487778.74
|7209
|2006.10.03 09:50
|sell
|3605
|500.00
|1.2766
|1.2796
|1.2753
|7210
|2006.10.03 09:59
|close
|3605
|500.00
|1.2757
|1.2796
|1.2753
|45000.00
|78532778.74
|7211
|2006.10.03 11:20
|buy
|3606
|500.00
|1.2739
|1.2709
|1.2752
|7212
|2006.10.03 11:29
|close
|3606
|500.00
|1.2743
|1.2709
|1.2752
|20000.00
|78552778.74
|7213
|2006.10.03 11:45
|buy
|3607
|500.00
|1.2741
|1.2711
|1.2754
|7214
|2006.10.03 12:05
|close
|3607
|500.00
|1.2751
|1.2711
|1.2754
|50000.00
|78602778.74
|7215
|2006.10.03 14:50
|buy
|3608
|500.00
|1.2734
|1.2704
|1.2747
|7216
|2006.10.03 15:05
|close
|3608
|500.00
|1.2740
|1.2704
|1.2747
|30000.00
|78632778.74
|7217
|2006.10.03 15:20
|buy
|3609
|500.00
|1.2729
|1.2699
|1.2742
|7218
|2006.10.03 15:35
|close
|3609
|500.00
|1.2734
|1.2699
|1.2742
|25000.00
|78657778.74
|7219
|2006.10.03 15:45
|buy
|3610
|500.00
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|7220
|2006.10.03 16:00
|close
|3610
|500.00
|1.2733
|1.2700
|1.2743
|15000.00
|78672778.74
|7221
|2006.10.03 18:40
|buy
|3611
|500.00
|1.2726
|1.2696
|1.2739
|7222
|2006.10.03 18:50
|close
|3611
|500.00
|1.2736
|1.2696
|1.2739
|50000.00
|78722778.74
|7223
|2006.10.03 18:59
|buy
|3612
|500.00
|1.2728
|1.2698
|1.2741
|7224
|2006.10.03 22:20
|close
|3612
|500.00
|1.2733
|1.2698
|1.2741
|25000.00
|78747778.74
|7225
|2006.10.03 23:45
|sell
|3613
|500.00
|1.2732
|1.2762
|1.2719
|7226
|2006.10.03 23:50
|close
|3613
|500.00
|1.2729
|1.2762
|1.2719
|15000.00
|78762778.74
|7227
|2006.10.04 01:15
|sell
|3614
|500.00
|1.2736
|1.2766
|1.2723
|7228
|2006.10.04 01:20
|close
|3614
|500.00
|1.2733
|1.2766
|1.2723
|15000.00
|78777778.74
|7229
|2006.10.04 03:10
|sell
|3615
|500.00
|1.2736
|1.2766
|1.2723
|7230
|2006.10.04 03:20
|close
|3615
|500.00
|1.2733
|1.2766
|1.2723
|15000.00
|78792778.74
|7231
|2006.10.04 04:05
|buy
|3616
|500.00
|1.2725
|1.2695
|1.2738
|7232
|2006.10.04 04:45
|close
|3616
|500.00
|1.2729
|1.2695
|1.2738
|20000.00
|78812778.74
|7233
|2006.10.04 04:50
|buy
|3617
|500.00
|1.2715
|1.2685
|1.2728
|7234
|2006.10.04 06:05
|close
|3617
|500.00
|1.2719
|1.2685
|1.2728
|20000.00
|78832778.74
|7235
|2006.10.04 09:50
|sell
|3618
|500.00
|1.2735
|1.2765
|1.2722
|7236
|2006.10.04 10:05
|close
|3618
|500.00
|1.2729
|1.2765
|1.2722
|30000.00
|78862778.74
|7237
|2006.10.04 10:20
|sell
|3619
|500.00
|1.2739
|1.2769
|1.2726
|7238
|2006.10.04 10:29
|close
|3619
|500.00
|1.2730
|1.2769
|1.2726
|45000.00
|78907778.74
|7239
|2006.10.04 11:05
|buy
|3620
|500.00
|1.2706
|1.2676
|1.2719
|7240
|2006.10.04 11:15
|close
|3620
|500.00
|1.2718
|1.2676
|1.2719
|60000.00
|78967778.74
|7241
|2006.10.04 11:29
|buy
|3621
|500.00
|1.2707
|1.2677
|1.2720
|7242
|2006.10.04 11:50
|close
|3621
|500.00
|1.2685
|1.2677
|1.2720
|-110000.00
|78857778.74
|7243
|2006.10.04 11:59
|buy
|3622
|500.00
|1.2688
|1.2658
|1.2701
|7244
|2006.10.04 12:05
|close
|3622
|500.00
|1.2693
|1.2658
|1.2701
|25000.00
|78882778.74
|7245
|2006.10.04 17:15
|sell
|3623
|500.00
|1.2697
|1.2727
|1.2684
|7246
|2006.10.04 17:20
|close
|3623
|500.00
|1.2690
|1.2727
|1.2684
|35000.00
|78917778.74
|7247
|2006.10.04 17:30
|sell
|3624
|500.00
|1.2695
|1.2725
|1.2682
|7248
|2006.10.04 17:35
|close
|3624
|500.00
|1.2687
|1.2725
|1.2682
|40000.00
|78957778.74
|7249
|2006.10.04 17:40
|sell
|3625
|500.00
|1.2695
|1.2725
|1.2682
|7250
|2006.10.04 17:59
|close
|3625
|500.00
|1.2689
|1.2725
|1.2682
|30000.00
|78987778.74
|7251
|2006.10.04 18:45
|sell
|3626
|500.00
|1.2695
|1.2725
|1.2682
|7252
|2006.10.04 18:50
|close
|3626
|500.00
|1.2691
|1.2725
|1.2682
|20000.00
|79007778.74
|7253
|2006.10.04 19:05
|buy
|3627
|500.00
|1.2682
|1.2652
|1.2695
|7254
|2006.10.04 19:10
|close
|3627
|500.00
|1.2688
|1.2652
|1.2695
|30000.00
|79037778.74
|7255
|2006.10.04 19:30
|buy
|3628
|500.00
|1.2682
|1.2652
|1.2695
|7256
|2006.10.04 19:35
|t/p
|3628
|500.00
|1.2695
|1.2652
|1.2695
|65000.00
|79102778.74
|7257
|2006.10.04 19:35
|sell
|3629
|500.00
|1.2702
|1.2732
|1.2689
|7258
|2006.10.04 19:40
|t/p
|3629
|500.00
|1.2689
|1.2732
|1.2689
|65000.00
|79167778.74
|7259
|2006.10.04 19:45
|buy
|3630
|500.00
|1.2682
|1.2652
|1.2695
|7260
|2006.10.04 19:59
|close
|3630
|500.00
|1.2687
|1.2652
|1.2695
|25000.00
|79192778.74
|7261
|2006.10.04 20:05
|sell
|3631
|500.00
|1.2696
|1.2726
|1.2683
|7262
|2006.10.04 20:20
|close
|3631
|500.00
|1.2688
|1.2726
|1.2683
|40000.00
|79232778.74
|7263
|2006.10.04 20:29
|sell
|3632
|500.00
|1.2695
|1.2725
|1.2682
|7264
|2006.10.04 22:15
|close
|3632
|500.00
|1.2715
|1.2725
|1.2682
|-100000.00
|79132778.74
|7265
|2006.10.05 03:15
|buy
|3633
|500.00
|1.2704
|1.2674
|1.2717
|7266
|2006.10.05 03:20
|close
|3633
|500.00
|1.2709
|1.2674
|1.2717
|25000.00
|79157778.74
|7267
|2006.10.05 03:29
|buy
|3634
|500.00
|1.2707
|1.2677
|1.2720
|7268
|2006.10.05 09:10
|close
|3634
|500.00
|1.2711
|1.2677
|1.2720
|20000.00
|79177778.74
|7269
|2006.10.05 09:20
|sell
|3635
|500.00
|1.2713
|1.2743
|1.2700
|7270
|2006.10.05 09:29
|close
|3635
|500.00
|1.2710
|1.2743
|1.2700
|15000.00
|79192778.74
|7271
|2006.10.05 09:30
|sell
|3636
|500.00
|1.2709
|1.2739
|1.2696
|7272
|2006.10.05 09:35
|close
|3636
|500.00
|1.2702
|1.2739
|1.2696
|35000.00
|79227778.74
|7273
|2006.10.05 09:59
|sell
|3637
|500.00
|1.2710
|1.2740
|1.2697
|7274
|2006.10.05 11:05
|close
|3637
|500.00
|1.2702
|1.2740
|1.2697
|40000.00
|79267778.74
|7275
|2006.10.05 15:10
|sell
|3638
|500.00
|1.2724
|1.2754
|1.2711
|7276
|2006.10.05 15:15
|close
|3638
|500.00
|1.2712
|1.2754
|1.2711
|60000.00
|79327778.74
|7277
|2006.10.05 15:20
|sell
|3639
|500.00
|1.2721
|1.2751
|1.2708
|7278
|2006.10.05 15:40
|t/p
|3639
|500.00
|1.2708
|1.2751
|1.2708
|65000.00
|79392778.74
|7279
|2006.10.05 15:40
|buy
|3640
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|7280
|2006.10.05 15:45
|t/p
|3640
|500.00
|1.2700
|1.2657
|1.2700
|65000.00
|79457778.74
|7281
|2006.10.05 15:59
|buy
|3641
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|7282
|2006.10.05 16:20
|close
|3641
|500.00
|1.2697
|1.2657
|1.2700
|50000.00
|79507778.74
|7283
|2006.10.05 16:50
|buy
|3642
|500.00
|1.2677
|1.2647
|1.2690
|7284
|2006.10.05 17:05
|close
|3642
|500.00
|1.2683
|1.2647
|1.2690
|30000.00
|79537778.74
|7285
|2006.10.05 19:10
|sell
|3643
|500.00
|1.2697
|1.2727
|1.2684
|7286
|2006.10.05 19:45
|close
|3643
|500.00
|1.2689
|1.2727
|1.2684
|40000.00
|79577778.74
|7287
|2006.10.05 21:35
|sell
|3644
|500.00
|1.2698
|1.2728
|1.2685
|7288
|2006.10.05 21:45
|close
|3644
|500.00
|1.2691
|1.2728
|1.2685
|35000.00
|79612778.74
|7289
|2006.10.06 00:35
|buy
|3645
|500.00
|1.2686
|1.2656
|1.2699
|7290
|2006.10.06 00:50
|close
|3645
|500.00
|1.2690
|1.2656
|1.2699
|20000.00
|79632778.74
|7291
|2006.10.06 02:30
|sell
|3646
|500.00
|1.2696
|1.2726
|1.2683
|7292
|2006.10.06 02:45
|close
|3646
|500.00
|1.2691
|1.2726
|1.2683
|25000.00
|79657778.74
|7293
|2006.10.06 02:50
|sell
|3647
|500.00
|1.2696
|1.2726
|1.2683
|7294
|2006.10.06 03:10
|close
|3647
|500.00
|1.2693
|1.2726
|1.2683
|15000.00
|79672778.74
|7295
|2006.10.06 03:35
|buy
|3648
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|7296
|2006.10.06 03:45
|close
|3648
|500.00
|1.2692
|1.2657
|1.2700
|25000.00
|79697778.74
|7297
|2006.10.06 04:05
|buy
|3649
|500.00
|1.2681
|1.2651
|1.2694
|7298
|2006.10.06 04:10
|close
|3649
|500.00
|1.2687
|1.2651
|1.2694
|30000.00
|79727778.74
|7299
|2006.10.06 04:20
|buy
|3650
|500.00
|1.2677
|1.2647
|1.2690
|7300
|2006.10.06 04:29
|close
|3650
|500.00
|1.2682
|1.2647
|1.2690
|25000.00
|79752778.74
|7301
|2006.10.06 04:50
|buy
|3651
|500.00
|1.2683
|1.2653
|1.2696
|7302
|2006.10.06 05:35
|close
|3651
|500.00
|1.2689
|1.2653
|1.2696
|30000.00
|79782778.74
|7303
|2006.10.06 09:05
|buy
|3652
|500.00
|1.2679
|1.2649
|1.2692
|7304
|2006.10.06 09:15
|close
|3652
|500.00
|1.2686
|1.2649
|1.2692
|35000.00
|79817778.74
|7305
|2006.10.06 09:30
|buy
|3653
|500.00
|1.2683
|1.2653
|1.2696
|7306
|2006.10.06 10:35
|close
|3653
|500.00
|1.2687
|1.2653
|1.2696
|20000.00
|79837778.74
|7307
|2006.10.06 11:40
|buy
|3654
|500.00
|1.2675
|1.2645
|1.2688
|7308
|2006.10.06 12:15
|close
|3654
|500.00
|1.2683
|1.2645
|1.2688
|40000.00
|79877778.74
|7309
|2006.10.06 14:50
|buy
|3655
|500.00
|1.2664
|1.2634
|1.2677
|7310
|2006.10.06 15:10
|t/p
|3655
|500.00
|1.2677
|1.2634
|1.2677
|65000.00
|79942778.74
|7311
|2006.10.06 15:35
|sell
|3656
|500.00
|1.2711
|1.2741
|1.2698
|7312
|2006.10.06 15:40
|t/p
|3656
|500.00
|1.2698
|1.2741
|1.2698
|65000.00
|80007778.74
|7313
|2006.10.06 15:45
|sell
|3657
|500.00
|1.2697
|1.2727
|1.2684
|7314
|2006.10.06 15:50
|t/p
|3657
|500.00
|1.2684
|1.2727
|1.2684
|65000.00
|80072778.74
|7315
|2006.10.06 15:50
|buy
|3658
|500.00
|1.2597
|1.2567
|1.2610
|7316
|2006.10.06 16:00
|close
|3658
|500.00
|1.2601
|1.2567
|1.2610
|20000.00
|80092778.74
|7317
|2006.10.06 16:15
|buy
|3659
|500.00
|1.2589
|1.2559
|1.2602
|7318
|2006.10.06 16:29
|close
|3659
|500.00
|1.2600
|1.2559
|1.2602
|55000.00
|80147778.74
|7319
|2006.10.06 16:50
|buy
|3660
|500.00
|1.2588
|1.2558
|1.2601
|7320
|2006.10.06 17:10
|close
|3660
|500.00
|1.2595
|1.2558
|1.2601
|35000.00
|80182778.74
|7321
|2006.10.09 01:20
|buy
|3661
|500.00
|1.2588
|1.2558
|1.2601
|7322
|2006.10.09 01:35
|close
|3661
|500.00
|1.2592
|1.2558
|1.2601
|20000.00
|80202778.74
|7323
|2006.10.09 06:20
|sell
|3662
|500.00
|1.2600
|1.2630
|1.2587
|7324
|2006.10.09 09:15
|close
|3662
|500.00
|1.2596
|1.2630
|1.2587
|20000.00
|80222778.74
|7325
|2006.10.09 09:40
|buy
|3663
|500.00
|1.2590
|1.2560
|1.2603
|7326
|2006.10.09 09:50
|close
|3663
|500.00
|1.2594
|1.2560
|1.2603
|20000.00
|80242778.74
|7327
|2006.10.09 09:59
|buy
|3664
|500.00
|1.2591
|1.2561
|1.2604
|7328
|2006.10.09 10:20
|close
|3664
|500.00
|1.2595
|1.2561
|1.2604
|20000.00
|80262778.74
|7329
|2006.10.09 12:20
|sell
|3665
|500.00
|1.2608
|1.2638
|1.2595
|7330
|2006.10.09 13:05
|close
|3665
|500.00
|1.2603
|1.2638
|1.2595
|25000.00
|80287778.74
|7331
|2006.10.09 16:45
|buy
|3666
|500.00
|1.2598
|1.2568
|1.2611
|7332
|2006.10.09 16:59
|close
|3666
|500.00
|1.2604
|1.2568
|1.2611
|30000.00
|80317778.74
|7333
|2006.10.09 18:45
|buy
|3667
|500.00
|1.2593
|1.2563
|1.2606
|7334
|2006.10.09 19:05
|close
|3667
|500.00
|1.2599
|1.2563
|1.2606
|30000.00
|80347778.74
|7335
|2006.10.10 03:05
|buy
|3668
|500.00
|1.2588
|1.2558
|1.2601
|7336
|2006.10.10 03:10
|close
|3668
|500.00
|1.2593
|1.2558
|1.2601
|25000.00
|80372778.74
|7337
|2006.10.10 03:30
|buy
|3669
|500.00
|1.2588
|1.2558
|1.2601
|7338
|2006.10.10 03:35
|close
|3669
|500.00
|1.2591
|1.2558
|1.2601
|15000.00
|80387778.74
|7339
|2006.10.10 03:50
|buy
|3670
|500.00
|1.2588
|1.2558
|1.2601
|7340
|2006.10.10 04:05
|close
|3670
|500.00
|1.2594
|1.2558
|1.2601
|30000.00
|80417778.74
|7341
|2006.10.10 08:29
|sell
|3671
|500.00
|1.2598
|1.2628
|1.2585
|7342
|2006.10.10 08:40
|close
|3671
|500.00
|1.2593
|1.2628
|1.2585
|25000.00
|80442778.74
|7343
|2006.10.10 08:45
|sell
|3672
|500.00
|1.2601
|1.2631
|1.2588
|7344
|2006.10.10 09:05
|close
|3672
|500.00
|1.2596
|1.2631
|1.2588
|25000.00
|80467778.74
|7345
|2006.10.10 09:10
|sell
|3673
|500.00
|1.2602
|1.2632
|1.2589
|7346
|2006.10.10 10:05
|close
|3673
|500.00
|1.2590
|1.2632
|1.2589
|60000.00
|80527778.74
|7347
|2006.10.10 11:05
|buy
|3674
|500.00
|1.2576
|1.2546
|1.2589
|7348
|2006.10.10 11:10
|t/p
|3674
|500.00
|1.2589
|1.2546
|1.2589
|65000.00
|80592778.74
|7349
|2006.10.10 11:20
|buy
|3675
|500.00
|1.2568
|1.2538
|1.2581
|7350
|2006.10.10 11:29
|close
|3675
|500.00
|1.2573
|1.2538
|1.2581
|25000.00
|80617778.74
|7351
|2006.10.10 11:30
|buy
|3676
|500.00
|1.2574
|1.2544
|1.2587
|7352
|2006.10.10 11:35
|t/p
|3676
|500.00
|1.2587
|1.2544
|1.2587
|65000.00
|80682778.74
|7353
|2006.10.10 11:45
|buy
|3677
|500.00
|1.2562
|1.2532
|1.2575
|7354
|2006.10.10 11:50
|close
|3677
|500.00
|1.2572
|1.2532
|1.2575
|50000.00
|80732778.74
|7355
|2006.10.10 11:59
|buy
|3678
|500.00
|1.2569
|1.2539
|1.2582
|7356
|2006.10.10 13:05
|close
|3678
|500.00
|1.2573
|1.2539
|1.2582
|20000.00
|80752778.74
|7357
|2006.10.10 14:10
|buy
|3679
|500.00
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|7358
|2006.10.10 14:15
|close
|3679
|500.00
|1.2551
|1.2509
|1.2552
|60000.00
|80812778.74
|7359
|2006.10.10 14:20
|buy
|3680
|500.00
|1.2534
|1.2504
|1.2547
|7360
|2006.10.10 15:05
|close
|3680
|500.00
|1.2539
|1.2504
|1.2547
|25000.00
|80837778.74
|7361
|2006.10.11 00:45
|buy
|3681
|500.00
|1.2529
|1.2499
|1.2542
|7362
|2006.10.11 00:50
|close
|3681
|500.00
|1.2536
|1.2499
|1.2542
|35000.00
|80872778.74
|7363
|2006.10.11 08:50
|sell
|3682
|500.00
|1.2547
|1.2577
|1.2534
|7364
|2006.10.11 09:10
|close
|3682
|500.00
|1.2538
|1.2577
|1.2534
|45000.00
|80917778.74
|7365
|2006.10.11 09:35
|buy
|3683
|500.00
|1.2530
|1.2500
|1.2543
|7366
|2006.10.11 09:45
|close
|3683
|500.00
|1.2534
|1.2500
|1.2543
|20000.00
|80937778.74
|7367
|2006.10.11 11:20
|sell
|3684
|500.00
|1.2554
|1.2584
|1.2541
|7368
|2006.10.11 11:29
|close
|3684
|500.00
|1.2551
|1.2584
|1.2541
|15000.00
|80952778.74
|7369
|2006.10.11 13:10
|sell
|3685
|500.00
|1.2557
|1.2587
|1.2544
|7370
|2006.10.11 13:15
|close
|3685
|500.00
|1.2550
|1.2587
|1.2544
|35000.00
|80987778.74
|7371
|2006.10.11 13:35
|sell
|3686
|500.00
|1.2555
|1.2585
|1.2542
|7372
|2006.10.11 13:40
|close
|3686
|500.00
|1.2551
|1.2585
|1.2542
|20000.00
|81007778.74
|7373
|2006.10.11 13:50
|sell
|3687
|500.00
|1.2555
|1.2585
|1.2542
|7374
|2006.10.11 13:59
|close
|3687
|500.00
|1.2551
|1.2585
|1.2542
|20000.00
|81027778.74
|7375
|2006.10.11 15:05
|buy
|3688
|500.00
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|7376
|2006.10.11 15:10
|close
|3688
|500.00
|1.2549
|1.2509
|1.2552
|50000.00
|81077778.74
|7377
|2006.10.11 15:15
|buy
|3689
|500.00
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|7378
|2006.10.11 15:35
|close
|3689
|500.00
|1.2549
|1.2509
|1.2552
|50000.00
|81127778.74
|7379
|2006.10.11 15:40
|buy
|3690
|500.00
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|7380
|2006.10.11 15:45
|close
|3690
|500.00
|1.2544
|1.2509
|1.2552
|25000.00
|81152778.74
|7381
|2006.10.11 16:20
|buy
|3691
|500.00
|1.2541
|1.2511
|1.2554
|7382
|2006.10.11 16:35
|close
|3691
|500.00
|1.2547
|1.2511
|1.2554
|30000.00
|81182778.74
|7383
|2006.10.11 16:45
|buy
|3692
