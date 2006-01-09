Strategy Tester Report
Goblin TF1

SymbolGBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period4 Hours (H4) 2006.01.02 20:00 - 2006.12.01 20:00 (2006.01.02 - 2006.12.02)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=20; Lots=1; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=10; Pips=15; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test2048Ticks modelled5757394Modelling quality52.12%
Initial deposit10000.00
Total net profit56694.68Gross profit173253.20Gross loss-116558.52
Profit factor1.49Expected payoff20.42
Absolute drawdown436.16Maximal drawdown10667.08 (14.57%)Relative drawdown23.85% (4059.88)
Total trades2777Short positions (won %)1267 (72.14%)Long positions (won %)1510 (79.14%)
Profit trades (% of total)2109 (75.95%)Loss trades (% of total)668 (24.05%)
Largestprofit trade620.11loss trade-2105.99
Averageprofit trade82.15loss trade-174.49
Maximumconsecutive wins (profit in money)77 (6221.69)consecutive losses (loss in money)10 (-1888.63)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6221.69 (77)consecutive loss (count of losses)-4952.36 (9)
Averageconsecutive wins12consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 00:00sell11.00202.42203.93202.22
22006.01.03 00:08sell22.00202.57203.93202.37
32006.01.03 13:19close22.00203.12203.93202.37-95.269904.74
42006.01.03 13:19close11.00203.12203.93202.22-60.619844.13
52006.01.03 13:19buy31.00203.12201.61203.32
62006.01.03 16:35close31.00202.26201.61203.32-74.499769.64
72006.01.03 16:35sell41.00202.26203.77202.06
82006.01.03 23:10close41.00203.19203.77202.06-80.539689.11
92006.01.03 23:10buy51.00203.19201.68203.39
102006.01.04 06:18close51.00202.44201.68203.39-62.919626.19
112006.01.04 06:18sell61.00202.44203.95202.24
122006.01.04 08:29close61.00203.16203.95202.24-62.359563.84
132006.01.04 08:29buy71.00203.16201.65203.36
142006.01.04 08:49t/p71.00203.36201.65203.3617.329581.16
152006.01.04 08:49buy81.00203.46201.95203.66
162006.01.04 09:07buy92.00203.21201.85203.41
172006.01.04 09:08t/p92.00203.41201.85203.4134.659615.81
182006.01.04 09:13t/p81.00203.66201.95203.6617.339633.14
192006.01.04 09:13buy101.00203.76202.25203.96
202006.01.04 09:18t/p101.00203.96202.25203.9617.329650.46
212006.01.04 09:18buy111.00204.06202.55204.26
222006.01.04 09:25buy122.00203.91202.55204.11
232006.01.04 09:30buy134.00203.74202.53203.94
242006.01.04 10:18t/p134.00203.94202.53203.9469.299719.75
252006.01.04 10:43t/p122.00204.11202.55204.1134.659754.40
262006.01.04 10:48t/p111.00204.26202.55204.2617.339771.73
272006.01.04 10:48buy141.00204.36202.85204.56
282006.01.04 11:18buy152.00204.20202.84204.40
292006.01.04 11:48buy164.00204.05202.84204.25
302006.01.04 12:19t/p164.00204.25202.84204.2569.309841.03
312006.01.04 12:42buy174.00204.05202.84204.25
322006.01.04 12:48buy188.00203.89202.83204.09
332006.01.04 14:18t/p188.00204.09202.83204.09138.599979.62
342006.01.04 14:48t/p174.00204.25202.84204.2569.3010048.92
352006.01.04 15:13t/p152.00204.40202.84204.4034.6510083.57
