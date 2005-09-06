|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.08.10 00:00 - 2006.11.29 00:00 (2005.01.01 - 2006.11.29)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|StopLoss=35; TakeProfit=120; TrailingStop=35; T3Periods=5; FastPeriod=5; SlowPeriod=20; Lots=0.1; MaximumRisk=3; FixedLot=true; slippage=2; shift=1; MAGICNUM=112568;
|Bars in test
|2125
|Ticks modelled
|42555
|Modelling quality
|47.67%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|55977.77
|Gross profit
|98460.70
|Gross loss
|-42482.93
|Profit factor
|2.32
|Expected payoff
|43.73
|Absolute drawdown
|483.81
|Maximal drawdown
|955.12 (5.43%)
|Relative drawdown
|5.43% (955.12)
|Total trades
|1280
|Short positions (won %)
|729 (54.73%)
|Long positions (won %)
|551 (56.44%)
|Profit trades (% of total)
|710 (55.47%)
|Loss trades (% of total)
|570 (44.53%)
|Largest
|profit trade
|608.39
|loss trade
|-178.78
|Average
|profit trade
|138.68
|loss trade
|-74.53
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (1900.12)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-576.02)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1900.12 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-647.56 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.08.10 20:00
|sell
|1
|0.50
|1.2356
|1.2391
|1.2236
|2
|2005.08.10 20:40
|modify
|1
|0.50
|1.2356
|1.2383
|1.2236
|3
|2005.08.10 21:10
|s/l
|1
|0.50
|1.2383
|1.2383
|1.2236
|-135.00
|9865.00
|4
|2005.08.10 21:10
|sell
|2
|0.50
|1.2383
|1.2418
|1.2263
|5
|2005.08.10 21:20
|modify
|2
|0.50
|1.2383
|1.2414
|1.2263
|6
|2005.08.10 21:30
|modify
|2
|0.50
|1.2383
|1.2387
|1.2263
|7
|2005.08.11 00:30
|s/l
|2
|0.50
|1.2387
|1.2387
|1.2263
|-11.61
|9853.39
|8
|2005.08.11 00:30
|sell
|3
|0.50
|1.2391
|1.2426
|1.2271
|9
|2005.08.11 00:40
|modify
|3
|0.50
|1.2391
|1.2424
|1.2271
|10
|2005.08.11 01:10
|modify
|3
|0.50
|1.2391
|1.2417
|1.2271
|11
|2005.08.11 03:10
|modify
|3
|0.50
|1.2391
|1.2415
|1.2271
|12
|2005.08.11 06:40
|s/l
|3
|0.50
|1.2415
|1.2415
|1.2271
|-120.00
|9733.39
|13
|2005.08.11 06:40
|sell
|4
|0.50
|1.2419
|1.2454
|1.2299
|14
|2005.08.11 07:00
|modify
|4
|0.50
|1.2419
|1.2453
|1.2299
|15
|2005.08.11 07:10
|modify
|4
|0.50
|1.2419
|1.2444
|1.2299
|16
|2005.08.11 08:10
|modify
|4
|0.50
|1.2419
|1.2427
|1.2299
|17
|2005.08.11 09:20
|modify
|4
|0.50
|1.2419
|1.2425
|1.2299
|18
|2005.08.11 10:30
|s/l
|4
|0.50
|1.2425
|1.2425
|1.2299
|-30.00
|9703.39
|19
|2005.08.11 10:30
|sell
|5
|0.50
|1.2431
|1.2466
|1.2311
|20
|2005.08.11 10:40
|modify
|5
|0.50
|1.2431
|1.2437
|1.2311
|21
|2005.08.11 15:20
|modify
|5
|0.50
|1.2431
|1.2436
|1.2311
|22
|2005.08.11 16:40
|s/l
|5
|0.50
|1.2436
|1.2436
|1.2311
|-25.00
|9678.39
|23
|2005.08.11 16:40
|sell
|6
|0.50
|1.2448
|1.2483
|1.2328
|24
|2005.08.11 17:00
|modify
|6
|0.50
|1.2448
|1.2476
|1.2328
|25
|2005.08.11 17:20
|modify
|6
|0.50
|1.2448
|1.2462
|1.2328
|26
|2005.08.11 20:10
|modify
|6
|0.50
|1.2448
|1.2460
|1.2328
|27
|2005.08.11 22:10
|s/l
|6
|0.50
|1.2460
|1.2460
|1.2328
|-60.00
|9618.39
|28
|2005.08.11 22:10
|sell
|7
|0.50
|1.2469
|1.2504
|1.2349
|29
|2005.08.11 22:20
|modify
|7
|0.50
|1.2469
|1.2474
|1.2349
|30
|2005.08.11 22:30
|modify
|7
|0.50
|1.2469
|1.2469
|1.2349
|31
|2005.08.11 23:10
|s/l
|7
|0.50
|1.2469
|1.2469
|1.2349
|0.00
|9618.39
|32
|2005.08.11 23:10
|sell
|8
|0.50
|1.2468
|1.2503
|1.2348
|33
|2005.08.11 23:20
|modify
|8
|0.50
|1.2468
|1.2500
|1.2348
|34
|2005.08.12 02:10
|modify
|8
|0.50
|1.2468
|1.2493
|1.2348
|35
|2005.08.12 04:40
|modify
|8
|0.50
|1.2468
|1.2489
|1.2348
|36
|2005.08.12 11:40
|s/l
|8
|0.50
|1.2489
|1.2489
|1.2348
|-102.20
|9516.19
|37
|2005.08.12 11:40
|sell
|9
|0.50
|1.2488
|1.2523
|1.2368
|38
|2005.08.12 11:59
|modify
|9
|0.50
|1.2488
|1.2504
|1.2368
|39
|2005.08.12 12:10
|modify
|9
|0.50
|1.2488
|1.2503
|1.2368
|40
|2005.08.12 12:20
|modify
|9
|0.50
|1.2488
|1.2501
|1.2368
|41
|2005.08.12 13:10
|modify
|9
|0.50
|1.2488
|1.2499
|1.2368
|42
|2005.08.12 14:30
|modify
|9
|0.50
|1.2488
|1.2494
|1.2368
|43
|2005.08.12 15:20
|modify
|9
|0.50
|1.2488
|1.2454
|1.2368
|44
|2005.08.12 15:30
|s/l
|9
|0.50
|1.2454
|1.2454
|1.2368
|170.00
|9686.19
|45
|2005.08.12 15:30
|sell
|10
|0.50
|1.2460
|1.2495
|1.2340
|46
|2005.08.12 15:40
|modify
|10
|0.50
|1.2460
|1.2442
|1.2340
|47
|2005.08.12 16:30
|modify
|10
|0.50
|1.2460
|1.2441
|1.2340
|48
|2005.08.12 16:40
|modify
|10
|0.50
|1.2460
|1.2420
|1.2340
|49
|2005.08.12 17:00
|s/l
|10
|0.50
|1.2420
|1.2420
|1.2340
|200.00
|9886.19
|50
|2005.08.12 17:00
|sell
|11
|0.50
|1.2433
|1.2468
|1.2313
|51
|2005.08.12 17:40
|modify
|11
|0.50
|1.2433
|1.2453
|1.2313
|52
|2005.08.15 00:00
|s/l
|11
|0.50
|1.2453
|1.2453
|1.2313
|-97.20
|9788.98
|53
|2005.08.15 00:00
|sell
|12
|0.50
|1.2461
|1.2496
|1.2341
|54
|2005.08.15 00:10
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2488
|1.2341
|55
|2005.08.15 01:10
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2486
|1.2341
|56
|2005.08.15 03:20
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2460
|1.2341
|57
|2005.08.15 04:10
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2444
|1.2341
|58
|2005.08.15 05:40
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2442
|1.2341
|59
|2005.08.15 08:30
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2425
|1.2341
|60
|2005.08.15 09:20
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2424
|1.2341
|61
|2005.08.15 10:40
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2422
|1.2341
|62
|2005.08.15 11:30
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2415
|1.2341
|63
|2005.08.15 12:20
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2411
|1.2341
|64
|2005.08.15 13:10
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2409
|1.2341
|65
|2005.08.15 13:40
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2403
|1.2341
|66
|2005.08.15 14:30
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2401
|1.2341
|67
|2005.08.15 14:40
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2398
|1.2341
|68
|2005.08.15 16:30
|modify
|12
|0.50
|1.2461
|1.2382
|1.2341
|69
|2005.08.15 18:30
|s/l
|12
|0.50
|1.2382
|1.2382
|1.2341
|395.00
|10183.98
|70
|2005.08.15 18:30
|sell
|13
|0.50
|1.2382
|1.2417
|1.2262
|71
|2005.08.15 18:40
|modify
|13
|0.50
|1.2382
|1.2393
|1.2262
|72
|2005.08.15 20:20
|modify
|13
|0.50
|1.2382
|1.2390
|1.2262
|73
|2005.08.15 20:40
|modify
|13
|0.50
|1.2382
|1.2389
|1.2262
|74
|2005.08.16 02:20
|modify
|13
|0.50
|1.2382
|1.2385
|1.2262
|75
|2005.08.16 03:10
|modify
|13
|0.50
|1.2382
|1.2374
|1.2262
|76
|2005.08.16 04:40
|modify
|13
|0.50
|1.2382
|1.2363
|1.2262
|77
|2005.08.16 05:40
|modify
|13
|0.50
|1.2382
|1.2362
|1.2262
|78
|2005.08.16 09:40
|s/l
|13
|0.50
|1.2362
|1.2362
|1.2262
|102.80
|10286.78
|79
|2005.08.16 09:40
|sell
|14
|0.50
|1.2362
|1.2397
|1.2242
|80
|2005.08.16 09:59
|modify
|14
|0.50
|1.2362
|1.2391
|1.2242
|81
|2005.08.16 11:10
|modify
|14
|0.50
|1.2362
|1.2370
|1.2242
|82
|2005.08.16 12:20
|modify
|14
|0.50
|1.2362
|1.2352
|1.2242
|83
|2005.08.16 13:40
|modify
|14
|0.50
|1.2362
|1.2351
|1.2242
|84
|2005.08.16 14:30
|modify
|14
|0.50
|1.2362
|1.2350
|1.2242
|85
|2005.08.16 14:40
|modify
|14
|0.50
|1.2362
|1.2344
|1.2242
|86
|2005.08.16 15:30
|modify
|14
|0.50
|1.2362
|1.2337
|1.2242
|87
|2005.08.16 15:40
|modify
|14
|0.50
|1.2362
|1.2332
|1.2242
|88
|2005.08.16 17:10
|s/l
|14
|0.50
|1.2332
|1.2332
|1.2242
|150.00
|10436.78
|89
|2005.08.16 17:10
|sell
|15
|0.50
|1.2335
|1.2370
|1.2215
|90
|2005.08.16 17:20
|modify
|15
|0.50
|1.2335
|1.2360
|1.2215
|91
|2005.08.16 17:40
|modify
|15
|0.50
|1.2335
|1.2348
|1.2215
|92
|2005.08.16 18:40
|s/l
|15
|0.50
|1.2348
|1.2348
|1.2215
|-65.00
|10371.78
|93
|2005.08.16 18:40
|sell
|16
|0.50
|1.2350
|1.2385
|1.2230
|94
|2005.08.16 19:00
|modify
|16
|0.50
|1.2350
|1.2376
|1.2230
|95
|2005.08.16 19:10
|modify
|16
|0.50
|1.2350
|1.2369
|1.2230
|96
|2005.08.16 19:20
|modify
|16
|0.50
|1.2350
|1.2363
|1.2230
|97
|2005.08.16 21:30
|s/l
|16
|0.50
|1.2363
|1.2363
|1.2230
|-65.00
|10306.78
|98
|2005.08.16 21:30
|sell
|17
|0.50
|1.2363
|1.2398
|1.2243
|99
|2005.08.16 21:40
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2397
|1.2243
|100
|2005.08.16 22:00
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2394
|1.2243
|101
|2005.08.16 22:10
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2389
|1.2243
|102
|2005.08.17 00:10
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2380
|1.2243
|103
|2005.08.17 04:30
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2372
|1.2243
|104
|2005.08.17 06:10
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2369
|1.2243
|105
|2005.08.17 06:40
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2365
|1.2243
|106
|2005.08.17 07:30
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2358
|1.2243
|107
|2005.08.17 07:40
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2352
|1.2243
|108
|2005.08.17 08:40
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2351
|1.2243
|109
|2005.08.17 09:20
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2344
|1.2243
|110
|2005.08.17 09:30
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2341
|1.2243
|111
|2005.08.17 09:40
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2322
|1.2243
|112
|2005.08.17 10:40
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2318
|1.2243
|113
|2005.08.17 12:30
|modify
|17
|0.50
|1.2363
|1.2313
|1.2243
|114
|2005.08.17 14:10
|s/l
|17
|0.50
|1.2313
|1.2313
|1.2243
|252.80
|10559.57
|115
|2005.08.17 14:10
|sell
|18
|0.50
|1.2311
|1.2346
|1.2191
|116
|2005.08.17 14:30
|modify
|18
|0.50
|1.2311
|1.2334
|1.2191
|117
|2005.08.17 14:40
|modify
|18
|0.50
|1.2311
|1.2329
|1.2191
|118
|2005.08.17 15:20
|modify
|18
|0.50
|1.2311
|1.2321
|1.2191
|119
|2005.08.17 15:30
|modify
|18
|0.50
|1.2311
|1.2316
|1.2191
|120
|2005.08.17 16:30
|s/l
|18
|0.50
|1.2316
|1.2316
|1.2191
|-25.00
|10534.57
|121
|2005.08.17 16:30
|sell
|19
|0.50
|1.2317
|1.2352
|1.2197
|122
|2005.08.17 16:40
|modify
|19
|0.50
|1.2317
|1.2350
|1.2197
|123
|2005.08.17 16:59
|modify
|19
|0.50
|1.2317
|1.2333
|1.2197
|124
|2005.08.17 17:00
|modify
|19
|0.50
|1.2317
|1.2332
|1.2197
|125
|2005.08.17 17:10
|modify
|19
|0.50
|1.2317
|1.2321
|1.2197
|126
|2005.08.17 19:10
|modify
|19
|0.50
|1.2317
|1.2313
|1.2197
|127
|2005.08.17 19:30
|modify
|19
|0.50
|1.2317
|1.2298
|1.2197
|128
|2005.08.17 19:40
|s/l
|19
|0.50
|1.2298
|1.2298
|1.2197
|95.00
|10629.57
|129
|2005.08.17 19:40
|sell
|20
|0.50
|1.2301
|1.2336
|1.2181
|130
|2005.08.17 19:59
|modify
|20
|0.50
|1.2301
|1.2305
|1.2181
|131
|2005.08.17 20:40
|modify
|20
|0.50
|1.2301
|1.2302
|1.2181
|132
|2005.08.17 21:40
|modify
|20
|0.50
|1.2301
|1.2299
|1.2181
|133
|2005.08.18 02:10
|modify
|20
|0.50
|1.2301
|1.2298
|1.2181
|134
|2005.08.18 03:10
|modify
|20
|0.50
|1.2301
|1.2297
|1.2181
|135
|2005.08.18 07:40
|s/l
|20
|0.50
|1.2297
|1.2297
|1.2181
|28.39
|10657.96
|136
|2005.08.18 07:40
|sell
|21
|0.50
|1.2296
|1.2331
|1.2176
|137
|2005.08.18 07:59
|modify
|21
|0.50
|1.2296
|1.2321
|1.2176
|138
|2005.08.18 08:10
|modify
|21
|0.50
|1.2296
|1.2296
|1.2176
|139
|2005.08.18 11:30
|modify
|21
|0.50
|1.2296
|1.2292
|1.2176
|140
|2005.08.18 12:20
|modify
|21
|0.50
|1.2296
|1.2261
|1.2176
|141
|2005.08.18 13:10
|modify
|21
|0.50
|1.2296
|1.2258
|1.2176
|142
|2005.08.18 14:40
|modify
|21
|0.50
|1.2296
|1.2246
|1.2176
|143
|2005.08.18 15:30
|modify
|21
|0.50
|1.2296
|1.2232
|1.2176
|144
|2005.08.18 15:40
|modify
|21
|0.50
|1.2296
|1.2223
|1.2176
|145
|2005.08.18 16:20
|modify
|21
|0.50
|1.2296
|1.2215
|1.2176
|146
|2005.08.18 16:30
|t/p
|21
|0.50
|1.2176
|1.2215
|1.2176
|600.00
|11257.96
|147
|2005.08.18 16:30
|sell
|22
|0.50
|1.2173
|1.2208
|1.2053
|148
|2005.08.18 17:40
|modify
|22
|0.50
|1.2173
|1.2195
|1.2053
|149
|2005.08.19 03:40
|s/l
|22
|0.50
|1.2195
|1.2195
|1.2053
|-107.20
|11150.76
|150
|2005.08.19 03:40
|sell
|23
|0.50
|1.2194
|1.2229
|1.2074
|151
|2005.08.19 03:59
|modify
|23
|0.50
|1.2194
|1.2226
|1.2074
|152
|2005.08.19 04:00
|modify
|23
|0.50
|1.2194
|1.2225
|1.2074
|153
|2005.08.19 04:10
|modify
|23
|0.50
|1.2194
|1.2204
|1.2074
|154
|2005.08.19 07:30
|modify
|23
|0.50
|1.2194
|1.2200
|1.2074
|155
|2005.08.19 09:10
|modify
|23
|0.50
|1.2194
|1.2199
|1.2074
|156
|2005.08.19 09:30
|modify
|23
|0.50
|1.2194
|1.2193
|1.2074
|157
|2005.08.19 09:40
|modify
|23
|0.50
|1.2194
|1.2191
|1.2074
|158
|2005.08.19 10:20
|modify
|23
|0.50
|1.2194
|1.2166
|1.2074
|159
|2005.08.19 10:40
|modify
|23
|0.50
|1.2194
|1.2161
|1.2074
|160
|2005.08.19 12:20
|s/l
|23
|0.50
|1.2161
|1.2161
|1.2074
|165.00
|11315.76
|161
|2005.08.19 12:20
|sell
|24
|0.50
|1.2188
|1.2223
|1.2068
|162
|2005.08.19 12:30
|modify
|24
|0.50
|1.2188
|1.2216
|1.2068
|163
|2005.08.19 12:40
|modify
|24
|0.50
|1.2188
|1.2186
|1.2068
|164
|2005.08.19 14:10
|s/l
|24
|0.50
|1.2186
|1.2186
|1.2068
|10.00
|11325.76
|165
|2005.08.19 14:10
|sell
|25
|0.50
|1.2188
|1.2223
|1.2068
|166
|2005.08.19 14:20
|modify
|25
|0.50
|1.2188
|1.2213
|1.2068
|167
|2005.08.19 15:10
|modify
|25
|0.50
|1.2188
|1.2203
|1.2068
|168
|2005.08.19 16:10
|modify
|25
|0.50
|1.2188
|1.2195
|1.2068
|169
|2005.08.19 17:10
|modify
|25
|0.50
|1.2188
|1.2182
|1.2068
|170
|2005.08.19 17:40
|modify
|25
|0.50
|1.2188
|1.2176
|1.2068
|171
|2005.08.19 18:40
|modify
|25
|0.50
|1.2188
|1.2169
|1.2068
|172
|2005.08.19 19:10
|s/l
|25
|0.50
|1.2169
|1.2169
|1.2068
|95.00
|11420.76
|173
|2005.08.19 19:10
|sell
|26
|0.50
|1.2179
|1.2214
|1.2059
|174
|2005.08.19 19:20
|modify
|26
|0.50
|1.2179
|1.2211
|1.2059
|175
|2005.08.19 19:30
|modify
|26
|0.50
|1.2179
|1.2205
|1.2059
|176
|2005.08.19 19:40
|modify
|26
|0.50
|1.2179
|1.2184
|1.2059
|177
|2005.08.22 05:20
|s/l
|26
|0.50
|1.2184
|1.2184
|1.2059
|-22.20
|11398.56
|178
|2005.08.22 05:20
|sell
|27
|0.50
|1.2187
|1.2222
|1.2067
|179
|2005.08.22 05:30
|modify
|27
|0.50
|1.2187
|1.2210
|1.2067
|180
|2005.08.22 08:00
|close
|27
|0.50
|1.2184
|1.2210
|1.2067
|15.00
|11413.56
|181
|2005.08.22 08:10
|buy
|28
|0.50
|1.2175
|1.2140
|1.2295
|182
|2005.08.22 08:20
|modify
|28
|0.50
|1.2175
|1.2145
|1.2295
|183
|2005.08.22 08:30
|modify
|28
|0.50
|1.2175
|1.2151
|1.2295
|184
|2005.08.22 09:20
|modify
|28
|0.50
|1.2175
|1.2156
|1.2295
|185
|2005.08.22 10:10
|modify
|28
|0.50
|1.2175
|1.2158
|1.2295
|186
|2005.08.22 13:10
|modify
|28
|0.50
|1.2175
|1.2166
|1.2295
|187
|2005.08.22 13:20
|modify
|28
|0.50
|1.2175
|1.2187
|1.2295
|188
|2005.08.22 13:30
|s/l
|28
|0.50
|1.2187
|1.2187
|1.2295
|60.00
|11473.56
|189
|2005.08.22 13:30
|buy
|29
|0.50
|1.2181
|1.2146
|1.2301
|190
|2005.08.22 13:40
|modify
|29
|0.50
|1.2181
|1.2159
|1.2301
|191
|2005.08.22 13:59
|modify
|29
|0.50
|1.2181
|1.2186
|1.2301
|192
|2005.08.22 14:10
|modify
|29
|0.50
|1.2181
|1.2191
|1.2301
|193
|2005.08.22 14:40
|modify
|29
|0.50
|1.2181
|1.2198
|1.2301
|194
|2005.08.22 15:40
|modify
|29
|0.50
|1.2181
|1.2205
|1.2301
|195
|2005.08.22 16:40
|modify
|29
|0.50
|1.2181
|1.2206
|1.2301
|196
|2005.08.22 19:10
|modify
|29
|0.50
|1.2181
|1.2208
|1.2301
|197
|2005.08.22 19:20
|modify
|29
|0.50
|1.2181
|1.2210
|1.2301
|198
|2005.08.23 04:10
|s/l
|29
|0.50
|1.2210
|1.2210
|1.2301
|141.22
|11614.78
|199
|2005.08.23 04:10
|buy
|30
|0.50
|1.2210
|1.2175
|1.2330
|200
|2005.08.23 04:30
|modify
|30
|0.50
|1.2210
|1.2183
|1.2330
|201
|2005.08.23 09:30
|modify
|30
|0.50
|1.2210
|1.2199
|1.2330
|202
|2005.08.23 09:40
|modify
|30
|0.50
|1.2210
|1.2208
|1.2330
|203
|2005.08.23 10:20
|modify
|30
|0.50
|1.2210
|1.2215
|1.2330
|204
|2005.08.23 10:30
|modify
|30
|0.50
|1.2210
|1.2220
|1.2330
|205
|2005.08.23 12:40
|modify
|30
|0.50
|1.2210
|1.2221
|1.2330
|206
|2005.08.23 15:20
|s/l
|30
|0.50
|1.2221
|1.2221
|1.2330
|55.00
|11669.78
|207
|2005.08.23 15:20
|buy
|31
|0.50
|1.2221
|1.2186
|1.2341
|208
|2005.08.23 16:40
|modify
|31
|0.50
|1.2221
|1.2189
|1.2341
|209
|2005.08.23 17:30
|modify
|31
|0.50
|1.2221
|1.2192
|1.2341
|210
|2005.08.23 19:10
|modify
|31
|0.50
|1.2221
|1.2204
|1.2341
|211
|2005.08.23 20:20
|modify
|31
|0.50
|1.2221
|1.2206
|1.2341
|212
|2005.08.23 21:40
|modify
|31
|0.50
|1.2221
|1.2208
|1.2341
|213
|2005.08.24 03:40
|s/l
|31
|0.50
|1.2208
|1.2208
|1.2341
|-68.78
|11601.00
|214
|2005.08.24 03:40
|buy
|32
|0.50
|1.2200
|1.2165
|1.2320
|215
|2005.08.24 03:59
|modify
|32
|0.50
|1.2200
|1.2175
|1.2320
|216
|2005.08.24 04:10
|modify
|32
|0.50
|1.2200
|1.2177
|1.2320
|217
|2005.08.24 05:20
|modify
|32
|0.50
|1.2200
|1.2186
|1.2320
|218
|2005.08.24 07:30
|s/l
|32
|0.50
|1.2186
|1.2186
|1.2320
|-70.00
|11531.00
|219
|2005.08.24 07:30
|buy
|33
|0.50
|1.2178
|1.2143
|1.2298
|220
|2005.08.24 07:40
|modify
|33
|0.50
|1.2178
|1.2162
|1.2298
|221
|2005.08.24 10:40
|s/l
|33
|0.50
|1.2162
|1.2162
|1.2298
|-80.00
|11451.00
|222
|2005.08.24 10:40
|buy
|34
|0.50
|1.2163
|1.2128
|1.2283
|223
|2005.08.24 10:59
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2135
|1.2283
|224
|2005.08.24 11:00
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2136
|1.2283
|225
|2005.08.24 11:10
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2154
|1.2283
|226
|2005.08.24 12:10
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2170
|1.2283
|227
|2005.08.24 13:10
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2182
|1.2283
|228
|2005.08.24 13:40
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2183
|1.2283
|229
|2005.08.24 15:20
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2189
|1.2283
|230
|2005.08.24 15:30
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2213
|1.2283
|231
|2005.08.24 15:40
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2217
|1.2283
|232
|2005.08.24 16:20
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2233
|1.2283
|233
|2005.08.24 16:30
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2237
|1.2283
|234
|2005.08.24 16:40
|modify
|34
|0.50
|1.2163
|1.2245
|1.2283
|235
|2005.08.24 18:10
|s/l
|34
|0.50
|1.2245
|1.2245
|1.2283
|410.00
|11861.00
|236
|2005.08.24 18:10
|buy
|35
|0.50
|1.2231
|1.2196
|1.2351
|237
|2005.08.24 18:20
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2197
|1.2351
|238
|2005.08.24 18:30
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2213
|1.2351
|239
|2005.08.24 18:40
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2227
|1.2351
|240
|2005.08.24 19:30
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2230
|1.2351
|241
|2005.08.24 20:20
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2239
|1.2351
|242
|2005.08.24 21:10
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2245
|1.2351
|243
|2005.08.25 03:20
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2256
|1.2351
|244
|2005.08.25 04:10
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2258
|1.2351
|245
|2005.08.25 05:20
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2261
|1.2351
|246
|2005.08.25 05:40
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2272
|1.2351
|247
|2005.08.25 06:30
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2279
|1.2351
|248
|2005.08.25 06:40
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2281
|1.2351
|249
|2005.08.25 07:20
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2286
|1.2351
|250
|2005.08.25 07:30
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2287
|1.2351
|251
|2005.08.25 09:40
|modify
|35
|0.50
|1.2231
|1.2288
|1.2351
|252
|2005.08.25 11:30
|s/l
|35
|0.50
|1.2288
|1.2288
|1.2351
|273.66
|12134.66
|253
|2005.08.25 11:30
|buy
|36
|0.50
|1.2283
|1.2248
|1.2403
|254
|2005.08.25 11:40
|modify
|36
|0.50
|1.2283
|1.2276
|1.2403
|255
|2005.08.25 12:30
|modify
|36
|0.50
|1.2283
|1.2277
|1.2403
|256
|2005.08.25 13:20
|modify
|36
|0.50
|1.2283
|1.2280
|1.2403
|257
|2005.08.25 15:10
|s/l
|36
|0.50
|1.2280
|1.2280
|1.2403
|-15.00
|12119.66
|258
|2005.08.25 15:10
|buy
|37
|0.50
|1.2282
|1.2247
|1.2402
|259
|2005.08.25 15:20
|modify
|37
|0.50
|1.2282
|1.2254
|1.2402
|260
|2005.08.25 17:10
|modify
|37
|0.50
|1.2282
|1.2261
|1.2402
|261
|2005.08.25 18:10
|modify
|37
|0.50
|1.2282
|1.2293
|1.2402
|262
|2005.08.25 18:30
|s/l
|37
|0.50
|1.2293
|1.2293
|1.2402
|55.00
|12174.66
|263
|2005.08.25 18:30
|buy
|38
|0.50
|1.2288
|1.2253
|1.2408
|264
|2005.08.25 18:40
|modify
|38
|0.50
|1.2288
|1.2273
|1.2408
|265
|2005.08.25 19:10
|modify
|38
|0.50
|1.2288
|1.2275
|1.2408
|266
|2005.08.25 19:40
|modify
|38
|0.50
|1.2288
|1.2278
|1.2408
|267
|2005.08.25 20:40
|modify
|38
|0.50
|1.2288
|1.2282
|1.2408
|268
|2005.08.25 21:30
|modify
|38
|0.50
|1.2288
|1.2283
|1.2408
|269
|2005.08.26 02:20
|s/l
|38
|0.50
|1.2283
|1.2283
|1.2408
|-28.78
|12145.88
|270
|2005.08.26 02:20
|buy
|39
|0.50
|1.2283
|1.2248
|1.2403
|271
|2005.08.26 02:30
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2250
|1.2403
|272
|2005.08.26 03:20
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2252
|1.2403
|273
|2005.08.26 03:40
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2257
|1.2403
|274
|2005.08.26 04:20
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2261
|1.2403
|275
|2005.08.26 04:30
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2262
|1.2403
|276
|2005.08.26 05:10
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2267
|1.2403
|277
|2005.08.26 05:20
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2268
|1.2403
|278
|2005.08.26 06:10
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2275
|1.2403
|279
|2005.08.26 07:30
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2278
|1.2403
|280
|2005.08.26 07:40
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2283
|1.2403
|281
|2005.08.26 08:30
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2285
|1.2403
|282
|2005.08.26 08:40
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2288
|1.2403
|283
|2005.08.26 09:40
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2290
|1.2403
|284
|2005.08.26 10:30
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2302
|1.2403
|285
|2005.08.26 10:40
|modify
|39
|0.50
|1.2283
|1.2305
|1.2403
|286
|2005.08.26 11:10
|s/l
|39
|0.50
|1.2305
|1.2305
|1.2403
|110.00
|12255.88
|287
|2005.08.26 11:10
|buy
|40
|0.50
|1.2306
|1.2271
|1.2426
|288
|2005.08.26 11:20
|modify
|40
|0.50
|1.2306
|1.2295
|1.2426
|289
|2005.08.26 11:30
|modify
|40
|0.50
|1.2306
|1.2299
|1.2426
|290
|2005.08.26 13:20
|s/l
|40
|0.50
|1.2299
|1.2299
|1.2426
|-35.00
|12220.88
|291
|2005.08.26 13:20
|buy
|41
|0.50
|1.2301
|1.2266
|1.2421
|292
|2005.08.26 13:30
|modify
|41
|0.50
|1.2301
|1.2291
|1.2421
|293
|2005.08.26 17:10
|modify
|41
|0.50
|1.2301
|1.2298
|1.2421
|294
|2005.08.26 17:40
|modify
|41
|0.50
|1.2301
|1.2307
|1.2421
|295
|2005.08.26 20:20
|s/l
|41
|0.50
|1.2307
|1.2307
|1.2421
|30.00
|12250.88
|296
|2005.08.26 20:20
|buy
|42
|0.50
|1.2300
|1.2265
|1.2420
|297
|2005.08.26 20:30
|modify
|42
|0.50
|1.2300
|1.2281
|1.2420
|298
|2005.08.26 21:10
|s/l
|42
|0.50
|1.2281
|1.2281
|1.2420
|-95.00
|12155.88
|299
|2005.08.26 21:10
|buy
|43
|0.50
|1.2277
|1.2242
|1.2397
|300
|2005.08.26 21:20
|modify
|43
|0.50
|1.2277
|1.2272
|1.2397
|301
|2005.08.29 02:10
|modify
|43
|0.50
|1.2277
|1.2311
|1.2397
|302
|2005.08.29 02:20
|s/l
|43
|0.50
|1.2311
|1.2311
|1.2397
|166.22
|12322.10
|303
|2005.08.29 02:20
|buy
|44
|0.50
|1.2306
|1.2271
|1.2426
|304
|2005.08.29 02:59
|modify
|44
|0.50
|1.2306
|1.2304
|1.2426
|305
|2005.08.29 03:00
|modify
|44
|0.50
|1.2306
|1.2305
|1.2426
|306
|2005.08.29 03:40
|modify
|44
|0.50
|1.2306
|1.2310
|1.2426
|307
|2005.08.29 04:20
|s/l
|44
|0.50
|1.2310
|1.2310
|1.2426
|20.00
|12342.10
|308
|2005.08.29 04:20
|buy
|45
|0.50
|1.2310
|1.2275
|1.2430
|309
|2005.08.29 04:30
|modify
|45
|0.50
|1.2310
|1.2286
|1.2430
|310
|2005.08.29 04:40
|modify
|45
|0.50
|1.2310
|1.2312
|1.2430
|311
|2005.08.29 07:30
|s/l
|45
|0.50
|1.2312
|1.2312
|1.2430
|10.00
|12352.10
|312
|2005.08.29 07:30
|buy
|46
|0.50
|1.2309
|1.2274
|1.2429
|313
|2005.08.29 07:40
|modify
|46
|0.50
|1.2309
|1.2276
|1.2429
|314
|2005.08.29 07:59
|modify
|46
|0.50
|1.2309
|1.2278
|1.2429
|315
|2005.08.29 08:00
|modify
|46
|0.50
|1.2309
|1.2279
|1.2429
|316
|2005.08.29 08:10
|modify
|46
|0.50
|1.2309
|1.2294
|1.2429
|317
|2005.08.29 09:20
|modify
|46
|0.50
|1.2309
|1.2305
|1.2429
|318
|2005.08.29 09:30
|modify
|46
|0.50
|1.2309
|1.2310
|1.2429
|319
|2005.08.29 10:40
|modify
|46
|0.50
|1.2309
|1.2311
|1.2429
|320
|2005.08.29 11:20
|s/l
|46
|0.50
|1.2311
|1.2311
|1.2429
|10.00
|12362.10
|321
|2005.08.29 11:20
|buy
|47
|0.50
|1.2308
|1.2273
|1.2428
|322
|2005.08.29 11:30
|modify
|47
|0.50
|1.2308
|1.2276
|1.2428
|323
|2005.08.29 11:40
|modify
|47
|0.50
|1.2308
|1.2286
|1.2428
|324
|2005.08.29 15:40
|s/l
|47
|0.50
|1.2286
|1.2286
|1.2428
|-110.00
|12252.10
|325
|2005.08.29 15:40
|buy
|48
|0.50
|1.2283
|1.2248
|1.2403
|326
|2005.08.29 15:59
|modify
|48
|0.50
|1.2283
|1.2255
|1.2403
|327
|2005.08.29 16:10
|modify
|48
|0.50
|1.2283
|1.2267
|1.2403
|328
|2005.08.29 17:10
|modify
|48
|0.50
|1.2283
|1.2268
|1.2403
|329
|2005.08.29 17:40
|s/l
|48
|0.50
|1.2268
|1.2268
|1.2403
|-75.00
|12177.10
|330
|2005.08.29 17:40
|buy
|49
|0.50
|1.2269
|1.2234
|1.2389
|331
|2005.08.29 18:00
|modify
|49
|0.50
|1.2269
|1.2235
|1.2389
|332
|2005.08.29 18:10
|modify
|49
|0.50
|1.2269
|1.2239
|1.2389
|333
|2005.08.29 19:20
|s/l
|49
|0.50
|1.2239
|1.2239
|1.2389
|-150.00
|12027.10
|334
|2005.08.29 19:20
|buy
|50
|0.50
|1.2236
|1.2201
|1.2356
|335
|2005.08.29 19:30
|modify
|50
|0.50
|1.2236
|1.2208
|1.2356
|336
|2005.08.30 05:30
|s/l
|50
|0.50
|1.2208
|1.2208
|1.2356
|-143.78
|11883.32
|337
|2005.08.30 05:30
|buy
|51
|0.50
|1.2209
|1.2174
|1.2329
|338
|2005.08.30 06:00
|modify
|51
|0.50
|1.2209
|1.2178
|1.2329
|339
|2005.08.30 06:10
|modify
|51
|0.50
|1.2209
|1.2184
|1.2329
|340
|2005.08.30 08:10
|modify
|51
|0.50
|1.2209
|1.2189
|1.2329
|341
|2005.08.30 09:10
|modify
|51
|0.50
|1.2209
|1.2197
|1.2329
|342
|2005.08.30 10:40
|modify
|51
|0.50
|1.2209
|1.2202
|1.2329
|343
|2005.08.30 12:10
|s/l
|51
|0.50
|1.2202
|1.2202
|1.2329
|-35.00
|11848.32
|344
|2005.08.30 12:10
|buy
|52
|0.50
|1.2198
|1.2163
|1.2318
|345
|2005.08.30 12:20
|modify
|52
|0.50
|1.2198
|1.2172
|1.2318
|346
|2005.08.30 12:30
|modify
|52
|0.50
|1.2198
|1.2185
|1.2318
|347
|2005.08.30 13:40
|s/l
|52
|0.50
|1.2185
|1.2185
|1.2318
|-65.00
|11783.32
|348
|2005.08.30 13:40
|buy
|53
|0.50
|1.2185
|1.2150
|1.2305
|349
|2005.08.30 14:00
|modify
|53
|0.50
|1.2185
|1.2151
|1.2305
|350
|2005.08.30 14:10
|modify
|53
|0.50
|1.2185
|1.2163
|1.2305
|351
|2005.08.30 16:10
|modify
|53
|0.50
|1.2185
|1.2166
|1.2305
|352
|2005.08.30 17:10
|modify
|53
|0.50
|1.2185
|1.2168
|1.2305
|353
|2005.08.30 18:20
|modify
|53
|0.50
|1.2185
|1.2192
|1.2305
|354
|2005.08.30 19:20
|s/l
|53
|0.50
|1.2192
|1.2192
|1.2305
|35.00
|11818.32
|355
|2005.08.30 19:20
|buy
|54
|0.50
|1.2185
|1.2150
|1.2305
|356
|2005.08.30 19:40
|modify
|54
|0.50
|1.2185
|1.2168
|1.2305
|357
|2005.08.30 20:40
|modify
|54
|0.50
|1.2185
|1.2175
|1.2305
|358
|2005.08.30 21:30
|modify
|54
|0.50
|1.2185
|1.2190
|1.2305
|359
|2005.08.30 22:20
|modify
|54
|0.50
|1.2185
|1.2195
|1.2305
|360
|2005.08.31 03:10
|modify
|54
|0.50
|1.2185
|1.2197
|1.2305
|361
|2005.08.31 04:10
|modify
|54
|0.50
|1.2185
|1.2198
|1.2305
|362
|2005.08.31 05:40
|modify
|54
|0.50
|1.2185
|1.2200
|1.2305
|363
|2005.08.31 09:40
|s/l
|54
|0.50
|1.2200
|1.2200
|1.2305
|71.22
|11889.54
|364
|2005.08.31 09:40
|buy
|55
|0.50
|1.2201
|1.2166
|1.2321
|365
|2005.08.31 10:00
|modify
|55
|0.50
|1.2201
|1.2188
|1.2321
|366
|2005.08.31 10:20
|modify
|55
|0.50
|1.2201
|1.2196
|1.2321
|367
|2005.08.31 13:10
|s/l
|55
|0.50
|1.2196
|1.2196
|1.2321
|-25.00
|11864.54
|368
|2005.08.31 13:10
|buy
|56
|0.50
|1.2193
|1.2158
|1.2313
|369
|2005.08.31 13:20
|modify
|56
|0.50
|1.2193
|1.2182
|1.2313
|370
|2005.08.31 15:10
|modify
|56
|0.50
|1.2193
|1.2188
|1.2313
|371
|2005.08.31 15:20
|modify
|56
|0.50
|1.2193
|1.2190
|1.2313
|372
|2005.08.31 16:10
|modify
|56
|0.50
|1.2193
|1.2195
|1.2313
|373
|2005.08.31 17:10
|modify
|56
|0.50
|1.2193
|1.2235
|1.2313
|374
|2005.08.31 17:20
|s/l
|56
|0.50
|1.2235
|1.2235
|1.2313
|210.00
|12074.54
|375
|2005.08.31 17:20
|buy
|57
|0.50
|1.2229
|1.2194
|1.2349
|376
|2005.08.31 17:30
|modify
|57
|0.50
|1.2229
|1.2198
|1.2349
|377
|2005.08.31 17:40
|modify
|57
|0.50
|1.2229
|1.2267
|1.2349
|378
|2005.08.31 18:30
|modify
|57
|0.50
|1.2229
|1.2292
|1.2349
|379
|2005.08.31 18:40
|modify
|57
|0.50
|1.2229
|1.2299
|1.2349
|380
|2005.08.31 19:20
|modify
|57
|0.50
|1.2229
|1.2300
|1.2349
|381
|2005.08.31 19:30
|modify
|57
|0.50
|1.2229
|1.2301
|1.2349
|382
|2005.08.31 19:40
|t/p
|57
|0.50
|1.2349
|1.2301
|1.2349
|600.00
|12674.54
|383
|2005.08.31 19:40
|buy
|58
|0.50
|1.2360
|1.2325
|1.2480
|384
|2005.08.31 21:10
|s/l
|58
|0.50
|1.2325
|1.2325
|1.2480
|-175.00
|12499.54
|385
|2005.08.31 21:10
|buy
|59
|0.50
|1.2326
|1.2291
|1.2446
|386
|2005.08.31 21:20
|modify
|59
|0.50
|1.2326
|1.2301
|1.2446
|387
|2005.08.31 21:40
|modify
|59
|0.50
|1.2326
|1.2310
|1.2446
|388
|2005.08.31 23:40
|modify
|59
|0.50
|1.2326
|1.2315
|1.2446
|389
|2005.09.01 09:30
|modify
|59
|0.50
|1.2326
|1.2318
|1.2446
|390
|2005.09.01 10:20
|modify
|59
|0.50
|1.2326
|1.2346
|1.2446
|391
|2005.09.01 12:40
|modify
|59
|0.50
|1.2326
|1.2362
|1.2446
|392
|2005.09.01 13:30
|modify
|59
|0.50
|1.2326
|1.2372
|1.2446
|393
|2005.09.01 14:40
|modify
|59
|0.50
|1.2326
|1.2384
|1.2446
|394
|2005.09.01 16:20
|modify
|59
|0.50
|1.2326
|1.2410
|1.2446
|395
|2005.09.01 16:40
|t/p
|59
|0.50
|1.2446
|1.2410
|1.2446
|588.66
|13088.20
|396
|2005.09.01 16:40
|buy
|60
|0.50
|1.2479
|1.2444
|1.2599
|397
|2005.09.01 17:20
|s/l
|60
|0.50
|1.2444
|1.2444
|1.2599
|-175.00
|12913.20
|398
|2005.09.01 17:20
|buy
|61
|0.50
|1.2446
|1.2411
|1.2566
|399
|2005.09.01 17:30
|modify
|61
|0.50
|1.2446
|1.2446
|1.2566
|400
|2005.09.01 18:10
|s/l
|61
|0.50
|1.2446
|1.2446
|1.2566
|0.00
|12913.20
|401
|2005.09.01 18:10
|buy
|62
|0.50
|1.2446
|1.2411
|1.2566
|402
|2005.09.01 18:20
|modify
|62
|0.50
|1.2446
|1.2417
|1.2566
|403
|2005.09.01 18:40
|modify
|62
|0.50
|1.2446
|1.2432
|1.2566
|404
|2005.09.01 19:30
|modify
|62
|0.50
|1.2446
|1.2441
|1.2566
|405
|2005.09.01 20:20
|modify
|62
|0.50
|1.2446
|1.2490
|1.2566
|406
|2005.09.01 21:30
|s/l
|62
|0.50
|1.2490
|1.2490
|1.2566
|220.00
|13133.20
|407
|2005.09.01 21:30
|buy
|63
|0.50
|1.2484
|1.2449
|1.2604
|408
|2005.09.01 21:40
|modify
|63
|0.50
|1.2484
|1.2464
|1.2604
|409
|2005.09.01 22:40
|modify
|63
|0.50
|1.2484
|1.2468
|1.2604
|410
|2005.09.01 23:30
|modify
|63
|0.50
|1.2484
|1.2471
|1.2604
|411
|2005.09.02 02:10
|s/l
|63
|0.50
|1.2471
|1.2471
|1.2604
|-68.78
|13064.42
|412
|2005.09.02 02:10
|buy
|64
|0.50
|1.2468
|1.2433
|1.2588
|413
|2005.09.02 02:20
|modify
|64
|0.50
|1.2468
|1.2452
|1.2588
|414
|2005.09.02 03:10
|modify
|64
|0.50
|1.2468
|1.2459
|1.2588
|415
|2005.09.02 08:10
|modify
|64
|0.50
|1.2468
|1.2477
|1.2588
|416
|2005.09.02 08:40
|modify
|64
|0.50
|1.2468
|1.2481
|1.2588
|417
|2005.09.02 09:30
|modify
|64
|0.50
|1.2468
|1.2502
|1.2588
|418
|2005.09.02 09:40
|modify
|64
|0.50
|1.2468
|1.2517
|1.2588
|419
|2005.09.02 10:40
|modify
|64
|0.50
|1.2468
|1.2543
|1.2588
|420
|2005.09.02 11:40
|t/p
|64
|0.50
|1.2588
|1.2543
|1.2588
|600.00
|13664.42
|421
|2005.09.02 11:40
|buy
|65
|0.50
|1.2592
|1.2557
|1.2712
|422
|2005.09.02 12:10
|s/l
|65
|0.50
|1.2557
|1.2557
|1.2712
|-175.00
|13489.42
|423
|2005.09.02 12:10
|buy
|66
|0.50
|1.2549
|1.2514
|1.2669
|424
|2005.09.02 12:20
|modify
|66
|0.50
|1.2549
|1.2520
|1.2669
|425
|2005.09.02 12:30
|modify
|66
|0.50
|1.2549
|1.2527
|1.2669
|426
|2005.09.02 12:40
|modify
|66
|0.50
|1.2549
|1.2539
|1.2669
|427
|2005.09.02 13:10
|s/l
|66
|0.50
|1.2539
|1.2539
|1.2669
|-50.00
|13439.42
|428
|2005.09.02 13:10
|buy
|67
|0.50
|1.2534
|1.2499
|1.2654
|429
|2005.09.02 13:20
|modify
|67
|0.50
|1.2534
|1.2511
|1.2654
|430
|2005.09.02 13:30
|modify
|67
|0.50
|1.2534
|1.2533
|1.2654
|431
|2005.09.02 14:10
|s/l
|67
|0.50
|1.2533
|1.2533
|1.2654
|-5.00
|13434.42
|432
|2005.09.02 14:10
|buy
|68
|0.50
|1.2511
|1.2476
|1.2631
|433
|2005.09.02 14:20
|modify
|68
|0.50
|1.2511
|1.2543
|1.2631
|434
|2005.09.02 14:40
|s/l
|68
|0.50
|1.2543
|1.2543
|1.2631
|160.00
|13594.42
|435
|2005.09.02 14:40
|buy
|69
|0.50
|1.2536
|1.2501
|1.2656
|436
|2005.09.02 15:10
|modify
|69
|0.50
|1.2536
|1.2506
|1.2656
|437
|2005.09.02 15:30
|s/l
|69
|0.50
|1.2506
|1.2506
|1.2656
|-150.00
|13444.42
|438
|2005.09.02 15:30
|buy
|70
|0.50
|1.2496
|1.2461
|1.2616
|439
|2005.09.02 15:59
|modify
|70
|0.50
|1.2496
|1.2501
|1.2616
|440
|2005.09.02 16:10
|modify
|70
|0.50
|1.2496
|1.2524
|1.2616
|441
|2005.09.02 16:40
|s/l
|70
|0.50
|1.2524
|1.2524
|1.2616
|140.00
|13584.42
|442
|2005.09.02 16:40
|buy
|71
|0.50
|1.2525
|1.2490
|1.2645
|443
|2005.09.02 17:00
|modify
|71
|0.50
|1.2525
|1.2512
|1.2645
|444
|2005.09.02 17:10
|modify
|71
|0.50
|1.2525
|1.2513
|1.2645
|445
|2005.09.02 17:20
|modify
|71
|0.50
|1.2525
|1.2514
|1.2645
|446
|2005.09.02 18:10
|modify
|71
|0.50
|1.2525
|1.2518
|1.2645
|447
|2005.09.05 03:10
|modify
|71
|0.50
|1.2525
|1.2542
|1.2645
|448
|2005.09.05 03:20
|s/l
|71
|0.50
|1.2542
|1.2542
|1.2645
|81.22
|13665.64
|449
|2005.09.05 03:20
|buy
|72
|0.50
|1.2535
|1.2500
|1.2655
|450
|2005.09.05 03:30
|modify
|72
|0.50
|1.2535
|1.2524
|1.2655
|451
|2005.09.05 03:59
|modify
|72
|0.50
|1.2535
|1.2539
|1.2655
|452
|2005.09.05 04:00
|modify
|72
|0.50
|1.2535
|1.2540
|1.2655
|453
|2005.09.05 04:20
|modify
|72
|0.50
|1.2535
|1.2547
|1.2655
|454
|2005.09.05 06:30
|modify
|72
|0.50
|1.2535
|1.2548
|1.2655
|455
|2005.09.05 06:40
|modify
|72
|0.50
|1.2535
|1.2549
|1.2655
|456
|2005.09.05 08:20
|modify
|72
|0.50
|1.2535
|1.2550
|1.2655
|457
|2005.09.05 08:40
|s/l
|72
|0.50
|1.2550
|1.2550
|1.2655
|75.00
|13740.64
|458
|2005.09.05 08:40
|buy
|73
|0.50
|1.2543
|1.2508
|1.2663
|459
|2005.09.05 09:00
|modify
|73
|0.50
|1.2543
|1.2513
|1.2663
|460
|2005.09.05 09:10
|modify
|73
|0.50
|1.2543
|1.2519
|1.2663
|461
|2005.09.05 10:10
|modify
|73
|0.50
|1.2543
|1.2536
|1.2663
|462
|2005.09.05 10:40
|s/l
|73
|0.50
|1.2536
|1.2536
|1.2663
|-35.00
|13705.64
|463
|2005.09.05 10:40
|buy
|74
|0.50
|1.2535
|1.2500
|1.2655
|464
|2005.09.05 10:59
|modify
|74
|0.50
|1.2535
|1.2527
|1.2655
|465
|2005.09.05 16:30
|s/l
|74
|0.50
|1.2527
|1.2527
|1.2655
|-40.00
|13665.64
|466
|2005.09.05 16:30
|buy
|75
|0.50
|1.2516
|1.2481
|1.2636
|467
|2005.09.05 16:40
|modify
|75
|0.50
|1.2516
|1.2512
|1.2636
|468
|2005.09.06 01:10
|s/l
|75
|0.50
|1.2512
|1.2512
|1.2636
|-23.78
|13641.86
|469
|2005.09.06 01:10
|buy
|76
|0.50
|1.2506
|1.2471
|1.2626
|470
|2005.09.06 01:20
|modify
|76
|0.50
|1.2506
|1.2479
|1.2626
|471
|2005.09.06 01:30
|modify
|76
|0.50
|1.2506
|1.2488
|1.2626
|472
|2005.09.06 01:40
|modify
|76
|0.50
|1.2506
|1.2493
|1.2626
|473
|2005.09.06 02:40
|s/l
|76
|0.50
|1.2493
|1.2493
|1.2626
|-65.00
|13576.86
|474
|2005.09.06 02:40
|buy
|77
|0.50
|1.2485
|1.2450
|1.2605
|475
|2005.09.06 03:10
|modify
|77
|0.50
|1.2485
|1.2462
|1.2605
|476
|2005.09.06 03:20
|modify
|77
|0.50
|1.2485
|1.2463
|1.2605
|477
|2005.09.06 04:00
|close
|77
|0.50
|1.2496
|1.2463
|1.2605
|55.00
|13631.86
|478
|2005.09.06 04:10
|sell
|78
|0.50
|1.2503
|1.2538
|1.2383
|479
|2005.09.06 04:20
|modify
|78
|0.50
|1.2503
|1.2537
|1.2383
|480
|2005.09.06 04:30
|modify
|78
|0.50
|1.2503
|1.2533
|1.2383
|481
|2005.09.06 04:40
|modify
|78
|0.50
|1.2503
|1.2529
|1.2383
|482
|2005.09.06 05:20
|modify
|78
|0.50
|1.2503
|1.2528
|1.2383
|483
|2005.09.06 05:30
|modify
|78
|0.50
|1.2503
|1.2521
|1.2383
|484
|2005.09.06 06:20
|modify
|78
|0.50
|1.2503
|1.2517
|1.2383
|485
|2005.09.06 08:30
|modify
|78
|0.50
|1.2503
|1.2503
|1.2383
|486
|2005.09.06 09:10
|modify
|78
|0.50
|1.2503
|1.2496
|1.2383
|487
|2005.09.06 09:20
|modify
|78
|0.50
|1.2503
|1.2480
|1.2383
|488
|2005.09.06 09:40
|s/l
|78
|0.50
|1.2480
|1.2480
|1.2383
|115.00
|13746.86
|489
|2005.09.06 09:40
|sell
|79
|0.50
|1.2491
|1.2526
|1.2371
|490
|2005.09.06 09:59
|modify
|79
|0.50
|1.2491
|1.2483
|1.2371
|491
|2005.09.06 10:40
|modify
|79
|0.50
|1.2491
|1.2479
|1.2371
|492
|2005.09.06 12:10
|s/l
|79
|0.50
|1.2479
|1.2479
|1.2371
|60.00
|13806.86
|493
|2005.09.06 12:10
|sell
|80
|0.50
|1.2480
|1.2515
|1.2360
|494
|2005.09.06 12:20
|modify
|80
|0.50
|1.2480
|1.2505
|1.2360
|495
|2005.09.06 12:30
|modify
|80
|0.50
|1.2480
|1.2497
|1.2360
|496
|2005.09.06 14:20
|s/l
|80
|0.50
|1.2497
|1.2497
|1.2360
|-85.00
|13721.86
|497
|2005.09.06 14:20
|sell
|81
|0.50
|1.2503
|1.2538
|1.2383
|498
|2005.09.06 15:10
|modify
|81
|0.50
|1.2503
|1.2529
|1.2383
|499
|2005.09.06 16:10
|modify
|81
|0.50
|1.2503
|1.2502
|1.2383
|500
|2005.09.06 16:40
|s/l
|81
|0.50
|1.2502
|1.2502
|1.2383
|5.00
|13726.86
|501
|2005.09.06 16:40
|sell
|82
|0.50
|1.2505
|1.2540
|1.2385
|502
|2005.09.06 16:59
|modify
|82
|0.50
|1.2505
|1.2519
|1.2385
|503
|2005.09.06 17:00
|modify
|82
|0.50
|1.2505
|1.2518
|1.2385
|504
|2005.09.06 17:10
|modify
|82
|0.50
|1.2505
|1.2500
|1.2385
|505
|2005.09.06 18:20
|s/l
|82
|0.50
|1.2500
|1.2500
|1.2385
|25.00
|13751.86
|506
|2005.09.06 18:20
|sell
|83
|0.50
|1.2499
|1.2534
|1.2379
|507
|2005.09.06 18:30
|modify
|83
|0.50
|1.2499
|1.2532
|1.2379
|508
|2005.09.06 18:40
|modify
|83
|0.50
|1.2499
|1.2516
|1.2379
|509
|2005.09.06 19:30
|modify
|83
|0.50
|1.2499
|1.2509
|1.2379
|510
|2005.09.06 21:30
|modify
|83
|0.50
|1.2499
|1.2507
|1.2379
|511
|2005.09.06 22:20
|modify
|83
|0.50
|1.2499
|1.2500
|1.2379
|512
|2005.09.07 00:40
|modify
|83
|0.50
|1.2499
|1.2495
|1.2379
|513
|2005.09.07 01:30
|modify
|83
|0.50
|1.2499
|1.2491
|1.2379
|514
|2005.09.07 03:40
|modify
|83
|0.50
|1.2499
|1.2488
|1.2379
|515
|2005.09.07 05:20
|modify
|83
|0.50
|1.2499
|1.2482
|1.2379
|516
|2005.09.07 06:40
|s/l
|83
|0.50
|1.2482
|1.2482
|1.2379
|87.80
|13839.65
|517
|2005.09.07 06:40
|sell
|84
|0.50
|1.2486
|1.2521
|1.2366
|518
|2005.09.07 07:40
|modify
|84
|0.50
|1.2486
|1.2515
|1.2366
|519
|2005.09.07 08:10
|modify
|84
|0.50
|1.2486
|1.2514
|1.2366
|520
|2005.09.07 08:30
|modify
|84
|0.50
|1.2486
|1.2510
|1.2366
|521
|2005.09.07 09:30
|s/l
|84
|0.50
|1.2510
|1.2510
|1.2366
|-120.00
|13719.65
|522
|2005.09.07 09:30
|sell
|85
|0.50
|1.2524
|1.2559
|1.2404
|523
|2005.09.07 10:10
|modify
|85
|0.50
|1.2524
|1.2548
|1.2404
|524
|2005.09.07 11:10
|modify
|85
|0.50
|1.2524
|1.2523
|1.2404
|525
|2005.09.07 11:30
|modify
|85
|0.50
|1.2524
|1.2518
|1.2404
|526
|2005.09.07 11:40
|s/l
|85
|0.50
|1.2518
|1.2518
|1.2404
|30.00
|13749.65
|527
|2005.09.07 11:40
|sell
|86
|0.50
|1.2522
|1.2557
|1.2402
|528
|2005.09.07 11:59
|modify
|86
|0.50
|1.2522
|1.2521
|1.2402
|529
|2005.09.07 12:10
|modify
|86
|0.50
|1.2522
|1.2512
|1.2402
|530
|2005.09.07 12:20
|modify
|86
|0.50
|1.2522
|1.2508
|1.2402
|531
|2005.09.07 13:10
|modify
|86
|0.50
|1.2522
|1.2492
|1.2402
|532
|2005.09.07 13:20
|s/l
|86
|0.50
|1.2492
|1.2492
|1.2402
|150.00
|13899.65
|533
|2005.09.07 13:20
|sell
|87
|0.50
|1.2492
|1.2527
|1.2372
|534
|2005.09.07 13:30
|modify
|87
|0.50
|1.2492
|1.2526
|1.2372
|535
|2005.09.07 13:40
|modify
|87
|0.50
|1.2492
|1.2497
|1.2372
|536
|2005.09.07 14:30
|modify
|87
|0.50
|1.2492
|1.2488
|1.2372
|537
|2005.09.07 14:40
|modify
|87
|0.50
|1.2492
|1.2483
|1.2372
|538
|2005.09.07 16:30
|modify
|87
|0.50
|1.2492
|1.2475
|1.2372
|539
|2005.09.07 16:40
|modify
|87
|0.50
|1.2492
|1.2456
|1.2372
|540
|2005.09.07 17:10
|s/l
|87
|0.50
|1.2456
|1.2456
|1.2372
|180.00
|14079.65
|541
|2005.09.07 17:10
|sell
|88
|0.50
|1.2459
|1.2494
|1.2339
|542
|2005.09.07 17:20
|modify
|88
|0.50
|1.2459
|1.2480
|1.2339
|543
|2005.09.07 17:30
|modify
|88
|0.50
|1.2459
|1.2460
|1.2339
|544
|2005.09.07 19:20
|s/l
|88
|0.50
|1.2460
|1.2460
|1.2339
|-5.00
|14074.65
|545
|2005.09.07 19:20
|sell
|89
|0.50
|1.2465
|1.2500
|1.2345
|546
|2005.09.07 19:30
|modify
|89
|0.50
|1.2465
|1.2480
|1.2345
|547
|2005.09.07 20:20
|modify
|89
|0.50
|1.2465
|1.2465
|1.2345
|548
|2005.09.07 21:10
|modify
|89
|0.50
|1.2465
|1.2443
|1.2345
|549
|2005.09.08 03:30
|modify
|89
|0.50
|1.2465
|1.2441
|1.2345
|550
|2005.09.08 04:20
|modify
|89
|0.50
|1.2465
|1.2440
|1.2345
|551
|2005.09.08 09:30
|s/l
|89
|0.50
|1.2440
|1.2440
|1.2345
|133.39
|14208.04
|552
|2005.09.08 09:30
|sell
|90
|0.50
|1.2453
|1.2488
|1.2333
|553
|2005.09.08 09:40
|modify
|90
|0.50
|1.2453
|1.2468
|1.2333
|554
|2005.09.08 10:30
|modify
|90
|0.50
|1.2453
|1.2462
|1.2333
|555
|2005.09.08 11:20
|modify
|90
|0.50
|1.2453
|1.2457
|1.2333
|556
|2005.09.08 12:10
|modify
|90
|0.50
|1.2453
|1.2447
|1.2333
|557
|2005.09.08 13:10
|modify
|90
|0.50
|1.2453
|1.2443
|1.2333
|558
|2005.09.08 13:40
|modify
|90
|0.50
|1.2453
|1.2441
|1.2333
|559
|2005.09.08 14:40
|modify
|90
|0.50
|1.2453
|1.2438
|1.2333
|560
|2005.09.08 15:10
|s/l
|90
|0.50
|1.2438
|1.2438
|1.2333
|75.00
|14283.04
|561
|2005.09.08 15:10
|sell
|91
|0.50
|1.2447
|1.2482
|1.2327
|562
|2005.09.08 15:20
|modify
|91
|0.50
|1.2447
|1.2480
|1.2327
|563
|2005.09.08 15:30
|modify
|91
|0.50
|1.2447
|1.2467
|1.2327
|564
|2005.09.08 15:40
|modify
|91
|0.50
|1.2447
|1.2453
|1.2327
|565
|2005.09.08 16:10
|s/l
|91
|0.50
|1.2453
|1.2453
|1.2327
|-30.00
|14253.04
|566
|2005.09.08 16:10
|sell
|92
|0.50
|1.2454
|1.2489
|1.2334
|567
|2005.09.08 16:20
|modify
|92
|0.50
|1.2454
|1.2476
|1.2334
|568
|2005.09.08 16:30
|modify
|92
|0.50
|1.2454
|1.2458
|1.2334
|569
|2005.09.08 17:10
|modify
|92
|0.50
|1.2454
|1.2438
|1.2334
|570
|2005.09.08 17:20
|modify
|92
|0.50
|1.2454
|1.2426
|1.2334
|571
|2005.09.08 17:40
|s/l
|92
|0.50
|1.2426
|1.2426
|1.2334
|140.00
|14393.04
|572
|2005.09.08 17:40
|sell
|93
|0.50
|1.2434
|1.2469
|1.2314
|573
|2005.09.08 17:59
|modify
|93
|0.50
|1.2434
|1.2450
|1.2314
|574
|2005.09.08 18:00
|modify
|93
|0.50
|1.2434
|1.2449
|1.2314
|575
|2005.09.08 18:10
|modify
|93
|0.50
|1.2434
|1.2427
|1.2314
|576
|2005.09.08 19:40
|modify
|93
|0.50
|1.2434
|1.2421
|1.2314
|577
|2005.09.08 20:40
|modify
|93
|0.50
|1.2434
|1.2419
|1.2314
|578
|2005.09.09 03:40
|modify
|93
|0.50
|1.2434
|1.2412
|1.2314
|579
|2005.09.09 04:40
|s/l
|93
|0.50
|1.2412
|1.2412
|1.2314
|112.80
|14505.84
|580
|2005.09.09 04:40
|sell
|94
|0.50
|1.2413
|1.2448
|1.2293
|581
|2005.09.09 05:00
|modify
|94
|0.50
|1.2413
|1.2442
|1.2293
|582
|2005.09.09 05:40
|modify
|94
|0.50
|1.2413
|1.2441
|1.2293
|583
|2005.09.09 08:30
|s/l
|94
|0.50
|1.2441
|1.2441
|1.2293
|-140.00
|14365.84
|584
|2005.09.09 08:30
|sell
|95
|0.50
|1.2440
|1.2475
|1.2320
|585
|2005.09.09 09:10
|modify
|95
|0.50
|1.2440
|1.2459
|1.2320
|586
|2005.09.09 10:10
|modify
|95
|0.50
|1.2440
|1.2454
|1.2320
|587
|2005.09.09 10:20
|modify
|95
|0.50
|1.2440
|1.2451
|1.2320
|588
|2005.09.09 11:10
|modify
|95
|0.50
|1.2440
|1.2448
|1.2320
|589
|2005.09.09 12:30
|modify
|95
|0.50
|1.2440
|1.2438
|1.2320
|590
|2005.09.09 12:40
|modify
|95
|0.50
|1.2440
|1.2427
|1.2320
|591
|2005.09.09 14:40
|modify
|95
|0.50
|1.2440
|1.2420
|1.2320
|592
|2005.09.09 15:10
|s/l
|95
|0.50
|1.2420
|1.2420
|1.2320
|100.00
|14465.84
|593
|2005.09.09 15:10
|sell
|96
|0.50
|1.2435
|1.2470
|1.2315
|594
|2005.09.09 15:20
|modify
|96
|0.50
|1.2435
|1.2463
|1.2315
|595
|2005.09.09 15:30
|modify
|96
|0.50
|1.2435
|1.2443
|1.2315
|596
|2005.09.09 15:40
|modify
|96
|0.50
|1.2435
|1.2427
|1.2315
|597
|2005.09.09 16:10
|s/l
|96
|0.50
|1.2427
|1.2427
|1.2315
|40.00
|14505.84
|598
|2005.09.09 16:10
|sell
|97
|0.50
|1.2428
|1.2463
|1.2308
|599
|2005.09.09 16:20
|modify
|97
|0.50
|1.2428
|1.2449
|1.2308
|600
|2005.09.09 16:30
|modify
|97
|0.50
|1.2428
|1.2436
|1.2308
|601
|2005.09.09 16:40
|modify
|97
|0.50
|1.2428
|1.2435
|1.2308
|602
|2005.09.09 17:20
|modify
|97
|0.50
|1.2428
|1.2428
|1.2308
|603
|2005.09.09 17:30
|modify
|97
|0.50
|1.2428
|1.2427
|1.2308
|604
|2005.09.09 17:40
|s/l
|97
|0.50
|1.2427
|1.2427
|1.2308
|5.00
|14510.84
|605
|2005.09.09 17:40
|sell
|98
|0.50
|1.2434
|1.2469
|1.2314
|606
|2005.09.09 18:00
|modify
|98
|0.50
|1.2434
|1.2466
|1.2314
|607
|2005.09.09 18:10
|modify
|98
|0.50
|1.2434
|1.2460
|1.2314
|608
|2005.09.09 18:20
|modify
|98
|0.50
|1.2434
|1.2459
|1.2314
|609
|2005.09.09 18:30
|s/l
|98
|0.50
|1.2459
|1.2459
|1.2314
|-125.00
|14385.84
|610
|2005.09.09 18:30
|sell
|99
|0.50
|1.2462
|1.2497
|1.2342
|611
|2005.09.09 18:40
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2467
|1.2342
|612
|2005.09.09 18:59
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2460
|1.2342
|613
|2005.09.09 19:10
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2446
|1.2342
|614
|2005.09.09 20:20
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2443
|1.2342
|615
|2005.09.09 21:10
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2441
|1.2342
|616
|2005.09.12 00:30
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2437
|1.2342
|617
|2005.09.12 00:40
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2435
|1.2342
|618
|2005.09.12 03:30
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2432
|1.2342
|619
|2005.09.12 03:40
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2428
|1.2342
|620
|2005.09.12 04:20
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2427
|1.2342
|621
|2005.09.12 04:30
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2426
|1.2342
|622
|2005.09.12 05:10
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2393
|1.2342
|623
|2005.09.12 05:20
|modify
|99
|0.50
|1.2462
|1.2387
|1.2342
|624
|2005.09.12 05:30
|s/l
|99
|0.50
|1.2387
|1.2387
|1.2342
|377.80
|14763.63
|625
|2005.09.12 05:30
|sell
|100
|0.50
|1.2392
|1.2427
|1.2272
|626
|2005.09.12 05:40
|modify
|100
|0.50
|1.2392
|1.2361
|1.2272
|627
|2005.09.12 06:10
|modify
|100
|0.50
|1.2392
|1.2360
|1.2272
|628
|2005.09.12 06:30
|modify
|100
|0.50
|1.2392
|1.2349
|1.2272
|629
|2005.09.12 06:40
|modify
|100
|0.50
|1.2392
|1.2346
|1.2272
|630
|2005.09.12 08:10
|s/l
|100
|0.50
|1.2346
|1.2346
|1.2272
|230.00
|14993.63
|631
|2005.09.12 08:10
|sell
|101
|0.50
|1.2347
|1.2382
|1.2227
|632
|2005.09.12 08:30
|modify
|101
|0.50
|1.2347
|1.2354
|1.2227
|633
|2005.09.12 08:40
|modify
|101
|0.50
|1.2347
|1.2353
|1.2227
|634
|2005.09.12 09:10
|s/l
|101
|0.50
|1.2353
|1.2353
|1.2227
|-30.00
|14963.63
|635
|2005.09.12 09:10
|sell
|102
|0.50
|1.2351
|1.2386
|1.2231
|636
|2005.09.12 09:30
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2365
|1.2231
|637
|2005.09.12 09:40
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2363
|1.2231
|638
|2005.09.12 10:10
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2359
|1.2231
|639
|2005.09.12 10:20
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2357
|1.2231
|640
|2005.09.12 10:30
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2348
|1.2231
|641
|2005.09.12 13:30
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2336
|1.2231
|642
|2005.09.12 14:20
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2335
|1.2231
|643
|2005.09.12 15:40
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2317
|1.2231
|644
|2005.09.12 16:30
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2316
|1.2231
|645
|2005.09.12 17:40
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2310
|1.2231
|646
|2005.09.12 22:40
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2308
|1.2231
|647
|2005.09.13 04:20
|modify
|102
|0.50
|1.2351
|1.2307
|1.2231
|648
|2005.09.13 04:40
|s/l
|102
|0.50
|1.2307
|1.2307
|1.2231
|222.80
|15186.43
|649
|2005.09.13 04:40
|sell
|103
|0.50
|1.2319
|1.2354
|1.2199
|650
|2005.09.13 05:00
|modify
|103
|0.50
|1.2319
|1.2349
|1.2199
|651
|2005.09.13 05:10
|modify
|103
|0.50
|1.2319
|1.2331
|1.2199
|652
|2005.09.13 05:40
|modify
|103
|0.50
|1.2319
|1.2329
|1.2199
|653
|2005.09.13 09:20
|modify
|103
|0.50
|1.2319
|1.2314
|1.2199
|654
|2005.09.13 11:10
|s/l
|103
|0.50
|1.2314
|1.2314
|1.2199
|25.00
|15211.43
|655
|2005.09.13 11:10
|sell
|104
|0.50
|1.2317
|1.2352
|1.2197
|656
|2005.09.13 11:20
|modify
|104
|0.50
|1.2317
|1.2347
|1.2197
|657
|2005.09.13 11:40
|modify
|104
|0.50
|1.2317
|1.2314
|1.2197
|658
|2005.09.13 12:30
|modify
|104
|0.50
|1.2317
|1.2298
|1.2197
|659
|2005.09.13 13:40
|modify
|104
|0.50
|1.2317
|1.2293
|1.2197
|660
|2005.09.13 14:20
|s/l
|104
|0.50
|1.2293
|1.2293
|1.2197
|120.00
|15331.43
|661
|2005.09.13 14:20
|sell
|105
|0.50
|1.2292
|1.2327
|1.2172
|662
|2005.09.13 14:30
|modify
|105
|0.50
|1.2292
|1.2316
|1.2172
|663
|2005.09.13 14:40
|modify
|105
|0.50
|1.2292
|1.2303
|1.2172
|664
|2005.09.13 15:10
|s/l
|105
|0.50
|1.2303
|1.2303
|1.2172
|-55.00
|15276.43
|665
|2005.09.13 15:10
|sell
|106
|0.50
|1.2301
|1.2336
|1.2181
|666
|2005.09.13 15:20
|modify
|106
|0.50
|1.2301
|1.2310
|1.2181
|667
|2005.09.13 15:30
|modify
|106
|0.50
|1.2301
|1.2282
|1.2181
|668
|2005.09.13 15:59
|s/l
|106
|0.50
|1.2282
|1.2282
|1.2181
|95.00
|15371.43
|669
|2005.09.13 15:59
|sell
|107
|0.50
|1.2297
|1.2332
|1.2177
|670
|2005.09.13 16:10
|modify
|107
|0.50
|1.2297
|1.2326
|1.2177
|671
|2005.09.13 16:20
|modify
|107
|0.50
|1.2297
|1.2301
|1.2177
|672
|2005.09.13 16:40
|s/l
|107
|0.50
|1.2301
|1.2301
|1.2177
|-20.00
|15351.43
|673
|2005.09.13 16:40
|sell
|108
|0.50
|1.2300
|1.2335
|1.2180
|674
|2005.09.13 16:59
|modify
|108
|0.50
|1.2300
|1.2309
|1.2180
|675
|2005.09.13 17:00
|modify
|108
|0.50
|1.2300
|1.2308
|1.2180
|676
|2005.09.13 17:10
|modify
|108
|0.50
|1.2300
|1.2303
|1.2180
|677
|2005.09.13 18:10
|modify
|108
|0.50
|1.2300
|1.2290
|1.2180
|678
|2005.09.13 18:40
|modify
|108
|0.50
|1.2300
|1.2287
|1.2180
|679
|2005.09.14 02:20
|s/l
|108
|0.50
|1.2287
|1.2287
|1.2180
|67.80
|15419.23
|680
|2005.09.14 02:20
|sell
|109
|0.50
|1.2290
|1.2325
|1.2170
|681
|2005.09.14 02:30
|modify
|109
|0.50
|1.2290
|1.2318
|1.2170
|682
|2005.09.14 03:20
|modify
|109
|0.50
|1.2290
|1.2315
|1.2170
|683
|2005.09.14 09:40
|modify
|109
|0.50
|1.2290
|1.2309
|1.2170
|684
|2005.09.14 10:40
|modify
|109
|0.50
|1.2290
|1.2300
|1.2170
|685
|2005.09.14 14:20
|s/l
|109
|0.50
|1.2300
|1.2300
|1.2170
|-50.00
|15369.23
|686
|2005.09.14 14:20
|sell
|110
|0.50
|1.2316
|1.2351
|1.2196
|687
|2005.09.14 14:30
|modify
|110
|0.50
|1.2316
|1.2346
|1.2196
|688
|2005.09.14 14:40
|modify
|110
|0.50
|1.2316
|1.2319
|1.2196
|689
|2005.09.14 15:10
|s/l
|110
|0.50
|1.2319
|1.2319
|1.2196
|-15.00
|15354.23
|690
|2005.09.14 15:10
|sell
|111
|0.50
|1.2332
|1.2367
|1.2212
|691
|2005.09.14 15:20
|modify
|111
|0.50
|1.2332
|1.2360
|1.2212
|692
|2005.09.14 15:30
|modify
|111
|0.50
|1.2332
|1.2325
|1.2212
|693
|2005.09.14 16:00
|close
|111
|0.50
|1.2314
|1.2325
|1.2212
|90.00
|15444.23
|694
|2005.09.14 16:10
|buy
|112
|0.50
|1.2303
|1.2268
|1.2423
|695
|2005.09.14 16:40
|modify
|112
|0.50
|1.2303
|1.2280
|1.2423
|696
|2005.09.14 17:30
|modify
|112
|0.50
|1.2303
|1.2290
|1.2423
|697
|2005.09.14 17:40
|modify
|112
|0.50
|1.2303
|1.2293
|1.2423
|698
|2005.09.14 18:10
|s/l
|112
|0.50
|1.2293
|1.2293
|1.2423
|-50.00
|15394.23
|699
|2005.09.14 18:10
|buy
|113
|0.50
|1.2275
|1.2240
|1.2395
|700
|2005.09.14 18:20
|modify
|113
|0.50
|1.2275
|1.2270
|1.2395
|701
|2005.09.14 18:30
|modify
|113
|0.50
|1.2275
|1.2275
|1.2395
|702
|2005.09.14 21:30
|s/l
|113
|0.50
|1.2275
|1.2275
|1.2395
|0.00
|15394.23
|703
|2005.09.14 21:30
|buy
|114
|0.50
|1.2270
|1.2235
|1.2390
|704
|2005.09.14 21:59
|modify
|114
|0.50
|1.2270
|1.2241
|1.2390
|705
|2005.09.14 22:00
|modify
|114
|0.50
|1.2270
|1.2242
|1.2390
|706
|2005.09.14 22:10
|modify
|114
|0.50
|1.2270
|1.2249
|1.2390
|707
|2005.09.14 23:10
|modify
|114
|0.50
|1.2270
|1.2254
|1.2390
|708
|2005.09.14 23:20
|modify
|114
|0.50
|1.2270
|1.2257
|1.2390
|709
|2005.09.15 04:20
|s/l
|114
|0.50
|1.2257
|1.2257
|1.2390
|-76.34
|15317.89
|710
|2005.09.15 04:20
|buy
|115
|0.50
|1.2258
|1.2223
|1.2378
|711
|2005.09.15 05:40
|s/l
|115
|0.50
|1.2223
|1.2223
|1.2378
|-175.00
|15142.89
|712
|2005.09.15 05:40
|buy
|116
|0.50
|1.2211
|1.2176
|1.2331
|713
|2005.09.15 06:00
|modify
|116
|0.50
|1.2211
|1.2185
|1.2331
|714
|2005.09.15 06:10
|modify
|116
|0.50
|1.2211
|1.2193
|1.2331
|715
|2005.09.15 07:10
|modify
|116
|0.50
|1.2211
|1.2199
|1.2331
|716
|2005.09.15 08:10
|modify
|116
|0.50
|1.2211
|1.2201
|1.2331
|717
|2005.09.15 10:10
|s/l
|116
|0.50
|1.2201
|1.2201
|1.2331
|-50.00
|15092.89
|718
|2005.09.15 10:10
|buy
|117
|0.50
|1.2200
|1.2165
|1.2320
|719
|2005.09.15 10:20
|modify
|117
|0.50
|1.2200
|1.2177
|1.2320
|720
|2005.09.15 10:40
|modify
|117
|0.50
|1.2200
|1.2181
|1.2320
|721
|2005.09.15 11:10
|modify
|117
|0.50
|1.2200
|1.2190
|1.2320
|722
|2005.09.15 11:30
|modify
|117
|0.50
|1.2200
|1.2191
|1.2320
|723
|2005.09.15 12:10
|modify
|117
|0.50
|1.2200
|1.2194
|1.2320
|724
|2005.09.15 12:20
|modify
|117
|0.50
|1.2200
|1.2197
|1.2320
|725
|2005.09.15 13:10
|modify
|117
|0.50
|1.2200
|1.2200
|1.2320
|726
|2005.09.15 14:30
|modify
|117
|0.50
|1.2200
|1.2201
|1.2320
|727
|2005.09.15 14:40
|modify
|117
|0.50
|1.2200
|1.2204
|1.2320
|728
|2005.09.15 15:10
|s/l
|117
|0.50
|1.2204
|1.2204
|1.2320
|20.00
|15112.89
|729
|2005.09.15 15:10
|buy
|118
|0.50
|1.2198
|1.2163
|1.2318
|730
|2005.09.15 15:20
|modify
|118
|0.50
|1.2198
|1.2191
|1.2318
|731
|2005.09.15 15:30
|modify
|118
|0.50
|1.2198
|1.2206
|1.2318
|732
|2005.09.15 16:10
|s/l
|118
|0.50
|1.2206
|1.2206
|1.2318
|40.00
|15152.89
|733
|2005.09.15 16:10
|buy
|119
|0.50
|1.2194
|1.2159
|1.2314
|734
|2005.09.15 16:20
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2165
|1.2314
|735
|2005.09.15 16:40
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2184
|1.2314
|736
|2005.09.15 17:30
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2189
|1.2314
|737
|2005.09.15 19:10
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2197
|1.2314
|738
|2005.09.16 01:30
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2201
|1.2314
|739
|2005.09.16 02:20
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2202
|1.2314
|740
|2005.09.16 04:30
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2210
|1.2314
|741
|2005.09.16 05:20
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2225
|1.2314
|742
|2005.09.16 06:40
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2230
|1.2314
|743
|2005.09.16 07:30
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2240
|1.2314
|744
|2005.09.16 07:40
|modify
|119
|0.50
|1.2194
|1.2276
|1.2314
|745
|2005.09.16 10:20
|s/l
|119
|0.50
|1.2276
|1.2276
|1.2314
|406.22
|15559.11
|746
|2005.09.16 10:20
|buy
|120
|0.50
|1.2276
|1.2241
|1.2396
|747
|2005.09.16 10:30
|modify
|120
|0.50
|1.2276
|1.2258
|1.2396
|748
|2005.09.16 13:30
|s/l
|120
|0.50
|1.2258
|1.2258
|1.2396
|-90.00
|15469.11
|749
|2005.09.16 13:30
|buy
|121
|0.50
|1.2260
|1.2225
|1.2380
|750
|2005.09.16 16:30
|s/l
|121
|0.50
|1.2225
|1.2225
|1.2380
|-175.00
|15294.11
|751
|2005.09.16 16:30
|buy
|122
|0.50
|1.2214
|1.2179
|1.2334
|752
|2005.09.16 17:00
|modify
|122
|0.50
|1.2214
|1.2181
|1.2334
|753
|2005.09.16 17:10
|modify
|122
|0.50
|1.2214
|1.2192
|1.2334
|754
|2005.09.16 19:10
|modify
|122
|0.50
|1.2214
|1.2193
|1.2334
|755
|2005.09.16 21:10
|modify
|122
|0.50
|1.2214
|1.2196
|1.2334
|756
|2005.09.16 21:20
|modify
|122
|0.50
|1.2214
|1.2208
|1.2334
|757
|2005.09.16 21:40
|modify
|122
|0.50
|1.2214
|1.2214
|1.2334
|758
|2005.09.19 00:10
|s/l
|122
|0.50
|1.2214
|1.2214
|1.2334
|-3.78
|15290.33
|759
|2005.09.19 00:10
|buy
|123
|0.50
|1.2162
|1.2127
|1.2282
|760
|2005.09.19 00:20
|modify
|123
|0.50
|1.2162
|1.2145
|1.2282
|761
|2005.09.19 00:30
|modify
|123
|0.50
|1.2162
|1.2200
|1.2282
|762
|2005.09.19 00:40
|s/l
|123
|0.50
|1.2200
|1.2200
|1.2282
|190.00
|15480.33
|763
|2005.09.19 00:40
|buy
|124
|0.50
|1.2202
|1.2167
|1.2322
|764
|2005.09.19 01:00
|s/l
|124
|0.50
|1.2167
|1.2167
|1.2322
|-175.00
|15305.33
|765
|2005.09.19 01:00
|buy
|125
|0.50
|1.2165
|1.2130
|1.2285
|766
|2005.09.19 01:20
|modify
|125
|0.50
|1.2165
|1.2138
|1.2285
|767
|2005.09.19 02:10
|modify
|125
|0.50
|1.2165
|1.2141
|1.2285
|768
|2005.09.19 08:40
|s/l
|125
|0.50
|1.2141
|1.2141
|1.2285
|-120.00
|15185.33
|769
|2005.09.19 08:40
|buy
|126
|0.50
|1.2113
|1.2078
|1.2233
|770
|2005.09.19 09:00
|modify
|126
|0.50
|1.2113
|1.2086
|1.2233
|771
|2005.09.19 09:30
|modify
|126
|0.50
|1.2113
|1.2088
|1.2233
|772
|2005.09.19 10:20
|modify
|126
|0.50
|1.2113
|1.2107
|1.2233
|773
|2005.09.19 11:10
|modify
|126
|0.50
|1.2113
|1.2115
|1.2233
|774
|2005.09.19 12:10
|modify
|126
|0.50
|1.2113
|1.2119
|1.2233
|775
|2005.09.19 13:40
|modify
|126
|0.50
|1.2113
|1.2122
|1.2233
|776
|2005.09.19 15:10
|s/l
|126
|0.50
|1.2122
|1.2122
|1.2233
|45.00
|15230.33
|777
|2005.09.19 15:10
|buy
|127
|0.50
|1.2123
|1.2088
|1.2243
|778
|2005.09.19 15:20
|modify
|127
|0.50
|1.2123
|1.2119
|1.2243
|779
|2005.09.19 16:40
|modify
|127
|0.50
|1.2123
|1.2123
|1.2243
|780
|2005.09.19 18:20
|modify
|127
|0.50
|1.2123
|1.2132
|1.2243
|781
|2005.09.19 20:10
|s/l
|127
|0.50
|1.2132
|1.2132
|1.2243
|45.00
|15275.33
|782
|2005.09.19 20:10
|buy
|128
|0.50
|1.2133
|1.2098
|1.2253
|783
|2005.09.19 20:20
|modify
|128
|0.50
|1.2133
|1.2107
|1.2253
|784
|2005.09.19 20:30
|modify
|128
|0.50
|1.2133
|1.2114
|1.2253
|785
|2005.09.19 20:40
|modify
|128
|0.50
|1.2133
|1.2116
|1.2253
|786
|2005.09.19 21:30
|modify
|128
|0.50
|1.2133
|1.2120
|1.2253
|787
|2005.09.19 23:10
|modify
|128
|0.50
|1.2133
|1.2122
|1.2253
|788
|2005.09.20 04:40
|modify
|128
|0.50
|1.2133
|1.2128
|1.2253
|789
|2005.09.20 05:30
|modify
|128
|0.50
|1.2133
|1.2139
|1.2253
|790
|2005.09.20 06:40
|modify
|128
|0.50
|1.2133
|1.2140
|1.2253
|791
|2005.09.20 09:20
|modify
|128
|0.50
|1.2133
|1.2151
|1.2253
|792
|2005.09.20 10:40
|s/l
|128
|0.50
|1.2151
|1.2151
|1.2253
|86.22
|15361.55
|793
|2005.09.20 10:40
|buy
|129
|0.50
|1.2149
|1.2114
|1.2269
|794
|2005.09.20 10:59
|modify
|129
|0.50
|1.2149
|1.2120
|1.2269
|795
|2005.09.20 11:10
|modify
|129
|0.50
|1.2149
|1.2125
|1.2269
|796
|2005.09.20 11:20
|modify
|129
|0.50
|1.2149
|1.2127
|1.2269
|797
|2005.09.20 13:20
|modify
|129
|0.50
|1.2149
|1.2135
|1.2269
|798
|2005.09.20 13:40
|modify
|129
|0.50
|1.2149
|1.2142
|1.2269
|799
|2005.09.20 18:10
|modify
|129
|0.50
|1.2149
|1.2145
|1.2269
|800
|2005.09.20 19:30
|modify
|129
|0.50
|1.2149
|1.2150
|1.2269
|801
|2005.09.20 19:40
|modify
|129
|0.50
|1.2149
|1.2155
|1.2269
|802
|2005.09.20 21:10
|s/l
|129
|0.50
|1.2155
|1.2155
|1.2269
|30.00
|15391.55
|803
|2005.09.20 21:10
|buy
|130
|0.50
|1.2127
|1.2092
|1.2247
|804
|2005.09.20 21:20
|modify
|130
|0.50
|1.2127
|1.2119
|1.2247
|805
|2005.09.20 21:30
|modify
|130
|0.50
|1.2127
|1.2136
|1.2247
|806
|2005.09.20 21:59
|s/l
|130
|0.50
|1.2136
|1.2136
|1.2247
|45.00
|15436.55
|807
|2005.09.20 21:59
|buy
|131
|0.50
|1.2134
|1.2099
|1.2254
|808
|2005.09.21 03:10
|modify
|131
|0.50
|1.2134
|1.2108
|1.2254
|809
|2005.09.21 04:30
|modify
|131
|0.50
|1.2134
|1.2110
|1.2254
|810
|2005.09.21 04:40
|modify
|131
|0.50
|1.2134
|1.2114
|1.2254
|811
|2005.09.21 05:40
|modify
|131
|0.50
|1.2134
|1.2123
|1.2254
|812
|2005.09.21 06:30
|modify
|131
|0.50
|1.2134
|1.2130
|1.2254
|813
|2005.09.21 06:40
|modify
|131
|0.50
|1.2134
|1.2144
|1.2254
|814
|2005.09.21 07:20
|modify
|131
|0.50
|1.2134
|1.2148
|1.2254
|815
|2005.09.21 07:30
|modify
|131
|0.50
|1.2134
|1.2161
|1.2254
|816
|2005.09.21 07:40
|modify
|131
|0.50
|1.2134
|1.2166
|1.2254
|817
|2005.09.21 08:40
|modify
|131
|0.50
|1.2134
|1.2184
|1.2254
|818
|2005.09.21 09:10
|s/l
|131
|0.50
|1.2184
|1.2184
|1.2254
|246.22
|15682.77
|819
|2005.09.21 09:10
|buy
|132
|0.50
|1.2186
|1.2151
|1.2306
|820
|2005.09.21 09:20
|modify
|132
|0.50
|1.2186
|1.2152
|1.2306
|821
|2005.09.21 09:30
|modify
|132
|0.50
|1.2186
|1.2164
|1.2306
|822
|2005.09.21 09:40
|modify
|132
|0.50
|1.2186
|1.2177
|1.2306
|823
|2005.09.21 11:20
|modify
|132
|0.50
|1.2186
|1.2179
|1.2306
|824
|2005.09.21 11:30
|modify
|132
|0.50
|1.2186
|1.2185
|1.2306
|825
|2005.09.21 11:40
|modify
|132
|0.50
|1.2186
|1.2201
|1.2306
|826
|2005.09.21 12:10
|s/l
|132
|0.50
|1.2201
|1.2201
|1.2306
|75.00
|15757.77
|827
|2005.09.21 12:10
|buy
|133
|0.50
|1.2197
|1.2162
|1.2317
|828
|2005.09.21 12:20
|modify
|133
|0.50
|1.2197
|1.2169
|1.2317
|829
|2005.09.21 12:30
|modify
|133
|0.50
|1.2197
|1.2196
|1.2317
|830
|2005.09.21 14:30
|modify
|133
|0.50
|1.2197
|1.2204
|1.2317
|831
|2005.09.21 15:20
|modify
|133
|0.50
|1.2197
|1.2207
|1.2317
|832
|2005.09.21 18:10
|s/l
|133
|0.50
|1.2207
|1.2207
|1.2317
|50.00
|15807.77
|833
|2005.09.21 18:10
|buy
|134
|0.50
|1.2199
|1.2164
|1.2319
|834
|2005.09.21 18:20
|modify
|134
|0.50
|1.2199
|1.2193
|1.2319
|835
|2005.09.21 19:30
|s/l
|134
|0.50
|1.2193
|1.2193
|1.2319
|-30.00
|15777.77
|836
|2005.09.21 19:30
|buy
|135
|0.50
|1.2191
|1.2156
|1.2311
|837
|2005.09.21 19:40
|modify
|135
|0.50
|1.2191
|1.2163
|1.2311
|838
|2005.09.21 19:59
|modify
|135
|0.50
|1.2191
|1.2167
|1.2311
|839
|2005.09.21 20:00
|modify
|135
|0.50
|1.2191
|1.2168
|1.2311
|840
|2005.09.21 20:10
|modify
|135
|0.50
|1.2191
|1.2187
|1.2311
|841
|2005.09.22 00:20
|modify
|135
|0.50
|1.2191
|1.2192
|1.2311
|842
|2005.09.22 01:10
|modify
|135
|0.50
|1.2191
|1.2201
|1.2311
|843
|2005.09.22 02:30
|modify
|135
|0.50
|1.2191
|1.2212
|1.2311
|844
|2005.09.22 02:40
|modify
|135
|0.50
|1.2191
|1.2236
|1.2311
|845
|2005.09.22 04:10
|s/l
|135
|0.50
|1.2236
|1.2236
|1.2311
|213.66
|15991.43
|846
|2005.09.22 04:10
|buy
|136
|0.50
|1.2207
|1.2172
|1.2327
|847
|2005.09.22 04:20
|modify
|136
|0.50
|1.2207
|1.2181
|1.2327
|848
|2005.09.22 04:30
|modify
|136
|0.50
|1.2207
|1.2190
|1.2327
|849
|2005.09.22 04:40
|modify
|136
|0.50
|1.2207
|1.2221
|1.2327
|850
|2005.09.22 05:00
|s/l
|136
|0.50
|1.2221
|1.2221
|1.2327
|70.00
|16061.43
|851
|2005.09.22 05:00
|buy
|137
|0.50
|1.2210
|1.2175
|1.2330
|852
|2005.09.22 05:30
|modify
|137
|0.50
|1.2210
|1.2183
|1.2330
|853
|2005.09.22 07:30
|s/l
|137
|0.50
|1.2183
|1.2183
|1.2330
|-135.00
|15926.43
|854
|2005.09.22 07:30
|buy
|138
|0.50
|1.2185
|1.2150
|1.2305
|855
|2005.09.22 07:59
|modify
|138
|0.50
|1.2185
|1.2157
|1.2305
|856
|2005.09.22 08:10
|modify
|138
|0.50
|1.2185
|1.2184
|1.2305
|857
|2005.09.22 09:10
|modify
|138
|0.50
|1.2185
|1.2198
|1.2305
|858
|2005.09.22 14:10
|modify
|138
|0.50
|1.2185
|1.2203
|1.2305
|859
|2005.09.22 15:30
|s/l
|138
|0.50
|1.2203
|1.2203
|1.2305
|90.00
|16016.43
|860
|2005.09.22 15:30
|buy
|139
|0.50
|1.2199
|1.2164
|1.2319
|861
|2005.09.22 15:40
|modify
|139
|0.50
|1.2199
|1.2190
|1.2319
|862
|2005.09.22 16:20
|s/l
|139
|0.50
|1.2190
|1.2190
|1.2319
|-45.00
|15971.43
|863
|2005.09.22 16:20
|buy
|140
|0.50
|1.2185
|1.2150
|1.2305
|864
|2005.09.22 16:30
|modify
|140
|0.50
|1.2185
|1.2166
|1.2305
|865
|2005.09.22 16:40
|modify
|140
|0.50
|1.2185
|1.2183
|1.2305
|866
|2005.09.22 17:10
|s/l
|140
|0.50
|1.2183
|1.2183
|1.2305
|-10.00
|15961.43
|867
|2005.09.22 17:10
|buy
|141
|0.50
|1.2138
|1.2103
|1.2258
|868
|2005.09.22 17:20
|modify
|141
|0.50
|1.2138
|1.2136
|1.2258
|869
|2005.09.22 17:30
|modify
|141
|0.50
|1.2138
|1.2166
|1.2258
|870
|2005.09.22 17:40
|s/l
|141
|0.50
|1.2166
|1.2166
|1.2258
|140.00
|16101.43
|871
|2005.09.22 17:40
|buy
|142
|0.50
|1.2135
|1.2100
|1.2255
|872
|2005.09.22 17:59
|modify
|142
|0.50
|1.2135
|1.2113
|1.2255
|873
|2005.09.22 18:00
|modify
|142
|0.50
|1.2135
|1.2114
|1.2255
|874
|2005.09.22 18:10
|modify
|142
|0.50
|1.2135
|1.2119
|1.2255
|875
|2005.09.22 18:20
|modify
|142
|0.50
|1.2135
|1.2124
|1.2255
|876
|2005.09.22 19:10
|modify
|142
|0.50
|1.2135
|1.2130
|1.2255
|877
|2005.09.23 02:30
|modify
|142
|0.50
|1.2135
|1.2132
|1.2255
|878
|2005.09.23 09:40
|s/l
|142
|0.50
|1.2132
|1.2132
|1.2255
|-18.78
|16082.65
|879
|2005.09.23 09:40
|buy
|143
|0.50
|1.2120
|1.2085
|1.2240
|880
|2005.09.23 10:00
|modify
|143
|0.50
|1.2120
|1.2088
|1.2240
|881
|2005.09.23 10:10
|modify
|143
|0.50
|1.2120
|1.2089
|1.2240
|882
|2005.09.23 10:20
|modify
|143
|0.50
|1.2120
|1.2098
|1.2240
|883
|2005.09.23 11:10
|modify
|143
|0.50
|1.2120
|1.2109
|1.2240
|884
|2005.09.23 12:10
|modify
|143
|0.50
|1.2120
|1.2121
|1.2240
|885
|2005.09.23 12:20
|modify
|143
|0.50
|1.2120
|1.2138
|1.2240
|886
|2005.09.23 12:30
|s/l
|143
|0.50
|1.2138
|1.2138
|1.2240
|90.00
|16172.65
|887
|2005.09.23 12:30
|buy
|144
|0.50
|1.2116
|1.2081
|1.2236
|888
|2005.09.23 12:40
|modify
|144
|0.50
|1.2116
|1.2087
|1.2236
|889
|2005.09.23 13:00
|modify
|144
|0.50
|1.2116
|1.2090
|1.2236
|890
|2005.09.23 13:10
|modify
|144
|0.50
|1.2116
|1.2092
|1.2236
|891
|2005.09.23 15:40
|s/l
|144
|0.50
|1.2092
|1.2092
|1.2236
|-120.00
|16052.65
|892
|2005.09.23 15:40
|buy
|145
|0.50
|1.2088
|1.2053
|1.2208
|893
|2005.09.23 15:59
|modify
|145
|0.50
|1.2088
|1.2054
|1.2208
|894
|2005.09.23 16:10
|modify
|145
|0.50
|1.2088
|1.2055
|1.2208
|895
|2005.09.23 17:10
|modify
|145
|0.50
|1.2088
|1.2060
|1.2208
|896
|2005.09.23 19:30
|s/l
|145
|0.50
|1.2060
|1.2060
|1.2208
|-140.00
|15912.65
|897
|2005.09.23 19:30
|buy
|146
|0.50
|1.2060
|1.2025
|1.2180
|898
|2005.09.23 19:59
|modify
|146
|0.50
|1.2060
|1.2030
|1.2180
|899
|2005.09.23 20:10
|modify
|146
|0.50
|1.2060
|1.2031
|1.2180
|900
|2005.09.26 00:00
|s/l
|146
|0.50
|1.2031
|1.2031
|1.2180
|-148.78
|15763.87
|901
|2005.09.26 00:00
|buy
|147
|0.50
|1.2030
|1.1995
|1.2150
|902
|2005.09.26 00:10
|modify
|147
|0.50
|1.2030
|1.2003
|1.2150
|903
|2005.09.26 02:10
|modify
|147
|0.50
|1.2030
|1.2005
|1.2150
|904
|2005.09.26 06:20
|modify
|147
|0.50
|1.2030
|1.2012
|1.2150
|905
|2005.09.26 10:20
|modify
|147
|0.50
|1.2030
|1.2015
|1.2150
|906
|2005.09.26 11:10
|modify
|147
|0.50
|1.2030
|1.2031
|1.2150
|907
|2005.09.26 12:40
|modify
|147
|0.50
|1.2030
|1.2032
|1.2150
|908
|2005.09.26 15:10
|s/l
|147
|0.50
|1.2032
|1.2032
|1.2150
|10.00
|15773.87
|909
|2005.09.26 15:10
|buy
|148
|0.50
|1.2025
|1.1990
|1.2145
|910
|2005.09.26 15:20
|modify
|148
|0.50
|1.2025
|1.2008
|1.2145
|911
|2005.09.26 18:10
|modify
|148
|0.50
|1.2025
|1.2026
|1.2145
|912
|2005.09.26 19:10
|modify
|148
|0.50
|1.2025
|1.2028
|1.2145
|913
|2005.09.26 21:30
|modify
|148
|0.50
|1.2025
|1.2041
|1.2145
|914
|2005.09.26 22:20
|modify
|148
|0.50
|1.2025
|1.2044
|1.2145
|915
|2005.09.26 23:40
|modify
|148
|0.50
|1.2025
|1.2047
|1.2145
|916
|2005.09.27 03:20
|modify
|148
|0.50
|1.2025
|1.2048
|1.2145
|917
|2005.09.27 04:20
|s/l
|148
|0.50
|1.2048
|1.2048
|1.2145
|111.22
|15885.09
|918
|2005.09.27 04:20
|buy
|149
|0.50
|1.2028
|1.1993
|1.2148
|919
|2005.09.27 04:30
|modify
|149
|0.50
|1.2028
|1.2019
|1.2148
|920
|2005.09.27 04:40
|modify
|149
|0.50
|1.2028
|1.2029
|1.2148
|921
|2005.09.27 05:10
|s/l
|149
|0.50
|1.2029
|1.2029
|1.2148
|5.00
|15890.09
|922
|2005.09.27 05:10
|buy
|150
|0.50
|1.2027
|1.1992
|1.2147
|923
|2005.09.27 05:20
|modify
|150
|0.50
|1.2027
|1.2005
|1.2147
|924
|2005.09.27 05:40
|modify
|150
|0.50
|1.2027
|1.2010
|1.2147
|925
|2005.09.27 09:20
|s/l
|150
|0.50
|1.2010
|1.2010
|1.2147
|-85.00
|15805.09
|926
|2005.09.27 09:20
|buy
|151
|0.50
|1.1996
|1.1961
|1.2116
|927
|2005.09.27 09:30
|modify
|151
|0.50
|1.1996
|1.1971
|1.2116
|928
|2005.09.27 10:10
|modify
|151
|0.50
|1.1996
|1.1973
|1.2116
|929
|2005.09.27 10:20
|modify
|151
|0.50
|1.1996
|1.1986
|1.2116
|930
|2005.09.27 11:10
|modify
|151
|0.50
|1.1996
|1.2016
|1.2116
|931
|2005.09.27 11:40
|s/l
|151
|0.50
|1.2016
|1.2016
|1.2116
|100.00
|15905.09
|932
|2005.09.27 11:40
|buy
|152
|0.50
|1.2007
|1.1972
|1.2127
|933
|2005.09.27 11:59
|modify
|152
|0.50
|1.2007
|1.2009
|1.2127
|934
|2005.09.27 12:10
|modify
|152
|0.50
|1.2007
|1.2010
|1.2127
|935
|2005.09.27 14:10
|s/l
|152
|0.50
|1.2010
|1.2010
|1.2127
|15.00
|15920.09
|936
|2005.09.27 14:10
|buy
|153
|0.50
|1.2009
|1.1974
|1.2129
|937
|2005.09.27 14:20
|modify
|153
|0.50
|1.2009
|1.1976
|1.2129
|938
|2005.09.27 14:30
|modify
|153
|0.50
|1.2009
|1.1992
|1.2129
|939
|2005.09.27 17:10
|modify
|153
|0.50
|1.2009
|1.2000
|1.2129
|940
|2005.09.27 17:40
|s/l
|153
|0.50
|1.2000
|1.2000
|1.2129
|-45.00
|15875.09
|941
|2005.09.27 17:40
|buy
|154
|0.50
|1.1998
|1.1963
|1.2118
|942
|2005.09.27 18:00
|modify
|154
|0.50
|1.1998
|1.1971
|1.2118
|943
|2005.09.27 18:10
|modify
|154
|0.50
|1.1998
|1.1979
|1.2118
|944
|2005.09.27 18:40
|modify
|154
|0.50
|1.1998
|1.1987
|1.2118
|945
|2005.09.27 19:20
|s/l
|154
|0.50
|1.1987
|1.1987
|1.2118
|-55.00
|15820.09
|946
|2005.09.27 19:20
|buy
|155
|0.50
|1.1987
|1.1952
|1.2107
|947
|2005.09.27 19:30
|modify
|155
|0.50
|1.1987
|1.1978
|1.2107
|948
|2005.09.27 20:20
|modify
|155
|0.50
|1.1987
|1.1980
|1.2107
|949
|2005.09.27 21:10
|modify
|155
|0.50
|1.1987
|1.1986
|1.2107
|950
|2005.09.28 02:40
|modify
|155
|0.50
|1.1987
|1.1987
|1.2107
|951
|2005.09.28 03:30
|modify
|155
|0.50
|1.1987
|1.2006
|1.2107
|952
|2005.09.28 04:10
|s/l
|155
|0.50
|1.2006
|1.2006
|1.2107
|91.22
|15911.31
|953
|2005.09.28 04:10
|buy
|156
|0.50
|1.2006
|1.1971
|1.2126
|954
|2005.09.28 04:20
|modify
|156
|0.50
|1.2006
|1.1995
|1.2126
|955
|2005.09.28 05:40
|modify
|156
|0.50
|1.2006
|1.1997
|1.2126
|956
|2005.09.28 06:30
|modify
|156
|0.50
|1.2006
|1.2005
|1.2126
|957
|2005.09.28 07:20
|modify
|156
|0.50
|1.2006
|1.2009
|1.2126
|958
|2005.09.28 11:30
|s/l
|156
|0.50
|1.2009
|1.2009
|1.2126
|15.00
|15926.31
|959
|2005.09.28 11:30
|buy
|157
|0.50
|1.2010
|1.1975
|1.2130
|960
|2005.09.28 11:40
|modify
|157
|0.50
|1.2010
|1.1986
|1.2130
|961
