|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.04.03 00:00 - 2006.11.15 00:00 (2006.04.01 - 2006.11.15)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MaxTrades=3; Pips=7; TakeProfit=65; TrailingStop=20;
|Bars in test
|14981
|Ticks modelled
|597551
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|-4895.60
|Gross profit
|7272.40
|Gross loss
|-12168.00
|Profit factor
|0.60
|Expected payoff
|-5.05
|Absolute drawdown
|4895.60
|Maximal drawdown (%)
|4994.60 (98.0%)
|Total trades
|969
|Short positions (won %)
|437 (58.81%)
|Long positions (won %)
|532 (61.65%)
|Profit trades (% of total)
|585 (60.37%)
|Loss trades (% of total)
|384 (39.63%)
|Largest
|profit trade
|40.00
|loss trade
|-149.60
|Average
|profit trade
|12.43
|loss trade
|-31.69
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (123.00)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-539.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|123.00 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-554.40 (7)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.03 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.2116
|1.2166
|1.2051
|2
|2006.04.03 01:59
|close
|1
|0.10
|1.2105
|1.2166
|1.2051
|11.00
|5011.00
|3
|2006.04.03 02:00
|sell
|2
|0.10
|1.2103
|1.2153
|1.2038
|4
|2006.04.03 02:01
|sell
|3
|0.20
|1.2111
|1.2161
|1.2046
|5
|2006.04.03 02:31
|close
|3
|0.20
|1.2103
|1.2161
|1.2046
|16.00
|5027.00
|6
|2006.04.03 02:31
|close
|2
|0.10
|1.2102
|1.2153
|1.2038
|1.00
|5028.00
|7
|2006.04.03 02:31
|sell
|4
|0.10
|1.2097
|1.2147
|1.2032
|8
|2006.04.03 04:45
|close
|4
|0.10
|1.2087
|1.2147
|1.2032
|10.00
|5038.00
|9
|2006.04.03 04:45
|sell
|5
|0.10
|1.2083
|1.2133
|1.2018
|10
|2006.04.03 05:01
|close
|5
|0.10
|1.2072
|1.2133
|1.2018
|11.00
|5049.00
|11
|2006.04.03 05:02
|sell
|6
|0.10
|1.2068
|1.2118
|1.2003
|12
|2006.04.03 06:40
|close
|6
|0.10
|1.2057
|1.2118
|1.2003
|11.00
|5060.00
|13
|2006.04.03 06:40
|sell
|7
|0.10
|1.2056
|1.2106
|1.1991
|14
|2006.04.03 06:43
|close
|7
|0.10
|1.2046
|1.2106
|1.1991
|10.00
|5070.00
|15
|2006.04.03 06:43
|sell
|8
|0.10
|1.2042
|1.2092
|1.1977
|16
|2006.04.03 07:17
|sell
|9
|0.20
|1.2049
|1.2099
|1.1984
|17
|2006.04.03 07:41
|close
|9
|0.20
|1.2041
|1.2099
|1.1984
|16.00
|5086.00
|18
|2006.04.03 07:41
|close
|8
|0.10
|1.2042
|1.2092
|1.1977
|0.00
|5086.00
|19
|2006.04.03 07:42
|sell
|10
|0.10
|1.2040
|1.2090
|1.1975
|20
|2006.04.03 07:59
|sell
|11
|0.20
|1.2047
|1.2097
|1.1982
|21
|2006.04.03 09:10
|close
|11
|0.20
|1.2041
|1.2097
|1.1982
|12.00
|5098.00
|22
|2006.04.03 09:11
|close
|10
|0.10
|1.2039
|1.2090
|1.1975
|1.00
|5099.00
|23
|2006.04.03 09:12
|sell
|12
|0.10
|1.2034
|1.2084
|1.1969
|24
|2006.04.03 09:16
|sell
|13
|0.20
|1.2043
|1.2093
|1.1978
|25
|2006.04.03 09:56
|sell
|14
|0.40
|1.2050
|1.2100
|1.1985
|26
|2006.04.03 16:05
|s/l
|12
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.1969
|-50.00
|5049.00
|27
|2006.04.03 16:05
|close
|14
|0.40
|1.2084
|1.2100
|1.1985
|-136.00
|4913.00
|28
|2006.04.03 16:05
|close
|13
|0.20
|1.2083
|1.2093
|1.1978
|-80.00
|4833.00
|29
|2006.04.03 16:05
|buy
|15
|0.10
|1.2082
|1.2032
|1.2147
|30
|2006.04.03 16:09
|buy
|16
|0.20
|1.2074
|1.2024
|1.2139
|31
|2006.04.03 16:20
|close
|16
|0.20
|1.2082
|1.2024
|1.2139
|16.00
|4849.00
|32
|2006.04.03 16:20
|close
|15
|0.10
|1.2083
|1.2032
|1.2147
|1.00
|4850.00
|33
|2006.04.03 16:20
|buy
|17
|0.10
|1.2085
|1.2035
|1.2150
|34
|2006.04.03 16:39
|close
|17
|0.10
|1.2096
|1.2035
|1.2150
|11.00
|4861.00
|35
|2006.04.03 16:39
|buy
|18
|0.10
|1.2098
|1.2048
|1.2163
|36
|2006.04.03 16:43
|close
|18
|0.10
|1.2108
|1.2048
|1.2163
|10.00
|4871.00
|37
|2006.04.03 16:43
|buy
|19
|0.10
|1.2112
|1.2062
|1.2177
|38
|2006.04.03 16:50
|buy
|20
|0.20
|1.2105
|1.2055
|1.2170
|39
|2006.04.03 16:53
|close
|20
|0.20
|1.2111
|1.2055
|1.2170
|12.00
|4883.00
|40
|2006.04.03 16:53
|close
|19
|0.10
|1.2110
|1.2062
|1.2177
|-2.00
|4881.00
|41
|2006.04.03 16:54
|buy
|21
|0.10
|1.2113
|1.2063
|1.2178
|42
|2006.04.03 17:15
|close
|21
|0.10
|1.2125
|1.2063
|1.2178
|12.00
|4893.00
|43
|2006.04.03 17:15
|buy
|22
|0.10
|1.2130
|1.2080
|1.2195
|44
|2006.04.03 17:56
|buy
|23
|0.20
|1.2122
|1.2072
|1.2187
|45
|2006.04.03 18:09
|close
|23
|0.20
|1.2128
|1.2072
|1.2187
|12.00
|4905.00
|46
|2006.04.03 18:09
|close
|22
|0.10
|1.2127
|1.2080
|1.2195
|-3.00
|4902.00
|47
|2006.04.03 18:09
|buy
|24
|0.10
|1.2129
|1.2079
|1.2194
|48
|2006.04.03 18:20
|buy
|25
|0.20
|1.2122
|1.2072
|1.2187
|49
|2006.04.03 18:51
|close
|25
|0.20
|1.2128
|1.2072
|1.2187
|12.00
|4914.00
|50
|2006.04.03 18:51
|close
|24
|0.10
|1.2129
|1.2079
|1.2194
|0.00
|4914.00
|51
|2006.04.03 18:51
|buy
|26
|0.10
|1.2131
|1.2081
|1.2196
|52
|2006.04.03 19:10
|buy
|27
|0.20
|1.2123
|1.2073
|1.2188
|53
|2006.04.03 19:24
|close
|27
|0.20
|1.2130
|1.2073
|1.2188
|14.00
|4928.00
|54
|2006.04.03 19:24
|close
|26
|0.10
|1.2131
|1.2081
|1.2196
|0.00
|4928.00
|55
|2006.04.03 19:24
|buy
|28
|0.10
|1.2135
|1.2085
|1.2200
|56
|2006.04.03 20:42
|close
|28
|0.10
|1.2145
|1.2085
|1.2200
|10.00
|4938.00
|57
|2006.04.03 20:42
|buy
|29
|0.10
|1.2149
|1.2099
|1.2214
|58
|2006.04.03 21:43
|buy
|30
|0.20
|1.2141
|1.2091
|1.2206
|59
|2006.04.03 23:40
|buy
|31
|0.40
|1.2133
|1.2083
|1.2198
|60
|2006.04.04 01:08
|close
|31
|0.40
|1.2139
|1.2083
|1.2198
|22.40
|4960.40
|61
|2006.04.04 01:08
|close
|30
|0.20
|1.2140
|1.2091
|1.2206
|-2.80
|4957.60
|62
|2006.04.04 01:08
|close
|29
|0.10
|1.2142
|1.2099
|1.2214
|-7.40
|4950.20
|63
|2006.04.04 01:08
|buy
|32
|0.10
|1.2146
|1.2096
|1.2211
|64
|2006.04.04 02:13
|buy
|33
|0.20
|1.2138
|1.2088
|1.2203
|65
|2006.04.04 02:56
|buy
|34
|0.40
|1.2130
|1.2080
|1.2195
|66
|2006.04.04 04:04
|close
|34
|0.40
|1.2138
|1.2080
|1.2195
|32.00
|4982.20
|67
|2006.04.04 04:04
|close
|33
|0.20
|1.2140
|1.2088
|1.2203
|4.00
|4986.20
|68
|2006.04.04 04:04
|close
|32
|0.10
|1.2142
|1.2096
|1.2211
|-4.00
|4982.20
|69
|2006.04.04 04:04
|buy
|35
|0.10
|1.2147
|1.2097
|1.2212
|70
|2006.04.04 04:12
|buy
|36
|0.20
|1.2139
|1.2089
|1.2204
|71
|2006.04.04 04:50
|close
|36
|0.20
|1.2147
|1.2089
|1.2204
|16.00
|4998.20
|72
|2006.04.04 04:50
|close
|35
|0.10
|1.2146
|1.2097
|1.2212
|-1.00
|4997.20
|73
|2006.04.04 04:51
|buy
|37
|0.10
|1.2148
|1.2098
|1.2213
|74
|2006.04.04 05:17
|buy
|38
|0.20
|1.2139
|1.2089
|1.2204
|75
|2006.04.04 06:12
|close
|38
|0.20
|1.2146
|1.2089
|1.2204
|14.00
|5011.20
|76
|2006.04.04 06:12
|close
|37
|0.10
|1.2147
|1.2098
|1.2213
|-1.00
|5010.20
|77
|2006.04.04 06:12
|buy
|39
|0.10
|1.2152
|1.2102
|1.2217
|78
|2006.04.04 06:15
|buy
|40
|0.20
|1.2145
|1.2095
|1.2210
|79
|2006.04.04 06:27
|close
|40
|0.20
|1.2151
|1.2095
|1.2210
|12.00
|5022.20
|80
|2006.04.04 06:27
|close
|39
|0.10
|1.2149
|1.2102
|1.2217
|-3.00
|5019.20
|81
|2006.04.04 06:27
|buy
|41
|0.10
|1.2151
|1.2101
|1.2216
|82
|2006.04.04 08:29
|buy
|42
|0.20
|1.2143
|1.2093
|1.2208
|83
|2006.04.04 08:39
|buy
|43
|0.40
|1.2135
|1.2085
|1.2200
|84
|2006.04.04 08:43
|close
|43
|0.40
|1.2142
|1.2085
|1.2200
|28.00
|5047.20
|85
|2006.04.04 08:44
|close
|42
|0.20
|1.2142
|1.2093
|1.2208
|-2.00
|5045.20
|86
|2006.04.04 08:44
|close
|41
|0.10
|1.2142
|1.2101
|1.2216
|-9.00
|5036.20
|87
|2006.04.04 08:45
|sell
|44
|0.10
|1.2142
|1.2192
|1.2077
|88
|2006.04.04 08:49
|close
|44
|0.10
|1.2131
|1.2192
|1.2077
|11.00
|5047.20
|89
|2006.04.04 08:49
|sell
|45
|0.10
|1.2129
|1.2179
|1.2064
|90
|2006.04.04 09:21
|sell
|46
|0.20
|1.2137
|1.2187
|1.2072
|91
|2006.04.04 09:33
|sell
|47
|0.40
|1.2145
|1.2195
|1.2080
|92
|2006.04.04 11:40
|s/l
|45
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2064
|-50.00
|4997.20
|93
|2006.04.04 11:40
|close
|47
|0.40
|1.2179
|1.2195
|1.2080
|-136.00
|4861.20
|94
|2006.04.04 11:40
|close
|46
|0.20
|1.2178
|1.2187
|1.2072
|-82.00
|4779.20
|95
|2006.04.04 11:40
|buy
|48
|0.10
|1.2178
|1.2128
|1.2243
|96
|2006.04.04 12:43
|buy
|49
|0.20
|1.2169
|1.2119
|1.2234
|97
|2006.04.04 13:35
|close
|49
|0.20
|1.2176
|1.2119
|1.2234
|14.00
|4793.20
|98
|2006.04.04 13:35
|close
|48
|0.10
|1.2177
|1.2128
|1.2243
|-1.00
|4792.20
|99
|2006.04.04 13:35
|buy
|50
|0.10
|1.2181
|1.2131
|1.2246
|100
|2006.04.04 14:02
|close
|50
|0.10
|1.2191
|1.2131
|1.2246
|10.00
|4802.20
|101
|2006.04.04 14:03
|buy
|51
|0.10
|1.2195
|1.2145
|1.2260
|102
|2006.04.04 14:04
|close
|51
|0.10
|1.2207
|1.2145
|1.2260
|12.00
|4814.20
|103
|2006.04.04 14:04
|buy
|52
|0.10
|1.2212
|1.2162
|1.2277
|104
|2006.04.04 14:20
|close
|52
|0.10
|1.2223
|1.2162
|1.2277
|11.00
|4825.20
|105
|2006.04.04 14:20
|buy
|53
|0.10
|1.2227
|1.2177
|1.2292
|106
|2006.04.04 14:21
|close
|53
|0.10
|1.2237
|1.2177
|1.2292
|10.00
|4835.20
|107
|2006.04.04 14:21
|buy
|54
|0.10
|1.2241
|1.2191
|1.2306
|108
|2006.04.04 14:24
|buy
|55
|0.20
|1.2234
|1.2184
|1.2299
|109
|2006.04.04 14:28
|close
|55
|0.20
|1.2241
|1.2184
|1.2299
|14.00
|4849.20
|110
|2006.04.04 14:28
|close
|54
|0.10
|1.2243
|1.2191
|1.2306
|2.00
|4851.20
|111
|2006.04.04 14:29
|buy
|56
|0.10
|1.2247
|1.2197
|1.2312
|112
|2006.04.04 14:37
|buy
|57
|0.20
|1.2239
|1.2189
|1.2304
|113
|2006.04.04 15:02
|buy
|58
|0.40
|1.2231
|1.2181
|1.2296
|114
|2006.04.04 15:07
|close
|58
|0.40
|1.2238
|1.2181
|1.2296
|28.00
|4879.20
|115
|2006.04.04 15:07
|close
|57
|0.20
|1.2237
|1.2189
|1.2304
|-4.00
|4875.20
|116
|2006.04.04 15:07
|close
|56
|0.10
|1.2236
|1.2197
|1.2312
|-11.00
|4864.20
|117
|2006.04.04 15:08
|buy
|59
|0.10
|1.2240
|1.2190
|1.2305
|118
|2006.04.04 15:43
|close
|59
|0.10
|1.2250
|1.2190
|1.2305
|10.00
|4874.20
|119
|2006.04.04 15:43
|buy
|60
|0.10
|1.2254
|1.2204
|1.2319
|120
|2006.04.04 15:48
|close
|60
|0.10
|1.2265
|1.2204
|1.2319
|11.00
|4885.20
|121
|2006.04.04 15:48
|buy
|61
|0.10
|1.2267
|1.2217
|1.2332
|122
|2006.04.04 16:07
|buy
|62
|0.20
|1.2259
|1.2209
|1.2324
|123
|2006.04.04 16:15
|close
|62
|0.20
|1.2266
|1.2209
|1.2324
|14.00
|4899.20
|124
|2006.04.04 16:15
|close
|61
|0.10
|1.2265
|1.2217
|1.2332
|-2.00
|4897.20
|125
|2006.04.04 16:15
|buy
|63
|0.10
|1.2268
|1.2218
|1.2333
|126
|2006.04.04 16:46
|buy
|64
|0.20
|1.2261
|1.2211
|1.2326
|127
|2006.04.04 16:54
|buy
|65
|0.40
|1.2253
|1.2203
|1.2318
|128
|2006.04.04 16:59
|close
|65
|0.40
|1.2259
|1.2203
|1.2318
|24.00
|4921.20
|129
|2006.04.04 16:59
|close
|64
|0.20
|1.2260
|1.2211
|1.2326
|-2.00
|4919.20
|130
|2006.04.04 16:59
|close
|63
|0.10
|1.2261
|1.2218
|1.2333
|-7.00
|4912.20
|131
|2006.04.04 16:59
|buy
|66
|0.10
|1.2263
|1.2213
|1.2328
|132
|2006.04.04 17:50
|buy
|67
|0.20
|1.2255
|1.2205
|1.2320
|133
|2006.04.04 18:11
|buy
|68
|0.40
|1.2248
|1.2198
|1.2313
|134
|2006.04.04 18:33
|close
|68
|0.40
|1.2254
|1.2198
|1.2313
|24.00
|4936.20
|135
|2006.04.04 18:33
|close
|67
|0.20
|1.2255
|1.2205
|1.2320
|0.00
|4936.20
|136
|2006.04.04 18:34
|close
|66
|0.10
|1.2254
|1.2213
|1.2328
|-9.00
|4927.20
|137
|2006.04.04 18:34
|buy
|69
|0.10
|1.2258
|1.2208
|1.2323
|138
|2006.04.04 19:20
|buy
|70
|0.20
|1.2250
|1.2200
|1.2315
|139
|2006.04.04 20:04
|close
|70
|0.20
|1.2256
|1.2200
|1.2315
|12.00
|4939.20
|140
|2006.04.04 20:04
|close
|69
|0.10
|1.2255
|1.2208
|1.2323
|-3.00
|4936.20
|141
|2006.04.04 20:05
|buy
|71
|0.10
|1.2259
|1.2209
|1.2324
|142
|2006.04.05 02:06
|buy
|72
|0.20
|1.2252
|1.2202
|1.2317
|143
|2006.04.05 03:22
|close
|72
|0.20
|1.2259
|1.2202
|1.2317
|14.00
|4950.20
|144
|2006.04.05 03:22
|close
|71
|0.10
|1.2261
|1.2209
|1.2324
|0.80
|4951.00
|145
|2006.04.05 03:23
|sell
|73
|0.10
|1.2262
|1.2312
|1.2197
|146
|2006.04.05 04:29
|sell
|74
|0.20
|1.2269
|1.2319
|1.2204
|147
|2006.04.05 06:50
|sell
|75
|0.40
|1.2277
|1.2327
|1.2212
|148
|2006.04.05 07:56
|close
|75
|0.40
|1.2271
|1.2327
|1.2212
|24.00
|4975.00
|149
|2006.04.05 07:57
|close
|74
|0.20
|1.2272
|1.2319
|1.2204
|-6.00
|4969.00
|150
|2006.04.05 07:57
|close
|73
|0.10
|1.2271
|1.2312
|1.2197
|-9.00
|4960.00
|151
|2006.04.05 07:58
|sell
|76
|0.10
|1.2268
|1.2318
|1.2203
|152
|2006.04.05 08:41
|sell
|77
|0.20
|1.2276
|1.2326
|1.2211
|153
|2006.04.05 08:58
|close
|77
|0.20
|1.2270
|1.2326
|1.2211
|12.00
|4972.00
|154
|2006.04.05 08:58
|close
|76
|0.10
|1.2272
|1.2318
|1.2203
|-4.00
|4968.00
|155
|2006.04.05 08:59
|sell
|78
|0.10
|1.2269
|1.2319
|1.2204
|156
|2006.04.05 09:34
|close
|78
|0.10
|1.2258
|1.2319
|1.2204
|11.00
|4979.00
|157
|2006.04.05 09:34
|sell
|79
|0.10
|1.2252
|1.2302
|1.2187
|158
|2006.04.05 09:40
|sell
|80
|0.20
|1.2260
|1.2310
|1.2195
|159
|2006.04.05 09:45
|sell
|81
|0.40
|1.2268
|1.2318
|1.2203
|160
|2006.04.05 09:56
|close
|81
|0.40
|1.2262
|1.2318
|1.2203
|24.00
|5003.00
|161
|2006.04.05 09:56
|close
|80
|0.20
|1.2263
|1.2310
|1.2195
|-6.00
|4997.00
|162
|2006.04.05 09:56
|close
|79
|0.10
|1.2263
|1.2302
|1.2187
|-11.00
|4986.00
|163
|2006.04.05 09:57
|sell
|82
|0.10
|1.2260
|1.2310
|1.2195
|164
|2006.04.05 10:43
|sell
|83
|0.20
|1.2268
|1.2318
|1.2203
|165
|2006.04.05 11:18
|close
|83
|0.20
|1.2261
|1.2318
|1.2203
|14.00
|5000.00
|166
|2006.04.05 11:18
|close
|82
|0.10
|1.2260
|1.2310
|1.2195
|0.00
|5000.00
|167
|2006.04.05 11:18
|sell
|84
|0.10
|1.2256
|1.2306
|1.2191
|168
|2006.04.05 14:00
|sell
|85
|0.20
|1.2264
|1.2314
|1.2199
|169
|2006.04.05 14:21
|sell
|86
|0.40
|1.2272
|1.2322
|1.2207
|170
|2006.04.05 16:29
|close
|86
|0.40
|1.2266
|1.2322
|1.2207
|24.00
|5024.00
|171
|2006.04.05 16:29
|close
|85
|0.20
|1.2265
|1.2314
|1.2199
|-2.00
|5022.00
|172
|2006.04.05 16:29
|close
|84
|0.10
|1.2264
|1.2306
|1.2191
|-8.00
|5014.00
|173
|2006.04.05 16:29
|sell
|87
|0.10
|1.2262
|1.2312
|1.2197
|174
|2006.04.05 16:39
|sell
|88
|0.20
|1.2269
|1.2319
|1.2204
|175
|2006.04.05 17:05
|sell
|89
|0.40
|1.2277
|1.2327
|1.2212
|176
|2006.04.05 17:25
|close
|89
|0.40
|1.2271
|1.2327
|1.2212
|24.00
|5038.00
|177
|2006.04.05 17:25
|close
|88
|0.20
|1.2270
|1.2319
|1.2204
|-2.00
|5036.00
|178
|2006.04.05 17:25
|close
|87
|0.10
|1.2271
|1.2312
|1.2197
|-9.00
|5027.00
|179
|2006.04.05 17:25
|sell
|90
|0.10
|1.2269
|1.2319
|1.2204
|180
|2006.04.05 17:48
|close
|90
|0.10
|1.2258
|1.2319
|1.2204
|11.00
|5038.00
|181
|2006.04.05 17:48
|sell
|91
|0.10
|1.2254
|1.2304
|1.2189
|182
|2006.04.05 17:49
|sell
|92
|0.20
|1.2262
|1.2312
|1.2197
|183
|2006.04.05 17:55
|sell
|93
|0.40
|1.2269
|1.2319
|1.2204
|184
|2006.04.05 20:23
|s/l
|91
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2189
|-50.00
|4988.00
|185
|2006.04.05 20:23
|close
|93
|0.40
|1.2304
|1.2319
|1.2204
|-140.00
|4848.00
|186
|2006.04.05 20:23
|close
|92
|0.20
|1.2305
|1.2312
|1.2197
|-86.00
|4762.00
|187
|2006.04.05 20:23
|buy
|94
|0.10
|1.2304
|1.2254
|1.2369
|188
|2006.04.05 21:12
|buy
|95
|0.20
|1.2296
|1.2246
|1.2361
|189
|2006.04.05 21:19
|buy
|96
|0.40
|1.2289
|1.2239
|1.2354
|190
|2006.04.05 23:11
|close
|96
|0.40
|1.2295
|1.2239
|1.2354
|24.00
|4786.00
|191
|2006.04.05 23:11
|close
|95
|0.20
|1.2294
|1.2246
|1.2361
|-4.00
|4782.00
|192
|2006.04.05 23:12
|close
|94
|0.10
|1.2293
|1.2254
|1.2369
|-11.00
|4771.00
|193
|2006.04.05 23:12
|sell
|97
|0.10
|1.2294
|1.2344
|1.2229
|194
|2006.04.06 00:33
|close
|97
|0.10
|1.2283
|1.2344
|1.2229
|11.20
|4782.20
|195
|2006.04.06 00:34
|sell
|98
|0.10
|1.2282
|1.2332
|1.2217
|196
|2006.04.06 01:26
|sell
|99
|0.20
|1.2289
|1.2339
|1.2224
|197
|2006.04.06 02:05
|close
|99
|0.20
|1.2283
|1.2339
|1.2224
|12.00
|4794.20
|198
|2006.04.06 02:05
|close
|98
|0.10
|1.2282
|1.2332
|1.2217
|0.00
|4794.20
|199
|2006.04.06 02:06
|sell
|100
|0.10
|1.2279
|1.2329
|1.2214
|200
|2006.04.06 02:13
|sell
|101
|0.20
|1.2287
|1.2337
|1.2222
|201
|2006.04.06 02:57
|close
|101
|0.20
|1.2281
|1.2337
|1.2222
|12.00
|4806.20
|202
|2006.04.06 02:58
|close
|100
|0.10
|1.2281
|1.2329
|1.2214
|-2.00
|4804.20
|203
|2006.04.06 02:58
|sell
|102
|0.10
|1.2279
|1.2329
|1.2214
|204
|2006.04.06 03:27
|sell
|103
|0.20
|1.2286
|1.2336
|1.2221
|205
|2006.04.06 03:29
|close
|103
|0.20
|1.2280
|1.2336
|1.2221
|12.00
|4816.20
|206
|2006.04.06 03:30
|close
|102
|0.10
|1.2281
|1.2329
|1.2214
|-2.00
|4814.20
|207
|2006.04.06 03:30
|sell
|104
|0.10
|1.2280
|1.2330
|1.2215
|208
|2006.04.06 05:17
|sell
|105
|0.20
|1.2288
|1.2338
|1.2223
|209
|2006.04.06 08:45
|close
|105
|0.20
|1.2282
|1.2338
|1.2223
|12.00
|4826.20
|210
|2006.04.06 08:45
|close
|104
|0.10
|1.2283
|1.2330
|1.2215
|-3.00
|4823.20
|211
|2006.04.06 08:45
|sell
|106
|0.10
|1.2280
|1.2330
|1.2215
|212
|2006.04.06 08:55
|sell
|107
|0.20
|1.2288
|1.2338
|1.2223
|213
|2006.04.06 09:22
|sell
|108
|0.40
|1.2296
|1.2346
|1.2231
|214
|2006.04.06 09:49
|close
|108
|0.40
|1.2289
|1.2346
|1.2231
|28.00
|4851.20
|215
|2006.04.06 09:49
|close
|107
|0.20
|1.2290
|1.2338
|1.2223
|-4.00
|4847.20
|216
|2006.04.06 09:49
|close
|106
|0.10
|1.2290
|1.2330
|1.2215
|-10.00
|4837.20
|217
|2006.04.06 09:50
|sell
|109
|0.10
|1.2288
|1.2338
|1.2223
|218
|2006.04.06 10:10
|sell
|110
|0.20
|1.2295
|1.2345
|1.2230
|219
|2006.04.06 10:14
|sell
|111
|0.40
|1.2303
|1.2353
|1.2238
|220
|2006.04.06 10:19
|close
|111
|0.40
|1.2297
|1.2353
|1.2238
|24.00
|4861.20
|221
|2006.04.06 10:19
|close
|110
|0.20
|1.2298
|1.2345
|1.2230
|-6.00
|4855.20
|222
|2006.04.06 10:19
|close
|109
|0.10
|1.2300
|1.2338
|1.2223
|-12.00
|4843.20
|223
|2006.04.06 10:19
|buy
|112
|0.10
|1.2301
|1.2251
|1.2366
|224
|2006.04.06 10:57
|close
|112
|0.10
|1.2311
|1.2251
|1.2366
|10.00
|4853.20
|225
|2006.04.06 10:57
|buy
|113
|0.10
|1.2315
|1.2265
|1.2380
|226
|2006.04.06 10:58
|close
|113
|0.10
|1.2327
|1.2265
|1.2380
|12.00
|4865.20
|227
|2006.04.06 10:58
|buy
|114
|0.10
|1.2333
|1.2283
|1.2398
|228
|2006.04.06 10:59
|buy
|115
|0.20
|1.2325
|1.2275
|1.2390
|229
|2006.04.06 11:04
|buy
|116
|0.40
|1.2317
|1.2267
|1.2382
|230
|2006.04.06 11:19
|close
|116
|0.40
|1.2325
|1.2267
|1.2382
|32.00
|4897.20
|231
|2006.04.06 11:19
|close
|115
|0.20
|1.2326
|1.2275
|1.2390
|2.00
|4899.20
|232
|2006.04.06 11:19
|close
|114
|0.10
|1.2328
|1.2283
|1.2398
|-5.00
|4894.20
|233
|2006.04.06 11:19
|buy
|117
|0.10
|1.2330
|1.2280
|1.2395
|234
|2006.04.06 11:31
|buy
|118
|0.20
|1.2322
|1.2272
|1.2387
|235
|2006.04.06 12:24
|buy
|119
|0.40
|1.2315
|1.2265
|1.2380
|236
|2006.04.06 14:41
