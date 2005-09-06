Strategy Tester Report
EXPER-SAR

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period4 Hours (H4) 2005.08.10 00:00 - 2006.11.29 00:00 (2005.01.01 - 2006.11.29)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersStopLoss=35; TakeProfit=120; TrailingStop=35; T3Periods=5; FastPeriod=5; SlowPeriod=20; Lots=0.1; MaximumRisk=3; FixedLot=true; slippage=2; shift=1; MAGICNUM=112568;
Bars in test2125Ticks modelled42555Modelling quality47.67%
Initial deposit10000.00
Total net profit55977.77Gross profit98460.70Gross loss-42482.93
Profit factor2.32Expected payoff43.73
Absolute drawdown483.81Maximal drawdown955.12 (5.43%)Relative drawdown5.43% (955.12)
Total trades1280Short positions (won %)729 (54.73%)Long positions (won %)551 (56.44%)
Profit trades (% of total)710 (55.47%)Loss trades (% of total)570 (44.53%)
Largestprofit trade608.39loss trade-178.78
Averageprofit trade138.68loss trade-74.53
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (1900.12)consecutive losses (loss in money)9 (-576.02)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1900.12 (12)consecutive loss (count of losses)-647.56 (8)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.08.10 20:00sell10.501.23561.23911.2236
22005.08.10 20:40modify10.501.23561.23831.2236
32005.08.10 21:10s/l10.501.23831.23831.2236-135.009865.00
42005.08.10 21:10sell20.501.23831.24181.2263
52005.08.10 21:20modify20.501.23831.24141.2263
62005.08.10 21:30modify20.501.23831.23871.2263
72005.08.11 00:30s/l20.501.23871.23871.2263-11.619853.39
82005.08.11 00:30sell30.501.23911.24261.2271
92005.08.11 00:40modify30.501.23911.24241.2271
102005.08.11 01:10modify30.501.23911.24171.2271
112005.08.11 03:10modify30.501.23911.24151.2271
122005.08.11 06:40s/l30.501.24151.24151.2271-120.009733.39
132005.08.11 06:40sell40.501.24191.24541.2299
142005.08.11 07:00modify40.501.24191.24531.2299
152005.08.11 07:10modify40.501.24191.24441.2299
162005.08.11 08:10modify40.501.24191.24271.2299
172005.08.11 09:20modify40.501.24191.24251.2299
182005.08.11 10:30s/l40.501.24251.24251.2299-30.009703.39
192005.08.11 10:30sell50.501.24311.24661.2311
202005.08.11 10:40modify50.501.24311.24371.2311
212005.08.11 15:20modify50.501.24311.24361.2311
222005.08.11 16:40s/l50.501.24361.24361.2311-25.009678.39
232005.08.11 16:40sell60.501.24481.24831.2328
242005.08.11 17:00modify60.501.24481.24761.2328
252005.08.11 17:20modify60.501.24481.24621.2328
262005.08.11 20:10modify60.501.24481.24601.2328
272005.08.11 22:10s/l60.501.24601.24601.2328-60.009618.39
282005.08.11 22:10sell70.501.24691.25041.2349
292005.08.11 22:20modify70.501.24691.24741.2349
302005.08.11 22:30modify70.501.24691.24691.2349
312005.08.11 23:10s/l70.501.24691.24691.23490.009618.39
322005.08.11 23:10sell80.501.24681.25031.2348
332005.08.11 23:20modify80.501.24681.25001.2348
342005.08.12 02:10modify80.501.24681.24931.2348
352005.08.12 04:40modify80.501.24681.24891.2348
362005.08.12 11:40s/l80.501.24891.24891.2348-102.209516.19
372005.08.12 11:40sell90.501.24881.25231.2368
382005.08.12 11:59modify90.501.24881.25041.2368
392005.08.12 12:10modify90.501.24881.25031.2368
402005.08.12 12:20modify90.501.24881.25011.2368
412005.08.12 13:10modify90.501.24881.24991.2368
422005.08.12 14:30modify90.501.24881.24941.2368
432005.08.12 15:20modify90.501.24881.24541.2368
442005.08.12 15:30s/l90.501.24541.24541.2368170.009686.19
452005.08.12 15:30sell100.501.24601.24951.2340
462005.08.12 15:40modify100.501.24601.24421.2340
472005.08.12 16:30modify100.501.24601.24411.2340
482005.08.12 16:40modify100.501.24601.24201.2340
492005.08.12 17:00s/l100.501.24201.24201.2340200.009886.19
502005.08.12 17:00sell110.501.24331.24681.2313
512005.08.12 17:40modify110.501.24331.24531.2313
522005.08.15 00:00s/l110.501.24531.24531.2313-97.209788.98
532005.08.15 00:00sell120.501.24611.24961.2341
542005.08.15 00:10modify120.501.24611.24881.2341
552005.08.15 01:10modify120.501.24611.24861.2341
562005.08.15 03:20modify120.501.24611.24601.2341
572005.08.15 04:10modify120.501.24611.24441.2341
582005.08.15 05:40modify120.501.24611.24421.2341
592005.08.15 08:30modify120.501.24611.24251.2341
602005.08.15 09:20modify120.501.24611.24241.2341
612005.08.15 10:40modify120.501.24611.24221.2341
622005.08.15 11:30modify120.501.24611.24151.2341
632005.08.15 12:20modify120.501.24611.24111.2341
642005.08.15 13:10modify120.501.24611.24091.2341
652005.08.15 13:40modify120.501.24611.24031.2341
662005.08.15 14:30modify120.501.24611.24011.2341
672005.08.15 14:40modify120.501.24611.23981.2341
682005.08.15 16:30modify120.501.24611.23821.2341
692005.08.15 18:30s/l120.501.23821.23821.2341395.0010183.98
702005.08.15 18:30sell130.501.23821.24171.2262
712005.08.15 18:40modify130.501.23821.23931.2262
722005.08.15 20:20modify130.501.23821.23901.2262
732005.08.15 20:40modify130.501.23821.23891.2262
742005.08.16 02:20modify130.501.23821.23851.2262
752005.08.16 03:10modify130.501.23821.23741.2262
762005.08.16 04:40modify130.501.23821.23631.2262
772005.08.16 05:40modify130.501.23821.23621.2262
782005.08.16 09:40s/l130.501.23621.23621.2262102.8010286.78
792005.08.16 09:40sell140.501.23621.23971.2242
802005.08.16 09:59modify140.501.23621.23911.2242
812005.08.16 11:10modify140.501.23621.23701.2242
822005.08.16 12:20modify140.501.23621.23521.2242
832005.08.16 13:40modify140.501.23621.23511.2242
842005.08.16 14:30modify140.501.23621.23501.2242
852005.08.16 14:40modify140.501.23621.23441.2242
862005.08.16 15:30modify140.501.23621.23371.2242
872005.08.16 15:40modify140.501.23621.23321.2242
882005.08.16 17:10s/l140.501.23321.23321.2242150.0010436.78
892005.08.16 17:10sell150.501.23351.23701.2215
902005.08.16 17:20modify150.501.23351.23601.2215
912005.08.16 17:40modify150.501.23351.23481.2215
922005.08.16 18:40s/l150.501.23481.23481.2215-65.0010371.78
932005.08.16 18:40sell160.501.23501.23851.2230
942005.08.16 19:00modify160.501.23501.23761.2230
952005.08.16 19:10modify160.501.23501.23691.2230
962005.08.16 19:20modify160.501.23501.23631.2230
972005.08.16 21:30s/l160.501.23631.23631.2230-65.0010306.78
982005.08.16 21:30sell170.501.23631.23981.2243
992005.08.16 21:40modify170.501.23631.23971.2243
1002005.08.16 22:00modify170.501.23631.23941.2243
1012005.08.16 22:10modify170.501.23631.23891.2243
1022005.08.17 00:10modify170.501.23631.23801.2243
1032005.08.17 04:30modify170.501.23631.23721.2243
1042005.08.17 06:10modify170.501.23631.23691.2243
1052005.08.17 06:40modify170.501.23631.23651.2243
1062005.08.17 07:30modify170.501.23631.23581.2243
1072005.08.17 07:40modify170.501.23631.23521.2243
1082005.08.17 08:40modify170.501.23631.23511.2243
1092005.08.17 09:20modify170.501.23631.23441.2243
1102005.08.17 09:30modify170.501.23631.23411.2243
1112005.08.17 09:40modify170.501.23631.23221.2243
1122005.08.17 10:40modify170.501.23631.23181.2243
1132005.08.17 12:30modify170.501.23631.23131.2243
1142005.08.17 14:10s/l170.501.23131.23131.2243252.8010559.57
1152005.08.17 14:10sell180.501.23111.23461.2191
1162005.08.17 14:30modify180.501.23111.23341.2191
1172005.08.17 14:40modify180.501.23111.23291.2191
1182005.08.17 15:20modify180.501.23111.23211.2191
1192005.08.17 15:30modify180.501.23111.23161.2191
1202005.08.17 16:30s/l180.501.23161.23161.2191-25.0010534.57
1212005.08.17 16:30sell190.501.23171.23521.2197
1222005.08.17 16:40modify190.501.23171.23501.2197
1232005.08.17 16:59modify190.501.23171.23331.2197
1242005.08.17 17:00modify190.501.23171.23321.2197
1252005.08.17 17:10modify190.501.23171.23211.2197
1262005.08.17 19:10modify190.501.23171.23131.2197
1272005.08.17 19:30modify190.501.23171.22981.2197
1282005.08.17 19:40s/l190.501.22981.22981.219795.0010629.57
1292005.08.17 19:40sell200.501.23011.23361.2181
1302005.08.17 19:59modify200.501.23011.23051.2181
1312005.08.17 20:40modify200.501.23011.23021.2181
1322005.08.17 21:40modify200.501.23011.22991.2181
1332005.08.18 02:10modify200.501.23011.22981.2181
1342005.08.18 03:10modify200.501.23011.22971.2181
1352005.08.18 07:40s/l200.501.22971.22971.218128.3910657.96
1362005.08.18 07:40sell210.501.22961.23311.2176
1372005.08.18 07:59modify210.501.22961.23211.2176
1382005.08.18 08:10modify210.501.22961.22961.2176
1392005.08.18 11:30modify210.501.22961.22921.2176
1402005.08.18 12:20modify210.501.22961.22611.2176
1412005.08.18 13:10modify210.501.22961.22581.2176
1422005.08.18 14:40modify210.501.22961.22461.2176
1432005.08.18 15:30modify210.501.22961.22321.2176
1442005.08.18 15:40modify210.501.22961.22231.2176
1452005.08.18 16:20modify210.501.22961.22151.2176
1462005.08.18 16:30t/p210.501.21761.22151.2176600.0011257.96
1472005.08.18 16:30sell220.501.21731.22081.2053
1482005.08.18 17:40modify220.501.21731.21951.2053
1492005.08.19 03:40s/l220.501.21951.21951.2053-107.2011150.76
1502005.08.19 03:40sell230.501.21941.22291.2074
1512005.08.19 03:59modify230.501.21941.22261.2074
1522005.08.19 04:00modify230.501.21941.22251.2074
1532005.08.19 04:10modify230.501.21941.22041.2074
1542005.08.19 07:30modify230.501.21941.22001.2074
1552005.08.19 09:10modify230.501.21941.21991.2074
1562005.08.19 09:30modify230.501.21941.21931.2074
1572005.08.19 09:40modify230.501.21941.21911.2074
1582005.08.19 10:20modify230.501.21941.21661.2074
1592005.08.19 10:40modify230.501.21941.21611.2074
1602005.08.19 12:20s/l230.501.21611.21611.2074165.0011315.76
1612005.08.19 12:20sell240.501.21881.22231.2068
1622005.08.19 12:30modify240.501.21881.22161.2068
1632005.08.19 12:40modify240.501.21881.21861.2068
1642005.08.19 14:10s/l240.501.21861.21861.206810.0011325.76
1652005.08.19 14:10sell250.501.21881.22231.2068
1662005.08.19 14:20modify250.501.21881.22131.2068
1672005.08.19 15:10modify250.501.21881.22031.2068
1682005.08.19 16:10modify250.501.21881.21951.2068
1692005.08.19 17:10modify250.501.21881.21821.2068
1702005.08.19 17:40modify250.501.21881.21761.2068
1712005.08.19 18:40modify250.501.21881.21691.2068
1722005.08.19 19:10s/l250.501.21691.21691.206895.0011420.76
1732005.08.19 19:10sell260.501.21791.22141.2059
1742005.08.19 19:20modify260.501.21791.22111.2059
1752005.08.19 19:30modify260.501.21791.22051.2059
1762005.08.19 19:40modify260.501.21791.21841.2059
1772005.08.22 05:20s/l260.501.21841.21841.2059-22.2011398.56
1782005.08.22 05:20sell270.501.21871.22221.2067
1792005.08.22 05:30modify270.501.21871.22101.2067
1802005.08.22 08:00close270.501.21841.22101.206715.0011413.56
1812005.08.22 08:10buy280.501.21751.21401.2295
1822005.08.22 08:20modify280.501.21751.21451.2295
1832005.08.22 08:30modify280.501.21751.21511.2295
1842005.08.22 09:20modify280.501.21751.21561.2295
1852005.08.22 10:10modify280.501.21751.21581.2295
1862005.08.22 13:10modify280.501.21751.21661.2295
1872005.08.22 13:20modify280.501.21751.21871.2295
1882005.08.22 13:30s/l280.501.21871.21871.229560.0011473.56
1892005.08.22 13:30buy290.501.21811.21461.2301
1902005.08.22 13:40modify290.501.21811.21591.2301
1912005.08.22 13:59modify290.501.21811.21861.2301
1922005.08.22 14:10modify290.501.21811.21911.2301
1932005.08.22 14:40modify290.501.21811.21981.2301
1942005.08.22 15:40modify290.501.21811.22051.2301
1952005.08.22 16:40modify290.501.21811.22061.2301
1962005.08.22 19:10modify290.501.21811.22081.2301
1972005.08.22 19:20modify290.501.21811.22101.2301
1982005.08.23 04:10s/l290.501.22101.22101.2301141.2211614.78
1992005.08.23 04:10buy300.501.22101.21751.2330
2002005.08.23 04:30modify300.501.22101.21831.2330
2012005.08.23 09:30modify300.501.22101.21991.2330
2022005.08.23 09:40modify300.501.22101.22081.2330
2032005.08.23 10:20modify300.501.22101.22151.2330
2042005.08.23 10:30modify300.501.22101.22201.2330
2052005.08.23 12:40modify300.501.22101.22211.2330
2062005.08.23 15:20s/l300.501.22211.22211.233055.0011669.78
2072005.08.23 15:20buy310.501.22211.21861.2341
2082005.08.23 16:40modify310.501.22211.21891.2341
2092005.08.23 17:30modify310.501.22211.21921.2341
2102005.08.23 19:10modify310.501.22211.22041.2341
2112005.08.23 20:20modify310.501.22211.22061.2341
2122005.08.23 21:40modify310.501.22211.22081.2341
2132005.08.24 03:40s/l310.501.22081.22081.2341-68.7811601.00
2142005.08.24 03:40buy320.501.22001.21651.2320
2152005.08.24 03:59modify320.501.22001.21751.2320
2162005.08.24 04:10modify320.501.22001.21771.2320
2172005.08.24 05:20modify320.501.22001.21861.2320
2182005.08.24 07:30s/l320.501.21861.21861.2320-70.0011531.00
2192005.08.24 07:30buy330.501.21781.21431.2298
2202005.08.24 07:40modify330.501.21781.21621.2298
2212005.08.24 10:40s/l330.501.21621.21621.2298-80.0011451.00
2222005.08.24 10:40buy340.501.21631.21281.2283
2232005.08.24 10:59modify340.501.21631.21351.2283
2242005.08.24 11:00modify340.501.21631.21361.2283
2252005.08.24 11:10modify340.501.21631.21541.2283
2262005.08.24 12:10modify340.501.21631.21701.2283
2272005.08.24 13:10modify340.501.21631.21821.2283
2282005.08.24 13:40modify340.501.21631.21831.2283
2292005.08.24 15:20modify340.501.21631.21891.2283
2302005.08.24 15:30modify340.501.21631.22131.2283
2312005.08.24 15:40modify340.501.21631.22171.2283
2322005.08.24 16:20modify340.501.21631.22331.2283
2332005.08.24 16:30modify340.501.21631.22371.2283
2342005.08.24 16:40modify340.501.21631.22451.2283
2352005.08.24 18:10s/l340.501.22451.22451.2283410.0011861.00
2362005.08.24 18:10buy350.501.22311.21961.2351
2372005.08.24 18:20modify350.501.22311.21971.2351
2382005.08.24 18:30modify350.501.22311.22131.2351
2392005.08.24 18:40modify350.501.22311.22271.2351
2402005.08.24 19:30modify350.501.22311.22301.2351
2412005.08.24 20:20modify350.501.22311.22391.2351
2422005.08.24 21:10modify350.501.22311.22451.2351
2432005.08.25 03:20modify350.501.22311.22561.2351
2442005.08.25 04:10modify350.501.22311.22581.2351
2452005.08.25 05:20modify350.501.22311.22611.2351
2462005.08.25 05:40modify350.501.22311.22721.2351
2472005.08.25 06:30modify350.501.22311.22791.2351
2482005.08.25 06:40modify350.501.22311.22811.2351
2492005.08.25 07:20modify350.501.22311.22861.2351
2502005.08.25 07:30modify350.501.22311.22871.2351
2512005.08.25 09:40modify350.501.22311.22881.2351
2522005.08.25 11:30s/l350.501.22881.22881.2351273.6612134.66
2532005.08.25 11:30buy360.501.22831.22481.2403
2542005.08.25 11:40modify360.501.22831.22761.2403
2552005.08.25 12:30modify360.501.22831.22771.2403
2562005.08.25 13:20modify360.501.22831.22801.2403
2572005.08.25 15:10s/l360.501.22801.22801.2403-15.0012119.66
2582005.08.25 15:10buy370.501.22821.22471.2402
2592005.08.25 15:20modify370.501.22821.22541.2402
2602005.08.25 17:10modify370.501.22821.22611.2402
2612005.08.25 18:10modify370.501.22821.22931.2402
2622005.08.25 18:30s/l370.501.22931.22931.240255.0012174.66
2632005.08.25 18:30buy380.501.22881.22531.2408
2642005.08.25 18:40modify380.501.22881.22731.2408
2652005.08.25 19:10modify380.501.22881.22751.2408
2662005.08.25 19:40modify380.501.22881.22781.2408
2672005.08.25 20:40modify380.501.22881.22821.2408
2682005.08.25 21:30modify380.501.22881.22831.2408
2692005.08.26 02:20s/l380.501.22831.22831.2408-28.7812145.88
2702005.08.26 02:20buy390.501.22831.22481.2403
2712005.08.26 02:30modify390.501.22831.22501.2403
2722005.08.26 03:20modify390.501.22831.22521.2403
2732005.08.26 03:40modify390.501.22831.22571.2403
2742005.08.26 04:20modify390.501.22831.22611.2403
2752005.08.26 04:30modify390.501.22831.22621.2403
2762005.08.26 05:10modify390.501.22831.22671.2403
2772005.08.26 05:20modify390.501.22831.22681.2403
2782005.08.26 06:10modify390.501.22831.22751.2403
2792005.08.26 07:30modify390.501.22831.22781.2403
2802005.08.26 07:40modify390.501.22831.22831.2403
2812005.08.26 08:30modify390.501.22831.22851.2403
2822005.08.26 08:40modify390.501.22831.22881.2403
2832005.08.26 09:40modify390.501.22831.22901.2403
2842005.08.26 10:30modify390.501.22831.23021.2403
2852005.08.26 10:40modify390.501.22831.23051.2403
2862005.08.26 11:10s/l390.501.23051.23051.2403110.0012255.88
2872005.08.26 11:10buy400.501.23061.22711.2426
2882005.08.26 11:20modify400.501.23061.22951.2426
2892005.08.26 11:30modify400.501.23061.22991.2426
2902005.08.26 13:20s/l400.501.22991.22991.2426-35.0012220.88
2912005.08.26 13:20buy410.501.23011.22661.2421
2922005.08.26 13:30modify410.501.23011.22911.2421
2932005.08.26 17:10modify410.501.23011.22981.2421
2942005.08.26 17:40modify410.501.23011.23071.2421
2952005.08.26 20:20s/l410.501.23071.23071.242130.0012250.88
2962005.08.26 20:20buy420.501.23001.22651.2420
2972005.08.26 20:30modify420.501.23001.22811.2420
2982005.08.26 21:10s/l420.501.22811.22811.2420-95.0012155.88
2992005.08.26 21:10buy430.501.22771.22421.2397
3002005.08.26 21:20modify430.501.22771.22721.2397
3012005.08.29 02:10modify430.501.22771.23111.2397
3022005.08.29 02:20s/l430.501.23111.23111.2397166.2212322.10
3032005.08.29 02:20buy440.501.23061.22711.2426
3042005.08.29 02:59modify440.501.23061.23041.2426
3052005.08.29 03:00modify440.501.23061.23051.2426
3062005.08.29 03:40modify440.501.23061.23101.2426
3072005.08.29 04:20s/l440.501.23101.23101.242620.0012342.10
3082005.08.29 04:20buy450.501.23101.22751.2430
3092005.08.29 04:30modify450.501.23101.22861.2430
3102005.08.29 04:40modify450.501.23101.23121.2430
3112005.08.29 07:30s/l450.501.23121.23121.243010.0012352.10
3122005.08.29 07:30buy460.501.23091.22741.2429
3132005.08.29 07:40modify460.501.23091.22761.2429
3142005.08.29 07:59modify460.501.23091.22781.2429
3152005.08.29 08:00modify460.501.23091.22791.2429
3162005.08.29 08:10modify460.501.23091.22941.2429
3172005.08.29 09:20modify460.501.23091.23051.2429
3182005.08.29 09:30modify460.501.23091.23101.2429
3192005.08.29 10:40modify460.501.23091.23111.2429
3202005.08.29 11:20s/l460.501.23111.23111.242910.0012362.10
3212005.08.29 11:20buy470.501.23081.22731.2428
3222005.08.29 11:30modify470.501.23081.22761.2428
3232005.08.29 11:40modify470.501.23081.22861.2428
3242005.08.29 15:40s/l470.501.22861.22861.2428-110.0012252.10
3252005.08.29 15:40buy480.501.22831.22481.2403
3262005.08.29 15:59modify480.501.22831.22551.2403
3272005.08.29 16:10modify480.501.22831.22671.2403
3282005.08.29 17:10modify480.501.22831.22681.2403
3292005.08.29 17:40s/l480.501.22681.22681.2403-75.0012177.10
3302005.08.29 17:40buy490.501.22691.22341.2389
3312005.08.29 18:00modify490.501.22691.22351.2389
3322005.08.29 18:10modify490.501.22691.22391.2389
3332005.08.29 19:20s/l490.501.22391.22391.2389-150.0012027.10
3342005.08.29 19:20buy500.501.22361.22011.2356
3352005.08.29 19:30modify500.501.22361.22081.2356
3362005.08.30 05:30s/l500.501.22081.22081.2356-143.7811883.32
3372005.08.30 05:30buy510.501.22091.21741.2329
3382005.08.30 06:00modify510.501.22091.21781.2329
3392005.08.30 06:10modify510.501.22091.21841.2329
3402005.08.30 08:10modify510.501.22091.21891.2329
3412005.08.30 09:10modify510.501.22091.21971.2329
3422005.08.30 10:40modify510.501.22091.22021.2329
3432005.08.30 12:10s/l510.501.22021.22021.2329-35.0011848.32
3442005.08.30 12:10buy520.501.21981.21631.2318
3452005.08.30 12:20modify520.501.21981.21721.2318
3462005.08.30 12:30modify520.501.21981.21851.2318
3472005.08.30 13:40s/l520.501.21851.21851.2318-65.0011783.32
3482005.08.30 13:40buy530.501.21851.21501.2305
3492005.08.30 14:00modify530.501.21851.21511.2305
3502005.08.30 14:10modify530.501.21851.21631.2305
3512005.08.30 16:10modify530.501.21851.21661.2305
3522005.08.30 17:10modify530.501.21851.21681.2305
3532005.08.30 18:20modify530.501.21851.21921.2305
3542005.08.30 19:20s/l530.501.21921.21921.230535.0011818.32
3552005.08.30 19:20buy540.501.21851.21501.2305
3562005.08.30 19:40modify540.501.21851.21681.2305
3572005.08.30 20:40modify540.501.21851.21751.2305
3582005.08.30 21:30modify540.501.21851.21901.2305
3592005.08.30 22:20modify540.501.21851.21951.2305
3602005.08.31 03:10modify540.501.21851.21971.2305
3612005.08.31 04:10modify540.501.21851.21981.2305
3622005.08.31 05:40modify540.501.21851.22001.2305
3632005.08.31 09:40s/l540.501.22001.22001.230571.2211889.54
3642005.08.31 09:40buy550.501.22011.21661.2321
3652005.08.31 10:00modify550.501.22011.21881.2321
3662005.08.31 10:20modify550.501.22011.21961.2321
3672005.08.31 13:10s/l550.501.21961.21961.2321-25.0011864.54
3682005.08.31 13:10buy560.501.21931.21581.2313
3692005.08.31 13:20modify560.501.21931.21821.2313
3702005.08.31 15:10modify560.501.21931.21881.2313
3712005.08.31 15:20modify560.501.21931.21901.2313
3722005.08.31 16:10modify560.501.21931.21951.2313
3732005.08.31 17:10modify560.501.21931.22351.2313
3742005.08.31 17:20s/l560.501.22351.22351.2313210.0012074.54
3752005.08.31 17:20buy570.501.22291.21941.2349
3762005.08.31 17:30modify570.501.22291.21981.2349
3772005.08.31 17:40modify570.501.22291.22671.2349
3782005.08.31 18:30modify570.501.22291.22921.2349
3792005.08.31 18:40modify570.501.22291.22991.2349
3802005.08.31 19:20modify570.501.22291.23001.2349
3812005.08.31 19:30modify570.501.22291.23011.2349
3822005.08.31 19:40t/p570.501.23491.23011.2349600.0012674.54
3832005.08.31 19:40buy580.501.23601.23251.2480
3842005.08.31 21:10s/l580.501.23251.23251.2480-175.0012499.54
3852005.08.31 21:10buy590.501.23261.22911.2446
3862005.08.31 21:20modify590.501.23261.23011.2446
3872005.08.31 21:40modify590.501.23261.23101.2446
3882005.08.31 23:40modify590.501.23261.23151.2446
3892005.09.01 09:30modify590.501.23261.23181.2446
3902005.09.01 10:20modify590.501.23261.23461.2446
3912005.09.01 12:40modify590.501.23261.23621.2446
3922005.09.01 13:30modify590.501.23261.23721.2446
3932005.09.01 14:40modify590.501.23261.23841.2446
3942005.09.01 16:20modify590.501.23261.24101.2446
3952005.09.01 16:40t/p590.501.24461.24101.2446588.6613088.20
3962005.09.01 16:40buy600.501.24791.24441.2599
3972005.09.01 17:20s/l600.501.24441.24441.2599-175.0012913.20
3982005.09.01 17:20buy610.501.24461.24111.2566
3992005.09.01 17:30modify610.501.24461.24461.2566
4002005.09.01 18:10s/l610.501.24461.24461.25660.0012913.20
4012005.09.01 18:10buy620.501.24461.24111.2566
4022005.09.01 18:20modify620.501.24461.24171.2566
4032005.09.01 18:40modify620.501.24461.24321.2566
4042005.09.01 19:30modify620.501.24461.24411.2566
4052005.09.01 20:20modify620.501.24461.24901.2566
4062005.09.01 21:30s/l620.501.24901.24901.2566220.0013133.20
4072005.09.01 21:30buy630.501.24841.24491.2604
4082005.09.01 21:40modify630.501.24841.24641.2604
4092005.09.01 22:40modify630.501.24841.24681.2604
4102005.09.01 23:30modify630.501.24841.24711.2604
4112005.09.02 02:10s/l630.501.24711.24711.2604-68.7813064.42
4122005.09.02 02:10buy640.501.24681.24331.2588
4132005.09.02 02:20modify640.501.24681.24521.2588
4142005.09.02 03:10modify640.501.24681.24591.2588
4152005.09.02 08:10modify640.501.24681.24771.2588
4162005.09.02 08:40modify640.501.24681.24811.2588
4172005.09.02 09:30modify640.501.24681.25021.2588
4182005.09.02 09:40modify640.501.24681.25171.2588
4192005.09.02 10:40modify640.501.24681.25431.2588
4202005.09.02 11:40t/p640.501.25881.25431.2588600.0013664.42
4212005.09.02 11:40buy650.501.25921.25571.2712
4222005.09.02 12:10s/l650.501.25571.25571.2712-175.0013489.42
4232005.09.02 12:10buy660.501.25491.25141.2669
4242005.09.02 12:20modify660.501.25491.25201.2669
4252005.09.02 12:30modify660.501.25491.25271.2669
4262005.09.02 12:40modify660.501.25491.25391.2669
4272005.09.02 13:10s/l660.501.25391.25391.2669-50.0013439.42
4282005.09.02 13:10buy670.501.25341.24991.2654
4292005.09.02 13:20modify670.501.25341.25111.2654
4302005.09.02 13:30modify670.501.25341.25331.2654
4312005.09.02 14:10s/l670.501.25331.25331.2654-5.0013434.42
4322005.09.02 14:10buy680.501.25111.24761.2631
4332005.09.02 14:20modify680.501.25111.25431.2631
4342005.09.02 14:40s/l680.501.25431.25431.2631160.0013594.42
4352005.09.02 14:40buy690.501.25361.25011.2656
4362005.09.02 15:10modify690.501.25361.25061.2656
4372005.09.02 15:30s/l690.501.25061.25061.2656-150.0013444.42
4382005.09.02 15:30buy700.501.24961.24611.2616
4392005.09.02 15:59modify700.501.24961.25011.2616
4402005.09.02 16:10modify700.501.24961.25241.2616
4412005.09.02 16:40s/l700.501.25241.25241.2616140.0013584.42
4422005.09.02 16:40buy710.501.25251.24901.2645
4432005.09.02 17:00modify710.501.25251.25121.2645
4442005.09.02 17:10modify710.501.25251.25131.2645
4452005.09.02 17:20modify710.501.25251.25141.2645
4462005.09.02 18:10modify710.501.25251.25181.2645
4472005.09.05 03:10modify710.501.25251.25421.2645
4482005.09.05 03:20s/l710.501.25421.25421.264581.2213665.64
4492005.09.05 03:20buy720.501.25351.25001.2655
4502005.09.05 03:30modify720.501.25351.25241.2655
4512005.09.05 03:59modify720.501.25351.25391.2655
4522005.09.05 04:00modify720.501.25351.25401.2655
4532005.09.05 04:20modify720.501.25351.25471.2655
4542005.09.05 06:30modify720.501.25351.25481.2655
4552005.09.05 06:40modify720.501.25351.25491.2655
4562005.09.05 08:20modify720.501.25351.25501.2655
4572005.09.05 08:40s/l720.501.25501.25501.265575.0013740.64
4582005.09.05 08:40buy730.501.25431.25081.2663
4592005.09.05 09:00modify730.501.25431.25131.2663
4602005.09.05 09:10modify730.501.25431.25191.2663
4612005.09.05 10:10modify730.501.25431.25361.2663
4622005.09.05 10:40s/l730.501.25361.25361.2663-35.0013705.64
4632005.09.05 10:40buy740.501.25351.25001.2655
4642005.09.05 10:59modify740.501.25351.25271.2655
4652005.09.05 16:30s/l740.501.25271.25271.2655-40.0013665.64
4662005.09.05 16:30buy750.501.25161.24811.2636
4672005.09.05 16:40modify750.501.25161.25121.2636
4682005.09.06 01:10s/l750.501.25121.25121.2636-23.7813641.86
4692005.09.06 01:10buy760.501.25061.24711.2626
4702005.09.06 01:20modify760.501.25061.24791.2626
4712005.09.06 01:30modify760.501.25061.24881.2626
4722005.09.06 01:40modify760.501.25061.24931.2626
4732005.09.06 02:40s/l760.501.24931.24931.2626-65.0013576.86
4742005.09.06 02:40buy770.501.24851.24501.2605
4752005.09.06 03:10modify770.501.24851.24621.2605
4762005.09.06 03:20modify770.501.24851.24631.2605
4772005.09.06 04:00close770.501.24961.24631.260555.0013631.86
4782005.09.06 04:10sell780.501.25031.25381.2383
4792005.09.06 04:20modify780.501.25031.25371.2383
4802005.09.06 04:30modify780.501.25031.25331.2383
4812005.09.06 04:40modify780.501.25031.25291.2383
4822005.09.06 05:20modify780.501.25031.25281.2383
4832005.09.06 05:30modify780.501.25031.25211.2383
4842005.09.06 06:20modify780.501.25031.25171.2383
4852005.09.06 08:30modify780.501.25031.25031.2383
4862005.09.06 09:10modify780.501.25031.24961.2383
4872005.09.06 09:20modify780.501.25031.24801.2383
4882005.09.06 09:40s/l780.501.24801.24801.2383115.0013746.86
4892005.09.06 09:40sell790.501.24911.25261.2371
4902005.09.06 09:59modify790.501.24911.24831.2371
4912005.09.06 10:40modify790.501.24911.24791.2371
4922005.09.06 12:10s/l790.501.24791.24791.237160.0013806.86
4932005.09.06 12:10sell800.501.24801.25151.2360
4942005.09.06 12:20modify800.501.24801.25051.2360
4952005.09.06 12:30modify800.501.24801.24971.2360
4962005.09.06 14:20s/l800.501.24971.24971.2360-85.0013721.86
4972005.09.06 14:20sell810.501.25031.25381.2383
4982005.09.06 15:10modify810.501.25031.25291.2383
4992005.09.06 16:10modify810.501.25031.25021.2383
5002005.09.06 16:40s/l810.501.25021.25021.23835.0013726.86
5012005.09.06 16:40sell820.501.25051.25401.2385
5022005.09.06 16:59modify820.501.25051.25191.2385
5032005.09.06 17:00modify820.501.25051.25181.2385
5042005.09.06 17:10modify820.501.25051.25001.2385
5052005.09.06 18:20s/l820.501.25001.25001.238525.0013751.86
5062005.09.06 18:20sell830.501.24991.25341.2379
5072005.09.06 18:30modify830.501.24991.25321.2379
5082005.09.06 18:40modify830.501.24991.25161.2379
5092005.09.06 19:30modify830.501.24991.25091.2379
5102005.09.06 21:30modify830.501.24991.25071.2379
5112005.09.06 22:20modify830.501.24991.25001.2379
5122005.09.07 00:40modify830.501.24991.24951.2379
5132005.09.07 01:30modify830.501.24991.24911.2379
5142005.09.07 03:40modify830.501.24991.24881.2379
5152005.09.07 05:20modify830.501.24991.24821.2379
5162005.09.07 06:40s/l830.501.24821.24821.237987.8013839.65
5172005.09.07 06:40sell840.501.24861.25211.2366
5182005.09.07 07:40modify840.501.24861.25151.2366
5192005.09.07 08:10modify840.501.24861.25141.2366
5202005.09.07 08:30modify840.501.24861.25101.2366
5212005.09.07 09:30s/l840.501.25101.25101.2366-120.0013719.65
5222005.09.07 09:30sell850.501.25241.25591.2404
5232005.09.07 10:10modify850.501.25241.25481.2404
5242005.09.07 11:10modify850.501.25241.25231.2404
5252005.09.07 11:30modify850.501.25241.25181.2404
5262005.09.07 11:40s/l850.501.25181.25181.240430.0013749.65
5272005.09.07 11:40sell860.501.25221.25571.2402
5282005.09.07 11:59modify860.501.25221.25211.2402
5292005.09.07 12:10modify860.501.25221.25121.2402
5302005.09.07 12:20modify860.501.25221.25081.2402
5312005.09.07 13:10modify860.501.25221.24921.2402
5322005.09.07 13:20s/l860.501.24921.24921.2402150.0013899.65
5332005.09.07 13:20sell870.501.24921.25271.2372
5342005.09.07 13:30modify870.501.24921.25261.2372
5352005.09.07 13:40modify870.501.24921.24971.2372
5362005.09.07 14:30modify870.501.24921.24881.2372
5372005.09.07 14:40modify870.501.24921.24831.2372
5382005.09.07 16:30modify870.501.24921.24751.2372
5392005.09.07 16:40modify870.501.24921.24561.2372
5402005.09.07 17:10s/l870.501.24561.24561.2372180.0014079.65
5412005.09.07 17:10sell880.501.24591.24941.2339
5422005.09.07 17:20modify880.501.24591.24801.2339
5432005.09.07 17:30modify880.501.24591.24601.2339
5442005.09.07 19:20s/l880.501.24601.24601.2339-5.0014074.65
5452005.09.07 19:20sell890.501.24651.25001.2345
5462005.09.07 19:30modify890.501.24651.24801.2345
5472005.09.07 20:20modify890.501.24651.24651.2345
5482005.09.07 21:10modify890.501.24651.24431.2345
5492005.09.08 03:30modify890.501.24651.24411.2345
5502005.09.08 04:20modify890.501.24651.24401.2345
5512005.09.08 09:30s/l890.501.24401.24401.2345133.3914208.04
5522005.09.08 09:30sell900.501.24531.24881.2333
5532005.09.08 09:40modify900.501.24531.24681.2333
5542005.09.08 10:30modify900.501.24531.24621.2333
5552005.09.08 11:20modify900.501.24531.24571.2333
5562005.09.08 12:10modify900.501.24531.24471.2333
5572005.09.08 13:10modify900.501.24531.24431.2333
5582005.09.08 13:40modify900.501.24531.24411.2333
5592005.09.08 14:40modify900.501.24531.24381.2333
5602005.09.08 15:10s/l900.501.24381.24381.233375.0014283.04
5612005.09.08 15:10sell910.501.24471.24821.2327
5622005.09.08 15:20modify910.501.24471.24801.2327
5632005.09.08 15:30modify910.501.24471.24671.2327
5642005.09.08 15:40modify910.501.24471.24531.2327
5652005.09.08 16:10s/l910.501.24531.24531.2327-30.0014253.04
5662005.09.08 16:10sell920.501.24541.24891.2334
5672005.09.08 16:20modify920.501.24541.24761.2334
5682005.09.08 16:30modify920.501.24541.24581.2334
5692005.09.08 17:10modify920.501.24541.24381.2334
5702005.09.08 17:20modify920.501.24541.24261.2334
5712005.09.08 17:40s/l920.501.24261.24261.2334140.0014393.04
5722005.09.08 17:40sell930.501.24341.24691.2314
5732005.09.08 17:59modify930.501.24341.24501.2314
5742005.09.08 18:00modify930.501.24341.24491.2314
5752005.09.08 18:10modify930.501.24341.24271.2314
5762005.09.08 19:40modify930.501.24341.24211.2314
5772005.09.08 20:40modify930.501.24341.24191.2314
5782005.09.09 03:40modify930.501.24341.24121.2314
5792005.09.09 04:40s/l930.501.24121.24121.2314112.8014505.84
5802005.09.09 04:40sell940.501.24131.24481.2293
5812005.09.09 05:00modify940.501.24131.24421.2293
5822005.09.09 05:40modify940.501.24131.24411.2293
5832005.09.09 08:30s/l940.501.24411.24411.2293-140.0014365.84
5842005.09.09 08:30sell950.501.24401.24751.2320
5852005.09.09 09:10modify950.501.24401.24591.2320
5862005.09.09 10:10modify950.501.24401.24541.2320
5872005.09.09 10:20modify950.501.24401.24511.2320
5882005.09.09 11:10modify950.501.24401.24481.2320
5892005.09.09 12:30modify950.501.24401.24381.2320
5902005.09.09 12:40modify950.501.24401.24271.2320
5912005.09.09 14:40modify950.501.24401.24201.2320
5922005.09.09 15:10s/l950.501.24201.24201.2320100.0014465.84
5932005.09.09 15:10sell960.501.24351.24701.2315
5942005.09.09 15:20modify960.501.24351.24631.2315
5952005.09.09 15:30modify960.501.24351.24431.2315
5962005.09.09 15:40modify960.501.24351.24271.2315
5972005.09.09 16:10s/l960.501.24271.24271.231540.0014505.84
5982005.09.09 16:10sell970.501.24281.24631.2308
5992005.09.09 16:20modify970.501.24281.24491.2308
6002005.09.09 16:30modify970.501.24281.24361.2308
6012005.09.09 16:40modify970.501.24281.24351.2308
6022005.09.09 17:20modify970.501.24281.24281.2308
6032005.09.09 17:30modify970.501.24281.24271.2308
6042005.09.09 17:40s/l970.501.24271.24271.23085.0014510.84
6052005.09.09 17:40sell980.501.24341.24691.2314
6062005.09.09 18:00modify980.501.24341.24661.2314
6072005.09.09 18:10modify980.501.24341.24601.2314
6082005.09.09 18:20modify980.501.24341.24591.2314
6092005.09.09 18:30s/l980.501.24591.24591.2314-125.0014385.84
6102005.09.09 18:30sell990.501.24621.24971.2342
6112005.09.09 18:40modify990.501.24621.24671.2342
6122005.09.09 18:59modify990.501.24621.24601.2342
6132005.09.09 19:10modify990.501.24621.24461.2342
6142005.09.09 20:20modify990.501.24621.24431.2342
6152005.09.09 21:10modify990.501.24621.24411.2342
6162005.09.12 00:30modify990.501.24621.24371.2342
6172005.09.12 00:40modify990.501.24621.24351.2342
6182005.09.12 03:30modify990.501.24621.24321.2342
6192005.09.12 03:40modify990.501.24621.24281.2342
6202005.09.12 04:20modify990.501.24621.24271.2342
6212005.09.12 04:30modify990.501.24621.24261.2342
6222005.09.12 05:10modify990.501.24621.23931.2342
6232005.09.12 05:20modify990.501.24621.23871.2342
6242005.09.12 05:30s/l990.501.23871.23871.2342377.8014763.63
6252005.09.12 05:30sell1000.501.23921.24271.2272
6262005.09.12 05:40modify1000.501.23921.23611.2272
6272005.09.12 06:10modify1000.501.23921.23601.2272
6282005.09.12 06:30modify1000.501.23921.23491.2272
6292005.09.12 06:40modify1000.501.23921.23461.2272
6302005.09.12 08:10s/l1000.501.23461.23461.2272230.0014993.63
6312005.09.12 08:10sell1010.501.23471.23821.2227
6322005.09.12 08:30modify1010.501.23471.23541.2227
6332005.09.12 08:40modify1010.501.23471.23531.2227
6342005.09.12 09:10s/l1010.501.23531.23531.2227-30.0014963.63
6352005.09.12 09:10sell1020.501.23511.23861.2231
6362005.09.12 09:30modify1020.501.23511.23651.2231
6372005.09.12 09:40modify1020.501.23511.23631.2231
6382005.09.12 10:10modify1020.501.23511.23591.2231
6392005.09.12 10:20modify1020.501.23511.23571.2231
6402005.09.12 10:30modify1020.501.23511.23481.2231
6412005.09.12 13:30modify1020.501.23511.23361.2231
6422005.09.12 14:20modify1020.501.23511.23351.2231
6432005.09.12 15:40modify1020.501.23511.23171.2231
6442005.09.12 16:30modify1020.501.23511.23161.2231
6452005.09.12 17:40modify1020.501.23511.23101.2231
6462005.09.12 22:40modify1020.501.23511.23081.2231
6472005.09.13 04:20modify1020.501.23511.23071.2231
6482005.09.13 04:40s/l1020.501.23071.23071.2231222.8015186.43
6492005.09.13 04:40sell1030.501.23191.23541.2199
6502005.09.13 05:00modify1030.501.23191.23491.2199
6512005.09.13 05:10modify1030.501.23191.23311.2199
6522005.09.13 05:40modify1030.501.23191.23291.2199
6532005.09.13 09:20modify1030.501.23191.23141.2199
6542005.09.13 11:10s/l1030.501.23141.23141.219925.0015211.43
6552005.09.13 11:10sell1040.501.23171.23521.2197
6562005.09.13 11:20modify1040.501.23171.23471.2197
6572005.09.13 11:40modify1040.501.23171.23141.2197
6582005.09.13 12:30modify1040.501.23171.22981.2197
6592005.09.13 13:40modify1040.501.23171.22931.2197
6602005.09.13 14:20s/l1040.501.22931.22931.2197120.0015331.43
6612005.09.13 14:20sell1050.501.22921.23271.2172
6622005.09.13 14:30modify1050.501.22921.23161.2172
6632005.09.13 14:40modify1050.501.22921.23031.2172
6642005.09.13 15:10s/l1050.501.23031.23031.2172-55.0015276.43
6652005.09.13 15:10sell1060.501.23011.23361.2181
6662005.09.13 15:20modify1060.501.23011.23101.2181
6672005.09.13 15:30modify1060.501.23011.22821.2181
6682005.09.13 15:59s/l1060.501.22821.22821.218195.0015371.43
6692005.09.13 15:59sell1070.501.22971.23321.2177
6702005.09.13 16:10modify1070.501.22971.23261.2177
6712005.09.13 16:20modify1070.501.22971.23011.2177
6722005.09.13 16:40s/l1070.501.23011.23011.2177-20.0015351.43
6732005.09.13 16:40sell1080.501.23001.23351.2180
6742005.09.13 16:59modify1080.501.23001.23091.2180
6752005.09.13 17:00modify1080.501.23001.23081.2180
6762005.09.13 17:10modify1080.501.23001.23031.2180
6772005.09.13 18:10modify1080.501.23001.22901.2180
6782005.09.13 18:40modify1080.501.23001.22871.2180
6792005.09.14 02:20s/l1080.501.22871.22871.218067.8015419.23
6802005.09.14 02:20sell1090.501.22901.23251.2170
6812005.09.14 02:30modify1090.501.22901.23181.2170
6822005.09.14 03:20modify1090.501.22901.23151.2170
6832005.09.14 09:40modify1090.501.22901.23091.2170
6842005.09.14 10:40modify1090.501.22901.23001.2170
6852005.09.14 14:20s/l1090.501.23001.23001.2170-50.0015369.23
6862005.09.14 14:20sell1100.501.23161.23511.2196
6872005.09.14 14:30modify1100.501.23161.23461.2196
6882005.09.14 14:40modify1100.501.23161.23191.2196
6892005.09.14 15:10s/l1100.501.23191.23191.2196-15.0015354.23
6902005.09.14 15:10sell1110.501.23321.23671.2212
6912005.09.14 15:20modify1110.501.23321.23601.2212
6922005.09.14 15:30modify1110.501.23321.23251.2212
6932005.09.14 16:00close1110.501.23141.23251.221290.0015444.23
6942005.09.14 16:10buy1120.501.23031.22681.2423
6952005.09.14 16:40modify1120.501.23031.22801.2423
6962005.09.14 17:30modify1120.501.23031.22901.2423
6972005.09.14 17:40modify1120.501.23031.22931.2423
6982005.09.14 18:10s/l1120.501.22931.22931.2423-50.0015394.23
6992005.09.14 18:10buy1130.501.22751.22401.2395
7002005.09.14 18:20modify1130.501.22751.22701.2395
7012005.09.14 18:30modify1130.501.22751.22751.2395
7022005.09.14 21:30s/l1130.501.22751.22751.23950.0015394.23
7032005.09.14 21:30buy1140.501.22701.22351.2390
7042005.09.14 21:59modify1140.501.22701.22411.2390
7052005.09.14 22:00modify1140.501.22701.22421.2390
7062005.09.14 22:10modify1140.501.22701.22491.2390
7072005.09.14 23:10modify1140.501.22701.22541.2390
7082005.09.14 23:20modify1140.501.22701.22571.2390
7092005.09.15 04:20s/l1140.501.22571.22571.2390-76.3415317.89
7102005.09.15 04:20buy1150.501.22581.22231.2378
7112005.09.15 05:40s/l1150.501.22231.22231.2378-175.0015142.89
7122005.09.15 05:40buy1160.501.22111.21761.2331
7132005.09.15 06:00modify1160.501.22111.21851.2331
7142005.09.15 06:10modify1160.501.22111.21931.2331
7152005.09.15 07:10modify1160.501.22111.21991.2331
7162005.09.15 08:10modify1160.501.22111.22011.2331
7172005.09.15 10:10s/l1160.501.22011.22011.2331-50.0015092.89
7182005.09.15 10:10buy1170.501.22001.21651.2320
7192005.09.15 10:20modify1170.501.22001.21771.2320
7202005.09.15 10:40modify1170.501.22001.21811.2320
7212005.09.15 11:10modify1170.501.22001.21901.2320
7222005.09.15 11:30modify1170.501.22001.21911.2320
7232005.09.15 12:10modify1170.501.22001.21941.2320
7242005.09.15 12:20modify1170.501.22001.21971.2320
7252005.09.15 13:10modify1170.501.22001.22001.2320
7262005.09.15 14:30modify1170.501.22001.22011.2320
7272005.09.15 14:40modify1170.501.22001.22041.2320
7282005.09.15 15:10s/l1170.501.22041.22041.232020.0015112.89
7292005.09.15 15:10buy1180.501.21981.21631.2318
7302005.09.15 15:20modify1180.501.21981.21911.2318
7312005.09.15 15:30modify1180.501.21981.22061.2318
7322005.09.15 16:10s/l1180.501.22061.22061.231840.0015152.89
7332005.09.15 16:10buy1190.501.21941.21591.2314
7342005.09.15 16:20modify1190.501.21941.21651.2314
7352005.09.15 16:40modify1190.501.21941.21841.2314
7362005.09.15 17:30modify1190.501.21941.21891.2314
7372005.09.15 19:10modify1190.501.21941.21971.2314
7382005.09.16 01:30modify1190.501.21941.22011.2314
7392005.09.16 02:20modify1190.501.21941.22021.2314
7402005.09.16 04:30modify1190.501.21941.22101.2314
7412005.09.16 05:20modify1190.501.21941.22251.2314
7422005.09.16 06:40modify1190.501.21941.22301.2314
7432005.09.16 07:30modify1190.501.21941.22401.2314
7442005.09.16 07:40modify1190.501.21941.22761.2314
7452005.09.16 10:20s/l1190.501.22761.22761.2314406.2215559.11
7462005.09.16 10:20buy1200.501.22761.22411.2396
7472005.09.16 10:30modify1200.501.22761.22581.2396
7482005.09.16 13:30s/l1200.501.22581.22581.2396-90.0015469.11
7492005.09.16 13:30buy1210.501.22601.22251.2380
7502005.09.16 16:30s/l1210.501.22251.22251.2380-175.0015294.11
7512005.09.16 16:30buy1220.501.22141.21791.2334
7522005.09.16 17:00modify1220.501.22141.21811.2334
7532005.09.16 17:10modify1220.501.22141.21921.2334
7542005.09.16 19:10modify1220.501.22141.21931.2334
7552005.09.16 21:10modify1220.501.22141.21961.2334
7562005.09.16 21:20modify1220.501.22141.22081.2334
7572005.09.16 21:40modify1220.501.22141.22141.2334
7582005.09.19 00:10s/l1220.501.22141.22141.2334-3.7815290.33
7592005.09.19 00:10buy1230.501.21621.21271.2282
7602005.09.19 00:20modify1230.501.21621.21451.2282
7612005.09.19 00:30modify1230.501.21621.22001.2282
7622005.09.19 00:40s/l1230.501.22001.22001.2282190.0015480.33
7632005.09.19 00:40buy1240.501.22021.21671.2322
7642005.09.19 01:00s/l1240.501.21671.21671.2322-175.0015305.33
7652005.09.19 01:00buy1250.501.21651.21301.2285
7662005.09.19 01:20modify1250.501.21651.21381.2285
7672005.09.19 02:10modify1250.501.21651.21411.2285
7682005.09.19 08:40s/l1250.501.21411.21411.2285-120.0015185.33
7692005.09.19 08:40buy1260.501.21131.20781.2233
7702005.09.19 09:00modify1260.501.21131.20861.2233
7712005.09.19 09:30modify1260.501.21131.20881.2233
7722005.09.19 10:20modify1260.501.21131.21071.2233
7732005.09.19 11:10modify1260.501.21131.21151.2233
7742005.09.19 12:10modify1260.501.21131.21191.2233
7752005.09.19 13:40modify1260.501.21131.21221.2233
7762005.09.19 15:10s/l1260.501.21221.21221.223345.0015230.33
7772005.09.19 15:10buy1270.501.21231.20881.2243
7782005.09.19 15:20modify1270.501.21231.21191.2243
7792005.09.19 16:40modify1270.501.21231.21231.2243
7802005.09.19 18:20modify1270.501.21231.21321.2243
7812005.09.19 20:10s/l1270.501.21321.21321.224345.0015275.33
7822005.09.19 20:10buy1280.501.21331.20981.2253
7832005.09.19 20:20modify1280.501.21331.21071.2253
7842005.09.19 20:30modify1280.501.21331.21141.2253
7852005.09.19 20:40modify1280.501.21331.21161.2253
7862005.09.19 21:30modify1280.501.21331.21201.2253
7872005.09.19 23:10modify1280.501.21331.21221.2253
7882005.09.20 04:40modify1280.501.21331.21281.2253
7892005.09.20 05:30modify1280.501.21331.21391.2253
7902005.09.20 06:40modify1280.501.21331.21401.2253
7912005.09.20 09:20modify1280.501.21331.21511.2253
7922005.09.20 10:40s/l1280.501.21511.21511.225386.2215361.55
7932005.09.20 10:40buy1290.501.21491.21141.2269
7942005.09.20 10:59modify1290.501.21491.21201.2269
7952005.09.20 11:10modify1290.501.21491.21251.2269
7962005.09.20 11:20modify1290.501.21491.21271.2269
7972005.09.20 13:20modify1290.501.21491.21351.2269
7982005.09.20 13:40modify1290.501.21491.21421.2269
7992005.09.20 18:10modify1290.501.21491.21451.2269
8002005.09.20 19:30modify1290.501.21491.21501.2269
8012005.09.20 19:40modify1290.501.21491.21551.2269
8022005.09.20 21:10s/l1290.501.21551.21551.226930.0015391.55
8032005.09.20 21:10buy1300.501.21271.20921.2247
8042005.09.20 21:20modify1300.501.21271.21191.2247
8052005.09.20 21:30modify1300.501.21271.21361.2247
8062005.09.20 21:59s/l1300.501.21361.21361.224745.0015436.55
8072005.09.20 21:59buy1310.501.21341.20991.2254
8082005.09.21 03:10modify1310.501.21341.21081.2254
8092005.09.21 04:30modify1310.501.21341.21101.2254
8102005.09.21 04:40modify1310.501.21341.21141.2254
8112005.09.21 05:40modify1310.501.21341.21231.2254
8122005.09.21 06:30modify1310.501.21341.21301.2254
8132005.09.21 06:40modify1310.501.21341.21441.2254
8142005.09.21 07:20modify1310.501.21341.21481.2254
8152005.09.21 07:30modify1310.501.21341.21611.2254
8162005.09.21 07:40modify1310.501.21341.21661.2254
8172005.09.21 08:40modify1310.501.21341.21841.2254
8182005.09.21 09:10s/l1310.501.21841.21841.2254246.2215682.77
8192005.09.21 09:10buy1320.501.21861.21511.2306
8202005.09.21 09:20modify1320.501.21861.21521.2306
8212005.09.21 09:30modify1320.501.21861.21641.2306
8222005.09.21 09:40modify1320.501.21861.21771.2306
8232005.09.21 11:20modify1320.501.21861.21791.2306
8242005.09.21 11:30modify1320.501.21861.21851.2306
8252005.09.21 11:40modify1320.501.21861.22011.2306
8262005.09.21 12:10s/l1320.501.22011.22011.230675.0015757.77
8272005.09.21 12:10buy1330.501.21971.21621.2317
8282005.09.21 12:20modify1330.501.21971.21691.2317
8292005.09.21 12:30modify1330.501.21971.21961.2317
8302005.09.21 14:30modify1330.501.21971.22041.2317
8312005.09.21 15:20modify1330.501.21971.22071.2317
8322005.09.21 18:10s/l1330.501.22071.22071.231750.0015807.77
8332005.09.21 18:10buy1340.501.21991.21641.2319
8342005.09.21 18:20modify1340.501.21991.21931.2319
8352005.09.21 19:30s/l1340.501.21931.21931.2319-30.0015777.77
8362005.09.21 19:30buy1350.501.21911.21561.2311
8372005.09.21 19:40modify1350.501.21911.21631.2311
8382005.09.21 19:59modify1350.501.21911.21671.2311
8392005.09.21 20:00modify1350.501.21911.21681.2311
8402005.09.21 20:10modify1350.501.21911.21871.2311
8412005.09.22 00:20modify1350.501.21911.21921.2311
8422005.09.22 01:10modify1350.501.21911.22011.2311
8432005.09.22 02:30modify1350.501.21911.22121.2311
8442005.09.22 02:40modify1350.501.21911.22361.2311
8452005.09.22 04:10s/l1350.501.22361.22361.2311213.6615991.43
8462005.09.22 04:10buy1360.501.22071.21721.2327
8472005.09.22 04:20modify1360.501.22071.21811.2327
8482005.09.22 04:30modify1360.501.22071.21901.2327
8492005.09.22 04:40modify1360.501.22071.22211.2327
8502005.09.22 05:00s/l1360.501.22211.22211.232770.0016061.43
8512005.09.22 05:00buy1370.501.22101.21751.2330
8522005.09.22 05:30modify1370.501.22101.21831.2330
8532005.09.22 07:30s/l1370.501.21831.21831.2330-135.0015926.43
8542005.09.22 07:30buy1380.501.21851.21501.2305
8552005.09.22 07:59modify1380.501.21851.21571.2305
8562005.09.22 08:10modify1380.501.21851.21841.2305
8572005.09.22 09:10modify1380.501.21851.21981.2305
8582005.09.22 14:10modify1380.501.21851.22031.2305
8592005.09.22 15:30s/l1380.501.22031.22031.230590.0016016.43
8602005.09.22 15:30buy1390.501.21991.21641.2319
8612005.09.22 15:40modify1390.501.21991.21901.2319
8622005.09.22 16:20s/l1390.501.21901.21901.2319-45.0015971.43
8632005.09.22 16:20buy1400.501.21851.21501.2305
8642005.09.22 16:30modify1400.501.21851.21661.2305
8652005.09.22 16:40modify1400.501.21851.21831.2305
8662005.09.22 17:10s/l1400.501.21831.21831.2305-10.0015961.43
8672005.09.22 17:10buy1410.501.21381.21031.2258
8682005.09.22 17:20modify1410.501.21381.21361.2258
8692005.09.22 17:30modify1410.501.21381.21661.2258
8702005.09.22 17:40s/l1410.501.21661.21661.2258140.0016101.43
8712005.09.22 17:40buy1420.501.21351.21001.2255
8722005.09.22 17:59modify1420.501.21351.21131.2255
8732005.09.22 18:00modify1420.501.21351.21141.2255
8742005.09.22 18:10modify1420.501.21351.21191.2255
8752005.09.22 18:20modify1420.501.21351.21241.2255
8762005.09.22 19:10modify1420.501.21351.21301.2255
8772005.09.23 02:30modify1420.501.21351.21321.2255
8782005.09.23 09:40s/l1420.501.21321.21321.2255-18.7816082.65
8792005.09.23 09:40buy1430.501.21201.20851.2240
8802005.09.23 10:00modify1430.501.21201.20881.2240
8812005.09.23 10:10modify1430.501.21201.20891.2240
8822005.09.23 10:20modify1430.501.21201.20981.2240
8832005.09.23 11:10modify1430.501.21201.21091.2240
8842005.09.23 12:10modify1430.501.21201.21211.2240
8852005.09.23 12:20modify1430.501.21201.21381.2240
8862005.09.23 12:30s/l1430.501.21381.21381.224090.0016172.65
8872005.09.23 12:30buy1440.501.21161.20811.2236
8882005.09.23 12:40modify1440.501.21161.20871.2236
8892005.09.23 13:00modify1440.501.21161.20901.2236
8902005.09.23 13:10modify1440.501.21161.20921.2236
8912005.09.23 15:40s/l1440.501.20921.20921.2236-120.0016052.65
8922005.09.23 15:40buy1450.501.20881.20531.2208
8932005.09.23 15:59modify1450.501.20881.20541.2208
8942005.09.23 16:10modify1450.501.20881.20551.2208
8952005.09.23 17:10modify1450.501.20881.20601.2208
8962005.09.23 19:30s/l1450.501.20601.20601.2208-140.0015912.65
8972005.09.23 19:30buy1460.501.20601.20251.2180
8982005.09.23 19:59modify1460.501.20601.20301.2180
8992005.09.23 20:10modify1460.501.20601.20311.2180
9002005.09.26 00:00s/l1460.501.20311.20311.2180-148.7815763.87
9012005.09.26 00:00buy1470.501.20301.19951.2150
9022005.09.26 00:10modify1470.501.20301.20031.2150
9032005.09.26 02:10modify1470.501.20301.20051.2150
9042005.09.26 06:20modify1470.501.20301.20121.2150
9052005.09.26 10:20modify1470.501.20301.20151.2150
9062005.09.26 11:10modify1470.501.20301.20311.2150
9072005.09.26 12:40modify1470.501.20301.20321.2150
9082005.09.26 15:10s/l1470.501.20321.20321.215010.0015773.87
9092005.09.26 15:10buy1480.501.20251.19901.2145
9102005.09.26 15:20modify1480.501.20251.20081.2145
9112005.09.26 18:10modify1480.501.20251.20261.2145
9122005.09.26 19:10modify1480.501.20251.20281.2145
9132005.09.26 21:30modify1480.501.20251.20411.2145
9142005.09.26 22:20modify1480.501.20251.20441.2145
9152005.09.26 23:40modify1480.501.20251.20471.2145
9162005.09.27 03:20modify1480.501.20251.20481.2145
9172005.09.27 04:20s/l1480.501.20481.20481.2145111.2215885.09
9182005.09.27 04:20buy1490.501.20281.19931.2148
9192005.09.27 04:30modify1490.501.20281.20191.2148
9202005.09.27 04:40modify1490.501.20281.20291.2148
9212005.09.27 05:10s/l1490.501.20291.20291.21485.0015890.09
9222005.09.27 05:10buy1500.501.20271.19921.2147
9232005.09.27 05:20modify1500.501.20271.20051.2147
9242005.09.27 05:40modify1500.501.20271.20101.2147
9252005.09.27 09:20s/l1500.501.20101.20101.2147-85.0015805.09
9262005.09.27 09:20buy1510.501.19961.19611.2116
9272005.09.27 09:30modify1510.501.19961.19711.2116
9282005.09.27 10:10modify1510.501.19961.19731.2116
9292005.09.27 10:20modify1510.501.19961.19861.2116
9302005.09.27 11:10modify1510.501.19961.20161.2116
9312005.09.27 11:40s/l1510.501.20161.20161.2116100.0015905.09
9322005.09.27 11:40buy1520.501.20071.19721.2127
9332005.09.27 11:59modify1520.501.20071.20091.2127
9342005.09.27 12:10modify1520.501.20071.20101.2127
9352005.09.27 14:10s/l1520.501.20101.20101.212715.0015920.09
9362005.09.27 14:10buy1530.501.20091.19741.2129
9372005.09.27 14:20modify1530.501.20091.19761.2129
9382005.09.27 14:30modify1530.501.20091.19921.2129
9392005.09.27 17:10modify1530.501.20091.20001.2129
9402005.09.27 17:40s/l1530.501.20001.20001.2129-45.0015875.09
9412005.09.27 17:40buy1540.501.19981.19631.2118
9422005.09.27 18:00modify1540.501.19981.19711.2118
9432005.09.27 18:10modify1540.501.19981.19791.2118
9442005.09.27 18:40modify1540.501.19981.19871.2118
9452005.09.27 19:20s/l1540.501.19871.19871.2118-55.0015820.09
9462005.09.27 19:20buy1550.501.19871.19521.2107
9472005.09.27 19:30modify1550.501.19871.19781.2107
9482005.09.27 20:20modify1550.501.19871.19801.2107
9492005.09.27 21:10modify1550.501.19871.19861.2107
9502005.09.28 02:40modify1550.501.19871.19871.2107
9512005.09.28 03:30modify1550.501.19871.20061.2107
9522005.09.28 04:10s/l1550.501.20061.20061.210791.2215911.31
9532005.09.28 04:10buy1560.501.20061.19711.2126
9542005.09.28 04:20modify1560.501.20061.19951.2126
9552005.09.28 05:40modify1560.501.20061.19971.2126
9562005.09.28 06:30modify1560.501.20061.20051.2126
9572005.09.28 07:20modify1560.501.20061.20091.2126
9582005.09.28 11:30s/l1560.501.20091.20091.212615.0015926.31
9592005.09.28 11:30buy1570.501.20101.19751.2130
9602005.09.28 11:40modify1570.501.20101.19861.2130
