Strategy Tester Report
Dolly_Expert-М

СимволGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2006.09.04 00:00 - 2006.12.01 22:00 (2006.09.03 - 2006.12.03)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыTakeProfit1=91; Lots1=0.3; TakeProfit2=29; Lots2=0.2; TakeProfit3=40; Lots3=0.1; UrovenBezubytka=0; MinuteSetOrders=15; ExpirationHours=5; n=40; TimeOrders1="09:00"; TimeOrders2="17:00"; Order_Comment="Dolly Expert";
Баров в истории13238Смоделировано тиков368472Качество моделирования83.31%
Начальный депозит3000.00
Чистая прибыль5514.84Общая прибыль14099.52Общий убыток-8584.68
Прибыльность1.64Матожидание выигрыша28.72
Абсолютная просадка0.00Максимальная просадка1319.52 (15.76%)Относительная просадка15.76% (1319.52)
Всего сделок192Короткие позиции (% выигравших)99 (61.62%)Длинные позиции (% выигравших)93 (66.67%)
Прибыльные сделки (% от всех)123 (64.06%)Убыточные сделки (% от всех)69 (35.94%)
Самая большаяприбыльная сделка274.08убыточная сделка-183.24
Средняяприбыльная сделка114.63убыточная сделка-124.42
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)16 (1900.40)непрерывных проигрышей (убыток)11 (-1319.52)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1900.40 (16)непрерывный убыток (число проигрышей)-1319.52 (11)
Среднийнепрерывный выигрыш7непрерывный проигрыш4
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12006.09.04 09:00sell stop10.301.90371.90971.8946
22006.09.04 09:00sell stop20.201.90371.90971.9008
32006.09.04 09:00sell stop30.101.90371.90971.8997
42006.09.04 12:00sell10.301.90371.90971.8946
52006.09.04 12:00sell20.201.90371.90971.9008
62006.09.04 12:00sell30.101.90371.90971.8997
72006.09.04 17:00sell stop40.301.90371.90971.8946
82006.09.04 17:00sell stop50.201.90371.90971.9008
92006.09.04 17:00sell stop60.101.90371.90971.8997
102006.09.04 17:00buy stop70.301.90771.90171.9168
112006.09.04 17:00buy stop80.201.90771.90171.9106
122006.09.04 17:00buy stop90.101.90771.90171.9117
132006.09.04 18:11sell40.301.90371.90971.8946
142006.09.04 18:11sell50.201.90371.90971.9008
152006.09.04 18:11sell60.101.90371.90971.8997
162006.09.04 22:00expiration70.301.90771.90171.9168
172006.09.04 22:00expiration80.201.90771.90171.9106
182006.09.04 22:00expiration90.101.90771.90171.9117
192006.09.05 10:26t/p20.201.90081.90971.900858.243058.24
202006.09.05 10:26t/p50.201.90081.90971.900858.243116.48
212006.09.05 10:36t/p30.101.89971.90971.899740.123156.60
222006.09.05 10:36t/p60.101.89971.90971.899740.123196.72
232006.09.05 17:26t/p10.301.89461.90971.8946273.363470.08
242006.09.05 17:26t/p40.301.89461.90971.8946273.363743.44
252006.09.06 09:00sell stop100.301.89221.89821.8831
262006.09.06 09:00sell stop110.201.89221.89821.8893
272006.09.06 09:00sell stop120.101.89221.89821.8882
282006.09.06 09:00buy stop130.301.89621.89021.9053
292006.09.06 09:00buy stop140.201.89621.89021.8991
302006.09.06 09:00buy stop150.101.89621.89021.9002
312006.09.06 10:38sell100.301.89221.89821.8831
322006.09.06 10:38sell110.201.89221.89821.8893
332006.09.06 10:38sell120.101.89221.89821.8882
342006.09.06 12:36t/p110.201.88931.89821.889358.003801.44
352006.09.06 13:28t/p120.101.88821.89821.888240.003841.44
362006.09.06 14:00expiration130.301.89621.89021.9053
372006.09.06 14:00expiration140.201.89621.89021.8991
382006.09.06 14:00expiration150.101.89621.89021.9002
392006.09.06 15:27t/p100.301.88311.89821.8831273.004114.44
402006.09.07 09:00sell stop160.301.88231.88831.8732
412006.09.07 09:00sell stop170.201.88231.88831.8794
422006.09.07 09:00sell stop180.101.88231.88831.8783
432006.09.07 09:00buy stop190.301.88631.88031.8954
442006.09.07 09:00buy stop200.201.88631.88031.8892
452006.09.07 09:00buy stop210.101.88631.88031.8903
462006.09.07 09:38sell160.301.88231.88831.8732
472006.09.07 09:38sell170.201.88231.88831.8794
482006.09.07 09:38sell180.101.88231.88831.8783
492006.09.07 10:12buy190.301.88631.88031.8954
502006.09.07 10:12buy200.201.88631.88031.8892
512006.09.07 10:12buy210.101.88631.88031.8903
522006.09.07 13:27s/l190.301.88031.88031.8954-180.003934.44
532006.09.07 13:27s/l200.201.88031.88031.8892-120.003814.44
542006.09.07 13:27s/l210.101.88031.88031.8903-60.003754.44
552006.09.07 13:37t/p170.201.87941.88831.879458.003812.44
562006.09.07 13:40t/p180.101.87831.88831.878340.003852.44
572006.09.07 15:28t/p160.301.87321.88831.8732273.004125.44
582006.09.08 09:00buy stop220.301.87721.87121.8863
592006.09.08 09:00buy stop230.201.87721.87121.8801
602006.09.08 09:00buy stop240.101.87721.87121.8812
612006.09.08 14:00expiration220.301.87721.87121.8863
622006.09.08 14:00expiration230.201.87721.87121.8801
632006.09.08 14:00expiration240.101.87721.87121.8812
642006.09.11 09:00sell stop250.301.86321.86921.8541
652006.09.11 09:00sell stop260.201.86321.86921.8603
662006.09.11 09:00sell stop270.101.86321.86921.8592
672006.09.11 14:00expiration250.301.86321.86921.8541
682006.09.11 14:00expiration260.201.86321.86921.8603
692006.09.11 14:00expiration270.101.86321.86921.8592
702006.09.11 17:00buy stop280.301.86721.86121.8763
712006.09.11 17:00buy stop290.201.86721.86121.8701
722006.09.11 17:00buy stop300.101.86721.86121.8712
732006.09.11 22:00expiration280.301.86721.86121.8763
742006.09.11 22:00expiration290.201.86721.86121.8701
752006.09.11 22:00expiration300.101.86721.86121.8712
762006.09.13 09:00buy stop310.301.87691.87091.8860
772006.09.13 09:00buy stop320.201.87691.87091.8798
782006.09.13 09:00buy stop330.101.87691.87091.8809
792006.09.13 11:30buy310.301.87691.87091.8860
802006.09.13 11:30buy320.201.87691.87091.8798
812006.09.13 11:30buy330.101.87691.87091.8809
822006.09.13 17:00sell stop340.301.87291.87891.8638
832006.09.13 17:00sell stop350.201.87291.87891.8700
842006.09.13 17:00sell stop360.101.87291.87891.8689
852006.09.13 17:00buy stop370.301.87691.87091.8860
862006.09.13 17:00buy stop380.201.87691.87091.8798
872006.09.13 17:00buy stop390.101.87691.87091.8809
882006.09.13 18:49buy370.301.87691.87091.8860
892006.09.13 18:49buy380.201.87691.87091.8798
902006.09.13 18:49buy390.101.87691.87091.8809
912006.09.13 22:00expiration340.301.87291.87891.8638
922006.09.13 22:00expiration350.201.87291.87891.8700
