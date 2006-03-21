Strategy Tester Report
BLOCKBUSTER EA_Ron_MT4_v03c

SymboleEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Periode1 Heure (H1) 2006.01.03 08:00 - 2006.12.08 22:00 (2006.01.01 - 2006.12.10)
ModelePoints de contrôle (basés sur le plus proche des relevés aprés interpolation fractale sur 12 points)
ParametresProfitMade=3; LossLimit=20; BDistance=3; BPeriod=4; Deviation=2; Lots=1; LotIncrease=true;
Bars en test19088Ticks modelés77938Qualité du modelage50.00%
Dépot initial970.00
Profit total net95242837.15Profit brut150217158.44Perte brute-54974321.29
Facteur de profit2.73Rémunération espérée22098.11
Chute absolue81.00Chute maximal (%)590000.00 (1.30%)Relative drawdown80.25% (227475.00)
Total des Trades4310Positions SHORT (vente) gagnées %2152 (87.64%)Positions LONG (achat) gagnées %2158 (90.50%)
Profits des Trades (% du total) 3839 (89.07%)Pertes des Trades (% du total) 471 (10.93%)
Le plus largegains par Trade67746.82pertes par Trade-150000.00
Average (moyenne)gains par Trade39129.24pertes par Trade-116718.30
Maximumgains consecutifs (profit en $)71 (2990987.28)pertes consecutives (perte en $)4 (-495000.00)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)2990987.28 (71)Pertes consecutives (coups perdants)-495000.00 (4)
Average (moyenne)gains consecutifs9Pertes consecutives1
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12006.01.03 11:05buy11.001.18611.18311.1874
22006.01.03 11:10close11.001.18671.18311.187460.001030.00
32006.01.03 11:35buy21.101.18721.18421.1885
42006.01.03 11:40t/p21.101.18851.18421.1885143.001173.00
52006.01.03 13:30buy31.201.18811.18511.1894
62006.01.03 13:40close31.201.18871.18511.189472.001245.00
72006.01.03 14:45buy41.301.18761.18461.1889
82006.01.03 14:50close41.301.18851.18461.1889117.001362.00
92006.01.03 14:59buy51.401.18771.18471.1890
102006.01.03 15:45close51.401.18831.18471.189084.001446.00
112006.01.03 15:50buy61.501.18701.18401.1883
122006.01.03 15:59close61.501.18811.18401.1883165.001611.00
132006.01.03 16:10sell71.701.19001.19301.1887
142006.01.03 16:15t/p71.701.18871.19301.1887221.001832.00
152006.01.03 16:30sell81.901.19001.19301.1887
162006.01.03 16:35s/l81.901.19301.19301.1887-570.001262.00
172006.01.03 16:35sell91.301.19331.19631.1920
182006.01.03 16:40t/p91.301.19201.19631.1920169.001431.00
192006.01.03 16:40sell101.501.19101.19401.1897
202006.01.03 16:45close101.501.19021.19401.1897120.001551.00
212006.01.03 16:50sell111.601.19211.19511.1908
222006.01.03 17:15close111.601.19471.19511.1908-416.001135.00
232006.01.03 17:20sell121.201.19651.19951.1952
242006.01.03 17:29close121.201.19611.19951.195248.001183.00
252006.01.03 17:30sell131.201.19581.19881.1945
262006.01.03 17:35close131.201.19501.19881.194596.001279.00
272006.01.03 17:40sell141.301.19551.19851.1942
282006.01.03 17:50s/l141.301.19851.19851.1942-390.00889.00
292006.01.03 17:50sell150.901.19831.20131.1970
302006.01.03 17:59close150.901.19791.20131.197036.00925.00
312006.01.03 17:59sell161.001.19781.20081.1965
322006.01.03 18:05t/p161.001.19651.20081.1965130.001055.00
332006.01.03 21:05sell171.101.20061.20361.1993
342006.01.03 21:10t/p171.101.19931.20361.1993143.001198.00
352006.01.03 21:15sell181.201.20061.20361.1993
362006.01.03 21:50close181.201.20271.20361.1993-252.00946.00
372006.01.03 21:59sell191.001.20181.20481.2005
382006.01.03 22:35close191.001.20121.20481.200560.001006.00
392006.01.04 01:35sell201.001.20261.20561.2013
402006.01.04 01:45close201.001.20221.20561.201340.001046.00
412006.01.04 01:50sell211.101.20301.20601.2017
422006.01.04 02:10close211.101.20271.20601.201733.001079.00
432006.01.04 02:45sell221.101.20401.20701.2027
442006.01.04 02:59close221.101.20351.20701.202755.001134.00
452006.01.04 04:20sell231.201.20721.21021.2059
462006.01.04 04:29close231.201.20681.21021.205948.001182.00
472006.01.04 04:30sell241.201.20651.20951.2052
482006.01.04 05:20close241.201.20851.20951.2052-240.00942.00
492006.01.04 05:50sell251.001.20781.21081.2065
502006.01.04 05:59close251.001.20671.21081.2065110.001052.00
512006.01.04 08:10buy261.101.20591.20291.2072
522006.01.04 08:15close261.101.20661.20291.207277.001129.00
532006.01.04 08:35buy271.201.20501.20201.2063
542006.01.04 08:40close271.201.20611.20201.2063132.001261.00
552006.01.04 08:45buy281.301.20581.20281.2071
562006.01.04 09:20close281.301.20351.20281.2071-299.00962.00
572006.01.04 11:05sell291.001.20701.21001.2057
582006.01.04 11:10t/p291.001.20571.21001.2057130.001092.00
592006.01.04 11:20sell301.101.20821.21121.2069
602006.01.04 11:29close301.101.20741.21121.206988.001180.00
612006.01.04 11:35sell311.201.20731.21031.2060
622006.01.04 11:40close311.201.20641.21031.2060108.001288.00
632006.01.04 11:45sell321.301.20941.21241.2081
642006.01.04 11:59t/p321.301.20811.21241.2081169.001457.00
652006.01.04 14:05sell331.501.20871.21171.2074
662006.01.04 14:20t/p331.501.20741.21171.2074195.001652.00
672006.01.04 14:29sell341.701.20851.21151.2072
682006.01.04 14:35close341.701.21081.21151.2072-391.001261.00
692006.01.04 14:40sell351.301.21111.21411.2098
702006.01.04 14:45t/p351.301.20981.21411.2098169.001430.00
712006.01.04 14:45sell361.501.20831.21131.2070
722006.01.04 14:50close361.501.21081.21131.2070-375.001055.00
732006.01.04 14:59sell371.101.20871.21171.2074
742006.01.04 15:05close371.101.20801.21171.207477.001132.00
752006.01.04 15:45sell381.201.21041.21341.2091
762006.01.04 15:59close381.201.20961.21341.209196.001228.00
772006.01.04 18:15buy391.301.20771.20471.2090
782006.01.04 18:35t/p391.301.20901.20471.2090169.001397.00
792006.01.04 18:40buy401.401.20781.20481.2091
802006.01.04 18:50t/p401.401.20911.20481.2091182.001579.00
812006.01.04 19:15sell411.601.21251.21551.2112
822006.01.04 19:20t/p411.601.21121.21551.2112208.001787.00
832006.01.04 19:29sell421.801.21251.21551.2112
842006.01.04 19:35close421.801.21191.21551.2112108.001895.00
852006.01.04 19:40sell432.001.21311.21611.2118
862006.01.04 19:45close432.001.21211.21611.2118200.002095.00
872006.01.04 19:50sell442.201.21311.21611.2118
882006.01.04 19:59close442.201.21281.21611.211866.002161.00
892006.01.04 19:59sell452.201.21271.21571.2114
902006.01.04 20:35close452.201.21231.21571.211488.002249.00
912006.01.04 23:35buy462.301.21201.20901.2133
922006.01.04 23:45close462.301.21271.20901.2133161.002410.00
932006.01.05 00:05buy472.501.21131.20831.2126
942006.01.05 00:10close472.501.21201.20831.2126175.002585.00
952006.01.05 00:29buy482.701.21181.20881.2131
962006.01.05 03:05close482.701.20981.20881.2131-540.002045.00
972006.01.05 03:10buy492.101.20951.20651.2108
982006.01.05 03:15close492.101.21031.20651.2108168.002213.00
992006.01.05 04:20buy502.301.21041.20741.2117
1002006.01.05 04:35close502.301.21111.20741.2117161.002374.00
1012006.01.05 04:45buy512.401.21061.20761.2119
1022006.01.05 04:50close512.401.21101.20761.211996.002470.00
1032006.01.05 05:10buy522.501.21031.20731.2116
1042006.01.05 05:15close522.501.21101.20731.2116175.002645.00
1052006.01.05 05:20buy532.701.21051.20751.2118
1062006.01.05 07:45close532.701.21091.20751.2118108.002753.00
1072006.01.05 08:45buy542.801.20951.20651.2108
1082006.01.05 08:50close542.801.21061.20651.2108308.003061.00
1092006.01.05 09:35buy553.201.20911.20611.2104
1102006.01.05 09:40close553.201.21031.20611.2104384.003445.00
1112006.01.05 09:45buy563.601.20911.20611.2104
1122006.01.05 09:59close563.601.20951.20611.2104144.003589.00
1132006.01.05 10:15buy573.701.20881.20581.2101
1142006.01.05 10:29close573.701.20981.20581.2101370.003959.00
1152006.01.05 12:35buy584.101.20781.20481.2091
1162006.01.05 12:40t/p584.101.20911.20481.2091533.004492.00
1172006.01.05 12:45buy594.601.20781.20481.2091
1182006.01.05 12:50close594.601.20831.20481.2091230.004722.00
1192006.01.05 12:59buy604.901.20831.20531.2096
1202006.01.05 13:05close604.901.20921.20531.2096441.005163.00
1212006.01.05 13:10buy615.301.20681.20381.2081
1222006.01.05 13:20close615.301.20731.20381.2081265.005428.00
1232006.01.05 18:10sell625.601.21061.21361.2093
1242006.01.05 18:15t/p625.601.20931.21361.2093728.006156.00
1252006.01.05 18:20sell636.301.21061.21361.2093
1262006.01.05 18:29t/p636.301.20931.21361.2093819.006975.00
1272006.01.05 19:50sell647.201.21091.21391.2096
1282006.01.05 19:59close647.201.20981.21391.2096792.007767.00
1292006.01.05 21:05sell658.001.21071.21371.2094
1302006.01.05 21:10close658.001.20991.21371.2094640.008407.00
1312006.01.05 21:30sell668.701.21071.21371.2094
1322006.01.05 22:05close668.701.21001.21371.2094609.009016.00
1332006.01.06 02:50sell679.301.21241.21541.2111
1342006.01.06 02:59t/p679.301.21111.21541.21111209.0010225.00
1352006.01.06 03:35buy6810.501.20801.20501.2093
1362006.01.06 03:40close6810.501.20881.20501.2093840.0011065.00
1372006.01.06 03:59buy6911.401.20861.20561.2099
1382006.01.06 04:10close6911.401.20921.20561.2099684.0011749.00
1392006.01.06 09:05sell7012.101.20941.21241.2081
1402006.01.06 09:15close7012.101.20841.21241.20811210.0012959.00
1412006.01.06 09:20sell7113.401.20941.21241.2081
1422006.01.06 09:40close7113.401.20881.21241.2081804.0013763.00
1432006.01.06 09:45sell7214.201.20951.21251.2082
1442006.01.06 09:59close7214.201.20911.21251.2082568.0014331.00
1452006.01.06 11:10sell7314.801.21031.21331.2090
1462006.01.06 11:15close7314.801.20981.21331.2090740.0015071.00
1472006.01.06 13:15buy7415.501.20871.20571.2100
1482006.01.06 13:29close7415.501.20911.20571.2100620.0015691.00
1492006.01.06 14:20sell7516.201.21021.21321.2089
1502006.01.06 15:10close7516.201.20931.21321.20891458.0017149.00
1512006.01.06 15:45sell7617.701.21581.21881.2145
1522006.01.06 15:50close7617.701.21821.21881.2145-4248.0012901.00
1532006.01.06 15:59sell7713.301.21601.21901.2147
1542006.01.06 16:05t/p7713.301.21471.21901.21471729.0014630.00
1552006.01.06 21:10sell7815.101.21591.21891.2146
1562006.01.06 21:20close7815.101.21491.21891.21461510.0016140.00
1572006.01.06 21:29sell7916.601.21581.21881.2145
1582006.01.06 22:40close7916.601.21541.21881.2145664.0016804.00
1592006.01.09 02:29buy8017.301.21341.21041.2147
1602006.01.09 02:35t/p8017.301.21471.21041.21472249.0019053.00
1612006.01.09 02:50buy8119.601.21321.21021.2145
1622006.01.09 02:59t/p8119.601.21451.21021.21452548.0021601.00
1632006.01.09 07:10buy8222.301.21421.21121.2155
1642006.01.09 07:20close8222.301.21461.21121.2155892.0022493.00
1652006.01.09 08:35buy8323.201.21281.20981.2141
1662006.01.09 08:45close8323.201.21341.20981.21411392.0023885.00
1672006.01.09 08:59buy8424.601.21301.21001.2143
1682006.01.09 09:15close8424.601.21371.21001.21431722.0025607.00
1692006.01.09 09:20buy8526.401.21141.20841.2127
1702006.01.09 09:35close8526.401.21201.20841.21271584.0027191.00
1712006.01.09 09:40buy8628.001.21241.20941.2137
1722006.01.09 10:20close8628.001.21031.20941.2137-5880.0021311.00
1732006.01.09 10:45buy8722.001.20921.20621.2105
1742006.01.09 11:20close8722.001.20651.20621.2105-5940.0015371.00
1752006.01.09 13:10buy8815.801.20721.20421.2085
1762006.01.09 13:15close8815.801.20851.20421.20852054.0017425.00
1772006.01.09 13:35buy8918.001.20741.20441.2087
1782006.01.09 13:40close8918.001.20811.20441.20871260.0018685.00
1792006.01.09 14:20buy9019.301.20731.20431.2086
1802006.01.09 14:29close9019.301.20821.20431.20861737.0020422.00
1812006.01.09 17:15buy9121.101.20661.20361.2079
1822006.01.09 17:20close9121.101.20731.20361.20791477.0021899.00
1832006.01.09 18:05buy9222.601.20651.20351.2078
1842006.01.09 18:10close9222.601.20701.20351.20781130.0023029.00
1852006.01.09 18:15buy9323.701.20551.20251.2068
1862006.01.09 18:20t/p9323.701.20681.20251.20683081.0026110.00
1872006.01.09 18:29buy9426.901.20621.20321.2075
1882006.01.09 18:35close9426.901.20661.20321.20751076.0027186.00
1892006.01.09 18:40buy9528.001.20551.20251.2068
1902006.01.09 18:45t/p9528.001.20681.20251.20683640.0030826.00
1912006.01.09 18:50buy9631.801.20571.20271.2070
1922006.01.09 18:59close9631.801.20621.20271.20701590.0032416.00
1932006.01.09 18:59buy9733.401.20651.20351.2078
1942006.01.09 19:10close9733.401.20681.20351.20781002.0033418.00
1952006.01.09 19:35sell9834.501.20881.21181.2075
1962006.01.09 19:40close9834.501.20821.21181.20752070.0035488.00
1972006.01.09 21:40sell9936.601.20891.21191.2076
1982006.01.09 21:59close9936.601.20841.21191.20761830.0037318.00
1992006.01.10 01:45buy10038.501.20761.20461.2089
2002006.01.10 04:40s/l10038.501.20461.20461.2089-11550.0025768.00
2012006.01.10 04:40buy10126.601.20461.20161.2059
2022006.01.10 04:50t/p10126.601.20591.20161.20593458.0029226.00
2032006.01.10 04:50buy10230.101.20631.20331.2076
2042006.01.10 05:15close10230.101.20671.20331.20761204.0030430.00
2052006.01.10 08:20buy10331.401.20531.20231.2066
2062006.01.10 09:05close10331.401.20631.20231.20663140.0033570.00
2072006.01.10 09:10buy10434.601.20401.20101.2053
2082006.01.10 09:15t/p10434.601.20531.20101.20534498.0038068.00
2092006.01.10 09:20buy10539.201.20431.20131.2056
2102006.01.10 09:40t/p10539.201.20561.20131.20565096.0043164.00
2112006.01.10 09:45buy10644.501.20421.20121.2055
2122006.01.10 09:59t/p10644.501.20551.20121.20555785.0048949.00
2132006.01.10 10:05sell10750.501.20821.21121.2069
2142006.01.10 10:10close10750.501.20771.21121.20692525.0051474.00
2152006.01.10 10:15sell10853.101.20771.21071.2064
2162006.01.10 10:20t/p10853.101.20641.21071.20646903.0058377.00
2172006.01.10 10:29sell10960.201.20781.21081.2065
2182006.01.10 10:45close10960.201.20721.21081.20653612.0061989.00
2192006.01.10 10:50sell11063.901.20891.21191.2076
2202006.01.10 10:59t/p11063.901.20761.21191.20768307.0070296.00
2212006.01.10 10:59sell11172.501.20721.21021.2059
2222006.01.10 12:10s/l11172.501.21021.21021.2059-21750.0048546.00
2232006.01.10 12:10sell11250.001.21071.21371.2094
2242006.01.10 12:15close11250.001.20991.21371.20944000.0052546.00
2252006.01.10 12:20sell11354.201.21001.21301.2087
2262006.01.10 12:29close11354.201.20951.21301.20872710.0055256.00
2272006.01.10 12:30sell11457.001.20921.21221.2079
2282006.01.10 13:05close11457.001.20861.21221.20793420.0058676.00
2292006.01.10 15:45buy11560.501.20541.20241.2067
2302006.01.10 16:05close11560.501.20581.20241.20672420.0061096.00
2312006.01.10 20:35sell11663.001.20741.21041.2061
2322006.01.10 20:40close11663.001.20651.21041.20615670.0066766.00
2332006.01.10 21:15sell11768.801.20761.21061.2063
2342006.01.10 21:29close11768.801.20721.21061.20632752.0069518.00
2352006.01.10 23:45buy11871.701.20641.20341.2077
2362006.01.11 01:05close11871.701.20671.20341.20771622.4071140.40
2372006.01.11 04:40sell11973.301.20721.21021.2059
2382006.01.11 05:05close11973.301.20681.21021.20592932.0074072.40
2392006.01.11 07:10buy12076.401.20591.20291.2072
2402006.01.11 07:15close12076.401.20641.20291.20723820.0077892.40
2412006.01.11 07:35buy12180.301.20561.20261.2069
2422006.01.11 07:40close12180.301.20641.20261.20696424.0084316.40
2432006.01.11 07:45buy12286.901.20611.20311.2074
2442006.01.11 09:35close12286.901.20651.20311.20743476.0087792.40
2452006.01.11 10:35buy12390.501.20451.20151.2058
2462006.01.11 10:40close12390.501.20571.20151.205810860.0098652.40
2472006.01.11 10:50buy124101.701.20451.20151.2058
2482006.01.11 10:59close124101.701.20481.20151.20583051.00101703.40
2492006.01.11 11:15buy125104.801.20451.20151.2058
2502006.01.11 11:20t/p125104.801.20581.20151.205813624.00115327.40
2512006.01.11 12:35sell126118.901.20711.21011.2058
2522006.01.11 12:40close126118.901.20591.21011.205814268.00129595.40
2532006.01.11 12:45sell127133.601.20651.20951.2052
2542006.01.11 12:50close127133.601.20611.20951.20525344.00134939.40
2552006.01.11 12:59sell128139.101.20631.20931.2050
2562006.01.11 13:05close128139.101.20591.20931.20505564.00140503.40
2572006.01.11 13:10sell129144.801.20681.20981.2055
2582006.01.11 13:15close129144.801.20621.20981.20558688.00149191.40
2592006.01.11 13:20sell130153.801.20721.21021.2059
2602006.01.11 14:29close130153.801.20941.21021.2059-33836.00115355.40
2612006.01.11 14:30sell131118.901.20911.21211.2078
2622006.01.11 14:35close131118.901.20851.21211.20787134.00122489.40
2632006.01.11 14:45sell132126.301.20931.21231.2080
2642006.01.11 14:59close132126.301.20881.21231.20806315.00128804.40
2652006.01.11 16:10sell133132.801.21061.21361.2093
2662006.01.11 16:15close133132.801.20981.21361.209310624.00139428.40
2672006.01.11 16:29sell134143.701.21031.21331.2090
2682006.01.11 16:50close134143.701.20991.21331.20905748.00145176.40
2692006.01.11 16:59sell135149.701.21101.21401.2097
2702006.01.11 17:05close135149.701.20981.21401.209717964.00163140.40
2712006.01.11 18:40sell136168.201.21371.21671.2124
2722006.01.11 18:45close136168.201.21251.21671.212420184.00183324.40
2732006.01.11 18:59sell137189.001.21331.21631.2120
2742006.01.11 19:40close137189.001.21291.21631.21207560.00190884.40
2752006.01.12 00:10sell138196.801.21371.21671.2124
2762006.01.12 00:15close138196.801.21301.21671.212413776.00204660.40
2772006.01.12 00:20sell139211.001.21341.21641.2121
2782006.01.12 03:35close139211.001.21621.21641.2121-59080.00145580.40
2792006.01.12 03:40sell140150.101.21521.21821.2139
2802006.01.12 03:45close140150.101.21431.21821.213913509.00159089.40
2812006.01.12 04:20sell141164.001.21541.21841.2141
2822006.01.12 04:29close141164.001.21461.21841.214113120.00172209.40
2832006.01.12 07:10buy142177.501.21351.21051.2148
2842006.01.12 07:35close142177.501.21411.21051.214810650.00182859.40
2852006.01.12 07:50buy143188.501.21361.21061.2149
2862006.01.12 07:59close143188.501.21451.21061.214916965.00199824.40
2872006.01.12 11:05sell144206.001.21631.21931.2150
2882006.01.12 11:10t/p144206.001.21501.21931.215026780.00226604.40
2892006.01.12 12:10buy145233.601.21361.21061.2149
2902006.01.12 12:15t/p145233.601.21491.21061.214930368.00256972.40
2912006.01.12 12:35buy146264.901.21421.21121.2155
2922006.01.12 12:40close146264.901.21521.21121.215526490.00283462.40
2932006.01.12 13:20buy147292.201.21431.21131.2156
2942006.01.12 14:10close147292.201.21231.21131.2156-58440.00225022.40
2952006.01.12 14:20buy148232.001.21311.21011.2144
2962006.01.12 14:40close148232.001.21391.21011.214418560.00243582.40
2972006.01.12 14:45buy149251.101.21341.21041.2147
2982006.01.12 15:20close149251.101.21081.21041.2147-65286.00178296.40
2992006.01.12 15:29buy150183.801.21121.20821.2125
3002006.01.12 15:35t/p150183.801.21251.20821.212523894.00202190.40
3012006.01.12 15:40buy151208.401.21031.20731.2116
3022006.01.12 15:45close151208.401.20801.20731.2116-47932.00154258.40
3032006.01.12 15:50buy152159.001.20861.20561.2099
3042006.01.12 16:20s/l152159.001.20561.20561.2099-47700.00106558.40
3052006.01.12 16:20buy153109.901.20161.19861.2029
3062006.01.12 16:40t/p153109.901.20291.19861.202914287.00120845.40
3072006.01.12 16:40buy154124.601.20401.20101.2053
3082006.01.12 16:50close154124.601.20151.20101.2053-31150.0089695.40
3092006.01.12 16:59buy15592.501.20341.20041.2047
3102006.01.12 17:20close15592.501.20081.20041.2047-24050.0065645.40
3112006.01.12 21:45sell15667.701.20431.20731.2030
3122006.01.12 22:05close15667.701.20331.20731.20306770.0072415.40
3132006.01.13 01:15sell15774.701.20521.20821.2039
3142006.01.13 01:20t/p15774.701.20391.20821.20399711.0082126.40
3152006.01.13 08:10sell15884.701.20551.20851.2042
3162006.01.13 08:15close15884.701.20441.20851.20429317.0091443.40
3172006.01.13 08:20sell15994.301.20521.20821.2039
3182006.01.13 09:59close15994.301.20761.20821.2039-22632.0068811.40
3192006.01.13 09:59sell16070.901.20751.21051.2062
3202006.01.13 10:05close16070.901.20641.21051.20627799.0076610.40
3212006.01.13 13:05buy16179.001.20541.20241.2067
3222006.01.13 13:10close16179.001.20601.20241.20674740.0081350.40
3232006.01.13 13:20buy16283.901.20511.20211.2064
3242006.01.13 13:29close16283.901.20551.20211.20643356.0084706.40
3252006.01.13 13:50buy16387.301.20541.20241.2067
3262006.01.13 14:05close16387.301.20611.20241.20676111.0090817.40
3272006.01.13 14:45buy16493.601.20441.20141.2057
3282006.01.13 15:05close16493.601.20541.20141.20579360.00100177.40
3292006.01.13 15:35sell165103.301.20821.21121.2069
3302006.01.13 15:50t/p165103.301.20691.21121.206913429.00113606.40
3312006.01.13 17:40sell166117.101.20921.21221.2079
3322006.01.13 17:45t/p166117.101.20791.21221.207915223.00128829.40
3332006.01.13 17:59sell167132.801.20751.21051.2062
3342006.01.13 18:05close167132.801.21011.21051.2062-34528.0094301.40
3352006.01.13 18:29sell16897.201.20961.21261.2083
3362006.01.13 18:35close16897.201.20881.21261.20837776.00102077.40
3372006.01.13 18:45sell169105.201.20961.21261.2083
3382006.01.13 18:50close169105.201.21161.21261.2083-21040.0081037.40
3392006.01.13 18:59sell17083.501.21021.21321.2089
3402006.01.13 19:45s/l17083.501.21321.21321.2089-25050.0055987.40
3412006.01.13 19:45sell17157.701.21381.21681.2125
3422006.01.13 20:05close17157.701.21311.21681.21254039.0060026.40
3432006.01.16 00:40sell17261.901.21571.21871.2144
3442006.01.16 01:05close17261.901.21521.21871.21443095.0063121.40
3452006.01.16 01:45sell17365.101.21641.21941.2151
3462006.01.16 03:05t/p17365.101.21511.21941.21518463.0071584.40
3472006.01.16 07:35buy17473.801.21361.21061.2149
3482006.01.16 07:40t/p17473.801.21491.21061.21499594.0081178.40
3492006.01.16 08:45buy17583.701.21391.21091.2152
3502006.01.16 08:59close17583.701.21431.21091.21523348.0084526.40
3512006.01.16 11:40sell17687.101.21521.21821.2139
3522006.01.16 11:50close17687.101.21441.21821.21396968.0091494.40
3532006.01.16 13:05buy17794.301.21401.21101.2153
3542006.01.16 13:15close17794.301.21471.21101.21536601.0098095.40
3552006.01.16 13:35buy178101.101.21331.21031.2146
3562006.01.16 13:40close178101.101.21431.21031.214610110.00108205.40
3572006.01.16 13:45buy179111.601.21331.21031.2146
3582006.01.16 15:15close179111.601.21051.21031.2146-31248.0076957.40
3592006.01.16 15:20buy18079.301.21111.20811.2124
3602006.01.16 15:29close18079.301.21181.20811.21245551.0082508.40
3612006.01.16 15:30buy18185.101.21191.20891.2132
3622006.01.16 16:05close18185.101.21231.20891.21323404.0085912.40
3632006.01.16 16:50buy18288.601.21101.20801.2123
3642006.01.16 16:59close18288.601.21141.20801.21233544.0089456.40
3652006.01.17 00:35buy18392.201.21151.20851.2128
3662006.01.17 00:50close18392.201.21201.20851.21284610.0094066.40
3672006.01.17 00:59buy18497.001.21151.20851.2128
3682006.01.17 01:15close18497.001.21191.20851.21283880.0097946.40
3692006.01.17 01:20buy185101.001.21091.20791.2122
3702006.01.17 01:29close185101.001.21161.20791.21227070.00105016.40
3712006.01.17 02:15buy186108.301.21091.20791.2122
3722006.01.17 02:40s/l186108.301.20791.20791.2122-32490.0072526.40
3732006.01.17 02:40buy18774.801.20781.20481.2091
3742006.01.17 02:45t/p18774.801.20911.20481.20919724.0082250.40
3752006.01.17 02:45buy18884.801.20931.20631.2106
3762006.01.17 03:40close18884.801.20981.20631.21064240.0086490.40
3772006.01.17 08:40sell18989.201.21261.21561.2113
3782006.01.17 08:59close18989.201.21221.21561.21133568.0090058.40
3792006.01.17 09:20sell19092.801.21381.21681.2125
3802006.01.17 09:35close19092.801.21311.21681.21256496.0096554.40
3812006.01.17 09:40sell19199.501.21321.21621.2119
3822006.01.17 10:05close19199.501.21231.21621.21198955.00105509.40
3832006.01.17 11:45buy192108.801.21001.20701.2113
3842006.01.17 11:50close192108.801.21111.20701.211311968.00117477.40
3852006.01.17 11:59buy193121.101.21091.20791.2122
3862006.01.17 12:40close193121.101.21151.20791.21227266.00124743.40
3872006.01.17 13:10buy194128.601.20951.20651.2108
3882006.01.17 13:40s/l194128.601.20651.20651.2108-38580.0086163.40
3892006.01.17 13:40buy19588.801.20611.20311.2074
3902006.01.17 13:50close19588.801.20671.20311.20745328.0091491.40
3912006.01.17 13:59buy19694.301.20731.20431.2086
3922006.01.17 14:35t/p19694.301.20861.20431.208612259.00103750.40
3932006.01.17 17:20buy197107.001.20521.20221.2065
3942006.01.17 17:29close197107.001.20591.20221.20657490.00111240.40
3952006.01.17 17:45buy198114.701.20531.20231.2066
3962006.01.17 17:50close198114.701.20591.20231.20666882.00118122.40
3972006.01.17 20:10sell199121.801.20841.21141.2071
3982006.01.17 20:20close199121.801.20801.21141.20714872.00122994.40
3992006.01.17 20:29sell200126.801.20801.21101.2067
4002006.01.17 22:10close200126.801.21041.21101.2067-30432.0092562.40
4012006.01.17 22:20sell20195.401.21061.21361.2093
4022006.01.18 00:05close20195.401.21021.21361.20934340.0996902.49
4032006.01.18 00:35sell20299.901.21191.21491.2106
4042006.01.18 00:40close20299.901.21131.21491.21065994.00102896.49
4052006.01.18 02:05buy203106.101.20991.20691.2112
4062006.01.18 02:10close203106.101.21101.20691.211211671.00114567.49
4072006.01.18 02:45buy204118.101.20981.20681.2111
4082006.01.18 03:35close204118.101.21031.20681.21115905.00120472.49
4092006.01.18 06:05buy205124.201.20811.20511.2094
4102006.01.18 06:10t/p205124.201.20941.20511.209416146.00136618.49
4112006.01.18 06:29buy206140.801.20871.20571.2100
4122006.01.18 06:40close206140.801.20961.20571.210012672.00149290.49
4132006.01.18 06:45buy207153.901.20881.20581.2101
4142006.01.18 06:50close207153.901.20961.20581.210112312.00161602.49
4152006.01.18 08:10buy208166.601.20781.20481.2091
4162006.01.18 08:20close208166.601.20881.20481.209116660.00178262.49
4172006.01.18 08:29buy209183.801.20811.20511.2094
4182006.01.18 08:45close209183.801.20881.20511.209412866.00191128.49
4192006.01.18 09:35sell210197.001.21211.21511.2108
4202006.01.18 09:40t/p210197.001.21081.21511.210825610.00216738.49
4212006.01.18 09:59sell211223.401.21181.21481.2105
4222006.01.18 10:50s/l211223.401.21481.21481.2105-67020.00149718.49
4232006.01.18 10:50sell212154.301.21521.21821.2139
4242006.01.18 10:59t/p212154.301.21391.21821.213920059.00169777.49
4252006.01.18 10:59sell213175.001.21371.21671.2124
4262006.01.18 11:05t/p213175.001.21241.21671.212422750.00192527.49
4272006.01.18 15:35sell214198.501.21481.21781.2135
4282006.01.18 15:45t/p214198.501.21351.21781.213525805.00218332.49
4292006.01.18 15:59sell215225.101.21351.21651.2122
4302006.01.18 16:10t/p215225.101.21221.21651.212229263.00247595.49
4312006.01.18 16:45sell216255.301.21471.21771.2134
4322006.01.18 17:05t/p216255.301.21341.21771.213433189.00280784.49
4332006.01.18 17:05buy217289.501.20901.20601.2103
4342006.01.18 17:10t/p217289.501.21031.20601.210337635.00318419.49
4352006.01.18 17:35buy218328.301.20981.20681.2111
4362006.01.18 17:40close218328.301.21041.20681.211119698.00338117.49
4372006.01.18 17:45buy219348.601.20981.20681.2111
4382006.01.18 17:50t/p219348.601.21111.20681.211145318.00383435.49
4392006.01.18 17:59buy220395.301.21011.20711.2114
4402006.01.18 18:05close220395.301.21061.20711.211419765.00403200.49
4412006.01.18 18:45buy221415.701.20801.20501.2093
4422006.01.18 19:05close221415.701.20851.20501.209320785.00423985.49
4432006.01.18 21:59sell222437.101.21101.21401.2097
4442006.01.18 22:35close222437.101.21071.21401.209713113.00437098.49
4452006.01.19 01:20sell223450.601.21231.21531.2110
4462006.01.19 01:29close223450.601.21191.21531.211018024.00455122.49
4472006.01.19 02:05buy224469.201.20911.20611.2104
4482006.01.19 02:10close224469.201.21011.20611.210446920.00502042.49
4492006.01.19 02:29buy225500.001.20951.20651.2108
4502006.01.19 03:10close225500.001.21021.20651.210835000.00537042.49
4512006.01.19 05:50buy226500.001.20891.20591.2102
4522006.01.19 05:59close226500.001.20931.20591.210220000.00557042.49
4532006.01.19 08:10sell227500.001.21031.21331.2090
4542006.01.19 08:35close227500.001.20991.21331.209020000.00577042.49
4552006.01.19 08:40sell228500.001.21041.21341.2091
4562006.01.19 08:45close228500.001.20991.21341.209125000.00602042.49
4572006.01.19 08:50sell229500.001.21041.21341.2091
4582006.01.19 09:05t/p229500.001.20911.21341.209165000.00667042.49
4592006.01.19 09:05buy230500.001.20901.20601.2103
4602006.01.19 09:20t/p230500.001.21031.20601.210365000.00732042.49
4612006.01.19 09:20sell231500.001.21061.21361.2093
4622006.01.19 09:29t/p231500.001.20931.21361.209365000.00797042.49
4632006.01.19 09:30buy232500.001.20911.20611.2104
4642006.01.19 10:10close232500.001.20951.20611.210420000.00817042.49
4652006.01.19 10:40buy233500.001.20821.20521.2095
4662006.01.19 11:35close233500.001.20871.20521.209525000.00842042.49
4672006.01.19 14:50buy234500.001.20691.20391.2082
4682006.01.19 14:59close234500.001.20801.20391.208255000.00897042.49
4692006.01.19 15:15buy235500.001.20711.20411.2084
4702006.01.19 15:20close235500.001.20801.20411.208445000.00942042.49
4712006.01.19 15:40buy236500.001.20581.20281.2071
4722006.01.19 15:45t/p236500.001.20711.20281.207165000.001007042.49
4732006.01.19 15:59buy237500.001.20671.20371.2080
4742006.01.19 16:15close237500.001.20701.20371.208015000.001022042.49
4752006.01.19 17:05sell238500.001.20981.21281.2085
4762006.01.19 17:15t/p238500.001.20851.21281.208565000.001087042.49
4772006.01.19 17:29sell239500.001.20961.21261.2083
4782006.01.19 17:35s/l239500.001.21261.21261.2083-150000.00937042.49
4792006.01.19 17:35sell240500.001.21251.21551.2112
4802006.01.19 17:40t/p240500.001.21121.21551.211265000.001002042.49
4812006.01.19 17:40sell241500.001.20911.21211.2078
4822006.01.19 17:50close241500.001.21191.21211.2078-140000.00862042.49
4832006.01.19 17:59sell242500.001.21131.21431.2100
4842006.01.19 18:05close242500.001.21041.21431.210045000.00907042.49
4852006.01.20 01:05buy243500.001.20871.20571.2100
4862006.01.20 01:10close243500.001.20941.20571.210035000.00942042.49
4872006.01.20 01:20buy244500.001.20861.20561.2099
4882006.01.20 01:29close244500.001.20921.20561.209930000.00972042.49
4892006.01.20 02:10buy245500.001.20851.20551.2098
4902006.01.20 02:35close245500.001.20881.20551.209815000.00987042.49
4912006.01.20 02:40buy246500.001.20831.20531.2096
4922006.01.20 02:45close246500.001.20931.20531.209650000.001037042.49
4932006.01.20 02:50buy247500.001.20831.20531.2096
4942006.01.20 02:59close247500.001.20931.20531.209650000.001087042.49
4952006.01.20 03:20buy248500.001.20781.20481.2091
4962006.01.20 03:30close248500.001.20821.20481.209120000.001107042.49
4972006.01.20 03:40buy249500.001.20851.20551.2098
4982006.01.20 08:20close249500.001.20631.20551.2098-110000.00997042.49
4992006.01.20 08:29buy250500.001.20711.20411.2084
5002006.01.20 08:35close250500.001.20801.20411.208445000.001042042.49
5012006.01.20 08:50buy251500.001.20701.20401.2083
5022006.01.20 08:59close251500.001.20751.20401.208325000.001067042.49
5032006.01.20 09:05sell252500.001.20881.21181.2075
5042006.01.20 09:20t/p252500.001.20751.21181.207565000.001132042.49
5052006.01.20 09:20buy253500.001.20741.20441.2087
5062006.01.20 09:29t/p253500.001.20871.20441.208765000.001197042.49
5072006.01.20 09:29sell254500.001.20881.21181.2075
5082006.01.20 09:45close254500.001.20801.21181.207540000.001237042.49
5092006.01.20 10:05buy255500.001.20731.20431.2086
5102006.01.20 10:20close255500.001.20821.20431.208645000.001282042.49
5112006.01.20 10:29buy256500.001.20691.20391.2082
5122006.01.20 10:35s/l256500.001.20391.20391.2082-150000.001132042.49
5132006.01.20 10:35buy257500.001.20411.20111.2054
5142006.01.20 10:40close257500.001.20491.20111.205440000.001172042.49
5152006.01.20 10:45buy258500.001.20731.20431.2086
5162006.01.20 11:10t/p258500.001.20861.20431.208665000.001237042.49
5172006.01.20 11:10sell259500.001.20911.21211.2078
5182006.01.20 11:15close259500.001.20811.21211.207850000.001287042.49
5192006.01.20 15:45sell260500.001.20971.21271.2084
5202006.01.20 15:50close260500.001.20871.21271.208450000.001337042.49
5212006.01.20 15:59sell261500.001.20931.21231.2080
5222006.01.20 16:10close261500.001.21171.21231.2080-120000.001217042.49
5232006.01.20 16:15sell262500.001.21021.21321.2089
5242006.01.20 16:20close262500.001.20921.21321.208950000.001267042.49
5252006.01.20 16:29sell263500.001.21031.21331.2090
5262006.01.20 16:35close263500.001.20901.21331.209065000.001332042.49
5272006.01.20 16:50sell264500.001.21061.21361.2093
5282006.01.20 16:59close264500.001.20961.21361.209350000.001382042.49
5292006.01.20 19:05sell265500.001.21051.21351.2092
5302006.01.20 19:10close265500.001.20981.21351.209235000.001417042.49
5312006.01.20 19:15sell266500.001.21051.21351.2092
5322006.01.20 19:20close266500.001.20981.21351.209235000.001452042.49
5332006.01.20 20:15sell267500.001.21091.21391.2096
5342006.01.20 20:40close267500.001.21311.21391.2096-110000.001342042.49
5352006.01.20 20:45sell268500.001.21341.21641.2121
5362006.01.20 20:59close268500.001.21291.21641.212125000.001367042.49
5372006.01.20 20:59sell269500.001.21291.21591.2116
5382006.01.23 00:10close269500.001.21501.21591.2116-102253.181264789.31
5392006.01.23 00:15sell270500.001.21511.21811.2138
5402006.01.23 00:29close270500.001.21471.21811.213820000.001284789.31
5412006.01.23 01:20sell271500.001.21531.21831.2140
5422006.01.23 02:15close271500.001.21731.21831.2140-100000.001184789.31
5432006.01.23 02:20sell272500.001.21771.22071.2164
5442006.01.23 02:29close272500.001.21711.22071.216430000.001214789.31
5452006.01.23 02:45sell273500.001.21941.22241.2181
5462006.01.23 02:50s/l273500.001.22241.22241.2181-150000.001064789.31
5472006.01.23 02:50sell274500.001.22451.22751.2232
5482006.01.23 02:59t/p274500.001.22321.22751.223265000.001129789.31
5492006.01.23 02:59sell275500.001.22241.22541.2211
5502006.01.23 03:05close275500.001.22151.22541.221145000.001174789.31
5512006.01.23 10:10sell276500.001.22481.22781.2235
5522006.01.23 10:15close276500.001.22381.22781.223550000.001224789.31
5532006.01.23 10:20sell277500.001.22501.22801.2237
5542006.01.23 10:29close277500.001.22401.22801.223750000.001274789.31
5552006.01.23 10:40buy278500.001.22301.22001.2243
5562006.01.23 10:45close278500.001.22421.22001.224360000.001334789.31
5572006.01.23 10:59buy279500.001.22301.22001.2243
5582006.01.23 11:10close279500.001.22411.22001.224355000.001389789.31
5592006.01.23 11:15buy280500.001.22271.21971.2240
5602006.01.23 11:20close280500.001.22301.21971.224015000.001404789.31
5612006.01.23 11:35sell281500.001.22671.22971.2254
5622006.01.23 11:40close281500.001.22561.22971.225455000.001459789.31
5632006.01.23 11:45sell282500.001.22581.22881.2245
5642006.01.23 11:50t/p282500.001.22451.22881.224565000.001524789.31
5652006.01.23 11:59sell283500.001.22611.22911.2248
5662006.01.23 12:50s/l283500.001.22911.22911.2248-150000.001374789.31
5672006.01.23 12:50sell284500.001.22891.23191.2276
5682006.01.23 13:05t/p284500.001.22761.23191.227665000.001439789.31
5692006.01.23 17:15buy285500.001.22681.22381.2281
5702006.01.23 17:29close285500.001.22761.22381.228140000.001479789.31
5712006.01.23 18:20buy286500.001.22721.22421.2285
5722006.01.23 18:29close286500.001.22781.22421.228530000.001509789.31
5732006.01.23 18:45buy287500.001.22731.22431.2286
5742006.01.23 18:50close287500.001.22831.22431.228650000.001559789.31
5752006.01.23 19:40sell288500.001.23061.23361.2293
5762006.01.23 19:45close288500.001.22941.23361.229360000.001619789.31
5772006.01.23 19:59sell289500.001.22941.23241.2281
5782006.01.23 20:10close289500.001.22871.23241.228135000.001654789.31
5792006.01.23 21:15sell290500.001.23041.23341.2291
5802006.01.23 21:29close290500.001.22981.23341.229130000.001684789.31
5812006.01.23 21:40sell291500.001.23031.23331.2290
5822006.01.23 21:50close291500.001.22991.23331.229020000.001704789.31
5832006.01.23 23:20sell292500.001.23131.23431.2300
5842006.01.23 23:35close292500.001.23091.23431.230020000.001724789.31
5852006.01.24 01:35sell293500.001.23241.23541.2311
5862006.01.24 01:40close293500.001.23191.23541.231125000.001749789.31
5872006.01.24 02:10buy294500.001.22891.22591.2302
5882006.01.24 02:20t/p294500.001.23021.22591.230265000.001814789.31
5892006.01.24 02:29buy295500.001.22961.22661.2309
5902006.01.24 02:45close295500.001.23011.22661.230925000.001839789.31
5912006.01.24 03:20buy296500.001.22951.22651.2308
5922006.01.24 03:29close296500.001.22991.22651.230820000.001859789.31
5932006.01.24 04:05buy297500.001.22901.22601.2303
5942006.01.24 07:05close297500.001.22941.22601.230320000.001879789.31
5952006.01.24 07:35sell298500.001.23111.23411.2298
5962006.01.24 07:40t/p298500.001.22981.23411.229865000.001944789.31
5972006.01.24 07:59sell299500.001.23061.23361.2293
5982006.01.24 08:15close299500.001.23021.23361.229320000.001964789.31
5992006.01.24 10:15buy300500.001.22781.22481.2291
6002006.01.24 11:35close300500.001.22821.22481.229120000.001984789.31
6012006.01.24 14:05sell301500.001.22871.23171.2274
6022006.01.24 14:10t/p301500.001.22741.23171.227465000.002049789.31
6032006.01.24 14:35sell302500.001.22851.23151.2272
6042006.01.24 14:59close302500.001.22811.23151.227220000.002069789.31
6052006.01.24 15:40buy303500.001.22611.22311.2274
6062006.01.24 15:45t/p303500.001.22741.22311.227465000.002134789.31
6072006.01.24 19:50sell304500.001.22991.23291.2286
6082006.01.24 19:59close304500.001.22921.23291.228635000.002169789.31
6092006.01.24 21:05buy305500.001.22611.22311.2274
6102006.01.24 21:10close305500.001.22651.22311.227420000.002189789.31
6112006.01.24 22:45buy306500.001.22801.22501.2293
6122006.01.24 22:50close306500.001.22871.22501.229335000.002224789.31
6132006.01.24 23:10buy307500.001.22781.22481.2291
6142006.01.24 23:20close307500.001.22821.22481.229120000.002244789.31
6152006.01.24 23:29buy308500.001.22791.22491.2292
6162006.01.25 02:15close308500.001.22531.22491.2292-133686.212111103.10
6172006.01.25 02:20buy309500.001.22541.22241.2267
6182006.01.25 02:29close309500.001.22651.22241.226755000.002166103.10
6192006.01.25 04:05buy310500.001.22531.22231.2266
6202006.01.25 04:15t/p310500.001.22661.22231.226665000.002231103.10
6212006.01.25 04:20buy311500.001.22591.22291.2272
6222006.01.25 04:59close311500.001.22631.22291.227220000.002251103.10
6232006.01.25 08:10sell312500.001.22821.23121.2269
6242006.01.25 08:20close312500.001.22731.23121.226945000.002296103.10
6252006.01.25 09:10buy313500.001.22641.22341.2277
6262006.01.25 09:15close313500.001.22681.22341.227720000.002316103.10
6272006.01.25 09:30buy314500.001.22641.22341.2277
6282006.01.25 09:45t/p314500.001.22771.22341.227765000.002381103.10
6292006.01.25 10:10sell315500.001.22791.23091.2266
6302006.01.25 10:20close315500.001.22731.23091.226630000.002411103.10
6312006.01.25 10:35sell316500.001.22861.23161.2273
6322006.01.25 10:45close316500.001.22781.23161.227340000.002451103.10
6332006.01.25 10:50sell317500.001.22791.23091.2266
6342006.01.25 11:05close317500.001.23041.23091.2266-125000.002326103.10
6352006.01.25 11:15sell318500.001.22941.23241.2281
6362006.01.25 11:20close318500.001.23151.23241.2281-105000.002221103.10
6372006.01.25 11:29sell319500.001.23031.23331.2290
6382006.01.25 11:50close319500.001.23261.23331.2290-115000.002106103.10
6392006.01.25 11:59sell320500.001.23181.23481.2305
6402006.01.25 12:05close320500.001.23091.23481.230545000.002151103.10
6412006.01.25 15:05buy321500.001.22841.22541.2297
6422006.01.25 15:15t/p321500.001.22971.22541.229765000.002216103.10
6432006.01.25 15:20buy322500.001.22841.22541.2297
6442006.01.25 16:20close322500.001.22611.22541.2297-115000.002101103.10
6452006.01.25 16:50buy323500.001.22481.22181.2261
6462006.01.25 16:59close323500.001.22601.22181.226160000.002161103.10
6472006.01.25 16:59buy324500.001.22601.22301.2273
6482006.01.25 17:05t/p324500.001.22731.22301.227365000.002226103.10
6492006.01.25 19:10sell325500.001.22811.23111.2268
6502006.01.25 19:15t/p325500.001.22681.23111.226865000.002291103.10
6512006.01.25 19:35sell326500.001.22781.23081.2265
6522006.01.25 19:50close326500.001.22691.23081.226545000.002336103.10
6532006.01.25 21:50buy327500.001.22491.22191.2262
6542006.01.25 21:59close327500.001.22561.22191.226235000.002371103.10
6552006.01.25 22:20buy328500.001.22451.22151.2258
6562006.01.25 23:05close328500.001.22481.22151.225815000.002386103.10
6572006.01.26 02:05sell329500.001.22531.22831.2240
6582006.01.26 02:10close329500.001.22451.22831.224040000.002426103.10
6592006.01.26 02:15sell330500.001.22531.22831.2240
6602006.01.26 02:20close330500.001.22451.22831.224040000.002466103.10
6612006.01.26 02:29sell331500.001.22511.22811.2238
6622006.01.26 06:15close331500.001.22481.22811.223815000.002481103.10
6632006.01.26 09:40sell332500.001.22691.22991.2256
6642006.01.26 09:45close332500.001.22601.22991.225645000.002526103.10
6652006.01.26 09:59sell333500.001.22651.22951.2252
6662006.01.26 10:10close333500.001.22541.22951.225255000.002581103.10
6672006.01.26 10:35buy334500.001.22431.22131.2256
6682006.01.26 10:50close334500.001.22541.22131.225655000.002636103.10
6692006.01.26 10:59buy335500.001.22441.22141.2257
6702006.01.26 11:15close335500.001.22531.22141.225745000.002681103.10
6712006.01.26 11:20buy336500.001.22371.22071.2250
6722006.01.26 11:29close336500.001.22461.22071.225045000.002726103.10
6732006.01.26 12:40buy337500.001.22381.22081.2251
6742006.01.26 12:45close337500.001.22421.22081.225120000.002746103.10
6752006.01.26 13:35buy338500.001.22351.22051.2248
6762006.01.26 13:40t/p338500.001.22481.22051.224865000.002811103.10
6772006.01.26 13:50buy339500.001.22351.22051.2248
6782006.01.26 13:59t/p339500.001.22481.22051.224865000.002876103.10
6792006.01.26 15:35buy340500.001.22321.22021.2245
6802006.01.26 15:40t/p340500.001.22451.22021.224565000.002941103.10
6812006.01.26 15:40sell341500.001.22631.22931.2250
6822006.01.26 15:45close341500.001.22501.22931.225065000.003006103.10
6832006.01.26 16:05sell342500.001.22611.22911.2248
6842006.01.26 16:10t/p342500.001.22481.22911.224865000.003071103.10
6852006.01.26 16:40buy343500.001.22421.22121.2255
6862006.01.26 16:50close343500.001.22491.22121.225535000.003106103.10
6872006.01.26 17:45buy344500.001.22391.22091.2252
6882006.01.26 17:59close344500.001.22461.22091.225235000.003141103.10
6892006.01.26 18:10buy345500.001.22241.21941.2237
6902006.01.26 18:15t/p345500.001.22371.21941.223765000.003206103.10
6912006.01.26 18:15buy346500.001.22391.22091.2252
6922006.01.26 18:20close346500.001.22461.22091.225235000.003241103.10
6932006.01.26 18:29buy347500.001.22331.22031.2246
6942006.01.26 18:45close347500.001.22381.22031.224625000.003266103.10
6952006.01.26 18:59buy348500.001.22311.22011.2244
6962006.01.26 19:05close348500.001.22381.22011.224435000.003301103.10
6972006.01.26 20:10buy349500.001.22101.21801.2223
6982006.01.26 20:20close349500.001.22141.21801.222320000.003321103.10
6992006.01.26 20:29buy350500.001.22141.21841.2227
7002006.01.26 20:45close350500.001.22181.21841.222720000.003341103.10
7012006.01.26 20:50buy351500.001.22121.21821.2225
7022006.01.26 22:05close351500.001.22181.21821.222530000.003371103.10
7032006.01.27 00:29buy352500.001.22051.21751.2218
7042006.01.27 00:59close352500.001.22081.21751.221815000.003386103.10
7052006.01.27 02:20sell353500.001.22241.22541.2211
7062006.01.27 02:29close353500.001.22161.22541.221140000.003426103.10
7072006.01.27 03:05buy354500.001.22001.21701.2213
7082006.01.27 03:15close354500.001.22111.21701.221355000.003481103.10
7092006.01.27 03:29buy355500.001.22011.21711.2214
7102006.01.27 03:40close355500.001.22071.21711.221430000.003511103.10
7112006.01.27 03:50buy356500.001.21971.21671.2210
7122006.01.27 03:59close356500.001.22031.21671.221030000.003541103.10
7132006.01.27 07:40buy357500.001.21971.21671.2210
7142006.01.27 07:45close357500.001.22021.21671.221025000.003566103.10
7152006.01.27 08:20buy358500.001.21981.21681.2211
7162006.01.27 08:29close358500.001.22091.21681.221155000.003621103.10
7172006.01.27 09:15buy359500.001.21931.21631.2206
7182006.01.27 09:20close359500.001.22021.21631.220645000.003666103.10
7192006.01.27 09:29buy360500.001.21981.21681.2211
7202006.01.27 09:35t/p360500.001.22111.21681.221165000.003731103.10
7212006.01.27 09:40buy361500.001.21961.21661.2209
7222006.01.27 09:50t/p361500.001.22091.21661.220965000.003796103.10
7232006.01.27 12:35buy362500.001.21841.21541.2197
7242006.01.27 12:40t/p362500.001.21971.21541.219765000.003861103.10
7252006.01.27 12:50buy363500.001.22011.21711.2214
7262006.01.27 13:05close363500.001.21741.21711.2214-135000.003726103.10
7272006.01.27 13:15buy364500.001.21651.21351.2178
7282006.01.27 13:20close364500.001.21681.21351.217815000.003741103.10
7292006.01.27 13:50buy365500.001.21761.21461.2189
7302006.01.27 14:10close365500.001.21881.21461.218960000.003801103.10
7312006.01.27 15:15buy366500.001.21611.21311.2174
7322006.01.27 15:20t/p366500.001.21741.21311.217465000.003866103.10
7332006.01.27 15:45sell367500.001.22361.22661.2223
7342006.01.27 15:50t/p367500.001.22231.22661.222365000.003931103.10
7352006.01.27 15:50sell368500.001.22181.22481.2205
7362006.01.27 16:20close368500.001.22131.22481.220525000.003956103.10
7372006.01.27 16:50sell369500.001.22281.22581.2215
7382006.01.27 16:59close369500.001.22241.22581.221520000.003976103.10
7392006.01.27 17:35buy370500.001.21251.20951.2138
7402006.01.27 17:40t/p370500.001.21381.20951.213865000.004041103.10
7412006.01.27 17:59buy371500.001.21361.21061.2149
7422006.01.27 18:05close371500.001.21411.21061.214925000.004066103.10
7432006.01.27 18:20buy372500.001.21141.20841.2127
7442006.01.27 18:29t/p372500.001.21271.20841.212765000.004131103.10
7452006.01.30 02:05buy373500.001.20961.20661.2109
7462006.01.30 02:10close373500.001.21061.20661.210950000.004181103.10
7472006.01.30 02:15buy374500.001.21001.20701.2113
7482006.01.30 02:35close374500.001.21081.20701.211340000.004221103.10
7492006.01.30 02:40buy375500.001.20901.20601.2103
7502006.01.30 02:59t/p375500.001.21031.20601.210365000.004286103.10
7512006.01.30 03:20buy376500.001.20901.20601.2103
7522006.01.30 03:29close376500.001.20951.20601.210325000.004311103.10
7532006.01.30 03:30buy377500.001.20981.20681.2111
7542006.01.30 08:29close377500.001.21031.20681.211125000.004336103.10
7552006.01.30 08:30sell378500.001.21041.21341.2091
7562006.01.30 09:05close378500.001.20981.21341.209130000.004366103.10
7572006.01.30 10:35buy379500.001.20741.20441.2087
7582006.01.30 10:40close379500.001.20851.20441.208755000.004421103.10
7592006.01.30 10:45buy380500.001.20741.20441.2087
7602006.01.30 10:50t/p380500.001.20871.20441.208765000.004486103.10
7612006.01.30 11:20buy381500.001.20741.20441.2087
7622006.01.30 11:29close381500.001.20781.20441.208720000.004506103.10
7632006.01.30 15:10buy382500.001.20661.20361.2079
7642006.01.30 15:15t/p382500.001.20791.20361.207965000.004571103.10
7652006.01.30 15:20buy383500.001.20641.20341.2077
7662006.01.30 15:29close383500.001.20701.20341.207730000.004601103.10
7672006.01.30 15:35buy384500.001.20731.20431.2086
7682006.01.30 15:40t/p384500.001.20861.20431.208665000.004666103.10
7692006.01.30 15:45buy385500.001.20711.20411.2084
7702006.01.30 15:50close385500.001.20761.20411.208425000.004691103.10
7712006.01.30 16:05sell386500.001.20971.21271.2084
7722006.01.30 16:10close386500.001.20881.21271.208445000.004736103.10
7732006.01.30 16:40sell387500.001.20951.21251.2082
7742006.01.30 16:45close387500.001.20861.21251.208245000.004781103.10
7752006.01.30 16:50sell388500.001.20971.21271.2084
7762006.01.30 16:59close388500.001.20871.21271.208450000.004831103.10
7772006.01.30 17:20sell389500.001.20941.21241.2081
7782006.01.30 17:35close389500.001.20861.21241.208140000.004871103.10
7792006.01.30 17:40sell390500.001.21001.21301.2087
7802006.01.30 17:59t/p390500.001.20871.21301.208765000.004936103.10
7812006.01.30 18:10sell391500.001.20911.21211.2078
7822006.01.30 18:15close391500.001.20881.21211.207815000.004951103.10
7832006.01.30 18:29sell392500.001.20971.21271.2084
7842006.01.30 18:35close392500.001.20931.21271.208420000.004971103.10
7852006.01.30 18:45sell393500.001.20961.21261.2083
7862006.01.30 18:50close393500.001.20871.21261.208345000.005016103.10
7872006.01.30 20:40buy394500.001.20721.20421.2085
7882006.01.30 21:00close394500.001.20761.20421.208520000.005036103.10
7892006.01.31 01:35buy395500.001.20811.20511.2094
7902006.01.31 01:45close395500.001.20881.20511.209435000.005071103.10
7912006.01.31 03:35sell396500.001.21011.21311.2088
7922006.01.31 03:40close396500.001.20931.21311.208840000.005111103.10
7932006.01.31 04:20sell397500.001.21041.21341.2091
7942006.01.31 04:29close397500.001.21001.21341.209120000.005131103.10
7952006.01.31 07:05buy398500.001.20901.20601.2103
7962006.01.31 07:10close398500.001.20981.20601.210340000.005171103.10
7972006.01.31 07:15buy399500.001.20941.20641.2107
7982006.01.31 07:20close399500.001.20981.20641.210720000.005191103.10
7992006.01.31 08:15buy400500.001.20941.20641.2107
8002006.01.31 08:29close400500.001.20991.20641.210725000.005216103.10
8012006.01.31 08:45buy401500.001.20951.20651.2108
8022006.01.31 09:40t/p401500.001.21081.20651.210865000.005281103.10
8032006.01.31 09:40sell402500.001.21081.21381.2095
8042006.01.31 09:50t/p402500.001.20951.21381.209565000.005346103.10
8052006.01.31 09:50buy403500.001.20931.20631.2106
8062006.01.31 09:59t/p403500.001.21061.20631.210665000.005411103.10
8072006.01.31 09:59sell404500.001.21081.21381.2095
8082006.01.31 10:29close404500.001.20961.21381.209560000.005471103.10
8092006.01.31 10:45buy405500.001.20891.20591.2102
8102006.01.31 10:50close405500.001.20971.20591.210240000.005511103.10
8112006.01.31 14:20sell406500.001.21301.21601.2117
8122006.01.31 14:40close406500.001.21221.21601.211740000.005551103.10
8132006.01.31 14:50sell407500.001.21301.21601.2117
8142006.01.31 14:59close407500.001.21231.21601.211735000.005586103.10
8152006.01.31 14:59sell408500.001.21221.21521.2109
8162006.01.31 15:05t/p408500.001.21091.21521.210965000.005651103.10
8172006.01.31 17:40sell409500.001.21381.21681.2125
8182006.01.31 17:45close409500.001.21321.21681.212530000.005681103.10
8192006.01.31 17:59sell410500.001.21441.21741.2131
8202006.01.31 18:05close410500.001.21391.21741.213125000.005706103.10
8212006.01.31 18:50sell411500.001.21611.21911.2148
8222006.01.31 19:05close411500.001.21571.21911.214820000.005726103.10
8232006.01.31 19:15sell412500.001.21811.22111.2168
8242006.01.31 19:20close412500.001.21771.22111.216820000.005746103.10
8252006.01.31 19:29sell413500.001.21701.22001.2157
8262006.01.31 19:50close413500.001.21911.22001.2157-105000.005641103.10
8272006.01.31 19:59sell414500.001.21721.22021.2159
8282006.01.31 20:35close414500.001.21601.22021.215960000.005701103.10
8292006.01.31 21:05buy415500.001.21271.20971.2140
8302006.01.31 21:10t/p415500.001.21401.20971.214065000.005766103.10
8312006.01.31 21:29buy416500.001.21351.21051.2148
8322006.01.31 21:45close416500.001.21461.21051.214855000.005821103.10
8332006.01.31 21:50buy417500.001.21201.20901.2133
8342006.01.31 21:59t/p417500.001.21331.20901.213365000.005886103.10
8352006.02.01 01:20buy418500.001.21411.21111.2154
8362006.02.01 01:30close418500.001.21451.21111.215420000.005906103.10
8372006.02.01 02:20buy419500.001.21431.21131.2156
8382006.02.01 02:29close419500.001.21471.21131.215620000.005926103.10
8392006.02.01 03:10buy420500.001.21391.21091.2152
8402006.02.01 03:15close420500.001.21451.21091.215230000.005956103.10
8412006.02.01 04:05sell421500.001.21581.21881.2145
8422006.02.01 04:15close421500.001.21541.21881.214520000.005976103.10
8432006.02.01 07:45sell422500.001.21611.21911.2148
8442006.02.01 08:05close422500.001.21571.21911.214820000.005996103.10
8452006.02.01 09:50buy423500.001.21411.21111.2154
8462006.02.01 10:35t/p423500.001.21541.21111.215465000.006061103.10
8472006.02.01 11:15buy424500.001.21241.20941.2137
8482006.02.01 11:35close424500.001.21281.20941.213720000.006081103.10
8492006.02.01 11:40buy425500.001.21181.20881.2131
8502006.02.01 11:59close425500.001.21251.20881.213135000.006116103.10
8512006.02.01 11:59buy426500.001.21281.20981.2141
8522006.02.01 12:45close426500.001.21021.20981.2141-130000.005986103.10
8532006.02.01 12:50buy427500.001.21051.20751.2118
8542006.02.01 12:59close427500.001.21121.20751.211835000.006021103.10
8552006.02.01 12:59buy428500.001.21151.20851.2128
8562006.02.01 13:50close428500.001.20891.20851.2128-130000.005891103.10
8572006.02.01 13:59buy429500.001.21051.20751.2118
8582006.02.01 14:35close429500.001.21091.20751.211820000.005911103.10
8592006.02.01 15:15buy430500.001.20841.20541.2097
8602006.02.01 15:20close430500.001.20911.20541.209735000.005946103.10
8612006.02.01 15:30buy431500.001.20931.20631.2106
8622006.02.01 16:35close431500.001.20991.20631.210630000.005976103.10
8632006.02.01 18:05buy432500.001.20861.20561.2099
8642006.02.01 18:15close432500.001.20891.20561.209915000.005991103.10
8652006.02.01 19:05buy433500.001.20821.20521.2095
8662006.02.01 19:10close433500.001.20911.20521.209545000.006036103.10
8672006.02.01 19:15buy434500.001.20861.20561.2099
8682006.02.01 21:10close434500.001.20641.20561.2099-110000.005926103.10
8692006.02.01 21:15buy435500.001.20601.20301.2073
8702006.02.01 21:35close435500.001.20661.20301.207330000.005956103.10
8712006.02.01 21:40buy436500.001.20621.20321.2075
8722006.02.01 23:45close436500.001.20661.20321.207520000.005976103.10
8732006.02.02 01:40sell437500.001.20681.20981.2055
8742006.02.02 01:50close437500.001.20631.20981.205525000.006001103.10
8752006.02.02 02:05sell438500.001.20801.21101.2067
8762006.02.02 02:10close438500.001.20731.21101.206735000.006036103.10
8772006.02.02 02:29sell439500.001.20771.21071.2064
8782006.02.02 02:45close439500.001.20711.21071.206430000.006066103.10
8792006.02.02 02:50sell440500.001.20801.21101.2067
8802006.02.02 02:59close440500.001.20741.21101.206730000.006096103.10
8812006.02.02 02:59sell441500.001.20731.21031.2060
8822006.02.02 03:10close441500.001.20611.21031.206060000.006156103.10
8832006.02.02 06:05buy442500.001.20611.20311.2074
8842006.02.02 06:20close442500.001.20651.20311.207420000.006176103.10
8852006.02.02 06:29buy443500.001.20621.20321.2075
8862006.02.02 07:45close443500.001.20351.20321.2075-135000.006041103.10
8872006.02.02 07:50buy444500.001.20321.20021.2045
8882006.02.02 07:59close444500.001.20401.20021.204540000.006081103.10
8892006.02.02 07:59buy445500.001.20431.20131.2056
8902006.02.02 08:35close445500.001.20501.20131.205635000.006116103.10
8912006.02.02 15:35buy446500.001.20441.20141.2057
8922006.02.02 15:45t/p446500.001.20571.20141.205765000.006181103.10
8932006.02.02 15:59buy447500.001.20491.20191.2062
8942006.02.02 16:10close447500.001.20591.20191.206250000.006231103.10
8952006.02.02 17:05sell448500.001.20961.21261.2083
8962006.02.02 17:15t/p448500.001.20831.21261.208365000.006296103.10
8972006.02.02 17:20sell449500.001.20801.21101.2067
8982006.02.02 17:30close449500.001.21001.21101.2067-100000.006196103.10
8992006.02.02 17:35sell450500.001.21001.21301.2087
9002006.02.02 17:40close450500.001.20881.21301.208760000.006256103.10
9012006.02.02 17:50sell451500.001.20941.21241.2081
9022006.02.02 17:59close451500.001.20901.21241.208120000.006276103.10
9032006.02.02 17:59sell452500.001.20891.21191.2076
9042006.02.02 18:45close452500.001.21091.21191.2076-100000.006176103.10
9052006.02.02 18:50sell453500.001.21031.21331.2090
9062006.02.02 19:05close453500.001.20921.21331.209055000.006231103.10
9072006.02.02 23:50buy454500.001.20931.20631.2106
9082006.02.03 00:05close454500.001.21001.20631.210631313.796262416.89
9092006.02.03 00:59buy455500.001.20891.20591.2102
9102006.02.03 02:10close455500.001.20941.20591.210225000.006287416.89
9112006.02.03 03:20sell456500.001.21131.21431.2100
9122006.02.03 03:29close456500.001.21041.21431.210045000.006332416.89
9132006.02.03 07:20buy457500.001.20911.20611.2104
9142006.02.03 09:40close457500.001.20671.20611.2104-120000.006212416.89
9152006.02.03 09:45buy458500.001.20731.20431.2086
9162006.02.03 10:05close458500.001.20801.20431.208635000.006247416.89
9172006.02.03 13:10buy459500.001.20631.20331.2076
9182006.02.03 13:20close459500.001.20681.20331.207625000.006272416.89
9192006.02.03 13:29buy460500.001.20601.20301.2073
9202006.02.03 13:45close460500.001.20691.20301.207345000.006317416.89
9212006.02.03 13:50buy461500.001.20641.20341.2077
9222006.02.03 13:59close461500.001.20671.20341.207715000.006332416.89
9232006.02.03 13:59buy462500.001.20661.20361.2079
9242006.02.03 14:35close462500.001.20691.20361.207915000.006347416.89
9252006.02.03 15:10buy463500.001.20541.20241.2067
9262006.02.03 15:15close463500.001.20641.20241.206750000.006397416.89
9272006.02.03 15:35buy464500.001.19971.19671.2010
9282006.02.03 15:40t/p464500.001.20101.19671.201065000.006462416.89
9292006.02.03 15:40sell465500.001.21011.21311.2088
9302006.02.03 15:45t/p465500.001.20881.21311.208865000.006527416.89
9312006.02.03 15:50buy466500.001.20511.20211.2064
9322006.02.03 15:59s/l466500.001.20211.20211.2064-150000.006377416.89
9332006.02.03 15:59buy467500.001.20071.19771.2020
9342006.02.03 16:05close467500.001.20141.19771.202035000.006412416.89
9352006.02.03 16:15buy468500.001.19841.19541.1997
9362006.02.03 16:35close468500.001.19961.19541.199760000.006472416.89
9372006.02.03 16:45buy469500.001.19961.19661.2009
9382006.02.03 16:50close469500.001.19701.19661.2009-130000.006342416.89
9392006.02.03 16:59buy470500.001.19831.19531.1996
9402006.02.03 17:05t/p470500.001.19961.19531.199665000.006407416.89
9412006.02.06 02:10sell471500.001.20421.20721.2029
9422006.02.06 02:50close471500.001.20351.20721.202935000.006442416.89
9432006.02.06 04:50buy472500.001.20201.19901.2033
9442006.02.06 07:35close472500.001.20281.19901.203340000.006482416.89
9452006.02.06 09:05buy473500.001.20081.19781.2021
9462006.02.06 09:15t/p473500.001.20211.19781.202165000.006547416.89
9472006.02.06 09:29buy474500.001.20061.19761.2019
9482006.02.06 09:40close474500.001.20091.19761.201915000.006562416.89
9492006.02.06 09:45buy475500.001.20021.19721.2015
9502006.02.06 13:05close475500.001.19761.19721.2015-130000.006432416.89
9512006.02.06 13:15buy476500.001.19751.19451.1988
9522006.02.06 13:20t/p476500.001.19881.19451.198865000.006497416.89
9532006.02.06 13:29buy477500.001.19781.19481.1991
9542006.02.06 14:35close477500.001.19881.19481.199150000.006547416.89
9552006.02.06 15:10buy478500.001.19711.19411.1984
9562006.02.06 15:50close478500.001.19801.19411.198445000.006592416.89
9572006.02.06 15:59buy479500.001.19711.19411.1984
9582006.02.06 16:15close479500.001.19811.19411.198450000.006642416.89
9592006.02.06 19:05buy480500.001.19471.19171.1960
9602006.02.06 19:10t/p480500.001.19601.19171.196065000.006707416.89
9612006.02.06 19:29buy481500.001.19601.19301.1973
9622006.02.06 19:45close481500.001.19661.19301.197330000.006737416.89
9632006.02.06 19:50buy482500.001.19521.19221.1965
9642006.02.06 19:59close482500.001.19611.19221.196545000.006782416.89
9652006.02.06 20:29buy483500.001.19481.19181.1961
9662006.02.06 20:35close483500.001.19571.19181.196145000.006827416.89
9672006.02.06 20:40buy484500.001.19531.19231.1966
9682006.02.06 21:05close484500.001.19621.19231.196645000.006872416.89
9692006.02.07 03:40buy485500.001.19551.19251.1968
9702006.02.07 04:10close485500.001.19621.19251.196835000.006907416.89
9712006.02.07 05:05sell486500.001.19751.20051.1962
9722006.02.07 05:10close486500.001.19711.20051.196220000.006927416.89
9732006.02.07 05:29sell487500.001.19741.20041.1961
9742006.02.07 06:05close487500.001.19681.20041.196130000.006957416.89
9752006.02.07 08:50sell488500.001.19831.20131.1970
9762006.02.07 09:05close488500.001.19711.20131.197060000.007017416.89
9772006.02.07 09:50sell489500.001.19931.20231.1980
9782006.02.07 09:59close489500.001.19821.20231.198055000.007072416.89
9792006.02.07 10:15sell490500.001.20031.20331.1990
9802006.02.07 10:20t/p490500.001.19901.20331.199065000.007137416.89
9812006.02.07 11:20sell491500.001.19971.20271.1984
9822006.02.07 11:29close491500.001.19931.20271.198420000.007157416.89
9832006.02.07 11:40sell492500.001.20031.20331.1990
9842006.02.07 11:59close492500.001.19991.20331.199020000.007177416.89
9852006.02.07 11:59sell493500.001.19981.20281.1985
9862006.02.07 12:35close493500.001.19921.20281.198530000.007207416.89
9872006.02.07 14:20buy494500.001.19651.19351.1978
9882006.02.07 14:29close494500.001.19721.19351.197835000.007242416.89
9892006.02.07 14:30buy495500.001.19751.19451.1988
9902006.02.07 15:05close495500.001.19831.19451.198840000.007282416.89
9912006.02.07 17:05buy496500.001.19611.19311.1974
9922006.02.07 17:10t/p496500.001.19741.19311.197465000.007347416.89
9932006.02.07 17:35buy497500.001.19631.19331.1976
9942006.02.07 18:10close497500.001.19711.19331.197640000.007387416.89
9952006.02.07 18:20buy498500.001.19421.19121.1955
9962006.02.07 18:29t/p498500.001.19551.19121.195565000.007452416.89
9972006.02.07 22:40buy499500.001.19701.19401.1983
9982006.02.07 23:05close499500.001.19791.19401.198345000.007497416.89
9992006.02.07 23:45sell500500.001.19831.20131.1970
10002006.02.07 23:50close500500.001.19771.20131.197030000.007527416.89
10012006.02.08 00:20sell501500.001.19921.20221.1979
10022006.02.08 00:35close501500.001.19871.20221.197925000.007552416.89
10032006.02.08 00:45sell502500.001.19891.20191.1976
10042006.02.08 00:59close502500.001.19861.20191.197615000.007567416.89
10052006.02.08 00:59sell503500.001.19851.20151.1972
10062006.02.08 02:35close503500.001.19811.20151.197220000.007587416.89
10072006.02.08 03:20buy504500.001.19671.19371.1980
10082006.02.08 03:29close504500.001.19721.19371.198025000.007612416.89
10092006.02.08 06:15buy505500.001.19721.19421.1985
10102006.02.08 06:20close505500.001.19761.19421.198520000.007632416.89
10112006.02.08 06:29buy506500.001.19721.19421.1985
10122006.02.08 08:05close506500.001.19771.19421.198525000.007657416.89
10132006.02.08 08:50sell507500.001.19861.20161.1973
10142006.02.08 08:59close507500.001.19831.20161.197315000.007672416.89
10152006.02.08 14:05buy508500.001.19591.19291.1972
10162006.02.08 14:15close508500.001.19691.19291.197250000.007722416.89
10172006.02.08 14:20buy509500.001.19561.19261.1969
10182006.02.08 15:35t/p509500.001.19691.19261.196965000.007787416.89
10192006.02.08 17:35buy510500.001.19441.19141.1957
10202006.02.08 17:40t/p510500.001.19571.19141.195765000.007852416.89
10212006.02.08 18:15buy511500.001.19281.18981.1941
10222006.02.08 18:20close511500.001.19331.18981.194125000.007877416.89
10232006.02.08 18:29buy512500.001.19361.19061.1949
10242006.02.08 18:35close512500.001.19421.19061.194930000.007907416.89
10252006.02.08 18:40buy513500.001.19371.19071.1950
10262006.02.08 19:35t/p513500.001.19501.19071.195065000.007972416.89
10272006.02.08 22:40sell514500.001.19571.19871.1944
10282006.02.08 22:45close514500.001.19501.19871.194435000.008007416.89
10292006.02.08 23:05sell515500.001.19621.19921.1949
10302006.02.08 23:10close515500.001.19521.19921.194950000.008057416.89
10312006.02.08 23:20sell516500.001.19631.19931.1950
10322006.02.09 00:05close516500.001.19591.19931.195028240.468085657.35
10332006.02.09 02:35sell517500.001.19861.20161.1973
10342006.02.09 02:40t/p517500.001.19731.20161.197365000.008150657.35
10352006.02.09 02:45sell518500.001.19811.20111.1968
10362006.02.09 03:05t/p518500.001.19681.20111.196865000.008215657.35
10372006.02.09 07:10sell519500.001.19871.20171.1974
10382006.02.09 07:15close519500.001.19781.20171.197445000.008260657.35
10392006.02.09 07:20sell520500.001.19871.20171.1974
10402006.02.09 07:29close520500.001.19831.20171.197420000.008280657.35
10412006.02.09 07:30sell521500.001.19821.20121.1969
10422006.02.09 07:40close521500.001.19771.20121.196925000.008305657.35
10432006.02.09 07:45sell522500.001.19841.20141.1971
10442006.02.09 07:59close522500.001.19781.20141.197130000.008335657.35
10452006.02.09 08:45sell523500.001.19861.20161.1973
10462006.02.09 08:50close523500.001.19781.20161.197340000.008375657.35
10472006.02.09 08:59sell524500.001.19841.20141.1971
10482006.02.09 09:05close524500.001.19801.20141.197120000.008395657.35
10492006.02.09 11:45buy525500.001.19671.19371.1980
10502006.02.09 11:50close525500.001.19731.19371.198030000.008425657.35
10512006.02.09 13:35sell526500.001.19901.20201.1977
10522006.02.09 13:40close526500.001.19801.20201.197750000.008475657.35
10532006.02.09 13:50sell527500.001.19941.20241.1981
10542006.02.09 13:59close527500.001.19891.20241.198125000.008500657.35
10552006.02.09 13:59sell528500.001.19881.20181.1975
10562006.02.09 14:05close528500.001.19811.20181.197535000.008535657.35
10572006.02.09 16:45buy529500.001.19691.19391.1982
10582006.02.09 16:50t/p529500.001.19821.19391.198265000.008600657.35
10592006.02.09 17:05buy530500.001.19531.19231.1966
10602006.02.09 17:15t/p530500.001.19661.19231.196665000.008665657.35
10612006.02.09 17:29buy531500.001.19591.19291.1972
10622006.02.09 18:05close531500.001.19631.19291.197220000.008685657.35
10632006.02.09 22:40sell532500.001.19811.20111.1968
10642006.02.09 23:40close532500.001.19771.20111.196820000.008705657.35
10652006.02.10 02:10sell533500.001.20031.20331.1990
10662006.02.10 02:29t/p533500.001.19901.20331.199065000.008770657.35
10672006.02.10 02:35buy534500.001.19661.19361.1979
10682006.02.10 02:50t/p534500.001.19791.19361.197965000.008835657.35
10692006.02.10 02:59buy535500.001.19721.19421.1985
10702006.02.10 03:35close535500.001.19791.19421.198535000.008870657.35
10712006.02.10 07:15sell536500.001.19931.20231.1980
10722006.02.10 08:05close536500.001.19861.20231.198035000.008905657.35
10732006.02.10 09:05buy537500.001.19691.19391.1982
10742006.02.10 09:10t/p537500.001.19821.19391.198265000.008970657.35
10752006.02.10 09:15buy538500.001.19821.19521.1995
10762006.02.10 09:35close538500.001.19861.19521.199520000.008990657.35
10772006.02.10 09:40buy539500.001.19781.19481.1991
10782006.02.10 10:50close539500.001.19551.19481.1991-115000.008875657.35
10792006.02.10 10:59buy540500.001.19691.19391.1982
10802006.02.10 11:05close540500.001.19741.19391.198225000.008900657.35
10812006.02.10 13:15sell541500.001.19841.20141.1971
10822006.02.10 13:35close541500.001.19801.20141.197120000.008920657.35
10832006.02.10 13:40sell542500.001.19841.20141.1971
10842006.02.10 13:45close542500.001.19801.20141.197120000.008940657.35
10852006.02.10 14:40buy543500.001.19621.19321.1975
10862006.02.10 14:45t/p543500.001.19751.19321.197565000.009005657.35
10872006.02.10 15:05buy544500.001.19661.19361.1979
10882006.02.10 15:10close544500.001.19771.19361.197955000.009060657.35
10892006.02.10 15:35sell545500.001.20211.20511.2008
10902006.02.10 15:40t/p545500.001.20081.20511.200865000.009125657.35
10912006.02.10 15:45buy546500.001.19641.19341.1977
10922006.02.10 15:50close546500.001.19671.19341.197715000.009140657.35
10932006.02.10 15:59sell547500.001.20171.20471.2004
10942006.02.10 16:20close547500.001.20091.20471.200440000.009180657.35
10952006.02.10 17:35buy548500.001.19001.18701.1913
10962006.02.10 17:40t/p548500.001.19131.18701.191365000.009245657.35
10972006.02.10 17:59buy549500.001.19151.18851.1928
10982006.02.10 18:05close549500.001.19201.18851.192825000.009270657.35
10992006.02.10 21:50buy550500.001.19021.18721.1915
11002006.02.10 21:59close550500.001.19081.18721.191530000.009300657.35
11012006.02.10 22:15buy551500.001.19021.18721.1915
11022006.02.10 22:20close551500.001.19071.18721.191525000.009325657.35
11032006.02.10 22:29buy552500.001.19021.18721.1915
11042006.02.13 08:15close552500.001.19071.18721.191521313.799346971.14
11052006.02.13 08:29sell553500.001.19031.19331.1890
11062006.02.13 10:05close553500.001.18921.19331.189055000.009401971.14
11072006.02.13 10:45sell554500.001.19081.19381.1895
11082006.02.13 10:50close554500.001.18961.19381.189560000.009461971.14
11092006.02.13 11:05buy555500.001.18861.18561.1899
11102006.02.13 11:10close555500.001.18971.18561.189955000.009516971.14
11112006.02.13 11:15buy556500.001.18881.18581.1901
11122006.02.13 13:05close556500.001.18971.18581.190145000.009561971.14
11132006.02.13 16:05buy557500.001.18791.18491.1892
11142006.02.13 16:10close557500.001.18871.18491.189240000.009601971.14
11152006.02.13 16:35sell558500.001.18991.19291.1886