9612005.09.28 13:10modify1570.501.20101.20021.2130
9622005.09.28 13:20modify1570.501.20101.20031.2130
9632005.09.28 13:30modify1570.501.20101.20051.2130
9642005.09.28 18:10s/l1570.501.20051.20051.2130-25.0015901.31
9652005.09.28 18:10buy1580.501.20051.19701.2125
9662005.09.28 18:20modify1580.501.20051.19831.2125
9672005.09.28 19:10modify1580.501.20051.20211.2125
9682005.09.28 19:40s/l1580.501.20211.20211.212580.0015981.31
9692005.09.28 19:40buy1590.501.20161.19811.2136
9702005.09.28 19:59modify1590.501.20161.19991.2136
9712005.09.28 20:10modify1590.501.20161.20051.2136
9722005.09.28 20:20modify1590.501.20161.20081.2136
9732005.09.28 23:20modify1590.501.20161.20101.2136
9742005.09.28 23:30modify1590.501.20161.20121.2136
9752005.09.29 01:10modify1590.501.20161.20401.2136
9762005.09.29 01:20s/l1590.501.20401.20401.2136108.6616089.97
9772005.09.29 01:20buy1600.501.20401.20051.2160
9782005.09.29 01:30modify1600.501.20401.20401.2160
9792005.09.29 03:10s/l1600.501.20401.20401.21600.0016089.97
9802005.09.29 03:10buy1610.501.20401.20051.2160
9812005.09.29 03:30modify1610.501.20401.20071.2160
9822005.09.29 03:40modify1610.501.20401.20251.2160
9832005.09.29 05:20modify1610.501.20401.20301.2160
9842005.09.29 06:10modify1610.501.20401.20401.2160
9852005.09.29 07:40modify1610.501.20401.20411.2160
9862005.09.29 09:30modify1610.501.20401.20451.2160
9872005.09.29 11:30s/l1610.501.20451.20451.216025.0016114.97
9882005.09.29 11:30buy1620.501.20401.20051.2160
9892005.09.29 11:40modify1620.501.20401.20221.2160
9902005.09.29 12:10modify1620.501.20401.20231.2160
9912005.09.29 12:30modify1620.501.20401.20321.2160
9922005.09.29 15:20s/l1620.501.20321.20321.2160-40.0016074.97
9932005.09.29 15:20buy1630.501.20121.19771.2132
9942005.09.29 15:30modify1630.501.20121.20291.2132
9952005.09.29 15:59s/l1630.501.20291.20291.213285.0016159.97
9962005.09.29 15:59buy1640.501.20171.19821.2137
9972005.09.29 16:20modify1640.501.20171.19951.2137
9982005.09.29 17:10modify1640.501.20171.19971.2137
9992005.09.29 18:20modify1640.501.20171.19981.2137
10002005.09.29 20:20modify1640.501.20171.20121.2137
10012005.09.29 21:10modify1640.501.20171.20181.2137
10022005.09.30 01:40s/l1640.501.20181.20181.21371.2216161.19
10032005.09.30 01:40buy1650.501.20171.19821.2137
10042005.09.30 02:00modify1650.501.20171.19861.2137
10052005.09.30 02:10modify1650.501.20171.19881.2137
10062005.09.30 02:20modify1650.501.20171.19931.2137
10072005.09.30 03:10modify1650.501.20171.19991.2137
10082005.09.30 04:10modify1650.501.20171.20181.2137
10092005.09.30 04:20modify1650.501.20171.20251.2137
10102005.09.30 09:10s/l1650.501.20251.20251.213740.0016201.19
10112005.09.30 09:10buy1660.501.20271.19921.2147
10122005.09.30 09:20modify1660.501.20271.19971.2147
10132005.09.30 09:30modify1660.501.20271.20061.2147
10142005.09.30 10:40s/l1660.501.20061.20061.2147-105.0016096.19
10152005.09.30 10:40buy1670.501.20011.19661.2121
10162005.09.30 10:59modify1670.501.20011.19901.2121
10172005.09.30 11:00modify1670.501.20011.19911.2121
10182005.09.30 11:10modify1670.501.20011.19971.2121
10192005.09.30 13:10modify1670.501.20011.20281.2121
10202005.09.30 13:40s/l1670.501.20281.20281.2121135.0016231.19
10212005.09.30 13:40buy1680.501.20261.19911.2146
10222005.09.30 14:00modify1680.501.20261.20161.2146
10232005.09.30 14:10modify1680.501.20261.20251.2146
10242005.09.30 14:40modify1680.501.20261.20341.2146
10252005.09.30 15:10s/l1680.501.20341.20341.214640.0016271.19
10262005.09.30 15:10buy1690.501.20281.19931.2148
10272005.09.30 15:30modify1690.501.20281.19951.2148
10282005.09.30 15:40modify1690.501.20281.20211.2148
10292005.09.30 17:20modify1690.501.20281.20381.2148
10302005.09.30 17:30modify1690.501.20281.20461.2148
10312005.09.30 17:40s/l1690.501.20461.20461.214890.0016361.19
10322005.09.30 17:40buy1700.501.20371.20021.2157
10332005.09.30 18:00modify1700.501.20371.20201.2157
10342005.09.30 18:10modify1700.501.20371.20461.2157
10352005.09.30 18:20modify1700.501.20371.20551.2157
10362005.09.30 18:40s/l1700.501.20551.20551.215790.0016451.19
10372005.09.30 18:40buy1710.501.20411.20061.2161
10382005.09.30 19:00modify1710.501.20411.20231.2161
10392005.09.30 19:10modify1710.501.20411.20311.2161
10402005.09.30 19:30s/l1710.501.20311.20311.2161-50.0016401.19
10412005.09.30 19:30buy1720.501.20291.19941.2149
10422005.09.30 19:40modify1720.501.20291.20311.2149
10432005.09.30 19:59s/l1720.501.20311.20311.214910.0016411.19
10442005.09.30 19:59buy1730.501.20321.19971.2152
10452005.09.30 21:10s/l1730.501.19971.19971.2152-175.0016236.19
10462005.09.30 21:10buy1740.501.19991.19641.2119
10472005.09.30 21:20modify1740.501.19991.19881.2119
10482005.09.30 21:30modify1740.501.19991.19911.2119
10492005.09.30 22:10modify1740.501.19991.19921.2119
10502005.09.30 22:20modify1740.501.19991.19931.2119
10512005.10.03 03:20s/l1740.501.19931.19931.2119-33.7816202.41
10522005.10.03 03:20buy1750.501.19621.19271.2082
10532005.10.03 03:30modify1750.501.19621.19981.2082
10542005.10.03 03:40s/l1750.501.19981.19981.2082180.0016382.41
10552005.10.03 03:40buy1760.501.19841.19491.2104
10562005.10.03 04:10s/l1760.501.19491.19491.2104-175.0016207.41
10572005.10.03 04:10buy1770.501.19321.18971.2052
10582005.10.03 04:20modify1770.501.19321.19351.2052
10592005.10.03 05:40s/l1770.501.19351.19351.205215.0016222.41
10602005.10.03 05:40buy1780.501.19281.18931.2048
10612005.10.03 06:00modify1780.501.19281.19051.2048
10622005.10.03 06:10modify1780.501.19281.19111.2048
10632005.10.03 06:20modify1780.501.19281.19121.2048
10642005.10.03 07:10modify1780.501.19281.19191.2048
10652005.10.03 08:10modify1780.501.19281.19231.2048
10662005.10.03 09:30modify1780.501.19281.19281.2048
10672005.10.03 09:40modify1780.501.19281.19351.2048
10682005.10.03 11:10s/l1780.501.19351.19351.204835.0016257.41
10692005.10.03 11:10buy1790.501.19261.18911.2046
10702005.10.03 11:20modify1790.501.19261.18951.2046
10712005.10.03 11:30modify1790.501.19261.19101.2046
10722005.10.03 11:40modify1790.501.19261.19281.2046
10732005.10.03 11:59s/l1790.501.19281.19281.204610.0016267.41
10742005.10.03 11:59buy1800.501.19271.18921.2047
10752005.10.03 12:20modify1800.501.19271.18921.2047
10762005.10.03 12:30modify1800.501.19271.19021.2047
10772005.10.03 13:20modify1800.501.19271.19041.2047
10782005.10.03 15:10modify1800.501.19271.19051.2047
10792005.10.03 17:30s/l1800.501.19051.19051.2047-110.0016157.41
10802005.10.03 17:30buy1810.501.19031.18681.2023
10812005.10.03 17:40modify1810.501.19031.18841.2023
10822005.10.03 18:40modify1810.501.19031.18901.2023
10832005.10.04 00:40modify1810.501.19031.18921.2023
10842005.10.04 06:20modify1810.501.19031.19011.2023
10852005.10.04 08:40modify1810.501.19031.19041.2023
10862005.10.04 12:20modify1810.501.19031.19051.2023
10872005.10.04 13:10modify1810.501.19031.19061.2023
10882005.10.04 15:30modify1810.501.19031.19091.2023
10892005.10.04 16:20modify1810.501.19031.19161.2023
10902005.10.04 18:10s/l1810.501.19161.19161.202361.2216218.63
10912005.10.04 18:10buy1820.501.19121.18771.2032
10922005.10.04 18:20modify1820.501.19121.19001.2032
10932005.10.04 18:40modify1820.501.19121.19081.2032
10942005.10.05 05:40modify1820.501.19121.19091.2032
10952005.10.05 06:40modify1820.501.19121.19101.2032
10962005.10.05 07:20modify1820.501.19121.19131.2032
10972005.10.05 07:30modify1820.501.19121.19221.2032
10982005.10.05 07:40modify1820.501.19121.19251.2032
10992005.10.05 08:40modify1820.501.19121.19281.2032
11002005.10.05 10:30modify1820.501.19121.19331.2032
11012005.10.05 11:20modify1820.501.19121.19351.2032
11022005.10.05 15:30s/l1820.501.19351.19351.2032111.2216329.85
11032005.10.05 15:30buy1830.501.19371.19021.2057
11042005.10.05 16:10modify1830.501.19371.19111.2057
11052005.10.05 17:10modify1830.501.19371.19501.2057
11062005.10.05 17:40s/l1830.501.19501.19501.205765.0016394.85
11072005.10.05 17:40buy1840.501.19371.19021.2057
11082005.10.05 18:00modify1840.501.19371.19211.2057
11092005.10.05 18:10modify1840.501.19371.19541.2057
11102005.10.05 18:30s/l1840.501.19541.19541.205785.0016479.85
11112005.10.05 18:30buy1850.501.19561.19211.2076
11122005.10.05 18:40modify1850.501.19561.19221.2076
11132005.10.05 19:00modify1850.501.19561.19501.2076
11142005.10.05 19:40modify1850.501.19561.19511.2076
11152005.10.05 21:10s/l1850.501.19511.19511.2076-25.0016454.85
11162005.10.05 21:10buy1860.501.19511.19161.2071
11172005.10.05 21:20modify1860.501.19511.19181.2071
11182005.10.05 21:30modify1860.501.19511.19231.2071
11192005.10.05 22:20modify1860.501.19511.19341.2071
11202005.10.05 23:10modify1860.501.19511.19421.2071
11212005.10.06 00:10modify1860.501.19511.19841.2071
11222005.10.06 00:30s/l1860.501.19841.19841.2071153.6616608.51
11232005.10.06 00:30buy1870.501.19721.19371.2092
11242005.10.06 00:40modify1870.501.19721.19841.2092
11252005.10.06 02:40modify1870.501.19721.19861.2092
11262005.10.06 03:20modify1870.501.19721.19871.2092
11272005.10.06 03:40modify1870.501.19721.20281.2092
11282005.10.06 07:20modify1870.501.19721.20391.2092
11292005.10.06 13:10s/l1870.501.20391.20391.2092335.0016943.51
11302005.10.06 13:10buy1880.501.20401.20051.2160
11312005.10.06 13:20modify1880.501.20401.20261.2160
11322005.10.06 13:30modify1880.501.20401.20271.2160
11332005.10.06 14:10modify1880.501.20401.20291.2160
11342005.10.06 14:20modify1880.501.20401.20301.2160
11352005.10.06 15:10modify1880.501.20401.20491.2160
11362005.10.06 15:20s/l1880.501.20491.20491.216045.0016988.51
11372005.10.06 15:20buy1890.501.20491.20141.2169
11382005.10.06 15:30modify1890.501.20491.20231.2169
11392005.10.06 15:40modify1890.501.20491.20251.2169
11402005.10.06 15:59modify1890.501.20491.20431.2169
11412005.10.06 16:20modify1890.501.20491.20581.2169
11422005.10.06 16:30modify1890.501.20491.20621.2169
11432005.10.06 16:40modify1890.501.20491.21011.2169
11442005.10.06 17:40modify1890.501.20491.21141.2169
11452005.10.06 19:30modify1890.501.20491.21271.2169
11462005.10.06 19:40modify1890.501.20491.21281.2169
11472005.10.06 20:20t/p1890.501.21691.21281.2169600.0017588.51
11482005.10.06 20:20buy1900.501.21911.21561.2311
11492005.10.06 21:40modify1900.501.21911.21721.2311
11502005.10.07 01:10s/l1900.501.21721.21721.2311-98.7817489.73
11512005.10.07 01:10buy1910.501.21691.21341.2289
11522005.10.07 01:20modify1910.501.21691.21491.2289
11532005.10.07 12:40s/l1910.501.21491.21491.2289-100.0017389.73
11542005.10.07 12:40buy1920.501.21491.21141.2269
11552005.10.07 12:59modify1920.501.21491.21161.2269
11562005.10.07 13:00modify1920.501.21491.21171.2269
11572005.10.07 13:20modify1920.501.21491.21241.2269
11582005.10.07 14:10modify1920.501.21491.21251.2269
11592005.10.07 15:30s/l1920.501.21251.21251.2269-120.0017269.73
11602005.10.07 15:30buy1930.501.21151.20801.2235
11612005.10.07 16:10modify1930.501.21151.20851.2235
11622005.10.07 17:10modify1930.501.21151.21011.2235
11632005.10.07 19:20s/l1930.501.21011.21011.2235-70.0017199.73
11642005.10.07 19:20buy1940.501.21021.20671.2222
11652005.10.07 19:40modify1940.501.21021.20681.2222
11662005.10.07 19:59modify1940.501.21021.20821.2222
11672005.10.07 20:00modify1940.501.21021.20831.2222
11682005.10.07 20:30modify1940.501.21021.20921.2222
11692005.10.07 21:20modify1940.501.21021.20951.2222
11702005.10.10 02:10modify1940.501.21021.21021.2222
11712005.10.10 09:10modify1940.501.21021.21041.2222
11722005.10.10 10:10modify1940.501.21021.21111.2222
11732005.10.10 10:40modify1940.501.21021.21191.2222
11742005.10.10 13:10s/l1940.501.21191.21191.222281.2217280.95
11752005.10.10 13:10buy1950.501.21171.20821.2237
11762005.10.10 13:20modify1950.501.21171.20861.2237
11772005.10.10 13:30modify1950.501.21171.21071.2237
11782005.10.10 14:10s/l1950.501.21071.21071.2237-50.0017230.95
11792005.10.10 14:10buy1960.501.20981.20631.2218
11802005.10.10 14:20modify1960.501.20981.20881.2218
11812005.10.10 15:30s/l1960.501.20881.20881.2218-50.0017180.95
11822005.10.10 15:30buy1970.501.20881.20531.2208
11832005.10.10 17:30s/l1970.501.20531.20531.2208-175.0017005.95
11842005.10.10 17:30buy1980.501.20531.20181.2173
11852005.10.10 18:10modify1980.501.20531.20261.2173
11862005.10.10 19:10modify1980.501.20531.20291.2173
11872005.10.10 22:20modify1980.501.20531.20391.2173
11882005.10.10 23:10modify1980.501.20531.20401.2173
11892005.10.11 03:40s/l1980.501.20401.20401.2173-68.7816937.17
11902005.10.11 03:40buy1990.501.20281.19931.2148
11912005.10.11 03:59modify1990.501.20281.19941.2148
11922005.10.11 04:00modify1990.501.20281.19951.2148
11932005.10.11 04:10modify1990.501.20281.20031.2148
11942005.10.11 05:10modify1990.501.20281.20061.2148
11952005.10.11 11:20modify1990.501.20281.20121.2148
11962005.10.11 12:10modify1990.501.20281.20131.2148
11972005.10.11 15:10s/l1990.501.20131.20131.2148-75.0016862.17
11982005.10.11 15:10buy2000.501.20131.19781.2133
11992005.10.11 15:20modify2000.501.20131.19991.2133
12002005.10.11 16:30s/l2000.501.19991.19991.2133-70.0016792.17
12012005.10.11 16:30buy2010.501.20001.19651.2120
12022005.10.11 16:40modify2010.501.20001.19731.2120
12032005.10.11 18:10modify2010.501.20001.19771.2120
12042005.10.11 18:20modify2010.501.20001.19831.2120
12052005.10.11 21:20s/l2010.501.19831.19831.2120-85.0016707.17
12062005.10.11 21:20buy2020.501.19811.19461.2101
12072005.10.11 21:30modify2020.501.19811.19661.2101
12082005.10.11 22:20modify2020.501.19811.19671.2101
12092005.10.12 02:10s/l2020.501.19671.19671.2101-73.7816633.39
12102005.10.12 02:10buy2030.501.19641.19291.2084
12112005.10.12 02:20modify2030.501.19641.19511.2084
12122005.10.12 11:10modify2030.501.19641.19551.2084
12132005.10.12 12:10modify2030.501.19641.19631.2084
12142005.10.12 12:20modify2030.501.19641.19651.2084
12152005.10.12 13:40modify2030.501.19641.19661.2084
12162005.10.12 14:30modify2030.501.19641.19781.2084
12172005.10.12 14:40modify2030.501.19641.19901.2084
12182005.10.12 16:20modify2030.501.19641.19951.2084
12192005.10.12 16:40modify2030.501.19641.20151.2084
12202005.10.12 17:20s/l2030.501.20151.20151.2084255.0016888.39
12212005.10.12 17:20buy2040.501.20151.19801.2135
12222005.10.12 17:30modify2040.501.20151.19991.2135
12232005.10.12 17:40modify2040.501.20151.20001.2135
12242005.10.12 18:20modify2040.501.20151.20051.2135
12252005.10.12 18:30modify2040.501.20151.20061.2135
12262005.10.12 18:40modify2040.501.20151.20121.2135
12272005.10.12 19:30modify2040.501.20151.20161.2135
12282005.10.12 19:40modify2040.501.20151.20181.2135
12292005.10.12 20:10s/l2040.501.20181.20181.213515.0016903.39
12302005.10.12 20:10buy2050.501.20201.19851.2140
12312005.10.12 20:20modify2050.501.20201.19931.2140
12322005.10.12 20:30modify2050.501.20201.19941.2140
12332005.10.12 20:40modify2050.501.20201.20031.2140
12342005.10.13 02:10modify2050.501.20201.20051.2140
12352005.10.13 04:10s/l2050.501.20051.20051.2140-86.3416817.05
12362005.10.13 04:10buy2060.501.19761.19411.2096
12372005.10.13 04:20modify2060.501.19761.19811.2096
12382005.10.13 04:40s/l2060.501.19811.19811.209625.0016842.05
12392005.10.13 04:40buy2070.501.19761.19411.2096
12402005.10.13 04:59modify2070.501.19761.19511.2096
12412005.10.13 05:00modify2070.501.19761.19531.2096
12422005.10.13 05:10modify2070.501.19761.19541.2096
12432005.10.13 06:20modify2070.501.19761.19571.2096
12442005.10.13 07:10modify2070.501.19761.19601.2096
12452005.10.13 09:10modify2070.501.19761.19631.2096
12462005.10.13 09:40modify2070.501.19761.19701.2096
12472005.10.13 11:10s/l2070.501.19701.19701.2096-30.0016812.05
12482005.10.13 11:10buy2080.501.19691.19341.2089
12492005.10.13 11:20modify2080.501.19691.19401.2089
12502005.10.13 11:40modify2080.501.19691.19521.2089
12512005.10.13 12:30modify2080.501.19691.19541.2089
12522005.10.13 13:20modify2080.501.19691.19581.2089
12532005.10.13 15:10s/l2080.501.19581.19581.2089-55.0016757.05
12542005.10.13 15:10buy2090.501.19361.19011.2056
12552005.10.13 15:20modify2090.501.19361.19251.2056
12562005.10.13 15:40modify2090.501.19361.19581.2056
12572005.10.13 15:59s/l2090.501.19581.19581.2056110.0016867.05
12582005.10.13 15:59buy2100.501.19421.19071.2062
12592005.10.13 16:30modify2100.501.19421.19131.2062
12602005.10.13 17:40s/l2100.501.19131.19131.2062-145.0016722.05
12612005.10.13 17:40buy2110.501.19141.18791.2034
12622005.10.13 18:00modify2110.501.19141.18991.2034
12632005.10.13 18:10modify2110.501.19141.19121.2034
12642005.10.13 19:10modify2110.501.19141.19541.2034
12652005.10.13 19:20s/l2110.501.19541.19541.2034200.0016922.05
12662005.10.13 19:20buy2120.501.19441.19091.2064
12672005.10.13 19:59modify2120.501.19441.19481.2064
12682005.10.13 20:10modify2120.501.19441.19701.2064
12692005.10.13 21:40modify2120.501.19441.19861.2064
12702005.10.13 22:30modify2120.501.19441.19981.2064
12712005.10.13 22:40modify2120.501.19441.20031.2064
12722005.10.14 03:40s/l2120.501.20031.20031.2064291.2217213.27
12732005.10.14 03:40buy2130.501.19941.19591.2114
12742005.10.14 03:59modify2130.501.19941.19701.2114
12752005.10.14 04:20modify2130.501.19941.19821.2114
12762005.10.14 05:10modify2130.501.19941.19971.2114
12772005.10.14 06:10modify2130.501.19941.20041.2114
12782005.10.14 07:40modify2130.501.19941.20141.2114
12792005.10.14 09:10s/l2130.501.20141.20141.2114100.0017313.27
12802005.10.14 09:10buy2140.501.20161.19811.2136
12812005.10.14 09:20modify2140.501.20161.19871.2136
12822005.10.14 09:30modify2140.501.20161.19951.2136
12832005.10.14 12:20s/l2140.501.19951.19951.2136-105.0017208.27
12842005.10.14 12:20buy2150.501.19971.19621.2117
12852005.10.14 12:30modify2150.501.19971.19651.2117
12862005.10.14 12:59modify2150.501.19971.19701.2117
12872005.10.14 13:00modify2150.501.19971.19711.2117
12882005.10.14 13:30modify2150.501.19971.19741.2117
12892005.10.14 15:10modify2150.501.19971.20291.2117
12902005.10.14 15:30s/l2150.501.20291.20291.2117160.0017368.27
12912005.10.14 15:30buy2160.501.20231.19881.2143
12922005.10.14 15:40s/l2160.501.19881.19881.2143-175.0017193.27
12932005.10.14 15:40buy2170.501.19791.19441.2099
12942005.10.14 15:59modify2170.501.19791.19891.2099
12952005.10.14 16:10modify2170.501.19791.19961.2099
12962005.10.14 16:30s/l2170.501.19961.19961.209985.0017278.27
12972005.10.14 16:30buy2180.501.19941.19591.2114
12982005.10.14 16:40modify2180.501.19941.19661.2114
12992005.10.14 17:00modify2180.501.19941.19721.2114
13002005.10.14 17:10modify2180.501.19941.20061.2114
13012005.10.14 17:20s/l2180.501.20061.20061.211460.0017338.27
13022005.10.14 17:20buy2190.501.20021.19671.2122
13032005.10.14 17:30modify2190.501.20021.19811.2122
13042005.10.14 17:40modify2190.501.20021.20471.2122
13052005.10.14 18:30modify2190.501.20021.20591.2122
13062005.10.14 19:40modify2190.501.20021.20611.2122
13072005.10.14 20:30modify2190.501.20021.20701.2122
13082005.10.14 20:40modify2190.501.20021.20731.2122
13092005.10.17 01:10s/l2190.501.20731.20731.2122351.2217689.49
13102005.10.17 01:10buy2200.501.20681.20331.2188
13112005.10.17 01:20modify2200.501.20681.20441.2188
13122005.10.17 03:10modify2200.501.20681.20881.2188
13132005.10.17 03:30s/l2200.501.20881.20881.2188100.0017789.49
13142005.10.17 03:30buy2210.501.20851.20501.2205
13152005.10.17 03:59modify2210.501.20851.20761.2205
13162005.10.17 04:10modify2210.501.20851.20871.2205
13172005.10.17 04:40s/l2210.501.20871.20871.220510.0017799.49
13182005.10.17 04:40buy2220.501.20771.20421.2197
13192005.10.17 05:00modify2220.501.20771.20541.2197
13202005.10.17 05:10modify2220.501.20771.20601.2197
13212005.10.17 05:40modify2220.501.20771.20791.2197
13222005.10.17 09:10s/l2220.501.20791.20791.219710.0017809.49
13232005.10.17 09:10buy2230.501.20771.20421.2197
13242005.10.17 09:20modify2230.501.20771.20551.2197
13252005.10.17 09:30modify2230.501.20771.20611.2197
13262005.10.17 11:30s/l2230.501.20611.20611.2197-80.0017729.49
13272005.10.17 11:30buy2240.501.20531.20181.2173
13282005.10.17 11:40modify2240.501.20531.20221.2173
13292005.10.17 11:59modify2240.501.20531.20231.2173
13302005.10.17 12:10modify2240.501.20531.20301.2173
13312005.10.17 12:40s/l2240.501.20301.20301.2173-115.0017614.49
13322005.10.17 12:40buy2250.501.20301.19951.2150
13332005.10.17 13:10modify2250.501.20301.20011.2150
13342005.10.17 13:20modify2250.501.20301.20031.2150
13352005.10.17 14:10modify2250.501.20301.20081.2150
13362005.10.17 18:10modify2250.501.20301.20121.2150
13372005.10.17 19:30modify2250.501.20301.20171.2150
13382005.10.17 19:40modify2250.501.20301.20301.2150
13392005.10.17 21:10s/l2250.501.20301.20301.21500.0017614.49
13402005.10.17 21:10buy2260.501.20281.19931.2148
13412005.10.17 21:30modify2260.501.20281.19961.2148
13422005.10.17 21:40modify2260.501.20281.20071.2148
13432005.10.18 01:40s/l2260.501.20071.20071.2148-108.7817505.71
13442005.10.18 01:40buy2270.501.20061.19711.2126
13452005.10.18 02:00modify2270.501.20061.19741.2126
13462005.10.18 02:10modify2270.501.20061.19821.2126
13472005.10.18 03:40s/l2270.501.19821.19821.2126-120.0017385.71
13482005.10.18 03:40buy2280.501.19831.19481.2103
13492005.10.18 03:59modify2280.501.19831.19611.2103
13502005.10.18 04:00close2280.501.19961.19611.210365.0017450.71
13512005.10.18 04:10sell2290.501.20111.20461.1891
13522005.10.18 04:20modify2290.501.20111.20421.1891
13532005.10.18 04:30modify2290.501.20111.20351.1891
13542005.10.18 04:40modify2290.501.20111.20311.1891
13552005.10.18 07:20modify2290.501.20111.20191.1891
13562005.10.18 09:40modify2290.501.20111.20131.1891
13572005.10.18 10:30modify2290.501.20111.20121.1891
13582005.10.18 10:40modify2290.501.20111.20011.1891
13592005.10.18 11:30modify2290.501.20111.19991.1891
13602005.10.18 12:40modify2290.501.20111.19831.1891
13612005.10.18 13:30modify2290.501.20111.19721.1891
13622005.10.18 15:40modify2290.501.20111.19641.1891
13632005.10.18 16:30modify2290.501.20111.19531.1891
13642005.10.18 20:10s/l2290.501.19531.19531.1891290.0017740.71
13652005.10.18 20:10sell2300.501.19661.20011.1846
13662005.10.18 20:30modify2300.501.19661.19791.1846
13672005.10.19 02:10modify2300.501.19661.19611.1846
13682005.10.19 05:30modify2300.501.19661.19571.1846
13692005.10.19 09:20modify2300.501.19661.19121.1846
13702005.10.19 09:30s/l2300.501.19121.19121.1846272.8018013.50
13712005.10.19 09:30sell2310.501.19461.19811.1826
13722005.10.19 09:40modify2310.501.19461.19671.1826
13732005.10.19 09:59modify2310.501.19461.19211.1826
13742005.10.19 10:00modify2310.501.19461.19201.1826
13752005.10.19 10:10modify2310.501.19461.19101.1826
13762005.10.19 11:10s/l2310.501.19101.19101.1826180.0018193.50
13772005.10.19 11:10sell2320.501.19111.19461.1791
13782005.10.19 11:40modify2320.501.19111.19241.1791
13792005.10.19 12:10s/l2320.501.19241.19241.1791-65.0018128.50
13802005.10.19 12:10sell2330.501.19501.19851.1830
13812005.10.19 12:30modify2330.501.19501.19461.1830
13822005.10.19 13:00s/l2330.501.19461.19461.183020.0018148.50
13832005.10.19 13:00sell2340.501.19461.19811.1826
13842005.10.19 13:20modify2340.501.19461.19801.1826
13852005.10.19 15:10modify2340.501.19461.19691.1826
13862005.10.19 16:30s/l2340.501.19691.19691.1826-115.0018033.50
13872005.10.19 16:30sell2350.501.19681.20031.1848
13882005.10.19 16:40modify2350.501.19681.19981.1848
13892005.10.19 17:10modify2350.501.19681.19911.1848
13902005.10.19 17:20s/l2350.501.19911.19911.1848-115.0017918.50
13912005.10.19 17:20sell2360.501.19911.20261.1871
13922005.10.19 17:30modify2360.501.19911.20081.1871
13932005.10.19 17:40modify2360.501.19911.19971.1871
13942005.10.19 18:10s/l2360.501.19971.19971.1871-30.0017888.50
13952005.10.19 18:10sell2370.501.20021.20371.1882
13962005.10.19 18:20modify2370.501.20021.20251.1882
13972005.10.19 18:30modify2370.501.20021.20181.1882
13982005.10.19 19:10modify2370.501.20021.20091.1882
13992005.10.19 19:20modify2370.501.20021.20041.1882
14002005.10.19 20:10modify2370.501.20021.20021.1882
14012005.10.19 21:10modify2370.501.20021.19991.1882
14022005.10.19 22:10s/l2370.501.19991.19991.188215.0017903.50
14032005.10.19 22:10sell2380.501.19981.20331.1878
14042005.10.19 22:30modify2380.501.19981.20161.1878
14052005.10.20 00:00close2380.501.19941.20161.187828.3917931.89
14062005.10.20 00:10buy2390.501.19871.19521.2107
14072005.10.20 00:30modify2390.501.19871.19571.2107
14082005.10.20 00:40modify2390.501.19871.19661.2107
14092005.10.20 06:10s/l2390.501.19661.19661.2107-105.0017826.89
14102005.10.20 06:10buy2400.501.19591.19241.2079
14112005.10.20 06:20modify2400.501.19591.19391.2079
14122005.10.20 07:10modify2400.501.19591.19441.2079
14132005.10.20 09:10modify2400.501.19591.19611.2079
14142005.10.20 09:30s/l2400.501.19611.19611.207910.0017836.89
14152005.10.20 09:30buy2410.501.19631.19281.2083
14162005.10.20 09:40modify2410.501.19631.19611.2083
14172005.10.20 10:20s/l2410.501.19611.19611.2083-10.0017826.89
14182005.10.20 10:20buy2420.501.19611.19261.2081
14192005.10.20 10:30modify2420.501.19611.19601.2081
14202005.10.20 11:10s/l2420.501.19601.19601.2081-5.0017821.89
14212005.10.20 11:10buy2430.501.19581.19231.2078
14222005.10.20 11:20modify2430.501.19581.19361.2078
14232005.10.20 11:40modify2430.501.19581.19511.2078
14242005.10.20 12:30modify2430.501.19581.19521.2078
14252005.10.20 12:40s/l2430.501.19521.19521.2078-30.0017791.89
14262005.10.20 12:40buy2440.501.19501.19151.2070
14272005.10.20 13:00modify2440.501.19501.19391.2070
14282005.10.20 13:20modify2440.501.19501.19421.2070
14292005.10.20 16:10modify2440.501.19501.19481.2070
14302005.10.20 17:10modify2440.501.19501.19561.2070
14312005.10.20 18:40modify2440.501.19501.19571.2070
14322005.10.20 21:20modify2440.501.19501.19591.2070
14332005.10.20 21:30modify2440.501.19501.19631.2070
14342005.10.20 22:10modify2440.501.19501.19761.2070
14352005.10.20 22:20modify2440.501.19501.19861.2070
14362005.10.20 22:30s/l2440.501.19861.19861.2070180.0017971.89
14372005.10.20 22:30buy2450.501.19861.19511.2106
14382005.10.20 22:40modify2450.501.19861.19891.2106
14392005.10.20 23:40modify2450.501.19861.19901.2106
14402005.10.21 02:20modify2450.501.19861.19971.2106
14412005.10.21 02:30modify2450.501.19861.20061.2106
14422005.10.21 03:20modify2450.501.19861.20371.2106
14432005.10.21 04:40modify2450.501.19861.20451.2106
14442005.10.21 05:20s/l2450.501.20451.20451.2106291.2218263.11
14452005.10.21 05:20buy2460.501.20331.19981.2153
14462005.10.21 05:30modify2460.501.20331.20101.2153
14472005.10.21 05:40modify2460.501.20331.20221.2153
14482005.10.21 10:10modify2460.501.20331.20261.2153
14492005.10.21 12:10s/l2460.501.20261.20261.2153-35.0018228.11
14502005.10.21 12:10buy2470.501.20281.19931.2148
14512005.10.21 12:30modify2470.501.20281.19961.2148
14522005.10.21 12:40modify2470.501.20281.20151.2148
14532005.10.21 13:10s/l2470.501.20151.20151.2148-65.0018163.11
14542005.10.21 13:10buy2480.501.20111.19761.2131
14552005.10.21 13:20modify2480.501.20111.19801.2131
14562005.10.21 13:30modify2480.501.20111.19991.2131
14572005.10.21 16:10modify2480.501.20111.20101.2131
14582005.10.21 18:10s/l2480.501.20101.20101.2131-5.0018158.11
14592005.10.21 18:10buy2490.501.19751.19401.2095
14602005.10.21 18:30modify2490.501.19751.19741.2095
14612005.10.21 18:40modify2490.501.19751.19851.2095
14622005.10.21 19:00s/l2490.501.19851.19851.209550.0018208.11
14632005.10.21 19:00buy2500.501.19581.19231.2078
14642005.10.21 19:20modify2500.501.19581.19311.2078
14652005.10.21 19:30modify2500.501.19581.19361.2078
14662005.10.21 20:40s/l2500.501.19361.19361.2078-110.0018098.11
14672005.10.21 20:40buy2510.501.19281.18931.2048
14682005.10.21 21:00modify2510.501.19281.19021.2048
14692005.10.21 21:10modify2510.501.19281.19151.2048
14702005.10.21 22:10modify2510.501.19281.19251.2048
14712005.10.24 05:30s/l2510.501.19251.19251.2048-18.7818079.33
14722005.10.24 05:30buy2520.501.19271.18921.2047
14732005.10.24 05:40modify2520.501.19271.19001.2047
14742005.10.24 07:20modify2520.501.19271.19061.2047
14752005.10.24 09:10modify2520.501.19271.19211.2047
14762005.10.24 10:40modify2520.501.19271.19231.2047
14772005.10.24 15:30modify2520.501.19271.19241.2047
14782005.10.24 16:20modify2520.501.19271.19321.2047
14792005.10.24 17:10modify2520.501.19271.19381.2047
14802005.10.24 17:40modify2520.501.19271.19501.2047
14812005.10.24 18:30modify2520.501.19271.19581.2047
14822005.10.24 18:40modify2520.501.19271.19671.2047
14832005.10.24 19:30modify2520.501.19271.19691.2047
14842005.10.24 19:40modify2520.501.19271.19881.2047
14852005.10.24 20:10s/l2520.501.19881.19881.2047305.0018384.33
14862005.10.24 20:10buy2530.501.19621.19271.2082
14872005.10.24 20:20modify2530.501.19621.19311.2082
14882005.10.24 20:30modify2530.501.19621.19491.2082
14892005.10.24 20:40modify2530.501.19621.19671.2082
14902005.10.25 02:10s/l2530.501.19671.19671.208221.2218405.55
14912005.10.25 02:10buy2540.501.19621.19271.2082
14922005.10.25 02:20modify2540.501.19621.19321.2082
14932005.10.25 02:30modify2540.501.19621.19421.2082
14942005.10.25 03:40s/l2540.501.19421.19421.2082-100.0018305.55
14952005.10.25 03:40buy2550.501.19421.19071.2062
14962005.10.25 03:59modify2550.501.19421.19171.2062
14972005.10.25 04:10modify2550.501.19421.19321.2062
14982005.10.25 06:10modify2550.501.19421.19431.2062
14992005.10.25 10:10s/l2550.501.19431.19431.20625.0018310.55
15002005.10.25 10:10buy2560.501.19371.19021.2057
15012005.10.25 10:20modify2560.501.19371.19361.2057
15022005.10.25 11:10modify2560.501.19371.20011.2057
15032005.10.25 11:30s/l2560.501.20011.20011.2057320.0018630.55
15042005.10.25 11:30buy2570.501.19901.19551.2110
15052005.10.25 11:59modify2570.501.19901.19881.2110
15062005.10.25 12:00modify2570.501.19901.19891.2110
15072005.10.25 12:10modify2570.501.19901.20031.2110
15082005.10.25 13:40modify2570.501.19901.20131.2110
15092005.10.25 15:20modify2570.501.19901.20191.2110
15102005.10.25 15:30modify2570.501.19901.20281.2110
15112005.10.25 15:40modify2570.501.19901.20301.2110
15122005.10.25 16:20modify2570.501.19901.20341.2110
15132005.10.25 16:30modify2570.501.19901.20381.2110
15142005.10.25 17:20modify2570.501.19901.20431.2110
15152005.10.25 17:40t/p2570.501.21101.20431.2110600.0019230.55
15162005.10.25 17:40buy2580.501.21181.20831.2238
15172005.10.26 09:10modify2580.501.21181.20891.2238
15182005.10.26 09:20modify2580.501.21181.21041.2238
15192005.10.26 09:40s/l2580.501.21041.21041.2238-73.7819156.77
15202005.10.26 09:40buy2590.501.21021.20671.2222
15212005.10.26 09:59modify2590.501.21021.20761.2222
15222005.10.26 10:00modify2590.501.21021.20771.2222
15232005.10.26 10:10modify2590.501.21021.20821.2222
15242005.10.26 10:30s/l2590.501.20821.20821.2222-100.0019056.77
15252005.10.26 10:30buy2600.501.20651.20301.2185
15262005.10.26 10:40modify2600.501.20651.20821.2185
15272005.10.26 11:00s/l2600.501.20821.20821.218585.0019141.77
15282005.10.26 11:00buy2610.501.20781.20431.2198
15292005.10.26 11:10modify2610.501.20781.20491.2198
15302005.10.26 11:30modify2610.501.20781.20501.2198
15312005.10.26 11:40modify2610.501.20781.20561.2198
15322005.10.26 15:30s/l2610.501.20561.20561.2198-110.0019031.77
15332005.10.26 15:30buy2620.501.20511.20161.2171
15342005.10.26 15:40modify2620.501.20511.20191.2171
15352005.10.26 15:59modify2620.501.20511.20331.2171
15362005.10.26 16:10modify2620.501.20511.20551.2171
15372005.10.26 17:20modify2620.501.20511.20561.2171
15382005.10.26 17:30modify2620.501.20511.20661.2171
15392005.10.26 19:20s/l2620.501.20661.20661.217175.0019106.77
15402005.10.26 19:20buy2630.501.20631.20281.2183
15412005.10.26 19:30modify2630.501.20631.20501.2183
15422005.10.27 02:40s/l2630.501.20501.20501.2183-76.3419030.43
15432005.10.27 02:40buy2640.501.20451.20101.2165
15442005.10.27 03:00modify2640.501.20451.20171.2165
15452005.10.27 03:20modify2640.501.20451.20571.2165
15462005.10.27 03:30s/l2640.501.20571.20571.216560.0019090.43
15472005.10.27 03:30buy2650.501.20521.20171.2172
15482005.10.27 03:59modify2650.501.20521.20501.2172
15492005.10.27 04:10modify2650.501.20521.20651.2172
15502005.10.27 06:10modify2650.501.20521.20681.2172
15512005.10.27 06:30modify2650.501.20521.20871.2172
15522005.10.27 06:40modify2650.501.20521.20921.2172
15532005.10.27 07:30modify2650.501.20521.20951.2172
15542005.10.27 07:40modify2650.501.20521.20991.2172
15552005.10.27 08:10s/l2650.501.20991.20991.2172235.0019325.43
15562005.10.27 08:10buy2660.501.20901.20551.2210
15572005.10.27 08:20modify2660.501.20901.20621.2210
15582005.10.27 08:30modify2660.501.20901.20731.2210
15592005.10.27 08:40modify2660.501.20901.20961.2210
15602005.10.27 09:10s/l2660.501.20961.20961.221030.0019355.43
15612005.10.27 09:10buy2670.501.20861.20511.2206
15622005.10.27 09:20modify2670.501.20861.20541.2206
15632005.10.27 09:30modify2670.501.20861.20661.2206
15642005.10.27 09:40modify2670.501.20861.20751.2206
15652005.10.27 10:20modify2670.501.20861.20851.2206
15662005.10.27 10:30modify2670.501.20861.20991.2206
15672005.10.27 11:20modify2670.501.20861.21171.2206
15682005.10.27 11:30s/l2670.501.21171.21171.2206155.0019510.43
15692005.10.27 11:30buy2680.501.21171.20821.2237
15702005.10.27 11:40modify2680.501.21171.20891.2237
15712005.10.27 12:10modify2680.501.21171.20971.2237
15722005.10.27 13:30modify2680.501.21171.21021.2237
15732005.10.27 13:40modify2680.501.21171.21101.2237
15742005.10.27 15:20modify2680.501.21171.21141.2237
15752005.10.27 15:40modify2680.501.21171.21401.2237
15762005.10.27 17:10s/l2680.501.21401.21401.2237115.0019625.43
15772005.10.27 17:10buy2690.501.21321.20971.2252
15782005.10.27 17:20modify2690.501.21321.21001.2252
15792005.10.27 17:30modify2690.501.21321.21021.2252
15802005.10.27 17:40modify2690.501.21321.21191.2252
15812005.10.27 18:30modify2690.501.21321.21201.2252
15822005.10.28 03:40modify2690.501.21321.21231.2252
15832005.10.28 09:20modify2690.501.21321.21271.2252
15842005.10.28 10:10modify2690.501.21321.21351.2252
15852005.10.28 11:40modify2690.501.21321.21361.2252
15862005.10.28 14:10s/l2690.501.21361.21361.225216.2219641.65
15872005.10.28 14:10buy2700.501.21371.21021.2257
15882005.10.28 14:20modify2700.501.21371.21221.2257
15892005.10.28 15:20s/l2700.501.21221.21221.2257-75.0019566.65
15902005.10.28 15:20buy2710.501.21041.20691.2224
15912005.10.28 15:59modify2710.501.21041.20701.2224
15922005.10.28 16:00close2710.501.21041.20701.22240.0019566.65
15932005.10.28 16:10sell2720.501.21281.21631.2008
15942005.10.28 16:20modify2720.501.21281.21611.2008
15952005.10.28 16:30modify2720.501.21281.21571.2008
15962005.10.28 16:40modify2720.501.21281.21331.2008
15972005.10.28 17:10s/l2720.501.21331.21331.2008-25.0019541.65
15982005.10.28 17:10sell2730.501.21331.21681.2013
15992005.10.28 17:30modify2730.501.21331.21651.2013
16002005.10.28 17:40modify2730.501.21331.21351.2013
16012005.10.28 18:30modify2730.501.21331.21201.2013
16022005.10.28 19:20modify2730.501.21331.21041.2013
16032005.10.28 19:40modify2730.501.21331.21001.2013
16042005.10.28 20:10modify2730.501.21331.20941.2013
16052005.10.28 20:30modify2730.501.21331.20911.2013
16062005.10.28 20:40modify2730.501.21331.20851.2013
16072005.10.31 02:10modify2730.501.21331.20811.2013
16082005.10.31 10:10s/l2730.501.20811.20811.2013262.8019804.45
16092005.10.31 10:10sell2740.501.20811.21161.1961
16102005.10.31 10:20modify2740.501.20811.20921.1961
16112005.10.31 10:40s/l2740.501.20921.20921.1961-55.0019749.45
16122005.10.31 10:40sell2750.501.20921.21271.1972
16132005.10.31 11:00modify2750.501.20921.21191.1972
16142005.10.31 11:10modify2750.501.20921.21001.1972
16152005.10.31 12:10modify2750.501.20921.20911.1972
16162005.10.31 13:20modify2750.501.20921.20731.1972
16172005.10.31 14:10modify2750.501.20921.20691.1972
16182005.10.31 14:40modify2750.501.20921.20581.1972
16192005.10.31 15:30modify2750.501.20921.20501.1972
16202005.10.31 15:40modify2750.501.20921.20401.1972
16212005.10.31 16:40modify2750.501.20921.20371.1972
16222005.10.31 17:20modify2750.501.20921.20321.1972
16232005.10.31 17:30modify2750.501.20921.20221.1972
16242005.10.31 17:40t/p2750.501.19721.20221.1972600.0020349.45
16252005.10.31 17:40sell2760.501.19681.20031.1848
16262005.10.31 18:10s/l2760.501.20031.20031.1848-175.0020174.45
16272005.10.31 18:10sell2770.501.20021.20371.1882
16282005.10.31 18:20modify2770.501.20021.20311.1882
16292005.10.31 18:40modify2770.501.20021.20161.1882
16302005.10.31 20:30modify2770.501.20021.20131.1882
16312005.11.01 03:30modify2770.501.20021.20121.1882
16322005.11.01 08:10modify2770.501.20021.20101.1882
16332005.11.01 10:10s/l2770.501.20101.20101.1882-37.2020137.25
16342005.11.01 10:10sell2780.501.20151.20501.1895
16352005.11.01 10:20modify2780.501.20151.20211.1895
16362005.11.01 12:30s/l2780.501.20211.20211.1895-30.0020107.25
16372005.11.01 12:30sell2790.501.20201.20551.1900
16382005.11.01 12:59modify2790.501.20201.20461.1900
16392005.11.01 13:00modify2790.501.20201.20451.1900
16402005.11.01 13:10modify2790.501.20201.20361.1900
16412005.11.01 15:10modify2790.501.20201.20281.1900
16422005.11.01 16:10modify2790.501.20201.20191.1900
16432005.11.01 16:20modify2790.501.20201.20171.1900
16442005.11.01 17:40modify2790.501.20201.20091.1900
16452005.11.01 18:10s/l2790.501.20091.20091.190055.0020162.25
16462005.11.01 18:10sell2800.501.20111.20461.1891
16472005.11.01 18:30modify2800.501.20111.20291.1891
16482005.11.01 18:40modify2800.501.20111.20261.1891
16492005.11.01 21:10modify2800.501.20111.20201.1891
16502005.11.01 21:40s/l2800.501.20201.20201.1891-45.0020117.25
16512005.11.01 21:40sell2810.501.20221.20571.1902
16522005.11.01 22:00modify2810.501.20221.20401.1902
16532005.11.01 22:10modify2810.501.20221.20341.1902
16542005.11.01 23:20s/l2810.501.20341.20341.1902-60.0020057.25
16552005.11.01 23:20sell2820.501.20341.20691.1914
16562005.11.01 23:40modify2820.501.20341.20631.1914
16572005.11.01 23:59modify2820.501.20341.20581.1914
16582005.11.02 00:30modify2820.501.20341.20571.1914
16592005.11.02 01:20modify2820.501.20341.20561.1914
16602005.11.02 02:10modify2820.501.20341.20391.1914
16612005.11.02 05:10s/l2820.501.20391.20391.1914-22.2020035.04
16622005.11.02 05:10sell2830.501.20431.20781.1923
16632005.11.02 05:20modify2830.501.20431.20691.1923
16642005.11.02 05:30modify2830.501.20431.20621.1923
16652005.11.02 09:10modify2830.501.20431.20571.1923
16662005.11.02 10:10modify2830.501.20431.20431.1923
16672005.11.02 13:30modify2830.501.20431.20251.1923
16682005.11.02 15:10s/l2830.501.20251.20251.192390.0020125.04
16692005.11.02 15:10sell2840.501.20281.20631.1908
16702005.11.02 15:40modify2840.501.20281.20241.1908
16712005.11.02 15:59s/l2840.501.20241.20241.190820.0020145.04
16722005.11.02 15:59sell2850.501.20281.20631.1908
16732005.11.02 16:40modify2850.501.20281.20631.1908
16742005.11.02 17:30modify2850.501.20281.20571.1908
16752005.11.02 17:40s/l2850.501.20571.20571.1908-145.0020000.04
16762005.11.02 17:40sell2860.501.20741.21091.1954
16772005.11.02 17:59modify2860.501.20741.21021.1954
16782005.11.02 18:00modify2860.501.20741.21011.1954
16792005.11.02 18:20modify2860.501.20741.20991.1954
16802005.11.02 19:10modify2860.501.20741.20981.1954
16812005.11.02 20:10modify2860.501.20741.20931.1954
16822005.11.03 09:10modify2860.501.20741.20871.1954
16832005.11.03 10:40modify2860.501.20741.20861.1954
16842005.11.03 13:40modify2860.501.20741.20821.1954
16852005.11.03 14:40modify2860.501.20741.20801.1954
16862005.11.03 15:20modify2860.501.20741.20481.1954
16872005.11.03 15:30modify2860.501.20741.20351.1954
16882005.11.03 16:40modify2860.501.20741.20181.1954
16892005.11.03 17:10s/l2860.501.20181.20181.1954288.3920288.43
16902005.11.03 17:10sell2870.501.20161.20511.1896
16912005.11.03 17:30modify2870.501.20161.20451.1896
16922005.11.03 17:40modify2870.501.20161.20211.1896
16932005.11.03 18:30modify2870.501.20161.20091.1896
16942005.11.03 18:40modify2870.501.20161.20041.1896
16952005.11.03 19:20modify2870.501.20161.19931.1896
16962005.11.03 19:30modify2870.501.20161.19891.1896
16972005.11.03 19:40modify2870.501.20161.19881.1896
16982005.11.03 21:30modify2870.501.20161.19801.1896
16992005.11.03 21:40modify2870.501.20161.19721.1896
17002005.11.04 02:40modify2870.501.20161.19691.1896
17012005.11.04 06:20modify2870.501.20161.19681.1896
17022005.11.04 07:10modify2870.501.20161.19671.1896
17032005.11.04 08:40modify2870.501.20161.19641.1896
17042005.11.04 15:10s/l2870.501.19641.19641.1896262.8020551.23
17052005.11.04 15:10sell2880.501.19801.20151.1860
17062005.11.04 15:20modify2880.501.19801.19751.1860
17072005.11.04 15:40modify2880.501.19801.19561.1860
17082005.11.04 15:59s/l2880.501.19561.19561.1860120.0020671.23
17092005.11.04 15:59sell2890.501.19751.20101.1855
17102005.11.04 16:10modify2890.501.19751.19841.1855
17112005.11.04 16:20s/l2890.501.19841.19841.1855-45.0020626.23
17122005.11.04 16:20sell2900.501.19961.20311.1876
17132005.11.04 16:30modify2900.501.19961.19551.1876
17142005.11.04 17:10t/p2900.501.18761.19551.1876600.0021226.23
17152005.11.04 17:10sell2910.501.18421.18771.1722
17162005.11.04 17:20modify2910.501.18421.18401.1722
17172005.11.04 17:40s/l2910.501.18401.18401.172210.0021236.23
17182005.11.04 17:40sell2920.501.19231.19581.1803
17192005.11.04 17:59modify2920.501.19231.18521.1803
17202005.11.04 18:00modify2920.501.19231.18511.1803
17212005.11.04 18:40modify2920.501.19231.18461.1803
17222005.11.04 19:40modify2920.501.19231.18431.1803
17232005.11.07 00:20modify2920.501.19231.18391.1803
17242005.11.07 09:10t/p2920.501.18031.18391.1803602.8021839.02
17252005.11.07 09:10sell2930.501.17981.18331.1678
17262005.11.07 09:40modify2930.501.17981.18191.1678
17272005.11.07 10:10s/l2930.501.18191.18191.1678-105.0021734.02
17282005.11.07 10:10sell2940.501.18231.18581.1703
17292005.11.07 10:20modify2940.501.18231.18451.1703
17302005.11.07 10:30modify2940.501.18231.18251.1703
17312005.11.07 11:10s/l2940.501.18251.18251.1703-10.0021724.02
17322005.11.07 11:10sell2950.501.18351.18701.1715
17332005.11.07 11:20modify2950.501.18351.18651.1715
17342005.11.07 11:40modify2950.501.18351.18481.1715
17352005.11.07 14:10modify2950.501.18351.18431.1715
17362005.11.07 15:10modify2950.501.18351.18171.1715
17372005.11.07 15:20s/l2950.501.18171.18171.171590.0021814.02
17382005.11.07 15:20sell2960.501.18291.18641.1709
17392005.11.07 15:30modify2960.501.18291.18581.1709
17402005.11.07 15:40modify2960.501.18291.18531.1709
17412005.11.07 15:59modify2960.501.18291.18251.1709
17422005.11.07 16:20modify2960.501.18291.18201.1709
17432005.11.07 16:30modify2960.501.18291.18141.1709
17442005.11.07 17:10s/l2960.501.18141.18141.170975.0021889.02
17452005.11.07 17:10sell2970.501.18191.18541.1699
17462005.11.07 17:40modify2970.501.18191.18121.1699
17472005.11.07 21:20s/l2970.501.18121.18121.169935.0021924.02
17482005.11.07 21:20sell2980.501.18251.18601.1705
17492005.11.07 21:30modify2980.501.18251.18601.1705
17502005.11.07 21:40modify2980.501.18251.18431.1705
17512005.11.07 22:30modify2980.501.18251.18421.1705
17522005.11.07 23:10modify2980.501.18251.18411.1705
17532005.11.07 23:20modify2980.501.18251.18371.1705
17542005.11.08 00:10modify2980.501.18251.18221.1705
17552005.11.08 02:30modify2980.501.18251.18121.1705
17562005.11.08 02:40modify2980.501.18251.17881.1705
17572005.11.08 03:20modify2980.501.18251.17851.1705
17582005.11.08 03:30modify2980.501.18251.17441.1705
17592005.11.08 11:20s/l2980.501.17441.17441.1705407.8022331.82
17602005.11.08 11:20sell2990.501.17471.17821.1627
17612005.11.08 11:30modify2990.501.17471.17581.1627
17622005.11.08 11:40modify2990.501.17471.17521.1627
17632005.11.08 14:40s/l2990.501.17521.17521.1627-25.0022306.82
17642005.11.08 14:40sell3000.501.17501.17851.1630
17652005.11.08 14:59modify3000.501.17501.17831.1630
17662005.11.08 15:00modify3000.501.17501.17821.1630
17672005.11.08 15:10modify3000.501.17501.17721.1630
17682005.11.08 17:10s/l3000.501.17721.17721.1630-110.0022196.82
17692005.11.08 17:10sell3010.501.17751.18101.1655
17702005.11.08 17:20modify3010.501.17751.17881.1655
17712005.11.08 19:30s/l3010.501.17881.17881.1655-65.0022131.82
17722005.11.08 19:30sell3020.501.17881.18231.1668
17732005.11.08 19:59modify3020.501.17881.18161.1668
17742005.11.08 20:00close3020.501.17811.18161.166835.0022166.82
17752005.11.08 20:10buy3030.501.17761.17411.1896
17762005.11.08 20:20modify3030.501.17761.17521.1896
17772005.11.08 20:40modify3030.501.17761.17621.1896
17782005.11.09 02:20s/l3030.501.17621.17621.1896-73.7822093.04
17792005.11.09 02:20buy3040.501.17611.17261.1881
17802005.11.09 03:00modify3040.501.17611.17341.1881
17812005.11.09 03:10modify3040.501.17611.17421.1881
17822005.11.09 03:20modify3040.501.17611.17431.1881
17832005.11.09 11:30modify3040.501.17611.17441.1881
17842005.11.09 13:40s/l3040.501.17441.17441.1881-85.0022008.04
17852005.11.09 13:40buy3050.501.17311.16961.1851
17862005.11.09 14:00modify3050.501.17311.17041.1851
17872005.11.09 14:10modify3050.501.17311.17171.1851
17882005.11.09 14:20modify3050.501.17311.17231.1851
17892005.11.09 15:10modify3050.501.17311.17511.1851
17902005.11.09 15:40s/l3050.501.17511.17511.1851100.0022108.04
17912005.11.09 15:40buy3060.501.17391.17041.1859
17922005.11.09 15:59modify3060.501.17391.17481.1859
17932005.11.09 16:20modify3060.501.17391.17571.1859
17942005.11.09 16:30s/l3060.501.17571.17571.185990.0022198.04
17952005.11.09 16:30buy3070.501.17261.16911.1846
17962005.11.09 16:40modify3070.501.17261.16961.1846
17972005.11.09 17:10modify3070.501.17261.16981.1846
17982005.11.09 17:40modify3070.501.17261.17171.1846
17992005.11.09 19:20modify3070.501.17261.17191.1846
18002005.11.09 20:10modify3070.501.17261.17411.1846
18012005.11.09 20:20s/l3070.501.17411.17411.184675.0022273.04
18022005.11.09 20:20buy3080.501.17351.17001.1855
18032005.11.09 20:40modify3080.501.17351.17091.1855
18042005.11.09 20:59modify3080.501.17351.17311.1855
18052005.11.09 21:00modify3080.501.17351.17321.1855
18062005.11.09 21:30modify3080.501.17351.17421.1855
18072005.11.10 01:30modify3080.501.17351.17441.1855
18082005.11.10 11:30modify3080.501.17351.17461.1855
18092005.11.10 11:40modify3080.501.17351.17481.1855
18102005.11.10 12:20modify3080.501.17351.17521.1855
18112005.11.10 12:30modify3080.501.17351.17541.1855
18122005.11.10 15:10s/l3080.501.17541.17541.185583.6622356.70
18132005.11.10 15:10buy3090.501.17401.17051.1860
18142005.11.10 15:20modify3090.501.17401.17651.1860
18152005.11.10 15:59s/l3090.501.17651.17651.1860125.0022481.70
18162005.11.10 15:59buy3100.501.17511.17161.1871
18172005.11.10 16:10modify3100.501.17511.17351.1871
18182005.11.10 16:40s/l3100.501.17351.17351.1871-80.0022401.70
18192005.11.10 16:40buy3110.501.17351.17001.1855
18202005.11.10 16:59modify3110.501.17351.17051.1855
18212005.11.10 17:00modify3110.501.17351.17061.1855
18222005.11.10 17:10modify3110.501.17351.17141.1855
18232005.11.10 17:20modify3110.501.17351.17161.1855
18242005.11.10 19:10modify3110.501.17351.17191.1855
18252005.11.10 21:10s/l3110.501.17191.17191.1855-80.0022321.70
18262005.11.10 21:10buy3120.501.16901.16551.1810
18272005.11.10 21:20modify3120.501.16901.17081.1810
18282005.11.10 21:30s/l3120.501.17081.17081.181090.0022411.70
18292005.11.10 21:30buy3130.501.16791.16441.1799
18302005.11.10 21:40modify3130.501.16791.16761.1799
18312005.11.11 01:20s/l3130.501.16761.16761.1799-18.7822392.92
18322005.11.11 01:20buy3140.501.16711.16361.1791
18332005.11.11 01:59modify3140.501.16711.16371.1791
18342005.11.11 02:00modify3140.501.16711.16381.1791
18352005.11.11 02:30modify3140.501.16711.16471.1791
18362005.11.11 02:40modify3140.501.16711.16561.1791
18372005.11.11 03:20modify3140.501.16711.16601.1791
18382005.11.11 03:30modify3140.501.16711.16621.1791
18392005.11.11 06:30modify3140.501.16711.16651.1791
18402005.11.11 08:40modify3140.501.16711.16671.1791
18412005.11.11 09:20modify3140.501.16711.16681.1791
18422005.11.11 09:30modify3140.501.16711.16731.1791
18432005.11.11 10:40modify3140.501.16711.16751.1791
18442005.11.11 18:20modify3140.501.16711.16791.1791
18452005.11.11 22:10modify3140.501.16711.16981.1791
18462005.11.14 01:40modify3140.501.16711.16991.1791
18472005.11.14 02:30modify3140.501.16711.17091.1791
18482005.11.14 05:40modify3140.501.16711.17101.1791
18492005.11.14 06:10modify3140.501.16711.17221.1791
18502005.11.14 06:30modify3140.501.16711.17411.1791
18512005.11.14 10:10s/l3140.501.17411.17411.1791346.2222739.14
18522005.11.14 10:10buy3150.501.17411.17061.1861
18532005.11.14 10:20modify3150.501.17411.17221.1861
18542005.11.14 11:10modify3150.501.17411.17341.1861
18552005.11.14 12:30s/l3150.501.17341.17341.1861-35.0022704.14
18562005.11.14 12:30buy3160.501.17361.17011.1856
18572005.11.14 12:40modify3160.501.17361.17091.1856
18582005.11.14 12:59modify3160.501.17361.17141.1856
18592005.11.14 13:00modify3160.501.17361.17151.1856
18602005.11.14 13:10modify3160.501.17361.17171.1856
18612005.11.14 14:10s/l3160.501.17171.17171.1856-95.0022609.14
18622005.11.14 14:10buy3170.501.17131.16781.1833
18632005.11.14 14:20modify3170.501.17131.16981.1833
18642005.11.14 15:40s/l3170.501.16981.16981.1833-75.0022534.14
18652005.11.14 15:40buy3180.501.16921.16571.1812
18662005.11.14 15:59modify3180.501.16921.16671.1812
18672005.11.14 16:00modify3180.501.16921.16681.1812
18682005.11.14 16:10modify3180.501.16921.16761.1812
18692005.11.14 18:40s/l3180.501.16761.16761.1812-80.0022454.14
18702005.11.14 18:40buy3190.501.16611.16261.1781
18712005.11.14 18:59modify3190.501.16611.16311.1781
18722005.11.14 19:10modify3190.501.16611.16521.1781
18732005.11.14 20:20modify3190.501.16611.16711.1781
18742005.11.15 10:10modify3190.501.16611.16781.1781
18752005.11.15 12:10s/l3190.501.16781.16781.178181.2222535.36
18762005.11.15 12:10buy3200.501.16731.16381.1793
18772005.11.15 12:30modify3200.501.16731.16471.1793
18782005.11.15 12:40modify3200.501.16731.16731.1793
18792005.11.15 13:10s/l3200.501.16731.16731.17930.0022535.36
18802005.11.15 13:10buy3210.501.16551.16201.1775
18812005.11.15 13:20modify3210.501.16551.16241.1775
18822005.11.15 13:40modify3210.501.16551.16421.1775
18832005.11.15 14:40s/l3210.501.16421.16421.1775-65.0022470.36
18842005.11.15 14:40buy3220.501.16411.16061.1761
18852005.11.15 14:59modify3220.501.16411.16271.1761
18862005.11.15 15:00modify3220.501.16411.16281.1761
18872005.11.15 15:20modify3220.501.16411.16581.1761
18882005.11.15 15:40s/l3220.501.16581.16581.176185.0022555.36
18892005.11.15 15:40buy3230.501.16591.16241.1779
18902005.11.15 15:59modify3230.501.16591.16451.1779
18912005.11.15 16:10modify3230.501.16591.16601.1779
18922005.11.15 17:10modify3230.501.16591.16611.1779
18932005.11.15 17:20s/l3230.501.16611.16611.177910.0022565.36
18942005.11.15 17:20buy3240.501.16581.16231.1778
18952005.11.15 17:30modify3240.501.16581.16331.1778
18962005.11.15 17:40modify3240.501.16581.16691.1778
18972005.11.15 18:30modify3240.501.16581.16831.1778
18982005.11.15 18:40modify3240.501.16581.16871.1778
18992005.11.15 19:10s/l3240.501.16871.16871.1778145.0022710.36
19002005.11.15 19:10buy3250.501.16851.16501.1805
19012005.11.15 19:20modify3250.501.16851.16671.1805
19022005.11.15 19:30modify3250.501.16851.16691.1805
19032005.11.15 21:30modify3250.501.16851.16791.1805
19042005.11.15 22:20modify3250.501.16851.16921.1805
19052005.11.15 22:40modify3250.501.16851.16941.1805
19062005.11.16 01:30modify3250.501.16851.17031.1805
19072005.11.16 12:10s/l3250.501.17031.17031.180586.2222796.58
19082005.11.16 12:10buy3260.501.16941.16591.1814
19092005.11.16 12:40modify3260.501.16941.16941.1814
19102005.11.16 12:59s/l3260.501.16941.16941.18140.0022796.58
19112005.11.16 12:59buy3270.501.16841.16491.1804
