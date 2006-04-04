Strategy Tester Report
Niceprofit

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.04.03 00:00 - 2006.11.15 00:00 (2006.04.01 - 2006.11.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMaxTrades=3; Pips=7; TakeProfit=65; TrailingStop=20;
Bars in test14981Ticks modelled597551Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit-4895.60Gross profit7272.40Gross loss-12168.00
Profit factor0.60Expected payoff-5.05
Absolute drawdown4895.60Maximal drawdown (%)4994.60 (98.0%)
Total trades969Short positions (won %)437 (58.81%)Long positions (won %)532 (61.65%)
Profit trades (% of total)585 (60.37%)Loss trades (% of total)384 (39.63%)
Largestprofit trade40.00loss trade-149.60
Averageprofit trade12.43loss trade-31.69
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (123.00)consecutive losses (loss in money)9 (-539.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)123.00 (12)consecutive loss (count of losses)-554.40 (7)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.03 00:00sell10.101.21161.21661.2051
22006.04.03 01:59close10.101.21051.21661.205111.005011.00
32006.04.03 02:00sell20.101.21031.21531.2038
42006.04.03 02:01sell30.201.21111.21611.2046
52006.04.03 02:31close30.201.21031.21611.204616.005027.00
62006.04.03 02:31close20.101.21021.21531.20381.005028.00
72006.04.03 02:31sell40.101.20971.21471.2032
82006.04.03 04:45close40.101.20871.21471.203210.005038.00
92006.04.03 04:45sell50.101.20831.21331.2018
102006.04.03 05:01close50.101.20721.21331.201811.005049.00
112006.04.03 05:02sell60.101.20681.21181.2003
122006.04.03 06:40close60.101.20571.21181.200311.005060.00
132006.04.03 06:40sell70.101.20561.21061.1991
142006.04.03 06:43close70.101.20461.21061.199110.005070.00
152006.04.03 06:43sell80.101.20421.20921.1977
162006.04.03 07:17sell90.201.20491.20991.1984
172006.04.03 07:41close90.201.20411.20991.198416.005086.00
182006.04.03 07:41close80.101.20421.20921.19770.005086.00
192006.04.03 07:42sell100.101.20401.20901.1975
202006.04.03 07:59sell110.201.20471.20971.1982
212006.04.03 09:10close110.201.20411.20971.198212.005098.00
222006.04.03 09:11close100.101.20391.20901.19751.005099.00
232006.04.03 09:12sell120.101.20341.20841.1969
242006.04.03 09:16sell130.201.20431.20931.1978
252006.04.03 09:56sell140.401.20501.21001.1985
262006.04.03 16:05s/l120.101.20841.20841.1969-50.005049.00
272006.04.03 16:05close140.401.20841.21001.1985-136.004913.00
282006.04.03 16:05close130.201.20831.20931.1978-80.004833.00
292006.04.03 16:05buy150.101.20821.20321.2147
302006.04.03 16:09buy160.201.20741.20241.2139
312006.04.03 16:20close160.201.20821.20241.213916.004849.00
322006.04.03 16:20close150.101.20831.20321.21471.004850.00
332006.04.03 16:20buy170.101.20851.20351.2150
342006.04.03 16:39close170.101.20961.20351.215011.004861.00
352006.04.03 16:39buy180.101.20981.20481.2163
362006.04.03 16:43close180.101.21081.20481.216310.004871.00
372006.04.03 16:43buy190.101.21121.20621.2177
382006.04.03 16:50buy200.201.21051.20551.2170
392006.04.03 16:53close200.201.21111.20551.217012.004883.00
402006.04.03 16:53close190.101.21101.20621.2177-2.004881.00
412006.04.03 16:54buy210.101.21131.20631.2178
422006.04.03 17:15close210.101.21251.20631.217812.004893.00
432006.04.03 17:15buy220.101.21301.20801.2195
442006.04.03 17:56buy230.201.21221.20721.2187
452006.04.03 18:09close230.201.21281.20721.218712.004905.00
462006.04.03 18:09close220.101.21271.20801.2195-3.004902.00
472006.04.03 18:09buy240.101.21291.20791.2194
482006.04.03 18:20buy250.201.21221.20721.2187
492006.04.03 18:51close250.201.21281.20721.218712.004914.00
502006.04.03 18:51close240.101.21291.20791.21940.004914.00
512006.04.03 18:51buy260.101.21311.20811.2196
522006.04.03 19:10buy270.201.21231.20731.2188
532006.04.03 19:24close270.201.21301.20731.218814.004928.00
542006.04.03 19:24close260.101.21311.20811.21960.004928.00
552006.04.03 19:24buy280.101.21351.20851.2200
562006.04.03 20:42close280.101.21451.20851.220010.004938.00
572006.04.03 20:42buy290.101.21491.20991.2214
582006.04.03 21:43buy300.201.21411.20911.2206
592006.04.03 23:40buy310.401.21331.20831.2198
602006.04.04 01:08close310.401.21391.20831.219822.404960.40
612006.04.04 01:08close300.201.21401.20911.2206-2.804957.60
622006.04.04 01:08close290.101.21421.20991.2214-7.404950.20
632006.04.04 01:08buy320.101.21461.20961.2211
642006.04.04 02:13buy330.201.21381.20881.2203
652006.04.04 02:56buy340.401.21301.20801.2195
662006.04.04 04:04close340.401.21381.20801.219532.004982.20
672006.04.04 04:04close330.201.21401.20881.22034.004986.20
682006.04.04 04:04close320.101.21421.20961.2211-4.004982.20
692006.04.04 04:04buy350.101.21471.20971.2212
702006.04.04 04:12buy360.201.21391.20891.2204
712006.04.04 04:50close360.201.21471.20891.220416.004998.20
722006.04.04 04:50close350.101.21461.20971.2212-1.004997.20
732006.04.04 04:51buy370.101.21481.20981.2213
742006.04.04 05:17buy380.201.21391.20891.2204
752006.04.04 06:12close380.201.21461.20891.220414.005011.20
762006.04.04 06:12close370.101.21471.20981.2213-1.005010.20
772006.04.04 06:12buy390.101.21521.21021.2217
782006.04.04 06:15buy400.201.21451.20951.2210
792006.04.04 06:27close400.201.21511.20951.221012.005022.20
802006.04.04 06:27close390.101.21491.21021.2217-3.005019.20
812006.04.04 06:27buy410.101.21511.21011.2216
822006.04.04 08:29buy420.201.21431.20931.2208
832006.04.04 08:39buy430.401.21351.20851.2200
842006.04.04 08:43close430.401.21421.20851.220028.005047.20
852006.04.04 08:44close420.201.21421.20931.2208-2.005045.20
862006.04.04 08:44close410.101.21421.21011.2216-9.005036.20
872006.04.04 08:45sell440.101.21421.21921.2077
882006.04.04 08:49close440.101.21311.21921.207711.005047.20
892006.04.04 08:49sell450.101.21291.21791.2064
902006.04.04 09:21sell460.201.21371.21871.2072
912006.04.04 09:33sell470.401.21451.21951.2080
922006.04.04 11:40s/l450.101.21791.21791.2064-50.004997.20
932006.04.04 11:40close470.401.21791.21951.2080-136.004861.20
942006.04.04 11:40close460.201.21781.21871.2072-82.004779.20
952006.04.04 11:40buy480.101.21781.21281.2243
962006.04.04 12:43buy490.201.21691.21191.2234
972006.04.04 13:35close490.201.21761.21191.223414.004793.20
982006.04.04 13:35close480.101.21771.21281.2243-1.004792.20
992006.04.04 13:35buy500.101.21811.21311.2246
1002006.04.04 14:02close500.101.21911.21311.224610.004802.20
1012006.04.04 14:03buy510.101.21951.21451.2260
1022006.04.04 14:04close510.101.22071.21451.226012.004814.20
1032006.04.04 14:04buy520.101.22121.21621.2277
1042006.04.04 14:20close520.101.22231.21621.227711.004825.20
1052006.04.04 14:20buy530.101.22271.21771.2292
1062006.04.04 14:21close530.101.22371.21771.229210.004835.20
1072006.04.04 14:21buy540.101.22411.21911.2306
1082006.04.04 14:24buy550.201.22341.21841.2299
1092006.04.04 14:28close550.201.22411.21841.229914.004849.20
1102006.04.04 14:28close540.101.22431.21911.23062.004851.20
1112006.04.04 14:29buy560.101.22471.21971.2312
1122006.04.04 14:37buy570.201.22391.21891.2304
1132006.04.04 15:02buy580.401.22311.21811.2296
1142006.04.04 15:07close580.401.22381.21811.229628.004879.20
1152006.04.04 15:07close570.201.22371.21891.2304-4.004875.20
1162006.04.04 15:07close560.101.22361.21971.2312-11.004864.20
1172006.04.04 15:08buy590.101.22401.21901.2305
1182006.04.04 15:43close590.101.22501.21901.230510.004874.20
1192006.04.04 15:43buy600.101.22541.22041.2319
1202006.04.04 15:48close600.101.22651.22041.231911.004885.20
1212006.04.04 15:48buy610.101.22671.22171.2332
1222006.04.04 16:07buy620.201.22591.22091.2324
1232006.04.04 16:15close620.201.22661.22091.232414.004899.20
1242006.04.04 16:15close610.101.22651.22171.2332-2.004897.20
1252006.04.04 16:15buy630.101.22681.22181.2333
1262006.04.04 16:46buy640.201.22611.22111.2326
1272006.04.04 16:54buy650.401.22531.22031.2318
1282006.04.04 16:59close650.401.22591.22031.231824.004921.20
1292006.04.04 16:59close640.201.22601.22111.2326-2.004919.20
1302006.04.04 16:59close630.101.22611.22181.2333-7.004912.20
1312006.04.04 16:59buy660.101.22631.22131.2328
1322006.04.04 17:50buy670.201.22551.22051.2320
1332006.04.04 18:11buy680.401.22481.21981.2313
1342006.04.04 18:33close680.401.22541.21981.231324.004936.20
1352006.04.04 18:33close670.201.22551.22051.23200.004936.20
1362006.04.04 18:34close660.101.22541.22131.2328-9.004927.20
1372006.04.04 18:34buy690.101.22581.22081.2323
1382006.04.04 19:20buy700.201.22501.22001.2315
1392006.04.04 20:04close700.201.22561.22001.231512.004939.20
1402006.04.04 20:04close690.101.22551.22081.2323-3.004936.20
1412006.04.04 20:05buy710.101.22591.22091.2324
1422006.04.05 02:06buy720.201.22521.22021.2317
1432006.04.05 03:22close720.201.22591.22021.231714.004950.20
1442006.04.05 03:22close710.101.22611.22091.23240.804951.00
1452006.04.05 03:23sell730.101.22621.23121.2197
1462006.04.05 04:29sell740.201.22691.23191.2204
1472006.04.05 06:50sell750.401.22771.23271.2212
1482006.04.05 07:56close750.401.22711.23271.221224.004975.00
1492006.04.05 07:57close740.201.22721.23191.2204-6.004969.00
1502006.04.05 07:57close730.101.22711.23121.2197-9.004960.00
1512006.04.05 07:58sell760.101.22681.23181.2203
1522006.04.05 08:41sell770.201.22761.23261.2211
1532006.04.05 08:58close770.201.22701.23261.221112.004972.00
1542006.04.05 08:58close760.101.22721.23181.2203-4.004968.00
1552006.04.05 08:59sell780.101.22691.23191.2204
1562006.04.05 09:34close780.101.22581.23191.220411.004979.00
1572006.04.05 09:34sell790.101.22521.23021.2187
1582006.04.05 09:40sell800.201.22601.23101.2195
1592006.04.05 09:45sell810.401.22681.23181.2203
1602006.04.05 09:56close810.401.22621.23181.220324.005003.00
1612006.04.05 09:56close800.201.22631.23101.2195-6.004997.00
1622006.04.05 09:56close790.101.22631.23021.2187-11.004986.00
1632006.04.05 09:57sell820.101.22601.23101.2195
1642006.04.05 10:43sell830.201.22681.23181.2203
1652006.04.05 11:18close830.201.22611.23181.220314.005000.00
1662006.04.05 11:18close820.101.22601.23101.21950.005000.00
1672006.04.05 11:18sell840.101.22561.23061.2191
1682006.04.05 14:00sell850.201.22641.23141.2199
1692006.04.05 14:21sell860.401.22721.23221.2207
1702006.04.05 16:29close860.401.22661.23221.220724.005024.00
1712006.04.05 16:29close850.201.22651.23141.2199-2.005022.00
1722006.04.05 16:29close840.101.22641.23061.2191-8.005014.00
1732006.04.05 16:29sell870.101.22621.23121.2197
1742006.04.05 16:39sell880.201.22691.23191.2204
1752006.04.05 17:05sell890.401.22771.23271.2212
1762006.04.05 17:25close890.401.22711.23271.221224.005038.00
1772006.04.05 17:25close880.201.22701.23191.2204-2.005036.00
1782006.04.05 17:25close870.101.22711.23121.2197-9.005027.00
1792006.04.05 17:25sell900.101.22691.23191.2204
1802006.04.05 17:48close900.101.22581.23191.220411.005038.00
1812006.04.05 17:48sell910.101.22541.23041.2189
1822006.04.05 17:49sell920.201.22621.23121.2197
1832006.04.05 17:55sell930.401.22691.23191.2204
1842006.04.05 20:23s/l910.101.23041.23041.2189-50.004988.00
1852006.04.05 20:23close930.401.23041.23191.2204-140.004848.00
1862006.04.05 20:23close920.201.23051.23121.2197-86.004762.00
1872006.04.05 20:23buy940.101.23041.22541.2369
1882006.04.05 21:12buy950.201.22961.22461.2361
1892006.04.05 21:19buy960.401.22891.22391.2354
1902006.04.05 23:11close960.401.22951.22391.235424.004786.00
1912006.04.05 23:11close950.201.22941.22461.2361-4.004782.00
1922006.04.05 23:12close940.101.22931.22541.2369-11.004771.00
1932006.04.05 23:12sell970.101.22941.23441.2229
1942006.04.06 00:33close970.101.22831.23441.222911.204782.20
1952006.04.06 00:34sell980.101.22821.23321.2217
1962006.04.06 01:26sell990.201.22891.23391.2224
1972006.04.06 02:05close990.201.22831.23391.222412.004794.20
1982006.04.06 02:05close980.101.22821.23321.22170.004794.20
1992006.04.06 02:06sell1000.101.22791.23291.2214
2002006.04.06 02:13sell1010.201.22871.23371.2222
2012006.04.06 02:57close1010.201.22811.23371.222212.004806.20
2022006.04.06 02:58close1000.101.22811.23291.2214-2.004804.20
2032006.04.06 02:58sell1020.101.22791.23291.2214
2042006.04.06 03:27sell1030.201.22861.23361.2221
2052006.04.06 03:29close1030.201.22801.23361.222112.004816.20
2062006.04.06 03:30close1020.101.22811.23291.2214-2.004814.20
2072006.04.06 03:30sell1040.101.22801.23301.2215
2082006.04.06 05:17sell1050.201.22881.23381.2223
2092006.04.06 08:45close1050.201.22821.23381.222312.004826.20
2102006.04.06 08:45close1040.101.22831.23301.2215-3.004823.20
2112006.04.06 08:45sell1060.101.22801.23301.2215
2122006.04.06 08:55sell1070.201.22881.23381.2223
2132006.04.06 09:22sell1080.401.22961.23461.2231
2142006.04.06 09:49close1080.401.22891.23461.223128.004851.20
2152006.04.06 09:49close1070.201.22901.23381.2223-4.004847.20
2162006.04.06 09:49close1060.101.22901.23301.2215-10.004837.20
2172006.04.06 09:50sell1090.101.22881.23381.2223
2182006.04.06 10:10sell1100.201.22951.23451.2230
2192006.04.06 10:14sell1110.401.23031.23531.2238
2202006.04.06 10:19close1110.401.22971.23531.223824.004861.20
2212006.04.06 10:19close1100.201.22981.23451.2230-6.004855.20
2222006.04.06 10:19close1090.101.23001.23381.2223-12.004843.20
2232006.04.06 10:19buy1120.101.23011.22511.2366
2242006.04.06 10:57close1120.101.23111.22511.236610.004853.20
2252006.04.06 10:57buy1130.101.23151.22651.2380
2262006.04.06 10:58close1130.101.23271.22651.238012.004865.20
2272006.04.06 10:58buy1140.101.23331.22831.2398
2282006.04.06 10:59buy1150.201.23251.22751.2390
2292006.04.06 11:04buy1160.401.23171.22671.2382
2302006.04.06 11:19close1160.401.23251.22671.238232.004897.20
2312006.04.06 11:19close1150.201.23261.22751.23902.004899.20
2322006.04.06 11:19close1140.101.23281.22831.2398-5.004894.20