|500.00
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|7384
|2006.10.11 16:50
|close
|3692
|500.00
|1.2544
|1.2509
|1.2552
|25000.00
|81207778.74
|7385
|2006.10.11 17:40
|sell
|3693
|500.00
|1.2555
|1.2585
|1.2542
|7386
|2006.10.11 17:45
|close
|3693
|500.00
|1.2550
|1.2585
|1.2542
|25000.00
|81232778.74
|7387
|2006.10.11 18:10
|buy
|3694
|500.00
|1.2541
|1.2511
|1.2554
|7388
|2006.10.11 18:15
|close
|3694
|500.00
|1.2547
|1.2511
|1.2554
|30000.00
|81262778.74
|7389
|2006.10.11 18:45
|sell
|3695
|500.00
|1.2555
|1.2585
|1.2542
|7390
|2006.10.11 18:59
|close
|3695
|500.00
|1.2548
|1.2585
|1.2542
|35000.00
|81297778.74
|7391
|2006.10.11 19:10
|sell
|3696
|500.00
|1.2554
|1.2584
|1.2541
|7392
|2006.10.11 19:59
|close
|3696
|500.00
|1.2551
|1.2584
|1.2541
|15000.00
|81312778.74
|7393
|2006.10.11 21:05
|buy
|3697
|500.00
|1.2511
|1.2481
|1.2524
|7394
|2006.10.11 21:10
|t/p
|3697
|500.00
|1.2524
|1.2481
|1.2524
|65000.00
|81377778.74
|7395
|2006.10.11 21:15
|buy
|3698
|500.00
|1.2527
|1.2497
|1.2540
|7396
|2006.10.11 21:20
|close
|3698
|500.00
|1.2536
|1.2497
|1.2540
|45000.00
|81422778.74
|7397
|2006.10.11 21:29
|buy
|3699
|500.00
|1.2512
|1.2482
|1.2525
|7398
|2006.10.11 21:35
|t/p
|3699
|500.00
|1.2525
|1.2482
|1.2525
|65000.00
|81487778.74
|7399
|2006.10.11 21:35
|buy
|3700
|500.00
|1.2540
|1.2510
|1.2553
|7400
|2006.10.11 21:40
|s/l
|3700
|500.00
|1.2510
|1.2510
|1.2553
|-150000.00
|81337778.74
|7401
|2006.10.11 21:40
|buy
|3701
|500.00
|1.2511
|1.2481
|1.2524
|7402
|2006.10.11 21:45
|t/p
|3701
|500.00
|1.2524
|1.2481
|1.2524
|65000.00
|81402778.74
|7403
|2006.10.11 21:45
|buy
|3702
|500.00
|1.2526
|1.2496
|1.2539
|7404
|2006.10.11 21:50
|close
|3702
|500.00
|1.2503
|1.2496
|1.2539
|-115000.00
|81287778.74
|7405
|2006.10.11 21:59
|buy
|3703
|500.00
|1.2519
|1.2489
|1.2532
|7406
|2006.10.11 22:10
|close
|3703
|500.00
|1.2524
|1.2489
|1.2532
|25000.00
|81312778.74
|7407
|2006.10.12 04:45
|sell
|3704
|500.00
|1.2530
|1.2560
|1.2517
|7408
|2006.10.12 04:50
|close
|3704
|500.00
|1.2521
|1.2560
|1.2517
|45000.00
|81357778.74
|7409
|2006.10.12 04:59
|sell
|3705
|500.00
|1.2529
|1.2559
|1.2516
|7410
|2006.10.12 10:10
|close
|3705
|500.00
|1.2555
|1.2559
|1.2516
|-130000.00
|81227778.74
|7411
|2006.10.12 10:15
|sell
|3706
|500.00
|1.2562
|1.2592
|1.2549
|7412
|2006.10.12 10:20
|t/p
|3706
|500.00
|1.2549
|1.2592
|1.2549
|65000.00
|81292778.74
|7413
|2006.10.12 10:29
|sell
|3707
|500.00
|1.2553
|1.2583
|1.2540
|7414
|2006.10.12 11:05
|close
|3707
|500.00
|1.2549
|1.2583
|1.2540
|20000.00
|81312778.74
|7415
|2006.10.12 14:35
|buy
|3708
|500.00
|1.2528
|1.2498
|1.2541
|7416
|2006.10.12 14:40
|close
|3708
|500.00
|1.2535
|1.2498
|1.2541
|35000.00
|81347778.74
|7417
|2006.10.12 14:50
|buy
|3709
|500.00
|1.2521
|1.2491
|1.2534
|7418
|2006.10.12 14:59
|close
|3709
|500.00
|1.2528
|1.2491
|1.2534
|35000.00
|81382778.74
|7419
|2006.10.12 20:45
|sell
|3710
|500.00
|1.2550
|1.2580
|1.2537
|7420
|2006.10.12 21:05
|close
|3710
|500.00
|1.2544
|1.2580
|1.2537
|30000.00
|81412778.74
|7421
|2006.10.13 04:10
|sell
|3711
|500.00
|1.2573
|1.2603
|1.2560
|7422
|2006.10.13 04:15
|close
|3711
|500.00
|1.2561
|1.2603
|1.2560
|60000.00
|81472778.74
|7423
|2006.10.13 04:29
|sell
|3712
|500.00
|1.2566
|1.2596
|1.2553
|7424
|2006.10.13 09:15
|close
|3712
|500.00
|1.2562
|1.2596
|1.2553
|20000.00
|81492778.74
|7425
|2006.10.13 09:29
|buy
|3713
|500.00
|1.2562
|1.2532
|1.2575
|7426
|2006.10.13 09:45
|close
|3713
|500.00
|1.2571
|1.2532
|1.2575
|45000.00
|81537778.74
|7427
|2006.10.13 09:50
|buy
|3714
|500.00
|1.2560
|1.2530
|1.2573
|7428
|2006.10.13 09:59
|close
|3714
|500.00
|1.2568
|1.2530
|1.2573
|40000.00
|81577778.74
|7429
|2006.10.13 10:45
|buy
|3715
|500.00
|1.2560
|1.2530
|1.2573
|7430
|2006.10.13 10:50
|close
|3715
|500.00
|1.2566
|1.2530
|1.2573
|30000.00
|81607778.74
|7431
|2006.10.13 10:59
|buy
|3716
|500.00
|1.2566
|1.2536
|1.2579
|7432
|2006.10.13 13:50
|close
|3716
|500.00
|1.2545
|1.2536
|1.2579
|-105000.00
|81502778.74
|7433
|2006.10.13 15:40
|buy
|3717
|500.00
|1.2522
|1.2492
|1.2535
|7434
|2006.10.13 15:50
|t/p
|3717
|500.00
|1.2535
|1.2492
|1.2535
|65000.00
|81567778.74
|7435
|2006.10.13 15:50
|sell
|3718
|500.00
|1.2572
|1.2602
|1.2559
|7436
|2006.10.13 15:59
|t/p
|3718
|500.00
|1.2559
|1.2602
|1.2559
|65000.00
|81632778.74
|7437
|2006.10.13 15:59
|buy
|3719
|500.00
|1.2524
|1.2494
|1.2537
|7438
|2006.10.13 16:20
|close
|3719
|500.00
|1.2528
|1.2494
|1.2537
|20000.00
|81652778.74
|7439
|2006.10.13 16:50
|buy
|3720
|500.00
|1.2515
|1.2485
|1.2528
|7440
|2006.10.13 16:59
|close
|3720
|500.00
|1.2524
|1.2485
|1.2528
|45000.00
|81697778.74
|7441
|2006.10.13 17:20
|buy
|3721
|500.00
|1.2497
|1.2467
|1.2510
|7442
|2006.10.13 17:29
|close
|3721
|500.00
|1.2502
|1.2467
|1.2510
|25000.00
|81722778.74
|7443
|2006.10.13 17:30
|buy
|3722
|500.00
|1.2503
|1.2473
|1.2516
|7444
|2006.10.13 19:05
|close
|3722
|500.00
|1.2507
|1.2473
|1.2516
|20000.00
|81742778.74
|7445
|2006.10.16 04:15
|buy
|3723
|500.00
|1.2491
|1.2461
|1.2504
|7446
|2006.10.16 04:35
|close
|3723
|500.00
|1.2496
|1.2461
|1.2504
|25000.00
|81767778.74
|7447
|2006.10.16 04:50
|buy
|3724
|500.00
|1.2491
|1.2461
|1.2504
|7448
|2006.10.16 04:59
|close
|3724
|500.00
|1.2496
|1.2461
|1.2504
|25000.00
|81792778.74
|7449
|2006.10.16 05:20
|buy
|3725
|500.00
|1.2492
|1.2462
|1.2505
|7450
|2006.10.16 05:35
|close
|3725
|500.00
|1.2497
|1.2462
|1.2505
|25000.00
|81817778.74
|7451
|2006.10.16 06:40
|sell
|3726
|500.00
|1.2503
|1.2533
|1.2490
|7452
|2006.10.16 10:20
|close
|3726
|500.00
|1.2498
|1.2533
|1.2490
|25000.00
|81842778.74
|7453
|2006.10.16 10:45
|buy
|3727
|500.00
|1.2491
|1.2461
|1.2504
|7454
|2006.10.16 10:50
|t/p
|3727
|500.00
|1.2504
|1.2461
|1.2504
|65000.00
|81907778.74
|7455
|2006.10.16 11:15
|sell
|3728
|500.00
|1.2529
|1.2559
|1.2516
|7456
|2006.10.16 11:20
|t/p
|3728
|500.00
|1.2516
|1.2559
|1.2516
|65000.00
|81972778.74
|7457
|2006.10.16 11:40
|sell
|3729
|500.00
|1.2524
|1.2554
|1.2511
|7458
|2006.10.16 11:45
|close
|3729
|500.00
|1.2515
|1.2554
|1.2511
|45000.00
|82017778.74
|7459
|2006.10.16 11:50
|sell
|3730
|500.00
|1.2523
|1.2553
|1.2510
|7460
|2006.10.16 11:59
|close
|3730
|500.00
|1.2515
|1.2553
|1.2510
|40000.00
|82057778.74
|7461
|2006.10.16 12:20
|sell
|3731
|500.00
|1.2524
|1.2554
|1.2511
|7462
|2006.10.16 12:29
|close
|3731
|500.00
|1.2519
|1.2554
|1.2511
|25000.00
|82082778.74
|7463
|2006.10.16 13:35
|sell
|3732
|500.00
|1.2523
|1.2553
|1.2510
|7464
|2006.10.16 13:40
|close
|3732
|500.00
|1.2514
|1.2553
|1.2510
|45000.00
|82127778.74
|7465
|2006.10.16 13:45
|sell
|3733
|500.00
|1.2521
|1.2551
|1.2508
|7466
|2006.10.16 13:59
|close
|3733
|500.00
|1.2515
|1.2551
|1.2508
|30000.00
|82157778.74
|7467
|2006.10.16 14:05
|buy
|3734
|500.00
|1.2509
|1.2479
|1.2522
|7468
|2006.10.16 14:10
|close
|3734
|500.00
|1.2515
|1.2479
|1.2522
|30000.00
|82187778.74
|7469
|2006.10.16 14:15
|buy
|3735
|500.00
|1.2509
|1.2479
|1.2522
|7470
|2006.10.16 14:35
|close
|3735
|500.00
|1.2516
|1.2479
|1.2522
|35000.00
|82222778.74
|7471
|2006.10.16 14:45
|buy
|3736
|500.00
|1.2509
|1.2479
|1.2522
|7472
|2006.10.16 14:59
|close
|3736
|500.00
|1.2515
|1.2479
|1.2522
|30000.00
|82252778.74
|7473
|2006.10.16 15:05
|sell
|3737
|500.00
|1.2519
|1.2549
|1.2506
|7474
|2006.10.16 15:20
|close
|3737
|500.00
|1.2514
|1.2549
|1.2506
|25000.00
|82277778.74
|7475
|2006.10.16 15:35
|sell
|3738
|500.00
|1.2520
|1.2550
|1.2507
|7476
|2006.10.16 15:45
|t/p
|3738
|500.00
|1.2507
|1.2550
|1.2507
|65000.00
|82342778.74
|7477
|2006.10.16 15:45
|buy
|3739
|500.00
|1.2506
|1.2476
|1.2519
|7478
|2006.10.16 15:50
|t/p
|3739
|500.00
|1.2519
|1.2476
|1.2519
|65000.00
|82407778.74
|7479
|2006.10.16 15:50
|sell
|3740
|500.00
|1.2533
|1.2563
|1.2520
|7480
|2006.10.16 15:59
|close
|3740
|500.00
|1.2526
|1.2563
|1.2520
|35000.00
|82442778.74
|7481
|2006.10.16 16:40
|sell
|3741
|500.00
|1.2530
|1.2560
|1.2517
|7482
|2006.10.16 17:05
|close
|3741
|500.00
|1.2520
|1.2560
|1.2517
|50000.00
|82492778.74
|7483
|2006.10.16 21:10
|sell
|3742
|500.00
|1.2526
|1.2556
|1.2513
|7484
|2006.10.16 21:20
|close
|3742
|500.00
|1.2521
|1.2556
|1.2513
|25000.00
|82517778.74
|7485
|2006.10.16 21:29
|sell
|3743
|500.00
|1.2525
|1.2555
|1.2512
|7486
|2006.10.17 03:40
|close
|3743
|500.00
|1.2546
|1.2555
|1.2512
|-102253.18
|82415525.56
|7487
|2006.10.17 03:45
|sell
|3744
|500.00
|1.2542
|1.2572
|1.2529
|7488
|2006.10.17 04:15
|close
|3744
|500.00
|1.2536
|1.2572
|1.2529
|30000.00
|82445525.56
|7489
|2006.10.17 08:40
|sell
|3745
|500.00
|1.2540
|1.2570
|1.2527
|7490
|2006.10.17 08:50
|close
|3745
|500.00
|1.2536
|1.2570
|1.2527
|20000.00
|82465525.56
|7491
|2006.10.17 09:10
|buy
|3746
|500.00
|1.2531
|1.2501
|1.2544
|7492
|2006.10.17 09:50
|close
|3746
|500.00
|1.2537
|1.2501
|1.2544
|30000.00
|82495525.56
|7493
|2006.10.17 10:20
|buy
|3747
|500.00
|1.2525
|1.2495
|1.2538
|7494
|2006.10.17 10:35
|t/p
|3747
|500.00
|1.2538
|1.2495
|1.2538
|65000.00
|82560525.56
|7495
|2006.10.17 10:40
|sell
|3748
|500.00
|1.2544
|1.2574
|1.2531
|7496
|2006.10.17 10:45
|t/p
|3748
|500.00
|1.2531
|1.2574
|1.2531
|65000.00
|82625525.56
|7497
|2006.10.17 10:45
|buy
|3749
|500.00
|1.2526
|1.2496
|1.2539
|7498
|2006.10.17 10:59
|t/p
|3749
|500.00
|1.2539
|1.2496
|1.2539
|65000.00
|82690525.56
|7499
|2006.10.17 10:59
|sell
|3750
|500.00
|1.2544
|1.2574
|1.2531
|7500
|2006.10.17 11:10
|close
|3750
|500.00
|1.2533
|1.2574
|1.2531
|55000.00
|82745525.56
|7501
|2006.10.17 15:40
|buy
|3751
|500.00
|1.2509
|1.2479
|1.2522
|7502
|2006.10.17 15:50
|close
|3751
|500.00
|1.2519
|1.2479
|1.2522
|50000.00
|82795525.56
|7503
|2006.10.17 16:15
|sell
|3752
|500.00
|1.2552
|1.2582
|1.2539
|7504
|2006.10.17 16:20
|t/p
|3752
|500.00
|1.2539
|1.2582
|1.2539
|65000.00
|82860525.56
|7505
|2006.10.17 16:20
|buy
|3753
|500.00
|1.2514
|1.2484
|1.2527
|7506
|2006.10.17 16:29
|t/p
|3753
|500.00
|1.2527
|1.2484
|1.2527
|65000.00
|82925525.56
|7507
|2006.10.17 16:29
|sell
|3754
|500.00
|1.2545
|1.2575
|1.2532
|7508
|2006.10.17 17:40
|close
|3754
|500.00
|1.2538
|1.2575
|1.2532
|35000.00
|82960525.56
|7509
|2006.10.17 18:40
|sell
|3755
|500.00
|1.2564
|1.2594
|1.2551
|7510
|2006.10.17 18:50
|close
|3755
|500.00
|1.2552
|1.2594
|1.2551
|60000.00
|83020525.56
|7511
|2006.10.17 18:59
|sell
|3756
|500.00
|1.2563
|1.2593
|1.2550
|7512
|2006.10.17 19:15
|close
|3756
|500.00
|1.2555
|1.2593
|1.2550
|40000.00
|83060525.56
|7513
|2006.10.18 00:05
|buy
|3757
|500.00
|1.2536
|1.2506
|1.2549
|7514
|2006.10.18 00:10
|close
|3757
|500.00
|1.2546
|1.2506
|1.2549
|50000.00
|83110525.56
|7515
|2006.10.18 00:35
|buy
|3758
|500.00
|1.2537
|1.2507
|1.2550
|7516
|2006.10.18 01:05
|t/p
|3758
|500.00
|1.2550
|1.2507
|1.2550
|65000.00
|83175525.56
|7517
|2006.10.18 01:05
|sell
|3759
|500.00
|1.2555
|1.2585
|1.2542
|7518
|2006.10.18 01:20
|t/p
|3759
|500.00
|1.2542
|1.2585
|1.2542
|65000.00
|83240525.56
|7519
|2006.10.18 01:35
|sell
|3760
|500.00
|1.2555
|1.2585
|1.2542
|7520
|2006.10.18 01:45
|close
|3760
|500.00
|1.2548
|1.2585
|1.2542
|35000.00
|83275525.56
|7521
|2006.10.18 07:35
|sell
|3761
|500.00
|1.2548
|1.2578
|1.2535
|7522
|2006.10.18 09:05
|close
|3761
|500.00
|1.2544
|1.2578
|1.2535
|20000.00
|83295525.56
|7523
|2006.10.18 09:50
|sell
|3762
|500.00
|1.2555
|1.2585
|1.2542
|7524
|2006.10.18 10:10
|close
|3762
|500.00
|1.2549
|1.2585
|1.2542
|30000.00
|83325525.56
|7525
|2006.10.18 11:10
|buy
|3763
|500.00
|1.2543
|1.2513
|1.2556
|7526
|2006.10.18 11:20
|close
|3763
|500.00
|1.2550
|1.2513
|1.2556
|35000.00
|83360525.56
|7527
|2006.10.18 11:35
|buy
|3764
|500.00
|1.2539
|1.2509
|1.2552
|7528
|2006.10.18 11:45
|close
|3764
|500.00
|1.2546
|1.2509
|1.2552
|35000.00
|83395525.56
|7529
|2006.10.18 11:50
|buy
|3765
|500.00
|1.2542
|1.2512
|1.2555
|7530
|2006.10.18 15:10
|close
|3765
|500.00
|1.2548
|1.2512
|1.2555
|30000.00
|83425525.56
|7531
|2006.10.18 15:35
|sell
|3766
|500.00
|1.2548
|1.2578
|1.2535
|7532
|2006.10.18 15:40
|t/p
|3766
|500.00
|1.2535
|1.2578
|1.2535
|65000.00
|83490525.56
|7533
|2006.10.18 15:40
|buy
|3767
|500.00
|1.2518
|1.2488
|1.2531
|7534
|2006.10.18 15:50
|t/p
|3767
|500.00
|1.2531
|1.2488
|1.2531
|65000.00
|83555525.56
|7535
|2006.10.18 15:59
|buy
|3768
|500.00
|1.2525
|1.2495
|1.2538
|7536
|2006.10.18 16:05
|close
|3768
|500.00
|1.2502
|1.2495
|1.2538
|-115000.00
|83440525.56
|7537
|2006.10.18 16:15
|buy
|3769
|500.00
|1.2516
|1.2486
|1.2529
|7538
|2006.10.18 16:20
|close
|3769
|500.00
|1.2525
|1.2486
|1.2529
|45000.00
|83485525.56
|7539
|2006.10.18 16:29
|buy
|3770
|500.00
|1.2513
|1.2483
|1.2526
|7540
|2006.10.18 16:45
|close
|3770
|500.00
|1.2518
|1.2483
|1.2526
|25000.00
|83510525.56
|7541
|2006.10.18 16:50
|buy
|3771
|500.00
|1.2508
|1.2478
|1.2521
|7542
|2006.10.18 16:59
|close
|3771
|500.00
|1.2516
|1.2478
|1.2521
|40000.00
|83550525.56
|7543
|2006.10.18 20:20
|sell
|3772
|500.00
|1.2528
|1.2558
|1.2515
|7544
|2006.10.18 20:30
|close
|3772
|500.00
|1.2524
|1.2558
|1.2515
|20000.00
|83570525.56
|7545
|2006.10.18 21:30
|sell
|3773
|500.00
|1.2529
|1.2559
|1.2516
|7546
|2006.10.19 10:20
|close
|3773
|500.00
|1.2549
|1.2559
|1.2516
|-91759.54
|83478766.02
|7547
|2006.10.19 10:45
|sell
|3774
|500.00
|1.2557
|1.2587
|1.2544
|7548
|2006.10.19 11:05
|close
|3774
|500.00
|1.2551
|1.2587
|1.2544
|30000.00
|83508766.02
|7549
|2006.10.19 11:50
|sell
|3775
|500.00
|1.2565
|1.2595
|1.2552
|7550
|2006.10.19 14:50
|close
|3775
|500.00
|1.2560
|1.2595
|1.2552
|25000.00
|83533766.02
|7551
|2006.10.19 15:40
|buy
|3776
|500.00
|1.2556
|1.2526
|1.2569
|7552
|2006.10.19 15:50
|close
|3776
|500.00
|1.2564
|1.2526
|1.2569
|40000.00
|83573766.02
|7553
|2006.10.19 16:15
|sell
|3777
|500.00
|1.2582
|1.2612
|1.2569
|7554
|2006.10.19 16:20
|close
|3777
|500.00
|1.2574
|1.2612
|1.2569
|40000.00
|83613766.02
|7555
|2006.10.19 16:40
|sell
|3778
|500.00
|1.2595
|1.2625
|1.2582
|7556
|2006.10.19 16:45
|close
|3778
|500.00
|1.2587
|1.2625
|1.2582
|40000.00
|83653766.02
|7557
|2006.10.19 16:50
|sell
|3779
|500.00
|1.2580
|1.2610
|1.2567
|7558
|2006.10.19 17:50
|close
|3779
|500.00
|1.2607
|1.2610
|1.2567
|-135000.00
|83518766.02
|7559
|2006.10.19 17:59
|sell
|3780
|500.00
|1.2595
|1.2625
|1.2582
|7560
|2006.10.19 18:35
|close