|2005.09.28 13:10
|modify
|157
|0.50
|1.2010
|1.2002
|1.2130
|962
|2005.09.28 13:20
|modify
|157
|0.50
|1.2010
|1.2003
|1.2130
|963
|2005.09.28 13:30
|modify
|157
|0.50
|1.2010
|1.2005
|1.2130
|964
|2005.09.28 18:10
|s/l
|157
|0.50
|1.2005
|1.2005
|1.2130
|-25.00
|15901.31
|965
|2005.09.28 18:10
|buy
|158
|0.50
|1.2005
|1.1970
|1.2125
|966
|2005.09.28 18:20
|modify
|158
|0.50
|1.2005
|1.1983
|1.2125
|967
|2005.09.28 19:10
|modify
|158
|0.50
|1.2005
|1.2021
|1.2125
|968
|2005.09.28 19:40
|s/l
|158
|0.50
|1.2021
|1.2021
|1.2125
|80.00
|15981.31
|969
|2005.09.28 19:40
|buy
|159
|0.50
|1.2016
|1.1981
|1.2136
|970
|2005.09.28 19:59
|modify
|159
|0.50
|1.2016
|1.1999
|1.2136
|971
|2005.09.28 20:10
|modify
|159
|0.50
|1.2016
|1.2005
|1.2136
|972
|2005.09.28 20:20
|modify
|159
|0.50
|1.2016
|1.2008
|1.2136
|973
|2005.09.28 23:20
|modify
|159
|0.50
|1.2016
|1.2010
|1.2136
|974
|2005.09.28 23:30
|modify
|159
|0.50
|1.2016
|1.2012
|1.2136
|975
|2005.09.29 01:10
|modify
|159
|0.50
|1.2016
|1.2040
|1.2136
|976
|2005.09.29 01:20
|s/l
|159
|0.50
|1.2040
|1.2040
|1.2136
|108.66
|16089.97
|977
|2005.09.29 01:20
|buy
|160
|0.50
|1.2040
|1.2005
|1.2160
|978
|2005.09.29 01:30
|modify
|160
|0.50
|1.2040
|1.2040
|1.2160
|979
|2005.09.29 03:10
|s/l
|160
|0.50
|1.2040
|1.2040
|1.2160
|0.00
|16089.97
|980
|2005.09.29 03:10
|buy
|161
|0.50
|1.2040
|1.2005
|1.2160
|981
|2005.09.29 03:30
|modify
|161
|0.50
|1.2040
|1.2007
|1.2160
|982
|2005.09.29 03:40
|modify
|161
|0.50
|1.2040
|1.2025
|1.2160
|983
|2005.09.29 05:20
|modify
|161
|0.50
|1.2040
|1.2030
|1.2160
|984
|2005.09.29 06:10
|modify
|161
|0.50
|1.2040
|1.2040
|1.2160
|985
|2005.09.29 07:40
|modify
|161
|0.50
|1.2040
|1.2041
|1.2160
|986
|2005.09.29 09:30
|modify
|161
|0.50
|1.2040
|1.2045
|1.2160
|987
|2005.09.29 11:30
|s/l
|161
|0.50
|1.2045
|1.2045
|1.2160
|25.00
|16114.97
|988
|2005.09.29 11:30
|buy
|162
|0.50
|1.2040
|1.2005
|1.2160
|989
|2005.09.29 11:40
|modify
|162
|0.50
|1.2040
|1.2022
|1.2160
|990
|2005.09.29 12:10
|modify
|162
|0.50
|1.2040
|1.2023
|1.2160
|991
|2005.09.29 12:30
|modify
|162
|0.50
|1.2040
|1.2032
|1.2160
|992
|2005.09.29 15:20
|s/l
|162
|0.50
|1.2032
|1.2032
|1.2160
|-40.00
|16074.97
|993
|2005.09.29 15:20
|buy
|163
|0.50
|1.2012
|1.1977
|1.2132
|994
|2005.09.29 15:30
|modify
|163
|0.50
|1.2012
|1.2029
|1.2132
|995
|2005.09.29 15:59
|s/l
|163
|0.50
|1.2029
|1.2029
|1.2132
|85.00
|16159.97
|996
|2005.09.29 15:59
|buy
|164
|0.50
|1.2017
|1.1982
|1.2137
|997
|2005.09.29 16:20
|modify
|164
|0.50
|1.2017
|1.1995
|1.2137
|998
|2005.09.29 17:10
|modify
|164
|0.50
|1.2017
|1.1997
|1.2137
|999
|2005.09.29 18:20
|modify
|164
|0.50
|1.2017
|1.1998
|1.2137
|1000
|2005.09.29 20:20
|modify
|164
|0.50
|1.2017
|1.2012
|1.2137
|1001
|2005.09.29 21:10
|modify
|164
|0.50
|1.2017
|1.2018
|1.2137
|1002
|2005.09.30 01:40
|s/l
|164
|0.50
|1.2018
|1.2018
|1.2137
|1.22
|16161.19
|1003
|2005.09.30 01:40
|buy
|165
|0.50
|1.2017
|1.1982
|1.2137
|1004
|2005.09.30 02:00
|modify
|165
|0.50
|1.2017
|1.1986
|1.2137
|1005
|2005.09.30 02:10
|modify
|165
|0.50
|1.2017
|1.1988
|1.2137
|1006
|2005.09.30 02:20
|modify
|165
|0.50
|1.2017
|1.1993
|1.2137
|1007
|2005.09.30 03:10
|modify
|165
|0.50
|1.2017
|1.1999
|1.2137
|1008
|2005.09.30 04:10
|modify
|165
|0.50
|1.2017
|1.2018
|1.2137
|1009
|2005.09.30 04:20
|modify
|165
|0.50
|1.2017
|1.2025
|1.2137
|1010
|2005.09.30 09:10
|s/l
|165
|0.50
|1.2025
|1.2025
|1.2137
|40.00
|16201.19
|1011
|2005.09.30 09:10
|buy
|166
|0.50
|1.2027
|1.1992
|1.2147
|1012
|2005.09.30 09:20
|modify
|166
|0.50
|1.2027
|1.1997
|1.2147
|1013
|2005.09.30 09:30
|modify
|166
|0.50
|1.2027
|1.2006
|1.2147
|1014
|2005.09.30 10:40
|s/l
|166
|0.50
|1.2006
|1.2006
|1.2147
|-105.00
|16096.19
|1015
|2005.09.30 10:40
|buy
|167
|0.50
|1.2001
|1.1966
|1.2121
|1016
|2005.09.30 10:59
|modify
|167
|0.50
|1.2001
|1.1990
|1.2121
|1017
|2005.09.30 11:00
|modify
|167
|0.50
|1.2001
|1.1991
|1.2121
|1018
|2005.09.30 11:10
|modify
|167
|0.50
|1.2001
|1.1997
|1.2121
|1019
|2005.09.30 13:10
|modify
|167
|0.50
|1.2001
|1.2028
|1.2121
|1020
|2005.09.30 13:40
|s/l
|167
|0.50
|1.2028
|1.2028
|1.2121
|135.00
|16231.19
|1021
|2005.09.30 13:40
|buy
|168
|0.50
|1.2026
|1.1991
|1.2146
|1022
|2005.09.30 14:00
|modify
|168
|0.50
|1.2026
|1.2016
|1.2146
|1023
|2005.09.30 14:10
|modify
|168
|0.50
|1.2026
|1.2025
|1.2146
|1024
|2005.09.30 14:40
|modify
|168
|0.50
|1.2026
|1.2034
|1.2146
|1025
|2005.09.30 15:10
|s/l
|168
|0.50
|1.2034
|1.2034
|1.2146
|40.00
|16271.19
|1026
|2005.09.30 15:10
|buy
|169
|0.50
|1.2028
|1.1993
|1.2148
|1027
|2005.09.30 15:30
|modify
|169
|0.50
|1.2028
|1.1995
|1.2148
|1028
|2005.09.30 15:40
|modify
|169
|0.50
|1.2028
|1.2021
|1.2148
|1029
|2005.09.30 17:20
|modify
|169
|0.50
|1.2028
|1.2038
|1.2148
|1030
|2005.09.30 17:30
|modify
|169
|0.50
|1.2028
|1.2046
|1.2148
|1031
|2005.09.30 17:40
|s/l
|169
|0.50
|1.2046
|1.2046
|1.2148
|90.00
|16361.19
|1032
|2005.09.30 17:40
|buy
|170
|0.50
|1.2037
|1.2002
|1.2157
|1033
|2005.09.30 18:00
|modify
|170
|0.50
|1.2037
|1.2020
|1.2157
|1034
|2005.09.30 18:10
|modify
|170
|0.50
|1.2037
|1.2046
|1.2157
|1035
|2005.09.30 18:20
|modify
|170
|0.50
|1.2037
|1.2055
|1.2157
|1036
|2005.09.30 18:40
|s/l
|170
|0.50
|1.2055
|1.2055
|1.2157
|90.00
|16451.19
|1037
|2005.09.30 18:40
|buy
|171
|0.50
|1.2041
|1.2006
|1.2161
|1038
|2005.09.30 19:00
|modify
|171
|0.50
|1.2041
|1.2023
|1.2161
|1039
|2005.09.30 19:10
|modify
|171
|0.50
|1.2041
|1.2031
|1.2161
|1040
|2005.09.30 19:30
|s/l
|171
|0.50
|1.2031
|1.2031
|1.2161
|-50.00
|16401.19
|1041
|2005.09.30 19:30
|buy
|172
|0.50
|1.2029
|1.1994
|1.2149
|1042
|2005.09.30 19:40
|modify
|172
|0.50
|1.2029
|1.2031
|1.2149
|1043
|2005.09.30 19:59
|s/l
|172
|0.50
|1.2031
|1.2031
|1.2149
|10.00
|16411.19
|1044
|2005.09.30 19:59
|buy
|173
|0.50
|1.2032
|1.1997
|1.2152
|1045
|2005.09.30 21:10
|s/l
|173
|0.50
|1.1997
|1.1997
|1.2152
|-175.00
|16236.19
|1046
|2005.09.30 21:10
|buy
|174
|0.50
|1.1999
|1.1964
|1.2119
|1047
|2005.09.30 21:20
|modify
|174
|0.50
|1.1999
|1.1988
|1.2119
|1048
|2005.09.30 21:30
|modify
|174
|0.50
|1.1999
|1.1991
|1.2119
|1049
|2005.09.30 22:10
|modify
|174
|0.50
|1.1999
|1.1992
|1.2119
|1050
|2005.09.30 22:20
|modify
|174
|0.50
|1.1999
|1.1993
|1.2119
|1051
|2005.10.03 03:20
|s/l
|174
|0.50
|1.1993
|1.1993
|1.2119
|-33.78
|16202.41
|1052
|2005.10.03 03:20
|buy
|175
|0.50
|1.1962
|1.1927
|1.2082
|1053
|2005.10.03 03:30
|modify
|175
|0.50
|1.1962
|1.1998
|1.2082
|1054
|2005.10.03 03:40
|s/l
|175
|0.50
|1.1998
|1.1998
|1.2082
|180.00
|16382.41
|1055
|2005.10.03 03:40
|buy
|176
|0.50
|1.1984
|1.1949
|1.2104
|1056
|2005.10.03 04:10
|s/l
|176
|0.50
|1.1949
|1.1949
|1.2104
|-175.00
|16207.41
|1057
|2005.10.03 04:10
|buy
|177
|0.50
|1.1932
|1.1897
|1.2052
|1058
|2005.10.03 04:20
|modify
|177
|0.50
|1.1932
|1.1935
|1.2052
|1059
|2005.10.03 05:40
|s/l
|177
|0.50
|1.1935
|1.1935
|1.2052
|15.00
|16222.41
|1060
|2005.10.03 05:40
|buy
|178
|0.50
|1.1928
|1.1893
|1.2048
|1061
|2005.10.03 06:00
|modify
|178
|0.50
|1.1928
|1.1905
|1.2048
|1062
|2005.10.03 06:10
|modify
|178
|0.50
|1.1928
|1.1911
|1.2048
|1063
|2005.10.03 06:20
|modify
|178
|0.50
|1.1928
|1.1912
|1.2048
|1064
|2005.10.03 07:10
|modify
|178
|0.50
|1.1928
|1.1919
|1.2048
|1065
|2005.10.03 08:10
|modify
|178
|0.50
|1.1928
|1.1923
|1.2048
|1066
|2005.10.03 09:30
|modify
|178
|0.50
|1.1928
|1.1928
|1.2048
|1067
|2005.10.03 09:40
|modify
|178
|0.50
|1.1928
|1.1935
|1.2048
|1068
|2005.10.03 11:10
|s/l
|178
|0.50
|1.1935
|1.1935
|1.2048
|35.00
|16257.41
|1069
|2005.10.03 11:10
|buy
|179
|0.50
|1.1926
|1.1891
|1.2046
|1070
|2005.10.03 11:20
|modify
|179
|0.50
|1.1926
|1.1895
|1.2046
|1071
|2005.10.03 11:30
|modify
|179
|0.50
|1.1926
|1.1910
|1.2046
|1072
|2005.10.03 11:40
|modify
|179
|0.50
|1.1926
|1.1928
|1.2046
|1073
|2005.10.03 11:59
|s/l
|179
|0.50
|1.1928
|1.1928
|1.2046
|10.00
|16267.41
|1074
|2005.10.03 11:59
|buy
|180
|0.50
|1.1927
|1.1892
|1.2047
|1075
|2005.10.03 12:20
|modify
|180
|0.50
|1.1927
|1.1892
|1.2047
|1076
|2005.10.03 12:30
|modify
|180
|0.50
|1.1927
|1.1902
|1.2047
|1077
|2005.10.03 13:20
|modify
|180
|0.50
|1.1927
|1.1904
|1.2047
|1078
|2005.10.03 15:10
|modify
|180
|0.50
|1.1927
|1.1905
|1.2047
|1079
|2005.10.03 17:30
|s/l
|180
|0.50
|1.1905
|1.1905
|1.2047
|-110.00
|16157.41
|1080
|2005.10.03 17:30
|buy
|181
|0.50
|1.1903
|1.1868
|1.2023
|1081
|2005.10.03 17:40
|modify
|181
|0.50
|1.1903
|1.1884
|1.2023
|1082
|2005.10.03 18:40
|modify
|181
|0.50
|1.1903
|1.1890
|1.2023
|1083
|2005.10.04 00:40
|modify
|181
|0.50
|1.1903
|1.1892
|1.2023
|1084
|2005.10.04 06:20
|modify
|181
|0.50
|1.1903
|1.1901
|1.2023
|1085
|2005.10.04 08:40
|modify
|181
|0.50
|1.1903
|1.1904
|1.2023
|1086
|2005.10.04 12:20
|modify
|181
|0.50
|1.1903
|1.1905
|1.2023
|1087
|2005.10.04 13:10
|modify
|181
|0.50
|1.1903
|1.1906
|1.2023
|1088
|2005.10.04 15:30
|modify
|181
|0.50
|1.1903
|1.1909
|1.2023
|1089
|2005.10.04 16:20
|modify
|181
|0.50
|1.1903
|1.1916
|1.2023
|1090
|2005.10.04 18:10
|s/l
|181
|0.50
|1.1916
|1.1916
|1.2023
|61.22
|16218.63
|1091
|2005.10.04 18:10
|buy
|182
|0.50
|1.1912
|1.1877
|1.2032
|1092
|2005.10.04 18:20
|modify
|182
|0.50
|1.1912
|1.1900
|1.2032
|1093
|2005.10.04 18:40
|modify
|182
|0.50
|1.1912
|1.1908
|1.2032
|1094
|2005.10.05 05:40
|modify
|182
|0.50
|1.1912
|1.1909
|1.2032
|1095
|2005.10.05 06:40
|modify
|182
|0.50
|1.1912
|1.1910
|1.2032
|1096
|2005.10.05 07:20
|modify
|182
|0.50
|1.1912
|1.1913
|1.2032
|1097
|2005.10.05 07:30
|modify
|182
|0.50
|1.1912
|1.1922
|1.2032
|1098
|2005.10.05 07:40
|modify
|182
|0.50
|1.1912
|1.1925
|1.2032
|1099
|2005.10.05 08:40
|modify
|182
|0.50
|1.1912
|1.1928
|1.2032
|1100
|2005.10.05 10:30
|modify
|182
|0.50
|1.1912
|1.1933
|1.2032
|1101
|2005.10.05 11:20
|modify
|182
|0.50
|1.1912
|1.1935
|1.2032
|1102
|2005.10.05 15:30
|s/l
|182
|0.50
|1.1935
|1.1935
|1.2032
|111.22
|16329.85
|1103
|2005.10.05 15:30
|buy
|183
|0.50
|1.1937
|1.1902
|1.2057
|1104
|2005.10.05 16:10
|modify
|183
|0.50
|1.1937
|1.1911
|1.2057
|1105
|2005.10.05 17:10
|modify
|183
|0.50
|1.1937
|1.1950
|1.2057
|1106
|2005.10.05 17:40
|s/l
|183
|0.50
|1.1950
|1.1950
|1.2057
|65.00
|16394.85
|1107
|2005.10.05 17:40
|buy
|184
|0.50
|1.1937
|1.1902
|1.2057
|1108
|2005.10.05 18:00
|modify
|184
|0.50
|1.1937
|1.1921
|1.2057
|1109
|2005.10.05 18:10
|modify
|184
|0.50
|1.1937
|1.1954
|1.2057
|1110
|2005.10.05 18:30
|s/l
|184
|0.50
|1.1954
|1.1954
|1.2057
|85.00
|16479.85
|1111
|2005.10.05 18:30
|buy
|185
|0.50
|1.1956
|1.1921
|1.2076
|1112
|2005.10.05 18:40
|modify
|185
|0.50
|1.1956
|1.1922
|1.2076
|1113
|2005.10.05 19:00
|modify
|185
|0.50
|1.1956
|1.1950
|1.2076
|1114
|2005.10.05 19:40
|modify
|185
|0.50
|1.1956
|1.1951
|1.2076
|1115
|2005.10.05 21:10
|s/l
|185
|0.50
|1.1951
|1.1951
|1.2076
|-25.00
|16454.85
|1116
|2005.10.05 21:10
|buy
|186
|0.50
|1.1951
|1.1916
|1.2071
|1117
|2005.10.05 21:20
|modify
|186
|0.50
|1.1951
|1.1918
|1.2071
|1118
|2005.10.05 21:30
|modify
|186
|0.50
|1.1951
|1.1923
|1.2071
|1119
|2005.10.05 22:20
|modify
|186
|0.50
|1.1951
|1.1934
|1.2071
|1120
|2005.10.05 23:10
|modify
|186
|0.50
|1.1951
|1.1942
|1.2071
|1121
|2005.10.06 00:10
|modify
|186
|0.50
|1.1951
|1.1984
|1.2071
|1122
|2005.10.06 00:30
|s/l
|186
|0.50
|1.1984
|1.1984
|1.2071
|153.66
|16608.51
|1123
|2005.10.06 00:30
|buy
|187
|0.50
|1.1972
|1.1937
|1.2092
|1124
|2005.10.06 00:40
|modify
|187
|0.50
|1.1972
|1.1984
|1.2092
|1125
|2005.10.06 02:40
|modify
|187
|0.50
|1.1972
|1.1986
|1.2092
|1126
|2005.10.06 03:20
|modify
|187
|0.50
|1.1972
|1.1987
|1.2092
|1127
|2005.10.06 03:40
|modify
|187
|0.50
|1.1972
|1.2028
|1.2092
|1128
|2005.10.06 07:20
|modify
|187
|0.50
|1.1972
|1.2039
|1.2092
|1129
|2005.10.06 13:10
|s/l
|187
|0.50
|1.2039
|1.2039
|1.2092
|335.00
|16943.51
|1130
|2005.10.06 13:10
|buy
|188
|0.50
|1.2040
|1.2005
|1.2160
|1131
|2005.10.06 13:20
|modify
|188
|0.50
|1.2040
|1.2026
|1.2160
|1132
|2005.10.06 13:30
|modify
|188
|0.50
|1.2040
|1.2027
|1.2160
|1133
|2005.10.06 14:10
|modify
|188
|0.50
|1.2040
|1.2029
|1.2160
|1134
|2005.10.06 14:20
|modify
|188
|0.50
|1.2040
|1.2030
|1.2160
|1135
|2005.10.06 15:10
|modify
|188
|0.50
|1.2040
|1.2049
|1.2160
|1136
|2005.10.06 15:20
|s/l
|188
|0.50
|1.2049
|1.2049
|1.2160
|45.00
|16988.51
|1137
|2005.10.06 15:20
|buy
|189
|0.50
|1.2049
|1.2014
|1.2169
|1138
|2005.10.06 15:30
|modify
|189
|0.50
|1.2049
|1.2023
|1.2169
|1139
|2005.10.06 15:40
|modify
|189
|0.50
|1.2049
|1.2025
|1.2169
|1140
|2005.10.06 15:59
|modify
|189
|0.50
|1.2049
|1.2043
|1.2169
|1141
|2005.10.06 16:20
|modify
|189
|0.50
|1.2049
|1.2058
|1.2169
|1142
|2005.10.06 16:30
|modify
|189
|0.50
|1.2049
|1.2062
|1.2169
|1143
|2005.10.06 16:40
|modify
|189
|0.50
|1.2049
|1.2101
|1.2169
|1144
|2005.10.06 17:40
|modify
|189
|0.50
|1.2049
|1.2114
|1.2169
|1145
|2005.10.06 19:30
|modify
|189
|0.50
|1.2049
|1.2127
|1.2169
|1146
|2005.10.06 19:40
|modify
|189
|0.50
|1.2049
|1.2128
|1.2169
|1147
|2005.10.06 20:20
|t/p
|189
|0.50
|1.2169
|1.2128
|1.2169
|600.00
|17588.51
|1148
|2005.10.06 20:20
|buy
|190
|0.50
|1.2191
|1.2156
|1.2311
|1149
|2005.10.06 21:40
|modify
|190
|0.50
|1.2191
|1.2172
|1.2311
|1150
|2005.10.07 01:10
|s/l
|190
|0.50
|1.2172
|1.2172
|1.2311
|-98.78
|17489.73
|1151
|2005.10.07 01:10
|buy
|191
|0.50
|1.2169
|1.2134
|1.2289
|1152
|2005.10.07 01:20
|modify
|191
|0.50
|1.2169
|1.2149
|1.2289
|1153
|2005.10.07 12:40
|s/l
|191
|0.50
|1.2149
|1.2149
|1.2289
|-100.00
|17389.73
|1154
|2005.10.07 12:40
|buy
|192
|0.50
|1.2149
|1.2114
|1.2269
|1155
|2005.10.07 12:59
|modify
|192
|0.50
|1.2149
|1.2116
|1.2269
|1156
|2005.10.07 13:00
|modify
|192
|0.50
|1.2149
|1.2117
|1.2269
|1157
|2005.10.07 13:20
|modify
|192
|0.50
|1.2149
|1.2124
|1.2269
|1158
|2005.10.07 14:10
|modify
|192
|0.50
|1.2149
|1.2125
|1.2269
|1159
|2005.10.07 15:30
|s/l
|192
|0.50
|1.2125
|1.2125
|1.2269
|-120.00
|17269.73
|1160
|2005.10.07 15:30
|buy
|193
|0.50
|1.2115
|1.2080
|1.2235
|1161
|2005.10.07 16:10
|modify
|193
|0.50
|1.2115
|1.2085
|1.2235
|1162
|2005.10.07 17:10
|modify
|193
|0.50
|1.2115
|1.2101
|1.2235
|1163
|2005.10.07 19:20
|s/l
|193
|0.50
|1.2101
|1.2101
|1.2235
|-70.00
|17199.73
|1164
|2005.10.07 19:20
|buy
|194
|0.50
|1.2102
|1.2067
|1.2222
|1165
|2005.10.07 19:40
|modify
|194
|0.50
|1.2102
|1.2068
|1.2222
|1166
|2005.10.07 19:59
|modify
|194
|0.50
|1.2102
|1.2082
|1.2222
|1167
|2005.10.07 20:00
|modify
|194
|0.50
|1.2102
|1.2083
|1.2222
|1168
|2005.10.07 20:30
|modify
|194
|0.50
|1.2102
|1.2092
|1.2222
|1169
|2005.10.07 21:20
|modify
|194
|0.50
|1.2102
|1.2095
|1.2222
|1170
|2005.10.10 02:10
|modify
|194
|0.50
|1.2102
|1.2102
|1.2222
|1171
|2005.10.10 09:10
|modify
|194
|0.50
|1.2102
|1.2104
|1.2222
|1172
|2005.10.10 10:10
|modify
|194
|0.50
|1.2102
|1.2111
|1.2222
|1173
|2005.10.10 10:40
|modify
|194
|0.50
|1.2102
|1.2119
|1.2222
|1174
|2005.10.10 13:10
|s/l
|194
|0.50
|1.2119
|1.2119
|1.2222
|81.22
|17280.95
|1175
|2005.10.10 13:10
|buy
|195
|0.50
|1.2117
|1.2082
|1.2237
|1176
|2005.10.10 13:20
|modify
|195
|0.50
|1.2117
|1.2086
|1.2237
|1177
|2005.10.10 13:30
|modify
|195
|0.50
|1.2117
|1.2107
|1.2237
|1178
|2005.10.10 14:10
|s/l
|195
|0.50
|1.2107
|1.2107
|1.2237
|-50.00
|17230.95
|1179
|2005.10.10 14:10
|buy
|196
|0.50
|1.2098
|1.2063
|1.2218
|1180
|2005.10.10 14:20
|modify
|196
|0.50
|1.2098
|1.2088
|1.2218
|1181
|2005.10.10 15:30
|s/l
|196
|0.50
|1.2088
|1.2088
|1.2218
|-50.00
|17180.95
|1182
|2005.10.10 15:30
|buy
|197
|0.50
|1.2088
|1.2053
|1.2208
|1183
|2005.10.10 17:30
|s/l
|197
|0.50
|1.2053
|1.2053
|1.2208
|-175.00
|17005.95
|1184
|2005.10.10 17:30
|buy
|198
|0.50
|1.2053
|1.2018
|1.2173
|1185
|2005.10.10 18:10
|modify
|198
|0.50
|1.2053
|1.2026
|1.2173
|1186
|2005.10.10 19:10
|modify
|198
|0.50
|1.2053
|1.2029
|1.2173
|1187
|2005.10.10 22:20
|modify
|198
|0.50
|1.2053
|1.2039
|1.2173
|1188
|2005.10.10 23:10
|modify
|198
|0.50
|1.2053
|1.2040
|1.2173
|1189
|2005.10.11 03:40
|s/l
|198
|0.50
|1.2040
|1.2040
|1.2173
|-68.78
|16937.17
|1190
|2005.10.11 03:40
|buy
|199
|0.50
|1.2028
|1.1993
|1.2148
|1191
|2005.10.11 03:59
|modify
|199
|0.50
|1.2028
|1.1994
|1.2148
|1192
|2005.10.11 04:00
|modify
|199
|0.50
|1.2028
|1.1995
|1.2148
|1193
|2005.10.11 04:10
|modify
|199
|0.50
|1.2028
|1.2003
|1.2148
|1194
|2005.10.11 05:10
|modify
|199
|0.50
|1.2028
|1.2006
|1.2148
|1195
|2005.10.11 11:20
|modify
|199
|0.50
|1.2028
|1.2012
|1.2148
|1196
|2005.10.11 12:10
|modify
|199
|0.50
|1.2028
|1.2013
|1.2148
|1197
|2005.10.11 15:10
|s/l
|199
|0.50
|1.2013
|1.2013
|1.2148
|-75.00
|16862.17
|1198
|2005.10.11 15:10
|buy
|200
|0.50
|1.2013
|1.1978
|1.2133
|1199
|2005.10.11 15:20
|modify
|200
|0.50
|1.2013
|1.1999
|1.2133
|1200
|2005.10.11 16:30
|s/l
|200
|0.50
|1.1999
|1.1999
|1.2133
|-70.00
|16792.17
|1201
|2005.10.11 16:30
|buy
|201
|0.50
|1.2000
|1.1965
|1.2120
|1202
|2005.10.11 16:40
|modify
|201
|0.50
|1.2000
|1.1973
|1.2120
|1203
|2005.10.11 18:10
|modify
|201
|0.50
|1.2000
|1.1977
|1.2120
|1204
|2005.10.11 18:20
|modify
|201
|0.50
|1.2000
|1.1983
|1.2120
|1205
|2005.10.11 21:20
|s/l
|201
|0.50
|1.1983
|1.1983
|1.2120
|-85.00
|16707.17
|1206
|2005.10.11 21:20
|buy
|202
|0.50
|1.1981
|1.1946
|1.2101
|1207
|2005.10.11 21:30
|modify
|202
|0.50
|1.1981
|1.1966
|1.2101
|1208
|2005.10.11 22:20
|modify
|202
|0.50
|1.1981
|1.1967
|1.2101
|1209
|2005.10.12 02:10
|s/l
|202
|0.50
|1.1967
|1.1967
|1.2101
|-73.78
|16633.39
|1210
|2005.10.12 02:10
|buy
|203
|0.50
|1.1964
|1.1929
|1.2084
|1211
|2005.10.12 02:20
|modify
|203
|0.50
|1.1964
|1.1951
|1.2084
|1212
|2005.10.12 11:10
|modify
|203
|0.50
|1.1964
|1.1955
|1.2084
|1213
|2005.10.12 12:10
|modify
|203
|0.50
|1.1964
|1.1963
|1.2084
|1214
|2005.10.12 12:20
|modify
|203
|0.50
|1.1964
|1.1965
|1.2084
|1215
|2005.10.12 13:40
|modify
|203
|0.50
|1.1964
|1.1966
|1.2084
|1216
|2005.10.12 14:30
|modify
|203
|0.50
|1.1964
|1.1978
|1.2084
|1217
|2005.10.12 14:40
|modify
|203
|0.50
|1.1964
|1.1990
|1.2084
|1218
|2005.10.12 16:20
|modify
|203
|0.50
|1.1964
|1.1995
|1.2084
|1219
|2005.10.12 16:40
|modify
|203
|0.50
|1.1964
|1.2015
|1.2084
|1220
|2005.10.12 17:20
|s/l
|203
|0.50
|1.2015
|1.2015
|1.2084
|255.00
|16888.39
|1221
|2005.10.12 17:20
|buy
|204
|0.50
|1.2015
|1.1980
|1.2135
|1222
|2005.10.12 17:30
|modify
|204
|0.50
|1.2015
|1.1999
|1.2135
|1223
|2005.10.12 17:40
|modify
|204
|0.50
|1.2015
|1.2000
|1.2135
|1224
|2005.10.12 18:20
|modify
|204
|0.50
|1.2015
|1.2005
|1.2135
|1225
|2005.10.12 18:30
|modify
|204
|0.50
|1.2015
|1.2006
|1.2135
|1226
|2005.10.12 18:40
|modify
|204
|0.50
|1.2015
|1.2012
|1.2135
|1227
|2005.10.12 19:30
|modify
|204
|0.50
|1.2015
|1.2016
|1.2135
|1228
|2005.10.12 19:40
|modify
|204
|0.50
|1.2015
|1.2018
|1.2135
|1229
|2005.10.12 20:10
|s/l
|204
|0.50
|1.2018
|1.2018
|1.2135
|15.00
|16903.39
|1230
|2005.10.12 20:10
|buy
|205
|0.50
|1.2020
|1.1985
|1.2140
|1231
|2005.10.12 20:20
|modify
|205
|0.50
|1.2020
|1.1993
|1.2140
|1232
|2005.10.12 20:30
|modify
|205
|0.50
|1.2020
|1.1994
|1.2140
|1233
|2005.10.12 20:40
|modify
|205
|0.50
|1.2020
|1.2003
|1.2140
|1234
|2005.10.13 02:10
|modify
|205
|0.50
|1.2020
|1.2005
|1.2140
|1235
|2005.10.13 04:10
|s/l
|205
|0.50
|1.2005
|1.2005
|1.2140
|-86.34
|16817.05
|1236
|2005.10.13 04:10
|buy
|206
|0.50
|1.1976
|1.1941
|1.2096
|1237
|2005.10.13 04:20
|modify
|206
|0.50
|1.1976
|1.1981
|1.2096
|1238
|2005.10.13 04:40
|s/l
|206
|0.50
|1.1981
|1.1981
|1.2096
|25.00
|16842.05
|1239
|2005.10.13 04:40
|buy
|207
|0.50
|1.1976
|1.1941
|1.2096
|1240
|2005.10.13 04:59
|modify
|207
|0.50
|1.1976
|1.1951
|1.2096
|1241
|2005.10.13 05:00
|modify
|207
|0.50
|1.1976
|1.1953
|1.2096
|1242
|2005.10.13 05:10
|modify
|207
|0.50
|1.1976
|1.1954
|1.2096
|1243
|2005.10.13 06:20
|modify
|207
|0.50
|1.1976
|1.1957
|1.2096
|1244
|2005.10.13 07:10
|modify
|207
|0.50
|1.1976
|1.1960
|1.2096
|1245
|2005.10.13 09:10
|modify
|207
|0.50
|1.1976
|1.1963
|1.2096
|1246
|2005.10.13 09:40
|modify
|207
|0.50
|1.1976
|1.1970
|1.2096
|1247
|2005.10.13 11:10
|s/l
|207
|0.50
|1.1970
|1.1970
|1.2096
|-30.00
|16812.05
|1248
|2005.10.13 11:10
|buy
|208
|0.50
|1.1969
|1.1934
|1.2089
|1249
|2005.10.13 11:20
|modify
|208
|0.50
|1.1969
|1.1940
|1.2089
|1250
|2005.10.13 11:40
|modify
|208
|0.50
|1.1969
|1.1952
|1.2089
|1251
|2005.10.13 12:30
|modify
|208
|0.50
|1.1969
|1.1954
|1.2089
|1252
|2005.10.13 13:20
|modify
|208
|0.50
|1.1969
|1.1958
|1.2089
|1253
|2005.10.13 15:10
|s/l
|208
|0.50
|1.1958
|1.1958
|1.2089
|-55.00
|16757.05
|1254
|2005.10.13 15:10
|buy
|209
|0.50
|1.1936
|1.1901
|1.2056
|1255
|2005.10.13 15:20
|modify
|209
|0.50
|1.1936
|1.1925
|1.2056
|1256
|2005.10.13 15:40
|modify
|209
|0.50
|1.1936
|1.1958
|1.2056
|1257
|2005.10.13 15:59
|s/l
|209
|0.50
|1.1958
|1.1958
|1.2056
|110.00
|16867.05
|1258
|2005.10.13 15:59
|buy
|210
|0.50
|1.1942
|1.1907
|1.2062
|1259
|2005.10.13 16:30
|modify
|210
|0.50
|1.1942
|1.1913
|1.2062
|1260
|2005.10.13 17:40
|s/l
|210
|0.50
|1.1913
|1.1913
|1.2062
|-145.00
|16722.05
|1261
|2005.10.13 17:40
|buy
|211
|0.50
|1.1914
|1.1879
|1.2034
|1262
|2005.10.13 18:00
|modify
|211
|0.50
|1.1914
|1.1899
|1.2034
|1263
|2005.10.13 18:10
|modify
|211
|0.50
|1.1914
|1.1912
|1.2034
|1264
|2005.10.13 19:10
|modify
|211
|0.50
|1.1914
|1.1954
|1.2034
|1265
|2005.10.13 19:20
|s/l
|211
|0.50
|1.1954
|1.1954
|1.2034
|200.00
|16922.05
|1266
|2005.10.13 19:20
|buy
|212
|0.50
|1.1944
|1.1909
|1.2064
|1267
|2005.10.13 19:59
|modify
|212
|0.50
|1.1944
|1.1948
|1.2064
|1268
|2005.10.13 20:10
|modify
|212
|0.50
|1.1944
|1.1970
|1.2064
|1269
|2005.10.13 21:40
|modify
|212
|0.50
|1.1944
|1.1986
|1.2064
|1270
|2005.10.13 22:30
|modify
|212
|0.50
|1.1944
|1.1998
|1.2064
|1271
|2005.10.13 22:40
|modify
|212
|0.50
|1.1944
|1.2003
|1.2064
|1272
|2005.10.14 03:40
|s/l
|212
|0.50
|1.2003
|1.2003
|1.2064
|291.22
|17213.27
|1273
|2005.10.14 03:40
|buy
|213
|0.50
|1.1994
|1.1959
|1.2114
|1274
|2005.10.14 03:59
|modify
|213
|0.50
|1.1994
|1.1970
|1.2114
|1275
|2005.10.14 04:20
|modify
|213
|0.50
|1.1994
|1.1982
|1.2114
|1276
|2005.10.14 05:10
|modify
|213
|0.50
|1.1994
|1.1997
|1.2114
|1277
|2005.10.14 06:10
|modify
|213
|0.50
|1.1994
|1.2004
|1.2114
|1278
|2005.10.14 07:40
|modify
|213
|0.50
|1.1994
|1.2014
|1.2114
|1279
|2005.10.14 09:10
|s/l
|213
|0.50
|1.2014
|1.2014
|1.2114
|100.00
|17313.27
|1280
|2005.10.14 09:10
|buy
|214
|0.50
|1.2016
|1.1981
|1.2136
|1281
|2005.10.14 09:20
|modify
|214
|0.50
|1.2016
|1.1987
|1.2136
|1282
|2005.10.14 09:30
|modify
|214
|0.50
|1.2016
|1.1995
|1.2136
|1283
|2005.10.14 12:20
|s/l
|214
|0.50
|1.1995
|1.1995
|1.2136
|-105.00
|17208.27
|1284
|2005.10.14 12:20
|buy
|215
|0.50
|1.1997
|1.1962
|1.2117
|1285
|2005.10.14 12:30
|modify
|215
|0.50
|1.1997
|1.1965
|1.2117
|1286
|2005.10.14 12:59
|modify
|215
|0.50
|1.1997
|1.1970
|1.2117
|1287
|2005.10.14 13:00
|modify
|215
|0.50
|1.1997
|1.1971
|1.2117
|1288
|2005.10.14 13:30
|modify
|215
|0.50
|1.1997
|1.1974
|1.2117
|1289
|2005.10.14 15:10
|modify
|215
|0.50
|1.1997
|1.2029
|1.2117
|1290
|2005.10.14 15:30
|s/l
|215
|0.50
|1.2029
|1.2029
|1.2117
|160.00
|17368.27
|1291
|2005.10.14 15:30
|buy
|216
|0.50
|1.2023
|1.1988
|1.2143
|1292
|2005.10.14 15:40
|s/l
|216
|0.50
|1.1988
|1.1988
|1.2143
|-175.00
|17193.27
|1293
|2005.10.14 15:40
|buy
|217
|0.50
|1.1979
|1.1944
|1.2099
|1294
|2005.10.14 15:59
|modify
|217
|0.50
|1.1979
|1.1989
|1.2099
|1295
|2005.10.14 16:10
|modify
|217
|0.50
|1.1979
|1.1996
|1.2099
|1296
|2005.10.14 16:30
|s/l
|217
|0.50
|1.1996
|1.1996
|1.2099
|85.00
|17278.27
|1297
|2005.10.14 16:30
|buy
|218
|0.50
|1.1994
|1.1959
|1.2114
|1298
|2005.10.14 16:40
|modify
|218
|0.50
|1.1994
|1.1966
|1.2114
|1299
|2005.10.14 17:00
|modify
|218
|0.50
|1.1994
|1.1972
|1.2114
|1300
|2005.10.14 17:10
|modify
|218
|0.50
|1.1994
|1.2006
|1.2114
|1301
|2005.10.14 17:20
|s/l
|218
|0.50
|1.2006
|1.2006
|1.2114
|60.00
|17338.27
|1302
|2005.10.14 17:20
|buy
|219
|0.50
|1.2002
|1.1967
|1.2122
|1303
|2005.10.14 17:30
|modify
|219
|0.50
|1.2002
|1.1981
|1.2122
|1304
|2005.10.14 17:40
|modify
|219
|0.50
|1.2002
|1.2047
|1.2122
|1305
|2005.10.14 18:30
|modify
|219
|0.50
|1.2002
|1.2059
|1.2122
|1306
|2005.10.14 19:40
|modify
|219
|0.50
|1.2002
|1.2061
|1.2122
|1307
|2005.10.14 20:30
|modify
|219
|0.50
|1.2002
|1.2070
|1.2122
|1308
|2005.10.14 20:40
|modify
|219
|0.50
|1.2002
|1.2073
|1.2122
|1309
|2005.10.17 01:10
|s/l
|219
|0.50
|1.2073
|1.2073
|1.2122
|351.22
|17689.49
|1310
|2005.10.17 01:10
|buy
|220
|0.50
|1.2068
|1.2033
|1.2188
|1311
|2005.10.17 01:20
|modify
|220
|0.50
|1.2068
|1.2044
|1.2188
|1312
|2005.10.17 03:10
|modify
|220
|0.50
|1.2068
|1.2088
|1.2188
|1313
|2005.10.17 03:30
|s/l
|220
|0.50
|1.2088
|1.2088
|1.2188
|100.00
|17789.49
|1314
|2005.10.17 03:30
|buy
|221
|0.50
|1.2085
|1.2050
|1.2205
|1315
|2005.10.17 03:59
|modify
|221
|0.50
|1.2085
|1.2076
|1.2205
|1316
|2005.10.17 04:10
|modify
|221
|0.50
|1.2085
|1.2087
|1.2205
|1317
|2005.10.17 04:40
|s/l
|221
|0.50
|1.2087
|1.2087
|1.2205
|10.00
|17799.49
|1318
|2005.10.17 04:40
|buy
|222
|0.50
|1.2077
|1.2042
|1.2197
|1319
|2005.10.17 05:00
|modify
|222
|0.50
|1.2077
|1.2054
|1.2197
|1320
|2005.10.17 05:10
|modify
|222
|0.50
|1.2077
|1.2060
|1.2197
|1321
|2005.10.17 05:40
|modify
|222
|0.50
|1.2077
|1.2079
|1.2197
|1322
|2005.10.17 09:10
|s/l
|222
|0.50
|1.2079
|1.2079
|1.2197
|10.00
|17809.49
|1323
|2005.10.17 09:10
|buy
|223
|0.50
|1.2077
|1.2042
|1.2197
|1324
|2005.10.17 09:20
|modify
|223
|0.50
|1.2077
|1.2055
|1.2197
|1325
|2005.10.17 09:30
|modify
|223
|0.50
|1.2077
|1.2061
|1.2197
|1326
|2005.10.17 11:30
|s/l
|223
|0.50
|1.2061
|1.2061
|1.2197
|-80.00
|17729.49
|1327
|2005.10.17 11:30
|buy
|224
|0.50
|1.2053
|1.2018
|1.2173
|1328
|2005.10.17 11:40
|modify
|224
|0.50
|1.2053
|1.2022
|1.2173
|1329
|2005.10.17 11:59
|modify
|224
|0.50
|1.2053
|1.2023
|1.2173
|1330
|2005.10.17 12:10
|modify
|224
|0.50
|1.2053
|1.2030
|1.2173
|1331
|2005.10.17 12:40
|s/l
|224
|0.50
|1.2030
|1.2030
|1.2173
|-115.00
|17614.49
|1332
|2005.10.17 12:40
|buy
|225
|0.50
|1.2030
|1.1995
|1.2150
|1333
|2005.10.17 13:10
|modify
|225
|0.50
|1.2030
|1.2001
|1.2150
|1334
|2005.10.17 13:20
|modify
|225
|0.50
|1.2030
|1.2003
|1.2150
|1335
|2005.10.17 14:10
|modify
|225
|0.50
|1.2030
|1.2008
|1.2150
|1336
|2005.10.17 18:10
|modify
|225
|0.50
|1.2030
|1.2012
|1.2150
|1337
|2005.10.17 19:30
|modify
|225
|0.50
|1.2030
|1.2017
|1.2150
|1338
|2005.10.17 19:40
|modify
|225
|0.50
|1.2030
|1.2030
|1.2150
|1339
|2005.10.17 21:10
|s/l
|225
|0.50
|1.2030
|1.2030
|1.2150
|0.00
|17614.49
|1340
|2005.10.17 21:10
|buy
|226
|0.50
|1.2028
|1.1993
|1.2148
|1341
|2005.10.17 21:30
|modify
|226
|0.50
|1.2028
|1.1996
|1.2148
|1342
|2005.10.17 21:40
|modify
|226
|0.50
|1.2028
|1.2007
|1.2148
|1343
|2005.10.18 01:40
|s/l
|226
|0.50
|1.2007
|1.2007
|1.2148
|-108.78
|17505.71
|1344
|2005.10.18 01:40
|buy
|227
|0.50
|1.2006
|1.1971
|1.2126
|1345
|2005.10.18 02:00
|modify
|227
|0.50
|1.2006
|1.1974
|1.2126
|1346
|2005.10.18 02:10
|modify
|227
|0.50
|1.2006
|1.1982
|1.2126
|1347
|2005.10.18 03:40
|s/l
|227
|0.50
|1.1982
|1.1982
|1.2126
|-120.00
|17385.71
|1348
|2005.10.18 03:40
|buy
|228
|0.50
|1.1983
|1.1948
|1.2103
|1349
|2005.10.18 03:59
|modify
|228
|0.50
|1.1983
|1.1961
|1.2103
|1350
|2005.10.18 04:00
|close
|228
|0.50
|1.1996
|1.1961
|1.2103
|65.00
|17450.71
|1351
|2005.10.18 04:10
|sell
|229
|0.50
|1.2011
|1.2046
|1.1891
|1352
|2005.10.18 04:20
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.2042
|1.1891
|1353
|2005.10.18 04:30
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.2035
|1.1891
|1354
|2005.10.18 04:40
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.2031
|1.1891
|1355
|2005.10.18 07:20
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.2019
|1.1891
|1356
|2005.10.18 09:40
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.2013
|1.1891
|1357
|2005.10.18 10:30
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.2012
|1.1891
|1358
|2005.10.18 10:40
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.2001
|1.1891
|1359
|2005.10.18 11:30
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.1999
|1.1891
|1360
|2005.10.18 12:40
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.1983
|1.1891
|1361
|2005.10.18 13:30
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.1972
|1.1891
|1362
|2005.10.18 15:40
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.1964
|1.1891
|1363
|2005.10.18 16:30
|modify
|229
|0.50
|1.2011
|1.1953
|1.1891
|1364
|2005.10.18 20:10
|s/l
|229
|0.50
|1.1953
|1.1953
|1.1891
|290.00
|17740.71
|1365
|2005.10.18 20:10
|sell
|230
|0.50
|1.1966
|1.2001
|1.1846
|1366
|2005.10.18 20:30
|modify
|230
|0.50
|1.1966
|1.1979
|1.1846
|1367
|2005.10.19 02:10
|modify
|230
|0.50
|1.1966
|1.1961
|1.1846
|1368
|2005.10.19 05:30
|modify
|230
|0.50
|1.1966
|1.1957
|1.1846
|1369
|2005.10.19 09:20
|modify
|230
|0.50
|1.1966
|1.1912
|1.1846
|1370
|2005.10.19 09:30
|s/l
|230
|0.50
|1.1912
|1.1912
|1.1846
|272.80
|18013.50
|1371
|2005.10.19 09:30
|sell
|231
|0.50
|1.1946
|1.1981
|1.1826
|1372
|2005.10.19 09:40
|modify
|231
|0.50
|1.1946
|1.1967
|1.1826
|1373
|2005.10.19 09:59
|modify
|231
|0.50
|1.1946
|1.1921
|1.1826
|1374
|2005.10.19 10:00
|modify
|231
|0.50
|1.1946
|1.1920
|1.1826
|1375
|2005.10.19 10:10
|modify
|231
|0.50
|1.1946
|1.1910
|1.1826
|1376
|2005.10.19 11:10
|s/l
|231
|0.50
|1.1910
|1.1910
|1.1826
|180.00
|18193.50
|1377
|2005.10.19 11:10
|sell
|232
|0.50
|1.1911
|1.1946
|1.1791
|1378
|2005.10.19 11:40
|modify
|232
|0.50
|1.1911
|1.1924
|1.1791
|1379
|2005.10.19 12:10
|s/l
|232
|0.50
|1.1924
|1.1924
|1.1791
|-65.00
|18128.50
|1380
|2005.10.19 12:10
|sell
|233
|0.50
|1.1950
|1.1985
|1.1830
|1381
|2005.10.19 12:30
|modify
|233
|0.50
|1.1950
|1.1946
|1.1830
|1382
|2005.10.19 13:00
|s/l
|233
|0.50
|1.1946
|1.1946
|1.1830
|20.00
|18148.50
|1383
|2005.10.19 13:00
|sell
|234
|0.50
|1.1946
|1.1981
|1.1826
|1384
|2005.10.19 13:20
|modify
|234
|0.50
|1.1946
|1.1980
|1.1826
|1385
|2005.10.19 15:10
|modify
|234
|0.50
|1.1946
|1.1969
|1.1826
|1386
|2005.10.19 16:30
|s/l
|234
|0.50
|1.1969
|1.1969
|1.1826
|-115.00
|18033.50
|1387
|2005.10.19 16:30
|sell
|235
|0.50
|1.1968
|1.2003
|1.1848
|1388
|2005.10.19 16:40
|modify
|235
|0.50
|1.1968
|1.1998
|1.1848
|1389
|2005.10.19 17:10
|modify
|235
|0.50
|1.1968
|1.1991
|1.1848
|1390
|2005.10.19 17:20
|s/l
|235
|0.50
|1.1991
|1.1991
|1.1848
|-115.00
|17918.50
|1391
|2005.10.19 17:20
|sell
|236
|0.50
|1.1991
|1.2026
|1.1871
|1392
|2005.10.19 17:30
|modify
|236
|0.50
|1.1991
|1.2008
|1.1871
|1393
|2005.10.19 17:40
|modify
|236
|0.50
|1.1991
|1.1997
|1.1871
|1394
|2005.10.19 18:10
|s/l
|236
|0.50
|1.1997
|1.1997
|1.1871
|-30.00
|17888.50
|1395
|2005.10.19 18:10
|sell
|237
|0.50
|1.2002
|1.2037
|1.1882
|1396
|2005.10.19 18:20
|modify
|237
|0.50
|1.2002
|1.2025
|1.1882
|1397
|2005.10.19 18:30
|modify
|237
|0.50
|1.2002
|1.2018
|1.1882
|1398
|2005.10.19 19:10
|modify
|237
|0.50
|1.2002
|1.2009
|1.1882
|1399
|2005.10.19 19:20
|modify
|237
|0.50
|1.2002
|1.2004
|1.1882
|1400
|2005.10.19 20:10
|modify
|237
|0.50
|1.2002
|1.2002
|1.1882
|1401
|2005.10.19 21:10
|modify
|237
|0.50
|1.2002
|1.1999
|1.1882
|1402
|2005.10.19 22:10
|s/l
|237
|0.50
|1.1999
|1.1999
|1.1882
|15.00
|17903.50
|1403
|2005.10.19 22:10
|sell
|238
|0.50
|1.1998
|1.2033
|1.1878
|1404
|2005.10.19 22:30
|modify
|238
|0.50
|1.1998
|1.2016
|1.1878
|1405
|2005.10.20 00:00
|close
|238
|0.50
|1.1994
|1.2016
|1.1878
|28.39
|17931.89
|1406
|2005.10.20 00:10
|buy
|239
|0.50
|1.1987
|1.1952
|1.2107
|1407
|2005.10.20 00:30
|modify
|239
|0.50
|1.1987
|1.1957
|1.2107
|1408
|2005.10.20 00:40
|modify
|239
|0.50
|1.1987
|1.1966
|1.2107
|1409
|2005.10.20 06:10
|s/l
|239
|0.50
|1.1966
|1.1966
|1.2107
|-105.00
|17826.89
|1410
|2005.10.20 06:10
|buy
|240
|0.50
|1.1959
|1.1924
|1.2079
|1411
|2005.10.20 06:20
|modify
|240
|0.50
|1.1959
|1.1939
|1.2079
|1412
|2005.10.20 07:10
|modify
|240
|0.50
|1.1959
|1.1944
|1.2079
|1413
|2005.10.20 09:10
|modify
|240
|0.50
|1.1959
|1.1961
|1.2079
|1414
|2005.10.20 09:30
|s/l
|240
|0.50
|1.1961
|1.1961
|1.2079
|10.00
|17836.89
|1415
|2005.10.20 09:30
|buy
|241
|0.50
|1.1963
|1.1928
|1.2083
|1416
|2005.10.20 09:40
|modify
|241
|0.50
|1.1963
|1.1961
|1.2083
|1417
|2005.10.20 10:20
|s/l
|241
|0.50
|1.1961
|1.1961
|1.2083
|-10.00
|17826.89
|1418
|2005.10.20 10:20
|buy
|242
|0.50
|1.1961
|1.1926
|1.2081
|1419
|2005.10.20 10:30
|modify
|242
|0.50
|1.1961
|1.1960
|1.2081
|1420
|2005.10.20 11:10
|s/l
|242
|0.50
|1.1960
|1.1960
|1.2081
|-5.00
|17821.89
|1421
|2005.10.20 11:10
|buy
|243
|0.50
|1.1958
|1.1923
|1.2078
|1422
|2005.10.20 11:20
|modify
|243
|0.50
|1.1958
|1.1936
|1.2078
|1423
|2005.10.20 11:40
|modify
|243
|0.50
|1.1958
|1.1951
|1.2078
|1424
|2005.10.20 12:30
|modify
|243
|0.50
|1.1958
|1.1952
|1.2078
|1425
|2005.10.20 12:40
|s/l
|243
|0.50
|1.1952
|1.1952
|1.2078
|-30.00
|17791.89
|1426
|2005.10.20 12:40
|buy
|244
|0.50
|1.1950
|1.1915
|1.2070
|1427
|2005.10.20 13:00
|modify
|244
|0.50
|1.1950
|1.1939
|1.2070
|1428
|2005.10.20 13:20
|modify
|244
|0.50
|1.1950
|1.1942
|1.2070
|1429
|2005.10.20 16:10
|modify
|244
|0.50
|1.1950
|1.1948
|1.2070
|1430
|2005.10.20 17:10
|modify
|244
|0.50
|1.1950
|1.1956
|1.2070
|1431
|2005.10.20 18:40
|modify
|244
|0.50
|1.1950
|1.1957
|1.2070
|1432
|2005.10.20 21:20
|modify
|244
|0.50
|1.1950
|1.1959
|1.2070
|1433
|2005.10.20 21:30
|modify
|244
|0.50
|1.1950
|1.1963
|1.2070
|1434
|2005.10.20 22:10
|modify
|244
|0.50
|1.1950
|1.1976
|1.2070
|1435
|2005.10.20 22:20
|modify
|244
|0.50
|1.1950
|1.1986
|1.2070
|1436
|2005.10.20 22:30
|s/l
|244
|0.50
|1.1986
|1.1986
|1.2070
|180.00
|17971.89
|1437
|2005.10.20 22:30
|buy
|245
|0.50
|1.1986
|1.1951
|1.2106
|1438
|2005.10.20 22:40
|modify
|245
|0.50
|1.1986
|1.1989
|1.2106
|1439
|2005.10.20 23:40
|modify
|245
|0.50
|1.1986
|1.1990
|1.2106
|1440
|2005.10.21 02:20
|modify
|245
|0.50
|1.1986
|1.1997
|1.2106
|1441
|2005.10.21 02:30
|modify
|245
|0.50
|1.1986
|1.2006
|1.2106
|1442
|2005.10.21 03:20
|modify
|245
|0.50
|1.1986
|1.2037
|1.2106
|1443
|2005.10.21 04:40
|modify
|245
|0.50
|1.1986
|1.2045
|1.2106
|1444
|2005.10.21 05:20
|s/l
|245
|0.50
|1.2045
|1.2045
|1.2106
|291.22
|18263.11
|1445
|2005.10.21 05:20
|buy
|246
|0.50
|1.2033
|1.1998
|1.2153
|1446
|2005.10.21 05:30
|modify
|246
|0.50
|1.2033
|1.2010
|1.2153
|1447
|2005.10.21 05:40
|modify
|246
|0.50
|1.2033
|1.2022
|1.2153
|1448
|2005.10.21 10:10
|modify
|246
|0.50
|1.2033
|1.2026
|1.2153
|1449
|2005.10.21 12:10
|s/l
|246
|0.50
|1.2026
|1.2026
|1.2153
|-35.00
|18228.11
|1450
|2005.10.21 12:10
|buy
|247
|0.50
|1.2028
|1.1993
|1.2148
|1451
|2005.10.21 12:30
|modify
|247
|0.50
|1.2028
|1.1996
|1.2148
|1452
|2005.10.21 12:40
|modify
|247
|0.50
|1.2028
|1.2015
|1.2148
|1453
|2005.10.21 13:10
|s/l
|247
|0.50
|1.2015
|1.2015
|1.2148
|-65.00
|18163.11
|1454
|2005.10.21 13:10
|buy
|248
|0.50
|1.2011
|1.1976
|1.2131
|1455
|2005.10.21 13:20
|modify
|248
|0.50
|1.2011
|1.1980
|1.2131
|1456
|2005.10.21 13:30
|modify
|248
|0.50
|1.2011
|1.1999
|1.2131
|1457
|2005.10.21 16:10
|modify
|248
|0.50
|1.2011
|1.2010
|1.2131
|1458
|2005.10.21 18:10
|s/l
|248
|0.50
|1.2010
|1.2010
|1.2131
|-5.00
|18158.11
|1459
|2005.10.21 18:10
|buy
|249
|0.50
|1.1975
|1.1940
|1.2095
|1460
|2005.10.21 18:30
|modify
|249
|0.50
|1.1975
|1.1974
|1.2095
|1461
|2005.10.21 18:40
|modify
|249
|0.50
|1.1975
|1.1985
|1.2095
|1462
|2005.10.21 19:00
|s/l
|249
|0.50
|1.1985
|1.1985
|1.2095
|50.00
|18208.11
|1463
|2005.10.21 19:00
|buy
|250
|0.50
|1.1958
|1.1923
|1.2078
|1464
|2005.10.21 19:20
|modify
|250
|0.50
|1.1958
|1.1931
|1.2078
|1465
|2005.10.21 19:30
|modify
|250
|0.50
|1.1958
|1.1936
|1.2078
|1466
|2005.10.21 20:40
|s/l
|250
|0.50
|1.1936
|1.1936
|1.2078
|-110.00
|18098.11
|1467
|2005.10.21 20:40
|buy
|251
|0.50
|1.1928
|1.1893
|1.2048
|1468
|2005.10.21 21:00
|modify
|251
|0.50
|1.1928
|1.1902
|1.2048
|1469
|2005.10.21 21:10
|modify
|251
|0.50
|1.1928
|1.1915
|1.2048
|1470
|2005.10.21 22:10
|modify
|251
|0.50
|1.1928
|1.1925
|1.2048
|1471
|2005.10.24 05:30
|s/l
|251
|0.50
|1.1925
|1.1925
|1.2048
|-18.78
|18079.33
|1472
|2005.10.24 05:30
|buy
|252
|0.50
|1.1927
|1.1892
|1.2047
|1473
|2005.10.24 05:40
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1900
|1.2047
|1474
|2005.10.24 07:20
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1906
|1.2047
|1475
|2005.10.24 09:10
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1921
|1.2047
|1476
|2005.10.24 10:40
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1923
|1.2047
|1477
|2005.10.24 15:30
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1924
|1.2047
|1478
|2005.10.24 16:20
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1932
|1.2047
|1479
|2005.10.24 17:10
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1938
|1.2047
|1480
|2005.10.24 17:40
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1950
|1.2047
|1481
|2005.10.24 18:30
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1958
|1.2047
|1482
|2005.10.24 18:40
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1967
|1.2047
|1483
|2005.10.24 19:30
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1969
|1.2047
|1484
|2005.10.24 19:40
|modify
|252
|0.50
|1.1927
|1.1988
|1.2047
|1485
|2005.10.24 20:10
|s/l
|252
|0.50
|1.1988
|1.1988
|1.2047
|305.00
|18384.33
|1486
|2005.10.24 20:10
|buy
|253
|0.50
|1.1962
|1.1927
|1.2082
|1487
|2005.10.24 20:20
|modify
|253
|0.50
|1.1962
|1.1931
|1.2082
|1488
|2005.10.24 20:30
|modify
|253
|0.50
|1.1962
|1.1949
|1.2082
|1489
|2005.10.24 20:40
|modify
|253
|0.50
|1.1962
|1.1967
|1.2082
|1490
|2005.10.25 02:10
|s/l
|253
|0.50
|1.1967
|1.1967
|1.2082
|21.22
|18405.55
|1491
|2005.10.25 02:10
|buy
|254
|0.50
|1.1962
|1.1927
|1.2082
|1492
|2005.10.25 02:20
|modify
|254
|0.50
|1.1962
|1.1932
|1.2082
|1493
|2005.10.25 02:30
|modify
|254
|0.50
|1.1962
|1.1942
|1.2082
|1494
|2005.10.25 03:40
|s/l
|254
|0.50
|1.1942
|1.1942
|1.2082
|-100.00
|18305.55
|1495
|2005.10.25 03:40
|buy
|255
|0.50
|1.1942
|1.1907
|1.2062
|1496
|2005.10.25 03:59
|modify
|255
|0.50
|1.1942
|1.1917
|1.2062
|1497
|2005.10.25 04:10
|modify
|255
|0.50
|1.1942
|1.1932
|1.2062
|1498
|2005.10.25 06:10
|modify
|255
|0.50
|1.1942
|1.1943
|1.2062
|1499
|2005.10.25 10:10
|s/l
|255
|0.50
|1.1943
|1.1943
|1.2062
|5.00
|18310.55
|1500
|2005.10.25 10:10
|buy
|256
|0.50
|1.1937
|1.1902
|1.2057
|1501
|2005.10.25 10:20
|modify
|256
|0.50
|1.1937
|1.1936
|1.2057
|1502
|2005.10.25 11:10
|modify
|256
|0.50
|1.1937
|1.2001
|1.2057
|1503
|2005.10.25 11:30
|s/l
|256
|0.50
|1.2001
|1.2001
|1.2057
|320.00
|18630.55
|1504
|2005.10.25 11:30
|buy
|257
|0.50
|1.1990
|1.1955
|1.2110
|1505
|2005.10.25 11:59
|modify
|257
|0.50
|1.1990
|1.1988
|1.2110
|1506
|2005.10.25 12:00
|modify
|257
|0.50
|1.1990
|1.1989
|1.2110
|1507
|2005.10.25 12:10
|modify
|257
|0.50
|1.1990
|1.2003
|1.2110
|1508
|2005.10.25 13:40
|modify
|257
|0.50
|1.1990
|1.2013
|1.2110
|1509
|2005.10.25 15:20
|modify
|257
|0.50
|1.1990
|1.2019
|1.2110
|1510
|2005.10.25 15:30
|modify
|257
|0.50
|1.1990
|1.2028
|1.2110
|1511
|2005.10.25 15:40
|modify
|257
|0.50
|1.1990
|1.2030
|1.2110
|1512
|2005.10.25 16:20
|modify
|257
|0.50
|1.1990
|1.2034
|1.2110
|1513
|2005.10.25 16:30
|modify
|257
|0.50
|1.1990
|1.2038
|1.2110
|1514
|2005.10.25 17:20
|modify
|257
|0.50
|1.1990
|1.2043
|1.2110
|1515
|2005.10.25 17:40
|t/p
|257
|0.50
|1.2110
|1.2043
|1.2110
|600.00
|19230.55
|1516
|2005.10.25 17:40
|buy
|258
|0.50
|1.2118
|1.2083
|1.2238
|1517
|2005.10.26 09:10
|modify
|258
|0.50
|1.2118
|1.2089
|1.2238
|1518
|2005.10.26 09:20
|modify
|258
|0.50
|1.2118
|1.2104
|1.2238
|1519
|2005.10.26 09:40
|s/l
|258
|0.50
|1.2104
|1.2104
|1.2238
|-73.78
|19156.77
|1520
|2005.10.26 09:40
|buy
|259
|0.50
|1.2102
|1.2067
|1.2222
|1521
|2005.10.26 09:59
|modify
|259
|0.50
|1.2102
|1.2076
|1.2222
|1522
|2005.10.26 10:00
|modify
|259
|0.50
|1.2102
|1.2077
|1.2222
|1523
|2005.10.26 10:10
|modify
|259
|0.50
|1.2102
|1.2082
|1.2222
|1524
|2005.10.26 10:30
|s/l
|259
|0.50
|1.2082
|1.2082
|1.2222
|-100.00
|19056.77
|1525
|2005.10.26 10:30
|buy
|260
|0.50
|1.2065
|1.2030
|1.2185
|1526
|2005.10.26 10:40
|modify
|260
|0.50
|1.2065
|1.2082
|1.2185
|1527
|2005.10.26 11:00
|s/l
|260
|0.50
|1.2082
|1.2082
|1.2185
|85.00
|19141.77
|1528
|2005.10.26 11:00
|buy
|261
|0.50
|1.2078
|1.2043
|1.2198
|1529
|2005.10.26 11:10
|modify
|261
|0.50
|1.2078
|1.2049
|1.2198
|1530
|2005.10.26 11:30
|modify
|261
|0.50
|1.2078
|1.2050
|1.2198
|1531
|2005.10.26 11:40
|modify
|261
|0.50
|1.2078
|1.2056
|1.2198
|1532
|2005.10.26 15:30
|s/l
|261
|0.50
|1.2056
|1.2056
|1.2198
|-110.00
|19031.77
|1533
|2005.10.26 15:30
|buy
|262
|0.50
|1.2051
|1.2016
|1.2171
|1534
|2005.10.26 15:40
|modify
|262
|0.50
|1.2051
|1.2019
|1.2171
|1535
|2005.10.26 15:59
|modify
|262
|0.50
|1.2051
|1.2033
|1.2171
|1536
|2005.10.26 16:10
|modify
|262
|0.50
|1.2051
|1.2055
|1.2171
|1537
|2005.10.26 17:20
|modify
|262
|0.50
|1.2051
|1.2056
|1.2171
|1538
|2005.10.26 17:30
|modify
|262
|0.50
|1.2051
|1.2066
|1.2171
|1539
|2005.10.26 19:20
|s/l
|262
|0.50
|1.2066
|1.2066
|1.2171
|75.00
|19106.77
|1540
|2005.10.26 19:20
|buy
|263
|0.50
|1.2063
|1.2028
|1.2183
|1541
|2005.10.26 19:30
|modify
|263
|0.50
|1.2063
|1.2050
|1.2183
|1542
|2005.10.27 02:40
|s/l
|263
|0.50
|1.2050
|1.2050
|1.2183
|-76.34
|19030.43
|1543
|2005.10.27 02:40
|buy
|264
|0.50
|1.2045
|1.2010
|1.2165
|1544
|2005.10.27 03:00
|modify
|264
|0.50
|1.2045
|1.2017
|1.2165
|1545
|2005.10.27 03:20
|modify
|264
|0.50
|1.2045
|1.2057
|1.2165
|1546
|2005.10.27 03:30
|s/l
|264
|0.50
|1.2057
|1.2057
|1.2165
|60.00
|19090.43
|1547
|2005.10.27 03:30
|buy
|265
|0.50
|1.2052
|1.2017
|1.2172
|1548
|2005.10.27 03:59
|modify
|265
|0.50
|1.2052
|1.2050
|1.2172
|1549
|2005.10.27 04:10
|modify
|265
|0.50
|1.2052
|1.2065
|1.2172
|1550
|2005.10.27 06:10
|modify
|265
|0.50
|1.2052
|1.2068
|1.2172
|1551
|2005.10.27 06:30
|modify
|265
|0.50
|1.2052
|1.2087
|1.2172
|1552
|2005.10.27 06:40
|modify
|265
|0.50
|1.2052
|1.2092
|1.2172
|1553
|2005.10.27 07:30
|modify
|265
|0.50
|1.2052
|1.2095
|1.2172
|1554
|2005.10.27 07:40
|modify
|265
|0.50
|1.2052
|1.2099
|1.2172
|1555
|2005.10.27 08:10
|s/l
|265
|0.50
|1.2099
|1.2099
|1.2172
|235.00
|19325.43
|1556
|2005.10.27 08:10
|buy
|266
|0.50
|1.2090
|1.2055
|1.2210
|1557
|2005.10.27 08:20
|modify
|266
|0.50
|1.2090
|1.2062
|1.2210
|1558
|2005.10.27 08:30
|modify
|266
|0.50
|1.2090
|1.2073
|1.2210
|1559
|2005.10.27 08:40
|modify
|266
|0.50
|1.2090
|1.2096
|1.2210
|1560
|2005.10.27 09:10
|s/l
|266
|0.50
|1.2096
|1.2096
|1.2210
|30.00
|19355.43
|1561
|2005.10.27 09:10
|buy
|267
|0.50
|1.2086
|1.2051
|1.2206
|1562
|2005.10.27 09:20
|modify
|267
|0.50
|1.2086
|1.2054
|1.2206
|1563
|2005.10.27 09:30
|modify
|267
|0.50
|1.2086
|1.2066
|1.2206
|1564
|2005.10.27 09:40
|modify
|267
|0.50
|1.2086
|1.2075
|1.2206
|1565
|2005.10.27 10:20
|modify
|267
|0.50
|1.2086
|1.2085
|1.2206
|1566
|2005.10.27 10:30
|modify
|267
|0.50
|1.2086
|1.2099
|1.2206
|1567
|2005.10.27 11:20
|modify
|267
|0.50
|1.2086
|1.2117
|1.2206
|1568
|2005.10.27 11:30
|s/l
|267
|0.50
|1.2117
|1.2117
|1.2206
|155.00
|19510.43
|1569
|2005.10.27 11:30
|buy
|268
|0.50
|1.2117
|1.2082
|1.2237
|1570
|2005.10.27 11:40
|modify
|268
|0.50
|1.2117
|1.2089
|1.2237
|1571
|2005.10.27 12:10
|modify
|268
|0.50
|1.2117
|1.2097
|1.2237
|1572
|2005.10.27 13:30
|modify
|268
|0.50
|1.2117
|1.2102
|1.2237
|1573
|2005.10.27 13:40
|modify
|268
|0.50
|1.2117
|1.2110
|1.2237
|1574
|2005.10.27 15:20
|modify
|268
|0.50
|1.2117
|1.2114
|1.2237
|1575
|2005.10.27 15:40
|modify
|268
|0.50
|1.2117
|1.2140
|1.2237
|1576
|2005.10.27 17:10
|s/l
|268
|0.50
|1.2140
|1.2140
|1.2237
|115.00
|19625.43
|1577
|2005.10.27 17:10
|buy
|269
|0.50
|1.2132
|1.2097
|1.2252
|1578
|2005.10.27 17:20
|modify
|269
|0.50
|1.2132
|1.2100
|1.2252
|1579
|2005.10.27 17:30
|modify
|269
|0.50
|1.2132
|1.2102
|1.2252
|1580
|2005.10.27 17:40
|modify
|269
|0.50
|1.2132
|1.2119
|1.2252
|1581
|2005.10.27 18:30
|modify
|269
|0.50
|1.2132
|1.2120
|1.2252
|1582
|2005.10.28 03:40
|modify
|269
|0.50
|1.2132
|1.2123
|1.2252
|1583
|2005.10.28 09:20
|modify
|269
|0.50
|1.2132
|1.2127
|1.2252
|1584
|2005.10.28 10:10
|modify
|269
|0.50
|1.2132
|1.2135
|1.2252
|1585
|2005.10.28 11:40
|modify
|269
|0.50
|1.2132
|1.2136
|1.2252
|1586
|2005.10.28 14:10
|s/l
|269
|0.50
|1.2136
|1.2136
|1.2252
|16.22
|19641.65
|1587
|2005.10.28 14:10
|buy
|270
|0.50
|1.2137
|1.2102
|1.2257
|1588
|2005.10.28 14:20
|modify
|270
|0.50
|1.2137
|1.2122
|1.2257
|1589
|2005.10.28 15:20
|s/l
|270
|0.50
|1.2122
|1.2122
|1.2257
|-75.00
|19566.65
|1590
|2005.10.28 15:20
|buy
|271
|0.50
|1.2104
|1.2069
|1.2224
|1591
|2005.10.28 15:59
|modify
|271
|0.50
|1.2104
|1.2070
|1.2224
|1592
|2005.10.28 16:00
|close
|271
|0.50
|1.2104
|1.2070
|1.2224
|0.00
|19566.65
|1593
|2005.10.28 16:10
|sell
|272
|0.50
|1.2128
|1.2163
|1.2008
|1594
|2005.10.28 16:20
|modify
|272
|0.50
|1.2128
|1.2161
|1.2008
|1595
|2005.10.28 16:30
|modify
|272
|0.50
|1.2128
|1.2157
|1.2008
|1596
|2005.10.28 16:40
|modify
|272
|0.50
|1.2128
|1.2133
|1.2008
|1597
|2005.10.28 17:10
|s/l
|272
|0.50
|1.2133
|1.2133
|1.2008
|-25.00
|19541.65
|1598
|2005.10.28 17:10
|sell
|273
|0.50
|1.2133
|1.2168
|1.2013
|1599
|2005.10.28 17:30
|modify
|273
|0.50
|1.2133
|1.2165
|1.2013
|1600
|2005.10.28 17:40
|modify
|273
|0.50
|1.2133
|1.2135
|1.2013
|1601
|2005.10.28 18:30
|modify
|273
|0.50
|1.2133
|1.2120
|1.2013
|1602
|2005.10.28 19:20
|modify
|273
|0.50
|1.2133
|1.2104
|1.2013
|1603
|2005.10.28 19:40
|modify
|273
|0.50
|1.2133
|1.2100
|1.2013
|1604
|2005.10.28 20:10
|modify
|273
|0.50
|1.2133
|1.2094
|1.2013
|1605
|2005.10.28 20:30
|modify
|273
|0.50
|1.2133
|1.2091
|1.2013
|1606
|2005.10.28 20:40
|modify
|273
|0.50
|1.2133
|1.2085
|1.2013
|1607
|2005.10.31 02:10
|modify
|273
|0.50
|1.2133
|1.2081
|1.2013
|1608
|2005.10.31 10:10
|s/l
|273
|0.50
|1.2081
|1.2081
|1.2013
|262.80
|19804.45
|1609
|2005.10.31 10:10
|sell
|274
|0.50
|1.2081
|1.2116
|1.1961
|1610
|2005.10.31 10:20
|modify
|274
|0.50
|1.2081
|1.2092
|1.1961
|1611
|2005.10.31 10:40
|s/l
|274
|0.50
|1.2092
|1.2092
|1.1961
|-55.00
|19749.45
|1612
|2005.10.31 10:40
|sell
|275
|0.50
|1.2092
|1.2127
|1.1972
|1613
|2005.10.31 11:00
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2119
|1.1972
|1614
|2005.10.31 11:10
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2100
|1.1972
|1615
|2005.10.31 12:10
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2091
|1.1972
|1616
|2005.10.31 13:20
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2073
|1.1972
|1617
|2005.10.31 14:10
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2069
|1.1972
|1618
|2005.10.31 14:40
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2058
|1.1972
|1619
|2005.10.31 15:30
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2050
|1.1972
|1620
|2005.10.31 15:40
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2040
|1.1972
|1621
|2005.10.31 16:40
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2037
|1.1972
|1622
|2005.10.31 17:20
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2032
|1.1972
|1623
|2005.10.31 17:30
|modify
|275
|0.50
|1.2092
|1.2022
|1.1972
|1624
|2005.10.31 17:40
|t/p
|275
|0.50
|1.1972
|1.2022
|1.1972
|600.00
|20349.45
|1625
|2005.10.31 17:40
|sell
|276
|0.50
|1.1968
|1.2003
|1.1848
|1626
|2005.10.31 18:10
|s/l
|276
|0.50
|1.2003
|1.2003
|1.1848
|-175.00
|20174.45
|1627
|2005.10.31 18:10
|sell
|277
|0.50
|1.2002
|1.2037
|1.1882
|1628
|2005.10.31 18:20
|modify
|277
|0.50
|1.2002
|1.2031
|1.1882
|1629
|2005.10.31 18:40
|modify
|277
|0.50
|1.2002
|1.2016
|1.1882
|1630
|2005.10.31 20:30
|modify
|277
|0.50
|1.2002
|1.2013
|1.1882
|1631
|2005.11.01 03:30
|modify
|277
|0.50
|1.2002
|1.2012
|1.1882
|1632
|2005.11.01 08:10
|modify
|277
|0.50
|1.2002
|1.2010
|1.1882
|1633
|2005.11.01 10:10
|s/l
|277
|0.50
|1.2010
|1.2010
|1.1882
|-37.20
|20137.25
|1634
|2005.11.01 10:10
|sell
|278
|0.50
|1.2015
|1.2050
|1.1895
|1635
|2005.11.01 10:20
|modify
|278
|0.50
|1.2015
|1.2021
|1.1895
|1636
|2005.11.01 12:30
|s/l
|278
|0.50
|1.2021
|1.2021
|1.1895
|-30.00
|20107.25
|1637
|2005.11.01 12:30
|sell
|279
|0.50
|1.2020
|1.2055
|1.1900
|1638
|2005.11.01 12:59
|modify
|279
|0.50
|1.2020
|1.2046
|1.1900
|1639
|2005.11.01 13:00
|modify
|279
|0.50
|1.2020
|1.2045
|1.1900
|1640
|2005.11.01 13:10
|modify
|279
|0.50
|1.2020
|1.2036
|1.1900
|1641
|2005.11.01 15:10
|modify
|279
|0.50
|1.2020
|1.2028
|1.1900
|1642
|2005.11.01 16:10
|modify
|279
|0.50
|1.2020
|1.2019
|1.1900
|1643
|2005.11.01 16:20
|modify
|279
|0.50
|1.2020
|1.2017
|1.1900
|1644
|2005.11.01 17:40
|modify
|279
|0.50
|1.2020
|1.2009
|1.1900
|1645
|2005.11.01 18:10
|s/l
|279
|0.50
|1.2009
|1.2009
|1.1900
|55.00
|20162.25
|1646
|2005.11.01 18:10
|sell
|280
|0.50
|1.2011
|1.2046
|1.1891
|1647
|2005.11.01 18:30
|modify
|280
|0.50
|1.2011
|1.2029
|1.1891
|1648
|2005.11.01 18:40
|modify
|280
|0.50
|1.2011
|1.2026
|1.1891
|1649
|2005.11.01 21:10
|modify
|280
|0.50
|1.2011
|1.2020
|1.1891
|1650
|2005.11.01 21:40
|s/l
|280
|0.50
|1.2020
|1.2020
|1.1891
|-45.00
|20117.25
|1651
|2005.11.01 21:40
|sell
|281
|0.50
|1.2022
|1.2057
|1.1902
|1652
|2005.11.01 22:00
|modify
|281
|0.50
|1.2022
|1.2040
|1.1902
|1653
|2005.11.01 22:10
|modify
|281
|0.50
|1.2022
|1.2034
|1.1902
|1654
|2005.11.01 23:20
|s/l
|281
|0.50
|1.2034
|1.2034
|1.1902
|-60.00
|20057.25
|1655
|2005.11.01 23:20
|sell
|282
|0.50
|1.2034
|1.2069
|1.1914
|1656
|2005.11.01 23:40
|modify
|282
|0.50
|1.2034
|1.2063
|1.1914
|1657
|2005.11.01 23:59
|modify
|282
|0.50
|1.2034
|1.2058
|1.1914
|1658
|2005.11.02 00:30
|modify
|282
|0.50
|1.2034
|1.2057
|1.1914
|1659
|2005.11.02 01:20
|modify
|282
|0.50
|1.2034
|1.2056
|1.1914
|1660
|2005.11.02 02:10
|modify
|282
|0.50
|1.2034
|1.2039
|1.1914
|1661
|2005.11.02 05:10
|s/l
|282
|0.50
|1.2039
|1.2039
|1.1914
|-22.20
|20035.04
|1662
|2005.11.02 05:10
|sell
|283
|0.50
|1.2043
|1.2078
|1.1923
|1663
|2005.11.02 05:20
|modify
|283
|0.50
|1.2043
|1.2069
|1.1923
|1664
|2005.11.02 05:30
|modify
|283
|0.50
|1.2043
|1.2062
|1.1923
|1665
|2005.11.02 09:10
|modify
|283
|0.50
|1.2043
|1.2057
|1.1923
|1666
|2005.11.02 10:10
|modify
|283
|0.50
|1.2043
|1.2043
|1.1923
|1667
|2005.11.02 13:30
|modify
|283
|0.50
|1.2043
|1.2025
|1.1923
|1668
|2005.11.02 15:10
|s/l
|283
|0.50
|1.2025
|1.2025
|1.1923
|90.00
|20125.04
|1669
|2005.11.02 15:10
|sell
|284
|0.50
|1.2028
|1.2063
|1.1908
|1670
|2005.11.02 15:40
|modify
|284
|0.50
|1.2028
|1.2024
|1.1908
|1671
|2005.11.02 15:59
|s/l
|284
|0.50
|1.2024
|1.2024
|1.1908
|20.00
|20145.04
|1672
|2005.11.02 15:59
|sell
|285
|0.50
|1.2028
|1.2063
|1.1908
|1673
|2005.11.02 16:40
|modify
|285
|0.50
|1.2028
|1.2063
|1.1908
|1674
|2005.11.02 17:30
|modify
|285
|0.50
|1.2028
|1.2057
|1.1908
|1675
|2005.11.02 17:40
|s/l
|285
|0.50
|1.2057
|1.2057
|1.1908
|-145.00
|20000.04
|1676
|2005.11.02 17:40
|sell
|286
|0.50
|1.2074
|1.2109
|1.1954
|1677
|2005.11.02 17:59
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2102
|1.1954
|1678
|2005.11.02 18:00
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2101
|1.1954
|1679
|2005.11.02 18:20
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2099
|1.1954
|1680
|2005.11.02 19:10
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2098
|1.1954
|1681
|2005.11.02 20:10
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2093
|1.1954
|1682
|2005.11.03 09:10
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2087
|1.1954
|1683
|2005.11.03 10:40
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2086
|1.1954
|1684
|2005.11.03 13:40
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2082
|1.1954
|1685
|2005.11.03 14:40
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2080
|1.1954
|1686
|2005.11.03 15:20
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2048
|1.1954
|1687
|2005.11.03 15:30
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2035
|1.1954
|1688
|2005.11.03 16:40
|modify
|286
|0.50
|1.2074
|1.2018
|1.1954
|1689
|2005.11.03 17:10
|s/l
|286
|0.50
|1.2018
|1.2018
|1.1954
|288.39
|20288.43
|1690
|2005.11.03 17:10
|sell
|287
|0.50
|1.2016
|1.2051
|1.1896
|1691
|2005.11.03 17:30
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.2045
|1.1896
|1692
|2005.11.03 17:40
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.2021
|1.1896
|1693
|2005.11.03 18:30
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.2009
|1.1896
|1694
|2005.11.03 18:40
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.2004
|1.1896
|1695
|2005.11.03 19:20
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.1993
|1.1896
|1696
|2005.11.03 19:30
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.1989
|1.1896
|1697
|2005.11.03 19:40
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.1988
|1.1896
|1698
|2005.11.03 21:30
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.1980
|1.1896
|1699
|2005.11.03 21:40
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.1972
|1.1896
|1700
|2005.11.04 02:40
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.1969
|1.1896
|1701
|2005.11.04 06:20
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.1968
|1.1896
|1702
|2005.11.04 07:10
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.1967
|1.1896
|1703
|2005.11.04 08:40
|modify
|287
|0.50
|1.2016
|1.1964
|1.1896
|1704
|2005.11.04 15:10
|s/l
|287
|0.50
|1.1964
|1.1964
|1.1896
|262.80
|20551.23
|1705
|2005.11.04 15:10
|sell
|288
|0.50
|1.1980
|1.2015
|1.1860
|1706
|2005.11.04 15:20
|modify
|288
|0.50
|1.1980
|1.1975
|1.1860
|1707
|2005.11.04 15:40
|modify
|288
|0.50
|1.1980
|1.1956
|1.1860
|1708
|2005.11.04 15:59
|s/l
|288
|0.50
|1.1956
|1.1956
|1.1860
|120.00
|20671.23
|1709
|2005.11.04 15:59
|sell
|289
|0.50
|1.1975
|1.2010
|1.1855
|1710
|2005.11.04 16:10
|modify
|289
|0.50
|1.1975
|1.1984
|1.1855
|1711
|2005.11.04 16:20
|s/l
|289
|0.50
|1.1984
|1.1984
|1.1855
|-45.00
|20626.23
|1712
|2005.11.04 16:20
|sell
|290
|0.50
|1.1996
|1.2031
|1.1876
|1713
|2005.11.04 16:30
|modify
|290
|0.50
|1.1996
|1.1955
|1.1876
|1714
|2005.11.04 17:10
|t/p
|290
|0.50
|1.1876
|1.1955
|1.1876
|600.00
|21226.23
|1715
|2005.11.04 17:10
|sell
|291
|0.50
|1.1842
|1.1877
|1.1722
|1716
|2005.11.04 17:20
|modify
|291
|0.50
|1.1842
|1.1840
|1.1722
|1717
|2005.11.04 17:40
|s/l
|291
|0.50
|1.1840
|1.1840
|1.1722
|10.00
|21236.23
|1718
|2005.11.04 17:40
|sell
|292
|0.50
|1.1923
|1.1958
|1.1803
|1719
|2005.11.04 17:59
|modify
|292
|0.50
|1.1923
|1.1852
|1.1803
|1720
|2005.11.04 18:00
|modify
|292
|0.50
|1.1923
|1.1851
|1.1803
|1721
|2005.11.04 18:40
|modify
|292
|0.50
|1.1923
|1.1846
|1.1803
|1722
|2005.11.04 19:40
|modify
|292
|0.50
|1.1923
|1.1843
|1.1803
|1723
|2005.11.07 00:20
|modify
|292
|0.50
|1.1923
|1.1839
|1.1803
|1724
|2005.11.07 09:10
|t/p
|292
|0.50
|1.1803
|1.1839
|1.1803
|602.80
|21839.02
|1725
|2005.11.07 09:10
|sell
|293
|0.50
|1.1798
|1.1833
|1.1678
|1726
|2005.11.07 09:40
|modify
|293
|0.50
|1.1798
|1.1819
|1.1678
|1727
|2005.11.07 10:10
|s/l
|293
|0.50
|1.1819
|1.1819
|1.1678
|-105.00
|21734.02
|1728
|2005.11.07 10:10
|sell
|294
|0.50
|1.1823
|1.1858
|1.1703
|1729
|2005.11.07 10:20
|modify
|294
|0.50
|1.1823
|1.1845
|1.1703
|1730
|2005.11.07 10:30
|modify
|294
|0.50
|1.1823
|1.1825
|1.1703
|1731
|2005.11.07 11:10
|s/l
|294
|0.50
|1.1825
|1.1825
|1.1703
|-10.00
|21724.02
|1732
|2005.11.07 11:10
|sell
|295
|0.50
|1.1835
|1.1870
|1.1715
|1733
|2005.11.07 11:20
|modify
|295
|0.50
|1.1835
|1.1865
|1.1715
|1734
|2005.11.07 11:40
|modify
|295
|0.50
|1.1835
|1.1848
|1.1715
|1735
|2005.11.07 14:10
|modify
|295
|0.50
|1.1835
|1.1843
|1.1715
|1736
|2005.11.07 15:10
|modify
|295
|0.50
|1.1835
|1.1817
|1.1715
|1737
|2005.11.07 15:20
|s/l
|295
|0.50
|1.1817
|1.1817
|1.1715
|90.00
|21814.02
|1738
|2005.11.07 15:20
|sell
|296
|0.50
|1.1829
|1.1864
|1.1709
|1739
|2005.11.07 15:30
|modify
|296
|0.50
|1.1829
|1.1858
|1.1709
|1740
|2005.11.07 15:40
|modify
|296
|0.50
|1.1829
|1.1853
|1.1709
|1741
|2005.11.07 15:59
|modify
|296
|0.50
|1.1829
|1.1825
|1.1709
|1742
|2005.11.07 16:20
|modify
|296
|0.50
|1.1829
|1.1820
|1.1709
|1743
|2005.11.07 16:30
|modify
|296
|0.50
|1.1829
|1.1814
|1.1709
|1744
|2005.11.07 17:10
|s/l
|296
|0.50
|1.1814
|1.1814
|1.1709
|75.00
|21889.02
|1745
|2005.11.07 17:10
|sell
|297
|0.50
|1.1819
|1.1854
|1.1699
|1746
|2005.11.07 17:40
|modify
|297
|0.50
|1.1819
|1.1812
|1.1699
|1747
|2005.11.07 21:20
|s/l
|297
|0.50
|1.1812
|1.1812
|1.1699
|35.00
|21924.02
|1748
|2005.11.07 21:20
|sell
|298
|0.50
|1.1825
|1.1860
|1.1705
|1749
|2005.11.07 21:30
|modify
|298
|0.50
|1.1825
|1.1860
|1.1705
|1750
|2005.11.07 21:40
|modify
|298
|0.50
|1.1825
|1.1843
|1.1705
|1751
|2005.11.07 22:30
|modify
|298
|0.50
|1.1825
|1.1842
|1.1705
|1752
|2005.11.07 23:10
|modify
|298
|0.50
|1.1825
|1.1841
|1.1705
|1753
|2005.11.07 23:20
|modify
|298
|0.50
|1.1825
|1.1837
|1.1705
|1754
|2005.11.08 00:10
|modify
|298
|0.50
|1.1825
|1.1822
|1.1705
|1755
|2005.11.08 02:30
|modify
|298
|0.50
|1.1825
|1.1812
|1.1705
|1756
|2005.11.08 02:40
|modify
|298
|0.50
|1.1825
|1.1788
|1.1705
|1757
|2005.11.08 03:20
|modify
|298
|0.50
|1.1825
|1.1785
|1.1705
|1758
|2005.11.08 03:30
|modify
|298
|0.50
|1.1825
|1.1744
|1.1705
|1759
|2005.11.08 11:20
|s/l
|298
|0.50
|1.1744
|1.1744
|1.1705
|407.80
|22331.82
|1760
|2005.11.08 11:20
|sell
|299
|0.50
|1.1747
|1.1782
|1.1627
|1761
|2005.11.08 11:30
|modify
|299
|0.50
|1.1747
|1.1758
|1.1627
|1762
|2005.11.08 11:40
|modify
|299
|0.50
|1.1747
|1.1752
|1.1627
|1763
|2005.11.08 14:40
|s/l
|299
|0.50
|1.1752
|1.1752
|1.1627
|-25.00
|22306.82
|1764
|2005.11.08 14:40
|sell
|300
|0.50
|1.1750
|1.1785
|1.1630
|1765
|2005.11.08 14:59
|modify
|300
|0.50
|1.1750
|1.1783
|1.1630
|1766
|2005.11.08 15:00
|modify
|300
|0.50
|1.1750
|1.1782
|1.1630
|1767
|2005.11.08 15:10
|modify
|300
|0.50
|1.1750
|1.1772
|1.1630
|1768
|2005.11.08 17:10
|s/l
|300
|0.50
|1.1772
|1.1772
|1.1630
|-110.00
|22196.82
|1769
|2005.11.08 17:10
|sell
|301
|0.50
|1.1775
|1.1810
|1.1655
|1770
|2005.11.08 17:20
|modify
|301
|0.50
|1.1775
|1.1788
|1.1655
|1771
|2005.11.08 19:30
|s/l
|301
|0.50
|1.1788
|1.1788
|1.1655
|-65.00
|22131.82
|1772
|2005.11.08 19:30
|sell
|302
|0.50
|1.1788
|1.1823
|1.1668
|1773
|2005.11.08 19:59
|modify
|302
|0.50
|1.1788
|1.1816
|1.1668
|1774
|2005.11.08 20:00
|close
|302
|0.50
|1.1781
|1.1816
|1.1668
|35.00
|22166.82
|1775
|2005.11.08 20:10
|buy
|303
|0.50
|1.1776
|1.1741
|1.1896
|1776
|2005.11.08 20:20
|modify
|303
|0.50
|1.1776
|1.1752
|1.1896
|1777
|2005.11.08 20:40
|modify
|303
|0.50
|1.1776
|1.1762
|1.1896
|1778
|2005.11.09 02:20
|s/l
|303
|0.50
|1.1762
|1.1762
|1.1896
|-73.78
|22093.04
|1779
|2005.11.09 02:20
|buy
|304
|0.50
|1.1761
|1.1726
|1.1881
|1780
|2005.11.09 03:00
|modify
|304
|0.50
|1.1761
|1.1734
|1.1881
|1781
|2005.11.09 03:10
|modify
|304
|0.50
|1.1761
|1.1742
|1.1881
|1782
|2005.11.09 03:20
|modify
|304
|0.50
|1.1761
|1.1743
|1.1881
|1783
|2005.11.09 11:30
|modify
|304
|0.50
|1.1761
|1.1744
|1.1881
|1784
|2005.11.09 13:40
|s/l
|304
|0.50
|1.1744
|1.1744
|1.1881
|-85.00
|22008.04
|1785
|2005.11.09 13:40
|buy
|305
|0.50
|1.1731
|1.1696
|1.1851
|1786
|2005.11.09 14:00
|modify
|305
|0.50
|1.1731
|1.1704
|1.1851
|1787
|2005.11.09 14:10
|modify
|305
|0.50
|1.1731
|1.1717
|1.1851
|1788
|2005.11.09 14:20
|modify
|305
|0.50
|1.1731
|1.1723
|1.1851
|1789
|2005.11.09 15:10
|modify
|305
|0.50
|1.1731
|1.1751
|1.1851
|1790
|2005.11.09 15:40
|s/l
|305
|0.50
|1.1751
|1.1751
|1.1851
|100.00
|22108.04
|1791
|2005.11.09 15:40
|buy
|306
|0.50
|1.1739
|1.1704
|1.1859
|1792
|2005.11.09 15:59
|modify
|306
|0.50
|1.1739
|1.1748
|1.1859
|1793
|2005.11.09 16:20
|modify
|306
|0.50
|1.1739
|1.1757
|1.1859
|1794
|2005.11.09 16:30
|s/l
|306
|0.50
|1.1757
|1.1757
|1.1859
|90.00
|22198.04
|1795
|2005.11.09 16:30
|buy
|307
|0.50
|1.1726
|1.1691
|1.1846
|1796
|2005.11.09 16:40
|modify
|307
|0.50
|1.1726
|1.1696
|1.1846
|1797
|2005.11.09 17:10
|modify
|307
|0.50
|1.1726
|1.1698
|1.1846
|1798
|2005.11.09 17:40
|modify
|307
|0.50
|1.1726
|1.1717
|1.1846
|1799
|2005.11.09 19:20
|modify
|307
|0.50
|1.1726
|1.1719
|1.1846
|1800
|2005.11.09 20:10
|modify
|307
|0.50
|1.1726
|1.1741
|1.1846
|1801
|2005.11.09 20:20
|s/l
|307
|0.50
|1.1741
|1.1741
|1.1846
|75.00
|22273.04
|1802
|2005.11.09 20:20
|buy
|308
|0.50
|1.1735
|1.1700
|1.1855
|1803
|2005.11.09 20:40
|modify
|308
|0.50
|1.1735
|1.1709
|1.1855
|1804
|2005.11.09 20:59
|modify
|308
|0.50
|1.1735
|1.1731
|1.1855
|1805
|2005.11.09 21:00
|modify
|308
|0.50
|1.1735
|1.1732
|1.1855
|1806
|2005.11.09 21:30
|modify
|308
|0.50
|1.1735
|1.1742
|1.1855
|1807
|2005.11.10 01:30
|modify
|308
|0.50
|1.1735
|1.1744
|1.1855
|1808
|2005.11.10 11:30
|modify
|308
|0.50
|1.1735
|1.1746
|1.1855
|1809
|2005.11.10 11:40
|modify
|308
|0.50
|1.1735
|1.1748
|1.1855
|1810
|2005.11.10 12:20
|modify
|308
|0.50
|1.1735
|1.1752
|1.1855
|1811
|2005.11.10 12:30
|modify
|308
|0.50
|1.1735
|1.1754
|1.1855
|1812
|2005.11.10 15:10
|s/l
|308
|0.50
|1.1754
|1.1754
|1.1855
|83.66
|22356.70
|1813
|2005.11.10 15:10
|buy
|309
|0.50
|1.1740
|1.1705
|1.1860
|1814
|2005.11.10 15:20
|modify
|309
|0.50
|1.1740
|1.1765
|1.1860
|1815
|2005.11.10 15:59
|s/l
|309
|0.50
|1.1765
|1.1765
|1.1860
|125.00
|22481.70
|1816
|2005.11.10 15:59
|buy
|310
|0.50
|1.1751
|1.1716
|1.1871
|1817
|2005.11.10 16:10
|modify
|310
|0.50
|1.1751
|1.1735
|1.1871
|1818
|2005.11.10 16:40
|s/l
|310
|0.50
|1.1735
|1.1735
|1.1871
|-80.00
|22401.70
|1819
|2005.11.10 16:40
|buy
|311
|0.50
|1.1735
|1.1700
|1.1855
|1820
|2005.11.10 16:59
|modify
|311
|0.50
|1.1735
|1.1705
|1.1855
|1821
|2005.11.10 17:00
|modify
|311
|0.50
|1.1735
|1.1706
|1.1855
|1822
|2005.11.10 17:10
|modify
|311
|0.50
|1.1735
|1.1714
|1.1855
|1823
|2005.11.10 17:20
|modify
|311
|0.50
|1.1735
|1.1716
|1.1855
|1824
|2005.11.10 19:10
|modify
|311
|0.50
|1.1735
|1.1719
|1.1855
|1825
|2005.11.10 21:10
|s/l
|311
|0.50
|1.1719
|1.1719
|1.1855
|-80.00
|22321.70
|1826
|2005.11.10 21:10
|buy
|312
|0.50
|1.1690
|1.1655
|1.1810
|1827
|2005.11.10 21:20
|modify
|312
|0.50
|1.1690
|1.1708
|1.1810
|1828
|2005.11.10 21:30
|s/l
|312
|0.50
|1.1708
|1.1708
|1.1810
|90.00
|22411.70
|1829
|2005.11.10 21:30
|buy
|313
|0.50
|1.1679
|1.1644
|1.1799
|1830
|2005.11.10 21:40
|modify
|313
|0.50
|1.1679
|1.1676
|1.1799
|1831
|2005.11.11 01:20
|s/l
|313
|0.50
|1.1676
|1.1676
|1.1799
|-18.78
|22392.92
|1832
|2005.11.11 01:20
|buy
|314
|0.50
|1.1671
|1.1636
|1.1791
|1833
|2005.11.11 01:59
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1637
|1.1791
|1834
|2005.11.11 02:00
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1638
|1.1791
|1835
|2005.11.11 02:30
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1647
|1.1791
|1836
|2005.11.11 02:40
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1656
|1.1791
|1837
|2005.11.11 03:20
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1660
|1.1791
|1838
|2005.11.11 03:30
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1662
|1.1791
|1839
|2005.11.11 06:30
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1665
|1.1791
|1840
|2005.11.11 08:40
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1667
|1.1791
|1841
|2005.11.11 09:20
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1668
|1.1791
|1842
|2005.11.11 09:30
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1673
|1.1791
|1843
|2005.11.11 10:40
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1675
|1.1791
|1844
|2005.11.11 18:20
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1679
|1.1791
|1845
|2005.11.11 22:10
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1698
|1.1791
|1846
|2005.11.14 01:40
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1699
|1.1791
|1847
|2005.11.14 02:30
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1709
|1.1791
|1848
|2005.11.14 05:40
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1710
|1.1791
|1849
|2005.11.14 06:10
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1722
|1.1791
|1850
|2005.11.14 06:30
|modify
|314
|0.50
|1.1671
|1.1741
|1.1791
|1851
|2005.11.14 10:10
|s/l
|314
|0.50
|1.1741
|1.1741
|1.1791
|346.22
|22739.14
|1852
|2005.11.14 10:10
|buy
|315
|0.50
|1.1741
|1.1706
|1.1861
|1853
|2005.11.14 10:20
|modify
|315
|0.50
|1.1741
|1.1722
|1.1861
|1854
|2005.11.14 11:10
|modify
|315
|0.50
|1.1741
|1.1734
|1.1861
|1855
|2005.11.14 12:30
|s/l
|315
|0.50
|1.1734
|1.1734
|1.1861
|-35.00
|22704.14
|1856
|2005.11.14 12:30
|buy
|316
|0.50
|1.1736
|1.1701
|1.1856
|1857
|2005.11.14 12:40
|modify
|316
|0.50
|1.1736
|1.1709
|1.1856
|1858
|2005.11.14 12:59
|modify
|316
|0.50
|1.1736
|1.1714
|1.1856
|1859
|2005.11.14 13:00
|modify
|316
|0.50
|1.1736
|1.1715
|1.1856
|1860
|2005.11.14 13:10
|modify
|316
|0.50
|1.1736
|1.1717
|1.1856
|1861
|2005.11.14 14:10
|s/l
|316
|0.50
|1.1717
|1.1717
|1.1856
|-95.00
|22609.14
|1862
|2005.11.14 14:10
|buy
|317
|0.50
|1.1713
|1.1678
|1.1833
|1863
|2005.11.14 14:20
|modify
|317
|0.50
|1.1713
|1.1698
|1.1833
|1864
|2005.11.14 15:40
|s/l
|317
|0.50
|1.1698
|1.1698
|1.1833
|-75.00
|22534.14
|1865
|2005.11.14 15:40
|buy
|318
|0.50
|1.1692
|1.1657
|1.1812
|1866
|2005.11.14 15:59
|modify
|318
|0.50
|1.1692
|1.1667
|1.1812
|1867
|2005.11.14 16:00
|modify
|318
|0.50
|1.1692
|1.1668
|1.1812
|1868
|2005.11.14 16:10
|modify
|318
|0.50
|1.1692
|1.1676
|1.1812
|1869
|2005.11.14 18:40
|s/l
|318
|0.50
|1.1676
|1.1676
|1.1812
|-80.00
|22454.14
|1870
|2005.11.14 18:40
|buy
|319
|0.50
|1.1661
|1.1626
|1.1781
|1871
|2005.11.14 18:59
|modify
|319
|0.50
|1.1661
|1.1631
|1.1781
|1872
|2005.11.14 19:10
|modify
|319
|0.50
|1.1661
|1.1652
|1.1781
|1873
|2005.11.14 20:20
|modify
|319
|0.50
|1.1661
|1.1671
|1.1781
|1874
|2005.11.15 10:10
|modify
|319
|0.50
|1.1661
|1.1678
|1.1781
|1875
|2005.11.15 12:10
|s/l
|319
|0.50
|1.1678
|1.1678
|1.1781
|81.22
|22535.36
|1876
|2005.11.15 12:10
|buy
|320
|0.50
|1.1673
|1.1638
|1.1793
|1877
|2005.11.15 12:30
|modify
|320
|0.50
|1.1673
|1.1647
|1.1793
|1878
|2005.11.15 12:40
|modify
|320
|0.50
|1.1673
|1.1673
|1.1793
|1879
|2005.11.15 13:10
|s/l
|320
|0.50
|1.1673
|1.1673
|1.1793
|0.00
|22535.36
|1880
|2005.11.15 13:10
|buy
|321
|0.50
|1.1655
|1.1620
|1.1775
|1881
|2005.11.15 13:20
|modify
|321
|0.50
|1.1655
|1.1624
|1.1775
|1882
|2005.11.15 13:40
|modify
|321
|0.50
|1.1655
|1.1642
|1.1775
|1883
|2005.11.15 14:40
|s/l
|321
|0.50
|1.1642
|1.1642
|1.1775
|-65.00
|22470.36
|1884
|2005.11.15 14:40
|buy
|322
|0.50
|1.1641
|1.1606
|1.1761
|1885
|2005.11.15 14:59
|modify
|322
|0.50
|1.1641
|1.1627
|1.1761
|1886
|2005.11.15 15:00
|modify
|322
|0.50
|1.1641
|1.1628
|1.1761
|1887
|2005.11.15 15:20
|modify
|322
|0.50
|1.1641
|1.1658
|1.1761
|1888
|2005.11.15 15:40
|s/l
|322
|0.50
|1.1658
|1.1658
|1.1761
|85.00
|22555.36
|1889
|2005.11.15 15:40
|buy
|323
|0.50
|1.1659
|1.1624
|1.1779
|1890
|2005.11.15 15:59
|modify
|323
|0.50
|1.1659
|1.1645
|1.1779
|1891
|2005.11.15 16:10
|modify
|323
|0.50
|1.1659
|1.1660
|1.1779
|1892
|2005.11.15 17:10
|modify
|323
|0.50
|1.1659
|1.1661
|1.1779
|1893
|2005.11.15 17:20
|s/l
|323
|0.50
|1.1661
|1.1661
|1.1779
|10.00
|22565.36
|1894
|2005.11.15 17:20
|buy
|324
|0.50
|1.1658
|1.1623
|1.1778
|1895
|2005.11.15 17:30
|modify
|324
|0.50
|1.1658
|1.1633
|1.1778
|1896
|2005.11.15 17:40
|modify
|324
|0.50
|1.1658
|1.1669
|1.1778
|1897
|2005.11.15 18:30
|modify
|324
|0.50
|1.1658
|1.1683
|1.1778
|1898
|2005.11.15 18:40
|modify
|324
|0.50
|1.1658
|1.1687
|1.1778
|1899
|2005.11.15 19:10
|s/l
|324
|0.50
|1.1687
|1.1687
|1.1778
|145.00
|22710.36
|1900
|2005.11.15 19:10
|buy
|325
|0.50
|1.1685
|1.1650
|1.1805
|1901
|2005.11.15 19:20
|modify
|325
|0.50
|1.1685
|1.1667
|1.1805
|1902
|2005.11.15 19:30
|modify
|325
|0.50
|1.1685
|1.1669
|1.1805
|1903
|2005.11.15 21:30
|modify
|325
|0.50
|1.1685
|1.1679
|1.1805
|1904
|2005.11.15 22:20
|modify
|325
|0.50
|1.1685
|1.1692
|1.1805
|1905
|2005.11.15 22:40
|modify
|325
|0.50
|1.1685
|1.1694
|1.1805
|1906
|2005.11.16 01:30
|modify
|325
|0.50
|1.1685
|1.1703
|1.1805
|1907
|2005.11.16 12:10
|s/l
|325
|0.50
|1.1703
|1.1703
|1.1805
|86.22
|22796.58
|1908
|2005.11.16 12:10
|buy
|326
|0.50
|1.1694
|1.1659
|1.1814
|1909
|2005.11.16 12:40
|modify
|326
|0.50
|1.1694
|1.1694
|1.1814
|1910
|2005.11.16 12:59
|s/l
|326
|0.50
|1.1694
|1.1694
|1.1814
|0.00
|22796.58
|1911
|2005.11.16 12:59
|buy
|327
|0.50
|1.1684
|1.1649
|1.1804
|1912
|2005.11.16 13:30
|modify
|327
|0.50
|1.1684
|1.1653
|1.1804
|1913
|2005.11.16 13:40
|modify
|327
|0.50
|1.1684
|1.1656
|1.1804
|1914
|2005.11.16 14:20
|modify
|327
|0.50
|1.1684
|1.1657
|1.1804
|1915
|2005.11.16 14:30
|modify
|327
|0.50
|1.1684
|1.1658
|1.1804
|1916
|2005.11.16 15:10
|modify
|327
|0.50
|1.1684
|1.1666
|1.1804
|1917
|2005.11.16 15:20
|modify
|327
|0.50
|1.1684
|1.1668
|1.1804
|1918
|2005.11.16 16:20
|s/l
|327
|0.50
|1.1668
|1.1668
|1.1804
|-80.00
|22716.58
|1919
|2005.11.16 16:20
|buy
|328
|0.50
|1.1653
|1.1618
|1.1773
|1920
|2005.11.16 16:40
|modify
|328
|0.50
|1.1653
|1.1623
|1.1773
|1921
|2005.11.16 17:30
|modify
|328
|0.50
|1.1653
|1.1626
|1.1773
|1922
|2005.11.16 17:40
|modify
|328
|0.50
|1.1653
|1.1640
|1.1773
|1923
|2005.11.16 18:10
|modify
|328
|0.50
|1.1653