11162006.02.13 16:40close558500.001.18891.19291.188650000.009651971.14
11172006.02.13 16:45sell559500.001.19081.19381.1895
11182006.02.13 16:50close559500.001.19011.19381.189535000.009686971.14
11192006.02.13 17:10sell560500.001.19001.19301.1887
11202006.02.14 02:40close560500.001.18951.19301.188727746.829714717.97
11212006.02.14 08:15sell561500.001.19211.19511.1908
11222006.02.14 09:05t/p561500.001.19081.19511.190865000.009779717.97
11232006.02.14 11:40buy562500.001.19061.18761.1919
11242006.02.14 11:45close562500.001.19151.18761.191945000.009824717.97
11252006.02.14 12:35buy563500.001.19081.18781.1921
11262006.02.14 15:35s/l563500.001.18781.18781.1921-150000.009674717.97
11272006.02.14 15:35buy564500.001.18781.18481.1891
11282006.02.14 15:45t/p564500.001.18911.18481.189165000.009739717.97
11292006.02.14 15:50buy565500.001.18821.18521.1895
11302006.02.14 16:05close565500.001.18611.18521.1895-105000.009634717.97
11312006.02.14 19:20sell566500.001.19051.19351.1892
11322006.02.14 19:29close566500.001.19011.19351.189220000.009654717.97
11332006.02.14 19:45sell567500.001.19061.19361.1893
11342006.02.14 19:59close567500.001.18991.19361.189335000.009689717.97
11352006.02.14 22:59sell568500.001.19191.19491.1906
11362006.02.14 23:35close568500.001.19151.19491.190620000.009709717.97
11372006.02.15 01:05sell569500.001.19271.19571.1914
11382006.02.15 01:10t/p569500.001.19141.19571.191465000.009774717.97
11392006.02.15 02:10sell570500.001.19231.19531.1910
11402006.02.15 02:15close570500.001.19151.19531.191040000.009814717.97
11412006.02.15 02:20sell571500.001.19251.19551.1912
11422006.02.15 02:40close571500.001.19151.19551.191250000.009864717.97
11432006.02.15 02:45sell572500.001.19261.19561.1913
11442006.02.15 02:50close572500.001.19151.19561.191355000.009919717.97
11452006.02.15 03:35sell573500.001.19231.19531.1910
11462006.02.15 03:40close573500.001.19181.19531.191025000.009944717.97
11472006.02.15 03:45sell574500.001.19321.19621.1919
11482006.02.15 03:50close574500.001.19241.19621.191940000.009984717.97
11492006.02.15 03:59sell575500.001.19271.19571.1914
11502006.02.15 04:05close575500.001.19221.19571.191425000.0010009717.97
11512006.02.15 08:20buy576500.001.19151.18851.1928
11522006.02.15 08:45close576500.001.19201.18851.192825000.0010034717.97
11532006.02.15 08:50buy577500.001.19151.18851.1928
11542006.02.15 15:35close577500.001.19251.18851.192850000.0010084717.97
11552006.02.15 16:20sell578500.001.19431.19731.1930
11562006.02.15 16:29close578500.001.19341.19731.193045000.0010129717.97
11572006.02.15 16:30sell579500.001.19331.19631.1920
11582006.02.15 16:35t/p579500.001.19201.19631.192065000.0010194717.97
11592006.02.15 16:50sell580500.001.19341.19641.1921
11602006.02.15 17:05t/p580500.001.19211.19641.192165000.0010259717.97
11612006.02.15 17:20sell581500.001.19551.19851.1942
11622006.02.15 17:29t/p581500.001.19421.19851.194265000.0010324717.97
11632006.02.15 17:35buy582500.001.18821.18521.1895
11642006.02.15 17:40t/p582500.001.18951.18521.189565000.0010389717.97
11652006.02.15 18:05buy583500.001.18821.18521.1895
11662006.02.15 18:15t/p583500.001.18951.18521.189565000.0010454717.97
11672006.02.15 18:50buy584500.001.18711.18411.1884
11682006.02.15 18:59close584500.001.18831.18411.188460000.0010514717.97
11692006.02.15 18:59buy585500.001.18851.18551.1898
11702006.02.15 19:05close585500.001.18931.18551.189840000.0010554717.97
11712006.02.16 02:05buy586500.001.18741.18441.1887
11722006.02.16 02:10close586500.001.18841.18441.188750000.0010604717.97
11732006.02.16 02:29buy587500.001.18761.18461.1889
11742006.02.16 02:35close587500.001.18811.18461.188925000.0010629717.97
11752006.02.16 02:45buy588500.001.18791.18491.1892
11762006.02.16 03:35close588500.001.18841.18491.189225000.0010654717.97
11772006.02.16 06:20buy589500.001.18771.18471.1890
11782006.02.16 06:35close589500.001.18841.18471.189035000.0010689717.97
11792006.02.16 08:40sell590500.001.18911.19211.1878
11802006.02.16 08:45close590500.001.18871.19211.187820000.0010709717.97
11812006.02.16 10:35buy591500.001.18731.18431.1886
11822006.02.16 10:40close591500.001.18771.18431.188620000.0010729717.97
11832006.02.16 10:50buy592500.001.18731.18431.1886
11842006.02.16 10:59close592500.001.18771.18431.188620000.0010749717.97
11852006.02.16 11:15buy593500.001.18721.18421.1885
11862006.02.16 11:35close593500.001.18821.18421.188550000.0010799717.97
11872006.02.16 11:50buy594500.001.18681.18381.1881
11882006.02.16 12:05close594500.001.18731.18381.188125000.0010824717.97
11892006.02.16 13:10buy595500.001.18501.18201.1863
11902006.02.16 13:20close595500.001.18591.18201.186345000.0010869717.97
11912006.02.16 13:29buy596500.001.18561.18261.1869
11922006.02.16 13:45close596500.001.18651.18261.186945000.0010914717.97
11932006.02.16 13:50buy597500.001.18571.18271.1870
11942006.02.16 13:59close597500.001.18631.18271.187030000.0010944717.97
11952006.02.16 15:10buy598500.001.18581.18281.1871
11962006.02.16 15:20close598500.001.18631.18281.187125000.0010969717.97
11972006.02.16 15:30buy599500.001.18611.18311.1874
11982006.02.16 15:40close599500.001.18681.18311.187435000.0011004717.97
11992006.02.16 15:45sell600500.001.18781.19081.1865
12002006.02.16 15:50close600500.001.18721.19081.186530000.0011034717.97
12012006.02.16 15:59sell601500.001.18751.19051.1862
12022006.02.16 16:20close601500.001.18711.19051.186220000.0011054717.97
12032006.02.16 16:50sell602500.001.18841.19141.1871
12042006.02.16 16:59close602500.001.18761.19141.187140000.0011094717.97
12052006.02.16 17:40sell603500.001.18851.19151.1872
12062006.02.16 18:35close603500.001.18791.19151.187230000.0011124717.97
12072006.02.16 21:40sell604500.001.18901.19201.1877
12082006.02.16 21:45close604500.001.18801.19201.187750000.0011174717.97
12092006.02.16 22:50sell605500.001.19011.19311.1888
12102006.02.16 22:59close605500.001.18941.19311.188835000.0011209717.97
12112006.02.16 22:59sell606500.001.18931.19231.1880
12122006.02.16 23:05close606500.001.18881.19231.188025000.0011234717.97
12132006.02.16 23:15sell607500.001.19031.19331.1890
12142006.02.17 02:20close607500.001.18991.19331.189022746.8211257464.79
12152006.02.17 03:05buy608500.001.19021.18721.1915
12162006.02.17 03:35close608500.001.18781.18721.1915-120000.0011137464.79
12172006.02.17 03:40buy609500.001.18921.18621.1905
12182006.02.17 11:10close609500.001.18681.18621.1905-120000.0011017464.79
12192006.02.17 11:20buy610500.001.18701.18401.1883
12202006.02.17 11:29close610500.001.18801.18401.188350000.0011067464.79
12212006.02.17 14:15buy611500.001.18631.18331.1876
12222006.02.17 14:29close611500.001.18691.18331.187630000.0011097464.79
12232006.02.17 14:50buy612500.001.18651.18351.1878
12242006.02.17 15:05close612500.001.18681.18351.187815000.0011112464.79
12252006.02.17 16:35sell613500.001.18881.19181.1875
12262006.02.17 16:40close613500.001.18771.19181.187555000.0011167464.79
12272006.02.17 16:50sell614500.001.18961.19261.1883
12282006.02.17 17:05close614500.001.18911.19261.188325000.0011192464.79
12292006.02.17 17:15sell615500.001.19111.19411.1898
12302006.02.17 17:20close615500.001.19331.19411.1898-110000.0011082464.79
12312006.02.17 17:29sell616500.001.19261.19561.1913
12322006.02.17 17:35close616500.001.19161.19561.191350000.0011132464.79
12332006.02.17 17:40sell617500.001.19181.19481.1905
12342006.02.17 17:50close617500.001.19451.19481.1905-135000.0010997464.79
12352006.02.17 17:59sell618500.001.19191.19491.1906
12362006.02.17 18:20close618500.001.19411.19491.1906-110000.0010887464.79
12372006.02.17 20:05sell619500.001.19391.19691.1926
12382006.02.17 20:15close619500.001.19301.19691.192645000.0010932464.79
12392006.02.20 01:05sell620500.001.19371.19671.1924
12402006.02.20 01:20close620500.001.19251.19671.192460000.0010992464.79
12412006.02.20 01:35sell621500.001.19461.19761.1933
12422006.02.20 01:45close621500.001.19341.19761.193360000.0011052464.79
12432006.02.20 01:59sell622500.001.19441.19741.1931
12442006.02.20 02:40close622500.001.19371.19741.193135000.0011087464.79
12452006.02.20 02:59sell623500.001.19521.19821.1939
12462006.02.20 03:05close623500.001.19441.19821.193940000.0011127464.79
12472006.02.20 04:15sell624500.001.19711.20011.1958
12482006.02.20 04:20close624500.001.19631.20011.195840000.0011167464.79
12492006.02.20 04:29sell625500.001.19671.19971.1954
12502006.02.20 05:40close625500.001.19641.19971.195415000.0011182464.79
12512006.02.20 09:15buy626500.001.19561.19261.1969
12522006.02.20 09:20close626500.001.19611.19261.196925000.0011207464.79
12532006.02.20 09:40buy627500.001.19551.19251.1968
12542006.02.20 09:45close627500.001.19611.19251.196830000.0011237464.79
12552006.02.20 09:59buy628500.001.19551.19251.1968
12562006.02.20 10:50close628500.001.19301.19251.1968-125000.0011112464.79
12572006.02.20 10:59buy629500.001.19381.19081.1951
12582006.02.20 11:05close629500.001.19421.19081.195120000.0011132464.79
12592006.02.20 20:45buy630500.001.19381.19081.1951
12602006.02.20 22:35close630500.001.19451.19081.195135000.0011167464.79
12612006.02.21 01:15buy631500.001.19271.18971.1940
12622006.02.21 01:20close631500.001.19301.18971.194015000.0011182464.79
12632006.02.21 01:29buy632500.001.19291.18991.1942
12642006.02.21 01:45close632500.001.19371.18991.194240000.0011222464.79
12652006.02.21 01:50buy633500.001.19301.19001.1943
12662006.02.21 02:10close633500.001.19351.19001.194325000.0011247464.79
12672006.02.21 02:45buy634500.001.19231.18931.1936
12682006.02.21 02:59close634500.001.19311.18931.193640000.0011287464.79
12692006.02.21 03:10buy635500.001.19231.18931.1936
12702006.02.21 03:15close635500.001.19271.18931.193620000.0011307464.79
12712006.02.21 03:20buy636500.001.19281.18981.1941
12722006.02.21 09:35close636500.001.19061.18981.1941-110000.0011197464.79
12732006.02.21 09:40buy637500.001.19131.18831.1926
12742006.02.21 09:45close637500.001.19171.18831.192620000.0011217464.79
12752006.02.21 09:50buy638500.001.19131.18831.1926
12762006.02.21 11:05close638500.001.19171.18831.192620000.0011237464.79
12772006.02.21 13:40buy639500.001.19041.18741.1917
12782006.02.21 13:45close639500.001.19121.18741.191740000.0011277464.79
12792006.02.21 13:50buy640500.001.19061.18761.1919
12802006.02.21 14:10close640500.001.19121.18761.191930000.0011307464.79
12812006.02.21 15:40buy641500.001.18991.18691.1912
12822006.02.21 15:45close641500.001.19061.18691.191235000.0011342464.79
12832006.02.21 17:10buy642500.001.18971.18671.1910
12842006.02.21 17:40close642500.001.19011.18671.191020000.0011362464.79
12852006.02.21 17:45buy643500.001.18961.18661.1909
12862006.02.21 18:05close643500.001.19041.18661.190940000.0011402464.79
12872006.02.21 21:15sell644500.001.19301.19601.1917
12882006.02.21 21:20close644500.001.19201.19601.191750000.0011452464.79
12892006.02.21 21:50sell645500.001.19281.19581.1915
12902006.02.21 21:59close645500.001.19231.19581.191525000.0011477464.79
12912006.02.22 04:59sell646500.001.19301.19601.1917
12922006.02.22 05:10close646500.001.19271.19601.191715000.0011492464.79
12932006.02.22 09:05buy647500.001.19121.18821.1925
12942006.02.22 09:20close647500.001.19181.18821.192530000.0011522464.79
12952006.02.22 09:29buy648500.001.19161.18861.1929
12962006.02.22 11:20close648500.001.18951.18861.1929-105000.0011417464.79
12972006.02.22 11:29buy649500.001.18991.18691.1912
12982006.02.22 12:05close649500.001.19031.18691.191220000.0011437464.79
12992006.02.22 12:15buy650500.001.18871.18571.1900
13002006.02.22 12:45close650500.001.18661.18571.1900-105000.0011332464.79
13012006.02.22 12:50buy651500.001.18711.18411.1884
13022006.02.22 12:59close651500.001.18771.18411.188430000.0011362464.79
13032006.02.22 12:59buy652500.001.18801.18501.1893
13042006.02.22 13:05close652500.001.18891.18501.189345000.0011407464.79
13052006.02.22 15:40buy653500.001.18641.18341.1877
13062006.02.22 15:45close653500.001.18701.18341.187730000.0011437464.79
13072006.02.22 16:05sell654500.001.18911.19211.1878
13082006.02.22 16:20close654500.001.18801.19211.187855000.0011492464.79
13092006.02.22 18:29sell655500.001.18901.19201.1877
13102006.02.22 18:45close655500.001.19101.19201.1877-100000.0011392464.79
13112006.02.22 18:59sell656500.001.19041.19341.1891
13122006.02.22 21:05close656500.001.18971.19341.189135000.0011427464.79
13132006.02.23 02:15buy657500.001.19011.18711.1914
13142006.02.23 02:20close657500.001.19071.18711.191430000.0011457464.79
13152006.02.23 03:20buy658500.001.19031.18731.1916
13162006.02.23 06:35close658500.001.19101.18731.191635000.0011492464.79
13172006.02.23 10:50buy659500.001.19001.18701.1913
13182006.02.23 10:59close659500.001.19041.18701.191320000.0011512464.79
13192006.02.23 11:10sell660500.001.19391.19691.1926
13202006.02.23 11:20t/p660500.001.19261.19691.192665000.0011577464.79
13212006.02.23 11:29sell661500.001.19311.19611.1918
13222006.02.23 12:20close661500.001.19531.19611.1918-110000.0011467464.79
13232006.02.23 12:45sell662500.001.19641.19941.1951
13242006.02.23 13:05close662500.001.19561.19941.195140000.0011507464.79
13252006.02.23 16:10buy663500.001.19461.19161.1959
13262006.02.23 16:15close663500.001.19511.19161.195925000.0011532464.79
13272006.02.23 16:29buy664500.001.19471.19171.1960
13282006.02.23 16:35s/l664500.001.19171.19171.1960-150000.0011382464.79
13292006.02.23 16:35buy665500.001.19101.18801.1923
13302006.02.23 16:40close665500.001.19221.18801.192360000.0011442464.79
13312006.02.23 16:45buy666500.001.19471.19171.1960
13322006.02.23 16:50close666500.001.19221.19171.1960-125000.0011317464.79
13332006.02.23 16:59buy667500.001.19211.18911.1934
13342006.02.23 18:05close667500.001.19291.18911.193440000.0011357464.79
13352006.02.23 20:05buy668500.001.19191.18891.1932
13362006.02.23 20:20close668500.001.19241.18891.193225000.0011382464.79
13372006.02.23 20:50sell669500.001.19311.19611.1918
13382006.02.23 21:20close669500.001.19241.19611.191835000.0011417464.79
13392006.02.23 22:10buy670500.001.19171.18871.1930
13402006.02.23 22:15close670500.001.19261.18871.193045000.0011462464.79
13412006.02.23 22:35buy671500.001.19161.18861.1929
13422006.02.23 22:59close671500.001.19201.18861.192920000.0011482464.79
13432006.02.24 01:15buy672500.001.19161.18861.1929
13442006.02.24 01:35close672500.001.19201.18861.192920000.0011502464.79
13452006.02.24 01:40buy673500.001.19151.18851.1928
13462006.02.24 01:59close673500.001.19201.18851.192825000.0011527464.79
13472006.02.24 02:05sell674500.001.19271.19571.1914
13482006.02.24 02:20t/p674500.001.19141.19571.191465000.0011592464.79
13492006.02.24 02:20buy675500.001.19141.18841.1927
13502006.02.24 02:29close675500.001.19261.18841.192760000.0011652464.79
13512006.02.24 02:30sell676500.001.19251.19551.1912
13522006.02.24 03:05close676500.001.19211.19551.191220000.0011672464.79
13532006.02.24 08:05buy677500.001.19201.18901.1933
13542006.02.24 08:20close677500.001.19241.18901.193320000.0011692464.79
13552006.02.24 08:50buy678500.001.19211.18911.1934
13562006.02.24 09:10close678500.001.19271.18911.193430000.0011722464.79
13572006.02.24 09:45buy679500.001.19141.18841.1927
13582006.02.24 10:10close679500.001.18901.18841.1927-120000.0011602464.79
13592006.02.24 10:15buy680500.001.19051.18751.1918
13602006.02.24 10:20close680500.001.19151.18751.191850000.0011652464.79
13612006.02.24 10:29buy681500.001.18961.18661.1909
13622006.02.24 10:40close681500.001.19001.18661.190920000.0011672464.79
13632006.02.24 10:45buy682500.001.19061.18761.1919
13642006.02.24 11:10close682500.001.19091.18761.191915000.0011687464.79
13652006.02.24 12:35buy683500.001.18851.18551.1898
13662006.02.24 12:40t/p683500.001.18981.18551.189865000.0011752464.79
13672006.02.24 12:45buy684500.001.18881.18581.1901
13682006.02.24 12:50close684500.001.18981.18581.190150000.0011802464.79
13692006.02.24 14:40buy685500.001.18931.18631.1906
13702006.02.24 14:50close685500.001.18981.18631.190625000.0011827464.79
13712006.02.24 15:10buy686500.001.18901.18601.1903
13722006.02.24 15:15close686500.001.18981.18601.190340000.0011867464.79
13732006.02.24 15:35buy687500.001.18911.18611.1904
13742006.02.24 15:40t/p687500.001.19041.18611.190465000.0011932464.79
13752006.02.24 15:40sell688500.001.19141.19441.1901
13762006.02.24 15:45close688500.001.19031.19441.190155000.0011987464.79
13772006.02.24 17:05buy689500.001.18871.18571.1900
13782006.02.24 17:10close689500.001.18981.18571.190055000.0012042464.79
13792006.02.24 17:20buy690500.001.18871.18571.1900
13802006.02.24 17:29close690500.001.18921.18571.190025000.0012067464.79
13812006.02.24 17:35buy691500.001.18831.18531.1896
13822006.02.24 17:40close691500.001.18941.18531.189655000.0012122464.79
13832006.02.24 17:45buy692500.001.18661.18361.1879
13842006.02.24 17:50t/p692500.001.18791.18361.187965000.0012187464.79
13852006.02.24 17:50buy693500.001.18831.18531.1896
13862006.02.27 00:50close693500.001.18621.18531.1896-108686.2112078778.58
13872006.02.27 01:10buy694500.001.18481.18181.1861
13882006.02.27 02:45close694500.001.18271.18181.1861-105000.0011973778.58
13892006.02.27 02:50buy695500.001.18281.17981.1841
13902006.02.27 02:59t/p695500.001.18411.17981.184165000.0012038778.58
13912006.02.27 08:20buy696500.001.18571.18271.1870
13922006.02.27 08:40close696500.001.18661.18271.187045000.0012083778.58
13932006.02.27 08:45buy697500.001.18541.18241.1867
13942006.02.27 09:40close697500.001.18581.18241.186720000.0012103778.58
13952006.02.27 09:50buy698500.001.18481.18181.1861
13962006.02.27 09:59close698500.001.18551.18181.186135000.0012138778.58
13972006.02.27 10:15buy699500.001.18431.18131.1856
13982006.02.27 10:35close699500.001.18481.18131.185625000.0012163778.58
13992006.02.27 10:40buy700500.001.18451.18151.1858
14002006.02.27 10:59close700500.001.18481.18151.185815000.0012178778.58
14012006.02.27 11:20buy701500.001.18411.18111.1854
14022006.02.27 11:40close701500.001.18461.18111.185425000.0012203778.58
14032006.02.27 11:45buy702500.001.18411.18111.1854
14042006.02.27 11:59close702500.001.18461.18111.185425000.0012228778.58
14052006.02.27 14:20sell703500.001.18601.18901.1847
14062006.02.27 14:30close703500.001.18561.18901.184720000.0012248778.58
14072006.02.27 14:45sell704500.001.18631.18931.1850
14082006.02.27 14:59close704500.001.18561.18931.185035000.0012283778.58
14092006.02.27 16:05buy705500.001.18421.18121.1855
14102006.02.27 16:10close705500.001.18451.18121.185515000.0012298778.58
14112006.02.27 16:15buy706500.001.18441.18141.1857
14122006.02.27 16:20close706500.001.18521.18141.185740000.0012338778.58
14132006.02.27 16:50buy707500.001.18461.18161.1859
14142006.02.27 17:35t/p707500.001.18591.18161.185965000.0012403778.58
14152006.02.27 17:35sell708500.001.18621.18921.1849
14162006.02.27 17:45close708500.001.18511.18921.184955000.0012458778.58
14172006.02.27 18:50sell709500.001.18681.18981.1855
14182006.02.27 18:59close709500.001.18601.18981.185540000.0012498778.58
14192006.02.27 22:50buy710500.001.18481.18181.1861
14202006.02.28 01:35close710500.001.18531.18181.186121313.7912520092.37
14212006.02.28 02:10buy711500.001.18411.18111.1854
14222006.02.28 02:20close711500.001.18471.18111.185430000.0012550092.37
14232006.02.28 02:29buy712500.001.18411.18111.1854
14242006.02.28 03:40close712500.001.18451.18111.185420000.0012570092.37
14252006.02.28 05:20sell713500.001.18611.18911.1848
14262006.02.28 05:40close713500.001.18551.18911.184830000.0012600092.37
14272006.02.28 05:50sell714500.001.18611.18911.1848
14282006.02.28 06:10close714500.001.18571.18911.184820000.0012620092.37
14292006.02.28 09:05buy715500.001.18501.18201.1863
14302006.02.28 09:20close715500.001.18551.18201.186325000.0012645092.37
14312006.02.28 09:29buy716500.001.18491.18191.1862
14322006.02.28 10:05close716500.001.18561.18191.186235000.0012680092.37
14332006.02.28 10:35sell717500.001.18681.18981.1855
14342006.02.28 10:40close717500.001.18631.18981.185525000.0012705092.37
14352006.02.28 11:05sell718500.001.18771.19071.1864
14362006.02.28 11:15t/p718500.001.18641.19071.186465000.0012770092.37
14372006.02.28 11:29sell719500.001.18771.19071.1864
14382006.02.28 12:05close719500.001.18731.19071.186420000.0012790092.37
14392006.02.28 12:40sell720500.001.18861.19161.1873
14402006.02.28 13:35close720500.001.18821.19161.187320000.0012810092.37
14412006.02.28 17:10sell721500.001.19271.19571.1914
14422006.02.28 17:20t/p721500.001.19141.19571.191465000.0012875092.37
14432006.02.28 17:29sell722500.001.19251.19551.1912
14442006.02.28 17:45close722500.001.19201.19551.191225000.0012900092.37
14452006.02.28 17:50sell723500.001.19331.19631.1920
14462006.02.28 17:59close723500.001.19231.19631.192050000.0012950092.37
14472006.02.28 17:59sell724500.001.19221.19521.1909
14482006.02.28 18:10close724500.001.19101.19521.190960000.0013010092.37
14492006.03.01 01:50sell725500.001.19371.19671.1924
14502006.03.01 02:05close725500.001.19291.19671.192440000.0013050092.37
14512006.03.01 02:20sell726500.001.19461.19761.1933
14522006.03.01 02:35close726500.001.19391.19761.193335000.0013085092.37
14532006.03.01 02:45sell727500.001.19431.19731.1930
14542006.03.01 03:10close727500.001.19341.19731.193045000.0013130092.37
14552006.03.01 04:35sell728500.001.19471.19771.1934
14562006.03.01 04:40close728500.001.19421.19771.193425000.0013155092.37
14572006.03.01 04:59sell729500.001.19451.19751.1932
14582006.03.01 06:05close729500.001.19381.19751.193235000.0013190092.37
14592006.03.01 07:45buy730500.001.19291.18991.1942
14602006.03.01 07:50close730500.001.19391.18991.194250000.0013240092.37
14612006.03.01 07:59buy731500.001.19311.19011.1944
14622006.03.01 08:05close731500.001.19351.19011.194420000.0013260092.37
14632006.03.01 12:15sell732500.001.19511.19811.1938
14642006.03.01 12:29close732500.001.19421.19811.193845000.0013305092.37
14652006.03.01 15:20sell733500.001.19591.19891.1946
14662006.03.01 15:29close733500.001.19511.19891.194640000.0013345092.37
14672006.03.01 15:35sell734500.001.19511.19811.1938
14682006.03.01 16:20close734500.001.19751.19811.1938-120000.0013225092.37
14692006.03.01 17:35buy735500.001.19231.18931.1936
14702006.03.01 17:40t/p735500.001.19361.18931.193665000.0013290092.37
14712006.03.01 18:40buy736500.001.19181.18881.1931
14722006.03.01 18:50close736500.001.18951.18881.1931-115000.0013175092.37
14732006.03.01 18:59buy737500.001.18991.18691.1912
14742006.03.01 19:05close737500.001.19071.18691.191240000.0013215092.37
14752006.03.01 23:40sell738500.001.19231.19531.1910
14762006.03.01 23:45close738500.001.19191.19531.191020000.0013235092.37
14772006.03.01 23:59sell739500.001.19221.19521.1909
14782006.03.02 00:20close739500.001.19181.19521.190928240.4613263332.83
14792006.03.02 05:05sell740500.001.19241.19541.1911
14802006.03.02 06:35close740500.001.19191.19541.191125000.0013288332.83
14812006.03.02 08:30sell741500.001.19261.19561.1913
14822006.03.02 11:20close741500.001.19491.19561.1913-115000.0013173332.83
14832006.03.02 13:10sell742500.001.19441.19741.1931
14842006.03.02 13:15close742500.001.19341.19741.193150000.0013223332.83
14852006.03.02 13:29sell743500.001.19441.19741.1931
14862006.03.02 13:40close743500.001.19391.19741.193125000.0013248332.83
14872006.03.02 14:20sell744500.001.19431.19731.1930
14882006.03.02 14:29close744500.001.19371.19731.193030000.0013278332.83
14892006.03.02 14:40buy745500.001.19311.19011.1944
14902006.03.02 14:45close745500.001.19401.19011.194445000.0013323332.83
14912006.03.02 15:05buy746500.001.19191.18891.1932
14922006.03.02 15:10close746500.001.19311.18891.193260000.0013383332.83
14932006.03.02 15:15buy747500.001.19241.18941.1937
14942006.03.02 15:35t/p747500.001.19371.18941.193765000.0013448332.83
14952006.03.02 15:35sell748500.001.19631.19931.1950
14962006.03.02 15:40t/p748500.001.19501.19931.195065000.0013513332.83
14972006.03.02 15:50buy749500.001.19231.18931.1936
14982006.03.02 15:59t/p749500.001.19361.18931.193665000.0013578332.83
14992006.03.02 16:05sell750500.001.19521.19821.1939
15002006.03.02 16:15close750500.001.19451.19821.193935000.0013613332.83
15012006.03.02 16:35sell751500.001.19501.19801.1937
15022006.03.02 16:45t/p751500.001.19371.19801.193765000.0013678332.83
15032006.03.02 16:50sell752500.001.19591.19891.1946
15042006.03.02 17:15s/l752500.001.19891.19891.1946-150000.0013528332.83
15052006.03.02 17:15sell753500.001.19951.20251.1982
15062006.03.02 17:30close753500.001.19911.20251.198220000.0013548332.83
15072006.03.02 17:35sell754500.001.19831.20131.1970
15082006.03.02 17:50close754500.001.20051.20131.1970-110000.0013438332.83
15092006.03.02 17:59sell755500.001.19831.20131.1970
15102006.03.02 18:20s/l755500.001.20131.20131.1970-150000.0013288332.83
15112006.03.02 18:20sell756500.001.20141.20441.2001
15122006.03.02 18:29close756500.001.20101.20441.200120000.0013308332.83
15132006.03.02 18:30sell757500.001.20071.20371.1994
15142006.03.02 18:35close757500.001.19971.20371.199450000.0013358332.83
15152006.03.02 18:40sell758500.001.19991.20291.1986
15162006.03.02 19:20close758500.001.20191.20291.1986-100000.0013258332.83
15172006.03.02 19:45sell759500.001.20221.20521.2009
15182006.03.02 19:59close759500.001.20141.20521.200940000.0013298332.83
15192006.03.02 21:10sell760500.001.20381.20681.2025
15202006.03.02 21:15close760500.001.20331.20681.202525000.0013323332.83
15212006.03.02 21:20sell761500.001.20361.20661.2023
15222006.03.02 22:05close761500.001.20301.20661.202330000.0013353332.83
15232006.03.02 22:45sell762500.001.20441.20741.2031
15242006.03.02 23:05close762500.001.20381.20741.203130000.0013383332.83
15252006.03.03 02:29buy763500.001.20311.20011.2044
15262006.03.03 04:00close763500.001.20111.20011.2044-100000.0013283332.83
15272006.03.03 06:45sell764500.001.20261.20561.2013
15282006.03.03 08:05close764500.001.20211.20561.201325000.0013308332.83
15292006.03.03 10:29buy765500.001.20171.19871.2030
15302006.03.03 12:05close765500.001.20281.19871.203055000.0013363332.83
15312006.03.03 12:29sell766500.001.20281.20581.2015
15322006.03.03 12:45close766500.001.20181.20581.201550000.0013413332.83
15332006.03.03 12:50sell767500.001.20291.20591.2016
15342006.03.03 12:59close767500.001.20201.20591.201645000.0013458332.83
15352006.03.03 13:10buy768500.001.20101.19801.2023
15362006.03.03 13:20close768500.001.20181.19801.202340000.0013498332.83
15372006.03.03 14:10sell769500.001.20291.20591.2016
15382006.03.03 14:15close769500.001.20221.20591.201635000.0013533332.83
15392006.03.03 14:29sell770500.001.20251.20551.2012
15402006.03.03 16:10close770500.001.20471.20551.2012-110000.0013423332.83
15412006.03.03 16:20sell771500.001.20491.20791.2036
15422006.03.03 16:35close771500.001.20401.20791.203645000.0013468332.83
15432006.03.03 16:50sell772500.001.20531.20831.2040
15442006.03.03 17:05t/p772500.001.20401.20831.204065000.0013533332.83
15452006.03.03 17:05buy773500.001.19981.19681.2011
15462006.03.03 17:10close773500.001.20071.19681.201145000.0013578332.83
15472006.03.03 22:15sell774500.001.20411.20711.2028
15482006.03.03 22:20close774500.001.20331.20711.202840000.0013618332.83
15492006.03.06 00:15sell775500.001.20511.20811.2038
15502006.03.06 00:35close775500.001.20451.20811.203830000.0013648332.83
15512006.03.06 00:45sell776500.001.20541.20841.2041
15522006.03.06 01:05close776500.001.20491.20841.204125000.0013673332.83
15532006.03.06 01:29sell777500.001.20831.21131.2070
15542006.03.06 02:05close777500.001.20711.21131.207060000.0013733332.83
15552006.03.06 02:20sell778500.001.20941.21241.2081
15562006.03.06 02:29t/p778500.001.20811.21241.208165000.0013798332.83
15572006.03.06 05:20buy779500.001.20691.20391.2082
15582006.03.06 05:40close779500.001.20731.20391.208220000.0013818332.83
15592006.03.06 05:45buy780500.001.20701.20401.2083
15602006.03.06 06:05close780500.001.20761.20401.208330000.0013848332.83
15612006.03.06 06:59buy781500.001.20651.20351.2078
15622006.03.06 07:05close781500.001.20711.20351.207830000.0013878332.83
15632006.03.06 09:20sell782500.001.20821.21121.2069
15642006.03.06 09:29close782500.001.20711.21121.206955000.0013933332.83
15652006.03.06 10:40buy783500.001.20511.20211.2064
15662006.03.06 10:45close783500.001.20601.20211.206445000.0013978332.83
15672006.03.06 10:59buy784500.001.20511.20211.2064
15682006.03.06 13:05close784500.001.20311.20211.2064-100000.0013878332.83
15692006.03.06 14:40buy785500.001.20191.19891.2032
15702006.03.06 14:59close785500.001.20231.19891.203220000.0013898332.83
15712006.03.06 15:50buy786500.001.20111.19811.2024
15722006.03.06 15:59close786500.001.20191.19811.202440000.0013938332.83
15732006.03.06 16:20buy787500.001.20141.19841.2027
15742006.03.06 16:29close787500.001.20211.19841.202735000.0013973332.83
15752006.03.06 17:10buy788500.001.20141.19841.2027
15762006.03.06 17:15close788500.001.20201.19841.202730000.0014003332.83
15772006.03.06 17:35buy789500.001.20081.19781.2021
15782006.03.06 17:45close789500.001.20111.19781.202115000.0014018332.83
15792006.03.06 17:59buy790500.001.20111.19811.2024
15802006.03.06 20:45close790500.001.20151.19811.202420000.0014038332.83
15812006.03.07 00:50buy791500.001.20091.19791.2022
15822006.03.07 01:35close791500.001.20131.19791.202220000.0014058332.83
15832006.03.07 01:50buy792500.001.20011.19711.2014
15842006.03.07 01:59close792500.001.20131.19711.201460000.0014118332.83
15852006.03.07 02:40buy793500.001.19921.19621.2005
15862006.03.07 02:50close793500.001.20001.19621.200540000.0014158332.83
15872006.03.07 02:59buy794500.001.19881.19581.2001
15882006.03.07 03:15close794500.001.19941.19581.200130000.0014188332.83
15892006.03.07 06:35buy795500.001.19841.19541.1997
15902006.03.07 06:40close795500.001.19941.19541.199750000.0014238332.83
15912006.03.07 06:45buy796500.001.19491.19191.1962
15922006.03.07 06:50close796500.001.19571.19191.196240000.0014278332.83
15932006.03.07 06:59buy797500.001.19561.19261.1969
15942006.03.07 07:05close797500.001.19641.19261.196940000.0014318332.83
15952006.03.07 10:50buy798500.001.19291.18991.1942
15962006.03.07 10:59close798500.001.19381.18991.194245000.0014363332.83
15972006.03.07 10:59buy799500.001.19411.19111.1954
15982006.03.07 11:20close799500.001.19211.19111.1954-100000.0014263332.83
15992006.03.07 11:29buy800500.001.19251.18951.1938
16002006.03.07 11:35close800500.001.19281.18951.193815000.0014278332.83
16012006.03.07 11:40buy801500.001.19201.18901.1933
16022006.03.07 11:59close801500.001.19271.18901.193335000.0014313332.83
16032006.03.07 11:59buy802500.001.19291.18991.1942
16042006.03.07 12:45close802500.001.19051.18991.1942-120000.0014193332.83
16052006.03.07 12:50buy803500.001.19101.18801.1923
16062006.03.07 12:59close803500.001.19151.18801.192325000.0014218332.83
16072006.03.07 13:50buy804500.001.19011.18711.1914
16082006.03.07 14:05close804500.001.19071.18711.191430000.0014248332.83
16092006.03.07 15:15buy805500.001.18961.18661.1909
16102006.03.07 15:20close805500.001.19021.18661.190930000.0014278332.83
16112006.03.07 16:05buy806500.001.18891.18591.1902
16122006.03.07 16:10close806500.001.18941.18591.190225000.0014303332.83
16132006.03.07 16:20buy807500.001.18861.18561.1899
16142006.03.07 16:29t/p807500.001.18991.18561.189965000.0014368332.83
16152006.03.07 17:10buy808500.001.18901.18601.1903
16162006.03.07 17:15close808500.001.18941.18601.190320000.0014388332.83
16172006.03.07 17:35buy809500.001.18871.18571.1900
16182006.03.07 17:40t/p809500.001.19001.18571.190065000.0014453332.83
16192006.03.07 17:50buy810500.001.18771.18471.1890
16202006.03.07 17:59close810500.001.18831.18471.189030000.0014483332.83
16212006.03.07 17:59buy811500.001.18861.18561.1899
16222006.03.07 18:05close811500.001.18941.18561.189940000.0014523332.83
16232006.03.07 20:40buy812500.001.18721.18421.1885
16242006.03.07 20:45close812500.001.18841.18421.188560000.0014583332.83
16252006.03.07 20:50buy813500.001.18751.18451.1888
16262006.03.07 21:35close813500.001.18871.18451.188860000.0014643332.83
16272006.03.08 02:45buy814500.001.18741.18441.1887
16282006.03.08 02:50close814500.001.18841.18441.188750000.0014693332.83
16292006.03.08 02:59buy815500.001.18751.18451.1888
16302006.03.08 03:10close815500.001.18811.18451.188830000.0014723332.83
16312006.03.08 05:45sell816500.001.19021.19321.1889
16322006.03.08 05:59close816500.001.18951.19321.188935000.0014758332.83
16332006.03.08 09:05sell817500.001.19031.19331.1890
16342006.03.08 09:10close817500.001.18961.19331.189035000.0014793332.83
16352006.03.08 09:15sell818500.001.19151.19451.1902
16362006.03.08 09:20close818500.001.19091.19451.190230000.0014823332.83
16372006.03.08 09:29sell819500.001.19111.19411.1898
16382006.03.08 10:40close819500.001.19041.19411.189835000.0014858332.83
16392006.03.08 11:40sell820500.001.19291.19591.1916
16402006.03.08 11:50t/p820500.001.19161.19591.191665000.0014923332.83
16412006.03.08 12:05sell821500.001.19421.19721.1929
16422006.03.08 12:15t/p821500.001.19291.19721.192965000.0014988332.83
16432006.03.08 12:29sell822500.001.19351.19651.1922
16442006.03.08 12:40close822500.001.19241.19651.192255000.0015043332.83
16452006.03.08 12:50sell823500.001.19341.19641.1921
16462006.03.08 12:59close823500.001.19301.19641.192120000.0015063332.83
16472006.03.08 15:40buy824500.001.19041.18741.1917
16482006.03.08 15:45close824500.001.19111.18741.191735000.0015098332.83
16492006.03.08 15:50buy825500.001.19051.18751.1918
16502006.03.08 16:10close825500.001.19081.18751.191815000.0015113332.83
16512006.03.08 17:05sell826500.001.19261.19561.1913
16522006.03.08 17:15t/p826500.001.19131.19561.191365000.0015178332.83
16532006.03.08 17:30sell827500.001.19231.19531.1910
16542006.03.08 17:50close827500.001.19181.19531.191025000.0015203332.83
16552006.03.08 19:10sell828500.001.19281.19581.1915
16562006.03.08 19:50close828500.001.19201.19581.191540000.0015243332.83
16572006.03.08 19:59sell829500.001.19271.19571.1914
16582006.03.08 20:10close829500.001.19231.19571.191420000.0015263332.83
16592006.03.09 02:15sell830500.001.19321.19621.1919
16602006.03.09 02:20close830500.001.19271.19621.191925000.0015288332.83
16612006.03.09 02:35sell831500.001.19341.19641.1921
16622006.03.09 03:15close831500.001.19231.19641.192155000.0015343332.83
16632006.03.09 03:20sell832500.001.19451.19751.1932
16642006.03.09 03:29t/p832500.001.19321.19751.193265000.0015408332.83
16652006.03.09 06:59sell833500.001.19411.19711.1928
16662006.03.09 07:10close833500.001.19341.19711.192835000.0015443332.83
16672006.03.09 07:35buy834500.001.19171.18871.1930
16682006.03.09 07:45close834500.001.19231.18871.193030000.0015473332.83
16692006.03.09 15:15buy835500.001.19161.18861.1929
16702006.03.09 15:20close835500.001.19221.18861.192930000.0015503332.83
16712006.03.09 15:29buy836500.001.19181.18881.1931
16722006.03.09 15:35t/p836500.001.19311.18881.193165000.0015568332.83
16732006.03.09 15:35sell837500.001.19401.19701.1927
16742006.03.09 15:40t/p837500.001.19271.19701.192765000.0015633332.83
16752006.03.09 15:40buy838500.001.19101.18801.1923
16762006.03.09 15:45t/p838500.001.19231.18801.192365000.0015698332.83
16772006.03.09 15:50buy839500.001.19071.18771.1920
16782006.03.09 15:59close839500.001.19171.18771.192050000.0015748332.83
16792006.03.09 17:10buy840500.001.19121.18821.1925
16802006.03.09 17:20close840500.001.19171.18821.192525000.0015773332.83
16812006.03.09 17:35buy841500.001.19121.18821.1925
16822006.03.09 17:45close841500.001.19221.18821.192550000.0015823332.83
16832006.03.09 19:35buy842500.001.19051.18751.1918
16842006.03.09 19:40close842500.001.19161.18751.191855000.0015878332.83
16852006.03.09 19:50buy843500.001.19121.18821.1925
16862006.03.09 23:05close843500.001.19161.18821.192520000.0015898332.83
16872006.03.10 00:05buy844500.001.19031.18731.1916
16882006.03.10 00:20close844500.001.19091.18731.191630000.0015928332.83
16892006.03.10 00:29buy845500.001.19031.18731.1916
16902006.03.10 00:45close845500.001.19071.18731.191620000.0015948332.83
16912006.03.10 00:50buy846500.001.19001.18701.1913
16922006.03.10 00:59close846500.001.19051.18701.191325000.0015973332.83
16932006.03.10 00:59buy847500.001.19081.18781.1921
16942006.03.10 03:20close847500.001.18881.18781.1921-100000.0015873332.83
16952006.03.10 05:45sell848500.001.19051.19351.1892
16962006.03.10 05:50close848500.001.18971.19351.189240000.0015913332.83
16972006.03.10 05:59sell849500.001.19051.19351.1892
16982006.03.10 09:15close849500.001.19251.19351.1892-100000.0015813332.83
16992006.03.10 09:29sell850500.001.19221.19521.1909
17002006.03.10 09:35close850500.001.19181.19521.190920000.0015833332.83
17012006.03.10 09:40sell851500.001.19211.19511.1908
17022006.03.10 10:10close851500.001.19171.19511.190820000.0015853332.83
17032006.03.10 14:35buy852500.001.19161.18861.1929
17042006.03.10 14:40close852500.001.19211.18861.192925000.0015878332.83
17052006.03.10 15:20buy853500.001.19141.18841.1927
17062006.03.10 15:29close853500.001.19221.18841.192740000.0015918332.83
17072006.03.10 15:40buy854500.001.19071.18771.1920
17082006.03.10 15:45close854500.001.18831.18771.1920-120000.0015798332.83
17092006.03.10 15:50buy855500.001.19001.18701.1913
17102006.03.10 15:59close855500.001.19051.18701.191325000.0015823332.83
17112006.03.10 15:59buy856500.001.19071.18771.1920
17122006.03.10 16:10s/l856500.001.18771.18771.1920-150000.0015673332.83
17132006.03.10 16:10buy857500.001.18681.18381.1881
17142006.03.10 16:15close857500.001.18811.18381.188165000.0015738332.83
17152006.03.10 16:29buy858500.001.18741.18441.1887
17162006.03.10 17:05close858500.001.18861.18441.188760000.0015798332.83
17172006.03.10 17:45buy859500.001.18671.18371.1880
17182006.03.10 17:59close859500.001.18791.18371.188060000.0015858332.83
17192006.03.10 21:15sell860500.001.19161.19461.1903
17202006.03.13 03:20close860500.001.19431.19461.1903-132253.1815726079.65
17212006.03.13 03:29sell861500.001.19381.19681.1925
17222006.03.13 09:40close861500.001.19581.19681.1925-100000.0015626079.65
17232006.03.13 09:50sell862500.001.19681.19981.1955
17242006.03.13 09:59close862500.001.19611.19981.195535000.0015661079.65
17252006.03.13 09:59sell863500.001.19601.19901.1947
17262006.03.13 10:20close863500.001.19541.19901.194730000.0015691079.65
17272006.03.13 14:30buy864500.001.19241.18941.1937
17282006.03.13 14:45close864500.001.19271.18941.193715000.0015706079.65
17292006.03.13 14:50buy865500.001.19231.18931.1936
17302006.03.13 14:59close865500.001.19271.18931.193620000.0015726079.65
17312006.03.13 15:20buy866500.001.19231.18931.1936
17322006.03.13 15:29close866500.001.19311.18931.193640000.0015766079.65
17332006.03.13 15:45buy867500.001.19221.18921.1935
17342006.03.13 15:50close867500.001.19271.18921.193525000.0015791079.65
17352006.03.13 15:59buy868500.001.19231.18931.1936
17362006.03.13 17:05close868500.001.19301.18931.193635000.0015826079.65
17372006.03.13 17:10sell869500.001.19341.19641.1921
17382006.03.13 17:15close869500.001.19251.19641.192145000.0015871079.65
17392006.03.13 17:29sell870500.001.19331.19631.1920
17402006.03.13 17:40close870500.001.19251.19631.192040000.0015911079.65
17412006.03.13 18:20sell871500.001.19481.19781.1935
17422006.03.13 18:35close871500.001.19391.19781.193545000.0015956079.65
17432006.03.13 18:40sell872500.001.19401.19701.1927
17442006.03.13 19:05close872500.001.19361.19701.192720000.0015976079.65
17452006.03.13 21:10sell873500.001.19581.19881.1945
17462006.03.13 21:15t/p873500.001.19451.19881.194565000.0016041079.65
17472006.03.13 21:29sell874500.001.19561.19861.1943
17482006.03.14 02:35close874500.001.19791.19861.1943-112253.1815928826.47
17492006.03.14 02:45sell875500.001.19811.20111.1968
17502006.03.14 03:05t/p875500.001.19681.20111.196865000.0015993826.47
17512006.03.14 10:05sell876500.001.19851.20151.1972
17522006.03.14 10:10close876500.001.19721.20151.197265000.0016058826.47
17532006.03.14 10:20sell877500.001.19851.20151.1972
17542006.03.14 10:29close877500.001.19801.20151.197225000.0016083826.47
17552006.03.14 11:10sell878500.001.19841.20141.1971
17562006.03.14 11:35close878500.001.19801.20141.197120000.0016103826.47
17572006.03.14 11:45sell879500.001.19851.20151.1972
17582006.03.14 11:59close879500.001.19751.20151.197250000.0016153826.47
17592006.03.14 12:05buy880500.001.19541.19241.1967
17602006.03.14 12:10t/p880500.001.19671.19241.196765000.0016218826.47
17612006.03.14 12:29buy881500.001.19571.19271.1970
17622006.03.14 12:45close881500.001.19611.19271.197020000.0016238826.47
17632006.03.14 12:50buy882500.001.19541.19241.1967
17642006.03.14 15:05close882500.001.19631.19241.196745000.0016283826.47
17652006.03.14 16:20sell883500.001.19611.19911.1948
17662006.03.14 16:45close883500.001.19901.19911.1948-145000.0016138826.47
17672006.03.14 16:50sell884500.001.19691.19991.1956
17682006.03.14 17:10s/l884500.001.19991.19991.1956-150000.0015988826.47
17692006.03.14 17:10sell885500.001.20141.20441.2001
17702006.03.14 17:15t/p885500.001.20011.20441.200165000.0016053826.47
17712006.03.14 17:15sell886500.001.19951.20251.1982
17722006.03.14 17:29close886500.001.20161.20251.1982-105000.0015948826.47
17732006.03.14 17:30sell887500.001.20131.20431.2000
17742006.03.14 17:40close887500.001.20091.20431.200020000.0015968826.47
17752006.03.14 17:45sell888500.001.20111.20411.1998
17762006.03.14 19:10close888500.001.20311.20411.1998-100000.0015868826.47
17772006.03.15 03:05buy889500.001.20091.19791.2022
17782006.03.15 03:10close889500.001.20221.19791.202265000.0015933826.47
17792006.03.15 03:20sell890500.001.20271.20571.2014
17802006.03.15 03:40close890500.001.20221.20571.201425000.0015958826.47
17812006.03.15 04:20sell891500.001.20291.20591.2016
17822006.03.15 04:35close891500.001.20231.20591.201630000.0015988826.47
17832006.03.15 04:45sell892500.001.20281.20581.2015
17842006.03.15 04:59close892500.001.20221.20581.201530000.0016018826.47
17852006.03.15 08:50sell893500.001.20301.20601.2017
17862006.03.15 09:05close893500.001.20231.20601.201735000.0016053826.47
17872006.03.15 10:15sell894500.001.20381.20681.2025
17882006.03.15 10:20close894500.001.20281.20681.202550000.0016103826.47
17892006.03.15 10:40sell895500.001.20441.20741.2031
17902006.03.15 10:45t/p895500.001.20311.20741.203165000.0016168826.47
17912006.03.15 10:50sell896500.001.20441.20741.2031
17922006.03.15 10:59t/p896500.001.20311.20741.203165000.0016233826.47
17932006.03.15 11:35buy897500.001.20201.19901.2033
17942006.03.15 11:45close897500.001.20271.19901.203335000.0016268826.47
17952006.03.15 14:40sell898500.001.20371.20671.2024
17962006.03.15 15:05close898500.001.20291.20671.202440000.0016308826.47
17972006.03.15 15:35buy899500.001.20141.19841.2027
17982006.03.15 15:45close899500.001.20191.19841.202725000.0016333826.47
17992006.03.15 15:59buy900500.001.20181.19881.2031
18002006.03.15 16:10close900500.001.20271.19881.203145000.0016378826.47
18012006.03.15 16:15sell901500.001.20641.20941.2051
18022006.03.15 16:20t/p901500.001.20511.20941.205165000.0016443826.47
18032006.03.15 16:29sell902500.001.20551.20851.2042
18042006.03.15 16:50t/p902500.001.20421.20851.204265000.0016508826.47
18052006.03.15 17:20sell903500.001.20581.20881.2045
18062006.03.15 17:29close903500.001.20471.20881.204555000.0016563826.47
18072006.03.15 21:10sell904500.001.20671.20971.2054
18082006.03.16 02:15close904500.001.20641.20971.205423240.4616587066.93
18092006.03.16 02:29buy905500.001.20641.20341.2077
18102006.03.16 06:35close905500.001.20431.20341.2077-105000.0016482066.93
18112006.03.16 06:40buy906500.001.20521.20221.2065
18122006.03.16 07:35close906500.001.20561.20221.206520000.0016502066.93
18132006.03.16 09:05buy907500.001.20411.20111.2054
18142006.03.16 09:10close907500.001.20481.20111.205435000.0016537066.93
18152006.03.16 09:15buy908500.001.20391.20091.2052
18162006.03.16 09:20close908500.001.20461.20091.205235000.0016572066.93
18172006.03.16 09:30buy909500.001.20421.20121.2055
18182006.03.16 09:35t/p909500.001.20551.20121.205565000.0016637066.93
18192006.03.16 09:50buy910500.001.20391.20091.2052
18202006.03.16 09:59t/p910500.001.20521.20091.205265000.0016702066.93
18212006.03.16 10:10sell911500.001.20661.20961.2053
18222006.03.16 10:20close911500.001.20601.20961.205330000.0016732066.93
18232006.03.16 10:59sell912500.001.20641.20941.2051
18242006.03.16 12:20close912500.001.20911.20941.2051-135000.0016597066.93
18252006.03.16 12:29sell913500.001.20831.21131.2070
18262006.03.16 12:35close913500.001.20771.21131.207030000.0016627066.93
18272006.03.16 12:45sell914500.001.20841.21141.2071
18282006.03.16 12:59close914500.001.20781.21141.207130000.0016657066.93
18292006.03.16 15:45sell915500.001.20921.21221.2079
18302006.03.16 15:50s/l915500.001.21221.21221.2079-150000.0016507066.93
18312006.03.16 15:50sell916500.001.21361.21661.2123
18322006.03.16 16:05t/p916500.001.21231.21661.212365000.0016572066.93
18332006.03.16 16:15sell917500.001.21451.21751.2132
18342006.03.16 16:20close917500.001.21331.21751.213260000.0016632066.93
18352006.03.16 16:50sell918500.001.21421.21721.2129
18362006.03.16 16:59close918500.001.21361.21721.212930000.0016662066.93
18372006.03.16 19:10sell919500.001.21681.21981.2155
18382006.03.16 19:40close919500.001.21911.21981.2155-115000.0016547066.93
18392006.03.16 19:45sell920500.001.21861.22161.2173
18402006.03.16 19:59close920500.001.21751.22161.217355000.0016602066.93
18412006.03.16 19:59sell921500.001.21751.22051.2162
18422006.03.16 20:10close921500.001.21711.22051.216220000.0016622066.93
18432006.03.17 00:40buy922500.001.21691.21391.2182
18442006.03.17 00:45close922500.001.21731.21391.218220000.0016642066.93
18452006.03.17 01:29buy923500.001.21691.21391.2182
18462006.03.17 01:35close923500.001.21731.21391.218220000.0016662066.93
18472006.03.17 01:45buy924500.001.21691.21391.2182
18482006.03.17 01:59close924500.001.21721.21391.218215000.0016677066.93
18492006.03.17 04:35buy925500.001.21561.21261.2169
18502006.03.17 04:40close925500.001.21681.21261.216960000.0016737066.93
18512006.03.17 04:45buy926500.001.21611.21311.2174
18522006.03.17 04:59close926500.001.21661.21311.217425000.0016762066.93
18532006.03.17 08:20buy927500.001.21631.21331.2176
18542006.03.17 08:29close927500.001.21681.21331.217625000.0016787066.93
18552006.03.17 08:59buy928500.001.21631.21331.2176
18562006.03.17 10:05close928500.001.21701.21331.217635000.0016822066.93
18572006.03.17 11:45sell929500.001.21911.22211.2178
18582006.03.17 11:59close929500.001.21841.22211.217835000.0016857066.93
18592006.03.17 11:59sell930500.001.21851.22151.2172
18602006.03.17 12:05close930500.001.21751.22151.217250000.0016907066.93
18612006.03.17 15:50sell931500.001.21991.22291.2186
18622006.03.17 15:59close931500.001.21901.22291.218645000.0016952066.93
18632006.03.17 16:05buy932500.001.21721.21421.2185
18642006.03.17 16:15close932500.001.21851.21421.218565000.0017017066.93
18652006.03.17 16:35buy933500.001.21541.21241.2167
18662006.03.17 16:40t/p933500.001.21671.21241.216765000.0017082066.93
18672006.03.17 16:40buy934500.001.21721.21421.2185
18682006.03.17 16:50close934500.001.21801.21421.218540000.0017122066.93
18692006.03.17 16:59buy935500.001.21561.21261.2169
18702006.03.17 17:15close935500.001.21671.21261.216955000.0017177066.93
18712006.03.17 17:20buy936500.001.21431.21131.2156
18722006.03.17 17:29t/p936500.001.21561.21131.215665000.0017242066.93
18732006.03.20 00:05buy937500.001.21691.21391.2182
18742006.03.20 00:15close937500.001.21751.21391.218230000.0017272066.93
18752006.03.20 00:29buy938500.001.21721.21421.2185
18762006.03.20 00:45close938500.001.21791.21421.218535000.0017307066.93
18772006.03.20 00:50buy939500.001.21721.21421.2185
18782006.03.20 00:59close939500.001.21791.21421.218535000.0017342066.93
18792006.03.20 04:35buy940500.001.21741.21441.2187
18802006.03.20 09:30close940500.001.21781.21441.218720000.0017362066.93
18812006.03.20 09:59sell941500.001.21861.22161.2173
18822006.03.20 10:15close941500.001.21761.22161.217350000.0017412066.93
18832006.03.20 13:40buy942500.001.21701.21401.2183
18842006.03.20 14:35close942500.001.21801.21401.218350000.0017462066.93
18852006.03.20 16:35buy943500.001.21591.21291.2172
18862006.03.20 16:40t/p943500.001.21721.21291.217265000.0017527066.93
18872006.03.20 18:15buy944500.001.21601.21301.2173
18882006.03.20 18:20close944500.001.21671.21301.217335000.0017562066.93
18892006.03.20 19:45buy945500.001.21521.21221.2165
18902006.03.20 19:50close945500.001.21581.21221.216530000.0017592066.93
18912006.03.20 19:59buy946500.001.21591.21291.2172
18922006.03.20 20:05close946500.001.21681.21291.217245000.0017637066.93
18932006.03.20 20:10buy947500.001.21531.21231.2166
18942006.03.20 20:15close947500.001.21601.21231.216635000.0017672066.93
18952006.03.20 20:20buy948500.001.21491.21191.2162
18962006.03.20 20:29t/p948500.001.21621.21191.216265000.0017737066.93
18972006.03.21 00:05buy949500.001.21541.21241.2167
18982006.03.21 00:10close949500.001.21621.21241.216740000.0017777066.93
18992006.03.21 00:20buy950500.001.21571.21271.2170
19002006.03.21 00:35close950500.001.21611.21271.217020000.0017797066.93
19012006.03.21 00:50buy951500.001.21551.21251.2168
19022006.03.21 00:59close951500.001.21601.21251.216825000.0017822066.93
19032006.03.21 02:10buy952500.001.21341.21041.2147
19042006.03.21 02:15t/p952500.001.21471.21041.214765000.0017887066.93
19052006.03.21 02:20buy953500.001.21511.21211.2164
19062006.03.21 02:35close953500.001.21311.21211.2164-100000.0017787066.93
19072006.03.21 02:40buy954500.001.21441.21141.2157
19082006.03.21 03:05close954500.001.21511.21141.215735000.0017822066.93
19092006.03.21 04:35buy955500.001.21361.21061.2149
19102006.03.21 04:50close955500.001.21411.21061.214925000.0017847066.93
19112006.03.21 04:59buy956500.001.21381.21081.2151
19122006.03.21 05:15close956500.001.21481.21081.215150000.0017897066.93
19132006.03.21 05:20buy957500.001.21261.20961.2139
19142006.03.21 05:29t/p957500.001.21391.20961.213965000.0017962066.93
19152006.03.21 06:40buy958500.001.21251.20951.2138
19162006.03.21 06:45close958500.001.21331.20951.213840000.0018002066.93
19172006.03.21 08:10buy959500.001.21241.20941.2137
19182006.03.21 08:15close959500.001.21281.20941.213720000.0018022066.93
19192006.03.21 08:35buy960500.001.21271.20971.2140
19202006.03.21 08:40close960500.001.21341.20971.214035000.0018057066.93
19212006.03.21 10:10buy961500.001.21231.20931.2136
19222006.03.21 10:15t/p961500.001.21361.20931.213665000.0018122066.93
19232006.03.21 10:29buy962500.001.21281.20981.2141
19242006.03.21 10:40close962500.001.21381.20981.214150000.0018172066.93
19252006.03.21 11:20buy963500.001.21231.20931.2136
19262006.03.21 11:29close963500.001.21321.20931.213645000.0018217066.93
19272006.03.21 11:30buy964500.001.21351.21051.2148
19282006.03.21 11:35close964500.001.21401.21051.214825000.0018242066.93
19292006.03.21 11:45buy965500.001.21311.21011.2144
19302006.03.21 11:59close965500.001.21401.21011.214445000.0018287066.93
19312006.03.21 11:59sell966500.001.21431.21731.2130
19322006.03.21 12:35close966500.001.21351.21731.213040000.0018327066.93
19332006.03.21 13:45sell967500.001.21491.21791.2136
19342006.03.21 13:59close967500.001.21441.21791.213625000.0018352066.93
19352006.03.21 15:10sell968500.001.21581.21881.2145
19362006.03.21 15:20close968500.001.21461.21881.214560000.0018412066.93
19372006.03.21 15:29sell969500.001.21551.21851.2142
19382006.03.21 15:40close969500.001.21471.21851.214240000.0018452066.93
19392006.03.21 15:45buy970500.001.21291.20991.2142
19402006.03.21 15:50t/p970500.001.21421.20991.214265000.0018517066.93
19412006.03.21 15:50sell971500.001.21641.21941.2151
19422006.03.21 15:59t/p971500.001.21511.21941.215165000.0018582066.93
19432006.03.21 15:59buy972500.001.21341.21041.2147
19442006.03.21 16:10close972500.001.21111.21041.2147-115000.0018467066.93
19452006.03.21 16:15buy973500.001.21231.20931.2136
19462006.03.21 16:20close973500.001.21341.20931.213655000.0018522066.93
19472006.03.21 16:29buy974500.001.21281.20981.2141
19482006.03.21 16:35close974500.001.21051.20981.2141-115000.0018407066.93
19492006.03.21 16:40buy975500.001.21171.20871.2130
19502006.03.21 16:45close975500.001.21251.20871.213040000.0018447066.93
19512006.03.21 16:50buy976500.001.21051.20751.2118
19522006.03.21 16:59close976500.001.21131.20751.211840000.0018487066.93
19532006.03.21 16:59buy977500.001.21191.20891.2132
19542006.03.21 17:20close977500.001.20951.20891.2132-120000.0018367066.93
19552006.03.21 17:29buy978500.001.21041.20741.2117
19562006.03.21 17:35close978500.001.21081.20741.211720000.0018387066.93
19572006.03.21 17:40buy979500.001.20981.20681.2111
19582006.03.21 18:05close979500.001.21021.20681.211120000.0018407066.93
19592006.03.21 18:59buy980500.001.20781.20481.2091
19602006.03.21 19:05close980500.001.20901.20481.209160000.0018467066.93
19612006.03.22 00:59sell981500.001.21121.21421.2099
19622006.03.22 01:05close981500.001.21041.21421.209940000.0018507066.93
19632006.03.22 05:45buy982500.001.20791.20491.2092
19642006.03.22 05:50t/p982500.001.20921.20491.209265000.0018572066.93
19652006.03.22 06:10buy983500.001.20791.20491.2092
19662006.03.22 06:20close983500.001.20901.20491.209255000.0018627066.93
19672006.03.22 06:50buy984500.001.20751.20451.2088
19682006.03.22 06:59t/p984500.001.20881.20451.208865000.0018692066.93
19692006.03.22 09:05sell985500.001.21041.21341.2091
19702006.03.22 09:15close985500.001.20931.21341.209155000.0018747066.93
19712006.03.22 09:20sell986500.001.21041.21341.2091
19722006.03.22 09:29close986500.001.20971.21341.209135000.0018782066.93
19732006.03.22 10:50buy987500.001.20791.20491.2092
19742006.03.22 11:05close987500.001.20831.20491.209220000.0018802066.93
19752006.03.22 12:15buy988500.001.20701.20401.2083
19762006.03.22 12:35close988500.001.20781.20401.208340000.0018842066.93
19772006.03.22 12:40buy989500.001.20731.20431.2086
19782006.03.22 13:05close989500.001.20801.20431.208635000.0018877066.93
19792006.03.22 15:05buy990500.001.20701.20401.2083
19802006.03.22 15:10close990500.001.20751.20401.208325000.0018902066.93
19812006.03.22 15:45sell991500.001.20991.21291.2086
19822006.03.22 15:50close991500.001.20881.21291.208655000.0018957066.93
19832006.03.22 15:59sell992500.001.20961.21261.2083
19842006.03.22 16:15close992500.001.20881.21261.208340000.0018997066.93
19852006.03.22 19:15buy993500.001.20801.20501.2093
19862006.03.22 19:20close993500.001.20871.20501.209335000.0019032066.93
19872006.03.22 19:40buy994500.001.20811.20511.2094
19882006.03.23 02:45close994500.001.20541.20511.2094-146058.6318886008.30
19892006.03.23 02:59buy995500.001.20581.20281.2071
19902006.03.23 03:05close995500.001.20621.20281.207120000.0018906008.30
19912006.03.23 03:20buy996500.001.20531.20231.2066
19922006.03.23 03:29close996500.001.20571.20231.206620000.0018926008.30
19932006.03.23 03:50buy997500.001.20521.20221.2065
19942006.03.23 04:05close997500.001.20581.20221.206530000.0018956008.30
19952006.03.23 06:05buy998500.001.20501.20201.2063
19962006.03.23 06:10close998500.001.20541.20201.206320000.0018976008.30
19972006.03.23 06:20buy999500.001.20501.20201.2063
19982006.03.23 06:35close999500.001.20601.20201.206350000.0019026008.30
19992006.03.23 07:05sell1000500.001.20651.20951.2052
20002006.03.23 07:10close1000500.001.20591.20951.205230000.0019056008.30
20012006.03.23 07:15sell1001500.001.20651.20951.2052
20022006.03.23 07:20close1001500.001.20601.20951.205225000.0019081008.30
20032006.03.23 07:59sell1002500.001.20651.20951.2052
20042006.03.23 08:10close1002500.001.20611.20951.205220000.0019101008.30
20052006.03.23 09:15sell1003500.001.20731.21031.2060
20062006.03.23 09:20close1003500.001.20671.21031.206030000.0019131008.30
20072006.03.23 10:20sell1004500.001.20751.21051.2062
20082006.03.23 10:35close1004500.001.20701.21051.206225000.0019156008.30
20092006.03.23 10:45sell1005500.001.20781.21081.2065
20102006.03.23 10:59close1005500.001.20711.21081.206535000.0019191008.30
20112006.03.23 13:15buy1006500.001.20561.20261.2069
20122006.03.23 13:20close1006500.001.20621.20261.206930000.0019221008.30
20132006.03.23 13:40buy1007500.001.20541.20241.2067
20142006.03.23 13:45close1007500.001.20611.20241.206735000.0019256008.30
20152006.03.23 13:50buy1008500.001.20541.20241.2067
20162006.03.23 14:05close1008500.001.20581.20241.206720000.0019276008.30
20172006.03.23 15:40buy1009500.001.20411.20111.2054
20182006.03.23 15:45t/p1009500.001.20541.20111.205465000.0019341008.30
20192006.03.23 17:05buy1010500.001.20101.19801.2023
20202006.03.23 17:10t/p1010500.001.20231.19801.202365000.0019406008.30
20212006.03.23 17:15buy1011500.001.19731.19431.1986
20222006.03.23 17:20t/p1011500.001.19861.19431.198665000.0019471008.30
20232006.03.23 17:20buy1012500.001.20481.20181.2061
20242006.03.23 17:29s/l1012500.001.20181.20181.2061-150000.0019321008.30
20252006.03.23 17:29buy1013500.001.19781.19481.1991
20262006.03.23 17:35close1013500.001.19901.19481.199160000.0019381008.30
20272006.03.23 17:40buy1014500.001.19771.19471.1990
20282006.03.23 17:45close1014500.001.19881.19471.199055000.0019436008.30
20292006.03.23 17:50buy1015500.001.19791.19491.1992
20302006.03.23 17:59close1015500.001.19871.19491.199240000.0019476008.30
20312006.03.23 17:59buy1016500.001.19901.19601.2003
20322006.03.23 18:20close1016500.001.19701.19601.2003-100000.0019376008.30
20332006.03.23 21:10buy1017500.001.19561.19261.1969
20342006.03.23 21:15t/p1017500.001.19691.19261.196965000.0019441008.30
20352006.03.23 21:15buy1018500.001.19751.19451.1988
20362006.03.24 14:20close1018500.001.19541.19451.1988-108686.2119332322.09
20372006.03.24 15:40buy1019500.001.19551.19251.1968
20382006.03.24 15:50t/p1019500.001.19681.19251.196865000.0019397322.09
20392006.03.24 15:50sell1020500.001.19881.20181.1975
20402006.03.24 15:59t/p1020500.001.19751.20181.197565000.0019462322.09
20412006.03.24 16:15sell1021500.001.19771.20071.1964
20422006.03.24 16:20t/p1021500.001.19641.20071.196465000.0019527322.09
20432006.03.24 16:29sell1022500.001.19761.20061.1963
20442006.03.24 16:35close1022500.001.19701.20061.196330000.0019557322.09
20452006.03.24 16:40sell1023500.001.19781.20081.1965
20462006.03.24 16:45close1023500.001.19681.20081.196550000.0019607322.09
20472006.03.24 16:50sell1024500.001.19771.20071.1964
20482006.03.24 16:59close1024500.001.19731.20071.196420000.0019627322.09
20492006.03.24 17:05sell1025500.001.19941.20241.1981
20502006.03.24 17:10t/p1025500.001.19811.20241.198165000.0019692322.09
20512006.03.24 17:15sell1026500.001.19941.20241.1981
20522006.03.24 17:20s/l1026500.001.20241.20241.1981-150000.0019542322.09
20532006.03.24 17:20sell1027500.001.20241.20541.2011
20542006.03.24 17:29close1027500.001.20171.20541.201135000.0019577322.09
20552006.03.24 17:30sell1028500.001.20141.20441.2001
20562006.03.24 18:05close1028500.001.20081.20441.200130000.0019607322.09
20572006.03.24 18:20sell1029500.001.20281.20581.2015
20582006.03.24 18:40close1029500.001.20251.20581.201515000.0019622322.09
20592006.03.24 18:45sell1030500.001.20391.20691.2026
20602006.03.24 18:59close1030500.001.20341.20691.202625000.0019647322.09
20612006.03.24 18:59sell1031500.001.20331.20631.2020
20622006.03.24 21:35close1031500.001.20271.20631.202030000.0019677322.09
20632006.03.27 00:40buy1032500.001.20271.19971.2040
20642006.03.27 00:50close1032500.001.20341.19971.204035000.0019712322.09
20652006.03.27 03:35buy1033500.001.20191.19891.2032
20662006.03.27 03:40close1033500.001.20271.19891.203240000.0019752322.09
20672006.03.27 03:50buy1034500.001.20251.19951.2038
20682006.03.27 04:10close1034500.001.20301.19951.203825000.0019777322.09
20692006.03.27 05:10sell1035500.001.20501.20801.2037
20702006.03.27 05:15close1035500.001.20391.20801.203755000.0019832322.09
20712006.03.27 05:29sell1036500.001.20481.20781.2035
20722006.03.27 08:10close1036500.001.20441.20781.203520000.0019852322.09
20732006.03.27 09:20buy1037500.001.20361.20061.2049
20742006.03.27 09:35close1037500.001.20441.20061.204940000.0019892322.09
20752006.03.27 09:50buy1038500.001.20371.20071.2050
20762006.03.27 09:59close1038500.001.20431.20071.205030000.0019922322.09
20772006.03.27 11:10buy1039500.001.20281.19981.2041
20782006.03.27 11:15close1039500.001.20381.19981.204150000.0019972322.09
20792006.03.27 11:20buy1040500.001.20351.20051.2048
20802006.03.27 18:10s/l1040500.001.20051.20051.2048-150000.0019822322.09
20812006.03.27 18:10buy1041500.001.20051.19751.2018
20822006.03.27 18:15close1041500.001.20131.19751.201840000.0019862322.09
20832006.03.27 18:29buy1042500.001.20051.19751.2018
20842006.03.27 18:35close1042500.001.20121.19751.201835000.0019897322.09
20852006.03.27 18:40buy1043500.001.20171.19871.2030
20862006.03.28 02:05close1043500.001.20251.19871.203036313.7919933635.88
20872006.03.28 03:35buy1044500.001.20061.19761.2019
20882006.03.28 03:45close1044500.001.20111.19761.201925000.0019958635.88
20892006.03.28 03:50buy1045500.001.20031.19731.2016
20902006.03.28 03:59close1045500.001.20071.19731.201620000.0019978635.88
20912006.03.28 05:40buy1046500.001.20001.19701.2013
20922006.03.28 06:00close1046500.001.20041.19701.201320000.0019998635.88
20932006.03.28 08:10sell1047500.001.20131.20431.2000
20942006.03.28 08:15close1047500.001.20081.20431.200025000.0020023635.88
20952006.03.28 08:30sell1048500.001.20111.20411.1998
20962006.03.28 09:59close1048500.001.20311.20411.1998-100000.0019923635.88
20972006.03.28 10:10sell1049500.001.20521.20821.2039
20982006.03.28 10:15close1049500.001.20761.20821.2039-120000.0019803635.88
20992006.03.28 10:20sell1050500.001.20701.21001.2057
21002006.03.28 10:35t/p1050500.001.20571.21001.205765000.0019868635.88
21012006.03.28 10:35sell1051500.001.20541.20841.2041
21022006.03.28 10:50close1051500.001.20771.20841.2041-115000.0019753635.88
21032006.03.28 10:59sell1052500.001.20641.20941.2051
21042006.03.28 11:10close1052500.001.20571.20941.205135000.0019788635.88
21052006.03.28 14:05sell1053500.001.20931.21231.2080
21062006.03.28 14:15t/p1053500.001.20801.21231.208065000.0019853635.88
21072006.03.28 14:29sell1054500.001.20851.21151.2072
21082006.03.28 15:45close1054500.001.21081.21151.2072-115000.0019738635.88
21092006.03.28 15:50sell1055500.001.21031.21331.2090
21102006.03.28 16:05t/p1055500.001.20901.21331.209065000.0019803635.88
21112006.03.28 17:05buy1056500.001.20621.20321.2075
21122006.03.28 17:10t/p1056500.001.20751.20321.207565000.0019868635.88
21132006.03.28 17:20buy1057500.001.20681.20381.2081
21142006.03.28 17:35close1057500.001.20721.20381.208120000.0019888635.88
21152006.03.28 17:45buy1058500.001.20571.20271.2070
21162006.03.28 17:59t/p1058500.001.20701.20271.207065000.0019953635.88
21172006.03.28 20:10buy1059500.001.20631.20331.2076
21182006.03.28 20:15t/p1059500.001.20761.20331.207665000.0020018635.88
21192006.03.28 20:35buy1060500.001.20631.20331.2076
21202006.03.28 20:40close1060500.001.20671.20331.207620000.0020038635.88
21212006.03.28 20:59buy1061500.001.20651.20351.2078
21222006.03.28 21:10close1061500.001.20711.20351.207830000.0020068635.88
21232006.03.28 21:20buy1062500.001.20091.19791.2022
21242006.03.28 21:29t/p1062500.001.20221.19791.202265000.0020133635.88
21252006.03.28 21:29buy1063500.001.20271.19971.2040
21262006.03.28 21:45s/l1063500.001.19971.19971.2040-150000.0019983635.88
21272006.03.28 21:45buy1064500.001.19981.19681.2011
21282006.03.28 21:59close1064500.001.20051.19681.201135000.0020018635.88
21292006.03.28 21:59buy1065500.001.20081.19781.2021
21302006.03.28 22:05close1065500.001.20141.19781.202130000.0020048635.88
21312006.03.29 02:35buy1066500.001.19941.19641.2007
21322006.03.29 02:40close1066500.001.20031.19641.200745000.0020093635.88
21332006.03.29 07:15sell1067500.001.20111.20411.1998
21342006.03.29 07:20close1067500.001.20081.20411.199815000.0020108635.88
21352006.03.29 07:29sell1068500.001.20111.20411.1998
21362006.03.29 08:05close1068500.001.20041.20411.199835000.0020143635.88
21372006.03.29 09:45buy1069500.001.19801.19501.1993
21382006.03.29 09:50t/p1069500.001.19931.19501.199365000.0020208635.88
21392006.03.29 09:59buy1070500.001.19821.19521.1995
21402006.03.29 10:05t/p1070500.001.19951.19521.199565000.0020273635.88
21412006.03.29 16:15buy1071500.001.19951.19651.2008
21422006.03.29 16:35close1071500.001.20041.19651.200845000.0020318635.88
21432006.03.29 16:50buy1072500.001.19951.19651.2008
21442006.03.29 16:59close1072500.001.19991.19651.200820000.0020338635.88
21452006.03.29 17:35sell1073500.001.20191.20491.2006
21462006.03.29 17:45close1073500.001.20101.20491.200645000.0020383635.88
21472006.03.29 18:05sell1074500.001.20231.20531.2010
21482006.03.29 18:10close1074500.001.20141.20531.201045000.0020428635.88
21492006.03.29 18:15sell1075500.001.20201.20501.2007
21502006.03.29 18:50close1075500.001.20411.20501.2007-105000.0020323635.88
21512006.03.29 18:59sell1076500.001.20291.20591.2016
21522006.03.29 20:10close1076500.001.20501.20591.2016-105000.0020218635.88
21532006.03.30 02:59sell1077500.001.20401.20701.2027
21542006.03.30 04:50close1077500.001.20631.20701.2027-115000.0020103635.88
21552006.03.30 04:59sell1078500.001.20601.20901.2047
21562006.03.30 06:50close1078500.001.20801.20901.2047-100000.0020003635.88
21572006.03.30 06:59sell1079500.001.20741.21041.2061
21582006.03.30 07:40close1079500.001.20651.21041.206145000.0020048635.88
21592006.03.30 09:15buy1080500.001.20511.20211.2064
21602006.03.30 09:29close1080500.001.20581.20211.206435000.0020083635.88
21612006.03.30 11:20sell1081500.001.20791.21091.2066
21622006.03.30 11:35close1081500.001.20741.21091.206625000.0020108635.88
21632006.03.30 11:40sell1082500.001.20771.21071.2064
21642006.03.30 12:05close1082500.001.20701.21071.206435000.0020143635.88
21652006.03.30 13:10sell1083500.001.20871.21171.2074
21662006.03.30 13:20close1083500.001.20791.21171.207440000.0020183635.88
21672006.03.30 13:35sell1084500.001.20951.21251.2082
21682006.03.30 13:50close1084500.001.20831.21251.208260000.0020243635.88
21692006.03.30 13:59sell1085500.001.20951.21251.2082
21702006.03.30 14:15close1085500.001.20871.21251.208240000.0020283635.88
21712006.03.30 15:35buy1086500.001.20621.20321.2075
21722006.03.30 15:40t/p1086500.001.20751.20321.207565000.0020348635.88
21732006.03.30 15:50buy1087500.001.20621.20321.2075
21742006.03.30 15:59t/p1087500.001.20751.20321.207565000.0020413635.88
21752006.03.30 16:05sell1088500.001.21041.21341.2091
21762006.03.30 16:10t/p1088500.001.20911.21341.209165000.0020478635.88
21772006.03.30 16:35sell1089500.001.21441.21741.2131
21782006.03.30 16:40t/p1089500.001.21311.21741.213165000.0020543635.88
21792006.03.30 16:40sell1090500.001.21251.21551.2112
21802006.03.30 16:45close1090500.001.21541.21551.2112-145000.0020398635.88
21812006.03.30 16:59sell1091500.001.21391.21691.2126
21822006.03.30 17:15close1091500.001.21321.21691.212635000.0020433635.88
21832006.03.30 17:20sell1092500.001.21561.21861.2143
21842006.03.30 17:29t/p1092500.001.21431.21861.214365000.0020498635.88
21852006.03.30 20:35sell1093500.001.21561.21861.2143
21862006.03.30 20:40close1093500.001.21451.21861.214355000.0020553635.88
21872006.03.30 21:05sell1094500.001.21631.21931.2150
21882006.03.30 21:15t/p1094500.001.21501.21931.215065000.0020618635.88
21892006.03.30 21:20sell1095500.001.21671.21971.2154
21902006.03.30 21:29close1095500.001.21621.21971.215425000.0020643635.88
21912006.03.30 21:30sell1096500.001.21581.21881.2145
21922006.03.30 21:40close1096500.001.21521.21881.214530000.0020673635.88
21932006.03.30 21:50sell1097500.001.21611.21911.2148
21942006.03.30 21:59close1097500.001.21551.21911.214830000.0020703635.88
21952006.03.31 00:45sell1098500.001.21751.22051.2162
21962006.03.31 00:50close1098500.001.21661.22051.216245000.0020748635.88
21972006.03.31 01:45sell1099500.001.21751.22051.2162
21982006.03.31 01:59close1099500.001.21711.22051.216220000.0020768635.88