932006.09.13 22:00expiration360.101.87291.87891.8689
942006.09.14 09:00sell stop400.301.87421.88021.8651
952006.09.14 09:00sell stop410.201.87421.88021.8713
962006.09.14 09:00sell stop420.101.87421.88021.8702
972006.09.14 09:00buy stop430.301.87821.87221.8873
982006.09.14 09:00buy stop440.201.87821.87221.8811
992006.09.14 09:00buy stop450.101.87821.87221.8822
1002006.09.14 10:21buy430.301.87821.87221.8873
1012006.09.14 10:21buy440.201.87821.87221.8811
1022006.09.14 10:21buy450.101.87821.87221.8822
1032006.09.14 10:33t/p320.201.87981.87091.879855.844181.28
1042006.09.14 10:33t/p380.201.87981.87091.879855.844237.12
1052006.09.14 11:32t/p330.101.88091.87091.880938.924276.04
1062006.09.14 11:32t/p390.101.88091.87091.880938.924314.96
1072006.09.14 11:35t/p440.201.88111.87221.881158.004372.96
1082006.09.14 13:13t/p450.101.88221.87221.882240.004412.96
1092006.09.14 14:00expiration400.301.87421.88021.8651
1102006.09.14 14:00expiration410.201.87421.88021.8713
1112006.09.14 14:00expiration420.101.87421.88021.8702
1122006.09.14 14:14t/p310.301.88601.87091.8860269.764682.72
1132006.09.14 14:14t/p370.301.88601.87091.8860269.764952.48
1142006.09.14 14:34t/p430.301.88731.87221.8873273.005225.48
1152006.09.15 09:00sell stop460.301.88451.89051.8754
1162006.09.15 09:00sell stop470.201.88451.89051.8816
1172006.09.15 09:00sell stop480.101.88451.89051.8805
1182006.09.15 09:06buy stop490.301.88851.88251.8976
1192006.09.15 09:06buy stop500.201.88851.88251.8914
1202006.09.15 09:06buy stop510.101.88851.88251.8925
1212006.09.15 11:01sell460.301.88451.89051.8754
1222006.09.15 11:01sell470.201.88451.89051.8816
1232006.09.15 11:01sell480.101.88451.89051.8805
1242006.09.15 13:03t/p470.201.88161.89051.881658.005283.48
1252006.09.15 14:07expiration490.301.88851.88251.8976
1262006.09.15 14:07expiration500.201.88851.88251.8914
1272006.09.15 14:07expiration510.101.88851.88251.8925
1282006.09.15 14:51t/p480.101.88051.89051.880540.005323.48
1292006.09.18 09:00sell stop520.301.87771.88371.8686
1302006.09.18 09:00sell stop530.201.87771.88371.8748
1312006.09.18 09:00sell stop540.101.87771.88371.8737
1322006.09.18 12:11sell520.301.87771.88371.8686
1332006.09.18 12:11sell530.201.87771.88371.8748
1342006.09.18 12:11sell540.101.87771.88371.8737
1352006.09.18 12:46t/p460.301.87541.89051.8754273.365596.84
1362006.09.18 13:05t/p530.201.87481.88371.874858.005654.84
1372006.09.18 17:09buy stop550.301.88171.87571.8908
1382006.09.18 17:09buy stop560.201.88171.87571.8846
1392006.09.18 17:09buy stop570.101.88171.87571.8857
1402006.09.18 22:09expiration550.301.88171.87571.8908
1412006.09.18 22:09expiration560.201.88171.87571.8846
1422006.09.18 22:09expiration570.101.88171.87571.8857
1432006.09.19 09:00sell stop580.301.87811.88411.8690
1442006.09.19 09:00sell stop590.201.87811.88411.8752
1452006.09.19 09:00sell stop600.101.87811.88411.8741
1462006.09.19 09:00buy stop610.301.88211.87611.8912
1472006.09.19 09:00buy stop620.201.88211.87611.8850
1482006.09.19 09:00buy stop630.101.88211.87611.8861
1492006.09.19 09:43buy610.301.88211.87611.8912
1502006.09.19 09:43buy620.201.88211.87611.8850
1512006.09.19 09:43buy630.101.88211.87611.8861
1522006.09.19 11:10sell580.301.87811.88411.8690
1532006.09.19 11:10sell590.201.87811.88411.8752
1542006.09.19 11:10sell600.101.87811.88411.8741
1552006.09.19 15:30s/l520.301.88371.88371.8686-179.645475.20
1562006.09.19 15:30s/l540.101.88371.88371.8737-59.885415.32
1572006.09.19 15:30s/l580.301.88411.88411.8690-180.005235.32
1582006.09.19 15:30s/l590.201.88411.88411.8752-120.005115.32
1592006.09.19 15:30s/l600.101.88411.88411.8741-60.005055.32
1602006.09.19 15:40t/p620.201.88501.87611.885058.005113.32
1612006.09.19 15:42t/p630.101.88611.87611.886140.005153.32
1622006.09.20 09:00sell stop640.301.88001.88601.8709
1632006.09.20 09:00sell stop650.201.88001.88601.8771
1642006.09.20 09:00sell stop660.101.88001.88601.8760
1652006.09.20 09:08buy stop670.301.88401.87801.8931
1662006.09.20 09:08buy stop680.201.88401.87801.8869
1672006.09.20 09:08buy stop690.101.88401.87801.8880
1682006.09.20 09:51buy670.301.88401.87801.8931
1692006.09.20 09:51buy680.201.88401.87801.8869
1702006.09.20 09:51buy690.101.88401.87801.8880
1712006.09.20 14:00expiration640.301.88001.88601.8709
1722006.09.20 14:00expiration650.201.88001.88601.8771
1732006.09.20 14:00expiration660.101.88001.88601.8760
1742006.09.20 16:08t/p680.201.88691.87801.886958.005211.32
1752006.09.20 16:27t/p690.101.88801.87801.888040.005251.32
1762006.09.20 21:20t/p610.301.89121.87611.8912271.925523.24
1772006.09.21 08:43t/p670.301.89311.87801.8931269.765793.00
1782006.09.22 09:00sell stop700.301.90031.90631.8912
1792006.09.22 09:00sell stop710.201.90031.90631.8974
1802006.09.22 09:00sell stop720.101.90031.90631.8963
1812006.09.22 09:00buy stop730.301.90431.89831.9134
1822006.09.22 09:00buy stop740.201.90431.89831.9072
1832006.09.22 09:00buy stop750.101.90431.89831.9083
1842006.09.22 10:03buy730.301.90431.89831.9134
1852006.09.22 10:03buy740.201.90431.89831.9072
1862006.09.22 10:03buy750.101.90431.89831.9083
1872006.09.22 14:00expiration700.301.90031.90631.8912
1882006.09.22 14:00expiration710.201.90031.90631.8974
1892006.09.22 14:00expiration720.101.90031.90631.8963
1902006.09.22 17:00buy stop760.301.90431.89831.9134
1912006.09.22 17:00buy stop770.201.90431.89831.9072
1922006.09.22 17:00buy stop780.101.90431.89831.9083
1932006.09.22 17:02sell stop790.301.90031.90631.8912
1942006.09.22 17:02sell stop800.201.90031.90631.8974
1952006.09.22 17:02sell stop810.101.90031.90631.8963
1962006.09.22 18:43sell790.301.90031.90631.8912
1972006.09.22 18:43sell800.201.90031.90631.8974
1982006.09.22 18:43sell810.101.90031.90631.8963
1992006.09.22 22:00expiration760.301.90431.89831.9134
2002006.09.22 22:00expiration770.201.90431.89831.9072
2012006.09.22 22:00expiration780.101.90431.89831.9083
2022006.09.25 09:32s/l790.301.90631.90631.8912-179.645613.36
2032006.09.25 09:32s/l800.201.90631.90631.8974-119.765493.60
2042006.09.25 09:32s/l810.101.90631.90631.8963-59.885433.72
2052006.09.25 09:34t/p740.201.90721.89831.907257.285491.00
2062006.09.25 17:00sell stop820.301.89881.90481.8897
2072006.09.25 17:00sell stop830.201.89881.90481.8959