|1.1646
|1.1773
|1924
|2005.11.16 18:20
|modify
|328
|0.50
|1.1653
|1.1654
|1.1773
|1925
|2005.11.16 18:30
|modify
|328
|0.50
|1.1653
|1.1661
|1.1773
|1926
|2005.11.16 18:40
|s/l
|328
|0.50
|1.1661
|1.1661
|1.1773
|40.00
|22756.58
|1927
|2005.11.16 18:40
|buy
|329
|0.50
|1.1663
|1.1628
|1.1783
|1928
|2005.11.16 19:00
|modify
|329
|0.50
|1.1663
|1.1638
|1.1783
|1929
|2005.11.16 19:10
|modify
|329
|0.50
|1.1663
|1.1655
|1.1783
|1930
|2005.11.16 19:20
|modify
|329
|0.50
|1.1663
|1.1660
|1.1783
|1931
|2005.11.16 20:10
|modify
|329
|0.50
|1.1663
|1.1664
|1.1783
|1932
|2005.11.17 04:20
|s/l
|329
|0.50
|1.1664
|1.1664
|1.1783
|-6.34
|22750.24
|1933
|2005.11.17 04:20
|buy
|330
|0.50
|1.1660
|1.1625
|1.1780
|1934
|2005.11.17 04:30
|modify
|330
|0.50
|1.1660
|1.1638
|1.1780
|1935
|2005.11.17 04:40
|modify
|330
|0.50
|1.1660
|1.1643
|1.1780
|1936
|2005.11.17 05:30
|modify
|330
|0.50
|1.1660
|1.1648
|1.1780
|1937
|2005.11.17 05:40
|modify
|330
|0.50
|1.1660
|1.1652
|1.1780
|1938
|2005.11.17 10:10
|modify
|330
|0.50
|1.1660
|1.1662
|1.1780
|1939
|2005.11.17 10:20
|s/l
|330
|0.50
|1.1662
|1.1662
|1.1780
|10.00
|22760.24
|1940
|2005.11.17 10:20
|buy
|331
|0.50
|1.1645
|1.1610
|1.1765
|1941
|2005.11.17 10:30
|modify
|331
|0.50
|1.1645
|1.1620
|1.1765
|1942
|2005.11.17 10:40
|modify
|331
|0.50
|1.1645
|1.1662
|1.1765
|1943
|2005.11.17 11:20
|modify
|331
|0.50
|1.1645
|1.1667
|1.1765
|1944
|2005.11.17 11:30
|modify
|331
|0.50
|1.1645
|1.1670
|1.1765
|1945
|2005.11.17 12:30
|s/l
|331
|0.50
|1.1670
|1.1670
|1.1765
|125.00
|22885.24
|1946
|2005.11.17 12:30
|buy
|332
|0.50
|1.1669
|1.1634
|1.1789
|1947
|2005.11.17 12:40
|modify
|332
|0.50
|1.1669
|1.1649
|1.1789
|1948
|2005.11.17 13:30
|modify
|332
|0.50
|1.1669
|1.1655
|1.1789
|1949
|2005.11.17 14:20
|modify
|332
|0.50
|1.1669
|1.1661
|1.1789
|1950
|2005.11.17 15:10
|modify
|332
|0.50
|1.1669
|1.1663
|1.1789
|1951
|2005.11.17 16:40
|modify
|332
|0.50
|1.1669
|1.1680
|1.1789
|1952
|2005.11.17 17:20
|modify
|332
|0.50
|1.1669
|1.1686
|1.1789
|1953
|2005.11.17 17:30
|modify
|332
|0.50
|1.1669
|1.1696
|1.1789
|1954
|2005.11.17 18:40
|modify
|332
|0.50
|1.1669
|1.1697
|1.1789
|1955
|2005.11.17 20:20
|modify
|332
|0.50
|1.1669
|1.1707
|1.1789
|1956
|2005.11.17 20:30
|modify
|332
|0.50
|1.1669
|1.1728
|1.1789
|1957
|2005.11.18 05:10
|s/l
|332
|0.50
|1.1728
|1.1728
|1.1789
|291.22
|23176.46
|1958
|2005.11.18 05:10
|buy
|333
|0.50
|1.1722
|1.1687
|1.1842
|1959
|2005.11.18 05:20
|modify
|333
|0.50
|1.1722
|1.1695
|1.1842
|1960
|2005.11.18 05:30
|modify
|333
|0.50
|1.1722
|1.1705
|1.1842
|1961
|2005.11.18 10:10
|s/l
|333
|0.50
|1.1705
|1.1705
|1.1842
|-85.00
|23091.46
|1962
|2005.11.18 10:10
|buy
|334
|0.50
|1.1706
|1.1671
|1.1826
|1963
|2005.11.18 10:30
|modify
|334
|0.50
|1.1706
|1.1680
|1.1826
|1964
|2005.11.18 10:40
|s/l
|334
|0.50
|1.1680
|1.1680
|1.1826
|-130.00
|22961.46
|1965
|2005.11.18 10:40
|buy
|335
|0.50
|1.1674
|1.1639
|1.1794
|1966
|2005.11.18 11:00
|modify
|335
|0.50
|1.1674
|1.1648
|1.1794
|1967
|2005.11.18 11:20
|modify
|335
|0.50
|1.1674
|1.1653
|1.1794
|1968
|2005.11.18 13:10
|modify
|335
|0.50
|1.1674
|1.1656
|1.1794
|1969
|2005.11.18 14:10
|modify
|335
|0.50
|1.1674
|1.1664
|1.1794
|1970
|2005.11.18 15:10
|modify
|335
|0.50
|1.1674
|1.1691
|1.1794
|1971
|2005.11.18 15:20
|s/l
|335
|0.50
|1.1691
|1.1691
|1.1794
|85.00
|23046.46
|1972
|2005.11.18 15:20
|buy
|336
|0.50
|1.1670
|1.1635
|1.1790
|1973
|2005.11.18 15:40
|modify
|336
|0.50
|1.1670
|1.1675
|1.1790
|1974
|2005.11.18 15:59
|modify
|336
|0.50
|1.1670
|1.1680
|1.1790
|1975
|2005.11.18 16:30
|modify
|336
|0.50
|1.1670
|1.1717
|1.1790
|1976
|2005.11.18 16:40
|t/p
|336
|0.50
|1.1790
|1.1717
|1.1790
|600.00
|23646.46
|1977
|2005.11.18 16:40
|buy
|337
|0.50
|1.1800
|1.1765
|1.1920
|1978
|2005.11.18 17:20
|s/l
|337
|0.50
|1.1765
|1.1765
|1.1920
|-175.00
|23471.46
|1979
|2005.11.18 17:20
|buy
|338
|0.50
|1.1702
|1.1667
|1.1822
|1980
|2005.11.18 17:30
|modify
|338
|0.50
|1.1702
|1.1676
|1.1822
|1981
|2005.11.18 17:40
|modify
|338
|0.50
|1.1702
|1.1738
|1.1822
|1982
|2005.11.18 18:00
|s/l
|338
|0.50
|1.1738
|1.1738
|1.1822
|180.00
|23651.46
|1983
|2005.11.18 18:00
|buy
|339
|0.50
|1.1710
|1.1675
|1.1830
|1984
|2005.11.18 18:30
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1693
|1.1830
|1985
|2005.11.18 18:40
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1729
|1.1830
|1986
|2005.11.18 20:20
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1734
|1.1830
|1987
|2005.11.18 22:30
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1735
|1.1830
|1988
|2005.11.18 22:40
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1736
|1.1830
|1989
|2005.11.21 00:00
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1737
|1.1830
|1990
|2005.11.21 00:20
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1739
|1.1830
|1991
|2005.11.21 00:30
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1742
|1.1830
|1992
|2005.11.21 00:40
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1744
|1.1830
|1993
|2005.11.21 01:30
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1745
|1.1830
|1994
|2005.11.21 01:40
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1749
|1.1830
|1995
|2005.11.21 07:10
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1750
|1.1830
|1996
|2005.11.21 07:40
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1752
|1.1830
|1997
|2005.11.21 09:30
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1754
|1.1830
|1998
|2005.11.21 10:20
|modify
|339
|0.50
|1.1710
|1.1788
|1.1830
|1999
|2005.11.21 10:40
|s/l
|339
|0.50
|1.1788
|1.1788
|1.1830
|386.22
|24037.68
|2000
|2005.11.21 10:40
|buy
|340
|0.50
|1.1767
|1.1732
|1.1887
|2001
|2005.11.21 10:59
|modify
|340
|0.50
|1.1767
|1.1769
|1.1887
|2002
|2005.11.21 11:10
|modify
|340
|0.50
|1.1767
|1.1798
|1.1887
|2003
|2005.11.21 12:40
|modify
|340
|0.50
|1.1767
|1.1799
|1.1887
|2004
|2005.11.21 15:30
|modify
|340
|0.50
|1.1767
|1.1803
|1.1887
|2005
|2005.11.21 16:20
|modify
|340
|0.50
|1.1767
|1.1804
|1.1887
|2006
|2005.11.21 17:30
|s/l
|340
|0.50
|1.1804
|1.1804
|1.1887
|185.00
|24222.68
|2007
|2005.11.21 17:30
|buy
|341
|0.50
|1.1739
|1.1704
|1.1859
|2008
|2005.11.21 17:40
|modify
|341
|0.50
|1.1739
|1.1801
|1.1859
|2009
|2005.11.21 18:00
|s/l
|341
|0.50
|1.1801
|1.1801
|1.1859
|310.00
|24532.68
|2010
|2005.11.21 18:00
|buy
|342
|0.50
|1.1741
|1.1706
|1.1861
|2011
|2005.11.21 18:30
|modify
|342
|0.50
|1.1741
|1.1718
|1.1861
|2012
|2005.11.21 20:40
|s/l
|342
|0.50
|1.1718
|1.1718
|1.1861
|-115.00
|24417.68
|2013
|2005.11.21 20:40
|buy
|343
|0.50
|1.1720
|1.1685
|1.1840
|2014
|2005.11.21 21:00
|modify
|343
|0.50
|1.1720
|1.1693
|1.1840
|2015
|2005.11.21 21:10
|modify
|343
|0.50
|1.1720
|1.1712
|1.1840
|2016
|2005.11.22 10:10
|s/l
|343
|0.50
|1.1712
|1.1712
|1.1840
|-43.78
|24373.90
|2017
|2005.11.22 10:10
|buy
|344
|0.50
|1.1714
|1.1679
|1.1834
|2018
|2005.11.22 10:20
|modify
|344
|0.50
|1.1714
|1.1690
|1.1834
|2019
|2005.11.22 10:40
|modify
|344
|0.50
|1.1714
|1.1701
|1.1834
|2020
|2005.11.22 11:20
|s/l
|344
|0.50
|1.1701
|1.1701
|1.1834
|-65.00
|24308.90
|2021
|2005.11.22 11:20
|buy
|345
|0.50
|1.1687
|1.1652
|1.1807
|2022
|2005.11.22 11:30
|modify
|345
|0.50
|1.1687
|1.1679
|1.1807
|2023
|2005.11.22 12:20
|modify
|345
|0.50
|1.1687
|1.1680
|1.1807
|2024
|2005.11.22 13:10
|modify
|345
|0.50
|1.1687
|1.1682
|1.1807
|2025
|2005.11.22 17:10
|modify
|345
|0.50
|1.1687
|1.1702
|1.1807
|2026
|2005.11.22 17:20
|s/l
|345
|0.50
|1.1702
|1.1702
|1.1807
|75.00
|24383.90
|2027
|2005.11.22 17:20
|buy
|346
|0.50
|1.1687
|1.1652
|1.1807
|2028
|2005.11.22 17:30
|modify
|346
|0.50
|1.1687
|1.1684
|1.1807
|2029
|2005.11.22 18:10
|modify
|346
|0.50
|1.1687
|1.1685
|1.1807
|2030
|2005.11.22 18:20
|modify
|346
|0.50
|1.1687
|1.1709
|1.1807
|2031
|2005.11.22 19:10
|modify
|346
|0.50
|1.1687
|1.1714
|1.1807
|2032
|2005.11.22 19:40
|modify
|346
|0.50
|1.1687
|1.1722
|1.1807
|2033
|2005.11.22 21:20
|modify
|346
|0.50
|1.1687
|1.1739
|1.1807
|2034
|2005.11.22 21:30
|t/p
|346
|0.50
|1.1807
|1.1739
|1.1807
|600.00
|24983.90
|2035
|2005.11.22 21:30
|buy
|347
|0.50
|1.1826
|1.1791
|1.1946
|2036
|2005.11.22 21:40
|modify
|347
|0.50
|1.1826
|1.1791
|1.1946
|2037
|2005.11.23 02:10
|s/l
|347
|0.50
|1.1791
|1.1791
|1.1946
|-178.78
|24805.12
|2038
|2005.11.23 02:10
|buy
|348
|0.50
|1.1784
|1.1749
|1.1904
|2039
|2005.11.23 02:20
|modify
|348
|0.50
|1.1784
|1.1755
|1.1904
|2040
|2005.11.23 02:30
|modify
|348
|0.50
|1.1784
|1.1762
|1.1904
|2041
|2005.11.23 02:40
|modify
|348
|0.50
|1.1784
|1.1779
|1.1904
|2042
|2005.11.23 06:10
|modify
|348
|0.50
|1.1784
|1.1781
|1.1904
|2043
|2005.11.23 07:20
|modify
|348
|0.50
|1.1784
|1.1786
|1.1904
|2044
|2005.11.23 07:40
|modify
|348
|0.50
|1.1784
|1.1792
|1.1904
|2045
|2005.11.23 08:10
|modify
|348
|0.50
|1.1784
|1.1797
|1.1904
|2046
|2005.11.23 08:30
|modify
|348
|0.50
|1.1784
|1.1808
|1.1904
|2047
|2005.11.23 08:40
|modify
|348
|0.50
|1.1784
|1.1830
|1.1904
|2048
|2005.11.23 09:10
|s/l
|348
|0.50
|1.1830
|1.1830
|1.1904
|230.00
|25035.12
|2049
|2005.11.23 09:10
|buy
|349
|0.50
|1.1821
|1.1786
|1.1941
|2050
|2005.11.23 09:20
|modify
|349
|0.50
|1.1821
|1.1792
|1.1941
|2051
|2005.11.23 09:30
|modify
|349
|0.50
|1.1821
|1.1800
|1.1941
|2052
|2005.11.23 09:40
|modify
|349
|0.50
|1.1821
|1.1809
|1.1941
|2053
|2005.11.23 10:40
|modify
|349
|0.50
|1.1821
|1.1810
|1.1941
|2054
|2005.11.23 11:10
|s/l
|349
|0.50
|1.1810
|1.1810
|1.1941
|-55.00
|24980.12
|2055
|2005.11.23 11:10
|buy
|350
|0.50
|1.1792
|1.1757
|1.1912
|2056
|2005.11.23 11:20
|modify
|350
|0.50
|1.1792
|1.1768
|1.1912
|2057
|2005.11.23 11:30
|modify
|350
|0.50
|1.1792
|1.1784
|1.1912
|2058
|2005.11.23 13:40
|s/l
|350
|0.50
|1.1784
|1.1784
|1.1912
|-40.00
|24940.12
|2059
|2005.11.23 13:40
|buy
|351
|0.50
|1.1766
|1.1731
|1.1886
|2060
|2005.11.23 13:59
|modify
|351
|0.50
|1.1766
|1.1734
|1.1886
|2061
|2005.11.23 14:10
|modify
|351
|0.50
|1.1766
|1.1755
|1.1886
|2062
|2005.11.23 15:10
|modify
|351
|0.50
|1.1766
|1.1770
|1.1886
|2063
|2005.11.23 16:10
|modify
|351
|0.50
|1.1766
|1.1777
|1.1886
|2064
|2005.11.23 16:20
|modify
|351
|0.50
|1.1766
|1.1781
|1.1886
|2065
|2005.11.23 17:20
|s/l
|351
|0.50
|1.1781
|1.1781
|1.1886
|75.00
|25015.12
|2066
|2005.11.23 17:20
|buy
|352
|0.50
|1.1774
|1.1739
|1.1894
|2067
|2005.11.23 17:30
|modify
|352
|0.50
|1.1774
|1.1746
|1.1894
|2068
|2005.11.23 17:40
|modify
|352
|0.50
|1.1774
|1.1762
|1.1894
|2069
|2005.11.23 18:30
|modify
|352
|0.50
|1.1774
|1.1766
|1.1894
|2070
|2005.11.23 18:40
|modify
|352
|0.50
|1.1774
|1.1771
|1.1894
|2071
|2005.11.23 19:20
|modify
|352
|0.50
|1.1774
|1.1773
|1.1894
|2072
|2005.11.23 19:30
|modify
|352
|0.50
|1.1774
|1.1779
|1.1894
|2073
|2005.11.23 22:30
|modify
|352
|0.50
|1.1774
|1.1785
|1.1894
|2074
|2005.11.23 23:40
|modify
|352
|0.50
|1.1774
|1.1790
|1.1894
|2075
|2005.11.24 11:30
|s/l
|352
|0.50
|1.1790
|1.1790
|1.1894
|68.66
|25083.78
|2076
|2005.11.24 11:30
|buy
|353
|0.50
|1.1782
|1.1747
|1.1902
|2077
|2005.11.24 11:40
|modify
|353
|0.50
|1.1782
|1.1775
|1.1902
|2078
|2005.11.24 12:30
|modify
|353
|0.50
|1.1782
|1.1777
|1.1902
|2079
|2005.11.24 19:10
|s/l
|353
|0.50
|1.1777
|1.1777
|1.1902
|-25.00
|25058.78
|2080
|2005.11.24 19:10
|buy
|354
|0.50
|1.1771
|1.1736
|1.1891
|2081
|2005.11.24 19:20
|modify
|354
|0.50
|1.1771
|1.1754
|1.1891
|2082
|2005.11.24 20:10
|modify
|354
|0.50
|1.1771
|1.1756
|1.1891
|2083
|2005.11.24 21:10
|modify
|354
|0.50
|1.1771
|1.1759
|1.1891
|2084
|2005.11.24 23:40
|modify
|354
|0.50
|1.1771
|1.1760
|1.1891
|2085
|2005.11.25 04:40
|s/l
|354
|0.50
|1.1760
|1.1760
|1.1891
|-58.78
|25000.00
|2086
|2005.11.25 04:40
|buy
|355
|0.50
|1.1760
|1.1725
|1.1880
|2087
|2005.11.25 05:00
|modify
|355
|0.50
|1.1760
|1.1741
|1.1880
|2088
|2005.11.25 05:10
|modify
|355
|0.50
|1.1760
|1.1746
|1.1880
|2089
|2005.11.25 11:40
|s/l
|355
|0.50
|1.1746
|1.1746
|1.1880
|-70.00
|24930.00
|2090
|2005.11.25 11:40
|buy
|356
|0.50
|1.1740
|1.1705
|1.1860
|2091
|2005.11.25 11:59
|modify
|356
|0.50
|1.1740
|1.1721
|1.1860
|2092
|2005.11.25 12:00
|close
|356
|0.50
|1.1756
|1.1721
|1.1860
|80.00
|25010.00
|2093
|2005.11.25 12:10
|sell
|357
|0.50
|1.1763
|1.1798
|1.1643
|2094
|2005.11.25 12:30
|modify
|357
|0.50
|1.1763
|1.1784
|1.1643
|2095
|2005.11.25 17:10
|modify
|357
|0.50
|1.1763
|1.1779
|1.1643
|2096
|2005.11.25 17:20
|modify
|357
|0.50
|1.1763
|1.1762
|1.1643
|2097
|2005.11.25 17:40
|s/l
|357
|0.50
|1.1762
|1.1762
|1.1643
|5.00
|25015.00
|2098
|2005.11.25 17:40
|sell
|358
|0.50
|1.1761
|1.1796
|1.1641
|2099
|2005.11.25 17:59
|modify
|358
|0.50
|1.1761
|1.1770
|1.1641
|2100
|2005.11.25 18:00
|modify
|358
|0.50
|1.1761
|1.1769
|1.1641
|2101
|2005.11.25 18:10
|modify
|358
|0.50
|1.1761
|1.1758
|1.1641
|2102
|2005.11.25 19:10
|modify
|358
|0.50
|1.1761
|1.1757
|1.1641
|2103
|2005.11.25 19:40
|modify
|358
|0.50
|1.1761
|1.1749
|1.1641
|2104
|2005.11.25 20:40
|modify
|358
|0.50
|1.1761
|1.1747
|1.1641
|2105
|2005.11.28 00:20
|modify
|358
|0.50
|1.1761
|1.1741
|1.1641
|2106
|2005.11.28 02:40
|modify
|358
|0.50
|1.1761
|1.1726
|1.1641
|2107
|2005.11.28 09:20
|modify
|358
|0.50
|1.1761
|1.1723
|1.1641
|2108
|2005.11.28 10:10
|modify
|358
|0.50
|1.1761
|1.1719
|1.1641
|2109
|2005.11.28 12:20
|s/l
|358
|0.50
|1.1719
|1.1719
|1.1641
|212.80
|25227.80
|2110
|2005.11.28 12:20
|sell
|359
|0.50
|1.1718
|1.1753
|1.1598
|2111
|2005.11.28 12:30
|modify
|359
|0.50
|1.1718
|1.1737
|1.1598
|2112
|2005.11.28 13:20
|modify
|359
|0.50
|1.1718
|1.1735
|1.1598
|2113
|2005.11.28 16:40
|s/l
|359
|0.50
|1.1735
|1.1735
|1.1598
|-85.00
|25142.80
|2114
|2005.11.28 16:40
|sell
|360
|0.50
|1.1733
|1.1768
|1.1613
|2115
|2005.11.28 17:00
|modify
|360
|0.50
|1.1733
|1.1762
|1.1613
|2116
|2005.11.28 17:10
|s/l
|360
|0.50
|1.1762
|1.1762
|1.1613
|-145.00
|24997.80
|2117
|2005.11.28 17:10
|sell
|361
|0.50
|1.1761
|1.1796
|1.1641
|2118
|2005.11.28 17:20
|modify
|361
|0.50
|1.1761
|1.1759
|1.1641
|2119
|2005.11.28 17:30
|s/l
|361
|0.50
|1.1759
|1.1759
|1.1641
|10.00
|25007.80
|2120
|2005.11.28 17:30
|sell
|362
|0.50
|1.1796
|1.1831
|1.1676
|2121
|2005.11.28 17:40
|modify
|362
|0.50
|1.1796
|1.1798
|1.1676
|2122
|2005.11.28 18:20
|s/l
|362
|0.50
|1.1798
|1.1798
|1.1676
|-10.00
|24997.80
|2123
|2005.11.28 18:20
|sell
|363
|0.50
|1.1796
|1.1831
|1.1676
|2124
|2005.11.28 18:30
|modify
|363
|0.50
|1.1796
|1.1827
|1.1676
|2125
|2005.11.28 20:30
|s/l
|363
|0.50
|1.1827
|1.1827
|1.1676
|-155.00
|24842.80
|2126
|2005.11.28 20:30
|sell
|364
|0.50
|1.1854
|1.1889
|1.1734
|2127
|2005.11.28 21:00
|modify
|364
|0.50
|1.1854
|1.1881
|1.1734
|2128
|2005.11.28 21:10
|modify
|364
|0.50
|1.1854
|1.1879
|1.1734
|2129
|2005.11.28 21:20
|s/l
|364
|0.50
|1.1879
|1.1879
|1.1734
|-125.00
|24717.80
|2130
|2005.11.28 21:20
|sell
|365
|0.50
|1.1891
|1.1926
|1.1771
|2131
|2005.11.28 21:59
|modify
|365
|0.50
|1.1891
|1.1910
|1.1771
|2132
|2005.11.28 22:10
|modify
|365
|0.50
|1.1891
|1.1881
|1.1771
|2133
|2005.11.28 23:10
|modify
|365
|0.50
|1.1891
|1.1874
|1.1771
|2134
|2005.11.29 01:10
|modify
|365
|0.50
|1.1891
|1.1869
|1.1771
|2135
|2005.11.29 03:30
|modify
|365
|0.50
|1.1891
|1.1862
|1.1771
|2136
|2005.11.29 03:40
|modify
|365
|0.50
|1.1891
|1.1848
|1.1771
|2137
|2005.11.29 14:30
|modify
|365
|0.50
|1.1891
|1.1842
|1.1771
|2138
|2005.11.29 15:20
|t/p
|365
|0.50
|1.1771
|1.1842
|1.1771
|602.80
|25320.59
|2139
|2005.11.29 15:20
|sell
|366
|0.50
|1.1755
|1.1790
|1.1635
|2140
|2005.11.29 15:40
|s/l
|366
|0.50
|1.1790
|1.1790
|1.1635
|-175.00
|25145.59
|2141
|2005.11.29 15:40
|sell
|367
|0.50
|1.1793
|1.1828
|1.1673
|2142
|2005.11.29 15:59
|modify
|367
|0.50
|1.1793
|1.1798
|1.1673
|2143
|2005.11.29 16:00
|modify
|367
|0.50
|1.1793
|1.1797
|1.1673
|2144
|2005.11.29 16:40
|modify
|367
|0.50
|1.1793
|1.1793
|1.1673
|2145
|2005.11.29 17:40
|modify
|367
|0.50
|1.1793
|1.1776
|1.1673
|2146
|2005.11.29 18:10
|s/l
|367
|0.50
|1.1776
|1.1776
|1.1673
|85.00
|25230.59
|2147
|2005.11.29 18:10
|sell
|368
|0.50
|1.1793
|1.1828
|1.1673
|2148
|2005.11.29 18:20
|modify
|368
|0.50
|1.1793
|1.1823
|1.1673
|2149
|2005.11.29 18:30
|modify
|368
|0.50
|1.1793
|1.1798
|1.1673
|2150
|2005.11.29 20:20
|s/l
|368
|0.50
|1.1798
|1.1798
|1.1673
|-25.00
|25205.59
|2151
|2005.11.29 20:20
|sell
|369
|0.50
|1.1798
|1.1833
|1.1678
|2152
|2005.11.29 20:30
|modify
|369
|0.50
|1.1798
|1.1818
|1.1678
|2153
|2005.11.29 21:20
|modify
|369
|0.50
|1.1798
|1.1817
|1.1678
|2154
|2005.11.29 23:10
|modify
|369
|0.50
|1.1798
|1.1813
|1.1678
|2155
|2005.11.29 23:20
|modify
|369
|0.50
|1.1798
|1.1811
|1.1678
|2156
|2005.11.29 23:30
|modify
|369
|0.50
|1.1798
|1.1809
|1.1678
|2157
|2005.11.30 00:10
|modify
|369
|0.50
|1.1798
|1.1801
|1.1678
|2158
|2005.11.30 00:20
|modify
|369
|0.50
|1.1798
|1.1799
|1.1678
|2159
|2005.11.30 02:40
|modify
|369
|0.50
|1.1798
|1.1797
|1.1678
|2160
|2005.11.30 08:30
|s/l
|369
|0.50
|1.1797
|1.1797
|1.1678
|7.80
|25213.39
|2161
|2005.11.30 08:30
|sell
|370
|0.50
|1.1795
|1.1830
|1.1675
|2162
|2005.11.30 08:40
|modify
|370
|0.50
|1.1795
|1.1823
|1.1675
|2163
|2005.11.30 09:10
|modify
|370
|0.50
|1.1795
|1.1821
|1.1675
|2164
|2005.11.30 09:30
|modify
|370
|0.50
|1.1795
|1.1816
|1.1675
|2165
|2005.11.30 10:20
|modify
|370
|0.50
|1.1795
|1.1807
|1.1675
|2166
|2005.11.30 15:10
|modify
|370
|0.50
|1.1795
|1.1790
|1.1675
|2167
|2005.11.30 15:20
|s/l
|370
|0.50
|1.1790
|1.1790
|1.1675
|25.00
|25238.39
|2168
|2005.11.30 15:20
|sell
|371
|0.50
|1.1789
|1.1824
|1.1669
|2169
|2005.11.30 15:30
|modify
|371
|0.50
|1.1789
|1.1816
|1.1669
|2170
|2005.11.30 15:40
|modify
|371
|0.50
|1.1789
|1.1803
|1.1669
|2171
|2005.11.30 15:59
|modify
|371
|0.50
|1.1789
|1.1800
|1.1669
|2172
|2005.11.30 16:30
|modify
|371
|0.50
|1.1789
|1.1791
|1.1669
|2173
|2005.11.30 17:10
|s/l
|371
|0.50
|1.1791
|1.1791
|1.1669
|-10.00
|25228.39
|2174
|2005.11.30 17:10
|sell
|372
|0.50
|1.1804
|1.1839
|1.1684
|2175
|2005.11.30 17:20
|modify
|372
|0.50
|1.1804
|1.1833
|1.1684
|2176
|2005.11.30 17:40
|modify
|372
|0.50
|1.1804
|1.1796
|1.1684
|2177
|2005.11.30 18:10
|s/l
|372
|0.50
|1.1796
|1.1796
|1.1684
|40.00
|25268.39
|2178
|2005.11.30 18:10
|sell
|373
|0.50
|1.1799
|1.1834
|1.1679
|2179
|2005.11.30 18:30
|modify
|373
|0.50
|1.1799
|1.1816
|1.1679
|2180
|2005.11.30 20:10
|modify
|373
|0.50
|1.1799
|1.1813
|1.1679
|2181
|2005.12.01 09:40
|modify
|373
|0.50
|1.1799
|1.1808
|1.1679
|2182
|2005.12.01 13:10
|modify
|373
|0.50
|1.1799
|1.1802
|1.1679
|2183
|2005.12.01 13:20
|modify
|373
|0.50
|1.1799
|1.1799
|1.1679
|2184
|2005.12.01 14:10
|modify
|373
|0.50
|1.1799
|1.1777
|1.1679
|2185
|2005.12.01 15:40
|modify
|373
|0.50
|1.1799
|1.1751
|1.1679
|2186
|2005.12.01 16:40
|modify
|373
|0.50
|1.1799
|1.1740
|1.1679
|2187
|2005.12.01 17:40
|modify
|373
|0.50
|1.1799
|1.1735
|1.1679
|2188
|2005.12.01 18:40
|modify
|373
|0.50
|1.1799
|1.1727
|1.1679
|2189
|2005.12.01 20:10
|s/l
|373
|0.50
|1.1727
|1.1727
|1.1679
|368.39
|25636.78
|2190
|2005.12.01 20:10
|sell
|374
|0.50
|1.1740
|1.1775
|1.1620
|2191
|2005.12.01 20:20
|modify
|374
|0.50
|1.1740
|1.1754
|1.1620
|2192
|2005.12.01 20:40
|modify
|374
|0.50
|1.1740
|1.1744
|1.1620
|2193
|2005.12.01 21:20
|s/l
|374
|0.50
|1.1744
|1.1744
|1.1620
|-20.00
|25616.78
|2194
|2005.12.01 21:20
|sell
|375
|0.50
|1.1746
|1.1781
|1.1626
|2195
|2005.12.01 21:30
|modify
|375
|0.50
|1.1746
|1.1766
|1.1626
|2196
|2005.12.02 02:20
|modify
|375
|0.50
|1.1746
|1.1763
|1.1626
|2197
|2005.12.02 03:10
|modify
|375
|0.50
|1.1746
|1.1754
|1.1626
|2198
|2005.12.02 08:20
|modify
|375
|0.50
|1.1746
|1.1751
|1.1626
|2199
|2005.12.02 09:10
|modify
|375
|0.50
|1.1746
|1.1739
|1.1626
|2200
|2005.12.02 13:20
|modify
|375
|0.50
|1.1746
|1.1736
|1.1626
|2201
|2005.12.02 13:30
|modify
|375
|0.50
|1.1746
|1.1733
|1.1626
|2202
|2005.12.02 14:20
|modify
|375
|0.50
|1.1746
|1.1730
|1.1626
|2203
|2005.12.02 15:10
|s/l
|375
|0.50
|1.1730
|1.1730
|1.1626
|82.80
|25699.58
|2204
|2005.12.02 15:10
|sell
|376
|0.50
|1.1729
|1.1764
|1.1609
|2205
|2005.12.02 15:40
|modify
|376
|0.50
|1.1729
|1.1720
|1.1609
|2206
|2005.12.02 15:59
|s/l
|376
|0.50
|1.1720
|1.1720
|1.1609
|45.00
|25744.58
|2207
|2005.12.02 15:59
|sell
|377
|0.50
|1.1728
|1.1763
|1.1608
|2208
|2005.12.02 16:20
|modify
|377
|0.50
|1.1728
|1.1752
|1.1608
|2209
|2005.12.02 16:30
|modify
|377
|0.50
|1.1728
|1.1698
|1.1608
|2210
|2005.12.02 16:40
|s/l
|377
|0.50
|1.1698
|1.1698
|1.1608
|150.00
|25894.58
|2211
|2005.12.02 16:40
|sell
|378
|0.50
|1.1701
|1.1736
|1.1581
|2212
|2005.12.02 16:59
|modify
|378
|0.50
|1.1701
|1.1701
|1.1581
|2213
|2005.12.02 17:00
|modify
|378
|0.50
|1.1701
|1.1700
|1.1581
|2214
|2005.12.02 17:20
|modify
|378
|0.50
|1.1701
|1.1698
|1.1581
|2215
|2005.12.02 17:40
|s/l
|378
|0.50
|1.1698
|1.1698
|1.1581
|15.00
|25909.58
|2216
|2005.12.02 17:40
|sell
|379
|0.50
|1.1717
|1.1752
|1.1597
|2217
|2005.12.02 17:59
|modify
|379
|0.50
|1.1717
|1.1730
|1.1597
|2218
|2005.12.02 18:00
|modify
|379
|0.50
|1.1717
|1.1729
|1.1597
|2219
|2005.12.02 18:40
|modify
|379
|0.50
|1.1717
|1.1724
|1.1597
|2220
|2005.12.02 20:10
|s/l
|379
|0.50
|1.1724
|1.1724
|1.1597
|-35.00
|25874.58
|2221
|2005.12.02 20:10
|sell
|380
|0.50
|1.1729
|1.1764
|1.1609
|2222
|2005.12.02 20:20
|modify
|380
|0.50
|1.1729
|1.1745
|1.1609
|2223
|2005.12.02 21:10
|modify
|380
|0.50
|1.1729
|1.1738
|1.1609
|2224
|2005.12.05 00:10
|modify
|380
|0.50
|1.1729
|1.1735
|1.1609
|2225
|2005.12.05 01:20
|modify
|380
|0.50
|1.1729
|1.1729
|1.1609
|2226
|2005.12.05 06:30
|modify
|380
|0.50
|1.1729
|1.1727
|1.1609
|2227
|2005.12.05 06:40
|modify
|380
|0.50
|1.1729
|1.1726
|1.1609
|2228
|2005.12.05 09:20
|modify
|380
|0.50
|1.1729
|1.1725
|1.1609
|2229
|2005.12.05 13:30
|s/l
|380
|0.50
|1.1725
|1.1725
|1.1609
|22.80
|25897.37
|2230
|2005.12.05 13:30
|sell
|381
|0.50
|1.1747
|1.1782
|1.1627
|2231
|2005.12.05 13:40
|modify
|381
|0.50
|1.1747
|1.1764
|1.1627
|2232
|2005.12.05 14:20
|s/l
|381
|0.50
|1.1764
|1.1764
|1.1627
|-85.00
|25812.37
|2233
|2005.12.05 14:20
|sell
|382
|0.50
|1.1773
|1.1808
|1.1653
|2234
|2005.12.05 14:30
|modify
|382
|0.50
|1.1773
|1.1792
|1.1653
|2235
|2005.12.05 16:00
|close
|382
|0.50
|1.1770
|1.1792
|1.1653
|15.00
|25827.37
|2236
|2005.12.05 16:10
|buy
|383
|0.50
|1.1754
|1.1719
|1.1874
|2237
|2005.12.05 16:30
|modify
|383
|0.50
|1.1754
|1.1731
|1.1874
|2238
|2005.12.05 16:40
|modify
|383
|0.50
|1.1754
|1.1739
|1.1874
|2239
|2005.12.05 17:30
|modify
|383
|0.50
|1.1754
|1.1744
|1.1874
|2240
|2005.12.05 18:20
|modify
|383
|0.50
|1.1754
|1.1754
|1.1874
|2241
|2005.12.05 18:40
|modify
|383
|0.50
|1.1754
|1.1755
|1.1874
|2242
|2005.12.05 19:10
|modify
|383
|0.50
|1.1754
|1.1782
|1.1874
|2243
|2005.12.05 19:30
|modify
|383
|0.50
|1.1754
|1.1785
|1.1874
|2244
|2005.12.05 20:40
|modify
|383
|0.50
|1.1754
|1.1786
|1.1874
|2245
|2005.12.05 23:10
|s/l
|383
|0.50
|1.1786
|1.1786
|1.1874
|160.00
|25987.37
|2246
|2005.12.05 23:10
|buy
|384
|0.50
|1.1784
|1.1749
|1.1904
|2247
|2005.12.05 23:20
|modify
|384
|0.50
|1.1784
|1.1759
|1.1904
|2248
|2005.12.06 00:10
|modify
|384
|0.50
|1.1784
|1.1763
|1.1904
|2249
|2005.12.06 12:30
|s/l
|384
|0.50
|1.1763
|1.1763
|1.1904
|-108.78
|25878.59
|2250
|2005.12.06 12:30
|buy
|385
|0.50
|1.1762
|1.1727
|1.1882
|2251
|2005.12.06 12:40
|modify
|385
|0.50
|1.1762
|1.1731
|1.1882
|2252
|2005.12.06 12:59
|modify
|385
|0.50
|1.1762
|1.1738
|1.1882
|2253
|2005.12.06 13:00
|modify
|385
|0.50
|1.1762
|1.1739
|1.1882
|2254
|2005.12.06 13:10
|modify
|385
|0.50
|1.1762
|1.1748
|1.1882
|2255
|2005.12.06 14:10
|modify
|385
|0.50
|1.1762
|1.1752
|1.1882
|2256
|2005.12.06 14:20
|modify
|385
|0.50
|1.1762
|1.1757
|1.1882
|2257
|2005.12.06 15:10
|modify
|385
|0.50
|1.1762
|1.1760
|1.1882
|2258
|2005.12.06 16:20
|s/l
|385
|0.50
|1.1760
|1.1760
|1.1882
|-10.00
|25868.59
|2259
|2005.12.06 16:20
|buy
|386
|0.50
|1.1757
|1.1722
|1.1877
|2260
|2005.12.06 16:30
|modify
|386
|0.50
|1.1757
|1.1725
|1.1877
|2261
|2005.12.06 16:40
|modify
|386
|0.50
|1.1757
|1.1774
|1.1877
|2262
|2005.12.06 17:00
|s/l
|386
|0.50
|1.1774
|1.1774
|1.1877
|85.00
|25953.59
|2263
|2005.12.06 17:00
|buy
|387
|0.50
|1.1759
|1.1724
|1.1879
|2264
|2005.12.06 17:30
|modify
|387
|0.50
|1.1759
|1.1740
|1.1879
|2265
|2005.12.06 17:40
|modify
|387
|0.50
|1.1759
|1.1744
|1.1879
|2266
|2005.12.06 18:10
|modify
|387
|0.50
|1.1759
|1.1745
|1.1879
|2267
|2005.12.06 18:20
|modify
|387
|0.50
|1.1759
|1.1753
|1.1879
|2268
|2005.12.06 18:30
|modify
|387
|0.50
|1.1759
|1.1755
|1.1879
|2269
|2005.12.06 19:10
|modify
|387
|0.50
|1.1759
|1.1763
|1.1879
|2270
|2005.12.06 19:20
|modify
|387
|0.50
|1.1759
|1.1764
|1.1879
|2271
|2005.12.06 20:10
|modify
|387
|0.50
|1.1759
|1.1770
|1.1879
|2272
|2005.12.07 03:30
|s/l
|387
|0.50
|1.1770
|1.1770
|1.1879
|51.22
|26004.81
|2273
|2005.12.07 03:30
|buy
|388
|0.50
|1.1767
|1.1732
|1.1887
|2274
|2005.12.07 03:40
|modify
|388
|0.50
|1.1767
|1.1751
|1.1887
|2275
|2005.12.07 09:10
|s/l
|388
|0.50
|1.1751
|1.1751
|1.1887
|-80.00
|25924.81
|2276
|2005.12.07 09:10
|buy
|389
|0.50
|1.1740
|1.1705
|1.1860
|2277
|2005.12.07 09:20
|modify
|389
|0.50
|1.1740
|1.1729
|1.1860
|2278
|2005.12.07 09:40
|modify
|389
|0.50
|1.1740
|1.1731
|1.1860
|2279
|2005.12.07 10:10
|modify
|389
|0.50
|1.1740
|1.1732
|1.1860
|2280
|2005.12.07 10:30
|modify
|389
|0.50
|1.1740
|1.1734
|1.1860
|2281
|2005.12.07 11:40
|s/l
|389
|0.50
|1.1734
|1.1734
|1.1860
|-30.00
|25894.81
|2282
|2005.12.07 11:40
|buy
|390
|0.50
|1.1727
|1.1692
|1.1847
|2283
|2005.12.07 12:10
|modify
|390
|0.50
|1.1727
|1.1700
|1.1847
|2284
|2005.12.07 16:10
|modify
|390
|0.50
|1.1727
|1.1702
|1.1847
|2285
|2005.12.08 09:40
|modify
|390
|0.50
|1.1727
|1.1711
|1.1847
|2286
|2005.12.08 10:20
|modify
|390
|0.50
|1.1727
|1.1726
|1.1847
|2287
|2005.12.08 10:40
|modify
|390
|0.50
|1.1727
|1.1745
|1.1847
|2288
|2005.12.08 11:40
|modify
|390
|0.50
|1.1727
|1.1754
|1.1847
|2289
|2005.12.08 16:30
|modify
|390
|0.50
|1.1727
|1.1755
|1.1847
|2290
|2005.12.08 17:20
|modify
|390
|0.50
|1.1727
|1.1801
|1.1847
|2291
|2005.12.08 17:30
|s/l
|390
|0.50
|1.1801
|1.1801
|1.1847
|358.66
|26253.47
|2292
|2005.12.08 17:30
|buy
|391
|0.50
|1.1792
|1.1757
|1.1912
|2293
|2005.12.08 17:40
|modify
|391
|0.50
|1.1792
|1.1789
|1.1912
|2294
|2005.12.08 18:00
|modify
|391
|0.50
|1.1792
|1.1791
|1.1912
|2295
|2005.12.08 18:10
|modify
|391
|0.50
|1.1792
|1.1814
|1.1912
|2296
|2005.12.08 21:10
|s/l
|391
|0.50
|1.1814
|1.1814
|1.1912
|110.00
|26363.47
|2297
|2005.12.08 21:10
|buy
|392
|0.50
|1.1805
|1.1770
|1.1925
|2298
|2005.12.08 21:20
|modify
|392
|0.50
|1.1805
|1.1791
|1.1925
|2299
|2005.12.08 21:30
|modify
|392
|0.50
|1.1805
|1.1792
|1.1925
|2300
|2005.12.08 21:40
|modify
|392
|0.50
|1.1805
|1.1793
|1.1925
|2301
|2005.12.09 02:10
|s/l
|392
|0.50
|1.1793
|1.1793
|1.1925
|-63.78
|26299.69
|2302
|2005.12.09 02:10
|buy
|393
|0.50
|1.1793
|1.1758
|1.1913
|2303
|2005.12.09 02:20
|modify
|393
|0.50
|1.1793
|1.1787
|1.1913
|2304
|2005.12.09 09:10
|s/l
|393
|0.50
|1.1787
|1.1787
|1.1913
|-30.00
|26269.69
|2305
|2005.12.09 09:10
|buy
|394
|0.50
|1.1782
|1.1747
|1.1902
|2306
|2005.12.09 09:30
|modify
|394
|0.50
|1.1782
|1.1773
|1.1902
|2307
|2005.12.09 10:40
|s/l
|394
|0.50
|1.1773
|1.1773
|1.1902
|-45.00
|26224.69
|2308
|2005.12.09 10:40
|buy
|395
|0.50
|1.1773
|1.1738
|1.1893
|2309
|2005.12.09 10:59
|modify
|395
|0.50
|1.1773
|1.1740
|1.1893
|2310
|2005.12.09 11:00
|modify
|395
|0.50
|1.1773
|1.1741
|1.1893
|2311
|2005.12.09 11:10
|modify
|395
|0.50
|1.1773
|1.1750
|1.1893
|2312
|2005.12.09 12:10
|modify
|395
|0.50
|1.1773
|1.1763
|1.1893
|2313
|2005.12.09 13:10
|modify
|395
|0.50
|1.1773
|1.1778
|1.1893
|2314
|2005.12.09 14:40
|modify
|395
|0.50
|1.1773
|1.1785
|1.1893
|2315
|2005.12.09 16:30
|modify
|395
|0.50
|1.1773
|1.1792
|1.1893
|2316
|2005.12.09 17:20
|modify
|395
|0.50
|1.1773
|1.1804
|1.1893
|2317
|2005.12.12 00:00
|s/l
|395
|0.50
|1.1804
|1.1804
|1.1893
|151.22
|26375.91
|2318
|2005.12.12 00:00
|buy
|396
|0.50
|1.1781
|1.1746
|1.1901
|2319
|2005.12.12 00:10
|modify
|396
|0.50
|1.1781
|1.1757
|1.1901
|2320
|2005.12.12 01:20
|modify
|396
|0.50
|1.1781
|1.1762
|1.1901
|2321
|2005.12.12 02:20
|modify
|396
|0.50
|1.1781
|1.1772
|1.1901
|2322
|2005.12.12 03:10
|modify
|396
|0.50
|1.1781
|1.1806
|1.1901
|2323
|2005.12.12 03:30
|s/l
|396
|0.50
|1.1806
|1.1806
|1.1901
|125.00
|26500.91
|2324
|2005.12.12 03:30
|buy
|397
|0.50
|1.1800
|1.1765
|1.1920
|2325
|2005.12.12 03:40
|modify
|397
|0.50
|1.1800
|1.1766
|1.1920
|2326
|2005.12.12 03:59
|modify
|397
|0.50
|1.1800
|1.1801
|1.1920
|2327
|2005.12.12 04:00
|modify
|397
|0.50
|1.1800
|1.1802
|1.1920
|2328
|2005.12.12 04:10
|modify
|397
|0.50
|1.1800
|1.1809
|1.1920
|2329
|2005.12.12 05:40
|modify
|397
|0.50
|1.1800
|1.1813
|1.1920
|2330
|2005.12.12 10:10
|modify
|397
|0.50
|1.1800
|1.1834
|1.1920
|2331
|2005.12.12 10:20
|modify
|397
|0.50
|1.1800
|1.1841
|1.1920
|2332
|2005.12.12 10:30
|s/l
|397
|0.50
|1.1841
|1.1841
|1.1920
|205.00
|26705.91
|2333
|2005.12.12 10:30
|buy
|398
|0.50
|1.1823
|1.1788
|1.1943
|2334
|2005.12.12 10:40
|modify
|398
|0.50
|1.1823
|1.1827
|1.1943
|2335
|2005.12.12 10:59
|modify
|398
|0.50
|1.1823
|1.1838
|1.1943
|2336
|2005.12.12 11:00
|modify
|398
|0.50
|1.1823
|1.1839
|1.1943
|2337
|2005.12.12 11:10
|modify
|398
|0.50
|1.1823
|1.1860
|1.1943
|2338
|2005.12.12 14:20
|modify
|398
|0.50
|1.1823
|1.1887
|1.1943
|2339
|2005.12.12 14:30
|modify
|398
|0.50
|1.1823
|1.1891
|1.1943
|2340
|2005.12.12 14:40
|modify
|398
|0.50
|1.1823
|1.1898
|1.1943
|2341
|2005.12.12 15:30
|t/p
|398
|0.50
|1.1943
|1.1898
|1.1943
|600.00
|27305.91
|2342
|2005.12.12 15:30
|buy
|399
|0.50
|1.1979
|1.1944
|1.2099
|2343
|2005.12.12 16:10
|s/l
|399
|0.50
|1.1944
|1.1944
|1.2099
|-175.00
|27130.91
|2344
|2005.12.12 16:10
|buy
|400
|0.50
|1.1945
|1.1910
|1.2065
|2345
|2005.12.12 16:20
|modify
|400
|0.50
|1.1945
|1.1912
|1.2065
|2346
|2005.12.12 16:40
|modify
|400
|0.50
|1.1945
|1.1936
|1.2065
|2347
|2005.12.12 18:40
|modify
|400
|0.50
|1.1945
|1.1940
|1.2065
|2348
|2005.12.12 19:20
|modify
|400
|0.50
|1.1945
|1.1949
|1.2065
|2349
|2005.12.12 21:10
|s/l
|400
|0.50
|1.1949
|1.1949
|1.2065
|20.00
|27150.91
|2350
|2005.12.12 21:10
|buy
|401
|0.50
|1.1948
|1.1913
|1.2068
|2351
|2005.12.12 21:30
|modify
|401
|0.50
|1.1948
|1.1921
|1.2068
|2352
|2005.12.12 21:40
|modify
|401
|0.50
|1.1948
|1.1928
|1.2068
|2353
|2005.12.13 00:10
|modify
|401
|0.50
|1.1948
|1.1930
|1.2068
|2354
|2005.12.13 03:30
|modify
|401
|0.50
|1.1948
|1.1938
|1.2068
|2355
|2005.12.13 09:10
|modify
|401
|0.50
|1.1948
|1.1939
|1.2068
|2356
|2005.12.13 10:20
|s/l
|401
|0.50
|1.1939
|1.1939
|1.2068
|-48.78
|27102.13
|2357
|2005.12.13 10:20
|buy
|402
|0.50
|1.1933
|1.1898
|1.2053
|2358
|2005.12.13 10:40
|modify
|402
|0.50
|1.1933
|1.1901
|1.2053
|2359
|2005.12.13 12:20
|modify
|402
|0.50
|1.1933
|1.1904
|1.2053
|2360
|2005.12.13 12:30
|modify
|402
|0.50
|1.1933
|1.1909
|1.2053
|2361
|2005.12.13 12:40
|s/l
|402
|0.50
|1.1909
|1.1909
|1.2053
|-120.00
|26982.13
|2362
|2005.12.13 12:40
|buy
|403
|0.50
|1.1908
|1.1873
|1.2028
|2363
|2005.12.13 13:10
|modify
|403
|0.50
|1.1908
|1.1888
|1.2028
|2364
|2005.12.13 13:20
|modify
|403
|0.50
|1.1908
|1.1890
|1.2028
|2365
|2005.12.13 14:10
|modify
|403
|0.50
|1.1908
|1.1896
|1.2028
|2366
|2005.12.13 15:10
|modify
|403
|0.50
|1.1908
|1.1899
|1.2028
|2367
|2005.12.13 15:30
|modify
|403
|0.50
|1.1908
|1.1904
|1.2028
|2368
|2005.12.13 17:40
|modify
|403
|0.50
|1.1908
|1.1908
|1.2028
|2369
|2005.12.13 21:20
|modify
|403
|0.50
|1.1908
|1.1956
|1.2028
|2370
|2005.12.13 21:30
|s/l
|403
|0.50
|1.1956
|1.1956
|1.2028
|240.00
|27222.13
|2371
|2005.12.13 21:30
|buy
|404
|0.50
|1.1930
|1.1895
|1.2050
|2372
|2005.12.13 21:40
|modify
|404
|0.50
|1.1930
|1.1956
|1.2050
|2373
|2005.12.13 21:59
|s/l
|404
|0.50
|1.1956
|1.1956
|1.2050
|130.00
|27352.13
|2374
|2005.12.13 21:59
|buy
|405
|0.50
|1.1956
|1.1921
|1.2076
|2375
|2005.12.13 22:10
|modify
|405
|0.50
|1.1956
|1.1933
|1.2076
|2376
|2005.12.13 22:20
|s/l
|405
|0.50
|1.1933
|1.1933
|1.2076
|-115.00
|27237.13
|2377
|2005.12.13 22:20
|buy
|406
|0.50
|1.1931
|1.1896
|1.2051
|2378
|2005.12.13 22:30
|modify
|406
|0.50
|1.1931
|1.1933
|1.2051
|2379
|2005.12.13 22:59
|s/l
|406
|0.50
|1.1933
|1.1933
|1.2051
|10.00
|27247.13
|2380
|2005.12.13 22:59
|buy
|407
|0.50
|1.1932
|1.1897
|1.2052
|2381
|2005.12.13 23:20
|modify
|407
|0.50
|1.1932
|1.1898
|1.2052
|2382
|2005.12.13 23:40
|modify
|407
|0.50
|1.1932
|1.1913
|1.2052
|2383
|2005.12.14 02:10
|modify
|407
|0.50
|1.1932
|1.1924
|1.2052
|2384
|2005.12.14 03:20
|modify
|407
|0.50
|1.1932
|1.1953
|1.2052
|2385
|2005.12.14 03:40
|modify
|407
|0.50
|1.1932
|1.1961
|1.2052
|2386
|2005.12.14 04:10
|modify
|407
|0.50
|1.1932
|1.1975
|1.2052
|2387
|2005.12.14 04:30
|modify
|407
|0.50
|1.1932
|1.1983
|1.2052
|2388
|2005.12.14 04:40
|modify
|407
|0.50
|1.1932
|1.2004
|1.2052
|2389
|2005.12.14 07:10
|s/l
|407
|0.50
|1.2004
|1.2004
|1.2052
|356.22
|27603.35
|2390
|2005.12.14 07:10
|buy
|408
|0.50
|1.1998
|1.1963
|1.2118
|2391
|2005.12.14 07:20
|modify
|408
|0.50
|1.1998
|1.1973
|1.2118
|2392
|2005.12.14 07:30
|modify
|408
|0.50
|1.1998
|1.1986
|1.2118
|2393
|2005.12.14 10:10
|modify
|408
|0.50
|1.1998
|1.2018
|1.2118
|2394
|2005.12.14 10:40
|s/l
|408
|0.50
|1.2018
|1.2018
|1.2118
|100.00
|27703.35
|2395
|2005.12.14 10:40
|buy
|409
|0.50
|1.2013
|1.1978
|1.2133
|2396
|2005.12.14 11:00
|modify
|409
|0.50
|1.2013
|1.2000
|1.2133
|2397
|2005.12.14 11:10
|modify
|409
|0.50
|1.2013
|1.2002
|1.2133
|2398
|2005.12.14 15:10
|modify
|409
|0.50
|1.2013
|1.2028
|1.2133
|2399
|2005.12.14 15:30
|s/l
|409
|0.50
|1.2028
|1.2028
|1.2133
|75.00
|27778.35
|2400
|2005.12.14 15:30
|buy
|410
|0.50
|1.2022
|1.1987
|1.2142
|2401
|2005.12.14 15:59
|modify
|410
|0.50
|1.2022
|1.2001
|1.2142
|2402
|2005.12.14 16:10
|modify
|410
|0.50
|1.2022
|1.2004
|1.2142
|2403
|2005.12.14 18:30
|modify
|410
|0.50
|1.2022
|1.2012
|1.2142
|2404
|2005.12.14 20:20
|s/l
|410
|0.50
|1.2012
|1.2012
|1.2142
|-50.00
|27728.35
|2405
|2005.12.14 20:20
|buy
|411
|0.50
|1.1996
|1.1961
|1.2116
|2406
|2005.12.14 20:30
|modify
|411
|0.50
|1.1996
|1.1977
|1.2116
|2407
|2005.12.14 20:40
|modify
|411
|0.50
|1.1996
|1.1992
|1.2116
|2408
|2005.12.14 21:10
|s/l
|411
|0.50
|1.1992
|1.1992
|1.2116
|-20.00
|27708.35
|2409
|2005.12.14 21:10
|buy
|412
|0.50
|1.1989
|1.1954
|1.2109
|2410
|2005.12.14 21:20
|modify
|412
|0.50
|1.1989
|1.1964
|1.2109
|2411
|2005.12.14 21:30
|modify
|412
|0.50
|1.1989
|1.1974
|1.2109
|2412
|2005.12.15 01:10
|s/l
|412
|0.50
|1.1974
|1.1974
|1.2109
|-86.34
|27622.01
|2413
|2005.12.15 01:10
|buy
|413
|0.50
|1.1970
|1.1935
|1.2090
|2414
|2005.12.15 01:20
|modify
|413
|0.50
|1.1970
|1.1964
|1.2090
|2415
|2005.12.15 03:10
|modify
|413
|0.50
|1.1970
|1.1983
|1.2090
|2416
|2005.12.15 04:00
|close
|413
|0.50
|1.2015
|1.1983
|1.2090
|225.00
|27847.01
|2417
|2005.12.15 04:10
|sell
|414
|0.50
|1.2017
|1.2052
|1.1897
|2418
|2005.12.15 04:20
|modify
|414
|0.50
|1.2017
|1.2049
|1.1897
|2419
|2005.12.15 04:30
|modify
|414
|0.50
|1.2017
|1.2039
|1.1897
|2420
|2005.12.15 05:10
|modify
|414
|0.50
|1.2017
|1.2019
|1.1897
|2421
|2005.12.15 05:20
|modify
|414
|0.50
|1.2017
|1.1999
|1.1897
|2422
|2005.12.15 05:40
|s/l
|414
|0.50
|1.1999
|1.1999
|1.1897
|90.00
|27937.01
|2423
|2005.12.15 05:40
|sell
|415
|0.50
|1.2005
|1.2040
|1.1885
|2424
|2005.12.15 06:00
|modify
|415
|0.50
|1.2005
|1.2013
|1.1885
|2425
|2005.12.15 06:10
|modify
|415
|0.50
|1.2005
|1.2006
|1.1885
|2426
|2005.12.15 09:10
|s/l
|415
|0.50
|1.2006
|1.2006
|1.1885
|-5.00
|27932.01
|2427
|2005.12.15 09:10
|sell
|416
|0.50
|1.2006
|1.2041
|1.1886
|2428
|2005.12.15 09:20
|modify
|416
|0.50
|1.2006
|1.2013
|1.1886
|2429
|2005.12.15 10:20
|s/l
|416
|0.50
|1.2013
|1.2013
|1.1886
|-35.00
|27897.01
|2430
|2005.12.15 10:20
|sell
|417
|0.50
|1.2021
|1.2056
|1.1901
|2431
|2005.12.15 10:30
|modify
|417
|0.50
|1.2021
|1.2045
|1.1901
|2432
|2005.12.15 10:40
|modify
|417
|0.50
|1.2021
|1.2041
|1.1901
|2433
|2005.12.15 10:59
|modify
|417
|0.50
|1.2021
|1.2038
|1.1901
|2434
|2005.12.15 11:10
|s/l
|417
|0.50
|1.2038
|1.2038
|1.1901
|-85.00
|27812.01
|2435
|2005.12.15 11:10
|sell
|418
|0.50
|1.2036
|1.2071
|1.1916
|2436
|2005.12.15 11:20
|modify
|418
|0.50
|1.2036
|1.2046
|1.1916
|2437
|2005.12.15 11:30
|modify
|418
|0.50
|1.2036
|1.2036
|1.1916
|2438
|2005.12.15 11:40
|s/l
|418
|0.50
|1.2036
|1.2036
|1.1916
|0.00
|27812.01
|2439
|2005.12.15 11:40
|sell
|419
|0.50
|1.2041
|1.2076
|1.1921
|2440
|2005.12.15 11:59
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.2070
|1.1921
|2441
|2005.12.15 12:10
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.2053
|1.1921
|2442
|2005.12.15 12:20
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.2048
|1.1921
|2443
|2005.12.15 13:10
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.2045
|1.1921
|2444
|2005.12.15 14:10
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.2041
|1.1921
|2445
|2005.12.15 15:10
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.2032
|1.1921
|2446
|2005.12.15 16:20
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.2022
|1.1921
|2447
|2005.12.15 16:30
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.2016
|1.1921
|2448
|2005.12.15 16:40
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.2009
|1.1921
|2449
|2005.12.15 17:20
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.2004
|1.1921
|2450
|2005.12.15 17:30
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.1985
|1.1921
|2451
|2005.12.15 17:40
|modify
|419
|0.50
|1.2041
|1.1973
|1.1921
|2452
|2005.12.15 18:10
|s/l
|419
|0.50
|1.1973
|1.1973
|1.1921
|340.00
|28152.01
|2453
|2005.12.15 18:10
|sell
|420
|0.50
|1.1987
|1.2022
|1.1867
|2454
|2005.12.15 18:20
|modify
|420
|0.50
|1.1987
|1.2018
|1.1867
|2455
|2005.12.15 18:30
|modify
|420
|0.50
|1.1987
|1.2014
|1.1867
|2456
|2005.12.15 18:40
|modify
|420
|0.50
|1.1987
|1.1985
|1.1867
|2457
|2005.12.16 02:10
|modify
|420
|0.50
|1.1987
|1.1980
|1.1867
|2458
|2005.12.16 03:40
|modify
|420
|0.50
|1.1987
|1.1974
|1.1867
|2459
|2005.12.16 07:20
|s/l
|420
|0.50
|1.1974
|1.1974
|1.1867
|67.80
|28219.81
|2460
|2005.12.16 07:20
|sell
|421
|0.50
|1.1974
|1.2009
|1.1854
|2461
|2005.12.16 07:30
|modify
|421
|0.50
|1.1974
|1.1995
|1.1854
|2462
|2005.12.16 10:30
|s/l
|421
|0.50
|1.1995
|1.1995
|1.1854
|-105.00
|28114.81
|2463
|2005.12.16 10:30
|sell
|422
|0.50
|1.2008
|1.2043
|1.1888
|2464
|2005.12.16 10:40
|modify
|422
|0.50
|1.2008
|1.2039
|1.1888
|2465
|2005.12.16 11:10
|modify
|422
|0.50
|1.2008
|1.2031
|1.1888
|2466
|2005.12.16 12:10
|modify
|422
|0.50
|1.2008
|1.2028
|1.1888
|2467
|2005.12.16 12:20
|modify
|422
|0.50
|1.2008
|1.2026
|1.1888
|2468
|2005.12.16 13:10
|modify
|422
|0.50
|1.2008
|1.2012
|1.1888
|2469
|2005.12.16 15:40
|modify
|422
|0.50
|1.2008
|1.2004
|1.1888
|2470
|2005.12.16 17:10
|s/l
|422
|0.50
|1.2004
|1.2004
|1.1888
|20.00
|28134.81
|2471
|2005.12.16 17:10
|sell
|423
|0.50
|1.2015
|1.2050
|1.1895
|2472
|2005.12.16 17:20
|modify
|423
|0.50
|1.2015
|1.2037
|1.1895
|2473
|2005.12.16 17:30
|modify
|423
|0.50
|1.2015
|1.2031
|1.1895
|2474
|2005.12.16 17:40
|modify
|423
|0.50
|1.2015
|1.2023
|1.1895
|2475
|2005.12.19 00:00
|s/l
|423
|0.50
|1.2023
|1.2023
|1.1895
|-37.20
|28097.61
|2476
|2005.12.19 00:00
|sell
|424
|0.50
|1.2028
|1.2063
|1.1908
|2477
|2005.12.19 00:10
|modify
|424
|0.50
|1.2028
|1.2058
|1.1908
|2478
|2005.12.19 00:20
|modify
|424
|0.50
|1.2028
|1.2051
|1.1908
|2479
|2005.12.19 04:10
|modify
|424
|0.50
|1.2028
|1.2050
|1.1908
|2480
|2005.12.19 05:30
|modify
|424
|0.50
|1.2028
|1.2047
|1.1908
|2481
|2005.12.19 05:40
|modify
|424
|0.50
|1.2028
|1.2043
|1.1908
|2482
|2005.12.19 09:20
|modify
|424
|0.50
|1.2028
|1.2041
|1.1908
|2483
|2005.12.19 12:40
|modify
|424
|0.50
|1.2028
|1.2037
|1.1908
|2484
|2005.12.19 14:20
|modify
|424
|0.50
|1.2028
|1.2030
|1.1908
|2485
|2005.12.19 14:40
|modify
|424
|0.50
|1.2028
|1.2015
|1.1908
|2486
|2005.12.19 15:30
|modify
|424
|0.50
|1.2028
|1.2012
|1.1908
|2487
|2005.12.19 19:40
|s/l
|424
|0.50
|1.2012
|1.2012
|1.1908
|80.00
|28177.61
|2488
|2005.12.19 19:40
|sell
|425
|0.50
|1.2019
|1.2054
|1.1899
|2489
|2005.12.19 19:59
|modify
|425
|0.50
|1.2019
|1.2035
|1.1899
|2490
|2005.12.19 20:10
|modify
|425
|0.50
|1.2019
|1.2016
|1.1899
|2491
|2005.12.19 22:30
|s/l
|425
|0.50
|1.2016
|1.2016
|1.1899
|15.00
|28192.61
|2492
|2005.12.19 22:30
|sell
|426
|0.50
|1.2014
|1.2049
|1.1894
|2493
|2005.12.19 22:40
|modify
|426
|0.50
|1.2014
|1.2041
|1.1894
|2494
|2005.12.19 23:10
|modify
|426
|0.50
|1.2014
|1.2039
|1.1894
|2495
|2005.12.19 23:30
|modify
|426
|0.50
|1.2014
|1.2036
|1.1894
|2496
|2005.12.20 03:30
|modify
|426
|0.50
|1.2014
|1.2029
|1.1894
|2497
|2005.12.20 04:20
|modify
|426
|0.50
|1.2014
|1.2027
|1.1894
|2498
|2005.12.20 05:10
|modify
|426
|0.50
|1.2014
|1.2021
|1.1894
|2499
|2005.12.20 05:40
|modify
|426
|0.50
|1.2014
|1.2015
|1.1894
|2500
|2005.12.20 06:30
|modify
|426
|0.50
|1.2014
|1.2009
|1.1894
|2501
|2005.12.20 06:40
|modify
|426
|0.50
|1.2014
|1.1998
|1.1894
|2502
|2005.12.20 07:10
|s/l
|426
|0.50
|1.1998
|1.1998
|1.1894
|82.80
|28275.40
|2503
|2005.12.20 07:10
|sell
|427
|0.50
|1.1996
|1.2031
|1.1876
|2504
|2005.12.20 07:20
|modify
|427
|0.50
|1.1996
|1.2028
|1.1876
|2505
|2005.12.20 07:30
|modify
|427
|0.50
|1.1996
|1.2026
|1.1876
|2506
|2005.12.20 07:40
|modify
|427
|0.50
|1.1996
|1.2016
|1.1876
|2507
|2005.12.20 09:30
|modify
|427
|0.50
|1.1996
|1.2008
|1.1876
|2508
|2005.12.20 11:10
|modify
|427
|0.50
|1.1996
|1.1995
|1.1876
|2509
|2005.12.20 14:40
|modify
|427
|0.50
|1.1996
|1.1991
|1.1876
|2510
|2005.12.20 15:40
|modify
|427
|0.50
|1.1996
|1.1960
|1.1876
|2511
|2005.12.20 16:40
|modify
|427
|0.50
|1.1996
|1.1945
|1.1876
|2512
|2005.12.20 17:30
|modify
|427
|0.50
|1.1996
|1.1939
|1.1876
|2513
|2005.12.20 17:40
|modify
|427
|0.50
|1.1996
|1.1918
|1.1876
|2514
|2005.12.20 18:30
|t/p
|427
|0.50
|1.1876
|1.1918
|1.1876
|600.00
|28875.40
|2515
|2005.12.20 18:30
|sell
|428
|0.50
|1.1862
|1.1897
|1.1742
|2516
|2005.12.20 18:40
|modify
|428
|0.50
|1.1862
|1.1882
|1.1742
|2517
|2005.12.20 19:40
|modify
|428
|0.50
|1.1862
|1.1877
|1.1742
|2518
|2005.12.21 01:20
|s/l
|428
|0.50
|1.1877
|1.1877
|1.1742
|-72.20
|28803.20
|2519
|2005.12.21 01:20
|sell
|429
|0.50
|1.1878
|1.1913
|1.1758
|2520
|2005.12.21 01:30
|modify
|429
|0.50
|1.1878
|1.1909
|1.1758
|2521
|2005.12.21 01:40
|modify
|429
|0.50
|1.1878
|1.1896
|1.1758
|2522
|2005.12.21 07:30
|modify
|429
|0.50
|1.1878
|1.1895
|1.1758
|2523
|2005.12.21 07:40
|modify
|429
|0.50
|1.1878
|1.1891
|1.1758
|2524
|2005.12.21 09:10
|s/l
|429
|0.50
|1.1891
|1.1891
|1.1758
|-65.00
|28738.20
|2525
|2005.12.21 09:10
|sell
|430
|0.50
|1.1892
|1.1927
|1.1772
|2526
|2005.12.21 09:20
|modify
|430
|0.50
|1.1892
|1.1918
|1.1772
|2527
|2005.12.21 09:30
|modify
|430
|0.50
|1.1892
|1.1902
|1.1772
|2528
|2005.12.21 10:40
|s/l
|430
|0.50
|1.1902
|1.1902
|1.1772
|-50.00
|28688.20
|2529
|2005.12.21 10:40
|sell
|431
|0.50
|1.1911
|1.1946
|1.1791
|2530
|2005.12.21 10:59
|modify
|431
|0.50
|1.1911
|1.1921
|1.1791
|2531
|2005.12.21 11:10
|modify
|431
|0.50
|1.1911
|1.1913
|1.1791
|2532
|2005.12.21 13:10
|modify
|431
|0.50
|1.1911
|1.1903
|1.1791
|2533
|2005.12.21 14:10
|modify
|431
|0.50
|1.1911
|1.1892
|1.1791
|2534
|2005.12.21 15:40
|modify
|431
|0.50
|1.1911
|1.1887
|1.1791
|2535
|2005.12.21 16:30
|modify
|431
|0.50
|1.1911
|1.1841
|1.1791
|2536
|2005.12.21 17:40
|modify
|431
|0.50
|1.1911
|1.1839
|1.1791
|2537
|2005.12.21 21:20
|s/l
|431
|0.50
|1.1839
|1.1839
|1.1791
|360.00
|29048.20
|2538
|2005.12.21 21:20
|sell
|432
|0.50
|1.1838
|1.1873
|1.1718
|2539
|2005.12.21 22:10
|modify
|432
|0.50
|1.1838
|1.1868
|1.1718
|2540
|2005.12.22 01:10
|modify
|432
|0.50
|1.1838
|1.1866
|1.1718
|2541
|2005.12.22 02:30
|modify
|432
|0.50
|1.1838
|1.1865
|1.1718
|2542
|2005.12.22 02:40
|modify
|432
|0.50
|1.1838
|1.1858
|1.1718
|2543
|2005.12.22 09:10
|modify
|432
|0.50
|1.1838
|1.1853
|1.1718
|2544
|2005.12.22 10:10
|modify
|432
|0.50
|1.1838
|1.1852
|1.1718
|2545
|2005.12.22 15:10
|modify
|432
|0.50
|1.1838
|1.1846
|1.1718
|2546
|2005.12.22 16:10
|s/l
|432
|0.50
|1.1846
|1.1846
|1.1718
|-31.61
|29016.59
|2547
|2005.12.22 16:10
|sell
|433
|0.50
|1.1858
|1.1893
|1.1738
|2548
|2005.12.22 16:30
|modify
|433
|0.50
|1.1858
|1.1890
|1.1738
|2549
|2005.12.22 16:40
|modify
|433
|0.50
|1.1858
|1.1872
|1.1738
|2550
|2005.12.22 17:10
|s/l
|433
|0.50
|1.1872
|1.1872
|1.1738
|-70.00
|28946.59
|2551
|2005.12.22 17:10
|sell
|434
|0.50
|1.1883
|1.1918
|1.1763
|2552
|2005.12.22 17:20
|modify
|434
|0.50
|1.1883
|1.1910
|1.1763
|2553
|2005.12.22 17:30
|modify
|434
|0.50
|1.1883
|1.1900
|1.1763
|2554
|2005.12.22 17:40
|s/l
|434
|0.50
|1.1900
|1.1900
|1.1763
|-85.00
|28861.59
|2555
|2005.12.22 17:40
|sell
|435
|0.50
|1.1898
|1.1933
|1.1778
|2556
|2005.12.22 18:00
|modify
|435
|0.50
|1.1898
|1.1901
|1.1778
|2557
|2005.12.22 18:10
|modify
|435
|0.50
|1.1898
|1.1899
|1.1778
|2558
|2005.12.22 18:20
|modify
|435
|0.50
|1.1898
|1.1896
|1.1778
|2559
|2005.12.22 20:10
|modify
|435
|0.50
|1.1898
|1.1894
|1.1778
|2560
|2005.12.23 13:10
|modify
|435
|0.50
|1.1898
|1.1883
|1.1778
|2561
|2005.12.23 14:20
|modify
|435
|0.50
|1.1898
|1.1874
|1.1778
|2562
|2005.12.23 15:40
|modify
|435
|0.50
|1.1898
|1.1872
|1.1778
|2563
|2005.12.23 16:30
|modify
|435
|0.50
|1.1898
|1.1867
|1.1778
|2564
|2005.12.23 17:10
|s/l
|435
|0.50
|1.1867
|1.1867
|1.1778
|157.80
|29019.38
|2565
|2005.12.23 17:10
|sell
|436
|0.50
|1.1883
|1.1918
|1.1763
|2566
|2005.12.23 17:20
|modify
|436
|0.50
|1.1883
|1.1887
|1.1763
|2567
|2005.12.23 17:40
|modify
|436
|0.50
|1.1883
|1.1876
|1.1763
|2568
|2005.12.23 18:20
|s/l
|436
|0.50
|1.1876
|1.1876
|1.1763
|35.00
|29054.38
|2569
|2005.12.23 18:20
|sell
|437
|0.50
|1.1874
|1.1909
|1.1754
|2570
|2005.12.23 18:30
|modify
|437
|0.50
|1.1874
|1.1885
|1.1754
|2571
|2005.12.23 19:20
|modify
|437
|0.50
|1.1874
|1.1880
|1.1754
|2572
|2005.12.27 08:00
|modify
|437
|0.50
|1.1874
|1.1874
|1.1754
|2573
|2005.12.27 08:10
|modify
|437
|0.50
|1.1874
|1.1868
|1.1754
|2574
|2005.12.27 10:10
|s/l
|437
|0.50
|1.1868
|1.1868
|1.1754
|35.59
|29089.98
|2575
|2005.12.27 10:10
|sell
|438
|0.50
|1.1877
|1.1912
|1.1757
|2576
|2005.12.27 10:20
|modify
|438
|0.50
|1.1877
|1.1905
|1.1757
|2577
|2005.12.27 10:40
|modify
|438
|0.50
|1.1877
|1.1879
|1.1757
|2578
|2005.12.27 21:10
|modify
|438
|0.50
|1.1877
|1.1871
|1.1757
|2579
|2005.12.27 21:40
|modify
|438
|0.50
|1.1877
|1.1869
|1.1757
|2580
|2005.12.27 22:30
|modify
|438
|0.50
|1.1877
|1.1868
|1.1757
|2581
|2005.12.27 22:40
|modify
|438
|0.50
|1.1877
|1.1865
|1.1757
|2582
|2005.12.27 23:40
|modify
|438
|0.50
|1.1877
|1.1863
|1.1757
|2583
|2005.12.28 08:30
|s/l
|438
|0.50
|1.1863
|1.1863
|1.1757
|72.80
|29162.77
|2584
|2005.12.28 08:30
|sell
|439
|0.50
|1.1874
|1.1909
|1.1754
|2585
|2005.12.28 08:40
|modify
|439
|0.50
|1.1874
|1.1892
|1.1754
|2586
|2005.12.28 09:20
|s/l
|439
|0.50
|1.1892
|1.1892
|1.1754
|-90.00
|29072.77
|2587
|2005.12.28 09:20
|sell
|440
|0.50
|1.1929
|1.1964
|1.1809
|2588
|2005.12.28 09:30
|modify
|440
|0.50
|1.1929
|1.1920
|1.1809
|2589
|2005.12.28 09:40
|s/l
|440
|0.50
|1.1920
|1.1920
|1.1809
|45.00
|29117.77
|2590
|2005.12.28 09:40
|sell
|441
|0.50
|1.1918
|1.1953
|1.1798
|2591
|2005.12.28 10:10
|modify
|441
|0.50
|1.1918
|1.1948
|1.1798
|2592
|2005.12.28 10:20
|modify
|441
|0.50
|1.1918
|1.1944
|1.1798
|2593
|2005.12.28 11:10
|modify
|441
|0.50
|1.1918
|1.1934
|1.1798
|2594
|2005.12.28 16:20
|s/l
|441
|0.50
|1.1934
|1.1934
|1.1798
|-80.00
|29037.77
|2595
|2005.12.28 16:20
|sell
|442
|0.50
|1.1932
|1.1967
|1.1812
|2596
|2005.12.28 16:30
|modify
|442
|0.50
|1.1932
|1.1960
|1.1812
|2597
|2005.12.28 17:20
|modify
|442
|0.50
|1.1932
|1.1950
|1.1812
|2598
|2005.12.28 17:40
|modify
|442
|0.50
|1.1932
|1.1938
|1.1812
|2599
|2005.12.28 18:10
|modify
|442
|0.50
|1.1932
|1.1927
|1.1812
|2600
|2005.12.28 18:30
|modify
|442
|0.50
|1.1932
|1.1904
|1.1812
|2601
|2005.12.28 18:40
|s/l
|442
|0.50
|1.1904
|1.1904
|1.1812
|140.00
|29177.77
|2602
|2005.12.28 18:40
|sell
|443
|0.50
|1.1919
|1.1954
|1.1799
|2603
|2005.12.28 19:00
|modify
|443
|0.50
|1.1919
|1.1913
|1.1799
|2604
|2005.12.28 19:10
|modify
|443
|0.50
|1.1919
|1.1894
|1.1799
|2605
|2005.12.28 19:20
|modify
|443
|0.50
|1.1919
|1.1866
|1.1799
|2606
|2005.12.28 19:30
|s/l
|443
|0.50
|1.1866
|1.1866
|1.1799
|265.00
|29442.77
|2607
|2005.12.28 19:30
|sell
|444
|0.50
|1.1878
|1.1913
|1.1758
|2608
|2005.12.28 19:40
|modify
|444
|0.50
|1.1878
|1.1888
|1.1758
|2609
|2005.12.28 19:59
|modify
|444
|0.50
|1.1878
|1.1875
|1.1758
|2610
|2005.12.28 20:40
|modify
|444
|0.50
|1.1878
|1.1864
|1.1758
|2611
|2005.12.28 21:30
|modify
|444
|0.50
|1.1878
|1.1857
|1.1758
|2612
|2005.12.28 21:40
|modify
|444
|0.50
|1.1878
|1.1850
|1.1758
|2613
|2005.12.29 01:40
|s/l
|444
|0.50
|1.1850
|1.1850
|1.1758
|148.39
|29591.16
|2614
|2005.12.29 01:40
|sell
|445
|0.50
|1.1849
|1.1884
|1.1729
|2615
|2005.12.29 02:00
|modify
|445
|0.50
|1.1849
|1.1883
|1.1729
|2616
|2005.12.29 02:10
|modify
|445
|0.50
|1.1849
|1.1875
|1.1729
|2617
|2005.12.29 09:40
|s/l
|445
|0.50
|1.1875
|1.1875
|1.1729
|-130.00
|29461.16
|2618
|2005.12.29 09:40
|sell
|446
|0.50
|1.1884
|1.1919
|1.1764
|2619
|2005.12.29 10:00
|modify
|446
|0.50
|1.1884
|1.1903
|1.1764
|2620
|2005.12.29 10:10
|modify
|446
|0.50
|1.1884
|1.1893
|1.1764
|2621
|2005.12.29 11:10
|modify
|446
|0.50
|1.1884
|1.1877
|1.1764
|2622
|2005.12.29 13:40
|modify
|446
|0.50
|1.1884
|1.1874
|1.1764
|2623
|2005.12.29 14:30
|modify
|446
|0.50
|1.1884
|1.1862
|1.1764
|2624
|2005.12.29 15:20
|modify
|446
|0.50
|1.1884
|1.1861
|1.1764
|2625
|2005.12.29 15:40
|modify
|446
|0.50
|1.1884
|1.1856
|1.1764
|2626
|2005.12.29 19:40
|s/l
|446
|0.50
|1.1856
|1.1856
|1.1764
|140.00
|29601.16
|2627
|2005.12.29 19:40
|sell
|447
|0.50
|1.1856
|1.1891
|1.1736
|2628
|2005.12.29 19:59
|modify
|447
|0.50
|1.1856
|1.1878
|1.1736
|2629
|2005.12.29 20:10
|modify
|447
|0.50
|1.1856
|1.1869
|1.1736
|2630
|2005.12.30 03:20
|modify
|447
|0.50
|1.1856
|1.1866
|1.1736
|2631
|2005.12.30 04:30
|s/l
|447
|0.50
|1.1866
|1.1866
|1.1736
|-47.20
|29553.96
|2632
|2005.12.30 04:30
|sell
|448
|0.50
|1.1868
|1.1903
|1.1748
|2633
|2005.12.30 04:40
|modify
|448
|0.50
|1.1868
|1.1894
|1.1748
|2634
|2005.12.30 10:10
|modify
|448
|0.50
|1.1868
|1.1879
|1.1748
|2635
|2005.12.30 11:20
|modify
|448
|0.50
|1.1868
|1.1878
|1.1748
|2636
|2005.12.30 11:40
|modify
|448
|0.50
|1.1868
|1.1864
|1.1748
|2637
|2005.12.30 14:20
|modify
|448
|0.50
|1.1868
|1.1862
|1.1748
|2638
|2005.12.30 14:30
|modify
|448
|0.50
|1.1868
|1.1831
|1.1748
|2639
|2005.12.30 14:40
|modify
|448
|0.50
|1.1868
|1.1826
|1.1748
|2640
|2005.12.30 15:20
|modify
|448
|0.50
|1.1868
|1.1824
|1.1748
|2641
|2005.12.30 15:30
|modify
|448
|0.50
|1.1868
|1.1821
|1.1748
|2642
|2005.12.30 16:40
|modify
|448
|0.50
|1.1868
|1.1814
|1.1748
|2643
|2005.12.30 18:10
|s/l
|448
|0.50
|1.1814
|1.1814
|1.1748
|270.00
|29823.96
|2644
|2005.12.30 18:10
|sell
|449
|0.50
|1.1850
|1.1885
|1.1730
|2645
|2005.12.30 18:20
|modify
|449
|0.50
|1.1850
|1.1849
|1.1730
|2646
|2005.12.30 18:30
|modify
|449
|0.50
|1.1850
|1.1831
|1.1730
|2647
|2005.12.30 18:59
|s/l
|449
|0.50
|1.1831
|1.1831
|1.1730
|95.00
|29918.96
|2648
|2005.12.30 18:59
|sell
|450
|0.50
|1.1842
|1.1877
|1.1722
|2649
|2005.12.30 19:20
|modify
|450
|0.50
|1.1842
|1.1859
|1.1722
|2650
|2005.12.30 20:10
|modify
|450
|0.50
|1.1842
|1.1849
|1.1722
|2651
|2006.01.03 08:00
|s/l
|450
|0.50
|1.1849
|1.1849
|1.1722
|-29.41
|29889.55
|2652
|2006.01.03 08:00
|sell
|451
|0.50
|1.1890
|1.1925
|1.1770
|2653
|2006.01.03 08:20
|modify
|451
|0.50
|1.1890
|1.1911
|1.1770
|2654
|2006.01.03 08:30
|modify
|451
|0.50
|1.1890
|1.1908
|1.1770
|2655
|2006.01.03 10:40
|s/l
|451
|0.50
|1.1908
|1.1908
|1.1770
|-90.00
|29799.55
|2656
|2006.01.03 10:40
|sell
|452
|0.50
|1.1906
|1.1941
|1.1786
|2657
|2006.01.03 11:00
|modify
|452
|0.50
|1.1906
|1.1921
|1.1786
|2658
|2006.01.03 11:10
|modify
|452
|0.50
|1.1906
|1.1896
|1.1786
|2659
|2006.01.03 12:00
|close
|452
|0.50
|1.1890
|1.1896
|1.1786
|80.00
|29879.55
|2660
|2006.01.03 12:10
|buy
|453
|0.50
|1.1882
|1.1847
|1.2002
|2661
|2006.01.03 12:20
|modify
|453
|0.50
|1.1882
|1.1857
|1.2002
|2662
|2006.01.03 12:30
|modify
|453
|0.50
|1.1882
|1.1861
|1.2002
|2663
|2006.01.03 16:10
|modify
|453
|0.50
|1.1882
|1.1891
|1.2002
|2664
|2006.01.03 16:30
|modify
|453
|0.50
|1.1882
|1.1900
|1.2002
|2665
|2006.01.03 16:40
|s/l
|453
|0.50
|1.1900
|1.1900
|1.2002
|90.00
|29969.55
|2666
|2006.01.03 16:40
|buy
|454
|0.50
|1.1874
|1.1839
|1.1994
|2667
|2006.01.03 16:59
|modify
|454
|0.50
|1.1874
|1.1898
|1.1994
|2668
|2006.01.03 17:20
|modify
|454
|0.50
|1.1874
|1.1950
|1.1994
|2669
|2006.01.03 17:30
|s/l
|454
|0.50
|1.1950
|1.1950
|1.1994
|380.00
|30349.55
|2670
|2006.01.03 17:30
|buy
|455
|0.50
|1.1933
|1.1898
|1.2053
|2671
|2006.01.03 17:40
|modify
|455
|0.50
|1.1933
|1.1920
|1.2053
|2672
|2006.01.03 18:00
|modify
|455
|0.50
|1.1933
|1.1943
|1.2053
|2673
|2006.01.03 18:40
|modify
|455
|0.50
|1.1933
|1.1949
|1.2053
|2674
|2006.01.03 20:40
|modify
|455
|0.50
|1.1933
|1.1956
|1.2053
|2675
|2006.01.03 21:20
|modify
|455
|0.50
|1.1933
|1.1990
|1.2053
|2676
|2006.01.03 21:40
|modify
|455
|0.50
|1.1933
|1.1992
|1.2053
|2677
|2006.01.03 22:40
|modify
|455
|0.50
|1.1933
|1.1995
|1.2053
|2678
|2006.01.04 01:20
|modify
|455
|0.50
|1.1933
|1.2001
|1.2053
|2679
|2006.01.04 02:10
|t/p
|455
|0.50
|1.2053
|1.2001
|1.2053
|596.22
|30945.77
|2680
|2006.01.04 02:10
|buy
|456
|0.50
|1.2056
|1.2021
|1.2176
|2681
|2006.01.04 04:30
|modify
|456
|0.50
|1.2056
|1.2037
|1.2176
|2682
|2006.01.04 04:40
|modify
|456
|0.50
|1.2056
|1.2039
|1.2176
|2683
|2006.01.04 05:30
|modify
|456
|0.50
|1.2056
|1.2042
|1.2176
|2684
|2006.01.04 05:40
|modify
|456
|0.50
|1.2056
|1.2050
|1.2176
|2685
|2006.01.04 08:10
|s/l
|456
|0.50
|1.2050
|1.2050
|1.2176
|-30.00
|30915.77
|2686
|2006.01.04 08:10
|buy
|457
|0.50
|1.2049
|1.2014
|1.2169
|2687
|2006.01.04 08:20
|modify
|457
|0.50
|1.2049
|1.2036
|1.2169
|2688
|2006.01.04 09:40
|s/l
|457
|0.50
|1.2036
|1.2036
|1.2169
|-65.00
|30850.77
|2689
|2006.01.04 09:40
|buy
|458
|0.50
|1.2037
|1.2002
|1.2157
|2690
|2006.01.04 09:59
|modify
|458
|0.50
|1.2037
|1.2008
|1.2157
|2691
|2006.01.04 10:00
|modify
|458
|0.50
|1.2037
|1.2009
|1.2157
|2692
|2006.01.04 10:10
|modify
|458
|0.50
|1.2037
|1.2022
|1.2157
|2693
|2006.01.04 11:10
|modify
|458
|0.50
|1.2037
|1.2065
|1.2157
|2694
|2006.01.04 11:30
|s/l
|458
|0.50
|1.2065
|1.2065
|1.2157
|140.00
|30990.77
|2695
|2006.01.04 11:30
|buy
|459
|0.50
|1.2058
|1.2023
|1.2178
|2696
|2006.01.04 11:59
|modify
|459
|0.50
|1.2058
|1.2031
|1.2178
|2697
|2006.01.04 12:00
|modify
|459
|0.50
|1.2058
|1.2032
|1.2178
|2698
|2006.01.04 12:10
|modify
|459
|0.50
|1.2058
|1.2038
|1.2178
|2699
|2006.01.04 14:20
|modify
|459
|0.50
|1.2058
|1.2050
|1.2178
|2700
|2006.01.04 14:30
|modify
|459
|0.50
|1.2058
|1.2076
|1.2178
|2701
|2006.01.04 14:40
|modify
|459
|0.50
|1.2058
|1.2078
|1.2178
|2702
|2006.01.04 15:10
|s/l
|459
|0.50
|1.2078
|1.2078
|1.2178
|100.00
|31090.77
|2703
|2006.01.04 15:10
|buy
|460
|0.50
|1.2076
|1.2041
|1.2196
|2704
|2006.01.04 15:20
|modify
|460
|0.50
|1.2076
|1.2071
|1.2196
|2705
|2006.01.04 15:40
|modify
|460
|0.50
|1.2076
|1.2073
|1.2196
|2706
|2006.01.04 16:10
|s/l
|460
|0.50
|1.2073
|1.2073
|1.2196
|-15.00
|31075.77
|2707
|2006.01.04 16:10
|buy
|461
|0.50
|1.2071
|1.2036
|1.2191
|2708
|2006.01.04 16:40
|modify
|461
|0.50
|1.2071
|1.2067
|1.2191
|2709
|2006.01.04 19:10
|modify
|461
|0.50
|1.2071
|1.2077
|1.2191
|2710
|2006.01.04 19:20
|modify
|461
|0.50
|1.2071
|1.2098
|1.2191
|2711
|2006.01.04 19:30
|s/l
|461
|0.50
|1.2098
|1.2098
|1.2191
|135.00
|31210.77
|2712
|2006.01.04 19:30
|buy
|462
|0.50
|1.2089
|1.2054
|1.2209
|2713
|2006.01.04 19:40
|modify
|462
|0.50
|1.2089
|1.2081
|1.2209
|2714
|2006.01.04 19:59
|modify
|462
|0.50
|1.2089
|1.2092
|1.2209
|2715
|2006.01.04 20:00
|modify
|462
|0.50
|1.2089
|1.2093
|1.2209
|2716
|2006.01.04 20:10
|modify
|462
|0.50
|1.2089
|1.2109
|1.2209
|2717
|2006.01.05 00:20
|s/l
|462
|0.50
|1.2109
|1.2109
|1.2209
|88.66
|31299.43
|2718
|2006.01.05 00:20
|buy
|463
|0.50
|1.2109
|1.2074
|1.2229
|2719
|2006.01.05 00:30
|modify
|463
|0.50
|1.2109
|1.2077
|1.2229
|2720
|2006.01.05 00:40
|modify
|463
|0.50
|1.2109
|1.2086
|1.2229
|2721
|2006.01.05 02:20
|modify
|463
|0.50
|1.2109
|1.2088
|1.2229
|2722
|2006.01.05 09:30
|s/l
|463
|0.50
|1.2088
|1.2088
|1.2229
|-105.00
|31194.43
|2723
|2006.01.05 09:30
|buy
|464
|0.50
|1.2086
|1.2051
|1.2206
|2724
|2006.01.05 09:40
|modify
|464
|0.50
|1.2086
|1.2075
|1.2206
|2725
|2006.01.05 10:30
|modify
|464
|0.50
|1.2086
|1.2078
|1.2206
|2726
|2006.01.05 12:30
|s/l
|464
|0.50
|1.2078
|1.2078
|1.2206
|-40.00
|31154.43
|2727
|2006.01.05 12:30
|buy
|465
|0.50
|1.2078
|1.2043
|1.2198
|2728
|2006.01.05 12:40
|modify
|465
|0.50
|1.2078
|1.2069
|1.2198
|2729
|2006.01.05 13:10
|s/l
|465
|0.50
|1.2069
|1.2069
|1.2198
|-45.00
|31109.43
|2730
|2006.01.05 13:10
|buy
|466
|0.50
|1.2070
|1.2035
|1.2190
|2731
|2006.01.05 13:30
|modify
|466
|0.50
|1.2070
|1.2059
|1.2190
|2732
|2006.01.05 14:20
|modify
|466
|0.50
|1.2070
|1.2066
|1.2190
|2733
|2006.01.05 15:10
|modify
|466
|0.50
|1.2070
|1.2075
|1.2190
|2734
|2006.01.05 19:10
|modify
|466
|0.50
|1.2070
|1.2076
|1.2190
|2735
|2006.01.05 21:30
|modify
|466
|0.50
|1.2070
|1.2083
|1.2190
|2736
|2006.01.06 02:10
|modify
|466
|0.50
|1.2070
|1.2089
|1.2190
|2737
|2006.01.06 02:30
|modify
|466
|0.50
|1.2070
|1.2091
|1.2190
|2738
|2006.01.06 03:10
|s/l
|466
|0.50
|1.2091
|1.2091
|1.2190
|101.22
|31210.65
|2739
|2006.01.06 03:10
|buy
|467
|0.50
|1.2087
|1.2052
|1.2207
|2740
|2006.01.06 03:20
|modify
|467
|0.50
|1.2087
|1.2080
|1.2207
|2741
|2006.01.06 03:30
|s/l
|467
|0.50
|1.2080
|1.2080
|1.2207
|-35.00
|31175.65
|2742
|2006.01.06 03:30
|buy
|468
|0.50
|1.2080
|1.2045
|1.2200
|2743
|2006.01.06 03:40
|modify
|468
|0.50
|1.2080
|1.2064
|1.2200
|2744
|2006.01.06 11:10
|modify
|468
|0.50
|1.2080
|1.2070
|1.2200
|2745
|2006.01.06 15:10
|modify
|468
|0.50
|1.2080
|1.2147
|1.2200
|2746
|2006.01.06 15:20
|s/l
|468
|0.50
|1.2147
|1.2147
|1.2200
|335.00
|31510.65
|2747
|2006.01.06 15:20
|buy
|469
|0.50
|1.2090
|1.2055
|1.2210
|2748
|2006.01.06 15:30
|modify
|469
|0.50
|1.2090
|1.2092
|1.2210
|2749
|2006.01.06 15:40
|modify
|469
|0.50
|1.2090
|1.2120
|1.2210
|2750
|2006.01.06 15:59
|modify
|469
|0.50
|1.2090
|1.2126
|1.2210
|2751
|2006.01.06 16:40
|modify
|469
|0.50
|1.2090
|1.2135
|1.2210
|2752
|2006.01.06 18:10
|s/l
|469
|0.50
|1.2135
|1.2135
|1.2210
|225.00
|31735.65
|2753
|2006.01.06 18:10
|buy
|470
|0.50
|1.2126
|1.2091
|1.2246
|2754
|2006.01.06 18:20
|modify
|470
|0.50
|1.2126
|1.2092
|1.2246
|2755
|2006.01.06 18:30
|modify
|470
|0.50
|1.2126
|1.2115
|1.2246
|2756
|2006.01.06 19:20
|modify
|470
|0.50
|1.2126
|1.2127
|1.2246
|2757
|2006.01.06 22:30
|modify
|470
|0.50
|1.2126
|1.2129
|1.2246
|2758
|2006.01.09 08:30
|s/l
|470
|0.50
|1.2129
|1.2129
|1.2246
|11.22
|31746.87
|2759
|2006.01.09 08:30
|buy
|471
|0.50
|1.2128
|1.2093
|1.2248
|2760
|2006.01.09 08:40
|modify
|471
|0.50
|1.2128
|1.2105
|1.2248
|2761
|2006.01.09 09:20
|s/l
|471
|0.50
|1.2105
|1.2105
|1.2248
|-115.00
|31631.87
|2762
|2006.01.09 09:20
|buy
|472
|0.50
|1.2107
|1.2072
|1.2227
|2763
|2006.01.09 09:30
|modify
|472
|0.50
|1.2107
|1.2093
|1.2227
|2764
|2006.01.09 09:40
|modify
|472
|0.50
|1.2107
|1.2104
|1.2227
|2765
|2006.01.09 10:40
|s/l
|472
|0.50
|1.2104
|1.2104
|1.2227
|-15.00
|31616.87
|2766
|2006.01.09 10:40
|buy
|473
|0.50
|1.2086
|1.2051
|1.2206
|2767
|2006.01.09 11:00
|modify
|473
|0.50
|1.2086
|1.2054
|1.2206
|2768
|2006.01.09 11:10
|modify
|473
|0.50
|1.2086
|1.2058
|1.2206
|2769
|2006.01.09 11:20
|modify
|473
|0.50
|1.2086
|1.2059
|1.2206
|2770
|2006.01.09 12:00
|close
|473
|0.50
|1.2088
|1.2059
|1.2206
|10.00
|31626.87
|2771
|2006.01.09 12:10
|sell
|474
|0.50
|1.2097
|1.2132
|1.1977
|2772
|2006.01.09 12:20
|modify
|474
|0.50
|1.2097
|1.2127
|1.1977
|2773
|2006.01.09 12:30
|modify
|474
|0.50
|1.2097
|1.2119
|1.1977
|2774
|2006.01.09 12:40
|modify
|474
|0.50
|1.2097
|1.2112
|1.1977
|2775
|2006.01.09 13:40
|modify
|474
|0.50
|1.2097
|1.2107
|1.1977
|2776
|2006.01.09 17:20
|modify
|474
|0.50
|1.2097
|1.2101
|1.1977
|2777
|2006.01.09 18:10
|modify
|474
|0.50
|1.2097
|1.2097
|1.1977
|2778
|2006.01.09 18:40
|modify
|474
|0.50
|1.2097
|1.2090
|1.1977
|2779
|2006.01.09 19:10
|s/l
|474
|0.50
|1.2090
|1.2090
|1.1977
|35.00
|31661.87
|2780
|2006.01.09 19:10
|sell
|475
|0.50
|1.2090
|1.2125
|1.1970
|2781
|2006.01.09 19:20
|modify
|475
|0.50
|1.2090
|1.2108
|1.1970
|2782
|2006.01.09 19:30
|modify
|475
|0.50
|1.2090
|1.2096
|1.1970
|2783
|2006.01.10 04:30
|modify
|475
|0.50
|1.2090
|1.2091
|1.1970
|2784
|2006.01.10 04:40
|modify
|475
|0.50
|1.2090
|1.2081
|1.1970
|2785
|2006.01.10 09:10
|modify
|475
|0.50
|1.2090
|1.2071
|1.1970
|2786
|2006.01.10 10:10
|s/l
|475
|0.50
|1.2071
|1.2071
|1.1970
|97.80
|31759.67
|2787
|2006.01.10 10:10
|sell
|476
|0.50
|1.2091
|1.2126
|1.1971
|2788
|2006.01.10 10:20
|modify
|476
|0.50
|1.2091
|1.2110
|1.1971
|2789
|2006.01.10 10:30
|modify
|476
|0.50
|1.2091
|1.2104
|1.1971
|2790
|2006.01.10 10:40
|modify
|476
|0.50
|1.2091
|1.2093
|1.1971
|2791
|2006.01.10 12:40
|s/l
|476
|0.50
|1.2093
|1.2093
|1.1971
|-10.00
|31749.67
|2792
|2006.01.10 12:40
|sell
|477
|0.50
|1.2111
|1.2146
|1.1991
|2793
|2006.01.10 13:00
|modify
|477
|0.50
|1.2111
|1.2145
|1.1991
|2794
|2006.01.10 13:10
|modify
|477
|0.50
|1.2111
|1.2121
|1.1991
|2795
|2006.01.10 14:10
|modify
|477
|0.50
|1.2111
|1.2111
|1.1991
|2796
|2006.01.10 15:10
|modify
|477
|0.50
|1.2111
|1.2077
|1.1991
|2797
|2006.01.10 15:30
|s/l
|477
|0.50
|1.2077
|1.2077
|1.1991
|170.00
|31919.67
|2798
|2006.01.10 15:30
|sell
|478
|0.50
|1.2078
|1.2113
|1.1958
|2799
|2006.01.10 15:40
|modify
|478
|0.50
|1.2078
|1.2096
|1.1958
|2800
|2006.01.10 15:59
|modify
|478
|0.50
|1.2078
|1.2092
|1.1958
|2801
|2006.01.10 16:10
|modify
|478
|0.50
|1.2078
|1.2079
|1.1958
|2802
|2006.01.10 16:40
|modify
|478
|0.50
|1.2078
|1.2078
|1.1958
|2803
|2006.01.10 17:10
|s/l
|478
|0.50
|1.2078
|1.2078
|1.1958
|0.00
|31919.67
|2804
|2006.01.10 17:10
|sell
|479
|0.50
|1.2080
|1.2115
|1.1960
|2805
|2006.01.10 17:20
|modify
|479
|0.50
|1.2080
|1.2110
|1.1960
|2806
|2006.01.10 17:30
|modify
|479
|0.50
|1.2080
|1.2105
|1.1960
|2807
|2006.01.10 17:40
|modify
|479
|0.50
|1.2080
|1.2097
|1.1960
|2808
|2006.01.10 18:30
|modify
|479
|0.50
|1.2080
|1.2095
|1.1960
|2809
|2006.01.11 00:10
|modify
|479
|0.50
|1.2080
|1.2089
|1.1960
|2810
|2006.01.11 08:10
|modify
|479
|0.50
|1.2080
|1.2087
|1.1960
|2811
|2006.01.11 09:40
|modify
|479
|0.50
|1.2080
|1.2086
|1.1960
|2812
|2006.01.11 10:30
|modify
|479
|0.50
|1.2080
|1.2080
|1.1960
|2813
|2006.01.11 13:10
|s/l
|479
|0.50
|1.2080
|1.2080
|1.1960
|2.80
|31922.46
|2814
|2006.01.11 13:10
|sell
|480
|0.50
|1.2084
|1.2119
|1.1964
|2815
|2006.01.11 13:20
|modify
|480
|0.50
|1.2084
|1.2107
|1.1964
|2816
|2006.01.11 13:30
|modify
|480
|0.50
|1.2084
|1.2094
|1.1964
|2817
|2006.01.11 14:40
|s/l
|480
|0.50
|1.2094
|1.2094
|1.1964
|-50.00
|31872.46
|2818
|2006.01.11 14:40
|sell
|481
|0.50
|1.2100
|1.2135
|1.1980
|2819
|2006.01.11 15:00
|modify
|481
|0.50
|1.2100
|1.2124
|1.1980
|2820
|2006.01.11 15:20
|modify
|481
|0.50
|1.2100
|1.2115
|1.1980
|2821
|2006.01.11 16:40
|s/l
|481
|0.50
|1.2115
|1.2115
|1.1980
|-75.00
|31797.46
|2822
|2006.01.11 16:40
|sell
|482
|0.50
|1.2118
|1.2153
|1.1998
|2823
|2006.01.11 16:59
|modify
|482
|0.50
|1.2118
|1.2148
|1.1998
|2824
|2006.01.11 17:10
|modify
|482
|0.50
|1.2118
|1.2129
|1.1998
|2825
|2006.01.11 18:40
|s/l
|482
|0.50
|1.2129
|1.2129
|1.1998
|-55.00
|31742.46
|2826
|2006.01.11 18:40
|sell
|483
|0.50
|1.2139
|1.2174
|1.2019
|2827
|2006.01.11 18:59
|modify
|483
|0.50
|1.2139
|1.2170
|1.2019
|2828
|2006.01.11 19:10
|modify
|483
|0.50
|1.2139
|1.2167
|1.2019
|2829
|2006.01.11 19:20
|modify
|483
|0.50
|1.2139
|1.2164
|1.2019
|2830
|2006.01.11 20:10
|modify
|483
|0.50
|1.2139
|1.2158
|1.2019
|2831
|2006.01.11 21:20
|modify
|483
|0.50
|1.2139
|1.2156
|1.2019
|2832
|2006.01.12 03:30
|s/l
|483
|0.50
|1.2156
|1.2156
|1.2019
|-76.61
|31665.85
|2833
|2006.01.12 03:30
|sell
|484
|0.50
|1.2160
|1.2195
|1.2040
|2834
|2006.01.12 03:59
|modify
|484
|0.50
|1.2160
|1.2186
|1.2040
|2835
|2006.01.12 04:10
|modify
|484
|0.50
|1.2160
|1.2180
|1.2040
|2836
|2006.01.12 05:30
|modify
|484
|0.50
|1.2160
|1.2179
|1.2040
|2837
|2006.01.12 06:10
|modify
|484
|0.50
|1.2160
|1.2176
|1.2040
|2838
|2006.01.12 06:20
|modify
|484
|0.50
|1.2160
|1.2175
|1.2040
|2839
|2006.01.12 07:10
|modify
|484
|0.50
|1.2160
|1.2170
|1.2040
|2840
|2006.01.12 14:10
|modify
|484
|0.50
|1.2160
|1.2160
|1.2040
|2841
|2006.01.12 15:20
|modify
|484
|0.50
|1.2160
|1.2159
|1.2040
|2842
|2006.01.12 15:40
|modify
|484
|0.50
|1.2160
|1.2115
|1.2040
|2843
|2006.01.12 16:10
|modify
|484
|0.50
|1.2160
|1.2107
|1.2040
|2844
|2006.01.12 16:30
|t/p
|484
|0.50
|1.2040
|1.2107
|1.2040
|600.00
|32265.85
|2845
|2006.01.12 16:30
|sell
|485
|0.50
|1.2027
|1.2062
|1.1907
|2846
|2006.01.12 16:40
|modify
|485
|0.50
|1.2027
|1.2051
|1.1907
|2847
|2006.01.12 17:40
|modify
|485
|0.50
|1.2027
|1.2045
|1.1907
|2848
|2006.01.12 18:10
|s/l
|485
|0.50
|1.2045
|1.2045
|1.1907
|-90.00
|32175.85
|2849
|2006.01.12 18:10
|sell
|486
|0.50
|1.2044
|1.2079
|1.1924
|2850
|2006.01.12 18:30
|modify
|486
|0.50
|1.2044
|1.2070
|1.1924
|2851
|2006.01.12 18:40
|modify
|486
|0.50
|1.2044
|1.2061
|1.1924
|2852
|2006.01.12 19:30
|modify
|486
|0.50
|1.2044
|1.2056
|1.1924
|2853
|2006.01.13 01:20
|s/l
|486
|0.50
|1.2056
|1.2056
|1.1924
|-57.20
|32118.65
|2854
|2006.01.13 01:20
|sell
|487
|0.50
|1.2054
|1.2089
|1.1934
|2855
|2006.01.13 01:30
|modify
|487
|0.50
|1.2054
|1.2071
|1.1934
|2856
|2006.01.13 02:20
|modify
|487
|0.50
|1.2054
|1.2069
|1.1934
|2857
|2006.01.13 02:40
|modify
|487
|0.50
|1.2054
|1.2068
|1.1934
|2858
|2006.01.13 03:10
|modify
|487
|0.50
|1.2054
|1.2067
|1.1934
|2859
|2006.01.13 03:30
|modify
|487
|0.50
|1.2054
|1.2065
|1.1934
|2860
|2006.01.13 08:20
|s/l
|487
|0.50
|1.2065
|1.2065
|1.1934
|-55.00
|32063.65
|2861
|2006.01.13 08:20
|sell
|488
|0.50
|1.2065
|1.2100
|1.1945
|2862
|2006.01.13 08:30
|modify
|488
|0.50
|1.2065
|1.2094
|1.1945
|2863
|2006.01.13 08:40
|modify
|488
|0.50
|1.2065
|1.2091
|1.1945
|2864
|2006.01.13 13:10
|modify
|488
|0.50
|1.2065
|1.2086
|1.1945
|2865
|2006.01.13 14:20
|modify
|488
|0.50
|1.2065
|1.2084
|1.1945
|2866
|2006.01.13 14:40
|modify
|488
|0.50
|1.2065
|1.2075
|1.1945
|2867
|2006.01.13 15:10
|s/l
|488
|0.50
|1.2075
|1.2075
|1.1945
|-50.00
|32013.65
|2868
|2006.01.13 15:10
|sell
|489
|0.50
|1.2074
|1.2109
|1.1954
|2869
|2006.01.13 15:30
|modify
|489
|0.50
|1.2074
|1.2095
|1.1954
|2870
|2006.01.13 15:40
|modify
|489
|0.50
|1.2074
|1.2073
|1.1954
|2871
|2006.01.13 16:10
|s/l
|489
|0.50
|1.2073
|1.2073
|1.1954
|5.00
|32018.65
|2872
|2006.01.13 16:10
|sell
|490
|0.50
|1.2077
|1.2112
|1.1957
|2873
|2006.01.13 16:20
|modify
|490
|0.50
|1.2077
|1.2103
|1.1957
|2874
|2006.01.13 16:30
|modify
|490
|0.50
|1.2077
|1.2097
|1.1957
|2875
|2006.01.13 16:40
|modify
|490
|0.50
|1.2077
|1.2082
|1.1957
|2876
|2006.01.13 17:10
|s/l
|490
|0.50
|1.2082
|1.2082
|1.1957
|-25.00
|31993.65
|2877
|2006.01.13 17:10
|sell
|491
|0.50
|1.2085
|1.2120
|1.1965
|2878
|2006.01.13 17:20
|modify
|491
|0.50
|1.2085
|1.2111
|1.1965
|2879
|2006.01.13 17:30
|modify
|491
|0.50
|1.2085
|1.2086
|1.1965
|2880
|2006.01.13 17:40
|s/l
|491
|0.50
|1.2086
|1.2086
|1.1965
|-5.00
|31988.65
|2881
|2006.01.13 17:40
|sell
|492
|0.50
|1.2094
|1.2129
|1.1974
|2882
|2006.01.13 18:00
|modify
|492
|0.50
|1.2094
|1.2115
|1.1974
|2883
|2006.01.13 18:20
|modify
|492
|0.50
|1.2094
|1.2103
|1.1974
|2884
|2006.01.13 18:30
|s/l
|492
|0.50
|1.2103
|1.2103
|1.1974
|-45.00
|31943.65
|2885
|2006.01.13 18:30
|sell
|493
|0.50
|1.2116
|1.2151
|1.1996
|2886
|2006.01.13 18:40
|modify
|493
|0.50
|1.2116
|1.2129
|1.1996
|2887
|2006.01.13 19:20
|s/l
|493
|0.50
|1.2129
|1.2129
|1.1996
|-65.00
|31878.65
|2888
|2006.01.13 19:20
|sell
|494
|0.50
|1.2129
|1.2164
|1.2009
|2889
|2006.01.13 19:30
|modify
|494
|0.50
|1.2129
|1.2151
|1.2009
|2890
|2006.01.16 00:00
|s/l
|494
|0.50
|1.2151
|1.2151
|1.2009
|-107.20
|31771.44
|2891
|2006.01.16 00:00
|sell
|495
|0.50
|1.2149
|1.2184
|1.2029
|2892
|2006.01.16 00:20
|modify
|495
|0.50
|1.2149
|1.2177
|1.2029
|2893
|2006.01.16 01:20
|s/l
|495
|0.50
|1.2177
|1.2177
|1.2029
|-140.00
|31631.44
|2894
|2006.01.16 01:20
|sell
|496
|0.50
|1.2178
|1.2213
|1.2058
|2895
|2006.01.16 01:40
|modify
|496
|0.50
|1.2178
|1.2196
|1.2058
|2896
|2006.01.16 03:20
|modify
|496
|0.50
|1.2178
|1.2184
|1.2058
|2897
|2006.01.16 04:10
|modify
|496
|0.50
|1.2178
|1.2178
|1.2058
|2898
|2006.01.16 07:20
|modify
|496
|0.50
|1.2178
|1.2171
|1.2058
|2899
|2006.01.16 08:10
|modify
|496
|0.50
|1.2178
|1.2170
|1.2058
|2900
|2006.01.16 13:30
|modify
|496
|0.50
|1.2178
|1.2168
|1.2058
|2901
|2006.01.16 14:20
|modify
|496
|0.50
|1.2178