2332006.04.06 11:19buy1170.101.23301.22801.2395
2342006.04.06 11:31buy1180.201.23221.22721.2387
2352006.04.06 12:24buy1190.401.23151.22651.2380
2362006.04.06 14:41s/l1170.101.22801.22801.2395-50.004844.20
2372006.04.06 14:41close1190.401.22801.22651.2380-140.004704.20
2382006.04.06 14:41close1180.201.22781.22721.2387-88.004616.20
2392006.04.06 14:41sell1200.101.22771.23271.2212
2402006.04.06 14:46close1200.101.22661.23271.221211.004627.20
2412006.04.06 14:46sell1210.101.22591.23091.2194
2422006.04.06 14:47close1210.101.22491.23091.219410.004637.20
2432006.04.06 14:47sell1220.101.22441.22941.2179
2442006.04.06 14:54close1220.101.22331.22941.217911.004648.20
2452006.04.06 14:54sell1230.101.22291.22791.2164
2462006.04.06 14:56close1230.101.22191.22791.216410.004658.20
2472006.04.06 14:56sell1240.101.22141.22641.2149
2482006.04.06 14:57sell1250.201.22221.22721.2157
2492006.04.06 14:58sell1260.401.22291.22791.2164
2502006.04.06 15:11close1260.401.22231.22791.216424.004682.20
2512006.04.06 15:11close1250.201.22221.22721.21570.004682.20
2522006.04.06 15:11close1240.101.22211.22641.2149-7.004675.20
2532006.04.06 15:11sell1270.101.22191.22691.2154
2542006.04.06 15:11sell1280.201.22271.22771.2162
2552006.04.06 15:13sell1290.401.22341.22841.2169
2562006.04.06 15:16close1290.401.22281.22841.216924.004699.20
2572006.04.06 15:17close1280.201.22281.22771.2162-2.004697.20
2582006.04.06 15:17close1270.101.22271.22691.2154-8.004689.20
2592006.04.06 15:17sell1300.101.22251.22751.2160
2602006.04.06 15:18sell1310.201.22321.22821.2167
2612006.04.06 15:22close1310.201.22261.22821.216712.004701.20
2622006.04.06 15:22close1300.101.22271.22751.2160-2.004699.20
2632006.04.06 15:22sell1320.101.22251.22751.2160
2642006.04.06 15:23sell1330.201.22321.22821.2167
2652006.04.06 15:29close1330.201.22261.22821.216712.004711.20
2662006.04.06 15:29close1320.101.22251.22751.21600.004711.20
2672006.04.06 15:29sell1340.101.22211.22711.2156
2682006.04.06 16:00close1340.101.22101.22711.215611.004722.20
2692006.04.06 16:00sell1350.101.22051.22551.2140
2702006.04.06 16:14sell1360.201.22121.22621.2147
2712006.04.06 16:25sell1370.401.22211.22711.2156
2722006.04.06 17:37close1370.401.22141.22711.215628.004750.20
2732006.04.06 17:37close1360.201.22171.22621.2147-10.004740.20
2742006.04.06 17:38close1350.101.22181.22551.2140-13.004727.20
2752006.04.06 17:38sell1380.101.22141.22641.2149
2762006.04.06 18:02sell1390.201.22221.22721.2157
2772006.04.06 18:05close1390.201.22151.22721.215714.004741.20
2782006.04.06 18:05close1380.101.22161.22641.2149-2.004739.20
2792006.04.06 18:05sell1400.101.22131.22631.2148
2802006.04.06 18:25close1400.101.22031.22631.214810.004749.20
2812006.04.06 18:25sell1410.101.21991.22491.2134
2822006.04.06 18:30sell1420.201.22071.22571.2142
2832006.04.06 18:43sell1430.401.22151.22651.2150
2842006.04.07 01:15close1430.401.22091.22651.215024.804774.00
2852006.04.07 01:16close1420.201.22081.22571.2142-1.604772.40
2862006.04.07 01:16close1410.101.22071.22491.2134-7.804764.60
2872006.04.07 01:17sell1440.101.22051.22551.2140
2882006.04.07 01:53close1440.101.21931.22551.214012.004776.60
2892006.04.07 01:53sell1450.101.21911.22411.2126
2902006.04.07 01:54sell1460.201.21991.22491.2134
2912006.04.07 03:02sell1470.401.22061.22561.2141
2922006.04.07 03:27close1470.401.22001.22561.214124.004800.60
2932006.04.07 03:27close1460.201.21951.22491.21348.004808.60
2942006.04.07 03:28close1450.101.21941.22411.2126-3.004805.60
2952006.04.07 03:28sell1480.101.21901.22401.2125
2962006.04.07 04:26sell1490.201.21981.22481.2133
2972006.04.07 06:10sell1500.401.22061.22561.2141
2982006.04.07 06:54close1500.401.22001.22561.214124.004829.60
2992006.04.07 06:55close1490.201.22001.22481.2133-4.004825.60
3002006.04.07 06:56close1480.101.22001.22401.2125-10.004815.60
3012006.04.07 06:56buy1510.101.22011.21511.2266
3022006.04.07 08:53buy1520.201.21931.21431.2258
3032006.04.07 09:16buy1530.401.21851.21351.2250
3042006.04.07 10:11close1530.401.21911.21351.225024.004839.60
3052006.04.07 10:12close1520.201.21921.21431.2258-2.004837.60
3062006.04.07 10:12close1510.101.21911.21511.2266-10.004827.60
3072006.04.07 10:12buy1540.101.21931.21431.2258
3082006.04.07 11:14buy1550.201.21861.21361.2251
3092006.04.07 11:16close1550.201.21921.21361.225112.004839.60
3102006.04.07 11:16close1540.101.21931.21431.22580.004839.60
3112006.04.07 11:16buy1560.101.21971.21471.2262
3122006.04.07 11:19buy1570.201.21891.21391.2254
3132006.04.07 12:01close1570.201.21961.21391.225414.004853.60
3142006.04.07 12:01close1560.101.21961.21471.2262-1.004852.60
3152006.04.07 12:02buy1580.101.22001.21501.2265
3162006.04.07 12:36buy1590.201.21921.21421.2257
3172006.04.07 12:42buy1600.401.21841.21341.2249
3182006.04.07 14:31close1600.401.21911.21341.224928.004880.60
3192006.04.07 14:31close1590.201.21921.21421.22570.004880.60
3202006.04.07 14:31close1580.101.21931.21501.2265-7.004873.60
3212006.04.07 14:31buy1610.101.21971.21471.2262
3222006.04.07 14:31close1610.101.22081.21471.226211.004884.60
3232006.04.07 14:31buy1620.101.22151.21651.2280
3242006.04.07 14:34buy1630.201.22081.21581.2273
3252006.04.07 14:38buy1640.401.22001.21501.2265
3262006.04.07 14:41close1640.401.22061.21501.226524.004908.60
3272006.04.07 14:41close1630.201.22071.21581.2273-2.004906.60
3282006.04.07 14:41close1620.101.22091.21651.2280-6.004900.60
3292006.04.07 14:41buy1650.101.22131.21631.2278
3302006.04.07 14:52buy1660.201.22051.21551.2270
3312006.04.07 14:52buy1670.401.21981.21481.2263
3322006.04.07 15:20s/l1650.101.21631.21631.2278-50.004850.60
3332006.04.07 15:20close1670.401.21621.21481.2263-144.004706.60
3342006.04.07 15:21close1660.201.21601.21551.2270-90.004616.60
3352006.04.07 15:21sell1680.101.21591.22091.2094
3362006.04.07 15:22close1680.101.21491.22091.209410.004626.60
3372006.04.07 15:22sell1690.101.21451.21951.2080
3382006.04.07 15:22sell1700.201.21531.22031.2088
3392006.04.07 15:28sell1710.401.21611.22111.2096
3402006.04.07 15:34close1710.401.21541.22111.209628.004654.60
3412006.04.07 15:34close1700.201.21551.22031.2088-4.004650.60
3422006.04.07 15:34close1690.101.21551.21951.2080-10.004640.60
3432006.04.07 15:35sell1720.101.21531.22031.2088
3442006.04.07 16:05close1720.101.21431.22031.208810.004650.60
3452006.04.07 16:05sell1730.101.21381.21881.2073
3462006.04.07 16:23close1730.101.21281.21881.207310.004660.60
3472006.04.07 16:23sell1740.101.21241.21741.2059
3482006.04.07 16:59close1740.101.21121.21741.205912.004672.60
3492006.04.07 17:00sell1750.101.21101.21601.2045
3502006.04.07 17:04sell1760.201.21171.21671.2052
3512006.04.07 17:36sell1770.401.21251.21751.2060
3522006.04.07 17:42close1770.401.21191.21751.206024.004696.60
3532006.04.07 17:42close1760.201.21181.21671.2052-2.004694.60
3542006.04.07 17:43close1750.101.21181.21601.2045-8.004686.60
3552006.04.07 17:43sell1780.101.21141.21641.2049
3562006.04.07 17:59close1780.101.21041.21641.204910.004696.60
3572006.04.07 17:59sell1790.101.21001.21501.2035
3582006.04.07 18:00sell1800.201.21071.21571.2042
3592006.04.07 19:07sell1810.401.21151.21651.2050
3602006.04.07 20:15close1810.401.21091.21651.205024.004720.60
3612006.04.07 20:15close1800.201.21101.21571.2042-6.004714.60
3622006.04.07 20:16close1790.101.21091.21501.2035-9.004705.60
3632006.04.07 20:18sell1820.101.21071.21571.2042
3642006.04.07 21:04close1820.101.20971.21571.204210.004715.60
3652006.04.07 21:04sell1830.101.20931.21431.2028
3662006.04.07 21:08sell1840.201.21001.21501.2035
3672006.04.07 22:24close1840.201.20941.21501.203512.004727.60
3682006.04.07 22:25close1830.101.20951.21431.2028-2.004725.60
3692006.04.07 22:25sell1850.101.20911.21411.2026
3702006.04.09 23:00sell1860.201.21051.21551.2040
3712006.04.10 00:13sell1870.401.21141.21641.2049
3722006.04.10 00:35close1870.401.21061.21641.204932.004757.60
3732006.04.10 00:35close1860.201.21071.21551.2040-3.604754.00
3742006.04.10 00:36close1850.101.21101.21411.2026-18.804735.20
3752006.04.10 00:36buy1880.101.21061.20561.2171
3762006.04.10 02:32close1880.101.21171.20561.217111.004746.20
3772006.04.10 02:32buy1890.101.21221.20721.2187
3782006.04.10 02:38buy1900.201.21141.20641.2179
3792006.04.10 03:20buy1910.401.21061.20561.2171
3802006.04.10 05:27close1910.401.21131.20561.217128.004774.20
3812006.04.10 05:27close1900.201.21121.20641.2179-4.004770.20
3822006.04.10 05:27close1890.101.21131.20721.2187-9.004761.20
3832006.04.10 05:27buy1920.101.21171.20671.2182
3842006.04.10 08:26buy1930.201.21091.20591.2174
3852006.04.10 08:32buy1940.401.21011.20511.2166
3862006.04.10 08:59close1940.401.21071.20511.216624.004785.20
3872006.04.10 08:59close1930.201.21091.20591.21740.004785.20
3882006.04.10 08:59close1920.101.21101.20671.2182-7.004778.20
3892006.04.10 08:59buy1950.101.21151.20651.2180
3902006.04.10 09:48close1950.101.21251.20651.218010.004788.20
3912006.04.10 09:49buy1960.101.21301.20801.2195
3922006.04.10 09:53buy1970.201.21221.20721.2187
3932006.04.10 10:50buy1980.401.21141.20641.2179
3942006.04.10 10:57close1980.401.21201.20641.217924.004812.20
3952006.04.10 10:57close1970.201.21181.20721.2187-8.004804.20
3962006.04.10 10:57close1960.101.21191.20801.2195-11.004793.20
3972006.04.10 10:58buy1990.101.21231.20731.2188
3982006.04.10 12:09buy2000.201.21151.20651.2180
3992006.04.10 13:11buy2010.401.21071.20571.2172
4002006.04.10 15:41close2010.401.21141.20571.217228.004821.20
4012006.04.10 15:41close2000.201.21171.20651.21804.004825.20
4022006.04.10 15:41close1990.101.21181.20731.2188-5.004820.20
4032006.04.10 15:41buy2020.101.21231.20731.2188
4042006.04.10 16:21buy2030.201.21151.20651.2180
4052006.04.10 16:59buy2040.401.21061.20561.2171
4062006.04.10 23:08close2040.401.21141.20561.217132.004852.20
4072006.04.10 23:08close2030.201.21131.20651.2180-4.004848.20
4082006.04.10 23:09close2020.101.21141.20731.2188-9.004839.20
4092006.04.10 23:09buy2050.101.21151.20651.2180
4102006.04.11 01:35buy2060.201.21071.20571.2172
4112006.04.11 02:05buy2070.401.20991.20491.2164
4122006.04.11 02:38close2070.401.21051.20491.216424.004863.20
4132006.04.11 02:39close2060.201.21061.20571.2172-2.004861.20
4142006.04.11 02:40close2050.101.21051.20651.2180-10.404850.80
4152006.04.11 02:41buy2080.101.21071.20571.2172
4162006.04.11 02:45buy2090.201.20991.20491.2164
4172006.04.11 05:07close2090.201.21051.20491.216412.004862.80
4182006.04.11 05:07close2080.101.21061.20571.2172-1.004861.80
4192006.04.11 05:07buy2100.101.21081.20581.2173
4202006.04.11 07:33close2100.101.21191.20581.217311.004872.80
4212006.04.11 07:34buy2110.101.21241.20741.2189
4222006.04.11 08:05close2110.101.21351.20741.218911.004883.80
4232006.04.11 08:05buy2120.101.21371.20871.2202
4242006.04.11 08:13buy2130.201.21301.20801.2195
4252006.04.11 08:37close2130.201.21361.20801.219512.004895.80
4262006.04.11 08:37close2120.101.21351.20871.2202-2.004893.80
4272006.04.11 08:37buy2140.101.21381.20881.2203
4282006.04.11 08:44buy2150.201.21311.20811.2196
4292006.04.11 09:26close2150.201.21371.20811.219612.004905.80
4302006.04.11 09:26close2140.101.21361.20881.2203-2.004903.80
4312006.04.11 09:26buy2160.101.21391.20891.2204
4322006.04.11 10:23buy2170.201.21321.20821.2197
4332006.04.11 10:30buy2180.401.21251.20751.2190
4342006.04.11 10:54close2180.401.21311.20751.219024.004927.80
4352006.04.11 10:54close2170.201.21321.20821.21970.004927.80
4362006.04.11 10:54close2160.101.21341.20891.2204-5.004922.80
4372006.04.11 10:54buy2190.101.21361.20861.2201
4382006.04.11 11:01buy2200.201.21291.20791.2194
4392006.04.11 11:11buy2210.401.21211.20711.2186
4402006.04.11 15:51close2210.401.21281.20711.218628.004950.80
4412006.04.11 15:51close2200.201.21291.20791.21940.004950.80
4422006.04.11 15:52close2190.101.21301.20861.2201-6.004944.80
4432006.04.11 15:52buy2220.101.21321.20821.2197
4442006.04.11 16:17buy2230.201.21251.20751.2190
4452006.04.11 16:48close2230.201.21321.20751.219014.004958.80
4462006.04.11 16:48close2220.101.21331.20821.21971.004959.80
4472006.04.11 16:49buy2240.101.21361.20861.2201
4482006.04.11 16:59buy2250.201.21291.20791.2194
4492006.04.11 17:39buy2260.401.21211.20711.2186
4502006.04.11 18:35close2260.401.21271.20711.218624.004983.80
4512006.04.11 18:35close2250.201.21281.20791.2194-2.004981.80
4522006.04.11 18:36close2240.101.21311.20861.2201-5.004976.80
4532006.04.11 18:37buy2270.101.21331.20831.2198
4542006.04.11 21:50close2270.101.21451.20831.219812.004988.80
4552006.04.11 21:50buy2280.101.21501.21001.2215
4562006.04.11 23:32buy2290.201.21421.20921.2207
4572006.04.12 00:12close2290.201.21481.20921.22079.604998.40
4582006.04.12 00:12close2280.101.21471.21001.2215-4.204994.20
4592006.04.12 00:12buy2300.101.21511.21011.2216
4602006.04.12 02:14close2300.101.21631.21011.221612.005006.20
4612006.04.12 02:14buy2310.101.21641.21141.2229
4622006.04.12 07:24buy2320.201.21561.21061.2221
4632006.04.12 07:28buy2330.401.21481.20981.2213
4642006.04.12 09:31close2330.401.21541.20981.221324.005030.20
4652006.04.12 09:31close2320.201.21551.21061.2221-2.005028.20
4662006.04.12 09:31close2310.101.21541.21141.2229-10.005018.20
4672006.04.12 09:31sell2340.101.21541.22041.2089
4682006.04.12 12:02close2340.101.21431.22041.208911.005029.20
4692006.04.12 12:02sell2350.101.21411.21911.2076
4702006.04.12 14:03close2350.101.21311.21911.207610.005039.20
4712006.04.12 14:04sell2360.101.21271.21771.2062
4722006.04.12 14:30close2360.101.21161.21771.206211.005050.20
4732006.04.12 14:30sell2370.101.21121.21621.2047
4742006.04.12 14:34close2370.101.21021.21621.204710.005060.20
4752006.04.12 14:34sell2380.101.20971.21471.2032
4762006.04.12 14:37close2380.101.20871.21471.203210.005070.20
4772006.04.12 14:37sell2390.101.20861.21361.2021
