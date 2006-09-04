|Символ
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2006.09.04 00:00 - 2006.12.01 22:00 (2006.09.03 - 2006.12.03)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|TakeProfit1=91; Lots1=0.3; TakeProfit2=29; Lots2=0.2; TakeProfit3=40; Lots3=0.1; UrovenBezubytka=0; MinuteSetOrders=15; ExpirationHours=5; n=40; TimeOrders1="09:00"; TimeOrders2="17:00"; Order_Comment="Dolly Expert";
|Баров в истории
|13238
|Смоделировано тиков
|368472
|Качество моделирования
|83.31%
|Начальный депозит
|3000.00
|Чистая прибыль
|5514.84
|Общая прибыль
|14099.52
|Общий убыток
|-8584.68
|Прибыльность
|1.64
|Матожидание выигрыша
|28.72
|Абсолютная просадка
|0.00
|Максимальная просадка
|1319.52 (15.76%)
|Относительная просадка
|15.76% (1319.52)
|Всего сделок
|192
|Короткие позиции (% выигравших)
|99 (61.62%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|93 (66.67%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|123 (64.06%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|69 (35.94%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|274.08
|убыточная сделка
|-183.24
|Средняя
|прибыльная сделка
|114.63
|убыточная сделка
|-124.42
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|16 (1900.40)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|11 (-1319.52)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1900.40 (16)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1319.52 (11)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|7
|непрерывный проигрыш
|4
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2006.09.04 09:00
|sell stop
|1
|0.30
|1.9037
|1.9097
|1.8946
|2
|2006.09.04 09:00
|sell stop
|2
|0.20
|1.9037
|1.9097
|1.9008
|3
|2006.09.04 09:00
|sell stop
|3
|0.10
|1.9037
|1.9097
|1.8997
|4
|2006.09.04 12:00
|sell
|1
|0.30
|1.9037
|1.9097
|1.8946
|5
|2006.09.04 12:00
|sell
|2
|0.20
|1.9037
|1.9097
|1.9008
|6
|2006.09.04 12:00
|sell
|3
|0.10
|1.9037
|1.9097
|1.8997
|7
|2006.09.04 17:00
|sell stop
|4
|0.30
|1.9037
|1.9097
|1.8946
|8
|2006.09.04 17:00
|sell stop
|5
|0.20
|1.9037
|1.9097
|1.9008
|9
|2006.09.04 17:00
|sell stop
|6
|0.10
|1.9037
|1.9097
|1.8997
|10
|2006.09.04 17:00
|buy stop
|7
|0.30
|1.9077
|1.9017
|1.9168
|11
|2006.09.04 17:00
|buy stop
|8
|0.20
|1.9077
|1.9017
|1.9106
|12
|2006.09.04 17:00
|buy stop
|9
|0.10
|1.9077
|1.9017
|1.9117
|13
|2006.09.04 18:11
|sell
|4
|0.30
|1.9037
|1.9097
|1.8946
|14
|2006.09.04 18:11
|sell
|5
|0.20
|1.9037
|1.9097
|1.9008
|15
|2006.09.04 18:11
|sell
|6
|0.10
|1.9037
|1.9097
|1.8997
|16
|2006.09.04 22:00
|expiration
|7
|0.30
|1.9077
|1.9017
|1.9168
|17
|2006.09.04 22:00
|expiration
|8
|0.20
|1.9077
|1.9017
|1.9106
|18
|2006.09.04 22:00
|expiration
|9
|0.10
|1.9077
|1.9017
|1.9117
|19
|2006.09.05 10:26
|t/p
|2
|0.20
|1.9008
|1.9097
|1.9008
|58.24
|3058.24
|20
|2006.09.05 10:26
|t/p
|5
|0.20
|1.9008
|1.9097
|1.9008
|58.24
|3116.48
|21
|2006.09.05 10:36
|t/p
|3
|0.10
|1.8997
|1.9097
|1.8997
|40.12
|3156.60
|22
|2006.09.05 10:36
|t/p
|6
|0.10
|1.8997
|1.9097
|1.8997
|40.12
|3196.72
|23
|2006.09.05 17:26
|t/p
|1
|0.30
|1.8946
|1.9097
|1.8946
|273.36
|3470.08
|24
|2006.09.05 17:26
|t/p
|4
|0.30
|1.8946
|1.9097
|1.8946
|273.36
|3743.44
|25
|2006.09.06 09:00
|sell stop
|10
|0.30
|1.8922
|1.8982
|1.8831
|26
|2006.09.06 09:00
|sell stop
|11
|0.20
|1.8922
|1.8982
|1.8893
|27
|2006.09.06 09:00
|sell stop
|12
|0.10
|1.8922
|1.8982
|1.8882
|28
|2006.09.06 09:00
|buy stop
|13
|0.30
|1.8962
|1.8902
|1.9053
|29
|2006.09.06 09:00
|buy stop
|14
|0.20
|1.8962
|1.8902
|1.8991
|30
|2006.09.06 09:00
|buy stop
|15
|0.10
|1.8962
|1.8902
|1.9002
|31
|2006.09.06 10:38
|sell
|10
|0.30
|1.8922
|1.8982
|1.8831
|32
|2006.09.06 10:38
|sell
|11
|0.20
|1.8922
|1.8982
|1.8893
|33
|2006.09.06 10:38
|sell
|12
|0.10
|1.8922
|1.8982
|1.8882
|34
|2006.09.06 12:36
|t/p
|11
|0.20
|1.8893
|1.8982
|1.8893
|58.00
|3801.44
|35
|2006.09.06 13:28
|t/p
|12
|0.10
|1.8882
|1.8982
|1.8882
|40.00
|3841.44
|36
|2006.09.06 14:00
|expiration
|13
|0.30
|1.8962
|1.8902
|1.9053
|37
|2006.09.06 14:00
|expiration
|14
|0.20
|1.8962
|1.8902
|1.8991
|38
|2006.09.06 14:00
|expiration
|15
|0.10
|1.8962
|1.8902
|1.9002
|39
|2006.09.06 15:27
|t/p
|10
|0.30
|1.8831
|1.8982
|1.8831
|273.00
|4114.44
|40
|2006.09.07 09:00
|sell stop
|16
|0.30
|1.8823
|1.8883
|1.8732
|41
|2006.09.07 09:00
|sell stop
|17
|0.20
|1.8823
|1.8883
|1.8794
|42
|2006.09.07 09:00
|sell stop
|18
|0.10
|1.8823
|1.8883
|1.8783
|43
|2006.09.07 09:00
|buy stop
|19
|0.30
|1.8863
|1.8803
|1.8954
|44
|2006.09.07 09:00
|buy stop
|20
|0.20
|1.8863
|1.8803
|1.8892
|45
|2006.09.07 09:00
|buy stop
|21
|0.10
|1.8863
|1.8803
|1.8903
|46
|2006.09.07 09:38
|sell
|16
|0.30
|1.8823
|1.8883
|1.8732
|47
|2006.09.07 09:38
|sell
|17
|0.20
|1.8823
|1.8883
|1.8794
|48
|2006.09.07 09:38
|sell
|18
|0.10
|1.8823
|1.8883
|1.8783
|49
|2006.09.07 10:12
|buy
|19
|0.30
|1.8863
|1.8803
|1.8954
|50
|2006.09.07 10:12
|buy
|20
|0.20
|1.8863
|1.8803
|1.8892
|51
|2006.09.07 10:12
|buy
|21
|0.10
|1.8863
|1.8803
|1.8903
|52
|2006.09.07 13:27
|s/l
|19
|0.30
|1.8803
|1.8803
|1.8954
|-180.00
|3934.44
|53
|2006.09.07 13:27
|s/l
|20
|0.20
|1.8803
|1.8803
|1.8892
|-120.00
|3814.44
|54
|2006.09.07 13:27
|s/l
|21
|0.10
|1.8803
|1.8803
|1.8903
|-60.00
|3754.44
|55
|2006.09.07 13:37
|t/p
|17
|0.20
|1.8794
|1.8883
|1.8794
|58.00
|3812.44
|56
|2006.09.07 13:40
|t/p
|18
|0.10
|1.8783
|1.8883
|1.8783
|40.00
|3852.44
|57
|2006.09.07 15:28
|t/p
|16
|0.30
|1.8732
|1.8883
|1.8732
|273.00
|4125.44
|58
|2006.09.08 09:00
|buy stop
|22
|0.30
|1.8772
|1.8712
|1.8863
|59
|2006.09.08 09:00
|buy stop
|23
|0.20
|1.8772
|1.8712
|1.8801
|60
|2006.09.08 09:00
|buy stop
|24
|0.10
|1.8772
|1.8712
|1.8812
|61
|2006.09.08 14:00
|expiration
|22
|0.30
|1.8772
|1.8712
|1.8863
|62
|2006.09.08 14:00
|expiration
|23
|0.20
|1.8772
|1.8712
|1.8801
|63
|2006.09.08 14:00
|expiration
|24
|0.10
|1.8772
|1.8712
|1.8812
|64
|2006.09.11 09:00
|sell stop
|25
|0.30
|1.8632
|1.8692
|1.8541
|65
|2006.09.11 09:00
|sell stop
|26
|0.20
|1.8632
|1.8692
|1.8603
|66
|2006.09.11 09:00
|sell stop
|27
|0.10
|1.8632
|1.8692
|1.8592
|67
|2006.09.11 14:00
|expiration
|25
|0.30
|1.8632
|1.8692
|1.8541
|68
|2006.09.11 14:00
|expiration
|26
|0.20
|1.8632
|1.8692
|1.8603
|69
|2006.09.11 14:00
|expiration
|27
|0.10
|1.8632
|1.8692
|1.8592
|70
|2006.09.11 17:00
|buy stop
|28
|0.30
|1.8672
|1.8612
|1.8763
|71
|2006.09.11 17:00
|buy stop
|29
|0.20
|1.8672
|1.8612
|1.8701
|72
|2006.09.11 17:00
|buy stop
|30
|0.10
|1.8672
|1.8612
|1.8712
|73
|2006.09.11 22:00
|expiration
|28
|0.30
|1.8672
|1.8612
|1.8763
|74
|2006.09.11 22:00
|expiration
|29
|0.20
|1.8672
|1.8612
|1.8701
|75
|2006.09.11 22:00
|expiration
|30
|0.10
|1.8672
|1.8612
|1.8712
|76
|2006.09.13 09:00
|buy stop
|31
|0.30
|1.8769
|1.8709
|1.8860
|77
|2006.09.13 09:00
|buy stop
|32
|0.20
|1.8769
|1.8709
|1.8798
|78
|2006.09.13 09:00
|buy stop
|33
|0.10
|1.8769
|1.8709
|1.8809
|79
|2006.09.13 11:30
|buy
|31
|0.30
|1.8769
|1.8709
|1.8860
|80
|2006.09.13 11:30
|buy
|32
|0.20
|1.8769
|1.8709
|1.8798
|81
|2006.09.13 11:30
|buy
|33
|0.10
|1.8769
|1.8709
|1.8809
|82
|2006.09.13 17:00
|sell stop
|34
|0.30
|1.8729
|1.8789
|1.8638
|83
|2006.09.13 17:00
|sell stop
|35
|0.20
|1.8729
|1.8789
|1.8700
|84
|2006.09.13 17:00
|sell stop
|36
|0.10
|1.8729
|1.8789
|1.8689
|85
|2006.09.13 17:00
|buy stop
|37
|0.30
|1.8769
|1.8709
|1.8860
|86
|2006.09.13 17:00
|buy stop
|38
|0.20
|1.8769
|1.8709
|1.8798
|87
|2006.09.13 17:00
|buy stop
|39
|0.10
|1.8769
|1.8709
|1.8809
|88
|2006.09.13 18:49
|buy
|37
|0.30
|1.8769
|1.8709
|1.8860
|89
|2006.09.13 18:49
|buy
|38
|0.20
|1.8769
|1.8709
|1.8798
|90
|2006.09.13 18:49
|buy
|39
|0.10
|1.8769
|1.8709
|1.8809
|91
|2006.09.13 22:00
|expiration
|34
|0.30
|1.8729
|1.8789
|1.8638
|92
|2006.09.13 22:00
|expiration
|35
|0.20
|1.8729
|1.8789
|1.8700
|93
|2006.09.13 22:00
|expiration
|36
|0.10
|1.8729
|1.8789
|1.8689
|94