2082006.09.25 17:00sell stop840.101.89881.90481.8948
2092006.09.25 17:00buy stop850.301.90281.89681.9119
2102006.09.25 17:00buy stop860.201.90281.89681.9057
2112006.09.25 17:00buy stop870.101.90281.89681.9068
2122006.09.25 17:09buy850.301.90281.89681.9119
2132006.09.25 17:09buy860.201.90281.89681.9057
2142006.09.25 17:09buy870.101.90281.89681.9068
2152006.09.25 17:33sell820.301.89881.90481.8897
2162006.09.25 17:33sell830.201.89881.90481.8959
2172006.09.25 17:33sell840.101.89881.90481.8948
2182006.09.25 17:51s/l730.301.89831.89831.9134-181.085309.92
2192006.09.25 17:51s/l750.101.89831.89831.9083-60.365249.56
2202006.09.26 09:00sell stop880.301.89801.90401.8889
2212006.09.26 09:00sell stop890.201.89801.90401.8951
2222006.09.26 09:00sell stop900.101.89801.90401.8940
2232006.09.26 09:10buy stop910.301.90201.89601.9111
2242006.09.26 09:10buy stop920.201.90201.89601.9049
2252006.09.26 09:10buy stop930.101.90201.89601.9060
2262006.09.26 10:11sell880.301.89801.90401.8889
2272006.09.26 10:11sell890.201.89801.90401.8951
2282006.09.26 10:11sell900.101.89801.90401.8940
2292006.09.26 11:14s/l850.301.89681.89681.9119-181.085068.48
2302006.09.26 11:14s/l860.201.89681.89681.9057-120.724947.76
2312006.09.26 11:14s/l870.101.89681.89681.9068-60.364887.40
2322006.09.26 11:46t/p830.201.89591.90481.895958.244945.64
2332006.09.26 11:51t/p890.201.89511.90401.895158.005003.64
2342006.09.26 11:58t/p840.101.89481.90481.894840.125043.76
2352006.09.26 13:04t/p900.101.89401.90401.894040.005083.76
2362006.09.26 14:10expiration910.301.90201.89601.9111
2372006.09.26 14:10expiration920.201.90201.89601.9049
2382006.09.26 14:10expiration930.101.90201.89601.9060
2392006.09.27 09:00sell stop940.301.89211.89811.8830
2402006.09.27 09:00sell stop950.201.89211.89811.8892
2412006.09.27 09:00sell stop960.101.89211.89811.8881
2422006.09.27 09:00buy stop970.301.89611.89011.9052
2432006.09.27 09:00buy stop980.201.89611.89011.8990
2442006.09.27 09:00buy stop990.101.89611.89011.9001
2452006.09.27 09:10sell940.301.89211.89811.8830
2462006.09.27 09:10sell950.201.89211.89811.8892
2472006.09.27 09:10sell960.101.89211.89811.8881
2482006.09.27 11:03t/p820.301.88971.90481.8897273.725357.48
2492006.09.27 11:16t/p950.201.88921.89811.889258.005415.48
2502006.09.27 11:16t/p880.301.88891.90401.8889273.365688.84
2512006.09.27 11:19t/p960.101.88811.89811.888140.005728.84
2522006.09.27 14:00expiration970.301.89611.89011.9052
2532006.09.27 14:00expiration980.201.89611.89011.8990
2542006.09.27 14:00expiration990.101.89611.89011.9001
2552006.09.28 09:00buy stop1000.301.89091.88491.9000
2562006.09.28 09:00buy stop1010.201.89091.88491.8938
2572006.09.28 09:00buy stop1020.101.89091.88491.8949
2582006.09.28 09:00sell stop1030.301.88691.89291.8778
2592006.09.28 09:00sell stop1040.201.88691.89291.8840
2602006.09.28 09:00sell stop1050.101.88691.89291.8829
2612006.09.28 09:06sell1030.301.88691.89291.8778
2622006.09.28 09:06sell1040.201.88691.89291.8840
2632006.09.28 09:06sell1050.101.88691.89291.8829
2642006.09.28 09:31t/p1040.201.88401.89291.884058.005786.84
2652006.09.28 09:45t/p940.301.88301.89811.8830274.086060.92
2662006.09.28 09:47t/p1050.101.88291.89291.882940.006100.92
2672006.09.28 12:55t/p1030.301.87781.89291.8778273.006373.92
2682006.09.28 14:00expiration1000.301.89091.88491.9000
2692006.09.28 14:00expiration1010.201.89091.88491.8938
2702006.09.28 14:00expiration1020.101.89091.88491.8949
2712006.10.02 09:05buy stop1060.301.87531.86931.8844
2722006.10.02 09:05buy stop1070.201.87531.86931.8782
2732006.10.02 09:05buy stop1080.101.87531.86931.8793
2742006.10.02 09:08sell stop1090.301.87131.87731.8622
2752006.10.02 09:08sell stop1100.201.87131.87731.8684
2762006.10.02 09:08sell stop1110.101.87131.87731.8673
2772006.10.02 10:04sell1090.301.87131.87731.8622
2782006.10.02 10:04sell1100.201.87131.87731.8684
2792006.10.02 10:04sell1110.101.87131.87731.8673
2802006.10.02 10:40t/p1100.201.86841.87731.868458.006431.92
2812006.10.02 12:08buy1060.301.87531.86931.8844
2822006.10.02 12:08buy1070.201.87531.86931.8782
2832006.10.02 12:08buy1080.101.87531.86931.8793
2842006.10.02 16:31s/l1090.301.87731.87731.8622-180.006251.92
2852006.10.02 16:31s/l1110.101.87731.87731.8673-60.006191.92
2862006.10.02 16:35t/p1070.201.87821.86931.878258.006249.92
2872006.10.02 16:45t/p1080.101.87931.86931.879340.006289.92
2882006.10.02 16:54t/p1060.301.88441.86931.8844273.006562.92
2892006.10.03 09:00sell stop1120.301.88481.89081.8757
2902006.10.03 09:00sell stop1130.201.88481.89081.8819
2912006.10.03 09:00sell stop1140.101.88481.89081.8808
2922006.10.03 09:00buy stop1150.301.88881.88281.8979
2932006.10.03 09:00buy stop1160.201.88881.88281.8917
2942006.10.03 09:00buy stop1170.101.88881.88281.8928
2952006.10.03 09:38buy1150.301.88881.88281.8979
2962006.10.03 09:38buy1160.201.88881.88281.8917
2972006.10.03 09:38buy1170.101.88881.88281.8928
2982006.10.03 14:00expiration1120.301.88481.89081.8757
2992006.10.03 14:00expiration1130.201.88481.89081.8819
3002006.10.03 14:00expiration1140.101.88481.89081.8808
3012006.10.03 17:01sell stop1180.301.88481.89081.8757
3022006.10.03 17:01sell stop1190.201.88481.89081.8819
3032006.10.03 17:01sell stop1200.101.88481.89081.8808
3042006.10.03 22:01expiration1180.301.88481.89081.8757
3052006.10.03 22:01expiration1190.201.88481.89081.8819
3062006.10.03 22:01expiration1200.101.88481.89081.8808
3072006.10.04 11:46s/l1150.301.88281.88281.8979-181.086381.84
3082006.10.04 11:46s/l1160.201.88281.88281.8917-120.726261.12
3092006.10.04 11:46s/l1170.101.88281.88281.8928-60.366200.76
3102006.10.05 09:00sell stop1210.301.88411.89011.8750
3112006.10.05 09:00sell stop1220.201.88411.89011.8812
3122006.10.05 09:00sell stop1230.101.88411.89011.8801
3132006.10.05 09:00buy stop1240.301.88811.88211.8972
3142006.10.05 09:00buy stop1250.201.88811.88211.8910
3152006.10.05 09:00buy stop1260.101.88811.88211.8921
3162006.10.05 09:44sell1210.301.88411.89011.8750
3172006.10.05 09:44sell1220.201.88411.89011.8812
3182006.10.05 09:44sell1230.101.88411.89011.8801
3192006.10.05 14:00expiration1240.301.88811.88211.8972
3202006.10.05 14:00expiration1250.201.88811.88211.8910