4782006.04.12 14:39sell2400.201.20931.21431.2028
4792006.04.12 14:44close2400.201.20871.21431.202812.005082.20
4802006.04.12 14:44close2390.101.20881.21361.2021-2.005080.20
4812006.04.12 14:44sell2410.101.20861.21361.2021
4822006.04.12 14:48close2410.101.20751.21361.202111.005091.20
4832006.04.12 14:48sell2420.101.20701.21201.2005
4842006.04.12 14:54sell2430.201.20771.21271.2012
4852006.04.12 14:58sell2440.401.20851.21351.2020
4862006.04.12 15:56s/l2420.101.21201.21201.2005-50.005041.20
4872006.04.12 15:56close2440.401.21221.21351.2020-148.004893.20
4882006.04.12 15:56close2430.201.21241.21271.2012-94.004799.20
4892006.04.12 15:56sell2450.101.21201.21701.2055
4902006.04.12 16:12sell2460.201.21281.21781.2063
4912006.04.12 16:20close2460.201.21221.21781.206312.004811.20
4922006.04.12 16:21close2450.101.21211.21701.2055-1.004810.20
4932006.04.12 16:21sell2470.101.21171.21671.2052
4942006.04.12 16:27sell2480.201.21251.21751.2060
4952006.04.12 16:53close2480.201.21171.21751.206016.004826.20
4962006.04.12 16:54close2470.101.21181.21671.2052-1.004825.20
4972006.04.12 16:54sell2490.101.21161.21661.2051
4982006.04.12 17:55close2490.101.21051.21661.205111.004836.20
4992006.04.12 17:55sell2500.101.21031.21531.2038
5002006.04.12 18:08sell2510.201.21121.21621.2047
5012006.04.12 19:02close2510.201.21051.21621.204714.004850.20
5022006.04.12 19:02close2500.101.21061.21531.2038-3.004847.20
5032006.04.12 19:02sell2520.101.21031.21531.2038
5042006.04.13 00:47sell2530.201.21101.21601.2045
5052006.04.13 01:55close2530.201.21031.21601.204514.004861.20
5062006.04.13 01:55close2520.101.21041.21531.2038-0.804860.40
5072006.04.13 01:55sell2540.101.21011.21511.2036
5082006.04.13 07:37sell2550.201.21101.21601.2045
5092006.04.13 07:49close2550.201.21031.21601.204514.004874.40
5102006.04.13 07:49close2540.101.21041.21511.2036-3.004871.40
5112006.04.13 07:49buy2560.101.21041.20541.2169
5122006.04.13 07:52buy2570.201.20971.20471.2162
5132006.04.13 08:03close2570.201.21041.20471.216214.004885.40
5142006.04.13 08:03close2560.101.21051.20541.21691.004886.40
5152006.04.13 08:04buy2580.101.21101.20601.2175
5162006.04.13 09:02close2580.101.21211.20601.217511.004897.40
5172006.04.13 09:03buy2590.101.21251.20751.2190
5182006.04.13 10:41buy2600.201.21171.20671.2182
5192006.04.13 11:09buy2610.401.21101.20601.2175
5202006.04.13 11:34close2610.401.21161.20601.217524.004921.40
5212006.04.13 11:34close2600.201.21171.20671.21820.004921.40
5222006.04.13 11:34close2590.101.21181.20751.2190-7.004914.40
5232006.04.13 11:35buy2620.101.21201.20701.2185
5242006.04.13 11:51buy2630.201.21131.20631.2178
5252006.04.13 12:31buy2640.401.21051.20551.2170
5262006.04.13 15:12s/l2620.101.20701.20701.2185-50.004864.40
5272006.04.13 15:12close2640.401.20701.20551.2170-140.004724.40
5282006.04.13 15:12close2630.201.20691.20631.2178-88.004636.40
5292006.04.13 15:12sell2650.101.20681.21181.2003
5302006.04.13 15:14sell2660.201.20761.21261.2011
5312006.04.13 15:26sell2670.401.20841.21341.2019
5322006.04.13 19:47s/l2650.101.21181.21181.2003-50.004586.40
5332006.04.13 19:47close2670.401.21181.21341.2019-136.004450.40
5342006.04.13 19:47close2660.201.21171.21261.2011-82.004368.40
5352006.04.13 19:47buy2680.101.21171.20671.2182
5362006.04.13 20:08buy2690.201.21091.20591.2174
5372006.04.13 23:05close2690.201.21161.20591.217414.004382.40
5382006.04.13 23:05close2680.101.21141.20671.2182-3.004379.40
5392006.04.13 23:07buy2700.101.21161.20661.2181
5402006.04.13 23:44buy2710.201.21091.20591.2174
5412006.04.14 00:20close2710.201.21151.20591.217411.204390.60
5422006.04.14 00:20close2700.101.21141.20661.2181-2.404388.20
5432006.04.14 00:22buy2720.101.21181.20681.2183
5442006.04.14 01:18buy2730.201.21091.20591.2174
5452006.04.14 10:24buy2740.401.21011.20511.2166
5462006.04.14 13:28close2740.401.21101.20511.216636.004424.20
5472006.04.14 13:28close2730.201.21071.20591.2174-4.004420.20
5482006.04.14 13:29close2720.101.21091.20681.2183-9.004411.20
5492006.04.14 13:30buy2750.101.21101.20601.2175
5502006.04.17 00:04close2750.101.21211.20601.217510.604421.80
5512006.04.17 00:04buy2760.101.21241.20741.2189
5522006.04.17 01:54close2760.101.21351.20741.218911.004432.80
5532006.04.17 01:54buy2770.101.21371.20871.2202
5542006.04.17 02:06close2770.101.21481.20871.220211.004443.80
5552006.04.17 02:06buy2780.101.21501.21001.2215
5562006.04.17 02:15close2780.101.21611.21001.221511.004454.80
5572006.04.17 02:15buy2790.101.21631.21131.2228
5582006.04.17 03:05close2790.101.21731.21131.222810.004464.80
5592006.04.17 03:05buy2800.101.21791.21291.2244
5602006.04.17 03:22close2800.101.21891.21291.224410.004474.80
5612006.04.17 03:22buy2810.101.21931.21431.2258
5622006.04.17 04:26buy2820.201.21861.21361.2251
5632006.04.17 04:43close2820.201.21921.21361.225112.004486.80
5642006.04.17 04:43close2810.101.21931.21431.22580.004486.80
5652006.04.17 04:43buy2830.101.21951.21451.2260
5662006.04.17 05:26buy2840.201.21881.21381.2253
5672006.04.17 06:50buy2850.401.21801.21301.2245
5682006.04.17 12:00close2850.401.21861.21301.224524.004510.80
5692006.04.17 12:00close2840.201.21881.21381.22530.004510.80
5702006.04.17 12:00close2830.101.21871.21451.2260-8.004502.80
5712006.04.17 12:02buy2860.101.21901.21401.2255
5722006.04.17 13:41close2860.101.22021.21401.225512.004514.80
5732006.04.17 13:41buy2870.101.22071.21571.2272
5742006.04.17 13:42close2870.101.22181.21571.227211.004525.80
5752006.04.17 13:42buy2880.101.22251.21751.2290
5762006.04.17 13:45buy2890.201.22171.21671.2282
5772006.04.17 13:51close2890.201.22241.21671.228214.004539.80
5782006.04.17 13:52close2880.101.22241.21751.2290-1.004538.80
5792006.04.17 13:52buy2900.101.22281.21781.2293
5802006.04.17 13:55close2900.101.22381.21781.229310.004548.80
5812006.04.17 13:55buy2910.101.22421.21921.2307
5822006.04.17 13:58buy2920.201.22351.21851.2300
5832006.04.17 14:19close2920.201.22411.21851.230012.004560.80
5842006.04.17 14:19close2910.101.22421.21921.23070.004560.80
5852006.04.17 14:19buy2930.101.22461.21961.2311
5862006.04.17 14:31close2930.101.22561.21961.231110.004570.80
5872006.04.17 14:31buy2940.101.22581.22081.2323
5882006.04.17 14:37buy2950.201.22501.22001.2315
5892006.04.17 15:00buy2960.401.22401.21901.2305
5902006.04.17 16:25close2960.401.22471.21901.230528.004598.80
5912006.04.17 16:25close2950.201.22461.22001.2315-8.004590.80
5922006.04.17 16:26close2940.101.22461.22081.2323-12.004578.80
5932006.04.17 16:26buy2970.101.22501.22001.2315
5942006.04.17 16:44close2970.101.22611.22001.231511.004589.80
5952006.04.17 16:44buy2980.101.22651.22151.2330
5962006.04.17 16:50close2980.101.22761.22151.233011.004600.80
5972006.04.17 16:51buy2990.101.22801.22301.2345
5982006.04.17 17:07buy3000.201.22721.22221.2337
5992006.04.17 17:50buy3010.401.22651.22151.2330
6002006.04.17 19:00close3010.401.22721.22151.233028.004628.80
6012006.04.17 19:00close3000.201.22751.22221.23376.004634.80
6022006.04.17 19:00close2990.101.22741.22301.2345-6.004628.80
6032006.04.17 19:00buy3020.101.22771.22271.2342
6042006.04.17 19:03buy3030.201.22691.22191.2334
6052006.04.17 19:51close3030.201.22791.22191.233420.004648.80
6062006.04.17 19:52close3020.101.22801.22271.23423.004651.80
6072006.04.17 19:52buy3040.101.22851.22351.2350
6082006.04.17 20:25buy3050.201.22771.22271.2342
6092006.04.17 20:30buy3060.401.22701.22201.2335
6102006.04.18 09:41s/l3040.101.22351.22351.2350-50.404601.40
6112006.04.18 09:41close3060.401.22331.22201.2335-149.604451.80
6122006.04.18 09:41close3050.201.22321.22271.2342-90.804361.00
6132006.04.18 09:41sell3070.101.22331.22831.2168
6142006.04.18 10:48sell3080.201.22411.22911.2176
6152006.04.18 11:04close3080.201.22351.22911.217612.004373.00
6162006.04.18 11:04close3070.101.22341.22831.2168-1.004372.00
6172006.04.18 11:04sell3090.101.22321.22821.2167
6182006.04.18 11:07sell3100.201.22401.22901.2175
6192006.04.18 11:09sell3110.401.22481.22981.2183
6202006.04.18 14:32s/l3090.101.22821.22821.2167-50.004322.00
6212006.04.18 14:32close3110.401.22831.22981.2183-140.004182.00
6222006.04.18 14:32close3100.201.22851.22901.2175-90.004092.00
6232006.04.18 14:32buy3120.101.22841.22341.2349
6242006.04.18 14:34buy3130.201.22771.22271.2342
6252006.04.18 14:52close3130.201.22831.22271.234212.004104.00
6262006.04.18 14:52close3120.101.22851.22341.23491.004105.00
6272006.04.18 14:52buy3140.101.22901.22401.2355
6282006.04.18 15:12buy3150.201.22821.22321.2347
6292006.04.18 15:19close3150.201.22891.22321.234714.004119.00
6302006.04.18 15:19close3140.101.22901.22401.23550.004119.00
6312006.04.18 15:19buy3160.101.22921.22421.2357
6322006.04.18 15:26buy3170.201.22851.22351.2350
6332006.04.18 15:33close3170.201.22911.22351.235012.004131.00
6342006.04.18 15:34close3160.101.22911.22421.2357-1.004130.00
6352006.04.18 15:34buy3180.101.22951.22451.2360
6362006.04.18 15:40buy3190.201.22881.22381.2353
6372006.04.18 16:17buy3200.401.22791.22291.2344
6382006.04.18 16:29close3200.401.22861.22291.234428.004158.00
6392006.04.18 16:29close3190.201.22851.22381.2353-6.004152.00
6402006.04.18 16:29close3180.101.22851.22451.2360-10.004142.00
6412006.04.18 16:30buy3210.101.22891.22391.2354
6422006.04.18 16:34buy3220.201.22811.22311.2346
6432006.04.18 17:14buy3230.401.22731.22231.2338
6442006.04.18 17:45close3230.401.22801.22231.233828.004170.00
6452006.04.18 17:45close3220.201.22811.22311.23460.004170.00
6462006.04.18 17:46close3210.101.22811.22391.2354-8.004162.00
6472006.04.18 17:46buy3240.101.22851.22351.2350
6482006.04.18 17:47buy3250.201.22771.22271.2342
6492006.04.18 18:12close3250.201.22841.22271.234214.004176.00
6502006.04.18 18:12close3240.101.22851.22351.23500.004176.00
6512006.04.18 18:12buy3260.101.22871.22371.2352
6522006.04.18 20:01close3260.101.22971.22371.235210.004186.00
6532006.04.18 20:01buy3270.101.23021.22521.2367
6542006.04.18 20:02close3270.101.23121.22521.236710.004196.00
6552006.04.18 20:02buy3280.101.23141.22641.2379
6562006.04.18 20:06buy3290.201.23061.22561.2371
6572006.04.18 20:09buy3300.401.22981.22481.2363
6582006.04.18 20:09close3300.401.23051.22481.236328.004224.00
6592006.04.18 20:09close3290.201.23071.22561.23712.004226.00
6602006.04.18 20:10close3280.101.23071.22641.2379-7.004219.00
6612006.04.18 20:10buy3310.101.23111.22611.2376
6622006.04.18 20:26close3310.101.23211.22611.237610.004229.00
6632006.04.18 20:26buy3320.101.23231.22731.2388
6642006.04.18 20:30buy3330.201.23151.22651.2380
6652006.04.18 20:39buy3340.401.23071.22571.2372
6662006.04.18 21:01close3340.401.23131.22571.237224.004253.00
6672006.04.18 21:01close3330.201.23111.22651.2380-8.004245.00
6682006.04.18 21:01close3320.101.23121.22731.2388-11.004234.00
6692006.04.18 21:02buy3350.101.23141.22641.2379
6702006.04.18 21:04buy3360.201.23071.22571.2372
6712006.04.18 21:39close3360.201.23131.22571.237212.004246.00
6722006.04.18 21:39close3350.101.23121.22641.2379-2.004244.00
6732006.04.18 21:39buy3370.101.23151.22651.2380
6742006.04.18 22:42close3370.101.23251.22651.238010.004254.00
6752006.04.18 22:42buy3380.101.23291.22791.2394
6762006.04.18 22:50close3380.101.23391.22791.239410.004264.00
6772006.04.18 22:51buy3390.101.23431.22931.2408
6782006.04.18 22:51close3390.101.23531.22931.240810.004274.00
6792006.04.18 22:51buy3400.101.23581.23081.2423
6802006.04.18 22:52buy3410.201.23511.23011.2416
6812006.04.18 22:58buy3420.401.23431.22931.2408
6822006.04.18 22:59close3420.401.23501.22931.240828.004302.00
6832006.04.18 22:59close3410.201.23511.23011.24160.004302.00
6842006.04.18 22:59close3400.101.23501.23081.2423-8.004294.00
6852006.04.18 22:59buy3430.101.23531.23031.2418
6862006.04.18 23:26close3430.101.23641.23031.241811.004305.00
6872006.04.18 23:26buy3440.101.23661.23161.2431
6882006.04.18 23:32buy3450.201.23591.23091.2424
6892006.04.18 23:56close3450.201.23651.23091.242412.004317.00
6902006.04.18 23:57close3440.101.23651.23161.2431-1.004316.00
6912006.04.18 23:57buy3460.101.23671.23171.2432
6922006.04.19 00:26buy3470.201.23591.23091.2424
6932006.04.19 00:51close3470.201.23661.23091.242414.004330.00
6942006.04.19 00:51close3460.101.23651.23171.2432-3.204326.80
6952006.04.19 00:51buy3480.101.23691.23191.2434
6962006.04.19 01:22buy3490.201.23621.23121.2427
6972006.04.19 01:34buy3500.401.23541.23041.2419
6982006.04.19 01:52close3500.401.23601.23041.241924.004350.80
6992006.04.19 01:52close3490.201.23591.23121.2427-6.004344.80
7002006.04.19 01:53close3480.101.23601.23191.2434-9.004335.80
7012006.04.19 01:53buy3510.101.23641.23141.2429
7022006.04.19 02:16buy3520.201.23561.23061.2421
7032006.04.19 03:01close3520.201.23621.23061.242112.004347.80
7042006.04.19 03:01close3510.101.23631.23141.2429-1.004346.80
7052006.04.19 03:01buy3530.101.23671.23171.2432
7062006.04.19 03:19buy3540.201.23591.23091.2424
7072006.04.19 03:38buy3550.401.23501.23001.2415
7082006.04.19 08:50close3550.401.23571.23001.241528.004374.80
7092006.04.19 08:50close3540.201.23581.23091.2424-2.004372.80
7102006.04.19 08:50close3530.101.23571.23171.2432-10.004362.80
7112006.04.19 08:50sell3560.101.23561.24061.2291
7122006.04.19 10:34sell3570.201.23641.24141.2299
7132006.04.19 10:42close3570.201.23581.24141.229912.004374.80
7142006.04.19 10:43close3560.101.23571.24061.2291-1.004373.80
7152006.04.19 10:43sell3580.101.23531.24031.2288
7162006.04.19 11:12sell3590.201.23601.24101.2295
7172006.04.19 11:14sell3600.401.23681.24181.2303
7182006.04.19 11:34close3600.401.23611.24181.230328.004401.80
7192006.04.19 11:34close3590.201.23601.24101.22950.004401.80
7202006.04.19 11:34close3580.101.23591.24031.2288-6.004395.80
7212006.04.19 11:35sell3610.101.23571.24071.2292
7222006.04.19 12:01close3610.101.23461.24071.229211.004406.80
7232006.04.19 12:01sell3620.101.23411.23911.2276