|2006.09.14 09:00
|sell stop
|40
|0.30
|1.8742
|1.8802
|1.8651
|95
|2006.09.14 09:00
|sell stop
|41
|0.20
|1.8742
|1.8802
|1.8713
|96
|2006.09.14 09:00
|sell stop
|42
|0.10
|1.8742
|1.8802
|1.8702
|97
|2006.09.14 09:00
|buy stop
|43
|0.30
|1.8782
|1.8722
|1.8873
|98
|2006.09.14 09:00
|buy stop
|44
|0.20
|1.8782
|1.8722
|1.8811
|99
|2006.09.14 09:00
|buy stop
|45
|0.10
|1.8782
|1.8722
|1.8822
|100
|2006.09.14 10:21
|buy
|43
|0.30
|1.8782
|1.8722
|1.8873
|101
|2006.09.14 10:21
|buy
|44
|0.20
|1.8782
|1.8722
|1.8811
|102
|2006.09.14 10:21
|buy
|45
|0.10
|1.8782
|1.8722
|1.8822
|103
|2006.09.14 10:33
|t/p
|32
|0.20
|1.8798
|1.8709
|1.8798
|55.84
|4181.28
|104
|2006.09.14 10:33
|t/p
|38
|0.20
|1.8798
|1.8709
|1.8798
|55.84
|4237.12
|105
|2006.09.14 11:32
|t/p
|33
|0.10
|1.8809
|1.8709
|1.8809
|38.92
|4276.04
|106
|2006.09.14 11:32
|t/p
|39
|0.10
|1.8809
|1.8709
|1.8809
|38.92
|4314.96
|107
|2006.09.14 11:35
|t/p
|44
|0.20
|1.8811
|1.8722
|1.8811
|58.00
|4372.96
|108
|2006.09.14 13:13
|t/p
|45
|0.10
|1.8822
|1.8722
|1.8822
|40.00
|4412.96
|109
|2006.09.14 14:00
|expiration
|40
|0.30
|1.8742
|1.8802
|1.8651
|110
|2006.09.14 14:00
|expiration
|41
|0.20
|1.8742
|1.8802
|1.8713
|111
|2006.09.14 14:00
|expiration
|42
|0.10
|1.8742
|1.8802
|1.8702
|112
|2006.09.14 14:14
|t/p
|31
|0.30
|1.8860
|1.8709
|1.8860
|269.76
|4682.72
|113
|2006.09.14 14:14
|t/p
|37
|0.30
|1.8860
|1.8709
|1.8860
|269.76
|4952.48
|114
|2006.09.14 14:34
|t/p
|43
|0.30
|1.8873
|1.8722
|1.8873
|273.00
|5225.48
|115
|2006.09.15 09:00
|sell stop
|46
|0.30
|1.8845
|1.8905
|1.8754
|116
|2006.09.15 09:00
|sell stop
|47
|0.20
|1.8845
|1.8905
|1.8816
|117
|2006.09.15 09:00
|sell stop
|48
|0.10
|1.8845
|1.8905
|1.8805
|118
|2006.09.15 09:06
|buy stop
|49
|0.30
|1.8885
|1.8825
|1.8976
|119
|2006.09.15 09:06
|buy stop
|50
|0.20
|1.8885
|1.8825
|1.8914
|120
|2006.09.15 09:06
|buy stop
|51
|0.10
|1.8885
|1.8825
|1.8925
|121
|2006.09.15 11:01
|sell
|46
|0.30
|1.8845
|1.8905
|1.8754
|122
|2006.09.15 11:01
|sell
|47
|0.20
|1.8845
|1.8905
|1.8816
|123
|2006.09.15 11:01
|sell
|48
|0.10
|1.8845
|1.8905
|1.8805
|124
|2006.09.15 13:03
|t/p
|47
|0.20
|1.8816
|1.8905
|1.8816
|58.00
|5283.48
|125
|2006.09.15 14:07
|expiration
|49
|0.30
|1.8885
|1.8825
|1.8976
|126
|2006.09.15 14:07
|expiration
|50
|0.20
|1.8885
|1.8825
|1.8914
|127
|2006.09.15 14:07
|expiration
|51
|0.10
|1.8885
|1.8825
|1.8925
|128
|2006.09.15 14:51
|t/p
|48
|0.10
|1.8805
|1.8905
|1.8805
|40.00
|5323.48
|129
|2006.09.18 09:00
|sell stop
|52
|0.30
|1.8777
|1.8837
|1.8686
|130
|2006.09.18 09:00
|sell stop
|53
|0.20
|1.8777
|1.8837
|1.8748
|131
|2006.09.18 09:00
|sell stop
|54
|0.10
|1.8777
|1.8837
|1.8737
|132
|2006.09.18 12:11
|sell
|52
|0.30
|1.8777
|1.8837
|1.8686
|133
|2006.09.18 12:11
|sell
|53
|0.20
|1.8777
|1.8837
|1.8748
|134
|2006.09.18 12:11
|sell
|54
|0.10
|1.8777
|1.8837
|1.8737
|135
|2006.09.18 12:46
|t/p
|46
|0.30
|1.8754
|1.8905
|1.8754
|273.36
|5596.84
|136
|2006.09.18 13:05
|t/p
|53
|0.20
|1.8748
|1.8837
|1.8748
|58.00
|5654.84
|137
|2006.09.18 17:09
|buy stop
|55
|0.30
|1.8817
|1.8757
|1.8908
|138
|2006.09.18 17:09
|buy stop
|56
|0.20
|1.8817
|1.8757
|1.8846
|139
|2006.09.18 17:09
|buy stop
|57
|0.10
|1.8817
|1.8757
|1.8857
|140
|2006.09.18 22:09
|expiration
|55
|0.30
|1.8817
|1.8757
|1.8908
|141
|2006.09.18 22:09
|expiration
|56
|0.20
|1.8817
|1.8757
|1.8846
|142
|2006.09.18 22:09
|expiration
|57
|0.10
|1.8817
|1.8757
|1.8857
|143
|2006.09.19 09:00
|sell stop
|58
|0.30
|1.8781
|1.8841
|1.8690
|144
|2006.09.19 09:00
|sell stop
|59
|0.20
|1.8781
|1.8841
|1.8752
|145
|2006.09.19 09:00
|sell stop
|60
|0.10
|1.8781
|1.8841
|1.8741
|146
|2006.09.19 09:00
|buy stop
|61
|0.30
|1.8821
|1.8761
|1.8912
|147
|2006.09.19 09:00
|buy stop
|62
|0.20
|1.8821
|1.8761
|1.8850
|148
|2006.09.19 09:00
|buy stop
|63
|0.10
|1.8821
|1.8761
|1.8861
|149
|2006.09.19 09:43
|buy
|61
|0.30
|1.8821
|1.8761
|1.8912
|150
|2006.09.19 09:43
|buy
|62
|0.20
|1.8821
|1.8761
|1.8850
|151
|2006.09.19 09:43
|buy
|63
|0.10
|1.8821
|1.8761
|1.8861
|152
|2006.09.19 11:10
|sell
|58
|0.30
|1.8781
|1.8841
|1.8690
|153
|2006.09.19 11:10
|sell
|59
|0.20
|1.8781
|1.8841
|1.8752
|154
|2006.09.19 11:10
|sell
|60
|0.10
|1.8781
|1.8841
|1.8741
|155
|2006.09.19 15:30
|s/l
|52
|0.30
|1.8837
|1.8837
|1.8686
|-179.64
|5475.20
|156
|2006.09.19 15:30
|s/l
|54
|0.10
|1.8837
|1.8837
|1.8737
|-59.88
|5415.32
|157
|2006.09.19 15:30
|s/l
|58
|0.30
|1.8841
|1.8841
|1.8690
|-180.00
|5235.32
|158
|2006.09.19 15:30
|s/l
|59
|0.20
|1.8841
|1.8841
|1.8752
|-120.00
|5115.32
|159
|2006.09.19 15:30
|s/l
|60
|0.10
|1.8841
|1.8841
|1.8741
|-60.00
|5055.32
|160
|2006.09.19 15:40
|t/p
|62
|0.20
|1.8850
|1.8761
|1.8850
|58.00
|5113.32
|161
|2006.09.19 15:42
|t/p
|63
|0.10
|1.8861
|1.8761
|1.8861
|40.00
|5153.32
|162
|2006.09.20 09:00
|sell stop
|64
|0.30
|1.8800
|1.8860
|1.8709
|163
|2006.09.20 09:00
|sell stop
|65
|0.20
|1.8800
|1.8860
|1.8771
|164
|2006.09.20 09:00
|sell stop
|66
|0.10
|1.8800
|1.8860
|1.8760
|165
|2006.09.20 09:08
|buy stop
|67
|0.30
|1.8840
|1.8780
|1.8931
|166
|2006.09.20 09:08
|buy stop
|68
|0.20
|1.8840
|1.8780
|1.8869
|167
|2006.09.20 09:08
|buy stop
|69
|0.10
|1.8840
|1.8780
|1.8880
|168
|2006.09.20 09:51
|buy
|67
|0.30
|1.8840
|1.8780
|1.8931
|169
|2006.09.20 09:51
|buy
|68
|0.20
|1.8840
|1.8780
|1.8869
|170
|2006.09.20 09:51
|buy
|69
|0.10
|1.8840
|1.8780
|1.8880
|171
|2006.09.20 14:00
|expiration
|64
|0.30
|1.8800
|1.8860
|1.8709
|172
|2006.09.20 14:00
|expiration
|65
|0.20
|1.8800
|1.8860
|1.8771
|173
|2006.09.20 14:00
|expiration
|66
|0.10
|1.8800
|1.8860
|1.8760
|174
|2006.09.20 16:08
|t/p
|68
|0.20
|1.8869
|1.8780
|1.8869
|58.00
|5211.32
|175
|2006.09.20 16:27
|t/p
|69
|0.10
|1.8880
|1.8780
|1.8880
|40.00
|5251.32
|176
|2006.09.20 21:20
|t/p
|61
|0.30
|1.8912
|1.8761
|1.8912
|271.92
|5523.24
|177
|2006.09.21 08:43
|t/p
|67
|0.30
|1.8931
|1.8780
|1.8931
|269.76
|5793.00
|178
|2006.09.22 09:00
|sell stop
|70
|0.30
|1.9003
|1.9063
|1.8912
|179
|2006.09.22 09:00
|sell stop
|71
|0.20
|1.9003
|1.9063
|1.8974
|180
|2006.09.22 09:00
|sell stop
|72
|0.10
|1.9003
|1.9063
|1.8963
|181
|2006.09.22 09:00
|buy stop
|73
|0.30
|1.9043
|1.8983
|1.9134
|182
|2006.09.22 09:00
|buy stop
|74
|0.20
|1.9043
|1.8983
|1.9072
|183
|2006.09.22 09:00
|buy stop
|75
|0.10
|1.9043
|1.8983
|1.9083
|184
|2006.09.22 10:03
|buy
|73
|0.30
|1.9043
|1.8983
|1.9134
|185
|2006.09.22 10:03
|buy
|74
|0.20
|1.9043
|1.8983
|1.9072
|186
|2006.09.22 10:03
|buy
|75
|0.10
|1.9043
|1.8983
|1.9083
|187
|2006.09.22 14:00
|expiration
|70
|0.30
|1.9003
|1.9063
|1.8912
|188
|2006.09.22 14:00
|expiration
|71
|0.20
|1.9003
|1.9063
|1.8974
|189
|2006.09.22 14:00
|expiration
|72
|0.10
|1.9003
|1.9063
|1.8963
|190
|2006.09.22 17:00
|buy stop
|76
|0.30
|1.9043
|1.8983
|1.9134
|191
|2006.09.22 17:00
|buy stop
|77
|0.20
|1.9043
|1.8983
|1.9072
|192
|2006.09.22 17:00
|buy stop
|78
|0.10
|1.9043
|1.8983
|1.9083
|193
|2006.09.22 17:02
|sell stop
|79
|0.30
|1.9003
|1.9063
|1.8912
|194
|2006.09.22 17:02
|sell stop
|80
|0.20
|1.9003
|1.9063
|1.8974
|195
|2006.09.22 17:02
|sell stop
|81
|0.10
|1.9003
|1.9063
|1.8963
|196
|2006.09.22 18:43
|sell
|79
|0.30
|1.9003
|1.9063
|1.8912
|197
|2006.09.22 18:43
|sell
|80
|0.20
|1.9003
|1.9063
|1.8974
|198
|2006.09.22 18:43
|sell
|81
|0.10
|1.9003
|1.9063
|1.8963
|199
|2006.09.22 22:00
|expiration
|76
|0.30
|1.9043
|1.8983
|1.9134
|200
|2006.09.22 22:00
|expiration
|77
|0.20
|1.9043
|1.8983
|1.9072
|201
|2006.09.22 22:00
|expiration
|78
|0.10
|1.9043
|1.8983
|1.9083
|202
|2006.09.25 09:32
|s/l
|79
|0.30
|1.9063
|1.9063
|1.8912
|-179.64
|5613.36
|203
|2006.09.25 09:32
|s/l
|80
|0.20
|1.9063
|1.9063
|1.8974
|-119.76
|5493.60
|204
|2006.09.25 09:32
|s/l
|81
|0.10
|1.9063
|1.9063
|1.8963
|-59.88
|5433.72
|205
|2006.09.25 09:34
|t/p
|74
|0.20
|1.9072
|1.8983
|1.9072
|57.28
|5491.00
|206
|2006.09.25 17:00
|sell stop
|82
|0.30
|1.8988
|1.9048
|1.8897
|207
|2006.09.25 17:00
|sell stop
|83
|0.20
|1.8988