362006.01.04 15:18t/p141.00204.56202.85204.5617.3210100.89
372006.01.04 15:18buy191.00204.66203.15204.86
382006.01.04 15:31buy202.00204.51203.15204.71
392006.01.04 15:48t/p202.00204.71203.15204.7134.6510135.54
402006.01.04 16:18buy212.00204.51203.15204.71
412006.01.04 16:48t/p212.00204.71203.15204.7134.6510170.19
422006.01.04 17:13buy222.00204.51203.15204.71
432006.01.04 17:14buy234.00204.36203.15204.56
442006.01.04 17:19buy248.00204.20203.14204.40
452006.01.04 17:49t/p248.00204.40203.14204.40138.5910308.78
462006.01.04 18:13buy258.00204.20203.14204.40
472006.01.04 18:19buy2616.00204.05203.14204.25
482006.01.04 21:49t/p2616.00204.25203.14204.25277.1710585.95
492006.01.04 22:50buy2716.00203.98203.07204.18
502006.01.04 23:14t/p2716.00204.18203.07204.18277.1810863.13
512006.01.04 23:48t/p258.00204.40203.14204.40138.5911001.72
522006.01.05 01:18t/p234.00204.56203.15204.5693.9511095.67
532006.01.05 02:29buy284.00204.32203.11204.52
542006.01.05 04:50close284.00203.90203.11204.52-145.5210950.15
552006.01.05 04:50close222.00203.90203.15204.71-93.3410856.81
562006.01.05 04:50close191.00203.90203.15204.86-59.6510797.16
572006.01.05 04:50sell291.00203.90205.41203.70
582006.01.05 06:00sell302.00204.05205.41203.85
592006.01.05 06:49t/p302.00203.85205.41203.8534.6410831.80
602006.01.05 07:13t/p291.00203.70205.41203.7017.3210849.12
612006.01.05 07:13sell311.00203.60205.11203.40
622006.01.05 07:18t/p311.00203.40205.11203.4017.3210866.44
632006.01.05 07:18sell321.00203.30204.81203.10
642006.01.05 07:26sell332.00203.46204.82203.26
652006.01.05 08:13t/p332.00203.26204.82203.2634.6410901.08
662006.01.05 08:18t/p321.00203.10204.81203.1017.3210918.40
672006.01.05 08:18sell341.00203.00204.51202.80
682006.01.05 08:30sell352.00203.23204.59203.03
692006.01.05 08:48t/p352.00203.03204.59203.0334.6410953.04
702006.01.05 09:08sell362.00203.15204.51202.95
712006.01.05 09:18sell374.00203.30204.51203.10
722006.01.05 09:38sell388.00203.46204.52203.26
732006.01.05 09:39sell3916.00203.61204.52203.41
742006.01.05 09:43sell4032.00203.77204.53203.57
752006.01.05 11:06t/p4032.00203.57204.53203.57554.2111507.25
762006.01.05 11:14sell4132.00203.77204.53203.57
772006.01.05 14:48t/p4132.00203.57204.53203.57554.2112061.46
782006.01.05 15:14sell4232.00203.77204.53203.57
792006.01.05 15:48t/p4232.00203.57204.53203.57554.2112615.67
802006.01.05 16:06t/p3916.00203.41204.52203.41277.1012892.77
812006.01.05 16:13sell4316.00203.61204.52203.41
822006.01.05 20:18t/p4316.00203.41204.52203.41277.1013169.87
832006.01.06 09:49close388.00204.12204.52203.26-478.4212691.45
842006.01.06 09:49close374.00204.12204.51203.10-294.6312396.82
852006.01.06 09:49close362.00204.12204.51202.95-173.3012223.52
862006.01.06 09:49close341.00204.12204.51202.80-99.6412123.88
872006.01.06 09:49buy441.00204.12202.61204.32
882006.01.06 12:13buy452.00203.97202.61204.17
892006.01.06 13:47close452.00203.02202.61204.17-164.5811959.30
902006.01.06 13:47close441.00203.02202.61204.32-95.2811864.02
912006.01.06 13:47sell461.00203.02204.53202.82
922006.01.06 13:47t/p461.00202.82204.53202.8217.3211881.34