19122005.11.16 13:30modify3270.501.16841.16531.1804
19132005.11.16 13:40modify3270.501.16841.16561.1804
19142005.11.16 14:20modify3270.501.16841.16571.1804
19152005.11.16 14:30modify3270.501.16841.16581.1804
19162005.11.16 15:10modify3270.501.16841.16661.1804
19172005.11.16 15:20modify3270.501.16841.16681.1804
19182005.11.16 16:20s/l3270.501.16681.16681.1804-80.0022716.58
19192005.11.16 16:20buy3280.501.16531.16181.1773
19202005.11.16 16:40modify3280.501.16531.16231.1773
19212005.11.16 17:30modify3280.501.16531.16261.1773
19222005.11.16 17:40modify3280.501.16531.16401.1773
19232005.11.16 18:10modify3280.501.16531.16461.1773
19242005.11.16 18:20modify3280.501.16531.16541.1773
19252005.11.16 18:30modify3280.501.16531.16611.1773
19262005.11.16 18:40s/l3280.501.16611.16611.177340.0022756.58
19272005.11.16 18:40buy3290.501.16631.16281.1783
19282005.11.16 19:00modify3290.501.16631.16381.1783
19292005.11.16 19:10modify3290.501.16631.16551.1783
19302005.11.16 19:20modify3290.501.16631.16601.1783
19312005.11.16 20:10modify3290.501.16631.16641.1783
19322005.11.17 04:20s/l3290.501.16641.16641.1783-6.3422750.24
19332005.11.17 04:20buy3300.501.16601.16251.1780
19342005.11.17 04:30modify3300.501.16601.16381.1780
19352005.11.17 04:40modify3300.501.16601.16431.1780
19362005.11.17 05:30modify3300.501.16601.16481.1780
19372005.11.17 05:40modify3300.501.16601.16521.1780
19382005.11.17 10:10modify3300.501.16601.16621.1780
19392005.11.17 10:20s/l3300.501.16621.16621.178010.0022760.24
19402005.11.17 10:20buy3310.501.16451.16101.1765
19412005.11.17 10:30modify3310.501.16451.16201.1765
19422005.11.17 10:40modify3310.501.16451.16621.1765
19432005.11.17 11:20modify3310.501.16451.16671.1765
19442005.11.17 11:30modify3310.501.16451.16701.1765
19452005.11.17 12:30s/l3310.501.16701.16701.1765125.0022885.24
19462005.11.17 12:30buy3320.501.16691.16341.1789
19472005.11.17 12:40modify3320.501.16691.16491.1789
19482005.11.17 13:30modify3320.501.16691.16551.1789
19492005.11.17 14:20modify3320.501.16691.16611.1789
19502005.11.17 15:10modify3320.501.16691.16631.1789
19512005.11.17 16:40modify3320.501.16691.16801.1789
19522005.11.17 17:20modify3320.501.16691.16861.1789
19532005.11.17 17:30modify3320.501.16691.16961.1789
19542005.11.17 18:40modify3320.501.16691.16971.1789
19552005.11.17 20:20modify3320.501.16691.17071.1789
19562005.11.17 20:30modify3320.501.16691.17281.1789
19572005.11.18 05:10s/l3320.501.17281.17281.1789291.2223176.46
19582005.11.18 05:10buy3330.501.17221.16871.1842
19592005.11.18 05:20modify3330.501.17221.16951.1842
19602005.11.18 05:30modify3330.501.17221.17051.1842
19612005.11.18 10:10s/l3330.501.17051.17051.1842-85.0023091.46
19622005.11.18 10:10buy3340.501.17061.16711.1826
19632005.11.18 10:30modify3340.501.17061.16801.1826
19642005.11.18 10:40s/l3340.501.16801.16801.1826-130.0022961.46
19652005.11.18 10:40buy3350.501.16741.16391.1794
19662005.11.18 11:00modify3350.501.16741.16481.1794
19672005.11.18 11:20modify3350.501.16741.16531.1794
19682005.11.18 13:10modify3350.501.16741.16561.1794
19692005.11.18 14:10modify3350.501.16741.16641.1794
19702005.11.18 15:10modify3350.501.16741.16911.1794
19712005.11.18 15:20s/l3350.501.16911.16911.179485.0023046.46
19722005.11.18 15:20buy3360.501.16701.16351.1790
19732005.11.18 15:40modify3360.501.16701.16751.1790
19742005.11.18 15:59modify3360.501.16701.16801.1790
19752005.11.18 16:30modify3360.501.16701.17171.1790
19762005.11.18 16:40t/p3360.501.17901.17171.1790600.0023646.46
19772005.11.18 16:40buy3370.501.18001.17651.1920
19782005.11.18 17:20s/l3370.501.17651.17651.1920-175.0023471.46
19792005.11.18 17:20buy3380.501.17021.16671.1822
19802005.11.18 17:30modify3380.501.17021.16761.1822
19812005.11.18 17:40modify3380.501.17021.17381.1822
19822005.11.18 18:00s/l3380.501.17381.17381.1822180.0023651.46
19832005.11.18 18:00buy3390.501.17101.16751.1830
19842005.11.18 18:30modify3390.501.17101.16931.1830
19852005.11.18 18:40modify3390.501.17101.17291.1830
19862005.11.18 20:20modify3390.501.17101.17341.1830
19872005.11.18 22:30modify3390.501.17101.17351.1830
19882005.11.18 22:40modify3390.501.17101.17361.1830
19892005.11.21 00:00modify3390.501.17101.17371.1830
19902005.11.21 00:20modify3390.501.17101.17391.1830
19912005.11.21 00:30modify3390.501.17101.17421.1830
19922005.11.21 00:40modify3390.501.17101.17441.1830
19932005.11.21 01:30modify3390.501.17101.17451.1830
19942005.11.21 01:40modify3390.501.17101.17491.1830
19952005.11.21 07:10modify3390.501.17101.17501.1830
19962005.11.21 07:40modify3390.501.17101.17521.1830
19972005.11.21 09:30modify3390.501.17101.17541.1830
19982005.11.21 10:20modify3390.501.17101.17881.1830
19992005.11.21 10:40s/l3390.501.17881.17881.1830386.2224037.68
20002005.11.21 10:40buy3400.501.17671.17321.1887
20012005.11.21 10:59modify3400.501.17671.17691.1887
20022005.11.21 11:10modify3400.501.17671.17981.1887
20032005.11.21 12:40modify3400.501.17671.17991.1887
20042005.11.21 15:30modify3400.501.17671.18031.1887
20052005.11.21 16:20modify3400.501.17671.18041.1887
20062005.11.21 17:30s/l3400.501.18041.18041.1887185.0024222.68
20072005.11.21 17:30buy3410.501.17391.17041.1859
20082005.11.21 17:40modify3410.501.17391.18011.1859
20092005.11.21 18:00s/l3410.501.18011.18011.1859310.0024532.68
20102005.11.21 18:00buy3420.501.17411.17061.1861
20112005.11.21 18:30modify3420.501.17411.17181.1861
20122005.11.21 20:40s/l3420.501.17181.17181.1861-115.0024417.68
20132005.11.21 20:40buy3430.501.17201.16851.1840
20142005.11.21 21:00modify3430.501.17201.16931.1840
20152005.11.21 21:10modify3430.501.17201.17121.1840
20162005.11.22 10:10s/l3430.501.17121.17121.1840-43.7824373.90
20172005.11.22 10:10buy3440.501.17141.16791.1834
20182005.11.22 10:20modify3440.501.17141.16901.1834
20192005.11.22 10:40modify3440.501.17141.17011.1834
20202005.11.22 11:20s/l3440.501.17011.17011.1834-65.0024308.90
20212005.11.22 11:20buy3450.501.16871.16521.1807
20222005.11.22 11:30modify3450.501.16871.16791.1807
20232005.11.22 12:20modify3450.501.16871.16801.1807
20242005.11.22 13:10modify3450.501.16871.16821.1807
20252005.11.22 17:10modify3450.501.16871.17021.1807
20262005.11.22 17:20s/l3450.501.17021.17021.180775.0024383.90
20272005.11.22 17:20buy3460.501.16871.16521.1807
20282005.11.22 17:30modify3460.501.16871.16841.1807
20292005.11.22 18:10modify3460.501.16871.16851.1807
20302005.11.22 18:20modify3460.501.16871.17091.1807
20312005.11.22 19:10modify3460.501.16871.17141.1807
20322005.11.22 19:40modify3460.501.16871.17221.1807
20332005.11.22 21:20modify3460.501.16871.17391.1807
20342005.11.22 21:30t/p3460.501.18071.17391.1807600.0024983.90
20352005.11.22 21:30buy3470.501.18261.17911.1946
20362005.11.22 21:40modify3470.501.18261.17911.1946
20372005.11.23 02:10s/l3470.501.17911.17911.1946-178.7824805.12
20382005.11.23 02:10buy3480.501.17841.17491.1904
20392005.11.23 02:20modify3480.501.17841.17551.1904
20402005.11.23 02:30modify3480.501.17841.17621.1904
20412005.11.23 02:40modify3480.501.17841.17791.1904
20422005.11.23 06:10modify3480.501.17841.17811.1904
20432005.11.23 07:20modify3480.501.17841.17861.1904
20442005.11.23 07:40modify3480.501.17841.17921.1904
20452005.11.23 08:10modify3480.501.17841.17971.1904
20462005.11.23 08:30modify3480.501.17841.18081.1904
20472005.11.23 08:40modify3480.501.17841.18301.1904
20482005.11.23 09:10s/l3480.501.18301.18301.1904230.0025035.12
20492005.11.23 09:10buy3490.501.18211.17861.1941
20502005.11.23 09:20modify3490.501.18211.17921.1941
20512005.11.23 09:30modify3490.501.18211.18001.1941
20522005.11.23 09:40modify3490.501.18211.18091.1941
20532005.11.23 10:40modify3490.501.18211.18101.1941
20542005.11.23 11:10s/l3490.501.18101.18101.1941-55.0024980.12
20552005.11.23 11:10buy3500.501.17921.17571.1912
20562005.11.23 11:20modify3500.501.17921.17681.1912
20572005.11.23 11:30modify3500.501.17921.17841.1912
20582005.11.23 13:40s/l3500.501.17841.17841.1912-40.0024940.12
20592005.11.23 13:40buy3510.501.17661.17311.1886
20602005.11.23 13:59modify3510.501.17661.17341.1886
20612005.11.23 14:10modify3510.501.17661.17551.1886
20622005.11.23 15:10modify3510.501.17661.17701.1886
20632005.11.23 16:10modify3510.501.17661.17771.1886
20642005.11.23 16:20modify3510.501.17661.17811.1886
20652005.11.23 17:20s/l3510.501.17811.17811.188675.0025015.12
20662005.11.23 17:20buy3520.501.17741.17391.1894
20672005.11.23 17:30modify3520.501.17741.17461.1894
20682005.11.23 17:40modify3520.501.17741.17621.1894
20692005.11.23 18:30modify3520.501.17741.17661.1894
20702005.11.23 18:40modify3520.501.17741.17711.1894
20712005.11.23 19:20modify3520.501.17741.17731.1894
20722005.11.23 19:30modify3520.501.17741.17791.1894
20732005.11.23 22:30modify3520.501.17741.17851.1894
20742005.11.23 23:40modify3520.501.17741.17901.1894
20752005.11.24 11:30s/l3520.501.17901.17901.189468.6625083.78
20762005.11.24 11:30buy3530.501.17821.17471.1902
20772005.11.24 11:40modify3530.501.17821.17751.1902
20782005.11.24 12:30modify3530.501.17821.17771.1902
20792005.11.24 19:10s/l3530.501.17771.17771.1902-25.0025058.78
20802005.11.24 19:10buy3540.501.17711.17361.1891
20812005.11.24 19:20modify3540.501.17711.17541.1891
20822005.11.24 20:10modify3540.501.17711.17561.1891
20832005.11.24 21:10modify3540.501.17711.17591.1891
20842005.11.24 23:40modify3540.501.17711.17601.1891
20852005.11.25 04:40s/l3540.501.17601.17601.1891-58.7825000.00
20862005.11.25 04:40buy3550.501.17601.17251.1880
20872005.11.25 05:00modify3550.501.17601.17411.1880
20882005.11.25 05:10modify3550.501.17601.17461.1880
20892005.11.25 11:40s/l3550.501.17461.17461.1880-70.0024930.00
20902005.11.25 11:40buy3560.501.17401.17051.1860
20912005.11.25 11:59modify3560.501.17401.17211.1860
20922005.11.25 12:00close3560.501.17561.17211.186080.0025010.00
20932005.11.25 12:10sell3570.501.17631.17981.1643
20942005.11.25 12:30modify3570.501.17631.17841.1643
20952005.11.25 17:10modify3570.501.17631.17791.1643
20962005.11.25 17:20modify3570.501.17631.17621.1643
20972005.11.25 17:40s/l3570.501.17621.17621.16435.0025015.00
20982005.11.25 17:40sell3580.501.17611.17961.1641
20992005.11.25 17:59modify3580.501.17611.17701.1641
21002005.11.25 18:00modify3580.501.17611.17691.1641
21012005.11.25 18:10modify3580.501.17611.17581.1641
21022005.11.25 19:10modify3580.501.17611.17571.1641
21032005.11.25 19:40modify3580.501.17611.17491.1641
21042005.11.25 20:40modify3580.501.17611.17471.1641
21052005.11.28 00:20modify3580.501.17611.17411.1641
21062005.11.28 02:40modify3580.501.17611.17261.1641
21072005.11.28 09:20modify3580.501.17611.17231.1641
21082005.11.28 10:10modify3580.501.17611.17191.1641
21092005.11.28 12:20s/l3580.501.17191.17191.1641212.8025227.80
21102005.11.28 12:20sell3590.501.17181.17531.1598
21112005.11.28 12:30modify3590.501.17181.17371.1598
21122005.11.28 13:20modify3590.501.17181.17351.1598
21132005.11.28 16:40s/l3590.501.17351.17351.1598-85.0025142.80
21142005.11.28 16:40sell3600.501.17331.17681.1613
21152005.11.28 17:00modify3600.501.17331.17621.1613
21162005.11.28 17:10s/l3600.501.17621.17621.1613-145.0024997.80
21172005.11.28 17:10sell3610.501.17611.17961.1641
21182005.11.28 17:20modify3610.501.17611.17591.1641
21192005.11.28 17:30s/l3610.501.17591.17591.164110.0025007.80
21202005.11.28 17:30sell3620.501.17961.18311.1676
21212005.11.28 17:40modify3620.501.17961.17981.1676
21222005.11.28 18:20s/l3620.501.17981.17981.1676-10.0024997.80
21232005.11.28 18:20sell3630.501.17961.18311.1676
21242005.11.28 18:30modify3630.501.17961.18271.1676
21252005.11.28 20:30s/l3630.501.18271.18271.1676-155.0024842.80
21262005.11.28 20:30sell3640.501.18541.18891.1734
21272005.11.28 21:00modify3640.501.18541.18811.1734
21282005.11.28 21:10modify3640.501.18541.18791.1734
21292005.11.28 21:20s/l3640.501.18791.18791.1734-125.0024717.80
21302005.11.28 21:20sell3650.501.18911.19261.1771
21312005.11.28 21:59modify3650.501.18911.19101.1771
21322005.11.28 22:10modify3650.501.18911.18811.1771
21332005.11.28 23:10modify3650.501.18911.18741.1771
21342005.11.29 01:10modify3650.501.18911.18691.1771
21352005.11.29 03:30modify3650.501.18911.18621.1771
21362005.11.29 03:40modify3650.501.18911.18481.1771
21372005.11.29 14:30modify3650.501.18911.18421.1771
21382005.11.29 15:20t/p3650.501.17711.18421.1771602.8025320.59
21392005.11.29 15:20sell3660.501.17551.17901.1635
21402005.11.29 15:40s/l3660.501.17901.17901.1635-175.0025145.59
21412005.11.29 15:40sell3670.501.17931.18281.1673
21422005.11.29 15:59modify3670.501.17931.17981.1673
21432005.11.29 16:00modify3670.501.17931.17971.1673
21442005.11.29 16:40modify3670.501.17931.17931.1673
21452005.11.29 17:40modify3670.501.17931.17761.1673
21462005.11.29 18:10s/l3670.501.17761.17761.167385.0025230.59
21472005.11.29 18:10sell3680.501.17931.18281.1673
21482005.11.29 18:20modify3680.501.17931.18231.1673
21492005.11.29 18:30modify3680.501.17931.17981.1673
21502005.11.29 20:20s/l3680.501.17981.17981.1673-25.0025205.59
21512005.11.29 20:20sell3690.501.17981.18331.1678
21522005.11.29 20:30modify3690.501.17981.18181.1678
21532005.11.29 21:20modify3690.501.17981.18171.1678
21542005.11.29 23:10modify3690.501.17981.18131.1678
21552005.11.29 23:20modify3690.501.17981.18111.1678
21562005.11.29 23:30modify3690.501.17981.18091.1678
21572005.11.30 00:10modify3690.501.17981.18011.1678
21582005.11.30 00:20modify3690.501.17981.17991.1678
21592005.11.30 02:40modify3690.501.17981.17971.1678
21602005.11.30 08:30s/l3690.501.17971.17971.16787.8025213.39
21612005.11.30 08:30sell3700.501.17951.18301.1675
21622005.11.30 08:40modify3700.501.17951.18231.1675
21632005.11.30 09:10modify3700.501.17951.18211.1675
21642005.11.30 09:30modify3700.501.17951.18161.1675
21652005.11.30 10:20modify3700.501.17951.18071.1675
21662005.11.30 15:10modify3700.501.17951.17901.1675
21672005.11.30 15:20s/l3700.501.17901.17901.167525.0025238.39
21682005.11.30 15:20sell3710.501.17891.18241.1669
21692005.11.30 15:30modify3710.501.17891.18161.1669
21702005.11.30 15:40modify3710.501.17891.18031.1669
21712005.11.30 15:59modify3710.501.17891.18001.1669
21722005.11.30 16:30modify3710.501.17891.17911.1669
21732005.11.30 17:10s/l3710.501.17911.17911.1669-10.0025228.39
21742005.11.30 17:10sell3720.501.18041.18391.1684
21752005.11.30 17:20modify3720.501.18041.18331.1684
21762005.11.30 17:40modify3720.501.18041.17961.1684
21772005.11.30 18:10s/l3720.501.17961.17961.168440.0025268.39
21782005.11.30 18:10sell3730.501.17991.18341.1679
21792005.11.30 18:30modify3730.501.17991.18161.1679
21802005.11.30 20:10modify3730.501.17991.18131.1679
21812005.12.01 09:40modify3730.501.17991.18081.1679
21822005.12.01 13:10modify3730.501.17991.18021.1679
21832005.12.01 13:20modify3730.501.17991.17991.1679
21842005.12.01 14:10modify3730.501.17991.17771.1679
21852005.12.01 15:40modify3730.501.17991.17511.1679
21862005.12.01 16:40modify3730.501.17991.17401.1679
21872005.12.01 17:40modify3730.501.17991.17351.1679
21882005.12.01 18:40modify3730.501.17991.17271.1679
21892005.12.01 20:10s/l3730.501.17271.17271.1679368.3925636.78
21902005.12.01 20:10sell3740.501.17401.17751.1620
21912005.12.01 20:20modify3740.501.17401.17541.1620
21922005.12.01 20:40modify3740.501.17401.17441.1620
21932005.12.01 21:20s/l3740.501.17441.17441.1620-20.0025616.78
21942005.12.01 21:20sell3750.501.17461.17811.1626
21952005.12.01 21:30modify3750.501.17461.17661.1626
21962005.12.02 02:20modify3750.501.17461.17631.1626
21972005.12.02 03:10modify3750.501.17461.17541.1626
21982005.12.02 08:20modify3750.501.17461.17511.1626
21992005.12.02 09:10modify3750.501.17461.17391.1626
22002005.12.02 13:20modify3750.501.17461.17361.1626
22012005.12.02 13:30modify3750.501.17461.17331.1626
22022005.12.02 14:20modify3750.501.17461.17301.1626
22032005.12.02 15:10s/l3750.501.17301.17301.162682.8025699.58
22042005.12.02 15:10sell3760.501.17291.17641.1609
22052005.12.02 15:40modify3760.501.17291.17201.1609
22062005.12.02 15:59s/l3760.501.17201.17201.160945.0025744.58
22072005.12.02 15:59sell3770.501.17281.17631.1608
22082005.12.02 16:20modify3770.501.17281.17521.1608
22092005.12.02 16:30modify3770.501.17281.16981.1608
22102005.12.02 16:40s/l3770.501.16981.16981.1608150.0025894.58
22112005.12.02 16:40sell3780.501.17011.17361.1581
22122005.12.02 16:59modify3780.501.17011.17011.1581
22132005.12.02 17:00modify3780.501.17011.17001.1581
22142005.12.02 17:20modify3780.501.17011.16981.1581
22152005.12.02 17:40s/l3780.501.16981.16981.158115.0025909.58
22162005.12.02 17:40sell3790.501.17171.17521.1597
22172005.12.02 17:59modify3790.501.17171.17301.1597
22182005.12.02 18:00modify3790.501.17171.17291.1597
22192005.12.02 18:40modify3790.501.17171.17241.1597
22202005.12.02 20:10s/l3790.501.17241.17241.1597-35.0025874.58
22212005.12.02 20:10sell3800.501.17291.17641.1609
22222005.12.02 20:20modify3800.501.17291.17451.1609
22232005.12.02 21:10modify3800.501.17291.17381.1609
22242005.12.05 00:10modify3800.501.17291.17351.1609
22252005.12.05 01:20modify3800.501.17291.17291.1609
22262005.12.05 06:30modify3800.501.17291.17271.1609
22272005.12.05 06:40modify3800.501.17291.17261.1609
22282005.12.05 09:20modify3800.501.17291.17251.1609
22292005.12.05 13:30s/l3800.501.17251.17251.160922.8025897.37
22302005.12.05 13:30sell3810.501.17471.17821.1627
22312005.12.05 13:40modify3810.501.17471.17641.1627
22322005.12.05 14:20s/l3810.501.17641.17641.1627-85.0025812.37
22332005.12.05 14:20sell3820.501.17731.18081.1653
22342005.12.05 14:30modify3820.501.17731.17921.1653
22352005.12.05 16:00close3820.501.17701.17921.165315.0025827.37
22362005.12.05 16:10buy3830.501.17541.17191.1874
22372005.12.05 16:30modify3830.501.17541.17311.1874
22382005.12.05 16:40modify3830.501.17541.17391.1874
22392005.12.05 17:30modify3830.501.17541.17441.1874
22402005.12.05 18:20modify3830.501.17541.17541.1874
22412005.12.05 18:40modify3830.501.17541.17551.1874
22422005.12.05 19:10modify3830.501.17541.17821.1874
22432005.12.05 19:30modify3830.501.17541.17851.1874
22442005.12.05 20:40modify3830.501.17541.17861.1874
22452005.12.05 23:10s/l3830.501.17861.17861.1874160.0025987.37
22462005.12.05 23:10buy3840.501.17841.17491.1904
22472005.12.05 23:20modify3840.501.17841.17591.1904
22482005.12.06 00:10modify3840.501.17841.17631.1904
22492005.12.06 12:30s/l3840.501.17631.17631.1904-108.7825878.59
22502005.12.06 12:30buy3850.501.17621.17271.1882
22512005.12.06 12:40modify3850.501.17621.17311.1882
22522005.12.06 12:59modify3850.501.17621.17381.1882
22532005.12.06 13:00modify3850.501.17621.17391.1882
22542005.12.06 13:10modify3850.501.17621.17481.1882
22552005.12.06 14:10modify3850.501.17621.17521.1882
22562005.12.06 14:20modify3850.501.17621.17571.1882
22572005.12.06 15:10modify3850.501.17621.17601.1882
22582005.12.06 16:20s/l3850.501.17601.17601.1882-10.0025868.59
22592005.12.06 16:20buy3860.501.17571.17221.1877
22602005.12.06 16:30modify3860.501.17571.17251.1877
22612005.12.06 16:40modify3860.501.17571.17741.1877
22622005.12.06 17:00s/l3860.501.17741.17741.187785.0025953.59
22632005.12.06 17:00buy3870.501.17591.17241.1879
22642005.12.06 17:30modify3870.501.17591.17401.1879
22652005.12.06 17:40modify3870.501.17591.17441.1879
22662005.12.06 18:10modify3870.501.17591.17451.1879
22672005.12.06 18:20modify3870.501.17591.17531.1879
22682005.12.06 18:30modify3870.501.17591.17551.1879
22692005.12.06 19:10modify3870.501.17591.17631.1879
22702005.12.06 19:20modify3870.501.17591.17641.1879
22712005.12.06 20:10modify3870.501.17591.17701.1879
22722005.12.07 03:30s/l3870.501.17701.17701.187951.2226004.81
22732005.12.07 03:30buy3880.501.17671.17321.1887
22742005.12.07 03:40modify3880.501.17671.17511.1887
22752005.12.07 09:10s/l3880.501.17511.17511.1887-80.0025924.81
22762005.12.07 09:10buy3890.501.17401.17051.1860
22772005.12.07 09:20modify3890.501.17401.17291.1860
22782005.12.07 09:40modify3890.501.17401.17311.1860
22792005.12.07 10:10modify3890.501.17401.17321.1860
22802005.12.07 10:30modify3890.501.17401.17341.1860
22812005.12.07 11:40s/l3890.501.17341.17341.1860-30.0025894.81
22822005.12.07 11:40buy3900.501.17271.16921.1847
22832005.12.07 12:10modify3900.501.17271.17001.1847
22842005.12.07 16:10modify3900.501.17271.17021.1847
22852005.12.08 09:40modify3900.501.17271.17111.1847
22862005.12.08 10:20modify3900.501.17271.17261.1847
22872005.12.08 10:40modify3900.501.17271.17451.1847
22882005.12.08 11:40modify3900.501.17271.17541.1847
22892005.12.08 16:30modify3900.501.17271.17551.1847
22902005.12.08 17:20modify3900.501.17271.18011.1847
22912005.12.08 17:30s/l3900.501.18011.18011.1847358.6626253.47
22922005.12.08 17:30buy3910.501.17921.17571.1912
22932005.12.08 17:40modify3910.501.17921.17891.1912
22942005.12.08 18:00modify3910.501.17921.17911.1912
22952005.12.08 18:10modify3910.501.17921.18141.1912
22962005.12.08 21:10s/l3910.501.18141.18141.1912110.0026363.47
22972005.12.08 21:10buy3920.501.18051.17701.1925
22982005.12.08 21:20modify3920.501.18051.17911.1925
22992005.12.08 21:30modify3920.501.18051.17921.1925
23002005.12.08 21:40modify3920.501.18051.17931.1925
23012005.12.09 02:10s/l3920.501.17931.17931.1925-63.7826299.69
23022005.12.09 02:10buy3930.501.17931.17581.1913
23032005.12.09 02:20modify3930.501.17931.17871.1913
23042005.12.09 09:10s/l3930.501.17871.17871.1913-30.0026269.69
23052005.12.09 09:10buy3940.501.17821.17471.1902
23062005.12.09 09:30modify3940.501.17821.17731.1902
23072005.12.09 10:40s/l3940.501.17731.17731.1902-45.0026224.69
23082005.12.09 10:40buy3950.501.17731.17381.1893
23092005.12.09 10:59modify3950.501.17731.17401.1893
23102005.12.09 11:00modify3950.501.17731.17411.1893
23112005.12.09 11:10modify3950.501.17731.17501.1893
23122005.12.09 12:10modify3950.501.17731.17631.1893
23132005.12.09 13:10modify3950.501.17731.17781.1893
23142005.12.09 14:40modify3950.501.17731.17851.1893
23152005.12.09 16:30modify3950.501.17731.17921.1893
23162005.12.09 17:20modify3950.501.17731.18041.1893
23172005.12.12 00:00s/l3950.501.18041.18041.1893151.2226375.91
23182005.12.12 00:00buy3960.501.17811.17461.1901
23192005.12.12 00:10modify3960.501.17811.17571.1901
23202005.12.12 01:20modify3960.501.17811.17621.1901
23212005.12.12 02:20modify3960.501.17811.17721.1901
23222005.12.12 03:10modify3960.501.17811.18061.1901
23232005.12.12 03:30s/l3960.501.18061.18061.1901125.0026500.91
23242005.12.12 03:30buy3970.501.18001.17651.1920
23252005.12.12 03:40modify3970.501.18001.17661.1920
23262005.12.12 03:59modify3970.501.18001.18011.1920
23272005.12.12 04:00modify3970.501.18001.18021.1920
23282005.12.12 04:10modify3970.501.18001.18091.1920
23292005.12.12 05:40modify3970.501.18001.18131.1920
23302005.12.12 10:10modify3970.501.18001.18341.1920
23312005.12.12 10:20modify3970.501.18001.18411.1920
23322005.12.12 10:30s/l3970.501.18411.18411.1920205.0026705.91
23332005.12.12 10:30buy3980.501.18231.17881.1943
23342005.12.12 10:40modify3980.501.18231.18271.1943
23352005.12.12 10:59modify3980.501.18231.18381.1943
23362005.12.12 11:00modify3980.501.18231.18391.1943
23372005.12.12 11:10modify3980.501.18231.18601.1943
23382005.12.12 14:20modify3980.501.18231.18871.1943
23392005.12.12 14:30modify3980.501.18231.18911.1943
23402005.12.12 14:40modify3980.501.18231.18981.1943
23412005.12.12 15:30t/p3980.501.19431.18981.1943600.0027305.91
23422005.12.12 15:30buy3990.501.19791.19441.2099
23432005.12.12 16:10s/l3990.501.19441.19441.2099-175.0027130.91
23442005.12.12 16:10buy4000.501.19451.19101.2065
23452005.12.12 16:20modify4000.501.19451.19121.2065
23462005.12.12 16:40modify4000.501.19451.19361.2065
23472005.12.12 18:40modify4000.501.19451.19401.2065
23482005.12.12 19:20modify4000.501.19451.19491.2065
23492005.12.12 21:10s/l4000.501.19491.19491.206520.0027150.91
23502005.12.12 21:10buy4010.501.19481.19131.2068
23512005.12.12 21:30modify4010.501.19481.19211.2068
23522005.12.12 21:40modify4010.501.19481.19281.2068
23532005.12.13 00:10modify4010.501.19481.19301.2068
23542005.12.13 03:30modify4010.501.19481.19381.2068
23552005.12.13 09:10modify4010.501.19481.19391.2068
23562005.12.13 10:20s/l4010.501.19391.19391.2068-48.7827102.13
23572005.12.13 10:20buy4020.501.19331.18981.2053
23582005.12.13 10:40modify4020.501.19331.19011.2053
23592005.12.13 12:20modify4020.501.19331.19041.2053
23602005.12.13 12:30modify4020.501.19331.19091.2053
23612005.12.13 12:40s/l4020.501.19091.19091.2053-120.0026982.13
23622005.12.13 12:40buy4030.501.19081.18731.2028
23632005.12.13 13:10modify4030.501.19081.18881.2028
23642005.12.13 13:20modify4030.501.19081.18901.2028
23652005.12.13 14:10modify4030.501.19081.18961.2028
23662005.12.13 15:10modify4030.501.19081.18991.2028
23672005.12.13 15:30modify4030.501.19081.19041.2028
23682005.12.13 17:40modify4030.501.19081.19081.2028
23692005.12.13 21:20modify4030.501.19081.19561.2028
23702005.12.13 21:30s/l4030.501.19561.19561.2028240.0027222.13
23712005.12.13 21:30buy4040.501.19301.18951.2050
23722005.12.13 21:40modify4040.501.19301.19561.2050
23732005.12.13 21:59s/l4040.501.19561.19561.2050130.0027352.13
23742005.12.13 21:59buy4050.501.19561.19211.2076
23752005.12.13 22:10modify4050.501.19561.19331.2076
23762005.12.13 22:20s/l4050.501.19331.19331.2076-115.0027237.13
23772005.12.13 22:20buy4060.501.19311.18961.2051
23782005.12.13 22:30modify4060.501.19311.19331.2051
23792005.12.13 22:59s/l4060.501.19331.19331.205110.0027247.13
23802005.12.13 22:59buy4070.501.19321.18971.2052
23812005.12.13 23:20modify4070.501.19321.18981.2052
23822005.12.13 23:40modify4070.501.19321.19131.2052
23832005.12.14 02:10modify4070.501.19321.19241.2052
23842005.12.14 03:20modify4070.501.19321.19531.2052
23852005.12.14 03:40modify4070.501.19321.19611.2052
23862005.12.14 04:10modify4070.501.19321.19751.2052
23872005.12.14 04:30modify4070.501.19321.19831.2052
23882005.12.14 04:40modify4070.501.19321.20041.2052
23892005.12.14 07:10s/l4070.501.20041.20041.2052356.2227603.35
23902005.12.14 07:10buy4080.501.19981.19631.2118
23912005.12.14 07:20modify4080.501.19981.19731.2118
23922005.12.14 07:30modify4080.501.19981.19861.2118
23932005.12.14 10:10modify4080.501.19981.20181.2118
23942005.12.14 10:40s/l4080.501.20181.20181.2118100.0027703.35
23952005.12.14 10:40buy4090.501.20131.19781.2133
23962005.12.14 11:00modify4090.501.20131.20001.2133
23972005.12.14 11:10modify4090.501.20131.20021.2133
23982005.12.14 15:10modify4090.501.20131.20281.2133
23992005.12.14 15:30s/l4090.501.20281.20281.213375.0027778.35
24002005.12.14 15:30buy4100.501.20221.19871.2142
24012005.12.14 15:59modify4100.501.20221.20011.2142
24022005.12.14 16:10modify4100.501.20221.20041.2142
24032005.12.14 18:30modify4100.501.20221.20121.2142
24042005.12.14 20:20s/l4100.501.20121.20121.2142-50.0027728.35
24052005.12.14 20:20buy4110.501.19961.19611.2116
24062005.12.14 20:30modify4110.501.19961.19771.2116
24072005.12.14 20:40modify4110.501.19961.19921.2116
24082005.12.14 21:10s/l4110.501.19921.19921.2116-20.0027708.35
24092005.12.14 21:10buy4120.501.19891.19541.2109
24102005.12.14 21:20modify4120.501.19891.19641.2109
24112005.12.14 21:30modify4120.501.19891.19741.2109
24122005.12.15 01:10s/l4120.501.19741.19741.2109-86.3427622.01
24132005.12.15 01:10buy4130.501.19701.19351.2090
24142005.12.15 01:20modify4130.501.19701.19641.2090
24152005.12.15 03:10modify4130.501.19701.19831.2090
24162005.12.15 04:00close4130.501.20151.19831.2090225.0027847.01
24172005.12.15 04:10sell4140.501.20171.20521.1897
24182005.12.15 04:20modify4140.501.20171.20491.1897
24192005.12.15 04:30modify4140.501.20171.20391.1897
24202005.12.15 05:10modify4140.501.20171.20191.1897
24212005.12.15 05:20modify4140.501.20171.19991.1897
24222005.12.15 05:40s/l4140.501.19991.19991.189790.0027937.01
24232005.12.15 05:40sell4150.501.20051.20401.1885
24242005.12.15 06:00modify4150.501.20051.20131.1885
24252005.12.15 06:10modify4150.501.20051.20061.1885
24262005.12.15 09:10s/l4150.501.20061.20061.1885-5.0027932.01
24272005.12.15 09:10sell4160.501.20061.20411.1886
24282005.12.15 09:20modify4160.501.20061.20131.1886
24292005.12.15 10:20s/l4160.501.20131.20131.1886-35.0027897.01
24302005.12.15 10:20sell4170.501.20211.20561.1901
24312005.12.15 10:30modify4170.501.20211.20451.1901
24322005.12.15 10:40modify4170.501.20211.20411.1901
24332005.12.15 10:59modify4170.501.20211.20381.1901
24342005.12.15 11:10s/l4170.501.20381.20381.1901-85.0027812.01
24352005.12.15 11:10sell4180.501.20361.20711.1916
24362005.12.15 11:20modify4180.501.20361.20461.1916
24372005.12.15 11:30modify4180.501.20361.20361.1916
24382005.12.15 11:40s/l4180.501.20361.20361.19160.0027812.01
24392005.12.15 11:40sell4190.501.20411.20761.1921
24402005.12.15 11:59modify4190.501.20411.20701.1921
24412005.12.15 12:10modify4190.501.20411.20531.1921
24422005.12.15 12:20modify4190.501.20411.20481.1921
24432005.12.15 13:10modify4190.501.20411.20451.1921
24442005.12.15 14:10modify4190.501.20411.20411.1921
24452005.12.15 15:10modify4190.501.20411.20321.1921
24462005.12.15 16:20modify4190.501.20411.20221.1921
24472005.12.15 16:30modify4190.501.20411.20161.1921
24482005.12.15 16:40modify4190.501.20411.20091.1921
24492005.12.15 17:20modify4190.501.20411.20041.1921
24502005.12.15 17:30modify4190.501.20411.19851.1921
24512005.12.15 17:40modify4190.501.20411.19731.1921
24522005.12.15 18:10s/l4190.501.19731.19731.1921340.0028152.01
24532005.12.15 18:10sell4200.501.19871.20221.1867
24542005.12.15 18:20modify4200.501.19871.20181.1867
24552005.12.15 18:30modify4200.501.19871.20141.1867
24562005.12.15 18:40modify4200.501.19871.19851.1867
24572005.12.16 02:10modify4200.501.19871.19801.1867
24582005.12.16 03:40modify4200.501.19871.19741.1867
24592005.12.16 07:20s/l4200.501.19741.19741.186767.8028219.81
24602005.12.16 07:20sell4210.501.19741.20091.1854
24612005.12.16 07:30modify4210.501.19741.19951.1854
24622005.12.16 10:30s/l4210.501.19951.19951.1854-105.0028114.81
24632005.12.16 10:30sell4220.501.20081.20431.1888
24642005.12.16 10:40modify4220.501.20081.20391.1888
24652005.12.16 11:10modify4220.501.20081.20311.1888
24662005.12.16 12:10modify4220.501.20081.20281.1888
24672005.12.16 12:20modify4220.501.20081.20261.1888
24682005.12.16 13:10modify4220.501.20081.20121.1888
24692005.12.16 15:40modify4220.501.20081.20041.1888
24702005.12.16 17:10s/l4220.501.20041.20041.188820.0028134.81
24712005.12.16 17:10sell4230.501.20151.20501.1895
24722005.12.16 17:20modify4230.501.20151.20371.1895
24732005.12.16 17:30modify4230.501.20151.20311.1895
24742005.12.16 17:40modify4230.501.20151.20231.1895
24752005.12.19 00:00s/l4230.501.20231.20231.1895-37.2028097.61
24762005.12.19 00:00sell4240.501.20281.20631.1908
24772005.12.19 00:10modify4240.501.20281.20581.1908
24782005.12.19 00:20modify4240.501.20281.20511.1908
24792005.12.19 04:10modify4240.501.20281.20501.1908
24802005.12.19 05:30modify4240.501.20281.20471.1908
24812005.12.19 05:40modify4240.501.20281.20431.1908
24822005.12.19 09:20modify4240.501.20281.20411.1908
24832005.12.19 12:40modify4240.501.20281.20371.1908
24842005.12.19 14:20modify4240.501.20281.20301.1908
24852005.12.19 14:40modify4240.501.20281.20151.1908
24862005.12.19 15:30modify4240.501.20281.20121.1908
24872005.12.19 19:40s/l4240.501.20121.20121.190880.0028177.61
24882005.12.19 19:40sell4250.501.20191.20541.1899
24892005.12.19 19:59modify4250.501.20191.20351.1899
24902005.12.19 20:10modify4250.501.20191.20161.1899
24912005.12.19 22:30s/l4250.501.20161.20161.189915.0028192.61
24922005.12.19 22:30sell4260.501.20141.20491.1894
24932005.12.19 22:40modify4260.501.20141.20411.1894
24942005.12.19 23:10modify4260.501.20141.20391.1894
24952005.12.19 23:30modify4260.501.20141.20361.1894
24962005.12.20 03:30modify4260.501.20141.20291.1894
24972005.12.20 04:20modify4260.501.20141.20271.1894
24982005.12.20 05:10modify4260.501.20141.20211.1894
24992005.12.20 05:40modify4260.501.20141.20151.1894
25002005.12.20 06:30modify4260.501.20141.20091.1894
25012005.12.20 06:40modify4260.501.20141.19981.1894
25022005.12.20 07:10s/l4260.501.19981.19981.189482.8028275.40
25032005.12.20 07:10sell4270.501.19961.20311.1876
25042005.12.20 07:20modify4270.501.19961.20281.1876
25052005.12.20 07:30modify4270.501.19961.20261.1876
25062005.12.20 07:40modify4270.501.19961.20161.1876
25072005.12.20 09:30modify4270.501.19961.20081.1876
25082005.12.20 11:10modify4270.501.19961.19951.1876
25092005.12.20 14:40modify4270.501.19961.19911.1876
25102005.12.20 15:40modify4270.501.19961.19601.1876
25112005.12.20 16:40modify4270.501.19961.19451.1876
25122005.12.20 17:30modify4270.501.19961.19391.1876
25132005.12.20 17:40modify4270.501.19961.19181.1876
25142005.12.20 18:30t/p4270.501.18761.19181.1876600.0028875.40
25152005.12.20 18:30sell4280.501.18621.18971.1742
25162005.12.20 18:40modify4280.501.18621.18821.1742
25172005.12.20 19:40modify4280.501.18621.18771.1742
25182005.12.21 01:20s/l4280.501.18771.18771.1742-72.2028803.20
25192005.12.21 01:20sell4290.501.18781.19131.1758
25202005.12.21 01:30modify4290.501.18781.19091.1758
25212005.12.21 01:40modify4290.501.18781.18961.1758
25222005.12.21 07:30modify4290.501.18781.18951.1758
25232005.12.21 07:40modify4290.501.18781.18911.1758
25242005.12.21 09:10s/l4290.501.18911.18911.1758-65.0028738.20
25252005.12.21 09:10sell4300.501.18921.19271.1772
25262005.12.21 09:20modify4300.501.18921.19181.1772
25272005.12.21 09:30modify4300.501.18921.19021.1772
25282005.12.21 10:40s/l4300.501.19021.19021.1772-50.0028688.20
25292005.12.21 10:40sell4310.501.19111.19461.1791
25302005.12.21 10:59modify4310.501.19111.19211.1791
25312005.12.21 11:10modify4310.501.19111.19131.1791
25322005.12.21 13:10modify4310.501.19111.19031.1791
25332005.12.21 14:10modify4310.501.19111.18921.1791
25342005.12.21 15:40modify4310.501.19111.18871.1791
25352005.12.21 16:30modify4310.501.19111.18411.1791
25362005.12.21 17:40modify4310.501.19111.18391.1791
25372005.12.21 21:20s/l4310.501.18391.18391.1791360.0029048.20
25382005.12.21 21:20sell4320.501.18381.18731.1718
25392005.12.21 22:10modify4320.501.18381.18681.1718
25402005.12.22 01:10modify4320.501.18381.18661.1718
25412005.12.22 02:30modify4320.501.18381.18651.1718
25422005.12.22 02:40modify4320.501.18381.18581.1718
25432005.12.22 09:10modify4320.501.18381.18531.1718
25442005.12.22 10:10modify4320.501.18381.18521.1718
25452005.12.22 15:10modify4320.501.18381.18461.1718
25462005.12.22 16:10s/l4320.501.18461.18461.1718-31.6129016.59
25472005.12.22 16:10sell4330.501.18581.18931.1738
25482005.12.22 16:30modify4330.501.18581.18901.1738
25492005.12.22 16:40modify4330.501.18581.18721.1738
25502005.12.22 17:10s/l4330.501.18721.18721.1738-70.0028946.59
25512005.12.22 17:10sell4340.501.18831.19181.1763
25522005.12.22 17:20modify4340.501.18831.19101.1763
25532005.12.22 17:30modify4340.501.18831.19001.1763
25542005.12.22 17:40s/l4340.501.19001.19001.1763-85.0028861.59
25552005.12.22 17:40sell4350.501.18981.19331.1778
25562005.12.22 18:00modify4350.501.18981.19011.1778
25572005.12.22 18:10modify4350.501.18981.18991.1778
25582005.12.22 18:20modify4350.501.18981.18961.1778
25592005.12.22 20:10modify4350.501.18981.18941.1778
25602005.12.23 13:10modify4350.501.18981.18831.1778
25612005.12.23 14:20modify4350.501.18981.18741.1778
25622005.12.23 15:40modify4350.501.18981.18721.1778
25632005.12.23 16:30modify4350.501.18981.18671.1778
25642005.12.23 17:10s/l4350.501.18671.18671.1778157.8029019.38
25652005.12.23 17:10sell4360.501.18831.19181.1763
25662005.12.23 17:20modify4360.501.18831.18871.1763
25672005.12.23 17:40modify4360.501.18831.18761.1763
25682005.12.23 18:20s/l4360.501.18761.18761.176335.0029054.38
25692005.12.23 18:20sell4370.501.18741.19091.1754
25702005.12.23 18:30modify4370.501.18741.18851.1754
25712005.12.23 19:20modify4370.501.18741.18801.1754
25722005.12.27 08:00modify4370.501.18741.18741.1754
25732005.12.27 08:10modify4370.501.18741.18681.1754
25742005.12.27 10:10s/l4370.501.18681.18681.175435.5929089.98
25752005.12.27 10:10sell4380.501.18771.19121.1757
25762005.12.27 10:20modify4380.501.18771.19051.1757
25772005.12.27 10:40modify4380.501.18771.18791.1757
25782005.12.27 21:10modify4380.501.18771.18711.1757
25792005.12.27 21:40modify4380.501.18771.18691.1757
25802005.12.27 22:30modify4380.501.18771.18681.1757
25812005.12.27 22:40modify4380.501.18771.18651.1757
25822005.12.27 23:40modify4380.501.18771.18631.1757
25832005.12.28 08:30s/l4380.501.18631.18631.175772.8029162.77
25842005.12.28 08:30sell4390.501.18741.19091.1754
25852005.12.28 08:40modify4390.501.18741.18921.1754
25862005.12.28 09:20s/l4390.501.18921.18921.1754-90.0029072.77
25872005.12.28 09:20sell4400.501.19291.19641.1809
25882005.12.28 09:30modify4400.501.19291.19201.1809
25892005.12.28 09:40s/l4400.501.19201.19201.180945.0029117.77
25902005.12.28 09:40sell4410.501.19181.19531.1798
25912005.12.28 10:10modify4410.501.19181.19481.1798
25922005.12.28 10:20modify4410.501.19181.19441.1798
25932005.12.28 11:10modify4410.501.19181.19341.1798
25942005.12.28 16:20s/l4410.501.19341.19341.1798-80.0029037.77
25952005.12.28 16:20sell4420.501.19321.19671.1812
25962005.12.28 16:30modify4420.501.19321.19601.1812
25972005.12.28 17:20modify4420.501.19321.19501.1812
25982005.12.28 17:40modify4420.501.19321.19381.1812
25992005.12.28 18:10modify4420.501.19321.19271.1812
26002005.12.28 18:30modify4420.501.19321.19041.1812
26012005.12.28 18:40s/l4420.501.19041.19041.1812140.0029177.77
26022005.12.28 18:40sell4430.501.19191.19541.1799
26032005.12.28 19:00modify4430.501.19191.19131.1799
26042005.12.28 19:10modify4430.501.19191.18941.1799
26052005.12.28 19:20modify4430.501.19191.18661.1799
26062005.12.28 19:30s/l4430.501.18661.18661.1799265.0029442.77
26072005.12.28 19:30sell4440.501.18781.19131.1758
26082005.12.28 19:40modify4440.501.18781.18881.1758
26092005.12.28 19:59modify4440.501.18781.18751.1758
26102005.12.28 20:40modify4440.501.18781.18641.1758
26112005.12.28 21:30modify4440.501.18781.18571.1758
26122005.12.28 21:40modify4440.501.18781.18501.1758
26132005.12.29 01:40s/l4440.501.18501.18501.1758148.3929591.16
26142005.12.29 01:40sell4450.501.18491.18841.1729
26152005.12.29 02:00modify4450.501.18491.18831.1729
26162005.12.29 02:10modify4450.501.18491.18751.1729
26172005.12.29 09:40s/l4450.501.18751.18751.1729-130.0029461.16
26182005.12.29 09:40sell4460.501.18841.19191.1764
26192005.12.29 10:00modify4460.501.18841.19031.1764
26202005.12.29 10:10modify4460.501.18841.18931.1764
26212005.12.29 11:10modify4460.501.18841.18771.1764
26222005.12.29 13:40modify4460.501.18841.18741.1764
26232005.12.29 14:30modify4460.501.18841.18621.1764
26242005.12.29 15:20modify4460.501.18841.18611.1764
26252005.12.29 15:40modify4460.501.18841.18561.1764
26262005.12.29 19:40s/l4460.501.18561.18561.1764140.0029601.16
26272005.12.29 19:40sell4470.501.18561.18911.1736
26282005.12.29 19:59modify4470.501.18561.18781.1736
26292005.12.29 20:10modify4470.501.18561.18691.1736
26302005.12.30 03:20modify4470.501.18561.18661.1736
26312005.12.30 04:30s/l4470.501.18661.18661.1736-47.2029553.96
26322005.12.30 04:30sell4480.501.18681.19031.1748
26332005.12.30 04:40modify4480.501.18681.18941.1748
26342005.12.30 10:10modify4480.501.18681.18791.1748
26352005.12.30 11:20modify4480.501.18681.18781.1748
26362005.12.30 11:40modify4480.501.18681.18641.1748
26372005.12.30 14:20modify4480.501.18681.18621.1748
26382005.12.30 14:30modify4480.501.18681.18311.1748
26392005.12.30 14:40modify4480.501.18681.18261.1748
26402005.12.30 15:20modify4480.501.18681.18241.1748
26412005.12.30 15:30modify4480.501.18681.18211.1748
26422005.12.30 16:40modify4480.501.18681.18141.1748
26432005.12.30 18:10s/l4480.501.18141.18141.1748270.0029823.96
26442005.12.30 18:10sell4490.501.18501.18851.1730
26452005.12.30 18:20modify4490.501.18501.18491.1730
26462005.12.30 18:30modify4490.501.18501.18311.1730
26472005.12.30 18:59s/l4490.501.18311.18311.173095.0029918.96
26482005.12.30 18:59sell4500.501.18421.18771.1722
26492005.12.30 19:20modify4500.501.18421.18591.1722
26502005.12.30 20:10modify4500.501.18421.18491.1722
26512006.01.03 08:00s/l4500.501.18491.18491.1722-29.4129889.55
26522006.01.03 08:00sell4510.501.18901.19251.1770
26532006.01.03 08:20modify4510.501.18901.19111.1770
26542006.01.03 08:30modify4510.501.18901.19081.1770
26552006.01.03 10:40s/l4510.501.19081.19081.1770-90.0029799.55
26562006.01.03 10:40sell4520.501.19061.19411.1786
26572006.01.03 11:00modify4520.501.19061.19211.1786
26582006.01.03 11:10modify4520.501.19061.18961.1786
26592006.01.03 12:00close4520.501.18901.18961.178680.0029879.55
26602006.01.03 12:10buy4530.501.18821.18471.2002
26612006.01.03 12:20modify4530.501.18821.18571.2002
26622006.01.03 12:30modify4530.501.18821.18611.2002
26632006.01.03 16:10modify4530.501.18821.18911.2002
26642006.01.03 16:30modify4530.501.18821.19001.2002
26652006.01.03 16:40s/l4530.501.19001.19001.200290.0029969.55
26662006.01.03 16:40buy4540.501.18741.18391.1994
26672006.01.03 16:59modify4540.501.18741.18981.1994
26682006.01.03 17:20modify4540.501.18741.19501.1994
26692006.01.03 17:30s/l4540.501.19501.19501.1994380.0030349.55
26702006.01.03 17:30buy4550.501.19331.18981.2053
26712006.01.03 17:40modify4550.501.19331.19201.2053
26722006.01.03 18:00modify4550.501.19331.19431.2053
26732006.01.03 18:40modify4550.501.19331.19491.2053
26742006.01.03 20:40modify4550.501.19331.19561.2053
26752006.01.03 21:20modify4550.501.19331.19901.2053
26762006.01.03 21:40modify4550.501.19331.19921.2053
26772006.01.03 22:40modify4550.501.19331.19951.2053
26782006.01.04 01:20modify4550.501.19331.20011.2053
26792006.01.04 02:10t/p4550.501.20531.20011.2053596.2230945.77
26802006.01.04 02:10buy4560.501.20561.20211.2176
26812006.01.04 04:30modify4560.501.20561.20371.2176
26822006.01.04 04:40modify4560.501.20561.20391.2176
26832006.01.04 05:30modify4560.501.20561.20421.2176
26842006.01.04 05:40modify4560.501.20561.20501.2176
26852006.01.04 08:10s/l4560.501.20501.20501.2176-30.0030915.77
26862006.01.04 08:10buy4570.501.20491.20141.2169
26872006.01.04 08:20modify4570.501.20491.20361.2169
26882006.01.04 09:40s/l4570.501.20361.20361.2169-65.0030850.77
26892006.01.04 09:40buy4580.501.20371.20021.2157
26902006.01.04 09:59modify4580.501.20371.20081.2157
26912006.01.04 10:00modify4580.501.20371.20091.2157
26922006.01.04 10:10modify4580.501.20371.20221.2157
26932006.01.04 11:10modify4580.501.20371.20651.2157
26942006.01.04 11:30s/l4580.501.20651.20651.2157140.0030990.77
26952006.01.04 11:30buy4590.501.20581.20231.2178
26962006.01.04 11:59modify4590.501.20581.20311.2178
26972006.01.04 12:00modify4590.501.20581.20321.2178
26982006.01.04 12:10modify4590.501.20581.20381.2178
26992006.01.04 14:20modify4590.501.20581.20501.2178
27002006.01.04 14:30modify4590.501.20581.20761.2178
27012006.01.04 14:40modify4590.501.20581.20781.2178
27022006.01.04 15:10s/l4590.501.20781.20781.2178100.0031090.77
27032006.01.04 15:10buy4600.501.20761.20411.2196
27042006.01.04 15:20modify4600.501.20761.20711.2196
27052006.01.04 15:40modify4600.501.20761.20731.2196
27062006.01.04 16:10s/l4600.501.20731.20731.2196-15.0031075.77
27072006.01.04 16:10buy4610.501.20711.20361.2191
27082006.01.04 16:40modify4610.501.20711.20671.2191
27092006.01.04 19:10modify4610.501.20711.20771.2191
27102006.01.04 19:20modify4610.501.20711.20981.2191
27112006.01.04 19:30s/l4610.501.20981.20981.2191135.0031210.77
27122006.01.04 19:30buy4620.501.20891.20541.2209
27132006.01.04 19:40modify4620.501.20891.20811.2209
27142006.01.04 19:59modify4620.501.20891.20921.2209
27152006.01.04 20:00modify4620.501.20891.20931.2209
27162006.01.04 20:10modify4620.501.20891.21091.2209
27172006.01.05 00:20s/l4620.501.21091.21091.220988.6631299.43
27182006.01.05 00:20buy4630.501.21091.20741.2229
27192006.01.05 00:30modify4630.501.21091.20771.2229
27202006.01.05 00:40modify4630.501.21091.20861.2229
27212006.01.05 02:20modify4630.501.21091.20881.2229
27222006.01.05 09:30s/l4630.501.20881.20881.2229-105.0031194.43
27232006.01.05 09:30buy4640.501.20861.20511.2206
27242006.01.05 09:40modify4640.501.20861.20751.2206
27252006.01.05 10:30modify4640.501.20861.20781.2206
27262006.01.05 12:30s/l4640.501.20781.20781.2206-40.0031154.43
27272006.01.05 12:30buy4650.501.20781.20431.2198
27282006.01.05 12:40modify4650.501.20781.20691.2198
27292006.01.05 13:10s/l4650.501.20691.20691.2198-45.0031109.43
27302006.01.05 13:10buy4660.501.20701.20351.2190
27312006.01.05 13:30modify4660.501.20701.20591.2190
27322006.01.05 14:20modify4660.501.20701.20661.2190
27332006.01.05 15:10modify4660.501.20701.20751.2190
27342006.01.05 19:10modify4660.501.20701.20761.2190
27352006.01.05 21:30modify4660.501.20701.20831.2190
27362006.01.06 02:10modify4660.501.20701.20891.2190
27372006.01.06 02:30modify4660.501.20701.20911.2190
27382006.01.06 03:10s/l4660.501.20911.20911.2190101.2231210.65
27392006.01.06 03:10buy4670.501.20871.20521.2207
27402006.01.06 03:20modify4670.501.20871.20801.2207
27412006.01.06 03:30s/l4670.501.20801.20801.2207-35.0031175.65
27422006.01.06 03:30buy4680.501.20801.20451.2200
27432006.01.06 03:40modify4680.501.20801.20641.2200
27442006.01.06 11:10modify4680.501.20801.20701.2200
27452006.01.06 15:10modify4680.501.20801.21471.2200
27462006.01.06 15:20s/l4680.501.21471.21471.2200335.0031510.65
27472006.01.06 15:20buy4690.501.20901.20551.2210
27482006.01.06 15:30modify4690.501.20901.20921.2210
27492006.01.06 15:40modify4690.501.20901.21201.2210
27502006.01.06 15:59modify4690.501.20901.21261.2210
27512006.01.06 16:40modify4690.501.20901.21351.2210
27522006.01.06 18:10s/l4690.501.21351.21351.2210225.0031735.65
27532006.01.06 18:10buy4700.501.21261.20911.2246
27542006.01.06 18:20modify4700.501.21261.20921.2246
27552006.01.06 18:30modify4700.501.21261.21151.2246
27562006.01.06 19:20modify4700.501.21261.21271.2246
27572006.01.06 22:30modify4700.501.21261.21291.2246
27582006.01.09 08:30s/l4700.501.21291.21291.224611.2231746.87
27592006.01.09 08:30buy4710.501.21281.20931.2248
27602006.01.09 08:40modify4710.501.21281.21051.2248
27612006.01.09 09:20s/l4710.501.21051.21051.2248-115.0031631.87
27622006.01.09 09:20buy4720.501.21071.20721.2227
27632006.01.09 09:30modify4720.501.21071.20931.2227
27642006.01.09 09:40modify4720.501.21071.21041.2227
27652006.01.09 10:40s/l4720.501.21041.21041.2227-15.0031616.87
27662006.01.09 10:40buy4730.501.20861.20511.2206
27672006.01.09 11:00modify4730.501.20861.20541.2206
27682006.01.09 11:10modify4730.501.20861.20581.2206
27692006.01.09 11:20modify4730.501.20861.20591.2206
27702006.01.09 12:00close4730.501.20881.20591.220610.0031626.87
27712006.01.09 12:10sell4740.501.20971.21321.1977
27722006.01.09 12:20modify4740.501.20971.21271.1977
27732006.01.09 12:30modify4740.501.20971.21191.1977
27742006.01.09 12:40modify4740.501.20971.21121.1977
27752006.01.09 13:40modify4740.501.20971.21071.1977
27762006.01.09 17:20modify4740.501.20971.21011.1977
27772006.01.09 18:10modify4740.501.20971.20971.1977
27782006.01.09 18:40modify4740.501.20971.20901.1977
27792006.01.09 19:10s/l4740.501.20901.20901.197735.0031661.87
27802006.01.09 19:10sell4750.501.20901.21251.1970
27812006.01.09 19:20modify4750.501.20901.21081.1970
27822006.01.09 19:30modify4750.501.20901.20961.1970
27832006.01.10 04:30modify4750.501.20901.20911.1970
27842006.01.10 04:40modify4750.501.20901.20811.1970
27852006.01.10 09:10modify4750.501.20901.20711.1970
27862006.01.10 10:10s/l4750.501.20711.20711.197097.8031759.67
27872006.01.10 10:10sell4760.501.20911.21261.1971
27882006.01.10 10:20modify4760.501.20911.21101.1971
27892006.01.10 10:30modify4760.501.20911.21041.1971
27902006.01.10 10:40modify4760.501.20911.20931.1971
27912006.01.10 12:40s/l4760.501.20931.20931.1971-10.0031749.67
27922006.01.10 12:40sell4770.501.21111.21461.1991
27932006.01.10 13:00modify4770.501.21111.21451.1991
27942006.01.10 13:10modify4770.501.21111.21211.1991
27952006.01.10 14:10modify4770.501.21111.21111.1991
27962006.01.10 15:10modify4770.501.21111.20771.1991
27972006.01.10 15:30s/l4770.501.20771.20771.1991170.0031919.67
27982006.01.10 15:30sell4780.501.20781.21131.1958
27992006.01.10 15:40modify4780.501.20781.20961.1958
28002006.01.10 15:59modify4780.501.20781.20921.1958
28012006.01.10 16:10modify4780.501.20781.20791.1958
28022006.01.10 16:40modify4780.501.20781.20781.1958
28032006.01.10 17:10s/l4780.501.20781.20781.19580.0031919.67
28042006.01.10 17:10sell4790.501.20801.21151.1960
28052006.01.10 17:20modify4790.501.20801.21101.1960
28062006.01.10 17:30modify4790.501.20801.21051.1960
28072006.01.10 17:40modify4790.501.20801.20971.1960
28082006.01.10 18:30modify4790.501.20801.20951.1960
28092006.01.11 00:10modify4790.501.20801.20891.1960
28102006.01.11 08:10modify4790.501.20801.20871.1960
28112006.01.11 09:40modify4790.501.20801.20861.1960
28122006.01.11 10:30modify4790.501.20801.20801.1960
28132006.01.11 13:10s/l4790.501.20801.20801.19602.8031922.46
28142006.01.11 13:10sell4800.501.20841.21191.1964
28152006.01.11 13:20modify4800.501.20841.21071.1964
28162006.01.11 13:30modify4800.501.20841.20941.1964
28172006.01.11 14:40s/l4800.501.20941.20941.1964-50.0031872.46
28182006.01.11 14:40sell4810.501.21001.21351.1980
28192006.01.11 15:00modify4810.501.21001.21241.1980
28202006.01.11 15:20modify4810.501.21001.21151.1980
28212006.01.11 16:40s/l4810.501.21151.21151.1980-75.0031797.46
28222006.01.11 16:40sell4820.501.21181.21531.1998
28232006.01.11 16:59modify4820.501.21181.21481.1998
28242006.01.11 17:10modify4820.501.21181.21291.1998
28252006.01.11 18:40s/l4820.501.21291.21291.1998-55.0031742.46
28262006.01.11 18:40sell4830.501.21391.21741.2019
28272006.01.11 18:59modify4830.501.21391.21701.2019
28282006.01.11 19:10modify4830.501.21391.21671.2019
28292006.01.11 19:20modify4830.501.21391.21641.2019
28302006.01.11 20:10modify4830.501.21391.21581.2019
28312006.01.11 21:20modify4830.501.21391.21561.2019
28322006.01.12 03:30s/l4830.501.21561.21561.2019-76.6131665.85
28332006.01.12 03:30sell4840.501.21601.21951.2040
28342006.01.12 03:59modify4840.501.21601.21861.2040
28352006.01.12 04:10modify4840.501.21601.21801.2040
28362006.01.12 05:30modify4840.501.21601.21791.2040
28372006.01.12 06:10modify4840.501.21601.21761.2040
28382006.01.12 06:20modify4840.501.21601.21751.2040
28392006.01.12 07:10modify4840.501.21601.21701.2040
28402006.01.12 14:10modify4840.501.21601.21601.2040
28412006.01.12 15:20modify4840.501.21601.21591.2040
28422006.01.12 15:40modify4840.501.21601.21151.2040
28432006.01.12 16:10modify4840.501.21601.21071.2040
28442006.01.12 16:30t/p4840.501.20401.21071.2040600.0032265.85
28452006.01.12 16:30sell4850.501.20271.20621.1907
28462006.01.12 16:40modify4850.501.20271.20511.1907
28472006.01.12 17:40modify4850.501.20271.20451.1907
28482006.01.12 18:10s/l4850.501.20451.20451.1907-90.0032175.85
28492006.01.12 18:10sell4860.501.20441.20791.1924
28502006.01.12 18:30modify4860.501.20441.20701.1924
28512006.01.12 18:40modify4860.501.20441.20611.1924
28522006.01.12 19:30modify4860.501.20441.20561.1924
28532006.01.13 01:20s/l4860.501.20561.20561.1924-57.2032118.65
28542006.01.13 01:20sell4870.501.20541.20891.1934
28552006.01.13 01:30modify4870.501.20541.20711.1934
28562006.01.13 02:20modify4870.501.20541.20691.1934
28572006.01.13 02:40modify4870.501.20541.20681.1934
28582006.01.13 03:10modify4870.501.20541.20671.1934
28592006.01.13 03:30modify4870.501.20541.20651.1934
28602006.01.13 08:20s/l4870.501.20651.20651.1934-55.0032063.65
28612006.01.13 08:20sell4880.501.20651.21001.1945