7242006.04.19 12:33sell3630.201.23491.23991.2284
7252006.04.19 13:01close3630.201.23421.23991.228414.004420.80
7262006.04.19 13:01close3620.101.23431.23911.2276-2.004418.80
7272006.04.19 13:02sell3640.101.23401.23901.2275
7282006.04.19 14:30close3640.101.23291.23901.227511.004429.80
7292006.04.19 14:30sell3650.101.23191.23691.2254
7302006.04.19 14:35close3650.101.23091.23691.225410.004439.80
7312006.04.19 14:35sell3660.101.23051.23551.2240
7322006.04.19 14:36sell3670.201.23121.23621.2247
7332006.04.19 14:44sell3680.401.23201.23701.2255
7342006.04.19 14:49close3680.401.23131.23701.225528.004467.80
7352006.04.19 14:49close3670.201.23111.23621.22472.004469.80
7362006.04.19 14:49close3660.101.23121.23551.2240-7.004462.80
7372006.04.19 14:49sell3690.101.23091.23591.2244
7382006.04.19 14:58sell3700.201.23171.23671.2252
7392006.04.19 15:00close3700.201.23101.23671.225214.004476.80
7402006.04.19 15:00close3690.101.23071.23591.22442.004478.80
7412006.04.19 15:00sell3710.101.23011.23511.2236
7422006.04.19 15:23close3710.101.22911.23511.223610.004488.80
7432006.04.19 15:23sell3720.101.22861.23361.2221
7442006.04.19 15:29sell3730.201.22931.23431.2228
7452006.04.19 15:39sell3740.401.23001.23501.2235
7462006.04.19 16:05s/l3720.101.23361.23361.2221-50.004438.80
7472006.04.19 16:05close3740.401.23371.23501.2235-148.004290.80
7482006.04.19 16:06close3730.201.23381.23431.2228-90.004200.80
7492006.04.19 16:06sell3750.101.23361.23861.2271
7502006.04.19 16:07sell3760.201.23441.23941.2279
7512006.04.19 16:13close3760.201.23371.23941.227914.004214.80
7522006.04.19 16:13close3750.101.23361.23861.22710.004214.80
7532006.04.19 16:13sell3770.101.23321.23821.2267
7542006.04.19 16:16sell3780.201.23391.23891.2274
7552006.04.19 16:20close3780.201.23331.23891.227412.004226.80
7562006.04.19 16:21close3770.101.23331.23821.2267-1.004225.80
7572006.04.19 16:21sell3790.101.23311.23811.2266
7582006.04.19 16:35sell3800.201.23391.23891.2274
7592006.04.19 16:44close3800.201.23321.23891.227414.004239.80
7602006.04.19 16:44close3790.101.23331.23811.2266-2.004237.80
7612006.04.19 16:44sell3810.101.23311.23811.2266
7622006.04.19 17:04sell3820.201.23391.23891.2274
7632006.04.19 17:10sell3830.401.23471.23971.2282
7642006.04.19 17:18close3830.401.23401.23971.228228.004265.80
7652006.04.19 17:18close3820.201.23411.23891.2274-4.004261.80
7662006.04.19 17:18close3810.101.23411.23811.2266-10.004251.80
7672006.04.19 17:19sell3840.101.23391.23891.2274
7682006.04.19 17:39close3840.101.23291.23891.227410.004261.80
7692006.04.19 17:39sell3850.101.23271.23771.2262
7702006.04.19 17:53sell3860.201.23351.23851.2270
7712006.04.19 17:59sell3870.401.23441.23941.2279
7722006.04.19 18:21s/l3850.101.23771.23771.2262-50.004211.80
7732006.04.19 18:21close3870.401.23781.23941.2279-136.004075.80
7742006.04.19 18:22close3860.201.23791.23851.2270-88.003987.80
7752006.04.19 18:22buy3880.101.23801.23301.2445
7762006.04.19 18:30buy3890.201.23721.23221.2437
7772006.04.19 18:32buy3900.401.23651.23151.2430
7782006.04.19 18:56close3900.401.23711.23151.243024.004011.80
7792006.04.19 18:56close3890.201.23701.23221.2437-4.004007.80
7802006.04.19 18:56close3880.101.23701.23301.2445-10.003997.80
7812006.04.19 18:57buy3910.101.23731.23231.2438
7822006.04.19 19:19close3910.101.23841.23231.243811.004008.80
7832006.04.19 19:19buy3920.101.23881.23381.2453
7842006.04.19 21:21buy3930.201.23791.23291.2444
7852006.04.19 21:37close3930.201.23861.23291.244414.004022.80
7862006.04.19 21:37close3920.101.23851.23381.2453-3.004019.80
7872006.04.19 21:37buy3940.101.23881.23381.2453
7882006.04.19 22:40buy3950.201.23801.23301.2445
7892006.04.20 00:46buy3960.401.23711.23211.2436
7902006.04.20 08:27s/l3940.101.23381.23381.2453-50.403969.40
7912006.04.20 08:27close3960.401.23371.23211.2436-136.003833.40
7922006.04.20 08:27close3950.201.23391.23301.2445-82.803750.60
7932006.04.20 08:28sell3970.101.23401.23901.2275
7942006.04.20 09:16sell3980.201.23481.23981.2283
7952006.04.20 10:01sell3990.401.23551.24051.2290
7962006.04.20 10:27close3990.401.23491.24051.229024.003774.60
7972006.04.20 10:27close3980.201.23481.23981.22830.003774.60
7982006.04.20 10:28close3970.101.23471.23901.2275-7.003767.60
7992006.04.20 10:28sell4000.101.23431.23931.2278
8002006.04.20 10:31sell4010.201.23501.24001.2285
8012006.04.20 10:38close4010.201.23431.24001.228514.003781.60
8022006.04.20 10:38close4000.101.23441.23931.2278-1.003780.60
8032006.04.20 10:39sell4020.101.23411.23911.2276
8042006.04.20 10:45sell4030.201.23491.23991.2284
8052006.04.20 12:37close4030.201.23431.23991.228412.003792.60
8062006.04.20 12:37close4020.101.23441.23911.2276-3.003789.60
8072006.04.20 12:37sell4040.101.23421.23921.2277
8082006.04.20 12:41close4040.101.23321.23921.227710.003799.60
8092006.04.20 12:41sell4050.101.23281.23781.2263
8102006.04.20 13:08close4050.101.23171.23781.226311.003810.60
8112006.04.20 13:08sell4060.101.23151.23651.2250
8122006.04.20 13:12sell4070.201.23231.23731.2258
8132006.04.20 14:01sell4080.401.23301.23801.2265
8142006.04.20 14:38close4080.401.23231.23801.226528.003838.60
8152006.04.20 14:38close4070.201.23211.23731.22584.003842.60
8162006.04.20 14:38close4060.101.23201.23651.2250-5.003837.60
8172006.04.20 14:38sell4090.101.23181.23681.2253
8182006.04.20 14:46sell4100.201.23261.23761.2261
8192006.04.20 15:37sell4110.401.23331.23831.2268
8202006.04.20 15:46close4110.401.23271.23831.226824.003861.60
8212006.04.20 15:46close4100.201.23261.23761.22610.003861.60
8222006.04.20 15:46close4090.101.23271.23681.2253-9.003852.60
8232006.04.20 15:46sell4120.101.23251.23751.2260
8242006.04.20 16:04close4120.101.23141.23751.226011.003863.60
8252006.04.20 16:04sell4130.101.23101.23601.2245
8262006.04.20 16:49close4130.101.23001.23601.224510.003873.60
8272006.04.20 16:49sell4140.101.22961.23461.2231
8282006.04.20 16:55sell4150.201.23041.23541.2239
8292006.04.20 16:56sell4160.401.23111.23611.2246
8302006.04.21 00:35close4160.401.23041.23611.224628.803902.40
8312006.04.21 00:35close4150.201.23021.23541.22394.403906.80
8322006.04.21 00:35close4140.101.23031.23461.2231-6.803900.00
8332006.04.21 00:35sell4170.101.23001.23501.2235
8342006.04.21 01:50close4170.101.22881.23501.223512.003912.00
8352006.04.21 01:50sell4180.101.22821.23321.2217
8362006.04.21 01:55sell4190.201.22891.23391.2224
8372006.04.21 01:58sell4200.401.22971.23471.2232
8382006.04.21 08:14close4200.401.22911.23471.223224.003936.00
8392006.04.21 08:14close4190.201.22901.23391.2224-2.003934.00
8402006.04.21 08:14close4180.101.22911.23321.2217-9.003925.00
8412006.04.21 08:14sell4210.101.22891.23391.2224
8422006.04.21 08:43close4210.101.22781.23391.222411.003936.00
8432006.04.21 08:43sell4220.101.22731.23231.2208
8442006.04.21 08:54sell4230.201.22821.23321.2217
8452006.04.21 08:59sell4240.401.22891.23391.2224
8462006.04.21 10:07s/l4220.101.23231.23231.2208-50.003886.00
8472006.04.21 10:07close4240.401.23241.23391.2224-140.003746.00
8482006.04.21 10:07close4230.201.23271.23321.2217-90.003656.00
8492006.04.21 10:07buy4250.101.23301.22801.2395
8502006.04.21 10:09close4250.101.23421.22801.239512.003668.00
8512006.04.21 10:09buy4260.101.23461.22961.2411
8522006.04.21 10:09buy4270.201.23381.22881.2403
8532006.04.21 10:11buy4280.401.23311.22811.2396
8542006.04.21 11:23close4280.401.23371.22811.239624.003692.00
8552006.04.21 11:23close4270.201.23361.22881.2403-4.003688.00
8562006.04.21 11:23close4260.101.23361.22961.2411-10.003678.00
8572006.04.21 11:24buy4290.101.23391.22891.2404
8582006.04.21 11:56buy4300.201.23321.22821.2397
8592006.04.21 12:32buy4310.401.23241.22741.2389
8602006.04.21 14:25close4310.401.23301.22741.238924.003702.00
8612006.04.21 14:25close4300.201.23291.22821.2397-6.003696.00
8622006.04.21 14:25close4290.101.23281.22891.2404-11.003685.00
8632006.04.21 14:26buy4320.101.23301.22801.2395
8642006.04.21 15:16buy4330.201.23221.22721.2387
8652006.04.21 15:21buy4340.401.23141.22641.2379
8662006.04.21 15:29close4340.401.23211.22641.237928.003713.00
8672006.04.21 15:30close4330.201.23221.22721.23870.003713.00
8682006.04.21 15:30close4320.101.23201.22801.2395-10.003703.00
8692006.04.21 15:31buy4350.101.23231.22731.2388
8702006.04.21 15:35buy4360.201.23161.22661.2381
8712006.04.21 16:31close4360.201.23231.22661.238114.003717.00
8722006.04.21 16:31close4350.101.23261.22731.23883.003720.00
8732006.04.21 16:31buy4370.101.23321.22821.2397
8742006.04.21 16:37close4370.101.23431.22821.239711.003731.00
8752006.04.21 16:37buy4380.101.23471.22971.2412
8762006.04.21 16:39close4380.101.23571.22971.241210.003741.00
8772006.04.21 16:39buy4390.101.23591.23091.2424
8782006.04.21 16:40buy4400.201.23511.23011.2416
8792006.04.21 16:42buy4410.401.23431.22931.2408
8802006.04.21 17:12close4410.401.23491.22931.240824.003765.00
8812006.04.21 17:12close4400.201.23481.23011.2416-6.003759.00
8822006.04.21 17:12close4390.101.23471.23091.2424-12.003747.00
8832006.04.21 17:12buy4420.101.23511.23011.2416
8842006.04.21 17:48buy4430.201.23441.22941.2409
8852006.04.21 18:26buy4440.401.23361.22861.2401
8862006.04.21 19:38close4440.401.23421.22861.240124.003771.00
8872006.04.21 19:38close4430.201.23431.22941.2409-2.003769.00
8882006.04.21 19:38close4420.101.23411.23011.2416-10.003759.00
8892006.04.21 19:38buy4450.101.23431.22931.2408
8902006.04.21 21:11buy4460.201.23351.22851.2400
8912006.04.21 21:46close4460.201.23411.22851.240012.003771.00
8922006.04.21 21:46close4450.101.23421.22931.2408-1.003770.00
8932006.04.21 21:46buy4470.101.23461.22961.2411
8942006.04.21 22:34buy4480.201.23381.22881.2403
8952006.04.21 22:47close4480.201.23441.22881.240312.003782.00
8962006.04.21 22:48close4470.101.23431.22961.2411-3.003779.00
8972006.04.21 22:48buy4490.101.23451.22951.2410
8982006.04.24 00:01close4490.101.23701.22951.241024.603803.60
8992006.04.24 00:01buy4500.101.23721.23221.2437
9002006.04.24 01:49buy4510.201.23651.23151.2430
9012006.04.24 01:56close4510.201.23721.23151.243014.003817.60
9022006.04.24 01:57close4500.101.23731.23221.24371.003818.60
9032006.04.24 01:58buy4520.101.23751.23251.2440
9042006.04.24 02:02buy4530.201.23671.23171.2432
9052006.04.24 02:29buy4540.401.23581.23081.2423
9062006.04.24 08:05close4540.401.23651.23081.242328.003846.60
9072006.04.24 08:05close4530.201.23631.23171.2432-8.003838.60
9082006.04.24 08:06close4520.101.23611.23251.2440-14.003824.60
9092006.04.24 08:06buy4550.101.23631.23131.2428
9102006.04.24 08:37close4550.101.23731.23131.242810.003834.60
9112006.04.24 08:37buy4560.101.23751.23251.2440
9122006.04.24 08:47close4560.101.23871.23251.244012.003846.60
9132006.04.24 08:47buy4570.101.23891.23391.2454
9142006.04.24 09:06buy4580.201.23811.23311.2446
9152006.04.24 09:28close4580.201.23881.23311.244614.003860.60
9162006.04.24 09:28close4570.101.23871.23391.2454-2.003858.60
9172006.04.24 09:28buy4590.101.23901.23401.2455
9182006.04.24 09:42close4590.101.24011.23401.245511.003869.60
9192006.04.24 09:42buy4600.101.24051.23551.2470
9202006.04.24 09:46buy4610.201.23971.23471.2462
9212006.04.24 09:54buy4620.401.23901.23401.2455
9222006.04.24 14:40s/l4600.101.23551.23551.2470-50.003819.60
9232006.04.24 14:40close4620.401.23541.23401.2455-144.003675.60
9242006.04.24 14:40close4610.201.23561.23471.2462-82.003593.60
9252006.04.24 14:40sell4630.101.23571.24071.2292
9262006.04.24 16:01close4630.101.23461.24071.229211.003604.60
9272006.04.24 16:01sell4640.101.23421.23921.2277
9282006.04.24 16:14sell4650.201.23491.23991.2284
9292006.04.24 16:25close4650.201.23431.23991.228412.003616.60
9302006.04.24 16:25close4640.101.23421.23921.22770.003616.60
9312006.04.24 16:26sell4660.101.23401.23901.2275
9322006.04.24 16:32sell4670.201.23481.23981.2283
9332006.04.24 16:50sell4680.401.23551.24051.2290
9342006.04.24 18:16s/l4660.101.23901.23901.2275-50.003566.60
9352006.04.24 18:16close4680.401.23901.24051.2290-140.003426.60
9362006.04.24 18:17close4670.201.23911.23981.2283-86.003340.60
9372006.04.24 18:17buy4690.101.23901.23401.2455
9382006.04.24 19:57close4690.101.24021.23401.245512.003352.60
9392006.04.24 19:58buy4700.101.24051.23551.2470
9402006.04.24 22:19buy4710.201.23971.23471.2462
9412006.04.24 22:59buy4720.401.23901.23401.2455
9422006.04.25 09:44close4720.401.23971.23401.245526.403379.00
9432006.04.25 09:45close4710.201.23971.23471.2462-0.803378.20
9442006.04.25 09:45close4700.101.23981.23551.2470-7.403370.80
9452006.04.25 09:45buy4730.101.24001.23501.2465
9462006.04.25 10:00buy4740.201.23921.23421.2457
9472006.04.25 10:01close4740.201.23981.23421.245712.003382.80
9482006.04.25 10:01close4730.101.24011.23501.24651.003383.80
9492006.04.25 10:01buy4750.101.24061.23561.2471
9502006.04.25 10:10buy4760.201.23981.23481.2463
9512006.04.25 10:12buy4770.401.23911.23411.2456
9522006.04.25 10:20close4770.401.23971.23411.245624.003407.80
9532006.04.25 10:20close4760.201.23981.23481.24630.003407.80
9542006.04.25 10:20close4750.101.23991.23561.2471-7.003400.80
9552006.04.25 10:20buy4780.101.24031.23531.2468
9562006.04.25 10:22buy4790.201.23951.23451.2460
9572006.04.25 11:23buy4800.401.23881.23381.2453
9582006.04.25 13:06close4800.401.23941.23381.245324.003424.80
9592006.04.25 13:06close4790.201.23951.23451.24600.003424.80
9602006.04.25 13:06close4780.101.23941.23531.2468-9.003415.80
9612006.04.25 13:06buy4810.101.23961.23461.2461
9622006.04.25 14:09close4810.101.24071.23461.246111.003426.80
9632006.04.25 14:09buy4820.101.24111.23611.2476
9642006.04.25 14:10close4820.101.24211.23611.247610.003436.80
9652006.04.25 14:10buy4830.101.24261.23761.2491
9662006.04.25 14:38buy4840.201.24181.23681.2483
9672006.04.25 14:56close4840.201.24241.23681.248312.003448.80
9682006.04.25 14:57close4830.101.24231.23761.2491-3.003445.80
9692006.04.25 14:57buy4850.101.24251.23751.2490