932006.01.06 13:47sell471.00202.69204.20202.49
942006.01.06 14:12t/p471.00202.49204.20202.4917.3211898.66
952006.01.06 14:12sell481.00202.39203.90202.19
962006.01.06 14:17t/p481.00202.19203.90202.1917.3211915.98
972006.01.06 14:17sell491.00202.09203.60201.89
982006.01.06 14:25sell502.00202.24203.60202.04
992006.01.06 14:29sell514.00202.46203.67202.26
1002006.01.06 14:43sell528.00202.61203.67202.41
1012006.01.06 14:48sell5316.00202.77203.68202.57
1022006.01.06 15:02t/p5316.00202.57203.68202.57277.1012193.08
1032006.01.06 15:14sell5416.00202.77203.68202.57
1042006.01.06 15:19sell5532.00202.93203.69202.73
1052006.01.06 16:43t/p5532.00202.73203.69202.73554.2112747.29
1062006.01.06 16:47t/p5416.00202.57203.68202.57277.1013024.39
1072006.01.06 16:48t/p528.00202.41203.67202.41138.5613162.95
1082006.01.06 17:13sell568.00202.61203.67202.41
1092006.01.06 17:18sell5716.00202.77203.68202.57
1102006.01.06 17:44t/p5716.00202.57203.68202.57277.1013440.05
1112006.01.06 17:49t/p568.00202.41203.67202.41138.5613578.61
1122006.01.06 18:14sell588.00202.61203.67202.41
1132006.01.06 19:19t/p588.00202.41203.67202.41138.5613717.17
1142006.01.06 19:48sell598.00202.61203.67202.41
1152006.01.08 20:20sell6016.00202.77203.68202.57
1162006.01.08 23:49t/p6016.00202.57203.68202.57277.1013994.27
1172006.01.09 00:13t/p598.00202.41203.67202.41117.3614111.63
1182006.01.09 00:14t/p514.00202.26203.67202.2658.6814170.31
1192006.01.09 00:18t/p502.00202.04203.60202.0429.3414199.65
1202006.01.09 00:19t/p491.00201.89203.60201.8914.6714214.32
1212006.01.09 00:19sell611.00201.79203.30201.59
1222006.01.09 00:25sell622.00201.94203.30201.74
1232006.01.09 00:27sell634.00202.09203.30201.89
1242006.01.09 00:43t/p634.00201.89203.30201.8969.2814283.60
1252006.01.09 00:48t/p622.00201.74203.30201.7434.6414318.24
1262006.01.09 01:01t/p611.00201.59203.30201.5917.3214335.56
1272006.01.09 01:01sell641.00201.49203.00201.29
1282006.01.09 01:08sell652.00201.65203.01201.45
1292006.01.09 01:13sell664.00201.80203.01201.60
1302006.01.09 01:18sell678.00201.96203.02201.76
1312006.01.09 01:48t/p678.00201.76203.02201.76138.5514474.11
1322006.01.09 02:49t/p664.00201.60203.01201.6069.2814543.39
1332006.01.09 03:49sell684.00201.80203.01201.60
1342006.01.09 06:44sell698.00201.96203.02201.76
1352006.01.09 06:49sell7016.00202.11203.02201.91
1362006.01.09 07:14t/p7016.00201.91203.02201.91277.1014820.49
1372006.01.09 07:19t/p698.00201.76203.02201.76138.5514959.04
1382006.01.09 07:43sell718.00201.96203.02201.76
1392006.01.09 07:48sell7216.00202.11203.02201.91
1402006.01.09 08:17t/p7216.00201.91203.02201.91277.1015236.14
1412006.01.09 08:18t/p718.00201.76203.02201.76138.5515374.69
1422006.01.09 08:44t/p684.00201.60203.01201.6069.2815443.97
1432006.01.09 08:48t/p652.00201.45203.01201.4534.6415478.61
1442006.01.09 09:31t/p641.00201.29203.00201.2917.3215495.93
1452006.01.09 09:31sell731.00201.19202.70200.99
1462006.01.09 09:38sell742.00201.34202.70201.14
1472006.01.09 09:43sell754.00201.49202.70201.29
1482006.01.09 09:48sell768.00201.65202.71201.45
1492006.01.09 10:13sell7716.00201.80202.71201.60