21992006.03.31 02:05buy1100500.001.21571.21271.2170
22002006.03.31 02:10t/p1100500.001.21701.21271.217065000.0020833635.88
22012006.03.31 02:30buy1101500.001.21591.21291.2172
22022006.03.31 02:35close1101500.001.21691.21291.217250000.0020883635.88
22032006.03.31 02:40buy1102500.001.21591.21291.2172
22042006.03.31 02:59close1102500.001.21641.21291.217225000.0020908635.88
22052006.03.31 03:05sell1103500.001.21761.22061.2163
22062006.03.31 03:20t/p1103500.001.21631.22061.216365000.0020973635.88
22072006.03.31 03:29sell1104500.001.21761.22061.2163
22082006.03.31 03:45close1104500.001.21651.22061.216355000.0021028635.88
22092006.03.31 06:15buy1105500.001.21561.21261.2169
22102006.03.31 06:35close1105500.001.21601.21261.216920000.0021048635.88
22112006.03.31 06:40buy1106500.001.21571.21271.2170
22122006.03.31 07:05close1106500.001.21611.21271.217020000.0021068635.88
22132006.03.31 07:20buy1107500.001.21521.21221.2165
22142006.03.31 08:50close1107500.001.21301.21221.2165-110000.0020958635.88
22152006.03.31 08:59buy1108500.001.21421.21121.2155
22162006.03.31 10:20close1108500.001.21221.21121.2155-100000.0020858635.88
22172006.03.31 10:30buy1109500.001.21261.20961.2139
22182006.03.31 10:35close1109500.001.21291.20961.213915000.0020873635.88
22192006.03.31 10:40buy1110500.001.21181.20881.2131
22202006.03.31 12:10close1110500.001.20961.20881.2131-110000.0020763635.88
22212006.03.31 12:20buy1111500.001.20851.20551.2098
22222006.03.31 12:30t/p1111500.001.20981.20551.209865000.0020828635.88
22232006.03.31 12:50buy1112500.001.20971.20671.2110
22242006.03.31 13:10close1112500.001.21031.20671.211030000.0020858635.88
22252006.03.31 15:35buy1113500.001.20861.20561.2099
22262006.03.31 15:40t/p1113500.001.20991.20561.209965000.0020923635.88
22272006.03.31 15:45sell1114500.001.21351.21651.2122
22282006.03.31 15:50t/p1114500.001.21221.21651.212265000.0020988635.88
22292006.03.31 16:10sell1115500.001.21291.21591.2116
22302006.03.31 16:15close1115500.001.21191.21591.211650000.0021038635.88
22312006.03.31 17:05sell1116500.001.21241.21541.2111
22322006.03.31 17:10t/p1116500.001.21111.21541.211165000.0021103635.88
22332006.03.31 17:10buy1117500.001.20871.20571.2100
22342006.03.31 17:29t/p1117500.001.21001.20571.210065000.0021168635.88
22352006.03.31 17:45sell1118500.001.21301.21601.2117
22362006.03.31 17:50close1118500.001.21271.21601.211715000.0021183635.88
22372006.03.31 17:59sell1119500.001.21151.21451.2102
22382006.03.31 18:50s/l1119500.001.21451.21451.2102-150000.0021033635.88
22392006.03.31 18:50sell1120500.001.21451.21751.2132
22402006.03.31 19:00close1120500.001.21391.21751.213230000.0021063635.88
22412006.03.31 22:20buy1121500.001.21121.20821.2125
22422006.03.31 22:35close1121500.001.21191.20821.212535000.0021098635.88
22432006.03.31 22:45buy1122500.001.21131.20831.2126
22442006.03.31 22:50close1122500.001.21171.20831.212620000.0021118635.88
22452006.04.03 02:10buy1123500.001.21111.20811.2124
22462006.04.03 02:20close1123500.001.21211.20811.212450000.0021168635.88
22472006.04.03 02:35buy1124500.001.21061.20761.2119
22482006.04.03 02:45close1124500.001.21141.20761.211940000.0021208635.88
22492006.04.03 02:50buy1125500.001.21101.20801.2123
22502006.04.03 03:10close1125500.001.21171.20801.212335000.0021243635.88
22512006.04.03 03:45buy1126500.001.21011.20711.2114
22522006.04.03 04:05close1126500.001.21061.20711.211425000.0021268635.88
22532006.04.03 04:50buy1127500.001.20911.20611.2104
22542006.04.03 05:05close1127500.001.20961.20611.210425000.0021293635.88
22552006.04.03 05:50buy1128500.001.20831.20531.2096
22562006.04.03 05:59close1128500.001.20881.20531.209625000.0021318635.88
22572006.04.03 06:15buy1129500.001.20641.20341.2077
22582006.04.03 06:20t/p1129500.001.20771.20341.207765000.0021383635.88
22592006.04.03 06:20buy1130500.001.20791.20491.2092
22602006.04.03 07:45s/l1130500.001.20491.20491.2092-150000.0021233635.88
22612006.04.03 07:45buy1131500.001.20361.20061.2049
22622006.04.03 07:59t/p1131500.001.20491.20061.204965000.0021298635.88
22632006.04.03 07:59buy1132500.001.20511.20211.2064
22642006.04.03 08:45close1132500.001.20551.20211.206420000.0021318635.88
22652006.04.03 11:35sell1133500.001.20651.20951.2052
22662006.04.03 11:40close1133500.001.20521.20951.205265000.0021383635.88
22672006.04.03 11:50sell1134500.001.20631.20931.2050
22682006.04.03 12:05close1134500.001.20571.20931.205030000.0021413635.88
22692006.04.03 12:15sell1135500.001.20691.20991.2056
22702006.04.03 12:20close1135500.001.20571.20991.205660000.0021473635.88
22712006.04.03 14:05sell1136500.001.20731.21031.2060
22722006.04.03 14:10close1136500.001.20611.21031.206060000.0021533635.88
22732006.04.03 14:15sell1137500.001.20691.20991.2056
22742006.04.03 14:35close1137500.001.20591.20991.205650000.0021583635.88
22752006.04.03 14:40sell1138500.001.20711.21011.2058
22762006.04.03 15:00close1138500.001.20681.21011.205815000.0021598635.88
22772006.04.03 17:05sell1139500.001.20911.21211.2078
22782006.04.03 17:10t/p1139500.001.20781.21211.207865000.0021663635.88
22792006.04.03 17:15sell1140500.001.20961.21261.2083
22802006.04.03 17:20close1140500.001.20851.21261.208355000.0021718635.88
22812006.04.03 17:29sell1141500.001.20931.21231.2080
22822006.04.03 17:40close1141500.001.21221.21231.2080-145000.0021573635.88
22832006.04.03 17:45sell1142500.001.21061.21361.2093
22842006.04.03 18:20s/l1142500.001.21361.21361.2093-150000.0021423635.88
22852006.04.03 18:20sell1143500.001.21411.21711.2128
22862006.04.03 18:30close1143500.001.21361.21711.212825000.0021448635.88
22872006.04.03 18:45sell1144500.001.21301.21601.2117
22882006.04.03 18:59close1144500.001.21261.21601.211720000.0021468635.88
22892006.04.03 21:20sell1145500.001.21461.21761.2133
22902006.04.03 21:35close1145500.001.21401.21761.213330000.0021498635.88
22912006.04.03 21:45sell1146500.001.21501.21801.2137
22922006.04.03 21:50close1146500.001.21471.21801.213715000.0021513635.88
22932006.04.03 21:59sell1147500.001.21431.21731.2130
22942006.04.03 23:05close1147500.001.21391.21731.213020000.0021533635.88
22952006.04.04 02:05sell1148500.001.21491.21791.2136
22962006.04.04 02:10close1148500.001.21451.21791.213620000.0021553635.88
22972006.04.04 02:35sell1149500.001.21511.21811.2138
22982006.04.04 02:40close1149500.001.21401.21811.213855000.0021608635.88
22992006.04.04 02:50sell1150500.001.21551.21851.2142
23002006.04.04 02:59close1150500.001.21491.21851.214230000.0021638635.88
23012006.04.04 07:15sell1151500.001.21551.21851.2142
23022006.04.04 07:20close1151500.001.21501.21851.214225000.0021663635.88
23032006.04.04 07:40sell1152500.001.21611.21911.2148
23042006.04.04 07:45close1152500.001.21531.21911.214840000.0021703635.88
23052006.04.04 07:50sell1153500.001.21581.21881.2145
23062006.04.04 08:10close1153500.001.21521.21881.214530000.0021733635.88
23072006.04.04 09:35buy1154500.001.21271.20971.2140
23082006.04.04 09:40t/p1154500.001.21401.20971.214065000.0021798635.88
23092006.04.04 09:45buy1155500.001.21301.21001.2143
23102006.04.04 10:05t/p1155500.001.21431.21001.214365000.0021863635.88
23112006.04.04 12:40sell1156500.001.21851.22151.2172
23122006.04.04 12:50close1156500.001.21771.22151.217240000.0021903635.88
23132006.04.04 14:40sell1157500.001.21901.22201.2177
23142006.04.04 14:45close1157500.001.21841.22201.217730000.0021933635.88
23152006.04.04 14:59sell1158500.001.21871.22171.2174
23162006.04.04 15:05s/l1158500.001.22171.22171.2174-150000.0021783635.88
23172006.04.04 15:05sell1159500.001.22531.22831.2240
23182006.04.04 15:10t/p1159500.001.22401.22831.224065000.0021848635.88
23192006.04.04 15:10sell1160500.001.22111.22411.2198
23202006.04.04 15:15t/p1160500.001.21981.22411.219865000.0021913635.88
23212006.04.04 15:30sell1161500.001.22511.22811.2238
23222006.04.04 15:35t/p1161500.001.22381.22811.223865000.0021978635.88
23232006.04.04 15:35sell1162500.001.22361.22661.2223
23242006.04.04 15:50close1162500.001.22561.22661.2223-100000.0021878635.88
23252006.04.04 15:59sell1163500.001.22341.22641.2221
23262006.04.04 16:20close1163500.001.22551.22641.2221-105000.0021773635.88
23272006.04.04 16:40sell1164500.001.22481.22781.2235
23282006.04.04 16:45s/l1164500.001.22781.22781.2235-150000.0021623635.88
23292006.04.04 16:45sell1165500.001.22761.23061.2263
23302006.04.04 16:50close1165500.001.22711.23061.226325000.0021648635.88
23312006.04.04 16:59sell1166500.001.22681.22981.2255
23322006.04.04 17:05close1166500.001.22561.22981.225560000.0021708635.88
23332006.04.04 20:20buy1167500.001.22481.22181.2261
23342006.04.04 20:35close1167500.001.22581.22181.226150000.0021758635.88
23352006.04.04 21:05sell1168500.001.22701.23001.2257
23362006.04.04 21:10t/p1168500.001.22571.23001.225765000.0021823635.88
23372006.04.04 21:40sell1169500.001.22671.22971.2254
23382006.04.04 21:45close1169500.001.22591.22971.225440000.0021863635.88
23392006.04.04 21:50sell1170500.001.22691.22991.2256
23402006.04.04 22:05close1170500.001.22651.22991.225620000.0021883635.88
23412006.04.05 02:10buy1171500.001.22531.22231.2266
23422006.04.05 02:20close1171500.001.22611.22231.226640000.0021923635.88
23432006.04.05 02:30buy1172500.001.22541.22241.2267
23442006.04.05 02:45close1172500.001.22601.22241.226730000.0021953635.88
23452006.04.05 02:50buy1173500.001.22551.22251.2268
23462006.04.05 04:05t/p1173500.001.22681.22251.226865000.0022018635.88
23472006.04.05 04:05sell1174500.001.22701.23001.2257
23482006.04.05 04:10t/p1174500.001.22571.23001.225765000.0022083635.88
23492006.04.05 04:40sell1175500.001.22691.22991.2256
23502006.04.05 04:50close1175500.001.22641.22991.225625000.0022108635.88
23512006.04.05 04:59sell1176500.001.22681.22981.2255
23522006.04.05 07:45close1176500.001.22881.22981.2255-100000.0022008635.88
23532006.04.05 07:50sell1177500.001.22851.23151.2272
23542006.04.05 08:35t/p1177500.001.22721.23151.227265000.0022073635.88
23552006.04.05 10:40buy1178500.001.22551.22251.2268
23562006.04.05 10:50close1178500.001.22631.22251.226840000.0022113635.88
23572006.04.05 10:59buy1179500.001.22631.22331.2276
23582006.04.05 11:20close1179500.001.22671.22331.227620000.0022133635.88
23592006.04.05 12:15buy1180500.001.22561.22261.2269
23602006.04.05 12:35close1180500.001.22631.22261.226935000.0022168635.88
23612006.04.05 12:40buy1181500.001.22491.22191.2262
23622006.04.05 12:59t/p1181500.001.22621.22191.226265000.0022233635.88
23632006.04.05 13:20buy1182500.001.22541.22241.2267
23642006.04.05 13:40close1182500.001.22611.22241.226735000.0022268635.88
23652006.04.05 13:45buy1183500.001.22531.22231.2266
23662006.04.05 13:59close1183500.001.22571.22231.226620000.0022288635.88
23672006.04.05 15:05sell1184500.001.22841.23141.2271
23682006.04.05 15:10t/p1184500.001.22711.23141.227165000.0022353635.88
23692006.04.05 15:29sell1185500.001.22811.23111.2268
23702006.04.05 15:50close1185500.001.23041.23111.2268-115000.0022238635.88
23712006.04.05 15:59sell1186500.001.22901.23201.2277
23722006.04.05 16:05t/p1186500.001.22771.23201.227765000.0022303635.88
23732006.04.05 16:50sell1187500.001.23021.23321.2289
23742006.04.05 16:59close1187500.001.22961.23321.228930000.0022333635.88
23752006.04.05 21:50sell1188500.001.23081.23381.2295
23762006.04.05 22:05t/p1188500.001.22951.23381.229565000.0022398635.88
23772006.04.06 02:05buy1189500.001.22831.22531.2296
23782006.04.06 02:10close1189500.001.22931.22531.229650000.0022448635.88
23792006.04.06 03:15buy1190500.001.22791.22491.2292
23802006.04.06 03:30close1190500.001.22911.22491.229260000.0022508635.88
23812006.04.06 03:50buy1191500.001.22791.22491.2292
23822006.04.06 04:20close1191500.001.22881.22491.229245000.0022553635.88
23832006.04.06 06:20sell1192500.001.23001.23301.2287
23842006.04.06 06:30close1192500.001.22961.23301.228720000.0022573635.88
23852006.04.06 06:45sell1193500.001.22941.23241.2281
23862006.04.06 07:05close1193500.001.22831.23241.228155000.0022628635.88
23872006.04.06 09:05sell1194500.001.22951.23251.2282
23882006.04.06 09:10close1194500.001.22871.23251.228240000.0022668635.88
23892006.04.06 09:40sell1195500.001.22981.23281.2285
23902006.04.06 09:50t/p1195500.001.22851.23281.228565000.0022733635.88
23912006.04.06 09:50buy1196500.001.22831.22531.2296
23922006.04.06 09:59close1196500.001.22901.22531.229635000.0022768635.88
23932006.04.06 10:05sell1197500.001.23071.23371.2294
23942006.04.06 10:10t/p1197500.001.22941.23371.229465000.0022833635.88
23952006.04.06 10:20sell1198500.001.23161.23461.2303
23962006.04.06 10:29close1198500.001.23121.23461.230320000.0022853635.88
23972006.04.06 10:30sell1199500.001.23091.23391.2296
23982006.04.06 10:40t/p1199500.001.22961.23391.229665000.0022918635.88
23992006.04.06 10:45sell1200500.001.23041.23341.2291
24002006.04.06 10:59close1200500.001.22961.23341.229140000.0022958635.88
24012006.04.06 11:20sell1201500.001.23091.23391.2296
24022006.04.06 11:30close1201500.001.23051.23391.229620000.0022978635.88
24032006.04.06 11:35sell1202500.001.23001.23301.2287
24042006.04.06 11:45s/l1202500.001.23301.23301.2287-150000.0022828635.88
24052006.04.06 11:45sell1203500.001.23341.23641.2321
24062006.04.06 11:50t/p1203500.001.23211.23641.232165000.0022893635.88
24072006.04.06 11:50sell1204500.001.23081.23381.2295
24082006.04.06 12:10close1204500.001.23361.23381.2295-140000.0022753635.88
24092006.04.06 12:30sell1205500.001.23291.23591.2316
24102006.04.06 12:40close1205500.001.23201.23591.231645000.0022798635.88
24112006.04.06 12:50sell1206500.001.23301.23601.2317
24122006.04.06 12:59close1206500.001.23241.23601.231730000.0022828635.88
24132006.04.06 15:10buy1207500.001.22971.22671.2310
24142006.04.06 15:30close1207500.001.23071.22671.231050000.0022878635.88
24152006.04.06 15:35buy1208500.001.22101.21801.2223
24162006.04.06 15:40t/p1208500.001.22231.21801.222365000.0022943635.88
24172006.04.06 15:40buy1209500.001.22261.21961.2239
24182006.04.06 15:45t/p1209500.001.22391.21961.223965000.0023008635.88
24192006.04.06 15:45buy1210500.001.22431.22131.2256
24202006.04.06 15:50t/p1210500.001.22561.22131.225665000.0023073635.88
24212006.04.06 15:59buy1211500.001.22451.22151.2258
24222006.04.06 16:05close1211500.001.22251.22151.2258-100000.0022973635.88
24232006.04.06 16:20buy1212500.001.22211.21911.2234
24242006.04.06 16:29close1212500.001.22251.21911.223420000.0022993635.88
24252006.04.06 16:30buy1213500.001.22261.21961.2239
24262006.04.06 17:05close1213500.001.22351.21961.223945000.0023038635.88
24272006.04.06 19:05buy1214500.001.22011.21711.2214
24282006.04.06 19:10t/p1214500.001.22141.21711.221465000.0023103635.88
24292006.04.06 21:10buy1215500.001.22081.21781.2221
24302006.04.06 21:15t/p1215500.001.22211.21781.222165000.0023168635.88
24312006.04.07 00:45buy1216500.001.22181.21881.2231
24322006.04.07 02:45close1216500.001.21971.21881.2231-105000.0023063635.88
24332006.04.07 02:50buy1217500.001.21931.21631.2206
24342006.04.07 02:59t/p1217500.001.22061.21631.220665000.0023128635.88
24352006.04.07 03:20buy1218500.001.21941.21641.2207
24362006.04.07 03:30close1218500.001.21991.21641.220725000.0023153635.88
24372006.04.07 03:45buy1219500.001.21971.21671.2210
24382006.04.07 03:59close1219500.001.22061.21671.221045000.0023198635.88
24392006.04.07 04:10buy1220500.001.21951.21651.2208
24402006.04.07 04:15close1220500.001.21991.21651.220820000.0023218635.88
24412006.04.07 04:20buy1221500.001.21881.21581.2201
24422006.04.07 04:29close1221500.001.21931.21581.220125000.0023243635.88
24432006.04.07 04:30buy1222500.001.21941.21641.2207
24442006.04.07 04:40close1222500.001.22011.21641.220735000.0023278635.88
24452006.04.07 04:45buy1223500.001.21921.21621.2205
24462006.04.07 04:50close1223500.001.22001.21621.220540000.0023318635.88
24472006.04.07 04:59buy1224500.001.21991.21691.2212
24482006.04.07 05:05close1224500.001.22051.21691.221230000.0023348635.88
24492006.04.07 07:10sell1225500.001.22141.22441.2201
24502006.04.07 07:15close1225500.001.22101.22441.220120000.0023368635.88
24512006.04.07 07:20sell1226500.001.22141.22441.2201
24522006.04.07 07:30close1226500.001.22101.22441.220120000.0023388635.88
24532006.04.07 07:35sell1227500.001.22111.22411.2198
24542006.04.07 07:40close1227500.001.22001.22411.219855000.0023443635.88
24552006.04.07 07:45sell1228500.001.22111.22411.2198
24562006.04.07 07:50close1228500.001.22051.22411.219830000.0023473635.88
24572006.04.07 08:45sell1229500.001.22081.22381.2195
24582006.04.07 08:50close1229500.001.22021.22381.219530000.0023503635.88
24592006.04.07 08:59sell1230500.001.22061.22361.2193
24602006.04.07 09:40t/p1230500.001.21931.22361.219365000.0023568635.88
24612006.04.07 09:40buy1231500.001.21911.21611.2204
24622006.04.07 09:45close1231500.001.21951.21611.220420000.0023588635.88
24632006.04.07 10:05buy1232500.001.21691.21391.2182
24642006.04.07 10:10close1232500.001.21771.21391.218240000.0023628635.88
24652006.04.07 10:30buy1233500.001.21781.21481.2191
24662006.04.07 10:35close1233500.001.21871.21481.219145000.0023673635.88
24672006.04.07 10:50buy1234500.001.21751.21451.2188
24682006.04.07 10:59close1234500.001.21851.21451.218850000.0023723635.88
24692006.04.07 13:10sell1235500.001.22061.22361.2193
24702006.04.07 13:15close1235500.001.21991.22361.219335000.0023758635.88
24712006.04.07 14:50buy1236500.001.21771.21471.2190
24722006.04.07 14:59close1236500.001.21811.21471.219020000.0023778635.88
24732006.04.07 15:35sell1237500.001.22271.22571.2214
24742006.04.07 15:40t/p1237500.001.22141.22571.221465000.0023843635.88
24752006.04.07 15:50buy1238500.001.21731.21431.2186
24762006.04.07 15:59t/p1238500.001.21861.21431.218665000.0023908635.88
24772006.04.07 16:05buy1239500.001.21621.21321.2175
24782006.04.07 16:10t/p1239500.001.21751.21321.217565000.0023973635.88
24792006.04.07 16:15buy1240500.001.21451.21151.2158
24802006.04.07 16:20t/p1240500.001.21581.21151.215865000.0024038635.88
24812006.04.07 16:20sell1241500.001.22071.22371.2194
24822006.04.07 16:29t/p1241500.001.21941.22371.219465000.0024103635.88
24832006.04.07 16:29buy1242500.001.21621.21321.2175
24842006.04.07 17:05close1242500.001.21401.21321.2175-110000.0023993635.88
24852006.04.07 17:20buy1243500.001.21131.20831.2126
24862006.04.07 17:35t/p1243500.001.21261.20831.212665000.0024058635.88
24872006.04.07 17:35buy1244500.001.21291.20991.2142
24882006.04.07 18:45close1244500.001.21011.20991.2142-140000.0023918635.88
24892006.04.07 21:05buy1245500.001.21031.20731.2116
24902006.04.07 21:15close1245500.001.21131.20731.211650000.0023968635.88
24912006.04.07 21:40buy1246500.001.21001.20701.2113
24922006.04.07 21:45close1246500.001.21041.20701.211320000.0023988635.88
24932006.04.07 22:20buy1247500.001.20921.20621.2105
24942006.04.07 22:30close1247500.001.21021.20621.210550000.0024038635.88
24952006.04.10 01:20sell1248500.001.21131.21431.2100
24962006.04.10 01:30close1248500.001.21081.21431.210025000.0024063635.88
24972006.04.10 03:15sell1249500.001.21151.21451.2102
24982006.04.10 03:20close1249500.001.21041.21451.210255000.0024118635.88
24992006.04.10 03:30sell1250500.001.21141.21441.2101
25002006.04.10 03:50close1250500.001.21101.21441.210120000.0024138635.88
25012006.04.10 06:05sell1251500.001.21191.21491.2106
25022006.04.10 06:15close1251500.001.21081.21491.210655000.0024193635.88
25032006.04.10 06:30sell1252500.001.21171.21471.2104
25042006.04.10 06:45close1252500.001.21131.21471.210420000.0024213635.88
25052006.04.10 06:50sell1253500.001.21171.21471.2104
25062006.04.10 07:35close1253500.001.21131.21471.210420000.0024233635.88
25072006.04.10 08:35sell1254500.001.21241.21541.2111
25082006.04.10 08:40close1254500.001.21171.21541.211135000.0024268635.88
25092006.04.10 09:15buy1255500.001.21041.20741.2117
25102006.04.10 09:20close1255500.001.21151.20741.211755000.0024323635.88
25112006.04.10 09:40buy1256500.001.20931.20631.2106
25122006.04.10 09:45t/p1256500.001.21061.20631.210665000.0024388635.88
25132006.04.10 09:50buy1257500.001.20981.20681.2111
25142006.04.10 09:59t/p1257500.001.21111.20681.211165000.0024453635.88
25152006.04.10 10:05sell1258500.001.21221.21521.2109
25162006.04.10 10:20close1258500.001.21161.21521.210930000.0024483635.88
25172006.04.10 10:29sell1259500.001.21221.21521.2109
25182006.04.10 10:45close1259500.001.21161.21521.210930000.0024513635.88
25192006.04.10 10:50sell1260500.001.21271.21571.2114
25202006.04.10 11:10close1260500.001.21171.21571.211450000.0024563635.88
25212006.04.10 11:20sell1261500.001.21301.21601.2117
25222006.04.10 11:30close1261500.001.21211.21601.211745000.0024608635.88
25232006.04.10 13:10buy1262500.001.21111.20811.2124
25242006.04.10 13:15close1262500.001.21191.20811.212440000.0024648635.88
25252006.04.10 13:35buy1263500.001.21091.20791.2122
25262006.04.10 13:40close1263500.001.21191.20791.212250000.0024698635.88
25272006.04.10 13:59buy1264500.001.21121.20821.2125
25282006.04.10 14:05close1264500.001.21171.20821.212525000.0024723635.88
25292006.04.10 14:20buy1265500.001.21081.20781.2121
25302006.04.10 14:30close1265500.001.21111.20781.212115000.0024738635.88
25312006.04.10 14:45buy1266500.001.21021.20721.2115
25322006.04.10 14:59close1266500.001.21061.20721.211520000.0024758635.88
25332006.04.10 15:10buy1267500.001.21001.20701.2113
25342006.04.10 15:29close1267500.001.21051.20701.211325000.0024783635.88
25352006.04.10 18:35buy1268500.001.20901.20601.2103
25362006.04.10 18:40close1268500.001.21031.20601.210365000.0024848635.88
25372006.04.10 18:50buy1269500.001.20941.20641.2107
25382006.04.10 21:35close1269500.001.20981.20641.210720000.0024868635.88
25392006.04.10 22:45sell1270500.001.21051.21351.2092
25402006.04.11 03:10close1270500.001.20991.21351.209232746.8224901382.71
25412006.04.11 03:20buy1271500.001.21011.20711.2114
25422006.04.11 03:35close1271500.001.21061.20711.211425000.0024926382.71
25432006.04.11 03:50buy1272500.001.20921.20621.2105
25442006.04.11 04:00close1272500.001.20961.20621.210520000.0024946382.71
25452006.04.11 07:50sell1273500.001.21201.21501.2107
25462006.04.11 08:05close1273500.001.21141.21501.210730000.0024976382.71
25472006.04.11 08:50sell1274500.001.21311.21611.2118
25482006.04.11 09:05close1274500.001.21271.21611.211820000.0024996382.71
25492006.04.11 09:15sell1275500.001.21421.21721.2129
25502006.04.11 09:20close1275500.001.21381.21721.212920000.0025016382.71
25512006.04.11 09:50sell1276500.001.21411.21711.2128
25522006.04.11 09:59close1276500.001.21331.21711.212840000.0025056382.71
25532006.04.11 10:15sell1277500.001.21441.21741.2131
25542006.04.11 10:35close1277500.001.21361.21741.213140000.0025096382.71
25552006.04.11 10:40sell1278500.001.21441.21741.2131
25562006.04.11 11:05t/p1278500.001.21311.21741.213165000.0025161382.71
25572006.04.11 12:20buy1279500.001.21191.20891.2132
25582006.04.11 12:29close1279500.001.21261.20891.213235000.0025196382.71
25592006.04.11 12:45buy1280500.001.21211.20911.2134
25602006.04.11 12:50close1280500.001.21301.20911.213445000.0025241382.71
25612006.04.11 13:10buy1281500.001.21061.20761.2119
25622006.04.11 13:15t/p1281500.001.21191.20761.211965000.0025306382.71
25632006.04.11 13:20buy1282500.001.21051.20751.2118
25642006.04.11 13:35close1282500.001.21081.20751.211815000.0025321382.71
25652006.04.11 13:45buy1283500.001.21091.20791.2122
25662006.04.11 14:05close1283500.001.21201.20791.212255000.0025376382.71
25672006.04.11 16:35sell1284500.001.21371.21671.2124
25682006.04.11 16:40close1284500.001.21271.21671.212450000.0025426382.71
25692006.04.11 16:50sell1285500.001.21381.21681.2125
25702006.04.11 17:05close1285500.001.21281.21681.212550000.0025476382.71
25712006.04.11 21:15sell1286500.001.21401.21701.2127
25722006.04.11 21:35close1286500.001.21341.21701.212730000.0025506382.71
25732006.04.11 22:45sell1287500.001.21541.21841.2141
25742006.04.11 22:50close1287500.001.21431.21841.214155000.0025561382.71
25752006.04.11 22:59sell1288500.001.21461.21761.2133
25762006.04.12 00:35close1288500.001.21411.21761.213327746.8225589129.53
25772006.04.12 01:35sell1289500.001.21541.21841.2141
25782006.04.12 01:45close1289500.001.21471.21841.214135000.0025624129.53
25792006.04.12 02:35sell1290500.001.21521.21821.2139
25802006.04.12 02:40close1290500.001.21451.21821.213935000.0025659129.53
25812006.04.12 02:45sell1291500.001.21661.21961.2153
25822006.04.12 02:50close1291500.001.21581.21961.215340000.0025699129.53
25832006.04.12 02:59sell1292500.001.21571.21871.2144
25842006.04.12 08:20close1292500.001.21491.21871.214440000.0025739129.53
25852006.04.12 08:30buy1293500.001.21531.21231.2166
25862006.04.12 09:35close1293500.001.21581.21231.216625000.0025764129.53
25872006.04.12 09:50buy1294500.001.21471.21171.2160
25882006.04.12 10:05close1294500.001.21591.21171.216060000.0025824129.53
25892006.04.12 13:05buy1295500.001.21431.21131.2156
25902006.04.12 13:15close1295500.001.21521.21131.215645000.0025869129.53
25912006.04.12 13:35buy1296500.001.21411.21111.2154
25922006.04.12 13:40close1296500.001.21471.21111.215430000.0025899129.53
25932006.04.12 13:50buy1297500.001.21421.21121.2155
25942006.04.12 14:00close1297500.001.21461.21121.215520000.0025919129.53
25952006.04.12 14:50buy1298500.001.21361.21061.2149
25962006.04.12 15:40close1298500.001.21161.21061.2149-100000.0025819129.53
25972006.04.12 15:45buy1299500.001.21251.20951.2138
25982006.04.12 15:50s/l1299500.001.20951.20951.2138-150000.0025669129.53
25992006.04.12 15:50buy1300500.001.20661.20361.2079
26002006.04.12 15:59t/p1300500.001.20791.20361.207965000.0025734129.53
26012006.04.12 15:59buy1301500.001.20881.20581.2101
26022006.04.12 16:05t/p1301500.001.21011.20581.210165000.0025799129.53
26032006.04.12 20:15buy1302500.001.20951.20651.2108
26042006.04.12 20:20close1302500.001.20991.20651.210820000.0025819129.53
26052006.04.12 20:40buy1303500.001.20991.20691.2112
26062006.04.12 20:59close1303500.001.21031.20691.211220000.0025839129.53
26072006.04.12 21:20buy1304500.001.20981.20681.2111
26082006.04.12 21:35close1304500.001.21091.20681.211155000.0025894129.53
26092006.04.12 21:45buy1305500.001.20991.20691.2112
26102006.04.12 21:59close1305500.001.21041.20691.211225000.0025919129.53
26112006.04.13 01:35sell1306500.001.21161.21461.2103
26122006.04.13 01:45close1306500.001.21051.21461.210355000.0025974129.53
26132006.04.13 01:50sell1307500.001.21111.21411.2098
26142006.04.13 02:35close1307500.001.21031.21411.209840000.0026014129.53
26152006.04.13 03:50buy1308500.001.20951.20651.2108
26162006.04.13 04:05t/p1308500.001.21081.20651.210865000.0026079129.53
26172006.04.13 08:20sell1309500.001.21101.21401.2097
26182006.04.13 08:35t/p1309500.001.20971.21401.209765000.0026144129.53
26192006.04.13 08:35buy1310500.001.20961.20661.2109
26202006.04.13 08:40close1310500.001.21011.20661.210925000.0026169129.53
26212006.04.13 08:45sell1311500.001.21131.21431.2100
26222006.04.13 08:50close1311500.001.21031.21431.210050000.0026219129.53
26232006.04.13 09:10sell1312500.001.21171.21471.2104
26242006.04.13 09:15t/p1312500.001.21041.21471.210465000.0026284129.53
26252006.04.13 09:20sell1313500.001.21211.21511.2108
26262006.04.13 09:40close1313500.001.21121.21511.210845000.0026329129.53
26272006.04.13 09:45sell1314500.001.21211.21511.2108
26282006.04.13 09:50t/p1314500.001.21081.21511.210865000.0026394129.53
26292006.04.13 09:59sell1315500.001.21161.21461.2103
26302006.04.13 10:20close1315500.001.21361.21461.2103-100000.0026294129.53
26312006.04.13 10:30sell1316500.001.21291.21591.2116
26322006.04.13 10:35close1316500.001.21251.21591.211620000.0026314129.53
26332006.04.13 10:45sell1317500.001.21321.21621.2119
26342006.04.13 10:59close1317500.001.21221.21621.211950000.0026364129.53
26352006.04.13 13:15buy1318500.001.21101.20801.2123
26362006.04.13 15:15close1318500.001.20891.20801.2123-105000.0026259129.53
26372006.04.13 15:45buy1319500.001.20871.20571.2100
26382006.04.13 16:05close1319500.001.20931.20571.210030000.0026289129.53
26392006.04.13 16:15buy1320500.001.20721.20421.2085
26402006.04.13 16:20close1320500.001.20761.20421.208520000.0026309129.53
26412006.04.13 16:50buy1321500.001.20791.20491.2092
26422006.04.13 16:59close1321500.001.20851.20491.209230000.0026339129.53
26432006.04.13 18:05sell1322500.001.21001.21301.2087
26442006.04.13 18:10close1322500.001.20961.21301.208720000.0026359129.53
26452006.04.13 18:50sell1323500.001.21071.21371.2094
26462006.04.13 19:05close1323500.001.20981.21371.209445000.0026404129.53
26472006.04.13 20:40sell1324500.001.21181.21481.2105
26482006.04.13 20:45close1324500.001.21111.21481.210535000.0026439129.53
26492006.04.14 00:20sell1325500.001.21191.21491.2106
26502006.04.14 00:35close1325500.001.21141.21491.210625000.0026464129.53
26512006.04.14 00:50buy1326500.001.21071.20771.2120
26522006.04.14 01:05close1326500.001.21131.20771.212030000.0026494129.53
26532006.04.14 07:10sell1327500.001.21151.21451.2102
26542006.04.14 07:15close1327500.001.21111.21451.210220000.0026514129.53
26552006.04.14 07:35sell1328500.001.21161.21461.2103
26562006.04.14 07:40close1328500.001.21121.21461.210320000.0026534129.53
26572006.04.14 07:50sell1329500.001.21161.21461.2103
26582006.04.14 09:50close1329500.001.21101.21461.210330000.0026564129.53
26592006.04.14 10:15buy1330500.001.21011.20711.2114
26602006.04.14 10:40close1330500.001.21051.20711.211420000.0026584129.53
26612006.04.14 10:50buy1331500.001.21021.20721.2115
26622006.04.14 11:05close1331500.001.21061.20721.211520000.0026604129.53
26632006.04.14 14:50sell1332500.001.21141.21441.2101
26642006.04.14 15:10close1332500.001.21081.21441.210130000.0026634129.53
26652006.04.14 16:15sell1333500.001.21151.21451.2102
26662006.04.14 16:20close1333500.001.21111.21451.210220000.0026654129.53
26672006.04.14 17:35buy1334500.001.21041.20741.2117
26682006.04.14 17:45close1334500.001.21101.20741.211730000.0026684129.53
26692006.04.14 17:50buy1335500.001.21041.20741.2117
26702006.04.14 18:10close1335500.001.21071.20741.211715000.0026699129.53
26712006.04.14 18:15buy1336500.001.21041.20741.2117
26722006.04.14 18:35close1336500.001.21081.20741.211720000.0026719129.53
26732006.04.14 18:50buy1337500.001.21041.20741.2117
26742006.04.14 19:05close1337500.001.21101.20741.211730000.0026749129.53
26752006.04.14 19:35sell1338500.001.21181.21481.2105
26762006.04.14 19:40close1338500.001.21131.21481.210525000.0026774129.53
26772006.04.14 19:59sell1339500.001.21151.21451.2102
26782006.04.14 22:20close1339500.001.21101.21451.210225000.0026799129.53
26792006.04.17 00:10sell1340500.001.21261.21561.2113
26802006.04.17 00:15close1340500.001.21221.21561.211320000.0026819129.53
26812006.04.17 01:20sell1341500.001.21331.21631.2120
26822006.04.17 01:35close1341500.001.21281.21631.212025000.0026844129.53
26832006.04.17 01:50sell1342500.001.21311.21611.2118
26842006.04.17 02:05close1342500.001.21281.21611.211815000.0026859129.53
26852006.04.17 02:20sell1343500.001.21371.21671.2124
26862006.04.17 02:40close1343500.001.21321.21671.212425000.0026884129.53
26872006.04.17 02:45sell1344500.001.21391.21691.2126
26882006.04.17 03:20s/l1344500.001.21691.21691.2126-150000.0026734129.53
26892006.04.17 03:20sell1345500.001.21711.22011.2158
26902006.04.17 03:35close1345500.001.21641.22011.215835000.0026769129.53
26912006.04.17 03:40sell1346500.001.21611.21911.2148
26922006.04.17 04:20s/l1346500.001.21911.21911.2148-150000.0026619129.53
26932006.04.17 04:20sell1347500.001.21961.22261.2183
26942006.04.17 04:35close1347500.001.21881.22261.218340000.0026659129.53
26952006.04.17 04:40sell1348500.001.21871.22171.2174
26962006.04.17 05:05close1348500.001.21791.22171.217440000.0026699129.53
26972006.04.17 08:50buy1349500.001.21711.21411.2184
26982006.04.17 08:59close1349500.001.21761.21411.218425000.0026724129.53
26992006.04.17 11:35buy1350500.001.21701.21401.2183
27002006.04.17 11:40close1350500.001.21751.21401.218325000.0026749129.53
27012006.04.17 13:05sell1351500.001.21951.22251.2182
27022006.04.17 13:10close1351500.001.21861.22251.218245000.0026794129.53
27032006.04.17 13:15sell1352500.001.21981.22281.2185
27042006.04.17 13:20close1352500.001.21871.22281.218555000.0026849129.53
27052006.04.17 13:30sell1353500.001.21941.22241.2181
27062006.04.17 14:45s/l1353500.001.22241.22241.2181-150000.0026699129.53
27072006.04.17 14:45sell1354500.001.22421.22721.2229
27082006.04.17 14:59close1354500.001.22371.22721.222925000.0026724129.53
27092006.04.17 15:10sell1355500.001.22501.22801.2237
27102006.04.17 15:20close1355500.001.22471.22801.223715000.0026739129.53
27112006.04.17 15:29sell1356500.001.22461.22761.2233
27122006.04.17 15:50close1356500.001.22681.22761.2233-110000.0026629129.53
27132006.04.17 15:59sell1357500.001.22511.22811.2238
27142006.04.17 16:05t/p1357500.001.22381.22811.223865000.0026694129.53
27152006.04.17 17:35sell1358500.001.22781.23081.2265
27162006.04.17 17:50t/p1358500.001.22651.23081.226565000.0026759129.53
27172006.04.17 17:59sell1359500.001.22821.23121.2269
27182006.04.17 18:15t/p1359500.001.22691.23121.226965000.0026824129.53
27192006.04.18 04:15sell1360500.001.22721.23021.2259
27202006.04.18 04:35close1360500.001.22631.23021.225945000.0026869129.53
27212006.04.18 04:45sell1361500.001.22691.22991.2256
27222006.04.18 04:59close1361500.001.22651.22991.225620000.0026889129.53
27232006.04.18 08:10buy1362500.001.22581.22281.2271
27242006.04.18 08:20close1362500.001.22641.22281.227130000.0026919129.53
27252006.04.18 08:35buy1363500.001.22581.22281.2271
27262006.04.18 08:45close1363500.001.22631.22281.227125000.0026944129.53
27272006.04.18 08:50buy1364500.001.22561.22261.2269
27282006.04.18 09:10close1364500.001.22631.22261.226935000.0026979129.53
27292006.04.18 09:15buy1365500.001.22531.22231.2266
27302006.04.18 09:30close1365500.001.22581.22231.226625000.0027004129.53
27312006.04.18 09:40buy1366500.001.22521.22221.2265
27322006.04.18 10:50close1366500.001.22291.22221.2265-115000.0026889129.53
27332006.04.18 12:10sell1367500.001.22691.22991.2256
27342006.04.18 12:15t/p1367500.001.22561.22991.225665000.0026954129.53
27352006.04.18 12:29sell1368500.001.22661.22961.2253
27362006.04.18 12:40close1368500.001.22571.22961.225345000.0026999129.53
27372006.04.18 12:50sell1369500.001.22671.22971.2254
27382006.04.18 12:59close1369500.001.22591.22971.225440000.0027039129.53
27392006.04.18 13:20sell1370500.001.22711.23011.2258
27402006.04.18 13:30close1370500.001.22671.23011.225820000.0027059129.53
27412006.04.18 13:45sell1371500.001.22671.22971.2254
27422006.04.18 13:59close1371500.001.22611.22971.225430000.0027089129.53
27432006.04.18 15:35sell1372500.001.23011.23311.2288
27442006.04.18 15:40t/p1372500.001.22881.23311.228865000.0027154129.53
27452006.04.18 15:59sell1373500.001.22961.23261.2283
27462006.04.18 16:20t/p1373500.001.22831.23261.228365000.0027219129.53
27472006.04.18 21:10sell1374500.001.23261.23561.2313
27482006.04.18 21:20close1374500.001.23211.23561.231325000.0027244129.53
27492006.04.18 21:29sell1375500.001.23161.23461.2303
27502006.04.18 21:50t/p1375500.001.23031.23461.230365000.0027309129.53
27512006.04.18 21:50sell1376500.001.22971.23271.2284
27522006.04.18 22:20close1376500.001.23181.23271.2284-105000.0027204129.53
27532006.04.18 23:35sell1377500.001.23431.23731.2330
27542006.04.18 23:40t/p1377500.001.23301.23731.233065000.0027269129.53
27552006.04.18 23:50sell1378500.001.23571.23871.2344
27562006.04.18 23:59close1378500.001.23511.23871.234430000.0027299129.53
27572006.04.19 00:20sell1379500.001.23701.24001.2357
27582006.04.19 00:29close1379500.001.23621.24001.235740000.0027339129.53
27592006.04.19 00:50sell1380500.001.23701.24001.2357
27602006.04.19 00:59close1380500.001.23661.24001.235720000.0027359129.53
27612006.04.19 04:20buy1381500.001.23541.23241.2367
27622006.04.19 05:15close1381500.001.23581.23241.236720000.0027379129.53
27632006.04.19 05:20buy1382500.001.23481.23181.2361
27642006.04.19 05:30close1382500.001.23521.23181.236120000.0027399129.53
27652006.04.19 05:35buy1383500.001.23481.23181.2361
27662006.04.19 05:40close1383500.001.23541.23181.236130000.0027429129.53
27672006.04.19 05:45buy1384500.001.23481.23181.2361
27682006.04.19 06:05close1384500.001.23531.23181.236125000.0027454129.53
27692006.04.19 06:10buy1385500.001.23441.23141.2357
27702006.04.19 06:35close1385500.001.23501.23141.235730000.0027484129.53
27712006.04.19 06:50buy1386500.001.23431.23131.2356
27722006.04.19 06:59close1386500.001.23501.23131.235635000.0027519129.53
27732006.04.19 08:35buy1387500.001.23431.23131.2356
27742006.04.19 08:45close1387500.001.23481.23131.235625000.0027544129.53
27752006.04.19 09:10buy1388500.001.23431.23131.2356
27762006.04.19 09:15t/p1388500.001.23561.23131.235665000.0027609129.53
27772006.04.19 09:20buy1389500.001.23401.23101.2353
27782006.04.19 09:29t/p1389500.001.23531.23101.235365000.0027674129.53
27792006.04.19 09:40sell1390500.001.23641.23941.2351
27802006.04.19 09:45close1390500.001.23521.23941.235160000.0027734129.53
27812006.04.19 10:05sell1391500.001.23671.23971.2354
27822006.04.19 10:10t/p1391500.001.23541.23971.235465000.0027799129.53
27832006.04.19 11:45sell1392500.001.23691.23991.2356
27842006.04.19 11:50t/p1392500.001.23561.23991.235665000.0027864129.53
27852006.04.19 12:05sell1393500.001.23681.23981.2355
27862006.04.19 12:15t/p1393500.001.23551.23981.235565000.0027929129.53
27872006.04.19 12:30sell1394500.001.23661.23961.2353
27882006.04.19 12:40t/p1394500.001.23531.23961.235365000.0027994129.53
27892006.04.19 13:05buy1395500.001.23391.23091.2352
27902006.04.19 13:20close1395500.001.23501.23091.235255000.0028049129.53
27912006.04.19 13:50buy1396500.001.23451.23151.2358
27922006.04.19 15:05close1396500.001.23491.23151.235820000.0028069129.53
27932006.04.19 15:45buy1397500.001.23241.22941.2337
27942006.04.19 16:10close1397500.001.23031.22941.2337-105000.0027964129.53
27952006.04.19 16:15buy1398500.001.22891.22591.2302
27962006.04.19 16:20t/p1398500.001.23021.22591.230265000.0028029129.53
27972006.04.19 16:30buy1399500.001.22991.22691.2312
27982006.04.19 16:35t/p1399500.001.23121.22691.231265000.0028094129.53
27992006.04.19 16:50buy1400500.001.22961.22661.2309
28002006.04.19 16:59t/p1400500.001.23091.22661.230965000.0028159129.53
28012006.04.19 18:20sell1401500.001.23501.23801.2337
28022006.04.19 18:30t/p1401500.001.23371.23801.233765000.0028224129.53
28032006.04.19 18:45sell1402500.001.23481.23781.2335
28042006.04.19 19:05close1402500.001.23441.23781.233520000.0028244129.53
28052006.04.19 19:10sell1403500.001.23871.24171.2374
28062006.04.19 19:15close1403500.001.23771.24171.237450000.0028294129.53
28072006.04.19 19:20sell1404500.001.23871.24171.2374
28082006.04.19 19:30close1404500.001.23771.24171.237450000.0028344129.53
28092006.04.19 19:35sell1405500.001.23631.23931.2350
28102006.04.19 20:20s/l1405500.001.23931.23931.2350-150000.0028194129.53
28112006.04.19 20:20sell1406500.001.23911.24211.2378
28122006.04.19 20:35close1406500.001.23791.24211.237860000.0028254129.53
28132006.04.20 00:10buy1407500.001.23751.23451.2388
28142006.04.20 00:15close1407500.001.23831.23451.238840000.0028294129.53
28152006.04.20 00:35buy1408500.001.23761.23461.2389
28162006.04.20 00:40close1408500.001.23811.23461.238925000.0028319129.53
28172006.04.20 00:50buy1409500.001.23751.23451.2388
28182006.04.20 02:05close1409500.001.23791.23451.238820000.0028339129.53
28192006.04.20 03:10buy1410500.001.23511.23211.2364
28202006.04.20 03:15t/p1410500.001.23641.23211.236465000.0028404129.53
28212006.04.20 03:20buy1411500.001.23571.23271.2370
28222006.04.20 04:40close1411500.001.23621.23271.237025000.0028429129.53
28232006.04.20 04:50buy1412500.001.23501.23201.2363
28242006.04.20 04:59close1412500.001.23581.23201.236340000.0028469129.53
28252006.04.20 08:10buy1413500.001.23501.23201.2363
28262006.04.20 08:40close1413500.001.23541.23201.236320000.0028489129.53
28272006.04.20 09:05buy1414500.001.23491.23191.2362
28282006.04.20 09:10close1414500.001.23551.23191.236230000.0028519129.53
28292006.04.20 09:15buy1415500.001.23441.23141.2357
28302006.04.20 10:05close1415500.001.23501.23141.235730000.0028549129.53
28312006.04.20 10:20buy1416500.001.23351.23051.2348
28322006.04.20 10:29close1416500.001.23451.23051.234850000.0028599129.53
28332006.04.20 13:35buy1417500.001.23211.22911.2334
28342006.04.20 13:40t/p1417500.001.23341.22911.233465000.0028664129.53
28352006.04.20 13:50buy1418500.001.23311.23011.2344
28362006.04.20 15:10t/p1418500.001.23441.23011.234465000.0028729129.53
28372006.04.20 17:05buy1419500.001.23091.22791.2322
28382006.04.20 17:10t/p1419500.001.23221.22791.232265000.0028794129.53
28392006.04.20 17:15buy1420500.001.23111.22811.2324
28402006.04.20 17:30close1420500.001.23171.22811.232430000.0028824129.53
28412006.04.20 17:40buy1421500.001.22981.22681.2311
28422006.04.20 17:59close1421500.001.23061.22681.231140000.0028864129.53
28432006.04.20 23:10buy1422500.001.23131.22831.2326
28442006.04.20 23:15close1422500.001.23191.22831.232630000.0028894129.53
28452006.04.21 01:10buy1423500.001.23081.22781.2321
28462006.04.21 01:20close1423500.001.23111.22781.232115000.0028909129.53
28472006.04.21 01:30buy1424500.001.23101.22801.2323
28482006.04.21 02:50s/l1424500.001.22801.22801.2323-150000.0028759129.53
28492006.04.21 02:50buy1425500.001.22721.22421.2285
28502006.04.21 02:59t/p1425500.001.22851.22421.228565000.0028824129.53
28512006.04.21 02:59buy1426500.001.23011.22711.2314
28522006.04.21 03:05t/p1426500.001.23141.22711.231465000.0028889129.53
28532006.04.21 05:35sell1427500.001.23191.23491.2306
28542006.04.21 05:40close1427500.001.23141.23491.230625000.0028914129.53
28552006.04.21 08:50buy1428500.001.23031.22731.2316
28562006.04.21 09:05close1428500.001.23071.22731.231620000.0028934129.53
28572006.04.21 09:15buy1429500.001.22991.22691.2312
28582006.04.21 09:45close1429500.001.22701.22691.2312-145000.0028789129.53
28592006.04.21 09:50buy1430500.001.22681.22381.2281
28602006.04.21 09:59t/p1430500.001.22811.22381.228165000.0028854129.53
28612006.04.21 09:59buy1431500.001.22931.22631.2306
28622006.04.21 10:05close1431500.001.22971.22631.230620000.0028874129.53
28632006.04.21 10:50buy1432500.001.22871.22571.2300
28642006.04.21 10:59close1432500.001.22961.22571.230045000.0028919129.53
28652006.04.21 11:05sell1433500.001.23491.23791.2336
28662006.04.21 11:15t/p1433500.001.23361.23791.233665000.0028984129.53
28672006.04.21 11:50sell1434500.001.23291.23591.2316
28682006.04.21 12:10close1434500.001.23261.23591.231615000.0028999129.53
28692006.04.21 12:20sell1435500.001.23441.23741.2331
28702006.04.21 12:35t/p1435500.001.23311.23741.233165000.0029064129.53
28712006.04.21 12:45sell1436500.001.23401.23701.2327
28722006.04.21 12:59close1436500.001.23281.23701.232760000.0029124129.53
28732006.04.21 15:35sell1437500.001.23371.23671.2324
28742006.04.21 15:40close1437500.001.23311.23671.232430000.0029154129.53
28752006.04.21 17:35sell1438500.001.23441.23741.2331
28762006.04.21 17:45t/p1438500.001.23311.23741.233165000.0029219129.53
28772006.04.21 17:59sell1439500.001.23371.23671.2324
28782006.04.21 18:05close1439500.001.23621.23671.2324-125000.0029094129.53
28792006.04.21 18:10sell1440500.001.23461.23761.2333
28802006.04.21 18:20close1440500.001.23371.23761.233345000.0029139129.53
28812006.04.21 18:30sell1441500.001.23521.23821.2339
28822006.04.21 18:35close1441500.001.23461.23821.233930000.0029169129.53
28832006.04.21 18:50sell1442500.001.23531.23831.2340
28842006.04.21 18:59close1442500.001.23431.23831.234050000.0029219129.53
28852006.04.21 19:20sell1443500.001.23501.23801.2337
28862006.04.21 19:30close1443500.001.23401.23801.233750000.0029269129.53
28872006.04.21 21:05sell1444500.001.23511.23811.2338
28882006.04.21 21:10close1444500.001.23431.23811.233840000.0029309129.53
28892006.04.21 21:50sell1445500.001.23481.23781.2335
28902006.04.21 21:59close1445500.001.23431.23781.233525000.0029334129.53
28912006.04.21 22:10buy1446500.001.23321.23021.2345
28922006.04.21 22:15close1446500.001.23371.23021.234525000.0029359129.53
28932006.04.21 22:45sell1447500.001.23491.23791.2336
28942006.04.21 22:50close1447500.001.23451.23791.233620000.0029379129.53
28952006.04.21 22:59sell1448500.001.23471.23771.2334
28962006.04.24 00:00close1448500.001.23691.23771.2334-107253.1829271876.35
28972006.04.24 00:45sell1449500.001.23781.24081.2365
28982006.04.24 01:05close1449500.001.23731.24081.236525000.0029296876.35
28992006.04.24 03:05buy1450500.001.23641.23341.2377
29002006.04.24 03:10close1450500.001.23731.23341.237745000.0029341876.35
29012006.04.24 03:20buy1451500.001.23601.23301.2373
29022006.04.24 04:05close1451500.001.23651.23301.237325000.0029366876.35
29032006.04.24 04:20buy1452500.001.23541.23241.2367
29042006.04.24 04:30close1452500.001.23581.23241.236720000.0029386876.35
29052006.04.24 04:50buy1453500.001.23531.23231.2366
29062006.04.24 05:40close1453500.001.23571.23231.236620000.0029406876.35
29072006.04.24 06:45buy1454500.001.23421.23121.2355
29082006.04.24 07:05close1454500.001.23521.23121.235550000.0029456876.35
29092006.04.24 08:50sell1455500.001.23641.23941.2351
29102006.04.24 09:05close1455500.001.23571.23941.235135000.0029491876.35
29112006.04.24 09:20sell1456500.001.23681.23981.2355
29122006.04.24 09:30close1456500.001.23631.23981.235525000.0029516876.35
29132006.04.24 09:40sell1457500.001.23681.23981.2355
29142006.04.24 09:50close1457500.001.23951.23981.2355-135000.0029381876.35
29152006.04.24 09:59sell1458500.001.23871.24171.2374
29162006.04.24 10:05close1458500.001.23751.24171.237460000.0029441876.35
29172006.04.24 10:20sell1459500.001.23961.24261.2383
29182006.04.24 10:35close1459500.001.23851.24261.238355000.0029496876.35
29192006.04.24 10:50sell1460500.001.24121.24421.2399
29202006.04.24 10:59t/p1460500.001.23991.24421.239965000.0029561876.35
29212006.04.24 14:10buy1461500.001.23641.23341.2377
29222006.04.24 14:15t/p1461500.001.23771.23341.237765000.0029626876.35
29232006.04.24 14:30buy1462500.001.23671.23371.2380
29242006.04.24 14:40t/p1462500.001.23801.23371.238065000.0029691876.35
29252006.04.24 15:20buy1463500.001.23631.23331.2376
29262006.04.24 15:30close1463500.001.23711.23331.237640000.0029731876.35
29272006.04.24 15:40buy1464500.001.23701.23401.2383
29282006.04.24 16:35close1464500.001.23481.23401.2383-110000.0029621876.35
29292006.04.24 16:50buy1465500.001.23481.23181.2361
29302006.04.24 17:05close1465500.001.23561.23181.236140000.0029661876.35
29312006.04.24 17:15buy1466500.001.23411.23111.2354
29322006.04.24 17:30close1466500.001.23451.23111.235420000.0029681876.35
29332006.04.24 19:15sell1467500.001.23981.24281.2385
29342006.04.24 19:29close1467500.001.23881.24281.238550000.0029731876.35
29352006.04.24 19:30sell1468500.001.23871.24171.2374
29362006.04.24 20:50close1468500.001.24071.24171.2374-100000.0029631876.35
29372006.04.24 23:50buy1469500.001.23901.23601.2403
29382006.04.25 00:10close1469500.001.23981.23601.240336313.7929668190.14
29392006.04.25 00:50buy1470500.001.23821.23521.2395
29402006.04.25 01:05close1470500.001.23891.23521.239535000.0029703190.14
29412006.04.25 02:40buy1471500.001.23761.23461.2389
29422006.04.25 02:45close1471500.001.23831.23461.238935000.0029738190.14
29432006.04.25 03:05buy1472500.001.23761.23461.2389
29442006.04.25 03:10close1472500.001.23811.23461.238925000.0029763190.14
29452006.04.25 03:50buy1473500.001.23771.23471.2390
29462006.04.25 04:05close1473500.001.23811.23471.239020000.0029783190.14
29472006.04.25 04:15buy1474500.001.23741.23441.2387
29482006.04.25 04:35close1474500.001.23781.23441.238720000.0029803190.14
29492006.04.25 04:45buy1475500.001.23741.23441.2387
29502006.04.25 05:05close1475500.001.23801.23441.238730000.0029833190.14
29512006.04.25 07:50sell1476500.001.23831.24131.2370
29522006.04.25 08:35close1476500.001.23771.24131.237030000.0029863190.14
29532006.04.25 08:45sell1477500.001.23881.24181.2375
29542006.04.25 09:05close1477500.001.23801.24181.237540000.0029903190.14
29552006.04.25 09:20sell1478500.001.23961.24261.2383
29562006.04.25 09:30t/p1478500.001.23831.24261.238365000.0029968190.14
29572006.04.25 10:15sell1479500.001.23981.24281.2385
29582006.04.25 10:20t/p1479500.001.23851.24281.238565000.0030033190.14
29592006.04.25 10:35sell1480500.001.23941.24241.2381
29602006.04.25 10:45close1480500.001.23891.24241.238125000.0030058190.14
29612006.04.25 10:59sell1481500.001.23961.24261.2383
29622006.04.25 11:10close1481500.001.23861.24261.238350000.0030108190.14
29632006.04.25 11:20sell1482500.001.24181.24481.2405
29642006.04.25 11:29t/p1482500.001.24051.24481.240565000.0030173190.14
29652006.04.25 11:45sell1483500.001.24031.24331.2390
29662006.04.25 11:59close1483500.001.23971.24331.239030000.0030203190.14
29672006.04.25 14:05sell1484500.001.24041.24341.2391
29682006.04.25 14:15close1484500.001.23941.24341.239150000.0030253190.14
29692006.04.25 14:35sell1485500.001.24041.24341.2391
29702006.04.25 14:40close1485500.001.24001.24341.239120000.0030273190.14
29712006.04.25 15:05sell1486500.001.24081.24381.2395
29722006.04.25 15:10close1486500.001.24001.24381.239540000.0030313190.14
29732006.04.25 15:20sell1487500.001.24351.24651.2422
29742006.04.25 15:30close1487500.001.24281.24651.242235000.0030348190.14
29752006.04.25 15:35sell1488500.001.24171.24471.2404
29762006.04.25 16:45close1488500.001.24421.24471.2404-125000.0030223190.14
29772006.04.25 16:50sell1489500.001.24361.24661.2423
29782006.04.25 16:59t/p1489500.001.24231.24661.242365000.0030288190.14
29792006.04.25 17:05buy1490500.001.23691.23391.2382
29802006.04.25 17:10t/p1490500.001.23821.23391.238265000.0030353190.14
29812006.04.25 19:10buy1491500.001.23981.23681.2411
29822006.04.25 19:15t/p1491500.001.24111.23681.241165000.0030418190.14
29832006.04.25 19:35buy1492500.001.24001.23701.2413
29842006.04.25 19:45close1492500.001.24071.23701.241335000.0030453190.14
29852006.04.25 21:45sell1493500.001.24251.24551.2412
29862006.04.26 06:40close1493500.001.24161.24551.241247746.8230500936.96
29872006.04.26 06:45buy1494500.001.24141.23841.2427
29882006.04.26 07:20close1494500.001.24231.23841.242745000.0030545936.96
29892006.04.26 09:40buy1495500.001.24071.23771.2420
29902006.04.26 09:50t/p1495500.001.24201.23771.242065000.0030610936.96
29912006.04.26 10:35buy1496500.001.24011.23711.2414
29922006.04.26 10:40t/p1496500.001.24141.23711.241465000.0030675936.96
29932006.04.26 10:45buy1497500.001.24081.23781.2421
29942006.04.26 11:05close1497500.001.24141.23781.242130000.0030705936.96
29952006.04.26 11:50buy1498500.001.23941.23641.2407
29962006.04.26 11:59close1498500.001.24041.23641.240750000.0030755936.96
29972006.04.26 14:40sell1499500.001.24291.24591.2416
29982006.04.26 14:45close1499500.001.24211.24591.241640000.0030795936.96
29992006.04.26 15:05sell1500500.001.24351.24651.2422
30002006.04.26 15:10close1500500.001.24291.24651.242230000.0030825936.96
30012006.04.26 15:35buy1501500.001.23971.23671.2410
30022006.04.26 15:50t/p1501500.001.24101.23671.241065000.0030890936.96
30032006.04.26 16:15sell1502500.001.24531.24831.2440
30042006.04.26 16:29t/p1502500.001.24401.24831.244065000.0030955936.96
30052006.04.26 16:40sell1503500.001.24451.24751.2432
30062006.04.26 16:59close1503500.001.24411.24751.243220000.0030975936.96
30072006.04.26 17:20sell1504500.001.24601.24901.2447
30082006.04.26 17:29t/p1504500.001.24471.24901.244765000.0031040936.96
30092006.04.26 18:35sell1505500.001.24521.24821.2439
30102006.04.26 18:45close1505500.001.24411.24821.243955000.0031095936.96
30112006.04.26 18:50sell1506500.001.24681.24981.2455
30122006.04.26 19:10close1506500.001.24591.24981.245545000.0031140936.96
30132006.04.27 03:35sell1507500.001.24641.24941.2451
30142006.04.27 03:40close1507500.001.24521.24941.245160000.0031200936.96
30152006.04.27 03:50sell1508500.001.24641.24941.2451
30162006.04.27 04:10close1508500.001.24581.24941.245130000.0031230936.96
30172006.04.27 04:20sell1509500.001.24711.25011.2458
30182006.04.27 04:30close1509500.001.24621.25011.245845000.0031275936.96
30192006.04.27 07:20buy1510500.001.24481.24181.2461
30202006.04.27 07:35close1510500.001.24511.24181.246115000.0031290936.96
30212006.04.27 07:45buy1511500.001.24491.24191.2462
30222006.04.27 07:59close1511500.001.24531.24191.246220000.0031310936.96
30232006.04.27 09:05buy1512500.001.24501.24201.2463
30242006.04.27 09:20close1512500.001.24571.24201.246335000.0031345936.96
30252006.04.27 09:30buy1513500.001.24431.24131.2456
30262006.04.27 09:40close1513500.001.24471.24131.245620000.0031365936.96
30272006.04.27 10:20buy1514500.001.24401.24101.2453
30282006.04.27 10:35close1514500.001.24461.24101.245330000.0031395936.96
30292006.04.27 10:40buy1515500.001.24451.24151.2458
30302006.04.27 13:40close1515500.001.24211.24151.2458-120000.0031275936.96
30312006.04.27 14:50buy1516500.001.24071.23771.2420
30322006.04.27 14:59close1516500.001.24151.23771.242040000.0031315936.96
30332006.04.27 17:10sell1517500.001.24551.24851.2442
30342006.04.27 17:15s/l1517500.001.24851.24851.2442-150000.0031165936.96
30352006.04.27 17:15sell1518500.001.24841.25141.2471
30362006.04.27 17:20s/l1518500.001.25141.25141.2471-150000.0031015936.96
30372006.04.27 17:20sell1519500.001.25241.25541.2511
30382006.04.27 17:35close1519500.001.25151.25541.251145000.0031060936.96
30392006.04.27 17:40sell1520500.001.25281.25581.2515
30402006.04.27 17:45close1520500.001.25501.25581.2515-110000.0030950936.96
30412006.04.27 17:50sell1521500.001.25321.25621.2519
30422006.04.27 18:05close1521500.001.25221.25621.251950000.0031000936.96
30432006.04.28 01:10buy1522500.001.25251.24951.2538
30442006.04.28 01:20close1522500.001.25341.24951.253845000.0031045936.96
30452006.04.28 02:35sell1523500.001.25471.25771.2534
30462006.04.28 02:40t/p1523500.001.25341.25771.253465000.0031110936.96
30472006.04.28 02:59sell1524500.001.25411.25711.2528
30482006.04.28 03:05close1524500.001.25351.25711.252830000.0031140936.96
30492006.04.28 04:35buy1525500.001.25231.24931.2536
30502006.04.28 04:40close1525500.001.25311.24931.253640000.0031180936.96
30512006.04.28 09:15sell1526500.001.25571.25871.2544
30522006.04.28 09:20t/p1526500.001.25441.25871.254465000.0031245936.96
30532006.04.28 09:20sell1527500.001.25381.25681.2525
30542006.04.28 09:45t/p1527500.001.25251.25681.252565000.0031310936.96
30552006.04.28 09:45buy1528500.001.25241.24941.2537
30562006.04.28 09:50close1528500.001.25361.24941.253760000.0031370936.96
30572006.04.28 09:59sell1529500.001.25381.25681.2525
30582006.04.28 10:10close1529500.001.25341.25681.252520000.0031390936.96
30592006.04.28 10:20sell1530500.001.25501.25801.2537
30602006.04.28 10:30close1530500.001.25461.25801.253720000.0031410936.96
30612006.04.28 10:45sell1531500.001.25551.25851.2542
30622006.04.28 10:50close1531500.001.25491.25851.254230000.0031440936.96
30632006.04.28 10:59sell1532500.001.25431.25731.2530
30642006.04.28 11:35close1532500.001.25691.25731.2530-130000.0031310936.96
30652006.04.28 11:45sell1533500.001.25571.25871.2544
30662006.04.28 12:05close1533500.001.25501.25871.254435000.0031345936.96
30672006.04.28 14:20buy1534500.001.25331.25031.2546
30682006.04.28 14:35t/p1534500.001.25461.25031.254665000.0031410936.96
30692006.04.28 14:45buy1535500.001.25311.25011.2544
30702006.04.28 14:50close1535500.001.25341.25011.254415000.0031425936.96
30712006.04.28 15:20buy1536500.001.25351.25051.2548
30722006.04.28 15:35t/p1536500.001.25481.25051.254865000.0031490936.96
30732006.04.28 16:50sell1537500.001.25791.26091.2566
30742006.04.28 16:59close1537500.001.25711.26091.256640000.0031530936.96
30752006.04.28 17:15sell1538500.001.25821.26121.2569
30762006.04.28 17:29close1538500.001.25771.26121.256925000.0031555936.96
30772006.04.28 17:40sell1539500.001.25901.26201.2577
30782006.04.28 18:15s/l1539500.001.26201.26201.2577-150000.0031405936.96
30792006.04.28 18:15sell1540500.001.26211.26511.2608
30802006.04.28 18:29close1540500.001.26171.26511.260820000.0031425936.96
30812006.04.28 18:30sell1541500.001.26141.26441.2601
30822006.04.28 18:35close1541500.001.26081.26441.260130000.0031455936.96
30832006.04.28 18:40sell1542500.001.26131.26431.2600
30842006.04.28 19:20close1542500.001.26361.26431.2600-115000.0031340936.96
30852006.04.28 22:50buy1543500.001.26071.25771.2620
30862006.04.28 22:59close1543500.001.26171.25771.262050000.0031390936.96
30872006.05.01 05:35sell1544500.001.26331.26631.2620
30882006.05.01 05:45close1544500.001.26301.26631.262015000.0031405936.96
30892006.05.01 06:20sell1545500.001.26351.26651.2622
30902006.05.01 06:35close1545500.001.26301.26651.262225000.0031430936.96
30912006.05.01 06:45sell1546500.001.26321.26621.2619
30922006.05.01 07:05close1546500.001.26271.26621.261925000.0031455936.96
30932006.05.01 07:20sell1547500.001.26401.26701.2627
30942006.05.01 07:35close1547500.001.26291.26701.262755000.0031510936.96
30952006.05.01 07:45sell1548500.001.26401.26701.2627
30962006.05.01 07:59close1548500.001.26301.26701.262750000.0031560936.96
30972006.05.01 09:10sell1549500.001.26391.26691.2626
30982006.05.01 09:15close1549500.001.26321.26691.262635000.0031595936.96
30992006.05.01 09:35sell1550500.001.26431.26731.2630
31002006.05.01 09:40t/p1550500.001.26301.26731.263065000.0031660936.96
31012006.05.01 10:50buy1551500.001.26191.25891.2632
31022006.05.01 14:15close1551500.001.26301.25891.263255000.0031715936.96
31032006.05.01 14:30sell1552500.001.26261.26561.2613
31042006.05.01 14:35close1552500.001.26221.26561.261320000.0031735936.96
31052006.05.01 14:40sell1553500.001.26301.26601.2617
31062006.05.01 14:50close1553500.001.26251.26601.261725000.0031760936.96
31072006.05.01 14:59sell1554500.001.26291.26591.2616
31082006.05.01 15:20close1554500.001.26501.26591.2616-105000.0031655936.96
31092006.05.01 15:45sell1555500.001.26651.26951.2652
31102006.05.01 16:15close1555500.001.26871.26951.2652-110000.0031545936.96
31112006.05.01 16:20sell1556500.001.26901.27201.2677
31122006.05.01 16:29close1556500.001.26791.27201.267755000.0031600936.96
31132006.05.01 16:50sell1557500.001.26861.27161.2673
31142006.05.01 16:59t/p1557500.001.26731.27161.267365000.0031665936.96
31152006.05.01 22:05buy1558500.001.25921.25621.2605
31162006.05.01 22:10t/p1558500.001.26051.25621.260565000.0031730936.96
31172006.05.01 22:20buy1559500.001.25781.25481.2591
31182006.05.01 22:30t/p1559500.001.25911.25481.259165000.0031795936.96
31192006.05.01 22:30buy1560500.001.25941.25641.2607
31202006.05.01 22:45close1560500.001.25741.25641.2607-100000.0031695936.96
31212006.05.01 22:50buy1561500.001.25571.25271.2570
31222006.05.01 22:59t/p1561500.001.25701.25271.257065000.0031760936.96
31232006.05.01 22:59buy1562500.001.25911.25611.2604
31242006.05.01 23:05close1562500.001.26001.25611.260445000.0031805936.96
31252006.05.01 23:20buy1563500.001.25811.25511.2594
31262006.05.01 23:35close1563500.001.25901.25511.259445000.0031850936.96
31272006.05.01 23:45buy1564500.001.25831.25531.2596
31282006.05.01 23:59close1564500.001.25881.25531.259625000.0031875936.96
31292006.05.02 00:45buy1565500.001.25671.25371.2580
31302006.05.02 00:50close1565500.001.25751.25371.258040000.0031915936.96
31312006.05.02 00:59buy1566500.001.25691.25391.2582
31322006.05.02 01:05close1566500.001.25771.25391.258240000.0031955936.96
31332006.05.02 04:05sell1567500.001.25861.26161.2573
31342006.05.02 04:15close1567500.001.25741.26161.257360000.0032015936.96
31352006.05.02 04:35sell1568500.001.25891.26191.2576
31362006.05.02 04:40close1568500.001.25771.26191.257660000.0032075936.96
31372006.05.02 04:59sell1569500.001.25861.26161.2573
31382006.05.02 06:35close1569500.001.25821.26161.257320000.0032095936.96
31392006.05.02 08:45buy1570500.001.25691.25391.2582
31402006.05.02 08:50close1570500.001.25731.25391.258220000.0032115936.96
31412006.05.02 08:59buy1571500.001.25701.25401.2583
31422006.05.02 09:05t/p1571500.001.25831.25401.258365000.0032180936.96
31432006.05.02 09:50buy1572500.001.25611.25311.2574
31442006.05.02 10:10t/p1572500.001.25741.25311.257465000.0032245936.96
31452006.05.02 10:35sell1573500.001.26111.26411.2598
31462006.05.02 10:40t/p1573500.001.25981.26411.259865000.0032310936.96
31472006.05.02 10:45sell1574500.001.26041.26341.2591
31482006.05.02 10:50t/p1574500.001.25911.26341.259165000.0032375936.96
31492006.05.02 10:59sell1575500.001.25941.26241.2581
31502006.05.02 11:15close1575500.001.25901.26241.258120000.0032395936.96
31512006.05.02 11:20sell1576500.001.26041.26341.2591
31522006.05.02 11:29close1576500.001.26001.26341.259120000.0032415936.96
31532006.05.02 11:35sell1577500.001.26131.26431.2600
31542006.05.02 11:40t/p1577500.001.26001.26431.260065000.0032480936.96
31552006.05.02 11:45sell1578500.001.26161.26461.2603
31562006.05.02 11:50close1578500.001.26371.26461.2603-105000.0032375936.96
31572006.05.02 11:59sell1579500.001.26201.26501.2607
31582006.05.02 12:50s/l1579500.001.26501.26501.2607-150000.0032225936.96
31592006.05.02 12:50sell1580500.001.26501.26801.2637
31602006.05.02 13:05close1580500.001.26461.26801.263720000.0032245936.96
31612006.05.02 13:20sell1581500.001.26711.27011.2658
31622006.05.02 13:29t/p1581500.001.26581.27011.265865000.0032310936.96
31632006.05.02 16:10buy1582500.001.26281.25981.2641
31642006.05.02 16:20t/p1582500.001.26411.25981.264165000.0032375936.96
31652006.05.02 16:45sell1583500.001.26521.26821.2639
31662006.05.02 16:50close1583500.001.26431.26821.263945000.0032420936.96
31672006.05.02 17:05buy1584500.001.26231.25931.2636
31682006.05.02 17:10t/p1584500.001.26361.25931.263665000.0032485936.96
31692006.05.02 17:10sell1585500.001.26501.26801.2637
31702006.05.02 17:15t/p1585500.001.26371.26801.263765000.0032550936.96
31712006.05.02 17:35sell1586500.001.26561.26861.2643
31722006.05.02 17:40t/p1586500.001.26431.26861.264365000.0032615936.96
31732006.05.02 18:20sell1587500.001.26481.26781.2635
31742006.05.02 18:29close1587500.001.26441.26781.263520000.0032635936.96
31752006.05.02 18:35sell1588500.001.26471.26771.2634
31762006.05.02 18:40close1588500.001.26411.26771.263430000.0032665936.96
31772006.05.02 18:45sell1589500.001.26541.26841.2641
31782006.05.02 18:59close1589500.001.26451.26841.264145000.0032710936.96
31792006.05.02 19:05buy1590500.001.26181.25881.2631
31802006.05.02 19:10t/p1590500.001.26311.25881.263165000.0032775936.96
31812006.05.02 19:29buy1591500.001.26321.26021.2645
31822006.05.02 19:40close1591500.001.26041.26021.2645-140000.0032635936.96
31832006.05.02 19:45buy1592500.001.26201.25901.2633
31842006.05.02 19:50t/p1592500.001.26331.25901.263365000.0032700936.96
31852006.05.02 19:59buy1593500.001.26121.25821.2625
31862006.05.02 20:05close1593500.001.26241.25821.262560000.0032760936.96
31872006.05.03 02:40buy1594500.001.26091.25791.2622
31882006.05.03 02:45close1594500.001.26191.25791.262250000.0032810936.96
31892006.05.03 04:05sell1595500.001.26361.26661.2623
31902006.05.03 04:10close1595500.001.26281.26661.262340000.0032850936.96
31912006.05.03 04:20sell1596500.001.26281.26581.2615
31922006.05.03 05:20close1596500.001.26491.26581.2615-105000.0032745936.96
31932006.05.03 05:30sell1597500.001.26451.26751.2632
31942006.05.03 07:05close1597500.001.26411.26751.263220000.0032765936.96
31952006.05.03 09:05sell1598500.001.26591.26891.2646
31962006.05.03 09:10close1598500.001.26471.26891.264660000.0032825936.96
31972006.05.03 09:15sell1599500.001.26551.26851.2642
31982006.05.03 10:05close1599500.001.26431.26851.264260000.0032885936.96
31992006.05.03 10:20sell1600500.001.26621.26921.2649
32002006.05.03 10:29t/p1600500.001.26491.26921.264965000.0032950936.96
32012006.05.03 10:35buy1601500.001.26231.25931.2636
32022006.05.03 10:40close1601500.001.26321.25931.263645000.0032995936.96
32032006.05.03 10:59buy1602500.001.26241.25941.2637
32042006.05.03 11:10close1602500.001.26331.25941.263745000.0033040936.96
32052006.05.03 15:20buy1603500.001.26211.25911.2634
32062006.05.03 15:29close1603500.001.26301.25911.263445000.0033085936.96
32072006.05.03 16:10buy1604500.001.26111.25811.2624
32082006.05.03 16:15t/p1604500.001.26241.25811.262465000.0033150936.96
32092006.05.03 16:29buy1605500.001.26251.25951.2638
32102006.05.03 16:40close1605500.001.26351.25951.263850000.0033200936.96
32112006.05.03 16:50buy1606500.001.26241.25941.2637
32122006.05.03 17:05close1606500.001.26281.25941.263720000.0033220936.96
32132006.05.03 17:15buy1607500.001.26171.25871.2630
32142006.05.03 17:45close1607500.001.25911.25871.2630-130000.0033090936.96
32152006.05.03 17:50buy1608500.001.26001.25701.2613
32162006.05.03 17:59close1608500.001.26111.25701.261355000.0033145936.96
32172006.05.03 18:05sell1609500.001.26521.26821.2639
32182006.05.03 18:10t/p1609500.001.26391.26821.263965000.0033210936.96
32192006.05.03 18:15sell1610500.001.26431.26731.2630
32202006.05.03 18:20t/p1610500.001.26301.26731.263065000.0033275936.96
32212006.05.03 18:35sell1611500.001.26461.26761.2633
32222006.05.03 18:45close1611500.001.26341.26761.263360000.0033335936.96
32232006.05.03 19:20sell1612500.001.26611.26911.2648
32242006.05.03 19:30t/p1612500.001.26481.26911.264865000.0033400936.96
32252006.05.04 00:05sell1613500.001.26411.26711.2628
32262006.05.04 00:10close1613500.001.26371.26711.262820000.0033420936.96
32272006.05.04 00:30sell1614500.001.26351.26651.2622
32282006.05.04 00:35close1614500.001.26301.26651.262225000.0033445936.96
32292006.05.04 00:50sell1615500.001.26361.26661.2623
32302006.05.04 00:59close1615500.001.26311.26661.262325000.0033470936.96
32312006.05.04 01:35buy1616500.001.26181.25881.2631
32322006.05.04 01:40close1616500.001.26231.25881.263125000.0033495936.96
32332006.05.04 01:59buy1617500.001.26211.25911.2634
32342006.05.04 02:10close1617500.001.26281.25911.263435000.0033530936.96
32352006.05.04 06:20buy1618500.001.26231.25931.2636
32362006.05.04 08:05close1618500.001.26281.25931.263625000.0033555936.96
32372006.05.04 09:05buy1619500.001.26031.25731.2616
32382006.05.04 09:10close1619500.001.26071.25731.261620000.0033575936.96
32392006.05.04 09:35buy1620500.001.25971.25671.2610
32402006.05.04 09:40close1620500.001.26021.25671.261025000.0033600936.96
32412006.05.04 10:20buy1621500.001.25871.25571.2600
32422006.05.04 10:30t/p1621500.001.26001.25571.260065000.0033665936.96
32432006.05.04 10:45buy1622500.001.25951.25651.2608
32442006.05.04 10:59close1622500.001.26031.25651.260840000.0033705936.96
32452006.05.04 11:10buy1623500.001.25881.25581.2601
32462006.05.04 11:30close1623500.001.25921.25581.260120000.0033725936.96
32472006.05.04 11:35buy1624500.001.25831.25531.2596
32482006.05.04 11:40close1624500.001.25951.25531.259660000.0033785936.96
32492006.05.04 11:45buy1625500.001.25721.25421.2585
32502006.05.04 11:50close1625500.001.25811.25421.258545000.0033830936.96
32512006.05.04 11:59buy1626500.001.25861.25561.2599
32522006.05.04 12:05close1626500.001.25961.25561.259950000.0033880936.96
32532006.05.04 15:10sell1627500.001.26091.26391.2596
32542006.05.04 15:15t/p1627500.001.25961.26391.259665000.0033945936.96
32552006.05.04 15:20sell1628500.001.26091.26391.2596
32562006.05.04 15:30close1628500.001.26051.26391.259620000.0033965936.96
32572006.05.04 15:35sell1629500.001.26421.26721.2629
32582006.05.04 15:40t/p1629500.001.26291.26721.262965000.0034030936.96
32592006.05.04 15:45sell1630500.001.26421.26721.2629
32602006.05.04 15:50t/p1630500.001.26291.26721.262965000.0034095936.96
32612006.05.04 15:50sell1631500.001.26261.26561.2613
32622006.05.04 15:59t/p1631500.001.26131.26561.261365000.0034160936.96
32632006.05.04 15:59sell1632500.001.26101.26401.2597
32642006.05.04 16:10close1632500.001.26311.26401.2597-105000.0034055936.96
32652006.05.04 16:15sell1633500.001.26221.26521.2609
32662006.05.04 16:20close1633500.001.26431.26521.2609-105000.0033950936.96
32672006.05.04 16:35sell1634500.001.26291.26591.2616
32682006.05.04 16:50close1634500.001.26501.26591.2616-105000.0033845936.96
32692006.05.04 16:59sell1635500.001.26461.26761.2633