28622006.01.13 08:30modify4880.501.20651.20941.1945
28632006.01.13 08:40modify4880.501.20651.20911.1945
28642006.01.13 13:10modify4880.501.20651.20861.1945
28652006.01.13 14:20modify4880.501.20651.20841.1945
28662006.01.13 14:40modify4880.501.20651.20751.1945
28672006.01.13 15:10s/l4880.501.20751.20751.1945-50.0032013.65
28682006.01.13 15:10sell4890.501.20741.21091.1954
28692006.01.13 15:30modify4890.501.20741.20951.1954
28702006.01.13 15:40modify4890.501.20741.20731.1954
28712006.01.13 16:10s/l4890.501.20731.20731.19545.0032018.65
28722006.01.13 16:10sell4900.501.20771.21121.1957
28732006.01.13 16:20modify4900.501.20771.21031.1957
28742006.01.13 16:30modify4900.501.20771.20971.1957
28752006.01.13 16:40modify4900.501.20771.20821.1957
28762006.01.13 17:10s/l4900.501.20821.20821.1957-25.0031993.65
28772006.01.13 17:10sell4910.501.20851.21201.1965
28782006.01.13 17:20modify4910.501.20851.21111.1965
28792006.01.13 17:30modify4910.501.20851.20861.1965
28802006.01.13 17:40s/l4910.501.20861.20861.1965-5.0031988.65
28812006.01.13 17:40sell4920.501.20941.21291.1974
28822006.01.13 18:00modify4920.501.20941.21151.1974
28832006.01.13 18:20modify4920.501.20941.21031.1974
28842006.01.13 18:30s/l4920.501.21031.21031.1974-45.0031943.65
28852006.01.13 18:30sell4930.501.21161.21511.1996
28862006.01.13 18:40modify4930.501.21161.21291.1996
28872006.01.13 19:20s/l4930.501.21291.21291.1996-65.0031878.65
28882006.01.13 19:20sell4940.501.21291.21641.2009
28892006.01.13 19:30modify4940.501.21291.21511.2009
28902006.01.16 00:00s/l4940.501.21511.21511.2009-107.2031771.44
28912006.01.16 00:00sell4950.501.21491.21841.2029
28922006.01.16 00:20modify4950.501.21491.21771.2029
28932006.01.16 01:20s/l4950.501.21771.21771.2029-140.0031631.44
28942006.01.16 01:20sell4960.501.21781.22131.2058
28952006.01.16 01:40modify4960.501.21781.21961.2058
28962006.01.16 03:20modify4960.501.21781.21841.2058
28972006.01.16 04:10modify4960.501.21781.21781.2058
28982006.01.16 07:20modify4960.501.21781.21711.2058
28992006.01.16 08:10modify4960.501.21781.21701.2058
29002006.01.16 13:30modify4960.501.21781.21681.2058
29012006.01.16 14:20modify4960.501.21781.21601.2058
29022006.01.16 15:40modify4960.501.21781.21421.2058
29032006.01.17 02:10modify4960.501.21781.21371.2058
29042006.01.17 02:40modify4960.501.21781.21131.2058
29052006.01.17 04:10s/l4960.501.21131.21131.2058327.8031959.24
29062006.01.17 04:10sell4970.501.21141.21491.1994
29072006.01.17 04:30modify4970.501.21141.21461.1994
29082006.01.17 04:40modify4970.501.21141.21321.1994
29092006.01.17 08:30s/l4970.501.21321.21321.1994-90.0031869.24
29102006.01.17 08:30sell4980.501.21311.21661.2011
29112006.01.17 09:00modify4980.501.21311.21581.2011
29122006.01.17 09:10modify4980.501.21311.21481.2011
29132006.01.17 11:10modify4980.501.21311.21351.2011
29142006.01.17 11:40s/l4980.501.21351.21351.2011-20.0031849.24
29152006.01.17 11:40sell4990.501.21341.21691.2014
29162006.01.17 11:59modify4990.501.21341.21451.2014
29172006.01.17 12:10modify4990.501.21341.21361.2014
29182006.01.17 13:10modify4990.501.21341.21221.2014
29192006.01.17 13:40modify4990.501.21341.20941.2014
29202006.01.17 14:10s/l4990.501.20941.20941.2014200.0032049.24
29212006.01.17 14:10sell5000.501.20971.21321.1977
29222006.01.17 14:20modify5000.501.20971.21311.1977
29232006.01.17 14:30modify5000.501.20971.21011.1977
29242006.01.17 16:30modify5000.501.20971.20921.1977
29252006.01.17 17:20modify5000.501.20971.20871.1977
29262006.01.17 20:40s/l5000.501.20871.20871.197750.0032099.24
29272006.01.17 20:40sell5010.501.20891.21241.1969
29282006.01.17 20:59modify5010.501.20891.21171.1969
29292006.01.17 21:20modify5010.501.20891.21141.1969
29302006.01.18 00:30s/l5010.501.21141.21141.1969-122.2031977.04
29312006.01.18 00:30sell5020.501.21151.21501.1995
29322006.01.18 01:10modify5020.501.21151.21441.1995
29332006.01.18 02:10modify5020.501.21151.21301.1995
29342006.01.18 03:10modify5020.501.21151.21251.1995
29352006.01.18 04:40modify5020.501.21151.21221.1995
29362006.01.18 06:20modify5020.501.21151.21211.1995
29372006.01.18 06:30modify5020.501.21151.21161.1995
29382006.01.18 08:40modify5020.501.21151.21131.1995
29392006.01.18 09:10s/l5020.501.21131.21131.199510.0031987.04
29402006.01.18 09:10sell5030.501.21231.21581.2003
29412006.01.18 09:20modify5030.501.21231.21571.2003
29422006.01.18 09:30modify5030.501.21231.21241.2003
29432006.01.18 09:40modify5030.501.21231.21171.2003
29442006.01.18 10:00s/l5030.501.21171.21171.200330.0032017.04
29452006.01.18 10:00sell5040.501.21171.21521.1997
29462006.01.18 10:10s/l5040.501.21521.21521.1997-175.0031842.04
29472006.01.18 10:10sell5050.501.21541.21891.2034
29482006.01.18 10:20modify5050.501.21541.21691.2034
29492006.01.18 10:30modify5050.501.21541.21651.2034
29502006.01.18 10:40modify5050.501.21541.21521.2034
29512006.01.18 11:30modify5050.501.21541.21471.2034
29522006.01.18 12:00modify5050.501.21541.21461.2034
29532006.01.18 12:10modify5050.501.21541.21401.2034
29542006.01.18 12:20modify5050.501.21541.21371.2034
29552006.01.18 13:30s/l5050.501.21371.21371.203485.0031927.04
29562006.01.18 13:30sell5060.501.21391.21741.2019
29572006.01.18 13:40modify5060.501.21391.21661.2019
29582006.01.18 13:59modify5060.501.21391.21571.2019
29592006.01.18 14:10modify5060.501.21391.21501.2019
29602006.01.18 14:30modify5060.501.21391.21461.2019
29612006.01.18 15:10s/l5060.501.21461.21461.2019-35.0031892.04
29622006.01.18 15:10sell5070.501.21501.21851.2030
29632006.01.18 15:20modify5070.501.21501.21591.2030
29642006.01.18 16:10modify5070.501.21501.21521.2030
29652006.01.18 16:20s/l5070.501.21521.21521.2030-10.0031882.04
29662006.01.18 16:20sell5080.501.21611.21961.2041
29672006.01.18 16:30modify5080.501.21611.21821.2041
29682006.01.18 17:10modify5080.501.21611.21421.2041
29692006.01.18 17:20modify5080.501.21611.21251.2041
29702006.01.18 17:40s/l5080.501.21251.21251.2041180.0032062.04
29712006.01.18 17:40sell5090.501.21471.21821.2027
29722006.01.18 18:00modify5090.501.21471.21381.2027
29732006.01.18 18:10modify5090.501.21471.21081.2027
29742006.01.18 18:40s/l5090.501.21081.21081.2027195.0032257.04
29752006.01.18 18:40sell5100.501.21121.21471.1992
29762006.01.18 19:00modify5100.501.21121.21191.1992
29772006.01.18 19:10modify5100.501.21121.21181.1992
29782006.01.18 19:40modify5100.501.21121.21071.1992
29792006.01.18 21:10s/l5100.501.21071.21071.199225.0032282.04
29802006.01.18 21:10sell5110.501.21121.21471.1992
29812006.01.18 21:20modify5110.501.21121.21311.1992
29822006.01.18 21:30modify5110.501.21121.21231.1992
29832006.01.19 01:20s/l5110.501.21231.21231.1992-46.6132235.43
29842006.01.19 01:20sell5120.501.21251.21601.2005
29852006.01.19 01:30modify5120.501.21251.21581.2005
29862006.01.19 02:00modify5120.501.21251.21431.2005
29872006.01.19 02:10modify5120.501.21251.21301.2005
29882006.01.19 02:20modify5120.501.21251.21231.2005
29892006.01.19 09:10modify5120.501.21251.21211.2005
29902006.01.19 09:20modify5120.501.21251.21131.2005
29912006.01.19 10:10modify5120.501.21251.21001.2005
29922006.01.19 15:10modify5120.501.21251.20931.2005
29932006.01.19 16:20modify5120.501.21251.20911.2005
29942006.01.19 17:10s/l5120.501.20911.20911.2005170.0032405.43
29952006.01.19 17:10sell5130.501.21141.21491.1994
29962006.01.19 17:40modify5130.501.21141.21101.1994
29972006.01.19 17:59s/l5130.501.21101.21101.199420.0032425.43
29982006.01.19 17:59sell5140.501.21141.21491.1994
29992006.01.19 18:30modify5140.501.21141.21331.1994
30002006.01.19 20:10modify5140.501.21141.21181.1994
30012006.01.20 02:40modify5140.501.21141.21171.1994
30022006.01.20 03:40modify5140.501.21141.21131.1994
30032006.01.20 04:30modify5140.501.21141.21121.1994
30042006.01.20 08:10modify5140.501.21141.21001.1994
30052006.01.20 10:40modify5140.501.21141.20761.1994
30062006.01.20 11:10s/l5140.501.20761.20761.1994192.8032618.22
30072006.01.20 11:10sell5150.501.20931.21281.1973
30082006.01.20 11:20modify5150.501.20931.21171.1973
30092006.01.20 11:30modify5150.501.20931.21031.1973
30102006.01.20 16:10s/l5150.501.21031.21031.1973-50.0032568.22
30112006.01.20 16:10sell5160.501.21171.21521.1997
30122006.01.20 16:20modify5160.501.21171.21191.1997
30132006.01.20 17:10modify5160.501.21171.21041.1997
30142006.01.20 17:40s/l5160.501.21041.21041.199765.0032633.22
30152006.01.20 17:40sell5170.501.21091.21441.1989
30162006.01.20 18:00modify5170.501.21091.21321.1989
30172006.01.20 18:10modify5170.501.21091.21241.1989
30182006.01.20 18:20modify5170.501.21091.21221.1989
30192006.01.20 20:40s/l5170.501.21221.21221.1989-65.0032568.22
30202006.01.20 20:40sell5180.501.21361.21711.2016
30212006.01.20 21:00modify5180.501.21361.21661.2016
30222006.01.20 21:20modify5180.501.21361.21631.2016
30232006.01.23 01:20s/l5180.501.21631.21631.2016-132.2032436.02
30242006.01.23 01:20sell5190.501.21691.22041.2049
30252006.01.23 01:30modify5190.501.21691.22011.2049
30262006.01.23 01:40modify5190.501.21691.21981.2049
30272006.01.23 02:40s/l5190.501.21981.21981.2049-145.0032291.02
30282006.01.23 02:40sell5200.501.22471.22821.2127
30292006.01.23 02:59modify5200.501.22471.22621.2127
30302006.01.23 03:00modify5200.501.22471.22611.2127
30312006.01.23 03:10modify5200.501.22471.22511.2127
30322006.01.23 03:20modify5200.501.22471.22501.2127
30332006.01.23 04:40s/l5200.501.22501.22501.2127-15.0032276.02
30342006.01.23 04:40sell5210.501.22491.22841.2129
30352006.01.23 05:00modify5210.501.22491.22721.2129
30362006.01.23 05:10modify5210.501.22491.22681.2129
30372006.01.23 06:10modify5210.501.22491.22671.2129
30382006.01.23 10:30modify5210.501.22491.22661.2129
30392006.01.23 10:40modify5210.501.22491.22651.2129
30402006.01.23 11:10s/l5210.501.22651.22651.2129-80.0032196.02
30412006.01.23 11:10sell5220.501.22691.23041.2149
30422006.01.23 11:20modify5220.501.22691.22671.2149
30432006.01.23 11:30modify5220.501.22691.22601.2149
30442006.01.23 11:59s/l5220.501.22601.22601.214945.0032241.02
30452006.01.23 11:59sell5230.501.22631.22981.2143
30462006.01.23 12:40modify5230.501.22631.22941.2143
30472006.01.23 14:40s/l5230.501.22941.22941.2143-155.0032086.02
30482006.01.23 14:40sell5240.501.22971.23321.2177
30492006.01.23 15:00modify5240.501.22971.23261.2177
30502006.01.23 15:10modify5240.501.22971.23081.2177
30512006.01.23 17:20modify5240.501.22971.23031.2177
30522006.01.23 19:10s/l5240.501.23031.23031.2177-30.0032056.02
30532006.01.23 19:10sell5250.501.23081.23431.2188
30542006.01.23 19:20modify5250.501.23081.23131.2188
30552006.01.23 23:20s/l5250.501.23131.23131.2188-25.0032031.02
30562006.01.23 23:20sell5260.501.23131.23481.2193
30572006.01.23 23:30modify5260.501.23131.23471.2193
30582006.01.23 23:59modify5260.501.23131.23451.2193
30592006.01.24 00:00modify5260.501.23131.23441.2193
30602006.01.24 00:10modify5260.501.23131.23361.2193
30612006.01.24 00:20modify5260.501.23131.23301.2193
30622006.01.24 02:10modify5260.501.23131.23271.2193
30632006.01.24 02:40modify5260.501.23131.23231.2193
30642006.01.24 04:20modify5260.501.23131.23161.2193
30652006.01.24 10:20modify5260.501.23131.23041.2193
30662006.01.24 11:10modify5260.501.23131.23021.2193
30672006.01.24 13:30modify5260.501.23131.23001.2193
30682006.01.24 15:40modify5260.501.23131.22961.2193
30692006.01.24 19:10s/l5260.501.22961.22961.219387.8032118.81
30702006.01.24 19:10sell5270.501.23011.23361.2181
30712006.01.24 19:20modify5270.501.23011.23201.2181
30722006.01.24 21:20modify5270.501.23011.22961.2181
30732006.01.24 21:40s/l5270.501.22961.22961.218125.0032143.81
30742006.01.24 21:40sell5280.501.22961.23311.2176
30752006.01.24 22:00modify5280.501.22961.23251.2176
30762006.01.24 22:10modify5280.501.22961.23151.2176
30772006.01.24 23:10modify5280.501.22961.23131.2176
30782006.01.25 00:40modify5280.501.22961.23051.2176
30792006.01.25 01:30modify5280.501.22961.23021.2176
30802006.01.25 01:40modify5280.501.22961.22991.2176
30812006.01.25 02:40modify5280.501.22961.22891.2176
30822006.01.25 04:30modify5280.501.22961.22881.2176
30832006.01.25 10:40s/l5280.501.22881.22881.217642.8032186.61
30842006.01.25 10:40sell5290.501.22881.23231.2168
30852006.01.25 10:59modify5290.501.22881.23211.2168
30862006.01.25 11:10modify5290.501.22881.23181.2168
30872006.01.25 11:30s/l5290.501.23181.23181.2168-150.0032036.61
30882006.01.25 11:30sell5300.501.23261.23611.2206
30892006.01.25 11:40modify5300.501.23261.23321.2206
30902006.01.25 12:30modify5300.501.23261.23291.2206
30912006.01.25 14:10modify5300.501.23261.23281.2206
30922006.01.25 15:10modify5300.501.23261.23041.2206
30932006.01.25 15:20s/l5300.501.23041.23041.2206110.0032146.61
30942006.01.25 15:20sell5310.501.23091.23441.2189
30952006.01.25 15:30modify5310.501.23091.23181.2189
30962006.01.25 15:59modify5310.501.23091.23061.2189
30972006.01.25 16:20modify5310.501.23091.22831.2189
30982006.01.25 17:40modify5310.501.23091.22761.2189
30992006.01.25 19:10s/l5310.501.22761.22761.2189165.0032311.61
31002006.01.25 19:10sell5320.501.22831.23181.2163
31012006.01.25 19:20modify5320.501.22831.22951.2163
31022006.01.25 19:30modify5320.501.22831.22871.2163
31032006.01.25 21:30modify5320.501.22831.22841.2163
31042006.01.25 22:20modify5320.501.22831.22731.2163
31052006.01.26 09:30s/l5320.501.22731.22731.216358.3932370.00
31062006.01.26 09:30sell5330.501.22711.23061.2151
31072006.01.26 09:40modify5330.501.22711.22961.2151
31082006.01.26 10:10modify5330.501.22711.22771.2151
31092006.01.26 11:20modify5330.501.22711.22761.2151
31102006.01.26 11:30modify5330.501.22711.22721.2151
31112006.01.26 13:30modify5330.501.22711.22701.2151
31122006.01.26 15:10modify5330.501.22711.22671.2151
31132006.01.26 18:20modify5330.501.22711.22591.2151
31142006.01.26 20:40modify5330.501.22711.22421.2151
31152006.01.26 21:30modify5330.501.22711.22361.2151
31162006.01.27 03:20modify5330.501.22711.22341.2151
31172006.01.27 03:30modify5330.501.22711.22321.2151
31182006.01.27 04:40modify5330.501.22711.22311.2151
31192006.01.27 09:40modify5330.501.22711.22281.2151
31202006.01.27 12:10modify5330.501.22711.22191.2151
31212006.01.27 12:40s/l5330.501.22191.22191.2151262.8032632.80
31222006.01.27 12:40sell5340.501.22171.22521.2097
31232006.01.27 13:00modify5340.501.22171.22211.2097
31242006.01.27 13:10modify5340.501.22171.22131.2097
31252006.01.27 13:20modify5340.501.22171.22001.2097
31262006.01.27 15:10s/l5340.501.22001.22001.209785.0032717.80
31272006.01.27 15:10sell5350.501.22381.22731.2118
31282006.01.27 15:20modify5350.501.22381.22711.2118
31292006.01.27 15:30modify5350.501.22381.22151.2118
31302006.01.27 15:40modify5350.501.22381.21961.2118
31312006.01.27 15:59s/l5350.501.21961.21961.2118210.0032927.80
31322006.01.27 15:59sell5360.501.22201.22551.2100
31332006.01.27 16:20modify5360.501.22201.22531.2100
31342006.01.27 16:30modify5360.501.22201.22481.2100
31352006.01.27 17:10modify5360.501.22201.21801.2100
31362006.01.27 17:20modify5360.501.22201.21601.2100
31372006.01.27 17:40s/l5360.501.21601.21601.2100300.0033227.80
31382006.01.27 17:40sell5370.501.22231.22581.2103
31392006.01.27 17:59modify5370.501.22231.21701.2103
31402006.01.27 18:10modify5370.501.22231.21491.2103
31412006.01.27 20:30t/p5370.501.21031.21491.2103600.0033827.80
31422006.01.27 20:30sell5380.501.20861.21211.1966
31432006.01.30 10:20modify5380.501.20861.21091.1966
31442006.01.30 10:40s/l5380.501.21091.21091.1966-112.2033715.59
31452006.01.30 10:40sell5390.501.21151.21501.1995
31462006.01.30 11:00modify5390.501.21151.21211.1995
31472006.01.30 11:10modify5390.501.21151.21091.1995
31482006.01.30 15:10modify5390.501.21151.21071.1995
31492006.01.30 15:30modify5390.501.21151.20991.1995
31502006.01.30 16:10s/l5390.501.20991.20991.199580.0033795.59
31512006.01.30 16:10sell5400.501.20991.21341.1979
31522006.01.30 16:20modify5400.501.20991.21131.1979
31532006.01.30 20:20modify5400.501.20991.21031.1979
31542006.01.31 03:30s/l5400.501.21031.21031.1979-17.2033778.39
31552006.01.31 03:30sell5410.501.21031.21381.1983
31562006.01.31 03:40modify5410.501.21031.21191.1983
31572006.01.31 10:10s/l5410.501.21191.21191.1983-80.0033698.39
31582006.01.31 10:10sell5420.501.21181.21531.1998
31592006.01.31 10:20modify5420.501.21181.21371.1998
31602006.01.31 10:40modify5420.501.21181.21241.1998
31612006.01.31 14:10s/l5420.501.21241.21241.1998-30.0033668.39
31622006.01.31 14:10sell5430.501.21321.21671.2012
31632006.01.31 14:20modify5430.501.21321.21391.2012
31642006.01.31 17:30s/l5430.501.21391.21391.2012-35.0033633.39
31652006.01.31 17:30sell5440.501.21471.21821.2027
31662006.01.31 18:00modify5440.501.21471.21811.2027
31672006.01.31 18:10modify5440.501.21471.21651.2027
31682006.01.31 19:40s/l5440.501.21651.21651.2027-90.0033543.39
31692006.01.31 19:40sell5450.501.21911.22261.2071
31702006.01.31 19:59modify5450.501.21911.22101.2071
31712006.01.31 20:10modify5450.501.21911.21951.2071
31722006.01.31 21:10modify5450.501.21911.21551.2071
31732006.01.31 21:30s/l5450.501.21551.21551.2071180.0033723.39
31742006.01.31 21:30sell5460.501.21621.21971.2042
31752006.01.31 22:00modify5460.501.21621.21841.2042
31762006.01.31 22:10modify5460.501.21621.21811.2042
31772006.02.01 00:30modify5460.501.21621.21801.2042
31782006.02.01 01:20modify5460.501.21621.21761.2042
31792006.02.01 03:30modify5460.501.21621.21741.2042
31802006.02.01 10:10modify5460.501.21621.21711.2042
31812006.02.01 11:40modify5460.501.21621.21531.2042
31822006.02.01 12:30modify5460.501.21621.21391.2042
31832006.02.01 13:40modify5460.501.21621.21261.2042
31842006.02.01 15:30modify5460.501.21621.21211.2042
31852006.02.01 15:40modify5460.501.21621.21121.2042
31862006.02.01 17:10s/l5460.501.21121.21121.2042252.8033976.18
31872006.02.01 17:10sell5470.501.21151.21501.1995
31882006.02.01 17:20modify5470.501.21151.21391.1995
31892006.02.01 17:40modify5470.501.21151.21281.1995
31902006.02.01 18:30modify5470.501.21151.21211.1995
31912006.02.01 19:20modify5470.501.21151.21041.1995
31922006.02.01 21:40modify5470.501.21151.20881.1995
31932006.02.01 23:40modify5470.501.21151.20831.1995
31942006.02.02 02:30s/l5470.501.20831.20831.1995168.3934144.57
31952006.02.02 02:30sell5480.501.20821.21171.1962
31962006.02.02 02:40modify5480.501.20821.21021.1962
31972006.02.02 03:30modify5480.501.20821.20961.1962
31982006.02.02 06:10modify5480.501.20821.20941.1962
31992006.02.02 06:30modify5480.501.20821.20921.1962
32002006.02.02 07:20modify5480.501.20821.20671.1962
32012006.02.02 10:10s/l5480.501.20671.20671.196275.0034219.57
32022006.02.02 10:10sell5490.501.20691.21041.1949
32032006.02.02 10:20modify5490.501.20691.20991.1949
32042006.02.02 10:30modify5490.501.20691.20811.1949
32052006.02.02 15:10modify5490.501.20691.20791.1949
32062006.02.02 17:10s/l5490.501.20791.20791.1949-50.0034169.57
32072006.02.02 17:10sell5500.501.21021.21371.1982
32082006.02.02 17:20modify5500.501.21021.21191.1982
32092006.02.02 17:40modify5500.501.21021.20951.1982
32102006.02.02 18:10s/l5500.501.20951.20951.198235.0034204.57
32112006.02.02 18:10sell5510.501.21021.21371.1982
32122006.02.02 18:30modify5510.501.21021.21231.1982
32132006.02.03 01:40modify5510.501.21021.21161.1982
32142006.02.03 03:10s/l5510.501.21161.21161.1982-67.2034137.37
32152006.02.03 03:10sell5520.501.21151.21501.1995
32162006.02.03 03:20modify5520.501.21151.21391.1995
32172006.02.03 03:30modify5520.501.21151.21321.1995
32182006.02.03 03:40modify5520.501.21151.21271.1995
32192006.02.03 07:30modify5520.501.21151.21251.1995
32202006.02.03 07:40modify5520.501.21151.21231.1995
32212006.02.03 09:20modify5520.501.21151.21221.1995
32222006.02.03 09:30modify5520.501.21151.21191.1995
32232006.02.03 09:40modify5520.501.21151.21041.1995
32242006.02.03 12:40modify5520.501.21151.21021.1995
32252006.02.03 13:30modify5520.501.21151.20971.1995
32262006.02.03 13:40modify5520.501.21151.20941.1995
32272006.02.03 15:10s/l5520.501.20941.20941.1995105.0034242.37
32282006.02.03 15:10sell5530.501.21041.21391.1984
32292006.02.03 15:20modify5530.501.21041.21021.1984
32302006.02.03 15:40modify5530.501.21041.20321.1984
32312006.02.03 16:40t/p5530.501.19841.20321.1984600.0034842.37
32322006.02.03 16:40sell5540.501.19671.20021.1847
32332006.02.03 17:10s/l5540.501.20021.20021.1847-175.0034667.37
32342006.02.03 17:10sell5550.501.20101.20451.1890
32352006.02.03 17:30modify5550.501.20101.20441.1890
32362006.02.03 17:40modify5550.501.20101.20151.1890
32372006.02.03 18:20s/l5550.501.20151.20151.1890-25.0034642.37
32382006.02.03 18:20sell5560.501.20321.20671.1912
32392006.02.03 18:30modify5560.501.20321.20461.1912
32402006.02.03 18:40modify5560.501.20321.20361.1912
32412006.02.06 00:00s/l5560.501.20361.20361.1912-17.2034625.17
32422006.02.06 00:00sell5570.501.20351.20701.1915
32432006.02.06 00:20modify5570.501.20351.20641.1915
32442006.02.06 01:10modify5570.501.20351.20601.1915
32452006.02.06 04:10modify5570.501.20351.20551.1915
32462006.02.06 05:10modify5570.501.20351.20541.1915
32472006.02.06 05:20modify5570.501.20351.20501.1915
32482006.02.06 06:40modify5570.501.20351.20491.1915
32492006.02.06 08:30modify5570.501.20351.20481.1915
32502006.02.06 09:10modify5570.501.20351.20421.1915
32512006.02.06 09:20modify5570.501.20351.20291.1915
32522006.02.06 10:10modify5570.501.20351.20231.1915
32532006.02.06 11:40modify5570.501.20351.20201.1915
32542006.02.06 13:20modify5570.501.20351.20151.1915
32552006.02.06 13:30modify5570.501.20351.20111.1915
32562006.02.06 13:40modify5570.501.20351.20081.1915
32572006.02.06 15:40modify5570.501.20351.20001.1915
32582006.02.06 19:20modify5570.501.20351.19861.1915
32592006.02.06 19:30modify5570.501.20351.19821.1915
32602006.02.07 08:20s/l5570.501.19821.19821.1915267.8034892.96
32612006.02.07 08:20sell5580.501.19801.20151.1860
32622006.02.07 09:10modify5580.501.19801.20061.1860
32632006.02.07 10:40s/l5580.501.20061.20061.1860-130.0034762.96
32642006.02.07 10:40sell5590.501.20051.20401.1885
32652006.02.07 11:00modify5590.501.20051.20241.1885
32662006.02.07 11:10modify5590.501.20051.20211.1885
32672006.02.07 12:00close5590.501.20011.20211.188520.0034782.96
32682006.02.07 12:10buy5600.501.19911.19561.2111
32692006.02.07 12:20modify5600.501.19911.19641.2111
32702006.02.07 12:40modify5600.501.19911.19691.2111
32712006.02.07 14:10s/l5600.501.19691.19691.2111-110.0034672.96
32722006.02.07 14:10buy5610.501.19651.19301.2085
32732006.02.07 14:20modify5610.501.19651.19361.2085
32742006.02.07 14:30modify5610.501.19651.19511.2085
32752006.02.07 15:20modify5610.501.19651.19571.2085
32762006.02.07 17:30s/l5610.501.19571.19571.2085-40.0034632.96
32772006.02.07 17:30buy5620.501.19511.19161.2071
32782006.02.07 17:40modify5620.501.19511.19331.2071
32792006.02.07 18:10modify5620.501.19511.19361.2071
32802006.02.07 18:30modify5620.501.19511.19431.2071
32812006.02.07 19:20modify5620.501.19511.19461.2071
32822006.02.07 20:10modify5620.501.19511.19511.2071
32832006.02.08 00:10modify5620.501.19511.19591.2071
32842006.02.08 01:40modify5620.501.19511.19601.2071
32852006.02.08 14:10s/l5620.501.19601.19601.207141.2234674.18
32862006.02.08 14:10buy5630.501.19581.19231.2078
32872006.02.08 14:30modify5630.501.19581.19241.2078
32882006.02.08 14:40modify5630.501.19581.19361.2078
32892006.02.08 15:30modify5630.501.19581.19391.2078
32902006.02.08 18:20s/l5630.501.19391.19391.2078-95.0034579.18
32912006.02.08 18:20buy5640.501.19281.18931.2048
32922006.02.08 18:30modify5640.501.19281.19051.2048
32932006.02.08 19:20modify5640.501.19281.19191.2048
32942006.02.08 22:10modify5640.501.19281.19241.2048
32952006.02.08 23:20modify5640.501.19281.19261.2048
32962006.02.08 23:30modify5640.501.19281.19321.2048
32972006.02.09 02:20modify5640.501.19281.19361.2048
32982006.02.09 02:30modify5640.501.19281.19531.2048
32992006.02.09 03:20modify5640.501.19281.19561.2048
33002006.02.09 03:40modify5640.501.19281.19591.2048
33012006.02.09 13:10modify5640.501.19281.19611.2048
33022006.02.09 17:10s/l5640.501.19611.19611.2048153.6634732.84
33032006.02.09 17:10buy5650.501.19601.19251.2080
33042006.02.09 17:20modify5650.501.19601.19421.2080
33052006.02.09 20:10modify5650.501.19601.19481.2080
33062006.02.09 22:30modify5650.501.19601.19511.2080
33072006.02.10 01:30modify5650.501.19601.19591.2080
33082006.02.10 02:20modify5650.501.19601.19671.2080
33092006.02.10 02:40modify5650.501.19601.19791.2080
33102006.02.10 02:59s/l5650.501.19791.19791.208091.2234824.06
33112006.02.10 02:59buy5660.501.19741.19391.2094
33122006.02.10 03:30modify5660.501.19741.19411.2094
33132006.02.10 03:40modify5660.501.19741.19491.2094
33142006.02.10 04:30modify5660.501.19741.19511.2094
33152006.02.10 05:20modify5660.501.19741.19541.2094
33162006.02.10 07:20modify5660.501.19741.19621.2094
33172006.02.10 07:30modify5660.501.19741.19641.2094
33182006.02.10 07:40modify5660.501.19741.19741.2094
33192006.02.10 09:10s/l5660.501.19741.19741.20940.0034824.06
33202006.02.10 09:10buy5670.501.19691.19341.2089
33212006.02.10 09:20modify5670.501.19691.19471.2089
33222006.02.10 09:40modify5670.501.19691.19531.2089
33232006.02.10 15:20modify5670.501.19691.19881.2089
33242006.02.10 15:30s/l5670.501.19881.19881.208995.0034919.06
33252006.02.10 15:30buy5680.501.19761.19411.2096
33262006.02.10 15:40modify5680.501.19761.19721.2096
33272006.02.10 15:59modify5680.501.19761.19831.2096
33282006.02.10 16:10modify5680.501.19761.19911.2096
33292006.02.10 17:10s/l5680.501.19911.19911.209675.0034994.06
33302006.02.10 17:10buy5690.501.19001.18651.2020
33312006.02.10 17:30modify5690.501.19001.18741.2020
33322006.02.10 17:40t/p5690.501.20201.18741.2020600.0035594.06
33332006.02.10 17:40buy5700.501.20271.19921.2147
33342006.02.10 17:59s/l5700.501.19921.19921.2147-175.0035419.06
33352006.02.10 17:59buy5710.501.19171.18821.2037
33362006.02.10 18:30modify5710.501.19171.18961.2037
33372006.02.10 19:30modify5710.501.19171.19001.2037
33382006.02.10 21:20s/l5710.501.19001.19001.2037-85.0035334.06
33392006.02.10 21:20buy5720.501.19021.18671.2022
33402006.02.10 21:59modify5720.501.19021.18741.2022
33412006.02.10 22:20modify5720.501.19021.18771.2022
33422006.02.13 09:30modify5720.501.19021.18851.2022
33432006.02.13 11:20s/l5720.501.18851.18851.2022-88.7835245.28
33442006.02.13 11:20buy5730.501.18831.18481.2003
33452006.02.13 11:30modify5730.501.18831.18651.2003
33462006.02.13 16:20modify5730.501.18831.18751.2003
33472006.02.13 17:10modify5730.501.18831.18801.2003
33482006.02.14 01:10modify5730.501.18831.18831.2003
33492006.02.14 08:20modify5730.501.18831.18861.2003
33502006.02.14 08:40modify5730.501.18831.18911.2003
33512006.02.14 15:20s/l5730.501.18911.18911.200336.2235281.50
33522006.02.14 15:20buy5740.501.18931.18581.2013
33532006.02.14 18:10modify5740.501.18931.18691.2013
33542006.02.14 18:20modify5740.501.18931.18761.2013
33552006.02.14 18:30s/l5740.501.18761.18761.2013-85.0035196.50
33562006.02.14 18:30buy5750.501.18741.18391.1994
33572006.02.14 18:40modify5750.501.18741.18471.1994
33582006.02.14 19:00modify5750.501.18741.18621.1994
33592006.02.14 19:10modify5750.501.18741.18731.1994
33602006.02.14 20:40modify5750.501.18741.18741.1994
33612006.02.14 21:30modify5750.501.18741.18831.1994
33622006.02.14 21:40modify5750.501.18741.18841.1994
33632006.02.14 22:40modify5750.501.18741.18851.1994
33642006.02.15 00:40modify5750.501.18741.18861.1994
33652006.02.15 01:30modify5750.501.18741.18941.1994
33662006.02.15 03:10modify5750.501.18741.18991.1994
33672006.02.15 16:20modify5750.501.18741.19101.1994
33682006.02.15 17:10modify5750.501.18741.19161.1994
33692006.02.15 17:30s/l5750.501.19161.19161.1994206.2235402.72
33702006.02.15 17:30buy5760.501.18821.18471.2002
33712006.02.15 17:40modify5760.501.18821.19221.2002
33722006.02.15 17:59s/l5760.501.19221.19221.2002200.0035602.72
33732006.02.15 17:59buy5770.501.19001.18651.2020
33742006.02.15 18:40modify5770.501.19001.18741.2020
33752006.02.15 20:40s/l5770.501.18741.18741.2020-130.0035472.72
33762006.02.15 20:40buy5780.501.18751.18401.1995
33772006.02.15 20:59modify5780.501.18751.18441.1995
33782006.02.15 21:00modify5780.501.18751.18451.1995
33792006.02.15 21:10modify5780.501.18751.18531.1995
33802006.02.15 22:10modify5780.501.18751.18541.1995
33812006.02.15 23:20modify5780.501.18751.18561.1995
33822006.02.15 23:40modify5780.501.18751.18571.1995
33832006.02.16 00:10modify5780.501.18751.18581.1995
33842006.02.16 00:40modify5780.501.18751.18601.1995
33852006.02.16 01:40modify5780.501.18751.18611.1995
33862006.02.16 13:30s/l5780.501.18611.18611.1995-81.3435391.38
33872006.02.16 13:30buy5790.501.18601.18251.1980
33882006.02.16 13:59modify5790.501.18601.18301.1980
33892006.02.16 14:10modify5790.501.18601.18371.1980
33902006.02.16 15:10modify5790.501.18601.18451.1980
33912006.02.16 16:20modify5790.501.18601.18511.1980
33922006.02.16 17:40modify5790.501.18601.18521.1980
33932006.02.16 18:40modify5790.501.18601.18601.1980
33942006.02.16 22:10modify5790.501.18601.18681.1980
33952006.02.16 23:40modify5790.501.18601.18751.1980
33962006.02.17 01:40modify5790.501.18601.18821.1980
33972006.02.17 03:10s/l5790.501.18821.18821.1980106.2235497.60
33982006.02.17 03:10buy5800.501.18801.18451.2000
33992006.02.17 03:20modify5800.501.18801.18701.2000
34002006.02.17 11:40s/l5800.501.18701.18701.2000-50.0035447.60
34012006.02.17 11:40buy5810.501.18701.18351.1990
34022006.02.17 11:59modify5810.501.18701.18521.1990
34032006.02.17 12:00modify5810.501.18701.18531.1990
34042006.02.17 12:10modify5810.501.18701.18571.1990
34052006.02.17 16:10modify5810.501.18701.18631.1990
34062006.02.17 17:10modify5810.501.18701.19101.1990
34072006.02.17 17:30s/l5810.501.19101.19101.1990200.0035647.60
34082006.02.17 17:30buy5820.501.18911.18561.2011
34092006.02.17 17:59modify5820.501.18911.18851.2011
34102006.02.17 18:00modify5820.501.18911.18861.2011
34112006.02.17 18:40modify5820.501.18911.19061.2011
34122006.02.17 18:59s/l5820.501.19061.19061.201175.0035722.60
34132006.02.17 18:59buy5830.501.19071.18721.2027
34142006.02.17 19:40modify5830.501.19071.18821.2027
34152006.02.17 20:20modify5830.501.19071.18921.2027
34162006.02.17 20:30modify5830.501.19071.19101.2027
34172006.02.20 01:40modify5830.501.19071.19151.2027
34182006.02.20 02:30modify5830.501.19071.19191.2027
34192006.02.20 04:30modify5830.501.19071.19321.2027
34202006.02.20 04:40modify5830.501.19071.19401.2027
34212006.02.20 10:10s/l5830.501.19401.19401.2027161.2235883.82
34222006.02.20 10:10buy5840.501.19321.18971.2052
34232006.02.20 10:20modify5840.501.19321.19221.2052
34242006.02.21 02:40s/l5840.501.19221.19221.2052-53.7835830.04
34252006.02.21 02:40buy5850.501.19231.18881.2043
34262006.02.21 03:00modify5850.501.19231.18971.2043
34272006.02.21 03:10modify5850.501.19231.18991.2043
34282006.02.21 14:30s/l5850.501.18991.18991.2043-120.0035710.04
34292006.02.21 14:30buy5860.501.19011.18661.2021
34302006.02.21 14:40modify5860.501.19011.18681.2021
34312006.02.21 15:00modify5860.501.19011.18801.2021
34322006.02.21 15:10modify5860.501.19011.18811.2021
34332006.02.21 19:10modify5860.501.19011.18841.2021
34342006.02.21 20:10modify5860.501.19011.18861.2021
34352006.02.21 21:30modify5860.501.19011.18911.2021
34362006.02.21 21:40modify5860.501.19011.18971.2021
34372006.02.22 11:40s/l5860.501.18971.18971.2021-23.7835686.26
34382006.02.22 11:40buy5870.501.18971.18621.2017
34392006.02.22 11:59modify5870.501.18971.18671.2017
34402006.02.22 12:10modify5870.501.18971.18701.2017
34412006.02.22 12:40s/l5870.501.18701.18701.2017-135.0035551.26
34422006.02.22 12:40buy5880.501.18681.18331.1988
34432006.02.22 13:00modify5880.501.18681.18431.1988
34442006.02.22 13:10modify5880.501.18681.18561.1988
34452006.02.22 15:10modify5880.501.18681.18641.1988
34462006.02.22 15:30s/l5880.501.18641.18641.1988-20.0035531.26
34472006.02.22 15:30buy5890.501.18651.18301.1985
34482006.02.22 15:59modify5890.501.18651.18501.1985
34492006.02.22 16:10modify5890.501.18651.18651.1985
34502006.02.22 18:40modify5890.501.18651.18751.1985
34512006.02.22 19:10modify5890.501.18651.18761.1985
34522006.02.22 19:30modify5890.501.18651.18881.1985
34532006.02.23 11:10modify5890.501.18651.19021.1985
34542006.02.23 11:30modify5890.501.18651.19061.1985
34552006.02.23 11:40s/l5890.501.19061.19061.1985193.6635724.92
34562006.02.23 11:40buy5900.501.19061.18711.2026
34572006.02.23 11:59modify5900.501.19061.19011.2026
34582006.02.23 12:00modify5900.501.19061.19021.2026
34592006.02.23 12:10modify5900.501.19061.19271.2026
34602006.02.23 12:20modify5900.501.19061.19351.2026
34612006.02.23 12:30s/l5900.501.19351.19351.2026145.0035869.92
34622006.02.23 12:30buy5910.501.19341.18991.2054
34632006.02.23 12:40modify5910.501.19341.19231.2054
34642006.02.23 12:59modify5910.501.19341.19281.2054
34652006.02.23 13:40modify5910.501.19341.19341.2054
34662006.02.23 16:10s/l5910.501.19341.19341.20540.0035869.92
34672006.02.23 16:10buy5920.501.19101.18751.2030
34682006.02.23 16:20modify5920.501.19101.19321.2030
34692006.02.23 16:59s/l5920.501.19321.19321.2030110.0035979.92
34702006.02.23 16:59buy5930.501.19231.18881.2043
34712006.02.23 17:10modify5930.501.19231.18901.2043
34722006.02.23 18:10modify5930.501.19231.18961.2043
34732006.02.23 19:10modify5930.501.19231.18981.2043
34742006.02.23 19:20modify5930.501.19231.18991.2043
34752006.02.24 10:40s/l5930.501.18991.18991.2043-123.7835856.14
34762006.02.24 10:40buy5940.501.18881.18531.2008
34772006.02.24 10:59modify5940.501.18881.18671.2008
34782006.02.24 11:10modify5940.501.18881.18761.2008
34792006.02.24 15:10modify5940.501.18881.18811.2008
34802006.02.24 17:10s/l5940.501.18811.18811.2008-35.0035821.14
34812006.02.24 17:10buy5950.501.18771.18421.1997
34822006.02.24 17:20modify5950.501.18771.18721.1997
34832006.02.24 17:30s/l5950.501.18721.18721.1997-25.0035796.14
34842006.02.24 17:30buy5960.501.18661.18311.1986
34852006.02.24 17:40modify5960.501.18661.18571.1986
34862006.02.27 01:30s/l5960.501.18571.18571.1986-48.7835747.36
34872006.02.27 01:30buy5970.501.18351.18001.1955
34882006.02.27 01:59modify5970.501.18351.18021.1955
34892006.02.27 02:00modify5970.501.18351.18031.1955
34902006.02.27 02:10modify5970.501.18351.18101.1955
34912006.02.27 03:10modify5970.501.18351.18271.1955
34922006.02.27 04:10modify5970.501.18351.18341.1955
34932006.02.27 06:30modify5970.501.18351.18391.1955
34942006.02.27 06:40modify5970.501.18351.18451.1955
34952006.02.27 10:40s/l5970.501.18451.18451.195550.0035797.36
34962006.02.27 10:40buy5980.501.18381.18031.1958
34972006.02.27 11:00modify5980.501.18381.18131.1958
34982006.02.27 11:10modify5980.501.18381.18181.1958
34992006.02.27 12:10modify5980.501.18381.18231.1958
35002006.02.27 13:20modify5980.501.18381.18251.1958
35012006.02.27 14:10modify5980.501.18381.18301.1958
35022006.02.27 18:10modify5980.501.18381.18331.1958
35032006.02.27 18:20modify5980.501.18381.18351.1958
35042006.02.28 02:30s/l5980.501.18351.18351.1958-18.7835778.58
35052006.02.28 02:30buy5990.501.18371.18021.1957
35062006.02.28 03:10modify5990.501.18371.18121.1957
35072006.02.28 04:10modify5990.501.18371.18201.1957
35082006.02.28 04:30modify5990.501.18371.18211.1957
35092006.02.28 05:10modify5990.501.18371.18251.1957
35102006.02.28 05:20modify5990.501.18371.18281.1957
35112006.02.28 06:40modify5990.501.18371.18291.1957
35122006.02.28 08:30modify5990.501.18371.18321.1957
35132006.02.28 10:10modify5990.501.18371.18351.1957
35142006.02.28 11:10modify5990.501.18371.18431.1957
35152006.02.28 11:20modify5990.501.18371.18451.1957
35162006.02.28 12:10modify5990.501.18371.18531.1957
35172006.02.28 12:40modify5990.501.18371.18621.1957
35182006.02.28 17:10modify5990.501.18371.19001.1957
35192006.02.28 17:20s/l5990.501.19001.19001.1957315.0036093.58
35202006.02.28 17:20buy6000.501.18991.18641.2019
35212006.02.28 17:59modify6000.501.18991.18871.2019
35222006.02.28 18:00modify6000.501.18991.18881.2019
35232006.02.28 18:40modify6000.501.18991.18971.2019
35242006.02.28 20:30modify6000.501.18991.19051.2019
35252006.02.28 20:40modify6000.501.18991.19061.2019
35262006.02.28 21:40modify6000.501.18991.19071.2019
35272006.03.01 02:40modify6000.501.18991.19161.2019
35282006.03.01 06:40modify6000.501.18991.19171.2019
35292006.03.01 12:40modify6000.501.18991.19181.2019
35302006.03.01 15:10modify6000.501.18991.19281.2019
35312006.03.01 15:20modify6000.501.18991.19321.2019
35322006.03.01 16:10modify6000.501.18991.19401.2019
35332006.03.01 17:10s/l6000.501.19401.19401.2019201.2236294.80
35342006.03.01 17:10buy6010.501.19241.18891.2044
35352006.03.01 17:30modify6010.501.19241.18961.2044
35362006.03.01 17:40modify6010.501.19241.19241.2044
35372006.03.01 18:10s/l6010.501.19241.19241.20440.0036294.80
35382006.03.01 18:10buy6020.501.18971.18621.2017
35392006.03.01 18:20modify6020.501.18971.18711.2017
35402006.03.01 18:30modify6020.501.18971.19011.2017
35412006.03.01 18:59s/l6020.501.19011.19011.201720.0036314.80
35422006.03.01 18:59buy6030.501.19021.18671.2022
35432006.03.01 19:20modify6030.501.19021.18811.2022
35442006.03.01 20:10modify6030.501.19021.18831.2022
35452006.03.01 21:10modify6030.501.19021.18841.2022
35462006.03.01 22:10modify6030.501.19021.18851.2022
35472006.03.01 23:20modify6030.501.19021.18881.2022
35482006.03.01 23:30modify6030.501.19021.18891.2022
35492006.03.01 23:40modify6030.501.19021.18901.2022
35502006.03.02 00:30modify6030.501.19021.18911.2022
35512006.03.02 08:30modify6030.501.19021.18971.2022
35522006.03.02 09:20modify6030.501.19021.19001.2022
35532006.03.02 10:10modify6030.501.19021.19011.2022
35542006.03.02 10:40modify6030.501.19021.19071.2022
35552006.03.02 11:30modify6030.501.19021.19081.2022
35562006.03.02 11:40modify6030.501.19021.19141.2022
35572006.03.02 15:40modify6030.501.19021.19301.2022
35582006.03.02 16:40s/l6030.501.19301.19301.2022128.6636443.46
35592006.03.02 16:40buy6040.501.19301.18951.2050
35602006.03.02 17:00modify6040.501.19301.19211.2050
35612006.03.02 17:10modify6040.501.19301.19281.2050
35622006.03.02 17:20modify6040.501.19301.19561.2050
35632006.03.02 17:30s/l6040.501.19561.19561.2050130.0036573.46
35642006.03.02 17:30buy6050.501.19561.19211.2076
35652006.03.02 17:40modify6050.501.19561.19701.2076
35662006.03.02 18:40modify6050.501.19561.19811.2076
35672006.03.02 19:40modify6050.501.19561.19891.2076
35682006.03.02 21:20modify6050.501.19561.19911.2076
35692006.03.02 21:30modify6050.501.19561.20001.2076
35702006.03.02 21:40modify6050.501.19561.20051.2076
35712006.03.02 22:30modify6050.501.19561.20111.2076
35722006.03.02 22:40modify6050.501.19561.20121.2076
35732006.03.03 03:30s/l6050.501.20121.20121.2076276.2236849.68
35742006.03.03 03:30buy6060.501.20121.19771.2132
35752006.03.03 03:40modify6060.501.20121.19841.2132
35762006.03.03 05:10modify6060.501.20121.19851.2132
35772006.03.03 05:20modify6060.501.20121.19861.2132
35782006.03.03 06:10modify6060.501.20121.19931.2132
35792006.03.03 07:10modify6060.501.20121.19941.2132
35802006.03.03 08:40modify6060.501.20121.19951.2132
35812006.03.03 12:10modify6060.501.20121.19961.2132
35822006.03.03 15:40modify6060.501.20121.20071.2132
35832006.03.03 16:40modify6060.501.20121.20201.2132
35842006.03.03 17:20s/l6060.501.20201.20201.213240.0036889.68
35852006.03.03 17:20buy6070.501.19981.19631.2118
35862006.03.03 17:30modify6070.501.19981.19761.2118
35872006.03.03 17:40modify6070.501.19981.20161.2118
35882006.03.03 17:59s/l6070.501.20161.20161.211890.0036979.68
35892006.03.03 17:59buy6080.501.20111.19761.2131
35902006.03.03 18:20modify6080.501.20111.19791.2131
35912006.03.03 18:30modify6080.501.20111.19921.2131
35922006.03.03 18:40modify6080.501.20111.20021.2131
35932006.03.03 22:20modify6080.501.20111.20061.2131
35942006.03.03 22:40modify6080.501.20111.20081.2131
35952006.03.06 00:00modify6080.501.20111.20091.2131
35962006.03.06 00:10modify6080.501.20111.20131.2131
35972006.03.06 00:30modify6080.501.20111.20191.2131
35982006.03.06 00:40modify6080.501.20111.20231.2131
35992006.03.06 01:20modify6080.501.20111.20411.2131
36002006.03.06 01:30modify6080.501.20111.20511.2131
36012006.03.06 01:40modify6080.501.20111.20611.2131
36022006.03.06 07:40s/l6080.501.20611.20611.2131246.2237225.90
36032006.03.06 07:40buy6090.501.20631.20281.2183
36042006.03.06 07:59modify6090.501.20631.20301.2183
36052006.03.06 08:00modify6090.501.20631.20311.2183
36062006.03.06 08:10modify6090.501.20631.20391.2183
36072006.03.06 09:10modify6090.501.20631.20491.2183
36082006.03.06 11:10s/l6090.501.20491.20491.2183-70.0037155.90
36092006.03.06 11:10buy6100.501.20451.20101.2165
36102006.03.06 11:20modify6100.501.20451.20111.2165
36112006.03.06 11:30modify6100.501.20451.20131.2165
36122006.03.06 11:40modify6100.501.20451.20211.2165
36132006.03.06 14:40s/l6100.501.20211.20211.2165-120.0037035.90
36142006.03.06 14:40buy6110.501.20171.19821.2137
36152006.03.06 14:59modify6110.501.20171.19911.2137
36162006.03.06 15:20modify6110.501.20171.19921.2137
36172006.03.06 16:00close6110.501.20211.19921.213720.0037055.90
36182006.03.06 16:10sell6120.501.20351.20701.1915
36192006.03.06 16:30modify6120.501.20351.20561.1915
36202006.03.06 16:40modify6120.501.20351.20491.1915
36212006.03.06 17:40modify6120.501.20351.20431.1915
36222006.03.06 18:20modify6120.501.20351.20421.1915
36232006.03.06 18:30modify6120.501.20351.20341.1915
36242006.03.06 19:40modify6120.501.20351.20291.1915
36252006.03.07 02:40modify6120.501.20351.20191.1915
36262006.03.07 06:20modify6120.501.20351.19841.1915
36272006.03.07 10:20modify6120.501.20351.19641.1915
36282006.03.07 11:10modify6120.501.20351.19601.1915
36292006.03.07 11:40t/p6120.501.19151.19601.1915602.8037658.70
36302006.03.07 11:40sell6130.501.19131.19481.1793
36312006.03.07 12:40modify6130.501.19131.19421.1793
36322006.03.07 13:40modify6130.501.19131.19361.1793
36332006.03.07 15:40modify6130.501.19131.19311.1793
36342006.03.07 16:30modify6130.501.19131.19211.1793
36352006.03.07 17:20modify6130.501.19131.19121.1793
36362006.03.07 20:30modify6130.501.19131.19071.1793
36372006.03.07 21:20modify6130.501.19131.19041.1793
36382006.03.08 05:40s/l6130.501.19041.19041.179347.8037706.50
36392006.03.08 05:40sell6140.501.19041.19391.1784
36402006.03.08 06:00modify6140.501.19041.19311.1784
36412006.03.08 06:20modify6140.501.19041.19281.1784
36422006.03.08 07:10modify6140.501.19041.19261.1784
36432006.03.08 11:40s/l6140.501.19261.19261.1784-110.0037596.50
36442006.03.08 11:40sell6150.501.19311.19661.1811
36452006.03.08 11:59modify6150.501.19311.19581.1811
36462006.03.08 12:00modify6150.501.19311.19561.1811
36472006.03.08 12:20modify6150.501.19311.19551.1811
36482006.03.08 13:10modify6150.501.19311.19491.1811
36492006.03.08 14:20modify6150.501.19311.19441.1811
36502006.03.08 15:10modify6150.501.19311.19391.1811
36512006.03.08 16:00close6150.501.19091.19391.1811110.0037706.50
36522006.03.08 16:10buy6160.501.19071.18721.2027
36532006.03.08 16:20modify6160.501.19071.18791.2027
36542006.03.08 17:10modify6160.501.19071.18971.2027
36552006.03.08 21:40modify6160.501.19071.19011.2027
36562006.03.09 02:40modify6160.501.19071.19051.2027
36572006.03.09 03:30modify6160.501.19071.19121.2027
36582006.03.09 06:20modify6160.501.19071.19141.2027
36592006.03.09 07:10modify6160.501.19071.19181.2027
36602006.03.09 07:20s/l6160.501.19181.19181.202743.6637750.16
36612006.03.09 07:20buy6170.501.19171.18821.2037
36622006.03.09 07:30modify6170.501.19171.18861.2037
36632006.03.09 07:40modify6170.501.19171.18911.2037
36642006.03.09 08:40modify6170.501.19171.18961.2037
36652006.03.09 09:30modify6170.501.19171.19121.2037
36662006.03.09 15:10s/l6170.501.19121.19121.2037-25.0037725.16
36672006.03.09 15:10buy6180.501.19071.18721.2027
36682006.03.09 15:20modify6180.501.19071.18821.2027
36692006.03.09 15:30modify6180.501.19071.19071.2027
36702006.03.09 19:20s/l6180.501.19071.19071.20270.0037725.16
36712006.03.09 19:20buy6190.501.19051.18701.2025
36722006.03.09 19:30modify6190.501.19051.18751.2025
36732006.03.09 19:40modify6190.501.19051.18851.2025
36742006.03.10 04:00close6190.501.18981.18851.2025-38.7837686.38
36752006.03.10 04:10sell6200.501.19041.19391.1784
36762006.03.10 04:20modify6200.501.19041.19381.1784
36772006.03.10 04:30modify6200.501.19041.19331.1784
36782006.03.10 04:40modify6200.501.19041.19291.1784
36792006.03.10 09:40s/l6200.501.19291.19291.1784-125.0037561.38
36802006.03.10 09:40sell6210.501.19281.19631.1808
36812006.03.10 10:00modify6210.501.19281.19561.1808
36822006.03.10 10:10modify6210.501.19281.19531.1808
36832006.03.10 10:20modify6210.501.19281.19521.1808
36842006.03.10 11:10modify6210.501.19281.19511.1808
36852006.03.10 15:20modify6210.501.19281.19201.1808
36862006.03.10 15:30s/l6210.501.19201.19201.180840.0037601.38
36872006.03.10 15:30sell6220.501.19251.19601.1805
36882006.03.10 15:40modify6220.501.19251.19341.1805
36892006.03.10 16:10modify6220.501.19251.18961.1805
36902006.03.10 16:20s/l6220.501.18961.18961.1805145.0037746.38
36912006.03.10 16:20sell6230.501.19061.19411.1786
36922006.03.10 16:40modify6230.501.19061.19111.1786
36932006.03.10 17:40modify6230.501.19061.19021.1786
36942006.03.10 20:10s/l6230.501.19021.19021.178620.0037766.38
36952006.03.10 20:10sell6240.501.19011.19361.1781
36962006.03.10 20:20modify6240.501.19011.19271.1781
36972006.03.13 02:30s/l6240.501.19271.19271.1781-127.2037639.17
36982006.03.13 02:30sell6250.501.19311.19661.1811
36992006.03.13 02:40modify6250.501.19311.19551.1811
37002006.03.13 09:30s/l6250.501.19551.19551.1811-120.0037519.17
37012006.03.13 09:30sell6260.501.19701.20051.1850
37022006.03.13 09:40modify6260.501.19701.19741.1850
37032006.03.13 10:30modify6260.501.19701.19661.1850
37042006.03.13 11:20modify6260.501.19701.19651.1850
37052006.03.13 12:20modify6260.501.19701.19631.1850
37062006.03.13 12:40modify6260.501.19701.19591.1850
37072006.03.13 14:20modify6260.501.19701.19571.1850
37082006.03.13 14:40modify6260.501.19701.19561.1850
37092006.03.13 16:30modify6260.501.19701.19551.1850
37102006.03.13 21:30s/l6260.501.19551.19551.185075.0037594.17
37112006.03.13 21:30sell6270.501.19651.20001.1845
37122006.03.13 21:40modify6270.501.19651.19911.1845
37132006.03.14 12:20modify6270.501.19651.19891.1845
37142006.03.14 13:10modify6270.501.19651.19791.1845
37152006.03.14 16:10s/l6270.501.19791.19791.1845-67.2037526.97
37162006.03.14 16:10sell6280.501.19901.20251.1870
37172006.03.14 16:20modify6280.501.19901.19981.1870
37182006.03.14 16:30modify6280.501.19901.19891.1870
37192006.03.14 17:10s/l6280.501.19891.19891.18705.0037531.97
37202006.03.14 17:10sell6290.501.20271.20621.1907
37212006.03.14 17:20modify6290.501.20271.20211.1907
37222006.03.14 17:40s/l6290.501.20211.20211.190730.0037561.97
37232006.03.14 17:40sell6300.501.20201.20551.1900
37242006.03.14 18:10modify6300.501.20201.20441.1900
37252006.03.15 10:40s/l6300.501.20441.20441.1900-117.2037444.77
37262006.03.15 10:40sell6310.501.20461.20811.1926
37272006.03.15 10:59modify6310.501.20461.20651.1926
37282006.03.15 11:00modify6310.501.20461.20641.1926
37292006.03.15 11:10modify6310.501.20461.20551.1926
37302006.03.15 15:20modify6310.501.20461.20491.1926
37312006.03.15 16:30s/l6310.501.20491.20491.1926-15.0037429.77
37322006.03.15 16:30sell6320.501.20491.20841.1929
37332006.03.15 16:59modify6320.501.20491.20771.1929
37342006.03.15 17:40modify6320.501.20491.20661.1929
37352006.03.15 21:30s/l6320.501.20661.20661.1929-85.0037344.77
37362006.03.15 21:30sell6330.501.20651.21001.1945
37372006.03.16 02:40modify6330.501.20651.20951.1945
37382006.03.16 03:20modify6330.501.20651.20931.1945
37392006.03.16 03:30modify6330.501.20651.20881.1945
37402006.03.16 06:20modify6330.501.20651.20841.1945
37412006.03.16 06:30modify6330.501.20651.20801.1945
37422006.03.16 09:30modify6330.501.20651.20761.1945
37432006.03.16 09:40modify6330.501.20651.20741.1945
37442006.03.16 11:40s/l6330.501.20741.20741.1945-36.6137308.15
37452006.03.16 11:40sell6340.501.20791.21141.1959
37462006.03.16 11:59modify6340.501.20791.21061.1959
37472006.03.16 12:10modify6340.501.20791.21041.1959
37482006.03.16 12:20modify6340.501.20791.21011.1959
37492006.03.16 15:30s/l6340.501.21011.21011.1959-110.0037198.15
37502006.03.16 15:30sell6350.501.21381.21731.2018
37512006.03.16 15:40modify6350.501.21381.21461.2018
37522006.03.16 16:40s/l6350.501.21461.21461.2018-40.0037158.15
37532006.03.16 16:40sell6360.501.21471.21821.2027
37542006.03.16 16:59modify6360.501.21471.21721.2027
37552006.03.16 17:20modify6360.501.21471.21711.2027
37562006.03.16 19:20s/l6360.501.21711.21711.2027-120.0037038.15
37572006.03.16 19:20sell6370.501.21791.22141.2059
37582006.03.16 19:59modify6370.501.21791.22121.2059
37592006.03.16 20:00modify6370.501.21791.22111.2059
37602006.03.16 20:10modify6370.501.21791.22041.2059
37612006.03.17 01:10modify6370.501.21791.22031.2059
37622006.03.17 04:20modify6370.501.21791.21911.2059
37632006.03.17 09:10modify6370.501.21791.21861.2059
37642006.03.17 11:10s/l6370.501.21861.21861.2059-32.2037005.95
37652006.03.17 11:10sell6380.501.21951.22301.2075
37662006.03.17 11:20modify6380.501.21951.22271.2075
37672006.03.17 11:30modify6380.501.21951.22181.2075
37682006.03.17 11:40modify6380.501.21951.21991.2075
37692006.03.17 15:20s/l6380.501.21991.21991.2075-20.0036985.95
37702006.03.17 15:20sell6390.501.22011.22361.2081
37712006.03.17 15:30modify6390.501.22011.22281.2081
37722006.03.17 15:59modify6390.501.22011.22251.2081
37732006.03.17 16:00modify6390.501.22011.22241.2081
37742006.03.17 16:10modify6390.501.22011.22201.2081
37752006.03.17 16:20modify6390.501.22011.21891.2081
37762006.03.17 16:40s/l6390.501.21891.21891.208160.0037045.95
37772006.03.17 16:40sell6400.501.21891.22241.2069
37782006.03.17 16:59modify6400.501.21891.21911.2069
37792006.03.17 17:10modify6400.501.21891.21781.2069
37802006.03.17 17:40s/l6400.501.21781.21781.206955.0037100.95
37812006.03.17 17:40sell6410.501.21761.22111.2056
37822006.03.17 17:59modify6410.501.21761.22061.2056
37832006.03.17 19:10s/l6410.501.22061.22061.2056-150.0036950.95
37842006.03.17 19:10sell6420.501.22071.22421.2087
37852006.03.17 19:30modify6420.501.22071.22221.2087
37862006.03.17 20:20modify6420.501.22071.22191.2087
37872006.03.20 00:10modify6420.501.22071.22041.2087
37882006.03.20 07:30modify6420.501.22071.21991.2087
37892006.03.20 08:20modify6420.501.22071.21951.2087
37902006.03.20 08:40modify6420.501.22071.21921.2087
37912006.03.20 11:40s/l6420.501.21921.21921.208777.8037028.75
37922006.03.20 11:40sell6430.501.21971.22321.2077
37932006.03.20 11:59modify6430.501.21971.22171.2077
37942006.03.20 12:20modify6430.501.21971.22111.2077
37952006.03.20 13:10modify6430.501.21971.22021.2077
37962006.03.20 16:30modify6430.501.21971.21941.2077
37972006.03.20 19:30modify6430.501.21971.21871.2077
37982006.03.20 20:20modify6430.501.21971.21841.2077
37992006.03.21 02:10modify6430.501.21971.21831.2077
38002006.03.21 02:30modify6430.501.21971.21721.2077
38012006.03.21 02:40modify6430.501.21971.21681.2077
38022006.03.21 05:30modify6430.501.21971.21611.2077
38032006.03.21 06:40modify6430.501.21971.21601.2077
38042006.03.21 08:20modify6430.501.21971.21591.2077
38052006.03.21 10:20modify6430.501.21971.21581.2077
38062006.03.21 12:10s/l6430.501.21581.21581.2077197.8037226.54
38072006.03.21 12:10sell6440.501.21561.21911.2036
38082006.03.21 12:20modify6440.501.21561.21801.2036
38092006.03.21 12:59modify6440.501.21561.21781.2036
38102006.03.21 13:00modify6440.501.21561.21771.2036
38112006.03.21 13:10modify6440.501.21561.21721.2036