3212006.10.05 14:00expiration1260.101.88811.88211.8921
3222006.10.05 15:19t/p1220.201.88121.89011.881258.006258.76
3232006.10.05 15:31t/p1230.101.88011.89011.880140.006298.76
3242006.10.06 09:00buy stop1270.301.88111.87511.8902
3252006.10.06 09:00buy stop1280.201.88111.87511.8840
3262006.10.06 09:00buy stop1290.101.88111.87511.8851
3272006.10.06 09:39t/p1210.301.87501.89011.8750273.366572.12
3282006.10.06 14:00expiration1270.301.88111.87511.8902
3292006.10.06 14:00expiration1280.201.88111.87511.8840
3302006.10.06 14:00expiration1290.101.88111.87511.8851
3312006.10.09 09:00sell stop1300.301.86851.87451.8594
3322006.10.09 09:00sell stop1310.201.86851.87451.8656
3332006.10.09 09:00sell stop1320.101.86851.87451.8645
3342006.10.09 09:00buy stop1330.301.87251.86651.8816
3352006.10.09 09:00buy stop1340.201.87251.86651.8754
3362006.10.09 09:00buy stop1350.101.87251.86651.8765
3372006.10.09 09:52sell1300.301.86851.87451.8594
3382006.10.09 09:52sell1310.201.86851.87451.8656
3392006.10.09 09:52sell1320.101.86851.87451.8645
3402006.10.09 14:00expiration1330.301.87251.86651.8816
3412006.10.09 14:00expiration1340.201.87251.86651.8754
3422006.10.09 14:00expiration1350.101.87251.86651.8765
3432006.10.09 15:15t/p1310.201.86561.87451.865658.006630.12
3442006.10.09 15:41t/p1320.101.86451.87451.864540.006670.12
3452006.10.10 09:00buy stop1360.301.86931.86331.8784
3462006.10.10 09:00buy stop1370.201.86931.86331.8722
3472006.10.10 09:00buy stop1380.101.86931.86331.8733
3482006.10.10 09:01sell stop1390.301.86531.87131.8562
3492006.10.10 09:01sell stop1400.201.86531.87131.8624
3502006.10.10 09:01sell stop1410.101.86531.87131.8613
3512006.10.10 09:17buy1360.301.86931.86331.8784
3522006.10.10 09:17buy1370.201.86931.86331.8722
3532006.10.10 09:17buy1380.101.86931.86331.8733
3542006.10.10 11:08sell1390.301.86531.87131.8562
3552006.10.10 11:08sell1400.201.86531.87131.8624
3562006.10.10 11:08sell1410.101.86531.87131.8613
3572006.10.10 11:20s/l1360.301.86331.86331.8784-180.006490.12
3582006.10.10 11:20s/l1370.201.86331.86331.8722-120.006370.12
3592006.10.10 11:20s/l1380.101.86331.86331.8733-60.006310.12
3602006.10.10 11:22t/p1400.201.86241.87131.862458.006368.12
3612006.10.10 11:30t/p1410.101.86131.87131.861340.006408.12
3622006.10.10 11:33t/p1300.301.85941.87451.8594273.366681.48
3632006.10.10 14:17t/p1390.301.85621.87131.8562273.006954.48
3642006.10.11 09:00sell stop1420.301.85201.85801.8429
3652006.10.11 09:00sell stop1430.201.85201.85801.8491
3662006.10.11 09:00sell stop1440.101.85201.85801.8480
3672006.10.11 09:52sell1420.301.85201.85801.8429
3682006.10.11 09:52sell1430.201.85201.85801.8491
3692006.10.11 09:52sell1440.101.85201.85801.8480
3702006.10.11 11:59s/l1420.301.85801.85801.8429-180.006774.48
3712006.10.11 11:59s/l1430.201.85801.85801.8491-120.006654.48
3722006.10.11 11:59s/l1440.101.85801.85801.8480-60.006594.48
3732006.10.11 17:00sell stop1450.301.85201.85801.8429
3742006.10.11 17:00sell stop1460.201.85201.85801.8491
3752006.10.11 17:00sell stop1470.101.85201.85801.8480
3762006.10.11 17:00buy stop1480.301.85601.85001.8651
3772006.10.11 17:00buy stop1490.201.85601.85001.8589
3782006.10.11 17:00buy stop1500.101.85601.85001.8600
3792006.10.11 17:15buy1480.301.85601.85001.8651
3802006.10.11 17:15buy1490.201.85601.85001.8589
3812006.10.11 17:15buy1500.101.85601.85001.8600
3822006.10.11 21:23sell1450.301.85201.85801.8429
3832006.10.11 21:23sell1460.201.85201.85801.8491
3842006.10.11 21:23sell1470.101.85201.85801.8480
3852006.10.12 09:23s/l1450.301.85801.85801.8429-178.926415.56
3862006.10.12 09:23s/l1460.201.85801.85801.8491-119.286296.28
3872006.10.12 09:23s/l1470.101.85801.85801.8480-59.646236.64
3882006.10.12 10:05t/p1490.201.85891.85001.858955.846292.48
3892006.10.12 10:05t/p1500.101.86001.85001.860038.926331.40
3902006.10.12 17:08sell stop1510.301.85191.85791.8428
3912006.10.12 17:08sell stop1520.201.85191.85791.8490
3922006.10.12 17:08sell stop1530.101.85191.85791.8479
3932006.10.12 22:08expiration1510.301.85191.85791.8428
3942006.10.12 22:08expiration1520.201.85191.85791.8490
3952006.10.12 22:08expiration1530.101.85191.85791.8479
3962006.10.13 09:02sell stop1540.301.85681.86281.8477
3972006.10.13 09:02sell stop1550.201.85681.86281.8539
3982006.10.13 09:02sell stop1560.101.85681.86281.8528
3992006.10.13 14:02expiration1540.301.85681.86281.8477
4002006.10.13 14:02expiration1550.201.85681.86281.8539
4012006.10.13 14:02expiration1560.101.85681.86281.8528
4022006.10.13 17:00buy stop1570.301.86081.85481.8699
4032006.10.13 17:00buy stop1580.201.86081.85481.8637
4042006.10.13 17:00buy stop1590.101.86081.85481.8648
4052006.10.13 22:00expiration1570.301.86081.85481.8699
4062006.10.13 22:00expiration1580.201.86081.85481.8637
4072006.10.13 22:00expiration1590.101.86081.85481.8648
4082006.10.16 09:00buy stop1600.301.85801.85201.8671
4092006.10.16 09:00buy stop1610.201.85801.85201.8609
4102006.10.16 09:00buy stop1620.101.85801.85201.8620
4112006.10.16 09:00sell stop1630.301.85401.86001.8449
4122006.10.16 09:00sell stop1640.201.85401.86001.8511
4132006.10.16 09:00sell stop1650.101.85401.86001.8500
4142006.10.16 10:15buy1600.301.85801.85201.8671
4152006.10.16 10:15buy1610.201.85801.85201.8609
4162006.10.16 10:15buy1620.101.85801.85201.8620
4172006.10.16 11:08t/p1610.201.86091.85201.860958.006389.40
4182006.10.16 11:35t/p1620.101.86201.85201.862040.006429.40
4192006.10.16 14:00expiration1630.301.85401.86001.8449
4202006.10.16 14:00expiration1640.201.85401.86001.8511
4212006.10.16 14:00expiration1650.101.85401.86001.8500
4222006.10.17 09:00sell stop1660.301.85921.86521.8501
4232006.10.17 09:00sell stop1670.201.85921.86521.8563
4242006.10.17 09:00sell stop1680.101.85921.86521.8552
4252006.10.17 09:10buy stop1690.301.86321.85721.8723
4262006.10.17 09:10buy stop1700.201.86321.85721.8661
4272006.10.17 09:10buy stop1710.101.86321.85721.8672
4282006.10.17 09:47buy1690.301.86321.85721.8723
4292006.10.17 09:47buy1700.201.86321.85721.8661
4302006.10.17 09:47buy1710.101.86321.85721.8672
4312006.10.17 11:31t/p1480.301.86511.85001.8651266.526695.92
4322006.10.17 12:05t/p1700.201.86611.85721.866158.006753.92