32702006.05.04 17:05close1635500.001.26421.26761.263320000.0033865936.96
32712006.05.04 17:15sell1636500.001.26601.26901.2647
32722006.05.04 17:20s/l1636500.001.26901.26901.2647-150000.0033715936.96
32732006.05.04 17:20sell1637500.001.26911.27211.2678
32742006.05.04 17:30close1637500.001.26811.27211.267850000.0033765936.96
32752006.05.04 17:35sell1638500.001.26711.27011.2658
32762006.05.04 17:50close1638500.001.26971.27011.2658-130000.0033635936.96
32772006.05.04 17:59sell1639500.001.26881.27181.2675
32782006.05.04 18:05close1639500.001.26761.27181.267560000.0033695936.96
32792006.05.04 21:05sell1640500.001.27101.27401.2697
32802006.05.04 21:10t/p1640500.001.26971.27401.269765000.0033760936.96
32812006.05.04 21:15sell1641500.001.27051.27351.2692
32822006.05.04 21:20close1641500.001.27281.27351.2692-115000.0033645936.96
32832006.05.04 21:29sell1642500.001.27121.27421.2699
32842006.05.04 22:40close1642500.001.27071.27421.269925000.0033670936.96
32852006.05.04 22:50sell1643500.001.27181.27481.2705
32862006.05.04 22:59close1643500.001.27111.27481.270535000.0033705936.96
32872006.05.05 07:35sell1644500.001.27041.27341.2691
32882006.05.05 07:45close1644500.001.26961.27341.269140000.0033745936.96
32892006.05.05 07:50sell1645500.001.27041.27341.2691
32902006.05.05 08:35close1645500.001.26921.27341.269160000.0033805936.96
32912006.05.05 09:35buy1646500.001.26861.26561.2699
32922006.05.05 09:45close1646500.001.26931.26561.269935000.0033840936.96
32932006.05.05 09:50buy1647500.001.26821.26521.2695
32942006.05.05 10:35t/p1647500.001.26951.26521.269565000.0033905936.96
32952006.05.05 15:10buy1648500.001.26801.26501.2693
32962006.05.05 15:15close1648500.001.26861.26501.269330000.0033935936.96
32972006.05.05 15:20sell1649500.001.26991.27291.2686
32982006.05.05 15:29t/p1649500.001.26861.27291.268665000.0034000936.96
32992006.05.05 15:40sell1650500.001.27151.27451.2702
33002006.05.05 15:45s/l1650500.001.27451.27451.2702-150000.0033850936.96
33012006.05.05 15:45sell1651500.001.27671.27971.2754
33022006.05.05 15:50close1651500.001.27621.27971.275425000.0033875936.96
33032006.05.05 15:59sell1652500.001.27431.27731.2730
33042006.05.05 16:10close1652500.001.27671.27731.2730-120000.0033755936.96
33052006.05.05 16:15sell1653500.001.27631.27931.2750
33062006.05.05 16:20t/p1653500.001.27501.27931.275065000.0033820936.96
33072006.05.05 16:30sell1654500.001.27631.27931.2750
33082006.05.05 16:35t/p1654500.001.27501.27931.275065000.0033885936.96
33092006.05.05 16:50sell1655500.001.27651.27951.2752
33102006.05.05 16:59t/p1655500.001.27521.27951.275265000.0033950936.96
33112006.05.08 00:05sell1656500.001.27501.27801.2737
33122006.05.08 00:20close1656500.001.27371.27801.273765000.0034015936.96
33132006.05.08 02:35sell1657500.001.27511.27811.2738
33142006.05.08 02:45close1657500.001.27461.27811.273825000.0034040936.96
33152006.05.08 03:40buy1658500.001.27241.26941.2737
33162006.05.08 03:45t/p1658500.001.27371.26941.273765000.0034105936.96
33172006.05.08 03:45sell1659500.001.27521.27821.2739
33182006.05.08 03:59t/p1659500.001.27391.27821.273965000.0034170936.96
33192006.05.08 03:59buy1660500.001.27261.26961.2739
33202006.05.08 04:10close1660500.001.27341.26961.273940000.0034210936.96
33212006.05.08 04:50buy1661500.001.27181.26881.2731
33222006.05.08 05:00close1661500.001.27221.26881.273120000.0034230936.96
33232006.05.08 07:10sell1662500.001.27301.27601.2717
33242006.05.08 09:45close1662500.001.27551.27601.2717-125000.0034105936.96
33252006.05.08 09:59sell1663500.001.27481.27781.2735
33262006.05.08 10:05close1663500.001.27431.27781.273525000.0034130936.96
33272006.05.08 10:10sell1664500.001.27601.27901.2747
33282006.05.08 10:20close1664500.001.27541.27901.274730000.0034160936.96
33292006.05.08 10:30sell1665500.001.27561.27861.2743
33302006.05.08 10:35close1665500.001.27491.27861.274335000.0034195936.96
33312006.05.08 10:50sell1666500.001.27591.27891.2746
33322006.05.08 10:59close1666500.001.27501.27891.274645000.0034240936.96
33332006.05.08 11:15sell1667500.001.27651.27951.2752
33342006.05.08 11:45close1667500.001.27921.27951.2752-135000.0034105936.96
33352006.05.08 11:50sell1668500.001.27811.28111.2768
33362006.05.08 11:59close1668500.001.27731.28111.276840000.0034145936.96
33372006.05.08 12:45sell1669500.001.27801.28101.2767
33382006.05.08 13:05t/p1669500.001.27671.28101.276765000.0034210936.96
33392006.05.08 15:15buy1670500.001.27511.27211.2764
33402006.05.08 15:29close1670500.001.27541.27211.276415000.0034225936.96
33412006.05.08 15:40buy1671500.001.27441.27141.2757
33422006.05.08 15:45close1671500.001.27561.27141.275760000.0034285936.96
33432006.05.08 15:59buy1672500.001.27491.27191.2762
33442006.05.08 16:10close1672500.001.27531.27191.276220000.0034305936.96
33452006.05.08 16:45buy1673500.001.27271.26971.2740
33462006.05.08 17:15s/l1673500.001.26971.26971.2740-150000.0034155936.96
33472006.05.08 17:15buy1674500.001.26991.26691.2712
33482006.05.08 17:30t/p1674500.001.27121.26691.271265000.0034220936.96
33492006.05.08 20:05buy1675500.001.27051.26751.2718
33502006.05.08 20:10close1675500.001.27161.26751.271855000.0034275936.96
33512006.05.08 20:15buy1676500.001.27071.26771.2720
33522006.05.08 21:05close1676500.001.27111.26771.272020000.0034295936.96
33532006.05.08 21:20buy1677500.001.26951.26651.2708
33542006.05.08 21:30t/p1677500.001.27081.26651.270865000.0034360936.96
33552006.05.08 21:45buy1678500.001.27011.26711.2714
33562006.05.08 21:59close1678500.001.27071.26711.271430000.0034390936.96
33572006.05.09 00:35buy1679500.001.26991.26691.2712
33582006.05.09 00:45close1679500.001.27081.26691.271245000.0034435936.96
33592006.05.09 01:05buy1680500.001.26981.26681.2711
33602006.05.09 01:10close1680500.001.27071.26681.271145000.0034480936.96
33612006.05.09 03:15buy1681500.001.26881.26581.2701
33622006.05.09 03:20t/p1681500.001.27011.26581.270165000.0034545936.96
33632006.05.09 04:20buy1682500.001.26961.26661.2709
33642006.05.09 04:30close1682500.001.27051.26661.270945000.0034590936.96
33652006.05.09 04:35sell1683500.001.27111.27411.2698
33662006.05.09 04:40close1683500.001.27031.27411.269840000.0034630936.96
33672006.05.09 04:45buy1684500.001.26901.26601.2703
33682006.05.09 04:50close1684500.001.27011.26601.270355000.0034685936.96
33692006.05.09 04:59buy1685500.001.26911.26611.2704
33702006.05.09 05:20close1685500.001.26941.26611.270415000.0034700936.96
33712006.05.09 05:29buy1686500.001.26851.26551.2698
33722006.05.09 05:40close1686500.001.26891.26551.269820000.0034720936.96
33732006.05.09 05:50buy1687500.001.26841.26541.2697
33742006.05.09 06:05close1687500.001.26901.26541.269730000.0034750936.96
33752006.05.09 09:35buy1688500.001.26681.26381.2681
33762006.05.09 09:40close1688500.001.26741.26381.268130000.0034780936.96
33772006.05.09 09:59buy1689500.001.26801.26501.2693
33782006.05.09 10:20close1689500.001.26601.26501.2693-100000.0034680936.96
33792006.05.09 10:30buy1690500.001.26741.26441.2687
33802006.05.09 11:05t/p1690500.001.26871.26441.268765000.0034745936.96
33812006.05.09 14:10sell1691500.001.27081.27381.2695
33822006.05.09 14:15t/p1691500.001.26951.27381.269565000.0034810936.96
33832006.05.09 15:45sell1692500.001.27131.27431.2700
33842006.05.09 15:50close1692500.001.27041.27431.270045000.0034855936.96
33852006.05.09 15:59sell1693500.001.27101.27401.2697
33862006.05.09 16:10close1693500.001.27351.27401.2697-125000.0034730936.96
33872006.05.09 16:15sell1694500.001.27161.27461.2703
33882006.05.09 16:35close1694500.001.27371.27461.2703-105000.0034625936.96
33892006.05.09 16:40sell1695500.001.27251.27551.2712
33902006.05.09 16:50close1695500.001.27481.27551.2712-115000.0034510936.96
33912006.05.09 16:59sell1696500.001.27441.27741.2731
33922006.05.09 17:20s/l1696500.001.27741.27741.2731-150000.0034360936.96
33932006.05.09 17:20sell1697500.001.27751.28051.2762
33942006.05.09 17:30close1697500.001.27651.28051.276250000.0034410936.96
33952006.05.09 17:40sell1698500.001.27641.27941.2751
33962006.05.09 17:50close1698500.001.27871.27941.2751-115000.0034295936.96
33972006.05.09 17:59sell1699500.001.27621.27921.2749
33982006.05.09 18:05close1699500.001.27581.27921.274920000.0034315936.96
33992006.05.09 23:20buy1700500.001.27501.27201.2763
34002006.05.09 23:30close1700500.001.27531.27201.276315000.0034330936.96
34012006.05.09 23:35sell1701500.001.27651.27951.2752
34022006.05.09 23:45close1701500.001.27541.27951.275255000.0034385936.96
34032006.05.10 00:05sell1702500.001.27661.27961.2753
34042006.05.10 00:10close1702500.001.27591.27961.275335000.0034420936.96
34052006.05.10 00:50sell1703500.001.27661.27961.2753
34062006.05.10 01:10close1703500.001.27561.27961.275350000.0034470936.96
34072006.05.10 01:50sell1704500.001.27701.28001.2757
34082006.05.10 02:10close1704500.001.27631.28001.275735000.0034505936.96
34092006.05.10 03:10buy1705500.001.27541.27241.2767
34102006.05.10 03:15close1705500.001.27641.27241.276750000.0034555936.96
34112006.05.10 03:20buy1706500.001.27561.27261.2769
34122006.05.10 03:40close1706500.001.27631.27261.276935000.0034590936.96
34132006.05.10 08:45sell1707500.001.27721.28021.2759
34142006.05.10 09:05close1707500.001.27661.28021.275930000.0034620936.96
34152006.05.10 09:10sell1708500.001.27731.28031.2760
34162006.05.10 09:20close1708500.001.27681.28031.276025000.0034645936.96
34172006.05.10 09:35sell1709500.001.27801.28101.2767
34182006.05.10 09:40close1709500.001.27751.28101.276725000.0034670936.96
34192006.05.10 09:50sell1710500.001.28051.28351.2792
34202006.05.10 09:59t/p1710500.001.27921.28351.279265000.0034735936.96
34212006.05.10 09:59sell1711500.001.27841.28141.2771
34222006.05.10 10:15close1711500.001.28071.28141.2771-115000.0034620936.96
34232006.05.10 10:20sell1712500.001.28021.28321.2789
34242006.05.10 10:35t/p1712500.001.27891.28321.278965000.0034685936.96
34252006.05.10 10:50sell1713500.001.27991.28291.2786
34262006.05.10 10:59close1713500.001.27931.28291.278630000.0034715936.96
34272006.05.10 13:05sell1714500.001.28021.28321.2789
34282006.05.10 13:10t/p1714500.001.27891.28321.278965000.0034780936.96
34292006.05.10 13:50sell1715500.001.28021.28321.2789
34302006.05.10 13:59t/p1715500.001.27891.28321.278965000.0034845936.96
34312006.05.10 14:45sell1716500.001.27991.28291.2786
34322006.05.10 14:59close1716500.001.27941.28291.278625000.0034870936.96
34332006.05.10 16:20buy1717500.001.27751.27451.2788
34342006.05.10 16:35t/p1717500.001.27881.27451.278865000.0034935936.96
34352006.05.10 16:45buy1718500.001.27691.27391.2782
34362006.05.10 16:50close1718500.001.27751.27391.278230000.0034965936.96
34372006.05.10 17:05sell1719500.001.28131.28431.2800
34382006.05.10 17:10t/p1719500.001.28001.28431.280065000.0035030936.96
34392006.05.10 17:30sell1720500.001.28101.28401.2797
34402006.05.10 17:35close1720500.001.28011.28401.279745000.0035075936.96
34412006.05.10 17:40sell1721500.001.28141.28441.2801
34422006.05.10 17:45t/p1721500.001.28011.28441.280165000.0035140936.96
34432006.05.10 17:50sell1722500.001.28141.28441.2801
34442006.05.10 17:59t/p1722500.001.28011.28441.280165000.0035205936.96
34452006.05.10 18:20sell1723500.001.28101.28401.2797
34462006.05.10 18:35close1723500.001.27981.28401.279760000.0035265936.96
34472006.05.10 18:45sell1724500.001.28161.28461.2803
34482006.05.10 18:50close1724500.001.28101.28461.280330000.0035295936.96
34492006.05.10 21:05sell1725500.001.28111.28411.2798
34502006.05.10 21:10t/p1725500.001.27981.28411.279865000.0035360936.96
34512006.05.10 21:10buy1726500.001.27611.27311.2774
34522006.05.10 21:20t/p1726500.001.27741.27311.277465000.0035425936.96
34532006.05.10 21:30buy1727500.001.27731.27431.2786
34542006.05.10 21:35close1727500.001.27791.27431.278630000.0035455936.96
34552006.05.10 21:40buy1728500.001.27681.27381.2781
34562006.05.10 21:45t/p1728500.001.27811.27381.278165000.0035520936.96
34572006.05.10 21:45sell1729500.001.28251.28551.2812
34582006.05.10 21:59close1729500.001.28131.28551.281260000.0035580936.96
34592006.05.10 22:50sell1730500.001.28181.28481.2805
34602006.05.10 22:59close1730500.001.28141.28481.280520000.0035600936.96
34612006.05.11 02:45buy1731500.001.27551.27251.2768
34622006.05.11 02:59close1731500.001.27601.27251.276825000.0035625936.96
34632006.05.11 03:20buy1732500.001.27551.27251.2768
34642006.05.11 03:35close1732500.001.27611.27251.276830000.0035655936.96
34652006.05.11 03:45buy1733500.001.27551.27251.2768
34662006.05.11 04:15close1733500.001.27281.27251.2768-135000.0035520936.96
34672006.05.11 04:20buy1734500.001.27211.26911.2734
34682006.05.11 04:30close1734500.001.27291.26911.273440000.0035560936.96
34692006.05.11 04:35buy1735500.001.27361.27061.2749
34702006.05.11 04:50close1735500.001.27141.27061.2749-110000.0035450936.96
34712006.05.11 04:59buy1736500.001.27201.26901.2733
34722006.05.11 05:05t/p1736500.001.27331.26901.273365000.0035515936.96
34732006.05.11 09:05sell1737500.001.27461.27761.2733
34742006.05.11 09:15close1737500.001.27351.27761.273355000.0035570936.96
34752006.05.11 09:35sell1738500.001.27581.27881.2745
34762006.05.11 09:40t/p1738500.001.27451.27881.274565000.0035635936.96
34772006.05.11 09:50sell1739500.001.27491.27791.2736
34782006.05.11 09:59t/p1739500.001.27361.27791.273665000.0035700936.96
34792006.05.11 10:05buy1740500.001.27021.26721.2715
34802006.05.11 10:15t/p1740500.001.27151.26721.271565000.0035765936.96
34812006.05.11 10:15buy1741500.001.27191.26891.2732
34822006.05.11 10:20t/p1741500.001.27321.26891.273265000.0035830936.96
34832006.05.11 10:20sell1742500.001.27481.27781.2735
34842006.05.11 10:29t/p1742500.001.27351.27781.273565000.0035895936.96
34852006.05.11 10:29buy1743500.001.27031.26731.2716
34862006.05.11 10:45t/p1743500.001.27161.26731.271665000.0035960936.96
34872006.05.11 10:45buy1744500.001.27181.26881.2731
34882006.05.11 10:50s/l1744500.001.26881.26881.2731-150000.0035810936.96
34892006.05.11 10:50buy1745500.001.26871.26571.2700
34902006.05.11 10:59close1745500.001.26971.26571.270050000.0035860936.96
34912006.05.11 15:05sell1746500.001.27321.27621.2719
34922006.05.11 15:15t/p1746500.001.27191.27621.271965000.0035925936.96
34932006.05.11 15:20sell1747500.001.27321.27621.2719
34942006.05.11 15:29close1747500.001.27291.27621.271915000.0035940936.96
34952006.05.11 15:30sell1748500.001.27281.27581.2715
34962006.05.11 15:35s/l1748500.001.27581.27581.2715-150000.0035790936.96
34972006.05.11 15:35sell1749500.001.27771.28071.2764
34982006.05.11 15:40t/p1749500.001.27641.28071.276465000.0035855936.96
34992006.05.11 15:40sell1750500.001.27271.27571.2714
35002006.05.11 15:50s/l1750500.001.27571.27571.2714-150000.0035705936.96
35012006.05.11 15:50sell1751500.001.27671.27971.2754
35022006.05.11 15:59t/p1751500.001.27541.27971.275465000.0035770936.96
35032006.05.11 15:59sell1752500.001.27401.27701.2727
35042006.05.11 16:05close1752500.001.27361.27701.272720000.0035790936.96
35052006.05.11 16:20sell1753500.001.27571.27871.2744
35062006.05.11 16:40close1753500.001.27471.27871.274450000.0035840936.96
35072006.05.11 16:45sell1754500.001.27651.27951.2752
35082006.05.11 16:50close1754500.001.27901.27951.2752-125000.0035715936.96
35092006.05.11 16:59sell1755500.001.27791.28091.2766
35102006.05.11 17:05close1755500.001.27671.28091.276660000.0035775936.96
35112006.05.11 17:20sell1756500.001.28011.28311.2788
35122006.05.11 17:30close1756500.001.27951.28311.278830000.0035805936.96
35132006.05.11 17:40sell1757500.001.28031.28331.2790
35142006.05.11 17:50s/l1757500.001.28331.28331.2790-150000.0035655936.96
35152006.05.11 17:50sell1758500.001.28381.28681.2825
35162006.05.11 17:59t/p1758500.001.28251.28681.282565000.0035720936.96
35172006.05.11 17:59sell1759500.001.28211.28511.2808
35182006.05.11 18:05close1759500.001.28161.28511.280825000.0035745936.96
35192006.05.11 18:45sell1760500.001.28491.28791.2836
35202006.05.11 19:05close1760500.001.28371.28791.283660000.0035805936.96
35212006.05.11 22:35buy1761500.001.28371.28071.2850
35222006.05.11 22:40close1761500.001.28461.28071.285045000.0035850936.96
35232006.05.11 22:50buy1762500.001.28371.28071.2850
35242006.05.11 22:59close1762500.001.28431.28071.285030000.0035880936.96
35252006.05.11 23:45buy1763500.001.28341.28041.2847
35262006.05.11 23:59close1763500.001.28371.28041.284715000.0035895936.96
35272006.05.12 02:50sell1764500.001.28651.28951.2852
35282006.05.12 02:59t/p1764500.001.28521.28951.285265000.0035960936.96
35292006.05.12 03:15sell1765500.001.28711.29011.2858
35302006.05.12 03:29close1765500.001.28661.29011.285825000.0035985936.96
35312006.05.12 03:30sell1766500.001.28651.28951.2852
35322006.05.12 03:35t/p1766500.001.28521.28951.285265000.0036050936.96
35332006.05.12 03:40sell1767500.001.28631.28931.2850
35342006.05.12 03:59close1767500.001.28581.28931.285025000.0036075936.96
35352006.05.12 05:05buy1768500.001.28431.28131.2856
35362006.05.12 05:10close1768500.001.28521.28131.285645000.0036120936.96
35372006.05.12 07:40sell1769500.001.28621.28921.2849
35382006.05.12 08:05close1769500.001.28561.28921.284930000.0036150936.96
35392006.05.12 08:50sell1770500.001.28771.29071.2864
35402006.05.12 09:05close1770500.001.28671.29071.286450000.0036200936.96
35412006.05.12 09:15sell1771500.001.28861.29161.2873
35422006.05.12 09:20close1771500.001.28821.29161.287320000.0036220936.96
35432006.05.12 09:29sell1772500.001.28811.29111.2868
35442006.05.12 09:35t/p1772500.001.28681.29111.286865000.0036285936.96
35452006.05.12 09:50sell1773500.001.28841.29141.2871
35462006.05.12 09:59close1773500.001.28771.29141.287135000.0036320936.96
35472006.05.12 10:15sell1774500.001.28871.29171.2874
35482006.05.12 10:45close1774500.001.29111.29171.2874-120000.0036200936.96
35492006.05.12 10:50sell1775500.001.29021.29321.2889
35502006.05.12 10:59t/p1775500.001.28891.29321.288965000.0036265936.96
35512006.05.12 11:20sell1776500.001.29071.29371.2894
35522006.05.12 11:30close1776500.001.29011.29371.289430000.0036295936.96
35532006.05.12 11:35sell1777500.001.28951.29251.2882
35542006.05.12 12:05close1777500.001.28911.29251.288220000.0036315936.96
35552006.05.12 12:35sell1778500.001.29501.29801.2937
35562006.05.12 12:40t/p1778500.001.29371.29801.293765000.0036380936.96
35572006.05.12 12:50sell1779500.001.29601.29901.2947
35582006.05.12 12:59t/p1779500.001.29471.29901.294765000.0036445936.96
35592006.05.12 12:59sell1780500.001.29221.29521.2909
35602006.05.12 13:05close1780500.001.29181.29521.290920000.0036465936.96
35612006.05.12 13:15sell1781500.001.29341.29641.2921
35622006.05.12 13:30close1781500.001.29291.29641.292125000.0036490936.96
35632006.05.12 15:50buy1782500.001.28551.28251.2868
35642006.05.12 15:59t/p1782500.001.28681.28251.286865000.0036555936.96
35652006.05.12 16:15buy1783500.001.28721.28421.2885
35662006.05.12 16:30t/p1783500.001.28851.28421.288565000.0036620936.96
35672006.05.12 16:40buy1784500.001.28851.28551.2898
35682006.05.12 16:45t/p1784500.001.28981.28551.289865000.0036685936.96
35692006.05.12 16:59buy1785500.001.28881.28581.2901
35702006.05.12 17:10t/p1785500.001.29011.28581.290165000.0036750936.96
35712006.05.12 17:50buy1786500.001.28701.28401.2883
35722006.05.12 17:59close1786500.001.28811.28401.288355000.0036805936.96
35732006.05.12 18:50buy1787500.001.28641.28341.2877
35742006.05.12 18:59t/p1787500.001.28771.28341.287765000.0036870936.96
35752006.05.12 21:05sell1788500.001.29101.29401.2897
35762006.05.12 21:10t/p1788500.001.28971.29401.289765000.0036935936.96
35772006.05.12 21:15sell1789500.001.29151.29451.2902
35782006.05.12 21:30close1789500.001.29121.29451.290215000.0036950936.96
35792006.05.12 21:35sell1790500.001.29061.29361.2893
35802006.05.12 22:45close1790500.001.29351.29361.2893-145000.0036805936.96
35812006.05.12 22:50sell1791500.001.29311.29611.2918
35822006.05.12 23:05close1791500.001.29261.29611.291825000.0036830936.96
35832006.05.15 01:50sell1792500.001.29741.30041.2961
35842006.05.15 02:05t/p1792500.001.29611.30041.296165000.0036895936.96
35852006.05.15 03:05buy1793500.001.29251.28951.2938
35862006.05.15 03:10close1793500.001.29331.28951.293840000.0036935936.96
35872006.05.15 03:35buy1794500.001.29201.28901.2933
35882006.05.15 03:40close1794500.001.29271.28901.293335000.0036970936.96
35892006.05.15 03:45buy1795500.001.29201.28901.2933
35902006.05.15 04:05t/p1795500.001.29331.28901.293365000.0037035936.96
35912006.05.15 07:15buy1796500.001.29181.28881.2931
35922006.05.15 07:30close1796500.001.29231.28881.293125000.0037060936.96
35932006.05.15 07:35sell1797500.001.29321.29621.2919
35942006.05.15 07:40close1797500.001.29251.29621.291935000.0037095936.96
35952006.05.15 08:35sell1798500.001.29321.29621.2919
35962006.05.15 08:45close1798500.001.29261.29621.291930000.0037125936.96
35972006.05.15 08:50sell1799500.001.29371.29671.2924
35982006.05.15 09:10t/p1799500.001.29241.29671.292465000.0037190936.96
35992006.05.15 09:10buy1800500.001.29041.28741.2917
36002006.05.15 09:15t/p1800500.001.29171.28741.291765000.0037255936.96
36012006.05.15 09:29buy1801500.001.29101.28801.2923
36022006.05.15 09:50close1801500.001.29191.28801.292345000.0037300936.96
36032006.05.15 09:59buy1802500.001.29061.28761.2919
36042006.05.15 10:15close1802500.001.29101.28761.291920000.0037320936.96
36052006.05.15 10:20buy1803500.001.28791.28491.2892
36062006.05.15 10:29t/p1803500.001.28921.28491.289265000.0037385936.96
36072006.05.15 10:29buy1804500.001.28991.28691.2912
36082006.05.15 10:45close1804500.001.28731.28691.2912-130000.0037255936.96
36092006.05.15 10:50buy1805500.001.28711.28411.2884
36102006.05.15 11:05close1805500.001.28771.28411.288430000.0037285936.96
36112006.05.15 11:10buy1806500.001.28421.28121.2855
36122006.05.15 11:35close1806500.001.28541.28121.285560000.0037345936.96
36132006.05.15 11:40buy1807500.001.28531.28231.2866
36142006.05.15 11:50s/l1807500.001.28231.28231.2866-150000.0037195936.96
36152006.05.15 11:50buy1808500.001.28251.27951.2838
36162006.05.15 11:59t/p1808500.001.28381.27951.283865000.0037260936.96
36172006.05.15 11:59buy1809500.001.28461.28161.2859
36182006.05.15 12:05close1809500.001.28531.28161.285935000.0037295936.96
36192006.05.15 13:35buy1810500.001.28021.27721.2815
36202006.05.15 13:40t/p1810500.001.28151.27721.281565000.0037360936.96
36212006.05.15 13:59buy1811500.001.28081.27781.2821
36222006.05.15 14:05t/p1811500.001.28211.27781.282165000.0037425936.96
36232006.05.15 16:20sell1812500.001.28641.28941.2851
36242006.05.15 16:30t/p1812500.001.28511.28941.285165000.0037490936.96
36252006.05.15 19:05buy1813500.001.28041.27741.2817
36262006.05.15 19:10t/p1813500.001.28171.27741.281765000.0037555936.96
36272006.05.15 19:29buy1814500.001.28131.27831.2826
36282006.05.15 19:50close1814500.001.27841.27831.2826-145000.0037410936.96
36292006.05.15 19:59buy1815500.001.27951.27651.2808
36302006.05.15 20:10t/p1815500.001.28081.27651.280865000.0037475936.96
36312006.05.15 22:35buy1816500.001.27851.27551.2798
36322006.05.15 22:40t/p1816500.001.27981.27551.279865000.0037540936.96
36332006.05.16 02:10sell1817500.001.28121.28421.2799
36342006.05.16 02:15t/p1817500.001.27991.28421.279965000.0037605936.96
36352006.05.16 02:30sell1818500.001.28071.28371.2794
36362006.05.16 03:05close1818500.001.27981.28371.279445000.0037650936.96
36372006.05.16 03:45sell1819500.001.28181.28481.2805
36382006.05.16 04:05close1819500.001.28101.28481.280540000.0037690936.96
36392006.05.16 05:45sell1820500.001.28371.28671.2824
36402006.05.16 06:10close1820500.001.28291.28671.282440000.0037730936.96
36412006.05.16 08:15buy1821500.001.27911.27611.2804
36422006.05.16 08:29close1821500.001.27981.27611.280435000.0037765936.96
36432006.05.16 08:30buy1822500.001.27991.27691.2812
36442006.05.16 08:35t/p1822500.001.28121.27691.281265000.0037830936.96
36452006.05.16 08:40buy1823500.001.27961.27661.2809
36462006.05.16 08:50t/p1823500.001.28091.27661.280965000.0037895936.96
36472006.05.16 09:45buy1824500.001.28001.27701.2813
36482006.05.16 09:50t/p1824500.001.28131.27701.281365000.0037960936.96
36492006.05.16 10:35buy1825500.001.28081.27781.2821
36502006.05.16 10:40close1825500.001.28171.27781.282145000.0038005936.96
36512006.05.16 11:05buy1826500.001.27911.27611.2804
36522006.05.16 11:10close1826500.001.27711.27611.2804-100000.0037905936.96
36532006.05.16 11:30buy1827500.001.27891.27591.2802
36542006.05.16 11:40t/p1827500.001.28021.27591.280265000.0037970936.96
36552006.05.16 11:50buy1828500.001.27971.27671.2810
36562006.05.16 11:59t/p1828500.001.28101.27671.281065000.0038035936.96
36572006.05.16 13:05sell1829500.001.28321.28621.2819
36582006.05.16 13:10t/p1829500.001.28191.28621.281965000.0038100936.96
36592006.05.16 13:15sell1830500.001.28311.28611.2818
36602006.05.16 13:20close1830500.001.28261.28611.281825000.0038125936.96
36612006.05.16 14:15sell1831500.001.28201.28501.2807
36622006.05.16 14:40s/l1831500.001.28501.28501.2807-150000.0037975936.96
36632006.05.16 14:40sell1832500.001.28511.28811.2838
36642006.05.16 15:05t/p1832500.001.28381.28811.283865000.0038040936.96
36652006.05.16 15:20sell1833500.001.28631.28931.2850
36662006.05.16 15:35t/p1833500.001.28501.28931.285065000.0038105936.96
36672006.05.16 15:50sell1834500.001.28641.28941.2851
36682006.05.16 15:59close1834500.001.28561.28941.285140000.0038145936.96
36692006.05.16 20:50sell1835500.001.28651.28951.2852
36702006.05.16 21:05close1835500.001.28551.28951.285250000.0038195936.96
36712006.05.17 00:10buy1836500.001.28531.28231.2866
36722006.05.17 00:20close1836500.001.28611.28231.286640000.0038235936.96
36732006.05.17 00:29buy1837500.001.28541.28241.2867
36742006.05.17 00:50close1837500.001.28571.28241.286715000.0038250936.96
36752006.05.17 00:59buy1838500.001.28461.28161.2859
36762006.05.17 01:10close1838500.001.28531.28161.285935000.0038285936.96
36772006.05.17 04:35sell1839500.001.28621.28921.2849
36782006.05.17 04:40close1839500.001.28511.28921.284955000.0038340936.96
36792006.05.17 04:45sell1840500.001.28581.28881.2845
36802006.05.17 04:50close1840500.001.28491.28881.284545000.0038385936.96
36812006.05.17 04:59sell1841500.001.28591.28891.2846
36822006.05.17 05:40close1841500.001.28551.28891.284620000.0038405936.96
36832006.05.17 06:40sell1842500.001.28801.29101.2867
36842006.05.17 06:59close1842500.001.28761.29101.286720000.0038425936.96
36852006.05.17 10:10sell1843500.001.29031.29331.2890
36862006.05.17 10:20t/p1843500.001.28901.29331.289065000.0038490936.96
36872006.05.17 10:29sell1844500.001.28931.29231.2880
36882006.05.17 10:45close1844500.001.28841.29231.288045000.0038535936.96
36892006.05.17 10:50sell1845500.001.28861.29161.2873
36902006.05.17 11:45close1845500.001.29121.29161.2873-130000.0038405936.96
36912006.05.17 11:50sell1846500.001.29141.29441.2901
36922006.05.17 11:59close1846500.001.29111.29441.290115000.0038420936.96
36932006.05.17 14:50buy1847500.001.28831.28531.2896
36942006.05.17 14:59close1847500.001.28871.28531.289620000.0038440936.96
36952006.05.17 15:20buy1848500.001.28771.28471.2890
36962006.05.17 15:30close1848500.001.28841.28471.289035000.0038475936.96
36972006.05.17 15:35sell1849500.001.29211.29511.2908
36982006.05.17 15:45t/p1849500.001.29081.29511.290865000.0038540936.96
36992006.05.17 15:50buy1850500.001.28651.28351.2878
37002006.05.17 15:59t/p1850500.001.28781.28351.287865000.0038605936.96
37012006.05.17 16:15buy1851500.001.28671.28371.2880
37022006.05.17 16:20close1851500.001.28441.28371.2880-115000.0038490936.96
37032006.05.17 16:30buy1852500.001.28511.28211.2864
37042006.05.17 16:35close1852500.001.28591.28211.286440000.0038530936.96
37052006.05.17 16:40buy1853500.001.28461.28161.2859
37062006.05.17 17:20s/l1853500.001.28161.28161.2859-150000.0038380936.96
37072006.05.17 17:20buy1854500.001.27851.27551.2798
37082006.05.17 17:35close1854500.001.27961.27551.279855000.0038435936.96
37092006.05.17 17:40buy1855500.001.28011.27711.2814
37102006.05.17 17:45s/l1855500.001.27711.27711.2814-150000.0038285936.96
37112006.05.17 17:45buy1856500.001.27651.27351.2778
37122006.05.17 17:59t/p1856500.001.27781.27351.277865000.0038350936.96
37132006.05.17 17:59buy1857500.001.27891.27591.2802
37142006.05.17 18:15close1857500.001.27671.27591.2802-110000.0038240936.96
37152006.05.17 18:20buy1858500.001.27471.27171.2760
37162006.05.17 18:35close1858500.001.27521.27171.276025000.0038265936.96
37172006.05.17 18:40buy1859500.001.27471.27171.2760
37182006.05.17 18:50close1859500.001.27191.27171.2760-140000.0038125936.96
37192006.05.17 18:59buy1860500.001.27231.26931.2736
37202006.05.17 19:05t/p1860500.001.27361.26931.273665000.0038190936.96
37212006.05.18 03:10sell1861500.001.27581.27881.2745
37222006.05.18 03:35t/p1861500.001.27451.27881.274565000.0038255936.96
37232006.05.18 03:50sell1862500.001.27621.27921.2749
37242006.05.18 03:59t/p1862500.001.27491.27921.274965000.0038320936.96
37252006.05.18 04:20sell1863500.001.27581.27881.2745
37262006.05.18 07:45close1863500.001.27531.27881.274525000.0038345936.96
37272006.05.18 08:35buy1864500.001.27551.27251.2768
37282006.05.18 08:40close1864500.001.27601.27251.276825000.0038370936.96
37292006.05.18 08:45buy1865500.001.27471.27171.2760
37302006.05.18 09:05close1865500.001.27521.27171.276025000.0038395936.96
37312006.05.18 09:10buy1866500.001.27381.27081.2751
37322006.05.18 09:30close1866500.001.27511.27081.275165000.0038460936.96
37332006.05.18 09:50buy1867500.001.27381.27081.2751
37342006.05.18 09:59t/p1867500.001.27511.27081.275165000.0038525936.96
37352006.05.18 10:05sell1868500.001.27731.28031.2760
37362006.05.18 10:15t/p1868500.001.27601.28031.276065000.0038590936.96
37372006.05.18 10:29sell1869500.001.27731.28031.2760
37382006.05.18 10:40close1869500.001.27611.28031.276060000.0038650936.96
37392006.05.18 11:20sell1870500.001.27951.28251.2782
37402006.05.18 11:35close1870500.001.27871.28251.278240000.0038690936.96
37412006.05.18 11:40sell1871500.001.27861.28161.2773
37422006.05.18 11:45close1871500.001.28061.28161.2773-100000.0038590936.96
37432006.05.18 11:50sell1872500.001.28011.28311.2788
37442006.05.18 11:59close1872500.001.27961.28311.278825000.0038615936.96
37452006.05.18 14:50buy1873500.001.27571.27271.2770
37462006.05.18 14:59close1873500.001.27701.27271.277065000.0038680936.96
37472006.05.18 16:20sell1874500.001.27981.28281.2785
37482006.05.18 16:45s/l1874500.001.28281.28281.2785-150000.0038530936.96
37492006.05.18 16:45sell1875500.001.28401.28701.2827
37502006.05.18 16:50t/p1875500.001.28271.28701.282765000.0038595936.96
37512006.05.18 16:50sell1876500.001.28001.28301.2787
37522006.05.18 16:59close1876500.001.28201.28301.2787-100000.0038495936.96
37532006.05.18 17:20sell1877500.001.28291.28591.2816
37542006.05.18 17:30t/p1877500.001.28161.28591.281665000.0038560936.96
37552006.05.18 17:50sell1878500.001.28301.28601.2817
37562006.05.18 17:59t/p1878500.001.28171.28601.281765000.0038625936.96
37572006.05.18 23:40sell1879500.001.28531.28831.2840
37582006.05.18 23:50close1879500.001.28431.28831.284050000.0038675936.96
37592006.05.18 23:59sell1880500.001.28461.28761.2833
37602006.05.19 00:05close1880500.001.28671.28761.2833-102253.1838573683.78
37612006.05.19 00:10sell1881500.001.28751.29051.2862
37622006.05.19 00:15t/p1881500.001.28621.29051.286265000.0038638683.78
37632006.05.19 00:20sell1882500.001.28651.28951.2852
37642006.05.19 00:35close1882500.001.28591.28951.285230000.0038668683.78
37652006.05.19 00:45sell1883500.001.28551.28851.2842
37662006.05.19 01:35close1883500.001.28461.28851.284245000.0038713683.78
37672006.05.19 04:05buy1884500.001.28431.28131.2856
37682006.05.19 04:10close1884500.001.28511.28131.285640000.0038753683.78
37692006.05.19 04:29buy1885500.001.28441.28141.2857
37702006.05.19 06:05close1885500.001.28481.28141.285720000.0038773683.78
37712006.05.19 06:40buy1886500.001.28251.27951.2838
37722006.05.19 06:50t/p1886500.001.28381.27951.283865000.0038838683.78
37732006.05.19 08:40buy1887500.001.28271.27971.2840
37742006.05.19 08:59close1887500.001.28321.27971.284025000.0038863683.78
37752006.05.19 09:05buy1888500.001.28221.27921.2835
37762006.05.19 09:10close1888500.001.28321.27921.283550000.0038913683.78
37772006.05.19 09:20buy1889500.001.28221.27921.2835
37782006.05.19 09:35close1889500.001.28291.27921.283535000.0038948683.78
37792006.05.19 09:45buy1890500.001.28151.27851.2828
37802006.05.19 10:20s/l1890500.001.27851.27851.2828-150000.0038798683.78
37812006.05.19 10:20buy1891500.001.27871.27571.2800
37822006.05.19 10:40close1891500.001.27921.27571.280025000.0038823683.78
37832006.05.19 10:45buy1892500.001.27801.27501.2793
37842006.05.19 10:59close1892500.001.27851.27501.279325000.0038848683.78
37852006.05.19 11:20buy1893500.001.27671.27371.2780
37862006.05.19 11:30close1893500.001.27721.27371.278025000.0038873683.78
37872006.05.19 11:45buy1894500.001.27731.27431.2786
37882006.05.19 11:59close1894500.001.27811.27431.278640000.0038913683.78
37892006.05.19 12:45buy1895500.001.27451.27151.2758
37902006.05.19 12:50t/p1895500.001.27581.27151.275865000.0038978683.78
37912006.05.19 12:59buy1896500.001.27511.27211.2764
37922006.05.19 13:05close1896500.001.27591.27211.276440000.0039018683.78
37932006.05.19 15:35buy1897500.001.27311.27011.2744
37942006.05.19 15:40t/p1897500.001.27441.27011.274465000.0039083683.78
37952006.05.19 15:45buy1898500.001.27371.27071.2750
37962006.05.19 15:50t/p1898500.001.27501.27071.275065000.0039148683.78
37972006.05.19 15:59buy1899500.001.27321.27021.2745
37982006.05.19 16:05t/p1899500.001.27451.27021.274565000.0039213683.78
37992006.05.19 16:20buy1900500.001.27121.26821.2725
38002006.05.19 16:30t/p1900500.001.27251.26821.272565000.0039278683.78
38012006.05.19 17:15buy1901500.001.27091.26791.2722
38022006.05.19 17:20t/p1901500.001.27221.26791.272265000.0039343683.78
38032006.05.19 17:29buy1902500.001.27161.26861.2729
38042006.05.19 17:35t/p1902500.001.27291.26861.272965000.0039408683.78
38052006.05.19 17:40buy1903500.001.27001.26701.2713
38062006.05.19 17:45t/p1903500.001.27131.26701.271365000.0039473683.78
38072006.05.19 17:59buy1904500.001.27111.26811.2724
38082006.05.19 18:10close1904500.001.27211.26811.272450000.0039523683.78
38092006.05.19 18:20buy1905500.001.26961.26661.2709
38102006.05.19 18:30t/p1905500.001.27091.26661.270965000.0039588683.78
38112006.05.22 00:50buy1906500.001.27581.27281.2771
38122006.05.22 01:10close1906500.001.27671.27281.277145000.0039633683.78
38132006.05.22 03:05buy1907500.001.27461.27161.2759
38142006.05.22 03:10t/p1907500.001.27591.27161.275965000.0039698683.78
38152006.05.22 03:30buy1908500.001.27531.27231.2766
38162006.05.22 03:40close1908500.001.27561.27231.276615000.0039713683.78
38172006.05.22 03:50buy1909500.001.27461.27161.2759
38182006.05.22 04:05close1909500.001.27501.27161.275920000.0039733683.78
38192006.05.22 04:20buy1910500.001.27391.27091.2752
38202006.05.22 04:40close1910500.001.27451.27091.275230000.0039763683.78
38212006.05.22 04:45buy1911500.001.27381.27081.2751
38222006.05.22 04:59close1911500.001.27431.27081.275125000.0039788683.78
38232006.05.22 05:20buy1912500.001.27351.27051.2748
38242006.05.22 06:05t/p1912500.001.27481.27051.274865000.0039853683.78
38252006.05.22 08:45buy1913500.001.27171.26871.2730
38262006.05.22 08:50t/p1913500.001.27301.26871.273065000.0039918683.78
38272006.05.22 08:59buy1914500.001.27231.26931.2736
38282006.05.22 09:05t/p1914500.001.27361.26931.273665000.0039983683.78
38292006.05.22 09:50buy1915500.001.26961.26661.2709
38302006.05.22 09:59close1915500.001.27021.26661.270930000.0040013683.78
38312006.05.22 11:10sell1916500.001.27681.27981.2755
38322006.05.22 11:15t/p1916500.001.27551.27981.275565000.0040078683.78
38332006.05.22 11:29sell1917500.001.27671.27971.2754
38342006.05.22 11:40close1917500.001.27581.27971.275445000.0040123683.78
38352006.05.22 11:50sell1918500.001.27691.27991.2756
38362006.05.22 11:59close1918500.001.27641.27991.275625000.0040148683.78
38372006.05.22 13:10sell1919500.001.27921.28221.2779
38382006.05.22 13:15close1919500.001.27861.28221.277930000.0040178683.78
38392006.05.22 15:05buy1920500.001.27491.27191.2762
38402006.05.22 15:10t/p1920500.001.27621.27191.276265000.0040243683.78
38412006.05.22 15:35sell1921500.001.27791.28091.2766
38422006.05.22 15:40close1921500.001.27691.28091.276650000.0040293683.78
38432006.05.22 16:35sell1922500.001.27971.28271.2784
38442006.05.22 16:40t/p1922500.001.27841.28271.278465000.0040358683.78
38452006.05.22 16:59sell1923500.001.27931.28231.2780
38462006.05.22 17:05close1923500.001.28201.28231.2780-135000.0040223683.78
38472006.05.22 17:15sell1924500.001.28181.28481.2805
38482006.05.22 17:20t/p1924500.001.28051.28481.280565000.0040288683.78
38492006.05.22 17:20sell1925500.001.28011.28311.2788
38502006.05.22 17:50close1925500.001.28221.28311.2788-105000.0040183683.78
38512006.05.22 17:59sell1926500.001.28131.28431.2800
38522006.05.22 18:15close1926500.001.28361.28431.2800-115000.0040068683.78
38532006.05.22 18:20sell1927500.001.28451.28751.2832
38542006.05.22 18:30close1927500.001.28391.28751.283230000.0040098683.78
38552006.05.22 18:35sell1928500.001.28341.28641.2821
38562006.05.22 18:45close1928500.001.28551.28641.2821-105000.0039993683.78
38572006.05.22 18:50sell1929500.001.28541.28841.2841
38582006.05.22 18:59close1929500.001.28501.28841.284120000.0040013683.78
38592006.05.22 21:05sell1930500.001.28861.29161.2873
38602006.05.22 21:10t/p1930500.001.28731.29161.287365000.0040078683.78
38612006.05.22 21:20sell1931500.001.28721.29021.2859
38622006.05.22 21:40close1931500.001.28621.29021.285950000.0040128683.78
38632006.05.22 21:45sell1932500.001.28711.29011.2858
38642006.05.22 21:59close1932500.001.28671.29011.285820000.0040148683.78
38652006.05.22 22:20sell1933500.001.28751.29051.2862
38662006.05.22 22:30close1933500.001.28721.29051.286215000.0040163683.78
38672006.05.23 01:50buy1934500.001.28531.28231.2866
38682006.05.23 02:10close1934500.001.28561.28231.286615000.0040178683.78
38692006.05.23 02:15buy1935500.001.28431.28131.2856
38702006.05.23 02:30close1935500.001.28541.28131.285655000.0040233683.78
38712006.05.23 02:50buy1936500.001.28451.28151.2858
38722006.05.23 02:59close1936500.001.28521.28151.285835000.0040268683.78
38732006.05.23 04:35sell1937500.001.28721.29021.2859
38742006.05.23 04:40t/p1937500.001.28591.29021.285965000.0040333683.78
38752006.05.23 04:59sell1938500.001.28681.28981.2855
38762006.05.23 05:15close1938500.001.28611.28981.285535000.0040368683.78
38772006.05.23 08:35buy1939500.001.28571.28271.2870
38782006.05.23 08:50close1939500.001.28701.28271.287065000.0040433683.78
38792006.05.23 09:05buy1940500.001.28471.28171.2860
38802006.05.23 09:15t/p1940500.001.28601.28171.286065000.0040498683.78
38812006.05.23 09:20buy1941500.001.28531.28231.2866
38822006.05.23 09:40close1941500.001.28601.28231.286635000.0040533683.78
38832006.05.23 09:45buy1942500.001.28541.28241.2867
38842006.05.23 09:59close1942500.001.28571.28241.286715000.0040548683.78
38852006.05.23 10:20buy1943500.001.28431.28131.2856
38862006.05.23 10:45close1943500.001.28211.28131.2856-110000.0040438683.78
38872006.05.23 10:59buy1944500.001.28341.28041.2847
38882006.05.23 11:05close1944500.001.28391.28041.284725000.0040463683.78
38892006.05.23 14:20sell1945500.001.28531.28831.2840
38902006.05.23 14:29close1945500.001.28491.28831.284020000.0040483683.78
38912006.05.23 14:45sell1946500.001.28591.28891.2846
38922006.05.23 15:05t/p1946500.001.28461.28891.284665000.0040548683.78
38932006.05.23 15:40buy1947500.001.28311.28011.2844
38942006.05.23 15:50close1947500.001.28421.28011.284455000.0040603683.78
38952006.05.23 16:05buy1948500.001.28251.27951.2838
38962006.05.23 16:10close1948500.001.28301.27951.283825000.0040628683.78
38972006.05.23 16:20buy1949500.001.28171.27871.2830
38982006.05.23 16:40close1949500.001.28291.27871.283060000.0040688683.78
38992006.05.23 16:45buy1950500.001.28121.27821.2825
39002006.05.23 16:59t/p1950500.001.28251.27821.282565000.0040753683.78
39012006.05.23 17:35sell1951500.001.28661.28961.2853
39022006.05.23 17:45t/p1951500.001.28531.28961.285365000.0040818683.78
39032006.05.23 19:35sell1952500.001.28631.28931.2850
39042006.05.23 19:45close1952500.001.28561.28931.285035000.0040853683.78
39052006.05.23 20:20sell1953500.001.28651.28951.2852
39062006.05.23 20:35t/p1953500.001.28521.28951.285265000.0040918683.78
39072006.05.23 21:10sell1954500.001.28671.28971.2854
39082006.05.23 21:15close1954500.001.28621.28971.285425000.0040943683.78
39092006.05.23 21:20sell1955500.001.28791.29091.2866
39102006.05.23 21:30close1955500.001.28741.29091.286625000.0040968683.78
39112006.05.23 21:35sell1956500.001.28681.28981.2855
39122006.05.23 22:05close1956500.001.28621.28981.285530000.0040998683.78
39132006.05.23 23:05buy1957500.001.28291.27991.2842
39142006.05.23 23:10t/p1957500.001.28421.27991.284265000.0041063683.78
39152006.05.23 23:29buy1958500.001.28331.28031.2846
39162006.05.23 23:35close1958500.001.28381.28031.284625000.0041088683.78
39172006.05.23 23:40buy1959500.001.28361.28061.2849
39182006.05.23 23:50close1959500.001.28141.28061.2849-110000.0040978683.78
39192006.05.23 23:59buy1960500.001.28181.27881.2831
39202006.05.24 00:05close1960500.001.28271.27881.283141313.7941019997.57
39212006.05.24 00:45buy1961500.001.27941.27641.2807
39222006.05.24 01:15close1961500.001.27661.27641.2807-140000.0040879997.57
39232006.05.24 04:45sell1962500.001.28011.28311.2788
39242006.05.24 04:50t/p1962500.001.27881.28311.278865000.0040944997.57
39252006.05.24 05:35sell1963500.001.28041.28341.2791
39262006.05.24 05:40close1963500.001.27951.28341.279145000.0040989997.57
39272006.05.24 05:45sell1964500.001.28031.28331.2790
39282006.05.24 05:59close1964500.001.27961.28331.279035000.0041024997.57
39292006.05.24 08:35buy1965500.001.27771.27471.2790
39302006.05.24 08:40t/p1965500.001.27901.27471.279065000.0041089997.57
39312006.05.24 08:45buy1966500.001.27661.27361.2779
39322006.05.24 08:50close1966500.001.27751.27361.277945000.0041134997.57
39332006.05.24 08:59buy1967500.001.27831.27531.2796
39342006.05.24 09:05t/p1967500.001.27961.27531.279665000.0041199997.57
39352006.05.24 09:10buy1968500.001.27721.27421.2785
39362006.05.24 09:15close1968500.001.27801.27421.278540000.0041239997.57
39372006.05.24 09:35sell1969500.001.28031.28331.2790
39382006.05.24 09:45close1969500.001.28231.28331.2790-100000.0041139997.57
39392006.05.24 09:59sell1970500.001.28181.28481.2805
39402006.05.24 10:50s/l1970500.001.28481.28481.2805-150000.0040989997.57
39412006.05.24 10:50sell1971500.001.28531.28831.2840
39422006.05.24 10:59t/p1971500.001.28401.28831.284065000.0041054997.57
39432006.05.24 10:59sell1972500.001.28351.28651.2822
39442006.05.24 11:15s/l1972500.001.28651.28651.2822-150000.0040904997.57
39452006.05.24 11:15sell1973500.001.28671.28971.2854
39462006.05.24 11:29close1973500.001.28591.28971.285440000.0040944997.57
39472006.05.24 11:30sell1974500.001.28561.28861.2843
39482006.05.24 11:35close1974500.001.28521.28861.284320000.0040964997.57
39492006.05.24 11:45sell1975500.001.28631.28931.2850
39502006.05.24 11:59close1975500.001.28561.28931.285035000.0040999997.57
39512006.05.24 13:35sell1976500.001.28781.29081.2865
39522006.05.24 13:45t/p1976500.001.28651.29081.286565000.0041064997.57
39532006.05.24 13:50sell1977500.001.28801.29101.2867
39542006.05.24 13:59close1977500.001.28691.29101.286755000.0041119997.57
39552006.05.24 15:35sell1978500.001.28761.29061.2863
39562006.05.24 15:45close1978500.001.28721.29061.286320000.0041139997.57
39572006.05.24 16:10buy1979500.001.28431.28131.2856
39582006.05.24 16:15close1979500.001.28211.28131.2856-110000.0041029997.57
39592006.05.24 16:20buy1980500.001.28401.28101.2853
39602006.05.24 16:50close1980500.001.28511.28101.285355000.0041084997.57
39612006.05.24 16:59buy1981500.001.28391.28091.2852
39622006.05.24 17:05s/l1981500.001.28091.28091.2852-150000.0040934997.57
39632006.05.24 17:05buy1982500.001.28051.27751.2818
39642006.05.24 17:10close1982500.001.28141.27751.281845000.0040979997.57
39652006.05.24 17:20buy1983500.001.27771.27471.2790
39662006.05.24 17:29t/p1983500.001.27901.27471.279065000.0041044997.57
39672006.05.24 17:29buy1984500.001.27931.27631.2806
39682006.05.24 17:45s/l1984500.001.27631.27631.2806-150000.0040894997.57
39692006.05.24 17:45buy1985500.001.27521.27221.2765
39702006.05.24 17:59close1985500.001.27621.27221.276550000.0040944997.57
39712006.05.24 18:20buy1986500.001.27311.27011.2744
39722006.05.24 18:29close1986500.001.27411.27011.274450000.0040994997.57
39732006.05.24 18:30buy1987500.001.27421.27121.2755
39742006.05.24 18:35t/p1987500.001.27551.27121.275565000.0041059997.57
39752006.05.24 18:50buy1988500.001.27401.27101.2753
39762006.05.24 18:59close1988500.001.27451.27101.275325000.0041084997.57
39772006.05.24 21:15sell1989500.001.27741.28041.2761
39782006.05.24 21:35close1989500.001.27701.28041.276120000.0041104997.57
39792006.05.24 21:40sell1990500.001.27751.28051.2762
39802006.05.24 22:05close1990500.001.27721.28051.276215000.0041119997.57
39812006.05.25 04:50buy1991500.001.27481.27181.2761
39822006.05.25 04:59close1991500.001.27541.27181.276130000.0041149997.57
39832006.05.25 05:20buy1992500.001.27491.27191.2762
39842006.05.25 05:35close1992500.001.27601.27191.276255000.0041204997.57
39852006.05.25 08:35sell1993500.001.27631.27931.2750
39862006.05.25 08:40close1993500.001.27591.27931.275020000.0041224997.57
39872006.05.25 08:50sell1994500.001.27671.27971.2754
39882006.05.25 09:05close1994500.001.27631.27971.275420000.0041244997.57
39892006.05.25 09:15sell1995500.001.27721.28021.2759
39902006.05.25 09:40close1995500.001.27681.28021.275920000.0041264997.57
39912006.05.25 09:45sell1996500.001.27731.28031.2760
39922006.05.25 09:50close1996500.001.27941.28031.2760-105000.0041159997.57
39932006.05.25 09:59sell1997500.001.27811.28111.2768
39942006.05.25 10:05close1997500.001.27701.28111.276855000.0041214997.57
39952006.05.25 11:35sell1998500.001.28011.28311.2788
39962006.05.25 11:45t/p1998500.001.27881.28311.278865000.0041279997.57
39972006.05.25 12:05sell1999500.001.28001.28301.2787
39982006.05.25 12:10close1999500.001.27931.28301.278735000.0041314997.57
39992006.05.25 14:20buy2000500.001.27581.27281.2771
40002006.05.25 14:30close2000500.001.27621.27281.277120000.0041334997.57
40012006.05.25 14:45buy2001500.001.27611.27311.2774
40022006.05.25 14:59close2001500.001.27691.27311.277440000.0041374997.57
40032006.05.25 15:10buy2002500.001.27621.27321.2775
40042006.05.25 15:15close2002500.001.27691.27321.277535000.0041409997.57
40052006.05.25 15:20buy2003500.001.27541.27241.2767
40062006.05.25 15:29close2003500.001.27611.27241.276735000.0041444997.57
40072006.05.25 15:40sell2004500.001.28041.28341.2791
40082006.05.25 15:45t/p2004500.001.27911.28341.279165000.0041509997.57
40092006.05.25 15:45buy2005500.001.27581.27281.2771
40102006.05.25 15:50t/p2005500.001.27711.27281.277165000.0041574997.57
40112006.05.25 16:05sell2006500.001.27841.28141.2771
40122006.05.25 16:10t/p2006500.001.27711.28141.277165000.0041639997.57
40132006.05.25 16:40sell2007500.001.27871.28171.2774
40142006.05.25 16:45t/p2007500.001.27741.28171.277465000.0041704997.57
40152006.05.25 16:50sell2008500.001.27931.28231.2780
40162006.05.25 16:59close2008500.001.27881.28231.278025000.0041729997.57
40172006.05.25 17:10buy2009500.001.27561.27261.2769
40182006.05.25 17:15t/p2009500.001.27691.27261.276965000.0041794997.57
40192006.05.25 17:20sell2010500.001.27931.28231.2780
40202006.05.25 17:29t/p2010500.001.27801.28231.278065000.0041859997.57
40212006.05.25 19:10buy2011500.001.27651.27351.2778
40222006.05.25 19:20close2011500.001.27721.27351.277835000.0041894997.57
40232006.05.25 21:05sell2012500.001.27991.28291.2786
40242006.05.25 21:10t/p2012500.001.27861.28291.278665000.0041959997.57
40252006.05.25 21:29sell2013500.001.27961.28261.2783
40262006.05.25 21:50close2013500.001.28201.28261.2783-120000.0041839997.57
40272006.05.25 21:59sell2014500.001.28071.28371.2794
40282006.05.25 22:05t/p2014500.001.27941.28371.279465000.0041904997.57
40292006.05.26 00:50sell2015500.001.28301.28601.2817
40302006.05.26 01:05t/p2015500.001.28171.28601.281765000.0041969997.57
40312006.05.26 04:20buy2016500.001.27841.27541.2797
40322006.05.26 05:10close2016500.001.27911.27541.279735000.0042004997.57
40332006.05.26 05:20buy2017500.001.27741.27441.2787
40342006.05.26 05:30close2017500.001.27851.27441.278755000.0042059997.57
40352006.05.26 06:15buy2018500.001.27651.27351.2778
40362006.05.26 06:20close2018500.001.27701.27351.277825000.0042084997.57
40372006.05.26 06:40buy2019500.001.27681.27381.2781
40382006.05.26 06:45close2019500.001.27771.27381.278145000.0042129997.57
40392006.05.26 09:40sell2020500.001.27901.28201.2777
40402006.05.26 09:59close2020500.001.27821.28201.277740000.0042169997.57
40412006.05.26 10:20sell2021500.001.28041.28341.2791
40422006.05.26 10:35close2021500.001.27941.28341.279150000.0042219997.57
40432006.05.26 10:40sell2022500.001.27961.28261.2783
40442006.05.26 10:45close2022500.001.28201.28261.2783-120000.0042099997.57
40452006.05.26 10:50sell2023500.001.28071.28371.2794
40462006.05.26 11:20close2023500.001.28351.28371.2794-140000.0041959997.57
40472006.05.26 11:50sell2024500.001.28221.28521.2809
40482006.05.26 11:59close2024500.001.28151.28521.280935000.0041994997.57
40492006.05.26 14:05sell2025500.001.28201.28501.2807
40502006.05.26 14:10close2025500.001.28151.28501.280725000.0042019997.57
40512006.05.26 14:15sell2026500.001.28201.28501.2807
40522006.05.26 14:20close2026500.001.28091.28501.280755000.0042074997.57
40532006.05.26 14:50buy2027500.001.28051.27751.2818
40542006.05.26 15:45t/p2027500.001.28181.27751.281865000.0042139997.57
40552006.05.26 15:45sell2028500.001.28261.28561.2813
40562006.05.26 15:50t/p2028500.001.28131.28561.281365000.0042204997.57
40572006.05.26 15:50buy2029500.001.27911.27611.2804
40582006.05.26 15:59t/p2029500.001.28041.27611.280465000.0042269997.57
40592006.05.26 16:15buy2030500.001.28001.27701.2813
40602006.05.26 16:20close2030500.001.27761.27701.2813-120000.0042149997.57
40612006.05.26 16:30buy2031500.001.27791.27491.2792
40622006.05.26 16:40close2031500.001.27521.27491.2792-135000.0042014997.57
40632006.05.26 16:45buy2032500.001.27301.27001.2743
40642006.05.26 16:50t/p2032500.001.27431.27001.274365000.0042079997.57
40652006.05.26 16:50buy2033500.001.27801.27501.2793
40662006.05.26 16:59s/l2033500.001.27501.27501.2793-150000.0041929997.57
40672006.05.26 16:59buy2034500.001.27391.27091.2752
40682006.05.26 17:15close2034500.001.27461.27091.275235000.0041964997.57
40692006.05.26 17:20buy2035500.001.27081.26781.2721
40702006.05.26 17:35t/p2035500.001.27211.26781.272165000.0042029997.57
40712006.05.26 17:35buy2036500.001.27241.26941.2737
40722006.05.26 17:40close2036500.001.27301.26941.273730000.0042059997.57
40732006.05.26 17:45buy2037500.001.27171.26871.2730
40742006.05.26 17:59close2037500.001.27211.26871.273020000.0042079997.57
40752006.05.29 01:10buy2038500.001.27191.26891.2732
40762006.05.29 01:20t/p2038500.001.27321.26891.273265000.0042144997.57
40772006.05.29 01:45sell2039500.001.27421.27721.2729
40782006.05.29 02:05close2039500.001.27371.27721.272925000.0042169997.57
40792006.05.29 02:35sell2040500.001.27561.27861.2743
40802006.05.29 02:40close2040500.001.27451.27861.274355000.0042224997.57
40812006.05.29 02:50sell2041500.001.27581.27881.2745
40822006.05.29 02:59close2041500.001.27521.27881.274530000.0042254997.57
40832006.05.29 10:10sell2042500.001.27551.27851.2742
40842006.05.29 10:15close2042500.001.27481.27851.274235000.0042289997.57
40852006.05.29 10:20sell2043500.001.27551.27851.2742
40862006.05.29 10:40close2043500.001.27521.27851.274215000.0042304997.57
40872006.05.29 10:45sell2044500.001.27561.27861.2743
40882006.05.29 11:05close2044500.001.27471.27861.274345000.0042349997.57
40892006.05.29 12:15sell2045500.001.27671.27971.2754
40902006.05.29 12:20close2045500.001.27551.27971.275460000.0042409997.57
40912006.05.29 12:40sell2046500.001.27671.27971.2754
40922006.05.29 12:45close2046500.001.27611.27971.275430000.0042439997.57
40932006.05.29 12:50sell2047500.001.27661.27961.2753
40942006.05.29 14:35close2047500.001.27621.27961.275320000.0042459997.57
40952006.05.29 16:15buy2048500.001.27551.27251.2768
40962006.05.29 16:20close2048500.001.27631.27251.276840000.0042499997.57
40972006.05.29 16:29buy2049500.001.27581.27281.2771
40982006.05.29 16:45close2049500.001.27621.27281.277120000.0042519997.57
40992006.05.29 16:50buy2050500.001.27561.27261.2769
41002006.05.29 17:10close2050500.001.27601.27261.276920000.0042539997.57
41012006.05.29 17:20buy2051500.001.27531.27231.2766
41022006.05.29 17:30close2051500.001.27571.27231.276620000.0042559997.57
41032006.05.29 17:45buy2052500.001.27541.27241.2767
41042006.05.29 18:05close2052500.001.27571.27241.276715000.0042574997.57
41052006.05.29 18:10buy2053500.001.27441.27141.2757
41062006.05.29 18:45close2053500.001.27491.27141.275725000.0042599997.57
41072006.05.29 18:50buy2054500.001.27361.27061.2749
41082006.05.29 19:10close2054500.001.27451.27061.274945000.0042644997.57
41092006.05.29 23:50buy2055500.001.27471.27171.2760
41102006.05.29 23:59close2055500.001.27511.27171.276020000.0042664997.57
41112006.05.30 01:45sell2056500.001.27611.27911.2748
41122006.05.30 01:50close2056500.001.27571.27911.274820000.0042684997.57
41132006.05.30 02:05buy2057500.001.27491.27191.2762
41142006.05.30 02:20close2057500.001.27551.27191.276230000.0042714997.57
41152006.05.30 02:40buy2058500.001.27481.27181.2761
41162006.05.30 02:45close2058500.001.27581.27181.276150000.0042764997.57
41172006.05.30 03:05buy2059500.001.27471.27171.2760
41182006.05.30 03:10t/p2059500.001.27601.27171.276065000.0042829997.57
41192006.05.30 03:10sell2060500.001.27611.27911.2748
41202006.05.30 03:15close2060500.001.27501.27911.274855000.0042884997.57
41212006.05.30 03:20sell2061500.001.27561.27861.2743
41222006.05.30 05:10close2061500.001.27801.27861.2743-120000.0042764997.57
41232006.05.30 05:20sell2062500.001.27781.28081.2765
41242006.05.30 05:30close2062500.001.27741.28081.276520000.0042784997.57
41252006.05.30 05:35sell2063500.001.27781.28081.2765
41262006.05.30 05:40close2063500.001.27711.28081.276535000.0042819997.57
41272006.05.30 05:45sell2064500.001.27781.28081.2765
41282006.05.30 05:50s/l2064500.001.28081.28081.2765-150000.0042669997.57
41292006.05.30 05:50sell2065500.001.28121.28421.2799
41302006.05.30 05:59close2065500.001.28071.28421.279925000.0042694997.57
41312006.05.30 06:15sell2066500.001.28201.28501.2807
41322006.05.30 06:29close2066500.001.28161.28501.280720000.0042714997.57
41332006.05.30 06:50sell2067500.001.28231.28531.2810
41342006.05.30 06:59t/p2067500.001.28101.28531.281065000.0042779997.57
41352006.05.30 09:15sell2068500.001.28311.28611.2818
41362006.05.30 10:20s/l2068500.001.28611.28611.2818-150000.0042629997.57
41372006.05.30 10:20sell2069500.001.28691.28991.2856
41382006.05.30 10:29t/p2069500.001.28561.28991.285665000.0042694997.57
41392006.05.30 10:29sell2070500.001.28461.28761.2833
41402006.05.30 11:40close2070500.001.28421.28761.283320000.0042714997.57
41412006.05.30 12:40sell2071500.001.28771.29071.2864
41422006.05.30 12:50t/p2071500.001.28641.29071.286465000.0042779997.57
41432006.05.30 12:59sell2072500.001.28741.29041.2861
41442006.05.30 13:15close2072500.001.28701.29041.286120000.0042799997.57
41452006.05.30 14:35buy2073500.001.28351.28051.2848
41462006.05.30 14:40t/p2073500.001.28481.28051.284865000.0042864997.57
41472006.05.30 15:20buy2074500.001.28171.27871.2830
41482006.05.30 15:35t/p2074500.001.28301.27871.283065000.0042929997.57
41492006.05.30 15:45buy2075500.001.28261.27961.2839
41502006.05.30 16:05t/p2075500.001.28391.27961.283965000.0042994997.57
41512006.05.30 17:05sell2076500.001.28951.29251.2882
41522006.05.30 17:10t/p2076500.001.28821.29251.288265000.0043059997.57
41532006.05.30 17:20sell2077500.001.29111.29411.2898
41542006.05.30 17:30close2077500.001.29041.29411.289835000.0043094997.57
41552006.05.30 17:45sell2078500.001.28961.29261.2883
41562006.05.30 17:59close2078500.001.28901.29261.288330000.0043124997.57
41572006.05.31 02:50buy2079500.001.28581.28281.2871
41582006.05.31 03:05close2079500.001.28631.28281.287125000.0043149997.57
41592006.05.31 03:50buy2080500.001.28441.28141.2857
41602006.05.31 03:59close2080500.001.28481.28141.285720000.0043169997.57
41612006.05.31 07:15sell2081500.001.28771.29071.2864
41622006.05.31 07:30close2081500.001.28741.29071.286415000.0043184997.57
41632006.05.31 07:40sell2082500.001.28821.29121.2869
41642006.05.31 07:45close2082500.001.28771.29121.286925000.0043209997.57
41652006.05.31 07:50sell2083500.001.28791.29091.2866
41662006.05.31 07:59close2083500.001.28751.29091.286620000.0043229997.57
41672006.05.31 09:10sell2084500.001.28881.29181.2875
41682006.05.31 09:35close2084500.001.28761.29181.287560000.0043289997.57
41692006.05.31 09:40sell2085500.001.29041.29341.2891
41702006.05.31 09:50t/p2085500.001.28911.29341.289165000.0043354997.57
41712006.05.31 09:50sell2086500.001.28861.29161.2873
41722006.05.31 10:40t/p2086500.001.28731.29161.287365000.0043419997.57
41732006.05.31 10:45sell2087500.001.28941.29241.2881
41742006.05.31 10:59t/p2087500.001.28811.29241.288165000.0043484997.57
41752006.05.31 11:05buy2088500.001.28591.28291.2872
41762006.05.31 11:10t/p2088500.001.28721.28291.287265000.0043549997.57
41772006.05.31 11:50buy2089500.001.28561.28261.2869
41782006.05.31 11:59close2089500.001.28671.28261.286955000.0043604997.57
41792006.05.31 14:40buy2090500.001.28531.28231.2866
41802006.05.31 14:45close2090500.001.28571.28231.286620000.0043624997.57
41812006.05.31 16:35buy2091500.001.28451.28151.2858
41822006.05.31 16:40close2091500.001.28521.28151.285835000.0043659997.57
41832006.05.31 17:20buy2092500.001.28361.28061.2849
41842006.05.31 17:29close2092500.001.28431.28061.284935000.0043694997.57
41852006.05.31 17:30buy2093500.001.28441.28141.2857
41862006.05.31 17:35close2093500.001.28541.28141.285750000.0043744997.57
41872006.05.31 17:45buy2094500.001.28441.28141.2857
41882006.05.31 18:05t/p2094500.001.28571.28141.285765000.0043809997.57
41892006.05.31 18:20buy2095500.001.28251.27951.2838
41902006.05.31 18:29close2095500.001.28341.27951.283845000.0043854997.57
41912006.05.31 18:50buy2096500.001.28301.28001.2843
41922006.05.31 18:59close2096500.001.28341.28001.284320000.0043874997.57
41932006.05.31 21:10sell2097500.001.28491.28791.2836
41942006.05.31 21:15t/p2097500.001.28361.28791.283665000.0043939997.57
41952006.05.31 21:15buy2098500.001.28231.27931.2836
41962006.05.31 21:20t/p2098500.001.28361.27931.283665000.0044004997.57
41972006.05.31 21:40buy2099500.001.28091.27791.2822
41982006.05.31 21:45t/p2099500.001.28221.27791.282265000.0044069997.57
41992006.05.31 21:45buy2100500.001.28241.27941.2837
42002006.05.31 21:50close2100500.001.28311.27941.283735000.0044104997.57
42012006.05.31 21:59buy2101500.001.28101.27801.2823
42022006.05.31 22:10close2101500.001.28151.27801.282325000.0044129997.57
42032006.06.01 03:20buy2102500.001.28051.27751.2818
42042006.06.01 03:45close2102500.001.27831.27751.2818-110000.0044019997.57
42052006.06.01 03:59buy2103500.001.27971.27671.2810
42062006.06.01 04:15close2103500.001.28011.27671.281020000.0044039997.57
42072006.06.01 04:20buy2104500.001.27811.27511.2794
42082006.06.01 04:30t/p2104500.001.27941.27511.279465000.0044104997.57
42092006.06.01 04:50buy2105500.001.27871.27571.2800
42102006.06.01 04:59close2105500.001.27911.27571.280020000.0044124997.57
42112006.06.01 05:50buy2106500.001.27761.27461.2789
42122006.06.01 06:05close2106500.001.27821.27461.278930000.0044154997.57
42132006.06.01 06:50buy2107500.001.27571.27271.2770
42142006.06.01 06:59close2107500.001.27651.27271.277040000.0044194997.57
42152006.06.01 09:35buy2108500.001.27621.27321.2775
42162006.06.01 09:40close2108500.001.27701.27321.277540000.0044234997.57
42172006.06.01 10:45buy2109500.001.27551.27251.2768
42182006.06.01 10:59t/p2109500.001.27681.27251.276865000.0044299997.57
42192006.06.01 11:05sell2110500.001.28041.28341.2791
42202006.06.01 11:10t/p2110500.001.27911.28341.279165000.0044364997.57
42212006.06.01 11:10sell2111500.001.27861.28161.2773
42222006.06.01 11:20close2111500.001.27761.28161.277350000.0044414997.57
42232006.06.01 11:29sell2112500.001.27891.28191.2776
42242006.06.01 11:45close2112500.001.27821.28191.277635000.0044449997.57
42252006.06.01 11:50sell2113500.001.27911.28211.2778
42262006.06.01 11:59close2113500.001.27871.28211.277820000.0044469997.57
42272006.06.01 12:15sell2114500.001.27911.28211.2778
42282006.06.01 12:35t/p2114500.001.27781.28211.277865000.0044534997.57
42292006.06.01 13:05buy2115500.001.27651.27351.2778
42302006.06.01 13:10t/p2115500.001.27781.27351.277865000.0044599997.57
42312006.06.01 13:30buy2116500.001.27671.27371.2780
42322006.06.01 14:20s/l2116500.001.27371.27371.2780-150000.0044449997.57
42332006.06.01 14:20buy2117500.001.27381.27081.2751
42342006.06.01 14:35t/p2117500.001.27511.27081.275165000.0044514997.57
42352006.06.01 14:40buy2118500.001.27521.27221.2765
42362006.06.01 15:20s/l2118500.001.27221.27221.2765-150000.0044364997.57
42372006.06.01 15:20buy2119500.001.27241.26941.2737
42382006.06.01 15:30close2119500.001.27331.26941.273745000.0044409997.57
42392006.06.01 15:45buy2120500.001.27271.26971.2740
42402006.06.01 15:59close2120500.001.27321.26971.274025000.0044434997.57
42412006.06.01 17:20sell2121500.001.27811.28111.2768
42422006.06.01 17:30close2121500.001.27711.28111.276850000.0044484997.57
42432006.06.01 17:35sell2122500.001.27731.28031.2760
42442006.06.01 17:40close2122500.001.27691.28031.276020000.0044504997.57
42452006.06.01 17:45sell2123500.001.28221.28521.2809
42462006.06.01 17:50t/p2123500.001.28091.28521.280965000.0044569997.57
42472006.06.01 17:50sell2124500.001.27811.28111.2768
42482006.06.01 17:59s/l2124500.001.28111.28111.2768-150000.0044419997.57
42492006.06.01 17:59sell2125500.001.28161.28461.2803
42502006.06.01 18:05close2125500.001.28051.28461.280355000.0044474997.57
42512006.06.01 21:20buy2126500.001.28001.27701.2813
42522006.06.01 21:30close2126500.001.28051.27701.281325000.0044499997.57
42532006.06.01 21:45buy2127500.001.28001.27701.2813
42542006.06.01 21:50close2127500.001.28041.27701.281320000.0044519997.57
42552006.06.01 22:10buy2128500.001.27931.27631.2806
42562006.06.01 22:15close2128500.001.27981.27631.280625000.0044544997.57
42572006.06.01 22:30buy2129500.001.27951.27651.2808
42582006.06.01 22:40close2129500.001.28011.27651.280830000.0044574997.57
42592006.06.01 22:50buy2130500.001.27931.27631.2806
42602006.06.01 22:59close2130500.001.28001.27631.280635000.0044609997.57
42612006.06.01 23:20buy2131500.001.27941.27641.2807
42622006.06.01 23:30close2131500.001.27991.27641.280725000.0044634997.57
42632006.06.02 00:05sell2132500.001.28131.28431.2800
42642006.06.02 00:10close2132500.001.28061.28431.280035000.0044669997.57
42652006.06.02 00:40sell2133500.001.28161.28461.2803
42662006.06.02 01:05close2133500.001.28101.28461.280330000.0044699997.57
42672006.06.02 07:05sell2134500.001.28301.28601.2817
42682006.06.02 07:10t/p2134500.001.28171.28601.281765000.0044764997.57
42692006.06.02 07:15sell2135500.001.28221.28521.2809
42702006.06.02 07:20close2135500.001.28151.28521.280935000.0044799997.57
42712006.06.02 07:30sell2136500.001.28281.28581.2815
42722006.06.02 07:35close2136500.001.28161.28581.281560000.0044859997.57
42732006.06.02 07:40sell2137500.001.28301.28601.2817
42742006.06.02 07:45t/p2137500.001.28171.28601.281765000.0044924997.57
42752006.06.02 07:50sell2138500.001.28281.28581.2815
42762006.06.02 07:59close2138500.001.28211.28581.281535000.0044959997.57
42772006.06.02 08:20sell2139500.001.28261.28561.2813
42782006.06.02 08:35t/p2139500.001.28131.28561.281365000.0045024997.57
42792006.06.02 08:45sell2140500.001.28271.28571.2814
42802006.06.02 08:50close2140500.001.28201.28571.281435000.0045059997.57
42812006.06.02 09:05buy2141500.001.27971.27671.2810
42822006.06.02 09:10t/p2141500.001.28101.27671.281065000.0045124997.57
42832006.06.02 09:15buy2142500.001.28081.27781.2821
42842006.06.02 09:20close2142500.001.28161.27781.282140000.0045164997.57
42852006.06.02 09:40buy2143500.001.28081.27781.2821
42862006.06.02 11:05close2143500.001.28171.27781.282145000.0045209997.57
42872006.06.02 12:20sell2144500.001.28191.28491.2806
42882006.06.02 12:35close2144500.001.28121.28491.280635000.0045244997.57
42892006.06.02 12:45sell2145500.001.28201.28501.2807
42902006.06.02 12:59close2145500.001.28141.28501.280730000.0045274997.57
42912006.06.02 13:10sell2146500.001.28261.28561.2813
42922006.06.02 13:15close2146500.001.28221.28561.281320000.0045294997.57
42932006.06.02 13:20sell2147500.001.28291.28591.2816
42942006.06.02 13:29close2147500.001.28221.28591.281635000.0045329997.57
42952006.06.02 13:35sell2148500.001.28211.28511.2808
42962006.06.02 13:40close2148500.001.28101.28511.280855000.0045384997.57
42972006.06.02 13:45sell2149500.001.28301.28601.2817
42982006.06.02 13:50t/p2149500.001.28171.28601.281765000.0045449997.57
42992006.06.02 14:20sell2150500.001.28201.28501.2807
43002006.06.02 14:29close2150500.001.28151.28501.280725000.0045474997.57
43012006.06.02 14:45sell2151500.001.28221.28521.2809
43022006.06.02 14:50close2151500.001.28141.28521.280940000.0045514997.57
43032006.06.02 15:05sell2152500.001.28231.28531.2810
43042006.06.02 15:10s/l2152500.001.28531.28531.2810-150000.0045364997.57
43052006.06.02 15:10sell2153500.001.28531.28831.2840
43062006.06.02 15:15t/p2153500.001.28401.28831.284065000.0045429997.57
43072006.06.02 15:20sell2154500.001.28271.28571.2814
43082006.06.02 15:35s/l2154500.001.28571.28571.2814-150000.0045279997.57
43092006.06.02 15:35sell2155500.001.29421.29721.2929
43102006.06.02 15:40t/p2155500.001.29291.29721.292965000.0045344997.57
43112006.06.02 15:40sell2156500.001.28241.28541.2811
43122006.06.02 15:45s/l2156500.001.28541.28541.2811-150000.0045194997.57
43132006.06.02 15:45sell2157500.001.28701.29001.2857
43142006.06.02 15:50s/l2157500.001.29001.29001.2857-150000.0045044997.57
43152006.06.02 15:50sell2158500.001.29111.29411.2898
43162006.06.02 16:20close2158500.001.29351.29411.2898-120000.0044924997.57
43172006.06.05 03:50sell2159500.001.29431.29731.2930
43182006.06.05 04:05close2159500.001.29381.29731.293025000.0044949997.57
43192006.06.05 07:50sell2160500.001.29521.29821.2939
43202006.06.05 08:05close2160500.001.29411.29821.293955000.0045004997.57
43212006.06.05 09:15sell2161500.001.29611.29911.2948
43222006.06.05 09:20t/p2161500.001.29481.29911.294865000.0045069997.57
43232006.06.05 09:40sell2162500.001.29621.29921.2949
43242006.06.05 09:45t/p2162500.001.29491.29921.294965000.0045134997.57
43252006.06.05 10:10buy2163500.001.29361.29061.2949
43262006.06.05 10:15close2163500.001.29441.29061.294940000.0045174997.57
43272006.06.05 10:20sell2164500.001.29701.30001.2957
43282006.06.05 10:35close2164500.001.29571.30001.295765000.0045239997.57
43292006.06.05 10:40sell2165500.001.29621.29921.2949
43302006.06.05 10:45close2165500.001.29831.29921.2949-105000.0045134997.57
43312006.06.05 10:50sell2166500.001.29621.29921.2949
43322006.06.05 11:05close2166500.001.29531.29921.294945000.0045179997.57
43332006.06.05 11:45sell2167500.001.29771.30071.2964
43342006.06.05 12:05close2167500.001.29651.30071.296460000.0045239997.57
43352006.06.05 15:40buy2168500.001.29461.29161.2959
43362006.06.05 16:15close2168500.001.29231.29161.2959-115000.0045124997.57
43372006.06.05 16:20buy2169500.001.29331.29031.2946
43382006.06.05 16:30close2169500.001.29441.29031.294655000.0045179997.57
43392006.06.05 19:10sell2170500.001.29651.29951.2952
43402006.06.05 19:15close2170500.001.29551.29951.295250000.0045229997.57