|s/l
|117
|0.10
|1.2280
|1.2280
|1.2395
|-50.00
|4844.20
|237
|2006.04.06 14:41
|close
|119
|0.40
|1.2280
|1.2265
|1.2380
|-140.00
|4704.20
|238
|2006.04.06 14:41
|close
|118
|0.20
|1.2278
|1.2272
|1.2387
|-88.00
|4616.20
|239
|2006.04.06 14:41
|sell
|120
|0.10
|1.2277
|1.2327
|1.2212
|240
|2006.04.06 14:46
|close
|120
|0.10
|1.2266
|1.2327
|1.2212
|11.00
|4627.20
|241
|2006.04.06 14:46
|sell
|121
|0.10
|1.2259
|1.2309
|1.2194
|242
|2006.04.06 14:47
|close
|121
|0.10
|1.2249
|1.2309
|1.2194
|10.00
|4637.20
|243
|2006.04.06 14:47
|sell
|122
|0.10
|1.2244
|1.2294
|1.2179
|244
|2006.04.06 14:54
|close
|122
|0.10
|1.2233
|1.2294
|1.2179
|11.00
|4648.20
|245
|2006.04.06 14:54
|sell
|123
|0.10
|1.2229
|1.2279
|1.2164
|246
|2006.04.06 14:56
|close
|123
|0.10
|1.2219
|1.2279
|1.2164
|10.00
|4658.20
|247
|2006.04.06 14:56
|sell
|124
|0.10
|1.2214
|1.2264
|1.2149
|248
|2006.04.06 14:57
|sell
|125
|0.20
|1.2222
|1.2272
|1.2157
|249
|2006.04.06 14:58
|sell
|126
|0.40
|1.2229
|1.2279
|1.2164
|250
|2006.04.06 15:11
|close
|126
|0.40
|1.2223
|1.2279
|1.2164
|24.00
|4682.20
|251
|2006.04.06 15:11
|close
|125
|0.20
|1.2222
|1.2272
|1.2157
|0.00
|4682.20
|252
|2006.04.06 15:11
|close
|124
|0.10
|1.2221
|1.2264
|1.2149
|-7.00
|4675.20
|253
|2006.04.06 15:11
|sell
|127
|0.10
|1.2219
|1.2269
|1.2154
|254
|2006.04.06 15:11
|sell
|128
|0.20
|1.2227
|1.2277
|1.2162
|255
|2006.04.06 15:13
|sell
|129
|0.40
|1.2234
|1.2284
|1.2169
|256
|2006.04.06 15:16
|close
|129
|0.40
|1.2228
|1.2284
|1.2169
|24.00
|4699.20
|257
|2006.04.06 15:17
|close
|128
|0.20
|1.2228
|1.2277
|1.2162
|-2.00
|4697.20
|258
|2006.04.06 15:17
|close
|127
|0.10
|1.2227
|1.2269
|1.2154
|-8.00
|4689.20
|259
|2006.04.06 15:17
|sell
|130
|0.10
|1.2225
|1.2275
|1.2160
|260
|2006.04.06 15:18
|sell
|131
|0.20
|1.2232
|1.2282
|1.2167
|261
|2006.04.06 15:22
|close
|131
|0.20
|1.2226
|1.2282
|1.2167
|12.00
|4701.20
|262
|2006.04.06 15:22
|close
|130
|0.10
|1.2227
|1.2275
|1.2160
|-2.00
|4699.20
|263
|2006.04.06 15:22
|sell
|132
|0.10
|1.2225
|1.2275
|1.2160
|264
|2006.04.06 15:23
|sell
|133
|0.20
|1.2232
|1.2282
|1.2167
|265
|2006.04.06 15:29
|close
|133
|0.20
|1.2226
|1.2282
|1.2167
|12.00
|4711.20
|266
|2006.04.06 15:29
|close
|132
|0.10
|1.2225
|1.2275
|1.2160
|0.00
|4711.20
|267
|2006.04.06 15:29
|sell
|134
|0.10
|1.2221
|1.2271
|1.2156
|268
|2006.04.06 16:00
|close
|134
|0.10
|1.2210
|1.2271
|1.2156
|11.00
|4722.20
|269
|2006.04.06 16:00
|sell
|135
|0.10
|1.2205
|1.2255
|1.2140
|270
|2006.04.06 16:14
|sell
|136
|0.20
|1.2212
|1.2262
|1.2147
|271
|2006.04.06 16:25
|sell
|137
|0.40
|1.2221
|1.2271
|1.2156
|272
|2006.04.06 17:37
|close
|137
|0.40
|1.2214
|1.2271
|1.2156
|28.00
|4750.20
|273
|2006.04.06 17:37
|close
|136
|0.20
|1.2217
|1.2262
|1.2147
|-10.00
|4740.20
|274
|2006.04.06 17:38
|close
|135
|0.10
|1.2218
|1.2255
|1.2140
|-13.00
|4727.20
|275
|2006.04.06 17:38
|sell
|138
|0.10
|1.2214
|1.2264
|1.2149
|276
|2006.04.06 18:02
|sell
|139
|0.20
|1.2222
|1.2272
|1.2157
|277
|2006.04.06 18:05
|close
|139
|0.20
|1.2215
|1.2272
|1.2157
|14.00
|4741.20
|278
|2006.04.06 18:05
|close
|138
|0.10
|1.2216
|1.2264
|1.2149
|-2.00
|4739.20
|279
|2006.04.06 18:05
|sell
|140
|0.10
|1.2213
|1.2263
|1.2148
|280
|2006.04.06 18:25
|close
|140
|0.10
|1.2203
|1.2263
|1.2148
|10.00
|4749.20
|281
|2006.04.06 18:25
|sell
|141
|0.10
|1.2199
|1.2249
|1.2134
|282
|2006.04.06 18:30
|sell
|142
|0.20
|1.2207
|1.2257
|1.2142
|283
|2006.04.06 18:43
|sell
|143
|0.40
|1.2215
|1.2265
|1.2150
|284
|2006.04.07 01:15
|close
|143
|0.40
|1.2209
|1.2265
|1.2150
|24.80
|4774.00
|285
|2006.04.07 01:16
|close
|142
|0.20
|1.2208
|1.2257
|1.2142
|-1.60
|4772.40
|286
|2006.04.07 01:16
|close
|141
|0.10
|1.2207
|1.2249
|1.2134
|-7.80
|4764.60
|287
|2006.04.07 01:17
|sell
|144
|0.10
|1.2205
|1.2255
|1.2140
|288
|2006.04.07 01:53
|close
|144
|0.10
|1.2193
|1.2255
|1.2140
|12.00
|4776.60
|289
|2006.04.07 01:53
|sell
|145
|0.10
|1.2191
|1.2241
|1.2126
|290
|2006.04.07 01:54
|sell
|146
|0.20
|1.2199
|1.2249
|1.2134
|291
|2006.04.07 03:02
|sell
|147
|0.40
|1.2206
|1.2256
|1.2141
|292
|2006.04.07 03:27
|close
|147
|0.40
|1.2200
|1.2256
|1.2141
|24.00
|4800.60
|293
|2006.04.07 03:27
|close
|146
|0.20
|1.2195
|1.2249
|1.2134
|8.00
|4808.60
|294
|2006.04.07 03:28
|close
|145
|0.10
|1.2194
|1.2241
|1.2126
|-3.00
|4805.60
|295
|2006.04.07 03:28
|sell
|148
|0.10
|1.2190
|1.2240
|1.2125
|296
|2006.04.07 04:26
|sell
|149
|0.20
|1.2198
|1.2248
|1.2133
|297
|2006.04.07 06:10
|sell
|150
|0.40
|1.2206
|1.2256
|1.2141
|298
|2006.04.07 06:54
|close
|150
|0.40
|1.2200
|1.2256
|1.2141
|24.00
|4829.60
|299
|2006.04.07 06:55
|close
|149
|0.20
|1.2200
|1.2248
|1.2133
|-4.00
|4825.60
|300
|2006.04.07 06:56
|close
|148
|0.10
|1.2200
|1.2240
|1.2125
|-10.00
|4815.60
|301
|2006.04.07 06:56
|buy
|151
|0.10
|1.2201
|1.2151
|1.2266
|302
|2006.04.07 08:53
|buy
|152
|0.20
|1.2193
|1.2143
|1.2258
|303
|2006.04.07 09:16
|buy
|153
|0.40
|1.2185
|1.2135
|1.2250
|304
|2006.04.07 10:11
|close
|153
|0.40
|1.2191
|1.2135
|1.2250
|24.00
|4839.60
|305
|2006.04.07 10:12
|close
|152
|0.20
|1.2192
|1.2143
|1.2258
|-2.00
|4837.60
|306
|2006.04.07 10:12
|close
|151
|0.10
|1.2191
|1.2151
|1.2266
|-10.00
|4827.60
|307
|2006.04.07 10:12
|buy
|154
|0.10
|1.2193
|1.2143
|1.2258
|308
|2006.04.07 11:14
|buy
|155
|0.20
|1.2186
|1.2136
|1.2251
|309
|2006.04.07 11:16
|close
|155
|0.20
|1.2192
|1.2136
|1.2251
|12.00
|4839.60
|310
|2006.04.07 11:16
|close
|154
|0.10
|1.2193
|1.2143
|1.2258
|0.00
|4839.60
|311
|2006.04.07 11:16
|buy
|156
|0.10
|1.2197
|1.2147
|1.2262
|312
|2006.04.07 11:19
|buy
|157
|0.20
|1.2189
|1.2139
|1.2254
|313
|2006.04.07 12:01
|close
|157
|0.20
|1.2196
|1.2139
|1.2254
|14.00
|4853.60
|314
|2006.04.07 12:01
|close
|156
|0.10
|1.2196
|1.2147
|1.2262
|-1.00
|4852.60
|315
|2006.04.07 12:02
|buy
|158
|0.10
|1.2200
|1.2150
|1.2265
|316
|2006.04.07 12:36
|buy
|159
|0.20
|1.2192
|1.2142
|1.2257
|317
|2006.04.07 12:42
|buy
|160
|0.40
|1.2184
|1.2134
|1.2249
|318
|2006.04.07 14:31
|close
|160
|0.40
|1.2191
|1.2134
|1.2249
|28.00
|4880.60
|319
|2006.04.07 14:31
|close
|159
|0.20
|1.2192
|1.2142
|1.2257
|0.00
|4880.60
|320
|2006.04.07 14:31
|close
|158
|0.10
|1.2193
|1.2150
|1.2265
|-7.00
|4873.60
|321
|2006.04.07 14:31
|buy
|161
|0.10
|1.2197
|1.2147
|1.2262
|322
|2006.04.07 14:31
|close
|161
|0.10
|1.2208
|1.2147
|1.2262
|11.00
|4884.60
|323
|2006.04.07 14:31
|buy
|162
|0.10
|1.2215
|1.2165
|1.2280
|324
|2006.04.07 14:34
|buy
|163
|0.20
|1.2208
|1.2158
|1.2273
|325
|2006.04.07 14:38
|buy
|164
|0.40
|1.2200
|1.2150
|1.2265
|326
|2006.04.07 14:41
|close
|164
|0.40
|1.2206
|1.2150
|1.2265
|24.00
|4908.60
|327
|2006.04.07 14:41
|close
|163
|0.20
|1.2207
|1.2158
|1.2273
|-2.00
|4906.60
|328
|2006.04.07 14:41
|close
|162
|0.10
|1.2209
|1.2165
|1.2280
|-6.00
|4900.60
|329
|2006.04.07 14:41
|buy
|165
|0.10
|1.2213
|1.2163
|1.2278
|330
|2006.04.07 14:52
|buy
|166
|0.20
|1.2205
|1.2155
|1.2270
|331
|2006.04.07 14:52
|buy
|167
|0.40
|1.2198
|1.2148
|1.2263
|332
|2006.04.07 15:20
|s/l
|165
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2278
|-50.00
|4850.60
|333
|2006.04.07 15:20
|close
|167
|0.40
|1.2162
|1.2148
|1.2263
|-144.00
|4706.60
|334
|2006.04.07 15:21
|close
|166
|0.20
|1.2160
|1.2155
|1.2270
|-90.00
|4616.60
|335
|2006.04.07 15:21
|sell
|168
|0.10
|1.2159
|1.2209
|1.2094
|336
|2006.04.07 15:22
|close
|168
|0.10
|1.2149
|1.2209
|1.2094
|10.00
|4626.60
|337
|2006.04.07 15:22
|sell
|169
|0.10
|1.2145
|1.2195
|1.2080
|338
|2006.04.07 15:22
|sell
|170
|0.20
|1.2153
|1.2203
|1.2088
|339
|2006.04.07 15:28
|sell
|171
|0.40
|1.2161
|1.2211
|1.2096
|340
|2006.04.07 15:34
|close
|171
|0.40
|1.2154
|1.2211
|1.2096
|28.00
|4654.60
|341
|2006.04.07 15:34
|close
|170
|0.20
|1.2155
|1.2203
|1.2088
|-4.00
|4650.60
|342
|2006.04.07 15:34
|close
|169
|0.10
|1.2155
|1.2195
|1.2080
|-10.00
|4640.60
|343
|2006.04.07 15:35
|sell
|172
|0.10
|1.2153
|1.2203
|1.2088
|344
|2006.04.07 16:05
|close
|172
|0.10
|1.2143
|1.2203
|1.2088
|10.00
|4650.60
|345
|2006.04.07 16:05
|sell
|173
|0.10
|1.2138
|1.2188
|1.2073
|346
|2006.04.07 16:23
|close
|173
|0.10
|1.2128
|1.2188
|1.2073
|10.00
|4660.60
|347
|2006.04.07 16:23
|sell
|174
|0.10
|1.2124
|1.2174
|1.2059
|348
|2006.04.07 16:59
|close
|174
|0.10
|1.2112
|1.2174
|1.2059
|12.00
|4672.60
|349
|2006.04.07 17:00
|sell
|175
|0.10
|1.2110
|1.2160
|1.2045
|350
|2006.04.07 17:04
|sell
|176
|0.20
|1.2117
|1.2167
|1.2052
|351
|2006.04.07 17:36
|sell
|177
|0.40
|1.2125
|1.2175
|1.2060
|352
|2006.04.07 17:42
|close
|177
|0.40
|1.2119
|1.2175
|1.2060
|24.00
|4696.60
|353
|2006.04.07 17:42
|close
|176
|0.20
|1.2118
|1.2167
|1.2052
|-2.00
|4694.60
|354
|2006.04.07 17:43
|close
|175
|0.10
|1.2118
|1.2160
|1.2045
|-8.00
|4686.60
|355
|2006.04.07 17:43
|sell
|178
|0.10
|1.2114
|1.2164
|1.2049
|356
|2006.04.07 17:59
|close
|178
|0.10
|1.2104
|1.2164
|1.2049
|10.00
|4696.60
|357
|2006.04.07 17:59
|sell
|179
|0.10
|1.2100
|1.2150
|1.2035
|358
|2006.04.07 18:00
|sell
|180
|0.20
|1.2107
|1.2157
|1.2042
|359
|2006.04.07 19:07
|sell
|181
|0.40
|1.2115
|1.2165
|1.2050
|360
|2006.04.07 20:15
|close
|181
|0.40
|1.2109
|1.2165
|1.2050
|24.00
|4720.60
|361
|2006.04.07 20:15
|close
|180
|0.20
|1.2110
|1.2157
|1.2042
|-6.00
|4714.60
|362
|2006.04.07 20:16
|close
|179
|0.10
|1.2109
|1.2150
|1.2035
|-9.00
|4705.60
|363
|2006.04.07 20:18
|sell
|182
|0.10
|1.2107
|1.2157
|1.2042
|364
|2006.04.07 21:04
|close
|182
|0.10
|1.2097
|1.2157
|1.2042
|10.00
|4715.60
|365
|2006.04.07 21:04
|sell
|183
|0.10
|1.2093
|1.2143
|1.2028
|366
|2006.04.07 21:08
|sell
|184
|0.20
|1.2100
|1.2150
|1.2035
|367
|2006.04.07 22:24
|close
|184
|0.20
|1.2094
|1.2150
|1.2035
|12.00
|4727.60
|368
|2006.04.07 22:25
|close
|183
|0.10
|1.2095
|1.2143
|1.2028
|-2.00
|4725.60
|369
|2006.04.07 22:25
|sell
|185
|0.10
|1.2091
|1.2141
|1.2026
|370
|2006.04.09 23:00
|sell
|186
|0.20
|1.2105
|1.2155
|1.2040
|371
|2006.04.10 00:13
|sell
|187
|0.40
|1.2114
|1.2164
|1.2049
|372
|2006.04.10 00:35
|close
|187
|0.40
|1.2106
|1.2164
|1.2049
|32.00
|4757.60
|373
|2006.04.10 00:35
|close
|186
|0.20
|1.2107
|1.2155
|1.2040
|-3.60
|4754.00
|374
|2006.04.10 00:36
|close
|185
|0.10
|1.2110
|1.2141
|1.2026
|-18.80
|4735.20
|375
|2006.04.10 00:36
|buy
|188
|0.10
|1.2106
|1.2056
|1.2171
|376
|2006.04.10 02:32
|close
|188
|0.10
|1.2117
|1.2056
|1.2171
|11.00
|4746.20
|377
|2006.04.10 02:32
|buy
|189
|0.10
|1.2122
|1.2072
|1.2187
|378
|2006.04.10 02:38
|buy
|190
|0.20
|1.2114
|1.2064
|1.2179
|379
|2006.04.10 03:20
|buy
|191
|0.40
|1.2106
|1.2056
|1.2171
|380
|2006.04.10 05:27
|close
|191
|0.40
|1.2113
|1.2056
|1.2171
|28.00
|4774.20
|381
|2006.04.10 05:27
|close
|190
|0.20
|1.2112
|1.2064
|1.2179
|-4.00
|4770.20
|382
|2006.04.10 05:27
|close
|189
|0.10
|1.2113
|1.2072
|1.2187
|-9.00
|4761.20
|383
|2006.04.10 05:27
|buy
|192
|0.10
|1.2117
|1.2067
|1.2182
|384
|2006.04.10 08:26
|buy
|193
|0.20
|1.2109
|1.2059
|1.2174
|385
|2006.04.10 08:32
|buy
|194
|0.40
|1.2101
|1.2051
|1.2166
|386
|2006.04.10 08:59
|close
|194
|0.40
|1.2107
|1.2051
|1.2166
|24.00
|4785.20
|387
|2006.04.10 08:59
|close
|193
|0.20
|1.2109
|1.2059
|1.2174
|0.00
|4785.20
|388
|2006.04.10 08:59
|close
|192
|0.10
|1.2110
|1.2067
|1.2182
|-7.00
|4778.20
|389
|2006.04.10 08:59
|buy
|195
|0.10
|1.2115
|1.2065
|1.2180
|390
|2006.04.10 09:48
|close
|195
|0.10
|1.2125
|1.2065
|1.2180
|10.00
|4788.20
|391
|2006.04.10 09:49
|buy
|196
|0.10
|1.2130
|1.2080
|1.2195
|392
|2006.04.10 09:53
|buy
|197
|0.20
|1.2122
|1.2072
|1.2187
|393
|2006.04.10 10:50
|buy
|198
|0.40
|1.2114
|1.2064
|1.2179
|394
|2006.04.10 10:57
|close
|198
|0.40
|1.2120
|1.2064
|1.2179
|24.00
|4812.20
|395
|2006.04.10 10:57
|close
|197
|0.20
|1.2118
|1.2072
|1.2187
|-8.00
|4804.20
|396
|2006.04.10 10:57
|close
|196
|0.10
|1.2119
|1.2080
|1.2195
|-11.00
|4793.20
|397
|2006.04.10 10:58
|buy
|199
|0.10
|1.2123
|1.2073
|1.2188
|398
|2006.04.10 12:09
|buy
|200
|0.20
|1.2115
|1.2065
|1.2180
|399
|2006.04.10 13:11
|buy
|201
|0.40
|1.2107
|1.2057
|1.2172
|400
|2006.04.10 15:41
|close
|201
|0.40
|1.2114
|1.2057
|1.2172
|28.00
|4821.20
|401
|2006.04.10 15:41
|close
|200
|0.20
|1.2117
|1.2065
|1.2180
|4.00
|4825.20
|402
|2006.04.10 15:41
|close
|199
|0.10
|1.2118
|1.2073
|1.2188
|-5.00
|4820.20
|403
|2006.04.10 15:41
|buy
|202
|0.10
|1.2123
|1.2073
|1.2188
|404
|2006.04.10 16:21
|buy
|203
|0.20
|1.2115
|1.2065
|1.2180
|405
|2006.04.10 16:59
|buy
|204
|0.40
|1.2106
|1.2056
|1.2171
|406
|2006.04.10 23:08
|close
|204
|0.40
|1.2114
|1.2056
|1.2171
|32.00
|4852.20
|407
|2006.04.10 23:08
|close
|203
|0.20
|1.2113
|1.2065
|1.2180
|-4.00
|4848.20
|408
|2006.04.10 23:09
|close
|202
|0.10
|1.2114
|1.2073
|1.2188
|-9.00
|4839.20
|409
|2006.04.10 23:09
|buy
|205
|0.10
|1.2115
|1.2065
|1.2180
|410
|2006.04.11 01:35
|buy
|206
|0.20
|1.2107
|1.2057
|1.2172
|411
|2006.04.11 02:05
|buy
|207
|0.40
|1.2099
|1.2049
|1.2164
|412
|2006.04.11 02:38
|close
|207
|0.40
|1.2105
|1.2049
|1.2164
|24.00
|4863.20
|413
|2006.04.11 02:39
|close
|206
|0.20
|1.2106
|1.2057
|1.2172
|-2.00
|4861.20
|414
|2006.04.11 02:40
|close
|205
|0.10
|1.2105
|1.2065
|1.2180
|-10.40
|4850.80
|415
|2006.04.11 02:41
|buy
|208
|0.10
|1.2107
|1.2057
|1.2172
|416
|2006.04.11 02:45
|buy
|209
|0.20
|1.2099
|1.2049
|1.2164
|417
|2006.04.11 05:07
|close
|209
|0.20
|1.2105
|1.2049
|1.2164
|12.00
|4862.80
|418
|2006.04.11 05:07
|close
|208
|0.10
|1.2106
|1.2057
|1.2172
|-1.00
|4861.80
|419
|2006.04.11 05:07
|buy
|210
|0.10
|1.2108
|1.2058
|1.2173
|420
|2006.04.11 07:33
|close
|210
|0.10
|1.2119
|1.2058
|1.2173
|11.00
|4872.80
|421
|2006.04.11 07:34
|buy
|211
|0.10
|1.2124
|1.2074
|1.2189
|422
|2006.04.11 08:05
|close
|211
|0.10
|1.2135
|1.2074
|1.2189
|11.00
|4883.80
|423
|2006.04.11 08:05
|buy
|212
|0.10
|1.2137
|1.2087
|1.2202
|424
|2006.04.11 08:13
|buy
|213
|0.20
|1.2130
|1.2080
|1.2195
|425
|2006.04.11 08:37
|close
|213
|0.20
|1.2136
|1.2080
|1.2195
|12.00
|4895.80
|426
|2006.04.11 08:37
|close
|212
|0.10
|1.2135
|1.2087
|1.2202
|-2.00
|4893.80
|427
|2006.04.11 08:37
|buy
|214
|0.10
|1.2138
|1.2088
|1.2203
|428
|2006.04.11 08:44
|buy
|215
|0.20
|1.2131
|1.2081
|1.2196
|429
|2006.04.11 09:26
|close
|215
|0.20
|1.2137
|1.2081
|1.2196
|12.00
|4905.80
|430
|2006.04.11 09:26
|close
|214
|0.10
|1.2136
|1.2088
|1.2203
|-2.00
|4903.80
|431
|2006.04.11 09:26
|buy
|216
|0.10
|1.2139
|1.2089
|1.2204
|432
|2006.04.11 10:23
|buy
|217
|0.20
|1.2132
|1.2082
|1.2197
|433
|2006.04.11 10:30
|buy
|218
|0.40
|1.2125
|1.2075
|1.2190
|434
|2006.04.11 10:54
|close
|218
|0.40
|1.2131
|1.2075
|1.2190
|24.00
|4927.80
|435
|2006.04.11 10:54
|close
|217
|0.20
|1.2132
|1.2082
|1.2197
|0.00
|4927.80
|436
|2006.04.11 10:54
|close
|216
|0.10
|1.2134
|1.2089
|1.2204
|-5.00
|4922.80
|437
|2006.04.11 10:54
|buy
|219
|0.10
|1.2136
|1.2086
|1.2201
|438
|2006.04.11 11:01
|buy
|220
|0.20
|1.2129
|1.2079
|1.2194
|439
|2006.04.11 11:11
|buy
|221
|0.40
|1.2121
|1.2071
|1.2186
|440
|2006.04.11 15:51
|close
|221
|0.40
|1.2128
|1.2071
|1.2186
|28.00
|4950.80
|441
|2006.04.11 15:51
|close
|220
|0.20
|1.2129
|1.2079
|1.2194
|0.00
|4950.80
|442
|2006.04.11 15:52
|close
|219
|0.10
|1.2130
|1.2086
|1.2201
|-6.00
|4944.80
|443
|2006.04.11 15:52
|buy
|222
|0.10
|1.2132
|1.2082
|1.2197
|444
|2006.04.11 16:17
|buy
|223
|0.20
|1.2125
|1.2075
|1.2190
|445
|2006.04.11 16:48
|close
|223
|0.20
|1.2132
|1.2075
|1.2190
|14.00
|4958.80
|446
|2006.04.11 16:48
|close
|222
|0.10
|1.2133
|1.2082
|1.2197
|1.00
|4959.80
|447
|2006.04.11 16:49
|buy
|224
|0.10
|1.2136
|1.2086
|1.2201
|448
|2006.04.11 16:59
|buy
|225
|0.20
|1.2129
|1.2079
|1.2194
|449
|2006.04.11 17:39
|buy
|226
|0.40
|1.2121
|1.2071
|1.2186
|450
|2006.04.11 18:35
|close
|226
|0.40
|1.2127
|1.2071
|1.2186
|24.00
|4983.80
|451
|2006.04.11 18:35
|close
|225
|0.20
|1.2128
|1.2079
|1.2194
|-2.00
|4981.80
|452
|2006.04.11 18:36
|close
|224
|0.10
|1.2131
|1.2086
|1.2201
|-5.00
|4976.80
|453
|2006.04.11 18:37
|buy
|227
|0.10
|1.2133
|1.2083
|1.2198
|454
|2006.04.11 21:50
|close
|227
|0.10
|1.2145
|1.2083
|1.2198
|12.00
|4988.80
|455
|2006.04.11 21:50
|buy
|228
|0.10
|1.2150
|1.2100
|1.2215
|456
|2006.04.11 23:32
|buy
|229
|0.20
|1.2142
|1.2092
|1.2207
|457
|2006.04.12 00:12
|close
|229
|0.20
|1.2148
|1.2092
|1.2207
|9.60
|4998.40
|458
|2006.04.12 00:12
|close
|228
|0.10
|1.2147
|1.2100
|1.2215
|-4.20
|4994.20
|459
|2006.04.12 00:12
|buy
|230
|0.10
|1.2151
|1.2101
|1.2216
|460
|2006.04.12 02:14
|close
|230
|0.10
|1.2163
|1.2101
|1.2216
|12.00
|5006.20
|461
|2006.04.12 02:14
|buy
|231
|0.10
|1.2164
|1.2114
|1.2229
|462
|2006.04.12 07:24
|buy
|232
|0.20
|1.2156
|1.2106
|1.2221
|463
|2006.04.12 07:28
|buy
|233
|0.40
|1.2148
|1.2098
|1.2213
|464
|2006.04.12 09:31
|close
|233
|0.40
|1.2154
|1.2098
|1.2213
|24.00
|5030.20
|465
|2006.04.12 09:31
|close
|232
|0.20
|1.2155
|1.2106
|1.2221
|-2.00
|5028.20
|466
|2006.04.12 09:31
|close
|231
|0.10
|1.2154
|1.2114
|1.2229
|-10.00
|5018.20
|467
|2006.04.12 09:31
|sell
|234
|0.10
|1.2154
|1.2204
|1.2089
|468
|2006.04.12 12:02
|close
|234
|0.10
|1.2143
|1.2204
|1.2089
|11.00
|5029.20
|469
|2006.04.12 12:02
|sell
|235
|0.10
|1.2141
|1.2191
|1.2076
|470
|2006.04.12 14:03
|close
|235
|0.10
|1.2131
|1.2191
|1.2076
|10.00
|5039.20
|471
|2006.04.12 14:04
|sell
|236
|0.10
|1.2127
|1.2177
|1.2062
|472
|2006.04.12 14:30
|close
|236
|0.10
|1.2116
|1.2177
|1.2062
|11.00
|5050.20
|473
|2006.04.12 14:30
|sell
|237
|0.10
|1.2112
|1.2162
|1.2047
|474
|2006.04.12 14:34
|close
|237
|0.10
|1.2102
|1.2162
|1.2047
|10.00
|5060.20
|475
|2006.04.12 14:34
|sell
|238
|0.10
|1.2097
|1.2147
|1.2032
|476
|2006.04.12 14:37
|close
|238
|0.10
|1.2087
|1.2147
|1.2032
|10.00
|5070.20
|477
|2006.04.12 14:37
|sell
|239
|0.10
|1.2086
|1.2136
|1.2021
|478
|2006.04.12 14:39
|sell
|240
|0.20
|1.2093
|1.2143
|1.2028
|479
|2006.04.12 14:44
|close
|240
|0.20
|1.2087
|1.2143
|1.2028
|12.00
|5082.20
|480
|2006.04.12 14:44
|close
|239
|0.10
|1.2088
|1.2136
|1.2021
|-2.00
|5080.20
|481
|2006.04.12 14:44
|sell
|241
|0.10
|1.2086
|1.2136
|1.2021
|482
|2006.04.12 14:48