9702006.04.25 15:38close4850.101.24361.23751.249011.003456.80
9712006.04.25 15:38buy4860.101.24401.23901.2505
9722006.04.25 15:55buy4870.201.24321.23821.2497
9732006.04.25 15:59buy4880.401.24241.23741.2489
9742006.04.25 16:00s/l4860.101.23901.23901.2505-50.003406.80
9752006.04.25 16:00close4880.401.23901.23741.2489-136.003270.80
9762006.04.25 16:00close4870.201.23861.23821.2497-92.003178.80
9772006.04.25 16:01sell4890.101.23851.24351.2320
9782006.04.25 16:01sell4900.201.23931.24431.2328
9792006.04.25 16:02sell4910.401.24011.24511.2336
9802006.04.25 16:07close4910.401.23931.24511.233632.003210.80
9812006.04.25 16:07close4900.201.23911.24431.23284.003214.80
9822006.04.25 16:07close4890.101.23901.24351.2320-5.003209.80
9832006.04.25 16:07sell4920.101.23851.24351.2320
9842006.04.25 16:11sell4930.201.23931.24431.2328
9852006.04.25 16:19close4930.201.23871.24431.232812.003221.80
9862006.04.25 16:19close4920.101.23881.24351.2320-3.003218.80
9872006.04.25 16:19sell4940.101.23851.24351.2320
9882006.04.25 16:22close4940.101.23741.24351.232011.003229.80
9892006.04.25 16:22sell4950.101.23701.24201.2305
9902006.04.25 16:26sell4960.201.23781.24281.2313
9912006.04.25 16:32sell4970.401.23861.24361.2321
9922006.04.25 17:15s/l4950.101.24201.24201.2305-50.003179.80
9932006.04.25 17:15close4970.401.24201.24361.2321-136.003043.80
9942006.04.25 17:15close4960.201.24211.24281.2313-86.002957.80
9952006.04.25 17:15buy4980.101.24221.23721.2487
9962006.04.25 17:26buy4990.201.24141.23641.2479
9972006.04.25 17:28buy5000.401.24071.23571.2472
9982006.04.25 17:55close5000.401.24131.23571.247224.002981.80
9992006.04.25 17:55close4990.201.24121.23641.2479-4.002977.80
10002006.04.25 17:55close4980.101.24121.23721.2487-10.002967.80
10012006.04.25 17:56buy5010.101.24151.23651.2480
10022006.04.25 17:57buy5020.201.24081.23581.2473
10032006.04.25 18:01close5020.201.24141.23581.247312.002979.80
10042006.04.25 18:02close5010.101.24151.23651.24800.002979.80
10052006.04.25 18:02buy5030.101.24171.23671.2482
10062006.04.25 18:07buy5040.201.24091.23591.2474
10072006.04.25 18:18buy5050.401.24011.23511.2466
10082006.04.25 19:20close5050.401.24071.23511.246624.003003.80
10092006.04.25 19:20close5040.201.24061.23591.2474-6.002997.80
10102006.04.25 19:20close5030.101.24051.23671.2482-12.002985.80
10112006.04.25 19:20sell5060.101.24061.24561.2341
10122006.04.25 20:42sell5070.201.24131.24631.2348
10132006.04.25 20:42sell5080.401.24211.24711.2356
10142006.04.26 05:57close5080.401.24151.24711.235626.403012.20
10152006.04.26 05:58close5070.201.24171.24631.2348-6.803005.40
10162006.04.26 05:58close5060.101.24161.24561.2341-9.402996.00
10172006.04.26 05:59sell5090.101.24141.24641.2349
10182006.04.26 06:29sell5100.201.24211.24711.2356
10192006.04.26 06:58close5100.201.24151.24711.235612.003008.00
10202006.04.26 06:59close5090.101.24151.24641.2349-1.003007.00
10212006.04.26 06:59sell5110.101.24131.24631.2348
10222006.04.26 07:35sell5120.201.24231.24731.2358
10232006.04.26 08:37close5120.201.24161.24731.235814.003021.00
10242006.04.26 08:37close5110.101.24151.24631.2348-2.003019.00
10252006.04.26 08:37sell5130.101.24131.24631.2348
10262006.04.26 09:54close5130.101.24031.24631.234810.003029.00
10272006.04.26 09:54sell5140.101.23991.24491.2334
10282006.04.26 10:09sell5150.201.24071.24571.2342
10292006.04.26 10:36close5150.201.24001.24571.234214.003043.00
10302006.04.26 10:37close5140.101.23991.24491.23340.003043.00
10312006.04.26 10:37sell5160.101.23941.24441.2329
10322006.04.26 10:46sell5170.201.24011.24511.2336
10332006.04.26 11:24sell5180.401.24091.24591.2344
10342006.04.26 14:30close5180.401.24001.24591.234436.003079.00
10352006.04.26 14:30close5170.201.24011.24511.23360.003079.00
10362006.04.26 14:30close5160.101.24021.24441.2329-8.003071.00
10372006.04.26 14:30sell5190.101.23991.24491.2334
10382006.04.26 14:45close5190.101.23881.24491.233411.003082.00
10392006.04.26 14:45sell5200.101.23841.24341.2319
10402006.04.26 14:46sell5210.201.23911.24411.2326
10412006.04.26 14:48sell5220.401.23991.24491.2334
10422006.04.26 15:04s/l5200.101.24341.24341.2319-50.003032.00
10432006.04.26 15:04close5220.401.24341.24491.2334-140.002892.00
10442006.04.26 15:04close5210.201.24371.24411.2326-92.002800.00
10452006.04.26 15:04buy5230.101.24391.23891.2504
10462006.04.26 15:06buy5240.201.24321.23821.2497
10472006.04.26 15:11buy5250.401.24231.23731.2488
10482006.04.26 15:15close5250.401.24301.23731.248828.002828.00
10492006.04.26 15:15close5240.201.24291.23821.2497-6.002822.00
10502006.04.26 15:15close5230.101.24291.23891.2504-10.002812.00
10512006.04.26 15:16buy5260.101.24321.23821.2497
10522006.04.26 15:25close5260.101.24421.23821.249710.002822.00
10532006.04.26 15:25buy5270.101.24481.23981.2513
10542006.04.26 15:26buy5280.201.24391.23891.2504
10552006.04.26 15:28buy5290.401.24321.23821.2497
10562006.04.26 15:35close5290.401.24381.23821.249724.002846.00
10572006.04.26 15:35close5280.201.24371.23891.2504-4.002842.00
10582006.04.26 15:35close5270.101.24361.23981.2513-12.002830.00
10592006.04.26 15:35buy5300.101.24381.23881.2503
10602006.04.26 16:00buy5310.201.24311.23811.2496
10612006.04.26 16:01buy5320.401.24231.23731.2488
10622006.04.26 16:05close5320.401.24291.23731.248824.002854.00
10632006.04.26 16:05close5310.201.24301.23811.2496-2.002852.00
10642006.04.26 16:05close5300.101.24321.23881.2503-6.002846.00
10652006.04.26 16:05buy5330.101.24361.23861.2501
10662006.04.26 16:07close5330.101.24491.23861.250113.002859.00
10672006.04.26 16:07buy5340.101.24541.24041.2519
10682006.04.26 16:12buy5350.201.24471.23971.2512
10692006.04.26 16:16buy5360.401.24391.23891.2504
10702006.04.26 17:10close5360.401.24451.23891.250424.002883.00
10712006.04.26 17:10close5350.201.24461.23971.2512-2.002881.00
10722006.04.26 17:10close5340.101.24471.24041.2519-7.002874.00
10732006.04.26 17:10buy5370.101.24491.23991.2514
10742006.04.26 17:18buy5380.201.24421.23921.2507
10752006.04.26 17:36close5380.201.24481.23921.250712.002886.00
10762006.04.26 17:36close5370.101.24471.23991.2514-2.002884.00
10772006.04.26 17:36buy5390.101.24501.24001.2515
10782006.04.26 17:59close5390.101.24621.24001.251512.002896.00
10792006.04.26 17:59buy5400.101.24671.24171.2532
10802006.04.26 18:28buy5410.201.24591.24091.2524
10812006.04.26 18:44close5410.201.24651.24091.252412.002908.00
10822006.04.26 18:44close5400.101.24641.24171.2532-3.002905.00
10832006.04.26 18:44buy5420.101.24661.24161.2531
10842006.04.26 19:11buy5430.201.24571.24071.2522
10852006.04.26 19:13buy5440.401.24501.24001.2515
10862006.04.26 20:38close5440.401.24561.24001.251524.002929.00
10872006.04.26 20:38close5430.201.24551.24071.2522-4.002925.00
10882006.04.26 20:39close5420.101.24541.24161.2531-12.002913.00
10892006.04.26 20:39buy5450.101.24561.24061.2521
10902006.04.26 21:22buy5460.201.24481.23981.2513
10912006.04.27 02:46close5460.201.24551.23981.251313.202926.20
10922006.04.27 02:46close5450.101.24561.24061.2521-0.402925.80
10932006.04.27 02:46buy5470.101.24591.24091.2524
10942006.04.27 05:30buy5480.201.24511.24011.2516
10952006.04.27 07:52close5480.201.24571.24011.251612.002937.80
10962006.04.27 07:53close5470.101.24561.24091.2524-3.002934.80
10972006.04.27 07:53sell5490.101.24541.25041.2389
10982006.04.27 08:27close5490.101.24431.25041.238911.002945.80
10992006.04.27 08:27sell5500.101.24391.24891.2374
11002006.04.27 08:40sell5510.201.24471.24971.2382
11012006.04.27 08:53sell5520.401.24541.25041.2389
11022006.04.27 09:27close5520.401.24481.25041.238924.002969.80
11032006.04.27 09:28close5510.201.24471.24971.23820.002969.80
11042006.04.27 09:29close5500.101.24451.24891.2374-6.002963.80
11052006.04.27 09:29sell5530.101.24411.24911.2376
11062006.04.27 11:39close5530.101.24301.24911.237611.002974.80
11072006.04.27 11:39sell5540.101.24291.24791.2364
11082006.04.27 11:47sell5550.201.24371.24871.2372
11092006.04.27 12:36close5550.201.24311.24871.237212.002986.80
11102006.04.27 12:37close5540.101.24301.24791.2364-1.002985.80
11112006.04.27 12:37sell5560.101.24261.24761.2361
11122006.04.27 13:44close5560.101.24151.24761.236111.002996.80
11132006.04.27 13:44sell5570.101.24131.24631.2348
11142006.04.27 14:21sell5580.201.24211.24711.2356
11152006.04.27 15:00sell5590.401.24291.24791.2364
11162006.04.27 16:01s/l5570.101.24631.24631.2348-50.002946.80
11172006.04.27 16:01close5590.401.24631.24791.2364-136.002810.80
11182006.04.27 16:01s/l5580.201.24711.24711.2356-100.002710.80
11192006.04.27 16:01buy5600.101.24721.24221.2537
11202006.04.27 16:04buy5610.201.24641.24141.2529
11212006.04.27 16:05close5610.201.24701.24141.252912.002722.80
11222006.04.27 16:05close5600.101.24711.24221.2537-1.002721.80
11232006.04.27 16:05buy5620.101.24731.24231.2538
11242006.04.27 16:09close5620.101.24851.24231.253812.002733.80
11252006.04.27 16:09buy5630.101.24901.24401.2555
11262006.04.27 16:27close5630.101.25001.24401.255510.002743.80
11272006.04.27 16:27buy5640.101.25041.24541.2569
11282006.04.27 16:29close5640.101.25141.24541.256910.002753.80
11292006.04.27 16:30buy5650.101.25181.24681.2583
11302006.04.27 16:31close5650.101.25291.24681.258311.002764.80
11312006.04.27 16:31buy5660.101.25311.24811.2596
11322006.04.27 16:32buy5670.201.25231.24731.2588
11332006.04.27 16:40buy5680.401.25151.24651.2580
11342006.04.27 16:42close5680.401.25231.24651.258032.002796.80
11352006.04.27 16:42close5670.201.25241.24731.25882.002798.80
11362006.04.27 16:42close5660.101.25231.24811.2596-8.002790.80
11372006.04.27 16:42buy5690.101.25251.24751.2590
11382006.04.27 16:47close5690.101.25361.24751.259011.002801.80
11392006.04.27 16:47buy5700.101.25381.24881.2603
11402006.04.27 17:15buy5710.201.25311.24811.2596
11412006.04.27 17:21buy5720.401.25221.24721.2587
11422006.04.27 17:35close5720.401.25291.24721.258728.002829.80
11432006.04.27 17:36close5710.201.25291.24811.2596-4.002825.80
11442006.04.27 17:36close5700.101.25281.24881.2603-10.002815.80
11452006.04.27 17:36buy5730.101.25321.24821.2597
11462006.04.27 17:52buy5740.201.25221.24721.2587
11472006.04.27 17:52buy5750.401.25111.24611.2576
11482006.04.27 17:53close5750.401.25211.24611.257640.002855.80
11492006.04.27 17:53close5740.201.25201.24721.2587-4.002851.80
11502006.04.27 17:53close5730.101.25191.24821.2597-13.002838.80
11512006.04.27 17:53buy5760.101.25211.24711.2586
11522006.04.27 18:01close5760.101.25311.24711.258610.002848.80
11532006.04.27 18:01buy5770.101.25351.24851.2600
11542006.04.27 18:56close5770.101.25461.24851.260011.002859.80
11552006.04.27 18:56buy5780.101.25481.24981.2613
11562006.04.27 19:06buy5790.201.25401.24901.2605
11572006.04.27 19:51buy5800.401.25321.24821.2597
11582006.04.27 20:30close5800.401.25381.24821.259724.002883.80
11592006.04.27 20:30close5790.201.25371.24901.2605-6.002877.80
11602006.04.27 20:30close5780.101.25371.24981.2613-11.002866.80
11612006.04.27 20:31buy5810.101.25391.24891.2604
11622006.04.27 22:23buy5820.201.25311.24811.2596
11632006.04.27 23:29close5820.201.25381.24811.259614.002880.80
11642006.04.27 23:30close5810.101.25391.24891.26040.002880.80
11652006.04.27 23:30buy5830.101.25411.24911.2606
11662006.04.27 23:41buy5840.201.25331.24831.2598
11672006.04.28 00:11buy5850.401.25251.24751.2590
11682006.04.28 00:22close5850.401.25311.24751.259024.002904.80
11692006.04.28 00:23close5840.201.25291.24831.2598-8.802896.00
11702006.04.28 00:24close5830.101.25281.24911.2606-13.402882.60
11712006.04.28 00:25buy5860.101.25321.24821.2597
11722006.04.28 03:39buy5870.201.25251.24751.2590
11732006.04.28 08:14close5870.201.25311.24751.259012.002894.60
11742006.04.28 08:14close5860.101.25301.24821.2597-2.002892.60
11752006.04.28 08:15sell5880.101.25291.25791.2464
11762006.04.28 08:26sell5890.201.25371.25871.2472
11772006.04.28 08:27sell5900.401.25451.25951.2480
11782006.04.28 08:32close5900.401.25391.25951.248024.002916.60
11792006.04.28 08:32close5890.201.25401.25871.2472-6.002910.60
11802006.04.28 08:32close5880.101.25401.25791.2464-11.002899.60
11812006.04.28 08:33sell5910.101.25371.25871.2472
11822006.04.28 08:46close5910.101.25271.25871.247210.002909.60
11832006.04.28 08:46sell5920.101.25231.25731.2458
11842006.04.28 08:48sell5930.201.25311.25811.2466
11852006.04.28 09:00sell5940.401.25381.25881.2473
11862006.04.28 13:23close5940.401.25321.25881.247324.002933.60
11872006.04.28 13:23close5930.201.25311.25811.24660.002933.60
11882006.04.28 13:23close5920.101.25321.25731.2458-9.002924.60
11892006.04.28 13:23sell5950.101.25301.25801.2465
11902006.04.28 13:25sell5960.201.25371.25871.2472
11912006.04.28 13:34close5960.201.25311.25871.247212.002936.60
11922006.04.28 13:34close5950.101.25301.25801.24650.002936.60
11932006.04.28 13:34sell5970.101.25281.25781.2463
11942006.04.28 13:45sell5980.201.25351.25851.2470
11952006.04.28 14:30sell5990.401.25431.25931.2478
11962006.04.28 15:52s/l5970.101.25781.25781.2463-50.002886.60
11972006.04.28 15:52close5990.401.25781.25931.2478-140.002746.60
11982006.04.28 15:52close5980.201.25791.25851.2470-88.002658.60
11992006.04.28 15:52buy6000.101.25781.25281.2643
12002006.04.28 15:54buy6010.201.25711.25211.2636
12012006.04.28 16:01close6010.201.25781.25211.263614.002672.60
12022006.04.28 16:01close6000.101.25771.25281.2643-1.002671.60
12032006.04.28 16:01buy6020.101.25801.25301.2645
12042006.04.28 16:05buy6030.201.25721.25221.2637
12052006.04.28 16:18close6030.201.25781.25221.263712.002683.60
12062006.04.28 16:18close6020.101.25791.25301.2645-1.002682.60
12072006.04.28 16:18buy6040.101.25811.25311.2646
12082006.04.28 16:26buy6050.201.25731.25231.2638
12092006.04.28 16:38close6050.201.25791.25231.263812.002694.60
12102006.04.28 16:38close6040.101.25801.25311.2646-1.002693.60