4332006.10.17 12:52t/p1600.301.86711.85201.8671271.927025.84
4342006.10.17 12:52t/p1710.101.86721.85721.867240.007065.84
4352006.10.17 14:00expiration1660.301.85921.86521.8501
4362006.10.17 14:00expiration1670.201.85921.86521.8563
4372006.10.17 14:00expiration1680.101.85921.86521.8552
4382006.10.17 17:09t/p1690.301.87231.85721.8723273.007338.84
4392006.10.18 09:00sell stop1720.301.86831.87431.8592
4402006.10.18 09:00sell stop1730.201.86831.87431.8654
4412006.10.18 09:00sell stop1740.101.86831.87431.8643
4422006.10.18 14:00expiration1720.301.86831.87431.8592
4432006.10.18 14:00expiration1730.201.86831.87431.8654
4442006.10.18 14:00expiration1740.101.86831.87431.8643
4452006.10.18 17:00buy stop1750.301.87231.86631.8814
4462006.10.18 17:00buy stop1760.201.87231.86631.8752
4472006.10.18 17:00buy stop1770.101.87231.86631.8763
4482006.10.18 22:00expiration1750.301.87231.86631.8814
4492006.10.18 22:00expiration1760.201.87231.86631.8752
4502006.10.18 22:00expiration1770.101.87231.86631.8763
4512006.10.19 09:00sell stop1780.301.86561.87161.8565
4522006.10.19 09:00sell stop1790.201.86561.87161.8627
4532006.10.19 09:00sell stop1800.101.86561.87161.8616
4542006.10.19 09:00buy stop1810.301.86961.86361.8787
4552006.10.19 09:00buy stop1820.201.86961.86361.8725
4562006.10.19 09:00buy stop1830.101.86961.86361.8736
4572006.10.19 09:38buy1810.301.86961.86361.8787
4582006.10.19 09:38buy1820.201.86961.86361.8725
4592006.10.19 09:38buy1830.101.86961.86361.8736
4602006.10.19 10:43t/p1820.201.87251.86361.872558.007396.84
4612006.10.19 14:00expiration1780.301.86561.87161.8565
4622006.10.19 14:00expiration1790.201.86561.87161.8627
4632006.10.19 14:00expiration1800.101.86561.87161.8616
4642006.10.19 17:34t/p1830.101.87361.86361.873640.007436.84
4652006.10.19 20:19t/p1810.301.87871.86361.8787273.007709.84
4662006.10.20 09:00sell stop1840.301.87571.88171.8666
4672006.10.20 09:00sell stop1850.201.87571.88171.8728
4682006.10.20 09:00sell stop1860.101.87571.88171.8717
4692006.10.20 09:00buy stop1870.301.87971.87371.8888
4702006.10.20 09:00buy stop1880.201.87971.87371.8826
4712006.10.20 09:00buy stop1890.101.87971.87371.8837
4722006.10.20 10:28sell1840.301.87571.88171.8666
4732006.10.20 10:28sell1850.201.87571.88171.8728
4742006.10.20 10:28sell1860.101.87571.88171.8717
4752006.10.20 11:32buy1870.301.87971.87371.8888
4762006.10.20 11:32buy1880.201.87971.87371.8826
4772006.10.20 11:32buy1890.101.87971.87371.8837
4782006.10.20 11:52s/l1840.301.88171.88171.8666-180.007529.84
4792006.10.20 11:52s/l1850.201.88171.88171.8728-120.007409.84
4802006.10.20 11:52s/l1860.101.88171.88171.8717-60.007349.84
4812006.10.20 14:02t/p1880.201.88261.87371.882658.007407.84
4822006.10.20 14:23t/p1890.101.88371.87371.883740.007447.84
4832006.10.23 12:13s/l1870.301.87371.87371.8888-181.087266.76
4842006.10.25 09:00sell stop1900.301.87111.87711.8620
4852006.10.25 09:00sell stop1910.201.87111.87711.8682
4862006.10.25 09:00sell stop1920.101.87111.87711.8671
4872006.10.25 09:00buy stop1930.301.87511.86911.8842
4882006.10.25 09:00buy stop1940.201.87511.86911.8780
4892006.10.25 09:00buy stop1950.101.87511.86911.8791
4902006.10.25 09:09buy1930.301.87511.86911.8842
4912006.10.25 09:09buy1940.201.87511.86911.8780
4922006.10.25 09:09buy1950.101.87511.86911.8791
4932006.10.25 13:41t/p1940.201.87801.86911.878058.007324.76
4942006.10.25 14:00expiration1900.301.87111.87711.8620
4952006.10.25 14:00expiration1910.201.87111.87711.8682
4962006.10.25 14:00expiration1920.101.87111.87711.8671
4972006.10.25 21:20t/p1950.101.87911.86911.879140.007364.76
4982006.10.26 10:38t/p1930.301.88421.86911.8842269.767634.52
4992006.10.27 09:00sell stop1960.301.88861.89461.8795
5002006.10.27 09:00sell stop1970.201.88861.89461.8857
5012006.10.27 09:00sell stop1980.101.88861.89461.8846
5022006.10.27 09:00buy stop1990.301.89261.88661.9017
5032006.10.27 09:00buy stop2000.201.89261.88661.8955
5042006.10.27 09:00buy stop2010.101.89261.88661.8966
5052006.10.27 09:58sell1960.301.88861.89461.8795
5062006.10.27 09:58sell1970.201.88861.89461.8857
5072006.10.27 09:58sell1980.101.88861.89461.8846
5082006.10.27 14:00expiration1990.301.89261.88661.9017
5092006.10.27 14:00expiration2000.201.89261.88661.8955
5102006.10.27 14:00expiration2010.101.89261.88661.8966
5112006.10.27 15:31s/l1960.301.89461.89461.8795-180.007454.52
5122006.10.27 15:31s/l1970.201.89461.89461.8857-120.007334.52
5132006.10.27 15:31s/l1980.101.89461.89461.8846-60.007274.52
5142006.10.30 09:00sell stop2020.301.89471.90071.8856
5152006.10.30 09:00sell stop2030.201.89471.90071.8918
5162006.10.30 09:00sell stop2040.101.89471.90071.8907
5172006.10.30 14:00expiration2020.301.89471.90071.8856
5182006.10.30 14:00expiration2030.201.89471.90071.8918
5192006.10.30 14:00expiration2040.101.89471.90071.8907
5202006.10.31 09:00buy stop2050.301.90351.89751.9126
5212006.10.31 09:00buy stop2060.201.90351.89751.9064
5222006.10.31 09:00buy stop2070.101.90351.89751.9075
5232006.10.31 14:00expiration2050.301.90351.89751.9126
5242006.10.31 14:00expiration2060.201.90351.89751.9064
5252006.10.31 14:00expiration2070.101.90351.89751.9075
5262006.10.31 17:00sell stop2080.301.89951.90551.8904
5272006.10.31 17:00sell stop2090.201.89951.90551.8966
5282006.10.31 17:00sell stop2100.101.89951.90551.8955
5292006.10.31 17:00buy stop2110.301.90351.89751.9126
5302006.10.31 17:00buy stop2120.201.90351.89751.9064
5312006.10.31 17:00buy stop2130.101.90351.89751.9075
5322006.10.31 17:01buy2110.301.90351.89751.9126
5332006.10.31 17:01buy2120.201.90351.89751.9064
5342006.10.31 17:01buy2130.101.90351.89751.9075
5352006.10.31 17:02buy stop2140.301.90351.89751.9126
5362006.10.31 17:02buy stop2150.201.90351.89751.9064
5372006.10.31 17:02buy stop2160.101.90351.89751.9075
5382006.10.31 17:06buy2140.301.90351.89751.9126
5392006.10.31 17:06buy2150.201.90351.89751.9064
5402006.10.31 17:06buy2160.101.90351.89751.9075
5412006.10.31 17:25t/p2120.201.90641.89751.906458.007332.52
5422006.10.31 17:25t/p2150.201.90641.89751.906458.007390.52
5432006.10.31 17:31t/p2130.101.90751.89751.907540.007430.52
5442006.10.31 17:31t/p2160.101.90751.89751.907540.007470.52
5452006.10.31 22:00expiration2080.301.89951.90551.8904