|1.9048
|1.8959
|208
|2006.09.25 17:00
|sell stop
|84
|0.10
|1.8988
|1.9048
|1.8948
|209
|2006.09.25 17:00
|buy stop
|85
|0.30
|1.9028
|1.8968
|1.9119
|210
|2006.09.25 17:00
|buy stop
|86
|0.20
|1.9028
|1.8968
|1.9057
|211
|2006.09.25 17:00
|buy stop
|87
|0.10
|1.9028
|1.8968
|1.9068
|212
|2006.09.25 17:09
|buy
|85
|0.30
|1.9028
|1.8968
|1.9119
|213
|2006.09.25 17:09
|buy
|86
|0.20
|1.9028
|1.8968
|1.9057
|214
|2006.09.25 17:09
|buy
|87
|0.10
|1.9028
|1.8968
|1.9068
|215
|2006.09.25 17:33
|sell
|82
|0.30
|1.8988
|1.9048
|1.8897
|216
|2006.09.25 17:33
|sell
|83
|0.20
|1.8988
|1.9048
|1.8959
|217
|2006.09.25 17:33
|sell
|84
|0.10
|1.8988
|1.9048
|1.8948
|218
|2006.09.25 17:51
|s/l
|73
|0.30
|1.8983
|1.8983
|1.9134
|-181.08
|5309.92
|219
|2006.09.25 17:51
|s/l
|75
|0.10
|1.8983
|1.8983
|1.9083
|-60.36
|5249.56
|220
|2006.09.26 09:00
|sell stop
|88
|0.30
|1.8980
|1.9040
|1.8889
|221
|2006.09.26 09:00
|sell stop
|89
|0.20
|1.8980
|1.9040
|1.8951
|222
|2006.09.26 09:00
|sell stop
|90
|0.10
|1.8980
|1.9040
|1.8940
|223
|2006.09.26 09:10
|buy stop
|91
|0.30
|1.9020
|1.8960
|1.9111
|224
|2006.09.26 09:10
|buy stop
|92
|0.20
|1.9020
|1.8960
|1.9049
|225
|2006.09.26 09:10
|buy stop
|93
|0.10
|1.9020
|1.8960
|1.9060
|226
|2006.09.26 10:11
|sell
|88
|0.30
|1.8980
|1.9040
|1.8889
|227
|2006.09.26 10:11
|sell
|89
|0.20
|1.8980
|1.9040
|1.8951
|228
|2006.09.26 10:11
|sell
|90
|0.10
|1.8980
|1.9040
|1.8940
|229
|2006.09.26 11:14
|s/l
|85
|0.30
|1.8968
|1.8968
|1.9119
|-181.08
|5068.48
|230
|2006.09.26 11:14
|s/l
|86
|0.20
|1.8968
|1.8968
|1.9057
|-120.72
|4947.76
|231
|2006.09.26 11:14
|s/l
|87
|0.10
|1.8968
|1.8968
|1.9068
|-60.36
|4887.40
|232
|2006.09.26 11:46
|t/p
|83
|0.20
|1.8959
|1.9048
|1.8959
|58.24
|4945.64
|233
|2006.09.26 11:51
|t/p
|89
|0.20
|1.8951
|1.9040
|1.8951
|58.00
|5003.64
|234
|2006.09.26 11:58
|t/p
|84
|0.10
|1.8948
|1.9048
|1.8948
|40.12
|5043.76
|235
|2006.09.26 13:04
|t/p
|90
|0.10
|1.8940
|1.9040
|1.8940
|40.00
|5083.76
|236
|2006.09.26 14:10
|expiration
|91
|0.30
|1.9020
|1.8960
|1.9111
|237
|2006.09.26 14:10
|expiration
|92
|0.20
|1.9020
|1.8960
|1.9049
|238
|2006.09.26 14:10
|expiration
|93
|0.10
|1.9020
|1.8960
|1.9060
|239
|2006.09.27 09:00
|sell stop
|94
|0.30
|1.8921
|1.8981
|1.8830
|240
|2006.09.27 09:00
|sell stop
|95
|0.20
|1.8921
|1.8981
|1.8892
|241
|2006.09.27 09:00
|sell stop
|96
|0.10
|1.8921
|1.8981
|1.8881
|242
|2006.09.27 09:00
|buy stop
|97
|0.30
|1.8961
|1.8901
|1.9052
|243
|2006.09.27 09:00
|buy stop
|98
|0.20
|1.8961
|1.8901
|1.8990
|244
|2006.09.27 09:00
|buy stop
|99
|0.10
|1.8961
|1.8901
|1.9001
|245
|2006.09.27 09:10
|sell
|94
|0.30
|1.8921
|1.8981
|1.8830
|246
|2006.09.27 09:10
|sell
|95
|0.20
|1.8921
|1.8981
|1.8892
|247
|2006.09.27 09:10
|sell
|96
|0.10
|1.8921
|1.8981
|1.8881
|248
|2006.09.27 11:03
|t/p
|82
|0.30
|1.8897
|1.9048
|1.8897
|273.72
|5357.48
|249
|2006.09.27 11:16
|t/p
|95
|0.20
|1.8892
|1.8981
|1.8892
|58.00
|5415.48
|250
|2006.09.27 11:16
|t/p
|88
|0.30
|1.8889
|1.9040
|1.8889
|273.36
|5688.84
|251
|2006.09.27 11:19
|t/p
|96
|0.10
|1.8881
|1.8981
|1.8881
|40.00
|5728.84
|252
|2006.09.27 14:00
|expiration
|97
|0.30
|1.8961
|1.8901
|1.9052
|253
|2006.09.27 14:00
|expiration
|98
|0.20
|1.8961
|1.8901
|1.8990
|254
|2006.09.27 14:00
|expiration
|99
|0.10
|1.8961
|1.8901
|1.9001
|255
|2006.09.28 09:00
|buy stop
|100
|0.30
|1.8909
|1.8849
|1.9000
|256
|2006.09.28 09:00
|buy stop
|101
|0.20
|1.8909
|1.8849
|1.8938
|257
|2006.09.28 09:00
|buy stop
|102
|0.10
|1.8909
|1.8849
|1.8949
|258
|2006.09.28 09:00
|sell stop
|103
|0.30
|1.8869
|1.8929
|1.8778
|259
|2006.09.28 09:00
|sell stop
|104
|0.20
|1.8869
|1.8929
|1.8840
|260
|2006.09.28 09:00
|sell stop
|105
|0.10
|1.8869
|1.8929
|1.8829
|261
|2006.09.28 09:06
|sell
|103
|0.30
|1.8869
|1.8929
|1.8778
|262
|2006.09.28 09:06
|sell
|104
|0.20
|1.8869
|1.8929
|1.8840
|263
|2006.09.28 09:06
|sell
|105
|0.10
|1.8869
|1.8929
|1.8829
|264
|2006.09.28 09:31
|t/p
|104
|0.20
|1.8840
|1.8929
|1.8840
|58.00
|5786.84
|265
|2006.09.28 09:45
|t/p
|94
|0.30
|1.8830
|1.8981
|1.8830
|274.08
|6060.92
|266
|2006.09.28 09:47
|t/p
|105
|0.10
|1.8829
|1.8929
|1.8829
|40.00
|6100.92
|267
|2006.09.28 12:55
|t/p
|103
|0.30
|1.8778
|1.8929
|1.8778
|273.00
|6373.92
|268
|2006.09.28 14:00
|expiration
|100
|0.30
|1.8909
|1.8849
|1.9000
|269
|2006.09.28 14:00
|expiration
|101
|0.20
|1.8909
|1.8849
|1.8938
|270
|2006.09.28 14:00
|expiration
|102
|0.10
|1.8909
|1.8849
|1.8949
|271
|2006.10.02 09:05
|buy stop
|106
|0.30
|1.8753
|1.8693
|1.8844
|272
|2006.10.02 09:05
|buy stop
|107
|0.20
|1.8753
|1.8693
|1.8782
|273
|2006.10.02 09:05
|buy stop
|108
|0.10
|1.8753
|1.8693
|1.8793
|274
|2006.10.02 09:08
|sell stop
|109
|0.30
|1.8713
|1.8773
|1.8622
|275
|2006.10.02 09:08
|sell stop
|110
|0.20
|1.8713
|1.8773
|1.8684
|276
|2006.10.02 09:08
|sell stop
|111
|0.10
|1.8713
|1.8773
|1.8673
|277
|2006.10.02 10:04
|sell
|109
|0.30
|1.8713
|1.8773
|1.8622
|278
|2006.10.02 10:04
|sell
|110
|0.20
|1.8713
|1.8773
|1.8684
|279
|2006.10.02 10:04
|sell
|111
|0.10
|1.8713
|1.8773
|1.8673
|280
|2006.10.02 10:40
|t/p
|110
|0.20
|1.8684
|1.8773
|1.8684
|58.00
|6431.92
|281
|2006.10.02 12:08
|buy
|106
|0.30
|1.8753
|1.8693
|1.8844
|282
|2006.10.02 12:08
|buy
|107
|0.20
|1.8753
|1.8693
|1.8782
|283
|2006.10.02 12:08
|buy
|108
|0.10
|1.8753
|1.8693
|1.8793
|284
|2006.10.02 16:31
|s/l
|109
|0.30
|1.8773
|1.8773
|1.8622
|-180.00
|6251.92
|285
|2006.10.02 16:31
|s/l
|111
|0.10
|1.8773
|1.8773
|1.8673
|-60.00
|6191.92
|286
|2006.10.02 16:35
|t/p
|107
|0.20
|1.8782
|1.8693
|1.8782
|58.00
|6249.92
|287
|2006.10.02 16:45
|t/p
|108
|0.10
|1.8793
|1.8693
|1.8793
|40.00
|6289.92
|288
|2006.10.02 16:54
|t/p
|106
|0.30
|1.8844
|1.8693
|1.8844
|273.00
|6562.92
|289
|2006.10.03 09:00
|sell stop
|112
|0.30
|1.8848
|1.8908
|1.8757
|290
|2006.10.03 09:00
|sell stop
|113
|0.20
|1.8848
|1.8908
|1.8819
|291
|2006.10.03 09:00
|sell stop
|114
|0.10
|1.8848
|1.8908
|1.8808
|292
|2006.10.03 09:00
|buy stop
|115
|0.30
|1.8888
|1.8828
|1.8979
|293
|2006.10.03 09:00
|buy stop
|116
|0.20
|1.8888
|1.8828
|1.8917
|294
|2006.10.03 09:00
|buy stop
|117
|0.10
|1.8888
|1.8828
|1.8928
|295
|2006.10.03 09:38
|buy
|115
|0.30
|1.8888
|1.8828
|1.8979
|296
|2006.10.03 09:38
|buy
|116
|0.20
|1.8888
|1.8828
|1.8917
|297
|2006.10.03 09:38
|buy
|117
|0.10
|1.8888
|1.8828
|1.8928
|298
|2006.10.03 14:00
|expiration
|112
|0.30
|1.8848
|1.8908
|1.8757
|299
|2006.10.03 14:00
|expiration
|113
|0.20
|1.8848
|1.8908
|1.8819
|300
|2006.10.03 14:00
|expiration
|114
|0.10
|1.8848
|1.8908
|1.8808
|301
|2006.10.03 17:01
|sell stop
|118
|0.30
|1.8848
|1.8908
|1.8757
|302
|2006.10.03 17:01
|sell stop
|119
|0.20
|1.8848
|1.8908
|1.8819
|303
|2006.10.03 17:01
|sell stop
|120
|0.10
|1.8848
|1.8908
|1.8808
|304
|2006.10.03 22:01
|expiration
|118
|0.30
|1.8848
|1.8908
|1.8757
|305
|2006.10.03 22:01
|expiration
|119
|0.20
|1.8848
|1.8908
|1.8819
|306
|2006.10.03 22:01
|expiration
|120
|0.10
|1.8848
|1.8908
|1.8808
|307
|2006.10.04 11:46
|s/l
|115
|0.30
|1.8828
|1.8828
|1.8979
|-181.08
|6381.84
|308
|2006.10.04 11:46
|s/l
|116
|0.20
|1.8828
|1.8828
|1.8917
|-120.72
|6261.12
|309
|2006.10.04 11:46
|s/l
|117
|0.10
|1.8828
|1.8828
|1.8928
|-60.36
|6200.76
|310
|2006.10.05 09:00
|sell stop
|121
|0.30
|1.8841
|1.8901
|1.8750
|311
|2006.10.05 09:00
|sell stop
|122
|0.20
|1.8841
|1.8901
|1.8812
|312
|2006.10.05 09:00
|sell stop
|123
|0.10
|1.8841
|1.8901
|1.8801
|313
|2006.10.05 09:00
|buy stop
|124
|0.30
|1.8881
|1.8821
|1.8972
|314
|2006.10.05 09:00
|buy stop
|125
|0.20
|1.8881
|1.8821
|1.8910
|315
|2006.10.05 09:00
|buy stop
|126
|0.10
|1.8881
|1.8821
|1.8921
|316
|2006.10.05 09:44
|sell
|121
|0.30
|1.8841
|1.8901
|1.8750
|317
|2006.10.05 09:44
|sell
|122
|0.20
|1.8841
|1.8901
|1.8812
|318
|2006.10.05 09:44
|sell
|123
|0.10
|1.8841
|1.8901
|1.8801
|319
|2006.10.05 14:00
|expiration
|124
|0.30
|1.8881
|1.8821
|1.8972
|320
|2006.10.05 14:00
|expiration
|125
|0.20
|1.8881
|1.8821