12112006.04.28 16:38buy6060.101.25851.25351.2650
12122006.04.28 16:44buy6070.201.25771.25271.2642
12132006.04.28 16:53close6070.201.25851.25271.264216.002709.60
12142006.04.28 16:54close6060.101.25861.25351.26501.002710.60
12152006.04.28 16:54buy6080.101.25901.25401.2655
12162006.04.28 17:05close6080.101.26031.25401.265513.002723.60
12172006.04.28 17:05buy6090.101.26121.25621.2677
12182006.04.28 17:09close6090.101.26221.25621.267710.002733.60
12192006.04.28 17:09buy6100.101.26271.25771.2692
12202006.04.28 17:12buy6110.201.26181.25681.2683
12212006.04.28 17:43buy6120.401.26111.25611.2676
12222006.04.28 17:52close6120.401.26171.25611.267624.002757.60
12232006.04.28 17:52close6110.201.26161.25681.2683-4.002753.60
12242006.04.28 17:53close6100.101.26171.25771.2692-10.002743.60
12252006.04.28 17:53buy6130.101.26191.25691.2684
12262006.04.28 18:02close6130.101.26301.25691.268411.002754.60
12272006.04.28 18:02buy6140.101.26321.25821.2697
12282006.04.28 18:36buy6150.201.26241.25741.2689
12292006.04.28 20:39buy6160.401.26161.25661.2681
12302006.04.28 22:07close6160.401.26251.25661.268136.002790.60
12312006.04.28 22:07close6150.201.26281.25741.26898.002798.60
12322006.04.28 22:08close6140.101.26271.25821.2697-5.002793.60
12332006.04.28 22:09buy6170.101.26291.25791.2694
12342006.05.01 01:16buy6180.201.26211.25711.2686
12352006.05.01 01:48buy6190.401.26141.25641.2679
12362006.05.01 04:14close6190.401.26201.25641.267924.002817.60
12372006.05.01 04:14close6180.201.26191.25711.2686-4.002813.60
12382006.05.01 04:14close6170.101.26181.25791.2694-11.402802.20
12392006.05.01 04:14sell6200.101.26191.26691.2554
12402006.05.01 04:43sell6210.201.26281.26781.2563
12412006.05.01 06:17sell6220.401.26371.26871.2572
12422006.05.01 06:47close6220.401.26301.26871.257228.002830.20
12432006.05.01 06:47close6210.201.26321.26781.2563-8.002822.20
12442006.05.01 06:48close6200.101.26311.26691.2554-12.002810.20
12452006.05.01 06:48sell6230.101.26271.26771.2562
12462006.05.01 07:54sell6240.201.26351.26851.2570
12472006.05.01 08:55close6240.201.26291.26851.257012.002822.20
12482006.05.01 08:56close6230.101.26281.26771.2562-1.002821.20
12492006.05.01 08:56sell6250.101.26231.26731.2558
12502006.05.01 14:04sell6260.201.26321.26821.2567
12512006.05.01 14:09sell6270.401.26411.26911.2576
12522006.05.01 14:26close6270.401.26341.26911.257628.002849.20
12532006.05.01 14:26close6260.201.26331.26821.2567-2.002847.20
12542006.05.01 14:26close6250.101.26321.26731.2558-9.002838.20
12552006.05.01 14:27sell6280.101.26291.26791.2564
12562006.05.01 14:36sell6290.201.26371.26871.2572
12572006.05.01 14:41sell6300.401.26451.26951.2580
12582006.05.01 14:59s/l6280.101.26791.26791.2564-50.002788.20
12592006.05.01 14:59close6300.401.26791.26951.2580-136.002652.20
12602006.05.01 14:59close6290.201.26801.26871.2572-86.002566.20
12612006.05.01 14:59buy6310.101.26791.26291.2744
12622006.05.01 14:59buy6320.201.26721.26221.2737
12632006.05.01 15:08close6320.201.26791.26221.273714.002580.20
12642006.05.01 15:09close6310.101.26811.26291.27442.002582.20
12652006.05.01 15:09buy6330.101.26851.26351.2750
12662006.05.01 15:14buy6340.201.26771.26271.2742
12672006.05.01 15:49buy6350.401.26701.26201.2735
12682006.05.01 16:11s/l6330.101.26351.26351.2750-50.002532.20
12692006.05.01 16:11close6350.401.26351.26201.2735-140.002392.20
12702006.05.01 16:12close6340.201.26341.26271.2742-86.002306.20
12712006.05.01 16:12sell6360.101.26331.26831.2568
12722006.05.01 16:20sell6370.201.26411.26911.2576
12732006.05.01 16:23sell6380.401.26491.26991.2584
12742006.05.01 16:46close6380.401.26421.26991.258428.002334.20
12752006.05.01 16:46close6370.201.26401.26911.25762.002336.20
12762006.05.01 16:46close6360.101.26391.26831.2568-6.002330.20
12772006.05.01 16:47sell6390.101.26361.26861.2571
12782006.05.01 16:49close6390.101.26261.26861.257110.002340.20
12792006.05.01 16:49sell6400.101.26221.26721.2557
12802006.05.01 16:51sell6410.201.26301.26801.2565
12812006.05.01 16:54close6410.201.26231.26801.256514.002354.20
12822006.05.01 16:54close6400.101.26221.26721.25570.002354.20
12832006.05.01 16:54sell6420.101.26171.26671.2552
12842006.05.01 16:56sell6430.201.26251.26751.2560
12852006.05.01 16:59close6430.201.26181.26751.256014.002368.20
12862006.05.01 16:59close6420.101.26171.26671.25520.002368.20
12872006.05.01 16:59sell6440.101.26131.26631.2548
12882006.05.01 17:06sell6450.201.26211.26711.2556
12892006.05.01 17:10close6450.201.26141.26711.255614.002382.20
12902006.05.01 17:10close6440.101.26151.26631.2548-2.002380.20
12912006.05.01 17:10sell6460.101.26121.26621.2547
12922006.05.01 17:14sell6470.201.26191.26691.2554
12932006.05.01 17:26close6470.201.26131.26691.255412.002392.20
12942006.05.01 17:26close6460.101.26121.26621.25470.002392.20
12952006.05.01 17:26sell6480.101.26071.26571.2542
12962006.05.01 17:37sell6490.201.26141.26641.2549
12972006.05.01 17:39close6490.201.26081.26641.254912.002404.20
12982006.05.01 17:39close6480.101.26071.26571.25420.002404.20
12992006.05.01 17:39sell6500.101.26051.26551.2540
13002006.05.01 18:09sell6510.201.26121.26621.2547
13012006.05.01 19:15sell6520.401.26201.26701.2555
13022006.05.01 20:07close6520.401.26141.26701.255524.002428.20
13032006.05.01 20:07close6510.201.26131.26621.2547-2.002426.20
13042006.05.01 20:07close6500.101.26141.26551.2540-9.002417.20
13052006.05.01 20:07sell6530.101.26111.26611.2546
13062006.05.01 21:17close6530.101.25981.26611.254613.002430.20
13072006.05.01 21:17sell6540.101.25911.26411.2526
13082006.05.01 21:20close6540.101.25811.26411.252610.002440.20
13092006.05.01 21:20sell6550.101.25771.26271.2512
13102006.05.01 21:22sell6560.201.25851.26351.2520
13112006.05.01 21:22sell6570.401.25931.26431.2528
13122006.05.01 21:23close6570.401.25871.26431.252824.002464.20
13132006.05.01 21:23close6560.201.25861.26351.2520-2.002462.20
13142006.05.01 21:24close6550.101.25851.26271.2512-8.002454.20
13152006.05.01 21:24sell6580.101.25811.26311.2516
13162006.05.01 21:25sell6590.201.25891.26391.2524
13172006.05.01 21:40close6590.201.25821.26391.252414.002468.20
13182006.05.01 21:40close6580.101.25811.26311.25160.002468.20
13192006.05.01 21:40sell6600.101.25761.26261.2511
13202006.05.01 21:42close6600.101.25661.26261.251110.002478.20
13212006.05.01 21:43sell6610.101.25631.26131.2498
13222006.05.01 21:54sell6620.201.25711.26211.2506
13232006.05.01 21:55sell6630.401.25791.26291.2514
13242006.05.01 23:37close6630.401.25731.26291.251424.002502.20
13252006.05.01 23:37close6620.201.25751.26211.2506-8.002494.20
13262006.05.01 23:37close6610.101.25741.26131.2498-11.002483.20
13272006.05.01 23:38sell6640.101.25701.26201.2505
13282006.05.02 01:00sell6650.201.25781.26281.2513
13292006.05.02 01:37close6650.201.25711.26281.251314.002497.20
13302006.05.02 01:37close6640.101.25701.26201.25050.202497.40
13312006.05.02 01:37sell6660.101.25681.26181.2503
13322006.05.02 02:10sell6670.201.25751.26251.2510
13332006.05.02 02:30close6670.201.25691.26251.251012.002509.40
13342006.05.02 02:30close6660.101.25681.26181.25030.002509.40
13352006.05.02 02:30sell6680.101.25641.26141.2499
13362006.05.02 02:57sell6690.201.25731.26231.2508
13372006.05.02 03:49sell6700.401.25821.26321.2517
13382006.05.02 06:31close6700.401.25751.26321.251728.002537.40
13392006.05.02 06:32close6690.201.25761.26231.2508-6.002531.40
13402006.05.02 06:32close6680.101.25751.26141.2499-11.002520.40
13412006.05.02 06:33sell6710.101.25731.26231.2508
13422006.05.02 07:04sell6720.201.25811.26311.2516
13432006.05.02 07:36close6720.201.25751.26311.251612.002532.40
13442006.05.02 07:36close6710.101.25761.26231.2508-3.002529.40
13452006.05.02 07:37sell6730.101.25741.26241.2509
13462006.05.02 08:17sell6740.201.25821.26321.2517
13472006.05.02 08:35close6740.201.25751.26321.251714.002543.40
13482006.05.02 08:35close6730.101.25771.26241.2509-3.002540.40
13492006.05.02 08:36sell6750.101.25731.26231.2508
13502006.05.02 08:56close6750.101.25631.26231.250810.002550.40
13512006.05.02 08:56sell6760.101.25591.26091.2494
13522006.05.02 09:04sell6770.201.25671.26171.2502
13532006.05.02 09:13sell6780.401.25741.26241.2509
13542006.05.02 09:46s/l6760.101.26091.26091.2494-50.002500.40
13552006.05.02 09:46close6780.401.26091.26241.2509-140.002360.40
13562006.05.02 09:46close6770.201.26081.26171.2502-82.002278.40
13572006.05.02 09:46buy6790.101.26071.25571.2672
13582006.05.02 09:50buy6800.201.26001.25501.2665
13592006.05.02 10:05buy6810.401.25921.25421.2657
13602006.05.02 10:13close6810.401.25981.25421.265724.002302.40
13612006.05.02 10:13close6800.201.25971.25501.2665-6.002296.40
13622006.05.02 10:13close6790.101.25961.25571.2672-11.002285.40
13632006.05.02 10:13buy6820.101.25981.25481.2663
13642006.05.02 10:40close6820.101.26091.25481.266311.002296.40
13652006.05.02 10:40buy6830.101.26151.25651.2680
13662006.05.02 10:41close6830.101.26261.25651.268011.002307.40
13672006.05.02 10:41buy6840.101.26301.25801.2695
13682006.05.02 10:51buy6850.201.26231.25731.2688
13692006.05.02 11:16close6850.201.26291.25731.268812.002319.40
13702006.05.02 11:16close6840.101.26311.25801.26951.002320.40
13712006.05.02 11:16buy6860.101.26331.25831.2698
13722006.05.02 11:32buy6870.201.26251.25751.2690
13732006.05.02 11:40close6870.201.26311.25751.269012.002332.40
13742006.05.02 11:40close6860.101.26331.25831.26980.002332.40
13752006.05.02 11:40buy6880.101.26371.25871.2702
13762006.05.02 12:01close6880.101.26471.25871.270210.002342.40
13772006.05.02 12:01buy6890.101.26491.25991.2714
13782006.05.02 12:14close6890.101.26601.25991.271411.002353.40
13792006.05.02 12:14buy6900.101.26641.26141.2729
13802006.05.02 12:26buy6910.201.26561.26061.2721
13812006.05.02 12:31buy6920.401.26481.25981.2713
13822006.05.02 18:58s/l6900.101.26141.26141.2729-50.002303.40
13832006.05.02 18:58close6920.401.26141.25981.2713-136.002167.40
13842006.05.02 18:58close6910.201.26131.26061.2721-86.002081.40
13852006.05.02 18:58sell6930.101.26111.26611.2546
13862006.05.02 19:06sell6940.201.26181.26681.2553
13872006.05.02 20:17sell6950.401.26271.26771.2562
13882006.05.02 20:31close6950.401.26201.26771.256228.002109.40
13892006.05.02 20:31close6940.201.26191.26681.2553-2.002107.40
13902006.05.02 20:31close6930.101.26171.26611.2546-6.002101.40
13912006.05.02 20:31sell6960.101.26131.26631.2548
13922006.05.02 20:44sell6970.201.26211.26711.2556
13932006.05.02 20:54sell6980.401.26291.26791.2564
13942006.05.02 21:46close6980.401.26231.26791.256424.002125.40
13952006.05.02 21:47close6970.201.26241.26711.2556-6.002119.40
13962006.05.02 21:47close6960.101.26231.26631.2548-10.002109.40
13972006.05.02 21:47sell6990.101.26211.26711.2556
13982006.05.02 23:35close6990.101.26101.26711.255611.002120.40
13992006.05.02 23:35sell7000.101.26091.26591.2544
14002006.05.03 00:46sell7010.201.26171.26671.2552
14012006.05.03 01:12close7010.201.26111.26671.255212.002132.40
14022006.05.03 01:13close7000.101.26121.26591.2544-2.402130.00
14032006.05.03 01:14sell7020.101.26101.26601.2545
14042006.05.03 03:00sell7030.201.26181.26681.2553
14052006.05.03 03:11sell7040.401.26261.26761.2561
14062006.05.03 08:32s/l7020.101.26601.26601.2545-50.002080.00
14072006.05.03 08:32close7040.401.26611.26761.2561-140.001940.00
14082006.05.03 08:32close7030.201.26601.26681.2553-84.001856.00
14092006.05.03 08:32buy7050.101.26601.26101.2725
14102006.05.03 09:06buy7060.201.26521.26021.2717
14112006.05.03 09:12buy7070.401.26451.25951.2710
14122006.05.03 15:54s/l7050.101.26101.26101.2725-50.001806.00
14132006.05.03 15:54close7070.401.26091.25951.2710-144.001662.00
14142006.05.03 15:54close7060.201.26101.26021.2717-84.001578.00
14152006.05.03 15:54sell7080.101.26111.26611.2546
14162006.05.03 15:55sell7090.201.26191.26691.2554
14172006.05.03 15:57sell7100.401.26281.26781.2563
14182006.05.03 16:00close7100.401.26191.26781.256336.001614.00
14192006.05.03 16:00close7090.201.26161.26691.25546.001620.00
14202006.05.03 16:00close7080.101.26131.26611.2546-2.001618.00
14212006.05.03 16:00sell7110.101.26071.26571.2542
14222006.05.03 16:05sell7120.201.26141.26641.2549
14232006.05.03 16:07close7120.201.26081.26641.254912.001630.00
14242006.05.03 16:07close7110.101.26071.26571.25420.001630.00
14252006.05.03 16:08sell7130.101.26051.26551.2540
14262006.05.03 16:16sell7140.201.26121.26621.2547
14272006.05.03 16:34close7140.201.26061.26621.254712.001642.00
14282006.05.03 16:34close7130.101.26051.26551.25400.001642.00
14292006.05.03 16:34sell7150.101.26031.26531.2538
14302006.05.03 16:41close7150.101.25931.26531.253810.001652.00
14312006.05.03 16:41sell7160.101.25911.26411.2526
14322006.05.03 16:43sell7170.201.25991.26491.2534
14332006.05.03 16:54sell7180.401.26071.26571.2542
14342006.05.03 17:23s/l7160.101.26411.26411.2526-50.001602.00
14352006.05.03 17:23close7180.401.26421.26571.2542-140.001462.00
14362006.05.03 17:24close7170.201.26431.26491.2534-88.001374.00
14372006.05.03 17:24buy7190.101.26421.25921.2707
14382006.05.03 17:58buy7200.201.26341.25841.2699
14392006.05.03 18:03close7200.201.26411.25841.269914.001388.00
14402006.05.03 18:03close7190.101.26421.25921.27070.001388.00
14412006.05.03 18:03buy7210.101.26471.25971.2712
14422006.05.03 18:18close7210.101.26571.25971.271210.001398.00
14432006.05.03 18:18buy7220.101.26581.26081.2723
14442006.05.03 18:19buy7230.201.26511.26011.2716
14452006.05.03 18:21buy7240.401.26431.25931.2708
14462006.05.03 19:24close7240.401.26501.25931.270828.001426.00
14472006.05.03 19:26close7230.201.26501.26011.2716-2.001424.00
14482006.05.03 19:26close7220.101.26491.26081.2723-9.001415.00
14492006.05.03 19:26buy7250.101.26511.26011.2716
14502006.05.03 19:29buy7260.201.26431.25931.2708
14512006.05.03 19:43buy7270.401.26351.25851.2700