|3780
|500.00
|1.2591
|1.2625
|1.2582
|20000.00
|83538766.02
|7561
|2006.10.19 19:20
|sell
|3781
|500.00
|1.2613
|1.2643
|1.2600
|7562
|2006.10.19 19:29
|t/p
|3781
|500.00
|1.2600
|1.2643
|1.2600
|65000.00
|83603766.02
|7563
|2006.10.19 20:20
|sell
|3782
|500.00
|1.2624
|1.2654
|1.2611
|7564
|2006.10.19 20:29
|close
|3782
|500.00
|1.2619
|1.2654
|1.2611
|25000.00
|83628766.02
|7565
|2006.10.19 20:30
|sell
|3783
|500.00
|1.2618
|1.2648
|1.2605
|7566
|2006.10.19 21:15
|close
|3783
|500.00
|1.2638
|1.2648
|1.2605
|-100000.00
|83528766.02
|7567
|2006.10.19 21:20
|sell
|3784
|500.00
|1.2642
|1.2672
|1.2629
|7568
|2006.10.19 21:29
|close
|3784
|500.00
|1.2635
|1.2672
|1.2629
|35000.00
|83563766.02
|7569
|2006.10.19 21:30
|sell
|3785
|500.00
|1.2634
|1.2664
|1.2621
|7570
|2006.10.19 21:35
|close
|3785
|500.00
|1.2629
|1.2664
|1.2621
|25000.00
|83588766.02
|7571
|2006.10.19 21:40
|sell
|3786
|500.00
|1.2633
|1.2663
|1.2620
|7572
|2006.10.19 22:00
|close
|3786
|500.00
|1.2630
|1.2663
|1.2620
|15000.00
|83603766.02
|7573
|2006.10.20 03:15
|sell
|3787
|500.00
|1.2635
|1.2665
|1.2622
|7574
|2006.10.20 08:45
|close
|3787
|500.00
|1.2628
|1.2665
|1.2622
|35000.00
|83638766.02
|7575
|2006.10.20 08:50
|buy
|3788
|500.00
|1.2632
|1.2602
|1.2645
|7576
|2006.10.20 12:05
|close
|3788
|500.00
|1.2636
|1.2602
|1.2645
|20000.00
|83658766.02
|7577
|2006.10.20 12:10
|buy
|3789
|500.00
|1.2622
|1.2592
|1.2635
|7578
|2006.10.20 12:15
|t/p
|3789
|500.00
|1.2635
|1.2592
|1.2635
|65000.00
|83723766.02
|7579
|2006.10.20 12:20
|buy
|3790
|500.00
|1.2622
|1.2592
|1.2635
|7580
|2006.10.20 13:10
|close
|3790
|500.00
|1.2601
|1.2592
|1.2635
|-105000.00
|83618766.02
|7581
|2006.10.20 22:10
|sell
|3791
|500.00
|1.2624
|1.2654
|1.2611
|7582
|2006.10.20 22:15
|close
|3791
|500.00
|1.2620
|1.2654
|1.2611
|20000.00
|83638766.02
|7583
|2006.10.20 22:29
|sell
|3792
|500.00
|1.2623
|1.2653
|1.2610
|7584
|2006.10.20 22:40
|close
|3792
|500.00
|1.2618
|1.2653
|1.2610
|25000.00
|83663766.02
|7585
|2006.10.20 22:50
|sell
|3793
|500.00
|1.2624
|1.2654
|1.2611
|7586
|2006.10.20 22:59
|close
|3793
|500.00
|1.2620
|1.2654
|1.2611
|20000.00
|83683766.02
|7587
|2006.10.23 09:15
|buy
|3794
|500.00
|1.2595
|1.2565
|1.2608
|7588
|2006.10.23 09:20
|close
|3794
|500.00
|1.2607
|1.2565
|1.2608
|60000.00
|83743766.02
|7589
|2006.10.23 09:40
|buy
|3795
|500.00
|1.2601
|1.2571
|1.2614
|7590
|2006.10.23 11:40
|close
|3795
|500.00
|1.2581
|1.2571
|1.2614
|-100000.00
|83643766.02
|7591
|2006.10.23 12:10
|buy
|3796
|500.00
|1.2562
|1.2532
|1.2575
|7592
|2006.10.23 12:15
|t/p
|3796
|500.00
|1.2575
|1.2532
|1.2575
|65000.00
|83708766.02
|7593
|2006.10.23 12:20
|buy
|3797
|500.00
|1.2562
|1.2532
|1.2575
|7594
|2006.10.23 12:40
|close
|3797
|500.00
|1.2569
|1.2532
|1.2575
|35000.00
|83743766.02
|7595
|2006.10.23 12:45
|buy
|3798
|500.00
|1.2564
|1.2534
|1.2577
|7596
|2006.10.23 13:20
|close
|3798
|500.00
|1.2544
|1.2534
|1.2577
|-100000.00
|83643766.02
|7597
|2006.10.23 16:05
|buy
|3799
|500.00
|1.2538
|1.2508
|1.2551
|7598
|2006.10.23 16:15
|close
|3799
|500.00
|1.2548
|1.2508
|1.2551
|50000.00
|83693766.02
|7599
|2006.10.24 03:05
|buy
|3800
|500.00
|1.2545
|1.2515
|1.2558
|7600
|2006.10.24 03:10
|close
|3800
|500.00
|1.2552
|1.2515
|1.2558
|35000.00
|83728766.02
|7601
|2006.10.24 03:20
|buy
|3801
|500.00
|1.2545
|1.2515
|1.2558
|7602
|2006.10.24 11:40
|close
|3801
|500.00
|1.2549
|1.2515
|1.2558
|20000.00
|83748766.02
|7603
|2006.10.24 18:05
|sell
|3802
|500.00
|1.2569
|1.2599
|1.2556
|7604
|2006.10.24 18:10
|t/p
|3802
|500.00
|1.2556
|1.2599
|1.2556
|65000.00
|83813766.02
|7605
|2006.10.24 18:20
|sell
|3803
|500.00
|1.2554
|1.2584
|1.2541
|7606
|2006.10.24 19:20
|close
|3803
|500.00
|1.2574
|1.2584
|1.2541
|-100000.00
|83713766.02
|7607
|2006.10.24 19:29
|sell
|3804
|500.00
|1.2569
|1.2599
|1.2556
|7608
|2006.10.24 22:05
|close
|3804
|500.00
|1.2562
|1.2599
|1.2556
|35000.00
|83748766.02
|7609
|2006.10.25 03:10
|sell
|3805
|500.00
|1.2563
|1.2593
|1.2550
|7610
|2006.10.25 11:10
|close
|3805
|500.00
|1.2583
|1.2593
|1.2550
|-100000.00
|83648766.02
|7611
|2006.10.25 11:35
|sell
|3806
|500.00
|1.2571
|1.2601
|1.2558
|7612
|2006.10.25 11:40
|close
|3806
|500.00
|1.2565
|1.2601
|1.2558
|30000.00
|83678766.02
|7613
|2006.10.25 12:20
|sell
|3807
|500.00
|1.2576
|1.2606
|1.2563
|7614
|2006.10.25 12:40
|close
|3807
|500.00
|1.2571
|1.2606
|1.2563
|25000.00
|83703766.02
|7615
|2006.10.25 12:45
|sell
|3808
|500.00
|1.2575
|1.2605
|1.2562
|7616
|2006.10.25 13:05
|close
|3808
|500.00
|1.2572
|1.2605
|1.2562
|15000.00
|83718766.02
|7617
|2006.10.25 13:10
|sell
|3809
|500.00
|1.2580
|1.2610
|1.2567
|7618
|2006.10.25 16:20
|close
|3809
|500.00
|1.2572
|1.2610
|1.2567
|40000.00
|83758766.02
|7619
|2006.10.25 17:05
|sell
|3810
|500.00
|1.2594
|1.2624
|1.2581
|7620
|2006.10.25 17:20
|t/p
|3810
|500.00
|1.2581
|1.2624
|1.2581
|65000.00
|83823766.02
|7621
|2006.10.25 17:40
|sell
|3811
|500.00
|1.2594
|1.2624
|1.2581
|7622
|2006.10.25 17:45
|close
|3811
|500.00
|1.2585
|1.2624
|1.2581
|45000.00
|83868766.02
|7623
|2006.10.25 18:05
|sell
|3812
|500.00
|1.2596
|1.2626
|1.2583
|7624
|2006.10.25 18:10
|close
|3812
|500.00
|1.2589
|1.2626
|1.2583
|35000.00
|83903766.02
|7625
|2006.10.25 18:20
|sell
|3813
|500.00
|1.2600
|1.2630
|1.2587
|7626
|2006.10.25 18:30
|close
|3813
|500.00
|1.2596
|1.2630
|1.2587
|20000.00
|83923766.02
|7627
|2006.10.25 21:05
|sell
|3814
|500.00
|1.2621
|1.2651
|1.2608
|7628
|2006.10.25 21:15
|t/p
|3814
|500.00
|1.2608
|1.2651
|1.2608
|65000.00
|83988766.02
|7629
|2006.10.25 21:15
|sell
|3815
|500.00
|1.2599
|1.2629
|1.2586
|7630
|2006.10.25 21:20
|t/p
|3815
|500.00
|1.2586
|1.2629
|1.2586
|65000.00
|84053766.02
|7631
|2006.10.25 21:20
|buy
|3816
|500.00
|1.2576
|1.2546
|1.2589
|7632
|2006.10.25 21:30
|t/p
|3816
|500.00
|1.2589
|1.2546
|1.2589
|65000.00
|84118766.02
|7633
|2006.10.25 21:40
|sell
|3817
|500.00
|1.2621
|1.2651
|1.2608
|7634
|2006.10.25 21:50
|t/p
|3817
|500.00
|1.2608
|1.2651
|1.2608
|65000.00
|84183766.02
|7635
|2006.10.25 21:59
|sell
|3818
|500.00
|1.2613
|1.2643
|1.2600
|7636
|2006.10.25 22:40
|close
|3818
|500.00
|1.2609
|1.2643
|1.2600
|20000.00
|84203766.02
|7637
|2006.10.26 04:40
|sell
|3819
|500.00
|1.2622
|1.2652
|1.2609
|7638
|2006.10.26 05:50
|close
|3819
|500.00
|1.2646
|1.2652
|1.2609
|-120000.00
|84083766.02
|7639
|2006.10.26 05:59
|sell
|3820
|500.00
|1.2638
|1.2668
|1.2625
|7640
|2006.10.26 07:05
|close
|3820
|500.00
|1.2630
|1.2668
|1.2625
|40000.00
|84123766.02
|7641
|2006.10.26 09:40
|sell
|3821
|500.00
|1.2649
|1.2679
|1.2636
|7642
|2006.10.26 09:45
|close
|3821
|500.00
|1.2642
|1.2679
|1.2636
|35000.00
|84158766.02
|7643
|2006.10.26 09:59
|sell
|3822
|500.00
|1.2647
|1.2677
|1.2634
|7644
|2006.10.26 10:05
|close
|3822
|500.00
|1.2670
|1.2677
|1.2634
|-115000.00
|84043766.02
|7645
|2006.10.26 10:10
|sell
|3823
|500.00
|1.2657
|1.2687
|1.2644
|7646
|2006.10.26 10:15
|close
|3823
|500.00
|1.2648
|1.2687
|1.2644
|45000.00
|84088766.02
|7647
|2006.10.26 10:20
|sell
|3824
|500.00
|1.2661
|1.2691
|1.2648
|7648
|2006.10.26 10:35
|close
|3824
|500.00
|1.2656
|1.2691
|1.2648
|25000.00
|84113766.02
|7649
|2006.10.26 10:45
|sell
|3825
|500.00
|1.2655
|1.2685
|1.2642
|7650
|2006.10.26 11:20
|close
|3825
|500.00
|1.2675
|1.2685
|1.2642
|-100000.00
|84013766.02
|7651
|2006.10.26 11:45
|sell
|3826
|500.00
|1.2667
|1.2697
|1.2654
|7652
|2006.10.26 11:59
|close
|3826
|500.00
|1.2662
|1.2697
|1.2654
|25000.00
|84038766.02
|7653
|2006.10.26 15:35
|sell
|3827
|500.00
|1.2675
|1.2705
|1.2662
|7654
|2006.10.26 15:40
|t/p
|3827
|500.00
|1.2662
|1.2705
|1.2662
|65000.00
|84103766.02
|7655
|2006.10.26 17:15
|sell
|3828
|500.00
|1.2672
|1.2702
|1.2659
|7656
|2006.10.26 17:20
|t/p
|3828
|500.00
|1.2659
|1.2702
|1.2659
|65000.00
|84168766.02
|7657
|2006.10.26 17:40
|sell
|3829
|500.00
|1.2678
|1.2708
|1.2665
|7658
|2006.10.26 17:45
|close
|3829
|500.00
|1.2670
|1.2708
|1.2665
|40000.00
|84208766.02
|7659
|2006.10.26 19:10
|sell
|3830
|500.00
|1.2681
|1.2711
|1.2668
|7660
|2006.10.26 19:45
|close
|3830
|500.00
|1.2702
|1.2711
|1.2668
|-105000.00
|84103766.02
|7661
|2006.10.26 19:50
|sell
|3831
|500.00
|1.2688
|1.2718
|1.2675
|7662
|2006.10.27 03:40
|close
|3831
|500.00
|1.2714
|1.2718
|1.2675
|-127253.18
|83976512.84
|7663
|2006.10.27 03:50
|sell
|3832
|500.00
|1.2704
|1.2734
|1.2691
|7664
|2006.10.27 08:10
|close
|3832
|500.00
|1.2698
|1.2734
|1.2691
|30000.00
|84006512.84
|7665
|2006.10.27 09:05
|buy
|3833
|500.00
|1.2699
|1.2669
|1.2712
|7666
|2006.10.27 09:10
|close
|3833
|500.00
|1.2703
|1.2669
|1.2712
|20000.00
|84026512.84
|7667
|2006.10.27 09:15
|buy
|3834
|500.00
|1.2693
|1.2663
|1.2706
|7668
|2006.10.27 10:50
|close
|3834
|500.00
|1.2672
|1.2663
|1.2706
|-105000.00
|83921512.84
|7669
|2006.10.27 14:05
|sell
|3835
|500.00
|1.2690
|1.2720
|1.2677
|7670
|2006.10.27 14:10
|close
|3835
|500.00
|1.2681
|1.2720
|1.2677
|45000.00
|83966512.84
|7671
|2006.10.27 15:15
|sell
|3836
|500.00
|1.2694
|1.2724
|1.2681
|7672
|2006.10.27 15:35
|close
|3836
|500.00
|1.2690
|1.2724
|1.2681
|20000.00
|83986512.84
|7673
|2006.10.27 15:40
|sell
|3837
|500.00
|1.2713
|1.2743
|1.2700
|7674
|2006.10.27 16:20
|s/l
|3837
|500.00
|1.2743
|1.2743
|1.2700
|-150000.00
|83836512.84
|7675
|2006.10.27 16:20
|sell
|3838
|500.00
|1.2748
|1.2778
|1.2735
|7676
|2006.10.27 16:29
|close
|3838
|500.00
|1.2744
|1.2778
|1.2735
|20000.00
|83856512.84
|7677
|2006.10.27 16:30
|sell
|3839
|500.00
|1.2743
|1.2773
|1.2730
|7678
|2006.10.27 16:35
|close
|3839
|500.00
|1.2734
|1.2773
|1.2730
|45000.00
|83901512.84
|7679
|2006.10.27 16:40
|sell
|3840
|500.00
|1.2734
|1.2764
|1.2721
|7680
|2006.10.27 17:05
|close
|3840
|500.00
|1.2728
|1.2764
|1.2721
|30000.00
|83931512.84
|7681
|2006.10.27 22:10
|sell
|3841
|500.00
|1.2742
|1.2772
|1.2729
|7682
|2006.10.27 22:15
|close
|3841
|500.00
|1.2736
|1.2772
|1.2729
|30000.00
|83961512.84
|7683
|2006.10.30 02:45
|buy
|3842
|500.00
|1.2724
|1.2694
|1.2737
|7684
|2006.10.30 02:50
|close
|3842
|500.00
|1.2730
|1.2694
|1.2737
|30000.00
|83991512.84
|7685
|2006.10.30 03:20
|buy
|3843
|500.00
|1.2721
|1.2691
|1.2734
|7686
|2006.10.30 03:40
|close
|3843
|500.00
|1.2726
|1.2691
|1.2734
|25000.00
|84016512.84
|7687
|2006.10.30 03:45
|buy
|3844
|500.00
|1.2720
|1.2690
|1.2733
|7688
|2006.10.30 04:05
|close
|3844
|500.00
|1.2725
|1.2690
|1.2733
|25000.00
|84041512.84
|7689
|2006.10.30 08:05
|buy
|3845
|500.00
|1.2713
|1.2683
|1.2726
|7690
|2006.10.30 08:10
|close
|3845
|500.00
|1.2716
|1.2683
|1.2726
|15000.00
|84056512.84
|7691
|2006.10.30 08:30
|buy
|3846
|500.00
|1.2716
|1.2686
|1.2729
|7692
|2006.10.30 08:35
|close
|3846
|500.00
|1.2724
|1.2686
|1.2729
|40000.00
|84096512.84
|7693
|2006.10.30 08:50
|buy
|3847
|500.00
|1.2713
|1.2683
|1.2726
|7694
|2006.10.30 08:59
|t/p
|3847
|500.00
|1.2726
|1.2683
|1.2726
|65000.00
|84161512.84
|7695
|2006.10.30 09:20
|buy
|3848
|500.00
|1.2714
|1.2684
|1.2727
|7696
|2006.10.30 09:35
|t/p
|3848
|500.00
|1.2727
|1.2684
|1.2727
|65000.00
|84226512.84
|7697
|2006.10.30 09:45
|buy
|3849
|500.00
|1.2715
|1.2685
|1.2728
|7698
|2006.10.30 09:59
|close
|3849
|500.00
|1.2724
|1.2685
|1.2728
|45000.00
|84271512.84
|7699
|2006.10.30 10:10
|buy
|3850
|500.00
|1.2714
|1.2684
|1.2727
|7700
|2006.10.30 10:15
|close
|3850
|500.00
|1.2726
|1.2684
|1.2727
|60000.00
|84331512.84
|7701
|2006.10.30 11:10
|buy
|3851
|500.00
|1.2717
|1.2687
|1.2730
|7702
|2006.10.30 11:20
|close
|3851
|500.00
|1.2725
|1.2687
|1.2730
|40000.00
|84371512.84
|7703
|2006.10.30 11:35
|buy
|3852
|500.00
|1.2712
|1.2682
|1.2725
|7704
|2006.10.30 11:45
|close
|3852
|500.00
|1.2720
|1.2682
|1.2725
|40000.00
|84411512.84
|7705
|2006.10.30 12:20
|buy
|3853
|500.00
|1.2718
|1.2688
|1.2731
|7706
|2006.10.30 12:30
|close
|3853
|500.00
|1.2723
|1.2688
|1.2731
|25000.00
|84436512.84
|7707
|2006.10.30 14:15
|sell
|3854
|500.00
|1.2737
|1.2767
|1.2724
|7708
|2006.10.30 14:20
|close
|3854
|500.00
|1.2727
|1.2767
|1.2724
|50000.00
|84486512.84
|7709
|2006.10.30 14:30
|sell
|3855
|500.00
|1.2732
|1.2762
|1.2719
|7710
|2006.10.30 14:45
|close
|3855
|500.00
|1.2725
|1.2762
|1.2719
|35000.00
|84521512.84
|7711
|2006.10.30 14:50
|sell
|3856
|500.00
|1.2735
|1.2765
|1.2722
|7712
|2006.10.30 14:59
|close
|3856
|500.00
|1.2726
|1.2765
|1.2722
|45000.00
|84566512.84
|7713
|2006.10.30 15:05
|buy
|3857
|500.00
|1.2717
|1.2687
|1.2730
|7714
|2006.10.30 15:20
|close
|3857
|500.00
|1.2725
|1.2687
|1.2730
|40000.00
|84606512.84
|7715
|2006.10.30 15:35
|buy
|3858
|500.00
|1.2700
|1.2670
|1.2713
|7716
|2006.10.30 15:40
|close
|3858
|500.00
|1.2705
|1.2670
|1.2713
|25000.00
|84631512.84
|7717
|2006.10.30 15:50
|buy
|3859
|500.00
|1.2705
|1.2675
|1.2718
|7718
|2006.10.30 15:59
|t/p
|3859
|500.00
|1.2718
|1.2675
|1.2718
|65000.00
|84696512.84
|7719
|2006.10.30 16:20
|buy
|3860
|500.00
|1.2716
|1.2686
|1.2729
|7720
|2006.10.30 16:29
|close
|3860
|500.00
|1.2723
|1.2686
|1.2729
|35000.00
|84731512.84
|7721
|2006.10.30 16:45
|buy
|3861
|500.00
|1.2716
|1.2686
|1.2729
|7722
|2006.10.30 17:05
|close
|3861
|500.00
|1.2722
|1.2686
|1.2729
|30000.00
|84761512.84
|7723
|2006.10.30 17:10
|buy
|3862
|500.00
|1.2713
|1.2683
|1.2726
|7724
|2006.10.30 17:20
|close
|3862
|500.00
|1.2720
|1.2683
|1.2726
|35000.00
|84796512.84
|7725
|2006.10.30 17:40
|buy
|3863
|500.00
|1.2713
|1.2683
|1.2726
|7726
|2006.10.30 17:45
|close
|3863
|500.00
|1.2719
|1.2683
|1.2726
|30000.00
|84826512.84
|7727
|2006.10.30 17:50
|buy
|3864
|500.00
|1.2710
|1.2680
|1.2723
|7728
|2006.10.30 17:59
|close
|3864
|500.00
|1.2718
|1.2680
|1.2723
|40000.00
|84866512.84
|7729
|2006.10.30 18:20
|buy
|3865
|500.00
|1.2711
|1.2681
|1.2724
|7730
|2006.10.30 18:35
|close
|3865
|500.00
|1.2719
|1.2681
|1.2724
|40000.00
|84906512.84
|7731
|2006.10.30 18:45
|buy
|3866
|500.00
|1.2711
|1.2681
|1.2724
|7732
|2006.10.30 18:50
|close
|3866
|500.00
|1.2714
|1.2681
|1.2724
|15000.00
|84921512.84
|7733
|2006.10.30 19:15
|sell
|3867
|500.00
|1.2725
|1.2755
|1.2712
|7734
|2006.10.30 19:20
|close
|3867
|500.00
|1.2715
|1.2755
|1.2712
|50000.00
|84971512.84
|7735
|2006.10.30 19:30
|sell
|3868
|500.00
|1.2724
|1.2754
|1.2711
|7736
|2006.10.30 20:10
|close
|3868
|500.00
|1.2720
|1.2754
|1.2711
|20000.00
|84991512.84