38122006.03.21 15:10modify6440.501.21561.21641.2036
38132006.03.21 15:20s/l6440.501.21641.21641.2036-40.0037186.54
38142006.03.21 15:20sell6450.501.21661.22011.2046
38152006.03.21 15:30modify6450.501.21661.21901.2046
38162006.03.21 15:59modify6450.501.21661.21691.2046
38172006.03.21 16:10modify6450.501.21661.21501.2046
38182006.03.21 16:20modify6450.501.21661.21401.2046
38192006.03.21 17:40modify6450.501.21661.21171.2046
38202006.03.21 18:40modify6450.501.21661.21121.2046
38212006.03.22 00:30s/l6450.501.21121.21121.2046272.8037459.34
38222006.03.22 00:30sell6460.501.21131.21481.1993
38232006.03.22 00:40modify6460.501.21131.21281.1993
38242006.03.22 03:10modify6460.501.21131.21221.1993
38252006.03.22 05:30modify6460.501.21131.21161.1993
38262006.03.22 05:40modify6460.501.21131.21141.1993
38272006.03.22 06:20modify6460.501.21131.21131.1993
38282006.03.22 06:40modify6460.501.21131.21101.1993
38292006.03.22 12:40modify6460.501.21131.21001.1993
38302006.03.22 15:10s/l6460.501.21001.21001.199365.0037524.34
38312006.03.22 15:10sell6470.501.20981.21331.1978
38322006.03.22 15:30modify6470.501.20981.21051.1978
38332006.03.22 16:10s/l6470.501.21051.21051.1978-35.0037489.34
38342006.03.22 16:10sell6480.501.21051.21401.1985
38352006.03.22 16:20modify6480.501.21051.21231.1985
38362006.03.22 19:10modify6480.501.21051.21151.1985
38372006.03.22 20:30modify6480.501.21051.21061.1985
38382006.03.23 02:20modify6480.501.21051.20911.1985
38392006.03.23 03:10modify6480.501.21051.20871.1985
38402006.03.23 05:40modify6480.501.21051.20841.1985
38412006.03.23 15:40modify6480.501.21051.20761.1985
38422006.03.23 17:20t/p6480.501.19851.20761.1985608.3938097.73
38432006.03.23 17:20sell6490.501.19711.20061.1851
38442006.03.23 17:30s/l6490.501.20061.20061.1851-175.0037922.73
38452006.03.23 17:30sell6500.501.20251.20601.1905
38462006.03.23 17:40modify6500.501.20251.20191.1905
38472006.03.23 18:10modify6500.501.20251.20071.1905
38482006.03.23 20:40modify6500.501.20251.20061.1905
38492006.03.23 21:20modify6500.501.20251.19931.1905
38502006.03.23 21:40modify6500.501.20251.19911.1905
38512006.03.24 15:20s/l6500.501.19911.19911.1905172.8038095.52
38522006.03.24 15:20sell6510.501.19901.20251.1870
38532006.03.24 15:30modify6510.501.19901.20161.1870
38542006.03.24 15:40modify6510.501.19901.19901.1870
38552006.03.24 17:10s/l6510.501.19901.19901.18700.0038095.52
38562006.03.24 17:10sell6520.501.20261.20611.1906
38572006.03.24 17:20modify6520.501.20261.20071.1906
38582006.03.24 17:40s/l6520.501.20071.20071.190695.0038190.52
38592006.03.24 17:40sell6530.501.20181.20531.1898
38602006.03.24 17:59modify6530.501.20181.20511.1898
38612006.03.24 18:00modify6530.501.20181.20501.1898
38622006.03.24 18:10modify6530.501.20181.20431.1898
38632006.03.24 18:40s/l6530.501.20431.20431.1898-125.0038065.52
38642006.03.24 18:40sell6540.501.20411.20761.1921
38652006.03.24 19:00modify6540.501.20411.20701.1921
38662006.03.24 19:20modify6540.501.20411.20661.1921
38672006.03.24 21:10modify6540.501.20411.20621.1921
38682006.03.27 03:30modify6540.501.20411.20541.1921
38692006.03.27 05:10s/l6540.501.20541.20541.1921-62.2038003.32
38702006.03.27 05:10sell6550.501.20521.20871.1932
38712006.03.27 05:40modify6550.501.20521.20741.1932
38722006.03.27 09:10modify6550.501.20521.20711.1932
38732006.03.27 11:30modify6550.501.20521.20631.1932
38742006.03.27 12:20modify6550.501.20521.20621.1932
38752006.03.27 12:40modify6550.501.20521.20571.1932
38762006.03.27 15:20modify6550.501.20521.20561.1932
38772006.03.27 18:20modify6550.501.20521.20401.1932
38782006.03.28 03:10modify6550.501.20521.20381.1932
38792006.03.28 05:10modify6550.501.20521.20361.1932
38802006.03.28 05:30modify6550.501.20521.20321.1932
38812006.03.28 05:40modify6550.501.20521.20301.1932
38822006.03.28 09:10s/l6550.501.20301.20301.1932112.8038116.12
38832006.03.28 09:10sell6560.501.20301.20651.1910
38842006.03.28 09:20modify6560.501.20301.20511.1910
38852006.03.28 10:40s/l6560.501.20511.20511.1910-105.0038011.12
38862006.03.28 10:40sell6570.501.20771.21121.1957
38872006.03.28 10:59modify6570.501.20771.21021.1957
38882006.03.28 11:10modify6570.501.20771.20921.1957
38892006.03.28 12:10modify6570.501.20771.20911.1957
38902006.03.28 14:30s/l6570.501.20911.20911.1957-70.0037941.12
38912006.03.28 14:30sell6580.501.20951.21301.1975
38922006.03.28 14:40modify6580.501.20951.21281.1975
38932006.03.28 14:59modify6580.501.20951.21181.1975
38942006.03.28 15:30modify6580.501.20951.21171.1975
38952006.03.28 17:10modify6580.501.20951.20921.1975
38962006.03.28 21:20modify6580.501.20951.20311.1975
38972006.03.28 23:40modify6580.501.20951.20301.1975
38982006.03.29 02:30modify6580.501.20951.20291.1975
38992006.03.29 09:10modify6580.501.20951.20151.1975
39002006.03.29 09:40s/l6580.501.20151.20151.1975402.8038343.91
39012006.03.29 09:40sell6590.501.20131.20481.1893
39022006.03.29 09:59modify6590.501.20131.20181.1893
39032006.03.29 12:10s/l6590.501.20181.20181.1893-25.0038318.91
39042006.03.29 12:10sell6600.501.20241.20591.1904
39052006.03.29 12:30modify6600.501.20241.20371.1904
39062006.03.29 14:10modify6600.501.20241.20341.1904
39072006.03.29 16:10modify6600.501.20241.20301.1904
39082006.03.29 18:10s/l6600.501.20301.20301.1904-30.0038288.91
39092006.03.29 18:10sell6610.501.20411.20761.1921
39102006.03.29 18:20modify6610.501.20411.20621.1921
39112006.03.29 18:30modify6610.501.20411.20531.1921
39122006.03.29 18:40modify6610.501.20411.20491.1921
39132006.03.29 20:40s/l6610.501.20491.20491.1921-40.0038248.91
39142006.03.29 20:40sell6620.501.20501.20851.1930
39152006.03.29 20:59modify6620.501.20501.20631.1930
39162006.03.29 21:00modify6620.501.20501.20621.1930
39172006.03.29 21:10modify6620.501.20501.20561.1930
39182006.03.30 03:10s/l6620.501.20561.20561.1930-21.6138227.30
39192006.03.30 03:10sell6630.501.20541.20891.1934
39202006.03.30 03:20modify6630.501.20541.20721.1934
39212006.03.30 06:30s/l6630.501.20721.20721.1934-90.0038137.30
39222006.03.30 06:30sell6640.501.20711.21061.1951
39232006.03.30 07:10modify6640.501.20711.21001.1951
39242006.03.30 08:00close6640.501.20701.21001.19515.0038142.30
39252006.03.30 08:10buy6650.501.20561.20211.2176
39262006.03.30 08:20modify6650.501.20561.20271.2176
39272006.03.30 08:40modify6650.501.20561.20351.2176
39282006.03.30 10:20modify6650.501.20561.20371.2176
39292006.03.30 11:10modify6650.501.20561.20471.2176
39302006.03.30 13:40modify6650.501.20561.20641.2176
39312006.03.30 14:30modify6650.501.20561.20661.2176
39322006.03.30 15:10s/l6650.501.20661.20661.217650.0038192.30
39332006.03.30 15:10buy6660.501.20621.20271.2182
39342006.03.30 15:20modify6660.501.20621.20461.2182
39352006.03.30 15:40modify6660.501.20621.20661.2182
39362006.03.30 16:10modify6660.501.20621.20681.2182
39372006.03.30 16:30modify6660.501.20621.21171.2182
39382006.03.30 16:40s/l6660.501.21171.21171.2182275.0038467.30
39392006.03.30 16:40buy6670.501.21181.20831.2238
39402006.03.30 17:00modify6670.501.21181.21041.2238
39412006.03.30 17:20modify6670.501.21181.21211.2238
39422006.03.30 18:00s/l6670.501.21211.21211.223815.0038482.30
39432006.03.30 18:00buy6680.501.21181.20831.2238
39442006.03.30 18:10modify6680.501.21181.20861.2238
39452006.03.30 18:40modify6680.501.21181.21051.2238
39462006.03.30 20:20modify6680.501.21181.21211.2238
39472006.03.30 21:10modify6680.501.21181.21321.2238
39482006.03.30 23:30modify6680.501.21181.21361.2238
39492006.03.30 23:40modify6680.501.21181.21381.2238
39502006.03.31 00:40modify6680.501.21181.21401.2238
39512006.03.31 03:40modify6680.501.21181.21431.2238
39522006.03.31 08:40s/l6680.501.21431.21431.2238121.2238603.52
39532006.03.31 08:40buy6690.501.21321.20971.2252
39542006.03.31 09:00modify6690.501.21321.21051.2252
39552006.03.31 09:20modify6690.501.21321.21071.2252
39562006.03.31 11:30s/l6690.501.21071.21071.2252-125.0038478.52
39572006.03.31 11:30buy6700.501.21071.20721.2227
39582006.03.31 11:59modify6700.501.21071.20761.2227
39592006.03.31 12:10modify6700.501.21071.20771.2227
39602006.03.31 14:10modify6700.501.21071.20831.2227
39612006.03.31 15:10modify6700.501.21071.21001.2227
39622006.03.31 15:30s/l6700.501.21001.21001.2227-35.0038443.52
39632006.03.31 15:30buy6710.501.20861.20511.2206
39642006.03.31 15:59modify6710.501.20861.20711.2206
39652006.03.31 16:00modify6710.501.20861.20721.2206
39662006.03.31 16:10modify6710.501.20861.20941.2206
39672006.03.31 17:10s/l6710.501.20941.20941.220640.0038483.52
39682006.03.31 17:10buy6720.501.20871.20521.2207
39692006.03.31 17:20modify6720.501.20871.20801.2207
39702006.03.31 17:30modify6720.501.20871.20951.2207
39712006.03.31 18:20modify6720.501.20871.21101.2207
39722006.04.03 02:20s/l6720.501.21101.21101.2207111.2238594.74
39732006.04.03 02:20buy6730.501.21111.20761.2231
39742006.04.03 03:10modify6730.501.21111.20821.2231
39752006.04.03 05:40s/l6730.501.20821.20821.2231-145.0038449.74
39762006.04.03 05:40buy6740.501.20831.20481.2203
39772006.04.03 06:00modify6740.501.20831.20531.2203
39782006.04.03 06:10modify6740.501.20831.20551.2203
39792006.04.03 07:30s/l6740.501.20551.20551.2203-140.0038309.74
39802006.04.03 07:30buy6750.501.20461.20111.2166
39812006.04.03 07:59modify6750.501.20461.20141.2166
39822006.04.03 08:10modify6750.501.20461.20201.2166
39832006.04.03 09:10modify6750.501.20461.20231.2166
39842006.04.03 11:10modify6750.501.20461.20301.2166
39852006.04.03 12:40modify6750.501.20461.20341.2166
39862006.04.03 14:30modify6750.501.20461.20391.2166
39872006.04.03 16:40modify6750.501.20461.20401.2166
39882006.04.03 17:30modify6750.501.20461.20741.2166
39892006.04.03 17:40modify6750.501.20461.20851.2166
39902006.04.03 18:20modify6750.501.20461.20981.2166
39912006.04.03 18:30modify6750.501.20461.21061.2166
39922006.04.03 20:40modify6750.501.20461.21071.2166
39932006.04.03 21:20modify6750.501.20461.21111.2166
39942006.04.03 21:30modify6750.501.20461.21141.2166
39952006.04.03 21:40modify6750.501.20461.21151.2166
39962006.04.04 02:10modify6750.501.20461.21201.2166
39972006.04.04 07:10modify6750.501.20461.21261.2166
39982006.04.04 09:10s/l6750.501.21261.21261.2166396.2238705.96
39992006.04.04 09:10buy6760.501.21221.20871.2242
40002006.04.04 09:20modify6760.501.21221.21031.2242
40012006.04.04 09:40modify6760.501.21221.21181.2242
40022006.04.04 10:30modify6760.501.21221.21291.2242
40032006.04.04 11:20modify6760.501.21221.21371.2242
40042006.04.04 12:10modify6760.501.21221.21471.2242
40052006.04.04 12:40modify6760.501.21221.21501.2242
40062006.04.04 14:40modify6760.501.21221.21551.2242
40072006.04.04 15:10modify6760.501.21221.21741.2242
40082006.04.04 15:30t/p6760.501.22421.21741.2242600.0039305.96
40092006.04.04 15:30buy6770.501.22561.22211.2376
40102006.04.04 16:20modify6770.501.22561.22281.2376
40112006.04.04 16:40modify6770.501.22561.22411.2376
40122006.04.04 17:40modify6770.501.22561.22451.2376
40132006.04.04 19:10s/l6770.501.22451.22451.2376-55.0039250.96
40142006.04.04 19:10buy6780.501.22451.22101.2365
40152006.04.04 19:20modify6780.501.22451.22181.2365
40162006.04.04 19:30modify6780.501.22451.22251.2365
40172006.04.04 21:10modify6780.501.22451.22351.2365
40182006.04.05 05:10modify6780.501.22451.22391.2365
40192006.04.05 06:40modify6780.501.22451.22461.2365
40202006.04.05 07:30modify6780.501.22451.22511.2365
40212006.04.05 08:40modify6780.501.22451.22521.2365
40222006.04.05 12:40s/l6780.501.22521.22521.236531.2239282.18
40232006.04.05 12:40buy6790.501.22491.22141.2369
40242006.04.05 13:00modify6790.501.22491.22271.2369
40252006.04.05 13:20modify6790.501.22491.22311.2369
40262006.04.05 14:10modify6790.501.22491.22331.2369
40272006.04.05 15:10modify6790.501.22491.22361.2369
40282006.04.05 15:20modify6790.501.22491.22671.2369
40292006.04.05 15:40s/l6790.501.22671.22671.236990.0039372.18
40302006.04.05 15:40buy6800.501.22641.22291.2384
40312006.04.05 15:59modify6800.501.22641.22551.2384
40322006.04.05 16:00modify6800.501.22641.22561.2384
40332006.04.05 16:10modify6800.501.22641.22671.2384
40342006.04.05 17:10s/l6800.501.22671.22671.238415.0039387.18
40352006.04.05 17:10buy6810.501.22671.22321.2387
40362006.04.05 17:30modify6810.501.22671.22351.2387
40372006.04.05 17:40modify6810.501.22671.22701.2387
40382006.04.05 18:10s/l6810.501.22701.22701.238715.0039402.18
40392006.04.05 18:10buy6820.501.22591.22241.2379
40402006.04.05 18:20modify6820.501.22591.22281.2379
40412006.04.05 18:30modify6820.501.22591.22481.2379
40422006.04.05 18:40modify6820.501.22591.22511.2379
40432006.04.05 19:20modify6820.501.22591.22551.2379
40442006.04.05 19:30modify6820.501.22591.22581.2379
40452006.04.05 20:10modify6820.501.22591.22621.2379
40462006.04.05 20:20modify6820.501.22591.22651.2379
40472006.04.05 21:10modify6820.501.22591.22731.2379
40482006.04.06 10:20modify6820.501.22591.22811.2379
40492006.04.06 11:10modify6820.501.22591.22991.2379
40502006.04.06 11:30s/l6820.501.22991.22991.2379188.6639590.84
40512006.04.06 11:30buy6830.501.22921.22571.2412
40522006.04.06 11:40modify6830.501.22921.22911.2412
40532006.04.06 12:40modify6830.501.22921.22991.2412
40542006.04.06 15:10s/l6830.501.22991.22991.241235.0039625.84
40552006.04.06 15:10buy6840.501.22101.21751.2330
40562006.04.06 15:20modify6840.501.22101.22741.2330
40572006.04.06 15:30modify6840.501.22101.22851.2330
40582006.04.06 15:40s/l6840.501.22851.22851.2330375.0040000.84
40592006.04.06 15:40buy6850.501.22671.22321.2387
40602006.04.06 16:30s/l6850.501.22321.22321.2387-175.0039825.84
40612006.04.06 16:30buy6860.501.22101.21751.2330
40622006.04.06 16:40modify6860.501.22101.21881.2330
40632006.04.06 17:10modify6860.501.22101.22071.2330
40642006.04.06 17:40s/l6860.501.22071.22071.2330-15.0039810.84
40652006.04.06 17:40buy6870.501.21971.21621.2317
40662006.04.06 18:00modify6870.501.21971.21931.2317
40672006.04.06 18:10modify6870.501.21971.22001.2317
40682006.04.06 18:20modify6870.501.21971.22011.2317
40692006.04.06 19:30s/l6870.501.22011.22011.231720.0039830.84
40702006.04.06 19:30buy6880.501.22011.21661.2321
40712006.04.06 19:40modify6880.501.22011.21681.2321
40722006.04.06 19:59modify6880.501.22011.21891.2321
40732006.04.06 20:10modify6880.501.22011.21931.2321
40742006.04.06 21:20modify6880.501.22011.21941.2321
40752006.04.06 22:10modify6880.501.22011.21981.2321
40762006.04.07 00:40modify6880.501.22011.21991.2321
40772006.04.07 02:40s/l6880.501.21991.21991.2321-13.7839817.06
40782006.04.07 02:40buy6890.501.21931.21581.2313
40792006.04.07 03:00modify6890.501.21931.21721.2313
40802006.04.07 03:10modify6890.501.21931.21741.2313
40812006.04.07 04:10modify6890.501.21931.21751.2313
40822006.04.07 07:10modify6890.501.21931.21791.2313
40832006.04.07 10:10s/l6890.501.21791.21791.2313-70.0039747.06
40842006.04.07 10:10buy6900.501.21691.21341.2289
40852006.04.07 10:30modify6900.501.21691.21371.2289
40862006.04.07 10:40modify6900.501.21691.21631.2289
40872006.04.07 11:30modify6900.501.21691.21691.2289
40882006.04.07 13:10modify6900.501.21691.21711.2289
40892006.04.07 15:30modify6900.501.21691.21921.2289
40902006.04.07 15:40s/l6900.501.21921.21921.2289115.0039862.06
40912006.04.07 15:40buy6910.501.21731.21381.2293
40922006.04.07 15:59modify6910.501.21731.21591.2293
40932006.04.07 16:00modify6910.501.21731.21601.2293
40942006.04.07 16:20modify6910.501.21731.21721.2293
40952006.04.07 16:30s/l6910.501.21721.21721.2293-5.0039857.06
40962006.04.07 16:30buy6920.501.21551.21201.2275
40972006.04.07 16:59modify6920.501.21551.21211.2275
40982006.04.07 17:00modify6920.501.21551.21221.2275
40992006.04.07 17:20s/l6920.501.21221.21221.2275-165.0039692.06
41002006.04.07 17:20buy6930.501.21181.20831.2238
41012006.04.07 17:40modify6930.501.21181.21231.2238
41022006.04.07 17:59s/l6930.501.21231.21231.223825.0039717.06
41032006.04.07 17:59buy6940.501.21121.20771.2232
41042006.04.07 18:10modify6940.501.21121.20851.2232
41052006.04.07 18:30modify6940.501.21121.20931.2232
41062006.04.07 22:20s/l6940.501.20931.20931.2232-95.0039622.06
41072006.04.07 22:20buy6950.501.20921.20571.2212
41082006.04.07 22:30modify6950.501.20921.20651.2212
41092006.04.07 22:40modify6950.501.20921.20711.2212
41102006.04.10 00:10modify6950.501.20921.20731.2212
41112006.04.10 00:20modify6950.501.20921.20741.2212
41122006.04.10 01:10modify6950.501.20921.20781.2212
41132006.04.10 03:30modify6950.501.20921.20811.2212
41142006.04.10 03:40modify6950.501.20921.20901.2212
41152006.04.10 10:20modify6950.501.20921.20971.2212
41162006.04.10 14:10s/l6950.501.20971.20971.221221.2239643.28
41172006.04.10 14:10buy6960.501.20991.20641.2219
41182006.04.10 14:20modify6960.501.20991.20821.2219
41192006.04.10 16:10modify6960.501.20991.20891.2219
41202006.04.10 17:10modify6960.501.20991.20901.2219
41212006.04.10 18:30s/l6960.501.20901.20901.2219-45.0039598.28
41222006.04.10 18:30buy6970.501.20901.20551.2210
41232006.04.10 18:40modify6970.501.20901.20751.2210
41242006.04.10 23:40modify6970.501.20901.20781.2210
41252006.04.11 00:30modify6970.501.20901.20811.2210
41262006.04.11 00:40modify6970.501.20901.20841.2210
41272006.04.11 07:10modify6970.501.20901.20851.2210
41282006.04.11 08:30modify6970.501.20901.20891.2210
41292006.04.11 08:40modify6970.501.20901.20961.2210
41302006.04.11 09:30modify6970.501.20901.20981.2210
41312006.04.11 09:40modify6970.501.20901.21071.2210
41322006.04.11 10:40modify6970.501.20901.21101.2210
41332006.04.11 13:10s/l6970.501.21101.21101.221096.2239694.50
41342006.04.11 13:10buy6980.501.21051.20701.2225
41352006.04.11 13:20modify6980.501.21051.20711.2225
41362006.04.11 13:30modify6980.501.21051.20851.2225
41372006.04.11 13:40modify6980.501.21051.20891.2225
41382006.04.11 16:10modify6980.501.21051.21031.2225
41392006.04.11 17:10modify6980.501.21051.21051.2225
41402006.04.11 21:10modify6980.501.21051.21071.2225
41412006.04.11 22:30modify6980.501.21051.21151.2225
41422006.04.11 22:40modify6980.501.21051.21191.2225
41432006.04.11 23:40modify6980.501.21051.21201.2225
41442006.04.12 02:20modify6980.501.21051.21311.2225
41452006.04.12 03:10modify6980.501.21051.21341.2225
41462006.04.12 14:20s/l6980.501.21341.21341.2225141.2239835.72
41472006.04.12 14:20buy6990.501.21361.21011.2256
41482006.04.12 14:30modify6990.501.21361.21171.2256
41492006.04.12 15:10s/l6990.501.21171.21171.2256-95.0039740.72
41502006.04.12 15:10buy7000.501.20861.20511.2206
41512006.04.12 15:20modify7000.501.20861.21031.2206
41522006.04.12 15:30s/l7000.501.21031.21031.220685.0039825.72
41532006.04.12 15:30buy7010.501.20991.20641.2219
41542006.04.12 15:40s/l7010.501.20641.20641.2219-175.0039650.72
41552006.04.12 15:40buy7020.501.20661.20311.2186
41562006.04.12 15:59modify7020.501.20661.20511.2186
41572006.04.12 16:10modify7020.501.20661.20891.2186
41582006.04.12 16:40s/l7020.501.20891.20891.2186115.0039765.72
41592006.04.12 16:40buy7030.501.20851.20501.2205
41602006.04.12 17:00modify7030.501.20851.20821.2205
41612006.04.12 17:10modify7030.501.20851.20991.2205
41622006.04.12 20:10s/l7030.501.20991.20991.220570.0039835.72
41632006.04.12 20:10buy7040.501.20951.20601.2215
41642006.04.12 20:20modify7040.501.20951.20731.2215
41652006.04.12 21:10modify7040.501.20951.20741.2215
41662006.04.13 01:40modify7040.501.20951.20811.2215
41672006.04.13 09:40modify7040.501.20951.20861.2215
41682006.04.13 10:30modify7040.501.20951.20991.2215
41692006.04.13 13:10s/l7040.501.20991.20991.22158.6639844.38
41702006.04.13 13:10buy7050.501.20991.20641.2219
41712006.04.13 13:20modify7050.501.20991.20761.2219
41722006.04.13 13:30modify7050.501.20991.20801.2219
41732006.04.13 15:40s/l7050.501.20801.20801.2219-95.0039749.38
41742006.04.13 15:40buy7060.501.20801.20451.2200
41752006.04.13 15:59modify7060.501.20801.20531.2200
41762006.04.13 16:10modify7060.501.20801.20581.2200
41772006.04.13 17:10modify7060.501.20801.20711.2200
41782006.04.13 18:10modify7060.501.20801.20721.2200
41792006.04.13 20:40modify7060.501.20801.20831.2200
41802006.04.14 00:40modify7060.501.20801.20841.2200
41812006.04.17 00:00modify7060.501.20801.20861.2200
41822006.04.17 00:10modify7060.501.20801.20911.2200
41832006.04.17 01:10modify7060.501.20801.20981.2200
41842006.04.17 02:40modify7060.501.20801.21041.2200
41852006.04.17 03:30modify7060.501.20801.21271.2200
41862006.04.17 03:40modify7060.501.20801.21361.2200
41872006.04.17 04:20modify7060.501.20801.21461.2200
41882006.04.17 04:30modify7060.501.20801.21521.2200
41892006.04.17 04:40t/p7060.501.22001.21521.2200592.4440341.82
41902006.04.17 04:40buy7070.501.22021.21671.2322
41912006.04.17 14:20modify7070.501.22021.21901.2322
41922006.04.17 14:30modify7070.501.22021.22101.2322
41932006.04.17 15:40modify7070.501.22021.22311.2322
41942006.04.17 16:10s/l7070.501.22311.22311.2322145.0040486.82
41952006.04.17 16:10buy7080.501.22171.21821.2337
41962006.04.17 16:30modify7080.501.22171.21861.2337
41972006.04.17 16:40modify7080.501.22171.22171.2337
41982006.04.17 17:30modify7080.501.22171.22401.2337
41992006.04.17 17:40modify7080.501.22171.22551.2337
42002006.04.17 22:30s/l7080.501.22551.22551.2337190.0040676.82
42012006.04.17 22:30buy7090.501.22541.22191.2374
42022006.04.17 22:40modify7090.501.22541.22271.2374
42032006.04.18 03:10modify7090.501.22541.22281.2374
42042006.04.18 03:30modify7090.501.22541.22301.2374
42052006.04.18 04:20modify7090.501.22541.22351.2374
42062006.04.18 04:40modify7090.501.22541.22391.2374
42072006.04.18 09:40s/l7090.501.22391.22391.2374-78.7840598.04
42082006.04.18 09:40buy7100.501.22381.22031.2358
42092006.04.18 10:00modify7100.501.22381.22041.2358
42102006.04.18 10:10modify7100.501.22381.22171.2358
42112006.04.18 12:10modify7100.501.22381.22391.2358
42122006.04.18 12:40s/l7100.501.22391.22391.23585.0040603.04
42132006.04.18 12:40buy7110.501.22331.21981.2353
42142006.04.18 13:00modify7110.501.22331.22221.2353
42152006.04.18 13:10modify7110.501.22331.22361.2353
42162006.04.18 15:30modify7110.501.22331.22621.2353
42172006.04.18 15:40modify7110.501.22331.22661.2353
42182006.04.18 16:40modify7110.501.22331.22681.2353
42192006.04.18 18:20s/l7110.501.22681.22681.2353175.0040778.04
42202006.04.18 18:20buy7120.501.22651.22301.2385
42212006.04.18 18:30modify7120.501.22651.22531.2385
42222006.04.18 19:20modify7120.501.22651.22591.2385
42232006.04.18 21:10modify7120.501.22651.22911.2385
42242006.04.18 21:30s/l7120.501.22911.22911.2385130.0040908.04
42252006.04.18 21:30buy7130.501.22831.22481.2403
42262006.04.18 21:40modify7130.501.22831.22881.2403
42272006.04.18 23:20modify7130.501.22831.22931.2403
42282006.04.18 23:40modify7130.501.22831.23221.2403
42292006.04.19 00:30modify7130.501.22831.23311.2403
42302006.04.19 00:40modify7130.501.22831.23351.2403
42312006.04.19 12:30modify7130.501.22831.23411.2403
42322006.04.19 13:10s/l7130.501.23411.23411.2403286.2241194.26
42332006.04.19 13:10buy7140.501.23391.23041.2459
42342006.04.19 13:20modify7140.501.23391.23191.2459
42352006.04.19 15:30s/l7140.501.23191.23191.2459-100.0041094.26
42362006.04.19 15:30buy7150.501.23211.22861.2441
42372006.04.19 16:10modify7150.501.23211.22921.2441
42382006.04.19 16:40s/l7150.501.22921.22921.2441-145.0040949.26
42392006.04.19 16:40buy7160.501.22891.22541.2409
42402006.04.19 16:59modify7160.501.22891.22881.2409
42412006.04.19 17:10modify7160.501.22891.23141.2409
42422006.04.19 18:10modify7160.501.22891.23151.2409
42432006.04.19 19:10modify7160.501.22891.23521.2409
42442006.04.19 19:20s/l7160.501.23521.23521.2409315.0041264.26
42452006.04.19 19:20buy7170.501.23441.23091.2464
42462006.04.19 19:30modify7170.501.23441.23271.2464
42472006.04.19 19:40modify7170.501.23441.23421.2464
42482006.04.19 19:59modify7170.501.23441.23431.2464
42492006.04.19 20:30modify7170.501.23441.23471.2464
42502006.04.19 20:40modify7170.501.23441.23561.2464
42512006.04.19 21:40modify7170.501.23441.23611.2464
42522006.04.20 03:20s/l7170.501.23611.23611.246473.6641337.92
42532006.04.20 03:20buy7180.501.23551.23201.2475
42542006.04.20 04:10modify7180.501.23551.23271.2475
42552006.04.20 05:20modify7180.501.23551.23301.2475
42562006.04.20 13:20s/l7180.501.23301.23301.2475-125.0041212.92
42572006.04.20 13:20buy7190.501.23211.22861.2441
42582006.04.20 13:30modify7190.501.23211.23121.2441
42592006.04.20 13:40modify7190.501.23211.23171.2441
42602006.04.20 14:10s/l7190.501.23171.23171.2441-20.0041192.92
42612006.04.20 14:10buy7200.501.23161.22811.2436
42622006.04.20 14:20modify7200.501.23161.22951.2436
42632006.04.20 14:30modify7200.501.23161.22971.2436
42642006.04.20 15:10modify7200.501.23161.23131.2436
42652006.04.20 15:20modify7200.501.23161.23151.2436
42662006.04.20 17:20s/l7200.501.23151.23151.2436-5.0041187.92
42672006.04.20 17:20buy7210.501.22891.22541.2409
42682006.04.20 17:30modify7210.501.22891.22611.2409
42692006.04.20 17:40modify7210.501.22891.22651.2409
42702006.04.20 17:59modify7210.501.22891.22711.2409
42712006.04.20 18:20modify7210.501.22891.22901.2409
42722006.04.20 18:30modify7210.501.22891.22981.2409
42732006.04.20 20:00close7210.501.23171.22981.2409140.0041327.92
42742006.04.20 20:10sell7220.501.23251.23601.2205
42752006.04.20 20:20modify7220.501.23251.23591.2205
42762006.04.20 20:30modify7220.501.23251.23421.2205
42772006.04.21 01:20modify7220.501.23251.23391.2205
42782006.04.21 01:40modify7220.501.23251.23351.2205
42792006.04.21 02:10modify7220.501.23251.23231.2205
42802006.04.21 02:30modify7220.501.23251.23181.2205
42812006.04.21 02:40modify7220.501.23251.23071.2205
42822006.04.21 03:10s/l7220.501.23071.23071.220592.8041420.72
42832006.04.21 03:10sell7230.501.23151.23501.2195
42842006.04.21 03:20modify7230.501.23151.23461.2195
42852006.04.21 03:30modify7230.501.23151.23431.2195
42862006.04.21 03:40modify7230.501.23151.23351.2195
42872006.04.21 09:10modify7230.501.23151.23031.2195
42882006.04.21 09:30s/l7230.501.23031.23031.219560.0041480.72
42892006.04.21 09:30sell7240.501.23071.23421.2187
42902006.04.21 09:40modify7240.501.23071.23191.2187
42912006.04.21 11:10s/l7240.501.23191.23191.2187-60.0041420.72
42922006.04.21 11:10sell7250.501.23491.23841.2229
42932006.04.21 11:20modify7250.501.23491.23781.2229
42942006.04.21 11:30modify7250.501.23491.23661.2229
42952006.04.21 11:40modify7250.501.23491.23321.2229
42962006.04.21 12:10s/l7250.501.23321.23321.222985.0041505.72
42972006.04.21 12:10sell7260.501.23461.23811.2226
42982006.04.21 12:20modify7260.501.23461.23771.2226
42992006.04.21 12:30modify7260.501.23461.23611.2226
43002006.04.21 13:10modify7260.501.23461.23601.2226
43012006.04.21 13:20modify7260.501.23461.23511.2226
43022006.04.21 14:10modify7260.501.23461.23391.2226
43032006.04.21 15:30s/l7260.501.23391.23391.222635.0041540.72
43042006.04.21 15:30sell7270.501.23371.23721.2217
43052006.04.21 15:40modify7270.501.23371.23661.2217
43062006.04.21 16:30modify7270.501.23371.23551.2217
43072006.04.21 16:40modify7270.501.23371.23481.2217
43082006.04.21 17:30modify7270.501.23371.23451.2217
43092006.04.21 17:40s/l7270.501.23451.23451.2217-40.0041500.72
43102006.04.21 17:40sell7280.501.23601.23951.2240
43112006.04.21 17:59modify7280.501.23601.23741.2240
43122006.04.21 18:00modify7280.501.23601.23731.2240
43132006.04.21 18:20modify7280.501.23601.23721.2240
43142006.04.21 20:10modify7280.501.23601.23701.2240
43152006.04.21 20:20modify7280.501.23601.23561.2240
43162006.04.24 00:00s/l7280.501.23561.23561.224022.8041523.52
43172006.04.24 00:00sell7290.501.23671.24021.2247
43182006.04.24 00:10modify7290.501.23671.23971.2247
43192006.04.24 03:10modify7290.501.23671.23911.2247
43202006.04.24 03:20modify7290.501.23671.23901.2247
43212006.04.24 04:10modify7290.501.23671.23881.2247
43222006.04.24 05:40modify7290.501.23671.23851.2247
43232006.04.24 06:30modify7290.501.23671.23811.2247
43242006.04.24 06:40modify7290.501.23671.23771.2247
43252006.04.24 09:20s/l7290.501.23771.23771.2247-50.0041473.52
43262006.04.24 09:20sell7300.501.23931.24281.2273
43272006.04.24 09:30modify7300.501.23931.23921.2273
43282006.04.24 09:40s/l7300.501.23921.23921.22735.0041478.52
43292006.04.24 09:40sell7310.501.23931.24281.2273
43302006.04.24 09:59modify7310.501.23931.24241.2273
43312006.04.24 10:00modify7310.501.23931.24231.2273
43322006.04.24 10:20modify7310.501.23931.24101.2273
43332006.04.24 10:40s/l7310.501.24101.24101.2273-85.0041393.52
43342006.04.24 10:40sell7320.501.24121.24471.2292
43352006.04.24 10:59modify7320.501.24121.24231.2292
43362006.04.24 11:10modify7320.501.24121.24101.2292
43372006.04.24 12:10modify7320.501.24121.24021.2292
43382006.04.24 14:30modify7320.501.24121.23991.2292
43392006.04.24 15:20modify7320.501.24121.23931.2292
43402006.04.24 15:40modify7320.501.24121.23901.2292
43412006.04.24 16:40modify7320.501.24121.23831.2292
43422006.04.24 17:40modify7320.501.24121.23701.2292
43432006.04.24 18:10s/l7320.501.23701.23701.2292210.0041603.52
43442006.04.24 18:10sell7330.501.23791.24141.2259
43452006.04.24 18:30modify7330.501.23791.24091.2259
43462006.04.24 18:40modify7330.501.23791.24021.2259
43472006.04.24 19:10s/l7330.501.24021.24021.2259-115.0041488.52
43482006.04.24 19:10sell7340.501.24031.24381.2283
43492006.04.24 19:20modify7340.501.24031.24271.2283
43502006.04.24 19:30modify7340.501.24031.24091.2283
43512006.04.24 21:40s/l7340.501.24091.24091.2283-30.0041458.52
43522006.04.24 21:40sell7350.501.24111.24461.2291
43532006.04.24 22:00modify7350.501.24111.24421.2291
43542006.04.24 22:10modify7350.501.24111.24321.2291
43552006.04.24 23:10modify7350.501.24111.24251.2291
43562006.04.25 00:10modify7350.501.24111.24171.2291
43572006.04.25 01:40modify7350.501.24111.24151.2291
43582006.04.25 02:40modify7350.501.24111.24111.2291
43592006.04.25 04:20modify7350.501.24111.24101.2291
43602006.04.25 04:40modify7350.501.24111.24061.2291
43612006.04.25 06:40modify7350.501.24111.24041.2291
43622006.04.25 10:40s/l7350.501.24041.24041.229137.8041496.31
43632006.04.25 10:40sell7360.501.24021.24371.2282
43642006.04.25 11:00modify7360.501.24021.24331.2282
43652006.04.25 11:10modify7360.501.24021.24211.2282
43662006.04.25 13:10modify7360.501.24021.24181.2282
43672006.04.25 13:20modify7360.501.24021.24131.2282
43682006.04.25 15:10s/l7360.501.24131.24131.2282-55.0041441.31
43692006.04.25 15:10sell7370.501.24351.24701.2315
43702006.04.25 15:20modify7370.501.24351.24681.2315
43712006.04.25 15:30modify7370.501.24351.24411.2315
43722006.04.25 15:40modify7370.501.24351.24351.2315
43732006.04.25 16:40s/l7370.501.24351.24351.23150.0041441.31
43742006.04.25 16:40sell7380.501.24401.24751.2320
43752006.04.25 17:00modify7380.501.24401.24511.2320
43762006.04.25 17:10modify7380.501.24401.24051.2320
43772006.04.25 17:20modify7380.501.24401.24041.2320
43782006.04.25 17:40s/l7380.501.24041.24041.2320180.0041621.31
43792006.04.25 17:40sell7390.501.24151.24501.2295
43802006.04.25 18:00modify7390.501.24151.24431.2295
43812006.04.25 18:10modify7390.501.24151.24281.2295
43822006.04.25 21:10s/l7390.501.24281.24281.2295-65.0041556.31
43832006.04.25 21:10sell7400.501.24351.24701.2315
43842006.04.25 21:20modify7400.501.24351.24511.2315
43852006.04.25 21:40modify7400.501.24351.24441.2315
43862006.04.26 09:40modify7400.501.24351.24421.2315
43872006.04.26 10:20modify7400.501.24351.24381.2315
43882006.04.26 10:30modify7400.501.24351.24361.2315
43892006.04.26 11:10modify7400.501.24351.24311.2315
43902006.04.26 11:20modify7400.501.24351.24291.2315
43912006.04.26 14:10s/l7400.501.24291.24291.231532.8041589.11
43922006.04.26 14:10sell7410.501.24291.24641.2309
43932006.04.26 14:20modify7410.501.24291.24441.2309
43942006.04.26 15:10modify7410.501.24291.24221.2309
43952006.04.26 15:30s/l7410.501.24221.24221.230935.0041624.11
43962006.04.26 15:30sell7420.501.24351.24701.2315
43972006.04.26 15:40modify7420.501.24351.24451.2315
43982006.04.26 16:20s/l7420.501.24451.24451.2315-50.0041574.11
43992006.04.26 16:20sell7430.501.24431.24781.2323
44002006.04.26 16:30modify7430.501.24431.24651.2323
44012006.04.26 17:20modify7430.501.24431.24541.2323
44022006.04.26 17:30s/l7430.501.24541.24541.2323-55.0041519.11
44032006.04.26 17:30sell7440.501.24601.24951.2340
44042006.04.26 17:40modify7440.501.24601.24851.2340
44052006.04.26 18:00modify7440.501.24601.24781.2340
44062006.04.26 18:10modify7440.501.24601.24721.2340
44072006.04.26 19:30s/l7440.501.24721.24721.2340-60.0041459.11
44082006.04.26 19:30sell7450.501.24711.25061.2351
44092006.04.26 19:59modify7450.501.24711.25001.2351
44102006.04.26 20:10modify7450.501.24711.24721.2351
44112006.04.27 04:10s/l7450.501.24721.24721.23513.3941462.50
44122006.04.27 04:10sell7460.501.24711.25061.2351
44132006.04.27 04:30modify7460.501.24711.24921.2351
44142006.04.27 05:20modify7460.501.24711.24901.2351
44152006.04.27 06:10modify7460.501.24711.24861.2351
44162006.04.27 07:10modify7460.501.24711.24831.2351
44172006.04.27 09:30modify7460.501.24711.24801.2351
44182006.04.27 09:40modify7460.501.24711.24761.2351
44192006.04.27 10:20modify7460.501.24711.24731.2351
44202006.04.27 10:30modify7460.501.24711.24671.2351
44212006.04.27 12:40modify7460.501.24711.24651.2351
44222006.04.27 13:30modify7460.501.24711.24581.2351
44232006.04.27 14:20modify7460.501.24711.24421.2351
44242006.04.27 16:10s/l7460.501.24421.24421.2351145.0041607.50
44252006.04.27 16:10sell7470.501.24421.24771.2322
44262006.04.27 16:30modify7470.501.24421.24701.2322
44272006.04.27 16:40modify7470.501.24421.24601.2322
44282006.04.27 17:10s/l7470.501.24601.24601.2322-90.0041517.50
44292006.04.27 17:10sell7480.501.25481.25831.2428
44302006.04.27 17:20modify7480.501.25481.25241.2428
44312006.04.27 17:30modify7480.501.25481.24661.2428
44322006.04.27 17:40s/l7480.501.24661.24661.2428410.0041927.50
44332006.04.27 17:40sell7490.501.24921.25271.2372
44342006.04.27 18:00s/l7490.501.25271.25271.2372-175.0041752.50
44352006.04.27 18:00sell7500.501.25391.25741.2419
44362006.04.27 18:10modify7500.501.25391.25731.2419
44372006.04.27 18:20modify7500.501.25391.25321.2419
44382006.04.27 18:30s/l7500.501.25321.25321.241935.0041787.50
44392006.04.27 18:30sell7510.501.25391.25741.2419
44402006.04.27 19:00modify7510.501.25391.25611.2419
44412006.04.27 19:10modify7510.501.25391.25601.2419
44422006.04.28 04:20modify7510.501.25391.25581.2419
44432006.04.28 09:40s/l7510.501.25581.25581.2419-92.2041695.29
44442006.04.28 09:40sell7520.501.25571.25921.2437
44452006.04.28 10:00modify7520.501.25571.25751.2437
44462006.04.28 10:20modify7520.501.25571.25691.2437
44472006.04.28 12:40s/l7520.501.25691.25691.2437-60.0041635.29
44482006.04.28 12:40sell7530.501.25701.26051.2450
44492006.04.28 13:00modify7530.501.25701.25921.2450
44502006.04.28 13:10modify7530.501.25701.25781.2450
44512006.04.28 14:10modify7530.501.25701.25661.2450
44522006.04.28 15:20s/l7530.501.25661.25661.245020.0041655.29
44532006.04.28 15:20sell7540.501.25641.25991.2444
44542006.04.28 15:30modify7540.501.25641.25901.2444
44552006.04.28 15:40modify7540.501.25641.25831.2444
44562006.04.28 17:10s/l7540.501.25831.25831.2444-95.0041560.29
44572006.04.28 17:10sell7550.501.25901.26251.2470
44582006.04.28 17:20modify7550.501.25901.26201.2470
44592006.04.28 17:30modify7550.501.25901.26011.2470
44602006.04.28 18:10s/l7550.501.26011.26011.2470-55.0041505.29
44612006.04.28 18:10sell7560.501.26071.26421.2487
44622006.04.28 18:20modify7560.501.26071.26281.2487
44632006.04.28 18:40s/l7560.501.26281.26281.2487-105.0041400.29
44642006.04.28 18:40sell7570.501.26351.26701.2515
44652006.04.28 19:00modify7570.501.26351.26591.2515
44662006.04.28 19:10modify7570.501.26351.26501.2515
44672006.04.28 21:10modify7570.501.26351.26471.2515
44682006.04.28 22:10modify7570.501.26351.26421.2515
44692006.05.01 07:40s/l7570.501.26421.26421.2515-32.2041368.09
44702006.05.01 07:40sell7580.501.26401.26751.2520
44712006.05.01 07:59modify7580.501.26401.26651.2520
44722006.05.01 08:20modify7580.501.26401.26631.2520
44732006.05.01 09:10modify7580.501.26401.26611.2520
44742006.05.01 10:10modify7580.501.26401.26541.2520
44752006.05.01 11:20modify7580.501.26401.26521.2520
44762006.05.01 11:40modify7580.501.26401.26511.2520
44772006.05.01 13:30modify7580.501.26401.26501.2520
44782006.05.01 13:40modify7580.501.26401.26481.2520
44792006.05.01 15:10s/l7580.501.26481.26481.2520-40.0041328.09
44802006.05.01 15:10sell7590.501.26641.26991.2544
44812006.05.01 15:20modify7590.501.26641.26561.2544
44822006.05.01 15:30s/l7590.501.26561.26561.254440.0041368.09
44832006.05.01 15:30sell7600.501.26811.27161.2561
44842006.05.01 15:40modify7600.501.26811.26841.2561
44852006.05.01 16:40s/l7600.501.26841.26841.2561-15.0041353.09
44862006.05.01 16:40sell7610.501.26901.27251.2570
44872006.05.01 17:00modify7610.501.26901.26971.2570
44882006.05.01 17:10modify7610.501.26901.26531.2570
44892006.05.01 17:20modify7610.501.26901.26511.2570
44902006.05.01 17:40s/l7610.501.26511.26511.2570195.0041548.09
44912006.05.01 17:40sell7620.501.26711.27061.2551
44922006.05.01 18:00modify7620.501.26711.26541.2551
44932006.05.01 18:10modify7620.501.26711.26351.2551
44942006.05.01 22:20modify7620.501.26711.25921.2551
44952006.05.01 22:30s/l7620.501.25921.25921.2551395.0041943.09
44962006.05.01 22:30sell7630.501.26071.26421.2487
44972006.05.01 23:00modify7630.501.26071.26261.2487
44982006.05.01 23:10modify7630.501.26071.26161.2487
44992006.05.02 00:40modify7630.501.26071.26021.2487
45002006.05.02 01:30modify7630.501.26071.26001.2487
45012006.05.02 01:40modify7630.501.26071.25991.2487
45022006.05.02 03:30modify7630.501.26071.25971.2487
45032006.05.02 09:40modify7630.501.26071.25961.2487
45042006.05.02 10:10s/l7630.501.25961.25961.248757.8042000.89
45052006.05.02 10:10sell7640.501.26111.26461.2491
45062006.05.02 10:20modify7640.501.26111.26421.2491
45072006.05.02 10:30modify7640.501.26111.26291.2491
45082006.05.02 10:40modify7640.501.26111.25951.2491
45092006.05.02 11:00s/l7640.501.25951.25951.249180.0042080.89
45102006.05.02 11:00sell7650.501.25941.26291.2474
45112006.05.02 11:10s/l7650.501.26291.26291.2474-175.0041905.89
45122006.05.02 11:10sell7660.501.26351.26701.2515
45132006.05.02 11:20modify7660.501.26351.26621.2515
45142006.05.02 11:30modify7660.501.26351.26361.2515
45152006.05.02 11:40modify7660.501.26351.26251.2515
45162006.05.02 12:10s/l7660.501.26251.26251.251550.0041955.89
45172006.05.02 12:10sell7670.501.26341.26691.2514
45182006.05.02 12:20modify7670.501.26341.26591.2514
45192006.05.02 12:30modify7670.501.26341.26541.2514
45202006.05.02 13:30s/l7670.501.26541.26541.2514-100.0041855.89
45212006.05.02 13:30sell7680.501.26561.26911.2536
45222006.05.02 14:00modify7680.501.26561.26761.2536
45232006.05.02 14:10modify7680.501.26561.26561.2536
45242006.05.02 17:10s/l7680.501.26561.26561.25360.0041855.89
45252006.05.02 17:10sell7690.501.26561.26911.2536
45262006.05.02 17:20modify7690.501.26561.26751.2536
45272006.05.02 17:30modify7690.501.26561.26581.2536
45282006.05.02 19:10modify7690.501.26561.26411.2536
45292006.05.02 19:40s/l7690.501.26411.26411.253675.0041930.89
45302006.05.02 19:40sell7700.501.26441.26791.2524
45312006.05.02 19:59modify7700.501.26441.26471.2524
45322006.05.02 20:20modify7700.501.26441.26441.2524
45332006.05.03 03:30modify7700.501.26441.26431.2524
45342006.05.03 05:20s/l7700.501.26431.26431.25247.8041938.68
45352006.05.03 05:20sell7710.501.26461.26811.2526
45362006.05.03 05:30modify7710.501.26461.26691.2526
45372006.05.03 09:20s/l7710.501.26691.26691.2526-115.0041823.68
45382006.05.03 09:20sell7720.501.26721.27071.2552
45392006.05.03 09:30modify7720.501.26721.27051.2552
45402006.05.03 09:40modify7720.501.26721.27011.2552
45412006.05.03 10:00modify7720.501.26721.26931.2552
45422006.05.03 10:10modify7720.501.26721.26861.2552
45432006.05.03 10:20modify7720.501.26721.26721.2552
45442006.05.03 10:30modify7720.501.26721.26581.2552
45452006.05.03 10:40s/l7720.501.26581.26581.255270.0041893.68
45462006.05.03 10:40sell7730.501.26621.26971.2542
45472006.05.03 11:00modify7730.501.26621.26591.2542
45482006.05.03 11:20modify7730.501.26621.26561.2542
45492006.05.03 16:20modify7730.501.26621.26461.2542
45502006.05.03 17:10modify7730.501.26621.26421.2542
45512006.05.03 17:40modify7730.501.26621.26281.2542
45522006.05.03 18:10s/l7730.501.26281.26281.2542170.0042063.68
45532006.05.03 18:10sell7740.501.26521.26871.2532
45542006.05.03 18:20modify7740.501.26521.26841.2532
45552006.05.03 18:30modify7740.501.26521.26631.2532
45562006.05.03 18:40modify7740.501.26521.26461.2532
45572006.05.03 19:10s/l7740.501.26461.26461.253230.0042093.68
45582006.05.03 19:10sell7750.501.26611.26961.2541
45592006.05.03 19:20modify7750.501.26611.26921.2541
45602006.05.03 19:30modify7750.501.26611.26881.2541
45612006.05.03 19:40modify7750.501.26611.26681.2541
45622006.05.03 20:30modify7750.501.26611.26621.2541
45632006.05.03 21:20modify7750.501.26611.26571.2541
45642006.05.04 01:30modify7750.501.26611.26531.2541
45652006.05.04 06:10modify7750.501.26611.26431.2541
45662006.05.04 09:30modify7750.501.26611.26321.2541
45672006.05.04 10:20modify7750.501.26611.26221.2541
45682006.05.04 11:10modify7750.501.26611.26131.2541
45692006.05.04 11:40modify7750.501.26611.26071.2541
45702006.05.04 13:10s/l7750.501.26071.26071.2541278.3942372.07
45712006.05.04 13:10sell7760.501.26101.26451.2490
45722006.05.04 13:20modify7760.501.26101.26331.2490
45732006.05.04 13:30modify7760.501.26101.26321.2490
45742006.05.04 13:40modify7760.501.26101.26201.2490
45752006.05.04 15:10s/l7760.501.26201.26201.2490-50.0042322.07
45762006.05.04 15:10sell7770.501.26421.26771.2522
45772006.05.04 15:20modify7770.501.26421.26271.2522
45782006.05.04 16:20s/l7770.501.26271.26271.252275.0042397.07
45792006.05.04 16:20sell7780.501.26421.26771.2522
45802006.05.04 16:30modify7780.501.26421.26731.2522
45812006.05.04 17:40s/l7780.501.26731.26731.2522-155.0042242.07
45822006.05.04 17:40sell7790.501.26951.27301.2575
45832006.05.04 18:00modify7790.501.26951.27251.2575
45842006.05.04 18:10modify7790.501.26951.27111.2575
45852006.05.04 19:10modify7790.501.26951.27001.2575
45862006.05.04 21:20s/l7790.501.27001.27001.2575-25.0042217.07
45872006.05.04 21:20sell7800.501.27261.27611.2606
45882006.05.04 21:30modify7800.501.27261.27591.2606
45892006.05.04 21:40modify7800.501.27261.27571.2606
45902006.05.04 21:59modify7800.501.27261.27491.2606
45912006.05.04 22:00modify7800.501.27261.27481.2606
45922006.05.04 22:20modify7800.501.27261.27461.2606
45932006.05.04 22:30modify7800.501.27261.27421.2606
45942006.05.04 23:10modify7800.501.27261.27291.2606
45952006.05.04 23:20modify7800.501.27261.27281.2606
45962006.05.05 00:10modify7800.501.27261.27271.2606
45972006.05.05 03:20modify7800.501.27261.27241.2606
45982006.05.05 05:40modify7800.501.27261.27231.2606
45992006.05.05 09:10modify7800.501.27261.27171.2606
46002006.05.05 10:20modify7800.501.27261.27151.2606
46012006.05.05 10:40modify7800.501.27261.27101.2606
46022006.05.05 15:10s/l7800.501.27101.27101.260682.8042299.87
46032006.05.05 15:10sell7810.501.27671.28021.2647
46042006.05.05 15:20modify7810.501.27671.27151.2647
46052006.05.05 15:59s/l7810.501.27151.27151.2647260.0042559.87
46062006.05.05 15:59sell7820.501.27431.27781.2623
46072006.05.05 16:10modify7820.501.27431.27721.2623
46082006.05.05 17:10modify7820.501.27431.27571.2623
46092006.05.05 17:20modify7820.501.27431.27561.2623
46102006.05.05 17:40s/l7820.501.27561.27561.2623-65.0042494.87
46112006.05.05 17:40sell7830.501.27561.27911.2636
46122006.05.05 18:00modify7830.501.27561.27771.2636
46132006.05.05 18:10modify7830.501.27561.27621.2636
46142006.05.08 03:10modify7830.501.27561.27591.2636
46152006.05.08 04:10modify7830.501.27561.27531.2636
46162006.05.08 09:40s/l7830.501.27531.27531.263617.8042512.66
46172006.05.08 09:40sell7840.501.27531.27881.2633
46182006.05.08 10:00modify7840.501.27531.27851.2633
46192006.05.08 10:10modify7840.501.27531.27781.2633
46202006.05.08 11:40s/l7840.501.27781.27781.2633-125.0042387.66
46212006.05.08 11:40sell7850.501.27901.28251.2670
46222006.05.08 11:59modify7850.501.27901.28081.2670
46232006.05.08 12:10modify7850.501.27901.28001.2670
46242006.05.08 13:10modify7850.501.27901.27941.2670
46252006.05.08 15:10modify7850.501.27901.27791.2670
46262006.05.08 16:10modify7850.501.27901.27751.2670
46272006.05.08 16:30modify7850.501.27901.27461.2670
46282006.05.08 17:20modify7850.501.27901.27451.2670
46292006.05.08 17:40modify7850.501.27901.27321.2670
46302006.05.08 18:20s/l7850.501.27321.27321.2670290.0042677.66
46312006.05.08 18:20sell7860.501.27311.27661.2611
46322006.05.08 18:30modify7860.501.27311.27611.2611
46332006.05.08 18:40modify7860.501.27311.27481.2611
46342006.05.08 19:30modify7860.501.27311.27461.2611
46352006.05.08 20:20modify7860.501.27311.27381.2611
46362006.05.08 21:10modify7860.501.27311.27301.2611
46372006.05.09 03:30modify7860.501.27311.27281.2611
46382006.05.09 03:40modify7860.501.27311.27231.2611
46392006.05.09 05:20modify7860.501.27311.27221.2611
46402006.05.09 05:40modify7860.501.27311.27191.2611
46412006.05.09 09:10modify7860.501.27311.27181.2611
46422006.05.09 09:20modify7860.501.27311.27031.2611
46432006.05.09 09:40s/l7860.501.27031.27031.2611142.8042820.46
46442006.05.09 09:40sell7870.501.27061.27411.2586
46452006.05.09 09:59modify7870.501.27061.27151.2586
46462006.05.09 10:10modify7870.501.27061.26971.2586
46472006.05.09 11:20s/l7870.501.26971.26971.258645.0042865.46
46482006.05.09 11:20sell7880.501.26971.27321.2577
46492006.05.09 11:40modify7880.501.26971.27011.2577
46502006.05.09 12:10s/l7880.501.27011.27011.2577-20.0042845.46
46512006.05.09 12:10sell7890.501.27001.27351.2580
46522006.05.09 12:30modify7890.501.27001.27211.2580
46532006.05.09 12:40modify7890.501.27001.27171.2580
46542006.05.09 13:20modify7890.501.27001.27111.2580
46552006.05.09 13:30modify7890.501.27001.27071.2580
46562006.05.09 14:30s/l7890.501.27071.27071.2580-35.0042810.46
46572006.05.09 14:30sell7900.501.27081.27431.2588
46582006.05.09 14:40modify7900.501.27081.27321.2588
46592006.05.09 15:00modify7900.501.27081.27291.2588
46602006.05.09 15:10modify7900.501.27081.27251.2588
46612006.05.09 16:10s/l7900.501.27251.27251.2588-85.0042725.46
46622006.05.09 16:10sell7910.501.27461.27811.2626
46632006.05.09 16:20modify7910.501.27461.27431.2626
46642006.05.09 16:59s/l7910.501.27431.27431.262615.0042740.46
46652006.05.09 16:59sell7920.501.27441.27791.2624
46662006.05.09 17:40s/l7920.501.27791.27791.2624-175.0042565.46
46672006.05.09 17:40sell7930.501.27851.28201.2665
46682006.05.09 17:59modify7930.501.27851.27991.2665
46692006.05.09 18:00modify7930.501.27851.27981.2665
46702006.05.09 18:10modify7930.501.27851.27801.2665
46712006.05.09 18:40s/l7930.501.27801.27801.266525.0042590.46
46722006.05.09 18:40sell7940.501.27781.28131.2658
46732006.05.09 18:59modify7940.501.27781.27831.2658
46742006.05.09 19:10modify7940.501.27781.27821.2658
46752006.05.10 09:10s/l7940.501.27821.27821.2658-17.2042573.26
46762006.05.10 09:10sell7950.501.28051.28401.2685
46772006.05.10 09:20modify7950.501.28051.27981.2685
46782006.05.10 10:40s/l7950.501.27981.27981.268535.0042608.26
46792006.05.10 10:40sell7960.501.28051.28401.2685
46802006.05.10 11:00modify7960.501.28051.28281.2685
46812006.05.10 11:10modify7960.501.28051.28061.2685
46822006.05.10 16:10modify7960.501.28051.28041.2685
46832006.05.10 17:30s/l7960.501.28041.28041.26855.0042613.26
46842006.05.10 17:30sell7970.501.28141.28491.2694
46852006.05.10 17:40modify7970.501.28141.28181.2694
46862006.05.10 18:20s/l7970.501.28181.28181.2694-20.0042593.26
46872006.05.10 18:20sell7980.501.28161.28511.2696
46882006.05.10 18:40modify7980.501.28161.28241.2696
46892006.05.10 19:30modify7980.501.28161.28151.2696
46902006.05.10 21:10modify7980.501.28161.27881.2696
46912006.05.10 21:20s/l7980.501.27881.27881.2696140.0042733.26
46922006.05.10 21:20sell7990.501.28271.28621.2707
46932006.05.10 21:40modify7990.501.28271.27931.2707
46942006.05.10 21:59s/l7990.501.27931.27931.2707170.0042903.26
46952006.05.10 21:59sell8000.501.28111.28461.2691
46962006.05.10 22:30modify8000.501.28111.28341.2691
46972006.05.10 23:20modify8000.501.28111.28161.2691
46982006.05.10 23:40s/l8000.501.28161.28161.2691-25.0042878.26
46992006.05.10 23:40sell8010.501.28191.28541.2699
47002006.05.10 23:59modify8010.501.28191.28201.2699
47012006.05.11 00:10modify8010.501.28191.28161.2699
47022006.05.11 01:10modify8010.501.28191.28141.2699
47032006.05.11 01:40modify8010.501.28191.28071.2699
47042006.05.11 02:30modify8010.501.28191.27891.2699
47052006.05.11 03:40modify8010.501.28191.27861.2699
47062006.05.11 04:30modify8010.501.28191.27761.2699
47072006.05.11 04:40modify8010.501.28191.27511.2699
47082006.05.11 09:20s/l8010.501.27511.27511.2699348.3943226.65
47092006.05.11 09:20sell8020.501.27571.27921.2637
47102006.05.11 09:40modify8020.501.27571.27851.2637
47112006.05.11 09:59modify8020.501.27571.27691.2637
47122006.05.11 10:30modify8020.501.27571.27221.2637
47132006.05.11 10:40s/l8020.501.27221.27221.2637175.0043401.65
47142006.05.11 10:40sell8030.501.27231.27581.2603
47152006.05.11 10:59modify8030.501.27231.27341.2603
47162006.05.11 11:20modify8030.501.27231.27301.2603
47172006.05.11 15:20s/l8030.501.27301.27301.2603-35.0043366.65
47182006.05.11 15:20sell8040.501.27461.27811.2626
47192006.05.11 15:59modify8040.501.27461.27771.2626
47202006.05.11 16:00modify8040.501.27461.27761.2626
47212006.05.11 16:10modify8040.501.27461.27711.2626
47222006.05.11 16:20s/l8040.501.27711.27711.2626-125.0043241.65
47232006.05.11 16:20sell8050.501.27881.28231.2668
47242006.05.11 16:30modify8050.501.27881.28011.2668
47252006.05.11 17:40s/l8050.501.28011.28011.2668-65.0043176.65
47262006.05.11 17:40sell8060.501.28381.28731.2718
47272006.05.11 17:59modify8060.501.28381.28581.2718
47282006.05.11 18:10modify8060.501.28381.28511.2718
47292006.05.11 18:40s/l8060.501.28511.28511.2718-65.0043111.65
47302006.05.11 18:40sell8070.501.28661.29011.2746
47312006.05.11 19:00modify8070.501.28661.28861.2746
47322006.05.11 19:10modify8070.501.28661.28721.2746
47332006.05.11 19:40s/l8070.501.28721.28721.2746-30.0043081.65
47342006.05.11 19:40sell8080.501.28741.29091.2754
47352006.05.11 19:59modify8080.501.28741.28991.2754
47362006.05.11 20:00modify8080.501.28741.28981.2754
47372006.05.11 20:10modify8080.501.28741.28751.2754
47382006.05.11 22:10modify8080.501.28741.28721.2754
47392006.05.11 23:10modify8080.501.28741.28671.2754
47402006.05.12 02:10s/l8080.501.28671.28671.275437.8043119.44
47412006.05.12 02:10sell8090.501.28651.29001.2745
47422006.05.12 02:20modify8090.501.28651.28931.2745
47432006.05.12 02:30modify8090.501.28651.28851.2745
47442006.05.12 02:40modify8090.501.28651.28841.2745
47452006.05.12 05:10modify8090.501.28651.28781.2745
47462006.05.12 08:10s/l8090.501.28781.28781.2745-65.0043054.44
47472006.05.12 08:10sell8100.501.28771.29121.2757
47482006.05.12 08:20modify8100.501.28771.28911.2757
47492006.05.12 10:40s/l8100.501.28911.28911.2757-70.0042984.44
47502006.05.12 10:40sell8110.501.29091.29441.2789
47512006.05.12 10:59modify8110.501.29091.29231.2789
47522006.05.12 11:00modify8110.501.29091.29221.2789
47532006.05.12 11:10modify8110.501.29091.29211.2789
47542006.05.12 12:20s/l8110.501.29211.29211.2789-60.0042924.44
47552006.05.12 12:20sell8120.501.29201.29551.2800
47562006.05.12 12:40s/l8120.501.29551.29551.2800-175.0042749.44
47572006.05.12 12:40sell8130.501.29601.29951.2840
47582006.05.12 13:00modify8130.501.29601.29591.2840
47592006.05.12 13:10modify8130.501.29601.29481.2840