|close
|241
|0.10
|1.2075
|1.2136
|1.2021
|11.00
|5091.20
|483
|2006.04.12 14:48
|sell
|242
|0.10
|1.2070
|1.2120
|1.2005
|484
|2006.04.12 14:54
|sell
|243
|0.20
|1.2077
|1.2127
|1.2012
|485
|2006.04.12 14:58
|sell
|244
|0.40
|1.2085
|1.2135
|1.2020
|486
|2006.04.12 15:56
|s/l
|242
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2005
|-50.00
|5041.20
|487
|2006.04.12 15:56
|close
|244
|0.40
|1.2122
|1.2135
|1.2020
|-148.00
|4893.20
|488
|2006.04.12 15:56
|close
|243
|0.20
|1.2124
|1.2127
|1.2012
|-94.00
|4799.20
|489
|2006.04.12 15:56
|sell
|245
|0.10
|1.2120
|1.2170
|1.2055
|490
|2006.04.12 16:12
|sell
|246
|0.20
|1.2128
|1.2178
|1.2063
|491
|2006.04.12 16:20
|close
|246
|0.20
|1.2122
|1.2178
|1.2063
|12.00
|4811.20
|492
|2006.04.12 16:21
|close
|245
|0.10
|1.2121
|1.2170
|1.2055
|-1.00
|4810.20
|493
|2006.04.12 16:21
|sell
|247
|0.10
|1.2117
|1.2167
|1.2052
|494
|2006.04.12 16:27
|sell
|248
|0.20
|1.2125
|1.2175
|1.2060
|495
|2006.04.12 16:53
|close
|248
|0.20
|1.2117
|1.2175
|1.2060
|16.00
|4826.20
|496
|2006.04.12 16:54
|close
|247
|0.10
|1.2118
|1.2167
|1.2052
|-1.00
|4825.20
|497
|2006.04.12 16:54
|sell
|249
|0.10
|1.2116
|1.2166
|1.2051
|498
|2006.04.12 17:55
|close
|249
|0.10
|1.2105
|1.2166
|1.2051
|11.00
|4836.20
|499
|2006.04.12 17:55
|sell
|250
|0.10
|1.2103
|1.2153
|1.2038
|500
|2006.04.12 18:08
|sell
|251
|0.20
|1.2112
|1.2162
|1.2047
|501
|2006.04.12 19:02
|close
|251
|0.20
|1.2105
|1.2162
|1.2047
|14.00
|4850.20
|502
|2006.04.12 19:02
|close
|250
|0.10
|1.2106
|1.2153
|1.2038
|-3.00
|4847.20
|503
|2006.04.12 19:02
|sell
|252
|0.10
|1.2103
|1.2153
|1.2038
|504
|2006.04.13 00:47
|sell
|253
|0.20
|1.2110
|1.2160
|1.2045
|505
|2006.04.13 01:55
|close
|253
|0.20
|1.2103
|1.2160
|1.2045
|14.00
|4861.20
|506
|2006.04.13 01:55
|close
|252
|0.10
|1.2104
|1.2153
|1.2038
|-0.80
|4860.40
|507
|2006.04.13 01:55
|sell
|254
|0.10
|1.2101
|1.2151
|1.2036
|508
|2006.04.13 07:37
|sell
|255
|0.20
|1.2110
|1.2160
|1.2045
|509
|2006.04.13 07:49
|close
|255
|0.20
|1.2103
|1.2160
|1.2045
|14.00
|4874.40
|510
|2006.04.13 07:49
|close
|254
|0.10
|1.2104
|1.2151
|1.2036
|-3.00
|4871.40
|511
|2006.04.13 07:49
|buy
|256
|0.10
|1.2104
|1.2054
|1.2169
|512
|2006.04.13 07:52
|buy
|257
|0.20
|1.2097
|1.2047
|1.2162
|513
|2006.04.13 08:03
|close
|257
|0.20
|1.2104
|1.2047
|1.2162
|14.00
|4885.40
|514
|2006.04.13 08:03
|close
|256
|0.10
|1.2105
|1.2054
|1.2169
|1.00
|4886.40
|515
|2006.04.13 08:04
|buy
|258
|0.10
|1.2110
|1.2060
|1.2175
|516
|2006.04.13 09:02
|close
|258
|0.10
|1.2121
|1.2060
|1.2175
|11.00
|4897.40
|517
|2006.04.13 09:03
|buy
|259
|0.10
|1.2125
|1.2075
|1.2190
|518
|2006.04.13 10:41
|buy
|260
|0.20
|1.2117
|1.2067
|1.2182
|519
|2006.04.13 11:09
|buy
|261
|0.40
|1.2110
|1.2060
|1.2175
|520
|2006.04.13 11:34
|close
|261
|0.40
|1.2116
|1.2060
|1.2175
|24.00
|4921.40
|521
|2006.04.13 11:34
|close
|260
|0.20
|1.2117
|1.2067
|1.2182
|0.00
|4921.40
|522
|2006.04.13 11:34
|close
|259
|0.10
|1.2118
|1.2075
|1.2190
|-7.00
|4914.40
|523
|2006.04.13 11:35
|buy
|262
|0.10
|1.2120
|1.2070
|1.2185
|524
|2006.04.13 11:51
|buy
|263
|0.20
|1.2113
|1.2063
|1.2178
|525
|2006.04.13 12:31
|buy
|264
|0.40
|1.2105
|1.2055
|1.2170
|526
|2006.04.13 15:12
|s/l
|262
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2185
|-50.00
|4864.40
|527
|2006.04.13 15:12
|close
|264
|0.40
|1.2070
|1.2055
|1.2170
|-140.00
|4724.40
|528
|2006.04.13 15:12
|close
|263
|0.20
|1.2069
|1.2063
|1.2178
|-88.00
|4636.40
|529
|2006.04.13 15:12
|sell
|265
|0.10
|1.2068
|1.2118
|1.2003
|530
|2006.04.13 15:14
|sell
|266
|0.20
|1.2076
|1.2126
|1.2011
|531
|2006.04.13 15:26
|sell
|267
|0.40
|1.2084
|1.2134
|1.2019
|532
|2006.04.13 19:47
|s/l
|265
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2003
|-50.00
|4586.40
|533
|2006.04.13 19:47
|close
|267
|0.40
|1.2118
|1.2134
|1.2019
|-136.00
|4450.40
|534
|2006.04.13 19:47
|close
|266
|0.20
|1.2117
|1.2126
|1.2011
|-82.00
|4368.40
|535
|2006.04.13 19:47
|buy
|268
|0.10
|1.2117
|1.2067
|1.2182
|536
|2006.04.13 20:08
|buy
|269
|0.20
|1.2109
|1.2059
|1.2174
|537
|2006.04.13 23:05
|close
|269
|0.20
|1.2116
|1.2059
|1.2174
|14.00
|4382.40
|538
|2006.04.13 23:05
|close
|268
|0.10
|1.2114
|1.2067
|1.2182
|-3.00
|4379.40
|539
|2006.04.13 23:07
|buy
|270
|0.10
|1.2116
|1.2066
|1.2181
|540
|2006.04.13 23:44
|buy
|271
|0.20
|1.2109
|1.2059
|1.2174
|541
|2006.04.14 00:20
|close
|271
|0.20
|1.2115
|1.2059
|1.2174
|11.20
|4390.60
|542
|2006.04.14 00:20
|close
|270
|0.10
|1.2114
|1.2066
|1.2181
|-2.40
|4388.20
|543
|2006.04.14 00:22
|buy
|272
|0.10
|1.2118
|1.2068
|1.2183
|544
|2006.04.14 01:18
|buy
|273
|0.20
|1.2109
|1.2059
|1.2174
|545
|2006.04.14 10:24
|buy
|274
|0.40
|1.2101
|1.2051
|1.2166
|546
|2006.04.14 13:28
|close
|274
|0.40
|1.2110
|1.2051
|1.2166
|36.00
|4424.20
|547
|2006.04.14 13:28
|close
|273
|0.20
|1.2107
|1.2059
|1.2174
|-4.00
|4420.20
|548
|2006.04.14 13:29
|close
|272
|0.10
|1.2109
|1.2068
|1.2183
|-9.00
|4411.20
|549
|2006.04.14 13:30
|buy
|275
|0.10
|1.2110
|1.2060
|1.2175
|550
|2006.04.17 00:04
|close
|275
|0.10
|1.2121
|1.2060
|1.2175
|10.60
|4421.80
|551
|2006.04.17 00:04
|buy
|276
|0.10
|1.2124
|1.2074
|1.2189
|552
|2006.04.17 01:54
|close
|276
|0.10
|1.2135
|1.2074
|1.2189
|11.00
|4432.80
|553
|2006.04.17 01:54
|buy
|277
|0.10
|1.2137
|1.2087
|1.2202
|554
|2006.04.17 02:06
|close
|277
|0.10
|1.2148
|1.2087
|1.2202
|11.00
|4443.80
|555
|2006.04.17 02:06
|buy
|278
|0.10
|1.2150
|1.2100
|1.2215
|556
|2006.04.17 02:15
|close
|278
|0.10
|1.2161
|1.2100
|1.2215
|11.00
|4454.80
|557
|2006.04.17 02:15
|buy
|279
|0.10
|1.2163
|1.2113
|1.2228
|558
|2006.04.17 03:05
|close
|279
|0.10
|1.2173
|1.2113
|1.2228
|10.00
|4464.80
|559
|2006.04.17 03:05
|buy
|280
|0.10
|1.2179
|1.2129
|1.2244
|560
|2006.04.17 03:22
|close
|280
|0.10
|1.2189
|1.2129
|1.2244
|10.00
|4474.80
|561
|2006.04.17 03:22
|buy
|281
|0.10
|1.2193
|1.2143
|1.2258
|562
|2006.04.17 04:26
|buy
|282
|0.20
|1.2186
|1.2136
|1.2251
|563
|2006.04.17 04:43
|close
|282
|0.20
|1.2192
|1.2136
|1.2251
|12.00
|4486.80
|564
|2006.04.17 04:43
|close
|281
|0.10
|1.2193
|1.2143
|1.2258
|0.00
|4486.80
|565
|2006.04.17 04:43
|buy
|283
|0.10
|1.2195
|1.2145
|1.2260
|566
|2006.04.17 05:26
|buy
|284
|0.20
|1.2188
|1.2138
|1.2253
|567
|2006.04.17 06:50
|buy
|285
|0.40
|1.2180
|1.2130
|1.2245
|568
|2006.04.17 12:00
|close
|285
|0.40
|1.2186
|1.2130
|1.2245
|24.00
|4510.80
|569
|2006.04.17 12:00
|close
|284
|0.20
|1.2188
|1.2138
|1.2253
|0.00
|4510.80
|570
|2006.04.17 12:00
|close
|283
|0.10
|1.2187
|1.2145
|1.2260
|-8.00
|4502.80
|571
|2006.04.17 12:02
|buy
|286
|0.10
|1.2190
|1.2140
|1.2255
|572
|2006.04.17 13:41
|close
|286
|0.10
|1.2202
|1.2140
|1.2255
|12.00
|4514.80
|573
|2006.04.17 13:41
|buy
|287
|0.10
|1.2207
|1.2157
|1.2272
|574
|2006.04.17 13:42
|close
|287
|0.10
|1.2218
|1.2157
|1.2272
|11.00
|4525.80
|575
|2006.04.17 13:42
|buy
|288
|0.10
|1.2225
|1.2175
|1.2290
|576
|2006.04.17 13:45
|buy
|289
|0.20
|1.2217
|1.2167
|1.2282
|577
|2006.04.17 13:51
|close
|289
|0.20
|1.2224
|1.2167
|1.2282
|14.00
|4539.80
|578
|2006.04.17 13:52
|close
|288
|0.10
|1.2224
|1.2175
|1.2290
|-1.00
|4538.80
|579
|2006.04.17 13:52
|buy
|290
|0.10
|1.2228
|1.2178
|1.2293
|580
|2006.04.17 13:55
|close
|290
|0.10
|1.2238
|1.2178
|1.2293
|10.00
|4548.80
|581
|2006.04.17 13:55
|buy
|291
|0.10
|1.2242
|1.2192
|1.2307
|582
|2006.04.17 13:58
|buy
|292
|0.20
|1.2235
|1.2185
|1.2300
|583
|2006.04.17 14:19
|close
|292
|0.20
|1.2241
|1.2185
|1.2300
|12.00
|4560.80
|584
|2006.04.17 14:19
|close
|291
|0.10
|1.2242
|1.2192
|1.2307
|0.00
|4560.80
|585
|2006.04.17 14:19
|buy
|293
|0.10
|1.2246
|1.2196
|1.2311
|586
|2006.04.17 14:31
|close
|293
|0.10
|1.2256
|1.2196
|1.2311
|10.00
|4570.80
|587
|2006.04.17 14:31
|buy
|294
|0.10
|1.2258
|1.2208
|1.2323
|588
|2006.04.17 14:37
|buy
|295
|0.20
|1.2250
|1.2200
|1.2315
|589
|2006.04.17 15:00
|buy
|296
|0.40
|1.2240
|1.2190
|1.2305
|590
|2006.04.17 16:25
|close
|296
|0.40
|1.2247
|1.2190
|1.2305
|28.00
|4598.80
|591
|2006.04.17 16:25
|close
|295
|0.20
|1.2246
|1.2200
|1.2315
|-8.00
|4590.80
|592
|2006.04.17 16:26
|close
|294
|0.10
|1.2246
|1.2208
|1.2323
|-12.00
|4578.80
|593
|2006.04.17 16:26
|buy
|297
|0.10
|1.2250
|1.2200
|1.2315
|594
|2006.04.17 16:44
|close
|297
|0.10
|1.2261
|1.2200
|1.2315
|11.00
|4589.80
|595
|2006.04.17 16:44
|buy
|298
|0.10
|1.2265
|1.2215
|1.2330
|596
|2006.04.17 16:50
|close
|298
|0.10
|1.2276
|1.2215
|1.2330
|11.00
|4600.80
|597
|2006.04.17 16:51
|buy
|299
|0.10
|1.2280
|1.2230
|1.2345
|598
|2006.04.17 17:07
|buy
|300
|0.20
|1.2272
|1.2222
|1.2337
|599
|2006.04.17 17:50
|buy
|301
|0.40
|1.2265
|1.2215
|1.2330
|600
|2006.04.17 19:00
|close
|301
|0.40
|1.2272
|1.2215
|1.2330
|28.00
|4628.80
|601
|2006.04.17 19:00
|close
|300
|0.20
|1.2275
|1.2222
|1.2337
|6.00
|4634.80
|602
|2006.04.17 19:00
|close
|299
|0.10
|1.2274
|1.2230
|1.2345
|-6.00
|4628.80
|603
|2006.04.17 19:00
|buy
|302
|0.10
|1.2277
|1.2227
|1.2342
|604
|2006.04.17 19:03
|buy
|303
|0.20
|1.2269
|1.2219
|1.2334
|605
|2006.04.17 19:51
|close
|303
|0.20
|1.2279
|1.2219
|1.2334
|20.00
|4648.80
|606
|2006.04.17 19:52
|close
|302
|0.10
|1.2280
|1.2227
|1.2342
|3.00
|4651.80
|607
|2006.04.17 19:52
|buy
|304
|0.10
|1.2285
|1.2235
|1.2350
|608
|2006.04.17 20:25
|buy
|305
|0.20
|1.2277
|1.2227
|1.2342
|609
|2006.04.17 20:30
|buy
|306
|0.40
|1.2270
|1.2220
|1.2335
|610
|2006.04.18 09:41
|s/l
|304
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2350
|-50.40
|4601.40
|611
|2006.04.18 09:41
|close
|306
|0.40
|1.2233
|1.2220
|1.2335
|-149.60
|4451.80
|612
|2006.04.18 09:41
|close
|305
|0.20
|1.2232
|1.2227
|1.2342
|-90.80
|4361.00
|613
|2006.04.18 09:41
|sell
|307
|0.10
|1.2233
|1.2283
|1.2168
|614
|2006.04.18 10:48
|sell
|308
|0.20
|1.2241
|1.2291
|1.2176
|615
|2006.04.18 11:04
|close
|308
|0.20
|1.2235
|1.2291
|1.2176
|12.00
|4373.00
|616
|2006.04.18 11:04
|close
|307
|0.10
|1.2234
|1.2283
|1.2168
|-1.00
|4372.00
|617
|2006.04.18 11:04
|sell
|309
|0.10
|1.2232
|1.2282
|1.2167
|618
|2006.04.18 11:07
|sell
|310
|0.20
|1.2240
|1.2290
|1.2175
|619
|2006.04.18 11:09
|sell
|311
|0.40
|1.2248
|1.2298
|1.2183
|620
|2006.04.18 14:32
|s/l
|309
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2167
|-50.00
|4322.00
|621
|2006.04.18 14:32
|close
|311
|0.40
|1.2283
|1.2298
|1.2183
|-140.00
|4182.00
|622
|2006.04.18 14:32
|close
|310
|0.20
|1.2285
|1.2290
|1.2175
|-90.00
|4092.00
|623
|2006.04.18 14:32
|buy
|312
|0.10
|1.2284
|1.2234
|1.2349
|624
|2006.04.18 14:34
|buy
|313
|0.20
|1.2277
|1.2227
|1.2342
|625
|2006.04.18 14:52
|close
|313
|0.20
|1.2283
|1.2227
|1.2342
|12.00
|4104.00
|626
|2006.04.18 14:52
|close
|312
|0.10
|1.2285
|1.2234
|1.2349
|1.00
|4105.00
|627
|2006.04.18 14:52
|buy
|314
|0.10
|1.2290
|1.2240
|1.2355
|628
|2006.04.18 15:12
|buy
|315
|0.20
|1.2282
|1.2232
|1.2347
|629
|2006.04.18 15:19
|close
|315
|0.20
|1.2289
|1.2232
|1.2347
|14.00
|4119.00
|630
|2006.04.18 15:19
|close
|314
|0.10
|1.2290
|1.2240
|1.2355
|0.00
|4119.00
|631
|2006.04.18 15:19
|buy
|316
|0.10
|1.2292
|1.2242
|1.2357
|632
|2006.04.18 15:26
|buy
|317
|0.20
|1.2285
|1.2235
|1.2350
|633
|2006.04.18 15:33
|close
|317
|0.20
|1.2291
|1.2235
|1.2350
|12.00
|4131.00
|634
|2006.04.18 15:34
|close
|316
|0.10
|1.2291
|1.2242
|1.2357
|-1.00
|4130.00
|635
|2006.04.18 15:34
|buy
|318
|0.10
|1.2295
|1.2245
|1.2360
|636
|2006.04.18 15:40
|buy
|319
|0.20
|1.2288
|1.2238
|1.2353
|637
|2006.04.18 16:17
|buy
|320
|0.40
|1.2279
|1.2229
|1.2344
|638
|2006.04.18 16:29
|close
|320
|0.40
|1.2286
|1.2229
|1.2344
|28.00
|4158.00
|639
|2006.04.18 16:29
|close
|319
|0.20
|1.2285
|1.2238
|1.2353
|-6.00
|4152.00
|640
|2006.04.18 16:29
|close
|318
|0.10
|1.2285
|1.2245
|1.2360
|-10.00
|4142.00
|641
|2006.04.18 16:30
|buy
|321
|0.10
|1.2289
|1.2239
|1.2354
|642
|2006.04.18 16:34
|buy
|322
|0.20
|1.2281
|1.2231
|1.2346
|643
|2006.04.18 17:14
|buy
|323
|0.40
|1.2273
|1.2223
|1.2338
|644
|2006.04.18 17:45
|close
|323
|0.40
|1.2280
|1.2223
|1.2338
|28.00
|4170.00
|645
|2006.04.18 17:45
|close
|322
|0.20
|1.2281
|1.2231
|1.2346
|0.00
|4170.00
|646
|2006.04.18 17:46
|close
|321
|0.10
|1.2281
|1.2239
|1.2354
|-8.00
|4162.00
|647
|2006.04.18 17:46
|buy
|324
|0.10
|1.2285
|1.2235
|1.2350
|648
|2006.04.18 17:47
|buy
|325
|0.20
|1.2277
|1.2227
|1.2342
|649
|2006.04.18 18:12
|close
|325
|0.20
|1.2284
|1.2227
|1.2342
|14.00
|4176.00
|650
|2006.04.18 18:12
|close
|324
|0.10
|1.2285
|1.2235
|1.2350
|0.00
|4176.00
|651
|2006.04.18 18:12
|buy
|326
|0.10
|1.2287
|1.2237
|1.2352
|652
|2006.04.18 20:01
|close
|326
|0.10
|1.2297
|1.2237
|1.2352
|10.00
|4186.00
|653
|2006.04.18 20:01
|buy
|327
|0.10
|1.2302
|1.2252
|1.2367
|654
|2006.04.18 20:02
|close
|327
|0.10
|1.2312
|1.2252
|1.2367
|10.00
|4196.00
|655
|2006.04.18 20:02
|buy
|328
|0.10
|1.2314
|1.2264
|1.2379
|656
|2006.04.18 20:06
|buy
|329
|0.20
|1.2306
|1.2256
|1.2371
|657
|2006.04.18 20:09
|buy
|330
|0.40
|1.2298
|1.2248
|1.2363
|658
|2006.04.18 20:09
|close
|330
|0.40
|1.2305
|1.2248
|1.2363
|28.00
|4224.00
|659
|2006.04.18 20:09
|close
|329
|0.20
|1.2307
|1.2256
|1.2371
|2.00
|4226.00
|660
|2006.04.18 20:10
|close
|328
|0.10
|1.2307
|1.2264
|1.2379
|-7.00
|4219.00
|661
|2006.04.18 20:10
|buy
|331
|0.10
|1.2311
|1.2261
|1.2376
|662
|2006.04.18 20:26
|close
|331
|0.10
|1.2321
|1.2261
|1.2376
|10.00
|4229.00
|663
|2006.04.18 20:26
|buy
|332
|0.10
|1.2323
|1.2273
|1.2388
|664
|2006.04.18 20:30
|buy
|333
|0.20
|1.2315
|1.2265
|1.2380
|665
|2006.04.18 20:39
|buy
|334
|0.40
|1.2307
|1.2257
|1.2372
|666
|2006.04.18 21:01
|close
|334
|0.40
|1.2313
|1.2257
|1.2372
|24.00
|4253.00
|667
|2006.04.18 21:01
|close
|333
|0.20
|1.2311
|1.2265
|1.2380
|-8.00
|4245.00
|668
|2006.04.18 21:01
|close
|332
|0.10
|1.2312
|1.2273
|1.2388
|-11.00
|4234.00
|669
|2006.04.18 21:02
|buy
|335
|0.10
|1.2314
|1.2264
|1.2379
|670
|2006.04.18 21:04
|buy
|336
|0.20
|1.2307
|1.2257
|1.2372
|671
|2006.04.18 21:39
|close
|336
|0.20
|1.2313
|1.2257
|1.2372
|12.00
|4246.00
|672
|2006.04.18 21:39
|close
|335
|0.10
|1.2312
|1.2264
|1.2379
|-2.00
|4244.00
|673
|2006.04.18 21:39
|buy
|337
|0.10
|1.2315
|1.2265
|1.2380
|674
|2006.04.18 22:42
|close
|337
|0.10
|1.2325
|1.2265
|1.2380
|10.00
|4254.00
|675
|2006.04.18 22:42
|buy
|338
|0.10
|1.2329
|1.2279
|1.2394
|676
|2006.04.18 22:50
|close
|338
|0.10
|1.2339
|1.2279
|1.2394
|10.00
|4264.00
|677
|2006.04.18 22:51
|buy
|339
|0.10
|1.2343
|1.2293
|1.2408
|678
|2006.04.18 22:51
|close
|339
|0.10
|1.2353
|1.2293
|1.2408
|10.00
|4274.00
|679
|2006.04.18 22:51
|buy
|340
|0.10
|1.2358
|1.2308
|1.2423
|680
|2006.04.18 22:52
|buy
|341
|0.20
|1.2351
|1.2301
|1.2416
|681
|2006.04.18 22:58
|buy
|342
|0.40
|1.2343
|1.2293
|1.2408
|682
|2006.04.18 22:59
|close
|342
|0.40
|1.2350
|1.2293
|1.2408
|28.00
|4302.00
|683
|2006.04.18 22:59
|close
|341
|0.20
|1.2351
|1.2301
|1.2416
|0.00
|4302.00
|684
|2006.04.18 22:59
|close
|340
|0.10
|1.2350
|1.2308
|1.2423
|-8.00
|4294.00
|685
|2006.04.18 22:59
|buy
|343
|0.10
|1.2353
|1.2303
|1.2418
|686
|2006.04.18 23:26
|close
|343
|0.10
|1.2364
|1.2303
|1.2418
|11.00
|4305.00
|687
|2006.04.18 23:26
|buy
|344
|0.10
|1.2366
|1.2316
|1.2431
|688
|2006.04.18 23:32
|buy
|345
|0.20
|1.2359
|1.2309
|1.2424
|689
|2006.04.18 23:56
|close
|345
|0.20
|1.2365
|1.2309
|1.2424
|12.00
|4317.00
|690
|2006.04.18 23:57
|close
|344
|0.10
|1.2365
|1.2316
|1.2431
|-1.00
|4316.00
|691
|2006.04.18 23:57
|buy
|346
|0.10
|1.2367
|1.2317
|1.2432
|692
|2006.04.19 00:26
|buy
|347
|0.20
|1.2359
|1.2309
|1.2424
|693
|2006.04.19 00:51
|close
|347
|0.20
|1.2366
|1.2309
|1.2424
|14.00
|4330.00
|694
|2006.04.19 00:51
|close
|346
|0.10
|1.2365
|1.2317
|1.2432
|-3.20
|4326.80
|695
|2006.04.19 00:51
|buy
|348
|0.10
|1.2369
|1.2319
|1.2434
|696
|2006.04.19 01:22
|buy
|349
|0.20
|1.2362
|1.2312
|1.2427
|697
|2006.04.19 01:34
|buy
|350
|0.40
|1.2354
|1.2304
|1.2419
|698
|2006.04.19 01:52
|close
|350
|0.40
|1.2360
|1.2304
|1.2419
|24.00
|4350.80
|699
|2006.04.19 01:52
|close
|349
|0.20
|1.2359
|1.2312
|1.2427
|-6.00
|4344.80
|700
|2006.04.19 01:53
|close
|348
|0.10
|1.2360
|1.2319
|1.2434
|-9.00
|4335.80
|701
|2006.04.19 01:53
|buy
|351
|0.10
|1.2364
|1.2314
|1.2429
|702
|2006.04.19 02:16
|buy
|352
|0.20
|1.2356
|1.2306
|1.2421
|703
|2006.04.19 03:01
|close
|352
|0.20
|1.2362
|1.2306
|1.2421
|12.00
|4347.80
|704
|2006.04.19 03:01
|close
|351
|0.10
|1.2363
|1.2314
|1.2429
|-1.00
|4346.80
|705
|2006.04.19 03:01
|buy
|353
|0.10
|1.2367
|1.2317
|1.2432
|706
|2006.04.19 03:19
|buy
|354
|0.20
|1.2359
|1.2309
|1.2424
|707
|2006.04.19 03:38
|buy
|355
|0.40
|1.2350
|1.2300
|1.2415
|708
|2006.04.19 08:50
|close
|355
|0.40
|1.2357
|1.2300
|1.2415
|28.00
|4374.80
|709
|2006.04.19 08:50
|close
|354
|0.20
|1.2358
|1.2309
|1.2424
|-2.00
|4372.80
|710
|2006.04.19 08:50
|close
|353
|0.10
|1.2357
|1.2317
|1.2432
|-10.00
|4362.80
|711
|2006.04.19 08:50
|sell
|356
|0.10
|1.2356
|1.2406
|1.2291
|712
|2006.04.19 10:34
|sell
|357
|0.20
|1.2364
|1.2414
|1.2299
|713
|2006.04.19 10:42
|close
|357
|0.20
|1.2358
|1.2414
|1.2299
|12.00
|4374.80
|714
|2006.04.19 10:43
|close
|356
|0.10
|1.2357
|1.2406
|1.2291
|-1.00
|4373.80
|715
|2006.04.19 10:43
|sell
|358
|0.10
|1.2353
|1.2403
|1.2288
|716
|2006.04.19 11:12
|sell
|359
|0.20
|1.2360
|1.2410
|1.2295
|717
|2006.04.19 11:14
|sell
|360
|0.40
|1.2368
|1.2418
|1.2303
|718
|2006.04.19 11:34
|close
|360
|0.40
|1.2361
|1.2418
|1.2303
|28.00
|4401.80
|719
|2006.04.19 11:34
|close
|359
|0.20
|1.2360
|1.2410
|1.2295
|0.00
|4401.80
|720
|2006.04.19 11:34
|close
|358
|0.10
|1.2359
|1.2403
|1.2288
|-6.00
|4395.80
|721
|2006.04.19 11:35
|sell
|361
|0.10
|1.2357
|1.2407
|1.2292
|722
|2006.04.19 12:01
|close
|361
|0.10
|1.2346
|1.2407
|1.2292
|11.00
|4406.80
|723
|2006.04.19 12:01
|sell
|362
|0.10
|1.2341
|1.2391
|1.2276
|724
|2006.04.19 12:33
|sell
|363
|0.20
|1.2349
|1.2399
|1.2284
|725
|2006.04.19 13:01
|close
|363
|0.20
|1.2342
|1.2399
|1.2284
|14.00
|4420.80
|726
|2006.04.19 13:01
|close
|362
|0.10
|1.2343
|1.2391
|1.2276
|-2.00
|4418.80
|727