|7737
|2006.10.30 20:20
|sell
|3869
|500.00
|1.2728
|1.2758
|1.2715
|7738
|2006.10.30 20:35
|close
|3869
|500.00
|1.2724
|1.2758
|1.2715
|20000.00
|85011512.84
|7739
|2006.10.30 20:40
|sell
|3870
|500.00
|1.2725
|1.2755
|1.2712
|7740
|2006.10.31 00:10
|close
|3870
|500.00
|1.2713
|1.2755
|1.2712
|62746.82
|85074259.67
|7741
|2006.10.31 00:29
|buy
|3871
|500.00
|1.2718
|1.2688
|1.2731
|7742
|2006.10.31 01:10
|close
|3871
|500.00
|1.2723
|1.2688
|1.2731
|25000.00
|85099259.67
|7743
|2006.10.31 02:35
|buy
|3872
|500.00
|1.2709
|1.2679
|1.2722
|7744
|2006.10.31 02:45
|close
|3872
|500.00
|1.2717
|1.2679
|1.2722
|40000.00
|85139259.67
|7745
|2006.10.31 04:40
|sell
|3873
|500.00
|1.2725
|1.2755
|1.2712
|7746
|2006.10.31 04:45
|close
|3873
|500.00
|1.2718
|1.2755
|1.2712
|35000.00
|85174259.67
|7747
|2006.10.31 09:05
|buy
|3874
|500.00
|1.2694
|1.2664
|1.2707
|7748
|2006.10.31 09:15
|t/p
|3874
|500.00
|1.2707
|1.2664
|1.2707
|65000.00
|85239259.67
|7749
|2006.10.31 09:20
|buy
|3875
|500.00
|1.2710
|1.2680
|1.2723
|7750
|2006.10.31 09:35
|s/l
|3875
|500.00
|1.2680
|1.2680
|1.2723
|-150000.00
|85089259.67
|7751
|2006.10.31 09:35
|buy
|3876
|500.00
|1.2681
|1.2651
|1.2694
|7752
|2006.10.31 09:40
|close
|3876
|500.00
|1.2692
|1.2651
|1.2694
|55000.00
|85144259.67
|7753
|2006.10.31 09:45
|buy
|3877
|500.00
|1.2687
|1.2657
|1.2700
|7754
|2006.10.31 09:50
|close
|3877
|500.00
|1.2696
|1.2657
|1.2700
|45000.00
|85189259.67
|7755
|2006.10.31 09:59
|buy
|3878
|500.00
|1.2688
|1.2658
|1.2701
|7756
|2006.10.31 10:05
|close
|3878
|500.00
|1.2695
|1.2658
|1.2701
|35000.00
|85224259.67
|7757
|2006.10.31 14:10
|sell
|3879
|500.00
|1.2702
|1.2732
|1.2689
|7758
|2006.10.31 14:15
|close
|3879
|500.00
|1.2694
|1.2732
|1.2689
|40000.00
|85264259.67
|7759
|2006.10.31 15:15
|sell
|3880
|500.00
|1.2708
|1.2738
|1.2695
|7760
|2006.10.31 15:35
|close
|3880
|500.00
|1.2700
|1.2738
|1.2695
|40000.00
|85304259.67
|7761
|2006.10.31 15:40
|sell
|3881
|500.00
|1.2708
|1.2738
|1.2695
|7762
|2006.10.31 16:05
|close
|3881
|500.00
|1.2703
|1.2738
|1.2695
|25000.00
|85329259.67
|7763
|2006.10.31 16:20
|sell
|3882
|500.00
|1.2711
|1.2741
|1.2698
|7764
|2006.10.31 16:40
|close
|3882
|500.00
|1.2706
|1.2741
|1.2698
|25000.00
|85354259.67
|7765
|2006.10.31 16:45
|sell
|3883
|500.00
|1.2724
|1.2754
|1.2711
|7766
|2006.10.31 16:50
|close
|3883
|500.00
|1.2714
|1.2754
|1.2711
|50000.00
|85404259.67
|7767
|2006.10.31 16:59
|sell
|3884
|500.00
|1.2720
|1.2750
|1.2707
|7768
|2006.10.31 17:10
|s/l
|3884
|500.00
|1.2750
|1.2750
|1.2707
|-150000.00
|85254259.67
|7769
|2006.10.31 17:10
|sell
|3885
|500.00
|1.2778
|1.2808
|1.2765
|7770
|2006.10.31 17:15
|t/p
|3885
|500.00
|1.2765
|1.2808
|1.2765
|65000.00
|85319259.67
|7771
|2006.10.31 17:15
|sell
|3886
|500.00
|1.2741
|1.2771
|1.2728
|7772
|2006.10.31 17:20
|close
|3886
|500.00
|1.2768
|1.2771
|1.2728
|-135000.00
|85184259.67
|7773
|2006.10.31 17:29
|sell
|3887
|500.00
|1.2773
|1.2803
|1.2760
|7774
|2006.10.31 17:40
|close
|3887
|500.00
|1.2764
|1.2803
|1.2760
|45000.00
|85229259.67
|7775
|2006.10.31 17:45
|sell
|3888
|500.00
|1.2770
|1.2800
|1.2757
|7776
|2006.10.31 17:59
|close
|3888
|500.00
|1.2766
|1.2800
|1.2757
|20000.00
|85249259.67
|7777
|2006.10.31 18:20
|sell
|3889
|500.00
|1.2778
|1.2808
|1.2765
|7778
|2006.10.31 18:30
|close
|3889
|500.00
|1.2774
|1.2808
|1.2765
|20000.00
|85269259.67
|7779
|2006.10.31 18:45
|sell
|3890
|500.00
|1.2782
|1.2812
|1.2769
|7780
|2006.10.31 18:59
|close
|3890
|500.00
|1.2775
|1.2812
|1.2769
|35000.00
|85304259.67
|7781
|2006.11.01 05:10
|buy
|3891
|500.00
|1.2759
|1.2729
|1.2772
|7782
|2006.11.01 05:15
|close
|3891
|500.00
|1.2765
|1.2729
|1.2772
|30000.00
|85334259.67
|7783
|2006.11.01 08:50
|buy
|3892
|500.00
|1.2758
|1.2728
|1.2771
|7784
|2006.11.01 13:45
|close
|3892
|500.00
|1.2764
|1.2728
|1.2771
|30000.00
|85364259.67
|7785
|2006.11.01 13:50
|sell
|3893
|500.00
|1.2768
|1.2798
|1.2755
|7786
|2006.11.01 14:05
|close
|3893
|500.00
|1.2759
|1.2798
|1.2755
|45000.00
|85409259.67
|7787
|2006.11.01 17:15
|sell
|3894
|500.00
|1.2778
|1.2808
|1.2765
|7788
|2006.11.01 17:20
|close
|3894
|500.00
|1.2803
|1.2808
|1.2765
|-125000.00
|85284259.67
|7789
|2006.11.01 17:29
|sell
|3895
|500.00
|1.2782
|1.2812
|1.2769
|7790
|2006.11.01 17:35
|t/p
|3895
|500.00
|1.2769
|1.2812
|1.2769
|65000.00
|85349259.67
|7791
|2006.11.01 17:45
|sell
|3896
|500.00
|1.2781
|1.2811
|1.2768
|7792
|2006.11.01 17:59
|close
|3896
|500.00
|1.2777
|1.2811
|1.2768
|20000.00
|85369259.67
|7793
|2006.11.01 21:50
|sell
|3897
|500.00
|1.2780
|1.2810
|1.2767
|7794
|2006.11.01 22:10
|t/p
|3897
|500.00
|1.2767
|1.2810
|1.2767
|65000.00
|85434259.67
|7795
|2006.11.01 22:10
|buy
|3898
|500.00
|1.2756
|1.2726
|1.2769
|7796
|2006.11.01 22:15
|t/p
|3898
|500.00
|1.2769
|1.2726
|1.2769
|65000.00
|85499259.67
|7797
|2006.11.01 22:35
|buy
|3899
|500.00
|1.2753
|1.2723
|1.2766
|7798
|2006.11.01 22:50
|close
|3899
|500.00
|1.2762
|1.2723
|1.2766
|45000.00
|85544259.67
|7799
|2006.11.01 22:59
|buy
|3900
|500.00
|1.2759
|1.2729
|1.2772
|7800
|2006.11.02 00:05
|close
|3900
|500.00
|1.2764
|1.2729
|1.2772
|13941.37
|85558201.04
|7801
|2006.11.02 02:10
|sell
|3901
|500.00
|1.2761
|1.2791
|1.2748
|7802
|2006.11.02 02:15
|close
|3901
|500.00
|1.2755
|1.2791
|1.2748
|30000.00
|85588201.04
|7803
|2006.11.02 02:40
|buy
|3902
|500.00
|1.2744
|1.2714
|1.2757
|7804
|2006.11.02 02:50
|close
|3902
|500.00
|1.2750
|1.2714
|1.2757
|30000.00
|85618201.04
|7805
|2006.11.02 02:59
|buy
|3903
|500.00
|1.2748
|1.2718
|1.2761
|7806
|2006.11.02 03:40
|close
|3903
|500.00
|1.2754
|1.2718
|1.2761
|30000.00
|85648201.04
|7807
|2006.11.02 08:05
|sell
|3904
|500.00
|1.2763
|1.2793
|1.2750
|7808
|2006.11.02 08:20
|close
|3904
|500.00
|1.2756
|1.2793
|1.2750
|35000.00
|85683201.04
|7809
|2006.11.02 08:45
|buy
|3905
|500.00
|1.2749
|1.2719
|1.2762
|7810
|2006.11.02 08:50
|t/p
|3905
|500.00
|1.2762
|1.2719
|1.2762
|65000.00
|85748201.04
|7811
|2006.11.02 08:50
|sell
|3906
|500.00
|1.2762
|1.2792
|1.2749
|7812
|2006.11.02 08:59
|close
|3906
|500.00
|1.2753
|1.2792
|1.2749
|45000.00
|85793201.04
|7813
|2006.11.02 09:10
|buy
|3907
|500.00
|1.2743
|1.2713
|1.2756
|7814
|2006.11.02 09:15
|close
|3907
|500.00
|1.2750
|1.2713
|1.2756
|35000.00
|85828201.04
|7815
|2006.11.02 09:30
|buy
|3908
|500.00
|1.2749
|1.2719
|1.2762
|7816
|2006.11.02 10:05
|close
|3908
|500.00
|1.2756
|1.2719
|1.2762
|35000.00
|85863201.04
|7817
|2006.11.02 11:20
|sell
|3909
|500.00
|1.2768
|1.2798
|1.2755
|7818
|2006.11.02 11:35
|close
|3909
|500.00
|1.2764
|1.2798
|1.2755
|20000.00
|85883201.04
|7819
|2006.11.02 11:45
|sell
|3910
|500.00
|1.2768
|1.2798
|1.2755
|7820
|2006.11.02 12:05
|close
|3910
|500.00
|1.2759
|1.2798
|1.2755
|45000.00
|85928201.04
|7821
|2006.11.02 15:15
|sell
|3911
|500.00
|1.2778
|1.2808
|1.2765
|7822
|2006.11.02 15:35
|t/p
|3911
|500.00
|1.2765
|1.2808
|1.2765
|65000.00
|85993201.04
|7823
|2006.11.02 15:35
|buy
|3912
|500.00
|1.2760
|1.2730
|1.2773
|7824
|2006.11.02 15:40
|t/p
|3912
|500.00
|1.2773
|1.2730
|1.2773
|65000.00
|86058201.04
|7825
|2006.11.02 15:40
|sell
|3913
|500.00
|1.2781
|1.2811
|1.2768
|7826
|2006.11.02 15:59
|t/p
|3913
|500.00
|1.2768
|1.2811
|1.2768
|65000.00
|86123201.04
|7827
|2006.11.02 15:59
|buy
|3914
|500.00
|1.2763
|1.2733
|1.2776
|7828
|2006.11.02 16:20
|close
|3914
|500.00
|1.2769
|1.2733
|1.2776
|30000.00
|86153201.04
|7829
|2006.11.02 17:15
|buy
|3915
|500.00
|1.2757
|1.2727
|1.2770
|7830
|2006.11.02 17:20
|close
|3915
|500.00
|1.2761
|1.2727
|1.2770
|20000.00
|86173201.04
|7831
|2006.11.02 18:35
|sell
|3916
|500.00
|1.2780
|1.2810
|1.2767
|7832
|2006.11.02 18:45
|close
|3916
|500.00
|1.2773
|1.2810
|1.2767
|35000.00
|86208201.04
|7833
|2006.11.02 18:50
|sell
|3917
|500.00
|1.2784
|1.2814
|1.2771
|7834
|2006.11.02 19:05
|close
|3917
|500.00
|1.2780
|1.2814
|1.2771
|20000.00
|86228201.04
|7835
|2006.11.03 09:20
|buy
|3918
|500.00
|1.2776
|1.2746
|1.2789
|7836
|2006.11.03 11:35
|close
|3918
|500.00
|1.2781
|1.2746
|1.2789
|25000.00
|86253201.04
|7837
|2006.11.03 14:35
|buy
|3919
|500.00
|1.2770
|1.2740
|1.2783
|7838
|2006.11.03 14:45
|close
|3919
|500.00
|1.2773
|1.2740
|1.2783
|15000.00
|86268201.04
|7839
|2006.11.03 15:05
|buy
|3920
|500.00
|1.2757
|1.2727
|1.2770
|7840
|2006.11.03 15:10
|close
|3920
|500.00
|1.2768
|1.2727
|1.2770
|55000.00
|86323201.04
|7841
|2006.11.03 15:20
|buy
|3921
|500.00
|1.2766
|1.2736
|1.2779
|7842
|2006.11.03 15:30
|close
|3921
|500.00
|1.2772
|1.2736
|1.2779
|30000.00
|86353201.04
|7843
|2006.11.03 15:35
|buy
|3922
|500.00
|1.2752
|1.2722
|1.2765
|7844
|2006.11.03 15:40
|t/p
|3922
|500.00
|1.2765
|1.2722
|1.2765
|65000.00
|86418201.04
|7845
|2006.11.03 15:40
|sell
|3923
|500.00
|1.2795
|1.2825
|1.2782
|7846
|2006.11.03 15:45
|t/p
|3923
|500.00
|1.2782
|1.2825
|1.2782
|65000.00
|86483201.04
|7847
|2006.11.03 15:45
|buy
|3924
|500.00
|1.2730
|1.2700
|1.2743
|7848
|2006.11.03 15:50
|s/l
|3924
|500.00
|1.2700
|1.2700
|1.2743
|-150000.00
|86333201.04
|7849
|2006.11.03 15:50
|buy
|3925
|500.00
|1.2686
|1.2656
|1.2699
|7850
|2006.11.03 16:05
|t/p
|3925
|500.00
|1.2699
|1.2656
|1.2699
|65000.00
|86398201.04
|7851
|2006.11.03 20:50
|sell
|3926
|500.00
|1.2715
|1.2745
|1.2702
|7852
|2006.11.06 03:10
|close
|3926
|500.00
|1.2709
|1.2745
|1.2702
|32746.82
|86430947.86
|7853
|2006.11.06 03:15
|buy
|3927
|500.00
|1.2714
|1.2684
|1.2727
|7854
|2006.11.06 03:20
|close
|3927
|500.00
|1.2718
|1.2684
|1.2727
|20000.00
|86450947.86
|7855
|2006.11.06 03:30
|buy
|3928
|500.00
|1.2713
|1.2683
|1.2726
|7856
|2006.11.06 09:10
|close
|3928
|500.00
|1.2718
|1.2683
|1.2726
|25000.00
|86475947.86
|7857
|2006.11.06 09:20
|sell
|3929
|500.00
|1.2714
|1.2744
|1.2701
|7858
|2006.11.06 09:40
|close
|3929
|500.00
|1.2709
|1.2744
|1.2701
|25000.00
|86500947.86
|7859
|2006.11.06 09:50
|sell
|3930
|500.00
|1.2716
|1.2746
|1.2703
|7860
|2006.11.06 09:59
|close
|3930
|500.00
|1.2712
|1.2746
|1.2703
|20000.00
|86520947.86
|7861
|2006.11.06 10:05
|buy
|3931
|500.00
|1.2699
|1.2669
|1.2712
|7862
|2006.11.06 10:15
|close
|3931
|500.00
|1.2704
|1.2669
|1.2712
|25000.00
|86545947.86
|7863
|2006.11.06 10:35
|buy
|3932
|500.00
|1.2702
|1.2672
|1.2715
|7864
|2006.11.06 10:45
|close
|3932
|500.00
|1.2710
|1.2672
|1.2715
|40000.00
|86585947.86
|7865
|2006.11.06 11:20
|buy
|3933
|500.00
|1.2700
|1.2670
|1.2713
|7866
|2006.11.06 11:35
|close
|3933
|500.00
|1.2708
|1.2670
|1.2713
|40000.00
|86625947.86
|7867
|2006.11.06 11:40
|buy
|3934
|500.00
|1.2702
|1.2672
|1.2715
|7868
|2006.11.06 12:05
|close
|3934
|500.00
|1.2710
|1.2672
|1.2715
|40000.00
|86665947.86
|7869
|2006.11.06 13:10
|buy
|3935
|500.00
|1.2698
|1.2668
|1.2711
|7870
|2006.11.06 13:20
|close
|3935
|500.00
|1.2706
|1.2668
|1.2711
|40000.00
|86705947.86
|7871
|2006.11.06 13:35
|buy
|3936
|500.00
|1.2699
|1.2669
|1.2712
|7872
|2006.11.06 13:45
|close
|3936
|500.00
|1.2703
|1.2669
|1.2712
|20000.00
|86725947.86
|7873
|2006.11.06 15:05
|sell
|3937
|500.00
|1.2712
|1.2742
|1.2699
|7874
|2006.11.06 15:10
|close
|3937
|500.00
|1.2700
|1.2742
|1.2699
|60000.00
|86785947.86
|7875
|2006.11.06 15:30
|sell
|3938
|500.00
|1.2709
|1.2739
|1.2696
|7876
|2006.11.06 15:35
|close
|3938
|500.00
|1.2698
|1.2739
|1.2696
|55000.00
|86840947.86
|7877
|2006.11.06 15:40
|sell
|3939
|500.00
|1.2711
|1.2741
|1.2698
|7878
|2006.11.06 15:45
|close
|3939
|500.00
|1.2707
|1.2741
|1.2698
|20000.00
|86860947.86
|7879
|2006.11.06 15:50
|sell
|3940
|500.00
|1.2709
|1.2739
|1.2696
|7880
|2006.11.06 15:59
|close
|3940
|500.00
|1.2704
|1.2739
|1.2696
|25000.00
|86885947.86
|7881
|2006.11.06 16:20
|sell
|3941
|500.00
|1.2710
|1.2740
|1.2697
|7882
|2006.11.07 00:20
|close
|3941
|500.00
|1.2736
|1.2740
|1.2697
|-127253.18
|86758694.68
|7883
|2006.11.07 00:29
|sell
|3942
|500.00
|1.2729
|1.2759
|1.2716
|7884
|2006.11.07 01:35
|close
|3942
|500.00
|1.2724
|1.2759
|1.2716
|25000.00
|86783694.68
|7885
|2006.11.07 03:05
|sell
|3943
|500.00
|1.2741
|1.2771
|1.2728
|7886
|2006.11.07 03:10
|close
|3943
|500.00
|1.2734
|1.2771
|1.2728
|35000.00
|86818694.68
|7887
|2006.11.07 03:29
|sell
|3944
|500.00
|1.2739
|1.2769
|1.2726
|7888
|2006.11.07 06:20
|close
|3944
|500.00
|1.2762
|1.2769
|1.2726
|-115000.00
|86703694.68
|7889
|2006.11.07 06:30
|sell
|3945
|500.00
|1.2757
|1.2787
|1.2744
|7890
|2006.11.07 08:35
|close
|3945
|500.00
|1.2753
|1.2787
|1.2744
|20000.00
|86723694.68
|7891
|2006.11.07 15:10
|sell
|3946
|500.00
|1.2772
|1.2802
|1.2759
|7892
|2006.11.07 15:15
|close
|3946
|500.00
|1.2767
|1.2802
|1.2759
|25000.00
|86748694.68
|7893
|2006.11.07 15:29
|sell
|3947
|500.00
|1.2770
|1.2800
|1.2757
|7894
|2006.11.07 15:35
|close
|3947
|500.00
|1.2790
|1.2800
|1.2757
|-100000.00
|86648694.68
|7895
|2006.11.07 15:40
|sell
|3948
|500.00
|1.2779
|1.2809
|1.2766
|7896
|2006.11.07 15:45
|close
|3948
|500.00
|1.2770
|1.2809
|1.2766
|45000.00
|86693694.68
|7897
|2006.11.07 15:50
|sell
|3949
|500.00
|1.2779
|1.2809
|1.2766
|7898
|2006.11.07 16:20
|close
|3949
|500.00
|1.2804
|1.2809
|1.2766
|-125000.00
|86568694.68
|7899
|2006.11.07 16:29
|sell
|3950
|500.00
|1.2795
|1.2825
|1.2782
|7900
|2006.11.07 16:50
|close
|3950
|500.00
|1.2821
|1.2825
|1.2782
|-130000.00
|86438694.68
|7901
|2006.11.07 16:59
|sell
|3951
|500.00
|1.2809
|1.2839
|1.2796
|7902
|2006.11.07 17:35
|close
|3951
|500.00
|1.2796
|1.2839
|1.2796
|65000.00
|86503694.68
|7903
|2006.11.07 21:20
|buy
|3952
|500.00
|1.2788
|1.2758
|1.2801
|7904
|2006.11.07 21:50
|close
|3952
|500.00
|1.2766
|1.2758
|1.2801
|-110000.00
|86393694.68
|7905
|2006.11.07 21:59
|buy
|3953
|500.00
|1.2769
|1.2739
|1.2782
|7906
|2006.11.07 22:05
|close
|3953
|500.00
|1.2774
|1.2739
|1.2782
|25000.00
|86418694.68
|7907
|2006.11.08 05:05
|buy
|3954
|500.00
|1.2772
|1.2742
|1.2785
|7908
|2006.11.08 05:10
|close
|3954
|500.00
|1.2777
|1.2742
|1.2785
|25000.00
|86443694.68
|7909
|2006.11.08 06:35
|sell
|3955
|500.00
|1.2785
|1.2815
|1.2772
|7910
|2006.11.08 06:40
|close
|3955
|500.00
|1.2781
|1.2815
|1.2772
|20000.00
|86463694.68
|7911
|2006.11.08 07:20
|sell
|3956
|500.00
|1.2790
|1.2820
|1.2777
|7912
|2006.11.08 07:30
|close
|3956
|500.00
|1.2781
|1.2820
|1.2777
|45000.00
|86508694.68
|7913
|2006.11.08 09:10
|buy
|3957
|500.00
|1.2772
|1.2742
|1.2785
|7914