|1.8910
|321
|2006.10.05 14:00
|expiration
|126
|0.10
|1.8881
|1.8821
|1.8921
|322
|2006.10.05 15:19
|t/p
|122
|0.20
|1.8812
|1.8901
|1.8812
|58.00
|6258.76
|323
|2006.10.05 15:31
|t/p
|123
|0.10
|1.8801
|1.8901
|1.8801
|40.00
|6298.76
|324
|2006.10.06 09:00
|buy stop
|127
|0.30
|1.8811
|1.8751
|1.8902
|325
|2006.10.06 09:00
|buy stop
|128
|0.20
|1.8811
|1.8751
|1.8840
|326
|2006.10.06 09:00
|buy stop
|129
|0.10
|1.8811
|1.8751
|1.8851
|327
|2006.10.06 09:39
|t/p
|121
|0.30
|1.8750
|1.8901
|1.8750
|273.36
|6572.12
|328
|2006.10.06 14:00
|expiration
|127
|0.30
|1.8811
|1.8751
|1.8902
|329
|2006.10.06 14:00
|expiration
|128
|0.20
|1.8811
|1.8751
|1.8840
|330
|2006.10.06 14:00
|expiration
|129
|0.10
|1.8811
|1.8751
|1.8851
|331
|2006.10.09 09:00
|sell stop
|130
|0.30
|1.8685
|1.8745
|1.8594
|332
|2006.10.09 09:00
|sell stop
|131
|0.20
|1.8685
|1.8745
|1.8656
|333
|2006.10.09 09:00
|sell stop
|132
|0.10
|1.8685
|1.8745
|1.8645
|334
|2006.10.09 09:00
|buy stop
|133
|0.30
|1.8725
|1.8665
|1.8816
|335
|2006.10.09 09:00
|buy stop
|134
|0.20
|1.8725
|1.8665
|1.8754
|336
|2006.10.09 09:00
|buy stop
|135
|0.10
|1.8725
|1.8665
|1.8765
|337
|2006.10.09 09:52
|sell
|130
|0.30
|1.8685
|1.8745
|1.8594
|338
|2006.10.09 09:52
|sell
|131
|0.20
|1.8685
|1.8745
|1.8656
|339
|2006.10.09 09:52
|sell
|132
|0.10
|1.8685
|1.8745
|1.8645
|340
|2006.10.09 14:00
|expiration
|133
|0.30
|1.8725
|1.8665
|1.8816
|341
|2006.10.09 14:00
|expiration
|134
|0.20
|1.8725
|1.8665
|1.8754
|342
|2006.10.09 14:00
|expiration
|135
|0.10
|1.8725
|1.8665
|1.8765
|343
|2006.10.09 15:15
|t/p
|131
|0.20
|1.8656
|1.8745
|1.8656
|58.00
|6630.12
|344
|2006.10.09 15:41
|t/p
|132
|0.10
|1.8645
|1.8745
|1.8645
|40.00
|6670.12
|345
|2006.10.10 09:00
|buy stop
|136
|0.30
|1.8693
|1.8633
|1.8784
|346
|2006.10.10 09:00
|buy stop
|137
|0.20
|1.8693
|1.8633
|1.8722
|347
|2006.10.10 09:00
|buy stop
|138
|0.10
|1.8693
|1.8633
|1.8733
|348
|2006.10.10 09:01
|sell stop
|139
|0.30
|1.8653
|1.8713
|1.8562
|349
|2006.10.10 09:01
|sell stop
|140
|0.20
|1.8653
|1.8713
|1.8624
|350
|2006.10.10 09:01
|sell stop
|141
|0.10
|1.8653
|1.8713
|1.8613
|351
|2006.10.10 09:17
|buy
|136
|0.30
|1.8693
|1.8633
|1.8784
|352
|2006.10.10 09:17
|buy
|137
|0.20
|1.8693
|1.8633
|1.8722
|353
|2006.10.10 09:17
|buy
|138
|0.10
|1.8693
|1.8633
|1.8733
|354
|2006.10.10 11:08
|sell
|139
|0.30
|1.8653
|1.8713
|1.8562
|355
|2006.10.10 11:08
|sell
|140
|0.20
|1.8653
|1.8713
|1.8624
|356
|2006.10.10 11:08
|sell
|141
|0.10
|1.8653
|1.8713
|1.8613
|357
|2006.10.10 11:20
|s/l
|136
|0.30
|1.8633
|1.8633
|1.8784
|-180.00
|6490.12
|358
|2006.10.10 11:20
|s/l
|137
|0.20
|1.8633
|1.8633
|1.8722
|-120.00
|6370.12
|359
|2006.10.10 11:20
|s/l
|138
|0.10
|1.8633
|1.8633
|1.8733
|-60.00
|6310.12
|360
|2006.10.10 11:22
|t/p
|140
|0.20
|1.8624
|1.8713
|1.8624
|58.00
|6368.12
|361
|2006.10.10 11:30
|t/p
|141
|0.10
|1.8613
|1.8713
|1.8613
|40.00
|6408.12
|362
|2006.10.10 11:33
|t/p
|130
|0.30
|1.8594
|1.8745
|1.8594
|273.36
|6681.48
|363
|2006.10.10 14:17
|t/p
|139
|0.30
|1.8562
|1.8713
|1.8562
|273.00
|6954.48
|364
|2006.10.11 09:00
|sell stop
|142
|0.30
|1.8520
|1.8580
|1.8429
|365
|2006.10.11 09:00
|sell stop
|143
|0.20
|1.8520
|1.8580
|1.8491
|366
|2006.10.11 09:00
|sell stop
|144
|0.10
|1.8520
|1.8580
|1.8480
|367
|2006.10.11 09:52
|sell
|142
|0.30
|1.8520
|1.8580
|1.8429
|368
|2006.10.11 09:52
|sell
|143
|0.20
|1.8520
|1.8580
|1.8491
|369
|2006.10.11 09:52
|sell
|144
|0.10
|1.8520
|1.8580
|1.8480
|370
|2006.10.11 11:59
|s/l
|142
|0.30
|1.8580
|1.8580
|1.8429
|-180.00
|6774.48
|371
|2006.10.11 11:59
|s/l
|143
|0.20
|1.8580
|1.8580
|1.8491
|-120.00
|6654.48
|372
|2006.10.11 11:59
|s/l
|144
|0.10
|1.8580
|1.8580
|1.8480
|-60.00
|6594.48
|373
|2006.10.11 17:00
|sell stop
|145
|0.30
|1.8520
|1.8580
|1.8429
|374
|2006.10.11 17:00
|sell stop
|146
|0.20
|1.8520
|1.8580
|1.8491
|375
|2006.10.11 17:00
|sell stop
|147
|0.10
|1.8520
|1.8580
|1.8480
|376
|2006.10.11 17:00
|buy stop
|148
|0.30
|1.8560
|1.8500
|1.8651
|377
|2006.10.11 17:00
|buy stop
|149
|0.20
|1.8560
|1.8500
|1.8589
|378
|2006.10.11 17:00
|buy stop
|150
|0.10
|1.8560
|1.8500
|1.8600
|379
|2006.10.11 17:15
|buy
|148
|0.30
|1.8560
|1.8500
|1.8651
|380
|2006.10.11 17:15
|buy
|149
|0.20
|1.8560
|1.8500
|1.8589
|381
|2006.10.11 17:15
|buy
|150
|0.10
|1.8560
|1.8500
|1.8600
|382
|2006.10.11 21:23
|sell
|145
|0.30
|1.8520
|1.8580
|1.8429
|383
|2006.10.11 21:23
|sell
|146
|0.20
|1.8520
|1.8580
|1.8491
|384
|2006.10.11 21:23
|sell
|147
|0.10
|1.8520
|1.8580
|1.8480
|385
|2006.10.12 09:23
|s/l
|145
|0.30
|1.8580
|1.8580
|1.8429
|-178.92
|6415.56
|386
|2006.10.12 09:23
|s/l
|146
|0.20
|1.8580
|1.8580
|1.8491
|-119.28
|6296.28
|387
|2006.10.12 09:23
|s/l
|147
|0.10
|1.8580
|1.8580
|1.8480
|-59.64
|6236.64
|388
|2006.10.12 10:05
|t/p
|149
|0.20
|1.8589
|1.8500
|1.8589
|55.84
|6292.48
|389
|2006.10.12 10:05
|t/p
|150
|0.10
|1.8600
|1.8500
|1.8600
|38.92
|6331.40
|390
|2006.10.12 17:08
|sell stop
|151
|0.30
|1.8519
|1.8579
|1.8428
|391
|2006.10.12 17:08
|sell stop
|152
|0.20
|1.8519
|1.8579
|1.8490
|392
|2006.10.12 17:08
|sell stop
|153
|0.10
|1.8519
|1.8579
|1.8479
|393
|2006.10.12 22:08
|expiration
|151
|0.30
|1.8519
|1.8579
|1.8428
|394
|2006.10.12 22:08
|expiration
|152
|0.20
|1.8519
|1.8579
|1.8490
|395
|2006.10.12 22:08
|expiration
|153
|0.10
|1.8519
|1.8579
|1.8479
|396
|2006.10.13 09:02
|sell stop
|154
|0.30
|1.8568
|1.8628
|1.8477
|397
|2006.10.13 09:02
|sell stop
|155
|0.20
|1.8568
|1.8628
|1.8539
|398
|2006.10.13 09:02
|sell stop
|156
|0.10
|1.8568
|1.8628
|1.8528
|399
|2006.10.13 14:02
|expiration
|154
|0.30
|1.8568
|1.8628
|1.8477
|400
|2006.10.13 14:02
|expiration
|155
|0.20
|1.8568
|1.8628
|1.8539
|401
|2006.10.13 14:02
|expiration
|156
|0.10
|1.8568
|1.8628
|1.8528
|402
|2006.10.13 17:00
|buy stop
|157
|0.30
|1.8608
|1.8548
|1.8699
|403
|2006.10.13 17:00
|buy stop
|158
|0.20
|1.8608
|1.8548
|1.8637
|404
|2006.10.13 17:00
|buy stop
|159
|0.10
|1.8608
|1.8548
|1.8648
|405
|2006.10.13 22:00
|expiration
|157
|0.30
|1.8608
|1.8548
|1.8699
|406
|2006.10.13 22:00
|expiration
|158
|0.20
|1.8608
|1.8548
|1.8637
|407
|2006.10.13 22:00
|expiration
|159
|0.10
|1.8608
|1.8548
|1.8648
|408
|2006.10.16 09:00
|buy stop
|160
|0.30
|1.8580
|1.8520
|1.8671
|409
|2006.10.16 09:00
|buy stop
|161
|0.20
|1.8580
|1.8520
|1.8609
|410
|2006.10.16 09:00
|buy stop
|162
|0.10
|1.8580
|1.8520
|1.8620
|411
|2006.10.16 09:00
|sell stop
|163
|0.30
|1.8540
|1.8600
|1.8449
|412
|2006.10.16 09:00
|sell stop
|164
|0.20
|1.8540
|1.8600
|1.8511
|413
|2006.10.16 09:00
|sell stop
|165
|0.10
|1.8540
|1.8600
|1.8500
|414
|2006.10.16 10:15
|buy
|160
|0.30
|1.8580
|1.8520
|1.8671
|415
|2006.10.16 10:15
|buy
|161
|0.20
|1.8580
|1.8520
|1.8609
|416
|2006.10.16 10:15
|buy
|162
|0.10
|1.8580
|1.8520
|1.8620
|417
|2006.10.16 11:08
|t/p
|161
|0.20
|1.8609
|1.8520
|1.8609
|58.00
|6389.40
|418
|2006.10.16 11:35
|t/p
|162
|0.10
|1.8620
|1.8520
|1.8620
|40.00
|6429.40
|419
|2006.10.16 14:00
|expiration
|163
|0.30
|1.8540
|1.8600
|1.8449
|420
|2006.10.16 14:00
|expiration
|164
|0.20
|1.8540
|1.8600
|1.8511
|421
|2006.10.16 14:00
|expiration
|165
|0.10
|1.8540
|1.8600
|1.8500
|422
|2006.10.17 09:00
|sell stop
|166
|0.30
|1.8592
|1.8652
|1.8501
|423
|2006.10.17 09:00
|sell stop
|167
|0.20
|1.8592
|1.8652
|1.8563
|424
|2006.10.17 09:00
|sell stop
|168
|0.10
|1.8592
|1.8652
|1.8552
|425
|2006.10.17 09:10
|buy stop
|169
|0.30
|1.8632
|1.8572
|1.8723
|426
|2006.10.17 09:10
|buy stop
|170
|0.20
|1.8632
|1.8572
|1.8661
|427
|2006.10.17 09:10
|buy stop
|171
|0.10
|1.8632
|1.8572
|1.8672
|428
|2006.10.17 09:47
|buy
|169
|0.30
|1.8632
|1.8572
|1.8723
|429
|2006.10.17 09:47
|buy
|170
|0.20
|1.8632
|1.8572
|1.8661
|430
|2006.10.17 09:47
|buy
|171
|0.10
|1.8632
|1.8572
|1.8672
|431
|2006.10.17 11:31
|t/p
|148
|0.30
|1.8651
|1.8500
|1.8651
|266.52
|6695.92
|432
|2006.10.17 12:05
|t/p
|170
|0.20
|1.8661
|1.8572
|1.8661
|58.00
|6753.92
|433
|2006.10.17 12:52
|t/p