|1.2160
|1.2058
|2902
|2006.01.16 15:40
|modify
|496
|0.50
|1.2178
|1.2142
|1.2058
|2903
|2006.01.17 02:10
|modify
|496
|0.50
|1.2178
|1.2137
|1.2058
|2904
|2006.01.17 02:40
|modify
|496
|0.50
|1.2178
|1.2113
|1.2058
|2905
|2006.01.17 04:10
|s/l
|496
|0.50
|1.2113
|1.2113
|1.2058
|327.80
|31959.24
|2906
|2006.01.17 04:10
|sell
|497
|0.50
|1.2114
|1.2149
|1.1994
|2907
|2006.01.17 04:30
|modify
|497
|0.50
|1.2114
|1.2146
|1.1994
|2908
|2006.01.17 04:40
|modify
|497
|0.50
|1.2114
|1.2132
|1.1994
|2909
|2006.01.17 08:30
|s/l
|497
|0.50
|1.2132
|1.2132
|1.1994
|-90.00
|31869.24
|2910
|2006.01.17 08:30
|sell
|498
|0.50
|1.2131
|1.2166
|1.2011
|2911
|2006.01.17 09:00
|modify
|498
|0.50
|1.2131
|1.2158
|1.2011
|2912
|2006.01.17 09:10
|modify
|498
|0.50
|1.2131
|1.2148
|1.2011
|2913
|2006.01.17 11:10
|modify
|498
|0.50
|1.2131
|1.2135
|1.2011
|2914
|2006.01.17 11:40
|s/l
|498
|0.50
|1.2135
|1.2135
|1.2011
|-20.00
|31849.24
|2915
|2006.01.17 11:40
|sell
|499
|0.50
|1.2134
|1.2169
|1.2014
|2916
|2006.01.17 11:59
|modify
|499
|0.50
|1.2134
|1.2145
|1.2014
|2917
|2006.01.17 12:10
|modify
|499
|0.50
|1.2134
|1.2136
|1.2014
|2918
|2006.01.17 13:10
|modify
|499
|0.50
|1.2134
|1.2122
|1.2014
|2919
|2006.01.17 13:40
|modify
|499
|0.50
|1.2134
|1.2094
|1.2014
|2920
|2006.01.17 14:10
|s/l
|499
|0.50
|1.2094
|1.2094
|1.2014
|200.00
|32049.24
|2921
|2006.01.17 14:10
|sell
|500
|0.50
|1.2097
|1.2132
|1.1977
|2922
|2006.01.17 14:20
|modify
|500
|0.50
|1.2097
|1.2131
|1.1977
|2923
|2006.01.17 14:30
|modify
|500
|0.50
|1.2097
|1.2101
|1.1977
|2924
|2006.01.17 16:30
|modify
|500
|0.50
|1.2097
|1.2092
|1.1977
|2925
|2006.01.17 17:20
|modify
|500
|0.50
|1.2097
|1.2087
|1.1977
|2926
|2006.01.17 20:40
|s/l
|500
|0.50
|1.2087
|1.2087
|1.1977
|50.00
|32099.24
|2927
|2006.01.17 20:40
|sell
|501
|0.50
|1.2089
|1.2124
|1.1969
|2928
|2006.01.17 20:59
|modify
|501
|0.50
|1.2089
|1.2117
|1.1969
|2929
|2006.01.17 21:20
|modify
|501
|0.50
|1.2089
|1.2114
|1.1969
|2930
|2006.01.18 00:30
|s/l
|501
|0.50
|1.2114
|1.2114
|1.1969
|-122.20
|31977.04
|2931
|2006.01.18 00:30
|sell
|502
|0.50
|1.2115
|1.2150
|1.1995
|2932
|2006.01.18 01:10
|modify
|502
|0.50
|1.2115
|1.2144
|1.1995
|2933
|2006.01.18 02:10
|modify
|502
|0.50
|1.2115
|1.2130
|1.1995
|2934
|2006.01.18 03:10
|modify
|502
|0.50
|1.2115
|1.2125
|1.1995
|2935
|2006.01.18 04:40
|modify
|502
|0.50
|1.2115
|1.2122
|1.1995
|2936
|2006.01.18 06:20
|modify
|502
|0.50
|1.2115
|1.2121
|1.1995
|2937
|2006.01.18 06:30
|modify
|502
|0.50
|1.2115
|1.2116
|1.1995
|2938
|2006.01.18 08:40
|modify
|502
|0.50
|1.2115
|1.2113
|1.1995
|2939
|2006.01.18 09:10
|s/l
|502
|0.50
|1.2113
|1.2113
|1.1995
|10.00
|31987.04
|2940
|2006.01.18 09:10
|sell
|503
|0.50
|1.2123
|1.2158
|1.2003
|2941
|2006.01.18 09:20
|modify
|503
|0.50
|1.2123
|1.2157
|1.2003
|2942
|2006.01.18 09:30
|modify
|503
|0.50
|1.2123
|1.2124
|1.2003
|2943
|2006.01.18 09:40
|modify
|503
|0.50
|1.2123
|1.2117
|1.2003
|2944
|2006.01.18 10:00
|s/l
|503
|0.50
|1.2117
|1.2117
|1.2003
|30.00
|32017.04
|2945
|2006.01.18 10:00
|sell
|504
|0.50
|1.2117
|1.2152
|1.1997
|2946
|2006.01.18 10:10
|s/l
|504
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.1997
|-175.00
|31842.04
|2947
|2006.01.18 10:10
|sell
|505
|0.50
|1.2154
|1.2189
|1.2034
|2948
|2006.01.18 10:20
|modify
|505
|0.50
|1.2154
|1.2169
|1.2034
|2949
|2006.01.18 10:30
|modify
|505
|0.50
|1.2154
|1.2165
|1.2034
|2950
|2006.01.18 10:40
|modify
|505
|0.50
|1.2154
|1.2152
|1.2034
|2951
|2006.01.18 11:30
|modify
|505
|0.50
|1.2154
|1.2147
|1.2034
|2952
|2006.01.18 12:00
|modify
|505
|0.50
|1.2154
|1.2146
|1.2034
|2953
|2006.01.18 12:10
|modify
|505
|0.50
|1.2154
|1.2140
|1.2034
|2954
|2006.01.18 12:20
|modify
|505
|0.50
|1.2154
|1.2137
|1.2034
|2955
|2006.01.18 13:30
|s/l
|505
|0.50
|1.2137
|1.2137
|1.2034
|85.00
|31927.04
|2956
|2006.01.18 13:30
|sell
|506
|0.50
|1.2139
|1.2174
|1.2019
|2957
|2006.01.18 13:40
|modify
|506
|0.50
|1.2139
|1.2166
|1.2019
|2958
|2006.01.18 13:59
|modify
|506
|0.50
|1.2139
|1.2157
|1.2019
|2959
|2006.01.18 14:10
|modify
|506
|0.50
|1.2139
|1.2150
|1.2019
|2960
|2006.01.18 14:30
|modify
|506
|0.50
|1.2139
|1.2146
|1.2019
|2961
|2006.01.18 15:10
|s/l
|506
|0.50
|1.2146
|1.2146
|1.2019
|-35.00
|31892.04
|2962
|2006.01.18 15:10
|sell
|507
|0.50
|1.2150
|1.2185
|1.2030
|2963
|2006.01.18 15:20
|modify
|507
|0.50
|1.2150
|1.2159
|1.2030
|2964
|2006.01.18 16:10
|modify
|507
|0.50
|1.2150
|1.2152
|1.2030
|2965
|2006.01.18 16:20
|s/l
|507
|0.50
|1.2152
|1.2152
|1.2030
|-10.00
|31882.04
|2966
|2006.01.18 16:20
|sell
|508
|0.50
|1.2161
|1.2196
|1.2041
|2967
|2006.01.18 16:30
|modify
|508
|0.50
|1.2161
|1.2182
|1.2041
|2968
|2006.01.18 17:10
|modify
|508
|0.50
|1.2161
|1.2142
|1.2041
|2969
|2006.01.18 17:20
|modify
|508
|0.50
|1.2161
|1.2125
|1.2041
|2970
|2006.01.18 17:40
|s/l
|508
|0.50
|1.2125
|1.2125
|1.2041
|180.00
|32062.04
|2971
|2006.01.18 17:40
|sell
|509
|0.50
|1.2147
|1.2182
|1.2027
|2972
|2006.01.18 18:00
|modify
|509
|0.50
|1.2147
|1.2138
|1.2027
|2973
|2006.01.18 18:10
|modify
|509
|0.50
|1.2147
|1.2108
|1.2027
|2974
|2006.01.18 18:40
|s/l
|509
|0.50
|1.2108
|1.2108
|1.2027
|195.00
|32257.04
|2975
|2006.01.18 18:40
|sell
|510
|0.50
|1.2112
|1.2147
|1.1992
|2976
|2006.01.18 19:00
|modify
|510
|0.50
|1.2112
|1.2119
|1.1992
|2977
|2006.01.18 19:10
|modify
|510
|0.50
|1.2112
|1.2118
|1.1992
|2978
|2006.01.18 19:40
|modify
|510
|0.50
|1.2112
|1.2107
|1.1992
|2979
|2006.01.18 21:10
|s/l
|510
|0.50
|1.2107
|1.2107
|1.1992
|25.00
|32282.04
|2980
|2006.01.18 21:10
|sell
|511
|0.50
|1.2112
|1.2147
|1.1992
|2981
|2006.01.18 21:20
|modify
|511
|0.50
|1.2112
|1.2131
|1.1992
|2982
|2006.01.18 21:30
|modify
|511
|0.50
|1.2112
|1.2123
|1.1992
|2983
|2006.01.19 01:20
|s/l
|511
|0.50
|1.2123
|1.2123
|1.1992
|-46.61
|32235.43
|2984
|2006.01.19 01:20
|sell
|512
|0.50
|1.2125
|1.2160
|1.2005
|2985
|2006.01.19 01:30
|modify
|512
|0.50
|1.2125
|1.2158
|1.2005
|2986
|2006.01.19 02:00
|modify
|512
|0.50
|1.2125
|1.2143
|1.2005
|2987
|2006.01.19 02:10
|modify
|512
|0.50
|1.2125
|1.2130
|1.2005
|2988
|2006.01.19 02:20
|modify
|512
|0.50
|1.2125
|1.2123
|1.2005
|2989
|2006.01.19 09:10
|modify
|512
|0.50
|1.2125
|1.2121
|1.2005
|2990
|2006.01.19 09:20
|modify
|512
|0.50
|1.2125
|1.2113
|1.2005
|2991
|2006.01.19 10:10
|modify
|512
|0.50
|1.2125
|1.2100
|1.2005
|2992
|2006.01.19 15:10
|modify
|512
|0.50
|1.2125
|1.2093
|1.2005
|2993
|2006.01.19 16:20
|modify
|512
|0.50
|1.2125
|1.2091
|1.2005
|2994
|2006.01.19 17:10
|s/l
|512
|0.50
|1.2091
|1.2091
|1.2005
|170.00
|32405.43
|2995
|2006.01.19 17:10
|sell
|513
|0.50
|1.2114
|1.2149
|1.1994
|2996
|2006.01.19 17:40
|modify
|513
|0.50
|1.2114
|1.2110
|1.1994
|2997
|2006.01.19 17:59
|s/l
|513
|0.50
|1.2110
|1.2110
|1.1994
|20.00
|32425.43
|2998
|2006.01.19 17:59
|sell
|514
|0.50
|1.2114
|1.2149
|1.1994
|2999
|2006.01.19 18:30
|modify
|514
|0.50
|1.2114
|1.2133
|1.1994
|3000
|2006.01.19 20:10
|modify
|514
|0.50
|1.2114
|1.2118
|1.1994
|3001
|2006.01.20 02:40
|modify
|514
|0.50
|1.2114
|1.2117
|1.1994
|3002
|2006.01.20 03:40
|modify
|514
|0.50
|1.2114
|1.2113
|1.1994
|3003
|2006.01.20 04:30
|modify
|514
|0.50
|1.2114
|1.2112
|1.1994
|3004
|2006.01.20 08:10
|modify
|514
|0.50
|1.2114
|1.2100
|1.1994
|3005
|2006.01.20 10:40
|modify
|514
|0.50
|1.2114
|1.2076
|1.1994
|3006
|2006.01.20 11:10
|s/l
|514
|0.50
|1.2076
|1.2076
|1.1994
|192.80
|32618.22
|3007
|2006.01.20 11:10
|sell
|515
|0.50
|1.2093
|1.2128
|1.1973
|3008
|2006.01.20 11:20
|modify
|515
|0.50
|1.2093
|1.2117
|1.1973
|3009
|2006.01.20 11:30
|modify
|515
|0.50
|1.2093
|1.2103
|1.1973
|3010
|2006.01.20 16:10
|s/l
|515
|0.50
|1.2103
|1.2103
|1.1973
|-50.00
|32568.22
|3011
|2006.01.20 16:10
|sell
|516
|0.50
|1.2117
|1.2152
|1.1997
|3012
|2006.01.20 16:20
|modify
|516
|0.50
|1.2117
|1.2119
|1.1997
|3013
|2006.01.20 17:10
|modify
|516
|0.50
|1.2117
|1.2104
|1.1997
|3014
|2006.01.20 17:40
|s/l
|516
|0.50
|1.2104
|1.2104
|1.1997
|65.00
|32633.22
|3015
|2006.01.20 17:40
|sell
|517
|0.50
|1.2109
|1.2144
|1.1989
|3016
|2006.01.20 18:00
|modify
|517
|0.50
|1.2109
|1.2132
|1.1989
|3017
|2006.01.20 18:10
|modify
|517
|0.50
|1.2109
|1.2124
|1.1989
|3018
|2006.01.20 18:20
|modify
|517
|0.50
|1.2109
|1.2122
|1.1989
|3019
|2006.01.20 20:40
|s/l
|517
|0.50
|1.2122
|1.2122
|1.1989
|-65.00
|32568.22
|3020
|2006.01.20 20:40
|sell
|518
|0.50
|1.2136
|1.2171
|1.2016
|3021
|2006.01.20 21:00
|modify
|518
|0.50
|1.2136
|1.2166
|1.2016
|3022
|2006.01.20 21:20
|modify
|518
|0.50
|1.2136
|1.2163
|1.2016
|3023
|2006.01.23 01:20
|s/l
|518
|0.50
|1.2163
|1.2163
|1.2016
|-132.20
|32436.02
|3024
|2006.01.23 01:20
|sell
|519
|0.50
|1.2169
|1.2204
|1.2049
|3025
|2006.01.23 01:30
|modify
|519
|0.50
|1.2169
|1.2201
|1.2049
|3026
|2006.01.23 01:40
|modify
|519
|0.50
|1.2169
|1.2198
|1.2049
|3027
|2006.01.23 02:40
|s/l
|519
|0.50
|1.2198
|1.2198
|1.2049
|-145.00
|32291.02
|3028
|2006.01.23 02:40
|sell
|520
|0.50
|1.2247
|1.2282
|1.2127
|3029
|2006.01.23 02:59
|modify
|520
|0.50
|1.2247
|1.2262
|1.2127
|3030
|2006.01.23 03:00
|modify
|520
|0.50
|1.2247
|1.2261
|1.2127
|3031
|2006.01.23 03:10
|modify
|520
|0.50
|1.2247
|1.2251
|1.2127
|3032
|2006.01.23 03:20
|modify
|520
|0.50
|1.2247
|1.2250
|1.2127
|3033
|2006.01.23 04:40
|s/l
|520
|0.50
|1.2250
|1.2250
|1.2127
|-15.00
|32276.02
|3034
|2006.01.23 04:40
|sell
|521
|0.50
|1.2249
|1.2284
|1.2129
|3035
|2006.01.23 05:00
|modify
|521
|0.50
|1.2249
|1.2272
|1.2129
|3036
|2006.01.23 05:10
|modify
|521
|0.50
|1.2249
|1.2268
|1.2129
|3037
|2006.01.23 06:10
|modify
|521
|0.50
|1.2249
|1.2267
|1.2129
|3038
|2006.01.23 10:30
|modify
|521
|0.50
|1.2249
|1.2266
|1.2129
|3039
|2006.01.23 10:40
|modify
|521
|0.50
|1.2249
|1.2265
|1.2129
|3040
|2006.01.23 11:10
|s/l
|521
|0.50
|1.2265
|1.2265
|1.2129
|-80.00
|32196.02
|3041
|2006.01.23 11:10
|sell
|522
|0.50
|1.2269
|1.2304
|1.2149
|3042
|2006.01.23 11:20
|modify
|522
|0.50
|1.2269
|1.2267
|1.2149
|3043
|2006.01.23 11:30
|modify
|522
|0.50
|1.2269
|1.2260
|1.2149
|3044
|2006.01.23 11:59
|s/l
|522
|0.50
|1.2260
|1.2260
|1.2149
|45.00
|32241.02
|3045
|2006.01.23 11:59
|sell
|523
|0.50
|1.2263
|1.2298
|1.2143
|3046
|2006.01.23 12:40
|modify
|523
|0.50
|1.2263
|1.2294
|1.2143
|3047
|2006.01.23 14:40
|s/l
|523
|0.50
|1.2294
|1.2294
|1.2143
|-155.00
|32086.02
|3048
|2006.01.23 14:40
|sell
|524
|0.50
|1.2297
|1.2332
|1.2177
|3049
|2006.01.23 15:00
|modify
|524
|0.50
|1.2297
|1.2326
|1.2177
|3050
|2006.01.23 15:10
|modify
|524
|0.50
|1.2297
|1.2308
|1.2177
|3051
|2006.01.23 17:20
|modify
|524
|0.50
|1.2297
|1.2303
|1.2177
|3052
|2006.01.23 19:10
|s/l
|524
|0.50
|1.2303
|1.2303
|1.2177
|-30.00
|32056.02
|3053
|2006.01.23 19:10
|sell
|525
|0.50
|1.2308
|1.2343
|1.2188
|3054
|2006.01.23 19:20
|modify
|525
|0.50
|1.2308
|1.2313
|1.2188
|3055
|2006.01.23 23:20
|s/l
|525
|0.50
|1.2313
|1.2313
|1.2188
|-25.00
|32031.02
|3056
|2006.01.23 23:20
|sell
|526
|0.50
|1.2313
|1.2348
|1.2193
|3057
|2006.01.23 23:30
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2347
|1.2193
|3058
|2006.01.23 23:59
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2345
|1.2193
|3059
|2006.01.24 00:00
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2344
|1.2193
|3060
|2006.01.24 00:10
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2336
|1.2193
|3061
|2006.01.24 00:20
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2330
|1.2193
|3062
|2006.01.24 02:10
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2327
|1.2193
|3063
|2006.01.24 02:40
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2323
|1.2193
|3064
|2006.01.24 04:20
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2316
|1.2193
|3065
|2006.01.24 10:20
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2304
|1.2193
|3066
|2006.01.24 11:10
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2302
|1.2193
|3067
|2006.01.24 13:30
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2300
|1.2193
|3068
|2006.01.24 15:40
|modify
|526
|0.50
|1.2313
|1.2296
|1.2193
|3069
|2006.01.24 19:10
|s/l
|526
|0.50
|1.2296
|1.2296
|1.2193
|87.80
|32118.81
|3070
|2006.01.24 19:10
|sell
|527
|0.50
|1.2301
|1.2336
|1.2181
|3071
|2006.01.24 19:20
|modify
|527
|0.50
|1.2301
|1.2320
|1.2181
|3072
|2006.01.24 21:20
|modify
|527
|0.50
|1.2301
|1.2296
|1.2181
|3073
|2006.01.24 21:40
|s/l
|527
|0.50
|1.2296
|1.2296
|1.2181
|25.00
|32143.81
|3074
|2006.01.24 21:40
|sell
|528
|0.50
|1.2296
|1.2331
|1.2176
|3075
|2006.01.24 22:00
|modify
|528
|0.50
|1.2296
|1.2325
|1.2176
|3076
|2006.01.24 22:10
|modify
|528
|0.50
|1.2296
|1.2315
|1.2176
|3077
|2006.01.24 23:10
|modify
|528
|0.50
|1.2296
|1.2313
|1.2176
|3078
|2006.01.25 00:40
|modify
|528
|0.50
|1.2296
|1.2305
|1.2176
|3079
|2006.01.25 01:30
|modify
|528
|0.50
|1.2296
|1.2302
|1.2176
|3080
|2006.01.25 01:40
|modify
|528
|0.50
|1.2296
|1.2299
|1.2176
|3081
|2006.01.25 02:40
|modify
|528
|0.50
|1.2296
|1.2289
|1.2176
|3082
|2006.01.25 04:30
|modify
|528
|0.50
|1.2296
|1.2288
|1.2176
|3083
|2006.01.25 10:40
|s/l
|528
|0.50
|1.2288
|1.2288
|1.2176
|42.80
|32186.61
|3084
|2006.01.25 10:40
|sell
|529
|0.50
|1.2288
|1.2323
|1.2168
|3085
|2006.01.25 10:59
|modify
|529
|0.50
|1.2288
|1.2321
|1.2168
|3086
|2006.01.25 11:10
|modify
|529
|0.50
|1.2288
|1.2318
|1.2168
|3087
|2006.01.25 11:30
|s/l
|529
|0.50
|1.2318
|1.2318
|1.2168
|-150.00
|32036.61
|3088
|2006.01.25 11:30
|sell
|530
|0.50
|1.2326
|1.2361
|1.2206
|3089
|2006.01.25 11:40
|modify
|530
|0.50
|1.2326
|1.2332
|1.2206
|3090
|2006.01.25 12:30
|modify
|530
|0.50
|1.2326
|1.2329
|1.2206
|3091
|2006.01.25 14:10
|modify
|530
|0.50
|1.2326
|1.2328
|1.2206
|3092
|2006.01.25 15:10
|modify
|530
|0.50
|1.2326
|1.2304
|1.2206
|3093
|2006.01.25 15:20
|s/l
|530
|0.50
|1.2304
|1.2304
|1.2206
|110.00
|32146.61
|3094
|2006.01.25 15:20
|sell
|531
|0.50
|1.2309
|1.2344
|1.2189
|3095
|2006.01.25 15:30
|modify
|531
|0.50
|1.2309
|1.2318
|1.2189
|3096
|2006.01.25 15:59
|modify
|531
|0.50
|1.2309
|1.2306
|1.2189
|3097
|2006.01.25 16:20
|modify
|531
|0.50
|1.2309
|1.2283
|1.2189
|3098
|2006.01.25 17:40
|modify
|531
|0.50
|1.2309
|1.2276
|1.2189
|3099
|2006.01.25 19:10
|s/l
|531
|0.50
|1.2276
|1.2276
|1.2189
|165.00
|32311.61
|3100
|2006.01.25 19:10
|sell
|532
|0.50
|1.2283
|1.2318
|1.2163
|3101
|2006.01.25 19:20
|modify
|532
|0.50
|1.2283
|1.2295
|1.2163
|3102
|2006.01.25 19:30
|modify
|532
|0.50
|1.2283
|1.2287
|1.2163
|3103
|2006.01.25 21:30
|modify
|532
|0.50
|1.2283
|1.2284
|1.2163
|3104
|2006.01.25 22:20
|modify
|532
|0.50
|1.2283
|1.2273
|1.2163
|3105
|2006.01.26 09:30
|s/l
|532
|0.50
|1.2273
|1.2273
|1.2163
|58.39
|32370.00
|3106
|2006.01.26 09:30
|sell
|533
|0.50
|1.2271
|1.2306
|1.2151
|3107
|2006.01.26 09:40
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2296
|1.2151
|3108
|2006.01.26 10:10
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2277
|1.2151
|3109
|2006.01.26 11:20
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2276
|1.2151
|3110
|2006.01.26 11:30
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2272
|1.2151
|3111
|2006.01.26 13:30
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2270
|1.2151
|3112
|2006.01.26 15:10
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2267
|1.2151
|3113
|2006.01.26 18:20
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2259
|1.2151
|3114
|2006.01.26 20:40
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2242
|1.2151
|3115
|2006.01.26 21:30
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2236
|1.2151
|3116
|2006.01.27 03:20
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2234
|1.2151
|3117
|2006.01.27 03:30
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2232
|1.2151
|3118
|2006.01.27 04:40
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2231
|1.2151
|3119
|2006.01.27 09:40
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2228
|1.2151
|3120
|2006.01.27 12:10
|modify
|533
|0.50
|1.2271
|1.2219
|1.2151
|3121
|2006.01.27 12:40
|s/l
|533
|0.50
|1.2219
|1.2219
|1.2151
|262.80
|32632.80
|3122
|2006.01.27 12:40
|sell
|534
|0.50
|1.2217
|1.2252
|1.2097
|3123
|2006.01.27 13:00
|modify
|534
|0.50
|1.2217
|1.2221
|1.2097
|3124
|2006.01.27 13:10
|modify
|534
|0.50
|1.2217
|1.2213
|1.2097
|3125
|2006.01.27 13:20
|modify
|534
|0.50
|1.2217
|1.2200
|1.2097
|3126
|2006.01.27 15:10
|s/l
|534
|0.50
|1.2200
|1.2200
|1.2097
|85.00
|32717.80
|3127
|2006.01.27 15:10
|sell
|535
|0.50
|1.2238
|1.2273
|1.2118
|3128
|2006.01.27 15:20
|modify
|535
|0.50
|1.2238
|1.2271
|1.2118
|3129
|2006.01.27 15:30
|modify
|535
|0.50
|1.2238
|1.2215
|1.2118
|3130
|2006.01.27 15:40
|modify
|535
|0.50
|1.2238
|1.2196
|1.2118
|3131
|2006.01.27 15:59
|s/l
|535
|0.50
|1.2196
|1.2196
|1.2118
|210.00
|32927.80
|3132
|2006.01.27 15:59
|sell
|536
|0.50
|1.2220
|1.2255
|1.2100
|3133
|2006.01.27 16:20
|modify
|536
|0.50
|1.2220
|1.2253
|1.2100
|3134
|2006.01.27 16:30
|modify
|536
|0.50
|1.2220
|1.2248
|1.2100
|3135
|2006.01.27 17:10
|modify
|536
|0.50
|1.2220
|1.2180
|1.2100
|3136
|2006.01.27 17:20
|modify
|536
|0.50
|1.2220
|1.2160
|1.2100
|3137
|2006.01.27 17:40
|s/l
|536
|0.50
|1.2160
|1.2160
|1.2100
|300.00
|33227.80
|3138
|2006.01.27 17:40
|sell
|537
|0.50
|1.2223
|1.2258
|1.2103
|3139
|2006.01.27 17:59
|modify
|537
|0.50
|1.2223
|1.2170
|1.2103
|3140
|2006.01.27 18:10
|modify
|537
|0.50
|1.2223
|1.2149
|1.2103
|3141
|2006.01.27 20:30
|t/p
|537
|0.50
|1.2103
|1.2149
|1.2103
|600.00
|33827.80
|3142
|2006.01.27 20:30
|sell
|538
|0.50
|1.2086
|1.2121
|1.1966
|3143
|2006.01.30 10:20
|modify
|538
|0.50
|1.2086
|1.2109
|1.1966
|3144
|2006.01.30 10:40
|s/l
|538
|0.50
|1.2109
|1.2109
|1.1966
|-112.20
|33715.59
|3145
|2006.01.30 10:40
|sell
|539
|0.50
|1.2115
|1.2150
|1.1995
|3146
|2006.01.30 11:00
|modify
|539
|0.50
|1.2115
|1.2121
|1.1995
|3147
|2006.01.30 11:10
|modify
|539
|0.50
|1.2115
|1.2109
|1.1995
|3148
|2006.01.30 15:10
|modify
|539
|0.50
|1.2115
|1.2107
|1.1995
|3149
|2006.01.30 15:30
|modify
|539
|0.50
|1.2115
|1.2099
|1.1995
|3150
|2006.01.30 16:10
|s/l
|539
|0.50
|1.2099
|1.2099
|1.1995
|80.00
|33795.59
|3151
|2006.01.30 16:10
|sell
|540
|0.50
|1.2099
|1.2134
|1.1979
|3152
|2006.01.30 16:20
|modify
|540
|0.50
|1.2099
|1.2113
|1.1979
|3153
|2006.01.30 20:20
|modify
|540
|0.50
|1.2099
|1.2103
|1.1979
|3154
|2006.01.31 03:30
|s/l
|540
|0.50
|1.2103
|1.2103
|1.1979
|-17.20
|33778.39
|3155
|2006.01.31 03:30
|sell
|541
|0.50
|1.2103
|1.2138
|1.1983
|3156
|2006.01.31 03:40
|modify
|541
|0.50
|1.2103
|1.2119
|1.1983
|3157
|2006.01.31 10:10
|s/l
|541
|0.50
|1.2119
|1.2119
|1.1983
|-80.00
|33698.39
|3158
|2006.01.31 10:10
|sell
|542
|0.50
|1.2118
|1.2153
|1.1998
|3159
|2006.01.31 10:20
|modify
|542
|0.50
|1.2118
|1.2137
|1.1998
|3160
|2006.01.31 10:40
|modify
|542
|0.50
|1.2118
|1.2124
|1.1998
|3161
|2006.01.31 14:10
|s/l
|542
|0.50
|1.2124
|1.2124
|1.1998
|-30.00
|33668.39
|3162
|2006.01.31 14:10
|sell
|543
|0.50
|1.2132
|1.2167
|1.2012
|3163
|2006.01.31 14:20
|modify
|543
|0.50
|1.2132
|1.2139
|1.2012
|3164
|2006.01.31 17:30
|s/l
|543
|0.50
|1.2139
|1.2139
|1.2012
|-35.00
|33633.39
|3165
|2006.01.31 17:30
|sell
|544
|0.50
|1.2147
|1.2182
|1.2027
|3166
|2006.01.31 18:00
|modify
|544
|0.50
|1.2147
|1.2181
|1.2027
|3167
|2006.01.31 18:10
|modify
|544
|0.50
|1.2147
|1.2165
|1.2027
|3168
|2006.01.31 19:40
|s/l
|544
|0.50
|1.2165
|1.2165
|1.2027
|-90.00
|33543.39
|3169
|2006.01.31 19:40
|sell
|545
|0.50
|1.2191
|1.2226
|1.2071
|3170
|2006.01.31 19:59
|modify
|545
|0.50
|1.2191
|1.2210
|1.2071
|3171
|2006.01.31 20:10
|modify
|545
|0.50
|1.2191
|1.2195
|1.2071
|3172
|2006.01.31 21:10
|modify
|545
|0.50
|1.2191
|1.2155
|1.2071
|3173
|2006.01.31 21:30
|s/l
|545
|0.50
|1.2155
|1.2155
|1.2071
|180.00
|33723.39
|3174
|2006.01.31 21:30
|sell
|546
|0.50
|1.2162
|1.2197
|1.2042
|3175
|2006.01.31 22:00
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2184
|1.2042
|3176
|2006.01.31 22:10
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2181
|1.2042
|3177
|2006.02.01 00:30
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2180
|1.2042
|3178
|2006.02.01 01:20
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2176
|1.2042
|3179
|2006.02.01 03:30
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2174
|1.2042
|3180
|2006.02.01 10:10
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2171
|1.2042
|3181
|2006.02.01 11:40
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2153
|1.2042
|3182
|2006.02.01 12:30
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2139
|1.2042
|3183
|2006.02.01 13:40
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2126
|1.2042
|3184
|2006.02.01 15:30
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2121
|1.2042
|3185
|2006.02.01 15:40
|modify
|546
|0.50
|1.2162
|1.2112
|1.2042
|3186
|2006.02.01 17:10
|s/l
|546
|0.50
|1.2112
|1.2112
|1.2042
|252.80
|33976.18
|3187
|2006.02.01 17:10
|sell
|547
|0.50
|1.2115
|1.2150
|1.1995
|3188
|2006.02.01 17:20
|modify
|547
|0.50
|1.2115
|1.2139
|1.1995
|3189
|2006.02.01 17:40
|modify
|547
|0.50
|1.2115
|1.2128
|1.1995
|3190
|2006.02.01 18:30
|modify
|547
|0.50
|1.2115
|1.2121
|1.1995
|3191
|2006.02.01 19:20
|modify
|547
|0.50
|1.2115
|1.2104
|1.1995
|3192
|2006.02.01 21:40
|modify
|547
|0.50
|1.2115
|1.2088
|1.1995
|3193
|2006.02.01 23:40
|modify
|547
|0.50
|1.2115
|1.2083
|1.1995
|3194
|2006.02.02 02:30
|s/l
|547
|0.50
|1.2083
|1.2083
|1.1995
|168.39
|34144.57
|3195
|2006.02.02 02:30
|sell
|548
|0.50
|1.2082
|1.2117
|1.1962
|3196
|2006.02.02 02:40
|modify
|548
|0.50
|1.2082
|1.2102
|1.1962
|3197
|2006.02.02 03:30
|modify
|548
|0.50
|1.2082
|1.2096
|1.1962
|3198
|2006.02.02 06:10
|modify
|548
|0.50
|1.2082
|1.2094
|1.1962
|3199
|2006.02.02 06:30
|modify
|548
|0.50
|1.2082
|1.2092
|1.1962
|3200
|2006.02.02 07:20
|modify
|548
|0.50
|1.2082
|1.2067
|1.1962
|3201
|2006.02.02 10:10
|s/l
|548
|0.50
|1.2067
|1.2067
|1.1962
|75.00
|34219.57
|3202
|2006.02.02 10:10
|sell
|549
|0.50
|1.2069
|1.2104
|1.1949
|3203
|2006.02.02 10:20
|modify
|549
|0.50
|1.2069
|1.2099
|1.1949
|3204
|2006.02.02 10:30
|modify
|549
|0.50
|1.2069
|1.2081
|1.1949
|3205
|2006.02.02 15:10
|modify
|549
|0.50
|1.2069
|1.2079
|1.1949
|3206
|2006.02.02 17:10
|s/l
|549
|0.50
|1.2079
|1.2079
|1.1949
|-50.00
|34169.57
|3207
|2006.02.02 17:10
|sell
|550
|0.50
|1.2102
|1.2137
|1.1982
|3208
|2006.02.02 17:20
|modify
|550
|0.50
|1.2102
|1.2119
|1.1982
|3209
|2006.02.02 17:40
|modify
|550
|0.50
|1.2102
|1.2095
|1.1982
|3210
|2006.02.02 18:10
|s/l
|550
|0.50
|1.2095
|1.2095
|1.1982
|35.00
|34204.57
|3211
|2006.02.02 18:10
|sell
|551
|0.50
|1.2102
|1.2137
|1.1982
|3212
|2006.02.02 18:30
|modify
|551
|0.50
|1.2102
|1.2123
|1.1982
|3213
|2006.02.03 01:40
|modify
|551
|0.50
|1.2102
|1.2116
|1.1982
|3214
|2006.02.03 03:10
|s/l
|551
|0.50
|1.2116
|1.2116
|1.1982
|-67.20
|34137.37
|3215
|2006.02.03 03:10
|sell
|552
|0.50
|1.2115
|1.2150
|1.1995
|3216
|2006.02.03 03:20
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2139
|1.1995
|3217
|2006.02.03 03:30
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2132
|1.1995
|3218
|2006.02.03 03:40
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2127
|1.1995
|3219
|2006.02.03 07:30
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2125
|1.1995
|3220
|2006.02.03 07:40
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2123
|1.1995
|3221
|2006.02.03 09:20
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2122
|1.1995
|3222
|2006.02.03 09:30
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2119
|1.1995
|3223
|2006.02.03 09:40
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2104
|1.1995
|3224
|2006.02.03 12:40
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2102
|1.1995
|3225
|2006.02.03 13:30
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2097
|1.1995
|3226
|2006.02.03 13:40
|modify
|552
|0.50
|1.2115
|1.2094
|1.1995
|3227
|2006.02.03 15:10
|s/l
|552
|0.50
|1.2094
|1.2094
|1.1995
|105.00
|34242.37
|3228
|2006.02.03 15:10
|sell
|553
|0.50
|1.2104
|1.2139
|1.1984
|3229
|2006.02.03 15:20
|modify
|553
|0.50
|1.2104
|1.2102
|1.1984
|3230
|2006.02.03 15:40
|modify
|553
|0.50
|1.2104
|1.2032
|1.1984
|3231
|2006.02.03 16:40
|t/p
|553
|0.50
|1.1984
|1.2032
|1.1984
|600.00
|34842.37
|3232
|2006.02.03 16:40
|sell
|554
|0.50
|1.1967
|1.2002
|1.1847
|3233
|2006.02.03 17:10
|s/l
|554
|0.50
|1.2002
|1.2002
|1.1847
|-175.00
|34667.37
|3234
|2006.02.03 17:10
|sell
|555
|0.50
|1.2010
|1.2045
|1.1890
|3235
|2006.02.03 17:30
|modify
|555
|0.50
|1.2010
|1.2044
|1.1890
|3236
|2006.02.03 17:40
|modify
|555
|0.50
|1.2010
|1.2015
|1.1890
|3237
|2006.02.03 18:20
|s/l
|555
|0.50
|1.2015
|1.2015
|1.1890
|-25.00
|34642.37
|3238
|2006.02.03 18:20
|sell
|556
|0.50
|1.2032
|1.2067
|1.1912
|3239
|2006.02.03 18:30
|modify
|556
|0.50
|1.2032
|1.2046
|1.1912
|3240
|2006.02.03 18:40
|modify
|556
|0.50
|1.2032
|1.2036
|1.1912
|3241
|2006.02.06 00:00
|s/l
|556
|0.50
|1.2036
|1.2036
|1.1912
|-17.20
|34625.17
|3242
|2006.02.06 00:00
|sell
|557
|0.50
|1.2035
|1.2070
|1.1915
|3243
|2006.02.06 00:20
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2064
|1.1915
|3244
|2006.02.06 01:10
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2060
|1.1915
|3245
|2006.02.06 04:10
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2055
|1.1915
|3246
|2006.02.06 05:10
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2054
|1.1915
|3247
|2006.02.06 05:20
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2050
|1.1915
|3248
|2006.02.06 06:40
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2049
|1.1915
|3249
|2006.02.06 08:30
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2048
|1.1915
|3250
|2006.02.06 09:10
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2042
|1.1915
|3251
|2006.02.06 09:20
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2029
|1.1915
|3252
|2006.02.06 10:10
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2023
|1.1915
|3253
|2006.02.06 11:40
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2020
|1.1915
|3254
|2006.02.06 13:20
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2015
|1.1915
|3255
|2006.02.06 13:30
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2011
|1.1915
|3256
|2006.02.06 13:40
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2008
|1.1915
|3257
|2006.02.06 15:40
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.2000
|1.1915
|3258
|2006.02.06 19:20
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.1986
|1.1915
|3259
|2006.02.06 19:30
|modify
|557
|0.50
|1.2035
|1.1982
|1.1915
|3260
|2006.02.07 08:20
|s/l
|557
|0.50
|1.1982
|1.1982
|1.1915
|267.80
|34892.96
|3261
|2006.02.07 08:20
|sell
|558
|0.50
|1.1980
|1.2015
|1.1860
|3262
|2006.02.07 09:10
|modify
|558
|0.50
|1.1980
|1.2006
|1.1860
|3263
|2006.02.07 10:40
|s/l
|558
|0.50
|1.2006
|1.2006
|1.1860
|-130.00
|34762.96
|3264
|2006.02.07 10:40
|sell
|559
|0.50
|1.2005
|1.2040
|1.1885
|3265
|2006.02.07 11:00
|modify
|559
|0.50
|1.2005
|1.2024
|1.1885
|3266
|2006.02.07 11:10
|modify
|559
|0.50
|1.2005
|1.2021
|1.1885
|3267
|2006.02.07 12:00
|close
|559
|0.50
|1.2001
|1.2021
|1.1885
|20.00
|34782.96
|3268
|2006.02.07 12:10
|buy
|560
|0.50
|1.1991
|1.1956
|1.2111
|3269
|2006.02.07 12:20
|modify
|560
|0.50
|1.1991
|1.1964
|1.2111
|3270
|2006.02.07 12:40
|modify
|560
|0.50
|1.1991
|1.1969
|1.2111
|3271
|2006.02.07 14:10
|s/l
|560
|0.50
|1.1969
|1.1969
|1.2111
|-110.00
|34672.96
|3272
|2006.02.07 14:10
|buy
|561
|0.50
|1.1965
|1.1930
|1.2085
|3273
|2006.02.07 14:20
|modify
|561
|0.50
|1.1965
|1.1936
|1.2085
|3274
|2006.02.07 14:30
|modify
|561
|0.50
|1.1965
|1.1951
|1.2085
|3275
|2006.02.07 15:20
|modify
|561
|0.50
|1.1965
|1.1957
|1.2085
|3276
|2006.02.07 17:30
|s/l
|561
|0.50
|1.1957
|1.1957
|1.2085
|-40.00
|34632.96
|3277
|2006.02.07 17:30
|buy
|562
|0.50
|1.1951
|1.1916
|1.2071
|3278
|2006.02.07 17:40
|modify
|562
|0.50
|1.1951
|1.1933
|1.2071
|3279
|2006.02.07 18:10
|modify
|562
|0.50
|1.1951
|1.1936
|1.2071
|3280
|2006.02.07 18:30
|modify
|562
|0.50
|1.1951
|1.1943
|1.2071
|3281
|2006.02.07 19:20
|modify
|562
|0.50
|1.1951
|1.1946
|1.2071
|3282
|2006.02.07 20:10
|modify
|562
|0.50
|1.1951
|1.1951
|1.2071
|3283
|2006.02.08 00:10
|modify
|562
|0.50
|1.1951
|1.1959
|1.2071
|3284
|2006.02.08 01:40
|modify
|562
|0.50
|1.1951
|1.1960
|1.2071
|3285
|2006.02.08 14:10
|s/l
|562
|0.50
|1.1960
|1.1960
|1.2071
|41.22
|34674.18
|3286
|2006.02.08 14:10
|buy
|563
|0.50
|1.1958
|1.1923
|1.2078
|3287
|2006.02.08 14:30
|modify
|563
|0.50
|1.1958
|1.1924
|1.2078
|3288
|2006.02.08 14:40
|modify
|563
|0.50
|1.1958
|1.1936
|1.2078
|3289
|2006.02.08 15:30
|modify
|563
|0.50
|1.1958
|1.1939
|1.2078
|3290
|2006.02.08 18:20
|s/l
|563
|0.50
|1.1939
|1.1939
|1.2078
|-95.00
|34579.18
|3291
|2006.02.08 18:20
|buy
|564
|0.50
|1.1928
|1.1893
|1.2048
|3292
|2006.02.08 18:30
|modify
|564
|0.50
|1.1928
|1.1905
|1.2048
|3293
|2006.02.08 19:20
|modify
|564
|0.50
|1.1928
|1.1919
|1.2048
|3294
|2006.02.08 22:10
|modify
|564
|0.50
|1.1928
|1.1924
|1.2048
|3295
|2006.02.08 23:20
|modify
|564
|0.50
|1.1928
|1.1926
|1.2048
|3296
|2006.02.08 23:30
|modify
|564
|0.50
|1.1928
|1.1932
|1.2048
|3297
|2006.02.09 02:20
|modify
|564
|0.50
|1.1928
|1.1936
|1.2048
|3298
|2006.02.09 02:30
|modify
|564
|0.50
|1.1928
|1.1953
|1.2048
|3299
|2006.02.09 03:20
|modify
|564
|0.50
|1.1928
|1.1956
|1.2048
|3300
|2006.02.09 03:40
|modify
|564
|0.50
|1.1928
|1.1959
|1.2048
|3301
|2006.02.09 13:10
|modify
|564
|0.50
|1.1928
|1.1961
|1.2048
|3302
|2006.02.09 17:10
|s/l
|564
|0.50
|1.1961
|1.1961
|1.2048
|153.66
|34732.84
|3303
|2006.02.09 17:10
|buy
|565
|0.50
|1.1960
|1.1925
|1.2080
|3304
|2006.02.09 17:20
|modify
|565
|0.50
|1.1960
|1.1942
|1.2080
|3305
|2006.02.09 20:10
|modify
|565
|0.50
|1.1960
|1.1948
|1.2080
|3306
|2006.02.09 22:30
|modify
|565
|0.50
|1.1960
|1.1951
|1.2080
|3307
|2006.02.10 01:30
|modify
|565
|0.50
|1.1960
|1.1959
|1.2080
|3308
|2006.02.10 02:20
|modify
|565
|0.50
|1.1960
|1.1967
|1.2080
|3309
|2006.02.10 02:40
|modify
|565
|0.50
|1.1960
|1.1979
|1.2080
|3310
|2006.02.10 02:59
|s/l
|565
|0.50
|1.1979
|1.1979
|1.2080
|91.22
|34824.06
|3311
|2006.02.10 02:59
|buy
|566
|0.50
|1.1974
|1.1939
|1.2094
|3312
|2006.02.10 03:30
|modify
|566
|0.50
|1.1974
|1.1941
|1.2094
|3313
|2006.02.10 03:40
|modify
|566
|0.50
|1.1974
|1.1949
|1.2094
|3314
|2006.02.10 04:30
|modify
|566
|0.50
|1.1974
|1.1951
|1.2094
|3315
|2006.02.10 05:20
|modify
|566
|0.50
|1.1974
|1.1954
|1.2094
|3316
|2006.02.10 07:20
|modify
|566
|0.50
|1.1974
|1.1962
|1.2094
|3317
|2006.02.10 07:30
|modify
|566
|0.50
|1.1974
|1.1964
|1.2094
|3318
|2006.02.10 07:40
|modify
|566
|0.50
|1.1974
|1.1974
|1.2094
|3319
|2006.02.10 09:10
|s/l
|566
|0.50
|1.1974
|1.1974
|1.2094
|0.00
|34824.06
|3320
|2006.02.10 09:10
|buy
|567
|0.50
|1.1969
|1.1934
|1.2089
|3321
|2006.02.10 09:20
|modify
|567
|0.50
|1.1969
|1.1947
|1.2089
|3322
|2006.02.10 09:40
|modify
|567
|0.50
|1.1969
|1.1953
|1.2089
|3323
|2006.02.10 15:20
|modify
|567
|0.50
|1.1969
|1.1988
|1.2089
|3324
|2006.02.10 15:30
|s/l
|567
|0.50
|1.1988
|1.1988
|1.2089
|95.00
|34919.06
|3325
|2006.02.10 15:30
|buy
|568
|0.50
|1.1976
|1.1941
|1.2096
|3326
|2006.02.10 15:40
|modify
|568
|0.50
|1.1976
|1.1972
|1.2096
|3327
|2006.02.10 15:59
|modify
|568
|0.50
|1.1976
|1.1983
|1.2096
|3328
|2006.02.10 16:10
|modify
|568
|0.50
|1.1976
|1.1991
|1.2096
|3329
|2006.02.10 17:10
|s/l
|568
|0.50
|1.1991
|1.1991
|1.2096
|75.00
|34994.06
|3330
|2006.02.10 17:10
|buy
|569
|0.50
|1.1900
|1.1865
|1.2020
|3331
|2006.02.10 17:30
|modify
|569
|0.50
|1.1900
|1.1874
|1.2020
|3332
|2006.02.10 17:40
|t/p
|569
|0.50
|1.2020
|1.1874
|1.2020
|600.00
|35594.06
|3333
|2006.02.10 17:40
|buy
|570
|0.50
|1.2027
|1.1992
|1.2147
|3334
|2006.02.10 17:59
|s/l
|570
|0.50
|1.1992
|1.1992
|1.2147
|-175.00
|35419.06
|3335
|2006.02.10 17:59
|buy
|571
|0.50
|1.1917
|1.1882
|1.2037
|3336
|2006.02.10 18:30
|modify
|571
|0.50
|1.1917
|1.1896
|1.2037
|3337
|2006.02.10 19:30
|modify
|571
|0.50
|1.1917
|1.1900
|1.2037
|3338
|2006.02.10 21:20
|s/l
|571
|0.50
|1.1900
|1.1900
|1.2037
|-85.00
|35334.06
|3339
|2006.02.10 21:20
|buy
|572
|0.50
|1.1902
|1.1867
|1.2022
|3340
|2006.02.10 21:59
|modify
|572
|0.50
|1.1902
|1.1874
|1.2022
|3341
|2006.02.10 22:20
|modify
|572
|0.50
|1.1902
|1.1877
|1.2022
|3342
|2006.02.13 09:30
|modify
|572
|0.50
|1.1902
|1.1885
|1.2022
|3343
|2006.02.13 11:20
|s/l
|572
|0.50
|1.1885
|1.1885
|1.2022
|-88.78
|35245.28
|3344
|2006.02.13 11:20
|buy
|573
|0.50
|1.1883
|1.1848
|1.2003
|3345
|2006.02.13 11:30
|modify
|573
|0.50
|1.1883
|1.1865
|1.2003
|3346
|2006.02.13 16:20
|modify
|573
|0.50
|1.1883
|1.1875
|1.2003
|3347
|2006.02.13 17:10
|modify
|573
|0.50
|1.1883
|1.1880
|1.2003
|3348
|2006.02.14 01:10
|modify
|573
|0.50
|1.1883
|1.1883
|1.2003
|3349
|2006.02.14 08:20
|modify
|573
|0.50
|1.1883
|1.1886
|1.2003
|3350
|2006.02.14 08:40
|modify
|573
|0.50
|1.1883
|1.1891
|1.2003
|3351
|2006.02.14 15:20
|s/l
|573
|0.50
|1.1891
|1.1891
|1.2003
|36.22
|35281.50
|3352
|2006.02.14 15:20
|buy
|574
|0.50
|1.1893
|1.1858
|1.2013
|3353
|2006.02.14 18:10
|modify
|574
|0.50
|1.1893
|1.1869
|1.2013
|3354
|2006.02.14 18:20
|modify
|574
|0.50
|1.1893
|1.1876
|1.2013
|3355
|2006.02.14 18:30
|s/l
|574
|0.50
|1.1876
|1.1876
|1.2013
|-85.00
|35196.50
|3356
|2006.02.14 18:30
|buy
|575
|0.50
|1.1874
|1.1839
|1.1994
|3357
|2006.02.14 18:40
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1847
|1.1994
|3358
|2006.02.14 19:00
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1862
|1.1994
|3359
|2006.02.14 19:10
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1873
|1.1994
|3360
|2006.02.14 20:40
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1874
|1.1994
|3361
|2006.02.14 21:30
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1883
|1.1994
|3362
|2006.02.14 21:40
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1884
|1.1994
|3363
|2006.02.14 22:40
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1885
|1.1994
|3364
|2006.02.15 00:40
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1886
|1.1994
|3365
|2006.02.15 01:30
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1894
|1.1994
|3366
|2006.02.15 03:10
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1899
|1.1994
|3367
|2006.02.15 16:20
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1910
|1.1994
|3368
|2006.02.15 17:10
|modify
|575
|0.50
|1.1874
|1.1916
|1.1994
|3369
|2006.02.15 17:30
|s/l
|575
|0.50
|1.1916
|1.1916
|1.1994
|206.22
|35402.72
|3370
|2006.02.15 17:30
|buy
|576
|0.50
|1.1882
|1.1847
|1.2002
|3371
|2006.02.15 17:40
|modify
|576
|0.50
|1.1882
|1.1922
|1.2002
|3372
|2006.02.15 17:59
|s/l
|576
|0.50
|1.1922
|1.1922
|1.2002
|200.00
|35602.72
|3373
|2006.02.15 17:59
|buy
|577
|0.50
|1.1900
|1.1865
|1.2020
|3374
|2006.02.15 18:40
|modify
|577
|0.50
|1.1900
|1.1874
|1.2020
|3375
|2006.02.15 20:40
|s/l
|577
|0.50
|1.1874
|1.1874
|1.2020
|-130.00
|35472.72
|3376
|2006.02.15 20:40
|buy
|578
|0.50
|1.1875
|1.1840
|1.1995
|3377
|2006.02.15 20:59
|modify
|578
|0.50
|1.1875
|1.1844
|1.1995
|3378
|2006.02.15 21:00
|modify
|578
|0.50
|1.1875
|1.1845
|1.1995
|3379
|2006.02.15 21:10
|modify
|578
|0.50
|1.1875
|1.1853
|1.1995
|3380
|2006.02.15 22:10
|modify
|578
|0.50
|1.1875
|1.1854
|1.1995
|3381
|2006.02.15 23:20
|modify
|578
|0.50
|1.1875
|1.1856
|1.1995
|3382
|2006.02.15 23:40
|modify
|578
|0.50
|1.1875
|1.1857
|1.1995
|3383
|2006.02.16 00:10
|modify
|578
|0.50
|1.1875
|1.1858
|1.1995
|3384
|2006.02.16 00:40
|modify
|578
|0.50
|1.1875
|1.1860
|1.1995
|3385
|2006.02.16 01:40
|modify
|578
|0.50
|1.1875
|1.1861
|1.1995
|3386
|2006.02.16 13:30
|s/l
|578
|0.50
|1.1861
|1.1861
|1.1995
|-81.34
|35391.38
|3387
|2006.02.16 13:30
|buy
|579
|0.50
|1.1860
|1.1825
|1.1980
|3388
|2006.02.16 13:59
|modify
|579
|0.50
|1.1860
|1.1830
|1.1980
|3389
|2006.02.16 14:10
|modify
|579
|0.50
|1.1860
|1.1837
|1.1980
|3390
|2006.02.16 15:10
|modify
|579
|0.50
|1.1860
|1.1845
|1.1980
|3391
|2006.02.16 16:20
|modify
|579
|0.50
|1.1860
|1.1851
|1.1980
|3392
|2006.02.16 17:40
|modify
|579
|0.50
|1.1860
|1.1852
|1.1980
|3393
|2006.02.16 18:40
|modify
|579
|0.50
|1.1860
|1.1860
|1.1980
|3394
|2006.02.16 22:10
|modify
|579
|0.50
|1.1860
|1.1868
|1.1980
|3395
|2006.02.16 23:40
|modify
|579
|0.50
|1.1860
|1.1875
|1.1980
|3396
|2006.02.17 01:40
|modify
|579
|0.50
|1.1860
|1.1882
|1.1980
|3397
|2006.02.17 03:10
|s/l
|579
|0.50
|1.1882
|1.1882
|1.1980
|106.22
|35497.60
|3398
|2006.02.17 03:10
|buy
|580
|0.50
|1.1880
|1.1845
|1.2000
|3399
|2006.02.17 03:20
|modify
|580
|0.50
|1.1880
|1.1870
|1.2000
|3400
|2006.02.17 11:40
|s/l
|580
|0.50
|1.1870
|1.1870
|1.2000
|-50.00
|35447.60
|3401
|2006.02.17 11:40
|buy
|581
|0.50
|1.1870
|1.1835
|1.1990
|3402
|2006.02.17 11:59
|modify
|581
|0.50
|1.1870
|1.1852
|1.1990
|3403
|2006.02.17 12:00
|modify
|581
|0.50
|1.1870
|1.1853
|1.1990
|3404
|2006.02.17 12:10
|modify
|581
|0.50
|1.1870
|1.1857
|1.1990
|3405
|2006.02.17 16:10
|modify
|581
|0.50
|1.1870
|1.1863
|1.1990
|3406
|2006.02.17 17:10
|modify
|581
|0.50
|1.1870
|1.1910
|1.1990
|3407
|2006.02.17 17:30
|s/l
|581
|0.50
|1.1910
|1.1910
|1.1990
|200.00
|35647.60
|3408
|2006.02.17 17:30
|buy
|582
|0.50
|1.1891
|1.1856
|1.2011
|3409
|2006.02.17 17:59
|modify
|582
|0.50
|1.1891
|1.1885
|1.2011
|3410
|2006.02.17 18:00
|modify
|582
|0.50
|1.1891
|1.1886
|1.2011
|3411
|2006.02.17 18:40
|modify
|582
|0.50
|1.1891
|1.1906
|1.2011
|3412
|2006.02.17 18:59
|s/l
|582
|0.50
|1.1906
|1.1906
|1.2011
|75.00
|35722.60
|3413
|2006.02.17 18:59
|buy
|583
|0.50
|1.1907
|1.1872
|1.2027
|3414
|2006.02.17 19:40
|modify
|583
|0.50
|1.1907
|1.1882
|1.2027
|3415
|2006.02.17 20:20
|modify
|583
|0.50
|1.1907
|1.1892
|1.2027
|3416
|2006.02.17 20:30
|modify
|583
|0.50
|1.1907
|1.1910
|1.2027
|3417
|2006.02.20 01:40
|modify
|583
|0.50
|1.1907
|1.1915
|1.2027
|3418
|2006.02.20 02:30
|modify
|583
|0.50
|1.1907
|1.1919
|1.2027
|3419
|2006.02.20 04:30
|modify
|583
|0.50
|1.1907
|1.1932
|1.2027
|3420
|2006.02.20 04:40
|modify
|583
|0.50
|1.1907
|1.1940
|1.2027
|3421
|2006.02.20 10:10
|s/l
|583
|0.50
|1.1940
|1.1940
|1.2027
|161.22
|35883.82
|3422
|2006.02.20 10:10
|buy
|584
|0.50
|1.1932
|1.1897
|1.2052
|3423
|2006.02.20 10:20
|modify
|584
|0.50
|1.1932
|1.1922
|1.2052
|3424
|2006.02.21 02:40
|s/l
|584
|0.50
|1.1922
|1.1922
|1.2052
|-53.78
|35830.04
|3425
|2006.02.21 02:40
|buy
|585
|0.50
|1.1923
|1.1888
|1.2043
|3426
|2006.02.21 03:00
|modify
|585
|0.50
|1.1923
|1.1897
|1.2043
|3427
|2006.02.21 03:10
|modify
|585
|0.50
|1.1923
|1.1899
|1.2043
|3428
|2006.02.21 14:30
|s/l
|585
|0.50
|1.1899
|1.1899
|1.2043
|-120.00
|35710.04
|3429
|2006.02.21 14:30
|buy
|586
|0.50
|1.1901
|1.1866
|1.2021
|3430
|2006.02.21 14:40
|modify
|586
|0.50
|1.1901
|1.1868
|1.2021
|3431
|2006.02.21 15:00
|modify
|586
|0.50
|1.1901
|1.1880
|1.2021
|3432
|2006.02.21 15:10
|modify
|586
|0.50
|1.1901
|1.1881
|1.2021
|3433
|2006.02.21 19:10
|modify
|586
|0.50
|1.1901
|1.1884
|1.2021
|3434
|2006.02.21 20:10
|modify
|586
|0.50
|1.1901
|1.1886
|1.2021
|3435
|2006.02.21 21:30
|modify
|586
|0.50
|1.1901
|1.1891
|1.2021
|3436
|2006.02.21 21:40
|modify
|586
|0.50
|1.1901
|1.1897
|1.2021
|3437
|2006.02.22 11:40
|s/l
|586
|0.50
|1.1897
|1.1897
|1.2021
|-23.78
|35686.26
|3438
|2006.02.22 11:40
|buy
|587
|0.50
|1.1897
|1.1862
|1.2017
|3439
|2006.02.22 11:59
|modify
|587
|0.50
|1.1897
|1.1867
|1.2017
|3440
|2006.02.22 12:10
|modify
|587
|0.50
|1.1897
|1.1870
|1.2017
|3441
|2006.02.22 12:40
|s/l
|587
|0.50
|1.1870
|1.1870
|1.2017
|-135.00
|35551.26
|3442
|2006.02.22 12:40
|buy
|588
|0.50
|1.1868
|1.1833
|1.1988
|3443
|2006.02.22 13:00
|modify
|588
|0.50
|1.1868
|1.1843
|1.1988
|3444
|2006.02.22 13:10
|modify
|588
|0.50
|1.1868
|1.1856
|1.1988
|3445
|2006.02.22 15:10
|modify
|588
|0.50
|1.1868
|1.1864
|1.1988
|3446
|2006.02.22 15:30
|s/l
|588
|0.50
|1.1864
|1.1864
|1.1988
|-20.00
|35531.26
|3447
|2006.02.22 15:30
|buy
|589
|0.50
|1.1865
|1.1830
|1.1985
|3448
|2006.02.22 15:59
|modify
|589
|0.50
|1.1865
|1.1850
|1.1985
|3449
|2006.02.22 16:10
|modify
|589
|0.50
|1.1865
|1.1865
|1.1985
|3450
|2006.02.22 18:40
|modify
|589
|0.50
|1.1865
|1.1875
|1.1985
|3451
|2006.02.22 19:10
|modify
|589
|0.50
|1.1865
|1.1876
|1.1985
|3452
|2006.02.22 19:30
|modify
|589
|0.50
|1.1865
|1.1888
|1.1985
|3453
|2006.02.23 11:10
|modify
|589
|0.50
|1.1865
|1.1902
|1.1985
|3454
|2006.02.23 11:30
|modify
|589
|0.50
|1.1865
|1.1906
|1.1985
|3455
|2006.02.23 11:40
|s/l
|589
|0.50
|1.1906
|1.1906
|1.1985
|193.66
|35724.92
|3456
|2006.02.23 11:40
|buy
|590
|0.50
|1.1906
|1.1871
|1.2026
|3457
|2006.02.23 11:59
|modify
|590
|0.50
|1.1906
|1.1901
|1.2026
|3458
|2006.02.23 12:00
|modify
|590
|0.50
|1.1906
|1.1902
|1.2026
|3459
|2006.02.23 12:10
|modify
|590
|0.50
|1.1906
|1.1927
|1.2026
|3460
|2006.02.23 12:20
|modify
|590
|0.50
|1.1906
|1.1935
|1.2026
|3461
|2006.02.23 12:30
|s/l
|590
|0.50
|1.1935
|1.1935
|1.2026
|145.00
|35869.92
|3462
|2006.02.23 12:30
|buy
|591
|0.50
|1.1934
|1.1899
|1.2054
|3463
|2006.02.23 12:40
|modify
|591
|0.50
|1.1934
|1.1923
|1.2054
|3464
|2006.02.23 12:59
|modify
|591
|0.50
|1.1934
|1.1928
|1.2054
|3465
|2006.02.23 13:40
|modify
|591
|0.50
|1.1934
|1.1934
|1.2054
|3466
|2006.02.23 16:10
|s/l
|591
|0.50
|1.1934
|1.1934
|1.2054
|0.00
|35869.92
|3467
|2006.02.23 16:10
|buy
|592
|0.50
|1.1910
|1.1875
|1.2030
|3468
|2006.02.23 16:20
|modify
|592
|0.50
|1.1910
|1.1932
|1.2030
|3469
|2006.02.23 16:59
|s/l
|592
|0.50
|1.1932
|1.1932
|1.2030
|110.00
|35979.92
|3470
|2006.02.23 16:59
|buy
|593
|0.50
|1.1923
|1.1888
|1.2043
|3471
|2006.02.23 17:10
|modify
|593
|0.50
|1.1923
|1.1890
|1.2043
|3472
|2006.02.23 18:10
|modify
|593
|0.50
|1.1923
|1.1896
|1.2043
|3473
|2006.02.23 19:10
|modify
|593
|0.50
|1.1923
|1.1898
|1.2043
|3474
|2006.02.23 19:20
|modify
|593
|0.50
|1.1923
|1.1899
|1.2043
|3475
|2006.02.24 10:40
|s/l
|593
|0.50
|1.1899
|1.1899
|1.2043
|-123.78
|35856.14
|3476
|2006.02.24 10:40
|buy
|594
|0.50
|1.1888
|1.1853
|1.2008
|3477
|2006.02.24 10:59
|modify
|594
|0.50
|1.1888
|1.1867
|1.2008
|3478
|2006.02.24 11:10
|modify
|594
|0.50
|1.1888
|1.1876
|1.2008
|3479
|2006.02.24 15:10
|modify
|594
|0.50
|1.1888
|1.1881
|1.2008
|3480
|2006.02.24 17:10
|s/l
|594
|0.50
|1.1881
|1.1881
|1.2008
|-35.00
|35821.14
|3481
|2006.02.24 17:10
|buy
|595
|0.50
|1.1877
|1.1842
|1.1997
|3482
|2006.02.24 17:20
|modify
|595
|0.50
|1.1877
|1.1872
|1.1997
|3483
|2006.02.24 17:30
|s/l
|595
|0.50
|1.1872
|1.1872
|1.1997
|-25.00
|35796.14
|3484
|2006.02.24 17:30
|buy
|596
|0.50
|1.1866
|1.1831
|1.1986
|3485
|2006.02.24 17:40
|modify
|596
|0.50
|1.1866
|1.1857
|1.1986
|3486
|2006.02.27 01:30
|s/l
|596
|0.50
|1.1857
|1.1857
|1.1986
|-48.78
|35747.36
|3487
|2006.02.27 01:30
|buy
|597
|0.50
|1.1835
|1.1800
|1.1955
|3488
|2006.02.27 01:59
|modify
|597
|0.50
|1.1835
|1.1802
|1.1955
|3489
|2006.02.27 02:00
|modify
|597
|0.50
|1.1835
|1.1803
|1.1955
|3490
|2006.02.27 02:10
|modify
|597
|0.50
|1.1835
|1.1810
|1.1955
|3491
|2006.02.27 03:10
|modify
|597
|0.50
|1.1835
|1.1827
|1.1955
|3492
|2006.02.27 04:10
|modify
|597
|0.50
|1.1835
|1.1834
|1.1955
|3493
|2006.02.27 06:30
|modify
|597
|0.50
|1.1835
|1.1839
|1.1955
|3494
|2006.02.27 06:40
|modify
|597
|0.50
|1.1835
|1.1845
|1.1955
|3495
|2006.02.27 10:40
|s/l
|597
|0.50
|1.1845
|1.1845
|1.1955
|50.00
|35797.36
|3496
|2006.02.27 10:40
|buy
|598
|0.50
|1.1838
|1.1803
|1.1958
|3497
|2006.02.27 11:00
|modify
|598
|0.50
|1.1838
|1.1813
|1.1958
|3498
|2006.02.27 11:10
|modify
|598
|0.50
|1.1838
|1.1818
|1.1958
|3499
|2006.02.27 12:10
|modify
|598
|0.50
|1.1838
|1.1823
|1.1958
|3500
|2006.02.27 13:20
|modify
|598
|0.50
|1.1838
|1.1825
|1.1958
|3501
|2006.02.27 14:10
|modify
|598
|0.50
|1.1838
|1.1830
|1.1958
|3502
|2006.02.27 18:10
|modify
|598
|0.50
|1.1838
|1.1833
|1.1958
|3503
|2006.02.27 18:20
|modify
|598
|0.50
|1.1838
|1.1835
|1.1958
|3504
|2006.02.28 02:30
|s/l
|598
|0.50
|1.1835
|1.1835
|1.1958
|-18.78
|35778.58
|3505
|2006.02.28 02:30
|buy
|599
|0.50
|1.1837
|1.1802
|1.1957
|3506
|2006.02.28 03:10
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1812
|1.1957
|3507
|2006.02.28 04:10
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1820
|1.1957
|3508
|2006.02.28 04:30
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1821
|1.1957
|3509
|2006.02.28 05:10
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1825
|1.1957
|3510
|2006.02.28 05:20
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1828
|1.1957
|3511
|2006.02.28 06:40
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1829
|1.1957
|3512
|2006.02.28 08:30
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1832
|1.1957
|3513
|2006.02.28 10:10
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1835
|1.1957
|3514
|2006.02.28 11:10
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1843
|1.1957
|3515
|2006.02.28 11:20
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1845
|1.1957
|3516
|2006.02.28 12:10
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1853
|1.1957
|3517
|2006.02.28 12:40
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1862
|1.1957
|3518
|2006.02.28 17:10
|modify
|599
|0.50
|1.1837
|1.1900
|1.1957
|3519
|2006.02.28 17:20
|s/l
|599
|0.50
|1.1900
|1.1900
|1.1957
|315.00
|36093.58
|3520
|2006.02.28 17:20
|buy
|600
|0.50
|1.1899
|1.1864
|1.2019
|3521
|2006.02.28 17:59
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1887
|1.2019
|3522
|2006.02.28 18:00
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1888
|1.2019
|3523
|2006.02.28 18:40
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1897
|1.2019
|3524
|2006.02.28 20:30
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1905
|1.2019
|3525
|2006.02.28 20:40
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1906
|1.2019
|3526
|2006.02.28 21:40
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1907
|1.2019
|3527
|2006.03.01 02:40
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1916
|1.2019
|3528
|2006.03.01 06:40
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1917
|1.2019
|3529
|2006.03.01 12:40
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1918
|1.2019
|3530
|2006.03.01 15:10
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1928
|1.2019
|3531
|2006.03.01 15:20
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1932
|1.2019
|3532
|2006.03.01 16:10
|modify
|600
|0.50
|1.1899
|1.1940
|1.2019
|3533
|2006.03.01 17:10
|s/l
|600
|0.50
|1.1940
|1.1940
|1.2019
|201.22
|36294.80
|3534
|2006.03.01 17:10
|buy
|601
|0.50
|1.1924
|1.1889
|1.2044
|3535
|2006.03.01 17:30
|modify
|601
|0.50
|1.1924
|1.1896
|1.2044
|3536
|2006.03.01 17:40
|modify
|601
|0.50
|1.1924
|1.1924
|1.2044
|3537
|2006.03.01 18:10
|s/l
|601
|0.50
|1.1924
|1.1924
|1.2044
|0.00
|36294.80
|3538
|2006.03.01 18:10
|buy
|602
|0.50
|1.1897
|1.1862
|1.2017
|3539
|2006.03.01 18:20
|modify
|602
|0.50
|1.1897
|1.1871
|1.2017
|3540
|2006.03.01 18:30
|modify
|602
|0.50
|1.1897
|1.1901
|1.2017
|3541
|2006.03.01 18:59
|s/l
|602
|0.50
|1.1901
|1.1901
|1.2017
|20.00
|36314.80
|3542
|2006.03.01 18:59
|buy
|603
|0.50
|1.1902
|1.1867
|1.2022
|3543
|2006.03.01 19:20
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1881
|1.2022
|3544
|2006.03.01 20:10
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1883
|1.2022
|3545
|2006.03.01 21:10
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1884
|1.2022
|3546
|2006.03.01 22:10
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1885
|1.2022
|3547
|2006.03.01 23:20
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1888
|1.2022
|3548
|2006.03.01 23:30
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1889
|1.2022
|3549
|2006.03.01 23:40
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1890
|1.2022
|3550
|2006.03.02 00:30
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1891
|1.2022
|3551
|2006.03.02 08:30
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1897
|1.2022
|3552
|2006.03.02 09:20
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1900
|1.2022
|3553
|2006.03.02 10:10
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1901
|1.2022
|3554
|2006.03.02 10:40
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1907
|1.2022
|3555
|2006.03.02 11:30
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1908
|1.2022
|3556
|2006.03.02 11:40
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1914
|1.2022
|3557
|2006.03.02 15:40
|modify
|603
|0.50
|1.1902
|1.1930
|1.2022
|3558
|2006.03.02 16:40
|s/l
|603
|0.50
|1.1930
|1.1930
|1.2022
|128.66
|36443.46
|3559
|2006.03.02 16:40
|buy
|604
|0.50
|1.1930
|1.1895
|1.2050
|3560
|2006.03.02 17:00
|modify
|604
|0.50
|1.1930
|1.1921
|1.2050
|3561
|2006.03.02 17:10
|modify
|604
|0.50
|1.1930
|1.1928
|1.2050
|3562
|2006.03.02 17:20
|modify
|604
|0.50
|1.1930
|1.1956
|1.2050
|3563
|2006.03.02 17:30
|s/l
|604
|0.50
|1.1956
|1.1956
|1.2050
|130.00
|36573.46
|3564
|2006.03.02 17:30
|buy
|605
|0.50
|1.1956
|1.1921
|1.2076
|3565
|2006.03.02 17:40
|modify
|605
|0.50
|1.1956
|1.1970
|1.2076
|3566
|2006.03.02 18:40
|modify
|605
|0.50
|1.1956
|1.1981
|1.2076
|3567
|2006.03.02 19:40
|modify
|605
|0.50
|1.1956
|1.1989
|1.2076
|3568
|2006.03.02 21:20
|modify
|605
|0.50
|1.1956
|1.1991
|1.2076
|3569
|2006.03.02 21:30
|modify
|605
|0.50
|1.1956
|1.2000
|1.2076
|3570
|2006.03.02 21:40
|modify
|605
|0.50
|1.1956
|1.2005
|1.2076
|3571
|2006.03.02 22:30
|modify
|605
|0.50
|1.1956
|1.2011
|1.2076
|3572
|2006.03.02 22:40
|modify
|605
|0.50
|1.1956
|1.2012
|1.2076
|3573
|2006.03.03 03:30
|s/l
|605
|0.50
|1.2012
|1.2012
|1.2076
|276.22
|36849.68
|3574
|2006.03.03 03:30
|buy
|606
|0.50
|1.2012
|1.1977
|1.2132
|3575
|2006.03.03 03:40
|modify
|606
|0.50
|1.2012
|1.1984
|1.2132
|3576
|2006.03.03 05:10
|modify
|606
|0.50
|1.2012
|1.1985
|1.2132
|3577
|2006.03.03 05:20
|modify
|606
|0.50
|1.2012
|1.1986
|1.2132
|3578
|2006.03.03 06:10
|modify
|606
|0.50
|1.2012
|1.1993
|1.2132
|3579
|2006.03.03 07:10
|modify
|606
|0.50
|1.2012
|1.1994
|1.2132
|3580
|2006.03.03 08:40
|modify
|606
|0.50
|1.2012
|1.1995
|1.2132
|3581
|2006.03.03 12:10
|modify
|606
|0.50
|1.2012
|1.1996
|1.2132
|3582
|2006.03.03 15:40
|modify
|606
|0.50
|1.2012
|1.2007
|1.2132
|3583
|2006.03.03 16:40
|modify
|606
|0.50
|1.2012
|1.2020
|1.2132
|3584
|2006.03.03 17:20
|s/l
|606
|0.50
|1.2020
|1.2020
|1.2132
|40.00
|36889.68
|3585
|2006.03.03 17:20
|buy
|607
|0.50
|1.1998
|1.1963
|1.2118
|3586
|2006.03.03 17:30
|modify
|607
|0.50
|1.1998
|1.1976
|1.2118
|3587
|2006.03.03 17:40
|modify
|607
|0.50
|1.1998
|1.2016
|1.2118
|3588
|2006.03.03 17:59
|s/l
|607
|0.50
|1.2016
|1.2016
|1.2118
|90.00
|36979.68
|3589
|2006.03.03 17:59
|buy
|608
|0.50
|1.2011
|1.1976
|1.2131
|3590
|2006.03.03 18:20
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.1979
|1.2131
|3591
|2006.03.03 18:30
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.1992
|1.2131
|3592
|2006.03.03 18:40
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.2002
|1.2131
|3593
|2006.03.03 22:20
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.2006
|1.2131
|3594
|2006.03.03 22:40
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.2008
|1.2131
|3595
|2006.03.06 00:00
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.2009
|1.2131
|3596
|2006.03.06 00:10
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.2013
|1.2131
|3597
|2006.03.06 00:30
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.2019
|1.2131
|3598
|2006.03.06 00:40
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.2023
|1.2131
|3599
|2006.03.06 01:20
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.2041
|1.2131
|3600
|2006.03.06 01:30
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.2051
|1.2131
|3601
|2006.03.06 01:40
|modify
|608
|0.50
|1.2011
|1.2061
|1.2131
|3602
|2006.03.06 07:40
|s/l
|608
|0.50
|1.2061
|1.2061
|1.2131
|246.22
|37225.90
|3603
|2006.03.06 07:40
|buy
|609
|0.50
|1.2063
|1.2028
|1.2183
|3604
|2006.03.06 07:59
|modify
|609
|0.50
|1.2063
|1.2030
|1.2183
|3605
|2006.03.06 08:00
|modify
|609
|0.50
|1.2063
|1.2031
|1.2183
|3606
|2006.03.06 08:10
|modify
|609
|0.50
|1.2063
|1.2039
|1.2183
|3607
|2006.03.06 09:10
|modify
|609
|0.50
|1.2063
|1.2049
|1.2183
|3608
|2006.03.06 11:10
|s/l
|609
|0.50
|1.2049
|1.2049
|1.2183
|-70.00
|37155.90
|3609
|2006.03.06 11:10
|buy
|610
|0.50
|1.2045
|1.2010
|1.2165
|3610
|2006.03.06 11:20
|modify
|610
|0.50
|1.2045
|1.2011
|1.2165
|3611
|2006.03.06 11:30
|modify
|610
|0.50
|1.2045
|1.2013
|1.2165
|3612
|2006.03.06 11:40
|modify
|610
|0.50
|1.2045
|1.2021
|1.2165
|3613
|2006.03.06 14:40
|s/l
|610
|0.50
|1.2021
|1.2021
|1.2165
|-120.00
|37035.90
|3614
|2006.03.06 14:40
|buy
|611
|0.50
|1.2017
|1.1982
|1.2137
|3615
|2006.03.06 14:59
|modify
|611
|0.50
|1.2017
|1.1991
|1.2137
|3616
|2006.03.06 15:20
|modify
|611
|0.50
|1.2017
|1.1992
|1.2137
|3617
|2006.03.06 16:00
|close
|611
|0.50
|1.2021
|1.1992
|1.2137
|20.00
|37055.90
|3618
|2006.03.06 16:10
|sell
|612
|0.50
|1.2035
|1.2070
|1.1915
|3619
|2006.03.06 16:30
|modify
|612
|0.50
|1.2035
|1.2056
|1.1915
|3620
|2006.03.06 16:40
|modify
|612
|0.50
|1.2035
|1.2049
|1.1915
|3621
|2006.03.06 17:40
|modify
|612
|0.50
|1.2035
|1.2043
|1.1915
|3622
|2006.03.06 18:20
|modify
|612
|0.50
|1.2035
|1.2042
|1.1915
|3623
|2006.03.06 18:30
|modify
|612
|0.50
|1.2035
|1.2034
|1.1915
|3624
|2006.03.06 19:40
|modify
|612
|0.50
|1.2035
|1.2029
|1.1915
|3625
|2006.03.07 02:40
|modify
|612
|0.50
|1.2035
|1.2019
|1.1915
|3626
|2006.03.07 06:20
|modify
|612
|0.50
|1.2035
|1.1984
|1.1915
|3627
|2006.03.07 10:20
|modify
|612
|0.50
|1.2035
|1.1964
|1.1915
|3628
|2006.03.07 11:10
|modify
|612
|0.50
|1.2035
|1.1960
|1.1915
|3629
|2006.03.07 11:40
|t/p
|612
|0.50
|1.1915
|1.1960
|1.1915
|602.80
|37658.70
|3630
|2006.03.07 11:40
|sell
|613
|0.50
|1.1913
|1.1948
|1.1793
|3631
|2006.03.07 12:40
|modify
|613
|0.50
|1.1913
|1.1942
|1.1793
|3632
|2006.03.07 13:40
|modify
|613
|0.50
|1.1913
|1.1936
|1.1793
|3633
|2006.03.07 15:40
|modify
|613
|0.50
|1.1913
|1.1931
|1.1793
|3634
|2006.03.07 16:30
|modify
|613
|0.50
|1.1913
|1.1921
|1.1793
|3635
|2006.03.07 17:20
|modify
|613
|0.50
|1.1913
|1.1912
|1.1793
|3636
|2006.03.07 20:30
|modify
|613
|0.50
|1.1913
|1.1907
|1.1793
|3637
|2006.03.07 21:20
|modify
|613
|0.50
|1.1913
|1.1904
|1.1793
|3638
|2006.03.08 05:40
|s/l
|613
|0.50
|1.1904
|1.1904
|1.1793
|47.80
|37706.50
|3639
|2006.03.08 05:40
|sell
|614
|0.50
|1.1904
|1.1939
|1.1784
|3640
|2006.03.08 06:00
|modify
|614
|0.50
|1.1904
|1.1931
|1.1784
|3641
|2006.03.08 06:20
|modify
|614
|0.50
|1.1904
|1.1928
|1.1784
|3642
|2006.03.08 07:10
|modify
|614
|0.50
|1.1904
|1.1926
|1.1784
|3643
|2006.03.08 11:40
|s/l
|614
|0.50
|1.1926
|1.1926
|1.1784
|-110.00
|37596.50
|3644
|2006.03.08 11:40
|sell
|615
|0.50
|1.1931
|1.1966
|1.1811
|3645
|2006.03.08 11:59
|modify
|615
|0.50
|1.1931
|1.1958
|1.1811
|3646
|2006.03.08 12:00
|modify
|615
|0.50
|1.1931
|1.1956
|1.1811
|3647
|2006.03.08 12:20
|modify
|615
|0.50
|1.1931
|1.1955
|1.1811
|3648
|2006.03.08 13:10
|modify
|615
|0.50
|1.1931
|1.1949
|1.1811
|3649
|2006.03.08 14:20
|modify
|615
|0.50
|1.1931
|1.1944
|1.1811
|3650
|2006.03.08 15:10
|modify
|615
|0.50
|1.1931
|1.1939
|1.1811
|3651
|2006.03.08 16:00
|close
|615
|0.50
|1.1909
|1.1939
|1.1811
|110.00
|37706.50
|3652
|2006.03.08 16:10
|buy
|616
|0.50
|1.1907
|1.1872
|1.2027
|3653
|2006.03.08 16:20
|modify
|616
|0.50
|1.1907
|1.1879
|1.2027
|3654
|2006.03.08 17:10
|modify
|616
|0.50
|1.1907
|1.1897
|1.2027
|3655
|2006.03.08 21:40
|modify
|616
|0.50
|1.1907
|1.1901
|1.2027
|3656
|2006.03.09 02:40
|modify
|616
|0.50
|1.1907
|1.1905
|1.2027
|3657
|2006.03.09 03:30
|modify
|616
|0.50
|1.1907
|1.1912
|1.2027
|3658
|2006.03.09 06:20
|modify
|616
|0.50
|1.1907
|1.1914
|1.2027
|3659
|2006.03.09 07:10
|modify
|616
|0.50
|1.1907
|1.1918
|1.2027
|3660
|2006.03.09 07:20
|s/l
|616
|0.50
|1.1918
|1.1918
|1.2027
|43.66
|37750.16
|3661
|2006.03.09 07:20
|buy
|617
|0.50
|1.1917
|1.1882
|1.2037
|3662
|2006.03.09 07:30
|modify
|617
|0.50
|1.1917
|1.1886
|1.2037
|3663
|2006.03.09 07:40
|modify
|617
|0.50
|1.1917
|1.1891
|1.2037
|3664
|2006.03.09 08:40
|modify
|617
|0.50
|1.1917
|1.1896
|1.2037
|3665
|2006.03.09 09:30
|modify
|617
|0.50
|1.1917
|1.1912
|1.2037
|3666
|2006.03.09 15:10
|s/l
|617
|0.50
|1.1912
|1.1912
|1.2037
|-25.00
|37725.16
|3667
|2006.03.09 15:10
|buy
|618
|0.50
|1.1907
|1.1872
|1.2027
|3668
|2006.03.09 15:20
|modify
|618
|0.50
|1.1907
|1.1882
|1.2027
|3669
|2006.03.09 15:30
|modify
|618
|0.50
|1.1907
|1.1907
|1.2027
|3670
|2006.03.09 19:20
|s/l
|618
|0.50
|1.1907
|1.1907
|1.2027
|0.00
|37725.16
|3671
|2006.03.09 19:20
|buy
|619
|0.50
|1.1905
|1.1870
|1.2025
|3672
|2006.03.09 19:30
|modify
|619
|0.50
|1.1905
|1.1875
|1.2025
|3673
|2006.03.09 19:40
|modify
|619
|0.50
|1.1905
|1.1885
|1.2025
|3674
|2006.03.10 04:00
|close
|619
|0.50
|1.1898
|1.1885
|1.2025
|-38.78
|37686.38
|3675
|2006.03.10 04:10
|sell
|620
|0.50
|1.1904
|1.1939
|1.1784
|3676
|2006.03.10 04:20
|modify
|620
|0.50
|1.1904
|1.1938
|1.1784
|3677
|2006.03.10 04:30
|modify
|620
|0.50
|1.1904
|1.1933
|1.1784
|3678
|2006.03.10 04:40
|modify
|620
|0.50
|1.1904
|1.1929
|1.1784
|3679
|2006.03.10 09:40
|s/l
|620
|0.50
|1.1929
|1.1929
|1.1784
|-125.00
|37561.38
|3680
|2006.03.10 09:40
|sell
|621
|0.50
|1.1928
|1.1963
|1.1808
|3681
|2006.03.10 10:00
|modify
|621
|0.50
|1.1928
|1.1956
|1.1808
|3682
|2006.03.10 10:10
|modify
|621
|0.50
|1.1928
|1.1953
|1.1808
|3683
|2006.03.10 10:20
|modify
|621
|0.50
|1.1928
|1.1952
|1.1808
|3684
|2006.03.10 11:10
|modify
|621
|0.50
|1.1928
|1.1951
|1.1808
|3685
|2006.03.10 15:20
|modify
|621
|0.50
|1.1928
|1.1920
|1.1808
|3686
|2006.03.10 15:30
|s/l
|621
|0.50
|1.1920
|1.1920
|1.1808
|40.00
|37601.38
|3687
|2006.03.10 15:30
|sell
|622
|0.50
|1.1925
|1.1960
|1.1805
|3688
|2006.03.10 15:40
|modify
|622
|0.50
|1.1925
|1.1934
|1.1805
|3689
|2006.03.10 16:10
|modify
|622
|0.50
|1.1925
|1.1896
|1.1805
|3690
|2006.03.10 16:20
|s/l
|622
|0.50
|1.1896
|1.1896
|1.1805
|145.00
|37746.38
|3691
|2006.03.10 16:20
|sell
|623
|0.50
|1.1906
|1.1941
|1.1786
|3692
|2006.03.10 16:40
|modify
|623
|0.50
|1.1906
|1.1911
|1.1786
|3693
|2006.03.10 17:40
|modify
|623
|0.50
|1.1906
|1.1902
|1.1786
|3694
|2006.03.10 20:10
|s/l
|623
|0.50
|1.1902
|1.1902
|1.1786
|20.00
|37766.38
|3695
|2006.03.10 20:10
|sell
|624
|0.50
|1.1901
|1.1936
|1.1781
|3696
|2006.03.10 20:20
|modify
|624
|0.50
|1.1901
|1.1927
|1.1781
|3697
|2006.03.13 02:30
|s/l
|624
|0.50
|1.1927
|1.1927
|1.1781
|-127.20
|37639.17
|3698
|2006.03.13 02:30
|sell
|625
|0.50
|1.1931
|1.1966
|1.1811
|3699
|2006.03.13 02:40
|modify
|625
|0.50
|1.1931
|1.1955
|1.1811
|3700
|2006.03.13 09:30
|s/l
|625
|0.50
|1.1955
|1.1955
|1.1811
|-120.00
|37519.17
|3701
|2006.03.13 09:30
|sell
|626
|0.50
|1.1970
|1.2005
|1.1850
|3702
|2006.03.13 09:40
|modify
|626
|0.50
|1.1970
|1.1974
|1.1850
|3703
|2006.03.13 10:30
|modify
|626
|0.50
|1.1970
|1.1966
|1.1850
|3704
|2006.03.13 11:20
|modify
|626
|0.50
|1.1970
|1.1965
|1.1850
|3705
|2006.03.13 12:20
|modify
|626
|0.50
|1.1970
|1.1963
|1.1850
|3706
|2006.03.13 12:40
|modify
|626
|0.50
|1.1970
|1.1959
|1.1850
|3707
|2006.03.13 14:20
|modify
|626
|0.50
|1.1970
|1.1957
|1.1850
|3708
|2006.03.13 14:40
|modify
|626
|0.50
|1.1970
|1.1956
|1.1850
|3709
|2006.03.13 16:30
|modify
|626
|0.50
|1.1970
|1.1955
|1.1850
|3710
|2006.03.13 21:30
|s/l
|626
|0.50
|1.1955
|1.1955
|1.1850
|75.00
|37594.17
|3711
|2006.03.13 21:30
|sell
|627
|0.50
|1.1965
|1.2000
|1.1845
|3712
|2006.03.13 21:40
|modify
|627
|0.50
|1.1965
|1.1991
|1.1845
|3713
|2006.03.14 12:20
|modify
|627
|0.50
|1.1965
|1.1989
|1.1845
|3714
|2006.03.14 13:10
|modify
|627
|0.50
|1.1965
|1.1979
|1.1845
|3715
|2006.03.14 16:10
|s/l
|627
|0.50
|1.1979
|1.1979
|1.1845
|-67.20
|37526.97
|3716
|2006.03.14 16:10
|sell
|628
|0.50
|1.1990
|1.2025
|1.1870
|3717
|2006.03.14 16:20
|modify
|628
|0.50
|1.1990
|1.1998
|1.1870
|3718
|2006.03.14 16:30
|modify
|628
|0.50
|1.1990
|1.1989
|1.1870
|3719
|2006.03.14 17:10
|s/l
|628
|0.50
|1.1989
|1.1989
|1.1870
|5.00
|37531.97
|3720
|2006.03.14 17:10
|sell
|629
|0.50
|1.2027
|1.2062
|1.1907
|3721
|2006.03.14 17:20
|modify
|629
|0.50
|1.2027
|1.2021
|1.1907
|3722
|2006.03.14 17:40
|s/l
|629
|0.50
|1.2021
|1.2021
|1.1907
|30.00
|37561.97
|3723
|2006.03.14 17:40
|sell
|630
|0.50
|1.2020
|1.2055
|1.1900
|3724
|2006.03.14 18:10
|modify
|630
|0.50
|1.2020
|1.2044
|1.1900
|3725
|2006.03.15 10:40
|s/l
|630
|0.50
|1.2044
|1.2044
|1.1900
|-117.20
|37444.77
|3726
|2006.03.15 10:40
|sell
|631
|0.50
|1.2046
|1.2081
|1.1926
|3727
|2006.03.15 10:59
|modify
|631
|0.50
|1.2046
|1.2065
|1.1926
|3728
|2006.03.15 11:00
|modify
|631
|0.50
|1.2046
|1.2064
|1.1926
|3729
|2006.03.15 11:10
|modify
|631
|0.50
|1.2046
|1.2055
|1.1926
|3730
|2006.03.15 15:20
|modify
|631
|0.50
|1.2046
|1.2049
|1.1926
|3731
|2006.03.15 16:30
|s/l
|631
|0.50
|1.2049
|1.2049
|1.1926
|-15.00
|37429.77
|3732
|2006.03.15 16:30
|sell
|632
|0.50
|1.2049
|1.2084
|1.1929
|3733
|2006.03.15 16:59
|modify
|632
|0.50
|1.2049
|1.2077
|1.1929
|3734
|2006.03.15 17:40
|modify
|632
|0.50
|1.2049
|1.2066
|1.1929
|3735
|2006.03.15 21:30
|s/l
|632
|0.50
|1.2066
|1.2066
|1.1929
|-85.00
|37344.77
|3736
|2006.03.15 21:30
|sell
|633
|0.50
|1.2065
|1.2100
|1.1945
|3737
|2006.03.16 02:40
|modify
|633
|0.50
|1.2065
|1.2095
|1.1945
|3738
|2006.03.16 03:20
|modify
|633
|0.50
|1.2065
|1.2093
|1.1945
|3739
|2006.03.16 03:30
|modify
|633
|0.50
|1.2065
|1.2088
|1.1945
|3740
|2006.03.16 06:20
|modify
|633
|0.50
|1.2065
|1.2084
|1.1945
|3741
|2006.03.16 06:30
|modify
|633
|0.50
|1.2065
|1.2080
|1.1945
|3742
|2006.03.16 09:30
|modify
|633
|0.50
|1.2065
|1.2076
|1.1945
|3743
|2006.03.16 09:40
|modify
|633
|0.50
|1.2065
|1.2074
|1.1945
|3744
|2006.03.16 11:40
|s/l
|633
|0.50
|1.2074
|1.2074
|1.1945
|-36.61
|37308.15
|3745
|2006.03.16 11:40
|sell
|634
|0.50
|1.2079
|1.2114
|1.1959
|3746
|2006.03.16 11:59
|modify
|634
|0.50
|1.2079
|1.2106
|1.1959
|3747
|2006.03.16 12:10
|modify
|634
|0.50
|1.2079
|1.2104
|1.1959
|3748
|2006.03.16 12:20
|modify
|634
|0.50
|1.2079
|1.2101
|1.1959
|3749
|2006.03.16 15:30
|s/l
|634
|0.50
|1.2101
|1.2101
|1.1959
|-110.00
|37198.15
|3750
|2006.03.16 15:30
|sell
|635
|0.50
|1.2138
|1.2173
|1.2018
|3751
|2006.03.16 15:40
|modify
|635
|0.50
|1.2138
|1.2146
|1.2018
|3752
|2006.03.16 16:40
|s/l
|635
|0.50
|1.2146
|1.2146
|1.2018
|-40.00
|37158.15
|3753
|2006.03.16 16:40
|sell
|636
|0.50
|1.2147
|1.2182
|1.2027
|3754
|2006.03.16 16:59
|modify
|636
|0.50
|1.2147
|1.2172
|1.2027
|3755
|2006.03.16 17:20
|modify
|636
|0.50
|1.2147
|1.2171
|1.2027
|3756
|2006.03.16 19:20
|s/l
|636
|0.50
|1.2171
|1.2171
|1.2027
|-120.00
|37038.15
|3757
|2006.03.16 19:20
|sell
|637
|0.50
|1.2179
|1.2214
|1.2059
|3758
|2006.03.16 19:59
|modify
|637
|0.50
|1.2179
|1.2212
|1.2059
|3759
|2006.03.16 20:00
|modify
|637
|0.50
|1.2179
|1.2211
|1.2059
|3760
|2006.03.16 20:10
|modify
|637
|0.50
|1.2179
|1.2204
|1.2059
|3761
|2006.03.17 01:10
|modify
|637
|0.50
|1.2179
|1.2203
|1.2059
|3762
|2006.03.17 04:20
|modify
|637
|0.50
|1.2179
|1.2191
|1.2059
|3763
|2006.03.17 09:10
|modify
|637
|0.50
|1.2179
|1.2186
|1.2059
|3764
|2006.03.17 11:10
|s/l
|637
|0.50
|1.2186
|1.2186
|1.2059
|-32.20
|37005.95
|3765
|2006.03.17 11:10
|sell
|638
|0.50
|1.2195
|1.2230
|1.2075
|3766
|2006.03.17 11:20
|modify
|638
|0.50
|1.2195
|1.2227
|1.2075
|3767
|2006.03.17 11:30
|modify
|638
|0.50
|1.2195
|1.2218
|1.2075
|3768
|2006.03.17 11:40
|modify
|638
|0.50
|1.2195
|1.2199
|1.2075
|3769
|2006.03.17 15:20
|s/l
|638
|0.50
|1.2199
|1.2199
|1.2075
|-20.00
|36985.95
|3770
|2006.03.17 15:20
|sell
|639
|0.50
|1.2201
|1.2236
|1.2081
|3771
|2006.03.17 15:30
|modify
|639
|0.50
|1.2201
|1.2228
|1.2081
|3772
|2006.03.17 15:59
|modify
|639
|0.50
|1.2201
|1.2225
|1.2081
|3773
|2006.03.17 16:00
|modify
|639
|0.50
|1.2201
|1.2224
|1.2081
|3774
|2006.03.17 16:10
|modify
|639
|0.50
|1.2201
|1.2220
|1.2081
|3775
|2006.03.17 16:20
|modify
|639
|0.50
|1.2201
|1.2189
|1.2081
|3776
|2006.03.17 16:40
|s/l
|639
|0.50
|1.2189
|1.2189
|1.2081
|60.00
|37045.95
|3777
|2006.03.17 16:40
|sell
|640
|0.50
|1.2189
|1.2224
|1.2069
|3778
|2006.03.17 16:59
|modify
|640
|0.50
|1.2189
|1.2191
|1.2069
|3779
|2006.03.17 17:10
|modify
|640
|0.50
|1.2189
|1.2178
|1.2069
|3780
|2006.03.17 17:40
|s/l
|640
|0.50
|1.2178
|1.2178
|1.2069
|55.00
|37100.95
|3781
|2006.03.17 17:40
|sell
|641
|0.50
|1.2176
|1.2211
|1.2056
|3782
|2006.03.17 17:59
|modify
|641
|0.50
|1.2176
|1.2206
|1.2056
|3783
|2006.03.17 19:10
|s/l
|641
|0.50
|1.2206
|1.2206
|1.2056
|-150.00
|36950.95
|3784
|2006.03.17 19:10
|sell
|642
|0.50
|1.2207
|1.2242
|1.2087
|3785
|2006.03.17 19:30
|modify
|642
|0.50
|1.2207
|1.2222
|1.2087
|3786
|2006.03.17 20:20
|modify
|642
|0.50
|1.2207
|1.2219
|1.2087
|3787
|2006.03.20 00:10
|modify
|642
|0.50
|1.2207
|1.2204
|1.2087
|3788
|2006.03.20 07:30
|modify
|642
|0.50
|1.2207
|1.2199
|1.2087
|3789
|2006.03.20 08:20
|modify
|642
|0.50
|1.2207
|1.2195
|1.2087
|3790
|2006.03.20 08:40
|modify
|642
|0.50
|1.2207
|1.2192
|1.2087
|3791
|2006.03.20 11:40
|s/l
|642
|0.50
|1.2192
|1.2192
|1.2087
|77.80
|37028.75
|3792
|2006.03.20 11:40
|sell
|643
|0.50
|1.2197
|1.2232
|1.2077
|3793
|2006.03.20 11:59
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2217
|1.2077
|3794
|2006.03.20 12:20
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2211
|1.2077
|3795
|2006.03.20 13:10
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2202
|1.2077
|3796
|2006.03.20 16:30
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2194
|1.2077
|3797
|2006.03.20 19:30
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2187
|1.2077
|3798
|2006.03.20 20:20
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2184
|1.2077
|3799
|2006.03.21 02:10
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2183
|1.2077
|3800
|2006.03.21 02:30
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2172
|1.2077
|3801
|2006.03.21 02:40
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2168
|1.2077
|3802
|2006.03.21 05:30
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2161
|1.2077
|3803
|2006.03.21 06:40
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2160
|1.2077
|3804
|2006.03.21 08:20
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2159
|1.2077
|3805
|2006.03.21 10:20
|modify
|643
|0.50
|1.2197
|1.2158
|1.2077
|3806
|2006.03.21 12:10
|s/l
|643
|0.50
|1.2158
|1.2158
|1.2077
|197.80
|37226.54
|3807
|2006.03.21 12:10
|sell
|644
|0.50
|1.2156
|1.2191
|1.2036
|3808
|2006.03.21 12:20
|modify
|644
|0.50
|1.2156
|1.2180
|1.2036
|3809
|2006.03.21 12:59
|modify
|644
|0.50
|1.2156
|1.2178
|1.2036
|3810
|2006.03.21 13:00
|modify
|644
|0.50
|1.2156
|1.2177
|1.2036
|3811
|2006.03.21 13:10
|modify
|644
|0.50
|1.2156
|1.2172
|1.2036
|3812
|2006.03.21 15:10
|modify
|644
|0.50
|1.2156
|1.2164
|1.2036
|3813
|2006.03.21 15:20
|s/l
|644
|0.50
|1.2164
|1.2164
|1.2036
|-40.00
|37186.54
|3814
|2006.03.21 15:20
|sell
|645
|0.50
|1.2166
|1.2201
|1.2046
|3815
|2006.03.21 15:30
|modify
|645
|0.50
|1.2166
|1.2190
|1.2046
|3816
|2006.03.21 15:59
|modify
|645
|0.50
|1.2166
|1.2169
|1.2046
|3817
|2006.03.21 16:10
|modify
|645
|0.50
|1.2166
|1.2150
|1.2046
|3818
|2006.03.21 16:20
|modify
|645
|0.50
|1.2166
|1.2140
|1.2046
|3819
|2006.03.21 17:40
|modify
|645
|0.50
|1.2166
|1.2117
|1.2046
|3820
|2006.03.21 18:40
|modify
|645
|0.50
|1.2166
|1.2112
|1.2046
|3821
|2006.03.22 00:30
|s/l
|645
|0.50
|1.2112
|1.2112
|1.2046
|272.80
|37459.34
|3822
|2006.03.22 00:30
|sell
|646
|0.50
|1.2113
|1.2148
|1.1993
|3823
|2006.03.22 00:40
|modify
|646
|0.50
|1.2113
|1.2128
|1.1993
|3824
|2006.03.22 03:10
|modify
|646
|0.50
|1.2113
|1.2122
|1.1993
|3825
|2006.03.22 05:30
|modify
|646
|0.50
|1.2113
|1.2116
|1.1993
|3826
|2006.03.22 05:40
|modify
|646
|0.50
|1.2113
|1.2114
|1.1993
|3827
|2006.03.22 06:20
|modify
|646
|0.50
|1.2113
|1.2113
|1.1993
|3828
|2006.03.22 06:40
|modify
|646
|0.50
|1.2113
|1.2110
|1.1993
|3829
|2006.03.22 12:40
|modify
|646
|0.50
|1.2113
|1.2100
|1.1993
|3830
|2006.03.22 15:10
|s/l
|646
|0.50
|1.2100
|1.2100
|1.1993
|65.00
|37524.34
|3831
|2006.03.22 15:10
|sell
|647
|0.50
|1.2098
|1.2133
|1.1978
|3832
|2006.03.22 15:30
|modify
|647
|0.50
|1.2098
|1.2105
|1.1978
|3833
|2006.03.22 16:10
|s/l
|647
|0.50
|1.2105
|1.2105
|1.1978
|-35.00
|37489.34
|3834
|2006.03.22 16:10
|sell
|648
|0.50
|1.2105
|1.2140
|1.1985
|3835
|2006.03.22 16:20
|modify
|648
|0.50
|1.2105
|1.2123
|1.1985
|3836
|2006.03.22 19:10
|modify
|648
|0.50
|1.2105
|1.2115
|1.1985
|3837
|2006.03.22 20:30
|modify
|648
|0.50
|1.2105
|1.2106
|1.1985
|3838
|2006.03.23 02:20
|modify
|648
|0.50
|1.2105
|1.2091
|1.1985
|3839
|2006.03.23 03:10
|modify
|648
|0.50
|1.2105
|1.2087
|1.1985
|3840
|2006.03.23 05:40
|modify
|648
|0.50
|1.2105
|1.2084
|1.1985
|3841
|2006.03.23 15:40
|modify
|648
|0.50
|1.2105
|1.2076
|1.1985
|3842
|2006.03.23 17:20
|t/p
|648
|0.50
|1.1985
|1.2076
|1.1985
|608.39
|38097.73
|3843
|2006.03.23 17:20
|sell
|649
|0.50
|1.1971
|1.2006
|1.1851
|3844
|2006.03.23 17:30
|s/l
|649
|0.50
|1.2006
|1.2006
|1.1851
|-175.00
|37922.73
|3845