|2006.11.08 09:40
|close
|3957
|500.00
|1.2775
|1.2742
|1.2785
|15000.00
|86523694.68
|7915
|2006.11.08 09:45
|buy
|3958
|500.00
|1.2767
|1.2737
|1.2780
|7916
|2006.11.08 09:59
|close
|3958
|500.00
|1.2773
|1.2737
|1.2780
|30000.00
|86553694.68
|7917
|2006.11.08 10:35
|sell
|3959
|500.00
|1.2791
|1.2821
|1.2778
|7918
|2006.11.08 10:45
|t/p
|3959
|500.00
|1.2778
|1.2821
|1.2778
|65000.00
|86618694.68
|7919
|2006.11.08 10:59
|sell
|3960
|500.00
|1.2789
|1.2819
|1.2776
|7920
|2006.11.08 11:05
|close
|3960
|500.00
|1.2809
|1.2819
|1.2776
|-100000.00
|86518694.68
|7921
|2006.11.08 11:15
|sell
|3961
|500.00
|1.2800
|1.2830
|1.2787
|7922
|2006.11.08 12:05
|close
|3961
|500.00
|1.2796
|1.2830
|1.2787
|20000.00
|86538694.68
|7923
|2006.11.08 14:40
|buy
|3962
|500.00
|1.2781
|1.2751
|1.2794
|7924
|2006.11.08 16:15
|close
|3962
|500.00
|1.2760
|1.2751
|1.2794
|-105000.00
|86433694.68
|7925
|2006.11.08 16:20
|buy
|3963
|500.00
|1.2752
|1.2722
|1.2765
|7926
|2006.11.08 16:29
|close
|3963
|500.00
|1.2763
|1.2722
|1.2765
|55000.00
|86488694.68
|7927
|2006.11.08 16:30
|buy
|3964
|500.00
|1.2764
|1.2734
|1.2777
|7928
|2006.11.08 17:05
|close
|3964
|500.00
|1.2769
|1.2734
|1.2777
|25000.00
|86513694.68
|7929
|2006.11.08 22:45
|buy
|3965
|500.00
|1.2761
|1.2731
|1.2774
|7930
|2006.11.08 22:50
|close
|3965
|500.00
|1.2766
|1.2731
|1.2774
|25000.00
|86538694.68
|7931
|2006.11.08 22:59
|buy
|3966
|500.00
|1.2762
|1.2732
|1.2775
|7932
|2006.11.09 06:20
|close
|3966
|500.00
|1.2766
|1.2732
|1.2775
|8941.37
|86547636.05
|7933
|2006.11.09 06:50
|sell
|3967
|500.00
|1.2770
|1.2800
|1.2757
|7934
|2006.11.09 07:15
|close
|3967
|500.00
|1.2766
|1.2800
|1.2757
|20000.00
|86567636.05
|7935
|2006.11.09 09:05
|sell
|3968
|500.00
|1.2778
|1.2808
|1.2765
|7936
|2006.11.09 09:10
|close
|3968
|500.00
|1.2767
|1.2808
|1.2765
|55000.00
|86622636.05
|7937
|2006.11.09 09:29
|sell
|3969
|500.00
|1.2776
|1.2806
|1.2763
|7938
|2006.11.09 12:10
|close
|3969
|500.00
|1.2771
|1.2806
|1.2763
|25000.00
|86647636.05
|7939
|2006.11.09 13:20
|buy
|3970
|500.00
|1.2775
|1.2745
|1.2788
|7940
|2006.11.09 13:30
|close
|3970
|500.00
|1.2780
|1.2745
|1.2788
|25000.00
|86672636.05
|7941
|2006.11.09 14:10
|buy
|3971
|500.00
|1.2777
|1.2747
|1.2790
|7942
|2006.11.09 14:15
|close
|3971
|500.00
|1.2786
|1.2747
|1.2790
|45000.00
|86717636.05
|7943
|2006.11.09 14:40
|sell
|3972
|500.00
|1.2798
|1.2828
|1.2785
|7944
|2006.11.09 14:45
|close
|3972
|500.00
|1.2793
|1.2828
|1.2785
|25000.00
|86742636.05
|7945
|2006.11.09 14:50
|sell
|3973
|500.00
|1.2798
|1.2828
|1.2785
|7946
|2006.11.09 14:59
|close
|3973
|500.00
|1.2794
|1.2828
|1.2785
|20000.00
|86762636.05
|7947
|2006.11.09 15:05
|sell
|3974
|500.00
|1.2799
|1.2829
|1.2786
|7948
|2006.11.09 15:10
|close
|3974
|500.00
|1.2794
|1.2829
|1.2786
|25000.00
|86787636.05
|7949
|2006.11.09 15:15
|sell
|3975
|500.00
|1.2799
|1.2829
|1.2786
|7950
|2006.11.09 15:35
|t/p
|3975
|500.00
|1.2786
|1.2829
|1.2786
|65000.00
|86852636.05
|7951
|2006.11.09 15:35
|buy
|3976
|500.00
|1.2753
|1.2723
|1.2766
|7952
|2006.11.09 15:40
|t/p
|3976
|500.00
|1.2766
|1.2723
|1.2766
|65000.00
|86917636.05
|7953
|2006.11.09 15:40
|buy
|3977
|500.00
|1.2769
|1.2739
|1.2782
|7954
|2006.11.09 15:50
|t/p
|3977
|500.00
|1.2782
|1.2739
|1.2782
|65000.00
|86982636.05
|7955
|2006.11.09 15:50
|sell
|3978
|500.00
|1.2801
|1.2831
|1.2788
|7956
|2006.11.09 15:59
|t/p
|3978
|500.00
|1.2788
|1.2831
|1.2788
|65000.00
|87047636.05
|7957
|2006.11.09 15:59
|buy
|3979
|500.00
|1.2773
|1.2743
|1.2786
|7958
|2006.11.09 16:15
|close
|3979
|500.00
|1.2776
|1.2743
|1.2786
|15000.00
|87062636.05
|7959
|2006.11.09 17:05
|sell
|3980
|500.00
|1.2810
|1.2840
|1.2797
|7960
|2006.11.09 17:15
|t/p
|3980
|500.00
|1.2797
|1.2840
|1.2797
|65000.00
|87127636.05
|7961
|2006.11.09 17:35
|sell
|3981
|500.00
|1.2806
|1.2836
|1.2793
|7962
|2006.11.09 17:40
|t/p
|3981
|500.00
|1.2793
|1.2836
|1.2793
|65000.00
|87192636.05
|7963
|2006.11.09 18:15
|sell
|3982
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|7964
|2006.11.09 18:20
|close
|3982
|500.00
|1.2832
|1.2841
|1.2798
|-105000.00
|87087636.05
|7965
|2006.11.09 18:29
|sell
|3983
|500.00
|1.2822
|1.2852
|1.2809
|7966
|2006.11.09 18:45
|s/l
|3983
|500.00
|1.2852
|1.2852
|1.2809
|-150000.00
|86937636.05
|7967
|2006.11.09 18:45
|sell
|3984
|500.00
|1.2850
|1.2880
|1.2837
|7968
|2006.11.09 18:50
|close
|3984
|500.00
|1.2840
|1.2880
|1.2837
|50000.00
|86987636.05
|7969
|2006.11.09 18:59
|sell
|3985
|500.00
|1.2835
|1.2865
|1.2822
|7970
|2006.11.09 19:05
|close
|3985
|500.00
|1.2829
|1.2865
|1.2822
|30000.00
|87017636.05
|7971
|2006.11.10 00:50
|sell
|3986
|500.00
|1.2845
|1.2875
|1.2832
|7972
|2006.11.10 00:59
|close
|3986
|500.00
|1.2840
|1.2875
|1.2832
|25000.00
|87042636.05
|7973
|2006.11.10 03:50
|sell
|3987
|500.00
|1.2849
|1.2879
|1.2836
|7974
|2006.11.10 04:20
|close
|3987
|500.00
|1.2871
|1.2879
|1.2836
|-110000.00
|86932636.05
|7975
|2006.11.10 04:29
|sell
|3988
|500.00
|1.2862
|1.2892
|1.2849
|7976
|2006.11.10 04:35
|close
|3988
|500.00
|1.2857
|1.2892
|1.2849
|25000.00
|86957636.05
|7977
|2006.11.10 04:45
|sell
|3989
|500.00
|1.2861
|1.2891
|1.2848
|7978
|2006.11.10 06:05
|close
|3989
|500.00
|1.2857
|1.2891
|1.2848
|20000.00
|86977636.05
|7979
|2006.11.10 08:15
|buy
|3990
|500.00
|1.2850
|1.2820
|1.2863
|7980
|2006.11.10 08:20
|t/p
|3990
|500.00
|1.2863
|1.2820
|1.2863
|65000.00
|87042636.05
|7981
|2006.11.10 08:30
|buy
|3991
|500.00
|1.2853
|1.2823
|1.2866
|7982
|2006.11.10 09:05
|close
|3991
|500.00
|1.2861
|1.2823
|1.2866
|40000.00
|87082636.05
|7983
|2006.11.10 09:10
|sell
|3992
|500.00
|1.2867
|1.2897
|1.2854
|7984
|2006.11.10 09:20
|t/p
|3992
|500.00
|1.2854
|1.2897
|1.2854
|65000.00
|87147636.05
|7985
|2006.11.10 09:35
|sell
|3993
|500.00
|1.2871
|1.2901
|1.2858
|7986
|2006.11.10 09:45
|t/p
|3993
|500.00
|1.2858
|1.2901
|1.2858
|65000.00
|87212636.05
|7987
|2006.11.10 10:05
|sell
|3994
|500.00
|1.2870
|1.2900
|1.2857
|7988
|2006.11.10 10:10
|close
|3994
|500.00
|1.2858
|1.2900
|1.2857
|60000.00
|87272636.05
|7989
|2006.11.10 10:20
|sell
|3995
|500.00
|1.2874
|1.2904
|1.2861
|7990
|2006.11.10 10:35
|close
|3995
|500.00
|1.2870
|1.2904
|1.2861
|20000.00
|87292636.05
|7991
|2006.11.10 10:40
|sell
|3996
|500.00
|1.2874
|1.2904
|1.2861
|7992
|2006.11.10 11:20
|s/l
|3996
|500.00
|1.2904
|1.2904
|1.2861
|-150000.00
|87142636.05
|7993
|2006.11.10 11:20
|sell
|3997
|500.00
|1.2904
|1.2934
|1.2891
|7994
|2006.11.10 11:29
|t/p
|3997
|500.00
|1.2891
|1.2934
|1.2891
|65000.00
|87207636.05
|7995
|2006.11.10 14:45
|buy
|3998
|500.00
|1.2868
|1.2838
|1.2881
|7996
|2006.11.10 14:50
|close
|3998
|500.00
|1.2878
|1.2838
|1.2881
|50000.00
|87257636.05
|7997
|2006.11.10 14:59
|buy
|3999
|500.00
|1.2870
|1.2840
|1.2883
|7998
|2006.11.10 15:40
|close
|3999
|500.00
|1.2879
|1.2840
|1.2883
|45000.00
|87302636.05
|7999
|2006.11.10 17:20
|buy
|4000
|500.00
|1.2852
|1.2822
|1.2865
|8000
|2006.11.10 17:35
|close
|4000
|500.00
|1.2860
|1.2822
|1.2865
|40000.00
|87342636.05
|8001
|2006.11.10 17:50
|buy
|4001
|500.00
|1.2853
|1.2823
|1.2866
|8002
|2006.11.10 17:59
|close
|4001
|500.00
|1.2859
|1.2823
|1.2866
|30000.00
|87372636.05
|8003
|2006.11.10 19:40
|buy
|4002
|500.00
|1.2854
|1.2824
|1.2867
|8004
|2006.11.10 19:45
|t/p
|4002
|500.00
|1.2867
|1.2824
|1.2867
|65000.00
|87437636.05
|8005
|2006.11.10 21:15
|buy
|4003
|500.00
|1.2849
|1.2819
|1.2862
|8006
|2006.11.10 21:20
|close
|4003
|500.00
|1.2857
|1.2819
|1.2862
|40000.00
|87477636.05
|8007
|2006.11.10 21:30
|buy
|4004
|500.00
|1.2850
|1.2820
|1.2863
|8008
|2006.11.13 00:35
|close
|4004
|500.00
|1.2854
|1.2820
|1.2863
|16313.79
|87493949.84
|8009
|2006.11.13 02:15
|sell
|4005
|500.00
|1.2861
|1.2891
|1.2848
|8010
|2006.11.13 02:20
|close
|4005
|500.00
|1.2857
|1.2891
|1.2848
|20000.00
|87513949.84
|8011
|2006.11.13 02:35
|sell
|4006
|500.00
|1.2859
|1.2889
|1.2846
|8012
|2006.11.13 03:20
|close
|4006
|500.00
|1.2880
|1.2889
|1.2846
|-105000.00
|87408949.84
|8013
|2006.11.13 03:30
|sell
|4007
|500.00
|1.2876
|1.2906
|1.2863
|8014
|2006.11.13 03:35
|close
|4007
|500.00
|1.2873
|1.2906
|1.2863
|15000.00
|87423949.84
|8015
|2006.11.13 03:45
|sell
|4008
|500.00
|1.2875
|1.2905
|1.2862
|8016
|2006.11.13 04:05
|close
|4008
|500.00
|1.2866
|1.2905
|1.2862
|45000.00
|87468949.84
|8017
|2006.11.13 07:15
|sell
|4009
|500.00
|1.2880
|1.2910
|1.2867
|8018
|2006.11.13 07:20
|close
|4009
|500.00
|1.2872
|1.2910
|1.2867
|40000.00
|87508949.84
|8019
|2006.11.13 08:10
|buy
|4010
|500.00
|1.2864
|1.2834
|1.2877
|8020
|2006.11.13 08:15
|close
|4010
|500.00
|1.2868
|1.2834
|1.2877
|20000.00
|87528949.84
|8021
|2006.11.13 08:30
|buy
|4011
|500.00
|1.2867
|1.2837
|1.2880
|8022
|2006.11.13 08:45
|close
|4011
|500.00
|1.2872
|1.2837
|1.2880
|25000.00
|87553949.84
|8023
|2006.11.13 09:20
|buy
|4012
|500.00
|1.2864
|1.2834
|1.2877
|8024
|2006.11.13 09:35
|close
|4012
|500.00
|1.2869
|1.2834
|1.2877
|25000.00
|87578949.84
|8025
|2006.11.13 09:45
|buy
|4013
|500.00
|1.2857
|1.2827
|1.2870
|8026
|2006.11.13 10:05
|close
|4013
|500.00
|1.2861
|1.2827
|1.2870
|20000.00
|87598949.84
|8027
|2006.11.13 10:10
|buy
|4014
|500.00
|1.2852
|1.2822
|1.2865
|8028
|2006.11.13 10:29
|close
|4014
|500.00
|1.2856
|1.2822
|1.2865
|20000.00
|87618949.84
|8029
|2006.11.13 10:50
|buy
|4015
|500.00
|1.2852
|1.2822
|1.2865
|8030
|2006.11.13 10:59
|close
|4015
|500.00
|1.2858
|1.2822
|1.2865
|30000.00
|87648949.84
|8031
|2006.11.13 11:40
|buy
|4016
|500.00
|1.2847
|1.2817
|1.2860
|8032
|2006.11.13 14:20
|close
|4016
|500.00
|1.2827
|1.2817
|1.2860
|-100000.00
|87548949.84
|8033
|2006.11.13 15:20
|buy
|4017
|500.00
|1.2831
|1.2801
|1.2844
|8034
|2006.11.13 15:29
|close
|4017
|500.00
|1.2834
|1.2801
|1.2844
|15000.00
|87563949.84
|8035
|2006.11.13 15:45
|buy
|4018
|500.00
|1.2831
|1.2801
|1.2844
|8036
|2006.11.13 15:50
|close
|4018
|500.00
|1.2840
|1.2801
|1.2844
|45000.00
|87608949.84
|8037
|2006.11.13 16:10
|buy
|4019
|500.00
|1.2826
|1.2796
|1.2839
|8038
|2006.11.13 16:15
|t/p
|4019
|500.00
|1.2839
|1.2796
|1.2839
|65000.00
|87673949.84
|8039
|2006.11.13 16:30
|buy
|4020
|500.00
|1.2832
|1.2802
|1.2845
|8040
|2006.11.13 17:20
|s/l
|4020
|500.00
|1.2802
|1.2802
|1.2845
|-150000.00
|87523949.84
|8041
|2006.11.13 17:20
|buy
|4021
|500.00
|1.2803
|1.2773
|1.2816
|8042
|2006.11.13 17:35
|close
|4021
|500.00
|1.2811
|1.2773
|1.2816
|40000.00
|87563949.84
|8043
|2006.11.13 17:40
|buy
|4022
|500.00
|1.2818
|1.2788
|1.2831
|8044
|2006.11.13 19:35
|close
|4022
|500.00
|1.2796
|1.2788
|1.2831
|-110000.00
|87453949.84
|8045
|2006.11.14 01:45
|sell
|4023
|500.00
|1.2816
|1.2846
|1.2803
|8046
|2006.11.14 02:35
|close
|4023
|500.00
|1.2811
|1.2846
|1.2803
|25000.00
|87478949.84
|8047
|2006.11.14 06:15
|sell
|4024
|500.00
|1.2823
|1.2853
|1.2810
|8048
|2006.11.14 09:20
|close
|4024
|500.00
|1.2815
|1.2853
|1.2810
|40000.00
|87518949.84
|8049
|2006.11.14 10:15
|sell
|4025
|500.00
|1.2835
|1.2865
|1.2822
|8050
|2006.11.14 10:20
|close
|4025
|500.00
|1.2823
|1.2865
|1.2822
|60000.00
|87578949.84
|8051
|2006.11.14 10:35
|sell
|4026
|500.00
|1.2838
|1.2868
|1.2825
|8052
|2006.11.14 10:45
|close
|4026
|500.00
|1.2828
|1.2868
|1.2825
|50000.00
|87628949.84
|8053
|2006.11.14 10:50
|sell
|4027
|500.00
|1.2844
|1.2874
|1.2831
|8054
|2006.11.14 10:59
|close
|4027
|500.00
|1.2838
|1.2874
|1.2831
|30000.00
|87658949.84
|8055
|2006.11.14 11:05
|sell
|4028
|500.00
|1.2843
|1.2873
|1.2830
|8056
|2006.11.14 11:10
|close
|4028
|500.00
|1.2837
|1.2873
|1.2830
|30000.00
|87688949.84
|8057
|2006.11.14 11:15
|sell
|4029
|500.00
|1.2845
|1.2875
|1.2832
|8058
|2006.11.14 11:30
|close
|4029
|500.00
|1.2840
|1.2875
|1.2832
|25000.00
|87713949.84
|8059
|2006.11.14 13:20
|buy
|4030
|500.00
|1.2815
|1.2785
|1.2828
|8060
|2006.11.14 13:30
|close
|4030
|500.00
|1.2819
|1.2785
|1.2828
|20000.00
|87733949.84
|8061
|2006.11.14 13:50
|buy
|4031
|500.00
|1.2819
|1.2789
|1.2832
|8062
|2006.11.14 13:59
|close
|4031
|500.00
|1.2823
|1.2789
|1.2832
|20000.00
|87753949.84
|8063
|2006.11.14 15:40
|sell
|4032
|500.00
|1.2851
|1.2881
|1.2838
|8064
|2006.11.14 16:20
|close
|4032
|500.00
|1.2872
|1.2881
|1.2838
|-105000.00
|87648949.84
|8065
|2006.11.14 17:05
|buy
|4033
|500.00
|1.2791
|1.2761
|1.2804
|8066
|2006.11.14 17:10
|close
|4033
|500.00
|1.2797
|1.2761
|1.2804
|30000.00
|87678949.84
|8067
|2006.11.14 17:35
|buy
|4034
|500.00
|1.2798
|1.2768
|1.2811
|8068
|2006.11.14 17:40
|t/p
|4034
|500.00
|1.2811
|1.2768
|1.2811
|65000.00
|87743949.84
|8069
|2006.11.14 17:50
|buy
|4035
|500.00
|1.2802
|1.2772
|1.2815
|8070
|2006.11.14 17:59
|close
|4035
|500.00
|1.2811
|1.2772
|1.2815
|45000.00
|87788949.84
|8071
|2006.11.14 21:15
|sell
|4036
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|8072
|2006.11.14 21:35
|close
|4036
|500.00
|1.2823
|1.2859
|1.2816
|30000.00
|87818949.84
|8073
|2006.11.14 21:40
|sell
|4037
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|8074
|2006.11.14 21:45
|close
|4037
|500.00
|1.2825
|1.2859
|1.2816
|20000.00
|87838949.84
|8075
|2006.11.14 21:50
|sell
|4038
|500.00
|1.2828
|1.2858
|1.2815
|8076
|2006.11.14 22:10
|close
|4038
|500.00
|1.2824
|1.2858
|1.2815
|20000.00
|87858949.84
|8077
|2006.11.14 23:05
|buy
|4039
|500.00
|1.2810
|1.2780
|1.2823
|8078
|2006.11.14 23:10
|close
|4039
|500.00
|1.2821
|1.2780
|1.2823
|55000.00
|87913949.84
|8079
|2006.11.14 23:29
|buy
|4040
|500.00
|1.2812
|1.2782
|1.2825
|8080
|2006.11.15 00:05
|close
|4040
|500.00
|1.2815
|1.2782
|1.2825
|11313.79
|87925263.63
|8081
|2006.11.15 03:15
|sell
|4041
|500.00
|1.2817
|1.2847
|1.2804
|8082
|2006.11.15 03:20
|close
|4041
|500.00
|1.2811
|1.2847
|1.2804
|30000.00
|87955263.63
|8083
|2006.11.15 08:05
|buy
|4042
|500.00
|1.2804
|1.2774
|1.2817
|8084
|2006.11.15 08:15
|close
|4042
|500.00
|1.2812
|1.2774
|1.2817
|40000.00
|87995263.63
|8085
|2006.11.15 08:29
|buy
|4043
|500.00
|1.2803
|1.2773
|1.2816
|8086
|2006.11.15 08:40
|close
|4043
|500.00
|1.2809
|1.2773
|1.2816
|30000.00
|88025263.63
|8087
|2006.11.15 08:50
|buy
|4044
|500.00
|1.2804
|1.2774
|1.2817
|8088
|2006.11.15 09:05
|t/p
|4044
|500.00
|1.2817
|1.2774
|1.2817
|65000.00
|88090263.63
|8089
|2006.11.15 09:05
|sell
|4045
|500.00
|1.2827
|1.2857
|1.2814
|8090
|2006.11.15 09:15