|160
|0.30
|1.8671
|1.8520
|1.8671
|271.92
|7025.84
|434
|2006.10.17 12:52
|t/p
|171
|0.10
|1.8672
|1.8572
|1.8672
|40.00
|7065.84
|435
|2006.10.17 14:00
|expiration
|166
|0.30
|1.8592
|1.8652
|1.8501
|436
|2006.10.17 14:00
|expiration
|167
|0.20
|1.8592
|1.8652
|1.8563
|437
|2006.10.17 14:00
|expiration
|168
|0.10
|1.8592
|1.8652
|1.8552
|438
|2006.10.17 17:09
|t/p
|169
|0.30
|1.8723
|1.8572
|1.8723
|273.00
|7338.84
|439
|2006.10.18 09:00
|sell stop
|172
|0.30
|1.8683
|1.8743
|1.8592
|440
|2006.10.18 09:00
|sell stop
|173
|0.20
|1.8683
|1.8743
|1.8654
|441
|2006.10.18 09:00
|sell stop
|174
|0.10
|1.8683
|1.8743
|1.8643
|442
|2006.10.18 14:00
|expiration
|172
|0.30
|1.8683
|1.8743
|1.8592
|443
|2006.10.18 14:00
|expiration
|173
|0.20
|1.8683
|1.8743
|1.8654
|444
|2006.10.18 14:00
|expiration
|174
|0.10
|1.8683
|1.8743
|1.8643
|445
|2006.10.18 17:00
|buy stop
|175
|0.30
|1.8723
|1.8663
|1.8814
|446
|2006.10.18 17:00
|buy stop
|176
|0.20
|1.8723
|1.8663
|1.8752
|447
|2006.10.18 17:00
|buy stop
|177
|0.10
|1.8723
|1.8663
|1.8763
|448
|2006.10.18 22:00
|expiration
|175
|0.30
|1.8723
|1.8663
|1.8814
|449
|2006.10.18 22:00
|expiration
|176
|0.20
|1.8723
|1.8663
|1.8752
|450
|2006.10.18 22:00
|expiration
|177
|0.10
|1.8723
|1.8663
|1.8763
|451
|2006.10.19 09:00
|sell stop
|178
|0.30
|1.8656
|1.8716
|1.8565
|452
|2006.10.19 09:00
|sell stop
|179
|0.20
|1.8656
|1.8716
|1.8627
|453
|2006.10.19 09:00
|sell stop
|180
|0.10
|1.8656
|1.8716
|1.8616
|454
|2006.10.19 09:00
|buy stop
|181
|0.30
|1.8696
|1.8636
|1.8787
|455
|2006.10.19 09:00
|buy stop
|182
|0.20
|1.8696
|1.8636
|1.8725
|456
|2006.10.19 09:00
|buy stop
|183
|0.10
|1.8696
|1.8636
|1.8736
|457
|2006.10.19 09:38
|buy
|181
|0.30
|1.8696
|1.8636
|1.8787
|458
|2006.10.19 09:38
|buy
|182
|0.20
|1.8696
|1.8636
|1.8725
|459
|2006.10.19 09:38
|buy
|183
|0.10
|1.8696
|1.8636
|1.8736
|460
|2006.10.19 10:43
|t/p
|182
|0.20
|1.8725
|1.8636
|1.8725
|58.00
|7396.84
|461
|2006.10.19 14:00
|expiration
|178
|0.30
|1.8656
|1.8716
|1.8565
|462
|2006.10.19 14:00
|expiration
|179
|0.20
|1.8656
|1.8716
|1.8627
|463
|2006.10.19 14:00
|expiration
|180
|0.10
|1.8656
|1.8716
|1.8616
|464
|2006.10.19 17:34
|t/p
|183
|0.10
|1.8736
|1.8636
|1.8736
|40.00
|7436.84
|465
|2006.10.19 20:19
|t/p
|181
|0.30
|1.8787
|1.8636
|1.8787
|273.00
|7709.84
|466
|2006.10.20 09:00
|sell stop
|184
|0.30
|1.8757
|1.8817
|1.8666
|467
|2006.10.20 09:00
|sell stop
|185
|0.20
|1.8757
|1.8817
|1.8728
|468
|2006.10.20 09:00
|sell stop
|186
|0.10
|1.8757
|1.8817
|1.8717
|469
|2006.10.20 09:00
|buy stop
|187
|0.30
|1.8797
|1.8737
|1.8888
|470
|2006.10.20 09:00
|buy stop
|188
|0.20
|1.8797
|1.8737
|1.8826
|471
|2006.10.20 09:00
|buy stop
|189
|0.10
|1.8797
|1.8737
|1.8837
|472
|2006.10.20 10:28
|sell
|184
|0.30
|1.8757
|1.8817
|1.8666
|473
|2006.10.20 10:28
|sell
|185
|0.20
|1.8757
|1.8817
|1.8728
|474
|2006.10.20 10:28
|sell
|186
|0.10
|1.8757
|1.8817
|1.8717
|475
|2006.10.20 11:32
|buy
|187
|0.30
|1.8797
|1.8737
|1.8888
|476
|2006.10.20 11:32
|buy
|188
|0.20
|1.8797
|1.8737
|1.8826
|477
|2006.10.20 11:32
|buy
|189
|0.10
|1.8797
|1.8737
|1.8837
|478
|2006.10.20 11:52
|s/l
|184
|0.30
|1.8817
|1.8817
|1.8666
|-180.00
|7529.84
|479
|2006.10.20 11:52
|s/l
|185
|0.20
|1.8817
|1.8817
|1.8728
|-120.00
|7409.84
|480
|2006.10.20 11:52
|s/l
|186
|0.10
|1.8817
|1.8817
|1.8717
|-60.00
|7349.84
|481
|2006.10.20 14:02
|t/p
|188
|0.20
|1.8826
|1.8737
|1.8826
|58.00
|7407.84
|482
|2006.10.20 14:23
|t/p
|189
|0.10
|1.8837
|1.8737
|1.8837
|40.00
|7447.84
|483
|2006.10.23 12:13
|s/l
|187
|0.30
|1.8737
|1.8737
|1.8888
|-181.08
|7266.76
|484
|2006.10.25 09:00
|sell stop
|190
|0.30
|1.8711
|1.8771
|1.8620
|485
|2006.10.25 09:00
|sell stop
|191
|0.20
|1.8711
|1.8771
|1.8682
|486
|2006.10.25 09:00
|sell stop
|192
|0.10
|1.8711
|1.8771
|1.8671
|487
|2006.10.25 09:00
|buy stop
|193
|0.30
|1.8751
|1.8691
|1.8842
|488
|2006.10.25 09:00
|buy stop
|194
|0.20
|1.8751
|1.8691
|1.8780
|489
|2006.10.25 09:00
|buy stop
|195
|0.10
|1.8751
|1.8691
|1.8791
|490
|2006.10.25 09:09
|buy
|193
|0.30
|1.8751
|1.8691
|1.8842
|491
|2006.10.25 09:09
|buy
|194
|0.20
|1.8751
|1.8691
|1.8780
|492
|2006.10.25 09:09
|buy
|195
|0.10
|1.8751
|1.8691
|1.8791
|493
|2006.10.25 13:41
|t/p
|194
|0.20
|1.8780
|1.8691
|1.8780
|58.00
|7324.76
|494
|2006.10.25 14:00
|expiration
|190
|0.30
|1.8711
|1.8771
|1.8620
|495
|2006.10.25 14:00
|expiration
|191
|0.20
|1.8711
|1.8771
|1.8682
|496
|2006.10.25 14:00
|expiration
|192
|0.10
|1.8711
|1.8771
|1.8671
|497
|2006.10.25 21:20
|t/p
|195
|0.10
|1.8791
|1.8691
|1.8791
|40.00
|7364.76
|498
|2006.10.26 10:38
|t/p
|193
|0.30
|1.8842
|1.8691
|1.8842
|269.76
|7634.52
|499
|2006.10.27 09:00
|sell stop
|196
|0.30
|1.8886
|1.8946
|1.8795
|500
|2006.10.27 09:00
|sell stop
|197
|0.20
|1.8886
|1.8946
|1.8857
|501
|2006.10.27 09:00
|sell stop
|198
|0.10
|1.8886
|1.8946
|1.8846
|502
|2006.10.27 09:00
|buy stop
|199
|0.30
|1.8926
|1.8866
|1.9017
|503
|2006.10.27 09:00
|buy stop
|200
|0.20
|1.8926
|1.8866
|1.8955
|504
|2006.10.27 09:00
|buy stop
|201
|0.10
|1.8926
|1.8866
|1.8966
|505
|2006.10.27 09:58
|sell
|196
|0.30
|1.8886
|1.8946
|1.8795
|506
|2006.10.27 09:58
|sell
|197
|0.20
|1.8886
|1.8946
|1.8857
|507
|2006.10.27 09:58
|sell
|198
|0.10
|1.8886
|1.8946
|1.8846
|508
|2006.10.27 14:00
|expiration
|199
|0.30
|1.8926
|1.8866
|1.9017
|509
|2006.10.27 14:00
|expiration
|200
|0.20
|1.8926
|1.8866
|1.8955
|510
|2006.10.27 14:00
|expiration
|201
|0.10
|1.8926
|1.8866
|1.8966
|511
|2006.10.27 15:31
|s/l
|196
|0.30
|1.8946
|1.8946
|1.8795
|-180.00
|7454.52
|512
|2006.10.27 15:31
|s/l
|197
|0.20
|1.8946
|1.8946
|1.8857
|-120.00
|7334.52
|513
|2006.10.27 15:31
|s/l
|198
|0.10
|1.8946
|1.8946
|1.8846
|-60.00
|7274.52
|514
|2006.10.30 09:00
|sell stop
|202
|0.30
|1.8947
|1.9007
|1.8856
|515
|2006.10.30 09:00
|sell stop
|203
|0.20
|1.8947
|1.9007
|1.8918
|516
|2006.10.30 09:00
|sell stop
|204
|0.10
|1.8947
|1.9007
|1.8907
|517
|2006.10.30 14:00
|expiration
|202
|0.30
|1.8947
|1.9007
|1.8856
|518
|2006.10.30 14:00
|expiration
|203
|0.20
|1.8947
|1.9007
|1.8918
|519
|2006.10.30 14:00
|expiration
|204
|0.10
|1.8947
|1.9007
|1.8907
|520
|2006.10.31 09:00
|buy stop
|205
|0.30
|1.9035
|1.8975
|1.9126
|521
|2006.10.31 09:00
|buy stop
|206
|0.20
|1.9035
|1.8975
|1.9064
|522
|2006.10.31 09:00
|buy stop
|207
|0.10
|1.9035
|1.8975
|1.9075
|523
|2006.10.31 14:00
|expiration
|205
|0.30
|1.9035
|1.8975
|1.9126
|524
|2006.10.31 14:00
|expiration
|206
|0.20
|1.9035
|1.8975
|1.9064
|525
|2006.10.31 14:00
|expiration
|207
|0.10
|1.9035
|1.8975
|1.9075
|526
|2006.10.31 17:00
|sell stop
|208
|0.30
|1.8995
|1.9055
|1.8904
|527
|2006.10.31 17:00
|sell stop
|209
|0.20
|1.8995
|1.9055
|1.8966
|528
|2006.10.31 17:00
|sell stop
|210
|0.10
|1.8995
|1.9055
|1.8955
|529
|2006.10.31 17:00
|buy stop
|211
|0.30
|1.9035
|1.8975
|1.9126
|530
|2006.10.31 17:00
|buy stop
|212
|0.20
|1.9035
|1.8975
|1.9064
|531
|2006.10.31 17:00
|buy stop
|213
|0.10
|1.9035
|1.8975
|1.9075
|532
|2006.10.31 17:01
|buy
|211
|0.30
|1.9035
|1.8975
|1.9126
|533
|2006.10.31 17:01
|buy
|212
|0.20
|1.9035
|1.8975
|1.9064
|534
|2006.10.31 17:01
|buy
|213
|0.10
|1.9035
|1.8975
|1.9075
|535
|2006.10.31 17:02
|buy stop
|214
|0.30
|1.9035
|1.8975
|1.9126
|536
|2006.10.31 17:02
|buy stop
|215
|0.20
|1.9035
|1.8975
|1.9064
|537
|2006.10.31 17:02
|buy stop
|216
|0.10
|1.9035
|1.8975
|1.9075
|538
|2006.10.31 17:06
|buy
|214
|0.30
|1.9035
|1.8975
|1.9126
|539
|2006.10.31 17:06
|buy
|215
|0.20
|1.9035
|1.8975
|1.9064
|540
|2006.10.31 17:06
|buy
|216
|0.10
|1.9035
|1.8975
|1.9075
|541
|2006.10.31 17:25
|t/p
|212
|0.20
|1.9064
|1.8975
|1.9064
|58.00
|7332.52
|542
|2006.10.31 17:25
|t/p
|215
|0.20
|1.9064
|1.8975
|1.9064
|58.00
|7390.52
|543
|2006.10.31 17:31
|t/p
|213
|0.10
|1.9075
|1.8975
|1.9075
|40.00
|7430.52
|544
|2006.10.31 17:31
|t/p
|216
|0.10
|1.9075
|1.8975
|1.9075
|40.00
|7470.52
|545
|2006.10.31 22:00
|expiration
|208
|0.30
|1.8995
|1.9055
|1.8904
|546