|2006.03.23 17:30
|sell
|650
|0.50
|1.2025
|1.2060
|1.1905
|3846
|2006.03.23 17:40
|modify
|650
|0.50
|1.2025
|1.2019
|1.1905
|3847
|2006.03.23 18:10
|modify
|650
|0.50
|1.2025
|1.2007
|1.1905
|3848
|2006.03.23 20:40
|modify
|650
|0.50
|1.2025
|1.2006
|1.1905
|3849
|2006.03.23 21:20
|modify
|650
|0.50
|1.2025
|1.1993
|1.1905
|3850
|2006.03.23 21:40
|modify
|650
|0.50
|1.2025
|1.1991
|1.1905
|3851
|2006.03.24 15:20
|s/l
|650
|0.50
|1.1991
|1.1991
|1.1905
|172.80
|38095.52
|3852
|2006.03.24 15:20
|sell
|651
|0.50
|1.1990
|1.2025
|1.1870
|3853
|2006.03.24 15:30
|modify
|651
|0.50
|1.1990
|1.2016
|1.1870
|3854
|2006.03.24 15:40
|modify
|651
|0.50
|1.1990
|1.1990
|1.1870
|3855
|2006.03.24 17:10
|s/l
|651
|0.50
|1.1990
|1.1990
|1.1870
|0.00
|38095.52
|3856
|2006.03.24 17:10
|sell
|652
|0.50
|1.2026
|1.2061
|1.1906
|3857
|2006.03.24 17:20
|modify
|652
|0.50
|1.2026
|1.2007
|1.1906
|3858
|2006.03.24 17:40
|s/l
|652
|0.50
|1.2007
|1.2007
|1.1906
|95.00
|38190.52
|3859
|2006.03.24 17:40
|sell
|653
|0.50
|1.2018
|1.2053
|1.1898
|3860
|2006.03.24 17:59
|modify
|653
|0.50
|1.2018
|1.2051
|1.1898
|3861
|2006.03.24 18:00
|modify
|653
|0.50
|1.2018
|1.2050
|1.1898
|3862
|2006.03.24 18:10
|modify
|653
|0.50
|1.2018
|1.2043
|1.1898
|3863
|2006.03.24 18:40
|s/l
|653
|0.50
|1.2043
|1.2043
|1.1898
|-125.00
|38065.52
|3864
|2006.03.24 18:40
|sell
|654
|0.50
|1.2041
|1.2076
|1.1921
|3865
|2006.03.24 19:00
|modify
|654
|0.50
|1.2041
|1.2070
|1.1921
|3866
|2006.03.24 19:20
|modify
|654
|0.50
|1.2041
|1.2066
|1.1921
|3867
|2006.03.24 21:10
|modify
|654
|0.50
|1.2041
|1.2062
|1.1921
|3868
|2006.03.27 03:30
|modify
|654
|0.50
|1.2041
|1.2054
|1.1921
|3869
|2006.03.27 05:10
|s/l
|654
|0.50
|1.2054
|1.2054
|1.1921
|-62.20
|38003.32
|3870
|2006.03.27 05:10
|sell
|655
|0.50
|1.2052
|1.2087
|1.1932
|3871
|2006.03.27 05:40
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2074
|1.1932
|3872
|2006.03.27 09:10
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2071
|1.1932
|3873
|2006.03.27 11:30
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2063
|1.1932
|3874
|2006.03.27 12:20
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2062
|1.1932
|3875
|2006.03.27 12:40
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2057
|1.1932
|3876
|2006.03.27 15:20
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2056
|1.1932
|3877
|2006.03.27 18:20
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2040
|1.1932
|3878
|2006.03.28 03:10
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2038
|1.1932
|3879
|2006.03.28 05:10
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2036
|1.1932
|3880
|2006.03.28 05:30
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2032
|1.1932
|3881
|2006.03.28 05:40
|modify
|655
|0.50
|1.2052
|1.2030
|1.1932
|3882
|2006.03.28 09:10
|s/l
|655
|0.50
|1.2030
|1.2030
|1.1932
|112.80
|38116.12
|3883
|2006.03.28 09:10
|sell
|656
|0.50
|1.2030
|1.2065
|1.1910
|3884
|2006.03.28 09:20
|modify
|656
|0.50
|1.2030
|1.2051
|1.1910
|3885
|2006.03.28 10:40
|s/l
|656
|0.50
|1.2051
|1.2051
|1.1910
|-105.00
|38011.12
|3886
|2006.03.28 10:40
|sell
|657
|0.50
|1.2077
|1.2112
|1.1957
|3887
|2006.03.28 10:59
|modify
|657
|0.50
|1.2077
|1.2102
|1.1957
|3888
|2006.03.28 11:10
|modify
|657
|0.50
|1.2077
|1.2092
|1.1957
|3889
|2006.03.28 12:10
|modify
|657
|0.50
|1.2077
|1.2091
|1.1957
|3890
|2006.03.28 14:30
|s/l
|657
|0.50
|1.2091
|1.2091
|1.1957
|-70.00
|37941.12
|3891
|2006.03.28 14:30
|sell
|658
|0.50
|1.2095
|1.2130
|1.1975
|3892
|2006.03.28 14:40
|modify
|658
|0.50
|1.2095
|1.2128
|1.1975
|3893
|2006.03.28 14:59
|modify
|658
|0.50
|1.2095
|1.2118
|1.1975
|3894
|2006.03.28 15:30
|modify
|658
|0.50
|1.2095
|1.2117
|1.1975
|3895
|2006.03.28 17:10
|modify
|658
|0.50
|1.2095
|1.2092
|1.1975
|3896
|2006.03.28 21:20
|modify
|658
|0.50
|1.2095
|1.2031
|1.1975
|3897
|2006.03.28 23:40
|modify
|658
|0.50
|1.2095
|1.2030
|1.1975
|3898
|2006.03.29 02:30
|modify
|658
|0.50
|1.2095
|1.2029
|1.1975
|3899
|2006.03.29 09:10
|modify
|658
|0.50
|1.2095
|1.2015
|1.1975
|3900
|2006.03.29 09:40
|s/l
|658
|0.50
|1.2015
|1.2015
|1.1975
|402.80
|38343.91
|3901
|2006.03.29 09:40
|sell
|659
|0.50
|1.2013
|1.2048
|1.1893
|3902
|2006.03.29 09:59
|modify
|659
|0.50
|1.2013
|1.2018
|1.1893
|3903
|2006.03.29 12:10
|s/l
|659
|0.50
|1.2018
|1.2018
|1.1893
|-25.00
|38318.91
|3904
|2006.03.29 12:10
|sell
|660
|0.50
|1.2024
|1.2059
|1.1904
|3905
|2006.03.29 12:30
|modify
|660
|0.50
|1.2024
|1.2037
|1.1904
|3906
|2006.03.29 14:10
|modify
|660
|0.50
|1.2024
|1.2034
|1.1904
|3907
|2006.03.29 16:10
|modify
|660
|0.50
|1.2024
|1.2030
|1.1904
|3908
|2006.03.29 18:10
|s/l
|660
|0.50
|1.2030
|1.2030
|1.1904
|-30.00
|38288.91
|3909
|2006.03.29 18:10
|sell
|661
|0.50
|1.2041
|1.2076
|1.1921
|3910
|2006.03.29 18:20
|modify
|661
|0.50
|1.2041
|1.2062
|1.1921
|3911
|2006.03.29 18:30
|modify
|661
|0.50
|1.2041
|1.2053
|1.1921
|3912
|2006.03.29 18:40
|modify
|661
|0.50
|1.2041
|1.2049
|1.1921
|3913
|2006.03.29 20:40
|s/l
|661
|0.50
|1.2049
|1.2049
|1.1921
|-40.00
|38248.91
|3914
|2006.03.29 20:40
|sell
|662
|0.50
|1.2050
|1.2085
|1.1930
|3915
|2006.03.29 20:59
|modify
|662
|0.50
|1.2050
|1.2063
|1.1930
|3916
|2006.03.29 21:00
|modify
|662
|0.50
|1.2050
|1.2062
|1.1930
|3917
|2006.03.29 21:10
|modify
|662
|0.50
|1.2050
|1.2056
|1.1930
|3918
|2006.03.30 03:10
|s/l
|662
|0.50
|1.2056
|1.2056
|1.1930
|-21.61
|38227.30
|3919
|2006.03.30 03:10
|sell
|663
|0.50
|1.2054
|1.2089
|1.1934
|3920
|2006.03.30 03:20
|modify
|663
|0.50
|1.2054
|1.2072
|1.1934
|3921
|2006.03.30 06:30
|s/l
|663
|0.50
|1.2072
|1.2072
|1.1934
|-90.00
|38137.30
|3922
|2006.03.30 06:30
|sell
|664
|0.50
|1.2071
|1.2106
|1.1951
|3923
|2006.03.30 07:10
|modify
|664
|0.50
|1.2071
|1.2100
|1.1951
|3924
|2006.03.30 08:00
|close
|664
|0.50
|1.2070
|1.2100
|1.1951
|5.00
|38142.30
|3925
|2006.03.30 08:10
|buy
|665
|0.50
|1.2056
|1.2021
|1.2176
|3926
|2006.03.30 08:20
|modify
|665
|0.50
|1.2056
|1.2027
|1.2176
|3927
|2006.03.30 08:40
|modify
|665
|0.50
|1.2056
|1.2035
|1.2176
|3928
|2006.03.30 10:20
|modify
|665
|0.50
|1.2056
|1.2037
|1.2176
|3929
|2006.03.30 11:10
|modify
|665
|0.50
|1.2056
|1.2047
|1.2176
|3930
|2006.03.30 13:40
|modify
|665
|0.50
|1.2056
|1.2064
|1.2176
|3931
|2006.03.30 14:30
|modify
|665
|0.50
|1.2056
|1.2066
|1.2176
|3932
|2006.03.30 15:10
|s/l
|665
|0.50
|1.2066
|1.2066
|1.2176
|50.00
|38192.30
|3933
|2006.03.30 15:10
|buy
|666
|0.50
|1.2062
|1.2027
|1.2182
|3934
|2006.03.30 15:20
|modify
|666
|0.50
|1.2062
|1.2046
|1.2182
|3935
|2006.03.30 15:40
|modify
|666
|0.50
|1.2062
|1.2066
|1.2182
|3936
|2006.03.30 16:10
|modify
|666
|0.50
|1.2062
|1.2068
|1.2182
|3937
|2006.03.30 16:30
|modify
|666
|0.50
|1.2062
|1.2117
|1.2182
|3938
|2006.03.30 16:40
|s/l
|666
|0.50
|1.2117
|1.2117
|1.2182
|275.00
|38467.30
|3939
|2006.03.30 16:40
|buy
|667
|0.50
|1.2118
|1.2083
|1.2238
|3940
|2006.03.30 17:00
|modify
|667
|0.50
|1.2118
|1.2104
|1.2238
|3941
|2006.03.30 17:20
|modify
|667
|0.50
|1.2118
|1.2121
|1.2238
|3942
|2006.03.30 18:00
|s/l
|667
|0.50
|1.2121
|1.2121
|1.2238
|15.00
|38482.30
|3943
|2006.03.30 18:00
|buy
|668
|0.50
|1.2118
|1.2083
|1.2238
|3944
|2006.03.30 18:10
|modify
|668
|0.50
|1.2118
|1.2086
|1.2238
|3945
|2006.03.30 18:40
|modify
|668
|0.50
|1.2118
|1.2105
|1.2238
|3946
|2006.03.30 20:20
|modify
|668
|0.50
|1.2118
|1.2121
|1.2238
|3947
|2006.03.30 21:10
|modify
|668
|0.50
|1.2118
|1.2132
|1.2238
|3948
|2006.03.30 23:30
|modify
|668
|0.50
|1.2118
|1.2136
|1.2238
|3949
|2006.03.30 23:40
|modify
|668
|0.50
|1.2118
|1.2138
|1.2238
|3950
|2006.03.31 00:40
|modify
|668
|0.50
|1.2118
|1.2140
|1.2238
|3951
|2006.03.31 03:40
|modify
|668
|0.50
|1.2118
|1.2143
|1.2238
|3952
|2006.03.31 08:40
|s/l
|668
|0.50
|1.2143
|1.2143
|1.2238
|121.22
|38603.52
|3953
|2006.03.31 08:40
|buy
|669
|0.50
|1.2132
|1.2097
|1.2252
|3954
|2006.03.31 09:00
|modify
|669
|0.50
|1.2132
|1.2105
|1.2252
|3955
|2006.03.31 09:20
|modify
|669
|0.50
|1.2132
|1.2107
|1.2252
|3956
|2006.03.31 11:30
|s/l
|669
|0.50
|1.2107
|1.2107
|1.2252
|-125.00
|38478.52
|3957
|2006.03.31 11:30
|buy
|670
|0.50
|1.2107
|1.2072
|1.2227
|3958
|2006.03.31 11:59
|modify
|670
|0.50
|1.2107
|1.2076
|1.2227
|3959
|2006.03.31 12:10
|modify
|670
|0.50
|1.2107
|1.2077
|1.2227
|3960
|2006.03.31 14:10
|modify
|670
|0.50
|1.2107
|1.2083
|1.2227
|3961
|2006.03.31 15:10
|modify
|670
|0.50
|1.2107
|1.2100
|1.2227
|3962
|2006.03.31 15:30
|s/l
|670
|0.50
|1.2100
|1.2100
|1.2227
|-35.00
|38443.52
|3963
|2006.03.31 15:30
|buy
|671
|0.50
|1.2086
|1.2051
|1.2206
|3964
|2006.03.31 15:59
|modify
|671
|0.50
|1.2086
|1.2071
|1.2206
|3965
|2006.03.31 16:00
|modify
|671
|0.50
|1.2086
|1.2072
|1.2206
|3966
|2006.03.31 16:10
|modify
|671
|0.50
|1.2086
|1.2094
|1.2206
|3967
|2006.03.31 17:10
|s/l
|671
|0.50
|1.2094
|1.2094
|1.2206
|40.00
|38483.52
|3968
|2006.03.31 17:10
|buy
|672
|0.50
|1.2087
|1.2052
|1.2207
|3969
|2006.03.31 17:20
|modify
|672
|0.50
|1.2087
|1.2080
|1.2207
|3970
|2006.03.31 17:30
|modify
|672
|0.50
|1.2087
|1.2095
|1.2207
|3971
|2006.03.31 18:20
|modify
|672
|0.50
|1.2087
|1.2110
|1.2207
|3972
|2006.04.03 02:20
|s/l
|672
|0.50
|1.2110
|1.2110
|1.2207
|111.22
|38594.74
|3973
|2006.04.03 02:20
|buy
|673
|0.50
|1.2111
|1.2076
|1.2231
|3974
|2006.04.03 03:10
|modify
|673
|0.50
|1.2111
|1.2082
|1.2231
|3975
|2006.04.03 05:40
|s/l
|673
|0.50
|1.2082
|1.2082
|1.2231
|-145.00
|38449.74
|3976
|2006.04.03 05:40
|buy
|674
|0.50
|1.2083
|1.2048
|1.2203
|3977
|2006.04.03 06:00
|modify
|674
|0.50
|1.2083
|1.2053
|1.2203
|3978
|2006.04.03 06:10
|modify
|674
|0.50
|1.2083
|1.2055
|1.2203
|3979
|2006.04.03 07:30
|s/l
|674
|0.50
|1.2055
|1.2055
|1.2203
|-140.00
|38309.74
|3980
|2006.04.03 07:30
|buy
|675
|0.50
|1.2046
|1.2011
|1.2166
|3981
|2006.04.03 07:59
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2014
|1.2166
|3982
|2006.04.03 08:10
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2020
|1.2166
|3983
|2006.04.03 09:10
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2023
|1.2166
|3984
|2006.04.03 11:10
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2030
|1.2166
|3985
|2006.04.03 12:40
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2034
|1.2166
|3986
|2006.04.03 14:30
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2039
|1.2166
|3987
|2006.04.03 16:40
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2040
|1.2166
|3988
|2006.04.03 17:30
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2074
|1.2166
|3989
|2006.04.03 17:40
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2085
|1.2166
|3990
|2006.04.03 18:20
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2098
|1.2166
|3991
|2006.04.03 18:30
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2106
|1.2166
|3992
|2006.04.03 20:40
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2107
|1.2166
|3993
|2006.04.03 21:20
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2111
|1.2166
|3994
|2006.04.03 21:30
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2114
|1.2166
|3995
|2006.04.03 21:40
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2115
|1.2166
|3996
|2006.04.04 02:10
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2120
|1.2166
|3997
|2006.04.04 07:10
|modify
|675
|0.50
|1.2046
|1.2126
|1.2166
|3998
|2006.04.04 09:10
|s/l
|675
|0.50
|1.2126
|1.2126
|1.2166
|396.22
|38705.96
|3999
|2006.04.04 09:10
|buy
|676
|0.50
|1.2122
|1.2087
|1.2242
|4000
|2006.04.04 09:20
|modify
|676
|0.50
|1.2122
|1.2103
|1.2242
|4001
|2006.04.04 09:40
|modify
|676
|0.50
|1.2122
|1.2118
|1.2242
|4002
|2006.04.04 10:30
|modify
|676
|0.50
|1.2122
|1.2129
|1.2242
|4003
|2006.04.04 11:20
|modify
|676
|0.50
|1.2122
|1.2137
|1.2242
|4004
|2006.04.04 12:10
|modify
|676
|0.50
|1.2122
|1.2147
|1.2242
|4005
|2006.04.04 12:40
|modify
|676
|0.50
|1.2122
|1.2150
|1.2242
|4006
|2006.04.04 14:40
|modify
|676
|0.50
|1.2122
|1.2155
|1.2242
|4007
|2006.04.04 15:10
|modify
|676
|0.50
|1.2122
|1.2174
|1.2242
|4008
|2006.04.04 15:30
|t/p
|676
|0.50
|1.2242
|1.2174
|1.2242
|600.00
|39305.96
|4009
|2006.04.04 15:30
|buy
|677
|0.50
|1.2256
|1.2221
|1.2376
|4010
|2006.04.04 16:20
|modify
|677
|0.50
|1.2256
|1.2228
|1.2376
|4011
|2006.04.04 16:40
|modify
|677
|0.50
|1.2256
|1.2241
|1.2376
|4012
|2006.04.04 17:40
|modify
|677
|0.50
|1.2256
|1.2245
|1.2376
|4013
|2006.04.04 19:10
|s/l
|677
|0.50
|1.2245
|1.2245
|1.2376
|-55.00
|39250.96
|4014
|2006.04.04 19:10
|buy
|678
|0.50
|1.2245
|1.2210
|1.2365
|4015
|2006.04.04 19:20
|modify
|678
|0.50
|1.2245
|1.2218
|1.2365
|4016
|2006.04.04 19:30
|modify
|678
|0.50
|1.2245
|1.2225
|1.2365
|4017
|2006.04.04 21:10
|modify
|678
|0.50
|1.2245
|1.2235
|1.2365
|4018
|2006.04.05 05:10
|modify
|678
|0.50
|1.2245
|1.2239
|1.2365
|4019
|2006.04.05 06:40
|modify
|678
|0.50
|1.2245
|1.2246
|1.2365
|4020
|2006.04.05 07:30
|modify
|678
|0.50
|1.2245
|1.2251
|1.2365
|4021
|2006.04.05 08:40
|modify
|678
|0.50
|1.2245
|1.2252
|1.2365
|4022
|2006.04.05 12:40
|s/l
|678
|0.50
|1.2252
|1.2252
|1.2365
|31.22
|39282.18
|4023
|2006.04.05 12:40
|buy
|679
|0.50
|1.2249
|1.2214
|1.2369
|4024
|2006.04.05 13:00
|modify
|679
|0.50
|1.2249
|1.2227
|1.2369
|4025
|2006.04.05 13:20
|modify
|679
|0.50
|1.2249
|1.2231
|1.2369
|4026
|2006.04.05 14:10
|modify
|679
|0.50
|1.2249
|1.2233
|1.2369
|4027
|2006.04.05 15:10
|modify
|679
|0.50
|1.2249
|1.2236
|1.2369
|4028
|2006.04.05 15:20
|modify
|679
|0.50
|1.2249
|1.2267
|1.2369
|4029
|2006.04.05 15:40
|s/l
|679
|0.50
|1.2267
|1.2267
|1.2369
|90.00
|39372.18
|4030
|2006.04.05 15:40
|buy
|680
|0.50
|1.2264
|1.2229
|1.2384
|4031
|2006.04.05 15:59
|modify
|680
|0.50
|1.2264
|1.2255
|1.2384
|4032
|2006.04.05 16:00
|modify
|680
|0.50
|1.2264
|1.2256
|1.2384
|4033
|2006.04.05 16:10
|modify
|680
|0.50
|1.2264
|1.2267
|1.2384
|4034
|2006.04.05 17:10
|s/l
|680
|0.50
|1.2267
|1.2267
|1.2384
|15.00
|39387.18
|4035
|2006.04.05 17:10
|buy
|681
|0.50
|1.2267
|1.2232
|1.2387
|4036
|2006.04.05 17:30
|modify
|681
|0.50
|1.2267
|1.2235
|1.2387
|4037
|2006.04.05 17:40
|modify
|681
|0.50
|1.2267
|1.2270
|1.2387
|4038
|2006.04.05 18:10
|s/l
|681
|0.50
|1.2270
|1.2270
|1.2387
|15.00
|39402.18
|4039
|2006.04.05 18:10
|buy
|682
|0.50
|1.2259
|1.2224
|1.2379
|4040
|2006.04.05 18:20
|modify
|682
|0.50
|1.2259
|1.2228
|1.2379
|4041
|2006.04.05 18:30
|modify
|682
|0.50
|1.2259
|1.2248
|1.2379
|4042
|2006.04.05 18:40
|modify
|682
|0.50
|1.2259
|1.2251
|1.2379
|4043
|2006.04.05 19:20
|modify
|682
|0.50
|1.2259
|1.2255
|1.2379
|4044
|2006.04.05 19:30
|modify
|682
|0.50
|1.2259
|1.2258
|1.2379
|4045
|2006.04.05 20:10
|modify
|682
|0.50
|1.2259
|1.2262
|1.2379
|4046
|2006.04.05 20:20
|modify
|682
|0.50
|1.2259
|1.2265
|1.2379
|4047
|2006.04.05 21:10
|modify
|682
|0.50
|1.2259
|1.2273
|1.2379
|4048
|2006.04.06 10:20
|modify
|682
|0.50
|1.2259
|1.2281
|1.2379
|4049
|2006.04.06 11:10
|modify
|682
|0.50
|1.2259
|1.2299
|1.2379
|4050
|2006.04.06 11:30
|s/l
|682
|0.50
|1.2299
|1.2299
|1.2379
|188.66
|39590.84
|4051
|2006.04.06 11:30
|buy
|683
|0.50
|1.2292
|1.2257
|1.2412
|4052
|2006.04.06 11:40
|modify
|683
|0.50
|1.2292
|1.2291
|1.2412
|4053
|2006.04.06 12:40
|modify
|683
|0.50
|1.2292
|1.2299
|1.2412
|4054
|2006.04.06 15:10
|s/l
|683
|0.50
|1.2299
|1.2299
|1.2412
|35.00
|39625.84
|4055
|2006.04.06 15:10
|buy
|684
|0.50
|1.2210
|1.2175
|1.2330
|4056
|2006.04.06 15:20
|modify
|684
|0.50
|1.2210
|1.2274
|1.2330
|4057
|2006.04.06 15:30
|modify
|684
|0.50
|1.2210
|1.2285
|1.2330
|4058
|2006.04.06 15:40
|s/l
|684
|0.50
|1.2285
|1.2285
|1.2330
|375.00
|40000.84
|4059
|2006.04.06 15:40
|buy
|685
|0.50
|1.2267
|1.2232
|1.2387
|4060
|2006.04.06 16:30
|s/l
|685
|0.50
|1.2232
|1.2232
|1.2387
|-175.00
|39825.84
|4061
|2006.04.06 16:30
|buy
|686
|0.50
|1.2210
|1.2175
|1.2330
|4062
|2006.04.06 16:40
|modify
|686
|0.50
|1.2210
|1.2188
|1.2330
|4063
|2006.04.06 17:10
|modify
|686
|0.50
|1.2210
|1.2207
|1.2330
|4064
|2006.04.06 17:40
|s/l
|686
|0.50
|1.2207
|1.2207
|1.2330
|-15.00
|39810.84
|4065
|2006.04.06 17:40
|buy
|687
|0.50
|1.2197
|1.2162
|1.2317
|4066
|2006.04.06 18:00
|modify
|687
|0.50
|1.2197
|1.2193
|1.2317
|4067
|2006.04.06 18:10
|modify
|687
|0.50
|1.2197
|1.2200
|1.2317
|4068
|2006.04.06 18:20
|modify
|687
|0.50
|1.2197
|1.2201
|1.2317
|4069
|2006.04.06 19:30
|s/l
|687
|0.50
|1.2201
|1.2201
|1.2317
|20.00
|39830.84
|4070
|2006.04.06 19:30
|buy
|688
|0.50
|1.2201
|1.2166
|1.2321
|4071
|2006.04.06 19:40
|modify
|688
|0.50
|1.2201
|1.2168
|1.2321
|4072
|2006.04.06 19:59
|modify
|688
|0.50
|1.2201
|1.2189
|1.2321
|4073
|2006.04.06 20:10
|modify
|688
|0.50
|1.2201
|1.2193
|1.2321
|4074
|2006.04.06 21:20
|modify
|688
|0.50
|1.2201
|1.2194
|1.2321
|4075
|2006.04.06 22:10
|modify
|688
|0.50
|1.2201
|1.2198
|1.2321
|4076
|2006.04.07 00:40
|modify
|688
|0.50
|1.2201
|1.2199
|1.2321
|4077
|2006.04.07 02:40
|s/l
|688
|0.50
|1.2199
|1.2199
|1.2321
|-13.78
|39817.06
|4078
|2006.04.07 02:40
|buy
|689
|0.50
|1.2193
|1.2158
|1.2313
|4079
|2006.04.07 03:00
|modify
|689
|0.50
|1.2193
|1.2172
|1.2313
|4080
|2006.04.07 03:10
|modify
|689
|0.50
|1.2193
|1.2174
|1.2313
|4081
|2006.04.07 04:10
|modify
|689
|0.50
|1.2193
|1.2175
|1.2313
|4082
|2006.04.07 07:10
|modify
|689
|0.50
|1.2193
|1.2179
|1.2313
|4083
|2006.04.07 10:10
|s/l
|689
|0.50
|1.2179
|1.2179
|1.2313
|-70.00
|39747.06
|4084
|2006.04.07 10:10
|buy
|690
|0.50
|1.2169
|1.2134
|1.2289
|4085
|2006.04.07 10:30
|modify
|690
|0.50
|1.2169
|1.2137
|1.2289
|4086
|2006.04.07 10:40
|modify
|690
|0.50
|1.2169
|1.2163
|1.2289
|4087
|2006.04.07 11:30
|modify
|690
|0.50
|1.2169
|1.2169
|1.2289
|4088
|2006.04.07 13:10
|modify
|690
|0.50
|1.2169
|1.2171
|1.2289
|4089
|2006.04.07 15:30
|modify
|690
|0.50
|1.2169
|1.2192
|1.2289
|4090
|2006.04.07 15:40
|s/l
|690
|0.50
|1.2192
|1.2192
|1.2289
|115.00
|39862.06
|4091
|2006.04.07 15:40
|buy
|691
|0.50
|1.2173
|1.2138
|1.2293
|4092
|2006.04.07 15:59
|modify
|691
|0.50
|1.2173
|1.2159
|1.2293
|4093
|2006.04.07 16:00
|modify
|691
|0.50
|1.2173
|1.2160
|1.2293
|4094
|2006.04.07 16:20
|modify
|691
|0.50
|1.2173
|1.2172
|1.2293
|4095
|2006.04.07 16:30
|s/l
|691
|0.50
|1.2172
|1.2172
|1.2293
|-5.00
|39857.06
|4096
|2006.04.07 16:30
|buy
|692
|0.50
|1.2155
|1.2120
|1.2275
|4097
|2006.04.07 16:59
|modify
|692
|0.50
|1.2155
|1.2121
|1.2275
|4098
|2006.04.07 17:00
|modify
|692
|0.50
|1.2155
|1.2122
|1.2275
|4099
|2006.04.07 17:20
|s/l
|692
|0.50
|1.2122
|1.2122
|1.2275
|-165.00
|39692.06
|4100
|2006.04.07 17:20
|buy
|693
|0.50
|1.2118
|1.2083
|1.2238
|4101
|2006.04.07 17:40
|modify
|693
|0.50
|1.2118
|1.2123
|1.2238
|4102
|2006.04.07 17:59
|s/l
|693
|0.50
|1.2123
|1.2123
|1.2238
|25.00
|39717.06
|4103
|2006.04.07 17:59
|buy
|694
|0.50
|1.2112
|1.2077
|1.2232
|4104
|2006.04.07 18:10
|modify
|694
|0.50
|1.2112
|1.2085
|1.2232
|4105
|2006.04.07 18:30
|modify
|694
|0.50
|1.2112
|1.2093
|1.2232
|4106
|2006.04.07 22:20
|s/l
|694
|0.50
|1.2093
|1.2093
|1.2232
|-95.00
|39622.06
|4107
|2006.04.07 22:20
|buy
|695
|0.50
|1.2092
|1.2057
|1.2212
|4108
|2006.04.07 22:30
|modify
|695
|0.50
|1.2092
|1.2065
|1.2212
|4109
|2006.04.07 22:40
|modify
|695
|0.50
|1.2092
|1.2071
|1.2212
|4110
|2006.04.10 00:10
|modify
|695
|0.50
|1.2092
|1.2073
|1.2212
|4111
|2006.04.10 00:20
|modify
|695
|0.50
|1.2092
|1.2074
|1.2212
|4112
|2006.04.10 01:10
|modify
|695
|0.50
|1.2092
|1.2078
|1.2212
|4113
|2006.04.10 03:30
|modify
|695
|0.50
|1.2092
|1.2081
|1.2212
|4114
|2006.04.10 03:40
|modify
|695
|0.50
|1.2092
|1.2090
|1.2212
|4115
|2006.04.10 10:20
|modify
|695
|0.50
|1.2092
|1.2097
|1.2212
|4116
|2006.04.10 14:10
|s/l
|695
|0.50
|1.2097
|1.2097
|1.2212
|21.22
|39643.28
|4117
|2006.04.10 14:10
|buy
|696
|0.50
|1.2099
|1.2064
|1.2219
|4118
|2006.04.10 14:20
|modify
|696
|0.50
|1.2099
|1.2082
|1.2219
|4119
|2006.04.10 16:10
|modify
|696
|0.50
|1.2099
|1.2089
|1.2219
|4120
|2006.04.10 17:10
|modify
|696
|0.50
|1.2099
|1.2090
|1.2219
|4121
|2006.04.10 18:30
|s/l
|696
|0.50
|1.2090
|1.2090
|1.2219
|-45.00
|39598.28
|4122
|2006.04.10 18:30
|buy
|697
|0.50
|1.2090
|1.2055
|1.2210
|4123
|2006.04.10 18:40
|modify
|697
|0.50
|1.2090
|1.2075
|1.2210
|4124
|2006.04.10 23:40
|modify
|697
|0.50
|1.2090
|1.2078
|1.2210
|4125
|2006.04.11 00:30
|modify
|697
|0.50
|1.2090
|1.2081
|1.2210
|4126
|2006.04.11 00:40
|modify
|697
|0.50
|1.2090
|1.2084
|1.2210
|4127
|2006.04.11 07:10
|modify
|697
|0.50
|1.2090
|1.2085
|1.2210
|4128
|2006.04.11 08:30
|modify
|697
|0.50
|1.2090
|1.2089
|1.2210
|4129
|2006.04.11 08:40
|modify
|697
|0.50
|1.2090
|1.2096
|1.2210
|4130
|2006.04.11 09:30
|modify
|697
|0.50
|1.2090
|1.2098
|1.2210
|4131
|2006.04.11 09:40
|modify
|697
|0.50
|1.2090
|1.2107
|1.2210
|4132
|2006.04.11 10:40
|modify
|697
|0.50
|1.2090
|1.2110
|1.2210
|4133
|2006.04.11 13:10
|s/l
|697
|0.50
|1.2110
|1.2110
|1.2210
|96.22
|39694.50
|4134
|2006.04.11 13:10
|buy
|698
|0.50
|1.2105
|1.2070
|1.2225
|4135
|2006.04.11 13:20
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2071
|1.2225
|4136
|2006.04.11 13:30
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2085
|1.2225
|4137
|2006.04.11 13:40
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2089
|1.2225
|4138
|2006.04.11 16:10
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2103
|1.2225
|4139
|2006.04.11 17:10
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2105
|1.2225
|4140
|2006.04.11 21:10
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2107
|1.2225
|4141
|2006.04.11 22:30
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2115
|1.2225
|4142
|2006.04.11 22:40
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2119
|1.2225
|4143
|2006.04.11 23:40
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2120
|1.2225
|4144
|2006.04.12 02:20
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2131
|1.2225
|4145
|2006.04.12 03:10
|modify
|698
|0.50
|1.2105
|1.2134
|1.2225
|4146
|2006.04.12 14:20
|s/l
|698
|0.50
|1.2134
|1.2134
|1.2225
|141.22
|39835.72
|4147
|2006.04.12 14:20
|buy
|699
|0.50
|1.2136
|1.2101
|1.2256
|4148
|2006.04.12 14:30
|modify
|699
|0.50
|1.2136
|1.2117
|1.2256
|4149
|2006.04.12 15:10
|s/l
|699
|0.50
|1.2117
|1.2117
|1.2256
|-95.00
|39740.72
|4150
|2006.04.12 15:10
|buy
|700
|0.50
|1.2086
|1.2051
|1.2206
|4151
|2006.04.12 15:20
|modify
|700
|0.50
|1.2086
|1.2103
|1.2206
|4152
|2006.04.12 15:30
|s/l
|700
|0.50
|1.2103
|1.2103
|1.2206
|85.00
|39825.72
|4153
|2006.04.12 15:30
|buy
|701
|0.50
|1.2099
|1.2064
|1.2219
|4154
|2006.04.12 15:40
|s/l
|701
|0.50
|1.2064
|1.2064
|1.2219
|-175.00
|39650.72
|4155
|2006.04.12 15:40
|buy
|702
|0.50
|1.2066
|1.2031
|1.2186
|4156
|2006.04.12 15:59
|modify
|702
|0.50
|1.2066
|1.2051
|1.2186
|4157
|2006.04.12 16:10
|modify
|702
|0.50
|1.2066
|1.2089
|1.2186
|4158
|2006.04.12 16:40
|s/l
|702
|0.50
|1.2089
|1.2089
|1.2186
|115.00
|39765.72
|4159
|2006.04.12 16:40
|buy
|703
|0.50
|1.2085
|1.2050
|1.2205
|4160
|2006.04.12 17:00
|modify
|703
|0.50
|1.2085
|1.2082
|1.2205
|4161
|2006.04.12 17:10
|modify
|703
|0.50
|1.2085
|1.2099
|1.2205
|4162
|2006.04.12 20:10
|s/l
|703
|0.50
|1.2099
|1.2099
|1.2205
|70.00
|39835.72
|4163
|2006.04.12 20:10
|buy
|704
|0.50
|1.2095
|1.2060
|1.2215
|4164
|2006.04.12 20:20
|modify
|704
|0.50
|1.2095
|1.2073
|1.2215
|4165
|2006.04.12 21:10
|modify
|704
|0.50
|1.2095
|1.2074
|1.2215
|4166
|2006.04.13 01:40
|modify
|704
|0.50
|1.2095
|1.2081
|1.2215
|4167
|2006.04.13 09:40
|modify
|704
|0.50
|1.2095
|1.2086
|1.2215
|4168
|2006.04.13 10:30
|modify
|704
|0.50
|1.2095
|1.2099
|1.2215
|4169
|2006.04.13 13:10
|s/l
|704
|0.50
|1.2099
|1.2099
|1.2215
|8.66
|39844.38
|4170
|2006.04.13 13:10
|buy
|705
|0.50
|1.2099
|1.2064
|1.2219
|4171
|2006.04.13 13:20
|modify
|705
|0.50
|1.2099
|1.2076
|1.2219
|4172
|2006.04.13 13:30
|modify
|705
|0.50
|1.2099
|1.2080
|1.2219
|4173
|2006.04.13 15:40
|s/l
|705
|0.50
|1.2080
|1.2080
|1.2219
|-95.00
|39749.38
|4174
|2006.04.13 15:40
|buy
|706
|0.50
|1.2080
|1.2045
|1.2200
|4175
|2006.04.13 15:59
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2053
|1.2200
|4176
|2006.04.13 16:10
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2058
|1.2200
|4177
|2006.04.13 17:10
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2071
|1.2200
|4178
|2006.04.13 18:10
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2072
|1.2200
|4179
|2006.04.13 20:40
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2083
|1.2200
|4180
|2006.04.14 00:40
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2084
|1.2200
|4181
|2006.04.17 00:00
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2086
|1.2200
|4182
|2006.04.17 00:10
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2091
|1.2200
|4183
|2006.04.17 01:10
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2098
|1.2200
|4184
|2006.04.17 02:40
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2104
|1.2200
|4185
|2006.04.17 03:30
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2127
|1.2200
|4186
|2006.04.17 03:40
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2136
|1.2200
|4187
|2006.04.17 04:20
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2146
|1.2200
|4188
|2006.04.17 04:30
|modify
|706
|0.50
|1.2080
|1.2152
|1.2200
|4189
|2006.04.17 04:40
|t/p
|706
|0.50
|1.2200
|1.2152
|1.2200
|592.44
|40341.82
|4190
|2006.04.17 04:40
|buy
|707
|0.50
|1.2202
|1.2167
|1.2322
|4191
|2006.04.17 14:20
|modify
|707
|0.50
|1.2202
|1.2190
|1.2322
|4192
|2006.04.17 14:30
|modify
|707
|0.50
|1.2202
|1.2210
|1.2322
|4193
|2006.04.17 15:40
|modify
|707
|0.50
|1.2202
|1.2231
|1.2322
|4194
|2006.04.17 16:10
|s/l
|707
|0.50
|1.2231
|1.2231
|1.2322
|145.00
|40486.82
|4195
|2006.04.17 16:10
|buy
|708
|0.50
|1.2217
|1.2182
|1.2337
|4196
|2006.04.17 16:30
|modify
|708
|0.50
|1.2217
|1.2186
|1.2337
|4197
|2006.04.17 16:40
|modify
|708
|0.50
|1.2217
|1.2217
|1.2337
|4198
|2006.04.17 17:30
|modify
|708
|0.50
|1.2217
|1.2240
|1.2337
|4199
|2006.04.17 17:40
|modify
|708
|0.50
|1.2217
|1.2255
|1.2337
|4200
|2006.04.17 22:30
|s/l
|708
|0.50
|1.2255
|1.2255
|1.2337
|190.00
|40676.82
|4201
|2006.04.17 22:30
|buy
|709
|0.50
|1.2254
|1.2219
|1.2374
|4202
|2006.04.17 22:40
|modify
|709
|0.50
|1.2254
|1.2227
|1.2374
|4203
|2006.04.18 03:10
|modify
|709
|0.50
|1.2254
|1.2228
|1.2374
|4204
|2006.04.18 03:30
|modify
|709
|0.50
|1.2254
|1.2230
|1.2374
|4205
|2006.04.18 04:20
|modify
|709
|0.50
|1.2254
|1.2235
|1.2374
|4206
|2006.04.18 04:40
|modify
|709
|0.50
|1.2254
|1.2239
|1.2374
|4207
|2006.04.18 09:40
|s/l
|709
|0.50
|1.2239
|1.2239
|1.2374
|-78.78
|40598.04
|4208
|2006.04.18 09:40
|buy
|710
|0.50
|1.2238
|1.2203
|1.2358
|4209
|2006.04.18 10:00
|modify
|710
|0.50
|1.2238
|1.2204
|1.2358
|4210
|2006.04.18 10:10
|modify
|710
|0.50
|1.2238
|1.2217
|1.2358
|4211
|2006.04.18 12:10
|modify
|710
|0.50
|1.2238
|1.2239
|1.2358
|4212
|2006.04.18 12:40
|s/l
|710
|0.50
|1.2239
|1.2239
|1.2358
|5.00
|40603.04
|4213
|2006.04.18 12:40
|buy
|711
|0.50
|1.2233
|1.2198
|1.2353
|4214
|2006.04.18 13:00
|modify
|711
|0.50
|1.2233
|1.2222
|1.2353
|4215
|2006.04.18 13:10
|modify
|711
|0.50
|1.2233
|1.2236
|1.2353
|4216
|2006.04.18 15:30
|modify
|711
|0.50
|1.2233
|1.2262
|1.2353
|4217
|2006.04.18 15:40
|modify
|711
|0.50
|1.2233
|1.2266
|1.2353
|4218
|2006.04.18 16:40
|modify
|711
|0.50
|1.2233
|1.2268
|1.2353
|4219
|2006.04.18 18:20
|s/l
|711
|0.50
|1.2268
|1.2268
|1.2353
|175.00
|40778.04
|4220
|2006.04.18 18:20
|buy
|712
|0.50
|1.2265
|1.2230
|1.2385
|4221
|2006.04.18 18:30
|modify
|712
|0.50
|1.2265
|1.2253
|1.2385
|4222
|2006.04.18 19:20
|modify
|712
|0.50
|1.2265
|1.2259
|1.2385
|4223
|2006.04.18 21:10
|modify
|712
|0.50
|1.2265
|1.2291
|1.2385
|4224
|2006.04.18 21:30
|s/l
|712
|0.50
|1.2291
|1.2291
|1.2385
|130.00
|40908.04
|4225
|2006.04.18 21:30
|buy
|713
|0.50
|1.2283
|1.2248
|1.2403
|4226
|2006.04.18 21:40
|modify
|713
|0.50
|1.2283
|1.2288
|1.2403
|4227
|2006.04.18 23:20
|modify
|713
|0.50
|1.2283
|1.2293
|1.2403
|4228
|2006.04.18 23:40
|modify
|713
|0.50
|1.2283
|1.2322
|1.2403
|4229
|2006.04.19 00:30
|modify
|713
|0.50
|1.2283
|1.2331
|1.2403
|4230
|2006.04.19 00:40
|modify
|713
|0.50
|1.2283
|1.2335
|1.2403
|4231
|2006.04.19 12:30
|modify
|713
|0.50
|1.2283
|1.2341
|1.2403
|4232
|2006.04.19 13:10
|s/l
|713
|0.50
|1.2341
|1.2341
|1.2403
|286.22
|41194.26
|4233
|2006.04.19 13:10
|buy
|714
|0.50
|1.2339
|1.2304
|1.2459
|4234
|2006.04.19 13:20
|modify
|714
|0.50
|1.2339
|1.2319
|1.2459
|4235
|2006.04.19 15:30
|s/l
|714
|0.50
|1.2319
|1.2319
|1.2459
|-100.00
|41094.26
|4236
|2006.04.19 15:30
|buy
|715
|0.50
|1.2321
|1.2286
|1.2441
|4237
|2006.04.19 16:10
|modify
|715
|0.50
|1.2321
|1.2292
|1.2441
|4238
|2006.04.19 16:40
|s/l
|715
|0.50
|1.2292
|1.2292
|1.2441
|-145.00
|40949.26
|4239
|2006.04.19 16:40
|buy
|716
|0.50
|1.2289
|1.2254
|1.2409
|4240
|2006.04.19 16:59
|modify
|716
|0.50
|1.2289
|1.2288
|1.2409
|4241
|2006.04.19 17:10
|modify
|716
|0.50
|1.2289
|1.2314
|1.2409
|4242
|2006.04.19 18:10
|modify
|716
|0.50
|1.2289
|1.2315
|1.2409
|4243
|2006.04.19 19:10
|modify
|716
|0.50
|1.2289
|1.2352
|1.2409
|4244
|2006.04.19 19:20
|s/l
|716
|0.50
|1.2352
|1.2352
|1.2409
|315.00
|41264.26
|4245
|2006.04.19 19:20
|buy
|717
|0.50
|1.2344
|1.2309
|1.2464
|4246
|2006.04.19 19:30
|modify
|717
|0.50
|1.2344
|1.2327
|1.2464
|4247
|2006.04.19 19:40
|modify
|717
|0.50
|1.2344
|1.2342
|1.2464
|4248
|2006.04.19 19:59
|modify
|717
|0.50
|1.2344
|1.2343
|1.2464
|4249
|2006.04.19 20:30
|modify
|717
|0.50
|1.2344
|1.2347
|1.2464
|4250
|2006.04.19 20:40
|modify
|717
|0.50
|1.2344
|1.2356
|1.2464
|4251
|2006.04.19 21:40
|modify
|717
|0.50
|1.2344
|1.2361
|1.2464
|4252
|2006.04.20 03:20
|s/l
|717
|0.50
|1.2361
|1.2361
|1.2464
|73.66
|41337.92
|4253
|2006.04.20 03:20
|buy
|718
|0.50
|1.2355
|1.2320
|1.2475
|4254
|2006.04.20 04:10
|modify
|718
|0.50
|1.2355
|1.2327
|1.2475
|4255
|2006.04.20 05:20
|modify
|718
|0.50
|1.2355
|1.2330
|1.2475
|4256
|2006.04.20 13:20
|s/l
|718
|0.50
|1.2330
|1.2330
|1.2475
|-125.00
|41212.92
|4257
|2006.04.20 13:20
|buy
|719
|0.50
|1.2321
|1.2286
|1.2441
|4258
|2006.04.20 13:30
|modify
|719
|0.50
|1.2321
|1.2312
|1.2441
|4259
|2006.04.20 13:40
|modify
|719
|0.50
|1.2321
|1.2317
|1.2441
|4260
|2006.04.20 14:10
|s/l
|719
|0.50
|1.2317
|1.2317
|1.2441
|-20.00
|41192.92
|4261
|2006.04.20 14:10
|buy
|720
|0.50
|1.2316
|1.2281
|1.2436
|4262
|2006.04.20 14:20
|modify
|720
|0.50
|1.2316
|1.2295
|1.2436
|4263
|2006.04.20 14:30
|modify
|720
|0.50
|1.2316
|1.2297
|1.2436
|4264
|2006.04.20 15:10
|modify
|720
|0.50
|1.2316
|1.2313
|1.2436
|4265
|2006.04.20 15:20
|modify
|720
|0.50
|1.2316
|1.2315
|1.2436
|4266
|2006.04.20 17:20
|s/l
|720
|0.50
|1.2315
|1.2315
|1.2436
|-5.00
|41187.92
|4267
|2006.04.20 17:20
|buy
|721
|0.50
|1.2289
|1.2254
|1.2409
|4268
|2006.04.20 17:30
|modify
|721
|0.50
|1.2289
|1.2261
|1.2409
|4269
|2006.04.20 17:40
|modify
|721
|0.50
|1.2289
|1.2265
|1.2409
|4270
|2006.04.20 17:59
|modify
|721
|0.50
|1.2289
|1.2271
|1.2409
|4271
|2006.04.20 18:20
|modify
|721
|0.50
|1.2289
|1.2290
|1.2409
|4272
|2006.04.20 18:30
|modify
|721
|0.50
|1.2289
|1.2298
|1.2409
|4273
|2006.04.20 20:00
|close
|721
|0.50
|1.2317
|1.2298
|1.2409
|140.00
|41327.92
|4274
|2006.04.20 20:10
|sell
|722
|0.50
|1.2325
|1.2360
|1.2205
|4275
|2006.04.20 20:20
|modify
|722
|0.50
|1.2325
|1.2359
|1.2205
|4276
|2006.04.20 20:30
|modify
|722
|0.50
|1.2325
|1.2342
|1.2205
|4277
|2006.04.21 01:20
|modify
|722
|0.50
|1.2325
|1.2339
|1.2205
|4278
|2006.04.21 01:40
|modify
|722
|0.50
|1.2325
|1.2335
|1.2205
|4279
|2006.04.21 02:10
|modify
|722
|0.50
|1.2325
|1.2323
|1.2205
|4280
|2006.04.21 02:30
|modify
|722
|0.50
|1.2325
|1.2318
|1.2205
|4281
|2006.04.21 02:40
|modify
|722
|0.50
|1.2325
|1.2307
|1.2205
|4282
|2006.04.21 03:10
|s/l
|722
|0.50
|1.2307
|1.2307
|1.2205
|92.80
|41420.72
|4283
|2006.04.21 03:10
|sell
|723
|0.50
|1.2315
|1.2350
|1.2195
|4284
|2006.04.21 03:20
|modify
|723
|0.50
|1.2315
|1.2346
|1.2195
|4285
|2006.04.21 03:30
|modify
|723
|0.50
|1.2315
|1.2343
|1.2195
|4286
|2006.04.21 03:40
|modify
|723
|0.50
|1.2315
|1.2335
|1.2195
|4287
|2006.04.21 09:10
|modify
|723
|0.50
|1.2315
|1.2303
|1.2195
|4288
|2006.04.21 09:30
|s/l
|723
|0.50
|1.2303
|1.2303
|1.2195
|60.00
|41480.72
|4289
|2006.04.21 09:30
|sell
|724
|0.50
|1.2307
|1.2342
|1.2187
|4290
|2006.04.21 09:40
|modify
|724
|0.50
|1.2307
|1.2319
|1.2187
|4291
|2006.04.21 11:10
|s/l
|724
|0.50
|1.2319
|1.2319
|1.2187
|-60.00
|41420.72
|4292
|2006.04.21 11:10
|sell
|725
|0.50
|1.2349
|1.2384
|1.2229
|4293
|2006.04.21 11:20
|modify
|725
|0.50
|1.2349
|1.2378
|1.2229
|4294
|2006.04.21 11:30
|modify
|725
|0.50
|1.2349
|1.2366
|1.2229
|4295
|2006.04.21 11:40
|modify
|725
|0.50
|1.2349
|1.2332
|1.2229
|4296
|2006.04.21 12:10
|s/l
|725
|0.50
|1.2332
|1.2332
|1.2229
|85.00
|41505.72
|4297
|2006.04.21 12:10
|sell
|726
|0.50
|1.2346
|1.2381
|1.2226
|4298
|2006.04.21 12:20
|modify
|726
|0.50
|1.2346
|1.2377
|1.2226
|4299
|2006.04.21 12:30
|modify
|726
|0.50
|1.2346
|1.2361
|1.2226
|4300
|2006.04.21 13:10
|modify
|726
|0.50
|1.2346
|1.2360
|1.2226
|4301
|2006.04.21 13:20
|modify
|726
|0.50
|1.2346
|1.2351
|1.2226
|4302
|2006.04.21 14:10
|modify
|726
|0.50
|1.2346
|1.2339
|1.2226
|4303
|2006.04.21 15:30
|s/l
|726
|0.50
|1.2339
|1.2339
|1.2226
|35.00
|41540.72
|4304
|2006.04.21 15:30
|sell
|727
|0.50
|1.2337
|1.2372
|1.2217
|4305
|2006.04.21 15:40
|modify
|727
|0.50
|1.2337
|1.2366
|1.2217
|4306
|2006.04.21 16:30
|modify
|727
|0.50
|1.2337
|1.2355
|1.2217
|4307
|2006.04.21 16:40
|modify
|727
|0.50
|1.2337
|1.2348
|1.2217
|4308
|2006.04.21 17:30
|modify
|727
|0.50
|1.2337
|1.2345
|1.2217
|4309
|2006.04.21 17:40
|s/l
|727
|0.50
|1.2345
|1.2345
|1.2217
|-40.00
|41500.72
|4310
|2006.04.21 17:40
|sell
|728
|0.50
|1.2360
|1.2395
|1.2240
|4311
|2006.04.21 17:59
|modify
|728
|0.50
|1.2360
|1.2374
|1.2240
|4312
|2006.04.21 18:00
|modify
|728
|0.50
|1.2360
|1.2373
|1.2240
|4313
|2006.04.21 18:20
|modify
|728
|0.50
|1.2360
|1.2372
|1.2240
|4314
|2006.04.21 20:10
|modify
|728
|0.50
|1.2360
|1.2370
|1.2240
|4315
|2006.04.21 20:20
|modify
|728
|0.50
|1.2360
|1.2356
|1.2240
|4316
|2006.04.24 00:00
|s/l
|728
|0.50
|1.2356
|1.2356
|1.2240
|22.80
|41523.52
|4317
|2006.04.24 00:00
|sell
|729
|0.50
|1.2367
|1.2402
|1.2247
|4318
|2006.04.24 00:10
|modify
|729
|0.50
|1.2367
|1.2397
|1.2247
|4319
|2006.04.24 03:10
|modify
|729
|0.50
|1.2367
|1.2391
|1.2247
|4320
|2006.04.24 03:20
|modify
|729
|0.50
|1.2367
|1.2390
|1.2247
|4321
|2006.04.24 04:10
|modify
|729
|0.50
|1.2367
|1.2388
|1.2247
|4322
|2006.04.24 05:40
|modify
|729
|0.50
|1.2367
|1.2385
|1.2247
|4323
|2006.04.24 06:30
|modify
|729
|0.50
|1.2367
|1.2381
|1.2247
|4324
|2006.04.24 06:40
|modify
|729
|0.50
|1.2367
|1.2377
|1.2247
|4325
|2006.04.24 09:20
|s/l
|729
|0.50
|1.2377
|1.2377
|1.2247
|-50.00
|41473.52
|4326
|2006.04.24 09:20
|sell
|730
|0.50
|1.2393
|1.2428
|1.2273
|4327
|2006.04.24 09:30
|modify
|730
|0.50
|1.2393
|1.2392
|1.2273
|4328
|2006.04.24 09:40
|s/l
|730
|0.50
|1.2392
|1.2392
|1.2273
|5.00
|41478.52
|4329
|2006.04.24 09:40
|sell
|731
|0.50
|1.2393
|1.2428
|1.2273
|4330
|2006.04.24 09:59
|modify
|731
|0.50
|1.2393
|1.2424
|1.2273
|4331
|2006.04.24 10:00
|modify
|731
|0.50
|1.2393
|1.2423
|1.2273
|4332
|2006.04.24 10:20
|modify
|731
|0.50
|1.2393
|1.2410
|1.2273
|4333
|2006.04.24 10:40
|s/l
|731
|0.50
|1.2410
|1.2410
|1.2273
|-85.00
|41393.52
|4334
|2006.04.24 10:40
|sell
|732
|0.50
|1.2412
|1.2447
|1.2292
|4335
|2006.04.24 10:59
|modify
|732
|0.50
|1.2412
|1.2423
|1.2292
|4336
|2006.04.24 11:10
|modify
|732
|0.50
|1.2412
|1.2410
|1.2292
|4337
|2006.04.24 12:10
|modify
|732
|0.50
|1.2412
|1.2402
|1.2292
|4338
|2006.04.24 14:30
|modify
|732
|0.50
|1.2412
|1.2399
|1.2292
|4339
|2006.04.24 15:20
|modify
|732
|0.50
|1.2412
|1.2393
|1.2292
|4340
|2006.04.24 15:40
|modify
|732
|0.50
|1.2412
|1.2390
|1.2292
|4341
|2006.04.24 16:40
|modify
|732
|0.50
|1.2412
|1.2383
|1.2292
|4342
|2006.04.24 17:40
|modify
|732
|0.50
|1.2412
|1.2370
|1.2292
|4343
|2006.04.24 18:10
|s/l
|732
|0.50
|1.2370
|1.2370
|1.2292
|210.00
|41603.52
|4344
|2006.04.24 18:10
|sell
|733
|0.50
|1.2379
|1.2414
|1.2259
|4345
|2006.04.24 18:30
|modify
|733
|0.50
|1.2379
|1.2409
|1.2259
|4346
|2006.04.24 18:40
|modify
|733
|0.50
|1.2379
|1.2402
|1.2259
|4347
|2006.04.24 19:10
|s/l
|733
|0.50
|1.2402
|1.2402
|1.2259
|-115.00
|41488.52
|4348
|2006.04.24 19:10
|sell
|734
|0.50
|1.2403
|1.2438
|1.2283
|4349
|2006.04.24 19:20
|modify
|734
|0.50
|1.2403
|1.2427
|1.2283
|4350
|2006.04.24 19:30
|modify
|734
|0.50
|1.2403
|1.2409
|1.2283
|4351
|2006.04.24 21:40
|s/l
|734
|0.50
|1.2409
|1.2409
|1.2283
|-30.00
|41458.52
|4352
|2006.04.24 21:40
|sell
|735
|0.50
|1.2411
|1.2446
|1.2291
|4353
|2006.04.24 22:00
|modify
|735
|0.50
|1.2411
|1.2442
|1.2291
|4354
|2006.04.24 22:10
|modify
|735
|0.50
|1.2411
|1.2432
|1.2291
|4355
|2006.04.24 23:10
|modify
|735
|0.50
|1.2411
|1.2425
|1.2291
|4356
|2006.04.25 00:10
|modify
|735
|0.50
|1.2411
|1.2417
|1.2291
|4357
|2006.04.25 01:40
|modify
|735
|0.50
|1.2411
|1.2415
|1.2291
|4358
|2006.04.25 02:40
|modify
|735
|0.50
|1.2411
|1.2411
|1.2291
|4359
|2006.04.25 04:20
|modify
|735
|0.50
|1.2411
|1.2410
|1.2291
|4360
|2006.04.25 04:40
|modify
|735
|0.50
|1.2411
|1.2406
|1.2291
|4361
|2006.04.25 06:40
|modify
|735
|0.50
|1.2411
|1.2404
|1.2291
|4362
|2006.04.25 10:40
|s/l
|735
|0.50
|1.2404
|1.2404
|1.2291
|37.80
|41496.31
|4363
|2006.04.25 10:40
|sell
|736
|0.50
|1.2402
|1.2437
|1.2282
|4364
|2006.04.25 11:00
|modify
|736
|0.50
|1.2402
|1.2433
|1.2282
|4365
|2006.04.25 11:10
|modify
|736
|0.50
|1.2402
|1.2421
|1.2282
|4366
|2006.04.25 13:10
|modify
|736
|0.50
|1.2402
|1.2418
|1.2282
|4367
|2006.04.25 13:20
|modify
|736
|0.50
|1.2402
|1.2413
|1.2282
|4368
|2006.04.25 15:10
|s/l
|736
|0.50
|1.2413
|1.2413
|1.2282
|-55.00
|41441.31
|4369
|2006.04.25 15:10
|sell
|737
|0.50
|1.2435
|1.2470
|1.2315
|4370
|2006.04.25 15:20
|modify
|737
|0.50
|1.2435
|1.2468
|1.2315
|4371
|2006.04.25 15:30
|modify
|737
|0.50
|1.2435
|1.2441
|1.2315
|4372
|2006.04.25 15:40
|modify
|737
|0.50
|1.2435
|1.2435
|1.2315
|4373
|2006.04.25 16:40
|s/l
|737
|0.50
|1.2435
|1.2435
|1.2315
|0.00
|41441.31
|4374
|2006.04.25 16:40
|sell
|738
|0.50
|1.2440
|1.2475
|1.2320
|4375
|2006.04.25 17:00
|modify
|738
|0.50
|1.2440
|1.2451
|1.2320
|4376
|2006.04.25 17:10
|modify
|738
|0.50
|1.2440
|1.2405
|1.2320
|4377
|2006.04.25 17:20
|modify
|738
|0.50
|1.2440
|1.2404
|1.2320
|4378
|2006.04.25 17:40
|s/l
|738
|0.50
|1.2404
|1.2404
|1.2320
|180.00
|41621.31
|4379
|2006.04.25 17:40
|sell
|739
|0.50
|1.2415
|1.2450
|1.2295
|4380
|2006.04.25 18:00
|modify
|739
|0.50
|1.2415
|1.2443
|1.2295
|4381
|2006.04.25 18:10
|modify
|739
|0.50
|1.2415
|1.2428
|1.2295
|4382
|2006.04.25 21:10
|s/l
|739
|0.50
|1.2428
|1.2428
|1.2295
|-65.00
|41556.31
|4383
|2006.04.25 21:10
|sell
|740
|0.50
|1.2435
|1.2470
|1.2315
|4384
|2006.04.25 21:20
|modify
|740
|0.50
|1.2435
|1.2451
|1.2315
|4385
|2006.04.25 21:40
|modify
|740
|0.50
|1.2435
|1.2444
|1.2315
|4386
|2006.04.26 09:40
|modify
|740
|0.50
|1.2435
|1.2442
|1.2315
|4387
|2006.04.26 10:20
|modify
|740
|0.50
|1.2435
|1.2438
|1.2315
|4388
|2006.04.26 10:30
|modify
|740
|0.50
|1.2435
|1.2436
|1.2315
|4389
|2006.04.26 11:10
|modify
|740
|0.50
|1.2435
|1.2431
|1.2315
|4390
|2006.04.26 11:20
|modify
|740
|0.50
|1.2435
|1.2429
|1.2315
|4391
|2006.04.26 14:10
|s/l
|740
|0.50
|1.2429
|1.2429
|1.2315
|32.80
|41589.11
|4392
|2006.04.26 14:10
|sell
|741
|0.50
|1.2429
|1.2464
|1.2309
|4393
|2006.04.26 14:20
|modify
|741
|0.50
|1.2429
|1.2444
|1.2309
|4394
|2006.04.26 15:10
|modify
|741
|0.50
|1.2429
|1.2422
|1.2309
|4395
|2006.04.26 15:30
|s/l
|741
|0.50
|1.2422
|1.2422
|1.2309
|35.00
|41624.11
|4396
|2006.04.26 15:30
|sell
|742
|0.50
|1.2435
|1.2470
|1.2315
|4397
|2006.04.26 15:40
|modify
|742
|0.50
|1.2435
|1.2445
|1.2315
|4398
|2006.04.26 16:20
|s/l
|742
|0.50
|1.2445
|1.2445
|1.2315
|-50.00
|41574.11
|4399
|2006.04.26 16:20
|sell
|743
|0.50
|1.2443
|1.2478
|1.2323
|4400
|2006.04.26 16:30
|modify
|743
|0.50
|1.2443
|1.2465
|1.2323
|4401
|2006.04.26 17:20
|modify
|743
|0.50
|1.2443
|1.2454
|1.2323
|4402
|2006.04.26 17:30
|s/l
|743
|0.50
|1.2454
|1.2454
|1.2323
|-55.00
|41519.11
|4403
|2006.04.26 17:30
|sell
|744
|0.50
|1.2460
|1.2495
|1.2340
|4404
|2006.04.26 17:40
|modify
|744
|0.50
|1.2460
|1.2485
|1.2340
|4405
|2006.04.26 18:00
|modify
|744
|0.50
|1.2460
|1.2478
|1.2340
|4406
|2006.04.26 18:10
|modify
|744
|0.50
|1.2460
|1.2472
|1.2340
|4407
|2006.04.26 19:30
|s/l
|744
|0.50
|1.2472
|1.2472
|1.2340
|-60.00
|41459.11
|4408
|2006.04.26 19:30
|sell
|745
|0.50
|1.2471
|1.2506
|1.2351
|4409
|2006.04.26 19:59
|modify
|745
|0.50
|1.2471
|1.2500
|1.2351
|4410
|2006.04.26 20:10
|modify
|745
|0.50
|1.2471
|1.2472
|1.2351
|4411
|2006.04.27 04:10
|s/l
|745
|0.50
|1.2472
|1.2472
|1.2351
|3.39
|41462.50
|4412
|2006.04.27 04:10
|sell
|746
|0.50
|1.2471
|1.2506
|1.2351
|4413
|2006.04.27 04:30
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2492
|1.2351
|4414
|2006.04.27 05:20
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2490
|1.2351
|4415
|2006.04.27 06:10
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2486
|1.2351
|4416
|2006.04.27 07:10
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2483
|1.2351
|4417
|2006.04.27 09:30
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2480
|1.2351
|4418
|2006.04.27 09:40
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2476
|1.2351
|4419
|2006.04.27 10:20
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2473
|1.2351
|4420
|2006.04.27 10:30
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2467
|1.2351
|4421
|2006.04.27 12:40
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2465
|1.2351
|4422
|2006.04.27 13:30
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2458
|1.2351
|4423
|2006.04.27 14:20
|modify
|746
|0.50
|1.2471
|1.2442
|1.2351
|4424
|2006.04.27 16:10
|s/l
|746
|0.50
|1.2442
|1.2442
|1.2351
|145.00
|41607.50
|4425
|2006.04.27 16:10
|sell
|747
|0.50
|1.2442
|1.2477
|1.2322
|4426
|2006.04.27 16:30
|modify
|747
|0.50
|1.2442
|1.2470
|1.2322
|4427
|2006.04.27 16:40
|modify
|747
|0.50
|1.2442
|1.2460
|1.2322
|4428
|2006.04.27 17:10
|s/l
|747
|0.50
|1.2460
|1.2460
|1.2322
|-90.00
|41517.50
|4429
|2006.04.27 17:10
|sell
|748
|0.50
|1.2548
|1.2583
|1.2428
|4430
|2006.04.27 17:20
|modify
|748
|0.50
|1.2548
|1.2524
|1.2428
|4431
|2006.04.27 17:30
|modify
|748
|0.50
|1.2548
|1.2466
|1.2428
|4432
|2006.04.27 17:40
|s/l
|748
|0.50
|1.2466
|1.2466
|1.2428
|410.00
|41927.50
|4433
|2006.04.27 17:40
|sell
|749
|0.50
|1.2492
|1.2527
|1.2372
|4434
|2006.04.27 18:00
|s/l
|749
|0.50
|1.2527
|1.2527
|1.2372
|-175.00
|41752.50
|4435
|2006.04.27 18:00
|sell
|750
|0.50
|1.2539
|1.2574
|1.2419
|4436
|2006.04.27 18:10
|modify
|750
|0.50
|1.2539
|1.2573
|1.2419
|4437
|2006.04.27 18:20
|modify
|750
|0.50
|1.2539
|1.2532
|1.2419
|4438
|2006.04.27 18:30
|s/l
|750
|0.50
|1.2532
|1.2532
|1.2419
|35.00
|41787.50
|4439
|2006.04.27 18:30
|sell
|751
|0.50
|1.2539
|1.2574
|1.2419
|4440
|2006.04.27 19:00
|modify
|751
|0.50
|1.2539
|1.2561
|1.2419
|4441
|2006.04.27 19:10
|modify
|751
|0.50
|1.2539
|1.2560
|1.2419
|4442
|2006.04.28 04:20
|modify
|751
|0.50
|1.2539
|1.2558
|1.2419
|4443
|2006.04.28 09:40
|s/l
|751
|0.50
|1.2558
|1.2558
|1.2419
|-92.20
|41695.29
|4444
|2006.04.28 09:40
|sell
|752
|0.50
|1.2557
|1.2592
|1.2437
|4445
|2006.04.28 10:00
|modify
|752
|0.50
|1.2557
|1.2575
|1.2437
|4446
|2006.04.28 10:20
|modify
|752
|0.50
|1.2557
|1.2569
|1.2437
|4447
|2006.04.28 12:40
|s/l
|752
|0.50
|1.2569
|1.2569
|1.2437
|-60.00
|41635.29
|4448
|2006.04.28 12:40
|sell
|753
|0.50
|1.2570
|1.2605
|1.2450
|4449
|2006.04.28 13:00
|modify
|753
|0.50
|1.2570
|1.2592
|1.2450
|4450
|2006.04.28 13:10
|modify
|753
|0.50
|1.2570
|1.2578
|1.2450
|4451
|2006.04.28 14:10
|modify
|753
|0.50
|1.2570
|1.2566
|1.2450
|4452
|2006.04.28 15:20
|s/l
|753
|0.50
|1.2566
|1.2566
|1.2450
|20.00
|41655.29
|4453
|2006.04.28 15:20
|sell
|754
|0.50
|1.2564
|1.2599
|1.2444
|4454
|2006.04.28 15:30
|modify
|754
|0.50
|1.2564
|1.2590
|1.2444
|4455
|2006.04.28 15:40
|modify
|754
|0.50
|1.2564
|1.2583
|1.2444
|4456
|2006.04.28 17:10
|s/l
|754
|0.50
|1.2583
|1.2583
|1.2444
|-95.00
|41560.29
|4457
|2006.04.28 17:10
|sell
|755
|0.50
|1.2590
|1.2625
|1.2470
|4458
|2006.04.28 17:20
|modify
|755
|0.50
|1.2590
|1.2620
|1.2470
|4459
|2006.04.28 17:30
|modify
|755
|0.50
|1.2590
|1.2601
|1.2470
|4460
|2006.04.28 18:10
|s/l
|755
|0.50
|1.2601
|1.2601
|1.2470
|-55.00
|41505.29
|4461
|2006.04.28 18:10
|sell
|756
|0.50
|1.2607
|1.2642
|1.2487
|4462
|2006.04.28 18:20
|modify
|756
|0.50
|1.2607
|1.2628
|1.2487
|4463
|2006.04.28 18:40
|s/l
|756
|0.50
|1.2628
|1.2628
|1.2487
|-105.00
|41400.29
|4464
|2006.04.28 18:40
|sell
|757
|0.50
|1.2635
|1.2670
|1.2515
|4465
|2006.04.28 19:00
|modify
|757
|0.50
|1.2635
|1.2659
|1.2515
|4466
|2006.04.28 19:10
|modify
|757
|0.50
|1.2635
|1.2650
|1.2515
|4467
|2006.04.28 21:10
|modify
|757
|0.50
|1.2635
|1.2647
|1.2515
|4468
|2006.04.28 22:10
|modify
|757
|0.50
|1.2635
|1.2642
|1.2515
|4469
|2006.05.01 07:40
|s/l
|757
|0.50
|1.2642
|1.2642
|1.2515
|-32.20
|41368.09
|4470
|2006.05.01 07:40
|sell
|758
|0.50
|1.2640
|1.2675
|1.2520
|4471
|2006.05.01 07:59
|modify
|758
|0.50
|1.2640
|1.2665
|1.2520
|4472
|2006.05.01 08:20
|modify
|758
|0.50
|1.2640
|1.2663
|1.2520
|4473
|2006.05.01 09:10
|modify
|758
|0.50
|1.2640
|1.2661
|1.2520
|4474
|2006.05.01 10:10
|modify
|758
|0.50
|1.2640
|1.2654
|1.2520
|4475
|2006.05.01 11:20
|modify
|758
|0.50
|1.2640
|1.2652
|1.2520
|4476
|2006.05.01 11:40
|modify
|758
|0.50
|1.2640
|1.2651
|1.2520
|4477
|2006.05.01 13:30
|modify
|758
|0.50
|1.2640
|1.2650
|1.2520
|4478
|2006.05.01 13:40
|modify
|758
|0.50
|1.2640
|1.2648
|1.2520
|4479
|2006.05.01 15:10
|s/l
|758
|0.50
|1.2648
|1.2648
|1.2520
|-40.00
|41328.09
|4480
|2006.05.01 15:10
|sell
|759
|0.50
|1.2664
|1.2699
|1.2544
|4481
|2006.05.01 15:20
|modify
|759
|0.50
|1.2664
|1.2656
|1.2544
|4482
|2006.05.01 15:30
|s/l
|759
|0.50
|1.2656
|1.2656
|1.2544
|40.00
|41368.09
|4483
|2006.05.01 15:30
|sell
|760
|0.50
|1.2681
|1.2716
|1.2561
|4484
|2006.05.01 15:40
|modify
|760
|0.50
|1.2681
|1.2684
|1.2561
|4485
|2006.05.01 16:40
|s/l
|760
|0.50
|1.2684
|1.2684
|1.2561
|-15.00
|41353.09
|4486
|2006.05.01 16:40
|sell
|761
|0.50
|1.2690
|1.2725
|1.2570
|4487
|2006.05.01 17:00
|modify
|761
|0.50
|1.2690
|1.2697
|1.2570
|4488
|2006.05.01 17:10
|modify
|761
|0.50
|1.2690
|1.2653
|1.2570
|4489
|2006.05.01 17:20
|modify
|761
|0.50
|1.2690
|1.2651
|1.2570
|4490
|2006.05.01 17:40
|s/l
|761
|0.50
|1.2651
|1.2651
|1.2570
|195.00
|41548.09
|4491
|2006.05.01 17:40
|sell
|762
|0.50
|1.2671
|1.2706
|1.2551
|4492
|2006.05.01 18:00
|modify
|762
|0.50
|1.2671
|1.2654
|1.2551
|4493
|2006.05.01 18:10
|modify
|762
|0.50
|1.2671
|1.2635
|1.2551
|4494
|2006.05.01 22:20
|modify
|762
|0.50
|1.2671
|1.2592
|1.2551
|4495
|2006.05.01 22:30
|s/l
|762
|0.50
|1.2592
|1.2592
|1.2551
|395.00
|41943.09
|4496
|2006.05.01 22:30
|sell
|763
|0.50
|1.2607
|1.2642
|1.2487
|4497
|2006.05.01 23:00
|modify
|763
|0.50
|1.2607
|1.2626
|1.2487
|4498
|2006.05.01 23:10
|modify
|763
|0.50
|1.2607
|1.2616
|1.2487
|4499
|2006.05.02 00:40
|modify
|763
|0.50
|1.2607
|1.2602
|1.2487
|4500
|2006.05.02 01:30
|modify
|763
|0.50
|1.2607
|1.2600
|1.2487
|4501
|2006.05.02 01:40
|modify
|763
|0.50
|1.2607
|1.2599
|1.2487
|4502
|2006.05.02 03:30
|modify
|763
|0.50
|1.2607
|1.2597
|1.2487
|4503
|2006.05.02 09:40
|modify
|763
|0.50
|1.2607
|1.2596
|1.2487
|4504
|2006.05.02 10:10
|s/l
|763
|0.50
|1.2596
|1.2596
|1.2487
|57.80
|42000.89
|4505
|2006.05.02 10:10
|sell
|764
|0.50
|1.2611
|1.2646
|1.2491
|4506
|2006.05.02 10:20
|modify
|764
|0.50
|1.2611
|1.2642
|1.2491
|4507
|2006.05.02 10:30
|modify
|764
|0.50
|1.2611
|1.2629
|1.2491
|4508
|2006.05.02 10:40
|modify
|764
|0.50
|1.2611
|1.2595
|1.2491
|4509
|2006.05.02 11:00
|s/l
|764
|0.50
|1.2595
|1.2595
|1.2491
|80.00
|42080.89
|4510
|2006.05.02 11:00
|sell
|765
|0.50
|1.2594
|1.2629
|1.2474
|4511
|2006.05.02 11:10
|s/l
|765
|0.50
|1.2629
|1.2629
|1.2474
|-175.00
|41905.89
|4512
|2006.05.02 11:10
|sell
|766
|0.50
|1.2635
|1.2670
|1.2515
|4513
|2006.05.02 11:20
|modify
|766
|0.50
|1.2635
|1.2662
|1.2515
|4514
|2006.05.02 11:30
|modify
|766
|0.50
|1.2635
|1.2636
|1.2515
|4515
|2006.05.02 11:40
|modify
|766
|0.50
|1.2635
|1.2625
|1.2515
|4516
|2006.05.02 12:10
|s/l
|766
|0.50
|1.2625
|1.2625
|1.2515
|50.00
|41955.89
|4517
|2006.05.02 12:10
|sell
|767
|0.50
|1.2634
|1.2669
|1.2514
|4518
|2006.05.02 12:20
|modify
|767
|0.50
|1.2634
|1.2659
|1.2514
|4519
|2006.05.02 12:30
|modify
|767
|0.50
|1.2634
|1.2654
|1.2514
|4520
|2006.05.02 13:30
|s/l
|767
|0.50
|1.2654
|1.2654
|1.2514
|-100.00
|41855.89
|4521
|2006.05.02 13:30
|sell
|768
|0.50
|1.2656
|1.2691
|1.2536
|4522
|2006.05.02 14:00
|modify
|768
|0.50
|1.2656
|1.2676
|1.2536
|4523
|2006.05.02 14:10
|modify
|768
|0.50
|1.2656
|1.2656
|1.2536
|4524
|2006.05.02 17:10
|s/l
|768
|0.50
|1.2656
|1.2656
|1.2536
|0.00
|41855.89
|4525
|2006.05.02 17:10
|sell
|769
|0.50
|1.2656
|1.2691
|1.2536
|4526
|2006.05.02 17:20
|modify
|769
|0.50
|1.2656
|1.2675
|1.2536
|4527
|2006.05.02 17:30
|modify
|769
|0.50
|1.2656
|1.2658
|1.2536
|4528
|2006.05.02 19:10
|modify
|769
|0.50
|1.2656
|1.2641
|1.2536
|4529
|2006.05.02 19:40
|s/l
|769
|0.50
|1.2641
|1.2641
|1.2536
|75.00
|41930.89
|4530
|2006.05.02 19:40
|sell
|770
|0.50
|1.2644
|1.2679
|1.2524
|4531
|2006.05.02 19:59
|modify
|770
|0.50
|1.2644
|1.2647
|1.2524
|4532
|2006.05.02 20:20
|modify
|770
|0.50
|1.2644
|1.2644
|1.2524
|4533
|2006.05.03 03:30
|modify
|770
|0.50
|1.2644
|1.2643
|1.2524
|4534
|2006.05.03 05:20
|s/l
|770
|0.50
|1.2643
|1.2643
|1.2524
|7.80
|41938.68
|4535
|2006.05.03 05:20
|sell
|771
|0.50
|1.2646
|1.2681
|1.2526
|4536
|2006.05.03 05:30
|modify
|771
|0.50
|1.2646
|1.2669
|1.2526
|4537
|2006.05.03 09:20
|s/l
|771
|0.50
|1.2669
|1.2669
|1.2526
|-115.00
|41823.68
|4538
|2006.05.03 09:20
|sell
|772
|0.50
|1.2672
|1.2707
|1.2552
|4539
|2006.05.03 09:30
|modify
|772
|0.50
|1.2672
|1.2705
|1.2552
|4540
|2006.05.03 09:40
|modify
|772
|0.50
|1.2672
|1.2701
|1.2552
|4541
|2006.05.03 10:00
|modify
|772
|0.50
|1.2672
|1.2693
|1.2552
|4542
|2006.05.03 10:10
|modify
|772
|0.50
|1.2672
|1.2686
|1.2552
|4543
|2006.05.03 10:20
|modify
|772
|0.50
|1.2672
|1.2672
|1.2552
|4544
|2006.05.03 10:30
|modify
|772
|0.50
|1.2672
|1.2658
|1.2552
|4545
|2006.05.03 10:40
|s/l
|772
|0.50
|1.2658
|1.2658
|1.2552
|70.00
|41893.68
|4546
|2006.05.03 10:40
|sell
|773
|0.50
|1.2662
|1.2697
|1.2542
|4547
|2006.05.03 11:00
|modify
|773
|0.50
|1.2662
|1.2659
|1.2542
|4548
|2006.05.03 11:20
|modify
|773
|0.50
|1.2662
|1.2656
|1.2542
|4549
|2006.05.03 16:20
|modify
|773
|0.50
|1.2662
|1.2646
|1.2542
|4550
|2006.05.03 17:10
|modify
|773
|0.50
|1.2662
|1.2642
|1.2542
|4551
|2006.05.03 17:40
|modify
|773
|0.50
|1.2662
|1.2628
|1.2542
|4552
|2006.05.03 18:10
|s/l
|773
|0.50
|1.2628
|1.2628
|1.2542
|170.00
|42063.68
|4553
|2006.05.03 18:10
|sell
|774
|0.50
|1.2652
|1.2687
|1.2532
|4554
|2006.05.03 18:20
|modify
|774
|0.50
|1.2652
|1.2684
|1.2532
|4555
|2006.05.03 18:30
|modify
|774
|0.50
|1.2652
|1.2663
|1.2532
|4556
|2006.05.03 18:40
|modify
|774
|0.50
|1.2652
|1.2646
|1.2532
|4557
|2006.05.03 19:10
|s/l
|774
|0.50
|1.2646
|1.2646
|1.2532
|30.00
|42093.68
|4558
|2006.05.03 19:10
|sell
|775
|0.50
|1.2661
|1.2696
|1.2541
|4559
|2006.05.03 19:20
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2692
|1.2541
|4560
|2006.05.03 19:30
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2688
|1.2541
|4561
|2006.05.03 19:40
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2668
|1.2541
|4562
|2006.05.03 20:30
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2662
|1.2541
|4563
|2006.05.03 21:20
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2657
|1.2541
|4564
|2006.05.04 01:30
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2653
|1.2541
|4565
|2006.05.04 06:10
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2643
|1.2541
|4566
|2006.05.04 09:30
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2632
|1.2541
|4567
|2006.05.04 10:20
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2622
|1.2541
|4568
|2006.05.04 11:10
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2613
|1.2541
|4569
|2006.05.04 11:40
|modify
|775
|0.50
|1.2661
|1.2607
|1.2541
|4570
|2006.05.04 13:10
|s/l
|775
|0.50
|1.2607
|1.2607
|1.2541
|278.39
|42372.07
|4571
|2006.05.04 13:10
|sell
|776
|0.50
|1.2610
|1.2645
|1.2490
|4572
|2006.05.04 13:20
|modify
|776
|0.50
|1.2610
|1.2633
|1.2490
|4573
|2006.05.04 13:30
|modify
|776
|0.50
|1.2610
|1.2632
|1.2490
|4574
|2006.05.04 13:40
|modify
|776
|0.50
|1.2610
|1.2620
|1.2490
|4575
|2006.05.04 15:10
|s/l
|776
|0.50
|1.2620
|1.2620
|1.2490
|-50.00
|42322.07
|4576
|2006.05.04 15:10
|sell
|777
|0.50
|1.2642
|1.2677
|1.2522
|4577
|2006.05.04 15:20
|modify
|777
|0.50
|1.2642
|1.2627
|1.2522
|4578
|2006.05.04 16:20
|s/l
|777
|0.50
|1.2627
|1.2627
|1.2522
|75.00
|42397.07
|4579
|2006.05.04 16:20
|sell
|778
|0.50
|1.2642
|1.2677
|1.2522
|4580
|2006.05.04 16:30
|modify
|778
|0.50
|1.2642
|1.2673
|1.2522
|4581
|2006.05.04 17:40
|s/l
|778
|0.50
|1.2673
|1.2673
|1.2522
|-155.00
|42242.07
|4582
|2006.05.04 17:40
|sell
|779
|0.50
|1.2695
|1.2730
|1.2575
|4583
|2006.05.04 18:00
|modify
|779
|0.50
|1.2695
|1.2725
|1.2575
|4584
|2006.05.04 18:10
|modify
|779
|0.50
|1.2695
|1.2711
|1.2575
|4585
|2006.05.04 19:10
|modify
|779
|0.50
|1.2695
|1.2700
|1.2575
|4586
|2006.05.04 21:20
|s/l
|779
|0.50
|1.2700
|1.2700
|1.2575
|-25.00
|42217.07
|4587
|2006.05.04 21:20
|sell
|780
|0.50
|1.2726
|1.2761
|1.2606
|4588
|2006.05.04 21:30
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2759
|1.2606
|4589
|2006.05.04 21:40
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2757
|1.2606
|4590
|2006.05.04 21:59
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2749
|1.2606
|4591
|2006.05.04 22:00
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2748
|1.2606
|4592
|2006.05.04 22:20
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2746
|1.2606
|4593
|2006.05.04 22:30
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2742
|1.2606
|4594
|2006.05.04 23:10
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2729
|1.2606
|4595
|2006.05.04 23:20
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2728
|1.2606
|4596
|2006.05.05 00:10
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2727
|1.2606
|4597
|2006.05.05 03:20
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2724
|1.2606
|4598
|2006.05.05 05:40
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2723
|1.2606
|4599
|2006.05.05 09:10
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2717
|1.2606
|4600
|2006.05.05 10:20
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2715
|1.2606
|4601
|2006.05.05 10:40
|modify
|780
|0.50
|1.2726
|1.2710
|1.2606
|4602
|2006.05.05 15:10
|s/l
|780
|0.50
|1.2710
|1.2710
|1.2606
|82.80
|42299.87
|4603
|2006.05.05 15:10
|sell
|781
|0.50
|1.2767
|1.2802
|1.2647
|4604
|2006.05.05 15:20
|modify
|781
|0.50
|1.2767
|1.2715
|1.2647
|4605
|2006.05.05 15:59
|s/l
|781
|0.50
|1.2715
|1.2715
|1.2647
|260.00
|42559.87
|4606
|2006.05.05 15:59
|sell
|782
|0.50
|1.2743
|1.2778
|1.2623
|4607
|2006.05.05 16:10
|modify
|782
|0.50
|1.2743
|1.2772
|1.2623
|4608
|2006.05.05 17:10
|modify
|782
|0.50
|1.2743
|1.2757
|1.2623
|4609
|2006.05.05 17:20
|modify
|782
|0.50
|1.2743
|1.2756
|1.2623
|4610
|2006.05.05 17:40
|s/l
|782
|0.50
|1.2756
|1.2756
|1.2623
|-65.00
|42494.87
|4611
|2006.05.05 17:40
|sell
|783
|0.50
|1.2756
|1.2791
|1.2636
|4612
|2006.05.05 18:00
|modify
|783
|0.50
|1.2756
|1.2777
|1.2636
|4613
|2006.05.05 18:10
|modify
|783
|0.50
|1.2756
|1.2762
|1.2636
|4614
|2006.05.08 03:10
|modify
|783
|0.50
|1.2756
|1.2759
|1.2636
|4615
|2006.05.08 04:10
|modify
|783
|0.50
|1.2756
|1.2753
|1.2636
|4616
|2006.05.08 09:40
|s/l
|783
|0.50
|1.2753
|1.2753
|1.2636
|17.80
|42512.66
|4617
|2006.05.08 09:40
|sell
|784
|0.50
|1.2753
|1.2788
|1.2633
|4618
|2006.05.08 10:00
|modify
|784
|0.50
|1.2753
|1.2785
|1.2633
|4619
|2006.05.08 10:10
|modify
|784
|0.50
|1.2753
|1.2778
|1.2633
|4620
|2006.05.08 11:40
|s/l
|784
|0.50
|1.2778
|1.2778
|1.2633
|-125.00
|42387.66
|4621
|2006.05.08 11:40
|sell
|785
|0.50
|1.2790
|1.2825
|1.2670
|4622
|2006.05.08 11:59
|modify
|785
|0.50
|1.2790
|1.2808
|1.2670
|4623
|2006.05.08 12:10
|modify
|785
|0.50
|1.2790
|1.2800
|1.2670
|4624
|2006.05.08 13:10
|modify
|785
|0.50
|1.2790
|1.2794
|1.2670
|4625
|2006.05.08 15:10
|modify
|785
|0.50
|1.2790
|1.2779
|1.2670
|4626
|2006.05.08 16:10
|modify
|785
|0.50
|1.2790
|1.2775
|1.2670
|4627
|2006.05.08 16:30
|modify
|785
|0.50
|1.2790
|1.2746
|1.2670
|4628
|2006.05.08 17:20
|modify
|785
|0.50
|1.2790
|1.2745
|1.2670
|4629
|2006.05.08 17:40
|modify
|785
|0.50
|1.2790
|1.2732
|1.2670
|4630
|2006.05.08 18:20
|s/l
|785
|0.50
|1.2732
|1.2732
|1.2670
|290.00
|42677.66
|4631
|2006.05.08 18:20
|sell
|786
|0.50
|1.2731
|1.2766
|1.2611
|4632
|2006.05.08 18:30
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2761
|1.2611
|4633
|2006.05.08 18:40
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2748
|1.2611
|4634
|2006.05.08 19:30
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2746
|1.2611
|4635
|2006.05.08 20:20
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2738
|1.2611
|4636
|2006.05.08 21:10
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2730
|1.2611
|4637
|2006.05.09 03:30
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2728
|1.2611
|4638
|2006.05.09 03:40
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2723
|1.2611
|4639
|2006.05.09 05:20
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2722
|1.2611
|4640
|2006.05.09 05:40
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2719
|1.2611
|4641
|2006.05.09 09:10
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2718
|1.2611
|4642
|2006.05.09 09:20
|modify
|786
|0.50
|1.2731
|1.2703
|1.2611
|4643
|2006.05.09 09:40
|s/l
|786
|0.50
|1.2703
|1.2703
|1.2611
|142.80
|42820.46
|4644
|2006.05.09 09:40
|sell
|787
|0.50
|1.2706
|1.2741
|1.2586
|4645
|2006.05.09 09:59
|modify
|787
|0.50
|1.2706
|1.2715
|1.2586
|4646
|2006.05.09 10:10
|modify
|787
|0.50
|1.2706
|1.2697
|1.2586
|4647
|2006.05.09 11:20
|s/l
|787
|0.50
|1.2697
|1.2697
|1.2586
|45.00
|42865.46
|4648
|2006.05.09 11:20
|sell
|788
|0.50
|1.2697
|1.2732
|1.2577
|4649
|2006.05.09 11:40
|modify
|788
|0.50
|1.2697
|1.2701
|1.2577
|4650
|2006.05.09 12:10
|s/l
|788
|0.50
|1.2701
|1.2701
|1.2577
|-20.00
|42845.46
|4651
|2006.05.09 12:10
|sell
|789
|0.50
|1.2700
|1.2735
|1.2580
|4652
|2006.05.09 12:30
|modify
|789
|0.50
|1.2700
|1.2721
|1.2580
|4653
|2006.05.09 12:40
|modify
|789
|0.50
|1.2700
|1.2717
|1.2580
|4654
|2006.05.09 13:20
|modify
|789
|0.50
|1.2700
|1.2711
|1.2580
|4655
|2006.05.09 13:30
|modify
|789
|0.50
|1.2700
|1.2707
|1.2580
|4656
|2006.05.09 14:30
|s/l
|789
|0.50
|1.2707
|1.2707
|1.2580
|-35.00
|42810.46
|4657
|2006.05.09 14:30
|sell
|790
|0.50
|1.2708
|1.2743
|1.2588
|4658
|2006.05.09 14:40
|modify
|790
|0.50
|1.2708
|1.2732
|1.2588
|4659
|2006.05.09 15:00
|modify
|790
|0.50
|1.2708
|1.2729
|1.2588
|4660
|2006.05.09 15:10
|modify
|790
|0.50
|1.2708
|1.2725
|1.2588
|4661
|2006.05.09 16:10
|s/l
|790
|0.50
|1.2725
|1.2725
|1.2588
|-85.00
|42725.46
|4662
|2006.05.09 16:10
|sell
|791
|0.50
|1.2746
|1.2781
|1.2626
|4663
|2006.05.09 16:20
|modify
|791
|0.50
|1.2746
|1.2743
|1.2626
|4664
|2006.05.09 16:59
|s/l
|791
|0.50
|1.2743
|1.2743
|1.2626
|15.00
|42740.46
|4665
|2006.05.09 16:59
|sell
|792
|0.50
|1.2744
|1.2779
|1.2624
|4666
|2006.05.09 17:40
|s/l
|792
|0.50
|1.2779
|1.2779
|1.2624
|-175.00
|42565.46
|4667
|2006.05.09 17:40
|sell
|793
|0.50
|1.2785
|1.2820
|1.2665
|4668
|2006.05.09 17:59
|modify
|793
|0.50
|1.2785
|1.2799
|1.2665
|4669
|2006.05.09 18:00
|modify
|793
|0.50
|1.2785
|1.2798
|1.2665
|4670
|2006.05.09 18:10
|modify
|793
|0.50
|1.2785
|1.2780
|1.2665
|4671
|2006.05.09 18:40
|s/l
|793
|0.50
|1.2780
|1.2780
|1.2665
|25.00
|42590.46
|4672
|2006.05.09 18:40
|sell
|794
|0.50
|1.2778
|1.2813
|1.2658
|4673
|2006.05.09 18:59
|modify
|794
|0.50
|1.2778
|1.2783
|1.2658
|4674
|2006.05.09 19:10
|modify
|794
|0.50
|1.2778
|1.2782
|1.2658
|4675
|2006.05.10 09:10
|s/l
|794
|0.50
|1.2782
|1.2782
|1.2658
|-17.20
|42573.26
|4676
|2006.05.10 09:10
|sell
|795
|0.50
|1.2805
|1.2840
|1.2685
|4677
|2006.05.10 09:20
|modify
|795
|0.50
|1.2805
|1.2798
|1.2685
|4678
|2006.05.10 10:40
|s/l
|795
|0.50
|1.2798
|1.2798
|1.2685
|35.00
|42608.26
|4679
|2006.05.10 10:40
|sell
|796
|0.50
|1.2805
|1.2840
|1.2685
|4680
|2006.05.10 11:00
|modify
|796
|0.50
|1.2805
|1.2828
|1.2685
|4681
|2006.05.10 11:10
|modify
|796
|0.50
|1.2805
|1.2806
|1.2685
|4682
|2006.05.10 16:10
|modify
|796
|0.50
|1.2805
|1.2804
|1.2685
|4683
|2006.05.10 17:30
|s/l
|796
|0.50
|1.2804
|1.2804
|1.2685
|5.00
|42613.26
|4684
|2006.05.10 17:30
|sell
|797
|0.50
|1.2814
|1.2849
|1.2694
|4685
|2006.05.10 17:40
|modify
|797
|0.50
|1.2814
|1.2818
|1.2694
|4686
|2006.05.10 18:20
|s/l
|797
|0.50
|1.2818
|1.2818
|1.2694
|-20.00
|42593.26
|4687
|2006.05.10 18:20
|sell
|798
|0.50
|1.2816
|1.2851
|1.2696
|4688
|2006.05.10 18:40
|modify
|798
|0.50
|1.2816
|1.2824
|1.2696
|4689
|2006.05.10 19:30
|modify
|798
|0.50
|1.2816
|1.2815
|1.2696
|4690
|2006.05.10 21:10
|modify
|798
|0.50
|1.2816
|1.2788
|1.2696
|4691
|2006.05.10 21:20
|s/l
|798
|0.50
|1.2788
|1.2788
|1.2696
|140.00
|42733.26
|4692
|2006.05.10 21:20
|sell
|799
|0.50
|1.2827
|1.2862
|1.2707
|4693
|2006.05.10 21:40
|modify
|799
|0.50
|1.2827
|1.2793
|1.2707
|4694
|2006.05.10 21:59
|s/l
|799
|0.50
|1.2793
|1.2793
|1.2707
|170.00
|42903.26
|4695
|2006.05.10 21:59
|sell
|800
|0.50
|1.2811
|1.2846
|1.2691
|4696
|2006.05.10 22:30
|modify
|800
|0.50
|1.2811
|1.2834
|1.2691
|4697
|2006.05.10 23:20
|modify
|800
|0.50
|1.2811
|1.2816
|1.2691
|4698
|2006.05.10 23:40
|s/l
|800
|0.50
|1.2816
|1.2816
|1.2691
|-25.00
|42878.26
|4699
|2006.05.10 23:40
|sell
|801
|0.50
|1.2819
|1.2854
|1.2699
|4700
|2006.05.10 23:59
|modify
|801
|0.50
|1.2819
|1.2820
|1.2699
|4701
|2006.05.11 00:10
|modify
|801
|0.50
|1.2819
|1.2816
|1.2699
|4702
|2006.05.11 01:10
|modify
|801
|0.50
|1.2819
|1.2814
|1.2699
|4703
|2006.05.11 01:40
|modify
|801
|0.50
|1.2819
|1.2807
|1.2699
|4704
|2006.05.11 02:30
|modify
|801
|0.50
|1.2819
|1.2789
|1.2699
|4705
|2006.05.11 03:40
|modify
|801
|0.50
|1.2819
|1.2786
|1.2699
|4706
|2006.05.11 04:30
|modify
|801
|0.50
|1.2819
|1.2776
|1.2699
|4707
|2006.05.11 04:40
|modify
|801
|0.50
|1.2819
|1.2751
|1.2699
|4708
|2006.05.11 09:20
|s/l
|801
|0.50
|1.2751
|1.2751
|1.2699
|348.39
|43226.65
|4709
|2006.05.11 09:20
|sell
|802
|0.50
|1.2757
|1.2792
|1.2637
|4710
|2006.05.11 09:40
|modify
|802
|0.50
|1.2757
|1.2785
|1.2637
|4711
|2006.05.11 09:59
|modify
|802
|0.50
|1.2757
|1.2769
|1.2637
|4712
|2006.05.11 10:30
|modify
|802
|0.50
|1.2757
|1.2722
|1.2637
|4713
|2006.05.11 10:40
|s/l
|802
|0.50
|1.2722
|1.2722
|1.2637
|175.00
|43401.65
|4714
|2006.05.11 10:40
|sell
|803
|0.50
|1.2723
|1.2758
|1.2603
|4715
|2006.05.11 10:59
|modify
|803
|0.50
|1.2723
|1.2734
|1.2603
|4716
|2006.05.11 11:20
|modify
|803
|0.50
|1.2723
|1.2730
|1.2603
|4717
|2006.05.11 15:20
|s/l
|803
|0.50
|1.2730
|1.2730
|1.2603
|-35.00
|43366.65
|4718
|2006.05.11 15:20
|sell
|804
|0.50
|1.2746
|1.2781
|1.2626
|4719
|2006.05.11 15:59
|modify
|804
|0.50
|1.2746
|1.2777
|1.2626
|4720
|2006.05.11 16:00
|modify
|804
|0.50
|1.2746
|1.2776
|1.2626
|4721
|2006.05.11 16:10
|modify
|804
|0.50
|1.2746
|1.2771
|1.2626
|4722
|2006.05.11 16:20
|s/l
|804
|0.50
|1.2771
|1.2771
|1.2626
|-125.00
|43241.65
|4723
|2006.05.11 16:20
|sell
|805
|0.50
|1.2788
|1.2823
|1.2668
|4724
|2006.05.11 16:30
|modify
|805
|0.50
|1.2788
|1.2801
|1.2668
|4725
|2006.05.11 17:40
|s/l
|805
|0.50
|1.2801
|1.2801
|1.2668
|-65.00
|43176.65
|4726
|2006.05.11 17:40
|sell
|806
|0.50
|1.2838
|1.2873
|1.2718
|4727
|2006.05.11 17:59
|modify
|806
|0.50
|1.2838
|1.2858
|1.2718
|4728
|2006.05.11 18:10
|modify
|806
|0.50
|1.2838
|1.2851
|1.2718
|4729
|2006.05.11 18:40
|s/l
|806
|0.50
|1.2851
|1.2851
|1.2718
|-65.00
|43111.65
|4730
|2006.05.11 18:40
|sell
|807
|0.50
|1.2866
|1.2901
|1.2746
|4731
|2006.05.11 19:00
|modify
|807
|0.50
|1.2866
|1.2886
|1.2746
|4732
|2006.05.11 19:10
|modify
|807
|0.50
|1.2866
|1.2872
|1.2746
|4733
|2006.05.11 19:40
|s/l
|807
|0.50
|1.2872
|1.2872
|1.2746
|-30.00
|43081.65
|4734
|2006.05.11 19:40
|sell
|808
|0.50
|1.2874
|1.2909
|1.2754
|4735
|2006.05.11 19:59
|modify
|808
|0.50
|1.2874
|1.2899
|1.2754
|4736
|2006.05.11 20:00
|modify
|808
|0.50
|1.2874
|1.2898
|1.2754
|4737
|2006.05.11 20:10
|modify
|808
|0.50
|1.2874
|1.2875
|1.2754
|4738
|2006.05.11 22:10
|modify
|808
|0.50
|1.2874
|1.2872
|1.2754
|4739
|2006.05.11 23:10
|modify
|808
|0.50
|1.2874
|1.2867
|1.2754
|4740
|2006.05.12 02:10
|s/l
|808
|0.50
|1.2867
|1.2867
|1.2754
|37.80
|43119.44
|4741
|2006.05.12 02:10
|sell
|809
|0.50
|1.2865
|1.2900
|1.2745
|4742
|2006.05.12 02:20
|modify
|809
|0.50
|1.2865
|1.2893
|1.2745
|4743
|2006.05.12 02:30
|modify
|809
|0.50
|1.2865
|1.2885
|1.2745
|4744
|2006.05.12 02:40
|modify
|809
|0.50
|1.2865
|1.2884
|1.2745
|4745
|2006.05.12 05:10
|modify
|809
|0.50
|1.2865
|1.2878
|1.2745
|4746
|2006.05.12 08:10
|s/l
|809
|0.50
|1.2878
|1.2878
|1.2745
|-65.00
|43054.44
|4747
|2006.05.12 08:10
|sell
|810
|0.50
|1.2877
|1.2912
|1.2757
|4748
|2006.05.12 08:20
|modify
|810
|0.50
|1.2877
|1.2891
|1.2757
|4749
|2006.05.12 10:40
|s/l
|810
|0.50
|1.2891
|1.2891
|1.2757
|-70.00
|42984.44
|4750
|2006.05.12 10:40
|sell
|811
|0.50
|1.2909
|1.2944
|1.2789
|4751
|2006.05.12 10:59
|modify
|811
|0.50
|1.2909
|1.2923
|1.2789
|4752
|2006.05.12 11:00
|modify
|811
|0.50
|1.2909
|1.2922
|1.2789
|4753
|2006.05.12 11:10
|modify
|811
|0.50
|1.2909
|1.2921
|1.2789
|4754
|2006.05.12 12:20
|s/l
|811
|0.50
|1.2921
|1.2921
|1.2789
|-60.00
|42924.44
|4755
|2006.05.12 12:20
|sell
|812
|0.50
|1.2920
|1.2955
|1.2800
|4756
|2006.05.12 12:40
|s/l
|812
|0.50
|1.2955
|1.2955
|1.2800
|-175.00
|42749.44
|4757
|2006.05.12 12:40
|sell
|813
|0.50
|1.2960
|1.2995
|1.2840
|4758
|2006.05.12 13:00
|modify
|813
|0.50
|1.2960
|1.2959
|1.2840
|4759
|2006.05.12 13:10
|modify
|813
|0.50
|1.2960
|1.2948
|1.2840
|4760
|2006.05.12 14:10
|modify
|813
|0.50
|1.2960
|1.2937
|1.2840
|4761
|2006.05.12 15:10
|modify
|813
|0.50
|1.2960
|1.2890
|1.2840
|4762
|2006.05.12 15:40
|s/l
|813
|0.50
|1.2890
|1.2890
|1.2840
|350.00
|43099.44
|4763
|2006.05.12 15:40
|sell
|814
|0.50
|1.2935
|1.2970
|1.2815
|4764
|2006.05.12 15:59
|modify
|814
|0.50
|1.2935
|1.2958
|1.2815
|4765
|2006.05.12 16:10
|modify
|814
|0.50
|1.2935
|1.2907
|1.2815
|4766
|2006.05.12 16:30
|s/l
|814
|0.50
|1.2907
|1.2907
|1.2815
|140.00
|43239.44
|4767
|2006.05.12 16:30
|sell
|815
|0.50
|1.2929
|1.2964
|1.2809
|4768
|2006.05.12 16:40
|modify
|815
|0.50
|1.2929
|1.2912
|1.2809
|4769
|2006.05.12 17:20
|s/l
|815
|0.50
|1.2912
|1.2912
|1.2809
|85.00
|43324.44
|4770
|2006.05.12 17:20
|sell
|816
|0.50
|1.2922
|1.2957
|1.2802
|4771
|2006.05.12 17:30
|modify
|816
|0.50
|1.2922
|1.2905
|1.2802
|4772
|2006.05.12 17:40
|s/l
|816
|0.50
|1.2905
|1.2905
|1.2802
|85.00
|43409.44
|4773
|2006.05.12 17:40
|sell
|817
|0.50
|1.2920
|1.2955
|1.2800
|4774
|2006.05.12 18:00
|modify
|817
|0.50
|1.2920
|1.2918
|1.2800
|4775
|2006.05.12 18:20
|modify
|817
|0.50
|1.2920
|1.2917
|1.2800
|4776
|2006.05.12 18:40
|modify
|817
|0.50
|1.2920
|1.2899
|1.2800
|4777
|2006.05.12 19:20
|s/l
|817
|0.50
|1.2899
|1.2899
|1.2800
|105.00
|43514.44
|4778
|2006.05.12 19:20
|sell
|818
|0.50
|1.2897
|1.2932
|1.2777
|4779
|2006.05.12 19:30
|modify
|818
|0.50
|1.2897
|1.2905
|1.2777
|4780
|2006.05.12 19:40
|modify
|818
|0.50
|1.2897
|1.2901
|1.2777
|4781
|2006.05.12 21:10
|s/l
|818
|0.50
|1.2901
|1.2901
|1.2777
|-20.00
|43494.44
|4782
|2006.05.12 21:10
|sell
|819
|0.50
|1.2902
|1.2937
|1.2782
|4783
|2006.05.12 21:20
|modify
|819
|0.50
|1.2902
|1.2930
|1.2782
|4784
|2006.05.12 22:40
|s/l
|819
|0.50
|1.2930
|1.2930
|1.2782
|-140.00
|43354.44
|4785
|2006.05.12 22:40
|sell
|820
|0.50
|1.2933
|1.2968
|1.2813
|4786
|2006.05.12 23:00
|modify
|820
|0.50
|1.2933
|1.2965
|1.2813
|4787
|2006.05.12 23:10
|modify
|820
|0.50
|1.2933
|1.2961
|1.2813
|4788
|2006.05.15 01:30
|s/l
|820
|0.50
|1.2961
|1.2961
|1.2813
|-137.20
|43217.24
|4789
|2006.05.15 01:30
|sell
|821
|0.50
|1.2974
|1.3009
|1.2854
|4790
|2006.05.15 01:40
|modify
|821
|0.50
|1.2974
|1.3008
|1.2854
|4791
|2006.05.15 02:10
|modify
|821
|0.50
|1.2974
|1.2986
|1.2854
|4792
|2006.05.15 03:10
|modify
|821
|0.50
|1.2974
|1.2955
|1.2854
|4793
|2006.05.15 03:20
|modify
|821
|0.50
|1.2974
|1.2953
|1.2854
|4794
|2006.05.15 03:40
|s/l
|821
|0.50
|1.2953
|1.2953
|1.2854
|105.00
|43322.24
|4795
|2006.05.15 03:40
|sell
|822
|0.50
|1.2953
|1.2988
|1.2833
|4796
|2006.05.15 03:59
|modify
|822
|0.50
|1.2953
|1.2960
|1.2833
|4797
|2006.05.15 04:00
|modify
|822
|0.50
|1.2953
|1.2959
|1.2833
|4798
|2006.05.15 04:10
|modify
|822
|0.50
|1.2953
|1.2957
|1.2833
|4799
|2006.05.15 07:20