|close
|4045
|500.00
|1.2822
|1.2857
|1.2814
|25000.00
|88115263.63
|8091
|2006.11.15 09:29
|sell
|4046
|500.00
|1.2826
|1.2856
|1.2813
|8092
|2006.11.15 09:45
|close
|4046
|500.00
|1.2820
|1.2856
|1.2813
|30000.00
|88145263.63
|8093
|2006.11.15 09:59
|sell
|4047
|500.00
|1.2822
|1.2852
|1.2809
|8094
|2006.11.15 11:40
|t/p
|4047
|500.00
|1.2809
|1.2852
|1.2809
|65000.00
|88210263.63
|8095
|2006.11.15 12:35
|buy
|4048
|500.00
|1.2796
|1.2766
|1.2809
|8096
|2006.11.15 15:35
|close
|4048
|500.00
|1.2772
|1.2766
|1.2809
|-120000.00
|88090263.63
|8097
|2006.11.15 16:45
|sell
|4049
|500.00
|1.2799
|1.2829
|1.2786
|8098
|2006.11.15 16:59
|close
|4049
|500.00
|1.2794
|1.2829
|1.2786
|25000.00
|88115263.63
|8099
|2006.11.15 17:05
|sell
|4050
|500.00
|1.2803
|1.2833
|1.2790
|8100
|2006.11.15 17:15
|close
|4050
|500.00
|1.2794
|1.2833
|1.2790
|45000.00
|88160263.63
|8101
|2006.11.15 17:20
|sell
|4051
|500.00
|1.2811
|1.2841
|1.2798
|8102
|2006.11.15 17:40
|close
|4051
|500.00
|1.2801
|1.2841
|1.2798
|50000.00
|88210263.63
|8103
|2006.11.15 17:45
|sell
|4052
|500.00
|1.2809
|1.2839
|1.2796
|8104
|2006.11.15 17:50
|close
|4052
|500.00
|1.2805
|1.2839
|1.2796
|20000.00
|88230263.63
|8105
|2006.11.15 17:59
|sell
|4053
|500.00
|1.2807
|1.2837
|1.2794
|8106
|2006.11.15 21:05
|close
|4053
|500.00
|1.2797
|1.2837
|1.2794
|50000.00
|88280263.63
|8107
|2006.11.15 21:15
|sell
|4054
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|8108
|2006.11.15 21:29
|close
|4054
|500.00
|1.2822
|1.2859
|1.2816
|35000.00
|88315263.63
|8109
|2006.11.15 21:40
|sell
|4055
|500.00
|1.2825
|1.2855
|1.2812
|8110
|2006.11.15 21:50
|close
|4055
|500.00
|1.2820
|1.2855
|1.2812
|25000.00
|88340263.63
|8111
|2006.11.15 21:59
|sell
|4056
|500.00
|1.2821
|1.2851
|1.2808
|8112
|2006.11.16 08:50
|close
|4056
|500.00
|1.2814
|1.2851
|1.2808
|43240.46
|88383504.09
|8113
|2006.11.16 09:20
|buy
|4057
|500.00
|1.2819
|1.2789
|1.2832
|8114
|2006.11.16 09:29
|close
|4057
|500.00
|1.2825
|1.2789
|1.2832
|30000.00
|88413504.09
|8115
|2006.11.16 10:10
|buy
|4058
|500.00
|1.2812
|1.2782
|1.2825
|8116
|2006.11.16 10:15
|close
|4058
|500.00
|1.2816
|1.2782
|1.2825
|20000.00
|88433504.09
|8117
|2006.11.16 10:35
|buy
|4059
|500.00
|1.2810
|1.2780
|1.2823
|8118
|2006.11.16 10:40
|close
|4059
|500.00
|1.2813
|1.2780
|1.2823
|15000.00
|88448504.09
|8119
|2006.11.16 10:50
|buy
|4060
|500.00
|1.2814
|1.2784
|1.2827
|8120
|2006.11.16 15:10
|close
|4060
|500.00
|1.2823
|1.2784
|1.2827
|45000.00
|88493504.09
|8121
|2006.11.16 15:29
|sell
|4061
|500.00
|1.2823
|1.2853
|1.2810
|8122
|2006.11.16 15:45
|close
|4061
|500.00
|1.2814
|1.2853
|1.2810
|45000.00
|88538504.09
|8123
|2006.11.16 15:59
|sell
|4062
|500.00
|1.2818
|1.2848
|1.2805
|8124
|2006.11.16 16:10
|t/p
|4062
|500.00
|1.2805
|1.2848
|1.2805
|65000.00
|88603504.09
|8125
|2006.11.16 16:10
|buy
|4063
|500.00
|1.2797
|1.2767
|1.2810
|8126
|2006.11.16 16:20
|t/p
|4063
|500.00
|1.2810
|1.2767
|1.2810
|65000.00
|88668504.09
|8127
|2006.11.16 17:45
|buy
|4064
|500.00
|1.2799
|1.2769
|1.2812
|8128
|2006.11.16 17:59
|close
|4064
|500.00
|1.2808
|1.2769
|1.2812
|45000.00
|88713504.09
|8129
|2006.11.16 19:15
|buy
|4065
|500.00
|1.2785
|1.2755
|1.2798
|8130
|2006.11.16 19:20
|t/p
|4065
|500.00
|1.2798
|1.2755
|1.2798
|65000.00
|88778504.09
|8131
|2006.11.16 19:29
|buy
|4066
|500.00
|1.2798
|1.2768
|1.2811
|8132
|2006.11.17 06:20
|close
|4066
|500.00
|1.2773
|1.2768
|1.2811
|-128686.21
|88649817.88
|8133
|2006.11.17 06:29
|buy
|4067
|500.00
|1.2776
|1.2746
|1.2789
|8134
|2006.11.17 09:05
|close
|4067
|500.00
|1.2788
|1.2746
|1.2789
|60000.00
|88709817.88
|8135
|2006.11.17 10:20
|sell
|4068
|500.00
|1.2797
|1.2827
|1.2784
|8136
|2006.11.17 10:29
|close
|4068
|500.00
|1.2792
|1.2827
|1.2784
|25000.00
|88734817.88
|8137
|2006.11.17 10:30
|sell
|4069
|500.00
|1.2791
|1.2821
|1.2778
|8138
|2006.11.17 11:05
|close
|4069
|500.00
|1.2778
|1.2821
|1.2778
|65000.00
|88799817.88
|8139
|2006.11.17 15:05
|sell
|4070
|500.00
|1.2781
|1.2811
|1.2768
|8140
|2006.11.17 15:10
|close
|4070
|500.00
|1.2771
|1.2811
|1.2768
|50000.00
|88849817.88
|8141
|2006.11.17 15:45
|sell
|4071
|500.00
|1.2786
|1.2816
|1.2773
|8142
|2006.11.17 15:50
|t/p
|4071
|500.00
|1.2773
|1.2816
|1.2773
|65000.00
|88914817.88
|8143
|2006.11.17 16:10
|sell
|4072
|500.00
|1.2788
|1.2818
|1.2775
|8144
|2006.11.17 16:15
|close
|4072
|500.00
|1.2780
|1.2818
|1.2775
|40000.00
|88954817.88
|8145
|2006.11.17 16:20
|sell
|4073
|500.00
|1.2791
|1.2821
|1.2778
|8146
|2006.11.17 16:50
|close
|4073
|500.00
|1.2811
|1.2821
|1.2778
|-100000.00
|88854817.88
|8147
|2006.11.17 16:59
|sell
|4074
|500.00
|1.2806
|1.2836
|1.2793
|8148
|2006.11.17 17:20
|s/l
|4074
|500.00
|1.2836
|1.2836
|1.2793
|-150000.00
|88704817.88
|8149
|2006.11.17 17:20
|sell
|4075
|500.00
|1.2843
|1.2873
|1.2830
|8150
|2006.11.17 17:29
|close
|4075
|500.00
|1.2836
|1.2873
|1.2830
|35000.00
|88739817.88
|8151
|2006.11.17 17:30
|sell
|4076
|500.00
|1.2835
|1.2865
|1.2822
|8152
|2006.11.17 17:35
|close
|4076
|500.00
|1.2828
|1.2865
|1.2822
|35000.00
|88774817.88
|8153
|2006.11.17 17:40
|sell
|4077
|500.00
|1.2828
|1.2858
|1.2815
|8154
|2006.11.17 18:35
|close
|4077
|500.00
|1.2818
|1.2858
|1.2815
|50000.00
|88824817.88
|8155
|2006.11.17 21:35
|buy
|4078
|500.00
|1.2815
|1.2785
|1.2828
|8156
|2006.11.17 21:45
|close
|4078
|500.00
|1.2823
|1.2785
|1.2828
|40000.00
|88864817.88
|8157
|2006.11.17 21:59
|buy
|4079
|500.00
|1.2816
|1.2786
|1.2829
|8158
|2006.11.17 22:35
|close
|4079
|500.00
|1.2825
|1.2786
|1.2829
|45000.00
|88909817.88
|8159
|2006.11.20 04:20
|sell
|4080
|500.00
|1.2841
|1.2871
|1.2828
|8160
|2006.11.20 05:05
|close
|4080
|500.00
|1.2835
|1.2871
|1.2828
|30000.00
|88939817.88
|8161
|2006.11.20 10:20
|buy
|4081
|500.00
|1.2828
|1.2798
|1.2841
|8162
|2006.11.20 10:29
|close
|4081
|500.00
|1.2833
|1.2798
|1.2841
|25000.00
|88964817.88
|8163
|2006.11.20 10:45
|buy
|4082
|500.00
|1.2829
|1.2799
|1.2842
|8164
|2006.11.20 11:00
|close
|4082
|500.00
|1.2833
|1.2799
|1.2842
|20000.00
|88984817.88
|8165
|2006.11.20 11:35
|sell
|4083
|500.00
|1.2850
|1.2880
|1.2837
|8166
|2006.11.20 11:45
|close
|4083
|500.00
|1.2844
|1.2880
|1.2837
|30000.00
|89014817.88
|8167
|2006.11.20 17:15
|buy
|4084
|500.00
|1.2824
|1.2794
|1.2837
|8168
|2006.11.21 02:15
|close
|4084
|500.00
|1.2836
|1.2794
|1.2837
|56313.79
|89071131.67
|8169
|2006.11.21 02:40
|sell
|4085
|500.00
|1.2823
|1.2853
|1.2810
|8170
|2006.11.21 02:45
|close
|4085
|500.00
|1.2815
|1.2853
|1.2810
|40000.00
|89111131.67
|8171
|2006.11.21 02:50
|sell
|4086
|500.00
|1.2818
|1.2848
|1.2805
|8172
|2006.11.21 06:59
|close
|4086
|500.00
|1.2809
|1.2848
|1.2805
|45000.00
|89156131.67
|8173
|2006.11.21 09:35
|sell
|4087
|500.00
|1.2824
|1.2854
|1.2811
|8174
|2006.11.21 09:45
|close
|4087
|500.00
|1.2820
|1.2854
|1.2811
|20000.00
|89176131.67
|8175
|2006.11.21 09:50
|sell
|4088
|500.00
|1.2829
|1.2859
|1.2816
|8176
|2006.11.21 10:35
|close
|4088
|500.00
|1.2822
|1.2859
|1.2816
|35000.00
|89211131.67
|8177
|2006.11.21 13:50
|buy
|4089
|500.00
|1.2813
|1.2783
|1.2826
|8178
|2006.11.21 14:05
|close
|4089
|500.00
|1.2817
|1.2783
|1.2826
|20000.00
|89231131.67
|8179
|2006.11.21 16:05
|buy
|4090
|500.00
|1.2800
|1.2770
|1.2813
|8180
|2006.11.21 16:10
|close
|4090
|500.00
|1.2810
|1.2770
|1.2813
|50000.00
|89281131.67
|8181
|2006.11.21 16:15
|buy
|4091
|500.00
|1.2800
|1.2770
|1.2813
|8182
|2006.11.21 16:29
|close
|4091
|500.00
|1.2805
|1.2770
|1.2813
|25000.00
|89306131.67
|8183
|2006.11.21 16:50
|buy
|4092
|500.00
|1.2804
|1.2774
|1.2817
|8184
|2006.11.21 16:59
|close
|4092
|500.00
|1.2808
|1.2774
|1.2817
|20000.00
|89326131.67
|8185
|2006.11.21 17:05
|sell
|4093
|500.00
|1.2819
|1.2849
|1.2806
|8186
|2006.11.21 17:20
|close
|4093
|500.00
|1.2809
|1.2849
|1.2806
|50000.00
|89376131.67
|8187
|2006.11.21 17:29
|sell
|4094
|500.00
|1.2822
|1.2852
|1.2809
|8188
|2006.11.21 18:35
|close
|4094
|500.00
|1.2818
|1.2852
|1.2809
|20000.00
|89396131.67
|8189
|2006.11.21 21:05
|sell
|4095
|500.00
|1.2854
|1.2884
|1.2841
|8190
|2006.11.21 21:10
|t/p
|4095
|500.00
|1.2841
|1.2884
|1.2841
|65000.00
|89461131.67
|8191
|2006.11.21 21:15
|sell
|4096
|500.00
|1.2841
|1.2871
|1.2828
|8192
|2006.11.22 03:50
|close
|4096
|500.00
|1.2861
|1.2871
|1.2828
|-97253.18
|89363878.49
|8193
|2006.11.22 03:59
|sell
|4097
|500.00
|1.2853
|1.2883
|1.2840
|8194
|2006.11.22 09:40
|close
|4097
|500.00
|1.2874
|1.2883
|1.2840
|-105000.00
|89258878.49
|8195
|2006.11.22 11:45
|sell
|4098
|500.00
|1.2873
|1.2903
|1.2860
|8196
|2006.11.22 11:59
|close
|4098
|500.00
|1.2870
|1.2903
|1.2860
|15000.00
|89273878.49
|8197
|2006.11.22 13:35
|sell
|4099
|500.00
|1.2874
|1.2904
|1.2861
|8198
|2006.11.22 13:50
|close
|4099
|500.00
|1.2870
|1.2904
|1.2861
|20000.00
|89293878.49
|8199
|2006.11.22 13:59
|sell
|4100
|500.00
|1.2875
|1.2905
|1.2862
|8200
|2006.11.22 14:50
|close
|4100
|500.00
|1.2896
|1.2905
|1.2862
|-105000.00
|89188878.49
|8201
|2006.11.22 14:59
|sell
|4101
|500.00
|1.2884
|1.2914
|1.2871
|8202
|2006.11.22 15:15
|close
|4101
|500.00
|1.2904
|1.2914
|1.2871
|-100000.00
|89088878.49
|8203
|2006.11.22 15:20
|sell
|4102
|500.00
|1.2915
|1.2945
|1.2902
|8204
|2006.11.22 15:29
|close
|4102
|500.00
|1.2912
|1.2945
|1.2902
|15000.00
|89103878.49
|8205
|2006.11.22 15:30
|sell
|4103
|500.00
|1.2911
|1.2941
|1.2898
|8206
|2006.11.22 15:35
|close
|4103
|500.00
|1.2907
|1.2941
|1.2898
|20000.00
|89123878.49
|8207
|2006.11.22 15:40
|sell
|4104
|500.00
|1.2914
|1.2944
|1.2901
|8208
|2006.11.22 17:10
|s/l
|4104
|500.00
|1.2944
|1.2944
|1.2901
|-150000.00
|88973878.49
|8209
|2006.11.22 17:10
|sell
|4105
|500.00
|1.2946
|1.2976
|1.2933
|8210
|2006.11.22 17:35
|close
|4105
|500.00
|1.2935
|1.2976
|1.2933
|55000.00
|89028878.49
|8211
|2006.11.22 17:40
|sell
|4106
|500.00
|1.2953
|1.2983
|1.2940
|8212
|2006.11.22 17:45
|t/p
|4106
|500.00
|1.2940
|1.2983
|1.2940
|65000.00
|89093878.49
|8213
|2006.11.22 17:50
|sell
|4107
|500.00
|1.2956
|1.2986
|1.2943
|8214
|2006.11.22 17:59
|t/p
|4107
|500.00
|1.2943
|1.2986
|1.2943
|65000.00
|89158878.49
|8215
|2006.11.22 21:10
|sell
|4108
|500.00
|1.2941
|1.2971
|1.2928
|8216
|2006.11.22 21:15
|close
|4108
|500.00
|1.2934
|1.2971
|1.2928
|35000.00
|89193878.49
|8217
|2006.11.22 21:35
|sell
|4109
|500.00
|1.2942
|1.2972
|1.2929
|8218
|2006.11.22 21:40
|close
|4109
|500.00
|1.2936
|1.2972
|1.2929
|30000.00
|89223878.49
|8219
|2006.11.22 21:50
|sell
|4110
|500.00
|1.2943
|1.2973
|1.2930
|8220
|2006.11.22 21:59
|close
|4110
|500.00
|1.2937
|1.2973
|1.2930
|30000.00
|89253878.49
|8221
|2006.11.22 23:35
|sell
|4111
|500.00
|1.2946
|1.2976
|1.2933
|8222
|2006.11.22 23:40
|close
|4111
|500.00
|1.2941
|1.2976
|1.2933
|25000.00
|89278878.49
|8223
|2006.11.22 23:50
|sell
|4112
|500.00
|1.2946
|1.2976
|1.2933
|8224
|2006.11.23 00:05
|close
|4112
|500.00
|1.2940
|1.2976
|1.2933
|38240.46
|89317118.95
|8225
|2006.11.23 04:35
|buy
|4113
|500.00
|1.2931
|1.2901
|1.2944
|8226
|2006.11.23 05:35
|close
|4113
|500.00
|1.2936
|1.2901
|1.2944
|25000.00
|89342118.95
|8227
|2006.11.23 09:29
|buy
|4114
|500.00
|1.2931
|1.2901
|1.2944
|8228
|2006.11.23 09:40
|close
|4114
|500.00
|1.2939
|1.2901
|1.2944
|40000.00
|89382118.95
|8229
|2006.11.23 09:50
|buy
|4115
|500.00
|1.2930
|1.2900
|1.2943
|8230
|2006.11.23 09:59
|close
|4115
|500.00
|1.2939
|1.2900
|1.2943
|45000.00
|89427118.95
|8231
|2006.11.23 10:05
|sell
|4116
|500.00
|1.2950
|1.2980
|1.2937
|8232
|2006.11.23 10:20
|t/p
|4116
|500.00
|1.2937
|1.2980
|1.2937
|65000.00
|89492118.95
|8233
|2006.11.23 10:29
|sell
|4117
|500.00
|1.2944
|1.2974
|1.2931
|8234
|2006.11.23 10:45
|close
|4117
|500.00
|1.2937
|1.2974
|1.2931
|35000.00
|89527118.95
|8235
|2006.11.23 10:50
|sell
|4118
|500.00
|1.2945
|1.2975
|1.2932
|8236
|2006.11.23 11:00
|close
|4118
|500.00
|1.2941
|1.2975
|1.2932
|20000.00
|89547118.95
|8237
|2006.11.23 11:05
|sell
|4119
|500.00
|1.2951
|1.2981
|1.2938
|8238
|2006.11.23 11:10
|close
|4119
|500.00
|1.2941
|1.2981
|1.2938
|50000.00
|89597118.95
|8239
|2006.11.23 11:15
|sell
|4120
|500.00
|1.2962
|1.2992
|1.2949
|8240
|2006.11.23 12:40
|close
|4120
|500.00
|1.2958
|1.2992
|1.2949
|20000.00
|89617118.95
|8241
|2006.11.23 17:05
|sell
|4121
|500.00
|1.2968
|1.2998
|1.2955
|8242
|2006.11.23 17:20
|close
|4121
|500.00
|1.2960
|1.2998
|1.2955
|40000.00
|89657118.95
|8243
|2006.11.23 17:45
|buy
|4122
|500.00
|1.2949
|1.2919
|1.2962
|8244
|2006.11.23 17:50
|t/p
|4122
|500.00
|1.2962
|1.2919
|1.2962
|65000.00
|89722118.95
|8245
|2006.11.23 17:50
|sell
|4123
|500.00
|1.2963
|1.2993
|1.2950
|8246
|2006.11.23 17:59
|close
|4123
|500.00
|1.2952
|1.2993
|1.2950
|55000.00
|89777118.95
|8247
|2006.11.23 18:50
|buy
|4124
|500.00
|1.2946
|1.2916
|1.2959
|8248
|2006.11.23 19:00
|close
|4124
|500.00
|1.2950
|1.2916
|1.2959
|20000.00
|89797118.95
|8249
|2006.11.23 20:40
|buy
|4125
|500.00
|1.2943
|1.2913
|1.2956
|8250
|2006.11.23 21:00
|close
|4125
|500.00
|1.2947
|1.2913
|1.2956
|20000.00
|89817118.95
|8251
|2006.11.23 21:20
|buy
|4126
|500.00
|1.2945
|1.2915
|1.2958
|8252
|2006.11.24 00:05
|close
|4126
|500.00
|1.2957
|1.2915
|1.2958
|56313.79
|89873432.74
|8253
|2006.11.24 00:29
|sell
|4127
|500.00
|1.2955
|1.2985
|1.2942
|8254
|2006.11.24 00:45
|close
|4127
|500.00
|1.2943
|1.2985
|1.2942
|60000.00
|89933432.74
|8255
|2006.11.24 00:50
|sell
|4128
|500.00
|1.2954
|1.2984
|1.2941
|8256
|2006.11.24 00:59
|close
|4128
|500.00
|1.2948
|1.2984
|1.2941
|30000.00
|89963432.74
|8257
|2006.11.24 03:50
|sell
|4129
|500.00
|1.2954
|1.2984
|1.2941
|8258
|2006.11.24 10:10
|s/l
|4129
|500.00
|1.2984
|1.2984
|1.2941
|-150000.00
|89813432.74
|8259
|2006.11.24 10:10
|sell
|4130
|500.00
|1.2984
|1.3014
|1.2971
|8260
|2006.11.24 10:40
|s/l
|4130
|500.00
|1.3014
|1.3014
|1.2971
|-150000.00
|89663432.74
|8261
|2006.11.24 10:40
|sell
|4131
|500.00
|1.3031
|1.3061
|1.3018
|8262
|2006.11.24 10:45
|t/p
|4131
|500.00
|1.3018
|1.3061
|1.3018
|65000.00
|89728432.74
|8263
|2006.11.24 10:45
|sell
|4132
|500.00
|1.3009
|1.3039
|1.2996
|8264
|2006.11.24 10:50
|s/l
|4132
|500.00
|1.3039
|1.3039
|1.2996
|-150000.00
|89578432.74
|8265
|2006.11.24 10:50
|sell
|4133
|500.00
|1.3086
|1.3116
|1.3073
|8266
|2006.11.24 10:59
|t/p
|4133
|500.00
|1.3073
|1.3116
|1.3073