47602006.05.12 14:10modify8130.501.29601.29371.2840
47612006.05.12 15:10modify8130.501.29601.28901.2840
47622006.05.12 15:40s/l8130.501.28901.28901.2840350.0043099.44
47632006.05.12 15:40sell8140.501.29351.29701.2815
47642006.05.12 15:59modify8140.501.29351.29581.2815
47652006.05.12 16:10modify8140.501.29351.29071.2815
47662006.05.12 16:30s/l8140.501.29071.29071.2815140.0043239.44
47672006.05.12 16:30sell8150.501.29291.29641.2809
47682006.05.12 16:40modify8150.501.29291.29121.2809
47692006.05.12 17:20s/l8150.501.29121.29121.280985.0043324.44
47702006.05.12 17:20sell8160.501.29221.29571.2802
47712006.05.12 17:30modify8160.501.29221.29051.2802
47722006.05.12 17:40s/l8160.501.29051.29051.280285.0043409.44
47732006.05.12 17:40sell8170.501.29201.29551.2800
47742006.05.12 18:00modify8170.501.29201.29181.2800
47752006.05.12 18:20modify8170.501.29201.29171.2800
47762006.05.12 18:40modify8170.501.29201.28991.2800
47772006.05.12 19:20s/l8170.501.28991.28991.2800105.0043514.44
47782006.05.12 19:20sell8180.501.28971.29321.2777
47792006.05.12 19:30modify8180.501.28971.29051.2777
47802006.05.12 19:40modify8180.501.28971.29011.2777
47812006.05.12 21:10s/l8180.501.29011.29011.2777-20.0043494.44
47822006.05.12 21:10sell8190.501.29021.29371.2782
47832006.05.12 21:20modify8190.501.29021.29301.2782
47842006.05.12 22:40s/l8190.501.29301.29301.2782-140.0043354.44
47852006.05.12 22:40sell8200.501.29331.29681.2813
47862006.05.12 23:00modify8200.501.29331.29651.2813
47872006.05.12 23:10modify8200.501.29331.29611.2813
47882006.05.15 01:30s/l8200.501.29611.29611.2813-137.2043217.24
47892006.05.15 01:30sell8210.501.29741.30091.2854
47902006.05.15 01:40modify8210.501.29741.30081.2854
47912006.05.15 02:10modify8210.501.29741.29861.2854
47922006.05.15 03:10modify8210.501.29741.29551.2854
47932006.05.15 03:20modify8210.501.29741.29531.2854
47942006.05.15 03:40s/l8210.501.29531.29531.2854105.0043322.24
47952006.05.15 03:40sell8220.501.29531.29881.2833
47962006.05.15 03:59modify8220.501.29531.29601.2833
47972006.05.15 04:00modify8220.501.29531.29591.2833
47982006.05.15 04:10modify8220.501.29531.29571.2833
47992006.05.15 07:20modify8220.501.29531.29531.2833
48002006.05.15 09:20modify8220.501.29531.29421.2833
48012006.05.15 09:30modify8220.501.29531.29281.2833
48022006.05.15 09:40s/l8220.501.29281.29281.2833125.0043447.24
48032006.05.15 09:40sell8230.501.29331.29681.2813
48042006.05.15 09:59modify8230.501.29331.29411.2813
48052006.05.15 10:10modify8230.501.29331.29101.2813
48062006.05.15 10:20modify8230.501.29331.29061.2813
48072006.05.15 10:40s/l8230.501.29061.29061.2813135.0043582.24
48082006.05.15 10:40sell8240.501.29101.29451.2790
48092006.05.15 10:59modify8240.501.29101.29091.2790
48102006.05.15 11:00modify8240.501.29101.29081.2790
48112006.05.15 11:10modify8240.501.29101.28951.2790
48122006.05.15 11:40modify8240.501.29101.28601.2790
48132006.05.15 13:30modify8240.501.29101.28501.2790
48142006.05.15 13:40modify8240.501.29101.28371.2790
48152006.05.15 15:10s/l8240.501.28371.28371.2790365.0043947.24
48162006.05.15 15:10sell8250.501.28511.28861.2731
48172006.05.15 15:20modify8250.501.28511.28761.2731
48182006.05.15 15:30modify8250.501.28511.28741.2731
48192006.05.15 15:40modify8250.501.28511.28601.2731
48202006.05.15 16:10s/l8250.501.28601.28601.2731-45.0043902.24
48212006.05.15 16:10sell8260.501.28641.28991.2744
48222006.05.15 16:20modify8260.501.28641.28921.2744
48232006.05.15 16:30modify8260.501.28641.28421.2744
48242006.05.15 16:40s/l8260.501.28421.28421.2744110.0044012.24
48252006.05.15 16:40sell8270.501.28401.28751.2720
48262006.05.15 17:00modify8270.501.28401.28631.2720
48272006.05.15 17:20modify8270.501.28401.28511.2720
48282006.05.15 17:40s/l8270.501.28511.28511.2720-55.0043957.24
48292006.05.15 17:40sell8280.501.28521.28871.2732
48302006.05.15 18:00modify8280.501.28521.28701.2732
48312006.05.15 18:10modify8280.501.28521.28531.2732
48322006.05.15 19:10modify8280.501.28521.28261.2732
48332006.05.15 19:20s/l8280.501.28261.28261.2732130.0044087.24
48342006.05.15 19:20sell8290.501.28281.28631.2708
48352006.05.15 19:30modify8290.501.28281.28211.2708
48362006.05.15 21:20s/l8290.501.28211.28211.270835.0044122.24
48372006.05.15 21:20sell8300.501.28211.28561.2701
48382006.05.15 21:30modify8300.501.28211.28551.2701
48392006.05.15 21:40modify8300.501.28211.28431.2701
48402006.05.15 22:30modify8300.501.28211.28201.2701
48412006.05.15 23:20modify8300.501.28211.28151.2701
48422006.05.16 02:10s/l8300.501.28151.28151.270132.8044155.03
48432006.05.16 02:10sell8310.501.28151.28501.2695
48442006.05.16 02:20modify8310.501.28151.28291.2695
48452006.05.16 02:40modify8310.501.28151.28281.2695
48462006.05.16 05:30s/l8310.501.28281.28281.2695-65.0044090.03
48472006.05.16 05:30sell8320.501.28391.28741.2719
48482006.05.16 06:10modify8320.501.28391.28531.2719
48492006.05.16 07:10modify8320.501.28391.28361.2719
48502006.05.16 08:10modify8320.501.28391.28261.2719
48512006.05.16 08:30s/l8320.501.28261.28261.271965.0044155.03
48522006.05.16 08:30sell8330.501.28341.28691.2714
48532006.05.16 08:40modify8330.501.28341.28331.2714
48542006.05.16 09:20s/l8330.501.28331.28331.27145.0044160.03
48552006.05.16 09:20sell8340.501.28351.28701.2715
48562006.05.16 09:30modify8340.501.28351.28371.2715
48572006.05.16 11:10modify8340.501.28351.28161.2715
48582006.05.16 11:20s/l8340.501.28161.28161.271595.0044255.03
48592006.05.16 11:20sell8350.501.28171.28521.2697
48602006.05.16 11:30modify8350.501.28171.28081.2697
48612006.05.16 11:59s/l8350.501.28081.28081.269745.0044300.03
48622006.05.16 11:59sell8360.501.28121.28471.2692
48632006.05.16 12:20modify8360.501.28121.28431.2692
48642006.05.16 12:40modify8360.501.28121.28401.2692
48652006.05.16 14:10s/l8360.501.28401.28401.2692-140.0044160.03
48662006.05.16 14:10sell8370.501.28681.29031.2748
48672006.05.16 14:20modify8370.501.28681.28531.2748
48682006.05.16 14:30modify8370.501.28681.28481.2748
48692006.05.16 15:00s/l8370.501.28481.28481.2748100.0044260.03
48702006.05.16 15:00sell8380.501.28551.28901.2735
48712006.05.16 15:10modify8380.501.28551.28821.2735
48722006.05.16 15:20modify8380.501.28551.28721.2735
48732006.05.16 17:10modify8380.501.28551.28481.2735
48742006.05.16 17:30s/l8380.501.28481.28481.273535.0044295.03
48752006.05.16 17:30sell8390.501.28551.28901.2735
48762006.05.16 18:00modify8390.501.28551.28531.2735
48772006.05.16 18:10modify8390.501.28551.28511.2735
48782006.05.16 20:10s/l8390.501.28511.28511.273520.0044315.03
48792006.05.16 20:10sell8400.501.28651.29001.2745
48802006.05.16 20:20modify8400.501.28651.28991.2745
48812006.05.16 20:30modify8400.501.28651.28771.2745
48822006.05.17 03:30modify8400.501.28651.28761.2745
48832006.05.17 04:40modify8400.501.28651.28711.2745
48842006.05.17 06:10s/l8400.501.28711.28711.2745-27.2044287.83
48852006.05.17 06:10sell8410.501.28701.29051.2750
48862006.05.17 06:20modify8410.501.28701.28941.2750
48872006.05.17 06:30modify8410.501.28701.28931.2750
48882006.05.17 09:20modify8410.501.28701.28911.2750
48892006.05.17 10:20s/l8410.501.28911.28911.2750-105.0044182.83
48902006.05.17 10:20sell8420.501.29061.29411.2786
48912006.05.17 10:30modify8420.501.29061.29291.2786
48922006.05.17 11:20modify8420.501.29061.29261.2786
48932006.05.17 14:10modify8420.501.29061.29181.2786
48942006.05.17 15:20s/l8420.501.29181.29181.2786-60.0044122.83
48952006.05.17 15:20sell8430.501.29211.29561.2801
48962006.05.17 15:30modify8430.501.29211.29271.2801
48972006.05.17 15:40modify8430.501.29211.29001.2801
48982006.05.17 16:30modify8430.501.29211.28791.2801
48992006.05.17 16:40modify8430.501.29211.28681.2801
49002006.05.17 17:20t/p8430.501.28011.28681.2801600.0044722.83
49012006.05.17 17:20sell8440.501.27821.28171.2662
49022006.05.17 17:40modify8440.501.27821.27881.2662
49032006.05.17 18:00s/l8440.501.27881.27881.2662-30.0044692.83
49042006.05.17 18:00sell8450.501.27871.28221.2667
49052006.05.17 18:30modify8450.501.27871.28211.2667
49062006.05.17 18:40modify8450.501.27871.27561.2667
49072006.05.17 19:40modify8450.501.27871.27521.2667
49082006.05.17 21:10s/l8450.501.27521.27521.2667175.0044867.83
49092006.05.17 21:10sell8460.501.27511.27861.2631
49102006.05.17 21:20modify8460.501.27511.27671.2631
49112006.05.17 21:30modify8460.501.27511.27381.2631
49122006.05.17 22:00s/l8460.501.27381.27381.263165.0044932.83
49132006.05.17 22:00sell8470.501.27461.27811.2626
49142006.05.17 22:20modify8470.501.27461.27711.2626
49152006.05.17 22:40modify8470.501.27461.27701.2626
49162006.05.18 00:20modify8470.501.27461.27581.2626
49172006.05.18 03:10s/l8470.501.27581.27581.2626-51.6144881.22
49182006.05.18 03:10sell8480.501.27621.27971.2642
49192006.05.18 03:20modify8480.501.27621.27931.2642
49202006.05.18 03:30modify8480.501.27621.27771.2642
49212006.05.18 09:40modify8480.501.27621.27731.2642
49222006.05.18 10:20s/l8480.501.27731.27731.2642-55.0044826.22
49232006.05.18 10:20sell8490.501.27751.28101.2655
49242006.05.18 10:30modify8490.501.27751.28051.2655
49252006.05.18 10:40modify8490.501.27751.27891.2655
49262006.05.18 11:10s/l8490.501.27891.27891.2655-70.0044756.22
49272006.05.18 11:10sell8500.501.28041.28391.2684
49282006.05.18 11:20modify8500.501.28041.28291.2684
49292006.05.18 11:30modify8500.501.28041.28031.2684
49302006.05.18 14:10modify8500.501.28041.27921.2684
49312006.05.18 15:20s/l8500.501.27921.27921.268460.0044816.22
49322006.05.18 15:20sell8510.501.27931.28281.2673
49332006.05.18 15:30modify8510.501.27931.28241.2673
49342006.05.18 15:40modify8510.501.27931.28051.2673
49352006.05.18 16:10s/l8510.501.28051.28051.2673-60.0044756.22
49362006.05.18 16:10sell8520.501.28401.28751.2720
49372006.05.18 16:20modify8520.501.28401.28621.2720
49382006.05.18 16:30modify8520.501.28401.28161.2720
49392006.05.18 16:40modify8520.501.28401.28061.2720
49402006.05.18 17:00s/l8520.501.28061.28061.2720170.0044926.22
49412006.05.18 17:00sell8530.501.28181.28531.2698
49422006.05.18 17:20modify8530.501.28181.28281.2698
49432006.05.18 17:40modify8530.501.28181.28211.2698
49442006.05.18 18:40s/l8530.501.28211.28211.2698-15.0044911.22
49452006.05.18 18:40sell8540.501.28331.28681.2713
49462006.05.18 18:59modify8540.501.28331.28311.2713
49472006.05.18 19:00modify8540.501.28331.28301.2713
49482006.05.18 19:20modify8540.501.28331.28111.2713
49492006.05.18 19:30s/l8540.501.28111.28111.2713110.0045021.22
49502006.05.18 19:30sell8550.501.28281.28631.2708
49512006.05.18 19:40modify8550.501.28281.28581.2708
49522006.05.18 20:10modify8550.501.28281.28521.2708
49532006.05.18 21:30modify8550.501.28281.28441.2708
49542006.05.18 23:20s/l8550.501.28441.28441.2708-80.0044941.22
49552006.05.18 23:20sell8560.501.28591.28941.2739
49562006.05.18 23:30modify8560.501.28591.28841.2739
49572006.05.18 23:59modify8560.501.28591.28831.2739
49582006.05.19 00:20modify8560.501.28591.28821.2739
49592006.05.19 01:10modify8560.501.28591.28811.2739
49602006.05.19 03:10modify8560.501.28591.28801.2739
49612006.05.19 04:10modify8560.501.28591.28701.2739
49622006.05.19 06:40modify8560.501.28591.28601.2739
49632006.05.19 09:30modify8560.501.28591.28501.2739
49642006.05.19 10:20modify8560.501.28591.28001.2739
49652006.05.19 12:40modify8560.501.28591.27801.2739
49662006.05.19 13:30modify8560.501.28591.27751.2739
49672006.05.19 13:40t/p8560.501.27391.27751.2739602.8045544.02
49682006.05.19 13:40sell8570.501.27361.27711.2616
49692006.05.19 15:10s/l8570.501.27711.27711.2616-175.0045369.02
49702006.05.19 15:10sell8580.501.27741.28091.2654
49712006.05.19 15:20modify8580.501.27741.28061.2654
49722006.05.19 15:30modify8580.501.27741.27661.2654
49732006.05.19 16:20modify8580.501.27741.27471.2654
49742006.05.19 17:30s/l8580.501.27471.27471.2654135.0045504.02
49752006.05.19 17:30sell8590.501.27451.27801.2625
49762006.05.19 17:40modify8590.501.27451.27351.2625
49772006.05.19 18:20s/l8590.501.27351.27351.262550.0045554.02
49782006.05.19 18:20sell8600.501.27551.27901.2635
49792006.05.19 18:30modify8600.501.27551.27311.2635
49802006.05.19 19:00s/l8600.501.27311.27311.2635120.0045674.02
49812006.05.19 19:00sell8610.501.27491.27841.2629
49822006.05.19 19:20modify8610.501.27491.27811.2629
49832006.05.19 19:40modify8610.501.27491.27721.2629
49842006.05.19 20:20s/l8610.501.27721.27721.2629-115.0045559.02
49852006.05.19 20:20sell8620.501.27741.28091.2654
49862006.05.19 20:30modify8620.501.27741.27821.2654
49872006.05.19 21:10s/l8620.501.27821.27821.2654-40.0045519.02
49882006.05.19 21:10sell8630.501.27801.28151.2660
49892006.05.19 21:20modify8630.501.27801.28001.2660
49902006.05.22 00:10modify8630.501.27801.27931.2660
49912006.05.22 02:40modify8630.501.27801.27921.2660
49922006.05.22 03:30modify8630.501.27801.27811.2660
49932006.05.22 04:20modify8630.501.27801.27701.2660
49942006.05.22 05:40modify8630.501.27801.27681.2660
49952006.05.22 06:40modify8630.501.27801.27641.2660
49962006.05.22 08:30modify8630.501.27801.27521.2660
49972006.05.22 08:40s/l8630.501.27521.27521.2660142.8045661.81
49982006.05.22 08:40sell8640.501.27511.27861.2631
49992006.05.22 09:10modify8640.501.27511.27581.2631
50002006.05.22 09:20modify8640.501.27511.27311.2631
50012006.05.22 09:30s/l8640.501.27311.27311.2631100.0045761.81
50022006.05.22 09:30sell8650.501.27401.27751.2620
50032006.05.22 09:40modify8650.501.27401.27711.2620
50042006.05.22 09:59modify8650.501.27401.27391.2620
50052006.05.22 10:20s/l8650.501.27391.27391.26205.0045766.81
50062006.05.22 10:20sell8660.501.27451.27801.2625
50072006.05.22 10:30modify8660.501.27451.27791.2625
50082006.05.22 10:40modify8660.501.27451.27381.2625
50092006.05.22 10:59s/l8660.501.27381.27381.262535.0045801.81
50102006.05.22 10:59sell8670.501.27441.27791.2624
50112006.05.22 11:40modify8670.501.27441.27711.2624
50122006.05.22 13:30s/l8670.501.27711.27711.2624-135.0045666.81
50132006.05.22 13:30sell8680.501.27811.28161.2661
50142006.05.22 13:59modify8680.501.27811.28111.2661
50152006.05.22 14:00modify8680.501.27811.28101.2661
50162006.05.22 14:10modify8680.501.27811.27981.2661
50172006.05.22 15:10modify8680.501.27811.27841.2661
50182006.05.22 16:30s/l8680.501.27841.27841.2661-15.0045651.81
50192006.05.22 16:30sell8690.501.27971.28321.2677
50202006.05.22 16:40modify8690.501.27971.28051.2677
50212006.05.22 17:20s/l8690.501.28051.28051.2677-40.0045611.81
50222006.05.22 17:20sell8700.501.28201.28551.2700
50232006.05.22 17:40modify8700.501.28201.28341.2700
50242006.05.22 18:40s/l8700.501.28341.28341.2700-70.0045541.81
50252006.05.22 18:40sell8710.501.28541.28891.2734
50262006.05.22 19:00modify8710.501.28541.28851.2734
50272006.05.22 19:20modify8710.501.28541.28671.2734
50282006.05.22 21:30s/l8710.501.28671.28671.2734-65.0045476.81
50292006.05.22 21:30sell8720.501.28861.29211.2766
50302006.05.22 21:40modify8720.501.28861.29151.2766
50312006.05.22 21:59modify8720.501.28861.29021.2766
50322006.05.22 22:10modify8720.501.28861.28961.2766
50332006.05.23 00:10modify8720.501.28861.28951.2766
50342006.05.23 01:10modify8720.501.28861.28881.2766
50352006.05.23 02:10modify8720.501.28861.28871.2766
50362006.05.23 02:40modify8720.501.28861.28781.2766
50372006.05.23 07:30s/l8720.501.28781.28781.276642.8045519.61
50382006.05.23 07:30sell8730.501.28781.29131.2758
50392006.05.23 07:59modify8730.501.28781.29121.2758
50402006.05.23 08:10modify8730.501.28781.28891.2758
50412006.05.23 09:10modify8730.501.28781.28851.2758
50422006.05.23 09:20modify8730.501.28781.28811.2758
50432006.05.23 09:30modify8730.501.28781.28791.2758
50442006.05.23 10:10modify8730.501.28781.28741.2758
50452006.05.23 10:20modify8730.501.28781.28711.2758
50462006.05.23 10:40modify8730.501.28781.28581.2758
50472006.05.23 12:10s/l8730.501.28581.28581.2758100.0045619.61
50482006.05.23 12:10sell8740.501.28611.28961.2741
50492006.05.23 12:20modify8740.501.28611.28881.2741
50502006.05.23 12:30modify8740.501.28611.28861.2741
50512006.05.23 12:40modify8740.501.28611.28681.2741
50522006.05.23 15:10modify8740.501.28611.28661.2741
50532006.05.23 16:10modify8740.501.28611.28481.2741
50542006.05.23 16:20modify8740.501.28611.28431.2741
50552006.05.23 16:40s/l8740.501.28431.28431.274190.0045709.61
50562006.05.23 16:40sell8750.501.28461.28811.2726
50572006.05.23 17:00modify8750.501.28461.28641.2726
50582006.05.23 17:30s/l8750.501.28641.28641.2726-90.0045619.61
50592006.05.23 17:30sell8760.501.28661.29011.2746
50602006.05.23 17:40modify8760.501.28661.28541.2746
50612006.05.23 18:20s/l8760.501.28541.28541.274660.0045679.61
50622006.05.23 18:20sell8770.501.28571.28921.2737
50632006.05.23 18:30modify8770.501.28571.28641.2737
50642006.05.23 18:40modify8770.501.28571.28541.2737
50652006.05.23 19:10s/l8770.501.28541.28541.273715.0045694.61
50662006.05.23 19:10sell8780.501.28631.28981.2743
50672006.05.23 19:20modify8780.501.28631.28851.2743
50682006.05.23 19:30modify8780.501.28631.28801.2743
50692006.05.23 21:40s/l8780.501.28801.28801.2743-85.0045609.61
50702006.05.23 21:40sell8790.501.28791.29141.2759
50712006.05.23 21:59modify8790.501.28791.29061.2759
50722006.05.23 22:10modify8790.501.28791.28951.2759
50732006.05.23 22:20modify8790.501.28791.28801.2759
50742006.05.23 23:10modify8790.501.28791.28511.2759
50752006.05.23 23:40s/l8790.501.28511.28511.2759140.0045749.61
50762006.05.23 23:40sell8800.501.28551.28901.2735
50772006.05.23 23:59modify8800.501.28551.28531.2735
50782006.05.24 00:10modify8800.501.28551.28141.2735
50792006.05.24 00:30s/l8800.501.28141.28141.2735207.8045957.41
50802006.05.24 00:30sell8810.501.28271.28621.2707
50812006.05.24 00:40modify8810.501.28271.28201.2707
50822006.05.24 01:10modify8810.501.28271.28191.2707
50832006.05.24 01:40modify8810.501.28271.28031.2707
50842006.05.24 03:10s/l8810.501.28031.28031.2707120.0046077.41
50852006.05.24 03:10sell8820.501.28161.28511.2696
50862006.05.24 03:20modify8820.501.28161.28301.2696
50872006.05.24 03:30modify8820.501.28161.28101.2696
50882006.05.24 03:40modify8820.501.28161.28081.2696
50892006.05.24 04:30modify8820.501.28161.28061.2696
50902006.05.24 05:30s/l8820.501.28061.28061.269650.0046127.41
50912006.05.24 05:30sell8830.501.28041.28391.2684
50922006.05.24 05:40modify8830.501.28041.28221.2684
50932006.05.24 07:20modify8830.501.28041.28141.2684
50942006.05.24 08:10modify8830.501.28041.28011.2684
50952006.05.24 09:20s/l8830.501.28011.28011.268415.0046142.41
50962006.05.24 09:20sell8840.501.28211.28561.2701
50972006.05.24 09:30modify8840.501.28211.28371.2701
50982006.05.24 09:40modify8840.501.28211.28171.2701
50992006.05.24 10:00s/l8840.501.28171.28171.270120.0046162.41
51002006.05.24 10:00sell8850.501.28181.28531.2698
51012006.05.24 10:10s/l8850.501.28531.28531.2698-175.0045987.41
51022006.05.24 10:10sell8860.501.28531.28881.2733
51032006.05.24 10:20modify8860.501.28531.28811.2733
51042006.05.24 10:30modify8860.501.28531.28721.2733
51052006.05.24 10:40modify8860.501.28531.28511.2733
51062006.05.24 11:40s/l8860.501.28511.28511.273310.0045997.41
51072006.05.24 11:40sell8870.501.28701.29051.2750
51082006.05.24 11:59modify8870.501.28701.28911.2750
51092006.05.24 12:00modify8870.501.28701.28901.2750
51102006.05.24 12:10modify8870.501.28701.28791.2750
51112006.05.24 12:20modify8870.501.28701.28761.2750
51122006.05.24 13:40s/l8870.501.28761.28761.2750-30.0045967.41
51132006.05.24 13:40sell8880.501.28801.29151.2760
51142006.05.24 14:00modify8880.501.28801.29041.2760
51152006.05.24 14:10modify8880.501.28801.28821.2760
51162006.05.24 15:30s/l8880.501.28821.28821.2760-10.0045957.41
51172006.05.24 15:30sell8890.501.28801.29151.2760
51182006.05.24 15:59modify8890.501.28801.29071.2760
51192006.05.24 16:10modify8890.501.28801.28721.2760
51202006.05.24 16:30s/l8890.501.28721.28721.276040.0045997.41
51212006.05.24 16:30sell8900.501.28721.29071.2752
51222006.05.24 16:40modify8900.501.28721.28581.2752
51232006.05.24 17:10modify8900.501.28721.28271.2752
51242006.05.24 17:20s/l8900.501.28271.28271.2752225.0046222.41
51252006.05.24 17:20sell8910.501.28291.28641.2709
51262006.05.24 17:30modify8910.501.28291.27871.2709
51272006.05.24 17:40s/l8910.501.27871.27871.2709210.0046432.41
51282006.05.24 17:40sell8920.501.28431.28781.2723
51292006.05.24 18:00modify8920.501.28431.27991.2723
51302006.05.24 18:20modify8920.501.28431.27841.2723
51312006.05.24 18:40modify8920.501.28431.27661.2723
51322006.05.24 20:10s/l8920.501.27661.27661.2723385.0046817.41
51332006.05.24 20:10sell8930.501.27751.28101.2655
51342006.05.24 20:20modify8930.501.27751.28041.2655
51352006.05.24 20:30modify8930.501.27751.27861.2655
51362006.05.24 20:40modify8930.501.27751.27821.2655
51372006.05.24 21:10s/l8930.501.27821.27821.2655-35.0046782.41
51382006.05.24 21:10sell8940.501.27881.28231.2668
51392006.05.24 21:20modify8940.501.27881.28021.2668
51402006.05.24 21:30modify8940.501.27881.27971.2668
51412006.05.24 23:10modify8940.501.27881.27881.2668
51422006.05.25 00:10modify8940.501.27881.27851.2668
51432006.05.25 04:10modify8940.501.27881.27831.2668
51442006.05.25 09:20s/l8940.501.27831.27831.266833.3946815.79
51452006.05.25 09:20sell8950.501.27921.28271.2672
51462006.05.25 09:30modify8950.501.27921.27981.2672
51472006.05.25 10:20modify8950.501.27921.27951.2672
51482006.05.25 11:40s/l8950.501.27951.27951.2672-15.0046800.79
51492006.05.25 11:40sell8960.501.28011.28361.2681
51502006.05.25 11:59modify8960.501.28011.28231.2681
51512006.05.25 12:10modify8960.501.28011.28131.2681
51522006.05.25 13:10modify8960.501.28011.28001.2681
51532006.05.25 14:20modify8960.501.28011.27931.2681
51542006.05.25 15:10modify8960.501.28011.27891.2681
51552006.05.25 15:20s/l8960.501.27891.27891.268160.0046860.79
51562006.05.25 15:20sell8970.501.28041.28391.2684
51572006.05.25 15:30modify8970.501.28041.28171.2684
51582006.05.25 15:40modify8970.501.28041.28141.2684
51592006.05.25 15:59modify8970.501.28041.28091.2684
51602006.05.25 16:40modify8970.501.28041.28031.2684
51612006.05.25 17:30modify8970.501.28041.27911.2684
51622006.05.25 21:10s/l8970.501.27911.27911.268465.0046925.79
51632006.05.25 21:10sell8980.501.28181.28531.2698
51642006.05.25 21:20modify8980.501.28181.28401.2698
51652006.05.25 21:30modify8980.501.28181.28361.2698
51662006.05.25 21:40modify8980.501.28181.28141.2698
51672006.05.26 00:30s/l8980.501.28141.28141.269822.8046948.59
51682006.05.26 00:30sell8990.501.28301.28651.2710
51692006.05.26 00:40modify8990.501.28301.28561.2710
51702006.05.26 01:10modify8990.501.28301.28421.2710
51712006.05.26 02:20modify8990.501.28301.28321.2710
51722006.05.26 04:10modify8990.501.28301.28101.2710
51732006.05.26 05:40modify8990.501.28301.28091.2710
51742006.05.26 06:40modify8990.501.28301.28001.2710
51752006.05.26 09:20s/l8990.501.28001.28001.2710150.0047098.59
51762006.05.26 09:20sell9000.501.27981.28331.2678
51772006.05.26 09:30modify9000.501.27981.28051.2678
51782006.05.26 10:10s/l9000.501.28051.28051.2678-35.0047063.59
51792006.05.26 10:10sell9010.501.28181.28531.2698
51802006.05.26 10:20modify9010.501.28181.28111.2698
51812006.05.26 11:00s/l9010.501.28111.28111.269835.0047098.59
51822006.05.26 11:00sell9020.501.28131.28481.2693
51832006.05.26 11:10modify9020.501.28131.28471.2693
51842006.05.26 12:10modify9020.501.28131.28431.2693
51852006.05.26 13:10modify9020.501.28131.28421.2693
51862006.05.26 14:10modify9020.501.28131.28401.2693
51872006.05.26 15:40modify9020.501.28131.28241.2693
51882006.05.26 16:30modify9020.501.28131.28091.2693
51892006.05.26 16:40modify9020.501.28131.27651.2693
51902006.05.26 17:20modify9020.501.28131.27531.2693
51912006.05.26 17:30modify9020.501.28131.27371.2693
51922006.05.26 17:40s/l9020.501.27371.27371.2693380.0047478.59
51932006.05.26 17:40sell9030.501.27461.27811.2626
51942006.05.26 18:00modify9030.501.27461.27581.2626
51952006.05.26 18:40modify9030.501.27461.27571.2626
51962006.05.26 19:40modify9030.501.27461.27551.2626
51972006.05.26 20:30modify9030.501.27461.27521.2626
51982006.05.29 02:10s/l9030.501.27521.27521.2626-27.2047451.39
51992006.05.29 02:10sell9040.501.27551.27901.2635
52002006.05.29 02:20modify9040.501.27551.27821.2635
52012006.05.29 02:30modify9040.501.27551.27721.2635
52022006.05.29 03:20modify9040.501.27551.27701.2635
52032006.05.29 13:40s/l9040.501.27701.27701.2635-75.0047376.39
52042006.05.29 13:40sell9050.501.27691.28041.2649
52052006.05.29 14:00modify9050.501.27691.28011.2649
52062006.05.29 14:10modify9050.501.27691.27931.2649
52072006.05.29 16:10modify9050.501.27691.27901.2649
52082006.05.29 17:40modify9050.501.27691.27881.2649
52092006.05.29 18:30modify9050.501.27691.27841.2649
52102006.05.29 18:40modify9050.501.27691.27711.2649
52112006.05.30 04:30s/l9050.501.27711.27711.2649-7.2047369.18
52122006.05.30 04:30sell9060.501.27711.28061.2651
52132006.05.30 04:40modify9060.501.27711.27931.2651
52142006.05.30 05:40s/l9060.501.27931.27931.2651-110.0047259.18
52152006.05.30 05:40sell9070.501.28121.28471.2692
52162006.05.30 05:59modify9070.501.28121.28421.2692
52172006.05.30 06:10modify9070.501.28121.28401.2692
52182006.05.30 06:20modify9070.501.28121.28391.2692
52192006.05.30 07:10modify9070.501.28121.28381.2692
52202006.05.30 09:20s/l9070.501.28381.28381.2692-130.0047129.18
52212006.05.30 09:20sell9080.501.28421.28771.2722
52222006.05.30 10:00modify9080.501.28421.28731.2722
52232006.05.30 10:10modify9080.501.28421.28721.2722
52242006.05.30 12:40s/l9080.501.28721.28721.2722-150.0046979.18
52252006.05.30 12:40sell9090.501.28771.29121.2757
52262006.05.30 13:00modify9090.501.28771.29111.2757
52272006.05.30 13:10modify9090.501.28771.29021.2757
52282006.05.30 14:10modify9090.501.28771.28701.2757
52292006.05.30 14:40s/l9090.501.28701.28701.275735.0047014.18
52302006.05.30 14:40sell9100.501.28721.29071.2752
52312006.05.30 15:00modify9100.501.28721.28751.2752
52322006.05.30 15:10modify9100.501.28721.28551.2752
52332006.05.30 15:20modify9100.501.28721.28451.2752
52342006.05.30 15:30s/l9100.501.28451.28451.2752135.0047149.18
52352006.05.30 15:30sell9110.501.28551.28901.2735
52362006.05.30 15:40modify9110.501.28551.28821.2735
52372006.05.30 15:59modify9110.501.28551.28641.2735
52382006.05.30 16:10modify9110.501.28551.28631.2735
52392006.05.30 16:20s/l9110.501.28631.28631.2735-40.0047109.18
52402006.05.30 16:20sell9120.501.28781.29131.2758
52412006.05.30 16:30modify9120.501.28781.29041.2758
52422006.05.30 16:40modify9120.501.28781.28491.2758
52432006.05.30 16:59s/l9120.501.28491.28491.2758145.0047254.18
52442006.05.30 16:59sell9130.501.28741.29091.2754
52452006.05.30 17:10s/l9130.501.29091.29091.2754-175.0047079.18
52462006.05.30 17:10sell9140.501.29111.29461.2791
52472006.05.30 17:20modify9140.501.29111.29421.2791
52482006.05.30 17:30modify9140.501.29111.29101.2791
52492006.05.30 17:40modify9140.501.29111.28981.2791
52502006.05.30 18:30modify9140.501.29111.28961.2791
52512006.05.30 19:20modify9140.501.29111.28941.2791
52522006.05.31 02:20modify9140.501.29111.28931.2791
52532006.05.31 03:10modify9140.501.29111.28811.2791
52542006.05.31 03:40modify9140.501.29111.28791.2791
52552006.05.31 07:40s/l9140.501.28791.28791.2791162.8047241.98
52562006.05.31 07:40sell9150.501.28821.29171.2762
52572006.05.31 07:59modify9150.501.28821.29101.2762
52582006.05.31 08:10modify9150.501.28821.29061.2762
52592006.05.31 09:10modify9150.501.28821.29021.2762
52602006.05.31 09:40s/l9150.501.29021.29021.2762-100.0047141.98
52612006.05.31 09:40sell9160.501.29041.29391.2784
52622006.05.31 09:59modify9160.501.29041.29241.2784
52632006.05.31 10:10modify9160.501.29041.29111.2784
52642006.05.31 10:20modify9160.501.29041.29071.2784
52652006.05.31 11:10modify9160.501.29041.28911.2784
52662006.05.31 14:40modify9160.501.29041.28881.2784
52672006.05.31 16:20modify9160.501.29041.28801.2784
52682006.05.31 16:30s/l9160.501.28801.28801.2784120.0047261.98
52692006.05.31 16:30sell9170.501.28811.29161.2761
52702006.05.31 16:40modify9170.501.28811.28821.2761
52712006.05.31 17:10modify9170.501.28811.28691.2761
52722006.05.31 18:40modify9170.501.28811.28601.2761
52732006.05.31 21:20modify9170.501.28811.28581.2761
52742006.05.31 21:30modify9170.501.28811.28511.2761
52752006.05.31 21:40modify9170.501.28811.28441.2761
52762006.05.31 22:30modify9170.501.28811.28421.2761
52772006.06.01 03:10modify9170.501.28811.28401.2761
52782006.06.01 03:20modify9170.501.28811.28201.2761
52792006.06.01 03:30s/l9170.501.28201.28201.2761313.3947575.37
52802006.06.01 03:30sell9180.501.28201.28551.2700
52812006.06.01 03:40modify9180.501.28201.28361.2700
52822006.06.01 03:59modify9180.501.28201.28321.2700
52832006.06.01 04:00modify9180.501.28201.28311.2700
52842006.06.01 04:10modify9180.501.28201.28161.2700
52852006.06.01 05:40modify9180.501.28201.28111.2700
52862006.06.01 06:30modify9180.501.28201.27961.2700
52872006.06.01 06:40modify9180.501.28201.27921.2700
52882006.06.01 10:20modify9180.501.28201.27901.2700
52892006.06.01 11:20s/l9180.501.27901.27901.2700150.0047725.37
52902006.06.01 11:20sell9190.501.28001.28351.2680
52912006.06.01 11:59modify9190.501.28001.28221.2680
52922006.06.01 12:30modify9190.501.28001.28101.2680
52932006.06.01 13:20modify9190.501.28001.27951.2680
52942006.06.01 14:10modify9190.501.28001.27731.2680
52952006.06.01 15:40modify9190.501.28001.27591.2680
52962006.06.01 17:10s/l9190.501.27591.27591.2680205.0047930.37
52972006.06.01 17:10sell9200.501.28221.28571.2702
52982006.06.01 17:20modify9200.501.28221.28251.2702
52992006.06.01 17:30modify9200.501.28221.27861.2702
53002006.06.01 17:40modify9200.501.28221.27701.2702
53012006.06.01 17:59s/l9200.501.27701.27701.2702260.0048190.37
53022006.06.01 17:59sell9210.501.28161.28511.2696
53032006.06.01 18:20modify9210.501.28161.28471.2696
53042006.06.01 18:30modify9210.501.28161.28401.2696
53052006.06.01 20:10modify9210.501.28161.28331.2696
53062006.06.01 22:40modify9210.501.28161.28261.2696
53072006.06.02 07:10s/l9210.501.28261.28261.2696-47.2048143.16
53082006.06.02 07:10sell9220.501.28301.28651.2710
53092006.06.02 07:20modify9220.501.28301.28531.2710
53102006.06.02 07:30modify9220.501.28301.28501.2710
53112006.06.02 07:40modify9220.501.28301.28481.2710
53122006.06.02 09:10modify9220.501.28301.28371.2710
53132006.06.02 09:30modify9220.501.28301.28321.2710
53142006.06.02 15:20s/l9220.501.28321.28321.2710-10.0048133.16
53152006.06.02 15:20sell9230.501.29211.29561.2801
53162006.06.02 15:40modify9230.501.29211.29161.2801
53172006.06.02 15:59s/l9230.501.29161.29161.280125.0048158.16
53182006.06.02 15:59sell9240.501.29231.29581.2803
53192006.06.02 16:10modify9240.501.29231.29461.2803
53202006.06.02 16:30modify9240.501.29231.29371.2803
53212006.06.02 17:10modify9240.501.29231.29331.2803
53222006.06.02 17:20modify9240.501.29231.29321.2803
53232006.06.02 17:40s/l9240.501.29321.29321.2803-45.0048113.16
53242006.06.02 17:40sell9250.501.29391.29741.2819
53252006.06.02 18:00modify9250.501.29391.29681.2819
53262006.06.02 18:10modify9250.501.29391.29451.2819
53272006.06.05 03:30s/l9250.501.29451.29451.2819-27.2048085.96
53282006.06.05 03:30sell9260.501.29431.29781.2823
53292006.06.05 03:40modify9260.501.29431.29611.2823
53302006.06.05 09:40s/l9260.501.29611.29611.2823-90.0047995.96
53312006.06.05 09:40sell9270.501.29621.29971.2842
53322006.06.05 10:00modify9270.501.29621.29831.2842
53332006.06.05 10:10modify9270.501.29621.29711.2842
53342006.06.05 10:30s/l9270.501.29711.29711.2842-45.0047950.96
53352006.06.05 10:30sell9280.501.29811.30161.2861
53362006.06.05 10:40modify9280.501.29811.30101.2861
53372006.06.05 11:00modify9280.501.29811.30021.2861
53382006.06.05 11:10modify9280.501.29811.29881.2861
53392006.06.05 15:10modify9280.501.29811.29811.2861
53402006.06.05 15:40modify9280.501.29811.29701.2861
53412006.06.05 16:30modify9280.501.29811.29651.2861
53422006.06.05 16:40modify9280.501.29811.29601.2861
53432006.06.05 17:10s/l9280.501.29601.29601.2861105.0048055.96
53442006.06.05 17:10sell9290.501.29591.29941.2839
53452006.06.05 17:20modify9290.501.29591.29901.2839
53462006.06.05 17:30modify9290.501.29591.29841.2839
53472006.06.05 17:40modify9290.501.29591.29681.2839
53482006.06.05 20:40s/l9290.501.29681.29681.2839-45.0048010.96
53492006.06.05 20:40sell9300.501.29661.30011.2846
53502006.06.05 20:59modify9300.501.29661.29991.2846
53512006.06.05 21:10modify9300.501.29661.29491.2846
53522006.06.05 21:40s/l9300.501.29491.29491.284685.0048095.96
53532006.06.05 21:40sell9310.501.29661.30011.2846
53542006.06.05 21:59modify9310.501.29661.29591.2846
53552006.06.05 22:00modify9310.501.29661.29581.2846
53562006.06.05 22:10modify9310.501.29661.29491.2846
53572006.06.05 23:40modify9310.501.29661.29421.2846
53582006.06.06 00:30modify9310.501.29661.29411.2846
53592006.06.06 00:40modify9310.501.29661.29391.2846
53602006.06.06 01:20modify9310.501.29661.29351.2846
53612006.06.06 01:30modify9310.501.29661.29331.2846
53622006.06.06 01:40modify9310.501.29661.29321.2846
53632006.06.06 02:40modify9310.501.29661.29311.2846
53642006.06.06 03:40modify9310.501.29661.29281.2846
53652006.06.06 04:30modify9310.501.29661.29271.2846
53662006.06.06 04:40modify9310.501.29661.29241.2846
53672006.06.06 06:30modify9310.501.29661.29211.2846
53682006.06.06 09:20s/l9310.501.29211.29211.2846227.8048323.76
53692006.06.06 09:20sell9320.501.29311.29661.2811
53702006.06.06 09:30modify9320.501.29311.29381.2811
53712006.06.06 10:40s/l9320.501.29381.29381.2811-35.0048288.76
53722006.06.06 10:40sell9330.501.29361.29711.2816
53732006.06.06 11:00modify9330.501.29361.29561.2816
53742006.06.06 11:10modify9330.501.29361.29321.2816
53752006.06.06 12:10modify9330.501.29361.29261.2816
53762006.06.06 13:10modify9330.501.29361.29011.2816
53772006.06.06 13:40modify9330.501.29361.28931.2816
53782006.06.06 15:20modify9330.501.29361.28891.2816
53792006.06.06 15:30modify9330.501.29361.28851.2816
53802006.06.06 15:40modify9330.501.29361.28671.2816
53812006.06.06 16:40modify9330.501.29361.28561.2816
53822006.06.06 17:40t/p9330.501.28161.28561.2816600.0048888.76
53832006.06.06 17:40sell9340.501.28081.28431.2688
53842006.06.06 19:10s/l9340.501.28431.28431.2688-175.0048713.76
53852006.06.06 19:10sell9350.501.28411.28761.2721
53862006.06.06 19:20modify9350.501.28411.28681.2721
53872006.06.06 19:40modify9350.501.28411.28551.2721
53882006.06.07 00:20modify9350.501.28411.28461.2721
53892006.06.07 01:10modify9350.501.28411.28411.2721
53902006.06.07 09:40modify9350.501.28411.28181.2721
53912006.06.07 10:20s/l9350.501.28181.28181.2721117.8048831.55
53922006.06.07 10:20sell9360.501.28201.28551.2700
53932006.06.07 10:30modify9360.501.28201.28431.2700
53942006.06.07 10:40modify9360.501.28201.28241.2700
53952006.06.07 11:10s/l9360.501.28241.28241.2700-20.0048811.55
53962006.06.07 11:10sell9370.501.28281.28631.2708
53972006.06.07 11:20modify9370.501.28281.28621.2708
53982006.06.07 11:30modify9370.501.28281.28581.2708
53992006.06.07 11:40modify9370.501.28281.28481.2708
54002006.06.07 13:20modify9370.501.28281.28371.2708
54012006.06.07 14:10modify9370.501.28281.28071.2708
54022006.06.07 14:20s/l9370.501.28071.28071.2708105.0048916.55
54032006.06.07 14:20sell9380.501.28091.28441.2689
54042006.06.07 14:30modify9380.501.28091.28421.2689
54052006.06.07 15:00modify9380.501.28091.28161.2689
54062006.06.07 15:40modify9380.501.28091.28141.2689
54072006.06.07 16:40modify9380.501.28091.27981.2689
54082006.06.07 18:10s/l9380.501.27981.27981.268955.0048971.55
54092006.06.07 18:10sell9390.501.28091.28441.2689
54102006.06.07 18:20modify9390.501.28091.28171.2689
54112006.06.07 18:40modify9390.501.28091.28111.2689
54122006.06.07 19:20s/l9390.501.28111.28111.2689-10.0048961.55
54132006.06.07 19:20sell9400.501.28161.28511.2696
54142006.06.07 19:30modify9400.501.28161.28351.2696
54152006.06.07 20:20modify9400.501.28161.28311.2696
54162006.06.07 21:10modify9400.501.28161.28251.2696
54172006.06.07 23:10modify9400.501.28161.28201.2696
54182006.06.08 04:10modify9400.501.28161.28101.2696
54192006.06.08 09:20modify9400.501.28161.28021.2696
54202006.06.08 09:30s/l9400.501.28021.28021.269678.3949039.94
54212006.06.08 09:30sell9410.501.28021.28371.2682
54222006.06.08 09:40modify9410.501.28021.28231.2682
54232006.06.08 10:00modify9410.501.28021.28121.2682
54242006.06.08 10:10modify9410.501.28021.27841.2682
54252006.06.08 14:20modify9410.501.28021.27651.2682
54262006.06.08 14:30s/l9410.501.27651.27651.2682185.0049224.94
54272006.06.08 14:30sell9420.501.27631.27981.2643
54282006.06.08 14:40modify9420.501.27631.27961.2643
54292006.06.08 15:00modify9420.501.27631.27751.2643
54302006.06.08 15:10modify9420.501.27631.26881.2643
54312006.06.08 15:20s/l9420.501.26881.26881.2643375.0049599.94
54322006.06.08 15:20sell9430.501.27411.27761.2621
54332006.06.08 15:30modify9430.501.27411.27691.2621
54342006.06.08 15:40modify9430.501.27411.27401.2621
54352006.06.08 15:59modify9430.501.27411.27231.2621
54362006.06.08 16:00modify9430.501.27411.27221.2621
54372006.06.08 16:30modify9430.501.27411.27121.2621
54382006.06.08 16:40modify9430.501.27411.26621.2621
54392006.06.08 17:10s/l9430.501.26621.26621.2621395.0049994.94
54402006.06.08 17:10sell9440.501.26651.27001.2545
54412006.06.08 17:30modify9440.501.26651.26901.2545
54422006.06.08 17:40modify9440.501.26651.26701.2545
54432006.06.08 18:40modify9440.501.26651.26621.2545
54442006.06.08 19:10s/l9440.501.26621.26621.254515.0050009.94
54452006.06.08 19:10sell9450.501.26731.27081.2553
54462006.06.08 19:20modify9450.501.26731.26951.2553
54472006.06.08 19:30modify9450.501.26731.26831.2553
54482006.06.08 19:40modify9450.501.26731.26811.2553
54492006.06.08 20:20modify9450.501.26731.26731.2553
54502006.06.08 20:30modify9450.501.26731.26701.2553
54512006.06.09 09:10modify9450.501.26731.26691.2553
54522006.06.09 09:20modify9450.501.26731.26621.2553
54532006.06.09 10:40s/l9450.501.26621.26621.255357.8050067.74
54542006.06.09 10:40sell9460.501.26601.26951.2540
54552006.06.09 10:59modify9460.501.26601.26891.2540
54562006.06.09 11:10modify9460.501.26601.26811.2540
54572006.06.09 15:10modify9460.501.26601.26451.2540
54582006.06.09 15:20modify9460.501.26601.26301.2540
54592006.06.09 15:30s/l9460.501.26301.26301.2540150.0050217.74
54602006.06.09 15:30sell9470.501.26701.27051.2550
54612006.06.09 15:40modify9470.501.26701.26511.2550
54622006.06.09 15:59modify9470.501.26701.26431.2550
54632006.06.09 16:00modify9470.501.26701.26421.2550
54642006.06.09 16:10modify9470.501.26701.26381.2550
54652006.06.09 16:20s/l9470.501.26381.26381.2550160.0050377.74
54662006.06.09 16:20sell9480.501.26741.27091.2554
54672006.06.09 16:30modify9480.501.26741.26571.2554
54682006.06.09 16:59s/l9480.501.26571.26571.255485.0050462.74
54692006.06.09 16:59sell9490.501.26621.26971.2542
54702006.06.09 17:40modify9490.501.26621.26671.2542
54712006.06.09 18:30modify9490.501.26621.26541.2542
54722006.06.09 20:00close9490.501.26471.26541.254275.0050537.74
54732006.06.09 20:10buy9500.501.26381.26031.2758
54742006.06.09 20:20modify9500.501.26381.26131.2758
54752006.06.09 21:10modify9500.501.26381.26141.2758
54762006.06.09 22:10modify9500.501.26381.26161.2758
54772006.06.12 00:20s/l9500.501.26161.26161.2758-113.7850423.96
54782006.06.12 00:20buy9510.501.26141.25791.2734
54792006.06.12 00:30modify9510.501.26141.25901.2734
54802006.06.12 03:10modify9510.501.26141.25921.2734
54812006.06.12 03:20modify9510.501.26141.25931.2734
54822006.06.12 04:10modify9510.501.26141.25971.2734
54832006.06.12 05:40modify9510.501.26141.25981.2734
54842006.06.12 08:20modify9510.501.26141.25991.2734
54852006.06.12 08:40modify9510.501.26141.26011.2734
54862006.06.12 09:10modify9510.501.26141.26101.2734
54872006.06.12 09:40modify9510.501.26141.26181.2734
54882006.06.12 10:10s/l9510.501.26181.26181.273420.0050443.96
54892006.06.12 10:10buy9520.501.26131.25781.2733
54902006.06.12 10:30modify9520.501.26131.26031.2733
54912006.06.12 12:40s/l9520.501.26031.26031.2733-50.0050393.96
54922006.06.12 12:40buy9530.501.26031.25681.2723
54932006.06.12 13:00modify9530.501.26031.25721.2723
54942006.06.12 13:10modify9530.501.26031.25731.2723
54952006.06.12 13:20modify9530.501.26031.25791.2723
54962006.06.12 14:40s/l9530.501.25791.25791.2723-120.0050273.96
54972006.06.12 14:40buy9540.501.25751.25401.2695
54982006.06.12 14:59modify9540.501.25751.25451.2695
54992006.06.12 15:10modify9540.501.25751.25491.2695
55002006.06.12 15:20modify9540.501.25751.25551.2695
55012006.06.12 16:10modify9540.501.25751.25741.2695
55022006.06.12 18:20s/l9540.501.25741.25741.2695-5.0050268.96
55032006.06.12 18:20buy9550.501.25741.25391.2694
55042006.06.12 18:30modify9550.501.25741.25431.2694
55052006.06.12 19:00modify9550.501.25741.25511.2694
55062006.06.12 19:20modify9550.501.25741.25521.2694
55072006.06.12 19:30modify9550.501.25741.25611.2694
55082006.06.12 20:20modify9550.501.25741.25651.2694
55092006.06.12 21:10modify9550.501.25741.25831.2694
55102006.06.13 00:10s/l9550.501.25831.25831.269441.2250310.18
55112006.06.13 00:10buy9560.501.25781.25431.2698
55122006.06.13 00:30modify9560.501.25781.25551.2698
55132006.06.13 03:10modify9560.501.25781.25631.2698
55142006.06.13 09:40s/l9560.501.25631.25631.2698-75.0050235.18
55152006.06.13 09:40buy9570.501.25651.25301.2685
55162006.06.13 09:59modify9570.501.25651.25311.2685
55172006.06.13 10:00modify9570.501.25651.25321.2685
55182006.06.13 10:10modify9570.501.25651.25451.2685
55192006.06.13 10:20modify9570.501.25651.25521.2685
55202006.06.13 11:10modify9570.501.25651.25571.2685
55212006.06.13 12:20modify9570.501.25651.25661.2685
55222006.06.13 12:30s/l9570.501.25661.25661.26855.0050240.18
55232006.06.13 12:30buy9580.501.25681.25331.2688
55242006.06.13 12:40modify9580.501.25681.25461.2688
55252006.06.13 13:00modify9580.501.25681.25611.2688
55262006.06.13 13:10modify9580.501.25681.25701.2688
55272006.06.13 13:40modify9580.501.25681.25731.2688
55282006.06.13 15:10s/l9580.501.25731.25731.268825.0050265.18
55292006.06.13 15:10buy9590.501.25481.25131.2668
55302006.06.13 15:20modify9590.501.25481.25261.2668
55312006.06.13 15:30modify9590.501.25481.25491.2668
55322006.06.13 16:20modify9590.501.25481.25781.2668
55332006.06.13 16:40s/l9590.501.25781.25781.2668150.0050415.18
55342006.06.13 16:40buy9600.501.25701.25351.2690
55352006.06.13 17:00modify9600.501.25701.25671.2690
55362006.06.13 17:10modify9600.501.25701.25801.2690
55372006.06.13 17:30s/l9600.501.25801.25801.269050.0050465.18
55382006.06.13 17:30buy9610.501.25751.25401.2695
55392006.06.13 18:40modify9610.501.25751.25441.2695
55402006.06.13 19:30modify9610.501.25751.25521.2695
55412006.06.13 20:10s/l9610.501.25521.25521.2695-115.0050350.18
55422006.06.13 20:10buy9620.501.25391.25041.2659
55432006.06.13 20:20modify9620.501.25391.25351.2659
55442006.06.13 20:30s/l9620.501.25351.25351.2659-20.0050330.18
55452006.06.13 20:30buy9630.501.25301.24951.2650
55462006.06.13 20:40modify9630.501.25301.25061.2650
55472006.06.13 21:00modify9630.501.25301.25091.2650
55482006.06.13 21:10modify9630.501.25301.25151.2650
55492006.06.14 02:20modify9630.501.25301.25161.2650
55502006.06.14 03:40modify9630.501.25301.25171.2650
55512006.06.14 04:40modify9630.501.25301.25221.2650
55522006.06.14 07:10modify9630.501.25301.25231.2650
55532006.06.14 07:30modify9630.501.25301.25251.2650
55542006.06.14 07:40modify9630.501.25301.25361.2650
55552006.06.14 08:30modify9630.501.25301.25421.2650
55562006.06.14 09:40modify9630.501.25301.25551.2650
55572006.06.14 10:30modify9630.501.25301.25641.2650
55582006.06.14 10:40modify9630.501.25301.25661.2650
55592006.06.14 11:40modify9630.501.25301.25711.2650
55602006.06.14 14:10s/l9630.501.25711.25711.2650201.2250531.40
55612006.06.14 14:10buy9640.501.25721.25371.2692
55622006.06.14 14:20modify9640.501.25721.25451.2692
55632006.06.14 15:10modify9640.501.25721.25491.2692
55642006.06.14 15:40s/l9640.501.25491.25491.2692-115.0050416.40
55652006.06.14 15:40buy9650.501.25371.25021.2657
55662006.06.14 15:59modify9650.501.25371.25061.2657
55672006.06.14 16:20modify9650.501.25371.26151.2657
55682006.06.14 16:30s/l9650.501.26151.26151.2657390.0050806.40
55692006.06.14 16:30buy9660.501.25351.25001.2655
55702006.06.14 16:40modify9660.501.25351.25041.2655
55712006.06.14 16:59modify9660.501.25351.25891.2655
55722006.06.14 17:00modify9660.501.25351.25901.2655
55732006.06.14 17:10modify9660.501.25351.26041.2655
55742006.06.14 21:10s/l9660.501.26041.26041.2655345.0051151.40
55752006.06.14 21:10buy9670.501.26061.25711.2726
55762006.06.14 21:30modify9670.501.26061.25861.2726
55772006.06.15 09:10modify9670.501.26061.25981.2726
55782006.06.15 14:20s/l9670.501.25981.25981.2726-51.3451100.06
55792006.06.15 14:20buy9680.501.26001.25651.2720
55802006.06.15 14:40modify9680.501.26001.25781.2720
55812006.06.15 14:59modify9680.501.26001.25841.2720
55822006.06.15 15:10s/l9680.501.25841.25841.2720-80.0051020.06
55832006.06.15 15:10buy9690.501.25821.25471.2702
55842006.06.15 15:30modify9690.501.25821.25961.2702
55852006.06.15 16:20modify9690.501.25821.26251.2702
55862006.06.15 16:30s/l9690.501.26251.26251.2702215.0051235.06
55872006.06.15 16:30buy9700.501.26191.25841.2739
55882006.06.15 16:40modify9700.501.26191.26251.2739
55892006.06.15 17:20s/l9700.501.26251.26251.273930.0051265.06
55902006.06.15 17:20buy9710.501.26211.25861.2741
55912006.06.15 17:30modify9710.501.26211.26081.2741
55922006.06.15 17:40modify9710.501.26211.26121.2741
55932006.06.15 18:10s/l9710.501.26121.26121.2741-45.0051220.06
55942006.06.15 18:10buy9720.501.26051.25701.2725
55952006.06.15 18:20modify9720.501.26051.25711.2725
55962006.06.15 18:30modify9720.501.26051.25721.2725
55972006.06.15 18:40modify9720.501.26051.25931.2725
55982006.06.15 20:20modify9720.501.26051.25951.2725
55992006.06.15 23:30modify9720.501.26051.26051.2725
56002006.06.16 02:30modify9720.501.26051.26101.2725
56012006.06.16 03:20modify9720.501.26051.26131.2725
56022006.06.16 03:40modify9720.501.26051.26141.2725
56032006.06.16 08:10modify9720.501.26051.26171.2725
56042006.06.16 09:30modify9720.501.26051.26281.2725
56052006.06.16 10:20modify9720.501.26051.26311.2725
56062006.06.16 11:40modify9720.501.26051.26381.2725
56072006.06.16 15:10s/l9720.501.26381.26381.2725161.2251381.28
56082006.06.16 15:10buy9730.501.26401.26051.2760
56092006.06.16 15:20modify9730.501.26401.26261.2760
56102006.06.16 16:30s/l9730.501.26261.26261.2760-70.0051311.28
56112006.06.16 16:30buy9740.501.26221.25871.2742
56122006.06.16 16:40modify9740.501.26221.25921.2742
56132006.06.16 17:10modify9740.501.26221.26091.2742
56142006.06.16 21:20modify9740.501.26221.26181.2742
56152006.06.19 01:20modify9740.501.26221.26191.2742
56162006.06.19 03:10s/l9740.501.26191.26191.2742-18.7851292.50
56172006.06.19 03:10buy9750.501.26161.25811.2736
56182006.06.19 03:30modify9750.501.26161.26031.2736
56192006.06.19 04:10s/l9750.501.26031.26031.2736-65.0051227.50
56202006.06.19 04:10buy9760.501.25771.25421.2697
56212006.06.19 04:20modify9760.501.25771.25781.2697
56222006.06.19 04:30s/l9760.501.25781.25781.26975.0051232.50
56232006.06.19 04:30buy9770.501.25671.25321.2687
56242006.06.19 04:40modify9770.501.25671.25401.2687
56252006.06.19 04:59modify9770.501.25671.25431.2687
56262006.06.19 05:00modify9770.501.25671.25441.2687
56272006.06.19 05:10modify9770.501.25671.25521.2687
56282006.06.19 06:20modify9770.501.25671.25531.2687
56292006.06.19 08:10modify9770.501.25671.25631.2687
56302006.06.19 09:20modify9770.501.25671.25661.2687
56312006.06.19 09:30modify9770.501.25671.25701.2687
56322006.06.19 09:40modify9770.501.25671.25731.2687
56332006.06.19 10:40modify9770.501.25671.25761.2687
56342006.06.19 15:40s/l9770.501.25761.25761.268745.0051277.50
56352006.06.19 15:40buy9780.501.25681.25331.2688
56362006.06.19 15:59modify9780.501.25681.25341.2688
56372006.06.19 16:40modify9780.501.25681.25381.2688
56382006.06.19 18:20modify9780.501.25681.25421.2688
56392006.06.19 19:10modify9780.501.25681.25471.2688
56402006.06.19 21:30modify9780.501.25681.25491.2688
56412006.06.19 22:20modify9780.501.25681.25501.2688
56422006.06.19 23:40modify9780.501.25681.25541.2688
56432006.06.20 08:30modify9780.501.25681.25571.2688
56442006.06.20 09:20modify9780.501.25681.25591.2688
56452006.06.20 10:40modify9780.501.25681.25621.2688
56462006.06.20 12:10s/l9780.501.25621.25621.2688-33.7851243.72
56472006.06.20 12:10buy9790.501.25561.25211.2676
56482006.06.20 12:30modify9790.501.25561.25411.2676
56492006.06.20 15:30s/l9790.501.25411.25411.2676-75.0051168.72
56502006.06.20 15:30buy9800.501.25401.25051.2660
56512006.06.20 15:40modify9800.501.25401.25091.2660
56522006.06.20 15:59modify9800.501.25401.25311.2660
56532006.06.20 16:10modify9800.501.25401.25421.2660
56542006.06.20 17:30modify9800.501.25401.25441.2660
56552006.06.20 17:40modify9800.501.25401.25501.2660
56562006.06.20 19:40modify9800.501.25401.25561.2660
56572006.06.20 20:30modify9800.501.25401.25831.2660
56582006.06.20 22:10s/l9800.501.25831.25831.2660215.0051383.72
56592006.06.20 22:10buy9810.501.25851.25501.2705
56602006.06.20 22:30modify9810.501.25851.25521.2705
56612006.06.20 22:40modify9810.501.25851.25551.2705
56622006.06.21 02:10modify9810.501.25851.25671.2705
56632006.06.21 04:30modify9810.501.25851.25681.2705
56642006.06.21 04:40modify9810.501.25851.25821.2705
56652006.06.21 05:30modify9810.501.25851.25961.2705
56662006.06.21 06:40modify9810.501.25851.25971.2705
56672006.06.21 12:10modify9810.501.25851.26081.2705
56682006.06.21 16:20modify9810.501.25851.26171.2705
56692006.06.21 18:30modify9810.501.25851.26321.2705
56702006.06.21 19:20modify9810.501.25851.26371.2705
56712006.06.21 20:40modify9810.501.25851.26431.2705
56722006.06.22 08:40modify9810.501.25851.26451.2705
56732006.06.22 10:10s/l9810.501.26451.26451.2705284.8851668.60
56742006.06.22 10:10buy9820.501.26381.26031.2758
56752006.06.22 10:20modify9820.501.26381.26171.2758
56762006.06.22 10:30modify9820.501.26381.26321.2758
56772006.06.22 12:40s/l9820.501.26321.26321.2758-30.0051638.60
56782006.06.22 12:40buy9830.501.26281.25931.2748
56792006.06.22 12:59modify9830.501.26281.25991.2748
56802006.06.22 13:20modify9830.501.26281.26001.2748
56812006.06.22 13:30s/l9830.501.26001.26001.2748-140.0051498.60
56822006.06.22 13:30buy9840.501.25851.25501.2705
56832006.06.22 14:00modify9840.501.25851.25621.2705
56842006.06.22 14:10modify9840.501.25851.25651.2705
56852006.06.22 16:30s/l9840.501.25651.25651.2705-100.0051398.60
56862006.06.22 16:30buy9850.501.25671.25321.2687
56872006.06.22 16:59modify9850.501.25671.25341.2687
56882006.06.22 17:00modify9850.501.25671.25351.2687
56892006.06.22 17:10modify9850.501.25671.25451.2687
56902006.06.22 18:10modify9850.501.25671.25571.2687
56912006.06.22 19:10modify9850.501.25671.25601.2687
56922006.06.23 04:20s/l9850.501.25601.25601.2687-38.7851359.82
56932006.06.23 04:20buy9860.501.25611.25261.2681
56942006.06.23 04:30modify9860.501.25611.25411.2681
56952006.06.23 07:10modify9860.501.25611.25451.2681
56962006.06.23 09:30modify9860.501.25611.25501.2681
56972006.06.23 09:40modify9860.501.25611.25541.2681
56982006.06.23 11:10s/l9860.501.25541.25541.2681-35.0051324.82
56992006.06.23 11:10buy9870.501.25481.25131.2668
57002006.06.23 11:20modify9870.501.25481.25201.2668
57012006.06.23 11:40modify9870.501.25481.25361.2668
57022006.06.23 13:40s/l9870.501.25361.25361.2668-60.0051264.82
57032006.06.23 13:40buy9880.501.25371.25021.2657
57042006.06.23 13:59modify9880.501.25371.25091.2657
57052006.06.23 14:10modify9880.501.25371.25111.2657
57062006.06.23 14:30s/l9880.501.25111.25111.2657-130.0051134.82