5462006.10.31 22:00expiration2090.201.89951.90551.8966
5472006.10.31 22:00expiration2100.101.89951.90551.8955
5482006.11.01 09:00sell stop2170.301.90531.91131.8962
5492006.11.01 09:00sell stop2180.201.90531.91131.9024
5502006.11.01 09:00sell stop2190.101.90531.91131.9013
5512006.11.01 09:00buy stop2200.301.90931.90331.9184
5522006.11.01 09:00buy stop2210.201.90931.90331.9122
5532006.11.01 09:00buy stop2220.101.90931.90331.9133
5542006.11.01 11:34buy2200.301.90931.90331.9184
5552006.11.01 11:34buy2210.201.90931.90331.9122
5562006.11.01 11:34buy2220.101.90931.90331.9133
5572006.11.01 14:00expiration2170.301.90531.91131.8962
5582006.11.01 14:00expiration2180.201.90531.91131.9024
5592006.11.01 14:00expiration2190.101.90531.91131.9013
5602006.11.01 17:00sell stop2230.301.90531.91131.8962
5612006.11.01 17:00sell stop2240.201.90531.91131.9024
5622006.11.01 17:00sell stop2250.101.90531.91131.9013
5632006.11.01 17:02t/p2210.201.91221.90331.912258.007528.52
5642006.11.01 17:02t/p2110.301.91261.89751.9126271.927800.44
5652006.11.01 17:02t/p2140.301.91261.89751.9126271.928072.36
5662006.11.01 17:02t/p2220.101.91331.90331.913340.008112.36
5672006.11.01 22:00expiration2230.301.90531.91131.8962
5682006.11.01 22:00expiration2240.201.90531.91131.9024
5692006.11.01 22:00expiration2250.101.90531.91131.9013
5702006.11.02 10:00s/l2200.301.90331.90331.9184-183.247929.12
5712006.11.02 17:00sell stop2260.301.90661.91261.8975
5722006.11.02 17:00sell stop2270.201.90661.91261.9037
5732006.11.02 17:00sell stop2280.101.90661.91261.9026
5742006.11.02 17:04buy stop2290.301.91061.90461.9197
5752006.11.02 17:04buy stop2300.201.91061.90461.9135
5762006.11.02 17:04buy stop2310.101.91061.90461.9146
5772006.11.02 17:53sell2260.301.90661.91261.8975
5782006.11.02 17:53sell2270.201.90661.91261.9037
5792006.11.02 17:53sell2280.101.90661.91261.9026
5802006.11.02 22:04expiration2290.301.91061.90461.9197
5812006.11.02 22:04expiration2300.201.91061.90461.9135
5822006.11.02 22:04expiration2310.101.91061.90461.9146
5832006.11.03 09:00sell stop2320.301.90621.91221.8971
5842006.11.03 09:00sell stop2330.201.90621.91221.9033
5852006.11.03 09:00sell stop2340.101.90621.91221.9022
5862006.11.03 09:00buy stop2350.301.91021.90421.9193
5872006.11.03 09:00buy stop2360.201.91021.90421.9131
5882006.11.03 09:00buy stop2370.101.91021.90421.9142
5892006.11.03 09:35sell2320.301.90621.91221.8971
5902006.11.03 09:35sell2330.201.90621.91221.9033
5912006.11.03 09:35sell2340.101.90621.91221.9022
5922006.11.03 11:30buy2350.301.91021.90421.9193
5932006.11.03 11:30buy2360.201.91021.90421.9131
5942006.11.03 11:30buy2370.101.91021.90421.9142
5952006.11.03 15:32s/l2350.301.90421.90421.9193-180.007749.12
5962006.11.03 15:32s/l2360.201.90421.90421.9131-120.007629.12
5972006.11.03 15:32s/l2370.101.90421.90421.9142-60.007569.12
5982006.11.03 15:32t/p2270.201.90371.91261.903758.247627.36
5992006.11.03 15:32t/p2330.201.90331.91221.903358.007685.36
6002006.11.03 15:32t/p2280.101.90261.91261.902640.127725.48
6012006.11.03 15:32t/p2340.101.90221.91221.902240.007765.48
6022006.11.06 09:00sell stop2380.301.89841.90441.8893
6032006.11.06 09:00sell stop2390.201.89841.90441.8955
6042006.11.06 09:00sell stop2400.101.89841.90441.8944
6052006.11.06 09:00buy stop2410.301.90241.89641.9115
6062006.11.06 09:00buy stop2420.201.90241.89641.9053
6072006.11.06 09:00buy stop2430.101.90241.89641.9064
6082006.11.06 10:09sell2380.301.89841.90441.8893
6092006.11.06 10:09sell2390.201.89841.90441.8955
6102006.11.06 10:09sell2400.101.89841.90441.8944
6112006.11.06 10:57t/p2260.301.89751.91261.8975273.728039.20
6122006.11.06 11:30t/p2320.301.89711.91221.8971273.368312.56
6132006.11.06 11:40t/p2390.201.89551.90441.895558.008370.56
6142006.11.06 14:00expiration2410.301.90241.89641.9115
6152006.11.06 14:00expiration2420.201.90241.89641.9053
6162006.11.06 14:00expiration2430.101.90241.89641.9064
6172006.11.07 06:33s/l2380.301.90441.90441.8893-179.648190.92
6182006.11.07 06:33s/l2400.101.90441.90441.8944-59.888131.04
6192006.11.08 09:00sell stop2440.301.90371.90971.8946
6202006.11.08 09:00sell stop2450.201.90371.90971.9008
6212006.11.08 09:00sell stop2460.101.90371.90971.8997
6222006.11.08 09:00buy stop2470.301.90771.90171.9168
6232006.11.08 09:00buy stop2480.201.90771.90171.9106
6242006.11.08 09:00buy stop2490.101.90771.90171.9117
6252006.11.08 09:23sell2440.301.90371.90971.8946
6262006.11.08 09:23sell2450.201.90371.90971.9008
6272006.11.08 09:23sell2460.101.90371.90971.8997
6282006.11.08 10:47buy2470.301.90771.90171.9168
6292006.11.08 10:47buy2480.201.90771.90171.9106
6302006.11.08 10:47buy2490.101.90771.90171.9117
6312006.11.08 11:32s/l2440.301.90971.90971.8946-180.007951.04
6322006.11.08 11:32s/l2450.201.90971.90971.9008-120.007831.04
6332006.11.08 11:32s/l2460.101.90971.90971.8997-60.007771.04
6342006.11.08 16:15s/l2470.301.90171.90171.9168-180.007591.04
6352006.11.08 16:15s/l2480.201.90171.90171.9106-120.007471.04
6362006.11.08 16:15s/l2490.101.90171.90171.9117-60.007411.04
6372006.11.09 09:00sell stop2500.301.90311.90911.8940
6382006.11.09 09:00sell stop2510.201.90311.90911.9002
6392006.11.09 09:00sell stop2520.101.90311.90911.8991
6402006.11.09 09:00buy stop2530.301.90711.90111.9162
6412006.11.09 09:00buy stop2540.201.90711.90111.9100
6422006.11.09 09:00buy stop2550.101.90711.90111.9111
6432006.11.09 09:58buy2530.301.90711.90111.9162
6442006.11.09 09:58buy2540.201.90711.90111.9100
6452006.11.09 09:58buy2550.101.90711.90111.9111
6462006.11.09 14:00expiration2500.301.90311.90911.8940
6472006.11.09 14:00expiration2510.201.90311.90911.9002
6482006.11.09 14:00expiration2520.101.90311.90911.8991
6492006.11.09 15:30s/l2530.301.90111.90111.9162-180.007231.04
6502006.11.09 15:30s/l2540.201.90111.90111.9100-120.007111.04
6512006.11.09 15:30s/l2550.101.90111.90111.9111-60.007051.04
6522006.11.09 17:07buy stop2560.301.90711.90111.9162
6532006.11.09 17:07buy stop2570.201.90711.90111.9100
6542006.11.09 17:07buy stop2580.101.90711.90111.9111
6552006.11.09 18:35buy2560.301.90711.90111.9162
6562006.11.09 18:35buy2570.201.90711.90111.9100
6572006.11.09 18:35buy2580.101.90711.90111.9111