|65000.00
|89643432.74
|8267
|2006.11.24 10:59
|sell
|4134
|500.00
|1.3068
|1.3098
|1.3055
|8268
|2006.11.24 11:05
|close
|4134
|500.00
|1.3060
|1.3098
|1.3055
|40000.00
|89683432.74
|8269
|2006.11.24 14:10
|sell
|4135
|500.00
|1.3098
|1.3128
|1.3085
|8270
|2006.11.24 14:15
|close
|4135
|500.00
|1.3095
|1.3128
|1.3085
|15000.00
|89698432.74
|8271
|2006.11.24 16:20
|buy
|4136
|500.00
|1.3075
|1.3045
|1.3088
|8272
|2006.11.24 16:30
|close
|4136
|500.00
|1.3078
|1.3045
|1.3088
|15000.00
|89713432.74
|8273
|2006.11.24 17:05
|sell
|4137
|500.00
|1.3096
|1.3126
|1.3083
|8274
|2006.11.24 17:10
|close
|4137
|500.00
|1.3087
|1.3126
|1.3083
|45000.00
|89758432.74
|8275
|2006.11.24 17:15
|sell
|4138
|500.00
|1.3103
|1.3133
|1.3090
|8276
|2006.11.24 17:20
|t/p
|4138
|500.00
|1.3090
|1.3133
|1.3090
|65000.00
|89823432.74
|8277
|2006.11.24 17:40
|sell
|4139
|500.00
|1.3096
|1.3126
|1.3083
|8278
|2006.11.24 17:45
|close
|4139
|500.00
|1.3088
|1.3126
|1.3083
|40000.00
|89863432.74
|8279
|2006.11.24 21:20
|sell
|4140
|500.00
|1.3104
|1.3134
|1.3091
|8280
|2006.11.24 21:40
|close
|4140
|500.00
|1.3098
|1.3134
|1.3091
|30000.00
|89893432.74
|8281
|2006.11.24 21:50
|sell
|4141
|500.00
|1.3104
|1.3134
|1.3091
|8282
|2006.11.24 21:59
|close
|4141
|500.00
|1.3100
|1.3134
|1.3091
|20000.00
|89913432.74
|8283
|2006.11.27 03:20
|buy
|4142
|500.00
|1.3129
|1.3099
|1.3142
|8284
|2006.11.27 03:35
|t/p
|4142
|500.00
|1.3142
|1.3099
|1.3142
|65000.00
|89978432.74
|8285
|2006.11.27 07:10
|buy
|4143
|500.00
|1.3121
|1.3091
|1.3134
|8286
|2006.11.27 08:05
|close
|4143
|500.00
|1.3132
|1.3091
|1.3134
|55000.00
|90033432.74
|8287
|2006.11.27 10:05
|buy
|4144
|500.00
|1.3100
|1.3070
|1.3113
|8288
|2006.11.27 10:10
|t/p
|4144
|500.00
|1.3113
|1.3070
|1.3113
|65000.00
|90098432.74
|8289
|2006.11.27 10:29
|buy
|4145
|500.00
|1.3100
|1.3070
|1.3113
|8290
|2006.11.27 10:35
|close
|4145
|500.00
|1.3113
|1.3070
|1.3113
|65000.00
|90163432.74
|8291
|2006.11.27 10:40
|buy
|4146
|500.00
|1.3108
|1.3078
|1.3121
|8292
|2006.11.27 10:45
|close
|4146
|500.00
|1.3116
|1.3078
|1.3121
|40000.00
|90203432.74
|8293
|2006.11.27 10:50
|buy
|4147
|500.00
|1.3088
|1.3058
|1.3101
|8294
|2006.11.27 10:59
|close
|4147
|500.00
|1.3099
|1.3058
|1.3101
|55000.00
|90258432.74
|8295
|2006.11.27 15:50
|buy
|4148
|500.00
|1.3101
|1.3071
|1.3114
|8296
|2006.11.27 15:59
|close
|4148
|500.00
|1.3107
|1.3071
|1.3114
|30000.00
|90288432.74
|8297
|2006.11.27 17:10
|sell
|4149
|500.00
|1.3127
|1.3157
|1.3114
|8298
|2006.11.27 17:15
|t/p
|4149
|500.00
|1.3114
|1.3157
|1.3114
|65000.00
|90353432.74
|8299
|2006.11.27 17:20
|sell
|4150
|500.00
|1.3136
|1.3166
|1.3123
|8300
|2006.11.27 17:29
|close
|4150
|500.00
|1.3130
|1.3166
|1.3123
|30000.00
|90383432.74
|8301
|2006.11.27 17:30
|sell
|4151
|500.00
|1.3129
|1.3159
|1.3116
|8302
|2006.11.27 17:40
|t/p
|4151
|500.00
|1.3116
|1.3159
|1.3116
|65000.00
|90448432.74
|8303
|2006.11.27 17:45
|sell
|4152
|500.00
|1.3132
|1.3162
|1.3119
|8304
|2006.11.27 17:50
|close
|4152
|500.00
|1.3120
|1.3162
|1.3119
|60000.00
|90508432.74
|8305
|2006.11.27 17:59
|sell
|4153
|500.00
|1.3123
|1.3153
|1.3110
|8306
|2006.11.27 18:05
|close
|4153
|500.00
|1.3119
|1.3153
|1.3110
|20000.00
|90528432.74
|8307
|2006.11.27 18:45
|sell
|4154
|500.00
|1.3130
|1.3160
|1.3117
|8308
|2006.11.27 18:59
|close
|4154
|500.00
|1.3120
|1.3160
|1.3117
|50000.00
|90578432.74
|8309
|2006.11.27 21:15
|sell
|4155
|500.00
|1.3139
|1.3169
|1.3126
|8310
|2006.11.27 21:29
|close
|4155
|500.00
|1.3135
|1.3169
|1.3126
|20000.00
|90598432.74
|8311
|2006.11.27 21:30
|sell
|4156
|500.00
|1.3134
|1.3164
|1.3121
|8312
|2006.11.27 21:35
|close
|4156
|500.00
|1.3128
|1.3164
|1.3121
|30000.00
|90628432.74
|8313
|2006.11.27 21:50
|sell
|4157
|500.00
|1.3140
|1.3170
|1.3127
|8314
|2006.11.27 21:59
|close
|4157
|500.00
|1.3129
|1.3170
|1.3127
|55000.00
|90683432.74
|8315
|2006.11.28 02:45
|sell
|4158
|500.00
|1.3141
|1.3171
|1.3128
|8316
|2006.11.28 02:50
|close
|4158
|500.00
|1.3134
|1.3171
|1.3128
|35000.00
|90718432.74
|8317
|2006.11.28 03:50
|sell
|4159
|500.00
|1.3145
|1.3175
|1.3132
|8318
|2006.11.28 03:59
|close
|4159
|500.00
|1.3139
|1.3175
|1.3132
|30000.00
|90748432.74
|8319
|2006.11.28 04:40
|sell
|4160
|500.00
|1.3146
|1.3176
|1.3133
|8320
|2006.11.28 04:59
|close
|4160
|500.00
|1.3142
|1.3176
|1.3133
|20000.00
|90768432.74
|8321
|2006.11.28 05:45
|sell
|4161
|500.00
|1.3147
|1.3177
|1.3134
|8322
|2006.11.28 06:35
|close
|4161
|500.00
|1.3139
|1.3177
|1.3134
|40000.00
|90808432.74
|8323
|2006.11.28 07:50
|buy
|4162
|500.00
|1.3123
|1.3093
|1.3136
|8324
|2006.11.28 08:35
|close
|4162
|500.00
|1.3132
|1.3093
|1.3136
|45000.00
|90853432.74
|8325
|2006.11.28 10:15
|sell
|4163
|500.00
|1.3158
|1.3188
|1.3145
|8326
|2006.11.28 10:29
|close
|4163
|500.00
|1.3151
|1.3188
|1.3145
|35000.00
|90888432.74
|8327
|2006.11.28 10:30
|sell
|4164
|500.00
|1.3148
|1.3178
|1.3135
|8328
|2006.11.28 10:35
|t/p
|4164
|500.00
|1.3135
|1.3178
|1.3135
|65000.00
|90953432.74
|8329
|2006.11.28 10:50
|sell
|4165
|500.00
|1.3151
|1.3181
|1.3138
|8330
|2006.11.28 10:59
|close
|4165
|500.00
|1.3142
|1.3181
|1.3138
|45000.00
|90998432.74
|8331
|2006.11.28 12:10
|sell
|4166
|500.00
|1.3161
|1.3191
|1.3148
|8332
|2006.11.28 12:15
|t/p
|4166
|500.00
|1.3148
|1.3191
|1.3148
|65000.00
|91063432.74
|8333
|2006.11.28 12:35
|sell
|4167
|500.00
|1.3158
|1.3188
|1.3145
|8334
|2006.11.28 12:40
|t/p
|4167
|500.00
|1.3145
|1.3188
|1.3145
|65000.00
|91128432.74
|8335
|2006.11.28 12:50
|sell
|4168
|500.00
|1.3156
|1.3186
|1.3143
|8336
|2006.11.28 12:59
|close
|4168
|500.00
|1.3144
|1.3186
|1.3143
|60000.00
|91188432.74
|8337
|2006.11.28 13:20
|sell
|4169
|500.00
|1.3153
|1.3183
|1.3140
|8338
|2006.11.28 13:29
|close
|4169
|500.00
|1.3147
|1.3183
|1.3140
|30000.00
|91218432.74
|8339
|2006.11.28 13:50
|buy
|4170
|500.00
|1.3134
|1.3104
|1.3147
|8340
|2006.11.28 13:59
|close
|4170
|500.00
|1.3137
|1.3104
|1.3147
|15000.00
|91233432.74
|8341
|2006.11.28 15:35
|sell
|4171
|500.00
|1.3180
|1.3210
|1.3167
|8342
|2006.11.28 15:40
|t/p
|4171
|500.00
|1.3167
|1.3210
|1.3167
|65000.00
|91298432.74
|8343
|2006.11.28 15:45
|sell
|4172
|500.00
|1.3155
|1.3185
|1.3142
|8344
|2006.11.28 16:50
|close
|4172
|500.00
|1.3177
|1.3185
|1.3142
|-110000.00
|91188432.74
|8345
|2006.11.28 19:45
|buy
|4173
|500.00
|1.3145
|1.3115
|1.3158
|8346
|2006.11.28 19:50
|t/p
|4173
|500.00
|1.3158
|1.3115
|1.3158
|65000.00
|91253432.74
|8347
|2006.11.28 20:05
|sell
|4174
|500.00
|1.3170
|1.3200
|1.3157
|8348
|2006.11.28 20:10
|close
|4174
|500.00
|1.3158
|1.3200
|1.3157
|60000.00
|91313432.74
|8349
|2006.11.28 20:15
|sell
|4175
|500.00
|1.3197
|1.3227
|1.3184
|8350
|2006.11.28 20:29
|t/p
|4175
|500.00
|1.3184
|1.3227
|1.3184
|65000.00
|91378432.74
|8351
|2006.11.28 20:29
|sell
|4176
|500.00
|1.3178
|1.3208
|1.3165
|8352
|2006.11.28 20:35
|close
|4176
|500.00
|1.3167
|1.3208
|1.3165
|55000.00
|91433432.74
|8353
|2006.11.28 20:40
|sell
|4177
|500.00
|1.3204
|1.3234
|1.3191
|8354
|2006.11.28 20:45
|t/p
|4177
|500.00
|1.3191
|1.3234
|1.3191
|65000.00
|91498432.74
|8355
|2006.11.28 20:45
|sell
|4178
|500.00
|1.3185
|1.3215
|1.3172
|8356
|2006.11.28 20:59
|close
|4178
|500.00
|1.3181
|1.3215
|1.3172
|20000.00
|91518432.74
|8357
|2006.11.28 21:29
|sell
|4179
|500.00
|1.3185
|1.3215
|1.3172
|8358
|2006.11.28 22:50
|close
|4179
|500.00
|1.3205
|1.3215
|1.3172
|-100000.00
|91418432.74
|8359
|2006.11.29 01:35
|sell
|4180
|500.00
|1.3217
|1.3247
|1.3204
|8360
|2006.11.29 01:40
|close
|4180
|500.00
|1.3205
|1.3247
|1.3204
|60000.00
|91478432.74
|8361
|2006.11.29 02:05
|sell
|4181
|500.00
|1.3217
|1.3247
|1.3204
|8362
|2006.11.29 02:10
|t/p
|4181
|500.00
|1.3204
|1.3247
|1.3204
|65000.00
|91543432.74
|8363
|2006.11.29 02:29
|sell
|4182
|500.00
|1.3212
|1.3242
|1.3199
|8364
|2006.11.29 02:35
|close
|4182
|500.00
|1.3200
|1.3242
|1.3199
|60000.00
|91603432.74
|8365
|2006.11.29 02:50
|sell
|4183
|500.00
|1.3211
|1.3241
|1.3198
|8366
|2006.11.29 02:59
|close
|4183
|500.00
|1.3204
|1.3241
|1.3198
|35000.00
|91638432.74
|8367
|2006.11.29 04:50
|buy
|4184
|500.00
|1.3189
|1.3159
|1.3202
|8368
|2006.11.29 05:35
|close
|4184
|500.00
|1.3195
|1.3159
|1.3202
|30000.00
|91668432.74
|8369
|2006.11.29 08:05
|sell
|4185
|500.00
|1.3198
|1.3228
|1.3185
|8370
|2006.11.29 08:15
|close
|4185
|500.00
|1.3195
|1.3228
|1.3185
|15000.00
|91683432.74
|8371
|2006.11.29 08:29
|sell
|4186
|500.00
|1.3203
|1.3233
|1.3190
|8372
|2006.11.29 08:40
|close
|4186
|500.00
|1.3197
|1.3233
|1.3190
|30000.00
|91713432.74
|8373
|2006.11.29 08:59
|sell
|4187
|500.00
|1.3199
|1.3229
|1.3186
|8374
|2006.11.29 09:05
|close
|4187
|500.00
|1.3193
|1.3229
|1.3186
|30000.00
|91743432.74
|8375
|2006.11.29 09:35
|buy
|4188
|500.00
|1.3177
|1.3147
|1.3190
|8376
|2006.11.29 09:40
|close
|4188
|500.00
|1.3180
|1.3147
|1.3190
|15000.00
|91758432.74
|8377
|2006.11.29 10:05
|buy
|4189
|500.00
|1.3165
|1.3135
|1.3178
|8378
|2006.11.29 10:10
|t/p
|4189
|500.00
|1.3178
|1.3135
|1.3178
|65000.00
|91823432.74
|8379
|2006.11.29 10:20
|buy
|4190
|500.00
|1.3172
|1.3142
|1.3185
|8380
|2006.11.29 10:35
|close
|4190
|500.00
|1.3178
|1.3142
|1.3185
|30000.00
|91853432.74
|8381
|2006.11.29 10:50
|buy
|4191
|500.00
|1.3166
|1.3136
|1.3179
|8382
|2006.11.29 10:59
|close
|4191
|500.00
|1.3171
|1.3136
|1.3179
|25000.00
|91878432.74
|8383
|2006.11.29 11:20
|buy
|4192
|500.00
|1.3160
|1.3130
|1.3173
|8384
|2006.11.29 11:35
|t/p
|4192
|500.00
|1.3173
|1.3130
|1.3173
|65000.00
|91943432.74
|8385
|2006.11.29 11:45
|buy
|4193
|500.00
|1.3158
|1.3128
|1.3171
|8386
|2006.11.29 12:05
|close
|4193
|500.00
|1.3166
|1.3128
|1.3171
|40000.00
|91983432.74
|8387
|2006.11.29 14:05
|buy
|4194
|500.00
|1.3148
|1.3118
|1.3161
|8388
|2006.11.29 14:10
|close
|4194
|500.00
|1.3159
|1.3118
|1.3161
|55000.00
|92038432.74
|8389
|2006.11.29 14:15
|buy
|4195
|500.00
|1.3150
|1.3120
|1.3163
|8390
|2006.11.29 14:35
|close
|4195
|500.00
|1.3156
|1.3120
|1.3163
|30000.00
|92068432.74
|8391
|2006.11.29 14:40
|buy
|4196
|500.00
|1.3150
|1.3120
|1.3163
|8392
|2006.11.29 15:05
|close
|4196
|500.00
|1.3162
|1.3120
|1.3163
|60000.00
|92128432.74
|8393
|2006.11.29 15:35
|sell
|4197
|500.00
|1.3168
|1.3198
|1.3155
|8394
|2006.11.29 15:40
|close
|4197
|500.00
|1.3163
|1.3198
|1.3155
|25000.00
|92153432.74
|8395
|2006.11.29 15:45
|buy
|4198
|500.00
|1.3140
|1.3110
|1.3153
|8396
|2006.11.29 16:05
|t/p
|4198
|500.00
|1.3153
|1.3110
|1.3153
|65000.00
|92218432.74
|8397
|2006.11.29 16:05
|sell
|4199
|500.00
|1.3173
|1.3203
|1.3160
|8398
|2006.11.29 16:10
|t/p
|4199
|500.00
|1.3160
|1.3203
|1.3160
|65000.00
|92283432.74
|8399
|2006.11.29 16:29
|sell
|4200
|500.00
|1.3173
|1.3203
|1.3160
|8400
|2006.11.29 16:50
|close
|4200
|500.00
|1.3164
|1.3203
|1.3160
|45000.00
|92328432.74
|8401
|2006.11.29 17:20
|sell
|4201
|500.00
|1.3177
|1.3207
|1.3164
|8402
|2006.11.29 17:29
|t/p
|4201
|500.00
|1.3164
|1.3207
|1.3164
|65000.00
|92393432.74
|8403
|2006.11.29 20:10
|buy
|4202
|500.00
|1.3137
|1.3107
|1.3150
|8404
|2006.11.29 20:20
|t/p
|4202
|500.00
|1.3150
|1.3107
|1.3150
|65000.00
|92458432.74
|8405
|2006.11.29 21:35
|sell
|4203
|500.00
|1.3159
|1.3189
|1.3146
|8406
|2006.11.29 21:45
|close
|4203
|500.00
|1.3155
|1.3189
|1.3146
|20000.00
|92478432.74
|8407
|2006.11.29 22:35
|buy
|4204
|500.00
|1.3141
|1.3111
|1.3154
|8408
|2006.11.29 22:45
|close
|4204
|500.00
|1.3152
|1.3111
|1.3154
|55000.00
|92533432.74
|8409
|2006.11.30 04:10
|sell
|4205
|500.00
|1.3164
|1.3194
|1.3151
|8410
|2006.11.30 09:05
|close
|4205
|500.00
|1.3184
|1.3194
|1.3151
|-100000.00
|92433432.74
|8411
|2006.11.30 09:10
|sell
|4206
|500.00
|1.3196
|1.3226
|1.3183
|8412
|2006.11.30 09:15
|t/p
|4206
|500.00
|1.3183
|1.3226
|1.3183
|65000.00
|92498432.74
|8413
|2006.11.30 09:29
|sell
|4207
|500.00
|1.3183
|1.3213
|1.3170
|8414
|2006.11.30 11:15
|close
|4207
|500.00
|1.3204
|1.3213
|1.3170
|-105000.00
|92393432.74
|8415
|2006.11.30 11:20
|sell
|4208
|500.00
|1.3210
|1.3240
|1.3197
|8416
|2006.11.30 11:29
|close
|4208
|500.00
|1.3199
|1.3240
|1.3197
|55000.00
|92448432.74
|8417
|2006.11.30 11:40
|sell
|4209
|500.00
|1.3198
|1.3228
|1.3185
|8418
|2006.11.30 12:05
|close
|4209
|500.00
|1.3188
|1.3228
|1.3185
|50000.00
|92498432.74
|8419
|2006.11.30 13:40
|sell
|4210
|500.00
|1.3207
|1.3237
|1.3194
|8420
|2006.11.30 13:45
|t/p
|4210
|500.00
|1.3194
|1.3237
|1.3194
|65000.00
|92563432.74
|8421
|2006.11.30 14:45
|sell
|4211
|500.00
|1.3209
|1.3239
|1.3196
|8422
|2006.11.30 14:50
|close
|4211
|500.00
|1.3200
|1.3239
|1.3196
|45000.00
|92608432.74
|8423
|2006.11.30 15:35
|sell
|4212
|500.00
|1.3214
|1.3244
|1.3201
|8424
|2006.11.30 15:40
|t/p
|4212
|500.00
|1.3201
|1.3244
|1.3201
|65000.00
|92673432.74
|8425
|2006.11.30 15:50
|sell
|4213
|500.00
|1.3210
|1.3240
|1.3197
|8426
|2006.11.30 15:59
|t/p
|4213
|500.00
|1.3197
|1.3240
|1.3197
|65000.00
|92738432.74
|8427
|2006.11.30 16:40
|sell
|4214
|500.00
|1.3215
|1.3245
|1.3202
|8428
|2006.11.30 16:50
|t/p
|4214
|500.00
|1.3202
|1.3245
|1.3202
|65000.00
|92803432.74
|8429
|2006.11.30 16:59
|sell
|4215
|500.00
|1.3208
|1.3238
|1.3195
|8430
|2006.11.30 17:05
|close
|4215
|500.00
|1.3233
|1.3238
|1.3195
|-125000.00
|92678432.74
|8431
|2006.11.30 17:10
|sell
|4216
|500.00
|1.3237
|1.3267
|1.3224
|8432
|2006.11.30 17:15
|t/p
|4216
|500.00
|1.3224
|1.3267
|1.3224
|65000.00
|92743432.74
|8433
|2006.11.30 17:20
|sell
|4217
|500.00
|1.3243
|1.3273
|1.3230
|8434
|2006.11.30 18:20
|s/l
|4217
|500.00
|1.3273
|1.3273
|1.3230
|-150000.00
|92593432.74
|8435
|2006.11.30 18:20
|sell
|4218
|500.00
|1.3273
|1.3303
|1.3260
|8436
|2006.11.30 18:29
|close
|4218
|500.00
|1.3266
|1.3303
|1.3260
|35000.00
|92628432.74
|8437
|2006.11.30 18:45
|sell
|4219
|500.00
|1.3268
|1.3298
|1.3255
|8438
|2006.11.30 18:59
|close
|4219
|500.00
|1.3262
|1.3298
|1.3255
|30000.00
|92658432.74
|8439
|2006.11.30 21:15
|buy
|4220
|500.00
|1.3244
|1.3214
|1.3257
|8440
|2006.11.30 21:35
|close
|4220
|500.00
|1.3249
|1.3214
|1.3257
|25000.00
|92683432.74
|8441
|2006.11.30 21:40
|buy
|4221
|500.00
|1.3244
|1.3214
|1.3257
|8442
|2006.11.30 21:59
|close
|4221
|500.00
|1.3248
|1.3214
|1.3257
|20000.00
|92703432.74
|8443
|2006.12.01 01:50
|buy
|4222
|500.00
|1.3235
|1.3205
|1.3248