1502006.01.09 10:19sell7832.00201.96202.72201.76
1512006.01.09 10:47t/p7832.00201.76202.72201.76554.2016050.13
1522006.01.09 11:18t/p7716.00201.60202.71201.60277.1116327.24
1532006.01.09 11:30t/p768.00201.45202.71201.45138.5616465.80
1542006.01.09 11:36t/p754.00201.29202.70201.2969.2716535.07
1552006.01.09 11:48sell794.00201.49202.70201.29
1562006.01.09 12:19sell808.00201.65202.71201.45
1572006.01.09 13:06sell8116.00201.80202.71201.60
1582006.01.09 13:48t/p8116.00201.60202.71201.60277.1116812.18
1592006.01.09 15:00t/p808.00201.45202.71201.45138.5616950.74
1602006.01.09 15:05t/p794.00201.29202.70201.2969.2717020.01
1612006.01.09 15:14sell824.00201.49202.70201.29
1622006.01.09 15:43sell838.00201.65202.71201.45
1632006.01.09 15:48sell8416.00201.80202.71201.60
1642006.01.09 16:30close8416.00202.22202.71201.60-581.9216438.09
1652006.01.09 16:30close838.00202.22202.71201.45-394.8716043.22
1662006.01.09 16:30close824.00202.22202.70201.29-252.8615790.36
1672006.01.09 16:30close742.00202.22202.70201.14-152.4015637.96
1682006.01.09 16:30close731.00202.22202.70200.99-89.2015548.76
1692006.01.09 16:30buy851.00202.22200.71202.42
1702006.01.09 16:48t/p851.00202.42200.71202.4217.3215566.08
1712006.01.09 16:48buy861.00202.52201.01202.72
1722006.01.09 17:18buy872.00202.35200.99202.55
1732006.01.09 18:19buy884.00202.20200.99202.40
1742006.01.09 20:13buy898.00202.05200.99202.25
1752006.01.09 22:20t/p898.00202.25200.99202.25138.5915704.67
1762006.01.10 00:14t/p884.00202.40200.99202.4077.5215782.19
1772006.01.10 00:18t/p872.00202.55200.99202.5538.7515820.94
1782006.01.10 01:10buy902.00202.36201.00202.56
1792006.01.10 01:18buy914.00202.20200.99202.40
1802006.01.10 01:37t/p914.00202.40200.99202.4069.3015890.24
1812006.01.10 01:49buy924.00202.20200.99202.40
1822006.01.10 02:05buy938.00202.05200.99202.25
1832006.01.10 02:18t/p938.00202.25200.99202.25138.5916028.83
1842006.01.10 02:43t/p924.00202.40200.99202.4069.3016098.13
1852006.01.10 04:18t/p902.00202.56201.00202.5634.6516132.78
1862006.01.10 05:19buy942.00202.36201.00202.56
1872006.01.10 06:36buy954.00202.20200.99202.40
1882006.01.10 07:18buy968.00202.05200.99202.25
1892006.01.10 08:47close968.00201.67200.99202.25-263.3215869.46
1902006.01.10 08:47close954.00201.67200.99202.40-183.6315685.83
1912006.01.10 08:47close942.00201.67201.00202.56-119.5315566.30
1922006.01.10 08:47close861.00201.67201.01202.72-71.5615494.73
1932006.01.10 08:47sell971.00201.67203.18201.47
1942006.01.10 20:48sell982.00201.82203.18201.62
1952006.01.11 09:47t/p982.00201.62203.18201.6229.3415524.07
1962006.01.11 09:48t/p971.00201.47203.18201.4714.6715538.74
1972006.01.11 09:48sell991.00201.37202.88201.17
1982006.01.11 10:43t/p991.00201.17202.88201.1717.3215556.06
1992006.01.11 10:43sell1001.00201.07202.58200.87
2002006.01.11 10:49t/p1001.00200.87202.58200.8717.3215573.38
2012006.01.11 10:49sell1011.00200.77202.28200.57
2022006.01.11 10:56sell1022.00200.93202.29200.73
2032006.01.11 11:18t/p1022.00200.73202.29200.7334.6415608.02
2042006.01.11 11:43sell1032.00200.93202.29200.73
2052006.01.11 15:13sell1044.00201.08202.29200.88