6582006.11.10 04:07t/p2570.201.91001.90111.910057.287108.32
6592006.11.10 04:09t/p2580.101.91111.90111.911139.647147.96
6602006.11.10 11:05t/p2560.301.91621.90111.9162271.927419.88
6612006.11.13 09:00sell stop2590.301.90901.91501.8999
6622006.11.13 09:00sell stop2600.201.90901.91501.9061
6632006.11.13 09:00sell stop2610.101.90901.91501.9050
6642006.11.13 11:38sell2590.301.90901.91501.8999
6652006.11.13 11:38sell2600.201.90901.91501.9061
6662006.11.13 11:38sell2610.101.90901.91501.9050
6672006.11.13 13:08t/p2600.201.90611.91501.906158.007477.88
6682006.11.13 13:47t/p2610.101.90501.91501.905040.007517.88
6692006.11.14 09:09sell stop2620.301.89921.90521.8901
6702006.11.14 09:09sell stop2630.201.89921.90521.8963
6712006.11.14 09:09sell stop2640.101.89921.90521.8952
6722006.11.14 11:34t/p2590.301.89991.91501.8999273.367791.24
6732006.11.14 11:34sell2620.301.89921.90521.8901
6742006.11.14 11:34sell2630.201.89921.90521.8963
6752006.11.14 11:34sell2640.101.89921.90521.8952
6762006.11.14 13:20t/p2630.201.89631.90521.896358.007849.24
6772006.11.14 17:02buy stop2650.301.90321.89721.9123
6782006.11.14 17:02buy stop2660.201.90321.89721.9061
6792006.11.14 17:02buy stop2670.101.90321.89721.9072
6802006.11.14 17:11t/p2640.101.89521.90521.895240.007889.24
6812006.11.14 22:02expiration2650.301.90321.89721.9123
6822006.11.14 22:02expiration2660.201.90321.89721.9061
6832006.11.14 22:02expiration2670.101.90321.89721.9072
6842006.11.15 09:06buy stop2680.301.89771.89171.9068
6852006.11.15 09:06buy stop2690.201.89771.89171.9006
6862006.11.15 09:06buy stop2700.101.89771.89171.9017
6872006.11.15 09:10sell stop2710.301.89371.89971.8846
6882006.11.15 09:10sell stop2720.201.89371.89971.8908
6892006.11.15 09:10sell stop2730.101.89371.89971.8897
6902006.11.15 11:30sell2710.301.89371.89971.8846
6912006.11.15 11:30sell2720.201.89371.89971.8908
6922006.11.15 11:30sell2730.101.89371.89971.8897
6932006.11.15 11:37t/p2720.201.89081.89971.890858.007947.24
6942006.11.15 12:15t/p2620.301.89011.90521.8901273.368220.60
6952006.11.15 12:23t/p2730.101.88971.89971.889740.008260.60
6962006.11.15 14:06expiration2680.301.89771.89171.9068
6972006.11.15 14:06expiration2690.201.89771.89171.9006
6982006.11.15 14:06expiration2700.101.89771.89171.9017
6992006.11.15 15:33t/p2710.301.88461.89971.8846273.008533.60
7002006.11.16 09:00sell stop2740.301.88691.89291.8778
7012006.11.16 09:00sell stop2750.201.88691.89291.8840
7022006.11.16 09:00sell stop2760.101.88691.89291.8829
7032006.11.16 09:00buy stop2770.301.89091.88491.9000
7042006.11.16 09:00buy stop2780.201.89091.88491.8938
7052006.11.16 09:00buy stop2790.101.89091.88491.8949
7062006.11.16 10:00sell2740.301.88691.89291.8778
7072006.11.16 10:00sell2750.201.88691.89291.8840
7082006.11.16 10:00sell2760.101.88691.89291.8829
7092006.11.16 14:00expiration2770.301.89091.88491.9000
7102006.11.16 14:00expiration2780.201.89091.88491.8938
7112006.11.16 14:00expiration2790.101.89091.88491.8949
7122006.11.16 15:31s/l2740.301.89291.89291.8778-180.008353.60
7132006.11.16 15:31s/l2750.201.89291.89291.8840-120.008233.60
7142006.11.16 15:31s/l2760.101.89291.89291.8829-60.008173.60
7152006.11.16 17:00sell stop2800.301.88691.89291.8778
7162006.11.16 17:00sell stop2810.201.88691.89291.8840
7172006.11.16 17:00sell stop2820.101.88691.89291.8829
7182006.11.16 17:00buy stop2830.301.89091.88491.9000
7192006.11.16 17:00buy stop2840.201.89091.88491.8938
7202006.11.16 17:00buy stop2850.101.89091.88491.8949
7212006.11.16 19:01buy2830.301.89091.88491.9000
7222006.11.16 19:01buy2840.201.89091.88491.8938
7232006.11.16 19:01buy2850.101.89091.88491.8949
7242006.11.16 20:01sell2800.301.88691.89291.8778
7252006.11.16 20:01sell2810.201.88691.89291.8840
7262006.11.16 20:01sell2820.101.88691.89291.8829
7272006.11.17 09:00buy stop2860.301.89031.88431.8994
7282006.11.17 09:00buy stop2870.201.89031.88431.8932
7292006.11.17 09:00buy stop2880.101.89031.88431.8943
7302006.11.17 09:00sell stop2890.301.88631.89231.8772
7312006.11.17 09:00sell stop2900.201.88631.89231.8834
7322006.11.17 09:00sell stop2910.101.88631.89231.8823
7332006.11.17 09:38sell2890.301.88631.89231.8772
7342006.11.17 09:38sell2900.201.88631.89231.8834
7352006.11.17 09:38sell2910.101.88631.89231.8823
7362006.11.17 10:00s/l2830.301.88491.88491.9000-181.087992.52
7372006.11.17 10:00s/l2840.201.88491.88491.8938-120.727871.80
7382006.11.17 10:00s/l2850.101.88491.88491.8949-60.367811.44
7392006.11.17 10:01t/p2810.201.88401.89291.884058.247869.68
7402006.11.17 14:00expiration2860.301.89031.88431.8994
7412006.11.17 14:00expiration2870.201.89031.88431.8932
7422006.11.17 14:00expiration2880.101.89031.88431.8943
7432006.11.17 17:02s/l2890.301.89231.89231.8772-180.007689.68
7442006.11.17 17:02s/l2900.201.89231.89231.8834-120.007569.68
7452006.11.17 17:02s/l2910.101.89231.89231.8823-60.007509.68
7462006.11.17 17:02s/l2800.301.89291.89291.8778-179.647330.04
7472006.11.17 17:02s/l2820.101.89291.89291.8829-59.887270.16
7482006.11.20 09:00sell stop2920.301.89211.89811.8830
7492006.11.20 09:00sell stop2930.201.89211.89811.8892
7502006.11.20 09:00sell stop2940.101.89211.89811.8881
7512006.11.20 09:01buy stop2950.301.89611.89011.9052
7522006.11.20 09:01buy stop2960.201.89611.89011.8990
7532006.11.20 09:01buy stop2970.101.89611.89011.9001
7542006.11.20 11:43buy2950.301.89611.89011.9052
7552006.11.20 11:43buy2960.201.89611.89011.8990
7562006.11.20 11:43buy2970.101.89611.89011.9001
7572006.11.20 14:00expiration2920.301.89211.89811.8830
7582006.11.20 14:00expiration2930.201.89211.89811.8892
7592006.11.20 14:00expiration2940.101.89211.89811.8881
7602006.11.21 02:14t/p2960.201.89901.89011.899057.287327.44
7612006.11.21 09:00sell stop2980.301.89511.90111.8860
7622006.11.21 09:00sell stop2990.201.89511.90111.8922
7632006.11.21 09:00sell stop3000.101.89511.90111.8911
7642006.11.21 09:00buy stop3010.301.89911.89311.9082
7652006.11.21 09:00buy stop3020.201.89911.89311.9020
7662006.11.21 09:00buy stop3030.101.89911.89311.9031
7672006.11.21 11:38buy3010.301.89911.89311.9082
7682006.11.21 11:38buy3020.201.89911.89311.9020
7692006.11.21 11:38buy3030.101.89911.89311.9031
7702006.11.21 13:19t/p2970.101.90011.89011.900139.647367.08