|2006.04.19 13:02
|sell
|364
|0.10
|1.2340
|1.2390
|1.2275
|728
|2006.04.19 14:30
|close
|364
|0.10
|1.2329
|1.2390
|1.2275
|11.00
|4429.80
|729
|2006.04.19 14:30
|sell
|365
|0.10
|1.2319
|1.2369
|1.2254
|730
|2006.04.19 14:35
|close
|365
|0.10
|1.2309
|1.2369
|1.2254
|10.00
|4439.80
|731
|2006.04.19 14:35
|sell
|366
|0.10
|1.2305
|1.2355
|1.2240
|732
|2006.04.19 14:36
|sell
|367
|0.20
|1.2312
|1.2362
|1.2247
|733
|2006.04.19 14:44
|sell
|368
|0.40
|1.2320
|1.2370
|1.2255
|734
|2006.04.19 14:49
|close
|368
|0.40
|1.2313
|1.2370
|1.2255
|28.00
|4467.80
|735
|2006.04.19 14:49
|close
|367
|0.20
|1.2311
|1.2362
|1.2247
|2.00
|4469.80
|736
|2006.04.19 14:49
|close
|366
|0.10
|1.2312
|1.2355
|1.2240
|-7.00
|4462.80
|737
|2006.04.19 14:49
|sell
|369
|0.10
|1.2309
|1.2359
|1.2244
|738
|2006.04.19 14:58
|sell
|370
|0.20
|1.2317
|1.2367
|1.2252
|739
|2006.04.19 15:00
|close
|370
|0.20
|1.2310
|1.2367
|1.2252
|14.00
|4476.80
|740
|2006.04.19 15:00
|close
|369
|0.10
|1.2307
|1.2359
|1.2244
|2.00
|4478.80
|741
|2006.04.19 15:00
|sell
|371
|0.10
|1.2301
|1.2351
|1.2236
|742
|2006.04.19 15:23
|close
|371
|0.10
|1.2291
|1.2351
|1.2236
|10.00
|4488.80
|743
|2006.04.19 15:23
|sell
|372
|0.10
|1.2286
|1.2336
|1.2221
|744
|2006.04.19 15:29
|sell
|373
|0.20
|1.2293
|1.2343
|1.2228
|745
|2006.04.19 15:39
|sell
|374
|0.40
|1.2300
|1.2350
|1.2235
|746
|2006.04.19 16:05
|s/l
|372
|0.10
|1.2336
|1.2336
|1.2221
|-50.00
|4438.80
|747
|2006.04.19 16:05
|close
|374
|0.40
|1.2337
|1.2350
|1.2235
|-148.00
|4290.80
|748
|2006.04.19 16:06
|close
|373
|0.20
|1.2338
|1.2343
|1.2228
|-90.00
|4200.80
|749
|2006.04.19 16:06
|sell
|375
|0.10
|1.2336
|1.2386
|1.2271
|750
|2006.04.19 16:07
|sell
|376
|0.20
|1.2344
|1.2394
|1.2279
|751
|2006.04.19 16:13
|close
|376
|0.20
|1.2337
|1.2394
|1.2279
|14.00
|4214.80
|752
|2006.04.19 16:13
|close
|375
|0.10
|1.2336
|1.2386
|1.2271
|0.00
|4214.80
|753
|2006.04.19 16:13
|sell
|377
|0.10
|1.2332
|1.2382
|1.2267
|754
|2006.04.19 16:16
|sell
|378
|0.20
|1.2339
|1.2389
|1.2274
|755
|2006.04.19 16:20
|close
|378
|0.20
|1.2333
|1.2389
|1.2274
|12.00
|4226.80
|756
|2006.04.19 16:21
|close
|377
|0.10
|1.2333
|1.2382
|1.2267
|-1.00
|4225.80
|757
|2006.04.19 16:21
|sell
|379
|0.10
|1.2331
|1.2381
|1.2266
|758
|2006.04.19 16:35
|sell
|380
|0.20
|1.2339
|1.2389
|1.2274
|759
|2006.04.19 16:44
|close
|380
|0.20
|1.2332
|1.2389
|1.2274
|14.00
|4239.80
|760
|2006.04.19 16:44
|close
|379
|0.10
|1.2333
|1.2381
|1.2266
|-2.00
|4237.80
|761
|2006.04.19 16:44
|sell
|381
|0.10
|1.2331
|1.2381
|1.2266
|762
|2006.04.19 17:04
|sell
|382
|0.20
|1.2339
|1.2389
|1.2274
|763
|2006.04.19 17:10
|sell
|383
|0.40
|1.2347
|1.2397
|1.2282
|764
|2006.04.19 17:18
|close
|383
|0.40
|1.2340
|1.2397
|1.2282
|28.00
|4265.80
|765
|2006.04.19 17:18
|close
|382
|0.20
|1.2341
|1.2389
|1.2274
|-4.00
|4261.80
|766
|2006.04.19 17:18
|close
|381
|0.10
|1.2341
|1.2381
|1.2266
|-10.00
|4251.80
|767
|2006.04.19 17:19
|sell
|384
|0.10
|1.2339
|1.2389
|1.2274
|768
|2006.04.19 17:39
|close
|384
|0.10
|1.2329
|1.2389
|1.2274
|10.00
|4261.80
|769
|2006.04.19 17:39
|sell
|385
|0.10
|1.2327
|1.2377
|1.2262
|770
|2006.04.19 17:53
|sell
|386
|0.20
|1.2335
|1.2385
|1.2270
|771
|2006.04.19 17:59
|sell
|387
|0.40
|1.2344
|1.2394
|1.2279
|772
|2006.04.19 18:21
|s/l
|385
|0.10
|1.2377
|1.2377
|1.2262
|-50.00
|4211.80
|773
|2006.04.19 18:21
|close
|387
|0.40
|1.2378
|1.2394
|1.2279
|-136.00
|4075.80
|774
|2006.04.19 18:22
|close
|386
|0.20
|1.2379
|1.2385
|1.2270
|-88.00
|3987.80
|775
|2006.04.19 18:22
|buy
|388
|0.10
|1.2380
|1.2330
|1.2445
|776
|2006.04.19 18:30
|buy
|389
|0.20
|1.2372
|1.2322
|1.2437
|777
|2006.04.19 18:32
|buy
|390
|0.40
|1.2365
|1.2315
|1.2430
|778
|2006.04.19 18:56
|close
|390
|0.40
|1.2371
|1.2315
|1.2430
|24.00
|4011.80
|779
|2006.04.19 18:56
|close
|389
|0.20
|1.2370
|1.2322
|1.2437
|-4.00
|4007.80
|780
|2006.04.19 18:56
|close
|388
|0.10
|1.2370
|1.2330
|1.2445
|-10.00
|3997.80
|781
|2006.04.19 18:57
|buy
|391
|0.10
|1.2373
|1.2323
|1.2438
|782
|2006.04.19 19:19
|close
|391
|0.10
|1.2384
|1.2323
|1.2438
|11.00
|4008.80
|783
|2006.04.19 19:19
|buy
|392
|0.10
|1.2388
|1.2338
|1.2453
|784
|2006.04.19 21:21
|buy
|393
|0.20
|1.2379
|1.2329
|1.2444
|785
|2006.04.19 21:37
|close
|393
|0.20
|1.2386
|1.2329
|1.2444
|14.00
|4022.80
|786
|2006.04.19 21:37
|close
|392
|0.10
|1.2385
|1.2338
|1.2453
|-3.00
|4019.80
|787
|2006.04.19 21:37
|buy
|394
|0.10
|1.2388
|1.2338
|1.2453
|788
|2006.04.19 22:40
|buy
|395
|0.20
|1.2380
|1.2330
|1.2445
|789
|2006.04.20 00:46
|buy
|396
|0.40
|1.2371
|1.2321
|1.2436
|790
|2006.04.20 08:27
|s/l
|394
|0.10
|1.2338
|1.2338
|1.2453
|-50.40
|3969.40
|791
|2006.04.20 08:27
|close
|396
|0.40
|1.2337
|1.2321
|1.2436
|-136.00
|3833.40
|792
|2006.04.20 08:27
|close
|395
|0.20
|1.2339
|1.2330
|1.2445
|-82.80
|3750.60
|793
|2006.04.20 08:28
|sell
|397
|0.10
|1.2340
|1.2390
|1.2275
|794
|2006.04.20 09:16
|sell
|398
|0.20
|1.2348
|1.2398
|1.2283
|795
|2006.04.20 10:01
|sell
|399
|0.40
|1.2355
|1.2405
|1.2290
|796
|2006.04.20 10:27
|close
|399
|0.40
|1.2349
|1.2405
|1.2290
|24.00
|3774.60
|797
|2006.04.20 10:27
|close
|398
|0.20
|1.2348
|1.2398
|1.2283
|0.00
|3774.60
|798
|2006.04.20 10:28
|close
|397
|0.10
|1.2347
|1.2390
|1.2275
|-7.00
|3767.60
|799
|2006.04.20 10:28
|sell
|400
|0.10
|1.2343
|1.2393
|1.2278
|800
|2006.04.20 10:31
|sell
|401
|0.20
|1.2350
|1.2400
|1.2285
|801
|2006.04.20 10:38
|close
|401
|0.20
|1.2343
|1.2400
|1.2285
|14.00
|3781.60
|802
|2006.04.20 10:38
|close
|400
|0.10
|1.2344
|1.2393
|1.2278
|-1.00
|3780.60
|803
|2006.04.20 10:39
|sell
|402
|0.10
|1.2341
|1.2391
|1.2276
|804
|2006.04.20 10:45
|sell
|403
|0.20
|1.2349
|1.2399
|1.2284
|805
|2006.04.20 12:37
|close
|403
|0.20
|1.2343
|1.2399
|1.2284
|12.00
|3792.60
|806
|2006.04.20 12:37
|close
|402
|0.10
|1.2344
|1.2391
|1.2276
|-3.00
|3789.60
|807
|2006.04.20 12:37
|sell
|404
|0.10
|1.2342
|1.2392
|1.2277
|808
|2006.04.20 12:41
|close
|404
|0.10
|1.2332
|1.2392
|1.2277
|10.00
|3799.60
|809
|2006.04.20 12:41
|sell
|405
|0.10
|1.2328
|1.2378
|1.2263
|810
|2006.04.20 13:08
|close
|405
|0.10
|1.2317
|1.2378
|1.2263
|11.00
|3810.60
|811
|2006.04.20 13:08
|sell
|406
|0.10
|1.2315
|1.2365
|1.2250
|812
|2006.04.20 13:12
|sell
|407
|0.20
|1.2323
|1.2373
|1.2258
|813
|2006.04.20 14:01
|sell
|408
|0.40
|1.2330
|1.2380
|1.2265
|814
|2006.04.20 14:38
|close
|408
|0.40
|1.2323
|1.2380
|1.2265
|28.00
|3838.60
|815
|2006.04.20 14:38
|close
|407
|0.20
|1.2321
|1.2373
|1.2258
|4.00
|3842.60
|816
|2006.04.20 14:38
|close
|406
|0.10
|1.2320
|1.2365
|1.2250
|-5.00
|3837.60
|817
|2006.04.20 14:38
|sell
|409
|0.10
|1.2318
|1.2368
|1.2253
|818
|2006.04.20 14:46
|sell
|410
|0.20
|1.2326
|1.2376
|1.2261
|819
|2006.04.20 15:37
|sell
|411
|0.40
|1.2333
|1.2383
|1.2268
|820
|2006.04.20 15:46
|close
|411
|0.40
|1.2327
|1.2383
|1.2268
|24.00
|3861.60
|821
|2006.04.20 15:46
|close
|410
|0.20
|1.2326
|1.2376
|1.2261
|0.00
|3861.60
|822
|2006.04.20 15:46
|close
|409
|0.10
|1.2327
|1.2368
|1.2253
|-9.00
|3852.60
|823
|2006.04.20 15:46
|sell
|412
|0.10
|1.2325
|1.2375
|1.2260
|824
|2006.04.20 16:04
|close
|412
|0.10
|1.2314
|1.2375
|1.2260
|11.00
|3863.60
|825
|2006.04.20 16:04
|sell
|413
|0.10
|1.2310
|1.2360
|1.2245
|826
|2006.04.20 16:49
|close
|413
|0.10
|1.2300
|1.2360
|1.2245
|10.00
|3873.60
|827
|2006.04.20 16:49
|sell
|414
|0.10
|1.2296
|1.2346
|1.2231
|828
|2006.04.20 16:55
|sell
|415
|0.20
|1.2304
|1.2354
|1.2239
|829
|2006.04.20 16:56
|sell
|416
|0.40
|1.2311
|1.2361
|1.2246
|830
|2006.04.21 00:35
|close
|416
|0.40
|1.2304
|1.2361
|1.2246
|28.80
|3902.40
|831
|2006.04.21 00:35
|close
|415
|0.20
|1.2302
|1.2354
|1.2239
|4.40
|3906.80
|832
|2006.04.21 00:35
|close
|414
|0.10
|1.2303
|1.2346
|1.2231
|-6.80
|3900.00
|833
|2006.04.21 00:35
|sell
|417
|0.10
|1.2300
|1.2350
|1.2235
|834
|2006.04.21 01:50
|close
|417
|0.10
|1.2288
|1.2350
|1.2235
|12.00
|3912.00
|835
|2006.04.21 01:50
|sell
|418
|0.10
|1.2282
|1.2332
|1.2217
|836
|2006.04.21 01:55
|sell
|419
|0.20
|1.2289
|1.2339
|1.2224
|837
|2006.04.21 01:58
|sell
|420
|0.40
|1.2297
|1.2347
|1.2232
|838
|2006.04.21 08:14
|close
|420
|0.40
|1.2291
|1.2347
|1.2232
|24.00
|3936.00
|839
|2006.04.21 08:14
|close
|419
|0.20
|1.2290
|1.2339
|1.2224
|-2.00
|3934.00
|840
|2006.04.21 08:14
|close
|418
|0.10
|1.2291
|1.2332
|1.2217
|-9.00
|3925.00
|841
|2006.04.21 08:14
|sell
|421
|0.10
|1.2289
|1.2339
|1.2224
|842
|2006.04.21 08:43
|close
|421
|0.10
|1.2278
|1.2339
|1.2224
|11.00
|3936.00
|843
|2006.04.21 08:43
|sell
|422
|0.10
|1.2273
|1.2323
|1.2208
|844
|2006.04.21 08:54
|sell
|423
|0.20
|1.2282
|1.2332
|1.2217
|845
|2006.04.21 08:59
|sell
|424
|0.40
|1.2289
|1.2339
|1.2224
|846
|2006.04.21 10:07
|s/l
|422
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2208
|-50.00
|3886.00
|847
|2006.04.21 10:07
|close
|424
|0.40
|1.2324
|1.2339
|1.2224
|-140.00
|3746.00
|848
|2006.04.21 10:07
|close
|423
|0.20
|1.2327
|1.2332
|1.2217
|-90.00
|3656.00
|849
|2006.04.21 10:07
|buy
|425
|0.10
|1.2330
|1.2280
|1.2395
|850
|2006.04.21 10:09
|close
|425
|0.10
|1.2342
|1.2280
|1.2395
|12.00
|3668.00
|851
|2006.04.21 10:09
|buy
|426
|0.10
|1.2346
|1.2296
|1.2411
|852
|2006.04.21 10:09
|buy
|427
|0.20
|1.2338
|1.2288
|1.2403
|853
|2006.04.21 10:11
|buy
|428
|0.40
|1.2331
|1.2281
|1.2396
|854
|2006.04.21 11:23
|close
|428
|0.40
|1.2337
|1.2281
|1.2396
|24.00
|3692.00
|855
|2006.04.21 11:23
|close
|427
|0.20
|1.2336
|1.2288
|1.2403
|-4.00
|3688.00
|856
|2006.04.21 11:23
|close
|426
|0.10
|1.2336
|1.2296
|1.2411
|-10.00
|3678.00
|857
|2006.04.21 11:24
|buy
|429
|0.10
|1.2339
|1.2289
|1.2404
|858
|2006.04.21 11:56
|buy
|430
|0.20
|1.2332
|1.2282
|1.2397
|859
|2006.04.21 12:32
|buy
|431
|0.40
|1.2324
|1.2274
|1.2389
|860
|2006.04.21 14:25
|close
|431
|0.40
|1.2330
|1.2274
|1.2389
|24.00
|3702.00
|861
|2006.04.21 14:25
|close
|430
|0.20
|1.2329
|1.2282
|1.2397
|-6.00
|3696.00
|862
|2006.04.21 14:25
|close
|429
|0.10
|1.2328
|1.2289
|1.2404
|-11.00
|3685.00
|863
|2006.04.21 14:26
|buy
|432
|0.10
|1.2330
|1.2280
|1.2395
|864
|2006.04.21 15:16
|buy
|433
|0.20
|1.2322
|1.2272
|1.2387
|865
|2006.04.21 15:21
|buy
|434
|0.40
|1.2314
|1.2264
|1.2379
|866
|2006.04.21 15:29
|close
|434
|0.40
|1.2321
|1.2264
|1.2379
|28.00
|3713.00
|867
|2006.04.21 15:30
|close
|433
|0.20
|1.2322
|1.2272
|1.2387
|0.00
|3713.00
|868
|2006.04.21 15:30
|close
|432
|0.10
|1.2320
|1.2280
|1.2395
|-10.00
|3703.00
|869
|2006.04.21 15:31
|buy
|435
|0.10
|1.2323
|1.2273
|1.2388
|870
|2006.04.21 15:35
|buy
|436
|0.20
|1.2316
|1.2266
|1.2381
|871
|2006.04.21 16:31
|close
|436
|0.20
|1.2323
|1.2266
|1.2381
|14.00
|3717.00
|872
|2006.04.21 16:31
|close
|435
|0.10
|1.2326
|1.2273
|1.2388
|3.00
|3720.00
|873
|2006.04.21 16:31
|buy
|437
|0.10
|1.2332
|1.2282
|1.2397
|874
|2006.04.21 16:37
|close
|437
|0.10
|1.2343
|1.2282
|1.2397
|11.00
|3731.00
|875
|2006.04.21 16:37
|buy
|438
|0.10
|1.2347
|1.2297
|1.2412
|876
|2006.04.21 16:39
|close
|438
|0.10
|1.2357
|1.2297
|1.2412
|10.00
|3741.00
|877
|2006.04.21 16:39
|buy
|439
|0.10
|1.2359
|1.2309
|1.2424
|878
|2006.04.21 16:40
|buy
|440
|0.20
|1.2351
|1.2301
|1.2416
|879
|2006.04.21 16:42
|buy
|441
|0.40
|1.2343
|1.2293
|1.2408
|880
|2006.04.21 17:12
|close
|441
|0.40
|1.2349
|1.2293
|1.2408
|24.00
|3765.00
|881
|2006.04.21 17:12
|close
|440
|0.20
|1.2348
|1.2301
|1.2416
|-6.00
|3759.00
|882
|2006.04.21 17:12
|close
|439
|0.10
|1.2347
|1.2309
|1.2424
|-12.00
|3747.00
|883
|2006.04.21 17:12
|buy
|442
|0.10
|1.2351
|1.2301
|1.2416
|884
|2006.04.21 17:48
|buy
|443
|0.20
|1.2344
|1.2294
|1.2409
|885
|2006.04.21 18:26
|buy
|444
|0.40
|1.2336
|1.2286
|1.2401
|886
|2006.04.21 19:38
|close
|444
|0.40
|1.2342
|1.2286
|1.2401
|24.00
|3771.00
|887
|2006.04.21 19:38
|close
|443
|0.20
|1.2343
|1.2294
|1.2409
|-2.00
|3769.00
|888
|2006.04.21 19:38
|close
|442
|0.10
|1.2341
|1.2301
|1.2416
|-10.00
|3759.00
|889
|2006.04.21 19:38
|buy
|445
|0.10
|1.2343
|1.2293
|1.2408
|890
|2006.04.21 21:11
|buy
|446
|0.20
|1.2335
|1.2285
|1.2400
|891
|2006.04.21 21:46
|close
|446
|0.20
|1.2341
|1.2285
|1.2400
|12.00
|3771.00
|892
|2006.04.21 21:46
|close
|445
|0.10
|1.2342
|1.2293
|1.2408
|-1.00
|3770.00
|893
|2006.04.21 21:46
|buy
|447
|0.10
|1.2346
|1.2296
|1.2411
|894
|2006.04.21 22:34
|buy
|448
|0.20
|1.2338
|1.2288
|1.2403
|895
|2006.04.21 22:47
|close
|448
|0.20
|1.2344
|1.2288
|1.2403
|12.00
|3782.00
|896
|2006.04.21 22:48
|close
|447
|0.10
|1.2343
|1.2296
|1.2411
|-3.00
|3779.00
|897
|2006.04.21 22:48
|buy
|449
|0.10
|1.2345
|1.2295
|1.2410
|898
|2006.04.24 00:01
|close
|449
|0.10
|1.2370
|1.2295
|1.2410
|24.60
|3803.60
|899
|2006.04.24 00:01
|buy
|450
|0.10
|1.2372
|1.2322
|1.2437
|900
|2006.04.24 01:49
|buy
|451
|0.20
|1.2365
|1.2315
|1.2430
|901
|2006.04.24 01:56
|close
|451
|0.20
|1.2372
|1.2315
|1.2430
|14.00
|3817.60
|902
|2006.04.24 01:57
|close
|450
|0.10
|1.2373
|1.2322
|1.2437
|1.00
|3818.60
|903
|2006.04.24 01:58
|buy
|452
|0.10
|1.2375
|1.2325
|1.2440
|904
|2006.04.24 02:02
|buy
|453
|0.20
|1.2367
|1.2317
|1.2432
|905
|2006.04.24 02:29
|buy
|454
|0.40
|1.2358
|1.2308
|1.2423
|906
|2006.04.24 08:05
|close
|454
|0.40
|1.2365
|1.2308
|1.2423
|28.00
|3846.60
|907
|2006.04.24 08:05
|close
|453
|0.20
|1.2363
|1.2317
|1.2432
|-8.00
|3838.60
|908
|2006.04.24 08:06
|close
|452
|0.10
|1.2361
|1.2325
|1.2440
|-14.00
|3824.60
|909
|2006.04.24 08:06
|buy
|455
|0.10
|1.2363
|1.2313
|1.2428
|910
|2006.04.24 08:37
|close
|455
|0.10
|1.2373
|1.2313
|1.2428
|10.00
|3834.60
|911
|2006.04.24 08:37
|buy
|456
|0.10
|1.2375
|1.2325
|1.2440
|912
|2006.04.24 08:47
|close
|456
|0.10
|1.2387
|1.2325
|1.2440
|12.00
|3846.60
|913
|2006.04.24 08:47
|buy
|457
|0.10
|1.2389
|1.2339
|1.2454
|914
|2006.04.24 09:06
|buy
|458
|0.20
|1.2381
|1.2331
|1.2446
|915
|2006.04.24 09:28
|close
|458
|0.20
|1.2388
|1.2331
|1.2446
|14.00
|3860.60
|916
|2006.04.24 09:28
|close
|457
|0.10
|1.2387
|1.2339
|1.2454
|-2.00
|3858.60
|917
|2006.04.24 09:28
|buy
|459
|0.10
|1.2390
|1.2340
|1.2455
|918
|2006.04.24 09:42
|close
|459
|0.10
|1.2401
|1.2340
|1.2455
|11.00
|3869.60
|919
|2006.04.24 09:42
|buy
|460
|0.10
|1.2405
|1.2355
|1.2470
|920
|2006.04.24 09:46
|buy
|461
|0.20
|1.2397
|1.2347
|1.2462
|921
|2006.04.24 09:54
|buy
|462
|0.40
|1.2390
|1.2340
|1.2455
|922
|2006.04.24 14:40
|s/l
|460
|0.10
|1.2355
|1.2355
|1.2470
|-50.00
|3819.60
|923
|2006.04.24 14:40
|close
|462
|0.40
|1.2354
|1.2340
|1.2455
|-144.00
|3675.60
|924
|2006.04.24 14:40
|close
|461
|0.20
|1.2356
|1.2347
|1.2462
|-82.00
|3593.60
|925
|2006.04.24 14:40
|sell
|463
|0.10
|1.2357
|1.2407
|1.2292
|926
|2006.04.24 16:01
|close
|463
|0.10
|1.2346
|1.2407
|1.2292
|11.00
|3604.60
|927
|2006.04.24 16:01
|sell
|464
|0.10
|1.2342
|1.2392
|1.2277
|928
|2006.04.24 16:14
|sell
|465
|0.20
|1.2349
|1.2399
|1.2284
|929
|2006.04.24 16:25
|close
|465
|0.20
|1.2343
|1.2399
|1.2284
|12.00
|3616.60
|930
|2006.04.24 16:25
|close
|464
|0.10
|1.2342
|1.2392
|1.2277
|0.00
|3616.60
|931
|2006.04.24 16:26
|sell
|466
|0.10
|1.2340
|1.2390
|1.2275
|932
|2006.04.24 16:32
|sell
|467
|0.20
|1.2348
|1.2398
|1.2283
|933
|2006.04.24 16:50
|sell
|468
|0.40
|1.2355
|1.2405
|1.2290
|934
|2006.04.24 18:16
|s/l
|466
|0.10
|1.2390
|1.2390
|1.2275
|-50.00
|3566.60
|935
|2006.04.24 18:16
|close
|468
|0.40
|1.2390
|1.2405
|1.2290
|-140.00
|3426.60
|936
|2006.04.24 18:17
|close
|467
|0.20
|1.2391
|1.2398
|1.2283
|-86.00
|3340.60
|937
|2006.04.24 18:17
|buy
|469
|0.10
|1.2390
|1.2340
|1.2455
|938
|2006.04.24 19:57
|close
|469
|0.10
|1.2402
|1.2340
|1.2455
|12.00
|3352.60
|939
|2006.04.24 19:58
|buy
|470
|0.10
|1.2405
|1.2355
|1.2470
|940
|2006.04.24 22:19
|buy
|471
|0.20
|1.2397
|1.2347
|1.2462
|941
|2006.04.24 22:59
|buy
|472
|0.40
|1.2390
|1.2340
|1.2455
|942
|2006.04.25 09:44
|close
|472
|0.40
|1.2397
|1.2340
|1.2455
|26.40
|3379.00
|943
|2006.04.25 09:45
|close
|471
|0.20
|1.2397
|1.2347
|1.2462
|-0.80
|3378.20
|944
|2006.04.25 09:45
|close
|470
|0.10
|1.2398
|1.2355
|1.2470
|-7.40
|3370.80
|945
|2006.04.25 09:45
|buy
|473
|0.10
|1.2400
|1.2350
|1.2465
|946
|2006.04.25 10:00
|buy
|474
|0.20
|1.2392
|1.2342
|1.2457
|947
|2006.04.25 10:01
|close
|474
|0.20
|1.2398
|1.2342
|1.2457
|12.00
|3382.80
|948
|2006.04.25 10:01
|close
|473
|0.10
|1.2401
|1.2350
|1.2465
|1.00
|3383.80
|949
|2006.04.25 10:01
|buy
|475
|0.10
|1.2406
|1.2356
|1.2471
|950
|2006.04.25 10:10
|buy
|476
|0.20
|1.2398
|1.2348
|1.2463
|951
|2006.04.25 10:12
|buy
|477
|0.40
|1.2391
|1.2341
|1.2456
|952
|2006.04.25 10:20
|close
|477
|0.40
|1.2397
|1.2341
|1.2456
|24.00
|3407.80
|953
|2006.04.25 10:20
|close
|476
|0.20
|1.2398
|1.2348
|1.2463
|0.00
|3407.80
|954
|2006.04.25 10:20
|close
|475
|0.10
|1.2399
|1.2356
|1.2471
|-7.00
|3400.80
|955
|2006.04.25 10:20
|buy
|478
|0.10
|1.2403
|1.2353
|1.2468
|956
|2006.04.25 10:22
|buy
|479
|0.20
|1.2395
|1.2345
|1.2460
|957
|2006.04.25 11:23
|buy
|480
|0.40
|1.2388
|1.2338
|1.2453
|958
|2006.04.25 13:06
|close
|480
|0.40
|1.2394
|1.2338
|1.2453
|24.00
|3424.80
|959
|2006.04.25 13:06
|close
|479
|0.20
|1.2395
|1.2345
|1.2460
|0.00
|3424.80
|960
|2006.04.25 13:06
|close
|478
|0.10
|1.2394
|1.2353
|1.2468
|-9.00
|3415.80
|961
|2006.04.25 13:06
|buy
|481
|0.10
|1.2396
|1.2346
|1.2461
|962
|2006.04.25 14:09
|close
|481
|0.10
|1.2407
|1.2346
|1.2461
|11.00
|3426.80
|963
|2006.04.25 14:09
|buy
|482
|0.10
|1.2411
|1.2361
|1.2476
|964
|2006.04.25 14:10
|close
|482
|0.10
|1.2421
|1.2361
|1.2476
|10.00
|3436.80
|965
|2006.04.25 14:10
|buy
|483
|0.10
|1.2426
|1.2376
|1.2491
|966
|2006.04.25 14:38
|buy
|484
|0.20
|1.2418
|1.2368
|1.2483
|967
|2006.04.25 14:56
|close
|484
|0.20
|1.2424
|1.2368
|1.2483
|12.00
|3448.80
|968
|2006.04.25 14:57
|close
|483
|0.10
|1.2423
|1.2376
|1.2491
|-3.00
|3445.80
|969
|2006.04.25 14:57
|buy
|485
|0.10
|1.2425
|1.2375
|1.2490
|970
|2006.04.25 15:38
|close
|485
|0.10
|1.2436
|1.2375
|1.2490
|11.00
|3456.80
|971
|2006.04.25 15:38
|buy
|486
|0.10
|1.2440
|1.2390
|1.2505
|972
|2006.04.25 15:55
|buy
|487
|0.20
|1.2432
|1.2382
|1.2497
|973
|2006.04.25 15:59
|buy