43412006.06.05 19:30sell2171500.001.29631.29931.2950
43422006.06.05 20:05close2171500.001.29561.29931.295035000.0045264997.57
43432006.06.05 21:45buy2172500.001.29141.28841.2927
43442006.06.05 21:50t/p2172500.001.29271.28841.292765000.0045329997.57
43452006.06.05 21:59buy2173500.001.29241.28941.2937
43462006.06.06 00:20close2173500.001.29021.28941.2937-113686.2145216311.36
43472006.06.06 01:50buy2174500.001.28971.28671.2910
43482006.06.06 02:05t/p2174500.001.29101.28671.291065000.0045281311.36
43492006.06.06 03:10sell2175500.001.29141.29441.2901
43502006.06.06 03:15t/p2175500.001.29011.29441.290165000.0045346311.36
43512006.06.06 03:20sell2176500.001.29141.29441.2901
43522006.06.06 03:29close2176500.001.29061.29441.290140000.0045386311.36
43532006.06.06 04:15buy2177500.001.28891.28591.2902
43542006.06.06 04:20close2177500.001.28991.28591.290250000.0045436311.36
43552006.06.06 05:10sell2178500.001.29061.29361.2893
43562006.06.06 05:20t/p2178500.001.28931.29361.289365000.0045501311.36
43572006.06.06 05:20buy2179500.001.28911.28611.2904
43582006.06.06 05:29close2179500.001.29001.28611.290445000.0045546311.36
43592006.06.06 05:35sell2180500.001.29051.29351.2892
43602006.06.06 05:45t/p2180500.001.28921.29351.289265000.0045611311.36
43612006.06.06 05:45buy2181500.001.28901.28601.2903
43622006.06.06 05:59close2181500.001.28941.28601.290320000.0045631311.36
43632006.06.06 06:10buy2182500.001.28861.28561.2899
43642006.06.06 06:20close2182500.001.28951.28561.289945000.0045676311.36
43652006.06.06 06:35buy2183500.001.28901.28601.2903
43662006.06.06 07:10close2183500.001.28991.28601.290345000.0045721311.36
43672006.06.06 07:20buy2184500.001.28901.28601.2903
43682006.06.06 07:30close2184500.001.28941.28601.290320000.0045741311.36
43692006.06.06 07:45buy2185500.001.28901.28601.2903
43702006.06.06 08:05close2185500.001.28951.28601.290325000.0045766311.36
43712006.06.06 08:45sell2186500.001.29051.29351.2892
43722006.06.06 09:50close2186500.001.29331.29351.2892-140000.0045626311.36
43732006.06.06 09:59sell2187500.001.29251.29551.2912
43742006.06.06 10:35close2187500.001.29131.29551.291260000.0045686311.36
43752006.06.06 13:20buy2188500.001.28581.28281.2871
43762006.06.06 13:29close2188500.001.28631.28281.287125000.0045711311.36
43772006.06.06 13:30buy2189500.001.28641.28341.2877
43782006.06.06 13:35t/p2189500.001.28771.28341.287765000.0045776311.36
43792006.06.06 13:45buy2190500.001.28651.28351.2878
43802006.06.06 13:59close2190500.001.28741.28351.287845000.0045821311.36
43812006.06.06 14:45buy2191500.001.28601.28301.2873
43822006.06.06 15:05close2191500.001.28711.28301.287355000.0045876311.36
43832006.06.06 15:10buy2192500.001.28351.28051.2848
43842006.06.06 15:15close2192500.001.28461.28051.284855000.0045931311.36
43852006.06.06 15:20buy2193500.001.28371.28071.2850
43862006.06.06 15:40close2193500.001.28451.28071.285040000.0045971311.36
43872006.06.06 15:45buy2194500.001.28371.28071.2850
43882006.06.06 16:05close2194500.001.28501.28071.285065000.0046036311.36
43892006.06.06 16:45buy2195500.001.28211.27911.2834
43902006.06.06 16:59t/p2195500.001.28341.27911.283465000.0046101311.36
43912006.06.06 17:35buy2196500.001.28101.27801.2823
43922006.06.06 17:40t/p2196500.001.28231.27801.282365000.0046166311.36
43932006.06.06 17:45buy2197500.001.28101.27801.2823
43942006.06.06 17:50t/p2197500.001.28231.27801.282365000.0046231311.36
43952006.06.06 17:59buy2198500.001.28131.27831.2826
43962006.06.06 18:05close2198500.001.28221.27831.282645000.0046276311.36
43972006.06.06 22:10sell2199500.001.28451.28751.2832
43982006.06.06 22:15close2199500.001.28331.28751.283260000.0046336311.36
43992006.06.07 00:20buy2200500.001.28111.27811.2824
44002006.06.07 00:30close2200500.001.28141.27811.282415000.0046351311.36
44012006.06.07 00:45buy2201500.001.28131.27831.2826
44022006.06.07 00:50close2201500.001.28181.27831.282625000.0046376311.36
44032006.06.07 01:20buy2202500.001.28061.27761.2819
44042006.06.07 01:35t/p2202500.001.28191.27761.281965000.0046441311.36
44052006.06.07 01:35buy2203500.001.28221.27921.2835
44062006.06.07 02:05close2203500.001.28311.27921.283545000.0046486311.36
44072006.06.07 04:20sell2204500.001.28361.28661.2823
44082006.06.07 04:30close2204500.001.28311.28661.282325000.0046511311.36
44092006.06.07 04:45sell2205500.001.28361.28661.2823
44102006.06.07 04:50close2205500.001.28291.28661.282335000.0046546311.36
44112006.06.07 04:59sell2206500.001.28331.28631.2820
44122006.06.07 05:15close2206500.001.28291.28631.282020000.0046566311.36
44132006.06.07 08:20buy2207500.001.28231.27931.2836
44142006.06.07 08:40close2207500.001.28271.27931.283620000.0046586311.36
44152006.06.07 08:45buy2208500.001.28131.27831.2826
44162006.06.07 09:05close2208500.001.28181.27831.282625000.0046611311.36
44172006.06.07 09:10buy2209500.001.28071.27771.2820
44182006.06.07 09:50close2209500.001.27811.27771.2820-130000.0046481311.36
44192006.06.07 09:59buy2210500.001.27911.27611.2804
44202006.06.07 10:10t/p2210500.001.28041.27611.280465000.0046546311.36
44212006.06.07 14:05buy2211500.001.27921.27621.2805
44222006.06.07 14:10t/p2211500.001.28051.27621.280565000.0046611311.36
44232006.06.07 14:15buy2212500.001.27981.27681.2811
44242006.06.07 14:20close2212500.001.28071.27681.281145000.0046656311.36
44252006.06.07 14:30buy2213500.001.27961.27661.2809
44262006.06.07 14:50close2213500.001.27701.27661.2809-130000.0046526311.36
44272006.06.07 14:59buy2214500.001.27811.27511.2794
44282006.06.07 15:05close2214500.001.27931.27511.279460000.0046586311.36
44292006.06.07 16:40buy2215500.001.27631.27331.2776
44302006.06.07 16:45t/p2215500.001.27761.27331.277665000.0046651311.36
44312006.06.07 18:35sell2216500.001.28091.28391.2796
44322006.06.07 18:40close2216500.001.27971.28391.279660000.0046711311.36
44332006.06.07 19:20sell2217500.001.28161.28461.2803
44342006.06.07 19:30close2217500.001.28121.28461.280320000.0046731311.36
44352006.06.07 19:50sell2218500.001.28141.28441.2801
44362006.06.07 19:59close2218500.001.28021.28441.280160000.0046791311.36
44372006.06.07 22:20buy2219500.001.27961.27661.2809
44382006.06.08 00:35close2219500.001.28061.27661.280938941.3746830252.73
44392006.06.08 04:05buy2220500.001.27751.27451.2788
44402006.06.08 04:10close2220500.001.27801.27451.278825000.0046855252.73
44412006.06.08 04:20buy2221500.001.27821.27521.2795
44422006.06.08 04:35close2221500.001.27901.27521.279540000.0046895252.73
44432006.06.08 04:50buy2222500.001.27801.27501.2793
44442006.06.08 04:59close2222500.001.27841.27501.279320000.0046915252.73
44452006.06.08 08:05buy2223500.001.27791.27491.2792
44462006.06.08 08:20close2223500.001.27841.27491.279225000.0046940252.73
44472006.06.08 08:45sell2224500.001.27891.28191.2776
44482006.06.08 08:50close2224500.001.27771.28191.277660000.0047000252.73
44492006.06.08 09:05sell2225500.001.27981.28281.2785
44502006.06.08 09:15close2225500.001.27921.28281.278530000.0047030252.73
44512006.06.08 09:40buy2226500.001.27741.27441.2787
44522006.06.08 09:50t/p2226500.001.27871.27441.278765000.0047095252.73
44532006.06.08 09:59buy2227500.001.27771.27471.2790
44542006.06.08 10:05close2227500.001.27551.27471.2790-110000.0046985252.73
44552006.06.08 10:10buy2228500.001.27491.27191.2762
44562006.06.08 10:15t/p2228500.001.27621.27191.276265000.0047050252.73
44572006.06.08 10:30buy2229500.001.27631.27331.2776
44582006.06.08 11:05close2229500.001.27701.27331.277635000.0047085252.73
44592006.06.08 14:45buy2230500.001.27301.27001.2743
44602006.06.08 14:50t/p2230500.001.27431.27001.274365000.0047150252.73
44612006.06.08 14:59buy2231500.001.27401.27101.2753
44622006.06.08 15:10close2231500.001.27151.27101.2753-125000.0047025252.73
44632006.06.08 15:20buy2232500.001.27311.27011.2744
44642006.06.08 15:35close2232500.001.27101.27011.2744-105000.0046920252.73
44652006.06.08 15:45buy2233500.001.27291.26991.2742
44662006.06.08 15:50s/l2233500.001.26991.26991.2742-150000.0046770252.73
44672006.06.08 15:50buy2234500.001.26531.26231.2666
44682006.06.08 15:59t/p2234500.001.26661.26231.266665000.0046835252.73
44692006.06.08 15:59buy2235500.001.26881.26581.2701
44702006.06.08 16:15close2235500.001.26671.26581.2701-105000.0046730252.73
44712006.06.08 16:20buy2236500.001.26591.26291.2672
44722006.06.08 16:50s/l2236500.001.26291.26291.2672-150000.0046580252.73
44732006.06.08 16:50buy2237500.001.26271.25971.2640
44742006.06.08 16:59t/p2237500.001.26401.25971.264065000.0046645252.73
44752006.06.08 16:59buy2238500.001.26441.26141.2657
44762006.06.08 17:05t/p2238500.001.26571.26141.265765000.0046710252.73
44772006.06.09 02:20buy2239500.001.26431.26131.2656
44782006.06.09 03:05close2239500.001.26521.26131.265645000.0046755252.73
44792006.06.09 08:10sell2240500.001.26471.26771.2634
44802006.06.09 08:45close2240500.001.26431.26771.263420000.0046775252.73
44812006.06.09 08:50sell2241500.001.26491.26791.2636
44822006.06.09 09:10t/p2241500.001.26361.26791.263665000.0046840252.73
44832006.06.09 09:10buy2242500.001.26271.25971.2640
44842006.06.09 09:15close2242500.001.26331.25971.264030000.0046870252.73
44852006.06.09 09:30buy2243500.001.26351.26051.2648
44862006.06.09 09:40close2243500.001.26401.26051.264825000.0046895252.73
44872006.06.09 09:50sell2244500.001.26501.26801.2637
44882006.06.09 10:20close2244500.001.26461.26801.263720000.0046915252.73
44892006.06.09 10:30sell2245500.001.26531.26831.2640
44902006.06.09 10:45close2245500.001.26481.26831.264025000.0046940252.73
44912006.06.09 10:50sell2246500.001.26591.26891.2646
44922006.06.09 10:59close2246500.001.26541.26891.264625000.0046965252.73
44932006.06.09 12:10sell2247500.001.26701.27001.2657
44942006.06.09 12:20t/p2247500.001.26571.27001.265765000.0047030252.73
44952006.06.09 12:29sell2248500.001.26621.26921.2649
44962006.06.09 13:35close2248500.001.26541.26921.264940000.0047070252.73
44972006.06.09 13:45sell2249500.001.26691.26991.2656
44982006.06.09 13:59t/p2249500.001.26561.26991.265665000.0047135252.73
44992006.06.09 14:20sell2250500.001.26681.26981.2655
45002006.06.09 14:30close2250500.001.26551.26981.265565000.0047200252.73
45012006.06.09 15:10sell2251500.001.26701.27001.2657
45022006.06.09 15:20t/p2251500.001.26571.27001.265765000.0047265252.73
45032006.06.09 15:45buy2252500.001.25951.25651.2608
45042006.06.09 15:50t/p2252500.001.26081.25651.260865000.0047330252.73
45052006.06.09 15:50buy2253500.001.26231.25931.2636
45062006.06.09 16:10close2253500.001.26011.25931.2636-110000.0047220252.73
45072006.06.12 00:45buy2254500.001.26141.25841.2627
45082006.06.12 01:05close2254500.001.26191.25841.262725000.0047245252.73
45092006.06.12 03:40sell2255500.001.26281.26581.2615
45102006.06.12 03:45t/p2255500.001.26151.26581.261565000.0047310252.73
45112006.06.12 03:59sell2256500.001.26271.26571.2614
45122006.06.12 06:35close2256500.001.26221.26571.261425000.0047335252.73
45132006.06.12 09:20sell2257500.001.26371.26671.2624
45142006.06.12 09:35close2257500.001.26331.26671.262420000.0047355252.73
45152006.06.12 09:40sell2258500.001.26481.26781.2635
45162006.06.12 09:50close2258500.001.26401.26781.263540000.0047395252.73
45172006.06.12 10:35buy2259500.001.26241.25941.2637
45182006.06.12 10:45close2259500.001.26321.25941.263740000.0047435252.73
45192006.06.12 10:59buy2260500.001.26181.25881.2631
45202006.06.12 11:15close2260500.001.26271.25881.263145000.0047480252.73
45212006.06.12 12:40buy2261500.001.26031.25731.2616
45222006.06.12 12:45close2261500.001.26071.25731.261620000.0047500252.73
45232006.06.12 12:50buy2262500.001.26061.25761.2619
45242006.06.12 13:10close2262500.001.26141.25761.261940000.0047540252.73
45252006.06.12 13:20buy2263500.001.25971.25671.2610
45262006.06.12 13:30close2263500.001.26041.25671.261035000.0047575252.73
45272006.06.12 14:10buy2264500.001.25981.25681.2611
45282006.06.12 14:45close2264500.001.25731.25681.2611-125000.0047450252.73
45292006.06.12 14:50buy2265500.001.25771.25471.2590
45302006.06.12 15:05close2265500.001.25871.25471.259050000.0047500252.73
45312006.06.12 15:20buy2266500.001.25651.25351.2578
45322006.06.12 15:30t/p2266500.001.25781.25351.257865000.0047565252.73
45332006.06.12 21:15sell2267500.001.26041.26341.2591
45342006.06.12 22:35close2267500.001.25991.26341.259125000.0047590252.73
45352006.06.13 00:20buy2268500.001.25781.25481.2591
45362006.06.13 00:35close2268500.001.25831.25481.259125000.0047615252.73
45372006.06.13 00:45buy2269500.001.25791.25491.2592
45382006.06.13 01:05close2269500.001.25861.25491.259235000.0047650252.73
45392006.06.13 03:15sell2270500.001.25981.26281.2585
45402006.06.13 03:20close2270500.001.25921.26281.258530000.0047680252.73
45412006.06.13 03:30sell2271500.001.25931.26231.2580
45422006.06.13 03:50close2271500.001.25871.26231.258030000.0047710252.73
45432006.06.13 08:20buy2272500.001.25731.25431.2586
45442006.06.13 08:30close2272500.001.25831.25431.258650000.0047760252.73
45452006.06.13 08:35sell2273500.001.25861.26161.2573
45462006.06.13 08:45close2273500.001.25771.26161.257345000.0047805252.73
45472006.06.13 09:10buy2274500.001.25651.25351.2578
45482006.06.13 09:20t/p2274500.001.25781.25351.257865000.0047870252.73
45492006.06.13 09:35buy2275500.001.25671.25371.2580
45502006.06.13 09:45t/p2275500.001.25801.25371.258065000.0047935252.73
45512006.06.13 09:59buy2276500.001.25681.25381.2581
45522006.06.13 10:10t/p2276500.001.25811.25381.258165000.0048000252.73
45532006.06.13 11:05sell2277500.001.25921.26221.2579
45542006.06.13 11:10close2277500.001.25891.26221.257915000.0048015252.73
45552006.06.13 11:20sell2278500.001.25891.26191.2576
45562006.06.13 11:40close2278500.001.25781.26191.257655000.0048070252.73
45572006.06.13 11:45sell2279500.001.25891.26191.2576
45582006.06.13 11:50close2279500.001.25851.26191.257620000.0048090252.73
45592006.06.13 12:45sell2280500.001.26011.26311.2588
45602006.06.13 13:05close2280500.001.25911.26311.258850000.0048140252.73
45612006.06.13 13:10sell2281500.001.26081.26381.2595
45622006.06.13 13:20close2281500.001.25981.26381.259550000.0048190252.73
45632006.06.13 15:15buy2282500.001.25661.25361.2579
45642006.06.13 15:35t/p2282500.001.25791.25361.257965000.0048255252.73
45652006.06.13 15:40buy2283500.001.25591.25291.2572
45662006.06.13 15:59close2283500.001.25711.25291.257260000.0048315252.73
45672006.06.13 16:35sell2284500.001.26131.26431.2600
45682006.06.13 16:40t/p2284500.001.26001.26431.260065000.0048380252.73
45692006.06.13 17:05sell2285500.001.26151.26451.2602
45702006.06.13 17:10t/p2285500.001.26021.26451.260265000.0048445252.73
45712006.06.13 20:05buy2286500.001.25301.25001.2543
45722006.06.13 20:10t/p2286500.001.25431.25001.254365000.0048510252.73
45732006.06.13 20:35buy2287500.001.25331.25031.2546
45742006.06.13 20:40close2287500.001.25461.25031.254665000.0048575252.73
45752006.06.13 20:45buy2288500.001.25451.25151.2558
45762006.06.13 21:10close2288500.001.25491.25151.255820000.0048595252.73
45772006.06.14 04:15sell2289500.001.25561.25861.2543
45782006.06.14 04:20close2289500.001.25461.25861.254350000.0048645252.73
45792006.06.14 04:30sell2290500.001.25541.25841.2541
45802006.06.14 04:35close2290500.001.25471.25841.254135000.0048680252.73
45812006.06.14 04:40sell2291500.001.25571.25871.2544
45822006.06.14 04:45close2291500.001.25501.25871.254435000.0048715252.73
45832006.06.14 05:20sell2292500.001.25551.25851.2542
45842006.06.14 05:40close2292500.001.25521.25851.254215000.0048730252.73
45852006.06.14 05:45sell2293500.001.25561.25861.2543
45862006.06.14 06:05close2293500.001.25461.25861.254350000.0048780252.73
45872006.06.14 07:35sell2294500.001.25671.25971.2554
45882006.06.14 07:45close2294500.001.25581.25971.255445000.0048825252.73
45892006.06.14 07:50sell2295500.001.25611.25911.2548
45902006.06.14 09:20close2295500.001.25871.25911.2548-130000.0048695252.73
45912006.06.14 09:45sell2296500.001.25881.26181.2575
45922006.06.14 09:59close2296500.001.25831.26181.257525000.0048720252.73
45932006.06.14 10:45sell2297500.001.25951.26251.2582
45942006.06.14 10:59close2297500.001.25911.26251.258220000.0048740252.73
45952006.06.14 11:10sell2298500.001.25971.26271.2584
45962006.06.14 11:35t/p2298500.001.25841.26271.258465000.0048805252.73
45972006.06.14 11:50sell2299500.001.26061.26361.2593
45982006.06.14 11:59t/p2299500.001.25931.26361.259365000.0048870252.73
45992006.06.14 13:15buy2300500.001.25751.25451.2588
46002006.06.14 13:20close2300500.001.25791.25451.258820000.0048890252.73
46012006.06.14 13:40buy2301500.001.25731.25431.2586
46022006.06.14 14:10close2301500.001.25781.25431.258625000.0048915252.73
46032006.06.14 15:15buy2302500.001.25581.25281.2571
46042006.06.14 15:20close2302500.001.25621.25281.257120000.0048935252.73
46052006.06.14 15:30buy2303500.001.25591.25291.2572
46062006.06.14 15:35t/p2303500.001.25721.25291.257265000.0049000252.73
46072006.06.14 15:40buy2304500.001.25371.25071.2550
46082006.06.14 15:45t/p2304500.001.25501.25071.255065000.0049065252.73
46092006.06.14 15:50buy2305500.001.25481.25181.2561
46102006.06.14 16:05t/p2305500.001.25611.25181.256165000.0049130252.73
46112006.06.14 16:05sell2306500.001.26291.26591.2616
46122006.06.14 16:10close2306500.001.26491.26591.2616-100000.0049030252.73
46132006.06.14 16:15sell2307500.001.26351.26651.2622
46142006.06.14 16:20t/p2307500.001.26221.26651.262265000.0049095252.73
46152006.06.14 16:29sell2308500.001.26441.26741.2631
46162006.06.14 16:45close2308500.001.26371.26741.263135000.0049130252.73
46172006.06.14 16:50sell2309500.001.26221.26521.2609
46182006.06.14 17:15close2309500.001.26181.26521.260920000.0049150252.73
46192006.06.14 20:45buy2310500.001.26071.25771.2620
46202006.06.14 20:59close2310500.001.26131.25771.262030000.0049180252.73
46212006.06.14 21:35buy2311500.001.26041.25741.2617
46222006.06.14 21:40close2311500.001.26091.25741.261725000.0049205252.73
46232006.06.14 21:45buy2312500.001.25951.25651.2608
46242006.06.14 22:05close2312500.001.26061.25651.260855000.0049260252.73
46252006.06.15 01:20sell2313500.001.26131.26431.2600
46262006.06.15 01:30close2313500.001.26081.26431.260025000.0049285252.73
46272006.06.15 03:45buy2314500.001.25951.25651.2608
46282006.06.15 03:50close2314500.001.26031.25651.260840000.0049325252.73
46292006.06.15 09:20sell2315500.001.26241.26541.2611
46302006.06.15 09:40close2315500.001.26151.26541.261145000.0049370252.73
46312006.06.15 09:45sell2316500.001.26211.26511.2608
46322006.06.15 10:05t/p2316500.001.26081.26511.260865000.0049435252.73
46332006.06.15 14:10buy2317500.001.26001.25701.2613
46342006.06.15 14:15t/p2317500.001.26131.25701.261365000.0049500252.73
46352006.06.15 14:35buy2318500.001.26031.25731.2616
46362006.06.15 14:40t/p2318500.001.26161.25731.261665000.0049565252.73
46372006.06.15 14:45sell2319500.001.26271.26571.2614
46382006.06.15 14:50t/p2319500.001.26141.26571.261465000.0049630252.73
46392006.06.15 14:50buy2320500.001.26031.25731.2616
46402006.06.15 14:59t/p2320500.001.26161.25731.261665000.0049695252.73
46412006.06.15 15:05sell2321500.001.26281.26581.2615
46422006.06.15 15:15close2321500.001.26231.26581.261525000.0049720252.73
46432006.06.15 15:20buy2322500.001.26101.25801.2623
46442006.06.15 15:30t/p2322500.001.26231.25801.262365000.0049785252.73
46452006.06.15 15:40buy2323500.001.26031.25731.2616
46462006.06.15 15:45close2323500.001.25801.25731.2616-115000.0049670252.73
46472006.06.15 16:05sell2324500.001.26331.26631.2620
46482006.06.15 16:10t/p2324500.001.26201.26631.262065000.0049735252.73
46492006.06.15 16:15sell2325500.001.26451.26751.2632
46502006.06.15 16:30close2325500.001.26351.26751.263250000.0049785252.73
46512006.06.15 16:35sell2326500.001.26261.26561.2613
46522006.06.15 16:45close2326500.001.26501.26561.2613-120000.0049665252.73
46532006.06.15 16:50sell2327500.001.26421.26721.2629
46542006.06.15 17:05t/p2327500.001.26291.26721.262965000.0049730252.73
46552006.06.15 21:10buy2328500.001.26091.25791.2622
46562006.06.15 21:20close2328500.001.26211.25791.262260000.0049790252.73
46572006.06.15 23:05sell2329500.001.26281.26581.2615
46582006.06.15 23:10close2329500.001.26151.26581.261565000.0049855252.73
46592006.06.15 23:30sell2330500.001.26241.26541.2611
46602006.06.16 02:05close2330500.001.26441.26541.2611-97253.1849757999.55
46612006.06.16 06:10buy2331500.001.26401.26101.2653
46622006.06.16 06:45close2331500.001.26471.26101.265335000.0049792999.55
46632006.06.16 08:15sell2332500.001.26521.26821.2639
46642006.06.16 08:20close2332500.001.26491.26821.263915000.0049807999.55
46652006.06.16 08:30sell2333500.001.26501.26801.2637
46662006.06.16 08:35close2333500.001.26461.26801.263720000.0049827999.55
46672006.06.16 08:40sell2334500.001.26521.26821.2639
46682006.06.16 08:45close2334500.001.26481.26821.263920000.0049847999.55
46692006.06.16 08:50sell2335500.001.26501.26801.2637
46702006.06.16 09:10close2335500.001.26461.26801.263720000.0049867999.55
46712006.06.16 09:15sell2336500.001.26511.26811.2638
46722006.06.16 11:20close2336500.001.26751.26811.2638-120000.0049747999.55
46732006.06.16 11:30sell2337500.001.26631.26931.2650
46742006.06.16 11:40close2337500.001.26591.26931.265020000.0049767999.55
46752006.06.16 11:45sell2338500.001.26701.27001.2657
46762006.06.16 11:50close2338500.001.26631.27001.265735000.0049802999.55
46772006.06.16 11:59sell2339500.001.26691.26991.2656
46782006.06.16 12:35close2339500.001.26611.26991.265640000.0049842999.55
46792006.06.16 15:45buy2340500.001.26401.26101.2653
46802006.06.16 15:50t/p2340500.001.26531.26101.265365000.0049907999.55
46812006.06.16 16:05buy2341500.001.26471.26171.2660
46822006.06.16 16:15close2341500.001.26521.26171.266025000.0049932999.55
46832006.06.16 16:20buy2342500.001.26381.26081.2651
46842006.06.16 17:35close2342500.001.26441.26081.265130000.0049962999.55
46852006.06.16 21:50sell2343500.001.26531.26831.2640
46862006.06.16 21:59close2343500.001.26481.26831.264025000.0049987999.55
46872006.06.19 01:40buy2344500.001.26351.26051.2648
46882006.06.19 01:45close2344500.001.26461.26051.264855000.0050042999.55
46892006.06.19 03:40buy2345500.001.26071.25771.2620
46902006.06.19 03:50close2345500.001.26141.25771.262035000.0050077999.55
46912006.06.19 03:59buy2346500.001.26121.25821.2625
46922006.06.19 04:20s/l2346500.001.25821.25821.2625-150000.0049927999.55
46932006.06.19 04:20buy2347500.001.25781.25481.2591
46942006.06.19 05:05close2347500.001.25871.25481.259145000.0049972999.55
46952006.06.19 08:40sell2348500.001.25961.26261.2583
46962006.06.19 09:05close2348500.001.25891.26261.258335000.0050007999.55
46972006.06.19 09:20sell2349500.001.26031.26331.2590
46982006.06.19 09:30close2349500.001.25911.26331.259060000.0050067999.55
46992006.06.19 09:50sell2350500.001.26081.26381.2595
47002006.06.19 10:05close2350500.001.25971.26381.259555000.0050122999.55
47012006.06.19 13:45buy2351500.001.25801.25501.2593
47022006.06.19 13:59close2351500.001.25841.25501.259320000.0050142999.55
47032006.06.19 15:15buy2352500.001.25711.25411.2584
47042006.06.19 15:20close2352500.001.25811.25411.258450000.0050192999.55
47052006.06.19 15:29buy2353500.001.25731.25431.2586
47062006.06.19 17:50close2353500.001.25511.25431.2586-110000.0050082999.55
47072006.06.19 17:59buy2354500.001.25551.25251.2568
47082006.06.19 18:05close2354500.001.25591.25251.256820000.0050102999.55
47092006.06.20 01:15buy2355500.001.25741.25441.2587
47102006.06.20 01:35close2355500.001.25821.25441.258740000.0050142999.55
47112006.06.20 02:35sell2356500.001.25831.26131.2570
47122006.06.20 02:40close2356500.001.25741.26131.257045000.0050187999.55
47132006.06.20 03:05buy2357500.001.25671.25371.2580
47142006.06.20 03:10close2357500.001.25711.25371.258020000.0050207999.55
47152006.06.20 03:29buy2358500.001.25701.25401.2583
47162006.06.20 04:10close2358500.001.25731.25401.258315000.0050222999.55
47172006.06.20 08:05sell2359500.001.25871.26171.2574
47182006.06.20 08:15close2359500.001.25791.26171.257440000.0050262999.55
47192006.06.20 08:29sell2360500.001.25851.26151.2572
47202006.06.20 09:35close2360500.001.25771.26151.257240000.0050302999.55
47212006.06.20 09:50sell2361500.001.25941.26241.2581
47222006.06.20 09:59close2361500.001.25901.26241.258120000.0050322999.55
47232006.06.20 12:20buy2362500.001.25691.25391.2582
47242006.06.20 13:20close2362500.001.25491.25391.2582-100000.0050222999.55
47252006.06.20 15:05buy2363500.001.25461.25161.2559
47262006.06.20 15:10close2363500.001.25541.25161.255940000.0050262999.55
47272006.06.20 15:35buy2364500.001.25401.25101.2553
47282006.06.20 15:45t/p2364500.001.25531.25101.255365000.0050327999.55
47292006.06.20 16:35sell2365500.001.25771.26071.2564
47302006.06.20 16:40close2365500.001.25711.26071.256430000.0050357999.55
47312006.06.20 16:50sell2366500.001.25751.26051.2562
47322006.06.20 17:10close2366500.001.25641.26051.256255000.0050412999.55
47332006.06.20 17:15sell2367500.001.25851.26151.2572
47342006.06.20 17:20close2367500.001.25791.26151.257230000.0050442999.55
47352006.06.20 17:30sell2368500.001.25781.26081.2565
47362006.06.20 17:35close2368500.001.25721.26081.256530000.0050472999.55
47372006.06.20 17:40sell2369500.001.25771.26071.2564
47382006.06.20 18:05close2369500.001.25701.26071.256435000.0050507999.55
47392006.06.20 18:35buy2370500.001.25581.25281.2571
47402006.06.20 18:40close2370500.001.25671.25281.257145000.0050552999.55
47412006.06.20 19:10sell2371500.001.25911.26211.2578
47422006.06.20 19:15t/p2371500.001.25781.26211.257865000.0050617999.55
47432006.06.20 19:30sell2372500.001.25881.26181.2575
47442006.06.20 19:50close2372500.001.25831.26181.257525000.0050642999.55
47452006.06.20 19:59sell2373500.001.25871.26171.2574
47462006.06.20 20:20s/l2373500.001.26171.26171.2574-150000.0050492999.55
47472006.06.20 20:20sell2374500.001.26181.26481.2605
47482006.06.20 20:35t/p2374500.001.26051.26481.260565000.0050557999.55
47492006.06.20 20:35sell2375500.001.26011.26311.2588
47502006.06.20 21:05close2375500.001.25911.26311.258850000.0050607999.55
47512006.06.21 02:10sell2376500.001.25961.26261.2583
47522006.06.21 04:40close2376500.001.26191.26261.2583-115000.0050492999.55
47532006.06.21 04:50sell2377500.001.26081.26381.2595
47542006.06.21 05:20close2377500.001.26331.26381.2595-125000.0050367999.55
47552006.06.21 05:30sell2378500.001.26231.26531.2610
47562006.06.21 06:05close2378500.001.26171.26531.261030000.0050397999.55
47572006.06.21 11:10buy2379500.001.26141.25841.2627
47582006.06.21 11:20close2379500.001.26241.25841.262750000.0050447999.55
47592006.06.21 11:35buy2380500.001.26121.25821.2625
47602006.06.21 11:40close2380500.001.26151.25821.262515000.0050462999.55
47612006.06.21 12:05sell2381500.001.26361.26661.2623
47622006.06.21 12:20close2381500.001.26241.26661.262360000.0050522999.55
47632006.06.21 12:30sell2382500.001.26381.26681.2625
47642006.06.21 12:45close2382500.001.26321.26681.262530000.0050552999.55
47652006.06.21 12:50sell2383500.001.26411.26711.2628
47662006.06.21 12:59close2383500.001.26341.26711.262835000.0050587999.55
47672006.06.21 13:20sell2384500.001.26401.26701.2627
47682006.06.21 13:30close2384500.001.26281.26701.262760000.0050647999.55
47692006.06.21 15:05sell2385500.001.26381.26681.2625
47702006.06.21 15:15t/p2385500.001.26251.26681.262565000.0050712999.55
47712006.06.21 15:50sell2386500.001.26411.26711.2628
47722006.06.21 16:40close2386500.001.26361.26711.262825000.0050737999.55
47732006.06.21 16:50sell2387500.001.26521.26821.2639
47742006.06.21 16:59t/p2387500.001.26391.26821.263965000.0050802999.55
47752006.06.21 18:35sell2388500.001.26671.26971.2654
47762006.06.21 18:40t/p2388500.001.26541.26971.265465000.0050867999.55
47772006.06.21 18:45sell2389500.001.26511.26811.2638
47782006.06.21 19:20close2389500.001.26741.26811.2638-115000.0050752999.55
47792006.06.22 02:35sell2390500.001.26711.27011.2658
47802006.06.22 02:45close2390500.001.26671.27011.265820000.0050772999.55
47812006.06.22 06:40sell2391500.001.26731.27031.2660
47822006.06.22 06:45close2391500.001.26691.27031.266020000.0050792999.55
47832006.06.22 07:05sell2392500.001.26761.27061.2663
47842006.06.22 07:10close2392500.001.26701.27061.266330000.0050822999.55
47852006.06.22 07:20sell2393500.001.26781.27081.2665
47862006.06.22 08:05t/p2393500.001.26651.27081.266565000.0050887999.55
47872006.06.22 10:15buy2394500.001.26521.26221.2665
47882006.06.22 10:20close2394500.001.26621.26221.266550000.0050937999.55
47892006.06.22 10:29buy2395500.001.26551.26251.2668
47902006.06.22 10:40close2395500.001.26331.26251.2668-110000.0050827999.55
47912006.06.22 10:45buy2396500.001.26591.26291.2672
47922006.06.22 10:50close2396500.001.26391.26291.2672-100000.0050727999.55
47932006.06.22 10:59buy2397500.001.26401.26101.2653
47942006.06.22 11:10close2397500.001.26491.26101.265345000.0050772999.55
47952006.06.22 13:20buy2398500.001.26081.25781.2621
47962006.06.22 13:35close2398500.001.26131.25781.262125000.0050797999.55
47972006.06.22 13:40buy2399500.001.26021.25721.2615
47982006.06.22 15:10close2399500.001.25821.25721.2615-100000.0050697999.55
47992006.06.22 17:20buy2400500.001.25531.25231.2566
48002006.06.22 17:29close2400500.001.25661.25231.256665000.0050762999.55
48012006.06.22 17:45buy2401500.001.25611.25311.2574
48022006.06.22 17:59t/p2401500.001.25741.25311.257465000.0050827999.55
48032006.06.22 19:20sell2402500.001.25951.26251.2582
48042006.06.22 19:30close2402500.001.25921.26251.258215000.0050842999.55
48052006.06.22 20:45sell2403500.001.25891.26191.2576
48062006.06.22 20:50close2403500.001.25761.26191.257665000.0050907999.55
48072006.06.22 21:35sell2404500.001.25891.26191.2576
48082006.06.22 21:40close2404500.001.25831.26191.257630000.0050937999.55
48092006.06.23 00:45buy2405500.001.25681.25381.2581
48102006.06.23 01:15close2405500.001.25761.25381.258140000.0050977999.55
48112006.06.23 04:50buy2406500.001.25611.25311.2574
48122006.06.23 05:10close2406500.001.25671.25311.257430000.0051007999.55
48132006.06.23 09:15sell2407500.001.25811.26111.2568
48142006.06.23 09:20close2407500.001.25721.26111.256845000.0051052999.55
48152006.06.23 09:35sell2408500.001.25871.26171.2574
48162006.06.23 09:45close2408500.001.25791.26171.257440000.0051092999.55
48172006.06.23 09:50sell2409500.001.25821.26121.2569
48182006.06.23 10:05close2409500.001.25781.26121.256920000.0051112999.55
48192006.06.23 10:10buy2410500.001.25671.25371.2580
48202006.06.23 10:20t/p2410500.001.25801.25371.258065000.0051177999.55
48212006.06.23 10:20sell2411500.001.25861.26161.2573
48222006.06.23 10:30close2411500.001.25761.26161.257350000.0051227999.55
48232006.06.23 10:35buy2412500.001.25661.25361.2579
48242006.06.23 10:45t/p2412500.001.25791.25361.257965000.0051292999.55
48252006.06.23 11:05buy2413500.001.25571.25271.2570
48262006.06.23 11:10close2413500.001.25671.25271.257050000.0051342999.55
48272006.06.23 11:20buy2414500.001.25611.25311.2574
48282006.06.23 11:35close2414500.001.25651.25311.257420000.0051362999.55
48292006.06.23 11:45buy2415500.001.25581.25281.2571
48302006.06.23 13:15close2415500.001.25351.25281.2571-115000.0051247999.55
48312006.06.23 14:40buy2416500.001.25171.24871.2530
48322006.06.23 15:10s/l2416500.001.24871.24871.2530-150000.0051097999.55
48332006.06.23 15:10buy2417500.001.24871.24571.2500
48342006.06.23 15:15close2417500.001.24911.24571.250020000.0051117999.55
48352006.06.23 15:20buy2418500.001.24821.24521.2495
48362006.06.23 15:30t/p2418500.001.24951.24521.249565000.0051182999.55
48372006.06.23 15:30buy2419500.001.24971.24671.2510
48382006.06.23 15:35close2419500.001.25031.24671.251030000.0051212999.55
48392006.06.23 15:50buy2420500.001.24791.24491.2492
48402006.06.23 15:59t/p2420500.001.24921.24491.249265000.0051277999.55
48412006.06.23 15:59buy2421500.001.24981.24681.2511
48422006.06.23 16:05t/p2421500.001.25111.24681.251165000.0051342999.55
48432006.06.23 20:20sell2422500.001.25301.25601.2517
48442006.06.23 20:30close2422500.001.25261.25601.251720000.0051362999.55
48452006.06.23 21:05buy2423500.001.25121.24821.2525
48462006.06.23 21:15close2423500.001.25201.24821.252540000.0051402999.55
48472006.06.23 22:50buy2424500.001.25121.24821.2525
48482006.06.26 00:00close2424500.001.25151.24821.252511313.7951414313.34
48492006.06.26 00:20buy2425500.001.25091.24791.2522
48502006.06.26 01:40close2425500.001.25131.24791.252220000.0051434313.34
48512006.06.26 02:05sell2426500.001.25221.25521.2509
48522006.06.26 02:15close2426500.001.25151.25521.250935000.0051469313.34
48532006.06.26 02:40sell2427500.001.25201.25501.2507
48542006.06.26 02:45close2427500.001.25131.25501.250735000.0051504313.34
48552006.06.26 02:50sell2428500.001.25221.25521.2509
48562006.06.26 03:05close2428500.001.25181.25521.250920000.0051524313.34
48572006.06.26 04:35sell2429500.001.25261.25561.2513
48582006.06.26 04:45close2429500.001.25221.25561.251320000.0051544313.34
48592006.06.26 08:40buy2430500.001.25131.24831.2526
48602006.06.26 08:59close2430500.001.25171.24831.252620000.0051564313.34
48612006.06.26 09:05buy2431500.001.25071.24771.2520
48622006.06.26 09:10close2431500.001.25171.24771.252050000.0051614313.34
48632006.06.26 09:15buy2432500.001.25071.24771.2520
48642006.06.26 09:20close2432500.001.25171.24771.252050000.0051664313.34
48652006.06.26 09:29buy2433500.001.25111.24811.2524
48662006.06.26 09:35t/p2433500.001.25241.24811.252465000.0051729313.34
48672006.06.26 09:35sell2434500.001.25291.25591.2516
48682006.06.26 09:40t/p2434500.001.25161.25591.251665000.0051794313.34
48692006.06.26 09:40buy2435500.001.25121.24821.2525
48702006.06.26 09:45t/p2435500.001.25251.24821.252565000.0051859313.34
48712006.06.26 09:45sell2436500.001.25291.25591.2516
48722006.06.26 09:50t/p2436500.001.25161.25591.251665000.0051924313.34
48732006.06.26 09:50buy2437500.001.25121.24821.2525
48742006.06.26 09:59t/p2437500.001.25251.24821.252565000.0051989313.34
48752006.06.26 09:59sell2438500.001.25261.25561.2513
48762006.06.26 10:05s/l2438500.001.25561.25561.2513-150000.0051839313.34
48772006.06.26 10:05sell2439500.001.25731.26031.2560
48782006.06.26 10:20t/p2439500.001.25601.26031.256065000.0051904313.34
48792006.06.26 10:30sell2440500.001.25741.26041.2561
48802006.06.26 10:45close2440500.001.25671.26041.256135000.0051939313.34
48812006.06.26 10:50sell2441500.001.25871.26171.2574
48822006.06.26 10:59t/p2441500.001.25741.26171.257465000.0052004313.34
48832006.06.26 10:59sell2442500.001.25701.26001.2557
48842006.06.26 11:35close2442500.001.25631.26001.255735000.0052039313.34
48852006.06.26 11:45sell2443500.001.25801.26101.2567
48862006.06.26 11:59t/p2443500.001.25671.26101.256765000.0052104313.34
48872006.06.26 17:05buy2444500.001.25441.25141.2557
48882006.06.26 17:10close2444500.001.25531.25141.255745000.0052149313.34
48892006.06.26 17:15buy2445500.001.25531.25231.2566
48902006.06.26 17:20close2445500.001.25591.25231.256630000.0052179313.34
48912006.06.26 17:30buy2446500.001.25501.25201.2563
48922006.06.26 17:35close2446500.001.25531.25201.256315000.0052194313.34
48932006.06.26 17:40buy2447500.001.25541.25241.2567
48942006.06.26 18:35close2447500.001.25591.25241.256725000.0052219313.34
48952006.06.26 18:45buy2448500.001.25421.25121.2555
48962006.06.26 18:59t/p2448500.001.25551.25121.255565000.0052284313.34
48972006.06.26 20:05sell2449500.001.25701.26001.2557
48982006.06.26 20:10close2449500.001.25651.26001.255725000.0052309313.34
48992006.06.26 20:15sell2450500.001.25821.26121.2569
49002006.06.26 20:50close2450500.001.26081.26121.2569-130000.0052179313.34
49012006.06.26 20:59sell2451500.001.25931.26231.2580
49022006.06.26 21:05close2451500.001.25881.26231.258025000.0052204313.34
49032006.06.27 02:15sell2452500.001.25961.26261.2583
49042006.06.27 03:20close2452500.001.26181.26261.2583-110000.0052094313.34
49052006.06.27 03:50sell2453500.001.26181.26481.2605
49062006.06.27 03:59close2453500.001.26141.26481.260520000.0052114313.34
49072006.06.27 07:05buy2454500.001.25951.25651.2608
49082006.06.27 07:10close2454500.001.26001.25651.260825000.0052139313.34
49092006.06.27 07:15buy2455500.001.26011.25711.2614
49102006.06.27 07:20close2455500.001.26091.25711.261440000.0052179313.34
49112006.06.27 07:29buy2456500.001.26011.25711.2614
49122006.06.27 07:45close2456500.001.26071.25711.261430000.0052209313.34
49132006.06.27 07:50buy2457500.001.25961.25661.2609
49142006.06.27 07:59close2457500.001.26031.25661.260935000.0052244313.34
49152006.06.27 08:45buy2458500.001.25961.25661.2609
49162006.06.27 09:20close2458500.001.26011.25661.260925000.0052269313.34
49172006.06.27 09:50buy2459500.001.25891.25591.2602
49182006.06.27 09:59t/p2459500.001.26021.25591.260265000.0052334313.34
49192006.06.27 10:15buy2460500.001.25931.25631.2606
49202006.06.27 10:35t/p2460500.001.26061.25631.260665000.0052399313.34
49212006.06.27 10:40buy2461500.001.25831.25531.2596
49222006.06.27 10:50close2461500.001.25941.25531.259655000.0052454313.34
49232006.06.27 11:15sell2462500.001.26171.26471.2604
49242006.06.27 11:20t/p2462500.001.26041.26471.260465000.0052519313.34
49252006.06.27 11:20buy2463500.001.25771.25471.2590
49262006.06.27 11:30t/p2463500.001.25901.25471.259065000.0052584313.34
49272006.06.27 11:45buy2464500.001.25861.25561.2599
49282006.06.27 11:59close2464500.001.25931.25561.259935000.0052619313.34
49292006.06.27 12:10buy2465500.001.25771.25471.2590
49302006.06.27 12:29close2465500.001.25831.25471.259030000.0052649313.34
49312006.06.27 12:30buy2466500.001.25841.25541.2597
49322006.06.27 13:20close2466500.001.25631.25541.2597-105000.0052544313.34
49332006.06.27 13:29buy2467500.001.25711.25411.2584
49342006.06.27 13:35close2467500.001.25771.25411.258430000.0052574313.34
49352006.06.27 13:45buy2468500.001.25701.25401.2583
49362006.06.27 14:00close2468500.001.25731.25401.258315000.0052589313.34
49372006.06.27 16:20sell2469500.001.26041.26341.2591
49382006.06.27 16:35t/p2469500.001.25911.26341.259165000.0052654313.34
49392006.06.27 16:50sell2470500.001.26011.26311.2588
49402006.06.27 16:59close2470500.001.25931.26311.258840000.0052694313.34
49412006.06.27 17:20sell2471500.001.26101.26401.2597
49422006.06.27 17:29close2471500.001.26061.26401.259720000.0052714313.34
49432006.06.27 19:05buy2472500.001.25831.25531.2596
49442006.06.27 19:10close2472500.001.25911.25531.259640000.0052754313.34
49452006.06.27 20:40buy2473500.001.25831.25531.2596
49462006.06.27 21:15close2473500.001.25871.25531.259620000.0052774313.34
49472006.06.27 23:10buy2474500.001.25761.25461.2589
49482006.06.27 23:15close2474500.001.25821.25461.258930000.0052804313.34
49492006.06.28 00:45buy2475500.001.25771.25471.2590
49502006.06.28 03:05close2475500.001.25811.25471.259020000.0052824313.34
49512006.06.28 04:20sell2476500.001.25831.26131.2570
49522006.06.28 04:30close2476500.001.25741.26131.257045000.0052869313.34
49532006.06.28 05:35sell2477500.001.25851.26151.2572
49542006.06.28 05:50close2477500.001.25791.26151.257230000.0052899313.34
49552006.06.28 05:59sell2478500.001.25821.26121.2569
49562006.06.28 06:15close2478500.001.25711.26121.256955000.0052954313.34
49572006.06.28 09:15buy2479500.001.25631.25331.2576
49582006.06.28 09:29close2479500.001.25681.25331.257625000.0052979313.34
49592006.06.28 09:30buy2480500.001.25691.25391.2582
49602006.06.28 09:35close2480500.001.25811.25391.258260000.0053039313.34
49612006.06.28 09:40buy2481500.001.25681.25381.2581
49622006.06.28 09:45close2481500.001.25741.25381.258130000.0053069313.34
49632006.06.28 09:50buy2482500.001.25691.25391.2582
49642006.06.28 09:59close2482500.001.25741.25391.258225000.0053094313.34
49652006.06.28 10:20buy2483500.001.25581.25281.2571
49662006.06.28 10:35close2483500.001.25661.25281.257140000.0053134313.34
49672006.06.28 10:40buy2484500.001.25661.25361.2579
49682006.06.28 11:05close2484500.001.25701.25361.257920000.0053154313.34
49692006.06.28 15:20buy2485500.001.25621.25321.2575
49702006.06.28 15:35close2485500.001.25711.25321.257545000.0053199313.34
49712006.06.28 15:40buy2486500.001.25551.25251.2568
49722006.06.28 15:50close2486500.001.25631.25251.256840000.0053239313.34
49732006.06.28 15:59buy2487500.001.25531.25231.2566
49742006.06.28 16:15close2487500.001.25581.25231.256625000.0053264313.34
49752006.06.28 16:20buy2488500.001.25481.25181.2561
49762006.06.28 16:30close2488500.001.25541.25181.256130000.0053294313.34
49772006.06.28 17:15buy2489500.001.25321.25021.2545
49782006.06.28 17:20close2489500.001.25351.25021.254515000.0053309313.34
49792006.06.28 17:30buy2490500.001.25381.25081.2551
49802006.06.28 17:40close2490500.001.25151.25081.2551-115000.0053194313.34
49812006.06.28 17:45buy2491500.001.25231.24931.2536
49822006.06.28 17:59close2491500.001.25281.24931.253625000.0053219313.34
49832006.06.28 21:35sell2492500.001.25581.25881.2545
49842006.06.28 21:40close2492500.001.25521.25881.254530000.0053249313.34
49852006.06.28 21:50sell2493500.001.25521.25821.2539
49862006.06.29 00:40close2493500.001.25491.25821.253923240.4653272553.80
49872006.06.29 01:05buy2494500.001.25401.25101.2553
49882006.06.29 01:10close2494500.001.25521.25101.255360000.0053332553.80
49892006.06.29 01:50buy2495500.001.25421.25121.2555
49902006.06.29 02:05close2495500.001.25481.25121.255530000.0053362553.80
49912006.06.29 02:20buy2496500.001.25381.25081.2551
49922006.06.29 02:29close2496500.001.25431.25081.255125000.0053387553.80
49932006.06.29 05:10sell2497500.001.25481.25781.2535
49942006.06.29 05:20close2497500.001.25431.25781.253525000.0053412553.80
49952006.06.29 05:35sell2498500.001.25501.25801.2537
49962006.06.29 06:15close2498500.001.25441.25801.253730000.0053442553.80
49972006.06.29 08:05sell2499500.001.25541.25841.2541
49982006.06.29 08:10close2499500.001.25511.25841.254115000.0053457553.80
49992006.06.29 08:50sell2500500.001.25541.25841.2541
50002006.06.29 09:00close2500500.001.25511.25841.254115000.0053472553.80
50012006.06.29 11:15buy2501500.001.25371.25071.2550
50022006.06.29 11:20close2501500.001.25491.25071.255060000.0053532553.80
50032006.06.29 11:30buy2502500.001.25391.25091.2552
50042006.06.29 11:50close2502500.001.25451.25091.255230000.0053562553.80
50052006.06.29 12:45buy2503500.001.25261.24961.2539
50062006.06.29 12:59close2503500.001.25311.24961.253925000.0053587553.80
50072006.06.29 15:35sell2504500.001.25551.25851.2542
50082006.06.29 15:40t/p2504500.001.25421.25851.254265000.0053652553.80
50092006.06.29 15:59sell2505500.001.25491.25791.2536
50102006.06.29 16:10close2505500.001.25431.25791.253630000.0053682553.80
50112006.06.29 20:10sell2506500.001.25491.25791.2536
50122006.06.29 20:15close2506500.001.25411.25791.253640000.0053722553.80
50132006.06.29 20:30sell2507500.001.25471.25771.2534
50142006.06.29 20:40t/p2507500.001.25341.25771.253465000.0053787553.80
50152006.06.29 20:40buy2508500.001.25281.24981.2541
50162006.06.29 20:45t/p2508500.001.25411.24981.254165000.0053852553.80
50172006.06.29 20:45sell2509500.001.25451.25751.2532
50182006.06.29 20:50close2509500.001.25401.25751.253225000.0053877553.80
50192006.06.29 21:05buy2510500.001.25241.24941.2537
50202006.06.29 21:10t/p2510500.001.25371.24941.253765000.0053942553.80
50212006.06.29 21:10sell2511500.001.25931.26231.2580
50222006.06.29 21:15t/p2511500.001.25801.26231.258065000.0054007553.80
50232006.06.29 21:15sell2512500.001.25671.25971.2554
50242006.06.29 21:20s/l2512500.001.25971.25971.2554-150000.0053857553.80
50252006.06.29 21:20sell2513500.001.26271.26571.2614
50262006.06.29 21:29close2513500.001.26171.26571.261450000.0053907553.80
50272006.06.29 21:30sell2514500.001.26161.26461.2603
50282006.06.29 21:35s/l2514500.001.26461.26461.2603-150000.0053757553.80
50292006.06.29 21:35sell2515500.001.26531.26831.2640
50302006.06.29 21:40close2515500.001.26421.26831.264055000.0053812553.80
50312006.06.29 21:45sell2516500.001.26691.26991.2656
50322006.06.29 21:50t/p2516500.001.26561.26991.265665000.0053877553.80
50332006.06.29 21:50sell2517500.001.26141.26441.2601
50342006.06.29 21:59s/l2517500.001.26441.26441.2601-150000.0053727553.80
50352006.06.29 21:59sell2518500.001.26651.26951.2652
50362006.06.29 22:05t/p2518500.001.26521.26951.265265000.0053792553.80
50372006.06.30 03:35sell2519500.001.26771.27071.2664
50382006.06.30 03:40t/p2519500.001.26641.27071.266465000.0053857553.80
50392006.06.30 03:59sell2520500.001.26731.27031.2660
50402006.06.30 04:15close2520500.001.26981.27031.2660-125000.0053732553.80
50412006.06.30 04:29sell2521500.001.26921.27221.2679
50422006.06.30 04:50close2521500.001.27191.27221.2679-135000.0053597553.80
50432006.06.30 04:59sell2522500.001.27091.27391.2696
50442006.06.30 05:10close2522500.001.27051.27391.269620000.0053617553.80
50452006.06.30 08:45sell2523500.001.27351.27651.2722
50462006.06.30 08:59close2523500.001.27281.27651.272235000.0053652553.80
50472006.06.30 14:40buy2524500.001.27081.26781.2721
50482006.06.30 14:45close2524500.001.27141.26781.272130000.0053682553.80
50492006.06.30 14:50buy2525500.001.27071.26771.2720
50502006.06.30 15:10t/p2525500.001.27201.26771.272065000.0053747553.80
50512006.06.30 15:35sell2526500.001.27701.28001.2757
50522006.06.30 15:40t/p2526500.001.27571.28001.275765000.0053812553.80
50532006.06.30 15:40sell2527500.001.27401.27701.2727
50542006.06.30 15:50t/p2527500.001.27271.27701.272765000.0053877553.80
50552006.06.30 15:59sell2528500.001.27481.27781.2735
50562006.06.30 16:50close2528500.001.27731.27781.2735-125000.0053752553.80
50572006.06.30 16:59sell2529500.001.27701.28001.2757
50582006.06.30 17:05t/p2529500.001.27571.28001.275765000.0053817553.80
50592006.07.03 04:05buy2530500.001.27791.27491.2792
50602006.07.03 04:15close2530500.001.27831.27491.279220000.0053837553.80
50612006.07.03 04:29buy2531500.001.27751.27451.2788
50622006.07.03 05:10close2531500.001.27801.27451.278825000.0053862553.80
50632006.07.03 09:35sell2532500.001.27991.28291.2786
50642006.07.03 09:40close2532500.001.27921.28291.278635000.0053897553.80
50652006.07.03 10:15buy2533500.001.27771.27471.2790
50662006.07.03 10:20close2533500.001.27821.27471.279025000.0053922553.80
50672006.07.03 10:35buy2534500.001.27771.27471.2790
50682006.07.03 10:50close2534500.001.27841.27471.279035000.0053957553.80
50692006.07.03 11:05buy2535500.001.27661.27361.2779
50702006.07.03 11:15t/p2535500.001.27791.27361.277965000.0054022553.80
50712006.07.03 11:20buy2536500.001.27661.27361.2779
50722006.07.03 11:40close2536500.001.27741.27361.277940000.0054062553.80
50732006.07.03 11:45buy2537500.001.27691.27391.2782
50742006.07.03 12:00close2537500.001.27731.27391.278220000.0054082553.80
50752006.07.03 12:45buy2538500.001.27631.27331.2776
50762006.07.03 12:50close2538500.001.27671.27331.277620000.0054102553.80
50772006.07.03 13:40sell2539500.001.28031.28331.2790
50782006.07.03 13:45t/p2539500.001.27901.28331.279065000.0054167553.80
50792006.07.03 13:59sell2540500.001.27951.28251.2782
50802006.07.03 14:10close2540500.001.27911.28251.278220000.0054187553.80
50812006.07.03 14:20sell2541500.001.28071.28371.2794
50822006.07.03 14:29close2541500.001.28001.28371.279435000.0054222553.80
50832006.07.03 17:05sell2542500.001.28221.28521.2809
50842006.07.03 17:10close2542500.001.28101.28521.280960000.0054282553.80
50852006.07.03 17:29sell2543500.001.28131.28431.2800
50862006.07.03 17:40close2543500.001.28051.28431.280040000.0054322553.80
50872006.07.03 17:45sell2544500.001.28171.28471.2804
50882006.07.03 17:50t/p2544500.001.28041.28471.280465000.0054387553.80
50892006.07.04 00:35buy2545500.001.27921.27621.2805
50902006.07.04 00:40close2545500.001.27951.27621.280515000.0054402553.80
50912006.07.04 00:50buy2546500.001.27921.27621.2805
50922006.07.04 01:05close2546500.001.28011.27621.280545000.0054447553.80
50932006.07.04 04:15sell2547500.001.28091.28391.2796
50942006.07.04 04:20close2547500.001.28011.28391.279640000.0054487553.80
50952006.07.04 04:29sell2548500.001.28081.28381.2795
50962006.07.04 05:05close2548500.001.28031.28381.279525000.0054512553.80
50972006.07.04 09:20sell2549500.001.28191.28491.2806
50982006.07.04 09:35close2549500.001.28131.28491.280630000.0054542553.80
50992006.07.04 09:40sell2550500.001.28191.28491.2806
51002006.07.04 09:50close2550500.001.28151.28491.280620000.0054562553.80
51012006.07.04 09:59sell2551500.001.28141.28441.2801
51022006.07.04 10:10close2551500.001.28071.28441.280135000.0054597553.80
51032006.07.04 10:20sell2552500.001.28181.28481.2805
51042006.07.04 10:29close2552500.001.28141.28481.280520000.0054617553.80
51052006.07.04 13:10buy2553500.001.28041.27741.2817
51062006.07.04 13:15close2553500.001.28121.27741.281740000.0054657553.80
51072006.07.04 13:35buy2554500.001.27951.27651.2808
51082006.07.04 13:40close2554500.001.28081.27651.280865000.0054722553.80
51092006.07.04 13:50buy2555500.001.27991.27691.2812
51102006.07.04 16:05close2555500.001.28091.27691.281250000.0054772553.80
51112006.07.04 19:50buy2556500.001.27911.27611.2804
51122006.07.04 19:59close2556500.001.27971.27611.280430000.0054802553.80
51132006.07.04 20:50sell2557500.001.28081.28381.2795
51142006.07.04 21:10close2557500.001.28041.28381.279520000.0054822553.80
51152006.07.05 00:40buy2558500.001.27901.27601.2803
51162006.07.05 07:15close2558500.001.27951.27601.280325000.0054847553.80
51172006.07.05 07:40sell2559500.001.28021.28321.2789
51182006.07.05 08:45close2559500.001.28241.28321.2789-110000.0054737553.80
51192006.07.05 08:50sell2560500.001.28331.28631.2820
51202006.07.05 08:59close2560500.001.28231.28631.282050000.0054787553.80
51212006.07.05 09:20sell2561500.001.28361.28661.2823
51222006.07.05 09:29t/p2561500.001.28231.28661.282365000.0054852553.80
51232006.07.05 10:05buy2562500.001.27641.27341.2777
51242006.07.05 10:10t/p2562500.001.27771.27341.277765000.0054917553.80
51252006.07.05 10:20buy2563500.001.27621.27321.2775
51262006.07.05 10:29close2563500.001.27681.27321.277530000.0054947553.80
51272006.07.05 10:45buy2564500.001.27641.27341.2777
51282006.07.05 11:35close2564500.001.27711.27341.277735000.0054982553.80
51292006.07.05 14:15sell2565500.001.27791.28091.2766
51302006.07.05 15:05t/p2565500.001.27661.28091.276665000.0055047553.80
51312006.07.05 15:35buy2566500.001.27431.27131.2756
51322006.07.05 15:40close2566500.001.27491.27131.275630000.0055077553.80
51332006.07.05 16:20buy2567500.001.27301.27001.2743
51342006.07.05 16:29close2567500.001.27361.27001.274330000.0055107553.80
51352006.07.05 16:45buy2568500.001.27261.26961.2739
51362006.07.05 16:59close2568500.001.27311.26961.273925000.0055132553.80
51372006.07.05 17:20buy2569500.001.27101.26801.2723
51382006.07.05 17:29close2569500.001.27131.26801.272315000.0055147553.80
51392006.07.05 17:45buy2570500.001.27101.26801.2723
51402006.07.05 17:59close2570500.001.27161.26801.272330000.0055177553.80
51412006.07.05 21:20sell2571500.001.27341.27641.2721
51422006.07.05 21:29close2571500.001.27291.27641.272125000.0055202553.80
51432006.07.05 21:35sell2572500.001.27331.27631.2720
51442006.07.05 21:40close2572500.001.27301.27631.272015000.0055217553.80
51452006.07.05 21:45sell2573500.001.27361.27661.2723
51462006.07.05 21:50close2573500.001.27331.27661.272315000.0055232553.80
51472006.07.05 21:59sell2574500.001.27341.27641.2721
51482006.07.05 22:05close2574500.001.27261.27641.272140000.0055272553.80
51492006.07.06 02:50sell2575500.001.27361.27661.2723
51502006.07.06 02:59close2575500.001.27301.27661.272330000.0055302553.80
51512006.07.06 03:15sell2576500.001.27351.27651.2722
51522006.07.06 03:29close2576500.001.27311.27651.272220000.0055322553.80
51532006.07.06 09:10sell2577500.001.27391.27691.2726
51542006.07.06 09:15close2577500.001.27311.27691.272640000.0055362553.80
51552006.07.06 09:30sell2578500.001.27391.27691.2726
51562006.07.06 11:05t/p2578500.001.27261.27691.272665000.0055427553.80
51572006.07.06 14:50sell2579500.001.27471.27771.2734
51582006.07.06 15:05close2579500.001.27371.27771.273450000.0055477553.80
51592006.07.06 15:40sell2580500.001.27611.27911.2748
51602006.07.06 15:45close2580500.001.27551.27911.274830000.0055507553.80
51612006.07.06 15:50sell2581500.001.27841.28141.2771
51622006.07.06 15:59t/p2581500.001.27711.28141.277165000.0055572553.80
51632006.07.06 15:59sell2582500.001.27581.27881.2745
51642006.07.06 16:05t/p2582500.001.27451.27881.274565000.0055637553.80
51652006.07.06 17:15sell2583500.001.27731.28031.2760
51662006.07.06 17:29close2583500.001.27661.28031.276035000.0055672553.80
51672006.07.06 18:20sell2584500.001.27651.27951.2752
51682006.07.06 18:40close2584500.001.27581.27951.275235000.0055707553.80
51692006.07.06 18:45sell2585500.001.27661.27961.2753
51702006.07.06 18:50close2585500.001.27601.27961.275330000.0055737553.80
51712006.07.06 20:10sell2586500.001.27701.28001.2757
51722006.07.06 20:15close2586500.001.27641.28001.275730000.0055767553.80
51732006.07.06 20:29sell2587500.001.27671.27971.2754
51742006.07.07 10:20close2587500.001.27891.27971.2754-107253.1855660300.62
51752006.07.07 10:50sell2588500.001.27821.28121.2769
51762006.07.07 11:05close2588500.001.27761.28121.276930000.0055690300.62
51772006.07.07 12:35sell2589500.001.27911.28211.2778
51782006.07.07 12:45close2589500.001.27831.28211.277840000.0055730300.62
51792006.07.07 15:05sell2590500.001.28131.28431.2800
51802006.07.07 15:20t/p2590500.001.28001.28431.280065000.0055795300.62
51812006.07.07 15:29sell2591500.001.28061.28361.2793
51822006.07.07 15:50s/l2591500.001.28361.28361.2793-150000.0055645300.62
51832006.07.07 15:50sell2592500.001.28631.28931.2850
51842006.07.07 15:59t/p2592500.001.28501.28931.285065000.0055710300.62
51852006.07.07 15:59sell2593500.001.28211.28511.2808
51862006.07.07 16:10close2593500.001.28101.28511.280855000.0055765300.62
51872006.07.07 16:50sell2594500.001.28331.28631.2820
51882006.07.07 16:59close2594500.001.28251.28631.282040000.0055805300.62
51892006.07.07 20:10sell2595500.001.28291.28591.2816
51902006.07.07 20:15close2595500.001.28241.28591.281625000.0055830300.62
51912006.07.07 20:29sell2596500.001.28281.28581.2815
51922006.07.07 21:05close2596500.001.28161.28581.281560000.0055890300.62
51932006.07.07 21:35buy2597500.001.28141.27841.2827
51942006.07.07 21:45close2597500.001.28211.27841.282735000.0055925300.62
51952006.07.07 22:20buy2598500.001.28121.27821.2825
51962006.07.07 22:35close2598500.001.28151.27821.282515000.0055940300.62
51972006.07.07 22:45buy2599500.001.28151.27851.2828
51982006.07.10 03:15close2599500.001.27901.27851.2828-128686.2155811614.41
51992006.07.10 03:29buy2600500.001.27941.27641.2807
52002006.07.10 03:35close2600500.001.28031.27641.280745000.0055856614.41
52012006.07.10 03:40buy2601500.001.27921.27621.2805
52022006.07.10 03:45close2601500.001.28011.27621.280545000.0055901614.41
52032006.07.10 03:50buy2602500.001.28011.27711.2814
52042006.07.10 06:15close2602500.001.28051.27711.281420000.0055921614.41
52052006.07.10 08:40buy2603500.001.27921.27621.2805
52062006.07.10 08:50close2603500.001.27971.27621.280525000.0055946614.41
52072006.07.10 08:59buy2604500.001.27931.27631.2806
52082006.07.10 09:15t/p2604500.001.28061.27631.280665000.0056011614.41
52092006.07.10 09:15sell2605500.001.28081.28381.2795
52102006.07.10 09:20t/p2605500.001.27951.28381.279565000.0056076614.41
52112006.07.10 09:40sell2606500.001.28051.28351.2792
52122006.07.10 09:50t/p2606500.001.27921.28351.279265000.0056141614.41
52132006.07.10 09:50buy2607500.001.27881.27581.2801
52142006.07.10 09:59close2607500.001.27921.27581.280120000.0056161614.41
52152006.07.10 10:20sell2608500.001.28091.28391.2796
52162006.07.10 10:35close2608500.001.28011.28391.279640000.0056201614.41
52172006.07.10 10:45sell2609500.001.28091.28391.2796
52182006.07.10 10:50close2609500.001.27961.28391.279665000.0056266614.41
52192006.07.10 11:10sell2610500.001.28101.28401.2797
52202006.07.10 11:15close2610500.001.28001.28401.279750000.0056316614.41
52212006.07.10 11:20sell2611500.001.28121.28421.2799
52222006.07.10 11:35close2611500.001.28081.28421.279920000.0056336614.41
52232006.07.10 11:45sell2612500.001.28071.28371.2794
52242006.07.10 12:05t/p2612500.001.27941.28371.279465000.0056401614.41
52252006.07.10 12:05buy2613500.001.27821.27521.2795
52262006.07.10 12:10t/p2613500.001.27951.27521.279565000.0056466614.41
52272006.07.10 12:29buy2614500.001.27831.27531.2796
52282006.07.10 14:15s/l2614500.001.27531.27531.2796-150000.0056316614.41
52292006.07.10 14:15buy2615500.001.27531.27231.2766
52302006.07.10 14:29close2615500.001.27591.27231.276630000.0056346614.41
52312006.07.10 14:50buy2616500.001.27531.27231.2766
52322006.07.10 15:05close2616500.001.27561.27231.276615000.0056361614.41
52332006.07.10 15:45buy2617500.001.27331.27031.2746
52342006.07.10 15:59close2617500.001.27381.27031.274625000.0056386614.41
52352006.07.10 16:45buy2618500.001.27251.26951.2738
52362006.07.10 17:05close2618500.001.27321.26951.273835000.0056421614.41
52372006.07.10 19:20sell2619500.001.27611.27911.2748
52382006.07.10 19:29t/p2619500.001.27481.27911.274865000.0056486614.41
52392006.07.11 00:10sell2620500.001.27441.27741.2731
52402006.07.11 00:20close2620500.001.27381.27741.273130000.0056516614.41
52412006.07.11 04:35sell2621500.001.27451.27751.2732
52422006.07.11 06:05close2621500.001.27381.27751.273235000.0056551614.41
52432006.07.11 08:35buy2622500.001.27291.26991.2742
52442006.07.11 08:40close2622500.001.27361.26991.274235000.0056586614.41
52452006.07.11 08:50buy2623500.001.27321.27021.2745
52462006.07.11 09:50close2623500.001.27051.27021.2745-135000.0056451614.41
52472006.07.11 09:59buy2624500.001.27081.26781.2721
52482006.07.11 10:05t/p2624500.001.27211.26781.272165000.0056516614.41
52492006.07.11 16:05buy2625500.001.27151.26851.2728
52502006.07.11 16:10t/p2625500.001.27281.26851.272865000.0056581614.41
52512006.07.11 16:10sell2626500.001.27601.27901.2747
52522006.07.11 16:15t/p2626500.001.27471.27901.274765000.0056646614.41
52532006.07.11 16:15buy2627500.001.27291.26991.2742
52542006.07.11 16:20close2627500.001.27411.26991.274260000.0056706614.41
52552006.07.11 16:29sell2628500.001.27491.27791.2736
52562006.07.11 16:40close2628500.001.27431.27791.273630000.0056736614.41
52572006.07.11 17:20sell2629500.001.27481.27781.2735
52582006.07.11 17:29close2629500.001.27391.27781.273545000.0056781614.41
52592006.07.11 17:35sell2630500.001.27481.27781.2735
52602006.07.11 17:40close2630500.001.27381.27781.273550000.0056831614.41
52612006.07.11 17:45sell2631500.001.27521.27821.2739
52622006.07.11 17:50t/p2631500.001.27391.27821.273965000.0056896614.41
52632006.07.11 17:59sell2632500.001.27491.27791.2736
52642006.07.11 19:35close2632500.001.27431.27791.273630000.0056926614.41
52652006.07.11 20:15sell2633500.001.27671.27971.2754
52662006.07.11 20:20t/p2633500.001.27541.27971.275465000.0056991614.41
52672006.07.11 20:40sell2634500.001.27661.27961.2753
52682006.07.11 20:45close2634500.001.27621.27961.275320000.0057011614.41
52692006.07.11 21:45sell2635500.001.27711.28011.2758
52702006.07.12 00:50close2635500.001.27671.28011.275822746.8257034361.24
52712006.07.12 04:40buy2636500.001.27631.27331.2776
52722006.07.12 08:20close2636500.001.27691.27331.277630000.0057064361.24
52732006.07.12 09:20sell2637500.001.27721.28021.2759
52742006.07.12 09:29close2637500.001.27671.28021.275925000.0057089361.24
52752006.07.12 09:45sell2638500.001.27771.28071.2764
52762006.07.12 09:50close2638500.001.27721.28071.276425000.0057114361.24
52772006.07.12 10:40buy2639500.001.27501.27201.2763
52782006.07.12 10:50close2639500.001.27621.27201.276360000.0057174361.24
52792006.07.12 10:59buy2640500.001.27511.27211.2764
52802006.07.12 11:15close2640500.001.27571.27211.276430000.0057204361.24
52812006.07.12 11:50buy2641500.001.27401.27101.2753
52822006.07.12 11:59close2641500.001.27471.27101.275335000.0057239361.24
52832006.07.12 12:40buy2642500.001.27371.27071.2750
52842006.07.12 13:10close2642500.001.27441.27071.275035000.0057274361.24
52852006.07.12 14:15buy2643500.001.27211.26911.2734
52862006.07.12 15:05close2643500.001.27331.26911.273460000.0057334361.24
52872006.07.12 15:45buy2644500.001.26871.26571.2700
52882006.07.12 15:50close2644500.001.26931.26571.270030000.0057364361.24
52892006.07.12 16:35buy2645500.001.26991.26691.2712
52902006.07.12 16:40close2645500.001.27101.26691.271255000.0057419361.24
52912006.07.12 16:50buy2646500.001.26921.26621.2705
52922006.07.12 16:59close2646500.001.27031.26621.270555000.0057474361.24
52932006.07.12 17:15buy2647500.001.26891.26591.2702
52942006.07.12 17:35close2647500.001.26971.26591.270240000.0057514361.24
52952006.07.12 17:45buy2648500.001.26891.26591.2702
52962006.07.12 18:05close2648500.001.26961.26591.270235000.0057549361.24
52972006.07.12 23:45sell2649500.001.27041.27341.2691
52982006.07.13 00:10close2649500.001.27001.27341.269128240.4657577601.70
52992006.07.13 01:40sell2650500.001.27121.27421.2699
53002006.07.13 01:50close2650500.001.27091.27421.269915000.0057592601.70
53012006.07.13 01:59sell2651500.001.27121.27421.2699
53022006.07.13 02:15close2651500.001.27071.27421.269925000.0057617601.70
53032006.07.13 04:35sell2652500.001.27201.27501.2707
53042006.07.13 04:40close2652500.001.27121.27501.270740000.0057657601.70
53052006.07.13 04:59sell2653500.001.27181.27481.2705
53062006.07.13 06:05close2653500.001.27101.27481.270540000.0057697601.70
53072006.07.13 09:10buy2654500.001.27091.26791.2722
53082006.07.13 09:15close2654500.001.27141.26791.272225000.0057722601.70
53092006.07.13 09:20buy2655500.001.27111.26811.2724
53102006.07.13 10:00close2655500.001.27141.26811.272415000.0057737601.70
53112006.07.13 10:05sell2656500.001.27301.27601.2717
53122006.07.13 10:10close2656500.001.27261.27601.271720000.0057757601.70
53132006.07.13 10:15sell2657500.001.27301.27601.2717
53142006.07.13 10:20t/p2657500.001.27171.27601.271765000.0057822601.70
53152006.07.13 10:29sell2658500.001.27191.27491.2706
53162006.07.13 11:10close2658500.001.27141.27491.270625000.0057847601.70
53172006.07.13 11:20sell2659500.001.27251.27551.2712
53182006.07.13 11:35close2659500.001.27181.27551.271235000.0057882601.70
53192006.07.13 11:45sell2660500.001.27261.27561.2713
53202006.07.13 11:59close2660500.001.27191.27561.271335000.0057917601.70
53212006.07.13 12:05buy2661500.001.27101.26801.2723
53222006.07.13 12:10close2661500.001.27181.26801.272340000.0057957601.70
53232006.07.13 12:35buy2662500.001.27111.26811.2724
53242006.07.13 12:45close2662500.001.27171.26811.272430000.0057987601.70
53252006.07.13 12:50buy2663500.001.27011.26711.2714
53262006.07.13 15:35close2663500.001.27101.26711.271445000.0058032601.70
53272006.07.13 16:20sell2664500.001.27191.27491.2706
53282006.07.13 16:35t/p2664500.001.27061.27491.270665000.0058097601.70
53292006.07.13 16:50sell2665500.001.27181.27481.2705
53302006.07.13 16:59close2665500.001.27101.27481.270540000.0058137601.70
53312006.07.13 17:20sell2666500.001.27221.27521.2709
53322006.07.13 17:29close2666500.001.27101.27521.270960000.0058197601.70
53332006.07.13 18:05buy2667500.001.26681.26381.2681
53342006.07.13 18:10t/p2667500.001.26811.26381.268165000.0058262601.70
53352006.07.13 18:20buy2668500.001.26821.26521.2695
53362006.07.13 20:05close2668500.001.26881.26521.269530000.0058292601.70
53372006.07.13 21:45sell2669500.001.27021.27321.2689
53382006.07.13 21:50close2669500.001.26981.27321.268920000.0058312601.70
53392006.07.14 03:10buy2670500.001.26871.26571.2700
53402006.07.14 03:15close2670500.001.26921.26571.270025000.0058337601.70
53412006.07.14 03:35buy2671500.001.26771.26471.2690
53422006.07.14 03:40close2671500.001.26881.26471.269055000.0058392601.70
53432006.07.14 03:50buy2672500.001.26861.26561.2699
53442006.07.14 07:10close2672500.001.26921.26561.269930000.0058422601.70
53452006.07.14 07:29sell2673500.001.26911.27211.2678
53462006.07.14 07:45close2673500.001.26811.27211.267850000.0058472601.70
53472006.07.14 07:50sell2674500.001.26921.27221.2679
53482006.07.14 07:59close2674500.001.26841.27221.267940000.0058512601.70
53492006.07.14 08:45sell2675500.001.26911.27211.2678
53502006.07.14 08:50close2675500.001.26871.27211.267820000.0058532601.70
53512006.07.14 08:59sell2676500.001.26901.27201.2677
53522006.07.14 09:05t/p2676500.001.26771.27201.267765000.0058597601.70
53532006.07.14 09:05buy2677500.001.26521.26221.2665
53542006.07.14 09:10t/p2677500.001.26651.26221.266565000.0058662601.70
53552006.07.14 09:20buy2678500.001.26621.26321.2675
53562006.07.14 10:35close2678500.001.26711.26321.267545000.0058707601.70
53572006.07.14 15:35sell2679500.001.26901.27201.2677
53582006.07.14 15:40t/p2679500.001.26771.27201.267765000.0058772601.70
53592006.07.14 15:45buy2680500.001.26561.26261.2669
53602006.07.14 16:20close2680500.001.26611.26261.266925000.0058797601.70
53612006.07.14 16:35buy2681500.001.26511.26211.2664
53622006.07.14 16:45t/p2681500.001.26641.26211.266465000.0058862601.70
53632006.07.14 16:50buy2682500.001.26291.25991.2642
53642006.07.14 17:05close2682500.001.26381.25991.264245000.0058907601.70
53652006.07.14 20:10sell2683500.001.26481.26781.2635
53662006.07.14 20:20close2683500.001.26441.26781.263520000.0058927601.70
53672006.07.14 20:30sell2684500.001.26481.26781.2635
53682006.07.14 20:45close2684500.001.26421.26781.263530000.0058957601.70
53692006.07.14 21:40sell2685500.001.26491.26791.2636
53702006.07.14 22:40close2685500.001.26451.26791.263620000.0058977601.70
53712006.07.17 00:35buy2686500.001.26321.26021.2645
53722006.07.17 00:40close2686500.001.26401.26021.264540000.0059017601.70
53732006.07.17 05:05buy2687500.001.26221.25921.2635
53742006.07.17 05:15close2687500.001.26311.25921.263545000.0059062601.70
53752006.07.17 05:20buy2688500.001.26261.25961.2639
53762006.07.17 08:40close2688500.001.26331.25961.263935000.0059097601.70
53772006.07.17 09:20sell2689500.001.26401.26701.2627
53782006.07.17 09:35t/p2689500.001.26271.26701.262765000.0059162601.70
53792006.07.17 09:45sell2690500.001.26301.26601.2617
53802006.07.17 09:59close2690500.001.26261.26601.261720000.0059182601.70
53812006.07.17 10:20sell2691500.001.26341.26641.2621
53822006.07.17 10:35t/p2691500.001.26211.26641.262165000.0059247601.70
53832006.07.17 10:45sell2692500.001.26331.26631.2620
53842006.07.17 10:50t/p2692500.001.26201.26631.262065000.0059312601.70
53852006.07.17 11:05buy2693500.001.25871.25571.2600
53862006.07.17 11:10t/p2693500.001.26001.25571.260065000.0059377601.70
53872006.07.17 11:15buy2694500.001.25751.25451.2588
53882006.07.17 11:20t/p2694500.001.25881.25451.258865000.0059442601.70
53892006.07.17 11:20buy2695500.001.26071.25771.2620
53902006.07.17 11:29s/l2695500.001.25771.25771.2620-150000.0059292601.70
53912006.07.17 11:29buy2696500.001.25771.25471.2590
53922006.07.17 11:50close2696500.001.25511.25471.2590-130000.0059162601.70
53932006.07.17 11:59buy2697500.001.25541.25241.2567
53942006.07.17 12:05close2697500.001.25581.25241.256720000.0059182601.70
53952006.07.17 12:20buy2698500.001.25381.25081.2551
53962006.07.17 13:05close2698500.001.25491.25081.255155000.0059237601.70
53972006.07.17 16:05buy2699500.001.25171.24871.2530
53982006.07.17 16:10t/p2699500.001.25301.24871.253065000.0059302601.70
53992006.07.17 16:29buy2700500.001.25221.24921.2535
54002006.07.17 16:35t/p2700500.001.25351.24921.253565000.0059367601.70
54012006.07.17 16:35sell2701500.001.25401.25701.2527
54022006.07.17 16:40close2701500.001.25361.25701.252720000.0059387601.70
54032006.07.17 16:50buy2702500.001.25231.24931.2536
54042006.07.17 16:59t/p2702500.001.25361.24931.253665000.0059452601.70
54052006.07.17 17:05sell2703500.001.25441.25741.2531
54062006.07.17 17:15close2703500.001.25361.25741.253140000.0059492601.70
54072006.07.17 17:20buy2704500.001.25191.24891.2532
54082006.07.17 17:29close2704500.001.25291.24891.253250000.0059542601.70
54092006.07.17 17:35buy2705500.001.25281.24981.2541
54102006.07.17 18:15close2705500.001.25311.24981.254115000.0059557601.70
54112006.07.17 23:05buy2706500.001.25201.24901.2533