2062006.01.11 15:48sell1058.00201.24202.30201.04
2072006.01.11 16:18t/p1058.00201.04202.30201.04138.5515746.57
2082006.01.11 16:31sell1068.00201.24202.30201.04
2092006.01.11 16:48t/p1068.00201.04202.30201.04138.5515885.12
2102006.01.11 17:13sell1078.00201.24202.30201.04
2112006.01.11 17:18sell10816.00201.40202.31201.20
2122006.01.11 22:13close10816.00201.76202.31201.20-498.7915386.33
2132006.01.11 22:13close1078.00201.76202.30201.04-360.2415026.09
2142006.01.11 22:13close1044.00201.76202.29200.88-235.5314790.56
2152006.01.11 22:13close1032.00201.76202.29200.73-143.7514646.81
2162006.01.11 22:13close1011.00201.76202.28200.57-85.7314561.08
2172006.01.11 22:13buy1091.00201.76200.25201.96
2182006.01.11 23:48t/p1091.00201.96200.25201.9617.3314578.41
2192006.01.11 23:48buy1101.00202.06200.55202.26
2202006.01.12 00:18buy1112.00201.91200.55202.11
2212006.01.12 00:48buy1124.00201.76200.55201.96
2222006.01.12 01:48buy1138.00201.61200.55201.81
2232006.01.12 03:06buy11416.00201.45200.54201.65
2242006.01.12 03:19t/p11416.00201.65200.54201.65277.1814855.59
2252006.01.12 09:18close1138.00200.91200.55201.81-485.0614370.53
2262006.01.12 09:18close1124.00200.91200.55201.96-294.5014076.03
2272006.01.12 09:18close1112.00200.91200.55202.11-173.2313902.80
2282006.01.12 09:18close1101.00200.91200.55202.26-93.4413809.36
2292006.01.12 09:18sell1151.00200.91202.42200.71
2302006.01.12 10:59sell1162.00201.11202.47200.91
2312006.01.12 11:36t/p1162.00200.91202.47200.9134.6313843.99
2322006.01.12 12:08sell1172.00201.06202.42200.86
2332006.01.12 12:18sell1184.00201.21202.42201.01
2342006.01.12 13:18t/p1184.00201.01202.42201.0169.2813913.27
2352006.01.12 13:19t/p1172.00200.86202.42200.8634.6313947.90
2362006.01.12 15:59sell1192.00201.08202.44200.88
2372006.01.12 22:43close1192.00201.70202.44200.88-107.3813840.52
2382006.01.12 22:43close1151.00201.70202.42200.71-68.4113772.11
2392006.01.12 22:43buy1201.00201.70200.19201.90
2402006.01.12 23:14t/p1201.00201.90200.19201.9017.3213789.43
2412006.01.12 23:14buy1211.00202.00200.49202.20
2422006.01.12 23:48buy1222.00201.85200.49202.05
2432006.01.13 00:19buy1234.00201.70200.49201.90
2442006.01.13 00:48t/p1234.00201.90200.49201.9069.2913858.72
2452006.01.13 01:36buy1244.00201.70200.49201.90
2462006.01.13 02:06t/p1244.00201.90200.49201.9069.2913928.01
2472006.01.13 02:20buy1254.00201.70200.49201.90
2482006.01.13 05:39t/p1254.00201.90200.49201.9069.2913997.30
2492006.01.13 05:48t/p1222.00202.05200.49202.0538.7614036.06
2502006.01.13 06:31buy1262.00201.85200.49202.05
2512006.01.13 06:49t/p1262.00202.05200.49202.0534.6514070.71
2522006.01.13 07:42t/p1211.00202.20200.49202.2019.3814090.09
2532006.01.13 07:42buy1271.00202.30200.79202.50
2542006.01.13 08:48t/p1271.00202.50200.79202.5017.3214107.41
2552006.01.13 08:48buy1281.00202.60201.09202.80
2562006.01.13 09:00buy1292.00202.45201.09202.65
2572006.01.13 09:01buy1304.00202.30201.09202.50
2582006.01.13 09:18t/p1304.00202.50201.09202.5069.2914176.70
2592006.01.13 09:31t/p1292.00202.65201.09202.6534.6514211.35
2602006.01.13 09:48buy1312.00202.45201.09202.65