|2006.10.31 22:00
|expiration
|209
|0.20
|1.8995
|1.9055
|1.8966
|547
|2006.10.31 22:00
|expiration
|210
|0.10
|1.8995
|1.9055
|1.8955
|548
|2006.11.01 09:00
|sell stop
|217
|0.30
|1.9053
|1.9113
|1.8962
|549
|2006.11.01 09:00
|sell stop
|218
|0.20
|1.9053
|1.9113
|1.9024
|550
|2006.11.01 09:00
|sell stop
|219
|0.10
|1.9053
|1.9113
|1.9013
|551
|2006.11.01 09:00
|buy stop
|220
|0.30
|1.9093
|1.9033
|1.9184
|552
|2006.11.01 09:00
|buy stop
|221
|0.20
|1.9093
|1.9033
|1.9122
|553
|2006.11.01 09:00
|buy stop
|222
|0.10
|1.9093
|1.9033
|1.9133
|554
|2006.11.01 11:34
|buy
|220
|0.30
|1.9093
|1.9033
|1.9184
|555
|2006.11.01 11:34
|buy
|221
|0.20
|1.9093
|1.9033
|1.9122
|556
|2006.11.01 11:34
|buy
|222
|0.10
|1.9093
|1.9033
|1.9133
|557
|2006.11.01 14:00
|expiration
|217
|0.30
|1.9053
|1.9113
|1.8962
|558
|2006.11.01 14:00
|expiration
|218
|0.20
|1.9053
|1.9113
|1.9024
|559
|2006.11.01 14:00
|expiration
|219
|0.10
|1.9053
|1.9113
|1.9013
|560
|2006.11.01 17:00
|sell stop
|223
|0.30
|1.9053
|1.9113
|1.8962
|561
|2006.11.01 17:00
|sell stop
|224
|0.20
|1.9053
|1.9113
|1.9024
|562
|2006.11.01 17:00
|sell stop
|225
|0.10
|1.9053
|1.9113
|1.9013
|563
|2006.11.01 17:02
|t/p
|221
|0.20
|1.9122
|1.9033
|1.9122
|58.00
|7528.52
|564
|2006.11.01 17:02
|t/p
|211
|0.30
|1.9126
|1.8975
|1.9126
|271.92
|7800.44
|565
|2006.11.01 17:02
|t/p
|214
|0.30
|1.9126
|1.8975
|1.9126
|271.92
|8072.36
|566
|2006.11.01 17:02
|t/p
|222
|0.10
|1.9133
|1.9033
|1.9133
|40.00
|8112.36
|567
|2006.11.01 22:00
|expiration
|223
|0.30
|1.9053
|1.9113
|1.8962
|568
|2006.11.01 22:00
|expiration
|224
|0.20
|1.9053
|1.9113
|1.9024
|569
|2006.11.01 22:00
|expiration
|225
|0.10
|1.9053
|1.9113
|1.9013
|570
|2006.11.02 10:00
|s/l
|220
|0.30
|1.9033
|1.9033
|1.9184
|-183.24
|7929.12
|571
|2006.11.02 17:00
|sell stop
|226
|0.30
|1.9066
|1.9126
|1.8975
|572
|2006.11.02 17:00
|sell stop
|227
|0.20
|1.9066
|1.9126
|1.9037
|573
|2006.11.02 17:00
|sell stop
|228
|0.10
|1.9066
|1.9126
|1.9026
|574
|2006.11.02 17:04
|buy stop
|229
|0.30
|1.9106
|1.9046
|1.9197
|575
|2006.11.02 17:04
|buy stop
|230
|0.20
|1.9106
|1.9046
|1.9135
|576
|2006.11.02 17:04
|buy stop
|231
|0.10
|1.9106
|1.9046
|1.9146
|577
|2006.11.02 17:53
|sell
|226
|0.30
|1.9066
|1.9126
|1.8975
|578
|2006.11.02 17:53
|sell
|227
|0.20
|1.9066
|1.9126
|1.9037
|579
|2006.11.02 17:53
|sell
|228
|0.10
|1.9066
|1.9126
|1.9026
|580
|2006.11.02 22:04
|expiration
|229
|0.30
|1.9106
|1.9046
|1.9197
|581
|2006.11.02 22:04
|expiration
|230
|0.20
|1.9106
|1.9046
|1.9135
|582
|2006.11.02 22:04
|expiration
|231
|0.10
|1.9106
|1.9046
|1.9146
|583
|2006.11.03 09:00
|sell stop
|232
|0.30
|1.9062
|1.9122
|1.8971
|584
|2006.11.03 09:00
|sell stop
|233
|0.20
|1.9062
|1.9122
|1.9033
|585
|2006.11.03 09:00
|sell stop
|234
|0.10
|1.9062
|1.9122
|1.9022
|586
|2006.11.03 09:00
|buy stop
|235
|0.30
|1.9102
|1.9042
|1.9193
|587
|2006.11.03 09:00
|buy stop
|236
|0.20
|1.9102
|1.9042
|1.9131
|588
|2006.11.03 09:00
|buy stop
|237
|0.10
|1.9102
|1.9042
|1.9142
|589
|2006.11.03 09:35
|sell
|232
|0.30
|1.9062
|1.9122
|1.8971
|590
|2006.11.03 09:35
|sell
|233
|0.20
|1.9062
|1.9122
|1.9033
|591
|2006.11.03 09:35
|sell
|234
|0.10
|1.9062
|1.9122
|1.9022
|592
|2006.11.03 11:30
|buy
|235
|0.30
|1.9102
|1.9042
|1.9193
|593
|2006.11.03 11:30
|buy
|236
|0.20
|1.9102
|1.9042
|1.9131
|594
|2006.11.03 11:30
|buy
|237
|0.10
|1.9102
|1.9042
|1.9142
|595
|2006.11.03 15:32
|s/l
|235
|0.30
|1.9042
|1.9042
|1.9193
|-180.00
|7749.12
|596
|2006.11.03 15:32
|s/l
|236
|0.20
|1.9042
|1.9042
|1.9131
|-120.00
|7629.12
|597
|2006.11.03 15:32
|s/l
|237
|0.10
|1.9042
|1.9042
|1.9142
|-60.00
|7569.12
|598
|2006.11.03 15:32
|t/p
|227
|0.20
|1.9037
|1.9126
|1.9037
|58.24
|7627.36
|599
|2006.11.03 15:32
|t/p
|233
|0.20
|1.9033
|1.9122
|1.9033
|58.00
|7685.36
|600
|2006.11.03 15:32
|t/p
|228
|0.10
|1.9026
|1.9126
|1.9026
|40.12
|7725.48
|601
|2006.11.03 15:32
|t/p
|234
|0.10
|1.9022
|1.9122
|1.9022
|40.00
|7765.48
|602
|2006.11.06 09:00
|sell stop
|238
|0.30
|1.8984
|1.9044
|1.8893
|603
|2006.11.06 09:00
|sell stop
|239
|0.20
|1.8984
|1.9044
|1.8955
|604
|2006.11.06 09:00
|sell stop
|240
|0.10
|1.8984
|1.9044
|1.8944
|605
|2006.11.06 09:00
|buy stop
|241
|0.30
|1.9024
|1.8964
|1.9115
|606
|2006.11.06 09:00
|buy stop
|242
|0.20
|1.9024
|1.8964
|1.9053
|607
|2006.11.06 09:00
|buy stop
|243
|0.10
|1.9024
|1.8964
|1.9064
|608
|2006.11.06 10:09
|sell
|238
|0.30
|1.8984
|1.9044
|1.8893
|609
|2006.11.06 10:09
|sell
|239
|0.20
|1.8984
|1.9044
|1.8955
|610
|2006.11.06 10:09
|sell
|240
|0.10
|1.8984
|1.9044
|1.8944
|611
|2006.11.06 10:57
|t/p
|226
|0.30
|1.8975
|1.9126
|1.8975
|273.72
|8039.20
|612
|2006.11.06 11:30
|t/p
|232
|0.30
|1.8971
|1.9122
|1.8971
|273.36
|8312.56
|613
|2006.11.06 11:40
|t/p
|239
|0.20
|1.8955
|1.9044
|1.8955
|58.00
|8370.56
|614
|2006.11.06 14:00
|expiration
|241
|0.30
|1.9024
|1.8964
|1.9115
|615
|2006.11.06 14:00
|expiration
|242
|0.20
|1.9024
|1.8964
|1.9053
|616
|2006.11.06 14:00
|expiration
|243
|0.10
|1.9024
|1.8964
|1.9064
|617
|2006.11.07 06:33
|s/l
|238
|0.30
|1.9044
|1.9044
|1.8893
|-179.64
|8190.92
|618
|2006.11.07 06:33
|s/l
|240
|0.10
|1.9044
|1.9044
|1.8944
|-59.88
|8131.04
|619
|2006.11.08 09:00
|sell stop
|244
|0.30
|1.9037
|1.9097
|1.8946
|620
|2006.11.08 09:00
|sell stop
|245
|0.20
|1.9037
|1.9097
|1.9008
|621
|2006.11.08 09:00
|sell stop
|246
|0.10
|1.9037
|1.9097
|1.8997
|622
|2006.11.08 09:00
|buy stop
|247
|0.30
|1.9077
|1.9017
|1.9168
|623
|2006.11.08 09:00
|buy stop
|248
|0.20
|1.9077
|1.9017
|1.9106
|624
|2006.11.08 09:00
|buy stop
|249
|0.10
|1.9077
|1.9017
|1.9117
|625
|2006.11.08 09:23
|sell
|244
|0.30
|1.9037
|1.9097
|1.8946
|626
|2006.11.08 09:23
|sell
|245
|0.20
|1.9037
|1.9097
|1.9008
|627
|2006.11.08 09:23
|sell
|246
|0.10
|1.9037
|1.9097
|1.8997
|628
|2006.11.08 10:47
|buy
|247
|0.30
|1.9077
|1.9017
|1.9168
|629
|2006.11.08 10:47
|buy
|248
|0.20
|1.9077
|1.9017
|1.9106
|630
|2006.11.08 10:47
|buy
|249
|0.10
|1.9077
|1.9017
|1.9117
|631
|2006.11.08 11:32
|s/l
|244
|0.30
|1.9097
|1.9097
|1.8946
|-180.00
|7951.04
|632
|2006.11.08 11:32
|s/l
|245
|0.20
|1.9097
|1.9097
|1.9008
|-120.00
|7831.04
|633
|2006.11.08 11:32
|s/l
|246
|0.10
|1.9097
|1.9097
|1.8997
|-60.00
|7771.04
|634
|2006.11.08 16:15
|s/l
|247
|0.30
|1.9017
|1.9017
|1.9168
|-180.00
|7591.04
|635
|2006.11.08 16:15
|s/l
|248
|0.20
|1.9017
|1.9017
|1.9106
|-120.00
|7471.04
|636
|2006.11.08 16:15
|s/l
|249
|0.10
|1.9017
|1.9017
|1.9117
|-60.00
|7411.04
|637
|2006.11.09 09:00
|sell stop
|250
|0.30
|1.9031
|1.9091
|1.8940
|638
|2006.11.09 09:00
|sell stop
|251
|0.20
|1.9031
|1.9091
|1.9002
|639
|2006.11.09 09:00
|sell stop
|252
|0.10
|1.9031
|1.9091
|1.8991
|640
|2006.11.09 09:00
|buy stop
|253
|0.30
|1.9071
|1.9011
|1.9162
|641
|2006.11.09 09:00
|buy stop
|254
|0.20
|1.9071
|1.9011
|1.9100
|642
|2006.11.09 09:00
|buy stop
|255
|0.10
|1.9071
|1.9011
|1.9111
|643
|2006.11.09 09:58
|buy
|253
|0.30
|1.9071
|1.9011
|1.9162
|644
|2006.11.09 09:58
|buy
|254
|0.20
|1.9071
|1.9011
|1.9100
|645
|2006.11.09 09:58
|buy
|255
|0.10
|1.9071
|1.9011
|1.9111
|646
|2006.11.09 14:00
|expiration
|250
|0.30
|1.9031
|1.9091
|1.8940
|647
|2006.11.09 14:00
|expiration
|251
|0.20
|1.9031
|1.9091
|1.9002
|648
|2006.11.09 14:00
|expiration
|252
|0.10
|1.9031
|1.9091
|1.8991
|649
|2006.11.09 15:30
|s/l
|253
|0.30
|1.9011
|1.9011
|1.9162
|-180.00
|7231.04
|650
|2006.11.09 15:30
|s/l
|254
|0.20
|1.9011
|1.9011
|1.9100
|-120.00
|7111.04
|651
|2006.11.09 15:30
|s/l
|255
|0.10
|1.9011
|1.9011
|1.9111
|-60.00
|7051.04
|652
|2006.11.09 17:07
|buy stop
|256
|0.30
|1.9071
|1.9011
|1.9162
|653
|2006.11.09 17:07
|buy stop
|257
|0.20
|1.9071
|1.9011
|1.9100
|654
|2006.11.09 17:07
|buy stop
|258
|0.10
|1.9071
|1.9011
|1.9111
|655
|2006.11.09 18:35
|buy
|256
|0.30
|1.9071
|1.9011
|1.9162
|656
|2006.11.09 18:35
|buy
|257
|0.20
|1.9071
|1.9011
|1.9100
|657
|2006.11.09 18:35
|buy
|258
|0.10
|1.9071
|1.9011
|1.9111
|658
|2006.11.10 04:07
|t/p
|257