|488
|0.40
|1.2424
|1.2374
|1.2489
|974
|2006.04.25 16:00
|s/l
|486
|0.10
|1.2390
|1.2390
|1.2505
|-50.00
|3406.80
|975
|2006.04.25 16:00
|close
|488
|0.40
|1.2390
|1.2374
|1.2489
|-136.00
|3270.80
|976
|2006.04.25 16:00
|close
|487
|0.20
|1.2386
|1.2382
|1.2497
|-92.00
|3178.80
|977
|2006.04.25 16:01
|sell
|489
|0.10
|1.2385
|1.2435
|1.2320
|978
|2006.04.25 16:01
|sell
|490
|0.20
|1.2393
|1.2443
|1.2328
|979
|2006.04.25 16:02
|sell
|491
|0.40
|1.2401
|1.2451
|1.2336
|980
|2006.04.25 16:07
|close
|491
|0.40
|1.2393
|1.2451
|1.2336
|32.00
|3210.80
|981
|2006.04.25 16:07
|close
|490
|0.20
|1.2391
|1.2443
|1.2328
|4.00
|3214.80
|982
|2006.04.25 16:07
|close
|489
|0.10
|1.2390
|1.2435
|1.2320
|-5.00
|3209.80
|983
|2006.04.25 16:07
|sell
|492
|0.10
|1.2385
|1.2435
|1.2320
|984
|2006.04.25 16:11
|sell
|493
|0.20
|1.2393
|1.2443
|1.2328
|985
|2006.04.25 16:19
|close
|493
|0.20
|1.2387
|1.2443
|1.2328
|12.00
|3221.80
|986
|2006.04.25 16:19
|close
|492
|0.10
|1.2388
|1.2435
|1.2320
|-3.00
|3218.80
|987
|2006.04.25 16:19
|sell
|494
|0.10
|1.2385
|1.2435
|1.2320
|988
|2006.04.25 16:22
|close
|494
|0.10
|1.2374
|1.2435
|1.2320
|11.00
|3229.80
|989
|2006.04.25 16:22
|sell
|495
|0.10
|1.2370
|1.2420
|1.2305
|990
|2006.04.25 16:26
|sell
|496
|0.20
|1.2378
|1.2428
|1.2313
|991
|2006.04.25 16:32
|sell
|497
|0.40
|1.2386
|1.2436
|1.2321
|992
|2006.04.25 17:15
|s/l
|495
|0.10
|1.2420
|1.2420
|1.2305
|-50.00
|3179.80
|993
|2006.04.25 17:15
|close
|497
|0.40
|1.2420
|1.2436
|1.2321
|-136.00
|3043.80
|994
|2006.04.25 17:15
|close
|496
|0.20
|1.2421
|1.2428
|1.2313
|-86.00
|2957.80
|995
|2006.04.25 17:15
|buy
|498
|0.10
|1.2422
|1.2372
|1.2487
|996
|2006.04.25 17:26
|buy
|499
|0.20
|1.2414
|1.2364
|1.2479
|997
|2006.04.25 17:28
|buy
|500
|0.40
|1.2407
|1.2357
|1.2472
|998
|2006.04.25 17:55
|close
|500
|0.40
|1.2413
|1.2357
|1.2472
|24.00
|2981.80
|999
|2006.04.25 17:55
|close
|499
|0.20
|1.2412
|1.2364
|1.2479
|-4.00
|2977.80
|1000
|2006.04.25 17:55
|close
|498
|0.10
|1.2412
|1.2372
|1.2487
|-10.00
|2967.80
|1001
|2006.04.25 17:56
|buy
|501
|0.10
|1.2415
|1.2365
|1.2480
|1002
|2006.04.25 17:57
|buy
|502
|0.20
|1.2408
|1.2358
|1.2473
|1003
|2006.04.25 18:01
|close
|502
|0.20
|1.2414
|1.2358
|1.2473
|12.00
|2979.80
|1004
|2006.04.25 18:02
|close
|501
|0.10
|1.2415
|1.2365
|1.2480
|0.00
|2979.80
|1005
|2006.04.25 18:02
|buy
|503
|0.10
|1.2417
|1.2367
|1.2482
|1006
|2006.04.25 18:07
|buy
|504
|0.20
|1.2409
|1.2359
|1.2474
|1007
|2006.04.25 18:18
|buy
|505
|0.40
|1.2401
|1.2351
|1.2466
|1008
|2006.04.25 19:20
|close
|505
|0.40
|1.2407
|1.2351
|1.2466
|24.00
|3003.80
|1009
|2006.04.25 19:20
|close
|504
|0.20
|1.2406
|1.2359
|1.2474
|-6.00
|2997.80
|1010
|2006.04.25 19:20
|close
|503
|0.10
|1.2405
|1.2367
|1.2482
|-12.00
|2985.80
|1011
|2006.04.25 19:20
|sell
|506
|0.10
|1.2406
|1.2456
|1.2341
|1012
|2006.04.25 20:42
|sell
|507
|0.20
|1.2413
|1.2463
|1.2348
|1013
|2006.04.25 20:42
|sell
|508
|0.40
|1.2421
|1.2471
|1.2356
|1014
|2006.04.26 05:57
|close
|508
|0.40
|1.2415
|1.2471
|1.2356
|26.40
|3012.20
|1015
|2006.04.26 05:58
|close
|507
|0.20
|1.2417
|1.2463
|1.2348
|-6.80
|3005.40
|1016
|2006.04.26 05:58
|close
|506
|0.10
|1.2416
|1.2456
|1.2341
|-9.40
|2996.00
|1017
|2006.04.26 05:59
|sell
|509
|0.10
|1.2414
|1.2464
|1.2349
|1018
|2006.04.26 06:29
|sell
|510
|0.20
|1.2421
|1.2471
|1.2356
|1019
|2006.04.26 06:58
|close
|510
|0.20
|1.2415
|1.2471
|1.2356
|12.00
|3008.00
|1020
|2006.04.26 06:59
|close
|509
|0.10
|1.2415
|1.2464
|1.2349
|-1.00
|3007.00
|1021
|2006.04.26 06:59
|sell
|511
|0.10
|1.2413
|1.2463
|1.2348
|1022
|2006.04.26 07:35
|sell
|512
|0.20
|1.2423
|1.2473
|1.2358
|1023
|2006.04.26 08:37
|close
|512
|0.20
|1.2416
|1.2473
|1.2358
|14.00
|3021.00
|1024
|2006.04.26 08:37
|close
|511
|0.10
|1.2415
|1.2463
|1.2348
|-2.00
|3019.00
|1025
|2006.04.26 08:37
|sell
|513
|0.10
|1.2413
|1.2463
|1.2348
|1026
|2006.04.26 09:54
|close
|513
|0.10
|1.2403
|1.2463
|1.2348
|10.00
|3029.00
|1027
|2006.04.26 09:54
|sell
|514
|0.10
|1.2399
|1.2449
|1.2334
|1028
|2006.04.26 10:09
|sell
|515
|0.20
|1.2407
|1.2457
|1.2342
|1029
|2006.04.26 10:36
|close
|515
|0.20
|1.2400
|1.2457
|1.2342
|14.00
|3043.00
|1030
|2006.04.26 10:37
|close
|514
|0.10
|1.2399
|1.2449
|1.2334
|0.00
|3043.00
|1031
|2006.04.26 10:37
|sell
|516
|0.10
|1.2394
|1.2444
|1.2329
|1032
|2006.04.26 10:46
|sell
|517
|0.20
|1.2401
|1.2451
|1.2336
|1033
|2006.04.26 11:24
|sell
|518
|0.40
|1.2409
|1.2459
|1.2344
|1034
|2006.04.26 14:30
|close
|518
|0.40
|1.2400
|1.2459
|1.2344
|36.00
|3079.00
|1035
|2006.04.26 14:30
|close
|517
|0.20
|1.2401
|1.2451
|1.2336
|0.00
|3079.00
|1036
|2006.04.26 14:30
|close
|516
|0.10
|1.2402
|1.2444
|1.2329
|-8.00
|3071.00
|1037
|2006.04.26 14:30
|sell
|519
|0.10
|1.2399
|1.2449
|1.2334
|1038
|2006.04.26 14:45
|close
|519
|0.10
|1.2388
|1.2449
|1.2334
|11.00
|3082.00
|1039
|2006.04.26 14:45
|sell
|520
|0.10
|1.2384
|1.2434
|1.2319
|1040
|2006.04.26 14:46
|sell
|521
|0.20
|1.2391
|1.2441
|1.2326
|1041
|2006.04.26 14:48
|sell
|522
|0.40
|1.2399
|1.2449
|1.2334
|1042
|2006.04.26 15:04
|s/l
|520
|0.10
|1.2434
|1.2434
|1.2319
|-50.00
|3032.00
|1043
|2006.04.26 15:04
|close
|522
|0.40
|1.2434
|1.2449
|1.2334
|-140.00
|2892.00
|1044
|2006.04.26 15:04
|close
|521
|0.20
|1.2437
|1.2441
|1.2326
|-92.00
|2800.00
|1045
|2006.04.26 15:04
|buy
|523
|0.10
|1.2439
|1.2389
|1.2504
|1046
|2006.04.26 15:06
|buy
|524
|0.20
|1.2432
|1.2382
|1.2497
|1047
|2006.04.26 15:11
|buy
|525
|0.40
|1.2423
|1.2373
|1.2488
|1048
|2006.04.26 15:15
|close
|525
|0.40
|1.2430
|1.2373
|1.2488
|28.00
|2828.00
|1049
|2006.04.26 15:15
|close
|524
|0.20
|1.2429
|1.2382
|1.2497
|-6.00
|2822.00
|1050
|2006.04.26 15:15
|close
|523
|0.10
|1.2429
|1.2389
|1.2504
|-10.00
|2812.00
|1051
|2006.04.26 15:16
|buy
|526
|0.10
|1.2432
|1.2382
|1.2497
|1052
|2006.04.26 15:25
|close
|526
|0.10
|1.2442
|1.2382
|1.2497
|10.00
|2822.00
|1053
|2006.04.26 15:25
|buy
|527
|0.10
|1.2448
|1.2398
|1.2513
|1054
|2006.04.26 15:26
|buy
|528
|0.20
|1.2439
|1.2389
|1.2504
|1055
|2006.04.26 15:28
|buy
|529
|0.40
|1.2432
|1.2382
|1.2497
|1056
|2006.04.26 15:35
|close
|529
|0.40
|1.2438
|1.2382
|1.2497
|24.00
|2846.00
|1057
|2006.04.26 15:35
|close
|528
|0.20
|1.2437
|1.2389
|1.2504
|-4.00
|2842.00
|1058
|2006.04.26 15:35
|close
|527
|0.10
|1.2436
|1.2398
|1.2513
|-12.00
|2830.00
|1059
|2006.04.26 15:35
|buy
|530
|0.10
|1.2438
|1.2388
|1.2503
|1060
|2006.04.26 16:00
|buy
|531
|0.20
|1.2431
|1.2381
|1.2496
|1061
|2006.04.26 16:01
|buy
|532
|0.40
|1.2423
|1.2373
|1.2488
|1062
|2006.04.26 16:05
|close
|532
|0.40
|1.2429
|1.2373
|1.2488
|24.00
|2854.00
|1063
|2006.04.26 16:05
|close
|531
|0.20
|1.2430
|1.2381
|1.2496
|-2.00
|2852.00
|1064
|2006.04.26 16:05
|close
|530
|0.10
|1.2432
|1.2388
|1.2503
|-6.00
|2846.00
|1065
|2006.04.26 16:05
|buy
|533
|0.10
|1.2436
|1.2386
|1.2501
|1066
|2006.04.26 16:07
|close
|533
|0.10
|1.2449
|1.2386
|1.2501
|13.00
|2859.00
|1067
|2006.04.26 16:07
|buy
|534
|0.10
|1.2454
|1.2404
|1.2519
|1068
|2006.04.26 16:12
|buy
|535
|0.20
|1.2447
|1.2397
|1.2512
|1069
|2006.04.26 16:16
|buy
|536
|0.40
|1.2439
|1.2389
|1.2504
|1070
|2006.04.26 17:10
|close
|536
|0.40
|1.2445
|1.2389
|1.2504
|24.00
|2883.00
|1071
|2006.04.26 17:10
|close
|535
|0.20
|1.2446
|1.2397
|1.2512
|-2.00
|2881.00
|1072
|2006.04.26 17:10
|close
|534
|0.10
|1.2447
|1.2404
|1.2519
|-7.00
|2874.00
|1073
|2006.04.26 17:10
|buy
|537
|0.10
|1.2449
|1.2399
|1.2514
|1074
|2006.04.26 17:18
|buy
|538
|0.20
|1.2442
|1.2392
|1.2507
|1075
|2006.04.26 17:36
|close
|538
|0.20
|1.2448
|1.2392
|1.2507
|12.00
|2886.00
|1076
|2006.04.26 17:36
|close
|537
|0.10
|1.2447
|1.2399
|1.2514
|-2.00
|2884.00
|1077
|2006.04.26 17:36
|buy
|539
|0.10
|1.2450
|1.2400
|1.2515
|1078
|2006.04.26 17:59
|close
|539
|0.10
|1.2462
|1.2400
|1.2515
|12.00
|2896.00
|1079
|2006.04.26 17:59
|buy
|540
|0.10
|1.2467
|1.2417
|1.2532
|1080
|2006.04.26 18:28
|buy
|541
|0.20
|1.2459
|1.2409
|1.2524
|1081
|2006.04.26 18:44
|close
|541
|0.20
|1.2465
|1.2409
|1.2524
|12.00
|2908.00
|1082
|2006.04.26 18:44
|close
|540
|0.10
|1.2464
|1.2417
|1.2532
|-3.00
|2905.00
|1083
|2006.04.26 18:44
|buy
|542
|0.10
|1.2466
|1.2416
|1.2531
|1084
|2006.04.26 19:11
|buy
|543
|0.20
|1.2457
|1.2407
|1.2522
|1085
|2006.04.26 19:13
|buy
|544
|0.40
|1.2450
|1.2400
|1.2515
|1086
|2006.04.26 20:38
|close
|544
|0.40
|1.2456
|1.2400
|1.2515
|24.00
|2929.00
|1087
|2006.04.26 20:38
|close
|543
|0.20
|1.2455
|1.2407
|1.2522
|-4.00
|2925.00
|1088
|2006.04.26 20:39
|close
|542
|0.10
|1.2454
|1.2416
|1.2531
|-12.00
|2913.00
|1089
|2006.04.26 20:39
|buy
|545
|0.10
|1.2456
|1.2406
|1.2521
|1090
|2006.04.26 21:22
|buy
|546
|0.20
|1.2448
|1.2398
|1.2513
|1091
|2006.04.27 02:46
|close
|546
|0.20
|1.2455
|1.2398
|1.2513
|13.20
|2926.20
|1092
|2006.04.27 02:46
|close
|545
|0.10
|1.2456
|1.2406
|1.2521
|-0.40
|2925.80
|1093
|2006.04.27 02:46
|buy
|547
|0.10
|1.2459
|1.2409
|1.2524
|1094
|2006.04.27 05:30
|buy
|548
|0.20
|1.2451
|1.2401
|1.2516
|1095
|2006.04.27 07:52
|close
|548
|0.20
|1.2457
|1.2401
|1.2516
|12.00
|2937.80
|1096
|2006.04.27 07:53
|close
|547
|0.10
|1.2456
|1.2409
|1.2524
|-3.00
|2934.80
|1097
|2006.04.27 07:53
|sell
|549
|0.10
|1.2454
|1.2504
|1.2389
|1098
|2006.04.27 08:27
|close
|549
|0.10
|1.2443
|1.2504
|1.2389
|11.00
|2945.80
|1099
|2006.04.27 08:27
|sell
|550
|0.10
|1.2439
|1.2489
|1.2374
|1100
|2006.04.27 08:40
|sell
|551
|0.20
|1.2447
|1.2497
|1.2382
|1101
|2006.04.27 08:53
|sell
|552
|0.40
|1.2454
|1.2504
|1.2389
|1102
|2006.04.27 09:27
|close
|552
|0.40
|1.2448
|1.2504
|1.2389
|24.00
|2969.80
|1103
|2006.04.27 09:28
|close
|551
|0.20
|1.2447
|1.2497
|1.2382
|0.00
|2969.80
|1104
|2006.04.27 09:29
|close
|550
|0.10
|1.2445
|1.2489
|1.2374
|-6.00
|2963.80
|1105
|2006.04.27 09:29
|sell
|553
|0.10
|1.2441
|1.2491
|1.2376
|1106
|2006.04.27 11:39
|close
|553
|0.10
|1.2430
|1.2491
|1.2376
|11.00
|2974.80
|1107
|2006.04.27 11:39
|sell
|554
|0.10
|1.2429
|1.2479
|1.2364
|1108
|2006.04.27 11:47
|sell
|555
|0.20
|1.2437
|1.2487
|1.2372
|1109
|2006.04.27 12:36
|close
|555
|0.20
|1.2431
|1.2487
|1.2372
|12.00
|2986.80
|1110
|2006.04.27 12:37
|close
|554
|0.10
|1.2430
|1.2479
|1.2364
|-1.00
|2985.80
|1111
|2006.04.27 12:37
|sell
|556
|0.10
|1.2426
|1.2476
|1.2361
|1112
|2006.04.27 13:44
|close
|556
|0.10
|1.2415
|1.2476
|1.2361
|11.00
|2996.80
|1113
|2006.04.27 13:44
|sell
|557
|0.10
|1.2413
|1.2463
|1.2348
|1114
|2006.04.27 14:21
|sell
|558
|0.20
|1.2421
|1.2471
|1.2356
|1115
|2006.04.27 15:00
|sell
|559
|0.40
|1.2429
|1.2479
|1.2364
|1116
|2006.04.27 16:01
|s/l
|557
|0.10
|1.2463
|1.2463
|1.2348
|-50.00
|2946.80
|1117
|2006.04.27 16:01
|close
|559
|0.40
|1.2463
|1.2479
|1.2364
|-136.00
|2810.80
|1118
|2006.04.27 16:01
|s/l
|558
|0.20
|1.2471
|1.2471
|1.2356
|-100.00
|2710.80
|1119
|2006.04.27 16:01
|buy
|560
|0.10
|1.2472
|1.2422
|1.2537
|1120
|2006.04.27 16:04
|buy
|561
|0.20
|1.2464
|1.2414
|1.2529
|1121
|2006.04.27 16:05
|close
|561
|0.20
|1.2470
|1.2414
|1.2529
|12.00
|2722.80
|1122
|2006.04.27 16:05
|close
|560
|0.10
|1.2471
|1.2422
|1.2537
|-1.00
|2721.80
|1123
|2006.04.27 16:05
|buy
|562
|0.10
|1.2473
|1.2423
|1.2538
|1124
|2006.04.27 16:09
|close
|562
|0.10
|1.2485
|1.2423
|1.2538
|12.00
|2733.80
|1125
|2006.04.27 16:09
|buy
|563
|0.10
|1.2490
|1.2440
|1.2555
|1126
|2006.04.27 16:27
|close
|563
|0.10
|1.2500
|1.2440
|1.2555
|10.00
|2743.80
|1127
|2006.04.27 16:27
|buy
|564
|0.10
|1.2504
|1.2454
|1.2569
|1128
|2006.04.27 16:29
|close
|564
|0.10
|1.2514
|1.2454
|1.2569
|10.00
|2753.80
|1129
|2006.04.27 16:30
|buy
|565
|0.10
|1.2518
|1.2468
|1.2583
|1130
|2006.04.27 16:31
|close
|565
|0.10
|1.2529
|1.2468
|1.2583
|11.00
|2764.80
|1131
|2006.04.27 16:31
|buy
|566
|0.10
|1.2531
|1.2481
|1.2596
|1132
|2006.04.27 16:32
|buy
|567
|0.20
|1.2523
|1.2473
|1.2588
|1133
|2006.04.27 16:40
|buy
|568
|0.40
|1.2515
|1.2465
|1.2580
|1134
|2006.04.27 16:42
|close
|568
|0.40
|1.2523
|1.2465
|1.2580
|32.00
|2796.80
|1135
|2006.04.27 16:42
|close
|567
|0.20
|1.2524
|1.2473
|1.2588
|2.00
|2798.80
|1136
|2006.04.27 16:42
|close
|566
|0.10
|1.2523
|1.2481
|1.2596
|-8.00
|2790.80
|1137
|2006.04.27 16:42
|buy
|569
|0.10
|1.2525
|1.2475
|1.2590
|1138
|2006.04.27 16:47
|close
|569
|0.10
|1.2536
|1.2475
|1.2590
|11.00
|2801.80
|1139
|2006.04.27 16:47
|buy
|570
|0.10
|1.2538
|1.2488
|1.2603
|1140
|2006.04.27 17:15
|buy
|571
|0.20
|1.2531
|1.2481
|1.2596
|1141
|2006.04.27 17:21
|buy
|572
|0.40
|1.2522
|1.2472
|1.2587
|1142
|2006.04.27 17:35
|close
|572
|0.40
|1.2529
|1.2472
|1.2587
|28.00
|2829.80
|1143
|2006.04.27 17:36
|close
|571
|0.20
|1.2529
|1.2481
|1.2596
|-4.00
|2825.80
|1144
|2006.04.27 17:36
|close
|570
|0.10
|1.2528
|1.2488
|1.2603
|-10.00
|2815.80
|1145
|2006.04.27 17:36
|buy
|573
|0.10
|1.2532
|1.2482
|1.2597
|1146
|2006.04.27 17:52
|buy
|574
|0.20
|1.2522
|1.2472
|1.2587
|1147
|2006.04.27 17:52
|buy
|575
|0.40
|1.2511
|1.2461
|1.2576
|1148
|2006.04.27 17:53
|close
|575
|0.40
|1.2521
|1.2461
|1.2576
|40.00
|2855.80
|1149
|2006.04.27 17:53
|close
|574
|0.20
|1.2520
|1.2472
|1.2587
|-4.00
|2851.80
|1150
|2006.04.27 17:53
|close
|573
|0.10
|1.2519
|1.2482
|1.2597
|-13.00
|2838.80
|1151
|2006.04.27 17:53
|buy
|576
|0.10
|1.2521
|1.2471
|1.2586
|1152
|2006.04.27 18:01
|close
|576
|0.10
|1.2531
|1.2471
|1.2586
|10.00
|2848.80
|1153
|2006.04.27 18:01
|buy
|577
|0.10
|1.2535
|1.2485
|1.2600
|1154
|2006.04.27 18:56
|close
|577
|0.10
|1.2546
|1.2485
|1.2600
|11.00
|2859.80
|1155
|2006.04.27 18:56
|buy
|578
|0.10
|1.2548
|1.2498
|1.2613
|1156
|2006.04.27 19:06
|buy
|579
|0.20
|1.2540
|1.2490
|1.2605
|1157
|2006.04.27 19:51
|buy
|580
|0.40
|1.2532
|1.2482
|1.2597
|1158
|2006.04.27 20:30
|close
|580
|0.40
|1.2538
|1.2482
|1.2597
|24.00
|2883.80
|1159
|2006.04.27 20:30
|close
|579
|0.20
|1.2537
|1.2490
|1.2605
|-6.00
|2877.80
|1160
|2006.04.27 20:30
|close
|578
|0.10
|1.2537
|1.2498
|1.2613
|-11.00
|2866.80
|1161
|2006.04.27 20:31
|buy
|581
|0.10
|1.2539
|1.2489
|1.2604
|1162
|2006.04.27 22:23
|buy
|582
|0.20
|1.2531
|1.2481
|1.2596
|1163
|2006.04.27 23:29
|close
|582
|0.20
|1.2538
|1.2481
|1.2596
|14.00
|2880.80
|1164
|2006.04.27 23:30
|close
|581
|0.10
|1.2539
|1.2489
|1.2604
|0.00
|2880.80
|1165
|2006.04.27 23:30
|buy
|583
|0.10
|1.2541
|1.2491
|1.2606
|1166
|2006.04.27 23:41
|buy
|584
|0.20
|1.2533
|1.2483
|1.2598
|1167
|2006.04.28 00:11
|buy
|585
|0.40
|1.2525
|1.2475
|1.2590
|1168
|2006.04.28 00:22
|close
|585
|0.40
|1.2531
|1.2475
|1.2590
|24.00
|2904.80
|1169
|2006.04.28 00:23
|close
|584
|0.20
|1.2529
|1.2483
|1.2598
|-8.80
|2896.00
|1170
|2006.04.28 00:24
|close
|583
|0.10
|1.2528
|1.2491
|1.2606
|-13.40
|2882.60
|1171
|2006.04.28 00:25
|buy
|586
|0.10
|1.2532
|1.2482
|1.2597
|1172
|2006.04.28 03:39
|buy
|587
|0.20
|1.2525
|1.2475
|1.2590
|1173
|2006.04.28 08:14
|close
|587
|0.20
|1.2531
|1.2475
|1.2590
|12.00
|2894.60
|1174
|2006.04.28 08:14
|close
|586
|0.10
|1.2530
|1.2482
|1.2597
|-2.00
|2892.60
|1175
|2006.04.28 08:15
|sell
|588
|0.10
|1.2529
|1.2579
|1.2464
|1176
|2006.04.28 08:26
|sell
|589
|0.20
|1.2537
|1.2587
|1.2472
|1177
|2006.04.28 08:27
|sell
|590
|0.40
|1.2545
|1.2595
|1.2480
|1178
|2006.04.28 08:32
|close
|590
|0.40
|1.2539
|1.2595
|1.2480
|24.00
|2916.60
|1179
|2006.04.28 08:32
|close
|589
|0.20
|1.2540
|1.2587
|1.2472
|-6.00
|2910.60
|1180
|2006.04.28 08:32
|close
|588
|0.10
|1.2540
|1.2579
|1.2464
|-11.00
|2899.60
|1181
|2006.04.28 08:33
|sell
|591
|0.10
|1.2537
|1.2587
|1.2472
|1182
|2006.04.28 08:46
|close
|591
|0.10
|1.2527
|1.2587
|1.2472
|10.00
|2909.60
|1183
|2006.04.28 08:46
|sell
|592
|0.10
|1.2523
|1.2573
|1.2458
|1184
|2006.04.28 08:48
|sell
|593
|0.20
|1.2531
|1.2581
|1.2466
|1185
|2006.04.28 09:00
|sell
|594
|0.40
|1.2538
|1.2588
|1.2473
|1186
|2006.04.28 13:23
|close
|594
|0.40
|1.2532
|1.2588
|1.2473
|24.00
|2933.60
|1187
|2006.04.28 13:23
|close
|593
|0.20
|1.2531
|1.2581
|1.2466
|0.00
|2933.60
|1188
|2006.04.28 13:23
|close
|592
|0.10
|1.2532
|1.2573
|1.2458
|-9.00
|2924.60
|1189
|2006.04.28 13:23
|sell
|595
|0.10
|1.2530
|1.2580
|1.2465
|1190
|2006.04.28 13:25
|sell
|596
|0.20
|1.2537
|1.2587
|1.2472
|1191
|2006.04.28 13:34
|close
|596
|0.20
|1.2531
|1.2587
|1.2472
|12.00
|2936.60
|1192
|2006.04.28 13:34
|close
|595
|0.10
|1.2530
|1.2580
|1.2465
|0.00
|2936.60
|1193
|2006.04.28 13:34
|sell
|597
|0.10
|1.2528
|1.2578
|1.2463
|1194
|2006.04.28 13:45
|sell
|598
|0.20
|1.2535
|1.2585
|1.2470
|1195
|2006.04.28 14:30
|sell
|599
|0.40
|1.2543
|1.2593
|1.2478
|1196
|2006.04.28 15:52
|s/l
|597
|0.10
|1.2578
|1.2578
|1.2463
|-50.00
|2886.60
|1197
|2006.04.28 15:52
|close
|599
|0.40
|1.2578
|1.2593
|1.2478
|-140.00
|2746.60
|1198
|2006.04.28 15:52
|close
|598
|0.20
|1.2579
|1.2585
|1.2470
|-88.00
|2658.60
|1199
|2006.04.28 15:52
|buy
|600
|0.10
|1.2578
|1.2528
|1.2643
|1200
|2006.04.28 15:54
|buy
|601
|0.20
|1.2571
|1.2521
|1.2636
|1201
|2006.04.28 16:01
|close
|601
|0.20
|1.2578
|1.2521
|1.2636
|14.00
|2672.60
|1202
|2006.04.28 16:01
|close
|600
|0.10
|1.2577
|1.2528
|1.2643
|-1.00
|2671.60
|1203
|2006.04.28 16:01
|buy
|602
|0.10
|1.2580
|1.2530
|1.2645
|1204
|2006.04.28 16:05
|buy
|603
|0.20
|1.2572
|1.2522
|1.2637
|1205
|2006.04.28 16:18
|close
|603
|0.20
|1.2578
|1.2522
|1.2637
|12.00
|2683.60
|1206
|2006.04.28 16:18
|close
|602
|0.10
|1.2579
|1.2530
|1.2645
|-1.00
|2682.60
|1207
|2006.04.28 16:18
|buy
|604
|0.10
|1.2581
|1.2531
|1.2646
|1208
|2006.04.28 16:26
|buy
|605
|0.20
|1.2573
|1.2523
|1.2638
|1209
|2006.04.28 16:38
|close
|605
|0.20
|1.2579
|1.2523
|1.2638
|12.00
|2694.60
|1210
|2006.04.28 16:38
|close
|604
|0.10
|1.2580
|1.2531
|1.2646
|-1.00
|2693.60
|1211
|2006.04.28 16:38
|buy
|606
|0.10
|1.2585
|1.2535
|1.2650
|1212
|2006.04.28 16:44
|buy
|607
|0.20
|1.2577
|1.2527
|1.2642
|1213
|2006.04.28 16:53
|close
|607
|0.20
|1.2585
|1.2527
|1.2642
|16.00
|2709.60
|1214
|2006.04.28 16:54
|close
|606
|0.10
|1.2586
|1.2535
|1.2650
|1.00
|2710.60
|1215
|2006.04.28 16:54
|buy
|608
|0.10
|1.2590
|1.2540
|1.2655
|1216
|2006.04.28 17:05
|close
|608
|0.10
|1.2603
|1.2540