54122006.07.17 23:15close2706500.001.25241.24901.253320000.0059577601.70
54132006.07.17 23:29buy2707500.001.25201.24901.2533
54142006.07.18 00:35close2707500.001.25251.24901.253321313.7959598915.49
54152006.07.18 01:15buy2708500.001.25151.24851.2528
54162006.07.18 01:20close2708500.001.25191.24851.252820000.0059618915.49
54172006.07.18 01:30buy2709500.001.25161.24861.2529
54182006.07.18 02:10close2709500.001.25201.24861.252920000.0059638915.49
54192006.07.18 04:45sell2710500.001.25291.25591.2516
54202006.07.18 04:50close2710500.001.25241.25591.251625000.0059663915.49
54212006.07.18 09:05sell2711500.001.25361.25661.2523
54222006.07.18 09:10close2711500.001.25241.25661.252360000.0059723915.49
54232006.07.18 09:40sell2712500.001.25361.25661.2523
54242006.07.18 09:50close2712500.001.25281.25661.252340000.0059763915.49
54252006.07.18 10:10sell2713500.001.25411.25711.2528
54262006.07.18 10:15t/p2713500.001.25281.25711.252865000.0059828915.49
54272006.07.18 10:20sell2714500.001.25471.25771.2534
54282006.07.18 10:29close2714500.001.25431.25771.253420000.0059848915.49
54292006.07.18 10:30sell2715500.001.25421.25721.2529
54302006.07.18 10:40close2715500.001.25371.25721.252925000.0059873915.49
54312006.07.18 10:50sell2716500.001.25431.25731.2530
54322006.07.18 10:59close2716500.001.25391.25731.253020000.0059893915.49
54332006.07.18 12:05buy2717500.001.24961.24661.2509
54342006.07.18 12:10t/p2717500.001.25091.24661.250965000.0059958915.49
54352006.07.18 12:15buy2718500.001.25101.24801.2523
54362006.07.18 12:35t/p2718500.001.25231.24801.252365000.0060023915.49
54372006.07.18 12:45buy2719500.001.25161.24861.2529
54382006.07.18 13:05t/p2719500.001.25291.24861.252965000.0060088915.49
54392006.07.18 13:35sell2720500.001.25541.25841.2541
54402006.07.18 13:40close2720500.001.25501.25841.254120000.0060108915.49
54412006.07.18 16:10sell2721500.001.25581.25881.2545
54422006.07.18 16:15t/p2721500.001.25451.25881.254565000.0060173915.49
54432006.07.18 17:05buy2722500.001.24931.24631.2506
54442006.07.18 17:10t/p2722500.001.25061.24631.250665000.0060238915.49
54452006.07.18 17:10buy2723500.001.25101.24801.2523
54462006.07.18 17:15close2723500.001.25171.24801.252335000.0060273915.49
54472006.07.18 17:29buy2724500.001.24961.24661.2509
54482006.07.18 17:50close2724500.001.24721.24661.2509-120000.0060153915.49
54492006.07.18 17:59buy2725500.001.24931.24631.2506
54502006.07.18 18:35t/p2725500.001.25061.24631.250665000.0060218915.49
54512006.07.18 21:35sell2726500.001.25101.25401.2497
54522006.07.18 21:40close2726500.001.25041.25401.249730000.0060248915.49
54532006.07.18 21:45sell2727500.001.25121.25421.2499
54542006.07.18 21:50close2727500.001.25071.25421.249925000.0060273915.49
54552006.07.18 21:59sell2728500.001.25101.25401.2497
54562006.07.18 23:05close2728500.001.25031.25401.249735000.0060308915.49
54572006.07.19 03:20buy2729500.001.24931.24631.2506
54582006.07.19 05:35close2729500.001.24971.24631.250620000.0060328915.49
54592006.07.19 09:05sell2730500.001.25051.25351.2492
54602006.07.19 09:10close2730500.001.24991.25351.249230000.0060358915.49
54612006.07.19 09:20buy2731500.001.24891.24591.2502
54622006.07.19 09:29close2731500.001.25001.24591.250255000.0060413915.49
54632006.07.19 09:35sell2732500.001.25071.25371.2494
54642006.07.19 09:45close2732500.001.25011.25371.249430000.0060443915.49
54652006.07.19 10:15buy2733500.001.24911.24611.2504
54662006.07.19 10:20t/p2733500.001.25041.24611.250465000.0060508915.49
54672006.07.19 10:20sell2734500.001.25061.25361.2493
54682006.07.19 10:29close2734500.001.24961.25361.249350000.0060558915.49
54692006.07.19 10:35buy2735500.001.24911.24611.2504
54702006.07.19 10:45close2735500.001.24961.24611.250425000.0060583915.49
54712006.07.19 10:59buy2736500.001.24901.24601.2503
54722006.07.19 11:10t/p2736500.001.25031.24601.250365000.0060648915.49
54732006.07.19 11:10sell2737500.001.25071.25371.2494
54742006.07.19 11:15close2737500.001.25011.25371.249430000.0060678915.49
54752006.07.19 15:20buy2738500.001.24761.24461.2489
54762006.07.19 15:29t/p2738500.001.24891.24461.248965000.0060743915.49
54772006.07.19 15:40buy2739500.001.24911.24611.2504
54782006.07.19 15:45s/l2739500.001.24611.24611.2504-150000.0060593915.49
54792006.07.19 15:45buy2740500.001.24591.24291.2472
54802006.07.19 15:50close2740500.001.24681.24291.247245000.0060638915.49
54812006.07.19 15:59buy2741500.001.24741.24441.2487
54822006.07.19 16:05close2741500.001.24791.24441.248725000.0060663915.49
54832006.07.19 17:05sell2742500.001.25701.26001.2557
54842006.07.19 17:15t/p2742500.001.25571.26001.255765000.0060728915.49
54852006.07.19 17:29sell2743500.001.25731.26031.2560
54862006.07.19 17:40close2743500.001.25661.26031.256035000.0060763915.49
54872006.07.19 17:45sell2744500.001.25621.25921.2549
54882006.07.19 18:10t/p2744500.001.25491.25921.254965000.0060828915.49
54892006.07.19 23:45buy2745500.001.25871.25571.2600
54902006.07.19 23:50close2745500.001.25911.25571.260020000.0060848915.49
54912006.07.19 23:59buy2746500.001.25881.25581.2601
54922006.07.20 00:05close2746500.001.25951.25581.260123941.3760872856.86
54932006.07.20 03:40sell2747500.001.26061.26361.2593
54942006.07.20 09:15close2747500.001.25991.26361.259335000.0060907856.86
54952006.07.20 09:40buy2748500.001.25981.25681.2611
54962006.07.20 09:45close2748500.001.26051.25681.261135000.0060942856.86
54972006.07.20 10:05buy2749500.001.25981.25681.2611
54982006.07.20 10:10close2749500.001.26051.25681.261135000.0060977856.86
54992006.07.20 10:20buy2750500.001.25921.25621.2605
55002006.07.20 10:29close2750500.001.25971.25621.260525000.0061002856.86
55012006.07.20 10:30buy2751500.001.26001.25701.2613
55022006.07.20 10:35close2751500.001.26071.25701.261335000.0061037856.86
55032006.07.20 10:45buy2752500.001.25991.25691.2612
55042006.07.20 10:59close2752500.001.26051.25691.261230000.0061067856.86
55052006.07.20 11:05sell2753500.001.26151.26451.2602
55062006.07.20 11:10close2753500.001.26081.26451.260235000.0061102856.86
55072006.07.20 11:15sell2754500.001.26111.26411.2598
55082006.07.20 11:20close2754500.001.26041.26411.259835000.0061137856.86
55092006.07.20 11:40sell2755500.001.26111.26411.2598
55102006.07.20 11:45close2755500.001.26001.26411.259855000.0061192856.86
55112006.07.20 11:50sell2756500.001.26131.26431.2600
55122006.07.20 12:05close2756500.001.26101.26431.260015000.0061207856.86
55132006.07.20 13:15sell2757500.001.26241.26541.2611
55142006.07.20 13:20t/p2757500.001.26111.26541.261165000.0061272856.86
55152006.07.20 13:29sell2758500.001.26191.26491.2606
55162006.07.20 14:20close2758500.001.26471.26491.2606-140000.0061132856.86
55172006.07.20 14:29sell2759500.001.26371.26671.2624
55182006.07.20 15:35close2759500.001.26291.26671.262440000.0061172856.86
55192006.07.20 17:05sell2760500.001.26521.26821.2639
55202006.07.20 17:15close2760500.001.26411.26821.263955000.0061227856.86
55212006.07.20 17:29sell2761500.001.26471.26771.2634
55222006.07.20 17:40close2761500.001.26391.26771.263440000.0061267856.86
55232006.07.20 17:50sell2762500.001.26501.26801.2637
55242006.07.20 18:05t/p2762500.001.26371.26801.263765000.0061332856.86
55252006.07.21 04:50sell2763500.001.26441.26741.2631
55262006.07.21 08:45close2763500.001.26381.26741.263130000.0061362856.86
55272006.07.21 08:59buy2764500.001.26391.26091.2652
55282006.07.21 09:35close2764500.001.26491.26091.265250000.0061412856.86
55292006.07.21 10:05sell2765500.001.26671.26971.2654
55302006.07.21 10:10close2765500.001.26621.26971.265425000.0061437856.86
55312006.07.21 10:29sell2766500.001.26571.26871.2644
55322006.07.21 11:45close2766500.001.26791.26871.2644-110000.0061327856.86
55332006.07.21 11:50sell2767500.001.26791.27091.2666
55342006.07.21 11:59close2767500.001.26731.27091.266630000.0061357856.86
55352006.07.21 15:15sell2768500.001.26881.27181.2675
55362006.07.21 15:50close2768500.001.26801.27181.267540000.0061397856.86
55372006.07.21 17:10sell2769500.001.26871.27171.2674
55382006.07.21 17:15close2769500.001.26821.27171.267425000.0061422856.86
55392006.07.21 17:35sell2770500.001.26891.27191.2676
55402006.07.21 17:50close2770500.001.26811.27191.267640000.0061462856.86
55412006.07.21 21:20sell2771500.001.26941.27241.2681
55422006.07.21 21:29close2771500.001.26861.27241.268140000.0061502856.86
55432006.07.21 21:45sell2772500.001.26921.27221.2679
55442006.07.21 22:00close2772500.001.26891.27221.267915000.0061517856.86
55452006.07.21 22:59sell2773500.001.26981.27281.2685
55462006.07.24 03:10t/p2773500.001.26851.27281.268567746.8261585603.68
55472006.07.24 03:10buy2774500.001.26771.26471.2690
55482006.07.24 03:15t/p2774500.001.26901.26471.269065000.0061650603.68
55492006.07.24 03:20buy2775500.001.26691.26391.2682
55502006.07.24 03:40close2775500.001.26751.26391.268230000.0061680603.68
55512006.07.24 03:45buy2776500.001.26701.26401.2683
55522006.07.24 04:20s/l2776500.001.26401.26401.2683-150000.0061530603.68
55532006.07.24 04:20buy2777500.001.26421.26121.2655
55542006.07.24 04:29close2777500.001.26471.26121.265525000.0061555603.68
55552006.07.24 04:30buy2778500.001.26501.26201.2663
55562006.07.24 04:40close2778500.001.26531.26201.266315000.0061570603.68
55572006.07.24 04:45buy2779500.001.26511.26211.2664
55582006.07.24 05:05close2779500.001.26591.26211.266440000.0061610603.68
55592006.07.24 08:35buy2780500.001.26441.26141.2657
55602006.07.24 08:45close2780500.001.26501.26141.265730000.0061640603.68
55612006.07.24 08:50buy2781500.001.26361.26061.2649
55622006.07.24 08:59close2781500.001.26461.26061.264950000.0061690603.68
55632006.07.24 09:05buy2782500.001.26421.26121.2655
55642006.07.24 09:10close2782500.001.26471.26121.265525000.0061715603.68
55652006.07.24 09:15buy2783500.001.26441.26141.2657
55662006.07.24 10:20close2783500.001.26161.26141.2657-140000.0061575603.68
55672006.07.24 10:29buy2784500.001.26241.25941.2637
55682006.07.24 12:05close2784500.001.26331.25941.263745000.0061620603.68
55692006.07.24 13:35buy2785500.001.26141.25841.2627
55702006.07.24 13:45close2785500.001.26201.25841.262730000.0061650603.68
55712006.07.24 15:05sell2786500.001.26411.26711.2628
55722006.07.24 15:10t/p2786500.001.26281.26711.262865000.0061715603.68
55732006.07.24 15:20sell2787500.001.26381.26681.2625
55742006.07.24 15:35close2787500.001.26341.26681.262520000.0061735603.68
55752006.07.24 15:45sell2788500.001.26371.26671.2624
55762006.07.24 16:05close2788500.001.26281.26671.262445000.0061780603.68
55772006.07.24 16:45sell2789500.001.26431.26731.2630
55782006.07.24 17:05close2789500.001.26321.26731.263055000.0061835603.68
55792006.07.24 20:40buy2790500.001.26201.25901.2633
55802006.07.24 20:59close2790500.001.26251.25901.263325000.0061860603.68
55812006.07.24 21:20buy2791500.001.26181.25881.2631
55822006.07.24 21:30close2791500.001.26221.25881.263120000.0061880603.68
55832006.07.25 00:05sell2792500.001.26391.26691.2626
55842006.07.25 00:15close2792500.001.26341.26691.262625000.0061905603.68
55852006.07.25 00:20sell2793500.001.26421.26721.2629
55862006.07.25 00:29close2793500.001.26361.26721.262930000.0061935603.68
55872006.07.25 01:35buy2794500.001.26211.25911.2634
55882006.07.25 01:45close2794500.001.26311.25911.263450000.0061985603.68
55892006.07.25 01:59buy2795500.001.26221.25921.2635
55902006.07.25 03:05close2795500.001.26281.25921.263530000.0062015603.68
55912006.07.25 03:15buy2796500.001.26121.25821.2625
55922006.07.25 04:05close2796500.001.26161.25821.262520000.0062035603.68
55932006.07.25 07:20sell2797500.001.26361.26661.2623
55942006.07.25 08:45close2797500.001.26611.26661.2623-125000.0061910603.68
55952006.07.25 08:50sell2798500.001.26601.26901.2647
55962006.07.25 09:05close2798500.001.26561.26901.264720000.0061930603.68
55972006.07.25 15:15buy2799500.001.26361.26061.2649
55982006.07.25 15:20close2799500.001.26441.26061.264940000.0061970603.68
55992006.07.25 16:15buy2800500.001.26391.26091.2652
56002006.07.25 16:29close2800500.001.26431.26091.265220000.0061990603.68
56012006.07.25 16:35sell2801500.001.26651.26951.2652
56022006.07.25 16:40t/p2801500.001.26521.26951.265265000.0062055603.68
56032006.07.25 16:59sell2802500.001.26631.26931.2650
56042006.07.25 17:05t/p2802500.001.26501.26931.265065000.0062120603.68
56052006.07.25 17:10buy2803500.001.26141.25841.2627
56062006.07.25 17:15t/p2803500.001.26271.25841.262765000.0062185603.68
56072006.07.25 17:29buy2804500.001.26221.25921.2635
56082006.07.25 17:50close2804500.001.26271.25921.263525000.0062210603.68
56092006.07.25 17:59buy2805500.001.26281.25981.2641
56102006.07.25 18:05close2805500.001.26011.25981.2641-135000.0062075603.68
56112006.07.25 18:10buy2806500.001.26041.25741.2617
56122006.07.25 18:15t/p2806500.001.26171.25741.261765000.0062140603.68
56132006.07.25 18:20buy2807500.001.25771.25471.2590
56142006.07.25 18:29close2807500.001.25841.25471.259035000.0062175603.68
56152006.07.25 18:30buy2808500.001.25871.25571.2600
56162006.07.25 19:20close2808500.001.25631.25571.2600-120000.0062055603.68
56172006.07.26 03:10buy2809500.001.25741.25441.2587
56182006.07.26 03:15close2809500.001.25831.25441.258745000.0062100603.68
56192006.07.26 03:20buy2810500.001.25741.25441.2587
56202006.07.26 03:40close2810500.001.25791.25441.258725000.0062125603.68
56212006.07.26 03:50buy2811500.001.25741.25441.2587
56222006.07.26 04:35close2811500.001.25821.25441.258740000.0062165603.68
56232006.07.26 08:45buy2812500.001.25711.25411.2584
56242006.07.26 08:50close2812500.001.25821.25411.258455000.0062220603.68
56252006.07.26 09:05buy2813500.001.25661.25361.2579
56262006.07.26 09:15close2813500.001.25731.25361.257935000.0062255603.68
56272006.07.26 11:15sell2814500.001.25921.26221.2579
56282006.07.26 11:20close2814500.001.25861.26221.257930000.0062285603.68
56292006.07.26 15:40sell2815500.001.25991.26291.2586
56302006.07.26 15:50close2815500.001.25881.26291.258655000.0062340603.68
56312006.07.26 16:05sell2816500.001.26021.26321.2589
56322006.07.26 16:15close2816500.001.25911.26321.258955000.0062395603.68
56332006.07.26 16:35sell2817500.001.26031.26331.2590
56342006.07.26 16:40close2817500.001.25951.26331.259040000.0062435603.68
56352006.07.26 16:50sell2818500.001.26041.26341.2591
56362006.07.26 17:05close2818500.001.25951.26341.259145000.0062480603.68
56372006.07.26 17:15sell2819500.001.26181.26481.2605
56382006.07.26 17:35close2819500.001.26121.26481.260530000.0062510603.68
56392006.07.26 17:45sell2820500.001.26151.26451.2602
56402006.07.26 19:10s/l2820500.001.26451.26451.2602-150000.0062360603.68
56412006.07.26 19:10sell2821500.001.26441.26741.2631
56422006.07.26 20:50close2821500.001.26661.26741.2631-110000.0062250603.68
56432006.07.26 21:15sell2822500.001.27031.27331.2690
56442006.07.26 21:20close2822500.001.26961.27331.269035000.0062285603.68
56452006.07.26 21:29sell2823500.001.26911.27211.2678
56462006.07.26 23:10close2823500.001.27141.27211.2678-115000.0062170603.68
56472006.07.27 04:35sell2824500.001.27211.27511.2708
56482006.07.27 04:40close2824500.001.27151.27511.270830000.0062200603.68
56492006.07.27 04:50sell2825500.001.27211.27511.2708
56502006.07.27 05:35close2825500.001.27141.27511.270835000.0062235603.68
56512006.07.27 07:05sell2826500.001.27251.27551.2712
56522006.07.27 07:15close2826500.001.27181.27551.271235000.0062270603.68
56532006.07.27 07:29sell2827500.001.27251.27551.2712
56542006.07.27 09:45close2827500.001.27211.27551.271220000.0062290603.68
56552006.07.27 10:15sell2828500.001.27461.27761.2733
56562006.07.27 10:20t/p2828500.001.27331.27761.273365000.0062355603.68
56572006.07.27 13:05sell2829500.001.27461.27761.2733
56582006.07.27 13:15close2829500.001.27351.27761.273355000.0062410603.68
56592006.07.27 13:20sell2830500.001.27491.27791.2736
56602006.07.27 13:29close2830500.001.27451.27791.273620000.0062430603.68
56612006.07.27 13:30sell2831500.001.27441.27741.2731
56622006.07.27 14:05close2831500.001.27381.27741.273130000.0062460603.68
56632006.07.27 15:45buy2832500.001.27091.26791.2722
56642006.07.27 15:50close2832500.001.27181.26791.272245000.0062505603.68
56652006.07.27 16:05sell2833500.001.27671.27971.2754
56662006.07.27 16:10t/p2833500.001.27541.27971.275465000.0062570603.68
56672006.07.27 16:29sell2834500.001.27661.27961.2753
56682006.07.27 16:35close2834500.001.27571.27961.275345000.0062615603.68
56692006.07.27 16:40sell2835500.001.27701.28001.2757
56702006.07.27 16:45t/p2835500.001.27571.28001.275765000.0062680603.68
56712006.07.27 17:10buy2836500.001.27291.26991.2742
56722006.07.27 17:20t/p2836500.001.27421.26991.274265000.0062745603.68
56732006.07.27 17:20sell2837500.001.27611.27911.2748
56742006.07.27 17:29t/p2837500.001.27481.27911.274865000.0062810603.68
56752006.07.27 17:35buy2838500.001.27281.26981.2741
56762006.07.27 17:45t/p2838500.001.27411.26981.274165000.0062875603.68
56772006.07.27 18:05buy2839500.001.27161.26861.2729
56782006.07.27 18:10t/p2839500.001.27291.26861.272965000.0062940603.68
56792006.07.27 18:15buy2840500.001.27211.26911.2734
56802006.07.27 18:35t/p2840500.001.27341.26911.273465000.0063005603.68
56812006.07.27 18:45buy2841500.001.27261.26961.2739
56822006.07.27 19:00close2841500.001.27301.26961.273920000.0063025603.68
56832006.07.27 19:45buy2842500.001.27161.26861.2729
56842006.07.27 19:50close2842500.001.27241.26861.272940000.0063065603.68
56852006.07.27 19:59buy2843500.001.27221.26921.2735
56862006.07.27 20:59close2843500.001.27021.26921.2735-100000.0062965603.68
56872006.07.27 21:15buy2844500.001.26921.26621.2705
56882006.07.27 22:05close2844500.001.26981.26621.270530000.0062995603.68
56892006.07.28 02:50buy2845500.001.26861.26561.2699
56902006.07.28 03:10close2845500.001.26941.26561.269940000.0063035603.68
56912006.07.28 03:50buy2846500.001.26841.26541.2697
56922006.07.28 04:05close2846500.001.26881.26541.269720000.0063055603.68
56932006.07.28 08:45sell2847500.001.26981.27281.2685
56942006.07.28 08:50close2847500.001.26911.27281.268535000.0063090603.68
56952006.07.28 09:10sell2848500.001.27011.27311.2688
56962006.07.28 09:15close2848500.001.26941.27311.268835000.0063125603.68
56972006.07.28 10:15sell2849500.001.27011.27311.2688
56982006.07.28 10:29close2849500.001.26931.27311.268840000.0063165603.68
56992006.07.28 11:20buy2850500.001.26821.26521.2695
57002006.07.28 11:29close2850500.001.26871.26521.269525000.0063190603.68
57012006.07.28 12:20buy2851500.001.26851.26551.2698
57022006.07.28 12:35close2851500.001.26941.26551.269845000.0063235603.68
57032006.07.28 12:40sell2852500.001.26991.27291.2686
57042006.07.28 12:45t/p2852500.001.26861.27291.268665000.0063300603.68
57052006.07.28 12:45buy2853500.001.26861.26561.2699
57062006.07.28 12:59close2853500.001.26961.26561.269950000.0063350603.68
57072006.07.28 13:29buy2854500.001.26851.26551.2698
57082006.07.28 14:50close2854500.001.26601.26551.2698-125000.0063225603.68
57092006.07.28 14:59buy2855500.001.26631.26331.2676
57102006.07.28 15:05close2855500.001.26671.26331.267620000.0063245603.68
57112006.07.28 15:35sell2856500.001.27421.27721.2729
57122006.07.28 15:40t/p2856500.001.27291.27721.272965000.0063310603.68
57132006.07.28 15:59sell2857500.001.27241.27541.2711
57142006.07.28 16:05close2857500.001.27531.27541.2711-145000.0063165603.68
57152006.07.28 16:10sell2858500.001.27531.27831.2740
57162006.07.28 16:15t/p2858500.001.27401.27831.274065000.0063230603.68
57172006.07.28 16:29sell2859500.001.27441.27741.2731
57182006.07.28 16:40close2859500.001.27371.27741.273135000.0063265603.68
57192006.07.28 16:50sell2860500.001.27541.27841.2741
57202006.07.28 16:59t/p2860500.001.27411.27841.274165000.0063330603.68
57212006.07.28 17:45sell2861500.001.27671.27971.2754
57222006.07.28 18:05close2861500.001.27561.27971.275455000.0063385603.68
57232006.07.31 03:35buy2862500.001.27561.27261.2769
57242006.07.31 03:50close2862500.001.27631.27261.276935000.0063420603.68
57252006.07.31 03:59buy2863500.001.27571.27271.2770
57262006.07.31 04:15close2863500.001.27621.27271.277025000.0063445603.68
57272006.07.31 04:59buy2864500.001.27491.27191.2762
57282006.07.31 05:05close2864500.001.27571.27191.276240000.0063485603.68
57292006.07.31 10:40buy2865500.001.27511.27211.2764
57302006.07.31 11:20close2865500.001.27561.27211.276425000.0063510603.68
57312006.07.31 14:15sell2866500.001.27611.27911.2748
57322006.07.31 14:20close2866500.001.27521.27911.274845000.0063555603.68
57332006.07.31 14:40sell2867500.001.27761.28061.2763
57342006.07.31 14:45t/p2867500.001.27631.28061.276365000.0063620603.68
57352006.07.31 14:59sell2868500.001.27661.27961.2753
57362006.07.31 15:15close2868500.001.27611.27961.275325000.0063645603.68
57372006.07.31 15:50sell2869500.001.27791.28091.2766
57382006.07.31 16:05close2869500.001.27701.28091.276645000.0063690603.68
57392006.07.31 18:15buy2870500.001.27511.27211.2764
57402006.07.31 18:29close2870500.001.27571.27211.276430000.0063720603.68
57412006.07.31 20:15sell2871500.001.27711.28011.2758
57422006.07.31 21:05close2871500.001.27641.28011.275835000.0063755603.68
57432006.08.01 03:35buy2872500.001.27551.27251.2768
57442006.08.01 03:40close2872500.001.27621.27251.276835000.0063790603.68
57452006.08.01 03:50buy2873500.001.27531.27231.2766
57462006.08.01 04:05close2873500.001.27601.27231.276635000.0063825603.68
57472006.08.01 04:45buy2874500.001.27471.27171.2760
57482006.08.01 05:05close2874500.001.27531.27171.276030000.0063855603.68
57492006.08.01 07:50buy2875500.001.27331.27031.2746
57502006.08.01 08:05close2875500.001.27381.27031.274625000.0063880603.68
57512006.08.01 08:50buy2876500.001.27251.26951.2738
57522006.08.01 08:59close2876500.001.27331.26951.273840000.0063920603.68
57532006.08.01 09:40buy2877500.001.27221.26921.2735
57542006.08.01 09:59close2877500.001.27291.26921.273535000.0063955603.68
57552006.08.01 11:45sell2878500.001.27431.27731.2730
57562006.08.01 13:45close2878500.001.27641.27731.2730-105000.0063850603.68
57572006.08.01 13:50sell2879500.001.27671.27971.2754
57582006.08.01 14:05close2879500.001.27611.27971.275430000.0063880603.68
57592006.08.01 14:20sell2880500.001.27721.28021.2759
57602006.08.01 14:29close2880500.001.27681.28021.275920000.0063900603.68
57612006.08.01 14:50sell2881500.001.27721.28021.2759
57622006.08.01 14:59close2881500.001.27681.28021.275920000.0063920603.68
57632006.08.01 15:50sell2882500.001.27811.28111.2768
57642006.08.01 15:59t/p2882500.001.27681.28111.276865000.0063985603.68
57652006.08.01 17:15buy2883500.001.27261.26961.2739
57662006.08.01 17:20close2883500.001.27381.26961.273960000.0064045603.68
57672006.08.01 17:29buy2884500.001.27301.27001.2743
57682006.08.01 17:35t/p2884500.001.27431.27001.274365000.0064110603.68
57692006.08.01 17:40buy2885500.001.27301.27001.2743
57702006.08.01 17:45close2885500.001.27361.27001.274330000.0064140603.68
57712006.08.01 19:05sell2886500.001.28201.28501.2807
57722006.08.01 19:10t/p2886500.001.28071.28501.280765000.0064205603.68
57732006.08.01 19:15sell2887500.001.27981.28281.2785
57742006.08.01 19:50close2887500.001.28211.28281.2785-115000.0064090603.68
57752006.08.01 19:59sell2888500.001.28161.28461.2803
57762006.08.01 20:05close2888500.001.28111.28461.280325000.0064115603.68
57772006.08.02 05:35sell2889500.001.28321.28621.2819
57782006.08.02 05:45close2889500.001.28251.28621.281935000.0064150603.68
57792006.08.02 05:59sell2890500.001.28291.28591.2816
57802006.08.02 07:05close2890500.001.28221.28591.281635000.0064185603.68
57812006.08.02 09:35buy2891500.001.28141.27841.2827
57822006.08.02 09:40close2891500.001.28181.27841.282720000.0064205603.68
57832006.08.02 09:50buy2892500.001.28141.27841.2827
57842006.08.02 09:59close2892500.001.28211.27841.282735000.0064240603.68
57852006.08.02 10:20buy2893500.001.28161.27861.2829
57862006.08.02 12:15close2893500.001.27931.27861.2829-115000.0064125603.68
57872006.08.02 14:10buy2894500.001.27961.27661.2809
57882006.08.02 14:15close2894500.001.28031.27661.280935000.0064160603.68
57892006.08.02 14:35buy2895500.001.27971.27671.2810
57902006.08.02 14:40close2895500.001.28021.27671.281025000.0064185603.68
57912006.08.02 14:50buy2896500.001.27951.27651.2808
57922006.08.02 15:00close2896500.001.27991.27651.280820000.0064205603.68
57932006.08.02 15:05sell2897500.001.28111.28411.2798
57942006.08.02 15:10close2897500.001.28071.28411.279820000.0064225603.68
57952006.08.02 15:15buy2898500.001.27901.27601.2803
57962006.08.02 15:20close2898500.001.27941.27601.280320000.0064245603.68
57972006.08.02 15:29buy2899500.001.27941.27641.2807
57982006.08.02 15:35close2899500.001.28031.27641.280745000.0064290603.68
57992006.08.02 15:50buy2900500.001.27921.27621.2805
58002006.08.02 15:59close2900500.001.28011.27621.280545000.0064335603.68
58012006.08.02 16:05sell2901500.001.28151.28451.2802
58022006.08.02 16:15close2901500.001.28121.28451.280215000.0064350603.68
58032006.08.02 16:29sell2902500.001.28141.28441.2801
58042006.08.02 16:45close2902500.001.28021.28441.280160000.0064410603.68
58052006.08.02 16:50sell2903500.001.28161.28461.2803
58062006.08.02 16:59t/p2903500.001.28031.28461.280365000.0064475603.68
58072006.08.02 17:20sell2904500.001.28121.28421.2799
58082006.08.02 17:35close2904500.001.28081.28421.279920000.0064495603.68
58092006.08.02 17:40sell2905500.001.28111.28411.2798
58102006.08.02 18:05t/p2905500.001.27981.28411.279865000.0064560603.68
58112006.08.02 18:05buy2906500.001.27831.27531.2796
58122006.08.02 18:10t/p2906500.001.27961.27531.279665000.0064625603.68
58132006.08.02 18:15buy2907500.001.27831.27531.2796
58142006.08.02 18:20close2907500.001.27941.27531.279655000.0064680603.68
58152006.08.02 18:40buy2908500.001.27941.27641.2807
58162006.08.02 18:50close2908500.001.27981.27641.280720000.0064700603.68
58172006.08.02 19:05buy2909500.001.27861.27561.2799
58182006.08.02 19:10close2909500.001.27941.27561.279940000.0064740603.68
58192006.08.02 19:20buy2910500.001.27761.27461.2789
58202006.08.02 19:29close2910500.001.27801.27461.278920000.0064760603.68
58212006.08.02 19:30buy2911500.001.27831.27531.2796
58222006.08.02 19:35close2911500.001.27931.27531.279650000.0064810603.68
58232006.08.02 19:45buy2912500.001.27831.27531.2796
58242006.08.02 19:59close2912500.001.27951.27531.279660000.0064870603.68
58252006.08.02 22:35buy2913500.001.27801.27501.2793
58262006.08.02 22:50t/p2913500.001.27931.27501.279365000.0064935603.68
58272006.08.02 22:59buy2914500.001.27881.27581.2801
58282006.08.03 01:20close2914500.001.27921.27581.28018941.3764944545.05
58292006.08.03 03:05buy2915500.001.27651.27351.2778
58302006.08.03 03:10t/p2915500.001.27781.27351.277865000.0065009545.05
58312006.08.03 03:20buy2916500.001.27751.27451.2788
58322006.08.03 04:20s/l2916500.001.27451.27451.2788-150000.0064859545.05
58332006.08.03 04:20buy2917500.001.27441.27141.2757
58342006.08.03 04:29t/p2917500.001.27571.27141.275765000.0064924545.05
58352006.08.03 09:20sell2918500.001.27621.27921.2749
58362006.08.03 12:40close2918500.001.27561.27921.274930000.0064954545.05
58372006.08.03 12:50buy2919500.001.27521.27221.2765
58382006.08.03 12:59close2919500.001.27551.27221.276515000.0064969545.05
58392006.08.03 14:10sell2920500.001.27841.28141.2771
58402006.08.03 14:15t/p2920500.001.27711.28141.277165000.0065034545.05
58412006.08.03 14:29sell2921500.001.27751.28051.2762
58422006.08.03 14:50close2921500.001.27711.28051.276220000.0065054545.05
58432006.08.03 14:59sell2922500.001.27781.28081.2765
58442006.08.03 15:35close2922500.001.28001.28081.2765-110000.0064944545.05
58452006.08.03 15:40sell2923500.001.27901.28201.2777
58462006.08.03 15:45s/l2923500.001.28201.28201.2777-150000.0064794545.05
58472006.08.03 15:45sell2924500.001.28271.28571.2814
58482006.08.03 15:59close2924500.001.28191.28571.281440000.0064834545.05
58492006.08.03 18:10buy2925500.001.27651.27351.2778
58502006.08.03 18:15t/p2925500.001.27781.27351.277865000.0064899545.05
58512006.08.04 01:40buy2926500.001.27951.27651.2808
58522006.08.04 02:40close2926500.001.28001.27651.280825000.0064924545.05
58532006.08.04 02:45buy2927500.001.27931.27631.2806
58542006.08.04 02:59close2927500.001.28001.27631.280635000.0064959545.05
58552006.08.04 10:45buy2928500.001.27881.27581.2801
58562006.08.04 11:05close2928500.001.27951.27581.280135000.0064994545.05
58572006.08.04 11:50buy2929500.001.27841.27541.2797
58582006.08.04 13:05close2929500.001.27891.27541.279725000.0065019545.05
58592006.08.04 14:45sell2930500.001.27971.28271.2784
58602006.08.04 14:50close2930500.001.27931.28271.278420000.0065039545.05
58612006.08.04 15:10sell2931500.001.28111.28411.2798
58622006.08.04 15:15close2931500.001.28021.28411.279845000.0065084545.05
58632006.08.04 15:20sell2932500.001.28091.28391.2796
58642006.08.04 15:30close2932500.001.28051.28391.279620000.0065104545.05
58652006.08.04 15:35sell2933500.001.28521.28821.2839
58662006.08.04 15:40t/p2933500.001.28391.28821.283965000.0065169545.05
58672006.08.04 15:40sell2934500.001.28031.28331.2790
58682006.08.04 15:45s/l2934500.001.28331.28331.2790-150000.0065019545.05
58692006.08.04 15:45sell2935500.001.28421.28721.2829
58702006.08.04 15:50s/l2935500.001.28721.28721.2829-150000.0064869545.05
58712006.08.04 15:50sell2936500.001.28811.29111.2868
58722006.08.04 16:05t/p2936500.001.28681.29111.286865000.0064934545.05
58732006.08.04 16:50sell2937500.001.29071.29371.2894
58742006.08.04 16:59close2937500.001.29021.29371.289425000.0064959545.05
58752006.08.04 21:50buy2938500.001.28791.28491.2892
58762006.08.04 22:35close2938500.001.28841.28491.289225000.0064984545.05
58772006.08.07 02:40sell2939500.001.28921.29221.2879
58782006.08.07 02:50close2939500.001.28881.29221.287920000.0065004545.05
58792006.08.07 04:45buy2940500.001.28791.28491.2892
58802006.08.07 04:59close2940500.001.28851.28491.289230000.0065034545.05
58812006.08.07 05:35buy2941500.001.28801.28501.2893
58822006.08.07 05:50close2941500.001.28851.28501.289325000.0065059545.05
58832006.08.07 05:59buy2942500.001.28811.28511.2894
58842006.08.07 06:15close2942500.001.28851.28511.289420000.0065079545.05
58852006.08.07 09:20sell2943500.001.28861.29161.2873
58862006.08.07 09:35t/p2943500.001.28731.29161.287365000.0065144545.05
58872006.08.07 09:35buy2944500.001.28691.28391.2882
58882006.08.07 09:40t/p2944500.001.28821.28391.288265000.0065209545.05
58892006.08.07 09:40sell2945500.001.28851.29151.2872
58902006.08.07 09:59t/p2945500.001.28721.29151.287265000.0065274545.05
58912006.08.07 09:59buy2946500.001.28691.28391.2882
58922006.08.07 10:40close2946500.001.28771.28391.288240000.0065314545.05
58932006.08.07 12:35buy2947500.001.28551.28251.2868
58942006.08.07 12:40close2947500.001.28671.28251.286860000.0065374545.05
58952006.08.07 12:45buy2948500.001.28621.28321.2875
58962006.08.07 13:05close2948500.001.28681.28321.287530000.0065404545.05
58972006.08.07 19:15buy2949500.001.28551.28251.2868
58982006.08.07 20:50close2949500.001.28351.28251.2868-100000.0065304545.05
58992006.08.07 20:59buy2950500.001.28381.28081.2851
59002006.08.07 21:05close2950500.001.28431.28081.285125000.0065329545.05
59012006.08.08 00:20buy2951500.001.28311.28011.2844
59022006.08.08 01:20close2951500.001.28061.28011.2844-125000.0065204545.05
59032006.08.08 01:29buy2952500.001.28101.27801.2823
59042006.08.08 01:35close2952500.001.28191.27801.282345000.0065249545.05
59052006.08.08 01:50buy2953500.001.28111.27811.2824
59062006.08.08 01:59close2953500.001.28171.27811.282430000.0065279545.05
59072006.08.08 09:45sell2954500.001.28311.28611.2818
59082006.08.08 11:20close2954500.001.28521.28611.2818-105000.0065174545.05
59092006.08.08 11:29sell2955500.001.28491.28791.2836
59102006.08.08 11:35close2955500.001.28411.28791.283640000.0065214545.05
59112006.08.08 11:45sell2956500.001.28471.28771.2834
59122006.08.08 12:00close2956500.001.28431.28771.283420000.0065234545.05
59132006.08.08 13:35sell2957500.001.28521.28821.2839
59142006.08.08 13:45close2957500.001.28471.28821.283925000.0065259545.05
59152006.08.08 15:45buy2958500.001.28321.28021.2845
59162006.08.08 15:59close2958500.001.28351.28021.284515000.0065274545.05
59172006.08.08 16:15buy2959500.001.28301.28001.2843
59182006.08.08 16:29close2959500.001.28361.28001.284330000.0065304545.05
59192006.08.08 18:05buy2960500.001.28291.27991.2842
59202006.08.08 18:20close2960500.001.28371.27991.284240000.0065344545.05
59212006.08.08 20:10buy2961500.001.28331.28031.2846
59222006.08.08 20:15close2961500.001.28381.28031.284625000.0065369545.05
59232006.08.08 20:35buy2962500.001.28321.28021.2845
59242006.08.08 20:40close2962500.001.28381.28021.284530000.0065399545.05
59252006.08.08 21:05sell2963500.001.28911.29211.2878
59262006.08.08 21:10t/p2963500.001.28781.29211.287865000.0065464545.05
59272006.08.08 21:20buy2964500.001.28111.27811.2824
59282006.08.08 21:29t/p2964500.001.28241.27811.282465000.0065529545.05
59292006.08.08 21:29buy2965500.001.28301.28001.2843
59302006.08.08 21:35t/p2965500.001.28431.28001.284365000.0065594545.05
59312006.08.08 21:35sell2966500.001.28741.29041.2861
59322006.08.08 21:45t/p2966500.001.28611.29041.286165000.0065659545.05
59332006.08.08 21:45sell2967500.001.28521.28821.2839
59342006.08.08 21:50t/p2967500.001.28391.28821.283965000.0065724545.05
59352006.08.08 21:50buy2968500.001.28221.27921.2835
59362006.08.08 21:59t/p2968500.001.28351.27921.283565000.0065789545.05
59372006.08.08 21:59sell2969500.001.28591.28891.2846
59382006.08.08 22:20t/p2969500.001.28461.28891.284665000.0065854545.05
59392006.08.09 00:50buy2970500.001.28221.27921.2835
59402006.08.09 01:45s/l2970500.001.27921.27921.2835-150000.0065704545.05
59412006.08.09 01:45buy2971500.001.27881.27581.2801
59422006.08.09 01:50close2971500.001.27641.27581.2801-120000.0065584545.05
59432006.08.09 01:59buy2972500.001.27711.27411.2784
59442006.08.09 02:05t/p2972500.001.27841.27411.278465000.0065649545.05
59452006.08.09 06:50sell2973500.001.27971.28271.2784
59462006.08.09 07:40close2973500.001.27911.28271.278430000.0065679545.05
59472006.08.09 08:45sell2974500.001.28101.28401.2797
59482006.08.09 09:15close2974500.001.28351.28401.2797-125000.0065554545.05
59492006.08.09 09:20sell2975500.001.28231.28531.2810
59502006.08.09 10:15close2975500.001.28451.28531.2810-110000.0065444545.05
59512006.08.09 10:20sell2976500.001.28521.28821.2839
59522006.08.09 10:35close2976500.001.28451.28821.283935000.0065479545.05
59532006.08.09 10:40sell2977500.001.28471.28771.2834
59542006.08.09 11:20close2977500.001.28751.28771.2834-140000.0065339545.05
59552006.08.09 11:29sell2978500.001.28681.28981.2855
59562006.08.09 12:05close2978500.001.28621.28981.285530000.0065369545.05
59572006.08.09 13:50sell2979500.001.29041.29341.2891
59582006.08.09 14:10t/p2979500.001.28911.29341.289165000.0065434545.05
59592006.08.09 18:05sell2980500.001.28871.29171.2874
59602006.08.09 18:10close2980500.001.28801.29171.287435000.0065469545.05
59612006.08.09 18:20sell2981500.001.28881.29181.2875
59622006.08.09 18:29close2981500.001.28821.29181.287530000.0065499545.05
59632006.08.09 18:50sell2982500.001.28881.29181.2875
59642006.08.09 19:45close2982500.001.28841.29181.287520000.0065519545.05
59652006.08.09 21:29buy2983500.001.28661.28361.2879
59662006.08.10 01:45close2983500.001.28781.28361.287948941.3765568486.42
59672006.08.10 01:50sell2984500.001.28741.29041.2861
59682006.08.10 02:05close2984500.001.28651.29041.286145000.0065613486.42
59692006.08.10 02:50sell2985500.001.28771.29071.2864
59702006.08.10 02:59close2985500.001.28721.29071.286425000.0065638486.42
59712006.08.10 04:05sell2986500.001.28771.29071.2864
59722006.08.10 04:15close2986500.001.28731.29071.286420000.0065658486.42
59732006.08.10 04:29sell2987500.001.28771.29071.2864
59742006.08.10 08:50close2987500.001.28731.29071.286420000.0065678486.42
59752006.08.10 09:05sell2988500.001.29031.29331.2890
59762006.08.10 09:10t/p2988500.001.28901.29331.289065000.0065743486.42
59772006.08.10 09:10sell2989500.001.28861.29161.2873
59782006.08.10 09:20close2989500.001.28771.29161.287345000.0065788486.42
59792006.08.10 09:29sell2990500.001.28951.29251.2882
59802006.08.10 09:45close2990500.001.28841.29251.288255000.0065843486.42
59812006.08.10 09:50sell2991500.001.28881.29181.2875
59822006.08.10 10:10close2991500.001.28781.29181.287550000.0065893486.42
59832006.08.10 10:20sell2992500.001.29121.29421.2899
59842006.08.10 10:29t/p2992500.001.28991.29421.289965000.0065958486.42
59852006.08.10 10:35buy2993500.001.28521.28221.2865
59862006.08.10 10:45t/p2993500.001.28651.28221.286565000.0066023486.42
59872006.08.10 10:59buy2994500.001.28581.28281.2871
59882006.08.10 11:10close2994500.001.28651.28281.287135000.0066058486.42
59892006.08.10 15:40buy2995500.001.28241.27941.2837
59902006.08.10 15:45t/p2995500.001.28371.27941.283765000.0066123486.42
59912006.08.10 15:59buy2996500.001.28361.28061.2849
59922006.08.10 16:15close2996500.001.28401.28061.284920000.0066143486.42
59932006.08.10 16:50buy2997500.001.28191.27891.2832
59942006.08.10 16:59close2997500.001.28241.27891.283225000.0066168486.42
59952006.08.10 17:15buy2998500.001.27901.27601.2803
59962006.08.10 17:40close2998500.001.27681.27601.2803-110000.0066058486.42
59972006.08.10 17:45buy2999500.001.27641.27341.2777
59982006.08.10 17:59close2999500.001.27731.27341.277745000.0066103486.42
59992006.08.10 18:20buy3000500.001.27491.27191.2762
60002006.08.10 18:29t/p3000500.001.27621.27191.276265000.0066168486.42
60012006.08.10 18:50buy3001500.001.27571.27271.2770
60022006.08.10 18:59close3001500.001.27631.27271.277030000.0066198486.42
60032006.08.10 21:35sell3002500.001.27951.28251.2782
60042006.08.10 21:40close3002500.001.27851.28251.278250000.0066248486.42
60052006.08.10 21:59sell3003500.001.27971.28271.2784
60062006.08.10 22:05close3003500.001.27941.28271.278415000.0066263486.42
60072006.08.11 03:10buy3004500.001.27891.27591.2802
60082006.08.11 04:50close3004500.001.27691.27591.2802-100000.0066163486.42
60092006.08.11 04:59buy3005500.001.27741.27441.2787
60102006.08.11 08:05close3005500.001.27821.27441.278740000.0066203486.42
60112006.08.11 08:29sell3006500.001.27801.28101.2767
60122006.08.11 08:35close3006500.001.27731.28101.276735000.0066238486.42
60132006.08.11 08:50sell3007500.001.27801.28101.2767
60142006.08.11 09:10t/p3007500.001.27671.28101.276765000.0066303486.42
60152006.08.11 09:10buy3008500.001.27501.27201.2763
60162006.08.11 09:15t/p3008500.001.27631.27201.276365000.0066368486.42
60172006.08.11 09:29buy3009500.001.27641.27341.2777
60182006.08.11 09:35close3009500.001.27411.27341.2777-115000.0066253486.42
60192006.08.11 09:40buy3010500.001.27621.27321.2775
60202006.08.11 09:45close3010500.001.27741.27321.277560000.0066313486.42
60212006.08.11 10:35sell3011500.001.27941.28241.2781
60222006.08.11 10:45t/p3011500.001.27811.28241.278165000.0066378486.42
60232006.08.11 10:50sell3012500.001.27861.28161.2773
60242006.08.11 11:10close3012500.001.27791.28161.277335000.0066413486.42
60252006.08.11 11:20sell3013500.001.27931.28231.2780
60262006.08.11 11:29close3013500.001.27851.28231.278040000.0066453486.42
60272006.08.11 14:50buy3014500.001.27661.27361.2779
60282006.08.11 14:59close3014500.001.27761.27361.277950000.0066503486.42
60292006.08.11 15:40buy3015500.001.27441.27141.2757
60302006.08.11 15:45close3015500.001.27151.27141.2757-145000.0066358486.42
60312006.08.11 15:50buy3016500.001.27641.27341.2777
60322006.08.11 15:59s/l3016500.001.27341.27341.2777-150000.0066208486.42
60332006.08.11 15:59buy3017500.001.27321.27021.2745
60342006.08.11 16:35t/p3017500.001.27451.27021.274565000.0066273486.42
60352006.08.14 00:35buy3018500.001.27121.26821.2725
60362006.08.14 00:40close3018500.001.27151.26821.272515000.0066288486.42
60372006.08.14 00:59buy3019500.001.27141.26841.2727
60382006.08.14 01:05close3019500.001.27181.26841.272720000.0066308486.42
60392006.08.14 02:05sell3020500.001.27471.27771.2734
60402006.08.14 02:10close3020500.001.27391.27771.273440000.0066348486.42
60412006.08.14 02:50sell3021500.001.27441.27741.2731
60422006.08.14 03:05t/p3021500.001.27311.27741.273165000.0066413486.42
60432006.08.14 07:35sell3022500.001.27541.27841.2741
60442006.08.14 07:50close3022500.001.27511.27841.274115000.0066428486.42
60452006.08.14 07:59sell3023500.001.27531.27831.2740
60462006.08.14 08:35close3023500.001.27461.27831.274035000.0066463486.42
60472006.08.14 09:40sell3024500.001.27621.27921.2749
60482006.08.14 09:50t/p3024500.001.27491.27921.274965000.0066528486.42
60492006.08.14 10:15buy3025500.001.27141.26841.2727
60502006.08.14 10:20t/p3025500.001.27271.26841.272765000.0066593486.42
60512006.08.14 10:29buy3026500.001.27251.26951.2738
60522006.08.14 10:35close3026500.001.27311.26951.273830000.0066623486.42
60532006.08.14 10:40buy3027500.001.27191.26891.2732
60542006.08.14 10:45close3027500.001.27281.26891.273245000.0066668486.42
60552006.08.14 11:45buy3028500.001.27321.27021.2745
60562006.08.14 11:59close3028500.001.27351.27021.274515000.0066683486.42
60572006.08.14 13:40buy3029500.001.27241.26941.2737
60582006.08.14 13:45close3029500.001.27341.26941.273750000.0066733486.42
60592006.08.14 14:05buy3030500.001.27201.26901.2733
60602006.08.14 14:10close3030500.001.27281.26901.273340000.0066773486.42
60612006.08.14 14:15buy3031500.001.27221.26921.2735
60622006.08.14 15:35t/p3031500.001.27351.26921.273565000.0066838486.42
60632006.08.14 17:15sell3032500.001.27591.27891.2746
60642006.08.14 17:29close3032500.001.27551.27891.274620000.0066858486.42
60652006.08.14 17:30sell3033500.001.27551.27851.2742
60662006.08.14 17:35close3033500.001.27451.27851.274250000.0066908486.42
60672006.08.14 17:45sell3034500.001.27561.27861.2743
60682006.08.14 17:59close3034500.001.27461.27861.274350000.0066958486.42
60692006.08.14 19:05buy3035500.001.27251.26951.2738
60702006.08.14 19:10close3035500.001.27371.26951.273860000.0067018486.42
60712006.08.14 19:29buy3036500.001.27281.26981.2741
60722006.08.14 19:35close3036500.001.27371.26981.274145000.0067063486.42
60732006.08.14 19:45buy3037500.001.27301.27001.2743
60742006.08.14 19:59close3037500.001.27351.27001.274325000.0067088486.42
60752006.08.14 20:40buy3038500.001.27261.26961.2739
60762006.08.15 03:05close3038500.001.27331.26961.273931313.7967119800.21
60772006.08.15 03:50sell3039500.001.27321.27621.2719
60782006.08.15 03:59close3039500.001.27261.27621.271930000.0067149800.21
60792006.08.15 04:20sell3040500.001.27291.27591.2716
60802006.08.15 04:29close3040500.001.27231.27591.271630000.0067179800.21
60812006.08.15 04:35buy3041500.001.26971.26671.2710
60822006.08.15 04:40close3041500.001.27011.26671.271020000.0067199800.21
60832006.08.15 04:50buy3042500.001.27081.26781.2721
60842006.08.15 04:59close3042500.001.27191.26781.272155000.0067254800.21
60852006.08.15 06:05sell3043500.001.27341.27641.2721
60862006.08.15 06:10close3043500.001.27311.27641.272115000.0067269800.21
60872006.08.15 06:20sell3044500.001.27361.27661.2723
60882006.08.15 06:35close3044500.001.27331.27661.272315000.0067284800.21
60892006.08.15 06:45sell3045500.001.27371.27671.2724
60902006.08.15 07:35close3045500.001.27331.27671.272420000.0067304800.21
60912006.08.15 08:10sell3046500.001.27461.27761.2733
60922006.08.15 09:05t/p3046500.001.27331.27761.273365000.0067369800.21
60932006.08.15 09:35buy3047500.001.27181.26881.2731
60942006.08.15 09:45t/p3047500.001.27311.26881.273165000.0067434800.21
60952006.08.15 09:59buy3048500.001.27191.26891.2732
60962006.08.15 10:05close3048500.001.27241.26891.273225000.0067459800.21
60972006.08.15 15:40sell3049500.001.27461.27761.2733
60982006.08.15 15:45s/l3049500.001.27761.27761.2733-150000.0067309800.21
60992006.08.15 15:45sell3050500.001.27771.28071.2764
61002006.08.15 15:50t/p3050500.001.27641.28071.276465000.0067374800.21
61012006.08.15 15:50sell3051500.001.27591.27891.2746
61022006.08.15 16:10s/l3051500.001.27891.27891.2746-150000.0067224800.21
61032006.08.15 16:10sell3052500.001.27971.28271.2784
61042006.08.15 16:15t/p3052500.001.27841.28271.278465000.0067289800.21
61052006.08.15 16:29sell3053500.001.27861.28161.2773
61062006.08.15 16:50close3053500.001.28061.28161.2773-100000.0067189800.21
61072006.08.15 16:59sell3054500.001.27961.28261.2783
61082006.08.15 17:05close3054500.001.27861.28261.278350000.0067239800.21
61092006.08.16 01:35sell3055500.001.27911.28211.2778
61102006.08.16 02:05close3055500.001.27851.28211.277830000.0067269800.21
61112006.08.16 02:50sell3056500.001.27921.28221.2779
61122006.08.16 02:59close3056500.001.27881.28221.277920000.0067289800.21
61132006.08.16 06:05sell3057500.001.27941.28241.2781
61142006.08.16 06:10close3057500.001.27911.28241.278115000.0067304800.21
61152006.08.16 06:15sell3058500.001.27941.28241.2781
61162006.08.16 06:20close3058500.001.27911.28241.278115000.0067319800.21
61172006.08.16 07:35buy3059500.001.27861.27561.2799
61182006.08.16 08:59close3059500.001.27901.27561.279920000.0067339800.21
61192006.08.16 09:20buy3060500.001.27841.27541.2797
61202006.08.16 09:29close3060500.001.27911.27541.279735000.0067374800.21
61212006.08.16 09:50sell3061500.001.27941.28241.2781
61222006.08.16 09:59close3061500.001.27891.28241.278125000.0067399800.21
61232006.08.16 11:35sell3062500.001.27951.28251.2782
61242006.08.16 11:40close3062500.001.27861.28251.278245000.0067444800.21
61252006.08.16 13:35buy3063500.001.27801.27501.2793
61262006.08.16 13:40close3063500.001.27851.27501.279325000.0067469800.21
61272006.08.16 13:45buy3064500.001.27831.27531.2796
61282006.08.16 14:35close3064500.001.27891.27531.279630000.0067499800.21
61292006.08.16 15:35sell3065500.001.28461.28761.2833
61302006.08.16 15:40t/p3065500.001.28331.28761.283365000.0067564800.21
61312006.08.16 15:45sell3066500.001.28141.28441.2801
61322006.08.16 15:50s/l3066500.001.28441.28441.2801-150000.0067414800.21
61332006.08.16 15:50sell3067500.001.28461.28761.2833
61342006.08.16 16:05close3067500.001.28411.28761.283325000.0067439800.21
61352006.08.16 16:20sell3068500.001.28631.28931.2850
61362006.08.16 16:29close3068500.001.28571.28931.285030000.0067469800.21
61372006.08.16 16:30sell3069500.001.28541.28841.2841
61382006.08.16 17:05close3069500.001.28471.28841.284135000.0067504800.21
61392006.08.16 20:45buy3070500.001.28421.28121.2855
61402006.08.16 20:59close3070500.001.28481.28121.285530000.0067534800.21
61412006.08.16 21:50buy3071500.001.28401.28101.2853
61422006.08.17 00:05close3071500.001.28451.28101.285313941.3767548741.58
61432006.08.17 02:40sell3072500.001.28541.28841.2841
61442006.08.17 02:50close3072500.001.28451.28841.284145000.0067593741.58
61452006.08.17 02:59sell3073500.001.28521.28821.2839
61462006.08.17 03:15close3073500.001.28481.28821.283920000.0067613741.58
61472006.08.17 03:59sell3074500.001.28571.28871.2844
61482006.08.17 05:35close3074500.001.28521.28871.284425000.0067638741.58
61492006.08.17 09:10sell3075500.001.28581.28881.2845
61502006.08.17 09:20close3075500.001.28541.28881.284520000.0067658741.58
61512006.08.17 09:45buy3076500.001.28431.28131.2856
61522006.08.17 09:50close3076500.001.28531.28131.285650000.0067708741.58
61532006.08.17 10:05sell3077500.001.28611.28911.2848
61542006.08.17 10:10close3077500.001.28511.28911.284850000.0067758741.58
61552006.08.17 10:15sell3078500.001.28671.28971.2854
61562006.08.17 11:10close3078500.001.28631.28971.285420000.0067778741.58
61572006.08.17 11:50sell3079500.001.28771.29071.2864
61582006.08.17 12:05t/p3079500.001.28641.29071.286465000.0067843741.58
61592006.08.17 14:40sell3080500.001.28831.29131.2870
61602006.08.17 15:15close3080500.001.28771.29131.287030000.0067873741.58
61612006.08.17 17:45buy3081500.001.28591.28291.2872
61622006.08.17 18:05close3081500.001.28721.28291.287265000.0067938741.58
61632006.08.17 19:10buy3082500.001.28541.28241.2867
61642006.08.17 19:20t/p3082500.001.28671.28241.286765000.0068003741.58
61652006.08.17 19:29buy3083500.001.28541.28241.2867
61662006.08.17 20:05close3083500.001.28331.28241.2867-105000.0067898741.58
61672006.08.17 20:20buy3084500.001.28271.27971.2840
61682006.08.17 20:40close3084500.001.28311.27971.284020000.0067918741.58
61692006.08.17 20:45buy3085500.001.28241.27941.2837
61702006.08.17 21:35close3085500.001.28281.27941.283720000.0067938741.58
61712006.08.18 01:20sell3086500.001.28321.28621.2819
61722006.08.18 02:05close3086500.001.28271.28621.281925000.0067963741.58
61732006.08.18 02:40buy3087500.001.28231.27931.2836
61742006.08.18 02:50close3087500.001.28291.27931.283630000.0067993741.58
61752006.08.18 03:20buy3088500.001.28251.27951.2838
61762006.08.18 03:50close3088500.001.28291.27951.283820000.0068013741.58
61772006.08.18 04:10buy3089500.001.28221.27921.2835
61782006.08.18 04:15close3089500.001.28271.27921.283525000.0068038741.58
61792006.08.18 04:29buy3090500.001.28241.27941.2837
61802006.08.18 06:50close3090500.001.28281.27941.283720000.0068058741.58
61812006.08.18 07:45sell3091500.001.28311.28611.2818
61822006.08.18 12:40close3091500.001.28261.28611.281825000.0068083741.58
61832006.08.18 14:15buy3092500.001.28021.27721.2815
61842006.08.18 14:35close3092500.001.28081.27721.281530000.0068113741.58
61852006.08.18 14:40buy3093500.001.27991.27691.2812
61862006.08.18 16:05t/p3093500.001.28121.27691.281265000.0068178741.58
61872006.08.18 16:35sell3094500.001.28451.28751.2832
61882006.08.18 16:45t/p3094500.001.28321.28751.283265000.0068243741.58
61892006.08.18 16:50sell3095500.001.28451.28751.2832
61902006.08.18 16:59close3095500.001.28401.28751.283225000.0068268741.58
61912006.08.18 21:59sell3096500.001.28281.28581.2815
61922006.08.21 03:40close3096500.001.28521.28581.2815-117253.1868151488.40
61932006.08.21 03:45sell3097500.001.28461.28761.2833
61942006.08.21 04:05close3097500.001.28741.28761.2833-140000.0068011488.40
61952006.08.21 04:10sell3098500.001.28571.28871.2844
61962006.08.21 04:20close3098500.001.28511.28871.284430000.0068041488.40
61972006.08.21 04:29sell3099500.001.28671.28971.2854
61982006.08.21 05:20close3099500.001.28871.28971.2854-100000.0067941488.40
61992006.08.21 08:10buy3100500.001.28691.28391.2882
62002006.08.21 08:20close3100500.001.28741.28391.288225000.0067966488.40
62012006.08.21 08:29buy3101500.001.28701.28401.2883
62022006.08.21 08:45close3101500.001.28761.28401.288330000.0067996488.40
62032006.08.21 08:50buy3102500.001.28681.28381.2881
62042006.08.21 08:59close3102500.001.28721.28381.288120000.0068016488.40
62052006.08.21 09:35sell3103500.001.28911.29211.2878
62062006.08.21 09:40close3103500.001.28801.29211.287855000.0068071488.40
62072006.08.21 09:59sell3104500.001.28861.29161.2873
62082006.08.21 10:50close3104500.001.29061.29161.2873-100000.0067971488.40
62092006.08.21 11:15sell3105500.001.29011.29311.2888
62102006.08.21 11:30close3105500.001.28971.29311.288820000.0067991488.40
62112006.08.21 11:50sell3106500.001.29021.29321.2889
62122006.08.21 12:05close3106500.001.28971.29321.288925000.0068016488.40
62132006.08.21 14:29buy3107500.001.28861.28561.2899
62142006.08.21 14:35close3107500.001.28911.28561.289925000.0068041488.40
62152006.08.21 14:50buy3108500.001.28831.28531.2896
62162006.08.21 14:59close3108500.001.28901.28531.289635000.0068076488.40
62172006.08.21 15:10sell3109500.001.29241.29541.2911
62182006.08.21 15:15close3109500.001.29151.29541.291145000.0068121488.40
62192006.08.21 15:29sell3110500.001.29111.29411.2898
62202006.08.21 15:45close3110500.001.28981.29411.289865000.0068186488.40
62212006.08.21 15:50sell3111500.001.29061.29361.2893
62222006.08.21 15:59close3111500.001.29021.29361.289320000.0068206488.40
62232006.08.21 16:20sell3112500.001.29101.29401.2897
62242006.08.21 16:35close3112500.001.28981.29401.289760000.0068266488.40
62252006.08.21 16:45sell3113500.001.29291.29591.2916
62262006.08.21 16:50close3113500.001.29181.29591.291655000.0068321488.40
62272006.08.21 16:59sell3114500.001.29271.29571.2914
62282006.08.21 17:40close3114500.001.29201.29571.291435000.0068356488.40
62292006.08.21 21:10buy3115500.001.28991.28691.2912
62302006.08.21 21:35close3115500.001.29051.28691.291230000.0068386488.40
62312006.08.21 21:45buy3116500.001.28971.28671.2910
62322006.08.21 21:50close3116500.001.29021.28671.291025000.0068411488.40
62332006.08.21 22:20buy3117500.001.28941.28641.2907
62342006.08.21 22:40close3117500.001.28971.28641.290715000.0068426488.40
62352006.08.21 22:45buy3118500.001.28931.28631.2906
62362006.08.22 00:05close3118500.001.28961.28631.290611313.7968437802.19
62372006.08.22 01:10buy3119500.001.28621.28321.2875
62382006.08.22 01:20t/p3119500.001.28751.28321.287565000.0068502802.19
62392006.08.22 01:29buy3120500.001.28681.28381.2881
62402006.08.22 01:45close3120500.001.28731.28381.288125000.0068527802.19
62412006.08.22 01:50buy3121500.001.28581.28281.2871
62422006.08.22 01:59close3121500.001.28701.28281.287160000.0068587802.19
62432006.08.22 05:05buy3122500.001.28551.28251.2868
62442006.08.22 05:15close3122500.001.28641.28251.286845000.0068632802.19
62452006.08.22 05:29buy3123500.001.28591.28291.2872
62462006.08.22 05:40close3123500.001.28651.28291.287230000.0068662802.19
62472006.08.22 05:50buy3124500.001.28581.28281.2871
62482006.08.22 05:59close3124500.001.28631.28281.287125000.0068687802.19
62492006.08.22 06:35sell3125500.001.28741.29041.2861
62502006.08.22 06:45close3125500.001.28681.29041.286130000.0068717802.19
62512006.08.22 06:59sell3126500.001.28731.29031.2860
62522006.08.22 07:35close3126500.001.28691.29031.286020000.0068737802.19
62532006.08.22 09:35sell3127500.001.28831.29131.2870
62542006.08.22 09:40close3127500.001.28761.29131.287035000.0068772802.19
62552006.08.22 09:45sell3128500.001.28851.29151.2872
62562006.08.22 09:50close3128500.001.28801.29151.287225000.0068797802.19
62572006.08.22 12:15buy3129500.001.28601.28301.2873
62582006.08.22 12:45close3129500.001.28381.28301.2873-110000.0068687802.19
62592006.08.22 12:50buy3130500.001.28491.28191.2862
62602006.08.22 14:40s/l3130500.001.28191.28191.2862-150000.0068537802.19
62612006.08.22 14:40buy3131500.001.28151.27851.2828
62622006.08.22 17:20close3131500.001.27941.27851.2828-105000.0068432802.19
62632006.08.22 18:45buy3132500.001.28011.27711.2814
62642006.08.22 18:50close3132500.001.28131.27711.281460000.0068492802.19
62652006.08.22 19:10buy3133500.001.28001.27701.2813
62662006.08.22 19:15close3133500.001.28091.27701.281345000.0068537802.19
62672006.08.22 20:15buy3134500.001.27941.27641.2807
62682006.08.22 20:35close3134500.001.27971.27641.280715000.0068552802.19
62692006.08.22 20:40buy3135500.001.27871.27571.2800
62702006.08.22 21:05close3135500.001.27911.27571.280020000.0068572802.19
62712006.08.23 01:45sell3136500.001.28131.28431.2800
62722006.08.23 02:35close3136500.001.28101.28431.280015000.0068587802.19
62732006.08.23 04:40buy3137500.001.27901.27601.2803
62742006.08.23 04:59close3137500.001.27931.27601.280315000.0068602802.19
62752006.08.23 08:05buy3138500.001.27881.27581.2801
62762006.08.23 08:35close3138500.001.27931.27581.280125000.0068627802.19
62772006.08.23 09:35sell3139500.001.28101.28401.2797
62782006.08.23 09:45t/p3139500.001.27971.28401.279765000.0068692802.19
62792006.08.23 09:50sell3140500.001.28041.28341.2791
62802006.08.23 10:20close3140500.001.28281.28341.2791-120000.0068572802.19
62812006.08.23 10:29sell3141500.001.28251.28551.2812
62822006.08.23 11:05close3141500.001.28191.28551.281230000.0068602802.19
62832006.08.23 15:05buy3142500.001.28121.27821.2825
62842006.08.23 15:10close3142500.001.28181.27821.282530000.0068632802.19
62852006.08.23 15:15buy3143500.001.28071.27771.2820
62862006.08.23 15:20close3143500.001.28171.27771.282050000.0068682802.19
62872006.08.23 15:29buy3144500.001.28111.27811.2824
62882006.08.23 15:35close3144500.001.28221.27811.282455000.0068737802.19
62892006.08.23 15:40buy3145500.001.28111.27811.2824
62902006.08.23 15:45close3145500.001.28221.27811.282455000.0068792802.19
62912006.08.23 15:59sell3146500.001.28221.28521.2809
62922006.08.23 16:45close3146500.001.28161.28521.280930000.0068822802.19
62932006.08.23 16:50sell3147500.001.28341.28641.2821
62942006.08.23 17:10t/p3147500.001.28211.28641.282165000.0068887802.19
62952006.08.23 17:20sell3148500.001.28531.28831.2840
62962006.08.23 17:29t/p3148500.001.28401.28831.284065000.0068952802.19
62972006.08.23 17:35buy3149500.001.27911.27611.2804
62982006.08.23 17:45close3149500.001.28031.27611.280460000.0069012802.19
62992006.08.23 17:59buy3150500.001.27961.27661.2809
63002006.08.23 18:20close3150500.001.27751.27661.2809-105000.0068907802.19
63012006.08.23 18:50buy3151500.001.27861.27561.2799
63022006.08.23 18:59close3151500.001.27921.27561.279930000.0068937802.19
63032006.08.24 01:15buy3152500.001.27821.27521.2795
63042006.08.24 01:20close3152500.001.27871.27521.279525000.0068962802.19
63052006.08.24 01:40buy3153500.001.27791.27491.2792
63062006.08.24 01:45close3153500.001.27841.27491.279225000.0068987802.19
63072006.08.24 01:59buy3154500.001.27821.27521.2795
63082006.08.24 04:10close3154500.001.27571.27521.2795-125000.0068862802.19
63092006.08.24 04:15buy3155500.001.27661.27361.2779
63102006.08.24 04:20close3155500.001.27781.27361.277960000.0068922802.19
63112006.08.24 04:29buy3156500.001.27701.27401.2783
63122006.08.24 08:10close3156500.001.27811.27401.278355000.0068977802.19
63132006.08.24 08:15sell3157500.001.27771.28071.2764
63142006.08.24 08:45close3157500.001.27741.28071.276415000.0068992802.19
63152006.08.24 08:50sell3158500.001.27791.28091.2766
63162006.08.24 08:59close3158500.001.27751.28091.276620000.0069012802.19
63172006.08.24 09:20sell3159500.001.27831.28131.2770
63182006.08.24 09:29close3159500.001.27761.28131.277035000.0069047802.19
63192006.08.24 10:10sell3160500.001.27801.28101.2767
63202006.08.24 10:30close3160500.001.27761.28101.276720000.0069067802.19
63212006.08.24 10:40buy3161500.001.27631.27331.2776
63222006.08.24 10:50close3161500.001.27711.27331.277640000.0069107802.19
63232006.08.24 11:05buy3162500.001.27501.27201.2763
63242006.08.24 11:10t/p3162500.001.27631.27201.276365000.0069172802.19
63252006.08.24 11:15sell3163500.001.28231.28531.2810
63262006.08.24 11:20t/p3163500.001.28101.28531.281065000.0069237802.19
63272006.08.24 11:20sell3164500.001.27931.28231.2780
63282006.08.24 11:29close3164500.001.28191.28231.2780-130000.0069107802.19
63292006.08.24 11:30sell3165500.001.28161.28461.2803
63302006.08.24 11:35close3165500.001.28361.28461.2803-100000.0069007802.19
63312006.08.24 11:40sell3166500.001.28381.28681.2825
63322006.08.24 11:50t/p3166500.001.28251.28681.282565000.0069072802.19
63332006.08.24 11:50sell3167500.001.28111.28411.2798
63342006.08.24 11:59close3167500.001.28361.28411.2798-125000.0068947802.19
63352006.08.24 15:35buy3168500.001.28111.27811.2824
63362006.08.24 15:40close3168500.001.28161.27811.282425000.0068972802.19
63372006.08.24 15:50sell3169500.001.28431.28731.2830
63382006.08.24 15:59t/p3169500.001.28301.28731.283065000.0069037802.19
63392006.08.24 16:05buy3170500.001.28161.27861.2829
63402006.08.24 16:15t/p3170500.001.28291.27861.282965000.0069102802.19
63412006.08.24 16:50buy3171500.001.28151.27851.2828
63422006.08.24 16:59close3171500.001.28221.27851.282835000.0069137802.19
63432006.08.24 17:20buy3172500.001.28071.27771.2820
63442006.08.24 18:20close3172500.001.27791.27771.2820-140000.0068997802.19
63452006.08.24 18:29buy3173500.001.27861.27561.2799
63462006.08.24 18:59close3173500.001.27591.27561.2799-135000.0068862802.19
63472006.08.25 01:10buy3174500.001.27561.27261.2769
63482006.08.25 01:15close3174500.001.27621.27261.276930000.0068892802.19
63492006.08.25 01:29buy3175500.001.27571.27271.2770
63502006.08.25 01:45close3175500.001.27611.27271.277020000.0068912802.19
63512006.08.25 03:10buy3176500.001.27471.27171.2760
63522006.08.25 03:15close3176500.001.27541.27171.276035000.0068947802.19
63532006.08.25 03:45sell3177500.001.27701.28001.2757
63542006.08.25 03:50close3177500.001.27661.28001.275720000.0068967802.19
63552006.08.25 05:40sell3178500.001.27801.28101.2767
63562006.08.25 05:50close3178500.001.27761.28101.276720000.0068987802.19
63572006.08.25 05:59sell3179500.001.27791.28091.2766
63582006.08.25 06:45close3179500.001.27751.28091.276620000.0069007802.19
63592006.08.25 09:29buy3180500.001.27581.27281.2771
63602006.08.25 09:40close3180500.001.27691.27281.277155000.0069062802.19
63612006.08.25 09:45buy3181500.001.27531.27231.2766
63622006.08.25 09:59close3181500.001.27561.27231.276615000.0069077802.19
63632006.08.25 14:05buy3182500.001.27661.27361.2779
63642006.08.25 14:10close3182500.001.27701.27361.277920000.0069097802.19
63652006.08.25 14:15buy3183500.001.27651.27351.2778
63662006.08.25 14:35close3183500.001.27731.27351.277840000.0069137802.19
63672006.08.25 15:10buy3184500.001.27631.27331.2776
63682006.08.25 15:15close3184500.001.27711.27331.277640000.0069177802.19
63692006.08.25 15:20buy3185500.001.27551.27251.2768
63702006.08.25 15:40close3185500.001.27641.27251.276845000.0069222802.19
63712006.08.25 15:45buy3186500.001.27571.27271.2770
63722006.08.25 15:50close3186500.001.27621.27271.277025000.0069247802.19
63732006.08.25 15:59buy3187500.001.27661.27361.2779
63742006.08.25 17:10s/l3187500.001.27361.27361.2779-150000.0069097802.19
63752006.08.25 17:10buy3188500.001.27271.26971.2740
63762006.08.25 17:15t/p3188500.001.27401.26971.274065000.0069162802.19
63772006.08.25 17:15buy3189500.001.27551.27251.2768
63782006.08.25 17:35close3189500.001.27331.27251.2768-110000.0069052802.19
63792006.08.25 17:40buy3190500.001.27521.27221.2765
63802006.08.25 18:05t/p3190500.001.27651.27221.276565000.0069117802.19
63812006.08.25 18:05sell3191500.001.27821.28121.2769
63822006.08.25 18:15close3191500.001.27761.28121.276930000.0069147802.19
63832006.08.25 18:35sell3192500.001.27801.28101.2767
63842006.08.25 18:45t/p3192500.001.27671.28101.276765000.0069212802.19
63852006.08.28 03:40sell3193500.001.27721.28021.2759
63862006.08.28 03:45close3193500.001.27661.28021.275930000.0069242802.19
63872006.08.28 04:45sell3194500.001.27741.28041.2761
63882006.08.28 05:05close3194500.001.27701.28041.276120000.0069262802.19
63892006.08.28 06:20sell3195500.001.27991.28291.2786
63902006.08.28 06:30close3195500.001.27951.28291.278620000.0069282802.19
63912006.08.28 06:35sell3196500.001.27911.28211.2778
63922006.08.28 10:10close3196500.001.28181.28211.2778-135000.0069147802.19
63932006.08.28 10:15sell3197500.001.28081.28381.2795
63942006.08.28 10:20close3197500.001.27961.28381.279560000.0069207802.19
63952006.08.28 10:29sell3198500.001.28121.28421.2799
63962006.08.28 10:45close3198500.001.28071.28421.279925000.0069232802.19
63972006.08.28 10:50sell3199500.001.28121.28421.2799
63982006.08.28 11:00close3199500.001.28081.28421.279920000.0069252802.19
63992006.08.28 11:20sell3200500.001.28121.28421.2799
64002006.08.28 11:29close3200500.001.28021.28421.279950000.0069302802.19
64012006.08.28 11:45sell3201500.001.28141.28441.2801
64022006.08.28 12:05close3201500.001.28071.28441.280135000.0069337802.19
64032006.08.28 13:50sell3202500.001.28211.28511.2808
64042006.08.28 13:59close3202500.001.28141.28511.280835000.0069372802.19
64052006.08.28 14:45buy3203500.001.28021.27721.2815
64062006.08.28 14:50close3203500.001.28071.27721.281525000.0069397802.19
64072006.08.28 15:20buy3204500.001.27981.27681.2811
64082006.08.28 15:40close3204500.001.28031.27681.281125000.0069422802.19
64092006.08.28 17:35buy3205500.001.27901.27601.2803
64102006.08.28 17:45close3205500.001.27941.27601.280320000.0069442802.19
64112006.08.28 17:59buy3206500.001.27901.27601.2803
64122006.08.28 19:10close3206500.001.27961.27601.280330000.0069472802.19
64132006.08.28 23:45buy3207500.001.27791.27491.2792
64142006.08.28 23:50close3207500.001.27831.27491.279220000.0069492802.19
64152006.08.28 23:59buy3208500.001.27811.27511.2794
64162006.08.29 00:35close3208500.001.27851.27511.279416313.7969509115.98
64172006.08.29 03:20sell3209500.001.28011.28311.2788
64182006.08.29 05:15close3209500.001.28211.28311.2788-100000.0069409115.98
64192006.08.29 07:15sell3210500.001.28261.28561.2813
64202006.08.29 07:20close3210500.001.28211.28561.281325000.0069434115.98
64212006.08.29 07:40sell3211500.001.28301.28601.2817
64222006.08.29 07:45close3211500.001.28251.28601.281725000.0069459115.98
64232006.08.29 07:50sell3212500.001.28321.28621.2819
64242006.08.29 07:59close3212500.001.28241.28621.281940000.0069499115.98
64252006.08.29 08:20sell3213500.001.28261.28561.2813
64262006.08.29 08:35close3213500.001.28151.28561.281355000.0069554115.98
64272006.08.29 08:45sell3214500.001.28261.28561.2813
64282006.08.29 09:05close3214500.001.28191.28561.281335000.0069589115.98
64292006.08.29 09:20sell3215500.001.28271.28571.2814
64302006.08.29 09:40close3215500.001.28181.28571.281445000.0069634115.98
64312006.08.29 10:10sell3216500.001.28351.28651.2822
64322006.08.29 10:15close3216500.001.28261.28651.282245000.0069679115.98
64332006.08.29 10:20sell3217500.001.28391.28691.2826
64342006.08.29 10:29close3217500.001.28301.28691.282645000.0069724115.98
64352006.08.29 10:45sell3218500.001.28301.28601.2817
64362006.08.29 11:05close3218500.001.28231.28601.281735000.0069759115.98
64372006.08.29 11:20sell3219500.001.28351.28651.2822
64382006.08.29 11:35t/p3219500.001.28221.28651.282265000.0069824115.98
64392006.08.29 11:40buy3220500.001.28151.27851.2828
64402006.08.29 11:45t/p3220500.001.28281.27851.282865000.0069889115.98
64412006.08.29 12:05buy3221500.001.28111.27811.2824
64422006.08.29 12:10close3221500.001.28141.27811.282415000.0069904115.98
64432006.08.29 12:50buy3222500.001.28071.27771.2820
64442006.08.29 13:05close3222500.001.28111.27771.282020000.0069924115.98
64452006.08.29 15:15buy3223500.001.28021.27721.2815
64462006.08.29 15:20close3223500.001.28061.27721.281520000.0069944115.98
64472006.08.29 15:40buy3224500.001.28001.27701.2813
64482006.08.29 15:50close3224500.001.28121.27701.281360000.0070004115.98
64492006.08.29 16:50buy3225500.001.27921.27621.2805
64502006.08.29 16:59close3225500.001.27961.27621.280520000.0070024115.98
64512006.08.29 17:15buy3226500.001.27601.27301.2773
64522006.08.29 17:35close3226500.001.27671.27301.277335000.0070059115.98
64532006.08.29 17:40buy3227500.001.27581.27281.2771
64542006.08.29 18:10close3227500.001.27661.27281.277140000.0070099115.98
64552006.08.29 21:05sell3228500.001.27871.28171.2774
64562006.08.29 21:15t/p3228500.001.27741.28171.277465000.0070164115.98
64572006.08.29 21:20sell3229500.001.28191.28491.2806
64582006.08.30 01:20close3229500.001.28401.28491.2806-102253.1870061862.80
64592006.08.30 03:10sell3230500.001.28441.28741.2831
64602006.08.30 03:15t/p3230500.001.28311.28741.283165000.0070126862.80
64612006.08.30 03:29sell3231500.001.28411.28711.2828
64622006.08.30 04:35close3231500.001.28311.28711.282850000.0070176862.80
64632006.08.30 04:50sell3232500.001.28531.28831.2840
64642006.08.30 04:59t/p3232500.001.28401.28831.284065000.0070241862.80
64652006.08.30 08:20sell3233500.001.28441.28741.2831
64662006.08.30 08:30close3233500.001.28401.28741.283120000.0070261862.80
64672006.08.30 10:20buy3234500.001.28271.27971.2840
64682006.08.30 10:35close3234500.001.28341.27971.284035000.0070296862.80
64692006.08.30 10:45buy3235500.001.28281.27981.2841
64702006.08.30 10:50close3235500.001.28351.27981.284135000.0070331862.80
64712006.08.30 11:45buy3236500.001.28281.27981.2841
64722006.08.30 11:50close3236500.001.28321.27981.284120000.0070351862.80
64732006.08.30 12:10buy3237500.001.28271.27971.2840
64742006.08.30 12:20close3237500.001.28321.27971.284025000.0070376862.80
64752006.08.30 12:30buy3238500.001.28281.27981.2841
64762006.08.30 13:10close3238500.001.28331.27981.284125000.0070401862.80
64772006.08.30 16:15sell3239500.001.28411.28711.2828
64782006.08.30 16:35t/p3239500.001.28281.28711.282865000.0070466862.80
64792006.08.30 16:50sell3240500.001.28401.28701.2827
64802006.08.30 16:59close3240500.001.28321.28701.282740000.0070506862.80
64812006.08.30 17:20sell3241500.001.28401.28701.2827