7712006.11.21 14:00expiration2980.301.89511.90111.8860
7722006.11.21 14:00expiration2990.201.89511.90111.8922
7732006.11.21 14:00expiration3000.101.89511.90111.8911
7742006.11.21 17:00sell stop3040.301.89511.90111.8860
7752006.11.21 17:00sell stop3050.201.89511.90111.8922
7762006.11.21 17:00sell stop3060.101.89511.90111.8911
7772006.11.21 22:00expiration3040.301.89511.90111.8860
7782006.11.21 22:00expiration3050.201.89511.90111.8922
7792006.11.21 22:00expiration3060.101.89511.90111.8911
7802006.11.22 04:20t/p3020.201.90201.89311.902057.287424.36
7812006.11.22 06:10t/p3030.101.90311.89311.903139.647464.00
7822006.11.22 10:34t/p2950.301.90521.89011.9052270.847734.84
7832006.11.22 14:09t/p3010.301.90821.89311.9082271.928006.76
7842006.11.23 09:00sell stop3070.301.91261.91861.9035
7852006.11.23 09:00sell stop3080.201.91261.91861.9097
7862006.11.23 09:00sell stop3090.101.91261.91861.9086
7872006.11.23 09:00buy stop3100.301.91661.91061.9257
7882006.11.23 09:00buy stop3110.201.91661.91061.9195
7892006.11.23 09:00buy stop3120.101.91661.91061.9206
7902006.11.23 11:09buy3100.301.91661.91061.9257
7912006.11.23 11:09buy3110.201.91661.91061.9195
7922006.11.23 11:09buy3120.101.91661.91061.9206
7932006.11.23 14:00expiration3070.301.91261.91861.9035
7942006.11.23 14:00expiration3080.201.91261.91861.9097
7952006.11.23 14:00expiration3090.101.91261.91861.9086
7962006.11.23 17:00sell stop3130.301.91261.91861.9035
7972006.11.23 17:00sell stop3140.201.91261.91861.9097
7982006.11.23 17:00sell stop3150.101.91261.91861.9086
7992006.11.23 22:00expiration3130.301.91261.91861.9035
8002006.11.23 22:00expiration3140.201.91261.91861.9097
8012006.11.23 22:00expiration3150.101.91261.91861.9086
8022006.11.24 09:00sell stop3160.301.91341.91941.9043
8032006.11.24 09:00sell stop3170.201.91341.91941.9105
8042006.11.24 09:00sell stop3180.101.91341.91941.9094
8052006.11.24 09:03buy stop3190.301.91741.91141.9265
8062006.11.24 09:03buy stop3200.201.91741.91141.9203
8072006.11.24 09:03buy stop3210.101.91741.91141.9214
8082006.11.24 09:26buy3190.301.91741.91141.9265
8092006.11.24 09:26buy3200.201.91741.91141.9203
8102006.11.24 09:26buy3210.101.91741.91141.9214
8112006.11.24 10:06t/p3110.201.91951.91061.919557.288064.04
8122006.11.24 10:08t/p3200.201.92031.91141.920358.008122.04
8132006.11.24 10:16t/p3120.101.92061.91061.920639.648161.68
8142006.11.24 10:17t/p3210.101.92141.91141.921440.008201.68
8152006.11.24 10:26t/p3100.301.92571.91061.9257271.928473.60
8162006.11.24 10:27t/p3190.301.92651.91141.9265273.008746.60
8172006.11.24 14:00expiration3160.301.91341.91941.9043
8182006.11.24 14:00expiration3170.201.91341.91941.9105
8192006.11.24 14:00expiration3180.101.91341.91941.9094
8202006.11.28 09:00sell stop3220.301.93571.94171.9266
8212006.11.28 09:00sell stop3230.201.93571.94171.9328
8222006.11.28 09:00sell stop3240.101.93571.94171.9317
8232006.11.28 09:00buy stop3250.301.93971.93371.9488
8242006.11.28 09:00buy stop3260.201.93971.93371.9426
8252006.11.28 09:00buy stop3270.101.93971.93371.9437
8262006.11.28 09:14buy3250.301.93971.93371.9488
8272006.11.28 09:14buy3260.201.93971.93371.9426
8282006.11.28 09:14buy3270.101.93971.93371.9437
8292006.11.28 09:55t/p3260.201.94261.93371.942658.008804.60
8302006.11.28 10:06t/p3270.101.94371.93371.943740.008844.60
8312006.11.28 14:00expiration3220.301.93571.94171.9266
8322006.11.28 14:00expiration3230.201.93571.94171.9328
8332006.11.28 14:00expiration3240.101.93571.94171.9317
8342006.11.28 15:35t/p3250.301.94881.93371.9488273.009117.60
8352006.11.29 09:00sell stop3280.301.95001.95601.9409
8362006.11.29 09:00sell stop3290.201.95001.95601.9471
8372006.11.29 09:00sell stop3300.101.95001.95601.9460
8382006.11.29 09:00buy stop3310.301.95401.94801.9631
8392006.11.29 09:00buy stop3320.201.95401.94801.9569
8402006.11.29 09:00buy stop3330.101.95401.94801.9580
8412006.11.29 09:48sell3280.301.95001.95601.9409
8422006.11.29 09:48sell3290.201.95001.95601.9471
8432006.11.29 09:48sell3300.101.95001.95601.9460
8442006.11.29 14:00expiration3310.301.95401.94801.9631
8452006.11.29 14:00expiration3320.201.95401.94801.9569
8462006.11.29 14:00expiration3330.101.95401.94801.9580
8472006.11.29 17:00sell stop3340.301.95001.95601.9409
8482006.11.29 17:00sell stop3350.201.95001.95601.9471
8492006.11.29 17:00sell stop3360.101.95001.95601.9460
8502006.11.29 17:00buy stop3370.301.95401.94801.9631
8512006.11.29 17:00buy stop3380.201.95401.94801.9569
8522006.11.29 17:00buy stop3390.101.95401.94801.9580
8532006.11.29 17:01buy3370.301.95401.94801.9631
8542006.11.29 17:01buy3380.201.95401.94801.9569
8552006.11.29 17:01buy3390.101.95401.94801.9580
8562006.11.29 17:01buy stop3400.301.95401.94801.9631
8572006.11.29 17:01buy stop3410.201.95401.94801.9569
8582006.11.29 17:01buy stop3420.101.95401.94801.9580
8592006.11.29 17:06sell3340.301.95001.95601.9409
8602006.11.29 17:06sell3350.201.95001.95601.9471
8612006.11.29 17:06sell3360.101.95001.95601.9460
8622006.11.29 17:11sell stop3430.301.95001.95601.9409
8632006.11.29 17:11sell stop3440.201.95001.95601.9471
8642006.11.29 17:11sell stop3450.101.95001.95601.9460
8652006.11.29 17:15sell3430.301.95001.95601.9409
8662006.11.29 17:15sell3440.201.95001.95601.9471
8672006.11.29 17:15sell3450.101.95001.95601.9460
8682006.11.29 18:04s/l3370.301.94801.94801.9631-180.008937.60
8692006.11.29 18:04s/l3380.201.94801.94801.9569-120.008817.60
8702006.11.29 18:04s/l3390.101.94801.94801.9580-60.008757.60
8712006.11.29 18:20t/p3290.201.94711.95601.947158.008815.60
8722006.11.29 18:20t/p3350.201.94711.95601.947158.008873.60
8732006.11.29 18:20t/p3440.201.94711.95601.947158.008931.60
8742006.11.29 20:23t/p3300.101.94601.95601.946040.008971.60
8752006.11.29 20:23t/p3360.101.94601.95601.946040.009011.60
8762006.11.29 20:23t/p3450.101.94601.95601.946040.009051.60
8772006.11.29 22:01expiration3400.301.95401.94801.9631
8782006.11.29 22:01expiration3410.201.95401.94801.9569
8792006.11.29 22:01expiration3420.101.95401.94801.9580
8802006.11.30 09:23s/l3280.301.95601.95601.9409-178.928872.68
8812006.11.30 09:23s/l3340.301.95601.95601.9409-178.928693.76
8822006.11.30 09:23s/l3430.301.95601.95601.9409-178.928514.84