|1.2655
|13.00
|2723.60
|1217
|2006.04.28 17:05
|buy
|609
|0.10
|1.2612
|1.2562
|1.2677
|1218
|2006.04.28 17:09
|close
|609
|0.10
|1.2622
|1.2562
|1.2677
|10.00
|2733.60
|1219
|2006.04.28 17:09
|buy
|610
|0.10
|1.2627
|1.2577
|1.2692
|1220
|2006.04.28 17:12
|buy
|611
|0.20
|1.2618
|1.2568
|1.2683
|1221
|2006.04.28 17:43
|buy
|612
|0.40
|1.2611
|1.2561
|1.2676
|1222
|2006.04.28 17:52
|close
|612
|0.40
|1.2617
|1.2561
|1.2676
|24.00
|2757.60
|1223
|2006.04.28 17:52
|close
|611
|0.20
|1.2616
|1.2568
|1.2683
|-4.00
|2753.60
|1224
|2006.04.28 17:53
|close
|610
|0.10
|1.2617
|1.2577
|1.2692
|-10.00
|2743.60
|1225
|2006.04.28 17:53
|buy
|613
|0.10
|1.2619
|1.2569
|1.2684
|1226
|2006.04.28 18:02
|close
|613
|0.10
|1.2630
|1.2569
|1.2684
|11.00
|2754.60
|1227
|2006.04.28 18:02
|buy
|614
|0.10
|1.2632
|1.2582
|1.2697
|1228
|2006.04.28 18:36
|buy
|615
|0.20
|1.2624
|1.2574
|1.2689
|1229
|2006.04.28 20:39
|buy
|616
|0.40
|1.2616
|1.2566
|1.2681
|1230
|2006.04.28 22:07
|close
|616
|0.40
|1.2625
|1.2566
|1.2681
|36.00
|2790.60
|1231
|2006.04.28 22:07
|close
|615
|0.20
|1.2628
|1.2574
|1.2689
|8.00
|2798.60
|1232
|2006.04.28 22:08
|close
|614
|0.10
|1.2627
|1.2582
|1.2697
|-5.00
|2793.60
|1233
|2006.04.28 22:09
|buy
|617
|0.10
|1.2629
|1.2579
|1.2694
|1234
|2006.05.01 01:16
|buy
|618
|0.20
|1.2621
|1.2571
|1.2686
|1235
|2006.05.01 01:48
|buy
|619
|0.40
|1.2614
|1.2564
|1.2679
|1236
|2006.05.01 04:14
|close
|619
|0.40
|1.2620
|1.2564
|1.2679
|24.00
|2817.60
|1237
|2006.05.01 04:14
|close
|618
|0.20
|1.2619
|1.2571
|1.2686
|-4.00
|2813.60
|1238
|2006.05.01 04:14
|close
|617
|0.10
|1.2618
|1.2579
|1.2694
|-11.40
|2802.20
|1239
|2006.05.01 04:14
|sell
|620
|0.10
|1.2619
|1.2669
|1.2554
|1240
|2006.05.01 04:43
|sell
|621
|0.20
|1.2628
|1.2678
|1.2563
|1241
|2006.05.01 06:17
|sell
|622
|0.40
|1.2637
|1.2687
|1.2572
|1242
|2006.05.01 06:47
|close
|622
|0.40
|1.2630
|1.2687
|1.2572
|28.00
|2830.20
|1243
|2006.05.01 06:47
|close
|621
|0.20
|1.2632
|1.2678
|1.2563
|-8.00
|2822.20
|1244
|2006.05.01 06:48
|close
|620
|0.10
|1.2631
|1.2669
|1.2554
|-12.00
|2810.20
|1245
|2006.05.01 06:48
|sell
|623
|0.10
|1.2627
|1.2677
|1.2562
|1246
|2006.05.01 07:54
|sell
|624
|0.20
|1.2635
|1.2685
|1.2570
|1247
|2006.05.01 08:55
|close
|624
|0.20
|1.2629
|1.2685
|1.2570
|12.00
|2822.20
|1248
|2006.05.01 08:56
|close
|623
|0.10
|1.2628
|1.2677
|1.2562
|-1.00
|2821.20
|1249
|2006.05.01 08:56
|sell
|625
|0.10
|1.2623
|1.2673
|1.2558
|1250
|2006.05.01 14:04
|sell
|626
|0.20
|1.2632
|1.2682
|1.2567
|1251
|2006.05.01 14:09
|sell
|627
|0.40
|1.2641
|1.2691
|1.2576
|1252
|2006.05.01 14:26
|close
|627
|0.40
|1.2634
|1.2691
|1.2576
|28.00
|2849.20
|1253
|2006.05.01 14:26
|close
|626
|0.20
|1.2633
|1.2682
|1.2567
|-2.00
|2847.20
|1254
|2006.05.01 14:26
|close
|625
|0.10
|1.2632
|1.2673
|1.2558
|-9.00
|2838.20
|1255
|2006.05.01 14:27
|sell
|628
|0.10
|1.2629
|1.2679
|1.2564
|1256
|2006.05.01 14:36
|sell
|629
|0.20
|1.2637
|1.2687
|1.2572
|1257
|2006.05.01 14:41
|sell
|630
|0.40
|1.2645
|1.2695
|1.2580
|1258
|2006.05.01 14:59
|s/l
|628
|0.10
|1.2679
|1.2679
|1.2564
|-50.00
|2788.20
|1259
|2006.05.01 14:59
|close
|630
|0.40
|1.2679
|1.2695
|1.2580
|-136.00
|2652.20
|1260
|2006.05.01 14:59
|close
|629
|0.20
|1.2680
|1.2687
|1.2572
|-86.00
|2566.20
|1261
|2006.05.01 14:59
|buy
|631
|0.10
|1.2679
|1.2629
|1.2744
|1262
|2006.05.01 14:59
|buy
|632
|0.20
|1.2672
|1.2622
|1.2737
|1263
|2006.05.01 15:08
|close
|632
|0.20
|1.2679
|1.2622
|1.2737
|14.00
|2580.20
|1264
|2006.05.01 15:09
|close
|631
|0.10
|1.2681
|1.2629
|1.2744
|2.00
|2582.20
|1265
|2006.05.01 15:09
|buy
|633
|0.10
|1.2685
|1.2635
|1.2750
|1266
|2006.05.01 15:14
|buy
|634
|0.20
|1.2677
|1.2627
|1.2742
|1267
|2006.05.01 15:49
|buy
|635
|0.40
|1.2670
|1.2620
|1.2735
|1268
|2006.05.01 16:11
|s/l
|633
|0.10
|1.2635
|1.2635
|1.2750
|-50.00
|2532.20
|1269
|2006.05.01 16:11
|close
|635
|0.40
|1.2635
|1.2620
|1.2735
|-140.00
|2392.20
|1270
|2006.05.01 16:12
|close
|634
|0.20
|1.2634
|1.2627
|1.2742
|-86.00
|2306.20
|1271
|2006.05.01 16:12
|sell
|636
|0.10
|1.2633
|1.2683
|1.2568
|1272
|2006.05.01 16:20
|sell
|637
|0.20
|1.2641
|1.2691
|1.2576
|1273
|2006.05.01 16:23
|sell
|638
|0.40
|1.2649
|1.2699
|1.2584
|1274
|2006.05.01 16:46
|close
|638
|0.40
|1.2642
|1.2699
|1.2584
|28.00
|2334.20
|1275
|2006.05.01 16:46
|close
|637
|0.20
|1.2640
|1.2691
|1.2576
|2.00
|2336.20
|1276
|2006.05.01 16:46
|close
|636
|0.10
|1.2639
|1.2683
|1.2568
|-6.00
|2330.20
|1277
|2006.05.01 16:47
|sell
|639
|0.10
|1.2636
|1.2686
|1.2571
|1278
|2006.05.01 16:49
|close
|639
|0.10
|1.2626
|1.2686
|1.2571
|10.00
|2340.20
|1279
|2006.05.01 16:49
|sell
|640
|0.10
|1.2622
|1.2672
|1.2557
|1280
|2006.05.01 16:51
|sell
|641
|0.20
|1.2630
|1.2680
|1.2565
|1281
|2006.05.01 16:54
|close
|641
|0.20
|1.2623
|1.2680
|1.2565
|14.00
|2354.20
|1282
|2006.05.01 16:54
|close
|640
|0.10
|1.2622
|1.2672
|1.2557
|0.00
|2354.20
|1283
|2006.05.01 16:54
|sell
|642
|0.10
|1.2617
|1.2667
|1.2552
|1284
|2006.05.01 16:56
|sell
|643
|0.20
|1.2625
|1.2675
|1.2560
|1285
|2006.05.01 16:59
|close
|643
|0.20
|1.2618
|1.2675
|1.2560
|14.00
|2368.20
|1286
|2006.05.01 16:59
|close
|642
|0.10
|1.2617
|1.2667
|1.2552
|0.00
|2368.20
|1287
|2006.05.01 16:59
|sell
|644
|0.10
|1.2613
|1.2663
|1.2548
|1288
|2006.05.01 17:06
|sell
|645
|0.20
|1.2621
|1.2671
|1.2556
|1289
|2006.05.01 17:10
|close
|645
|0.20
|1.2614
|1.2671
|1.2556
|14.00
|2382.20
|1290
|2006.05.01 17:10
|close
|644
|0.10
|1.2615
|1.2663
|1.2548
|-2.00
|2380.20
|1291
|2006.05.01 17:10
|sell
|646
|0.10
|1.2612
|1.2662
|1.2547
|1292
|2006.05.01 17:14
|sell
|647
|0.20
|1.2619
|1.2669
|1.2554
|1293
|2006.05.01 17:26
|close
|647
|0.20
|1.2613
|1.2669
|1.2554
|12.00
|2392.20
|1294
|2006.05.01 17:26
|close
|646
|0.10
|1.2612
|1.2662
|1.2547
|0.00
|2392.20
|1295
|2006.05.01 17:26
|sell
|648
|0.10
|1.2607
|1.2657
|1.2542
|1296
|2006.05.01 17:37
|sell
|649
|0.20
|1.2614
|1.2664
|1.2549
|1297
|2006.05.01 17:39
|close
|649
|0.20
|1.2608
|1.2664
|1.2549
|12.00
|2404.20
|1298
|2006.05.01 17:39
|close
|648
|0.10
|1.2607
|1.2657
|1.2542
|0.00
|2404.20
|1299
|2006.05.01 17:39
|sell
|650
|0.10
|1.2605
|1.2655
|1.2540
|1300
|2006.05.01 18:09
|sell
|651
|0.20
|1.2612
|1.2662
|1.2547
|1301
|2006.05.01 19:15
|sell
|652
|0.40
|1.2620
|1.2670
|1.2555
|1302
|2006.05.01 20:07
|close
|652
|0.40
|1.2614
|1.2670
|1.2555
|24.00
|2428.20
|1303
|2006.05.01 20:07
|close
|651
|0.20
|1.2613
|1.2662
|1.2547
|-2.00
|2426.20
|1304
|2006.05.01 20:07
|close
|650
|0.10
|1.2614
|1.2655
|1.2540
|-9.00
|2417.20
|1305
|2006.05.01 20:07
|sell
|653
|0.10
|1.2611
|1.2661
|1.2546
|1306
|2006.05.01 21:17
|close
|653
|0.10
|1.2598
|1.2661
|1.2546
|13.00
|2430.20
|1307
|2006.05.01 21:17
|sell
|654
|0.10
|1.2591
|1.2641
|1.2526
|1308
|2006.05.01 21:20
|close
|654
|0.10
|1.2581
|1.2641
|1.2526
|10.00
|2440.20
|1309
|2006.05.01 21:20
|sell
|655
|0.10
|1.2577
|1.2627
|1.2512
|1310
|2006.05.01 21:22
|sell
|656
|0.20
|1.2585
|1.2635
|1.2520
|1311
|2006.05.01 21:22
|sell
|657
|0.40
|1.2593
|1.2643
|1.2528
|1312
|2006.05.01 21:23
|close
|657
|0.40
|1.2587
|1.2643
|1.2528
|24.00
|2464.20
|1313
|2006.05.01 21:23
|close
|656
|0.20
|1.2586
|1.2635
|1.2520
|-2.00
|2462.20
|1314
|2006.05.01 21:24
|close
|655
|0.10
|1.2585
|1.2627
|1.2512
|-8.00
|2454.20
|1315
|2006.05.01 21:24
|sell
|658
|0.10
|1.2581
|1.2631
|1.2516
|1316
|2006.05.01 21:25
|sell
|659
|0.20
|1.2589
|1.2639
|1.2524
|1317
|2006.05.01 21:40
|close
|659
|0.20
|1.2582
|1.2639
|1.2524
|14.00
|2468.20
|1318
|2006.05.01 21:40
|close
|658
|0.10
|1.2581
|1.2631
|1.2516
|0.00
|2468.20
|1319
|2006.05.01 21:40
|sell
|660
|0.10
|1.2576
|1.2626
|1.2511
|1320
|2006.05.01 21:42
|close
|660
|0.10
|1.2566
|1.2626
|1.2511
|10.00
|2478.20
|1321
|2006.05.01 21:43
|sell
|661
|0.10
|1.2563
|1.2613
|1.2498
|1322
|2006.05.01 21:54
|sell
|662
|0.20
|1.2571
|1.2621
|1.2506
|1323
|2006.05.01 21:55
|sell
|663
|0.40
|1.2579
|1.2629
|1.2514
|1324
|2006.05.01 23:37
|close
|663
|0.40
|1.2573
|1.2629
|1.2514
|24.00
|2502.20
|1325
|2006.05.01 23:37
|close
|662
|0.20
|1.2575
|1.2621
|1.2506
|-8.00
|2494.20
|1326
|2006.05.01 23:37
|close
|661
|0.10
|1.2574
|1.2613
|1.2498
|-11.00
|2483.20
|1327
|2006.05.01 23:38
|sell
|664
|0.10
|1.2570
|1.2620
|1.2505
|1328
|2006.05.02 01:00
|sell
|665
|0.20
|1.2578
|1.2628
|1.2513
|1329
|2006.05.02 01:37
|close
|665
|0.20
|1.2571
|1.2628
|1.2513
|14.00
|2497.20
|1330
|2006.05.02 01:37
|close
|664
|0.10
|1.2570
|1.2620
|1.2505
|0.20
|2497.40
|1331
|2006.05.02 01:37
|sell
|666
|0.10
|1.2568
|1.2618
|1.2503
|1332
|2006.05.02 02:10
|sell
|667
|0.20
|1.2575
|1.2625
|1.2510
|1333
|2006.05.02 02:30
|close
|667
|0.20
|1.2569
|1.2625
|1.2510
|12.00
|2509.40
|1334
|2006.05.02 02:30
|close
|666
|0.10
|1.2568
|1.2618
|1.2503
|0.00
|2509.40
|1335
|2006.05.02 02:30
|sell
|668
|0.10
|1.2564
|1.2614
|1.2499
|1336
|2006.05.02 02:57
|sell
|669
|0.20
|1.2573
|1.2623
|1.2508
|1337
|2006.05.02 03:49
|sell
|670
|0.40
|1.2582
|1.2632
|1.2517
|1338
|2006.05.02 06:31
|close
|670
|0.40
|1.2575
|1.2632
|1.2517
|28.00
|2537.40
|1339
|2006.05.02 06:32
|close
|669
|0.20
|1.2576
|1.2623
|1.2508
|-6.00
|2531.40
|1340
|2006.05.02 06:32
|close
|668
|0.10
|1.2575
|1.2614
|1.2499
|-11.00
|2520.40
|1341
|2006.05.02 06:33
|sell
|671
|0.10
|1.2573
|1.2623
|1.2508
|1342
|2006.05.02 07:04
|sell
|672
|0.20
|1.2581
|1.2631
|1.2516
|1343
|2006.05.02 07:36
|close
|672
|0.20
|1.2575
|1.2631
|1.2516
|12.00
|2532.40
|1344
|2006.05.02 07:36
|close
|671
|0.10
|1.2576
|1.2623
|1.2508
|-3.00
|2529.40
|1345
|2006.05.02 07:37
|sell
|673
|0.10
|1.2574
|1.2624
|1.2509
|1346
|2006.05.02 08:17
|sell
|674
|0.20
|1.2582
|1.2632
|1.2517
|1347
|2006.05.02 08:35
|close
|674
|0.20
|1.2575
|1.2632
|1.2517
|14.00
|2543.40
|1348
|2006.05.02 08:35
|close
|673
|0.10
|1.2577
|1.2624
|1.2509
|-3.00
|2540.40
|1349
|2006.05.02 08:36
|sell
|675
|0.10
|1.2573
|1.2623
|1.2508
|1350
|2006.05.02 08:56
|close
|675
|0.10
|1.2563
|1.2623
|1.2508
|10.00
|2550.40
|1351
|2006.05.02 08:56
|sell
|676
|0.10
|1.2559
|1.2609
|1.2494
|1352
|2006.05.02 09:04
|sell
|677
|0.20
|1.2567
|1.2617
|1.2502
|1353
|2006.05.02 09:13
|sell
|678
|0.40
|1.2574
|1.2624
|1.2509
|1354
|2006.05.02 09:46
|s/l
|676
|0.10
|1.2609
|1.2609
|1.2494
|-50.00
|2500.40
|1355
|2006.05.02 09:46
|close
|678
|0.40
|1.2609
|1.2624
|1.2509
|-140.00
|2360.40
|1356
|2006.05.02 09:46
|close
|677
|0.20
|1.2608
|1.2617
|1.2502
|-82.00
|2278.40
|1357
|2006.05.02 09:46
|buy
|679
|0.10
|1.2607
|1.2557
|1.2672
|1358
|2006.05.02 09:50
|buy
|680
|0.20
|1.2600
|1.2550
|1.2665
|1359
|2006.05.02 10:05
|buy
|681
|0.40
|1.2592
|1.2542
|1.2657
|1360
|2006.05.02 10:13
|close
|681
|0.40
|1.2598
|1.2542
|1.2657
|24.00
|2302.40
|1361
|2006.05.02 10:13
|close
|680
|0.20
|1.2597
|1.2550
|1.2665
|-6.00
|2296.40
|1362
|2006.05.02 10:13
|close
|679
|0.10
|1.2596
|1.2557
|1.2672
|-11.00
|2285.40
|1363
|2006.05.02 10:13
|buy
|682
|0.10
|1.2598
|1.2548
|1.2663
|1364
|2006.05.02 10:40
|close
|682
|0.10
|1.2609
|1.2548
|1.2663
|11.00
|2296.40
|1365
|2006.05.02 10:40
|buy
|683
|0.10
|1.2615
|1.2565
|1.2680
|1366
|2006.05.02 10:41
|close
|683
|0.10
|1.2626
|1.2565
|1.2680
|11.00
|2307.40
|1367
|2006.05.02 10:41
|buy
|684
|0.10
|1.2630
|1.2580
|1.2695
|1368
|2006.05.02 10:51
|buy
|685
|0.20
|1.2623
|1.2573
|1.2688
|1369
|2006.05.02 11:16
|close
|685
|0.20
|1.2629
|1.2573
|1.2688
|12.00
|2319.40
|1370
|2006.05.02 11:16
|close
|684
|0.10
|1.2631
|1.2580
|1.2695
|1.00
|2320.40
|1371
|2006.05.02 11:16
|buy
|686
|0.10
|1.2633
|1.2583
|1.2698
|1372
|2006.05.02 11:32
|buy
|687
|0.20
|1.2625
|1.2575
|1.2690
|1373
|2006.05.02 11:40
|close
|687
|0.20
|1.2631
|1.2575
|1.2690
|12.00
|2332.40
|1374
|2006.05.02 11:40
|close
|686
|0.10
|1.2633
|1.2583
|1.2698
|0.00
|2332.40
|1375
|2006.05.02 11:40
|buy
|688
|0.10
|1.2637
|1.2587
|1.2702
|1376
|2006.05.02 12:01
|close
|688
|0.10
|1.2647
|1.2587
|1.2702
|10.00
|2342.40
|1377
|2006.05.02 12:01
|buy
|689
|0.10
|1.2649
|1.2599
|1.2714
|1378
|2006.05.02 12:14
|close
|689
|0.10
|1.2660
|1.2599
|1.2714
|11.00
|2353.40
|1379
|2006.05.02 12:14
|buy
|690
|0.10
|1.2664
|1.2614
|1.2729
|1380
|2006.05.02 12:26
|buy
|691
|0.20
|1.2656
|1.2606
|1.2721
|1381
|2006.05.02 12:31
|buy
|692
|0.40
|1.2648
|1.2598
|1.2713
|1382
|2006.05.02 18:58
|s/l
|690
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2729
|-50.00
|2303.40
|1383
|2006.05.02 18:58
|close
|692
|0.40
|1.2614
|1.2598
|1.2713
|-136.00
|2167.40
|1384
|2006.05.02 18:58
|close
|691
|0.20
|1.2613
|1.2606
|1.2721
|-86.00
|2081.40
|1385
|2006.05.02 18:58
|sell
|693
|0.10
|1.2611
|1.2661
|1.2546
|1386
|2006.05.02 19:06
|sell
|694
|0.20
|1.2618
|1.2668
|1.2553
|1387
|2006.05.02 20:17
|sell
|695
|0.40
|1.2627
|1.2677
|1.2562
|1388
|2006.05.02 20:31
|close
|695
|0.40
|1.2620
|1.2677
|1.2562
|28.00
|2109.40
|1389
|2006.05.02 20:31
|close
|694
|0.20
|1.2619
|1.2668
|1.2553
|-2.00
|2107.40
|1390
|2006.05.02 20:31
|close
|693
|0.10
|1.2617
|1.2661
|1.2546
|-6.00
|2101.40
|1391
|2006.05.02 20:31
|sell
|696
|0.10
|1.2613
|1.2663
|1.2548
|1392
|2006.05.02 20:44
|sell
|697
|0.20
|1.2621
|1.2671
|1.2556
|1393
|2006.05.02 20:54
|sell
|698
|0.40
|1.2629
|1.2679
|1.2564
|1394
|2006.05.02 21:46
|close
|698
|0.40
|1.2623
|1.2679
|1.2564
|24.00
|2125.40
|1395
|2006.05.02 21:47
|close
|697
|0.20
|1.2624
|1.2671
|1.2556
|-6.00
|2119.40
|1396
|2006.05.02 21:47
|close
|696
|0.10
|1.2623
|1.2663
|1.2548
|-10.00
|2109.40
|1397
|2006.05.02 21:47
|sell
|699
|0.10
|1.2621
|1.2671
|1.2556
|1398
|2006.05.02 23:35
|close
|699
|0.10
|1.2610
|1.2671
|1.2556
|11.00
|2120.40
|1399
|2006.05.02 23:35
|sell
|700
|0.10
|1.2609
|1.2659
|1.2544
|1400
|2006.05.03 00:46
|sell
|701
|0.20
|1.2617
|1.2667
|1.2552
|1401
|2006.05.03 01:12
|close
|701
|0.20
|1.2611
|1.2667
|1.2552
|12.00
|2132.40
|1402
|2006.05.03 01:13
|close
|700
|0.10
|1.2612
|1.2659
|1.2544
|-2.40
|2130.00
|1403
|2006.05.03 01:14
|sell
|702
|0.10
|1.2610
|1.2660
|1.2545
|1404
|2006.05.03 03:00
|sell
|703
|0.20
|1.2618
|1.2668
|1.2553
|1405
|2006.05.03 03:11
|sell
|704
|0.40
|1.2626
|1.2676
|1.2561
|1406
|2006.05.03 08:32
|s/l
|702
|0.10
|1.2660
|1.2660
|1.2545
|-50.00
|2080.00
|1407
|2006.05.03 08:32
|close
|704
|0.40
|1.2661
|1.2676
|1.2561
|-140.00
|1940.00
|1408
|2006.05.03 08:32
|close
|703
|0.20
|1.2660
|1.2668
|1.2553
|-84.00
|1856.00
|1409
|2006.05.03 08:32
|buy
|705
|0.10
|1.2660
|1.2610
|1.2725
|1410
|2006.05.03 09:06
|buy
|706
|0.20
|1.2652
|1.2602
|1.2717
|1411
|2006.05.03 09:12
|buy
|707
|0.40
|1.2645
|1.2595
|1.2710
|1412
|2006.05.03 15:54
|s/l
|705
|0.10
|1.2610
|1.2610
|1.2725
|-50.00
|1806.00
|1413
|2006.05.03 15:54
|close
|707
|0.40
|1.2609
|1.2595
|1.2710
|-144.00
|1662.00
|1414
|2006.05.03 15:54
|close
|706
|0.20
|1.2610
|1.2602
|1.2717
|-84.00
|1578.00
|1415
|2006.05.03 15:54
|sell
|708
|0.10
|1.2611
|1.2661
|1.2546
|1416
|2006.05.03 15:55
|sell
|709
|0.20
|1.2619
|1.2669
|1.2554
|1417
|2006.05.03 15:57
|sell
|710
|0.40
|1.2628
|1.2678
|1.2563
|1418
|2006.05.03 16:00
|close
|710
|0.40
|1.2619
|1.2678
|1.2563
|36.00
|1614.00
|1419
|2006.05.03 16:00
|close
|709
|0.20
|1.2616
|1.2669
|1.2554
|6.00
|1620.00
|1420
|2006.05.03 16:00
|close
|708
|0.10
|1.2613
|1.2661
|1.2546
|-2.00
|1618.00
|1421
|2006.05.03 16:00
|sell
|711
|0.10
|1.2607
|1.2657
|1.2542
|1422
|2006.05.03 16:05
|sell
|712
|0.20
|1.2614
|1.2664
|1.2549
|1423
|2006.05.03 16:07
|close
|712
|0.20
|1.2608
|1.2664
|1.2549
|12.00
|1630.00
|1424
|2006.05.03 16:07
|close
|711
|0.10
|1.2607
|1.2657
|1.2542
|0.00
|1630.00
|1425
|2006.05.03 16:08
|sell
|713
|0.10
|1.2605
|1.2655
|1.2540
|1426
|2006.05.03 16:16
|sell
|714
|0.20
|1.2612
|1.2662
|1.2547
|1427
|2006.05.03 16:34
|close
|714
|0.20
|1.2606
|1.2662
|1.2547
|12.00
|1642.00
|1428
|2006.05.03 16:34
|close
|713
|0.10
|1.2605
|1.2655
|1.2540
|0.00
|1642.00
|1429
|2006.05.03 16:34
|sell
|715
|0.10
|1.2603
|1.2653
|1.2538
|1430
|2006.05.03 16:41
|close
|715
|0.10
|1.2593
|1.2653
|1.2538
|10.00
|1652.00
|1431
|2006.05.03 16:41
|sell
|716
|0.10
|1.2591
|1.2641
|1.2526
|1432
|2006.05.03 16:43
|sell
|717
|0.20
|1.2599
|1.2649
|1.2534
|1433
|2006.05.03 16:54
|sell
|718
|0.40
|1.2607
|1.2657
|1.2542
|1434
|2006.05.03 17:23
|s/l
|716
|0.10
|1.2641
|1.2641
|1.2526
|-50.00
|1602.00
|1435
|2006.05.03 17:23
|close
|718
|0.40
|1.2642
|1.2657
|1.2542
|-140.00
|1462.00
|1436
|2006.05.03 17:24
|close
|717
|0.20
|1.2643
|1.2649
|1.2534
|-88.00
|1374.00
|1437
|2006.05.03 17:24
|buy
|719
|0.10
|1.2642
|1.2592
|1.2707
|1438
|2006.05.03 17:58
|buy
|720
|0.20
|1.2634
|1.2584
|1.2699
|1439
|2006.05.03 18:03
|close
|720
|0.20
|1.2641
|1.2584
|1.2699
|14.00
|1388.00
|1440
|2006.05.03 18:03
|close
|719
|0.10
|1.2642
|1.2592
|1.2707
|0.00
|1388.00
|1441
|2006.05.03 18:03
|buy
|721
|0.10
|1.2647
|1.2597
|1.2712
|1442
|2006.05.03 18:18
|close
|721
|0.10
|1.2657
|1.2597
|1.2712
|10.00
|1398.00
|1443
|2006.05.03 18:18
|buy
|722
|0.10
|1.2658
|1.2608
|1.2723
|1444
|2006.05.03 18:19
|buy
|723
|0.20
|1.2651
|1.2601
|1.2716
|1445
|2006.05.03 18:21
|buy
|724
|0.40
|1.2643
|1.2593
|1.2708
|1446
|2006.05.03 19:24
|close
|724
|0.40
|1.2650
|1.2593
|1.2708
|28.00
|1426.00
|1447
|2006.05.03 19:26
|close
|723
|0.20
|1.2650
|1.2601
|1.2716
|-2.00
|1424.00
|1448
|2006.05.03 19:26
|close
|722
|0.10
|1.2649
|1.2608
|1.2723
|-9.00
|1415.00
|1449
|2006.05.03 19:26
|buy
|725
|0.10
|1.2651
|1.2601
|1.2716
|1450
|2006.05.03 19:29
|buy
|726
|0.20
|1.2643
|1.2593
|1.2708
|1451
|2006.05.03 19:43
|buy
|727
|0.40
|1.2635
|1.2585
|1.2700
|1452
|2006.05.04 08:33
|s/l
|725
|0.10
|1.2601
|1.2601
|1.2716
|-50.40
|1364.60
|1453
|2006.05.04 08:33
|close
|727
|0.40
|1.2601
|1.2585
|1.2700
|-137.60
|1227.00
|1454
|2006.05.04 08:34
|close
|726
|0.20
|1.2600
|1.2593
|1.2708
|-86.80
|1140.20
|1455
|2006.05.04 08:34
|sell
|728
|0.10
|1.2602
|1.2652
|1.2537
|1456
|2006.05.04 09:09
|close
|728
|0.10
|1.2591
|1.2652
|1.2537
|11.00
|1151.20
|1457
|2006.05.04 09:09
|sell
|729
|0.10
|1.2587
|1.2637
|1.2522
|1458
|2006.05.04 09:13
|sell
|730
|0.20
|1.2594
|1.2644
|1.2529
|1459
|2006.05.04 10:13