57072006.06.23 14:30buy9890.501.25101.24751.2630
57082006.06.23 16:10modify9890.501.25101.24901.2630
57092006.06.23 17:10modify9890.501.25101.24991.2630
57102006.06.26 10:10modify9890.501.25101.25521.2630
57112006.06.26 10:20s/l9890.501.25521.25521.2630206.2251341.04
57122006.06.26 10:20buy9900.501.25271.24921.2647
57132006.06.26 11:00modify9900.501.25271.25351.2647
57142006.06.26 11:40modify9900.501.25271.25461.2647
57152006.06.26 12:20s/l9900.501.25461.25461.264795.0051436.04
57162006.06.26 12:20buy9910.501.25421.25071.2662
57172006.06.26 12:30modify9910.501.25421.25101.2662
57182006.06.26 12:40modify9910.501.25421.25351.2662
57192006.06.26 13:30modify9910.501.25421.25421.2662
57202006.06.26 16:30modify9910.501.25421.25431.2662
57212006.06.26 17:10s/l9910.501.25431.25431.26625.0051441.04
57222006.06.26 17:10buy9920.501.25431.25081.2663
57232006.06.26 17:20modify9920.501.25431.25241.2663
57242006.06.26 19:10modify9920.501.25431.25291.2663
57252006.06.26 19:20modify9920.501.25431.25331.2663
57262006.06.26 20:10modify9920.501.25431.25711.2663
57272006.06.26 20:30s/l9920.501.25711.25711.2663140.0051581.04
57282006.06.26 20:30buy9930.501.25651.25301.2685
57292006.06.26 20:40modify9930.501.25651.25401.2685
57302006.06.26 21:00modify9930.501.25651.25581.2685
57312006.06.26 21:40modify9930.501.25651.25631.2685
57322006.06.27 02:40modify9930.501.25651.25761.2685
57332006.06.27 03:40modify9930.501.25651.25831.2685
57342006.06.27 04:40modify9930.501.25651.25851.2685
57352006.06.27 10:40s/l9930.501.25851.25851.268596.2251677.26
57362006.06.27 10:40buy9940.501.25831.25481.2703
57372006.06.27 10:59modify9940.501.25831.25611.2703
57382006.06.27 11:10modify9940.501.25831.25821.2703
57392006.06.27 11:30s/l9940.501.25821.25821.2703-5.0051672.26
57402006.06.27 11:30buy9950.501.25771.25421.2697
57412006.06.27 11:40modify9950.501.25771.25641.2697
57422006.06.27 13:40s/l9950.501.25641.25641.2697-65.0051607.26
57432006.06.27 13:40buy9960.501.25651.25301.2685
57442006.06.27 13:59modify9960.501.25651.25371.2685
57452006.06.27 14:00modify9960.501.25651.25381.2685
57462006.06.27 14:10modify9960.501.25651.25461.2685
57472006.06.27 15:10modify9960.501.25651.25631.2685
57482006.06.27 15:40s/l9960.501.25631.25631.2685-10.0051597.26
57492006.06.27 15:40buy9970.501.25651.25301.2685
57502006.06.27 15:59modify9970.501.25651.25571.2685
57512006.06.27 16:10modify9970.501.25651.25691.2685
57522006.06.27 17:40modify9970.501.25651.25751.2685
57532006.06.27 23:30s/l9970.501.25751.25751.268550.0051647.26
57542006.06.27 23:30buy9980.501.25761.25411.2696
57552006.06.27 23:40modify9980.501.25761.25431.2696
57562006.06.27 23:59modify9980.501.25761.25441.2696
57572006.06.28 00:00modify9980.501.25761.25461.2696
57582006.06.28 00:10modify9980.501.25761.25531.2696
57592006.06.28 10:40s/l9980.501.25531.25531.2696-118.7851528.48
57602006.06.28 10:40buy9990.501.25541.25191.2674
57612006.06.28 11:00modify9990.501.25541.25291.2674
57622006.06.28 11:10modify9990.501.25541.25411.2674
57632006.06.28 17:40s/l9990.501.25411.25411.2674-65.0051463.48
57642006.06.28 17:40buy10000.501.25171.24821.2637
57652006.06.28 17:59modify10000.501.25171.24931.2637
57662006.06.28 18:10modify10000.501.25171.25031.2637
57672006.06.28 18:20modify10000.501.25171.25061.2637
57682006.06.28 19:10modify10000.501.25171.25101.2637
57692006.06.28 21:10modify10000.501.25171.25231.2637
57702006.06.28 22:40modify10000.501.25171.25241.2637
57712006.06.28 23:40modify10000.501.25171.25251.2637
57722006.06.29 00:30modify10000.501.25171.25261.2637
57732006.06.29 12:30s/l10000.501.25261.25261.263733.6651497.14
57742006.06.29 12:30buy10010.501.25261.24911.2646
57752006.06.29 12:40modify10010.501.25261.25111.2646
57762006.06.29 15:10modify10010.501.25261.25201.2646
57772006.06.29 21:10modify10010.501.25261.25521.2646
57782006.06.29 21:20modify10010.501.25261.26071.2646
57792006.06.29 21:30s/l10010.501.26071.26071.2646405.0051902.14
57802006.06.29 21:30buy10020.501.25241.24891.2644
57812006.06.29 21:40t/p10020.501.26441.24891.2644600.0052502.14
57822006.06.29 21:40buy10030.501.26711.26361.2791
57832006.06.30 03:20modify10030.501.26711.26401.2791
57842006.06.30 03:30modify10030.501.26711.26421.2791
57852006.06.30 04:10modify10030.501.26711.26641.2791
57862006.06.30 04:20modify10030.501.26711.26821.2791
57872006.06.30 04:30s/l10030.501.26821.26821.279151.2252553.36
57882006.06.30 04:30buy10040.501.26731.26381.2793
57892006.06.30 04:40modify10040.501.26731.26641.2793
57902006.06.30 04:59modify10040.501.26731.26741.2793
57912006.06.30 05:00modify10040.501.26731.26751.2793
57922006.06.30 05:40modify10040.501.26731.26811.2793
57932006.06.30 06:40modify10040.501.26731.26881.2793
57942006.06.30 08:20modify10040.501.26731.27001.2793
57952006.06.30 09:20s/l10040.501.27001.27001.2793135.0052688.36
57962006.06.30 09:20buy10050.501.26981.26631.2818
57972006.06.30 09:30modify10050.501.26981.26831.2818
57982006.06.30 09:40modify10050.501.26981.26941.2818
57992006.06.30 15:10modify10050.501.26981.27351.2818
58002006.06.30 15:20s/l10050.501.27351.27351.2818185.0052873.36
58012006.06.30 15:20buy10060.501.27061.26711.2826
58022006.06.30 15:30modify10060.501.27061.27031.2826
58032006.06.30 15:59modify10060.501.27061.27131.2826
58042006.06.30 16:00modify10060.501.27061.27141.2826
58052006.06.30 16:10modify10060.501.27061.27271.2826
58062006.06.30 16:20modify10060.501.27061.27361.2826
58072006.06.30 17:00modify10060.501.27061.27371.2826
58082006.06.30 17:40modify10060.501.27061.27561.2826
58092006.06.30 21:20modify10060.501.27061.27571.2826
58102006.07.03 00:20modify10060.501.27061.27581.2826
58112006.07.03 03:20modify10060.501.27061.27601.2826
58122006.07.03 09:30modify10060.501.27061.27661.2826
58132006.07.03 11:30s/l10060.501.27661.27661.2826296.2253169.58
58142006.07.03 11:30buy10070.501.27661.27311.2886
58152006.07.03 11:40modify10070.501.27661.27461.2886
58162006.07.03 13:10modify10070.501.27661.27491.2886
58172006.07.03 13:20modify10070.501.27661.27701.2886
58182006.07.03 13:40s/l10070.501.27701.27701.288620.0053189.58
58192006.07.03 13:40buy10080.501.27681.27331.2888
58202006.07.03 13:59modify10080.501.27681.27611.2888
58212006.07.03 14:00modify10080.501.27681.27621.2888
58222006.07.03 14:10modify10080.501.27681.27741.2888
58232006.07.03 17:20modify10080.501.27681.27821.2888
58242006.07.03 17:30modify10080.501.27681.27891.2888
58252006.07.03 18:30s/l10080.501.27891.27891.2888105.0053294.58
58262006.07.03 18:30buy10090.501.27851.27501.2905
58272006.07.03 18:59modify10090.501.27851.27581.2905
58282006.07.03 19:00modify10090.501.27851.27591.2905
58292006.07.03 19:10modify10090.501.27851.27681.2905
58302006.07.03 19:40modify10090.501.27851.27711.2905
58312006.07.03 20:30modify10090.501.27851.27761.2905
58322006.07.04 09:10modify10090.501.27851.27861.2905
58332006.07.04 15:40s/l10090.501.27861.27861.29051.2253295.80
58342006.07.04 15:40buy10100.501.27881.27531.2908
58352006.07.04 15:59modify10100.501.27881.27631.2908
58362006.07.04 16:00close10100.501.27981.27631.290850.0053345.80
58372006.07.04 16:10sell10110.501.28111.28461.2691
58382006.07.04 16:20modify10110.501.28111.28451.2691
58392006.07.04 16:30modify10110.501.28111.28361.2691
58402006.07.04 16:40modify10110.501.28111.28341.2691
58412006.07.04 17:20modify10110.501.28111.28311.2691
58422006.07.04 17:30modify10110.501.28111.28291.2691
58432006.07.04 18:20modify10110.501.28111.28261.2691
58442006.07.05 00:10modify10110.501.28111.28241.2691
58452006.07.05 01:30modify10110.501.28111.28161.2691
58462006.07.05 01:40modify10110.501.28111.28151.2691
58472006.07.05 02:40modify10110.501.28111.28111.2691
58482006.07.05 04:40modify10110.501.28111.28081.2691
58492006.07.05 07:40s/l10110.501.28081.28081.269117.8053363.60
58502006.07.05 07:40sell10120.501.28111.28461.2691
58512006.07.05 07:59modify10120.501.28111.28431.2691
58522006.07.05 08:20modify10120.501.28111.28401.2691
58532006.07.05 09:10modify10120.501.28111.28121.2691
58542006.07.05 09:40s/l10120.501.28121.28121.2691-5.0053358.60
58552006.07.05 09:40sell10130.501.28381.28731.2718
58562006.07.05 10:00modify10130.501.28381.28161.2718
58572006.07.05 10:10modify10130.501.28381.27851.2718
58582006.07.05 10:40s/l10130.501.27851.27851.2718265.0053623.60
58592006.07.05 10:40sell10140.501.27881.28231.2668
58602006.07.05 10:59modify10140.501.27881.27931.2668
58612006.07.05 11:40modify10140.501.27881.27861.2668
58622006.07.05 12:40modify10140.501.27881.27811.2668
58632006.07.05 13:10s/l10140.501.27811.27811.266835.0053658.60
58642006.07.05 13:10sell10150.501.27811.28161.2661
58652006.07.05 13:20modify10150.501.27811.28051.2661
58662006.07.05 13:30modify10150.501.27811.27981.2661
58672006.07.05 15:10modify10150.501.27811.27781.2661
58682006.07.05 15:40s/l10150.501.27781.27781.266115.0053673.60
58692006.07.05 15:40sell10160.501.27961.28311.2676
58702006.07.05 15:59modify10160.501.27961.27851.2676
58712006.07.05 16:00modify10160.501.27961.27841.2676
58722006.07.05 16:10modify10160.501.27961.27571.2676
58732006.07.05 16:40s/l10160.501.27571.27571.2676195.0053868.60
58742006.07.05 16:40sell10170.501.27571.27921.2637
58752006.07.05 16:59modify10170.501.27571.27681.2637
58762006.07.05 17:10modify10170.501.27571.27531.2637
58772006.07.05 17:40modify10170.501.27571.27431.2637
58782006.07.06 09:30s/l10170.501.27431.27431.263778.3953946.98
58792006.07.06 09:30sell10180.501.27441.27791.2624
58802006.07.06 09:40modify10180.501.27441.27661.2624
58812006.07.06 11:20modify10180.501.27441.27601.2624
58822006.07.06 15:10s/l10180.501.27601.27601.2624-80.0053866.98
58832006.07.06 15:10sell10190.501.27861.28211.2666
58842006.07.06 15:20modify10190.501.27861.27751.2666
58852006.07.06 15:30modify10190.501.27861.27701.2666
58862006.07.06 15:40s/l10190.501.27701.27701.266680.0053946.98
58872006.07.06 15:40sell10200.501.27691.28041.2649
58882006.07.06 15:59modify10200.501.27691.27961.2649
58892006.07.06 16:10modify10200.501.27691.27741.2649
58902006.07.06 16:20modify10200.501.27691.27721.2649
58912006.07.06 17:40s/l10200.501.27721.27721.2649-15.0053931.98
58922006.07.06 17:40sell10210.501.27751.28101.2655
58932006.07.06 18:00modify10210.501.27751.27911.2655
58942006.07.06 18:10modify10210.501.27751.27871.2655
58952006.07.07 10:10s/l10210.501.27871.27871.2655-57.2053874.78
58962006.07.07 10:10sell10220.501.27891.28241.2669
58972006.07.07 10:30modify10220.501.27891.28141.2669
58982006.07.07 10:40modify10220.501.27891.28101.2669
58992006.07.07 11:20modify10220.501.27891.28061.2669
59002006.07.07 11:30modify10220.501.27891.28041.2669
59012006.07.07 15:10s/l10220.501.28041.28041.2669-75.0053799.78
59022006.07.07 15:10sell10230.501.28681.29031.2748
59032006.07.07 15:20modify10230.501.28681.28111.2748
59042006.07.07 15:30s/l10230.501.28111.28111.2748285.0054084.78
59052006.07.07 15:30sell10240.501.28531.28881.2733
59062006.07.07 15:40modify10240.501.28531.28441.2733
59072006.07.10 01:40modify10240.501.28531.28421.2733
59082006.07.10 03:40modify10240.501.28531.28271.2733
59092006.07.10 05:40modify10240.501.28531.28221.2733
59102006.07.10 12:20modify10240.501.28531.28101.2733
59112006.07.10 13:10modify10240.501.28531.28061.2733
59122006.07.10 14:10modify10240.501.28531.27991.2733
59132006.07.10 14:40modify10240.501.28531.27881.2733
59142006.07.10 15:30modify10240.501.28531.27741.2733
59152006.07.10 15:40t/p10240.501.27331.27741.2733602.8054687.58
59162006.07.10 15:40sell10250.501.27271.27621.2607
59172006.07.10 16:40modify10250.501.27271.27571.2607
59182006.07.10 18:10s/l10250.501.27571.27571.2607-150.0054537.58
59192006.07.10 18:10sell10260.501.27561.27911.2636
59202006.07.10 18:20modify10260.501.27561.27851.2636
59212006.07.10 18:30modify10260.501.27561.27781.2636
59222006.07.10 18:40modify10260.501.27561.27721.2636
59232006.07.10 19:30modify10260.501.27561.27711.2636
59242006.07.10 20:20modify10260.501.27561.27661.2636
59252006.07.10 21:10modify10260.501.27561.27621.2636
59262006.07.11 09:20modify10260.501.27561.27541.2636
59272006.07.11 09:30modify10260.501.27561.27501.2636
59282006.07.11 09:40modify10260.501.27561.27421.2636
59292006.07.11 10:10s/l10260.501.27421.27421.263672.8054610.37
59302006.07.11 10:10sell10270.501.27461.27811.2626
59312006.07.11 10:20modify10270.501.27461.27801.2626
59322006.07.11 10:30modify10270.501.27461.27741.2626
59332006.07.11 10:40modify10270.501.27461.27431.2626
59342006.07.11 11:10s/l10270.501.27431.27431.262615.0054625.37
59352006.07.11 11:10sell10280.501.27511.27861.2631
59362006.07.11 11:30modify10280.501.27511.27801.2631
59372006.07.11 11:40modify10280.501.27511.27671.2631
59382006.07.11 12:30modify10280.501.27511.27651.2631
59392006.07.11 16:20modify10280.501.27511.27501.2631
59402006.07.11 17:30s/l10280.501.27501.27501.26315.0054630.37
59412006.07.11 17:30sell10290.501.27541.27891.2634
59422006.07.11 17:40modify10290.501.27541.27781.2634
59432006.07.11 22:40s/l10290.501.27781.27781.2634-120.0054510.37
59442006.07.11 22:40sell10300.501.27801.28151.2660
59452006.07.11 23:00modify10300.501.27801.28131.2660
59462006.07.11 23:10modify10300.501.27801.28121.2660
59472006.07.11 23:20modify10300.501.27801.28091.2660
59482006.07.12 00:10modify10300.501.27801.28021.2660
59492006.07.12 01:10modify10300.501.27801.28011.2660
59502006.07.12 03:40modify10300.501.27801.27971.2660
59512006.07.12 04:40modify10300.501.27801.27931.2660
59522006.07.12 10:10modify10300.501.27801.27851.2660
59532006.07.12 11:10modify10300.501.27801.27781.2660
59542006.07.12 11:20modify10300.501.27801.27751.2660
59552006.07.12 12:40modify10300.501.27801.27701.2660
59562006.07.12 13:40modify10300.501.27801.27641.2660
59572006.07.12 14:30modify10300.501.27801.27591.2660
59582006.07.12 14:40modify10300.501.27801.27501.2660
59592006.07.12 15:30modify10300.501.27801.27381.2660
59602006.07.12 15:40modify10300.501.27801.27221.2660
59612006.07.12 16:10s/l10300.501.27221.27221.2660292.8054803.17
59622006.07.12 16:10sell10310.501.27211.27561.2601
59632006.07.12 16:20modify10310.501.27211.27471.2601
59642006.07.12 16:30modify10310.501.27211.27411.2601
59652006.07.12 16:40modify10310.501.27211.27271.2601
59662006.07.12 17:30modify10310.501.27211.27201.2601
59672006.07.12 17:40modify10310.501.27211.27121.2601
59682006.07.12 19:10s/l10310.501.27121.27121.260145.0054848.17
59692006.07.12 19:10sell10320.501.27121.27471.2592
59702006.07.12 19:20modify10320.501.27121.27451.2592
59712006.07.12 19:30modify10320.501.27121.27361.2592
59722006.07.12 19:40modify10320.501.27121.27271.2592
59732006.07.12 20:30modify10320.501.27121.27231.2592
59742006.07.13 04:30s/l10320.501.27231.27231.2592-46.6154801.56
59752006.07.13 04:30sell10330.501.27221.27571.2602
59762006.07.13 04:40modify10330.501.27221.27411.2602
59772006.07.13 09:20modify10330.501.27221.27391.2602
59782006.07.13 09:40modify10330.501.27221.27351.2602
59792006.07.13 13:10modify10330.501.27221.27261.2602
59802006.07.13 13:20modify10330.501.27221.27221.2602
59812006.07.13 14:40modify10330.501.27221.27201.2602
59822006.07.13 16:10s/l10330.501.27201.27201.260210.0054811.56
59832006.07.13 16:10sell10340.501.27211.27561.2601
59842006.07.13 16:20modify10340.501.27211.27471.2601
59852006.07.13 16:30modify10340.501.27211.27331.2601
59862006.07.13 17:20modify10340.501.27211.27221.2601
59872006.07.13 18:10modify10340.501.27211.27031.2601
59882006.07.13 21:10s/l10340.501.27031.27031.260190.0054901.56
59892006.07.13 21:10sell10350.501.27041.27391.2584
59902006.07.13 21:20modify10350.501.27041.27301.2584
59912006.07.13 21:30modify10350.501.27041.27131.2584
59922006.07.14 03:20modify10350.501.27041.27121.2584
59932006.07.14 04:10modify10350.501.27041.27061.2584
59942006.07.14 09:10modify10350.501.27041.27001.2584
59952006.07.14 09:20modify10350.501.27041.26861.2584
59962006.07.14 09:40s/l10350.501.26861.26861.258492.8054994.36
59972006.07.14 09:40sell10360.501.26941.27291.2574
59982006.07.14 10:00modify10360.501.26941.26961.2574
59992006.07.14 10:10modify10360.501.26941.26831.2574
60002006.07.14 11:30s/l10360.501.26831.26831.257455.0055049.36
60012006.07.14 11:30sell10370.501.26841.27191.2564
60022006.07.14 11:40modify10370.501.26841.26981.2564
60032006.07.14 14:10modify10370.501.26841.26971.2564
60042006.07.14 15:40modify10370.501.26841.26911.2564
60052006.07.14 16:20modify10370.501.26841.26721.2564
60062006.07.14 16:40modify10370.501.26841.26641.2564
60072006.07.14 17:40modify10370.501.26841.26631.2564
60082006.07.17 05:30modify10370.501.26841.26571.2564
60092006.07.17 06:40modify10370.501.26841.26561.2564
60102006.07.17 10:30modify10370.501.26841.26551.2564
60112006.07.17 11:20t/p10370.501.25641.26551.2564602.8055652.15
60122006.07.17 11:20sell10380.501.25511.25861.2431
60132006.07.17 11:30s/l10380.501.25861.25861.2431-175.0055477.15
60142006.07.17 11:30sell10390.501.26231.26581.2503
60152006.07.17 11:40modify10390.501.26231.26161.2503
60162006.07.17 11:59modify10390.501.26231.25901.2503
60172006.07.17 12:00modify10390.501.26231.25891.2503
60182006.07.17 12:10modify10390.501.26231.25741.2503
60192006.07.17 12:40modify10390.501.26231.25641.2503
60202006.07.17 13:10s/l10390.501.25641.25641.2503295.0055772.15
60212006.07.17 13:10sell10400.501.25861.26211.2466
60222006.07.17 13:30modify10400.501.25861.26171.2466
60232006.07.17 13:40modify10400.501.25861.25631.2466
60242006.07.17 15:30modify10400.501.25861.25571.2466
60252006.07.17 16:20modify10400.501.25861.25521.2466
60262006.07.17 17:40modify10400.501.25861.25481.2466
60272006.07.18 10:20s/l10400.501.25481.25481.2466192.8055964.95
60282006.07.18 10:20sell10410.501.25491.25841.2429
60292006.07.18 10:30modify10410.501.25491.25721.2429
60302006.07.18 10:40modify10410.501.25491.25621.2429
60312006.07.18 11:30modify10410.501.25491.25601.2429
60322006.07.18 12:10modify10410.501.25491.25361.2429
60332006.07.18 12:20modify10410.501.25491.25311.2429
60342006.07.18 13:20s/l10410.501.25311.25311.242990.0056054.95
60352006.07.18 13:20sell10420.501.25471.25821.2427
60362006.07.18 13:40modify10420.501.25471.25611.2427
60372006.07.18 14:40modify10420.501.25471.25601.2427
60382006.07.18 15:30modify10420.501.25471.25521.2427
60392006.07.18 16:20modify10420.501.25471.25481.2427
60402006.07.18 16:30s/l10420.501.25481.25481.2427-5.0056049.95
60412006.07.18 16:30sell10430.501.25601.25951.2440
60422006.07.18 16:40modify10430.501.25601.25741.2440
60432006.07.18 16:59modify10430.501.25601.25561.2440
60442006.07.18 17:00modify10430.501.25601.25551.2440
60452006.07.18 17:10modify10430.501.25601.25091.2440
60462006.07.18 17:20s/l10430.501.25091.25091.2440255.0056304.95
60472006.07.18 17:20sell10440.501.25111.25461.2391
60482006.07.18 17:30modify10440.501.25111.25281.2391
60492006.07.18 18:40modify10440.501.25111.25211.2391
60502006.07.19 03:40modify10440.501.25111.25171.2391
60512006.07.19 04:40modify10440.501.25111.25161.2391
60522006.07.19 15:10modify10440.501.25111.24941.2391
60532006.07.19 15:30s/l10440.501.24941.24941.239187.8056392.74
60542006.07.19 15:30sell10450.501.24981.25331.2378
60552006.07.19 15:40modify10450.501.24981.25301.2378
60562006.07.19 15:59modify10450.501.24981.25101.2378
60572006.07.19 16:40modify10450.501.24981.25061.2378
60582006.07.19 17:10s/l10450.501.25061.25061.2378-40.0056352.74
60592006.07.19 17:10sell10460.501.25831.26181.2463
60602006.07.19 17:20modify10460.501.25831.26161.2463
60612006.07.19 17:30modify10460.501.25831.26021.2463
60622006.07.19 17:40modify10460.501.25831.25271.2463
60632006.07.19 17:59s/l10460.501.25271.25271.2463280.0056632.74
60642006.07.19 17:59sell10470.501.25651.26001.2445
60652006.07.19 18:30modify10470.501.25651.25801.2445
60662006.07.19 19:40s/l10470.501.25801.25801.2445-75.0056557.74
60672006.07.19 19:40sell10480.501.25981.26331.2478
60682006.07.19 19:59modify10480.501.25981.26311.2478
60692006.07.19 20:00close10480.501.25961.26311.247810.0056567.74
60702006.07.19 20:10buy10490.501.25881.25531.2708
60712006.07.19 20:20modify10490.501.25881.25551.2708
60722006.07.19 20:30modify10490.501.25881.25731.2708
60732006.07.20 04:20modify10490.501.25881.25831.2708
60742006.07.20 04:30modify10490.501.25881.25881.2708
60752006.07.20 13:40modify10490.501.25881.26021.2708
60762006.07.20 14:30modify10490.501.25881.26121.2708
60772006.07.20 15:40modify10490.501.25881.26151.2708
60782006.07.20 17:30modify10490.501.25881.26191.2708
60792006.07.20 21:20modify10490.501.25881.26211.2708
60802006.07.21 10:10modify10490.501.25881.26291.2708
60812006.07.21 10:20modify10490.501.25881.26331.2708
60822006.07.21 10:30modify10490.501.25881.26361.2708
60832006.07.21 11:10modify10490.501.25881.26441.2708
60842006.07.21 11:20modify10490.501.25881.26461.2708
60852006.07.21 13:40modify10490.501.25881.26501.2708
60862006.07.21 15:40modify10490.501.25881.26551.2708
60872006.07.21 16:30modify10490.501.25881.26561.2708
60882006.07.21 18:30modify10490.501.25881.26581.2708
60892006.07.21 21:20modify10490.501.25881.26611.2708
60902006.07.21 22:10modify10490.501.25881.26651.2708
60912006.07.24 00:00t/p10490.501.27081.26651.2708581.1057148.84
60922006.07.24 00:00buy10500.501.27131.26781.2833
60932006.07.24 00:40modify10500.501.27131.26801.2833
60942006.07.24 03:10s/l10500.501.26801.26801.2833-165.0056983.84
60952006.07.24 03:10buy10510.501.26651.26301.2785
60962006.07.24 03:30modify10510.501.26651.26541.2785
60972006.07.24 03:40modify10510.501.26651.26661.2785
60982006.07.24 03:59s/l10510.501.26661.26661.27855.0056988.84
60992006.07.24 03:59buy10520.501.26631.26281.2783
61002006.07.24 04:30modify10520.501.26631.26321.2783
61012006.07.24 08:20s/l10520.501.26321.26321.2783-155.0056833.84
61022006.07.24 08:20buy10530.501.26281.25931.2748
61032006.07.24 08:30modify10530.501.26281.26131.2748
61042006.07.24 09:20modify10530.501.26281.26141.2748
61052006.07.24 11:40s/l10530.501.26141.26141.2748-70.0056763.84
61062006.07.24 11:40buy10540.501.26121.25771.2732
61072006.07.24 11:59modify10540.501.26121.25891.2732
61082006.07.24 12:10modify10540.501.26121.26001.2732
61092006.07.24 15:30modify10540.501.26121.26081.2732
61102006.07.24 16:20modify10540.501.26121.26101.2732
61112006.07.25 03:40s/l10540.501.26101.26101.2732-13.7856750.06
61122006.07.25 03:40buy10550.501.26051.25701.2725
61132006.07.25 03:59modify10550.501.26051.25761.2725
61142006.07.25 04:10modify10550.501.26051.25881.2725
61152006.07.25 06:10modify10550.501.26051.25921.2725
61162006.07.25 06:20modify10550.501.26051.25931.2725
61172006.07.25 07:10modify10550.501.26051.26081.2725
61182006.07.25 08:30modify10550.501.26051.26221.2725
61192006.07.25 08:40modify10550.501.26051.26271.2725
61202006.07.25 09:40modify10550.501.26051.26361.2725
61212006.07.25 11:10s/l10550.501.26361.26361.2725155.0056905.06
61222006.07.25 11:10buy10560.501.26331.25981.2753
61232006.07.25 11:20modify10560.501.26331.26051.2753
61242006.07.25 11:30modify10560.501.26331.26201.2753
61252006.07.25 16:30modify10560.501.26331.26331.2753
61262006.07.25 17:40s/l10560.501.26331.26331.27530.0056905.06
61272006.07.25 17:40buy10570.501.26141.25791.2734
61282006.07.25 18:00modify10570.501.26141.25911.2734
61292006.07.25 18:10s/l10570.501.25911.25911.2734-115.0056790.06
61302006.07.25 18:10buy10580.501.25751.25401.2695
61312006.07.25 18:40modify10580.501.25751.25931.2695
61322006.07.25 19:00s/l10580.501.25931.25931.269590.0056880.06
61332006.07.25 19:00buy10590.501.25771.25421.2697
61342006.07.25 19:30modify10590.501.25771.25431.2697
61352006.07.25 20:20modify10590.501.25771.25451.2697
61362006.07.25 21:10modify10590.501.25771.25501.2697
61372006.07.25 22:10modify10590.501.25771.25511.2697
61382006.07.26 00:30modify10590.501.25771.25531.2697
61392006.07.26 10:20modify10590.501.25771.25541.2697
61402006.07.26 10:30modify10590.501.25771.25561.2697
61412006.07.26 11:20modify10590.501.25771.25591.2697
61422006.07.26 12:10modify10590.501.25771.25621.2697
61432006.07.26 13:40modify10590.501.25771.25661.2697
61442006.07.26 15:40modify10590.501.25771.25681.2697
61452006.07.26 16:30modify10590.501.25771.25711.2697
61462006.07.26 17:20modify10590.501.25771.25811.2697
61472006.07.26 17:40modify10590.501.25771.25891.2697
61482006.07.26 18:40modify10590.501.25771.25961.2697
61492006.07.26 19:20modify10590.501.25771.26021.2697
61502006.07.26 19:30modify10590.501.25771.26131.2697
61512006.07.26 19:40modify10590.501.25771.26271.2697
61522006.07.26 20:40modify10590.501.25771.26311.2697
61532006.07.26 21:20modify10590.501.25771.26331.2697
61542006.07.26 21:30modify10590.501.25771.26451.2697
61552006.07.26 21:40t/p10590.501.26971.26451.2697596.2257476.28
61562006.07.26 21:40buy10600.501.27071.26721.2827
61572006.07.26 23:20modify10600.501.27071.26741.2827
61582006.07.26 23:30modify10600.501.27071.26751.2827
61592006.07.26 23:40modify10600.501.27071.26851.2827
61602006.07.27 00:30modify10600.501.27071.26891.2827
61612006.07.27 00:40modify10600.501.27071.26901.2827
61622006.07.27 07:30modify10600.501.27071.26951.2827
61632006.07.27 08:20modify10600.501.27071.27051.2827
61642006.07.27 10:40modify10600.501.27071.27131.2827
61652006.07.27 13:10modify10600.501.27071.27161.2827
61662006.07.27 15:10s/l10600.501.27161.27161.282733.6657509.94
61672006.07.27 15:10buy10610.501.27161.26811.2836
61682006.07.27 15:40modify10610.501.27161.27091.2836
61692006.07.27 16:30modify10610.501.27161.27371.2836
61702006.07.27 17:10s/l10610.501.27371.27371.2836105.0057614.94
61712006.07.27 17:10buy10620.501.27271.26921.2847
61722006.07.27 17:20modify10620.501.27271.27281.2847
61732006.07.27 18:20s/l10620.501.27281.27281.28475.0057619.94
61742006.07.27 18:20buy10630.501.27281.26931.2848
61752006.07.27 19:00modify10630.501.27281.26951.2848
61762006.07.27 19:10modify10630.501.27281.26991.2848
61772006.07.27 19:30modify10630.501.27281.27031.2848
61782006.07.27 20:40s/l10630.501.27031.27031.2848-125.0057494.94
61792006.07.27 20:40buy10640.501.27041.26691.2824
61802006.07.27 21:10modify10640.501.27041.26781.2824
61812006.07.28 04:40s/l10640.501.26781.26781.2824-133.7857361.16
61822006.07.28 04:40buy10650.501.26801.26451.2800
61832006.07.28 05:10modify10650.501.26801.26551.2800
61842006.07.28 06:10modify10650.501.26801.26601.2800
61852006.07.28 08:00close10650.501.26851.26601.280025.0057386.16
61862006.07.28 08:10sell10660.501.26881.27231.2568
61872006.07.28 08:20modify10660.501.26881.27171.2568
61882006.07.28 13:40modify10660.501.26881.27091.2568
61892006.07.28 14:10modify10660.501.26881.27041.2568
61902006.07.28 14:30modify10660.501.26881.26971.2568
61912006.07.28 15:10s/l10660.501.26971.26971.2568-45.0057341.16
61922006.07.28 15:10sell10670.501.27331.27681.2613
61932006.07.28 15:20modify10670.501.27331.27491.2613
61942006.07.28 15:40modify10670.501.27331.26971.2613
61952006.07.28 15:59s/l10670.501.26971.26971.2613180.0057521.16
61962006.07.28 15:59sell10680.501.27241.27591.2604
61972006.07.28 17:40s/l10680.501.27591.27591.2604-175.0057346.16
61982006.07.28 17:40sell10690.501.27691.28041.2649
61992006.07.28 17:59modify10690.501.27691.28031.2649
62002006.07.28 18:00modify10690.501.27691.28021.2649
62012006.07.28 18:10modify10690.501.27691.27841.2649
62022006.07.28 18:20modify10690.501.27691.27801.2649
62032006.07.28 19:10modify10690.501.27691.27751.2649
62042006.07.31 02:40s/l10690.501.27751.27751.2649-27.2057318.96
62052006.07.31 02:40sell10700.501.27741.28091.2654
62062006.07.31 03:00modify10700.501.27741.28091.2654
62072006.07.31 03:20modify10700.501.27741.27901.2654
62082006.07.31 04:10modify10700.501.27741.27841.2654
62092006.07.31 10:10modify10700.501.27741.27771.2654
62102006.07.31 14:10s/l10700.501.27771.27771.2654-15.0057303.96
62112006.07.31 14:10sell10710.501.27781.28131.2658
62122006.07.31 14:20modify10710.501.27781.27861.2658
62132006.07.31 16:40s/l10710.501.27861.27861.2658-40.0057263.96
62142006.07.31 16:40sell10720.501.27841.28191.2664
62152006.07.31 16:59modify10720.501.27841.28021.2664
62162006.07.31 17:00modify10720.501.27841.28001.2664
62172006.07.31 17:10modify10720.501.27841.27941.2664
62182006.07.31 17:20modify10720.501.27841.27891.2664
62192006.07.31 18:10modify10720.501.27841.27821.2664
62202006.07.31 20:10s/l10720.501.27821.27821.266410.0057273.96
62212006.07.31 20:10sell10730.501.27821.28171.2662
62222006.07.31 20:20modify10730.501.27821.28011.2662
62232006.07.31 20:30modify10730.501.27821.27971.2662
62242006.08.01 03:20modify10730.501.27821.27881.2662
62252006.08.01 04:10modify10730.501.27821.27761.2662
62262006.08.01 04:40modify10730.501.27821.27721.2662
62272006.08.01 07:30modify10730.501.27821.27681.2662
62282006.08.01 08:20modify10730.501.27821.27601.2662
62292006.08.01 09:40modify10730.501.27821.27571.2662
62302006.08.01 13:30s/l10730.501.27571.27571.2662127.8057401.76
62312006.08.01 13:30sell10740.501.27581.27931.2638
62322006.08.01 15:10modify10740.501.27581.27711.2638
62332006.08.01 15:40s/l10740.501.27711.27711.2638-65.0057336.76
62342006.08.01 15:40sell10750.501.27831.28181.2663
62352006.08.01 15:59modify10750.501.27831.27781.2663
62362006.08.01 16:10modify10750.501.27831.27711.2663
62372006.08.01 17:10modify10750.501.27831.27671.2663
62382006.08.01 17:40modify10750.501.27831.27611.2663
62392006.08.01 18:10s/l10750.501.27611.27611.2663110.0057446.76
62402006.08.01 18:10sell10760.501.27771.28121.2657
62412006.08.01 18:30modify10760.501.27771.27771.2657
62422006.08.01 19:00s/l10760.501.27771.27771.26570.0057446.76
62432006.08.01 19:00sell10770.501.27781.28131.2658
62442006.08.01 19:10s/l10770.501.28131.28131.2658-175.0057271.76
62452006.08.01 19:10sell10780.501.28221.28571.2702
62462006.08.01 19:20modify10780.501.28221.28121.2702
62472006.08.01 19:59s/l10780.501.28121.28121.270250.0057321.76
62482006.08.01 19:59sell10790.501.28171.28521.2697
62492006.08.01 20:10modify10790.501.28171.28421.2697
62502006.08.02 11:20modify10790.501.28171.28401.2697
62512006.08.02 11:40modify10790.501.28171.28351.2697
62522006.08.02 12:40modify10790.501.28171.28301.2697
62532006.08.02 15:40modify10790.501.28171.28251.2697
62542006.08.02 18:20modify10790.501.28171.28181.2697
62552006.08.02 19:10modify10790.501.28171.28111.2697
62562006.08.03 03:10modify10790.501.28171.27931.2697
62572006.08.03 03:40s/l10790.501.27931.27931.2697131.1957452.94
62582006.08.03 03:40sell10800.501.27961.28311.2676
62592006.08.03 03:59modify10800.501.27961.27961.2676
62602006.08.03 04:00modify10800.501.27961.27951.2676
62612006.08.03 04:10modify10800.501.27961.27791.2676
62622006.08.03 14:10s/l10800.501.27791.27791.267685.0057537.94
62632006.08.03 14:10sell10810.501.27881.28231.2668
62642006.08.03 14:20modify10810.501.27881.28171.2668
62652006.08.03 14:30modify10810.501.27881.28141.2668
62662006.08.03 14:40modify10810.501.27881.27911.2668
62672006.08.03 15:10s/l10810.501.27911.27911.2668-15.0057522.94
62682006.08.03 15:10sell10820.501.28341.28691.2714
62692006.08.03 15:20modify10820.501.28341.28661.2714
62702006.08.03 15:30modify10820.501.28341.28221.2714
62712006.08.03 15:40modify10820.501.28341.28131.2714
62722006.08.03 15:59s/l10820.501.28131.28131.2714105.0057627.94
62732006.08.03 15:59sell10830.501.28181.28531.2698
62742006.08.03 16:10modify10830.501.28181.28491.2698
62752006.08.03 16:20modify10830.501.28181.28401.2698
62762006.08.03 16:30modify10830.501.28181.28381.2698
62772006.08.03 17:10modify10830.501.28181.28241.2698
62782006.08.03 17:20modify10830.501.28181.28231.2698
62792006.08.03 17:40s/l10830.501.28231.28231.2698-25.0057602.94
62802006.08.03 17:40sell10840.501.28261.28611.2706
62812006.08.03 18:00modify10840.501.28261.28271.2706
62822006.08.03 18:10modify10840.501.28261.28001.2706
62832006.08.03 19:20s/l10840.501.28001.28001.2706130.0057732.94
62842006.08.03 19:20sell10850.501.28031.28381.2683
62852006.08.03 19:30modify10850.501.28031.28351.2683
62862006.08.03 19:40modify10850.501.28031.28211.2683
62872006.08.03 21:10s/l10850.501.28211.28211.2683-90.0057642.94
62882006.08.03 21:10sell10860.501.28191.28541.2699
62892006.08.03 21:20modify10860.501.28191.28481.2699
62902006.08.03 21:30modify10860.501.28191.28441.2699
62912006.08.03 22:20modify10860.501.28191.28421.2699
62922006.08.03 23:10modify10860.501.28191.28391.2699
62932006.08.04 00:10modify10860.501.28191.28371.2699
62942006.08.04 01:30modify10860.501.28191.28361.2699
62952006.08.04 01:40modify10860.501.28191.28301.2699
62962006.08.04 02:20modify10860.501.28191.28291.2699
62972006.08.04 02:30modify10860.501.28191.28231.2699
62982006.08.04 10:10modify10860.501.28191.28221.2699
62992006.08.04 11:40modify10860.501.28191.28191.2699
63002006.08.04 12:30modify10860.501.28191.28161.2699
63012006.08.04 12:40modify10860.501.28191.28131.2699
63022006.08.04 15:10s/l10860.501.28131.28131.269932.8057675.74
63032006.08.04 15:10sell10870.501.28831.29181.2763
63042006.08.04 15:20modify10870.501.28831.28261.2763
63052006.08.04 15:40s/l10870.501.28261.28261.2763285.0057960.74
63062006.08.04 15:40sell10880.501.28481.28831.2728
63072006.08.04 16:40s/l10880.501.28831.28831.2728-175.0057785.74
63082006.08.04 16:40sell10890.501.29091.29441.2789
63092006.08.04 16:59modify10890.501.29091.29381.2789
63102006.08.04 17:10modify10890.501.29091.29271.2789
63112006.08.04 18:10modify10890.501.29091.29121.2789
63122006.08.07 00:00modify10890.501.29091.29101.2789
63132006.08.07 00:40modify10890.501.29091.29091.2789
63142006.08.07 09:20modify10890.501.29091.29071.2789
63152006.08.07 09:30modify10890.501.29091.29041.2789
63162006.08.07 10:20modify10890.501.29091.28951.2789
63172006.08.07 12:30modify10890.501.29091.28901.2789
63182006.08.07 15:30modify10890.501.29091.28851.2789
63192006.08.07 20:30modify10890.501.29091.28721.2789
63202006.08.07 21:40modify10890.501.29091.28681.2789
63212006.08.08 00:20modify10890.501.29091.28521.2789
63222006.08.08 01:10modify10890.501.29091.28431.2789
63232006.08.08 10:20s/l10890.501.28431.28431.2789335.5958121.33
63242006.08.08 10:20sell10900.501.28491.28841.2729
63252006.08.08 10:30modify10900.501.28491.28741.2729
63262006.08.08 15:10modify10900.501.28491.28621.2729
63272006.08.08 21:10s/l10900.501.28621.28621.2729-65.0058056.33
63282006.08.08 21:10sell10910.501.28931.29281.2773
63292006.08.08 21:20modify10910.501.28931.28591.2773
63302006.08.08 21:40modify10910.501.28931.28461.2773
63312006.08.08 21:59s/l10910.501.28461.28461.2773235.0058291.33
63322006.08.08 21:59sell10920.501.28581.28931.2738
63332006.08.08 22:30modify10920.501.28581.28871.2738
63342006.08.08 22:40modify10920.501.28581.28691.2738
63352006.08.08 23:30modify10920.501.28581.28681.2738
63362006.08.09 00:10modify10920.501.28581.28591.2738
63372006.08.09 00:20modify10920.501.28581.28571.2738
63382006.08.09 01:10modify10920.501.28581.28041.2738
63392006.08.09 01:20s/l10920.501.28041.28041.2738272.8058564.13
63402006.08.09 01:20sell10930.501.28241.28591.2704
63412006.08.09 01:30modify10930.501.28241.28341.2704
63422006.08.09 01:40modify10930.501.28241.28011.2704
63432006.08.09 06:20s/l10930.501.28011.28011.2704115.0058679.13
63442006.08.09 06:20sell10940.501.27991.28341.2679
63452006.08.09 06:30modify10940.501.27991.28291.2679
63462006.08.09 07:20modify10940.501.27991.28261.2679
63472006.08.09 09:30s/l10940.501.28261.28261.2679-135.0058544.13
63482006.08.09 09:30sell10950.501.28331.28681.2713
63492006.08.09 11:40s/l10950.501.28681.28681.2713-175.0058369.13
63502006.08.09 11:40sell10960.501.28771.29121.2757
63512006.08.09 11:59modify10960.501.28771.29021.2757
63522006.08.09 12:10modify10960.501.28771.28971.2757
63532006.08.09 13:40s/l10960.501.28971.28971.2757-100.0058269.13
63542006.08.09 13:40sell10970.501.29061.29411.2786
63552006.08.09 14:00modify10970.501.29061.29371.2786
63562006.08.09 14:10modify10970.501.29061.29161.2786
63572006.08.09 15:10modify10970.501.29061.29121.2786
63582006.08.09 16:10modify10970.501.29061.29031.2786
63592006.08.09 21:10modify10970.501.29061.28961.2786
63602006.08.09 23:40modify10970.501.29061.28911.2786
63612006.08.10 09:20s/l10970.501.28911.28911.278683.3958352.52
63622006.08.10 09:20sell10980.501.28941.29291.2774
63632006.08.10 09:40modify10980.501.28941.29121.2774
63642006.08.10 10:20s/l10980.501.29121.29121.2774-90.0058262.52
63652006.08.10 10:20sell10990.501.29141.29491.2794
63662006.08.10 10:30modify10990.501.29141.28871.2794
63672006.08.10 11:10modify10990.501.29141.28851.2794
63682006.08.10 11:20modify10990.501.29141.28791.2794
63692006.08.10 15:10modify10990.501.29141.28741.2794
63702006.08.10 15:40modify10990.501.29141.28591.2794
63712006.08.10 16:30modify10990.501.29141.28541.2794
63722006.08.10 17:20modify10990.501.29141.28341.2794
63732006.08.10 17:40t/p10990.501.27941.28341.2794600.0058862.52
63742006.08.10 17:40sell11000.501.27561.27911.2636
63752006.08.10 18:40modify11000.501.27561.27841.2636
63762006.08.10 19:10s/l11000.501.27841.27841.2636-140.0058722.52
63772006.08.10 19:10sell11010.501.27851.28201.2665
63782006.08.10 19:20modify11010.501.27851.28161.2665
63792006.08.10 19:30modify11010.501.27851.28131.2665
63802006.08.10 19:40modify11010.501.27851.27991.2665
63812006.08.10 21:10s/l11010.501.27991.27991.2665-70.0058652.52
63822006.08.10 21:10sell11020.501.27991.28341.2679
63832006.08.10 21:20modify11020.501.27991.28171.2679
63842006.08.10 21:30modify11020.501.27991.28131.2679
63852006.08.11 04:40modify11020.501.27991.28061.2679
63862006.08.11 05:40modify11020.501.27991.28021.2679
63872006.08.11 09:10modify11020.501.27991.27911.2679
63882006.08.11 09:30modify11020.501.27991.27781.2679
63892006.08.11 09:40s/l11020.501.27781.27781.2679107.8058760.31
63902006.08.11 09:40sell11030.501.27821.28171.2662
63912006.08.11 10:00modify11030.501.27821.28101.2662
63922006.08.11 10:20modify11030.501.27821.28061.2662
63932006.08.11 14:10modify11030.501.27821.28011.2662
63942006.08.11 15:30modify11030.501.27821.27951.2662
63952006.08.11 15:40modify11030.501.27821.27521.2662
63962006.08.11 16:10s/l11030.501.27521.27521.2662150.0058910.31
63972006.08.11 16:10sell11040.501.27641.27991.2644
63982006.08.11 16:20modify11040.501.27641.27861.2644
63992006.08.11 16:30modify11040.501.27641.27591.2644
64002006.08.11 17:10s/l11040.501.27591.27591.264425.0058935.31
64012006.08.11 17:10sell11050.501.27801.28151.2660
64022006.08.11 17:20modify11050.501.27801.28111.2660
64032006.08.11 17:40modify11050.501.27801.27801.2660
64042006.08.11 19:20modify11050.501.27801.27671.2660
64052006.08.11 20:10modify11050.501.27801.27621.2660
64062006.08.11 21:40modify11050.501.27801.27561.2660
64072006.08.14 00:30modify11050.501.27801.27471.2660
64082006.08.14 02:20s/l11050.501.27471.27471.2660167.8059103.11
64092006.08.14 02:20sell11060.501.27491.27841.2629
64102006.08.14 02:40modify11060.501.27491.27671.2629
64112006.08.14 03:30modify11060.501.27491.27661.2629
64122006.08.14 09:40s/l11060.501.27661.27661.2629-85.0059018.11
64132006.08.14 09:40sell11070.501.27641.27991.2644
64142006.08.14 10:00modify11070.501.27641.27951.2644
64152006.08.14 10:10modify11070.501.27641.27661.2644
64162006.08.14 10:20modify11070.501.27641.27491.2644
64172006.08.14 10:30s/l11070.501.27491.27491.264475.0059093.11
64182006.08.14 10:30sell11080.501.27591.27941.2639
64192006.08.14 10:40modify11080.501.27591.27551.2639
64202006.08.14 14:20modify11080.501.27591.27541.2639
64212006.08.14 14:30modify11080.501.27591.27501.2639
64222006.08.14 15:40modify11080.501.27591.27451.2639
64232006.08.14 16:10s/l11080.501.27451.27451.263970.0059163.11
64242006.08.14 16:10sell11090.501.27481.27831.2628
64252006.08.14 16:30modify11090.501.27481.27791.2628
64262006.08.14 16:40modify11090.501.27481.27691.2628
64272006.08.14 19:10modify11090.501.27481.27601.2628
64282006.08.14 20:10modify11090.501.27481.27571.2628
64292006.08.14 20:20modify11090.501.27481.27551.2628
64302006.08.14 20:40modify11090.501.27481.27531.2628
64312006.08.14 21:30modify11090.501.27481.27511.2628
64322006.08.14 23:30modify11090.501.27481.27481.2628
64332006.08.14 23:40modify11090.501.27481.27461.2628
64342006.08.15 04:10modify11090.501.27481.27321.2628
64352006.08.15 04:20s/l11090.501.27321.27321.262882.8059245.91
64362006.08.15 04:20sell11100.501.27311.27661.2611
64372006.08.15 04:30modify11100.501.27311.27621.2611
64382006.08.15 04:59modify11100.501.27311.27561.2611
64392006.08.15 05:20modify11100.501.27311.27531.2611
64402006.08.15 09:10modify11100.501.27311.27511.2611
64412006.08.15 12:30modify11100.501.27311.27461.2611
64422006.08.15 15:10s/l11100.501.27461.27461.2611-75.0059170.91
64432006.08.15 15:10sell11110.501.27791.28141.2659
64442006.08.15 15:20modify11110.501.27791.27671.2659
64452006.08.15 15:30modify11110.501.27791.27551.2659
64462006.08.15 15:59s/l11110.501.27551.27551.2659120.0059290.91
64472006.08.15 15:59sell11120.501.27761.28111.2656
64482006.08.15 16:20modify11120.501.27761.27871.2656
64492006.08.15 16:30s/l11120.501.27871.27871.2656-55.0059235.91
64502006.08.15 16:30sell11130.501.27861.28211.2666
64512006.08.15 17:10modify11130.501.27861.28191.2666
64522006.08.15 18:10modify11130.501.27861.28151.2666
64532006.08.15 19:10modify11130.501.27861.28131.2666
64542006.08.16 14:10modify11130.501.27861.28071.2666
64552006.08.16 15:10s/l11130.501.28071.28071.2666-102.2059133.70
64562006.08.16 15:10sell11140.501.28301.28651.2710
64572006.08.16 15:30modify11140.501.28301.28621.2710
64582006.08.16 15:40modify11140.501.28301.28201.2710
64592006.08.16 15:59s/l11140.501.28201.28201.271050.0059183.70
64602006.08.16 15:59sell11150.501.28421.28771.2722
64612006.08.16 16:30modify11150.501.28421.28761.2722
64622006.08.16 21:20modify11150.501.28421.28751.2722
64632006.08.16 22:40modify11150.501.28421.28741.2722
64642006.08.17 10:20s/l11150.501.28741.28741.2722-151.6159032.09
64652006.08.17 10:20sell11160.501.28781.29131.2758
64662006.08.17 10:30modify11160.501.28781.28881.2758
64672006.08.17 14:30s/l11160.501.28881.28881.2758-50.0058982.09
64682006.08.17 14:30sell11170.501.28881.29231.2768
64692006.08.17 14:40modify11170.501.28881.29221.2768
64702006.08.17 15:00modify11170.501.28881.29211.2768
64712006.08.17 15:10modify11170.501.28881.29031.2768
64722006.08.17 15:40modify11170.501.28881.28991.2768
64732006.08.17 16:30modify11170.501.28881.28971.2768
64742006.08.17 17:20modify11170.501.28881.28941.2768
64752006.08.17 19:30modify11170.501.28881.28881.2768
64762006.08.17 19:40modify11170.501.28881.28781.2768
64772006.08.17 20:20modify11170.501.28881.28701.2768
64782006.08.17 20:30modify11170.501.28881.28531.2768
64792006.08.17 21:40modify11170.501.28881.28501.2768
64802006.08.18 14:20modify11170.501.28881.28381.2768
64812006.08.18 14:40modify11170.501.28881.28281.2768
64822006.08.18 15:30modify11170.501.28881.28231.2768
64832006.08.18 15:40modify11170.501.28881.28181.2768
64842006.08.18 16:10s/l11170.501.28181.28181.2768352.8059334.89
64852006.08.18 16:10sell11180.501.28471.28821.2727
64862006.08.18 16:20modify11180.501.28471.28701.2727
64872006.08.18 16:30modify11180.501.28471.28661.2727
64882006.08.18 16:40modify11180.501.28471.28371.2727
64892006.08.18 17:00s/l11180.501.28371.28371.272750.0059384.89
64902006.08.18 17:00sell11190.501.28391.28741.2719
64912006.08.18 17:20modify11190.501.28391.28721.2719
64922006.08.18 17:30modify11190.501.28391.28301.2719
64932006.08.18 21:10s/l11190.501.28301.28301.271945.0059429.89
64942006.08.18 21:10sell11200.501.28301.28651.2710
64952006.08.18 21:20modify11200.501.28301.28571.2710
64962006.08.18 21:30modify11200.501.28301.28511.2710
64972006.08.18 21:40modify11200.501.28301.28501.2710
64982006.08.21 03:40s/l11200.501.28501.28501.2710-97.2059332.68
64992006.08.21 03:40sell11210.501.28521.28871.2732
65002006.08.21 04:20modify11210.501.28521.28861.2732
65012006.08.21 05:40s/l11210.501.28861.28861.2732-170.0059162.68
65022006.08.21 05:40sell11220.501.28871.29221.2767
65032006.08.21 05:59modify11220.501.28871.29141.2767
65042006.08.21 06:20modify11220.501.28871.29111.2767
65052006.08.21 07:10modify11220.501.28871.29061.2767
65062006.08.21 08:10modify11220.501.28871.29031.2767
65072006.08.21 10:20s/l11220.501.29031.29031.2767-80.0059082.68
65082006.08.21 10:20sell11230.501.29061.29411.2786
65092006.08.21 10:30modify11230.501.29061.29241.2786
65102006.08.21 10:40modify11230.501.29061.29221.2786
65112006.08.21 14:10modify11230.501.29061.29181.2786
65122006.08.21 15:20s/l11230.501.29181.29181.2786-60.0059022.68
65132006.08.21 15:20sell11240.501.29261.29611.2806
65142006.08.21 15:30modify11240.501.29261.29391.2806
65152006.08.21 15:40modify11240.501.29261.29261.2806
65162006.08.21 16:10s/l11240.501.29261.29261.28060.0059022.68
65172006.08.21 16:10sell11250.501.29311.29661.2811
65182006.08.21 16:20modify11250.501.29311.29481.2811
65192006.08.21 16:30modify11250.501.29311.29381.2811
65202006.08.21 16:40modify11250.501.29311.29331.2811
65212006.08.21 17:40s/l11250.501.29331.29331.2811-10.0059012.68
65222006.08.21 17:40sell11260.501.29411.29761.2821
65232006.08.21 17:59modify11260.501.29411.29561.2821
65242006.08.21 18:20modify11260.501.29411.29461.2821
65252006.08.21 19:10modify11260.501.29411.29381.2821
65262006.08.21 21:30modify11260.501.29411.29361.2821
65272006.08.21 21:40modify11260.501.29411.29301.2821
65282006.08.21 22:40modify11260.501.29411.29291.2821
65292006.08.21 23:40modify11260.501.29411.29251.2821
65302006.08.22 00:40modify11260.501.29411.29211.2821
65312006.08.22 01:20modify11260.501.29411.29091.2821
65322006.08.22 01:40modify11260.501.29411.28931.2821
65332006.08.22 05:30modify11260.501.29411.28901.2821
65342006.08.22 12:10modify11260.501.29411.28751.2821
65352006.08.22 12:30s/l11260.501.28751.28751.2821332.8059345.48
65362006.08.22 12:30sell11270.501.28741.29091.2754
65372006.08.22 12:40modify11270.501.28741.28901.2754
65382006.08.22 13:00modify11270.501.28741.28771.2754
65392006.08.22 13:10modify11270.501.28741.28681.2754
65402006.08.22 14:40modify11270.501.28741.28451.2754
65412006.08.22 15:30modify11270.501.28741.28431.2754
65422006.08.22 15:40modify11270.501.28741.28421.2754
65432006.08.22 16:40modify11270.501.28741.28351.2754
65442006.08.22 17:30modify11270.501.28741.28331.2754
65452006.08.22 17:40modify11270.501.28741.28311.2754
65462006.08.22 20:20modify11270.501.28741.28251.2754
65472006.08.22 20:40modify11270.501.28741.28221.2754
65482006.08.22 21:40modify11270.501.28741.28211.2754
65492006.08.23 10:20s/l11270.501.28211.28211.2754267.8059613.28
65502006.08.23 10:20sell11280.501.28351.28701.2715
65512006.08.23 10:30modify11280.501.28351.28431.2715
65522006.08.23 15:40modify11280.501.28351.28421.2715
65532006.08.23 17:20modify11280.501.28351.28261.2715
65542006.08.23 17:40s/l11280.501.28261.28261.271545.0059658.28
65552006.08.23 17:40sell11290.501.28551.28901.2735
65562006.08.23 17:59modify11290.501.28551.28321.2735
65572006.08.23 18:10modify11290.501.28551.28121.2735
65582006.08.24 04:10modify11290.501.28551.28101.2735
65592006.08.24 04:30modify11290.501.28551.27941.2735
65602006.08.24 11:10modify11290.501.28551.27851.2735
65612006.08.24 11:30s/l11290.501.27851.27851.2735358.3960016.66
65622006.08.24 11:30sell11300.501.28121.28471.2692
65632006.08.24 15:10modify11300.501.28121.28461.2692
65642006.08.24 15:20s/l11300.501.28461.28461.2692-170.0059846.66
65652006.08.24 15:20sell11310.501.28451.28801.2725
65662006.08.24 15:30modify11310.501.28451.28771.2725
65672006.08.24 15:59modify11310.501.28451.28621.2725
65682006.08.24 16:00modify11310.501.28451.28611.2725
65692006.08.24 16:20modify11310.501.28451.28501.2725
65702006.08.24 17:10modify11310.501.28451.28271.2725
65712006.08.24 17:30s/l11310.501.28271.28271.272590.0059936.66
65722006.08.24 17:30sell11320.501.28341.28691.2714
65732006.08.24 17:40modify11320.501.28341.28301.2714
65742006.08.24 18:10modify11320.501.28341.28151.2714
65752006.08.24 18:30modify11320.501.28341.28011.2714
65762006.08.24 18:40modify11320.501.28341.27961.2714
65772006.08.24 19:40modify11320.501.28341.27941.2714
65782006.08.24 23:10modify11320.501.28341.27921.2714
65792006.08.25 01:30modify11320.501.28341.27911.2714
65802006.08.25 03:10modify11320.501.28341.27821.2714
65812006.08.25 05:40s/l11320.501.27821.27821.2714262.8060199.46
65822006.08.25 05:40sell11330.501.27821.28171.2662
65832006.08.25 06:10modify11330.501.27821.28111.2662
65842006.08.25 06:20modify11330.501.27821.28101.2662
65852006.08.25 07:10modify11330.501.27821.28081.2662
65862006.08.25 08:10modify11330.501.27821.28031.2662
65872006.08.25 08:20modify11330.501.27821.28011.2662
65882006.08.25 09:10modify11330.501.27821.27831.2662
65892006.08.25 17:40modify11330.501.27821.27621.2662
65902006.08.25 18:10s/l11330.501.27621.27621.2662100.0060299.46
65912006.08.25 18:10sell11340.501.27841.28191.2664
65922006.08.25 18:20modify11340.501.27841.28171.2664
65932006.08.25 18:30modify11340.501.27841.28031.2664
65942006.08.25 18:40modify11340.501.27841.27831.2664
65952006.08.28 06:30s/l11340.501.27831.27831.26647.8060307.26
65962006.08.28 06:30sell11350.501.27981.28331.2678
65972006.08.28 07:10modify11350.501.27981.28251.2678
65982006.08.28 13:40s/l11350.501.28251.28251.2678-135.0060172.26
65992006.08.28 13:40sell11360.501.28231.28581.2703
66002006.08.28 14:00modify11360.501.28231.28501.2703
66012006.08.28 14:10modify11360.501.28231.28371.2703
66022006.08.28 15:10modify11360.501.28231.28331.2703
66032006.08.28 17:30modify11360.501.28231.28301.2703
66042006.08.28 17:40modify11360.501.28231.28251.2703
66052006.08.28 18:20modify11360.501.28231.28201.2703
66062006.08.28 18:30modify11360.501.28231.28181.2703
66072006.08.28 23:10modify11360.501.28231.28141.2703
66082006.08.29 04:40s/l11360.501.28141.28141.270347.8060220.05
66092006.08.29 04:40sell11370.501.28191.28541.2699
66102006.08.29 05:10modify11370.501.28191.28501.2699
66112006.08.29 06:20modify11370.501.28191.28491.2699
66122006.08.29 12:20modify11370.501.28191.28421.2699
66132006.08.29 13:40modify11370.501.28191.28411.2699
66142006.08.29 15:30modify11370.501.28191.28361.2699
66152006.08.29 15:40modify11370.501.28191.28351.2699
66162006.08.29 16:20modify11370.501.28191.28291.2699
66172006.08.29 16:30modify11370.501.28191.28271.2699
66182006.08.29 17:10modify11370.501.28191.28201.2699
66192006.08.29 17:20modify11370.501.28191.28151.2699
66202006.08.29 17:40modify11370.501.28191.27871.2699
66212006.08.29 21:10s/l11370.501.27871.27871.2699160.0060380.05
66222006.08.29 21:10sell11380.501.28381.28731.2718
66232006.08.29 21:20modify11380.501.28381.27911.2718
66242006.08.29 22:00s/l11380.501.27911.27911.2718235.0060615.05
66252006.08.29 22:00sell11390.501.28331.28681.2713
66262006.08.29 22:10modify11390.501.28331.28591.2713
66272006.08.29 23:20modify11390.501.28331.28581.2713
66282006.08.30 12:40modify11390.501.28331.28531.2713
66292006.08.30 14:40modify11390.501.28331.28491.2713
66302006.08.30 15:40modify11390.501.28331.28471.2713
66312006.08.30 16:10s/l11390.501.28471.28471.2713-67.2060547.85
66322006.08.30 16:10sell11400.501.28451.28801.2725
66332006.08.30 16:20modify11400.501.28451.28651.2725
66342006.08.30 16:30modify11400.501.28451.28631.2725
66352006.08.30 17:10modify11400.501.28451.28611.2725
66362006.08.30 17:20modify11400.501.28451.28571.2725
66372006.08.30 18:10modify11400.501.28451.28541.2725
66382006.08.30 19:10modify11400.501.28451.28531.2725
66392006.08.31 10:10s/l11400.501.28531.28531.2725-31.6160516.24
66402006.08.31 10:10sell11410.501.28641.28991.2744