|8444
|2006.12.01 01:59
|t/p
|4222
|500.00
|1.3248
|1.3205
|1.3248
|65000.00
|92768432.74
|8445
|2006.12.01 02:05
|sell
|4223
|500.00
|1.3256
|1.3286
|1.3243
|8446
|2006.12.01 02:20
|close
|4223
|500.00
|1.3250
|1.3286
|1.3243
|30000.00
|92798432.74
|8447
|2006.12.01 04:15
|sell
|4224
|500.00
|1.3264
|1.3294
|1.3251
|8448
|2006.12.01 04:20
|close
|4224
|500.00
|1.3253
|1.3294
|1.3251
|55000.00
|92853432.74
|8449
|2006.12.01 08:05
|sell
|4225
|500.00
|1.3271
|1.3301
|1.3258
|8450
|2006.12.01 08:10
|close
|4225
|500.00
|1.3262
|1.3301
|1.3258
|45000.00
|92898432.74
|8451
|2006.12.01 08:29
|sell
|4226
|500.00
|1.3271
|1.3301
|1.3258
|8452
|2006.12.01 08:40
|close
|4226
|500.00
|1.3266
|1.3301
|1.3258
|25000.00
|92923432.74
|8453
|2006.12.01 08:45
|sell
|4227
|500.00
|1.3270
|1.3300
|1.3257
|8454
|2006.12.01 09:05
|close
|4227
|500.00
|1.3259
|1.3300
|1.3257
|55000.00
|92978432.74
|8455
|2006.12.01 09:45
|sell
|4228
|500.00
|1.3281
|1.3311
|1.3268
|8456
|2006.12.01 09:50
|close
|4228
|500.00
|1.3278
|1.3311
|1.3268
|15000.00
|92993432.74
|8457
|2006.12.01 10:40
|buy
|4229
|500.00
|1.3236
|1.3206
|1.3249
|8458
|2006.12.01 10:50
|close
|4229
|500.00
|1.3244
|1.3206
|1.3249
|40000.00
|93033432.74
|8459
|2006.12.01 10:59
|buy
|4230
|500.00
|1.3239
|1.3209
|1.3252
|8460
|2006.12.01 11:10
|close
|4230
|500.00
|1.3245
|1.3209
|1.3252
|30000.00
|93063432.74
|8461
|2006.12.01 11:50
|buy
|4231
|500.00
|1.3228
|1.3198
|1.3241
|8462
|2006.12.01 11:59
|close
|4231
|500.00
|1.3234
|1.3198
|1.3241
|30000.00
|93093432.74
|8463
|2006.12.01 14:50
|sell
|4232
|500.00
|1.3248
|1.3278
|1.3235
|8464
|2006.12.01 15:20
|close
|4232
|500.00
|1.3244
|1.3278
|1.3235
|20000.00
|93113432.74
|8465
|2006.12.01 15:50
|sell
|4233
|500.00
|1.3253
|1.3283
|1.3240
|8466
|2006.12.01 16:10
|close
|4233
|500.00
|1.3248
|1.3283
|1.3240
|25000.00
|93138432.74
|8467
|2006.12.01 16:15
|sell
|4234
|500.00
|1.3284
|1.3314
|1.3271
|8468
|2006.12.01 16:20
|close
|4234
|500.00
|1.3276
|1.3314
|1.3271
|40000.00
|93178432.74
|8469
|2006.12.01 16:29
|sell
|4235
|500.00
|1.3270
|1.3300
|1.3257
|8470
|2006.12.01 16:35
|close
|4235
|500.00
|1.3264
|1.3300
|1.3257
|30000.00
|93208432.74
|8471
|2006.12.01 16:40
|sell
|4236
|500.00
|1.3276
|1.3306
|1.3263
|8472
|2006.12.01 17:20
|s/l
|4236
|500.00
|1.3306
|1.3306
|1.3263
|-150000.00
|93058432.74
|8473
|2006.12.01 17:20
|sell
|4237
|500.00
|1.3332
|1.3362
|1.3319
|8474
|2006.12.01 17:35
|close
|4237
|500.00
|1.3321
|1.3362
|1.3319
|55000.00
|93113432.74
|8475
|2006.12.01 17:40
|sell
|4238
|500.00
|1.3325
|1.3355
|1.3312
|8476
|2006.12.01 17:45
|close
|4238
|500.00
|1.3345
|1.3355
|1.3312
|-100000.00
|93013432.74
|8477
|2006.12.01 17:50
|sell
|4239
|500.00
|1.3348
|1.3378
|1.3335
|8478
|2006.12.01 17:59
|close
|4239
|500.00
|1.3337
|1.3378
|1.3335
|55000.00
|93068432.74
|8479
|2006.12.01 22:20
|sell
|4240
|500.00
|1.3341
|1.3371
|1.3328
|8480
|2006.12.01 22:29
|close
|4240
|500.00
|1.3337
|1.3371
|1.3328
|20000.00
|93088432.74
|8481
|2006.12.04 00:40
|sell
|4241
|500.00
|1.3358
|1.3388
|1.3345
|8482
|2006.12.04 01:05
|close
|4241
|500.00
|1.3355
|1.3388
|1.3345
|15000.00
|93103432.74
|8483
|2006.12.04 03:50
|buy
|4242
|500.00
|1.3322
|1.3292
|1.3335
|8484
|2006.12.04 03:59
|close
|4242
|500.00
|1.3331
|1.3292
|1.3335
|45000.00
|93148432.74
|8485
|2006.12.04 06:20
|buy
|4243
|500.00
|1.3309
|1.3279
|1.3322
|8486
|2006.12.04 06:29
|close
|4243
|500.00
|1.3321
|1.3279
|1.3322
|60000.00
|93208432.74
|8487
|2006.12.04 09:50
|buy
|4244
|500.00
|1.3307
|1.3277
|1.3320
|8488
|2006.12.04 10:15
|close
|4244
|500.00
|1.3283
|1.3277
|1.3320
|-120000.00
|93088432.74
|8489
|2006.12.04 10:20
|buy
|4245
|500.00
|1.3284
|1.3254
|1.3297
|8490
|2006.12.04 10:35
|t/p
|4245
|500.00
|1.3297
|1.3254
|1.3297
|65000.00
|93153432.74
|8491
|2006.12.04 10:50
|buy
|4246
|500.00
|1.3288
|1.3258
|1.3301
|8492
|2006.12.04 10:59
|t/p
|4246
|500.00
|1.3301
|1.3258
|1.3301
|65000.00
|93218432.74
|8493
|2006.12.04 11:20
|buy
|4247
|500.00
|1.3289
|1.3259
|1.3302
|8494
|2006.12.04 11:29
|t/p
|4247
|500.00
|1.3302
|1.3259
|1.3302
|65000.00
|93283432.74
|8495
|2006.12.04 15:40
|buy
|4248
|500.00
|1.3292
|1.3262
|1.3305
|8496
|2006.12.04 15:45
|close
|4248
|500.00
|1.3304
|1.3262
|1.3305
|60000.00
|93343432.74
|8497
|2006.12.04 17:50
|sell
|4249
|500.00
|1.3326
|1.3356
|1.3313
|8498
|2006.12.04 20:05
|close
|4249
|500.00
|1.3320
|1.3356
|1.3313
|30000.00
|93373432.74
|8499
|2006.12.04 21:20
|buy
|4250
|500.00
|1.3314
|1.3284
|1.3327
|8500
|2006.12.04 21:29
|close
|4250
|500.00
|1.3319
|1.3284
|1.3327
|25000.00
|93398432.74
|8501
|2006.12.04 23:40
|sell
|4251
|500.00
|1.3340
|1.3370
|1.3327
|8502
|2006.12.04 23:45
|close
|4251
|500.00
|1.3335
|1.3370
|1.3327
|25000.00
|93423432.74
|8503
|2006.12.04 23:50
|sell
|4252
|500.00
|1.3342
|1.3372
|1.3329
|8504
|2006.12.05 00:10
|close
|4252
|500.00
|1.3337
|1.3372
|1.3329
|27746.82
|93451179.57
|8505
|2006.12.05 03:15
|buy
|4253
|500.00
|1.3327
|1.3297
|1.3340
|8506
|2006.12.05 03:20
|close
|4253
|500.00
|1.3334
|1.3297
|1.3340
|35000.00
|93486179.57
|8507
|2006.12.05 03:29
|buy
|4254
|500.00
|1.3329
|1.3299
|1.3342
|8508
|2006.12.05 04:15
|close
|4254
|500.00
|1.3333
|1.3299
|1.3342
|20000.00
|93506179.57
|8509
|2006.12.05 04:45
|buy
|4255
|500.00
|1.3326
|1.3296
|1.3339
|8510
|2006.12.05 07:50
|close
|4255
|500.00
|1.3330
|1.3296
|1.3339
|20000.00
|93526179.57
|8511
|2006.12.05 08:15
|sell
|4256
|500.00
|1.3334
|1.3364
|1.3321
|8512
|2006.12.05 09:05
|close
|4256
|500.00
|1.3327
|1.3364
|1.3321
|35000.00
|93561179.57
|8513
|2006.12.05 09:35
|buy
|4257
|500.00
|1.3311
|1.3281
|1.3324
|8514
|2006.12.05 09:45
|close
|4257
|500.00
|1.3322
|1.3281
|1.3324
|55000.00
|93616179.57
|8515
|2006.12.05 09:59
|buy
|4258
|500.00
|1.3313
|1.3283
|1.3326
|8516
|2006.12.05 10:10
|close
|4258
|500.00
|1.3320
|1.3283
|1.3326
|35000.00
|93651179.57
|8517
|2006.12.05 11:40
|buy
|4259
|500.00
|1.3299
|1.3269
|1.3312
|8518
|2006.12.05 11:50
|close
|4259
|500.00
|1.3310
|1.3269
|1.3312
|55000.00
|93706179.57
|8519
|2006.12.05 11:59
|buy
|4260
|500.00
|1.3301
|1.3271
|1.3314
|8520
|2006.12.05 12:10
|close
|4260
|500.00
|1.3308
|1.3271
|1.3314
|35000.00
|93741179.57
|8521
|2006.12.05 13:05
|sell
|4261
|500.00
|1.3334
|1.3364
|1.3321
|8522
|2006.12.05 13:10
|close
|4261
|500.00
|1.3323
|1.3364
|1.3321
|55000.00
|93796179.57
|8523
|2006.12.05 15:10
|sell
|4262
|500.00
|1.3345
|1.3375
|1.3332
|8524
|2006.12.05 15:15
|t/p
|4262
|500.00
|1.3332
|1.3375
|1.3332
|65000.00
|93861179.57
|8525
|2006.12.05 15:20
|sell
|4263
|500.00
|1.3341
|1.3371
|1.3328
|8526
|2006.12.05 15:35
|close
|4263
|500.00
|1.3365
|1.3371
|1.3328
|-120000.00
|93741179.57
|8527
|2006.12.05 15:45
|sell
|4264
|500.00
|1.3354
|1.3384
|1.3341
|8528
|2006.12.05 15:59
|t/p
|4264
|500.00
|1.3341
|1.3384
|1.3341
|65000.00
|93806179.57
|8529
|2006.12.05 16:45
|sell
|4265
|500.00
|1.3343
|1.3373
|1.3330
|8530
|2006.12.05 17:05
|t/p
|4265
|500.00
|1.3330
|1.3373
|1.3330
|65000.00
|93871179.57
|8531
|2006.12.05 17:05
|buy
|4266
|500.00
|1.3289
|1.3259
|1.3302
|8532
|2006.12.05 17:10
|t/p
|4266
|500.00
|1.3302
|1.3259
|1.3302
|65000.00
|93936179.57
|8533
|2006.12.05 17:20
|buy
|4267
|500.00
|1.3311
|1.3281
|1.3324
|8534
|2006.12.05 17:45
|close
|4267
|500.00
|1.3287
|1.3281
|1.3324
|-120000.00
|93816179.57
|8535
|2006.12.05 17:59
|buy
|4268
|500.00
|1.3309
|1.3279
|1.3322
|8536
|2006.12.05 18:05
|close
|4268
|500.00
|1.3316
|1.3279
|1.3322
|35000.00
|93851179.57
|8537
|2006.12.05 23:40
|buy
|4269
|500.00
|1.3322
|1.3292
|1.3335
|8538
|2006.12.06 06:45
|close
|4269
|500.00
|1.3328
|1.3292
|1.3335
|26313.79
|93877493.36
|8539
|2006.12.06 07:50
|sell
|4270
|500.00
|1.3333
|1.3363
|1.3320
|8540
|2006.12.06 08:35
|close
|4270
|500.00
|1.3327
|1.3363
|1.3320
|30000.00
|93907493.36
|8541
|2006.12.06 08:50
|sell
|4271
|500.00
|1.3339
|1.3369
|1.3326
|8542
|2006.12.06 08:59
|close
|4271
|500.00
|1.3327
|1.3369
|1.3326
|60000.00
|93967493.36
|8543
|2006.12.06 09:05
|buy
|4272
|500.00
|1.3314
|1.3284
|1.3327
|8544
|2006.12.06 09:15
|close
|4272
|500.00
|1.3322
|1.3284
|1.3327
|40000.00
|94007493.36
|8545
|2006.12.06 09:35
|buy
|4273
|500.00
|1.3309
|1.3279
|1.3322
|8546
|2006.12.06 09:40
|close
|4273
|500.00
|1.3315
|1.3279
|1.3322
|30000.00
|94037493.36
|8547
|2006.12.06 09:50
|buy
|4274
|500.00
|1.3307
|1.3277
|1.3320
|8548
|2006.12.06 10:05
|close
|4274
|500.00
|1.3312
|1.3277
|1.3320
|25000.00
|94062493.36
|8549
|2006.12.06 10:20
|buy
|4275
|500.00
|1.3297
|1.3267
|1.3310
|8550
|2006.12.06 10:35
|close
|4275
|500.00
|1.3303
|1.3267
|1.3310
|30000.00
|94092493.36
|8551
|2006.12.06 10:40
|buy
|4276
|500.00
|1.3300
|1.3270
|1.3313
|8552
|2006.12.06 11:20
|close
|4276
|500.00
|1.3273
|1.3270
|1.3313
|-135000.00
|93957493.36
|8553
|2006.12.06 11:40
|buy
|4277
|500.00
|1.3279
|1.3249
|1.3292
|8554
|2006.12.06 11:50
|close
|4277
|500.00
|1.3258
|1.3249
|1.3292
|-105000.00
|93852493.36
|8555
|2006.12.06 11:59
|buy
|4278
|500.00
|1.3277
|1.3247
|1.3290
|8556
|2006.12.06 12:35
|close
|4278
|500.00
|1.3286
|1.3247
|1.3290
|45000.00
|93897493.36
|8557
|2006.12.06 15:05
|buy
|4279
|500.00
|1.3257
|1.3227
|1.3270
|8558
|2006.12.06 15:10
|t/p
|4279
|500.00
|1.3270
|1.3227
|1.3270
|65000.00
|93962493.36
|8559
|2006.12.06 15:15
|buy
|4280
|500.00
|1.3267
|1.3237
|1.3280
|8560
|2006.12.06 15:35
|close
|4280
|500.00
|1.3272
|1.3237
|1.3280
|25000.00
|93987493.36
|8561
|2006.12.06 15:40
|buy
|4281
|500.00
|1.3269
|1.3239
|1.3282
|8562
|2006.12.06 16:05
|close
|4281
|500.00
|1.3281
|1.3239
|1.3282
|60000.00
|94047493.36
|8563
|2006.12.06 17:05
|sell
|4282
|500.00
|1.3307
|1.3337
|1.3294
|8564
|2006.12.06 17:10
|t/p
|4282
|500.00
|1.3294
|1.3337
|1.3294
|65000.00
|94112493.36
|8565
|2006.12.06 17:20
|sell
|4283
|500.00
|1.3306
|1.3336
|1.3293
|8566
|2006.12.06 17:29
|close
|4283
|500.00
|1.3302
|1.3336
|1.3293
|20000.00
|94132493.36
|8567
|2006.12.06 17:45
|sell
|4284
|500.00
|1.3308
|1.3338
|1.3295
|8568
|2006.12.06 18:35
|close
|4284
|500.00
|1.3304
|1.3338
|1.3295
|20000.00
|94152493.36
|8569
|2006.12.06 21:29
|buy
|4285
|500.00
|1.3284
|1.3254
|1.3297
|8570
|2006.12.06 21:35
|close
|4285
|500.00
|1.3288
|1.3254
|1.3297
|20000.00
|94172493.36
|8571
|2006.12.06 21:45
|buy
|4286
|500.00
|1.3283
|1.3253
|1.3296
|8572
|2006.12.06 22:05
|close
|4286
|500.00
|1.3289
|1.3253
|1.3296
|30000.00
|94202493.36
|8573
|2006.12.07 00:40
|buy
|4287
|500.00
|1.3278
|1.3248
|1.3291
|8574
|2006.12.07 00:45
|close
|4287
|500.00
|1.3285
|1.3248
|1.3291
|35000.00
|94237493.36
|8575
|2006.12.07 00:50
|buy
|4288
|500.00
|1.3278
|1.3248
|1.3291
|8576
|2006.12.07 01:10
|close
|4288
|500.00
|1.3282
|1.3248
|1.3291
|20000.00
|94257493.36
|8577
|2006.12.07 02:05
|sell
|4289
|500.00
|1.3295
|1.3325
|1.3282
|8578
|2006.12.07 02:20
|close
|4289
|500.00
|1.3287
|1.3325
|1.3282
|40000.00
|94297493.36
|8579
|2006.12.07 03:20
|sell
|4290
|500.00
|1.3297
|1.3327
|1.3284
|8580
|2006.12.07 03:29
|close
|4290
|500.00
|1.3290
|1.3327
|1.3284
|35000.00
|94332493.36
|8581
|2006.12.07 03:50
|sell
|4291
|500.00
|1.3296
|1.3326
|1.3283
|8582
|2006.12.07 04:00
|close
|4291
|500.00
|1.3292
|1.3326
|1.3283
|20000.00
|94352493.36
|8583
|2006.12.07 06:40
|sell
|4292
|500.00
|1.3304
|1.3334
|1.3291
|8584
|2006.12.07 07:35
|close
|4292
|500.00
|1.3299
|1.3334
|1.3291
|25000.00
|94377493.36
|8585
|2006.12.07 09:29
|sell
|4293
|500.00
|1.3318
|1.3348
|1.3305
|8586
|2006.12.07 10:35
|close
|4293
|500.00
|1.3312
|1.3348
|1.3305
|30000.00
|94407493.36
|8587
|2006.12.07 12:20
|buy
|4294
|500.00
|1.3289
|1.3259
|1.3302
|8588
|2006.12.07 12:35
|close
|4294
|500.00
|1.3294
|1.3259
|1.3302
|25000.00
|94432493.36
|8589
|2006.12.07 12:40
|buy
|4295
|500.00
|1.3293
|1.3263
|1.3306
|8590
|2006.12.07 15:00
|close
|4295
|500.00
|1.3297
|1.3263
|1.3306
|20000.00
|94452493.36
|8591
|2006.12.07 15:50
|sell
|4296
|500.00
|1.3321
|1.3351
|1.3308
|8592
|2006.12.07 15:59
|t/p
|4296
|500.00
|1.3308
|1.3351
|1.3308
|65000.00
|94517493.36
|8593
|2006.12.07 16:05
|buy
|4297
|500.00
|1.3278
|1.3248
|1.3291
|8594
|2006.12.07 16:15
|t/p
|4297
|500.00
|1.3291
|1.3248
|1.3291
|65000.00
|94582493.36
|8595
|2006.12.07 16:15
|sell
|4298
|500.00
|1.3308
|1.3338
|1.3295
|8596
|2006.12.07 16:20
|t/p
|4298
|500.00
|1.3295
|1.3338
|1.3295
|65000.00
|94647493.36
|8597
|2006.12.07 16:29
|sell
|4299
|500.00
|1.3307
|1.3337
|1.3294
|8598
|2006.12.07 16:35
|close
|4299
|500.00
|1.3295
|1.3337
|1.3294
|60000.00
|94707493.36
|8599
|2006.12.07 16:40
|sell
|4300
|500.00
|1.3307
|1.3337
|1.3294
|8600
|2006.12.07 16:45
|close
|4300
|500.00
|1.3297
|1.3337
|1.3294
|50000.00
|94757493.36
|8601
|2006.12.07 16:50
|sell
|4301
|500.00
|1.3302
|1.3332
|1.3289
|8602
|2006.12.07 17:05
|close
|4301
|500.00
|1.3293
|1.3332
|1.3289
|45000.00
|94802493.36
|8603
|2006.12.07 18:45
|buy
|4302
|500.00
|1.3290
|1.3260
|1.3303
|8604
|2006.12.07 18:59
|close
|4302
|500.00
|1.3296
|1.3260
|1.3303
|30000.00
|94832493.36
|8605
|2006.12.07 20:45
|buy
|4303
|500.00
|1.3290
|1.3260
|1.3303
|8606
|2006.12.07 21:05
|close
|4303
|500.00
|1.3294
|1.3260
|1.3303
|20000.00
|94852493.36
|8607
|2006.12.07 21:10
|buy
|4304
|500.00
|1.3288
|1.3258
|1.3301
|8608
|2006.12.08 11:10
|close
|4304
|500.00
|1.3293
|1.3258
|1.3301
|21313.79
|94873807.15
|8609
|2006.12.08 15:05
|buy
|4305
|500.00
|1.3267
|1.3237
|1.3280
|8610
|2006.12.08 15:15
|close
|4305
|500.00
|1.3276
|1.3237
|1.3280
|45000.00
|94918807.15
|8611
|2006.12.08 15:35
|buy
|4306
|500.00
|1.3237
|1.3207
|1.3250
|8612
|2006.12.08 15:40
|t/p
|4306
|500.00
|1.3250
|1.3207
|1.3250
|65000.00
|94983807.15
|8613
|2006.12.08 15:40
|sell
|4307
|500.00
|1.3330
|1.3360
|1.3317
|8614
|2006.12.08 15:50
|t/p
|4307
|500.00
|1.3317
|1.3360
|1.3317
|65000.00
|95048807.15
|8615
|2006.12.08 15:59
|sell
|4308
|500.00
|1.3332
|1.3362
|1.3319
|8616
|2006.12.08 17:05
|close
|4308
|500.00
|1.3319
|1.3362
|1.3319
|65000.00
|95113807.15
|8617
|2006.12.08 18:45
|buy
|4309
|500.00
|1.3194
|1.3164
|1.3207
|8618
|2006.12.08 18:50
|t/p
|4309
|500.00
|1.3207
|1.3164
|1.3207
|65000.00
|95178807.15
|8619
|2006.12.08 18:50
|buy
|4310
|500.00
|1.3216
|1.3186
|1.3229
|8620
|2006.12.08 19:05
|t/p
|4310
|500.00
|1.3229
|1.3186
|1.3229
|65000.00
|95243807.15