|close
|730
|0.20
|1.2588
|1.2644
|1.2529
|12.00
|1163.20
|1460
|2006.05.04 10:13
|close
|729
|0.10
|1.2587
|1.2637
|1.2522
|0.00
|1163.20
|1461
|2006.05.04 10:13
|sell
|731
|0.10
|1.2585
|1.2635
|1.2520
|1462
|2006.05.04 10:55
|close
|731
|0.10
|1.2574
|1.2635
|1.2520
|11.00
|1174.20
|1463
|2006.05.04 10:55
|sell
|732
|0.10
|1.2570
|1.2620
|1.2505
|1464
|2006.05.04 10:57
|sell
|733
|0.20
|1.2577
|1.2627
|1.2512
|1465
|2006.05.04 14:33
|s/l
|732
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2505
|-50.00
|1124.20
|1466
|2006.05.04 14:33
|close
|733
|0.20
|1.2620
|1.2627
|1.2512
|-86.00
|1038.20
|1467
|2006.05.04 14:34
|buy
|734
|0.10
|1.2623
|1.2573
|1.2688
|1468
|2006.05.04 14:35
|close
|734
|0.10
|1.2633
|1.2573
|1.2688
|10.00
|1048.20
|1469
|2006.05.04 14:36
|buy
|735
|0.10
|1.2637
|1.2587
|1.2702
|1470
|2006.05.04 14:38
|buy
|736
|0.20
|1.2630
|1.2580
|1.2695
|1471
|2006.05.04 15:10
|close
|736
|0.20
|1.2636
|1.2580
|1.2695
|12.00
|1060.20
|1472
|2006.05.04 15:10
|close
|735
|0.10
|1.2637
|1.2587
|1.2702
|0.00
|1060.20
|1473
|2006.05.04 15:10
|buy
|737
|0.10
|1.2639
|1.2589
|1.2704
|1474
|2006.05.04 15:12
|buy
|738
|0.20
|1.2632
|1.2582
|1.2697
|1475
|2006.05.04 15:48
|close
|738
|0.20
|1.2639
|1.2582
|1.2697
|14.00
|1074.20
|1476
|2006.05.04 15:48
|close
|737
|0.10
|1.2641
|1.2589
|1.2704
|2.00
|1076.20
|1477
|2006.05.04 15:48
|buy
|739
|0.10
|1.2646
|1.2596
|1.2711
|1478
|2006.05.04 15:52
|buy
|740
|0.20
|1.2638
|1.2588
|1.2703
|1479
|2006.05.04 15:57
|close
|740
|0.20
|1.2644
|1.2588
|1.2703
|12.00
|1088.20
|1480
|2006.05.04 15:57
|close
|739
|0.10
|1.2643
|1.2596
|1.2711
|-3.00
|1085.20
|1481
|2006.05.04 15:57
|buy
|741
|0.10
|1.2646
|1.2596
|1.2711
|1482
|2006.05.04 16:04
|close
|741
|0.10
|1.2658
|1.2596
|1.2711
|12.00
|1097.20
|1483
|2006.05.04 16:04
|buy
|742
|0.10
|1.2663
|1.2613
|1.2728
|1484
|2006.05.04 16:19
|close
|742
|0.10
|1.2673
|1.2613
|1.2728
|10.00
|1107.20
|1485
|2006.05.04 16:19
|buy
|743
|0.10
|1.2677
|1.2627
|1.2742
|1486
|2006.05.04 16:23
|close
|743
|0.10
|1.2688
|1.2627
|1.2742
|11.00
|1118.20
|1487
|2006.05.04 16:23
|buy
|744
|0.10
|1.2690
|1.2640
|1.2755
|1488
|2006.05.04 16:26
|buy
|745
|0.20
|1.2682
|1.2632
|1.2747
|1489
|2006.05.04 16:56
|close
|745
|0.20
|1.2689
|1.2632
|1.2747
|14.00
|1132.20
|1490
|2006.05.04 16:56
|close
|744
|0.10
|1.2690
|1.2640
|1.2755
|0.00
|1132.20
|1491
|2006.05.04 16:56
|buy
|746
|0.10
|1.2692
|1.2642
|1.2757
|1492
|2006.05.04 17:03
|buy
|747
|0.20
|1.2684
|1.2634
|1.2749
|1493
|2006.05.04 17:09
|close
|747
|0.20
|1.2691
|1.2634
|1.2749
|14.00
|1146.20
|1494
|2006.05.04 17:09
|close
|746
|0.10
|1.2692
|1.2642
|1.2757
|0.00
|1146.20
|1495
|2006.05.04 17:09
|buy
|748
|0.10
|1.2696
|1.2646
|1.2761
|1496
|2006.05.04 17:13
|buy
|749
|0.20
|1.2689
|1.2639
|1.2754
|1497
|2006.05.04 17:40
|close
|749
|0.20
|1.2695
|1.2639
|1.2754
|12.00
|1158.20
|1498
|2006.05.04 17:40
|close
|748
|0.10
|1.2694
|1.2646
|1.2761
|-2.00
|1156.20
|1499
|2006.05.04 17:40
|buy
|750
|0.10
|1.2696
|1.2646
|1.2761
|1500
|2006.05.04 17:41
|buy
|751
|0.20
|1.2689
|1.2639
|1.2754
|1501
|2006.05.04 20:08
|close
|751
|0.20
|1.2695
|1.2639
|1.2754
|12.00
|1168.20
|1502
|2006.05.04 20:08
|close
|750
|0.10
|1.2694
|1.2646
|1.2761
|-2.00
|1166.20
|1503
|2006.05.04 20:08
|buy
|752
|0.10
|1.2697
|1.2647
|1.2762
|1504
|2006.05.04 20:10
|close
|752
|0.10
|1.2708
|1.2647
|1.2762
|11.00
|1177.20
|1505
|2006.05.04 20:10
|buy
|753
|0.10
|1.2712
|1.2662
|1.2777
|1506
|2006.05.04 20:17
|close
|753
|0.10
|1.2722
|1.2662
|1.2777
|10.00
|1187.20
|1507
|2006.05.04 20:17
|buy
|754
|0.10
|1.2726
|1.2676
|1.2791
|1508
|2006.05.04 20:18
|buy
|755
|0.20
|1.2718
|1.2668
|1.2783
|1509
|2006.05.05 09:03
|s/l
|754
|0.10
|1.2676
|1.2676
|1.2791
|-50.40
|1136.80
|1510
|2006.05.05 09:03
|close
|755
|0.20
|1.2675
|1.2668
|1.2783
|-86.80
|1050.00
|1511
|2006.05.05 09:04
|sell
|756
|0.10
|1.2674
|1.2724
|1.2609
|1512
|2006.05.05 09:26
|sell
|757
|0.20
|1.2682
|1.2732
|1.2617
|1513
|2006.05.05 14:30
|s/l
|756
|0.10
|1.2724
|1.2724
|1.2609
|-50.00
|1000.00
|1514
|2006.05.05 14:30
|close
|757
|0.20
|1.2725
|1.2732
|1.2617
|-86.00
|914.00
|1515
|2006.05.05 14:30
|buy
|758
|0.10
|1.2726
|1.2676
|1.2791
|1516
|2006.05.05 14:30
|close
|758
|0.10
|1.2736
|1.2676
|1.2791
|10.00
|924.00
|1517
|2006.05.05 14:30
|buy
|759
|0.10
|1.2741
|1.2691
|1.2806
|1518
|2006.05.05 14:31
|close
|759
|0.10
|1.2752
|1.2691
|1.2806
|11.00
|935.00
|1519
|2006.05.05 14:31
|buy
|760
|0.10
|1.2756
|1.2706
|1.2821
|1520
|2006.05.05 14:32
|buy
|761
|0.20
|1.2749
|1.2699
|1.2814
|1521
|2006.05.05 14:33
|close
|761
|0.20
|1.2755
|1.2699
|1.2814
|12.00
|947.00
|1522
|2006.05.05 14:33
|close
|760
|0.10
|1.2756
|1.2706
|1.2821
|0.00
|947.00
|1523
|2006.05.05 14:33
|buy
|762
|0.10
|1.2760
|1.2710
|1.2825
|1524
|2006.05.05 14:34
|buy
|763
|0.20
|1.2753
|1.2703
|1.2818
|1525
|2006.05.05 15:10
|close
|763
|0.20
|1.2759
|1.2703
|1.2818
|12.00
|959.00
|1526
|2006.05.05 15:10
|close
|762
|0.10
|1.2760
|1.2710
|1.2825
|0.00
|959.00
|1527
|2006.05.05 15:10
|buy
|764
|0.10
|1.2764
|1.2714
|1.2829
|1528
|2006.05.05 15:12
|buy
|765
|0.20
|1.2756
|1.2706
|1.2821
|1529
|2006.05.05 15:29
|close
|765
|0.20
|1.2763
|1.2706
|1.2821
|14.00
|973.00
|1530
|2006.05.05 15:29
|close
|764
|0.10
|1.2762
|1.2714
|1.2829
|-2.00
|971.00
|1531
|2006.05.05 15:29
|buy
|766
|0.10
|1.2764
|1.2714
|1.2829
|1532
|2006.05.05 15:34
|buy
|767
|0.20
|1.2756
|1.2706
|1.2821
|1533
|2006.05.08 10:25
|close
|767
|0.20
|1.2763
|1.2706
|1.2821
|13.20
|984.20
|1534
|2006.05.08 10:25
|close
|766
|0.10
|1.2762
|1.2714
|1.2829
|-2.40
|981.80
|1535
|2006.05.08 10:25
|buy
|768
|0.10
|1.2764
|1.2714
|1.2829
|1536
|2006.05.08 10:28
|close
|768
|0.10
|1.2774
|1.2714
|1.2829
|10.00
|991.80
|1537
|2006.05.08 10:28
|buy
|769
|0.10
|1.2778
|1.2728
|1.2843
|1538
|2006.05.08 11:02
|buy
|770
|0.20
|1.2771
|1.2721
|1.2836
|1539
|2006.05.08 11:59
|close
|770
|0.20
|1.2777
|1.2721
|1.2836
|12.00
|1003.80
|1540
|2006.05.08 11:59
|close
|769
|0.10
|1.2777
|1.2728
|1.2843
|-1.00
|1002.80
|1541
|2006.05.08 12:00
|buy
|771
|0.10
|1.2781
|1.2731
|1.2846
|1542
|2006.05.08 12:09
|buy
|772
|0.20
|1.2773
|1.2723
|1.2838
|1543
|2006.05.08 15:36
|s/l
|771
|0.10
|1.2731
|1.2731
|1.2846
|-50.00
|952.80
|1544
|2006.05.08 15:36
|close
|772
|0.20
|1.2730
|1.2723
|1.2838
|-86.00
|866.80
|1545
|2006.05.08 15:36
|sell
|773
|0.10
|1.2729
|1.2779
|1.2664
|1546
|2006.05.08 15:59
|close
|773
|0.10
|1.2717
|1.2779
|1.2664
|12.00
|878.80
|1547
|2006.05.08 15:59
|sell
|774
|0.10
|1.2715
|1.2765
|1.2650
|1548
|2006.05.08 16:13
|close
|774
|0.10
|1.2705
|1.2765
|1.2650
|10.00
|888.80
|1549
|2006.05.08 16:13
|sell
|775
|0.10
|1.2701
|1.2751
|1.2636
|1550
|2006.05.08 16:27
|sell
|776
|0.20
|1.2709
|1.2759
|1.2644
|1551
|2006.05.08 20:02
|close
|776
|0.20
|1.2703
|1.2759
|1.2644
|12.00
|900.80
|1552
|2006.05.08 20:03
|close
|775
|0.10
|1.2704
|1.2751
|1.2636
|-3.00
|897.80
|1553
|2006.05.08 20:03
|sell
|777
|0.10
|1.2700
|1.2750
|1.2635
|1554
|2006.05.08 20:30
|sell
|778
|0.20
|1.2707
|1.2757
|1.2642
|1555
|2006.05.08 20:48
|close
|778
|0.20
|1.2701
|1.2757
|1.2642
|12.00
|909.80
|1556
|2006.05.08 20:48
|close
|777
|0.10
|1.2700
|1.2750
|1.2635
|0.00
|909.80
|1557
|2006.05.08 20:49
|sell
|779
|0.10
|1.2698
|1.2748
|1.2633
|1558
|2006.05.08 21:45
|sell
|780
|0.20
|1.2706
|1.2756
|1.2641
|1559
|2006.05.08 23:54
|close
|780
|0.20
|1.2699
|1.2756
|1.2641
|14.00
|923.80
|1560
|2006.05.08 23:54
|close
|779
|0.10
|1.2702
|1.2748
|1.2633
|-4.00
|919.80
|1561
|2006.05.08 23:55
|sell
|781
|0.10
|1.2700
|1.2750
|1.2635
|1562
|2006.05.09 03:47
|sell
|782
|0.20
|1.2708
|1.2758
|1.2643
|1563
|2006.05.09 03:54
|close
|782
|0.20
|1.2701
|1.2758
|1.2643
|14.00
|933.80
|1564
|2006.05.09 03:55
|close
|781
|0.10
|1.2701
|1.2750
|1.2635
|-0.80
|933.00
|1565
|2006.05.09 03:55
|sell
|783
|0.10
|1.2697
|1.2747
|1.2632
|1566
|2006.05.09 04:28
|close
|783
|0.10
|1.2687
|1.2747
|1.2632
|10.00
|943.00
|1567
|2006.05.09 04:29
|sell
|784
|0.10
|1.2684
|1.2734
|1.2619
|1568
|2006.05.09 04:49
|sell
|785
|0.20
|1.2692
|1.2742
|1.2627
|1569
|2006.05.09 08:31
|close
|785
|0.20
|1.2685
|1.2742
|1.2627
|14.00
|957.00
|1570
|2006.05.09 08:31
|close
|784
|0.10
|1.2684
|1.2734
|1.2619
|0.00
|957.00
|1571
|2006.05.09 08:31
|sell
|786
|0.10
|1.2680
|1.2730
|1.2615
|1572
|2006.05.09 08:47
|sell
|787
|0.20
|1.2688
|1.2738
|1.2623
|1573
|2006.05.09 08:50
|close
|787
|0.20
|1.2682
|1.2738
|1.2623
|12.00
|969.00
|1574
|2006.05.09 08:50
|close
|786
|0.10
|1.2681
|1.2730
|1.2615
|-1.00
|968.00
|1575
|2006.05.09 08:50
|sell
|788
|0.10
|1.2677
|1.2727
|1.2612
|1576
|2006.05.09 09:13
|close
|788
|0.10
|1.2667
|1.2727
|1.2612
|10.00
|978.00
|1577
|2006.05.09 09:13
|sell
|789
|0.10
|1.2663
|1.2713
|1.2598
|1578
|2006.05.09 09:24
|sell
|790
|0.20
|1.2671
|1.2721
|1.2606
|1579
|2006.05.09 14:59
|s/l
|789
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2598
|-50.00
|928.00
|1580
|2006.05.09 14:59
|close
|790
|0.20
|1.2713
|1.2721
|1.2606
|-84.00
|844.00
|1581
|2006.05.09 14:59
|buy
|791
|0.10
|1.2712
|1.2662
|1.2777
|1582
|2006.05.09 15:26
|close
|791
|0.10
|1.2722
|1.2662
|1.2777
|10.00
|854.00
|1583
|2006.05.09 15:27
|buy
|792
|0.10
|1.2726
|1.2676
|1.2791
|1584
|2006.05.09 15:56
|close
|792
|0.10
|1.2736
|1.2676
|1.2791
|10.00
|864.00
|1585
|2006.05.09 15:56
|buy
|793
|0.10
|1.2738
|1.2688
|1.2803
|1586
|2006.05.09 16:06
|close
|793
|0.10
|1.2749
|1.2688
|1.2803
|11.00
|875.00
|1587
|2006.05.09 16:06
|buy
|794
|0.10
|1.2753
|1.2703
|1.2818
|1588
|2006.05.09 16:17
|close
|794
|0.10
|1.2763
|1.2703
|1.2818
|10.00
|885.00
|1589
|2006.05.09 16:17
|buy
|795
|0.10
|1.2767
|1.2717
|1.2832
|1590
|2006.05.09 16:25
|buy
|796
|0.20
|1.2759
|1.2709
|1.2824
|1591
|2006.05.09 16:29
|close
|796
|0.20
|1.2765
|1.2709
|1.2824
|12.00
|897.00
|1592
|2006.05.09 16:29
|close
|795
|0.10
|1.2764
|1.2717
|1.2832
|-3.00
|894.00
|1593
|2006.05.09 16:30
|buy
|797
|0.10
|1.2767
|1.2717
|1.2832
|1594
|2006.05.09 16:36
|close
|797
|0.10
|1.2777
|1.2717
|1.2832
|10.00
|904.00
|1595
|2006.05.09 16:36
|buy
|798
|0.10
|1.2781
|1.2731
|1.2846
|1596
|2006.05.09 16:37
|buy
|799
|0.20
|1.2773
|1.2723
|1.2838
|1597
|2006.05.10 08:50
|close
|799
|0.20
|1.2779
|1.2723
|1.2838
|9.60
|913.60
|1598
|2006.05.10 08:50
|close
|798
|0.10
|1.2780
|1.2731
|1.2846
|-2.20
|911.40
|1599
|2006.05.10 08:50
|buy
|800
|0.10
|1.2784
|1.2734
|1.2849
|1600
|2006.05.10 08:53
|close
|800
|0.10
|1.2794
|1.2734
|1.2849
|10.00
|921.40
|1601
|2006.05.10 08:53
|buy
|801
|0.10
|1.2798
|1.2748
|1.2863
|1602
|2006.05.10 08:54
|buy
|802
|0.20
|1.2791
|1.2741
|1.2856
|1603
|2006.05.10 08:55
|close
|802
|0.20
|1.2797
|1.2741
|1.2856
|12.00
|933.40
|1604
|2006.05.10 08:55
|close
|801
|0.10
|1.2798
|1.2748
|1.2863
|0.00
|933.40
|1605
|2006.05.10 08:55
|buy
|803
|0.10
|1.2802
|1.2752
|1.2867
|1606
|2006.05.10 08:56
|buy
|804
|0.20
|1.2795
|1.2745
|1.2860
|1607
|2006.05.10 09:23
|close
|804
|0.20
|1.2801
|1.2745
|1.2860
|12.00
|945.40
|1608
|2006.05.10 09:23
|close
|803
|0.10
|1.2800
|1.2752
|1.2867
|-2.00
|943.40
|1609
|2006.05.10 09:23
|buy
|805
|0.10
|1.2803
|1.2753
|1.2868
|1610
|2006.05.10 09:36
|buy
|806
|0.20
|1.2795
|1.2745
|1.2860
|1611
|2006.05.10 16:19
|close
|806
|0.20
|1.2801
|1.2745
|1.2860
|12.00
|955.40
|1612
|2006.05.10 16:19
|close
|805
|0.10
|1.2802
|1.2753
|1.2868
|-1.00
|954.40
|1613
|2006.05.10 16:19
|buy
|807
|0.10
|1.2806
|1.2756
|1.2871
|1614
|2006.05.10 16:38
|buy
|808
|0.20
|1.2798
|1.2748
|1.2863
|1615
|2006.05.10 16:55
|close
|808
|0.20
|1.2805
|1.2748
|1.2863
|14.00
|968.40
|1616
|2006.05.10 16:55
|close
|807
|0.10
|1.2806
|1.2756
|1.2871
|0.00
|968.40
|1617
|2006.05.10 16:55
|buy
|809
|0.10
|1.2808
|1.2758
|1.2873
|1618
|2006.05.10 16:56
|buy
|810
|0.20
|1.2800
|1.2750
|1.2865
|1619
|2006.05.10 17:29
|close
|810
|0.20
|1.2807
|1.2750
|1.2865
|14.00
|982.40
|1620
|2006.05.10 17:29
|close
|809
|0.10
|1.2806
|1.2758
|1.2873
|-2.00
|980.40
|1621
|2006.05.10 17:29
|buy
|811
|0.10
|1.2809
|1.2759
|1.2874
|1622
|2006.05.10 17:37
|buy
|812
|0.20
|1.2801
|1.2751
|1.2866
|1623
|2006.05.10 20:13
|close
|812
|0.20
|1.2807
|1.2751
|1.2866
|12.00
|992.40
|1624
|2006.05.10 20:13
|close
|811
|0.10
|1.2808
|1.2759
|1.2874
|-1.00
|991.40
|1625
|2006.05.10 20:13
|buy
|813
|0.10
|1.2810
|1.2760
|1.2875
|1626
|2006.05.10 20:15
|buy
|814
|0.20
|1.2802
|1.2752
|1.2867
|1627
|2006.05.10 20:17
|s/l
|813
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2875
|-50.00
|941.40
|1628
|2006.05.10 20:17
|close
|814
|0.20
|1.2760
|1.2752
|1.2867
|-84.00
|857.40
|1629
|2006.05.10 20:17
|sell
|815
|0.10
|1.2759
|1.2809
|1.2694
|1630
|2006.05.10 20:18
|sell
|816
|0.20
|1.2767
|1.2817
|1.2702
|1631
|2006.05.10 20:19
|s/l
|815
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2694
|-50.00
|807.40
|1632
|2006.05.10 20:19
|close
|816
|0.20
|1.2809
|1.2817
|1.2702
|-84.00
|723.40
|1633
|2006.05.10 20:19
|buy
|817
|0.10
|1.2810
|1.2760
|1.2875
|1634
|2006.05.10 20:19
|buy
|818
|0.20
|1.2803
|1.2753
|1.2868
|1635
|2006.05.10 20:24
|s/l
|817
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2875
|-50.00
|673.40
|1636
|2006.05.10 20:24
|close
|818
|0.20
|1.2760
|1.2753
|1.2868
|-86.00
|587.40
|1637
|2006.05.10 20:24
|sell
|819
|0.10
|1.2759
|1.2809
|1.2694
|1638
|2006.05.10 20:25
|sell
|820
|0.20
|1.2767
|1.2817
|1.2702
|1639
|2006.05.10 20:40
|s/l
|819
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2694
|-50.00
|537.40
|1640
|2006.05.10 20:40
|close
|820
|0.20
|1.2809
|1.2817
|1.2702
|-84.00
|453.40
|1641
|2006.05.10 20:40
|buy
|821
|0.10
|1.2810
|1.2760
|1.2875
|1642
|2006.05.10 20:43
|close
|821
|0.10
|1.2820
|1.2760
|1.2875
|10.00
|463.40
|1643
|2006.05.10 20:43
|buy
|822
|0.10
|1.2824
|1.2774
|1.2889
|1644
|2006.05.11 00:29
|s/l
|822
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2889
|-50.40
|413.00
|1645
|2006.05.11 00:29
|sell
|823
|0.10
|1.2773
|1.2823
|1.2708
|1646
|2006.05.11 01:35
|close
|823
|0.10
|1.2763
|1.2823
|1.2708
|10.00
|423.00
|1647
|2006.05.11 01:35
|sell
|824
|0.10
|1.2761
|1.2811
|1.2696
|1648
|2006.05.11 03:05
|close
|824
|0.10
|1.2751
|1.2811
|1.2696
|10.00
|433.00
|1649
|2006.05.11 03:05
|sell
|825
|0.10
|1.2747
|1.2797
|1.2682
|1650
|2006.05.11 03:08
|close
|825
|0.10
|1.2736
|1.2797
|1.2682
|11.00
|444.00
|1651
|2006.05.11 03:08
|sell
|826
|0.10
|1.2734
|1.2784
|1.2669
|1652
|2006.05.11 03:19
|close
|826
|0.10
|1.2724
|1.2784
|1.2669
|10.00
|454.00
|1653
|2006.05.11 03:19
|sell
|827
|0.10
|1.2722
|1.2772
|1.2657
|1654
|2006.05.11 09:29
|close
|827
|0.10
|1.2712
|1.2772
|1.2657
|10.00
|464.00
|1655
|2006.05.11 09:29
|sell
|828
|0.10
|1.2708
|1.2758
|1.2643
|1656
|2006.05.11 09:52
|close
|828
|0.10
|1.2697
|1.2758
|1.2643
|11.00
|475.00
|1657
|2006.05.11 09:52
|sell
|829
|0.10
|1.2693
|1.2743
|1.2628
|1658
|2006.05.11 14:30
|s/l
|829
|0.10
|1.2743
|1.2743
|1.2628
|-50.00
|425.00
|1659
|2006.05.11 14:30
|buy
|830
|0.10
|1.2743
|1.2693
|1.2808
|1660
|2006.05.11 14:31
|close
|830
|0.10
|1.2753
|1.2693
|1.2808
|10.00
|435.00
|1661
|2006.05.11 14:31
|buy
|831
|0.10
|1.2757
|1.2707
|1.2822
|1662
|2006.05.11 14:32
|close
|831
|0.10
|1.2768
|1.2707
|1.2822
|11.00
|446.00
|1663
|2006.05.11 14:33
|buy
|832
|0.10
|1.2772
|1.2722
|1.2837
|1664
|2006.05.11 15:52
|close
|832
|0.10
|1.2782
|1.2722
|1.2837
|10.00
|456.00
|1665
|2006.05.11 15:52
|buy
|833
|0.10
|1.2784
|1.2734
|1.2849
|1666
|2006.05.11 16:11
|close
|833
|0.10
|1.2794
|1.2734
|1.2849
|10.00
|466.00
|1667
|2006.05.11 16:11
|buy
|834
|0.10
|1.2798
|1.2748
|1.2863
|1668
|2006.05.11 16:34
|close
|834
|0.10
|1.2809
|1.2748
|1.2863
|11.00
|477.00
|1669
|2006.05.11 16:34
|buy
|835
|0.10
|1.2813
|1.2763
|1.2878
|1670
|2006.05.11 16:37
|close
|835
|0.10
|1.2823
|1.2763
|1.2878
|10.00
|487.00
|1671
|2006.05.11 16:37
|buy
|836
|0.10
|1.2827
|1.2777
|1.2892
|1672
|2006.05.11 17:35
|close
|836
|0.10
|1.2837
|1.2777
|1.2892
|10.00
|497.00
|1673
|2006.05.11 17:35
|buy
|837
|0.10
|1.2841
|1.2791
|1.2906
|1674
|2006.05.11 17:40
|close
|837
|0.10
|1.2852
|1.2791
|1.2906
|11.00
|508.00
|1675
|2006.05.11 17:40
|buy
|838
|0.10
|1.2854
|1.2804
|1.2919
|1676
|2006.05.11 18:52
|close
|838
|0.10
|1.2864
|1.2804
|1.2919
|10.00
|518.00
|1677
|2006.05.11 18:52
|buy
|839
|0.10
|1.2869
|1.2819
|1.2934
|1678
|2006.05.12 08:28
|close
|839
|0.10
|1.2879
|1.2819
|1.2934
|9.60
|527.60
|1679
|2006.05.12 08:28
|buy
|840
|0.10
|1.2883
|1.2833
|1.2948
|1680
|2006.05.12 08:31
|buy
|841
|0.20
|1.2875
|1.2825
|1.2940
|1681
|2006.05.12 09:08
|close
|841
|0.20
|1.2881
|1.2825
|1.2940
|12.00
|539.60
|1682
|2006.05.12 09:08
|close
|840
|0.10
|1.2882
|1.2833
|1.2948
|-1.00
|538.60
|1683
|2006.05.12 09:08
|buy
|842
|0.10
|1.2884
|1.2834
|1.2949
|1684
|2006.05.12 09:30
|close
|842
|0.10
|1.2894
|1.2834
|1.2949
|10.00
|548.60
|1685
|2006.05.12 09:30
|buy
|843
|0.10
|1.2898
|1.2848
|1.2963
|1686
|2006.05.12 09:45
|buy
|844
|0.20
|1.2891
|1.2841
|1.2956
|1687
|2006.05.12 10:19
|close
|844
|0.20
|1.2897
|1.2841
|1.2956
|12.00
|560.60
|1688
|2006.05.12 10:20
|close
|843
|0.10
|1.2898
|1.2848
|1.2963
|0.00
|560.60
|1689
|2006.05.12 10:20
|buy
|845
|0.10
|1.2902
|1.2852
|1.2967
|1690
|2006.05.12 10:24
|buy
|846
|0.20
|1.2895
|1.2845
|1.2960
|1691
|2006.05.12 11:00
|close
|846
|0.20
|1.2901
|1.2845
|1.2960
|12.00
|572.60
|1692
|2006.05.12 11:00
|close
|845
|0.10
|1.2902
|1.2852
|1.2967
|0.00
|572.60
|1693
|2006.05.12 11:00
|buy
|847
|0.10
|1.2904
|1.2854
|1.2969
|1694
|2006.05.12 11:03
|buy
|848
|0.20
|1.2896
|1.2846
|1.2961
|1695
|2006.05.12 11:34
|close
|848
|0.20
|1.2903
|1.2846
|1.2961
|14.00
|586.60
|1696
|2006.05.12 11:34
|close
|847
|0.10
|1.2904
|1.2854
|1.2969
|0.00
|586.60
|1697
|2006.05.12 11:34
|buy
|849
|0.10
|1.2908
|1.2858
|1.2973
|1698
|2006.05.12 11:37
|close
|849
|0.10
|1.2918
|1.2858
|1.2973
|10.00
|596.60
|1699
|2006.05.12 11:37
|buy
|850
|0.10
|1.2922
|1.2872
|1.2987
|1700
|2006.05.12 11:38
|close
|850
|0.10
|1.2933
|1.2872
|1.2987
|11.00
|607.60
|1701
|2006.05.12 11:38