|0.20
|1.9100
|1.9011
|1.9100
|57.28
|7108.32
|659
|2006.11.10 04:09
|t/p
|258
|0.10
|1.9111
|1.9011
|1.9111
|39.64
|7147.96
|660
|2006.11.10 11:05
|t/p
|256
|0.30
|1.9162
|1.9011
|1.9162
|271.92
|7419.88
|661
|2006.11.13 09:00
|sell stop
|259
|0.30
|1.9090
|1.9150
|1.8999
|662
|2006.11.13 09:00
|sell stop
|260
|0.20
|1.9090
|1.9150
|1.9061
|663
|2006.11.13 09:00
|sell stop
|261
|0.10
|1.9090
|1.9150
|1.9050
|664
|2006.11.13 11:38
|sell
|259
|0.30
|1.9090
|1.9150
|1.8999
|665
|2006.11.13 11:38
|sell
|260
|0.20
|1.9090
|1.9150
|1.9061
|666
|2006.11.13 11:38
|sell
|261
|0.10
|1.9090
|1.9150
|1.9050
|667
|2006.11.13 13:08
|t/p
|260
|0.20
|1.9061
|1.9150
|1.9061
|58.00
|7477.88
|668
|2006.11.13 13:47
|t/p
|261
|0.10
|1.9050
|1.9150
|1.9050
|40.00
|7517.88
|669
|2006.11.14 09:09
|sell stop
|262
|0.30
|1.8992
|1.9052
|1.8901
|670
|2006.11.14 09:09
|sell stop
|263
|0.20
|1.8992
|1.9052
|1.8963
|671
|2006.11.14 09:09
|sell stop
|264
|0.10
|1.8992
|1.9052
|1.8952
|672
|2006.11.14 11:34
|t/p
|259
|0.30
|1.8999
|1.9150
|1.8999
|273.36
|7791.24
|673
|2006.11.14 11:34
|sell
|262
|0.30
|1.8992
|1.9052
|1.8901
|674
|2006.11.14 11:34
|sell
|263
|0.20
|1.8992
|1.9052
|1.8963
|675
|2006.11.14 11:34
|sell
|264
|0.10
|1.8992
|1.9052
|1.8952
|676
|2006.11.14 13:20
|t/p
|263
|0.20
|1.8963
|1.9052
|1.8963
|58.00
|7849.24
|677
|2006.11.14 17:02
|buy stop
|265
|0.30
|1.9032
|1.8972
|1.9123
|678
|2006.11.14 17:02
|buy stop
|266
|0.20
|1.9032
|1.8972
|1.9061
|679
|2006.11.14 17:02
|buy stop
|267
|0.10
|1.9032
|1.8972
|1.9072
|680
|2006.11.14 17:11
|t/p
|264
|0.10
|1.8952
|1.9052
|1.8952
|40.00
|7889.24
|681
|2006.11.14 22:02
|expiration
|265
|0.30
|1.9032
|1.8972
|1.9123
|682
|2006.11.14 22:02
|expiration
|266
|0.20
|1.9032
|1.8972
|1.9061
|683
|2006.11.14 22:02
|expiration
|267
|0.10
|1.9032
|1.8972
|1.9072
|684
|2006.11.15 09:06
|buy stop
|268
|0.30
|1.8977
|1.8917
|1.9068
|685
|2006.11.15 09:06
|buy stop
|269
|0.20
|1.8977
|1.8917
|1.9006
|686
|2006.11.15 09:06
|buy stop
|270
|0.10
|1.8977
|1.8917
|1.9017
|687
|2006.11.15 09:10
|sell stop
|271
|0.30
|1.8937
|1.8997
|1.8846
|688
|2006.11.15 09:10
|sell stop
|272
|0.20
|1.8937
|1.8997
|1.8908
|689
|2006.11.15 09:10
|sell stop
|273
|0.10
|1.8937
|1.8997
|1.8897
|690
|2006.11.15 11:30
|sell
|271
|0.30
|1.8937
|1.8997
|1.8846
|691
|2006.11.15 11:30
|sell
|272
|0.20
|1.8937
|1.8997
|1.8908
|692
|2006.11.15 11:30
|sell
|273
|0.10
|1.8937
|1.8997
|1.8897
|693
|2006.11.15 11:37
|t/p
|272
|0.20
|1.8908
|1.8997
|1.8908
|58.00
|7947.24
|694
|2006.11.15 12:15
|t/p
|262
|0.30
|1.8901
|1.9052
|1.8901
|273.36
|8220.60
|695
|2006.11.15 12:23
|t/p
|273
|0.10
|1.8897
|1.8997
|1.8897
|40.00
|8260.60
|696
|2006.11.15 14:06
|expiration
|268
|0.30
|1.8977
|1.8917
|1.9068
|697
|2006.11.15 14:06
|expiration
|269
|0.20
|1.8977
|1.8917
|1.9006
|698
|2006.11.15 14:06
|expiration
|270
|0.10
|1.8977
|1.8917
|1.9017
|699
|2006.11.15 15:33
|t/p
|271
|0.30
|1.8846
|1.8997
|1.8846
|273.00
|8533.60
|700
|2006.11.16 09:00
|sell stop
|274
|0.30
|1.8869
|1.8929
|1.8778
|701
|2006.11.16 09:00
|sell stop
|275
|0.20
|1.8869
|1.8929
|1.8840
|702
|2006.11.16 09:00
|sell stop
|276
|0.10
|1.8869
|1.8929
|1.8829
|703
|2006.11.16 09:00
|buy stop
|277
|0.30
|1.8909
|1.8849
|1.9000
|704
|2006.11.16 09:00
|buy stop
|278
|0.20
|1.8909
|1.8849
|1.8938
|705
|2006.11.16 09:00
|buy stop
|279
|0.10
|1.8909
|1.8849
|1.8949
|706
|2006.11.16 10:00
|sell
|274
|0.30
|1.8869
|1.8929
|1.8778
|707
|2006.11.16 10:00
|sell
|275
|0.20
|1.8869
|1.8929
|1.8840
|708
|2006.11.16 10:00
|sell
|276
|0.10
|1.8869
|1.8929
|1.8829
|709
|2006.11.16 14:00
|expiration
|277
|0.30
|1.8909
|1.8849
|1.9000
|710
|2006.11.16 14:00
|expiration
|278
|0.20
|1.8909
|1.8849
|1.8938
|711
|2006.11.16 14:00
|expiration
|279
|0.10
|1.8909
|1.8849
|1.8949
|712
|2006.11.16 15:31
|s/l
|274
|0.30
|1.8929
|1.8929
|1.8778
|-180.00
|8353.60
|713
|2006.11.16 15:31
|s/l
|275
|0.20
|1.8929
|1.8929
|1.8840
|-120.00
|8233.60
|714
|2006.11.16 15:31
|s/l
|276
|0.10
|1.8929
|1.8929
|1.8829
|-60.00
|8173.60
|715
|2006.11.16 17:00
|sell stop
|280
|0.30
|1.8869
|1.8929
|1.8778
|716
|2006.11.16 17:00
|sell stop
|281
|0.20
|1.8869
|1.8929
|1.8840
|717
|2006.11.16 17:00
|sell stop
|282
|0.10
|1.8869
|1.8929
|1.8829
|718
|2006.11.16 17:00
|buy stop
|283
|0.30
|1.8909
|1.8849
|1.9000
|719
|2006.11.16 17:00
|buy stop
|284
|0.20
|1.8909
|1.8849
|1.8938
|720
|2006.11.16 17:00
|buy stop
|285
|0.10
|1.8909
|1.8849
|1.8949
|721
|2006.11.16 19:01
|buy
|283
|0.30
|1.8909
|1.8849
|1.9000
|722
|2006.11.16 19:01
|buy
|284
|0.20
|1.8909
|1.8849
|1.8938
|723
|2006.11.16 19:01
|buy
|285
|0.10
|1.8909
|1.8849
|1.8949
|724
|2006.11.16 20:01
|sell
|280
|0.30
|1.8869
|1.8929
|1.8778
|725
|2006.11.16 20:01
|sell
|281
|0.20
|1.8869
|1.8929
|1.8840
|726
|2006.11.16 20:01
|sell
|282
|0.10
|1.8869
|1.8929
|1.8829
|727
|2006.11.17 09:00
|buy stop
|286
|0.30
|1.8903
|1.8843
|1.8994
|728
|2006.11.17 09:00
|buy stop
|287
|0.20
|1.8903
|1.8843
|1.8932
|729
|2006.11.17 09:00
|buy stop
|288
|0.10
|1.8903
|1.8843
|1.8943
|730
|2006.11.17 09:00
|sell stop
|289
|0.30
|1.8863
|1.8923
|1.8772
|731
|2006.11.17 09:00
|sell stop
|290
|0.20
|1.8863
|1.8923
|1.8834
|732
|2006.11.17 09:00
|sell stop
|291
|0.10
|1.8863
|1.8923
|1.8823
|733
|2006.11.17 09:38
|sell
|289
|0.30
|1.8863
|1.8923
|1.8772
|734
|2006.11.17 09:38
|sell
|290
|0.20
|1.8863
|1.8923
|1.8834
|735
|2006.11.17 09:38
|sell
|291
|0.10
|1.8863
|1.8923
|1.8823
|736
|2006.11.17 10:00
|s/l
|283
|0.30
|1.8849
|1.8849
|1.9000
|-181.08
|7992.52
|737
|2006.11.17 10:00
|s/l
|284
|0.20
|1.8849
|1.8849
|1.8938
|-120.72
|7871.80
|738
|2006.11.17 10:00
|s/l
|285
|0.10
|1.8849
|1.8849
|1.8949
|-60.36
|7811.44
|739
|2006.11.17 10:01
|t/p
|281
|0.20
|1.8840
|1.8929
|1.8840
|58.24
|7869.68
|740
|2006.11.17 14:00
|expiration
|286
|0.30
|1.8903
|1.8843
|1.8994
|741
|2006.11.17 14:00
|expiration
|287
|0.20
|1.8903
|1.8843
|1.8932
|742
|2006.11.17 14:00
|expiration
|288
|0.10
|1.8903
|1.8843
|1.8943
|743
|2006.11.17 17:02
|s/l
|289
|0.30
|1.8923
|1.8923
|1.8772
|-180.00
|7689.68
|744
|2006.11.17 17:02
|s/l
|290
|0.20
|1.8923
|1.8923
|1.8834
|-120.00
|7569.68
|745
|2006.11.17 17:02
|s/l
|291
|0.10
|1.8923
|1.8923
|1.8823
|-60.00
|7509.68
|746
|2006.11.17 17:02
|s/l
|280
|0.30
|1.8929
|1.8929
|1.8778
|-179.64
|7330.04
|747
|2006.11.17 17:02
|s/l
|282
|0.10
|1.8929
|1.8929
|1.8829
|-59.88
|7270.16
|748
|2006.11.20 09:00
|sell stop
|292
|0.30
|1.8921
|1.8981
|1.8830
|749
|2006.11.20 09:00
|sell stop
|293
|0.20
|1.8921
|1.8981
|1.8892
|750
|2006.11.20 09:00
|sell stop
|294
|0.10
|1.8921
|1.8981
|1.8881
|751
|2006.11.20 09:01
|buy stop
|295
|0.30
|1.8961
|1.8901
|1.9052
|752
|2006.11.20 09:01
|buy stop
|296
|0.20
|1.8961
|1.8901
|1.8990
|753
|2006.11.20 09:01
|buy stop
|297
|0.10
|1.8961
|1.8901
|1.9001
|754
|2006.11.20 11:43
|buy
|295
|0.30
|1.8961
|1.8901
|1.9052
|755
|2006.11.20 11:43
|buy
|296
|0.20
|1.8961
|1.8901
|1.8990
|756
|2006.11.20 11:43
|buy
|297
|0.10
|1.8961
|1.8901
|1.9001
|757
|2006.11.20 14:00
|expiration
|292
|0.30
|1.8921
|1.8981
|1.8830
|758
|2006.11.20 14:00
|expiration
|293
|0.20
|1.8921
|1.8981
|1.8892
|759
|2006.11.20 14:00
|expiration
|294
|0.10
|1.8921
|1.8981
|1.8881
|760
|2006.11.21 02:14
|t/p
|296
|0.20
|1.8990
|1.8901
|1.8990
|57.28
|7327.44
|761
|2006.11.21 09:00
|sell stop
|298
|0.30
|1.8951
|1.9011
|1.8860
|762
|2006.11.21 09:00
|sell stop
|299
|0.20
|1.8951
|1.9011
|1.8922
|763
|2006.11.21 09:00
|sell stop
|300
|0.10
|1.8951
|1.9011
|1.8911
|764
|2006.11.21 09:00
|buy stop
|301
|0.30
|1.8991
|1.8931
|1.9082
|765
|2006.11.21 09:00
|buy stop
|302
|0.20
|1.8991
|1.8931
|1.9020
|766
|2006.11.21 09:00
|buy stop
|303
|0.10
|1.8991
|1.8931
|1.9031
|767
|2006.11.21 11:38
|buy
|301
|0.30
|1.8991
|1.8931
|1.9082
|768
|2006.11.21 11:38
|buy
|302
|0.20
|1.8991
|1.8931
|1.9020
|769
|2006.11.21 11:38
|buy
|303
|0.10
|1.8991
|1.8931
|1.9031
|770
|2006.11.21 13:19
|t/p
|297
|0.10
|1.9001
|1.8901
|1.9001
|39.64