14522006.05.04 08:33s/l7250.101.26011.26011.2716-50.401364.60
14532006.05.04 08:33close7270.401.26011.25851.2700-137.601227.00
14542006.05.04 08:34close7260.201.26001.25931.2708-86.801140.20
14552006.05.04 08:34sell7280.101.26021.26521.2537
14562006.05.04 09:09close7280.101.25911.26521.253711.001151.20
14572006.05.04 09:09sell7290.101.25871.26371.2522
14582006.05.04 09:13sell7300.201.25941.26441.2529
14592006.05.04 10:13close7300.201.25881.26441.252912.001163.20
14602006.05.04 10:13close7290.101.25871.26371.25220.001163.20
14612006.05.04 10:13sell7310.101.25851.26351.2520
14622006.05.04 10:55close7310.101.25741.26351.252011.001174.20
14632006.05.04 10:55sell7320.101.25701.26201.2505
14642006.05.04 10:57sell7330.201.25771.26271.2512
14652006.05.04 14:33s/l7320.101.26201.26201.2505-50.001124.20
14662006.05.04 14:33close7330.201.26201.26271.2512-86.001038.20
14672006.05.04 14:34buy7340.101.26231.25731.2688
14682006.05.04 14:35close7340.101.26331.25731.268810.001048.20
14692006.05.04 14:36buy7350.101.26371.25871.2702
14702006.05.04 14:38buy7360.201.26301.25801.2695
14712006.05.04 15:10close7360.201.26361.25801.269512.001060.20
14722006.05.04 15:10close7350.101.26371.25871.27020.001060.20
14732006.05.04 15:10buy7370.101.26391.25891.2704
14742006.05.04 15:12buy7380.201.26321.25821.2697
14752006.05.04 15:48close7380.201.26391.25821.269714.001074.20
14762006.05.04 15:48close7370.101.26411.25891.27042.001076.20
14772006.05.04 15:48buy7390.101.26461.25961.2711
14782006.05.04 15:52buy7400.201.26381.25881.2703
14792006.05.04 15:57close7400.201.26441.25881.270312.001088.20
14802006.05.04 15:57close7390.101.26431.25961.2711-3.001085.20
14812006.05.04 15:57buy7410.101.26461.25961.2711
14822006.05.04 16:04close7410.101.26581.25961.271112.001097.20
14832006.05.04 16:04buy7420.101.26631.26131.2728
14842006.05.04 16:19close7420.101.26731.26131.272810.001107.20
14852006.05.04 16:19buy7430.101.26771.26271.2742
14862006.05.04 16:23close7430.101.26881.26271.274211.001118.20
14872006.05.04 16:23buy7440.101.26901.26401.2755
14882006.05.04 16:26buy7450.201.26821.26321.2747
14892006.05.04 16:56close7450.201.26891.26321.274714.001132.20
14902006.05.04 16:56close7440.101.26901.26401.27550.001132.20
14912006.05.04 16:56buy7460.101.26921.26421.2757
14922006.05.04 17:03buy7470.201.26841.26341.2749
14932006.05.04 17:09close7470.201.26911.26341.274914.001146.20
14942006.05.04 17:09close7460.101.26921.26421.27570.001146.20
14952006.05.04 17:09buy7480.101.26961.26461.2761
14962006.05.04 17:13buy7490.201.26891.26391.2754
14972006.05.04 17:40close7490.201.26951.26391.275412.001158.20
14982006.05.04 17:40close7480.101.26941.26461.2761-2.001156.20
14992006.05.04 17:40buy7500.101.26961.26461.2761
15002006.05.04 17:41buy7510.201.26891.26391.2754
15012006.05.04 20:08close7510.201.26951.26391.275412.001168.20
15022006.05.04 20:08close7500.101.26941.26461.2761-2.001166.20
15032006.05.04 20:08buy7520.101.26971.26471.2762
15042006.05.04 20:10close7520.101.27081.26471.276211.001177.20
15052006.05.04 20:10buy7530.101.27121.26621.2777
15062006.05.04 20:17close7530.101.27221.26621.277710.001187.20
15072006.05.04 20:17buy7540.101.27261.26761.2791
15082006.05.04 20:18buy7550.201.27181.26681.2783
15092006.05.05 09:03s/l7540.101.26761.26761.2791-50.401136.80
15102006.05.05 09:03close7550.201.26751.26681.2783-86.801050.00
15112006.05.05 09:04sell7560.101.26741.27241.2609
15122006.05.05 09:26sell7570.201.26821.27321.2617
15132006.05.05 14:30s/l7560.101.27241.27241.2609-50.001000.00
15142006.05.05 14:30close7570.201.27251.27321.2617-86.00914.00
15152006.05.05 14:30buy7580.101.27261.26761.2791
15162006.05.05 14:30close7580.101.27361.26761.279110.00924.00
15172006.05.05 14:30buy7590.101.27411.26911.2806
15182006.05.05 14:31close7590.101.27521.26911.280611.00935.00
15192006.05.05 14:31buy7600.101.27561.27061.2821
15202006.05.05 14:32buy7610.201.27491.26991.2814
15212006.05.05 14:33close7610.201.27551.26991.281412.00947.00
15222006.05.05 14:33close7600.101.27561.27061.28210.00947.00
15232006.05.05 14:33buy7620.101.27601.27101.2825
15242006.05.05 14:34buy7630.201.27531.27031.2818
15252006.05.05 15:10close7630.201.27591.27031.281812.00959.00
15262006.05.05 15:10close7620.101.27601.27101.28250.00959.00
15272006.05.05 15:10buy7640.101.27641.27141.2829
15282006.05.05 15:12buy7650.201.27561.27061.2821
15292006.05.05 15:29close7650.201.27631.27061.282114.00973.00
15302006.05.05 15:29close7640.101.27621.27141.2829-2.00971.00
15312006.05.05 15:29buy7660.101.27641.27141.2829
15322006.05.05 15:34buy7670.201.27561.27061.2821
15332006.05.08 10:25close7670.201.27631.27061.282113.20984.20
15342006.05.08 10:25close7660.101.27621.27141.2829-2.40981.80
15352006.05.08 10:25buy7680.101.27641.27141.2829
15362006.05.08 10:28close7680.101.27741.27141.282910.00991.80
15372006.05.08 10:28buy7690.101.27781.27281.2843
15382006.05.08 11:02buy7700.201.27711.27211.2836
15392006.05.08 11:59close7700.201.27771.27211.283612.001003.80
15402006.05.08 11:59close7690.101.27771.27281.2843-1.001002.80
15412006.05.08 12:00buy7710.101.27811.27311.2846
15422006.05.08 12:09buy7720.201.27731.27231.2838
15432006.05.08 15:36s/l7710.101.27311.27311.2846-50.00952.80
15442006.05.08 15:36close7720.201.27301.27231.2838-86.00866.80
15452006.05.08 15:36sell7730.101.27291.27791.2664
15462006.05.08 15:59close7730.101.27171.27791.266412.00878.80
15472006.05.08 15:59sell7740.101.27151.27651.2650
15482006.05.08 16:13close7740.101.27051.27651.265010.00888.80
15492006.05.08 16:13sell7750.101.27011.27511.2636
15502006.05.08 16:27sell7760.201.27091.27591.2644
15512006.05.08 20:02close7760.201.27031.27591.264412.00900.80
15522006.05.08 20:03close7750.101.27041.27511.2636-3.00897.80
15532006.05.08 20:03sell7770.101.27001.27501.2635
15542006.05.08 20:30sell7780.201.27071.27571.2642
15552006.05.08 20:48close7780.201.27011.27571.264212.00909.80
15562006.05.08 20:48close7770.101.27001.27501.26350.00909.80
15572006.05.08 20:49sell7790.101.26981.27481.2633
15582006.05.08 21:45sell7800.201.27061.27561.2641
15592006.05.08 23:54close7800.201.26991.27561.264114.00923.80
15602006.05.08 23:54close7790.101.27021.27481.2633-4.00919.80
15612006.05.08 23:55sell7810.101.27001.27501.2635
15622006.05.09 03:47sell7820.201.27081.27581.2643
15632006.05.09 03:54close7820.201.27011.27581.264314.00933.80
15642006.05.09 03:55close7810.101.27011.27501.2635-0.80933.00
15652006.05.09 03:55sell7830.101.26971.27471.2632
15662006.05.09 04:28close7830.101.26871.27471.263210.00943.00
15672006.05.09 04:29sell7840.101.26841.27341.2619
15682006.05.09 04:49sell7850.201.26921.27421.2627
15692006.05.09 08:31close7850.201.26851.27421.262714.00957.00
15702006.05.09 08:31close7840.101.26841.27341.26190.00957.00
15712006.05.09 08:31sell7860.101.26801.27301.2615
15722006.05.09 08:47sell7870.201.26881.27381.2623
15732006.05.09 08:50close7870.201.26821.27381.262312.00969.00
15742006.05.09 08:50close7860.101.26811.27301.2615-1.00968.00
15752006.05.09 08:50sell7880.101.26771.27271.2612
15762006.05.09 09:13close7880.101.26671.27271.261210.00978.00
15772006.05.09 09:13sell7890.101.26631.27131.2598
15782006.05.09 09:24sell7900.201.26711.27211.2606
15792006.05.09 14:59s/l7890.101.27131.27131.2598-50.00928.00
15802006.05.09 14:59close7900.201.27131.27211.2606-84.00844.00
15812006.05.09 14:59buy7910.101.27121.26621.2777
15822006.05.09 15:26close7910.101.27221.26621.277710.00854.00
15832006.05.09 15:27buy7920.101.27261.26761.2791
15842006.05.09 15:56close7920.101.27361.26761.279110.00864.00
15852006.05.09 15:56buy7930.101.27381.26881.2803
15862006.05.09 16:06close7930.101.27491.26881.280311.00875.00
15872006.05.09 16:06buy7940.101.27531.27031.2818
15882006.05.09 16:17close7940.101.27631.27031.281810.00885.00
15892006.05.09 16:17buy7950.101.27671.27171.2832
15902006.05.09 16:25buy7960.201.27591.27091.2824
15912006.05.09 16:29close7960.201.27651.27091.282412.00897.00
15922006.05.09 16:29close7950.101.27641.27171.2832-3.00894.00
15932006.05.09 16:30buy7970.101.27671.27171.2832
15942006.05.09 16:36close7970.101.27771.27171.283210.00904.00
15952006.05.09 16:36buy7980.101.27811.27311.2846
15962006.05.09 16:37buy7990.201.27731.27231.2838
15972006.05.10 08:50close7990.201.27791.27231.28389.60913.60
15982006.05.10 08:50close7980.101.27801.27311.2846-2.20911.40
15992006.05.10 08:50buy8000.101.27841.27341.2849
16002006.05.10 08:53close8000.101.27941.27341.284910.00921.40
16012006.05.10 08:53buy8010.101.27981.27481.2863
16022006.05.10 08:54buy8020.201.27911.27411.2856
16032006.05.10 08:55close8020.201.27971.27411.285612.00933.40
16042006.05.10 08:55close8010.101.27981.27481.28630.00933.40
16052006.05.10 08:55buy8030.101.28021.27521.2867
16062006.05.10 08:56buy8040.201.27951.27451.2860
16072006.05.10 09:23close8040.201.28011.27451.286012.00945.40
16082006.05.10 09:23close8030.101.28001.27521.2867-2.00943.40
16092006.05.10 09:23buy8050.101.28031.27531.2868
16102006.05.10 09:36buy8060.201.27951.27451.2860
16112006.05.10 16:19close8060.201.28011.27451.286012.00955.40
16122006.05.10 16:19close8050.101.28021.27531.2868-1.00954.40
16132006.05.10 16:19buy8070.101.28061.27561.2871
16142006.05.10 16:38buy8080.201.27981.27481.2863
16152006.05.10 16:55close8080.201.28051.27481.286314.00968.40
16162006.05.10 16:55close8070.101.28061.27561.28710.00968.40
16172006.05.10 16:55buy8090.101.28081.27581.2873
16182006.05.10 16:56buy8100.201.28001.27501.2865
16192006.05.10 17:29close8100.201.28071.27501.286514.00982.40
16202006.05.10 17:29close8090.101.28061.27581.2873-2.00980.40
16212006.05.10 17:29buy8110.101.28091.27591.2874
16222006.05.10 17:37buy8120.201.28011.27511.2866
16232006.05.10 20:13close8120.201.28071.27511.286612.00992.40
16242006.05.10 20:13close8110.101.28081.27591.2874-1.00991.40
16252006.05.10 20:13buy8130.101.28101.27601.2875
16262006.05.10 20:15buy8140.201.28021.27521.2867
16272006.05.10 20:17s/l8130.101.27601.27601.2875-50.00941.40
16282006.05.10 20:17close8140.201.27601.27521.2867-84.00857.40
16292006.05.10 20:17sell8150.101.27591.28091.2694
16302006.05.10 20:18sell8160.201.27671.28171.2702
16312006.05.10 20:19s/l8150.101.28091.28091.2694-50.00807.40
16322006.05.10 20:19close8160.201.28091.28171.2702-84.00723.40
16332006.05.10 20:19buy8170.101.28101.27601.2875
16342006.05.10 20:19buy8180.201.28031.27531.2868
16352006.05.10 20:24s/l8170.101.27601.27601.2875-50.00673.40
16362006.05.10 20:24close8180.201.27601.27531.2868-86.00587.40
16372006.05.10 20:24sell8190.101.27591.28091.2694
16382006.05.10 20:25sell8200.201.27671.28171.2702
16392006.05.10 20:40s/l8190.101.28091.28091.2694-50.00537.40
16402006.05.10 20:40close8200.201.28091.28171.2702-84.00453.40
16412006.05.10 20:40buy8210.101.28101.27601.2875
16422006.05.10 20:43close8210.101.28201.27601.287510.00463.40
16432006.05.10 20:43buy8220.101.28241.27741.2889
16442006.05.11 00:29s/l8220.101.27741.27741.2889-50.40413.00
16452006.05.11 00:29sell8230.101.27731.28231.2708
16462006.05.11 01:35close8230.101.27631.28231.270810.00423.00
16472006.05.11 01:35sell8240.101.27611.28111.2696
16482006.05.11 03:05close8240.101.27511.28111.269610.00433.00
16492006.05.11 03:05sell8250.101.27471.27971.2682
16502006.05.11 03:08close8250.101.27361.27971.268211.00444.00
16512006.05.11 03:08sell8260.101.27341.27841.2669
16522006.05.11 03:19close8260.101.27241.27841.266910.00454.00
16532006.05.11 03:19sell8270.101.27221.27721.2657
16542006.05.11 09:29close8270.101.27121.27721.265710.00464.00
16552006.05.11 09:29sell8280.101.27081.27581.2643
16562006.05.11 09:52close8280.101.26971.27581.264311.00475.00
16572006.05.11 09:52sell8290.101.26931.27431.2628
16582006.05.11 14:30s/l8290.101.27431.27431.2628-50.00425.00
16592006.05.11 14:30buy8300.101.27431.26931.2808
16602006.05.11 14:31close8300.101.27531.26931.280810.00435.00
16612006.05.11 14:31buy8310.101.27571.27071.2822
16622006.05.11 14:32close8310.101.27681.27071.282211.00446.00
16632006.05.11 14:33buy8320.101.27721.27221.2837
16642006.05.11 15:52close8320.101.27821.27221.283710.00456.00
16652006.05.11 15:52buy8330.101.27841.27341.2849
16662006.05.11 16:11close8330.101.27941.27341.284910.00466.00
16672006.05.11 16:11buy8340.101.27981.27481.2863
16682006.05.11 16:34close8340.101.28091.27481.286311.00477.00
16692006.05.11 16:34buy8350.101.28131.27631.2878
16702006.05.11 16:37close8350.101.28231.27631.287810.00487.00
16712006.05.11 16:37buy8360.101.28271.27771.2892
16722006.05.11 17:35close8360.101.28371.27771.289210.00497.00
16732006.05.11 17:35buy8370.101.28411.27911.2906
16742006.05.11 17:40close8370.101.28521.27911.290611.00508.00
16752006.05.11 17:40buy8380.101.28541.28041.2919
16762006.05.11 18:52close8380.101.28641.28041.291910.00518.00
16772006.05.11 18:52buy8390.101.28691.28191.2934
16782006.05.12 08:28close8390.101.28791.28191.29349.60527.60
16792006.05.12 08:28buy8400.101.28831.28331.2948
16802006.05.12 08:31buy8410.201.28751.28251.2940
16812006.05.12 09:08close8410.201.28811.28251.294012.00539.60
16822006.05.12 09:08close8400.101.28821.28331.2948-1.00538.60
16832006.05.12 09:08buy8420.101.28841.28341.2949
16842006.05.12 09:30close8420.101.28941.28341.294910.00548.60
16852006.05.12 09:30buy8430.101.28981.28481.2963
16862006.05.12 09:45buy8440.201.28911.28411.2956
16872006.05.12 10:19close8440.201.28971.28411.295612.00560.60
16882006.05.12 10:20close8430.101.28981.28481.29630.00560.60
16892006.05.12 10:20buy8450.101.29021.28521.2967
16902006.05.12 10:24buy8460.201.28951.28451.2960
16912006.05.12 11:00close8460.201.29011.28451.296012.00572.60
16922006.05.12 11:00close8450.101.29021.28521.29670.00572.60
16932006.05.12 11:00buy8470.101.29041.28541.2969
16942006.05.12 11:03buy8480.201.28961.28461.2961
16952006.05.12 11:34close8480.201.29031.28461.296114.00586.60