|buy
|851
|0.10
|1.2937
|1.2887
|1.3002
|1702
|2006.05.12 11:41
|close
|851
|0.10
|1.2948
|1.2887
|1.3002
|11.00
|618.60
|1703
|2006.05.12 11:41
|buy
|852
|0.10
|1.2952
|1.2902
|1.3017
|1704
|2006.05.12 11:43
|buy
|853
|0.20
|1.2944
|1.2894
|1.3009
|1705
|2006.05.12 13:51
|s/l
|852
|0.10
|1.2902
|1.2902
|1.3017
|-50.00
|568.60
|1706
|2006.05.12 13:51
|close
|853
|0.20
|1.2902
|1.2894
|1.3009
|-84.00
|484.60
|1707
|2006.05.12 13:51
|sell
|854
|0.10
|1.2903
|1.2953
|1.2838
|1708
|2006.05.12 14:30
|close
|854
|0.10
|1.2893
|1.2953
|1.2838
|10.00
|494.60
|1709
|2006.05.12 14:30
|sell
|855
|0.10
|1.2889
|1.2939
|1.2824
|1710
|2006.05.12 14:30
|close
|855
|0.10
|1.2878
|1.2939
|1.2824
|11.00
|505.60
|1711
|2006.05.12 14:30
|sell
|856
|0.10
|1.2874
|1.2924
|1.2809
|1712
|2006.05.12 14:38
|close
|856
|0.10
|1.2864
|1.2924
|1.2809
|10.00
|515.60
|1713
|2006.05.12 14:38
|sell
|857
|0.10
|1.2860
|1.2910
|1.2795
|1714
|2006.05.12 14:46
|s/l
|857
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.2795
|-50.00
|465.60
|1715
|2006.05.12 14:46
|sell
|858
|0.10
|1.2907
|1.2957
|1.2842
|1716
|2006.05.12 15:03
|close
|858
|0.10
|1.2896
|1.2957
|1.2842
|11.00
|476.60
|1717
|2006.05.12 15:03
|sell
|859
|0.10
|1.2892
|1.2942
|1.2827
|1718
|2006.05.12 15:10
|close
|859
|0.10
|1.2881
|1.2942
|1.2827
|11.00
|487.60
|1719
|2006.05.12 15:10
|sell
|860
|0.10
|1.2877
|1.2927
|1.2812
|1720
|2006.05.12 15:53
|s/l
|860
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.2812
|-50.00
|437.60
|1721
|2006.05.12 15:53
|buy
|861
|0.10
|1.2928
|1.2878
|1.2993
|1722
|2006.05.12 16:36
|s/l
|861
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2993
|-50.00
|387.60
|1723
|2006.05.12 16:36
|sell
|862
|0.10
|1.2878
|1.2928
|1.2813
|1724
|2006.05.12 17:33
|close
|862
|0.10
|1.2868
|1.2928
|1.2813
|10.00
|397.60
|1725
|2006.05.12 17:33
|sell
|863
|0.10
|1.2864
|1.2914
|1.2799
|1726
|2006.05.12 20:15
|s/l
|863
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2799
|-50.00
|347.60
|1727
|2006.05.12 20:15
|buy
|864
|0.10
|1.2914
|1.2864
|1.2979
|1728
|2006.05.12 21:55
|close
|864
|0.10
|1.2924
|1.2864
|1.2979
|10.00
|357.60
|1729
|2006.05.12 21:55
|buy
|865
|0.10
|1.2925
|1.2875
|1.2990
|1730
|2006.05.15 00:00
|close
|865
|0.10
|1.2945
|1.2875
|1.2990
|19.60
|377.20
|1731
|2006.05.15 00:00
|buy
|866
|0.10
|1.2948
|1.2898
|1.3013
|1732
|2006.05.15 00:32
|close
|866
|0.10
|1.2960
|1.2898
|1.3013
|12.00
|389.20
|1733
|2006.05.15 00:32
|buy
|867
|0.10
|1.2964
|1.2914
|1.3029
|1734
|2006.05.15 08:26
|s/l
|867
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.3029
|-50.00
|339.20
|1735
|2006.05.15 08:26
|sell
|868
|0.10
|1.2914
|1.2964
|1.2849
|1736
|2006.05.15 08:32
|close
|868
|0.10
|1.2904
|1.2964
|1.2849
|10.00
|349.20
|1737
|2006.05.15 08:32
|sell
|869
|0.10
|1.2900
|1.2950
|1.2835
|1738
|2006.05.15 09:08
|close
|869
|0.10
|1.2890
|1.2950
|1.2835
|10.00
|359.20
|1739
|2006.05.15 09:09
|sell
|870
|0.10
|1.2886
|1.2936
|1.2821
|1740
|2006.05.15 09:55
|close
|870
|0.10
|1.2875
|1.2936
|1.2821
|11.00
|370.20
|1741
|2006.05.15 09:56
|sell
|871
|0.10
|1.2871
|1.2921
|1.2806
|1742
|2006.05.15 10:06
|close
|871
|0.10
|1.2860
|1.2921
|1.2806
|11.00
|381.20
|1743
|2006.05.15 10:06
|sell
|872
|0.10
|1.2856
|1.2906
|1.2791
|1744
|2006.05.15 10:08
|close
|872
|0.10
|1.2846
|1.2906
|1.2791
|10.00
|391.20
|1745
|2006.05.15 10:08
|sell
|873
|0.10
|1.2842
|1.2892
|1.2777
|1746
|2006.05.15 10:20
|close
|873
|0.10
|1.2832
|1.2892
|1.2777
|10.00
|401.20
|1747
|2006.05.15 10:20
|sell
|874
|0.10
|1.2828
|1.2878
|1.2763
|1748
|2006.05.15 12:43
|close
|874
|0.10
|1.2817
|1.2878
|1.2763
|11.00
|412.20
|1749
|2006.05.15 12:43
|sell
|875
|0.10
|1.2813
|1.2863
|1.2748
|1750
|2006.05.15 12:58
|close
|875
|0.10
|1.2803
|1.2863
|1.2748
|10.00
|422.20
|1751
|2006.05.15 12:58
|sell
|876
|0.10
|1.2801
|1.2851
|1.2736
|1752
|2006.05.15 15:00
|s/l
|876
|0.10
|1.2851
|1.2851
|1.2736
|-50.00
|372.20
|1753
|2006.05.15 15:00
|sell
|877
|0.10
|1.2848
|1.2898
|1.2783
|1754
|2006.05.15 15:05
|close
|877
|0.10
|1.2837
|1.2898
|1.2783
|11.00
|383.20
|1755
|2006.05.15 15:05
|sell
|878
|0.10
|1.2835
|1.2885
|1.2770
|1756
|2006.05.15 15:10
|close
|878
|0.10
|1.2825
|1.2885
|1.2770
|10.00
|393.20
|1757
|2006.05.15 15:10
|sell
|879
|0.10
|1.2821
|1.2871
|1.2756
|1758
|2006.05.15 15:26
|close
|879
|0.10
|1.2811
|1.2871
|1.2756
|10.00
|403.20
|1759
|2006.05.15 15:26
|sell
|880
|0.10
|1.2807
|1.2857
|1.2742
|1760
|2006.05.15 18:51
|close
|880
|0.10
|1.2792
|1.2857
|1.2742
|15.00
|418.20
|1761
|2006.05.15 18:59
|sell
|881
|0.10
|1.2792
|1.2842
|1.2727
|1762
|2006.05.15 22:35
|close
|881
|0.10
|1.2781
|1.2842
|1.2727
|11.00
|429.20
|1763
|2006.05.15 22:35
|sell
|882
|0.10
|1.2779
|1.2829
|1.2714
|1764
|2006.05.16 05:38
|s/l
|882
|0.10
|1.2829
|1.2829
|1.2714
|-49.80
|379.40
|1765
|2006.05.16 05:38
|buy
|883
|0.10
|1.2829
|1.2779
|1.2894
|1766
|2006.05.16 05:54
|close
|883
|0.10
|1.2840
|1.2779
|1.2894
|11.00
|390.40
|1767
|2006.05.16 05:54
|buy
|884
|0.10
|1.2839
|1.2789
|1.2904
|1768
|2006.05.16 11:00
|s/l
|884
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2904
|-50.00
|340.40
|1769
|2006.05.16 11:00
|sell
|885
|0.10
|1.2787
|1.2837
|1.2722
|1770
|2006.05.16 11:18
|close
|885
|0.10
|1.2776
|1.2837
|1.2722
|11.00
|351.40
|1771
|2006.05.16 11:18
|sell
|886
|0.10
|1.2772
|1.2822
|1.2707
|1772
|2006.05.16 13:03
|s/l
|886
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2707
|-50.00
|301.40
|1773
|2006.05.16 13:03
|buy
|887
|0.10
|1.2822
|1.2772
|1.2887
|1774
|2006.05.16 14:30
|close
|887
|0.10
|1.2833
|1.2772
|1.2887
|11.00
|312.40
|1775
|2006.05.16 14:30
|buy
|888
|0.10
|1.2837
|1.2787
|1.2902
|1776
|2006.05.16 14:33
|close
|888
|0.10
|1.2848
|1.2787
|1.2902
|11.00
|323.40
|1777
|2006.05.16 14:33
|buy
|889
|0.10
|1.2852
|1.2802
|1.2917
|1778
|2006.05.16 14:44
|close
|889
|0.10
|1.2862
|1.2802
|1.2917
|10.00
|333.40
|1779
|2006.05.16 14:44
|buy
|890
|0.10
|1.2866
|1.2816
|1.2931
|1780
|2006.05.16 17:18
|s/l
|890
|0.10
|1.2816
|1.2816
|1.2931
|-50.00
|283.40
|1781
|2006.05.16 17:18
|sell
|891
|0.10
|1.2816
|1.2866
|1.2751
|1782
|2006.05.17 05:11
|s/l
|891
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2751
|-49.40
|234.00
|1783
|2006.05.17 05:11
|buy
|892
|0.10
|1.2867
|1.2817
|1.2932
|1784
|2006.05.17 05:33
|close
|892
|0.10
|1.2877
|1.2817
|1.2932
|10.00
|244.00
|1785
|2006.05.17 05:33
|buy
|893
|0.10
|1.2879
|1.2829
|1.2944
|1786
|2006.05.17 09:11
|close
|893
|0.10
|1.2890
|1.2829
|1.2944
|11.00
|255.00
|1787
|2006.05.17 09:11
|buy
|894
|0.10
|1.2894
|1.2844
|1.2959
|1788
|2006.05.17 10:49
|close
|894
|0.10
|1.2904
|1.2844
|1.2959
|10.00
|265.00
|1789
|2006.05.17 10:49
|buy
|895
|0.10
|1.2908
|1.2858
|1.2973
|1790
|2006.05.17 14:43
|close
|895
|0.10
|1.2918
|1.2858
|1.2973
|10.00
|275.00
|1791
|2006.05.17 14:43
|buy
|896
|0.10
|1.2922
|1.2872
|1.2987
|1792
|2006.05.17 15:12
|s/l
|896
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2987
|-50.00
|225.00
|1793
|2006.05.17 15:12
|sell
|897
|0.10
|1.2872
|1.2922
|1.2807
|1794
|2006.05.17 15:19
|close
|897
|0.10
|1.2861
|1.2922
|1.2807
|11.00
|236.00
|1795
|2006.05.17 15:19
|sell
|898
|0.10
|1.2857
|1.2907
|1.2792
|1796
|2006.05.17 15:28
|close
|898
|0.10
|1.2847
|1.2907
|1.2792
|10.00
|246.00
|1797
|2006.05.17 15:28
|sell
|899
|0.10
|1.2845
|1.2895
|1.2780
|1798
|2006.05.17 15:58
|close
|899
|0.10
|1.2835
|1.2895
|1.2780
|10.00
|256.00
|1799
|2006.05.17 15:59
|sell
|900
|0.10
|1.2831
|1.2881
|1.2766
|1800
|2006.05.17 16:24
|close
|900
|0.10
|1.2821
|1.2881
|1.2766
|10.00
|266.00
|1801
|2006.05.17 16:24
|sell
|901
|0.10
|1.2817
|1.2867
|1.2752
|1802
|2006.05.17 16:25
|close
|901
|0.10
|1.2807
|1.2867
|1.2752
|10.00
|276.00
|1803
|2006.05.17 16:25
|sell
|902
|0.10
|1.2803
|1.2853
|1.2738
|1804
|2006.05.17 16:26
|close
|902
|0.10
|1.2793
|1.2853
|1.2738
|10.00
|286.00
|1805
|2006.05.17 16:26
|sell
|903
|0.10
|1.2789
|1.2839
|1.2724
|1806
|2006.05.17 16:32
|close
|903
|0.10
|1.2778
|1.2839
|1.2724
|11.00
|297.00
|1807
|2006.05.17 16:32
|sell
|904
|0.10
|1.2774
|1.2824
|1.2709
|1808
|2006.05.17 16:33
|close
|904
|0.10
|1.2764
|1.2824
|1.2709
|10.00
|307.00
|1809
|2006.05.17 16:33
|sell
|905
|0.10
|1.2760
|1.2810
|1.2695
|1810
|2006.05.17 17:29
|close
|905
|0.10
|1.2750
|1.2810
|1.2695
|10.00
|317.00
|1811
|2006.05.17 17:29
|sell
|906
|0.10
|1.2746
|1.2796
|1.2681
|1812
|2006.05.17 17:30
|close
|906
|0.10
|1.2735
|1.2796
|1.2681
|11.00
|328.00
|1813
|2006.05.17 17:30
|sell
|907
|0.10
|1.2733
|1.2783
|1.2668
|1814
|2006.05.17 17:59
|close
|907
|0.10
|1.2723
|1.2783
|1.2668
|10.00
|338.00
|1815
|2006.05.17 17:59
|sell
|908
|0.10
|1.2719
|1.2769
|1.2654
|1816
|2006.05.17 20:17
|close
|908
|0.10
|1.2709
|1.2769
|1.2654
|10.00
|348.00
|1817
|2006.05.17 20:17
|sell
|909
|0.10
|1.2707
|1.2757
|1.2642
|1818
|2006.05.17 22:06
|s/l
|909
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2642
|-50.00
|298.00
|1819
|2006.05.17 22:06
|sell
|910
|0.10
|1.2755
|1.2805
|1.2690
|1820
|2006.05.17 22:39
|close
|910
|0.10
|1.2745
|1.2805
|1.2690
|10.00
|308.00
|1821
|2006.05.17 22:40
|sell
|911
|0.10
|1.2744
|1.2794
|1.2679
|1822
|2006.05.17 23:43
|close
|911
|0.10
|1.2733
|1.2794
|1.2679
|11.00
|319.00
|1823
|2006.05.17 23:43
|sell
|912
|0.10
|1.2733
|1.2783
|1.2668
|1824
|2006.05.18 10:19
|s/l
|912
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2668
|-49.80
|269.20
|1825
|2006.05.18 10:19
|buy
|913
|0.10
|1.2784
|1.2734
|1.2849
|1826
|2006.05.18 10:31
|close
|913
|0.10
|1.2794
|1.2734
|1.2849
|10.00
|279.20
|1827
|2006.05.18 10:31
|buy
|914
|0.10
|1.2798
|1.2748
|1.2863
|1828
|2006.05.18 15:32
|close
|914
|0.10
|1.2809
|1.2748
|1.2863
|11.00
|290.20
|1829
|2006.05.18 15:32
|buy
|915
|0.10
|1.2813
|1.2763
|1.2878
|1830
|2006.05.18 15:35
|close
|915
|0.10
|1.2823
|1.2763
|1.2878
|10.00
|300.20
|1831
|2006.05.18 15:35
|buy
|916
|0.10
|1.2827
|1.2777
|1.2892
|1832
|2006.05.18 18:00
|s/l
|916
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2892
|-50.00
|250.20
|1833
|2006.05.18 18:00
|sell
|917
|0.10
|1.2777
|1.2827
|1.2712
|1834
|2006.05.18 18:43
|s/l
|917
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2712
|-50.00
|200.20
|1835
|2006.05.18 18:43
|buy
|918
|0.10
|1.2827
|1.2777
|1.2892
|1836
|2006.05.18 22:39
|close
|918
|0.10
|1.2838
|1.2777
|1.2892
|11.00
|211.20
|1837
|2006.05.18 22:40
|buy
|919
|0.10
|1.2842
|1.2792
|1.2907
|1838
|2006.05.18 22:46
|close
|919
|0.10
|1.2853
|1.2792
|1.2907
|11.00
|222.20
|1839
|2006.05.18 22:46
|buy
|920
|0.10
|1.2855
|1.2805
|1.2920
|1840
|2006.05.18 23:18
|close
|920
|0.10
|1.2865
|1.2805
|1.2920
|10.00
|232.20
|1841
|2006.05.18 23:18
|buy
|921
|0.10
|1.2870
|1.2820
|1.2935
|1842
|2006.05.19 08:18
|s/l
|921
|0.10
|1.2820
|1.2820
|1.2935
|-50.40
|181.80
|1843
|2006.05.19 08:18
|sell
|922
|0.10
|1.2820
|1.2870
|1.2755
|1844
|2006.05.19 09:08
|close
|922
|0.10
|1.2809
|1.2870
|1.2755
|11.00
|192.80
|1845
|2006.05.19 09:08
|sell
|923
|0.10
|1.2807
|1.2857
|1.2742
|1846
|2006.05.19 09:24
|close
|923
|0.10
|1.2796
|1.2857
|1.2742
|11.00
|203.80
|1847
|2006.05.19 09:25
|sell
|924
|0.10
|1.2792
|1.2842
|1.2727
|1848
|2006.05.19 09:32
|close
|924
|0.10
|1.2781
|1.2842
|1.2727
|11.00
|214.80
|1849
|2006.05.19 09:32
|sell
|925
|0.10
|1.2777
|1.2827
|1.2712
|1850
|2006.05.19 09:47
|close
|925
|0.10
|1.2767
|1.2827
|1.2712
|10.00
|224.80
|1851
|2006.05.19 09:47
|sell
|926
|0.10
|1.2765
|1.2815
|1.2700
|1852
|2006.05.19 11:50
|close
|926
|0.10
|1.2755
|1.2815
|1.2700
|10.00
|234.80
|1853
|2006.05.19 11:50
|sell
|927
|0.10
|1.2750
|1.2800
|1.2685
|1854
|2006.05.19 14:59
|close
|927
|0.10
|1.2737
|1.2800
|1.2685
|13.00
|247.80
|1855
|2006.05.19 14:59
|sell
|928
|0.10
|1.2731
|1.2781
|1.2666
|1856
|2006.05.19 15:04
|close
|928
|0.10
|1.2720
|1.2781
|1.2666
|11.00
|258.80
|1857
|2006.05.19 15:04
|sell
|929
|0.10
|1.2715
|1.2765
|1.2650
|1858
|2006.05.19 16:34
|close
|929
|0.10
|1.2705
|1.2765
|1.2650
|10.00
|268.80
|1859
|2006.05.19 16:34
|sell
|930
|0.10
|1.2703
|1.2753
|1.2638
|1860
|2006.05.19 17:58
|s/l
|930
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2638
|-50.00
|218.80
|1861
|2006.05.19 17:58
|sell
|931
|0.10
|1.2751
|1.2801
|1.2686
|1862
|2006.05.19 18:10
|close
|931
|0.10
|1.2740
|1.2801
|1.2686
|11.00
|229.80
|1863
|2006.05.19 18:10
|sell
|932
|0.10
|1.2738
|1.2788
|1.2673
|1864
|2006.05.22 07:45
|close
|932
|0.10
|1.2727
|1.2788
|1.2673
|11.20
|241.00
|1865
|2006.05.22 07:46
|sell
|933
|0.10
|1.2723
|1.2773
|1.2658
|1866
|2006.05.22 08:42
|close
|933
|0.10
|1.2712
|1.2773
|1.2658
|11.00
|252.00
|1867
|2006.05.22 08:42
|sell
|934
|0.10
|1.2710
|1.2760
|1.2645
|1868
|2006.05.22 08:54
|close
|934
|0.10
|1.2698
|1.2760
|1.2645
|12.00
|264.00
|1869
|2006.05.22 08:54
|sell
|935
|0.10
|1.2694
|1.2744
|1.2629
|1870
|2006.05.22 09:55
|s/l
|935
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2629
|-50.00
|214.00
|1871
|2006.05.22 09:55
|buy
|936
|0.10
|1.2744
|1.2694
|1.2809
|1872
|2006.05.22 10:23
|close
|936
|0.10
|1.2755
|1.2694
|1.2809
|11.00
|225.00
|1873
|2006.05.22 10:23
|buy
|937
|0.10
|1.2759
|1.2709
|1.2824
|1874
|2006.05.22 12:05
|close
|937
|0.10
|1.2770
|1.2709
|1.2824
|11.00
|236.00
|1875
|2006.05.22 12:05
|buy
|938
|0.10
|1.2771
|1.2721
|1.2836
|1876
|2006.05.22 12:26
|close
|938
|0.10
|1.2782
|1.2721
|1.2836
|11.00
|247.00
|1877
|2006.05.22 12:26
|buy
|939
|0.10
|1.2787
|1.2737
|1.2852
|1878
|2006.05.22 16:05
|close
|939
|0.10
|1.2797
|1.2737
|1.2852
|10.00
|257.00
|1879
|2006.05.22 16:05
|buy
|940
|0.10
|1.2801
|1.2751
|1.2866
|1880
|2006.05.22 16:22
|close
|940
|0.10
|1.2812
|1.2751
|1.2866
|11.00
|268.00
|1881
|2006.05.22 16:22
|buy
|941
|0.10
|1.2814
|1.2764
|1.2879
|1882
|2006.05.22 17:12
|close
|941
|0.10
|1.2826
|1.2764
|1.2879
|12.00
|280.00
|1883
|2006.05.22 17:12
|buy
|942
|0.10
|1.2833
|1.2783
|1.2898
|1884
|2006.05.22 17:50
|close
|942
|0.10
|1.2844
|1.2783
|1.2898
|11.00
|291.00
|1885
|2006.05.22 17:51
|buy
|943
|0.10
|1.2848
|1.2798
|1.2913
|1886
|2006.05.22 20:02
|close
|943
|0.10
|1.2858
|1.2798
|1.2913
|10.00
|301.00
|1887
|2006.05.22 20:03
|buy
|944
|0.10
|1.2862
|1.2812
|1.2927
|1888
|2006.05.22 20:09
|close
|944
|0.10
|1.2873
|1.2812
|1.2927
|11.00
|312.00
|1889
|2006.05.22 20:09
|buy
|945
|0.10
|1.2878
|1.2828
|1.2943
|1890
|2006.05.23 09:35
|s/l
|945
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2943
|-50.40
|261.60
|1891
|2006.05.23 09:35
|sell
|946
|0.10
|1.2825
|1.2875
|1.2760
|1892
|2006.05.23 15:30
|close
|946
|0.10
|1.2815
|1.2875
|1.2760
|10.00
|271.60
|1893
|2006.05.23 15:30
|sell
|947
|0.10
|1.2811
|1.2861
|1.2746
|1894
|2006.05.23 16:31
|s/l
|947
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2746
|-50.00
|221.60
|1895
|2006.05.23 16:31
|buy
|948
|0.10
|1.2864
|1.2814
|1.2929
|1896
|2006.05.23 20:13
|close
|948
|0.10
|1.2875
|1.2814
|1.2929
|11.00
|232.60
|1897
|2006.05.23 20:13
|buy
|949
|0.10
|1.2877
|1.2827
|1.2942
|1898
|2006.05.23 22:12
|s/l
|949
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2942
|-50.00
|182.60
|1899
|2006.05.23 22:12
|sell
|950
|0.10
|1.2827
|1.2877
|1.2762
|1900
|2006.05.23 22:59
|close
|950
|0.10
|1.2816
|1.2877
|1.2762
|11.00
|193.60
|1901
|2006.05.23 23:00
|sell
|951
|0.10
|1.2814
|1.2864
|1.2749
|1902
|2006.05.23 23:57
|close
|951
|0.10
|1.2802
|1.2864
|1.2749
|12.00
|205.60
|1903
|2006.05.23 23:58
|sell
|952
|0.10
|1.2796
|1.2846
|1.2731
|1904
|2006.05.23 23:59
|close
|952
|0.10
|1.2784
|1.2846
|1.2731
|12.00
|217.60
|1905
|2006.05.23 23:59
|sell
|953
|0.10
|1.2779
|1.2829
|1.2714
|1906
|2006.05.24 07:50
|close
|953
|0.10
|1.2767
|1.2829
|1.2714
|12.60
|230.20
|1907
|2006.05.24 07:50
|sell
|954
|0.10
|1.2765
|1.2815
|1.2700
|1908
|2006.05.24 08:53
|s/l
|954
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2700
|-50.00
|180.20
|1909
|2006.05.24 08:53
|buy
|955
|0.10
|1.2816
|1.2766
|1.2881
|1910
|2006.05.24 09:01
|close
|955
|0.10
|1.2826
|1.2766
|1.2881
|10.00
|190.20
|1911
|2006.05.24 09:02
|buy
|956
|0.10
|1.2828
|1.2778
|1.2893
|1912
|2006.05.24 09:43
|close
|956
|0.10
|1.2839
|1.2778
|1.2893
|11.00
|201.20
|1913
|2006.05.24 09:43
|buy
|957
|0.10
|1.2841
|1.2791
|1.2906
|1914
|2006.05.24 10:03
|close
|957
|0.10
|1.2853
|1.2791
|1.2906
|12.00
|213.20
|1915
|2006.05.24 10:03
|buy
|958
|0.10
|1.2859
|1.2809
|1.2924
|1916
|2006.05.24 12:32
|close
|958
|0.10
|1.2872
|1.2809
|1.2924
|13.00
|226.20
|1917
|2006.05.24 12:32
|buy
|959
|0.10
|1.2874
|1.2824
|1.2939
|1918
|2006.05.24 14:45
|close
|959
|0.10
|1.2886
|1.2824
|1.2939
|12.00
|238.20
|1919
|2006.05.24 14:45
|buy
|960
|0.10
|1.2891
|1.2841
|1.2956
|1920
|2006.05.24 15:11
|s/l
|960
|0.10
|1.2841
|1.2841
|1.2956
|-50.00
|188.20
|1921
|2006.05.24 15:11
|buy
|961
|0.10
|1.2844
|1.2794
|1.2909
|1922
|2006.05.24 16:09
|s/l
|961
|0.10
|1.2794
|1.2794
|1.2909
|-50.00
|138.20
|1923
|2006.05.24 16:09
|sell
|962
|0.10
|1.2794
|1.2844
|1.2729
|1924
|2006.05.24 16:20
|close
|962
|0.10
|1.2783
|1.2844
|1.2729
|11.00
|149.20
|1925
|2006.05.24 16:20
|sell
|963
|0.10
|1.2781
|1.2831
|1.2716
|1926
|2006.05.24 16:36
|close
|963
|0.10
|1.2771
|1.2831
|1.2716
|10.00
|159.20
|1927
|2006.05.24 16:36
|sell
|964
|0.10
|1.2766
|1.2816
|1.2701
|1928
|2006.05.24 16:40
|close
|964
|0.10
|1.2755
|1.2816
|1.2701
|11.00
|170.20
|1929
|2006.05.24 16:40
|sell
|965
|0.10
|1.2751
|1.2801
|1.2686
|1930
|2006.05.24 17:19
|close
|965
|0.10
|1.2739
|1.2801
|1.2686
|12.00
|182.20
|1931
|2006.05.24 17:20
|sell
|966
|0.10
|1.2735
|1.2785
|1.2670
|1932
|2006.05.24 20:52
|s/l
|966
|0.10
|1.2785
|1.2785
|1.2670
|-50.00
|132.20
|1933
|2006.05.24 20:52
|sell
|967
|0.10
|1.2782
|1.2832
|1.2717
|1934
|2006.05.24 22:05
|close
|967
|0.10
|1.2771
|1.2832
|1.2717
|11.00
|143.20
|1935
|2006.05.24 22:05
|sell
|968
|0.10
|1.2771
|1.2821
|1.2706
|1936
|2006.05.24 22:25
|close
|968
|0.10
|1.2760
|1.2821
|1.2706
|11.00
|154.20
|1937
|2006.05.24 22:25
|sell
|969
|0.10
|1.2758
|1.2808
|1.2693
|1938
|2006.05.25 20:32
|s/l
|969
|0.10
|1.2808
|1.2808
|1.2693
|-49.80
|104.40