64822006.08.30 17:35t/p3241500.001.28271.28701.282765000.0070571862.80
64832006.08.30 18:05buy3242500.001.28221.27921.2835
64842006.08.30 18:10close3242500.001.28341.27921.283560000.0070631862.80
64852006.08.30 18:40buy3243500.001.28191.27891.2832
64862006.08.30 18:45close3243500.001.28231.27891.283220000.0070651862.80
64872006.08.30 18:50buy3244500.001.28201.27901.2833
64882006.08.30 19:05close3244500.001.28241.27901.283320000.0070671862.80
64892006.08.30 19:50buy3245500.001.28181.27881.2831
64902006.08.30 20:00close3245500.001.28221.27881.283120000.0070691862.80
64912006.08.30 22:45sell3246500.001.28351.28651.2822
64922006.08.30 23:05close3246500.001.28321.28651.282215000.0070706862.80
64932006.08.31 04:15buy3247500.001.28291.27991.2842
64942006.08.31 04:29close3247500.001.28341.27991.284225000.0070731862.80
64952006.08.31 06:40buy3248500.001.28271.27971.2840
64962006.08.31 09:05close3248500.001.28371.27971.284050000.0070781862.80
64972006.08.31 09:50sell3249500.001.28431.28731.2830
64982006.08.31 09:59close3249500.001.28391.28731.283020000.0070801862.80
64992006.08.31 10:15sell3250500.001.28501.28801.2837
65002006.08.31 11:35close3250500.001.28441.28801.283730000.0070831862.80
65012006.08.31 13:35sell3251500.001.28581.28881.2845
65022006.08.31 13:40close3251500.001.28491.28881.284545000.0070876862.80
65032006.08.31 13:45sell3252500.001.28581.28881.2845
65042006.08.31 13:50close3252500.001.28531.28881.284525000.0070901862.80
65052006.08.31 15:40sell3253500.001.28731.29031.2860
65062006.08.31 15:45close3253500.001.28691.29031.286020000.0070921862.80
65072006.08.31 15:50sell3254500.001.28781.29081.2865
65082006.08.31 15:59close3254500.001.28711.29081.286535000.0070956862.80
65092006.08.31 16:15sell3255500.001.28791.29091.2866
65102006.08.31 16:20t/p3255500.001.28661.29091.286665000.0071021862.80
65112006.08.31 16:35buy3256500.001.28361.28061.2849
65122006.08.31 16:40close3256500.001.28401.28061.284920000.0071041862.80
65132006.08.31 16:45buy3257500.001.28331.28031.2846
65142006.08.31 16:50t/p3257500.001.28461.28031.284665000.0071106862.80
65152006.08.31 16:59buy3258500.001.28381.28081.2851
65162006.08.31 17:05close3258500.001.28121.28081.2851-130000.0070976862.80
65172006.08.31 17:10buy3259500.001.28011.27711.2814
65182006.08.31 17:15t/p3259500.001.28141.27711.281465000.0071041862.80
65192006.08.31 17:20buy3260500.001.28121.27821.2825
65202006.08.31 17:50close3260500.001.27921.27821.2825-100000.0070941862.80
65212006.08.31 17:59buy3261500.001.28001.27701.2813
65222006.08.31 18:05close3261500.001.28121.27701.281360000.0071001862.80
65232006.08.31 21:10sell3262500.001.28051.28351.2792
65242006.08.31 21:15close3262500.001.28011.28351.279220000.0071021862.80
65252006.08.31 21:35sell3263500.001.28111.28411.2798
65262006.08.31 21:40close3263500.001.28061.28411.279825000.0071046862.80
65272006.08.31 21:50sell3264500.001.28051.28351.2792
65282006.09.01 00:35close3264500.001.27991.28351.279232746.8271079609.62
65292006.09.01 01:20buy3265500.001.28021.27721.2815
65302006.09.01 01:29close3265500.001.28071.27721.281525000.0071104609.62
65312006.09.01 06:15buy3266500.001.27981.27681.2811
65322006.09.01 06:35close3266500.001.28031.27681.281125000.0071129609.62
65332006.09.01 08:20sell3267500.001.28111.28411.2798
65342006.09.01 09:35close3267500.001.28071.28411.279820000.0071149609.62
65352006.09.01 11:35sell3268500.001.28231.28531.2810
65362006.09.01 11:45close3268500.001.28171.28531.281030000.0071179609.62
65372006.09.01 11:59sell3269500.001.28211.28511.2808
65382006.09.01 12:15close3269500.001.28171.28511.280820000.0071199609.62
65392006.09.01 15:15buy3270500.001.28001.27701.2813
65402006.09.01 15:20t/p3270500.001.28131.27701.281365000.0071264609.62
65412006.09.01 15:20sell3271500.001.28291.28591.2816
65422006.09.01 15:29t/p3271500.001.28161.28591.281665000.0071329609.62
65432006.09.01 15:29buy3272500.001.28051.27751.2818
65442006.09.01 15:35close3272500.001.27801.27751.2818-125000.0071204609.62
65452006.09.01 15:40buy3273500.001.27641.27341.2777
65462006.09.01 15:45t/p3273500.001.27771.27341.277765000.0071269609.62
65472006.09.01 15:50buy3274500.001.27641.27341.2777
65482006.09.01 15:59t/p3274500.001.27771.27341.277765000.0071334609.62
65492006.09.01 15:59buy3275500.001.27801.27501.2793
65502006.09.01 16:20close3275500.001.27551.27501.2793-125000.0071209609.62
65512006.09.01 16:29buy3276500.001.27691.27391.2782
65522006.09.01 16:35close3276500.001.27761.27391.278235000.0071244609.62
65532006.09.01 16:45buy3277500.001.27731.27431.2786
65542006.09.01 17:05t/p3277500.001.27861.27431.278665000.0071309609.62
65552006.09.01 18:50sell3278500.001.28341.28641.2821
65562006.09.01 20:10close3278500.001.28271.28641.282135000.0071344609.62
65572006.09.04 02:15sell3279500.001.28561.28861.2843
65582006.09.04 02:20close3279500.001.28521.28861.284320000.0071364609.62
65592006.09.04 02:30sell3280500.001.28541.28841.2841
65602006.09.04 03:10close3280500.001.28511.28841.284115000.0071379609.62
65612006.09.04 04:15sell3281500.001.28661.28961.2853
65622006.09.04 04:29close3281500.001.28601.28961.285330000.0071409609.62
65632006.09.04 05:45sell3282500.001.28621.28921.2849
65642006.09.04 09:05close3282500.001.28511.28921.284955000.0071464609.62
65652006.09.04 09:10buy3283500.001.28461.28161.2859
65662006.09.04 09:20close3283500.001.28581.28161.285960000.0071524609.62
65672006.09.04 09:29buy3284500.001.28541.28241.2867
65682006.09.04 09:45close3284500.001.28581.28241.286720000.0071544609.62
65692006.09.04 09:50buy3285500.001.28471.28171.2860
65702006.09.04 09:59close3285500.001.28511.28171.286020000.0071564609.62
65712006.09.04 11:50buy3286500.001.28411.28111.2854
65722006.09.04 11:59close3286500.001.28451.28111.285420000.0071584609.62
65732006.09.04 13:05sell3287500.001.28661.28961.2853
65742006.09.04 13:15close3287500.001.28591.28961.285335000.0071619609.62
65752006.09.04 13:20sell3288500.001.28691.28991.2856
65762006.09.04 13:35close3288500.001.28641.28991.285625000.0071644609.62
65772006.09.04 13:50sell3289500.001.28671.28971.2854
65782006.09.04 14:05close3289500.001.28631.28971.285420000.0071664609.62
65792006.09.04 18:35buy3290500.001.28531.28231.2866
65802006.09.04 18:40close3290500.001.28571.28231.286620000.0071684609.62
65812006.09.04 23:15sell3291500.001.28741.29041.2861
65822006.09.05 00:05close3291500.001.28681.29041.286132746.8271717356.44
65832006.09.05 00:35buy3292500.001.28601.28301.2873
65842006.09.05 00:50close3292500.001.28661.28301.287330000.0071747356.44
65852006.09.05 01:59buy3293500.001.28561.28261.2869
65862006.09.05 02:30close3293500.001.28601.28261.286920000.0071767356.44
65872006.09.05 03:15buy3294500.001.28441.28141.2857
65882006.09.05 03:20close3294500.001.28551.28141.285755000.0071822356.44
65892006.09.05 03:29buy3295500.001.28441.28141.2857
65902006.09.05 10:40close3295500.001.28201.28141.2857-120000.0071702356.44
65912006.09.05 10:45buy3296500.001.28241.27941.2837
65922006.09.05 11:05close3296500.001.28291.27941.283725000.0071727356.44
65932006.09.05 14:50buy3297500.001.28111.27811.2824
65942006.09.05 15:05close3297500.001.28161.27811.282425000.0071752356.44
65952006.09.05 17:50buy3298500.001.27971.27671.2810
65962006.09.05 17:59close3298500.001.28061.27671.281045000.0071797356.44
65972006.09.05 21:35sell3299500.001.28181.28481.2805
65982006.09.05 21:40close3299500.001.28121.28481.280530000.0071827356.44
65992006.09.05 21:59sell3300500.001.28181.28481.2805
66002006.09.06 03:50close3300500.001.28111.28481.280537746.8271865103.26
66012006.09.06 04:50buy3301500.001.28101.27801.2823
66022006.09.06 04:59close3301500.001.28181.27801.282340000.0071905103.26
66032006.09.06 10:05sell3302500.001.28241.28541.2811
66042006.09.06 10:15close3302500.001.28201.28541.281120000.0071925103.26
66052006.09.06 10:20sell3303500.001.28291.28591.2816
66062006.09.06 10:40close3303500.001.28251.28591.281620000.0071945103.26
66072006.09.06 10:45sell3304500.001.28291.28591.2816
66082006.09.06 11:35t/p3304500.001.28161.28591.281665000.0072010103.26
66092006.09.06 14:05buy3305500.001.27901.27601.2803
66102006.09.06 14:10close3305500.001.27981.27601.280340000.0072050103.26
66112006.09.06 14:20buy3306500.001.27981.27681.2811
66122006.09.06 15:45close3306500.001.27771.27681.2811-105000.0071945103.26
66132006.09.06 15:50buy3307500.001.27821.27521.2795
66142006.09.06 15:59close3307500.001.27881.27521.279530000.0071975103.26
66152006.09.06 16:50buy3308500.001.27731.27431.2786
66162006.09.06 16:59close3308500.001.27841.27431.278655000.0072030103.26
66172006.09.06 19:05buy3309500.001.27751.27451.2788
66182006.09.06 19:10close3309500.001.27861.27451.278855000.0072085103.26
66192006.09.06 19:20buy3310500.001.27731.27431.2786
66202006.09.06 19:29close3310500.001.27801.27431.278635000.0072120103.26
66212006.09.06 19:45buy3311500.001.27741.27441.2787
66222006.09.06 19:50close3311500.001.27771.27441.278715000.0072135103.26
66232006.09.06 19:59buy3312500.001.27771.27471.2790
66242006.09.06 20:35close3312500.001.27851.27471.279040000.0072175103.26
66252006.09.06 21:05sell3313500.001.28111.28411.2798
66262006.09.06 21:10close3313500.001.27991.28411.279860000.0072235103.26
66272006.09.06 21:29sell3314500.001.28051.28351.2792
66282006.09.07 03:40close3314500.001.28251.28351.2792-91759.5472143343.73
66292006.09.07 08:45buy3315500.001.28151.27851.2828
66302006.09.07 09:35close3315500.001.28211.27851.282830000.0072173343.73
66312006.09.07 10:40buy3316500.001.27971.27671.2810
66322006.09.07 10:50close3316500.001.28051.27671.281040000.0072213343.73
66332006.09.07 10:59buy3317500.001.27981.27681.2811
66342006.09.07 11:20close3317500.001.28031.27681.281125000.0072238343.73
66352006.09.07 11:59buy3318500.001.27771.27471.2790
66362006.09.07 12:05close3318500.001.27851.27471.279040000.0072278343.73
66372006.09.07 13:40buy3319500.001.27551.27251.2768
66382006.09.07 13:45close3319500.001.27651.27251.276850000.0072328343.73
66392006.09.07 14:05buy3320500.001.27251.26951.2738
66402006.09.07 14:10t/p3320500.001.27381.26951.273865000.0072393343.73
66412006.09.07 14:20buy3321500.001.27461.27161.2759
66422006.09.07 15:45s/l3321500.001.27161.27161.2759-150000.0072243343.73
66432006.09.07 15:45buy3322500.001.27131.26831.2726
66442006.09.07 16:05t/p3322500.001.27261.26831.272665000.0072308343.73
66452006.09.07 18:40sell3323500.001.27471.27771.2734
66462006.09.07 19:05close3323500.001.27391.27771.273440000.0072348343.73
66472006.09.07 21:35buy3324500.001.27261.26961.2739
66482006.09.07 21:40close3324500.001.27361.26961.273950000.0072398343.73
66492006.09.07 22:20buy3325500.001.27251.26951.2738
66502006.09.07 22:35close3325500.001.27301.26951.273825000.0072423343.73
66512006.09.07 22:45buy3326500.001.27301.27001.2743
66522006.09.07 23:05close3326500.001.27351.27001.274325000.0072448343.73
66532006.09.08 03:40buy3327500.001.27201.26901.2733
66542006.09.08 04:35close3327500.001.27261.26901.273330000.0072478343.73
66552006.09.08 08:35buy3328500.001.27161.26861.2729
66562006.09.08 08:45close3328500.001.27231.26861.272935000.0072513343.73
66572006.09.08 08:50buy3329500.001.27161.26861.2729
66582006.09.08 09:35close3329500.001.27251.26861.272945000.0072558343.73
66592006.09.08 09:50buy3330500.001.27081.26781.2721
66602006.09.08 09:59close3330500.001.27201.26781.272160000.0072618343.73
66612006.09.08 10:20buy3331500.001.27101.26801.2723
66622006.09.08 10:29close3331500.001.27131.26801.272315000.0072633343.73
66632006.09.08 10:40buy3332500.001.27101.26801.2723
66642006.09.08 10:50close3332500.001.27181.26801.272340000.0072673343.73
66652006.09.08 11:10buy3333500.001.27091.26791.2722
66662006.09.08 11:15t/p3333500.001.27221.26791.272265000.0072738343.73
66672006.09.08 13:35buy3334500.001.27101.26801.2723
66682006.09.08 13:40close3334500.001.27141.26801.272320000.0072758343.73
66692006.09.08 13:45buy3335500.001.27101.26801.2723
66702006.09.08 14:05close3335500.001.27141.26801.272320000.0072778343.73
66712006.09.08 14:10buy3336500.001.27011.26711.2714
66722006.09.08 14:29close3336500.001.27081.26711.271435000.0072813343.73
66732006.09.08 15:15buy3337500.001.27001.26701.2713
66742006.09.08 15:35close3337500.001.27051.26701.271325000.0072838343.73
66752006.09.08 15:40buy3338500.001.26671.26371.2680
66762006.09.08 15:45close3338500.001.26731.26371.268030000.0072868343.73
66772006.09.08 15:50buy3339500.001.26921.26621.2705
66782006.09.08 15:59close3339500.001.26711.26621.2705-105000.0072763343.73
66792006.09.08 16:20buy3340500.001.26631.26331.2676
66802006.09.08 16:29close3340500.001.26741.26331.267655000.0072818343.73
66812006.09.08 17:15buy3341500.001.26541.26241.2667
66822006.09.08 17:29close3341500.001.26631.26241.266745000.0072863343.73
66832006.09.08 22:50sell3342500.001.26791.27091.2666
66842006.09.11 00:00close3342500.001.26721.27091.266637746.8272901090.55
66852006.09.11 00:35buy3343500.001.26671.26371.2680
66862006.09.11 01:40close3343500.001.26721.26371.268025000.0072926090.55
66872006.09.11 03:35buy3344500.001.26581.26281.2671
66882006.09.11 03:40t/p3344500.001.26711.26281.267165000.0072991090.55
66892006.09.11 03:45buy3345500.001.26581.26281.2671
66902006.09.11 03:50close3345500.001.26701.26281.267160000.0073051090.55
66912006.09.11 03:59buy3346500.001.26581.26281.2671
66922006.09.11 04:35close3346500.001.26651.26281.267135000.0073086090.55
66932006.09.11 07:50sell3347500.001.26841.27141.2671
66942006.09.11 09:05close3347500.001.26761.27141.267140000.0073126090.55
66952006.09.11 11:05sell3348500.001.27011.27311.2688
66962006.09.11 11:15close3348500.001.26951.27311.268830000.0073156090.55
66972006.09.11 11:29sell3349500.001.27161.27461.2703
66982006.09.11 11:40close3349500.001.27101.27461.270330000.0073186090.55
66992006.09.11 11:45sell3350500.001.27071.27371.2694
67002006.09.11 12:10close3350500.001.27031.27371.269420000.0073206090.55
67012006.09.11 12:40sell3351500.001.27161.27461.2703
67022006.09.11 12:45close3351500.001.27421.27461.2703-130000.0073076090.55
67032006.09.11 12:50sell3352500.001.27331.27631.2720
67042006.09.11 13:05close3352500.001.27241.27631.272045000.0073121090.55
67052006.09.11 17:05buy3353500.001.26821.26521.2695
67062006.09.11 17:10t/p3353500.001.26951.26521.269565000.0073186090.55
67072006.09.11 17:15buy3354500.001.26941.26641.2707
67082006.09.11 17:20t/p3354500.001.27071.26641.270765000.0073251090.55
67092006.09.11 17:29buy3355500.001.26861.26561.2699
67102006.09.11 17:35close3355500.001.26901.26561.269920000.0073271090.55
67112006.09.11 17:40buy3356500.001.26881.26581.2701
67122006.09.11 17:45close3356500.001.26931.26581.270125000.0073296090.55
67132006.09.11 17:50buy3357500.001.26841.26541.2697
67142006.09.11 17:59close3357500.001.26911.26541.269735000.0073331090.55
67152006.09.11 18:20buy3358500.001.26871.26571.2700
67162006.09.11 18:29close3358500.001.26971.26571.270050000.0073381090.55
67172006.09.12 01:35sell3359500.001.27131.27431.2700
67182006.09.12 01:45close3359500.001.27101.27431.270015000.0073396090.55
67192006.09.12 01:59sell3360500.001.27081.27381.2695
67202006.09.12 02:30close3360500.001.27041.27381.269520000.0073416090.55
67212006.09.12 03:40sell3361500.001.27171.27471.2704
67222006.09.12 03:45close3361500.001.27101.27471.270435000.0073451090.55
67232006.09.12 03:59sell3362500.001.27161.27461.2703
67242006.09.12 05:05close3362500.001.27101.27461.270330000.0073481090.55
67252006.09.12 10:15buy3363500.001.27091.26791.2722
67262006.09.12 10:29close3363500.001.27141.26791.272225000.0073506090.55
67272006.09.12 10:35sell3364500.001.27291.27591.2716
67282006.09.12 10:40close3364500.001.27191.27591.271650000.0073556090.55
67292006.09.12 10:45buy3365500.001.27131.26831.2726
67302006.09.12 10:50close3365500.001.27181.26831.272625000.0073581090.55
67312006.09.12 11:10buy3366500.001.27061.26761.2719
67322006.09.12 11:15t/p3366500.001.27191.26761.271965000.0073646090.55
67332006.09.12 11:15sell3367500.001.27251.27551.2712
67342006.09.12 11:20close3367500.001.27181.27551.271235000.0073681090.55
67352006.09.12 15:05buy3368500.001.27031.26731.2716
67362006.09.12 15:10close3368500.001.27101.26731.271635000.0073716090.55
67372006.09.12 15:29buy3369500.001.27031.26731.2716
67382006.09.12 15:30close3369500.001.27071.26731.271620000.0073736090.55
67392006.09.12 15:35sell3370500.001.27301.27601.2717
67402006.09.12 15:45t/p3370500.001.27171.27601.271765000.0073801090.55
67412006.09.12 15:50buy3371500.001.26851.26551.2698
67422006.09.12 15:59t/p3371500.001.26981.26551.269865000.0073866090.55
67432006.09.12 15:59sell3372500.001.27221.27521.2709
67442006.09.12 16:20close3372500.001.27161.27521.270930000.0073896090.55
67452006.09.12 16:45buy3373500.001.26951.26651.2708
67462006.09.12 16:50t/p3373500.001.27081.26651.270865000.0073961090.55
67472006.09.12 16:59buy3374500.001.27031.26731.2716
67482006.09.12 17:10s/l3374500.001.26731.26731.2716-150000.0073811090.55
67492006.09.12 17:10buy3375500.001.26741.26441.2687
67502006.09.12 17:15t/p3375500.001.26871.26441.268765000.0073876090.55
67512006.09.12 17:29buy3376500.001.26861.26561.2699
67522006.09.12 17:40close3376500.001.26951.26561.269945000.0073921090.55
67532006.09.12 17:50buy3377500.001.26791.26491.2692
67542006.09.12 17:59close3377500.001.26901.26491.269255000.0073976090.55
67552006.09.12 21:15buy3378500.001.26791.26491.2692
67562006.09.12 21:20close3378500.001.26901.26491.269255000.0074031090.55
67572006.09.13 00:59buy3379500.001.26841.26541.2697
67582006.09.13 01:05close3379500.001.26921.26541.269740000.0074071090.55
67592006.09.13 03:05buy3380500.001.26721.26421.2685
67602006.09.13 03:10close3380500.001.26761.26421.268520000.0074091090.55
67612006.09.13 03:20buy3381500.001.26771.26471.2690
67622006.09.13 03:29close3381500.001.26811.26471.269020000.0074111090.55
67632006.09.13 04:20buy3382500.001.26681.26381.2681
67642006.09.13 04:29close3382500.001.26761.26381.268140000.0074151090.55
67652006.09.13 04:45buy3383500.001.26751.26451.2688
67662006.09.13 04:59close3383500.001.26801.26451.268825000.0074176090.55
67672006.09.13 07:15sell3384500.001.26931.27231.2680
67682006.09.13 07:35close3384500.001.26861.27231.268035000.0074211090.55
67692006.09.13 07:40sell3385500.001.26931.27231.2680
67702006.09.13 07:59close3385500.001.26881.27231.268025000.0074236090.55
67712006.09.13 09:10sell3386500.001.26921.27221.2679
67722006.09.13 09:15close3386500.001.26881.27221.267920000.0074256090.55
67732006.09.13 09:20sell3387500.001.26911.27211.2678
67742006.09.13 10:35close3387500.001.26811.27211.267850000.0074306090.55
67752006.09.13 10:40buy3388500.001.26761.26461.2689
67762006.09.13 10:50close3388500.001.26861.26461.268950000.0074356090.55
67772006.09.13 15:20buy3389500.001.26731.26431.2686
67782006.09.13 15:29close3389500.001.26761.26431.268615000.0074371090.55
67792006.09.13 15:50buy3390500.001.26741.26441.2687
67802006.09.13 15:59close3390500.001.26821.26441.268740000.0074411090.55
67812006.09.13 16:05sell3391500.001.26931.27231.2680
67822006.09.13 16:20close3391500.001.26851.27231.268040000.0074451090.55
67832006.09.13 16:40sell3392500.001.26931.27231.2680
67842006.09.13 16:45t/p3392500.001.26801.27231.268065000.0074516090.55
67852006.09.13 16:45buy3393500.001.26751.26451.2688
67862006.09.13 16:50t/p3393500.001.26881.26451.268865000.0074581090.55
67872006.09.13 16:50sell3394500.001.26931.27231.2680
67882006.09.13 16:59t/p3394500.001.26801.27231.268065000.0074646090.55
67892006.09.13 16:59buy3395500.001.26771.26471.2690
67902006.09.13 17:20close3395500.001.26831.26471.269030000.0074676090.55
67912006.09.13 17:29buy3396500.001.26731.26431.2686
67922006.09.13 17:45close3396500.001.26801.26431.268635000.0074711090.55
67932006.09.13 17:50buy3397500.001.26671.26371.2680
67942006.09.13 17:59close3397500.001.26771.26371.268050000.0074761090.55
67952006.09.13 18:05sell3398500.001.26921.27221.2679
67962006.09.13 18:15close3398500.001.26841.27221.267940000.0074801090.55
67972006.09.13 18:29sell3399500.001.26901.27201.2677
67982006.09.13 18:35close3399500.001.27181.27201.2677-140000.0074661090.55
67992006.09.13 18:40sell3400500.001.26931.27231.2680
68002006.09.13 18:45close3400500.001.26881.27231.268025000.0074686090.55
68012006.09.13 18:50sell3401500.001.26971.27271.2684
68022006.09.13 19:20close3401500.001.27191.27271.2684-110000.0074576090.55
68032006.09.14 00:40sell3402500.001.26991.27291.2686
68042006.09.14 00:50close3402500.001.26921.27291.268635000.0074611090.55
68052006.09.14 04:15sell3403500.001.27031.27331.2690
68062006.09.14 04:50close3403500.001.26951.27331.269040000.0074651090.55
68072006.09.14 06:40buy3404500.001.26891.26591.2702
68082006.09.14 06:45close3404500.001.26931.26591.270220000.0074671090.55
68092006.09.14 06:50buy3405500.001.26891.26591.2702
68102006.09.14 07:35close3405500.001.26921.26591.270215000.0074686090.55
68112006.09.14 09:20buy3406500.001.26831.26531.2696
68122006.09.14 09:35close3406500.001.26941.26531.269655000.0074741090.55
68132006.09.14 10:10buy3407500.001.26801.26501.2693
68142006.09.14 10:29close3407500.001.26841.26501.269320000.0074761090.55
68152006.09.14 10:50buy3408500.001.26811.26511.2694
68162006.09.14 10:59close3408500.001.26891.26511.269440000.0074801090.55
68172006.09.14 12:40sell3409500.001.27011.27311.2688
68182006.09.14 12:50close3409500.001.26931.27311.268840000.0074841090.55
68192006.09.14 12:59sell3410500.001.26951.27251.2682
68202006.09.14 13:50s/l3410500.001.27251.27251.2682-150000.0074691090.55
68212006.09.14 13:50sell3411500.001.27231.27531.2710
68222006.09.14 13:59close3411500.001.27161.27531.271035000.0074726090.55
68232006.09.14 14:20sell3412500.001.27261.27561.2713
68242006.09.14 15:05close3412500.001.27191.27561.271335000.0074761090.55
68252006.09.14 17:35sell3413500.001.27511.27811.2738
68262006.09.14 17:40t/p3413500.001.27381.27811.273865000.0074826090.55
68272006.09.14 17:59sell3414500.001.27471.27771.2734
68282006.09.14 18:05close3414500.001.27401.27771.273435000.0074861090.55
68292006.09.14 21:40buy3415500.001.27281.26981.2741
68302006.09.15 08:50close3415500.001.27351.26981.274131313.7974892404.34
68312006.09.15 08:59sell3416500.001.27341.27641.2721
68322006.09.15 09:05close3416500.001.27261.27641.272140000.0074932404.34
68332006.09.15 12:45buy3417500.001.26871.26571.2700
68342006.09.15 12:50close3417500.001.26931.26571.270030000.0074962404.34
68352006.09.15 12:59buy3418500.001.26941.26641.2707
68362006.09.15 14:15close3418500.001.26741.26641.2707-100000.0074862404.34
68372006.09.15 14:50buy3419500.001.26711.26411.2684
68382006.09.15 15:00close3419500.001.26741.26411.268415000.0074877404.34
68392006.09.15 15:50buy3420500.001.26631.26331.2676
68402006.09.15 15:59close3420500.001.26721.26331.267645000.0074922404.34
68412006.09.15 16:40buy3421500.001.26431.26131.2656
68422006.09.15 17:05close3421500.001.26531.26131.265650000.0074972404.34
68432006.09.15 17:10buy3422500.001.26371.26071.2650
68442006.09.15 17:15close3422500.001.26461.26071.265045000.0075017404.34
68452006.09.15 21:10sell3423500.001.26581.26881.2645
68462006.09.15 21:15close3423500.001.26471.26881.264555000.0075072404.34
68472006.09.15 21:29sell3424500.001.26561.26861.2643
68482006.09.18 00:00close3424500.001.26451.26861.264357746.8275130151.16
68492006.09.18 00:05buy3425500.001.26321.26021.2645
68502006.09.18 00:10close3425500.001.26371.26021.264525000.0075155151.16
68512006.09.18 00:35buy3426500.001.26351.26051.2648
68522006.09.18 01:35close3426500.001.26431.26051.264840000.0075195151.16
68532006.09.18 03:15sell3427500.001.26551.26851.2642
68542006.09.18 03:20close3427500.001.26431.26851.264260000.0075255151.16
68552006.09.18 03:29sell3428500.001.26551.26851.2642
68562006.09.18 03:35close3428500.001.26431.26851.264260000.0075315151.16
68572006.09.18 03:40sell3429500.001.26551.26851.2642
68582006.09.18 03:50close3429500.001.26491.26851.264230000.0075345151.16
68592006.09.18 06:35sell3430500.001.26531.26831.2640
68602006.09.18 06:40close3430500.001.26491.26831.264020000.0075365151.16
68612006.09.18 06:45sell3431500.001.26531.26831.2640
68622006.09.18 09:15close3431500.001.26781.26831.2640-125000.0075240151.16
68632006.09.18 09:29sell3432500.001.26741.27041.2661
68642006.09.18 09:35close3432500.001.26701.27041.266120000.0075260151.16
68652006.09.18 09:40sell3433500.001.26821.27121.2669
68662006.09.18 09:45close3433500.001.26731.27121.266945000.0075305151.16
68672006.09.18 09:59sell3434500.001.26821.27121.2669
68682006.09.18 10:05close3434500.001.26781.27121.266920000.0075325151.16
68692006.09.18 14:10buy3435500.001.26521.26221.2665
68702006.09.18 14:35close3435500.001.26561.26221.266520000.0075345151.16
68712006.09.18 16:05sell3436500.001.26861.27161.2673
68722006.09.18 16:10t/p3436500.001.26731.27161.267365000.0075410151.16
68732006.09.18 16:15sell3437500.001.26941.27241.2681
68742006.09.18 16:20close3437500.001.26911.27241.268115000.0075425151.16
68752006.09.18 16:50sell3438500.001.26761.27061.2663
68762006.09.18 18:05close3438500.001.26731.27061.266315000.0075440151.16
68772006.09.18 19:40sell3439500.001.26911.27211.2678
68782006.09.18 19:45close3439500.001.26851.27211.267830000.0075470151.16
68792006.09.18 19:59sell3440500.001.26911.27211.2678
68802006.09.18 20:35close3440500.001.26831.27211.267840000.0075510151.16
68812006.09.18 21:40sell3441500.001.27031.27331.2690
68822006.09.18 22:15close3441500.001.26991.27331.269020000.0075530151.16
68832006.09.18 23:45sell3442500.001.27111.27411.2698
68842006.09.18 23:59close3442500.001.27061.27411.269825000.0075555151.16
68852006.09.19 03:15sell3443500.001.27131.27431.2700
68862006.09.19 03:20close3443500.001.27081.27431.270025000.0075580151.16
68872006.09.19 03:29sell3444500.001.27121.27421.2699
68882006.09.19 03:35close3444500.001.27091.27421.269915000.0075595151.16
68892006.09.19 03:40sell3445500.001.27131.27431.2700
68902006.09.19 03:45close3445500.001.27091.27431.270020000.0075615151.16
68912006.09.19 03:50sell3446500.001.27161.27461.2703
68922006.09.19 04:10close3446500.001.27131.27461.270315000.0075630151.16
68932006.09.19 05:50sell3447500.001.27251.27551.2712
68942006.09.19 06:05close3447500.001.27211.27551.271220000.0075650151.16
68952006.09.19 07:05buy3448500.001.27091.26791.2722
68962006.09.19 07:15close3448500.001.27181.26791.272245000.0075695151.16
68972006.09.19 08:45buy3449500.001.27061.26761.2719
68982006.09.19 09:05close3449500.001.27111.26761.271925000.0075720151.16
68992006.09.19 09:10buy3450500.001.27031.26731.2716
69002006.09.19 09:20close3450500.001.27091.26731.271630000.0075750151.16
69012006.09.19 09:29buy3451500.001.27031.26731.2716
69022006.09.19 09:45close3451500.001.27091.26731.271630000.0075780151.16
69032006.09.19 09:50buy3452500.001.27021.26721.2715
69042006.09.19 10:00close3452500.001.27061.26721.271520000.0075800151.16
69052006.09.19 10:15buy3453500.001.26991.26691.2712
69062006.09.19 10:45close3453500.001.26771.26691.2712-110000.0075690151.16
69072006.09.19 10:59buy3454500.001.26841.26541.2697
69082006.09.19 11:20close3454500.001.26601.26541.2697-120000.0075570151.16
69092006.09.19 11:29buy3455500.001.26761.26461.2689
69102006.09.19 12:20close3455500.001.26531.26461.2689-115000.0075455151.16
69112006.09.19 12:40buy3456500.001.26591.26291.2672
69122006.09.19 14:05close3456500.001.26651.26291.267230000.0075485151.16
69132006.09.19 15:35sell3457500.001.26891.27191.2676
69142006.09.19 15:45t/p3457500.001.26761.27191.267665000.0075550151.16
69152006.09.19 15:50sell3458500.001.27061.27361.2693
69162006.09.19 16:10close3458500.001.26981.27361.269340000.0075590151.16
69172006.09.19 16:20sell3459500.001.27141.27441.2701
69182006.09.19 16:29close3459500.001.27031.27441.270155000.0075645151.16
69192006.09.19 16:50sell3460500.001.27111.27411.2698
69202006.09.19 17:05close3460500.001.27021.27411.269845000.0075690151.16
69212006.09.19 19:20buy3461500.001.26711.26411.2684
69222006.09.19 19:29close3461500.001.26741.26411.268415000.0075705151.16
69232006.09.19 19:30buy3462500.001.26751.26451.2688
69242006.09.19 22:20close3462500.001.26791.26451.268820000.0075725151.16
69252006.09.20 00:59buy3463500.001.26731.26431.2686
69262006.09.20 01:35close3463500.001.26771.26431.268620000.0075745151.16
69272006.09.20 07:40sell3464500.001.26901.27201.2677
69282006.09.20 07:50close3464500.001.26771.27201.267765000.0075810151.16
69292006.09.20 08:15buy3465500.001.26741.26441.2687
69302006.09.20 09:35close3465500.001.26781.26441.268720000.0075830151.16
69312006.09.20 09:45buy3466500.001.26691.26391.2682
69322006.09.20 09:59close3466500.001.26761.26391.268235000.0075865151.16
69332006.09.20 10:05sell3467500.001.26841.27141.2671
69342006.09.20 10:10close3467500.001.26751.27141.267145000.0075910151.16
69352006.09.20 10:35buy3468500.001.26701.26401.2683
69362006.09.20 10:40close3468500.001.26741.26401.268320000.0075930151.16
69372006.09.20 12:05sell3469500.001.26861.27161.2673
69382006.09.20 12:15close3469500.001.26751.27161.267355000.0075985151.16
69392006.09.20 12:20sell3470500.001.26861.27161.2673
69402006.09.20 12:29close3470500.001.26771.27161.267345000.0076030151.16
69412006.09.20 16:10sell3471500.001.26861.27161.2673
69422006.09.20 18:20close3471500.001.27081.27161.2673-110000.0075920151.16
69432006.09.20 18:50sell3472500.001.27101.27401.2697
69442006.09.20 18:59close3472500.001.27021.27401.269740000.0075960151.16
69452006.09.20 21:05sell3473500.001.27271.27571.2714
69462006.09.20 21:10t/p3473500.001.27141.27571.271465000.0076025151.16
69472006.09.20 21:10buy3474500.001.26841.26541.2697
69482006.09.20 21:20t/p3474500.001.26971.26541.269765000.0076090151.16
69492006.09.20 21:20sell3475500.001.27271.27571.2714
69502006.09.20 21:29t/p3475500.001.27141.27571.271465000.0076155151.16
69512006.09.20 21:35buy3476500.001.26921.26621.2705
69522006.09.20 21:50t/p3476500.001.27051.26621.270565000.0076220151.16
69532006.09.20 22:35buy3477500.001.26851.26551.2698
69542006.09.20 22:40close3477500.001.26901.26551.269825000.0076245151.16
69552006.09.20 22:45buy3478500.001.26851.26551.2698
69562006.09.20 23:05close3478500.001.26891.26551.269820000.0076265151.16
69572006.09.20 23:20buy3479500.001.26791.26491.2692
69582006.09.20 23:29close3479500.001.26881.26491.269245000.0076310151.16
69592006.09.21 02:45sell3480500.001.26951.27251.2682
69602006.09.21 02:50close3480500.001.26871.27251.268240000.0076350151.16
69612006.09.21 02:59sell3481500.001.26931.27231.2680
69622006.09.21 03:50close3481500.001.27191.27231.2680-130000.0076220151.16
69632006.09.21 03:59sell3482500.001.27121.27421.2699
69642006.09.21 09:05close3482500.001.27081.27421.269920000.0076240151.16
69652006.09.21 09:15buy3483500.001.27081.26781.2721
69662006.09.21 10:05close3483500.001.27151.26781.272135000.0076275151.16
69672006.09.21 10:40sell3484500.001.27341.27641.2721
69682006.09.21 10:45t/p3484500.001.27211.27641.272165000.0076340151.16
69692006.09.21 10:59sell3485500.001.27301.27601.2717
69702006.09.21 11:10close3485500.001.27231.27601.271735000.0076375151.16
69712006.09.21 13:50sell3486500.001.27451.27751.2732
69722006.09.21 14:05t/p3486500.001.27321.27751.273265000.0076440151.16
69732006.09.21 17:05buy3487500.001.27121.26821.2725
69742006.09.21 17:15t/p3487500.001.27251.26821.272565000.0076505151.16
69752006.09.21 17:29buy3488500.001.27211.26911.2734
69762006.09.21 17:40close3488500.001.27301.26911.273445000.0076550151.16
69772006.09.21 17:50buy3489500.001.27191.26891.2732
69782006.09.21 18:10close3489500.001.27291.26891.273250000.0076600151.16
69792006.09.21 18:45buy3490500.001.27141.26841.2727
69802006.09.21 18:59t/p3490500.001.27271.26841.272765000.0076665151.16
69812006.09.21 19:05sell3491500.001.27901.28201.2777
69822006.09.21 19:10t/p3491500.001.27771.28201.277765000.0076730151.16
69832006.09.21 19:20sell3492500.001.27611.27911.2748
69842006.09.21 19:29close3492500.001.27821.27911.2748-105000.0076625151.16
69852006.09.21 19:30sell3493500.001.27791.28091.2766
69862006.09.21 20:05close3493500.001.27681.28091.276655000.0076680151.16
69872006.09.22 03:20sell3494500.001.27971.28271.2784
69882006.09.22 03:29close3494500.001.27941.28271.278415000.0076695151.16
69892006.09.22 03:30sell3495500.001.27911.28211.2778
69902006.09.22 03:40close3495500.001.27861.28211.277825000.0076720151.16
69912006.09.22 03:50sell3496500.001.27931.28231.2780
69922006.09.22 03:59close3496500.001.27871.28231.278030000.0076750151.16
69932006.09.22 04:20sell3497500.001.27941.28241.2781
69942006.09.22 05:00close3497500.001.27911.28241.278115000.0076765151.16
69952006.09.22 08:20sell3498500.001.27971.28271.2784
69962006.09.22 08:40close3498500.001.27941.28271.278415000.0076780151.16
69972006.09.22 08:45sell3499500.001.27981.28281.2785
69982006.09.22 08:50close3499500.001.27871.28281.278555000.0076835151.16
69992006.09.22 09:10sell3500500.001.27991.28291.2786
70002006.09.22 09:15close3500500.001.27931.28291.278630000.0076865151.16
70012006.09.22 09:20sell3501500.001.28031.28331.2790
70022006.09.22 09:29close3501500.001.27981.28331.279025000.0076890151.16
70032006.09.22 09:35sell3502500.001.27971.28271.2784
70042006.09.22 09:40close3502500.001.27921.28271.278425000.0076915151.16
70052006.09.22 09:45sell3503500.001.28011.28311.2788
70062006.09.22 10:10close3503500.001.28211.28311.2788-100000.0076815151.16
70072006.09.22 10:15sell3504500.001.28111.28411.2798
70082006.09.22 11:20close3504500.001.28331.28411.2798-110000.0076705151.16
70092006.09.22 11:29sell3505500.001.28291.28591.2816
70102006.09.22 11:35close3505500.001.28251.28591.281620000.0076725151.16
70112006.09.22 11:45sell3506500.001.28301.28601.2817
70122006.09.22 11:59close3506500.001.28261.28601.281720000.0076745151.16
70132006.09.22 16:40buy3507500.001.28011.27711.2814
70142006.09.22 16:45t/p3507500.001.28141.27711.281465000.0076810151.16
70152006.09.22 16:59buy3508500.001.28011.27711.2814
70162006.09.22 17:10close3508500.001.28101.27711.281445000.0076855151.16
70172006.09.22 18:40buy3509500.001.27901.27601.2803
70182006.09.22 18:45close3509500.001.27941.27601.280320000.0076875151.16
70192006.09.22 20:40buy3510500.001.27941.27641.2807
70202006.09.22 20:45close3510500.001.27991.27641.280725000.0076900151.16
70212006.09.22 21:20buy3511500.001.27921.27621.2805
70222006.09.25 04:40close3511500.001.27961.27621.280516313.7976916464.95
70232006.09.25 05:50sell3512500.001.28041.28341.2791
70242006.09.25 06:05close3512500.001.28001.28341.279120000.0076936464.95
70252006.09.25 07:20sell3513500.001.28171.28471.2804
70262006.09.25 07:35close3513500.001.28121.28471.280425000.0076961464.95
70272006.09.25 07:45sell3514500.001.28171.28471.2804
70282006.09.25 08:00close3514500.001.28141.28471.280415000.0076976464.95
70292006.09.25 09:35sell3515500.001.28191.28491.2806
70302006.09.25 09:50close3515500.001.28131.28491.280630000.0077006464.95
70312006.09.25 10:15buy3516500.001.27951.27651.2808
70322006.09.25 10:20t/p3516500.001.28081.27651.280865000.0077071464.95
70332006.09.25 10:29buy3517500.001.27971.27671.2810
70342006.09.25 12:10close3517500.001.27711.27671.2810-130000.0076941464.95
70352006.09.25 12:15buy3518500.001.27661.27361.2779
70362006.09.25 12:35close3518500.001.27781.27361.277960000.0077001464.95
70372006.09.25 16:40buy3519500.001.27571.27271.2770
70382006.09.25 16:45close3519500.001.27661.27271.277045000.0077046464.95
70392006.09.25 17:05buy3520500.001.27561.27261.2769
70402006.09.25 17:10close3520500.001.27681.27261.276960000.0077106464.95
70412006.09.25 17:15buy3521500.001.27621.27321.2775
70422006.09.25 17:20close3521500.001.27401.27321.2775-110000.0076996464.95
70432006.09.25 17:29buy3522500.001.27511.27211.2764
70442006.09.25 17:45close3522500.001.27311.27211.2764-100000.0076896464.95
70452006.09.25 17:50buy3523500.001.27461.27161.2759
70462006.09.25 18:05close3523500.001.27501.27161.275920000.0076916464.95
70472006.09.25 23:10buy3524500.001.27481.27181.2761
70482006.09.25 23:15close3524500.001.27561.27181.276140000.0076956464.95
70492006.09.25 23:29buy3525500.001.27481.27181.2761
70502006.09.25 23:40close3525500.001.27521.27181.276120000.0076976464.95
70512006.09.25 23:59buy3526500.001.27491.27191.2762
70522006.09.26 00:05close3526500.001.27531.27191.276216313.7976992778.74
70532006.09.26 03:20sell3527500.001.27601.27901.2747
70542006.09.26 03:40close3527500.001.27561.27901.274720000.0077012778.74
70552006.09.26 03:50sell3528500.001.27591.27891.2746
70562006.09.26 04:35t/p3528500.001.27461.27891.274665000.0077077778.74
70572006.09.26 08:15sell3529500.001.27531.27831.2740
70582006.09.26 09:15close3529500.001.27461.27831.274035000.0077112778.74
70592006.09.26 10:05buy3530500.001.27321.27021.2745
70602006.09.26 10:15close3530500.001.27441.27021.274560000.0077172778.74
70612006.09.26 10:20buy3531500.001.27391.27091.2752
70622006.09.26 10:40close3531500.001.27441.27091.275225000.0077197778.74
70632006.09.26 10:50buy3532500.001.27361.27061.2749
70642006.09.26 10:59close3532500.001.27401.27061.274920000.0077217778.74
70652006.09.26 11:20buy3533500.001.27291.26991.2742
70662006.09.26 11:29close3533500.001.27321.26991.274215000.0077232778.74
70672006.09.26 11:30buy3534500.001.27331.27031.2746
70682006.09.26 11:35close3534500.001.27361.27031.274615000.0077247778.74
70692006.09.26 11:40buy3535500.001.27231.26931.2736
70702006.09.26 12:50close3535500.001.26951.26931.2736-140000.0077107778.74
70712006.09.26 12:59buy3536500.001.26981.26681.2711
70722006.09.26 13:05close3536500.001.27021.26681.271120000.0077127778.74
70732006.09.26 16:45sell3537500.001.27011.27311.2688
70742006.09.26 16:59close3537500.001.26931.27311.268840000.0077167778.74
70752006.09.26 17:10buy3538500.001.26761.26461.2689
70762006.09.26 17:20t/p3538500.001.26891.26461.268965000.0077232778.74
70772006.09.26 17:29buy3539500.001.26761.26461.2689
70782006.09.26 18:05close3539500.001.26841.26461.268940000.0077272778.74
70792006.09.27 02:35sell3540500.001.26991.27291.2686
70802006.09.27 02:40close3540500.001.26931.27291.268630000.0077302778.74
70812006.09.27 02:50sell3541500.001.26951.27251.2682
70822006.09.27 04:35close3541500.001.26921.27251.268215000.0077317778.74
70832006.09.27 08:40buy3542500.001.26871.26571.2700
70842006.09.27 08:45close3542500.001.26941.26571.270035000.0077352778.74
70852006.09.27 08:50buy3543500.001.26921.26621.2705
70862006.09.27 10:35close3543500.001.26961.26621.270520000.0077372778.74
70872006.09.27 13:40sell3544500.001.27031.27331.2690
70882006.09.27 13:59close3544500.001.26991.27331.269020000.0077392778.74
70892006.09.27 15:05buy3545500.001.26841.26541.2697
70902006.09.27 15:15close3545500.001.26941.26541.269750000.0077442778.74
70912006.09.27 15:20buy3546500.001.26791.26491.2692
70922006.09.27 15:29close3546500.001.26911.26491.269260000.0077502778.74
70932006.09.27 15:40sell3547500.001.27191.27491.2706
70942006.09.27 15:45t/p3547500.001.27061.27491.270665000.0077567778.74
70952006.09.27 15:45buy3548500.001.26811.26511.2694
70962006.09.27 15:50t/p3548500.001.26941.26511.269465000.0077632778.74
70972006.09.27 16:40sell3549500.001.27031.27331.2690
70982006.09.27 16:50close3549500.001.26941.27331.269045000.0077677778.74
70992006.09.27 16:59sell3550500.001.27021.27321.2689
71002006.09.27 17:05close3550500.001.26971.27321.268925000.0077702778.74
71012006.09.27 17:15buy3551500.001.26781.26481.2691
71022006.09.27 17:20t/p3551500.001.26911.26481.269165000.0077767778.74
71032006.09.27 17:50sell3552500.001.27121.27421.2699
71042006.09.27 18:05t/p3552500.001.26991.27421.269965000.0077832778.74
71052006.09.28 02:45sell3553500.001.27111.27411.2698
71062006.09.28 08:10close3553500.001.27321.27411.2698-105000.0077727778.74
71072006.09.28 08:20sell3554500.001.27331.27631.2720
71082006.09.28 08:29close3554500.001.27291.27631.272020000.0077747778.74
71092006.09.28 09:05buy3555500.001.27121.26821.2725
71102006.09.28 09:15close3555500.001.27211.26821.272545000.0077792778.74
71112006.09.28 09:29buy3556500.001.27161.26861.2729
71122006.09.28 09:40close3556500.001.27241.26861.272940000.0077832778.74
71132006.09.28 10:20buy3557500.001.27151.26851.2728
71142006.09.28 10:35close3557500.001.27201.26851.272825000.0077857778.74
71152006.09.28 10:45buy3558500.001.27131.26831.2726
71162006.09.28 10:50close3558500.001.27181.26831.272625000.0077882778.74
71172006.09.28 10:59buy3559500.001.27181.26881.2731
71182006.09.28 11:05close3559500.001.27241.26881.273130000.0077912778.74
71192006.09.28 12:10buy3560500.001.27091.26791.2722
71202006.09.28 12:29close3560500.001.27131.26791.272220000.0077932778.74
71212006.09.28 12:45buy3561500.001.27121.26821.2725
71222006.09.28 12:50close3561500.001.27161.26821.272520000.0077952778.74
71232006.09.28 15:05buy3562500.001.27041.26741.2717
71242006.09.28 15:20t/p3562500.001.27171.26741.271765000.0078017778.74
71252006.09.28 15:29buy3563500.001.27061.26761.2719
71262006.09.28 15:30close3563500.001.27101.26761.271920000.0078037778.74
71272006.09.28 15:45buy3564500.001.26911.26611.2704
71282006.09.28 15:50t/p3564500.001.27041.26611.270465000.0078102778.74
71292006.09.28 15:59buy3565500.001.27041.26741.2717
71302006.09.28 17:15close3565500.001.26841.26741.2717-100000.0078002778.74
71312006.09.28 17:20buy3566500.001.26831.26531.2696
71322006.09.28 17:30close3566500.001.26871.26531.269620000.0078022778.74
71332006.09.28 17:40buy3567500.001.26871.26571.2700
71342006.09.28 18:05close3567500.001.26981.26571.270055000.0078077778.74
71352006.09.28 21:40sell3568500.001.27141.27441.2701
71362006.09.28 21:45close3568500.001.27091.27441.270125000.0078102778.74
71372006.09.28 21:50sell3569500.001.27141.27441.2701
71382006.09.28 21:59close3569500.001.27111.27441.270115000.0078117778.74
71392006.09.29 09:45buy3570500.001.26881.26581.2701
71402006.09.29 10:20close3570500.001.26661.26581.2701-110000.0078007778.74
71412006.09.29 10:29buy3571500.001.26691.26391.2682
71422006.09.29 10:35close3571500.001.26731.26391.268220000.0078027778.74
71432006.09.29 10:40buy3572500.001.26721.26421.2685
71442006.09.29 11:35close3572500.001.26751.26421.268515000.0078042778.74
71452006.09.29 15:05buy3573500.001.26551.26251.2668
71462006.09.29 15:10close3573500.001.26641.26251.266845000.0078087778.74
71472006.09.29 15:20buy3574500.001.26551.26251.2668
71482006.09.29 15:29close3574500.001.26651.26251.266850000.0078137778.74
71492006.09.29 15:35buy3575500.001.26571.26271.2670
71502006.09.29 15:40close3575500.001.26651.26271.267040000.0078177778.74
71512006.09.29 15:45buy3576500.001.26401.26101.2653
71522006.09.29 15:50t/p3576500.001.26531.26101.265365000.0078242778.74
71532006.09.29 15:59buy3577500.001.26561.26261.2669
71542006.09.29 16:05close3577500.001.26621.26261.266930000.0078272778.74
71552006.09.29 16:10buy3578500.001.26471.26171.2660
71562006.09.29 16:15t/p3578500.001.26601.26171.266065000.0078337778.74
71572006.09.29 18:10sell3579500.001.26821.27121.2669
71582006.09.29 18:29close3579500.001.27041.27121.2669-110000.0078227778.74
71592006.09.29 18:30sell3580500.001.27031.27331.2690
71602006.09.29 18:35t/p3580500.001.26901.27331.269065000.0078292778.74
71612006.09.29 18:35sell3581500.001.26861.27161.2673
71622006.09.29 18:45close3581500.001.27081.27161.2673-110000.0078182778.74
71632006.09.29 18:50sell3582500.001.27081.27381.2695
71642006.09.29 18:59t/p3582500.001.26951.27381.269565000.0078247778.74
71652006.09.29 18:59sell3583500.001.26861.27161.2673
71662006.09.29 20:40close3583500.001.26821.27161.267320000.0078267778.74
71672006.09.29 22:10buy3584500.001.26791.26491.2692
71682006.09.29 22:15close3584500.001.26841.26491.269225000.0078292778.74
71692006.09.29 22:20buy3585500.001.26791.26491.2692
71702006.09.29 22:40close3585500.001.26831.26491.269220000.0078312778.74
71712006.10.02 01:40buy3586500.001.26771.26471.2690
71722006.10.02 01:45close3586500.001.26811.26471.269020000.0078332778.74
71732006.10.02 03:15buy3587500.001.26751.26451.2688
71742006.10.02 03:20close3587500.001.26831.26451.268840000.0078372778.74
71752006.10.02 03:40buy3588500.001.26741.26441.2687
71762006.10.02 07:40close3588500.001.26781.26441.268720000.0078392778.74
71772006.10.02 07:59sell3589500.001.26781.27081.2665
71782006.10.02 08:35close3589500.001.26681.27081.266550000.0078442778.74
71792006.10.02 09:15sell3590500.001.26851.27151.2672
71802006.10.02 09:29close3590500.001.26761.27151.267245000.0078487778.74
71812006.10.02 10:15buy3591500.001.26641.26341.2677
71822006.10.02 10:29close3591500.001.26711.26341.267735000.0078522778.74
71832006.10.02 11:40sell3592500.001.26841.27141.2671
71842006.10.02 11:45close3592500.001.26801.27141.267120000.0078542778.74
71852006.10.02 12:20sell3593500.001.26821.27121.2669
71862006.10.02 13:10close3593500.001.27051.27121.2669-115000.0078427778.74
71872006.10.02 13:15sell3594500.001.26971.27271.2684
71882006.10.02 14:05close3594500.001.26891.27271.268440000.0078467778.74
71892006.10.02 16:05sell3595500.001.27151.27451.2702
71902006.10.02 16:10t/p3595500.001.27021.27451.270265000.0078532778.74
71912006.10.02 16:15sell3596500.001.27081.27381.2695
71922006.10.02 16:20close3596500.001.26951.27381.269565000.0078597778.74
71932006.10.02 16:29sell3597500.001.27111.27411.2698
71942006.10.02 16:50s/l3597500.001.27411.27411.2698-150000.0078447778.74
71952006.10.02 16:50sell3598500.001.27481.27781.2735
71962006.10.02 16:59close3598500.001.27401.27781.273540000.0078487778.74
71972006.10.02 17:20sell3599500.001.27581.27881.2745
71982006.10.02 17:29close3599500.001.27531.27881.274525000.0078512778.74
71992006.10.02 17:30sell3600500.001.27501.27801.2737
72002006.10.02 17:35close3600500.001.27451.27801.273725000.0078537778.74
72012006.10.02 17:40sell3601500.001.27461.27761.2733
72022006.10.02 18:35close3601500.001.27421.27761.273320000.0078557778.74
72032006.10.02 20:45sell3602500.001.27541.27841.2741
72042006.10.02 20:59close3602500.001.27491.27841.274125000.0078582778.74
72052006.10.02 21:50buy3603500.001.27401.27101.2753
72062006.10.02 22:05close3603500.001.27441.27101.275320000.0078602778.74
72072006.10.03 01:35sell3604500.001.27421.27721.2729
72082006.10.03 09:05close3604500.001.27651.27721.2729-115000.0078487778.74
72092006.10.03 09:50sell3605500.001.27661.27961.2753
72102006.10.03 09:59close3605500.001.27571.27961.275345000.0078532778.74
72112006.10.03 11:20buy3606500.001.27391.27091.2752
72122006.10.03 11:29close3606500.001.27431.27091.275220000.0078552778.74
72132006.10.03 11:45buy3607500.001.27411.27111.2754
72142006.10.03 12:05close3607500.001.27511.27111.275450000.0078602778.74
72152006.10.03 14:50buy3608500.001.27341.27041.2747
72162006.10.03 15:05close3608500.001.27401.27041.274730000.0078632778.74
72172006.10.03 15:20buy3609500.001.27291.26991.2742
72182006.10.03 15:35close3609500.001.27341.26991.274225000.0078657778.74
72192006.10.03 15:45buy3610500.001.27301.27001.2743
72202006.10.03 16:00close3610500.001.27331.27001.274315000.0078672778.74
72212006.10.03 18:40buy3611500.001.27261.26961.2739
72222006.10.03 18:50close3611500.001.27361.26961.273950000.0078722778.74
72232006.10.03 18:59buy3612500.001.27281.26981.2741
72242006.10.03 22:20close3612500.001.27331.26981.274125000.0078747778.74
72252006.10.03 23:45sell3613500.001.27321.27621.2719
72262006.10.03 23:50close3613500.001.27291.27621.271915000.0078762778.74
72272006.10.04 01:15sell3614500.001.27361.27661.2723
72282006.10.04 01:20close3614500.001.27331.27661.272315000.0078777778.74
72292006.10.04 03:10sell3615500.001.27361.27661.2723
72302006.10.04 03:20close3615500.001.27331.27661.272315000.0078792778.74
72312006.10.04 04:05buy3616500.001.27251.26951.2738
72322006.10.04 04:45close3616500.001.27291.26951.273820000.0078812778.74
72332006.10.04 04:50buy3617500.001.27151.26851.2728
72342006.10.04 06:05close3617500.001.27191.26851.272820000.0078832778.74
72352006.10.04 09:50sell3618500.001.27351.27651.2722
72362006.10.04 10:05close3618500.001.27291.27651.272230000.0078862778.74
72372006.10.04 10:20sell3619500.001.27391.27691.2726
72382006.10.04 10:29close3619500.001.27301.27691.272645000.0078907778.74
72392006.10.04 11:05buy3620500.001.27061.26761.2719
72402006.10.04 11:15close3620500.001.27181.26761.271960000.0078967778.74
72412006.10.04 11:29buy3621500.001.27071.26771.2720
72422006.10.04 11:50close3621500.001.26851.26771.2720-110000.0078857778.74
72432006.10.04 11:59buy3622500.001.26881.26581.2701
72442006.10.04 12:05close3622500.001.26931.26581.270125000.0078882778.74
72452006.10.04 17:15sell3623500.001.26971.27271.2684
72462006.10.04 17:20close3623500.001.26901.27271.268435000.0078917778.74
72472006.10.04 17:30sell3624500.001.26951.27251.2682
72482006.10.04 17:35close3624500.001.26871.27251.268240000.0078957778.74
72492006.10.04 17:40sell3625500.001.26951.27251.2682
72502006.10.04 17:59close3625500.001.26891.27251.268230000.0078987778.74
72512006.10.04 18:45sell3626500.001.26951.27251.2682
72522006.10.04 18:50close3626500.001.26911.27251.268220000.0079007778.74
72532006.10.04 19:05buy3627500.001.26821.26521.2695
72542006.10.04 19:10close3627500.001.26881.26521.269530000.0079037778.74
72552006.10.04 19:30buy3628500.001.26821.26521.2695
72562006.10.04 19:35t/p3628500.001.26951.26521.269565000.0079102778.74
72572006.10.04 19:35sell3629500.001.27021.27321.2689
72582006.10.04 19:40t/p3629500.001.26891.27321.268965000.0079167778.74
72592006.10.04 19:45buy3630500.001.26821.26521.2695
72602006.10.04 19:59close3630500.001.26871.26521.269525000.0079192778.74
72612006.10.04 20:05sell3631500.001.26961.27261.2683
72622006.10.04 20:20close3631500.001.26881.27261.268340000.0079232778.74
72632006.10.04 20:29sell3632500.001.26951.27251.2682
72642006.10.04 22:15close3632500.001.27151.27251.2682-100000.0079132778.74
72652006.10.05 03:15buy3633500.001.27041.26741.2717
72662006.10.05 03:20close3633500.001.27091.26741.271725000.0079157778.74
72672006.10.05 03:29buy3634500.001.27071.26771.2720
72682006.10.05 09:10close3634500.001.27111.26771.272020000.0079177778.74
72692006.10.05 09:20sell3635500.001.27131.27431.2700
72702006.10.05 09:29close3635500.001.27101.27431.270015000.0079192778.74
72712006.10.05 09:30sell3636500.001.27091.27391.2696
72722006.10.05 09:35close3636500.001.27021.27391.269635000.0079227778.74
72732006.10.05 09:59sell3637500.001.27101.27401.2697
72742006.10.05 11:05close3637500.001.27021.27401.269740000.0079267778.74
72752006.10.05 15:10sell3638500.001.27241.27541.2711
72762006.10.05 15:15close3638500.001.27121.27541.271160000.0079327778.74
72772006.10.05 15:20sell3639500.001.27211.27511.2708
72782006.10.05 15:40t/p3639500.001.27081.27511.270865000.0079392778.74
72792006.10.05 15:40buy3640500.001.26871.26571.2700
72802006.10.05 15:45t/p3640500.001.27001.26571.270065000.0079457778.74
72812006.10.05 15:59buy3641500.001.26871.26571.2700
72822006.10.05 16:20close3641500.001.26971.26571.270050000.0079507778.74
72832006.10.05 16:50buy3642500.001.26771.26471.2690
72842006.10.05 17:05close3642500.001.26831.26471.269030000.0079537778.74
72852006.10.05 19:10sell3643500.001.26971.27271.2684
72862006.10.05 19:45close3643500.001.26891.27271.268440000.0079577778.74
72872006.10.05 21:35sell3644500.001.26981.27281.2685
72882006.10.05 21:45close3644500.001.26911.27281.268535000.0079612778.74
72892006.10.06 00:35buy3645500.001.26861.26561.2699
72902006.10.06 00:50close3645500.001.26901.26561.269920000.0079632778.74
72912006.10.06 02:30sell3646500.001.26961.27261.2683
72922006.10.06 02:45close3646500.001.26911.27261.268325000.0079657778.74
72932006.10.06 02:50sell3647500.001.26961.27261.2683
72942006.10.06 03:10close3647500.001.26931.27261.268315000.0079672778.74
72952006.10.06 03:35buy3648500.001.26871.26571.2700
72962006.10.06 03:45close3648500.001.26921.26571.270025000.0079697778.74
72972006.10.06 04:05buy3649500.001.26811.26511.2694
72982006.10.06 04:10close3649500.001.26871.26511.269430000.0079727778.74
72992006.10.06 04:20buy3650500.001.26771.26471.2690
73002006.10.06 04:29close3650500.001.26821.26471.269025000.0079752778.74
73012006.10.06 04:50buy3651500.001.26831.26531.2696
73022006.10.06 05:35close3651500.001.26891.26531.269630000.0079782778.74
73032006.10.06 09:05buy3652500.001.26791.26491.2692
73042006.10.06 09:15close3652500.001.26861.26491.269235000.0079817778.74
73052006.10.06 09:30buy3653500.001.26831.26531.2696
73062006.10.06 10:35close3653500.001.26871.26531.269620000.0079837778.74
73072006.10.06 11:40buy3654500.001.26751.26451.2688
73082006.10.06 12:15close3654500.001.26831.26451.268840000.0079877778.74
73092006.10.06 14:50buy3655500.001.26641.26341.2677
73102006.10.06 15:10t/p3655500.001.26771.26341.267765000.0079942778.74
73112006.10.06 15:35sell3656500.001.27111.27411.2698
73122006.10.06 15:40t/p3656500.001.26981.27411.269865000.0080007778.74
73132006.10.06 15:45sell3657500.001.26971.27271.2684
73142006.10.06 15:50t/p3657500.001.26841.27271.268465000.0080072778.74
73152006.10.06 15:50buy3658500.001.25971.25671.2610
73162006.10.06 16:00close3658500.001.26011.25671.261020000.0080092778.74
73172006.10.06 16:15buy3659500.001.25891.25591.2602
73182006.10.06 16:29close3659500.001.26001.25591.260255000.0080147778.74
73192006.10.06 16:50buy3660500.001.25881.25581.2601
73202006.10.06 17:10close3660500.001.25951.25581.260135000.0080182778.74
73212006.10.09 01:20buy3661500.001.25881.25581.2601
73222006.10.09 01:35close3661500.001.25921.25581.260120000.0080202778.74
73232006.10.09 06:20sell3662500.001.26001.26301.2587
73242006.10.09 09:15close3662500.001.25961.26301.258720000.0080222778.74
73252006.10.09 09:40buy3663500.001.25901.25601.2603
73262006.10.09 09:50close3663500.001.25941.25601.260320000.0080242778.74
73272006.10.09 09:59buy3664500.001.25911.25611.2604
73282006.10.09 10:20close3664500.001.25951.25611.260420000.0080262778.74
73292006.10.09 12:20sell3665500.001.26081.26381.2595
73302006.10.09 13:05close3665500.001.26031.26381.259525000.0080287778.74
73312006.10.09 16:45buy3666500.001.25981.25681.2611
73322006.10.09 16:59close3666500.001.26041.25681.261130000.0080317778.74
73332006.10.09 18:45buy3667500.001.25931.25631.2606
73342006.10.09 19:05close3667500.001.25991.25631.260630000.0080347778.74
73352006.10.10 03:05buy3668500.001.25881.25581.2601
73362006.10.10 03:10close3668500.001.25931.25581.260125000.0080372778.74
73372006.10.10 03:30buy3669500.001.25881.25581.2601
73382006.10.10 03:35close3669500.001.25911.25581.260115000.0080387778.74
73392006.10.10 03:50buy3670500.001.25881.25581.2601
73402006.10.10 04:05close3670500.001.25941.25581.260130000.0080417778.74
73412006.10.10 08:29sell3671500.001.25981.26281.2585
73422006.10.10 08:40close3671500.001.25931.26281.258525000.0080442778.74
73432006.10.10 08:45sell3672500.001.26011.26311.2588
73442006.10.10 09:05close3672500.001.25961.26311.258825000.0080467778.74
73452006.10.10 09:10sell3673500.001.26021.26321.2589
73462006.10.10 10:05close3673500.001.25901.26321.258960000.0080527778.74
73472006.10.10 11:05buy3674500.001.25761.25461.2589
73482006.10.10 11:10t/p3674500.001.25891.25461.258965000.0080592778.74
73492006.10.10 11:20buy3675500.001.25681.25381.2581
73502006.10.10 11:29close3675500.001.25731.25381.258125000.0080617778.74
73512006.10.10 11:30buy3676500.001.25741.25441.2587
73522006.10.10 11:35t/p3676500.001.25871.25441.258765000.0080682778.74
73532006.10.10 11:45buy3677500.001.25621.25321.2575
73542006.10.10 11:50close3677500.001.25721.25321.257550000.0080732778.74
73552006.10.10 11:59buy3678500.001.25691.25391.2582
73562006.10.10 13:05close3678500.001.25731.25391.258220000.0080752778.74
73572006.10.10 14:10buy3679500.001.25391.25091.2552
73582006.10.10 14:15close3679500.001.25511.25091.255260000.0080812778.74
73592006.10.10 14:20buy3680500.001.25341.25041.2547
73602006.10.10 15:05close3680500.001.25391.25041.254725000.0080837778.74
73612006.10.11 00:45buy3681500.001.25291.24991.2542
73622006.10.11 00:50close3681500.001.25361.24991.254235000.0080872778.74
73632006.10.11 08:50sell3682500.001.25471.25771.2534
73642006.10.11 09:10close3682500.001.25381.25771.253445000.0080917778.74
73652006.10.11 09:35buy3683500.001.25301.25001.2543
73662006.10.11 09:45close3683500.001.25341.25001.254320000.0080937778.74
73672006.10.11 11:20sell3684500.001.25541.25841.2541
73682006.10.11 11:29close3684500.001.25511.25841.254115000.0080952778.74
73692006.10.11 13:10sell3685500.001.25571.25871.2544
73702006.10.11 13:15close3685500.001.25501.25871.254435000.0080987778.74
73712006.10.11 13:35sell3686500.001.25551.25851.2542
73722006.10.11 13:40close3686500.001.25511.25851.254220000.0081007778.74
73732006.10.11 13:50sell3687500.001.25551.25851.2542
73742006.10.11 13:59close3687500.001.25511.25851.254220000.0081027778.74
73752006.10.11 15:05buy3688500.001.25391.25091.2552
73762006.10.11 15:10close3688500.001.25491.25091.255250000.0081077778.74
73772006.10.11 15:15buy3689500.001.25391.25091.2552
73782006.10.11 15:35close3689500.001.25491.25091.255250000.0081127778.74
73792006.10.11 15:40buy3690500.001.25391.25091.2552
73802006.10.11 15:45close3690500.001.25441.25091.255225000.0081152778.74
73812006.10.11 16:20buy3691500.001.25411.25111.2554
73822006.10.11 16:35close3691500.001.25471.25111.255430000.0081182778.74
73832006.10.11 16:45buy3692500.001.25391.25091.2552
73842006.10.11 16:50close3692500.001.25441.25091.255225000.0081207778.74
73852006.10.11 17:40sell3693500.001.25551.25851.2542
73862006.10.11 17:45close3693500.001.25501.25851.254225000.0081232778.74
73872006.10.11 18:10buy3694500.001.25411.25111.2554
73882006.10.11 18:15close3694500.001.25471.25111.255430000.0081262778.74
73892006.10.11 18:45sell3695500.001.25551.25851.2542
73902006.10.11 18:59close3695500.001.25481.25851.254235000.0081297778.74
73912006.10.11 19:10sell3696500.001.25541.25841.2541
73922006.10.11 19:59close3696500.001.25511.25841.254115000.0081312778.74
73932006.10.11 21:05buy3697500.001.25111.24811.2524
73942006.10.11 21:10t/p3697500.001.25241.24811.252465000.0081377778.74
73952006.10.11 21:15buy3698500.001.25271.24971.2540
73962006.10.11 21:20close3698500.001.25361.24971.254045000.0081422778.74
73972006.10.11 21:29buy3699500.001.25121.24821.2525
73982006.10.11 21:35t/p3699500.001.25251.24821.252565000.0081487778.74
73992006.10.11 21:35buy3700500.001.25401.25101.2553
74002006.10.11 21:40s/l3700500.001.25101.25101.2553-150000.0081337778.74
74012006.10.11 21:40buy3701500.001.25111.24811.2524
74022006.10.11 21:45t/p3701500.001.25241.24811.252465000.0081402778.74
74032006.10.11 21:45buy3702500.001.25261.24961.2539
74042006.10.11 21:50close3702500.001.25031.24961.2539-115000.0081287778.74
74052006.10.11 21:59buy3703500.001.25191.24891.2532
74062006.10.11 22:10close3703500.001.25241.24891.253225000.0081312778.74
74072006.10.12 04:45sell3704500.001.25301.25601.2517
74082006.10.12 04:50close3704500.001.25211.25601.251745000.0081357778.74
74092006.10.12 04:59sell3705500.001.25291.25591.2516
74102006.10.12 10:10close3705500.001.25551.25591.2516-130000.0081227778.74
74112006.10.12 10:15sell3706500.001.25621.25921.2549
74122006.10.12 10:20t/p3706500.001.25491.25921.254965000.0081292778.74
74132006.10.12 10:29sell3707500.001.25531.25831.2540
74142006.10.12 11:05close3707500.001.25491.25831.254020000.0081312778.74
74152006.10.12 14:35buy3708500.001.25281.24981.2541
74162006.10.12 14:40close3708500.001.25351.24981.254135000.0081347778.74
74172006.10.12 14:50buy3709500.001.25211.24911.2534
74182006.10.12 14:59close3709500.001.25281.24911.253435000.0081382778.74
74192006.10.12 20:45sell3710500.001.25501.25801.2537
74202006.10.12 21:05close3710500.001.25441.25801.253730000.0081412778.74
74212006.10.13 04:10sell3711500.001.25731.26031.2560
74222006.10.13 04:15close3711500.001.25611.26031.256060000.0081472778.74
74232006.10.13 04:29sell3712500.001.25661.25961.2553
74242006.10.13 09:15close3712500.001.25621.25961.255320000.0081492778.74
74252006.10.13 09:29buy3713500.001.25621.25321.2575
74262006.10.13 09:45close3713500.001.25711.25321.257545000.0081537778.74
74272006.10.13 09:50buy3714500.001.25601.25301.2573
74282006.10.13 09:59close3714500.001.25681.25301.257340000.0081577778.74
74292006.10.13 10:45buy3715500.001.25601.25301.2573
74302006.10.13 10:50close3715500.001.25661.25301.257330000.0081607778.74
74312006.10.13 10:59buy3716500.001.25661.25361.2579
74322006.10.13 13:50close3716500.001.25451.25361.2579-105000.0081502778.74
74332006.10.13 15:40buy3717500.001.25221.24921.2535
74342006.10.13 15:50t/p3717500.001.25351.24921.253565000.0081567778.74
74352006.10.13 15:50sell3718500.001.25721.26021.2559
74362006.10.13 15:59t/p3718500.001.25591.26021.255965000.0081632778.74
74372006.10.13 15:59buy3719500.001.25241.24941.2537
74382006.10.13 16:20close3719500.001.25281.24941.253720000.0081652778.74
74392006.10.13 16:50buy3720500.001.25151.24851.2528
74402006.10.13 16:59close3720500.001.25241.24851.252845000.0081697778.74
74412006.10.13 17:20buy3721500.001.24971.24671.2510
74422006.10.13 17:29close3721500.001.25021.24671.251025000.0081722778.74
74432006.10.13 17:30buy3722500.001.25031.24731.2516
74442006.10.13 19:05close3722500.001.25071.24731.251620000.0081742778.74
74452006.10.16 04:15buy3723500.001.24911.24611.2504
74462006.10.16 04:35close3723500.001.24961.24611.250425000.0081767778.74
74472006.10.16 04:50buy3724500.001.24911.24611.2504
74482006.10.16 04:59close3724500.001.24961.24611.250425000.0081792778.74
74492006.10.16 05:20buy3725500.001.24921.24621.2505
74502006.10.16 05:35close3725500.001.24971.24621.250525000.0081817778.74
74512006.10.16 06:40sell3726500.001.25031.25331.2490
74522006.10.16 10:20close3726500.001.24981.25331.249025000.0081842778.74
74532006.10.16 10:45buy3727500.001.24911.24611.2504
74542006.10.16 10:50t/p3727500.001.25041.24611.250465000.0081907778.74
74552006.10.16 11:15sell3728500.001.25291.25591.2516
74562006.10.16 11:20t/p3728500.001.25161.25591.251665000.0081972778.74
74572006.10.16 11:40sell3729500.001.25241.25541.2511
74582006.10.16 11:45close3729500.001.25151.25541.251145000.0082017778.74
74592006.10.16 11:50sell3730500.001.25231.25531.2510
74602006.10.16 11:59close3730500.001.25151.25531.251040000.0082057778.74
74612006.10.16 12:20sell3731500.001.25241.25541.2511
74622006.10.16 12:29close3731500.001.25191.25541.251125000.0082082778.74
74632006.10.16 13:35sell3732500.001.25231.25531.2510
74642006.10.16 13:40close3732500.001.25141.25531.251045000.0082127778.74
74652006.10.16 13:45sell3733500.001.25211.25511.2508
74662006.10.16 13:59close3733500.001.25151.25511.250830000.0082157778.74
74672006.10.16 14:05buy3734500.001.25091.24791.2522
74682006.10.16 14:10close3734500.001.25151.24791.252230000.0082187778.74
74692006.10.16 14:15buy3735500.001.25091.24791.2522
74702006.10.16 14:35close3735500.001.25161.24791.252235000.0082222778.74
74712006.10.16 14:45buy3736500.001.25091.24791.2522
74722006.10.16 14:59close3736500.001.25151.24791.252230000.0082252778.74
74732006.10.16 15:05sell3737500.001.25191.25491.2506
74742006.10.16 15:20close3737500.001.25141.25491.250625000.0082277778.74
74752006.10.16 15:35sell3738500.001.25201.25501.2507
74762006.10.16 15:45t/p3738500.001.25071.25501.250765000.0082342778.74
74772006.10.16 15:45buy3739500.001.25061.24761.2519
74782006.10.16 15:50t/p3739500.001.25191.24761.251965000.0082407778.74
74792006.10.16 15:50sell3740500.001.25331.25631.2520
74802006.10.16 15:59close3740500.001.25261.25631.252035000.0082442778.74
74812006.10.16 16:40sell3741500.001.25301.25601.2517
74822006.10.16 17:05close3741500.001.25201.25601.251750000.0082492778.74
74832006.10.16 21:10sell3742500.001.25261.25561.2513
74842006.10.16 21:20close3742500.001.25211.25561.251325000.0082517778.74
74852006.10.16 21:29sell3743500.001.25251.25551.2512
74862006.10.17 03:40close3743500.001.25461.25551.2512-102253.1882415525.56
74872006.10.17 03:45sell3744500.001.25421.25721.2529
74882006.10.17 04:15close3744500.001.25361.25721.252930000.0082445525.56
74892006.10.17 08:40sell3745500.001.25401.25701.2527
74902006.10.17 08:50close3745500.001.25361.25701.252720000.0082465525.56
74912006.10.17 09:10buy3746500.001.25311.25011.2544
74922006.10.17 09:50close3746500.001.25371.25011.254430000.0082495525.56
74932006.10.17 10:20buy3747500.001.25251.24951.2538
74942006.10.17 10:35t/p3747500.001.25381.24951.253865000.0082560525.56
74952006.10.17 10:40sell3748500.001.25441.25741.2531
74962006.10.17 10:45t/p3748500.001.25311.25741.253165000.0082625525.56
74972006.10.17 10:45buy3749500.001.25261.24961.2539
74982006.10.17 10:59t/p3749500.001.25391.24961.253965000.0082690525.56
74992006.10.17 10:59sell3750500.001.25441.25741.2531
75002006.10.17 11:10close3750500.001.25331.25741.253155000.0082745525.56
75012006.10.17 15:40buy3751500.001.25091.24791.2522
75022006.10.17 15:50close3751500.001.25191.24791.252250000.0082795525.56
75032006.10.17 16:15sell3752500.001.25521.25821.2539
75042006.10.17 16:20t/p3752500.001.25391.25821.253965000.0082860525.56
75052006.10.17 16:20buy3753500.001.25141.24841.2527
75062006.10.17 16:29t/p3753500.001.25271.24841.252765000.0082925525.56
75072006.10.17 16:29sell3754500.001.25451.25751.2532
75082006.10.17 17:40close3754500.001.25381.25751.253235000.0082960525.56
75092006.10.17 18:40sell3755500.001.25641.25941.2551
75102006.10.17 18:50close3755500.001.25521.25941.255160000.0083020525.56
75112006.10.17 18:59sell3756500.001.25631.25931.2550
75122006.10.17 19:15close3756500.001.25551.25931.255040000.0083060525.56
75132006.10.18 00:05buy3757500.001.25361.25061.2549
75142006.10.18 00:10close3757500.001.25461.25061.254950000.0083110525.56
75152006.10.18 00:35buy3758500.001.25371.25071.2550
75162006.10.18 01:05t/p3758500.001.25501.25071.255065000.0083175525.56
75172006.10.18 01:05sell3759500.001.25551.25851.2542
75182006.10.18 01:20t/p3759500.001.25421.25851.254265000.0083240525.56
75192006.10.18 01:35sell3760500.001.25551.25851.2542
75202006.10.18 01:45close3760500.001.25481.25851.254235000.0083275525.56
75212006.10.18 07:35sell3761500.001.25481.25781.2535
75222006.10.18 09:05close3761500.001.25441.25781.253520000.0083295525.56
75232006.10.18 09:50sell3762500.001.25551.25851.2542
75242006.10.18 10:10close3762500.001.25491.25851.254230000.0083325525.56
75252006.10.18 11:10buy3763500.001.25431.25131.2556
75262006.10.18 11:20close3763500.001.25501.25131.255635000.0083360525.56
75272006.10.18 11:35buy3764500.001.25391.25091.2552
75282006.10.18 11:45close3764500.001.25461.25091.255235000.0083395525.56
75292006.10.18 11:50buy3765500.001.25421.25121.2555
75302006.10.18 15:10close3765500.001.25481.25121.255530000.0083425525.56
75312006.10.18 15:35sell3766500.001.25481.25781.2535
75322006.10.18 15:40t/p3766500.001.25351.25781.253565000.0083490525.56
75332006.10.18 15:40buy3767500.001.25181.24881.2531
75342006.10.18 15:50t/p3767500.001.25311.24881.253165000.0083555525.56
75352006.10.18 15:59buy3768500.001.25251.24951.2538
75362006.10.18 16:05close3768500.001.25021.24951.2538-115000.0083440525.56
75372006.10.18 16:15buy3769500.001.25161.24861.2529
75382006.10.18 16:20close3769500.001.25251.24861.252945000.0083485525.56
75392006.10.18 16:29buy3770500.001.25131.24831.2526
75402006.10.18 16:45close3770500.001.25181.24831.252625000.0083510525.56
75412006.10.18 16:50buy3771500.001.25081.24781.2521
75422006.10.18 16:59close3771500.001.25161.24781.252140000.0083550525.56
75432006.10.18 20:20sell3772500.001.25281.25581.2515
75442006.10.18 20:30close3772500.001.25241.25581.251520000.0083570525.56
75452006.10.18 21:30sell3773500.001.25291.25591.2516
75462006.10.19 10:20close3773500.001.25491.25591.2516-91759.5483478766.02
75472006.10.19 10:45sell3774500.001.25571.25871.2544
75482006.10.19 11:05close3774500.001.25511.25871.254430000.0083508766.02
75492006.10.19 11:50sell3775500.001.25651.25951.2552
75502006.10.19 14:50close3775500.001.25601.25951.255225000.0083533766.02
75512006.10.19 15:40buy3776500.001.25561.25261.2569