2612006.01.13 10:18buy1324.00202.30201.09202.50
2622006.01.13 11:44t/p1324.00202.50201.09202.5069.2914280.64
2632006.01.13 13:13t/p1312.00202.65201.09202.6534.6514315.29
2642006.01.13 13:47t/p1281.00202.80201.09202.8017.3314332.62
2652006.01.13 13:47buy1331.00202.90201.39203.10
2662006.01.13 14:01buy1342.00202.75201.39202.95
2672006.01.13 14:18t/p1342.00202.95201.39202.9534.6514367.27
2682006.01.13 14:48buy1352.00202.75201.39202.95
2692006.01.13 15:44buy1364.00202.60201.39202.80
2702006.01.13 15:49buy1378.00202.45201.39202.65
2712006.01.13 16:14t/p1378.00202.65201.39202.65138.5914505.86
2722006.01.13 16:19t/p1364.00202.80201.39202.8069.2914575.15
2732006.01.13 16:30buy1384.00202.60201.39202.80
2742006.01.13 16:30buy1398.00202.45201.39202.65
2752006.01.13 16:42t/p1398.00202.65201.39202.65138.5914713.74
2762006.01.13 16:47t/p1384.00202.80201.39202.8069.2914783.03
2772006.01.13 17:13t/p1352.00202.95201.39202.9534.6514817.68
2782006.01.13 17:30t/p1331.00203.10201.39203.1017.3214835.00
2792006.01.13 17:30buy1401.00203.20201.69203.40
2802006.01.13 17:47buy1412.00203.05201.69203.25
2812006.01.13 17:48buy1424.00202.89201.68203.09
2822006.01.13 18:19buy1438.00202.74201.68202.94
2832006.01.13 18:44t/p1438.00202.94201.68202.94138.5914973.59
2842006.01.13 19:36t/p1424.00203.09201.68203.0969.2915042.88
2852006.01.13 19:49buy1444.00202.89201.68203.09
2862006.01.16 00:00close1444.00202.42201.68203.09-154.6314888.25
2872006.01.16 00:00close1412.00202.42201.69203.25-105.0314783.22
2882006.01.16 00:00close1401.00202.42201.69203.40-65.5014717.72
2892006.01.16 00:00sell1451.00202.42203.93202.22
2902006.01.16 00:13sell1462.00202.57203.93202.37
2912006.01.16 03:49close1462.00203.35203.93202.37-135.0914582.63
2922006.01.16 03:49close1451.00203.35203.93202.22-80.5314502.10
2932006.01.16 03:49buy1471.00203.35201.84203.55
2942006.01.16 04:13buy1482.00203.20201.84203.40
2952006.01.16 06:06buy1494.00203.05201.84203.25
2962006.01.16 06:20t/p1494.00203.25201.84203.2569.3014571.40
2972006.01.16 06:49buy1504.00203.05201.84203.25
2982006.01.16 07:19t/p1504.00203.25201.84203.2569.3014640.70
2992006.01.16 07:29buy1514.00203.03201.82203.23
3002006.01.16 08:48t/p1514.00203.23201.82203.2369.3014710.00
3012006.01.16 09:13t/p1482.00203.40201.84203.4034.6414744.64
3022006.01.16 09:19t/p1471.00203.55201.84203.5517.3214761.96
3032006.01.16 09:19buy1521.00203.65202.14203.85
3042006.01.16 09:29buy1532.00203.39202.03203.59
3052006.01.16 09:49buy1544.00203.24202.03203.44
3062006.01.16 10:15buy1558.00203.08202.02203.28
3072006.01.16 10:20buy15616.00202.92202.01203.12
3082006.01.16 11:31t/p15616.00203.12202.01203.12277.1815039.14
3092006.01.16 13:18t/p1558.00203.28202.02203.28138.5915177.73
3102006.01.16 13:19t/p1544.00203.44202.03203.4469.2915247.02
3112006.01.16 23:06t/p1532.00203.59202.03203.5934.6515281.67
3122006.01.16 23:18buy1572.00203.41202.05203.61
3132006.01.17 04:00close1572.00203.07202.05203.61-54.7915226.88
3142006.01.17 04:00close1521.00203.07202.14203.85-48.1915178.69
3152006.01.17 04:00sell1581.00203.07204.58202.87
3162006.01.17 07:18t/p1581.00202.87204.58202.8717.3215196.01