|7367.08
|771
|2006.11.21 14:00
|expiration
|298
|0.30
|1.8951
|1.9011
|1.8860
|772
|2006.11.21 14:00
|expiration
|299
|0.20
|1.8951
|1.9011
|1.8922
|773
|2006.11.21 14:00
|expiration
|300
|0.10
|1.8951
|1.9011
|1.8911
|774
|2006.11.21 17:00
|sell stop
|304
|0.30
|1.8951
|1.9011
|1.8860
|775
|2006.11.21 17:00
|sell stop
|305
|0.20
|1.8951
|1.9011
|1.8922
|776
|2006.11.21 17:00
|sell stop
|306
|0.10
|1.8951
|1.9011
|1.8911
|777
|2006.11.21 22:00
|expiration
|304
|0.30
|1.8951
|1.9011
|1.8860
|778
|2006.11.21 22:00
|expiration
|305
|0.20
|1.8951
|1.9011
|1.8922
|779
|2006.11.21 22:00
|expiration
|306
|0.10
|1.8951
|1.9011
|1.8911
|780
|2006.11.22 04:20
|t/p
|302
|0.20
|1.9020
|1.8931
|1.9020
|57.28
|7424.36
|781
|2006.11.22 06:10
|t/p
|303
|0.10
|1.9031
|1.8931
|1.9031
|39.64
|7464.00
|782
|2006.11.22 10:34
|t/p
|295
|0.30
|1.9052
|1.8901
|1.9052
|270.84
|7734.84
|783
|2006.11.22 14:09
|t/p
|301
|0.30
|1.9082
|1.8931
|1.9082
|271.92
|8006.76
|784
|2006.11.23 09:00
|sell stop
|307
|0.30
|1.9126
|1.9186
|1.9035
|785
|2006.11.23 09:00
|sell stop
|308
|0.20
|1.9126
|1.9186
|1.9097
|786
|2006.11.23 09:00
|sell stop
|309
|0.10
|1.9126
|1.9186
|1.9086
|787
|2006.11.23 09:00
|buy stop
|310
|0.30
|1.9166
|1.9106
|1.9257
|788
|2006.11.23 09:00
|buy stop
|311
|0.20
|1.9166
|1.9106
|1.9195
|789
|2006.11.23 09:00
|buy stop
|312
|0.10
|1.9166
|1.9106
|1.9206
|790
|2006.11.23 11:09
|buy
|310
|0.30
|1.9166
|1.9106
|1.9257
|791
|2006.11.23 11:09
|buy
|311
|0.20
|1.9166
|1.9106
|1.9195
|792
|2006.11.23 11:09
|buy
|312
|0.10
|1.9166
|1.9106
|1.9206
|793
|2006.11.23 14:00
|expiration
|307
|0.30
|1.9126
|1.9186
|1.9035
|794
|2006.11.23 14:00
|expiration
|308
|0.20
|1.9126
|1.9186
|1.9097
|795
|2006.11.23 14:00
|expiration
|309
|0.10
|1.9126
|1.9186
|1.9086
|796
|2006.11.23 17:00
|sell stop
|313
|0.30
|1.9126
|1.9186
|1.9035
|797
|2006.11.23 17:00
|sell stop
|314
|0.20
|1.9126
|1.9186
|1.9097
|798
|2006.11.23 17:00
|sell stop
|315
|0.10
|1.9126
|1.9186
|1.9086
|799
|2006.11.23 22:00
|expiration
|313
|0.30
|1.9126
|1.9186
|1.9035
|800
|2006.11.23 22:00
|expiration
|314
|0.20
|1.9126
|1.9186
|1.9097
|801
|2006.11.23 22:00
|expiration
|315
|0.10
|1.9126
|1.9186
|1.9086
|802
|2006.11.24 09:00
|sell stop
|316
|0.30
|1.9134
|1.9194
|1.9043
|803
|2006.11.24 09:00
|sell stop
|317
|0.20
|1.9134
|1.9194
|1.9105
|804
|2006.11.24 09:00
|sell stop
|318
|0.10
|1.9134
|1.9194
|1.9094
|805
|2006.11.24 09:03
|buy stop
|319
|0.30
|1.9174
|1.9114
|1.9265
|806
|2006.11.24 09:03
|buy stop
|320
|0.20
|1.9174
|1.9114
|1.9203
|807
|2006.11.24 09:03
|buy stop
|321
|0.10
|1.9174
|1.9114
|1.9214
|808
|2006.11.24 09:26
|buy
|319
|0.30
|1.9174
|1.9114
|1.9265
|809
|2006.11.24 09:26
|buy
|320
|0.20
|1.9174
|1.9114
|1.9203
|810
|2006.11.24 09:26
|buy
|321
|0.10
|1.9174
|1.9114
|1.9214
|811
|2006.11.24 10:06
|t/p
|311
|0.20
|1.9195
|1.9106
|1.9195
|57.28
|8064.04
|812
|2006.11.24 10:08
|t/p
|320
|0.20
|1.9203
|1.9114
|1.9203
|58.00
|8122.04
|813
|2006.11.24 10:16
|t/p
|312
|0.10
|1.9206
|1.9106
|1.9206
|39.64
|8161.68
|814
|2006.11.24 10:17
|t/p
|321
|0.10
|1.9214
|1.9114
|1.9214
|40.00
|8201.68
|815
|2006.11.24 10:26
|t/p
|310
|0.30
|1.9257
|1.9106
|1.9257
|271.92
|8473.60
|816
|2006.11.24 10:27
|t/p
|319
|0.30
|1.9265
|1.9114
|1.9265
|273.00
|8746.60
|817
|2006.11.24 14:00
|expiration
|316
|0.30
|1.9134
|1.9194
|1.9043
|818
|2006.11.24 14:00
|expiration
|317
|0.20
|1.9134
|1.9194
|1.9105
|819
|2006.11.24 14:00
|expiration
|318
|0.10
|1.9134
|1.9194
|1.9094
|820
|2006.11.28 09:00
|sell stop
|322
|0.30
|1.9357
|1.9417
|1.9266
|821
|2006.11.28 09:00
|sell stop
|323
|0.20
|1.9357
|1.9417
|1.9328
|822
|2006.11.28 09:00
|sell stop
|324
|0.10
|1.9357
|1.9417
|1.9317
|823
|2006.11.28 09:00
|buy stop
|325
|0.30
|1.9397
|1.9337
|1.9488
|824
|2006.11.28 09:00
|buy stop
|326
|0.20
|1.9397
|1.9337
|1.9426
|825
|2006.11.28 09:00
|buy stop
|327
|0.10
|1.9397
|1.9337
|1.9437
|826
|2006.11.28 09:14
|buy
|325
|0.30
|1.9397
|1.9337
|1.9488
|827
|2006.11.28 09:14
|buy
|326
|0.20
|1.9397
|1.9337
|1.9426
|828
|2006.11.28 09:14
|buy
|327
|0.10
|1.9397
|1.9337
|1.9437
|829
|2006.11.28 09:55
|t/p
|326
|0.20
|1.9426
|1.9337
|1.9426
|58.00
|8804.60
|830
|2006.11.28 10:06
|t/p
|327
|0.10
|1.9437
|1.9337
|1.9437
|40.00
|8844.60
|831
|2006.11.28 14:00
|expiration
|322
|0.30
|1.9357
|1.9417
|1.9266
|832
|2006.11.28 14:00
|expiration
|323
|0.20
|1.9357
|1.9417
|1.9328
|833
|2006.11.28 14:00
|expiration
|324
|0.10
|1.9357
|1.9417
|1.9317
|834
|2006.11.28 15:35
|t/p
|325
|0.30
|1.9488
|1.9337
|1.9488
|273.00
|9117.60
|835
|2006.11.29 09:00
|sell stop
|328
|0.30
|1.9500
|1.9560
|1.9409
|836
|2006.11.29 09:00
|sell stop
|329
|0.20
|1.9500
|1.9560
|1.9471
|837
|2006.11.29 09:00
|sell stop
|330
|0.10
|1.9500
|1.9560
|1.9460
|838
|2006.11.29 09:00
|buy stop
|331
|0.30
|1.9540
|1.9480
|1.9631
|839
|2006.11.29 09:00
|buy stop
|332
|0.20
|1.9540
|1.9480
|1.9569
|840
|2006.11.29 09:00
|buy stop
|333
|0.10
|1.9540
|1.9480
|1.9580
|841
|2006.11.29 09:48
|sell
|328
|0.30
|1.9500
|1.9560
|1.9409
|842
|2006.11.29 09:48
|sell
|329
|0.20
|1.9500
|1.9560
|1.9471
|843
|2006.11.29 09:48
|sell
|330
|0.10
|1.9500
|1.9560
|1.9460
|844
|2006.11.29 14:00
|expiration
|331
|0.30
|1.9540
|1.9480
|1.9631
|845
|2006.11.29 14:00
|expiration
|332
|0.20
|1.9540
|1.9480
|1.9569
|846
|2006.11.29 14:00
|expiration
|333
|0.10
|1.9540
|1.9480
|1.9580
|847
|2006.11.29 17:00
|sell stop
|334
|0.30
|1.9500
|1.9560
|1.9409
|848
|2006.11.29 17:00
|sell stop
|335
|0.20
|1.9500
|1.9560
|1.9471
|849
|2006.11.29 17:00
|sell stop
|336
|0.10
|1.9500
|1.9560
|1.9460
|850
|2006.11.29 17:00
|buy stop
|337
|0.30
|1.9540
|1.9480
|1.9631
|851
|2006.11.29 17:00
|buy stop
|338
|0.20
|1.9540
|1.9480
|1.9569
|852
|2006.11.29 17:00
|buy stop
|339
|0.10
|1.9540
|1.9480
|1.9580
|853
|2006.11.29 17:01
|buy
|337
|0.30
|1.9540
|1.9480
|1.9631
|854
|2006.11.29 17:01
|buy
|338
|0.20
|1.9540
|1.9480
|1.9569
|855
|2006.11.29 17:01
|buy
|339
|0.10
|1.9540
|1.9480
|1.9580
|856
|2006.11.29 17:01
|buy stop
|340
|0.30
|1.9540
|1.9480
|1.9631
|857
|2006.11.29 17:01
|buy stop
|341
|0.20
|1.9540
|1.9480
|1.9569
|858
|2006.11.29 17:01
|buy stop
|342
|0.10
|1.9540
|1.9480
|1.9580
|859
|2006.11.29 17:06
|sell
|334
|0.30
|1.9500
|1.9560
|1.9409
|860
|2006.11.29 17:06
|sell
|335
|0.20
|1.9500
|1.9560
|1.9471
|861
|2006.11.29 17:06
|sell
|336
|0.10
|1.9500
|1.9560
|1.9460
|862
|2006.11.29 17:11
|sell stop
|343
|0.30
|1.9500
|1.9560
|1.9409
|863
|2006.11.29 17:11
|sell stop
|344
|0.20
|1.9500
|1.9560
|1.9471
|864
|2006.11.29 17:11
|sell stop
|345
|0.10
|1.9500
|1.9560
|1.9460
|865
|2006.11.29 17:15
|sell
|343
|0.30
|1.9500
|1.9560
|1.9409
|866
|2006.11.29 17:15
|sell
|344
|0.20
|1.9500
|1.9560
|1.9471
|867
|2006.11.29 17:15
|sell
|345
|0.10
|1.9500
|1.9560
|1.9460
|868
|2006.11.29 18:04
|s/l
|337
|0.30
|1.9480
|1.9480
|1.9631
|-180.00
|8937.60
|869
|2006.11.29 18:04
|s/l
|338
|0.20
|1.9480
|1.9480
|1.9569
|-120.00
|8817.60
|870
|2006.11.29 18:04
|s/l
|339
|0.10
|1.9480
|1.9480
|1.9580
|-60.00
|8757.60
|871
|2006.11.29 18:20
|t/p
|329
|0.20
|1.9471
|1.9560
|1.9471
|58.00
|8815.60
|872
|2006.11.29 18:20
|t/p
|335
|0.20
|1.9471
|1.9560
|1.9471
|58.00
|8873.60
|873
|2006.11.29 18:20
|t/p
|344
|0.20
|1.9471
|1.9560
|1.9471
|58.00
|8931.60
|874
|2006.11.29 20:23
|t/p
|330
|0.10
|1.9460
|1.9560
|1.9460
|40.00
|8971.60
|875
|2006.11.29 20:23
|t/p
|336
|0.10
|1.9460
|1.9560
|1.9460
|40.00
|9011.60
|876
|2006.11.29 20:23
|t/p
|345
|0.10
|1.9460
|1.9560
|1.9460
|40.00
|9051.60
|877
|2006.11.29 22:01
|expiration
|340
|0.30
|1.9540
|1.9480
|1.9631
|878
|2006.11.29 22:01
|expiration
|341
|0.20
|1.9540
|1.9480
|1.9569
|879
|2006.11.29 22:01
|expiration
|342
|0.10
|1.9540
|1.9480
|1.9580
|880
|2006.11.30 09:23
|s/l
|328
|0.30
|1.9560
|1.9560
|1.9409
|-178.92
|8872.68
|881
|2006.11.30 09:23
|s/l
|334
|0.30
|1.9560
|1.9560
|1.9409
|-178.92
|8693.76
|882
|2006.11.30 09:23
|s/l
|343
|0.30
|1.9560
|1.9560
|1.9409
|-178.92
|8514.84