66412006.08.31 10:20modify11410.501.28641.28831.2744
66422006.08.31 10:30modify11410.501.28641.28691.2744
66432006.08.31 15:10s/l11410.501.28691.28691.2744-25.0060491.24
66442006.08.31 15:10sell11420.501.28701.29051.2750
66452006.08.31 15:20modify11420.501.28701.28881.2750
66462006.08.31 16:10modify11420.501.28701.28681.2750
66472006.08.31 16:30s/l11420.501.28681.28681.275010.0060501.24
66482006.08.31 16:30sell11430.501.28741.29091.2754
66492006.08.31 17:00modify11430.501.28741.28741.2754
66502006.08.31 17:10modify11430.501.28741.28291.2754
66512006.08.31 17:40s/l11430.501.28291.28291.2754225.0060726.24
66522006.08.31 17:40sell11440.501.28381.28731.2718
66532006.08.31 18:00modify11440.501.28381.28361.2718
66542006.08.31 18:40modify11440.501.28381.28221.2718
66552006.09.01 11:30s/l11440.501.28221.28221.271882.8060809.04
66562006.09.01 11:30sell11450.501.28251.28601.2705
66572006.09.01 11:40modify11450.501.28251.28481.2705
66582006.09.01 15:10modify11450.501.28251.27991.2705
66592006.09.01 15:20s/l11450.501.27991.27991.2705130.0060939.04
66602006.09.01 15:20sell11460.501.28311.28661.2711
66612006.09.01 15:30modify11460.501.28311.28471.2711
66622006.09.01 15:40modify11460.501.28311.28361.2711
66632006.09.01 15:59modify11460.501.28311.28151.2711
66642006.09.01 16:20modify11460.501.28311.28021.2711
66652006.09.01 16:40modify11460.501.28311.27921.2711
66662006.09.01 17:10s/l11460.501.27921.27921.2711195.0061134.04
66672006.09.01 17:10sell11470.501.28111.28461.2691
66682006.09.01 17:30modify11470.501.28111.28451.2691
66692006.09.01 17:40modify11470.501.28111.28051.2691
66702006.09.01 18:00s/l11470.501.28051.28051.269130.0061164.04
66712006.09.01 18:00sell11480.501.28041.28391.2684
66722006.09.01 18:40modify11480.501.28041.28351.2684
66732006.09.01 19:10s/l11480.501.28351.28351.2684-155.0061009.04
66742006.09.01 19:10sell11490.501.28471.28821.2727
66752006.09.01 19:20modify11490.501.28471.28701.2727
66762006.09.01 19:30modify11490.501.28471.28671.2727
66772006.09.01 20:10modify11490.501.28471.28641.2727
66782006.09.01 20:20modify11490.501.28471.28621.2727
66792006.09.04 02:40s/l11490.501.28621.28621.2727-72.2060936.83
66802006.09.04 02:40sell11500.501.28601.28951.2740
66812006.09.04 03:00modify11500.501.28601.28931.2740
66822006.09.04 03:10modify11500.501.28601.28861.2740
66832006.09.04 09:10modify11500.501.28601.28811.2740
66842006.09.04 11:40modify11500.501.28601.28761.2740
66852006.09.04 23:20s/l11500.501.28761.28761.2740-80.0060856.83
66862006.09.04 23:20sell11510.501.28761.29111.2756
66872006.09.04 23:30modify11510.501.28761.29051.2756
66882006.09.05 00:20modify11510.501.28761.28951.2756
66892006.09.05 01:10modify11510.501.28761.28911.2756
66902006.09.05 03:30modify11510.501.28761.28831.2756
66912006.09.05 03:40modify11510.501.28761.28721.2756
66922006.09.05 05:40modify11510.501.28761.28701.2756
66932006.09.05 06:30modify11510.501.28761.28671.2756
66942006.09.05 08:30modify11510.501.28761.28661.2756
66952006.09.05 10:30modify11510.501.28761.28571.2756
66962006.09.05 14:20modify11510.501.28761.28461.2756
66972006.09.05 15:10modify11510.501.28761.28411.2756
66982006.09.05 16:40modify11510.501.28761.28341.2756
66992006.09.05 17:30modify11510.501.28761.28321.2756
67002006.09.06 10:20s/l11510.501.28321.28321.2756225.5961082.42
67012006.09.06 10:20sell11520.501.28341.28691.2714
67022006.09.06 10:30modify11520.501.28341.28611.2714
67032006.09.06 10:40modify11520.501.28341.28551.2714
67042006.09.06 11:30modify11520.501.28341.28491.2714
67052006.09.06 13:10modify11520.501.28341.28451.2714
67062006.09.06 14:10modify11520.501.28341.28321.2714
67072006.09.06 14:30modify11520.501.28341.28251.2714
67082006.09.06 15:20modify11520.501.28341.28191.2714
67092006.09.06 15:40modify11520.501.28341.28141.2714
67102006.09.06 16:40modify11520.501.28341.28081.2714
67112006.09.06 21:20s/l11520.501.28081.28081.2714130.0061212.42
67122006.09.06 21:20sell11530.501.28171.28521.2697
67132006.09.06 21:30modify11530.501.28171.28491.2697
67142006.09.06 21:40modify11530.501.28171.28231.2697
67152006.09.07 02:10s/l11530.501.28231.28231.2697-21.6161190.81
67162006.09.07 02:10sell11540.501.28221.28571.2702
67172006.09.07 02:20modify11540.501.28221.28541.2702
67182006.09.07 02:40modify11540.501.28221.28511.2702
67192006.09.07 08:10modify11540.501.28221.28471.2702
67202006.09.07 09:40modify11540.501.28221.28461.2702
67212006.09.07 10:40modify11540.501.28221.28321.2702
67222006.09.07 11:30modify11540.501.28221.28121.2702
67232006.09.07 12:40modify11540.501.28221.28101.2702
67242006.09.07 13:30modify11540.501.28221.28091.2702
67252006.09.07 13:40modify11540.501.28221.27901.2702
67262006.09.07 14:20modify11540.501.28221.27831.2702
67272006.09.07 14:30modify11540.501.28221.27601.2702
67282006.09.07 15:20modify11540.501.28221.27561.2702
67292006.09.07 15:40modify11540.501.28221.27431.2702
67302006.09.07 18:10s/l11540.501.27431.27431.2702395.0061585.81
67312006.09.07 18:10sell11550.501.27591.27941.2639
67322006.09.07 18:20modify11550.501.27591.27751.2639
67332006.09.07 18:30modify11550.501.27591.27621.2639
67342006.09.07 21:10modify11550.501.27591.27611.2639
67352006.09.07 22:10modify11550.501.27591.27601.2639
67362006.09.08 03:10modify11550.501.27591.27561.2639
67372006.09.08 03:40modify11550.501.27591.27541.2639
67382006.09.08 04:40modify11550.501.27591.27521.2639
67392006.09.08 08:10modify11550.501.27591.27511.2639
67402006.09.08 09:30modify11550.501.27591.27481.2639
67412006.09.08 09:40modify11550.501.27591.27431.2639
67422006.09.08 10:40modify11550.501.27591.27331.2639
67432006.09.08 14:40modify11550.501.27591.27321.2639
67442006.09.08 15:40modify11550.501.27591.27021.2639
67452006.09.08 16:30modify11550.501.27591.26981.2639
67462006.09.08 17:40modify11550.501.27591.26891.2639
67472006.09.11 04:20modify11550.501.27591.26861.2639
67482006.09.11 07:10s/l11550.501.26861.26861.2639370.5961956.41
67492006.09.11 07:10sell11560.501.26861.27211.2566
67502006.09.11 07:20modify11560.501.26861.27111.2566
67512006.09.11 09:10modify11560.501.26861.27091.2566
67522006.09.11 11:30s/l11560.501.27091.27091.2566-115.0061841.41
67532006.09.11 11:30sell11570.501.27201.27551.2600
67542006.09.11 11:40modify11570.501.27201.27491.2600
67552006.09.11 11:59modify11570.501.27201.27471.2600
67562006.09.11 12:00close11570.501.27121.27471.260040.0061881.41
67572006.09.11 12:10buy11580.501.27031.26681.2823
67582006.09.11 12:20modify11580.501.27031.26871.2823
67592006.09.11 12:40modify11580.501.27031.27071.2823
67602006.09.11 14:10s/l11580.501.27071.27071.282320.0061901.41
67612006.09.11 14:10buy11590.501.27081.26731.2828
67622006.09.11 14:20modify11590.501.27081.26741.2828
67632006.09.11 14:30modify11590.501.27081.26791.2828
67642006.09.11 14:40modify11590.501.27081.26861.2828
67652006.09.11 16:20modify11590.501.27081.26871.2828
67662006.09.11 17:30s/l11590.501.26871.26871.2828-105.0061796.41
67672006.09.11 17:30buy11600.501.26821.26471.2802
67682006.09.11 17:40modify11600.501.26821.26501.2802
67692006.09.11 17:59modify11600.501.26821.26571.2802
67702006.09.11 18:00modify11600.501.26821.26581.2802
67712006.09.11 18:10modify11600.501.26821.26661.2802
67722006.09.11 19:10modify11600.501.26821.26671.2802
67732006.09.11 19:20modify11600.501.26821.26691.2802
67742006.09.11 20:10modify11600.501.26821.26701.2802
67752006.09.11 22:30modify11600.501.26821.26711.2802
67762006.09.12 00:40modify11600.501.26821.26721.2802
67772006.09.12 01:40modify11600.501.26821.26801.2802
67782006.09.12 03:40modify11600.501.26821.26841.2802
67792006.09.12 04:30modify11600.501.26821.26901.2802
67802006.09.12 08:40modify11600.501.26821.26911.2802
67812006.09.12 10:20modify11600.501.26821.26931.2802
67822006.09.12 10:30modify11600.501.26821.26961.2802
67832006.09.12 15:10modify11600.501.26821.27011.2802
67842006.09.12 15:40s/l11600.501.27011.27011.280291.2261887.63
67852006.09.12 15:40buy11610.501.26851.26501.2805
67862006.09.12 15:59modify11610.501.26851.26881.2805
67872006.09.12 16:10modify11610.501.26851.26941.2805
67882006.09.12 16:40s/l11610.501.26941.26941.280545.0061932.63
67892006.09.12 16:40buy11620.501.26951.26601.2815
67902006.09.12 16:59modify11620.501.26951.26671.2815
67912006.09.12 17:40modify11620.501.26951.26721.2815
67922006.09.13 03:30s/l11620.501.26721.26721.2815-118.7861813.85
67932006.09.13 03:30buy11630.501.26721.26371.2792
67942006.09.13 03:40modify11630.501.26721.26531.2792
67952006.09.13 05:20modify11630.501.26721.26541.2792
67962006.09.13 06:10modify11630.501.26721.26561.2792
67972006.09.13 07:40modify11630.501.26721.26601.2792
67982006.09.13 08:30modify11630.501.26721.26651.2792
67992006.09.13 17:40s/l11630.501.26651.26651.2792-35.0061778.85
68002006.09.13 17:40buy11640.501.26671.26321.2787
68012006.09.13 18:00modify11640.501.26671.26431.2787
68022006.09.13 18:10modify11640.501.26671.26831.2787
68032006.09.13 18:40s/l11640.501.26831.26831.278780.0061858.85
68042006.09.13 18:40buy11650.501.26791.26441.2799
68052006.09.13 19:00modify11650.501.26791.26731.2799
68062006.09.13 19:10modify11650.501.26791.26841.2799
68072006.09.13 21:10s/l11650.501.26841.26841.279925.0061883.85
68082006.09.13 21:10buy11660.501.26861.26511.2806
68092006.09.13 21:30modify11660.501.26861.26651.2806
68102006.09.14 00:10modify11660.501.26861.26661.2806
68112006.09.14 04:20modify11660.501.26861.26701.2806
68122006.09.14 13:10modify11660.501.26861.26711.2806
68132006.09.14 13:30modify11660.501.26861.26901.2806
68142006.09.14 14:40modify11660.501.26861.27011.2806
68152006.09.14 15:10s/l11660.501.27011.27011.280663.6661947.51
68162006.09.14 15:10buy11670.501.26971.26621.2817
68172006.09.14 15:30modify11670.501.26971.26711.2817
68182006.09.14 15:40modify11670.501.26971.27041.2817
68192006.09.14 16:10s/l11670.501.27041.27041.281735.0061982.51
68202006.09.14 16:10buy11680.501.27041.26691.2824
68212006.09.14 16:20modify11680.501.27041.26711.2824
68222006.09.14 16:30modify11680.501.27041.26791.2824
68232006.09.14 16:40modify11680.501.27041.26851.2824
68242006.09.14 17:20modify11680.501.27041.26981.2824
68252006.09.14 17:30modify11680.501.27041.27181.2824
68262006.09.14 23:40s/l11680.501.27181.27181.282470.0062052.51
68272006.09.14 23:40buy11690.501.27201.26851.2840
68282006.09.14 23:59modify11690.501.27201.26901.2840
68292006.09.15 00:20modify11690.501.27201.26911.2840
68302006.09.15 07:10modify11690.501.27201.26941.2840
68312006.09.15 08:10modify11690.501.27201.26951.2840
68322006.09.15 08:40modify11690.501.27201.27021.2840
68332006.09.15 12:30s/l11690.501.27021.27021.2840-93.7861958.73
68342006.09.15 12:30buy11700.501.26951.26601.2815
68352006.09.15 13:10modify11700.501.26951.26621.2815
68362006.09.15 15:40s/l11700.501.26621.26621.2815-165.0061793.73
68372006.09.15 15:40buy11710.501.26631.26281.2783
68382006.09.15 15:59modify11710.501.26631.26381.2783
68392006.09.15 16:10modify11710.501.26631.26481.2783
68402006.09.15 16:40s/l11710.501.26481.26481.2783-75.0061718.73
68412006.09.15 16:40buy11720.501.26341.25991.2754
68422006.09.15 17:00modify11720.501.26341.26111.2754
68432006.09.15 17:10modify11720.501.26341.26241.2754
68442006.09.15 21:20modify11720.501.26341.26261.2754
68452006.09.15 22:10modify11720.501.26341.26301.2754
68462006.09.18 00:20s/l11720.501.26301.26301.2754-23.7861694.95
68472006.09.18 00:20buy11730.501.26321.25971.2752
68482006.09.18 00:30modify11730.501.26321.26081.2752
68492006.09.18 00:40modify11730.501.26321.26101.2752
68502006.09.18 01:40modify11730.501.26321.26111.2752
68512006.09.18 03:20modify11730.501.26321.26221.2752
68522006.09.18 06:40modify11730.501.26321.26241.2752
68532006.09.18 07:20modify11730.501.26321.26251.2752
68542006.09.18 07:30modify11730.501.26321.26291.2752
68552006.09.18 07:40modify11730.501.26321.26311.2752
68562006.09.18 09:30modify11730.501.26321.26391.2752
68572006.09.18 09:40modify11730.501.26321.26491.2752
68582006.09.18 10:30modify11730.501.26321.26501.2752
68592006.09.18 14:40s/l11730.501.26501.26501.275290.0061784.95
68602006.09.18 14:40buy11740.501.26511.26161.2771
68612006.09.18 14:59modify11740.501.26511.26311.2771
68622006.09.18 15:10modify11740.501.26511.26371.2771
68632006.09.18 16:10modify11740.501.26511.26611.2771
68642006.09.18 16:20s/l11740.501.26611.26611.277150.0061834.95
68652006.09.18 16:20buy11750.501.26611.26261.2781
68662006.09.18 16:30modify11750.501.26611.26431.2781
68672006.09.18 16:40modify11750.501.26611.26541.2781
68682006.09.18 17:30modify11750.501.26611.26581.2781
68692006.09.18 17:40modify11750.501.26611.26601.2781
68702006.09.18 21:20modify11750.501.26611.26621.2781
68712006.09.18 21:40modify11750.501.26611.26701.2781
68722006.09.18 22:30modify11750.501.26611.26751.2781
68732006.09.18 23:40modify11750.501.26611.26781.2781
68742006.09.19 03:20modify11750.501.26611.26831.2781
68752006.09.19 04:40modify11750.501.26611.26841.2781
68762006.09.19 05:30modify11750.501.26611.26851.2781
68772006.09.19 05:40modify11750.501.26611.26921.2781
68782006.09.19 10:30s/l11750.501.26921.26921.2781151.2261986.17
68792006.09.19 10:30buy11760.501.26891.26541.2809
68802006.09.19 12:40s/l11760.501.26541.26541.2809-175.0061811.17
68812006.09.19 12:40buy11770.501.26531.26181.2773
68822006.09.19 12:59modify11770.501.26531.26191.2773
68832006.09.19 13:10modify11770.501.26531.26291.2773
68842006.09.19 14:10modify11770.501.26531.26321.2773
68852006.09.19 15:10modify11770.501.26531.26731.2773
68862006.09.19 15:30s/l11770.501.26731.26731.2773100.0061911.17
68872006.09.19 15:30buy11780.501.26531.26181.2773
68882006.09.19 15:40modify11780.501.26531.26271.2773
68892006.09.19 15:59modify11780.501.26531.26671.2773
68902006.09.19 16:00modify11780.501.26531.26681.2773
68912006.09.19 16:10modify11780.501.26531.26811.2773
68922006.09.19 17:40modify11780.501.26531.26841.2773
68932006.09.19 18:10s/l11780.501.26841.26841.2773155.0062066.17
68942006.09.19 18:10buy11790.501.26711.26361.2791
68952006.09.19 18:30modify11790.501.26711.26661.2791
68962006.09.19 18:40modify11790.501.26711.26721.2791
68972006.09.19 19:10s/l11790.501.26721.26721.27915.0062071.17
68982006.09.19 19:10buy11800.501.26651.26301.2785
68992006.09.19 19:20modify11800.501.26651.26451.2785
69002006.09.19 19:30modify11800.501.26651.26481.2785
69012006.09.19 23:10modify11800.501.26651.26501.2785
69022006.09.20 07:30modify11800.501.26651.26531.2785
69032006.09.20 07:40modify11800.501.26651.26571.2785
69042006.09.20 17:10modify11800.501.26651.26611.2785
69052006.09.20 17:40modify11800.501.26651.26691.2785
69062006.09.20 18:30modify11800.501.26651.26711.2785
69072006.09.20 18:40modify11800.501.26651.26771.2785
69082006.09.20 21:20modify11800.501.26651.26951.2785
69092006.09.20 22:10s/l11800.501.26951.26951.2785146.2262217.39
69102006.09.20 22:10buy11810.501.26841.26491.2804
69112006.09.20 22:40modify11810.501.26841.26631.2804
69122006.09.21 03:10modify11810.501.26841.26651.2804
69132006.09.21 03:30modify11810.501.26841.26841.2804
69142006.09.21 04:40modify11810.501.26841.26931.2804
69152006.09.21 10:30modify11810.501.26841.27011.2804
69162006.09.21 13:30modify11810.501.26841.27121.2804
69172006.09.21 15:40modify11810.501.26841.27131.2804
69182006.09.21 17:10s/l11810.501.27131.27131.2804133.6662351.05
69192006.09.21 17:10buy11820.501.27121.26771.2832
69202006.09.21 17:20modify11820.501.27121.27071.2832
69212006.09.21 19:10modify11820.501.27121.27321.2832
69222006.09.21 19:20modify11820.501.27121.27571.2832
69232006.09.21 19:40s/l11820.501.27571.27571.2832225.0062576.05
69242006.09.21 19:40buy11830.501.27301.26951.2850
69252006.09.21 19:59modify11830.501.27301.27431.2850
69262006.09.21 20:10modify11830.501.27301.27471.2850
69272006.09.21 21:40modify11830.501.27301.27551.2850
69282006.09.21 22:30modify11830.501.27301.27641.2850
69292006.09.22 08:40modify11830.501.27301.27651.2850
69302006.09.22 09:30modify11830.501.27301.27701.2850
69312006.09.22 10:20modify11830.501.27301.27781.2850
69322006.09.22 10:40modify11830.501.27301.27921.2850
69332006.09.22 11:40modify11830.501.27301.27981.2850
69342006.09.22 18:40s/l11830.501.27981.27981.2850336.2262912.27
69352006.09.22 18:40buy11840.501.27901.27551.2910
69362006.09.22 18:59modify11840.501.27901.27621.2910
69372006.09.22 19:00modify11840.501.27901.27631.2910
69382006.09.22 19:10modify11840.501.27901.27691.2910
69392006.09.22 19:20modify11840.501.27901.27741.2910
69402006.09.25 04:00close11840.501.27821.27741.2910-43.7862868.49
69412006.09.25 04:10sell11850.501.27811.28161.2661
69422006.09.25 07:30s/l11850.501.28161.28161.2661-175.0062693.49
69432006.09.25 07:30sell11860.501.28161.28511.2696
69442006.09.25 08:10modify11860.501.28161.28401.2696
69452006.09.25 10:10modify11860.501.28161.28191.2696
69462006.09.25 11:10modify11860.501.28161.28181.2696
69472006.09.25 12:20modify11860.501.28161.28171.2696
69482006.09.25 12:40modify11860.501.28161.28011.2696
69492006.09.25 13:40modify11860.501.28161.27991.2696
69502006.09.25 15:40modify11860.501.28161.27971.2696
69512006.09.25 16:30modify11860.501.28161.27921.2696
69522006.09.25 17:20modify11860.501.28161.27681.2696
69532006.09.26 10:10modify11860.501.28161.27671.2696
69542006.09.26 11:20modify11860.501.28161.27631.2696
69552006.09.26 11:40modify11860.501.28161.27471.2696
69562006.09.26 12:10modify11860.501.28161.27441.2696
69572006.09.26 12:30modify11860.501.28161.27371.2696
69582006.09.26 12:40modify11860.501.28161.27321.2696
69592006.09.26 13:40t/p11860.501.26961.27321.2696602.8063296.28
69602006.09.26 13:40sell11870.501.26901.27251.2570
69612006.09.26 14:40modify11870.501.26901.27211.2570
69622006.09.26 17:20modify11870.501.26901.26991.2570
69632006.09.26 19:10s/l11870.501.26991.26991.2570-45.0063251.28
69642006.09.26 19:10sell11880.501.26971.27321.2577
69652006.09.26 19:30modify11880.501.26971.27311.2577
69662006.09.26 19:40modify11880.501.26971.27131.2577
69672006.09.27 09:30modify11880.501.26971.27091.2577
69682006.09.27 15:20s/l11880.501.27091.27091.2577-57.2063194.08
69692006.09.27 15:20sell11890.501.27121.27471.2592
69702006.09.27 15:30modify11890.501.27121.27141.2592
69712006.09.27 15:40s/l11890.501.27141.27141.2592-10.0063184.08
69722006.09.27 15:40sell11900.501.27211.27561.2601
69732006.09.27 15:59modify11900.501.27211.27261.2601
69742006.09.27 16:20modify11900.501.27211.27241.2601
69752006.09.27 17:40modify11900.501.27211.27131.2601
69762006.09.27 18:40s/l11900.501.27131.27131.260140.0063224.08
69772006.09.27 18:40sell11910.501.27151.27501.2595
69782006.09.27 18:59modify11910.501.27151.27371.2595
69792006.09.27 19:20modify11910.501.27151.27361.2595
69802006.09.28 08:10s/l11910.501.27361.27361.2595-96.6163127.47
69812006.09.28 08:10sell11920.501.27351.27701.2615
69822006.09.28 08:20modify11920.501.27351.27671.2615
69832006.09.28 08:30modify11920.501.27351.27621.2615
69842006.09.28 08:40modify11920.501.27351.27601.2615
69852006.09.28 09:10modify11920.501.27351.27591.2615
69862006.09.28 09:20modify11920.501.27351.27501.2615
69872006.09.28 09:30modify11920.501.27351.27471.2615
69882006.09.28 12:40modify11920.501.27351.27391.2615
69892006.09.28 15:10modify11920.501.27351.27321.2615
69902006.09.28 15:30modify11920.501.27351.27261.2615
69912006.09.28 17:40modify11920.501.27351.27161.2615
69922006.09.28 21:40s/l11920.501.27161.27161.261595.0063222.47
69932006.09.28 21:40sell11930.501.27161.27511.2596
69942006.09.28 22:00modify11930.501.27161.27471.2596
69952006.09.28 22:10modify11930.501.27161.27401.2596
69962006.09.28 23:10modify11930.501.27161.27361.2596
69972006.09.29 00:20modify11930.501.27161.27311.2596
69982006.09.29 09:10modify11930.501.27161.27181.2596
69992006.09.29 10:40modify11930.501.27161.26991.2596
70002006.09.29 11:40modify11930.501.27161.26921.2596
70012006.09.29 15:30modify11930.501.27161.26751.2596
70022006.09.29 18:20s/l11930.501.26751.26751.2596207.8063430.26
70032006.09.29 18:20sell11940.501.27101.27451.2590
70042006.09.29 18:30modify11940.501.27101.27021.2590
70052006.10.02 10:20modify11940.501.27101.26991.2590
70062006.10.02 13:10s/l11940.501.26991.26991.259057.8063488.06
70072006.10.02 13:10sell11950.501.27021.27371.2582
70082006.10.02 13:30modify11950.501.27021.27251.2582
70092006.10.02 14:20modify11950.501.27021.27241.2582
70102006.10.02 15:10modify11950.501.27021.27171.2582
70112006.10.02 16:20s/l11950.501.27171.27171.2582-75.0063413.06
70122006.10.02 16:20sell11960.501.27381.27731.2618
70132006.10.02 17:10modify11960.501.27381.27691.2618
70142006.10.03 09:30s/l11960.501.27691.27691.2618-152.2063260.86
70152006.10.03 09:30sell11970.501.27681.28031.2648
70162006.10.03 09:40modify11970.501.27681.28001.2648
70172006.10.03 09:59modify11970.501.27681.27931.2648
70182006.10.03 10:00modify11970.501.27681.27921.2648
70192006.10.03 10:10modify11970.501.27681.27821.2648
70202006.10.03 11:10modify11970.501.27681.27761.2648
70212006.10.03 11:20modify11970.501.27681.27731.2648
70222006.10.03 14:30modify11970.501.27681.27691.2648
70232006.10.03 15:20modify11970.501.27681.27591.2648
70242006.10.03 19:30modify11970.501.27681.27571.2648
70252006.10.04 04:10modify11970.501.27681.27541.2648
70262006.10.04 04:20modify11970.501.27681.27501.2648
70272006.10.04 10:10modify11970.501.27681.27481.2648
70282006.10.04 11:10modify11970.501.27681.27351.2648
70292006.10.04 11:20modify11970.501.27681.27221.2648
70302006.10.04 11:40s/l11970.501.27221.27221.2648232.8063493.65
70312006.10.04 11:40sell11980.501.27201.27551.2600
70322006.10.04 11:59modify11980.501.27201.27241.2600
70332006.10.04 12:10modify11980.501.27201.27191.2600
70342006.10.04 13:40modify11980.501.27201.27071.2600
70352006.10.04 14:40modify11980.501.27201.27021.2600
70362006.10.04 19:20s/l11980.501.27021.27021.260090.0063583.65
70372006.10.04 19:20sell11990.501.27011.27361.2581
70382006.10.04 19:59modify11990.501.27011.27251.2581
70392006.10.04 20:20modify11990.501.27011.27231.2581
70402006.10.05 02:30s/l11990.501.27231.27231.2581-101.6163482.04
70412006.10.05 02:30sell12000.501.27211.27561.2601
70422006.10.05 03:00modify12000.501.27211.27551.2601
70432006.10.05 03:10modify12000.501.27211.27381.2601
70442006.10.05 04:20modify12000.501.27211.27371.2601
70452006.10.05 04:30modify12000.501.27211.27321.2601
70462006.10.05 05:40modify12000.501.27211.27311.2601
70472006.10.05 07:40modify12000.501.27211.27291.2601
70482006.10.05 15:20modify12000.501.27211.27221.2601
70492006.10.05 16:10modify12000.501.27211.27121.2601
70502006.10.05 17:40modify12000.501.27211.27091.2601
70512006.10.06 10:20modify12000.501.27211.27081.2601
70522006.10.06 14:10modify12000.501.27211.27011.2601
70532006.10.06 14:30modify12000.501.27211.26991.2601
70542006.10.06 15:10s/l12000.501.26991.26991.2601112.8063594.84
70552006.10.06 15:10sell12010.501.27261.27611.2606
70562006.10.06 15:20t/p12010.501.26061.27611.2606600.0064194.84
70572006.10.06 15:20sell12020.501.25951.26301.2475
70582006.10.06 15:30s/l12020.501.26301.26301.2475-175.0064019.84
70592006.10.06 15:30sell12030.501.26511.26861.2531
70602006.10.06 15:40modify12030.501.26511.26321.2531
70612006.10.06 16:40modify12030.501.26511.26231.2531
70622006.10.06 17:40modify12030.501.26511.26091.2531
70632006.10.06 18:10s/l12030.501.26091.26091.2531210.0064229.84
70642006.10.06 18:10sell12040.501.26101.26451.2490
70652006.10.06 18:20modify12040.501.26101.26431.2490
70662006.10.06 18:30modify12040.501.26101.26221.2490
70672006.10.06 18:40modify12040.501.26101.26181.2490
70682006.10.10 11:10modify12040.501.26101.25971.2490
70692006.10.10 11:40s/l12040.501.25971.25971.249070.5964300.43
70702006.10.10 11:40sell12050.501.26001.26351.2480
70712006.10.10 11:59modify12050.501.26001.26051.2480
70722006.10.10 12:10modify12050.501.26001.25921.2480
70732006.10.10 14:30modify12050.501.26001.25651.2480
70742006.10.10 14:40modify12050.501.26001.25631.2480
70752006.10.10 16:40modify12050.501.26001.25551.2480
70762006.10.11 11:30s/l12050.501.25551.25551.2480227.8064528.23
70772006.10.11 11:30sell12060.501.25561.25911.2436
70782006.10.11 11:40modify12060.501.25561.25731.2436
70792006.10.11 21:10modify12060.501.25561.25401.2436
70802006.10.11 21:40s/l12060.501.25401.25401.243680.0064608.23
70812006.10.11 21:40sell12070.501.25501.25851.2430
70822006.10.11 21:59modify12070.501.25501.25551.2430
70832006.10.11 22:00modify12070.501.25501.25541.2430
70842006.10.11 22:10modify12070.501.25501.25521.2430
70852006.10.11 23:40modify12070.501.25501.25471.2430
70862006.10.12 10:40s/l12070.501.25471.25471.243023.3964631.62
70872006.10.12 10:40sell12080.501.25691.26041.2449
70882006.10.12 10:59modify12080.501.25691.25961.2449
70892006.10.12 11:00modify12080.501.25691.25951.2449
70902006.10.12 11:10modify12080.501.25691.25821.2449
70912006.10.12 12:00close12080.501.25601.25821.244945.0064676.62
70922006.10.12 12:10buy12090.501.25431.25081.2663
70932006.10.12 12:40modify12090.501.25431.25241.2663
70942006.10.12 14:10s/l12090.501.25241.25241.2663-95.0064581.62
70952006.10.12 14:10buy12100.501.25211.24861.2641
70962006.10.12 14:20modify12100.501.25211.25121.2641
70972006.10.12 15:10modify12100.501.25211.25231.2641
70982006.10.12 16:40s/l12100.501.25231.25231.264110.0064591.62
70992006.10.12 16:40buy12110.501.25201.24851.2640
71002006.10.12 17:00modify12110.501.25201.25061.2640
71012006.10.12 17:10modify12110.501.25201.25131.2640
71022006.10.12 20:20modify12110.501.25201.25191.2640
71032006.10.12 21:40modify12110.501.25201.25201.2640
71042006.10.12 22:40modify12110.501.25201.25211.2640
71052006.10.12 23:40modify12110.501.25201.25261.2640
71062006.10.13 00:40modify12110.501.25201.25281.2640
71072006.10.13 01:40modify12110.501.25201.25331.2640
71082006.10.13 04:20modify12110.501.25201.25421.2640
71092006.10.13 05:10modify12110.501.25201.25431.2640
71102006.10.13 06:40modify12110.501.25201.25441.2640
71112006.10.13 14:40s/l12110.501.25441.25441.2640116.2264707.84
71122006.10.13 14:40buy12120.501.25451.25101.2665
71132006.10.13 14:59modify12120.501.25451.25181.2665
71142006.10.13 15:00modify12120.501.25451.25191.2665
71152006.10.13 15:10modify12120.501.25451.25411.2665
71162006.10.13 15:30s/l12120.501.25411.25411.2665-20.0064687.84
71172006.10.13 15:30buy12130.501.25271.24921.2647
71182006.10.13 16:10modify12130.501.25271.24951.2647
71192006.10.13 17:40s/l12130.501.24951.24951.2647-160.0064527.84
71202006.10.13 17:40buy12140.501.24881.24531.2608
71212006.10.13 17:59modify12140.501.24881.24601.2608
71222006.10.13 18:00modify12140.501.24881.24611.2608
71232006.10.13 18:10modify12140.501.24881.24661.2608
71242006.10.13 18:20modify12140.501.24881.24691.2608
71252006.10.13 19:10modify12140.501.24881.24741.2608
71262006.10.13 20:10modify12140.501.24881.24831.2608
71272006.10.13 20:20modify12140.501.24881.24851.2608
71282006.10.16 11:40modify12140.501.24881.24961.2608
71292006.10.16 15:20modify12140.501.24881.25001.2608
71302006.10.16 16:40modify12140.501.24881.25041.2608
71312006.10.17 01:30modify12140.501.24881.25081.2608
71322006.10.17 01:40modify12140.501.24881.25091.2608
71332006.10.17 03:40modify12140.501.24881.25111.2608
71342006.10.17 15:20s/l12140.501.25111.25111.2608107.4464635.28
71352006.10.17 15:20buy12150.501.25091.24741.2629
71362006.10.17 15:30modify12150.501.25091.24831.2629
71372006.10.17 15:59modify12150.501.25091.24921.2629
71382006.10.17 16:20modify12150.501.25091.25221.2629
71392006.10.17 17:10modify12150.501.25091.25231.2629
71402006.10.17 18:40modify12150.501.25091.25311.2629
71412006.10.17 19:30modify12150.501.25091.25331.2629
71422006.10.18 00:30s/l12150.501.25331.25331.2629116.2264751.50
71432006.10.18 00:30buy12160.501.25331.24981.2653
71442006.10.18 00:59modify12160.501.25331.25021.2653
71452006.10.18 01:00modify12160.501.25331.25031.2653
71462006.10.18 01:10modify12160.501.25331.25221.2653
71472006.10.18 10:40modify12160.501.25331.25251.2653
71482006.10.18 15:20s/l12160.501.25251.25251.2653-40.0064711.50
71492006.10.18 15:20buy12170.501.25251.24901.2645
71502006.10.18 16:40modify12170.501.25251.24921.2645
71512006.10.18 20:10modify12170.501.25251.24951.2645
71522006.10.18 21:40modify12170.501.25251.25001.2645
71532006.10.18 22:40modify12170.501.25251.25041.2645
71542006.10.19 01:20modify12170.501.25251.25051.2645
71552006.10.19 02:10modify12170.501.25251.25101.2645
71562006.10.19 09:20modify12170.501.25251.25111.2645
71572006.10.19 10:10modify12170.501.25251.25291.2645
71582006.10.19 11:10modify12170.501.25251.25331.2645
71592006.10.19 12:40modify12170.501.25251.25431.2645
71602006.10.19 16:20modify12170.501.25251.25621.2645
71612006.10.19 16:30s/l12170.501.25621.25621.2645173.6664885.16
71622006.10.19 16:30buy12180.501.25631.25281.2683
71632006.10.19 16:40modify12180.501.25631.25371.2683
71642006.10.19 16:59modify12180.501.25631.25491.2683
71652006.10.19 17:10modify12180.501.25631.25721.2683
71662006.10.19 19:40modify12180.501.25631.25821.2683
71672006.10.19 20:20modify12180.501.25631.25871.2683
71682006.10.19 20:30modify12180.501.25631.25961.2683
71692006.10.19 21:20modify12180.501.25631.25971.2683
71702006.10.19 21:40modify12180.501.25631.26091.2683
71712006.10.20 12:20s/l12180.501.26091.26091.2683226.2265111.38
71722006.10.20 12:20buy12190.501.26051.25701.2725
71732006.10.20 12:40modify12190.501.26051.25721.2725
71742006.10.20 13:40modify12190.501.26051.25801.2725
71752006.10.20 14:20modify12190.501.26051.25811.2725
71762006.10.20 14:30modify12190.501.26051.25841.2725
71772006.10.20 15:10modify12190.501.26051.25891.2725
71782006.10.20 15:20modify12190.501.26051.25931.2725
71792006.10.20 16:10modify12190.501.26051.25991.2725
71802006.10.20 17:10s/l12190.501.25991.25991.2725-30.0065081.38
71812006.10.20 17:10buy12200.501.25991.25641.2719
71822006.10.20 17:30modify12200.501.25991.25711.2719
71832006.10.20 17:40modify12200.501.25991.25881.2719
71842006.10.20 22:30modify12200.501.25991.25911.2719
71852006.10.23 09:10s/l12200.501.25911.25911.2719-43.7865037.60
71862006.10.23 09:10buy12210.501.25881.25531.2708
71872006.10.23 09:20modify12210.501.25881.25671.2708
71882006.10.23 09:30modify12210.501.25881.25751.2708
71892006.10.23 12:20s/l12210.501.25751.25751.2708-65.0064972.60
71902006.10.23 12:20buy12220.501.25721.25371.2692
71912006.10.23 16:30s/l12220.501.25371.25371.2692-175.0064797.60
71922006.10.23 16:30buy12230.501.25381.25031.2658
71932006.10.23 16:59modify12230.501.25381.25111.2658
71942006.10.23 17:10modify12230.501.25381.25161.2658
71952006.10.23 17:30modify12230.501.25381.25191.2658
71962006.10.23 19:10modify12230.501.25381.25211.2658
71972006.10.24 18:20modify12230.501.25381.25411.2658
71982006.10.24 20:40modify12230.501.25381.25431.2658
71992006.10.25 11:10modify12230.501.25381.25461.2658
72002006.10.25 13:10modify12230.501.25381.25471.2658
72012006.10.25 13:40modify12230.501.25381.25581.2658
72022006.10.25 17:20modify12230.501.25381.25611.2658
72032006.10.25 18:10modify12230.501.25381.25651.2658
72042006.10.25 21:20modify12230.501.25381.25761.2658
72052006.10.25 21:30modify12230.501.25381.25861.2658
72062006.10.25 22:20modify12230.501.25381.25891.2658
72072006.10.26 04:30modify12230.501.25381.25911.2658
72082006.10.26 04:40modify12230.501.25381.25941.2658
72092006.10.26 05:20modify12230.501.25381.26021.2658
72102006.10.26 05:30modify12230.501.25381.26071.2658
72112006.10.26 05:40modify12230.501.25381.26091.2658
72122006.10.26 06:40modify12230.501.25381.26111.2658
72132006.10.26 09:20modify12230.501.25381.26121.2658
72142006.10.26 09:30modify12230.501.25381.26141.2658
72152006.10.26 10:10t/p12230.501.26581.26141.2658581.1065378.70
72162006.10.26 10:10buy12240.501.26681.26331.2788
72172006.10.26 11:40modify12240.501.26681.26381.2788
72182006.10.26 15:30modify12240.501.26681.26401.2788
72192006.10.26 17:40modify12240.501.26681.26431.2788
72202006.10.26 19:20modify12240.501.26681.26551.2788
72212006.10.26 19:40modify12240.501.26681.26651.2788
72222006.10.26 20:30modify12240.501.26681.26681.2788
72232006.10.27 03:20modify12240.501.26681.26771.2788
72242006.10.27 04:10modify12240.501.26681.26811.2788
72252006.10.27 09:20s/l12240.501.26811.26811.278861.2265439.92
72262006.10.27 09:20buy12250.501.26771.26421.2797
72272006.10.27 09:30modify12250.501.26771.26481.2797
72282006.10.27 10:20modify12250.501.26771.26501.2797
72292006.10.27 11:10modify12250.501.26771.26531.2797
72302006.10.27 14:20modify12250.501.26771.26551.2797
72312006.10.27 15:10modify12250.501.26771.26921.2797
72322006.10.27 15:30s/l12250.501.26921.26921.279775.0065514.92
72332006.10.27 15:30buy12260.501.26831.26481.2803
72342006.10.27 15:40modify12260.501.26831.26851.2803
72352006.10.27 16:10modify12260.501.26831.26951.2803
72362006.10.27 16:30modify12260.501.26831.27051.2803
72372006.10.27 16:40modify12260.501.26831.27171.2803
72382006.10.27 18:10s/l12260.501.27171.27171.2803170.0065684.92
72392006.10.27 18:10buy12270.501.27181.26831.2838
72402006.10.27 18:30modify12270.501.27181.26901.2838
72412006.10.27 18:40modify12270.501.27181.26961.2838
72422006.10.27 19:30modify12270.501.27181.27031.2838
72432006.10.27 22:40modify12270.501.27181.27071.2838
72442006.10.30 15:20s/l12270.501.27071.27071.2838-58.7865626.14
72452006.10.30 15:20buy12280.501.27001.26651.2820
72462006.10.30 15:30modify12280.501.27001.26731.2820
72472006.10.30 15:40modify12280.501.27001.26791.2820
72482006.10.30 15:59modify12280.501.27001.26841.2820
72492006.10.30 16:00modify12280.501.27001.26851.2820
72502006.10.30 16:20modify12280.501.27001.26901.2820
72512006.10.30 16:30modify12280.501.27001.26941.2820
72522006.10.30 21:40modify12280.501.27001.26951.2820
72532006.10.30 22:40modify12280.501.27001.26961.2820
72542006.10.30 23:40modify12280.501.27001.26981.2820
72552006.10.31 09:20s/l12280.501.26981.26981.2820-13.7865612.36
72562006.10.31 09:20buy12290.501.26981.26631.2818
72572006.10.31 09:40modify12290.501.26981.26661.2818
72582006.10.31 14:20modify12290.501.26981.26671.2818
72592006.10.31 16:00modify12290.501.26981.26681.2818
72602006.10.31 16:10modify12290.501.26981.26711.2818
72612006.10.31 16:30modify12290.501.26981.26831.2818
72622006.10.31 16:40modify12290.501.26981.26891.2818
72632006.10.31 17:20modify12290.501.26981.27091.2818
72642006.10.31 17:30modify12290.501.26981.27181.2818
72652006.10.31 17:40modify12290.501.26981.27471.2818
72662006.11.01 09:40s/l12290.501.27471.27471.2818241.2265853.58
72672006.11.01 09:40buy12300.501.27461.27111.2866
72682006.11.01 10:00modify12300.501.27461.27131.2866
72692006.11.01 10:20modify12300.501.27461.27231.2866
72702006.11.01 12:10modify12300.501.27461.27241.2866
72712006.11.01 13:10modify12300.501.27461.27311.2866
72722006.11.01 16:30modify12300.501.27461.27351.2866
72732006.11.01 17:20modify12300.501.27461.27631.2866
72742006.11.01 17:30s/l12300.501.27631.27631.286685.0065938.58
72752006.11.01 17:30buy12310.501.27611.27261.2881
72762006.11.01 17:40modify12310.501.27611.27371.2881
72772006.11.01 17:59modify12310.501.27611.27401.2881
72782006.11.01 21:20modify12310.501.27611.27431.2881
72792006.11.02 02:20s/l12310.501.27431.27431.2881-101.3465837.24
72802006.11.02 02:20buy12320.501.27451.27101.2865
72812006.11.02 02:59modify12320.501.27451.27111.2865
72822006.11.02 03:59modify12320.501.27451.27181.2865
72832006.11.02 04:00modify12320.501.27451.27191.2865
72842006.11.02 04:20modify12320.501.27451.27201.2865
72852006.11.02 04:30modify12320.501.27451.27211.2865
72862006.11.02 08:10modify12320.501.27451.27251.2865
72872006.11.02 08:40modify12320.501.27451.27301.2865
72882006.11.02 11:59modify12320.501.27451.27311.2865
72892006.11.02 12:10modify12320.501.27451.27371.2865
72902006.11.02 13:40modify12320.501.27451.27411.2865
72912006.11.02 14:30modify12320.501.27451.27421.2865
72922006.11.02 20:40modify12320.501.27451.27481.2865
72932006.11.03 15:10s/l12320.501.27481.27481.286511.2265848.46
72942006.11.03 15:10buy12330.501.27391.27041.2859
72952006.11.03 15:20modify12330.501.27391.27531.2859
72962006.11.03 15:30s/l12330.501.27531.27531.285970.0065918.46
72972006.11.03 15:30buy12340.501.26861.26511.2806
72982006.11.03 15:40modify12340.501.26861.27371.2806
72992006.11.03 15:59s/l12340.501.27371.27371.2806255.0066173.46
73002006.11.03 15:59buy12350.501.26891.26541.2809
73012006.11.03 16:00close12350.501.26841.26541.2809-25.0066148.46
73022006.11.03 16:10sell12360.501.27091.27441.2589
73032006.11.03 16:20modify12360.501.27091.27201.2589
73042006.11.03 17:40modify12360.501.27091.27181.2589
73052006.11.03 21:10s/l12360.501.27181.27181.2589-45.0066103.46
73062006.11.03 21:10sell12370.501.27191.27541.2599
73072006.11.03 21:30modify12370.501.27191.27481.2599
73082006.11.06 03:59modify12370.501.27191.27461.2599
73092006.11.06 04:20modify12370.501.27191.27421.2599
73102006.11.06 07:59modify12370.501.27191.27401.2599
73112006.11.06 08:40modify12370.501.27191.27391.2599
73122006.11.06 11:59modify12370.501.27191.27381.2599
73132006.11.06 12:00modify12370.501.27191.27371.2599
73142006.11.06 12:10modify12370.501.27191.27351.2599
73152006.11.06 13:40modify12370.501.27191.27331.2599
73162006.11.07 00:10s/l12370.501.27331.27331.2599-64.4166039.05
73172006.11.07 00:10sell12380.501.27351.27701.2615
73182006.11.07 00:20modify12380.501.27351.27631.2615
73192006.11.07 00:30modify12380.501.27351.27561.2615
73202006.11.07 06:30s/l12380.501.27561.27561.2615-105.0065934.05
73212006.11.07 06:30sell12390.501.27611.27961.2641
73222006.11.07 08:10modify12390.501.27611.27881.2641
73232006.11.07 16:10s/l12390.501.27881.27881.2641-135.0065799.05
73242006.11.07 16:10sell12400.501.28191.28541.2699
73252006.11.07 16:20modify12400.501.28191.28221.2699
73262006.11.07 21:20modify12400.501.28191.28031.2699
73272006.11.07 21:40s/l12400.501.28031.28031.269980.0065879.05
73282006.11.07 21:40sell12410.501.28041.28391.2684
73292006.11.07 21:59modify12410.501.28041.28041.2684
73302006.11.08 09:10modify12410.501.28041.27991.2684
73312006.11.08 11:59s/l12410.501.27991.27991.268427.8065906.85
73322006.11.08 11:59sell12420.501.27971.28321.2677
73332006.11.08 12:10modify12420.501.27971.28311.2677
73342006.11.08 12:20modify12420.501.27971.28281.2677
73352006.11.08 12:30modify12420.501.27971.28261.2677
73362006.11.08 14:10modify12420.501.27971.28161.2677
73372006.11.08 15:59modify12420.501.27971.28101.2677
73382006.11.08 16:00modify12420.501.27971.28091.2677
73392006.11.08 16:20modify12420.501.27971.28031.2677
73402006.11.08 16:40modify12420.501.27971.27831.2677
73412006.11.09 09:30s/l12420.501.27831.27831.267778.3965985.23
73422006.11.09 09:30sell12430.501.27871.28221.2667
73432006.11.09 09:40modify12430.501.27871.28091.2667
73442006.11.09 12:10modify12430.501.27871.28081.2667
73452006.11.09 12:20modify12430.501.27871.28061.2667
73462006.11.09 15:59modify12430.501.27871.28051.2667
73472006.11.09 16:10modify12430.501.27871.28041.2667
73482006.11.09 17:20s/l12430.501.28041.28041.2667-85.0065900.23
73492006.11.09 17:20sell12440.501.28031.28381.2683
73502006.11.09 17:40modify12440.501.28031.28211.2683
73512006.11.09 18:10s/l12440.501.28211.28211.2683-90.0065810.23
73522006.11.09 18:10sell12450.501.28261.28611.2706
73532006.11.09 18:30modify12450.501.28261.28291.2706
73542006.11.09 18:40s/l12450.501.28291.28291.2706-15.0065795.23
73552006.11.09 18:40sell12460.501.28371.28721.2717
73562006.11.09 19:59modify12460.501.28371.28701.2717
73572006.11.09 20:10modify12460.501.28371.28691.2717
73582006.11.09 21:10modify12460.501.28371.28581.2717
73592006.11.10 04:20s/l12460.501.28581.28581.2717-102.2065693.03
73602006.11.10 04:20sell12470.501.28651.29001.2745
73612006.11.10 04:30modify12470.501.28651.28911.2745
73622006.11.10 08:10modify12470.501.28651.28851.2745
73632006.11.10 11:59s/l12470.501.28851.28851.2745-100.0065593.03
73642006.11.10 11:59sell12480.501.28851.29201.2765
73652006.11.10 12:10modify12480.501.28851.29111.2765
73662006.11.10 12:20modify12480.501.28851.29091.2765
73672006.11.10 13:10modify12480.501.28851.29041.2765
73682006.11.10 14:10modify12480.501.28851.29031.2765
73692006.11.10 16:40modify12480.501.28851.29001.2765
73702006.11.10 17:30modify12480.501.28851.28871.2765
73712006.11.10 23:59modify12480.501.28851.28831.2765
73722006.11.13 00:00modify12480.501.28851.28821.2765
73732006.11.13 11:40modify12480.501.28851.28771.2765
73742006.11.13 12:30modify12480.501.28851.28741.2765
73752006.11.13 12:40modify12480.501.28851.28731.2765
73762006.11.13 13:40modify12480.501.28851.28691.2765
73772006.11.13 14:30modify12480.501.28851.28651.2765
73782006.11.13 14:40modify12480.501.28851.28641.2765
73792006.11.13 16:30modify12480.501.28851.28511.2765
73802006.11.13 17:20modify12480.501.28851.28361.2765
73812006.11.13 19:40modify12480.501.28851.28331.2765
73822006.11.14 06:10s/l12480.501.28331.28331.2765265.5965858.62
73832006.11.14 06:10sell12490.501.28321.28671.2712
73842006.11.14 06:20modify12490.501.28321.28531.2712
73852006.11.14 09:10modify12490.501.28321.28501.2712
73862006.11.14 15:10s/l12490.501.28501.28501.2712-90.0065768.62
73872006.11.14 15:10sell12500.501.28561.28911.2736
73882006.11.14 15:30modify12500.501.28561.28631.2736
73892006.11.14 15:40modify12500.501.28561.28611.2736
73902006.11.14 16:00s/l12500.501.28611.28611.2736-25.0065743.62
73912006.11.14 16:00sell12510.501.28591.28941.2739
73922006.11.14 16:20modify12510.501.28591.28761.2739
73932006.11.14 16:30modify12510.501.28591.28741.2739
73942006.11.14 17:00modify12510.501.28591.28731.2739
73952006.11.14 17:10modify12510.501.28591.28281.2739
73962006.11.14 17:20modify12510.501.28591.28261.2739
73972006.11.14 17:40s/l12510.501.28261.28261.2739165.0065908.62
73982006.11.14 17:40sell12520.501.28421.28771.2722
73992006.11.14 17:59modify12520.501.28421.28481.2722
74002006.11.14 18:00modify12520.501.28421.28471.2722
74012006.11.14 18:10modify12520.501.28421.28371.2722
74022006.11.15 12:10modify12520.501.28421.28261.2722
74032006.11.15 12:20modify12520.501.28421.28191.2722
74042006.11.15 13:10modify12520.501.28421.28141.2722
74052006.11.15 15:40modify12520.501.28421.28091.2722
74062006.11.15 17:30s/l12520.501.28091.28091.2722167.8066076.42
74072006.11.15 17:30sell12530.501.28111.28461.2691
74082006.11.15 17:40modify12530.501.28111.28401.2691
74092006.11.15 21:10modify12530.501.28111.28321.2691
74102006.11.16 00:30s/l12530.501.28321.28321.2691-96.6165979.81
74112006.11.16 00:30sell12540.501.28331.28681.2713
74122006.11.16 00:59modify12540.501.28331.28681.2713
74132006.11.16 01:00modify12540.501.28331.28671.2713
74142006.11.16 01:10modify12540.501.28331.28611.2713
74152006.11.16 02:10modify12540.501.28331.28581.2713
74162006.11.16 08:10modify12540.501.28331.28491.2713
74172006.11.16 10:30modify12540.501.28331.28481.2713
74182006.11.16 10:40modify12540.501.28331.28451.2713
74192006.11.16 11:20modify12540.501.28331.28411.2713
74202006.11.16 11:30modify12540.501.28331.28381.2713
74212006.11.16 11:40modify12540.501.28331.28361.2713
74222006.11.16 12:40modify12540.501.28331.28351.2713
74232006.11.16 15:10s/l12540.501.28351.28351.2713-10.0065969.81
74242006.11.16 15:10sell12550.501.28401.28751.2720
74252006.11.16 15:20modify12550.501.28401.28391.2720
74262006.11.16 16:10modify12550.501.28401.28301.2720
74272006.11.16 19:10modify12550.501.28401.28201.2720
74282006.11.17 03:40modify12550.501.28401.28191.2720
74292006.11.17 05:40modify12550.501.28401.28181.2720
74302006.11.17 06:30modify12550.501.28401.28131.2720
74312006.11.17 06:40modify12550.501.28401.28091.2720
74322006.11.17 07:30modify12550.501.28401.28081.2720
74332006.11.17 07:40modify12550.501.28401.27991.2720
74342006.11.17 10:10s/l12550.501.27991.27991.2720207.8066177.60
74352006.11.17 10:10sell12560.501.27971.28321.2677
74362006.11.17 10:20modify12560.501.27971.28221.2677
74372006.11.17 10:30modify12560.501.27971.28091.2677
74382006.11.17 11:20modify12560.501.27971.28081.2677
74392006.11.17 13:20modify12560.501.27971.28041.2677
74402006.11.17 13:40modify12560.501.27971.28021.2677
74412006.11.17 16:20s/l12560.501.28021.28021.2677-25.0066152.60
74422006.11.17 16:20sell12570.501.28091.28441.2689
74432006.11.17 16:30modify12570.501.28091.28201.2689
74442006.11.17 16:40modify12570.501.28091.28151.2689
74452006.11.17 17:10s/l12570.501.28151.28151.2689-30.0066122.60
74462006.11.17 17:10sell12580.501.28401.28751.2720
74472006.11.17 17:20modify12580.501.28401.28491.2720
74482006.11.17 17:30modify12580.501.28401.28431.2720
74492006.11.17 17:40s/l12580.501.28431.28431.2720-15.0066107.60
74502006.11.17 17:40sell12590.501.28451.28801.2725
74512006.11.17 17:59modify12590.501.28451.28641.2725
74522006.11.17 18:20modify12590.501.28451.28531.2725
74532006.11.17 21:10modify12590.501.28451.28501.2725
74542006.11.17 22:20modify12590.501.28451.28491.2725
74552006.11.20 11:30s/l12590.501.28491.28491.2725-17.2066090.40
74562006.11.20 11:30sell12600.501.28501.28851.2730
74572006.11.20 11:40modify12600.501.28501.28671.2730
74582006.11.20 16:30modify12600.501.28501.28661.2730
74592006.11.20 17:20modify12600.501.28501.28521.2730
74602006.11.20 18:10modify12600.501.28501.28511.2730
74612006.11.20 18:40modify12600.501.28501.28421.2730
74622006.11.21 16:20modify12600.501.28501.28401.2730
74632006.11.21 16:40modify12600.501.28501.28351.2730
74642006.11.21 21:20s/l12600.501.28351.28351.273077.8066168.20
74652006.11.21 21:20sell12610.501.28541.28891.2734
74662006.11.21 21:30modify12610.501.28541.28861.2734
74672006.11.21 21:40modify12610.501.28541.28831.2734
74682006.11.21 21:59modify12610.501.28541.28801.2734
74692006.11.21 22:00modify12610.501.28541.28791.2734
74702006.11.21 23:10modify12610.501.28541.28781.2734
74712006.11.21 23:20modify12610.501.28541.28771.2734
74722006.11.22 01:10modify12610.501.28541.28741.2734
74732006.11.22 10:20s/l12610.501.28741.28741.2734-97.2066070.99
74742006.11.22 10:20sell12620.501.28741.29091.2754
74752006.11.22 10:30modify12620.501.28741.29071.2754
74762006.11.22 10:40modify12620.501.28741.28991.2754
74772006.11.22 12:20modify12620.501.28741.28941.2754
74782006.11.22 14:30s/l12620.501.28941.28941.2754-100.0065970.99
74792006.11.22 14:30sell12630.501.28941.29291.2774
74802006.11.22 14:40modify12630.501.28941.29121.2774
74812006.11.22 15:40s/l12630.501.29121.29121.2774-90.0065880.99
74822006.11.22 15:40sell12640.501.29261.29611.2806
74832006.11.22 15:59modify12640.501.29261.29581.2806
74842006.11.22 16:00modify12640.501.29261.29571.2806
74852006.11.22 16:10modify12640.501.29261.29531.2806
74862006.11.22 16:20modify12640.501.29261.29481.2806
74872006.11.22 17:40s/l12640.501.29481.29481.2806-110.0065770.99
74882006.11.22 17:40sell12650.501.29571.29921.2837
74892006.11.22 17:59modify12650.501.29571.29711.2837
74902006.11.22 18:10modify12650.501.29571.29631.2837
74912006.11.22 19:10modify12650.501.29571.29541.2837
74922006.11.23 11:10s/l12650.501.29541.29541.283723.3965794.38
74932006.11.23 11:10sell12660.501.29681.30031.2848
74942006.11.23 11:20modify12660.501.29681.29901.2848
74952006.11.23 11:30modify12660.501.29681.29761.2848
74962006.11.23 11:40s/l12660.501.29761.29761.2848-40.0065754.38
74972006.11.23 11:40sell12670.501.29751.30101.2855
74982006.11.23 11:59modify12670.501.29751.30081.2855
74992006.11.23 12:00modify12670.501.29751.30071.2855
75002006.11.23 12:10modify12670.501.29751.29981.2855
75012006.11.23 12:20modify12670.501.29751.29931.2855
75022006.11.23 13:10modify12670.501.29751.29891.2855
75032006.11.23 15:10modify12670.501.29751.29881.2855
75042006.11.23 17:20modify12670.501.29751.29841.2855
75052006.11.23 18:10modify12670.501.29751.29811.2855
75062006.11.23 20:30modify12670.501.29751.29791.2855
75072006.11.23 20:40modify12670.501.29751.29781.2855
75082006.11.23 23:40modify12670.501.29751.29771.2855
75092006.11.24 10:10s/l12670.501.29771.29771.2855-7.2065747.18
75102006.11.24 10:10sell12680.501.30281.30631.2908
75112006.11.24 10:20modify12680.501.30281.30021.2908
75122006.11.24 10:40s/l12680.501.30021.30021.2908130.0065877.18
75132006.11.24 10:40sell12690.501.30861.31211.2966
75142006.11.24 10:59modify12690.501.30861.31051.2966
75152006.11.24 11:10modify12690.501.30861.30921.2966
75162006.11.24 12:40s/l12690.501.30921.30921.2966-30.0065847.18
75172006.11.24 12:40sell12700.501.31091.31441.2989
75182006.11.24 12:59modify12700.501.31091.31171.2989
75192006.11.24 13:00modify12700.501.31091.31161.2989
75202006.11.24 13:10modify12700.501.31091.31081.2989
75212006.11.27 00:00s/l12700.501.31081.31081.29897.8065854.98
75222006.11.27 00:00sell12710.501.31641.31991.3044
75232006.11.27 00:10modify12710.501.31641.31801.3044
75242006.11.27 02:10modify12710.501.31641.31661.3044
75252006.11.27 03:10modify12710.501.31641.31651.3044
75262006.11.27 03:20modify12710.501.31641.31641.3044
75272006.11.27 07:10modify12710.501.31641.31531.3044
75282006.11.27 07:40modify12710.501.31641.31491.3044
75292006.11.27 10:30modify12710.501.31641.31231.3044
75302006.11.27 10:40s/l12710.501.31231.31231.3044205.0066059.98
75312006.11.27 10:40sell12720.501.31261.31611.3006
75322006.11.27 10:59modify12720.501.31261.31361.3006
75332006.11.27 11:00modify12720.501.31261.31351.3006
75342006.11.27 11:20modify12720.501.31261.31341.3006
75352006.11.27 13:10s/l12720.501.31341.31341.3006-40.0066019.98
75362006.11.27 13:10sell12730.501.31331.31681.3013
75372006.11.27 13:20modify12730.501.31331.31671.3013
75382006.11.27 13:30modify12730.501.31331.31511.3013
75392006.11.27 14:20modify12730.501.31331.31451.3013
75402006.11.27 15:10modify12730.501.31331.31361.3013
75412006.11.27 17:10s/l12730.501.31361.31361.3013-15.0066004.98
75422006.11.27 17:10sell12740.501.31361.31711.3016
75432006.11.27 17:20modify12740.501.31361.31581.3016
75442006.11.27 17:30modify12740.501.31361.31491.3016
75452006.11.27 17:40modify12740.501.31361.31431.3016
75462006.11.27 21:20s/l12740.501.31431.31431.3016-35.0065969.98
75472006.11.27 21:20sell12750.501.31431.31781.3023
75482006.11.27 21:30modify12750.501.31431.31741.3023
75492006.11.27 21:59modify12750.501.31431.31641.3023
75502006.11.28 07:10modify12750.501.31431.31601.3023
75512006.11.28 07:20modify12750.501.31431.31581.3023
75522006.11.28 08:10modify12750.501.31431.31571.3023
75532006.11.28 08:40modify12750.501.31431.31561.3023
75542006.11.28 10:10s/l12750.501.31561.31561.3023-62.2065907.77
75552006.11.28 10:10sell12760.501.31641.31991.3044
75562006.11.28 10:20modify12760.501.31641.31861.3044
75572006.11.28 10:30modify12760.501.31641.31651.3044
75582006.11.28 15:20s/l12760.501.31651.31651.3044-5.0065902.77
75592006.11.28 15:20sell12770.501.31801.32151.3060
75602006.11.28 15:30modify12770.501.31801.31921.3060
75612006.11.28 15:40modify12770.501.31801.31731.3060
75622006.11.28 16:10s/l12770.501.31731.31731.306035.0065937.77
75632006.11.28 16:10sell12780.501.31751.32101.3055
75642006.11.28 16:20modify12780.501.31751.32001.3055
75652006.11.28 16:30modify12780.501.31751.31891.3055
75662006.11.28 17:10modify12780.501.31751.31801.3055
75672006.11.28 17:20modify12780.501.31751.31741.3055
75682006.11.28 20:10s/l12780.501.31741.31741.30555.0065942.77
75692006.11.28 20:10sell12790.501.32041.32391.3084
75702006.11.28 20:20modify12790.501.32041.32261.3084
75712006.11.28 20:30modify12790.501.32041.31931.3084
75722006.11.28 21:10s/l12790.501.31931.31931.308455.0065997.77
75732006.11.28 21:10sell12800.501.31961.32311.3076
75742006.11.28 21:20modify12800.501.31961.32131.3076
75752006.11.28 23:59close at stop12800.501.32001.32131.3076-20.0065977.77