|modify
|822
|0.50
|1.2953
|1.2953
|1.2833
|4800
|2006.05.15 09:20
|modify
|822
|0.50
|1.2953
|1.2942
|1.2833
|4801
|2006.05.15 09:30
|modify
|822
|0.50
|1.2953
|1.2928
|1.2833
|4802
|2006.05.15 09:40
|s/l
|822
|0.50
|1.2928
|1.2928
|1.2833
|125.00
|43447.24
|4803
|2006.05.15 09:40
|sell
|823
|0.50
|1.2933
|1.2968
|1.2813
|4804
|2006.05.15 09:59
|modify
|823
|0.50
|1.2933
|1.2941
|1.2813
|4805
|2006.05.15 10:10
|modify
|823
|0.50
|1.2933
|1.2910
|1.2813
|4806
|2006.05.15 10:20
|modify
|823
|0.50
|1.2933
|1.2906
|1.2813
|4807
|2006.05.15 10:40
|s/l
|823
|0.50
|1.2906
|1.2906
|1.2813
|135.00
|43582.24
|4808
|2006.05.15 10:40
|sell
|824
|0.50
|1.2910
|1.2945
|1.2790
|4809
|2006.05.15 10:59
|modify
|824
|0.50
|1.2910
|1.2909
|1.2790
|4810
|2006.05.15 11:00
|modify
|824
|0.50
|1.2910
|1.2908
|1.2790
|4811
|2006.05.15 11:10
|modify
|824
|0.50
|1.2910
|1.2895
|1.2790
|4812
|2006.05.15 11:40
|modify
|824
|0.50
|1.2910
|1.2860
|1.2790
|4813
|2006.05.15 13:30
|modify
|824
|0.50
|1.2910
|1.2850
|1.2790
|4814
|2006.05.15 13:40
|modify
|824
|0.50
|1.2910
|1.2837
|1.2790
|4815
|2006.05.15 15:10
|s/l
|824
|0.50
|1.2837
|1.2837
|1.2790
|365.00
|43947.24
|4816
|2006.05.15 15:10
|sell
|825
|0.50
|1.2851
|1.2886
|1.2731
|4817
|2006.05.15 15:20
|modify
|825
|0.50
|1.2851
|1.2876
|1.2731
|4818
|2006.05.15 15:30
|modify
|825
|0.50
|1.2851
|1.2874
|1.2731
|4819
|2006.05.15 15:40
|modify
|825
|0.50
|1.2851
|1.2860
|1.2731
|4820
|2006.05.15 16:10
|s/l
|825
|0.50
|1.2860
|1.2860
|1.2731
|-45.00
|43902.24
|4821
|2006.05.15 16:10
|sell
|826
|0.50
|1.2864
|1.2899
|1.2744
|4822
|2006.05.15 16:20
|modify
|826
|0.50
|1.2864
|1.2892
|1.2744
|4823
|2006.05.15 16:30
|modify
|826
|0.50
|1.2864
|1.2842
|1.2744
|4824
|2006.05.15 16:40
|s/l
|826
|0.50
|1.2842
|1.2842
|1.2744
|110.00
|44012.24
|4825
|2006.05.15 16:40
|sell
|827
|0.50
|1.2840
|1.2875
|1.2720
|4826
|2006.05.15 17:00
|modify
|827
|0.50
|1.2840
|1.2863
|1.2720
|4827
|2006.05.15 17:20
|modify
|827
|0.50
|1.2840
|1.2851
|1.2720
|4828
|2006.05.15 17:40
|s/l
|827
|0.50
|1.2851
|1.2851
|1.2720
|-55.00
|43957.24
|4829
|2006.05.15 17:40
|sell
|828
|0.50
|1.2852
|1.2887
|1.2732
|4830
|2006.05.15 18:00
|modify
|828
|0.50
|1.2852
|1.2870
|1.2732
|4831
|2006.05.15 18:10
|modify
|828
|0.50
|1.2852
|1.2853
|1.2732
|4832
|2006.05.15 19:10
|modify
|828
|0.50
|1.2852
|1.2826
|1.2732
|4833
|2006.05.15 19:20
|s/l
|828
|0.50
|1.2826
|1.2826
|1.2732
|130.00
|44087.24
|4834
|2006.05.15 19:20
|sell
|829
|0.50
|1.2828
|1.2863
|1.2708
|4835
|2006.05.15 19:30
|modify
|829
|0.50
|1.2828
|1.2821
|1.2708
|4836
|2006.05.15 21:20
|s/l
|829
|0.50
|1.2821
|1.2821
|1.2708
|35.00
|44122.24
|4837
|2006.05.15 21:20
|sell
|830
|0.50
|1.2821
|1.2856
|1.2701
|4838
|2006.05.15 21:30
|modify
|830
|0.50
|1.2821
|1.2855
|1.2701
|4839
|2006.05.15 21:40
|modify
|830
|0.50
|1.2821
|1.2843
|1.2701
|4840
|2006.05.15 22:30
|modify
|830
|0.50
|1.2821
|1.2820
|1.2701
|4841
|2006.05.15 23:20
|modify
|830
|0.50
|1.2821
|1.2815
|1.2701
|4842
|2006.05.16 02:10
|s/l
|830
|0.50
|1.2815
|1.2815
|1.2701
|32.80
|44155.03
|4843
|2006.05.16 02:10
|sell
|831
|0.50
|1.2815
|1.2850
|1.2695
|4844
|2006.05.16 02:20
|modify
|831
|0.50
|1.2815
|1.2829
|1.2695
|4845
|2006.05.16 02:40
|modify
|831
|0.50
|1.2815
|1.2828
|1.2695
|4846
|2006.05.16 05:30
|s/l
|831
|0.50
|1.2828
|1.2828
|1.2695
|-65.00
|44090.03
|4847
|2006.05.16 05:30
|sell
|832
|0.50
|1.2839
|1.2874
|1.2719
|4848
|2006.05.16 06:10
|modify
|832
|0.50
|1.2839
|1.2853
|1.2719
|4849
|2006.05.16 07:10
|modify
|832
|0.50
|1.2839
|1.2836
|1.2719
|4850
|2006.05.16 08:10
|modify
|832
|0.50
|1.2839
|1.2826
|1.2719
|4851
|2006.05.16 08:30
|s/l
|832
|0.50
|1.2826
|1.2826
|1.2719
|65.00
|44155.03
|4852
|2006.05.16 08:30
|sell
|833
|0.50
|1.2834
|1.2869
|1.2714
|4853
|2006.05.16 08:40
|modify
|833
|0.50
|1.2834
|1.2833
|1.2714
|4854
|2006.05.16 09:20
|s/l
|833
|0.50
|1.2833
|1.2833
|1.2714
|5.00
|44160.03
|4855
|2006.05.16 09:20
|sell
|834
|0.50
|1.2835
|1.2870
|1.2715
|4856
|2006.05.16 09:30
|modify
|834
|0.50
|1.2835
|1.2837
|1.2715
|4857
|2006.05.16 11:10
|modify
|834
|0.50
|1.2835
|1.2816
|1.2715
|4858
|2006.05.16 11:20
|s/l
|834
|0.50
|1.2816
|1.2816
|1.2715
|95.00
|44255.03
|4859
|2006.05.16 11:20
|sell
|835
|0.50
|1.2817
|1.2852
|1.2697
|4860
|2006.05.16 11:30
|modify
|835
|0.50
|1.2817
|1.2808
|1.2697
|4861
|2006.05.16 11:59
|s/l
|835
|0.50
|1.2808
|1.2808
|1.2697
|45.00
|44300.03
|4862
|2006.05.16 11:59
|sell
|836
|0.50
|1.2812
|1.2847
|1.2692
|4863
|2006.05.16 12:20
|modify
|836
|0.50
|1.2812
|1.2843
|1.2692
|4864
|2006.05.16 12:40
|modify
|836
|0.50
|1.2812
|1.2840
|1.2692
|4865
|2006.05.16 14:10
|s/l
|836
|0.50
|1.2840
|1.2840
|1.2692
|-140.00
|44160.03
|4866
|2006.05.16 14:10
|sell
|837
|0.50
|1.2868
|1.2903
|1.2748
|4867
|2006.05.16 14:20
|modify
|837
|0.50
|1.2868
|1.2853
|1.2748
|4868
|2006.05.16 14:30
|modify
|837
|0.50
|1.2868
|1.2848
|1.2748
|4869
|2006.05.16 15:00
|s/l
|837
|0.50
|1.2848
|1.2848
|1.2748
|100.00
|44260.03
|4870
|2006.05.16 15:00
|sell
|838
|0.50
|1.2855
|1.2890
|1.2735
|4871
|2006.05.16 15:10
|modify
|838
|0.50
|1.2855
|1.2882
|1.2735
|4872
|2006.05.16 15:20
|modify
|838
|0.50
|1.2855
|1.2872
|1.2735
|4873
|2006.05.16 17:10
|modify
|838
|0.50
|1.2855
|1.2848
|1.2735
|4874
|2006.05.16 17:30
|s/l
|838
|0.50
|1.2848
|1.2848
|1.2735
|35.00
|44295.03
|4875
|2006.05.16 17:30
|sell
|839
|0.50
|1.2855
|1.2890
|1.2735
|4876
|2006.05.16 18:00
|modify
|839
|0.50
|1.2855
|1.2853
|1.2735
|4877
|2006.05.16 18:10
|modify
|839
|0.50
|1.2855
|1.2851
|1.2735
|4878
|2006.05.16 20:10
|s/l
|839
|0.50
|1.2851
|1.2851
|1.2735
|20.00
|44315.03
|4879
|2006.05.16 20:10
|sell
|840
|0.50
|1.2865
|1.2900
|1.2745
|4880
|2006.05.16 20:20
|modify
|840
|0.50
|1.2865
|1.2899
|1.2745
|4881
|2006.05.16 20:30
|modify
|840
|0.50
|1.2865
|1.2877
|1.2745
|4882
|2006.05.17 03:30
|modify
|840
|0.50
|1.2865
|1.2876
|1.2745
|4883
|2006.05.17 04:40
|modify
|840
|0.50
|1.2865
|1.2871
|1.2745
|4884
|2006.05.17 06:10
|s/l
|840
|0.50
|1.2871
|1.2871
|1.2745
|-27.20
|44287.83
|4885
|2006.05.17 06:10
|sell
|841
|0.50
|1.2870
|1.2905
|1.2750
|4886
|2006.05.17 06:20
|modify
|841
|0.50
|1.2870
|1.2894
|1.2750
|4887
|2006.05.17 06:30
|modify
|841
|0.50
|1.2870
|1.2893
|1.2750
|4888
|2006.05.17 09:20
|modify
|841
|0.50
|1.2870
|1.2891
|1.2750
|4889
|2006.05.17 10:20
|s/l
|841
|0.50
|1.2891
|1.2891
|1.2750
|-105.00
|44182.83
|4890
|2006.05.17 10:20
|sell
|842
|0.50
|1.2906
|1.2941
|1.2786
|4891
|2006.05.17 10:30
|modify
|842
|0.50
|1.2906
|1.2929
|1.2786
|4892
|2006.05.17 11:20
|modify
|842
|0.50
|1.2906
|1.2926
|1.2786
|4893
|2006.05.17 14:10
|modify
|842
|0.50
|1.2906
|1.2918
|1.2786
|4894
|2006.05.17 15:20
|s/l
|842
|0.50
|1.2918
|1.2918
|1.2786
|-60.00
|44122.83
|4895
|2006.05.17 15:20
|sell
|843
|0.50
|1.2921
|1.2956
|1.2801
|4896
|2006.05.17 15:30
|modify
|843
|0.50
|1.2921
|1.2927
|1.2801
|4897
|2006.05.17 15:40
|modify
|843
|0.50
|1.2921
|1.2900
|1.2801
|4898
|2006.05.17 16:30
|modify
|843
|0.50
|1.2921
|1.2879
|1.2801
|4899
|2006.05.17 16:40
|modify
|843
|0.50
|1.2921
|1.2868
|1.2801
|4900
|2006.05.17 17:20
|t/p
|843
|0.50
|1.2801
|1.2868
|1.2801
|600.00
|44722.83
|4901
|2006.05.17 17:20
|sell
|844
|0.50
|1.2782
|1.2817
|1.2662
|4902
|2006.05.17 17:40
|modify
|844
|0.50
|1.2782
|1.2788
|1.2662
|4903
|2006.05.17 18:00
|s/l
|844
|0.50
|1.2788
|1.2788
|1.2662
|-30.00
|44692.83
|4904
|2006.05.17 18:00
|sell
|845
|0.50
|1.2787
|1.2822
|1.2667
|4905
|2006.05.17 18:30
|modify
|845
|0.50
|1.2787
|1.2821
|1.2667
|4906
|2006.05.17 18:40
|modify
|845
|0.50
|1.2787
|1.2756
|1.2667
|4907
|2006.05.17 19:40
|modify
|845
|0.50
|1.2787
|1.2752
|1.2667
|4908
|2006.05.17 21:10
|s/l
|845
|0.50
|1.2752
|1.2752
|1.2667
|175.00
|44867.83
|4909
|2006.05.17 21:10
|sell
|846
|0.50
|1.2751
|1.2786
|1.2631
|4910
|2006.05.17 21:20
|modify
|846
|0.50
|1.2751
|1.2767
|1.2631
|4911
|2006.05.17 21:30
|modify
|846
|0.50
|1.2751
|1.2738
|1.2631
|4912
|2006.05.17 22:00
|s/l
|846
|0.50
|1.2738
|1.2738
|1.2631
|65.00
|44932.83
|4913
|2006.05.17 22:00
|sell
|847
|0.50
|1.2746
|1.2781
|1.2626
|4914
|2006.05.17 22:20
|modify
|847
|0.50
|1.2746
|1.2771
|1.2626
|4915
|2006.05.17 22:40
|modify
|847
|0.50
|1.2746
|1.2770
|1.2626
|4916
|2006.05.18 00:20
|modify
|847
|0.50
|1.2746
|1.2758
|1.2626
|4917
|2006.05.18 03:10
|s/l
|847
|0.50
|1.2758
|1.2758
|1.2626
|-51.61
|44881.22
|4918
|2006.05.18 03:10
|sell
|848
|0.50
|1.2762
|1.2797
|1.2642
|4919
|2006.05.18 03:20
|modify
|848
|0.50
|1.2762
|1.2793
|1.2642
|4920
|2006.05.18 03:30
|modify
|848
|0.50
|1.2762
|1.2777
|1.2642
|4921
|2006.05.18 09:40
|modify
|848
|0.50
|1.2762
|1.2773
|1.2642
|4922
|2006.05.18 10:20
|s/l
|848
|0.50
|1.2773
|1.2773
|1.2642
|-55.00
|44826.22
|4923
|2006.05.18 10:20
|sell
|849
|0.50
|1.2775
|1.2810
|1.2655
|4924
|2006.05.18 10:30
|modify
|849
|0.50
|1.2775
|1.2805
|1.2655
|4925
|2006.05.18 10:40
|modify
|849
|0.50
|1.2775
|1.2789
|1.2655
|4926
|2006.05.18 11:10
|s/l
|849
|0.50
|1.2789
|1.2789
|1.2655
|-70.00
|44756.22
|4927
|2006.05.18 11:10
|sell
|850
|0.50
|1.2804
|1.2839
|1.2684
|4928
|2006.05.18 11:20
|modify
|850
|0.50
|1.2804
|1.2829
|1.2684
|4929
|2006.05.18 11:30
|modify
|850
|0.50
|1.2804
|1.2803
|1.2684
|4930
|2006.05.18 14:10
|modify
|850
|0.50
|1.2804
|1.2792
|1.2684
|4931
|2006.05.18 15:20
|s/l
|850
|0.50
|1.2792
|1.2792
|1.2684
|60.00
|44816.22
|4932
|2006.05.18 15:20
|sell
|851
|0.50
|1.2793
|1.2828
|1.2673
|4933
|2006.05.18 15:30
|modify
|851
|0.50
|1.2793
|1.2824
|1.2673
|4934
|2006.05.18 15:40
|modify
|851
|0.50
|1.2793
|1.2805
|1.2673
|4935
|2006.05.18 16:10
|s/l
|851
|0.50
|1.2805
|1.2805
|1.2673
|-60.00
|44756.22
|4936
|2006.05.18 16:10
|sell
|852
|0.50
|1.2840
|1.2875
|1.2720
|4937
|2006.05.18 16:20
|modify
|852
|0.50
|1.2840
|1.2862
|1.2720
|4938
|2006.05.18 16:30
|modify
|852
|0.50
|1.2840
|1.2816
|1.2720
|4939
|2006.05.18 16:40
|modify
|852
|0.50
|1.2840
|1.2806
|1.2720
|4940
|2006.05.18 17:00
|s/l
|852
|0.50
|1.2806
|1.2806
|1.2720
|170.00
|44926.22
|4941
|2006.05.18 17:00
|sell
|853
|0.50
|1.2818
|1.2853
|1.2698
|4942
|2006.05.18 17:20
|modify
|853
|0.50
|1.2818
|1.2828
|1.2698
|4943
|2006.05.18 17:40
|modify
|853
|0.50
|1.2818
|1.2821
|1.2698
|4944
|2006.05.18 18:40
|s/l
|853
|0.50
|1.2821
|1.2821
|1.2698
|-15.00
|44911.22
|4945
|2006.05.18 18:40
|sell
|854
|0.50
|1.2833
|1.2868
|1.2713
|4946
|2006.05.18 18:59
|modify
|854
|0.50
|1.2833
|1.2831
|1.2713
|4947
|2006.05.18 19:00
|modify
|854
|0.50
|1.2833
|1.2830
|1.2713
|4948
|2006.05.18 19:20
|modify
|854
|0.50
|1.2833
|1.2811
|1.2713
|4949
|2006.05.18 19:30
|s/l
|854
|0.50
|1.2811
|1.2811
|1.2713
|110.00
|45021.22
|4950
|2006.05.18 19:30
|sell
|855
|0.50
|1.2828
|1.2863
|1.2708
|4951
|2006.05.18 19:40
|modify
|855
|0.50
|1.2828
|1.2858
|1.2708
|4952
|2006.05.18 20:10
|modify
|855
|0.50
|1.2828
|1.2852
|1.2708
|4953
|2006.05.18 21:30
|modify
|855
|0.50
|1.2828
|1.2844
|1.2708
|4954
|2006.05.18 23:20
|s/l
|855
|0.50
|1.2844
|1.2844
|1.2708
|-80.00
|44941.22
|4955
|2006.05.18 23:20
|sell
|856
|0.50
|1.2859
|1.2894
|1.2739
|4956
|2006.05.18 23:30
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2884
|1.2739
|4957
|2006.05.18 23:59
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2883
|1.2739
|4958
|2006.05.19 00:20
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2882
|1.2739
|4959
|2006.05.19 01:10
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2881
|1.2739
|4960
|2006.05.19 03:10
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2880
|1.2739
|4961
|2006.05.19 04:10
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2870
|1.2739
|4962
|2006.05.19 06:40
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2860
|1.2739
|4963
|2006.05.19 09:30
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2850
|1.2739
|4964
|2006.05.19 10:20
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2800
|1.2739
|4965
|2006.05.19 12:40
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2780
|1.2739
|4966
|2006.05.19 13:30
|modify
|856
|0.50
|1.2859
|1.2775
|1.2739
|4967
|2006.05.19 13:40
|t/p
|856
|0.50
|1.2739
|1.2775
|1.2739
|602.80
|45544.02
|4968
|2006.05.19 13:40
|sell
|857
|0.50
|1.2736
|1.2771
|1.2616
|4969
|2006.05.19 15:10
|s/l
|857
|0.50
|1.2771
|1.2771
|1.2616
|-175.00
|45369.02
|4970
|2006.05.19 15:10
|sell
|858
|0.50
|1.2774
|1.2809
|1.2654
|4971
|2006.05.19 15:20
|modify
|858
|0.50
|1.2774
|1.2806
|1.2654
|4972
|2006.05.19 15:30
|modify
|858
|0.50
|1.2774
|1.2766
|1.2654
|4973
|2006.05.19 16:20
|modify
|858
|0.50
|1.2774
|1.2747
|1.2654
|4974
|2006.05.19 17:30
|s/l
|858
|0.50
|1.2747
|1.2747
|1.2654
|135.00
|45504.02
|4975
|2006.05.19 17:30
|sell
|859
|0.50
|1.2745
|1.2780
|1.2625
|4976
|2006.05.19 17:40
|modify
|859
|0.50
|1.2745
|1.2735
|1.2625
|4977
|2006.05.19 18:20
|s/l
|859
|0.50
|1.2735
|1.2735
|1.2625
|50.00
|45554.02
|4978
|2006.05.19 18:20
|sell
|860
|0.50
|1.2755
|1.2790
|1.2635
|4979
|2006.05.19 18:30
|modify
|860
|0.50
|1.2755
|1.2731
|1.2635
|4980
|2006.05.19 19:00
|s/l
|860
|0.50
|1.2731
|1.2731
|1.2635
|120.00
|45674.02
|4981
|2006.05.19 19:00
|sell
|861
|0.50
|1.2749
|1.2784
|1.2629
|4982
|2006.05.19 19:20
|modify
|861
|0.50
|1.2749
|1.2781
|1.2629
|4983
|2006.05.19 19:40
|modify
|861
|0.50
|1.2749
|1.2772
|1.2629
|4984
|2006.05.19 20:20
|s/l
|861
|0.50
|1.2772
|1.2772
|1.2629
|-115.00
|45559.02
|4985
|2006.05.19 20:20
|sell
|862
|0.50
|1.2774
|1.2809
|1.2654
|4986
|2006.05.19 20:30
|modify
|862
|0.50
|1.2774
|1.2782
|1.2654
|4987
|2006.05.19 21:10
|s/l
|862
|0.50
|1.2782
|1.2782
|1.2654
|-40.00
|45519.02
|4988
|2006.05.19 21:10
|sell
|863
|0.50
|1.2780
|1.2815
|1.2660
|4989
|2006.05.19 21:20
|modify
|863
|0.50
|1.2780
|1.2800
|1.2660
|4990
|2006.05.22 00:10
|modify
|863
|0.50
|1.2780
|1.2793
|1.2660
|4991
|2006.05.22 02:40
|modify
|863
|0.50
|1.2780
|1.2792
|1.2660
|4992
|2006.05.22 03:30
|modify
|863
|0.50
|1.2780
|1.2781
|1.2660
|4993
|2006.05.22 04:20
|modify
|863
|0.50
|1.2780
|1.2770
|1.2660
|4994
|2006.05.22 05:40
|modify
|863
|0.50
|1.2780
|1.2768
|1.2660
|4995
|2006.05.22 06:40
|modify
|863
|0.50
|1.2780
|1.2764
|1.2660
|4996
|2006.05.22 08:30
|modify
|863
|0.50
|1.2780
|1.2752
|1.2660
|4997
|2006.05.22 08:40
|s/l
|863
|0.50
|1.2752
|1.2752
|1.2660
|142.80
|45661.81
|4998
|2006.05.22 08:40
|sell
|864
|0.50
|1.2751
|1.2786
|1.2631
|4999
|2006.05.22 09:10
|modify
|864
|0.50
|1.2751
|1.2758
|1.2631
|5000
|2006.05.22 09:20
|modify
|864
|0.50
|1.2751
|1.2731
|1.2631
|5001
|2006.05.22 09:30
|s/l
|864
|0.50
|1.2731
|1.2731
|1.2631
|100.00
|45761.81
|5002
|2006.05.22 09:30
|sell
|865
|0.50
|1.2740
|1.2775
|1.2620
|5003
|2006.05.22 09:40
|modify
|865
|0.50
|1.2740
|1.2771
|1.2620
|5004
|2006.05.22 09:59
|modify
|865
|0.50
|1.2740
|1.2739
|1.2620
|5005
|2006.05.22 10:20
|s/l
|865
|0.50
|1.2739
|1.2739
|1.2620
|5.00
|45766.81
|5006
|2006.05.22 10:20
|sell
|866
|0.50
|1.2745
|1.2780
|1.2625
|5007
|2006.05.22 10:30
|modify
|866
|0.50
|1.2745
|1.2779
|1.2625
|5008
|2006.05.22 10:40
|modify
|866
|0.50
|1.2745
|1.2738
|1.2625
|5009
|2006.05.22 10:59
|s/l
|866
|0.50
|1.2738
|1.2738
|1.2625
|35.00
|45801.81
|5010
|2006.05.22 10:59
|sell
|867
|0.50
|1.2744
|1.2779
|1.2624
|5011
|2006.05.22 11:40
|modify
|867
|0.50
|1.2744
|1.2771
|1.2624
|5012
|2006.05.22 13:30
|s/l
|867
|0.50
|1.2771
|1.2771
|1.2624
|-135.00
|45666.81
|5013
|2006.05.22 13:30
|sell
|868
|0.50
|1.2781
|1.2816
|1.2661
|5014
|2006.05.22 13:59
|modify
|868
|0.50
|1.2781
|1.2811
|1.2661
|5015
|2006.05.22 14:00
|modify
|868
|0.50
|1.2781
|1.2810
|1.2661
|5016
|2006.05.22 14:10
|modify
|868
|0.50
|1.2781
|1.2798
|1.2661
|5017
|2006.05.22 15:10
|modify
|868
|0.50
|1.2781
|1.2784
|1.2661
|5018
|2006.05.22 16:30
|s/l
|868
|0.50
|1.2784
|1.2784
|1.2661
|-15.00
|45651.81
|5019
|2006.05.22 16:30
|sell
|869
|0.50
|1.2797
|1.2832
|1.2677
|5020
|2006.05.22 16:40
|modify
|869
|0.50
|1.2797
|1.2805
|1.2677
|5021
|2006.05.22 17:20
|s/l
|869
|0.50
|1.2805
|1.2805
|1.2677
|-40.00
|45611.81
|5022
|2006.05.22 17:20
|sell
|870
|0.50
|1.2820
|1.2855
|1.2700
|5023
|2006.05.22 17:40
|modify
|870
|0.50
|1.2820
|1.2834
|1.2700
|5024
|2006.05.22 18:40
|s/l
|870
|0.50
|1.2834
|1.2834
|1.2700
|-70.00
|45541.81
|5025
|2006.05.22 18:40
|sell
|871
|0.50
|1.2854
|1.2889
|1.2734
|5026
|2006.05.22 19:00
|modify
|871
|0.50
|1.2854
|1.2885
|1.2734
|5027
|2006.05.22 19:20
|modify
|871
|0.50
|1.2854
|1.2867
|1.2734
|5028
|2006.05.22 21:30
|s/l
|871
|0.50
|1.2867
|1.2867
|1.2734
|-65.00
|45476.81
|5029
|2006.05.22 21:30
|sell
|872
|0.50
|1.2886
|1.2921
|1.2766
|5030
|2006.05.22 21:40
|modify
|872
|0.50
|1.2886
|1.2915
|1.2766
|5031
|2006.05.22 21:59
|modify
|872
|0.50
|1.2886
|1.2902
|1.2766
|5032
|2006.05.22 22:10
|modify
|872
|0.50
|1.2886
|1.2896
|1.2766
|5033
|2006.05.23 00:10
|modify
|872
|0.50
|1.2886
|1.2895
|1.2766
|5034
|2006.05.23 01:10
|modify
|872
|0.50
|1.2886
|1.2888
|1.2766
|5035
|2006.05.23 02:10
|modify
|872
|0.50
|1.2886
|1.2887
|1.2766
|5036
|2006.05.23 02:40
|modify
|872
|0.50
|1.2886
|1.2878
|1.2766
|5037
|2006.05.23 07:30
|s/l
|872
|0.50
|1.2878
|1.2878
|1.2766
|42.80
|45519.61
|5038
|2006.05.23 07:30
|sell
|873
|0.50
|1.2878
|1.2913
|1.2758
|5039
|2006.05.23 07:59
|modify
|873
|0.50
|1.2878
|1.2912
|1.2758
|5040
|2006.05.23 08:10
|modify
|873
|0.50
|1.2878
|1.2889
|1.2758
|5041
|2006.05.23 09:10
|modify
|873
|0.50
|1.2878
|1.2885
|1.2758
|5042
|2006.05.23 09:20
|modify
|873
|0.50
|1.2878
|1.2881
|1.2758
|5043
|2006.05.23 09:30
|modify
|873
|0.50
|1.2878
|1.2879
|1.2758
|5044
|2006.05.23 10:10
|modify
|873
|0.50
|1.2878
|1.2874
|1.2758
|5045
|2006.05.23 10:20
|modify
|873
|0.50
|1.2878
|1.2871
|1.2758
|5046
|2006.05.23 10:40
|modify
|873
|0.50
|1.2878
|1.2858
|1.2758
|5047
|2006.05.23 12:10
|s/l
|873
|0.50
|1.2858
|1.2858
|1.2758
|100.00
|45619.61
|5048
|2006.05.23 12:10
|sell
|874
|0.50
|1.2861
|1.2896
|1.2741
|5049
|2006.05.23 12:20
|modify
|874
|0.50
|1.2861
|1.2888
|1.2741
|5050
|2006.05.23 12:30
|modify
|874
|0.50
|1.2861
|1.2886
|1.2741
|5051
|2006.05.23 12:40
|modify
|874
|0.50
|1.2861
|1.2868
|1.2741
|5052
|2006.05.23 15:10
|modify
|874
|0.50
|1.2861
|1.2866
|1.2741
|5053
|2006.05.23 16:10
|modify
|874
|0.50
|1.2861
|1.2848
|1.2741
|5054
|2006.05.23 16:20
|modify
|874
|0.50
|1.2861
|1.2843
|1.2741
|5055
|2006.05.23 16:40
|s/l
|874
|0.50
|1.2843
|1.2843
|1.2741
|90.00
|45709.61
|5056
|2006.05.23 16:40
|sell
|875
|0.50
|1.2846
|1.2881
|1.2726
|5057
|2006.05.23 17:00
|modify
|875
|0.50
|1.2846
|1.2864
|1.2726
|5058
|2006.05.23 17:30
|s/l
|875
|0.50
|1.2864
|1.2864
|1.2726
|-90.00
|45619.61
|5059
|2006.05.23 17:30
|sell
|876
|0.50
|1.2866
|1.2901
|1.2746
|5060
|2006.05.23 17:40
|modify
|876
|0.50
|1.2866
|1.2854
|1.2746
|5061
|2006.05.23 18:20
|s/l
|876
|0.50
|1.2854
|1.2854
|1.2746
|60.00
|45679.61
|5062
|2006.05.23 18:20
|sell
|877
|0.50
|1.2857
|1.2892
|1.2737
|5063
|2006.05.23 18:30
|modify
|877
|0.50
|1.2857
|1.2864
|1.2737
|5064
|2006.05.23 18:40
|modify
|877
|0.50
|1.2857
|1.2854
|1.2737
|5065
|2006.05.23 19:10
|s/l
|877
|0.50
|1.2854
|1.2854
|1.2737
|15.00
|45694.61
|5066
|2006.05.23 19:10
|sell
|878
|0.50
|1.2863
|1.2898
|1.2743
|5067
|2006.05.23 19:20
|modify
|878
|0.50
|1.2863
|1.2885
|1.2743
|5068
|2006.05.23 19:30
|modify
|878
|0.50
|1.2863
|1.2880
|1.2743
|5069
|2006.05.23 21:40
|s/l
|878
|0.50
|1.2880
|1.2880
|1.2743
|-85.00
|45609.61
|5070
|2006.05.23 21:40
|sell
|879
|0.50
|1.2879
|1.2914
|1.2759
|5071
|2006.05.23 21:59
|modify
|879
|0.50
|1.2879
|1.2906
|1.2759
|5072
|2006.05.23 22:10
|modify
|879
|0.50
|1.2879
|1.2895
|1.2759
|5073
|2006.05.23 22:20
|modify
|879
|0.50
|1.2879
|1.2880
|1.2759
|5074
|2006.05.23 23:10
|modify
|879
|0.50
|1.2879
|1.2851
|1.2759
|5075
|2006.05.23 23:40
|s/l
|879
|0.50
|1.2851
|1.2851
|1.2759
|140.00
|45749.61
|5076
|2006.05.23 23:40
|sell
|880
|0.50
|1.2855
|1.2890
|1.2735
|5077
|2006.05.23 23:59
|modify
|880
|0.50
|1.2855
|1.2853
|1.2735
|5078
|2006.05.24 00:10
|modify
|880
|0.50
|1.2855
|1.2814
|1.2735
|5079
|2006.05.24 00:30
|s/l
|880
|0.50
|1.2814
|1.2814
|1.2735
|207.80
|45957.41
|5080
|2006.05.24 00:30
|sell
|881
|0.50
|1.2827
|1.2862
|1.2707
|5081
|2006.05.24 00:40
|modify
|881
|0.50
|1.2827
|1.2820
|1.2707
|5082
|2006.05.24 01:10
|modify
|881
|0.50
|1.2827
|1.2819
|1.2707
|5083
|2006.05.24 01:40
|modify
|881
|0.50
|1.2827
|1.2803
|1.2707
|5084
|2006.05.24 03:10
|s/l
|881
|0.50
|1.2803
|1.2803
|1.2707
|120.00
|46077.41
|5085
|2006.05.24 03:10
|sell
|882
|0.50
|1.2816
|1.2851
|1.2696
|5086
|2006.05.24 03:20
|modify
|882
|0.50
|1.2816
|1.2830
|1.2696
|5087
|2006.05.24 03:30
|modify
|882
|0.50
|1.2816
|1.2810
|1.2696
|5088
|2006.05.24 03:40
|modify
|882
|0.50
|1.2816
|1.2808
|1.2696
|5089
|2006.05.24 04:30
|modify
|882
|0.50
|1.2816
|1.2806
|1.2696
|5090
|2006.05.24 05:30
|s/l
|882
|0.50
|1.2806
|1.2806
|1.2696
|50.00
|46127.41
|5091
|2006.05.24 05:30
|sell
|883
|0.50
|1.2804
|1.2839
|1.2684
|5092
|2006.05.24 05:40
|modify
|883
|0.50
|1.2804
|1.2822
|1.2684
|5093
|2006.05.24 07:20
|modify
|883
|0.50
|1.2804
|1.2814
|1.2684
|5094
|2006.05.24 08:10
|modify
|883
|0.50
|1.2804
|1.2801
|1.2684
|5095
|2006.05.24 09:20
|s/l
|883
|0.50
|1.2801
|1.2801
|1.2684
|15.00
|46142.41
|5096
|2006.05.24 09:20
|sell
|884
|0.50
|1.2821
|1.2856
|1.2701
|5097
|2006.05.24 09:30
|modify
|884
|0.50
|1.2821
|1.2837
|1.2701
|5098
|2006.05.24 09:40
|modify
|884
|0.50
|1.2821
|1.2817
|1.2701
|5099
|2006.05.24 10:00
|s/l
|884
|0.50
|1.2817
|1.2817
|1.2701
|20.00
|46162.41
|5100
|2006.05.24 10:00
|sell
|885
|0.50
|1.2818
|1.2853
|1.2698
|5101
|2006.05.24 10:10
|s/l
|885
|0.50
|1.2853
|1.2853
|1.2698
|-175.00
|45987.41
|5102
|2006.05.24 10:10
|sell
|886
|0.50
|1.2853
|1.2888
|1.2733
|5103
|2006.05.24 10:20
|modify
|886
|0.50
|1.2853
|1.2881
|1.2733
|5104
|2006.05.24 10:30
|modify
|886
|0.50
|1.2853
|1.2872
|1.2733
|5105
|2006.05.24 10:40
|modify
|886
|0.50
|1.2853
|1.2851
|1.2733
|5106
|2006.05.24 11:40
|s/l
|886
|0.50
|1.2851
|1.2851
|1.2733
|10.00
|45997.41
|5107
|2006.05.24 11:40
|sell
|887
|0.50
|1.2870
|1.2905
|1.2750
|5108
|2006.05.24 11:59
|modify
|887
|0.50
|1.2870
|1.2891
|1.2750
|5109
|2006.05.24 12:00
|modify
|887
|0.50
|1.2870
|1.2890
|1.2750
|5110
|2006.05.24 12:10
|modify
|887
|0.50
|1.2870
|1.2879
|1.2750
|5111
|2006.05.24 12:20
|modify
|887
|0.50
|1.2870
|1.2876
|1.2750
|5112
|2006.05.24 13:40
|s/l
|887
|0.50
|1.2876
|1.2876
|1.2750
|-30.00
|45967.41
|5113
|2006.05.24 13:40
|sell
|888
|0.50
|1.2880
|1.2915
|1.2760
|5114
|2006.05.24 14:00
|modify
|888
|0.50
|1.2880
|1.2904
|1.2760
|5115
|2006.05.24 14:10
|modify
|888
|0.50
|1.2880
|1.2882
|1.2760
|5116
|2006.05.24 15:30
|s/l
|888
|0.50
|1.2882
|1.2882
|1.2760
|-10.00
|45957.41
|5117
|2006.05.24 15:30
|sell
|889
|0.50
|1.2880
|1.2915
|1.2760
|5118
|2006.05.24 15:59
|modify
|889
|0.50
|1.2880
|1.2907
|1.2760
|5119
|2006.05.24 16:10
|modify
|889
|0.50
|1.2880
|1.2872
|1.2760
|5120
|2006.05.24 16:30
|s/l
|889
|0.50
|1.2872
|1.2872
|1.2760
|40.00
|45997.41
|5121
|2006.05.24 16:30
|sell
|890
|0.50
|1.2872
|1.2907
|1.2752
|5122
|2006.05.24 16:40
|modify
|890
|0.50
|1.2872
|1.2858
|1.2752
|5123
|2006.05.24 17:10
|modify
|890
|0.50
|1.2872
|1.2827
|1.2752
|5124
|2006.05.24 17:20
|s/l
|890
|0.50
|1.2827
|1.2827
|1.2752
|225.00
|46222.41
|5125
|2006.05.24 17:20
|sell
|891
|0.50
|1.2829
|1.2864
|1.2709
|5126
|2006.05.24 17:30
|modify
|891
|0.50
|1.2829
|1.2787
|1.2709
|5127
|2006.05.24 17:40
|s/l
|891
|0.50
|1.2787
|1.2787
|1.2709
|210.00
|46432.41
|5128
|2006.05.24 17:40
|sell
|892
|0.50
|1.2843
|1.2878
|1.2723
|5129
|2006.05.24 18:00
|modify
|892
|0.50
|1.2843
|1.2799
|1.2723
|5130
|2006.05.24 18:20
|modify
|892
|0.50
|1.2843
|1.2784
|1.2723
|5131
|2006.05.24 18:40
|modify
|892
|0.50
|1.2843
|1.2766
|1.2723
|5132
|2006.05.24 20:10
|s/l
|892
|0.50
|1.2766
|1.2766
|1.2723
|385.00
|46817.41
|5133
|2006.05.24 20:10
|sell
|893
|0.50
|1.2775
|1.2810
|1.2655
|5134
|2006.05.24 20:20
|modify
|893
|0.50
|1.2775
|1.2804
|1.2655
|5135
|2006.05.24 20:30
|modify
|893
|0.50
|1.2775
|1.2786
|1.2655
|5136
|2006.05.24 20:40
|modify
|893
|0.50
|1.2775
|1.2782
|1.2655
|5137
|2006.05.24 21:10
|s/l
|893
|0.50
|1.2782
|1.2782
|1.2655
|-35.00
|46782.41
|5138
|2006.05.24 21:10
|sell
|894
|0.50
|1.2788
|1.2823
|1.2668
|5139
|2006.05.24 21:20
|modify
|894
|0.50
|1.2788
|1.2802
|1.2668
|5140
|2006.05.24 21:30
|modify
|894
|0.50
|1.2788
|1.2797
|1.2668
|5141
|2006.05.24 23:10
|modify
|894
|0.50
|1.2788
|1.2788
|1.2668
|5142
|2006.05.25 00:10
|modify
|894
|0.50
|1.2788
|1.2785
|1.2668
|5143
|2006.05.25 04:10
|modify
|894
|0.50
|1.2788
|1.2783
|1.2668
|5144
|2006.05.25 09:20
|s/l
|894
|0.50
|1.2783
|1.2783
|1.2668
|33.39
|46815.79
|5145
|2006.05.25 09:20
|sell
|895
|0.50
|1.2792
|1.2827
|1.2672
|5146
|2006.05.25 09:30
|modify
|895
|0.50
|1.2792
|1.2798
|1.2672
|5147
|2006.05.25 10:20
|modify
|895
|0.50
|1.2792
|1.2795
|1.2672
|5148
|2006.05.25 11:40
|s/l
|895
|0.50
|1.2795
|1.2795
|1.2672
|-15.00
|46800.79
|5149
|2006.05.25 11:40
|sell
|896
|0.50
|1.2801
|1.2836
|1.2681
|5150
|2006.05.25 11:59
|modify
|896
|0.50
|1.2801
|1.2823
|1.2681
|5151
|2006.05.25 12:10
|modify
|896
|0.50
|1.2801
|1.2813
|1.2681
|5152
|2006.05.25 13:10
|modify
|896
|0.50
|1.2801
|1.2800
|1.2681
|5153
|2006.05.25 14:20
|modify
|896
|0.50
|1.2801
|1.2793
|1.2681
|5154
|2006.05.25 15:10
|modify
|896
|0.50
|1.2801
|1.2789
|1.2681
|5155
|2006.05.25 15:20
|s/l
|896
|0.50
|1.2789
|1.2789
|1.2681
|60.00
|46860.79
|5156
|2006.05.25 15:20
|sell
|897
|0.50
|1.2804
|1.2839
|1.2684
|5157
|2006.05.25 15:30
|modify
|897
|0.50
|1.2804
|1.2817
|1.2684
|5158
|2006.05.25 15:40
|modify
|897
|0.50
|1.2804
|1.2814
|1.2684
|5159
|2006.05.25 15:59
|modify
|897
|0.50
|1.2804
|1.2809
|1.2684
|5160
|2006.05.25 16:40
|modify
|897
|0.50
|1.2804
|1.2803
|1.2684
|5161
|2006.05.25 17:30
|modify
|897
|0.50
|1.2804
|1.2791
|1.2684
|5162
|2006.05.25 21:10
|s/l
|897
|0.50
|1.2791
|1.2791
|1.2684
|65.00
|46925.79
|5163
|2006.05.25 21:10
|sell
|898
|0.50
|1.2818
|1.2853
|1.2698
|5164
|2006.05.25 21:20
|modify
|898
|0.50
|1.2818
|1.2840
|1.2698
|5165
|2006.05.25 21:30
|modify
|898
|0.50
|1.2818
|1.2836
|1.2698
|5166
|2006.05.25 21:40
|modify
|898
|0.50
|1.2818
|1.2814
|1.2698
|5167
|2006.05.26 00:30
|s/l
|898
|0.50
|1.2814
|1.2814
|1.2698
|22.80
|46948.59
|5168
|2006.05.26 00:30
|sell
|899
|0.50
|1.2830
|1.2865
|1.2710
|5169
|2006.05.26 00:40
|modify
|899
|0.50
|1.2830
|1.2856
|1.2710
|5170
|2006.05.26 01:10
|modify
|899
|0.50
|1.2830
|1.2842
|1.2710
|5171
|2006.05.26 02:20
|modify
|899
|0.50
|1.2830
|1.2832
|1.2710
|5172
|2006.05.26 04:10
|modify
|899
|0.50
|1.2830
|1.2810
|1.2710
|5173
|2006.05.26 05:40
|modify
|899
|0.50
|1.2830
|1.2809
|1.2710
|5174
|2006.05.26 06:40
|modify
|899
|0.50
|1.2830
|1.2800
|1.2710
|5175
|2006.05.26 09:20
|s/l
|899
|0.50
|1.2800
|1.2800
|1.2710
|150.00
|47098.59
|5176
|2006.05.26 09:20
|sell
|900
|0.50
|1.2798
|1.2833
|1.2678
|5177
|2006.05.26 09:30
|modify
|900
|0.50
|1.2798
|1.2805
|1.2678
|5178
|2006.05.26 10:10
|s/l
|900
|0.50
|1.2805
|1.2805
|1.2678
|-35.00
|47063.59
|5179
|2006.05.26 10:10
|sell
|901
|0.50
|1.2818
|1.2853
|1.2698
|5180
|2006.05.26 10:20
|modify
|901
|0.50
|1.2818
|1.2811
|1.2698
|5181
|2006.05.26 11:00
|s/l
|901
|0.50
|1.2811
|1.2811
|1.2698
|35.00
|47098.59
|5182
|2006.05.26 11:00
|sell
|902
|0.50
|1.2813
|1.2848
|1.2693
|5183
|2006.05.26 11:10
|modify
|902
|0.50
|1.2813
|1.2847
|1.2693
|5184
|2006.05.26 12:10
|modify
|902
|0.50
|1.2813
|1.2843
|1.2693
|5185
|2006.05.26 13:10
|modify
|902
|0.50
|1.2813
|1.2842
|1.2693
|5186
|2006.05.26 14:10
|modify
|902
|0.50
|1.2813
|1.2840
|1.2693
|5187
|2006.05.26 15:40
|modify
|902
|0.50
|1.2813
|1.2824
|1.2693
|5188
|2006.05.26 16:30
|modify
|902
|0.50
|1.2813
|1.2809
|1.2693
|5189
|2006.05.26 16:40
|modify
|902
|0.50
|1.2813
|1.2765
|1.2693
|5190
|2006.05.26 17:20
|modify
|902
|0.50
|1.2813
|1.2753
|1.2693
|5191
|2006.05.26 17:30
|modify
|902
|0.50
|1.2813
|1.2737
|1.2693
|5192
|2006.05.26 17:40
|s/l
|902
|0.50
|1.2737
|1.2737
|1.2693
|380.00
|47478.59
|5193
|2006.05.26 17:40
|sell
|903
|0.50
|1.2746
|1.2781
|1.2626
|5194
|2006.05.26 18:00
|modify
|903
|0.50
|1.2746
|1.2758
|1.2626
|5195
|2006.05.26 18:40
|modify
|903
|0.50
|1.2746
|1.2757
|1.2626
|5196
|2006.05.26 19:40
|modify
|903
|0.50
|1.2746
|1.2755
|1.2626
|5197
|2006.05.26 20:30
|modify
|903
|0.50
|1.2746
|1.2752
|1.2626
|5198
|2006.05.29 02:10
|s/l
|903
|0.50
|1.2752
|1.2752
|1.2626
|-27.20
|47451.39
|5199
|2006.05.29 02:10
|sell
|904
|0.50
|1.2755
|1.2790
|1.2635
|5200
|2006.05.29 02:20
|modify
|904
|0.50
|1.2755
|1.2782
|1.2635
|5201
|2006.05.29 02:30
|modify
|904
|0.50
|1.2755
|1.2772
|1.2635
|5202
|2006.05.29 03:20
|modify
|904
|0.50
|1.2755
|1.2770
|1.2635
|5203
|2006.05.29 13:40
|s/l
|904
|0.50
|1.2770
|1.2770
|1.2635
|-75.00
|47376.39
|5204
|2006.05.29 13:40
|sell
|905
|0.50
|1.2769
|1.2804
|1.2649
|5205
|2006.05.29 14:00
|modify
|905
|0.50
|1.2769
|1.2801
|1.2649
|5206
|2006.05.29 14:10
|modify
|905
|0.50
|1.2769
|1.2793
|1.2649
|5207
|2006.05.29 16:10
|modify
|905
|0.50
|1.2769
|1.2790
|1.2649
|5208
|2006.05.29 17:40
|modify
|905
|0.50
|1.2769
|1.2788
|1.2649
|5209
|2006.05.29 18:30
|modify
|905
|0.50
|1.2769
|1.2784
|1.2649
|5210
|2006.05.29 18:40
|modify
|905
|0.50
|1.2769
|1.2771
|1.2649
|5211
|2006.05.30 04:30
|s/l
|905
|0.50
|1.2771
|1.2771
|1.2649
|-7.20
|47369.18
|5212
|2006.05.30 04:30
|sell
|906
|0.50
|1.2771
|1.2806
|1.2651
|5213
|2006.05.30 04:40
|modify
|906
|0.50
|1.2771
|1.2793
|1.2651
|5214
|2006.05.30 05:40
|s/l
|906
|0.50
|1.2793
|1.2793
|1.2651
|-110.00
|47259.18
|5215
|2006.05.30 05:40
|sell
|907
|0.50
|1.2812
|1.2847
|1.2692
|5216
|2006.05.30 05:59
|modify
|907
|0.50
|1.2812
|1.2842
|1.2692
|5217
|2006.05.30 06:10
|modify
|907
|0.50
|1.2812
|1.2840
|1.2692
|5218
|2006.05.30 06:20
|modify
|907
|0.50
|1.2812
|1.2839
|1.2692
|5219
|2006.05.30 07:10
|modify
|907
|0.50
|1.2812
|1.2838
|1.2692
|5220
|2006.05.30 09:20
|s/l
|907
|0.50
|1.2838
|1.2838
|1.2692
|-130.00
|47129.18
|5221
|2006.05.30 09:20
|sell
|908
|0.50
|1.2842
|1.2877
|1.2722
|5222
|2006.05.30 10:00
|modify
|908
|0.50
|1.2842
|1.2873
|1.2722
|5223
|2006.05.30 10:10
|modify
|908
|0.50
|1.2842
|1.2872
|1.2722
|5224
|2006.05.30 12:40
|s/l
|908
|0.50
|1.2872
|1.2872
|1.2722
|-150.00
|46979.18
|5225
|2006.05.30 12:40
|sell
|909
|0.50
|1.2877
|1.2912
|1.2757
|5226
|2006.05.30 13:00
|modify
|909
|0.50
|1.2877
|1.2911
|1.2757
|5227
|2006.05.30 13:10
|modify
|909
|0.50
|1.2877
|1.2902
|1.2757
|5228
|2006.05.30 14:10
|modify
|909
|0.50
|1.2877
|1.2870
|1.2757
|5229
|2006.05.30 14:40
|s/l
|909
|0.50
|1.2870
|1.2870
|1.2757
|35.00
|47014.18
|5230
|2006.05.30 14:40
|sell
|910
|0.50
|1.2872
|1.2907
|1.2752
|5231
|2006.05.30 15:00
|modify
|910
|0.50
|1.2872
|1.2875
|1.2752
|5232
|2006.05.30 15:10
|modify
|910
|0.50
|1.2872
|1.2855
|1.2752
|5233
|2006.05.30 15:20
|modify
|910
|0.50
|1.2872
|1.2845
|1.2752
|5234
|2006.05.30 15:30
|s/l
|910
|0.50
|1.2845
|1.2845
|1.2752
|135.00
|47149.18
|5235
|2006.05.30 15:30
|sell
|911
|0.50
|1.2855
|1.2890
|1.2735
|5236
|2006.05.30 15:40
|modify
|911
|0.50
|1.2855
|1.2882
|1.2735
|5237
|2006.05.30 15:59
|modify
|911
|0.50
|1.2855
|1.2864
|1.2735
|5238
|2006.05.30 16:10
|modify
|911
|0.50
|1.2855
|1.2863
|1.2735
|5239
|2006.05.30 16:20
|s/l
|911
|0.50
|1.2863
|1.2863
|1.2735
|-40.00
|47109.18
|5240
|2006.05.30 16:20
|sell
|912
|0.50
|1.2878
|1.2913
|1.2758
|5241
|2006.05.30 16:30
|modify
|912
|0.50
|1.2878
|1.2904
|1.2758
|5242
|2006.05.30 16:40
|modify
|912
|0.50
|1.2878
|1.2849
|1.2758
|5243
|2006.05.30 16:59
|s/l
|912
|0.50
|1.2849
|1.2849
|1.2758
|145.00
|47254.18
|5244
|2006.05.30 16:59
|sell
|913
|0.50
|1.2874
|1.2909
|1.2754
|5245
|2006.05.30 17:10
|s/l
|913
|0.50
|1.2909
|1.2909
|1.2754
|-175.00
|47079.18
|5246
|2006.05.30 17:10
|sell
|914
|0.50
|1.2911
|1.2946
|1.2791
|5247
|2006.05.30 17:20
|modify
|914
|0.50
|1.2911
|1.2942
|1.2791
|5248
|2006.05.30 17:30
|modify
|914
|0.50
|1.2911
|1.2910
|1.2791
|5249
|2006.05.30 17:40
|modify
|914
|0.50
|1.2911
|1.2898
|1.2791
|5250
|2006.05.30 18:30
|modify
|914
|0.50
|1.2911
|1.2896
|1.2791
|5251
|2006.05.30 19:20
|modify
|914
|0.50
|1.2911
|1.2894
|1.2791
|5252
|2006.05.31 02:20
|modify
|914
|0.50
|1.2911
|1.2893
|1.2791
|5253
|2006.05.31 03:10
|modify
|914
|0.50
|1.2911
|1.2881
|1.2791
|5254
|2006.05.31 03:40
|modify
|914
|0.50
|1.2911
|1.2879
|1.2791
|5255
|2006.05.31 07:40
|s/l
|914
|0.50
|1.2879
|1.2879
|1.2791
|162.80
|47241.98
|5256
|2006.05.31 07:40
|sell
|915
|0.50
|1.2882
|1.2917
|1.2762
|5257
|2006.05.31 07:59
|modify
|915
|0.50
|1.2882
|1.2910
|1.2762
|5258
|2006.05.31 08:10
|modify
|915
|0.50
|1.2882
|1.2906
|1.2762
|5259
|2006.05.31 09:10
|modify
|915
|0.50
|1.2882
|1.2902
|1.2762
|5260
|2006.05.31 09:40
|s/l
|915
|0.50
|1.2902
|1.2902
|1.2762
|-100.00
|47141.98
|5261
|2006.05.31 09:40
|sell
|916
|0.50
|1.2904
|1.2939
|1.2784
|5262
|2006.05.31 09:59
|modify
|916
|0.50
|1.2904
|1.2924
|1.2784
|5263
|2006.05.31 10:10
|modify
|916
|0.50
|1.2904
|1.2911
|1.2784
|5264
|2006.05.31 10:20
|modify
|916
|0.50
|1.2904
|1.2907
|1.2784
|5265
|2006.05.31 11:10
|modify
|916
|0.50
|1.2904
|1.2891
|1.2784
|5266
|2006.05.31 14:40
|modify
|916
|0.50
|1.2904
|1.2888
|1.2784
|5267
|2006.05.31 16:20
|modify
|916
|0.50
|1.2904
|1.2880
|1.2784
|5268
|2006.05.31 16:30
|s/l
|916
|0.50
|1.2880
|1.2880
|1.2784
|120.00
|47261.98
|5269
|2006.05.31 16:30
|sell
|917
|0.50
|1.2881
|1.2916
|1.2761
|5270
|2006.05.31 16:40
|modify
|917
|0.50
|1.2881
|1.2882
|1.2761
|5271
|2006.05.31 17:10
|modify
|917
|0.50
|1.2881
|1.2869
|1.2761
|5272
|2006.05.31 18:40
|modify
|917
|0.50
|1.2881
|1.2860
|1.2761
|5273
|2006.05.31 21:20
|modify
|917
|0.50
|1.2881
|1.2858
|1.2761
|5274
|2006.05.31 21:30
|modify
|917
|0.50
|1.2881
|1.2851
|1.2761
|5275
|2006.05.31 21:40
|modify
|917
|0.50
|1.2881
|1.2844
|1.2761
|5276
|2006.05.31 22:30
|modify
|917
|0.50
|1.2881
|1.2842
|1.2761
|5277
|2006.06.01 03:10
|modify
|917
|0.50
|1.2881
|1.2840
|1.2761
|5278
|2006.06.01 03:20
|modify
|917
|0.50
|1.2881
|1.2820
|1.2761
|5279
|2006.06.01 03:30
|s/l
|917
|0.50
|1.2820
|1.2820
|1.2761
|313.39
|47575.37
|5280
|2006.06.01 03:30
|sell
|918
|0.50
|1.2820
|1.2855
|1.2700
|5281
|2006.06.01 03:40
|modify
|918
|0.50
|1.2820
|1.2836
|1.2700
|5282
|2006.06.01 03:59
|modify
|918
|0.50
|1.2820
|1.2832
|1.2700
|5283
|2006.06.01 04:00
|modify
|918
|0.50
|1.2820
|1.2831
|1.2700
|5284
|2006.06.01 04:10
|modify
|918
|0.50
|1.2820
|1.2816
|1.2700
|5285
|2006.06.01 05:40
|modify
|918
|0.50
|1.2820
|1.2811
|1.2700
|5286
|2006.06.01 06:30
|modify
|918
|0.50
|1.2820
|1.2796
|1.2700
|5287
|2006.06.01 06:40
|modify
|918
|0.50
|1.2820
|1.2792
|1.2700
|5288
|2006.06.01 10:20
|modify
|918
|0.50
|1.2820
|1.2790
|1.2700
|5289
|2006.06.01 11:20
|s/l
|918
|0.50
|1.2790
|1.2790
|1.2700
|150.00
|47725.37
|5290
|2006.06.01 11:20
|sell
|919
|0.50
|1.2800
|1.2835
|1.2680
|5291
|2006.06.01 11:59
|modify
|919
|0.50
|1.2800
|1.2822
|1.2680
|5292
|2006.06.01 12:30
|modify
|919
|0.50
|1.2800
|1.2810
|1.2680
|5293
|2006.06.01 13:20
|modify
|919
|0.50
|1.2800
|1.2795
|1.2680
|5294
|2006.06.01 14:10
|modify
|919
|0.50
|1.2800
|1.2773
|1.2680
|5295
|2006.06.01 15:40
|modify
|919
|0.50
|1.2800
|1.2759
|1.2680
|5296
|2006.06.01 17:10
|s/l
|919
|0.50
|1.2759
|1.2759
|1.2680
|205.00
|47930.37
|5297
|2006.06.01 17:10
|sell
|920
|0.50
|1.2822
|1.2857
|1.2702
|5298
|2006.06.01 17:20
|modify
|920
|0.50
|1.2822
|1.2825
|1.2702
|5299
|2006.06.01 17:30
|modify
|920
|0.50
|1.2822
|1.2786
|1.2702
|5300
|2006.06.01 17:40
|modify
|920
|0.50
|1.2822
|1.2770
|1.2702
|5301
|2006.06.01 17:59
|s/l
|920
|0.50
|1.2770
|1.2770
|1.2702
|260.00
|48190.37
|5302
|2006.06.01 17:59
|sell
|921
|0.50
|1.2816
|1.2851
|1.2696
|5303
|2006.06.01 18:20
|modify
|921
|0.50
|1.2816
|1.2847
|1.2696
|5304
|2006.06.01 18:30
|modify
|921
|0.50
|1.2816
|1.2840
|1.2696
|5305
|2006.06.01 20:10
|modify
|921
|0.50
|1.2816
|1.2833
|1.2696
|5306
|2006.06.01 22:40
|modify
|921
|0.50
|1.2816
|1.2826
|1.2696
|5307
|2006.06.02 07:10
|s/l
|921
|0.50
|1.2826
|1.2826
|1.2696
|-47.20
|48143.16
|5308
|2006.06.02 07:10
|sell
|922
|0.50
|1.2830
|1.2865
|1.2710
|5309
|2006.06.02 07:20
|modify
|922
|0.50
|1.2830
|1.2853
|1.2710
|5310
|2006.06.02 07:30
|modify
|922
|0.50
|1.2830
|1.2850
|1.2710
|5311
|2006.06.02 07:40
|modify
|922
|0.50
|1.2830
|1.2848
|1.2710
|5312
|2006.06.02 09:10
|modify
|922
|0.50
|1.2830
|1.2837
|1.2710
|5313
|2006.06.02 09:30
|modify
|922
|0.50
|1.2830
|1.2832
|1.2710
|5314
|2006.06.02 15:20
|s/l
|922
|0.50
|1.2832
|1.2832
|1.2710
|-10.00
|48133.16
|5315
|2006.06.02 15:20
|sell
|923
|0.50
|1.2921
|1.2956
|1.2801
|5316
|2006.06.02 15:40
|modify
|923
|0.50
|1.2921
|1.2916
|1.2801
|5317
|2006.06.02 15:59
|s/l
|923
|0.50
|1.2916
|1.2916
|1.2801
|25.00
|48158.16
|5318
|2006.06.02 15:59
|sell
|924
|0.50
|1.2923
|1.2958
|1.2803
|5319
|2006.06.02 16:10
|modify
|924
|0.50
|1.2923
|1.2946
|1.2803
|5320
|2006.06.02 16:30
|modify
|924
|0.50
|1.2923
|1.2937
|1.2803
|5321
|2006.06.02 17:10
|modify
|924
|0.50
|1.2923
|1.2933
|1.2803
|5322
|2006.06.02 17:20
|modify
|924
|0.50
|1.2923
|1.2932
|1.2803
|5323
|2006.06.02 17:40
|s/l
|924
|0.50
|1.2932
|1.2932
|1.2803
|-45.00
|48113.16
|5324
|2006.06.02 17:40
|sell
|925
|0.50
|1.2939
|1.2974
|1.2819
|5325
|2006.06.02 18:00
|modify
|925
|0.50
|1.2939
|1.2968
|1.2819
|5326
|2006.06.02 18:10
|modify
|925
|0.50
|1.2939
|1.2945
|1.2819
|5327
|2006.06.05 03:30
|s/l
|925
|0.50
|1.2945
|1.2945
|1.2819
|-27.20
|48085.96
|5328
|2006.06.05 03:30
|sell
|926
|0.50
|1.2943
|1.2978
|1.2823
|5329
|2006.06.05 03:40
|modify
|926
|0.50
|1.2943
|1.2961
|1.2823
|5330
|2006.06.05 09:40
|s/l
|926
|0.50
|1.2961
|1.2961
|1.2823
|-90.00
|47995.96
|5331
|2006.06.05 09:40
|sell
|927
|0.50
|1.2962
|1.2997
|1.2842
|5332
|2006.06.05 10:00
|modify
|927
|0.50
|1.2962
|1.2983
|1.2842
|5333
|2006.06.05 10:10
|modify
|927
|0.50
|1.2962
|1.2971
|1.2842
|5334
|2006.06.05 10:30
|s/l
|927
|0.50
|1.2971
|1.2971
|1.2842
|-45.00
|47950.96
|5335
|2006.06.05 10:30
|sell
|928
|0.50
|1.2981
|1.3016
|1.2861
|5336
|2006.06.05 10:40
|modify
|928
|0.50
|1.2981
|1.3010
|1.2861
|5337
|2006.06.05 11:00
|modify
|928
|0.50
|1.2981
|1.3002
|1.2861
|5338
|2006.06.05 11:10
|modify
|928
|0.50
|1.2981
|1.2988
|1.2861
|5339
|2006.06.05 15:10
|modify
|928
|0.50
|1.2981
|1.2981
|1.2861
|5340
|2006.06.05 15:40
|modify
|928
|0.50
|1.2981
|1.2970
|1.2861
|5341
|2006.06.05 16:30
|modify
|928
|0.50
|1.2981
|1.2965
|1.2861
|5342
|2006.06.05 16:40
|modify
|928
|0.50
|1.2981
|1.2960
|1.2861
|5343
|2006.06.05 17:10
|s/l
|928
|0.50
|1.2960
|1.2960
|1.2861
|105.00
|48055.96
|5344
|2006.06.05 17:10
|sell
|929
|0.50
|1.2959
|1.2994
|1.2839
|5345
|2006.06.05 17:20
|modify
|929
|0.50
|1.2959
|1.2990
|1.2839
|5346
|2006.06.05 17:30
|modify
|929
|0.50
|1.2959
|1.2984
|1.2839
|5347
|2006.06.05 17:40
|modify
|929
|0.50
|1.2959
|1.2968
|1.2839
|5348
|2006.06.05 20:40
|s/l
|929
|0.50
|1.2968
|1.2968
|1.2839
|-45.00
|48010.96
|5349
|2006.06.05 20:40
|sell
|930
|0.50
|1.2966
|1.3001
|1.2846
|5350
|2006.06.05 20:59
|modify
|930
|0.50
|1.2966
|1.2999
|1.2846
|5351
|2006.06.05 21:10
|modify
|930
|0.50
|1.2966
|1.2949
|1.2846
|5352
|2006.06.05 21:40
|s/l
|930
|0.50
|1.2949
|1.2949
|1.2846
|85.00
|48095.96
|5353
|2006.06.05 21:40
|sell
|931
|0.50
|1.2966
|1.3001
|1.2846
|5354
|2006.06.05 21:59
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2959
|1.2846
|5355
|2006.06.05 22:00
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2958
|1.2846
|5356
|2006.06.05 22:10
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2949
|1.2846
|5357
|2006.06.05 23:40
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2942
|1.2846
|5358
|2006.06.06 00:30
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2941
|1.2846
|5359
|2006.06.06 00:40
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2939
|1.2846
|5360
|2006.06.06 01:20
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2935
|1.2846
|5361
|2006.06.06 01:30
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2933
|1.2846
|5362
|2006.06.06 01:40
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2932
|1.2846
|5363
|2006.06.06 02:40
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2931
|1.2846
|5364
|2006.06.06 03:40
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2928
|1.2846
|5365
|2006.06.06 04:30
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2927
|1.2846
|5366
|2006.06.06 04:40
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2924
|1.2846
|5367
|2006.06.06 06:30
|modify
|931
|0.50
|1.2966
|1.2921
|1.2846
|5368
|2006.06.06 09:20
|s/l
|931
|0.50
|1.2921
|1.2921
|1.2846
|227.80
|48323.76
|5369
|2006.06.06 09:20
|sell
|932
|0.50
|1.2931
|1.2966
|1.2811
|5370
|2006.06.06 09:30
|modify
|932
|0.50
|1.2931
|1.2938
|1.2811
|5371
|2006.06.06 10:40
|s/l
|932
|0.50
|1.2938
|1.2938
|1.2811
|-35.00
|48288.76
|5372
|2006.06.06 10:40
|sell
|933
|0.50
|1.2936
|1.2971
|1.2816
|5373
|2006.06.06 11:00
|modify
|933
|0.50
|1.2936
|1.2956
|1.2816
|5374
|2006.06.06 11:10
|modify
|933
|0.50
|1.2936
|1.2932
|1.2816
|5375
|2006.06.06 12:10
|modify
|933
|0.50
|1.2936
|1.2926
|1.2816
|5376
|2006.06.06 13:10
|modify
|933
|0.50
|1.2936
|1.2901
|1.2816
|5377
|2006.06.06 13:40
|modify
|933
|0.50
|1.2936
|1.2893
|1.2816
|5378
|2006.06.06 15:20
|modify
|933
|0.50
|1.2936
|1.2889
|1.2816
|5379
|2006.06.06 15:30
|modify
|933
|0.50
|1.2936
|1.2885
|1.2816
|5380
|2006.06.06 15:40
|modify
|933
|0.50
|1.2936
|1.2867
|1.2816
|5381
|2006.06.06 16:40
|modify
|933
|0.50
|1.2936
|1.2856
|1.2816
|5382
|2006.06.06 17:40
|t/p
|933
|0.50
|1.2816
|1.2856
|1.2816
|600.00
|48888.76
|5383
|2006.06.06 17:40
|sell
|934
|0.50
|1.2808
|1.2843
|1.2688
|5384
|2006.06.06 19:10
|s/l
|934
|0.50
|1.2843
|1.2843
|1.2688
|-175.00
|48713.76
|5385
|2006.06.06 19:10
|sell
|935
|0.50
|1.2841
|1.2876
|1.2721
|5386
|2006.06.06 19:20
|modify
|935
|0.50
|1.2841
|1.2868
|1.2721
|5387
|2006.06.06 19:40
|modify
|935
|0.50
|1.2841
|1.2855
|1.2721
|5388
|2006.06.07 00:20
|modify
|935
|0.50
|1.2841
|1.2846
|1.2721
|5389
|2006.06.07 01:10
|modify
|935
|0.50
|1.2841
|1.2841
|1.2721
|5390
|2006.06.07 09:40
|modify
|935
|0.50
|1.2841
|1.2818
|1.2721
|5391
|2006.06.07 10:20
|s/l
|935
|0.50
|1.2818
|1.2818
|1.2721
|117.80
|48831.55
|5392
|2006.06.07 10:20
|sell
|936
|0.50
|1.2820
|1.2855
|1.2700
|5393
|2006.06.07 10:30
|modify
|936
|0.50
|1.2820
|1.2843
|1.2700
|5394
|2006.06.07 10:40
|modify
|936
|0.50
|1.2820
|1.2824
|1.2700
|5395
|2006.06.07 11:10
|s/l
|936
|0.50
|1.2824
|1.2824
|1.2700
|-20.00
|48811.55
|5396
|2006.06.07 11:10
|sell
|937
|0.50
|1.2828
|1.2863
|1.2708
|5397
|2006.06.07 11:20
|modify
|937
|0.50
|1.2828
|1.2862
|1.2708
|5398
|2006.06.07 11:30
|modify
|937
|0.50
|1.2828
|1.2858
|1.2708
|5399
|2006.06.07 11:40
|modify
|937
|0.50
|1.2828
|1.2848
|1.2708
|5400
|2006.06.07 13:20
|modify
|937
|0.50
|1.2828
|1.2837
|1.2708
|5401
|2006.06.07 14:10
|modify
|937
|0.50
|1.2828
|1.2807
|1.2708
|5402
|2006.06.07 14:20
|s/l
|937
|0.50
|1.2807
|1.2807
|1.2708
|105.00
|48916.55
|5403
|2006.06.07 14:20
|sell
|938
|0.50
|1.2809
|1.2844
|1.2689
|5404
|2006.06.07 14:30
|modify
|938
|0.50
|1.2809
|1.2842
|1.2689
|5405
|2006.06.07 15:00
|modify
|938
|0.50
|1.2809
|1.2816
|1.2689
|5406
|2006.06.07 15:40
|modify
|938
|0.50
|1.2809
|1.2814
|1.2689
|5407
|2006.06.07 16:40
|modify
|938
|0.50
|1.2809
|1.2798
|1.2689
|5408
|2006.06.07 18:10
|s/l
|938
|0.50
|1.2798
|1.2798
|1.2689
|55.00
|48971.55
|5409
|2006.06.07 18:10
|sell
|939
|0.50
|1.2809
|1.2844
|1.2689
|5410
|2006.06.07 18:20
|modify
|939
|0.50
|1.2809
|1.2817
|1.2689
|5411
|2006.06.07 18:40
|modify
|939
|0.50
|1.2809
|1.2811
|1.2689
|5412
|2006.06.07 19:20
|s/l
|939
|0.50
|1.2811
|1.2811
|1.2689
|-10.00
|48961.55
|5413
|2006.06.07 19:20
|sell
|940
|0.50
|1.2816
|1.2851
|1.2696
|5414
|2006.06.07 19:30
|modify
|940
|0.50
|1.2816
|1.2835
|1.2696
|5415
|2006.06.07 20:20
|modify
|940
|0.50
|1.2816
|1.2831
|1.2696
|5416
|2006.06.07 21:10
|modify
|940
|0.50
|1.2816
|1.2825
|1.2696
|5417
|2006.06.07 23:10
|modify
|940
|0.50
|1.2816
|1.2820
|1.2696
|5418
|2006.06.08 04:10
|modify
|940
|0.50
|1.2816
|1.2810
|1.2696
|5419
|2006.06.08 09:20
|modify
|940
|0.50
|1.2816
|1.2802
|1.2696
|5420
|2006.06.08 09:30
|s/l
|940
|0.50
|1.2802
|1.2802
|1.2696
|78.39
|49039.94
|5421
|2006.06.08 09:30
|sell
|941
|0.50
|1.2802
|1.2837
|1.2682
|5422
|2006.06.08 09:40
|modify
|941
|0.50
|1.2802
|1.2823
|1.2682
|5423
|2006.06.08 10:00
|modify
|941
|0.50
|1.2802
|1.2812
|1.2682
|5424
|2006.06.08 10:10
|modify
|941
|0.50
|1.2802
|1.2784
|1.2682
|5425
|2006.06.08 14:20
|modify
|941
|0.50
|1.2802
|1.2765
|1.2682
|5426
|2006.06.08 14:30
|s/l
|941
|0.50
|1.2765
|1.2765
|1.2682
|185.00
|49224.94
|5427
|2006.06.08 14:30
|sell
|942
|0.50
|1.2763
|1.2798
|1.2643
|5428
|2006.06.08 14:40
|modify
|942
|0.50
|1.2763
|1.2796
|1.2643
|5429
|2006.06.08 15:00
|modify
|942
|0.50
|1.2763
|1.2775
|1.2643
|5430
|2006.06.08 15:10
|modify
|942
|0.50
|1.2763
|1.2688
|1.2643
|5431
|2006.06.08 15:20
|s/l
|942
|0.50
|1.2688
|1.2688
|1.2643
|375.00
|49599.94
|5432
|2006.06.08 15:20
|sell
|943
|0.50
|1.2741
|1.2776
|1.2621
|5433
|2006.06.08 15:30
|modify
|943
|0.50
|1.2741
|1.2769
|1.2621
|5434
|2006.06.08 15:40
|modify
|943
|0.50
|1.2741
|1.2740
|1.2621
|5435
|2006.06.08 15:59
|modify
|943
|0.50
|1.2741
|1.2723
|1.2621
|5436
|2006.06.08 16:00
|modify
|943
|0.50
|1.2741
|1.2722
|1.2621
|5437
|2006.06.08 16:30
|modify
|943
|0.50
|1.2741
|1.2712
|1.2621
|5438
|2006.06.08 16:40
|modify
|943
|0.50
|1.2741
|1.2662
|1.2621
|5439
|2006.06.08 17:10
|s/l
|943
|0.50
|1.2662
|1.2662
|1.2621
|395.00
|49994.94
|5440
|2006.06.08 17:10
|sell
|944
|0.50
|1.2665
|1.2700
|1.2545
|5441
|2006.06.08 17:30
|modify
|944
|0.50
|1.2665
|1.2690
|1.2545
|5442
|2006.06.08 17:40
|modify
|944
|0.50
|1.2665
|1.2670
|1.2545
|5443
|2006.06.08 18:40
|modify
|944
|0.50
|1.2665
|1.2662
|1.2545
|5444
|2006.06.08 19:10
|s/l
|944
|0.50
|1.2662
|1.2662
|1.2545
|15.00
|50009.94
|5445
|2006.06.08 19:10
|sell
|945
|0.50
|1.2673
|1.2708
|1.2553
|5446
|2006.06.08 19:20
|modify
|945
|0.50
|1.2673
|1.2695
|1.2553
|5447
|2006.06.08 19:30
|modify
|945
|0.50
|1.2673
|1.2683
|1.2553
|5448
|2006.06.08 19:40
|modify
|945
|0.50
|1.2673
|1.2681
|1.2553
|5449
|2006.06.08 20:20
|modify
|945
|0.50
|1.2673
|1.2673
|1.2553
|5450
|2006.06.08 20:30
|modify
|945
|0.50
|1.2673
|1.2670
|1.2553
|5451
|2006.06.09 09:10
|modify
|945
|0.50
|1.2673
|1.2669
|1.2553
|5452
|2006.06.09 09:20
|modify
|945
|0.50
|1.2673
|1.2662
|1.2553
|5453
|2006.06.09 10:40
|s/l
|945
|0.50
|1.2662
|1.2662
|1.2553
|57.80
|50067.74
|5454
|2006.06.09 10:40
|sell
|946
|0.50
|1.2660
|1.2695
|1.2540
|5455
|2006.06.09 10:59
|modify
|946
|0.50
|1.2660
|1.2689
|1.2540
|5456
|2006.06.09 11:10
|modify
|946
|0.50
|1.2660
|1.2681
|1.2540
|5457
|2006.06.09 15:10
|modify
|946
|0.50
|1.2660
|1.2645
|1.2540
|5458
|2006.06.09 15:20
|modify
|946
|0.50
|1.2660
|1.2630
|1.2540
|5459
|2006.06.09 15:30
|s/l
|946
|0.50
|1.2630
|1.2630
|1.2540
|150.00
|50217.74
|5460
|2006.06.09 15:30
|sell
|947
|0.50
|1.2670
|1.2705
|1.2550
|5461
|2006.06.09 15:40
|modify
|947
|0.50
|1.2670
|1.2651
|1.2550
|5462
|2006.06.09 15:59
|modify
|947
|0.50
|1.2670
|1.2643
|1.2550
|5463
|2006.06.09 16:00
|modify
|947
|0.50
|1.2670
|1.2642
|1.2550
|5464
|2006.06.09 16:10
|modify
|947
|0.50
|1.2670
|1.2638
|1.2550
|5465
|2006.06.09 16:20
|s/l
|947
|0.50
|1.2638
|1.2638
|1.2550
|160.00
|50377.74
|5466
|2006.06.09 16:20
|sell
|948
|0.50
|1.2674
|1.2709
|1.2554
|5467
|2006.06.09 16:30
|modify
|948
|0.50
|1.2674
|1.2657
|1.2554
|5468
|2006.06.09 16:59
|s/l
|948
|0.50
|1.2657
|1.2657
|1.2554
|85.00
|50462.74
|5469
|2006.06.09 16:59
|sell
|949
|0.50
|1.2662
|1.2697
|1.2542
|5470
|2006.06.09 17:40
|modify
|949
|0.50
|1.2662
|1.2667
|1.2542
|5471
|2006.06.09 18:30
|modify
|949
|0.50
|1.2662
|1.2654
|1.2542
|5472
|2006.06.09 20:00
|close
|949
|0.50
|1.2647
|1.2654
|1.2542
|75.00
|50537.74
|5473
|2006.06.09 20:10
|buy
|950
|0.50
|1.2638
|1.2603
|1.2758
|5474
|2006.06.09 20:20
|modify
|950
|0.50
|1.2638
|1.2613
|1.2758
|5475
|2006.06.09 21:10
|modify
|950
|0.50
|1.2638
|1.2614
|1.2758
|5476
|2006.06.09 22:10
|modify
|950
|0.50
|1.2638
|1.2616
|1.2758
|5477
|2006.06.12 00:20
|s/l
|950
|0.50
|1.2616
|1.2616
|1.2758
|-113.78
|50423.96
|5478
|2006.06.12 00:20
|buy
|951
|0.50
|1.2614
|1.2579
|1.2734
|5479
|2006.06.12 00:30
|modify
|951
|0.50
|1.2614
|1.2590
|1.2734
|5480
|2006.06.12 03:10
|modify
|951
|0.50
|1.2614
|1.2592
|1.2734
|5481
|2006.06.12 03:20
|modify
|951
|0.50
|1.2614
|1.2593
|1.2734
|5482
|2006.06.12 04:10
|modify
|951
|0.50
|1.2614
|1.2597
|1.2734
|5483
|2006.06.12 05:40
|modify
|951
|0.50
|1.2614
|1.2598
|1.2734
|5484
|2006.06.12 08:20
|modify
|951
|0.50
|1.2614
|1.2599
|1.2734
|5485
|2006.06.12 08:40
|modify
|951
|0.50
|1.2614
|1.2601
|1.2734
|5486
|2006.06.12 09:10
|modify
|951
|0.50
|1.2614
|1.2610
|1.2734
|5487
|2006.06.12 09:40
|modify
|951
|0.50
|1.2614
|1.2618
|1.2734
|5488
|2006.06.12 10:10
|s/l
|951
|0.50
|1.2618
|1.2618
|1.2734
|20.00
|50443.96
|5489
|2006.06.12 10:10
|buy
|952
|0.50
|1.2613
|1.2578
|1.2733
|5490
|2006.06.12 10:30
|modify
|952
|0.50
|1.2613
|1.2603
|1.2733
|5491
|2006.06.12 12:40
|s/l
|952
|0.50
|1.2603
|1.2603
|1.2733
|-50.00
|50393.96
|5492
|2006.06.12 12:40
|buy
|953
|0.50
|1.2603
|1.2568
|1.2723
|5493
|2006.06.12 13:00
|modify
|953
|0.50
|1.2603
|1.2572
|1.2723
|5494
|2006.06.12 13:10
|modify
|953
|0.50
|1.2603
|1.2573
|1.2723
|5495
|2006.06.12 13:20
|modify
|953
|0.50
|1.2603
|1.2579
|1.2723
|5496
|2006.06.12 14:40
|s/l
|953
|0.50
|1.2579
|1.2579
|1.2723
|-120.00
|50273.96
|5497
|2006.06.12 14:40
|buy
|954
|0.50
|1.2575
|1.2540
|1.2695
|5498
|2006.06.12 14:59
|modify
|954
|0.50
|1.2575
|1.2545
|1.2695
|5499
|2006.06.12 15:10
|modify
|954
|0.50
|1.2575
|1.2549
|1.2695
|5500
|2006.06.12 15:20
|modify
|954
|0.50
|1.2575
|1.2555
|1.2695
|5501
|2006.06.12 16:10
|modify
|954
|0.50
|1.2575
|1.2574
|1.2695
|5502
|2006.06.12 18:20
|s/l
|954
|0.50
|1.2574
|1.2574
|1.2695
|-5.00
|50268.96
|5503
|2006.06.12 18:20
|buy
|955
|0.50
|1.2574
|1.2539
|1.2694
|5504
|2006.06.12 18:30
|modify
|955
|0.50
|1.2574
|1.2543
|1.2694
|5505
|2006.06.12 19:00
|modify
|955
|0.50
|1.2574
|1.2551
|1.2694
|5506
|2006.06.12 19:20
|modify
|955
|0.50
|1.2574
|1.2552
|1.2694
|5507
|2006.06.12 19:30
|modify
|955
|0.50
|1.2574
|1.2561
|1.2694
|5508
|2006.06.12 20:20
|modify
|955
|0.50
|1.2574
|1.2565
|1.2694
|5509
|2006.06.12 21:10
|modify
|955
|0.50
|1.2574
|1.2583
|1.2694
|5510
|2006.06.13 00:10
|s/l
|955
|0.50
|1.2583
|1.2583
|1.2694
|41.22
|50310.18
|5511
|2006.06.13 00:10
|buy
|956
|0.50
|1.2578
|1.2543
|1.2698
|5512
|2006.06.13 00:30
|modify
|956
|0.50
|1.2578
|1.2555
|1.2698
|5513
|2006.06.13 03:10
|modify
|956
|0.50
|1.2578
|1.2563
|1.2698
|5514
|2006.06.13 09:40
|s/l
|956
|0.50
|1.2563
|1.2563
|1.2698
|-75.00
|50235.18
|5515
|2006.06.13 09:40
|buy
|957
|0.50
|1.2565
|1.2530
|1.2685
|5516
|2006.06.13 09:59
|modify
|957
|0.50
|1.2565
|1.2531
|1.2685
|5517
|2006.06.13 10:00
|modify
|957
|0.50
|1.2565
|1.2532
|1.2685
|5518
|2006.06.13 10:10
|modify
|957
|0.50
|1.2565
|1.2545
|1.2685
|5519
|2006.06.13 10:20
|modify
|957
|0.50
|1.2565
|1.2552
|1.2685
|5520
|2006.06.13 11:10
|modify
|957
|0.50
|1.2565
|1.2557
|1.2685
|5521
|2006.06.13 12:20
|modify
|957
|0.50
|1.2565
|1.2566
|1.2685
|5522
|2006.06.13 12:30
|s/l
|957
|0.50
|1.2566
|1.2566
|1.2685
|5.00
|50240.18
|5523
|2006.06.13 12:30
|buy
|958
|0.50
|1.2568
|1.2533
|1.2688
|5524
|2006.06.13 12:40
|modify
|958
|0.50
|1.2568
|1.2546
|1.2688
|5525
|2006.06.13 13:00
|modify
|958
|0.50
|1.2568
|1.2561
|1.2688
|5526
|2006.06.13 13:10
|modify
|958
|0.50
|1.2568
|1.2570
|1.2688
|5527
|2006.06.13 13:40
|modify
|958
|0.50
|1.2568
|1.2573
|1.2688
|5528
|2006.06.13 15:10
|s/l
|958
|0.50
|1.2573
|1.2573
|1.2688
|25.00
|50265.18
|5529
|2006.06.13 15:10
|buy
|959
|0.50
|1.2548
|1.2513
|1.2668
|5530
|2006.06.13 15:20
|modify
|959
|0.50
|1.2548
|1.2526
|1.2668
|5531
|2006.06.13 15:30
|modify
|959
|0.50
|1.2548
|1.2549
|1.2668
|5532
|2006.06.13 16:20
|modify
|959
|0.50
|1.2548
|1.2578
|1.2668
|5533
|2006.06.13 16:40
|s/l
|959
|0.50
|1.2578
|1.2578
|1.2668
|150.00
|50415.18
|5534
|2006.06.13 16:40
|buy
|960
|0.50
|1.2570
|1.2535
|1.2690
|5535
|2006.06.13 17:00
|modify
|960
|0.50
|1.2570
|1.2567
|1.2690
|5536
|2006.06.13 17:10
|modify
|960
|0.50
|1.2570
|1.2580
|1.2690
|5537
|2006.06.13 17:30
|s/l
|960
|0.50
|1.2580
|1.2580
|1.2690
|50.00
|50465.18
|5538
|2006.06.13 17:30
|buy
|961
|0.50
|1.2575
|1.2540
|1.2695
|5539
|2006.06.13 18:40
|modify
|961
|0.50
|1.2575
|1.2544
|1.2695
|5540
|2006.06.13 19:30
|modify
|961
|0.50
|1.2575
|1.2552
|1.2695
|5541
|2006.06.13 20:10
|s/l
|961
|0.50
|1.2552
|1.2552
|1.2695
|-115.00
|50350.18
|5542
|2006.06.13 20:10
|buy
|962
|0.50
|1.2539
|1.2504
|1.2659
|5543
|2006.06.13 20:20
|modify
|962
|0.50
|1.2539
|1.2535
|1.2659
|5544
|2006.06.13 20:30
|s/l
|962
|0.50
|1.2535
|1.2535
|1.2659
|-20.00
|50330.18
|5545
|2006.06.13 20:30
|buy
|963
|0.50
|1.2530
|1.2495
|1.2650
|5546
|2006.06.13 20:40
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2506
|1.2650
|5547
|2006.06.13 21:00
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2509
|1.2650
|5548
|2006.06.13 21:10
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2515
|1.2650
|5549
|2006.06.14 02:20
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2516
|1.2650
|5550
|2006.06.14 03:40
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2517
|1.2650
|5551
|2006.06.14 04:40
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2522
|1.2650
|5552
|2006.06.14 07:10
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2523
|1.2650
|5553
|2006.06.14 07:30
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2525
|1.2650
|5554
|2006.06.14 07:40
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2536
|1.2650
|5555
|2006.06.14 08:30
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2542
|1.2650
|5556
|2006.06.14 09:40
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2555
|1.2650
|5557
|2006.06.14 10:30
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2564
|1.2650
|5558
|2006.06.14 10:40
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2566
|1.2650
|5559
|2006.06.14 11:40
|modify
|963
|0.50
|1.2530
|1.2571
|1.2650
|5560
|2006.06.14 14:10
|s/l
|963
|0.50
|1.2571
|1.2571
|1.2650
|201.22
|50531.40
|5561
|2006.06.14 14:10
|buy
|964
|0.50
|1.2572
|1.2537
|1.2692
|5562
|2006.06.14 14:20
|modify
|964
|0.50
|1.2572
|1.2545
|1.2692
|5563
|2006.06.14 15:10
|modify
|964
|0.50
|1.2572
|1.2549
|1.2692
|5564
|2006.06.14 15:40
|s/l
|964
|0.50
|1.2549
|1.2549
|1.2692
|-115.00
|50416.40
|5565
|2006.06.14 15:40
|buy
|965
|0.50
|1.2537
|1.2502
|1.2657
|5566
|2006.06.14 15:59
|modify
|965
|0.50
|1.2537
|1.2506
|1.2657
|5567
|2006.06.14 16:20
|modify
|965
|0.50
|1.2537
|1.2615
|1.2657
|5568
|2006.06.14 16:30
|s/l
|965
|0.50
|1.2615
|1.2615
|1.2657
|390.00
|50806.40
|5569
|2006.06.14 16:30
|buy
|966
|0.50
|1.2535
|1.2500
|1.2655
|5570
|2006.06.14 16:40
|modify
|966
|0.50
|1.2535
|1.2504
|1.2655
|5571
|2006.06.14 16:59
|modify
|966
|0.50
|1.2535
|1.2589
|1.2655
|5572
|2006.06.14 17:00
|modify
|966
|0.50
|1.2535
|1.2590
|1.2655
|5573
|2006.06.14 17:10
|modify
|966
|0.50
|1.2535
|1.2604
|1.2655
|5574
|2006.06.14 21:10
|s/l
|966
|0.50
|1.2604
|1.2604
|1.2655
|345.00
|51151.40
|5575
|2006.06.14 21:10
|buy
|967
|0.50
|1.2606
|1.2571
|1.2726
|5576
|2006.06.14 21:30
|modify
|967
|0.50
|1.2606
|1.2586
|1.2726
|5577
|2006.06.15 09:10
|modify
|967
|0.50
|1.2606
|1.2598
|1.2726
|5578
|2006.06.15 14:20
|s/l
|967
|0.50
|1.2598
|1.2598
|1.2726
|-51.34
|51100.06
|5579
|2006.06.15 14:20
|buy
|968
|0.50
|1.2600
|1.2565
|1.2720
|5580
|2006.06.15 14:40
|modify
|968
|0.50
|1.2600
|1.2578
|1.2720
|5581
|2006.06.15 14:59
|modify
|968
|0.50
|1.2600
|1.2584
|1.2720
|5582
|2006.06.15 15:10
|s/l
|968
|0.50
|1.2584
|1.2584
|1.2720
|-80.00
|51020.06
|5583
|2006.06.15 15:10
|buy
|969
|0.50
|1.2582
|1.2547
|1.2702
|5584
|2006.06.15 15:30
|modify
|969
|0.50
|1.2582
|1.2596
|1.2702
|5585
|2006.06.15 16:20
|modify
|969
|0.50
|1.2582
|1.2625
|1.2702
|5586
|2006.06.15 16:30
|s/l
|969
|0.50
|1.2625
|1.2625
|1.2702
|215.00
|51235.06
|5587
|2006.06.15 16:30
|buy
|970
|0.50
|1.2619
|1.2584
|1.2739
|5588
|2006.06.15 16:40
|modify
|970
|0.50
|1.2619
|1.2625
|1.2739
|5589
|2006.06.15 17:20
|s/l
|970
|0.50
|1.2625
|1.2625
|1.2739
|30.00
|51265.06
|5590
|2006.06.15 17:20
|buy
|971
|0.50
|1.2621
|1.2586
|1.2741
|5591
|2006.06.15 17:30
|modify
|971
|0.50
|1.2621
|1.2608
|1.2741
|5592
|2006.06.15 17:40
|modify
|971
|0.50
|1.2621
|1.2612
|1.2741
|5593
|2006.06.15 18:10
|s/l
|971
|0.50
|1.2612
|1.2612
|1.2741
|-45.00
|51220.06
|5594
|2006.06.15 18:10
|buy
|972
|0.50
|1.2605
|1.2570
|1.2725
|5595
|2006.06.15 18:20
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2571
|1.2725
|5596
|2006.06.15 18:30
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2572
|1.2725
|5597
|2006.06.15 18:40
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2593
|1.2725
|5598
|2006.06.15 20:20
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2595
|1.2725
|5599
|2006.06.15 23:30
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2605
|1.2725
|5600
|2006.06.16 02:30
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2610
|1.2725
|5601
|2006.06.16 03:20
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2613
|1.2725
|5602
|2006.06.16 03:40
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2614
|1.2725
|5603
|2006.06.16 08:10
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2617
|1.2725
|5604
|2006.06.16 09:30
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2628
|1.2725
|5605
|2006.06.16 10:20
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2631
|1.2725
|5606
|2006.06.16 11:40
|modify
|972
|0.50
|1.2605
|1.2638
|1.2725
|5607
|2006.06.16 15:10
|s/l
|972
|0.50
|1.2638
|1.2638
|1.2725
|161.22
|51381.28
|5608
|2006.06.16 15:10
|buy
|973
|0.50
|1.2640
|1.2605
|1.2760
|5609
|2006.06.16 15:20
|modify
|973
|0.50
|1.2640
|1.2626
|1.2760
|5610
|2006.06.16 16:30
|s/l
|973
|0.50
|1.2626
|1.2626
|1.2760
|-70.00
|51311.28
|5611
|2006.06.16 16:30
|buy
|974
|0.50
|1.2622
|1.2587
|1.2742
|5612
|2006.06.16 16:40
|modify
|974
|0.50
|1.2622
|1.2592
|1.2742
|5613
|2006.06.16 17:10
|modify
|974
|0.50
|1.2622
|1.2609
|1.2742
|5614
|2006.06.16 21:20
|modify
|974
|0.50
|1.2622
|1.2618
|1.2742
|5615
|2006.06.19 01:20
|modify
|974
|0.50
|1.2622
|1.2619
|1.2742
|5616
|2006.06.19 03:10
|s/l
|974
|0.50
|1.2619
|1.2619
|1.2742
|-18.78
|51292.50
|5617
|2006.06.19 03:10
|buy
|975
|0.50
|1.2616
|1.2581
|1.2736
|5618
|2006.06.19 03:30
|modify
|975
|0.50
|1.2616
|1.2603
|1.2736
|5619
|2006.06.19 04:10
|s/l
|975
|0.50
|1.2603
|1.2603
|1.2736
|-65.00
|51227.50
|5620
|2006.06.19 04:10
|buy
|976
|0.50
|1.2577
|1.2542
|1.2697
|5621
|2006.06.19 04:20
|modify
|976
|0.50
|1.2577
|1.2578
|1.2697
|5622
|2006.06.19 04:30
|s/l
|976
|0.50
|1.2578
|1.2578
|1.2697
|5.00
|51232.50
|5623
|2006.06.19 04:30
|buy
|977
|0.50
|1.2567
|1.2532
|1.2687
|5624
|2006.06.19 04:40
|modify
|977
|0.50
|1.2567
|1.2540
|1.2687
|5625
|2006.06.19 04:59
|modify
|977
|0.50
|1.2567
|1.2543
|1.2687
|5626
|2006.06.19 05:00
|modify
|977
|0.50
|1.2567
|1.2544
|1.2687
|5627
|2006.06.19 05:10
|modify
|977
|0.50
|1.2567
|1.2552
|1.2687
|5628
|2006.06.19 06:20
|modify
|977
|0.50
|1.2567
|1.2553
|1.2687
|5629
|2006.06.19 08:10
|modify
|977
|0.50
|1.2567
|1.2563
|1.2687
|5630
|2006.06.19 09:20
|modify
|977
|0.50
|1.2567
|1.2566
|1.2687
|5631
|2006.06.19 09:30
|modify
|977
|0.50
|1.2567
|1.2570
|1.2687
|5632
|2006.06.19 09:40
|modify
|977
|0.50
|1.2567
|1.2573
|1.2687
|5633
|2006.06.19 10:40
|modify
|977
|0.50
|1.2567
|1.2576
|1.2687
|5634
|2006.06.19 15:40
|s/l
|977
|0.50
|1.2576
|1.2576
|1.2687
|45.00
|51277.50
|5635
|2006.06.19 15:40
|buy
|978
|0.50
|1.2568
|1.2533
|1.2688
|5636
|2006.06.19 15:59
|modify
|978
|0.50
|1.2568
|1.2534
|1.2688
|5637
|2006.06.19 16:40
|modify
|978
|0.50
|1.2568
|1.2538
|1.2688
|5638
|2006.06.19 18:20
|modify
|978
|0.50
|1.2568
|1.2542
|1.2688
|5639
|2006.06.19 19:10
|modify
|978
|0.50
|1.2568
|1.2547
|1.2688
|5640
|2006.06.19 21:30
|modify
|978
|0.50
|1.2568
|1.2549
|1.2688
|5641
|2006.06.19 22:20
|modify
|978
|0.50
|1.2568
|1.2550
|1.2688
|5642
|2006.06.19 23:40
|modify
|978
|0.50
|1.2568
|1.2554
|1.2688
|5643
|2006.06.20 08:30
|modify
|978
|0.50
|1.2568
|1.2557
|1.2688
|5644
|2006.06.20 09:20
|modify
|978
|0.50
|1.2568
|1.2559
|1.2688
|5645
|2006.06.20 10:40
|modify
|978
|0.50
|1.2568
|1.2562
|1.2688
|5646
|2006.06.20 12:10
|s/l
|978
|0.50
|1.2562
|1.2562
|1.2688
|-33.78
|51243.72
|5647
|2006.06.20 12:10
|buy
|979
|0.50
|1.2556
|1.2521
|1.2676
|5648
|2006.06.20 12:30
|modify
|979
|0.50
|1.2556
|1.2541
|1.2676
|5649
|2006.06.20 15:30
|s/l
|979
|0.50
|1.2541
|1.2541
|1.2676
|-75.00
|51168.72
|5650
|2006.06.20 15:30
|buy
|980
|0.50
|1.2540
|1.2505
|1.2660
|5651
|2006.06.20 15:40
|modify
|980
|0.50
|1.2540
|1.2509
|1.2660
|5652
|2006.06.20 15:59
|modify
|980
|0.50
|1.2540
|1.2531
|1.2660
|5653
|2006.06.20 16:10
|modify
|980
|0.50
|1.2540
|1.2542
|1.2660
|5654
|2006.06.20 17:30
|modify
|980
|0.50
|1.2540
|1.2544
|1.2660
|5655
|2006.06.20 17:40
|modify
|980
|0.50
|1.2540
|1.2550
|1.2660
|5656
|2006.06.20 19:40
|modify
|980
|0.50
|1.2540
|1.2556
|1.2660
|5657
|2006.06.20 20:30
|modify
|980
|0.50
|1.2540
|1.2583
|1.2660
|5658
|2006.06.20 22:10
|s/l
|980
|0.50
|1.2583
|1.2583
|1.2660
|215.00
|51383.72
|5659
|2006.06.20 22:10
|buy
|981
|0.50
|1.2585
|1.2550
|1.2705
|5660
|2006.06.20 22:30
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2552
|1.2705
|5661
|2006.06.20 22:40
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2555
|1.2705
|5662
|2006.06.21 02:10
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2567
|1.2705
|5663
|2006.06.21 04:30
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2568
|1.2705
|5664
|2006.06.21 04:40
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2582
|1.2705
|5665
|2006.06.21 05:30
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2596
|1.2705
|5666
|2006.06.21 06:40
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2597
|1.2705
|5667
|2006.06.21 12:10
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2608
|1.2705
|5668
|2006.06.21 16:20
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2617
|1.2705
|5669
|2006.06.21 18:30
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2632
|1.2705
|5670
|2006.06.21 19:20
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2637
|1.2705
|5671
|2006.06.21 20:40
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2643
|1.2705
|5672
|2006.06.22 08:40
|modify
|981
|0.50
|1.2585
|1.2645
|1.2705
|5673
|2006.06.22 10:10
|s/l
|981
|0.50
|1.2645
|1.2645
|1.2705
|284.88
|51668.60
|5674
|2006.06.22 10:10
|buy
|982
|0.50
|1.2638
|1.2603
|1.2758
|5675
|2006.06.22 10:20
|modify
|982
|0.50
|1.2638
|1.2617
|1.2758
|5676
|2006.06.22 10:30
|modify
|982
|0.50
|1.2638
|1.2632
|1.2758
|5677
|2006.06.22 12:40
|s/l
|982
|0.50
|1.2632
|1.2632
|1.2758
|-30.00
|51638.60
|5678
|2006.06.22 12:40
|buy
|983
|0.50
|1.2628
|1.2593
|1.2748
|5679
|2006.06.22 12:59
|modify
|983
|0.50
|1.2628
|1.2599
|1.2748
|5680
|2006.06.22 13:20
|modify
|983
|0.50
|1.2628
|1.2600
|1.2748
|5681
|2006.06.22 13:30
|s/l
|983
|0.50
|1.2600
|1.2600
|1.2748
|-140.00
|51498.60
|5682
|2006.06.22 13:30
|buy
|984
|0.50
|1.2585
|1.2550
|1.2705
|5683
|2006.06.22 14:00
|modify
|984
|0.50
|1.2585
|1.2562
|1.2705
|5684
|2006.06.22 14:10
|modify
|984
|0.50
|1.2585
|1.2565
|1.2705
|5685
|2006.06.22 16:30
|s/l
|984
|0.50
|1.2565
|1.2565
|1.2705
|-100.00
|51398.60
|5686
|2006.06.22 16:30
|buy
|985
|0.50
|1.2567
|1.2532
|1.2687
|5687
|2006.06.22 16:59
|modify
|985
|0.50
|1.2567
|1.2534
|1.2687
|5688
|2006.06.22 17:00
|modify
|985
|0.50
|1.2567
|1.2535
|1.2687
|5689
|2006.06.22 17:10
|modify
|985
|0.50
|1.2567
|1.2545
|1.2687
|5690
|2006.06.22 18:10
|modify
|985
|0.50
|1.2567
|1.2557
|1.2687
|5691
|2006.06.22 19:10
|modify
|985
|0.50
|1.2567
|1.2560
|1.2687
|5692
|2006.06.23 04:20
|s/l
|985
|0.50
|1.2560
|1.2560
|1.2687
|-38.78
|51359.82
|5693
|2006.06.23 04:20
|buy
|986
|0.50
|1.2561
|1.2526
|1.2681
|5694
|2006.06.23 04:30
|modify
|986
|0.50
|1.2561
|1.2541
|1.2681
|5695
|2006.06.23 07:10
|modify
|986
|0.50
|1.2561
|1.2545
|1.2681
|5696
|2006.06.23 09:30
|modify
|986
|0.50
|1.2561
|1.2550
|1.2681
|5697
|2006.06.23 09:40
|modify
|986
|0.50
|1.2561
|1.2554
|1.2681
|5698
|2006.06.23 11:10
|s/l
|986
|0.50
|1.2554
|1.2554
|1.2681
|-35.00
|51324.82
|5699
|2006.06.23 11:10
|buy
|987
|0.50
|1.2548
|1.2513
|1.2668
|5700
|2006.06.23 11:20
|modify
|987
|0.50
|1.2548
|1.2520
|1.2668
|5701
|2006.06.23 11:40
|modify
|987
|0.50
|1.2548
|1.2536
|1.2668
|5702
|2006.06.23 13:40
|s/l
|987
|0.50
|1.2536
|1.2536
|1.2668
|-60.00
|51264.82
|5703
|2006.06.23 13:40
|buy
|988
|0.50
|1.2537
|1.2502
|1.2657
|5704
|2006.06.23 13:59
|modify
|988
|0.50
|1.2537
|1.2509
|1.2657
|5705
|2006.06.23 14:10
|modify
|988
|0.50
|1.2537
|1.2511
|1.2657
|5706
|2006.06.23 14:30
|s/l
|988
|0.50
|1.2511
|1.2511
|1.2657
|-130.00
|51134.82
|5707
|2006.06.23 14:30
|buy
|989
|0.50
|1.2510
|1.2475
|1.2630
|5708
|2006.06.23 16:10
|modify
|989
|0.50
|1.2510
|1.2490
|1.2630
|5709
|2006.06.23 17:10
|modify
|989
|0.50
|1.2510
|1.2499
|1.2630
|5710
|2006.06.26 10:10
|modify
|989
|0.50
|1.2510
|1.2552
|1.2630
|5711
|2006.06.26 10:20
|s/l
|989
|0.50
|1.2552
|1.2552
|1.2630
|206.22
|51341.04
|5712
|2006.06.26 10:20
|buy
|990
|0.50
|1.2527
|1.2492
|1.2647
|5713
|2006.06.26 11:00
|modify
|990
|0.50
|1.2527
|1.2535
|1.2647
|5714
|2006.06.26 11:40
|modify
|990
|0.50
|1.2527
|1.2546
|1.2647
|5715
|2006.06.26 12:20
|s/l
|990
|0.50
|1.2546
|1.2546
|1.2647
|95.00
|51436.04
|5716
|2006.06.26 12:20
|buy
|991
|0.50
|1.2542
|1.2507
|1.2662
|5717
|2006.06.26 12:30
|modify
|991
|0.50
|1.2542
|1.2510
|1.2662
|5718
|2006.06.26 12:40
|modify
|991
|0.50
|1.2542
|1.2535
|1.2662
|5719
|2006.06.26 13:30
|modify
|991
|0.50
|1.2542
|1.2542
|1.2662
|5720
|2006.06.26 16:30
|modify
|991
|0.50
|1.2542
|1.2543
|1.2662
|5721
|2006.06.26 17:10
|s/l
|991
|0.50
|1.2543
|1.2543
|1.2662
|5.00
|51441.04
|5722
|2006.06.26 17:10
|buy
|992
|0.50
|1.2543
|1.2508
|1.2663
|5723
|2006.06.26 17:20
|modify
|992
|0.50
|1.2543
|1.2524
|1.2663
|5724
|2006.06.26 19:10
|modify
|992
|0.50
|1.2543
|1.2529
|1.2663
|5725
|2006.06.26 19:20
|modify
|992
|0.50
|1.2543
|1.2533
|1.2663
|5726
|2006.06.26 20:10
|modify
|992
|0.50
|1.2543
|1.2571
|1.2663
|5727
|2006.06.26 20:30
|s/l
|992
|0.50
|1.2571
|1.2571
|1.2663
|140.00
|51581.04
|5728
|2006.06.26 20:30
|buy
|993
|0.50
|1.2565
|1.2530
|1.2685
|5729
|2006.06.26 20:40
|modify
|993
|0.50
|1.2565
|1.2540
|1.2685
|5730
|2006.06.26 21:00
|modify
|993
|0.50
|1.2565
|1.2558
|1.2685
|5731
|2006.06.26 21:40
|modify
|993
|0.50
|1.2565
|1.2563
|1.2685
|5732
|2006.06.27 02:40
|modify
|993
|0.50
|1.2565
|1.2576
|1.2685
|5733
|2006.06.27 03:40
|modify
|993
|0.50
|1.2565
|1.2583
|1.2685
|5734
|2006.06.27 04:40
|modify
|993
|0.50
|1.2565
|1.2585
|1.2685
|5735
|2006.06.27 10:40
|s/l
|993
|0.50
|1.2585
|1.2585
|1.2685
|96.22
|51677.26
|5736
|2006.06.27 10:40
|buy
|994
|0.50
|1.2583
|1.2548
|1.2703
|5737
|2006.06.27 10:59
|modify
|994
|0.50
|1.2583
|1.2561
|1.2703
|5738
|2006.06.27 11:10
|modify
|994
|0.50
|1.2583
|1.2582
|1.2703
|5739
|2006.06.27 11:30
|s/l
|994
|0.50
|1.2582
|1.2582
|1.2703
|-5.00
|51672.26
|5740
|2006.06.27 11:30
|buy
|995
|0.50
|1.2577
|1.2542
|1.2697
|5741
|2006.06.27 11:40
|modify
|995
|0.50
|1.2577
|1.2564
|1.2697
|5742
|2006.06.27 13:40
|s/l
|995
|0.50
|1.2564
|1.2564
|1.2697
|-65.00
|51607.26
|5743
|2006.06.27 13:40
|buy
|996
|0.50
|1.2565
|1.2530
|1.2685
|5744
|2006.06.27 13:59
|modify
|996
|0.50
|1.2565
|1.2537
|1.2685
|5745
|2006.06.27 14:00
|modify
|996
|0.50
|1.2565
|1.2538
|1.2685
|5746
|2006.06.27 14:10
|modify
|996
|0.50
|1.2565
|1.2546
|1.2685
|5747
|2006.06.27 15:10
|modify
|996
|0.50
|1.2565
|1.2563
|1.2685
|5748
|2006.06.27 15:40
|s/l
|996
|0.50
|1.2563
|1.2563
|1.2685
|-10.00
|51597.26
|5749
|2006.06.27 15:40
|buy
|997
|0.50
|1.2565
|1.2530
|1.2685
|5750
|2006.06.27 15:59
|modify
|997
|0.50
|1.2565
|1.2557
|1.2685
|5751
|2006.06.27 16:10
|modify
|997
|0.50
|1.2565
|1.2569
|1.2685
|5752
|2006.06.27 17:40
|modify
|997
|0.50
|1.2565
|1.2575
|1.2685
|5753
|2006.06.27 23:30
|s/l
|997
|0.50
|1.2575
|1.2575
|1.2685
|50.00
|51647.26
|5754
|2006.06.27 23:30
|buy
|998
|0.50
|1.2576
|1.2541
|1.2696
|5755
|2006.06.27 23:40
|modify
|998
|0.50
|1.2576
|1.2543
|1.2696
|5756
|2006.06.27 23:59
|modify
|998
|0.50
|1.2576
|1.2544
|1.2696
|5757
|2006.06.28 00:00
|modify
|998
|0.50
|1.2576
|1.2546
|1.2696
|5758
|2006.06.28 00:10
|modify
|998
|0.50
|1.2576
|1.2553
|1.2696
|5759
|2006.06.28 10:40
|s/l
|998
|0.50
|1.2553
|1.2553
|1.2696
|-118.78
|51528.48
|5760
|2006.06.28 10:40
|buy
|999
|0.50
|1.2554
|1.2519
|1.2674
|5761
|2006.06.28 11:00
|modify
|999
|0.50
|1.2554
|1.2529
|1.2674
|5762
|2006.06.28 11:10
|modify
|999
|0.50
|1.2554
|1.2541
|1.2674
|5763
|2006.06.28 17:40
|s/l
|999
|0.50
|1.2541