75522006.10.19 15:50close3776500.001.25641.25261.256940000.0083573766.02
75532006.10.19 16:15sell3777500.001.25821.26121.2569
75542006.10.19 16:20close3777500.001.25741.26121.256940000.0083613766.02
75552006.10.19 16:40sell3778500.001.25951.26251.2582
75562006.10.19 16:45close3778500.001.25871.26251.258240000.0083653766.02
75572006.10.19 16:50sell3779500.001.25801.26101.2567
75582006.10.19 17:50close3779500.001.26071.26101.2567-135000.0083518766.02
75592006.10.19 17:59sell3780500.001.25951.26251.2582
75602006.10.19 18:35close3780500.001.25911.26251.258220000.0083538766.02
75612006.10.19 19:20sell3781500.001.26131.26431.2600
75622006.10.19 19:29t/p3781500.001.26001.26431.260065000.0083603766.02
75632006.10.19 20:20sell3782500.001.26241.26541.2611
75642006.10.19 20:29close3782500.001.26191.26541.261125000.0083628766.02
75652006.10.19 20:30sell3783500.001.26181.26481.2605
75662006.10.19 21:15close3783500.001.26381.26481.2605-100000.0083528766.02
75672006.10.19 21:20sell3784500.001.26421.26721.2629
75682006.10.19 21:29close3784500.001.26351.26721.262935000.0083563766.02
75692006.10.19 21:30sell3785500.001.26341.26641.2621
75702006.10.19 21:35close3785500.001.26291.26641.262125000.0083588766.02
75712006.10.19 21:40sell3786500.001.26331.26631.2620
75722006.10.19 22:00close3786500.001.26301.26631.262015000.0083603766.02
75732006.10.20 03:15sell3787500.001.26351.26651.2622
75742006.10.20 08:45close3787500.001.26281.26651.262235000.0083638766.02
75752006.10.20 08:50buy3788500.001.26321.26021.2645
75762006.10.20 12:05close3788500.001.26361.26021.264520000.0083658766.02
75772006.10.20 12:10buy3789500.001.26221.25921.2635
75782006.10.20 12:15t/p3789500.001.26351.25921.263565000.0083723766.02
75792006.10.20 12:20buy3790500.001.26221.25921.2635
75802006.10.20 13:10close3790500.001.26011.25921.2635-105000.0083618766.02
75812006.10.20 22:10sell3791500.001.26241.26541.2611
75822006.10.20 22:15close3791500.001.26201.26541.261120000.0083638766.02
75832006.10.20 22:29sell3792500.001.26231.26531.2610
75842006.10.20 22:40close3792500.001.26181.26531.261025000.0083663766.02
75852006.10.20 22:50sell3793500.001.26241.26541.2611
75862006.10.20 22:59close3793500.001.26201.26541.261120000.0083683766.02
75872006.10.23 09:15buy3794500.001.25951.25651.2608
75882006.10.23 09:20close3794500.001.26071.25651.260860000.0083743766.02
75892006.10.23 09:40buy3795500.001.26011.25711.2614
75902006.10.23 11:40close3795500.001.25811.25711.2614-100000.0083643766.02
75912006.10.23 12:10buy3796500.001.25621.25321.2575
75922006.10.23 12:15t/p3796500.001.25751.25321.257565000.0083708766.02
75932006.10.23 12:20buy3797500.001.25621.25321.2575
75942006.10.23 12:40close3797500.001.25691.25321.257535000.0083743766.02
75952006.10.23 12:45buy3798500.001.25641.25341.2577
75962006.10.23 13:20close3798500.001.25441.25341.2577-100000.0083643766.02
75972006.10.23 16:05buy3799500.001.25381.25081.2551
75982006.10.23 16:15close3799500.001.25481.25081.255150000.0083693766.02
75992006.10.24 03:05buy3800500.001.25451.25151.2558
76002006.10.24 03:10close3800500.001.25521.25151.255835000.0083728766.02
76012006.10.24 03:20buy3801500.001.25451.25151.2558
76022006.10.24 11:40close3801500.001.25491.25151.255820000.0083748766.02
76032006.10.24 18:05sell3802500.001.25691.25991.2556
76042006.10.24 18:10t/p3802500.001.25561.25991.255665000.0083813766.02
76052006.10.24 18:20sell3803500.001.25541.25841.2541
76062006.10.24 19:20close3803500.001.25741.25841.2541-100000.0083713766.02
76072006.10.24 19:29sell3804500.001.25691.25991.2556
76082006.10.24 22:05close3804500.001.25621.25991.255635000.0083748766.02
76092006.10.25 03:10sell3805500.001.25631.25931.2550
76102006.10.25 11:10close3805500.001.25831.25931.2550-100000.0083648766.02
76112006.10.25 11:35sell3806500.001.25711.26011.2558
76122006.10.25 11:40close3806500.001.25651.26011.255830000.0083678766.02
76132006.10.25 12:20sell3807500.001.25761.26061.2563
76142006.10.25 12:40close3807500.001.25711.26061.256325000.0083703766.02
76152006.10.25 12:45sell3808500.001.25751.26051.2562
76162006.10.25 13:05close3808500.001.25721.26051.256215000.0083718766.02
76172006.10.25 13:10sell3809500.001.25801.26101.2567
76182006.10.25 16:20close3809500.001.25721.26101.256740000.0083758766.02
76192006.10.25 17:05sell3810500.001.25941.26241.2581
76202006.10.25 17:20t/p3810500.001.25811.26241.258165000.0083823766.02
76212006.10.25 17:40sell3811500.001.25941.26241.2581
76222006.10.25 17:45close3811500.001.25851.26241.258145000.0083868766.02
76232006.10.25 18:05sell3812500.001.25961.26261.2583
76242006.10.25 18:10close3812500.001.25891.26261.258335000.0083903766.02
76252006.10.25 18:20sell3813500.001.26001.26301.2587
76262006.10.25 18:30close3813500.001.25961.26301.258720000.0083923766.02
76272006.10.25 21:05sell3814500.001.26211.26511.2608
76282006.10.25 21:15t/p3814500.001.26081.26511.260865000.0083988766.02
76292006.10.25 21:15sell3815500.001.25991.26291.2586
76302006.10.25 21:20t/p3815500.001.25861.26291.258665000.0084053766.02
76312006.10.25 21:20buy3816500.001.25761.25461.2589
76322006.10.25 21:30t/p3816500.001.25891.25461.258965000.0084118766.02
76332006.10.25 21:40sell3817500.001.26211.26511.2608
76342006.10.25 21:50t/p3817500.001.26081.26511.260865000.0084183766.02
76352006.10.25 21:59sell3818500.001.26131.26431.2600
76362006.10.25 22:40close3818500.001.26091.26431.260020000.0084203766.02
76372006.10.26 04:40sell3819500.001.26221.26521.2609
76382006.10.26 05:50close3819500.001.26461.26521.2609-120000.0084083766.02
76392006.10.26 05:59sell3820500.001.26381.26681.2625
76402006.10.26 07:05close3820500.001.26301.26681.262540000.0084123766.02
76412006.10.26 09:40sell3821500.001.26491.26791.2636
76422006.10.26 09:45close3821500.001.26421.26791.263635000.0084158766.02
76432006.10.26 09:59sell3822500.001.26471.26771.2634
76442006.10.26 10:05close3822500.001.26701.26771.2634-115000.0084043766.02
76452006.10.26 10:10sell3823500.001.26571.26871.2644
76462006.10.26 10:15close3823500.001.26481.26871.264445000.0084088766.02
76472006.10.26 10:20sell3824500.001.26611.26911.2648
76482006.10.26 10:35close3824500.001.26561.26911.264825000.0084113766.02
76492006.10.26 10:45sell3825500.001.26551.26851.2642
76502006.10.26 11:20close3825500.001.26751.26851.2642-100000.0084013766.02
76512006.10.26 11:45sell3826500.001.26671.26971.2654
76522006.10.26 11:59close3826500.001.26621.26971.265425000.0084038766.02
76532006.10.26 15:35sell3827500.001.26751.27051.2662
76542006.10.26 15:40t/p3827500.001.26621.27051.266265000.0084103766.02
76552006.10.26 17:15sell3828500.001.26721.27021.2659
76562006.10.26 17:20t/p3828500.001.26591.27021.265965000.0084168766.02
76572006.10.26 17:40sell3829500.001.26781.27081.2665
76582006.10.26 17:45close3829500.001.26701.27081.266540000.0084208766.02
76592006.10.26 19:10sell3830500.001.26811.27111.2668
76602006.10.26 19:45close3830500.001.27021.27111.2668-105000.0084103766.02
76612006.10.26 19:50sell3831500.001.26881.27181.2675
76622006.10.27 03:40close3831500.001.27141.27181.2675-127253.1883976512.84
76632006.10.27 03:50sell3832500.001.27041.27341.2691
76642006.10.27 08:10close3832500.001.26981.27341.269130000.0084006512.84
76652006.10.27 09:05buy3833500.001.26991.26691.2712
76662006.10.27 09:10close3833500.001.27031.26691.271220000.0084026512.84
76672006.10.27 09:15buy3834500.001.26931.26631.2706
76682006.10.27 10:50close3834500.001.26721.26631.2706-105000.0083921512.84
76692006.10.27 14:05sell3835500.001.26901.27201.2677
76702006.10.27 14:10close3835500.001.26811.27201.267745000.0083966512.84
76712006.10.27 15:15sell3836500.001.26941.27241.2681
76722006.10.27 15:35close3836500.001.26901.27241.268120000.0083986512.84
76732006.10.27 15:40sell3837500.001.27131.27431.2700
76742006.10.27 16:20s/l3837500.001.27431.27431.2700-150000.0083836512.84
76752006.10.27 16:20sell3838500.001.27481.27781.2735
76762006.10.27 16:29close3838500.001.27441.27781.273520000.0083856512.84
76772006.10.27 16:30sell3839500.001.27431.27731.2730
76782006.10.27 16:35close3839500.001.27341.27731.273045000.0083901512.84
76792006.10.27 16:40sell3840500.001.27341.27641.2721
76802006.10.27 17:05close3840500.001.27281.27641.272130000.0083931512.84
76812006.10.27 22:10sell3841500.001.27421.27721.2729
76822006.10.27 22:15close3841500.001.27361.27721.272930000.0083961512.84
76832006.10.30 02:45buy3842500.001.27241.26941.2737
76842006.10.30 02:50close3842500.001.27301.26941.273730000.0083991512.84
76852006.10.30 03:20buy3843500.001.27211.26911.2734
76862006.10.30 03:40close3843500.001.27261.26911.273425000.0084016512.84
76872006.10.30 03:45buy3844500.001.27201.26901.2733
76882006.10.30 04:05close3844500.001.27251.26901.273325000.0084041512.84
76892006.10.30 08:05buy3845500.001.27131.26831.2726
76902006.10.30 08:10close3845500.001.27161.26831.272615000.0084056512.84
76912006.10.30 08:30buy3846500.001.27161.26861.2729
76922006.10.30 08:35close3846500.001.27241.26861.272940000.0084096512.84
76932006.10.30 08:50buy3847500.001.27131.26831.2726
76942006.10.30 08:59t/p3847500.001.27261.26831.272665000.0084161512.84
76952006.10.30 09:20buy3848500.001.27141.26841.2727
76962006.10.30 09:35t/p3848500.001.27271.26841.272765000.0084226512.84
76972006.10.30 09:45buy3849500.001.27151.26851.2728
76982006.10.30 09:59close3849500.001.27241.26851.272845000.0084271512.84
76992006.10.30 10:10buy3850500.001.27141.26841.2727
77002006.10.30 10:15close3850500.001.27261.26841.272760000.0084331512.84
77012006.10.30 11:10buy3851500.001.27171.26871.2730
77022006.10.30 11:20close3851500.001.27251.26871.273040000.0084371512.84
77032006.10.30 11:35buy3852500.001.27121.26821.2725
77042006.10.30 11:45close3852500.001.27201.26821.272540000.0084411512.84
77052006.10.30 12:20buy3853500.001.27181.26881.2731
77062006.10.30 12:30close3853500.001.27231.26881.273125000.0084436512.84
77072006.10.30 14:15sell3854500.001.27371.27671.2724
77082006.10.30 14:20close3854500.001.27271.27671.272450000.0084486512.84
77092006.10.30 14:30sell3855500.001.27321.27621.2719
77102006.10.30 14:45close3855500.001.27251.27621.271935000.0084521512.84
77112006.10.30 14:50sell3856500.001.27351.27651.2722
77122006.10.30 14:59close3856500.001.27261.27651.272245000.0084566512.84
77132006.10.30 15:05buy3857500.001.27171.26871.2730
77142006.10.30 15:20close3857500.001.27251.26871.273040000.0084606512.84
77152006.10.30 15:35buy3858500.001.27001.26701.2713
77162006.10.30 15:40close3858500.001.27051.26701.271325000.0084631512.84
77172006.10.30 15:50buy3859500.001.27051.26751.2718
77182006.10.30 15:59t/p3859500.001.27181.26751.271865000.0084696512.84
77192006.10.30 16:20buy3860500.001.27161.26861.2729
77202006.10.30 16:29close3860500.001.27231.26861.272935000.0084731512.84
77212006.10.30 16:45buy3861500.001.27161.26861.2729
77222006.10.30 17:05close3861500.001.27221.26861.272930000.0084761512.84
77232006.10.30 17:10buy3862500.001.27131.26831.2726
77242006.10.30 17:20close3862500.001.27201.26831.272635000.0084796512.84
77252006.10.30 17:40buy3863500.001.27131.26831.2726
77262006.10.30 17:45close3863500.001.27191.26831.272630000.0084826512.84
77272006.10.30 17:50buy3864500.001.27101.26801.2723
77282006.10.30 17:59close3864500.001.27181.26801.272340000.0084866512.84
77292006.10.30 18:20buy3865500.001.27111.26811.2724
77302006.10.30 18:35close3865500.001.27191.26811.272440000.0084906512.84
77312006.10.30 18:45buy3866500.001.27111.26811.2724
77322006.10.30 18:50close3866500.001.27141.26811.272415000.0084921512.84
77332006.10.30 19:15sell3867500.001.27251.27551.2712
77342006.10.30 19:20close3867500.001.27151.27551.271250000.0084971512.84
77352006.10.30 19:30sell3868500.001.27241.27541.2711
77362006.10.30 20:10close3868500.001.27201.27541.271120000.0084991512.84
77372006.10.30 20:20sell3869500.001.27281.27581.2715
77382006.10.30 20:35close3869500.001.27241.27581.271520000.0085011512.84
77392006.10.30 20:40sell3870500.001.27251.27551.2712
77402006.10.31 00:10close3870500.001.27131.27551.271262746.8285074259.67
77412006.10.31 00:29buy3871500.001.27181.26881.2731
77422006.10.31 01:10close3871500.001.27231.26881.273125000.0085099259.67
77432006.10.31 02:35buy3872500.001.27091.26791.2722
77442006.10.31 02:45close3872500.001.27171.26791.272240000.0085139259.67
77452006.10.31 04:40sell3873500.001.27251.27551.2712
77462006.10.31 04:45close3873500.001.27181.27551.271235000.0085174259.67
77472006.10.31 09:05buy3874500.001.26941.26641.2707
77482006.10.31 09:15t/p3874500.001.27071.26641.270765000.0085239259.67
77492006.10.31 09:20buy3875500.001.27101.26801.2723
77502006.10.31 09:35s/l3875500.001.26801.26801.2723-150000.0085089259.67
77512006.10.31 09:35buy3876500.001.26811.26511.2694
77522006.10.31 09:40close3876500.001.26921.26511.269455000.0085144259.67
77532006.10.31 09:45buy3877500.001.26871.26571.2700
77542006.10.31 09:50close3877500.001.26961.26571.270045000.0085189259.67
77552006.10.31 09:59buy3878500.001.26881.26581.2701
77562006.10.31 10:05close3878500.001.26951.26581.270135000.0085224259.67
77572006.10.31 14:10sell3879500.001.27021.27321.2689
77582006.10.31 14:15close3879500.001.26941.27321.268940000.0085264259.67
77592006.10.31 15:15sell3880500.001.27081.27381.2695
77602006.10.31 15:35close3880500.001.27001.27381.269540000.0085304259.67
77612006.10.31 15:40sell3881500.001.27081.27381.2695
77622006.10.31 16:05close3881500.001.27031.27381.269525000.0085329259.67
77632006.10.31 16:20sell3882500.001.27111.27411.2698
77642006.10.31 16:40close3882500.001.27061.27411.269825000.0085354259.67
77652006.10.31 16:45sell3883500.001.27241.27541.2711
77662006.10.31 16:50close3883500.001.27141.27541.271150000.0085404259.67
77672006.10.31 16:59sell3884500.001.27201.27501.2707
77682006.10.31 17:10s/l3884500.001.27501.27501.2707-150000.0085254259.67
77692006.10.31 17:10sell3885500.001.27781.28081.2765
77702006.10.31 17:15t/p3885500.001.27651.28081.276565000.0085319259.67
77712006.10.31 17:15sell3886500.001.27411.27711.2728
77722006.10.31 17:20close3886500.001.27681.27711.2728-135000.0085184259.67
77732006.10.31 17:29sell3887500.001.27731.28031.2760
77742006.10.31 17:40close3887500.001.27641.28031.276045000.0085229259.67
77752006.10.31 17:45sell3888500.001.27701.28001.2757
77762006.10.31 17:59close3888500.001.27661.28001.275720000.0085249259.67
77772006.10.31 18:20sell3889500.001.27781.28081.2765
77782006.10.31 18:30close3889500.001.27741.28081.276520000.0085269259.67
77792006.10.31 18:45sell3890500.001.27821.28121.2769
77802006.10.31 18:59close3890500.001.27751.28121.276935000.0085304259.67
77812006.11.01 05:10buy3891500.001.27591.27291.2772
77822006.11.01 05:15close3891500.001.27651.27291.277230000.0085334259.67
77832006.11.01 08:50buy3892500.001.27581.27281.2771
77842006.11.01 13:45close3892500.001.27641.27281.277130000.0085364259.67
77852006.11.01 13:50sell3893500.001.27681.27981.2755
77862006.11.01 14:05close3893500.001.27591.27981.275545000.0085409259.67
77872006.11.01 17:15sell3894500.001.27781.28081.2765
77882006.11.01 17:20close3894500.001.28031.28081.2765-125000.0085284259.67
77892006.11.01 17:29sell3895500.001.27821.28121.2769
77902006.11.01 17:35t/p3895500.001.27691.28121.276965000.0085349259.67
77912006.11.01 17:45sell3896500.001.27811.28111.2768
77922006.11.01 17:59close3896500.001.27771.28111.276820000.0085369259.67
77932006.11.01 21:50sell3897500.001.27801.28101.2767
77942006.11.01 22:10t/p3897500.001.27671.28101.276765000.0085434259.67
77952006.11.01 22:10buy3898500.001.27561.27261.2769
77962006.11.01 22:15t/p3898500.001.27691.27261.276965000.0085499259.67
77972006.11.01 22:35buy3899500.001.27531.27231.2766
77982006.11.01 22:50close3899500.001.27621.27231.276645000.0085544259.67
77992006.11.01 22:59buy3900500.001.27591.27291.2772
78002006.11.02 00:05close3900500.001.27641.27291.277213941.3785558201.04
78012006.11.02 02:10sell3901500.001.27611.27911.2748
78022006.11.02 02:15close3901500.001.27551.27911.274830000.0085588201.04
78032006.11.02 02:40buy3902500.001.27441.27141.2757
78042006.11.02 02:50close3902500.001.27501.27141.275730000.0085618201.04
78052006.11.02 02:59buy3903500.001.27481.27181.2761
78062006.11.02 03:40close3903500.001.27541.27181.276130000.0085648201.04
78072006.11.02 08:05sell3904500.001.27631.27931.2750
78082006.11.02 08:20close3904500.001.27561.27931.275035000.0085683201.04
78092006.11.02 08:45buy3905500.001.27491.27191.2762
78102006.11.02 08:50t/p3905500.001.27621.27191.276265000.0085748201.04
78112006.11.02 08:50sell3906500.001.27621.27921.2749
78122006.11.02 08:59close3906500.001.27531.27921.274945000.0085793201.04
78132006.11.02 09:10buy3907500.001.27431.27131.2756
78142006.11.02 09:15close3907500.001.27501.27131.275635000.0085828201.04
78152006.11.02 09:30buy3908500.001.27491.27191.2762
78162006.11.02 10:05close3908500.001.27561.27191.276235000.0085863201.04
78172006.11.02 11:20sell3909500.001.27681.27981.2755
78182006.11.02 11:35close3909500.001.27641.27981.275520000.0085883201.04
78192006.11.02 11:45sell3910500.001.27681.27981.2755
78202006.11.02 12:05close3910500.001.27591.27981.275545000.0085928201.04
78212006.11.02 15:15sell3911500.001.27781.28081.2765
78222006.11.02 15:35t/p3911500.001.27651.28081.276565000.0085993201.04
78232006.11.02 15:35buy3912500.001.27601.27301.2773
78242006.11.02 15:40t/p3912500.001.27731.27301.277365000.0086058201.04
78252006.11.02 15:40sell3913500.001.27811.28111.2768
78262006.11.02 15:59t/p3913500.001.27681.28111.276865000.0086123201.04
78272006.11.02 15:59buy3914500.001.27631.27331.2776
78282006.11.02 16:20close3914500.001.27691.27331.277630000.0086153201.04
78292006.11.02 17:15buy3915500.001.27571.27271.2770
78302006.11.02 17:20close3915500.001.27611.27271.277020000.0086173201.04
78312006.11.02 18:35sell3916500.001.27801.28101.2767
78322006.11.02 18:45close3916500.001.27731.28101.276735000.0086208201.04
78332006.11.02 18:50sell3917500.001.27841.28141.2771
78342006.11.02 19:05close3917500.001.27801.28141.277120000.0086228201.04
78352006.11.03 09:20buy3918500.001.27761.27461.2789
78362006.11.03 11:35close3918500.001.27811.27461.278925000.0086253201.04
78372006.11.03 14:35buy3919500.001.27701.27401.2783
78382006.11.03 14:45close3919500.001.27731.27401.278315000.0086268201.04
78392006.11.03 15:05buy3920500.001.27571.27271.2770
78402006.11.03 15:10close3920500.001.27681.27271.277055000.0086323201.04
78412006.11.03 15:20buy3921500.001.27661.27361.2779
78422006.11.03 15:30close3921500.001.27721.27361.277930000.0086353201.04
78432006.11.03 15:35buy3922500.001.27521.27221.2765
78442006.11.03 15:40t/p3922500.001.27651.27221.276565000.0086418201.04
78452006.11.03 15:40sell3923500.001.27951.28251.2782
78462006.11.03 15:45t/p3923500.001.27821.28251.278265000.0086483201.04
78472006.11.03 15:45buy3924500.001.27301.27001.2743
78482006.11.03 15:50s/l3924500.001.27001.27001.2743-150000.0086333201.04
78492006.11.03 15:50buy3925500.001.26861.26561.2699
78502006.11.03 16:05t/p3925500.001.26991.26561.269965000.0086398201.04
78512006.11.03 20:50sell3926500.001.27151.27451.2702
78522006.11.06 03:10close3926500.001.27091.27451.270232746.8286430947.86
78532006.11.06 03:15buy3927500.001.27141.26841.2727
78542006.11.06 03:20close3927500.001.27181.26841.272720000.0086450947.86
78552006.11.06 03:30buy3928500.001.27131.26831.2726
78562006.11.06 09:10close3928500.001.27181.26831.272625000.0086475947.86
78572006.11.06 09:20sell3929500.001.27141.27441.2701
78582006.11.06 09:40close3929500.001.27091.27441.270125000.0086500947.86
78592006.11.06 09:50sell3930500.001.27161.27461.2703
78602006.11.06 09:59close3930500.001.27121.27461.270320000.0086520947.86
78612006.11.06 10:05buy3931500.001.26991.26691.2712
78622006.11.06 10:15close3931500.001.27041.26691.271225000.0086545947.86
78632006.11.06 10:35buy3932500.001.27021.26721.2715
78642006.11.06 10:45close3932500.001.27101.26721.271540000.0086585947.86
78652006.11.06 11:20buy3933500.001.27001.26701.2713
78662006.11.06 11:35close3933500.001.27081.26701.271340000.0086625947.86
78672006.11.06 11:40buy3934500.001.27021.26721.2715
78682006.11.06 12:05close3934500.001.27101.26721.271540000.0086665947.86
78692006.11.06 13:10buy3935500.001.26981.26681.2711
78702006.11.06 13:20close3935500.001.27061.26681.271140000.0086705947.86
78712006.11.06 13:35buy3936500.001.26991.26691.2712
78722006.11.06 13:45close3936500.001.27031.26691.271220000.0086725947.86
78732006.11.06 15:05sell3937500.001.27121.27421.2699
78742006.11.06 15:10close3937500.001.27001.27421.269960000.0086785947.86
78752006.11.06 15:30sell3938500.001.27091.27391.2696
78762006.11.06 15:35close3938500.001.26981.27391.269655000.0086840947.86
78772006.11.06 15:40sell3939500.001.27111.27411.2698
78782006.11.06 15:45close3939500.001.27071.27411.269820000.0086860947.86
78792006.11.06 15:50sell3940500.001.27091.27391.2696
78802006.11.06 15:59close3940500.001.27041.27391.269625000.0086885947.86
78812006.11.06 16:20sell3941500.001.27101.27401.2697
78822006.11.07 00:20close3941500.001.27361.27401.2697-127253.1886758694.68
78832006.11.07 00:29sell3942500.001.27291.27591.2716
78842006.11.07 01:35close3942500.001.27241.27591.271625000.0086783694.68
78852006.11.07 03:05sell3943500.001.27411.27711.2728
78862006.11.07 03:10close3943500.001.27341.27711.272835000.0086818694.68
78872006.11.07 03:29sell3944500.001.27391.27691.2726
78882006.11.07 06:20close3944500.001.27621.27691.2726-115000.0086703694.68
78892006.11.07 06:30sell3945500.001.27571.27871.2744
78902006.11.07 08:35close3945500.001.27531.27871.274420000.0086723694.68
78912006.11.07 15:10sell3946500.001.27721.28021.2759
78922006.11.07 15:15close3946500.001.27671.28021.275925000.0086748694.68
78932006.11.07 15:29sell3947500.001.27701.28001.2757
78942006.11.07 15:35close3947500.001.27901.28001.2757-100000.0086648694.68
78952006.11.07 15:40sell3948500.001.27791.28091.2766
78962006.11.07 15:45close3948500.001.27701.28091.276645000.0086693694.68
78972006.11.07 15:50sell3949500.001.27791.28091.2766
78982006.11.07 16:20close3949500.001.28041.28091.2766-125000.0086568694.68
78992006.11.07 16:29sell3950500.001.27951.28251.2782
79002006.11.07 16:50close3950500.001.28211.28251.2782-130000.0086438694.68
79012006.11.07 16:59sell3951500.001.28091.28391.2796
79022006.11.07 17:35close3951500.001.27961.28391.279665000.0086503694.68
79032006.11.07 21:20buy3952500.001.27881.27581.2801
79042006.11.07 21:50close3952500.001.27661.27581.2801-110000.0086393694.68
79052006.11.07 21:59buy3953500.001.27691.27391.2782
79062006.11.07 22:05close3953500.001.27741.27391.278225000.0086418694.68
79072006.11.08 05:05buy3954500.001.27721.27421.2785
79082006.11.08 05:10close3954500.001.27771.27421.278525000.0086443694.68
79092006.11.08 06:35sell3955500.001.27851.28151.2772
79102006.11.08 06:40close3955500.001.27811.28151.277220000.0086463694.68
79112006.11.08 07:20sell3956500.001.27901.28201.2777
79122006.11.08 07:30close3956500.001.27811.28201.277745000.0086508694.68
79132006.11.08 09:10buy3957500.001.27721.27421.2785
79142006.11.08 09:40close3957500.001.27751.27421.278515000.0086523694.68
79152006.11.08 09:45buy3958500.001.27671.27371.2780
79162006.11.08 09:59close3958500.001.27731.27371.278030000.0086553694.68
79172006.11.08 10:35sell3959500.001.27911.28211.2778
79182006.11.08 10:45t/p3959500.001.27781.28211.277865000.0086618694.68
79192006.11.08 10:59sell3960500.001.27891.28191.2776
79202006.11.08 11:05close3960500.001.28091.28191.2776-100000.0086518694.68
79212006.11.08 11:15sell3961500.001.28001.28301.2787
79222006.11.08 12:05close3961500.001.27961.28301.278720000.0086538694.68
79232006.11.08 14:40buy3962500.001.27811.27511.2794
79242006.11.08 16:15close3962500.001.27601.27511.2794-105000.0086433694.68
79252006.11.08 16:20buy3963500.001.27521.27221.2765
79262006.11.08 16:29close3963500.001.27631.27221.276555000.0086488694.68
79272006.11.08 16:30buy3964500.001.27641.27341.2777
79282006.11.08 17:05close3964500.001.27691.27341.277725000.0086513694.68
79292006.11.08 22:45buy3965500.001.27611.27311.2774
79302006.11.08 22:50close3965500.001.27661.27311.277425000.0086538694.68
79312006.11.08 22:59buy3966500.001.27621.27321.2775
79322006.11.09 06:20close3966500.001.27661.27321.27758941.3786547636.05
79332006.11.09 06:50sell3967500.001.27701.28001.2757
79342006.11.09 07:15close3967500.001.27661.28001.275720000.0086567636.05
79352006.11.09 09:05sell3968500.001.27781.28081.2765
79362006.11.09 09:10close3968500.001.27671.28081.276555000.0086622636.05
79372006.11.09 09:29sell3969500.001.27761.28061.2763
79382006.11.09 12:10close3969500.001.27711.28061.276325000.0086647636.05
79392006.11.09 13:20buy3970500.001.27751.27451.2788
79402006.11.09 13:30close3970500.001.27801.27451.278825000.0086672636.05
79412006.11.09 14:10buy3971500.001.27771.27471.2790
79422006.11.09 14:15close3971500.001.27861.27471.279045000.0086717636.05
79432006.11.09 14:40sell3972500.001.27981.28281.2785
79442006.11.09 14:45close3972500.001.27931.28281.278525000.0086742636.05
79452006.11.09 14:50sell3973500.001.27981.28281.2785
79462006.11.09 14:59close3973500.001.27941.28281.278520000.0086762636.05
79472006.11.09 15:05sell3974500.001.27991.28291.2786
79482006.11.09 15:10close3974500.001.27941.28291.278625000.0086787636.05
79492006.11.09 15:15sell3975500.001.27991.28291.2786
79502006.11.09 15:35t/p3975500.001.27861.28291.278665000.0086852636.05
79512006.11.09 15:35buy3976500.001.27531.27231.2766
79522006.11.09 15:40t/p3976500.001.27661.27231.276665000.0086917636.05
79532006.11.09 15:40buy3977500.001.27691.27391.2782
79542006.11.09 15:50t/p3977500.001.27821.27391.278265000.0086982636.05
79552006.11.09 15:50sell3978500.001.28011.28311.2788
79562006.11.09 15:59t/p3978500.001.27881.28311.278865000.0087047636.05
79572006.11.09 15:59buy3979500.001.27731.27431.2786
79582006.11.09 16:15close3979500.001.27761.27431.278615000.0087062636.05
79592006.11.09 17:05sell3980500.001.28101.28401.2797
79602006.11.09 17:15t/p3980500.001.27971.28401.279765000.0087127636.05
79612006.11.09 17:35sell3981500.001.28061.28361.2793
79622006.11.09 17:40t/p3981500.001.27931.28361.279365000.0087192636.05
79632006.11.09 18:15sell3982500.001.28111.28411.2798
79642006.11.09 18:20close3982500.001.28321.28411.2798-105000.0087087636.05
79652006.11.09 18:29sell3983500.001.28221.28521.2809
79662006.11.09 18:45s/l3983500.001.28521.28521.2809-150000.0086937636.05
79672006.11.09 18:45sell3984500.001.28501.28801.2837
79682006.11.09 18:50close3984500.001.28401.28801.283750000.0086987636.05
79692006.11.09 18:59sell3985500.001.28351.28651.2822
79702006.11.09 19:05close3985500.001.28291.28651.282230000.0087017636.05
79712006.11.10 00:50sell3986500.001.28451.28751.2832
79722006.11.10 00:59close3986500.001.28401.28751.283225000.0087042636.05
79732006.11.10 03:50sell3987500.001.28491.28791.2836
79742006.11.10 04:20close3987500.001.28711.28791.2836-110000.0086932636.05
79752006.11.10 04:29sell3988500.001.28621.28921.2849
79762006.11.10 04:35close3988500.001.28571.28921.284925000.0086957636.05
79772006.11.10 04:45sell3989500.001.28611.28911.2848
79782006.11.10 06:05close3989500.001.28571.28911.284820000.0086977636.05
79792006.11.10 08:15buy3990500.001.28501.28201.2863
79802006.11.10 08:20t/p3990500.001.28631.28201.286365000.0087042636.05
79812006.11.10 08:30buy3991500.001.28531.28231.2866
79822006.11.10 09:05close3991500.001.28611.28231.286640000.0087082636.05
79832006.11.10 09:10sell3992500.001.28671.28971.2854
79842006.11.10 09:20t/p3992500.001.28541.28971.285465000.0087147636.05
79852006.11.10 09:35sell3993500.001.28711.29011.2858
79862006.11.10 09:45t/p3993500.001.28581.29011.285865000.0087212636.05
79872006.11.10 10:05sell3994500.001.28701.29001.2857
79882006.11.10 10:10close3994500.001.28581.29001.285760000.0087272636.05
79892006.11.10 10:20sell3995500.001.28741.29041.2861
79902006.11.10 10:35close3995500.001.28701.29041.286120000.0087292636.05
79912006.11.10 10:40sell3996500.001.28741.29041.2861
79922006.11.10 11:20s/l3996500.001.29041.29041.2861-150000.0087142636.05
79932006.11.10 11:20sell3997500.001.29041.29341.2891
79942006.11.10 11:29t/p3997500.001.28911.29341.289165000.0087207636.05
79952006.11.10 14:45buy3998500.001.28681.28381.2881
79962006.11.10 14:50close3998500.001.28781.28381.288150000.0087257636.05
79972006.11.10 14:59buy3999500.001.28701.28401.2883
79982006.11.10 15:40close3999500.001.28791.28401.288345000.0087302636.05
79992006.11.10 17:20buy4000500.001.28521.28221.2865
80002006.11.10 17:35close4000500.001.28601.28221.286540000.0087342636.05
80012006.11.10 17:50buy4001500.001.28531.28231.2866
80022006.11.10 17:59close4001500.001.28591.28231.286630000.0087372636.05
80032006.11.10 19:40buy4002500.001.28541.28241.2867
80042006.11.10 19:45t/p4002500.001.28671.28241.286765000.0087437636.05
80052006.11.10 21:15buy4003500.001.28491.28191.2862
80062006.11.10 21:20close4003500.001.28571.28191.286240000.0087477636.05
80072006.11.10 21:30buy4004500.001.28501.28201.2863
80082006.11.13 00:35close4004500.001.28541.28201.286316313.7987493949.84
80092006.11.13 02:15sell4005500.001.28611.28911.2848
80102006.11.13 02:20close4005500.001.28571.28911.284820000.0087513949.84
80112006.11.13 02:35sell4006500.001.28591.28891.2846
80122006.11.13 03:20close4006500.001.28801.28891.2846-105000.0087408949.84
80132006.11.13 03:30sell4007500.001.28761.29061.2863
80142006.11.13 03:35close4007500.001.28731.29061.286315000.0087423949.84
80152006.11.13 03:45sell4008500.001.28751.29051.2862
80162006.11.13 04:05close4008500.001.28661.29051.286245000.0087468949.84
80172006.11.13 07:15sell4009500.001.28801.29101.2867
80182006.11.13 07:20close4009500.001.28721.29101.286740000.0087508949.84
80192006.11.13 08:10buy4010500.001.28641.28341.2877
80202006.11.13 08:15close4010500.001.28681.28341.287720000.0087528949.84
80212006.11.13 08:30buy4011500.001.28671.28371.2880
80222006.11.13 08:45close4011500.001.28721.28371.288025000.0087553949.84
80232006.11.13 09:20buy4012500.001.28641.28341.2877
80242006.11.13 09:35close4012500.001.28691.28341.287725000.0087578949.84
80252006.11.13 09:45buy4013500.001.28571.28271.2870
80262006.11.13 10:05close4013500.001.28611.28271.287020000.0087598949.84
80272006.11.13 10:10buy4014500.001.28521.28221.2865
80282006.11.13 10:29close4014500.001.28561.28221.286520000.0087618949.84
80292006.11.13 10:50buy4015500.001.28521.28221.2865
80302006.11.13 10:59close4015500.001.28581.28221.286530000.0087648949.84
80312006.11.13 11:40buy4016500.001.28471.28171.2860
80322006.11.13 14:20close4016500.001.28271.28171.2860-100000.0087548949.84
80332006.11.13 15:20buy4017500.001.28311.28011.2844
80342006.11.13 15:29close4017500.001.28341.28011.284415000.0087563949.84
80352006.11.13 15:45buy4018500.001.28311.28011.2844
80362006.11.13 15:50close4018500.001.28401.28011.284445000.0087608949.84
80372006.11.13 16:10buy4019500.001.28261.27961.2839
80382006.11.13 16:15t/p4019500.001.28391.27961.283965000.0087673949.84
80392006.11.13 16:30buy4020500.001.28321.28021.2845
80402006.11.13 17:20s/l4020500.001.28021.28021.2845-150000.0087523949.84
80412006.11.13 17:20buy4021500.001.28031.27731.2816
80422006.11.13 17:35close4021500.001.28111.27731.281640000.0087563949.84
80432006.11.13 17:40buy4022500.001.28181.27881.2831
80442006.11.13 19:35close4022500.001.27961.27881.2831-110000.0087453949.84
80452006.11.14 01:45sell4023500.001.28161.28461.2803
80462006.11.14 02:35close4023500.001.28111.28461.280325000.0087478949.84
80472006.11.14 06:15sell4024500.001.28231.28531.2810
80482006.11.14 09:20close4024500.001.28151.28531.281040000.0087518949.84
80492006.11.14 10:15sell4025500.001.28351.28651.2822
80502006.11.14 10:20close4025500.001.28231.28651.282260000.0087578949.84
80512006.11.14 10:35sell4026500.001.28381.28681.2825
80522006.11.14 10:45close4026500.001.28281.28681.282550000.0087628949.84
80532006.11.14 10:50sell4027500.001.28441.28741.2831
80542006.11.14 10:59close4027500.001.28381.28741.283130000.0087658949.84
80552006.11.14 11:05sell4028500.001.28431.28731.2830
80562006.11.14 11:10close4028500.001.28371.28731.283030000.0087688949.84
80572006.11.14 11:15sell4029500.001.28451.28751.2832
80582006.11.14 11:30close4029500.001.28401.28751.283225000.0087713949.84
80592006.11.14 13:20buy4030500.001.28151.27851.2828
80602006.11.14 13:30close4030500.001.28191.27851.282820000.0087733949.84
80612006.11.14 13:50buy4031500.001.28191.27891.2832
80622006.11.14 13:59close4031500.001.28231.27891.283220000.0087753949.84
80632006.11.14 15:40sell4032500.001.28511.28811.2838
80642006.11.14 16:20close4032500.001.28721.28811.2838-105000.0087648949.84
80652006.11.14 17:05buy4033500.001.27911.27611.2804
80662006.11.14 17:10close4033500.001.27971.27611.280430000.0087678949.84
80672006.11.14 17:35buy4034500.001.27981.27681.2811
80682006.11.14 17:40t/p4034500.001.28111.27681.281165000.0087743949.84
80692006.11.14 17:50buy4035500.001.28021.27721.2815
80702006.11.14 17:59close4035500.001.28111.27721.281545000.0087788949.84
80712006.11.14 21:15sell4036500.001.28291.28591.2816
80722006.11.14 21:35close4036500.001.28231.28591.281630000.0087818949.84
80732006.11.14 21:40sell4037500.001.28291.28591.2816
80742006.11.14 21:45close4037500.001.28251.28591.281620000.0087838949.84
80752006.11.14 21:50sell4038500.001.28281.28581.2815
80762006.11.14 22:10close4038500.001.28241.28581.281520000.0087858949.84
80772006.11.14 23:05buy4039500.001.28101.27801.2823
80782006.11.14 23:10close4039500.001.28211.27801.282355000.0087913949.84
80792006.11.14 23:29buy4040500.001.28121.27821.2825
80802006.11.15 00:05close4040500.001.28151.27821.282511313.7987925263.63
80812006.11.15 03:15sell4041500.001.28171.28471.2804
80822006.11.15 03:20close4041500.001.28111.28471.280430000.0087955263.63
80832006.11.15 08:05buy4042500.001.28041.27741.2817
80842006.11.15 08:15close4042500.001.28121.27741.281740000.0087995263.63
80852006.11.15 08:29buy4043500.001.28031.27731.2816
80862006.11.15 08:40close4043500.001.28091.27731.281630000.0088025263.63
80872006.11.15 08:50buy4044500.001.28041.27741.2817
80882006.11.15 09:05t/p4044500.001.28171.27741.281765000.0088090263.63
80892006.11.15 09:05sell4045500.001.28271.28571.2814
80902006.11.15 09:15close4045500.001.28221.28571.281425000.0088115263.63
80912006.11.15 09:29sell4046500.001.28261.28561.2813
80922006.11.15 09:45close4046500.001.28201.28561.281330000.0088145263.63
80932006.11.15 09:59sell4047500.001.28221.28521.2809
80942006.11.15 11:40t/p4047500.001.28091.28521.280965000.0088210263.63
80952006.11.15 12:35buy4048500.001.27961.27661.2809
80962006.11.15 15:35close4048500.001.27721.27661.2809-120000.0088090263.63
80972006.11.15 16:45sell4049500.001.27991.28291.2786
80982006.11.15 16:59close4049500.001.27941.28291.278625000.0088115263.63
80992006.11.15 17:05sell4050500.001.28031.28331.2790
81002006.11.15 17:15close4050500.001.27941.28331.279045000.0088160263.63
81012006.11.15 17:20sell4051500.001.28111.28411.2798
81022006.11.15 17:40close4051500.001.28011.28411.279850000.0088210263.63
81032006.11.15 17:45sell4052500.001.28091.28391.2796
81042006.11.15 17:50close4052500.001.28051.28391.279620000.0088230263.63
81052006.11.15 17:59sell4053500.001.28071.28371.2794
81062006.11.15 21:05close4053500.001.27971.28371.279450000.0088280263.63
81072006.11.15 21:15sell4054500.001.28291.28591.2816
81082006.11.15 21:29close4054500.001.28221.28591.281635000.0088315263.63
81092006.11.15 21:40sell4055500.001.28251.28551.2812
81102006.11.15 21:50close4055500.001.28201.28551.281225000.0088340263.63
81112006.11.15 21:59sell4056500.001.28211.28511.2808
81122006.11.16 08:50close4056500.001.28141.28511.280843240.4688383504.09
81132006.11.16 09:20buy4057500.001.28191.27891.2832
81142006.11.16 09:29close4057500.001.28251.27891.283230000.0088413504.09
81152006.11.16 10:10buy4058500.001.28121.27821.2825
81162006.11.16 10:15close4058500.001.28161.27821.282520000.0088433504.09
81172006.11.16 10:35buy4059500.001.28101.27801.2823
81182006.11.16 10:40close4059500.001.28131.27801.282315000.0088448504.09
81192006.11.16 10:50buy4060500.001.28141.27841.2827
81202006.11.16 15:10close4060500.001.28231.27841.282745000.0088493504.09
81212006.11.16 15:29sell4061500.001.28231.28531.2810
81222006.11.16 15:45close4061500.001.28141.28531.281045000.0088538504.09
81232006.11.16 15:59sell4062500.001.28181.28481.2805
81242006.11.16 16:10t/p4062500.001.28051.28481.280565000.0088603504.09
81252006.11.16 16:10buy4063500.001.27971.27671.2810
81262006.11.16 16:20t/p4063500.001.28101.27671.281065000.0088668504.09
81272006.11.16 17:45buy4064500.001.27991.27691.2812
81282006.11.16 17:59close4064500.001.28081.27691.281245000.0088713504.09
81292006.11.16 19:15buy4065500.001.27851.27551.2798
81302006.11.16 19:20t/p4065500.001.27981.27551.279865000.0088778504.09
81312006.11.16 19:29buy4066500.001.27981.27681.2811
81322006.11.17 06:20close4066500.001.27731.27681.2811-128686.2188649817.88
81332006.11.17 06:29buy4067500.001.27761.27461.2789
81342006.11.17 09:05close4067500.001.27881.27461.278960000.0088709817.88
81352006.11.17 10:20sell4068500.001.27971.28271.2784
81362006.11.17 10:29close4068500.001.27921.28271.278425000.0088734817.88
81372006.11.17 10:30sell4069500.001.27911.28211.2778
81382006.11.17 11:05close4069500.001.27781.28211.277865000.0088799817.88
81392006.11.17 15:05sell4070500.001.27811.28111.2768
81402006.11.17 15:10close4070500.001.27711.28111.276850000.0088849817.88
81412006.11.17 15:45sell4071500.001.27861.28161.2773
81422006.11.17 15:50t/p4071500.001.27731.28161.277365000.0088914817.88
81432006.11.17 16:10sell4072500.001.27881.28181.2775
81442006.11.17 16:15close4072500.001.27801.28181.277540000.0088954817.88
81452006.11.17 16:20sell4073500.001.27911.28211.2778
81462006.11.17 16:50close4073500.001.28111.28211.2778-100000.0088854817.88
81472006.11.17 16:59sell4074500.001.28061.28361.2793
81482006.11.17 17:20s/l4074500.001.28361.28361.2793-150000.0088704817.88
81492006.11.17 17:20sell4075500.001.28431.28731.2830
81502006.11.17 17:29close4075500.001.28361.28731.283035000.0088739817.88
81512006.11.17 17:30sell4076500.001.28351.28651.2822
81522006.11.17 17:35close4076500.001.28281.28651.282235000.0088774817.88
81532006.11.17 17:40sell4077500.001.28281.28581.2815
81542006.11.17 18:35close4077500.001.28181.28581.281550000.0088824817.88
81552006.11.17 21:35buy4078500.001.28151.27851.2828
81562006.11.17 21:45close4078500.001.28231.27851.282840000.0088864817.88
81572006.11.17 21:59buy4079500.001.28161.27861.2829
81582006.11.17 22:35close4079500.001.28251.27861.282945000.0088909817.88
81592006.11.20 04:20sell4080500.001.28411.28711.2828
81602006.11.20 05:05close4080500.001.28351.28711.282830000.0088939817.88
81612006.11.20 10:20buy4081500.001.28281.27981.2841
81622006.11.20 10:29close4081500.001.28331.27981.284125000.0088964817.88
81632006.11.20 10:45buy4082500.001.28291.27991.2842
81642006.11.20 11:00close4082500.001.28331.27991.284220000.0088984817.88
81652006.11.20 11:35sell4083500.001.28501.28801.2837
81662006.11.20 11:45close4083500.001.28441.28801.283730000.0089014817.88
81672006.11.20 17:15buy4084500.001.28241.27941.2837
81682006.11.21 02:15close4084500.001.28361.27941.283756313.7989071131.67
81692006.11.21 02:40sell4085500.001.28231.28531.2810
81702006.11.21 02:45close4085500.001.28151.28531.281040000.0089111131.67
81712006.11.21 02:50sell4086500.001.28181.28481.2805
81722006.11.21 06:59close4086500.001.28091.28481.280545000.0089156131.67
81732006.11.21 09:35sell4087500.001.28241.28541.2811
81742006.11.21 09:45close4087500.001.28201.28541.281120000.0089176131.67
81752006.11.21 09:50sell4088500.001.28291.28591.2816
81762006.11.21 10:35close4088500.001.28221.28591.281635000.0089211131.67
81772006.11.21 13:50buy4089500.001.28131.27831.2826
81782006.11.21 14:05close4089500.001.28171.27831.282620000.0089231131.67
81792006.11.21 16:05buy4090500.001.28001.27701.2813
81802006.11.21 16:10close4090500.001.28101.27701.281350000.0089281131.67
81812006.11.21 16:15buy4091500.001.28001.27701.2813
81822006.11.21 16:29close4091500.001.28051.27701.281325000.0089306131.67
81832006.11.21 16:50buy4092500.001.28041.27741.2817
81842006.11.21 16:59close4092500.001.28081.27741.281720000.0089326131.67
81852006.11.21 17:05sell4093500.001.28191.28491.2806
81862006.11.21 17:20close4093500.001.28091.28491.280650000.0089376131.67
81872006.11.21 17:29sell4094500.001.28221.28521.2809
81882006.11.21 18:35close4094500.001.28181.28521.280920000.0089396131.67
81892006.11.21 21:05sell4095500.001.28541.28841.2841
81902006.11.21 21:10t/p4095500.001.28411.28841.284165000.0089461131.67
81912006.11.21 21:15sell4096500.001.28411.28711.2828
81922006.11.22 03:50close4096500.001.28611.28711.2828-97253.1889363878.49
81932006.11.22 03:59sell4097500.001.28531.28831.2840
81942006.11.22 09:40close4097500.001.28741.28831.2840-105000.0089258878.49
81952006.11.22 11:45sell4098500.001.28731.29031.2860
81962006.11.22 11:59close4098500.001.28701.29031.286015000.0089273878.49
81972006.11.22 13:35sell4099500.001.28741.29041.2861
81982006.11.22 13:50close4099500.001.28701.29041.286120000.0089293878.49
81992006.11.22 13:59sell4100500.001.28751.29051.2862
82002006.11.22 14:50close4100500.001.28961.29051.2862-105000.0089188878.49
82012006.11.22 14:59sell4101500.001.28841.29141.2871
82022006.11.22 15:15close4101500.001.29041.29141.2871-100000.0089088878.49
82032006.11.22 15:20sell4102500.001.29151.29451.2902
82042006.11.22 15:29close4102500.001.29121.29451.290215000.0089103878.49
82052006.11.22 15:30sell4103500.001.29111.29411.2898
82062006.11.22 15:35close4103500.001.29071.29411.289820000.0089123878.49
82072006.11.22 15:40sell4104500.001.29141.29441.2901
82082006.11.22 17:10s/l4104500.001.29441.29441.2901-150000.0088973878.49
82092006.11.22 17:10sell4105500.001.29461.29761.2933
82102006.11.22 17:35close4105500.001.29351.29761.293355000.0089028878.49
82112006.11.22 17:40sell4106500.001.29531.29831.2940
82122006.11.22 17:45t/p4106500.001.29401.29831.294065000.0089093878.49
82132006.11.22 17:50sell4107500.001.29561.29861.2943
82142006.11.22 17:59t/p4107500.001.29431.29861.294365000.0089158878.49
82152006.11.22 21:10sell4108500.001.29411.29711.2928
82162006.11.22 21:15close4108500.001.29341.29711.292835000.0089193878.49
82172006.11.22 21:35sell4109500.001.29421.29721.2929
82182006.11.22 21:40close4109500.001.29361.29721.292930000.0089223878.49
82192006.11.22 21:50sell4110500.001.29431.29731.2930
82202006.11.22 21:59close4110500.001.29371.29731.293030000.0089253878.49
82212006.11.22 23:35sell4111500.001.29461.29761.2933
82222006.11.22 23:40close4111500.001.29411.29761.293325000.0089278878.49
82232006.11.22 23:50sell4112500.001.29461.29761.2933
82242006.11.23 00:05close4112500.001.29401.29761.293338240.4689317118.95
82252006.11.23 04:35buy4113500.001.29311.29011.2944
82262006.11.23 05:35close4113500.001.29361.29011.294425000.0089342118.95
82272006.11.23 09:29buy4114500.001.29311.29011.2944
82282006.11.23 09:40close4114500.001.29391.29011.294440000.0089382118.95
82292006.11.23 09:50buy4115500.001.29301.29001.2943
82302006.11.23 09:59close4115500.001.29391.29001.294345000.0089427118.95
82312006.11.23 10:05sell4116500.001.29501.29801.2937
82322006.11.23 10:20t/p4116500.001.29371.29801.293765000.0089492118.95
82332006.11.23 10:29sell4117500.001.29441.29741.2931
82342006.11.23 10:45close4117500.001.29371.29741.293135000.0089527118.95
82352006.11.23 10:50sell4118500.001.29451.29751.2932
82362006.11.23 11:00close4118500.001.29411.29751.293220000.0089547118.95
82372006.11.23 11:05sell4119500.001.29511.29811.2938
82382006.11.23 11:10close4119500.001.29411.29811.293850000.0089597118.95
82392006.11.23 11:15sell4120500.001.29621.29921.2949
82402006.11.23 12:40close4120500.001.29581.29921.294920000.0089617118.95
82412006.11.23 17:05sell4121500.001.29681.29981.2955
82422006.11.23 17:20close4121500.001.29601.29981.295540000.0089657118.95
82432006.11.23 17:45buy4122500.001.29491.29191.2962
82442006.11.23 17:50t/p4122500.001.29621.29191.296265000.0089722118.95
82452006.11.23 17:50sell4123500.001.29631.29931.2950
82462006.11.23 17:59close4123500.001.29521.29931.295055000.0089777118.95
82472006.11.23 18:50buy4124500.001.29461.29161.2959
82482006.11.23 19:00close4124500.001.29501.29161.295920000.0089797118.95
82492006.11.23 20:40buy4125500.001.29431.29131.2956
82502006.11.23 21:00close4125500.001.29471.29131.295620000.0089817118.95
82512006.11.23 21:20buy4126500.001.29451.29151.2958
82522006.11.24 00:05close4126500.001.29571.29151.295856313.7989873432.74
82532006.11.24 00:29sell4127500.001.29551.29851.2942
82542006.11.24 00:45close4127500.001.29431.29851.294260000.0089933432.74
82552006.11.24 00:50sell4128500.001.29541.29841.2941
82562006.11.24 00:59close4128500.001.29481.29841.294130000.0089963432.74
82572006.11.24 03:50sell4129500.001.29541.29841.2941
82582006.11.24 10:10s/l4129500.001.29841.29841.2941-150000.0089813432.74
82592006.11.24 10:10sell4130500.001.29841.30141.2971
82602006.11.24 10:40s/l4130500.001.30141.30141.2971-150000.0089663432.74
82612006.11.24 10:40sell4131500.001.30311.30611.3018
82622006.11.24 10:45t/p4131500.001.30181.30611.301865000.0089728432.74
82632006.11.24 10:45sell4132500.001.30091.30391.2996
82642006.11.24 10:50s/l4132500.001.30391.30391.2996-150000.0089578432.74
82652006.11.24 10:50sell4133500.001.30861.31161.3073
82662006.11.24 10:59t/p4133500.001.30731.31161.307365000.0089643432.74
82672006.11.24 10:59sell4134500.001.30681.30981.3055
82682006.11.24 11:05close4134500.001.30601.30981.305540000.0089683432.74
82692006.11.24 14:10sell4135500.001.30981.31281.3085
82702006.11.24 14:15close4135500.001.30951.31281.308515000.0089698432.74
82712006.11.24 16:20buy4136500.001.30751.30451.3088
82722006.11.24 16:30close4136500.001.30781.30451.308815000.0089713432.74
82732006.11.24 17:05sell4137500.001.30961.31261.3083
82742006.11.24 17:10close4137500.001.30871.31261.308345000.0089758432.74
82752006.11.24 17:15sell4138500.001.31031.31331.3090
82762006.11.24 17:20t/p4138500.001.30901.31331.309065000.0089823432.74
82772006.11.24 17:40sell4139500.001.30961.31261.3083
82782006.11.24 17:45close4139500.001.30881.31261.308340000.0089863432.74
82792006.11.24 21:20sell4140500.001.31041.31341.3091
82802006.11.24 21:40close4140500.001.30981.31341.309130000.0089893432.74
82812006.11.24 21:50sell4141500.001.31041.31341.3091
82822006.11.24 21:59close4141500.001.31001.31341.309120000.0089913432.74
82832006.11.27 03:20buy4142500.001.31291.30991.3142
82842006.11.27 03:35t/p4142500.001.31421.30991.314265000.0089978432.74
82852006.11.27 07:10buy4143500.001.31211.30911.3134
82862006.11.27 08:05close4143500.001.31321.30911.313455000.0090033432.74
82872006.11.27 10:05buy4144500.001.31001.30701.3113
82882006.11.27 10:10t/p4144500.001.31131.30701.311365000.0090098432.74
82892006.11.27 10:29buy4145500.001.31001.30701.3113
82902006.11.27 10:35close4145500.001.31131.30701.311365000.0090163432.74
82912006.11.27 10:40buy4146500.001.31081.30781.3121
82922006.11.27 10:45close4146500.001.31161.30781.312140000.0090203432.74
82932006.11.27 10:50buy4147500.001.30881.30581.3101
82942006.11.27 10:59close4147500.001.30991.30581.310155000.0090258432.74
82952006.11.27 15:50buy4148500.001.31011.30711.3114
82962006.11.27 15:59close4148500.001.31071.30711.311430000.0090288432.74
82972006.11.27 17:10sell4149500.001.31271.31571.3114
82982006.11.27 17:15t/p4149500.001.31141.31571.311465000.0090353432.74
82992006.11.27 17:20sell4150500.001.31361.31661.3123
83002006.11.27 17:29close4150500.001.31301.31661.312330000.0090383432.74
83012006.11.27 17:30sell4151500.001.31291.31591.3116
83022006.11.27 17:40t/p4151500.001.31161.31591.311665000.0090448432.74
83032006.11.27 17:45sell4152500.001.31321.31621.3119
83042006.11.27 17:50close4152500.001.31201.31621.311960000.0090508432.74
83052006.11.27 17:59sell4153500.001.31231.31531.3110
83062006.11.27 18:05close4153500.001.31191.31531.311020000.0090528432.74
83072006.11.27 18:45sell4154500.001.31301.31601.3117
83082006.11.27 18:59close4154500.001.31201.31601.311750000.0090578432.74
83092006.11.27 21:15sell4155500.001.31391.31691.3126
83102006.11.27 21:29close4155500.001.31351.31691.312620000.0090598432.74
83112006.11.27 21:30sell4156500.001.31341.31641.3121
83122006.11.27 21:35close4156500.001.31281.31641.312130000.0090628432.74
83132006.11.27 21:50sell4157500.001.31401.31701.3127
83142006.11.27 21:59close4157500.001.31291.31701.312755000.0090683432.74
83152006.11.28 02:45sell4158500.001.31411.31711.3128
83162006.11.28 02:50close4158500.001.31341.31711.312835000.0090718432.74
83172006.11.28 03:50sell4159500.001.31451.31751.3132
83182006.11.28 03:59close4159500.001.31391.31751.313230000.0090748432.74
83192006.11.28 04:40sell4160500.001.31461.31761.3133
83202006.11.28 04:59close4160500.001.31421.31761.313320000.0090768432.74
83212006.11.28 05:45sell4161500.001.31471.31771.3134
83222006.11.28 06:35close4161500.001.31391.31771.313440000.0090808432.74
83232006.11.28 07:50buy4162500.001.31231.30931.3136
83242006.11.28 08:35close4162500.001.31321.30931.313645000.0090853432.74
83252006.11.28 10:15sell4163500.001.31581.31881.3145
83262006.11.28 10:29close4163500.001.31511.31881.314535000.0090888432.74
83272006.11.28 10:30sell4164500.001.31481.31781.3135
83282006.11.28 10:35t/p4164500.001.31351.31781.313565000.0090953432.74
83292006.11.28 10:50sell4165500.001.31511.31811.3138
83302006.11.28 10:59close4165500.001.31421.31811.313845000.0090998432.74
83312006.11.28 12:10sell4166500.001.31611.31911.3148
83322006.11.28 12:15t/p4166500.001.31481.31911.314865000.0091063432.74
83332006.11.28 12:35sell4167500.001.31581.31881.3145
83342006.11.28 12:40t/p4167500.001.31451.31881.314565000.0091128432.74
83352006.11.28 12:50sell4168500.001.31561.31861.3143
83362006.11.28 12:59close4168500.001.31441.31861.314360000.0091188432.74
83372006.11.28 13:20sell4169500.001.31531.31831.3140
83382006.11.28 13:29close4169500.001.31471.31831.314030000.0091218432.74
83392006.11.28 13:50buy4170500.001.31341.31041.3147
83402006.11.28 13:59close4170500.001.31371.31041.314715000.0091233432.74
83412006.11.28 15:35sell4171500.001.31801.32101.3167
83422006.11.28 15:40t/p4171500.001.31671.32101.316765000.0091298432.74
83432006.11.28 15:45sell4172500.001.31551.31851.3142
83442006.11.28 16:50close4172500.001.31771.31851.3142-110000.0091188432.74
83452006.11.28 19:45buy4173500.001.31451.31151.3158
83462006.11.28 19:50t/p4173500.001.31581.31151.315865000.0091253432.74
83472006.11.28 20:05sell4174500.001.31701.32001.3157
83482006.11.28 20:10close4174500.001.31581.32001.315760000.0091313432.74
83492006.11.28 20:15sell4175500.001.31971.32271.3184
83502006.11.28 20:29t/p4175500.001.31841.32271.318465000.0091378432.74
83512006.11.28 20:29sell4176500.001.31781.32081.3165
83522006.11.28 20:35close4176500.001.31671.32081.316555000.0091433432.74
83532006.11.28 20:40sell4177500.001.32041.32341.3191
83542006.11.28 20:45t/p4177500.001.31911.32341.319165000.0091498432.74
83552006.11.28 20:45sell4178500.001.31851.32151.3172
83562006.11.28 20:59close4178500.001.31811.32151.317220000.0091518432.74
83572006.11.28 21:29sell4179500.001.31851.32151.3172
83582006.11.28 22:50close4179500.001.32051.32151.3172-100000.0091418432.74
83592006.11.29 01:35sell4180500.001.32171.32471.3204
83602006.11.29 01:40close4180500.001.32051.32471.320460000.0091478432.74
83612006.11.29 02:05sell4181500.001.32171.32471.3204
83622006.11.29 02:10t/p4181500.001.32041.32471.320465000.0091543432.74
83632006.11.29 02:29sell4182500.001.32121.32421.3199
83642006.11.29 02:35close4182500.001.32001.32421.319960000.0091603432.74
83652006.11.29 02:50sell4183500.001.32111.32411.3198
83662006.11.29 02:59close4183500.001.32041.32411.319835000.0091638432.74
83672006.11.29 04:50buy4184500.001.31891.31591.3202
83682006.11.29 05:35close4184500.001.31951.31591.320230000.0091668432.74
83692006.11.29 08:05sell4185500.001.31981.32281.3185
83702006.11.29 08:15close4185500.001.31951.32281.318515000.0091683432.74
83712006.11.29 08:29sell4186500.001.32031.32331.3190
83722006.11.29 08:40close4186500.001.31971.32331.319030000.0091713432.74
83732006.11.29 08:59sell4187500.001.31991.32291.3186
83742006.11.29 09:05close4187500.001.31931.32291.318630000.0091743432.74
83752006.11.29 09:35buy4188500.001.31771.31471.3190
83762006.11.29 09:40close4188500.001.31801.31471.319015000.0091758432.74
83772006.11.29 10:05buy4189500.001.31651.31351.3178
83782006.11.29 10:10t/p4189500.001.31781.31351.317865000.0091823432.74
83792006.11.29 10:20buy4190500.001.31721.31421.3185
83802006.11.29 10:35close4190500.001.31781.31421.318530000.0091853432.74
83812006.11.29 10:50buy4191500.001.31661.31361.3179
83822006.11.29 10:59close4191500.001.31711.31361.317925000.0091878432.74
83832006.11.29 11:20buy4192500.001.31601.31301.3173
83842006.11.29 11:35t/p4192500.001.31731.31301.317365000.0091943432.74
83852006.11.29 11:45buy4193500.001.31581.31281.3171
83862006.11.29 12:05close4193500.001.31661.31281.317140000.0091983432.74
83872006.11.29 14:05buy4194500.001.31481.31181.3161
83882006.11.29 14:10close4194500.001.31591.31181.316155000.0092038432.74
83892006.11.29 14:15buy4195500.001.31501.31201.3163
83902006.11.29 14:35close4195500.001.31561.31201.316330000.0092068432.74
83912006.11.29 14:40buy4196500.001.31501.31201.3163
83922006.11.29 15:05close4196500.001.31621.31201.316360000.0092128432.74
83932006.11.29 15:35sell4197500.001.31681.31981.3155
83942006.11.29 15:40close4197500.001.31631.31981.315525000.0092153432.74
83952006.11.29 15:45buy4198500.001.31401.31101.3153
83962006.11.29 16:05t/p4198500.001.31531.31101.315365000.0092218432.74
83972006.11.29 16:05sell4199500.001.31731.32031.3160
83982006.11.29 16:10t/p4199500.001.31601.32031.316065000.0092283432.74
83992006.11.29 16:29sell4200500.001.31731.32031.3160
84002006.11.29 16:50close4200500.001.31641.32031.316045000.0092328432.74
84012006.11.29 17:20sell4201500.001.31771.32071.3164
84022006.11.29 17:29t/p4201500.001.31641.32071.316465000.0092393432.74
84032006.11.29 20:10buy4202500.001.31371.31071.3150
84042006.11.29 20:20t/p4202500.001.31501.31071.315065000.0092458432.74
84052006.11.29 21:35sell4203500.001.31591.31891.3146
84062006.11.29 21:45close4203500.001.31551.31891.314620000.0092478432.74
84072006.11.29 22:35buy4204500.001.31411.31111.3154
84082006.11.29 22:45close4204500.001.31521.31111.315455000.0092533432.74
84092006.11.30 04:10sell4205500.001.31641.31941.3151
84102006.11.30 09:05close4205500.001.31841.31941.3151-100000.0092433432.74
84112006.11.30 09:10sell4206500.001.31961.32261.3183
84122006.11.30 09:15t/p4206500.001.31831.32261.318365000.0092498432.74
84132006.11.30 09:29sell4207500.001.31831.32131.3170
84142006.11.30 11:15close4207500.001.32041.32131.3170-105000.0092393432.74
84152006.11.30 11:20sell4208500.001.32101.32401.3197
84162006.11.30 11:29close4208500.001.31991.32401.319755000.0092448432.74
84172006.11.30 11:40sell4209500.001.31981.32281.3185
84182006.11.30 12:05close4209500.001.31881.32281.318550000.0092498432.74
84192006.11.30 13:40sell4210500.001.32071.32371.3194
84202006.11.30 13:45t/p4210500.001.31941.32371.319465000.0092563432.74
84212006.11.30 14:45sell4211500.001.32091.32391.3196
84222006.11.30 14:50close4211500.001.32001.32391.319645000.0092608432.74
84232006.11.30 15:35sell4212500.001.32141.32441.3201
84242006.11.30 15:40t/p4212500.001.32011.32441.320165000.0092673432.74
84252006.11.30 15:50sell4213500.001.32101.32401.3197
84262006.11.30 15:59t/p4213500.001.31971.32401.319765000.0092738432.74
84272006.11.30 16:40sell4214500.001.32151.32451.3202
84282006.11.30 16:50t/p4214500.001.32021.32451.320265000.0092803432.74
84292006.11.30 16:59sell4215500.001.32081.32381.3195
84302006.11.30 17:05close4215500.001.32331.32381.3195-125000.0092678432.74
84312006.11.30 17:10sell4216500.001.32371.32671.3224
84322006.11.30 17:15t/p4216500.001.32241.32671.322465000.0092743432.74
84332006.11.30 17:20sell4217500.001.32431.32731.3230
84342006.11.30 18:20s/l4217500.001.32731.32731.3230-150000.0092593432.74
84352006.11.30 18:20sell4218500.001.32731.33031.3260
84362006.11.30 18:29close4218500.001.32661.33031.326035000.0092628432.74
84372006.11.30 18:45sell4219500.001.32681.32981.3255
84382006.11.30 18:59close4219500.001.32621.32981.325530000.0092658432.74
84392006.11.30 21:15buy4220500.001.32441.32141.3257
84402006.11.30 21:35close4220500.001.32491.32141.325725000.0092683432.74
84412006.11.30 21:40buy4221500.001.32441.32141.3257
84422006.11.30 21:59close4221500.001.32481.32141.325720000.0092703432.74
84432006.12.01 01:50buy4222500.001.32351.32051.3248
84442006.12.01 01:59t/p4222500.001.32481.32051.324865000.0092768432.74
84452006.12.01 02:05sell4223500.001.32561.32861.3243
84462006.12.01 02:20close4223500.001.32501.32861.324330000.0092798432.74
84472006.12.01 04:15sell4224500.001.32641.32941.3251
84482006.12.01 04:20close4224500.001.32531.32941.325155000.0092853432.74
84492006.12.01 08:05sell4225500.001.32711.33011.3258
84502006.12.01 08:10close4225500.001.32621.33011.325845000.0092898432.74
84512006.12.01 08:29sell4226500.001.32711.33011.3258
84522006.12.01 08:40close4226500.001.32661.33011.325825000.0092923432.74
84532006.12.01 08:45sell4227500.001.32701.33001.3257
84542006.12.01 09:05close4227500.001.32591.33001.325755000.0092978432.74
84552006.12.01 09:45sell4228500.001.32811.33111.3268
84562006.12.01 09:50close4228500.001.32781.33111.326815000.0092993432.74
84572006.12.01 10:40buy4229500.001.32361.32061.3249
84582006.12.01 10:50close4229500.001.32441.32061.324940000.0093033432.74
84592006.12.01 10:59buy4230500.001.32391.32091.3252
84602006.12.01 11:10close4230500.001.32451.32091.325230000.0093063432.74
84612006.12.01 11:50buy4231500.001.32281.31981.3241
84622006.12.01 11:59close4231500.001.32341.31981.324130000.0093093432.74
84632006.12.01 14:50sell4232500.001.32481.32781.3235
84642006.12.01 15:20close4232500.001.32441.32781.323520000.0093113432.74
84652006.12.01 15:50sell4233500.001.32531.32831.3240
84662006.12.01 16:10close4233500.001.32481.32831.324025000.0093138432.74
84672006.12.01 16:15sell4234500.001.32841.33141.3271
84682006.12.01 16:20close4234500.001.32761.33141.327140000.0093178432.74
84692006.12.01 16:29sell4235500.001.32701.33001.3257
84702006.12.01 16:35close4235500.001.32641.33001.325730000.0093208432.74
84712006.12.01 16:40sell4236500.001.32761.33061.3263
84722006.12.01 17:20s/l4236500.001.33061.33061.3263-150000.0093058432.74
84732006.12.01 17:20sell4237500.001.33321.33621.3319
84742006.12.01 17:35close4237500.001.33211.33621.331955000.0093113432.74
84752006.12.01 17:40sell4238500.001.33251.33551.3312
84762006.12.01 17:45close4238500.001.33451.33551.3312-100000.0093013432.74
84772006.12.01 17:50sell4239500.001.33481.33781.3335
84782006.12.01 17:59close4239500.001.33371.33781.333555000.0093068432.74
84792006.12.01 22:20sell4240500.001.33411.33711.3328
84802006.12.01 22:29close4240500.001.33371.33711.332820000.0093088432.74
84812006.12.04 00:40sell4241500.001.33581.33881.3345
84822006.12.04 01:05close4241500.001.33551.33881.334515000.0093103432.74
84832006.12.04 03:50buy4242500.001.33221.32921.3335
84842006.12.04 03:59close4242500.001.33311.32921.333545000.0093148432.74
84852006.12.04 06:20buy4243500.001.33091.32791.3322
84862006.12.04 06:29close4243500.001.33211.32791.332260000.0093208432.74
84872006.12.04 09:50buy4244500.001.33071.32771.3320
84882006.12.04 10:15close4244500.001.32831.32771.3320-120000.0093088432.74
84892006.12.04 10:20buy4245500.001.32841.32541.3297
84902006.12.04 10:35t/p4245500.001.32971.32541.329765000.0093153432.74
84912006.12.04 10:50buy4246500.001.32881.32581.3301
84922006.12.04 10:59t/p4246500.001.33011.32581.330165000.0093218432.74
84932006.12.04 11:20buy4247500.001.32891.32591.3302
84942006.12.04 11:29t/p4247500.001.33021.32591.330265000.0093283432.74
84952006.12.04 15:40buy4248500.001.32921.32621.3305
84962006.12.04 15:45close4248500.001.33041.32621.330560000.0093343432.74
84972006.12.04 17:50sell4249500.001.33261.33561.3313
84982006.12.04 20:05close4249500.001.33201.33561.331330000.0093373432.74
84992006.12.04 21:20buy4250500.001.33141.32841.3327
85002006.12.04 21:29close4250500.001.33191.32841.332725000.0093398432.74
85012006.12.04 23:40sell4251500.001.33401.33701.3327
85022006.12.04 23:45close4251500.001.33351.33701.332725000.0093423432.74
85032006.12.04 23:50sell4252500.001.33421.33721.3329
85042006.12.05 00:10close4252500.001.33371.33721.332927746.8293451179.57
85052006.12.05 03:15buy4253500.001.33271.32971.3340
85062006.12.05 03:20close4253500.001.33341.32971.334035000.0093486179.57
85072006.12.05 03:29buy4254500.001.33291.32991.3342
85082006.12.05 04:15close4254500.001.33331.32991.334220000.0093506179.57
85092006.12.05 04:45buy4255500.001.33261.32961.3339
85102006.12.05 07:50close4255500.001.33301.32961.333920000.0093526179.57
85112006.12.05 08:15sell4256500.001.33341.33641.3321
85122006.12.05 09:05close4256500.001.33271.33641.332135000.0093561179.57
85132006.12.05 09:35buy4257500.001.33111.32811.3324
85142006.12.05 09:45close4257500.001.33221.32811.332455000.0093616179.57
85152006.12.05 09:59buy4258500.001.33131.32831.3326
85162006.12.05 10:10close4258500.001.33201.32831.332635000.0093651179.57
85172006.12.05 11:40buy4259500.001.32991.32691.3312
85182006.12.05 11:50close4259500.001.33101.32691.331255000.0093706179.57
85192006.12.05 11:59buy4260500.001.33011.32711.3314
85202006.12.05 12:10close4260500.001.33081.32711.331435000.0093741179.57
85212006.12.05 13:05sell4261500.001.33341.33641.3321
85222006.12.05 13:10close4261500.001.33231.33641.332155000.0093796179.57
85232006.12.05 15:10sell4262500.001.33451.33751.3332
85242006.12.05 15:15t/p4262500.001.33321.33751.333265000.0093861179.57
85252006.12.05 15:20sell4263500.001.33411.33711.3328
85262006.12.05 15:35close4263500.001.33651.33711.3328-120000.0093741179.57
85272006.12.05 15:45sell4264500.001.33541.33841.3341
85282006.12.05 15:59t/p4264500.001.33411.33841.334165000.0093806179.57
85292006.12.05 16:45sell4265500.001.33431.33731.3330
85302006.12.05 17:05t/p4265500.001.33301.33731.333065000.0093871179.57
85312006.12.05 17:05buy4266500.001.32891.32591.3302
85322006.12.05 17:10t/p4266500.001.33021.32591.330265000.0093936179.57
85332006.12.05 17:20buy4267500.001.33111.32811.3324
85342006.12.05 17:45close4267500.001.32871.32811.3324-120000.0093816179.57
85352006.12.05 17:59buy4268500.001.33091.32791.3322
85362006.12.05 18:05close4268500.001.33161.32791.332235000.0093851179.57
85372006.12.05 23:40buy4269500.001.33221.32921.3335
85382006.12.06 06:45close4269500.001.33281.32921.333526313.7993877493.36
85392006.12.06 07:50sell4270500.001.33331.33631.3320
85402006.12.06 08:35close4270500.001.33271.33631.332030000.0093907493.36
85412006.12.06 08:50sell4271500.001.33391.33691.3326
85422006.12.06 08:59close4271500.001.33271.33691.332660000.0093967493.36
85432006.12.06 09:05buy4272500.001.33141.32841.3327
85442006.12.06 09:15close4272500.001.33221.32841.332740000.0094007493.36
85452006.12.06 09:35buy4273500.001.33091.32791.3322
85462006.12.06 09:40close4273500.001.33151.32791.332230000.0094037493.36
85472006.12.06 09:50buy4274500.001.33071.32771.3320
85482006.12.06 10:05close4274500.001.33121.32771.332025000.0094062493.36
85492006.12.06 10:20buy4275500.001.32971.32671.3310
85502006.12.06 10:35close4275500.001.33031.32671.331030000.0094092493.36
85512006.12.06 10:40buy4276500.001.33001.32701.3313
85522006.12.06 11:20close4276500.001.32731.32701.3313-135000.0093957493.36
85532006.12.06 11:40buy4277500.001.32791.32491.3292
85542006.12.06 11:50close4277500.001.32581.32491.3292-105000.0093852493.36
85552006.12.06 11:59buy4278500.001.32771.32471.3290
85562006.12.06 12:35close4278500.001.32861.32471.329045000.0093897493.36
85572006.12.06 15:05buy4279500.001.32571.32271.3270
85582006.12.06 15:10t/p4279500.001.32701.32271.327065000.0093962493.36
85592006.12.06 15:15buy4280500.001.32671.32371.3280
85602006.12.06 15:35close4280500.001.32721.32371.328025000.0093987493.36
85612006.12.06 15:40buy4281500.001.32691.32391.3282
85622006.12.06 16:05close4281500.001.32811.32391.328260000.0094047493.36
85632006.12.06 17:05sell4282500.001.33071.33371.3294
85642006.12.06 17:10t/p4282500.001.32941.33371.329465000.0094112493.36
85652006.12.06 17:20sell4283500.001.33061.33361.3293
85662006.12.06 17:29close4283500.001.33021.33361.329320000.0094132493.36
85672006.12.06 17:45sell4284500.001.33081.33381.3295
85682006.12.06 18:35close4284500.001.33041.33381.329520000.0094152493.36
85692006.12.06 21:29buy4285500.001.32841.32541.3297
85702006.12.06 21:35close4285500.001.32881.32541.329720000.0094172493.36
85712006.12.06 21:45buy4286500.001.32831.32531.3296
85722006.12.06 22:05close4286500.001.32891.32531.329630000.0094202493.36
85732006.12.07 00:40buy4287500.001.32781.32481.3291
85742006.12.07 00:45close4287500.001.32851.32481.329135000.0094237493.36
85752006.12.07 00:50buy4288500.001.32781.32481.3291
85762006.12.07 01:10close4288500.001.32821.32481.329120000.0094257493.36
85772006.12.07 02:05sell4289500.001.32951.33251.3282
85782006.12.07 02:20close4289500.001.32871.33251.328240000.0094297493.36
85792006.12.07 03:20sell4290500.001.32971.33271.3284
85802006.12.07 03:29close4290500.001.32901.33271.328435000.0094332493.36
85812006.12.07 03:50sell4291500.001.32961.33261.3283
85822006.12.07 04:00close4291500.001.32921.33261.328320000.0094352493.36
85832006.12.07 06:40sell4292500.001.33041.33341.3291
85842006.12.07 07:35close4292500.001.32991.33341.329125000.0094377493.36
85852006.12.07 09:29sell4293500.001.33181.33481.3305
85862006.12.07 10:35close4293500.001.33121.33481.330530000.0094407493.36
85872006.12.07 12:20buy4294500.001.32891.32591.3302
85882006.12.07 12:35close4294500.001.32941.32591.330225000.0094432493.36
85892006.12.07 12:40buy4295500.001.32931.32631.3306
85902006.12.07 15:00close4295500.001.32971.32631.330620000.0094452493.36
85912006.12.07 15:50sell4296500.001.33211.33511.3308
85922006.12.07 15:59t/p4296500.001.33081.33511.330865000.0094517493.36
85932006.12.07 16:05buy4297500.001.32781.32481.3291
85942006.12.07 16:15t/p4297500.001.32911.32481.329165000.0094582493.36
85952006.12.07 16:15sell4298500.001.33081.33381.3295
85962006.12.07 16:20t/p4298500.001.32951.33381.329565000.0094647493.36
85972006.12.07 16:29sell4299500.001.33071.33371.3294
85982006.12.07 16:35close4299500.001.32951.33371.329460000.0094707493.36
85992006.12.07 16:40sell4300500.001.33071.33371.3294
86002006.12.07 16:45close4300500.001.32971.33371.329450000.0094757493.36
86012006.12.07 16:50sell4301500.001.33021.33321.3289
86022006.12.07 17:05close4301500.001.32931.33321.328945000.0094802493.36
86032006.12.07 18:45buy4302500.001.32901.32601.3303
86042006.12.07 18:59close4302500.001.32961.32601.330330000.0094832493.36
86052006.12.07 20:45buy4303500.001.32901.32601.3303
86062006.12.07 21:05close4303500.001.32941.32601.330320000.0094852493.36
86072006.12.07 21:10buy4304500.001.32881.32581.3301
86082006.12.08 11:10close4304500.001.32931.32581.330121313.7994873807.15
86092006.12.08 15:05buy4305500.001.32671.32371.3280
86102006.12.08 15:15close4305500.001.32761.32371.328045000.0094918807.15
86112006.12.08 15:35buy4306500.001.32371.32071.3250
86122006.12.08 15:40t/p4306500.001.32501.32071.325065000.0094983807.15
86132006.12.08 15:40sell4307500.001.33301.33601.3317
86142006.12.08 15:50t/p4307500.001.33171.33601.331765000.0095048807.15
86152006.12.08 15:59sell4308500.001.33321.33621.3319
86162006.12.08 17:05close4308500.001.33191.33621.331965000.0095113807.15
86172006.12.08 18:45buy4309500.001.31941.31641.3207
86182006.12.08 18:50t/p4309500.001.32071.31641.320765000.0095178807.15
86192006.12.08 18:50buy4310500.001.32161.31861.3229
86202006.12.08 19:05t/p4310500.001.32291.31861.322965000.0095243807.15