16962006.05.12 11:34close8470.101.29041.28541.29690.00586.60
16972006.05.12 11:34buy8490.101.29081.28581.2973
16982006.05.12 11:37close8490.101.29181.28581.297310.00596.60
16992006.05.12 11:37buy8500.101.29221.28721.2987
17002006.05.12 11:38close8500.101.29331.28721.298711.00607.60
17012006.05.12 11:38buy8510.101.29371.28871.3002
17022006.05.12 11:41close8510.101.29481.28871.300211.00618.60
17032006.05.12 11:41buy8520.101.29521.29021.3017
17042006.05.12 11:43buy8530.201.29441.28941.3009
17052006.05.12 13:51s/l8520.101.29021.29021.3017-50.00568.60
17062006.05.12 13:51close8530.201.29021.28941.3009-84.00484.60
17072006.05.12 13:51sell8540.101.29031.29531.2838
17082006.05.12 14:30close8540.101.28931.29531.283810.00494.60
17092006.05.12 14:30sell8550.101.28891.29391.2824
17102006.05.12 14:30close8550.101.28781.29391.282411.00505.60
17112006.05.12 14:30sell8560.101.28741.29241.2809
17122006.05.12 14:38close8560.101.28641.29241.280910.00515.60
17132006.05.12 14:38sell8570.101.28601.29101.2795
17142006.05.12 14:46s/l8570.101.29101.29101.2795-50.00465.60
17152006.05.12 14:46sell8580.101.29071.29571.2842
17162006.05.12 15:03close8580.101.28961.29571.284211.00476.60
17172006.05.12 15:03sell8590.101.28921.29421.2827
17182006.05.12 15:10close8590.101.28811.29421.282711.00487.60
17192006.05.12 15:10sell8600.101.28771.29271.2812
17202006.05.12 15:53s/l8600.101.29271.29271.2812-50.00437.60
17212006.05.12 15:53buy8610.101.29281.28781.2993
17222006.05.12 16:36s/l8610.101.28781.28781.2993-50.00387.60
17232006.05.12 16:36sell8620.101.28781.29281.2813
17242006.05.12 17:33close8620.101.28681.29281.281310.00397.60
17252006.05.12 17:33sell8630.101.28641.29141.2799
17262006.05.12 20:15s/l8630.101.29141.29141.2799-50.00347.60
17272006.05.12 20:15buy8640.101.29141.28641.2979
17282006.05.12 21:55close8640.101.29241.28641.297910.00357.60
17292006.05.12 21:55buy8650.101.29251.28751.2990
17302006.05.15 00:00close8650.101.29451.28751.299019.60377.20
17312006.05.15 00:00buy8660.101.29481.28981.3013
17322006.05.15 00:32close8660.101.29601.28981.301312.00389.20
17332006.05.15 00:32buy8670.101.29641.29141.3029
17342006.05.15 08:26s/l8670.101.29141.29141.3029-50.00339.20
17352006.05.15 08:26sell8680.101.29141.29641.2849
17362006.05.15 08:32close8680.101.29041.29641.284910.00349.20
17372006.05.15 08:32sell8690.101.29001.29501.2835
17382006.05.15 09:08close8690.101.28901.29501.283510.00359.20
17392006.05.15 09:09sell8700.101.28861.29361.2821
17402006.05.15 09:55close8700.101.28751.29361.282111.00370.20
17412006.05.15 09:56sell8710.101.28711.29211.2806
17422006.05.15 10:06close8710.101.28601.29211.280611.00381.20
17432006.05.15 10:06sell8720.101.28561.29061.2791
17442006.05.15 10:08close8720.101.28461.29061.279110.00391.20
17452006.05.15 10:08sell8730.101.28421.28921.2777
17462006.05.15 10:20close8730.101.28321.28921.277710.00401.20
17472006.05.15 10:20sell8740.101.28281.28781.2763
17482006.05.15 12:43close8740.101.28171.28781.276311.00412.20
17492006.05.15 12:43sell8750.101.28131.28631.2748
17502006.05.15 12:58close8750.101.28031.28631.274810.00422.20
17512006.05.15 12:58sell8760.101.28011.28511.2736
17522006.05.15 15:00s/l8760.101.28511.28511.2736-50.00372.20
17532006.05.15 15:00sell8770.101.28481.28981.2783
17542006.05.15 15:05close8770.101.28371.28981.278311.00383.20
17552006.05.15 15:05sell8780.101.28351.28851.2770
17562006.05.15 15:10close8780.101.28251.28851.277010.00393.20
17572006.05.15 15:10sell8790.101.28211.28711.2756
17582006.05.15 15:26close8790.101.28111.28711.275610.00403.20
17592006.05.15 15:26sell8800.101.28071.28571.2742
17602006.05.15 18:51close8800.101.27921.28571.274215.00418.20
17612006.05.15 18:59sell8810.101.27921.28421.2727
17622006.05.15 22:35close8810.101.27811.28421.272711.00429.20
17632006.05.15 22:35sell8820.101.27791.28291.2714
17642006.05.16 05:38s/l8820.101.28291.28291.2714-49.80379.40
17652006.05.16 05:38buy8830.101.28291.27791.2894
17662006.05.16 05:54close8830.101.28401.27791.289411.00390.40
17672006.05.16 05:54buy8840.101.28391.27891.2904
17682006.05.16 11:00s/l8840.101.27891.27891.2904-50.00340.40
17692006.05.16 11:00sell8850.101.27871.28371.2722
17702006.05.16 11:18close8850.101.27761.28371.272211.00351.40
17712006.05.16 11:18sell8860.101.27721.28221.2707
17722006.05.16 13:03s/l8860.101.28221.28221.2707-50.00301.40
17732006.05.16 13:03buy8870.101.28221.27721.2887
17742006.05.16 14:30close8870.101.28331.27721.288711.00312.40
17752006.05.16 14:30buy8880.101.28371.27871.2902
17762006.05.16 14:33close8880.101.28481.27871.290211.00323.40
17772006.05.16 14:33buy8890.101.28521.28021.2917
17782006.05.16 14:44close8890.101.28621.28021.291710.00333.40
17792006.05.16 14:44buy8900.101.28661.28161.2931
17802006.05.16 17:18s/l8900.101.28161.28161.2931-50.00283.40
17812006.05.16 17:18sell8910.101.28161.28661.2751
17822006.05.17 05:11s/l8910.101.28661.28661.2751-49.40234.00
17832006.05.17 05:11buy8920.101.28671.28171.2932
17842006.05.17 05:33close8920.101.28771.28171.293210.00244.00
17852006.05.17 05:33buy8930.101.28791.28291.2944
17862006.05.17 09:11close8930.101.28901.28291.294411.00255.00
17872006.05.17 09:11buy8940.101.28941.28441.2959
17882006.05.17 10:49close8940.101.29041.28441.295910.00265.00
17892006.05.17 10:49buy8950.101.29081.28581.2973
17902006.05.17 14:43close8950.101.29181.28581.297310.00275.00
17912006.05.17 14:43buy8960.101.29221.28721.2987
17922006.05.17 15:12s/l8960.101.28721.28721.2987-50.00225.00
17932006.05.17 15:12sell8970.101.28721.29221.2807
17942006.05.17 15:19close8970.101.28611.29221.280711.00236.00
17952006.05.17 15:19sell8980.101.28571.29071.2792
17962006.05.17 15:28close8980.101.28471.29071.279210.00246.00
17972006.05.17 15:28sell8990.101.28451.28951.2780
17982006.05.17 15:58close8990.101.28351.28951.278010.00256.00
17992006.05.17 15:59sell9000.101.28311.28811.2766
18002006.05.17 16:24close9000.101.28211.28811.276610.00266.00
18012006.05.17 16:24sell9010.101.28171.28671.2752
18022006.05.17 16:25close9010.101.28071.28671.275210.00276.00
18032006.05.17 16:25sell9020.101.28031.28531.2738
18042006.05.17 16:26close9020.101.27931.28531.273810.00286.00
18052006.05.17 16:26sell9030.101.27891.28391.2724
18062006.05.17 16:32close9030.101.27781.28391.272411.00297.00
18072006.05.17 16:32sell9040.101.27741.28241.2709
18082006.05.17 16:33close9040.101.27641.28241.270910.00307.00
18092006.05.17 16:33sell9050.101.27601.28101.2695
18102006.05.17 17:29close9050.101.27501.28101.269510.00317.00
18112006.05.17 17:29sell9060.101.27461.27961.2681
18122006.05.17 17:30close9060.101.27351.27961.268111.00328.00
18132006.05.17 17:30sell9070.101.27331.27831.2668
18142006.05.17 17:59close9070.101.27231.27831.266810.00338.00
18152006.05.17 17:59sell9080.101.27191.27691.2654
18162006.05.17 20:17close9080.101.27091.27691.265410.00348.00
18172006.05.17 20:17sell9090.101.27071.27571.2642
18182006.05.17 22:06s/l9090.101.27571.27571.2642-50.00298.00
18192006.05.17 22:06sell9100.101.27551.28051.2690
18202006.05.17 22:39close9100.101.27451.28051.269010.00308.00
18212006.05.17 22:40sell9110.101.27441.27941.2679
18222006.05.17 23:43close9110.101.27331.27941.267911.00319.00
18232006.05.17 23:43sell9120.101.27331.27831.2668
18242006.05.18 10:19s/l9120.101.27831.27831.2668-49.80269.20
18252006.05.18 10:19buy9130.101.27841.27341.2849
18262006.05.18 10:31close9130.101.27941.27341.284910.00279.20
18272006.05.18 10:31buy9140.101.27981.27481.2863
18282006.05.18 15:32close9140.101.28091.27481.286311.00290.20
18292006.05.18 15:32buy9150.101.28131.27631.2878
18302006.05.18 15:35close9150.101.28231.27631.287810.00300.20
18312006.05.18 15:35buy9160.101.28271.27771.2892
18322006.05.18 18:00s/l9160.101.27771.27771.2892-50.00250.20
18332006.05.18 18:00sell9170.101.27771.28271.2712
18342006.05.18 18:43s/l9170.101.28271.28271.2712-50.00200.20
18352006.05.18 18:43buy9180.101.28271.27771.2892
18362006.05.18 22:39close9180.101.28381.27771.289211.00211.20
18372006.05.18 22:40buy9190.101.28421.27921.2907
18382006.05.18 22:46close9190.101.28531.27921.290711.00222.20
18392006.05.18 22:46buy9200.101.28551.28051.2920
18402006.05.18 23:18close9200.101.28651.28051.292010.00232.20
18412006.05.18 23:18buy9210.101.28701.28201.2935
18422006.05.19 08:18s/l9210.101.28201.28201.2935-50.40181.80
18432006.05.19 08:18sell9220.101.28201.28701.2755
18442006.05.19 09:08close9220.101.28091.28701.275511.00192.80
18452006.05.19 09:08sell9230.101.28071.28571.2742
18462006.05.19 09:24close9230.101.27961.28571.274211.00203.80
18472006.05.19 09:25sell9240.101.27921.28421.2727
18482006.05.19 09:32close9240.101.27811.28421.272711.00214.80
18492006.05.19 09:32sell9250.101.27771.28271.2712
18502006.05.19 09:47close9250.101.27671.28271.271210.00224.80
18512006.05.19 09:47sell9260.101.27651.28151.2700
18522006.05.19 11:50close9260.101.27551.28151.270010.00234.80
18532006.05.19 11:50sell9270.101.27501.28001.2685
18542006.05.19 14:59close9270.101.27371.28001.268513.00247.80
18552006.05.19 14:59sell9280.101.27311.27811.2666
18562006.05.19 15:04close9280.101.27201.27811.266611.00258.80
18572006.05.19 15:04sell9290.101.27151.27651.2650
18582006.05.19 16:34close9290.101.27051.27651.265010.00268.80
18592006.05.19 16:34sell9300.101.27031.27531.2638
18602006.05.19 17:58s/l9300.101.27531.27531.2638-50.00218.80
18612006.05.19 17:58sell9310.101.27511.28011.2686
18622006.05.19 18:10close9310.101.27401.28011.268611.00229.80
18632006.05.19 18:10sell9320.101.27381.27881.2673
18642006.05.22 07:45close9320.101.27271.27881.267311.20241.00
18652006.05.22 07:46sell9330.101.27231.27731.2658
18662006.05.22 08:42close9330.101.27121.27731.265811.00252.00
18672006.05.22 08:42sell9340.101.27101.27601.2645
18682006.05.22 08:54close9340.101.26981.27601.264512.00264.00
18692006.05.22 08:54sell9350.101.26941.27441.2629
18702006.05.22 09:55s/l9350.101.27441.27441.2629-50.00214.00
18712006.05.22 09:55buy9360.101.27441.26941.2809
18722006.05.22 10:23close9360.101.27551.26941.280911.00225.00
18732006.05.22 10:23buy9370.101.27591.27091.2824
18742006.05.22 12:05close9370.101.27701.27091.282411.00236.00
18752006.05.22 12:05buy9380.101.27711.27211.2836
18762006.05.22 12:26close9380.101.27821.27211.283611.00247.00
18772006.05.22 12:26buy9390.101.27871.27371.2852
18782006.05.22 16:05close9390.101.27971.27371.285210.00257.00
18792006.05.22 16:05buy9400.101.28011.27511.2866
18802006.05.22 16:22close9400.101.28121.27511.286611.00268.00
18812006.05.22 16:22buy9410.101.28141.27641.2879
18822006.05.22 17:12close9410.101.28261.27641.287912.00280.00
18832006.05.22 17:12buy9420.101.28331.27831.2898
18842006.05.22 17:50close9420.101.28441.27831.289811.00291.00
18852006.05.22 17:51buy9430.101.28481.27981.2913
18862006.05.22 20:02close9430.101.28581.27981.291310.00301.00
18872006.05.22 20:03buy9440.101.28621.28121.2927
18882006.05.22 20:09close9440.101.28731.28121.292711.00312.00
18892006.05.22 20:09buy9450.101.28781.28281.2943
18902006.05.23 09:35s/l9450.101.28281.28281.2943-50.40261.60
18912006.05.23 09:35sell9460.101.28251.28751.2760
18922006.05.23 15:30close9460.101.28151.28751.276010.00271.60
18932006.05.23 15:30sell9470.101.28111.28611.2746
18942006.05.23 16:31s/l9470.101.28611.28611.2746-50.00221.60
18952006.05.23 16:31buy9480.101.28641.28141.2929
18962006.05.23 20:13close9480.101.28751.28141.292911.00232.60
18972006.05.23 20:13buy9490.101.28771.28271.2942
18982006.05.23 22:12s/l9490.101.28271.28271.2942-50.00182.60
18992006.05.23 22:12sell9500.101.28271.28771.2762
19002006.05.23 22:59close9500.101.28161.28771.276211.00193.60
19012006.05.23 23:00sell9510.101.28141.28641.2749
19022006.05.23 23:57close9510.101.28021.28641.274912.00205.60
19032006.05.23 23:58sell9520.101.27961.28461.2731
19042006.05.23 23:59close9520.101.27841.28461.273112.00217.60
19052006.05.23 23:59sell9530.101.27791.28291.2714
19062006.05.24 07:50close9530.101.27671.28291.271412.60230.20
19072006.05.24 07:50sell9540.101.27651.28151.2700
19082006.05.24 08:53s/l9540.101.28151.28151.2700-50.00180.20
19092006.05.24 08:53buy9550.101.28161.27661.2881
19102006.05.24 09:01close9550.101.28261.27661.288110.00190.20
19112006.05.24 09:02buy9560.101.28281.27781.2893
19122006.05.24 09:43close9560.101.28391.27781.289311.00201.20
19132006.05.24 09:43buy9570.101.28411.27911.2906
19142006.05.24 10:03close9570.101.28531.27911.290612.00213.20
19152006.05.24 10:03buy9580.101.28591.28091.2924
19162006.05.24 12:32close9580.101.28721.28091.292413.00226.20
19172006.05.24 12:32buy9590.101.28741.28241.2939
19182006.05.24 14:45close9590.101.28861.28241.293912.00238.20
19192006.05.24 14:45buy9600.101.28911.28411.2956
19202006.05.24 15:11s/l9600.101.28411.28411.2956-50.00188.20
19212006.05.24 15:11buy9610.101.28441.27941.2909
19222006.05.24 16:09s/l9610.101.27941.27941.2909-50.00138.20
19232006.05.24 16:09sell9620.101.27941.28441.2729
19242006.05.24 16:20close9620.101.27831.28441.272911.00149.20
19252006.05.24 16:20sell9630.101.27811.28311.2716
19262006.05.24 16:36close9630.101.27711.28311.271610.00159.20
19272006.05.24 16:36sell9640.101.27661.28161.2701
19282006.05.24 16:40close9640.101.27551.28161.270111.00170.20
19292006.05.24 16:40sell9650.101.27511.28011.2686
19302006.05.24 17:19close9650.101.27391.28011.268612.00182.20
19312006.05.24 17:20sell9660.101.27351.27851.2670
19322006.05.24 20:52s/l9660.101.27851.27851.2670-50.00132.20
19332006.05.24 20:52sell9670.101.27821.28321.2717
19342006.05.24 22:05close9670.101.27711.28321.271711.00143.20
19352006.05.24 22:05sell9680.101.27711.28211.2706
19362006.05.24 22:25close9680.101.27601.28211.270611.00154.20
19372006.05.24 22:25sell9690.101.27581.28081.2693
19382006.05.25 20:32s/l9690.101.28081.28081.2693-49.80104.40