|1.2541
|1.2674
|-65.00
|51463.48
|5764
|2006.06.28 17:40
|buy
|1000
|0.50
|1.2517
|1.2482
|1.2637
|5765
|2006.06.28 17:59
|modify
|1000
|0.50
|1.2517
|1.2493
|1.2637
|5766
|2006.06.28 18:10
|modify
|1000
|0.50
|1.2517
|1.2503
|1.2637
|5767
|2006.06.28 18:20
|modify
|1000
|0.50
|1.2517
|1.2506
|1.2637
|5768
|2006.06.28 19:10
|modify
|1000
|0.50
|1.2517
|1.2510
|1.2637
|5769
|2006.06.28 21:10
|modify
|1000
|0.50
|1.2517
|1.2523
|1.2637
|5770
|2006.06.28 22:40
|modify
|1000
|0.50
|1.2517
|1.2524
|1.2637
|5771
|2006.06.28 23:40
|modify
|1000
|0.50
|1.2517
|1.2525
|1.2637
|5772
|2006.06.29 00:30
|modify
|1000
|0.50
|1.2517
|1.2526
|1.2637
|5773
|2006.06.29 12:30
|s/l
|1000
|0.50
|1.2526
|1.2526
|1.2637
|33.66
|51497.14
|5774
|2006.06.29 12:30
|buy
|1001
|0.50
|1.2526
|1.2491
|1.2646
|5775
|2006.06.29 12:40
|modify
|1001
|0.50
|1.2526
|1.2511
|1.2646
|5776
|2006.06.29 15:10
|modify
|1001
|0.50
|1.2526
|1.2520
|1.2646
|5777
|2006.06.29 21:10
|modify
|1001
|0.50
|1.2526
|1.2552
|1.2646
|5778
|2006.06.29 21:20
|modify
|1001
|0.50
|1.2526
|1.2607
|1.2646
|5779
|2006.06.29 21:30
|s/l
|1001
|0.50
|1.2607
|1.2607
|1.2646
|405.00
|51902.14
|5780
|2006.06.29 21:30
|buy
|1002
|0.50
|1.2524
|1.2489
|1.2644
|5781
|2006.06.29 21:40
|t/p
|1002
|0.50
|1.2644
|1.2489
|1.2644
|600.00
|52502.14
|5782
|2006.06.29 21:40
|buy
|1003
|0.50
|1.2671
|1.2636
|1.2791
|5783
|2006.06.30 03:20
|modify
|1003
|0.50
|1.2671
|1.2640
|1.2791
|5784
|2006.06.30 03:30
|modify
|1003
|0.50
|1.2671
|1.2642
|1.2791
|5785
|2006.06.30 04:10
|modify
|1003
|0.50
|1.2671
|1.2664
|1.2791
|5786
|2006.06.30 04:20
|modify
|1003
|0.50
|1.2671
|1.2682
|1.2791
|5787
|2006.06.30 04:30
|s/l
|1003
|0.50
|1.2682
|1.2682
|1.2791
|51.22
|52553.36
|5788
|2006.06.30 04:30
|buy
|1004
|0.50
|1.2673
|1.2638
|1.2793
|5789
|2006.06.30 04:40
|modify
|1004
|0.50
|1.2673
|1.2664
|1.2793
|5790
|2006.06.30 04:59
|modify
|1004
|0.50
|1.2673
|1.2674
|1.2793
|5791
|2006.06.30 05:00
|modify
|1004
|0.50
|1.2673
|1.2675
|1.2793
|5792
|2006.06.30 05:40
|modify
|1004
|0.50
|1.2673
|1.2681
|1.2793
|5793
|2006.06.30 06:40
|modify
|1004
|0.50
|1.2673
|1.2688
|1.2793
|5794
|2006.06.30 08:20
|modify
|1004
|0.50
|1.2673
|1.2700
|1.2793
|5795
|2006.06.30 09:20
|s/l
|1004
|0.50
|1.2700
|1.2700
|1.2793
|135.00
|52688.36
|5796
|2006.06.30 09:20
|buy
|1005
|0.50
|1.2698
|1.2663
|1.2818
|5797
|2006.06.30 09:30
|modify
|1005
|0.50
|1.2698
|1.2683
|1.2818
|5798
|2006.06.30 09:40
|modify
|1005
|0.50
|1.2698
|1.2694
|1.2818
|5799
|2006.06.30 15:10
|modify
|1005
|0.50
|1.2698
|1.2735
|1.2818
|5800
|2006.06.30 15:20
|s/l
|1005
|0.50
|1.2735
|1.2735
|1.2818
|185.00
|52873.36
|5801
|2006.06.30 15:20
|buy
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2671
|1.2826
|5802
|2006.06.30 15:30
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2703
|1.2826
|5803
|2006.06.30 15:59
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2713
|1.2826
|5804
|2006.06.30 16:00
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2714
|1.2826
|5805
|2006.06.30 16:10
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2727
|1.2826
|5806
|2006.06.30 16:20
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2736
|1.2826
|5807
|2006.06.30 17:00
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2737
|1.2826
|5808
|2006.06.30 17:40
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2756
|1.2826
|5809
|2006.06.30 21:20
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2757
|1.2826
|5810
|2006.07.03 00:20
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2758
|1.2826
|5811
|2006.07.03 03:20
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2760
|1.2826
|5812
|2006.07.03 09:30
|modify
|1006
|0.50
|1.2706
|1.2766
|1.2826
|5813
|2006.07.03 11:30
|s/l
|1006
|0.50
|1.2766
|1.2766
|1.2826
|296.22
|53169.58
|5814
|2006.07.03 11:30
|buy
|1007
|0.50
|1.2766
|1.2731
|1.2886
|5815
|2006.07.03 11:40
|modify
|1007
|0.50
|1.2766
|1.2746
|1.2886
|5816
|2006.07.03 13:10
|modify
|1007
|0.50
|1.2766
|1.2749
|1.2886
|5817
|2006.07.03 13:20
|modify
|1007
|0.50
|1.2766
|1.2770
|1.2886
|5818
|2006.07.03 13:40
|s/l
|1007
|0.50
|1.2770
|1.2770
|1.2886
|20.00
|53189.58
|5819
|2006.07.03 13:40
|buy
|1008
|0.50
|1.2768
|1.2733
|1.2888
|5820
|2006.07.03 13:59
|modify
|1008
|0.50
|1.2768
|1.2761
|1.2888
|5821
|2006.07.03 14:00
|modify
|1008
|0.50
|1.2768
|1.2762
|1.2888
|5822
|2006.07.03 14:10
|modify
|1008
|0.50
|1.2768
|1.2774
|1.2888
|5823
|2006.07.03 17:20
|modify
|1008
|0.50
|1.2768
|1.2782
|1.2888
|5824
|2006.07.03 17:30
|modify
|1008
|0.50
|1.2768
|1.2789
|1.2888
|5825
|2006.07.03 18:30
|s/l
|1008
|0.50
|1.2789
|1.2789
|1.2888
|105.00
|53294.58
|5826
|2006.07.03 18:30
|buy
|1009
|0.50
|1.2785
|1.2750
|1.2905
|5827
|2006.07.03 18:59
|modify
|1009
|0.50
|1.2785
|1.2758
|1.2905
|5828
|2006.07.03 19:00
|modify
|1009
|0.50
|1.2785
|1.2759
|1.2905
|5829
|2006.07.03 19:10
|modify
|1009
|0.50
|1.2785
|1.2768
|1.2905
|5830
|2006.07.03 19:40
|modify
|1009
|0.50
|1.2785
|1.2771
|1.2905
|5831
|2006.07.03 20:30
|modify
|1009
|0.50
|1.2785
|1.2776
|1.2905
|5832
|2006.07.04 09:10
|modify
|1009
|0.50
|1.2785
|1.2786
|1.2905
|5833
|2006.07.04 15:40
|s/l
|1009
|0.50
|1.2786
|1.2786
|1.2905
|1.22
|53295.80
|5834
|2006.07.04 15:40
|buy
|1010
|0.50
|1.2788
|1.2753
|1.2908
|5835
|2006.07.04 15:59
|modify
|1010
|0.50
|1.2788
|1.2763
|1.2908
|5836
|2006.07.04 16:00
|close
|1010
|0.50
|1.2798
|1.2763
|1.2908
|50.00
|53345.80
|5837
|2006.07.04 16:10
|sell
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2846
|1.2691
|5838
|2006.07.04 16:20
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2845
|1.2691
|5839
|2006.07.04 16:30
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2836
|1.2691
|5840
|2006.07.04 16:40
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2834
|1.2691
|5841
|2006.07.04 17:20
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2831
|1.2691
|5842
|2006.07.04 17:30
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2829
|1.2691
|5843
|2006.07.04 18:20
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2826
|1.2691
|5844
|2006.07.05 00:10
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2824
|1.2691
|5845
|2006.07.05 01:30
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2816
|1.2691
|5846
|2006.07.05 01:40
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2815
|1.2691
|5847
|2006.07.05 02:40
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2811
|1.2691
|5848
|2006.07.05 04:40
|modify
|1011
|0.50
|1.2811
|1.2808
|1.2691
|5849
|2006.07.05 07:40
|s/l
|1011
|0.50
|1.2808
|1.2808
|1.2691
|17.80
|53363.60
|5850
|2006.07.05 07:40
|sell
|1012
|0.50
|1.2811
|1.2846
|1.2691
|5851
|2006.07.05 07:59
|modify
|1012
|0.50
|1.2811
|1.2843
|1.2691
|5852
|2006.07.05 08:20
|modify
|1012
|0.50
|1.2811
|1.2840
|1.2691
|5853
|2006.07.05 09:10
|modify
|1012
|0.50
|1.2811
|1.2812
|1.2691
|5854
|2006.07.05 09:40
|s/l
|1012
|0.50
|1.2812
|1.2812
|1.2691
|-5.00
|53358.60
|5855
|2006.07.05 09:40
|sell
|1013
|0.50
|1.2838
|1.2873
|1.2718
|5856
|2006.07.05 10:00
|modify
|1013
|0.50
|1.2838
|1.2816
|1.2718
|5857
|2006.07.05 10:10
|modify
|1013
|0.50
|1.2838
|1.2785
|1.2718
|5858
|2006.07.05 10:40
|s/l
|1013
|0.50
|1.2785
|1.2785
|1.2718
|265.00
|53623.60
|5859
|2006.07.05 10:40
|sell
|1014
|0.50
|1.2788
|1.2823
|1.2668
|5860
|2006.07.05 10:59
|modify
|1014
|0.50
|1.2788
|1.2793
|1.2668
|5861
|2006.07.05 11:40
|modify
|1014
|0.50
|1.2788
|1.2786
|1.2668
|5862
|2006.07.05 12:40
|modify
|1014
|0.50
|1.2788
|1.2781
|1.2668
|5863
|2006.07.05 13:10
|s/l
|1014
|0.50
|1.2781
|1.2781
|1.2668
|35.00
|53658.60
|5864
|2006.07.05 13:10
|sell
|1015
|0.50
|1.2781
|1.2816
|1.2661
|5865
|2006.07.05 13:20
|modify
|1015
|0.50
|1.2781
|1.2805
|1.2661
|5866
|2006.07.05 13:30
|modify
|1015
|0.50
|1.2781
|1.2798
|1.2661
|5867
|2006.07.05 15:10
|modify
|1015
|0.50
|1.2781
|1.2778
|1.2661
|5868
|2006.07.05 15:40
|s/l
|1015
|0.50
|1.2778
|1.2778
|1.2661
|15.00
|53673.60
|5869
|2006.07.05 15:40
|sell
|1016
|0.50
|1.2796
|1.2831
|1.2676
|5870
|2006.07.05 15:59
|modify
|1016
|0.50
|1.2796
|1.2785
|1.2676
|5871
|2006.07.05 16:00
|modify
|1016
|0.50
|1.2796
|1.2784
|1.2676
|5872
|2006.07.05 16:10
|modify
|1016
|0.50
|1.2796
|1.2757
|1.2676
|5873
|2006.07.05 16:40
|s/l
|1016
|0.50
|1.2757
|1.2757
|1.2676
|195.00
|53868.60
|5874
|2006.07.05 16:40
|sell
|1017
|0.50
|1.2757
|1.2792
|1.2637
|5875
|2006.07.05 16:59
|modify
|1017
|0.50
|1.2757
|1.2768
|1.2637
|5876
|2006.07.05 17:10
|modify
|1017
|0.50
|1.2757
|1.2753
|1.2637
|5877
|2006.07.05 17:40
|modify
|1017
|0.50
|1.2757
|1.2743
|1.2637
|5878
|2006.07.06 09:30
|s/l
|1017
|0.50
|1.2743
|1.2743
|1.2637
|78.39
|53946.98
|5879
|2006.07.06 09:30
|sell
|1018
|0.50
|1.2744
|1.2779
|1.2624
|5880
|2006.07.06 09:40
|modify
|1018
|0.50
|1.2744
|1.2766
|1.2624
|5881
|2006.07.06 11:20
|modify
|1018
|0.50
|1.2744
|1.2760
|1.2624
|5882
|2006.07.06 15:10
|s/l
|1018
|0.50
|1.2760
|1.2760
|1.2624
|-80.00
|53866.98
|5883
|2006.07.06 15:10
|sell
|1019
|0.50
|1.2786
|1.2821
|1.2666
|5884
|2006.07.06 15:20
|modify
|1019
|0.50
|1.2786
|1.2775
|1.2666
|5885
|2006.07.06 15:30
|modify
|1019
|0.50
|1.2786
|1.2770
|1.2666
|5886
|2006.07.06 15:40
|s/l
|1019
|0.50
|1.2770
|1.2770
|1.2666
|80.00
|53946.98
|5887
|2006.07.06 15:40
|sell
|1020
|0.50
|1.2769
|1.2804
|1.2649
|5888
|2006.07.06 15:59
|modify
|1020
|0.50
|1.2769
|1.2796
|1.2649
|5889
|2006.07.06 16:10
|modify
|1020
|0.50
|1.2769
|1.2774
|1.2649
|5890
|2006.07.06 16:20
|modify
|1020
|0.50
|1.2769
|1.2772
|1.2649
|5891
|2006.07.06 17:40
|s/l
|1020
|0.50
|1.2772
|1.2772
|1.2649
|-15.00
|53931.98
|5892
|2006.07.06 17:40
|sell
|1021
|0.50
|1.2775
|1.2810
|1.2655
|5893
|2006.07.06 18:00
|modify
|1021
|0.50
|1.2775
|1.2791
|1.2655
|5894
|2006.07.06 18:10
|modify
|1021
|0.50
|1.2775
|1.2787
|1.2655
|5895
|2006.07.07 10:10
|s/l
|1021
|0.50
|1.2787
|1.2787
|1.2655
|-57.20
|53874.78
|5896
|2006.07.07 10:10
|sell
|1022
|0.50
|1.2789
|1.2824
|1.2669
|5897
|2006.07.07 10:30
|modify
|1022
|0.50
|1.2789
|1.2814
|1.2669
|5898
|2006.07.07 10:40
|modify
|1022
|0.50
|1.2789
|1.2810
|1.2669
|5899
|2006.07.07 11:20
|modify
|1022
|0.50
|1.2789
|1.2806
|1.2669
|5900
|2006.07.07 11:30
|modify
|1022
|0.50
|1.2789
|1.2804
|1.2669
|5901
|2006.07.07 15:10
|s/l
|1022
|0.50
|1.2804
|1.2804
|1.2669
|-75.00
|53799.78
|5902
|2006.07.07 15:10
|sell
|1023
|0.50
|1.2868
|1.2903
|1.2748
|5903
|2006.07.07 15:20
|modify
|1023
|0.50
|1.2868
|1.2811
|1.2748
|5904
|2006.07.07 15:30
|s/l
|1023
|0.50
|1.2811
|1.2811
|1.2748
|285.00
|54084.78
|5905
|2006.07.07 15:30
|sell
|1024
|0.50
|1.2853
|1.2888
|1.2733
|5906
|2006.07.07 15:40
|modify
|1024
|0.50
|1.2853
|1.2844
|1.2733
|5907
|2006.07.10 01:40
|modify
|1024
|0.50
|1.2853
|1.2842
|1.2733
|5908
|2006.07.10 03:40
|modify
|1024
|0.50
|1.2853
|1.2827
|1.2733
|5909
|2006.07.10 05:40
|modify
|1024
|0.50
|1.2853
|1.2822
|1.2733
|5910
|2006.07.10 12:20
|modify
|1024
|0.50
|1.2853
|1.2810
|1.2733
|5911
|2006.07.10 13:10
|modify
|1024
|0.50
|1.2853
|1.2806
|1.2733
|5912
|2006.07.10 14:10
|modify
|1024
|0.50
|1.2853
|1.2799
|1.2733
|5913
|2006.07.10 14:40
|modify
|1024
|0.50
|1.2853
|1.2788
|1.2733
|5914
|2006.07.10 15:30
|modify
|1024
|0.50
|1.2853
|1.2774
|1.2733
|5915
|2006.07.10 15:40
|t/p
|1024
|0.50
|1.2733
|1.2774
|1.2733
|602.80
|54687.58
|5916
|2006.07.10 15:40
|sell
|1025
|0.50
|1.2727
|1.2762
|1.2607
|5917
|2006.07.10 16:40
|modify
|1025
|0.50
|1.2727
|1.2757
|1.2607
|5918
|2006.07.10 18:10
|s/l
|1025
|0.50
|1.2757
|1.2757
|1.2607
|-150.00
|54537.58
|5919
|2006.07.10 18:10
|sell
|1026
|0.50
|1.2756
|1.2791
|1.2636
|5920
|2006.07.10 18:20
|modify
|1026
|0.50
|1.2756
|1.2785
|1.2636
|5921
|2006.07.10 18:30
|modify
|1026
|0.50
|1.2756
|1.2778
|1.2636
|5922
|2006.07.10 18:40
|modify
|1026
|0.50
|1.2756
|1.2772
|1.2636
|5923
|2006.07.10 19:30
|modify
|1026
|0.50
|1.2756
|1.2771
|1.2636
|5924
|2006.07.10 20:20
|modify
|1026
|0.50
|1.2756
|1.2766
|1.2636
|5925
|2006.07.10 21:10
|modify
|1026
|0.50
|1.2756
|1.2762
|1.2636
|5926
|2006.07.11 09:20
|modify
|1026
|0.50
|1.2756
|1.2754
|1.2636
|5927
|2006.07.11 09:30
|modify
|1026
|0.50
|1.2756
|1.2750
|1.2636
|5928
|2006.07.11 09:40
|modify
|1026
|0.50
|1.2756
|1.2742
|1.2636
|5929
|2006.07.11 10:10
|s/l
|1026
|0.50
|1.2742
|1.2742
|1.2636
|72.80
|54610.37
|5930
|2006.07.11 10:10
|sell
|1027
|0.50
|1.2746
|1.2781
|1.2626
|5931
|2006.07.11 10:20
|modify
|1027
|0.50
|1.2746
|1.2780
|1.2626
|5932
|2006.07.11 10:30
|modify
|1027
|0.50
|1.2746
|1.2774
|1.2626
|5933
|2006.07.11 10:40
|modify
|1027
|0.50
|1.2746
|1.2743
|1.2626
|5934
|2006.07.11 11:10
|s/l
|1027
|0.50
|1.2743
|1.2743
|1.2626
|15.00
|54625.37
|5935
|2006.07.11 11:10
|sell
|1028
|0.50
|1.2751
|1.2786
|1.2631
|5936
|2006.07.11 11:30
|modify
|1028
|0.50
|1.2751
|1.2780
|1.2631
|5937
|2006.07.11 11:40
|modify
|1028
|0.50
|1.2751
|1.2767
|1.2631
|5938
|2006.07.11 12:30
|modify
|1028
|0.50
|1.2751
|1.2765
|1.2631
|5939
|2006.07.11 16:20
|modify
|1028
|0.50
|1.2751
|1.2750
|1.2631
|5940
|2006.07.11 17:30
|s/l
|1028
|0.50
|1.2750
|1.2750
|1.2631
|5.00
|54630.37
|5941
|2006.07.11 17:30
|sell
|1029
|0.50
|1.2754
|1.2789
|1.2634
|5942
|2006.07.11 17:40
|modify
|1029
|0.50
|1.2754
|1.2778
|1.2634
|5943
|2006.07.11 22:40
|s/l
|1029
|0.50
|1.2778
|1.2778
|1.2634
|-120.00
|54510.37
|5944
|2006.07.11 22:40
|sell
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2815
|1.2660
|5945
|2006.07.11 23:00
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2813
|1.2660
|5946
|2006.07.11 23:10
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2812
|1.2660
|5947
|2006.07.11 23:20
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2809
|1.2660
|5948
|2006.07.12 00:10
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2802
|1.2660
|5949
|2006.07.12 01:10
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2801
|1.2660
|5950
|2006.07.12 03:40
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2797
|1.2660
|5951
|2006.07.12 04:40
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2793
|1.2660
|5952
|2006.07.12 10:10
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2785
|1.2660
|5953
|2006.07.12 11:10
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2778
|1.2660
|5954
|2006.07.12 11:20
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2775
|1.2660
|5955
|2006.07.12 12:40
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2770
|1.2660
|5956
|2006.07.12 13:40
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2764
|1.2660
|5957
|2006.07.12 14:30
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2759
|1.2660
|5958
|2006.07.12 14:40
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2750
|1.2660
|5959
|2006.07.12 15:30
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2738
|1.2660
|5960
|2006.07.12 15:40
|modify
|1030
|0.50
|1.2780
|1.2722
|1.2660
|5961
|2006.07.12 16:10
|s/l
|1030
|0.50
|1.2722
|1.2722
|1.2660
|292.80
|54803.17
|5962
|2006.07.12 16:10
|sell
|1031
|0.50
|1.2721
|1.2756
|1.2601
|5963
|2006.07.12 16:20
|modify
|1031
|0.50
|1.2721
|1.2747
|1.2601
|5964
|2006.07.12 16:30
|modify
|1031
|0.50
|1.2721
|1.2741
|1.2601
|5965
|2006.07.12 16:40
|modify
|1031
|0.50
|1.2721
|1.2727
|1.2601
|5966
|2006.07.12 17:30
|modify
|1031
|0.50
|1.2721
|1.2720
|1.2601
|5967
|2006.07.12 17:40
|modify
|1031
|0.50
|1.2721
|1.2712
|1.2601
|5968
|2006.07.12 19:10
|s/l
|1031
|0.50
|1.2712
|1.2712
|1.2601
|45.00
|54848.17
|5969
|2006.07.12 19:10
|sell
|1032
|0.50
|1.2712
|1.2747
|1.2592
|5970
|2006.07.12 19:20
|modify
|1032
|0.50
|1.2712
|1.2745
|1.2592
|5971
|2006.07.12 19:30
|modify
|1032
|0.50
|1.2712
|1.2736
|1.2592
|5972
|2006.07.12 19:40
|modify
|1032
|0.50
|1.2712
|1.2727
|1.2592
|5973
|2006.07.12 20:30
|modify
|1032
|0.50
|1.2712
|1.2723
|1.2592
|5974
|2006.07.13 04:30
|s/l
|1032
|0.50
|1.2723
|1.2723
|1.2592
|-46.61
|54801.56
|5975
|2006.07.13 04:30
|sell
|1033
|0.50
|1.2722
|1.2757
|1.2602
|5976
|2006.07.13 04:40
|modify
|1033
|0.50
|1.2722
|1.2741
|1.2602
|5977
|2006.07.13 09:20
|modify
|1033
|0.50
|1.2722
|1.2739
|1.2602
|5978
|2006.07.13 09:40
|modify
|1033
|0.50
|1.2722
|1.2735
|1.2602
|5979
|2006.07.13 13:10
|modify
|1033
|0.50
|1.2722
|1.2726
|1.2602
|5980
|2006.07.13 13:20
|modify
|1033
|0.50
|1.2722
|1.2722
|1.2602
|5981
|2006.07.13 14:40
|modify
|1033
|0.50
|1.2722
|1.2720
|1.2602
|5982
|2006.07.13 16:10
|s/l
|1033
|0.50
|1.2720
|1.2720
|1.2602
|10.00
|54811.56
|5983
|2006.07.13 16:10
|sell
|1034
|0.50
|1.2721
|1.2756
|1.2601
|5984
|2006.07.13 16:20
|modify
|1034
|0.50
|1.2721
|1.2747
|1.2601
|5985
|2006.07.13 16:30
|modify
|1034
|0.50
|1.2721
|1.2733
|1.2601
|5986
|2006.07.13 17:20
|modify
|1034
|0.50
|1.2721
|1.2722
|1.2601
|5987
|2006.07.13 18:10
|modify
|1034
|0.50
|1.2721
|1.2703
|1.2601
|5988
|2006.07.13 21:10
|s/l
|1034
|0.50
|1.2703
|1.2703
|1.2601
|90.00
|54901.56
|5989
|2006.07.13 21:10
|sell
|1035
|0.50
|1.2704
|1.2739
|1.2584
|5990
|2006.07.13 21:20
|modify
|1035
|0.50
|1.2704
|1.2730
|1.2584
|5991
|2006.07.13 21:30
|modify
|1035
|0.50
|1.2704
|1.2713
|1.2584
|5992
|2006.07.14 03:20
|modify
|1035
|0.50
|1.2704
|1.2712
|1.2584
|5993
|2006.07.14 04:10
|modify
|1035
|0.50
|1.2704
|1.2706
|1.2584
|5994
|2006.07.14 09:10
|modify
|1035
|0.50
|1.2704
|1.2700
|1.2584
|5995
|2006.07.14 09:20
|modify
|1035
|0.50
|1.2704
|1.2686
|1.2584
|5996
|2006.07.14 09:40
|s/l
|1035
|0.50
|1.2686
|1.2686
|1.2584
|92.80
|54994.36
|5997
|2006.07.14 09:40
|sell
|1036
|0.50
|1.2694
|1.2729
|1.2574
|5998
|2006.07.14 10:00
|modify
|1036
|0.50
|1.2694
|1.2696
|1.2574
|5999
|2006.07.14 10:10
|modify
|1036
|0.50
|1.2694
|1.2683
|1.2574
|6000
|2006.07.14 11:30
|s/l
|1036
|0.50
|1.2683
|1.2683
|1.2574
|55.00
|55049.36
|6001
|2006.07.14 11:30
|sell
|1037
|0.50
|1.2684
|1.2719
|1.2564
|6002
|2006.07.14 11:40
|modify
|1037
|0.50
|1.2684
|1.2698
|1.2564
|6003
|2006.07.14 14:10
|modify
|1037
|0.50
|1.2684
|1.2697
|1.2564
|6004
|2006.07.14 15:40
|modify
|1037
|0.50
|1.2684
|1.2691
|1.2564
|6005
|2006.07.14 16:20
|modify
|1037
|0.50
|1.2684
|1.2672
|1.2564
|6006
|2006.07.14 16:40
|modify
|1037
|0.50
|1.2684
|1.2664
|1.2564
|6007
|2006.07.14 17:40
|modify
|1037
|0.50
|1.2684
|1.2663
|1.2564
|6008
|2006.07.17 05:30
|modify
|1037
|0.50
|1.2684
|1.2657
|1.2564
|6009
|2006.07.17 06:40
|modify
|1037
|0.50
|1.2684
|1.2656
|1.2564
|6010
|2006.07.17 10:30
|modify
|1037
|0.50
|1.2684
|1.2655
|1.2564
|6011
|2006.07.17 11:20
|t/p
|1037
|0.50
|1.2564
|1.2655
|1.2564
|602.80
|55652.15
|6012
|2006.07.17 11:20
|sell
|1038
|0.50
|1.2551
|1.2586
|1.2431
|6013
|2006.07.17 11:30
|s/l
|1038
|0.50
|1.2586
|1.2586
|1.2431
|-175.00
|55477.15
|6014
|2006.07.17 11:30
|sell
|1039
|0.50
|1.2623
|1.2658
|1.2503
|6015
|2006.07.17 11:40
|modify
|1039
|0.50
|1.2623
|1.2616
|1.2503
|6016
|2006.07.17 11:59
|modify
|1039
|0.50
|1.2623
|1.2590
|1.2503
|6017
|2006.07.17 12:00
|modify
|1039
|0.50
|1.2623
|1.2589
|1.2503
|6018
|2006.07.17 12:10
|modify
|1039
|0.50
|1.2623
|1.2574
|1.2503
|6019
|2006.07.17 12:40
|modify
|1039
|0.50
|1.2623
|1.2564
|1.2503
|6020
|2006.07.17 13:10
|s/l
|1039
|0.50
|1.2564
|1.2564
|1.2503
|295.00
|55772.15
|6021
|2006.07.17 13:10
|sell
|1040
|0.50
|1.2586
|1.2621
|1.2466
|6022
|2006.07.17 13:30
|modify
|1040
|0.50
|1.2586
|1.2617
|1.2466
|6023
|2006.07.17 13:40
|modify
|1040
|0.50
|1.2586
|1.2563
|1.2466
|6024
|2006.07.17 15:30
|modify
|1040
|0.50
|1.2586
|1.2557
|1.2466
|6025
|2006.07.17 16:20
|modify
|1040
|0.50
|1.2586
|1.2552
|1.2466
|6026
|2006.07.17 17:40
|modify
|1040
|0.50
|1.2586
|1.2548
|1.2466
|6027
|2006.07.18 10:20
|s/l
|1040
|0.50
|1.2548
|1.2548
|1.2466
|192.80
|55964.95
|6028
|2006.07.18 10:20
|sell
|1041
|0.50
|1.2549
|1.2584
|1.2429
|6029
|2006.07.18 10:30
|modify
|1041
|0.50
|1.2549
|1.2572
|1.2429
|6030
|2006.07.18 10:40
|modify
|1041
|0.50
|1.2549
|1.2562
|1.2429
|6031
|2006.07.18 11:30
|modify
|1041
|0.50
|1.2549
|1.2560
|1.2429
|6032
|2006.07.18 12:10
|modify
|1041
|0.50
|1.2549
|1.2536
|1.2429
|6033
|2006.07.18 12:20
|modify
|1041
|0.50
|1.2549
|1.2531
|1.2429
|6034
|2006.07.18 13:20
|s/l
|1041
|0.50
|1.2531
|1.2531
|1.2429
|90.00
|56054.95
|6035
|2006.07.18 13:20
|sell
|1042
|0.50
|1.2547
|1.2582
|1.2427
|6036
|2006.07.18 13:40
|modify
|1042
|0.50
|1.2547
|1.2561
|1.2427
|6037
|2006.07.18 14:40
|modify
|1042
|0.50
|1.2547
|1.2560
|1.2427
|6038
|2006.07.18 15:30
|modify
|1042
|0.50
|1.2547
|1.2552
|1.2427
|6039
|2006.07.18 16:20
|modify
|1042
|0.50
|1.2547
|1.2548
|1.2427
|6040
|2006.07.18 16:30
|s/l
|1042
|0.50
|1.2548
|1.2548
|1.2427
|-5.00
|56049.95
|6041
|2006.07.18 16:30
|sell
|1043
|0.50
|1.2560
|1.2595
|1.2440
|6042
|2006.07.18 16:40
|modify
|1043
|0.50
|1.2560
|1.2574
|1.2440
|6043
|2006.07.18 16:59
|modify
|1043
|0.50
|1.2560
|1.2556
|1.2440
|6044
|2006.07.18 17:00
|modify
|1043
|0.50
|1.2560
|1.2555
|1.2440
|6045
|2006.07.18 17:10
|modify
|1043
|0.50
|1.2560
|1.2509
|1.2440
|6046
|2006.07.18 17:20
|s/l
|1043
|0.50
|1.2509
|1.2509
|1.2440
|255.00
|56304.95
|6047
|2006.07.18 17:20
|sell
|1044
|0.50
|1.2511
|1.2546
|1.2391
|6048
|2006.07.18 17:30
|modify
|1044
|0.50
|1.2511
|1.2528
|1.2391
|6049
|2006.07.18 18:40
|modify
|1044
|0.50
|1.2511
|1.2521
|1.2391
|6050
|2006.07.19 03:40
|modify
|1044
|0.50
|1.2511
|1.2517
|1.2391
|6051
|2006.07.19 04:40
|modify
|1044
|0.50
|1.2511
|1.2516
|1.2391
|6052
|2006.07.19 15:10
|modify
|1044
|0.50
|1.2511
|1.2494
|1.2391
|6053
|2006.07.19 15:30
|s/l
|1044
|0.50
|1.2494
|1.2494
|1.2391
|87.80
|56392.74
|6054
|2006.07.19 15:30
|sell
|1045
|0.50
|1.2498
|1.2533
|1.2378
|6055
|2006.07.19 15:40
|modify
|1045
|0.50
|1.2498
|1.2530
|1.2378
|6056
|2006.07.19 15:59
|modify
|1045
|0.50
|1.2498
|1.2510
|1.2378
|6057
|2006.07.19 16:40
|modify
|1045
|0.50
|1.2498
|1.2506
|1.2378
|6058
|2006.07.19 17:10
|s/l
|1045
|0.50
|1.2506
|1.2506
|1.2378
|-40.00
|56352.74
|6059
|2006.07.19 17:10
|sell
|1046
|0.50
|1.2583
|1.2618
|1.2463
|6060
|2006.07.19 17:20
|modify
|1046
|0.50
|1.2583
|1.2616
|1.2463
|6061
|2006.07.19 17:30
|modify
|1046
|0.50
|1.2583
|1.2602
|1.2463
|6062
|2006.07.19 17:40
|modify
|1046
|0.50
|1.2583
|1.2527
|1.2463
|6063
|2006.07.19 17:59
|s/l
|1046
|0.50
|1.2527
|1.2527
|1.2463
|280.00
|56632.74
|6064
|2006.07.19 17:59
|sell
|1047
|0.50
|1.2565
|1.2600
|1.2445
|6065
|2006.07.19 18:30
|modify
|1047
|0.50
|1.2565
|1.2580
|1.2445
|6066
|2006.07.19 19:40
|s/l
|1047
|0.50
|1.2580
|1.2580
|1.2445
|-75.00
|56557.74
|6067
|2006.07.19 19:40
|sell
|1048
|0.50
|1.2598
|1.2633
|1.2478
|6068
|2006.07.19 19:59
|modify
|1048
|0.50
|1.2598
|1.2631
|1.2478
|6069
|2006.07.19 20:00
|close
|1048
|0.50
|1.2596
|1.2631
|1.2478
|10.00
|56567.74
|6070
|2006.07.19 20:10
|buy
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2553
|1.2708
|6071
|2006.07.19 20:20
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2555
|1.2708
|6072
|2006.07.19 20:30
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2573
|1.2708
|6073
|2006.07.20 04:20
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2583
|1.2708
|6074
|2006.07.20 04:30
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2588
|1.2708
|6075
|2006.07.20 13:40
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2602
|1.2708
|6076
|2006.07.20 14:30
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2612
|1.2708
|6077
|2006.07.20 15:40
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2615
|1.2708
|6078
|2006.07.20 17:30
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2619
|1.2708
|6079
|2006.07.20 21:20
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2621
|1.2708
|6080
|2006.07.21 10:10
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2629
|1.2708
|6081
|2006.07.21 10:20
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2633
|1.2708
|6082
|2006.07.21 10:30
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2636
|1.2708
|6083
|2006.07.21 11:10
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2644
|1.2708
|6084
|2006.07.21 11:20
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2646
|1.2708
|6085
|2006.07.21 13:40
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2650
|1.2708
|6086
|2006.07.21 15:40
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2655
|1.2708
|6087
|2006.07.21 16:30
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2656
|1.2708
|6088
|2006.07.21 18:30
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2658
|1.2708
|6089
|2006.07.21 21:20
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2661
|1.2708
|6090
|2006.07.21 22:10
|modify
|1049
|0.50
|1.2588
|1.2665
|1.2708
|6091
|2006.07.24 00:00
|t/p
|1049
|0.50
|1.2708
|1.2665
|1.2708
|581.10
|57148.84
|6092
|2006.07.24 00:00
|buy
|1050
|0.50
|1.2713
|1.2678
|1.2833
|6093
|2006.07.24 00:40
|modify
|1050
|0.50
|1.2713
|1.2680
|1.2833
|6094
|2006.07.24 03:10
|s/l
|1050
|0.50
|1.2680
|1.2680
|1.2833
|-165.00
|56983.84
|6095
|2006.07.24 03:10
|buy
|1051
|0.50
|1.2665
|1.2630
|1.2785
|6096
|2006.07.24 03:30
|modify
|1051
|0.50
|1.2665
|1.2654
|1.2785
|6097
|2006.07.24 03:40
|modify
|1051
|0.50
|1.2665
|1.2666
|1.2785
|6098
|2006.07.24 03:59
|s/l
|1051
|0.50
|1.2666
|1.2666
|1.2785
|5.00
|56988.84
|6099
|2006.07.24 03:59
|buy
|1052
|0.50
|1.2663
|1.2628
|1.2783
|6100
|2006.07.24 04:30
|modify
|1052
|0.50
|1.2663
|1.2632
|1.2783
|6101
|2006.07.24 08:20
|s/l
|1052
|0.50
|1.2632
|1.2632
|1.2783
|-155.00
|56833.84
|6102
|2006.07.24 08:20
|buy
|1053
|0.50
|1.2628
|1.2593
|1.2748
|6103
|2006.07.24 08:30
|modify
|1053
|0.50
|1.2628
|1.2613
|1.2748
|6104
|2006.07.24 09:20
|modify
|1053
|0.50
|1.2628
|1.2614
|1.2748
|6105
|2006.07.24 11:40
|s/l
|1053
|0.50
|1.2614
|1.2614
|1.2748
|-70.00
|56763.84
|6106
|2006.07.24 11:40
|buy
|1054
|0.50
|1.2612
|1.2577
|1.2732
|6107
|2006.07.24 11:59
|modify
|1054
|0.50
|1.2612
|1.2589
|1.2732
|6108
|2006.07.24 12:10
|modify
|1054
|0.50
|1.2612
|1.2600
|1.2732
|6109
|2006.07.24 15:30
|modify
|1054
|0.50
|1.2612
|1.2608
|1.2732
|6110
|2006.07.24 16:20
|modify
|1054
|0.50
|1.2612
|1.2610
|1.2732
|6111
|2006.07.25 03:40
|s/l
|1054
|0.50
|1.2610
|1.2610
|1.2732
|-13.78
|56750.06
|6112
|2006.07.25 03:40
|buy
|1055
|0.50
|1.2605
|1.2570
|1.2725
|6113
|2006.07.25 03:59
|modify
|1055
|0.50
|1.2605
|1.2576
|1.2725
|6114
|2006.07.25 04:10
|modify
|1055
|0.50
|1.2605
|1.2588
|1.2725
|6115
|2006.07.25 06:10
|modify
|1055
|0.50
|1.2605
|1.2592
|1.2725
|6116
|2006.07.25 06:20
|modify
|1055
|0.50
|1.2605
|1.2593
|1.2725
|6117
|2006.07.25 07:10
|modify
|1055
|0.50
|1.2605
|1.2608
|1.2725
|6118
|2006.07.25 08:30
|modify
|1055
|0.50
|1.2605
|1.2622
|1.2725
|6119
|2006.07.25 08:40
|modify
|1055
|0.50
|1.2605
|1.2627
|1.2725
|6120
|2006.07.25 09:40
|modify
|1055
|0.50
|1.2605
|1.2636
|1.2725
|6121
|2006.07.25 11:10
|s/l
|1055
|0.50
|1.2636
|1.2636
|1.2725
|155.00
|56905.06
|6122
|2006.07.25 11:10
|buy
|1056
|0.50
|1.2633
|1.2598
|1.2753
|6123
|2006.07.25 11:20
|modify
|1056
|0.50
|1.2633
|1.2605
|1.2753
|6124
|2006.07.25 11:30
|modify
|1056
|0.50
|1.2633
|1.2620
|1.2753
|6125
|2006.07.25 16:30
|modify
|1056
|0.50
|1.2633
|1.2633
|1.2753
|6126
|2006.07.25 17:40
|s/l
|1056
|0.50
|1.2633
|1.2633
|1.2753
|0.00
|56905.06
|6127
|2006.07.25 17:40
|buy
|1057
|0.50
|1.2614
|1.2579
|1.2734
|6128
|2006.07.25 18:00
|modify
|1057
|0.50
|1.2614
|1.2591
|1.2734
|6129
|2006.07.25 18:10
|s/l
|1057
|0.50
|1.2591
|1.2591
|1.2734
|-115.00
|56790.06
|6130
|2006.07.25 18:10
|buy
|1058
|0.50
|1.2575
|1.2540
|1.2695
|6131
|2006.07.25 18:40
|modify
|1058
|0.50
|1.2575
|1.2593
|1.2695
|6132
|2006.07.25 19:00
|s/l
|1058
|0.50
|1.2593
|1.2593
|1.2695
|90.00
|56880.06
|6133
|2006.07.25 19:00
|buy
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2542
|1.2697
|6134
|2006.07.25 19:30
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2543
|1.2697
|6135
|2006.07.25 20:20
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2545
|1.2697
|6136
|2006.07.25 21:10
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2550
|1.2697
|6137
|2006.07.25 22:10
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2551
|1.2697
|6138
|2006.07.26 00:30
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2553
|1.2697
|6139
|2006.07.26 10:20
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2554
|1.2697
|6140
|2006.07.26 10:30
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2556
|1.2697
|6141
|2006.07.26 11:20
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2559
|1.2697
|6142
|2006.07.26 12:10
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2562
|1.2697
|6143
|2006.07.26 13:40
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2566
|1.2697
|6144
|2006.07.26 15:40
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2568
|1.2697
|6145
|2006.07.26 16:30
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2571
|1.2697
|6146
|2006.07.26 17:20
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2581
|1.2697
|6147
|2006.07.26 17:40
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2589
|1.2697
|6148
|2006.07.26 18:40
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2596
|1.2697
|6149
|2006.07.26 19:20
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2602
|1.2697
|6150
|2006.07.26 19:30
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2613
|1.2697
|6151
|2006.07.26 19:40
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2627
|1.2697
|6152
|2006.07.26 20:40
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2631
|1.2697
|6153
|2006.07.26 21:20
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2633
|1.2697
|6154
|2006.07.26 21:30
|modify
|1059
|0.50
|1.2577
|1.2645
|1.2697
|6155
|2006.07.26 21:40
|t/p
|1059
|0.50
|1.2697
|1.2645
|1.2697
|596.22
|57476.28
|6156
|2006.07.26 21:40
|buy
|1060
|0.50
|1.2707
|1.2672
|1.2827
|6157
|2006.07.26 23:20
|modify
|1060
|0.50
|1.2707
|1.2674
|1.2827
|6158
|2006.07.26 23:30
|modify
|1060
|0.50
|1.2707
|1.2675
|1.2827
|6159
|2006.07.26 23:40
|modify
|1060
|0.50
|1.2707
|1.2685
|1.2827
|6160
|2006.07.27 00:30
|modify
|1060
|0.50
|1.2707
|1.2689
|1.2827
|6161
|2006.07.27 00:40
|modify
|1060
|0.50
|1.2707
|1.2690
|1.2827
|6162
|2006.07.27 07:30
|modify
|1060
|0.50
|1.2707
|1.2695
|1.2827
|6163
|2006.07.27 08:20
|modify
|1060
|0.50
|1.2707
|1.2705
|1.2827
|6164
|2006.07.27 10:40
|modify
|1060
|0.50
|1.2707
|1.2713
|1.2827
|6165
|2006.07.27 13:10
|modify
|1060
|0.50
|1.2707
|1.2716
|1.2827
|6166
|2006.07.27 15:10
|s/l
|1060
|0.50
|1.2716
|1.2716
|1.2827
|33.66
|57509.94
|6167
|2006.07.27 15:10
|buy
|1061
|0.50
|1.2716
|1.2681
|1.2836
|6168
|2006.07.27 15:40
|modify
|1061
|0.50
|1.2716
|1.2709
|1.2836
|6169
|2006.07.27 16:30
|modify
|1061
|0.50
|1.2716
|1.2737
|1.2836
|6170
|2006.07.27 17:10
|s/l
|1061
|0.50
|1.2737
|1.2737
|1.2836
|105.00
|57614.94
|6171
|2006.07.27 17:10
|buy
|1062
|0.50
|1.2727
|1.2692
|1.2847
|6172
|2006.07.27 17:20
|modify
|1062
|0.50
|1.2727
|1.2728
|1.2847
|6173
|2006.07.27 18:20
|s/l
|1062
|0.50
|1.2728
|1.2728
|1.2847
|5.00
|57619.94
|6174
|2006.07.27 18:20
|buy
|1063
|0.50
|1.2728
|1.2693
|1.2848
|6175
|2006.07.27 19:00
|modify
|1063
|0.50
|1.2728
|1.2695
|1.2848
|6176
|2006.07.27 19:10
|modify
|1063
|0.50
|1.2728
|1.2699
|1.2848
|6177
|2006.07.27 19:30
|modify
|1063
|0.50
|1.2728
|1.2703
|1.2848
|6178
|2006.07.27 20:40
|s/l
|1063
|0.50
|1.2703
|1.2703
|1.2848
|-125.00
|57494.94
|6179
|2006.07.27 20:40
|buy
|1064
|0.50
|1.2704
|1.2669
|1.2824
|6180
|2006.07.27 21:10
|modify
|1064
|0.50
|1.2704
|1.2678
|1.2824
|6181
|2006.07.28 04:40
|s/l
|1064
|0.50
|1.2678
|1.2678
|1.2824
|-133.78
|57361.16
|6182
|2006.07.28 04:40
|buy
|1065
|0.50
|1.2680
|1.2645
|1.2800
|6183
|2006.07.28 05:10
|modify
|1065
|0.50
|1.2680
|1.2655
|1.2800
|6184
|2006.07.28 06:10
|modify
|1065
|0.50
|1.2680
|1.2660
|1.2800
|6185
|2006.07.28 08:00
|close
|1065
|0.50
|1.2685
|1.2660
|1.2800
|25.00
|57386.16
|6186
|2006.07.28 08:10
|sell
|1066
|0.50
|1.2688
|1.2723
|1.2568
|6187
|2006.07.28 08:20
|modify
|1066
|0.50
|1.2688
|1.2717
|1.2568
|6188
|2006.07.28 13:40
|modify
|1066
|0.50
|1.2688
|1.2709
|1.2568
|6189
|2006.07.28 14:10
|modify
|1066
|0.50
|1.2688
|1.2704
|1.2568
|6190
|2006.07.28 14:30
|modify
|1066
|0.50
|1.2688
|1.2697
|1.2568
|6191
|2006.07.28 15:10
|s/l
|1066
|0.50
|1.2697
|1.2697
|1.2568
|-45.00
|57341.16
|6192
|2006.07.28 15:10
|sell
|1067
|0.50
|1.2733
|1.2768
|1.2613
|6193
|2006.07.28 15:20
|modify
|1067
|0.50
|1.2733
|1.2749
|1.2613
|6194
|2006.07.28 15:40
|modify
|1067
|0.50
|1.2733
|1.2697
|1.2613
|6195
|2006.07.28 15:59
|s/l
|1067
|0.50
|1.2697
|1.2697
|1.2613
|180.00
|57521.16
|6196
|2006.07.28 15:59
|sell
|1068
|0.50
|1.2724
|1.2759
|1.2604
|6197
|2006.07.28 17:40
|s/l
|1068
|0.50
|1.2759
|1.2759
|1.2604
|-175.00
|57346.16
|6198
|2006.07.28 17:40
|sell
|1069
|0.50
|1.2769
|1.2804
|1.2649
|6199
|2006.07.28 17:59
|modify
|1069
|0.50
|1.2769
|1.2803
|1.2649
|6200
|2006.07.28 18:00
|modify
|1069
|0.50
|1.2769
|1.2802
|1.2649
|6201
|2006.07.28 18:10
|modify
|1069
|0.50
|1.2769
|1.2784
|1.2649
|6202
|2006.07.28 18:20
|modify
|1069
|0.50
|1.2769
|1.2780
|1.2649
|6203
|2006.07.28 19:10
|modify
|1069
|0.50
|1.2769
|1.2775
|1.2649
|6204
|2006.07.31 02:40
|s/l
|1069
|0.50
|1.2775
|1.2775
|1.2649
|-27.20
|57318.96
|6205
|2006.07.31 02:40
|sell
|1070
|0.50
|1.2774
|1.2809
|1.2654
|6206
|2006.07.31 03:00
|modify
|1070
|0.50
|1.2774
|1.2809
|1.2654
|6207
|2006.07.31 03:20
|modify
|1070
|0.50
|1.2774
|1.2790
|1.2654
|6208
|2006.07.31 04:10
|modify
|1070
|0.50
|1.2774
|1.2784
|1.2654
|6209
|2006.07.31 10:10
|modify
|1070
|0.50
|1.2774
|1.2777
|1.2654
|6210
|2006.07.31 14:10
|s/l
|1070
|0.50
|1.2777
|1.2777
|1.2654
|-15.00
|57303.96
|6211
|2006.07.31 14:10
|sell
|1071
|0.50
|1.2778
|1.2813
|1.2658
|6212
|2006.07.31 14:20
|modify
|1071
|0.50
|1.2778
|1.2786
|1.2658
|6213
|2006.07.31 16:40
|s/l
|1071
|0.50
|1.2786
|1.2786
|1.2658
|-40.00
|57263.96
|6214
|2006.07.31 16:40
|sell
|1072
|0.50
|1.2784
|1.2819
|1.2664
|6215
|2006.07.31 16:59
|modify
|1072
|0.50
|1.2784
|1.2802
|1.2664
|6216
|2006.07.31 17:00
|modify
|1072
|0.50
|1.2784
|1.2800
|1.2664
|6217
|2006.07.31 17:10
|modify
|1072
|0.50
|1.2784
|1.2794
|1.2664
|6218
|2006.07.31 17:20
|modify
|1072
|0.50
|1.2784
|1.2789
|1.2664
|6219
|2006.07.31 18:10
|modify
|1072
|0.50
|1.2784
|1.2782
|1.2664
|6220
|2006.07.31 20:10
|s/l
|1072
|0.50
|1.2782
|1.2782
|1.2664
|10.00
|57273.96
|6221
|2006.07.31 20:10
|sell
|1073
|0.50
|1.2782
|1.2817
|1.2662
|6222
|2006.07.31 20:20
|modify
|1073
|0.50
|1.2782
|1.2801
|1.2662
|6223
|2006.07.31 20:30
|modify
|1073
|0.50
|1.2782
|1.2797
|1.2662
|6224
|2006.08.01 03:20
|modify
|1073
|0.50
|1.2782
|1.2788
|1.2662
|6225
|2006.08.01 04:10
|modify
|1073
|0.50
|1.2782
|1.2776
|1.2662
|6226
|2006.08.01 04:40
|modify
|1073
|0.50
|1.2782
|1.2772
|1.2662
|6227
|2006.08.01 07:30
|modify
|1073
|0.50
|1.2782
|1.2768
|1.2662
|6228
|2006.08.01 08:20
|modify
|1073
|0.50
|1.2782
|1.2760
|1.2662
|6229
|2006.08.01 09:40
|modify
|1073
|0.50
|1.2782
|1.2757
|1.2662
|6230
|2006.08.01 13:30
|s/l
|1073
|0.50
|1.2757
|1.2757
|1.2662
|127.80
|57401.76
|6231
|2006.08.01 13:30
|sell
|1074
|0.50
|1.2758
|1.2793
|1.2638
|6232
|2006.08.01 15:10
|modify
|1074
|0.50
|1.2758
|1.2771
|1.2638
|6233
|2006.08.01 15:40
|s/l
|1074
|0.50
|1.2771
|1.2771
|1.2638
|-65.00
|57336.76
|6234
|2006.08.01 15:40
|sell
|1075
|0.50
|1.2783
|1.2818
|1.2663
|6235
|2006.08.01 15:59
|modify
|1075
|0.50
|1.2783
|1.2778
|1.2663
|6236
|2006.08.01 16:10
|modify
|1075
|0.50
|1.2783
|1.2771
|1.2663
|6237
|2006.08.01 17:10
|modify
|1075
|0.50
|1.2783
|1.2767
|1.2663
|6238
|2006.08.01 17:40
|modify
|1075
|0.50
|1.2783
|1.2761
|1.2663
|6239
|2006.08.01 18:10
|s/l
|1075
|0.50
|1.2761
|1.2761
|1.2663
|110.00
|57446.76
|6240
|2006.08.01 18:10
|sell
|1076
|0.50
|1.2777
|1.2812
|1.2657
|6241
|2006.08.01 18:30
|modify
|1076
|0.50
|1.2777
|1.2777
|1.2657
|6242
|2006.08.01 19:00
|s/l
|1076
|0.50
|1.2777
|1.2777
|1.2657
|0.00
|57446.76
|6243
|2006.08.01 19:00
|sell
|1077
|0.50
|1.2778
|1.2813
|1.2658
|6244
|2006.08.01 19:10
|s/l
|1077
|0.50
|1.2813
|1.2813
|1.2658
|-175.00
|57271.76
|6245
|2006.08.01 19:10
|sell
|1078
|0.50
|1.2822
|1.2857
|1.2702
|6246
|2006.08.01 19:20
|modify
|1078
|0.50
|1.2822
|1.2812
|1.2702
|6247
|2006.08.01 19:59
|s/l
|1078
|0.50
|1.2812
|1.2812
|1.2702
|50.00
|57321.76
|6248
|2006.08.01 19:59
|sell
|1079
|0.50
|1.2817
|1.2852
|1.2697
|6249
|2006.08.01 20:10
|modify
|1079
|0.50
|1.2817
|1.2842
|1.2697
|6250
|2006.08.02 11:20
|modify
|1079
|0.50
|1.2817
|1.2840
|1.2697
|6251
|2006.08.02 11:40
|modify
|1079
|0.50
|1.2817
|1.2835
|1.2697
|6252
|2006.08.02 12:40
|modify
|1079
|0.50
|1.2817
|1.2830
|1.2697
|6253
|2006.08.02 15:40
|modify
|1079
|0.50
|1.2817
|1.2825
|1.2697
|6254
|2006.08.02 18:20
|modify
|1079
|0.50
|1.2817
|1.2818
|1.2697
|6255
|2006.08.02 19:10
|modify
|1079
|0.50
|1.2817
|1.2811
|1.2697
|6256
|2006.08.03 03:10
|modify
|1079
|0.50
|1.2817
|1.2793
|1.2697
|6257
|2006.08.03 03:40
|s/l
|1079
|0.50
|1.2793
|1.2793
|1.2697
|131.19
|57452.94
|6258
|2006.08.03 03:40
|sell
|1080
|0.50
|1.2796
|1.2831
|1.2676
|6259
|2006.08.03 03:59
|modify
|1080
|0.50
|1.2796
|1.2796
|1.2676
|6260
|2006.08.03 04:00
|modify
|1080
|0.50
|1.2796
|1.2795
|1.2676
|6261
|2006.08.03 04:10
|modify
|1080
|0.50
|1.2796
|1.2779
|1.2676
|6262
|2006.08.03 14:10
|s/l
|1080
|0.50
|1.2779
|1.2779
|1.2676
|85.00
|57537.94
|6263
|2006.08.03 14:10
|sell
|1081
|0.50
|1.2788
|1.2823
|1.2668
|6264
|2006.08.03 14:20
|modify
|1081
|0.50
|1.2788
|1.2817
|1.2668
|6265
|2006.08.03 14:30
|modify
|1081
|0.50
|1.2788
|1.2814
|1.2668
|6266
|2006.08.03 14:40
|modify
|1081
|0.50
|1.2788
|1.2791
|1.2668
|6267
|2006.08.03 15:10
|s/l
|1081
|0.50
|1.2791
|1.2791
|1.2668
|-15.00
|57522.94
|6268
|2006.08.03 15:10
|sell
|1082
|0.50
|1.2834
|1.2869
|1.2714
|6269
|2006.08.03 15:20
|modify
|1082
|0.50
|1.2834
|1.2866
|1.2714
|6270
|2006.08.03 15:30
|modify
|1082
|0.50
|1.2834
|1.2822
|1.2714
|6271
|2006.08.03 15:40
|modify
|1082
|0.50
|1.2834
|1.2813
|1.2714
|6272
|2006.08.03 15:59
|s/l
|1082
|0.50
|1.2813
|1.2813
|1.2714
|105.00
|57627.94
|6273
|2006.08.03 15:59
|sell
|1083
|0.50
|1.2818
|1.2853
|1.2698
|6274
|2006.08.03 16:10
|modify
|1083
|0.50
|1.2818
|1.2849
|1.2698
|6275
|2006.08.03 16:20
|modify
|1083
|0.50
|1.2818
|1.2840
|1.2698
|6276
|2006.08.03 16:30
|modify
|1083
|0.50
|1.2818
|1.2838
|1.2698
|6277
|2006.08.03 17:10
|modify
|1083
|0.50
|1.2818
|1.2824
|1.2698
|6278
|2006.08.03 17:20
|modify
|1083
|0.50
|1.2818
|1.2823
|1.2698
|6279
|2006.08.03 17:40
|s/l
|1083
|0.50
|1.2823
|1.2823
|1.2698
|-25.00
|57602.94
|6280
|2006.08.03 17:40
|sell
|1084
|0.50
|1.2826
|1.2861
|1.2706
|6281
|2006.08.03 18:00
|modify
|1084
|0.50
|1.2826
|1.2827
|1.2706
|6282
|2006.08.03 18:10
|modify
|1084
|0.50
|1.2826
|1.2800
|1.2706
|6283
|2006.08.03 19:20
|s/l
|1084
|0.50
|1.2800
|1.2800
|1.2706
|130.00
|57732.94
|6284
|2006.08.03 19:20
|sell
|1085
|0.50
|1.2803
|1.2838
|1.2683
|6285
|2006.08.03 19:30
|modify
|1085
|0.50
|1.2803
|1.2835
|1.2683
|6286
|2006.08.03 19:40
|modify
|1085
|0.50
|1.2803
|1.2821
|1.2683
|6287
|2006.08.03 21:10
|s/l
|1085
|0.50
|1.2821
|1.2821
|1.2683
|-90.00
|57642.94
|6288
|2006.08.03 21:10
|sell
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2854
|1.2699
|6289
|2006.08.03 21:20
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2848
|1.2699
|6290
|2006.08.03 21:30
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2844
|1.2699
|6291
|2006.08.03 22:20
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2842
|1.2699
|6292
|2006.08.03 23:10
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2839
|1.2699
|6293
|2006.08.04 00:10
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2837
|1.2699
|6294
|2006.08.04 01:30
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2836
|1.2699
|6295
|2006.08.04 01:40
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2830
|1.2699
|6296
|2006.08.04 02:20
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2829
|1.2699
|6297
|2006.08.04 02:30
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2823
|1.2699
|6298
|2006.08.04 10:10
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2822
|1.2699
|6299
|2006.08.04 11:40
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2819
|1.2699
|6300
|2006.08.04 12:30
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2816
|1.2699
|6301
|2006.08.04 12:40
|modify
|1086
|0.50
|1.2819
|1.2813
|1.2699
|6302
|2006.08.04 15:10
|s/l
|1086
|0.50
|1.2813
|1.2813
|1.2699
|32.80
|57675.74
|6303
|2006.08.04 15:10
|sell
|1087
|0.50
|1.2883
|1.2918
|1.2763
|6304
|2006.08.04 15:20
|modify
|1087
|0.50
|1.2883
|1.2826
|1.2763
|6305
|2006.08.04 15:40
|s/l
|1087
|0.50
|1.2826
|1.2826
|1.2763
|285.00
|57960.74
|6306
|2006.08.04 15:40
|sell
|1088
|0.50
|1.2848
|1.2883
|1.2728
|6307
|2006.08.04 16:40
|s/l
|1088
|0.50
|1.2883
|1.2883
|1.2728
|-175.00
|57785.74
|6308
|2006.08.04 16:40
|sell
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2944
|1.2789
|6309
|2006.08.04 16:59
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2938
|1.2789
|6310
|2006.08.04 17:10
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2927
|1.2789
|6311
|2006.08.04 18:10
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2912
|1.2789
|6312
|2006.08.07 00:00
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2910
|1.2789
|6313
|2006.08.07 00:40
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2909
|1.2789
|6314
|2006.08.07 09:20
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2907
|1.2789
|6315
|2006.08.07 09:30
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2904
|1.2789
|6316
|2006.08.07 10:20
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2895
|1.2789
|6317
|2006.08.07 12:30
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2890
|1.2789
|6318
|2006.08.07 15:30
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2885
|1.2789
|6319
|2006.08.07 20:30
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2872
|1.2789
|6320
|2006.08.07 21:40
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2868
|1.2789
|6321
|2006.08.08 00:20
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2852
|1.2789
|6322
|2006.08.08 01:10
|modify
|1089
|0.50
|1.2909
|1.2843
|1.2789
|6323
|2006.08.08 10:20
|s/l
|1089
|0.50
|1.2843
|1.2843
|1.2789
|335.59
|58121.33
|6324
|2006.08.08 10:20
|sell
|1090
|0.50
|1.2849
|1.2884
|1.2729
|6325
|2006.08.08 10:30
|modify
|1090
|0.50
|1.2849
|1.2874
|1.2729
|6326
|2006.08.08 15:10
|modify
|1090
|0.50
|1.2849
|1.2862
|1.2729
|6327
|2006.08.08 21:10
|s/l
|1090
|0.50
|1.2862
|1.2862
|1.2729
|-65.00
|58056.33
|6328
|2006.08.08 21:10
|sell
|1091
|0.50
|1.2893
|1.2928
|1.2773
|6329
|2006.08.08 21:20
|modify
|1091
|0.50
|1.2893
|1.2859
|1.2773
|6330
|2006.08.08 21:40
|modify
|1091
|0.50
|1.2893
|1.2846
|1.2773
|6331
|2006.08.08 21:59
|s/l
|1091
|0.50
|1.2846
|1.2846
|1.2773
|235.00
|58291.33
|6332
|2006.08.08 21:59
|sell
|1092
|0.50
|1.2858
|1.2893
|1.2738
|6333
|2006.08.08 22:30
|modify
|1092
|0.50
|1.2858
|1.2887
|1.2738
|6334
|2006.08.08 22:40
|modify
|1092
|0.50
|1.2858
|1.2869
|1.2738
|6335
|2006.08.08 23:30
|modify
|1092
|0.50
|1.2858
|1.2868
|1.2738
|6336
|2006.08.09 00:10
|modify
|1092
|0.50
|1.2858
|1.2859
|1.2738
|6337
|2006.08.09 00:20
|modify
|1092
|0.50
|1.2858
|1.2857
|1.2738
|6338
|2006.08.09 01:10
|modify
|1092
|0.50
|1.2858
|1.2804
|1.2738
|6339
|2006.08.09 01:20
|s/l
|1092
|0.50
|1.2804
|1.2804
|1.2738
|272.80
|58564.13
|6340
|2006.08.09 01:20
|sell
|1093
|0.50
|1.2824
|1.2859
|1.2704
|6341
|2006.08.09 01:30
|modify
|1093
|0.50
|1.2824
|1.2834
|1.2704
|6342
|2006.08.09 01:40
|modify
|1093
|0.50
|1.2824
|1.2801
|1.2704
|6343
|2006.08.09 06:20
|s/l
|1093
|0.50
|1.2801
|1.2801
|1.2704
|115.00
|58679.13
|6344
|2006.08.09 06:20
|sell
|1094
|0.50
|1.2799
|1.2834
|1.2679
|6345
|2006.08.09 06:30
|modify
|1094
|0.50
|1.2799
|1.2829
|1.2679
|6346
|2006.08.09 07:20
|modify
|1094
|0.50
|1.2799
|1.2826
|1.2679
|6347
|2006.08.09 09:30
|s/l
|1094
|0.50
|1.2826
|1.2826
|1.2679
|-135.00
|58544.13
|6348
|2006.08.09 09:30
|sell
|1095
|0.50
|1.2833
|1.2868
|1.2713
|6349
|2006.08.09 11:40
|s/l
|1095
|0.50
|1.2868
|1.2868
|1.2713
|-175.00
|58369.13
|6350
|2006.08.09 11:40
|sell
|1096
|0.50
|1.2877
|1.2912
|1.2757
|6351
|2006.08.09 11:59
|modify
|1096
|0.50
|1.2877
|1.2902
|1.2757
|6352
|2006.08.09 12:10
|modify
|1096
|0.50
|1.2877
|1.2897
|1.2757
|6353
|2006.08.09 13:40
|s/l
|1096
|0.50
|1.2897
|1.2897
|1.2757
|-100.00
|58269.13
|6354
|2006.08.09 13:40
|sell
|1097
|0.50
|1.2906
|1.2941
|1.2786
|6355
|2006.08.09 14:00
|modify
|1097
|0.50
|1.2906
|1.2937
|1.2786
|6356
|2006.08.09 14:10
|modify
|1097
|0.50
|1.2906
|1.2916
|1.2786
|6357
|2006.08.09 15:10
|modify
|1097
|0.50
|1.2906
|1.2912
|1.2786
|6358
|2006.08.09 16:10
|modify
|1097
|0.50
|1.2906
|1.2903
|1.2786
|6359
|2006.08.09 21:10
|modify
|1097
|0.50
|1.2906
|1.2896
|1.2786
|6360
|2006.08.09 23:40
|modify
|1097
|0.50
|1.2906
|1.2891
|1.2786
|6361
|2006.08.10 09:20
|s/l
|1097
|0.50
|1.2891
|1.2891
|1.2786
|83.39
|58352.52
|6362
|2006.08.10 09:20
|sell
|1098
|0.50
|1.2894
|1.2929
|1.2774
|6363
|2006.08.10 09:40
|modify
|1098
|0.50
|1.2894
|1.2912
|1.2774
|6364
|2006.08.10 10:20
|s/l
|1098
|0.50
|1.2912
|1.2912
|1.2774
|-90.00
|58262.52
|6365
|2006.08.10 10:20
|sell
|1099
|0.50
|1.2914
|1.2949
|1.2794
|6366
|2006.08.10 10:30
|modify
|1099
|0.50
|1.2914
|1.2887
|1.2794
|6367
|2006.08.10 11:10
|modify
|1099
|0.50
|1.2914
|1.2885
|1.2794
|6368
|2006.08.10 11:20
|modify
|1099
|0.50
|1.2914
|1.2879
|1.2794
|6369
|2006.08.10 15:10
|modify
|1099
|0.50
|1.2914
|1.2874
|1.2794
|6370
|2006.08.10 15:40
|modify
|1099
|0.50
|1.2914
|1.2859
|1.2794
|6371
|2006.08.10 16:30
|modify
|1099
|0.50
|1.2914
|1.2854
|1.2794
|6372
|2006.08.10 17:20
|modify
|1099
|0.50
|1.2914
|1.2834
|1.2794
|6373
|2006.08.10 17:40
|t/p
|1099
|0.50
|1.2794
|1.2834
|1.2794
|600.00
|58862.52
|6374
|2006.08.10 17:40
|sell
|1100
|0.50
|1.2756
|1.2791
|1.2636
|6375
|2006.08.10 18:40
|modify
|1100
|0.50
|1.2756
|1.2784
|1.2636
|6376
|2006.08.10 19:10
|s/l
|1100
|0.50
|1.2784
|1.2784
|1.2636
|-140.00
|58722.52
|6377
|2006.08.10 19:10
|sell
|1101
|0.50
|1.2785
|1.2820
|1.2665
|6378
|2006.08.10 19:20
|modify
|1101
|0.50
|1.2785
|1.2816
|1.2665
|6379
|2006.08.10 19:30
|modify
|1101
|0.50
|1.2785
|1.2813
|1.2665
|6380
|2006.08.10 19:40
|modify
|1101
|0.50
|1.2785
|1.2799
|1.2665
|6381
|2006.08.10 21:10
|s/l
|1101
|0.50
|1.2799
|1.2799
|1.2665
|-70.00
|58652.52
|6382
|2006.08.10 21:10
|sell
|1102
|0.50
|1.2799
|1.2834
|1.2679
|6383
|2006.08.10 21:20
|modify
|1102
|0.50
|1.2799
|1.2817
|1.2679
|6384
|2006.08.10 21:30
|modify
|1102
|0.50
|1.2799
|1.2813
|1.2679
|6385
|2006.08.11 04:40
|modify
|1102
|0.50
|1.2799
|1.2806
|1.2679
|6386
|2006.08.11 05:40
|modify
|1102
|0.50
|1.2799
|1.2802
|1.2679
|6387
|2006.08.11 09:10
|modify
|1102
|0.50
|1.2799
|1.2791
|1.2679
|6388
|2006.08.11 09:30
|modify
|1102
|0.50
|1.2799
|1.2778
|1.2679
|6389
|2006.08.11 09:40
|s/l
|1102
|0.50
|1.2778
|1.2778
|1.2679
|107.80
|58760.31
|6390
|2006.08.11 09:40
|sell
|1103
|0.50
|1.2782
|1.2817
|1.2662
|6391
|2006.08.11 10:00
|modify
|1103
|0.50
|1.2782
|1.2810
|1.2662
|6392
|2006.08.11 10:20
|modify
|1103
|0.50
|1.2782
|1.2806
|1.2662
|6393
|2006.08.11 14:10
|modify
|1103
|0.50
|1.2782
|1.2801
|1.2662
|6394
|2006.08.11 15:30
|modify
|1103
|0.50
|1.2782
|1.2795
|1.2662
|6395
|2006.08.11 15:40
|modify
|1103
|0.50
|1.2782
|1.2752
|1.2662
|6396
|2006.08.11 16:10
|s/l
|1103
|0.50
|1.2752
|1.2752
|1.2662
|150.00
|58910.31
|6397
|2006.08.11 16:10
|sell
|1104
|0.50
|1.2764
|1.2799
|1.2644
|6398
|2006.08.11 16:20
|modify
|1104
|0.50
|1.2764
|1.2786
|1.2644
|6399
|2006.08.11 16:30
|modify
|1104
|0.50
|1.2764
|1.2759
|1.2644
|6400
|2006.08.11 17:10
|s/l
|1104
|0.50
|1.2759
|1.2759
|1.2644
|25.00
|58935.31
|6401
|2006.08.11 17:10
|sell
|1105
|0.50
|1.2780
|1.2815
|1.2660
|6402
|2006.08.11 17:20
|modify
|1105
|0.50
|1.2780
|1.2811
|1.2660
|6403
|2006.08.11 17:40
|modify
|1105
|0.50
|1.2780
|1.2780
|1.2660
|6404
|2006.08.11 19:20
|modify
|1105
|0.50
|1.2780
|1.2767
|1.2660
|6405
|2006.08.11 20:10
|modify
|1105
|0.50
|1.2780
|1.2762
|1.2660
|6406
|2006.08.11 21:40
|modify
|1105
|0.50
|1.2780
|1.2756
|1.2660
|6407
|2006.08.14 00:30
|modify
|1105
|0.50
|1.2780
|1.2747
|1.2660
|6408
|2006.08.14 02:20
|s/l
|1105
|0.50
|1.2747
|1.2747
|1.2660
|167.80
|59103.11
|6409
|2006.08.14 02:20
|sell
|1106
|0.50
|1.2749
|1.2784
|1.2629
|6410
|2006.08.14 02:40
|modify
|1106
|0.50
|1.2749
|1.2767
|1.2629
|6411
|2006.08.14 03:30
|modify
|1106
|0.50
|1.2749
|1.2766
|1.2629
|6412
|2006.08.14 09:40
|s/l
|1106
|0.50
|1.2766
|1.2766
|1.2629
|-85.00
|59018.11
|6413
|2006.08.14 09:40
|sell
|1107
|0.50
|1.2764
|1.2799
|1.2644
|6414
|2006.08.14 10:00
|modify
|1107
|0.50
|1.2764
|1.2795
|1.2644
|6415
|2006.08.14 10:10
|modify
|1107
|0.50
|1.2764
|1.2766
|1.2644
|6416
|2006.08.14 10:20
|modify
|1107
|0.50
|1.2764
|1.2749
|1.2644
|6417
|2006.08.14 10:30
|s/l
|1107
|0.50
|1.2749
|1.2749
|1.2644
|75.00
|59093.11
|6418
|2006.08.14 10:30
|sell
|1108
|0.50
|1.2759
|1.2794
|1.2639
|6419
|2006.08.14 10:40
|modify
|1108
|0.50
|1.2759
|1.2755
|1.2639
|6420
|2006.08.14 14:20
|modify
|1108
|0.50
|1.2759
|1.2754
|1.2639
|6421
|2006.08.14 14:30
|modify
|1108
|0.50
|1.2759
|1.2750
|1.2639
|6422
|2006.08.14 15:40
|modify
|1108
|0.50
|1.2759
|1.2745
|1.2639
|6423
|2006.08.14 16:10
|s/l
|1108
|0.50
|1.2745
|1.2745
|1.2639
|70.00
|59163.11
|6424
|2006.08.14 16:10
|sell
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2783
|1.2628
|6425
|2006.08.14 16:30
|modify
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2779
|1.2628
|6426
|2006.08.14 16:40
|modify
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2769
|1.2628
|6427
|2006.08.14 19:10
|modify
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2760
|1.2628
|6428
|2006.08.14 20:10
|modify
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2757
|1.2628
|6429
|2006.08.14 20:20
|modify
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2755
|1.2628
|6430
|2006.08.14 20:40
|modify
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2753
|1.2628
|6431
|2006.08.14 21:30
|modify
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2751
|1.2628
|6432
|2006.08.14 23:30
|modify
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2748
|1.2628
|6433
|2006.08.14 23:40
|modify
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2746
|1.2628
|6434
|2006.08.15 04:10
|modify
|1109
|0.50
|1.2748
|1.2732
|1.2628
|6435
|2006.08.15 04:20
|s/l
|1109
|0.50
|1.2732
|1.2732
|1.2628
|82.80
|59245.91
|6436
|2006.08.15 04:20
|sell
|1110
|0.50
|1.2731
|1.2766
|1.2611
|6437
|2006.08.15 04:30
|modify
|1110
|0.50
|1.2731
|1.2762
|1.2611
|6438
|2006.08.15 04:59
|modify
|1110
|0.50
|1.2731
|1.2756
|1.2611
|6439
|2006.08.15 05:20
|modify
|1110
|0.50
|1.2731
|1.2753
|1.2611
|6440
|2006.08.15 09:10
|modify
|1110
|0.50
|1.2731
|1.2751
|1.2611
|6441
|2006.08.15 12:30
|modify
|1110
|0.50
|1.2731
|1.2746
|1.2611
|6442
|2006.08.15 15:10
|s/l
|1110
|0.50
|1.2746
|1.2746
|1.2611
|-75.00
|59170.91
|6443
|2006.08.15 15:10
|sell
|1111
|0.50
|1.2779
|1.2814
|1.2659
|6444
|2006.08.15 15:20
|modify
|1111
|0.50
|1.2779
|1.2767
|1.2659
|6445
|2006.08.15 15:30
|modify
|1111
|0.50
|1.2779
|1.2755
|1.2659
|6446
|2006.08.15 15:59
|s/l
|1111
|0.50
|1.2755
|1.2755
|1.2659
|120.00
|59290.91
|6447
|2006.08.15 15:59
|sell
|1112
|0.50
|1.2776
|1.2811
|1.2656
|6448
|2006.08.15 16:20
|modify
|1112
|0.50
|1.2776
|1.2787
|1.2656
|6449
|2006.08.15 16:30
|s/l
|1112
|0.50
|1.2787
|1.2787
|1.2656
|-55.00
|59235.91
|6450
|2006.08.15 16:30
|sell
|1113
|0.50
|1.2786
|1.2821
|1.2666
|6451
|2006.08.15 17:10
|modify
|1113
|0.50
|1.2786
|1.2819
|1.2666
|6452
|2006.08.15 18:10
|modify
|1113
|0.50
|1.2786
|1.2815
|1.2666
|6453
|2006.08.15 19:10
|modify
|1113
|0.50
|1.2786
|1.2813
|1.2666
|6454
|2006.08.16 14:10
|modify
|1113
|0.50
|1.2786
|1.2807
|1.2666
|6455
|2006.08.16 15:10
|s/l
|1113
|0.50
|1.2807
|1.2807
|1.2666
|-102.20
|59133.70
|6456
|2006.08.16 15:10
|sell
|1114
|0.50
|1.2830
|1.2865
|1.2710
|6457
|2006.08.16 15:30
|modify
|1114
|0.50
|1.2830
|1.2862
|1.2710
|6458
|2006.08.16 15:40
|modify
|1114
|0.50
|1.2830
|1.2820
|1.2710
|6459
|2006.08.16 15:59
|s/l
|1114
|0.50
|1.2820
|1.2820
|1.2710
|50.00
|59183.70
|6460
|2006.08.16 15:59
|sell
|1115
|0.50
|1.2842
|1.2877
|1.2722
|6461
|2006.08.16 16:30
|modify
|1115
|0.50
|1.2842
|1.2876
|1.2722
|6462
|2006.08.16 21:20
|modify
|1115
|0.50
|1.2842
|1.2875
|1.2722
|6463
|2006.08.16 22:40
|modify
|1115
|0.50
|1.2842
|1.2874
|1.2722
|6464
|2006.08.17 10:20
|s/l
|1115
|0.50
|1.2874
|1.2874
|1.2722
|-151.61
|59032.09
|6465
|2006.08.17 10:20
|sell
|1116
|0.50
|1.2878
|1.2913
|1.2758
|6466
|2006.08.17 10:30
|modify
|1116
|0.50
|1.2878
|1.2888
|1.2758
|6467
|2006.08.17 14:30
|s/l
|1116
|0.50
|1.2888
|1.2888
|1.2758
|-50.00
|58982.09
|6468
|2006.08.17 14:30
|sell
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2923
|1.2768
|6469
|2006.08.17 14:40
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2922
|1.2768
|6470
|2006.08.17 15:00
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2921
|1.2768
|6471
|2006.08.17 15:10
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2903
|1.2768
|6472
|2006.08.17 15:40
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2899
|1.2768
|6473
|2006.08.17 16:30
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2897
|1.2768
|6474
|2006.08.17 17:20
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2894
|1.2768
|6475
|2006.08.17 19:30
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2888
|1.2768
|6476
|2006.08.17 19:40
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2878
|1.2768
|6477
|2006.08.17 20:20
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2870
|1.2768
|6478
|2006.08.17 20:30
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2853
|1.2768
|6479
|2006.08.17 21:40
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2850
|1.2768
|6480
|2006.08.18 14:20
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2838
|1.2768
|6481
|2006.08.18 14:40
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2828
|1.2768
|6482
|2006.08.18 15:30
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2823
|1.2768
|6483
|2006.08.18 15:40
|modify
|1117
|0.50
|1.2888
|1.2818
|1.2768
|6484
|2006.08.18 16:10
|s/l
|1117
|0.50
|1.2818
|1.2818
|1.2768
|352.80
|59334.89
|6485
|2006.08.18 16:10
|sell
|1118
|0.50
|1.2847
|1.2882
|1.2727
|6486
|2006.08.18 16:20
|modify
|1118
|0.50
|1.2847
|1.2870
|1.2727
|6487
|2006.08.18 16:30
|modify
|1118
|0.50
|1.2847
|1.2866
|1.2727
|6488
|2006.08.18 16:40
|modify
|1118
|0.50
|1.2847
|1.2837
|1.2727
|6489
|2006.08.18 17:00
|s/l
|1118
|0.50
|1.2837
|1.2837
|1.2727
|50.00
|59384.89
|6490
|2006.08.18 17:00
|sell
|1119
|0.50
|1.2839
|1.2874
|1.2719
|6491
|2006.08.18 17:20
|modify
|1119
|0.50
|1.2839
|1.2872
|1.2719
|6492
|2006.08.18 17:30
|modify
|1119
|0.50
|1.2839
|1.2830
|1.2719
|6493
|2006.08.18 21:10
|s/l
|1119
|0.50
|1.2830
|1.2830
|1.2719
|45.00
|59429.89
|6494
|2006.08.18 21:10
|sell
|1120
|0.50
|1.2830
|1.2865
|1.2710
|6495
|2006.08.18 21:20
|modify
|1120
|0.50
|1.2830
|1.2857
|1.2710
|6496
|2006.08.18 21:30
|modify
|1120
|0.50
|1.2830
|1.2851
|1.2710
|6497
|2006.08.18 21:40
|modify
|1120
|0.50
|1.2830
|1.2850
|1.2710
|6498
|2006.08.21 03:40
|s/l
|1120
|0.50
|1.2850
|1.2850
|1.2710
|-97.20
|59332.68
|6499
|2006.08.21 03:40
|sell
|1121
|0.50
|1.2852
|1.2887
|1.2732
|6500
|2006.08.21 04:20
|modify
|1121
|0.50
|1.2852
|1.2886
|1.2732
|6501
|2006.08.21 05:40
|s/l
|1121
|0.50
|1.2886
|1.2886
|1.2732
|-170.00
|59162.68
|6502
|2006.08.21 05:40
|sell
|1122
|0.50
|1.2887
|1.2922
|1.2767
|6503
|2006.08.21 05:59
|modify
|1122
|0.50
|1.2887
|1.2914
|1.2767
|6504
|2006.08.21 06:20
|modify
|1122
|0.50
|1.2887
|1.2911
|1.2767
|6505
|2006.08.21 07:10
|modify
|1122
|0.50
|1.2887
|1.2906
|1.2767
|6506
|2006.08.21 08:10
|modify
|1122
|0.50
|1.2887
|1.2903
|1.2767
|6507
|2006.08.21 10:20
|s/l
|1122
|0.50
|1.2903
|1.2903
|1.2767
|-80.00
|59082.68
|6508
|2006.08.21 10:20
|sell
|1123
|0.50
|1.2906
|1.2941
|1.2786
|6509
|2006.08.21 10:30
|modify
|1123
|0.50
|1.2906
|1.2924
|1.2786
|6510
|2006.08.21 10:40
|modify
|1123
|0.50
|1.2906
|1.2922
|1.2786
|6511
|2006.08.21 14:10
|modify
|1123
|0.50
|1.2906
|1.2918
|1.2786
|6512
|2006.08.21 15:20
|s/l
|1123
|0.50
|1.2918
|1.2918
|1.2786
|-60.00
|59022.68
|6513
|2006.08.21 15:20
|sell
|1124
|0.50
|1.2926
|1.2961
|1.2806
|6514
|2006.08.21 15:30
|modify
|1124
|0.50
|1.2926
|1.2939
|1.2806
|6515
|2006.08.21 15:40
|modify
|1124
|0.50
|1.2926
|1.2926
|1.2806
|6516
|2006.08.21 16:10
|s/l
|1124
|0.50
|1.2926
|1.2926
|1.2806
|0.00
|59022.68
|6517
|2006.08.21 16:10
|sell
|1125
|0.50
|1.2931
|1.2966
|1.2811
|6518
|2006.08.21 16:20
|modify
|1125
|0.50
|1.2931
|1.2948
|1.2811
|6519
|2006.08.21 16:30
|modify
|1125
|0.50
|1.2931
|1.2938
|1.2811
|6520
|2006.08.21 16:40
|modify
|1125
|0.50
|1.2931
|1.2933
|1.2811
|6521
|2006.08.21 17:40
|s/l
|1125
|0.50
|1.2933
|1.2933
|1.2811
|-10.00
|59012.68
|6522
|2006.08.21 17:40
|sell
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2976
|1.2821
|6523
|2006.08.21 17:59
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2956
|1.2821
|6524
|2006.08.21 18:20
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2946
|1.2821
|6525
|2006.08.21 19:10
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2938
|1.2821
|6526
|2006.08.21 21:30
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2936
|1.2821
|6527
|2006.08.21 21:40
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2930
|1.2821
|6528
|2006.08.21 22:40
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2929
|1.2821
|6529
|2006.08.21 23:40
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2925
|1.2821
|6530
|2006.08.22 00:40
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2921
|1.2821
|6531
|2006.08.22 01:20
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2909
|1.2821
|6532
|2006.08.22 01:40
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2893
|1.2821
|6533
|2006.08.22 05:30
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2890
|1.2821
|6534
|2006.08.22 12:10
|modify
|1126
|0.50
|1.2941
|1.2875
|1.2821
|6535
|2006.08.22 12:30
|s/l
|1126
|0.50
|1.2875
|1.2875
|1.2821
|332.80
|59345.48
|6536
|2006.08.22 12:30
|sell
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2909
|1.2754
|6537
|2006.08.22 12:40
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2890
|1.2754
|6538
|2006.08.22 13:00
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2877
|1.2754
|6539
|2006.08.22 13:10
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2868
|1.2754
|6540
|2006.08.22 14:40
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2845
|1.2754
|6541
|2006.08.22 15:30
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2843
|1.2754
|6542
|2006.08.22 15:40
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2842
|1.2754
|6543
|2006.08.22 16:40
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2835
|1.2754
|6544
|2006.08.22 17:30
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2833
|1.2754
|6545
|2006.08.22 17:40
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2831
|1.2754
|6546
|2006.08.22 20:20
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2825
|1.2754
|6547
|2006.08.22 20:40
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2822
|1.2754
|6548
|2006.08.22 21:40
|modify
|1127
|0.50
|1.2874
|1.2821
|1.2754
|6549
|2006.08.23 10:20
|s/l
|1127
|0.50
|1.2821
|1.2821
|1.2754
|267.80
|59613.28
|6550
|2006.08.23 10:20
|sell
|1128
|0.50
|1.2835
|1.2870
|1.2715
|6551
|2006.08.23 10:30
|modify
|1128
|0.50
|1.2835
|1.2843
|1.2715
|6552
|2006.08.23 15:40
|modify
|1128
|0.50
|1.2835
|1.2842
|1.2715
|6553
|2006.08.23 17:20
|modify
|1128
|0.50
|1.2835
|1.2826
|1.2715
|6554
|2006.08.23 17:40
|s/l
|1128
|0.50
|1.2826
|1.2826
|1.2715
|45.00
|59658.28
|6555
|2006.08.23 17:40
|sell
|1129
|0.50
|1.2855
|1.2890
|1.2735
|6556
|2006.08.23 17:59
|modify
|1129
|0.50
|1.2855
|1.2832
|1.2735
|6557
|2006.08.23 18:10
|modify
|1129
|0.50
|1.2855
|1.2812
|1.2735
|6558
|2006.08.24 04:10
|modify
|1129
|0.50
|1.2855
|1.2810
|1.2735
|6559
|2006.08.24 04:30
|modify
|1129
|0.50
|1.2855
|1.2794
|1.2735
|6560
|2006.08.24 11:10
|modify
|1129
|0.50
|1.2855
|1.2785
|1.2735
|6561
|2006.08.24 11:30
|s/l
|1129
|0.50
|1.2785
|1.2785
|1.2735
|358.39
|60016.66
|6562
|2006.08.24 11:30
|sell
|1130
|0.50
|1.2812
|1.2847
|1.2692
|6563
|2006.08.24 15:10
|modify
|1130
|0.50
|1.2812
|1.2846
|1.2692
|6564
|2006.08.24 15:20
|s/l
|1130
|0.50
|1.2846
|1.2846
|1.2692
|-170.00
|59846.66
|6565
|2006.08.24 15:20
|sell
|1131
|0.50
|1.2845
|1.2880
|1.2725
|6566
|2006.08.24 15:30
|modify
|1131
|0.50
|1.2845
|1.2877
|1.2725
|6567
|2006.08.24 15:59
|modify
|1131
|0.50
|1.2845
|1.2862
|1.2725
|6568
|2006.08.24 16:00
|modify
|1131
|0.50
|1.2845
|1.2861
|1.2725
|6569
|2006.08.24 16:20
|modify
|1131
|0.50
|1.2845
|1.2850
|1.2725
|6570
|2006.08.24 17:10
|modify
|1131
|0.50
|1.2845
|1.2827
|1.2725
|6571
|2006.08.24 17:30
|s/l
|1131
|0.50
|1.2827
|1.2827
|1.2725
|90.00
|59936.66
|6572
|2006.08.24 17:30
|sell
|1132
|0.50
|1.2834
|1.2869
|1.2714
|6573
|2006.08.24 17:40
|modify
|1132
|0.50
|1.2834
|1.2830
|1.2714
|6574
|2006.08.24 18:10
|modify
|1132
|0.50
|1.2834
|1.2815
|1.2714
|6575
|2006.08.24 18:30
|modify
|1132
|0.50
|1.2834
|1.2801
|1.2714
|6576
|2006.08.24 18:40
|modify
|1132
|0.50
|1.2834
|1.2796
|1.2714
|6577
|2006.08.24 19:40
|modify
|1132
|0.50
|1.2834
|1.2794
|1.2714
|6578
|2006.08.24 23:10
|modify
|1132
|0.50
|1.2834
|1.2792
|1.2714
|6579
|2006.08.25 01:30
|modify
|1132
|0.50
|1.2834
|1.2791
|1.2714
|6580
|2006.08.25 03:10
|modify
|1132
|0.50
|1.2834
|1.2782
|1.2714
|6581
|2006.08.25 05:40
|s/l
|1132
|0.50
|1.2782
|1.2782
|1.2714
|262.80
|60199.46
|6582
|2006.08.25 05:40
|sell
|1133
|0.50
|1.2782
|1.2817
|1.2662
|6583
|2006.08.25 06:10
|modify
|1133
|0.50
|1.2782
|1.2811
|1.2662
|6584
|2006.08.25 06:20
|modify
|1133
|0.50
|1.2782
|1.2810
|1.2662
|6585
|2006.08.25 07:10
|modify
|1133
|0.50
|1.2782
|1.2808
|1.2662
|6586
|2006.08.25 08:10
|modify
|1133
|0.50
|1.2782
|1.2803
|1.2662
|6587
|2006.08.25 08:20
|modify
|1133
|0.50
|1.2782
|1.2801
|1.2662
|6588
|2006.08.25 09:10
|modify
|1133
|0.50
|1.2782
|1.2783
|1.2662
|6589
|2006.08.25 17:40
|modify
|1133
|0.50
|1.2782
|1.2762
|1.2662
|6590
|2006.08.25 18:10
|s/l
|1133
|0.50
|1.2762
|1.2762
|1.2662
|100.00
|60299.46
|6591
|2006.08.25 18:10
|sell
|1134
|0.50
|1.2784
|1.2819
|1.2664
|6592
|2006.08.25 18:20
|modify
|1134
|0.50
|1.2784
|1.2817
|1.2664
|6593
|2006.08.25 18:30
|modify
|1134
|0.50
|1.2784
|1.2803
|1.2664
|6594
|2006.08.25 18:40
|modify
|1134
|0.50
|1.2784
|1.2783
|1.2664
|6595
|2006.08.28 06:30
|s/l
|1134
|0.50
|1.2783
|1.2783
|1.2664
|7.80
|60307.26
|6596
|2006.08.28 06:30
|sell
|1135
|0.50
|1.2798
|1.2833
|1.2678
|6597
|2006.08.28 07:10
|modify
|1135
|0.50
|1.2798
|1.2825
|1.2678
|6598
|2006.08.28 13:40
|s/l
|1135
|0.50
|1.2825
|1.2825
|1.2678
|-135.00
|60172.26
|6599
|2006.08.28 13:40
|sell
|1136
|0.50
|1.2823
|1.2858
|1.2703
|6600
|2006.08.28 14:00
|modify
|1136
|0.50
|1.2823
|1.2850
|1.2703
|6601
|2006.08.28 14:10
|modify
|1136
|0.50
|1.2823
|1.2837
|1.2703
|6602
|2006.08.28 15:10
|modify
|1136
|0.50
|1.2823
|1.2833
|1.2703
|6603
|2006.08.28 17:30
|modify
|1136
|0.50
|1.2823
|1.2830
|1.2703
|6604
|2006.08.28 17:40
|modify
|1136
|0.50
|1.2823
|1.2825
|1.2703
|6605
|2006.08.28 18:20
|modify
|1136
|0.50
|1.2823
|1.2820
|1.2703
|6606
|2006.08.28 18:30
|modify
|1136
|0.50
|1.2823
|1.2818
|1.2703
|6607
|2006.08.28 23:10
|modify
|1136
|0.50
|1.2823
|1.2814
|1.2703
|6608
|2006.08.29 04:40
|s/l
|1136
|0.50
|1.2814
|1.2814
|1.2703
|47.80
|60220.05
|6609
|2006.08.29 04:40
|sell
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2854
|1.2699
|6610
|2006.08.29 05:10
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2850
|1.2699
|6611
|2006.08.29 06:20
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2849
|1.2699
|6612
|2006.08.29 12:20
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2842
|1.2699
|6613
|2006.08.29 13:40
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2841
|1.2699
|6614
|2006.08.29 15:30
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2836
|1.2699
|6615
|2006.08.29 15:40
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2835
|1.2699
|6616
|2006.08.29 16:20
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2829
|1.2699
|6617
|2006.08.29 16:30
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2827
|1.2699
|6618
|2006.08.29 17:10
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2820
|1.2699
|6619
|2006.08.29 17:20
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2815
|1.2699
|6620
|2006.08.29 17:40
|modify
|1137
|0.50
|1.2819
|1.2787
|1.2699
|6621
|2006.08.29 21:10
|s/l
|1137
|0.50
|1.2787
|1.2787
|1.2699
|160.00
|60380.05
|6622
|2006.08.29 21:10
|sell
|1138
|0.50
|1.2838
|1.2873
|1.2718
|6623
|2006.08.29 21:20
|modify
|1138
|0.50
|1.2838
|1.2791
|1.2718
|6624
|2006.08.29 22:00
|s/l
|1138
|0.50
|1.2791
|1.2791
|1.2718
|235.00
|60615.05
|6625
|2006.08.29 22:00
|sell
|1139
|0.50
|1.2833
|1.2868
|1.2713
|6626
|2006.08.29 22:10
|modify
|1139
|0.50
|1.2833
|1.2859
|1.2713
|6627
|2006.08.29 23:20
|modify
|1139
|0.50
|1.2833
|1.2858
|1.2713
|6628
|2006.08.30 12:40
|modify
|1139
|0.50
|1.2833
|1.2853
|1.2713
|6629
|2006.08.30 14:40
|modify
|1139
|0.50
|1.2833
|1.2849
|1.2713
|6630
|2006.08.30 15:40
|modify
|1139
|0.50
|1.2833
|1.2847
|1.2713
|6631
|2006.08.30 16:10
|s/l
|1139
|0.50
|1.2847
|1.2847
|1.2713
|-67.20
|60547.85
|6632
|2006.08.30 16:10
|sell
|1140
|0.50
|1.2845
|1.2880
|1.2725
|6633
|2006.08.30 16:20
|modify
|1140
|0.50
|1.2845
|1.2865
|1.2725
|6634
|2006.08.30 16:30
|modify
|1140
|0.50
|1.2845
|1.2863
|1.2725
|6635
|2006.08.30 17:10
|modify
|1140
|0.50
|1.2845
|1.2861
|1.2725
|6636
|2006.08.30 17:20
|modify
|1140
|0.50
|1.2845
|1.2857
|1.2725
|6637
|2006.08.30 18:10
|modify
|1140
|0.50
|1.2845
|1.2854
|1.2725
|6638
|2006.08.30 19:10
|modify
|1140
|0.50
|1.2845
|1.2853
|1.2725
|6639
|2006.08.31 10:10
|s/l
|1140
|0.50
|1.2853
|1.2853
|1.2725
|-31.61
|60516.24
|6640
|2006.08.31 10:10
|sell
|1141
|0.50
|1.2864
|1.2899
|1.2744
|6641
|2006.08.31 10:20
|modify
|1141
|0.50
|1.2864
|1.2883
|1.2744
|6642
|2006.08.31 10:30
|modify
|1141
|0.50
|1.2864
|1.2869
|1.2744
|6643
|2006.08.31 15:10
|s/l
|1141
|0.50
|1.2869
|1.2869
|1.2744
|-25.00
|60491.24
|6644
|2006.08.31 15:10
|sell
|1142
|0.50
|1.2870
|1.2905
|1.2750
|6645
|2006.08.31 15:20
|modify
|1142
|0.50
|1.2870
|1.2888
|1.2750
|6646
|2006.08.31 16:10
|modify
|1142
|0.50
|1.2870
|1.2868
|1.2750
|6647
|2006.08.31 16:30
|s/l
|1142
|0.50
|1.2868
|1.2868
|1.2750
|10.00
|60501.24
|6648
|2006.08.31 16:30
|sell
|1143
|0.50
|1.2874
|1.2909
|1.2754
|6649
|2006.08.31 17:00
|modify
|1143
|0.50
|1.2874
|1.2874
|1.2754
|6650
|2006.08.31 17:10
|modify
|1143
|0.50
|1.2874
|1.2829
|1.2754
|6651
|2006.08.31 17:40
|s/l
|1143
|0.50
|1.2829
|1.2829
|1.2754
|225.00
|60726.24
|6652
|2006.08.31 17:40
|sell
|1144
|0.50
|1.2838
|1.2873
|1.2718
|6653
|2006.08.31 18:00
|modify
|1144
|0.50
|1.2838
|1.2836
|1.2718
|6654
|2006.08.31 18:40
|modify
|1144
|0.50
|1.2838
|1.2822
|1.2718
|6655
|2006.09.01 11:30
|s/l
|1144
|0.50
|1.2822
|1.2822
|1.2718
|82.80
|60809.04
|6656
|2006.09.01 11:30
|sell
|1145
|0.50
|1.2825
|1.2860
|1.2705
|6657
|2006.09.01 11:40
|modify
|1145
|0.50
|1.2825
|1.2848
|1.2705
|6658
|2006.09.01 15:10
|modify
|1145
|0.50
|1.2825
|1.2799
|1.2705
|6659
|2006.09.01 15:20
|s/l
|1145
|0.50
|1.2799
|1.2799
|1.2705
|130.00
|60939.04
|6660
|2006.09.01 15:20
|sell
|1146
|0.50
|1.2831
|1.2866
|1.2711
|6661
|2006.09.01 15:30
|modify
|1146
|0.50
|1.2831
|1.2847
|1.2711
|6662
|2006.09.01 15:40
|modify
|1146
|0.50
|1.2831
|1.2836
|1.2711
|6663
|2006.09.01 15:59
|modify
|1146
|0.50
|1.2831
|1.2815
|1.2711
|6664
|2006.09.01 16:20
|modify
|1146
|0.50
|1.2831
|1.2802
|1.2711
|6665
|2006.09.01 16:40
|modify
|1146
|0.50
|1.2831
|1.2792
|1.2711
|6666
|2006.09.01 17:10
|s/l
|1146
|0.50
|1.2792
|1.2792
|1.2711
|195.00
|61134.04
|6667
|2006.09.01 17:10
|sell
|1147
|0.50
|1.2811
|1.2846
|1.2691
|6668
|2006.09.01 17:30
|modify
|1147
|0.50
|1.2811
|1.2845
|1.2691
|6669
|2006.09.01 17:40
|modify
|1147
|0.50
|1.2811
|1.2805
|1.2691
|6670
|2006.09.01 18:00
|s/l
|1147
|0.50
|1.2805
|1.2805
|1.2691
|30.00
|61164.04
|6671
|2006.09.01 18:00
|sell
|1148
|0.50
|1.2804
|1.2839
|1.2684
|6672
|2006.09.01 18:40
|modify
|1148
|0.50
|1.2804
|1.2835
|1.2684
|6673
|2006.09.01 19:10
|s/l
|1148
|0.50
|1.2835
|1.2835
|1.2684
|-155.00
|61009.04
|6674
|2006.09.01 19:10
|sell
|1149
|0.50
|1.2847
|1.2882
|1.2727
|6675
|2006.09.01 19:20
|modify
|1149
|0.50
|1.2847
|1.2870
|1.2727
|6676
|2006.09.01 19:30
|modify
|1149
|0.50
|1.2847
|1.2867
|1.2727
|6677
|2006.09.01 20:10
|modify
|1149
|0.50
|1.2847
|1.2864
|1.2727
|6678
|2006.09.01 20:20
|modify
|1149
|0.50
|1.2847
|1.2862
|1.2727
|6679
|2006.09.04 02:40
|s/l
|1149
|0.50
|1.2862
|1.2862
|1.2727
|-72.20
|60936.83
|6680
|2006.09.04 02:40
|sell
|1150
|0.50
|1.2860
|1.2895
|1.2740
|6681
|2006.09.04 03:00
|modify
|1150
|0.50
|1.2860
|1.2893
|1.2740
|6682
|2006.09.04 03:10
|modify
|1150
|0.50
|1.2860
|1.2886
|1.2740
|6683
|2006.09.04 09:10
|modify
|1150
|0.50
|1.2860
|1.2881
|1.2740
|6684
|2006.09.04 11:40
|modify
|1150
|0.50
|1.2860
|1.2876
|1.2740
|6685
|2006.09.04 23:20
|s/l
|1150
|0.50
|1.2876
|1.2876
|1.2740
|-80.00
|60856.83
|6686
|2006.09.04 23:20
|sell
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2911
|1.2756
|6687
|2006.09.04 23:30
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2905
|1.2756
|6688
|2006.09.05 00:20
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2895
|1.2756
|6689
|2006.09.05 01:10
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2891
|1.2756
|6690
|2006.09.05 03:30
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2883
|1.2756
|6691
|2006.09.05 03:40
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2872
|1.2756
|6692
|2006.09.05 05:40
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2870
|1.2756
|6693
|2006.09.05 06:30
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2867
|1.2756
|6694
|2006.09.05 08:30
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2866
|1.2756
|6695
|2006.09.05 10:30
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2857
|1.2756
|6696
|2006.09.05 14:20
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2846
|1.2756
|6697
|2006.09.05 15:10
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2841
|1.2756
|6698
|2006.09.05 16:40
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2834
|1.2756
|6699
|2006.09.05 17:30
|modify
|1151
|0.50
|1.2876
|1.2832
|1.2756
|6700
|2006.09.06 10:20
|s/l
|1151
|0.50
|1.2832
|1.2832
|1.2756
|225.59
|61082.42
|6701
|2006.09.06 10:20
|sell
|1152
|0.50
|1.2834
|1.2869
|1.2714
|6702
|2006.09.06 10:30
|modify
|1152
|0.50
|1.2834
|1.2861
|1.2714
|6703
|2006.09.06 10:40
|modify
|1152
|0.50
|1.2834
|1.2855
|1.2714
|6704
|2006.09.06 11:30
|modify
|1152
|0.50
|1.2834
|1.2849
|1.2714
|6705
|2006.09.06 13:10
|modify
|1152
|0.50
|1.2834
|1.2845
|1.2714
|6706
|2006.09.06 14:10
|modify
|1152
|0.50
|1.2834
|1.2832
|1.2714
|6707
|2006.09.06 14:30
|modify
|1152
|0.50
|1.2834
|1.2825
|1.2714
|6708
|2006.09.06 15:20
|modify
|1152
|0.50
|1.2834
|1.2819
|1.2714
|6709
|2006.09.06 15:40
|modify
|1152
|0.50
|1.2834
|1.2814
|1.2714
|6710
|2006.09.06 16:40
|modify
|1152
|0.50
|1.2834
|1.2808
|1.2714
|6711
|2006.09.06 21:20
|s/l
|1152
|0.50
|1.2808
|1.2808
|1.2714
|130.00
|61212.42
|6712
|2006.09.06 21:20
|sell
|1153
|0.50
|1.2817
|1.2852
|1.2697
|6713
|2006.09.06 21:30
|modify
|1153
|0.50
|1.2817
|1.2849
|1.2697
|6714
|2006.09.06 21:40
|modify
|1153
|0.50
|1.2817
|1.2823
|1.2697
|6715
|2006.09.07 02:10
|s/l
|1153
|0.50
|1.2823
|1.2823
|1.2697
|-21.61
|61190.81
|6716
|2006.09.07 02:10
|sell
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2857
|1.2702
|6717
|2006.09.07 02:20
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2854
|1.2702
|6718
|2006.09.07 02:40
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2851
|1.2702
|6719
|2006.09.07 08:10
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2847
|1.2702
|6720
|2006.09.07 09:40
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2846
|1.2702
|6721
|2006.09.07 10:40
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2832
|1.2702
|6722
|2006.09.07 11:30
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2812
|1.2702
|6723
|2006.09.07 12:40
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2810
|1.2702
|6724
|2006.09.07 13:30
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2809
|1.2702
|6725
|2006.09.07 13:40
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2790
|1.2702
|6726
|2006.09.07 14:20
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2783
|1.2702
|6727
|2006.09.07 14:30
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2760
|1.2702
|6728
|2006.09.07 15:20
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2756
|1.2702
|6729
|2006.09.07 15:40
|modify
|1154
|0.50
|1.2822
|1.2743
|1.2702
|6730
|2006.09.07 18:10
|s/l
|1154
|0.50
|1.2743
|1.2743
|1.2702
|395.00
|61585.81
|6731
|2006.09.07 18:10
|sell
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2794
|1.2639
|6732
|2006.09.07 18:20
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2775
|1.2639
|6733
|2006.09.07 18:30
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2762
|1.2639
|6734
|2006.09.07 21:10
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2761
|1.2639
|6735
|2006.09.07 22:10
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2760
|1.2639
|6736
|2006.09.08 03:10
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2756
|1.2639
|6737
|2006.09.08 03:40
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2754
|1.2639
|6738
|2006.09.08 04:40
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2752
|1.2639
|6739
|2006.09.08 08:10
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2751
|1.2639
|6740
|2006.09.08 09:30
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2748
|1.2639
|6741
|2006.09.08 09:40
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2743
|1.2639
|6742
|2006.09.08 10:40
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2733
|1.2639
|6743
|2006.09.08 14:40
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2732
|1.2639
|6744
|2006.09.08 15:40
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2702
|1.2639
|6745
|2006.09.08 16:30
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2698
|1.2639
|6746
|2006.09.08 17:40
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2689
|1.2639
|6747
|2006.09.11 04:20
|modify
|1155
|0.50
|1.2759
|1.2686
|1.2639
|6748
|2006.09.11 07:10
|s/l
|1155
|0.50
|1.2686
|1.2686
|1.2639
|370.59
|61956.41
|6749
|2006.09.11 07:10
|sell
|1156
|0.50
|1.2686
|1.2721
|1.2566
|6750
|2006.09.11 07:20
|modify
|1156
|0.50
|1.2686
|1.2711
|1.2566
|6751
|2006.09.11 09:10
|modify
|1156
|0.50
|1.2686
|1.2709
|1.2566
|6752
|2006.09.11 11:30
|s/l
|1156
|0.50
|1.2709
|1.2709
|1.2566
|-115.00
|61841.41
|6753
|2006.09.11 11:30
|sell
|1157
|0.50
|1.2720
|1.2755
|1.2600
|6754
|2006.09.11 11:40
|modify
|1157
|0.50
|1.2720
|1.2749
|1.2600
|6755
|2006.09.11 11:59
|modify
|1157
|0.50
|1.2720
|1.2747
|1.2600
|6756
|2006.09.11 12:00
|close
|1157
|0.50
|1.2712
|1.2747
|1.2600
|40.00
|61881.41
|6757
|2006.09.11 12:10
|buy
|1158
|0.50
|1.2703
|1.2668
|1.2823
|6758
|2006.09.11 12:20
|modify
|1158
|0.50
|1.2703
|1.2687
|1.2823
|6759
|2006.09.11 12:40
|modify
|1158
|0.50
|1.2703
|1.2707
|1.2823
|6760
|2006.09.11 14:10
|s/l
|1158
|0.50
|1.2707
|1.2707
|1.2823
|20.00
|61901.41
|6761
|2006.09.11 14:10
|buy
|1159
|0.50
|1.2708
|1.2673
|1.2828
|6762
|2006.09.11 14:20
|modify
|1159
|0.50
|1.2708
|1.2674
|1.2828
|6763
|2006.09.11 14:30
|modify
|1159
|0.50
|1.2708
|1.2679
|1.2828
|6764
|2006.09.11 14:40
|modify
|1159
|0.50
|1.2708
|1.2686
|1.2828
|6765
|2006.09.11 16:20
|modify
|1159
|0.50
|1.2708
|1.2687
|1.2828
|6766
|2006.09.11 17:30
|s/l
|1159
|0.50
|1.2687
|1.2687
|1.2828
|-105.00
|61796.41
|6767
|2006.09.11 17:30
|buy
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2647
|1.2802
|6768
|2006.09.11 17:40
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2650
|1.2802
|6769
|2006.09.11 17:59
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2657
|1.2802
|6770
|2006.09.11 18:00
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2658
|1.2802
|6771
|2006.09.11 18:10
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2666
|1.2802
|6772
|2006.09.11 19:10
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2667
|1.2802
|6773
|2006.09.11 19:20
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2669
|1.2802
|6774
|2006.09.11 20:10
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2670
|1.2802
|6775
|2006.09.11 22:30
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2671
|1.2802
|6776
|2006.09.12 00:40
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2672
|1.2802
|6777
|2006.09.12 01:40
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2680
|1.2802
|6778
|2006.09.12 03:40
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2684
|1.2802
|6779
|2006.09.12 04:30
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2690
|1.2802
|6780
|2006.09.12 08:40
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2691
|1.2802
|6781
|2006.09.12 10:20
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2693
|1.2802
|6782
|2006.09.12 10:30
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2696
|1.2802
|6783
|2006.09.12 15:10
|modify
|1160
|0.50
|1.2682
|1.2701
|1.2802
|6784
|2006.09.12 15:40
|s/l
|1160
|0.50
|1.2701
|1.2701
|1.2802
|91.22
|61887.63
|6785
|2006.09.12 15:40
|buy
|1161
|0.50
|1.2685
|1.2650
|1.2805
|6786
|2006.09.12 15:59
|modify
|1161
|0.50
|1.2685
|1.2688
|1.2805
|6787
|2006.09.12 16:10
|modify
|1161
|0.50
|1.2685
|1.2694
|1.2805
|6788
|2006.09.12 16:40
|s/l
|1161
|0.50
|1.2694
|1.2694
|1.2805
|45.00
|61932.63
|6789
|2006.09.12 16:40
|buy
|1162
|0.50
|1.2695
|1.2660
|1.2815
|6790
|2006.09.12 16:59
|modify
|1162
|0.50
|1.2695
|1.2667
|1.2815
|6791
|2006.09.12 17:40
|modify
|1162
|0.50
|1.2695
|1.2672
|1.2815
|6792
|2006.09.13 03:30
|s/l
|1162
|0.50
|1.2672
|1.2672
|1.2815
|-118.78
|61813.85
|6793
|2006.09.13 03:30
|buy
|1163
|0.50
|1.2672
|1.2637
|1.2792
|6794
|2006.09.13 03:40
|modify
|1163
|0.50
|1.2672
|1.2653
|1.2792
|6795
|2006.09.13 05:20
|modify
|1163
|0.50
|1.2672
|1.2654
|1.2792
|6796
|2006.09.13 06:10
|modify
|1163
|0.50
|1.2672
|1.2656
|1.2792
|6797
|2006.09.13 07:40
|modify
|1163
|0.50
|1.2672
|1.2660
|1.2792
|6798
|2006.09.13 08:30
|modify
|1163
|0.50
|1.2672
|1.2665
|1.2792
|6799
|2006.09.13 17:40
|s/l
|1163
|0.50
|1.2665
|1.2665
|1.2792
|-35.00
|61778.85
|6800
|2006.09.13 17:40
|buy
|1164
|0.50
|1.2667
|1.2632
|1.2787
|6801
|2006.09.13 18:00
|modify
|1164
|0.50
|1.2667
|1.2643
|1.2787
|6802
|2006.09.13 18:10
|modify
|1164
|0.50
|1.2667
|1.2683
|1.2787
|6803
|2006.09.13 18:40
|s/l
|1164
|0.50
|1.2683
|1.2683
|1.2787
|80.00
|61858.85
|6804
|2006.09.13 18:40
|buy
|1165
|0.50
|1.2679
|1.2644
|1.2799
|6805
|2006.09.13 19:00
|modify
|1165
|0.50
|1.2679
|1.2673
|1.2799
|6806
|2006.09.13 19:10
|modify
|1165
|0.50
|1.2679
|1.2684
|1.2799
|6807
|2006.09.13 21:10
|s/l
|1165
|0.50
|1.2684
|1.2684
|1.2799
|25.00
|61883.85
|6808
|2006.09.13 21:10
|buy
|1166
|0.50
|1.2686
|1.2651
|1.2806
|6809
|2006.09.13 21:30
|modify
|1166
|0.50
|1.2686
|1.2665
|1.2806
|6810
|2006.09.14 00:10
|modify
|1166
|0.50
|1.2686
|1.2666
|1.2806
|6811
|2006.09.14 04:20
|modify
|1166
|0.50
|1.2686
|1.2670
|1.2806
|6812
|2006.09.14 13:10
|modify
|1166
|0.50
|1.2686
|1.2671
|1.2806
|6813
|2006.09.14 13:30
|modify
|1166
|0.50
|1.2686
|1.2690
|1.2806
|6814
|2006.09.14 14:40
|modify
|1166
|0.50
|1.2686
|1.2701
|1.2806
|6815
|2006.09.14 15:10
|s/l
|1166
|0.50
|1.2701
|1.2701
|1.2806
|63.66
|61947.51
|6816
|2006.09.14 15:10
|buy
|1167
|0.50
|1.2697
|1.2662
|1.2817
|6817
|2006.09.14 15:30
|modify
|1167
|0.50
|1.2697
|1.2671
|1.2817
|6818
|2006.09.14 15:40
|modify
|1167
|0.50
|1.2697
|1.2704
|1.2817
|6819
|2006.09.14 16:10
|s/l
|1167
|0.50
|1.2704
|1.2704
|1.2817
|35.00
|61982.51
|6820
|2006.09.14 16:10
|buy
|1168
|0.50
|1.2704
|1.2669
|1.2824
|6821
|2006.09.14 16:20
|modify
|1168
|0.50
|1.2704
|1.2671
|1.2824
|6822
|2006.09.14 16:30
|modify
|1168
|0.50
|1.2704
|1.2679
|1.2824
|6823
|2006.09.14 16:40
|modify
|1168
|0.50
|1.2704
|1.2685
|1.2824
|6824
|2006.09.14 17:20
|modify
|1168
|0.50
|1.2704
|1.2698
|1.2824
|6825
|2006.09.14 17:30
|modify
|1168
|0.50
|1.2704
|1.2718
|1.2824
|6826
|2006.09.14 23:40
|s/l
|1168
|0.50
|1.2718
|1.2718
|1.2824
|70.00
|62052.51
|6827
|2006.09.14 23:40
|buy
|1169
|0.50
|1.2720
|1.2685
|1.2840
|6828
|2006.09.14 23:59
|modify
|1169
|0.50
|1.2720
|1.2690
|1.2840
|6829
|2006.09.15 00:20
|modify
|1169
|0.50
|1.2720
|1.2691
|1.2840
|6830
|2006.09.15 07:10
|modify
|1169
|0.50
|1.2720
|1.2694
|1.2840
|6831
|2006.09.15 08:10
|modify
|1169
|0.50
|1.2720
|1.2695
|1.2840
|6832
|2006.09.15 08:40
|modify
|1169
|0.50
|1.2720
|1.2702
|1.2840
|6833
|2006.09.15 12:30
|s/l
|1169
|0.50
|1.2702
|1.2702
|1.2840
|-93.78
|61958.73
|6834
|2006.09.15 12:30
|buy
|1170
|0.50
|1.2695
|1.2660
|1.2815
|6835
|2006.09.15 13:10
|modify
|1170
|0.50
|1.2695
|1.2662
|1.2815
|6836
|2006.09.15 15:40
|s/l
|1170
|0.50
|1.2662
|1.2662
|1.2815
|-165.00
|61793.73
|6837
|2006.09.15 15:40
|buy
|1171
|0.50
|1.2663
|1.2628
|1.2783
|6838
|2006.09.15 15:59
|modify
|1171
|0.50
|1.2663
|1.2638
|1.2783
|6839
|2006.09.15 16:10
|modify
|1171
|0.50
|1.2663
|1.2648
|1.2783
|6840
|2006.09.15 16:40
|s/l
|1171
|0.50
|1.2648
|1.2648
|1.2783
|-75.00
|61718.73
|6841
|2006.09.15 16:40
|buy
|1172
|0.50
|1.2634
|1.2599
|1.2754
|6842
|2006.09.15 17:00
|modify
|1172
|0.50
|1.2634
|1.2611
|1.2754
|6843
|2006.09.15 17:10
|modify
|1172
|0.50
|1.2634
|1.2624
|1.2754
|6844
|2006.09.15 21:20
|modify
|1172
|0.50
|1.2634
|1.2626
|1.2754
|6845
|2006.09.15 22:10
|modify
|1172
|0.50
|1.2634
|1.2630
|1.2754
|6846
|2006.09.18 00:20
|s/l
|1172
|0.50
|1.2630
|1.2630
|1.2754
|-23.78
|61694.95
|6847
|2006.09.18 00:20
|buy
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2597
|1.2752
|6848
|2006.09.18 00:30
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2608
|1.2752
|6849
|2006.09.18 00:40
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2610
|1.2752
|6850
|2006.09.18 01:40
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2611
|1.2752
|6851
|2006.09.18 03:20
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2622
|1.2752
|6852
|2006.09.18 06:40
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2624
|1.2752
|6853
|2006.09.18 07:20
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2625
|1.2752
|6854
|2006.09.18 07:30
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2629
|1.2752
|6855
|2006.09.18 07:40
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2631
|1.2752
|6856
|2006.09.18 09:30
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2639
|1.2752
|6857
|2006.09.18 09:40
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2649
|1.2752
|6858
|2006.09.18 10:30
|modify
|1173
|0.50
|1.2632
|1.2650
|1.2752
|6859
|2006.09.18 14:40
|s/l
|1173
|0.50
|1.2650
|1.2650
|1.2752
|90.00
|61784.95
|6860
|2006.09.18 14:40
|buy
|1174
|0.50
|1.2651
|1.2616
|1.2771
|6861
|2006.09.18 14:59
|modify
|1174
|0.50
|1.2651
|1.2631
|1.2771
|6862
|2006.09.18 15:10
|modify
|1174
|0.50
|1.2651
|1.2637
|1.2771
|6863
|2006.09.18 16:10
|modify
|1174
|0.50
|1.2651
|1.2661
|1.2771
|6864
|2006.09.18 16:20
|s/l
|1174
|0.50
|1.2661
|1.2661
|1.2771
|50.00
|61834.95
|6865
|2006.09.18 16:20
|buy
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2626
|1.2781
|6866
|2006.09.18 16:30
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2643
|1.2781
|6867
|2006.09.18 16:40
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2654
|1.2781
|6868
|2006.09.18 17:30
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2658
|1.2781
|6869
|2006.09.18 17:40
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2660
|1.2781
|6870
|2006.09.18 21:20
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2662
|1.2781
|6871
|2006.09.18 21:40
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2670
|1.2781
|6872
|2006.09.18 22:30
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2675
|1.2781
|6873
|2006.09.18 23:40
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2678
|1.2781
|6874
|2006.09.19 03:20
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2683
|1.2781
|6875
|2006.09.19 04:40
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2684
|1.2781
|6876
|2006.09.19 05:30
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2685
|1.2781
|6877
|2006.09.19 05:40
|modify
|1175
|0.50
|1.2661
|1.2692
|1.2781
|6878
|2006.09.19 10:30
|s/l
|1175
|0.50
|1.2692
|1.2692
|1.2781
|151.22
|61986.17
|6879
|2006.09.19 10:30
|buy
|1176
|0.50
|1.2689
|1.2654
|1.2809
|6880
|2006.09.19 12:40
|s/l
|1176
|0.50
|1.2654
|1.2654
|1.2809
|-175.00
|61811.17
|6881
|2006.09.19 12:40
|buy
|1177
|0.50
|1.2653
|1.2618
|1.2773
|6882
|2006.09.19 12:59
|modify
|1177
|0.50
|1.2653
|1.2619
|1.2773
|6883
|2006.09.19 13:10
|modify
|1177
|0.50
|1.2653
|1.2629
|1.2773
|6884
|2006.09.19 14:10
|modify
|1177
|0.50
|1.2653
|1.2632
|1.2773
|6885
|2006.09.19 15:10
|modify
|1177
|0.50
|1.2653
|1.2673
|1.2773
|6886
|2006.09.19 15:30
|s/l
|1177
|0.50
|1.2673
|1.2673
|1.2773
|100.00
|61911.17
|6887
|2006.09.19 15:30
|buy
|1178
|0.50
|1.2653
|1.2618
|1.2773
|6888
|2006.09.19 15:40
|modify
|1178
|0.50
|1.2653
|1.2627
|1.2773
|6889
|2006.09.19 15:59
|modify
|1178
|0.50
|1.2653
|1.2667
|1.2773
|6890
|2006.09.19 16:00
|modify
|1178
|0.50
|1.2653
|1.2668
|1.2773
|6891
|2006.09.19 16:10
|modify
|1178
|0.50
|1.2653
|1.2681
|1.2773
|6892
|2006.09.19 17:40
|modify
|1178
|0.50
|1.2653
|1.2684
|1.2773
|6893
|2006.09.19 18:10
|s/l
|1178
|0.50
|1.2684
|1.2684
|1.2773
|155.00
|62066.17
|6894
|2006.09.19 18:10
|buy
|1179
|0.50
|1.2671
|1.2636
|1.2791
|6895
|2006.09.19 18:30
|modify
|1179
|0.50
|1.2671
|1.2666
|1.2791
|6896
|2006.09.19 18:40
|modify
|1179
|0.50
|1.2671
|1.2672
|1.2791
|6897
|2006.09.19 19:10
|s/l
|1179
|0.50
|1.2672
|1.2672
|1.2791
|5.00
|62071.17
|6898
|2006.09.19 19:10
|buy
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2630
|1.2785
|6899
|2006.09.19 19:20
|modify
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2645
|1.2785
|6900
|2006.09.19 19:30
|modify
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2648
|1.2785
|6901
|2006.09.19 23:10
|modify
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2650
|1.2785
|6902
|2006.09.20 07:30
|modify
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2653
|1.2785
|6903
|2006.09.20 07:40
|modify
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2657
|1.2785
|6904
|2006.09.20 17:10
|modify
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2661
|1.2785
|6905
|2006.09.20 17:40
|modify
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2669
|1.2785
|6906
|2006.09.20 18:30
|modify
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2671
|1.2785
|6907
|2006.09.20 18:40
|modify
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2677
|1.2785
|6908
|2006.09.20 21:20
|modify
|1180
|0.50
|1.2665
|1.2695
|1.2785
|6909
|2006.09.20 22:10
|s/l
|1180
|0.50
|1.2695
|1.2695
|1.2785
|146.22
|62217.39
|6910
|2006.09.20 22:10
|buy
|1181
|0.50
|1.2684
|1.2649
|1.2804
|6911
|2006.09.20 22:40
|modify
|1181
|0.50
|1.2684
|1.2663
|1.2804
|6912
|2006.09.21 03:10
|modify
|1181
|0.50
|1.2684
|1.2665
|1.2804
|6913
|2006.09.21 03:30
|modify
|1181
|0.50
|1.2684
|1.2684
|1.2804
|6914
|2006.09.21 04:40
|modify
|1181
|0.50
|1.2684
|1.2693
|1.2804
|6915
|2006.09.21 10:30
|modify
|1181
|0.50
|1.2684
|1.2701
|1.2804
|6916
|2006.09.21 13:30
|modify
|1181
|0.50
|1.2684
|1.2712
|1.2804
|6917
|2006.09.21 15:40
|modify
|1181
|0.50
|1.2684
|1.2713
|1.2804
|6918
|2006.09.21 17:10
|s/l
|1181
|0.50
|1.2713
|1.2713
|1.2804
|133.66
|62351.05
|6919
|2006.09.21 17:10
|buy
|1182
|0.50
|1.2712
|1.2677
|1.2832
|6920
|2006.09.21 17:20
|modify
|1182
|0.50
|1.2712
|1.2707
|1.2832
|6921
|2006.09.21 19:10
|modify
|1182
|0.50
|1.2712
|1.2732
|1.2832
|6922
|2006.09.21 19:20
|modify
|1182
|0.50
|1.2712
|1.2757
|1.2832
|6923
|2006.09.21 19:40
|s/l
|1182
|0.50
|1.2757
|1.2757
|1.2832
|225.00
|62576.05
|6924
|2006.09.21 19:40
|buy
|1183
|0.50
|1.2730
|1.2695
|1.2850
|6925
|2006.09.21 19:59
|modify
|1183
|0.50
|1.2730
|1.2743
|1.2850
|6926
|2006.09.21 20:10
|modify
|1183
|0.50
|1.2730
|1.2747
|1.2850
|6927
|2006.09.21 21:40
|modify
|1183
|0.50
|1.2730
|1.2755
|1.2850
|6928
|2006.09.21 22:30
|modify
|1183
|0.50
|1.2730
|1.2764
|1.2850
|6929
|2006.09.22 08:40
|modify
|1183
|0.50
|1.2730
|1.2765
|1.2850
|6930
|2006.09.22 09:30
|modify
|1183
|0.50
|1.2730
|1.2770
|1.2850
|6931
|2006.09.22 10:20
|modify
|1183
|0.50
|1.2730
|1.2778
|1.2850
|6932
|2006.09.22 10:40
|modify
|1183
|0.50
|1.2730
|1.2792
|1.2850
|6933
|2006.09.22 11:40
|modify
|1183
|0.50
|1.2730
|1.2798
|1.2850
|6934
|2006.09.22 18:40
|s/l
|1183
|0.50
|1.2798
|1.2798
|1.2850
|336.22
|62912.27
|6935
|2006.09.22 18:40
|buy
|1184
|0.50
|1.2790
|1.2755
|1.2910
|6936
|2006.09.22 18:59
|modify
|1184
|0.50
|1.2790
|1.2762
|1.2910
|6937
|2006.09.22 19:00
|modify
|1184
|0.50
|1.2790
|1.2763
|1.2910
|6938
|2006.09.22 19:10
|modify
|1184
|0.50
|1.2790
|1.2769
|1.2910
|6939
|2006.09.22 19:20
|modify
|1184
|0.50
|1.2790
|1.2774
|1.2910
|6940
|2006.09.25 04:00
|close
|1184
|0.50
|1.2782
|1.2774
|1.2910
|-43.78
|62868.49
|6941
|2006.09.25 04:10
|sell
|1185
|0.50
|1.2781
|1.2816
|1.2661
|6942
|2006.09.25 07:30
|s/l
|1185
|0.50
|1.2816
|1.2816
|1.2661
|-175.00
|62693.49
|6943
|2006.09.25 07:30
|sell
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2851
|1.2696
|6944
|2006.09.25 08:10
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2840
|1.2696
|6945
|2006.09.25 10:10
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2819
|1.2696
|6946
|2006.09.25 11:10
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2818
|1.2696
|6947
|2006.09.25 12:20
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2817
|1.2696
|6948
|2006.09.25 12:40
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2801
|1.2696
|6949
|2006.09.25 13:40
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2799
|1.2696
|6950
|2006.09.25 15:40
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2797
|1.2696
|6951
|2006.09.25 16:30
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2792
|1.2696
|6952
|2006.09.25 17:20
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2768
|1.2696
|6953
|2006.09.26 10:10
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2767
|1.2696
|6954
|2006.09.26 11:20
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2763
|1.2696
|6955
|2006.09.26 11:40
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2747
|1.2696
|6956
|2006.09.26 12:10
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2744
|1.2696
|6957
|2006.09.26 12:30
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2737
|1.2696
|6958
|2006.09.26 12:40
|modify
|1186
|0.50
|1.2816
|1.2732
|1.2696
|6959
|2006.09.26 13:40
|t/p
|1186
|0.50
|1.2696
|1.2732
|1.2696
|602.80
|63296.28
|6960
|2006.09.26 13:40
|sell
|1187
|0.50
|1.2690
|1.2725
|1.2570
|6961
|2006.09.26 14:40
|modify
|1187
|0.50
|1.2690
|1.2721
|1.2570
|6962
|2006.09.26 17:20
|modify
|1187
|0.50
|1.2690
|1.2699
|1.2570
|6963
|2006.09.26 19:10
|s/l
|1187
|0.50
|1.2699
|1.2699
|1.2570
|-45.00
|63251.28
|6964
|2006.09.26 19:10
|sell
|1188
|0.50
|1.2697
|1.2732
|1.2577
|6965
|2006.09.26 19:30
|modify
|1188
|0.50
|1.2697
|1.2731
|1.2577
|6966
|2006.09.26 19:40
|modify
|1188
|0.50
|1.2697
|1.2713
|1.2577
|6967
|2006.09.27 09:30
|modify
|1188
|0.50
|1.2697
|1.2709
|1.2577
|6968
|2006.09.27 15:20
|s/l
|1188
|0.50
|1.2709
|1.2709
|1.2577
|-57.20
|63194.08
|6969
|2006.09.27 15:20
|sell
|1189
|0.50
|1.2712
|1.2747
|1.2592
|6970
|2006.09.27 15:30
|modify
|1189
|0.50
|1.2712
|1.2714
|1.2592
|6971
|2006.09.27 15:40
|s/l
|1189
|0.50
|1.2714
|1.2714
|1.2592
|-10.00
|63184.08
|6972
|2006.09.27 15:40
|sell
|1190
|0.50
|1.2721
|1.2756
|1.2601
|6973
|2006.09.27 15:59
|modify
|1190
|0.50
|1.2721
|1.2726
|1.2601
|6974
|2006.09.27 16:20
|modify
|1190
|0.50
|1.2721
|1.2724
|1.2601
|6975
|2006.09.27 17:40
|modify
|1190
|0.50
|1.2721
|1.2713
|1.2601
|6976
|2006.09.27 18:40
|s/l
|1190
|0.50
|1.2713
|1.2713
|1.2601
|40.00
|63224.08
|6977
|2006.09.27 18:40
|sell
|1191
|0.50
|1.2715
|1.2750
|1.2595
|6978
|2006.09.27 18:59
|modify
|1191
|0.50
|1.2715
|1.2737
|1.2595
|6979
|2006.09.27 19:20
|modify
|1191
|0.50
|1.2715
|1.2736
|1.2595
|6980
|2006.09.28 08:10
|s/l
|1191
|0.50
|1.2736
|1.2736
|1.2595
|-96.61
|63127.47
|6981
|2006.09.28 08:10
|sell
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2770
|1.2615
|6982
|2006.09.28 08:20
|modify
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2767
|1.2615
|6983
|2006.09.28 08:30
|modify
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2762
|1.2615
|6984
|2006.09.28 08:40
|modify
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2760
|1.2615
|6985
|2006.09.28 09:10
|modify
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2759
|1.2615
|6986
|2006.09.28 09:20
|modify
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2750
|1.2615
|6987
|2006.09.28 09:30
|modify
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2747
|1.2615
|6988
|2006.09.28 12:40
|modify
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2739
|1.2615
|6989
|2006.09.28 15:10
|modify
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2732
|1.2615
|6990
|2006.09.28 15:30
|modify
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2726
|1.2615
|6991
|2006.09.28 17:40
|modify
|1192
|0.50
|1.2735
|1.2716
|1.2615
|6992
|2006.09.28 21:40
|s/l
|1192
|0.50
|1.2716
|1.2716
|1.2615
|95.00
|63222.47
|6993
|2006.09.28 21:40
|sell
|1193
|0.50
|1.2716
|1.2751
|1.2596
|6994
|2006.09.28 22:00
|modify
|1193
|0.50
|1.2716
|1.2747
|1.2596
|6995
|2006.09.28 22:10
|modify
|1193
|0.50
|1.2716
|1.2740
|1.2596
|6996
|2006.09.28 23:10
|modify
|1193
|0.50
|1.2716
|1.2736
|1.2596
|6997
|2006.09.29 00:20
|modify
|1193
|0.50
|1.2716
|1.2731
|1.2596
|6998
|2006.09.29 09:10
|modify
|1193
|0.50
|1.2716
|1.2718
|1.2596
|6999
|2006.09.29 10:40
|modify
|1193
|0.50
|1.2716
|1.2699
|1.2596
|7000
|2006.09.29 11:40
|modify
|1193
|0.50
|1.2716
|1.2692
|1.2596
|7001
|2006.09.29 15:30
|modify
|1193
|0.50
|1.2716
|1.2675
|1.2596
|7002
|2006.09.29 18:20
|s/l
|1193
|0.50
|1.2675
|1.2675
|1.2596
|207.80
|63430.26
|7003
|2006.09.29 18:20
|sell
|1194
|0.50
|1.2710
|1.2745
|1.2590
|7004
|2006.09.29 18:30
|modify
|1194
|0.50
|1.2710
|1.2702
|1.2590
|7005
|2006.10.02 10:20
|modify
|1194
|0.50
|1.2710
|1.2699
|1.2590
|7006
|2006.10.02 13:10
|s/l
|1194
|0.50
|1.2699
|1.2699
|1.2590
|57.80
|63488.06
|7007
|2006.10.02 13:10
|sell
|1195
|0.50
|1.2702
|1.2737
|1.2582
|7008
|2006.10.02 13:30
|modify
|1195
|0.50
|1.2702
|1.2725
|1.2582
|7009
|2006.10.02 14:20
|modify
|1195
|0.50
|1.2702
|1.2724
|1.2582
|7010
|2006.10.02 15:10
|modify
|1195
|0.50
|1.2702
|1.2717
|1.2582
|7011
|2006.10.02 16:20
|s/l
|1195
|0.50
|1.2717
|1.2717
|1.2582
|-75.00
|63413.06
|7012
|2006.10.02 16:20
|sell
|1196
|0.50
|1.2738
|1.2773
|1.2618
|7013
|2006.10.02 17:10
|modify
|1196
|0.50
|1.2738
|1.2769
|1.2618
|7014
|2006.10.03 09:30
|s/l
|1196
|0.50
|1.2769
|1.2769
|1.2618
|-152.20
|63260.86
|7015
|2006.10.03 09:30
|sell
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2803
|1.2648
|7016
|2006.10.03 09:40
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2800
|1.2648
|7017
|2006.10.03 09:59
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2793
|1.2648
|7018
|2006.10.03 10:00
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2792
|1.2648
|7019
|2006.10.03 10:10
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2782
|1.2648
|7020
|2006.10.03 11:10
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2776
|1.2648
|7021
|2006.10.03 11:20
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2773
|1.2648
|7022
|2006.10.03 14:30
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2769
|1.2648
|7023
|2006.10.03 15:20
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2759
|1.2648
|7024
|2006.10.03 19:30
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2757
|1.2648
|7025
|2006.10.04 04:10
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2754
|1.2648
|7026
|2006.10.04 04:20
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2750
|1.2648
|7027
|2006.10.04 10:10
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2748
|1.2648
|7028
|2006.10.04 11:10
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2735
|1.2648
|7029
|2006.10.04 11:20
|modify
|1197
|0.50
|1.2768
|1.2722
|1.2648
|7030
|2006.10.04 11:40
|s/l
|1197
|0.50
|1.2722
|1.2722
|1.2648
|232.80
|63493.65
|7031
|2006.10.04 11:40
|sell
|1198
|0.50
|1.2720
|1.2755
|1.2600
|7032
|2006.10.04 11:59
|modify
|1198
|0.50
|1.2720
|1.2724
|1.2600
|7033
|2006.10.04 12:10
|modify
|1198
|0.50
|1.2720
|1.2719
|1.2600
|7034
|2006.10.04 13:40
|modify
|1198
|0.50
|1.2720
|1.2707
|1.2600
|7035
|2006.10.04 14:40
|modify
|1198
|0.50
|1.2720
|1.2702
|1.2600
|7036
|2006.10.04 19:20
|s/l
|1198
|0.50
|1.2702
|1.2702
|1.2600
|90.00
|63583.65
|7037
|2006.10.04 19:20
|sell
|1199
|0.50
|1.2701
|1.2736
|1.2581
|7038
|2006.10.04 19:59
|modify
|1199
|0.50
|1.2701
|1.2725
|1.2581
|7039
|2006.10.04 20:20
|modify
|1199
|0.50
|1.2701
|1.2723
|1.2581
|7040
|2006.10.05 02:30
|s/l
|1199
|0.50
|1.2723
|1.2723
|1.2581
|-101.61
|63482.04
|7041
|2006.10.05 02:30
|sell
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2756
|1.2601
|7042
|2006.10.05 03:00
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2755
|1.2601
|7043
|2006.10.05 03:10
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2738
|1.2601
|7044
|2006.10.05 04:20
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2737
|1.2601
|7045
|2006.10.05 04:30
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2732
|1.2601
|7046
|2006.10.05 05:40
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2731
|1.2601
|7047
|2006.10.05 07:40
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2729
|1.2601
|7048
|2006.10.05 15:20
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2722
|1.2601
|7049
|2006.10.05 16:10
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2712
|1.2601
|7050
|2006.10.05 17:40
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2709
|1.2601
|7051
|2006.10.06 10:20
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2708
|1.2601
|7052
|2006.10.06 14:10
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2701
|1.2601
|7053
|2006.10.06 14:30
|modify
|1200
|0.50
|1.2721
|1.2699
|1.2601
|7054
|2006.10.06 15:10
|s/l
|1200
|0.50
|1.2699
|1.2699
|1.2601
|112.80
|63594.84
|7055
|2006.10.06 15:10
|sell
|1201
|0.50
|1.2726
|1.2761
|1.2606
|7056
|2006.10.06 15:20
|t/p
|1201
|0.50
|1.2606
|1.2761
|1.2606
|600.00
|64194.84
|7057
|2006.10.06 15:20
|sell
|1202
|0.50
|1.2595
|1.2630
|1.2475
|7058
|2006.10.06 15:30
|s/l
|1202
|0.50
|1.2630
|1.2630
|1.2475
|-175.00
|64019.84
|7059
|2006.10.06 15:30
|sell
|1203
|0.50
|1.2651
|1.2686
|1.2531
|7060
|2006.10.06 15:40
|modify
|1203
|0.50
|1.2651
|1.2632
|1.2531
|7061
|2006.10.06 16:40
|modify
|1203
|0.50
|1.2651
|1.2623
|1.2531
|7062
|2006.10.06 17:40
|modify
|1203
|0.50
|1.2651
|1.2609
|1.2531
|7063
|2006.10.06 18:10
|s/l
|1203
|0.50
|1.2609
|1.2609
|1.2531
|210.00
|64229.84
|7064
|2006.10.06 18:10
|sell
|1204
|0.50
|1.2610
|1.2645
|1.2490
|7065
|2006.10.06 18:20
|modify
|1204
|0.50
|1.2610
|1.2643
|1.2490
|7066
|2006.10.06 18:30
|modify
|1204
|0.50
|1.2610
|1.2622
|1.2490
|7067
|2006.10.06 18:40
|modify
|1204
|0.50
|1.2610
|1.2618
|1.2490
|7068
|2006.10.10 11:10
|modify
|1204
|0.50
|1.2610
|1.2597
|1.2490
|7069
|2006.10.10 11:40
|s/l
|1204
|0.50
|1.2597
|1.2597
|1.2490
|70.59
|64300.43
|7070
|2006.10.10 11:40
|sell
|1205
|0.50
|1.2600
|1.2635
|1.2480
|7071
|2006.10.10 11:59
|modify
|1205
|0.50
|1.2600
|1.2605
|1.2480
|7072
|2006.10.10 12:10
|modify
|1205
|0.50
|1.2600
|1.2592
|1.2480
|7073
|2006.10.10 14:30
|modify
|1205
|0.50
|1.2600
|1.2565
|1.2480
|7074
|2006.10.10 14:40
|modify
|1205
|0.50
|1.2600
|1.2563
|1.2480
|7075
|2006.10.10 16:40
|modify
|1205
|0.50
|1.2600
|1.2555
|1.2480
|7076
|2006.10.11 11:30
|s/l
|1205
|0.50
|1.2555
|1.2555
|1.2480
|227.80
|64528.23
|7077
|2006.10.11 11:30
|sell
|1206
|0.50
|1.2556
|1.2591
|1.2436
|7078
|2006.10.11 11:40
|modify
|1206
|0.50
|1.2556
|1.2573
|1.2436
|7079
|2006.10.11 21:10
|modify
|1206
|0.50
|1.2556
|1.2540
|1.2436
|7080
|2006.10.11 21:40
|s/l
|1206
|0.50
|1.2540
|1.2540
|1.2436
|80.00
|64608.23
|7081
|2006.10.11 21:40
|sell
|1207
|0.50
|1.2550
|1.2585
|1.2430
|7082
|2006.10.11 21:59
|modify
|1207
|0.50
|1.2550
|1.2555
|1.2430
|7083
|2006.10.11 22:00
|modify
|1207
|0.50
|1.2550
|1.2554
|1.2430
|7084
|2006.10.11 22:10
|modify
|1207
|0.50
|1.2550
|1.2552
|1.2430
|7085
|2006.10.11 23:40
|modify
|1207
|0.50
|1.2550
|1.2547
|1.2430
|7086
|2006.10.12 10:40
|s/l
|1207
|0.50
|1.2547
|1.2547
|1.2430
|23.39
|64631.62
|7087
|2006.10.12 10:40
|sell
|1208
|0.50
|1.2569
|1.2604
|1.2449
|7088
|2006.10.12 10:59
|modify
|1208
|0.50
|1.2569
|1.2596
|1.2449
|7089
|2006.10.12 11:00
|modify
|1208
|0.50
|1.2569
|1.2595
|1.2449
|7090
|2006.10.12 11:10
|modify
|1208
|0.50
|1.2569
|1.2582
|1.2449
|7091
|2006.10.12 12:00
|close
|1208
|0.50
|1.2560
|1.2582
|1.2449
|45.00
|64676.62
|7092
|2006.10.12 12:10
|buy
|1209
|0.50
|1.2543
|1.2508
|1.2663
|7093
|2006.10.12 12:40
|modify
|1209
|0.50
|1.2543
|1.2524
|1.2663
|7094
|2006.10.12 14:10
|s/l
|1209
|0.50
|1.2524
|1.2524
|1.2663
|-95.00
|64581.62
|7095
|2006.10.12 14:10
|buy
|1210
|0.50
|1.2521
|1.2486
|1.2641
|7096
|2006.10.12 14:20
|modify
|1210
|0.50
|1.2521
|1.2512
|1.2641
|7097
|2006.10.12 15:10
|modify
|1210
|0.50
|1.2521
|1.2523
|1.2641
|7098
|2006.10.12 16:40
|s/l
|1210
|0.50
|1.2523
|1.2523
|1.2641
|10.00
|64591.62
|7099
|2006.10.12 16:40
|buy
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2485
|1.2640
|7100
|2006.10.12 17:00
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2506
|1.2640
|7101
|2006.10.12 17:10
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2513
|1.2640
|7102
|2006.10.12 20:20
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2519
|1.2640
|7103
|2006.10.12 21:40
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2520
|1.2640
|7104
|2006.10.12 22:40
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2521
|1.2640
|7105
|2006.10.12 23:40
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2526
|1.2640
|7106
|2006.10.13 00:40
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2528
|1.2640
|7107
|2006.10.13 01:40
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2533
|1.2640
|7108
|2006.10.13 04:20
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2542
|1.2640
|7109
|2006.10.13 05:10
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2543
|1.2640
|7110
|2006.10.13 06:40
|modify
|1211
|0.50
|1.2520
|1.2544
|1.2640
|7111
|2006.10.13 14:40
|s/l
|1211
|0.50
|1.2544
|1.2544
|1.2640
|116.22
|64707.84
|7112
|2006.10.13 14:40
|buy
|1212
|0.50
|1.2545
|1.2510
|1.2665
|7113
|2006.10.13 14:59
|modify
|1212
|0.50
|1.2545
|1.2518
|1.2665
|7114
|2006.10.13 15:00
|modify
|1212
|0.50
|1.2545
|1.2519
|1.2665
|7115
|2006.10.13 15:10
|modify
|1212
|0.50
|1.2545
|1.2541
|1.2665
|7116
|2006.10.13 15:30
|s/l
|1212
|0.50
|1.2541
|1.2541
|1.2665
|-20.00
|64687.84
|7117
|2006.10.13 15:30
|buy
|1213
|0.50
|1.2527
|1.2492
|1.2647
|7118
|2006.10.13 16:10
|modify
|1213
|0.50
|1.2527
|1.2495
|1.2647
|7119
|2006.10.13 17:40
|s/l
|1213
|0.50
|1.2495
|1.2495
|1.2647
|-160.00
|64527.84
|7120
|2006.10.13 17:40
|buy
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2453
|1.2608
|7121
|2006.10.13 17:59
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2460
|1.2608
|7122
|2006.10.13 18:00
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2461
|1.2608
|7123
|2006.10.13 18:10
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2466
|1.2608
|7124
|2006.10.13 18:20
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2469
|1.2608
|7125
|2006.10.13 19:10
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2474
|1.2608
|7126
|2006.10.13 20:10
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2483
|1.2608
|7127
|2006.10.13 20:20
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2485
|1.2608
|7128
|2006.10.16 11:40
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2496
|1.2608
|7129
|2006.10.16 15:20
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2500
|1.2608
|7130
|2006.10.16 16:40
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2504
|1.2608
|7131
|2006.10.17 01:30
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2508
|1.2608
|7132
|2006.10.17 01:40
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2509
|1.2608
|7133
|2006.10.17 03:40
|modify
|1214
|0.50
|1.2488
|1.2511
|1.2608
|7134
|2006.10.17 15:20
|s/l
|1214
|0.50
|1.2511
|1.2511
|1.2608
|107.44
|64635.28
|7135
|2006.10.17 15:20
|buy
|1215
|0.50
|1.2509
|1.2474
|1.2629
|7136
|2006.10.17 15:30
|modify
|1215
|0.50
|1.2509
|1.2483
|1.2629
|7137
|2006.10.17 15:59
|modify
|1215
|0.50
|1.2509
|1.2492
|1.2629
|7138
|2006.10.17 16:20
|modify
|1215
|0.50
|1.2509
|1.2522
|1.2629
|7139
|2006.10.17 17:10
|modify
|1215
|0.50
|1.2509
|1.2523
|1.2629
|7140
|2006.10.17 18:40
|modify
|1215
|0.50
|1.2509
|1.2531
|1.2629
|7141
|2006.10.17 19:30
|modify
|1215
|0.50
|1.2509
|1.2533
|1.2629
|7142
|2006.10.18 00:30
|s/l
|1215
|0.50
|1.2533
|1.2533
|1.2629
|116.22
|64751.50
|7143
|2006.10.18 00:30
|buy
|1216
|0.50
|1.2533
|1.2498
|1.2653
|7144
|2006.10.18 00:59
|modify
|1216
|0.50
|1.2533
|1.2502
|1.2653
|7145
|2006.10.18 01:00
|modify
|1216
|0.50
|1.2533
|1.2503
|1.2653
|7146
|2006.10.18 01:10
|modify
|1216
|0.50
|1.2533
|1.2522
|1.2653
|7147
|2006.10.18 10:40
|modify
|1216
|0.50
|1.2533
|1.2525
|1.2653
|7148
|2006.10.18 15:20
|s/l
|1216
|0.50
|1.2525
|1.2525
|1.2653
|-40.00
|64711.50
|7149
|2006.10.18 15:20
|buy
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2490
|1.2645
|7150
|2006.10.18 16:40
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2492
|1.2645
|7151
|2006.10.18 20:10
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2495
|1.2645
|7152
|2006.10.18 21:40
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2500
|1.2645
|7153
|2006.10.18 22:40
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2504
|1.2645
|7154
|2006.10.19 01:20
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2505
|1.2645
|7155
|2006.10.19 02:10
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2510
|1.2645
|7156
|2006.10.19 09:20
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2511
|1.2645
|7157
|2006.10.19 10:10
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2529
|1.2645
|7158
|2006.10.19 11:10
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2533
|1.2645
|7159
|2006.10.19 12:40
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2543
|1.2645
|7160
|2006.10.19 16:20
|modify
|1217
|0.50
|1.2525
|1.2562
|1.2645
|7161
|2006.10.19 16:30
|s/l
|1217
|0.50
|1.2562
|1.2562
|1.2645
|173.66
|64885.16
|7162
|2006.10.19 16:30
|buy
|1218
|0.50
|1.2563
|1.2528
|1.2683
|7163
|2006.10.19 16:40
|modify
|1218
|0.50
|1.2563
|1.2537
|1.2683
|7164
|2006.10.19 16:59
|modify
|1218
|0.50
|1.2563
|1.2549
|1.2683
|7165
|2006.10.19 17:10
|modify
|1218
|0.50
|1.2563
|1.2572
|1.2683
|7166
|2006.10.19 19:40
|modify
|1218
|0.50
|1.2563
|1.2582
|1.2683
|7167
|2006.10.19 20:20
|modify
|1218
|0.50
|1.2563
|1.2587
|1.2683
|7168
|2006.10.19 20:30
|modify
|1218
|0.50
|1.2563
|1.2596
|1.2683
|7169
|2006.10.19 21:20
|modify
|1218
|0.50
|1.2563
|1.2597
|1.2683
|7170
|2006.10.19 21:40
|modify
|1218
|0.50
|1.2563
|1.2609
|1.2683
|7171
|2006.10.20 12:20
|s/l
|1218
|0.50
|1.2609
|1.2609
|1.2683
|226.22
|65111.38
|7172
|2006.10.20 12:20
|buy
|1219
|0.50
|1.2605
|1.2570
|1.2725
|7173
|2006.10.20 12:40
|modify
|1219
|0.50
|1.2605
|1.2572
|1.2725
|7174
|2006.10.20 13:40
|modify
|1219
|0.50
|1.2605
|1.2580
|1.2725
|7175
|2006.10.20 14:20
|modify
|1219
|0.50
|1.2605
|1.2581
|1.2725
|7176
|2006.10.20 14:30
|modify
|1219
|0.50
|1.2605
|1.2584
|1.2725
|7177
|2006.10.20 15:10
|modify
|1219
|0.50
|1.2605
|1.2589
|1.2725
|7178
|2006.10.20 15:20
|modify
|1219
|0.50
|1.2605
|1.2593
|1.2725
|7179
|2006.10.20 16:10
|modify
|1219
|0.50
|1.2605
|1.2599
|1.2725
|7180
|2006.10.20 17:10
|s/l
|1219
|0.50
|1.2599
|1.2599
|1.2725
|-30.00
|65081.38
|7181
|2006.10.20 17:10
|buy
|1220
|0.50
|1.2599
|1.2564
|1.2719
|7182
|2006.10.20 17:30
|modify
|1220
|0.50
|1.2599
|1.2571
|1.2719
|7183
|2006.10.20 17:40
|modify
|1220
|0.50
|1.2599
|1.2588
|1.2719
|7184
|2006.10.20 22:30
|modify
|1220
|0.50
|1.2599
|1.2591
|1.2719
|7185
|2006.10.23 09:10
|s/l
|1220
|0.50
|1.2591
|1.2591
|1.2719
|-43.78
|65037.60
|7186
|2006.10.23 09:10
|buy
|1221
|0.50
|1.2588
|1.2553
|1.2708
|7187
|2006.10.23 09:20
|modify
|1221
|0.50
|1.2588
|1.2567
|1.2708
|7188
|2006.10.23 09:30
|modify
|1221
|0.50
|1.2588
|1.2575
|1.2708
|7189
|2006.10.23 12:20
|s/l
|1221
|0.50
|1.2575
|1.2575
|1.2708
|-65.00
|64972.60
|7190
|2006.10.23 12:20
|buy
|1222
|0.50
|1.2572
|1.2537
|1.2692
|7191
|2006.10.23 16:30
|s/l
|1222
|0.50
|1.2537
|1.2537
|1.2692
|-175.00
|64797.60
|7192
|2006.10.23 16:30
|buy
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2503
|1.2658
|7193
|2006.10.23 16:59
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2511
|1.2658
|7194
|2006.10.23 17:10
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2516
|1.2658
|7195
|2006.10.23 17:30
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2519
|1.2658
|7196
|2006.10.23 19:10
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2521
|1.2658
|7197
|2006.10.24 18:20
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2541
|1.2658
|7198
|2006.10.24 20:40
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2543
|1.2658
|7199
|2006.10.25 11:10
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2546
|1.2658
|7200
|2006.10.25 13:10
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2547
|1.2658
|7201
|2006.10.25 13:40
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2558
|1.2658
|7202
|2006.10.25 17:20
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2561
|1.2658
|7203
|2006.10.25 18:10
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2565
|1.2658
|7204
|2006.10.25 21:20
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2576
|1.2658
|7205
|2006.10.25 21:30
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2586
|1.2658
|7206
|2006.10.25 22:20
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2589
|1.2658
|7207
|2006.10.26 04:30
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2591
|1.2658
|7208
|2006.10.26 04:40
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2594
|1.2658
|7209
|2006.10.26 05:20
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2602
|1.2658
|7210
|2006.10.26 05:30
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2607
|1.2658
|7211
|2006.10.26 05:40
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2609
|1.2658
|7212
|2006.10.26 06:40
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2611
|1.2658
|7213
|2006.10.26 09:20
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2612
|1.2658
|7214
|2006.10.26 09:30
|modify
|1223
|0.50
|1.2538
|1.2614
|1.2658
|7215
|2006.10.26 10:10
|t/p
|1223
|0.50
|1.2658
|1.2614
|1.2658
|581.10
|65378.70
|7216
|2006.10.26 10:10
|buy
|1224
|0.50
|1.2668
|1.2633
|1.2788
|7217
|2006.10.26 11:40
|modify
|1224
|0.50
|1.2668
|1.2638
|1.2788
|7218
|2006.10.26 15:30
|modify
|1224
|0.50
|1.2668
|1.2640
|1.2788
|7219
|2006.10.26 17:40
|modify
|1224
|0.50
|1.2668
|1.2643
|1.2788
|7220
|2006.10.26 19:20
|modify
|1224
|0.50
|1.2668
|1.2655
|1.2788
|7221
|2006.10.26 19:40
|modify
|1224
|0.50
|1.2668
|1.2665
|1.2788
|7222
|2006.10.26 20:30
|modify
|1224
|0.50
|1.2668
|1.2668
|1.2788
|7223
|2006.10.27 03:20
|modify
|1224
|0.50
|1.2668
|1.2677
|1.2788
|7224
|2006.10.27 04:10
|modify
|1224
|0.50
|1.2668
|1.2681
|1.2788
|7225
|2006.10.27 09:20
|s/l
|1224
|0.50
|1.2681
|1.2681
|1.2788
|61.22
|65439.92
|7226
|2006.10.27 09:20
|buy
|1225
|0.50
|1.2677
|1.2642
|1.2797
|7227
|2006.10.27 09:30
|modify
|1225
|0.50
|1.2677
|1.2648
|1.2797
|7228
|2006.10.27 10:20
|modify
|1225
|0.50
|1.2677
|1.2650
|1.2797
|7229
|2006.10.27 11:10
|modify
|1225
|0.50
|1.2677
|1.2653
|1.2797
|7230
|2006.10.27 14:20
|modify
|1225
|0.50
|1.2677
|1.2655
|1.2797
|7231
|2006.10.27 15:10
|modify
|1225
|0.50
|1.2677
|1.2692
|1.2797
|7232
|2006.10.27 15:30
|s/l
|1225
|0.50
|1.2692
|1.2692
|1.2797
|75.00
|65514.92
|7233
|2006.10.27 15:30
|buy
|1226
|0.50
|1.2683
|1.2648
|1.2803
|7234
|2006.10.27 15:40
|modify
|1226
|0.50
|1.2683
|1.2685
|1.2803
|7235
|2006.10.27 16:10
|modify
|1226
|0.50
|1.2683
|1.2695
|1.2803
|7236
|2006.10.27 16:30
|modify
|1226
|0.50
|1.2683
|1.2705
|1.2803
|7237
|2006.10.27 16:40
|modify
|1226
|0.50
|1.2683
|1.2717
|1.2803
|7238
|2006.10.27 18:10
|s/l
|1226
|0.50
|1.2717
|1.2717
|1.2803
|170.00
|65684.92
|7239
|2006.10.27 18:10
|buy
|1227
|0.50
|1.2718
|1.2683
|1.2838
|7240
|2006.10.27 18:30
|modify
|1227
|0.50
|1.2718
|1.2690
|1.2838
|7241
|2006.10.27 18:40
|modify
|1227
|0.50
|1.2718
|1.2696
|1.2838
|7242
|2006.10.27 19:30
|modify
|1227
|0.50
|1.2718
|1.2703
|1.2838
|7243
|2006.10.27 22:40
|modify
|1227
|0.50
|1.2718
|1.2707
|1.2838
|7244
|2006.10.30 15:20
|s/l
|1227
|0.50
|1.2707
|1.2707
|1.2838
|-58.78
|65626.14
|7245
|2006.10.30 15:20
|buy
|1228
|0.50
|1.2700
|1.2665
|1.2820
|7246
|2006.10.30 15:30
|modify
|1228
|0.50
|1.2700
|1.2673
|1.2820
|7247
|2006.10.30 15:40
|modify
|1228
|0.50
|1.2700
|1.2679
|1.2820
|7248
|2006.10.30 15:59
|modify
|1228
|0.50
|1.2700
|1.2684
|1.2820
|7249
|2006.10.30 16:00
|modify
|1228
|0.50
|1.2700
|1.2685
|1.2820
|7250
|2006.10.30 16:20
|modify
|1228
|0.50
|1.2700
|1.2690
|1.2820
|7251
|2006.10.30 16:30
|modify
|1228
|0.50
|1.2700
|1.2694
|1.2820
|7252
|2006.10.30 21:40
|modify
|1228
|0.50
|1.2700
|1.2695
|1.2820
|7253
|2006.10.30 22:40
|modify
|1228
|0.50
|1.2700
|1.2696
|1.2820
|7254
|2006.10.30 23:40
|modify
|1228
|0.50
|1.2700
|1.2698
|1.2820
|7255
|2006.10.31 09:20
|s/l
|1228
|0.50
|1.2698
|1.2698
|1.2820
|-13.78
|65612.36
|7256
|2006.10.31 09:20
|buy
|1229
|0.50
|1.2698
|1.2663
|1.2818
|7257
|2006.10.31 09:40
|modify
|1229
|0.50
|1.2698
|1.2666
|1.2818
|7258
|2006.10.31 14:20
|modify
|1229
|0.50
|1.2698
|1.2667
|1.2818
|7259
|2006.10.31 16:00
|modify
|1229
|0.50
|1.2698
|1.2668
|1.2818
|7260
|2006.10.31 16:10
|modify
|1229
|0.50
|1.2698
|1.2671
|1.2818
|7261
|2006.10.31 16:30
|modify
|1229
|0.50
|1.2698
|1.2683
|1.2818
|7262
|2006.10.31 16:40
|modify
|1229
|0.50
|1.2698
|1.2689
|1.2818
|7263
|2006.10.31 17:20
|modify
|1229
|0.50
|1.2698
|1.2709
|1.2818
|7264
|2006.10.31 17:30
|modify
|1229
|0.50
|1.2698
|1.2718
|1.2818
|7265
|2006.10.31 17:40
|modify
|1229
|0.50
|1.2698
|1.2747
|1.2818
|7266
|2006.11.01 09:40
|s/l
|1229
|0.50
|1.2747
|1.2747
|1.2818
|241.22
|65853.58
|7267
|2006.11.01 09:40
|buy
|1230
|0.50
|1.2746
|1.2711
|1.2866
|7268
|2006.11.01 10:00
|modify
|1230
|0.50
|1.2746
|1.2713
|1.2866
|7269
|2006.11.01 10:20
|modify
|1230
|0.50
|1.2746
|1.2723
|1.2866
|7270
|2006.11.01 12:10
|modify
|1230
|0.50
|1.2746
|1.2724
|1.2866
|7271
|2006.11.01 13:10
|modify
|1230
|0.50
|1.2746
|1.2731
|1.2866
|7272
|2006.11.01 16:30
|modify
|1230
|0.50
|1.2746
|1.2735
|1.2866
|7273
|2006.11.01 17:20
|modify
|1230
|0.50
|1.2746
|1.2763
|1.2866
|7274
|2006.11.01 17:30
|s/l
|1230
|0.50
|1.2763
|1.2763
|1.2866
|85.00
|65938.58
|7275
|2006.11.01 17:30
|buy
|1231
|0.50
|1.2761
|1.2726
|1.2881
|7276
|2006.11.01 17:40
|modify
|1231
|0.50
|1.2761
|1.2737
|1.2881
|7277
|2006.11.01 17:59
|modify
|1231
|0.50
|1.2761
|1.2740
|1.2881
|7278
|2006.11.01 21:20
|modify
|1231
|0.50
|1.2761
|1.2743
|1.2881
|7279
|2006.11.02 02:20
|s/l
|1231
|0.50
|1.2743
|1.2743
|1.2881
|-101.34
|65837.24
|7280
|2006.11.02 02:20
|buy
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2710
|1.2865
|7281
|2006.11.02 02:59
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2711
|1.2865
|7282
|2006.11.02 03:59
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2718
|1.2865
|7283
|2006.11.02 04:00
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2719
|1.2865
|7284
|2006.11.02 04:20
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2720
|1.2865
|7285
|2006.11.02 04:30
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2721
|1.2865
|7286
|2006.11.02 08:10
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2725
|1.2865
|7287
|2006.11.02 08:40
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2730
|1.2865
|7288
|2006.11.02 11:59
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2731
|1.2865
|7289
|2006.11.02 12:10
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2737
|1.2865
|7290
|2006.11.02 13:40
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2741
|1.2865
|7291
|2006.11.02 14:30
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2742
|1.2865
|7292
|2006.11.02 20:40
|modify
|1232
|0.50
|1.2745
|1.2748
|1.2865
|7293
|2006.11.03 15:10
|s/l
|1232
|0.50
|1.2748
|1.2748
|1.2865
|11.22
|65848.46
|7294
|2006.11.03 15:10
|buy
|1233
|0.50
|1.2739
|1.2704
|1.2859
|7295
|2006.11.03 15:20
|modify
|1233
|0.50
|1.2739
|1.2753
|1.2859
|7296
|2006.11.03 15:30
|s/l
|1233
|0.50
|1.2753
|1.2753
|1.2859
|70.00
|65918.46
|7297
|2006.11.03 15:30
|buy
|1234
|0.50
|1.2686
|1.2651
|1.2806
|7298
|2006.11.03 15:40
|modify
|1234
|0.50
|1.2686
|1.2737
|1.2806
|7299
|2006.11.03 15:59
|s/l
|1234
|0.50
|1.2737
|1.2737
|1.2806
|255.00
|66173.46
|7300
|2006.11.03 15:59
|buy
|1235
|0.50
|1.2689
|1.2654
|1.2809
|7301
|2006.11.03 16:00
|close
|1235
|0.50
|1.2684
|1.2654
|1.2809
|-25.00
|66148.46
|7302
|2006.11.03 16:10
|sell
|1236
|0.50
|1.2709
|1.2744
|1.2589
|7303
|2006.11.03 16:20
|modify
|1236
|0.50
|1.2709
|1.2720
|1.2589
|7304
|2006.11.03 17:40
|modify
|1236
|0.50
|1.2709
|1.2718
|1.2589
|7305
|2006.11.03 21:10
|s/l
|1236
|0.50
|1.2718
|1.2718
|1.2589
|-45.00
|66103.46
|7306
|2006.11.03 21:10
|sell
|1237
|0.50
|1.2719
|1.2754
|1.2599
|7307
|2006.11.03 21:30
|modify
|1237
|0.50
|1.2719
|1.2748
|1.2599
|7308
|2006.11.06 03:59
|modify
|1237
|0.50
|1.2719
|1.2746
|1.2599
|7309
|2006.11.06 04:20
|modify
|1237
|0.50
|1.2719
|1.2742
|1.2599
|7310
|2006.11.06 07:59
|modify
|1237
|0.50
|1.2719
|1.2740
|1.2599
|7311
|2006.11.06 08:40
|modify
|1237
|0.50
|1.2719
|1.2739
|1.2599
|7312
|2006.11.06 11:59
|modify
|1237
|0.50
|1.2719
|1.2738
|1.2599
|7313
|2006.11.06 12:00
|modify
|1237
|0.50
|1.2719
|1.2737
|1.2599
|7314
|2006.11.06 12:10
|modify
|1237
|0.50
|1.2719
|1.2735
|1.2599
|7315
|2006.11.06 13:40
|modify
|1237
|0.50
|1.2719
|1.2733
|1.2599
|7316
|2006.11.07 00:10
|s/l
|1237
|0.50
|1.2733
|1.2733
|1.2599
|-64.41
|66039.05
|7317
|2006.11.07 00:10
|sell
|1238
|0.50
|1.2735
|1.2770
|1.2615
|7318
|2006.11.07 00:20
|modify
|1238
|0.50
|1.2735
|1.2763
|1.2615
|7319
|2006.11.07 00:30
|modify
|1238
|0.50
|1.2735
|1.2756
|1.2615
|7320
|2006.11.07 06:30
|s/l
|1238
|0.50
|1.2756
|1.2756
|1.2615
|-105.00
|65934.05
|7321
|2006.11.07 06:30
|sell
|1239
|0.50
|1.2761
|1.2796
|1.2641
|7322
|2006.11.07 08:10
|modify
|1239
|0.50
|1.2761
|1.2788
|1.2641
|7323
|2006.11.07 16:10
|s/l
|1239
|0.50
|1.2788
|1.2788
|1.2641
|-135.00
|65799.05
|7324
|2006.11.07 16:10
|sell
|1240
|0.50
|1.2819
|1.2854
|1.2699
|7325
|2006.11.07 16:20
|modify
|1240
|0.50
|1.2819
|1.2822
|1.2699
|7326
|2006.11.07 21:20
|modify
|1240
|0.50
|1.2819
|1.2803
|1.2699
|7327
|2006.11.07 21:40
|s/l
|1240
|0.50
|1.2803
|1.2803
|1.2699
|80.00
|65879.05
|7328
|2006.11.07 21:40
|sell
|1241
|0.50
|1.2804
|1.2839
|1.2684
|7329
|2006.11.07 21:59
|modify
|1241
|0.50
|1.2804
|1.2804
|1.2684
|7330
|2006.11.08 09:10
|modify
|1241
|0.50
|1.2804
|1.2799
|1.2684
|7331
|2006.11.08 11:59
|s/l
|1241
|0.50
|1.2799
|1.2799
|1.2684
|27.80
|65906.85
|7332
|2006.11.08 11:59
|sell
|1242
|0.50
|1.2797
|1.2832
|1.2677
|7333
|2006.11.08 12:10
|modify
|1242
|0.50
|1.2797
|1.2831
|1.2677
|7334
|2006.11.08 12:20
|modify
|1242
|0.50
|1.2797
|1.2828
|1.2677
|7335
|2006.11.08 12:30
|modify
|1242
|0.50
|1.2797
|1.2826
|1.2677
|7336
|2006.11.08 14:10
|modify
|1242
|0.50
|1.2797
|1.2816
|1.2677
|7337
|2006.11.08 15:59
|modify
|1242
|0.50
|1.2797
|1.2810
|1.2677
|7338
|2006.11.08 16:00
|modify
|1242
|0.50
|1.2797
|1.2809
|1.2677
|7339
|2006.11.08 16:20
|modify
|1242
|0.50
|1.2797
|1.2803
|1.2677
|7340
|2006.11.08 16:40
|modify
|1242
|0.50
|1.2797
|1.2783
|1.2677
|7341
|2006.11.09 09:30
|s/l
|1242
|0.50
|1.2783
|1.2783
|1.2677
|78.39
|65985.23
|7342
|2006.11.09 09:30
|sell
|1243
|0.50
|1.2787
|1.2822
|1.2667
|7343
|2006.11.09 09:40
|modify
|1243
|0.50
|1.2787
|1.2809
|1.2667
|7344
|2006.11.09 12:10
|modify
|1243
|0.50
|1.2787
|1.2808
|1.2667
|7345
|2006.11.09 12:20
|modify
|1243
|0.50
|1.2787
|1.2806
|1.2667
|7346
|2006.11.09 15:59
|modify
|1243
|0.50
|1.2787
|1.2805
|1.2667
|7347
|2006.11.09 16:10
|modify
|1243
|0.50
|1.2787
|1.2804
|1.2667
|7348
|2006.11.09 17:20
|s/l
|1243
|0.50
|1.2804
|1.2804
|1.2667
|-85.00
|65900.23
|7349
|2006.11.09 17:20
|sell
|1244
|0.50
|1.2803
|1.2838
|1.2683
|7350
|2006.11.09 17:40
|modify
|1244
|0.50
|1.2803
|1.2821
|1.2683
|7351
|2006.11.09 18:10
|s/l
|1244
|0.50
|1.2821
|1.2821
|1.2683
|-90.00
|65810.23
|7352
|2006.11.09 18:10
|sell
|1245
|0.50
|1.2826
|1.2861
|1.2706
|7353
|2006.11.09 18:30
|modify
|1245
|0.50
|1.2826
|1.2829
|1.2706
|7354
|2006.11.09 18:40
|s/l
|1245
|0.50
|1.2829
|1.2829
|1.2706
|-15.00
|65795.23
|7355
|2006.11.09 18:40
|sell
|1246
|0.50
|1.2837
|1.2872
|1.2717
|7356
|2006.11.09 19:59
|modify
|1246
|0.50
|1.2837
|1.2870
|1.2717
|7357
|2006.11.09 20:10
|modify
|1246
|0.50
|1.2837
|1.2869
|1.2717
|7358
|2006.11.09 21:10
|modify
|1246
|0.50
|1.2837
|1.2858
|1.2717
|7359
|2006.11.10 04:20
|s/l
|1246
|0.50
|1.2858
|1.2858
|1.2717
|-102.20
|65693.03
|7360
|2006.11.10 04:20
|sell
|1247
|0.50
|1.2865
|1.2900
|1.2745
|7361
|2006.11.10 04:30
|modify
|1247
|0.50
|1.2865
|1.2891
|1.2745
|7362
|2006.11.10 08:10
|modify
|1247
|0.50
|1.2865
|1.2885
|1.2745
|7363
|2006.11.10 11:59
|s/l
|1247
|0.50
|1.2885
|1.2885
|1.2745
|-100.00
|65593.03
|7364
|2006.11.10 11:59
|sell
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2920
|1.2765
|7365
|2006.11.10 12:10
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2911
|1.2765
|7366
|2006.11.10 12:20
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2909
|1.2765
|7367
|2006.11.10 13:10
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2904
|1.2765
|7368
|2006.11.10 14:10
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2903
|1.2765
|7369
|2006.11.10 16:40
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2900
|1.2765
|7370
|2006.11.10 17:30
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2887
|1.2765
|7371
|2006.11.10 23:59
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2883
|1.2765
|7372
|2006.11.13 00:00
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2882
|1.2765
|7373
|2006.11.13 11:40
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2877
|1.2765
|7374
|2006.11.13 12:30
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2874
|1.2765
|7375
|2006.11.13 12:40
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2873
|1.2765
|7376
|2006.11.13 13:40
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2869
|1.2765
|7377
|2006.11.13 14:30
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2865
|1.2765
|7378
|2006.11.13 14:40
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2864
|1.2765
|7379
|2006.11.13 16:30
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2851
|1.2765
|7380
|2006.11.13 17:20
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2836
|1.2765
|7381
|2006.11.13 19:40
|modify
|1248
|0.50
|1.2885
|1.2833
|1.2765
|7382
|2006.11.14 06:10
|s/l
|1248
|0.50
|1.2833
|1.2833
|1.2765
|265.59
|65858.62
|7383
|2006.11.14 06:10
|sell
|1249
|0.50
|1.2832
|1.2867
|1.2712
|7384
|2006.11.14 06:20
|modify
|1249
|0.50
|1.2832
|1.2853
|1.2712
|7385
|2006.11.14 09:10
|modify
|1249
|0.50
|1.2832
|1.2850
|1.2712
|7386
|2006.11.14 15:10
|s/l
|1249
|0.50
|1.2850
|1.2850
|1.2712
|-90.00
|65768.62
|7387
|2006.11.14 15:10
|sell
|1250
|0.50
|1.2856
|1.2891
|1.2736
|7388
|2006.11.14 15:30
|modify
|1250
|0.50
|1.2856
|1.2863
|1.2736
|7389
|2006.11.14 15:40
|modify
|1250
|0.50
|1.2856
|1.2861
|1.2736
|7390
|2006.11.14 16:00
|s/l
|1250
|0.50
|1.2861
|1.2861
|1.2736
|-25.00
|65743.62
|7391
|2006.11.14 16:00
|sell
|1251
|0.50
|1.2859
|1.2894
|1.2739
|7392
|2006.11.14 16:20
|modify
|1251
|0.50
|1.2859
|1.2876
|1.2739
|7393
|2006.11.14 16:30
|modify
|1251
|0.50
|1.2859
|1.2874
|1.2739
|7394
|2006.11.14 17:00
|modify
|1251
|0.50
|1.2859
|1.2873
|1.2739
|7395
|2006.11.14 17:10
|modify
|1251
|0.50
|1.2859
|1.2828
|1.2739
|7396
|2006.11.14 17:20
|modify
|1251
|0.50
|1.2859
|1.2826
|1.2739
|7397
|2006.11.14 17:40
|s/l
|1251
|0.50
|1.2826
|1.2826
|1.2739
|165.00
|65908.62
|7398
|2006.11.14 17:40
|sell
|1252
|0.50
|1.2842
|1.2877
|1.2722
|7399
|2006.11.14 17:59
|modify
|1252
|0.50
|1.2842
|1.2848
|1.2722
|7400
|2006.11.14 18:00
|modify
|1252
|0.50
|1.2842
|1.2847
|1.2722
|7401
|2006.11.14 18:10
|modify
|1252
|0.50
|1.2842
|1.2837
|1.2722
|7402
|2006.11.15 12:10
|modify
|1252
|0.50
|1.2842
|1.2826
|1.2722
|7403
|2006.11.15 12:20
|modify
|1252
|0.50
|1.2842
|1.2819
|1.2722
|7404
|2006.11.15 13:10
|modify
|1252
|0.50
|1.2842
|1.2814
|1.2722
|7405
|2006.11.15 15:40
|modify
|1252
|0.50
|1.2842
|1.2809
|1.2722
|7406
|2006.11.15 17:30
|s/l
|1252
|0.50
|1.2809
|1.2809
|1.2722
|167.80
|66076.42
|7407
|2006.11.15 17:30
|sell
|1253
|0.50
|1.2811
|1.2846
|1.2691
|7408
|2006.11.15 17:40
|modify
|1253
|0.50
|1.2811
|1.2840
|1.2691
|7409
|2006.11.15 21:10
|modify
|1253
|0.50
|1.2811
|1.2832
|1.2691
|7410
|2006.11.16 00:30
|s/l
|1253
|0.50
|1.2832
|1.2832
|1.2691
|-96.61
|65979.81
|7411
|2006.11.16 00:30
|sell
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2868
|1.2713
|7412
|2006.11.16 00:59
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2868
|1.2713
|7413
|2006.11.16 01:00
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2867
|1.2713
|7414
|2006.11.16 01:10
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2861
|1.2713
|7415
|2006.11.16 02:10
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2858
|1.2713
|7416
|2006.11.16 08:10
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2849
|1.2713
|7417
|2006.11.16 10:30
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2848
|1.2713
|7418
|2006.11.16 10:40
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2845
|1.2713
|7419
|2006.11.16 11:20
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2841
|1.2713
|7420
|2006.11.16 11:30
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2838
|1.2713
|7421
|2006.11.16 11:40
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2836
|1.2713
|7422
|2006.11.16 12:40
|modify
|1254
|0.50
|1.2833
|1.2835
|1.2713
|7423
|2006.11.16 15:10
|s/l
|1254
|0.50
|1.2835
|1.2835
|1.2713
|-10.00
|65969.81
|7424
|2006.11.16 15:10
|sell
|1255
|0.50
|1.2840
|1.2875
|1.2720
|7425
|2006.11.16 15:20
|modify
|1255
|0.50
|1.2840
|1.2839
|1.2720
|7426
|2006.11.16 16:10
|modify
|1255
|0.50
|1.2840
|1.2830
|1.2720
|7427
|2006.11.16 19:10
|modify
|1255
|0.50
|1.2840
|1.2820
|1.2720
|7428
|2006.11.17 03:40
|modify
|1255
|0.50
|1.2840
|1.2819
|1.2720
|7429
|2006.11.17 05:40
|modify
|1255
|0.50
|1.2840
|1.2818
|1.2720
|7430
|2006.11.17 06:30
|modify
|1255
|0.50
|1.2840
|1.2813
|1.2720
|7431
|2006.11.17 06:40
|modify
|1255
|0.50
|1.2840
|1.2809
|1.2720
|7432
|2006.11.17 07:30
|modify
|1255
|0.50
|1.2840
|1.2808
|1.2720
|7433
|2006.11.17 07:40
|modify
|1255
|0.50
|1.2840
|1.2799
|1.2720
|7434
|2006.11.17 10:10
|s/l
|1255
|0.50
|1.2799
|1.2799
|1.2720
|207.80
|66177.60
|7435
|2006.11.17 10:10
|sell
|1256
|0.50
|1.2797
|1.2832
|1.2677
|7436
|2006.11.17 10:20
|modify
|1256
|0.50
|1.2797
|1.2822
|1.2677
|7437
|2006.11.17 10:30
|modify
|1256
|0.50
|1.2797
|1.2809
|1.2677
|7438
|2006.11.17 11:20
|modify
|1256
|0.50
|1.2797
|1.2808
|1.2677
|7439
|2006.11.17 13:20
|modify
|1256
|0.50
|1.2797
|1.2804
|1.2677
|7440
|2006.11.17 13:40
|modify
|1256
|0.50
|1.2797
|1.2802
|1.2677
|7441
|2006.11.17 16:20
|s/l
|1256
|0.50
|1.2802
|1.2802
|1.2677
|-25.00
|66152.60
|7442
|2006.11.17 16:20
|sell
|1257
|0.50
|1.2809
|1.2844
|1.2689
|7443
|2006.11.17 16:30
|modify
|1257
|0.50
|1.2809
|1.2820
|1.2689
|7444
|2006.11.17 16:40
|modify
|1257
|0.50
|1.2809
|1.2815
|1.2689
|7445
|2006.11.17 17:10
|s/l
|1257
|0.50
|1.2815
|1.2815
|1.2689
|-30.00
|66122.60
|7446
|2006.11.17 17:10
|sell
|1258
|0.50
|1.2840
|1.2875
|1.2720
|7447
|2006.11.17 17:20
|modify
|1258
|0.50
|1.2840
|1.2849
|1.2720
|7448
|2006.11.17 17:30
|modify
|1258
|0.50
|1.2840
|1.2843
|1.2720
|7449
|2006.11.17 17:40
|s/l
|1258
|0.50
|1.2843
|1.2843
|1.2720
|-15.00
|66107.60
|7450
|2006.11.17 17:40
|sell
|1259
|0.50
|1.2845
|1.2880
|1.2725
|7451
|2006.11.17 17:59
|modify
|1259
|0.50
|1.2845
|1.2864
|1.2725
|7452
|2006.11.17 18:20
|modify
|1259
|0.50
|1.2845
|1.2853
|1.2725
|7453
|2006.11.17 21:10
|modify
|1259
|0.50
|1.2845
|1.2850
|1.2725
|7454
|2006.11.17 22:20
|modify
|1259
|0.50
|1.2845
|1.2849
|1.2725
|7455
|2006.11.20 11:30
|s/l
|1259
|0.50
|1.2849
|1.2849
|1.2725
|-17.20
|66090.40
|7456
|2006.11.20 11:30
|sell
|1260
|0.50
|1.2850
|1.2885
|1.2730
|7457
|2006.11.20 11:40
|modify
|1260
|0.50
|1.2850
|1.2867
|1.2730
|7458
|2006.11.20 16:30
|modify
|1260
|0.50
|1.2850
|1.2866
|1.2730
|7459
|2006.11.20 17:20
|modify
|1260
|0.50
|1.2850
|1.2852
|1.2730
|7460
|2006.11.20 18:10
|modify
|1260
|0.50
|1.2850
|1.2851
|1.2730
|7461
|2006.11.20 18:40
|modify
|1260
|0.50
|1.2850
|1.2842
|1.2730
|7462
|2006.11.21 16:20
|modify
|1260
|0.50
|1.2850
|1.2840
|1.2730
|7463
|2006.11.21 16:40
|modify
|1260
|0.50
|1.2850
|1.2835
|1.2730
|7464
|2006.11.21 21:20
|s/l
|1260
|0.50
|1.2835
|1.2835
|1.2730
|77.80
|66168.20
|7465
|2006.11.21 21:20
|sell
|1261
|0.50
|1.2854
|1.2889
|1.2734
|7466
|2006.11.21 21:30
|modify
|1261
|0.50
|1.2854
|1.2886
|1.2734
|7467
|2006.11.21 21:40
|modify
|1261
|0.50
|1.2854
|1.2883
|1.2734
|7468
|2006.11.21 21:59
|modify
|1261
|0.50
|1.2854
|1.2880
|1.2734
|7469
|2006.11.21 22:00
|modify
|1261
|0.50
|1.2854
|1.2879
|1.2734
|7470
|2006.11.21 23:10
|modify
|1261
|0.50
|1.2854
|1.2878
|1.2734
|7471
|2006.11.21 23:20
|modify
|1261
|0.50
|1.2854
|1.2877
|1.2734
|7472
|2006.11.22 01:10
|modify
|1261
|0.50
|1.2854
|1.2874
|1.2734
|7473
|2006.11.22 10:20
|s/l
|1261
|0.50
|1.2874
|1.2874
|1.2734
|-97.20
|66070.99
|7474
|2006.11.22 10:20
|sell
|1262
|0.50
|1.2874
|1.2909
|1.2754
|7475
|2006.11.22 10:30
|modify
|1262
|0.50
|1.2874
|1.2907
|1.2754
|7476
|2006.11.22 10:40
|modify
|1262
|0.50
|1.2874
|1.2899
|1.2754
|7477
|2006.11.22 12:20
|modify
|1262
|0.50
|1.2874
|1.2894
|1.2754
|7478
|2006.11.22 14:30
|s/l
|1262
|0.50
|1.2894
|1.2894
|1.2754
|-100.00
|65970.99
|7479
|2006.11.22 14:30
|sell
|1263
|0.50
|1.2894
|1.2929
|1.2774
|7480
|2006.11.22 14:40
|modify
|1263
|0.50
|1.2894
|1.2912
|1.2774
|7481
|2006.11.22 15:40
|s/l
|1263
|0.50
|1.2912
|1.2912
|1.2774
|-90.00
|65880.99
|7482
|2006.11.22 15:40
|sell
|1264
|0.50
|1.2926
|1.2961
|1.2806
|7483
|2006.11.22 15:59
|modify
|1264
|0.50
|1.2926
|1.2958
|1.2806
|7484
|2006.11.22 16:00
|modify
|1264
|0.50
|1.2926
|1.2957
|1.2806
|7485
|2006.11.22 16:10
|modify
|1264
|0.50
|1.2926
|1.2953
|1.2806
|7486
|2006.11.22 16:20
|modify
|1264
|0.50
|1.2926
|1.2948
|1.2806
|7487
|2006.11.22 17:40
|s/l
|1264
|0.50
|1.2948
|1.2948
|1.2806
|-110.00
|65770.99
|7488
|2006.11.22 17:40
|sell
|1265
|0.50
|1.2957
|1.2992
|1.2837
|7489
|2006.11.22 17:59
|modify
|1265
|0.50
|1.2957
|1.2971
|1.2837
|7490
|2006.11.22 18:10
|modify
|1265
|0.50
|1.2957
|1.2963
|1.2837
|7491
|2006.11.22 19:10
|modify
|1265
|0.50
|1.2957
|1.2954
|1.2837
|7492
|2006.11.23 11:10
|s/l
|1265
|0.50
|1.2954
|1.2954
|1.2837
|23.39
|65794.38
|7493
|2006.11.23 11:10
|sell
|1266
|0.50
|1.2968
|1.3003
|1.2848
|7494
|2006.11.23 11:20
|modify
|1266
|0.50
|1.2968
|1.2990
|1.2848
|7495
|2006.11.23 11:30
|modify
|1266
|0.50
|1.2968
|1.2976
|1.2848
|7496
|2006.11.23 11:40
|s/l
|1266
|0.50
|1.2976
|1.2976
|1.2848
|-40.00
|65754.38
|7497
|2006.11.23 11:40
|sell
|1267
|0.50
|1.2975
|1.3010
|1.2855
|7498
|2006.11.23 11:59
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.3008
|1.2855
|7499
|2006.11.23 12:00
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.3007
|1.2855
|7500
|2006.11.23 12:10
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.2998
|1.2855
|7501
|2006.11.23 12:20
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.2993
|1.2855
|7502
|2006.11.23 13:10
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.2989
|1.2855
|7503
|2006.11.23 15:10
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.2988
|1.2855
|7504
|2006.11.23 17:20
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.2984
|1.2855
|7505
|2006.11.23 18:10
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.2981
|1.2855
|7506
|2006.11.23 20:30
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.2979
|1.2855
|7507
|2006.11.23 20:40
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.2978
|1.2855
|7508
|2006.11.23 23:40
|modify
|1267
|0.50
|1.2975
|1.2977
|1.2855
|7509
|2006.11.24 10:10
|s/l
|1267
|0.50
|1.2977
|1.2977
|1.2855
|-7.20
|65747.18
|7510
|2006.11.24 10:10
|sell
|1268
|0.50
|1.3028
|1.3063
|1.2908
|7511
|2006.11.24 10:20
|modify
|1268
|0.50
|1.3028
|1.3002
|1.2908
|7512
|2006.11.24 10:40
|s/l
|1268
|0.50
|1.3002
|1.3002
|1.2908
|130.00
|65877.18
|7513
|2006.11.24 10:40
|sell
|1269
|0.50
|1.3086
|1.3121
|1.2966
|7514
|2006.11.24 10:59
|modify
|1269
|0.50
|1.3086
|1.3105
|1.2966
|7515
|2006.11.24 11:10
|modify
|1269
|0.50
|1.3086
|1.3092
|1.2966
|7516
|2006.11.24 12:40
|s/l
|1269
|0.50
|1.3092
|1.3092
|1.2966
|-30.00
|65847.18
|7517
|2006.11.24 12:40
|sell
|1270
|0.50
|1.3109
|1.3144
|1.2989
|7518
|2006.11.24 12:59
|modify
|1270
|0.50
|1.3109
|1.3117
|1.2989
|7519
|2006.11.24 13:00
|modify
|1270
|0.50
|1.3109
|1.3116
|1.2989
|7520
|2006.11.24 13:10
|modify
|1270
|0.50
|1.3109
|1.3108
|1.2989
|7521
|2006.11.27 00:00
|s/l
|1270
|0.50
|1.3108
|1.3108
|1.2989
|7.80
|65854.98
|7522
|2006.11.27 00:00
|sell
|1271
|0.50
|1.3164
|1.3199
|1.3044
|7523
|2006.11.27 00:10
|modify
|1271
|0.50
|1.3164
|1.3180
|1.3044
|7524
|2006.11.27 02:10
|modify
|1271
|0.50
|1.3164
|1.3166
|1.3044
|7525
|2006.11.27 03:10
|modify
|1271
|0.50
|1.3164
|1.3165
|1.3044
|7526
|2006.11.27 03:20
|modify
|1271
|0.50
|1.3164
|1.3164
|1.3044
|7527
|2006.11.27 07:10
|modify
|1271
|0.50
|1.3164
|1.3153
|1.3044
|7528
|2006.11.27 07:40
|modify
|1271
|0.50
|1.3164
|1.3149
|1.3044
|7529
|2006.11.27 10:30
|modify
|1271
|0.50
|1.3164
|1.3123
|1.3044
|7530
|2006.11.27 10:40
|s/l
|1271
|0.50
|1.3123
|1.3123
|1.3044
|205.00
|66059.98
|7531
|2006.11.27 10:40
|sell
|1272
|0.50
|1.3126
|1.3161
|1.3006
|7532
|2006.11.27 10:59
|modify
|1272
|0.50
|1.3126
|1.3136
|1.3006
|7533
|2006.11.27 11:00
|modify
|1272
|0.50
|1.3126
|1.3135
|1.3006
|7534
|2006.11.27 11:20
|modify
|1272
|0.50
|1.3126
|1.3134
|1.3006
|7535
|2006.11.27 13:10
|s/l
|1272
|0.50
|1.3134
|1.3134
|1.3006
|-40.00
|66019.98
|7536
|2006.11.27 13:10
|sell
|1273
|0.50
|1.3133
|1.3168
|1.3013
|7537
|2006.11.27 13:20
|modify
|1273
|0.50
|1.3133
|1.3167
|1.3013
|7538
|2006.11.27 13:30
|modify
|1273
|0.50
|1.3133
|1.3151
|1.3013
|7539
|2006.11.27 14:20
|modify
|1273
|0.50
|1.3133
|1.3145
|1.3013
|7540
|2006.11.27 15:10
|modify
|1273
|0.50
|1.3133
|1.3136
|1.3013
|7541
|2006.11.27 17:10
|s/l
|1273
|0.50
|1.3136
|1.3136
|1.3013
|-15.00
|66004.98
|7542
|2006.11.27 17:10
|sell
|1274
|0.50
|1.3136
|1.3171
|1.3016
|7543
|2006.11.27 17:20
|modify
|1274
|0.50
|1.3136
|1.3158
|1.3016
|7544
|2006.11.27 17:30
|modify
|1274
|0.50
|1.3136
|1.3149
|1.3016
|7545
|2006.11.27 17:40
|modify
|1274
|0.50
|1.3136
|1.3143
|1.3016
|7546
|2006.11.27 21:20
|s/l
|1274
|0.50
|1.3143
|1.3143
|1.3016
|-35.00
|65969.98
|7547
|2006.11.27 21:20
|sell
|1275
|0.50
|1.3143
|1.3178
|1.3023
|7548
|2006.11.27 21:30
|modify
|1275
|0.50
|1.3143
|1.3174
|1.3023
|7549
|2006.11.27 21:59
|modify
|1275
|0.50
|1.3143
|1.3164
|1.3023
|7550
|2006.11.28 07:10
|modify
|1275
|0.50
|1.3143
|1.3160
|1.3023
|7551
|2006.11.28 07:20
|modify
|1275
|0.50
|1.3143
|1.3158
|1.3023
|7552
|2006.11.28 08:10
|modify
|1275
|0.50
|1.3143
|1.3157
|1.3023
|7553
|2006.11.28 08:40
|modify
|1275
|0.50
|1.3143
|1.3156
|1.3023
|7554
|2006.11.28 10:10
|s/l
|1275
|0.50
|1.3156
|1.3156
|1.3023
|-62.20
|65907.77
|7555
|2006.11.28 10:10
|sell
|1276
|0.50
|1.3164
|1.3199
|1.3044
|7556
|2006.11.28 10:20
|modify
|1276
|0.50
|1.3164
|1.3186
|1.3044
|7557
|2006.11.28 10:30
|modify
|1276
|0.50
|1.3164
|1.3165
|1.3044
|7558
|2006.11.28 15:20
|s/l
|1276
|0.50
|1.3165
|1.3165
|1.3044
|-5.00
|65902.77
|7559
|2006.11.28 15:20
|sell
|1277
|0.50
|1.3180
|1.3215
|1.3060
|7560
|2006.11.28 15:30
|modify
|1277
|0.50
|1.3180
|1.3192
|1.3060
|7561
|2006.11.28 15:40
|modify
|1277
|0.50
|1.3180
|1.3173
|1.3060
|7562
|2006.11.28 16:10
|s/l
|1277
|0.50
|1.3173
|1.3173
|1.3060
|35.00
|65937.77
|7563
|2006.11.28 16:10
|sell
|1278
|0.50
|1.3175
|1.3210
|1.3055
|7564
|2006.11.28 16:20
|modify
|1278
|0.50
|1.3175
|1.3200
|1.3055
|7565
|2006.11.28 16:30
|modify
|1278
|0.50
|1.3175
|1.3189
|1.3055
|7566
|2006.11.28 17:10
|modify
|1278
|0.50
|1.3175
|1.3180
|1.3055
|7567
|2006.11.28 17:20
|modify
|1278
|0.50
|1.3175
|1.3174
|1.3055
|7568
|2006.11.28 20:10
|s/l
|1278
|0.50
|1.3174
|1.3174
|1.3055
|5.00
|65942.77
|7569
|2006.11.28 20:10
|sell
|1279
|0.50
|1.3204
|1.3239
|1.3084
|7570
|2006.11.28 20:20
|modify
|1279
|0.50
|1.3204
|1.3226
|1.3084
|7571
|2006.11.28 20:30
|modify
|1279
|0.50
|1.3204
|1.3193
|1.3084
|7572
|2006.11.28 21:10
|s/l
|1279
|0.50
|1.3193
|1.3193
|1.3084
|55.00
|65997.77
|7573
|2006.11.28 21:10
|sell
|1280
|0.50
|1.3196
|1.3231
|1.3076
|7574
|2006.11.28 21:20
|modify
|1280
|0.50
|1.3196
|1.3213
|1.3076
|7575
|2006.11.28 23:59
|close at stop
|1280
|0.50
|1.3200
|1.3213
|1.3076
|-20.00
|65977.77