3172006.01.17 07:18sell1591.00202.77204.28202.57
3182006.01.17 08:08sell1602.00202.93204.29202.73
3192006.01.17 08:48sell1614.00203.08204.29202.88
3202006.01.17 09:39t/p1614.00202.88204.29202.8869.2815265.29
3212006.01.17 09:44t/p1602.00202.73204.29202.7334.6415299.93
3222006.01.17 09:49t/p1591.00202.57204.28202.5717.3115317.24
3232006.01.17 09:49sell1621.00202.47203.98202.27
3242006.01.17 10:13sell1632.00202.62203.98202.42
3252006.01.17 10:49sell1644.00202.77203.98202.57
3262006.01.17 11:18sell1658.00202.93203.99202.73
3272006.01.17 11:43sell16616.00203.08203.99202.88
3282006.01.17 15:43close16616.00203.83203.99202.88-1039.1414278.10
3292006.01.17 15:43close1658.00203.83203.99202.73-623.4813654.62
3302006.01.17 15:43close1644.00203.83203.98202.57-367.1613287.46
3312006.01.17 15:43close1632.00203.83203.98202.42-209.5613077.90
3322006.01.17 15:43close1621.00203.83203.98202.27-117.7712960.13
3332006.01.17 15:43buy1671.00203.83202.32204.03
3342006.01.17 16:13t/p1671.00204.03202.32204.0317.3312977.46
3352006.01.17 16:13buy1681.00204.13202.62204.33
3362006.01.17 17:18t/p1681.00204.33202.62204.3317.3212994.78
3372006.01.17 17:18buy1691.00204.43202.92204.63
3382006.01.17 17:48buy1702.00204.28202.92204.48
3392006.01.17 18:18buy1714.00204.13202.92204.33
3402006.01.17 18:20buy1728.00203.98202.92204.18
3412006.01.17 18:49t/p1728.00204.18202.92204.18138.5913133.37
3422006.01.17 19:18buy1738.00203.98202.92204.18
3432006.01.17 19:49t/p1738.00204.18202.92204.18138.5913271.96
3442006.01.18 00:13t/p1714.00204.33202.92204.3377.5113349.47
3452006.01.18 00:18t/p1702.00204.48202.92204.4838.7613388.23
3462006.01.18 00:31buy1742.00204.28202.92204.48
3472006.01.18 01:32t/p1742.00204.48202.92204.4834.6513422.88
3482006.01.18 01:49buy1752.00204.28202.92204.48
3492006.01.18 02:14buy1764.00204.13202.92204.33
3502006.01.18 02:19buy1778.00203.98202.92204.18
3512006.01.18 03:48buy17816.00203.83202.92204.03
3522006.01.18 04:09t/p17816.00204.03202.92204.03277.1813700.06
3532006.01.18 04:14t/p1778.00204.18202.92204.18138.5913838.65
3542006.01.18 04:19t/p1764.00204.33202.92204.3369.2913907.94
3552006.01.18 07:59close1752.00203.50202.92204.48-135.1213772.82
3562006.01.18 07:59close1691.00203.50202.92204.63-78.4913694.33
3572006.01.18 07:59sell1791.00203.50205.01203.30
3582006.01.18 08:18sell1802.00203.65205.01203.45
3592006.01.18 08:48t/p1802.00203.45205.01203.4534.6413728.97
3602006.01.18 08:49t/p1791.00203.30205.01203.3017.3213746.29
3612006.01.18 08:49sell1811.00203.20204.71203.00
3622006.01.18 08:56sell1822.00203.35204.71203.15
3632006.01.18 08:59sell1834.00203.57204.78203.37
3642006.01.18 09:18t/p1834.00203.37204.78203.3769.2713815.56
3652006.01.18 09:43t/p1822.00203.15204.71203.1534.6413850.20
3662006.01.18 09:48t/p1811.00203.00204.71203.0017.3213867.52
3672006.01.18 09:48sell1841.00202.90204.41202.70
3682006.01.18 10:08sell1852.00203.05204.41202.85
3692006.01.18 10:13sell1864.00203.21204.42203.01
3702006.01.18 10:18sell1878.00203.36204.42203.16
3712006.01.18 10:48sell18816.00203.52204.43203.32
3722006.01.18 11:48sell18932.00203.68204.44203.48
3732006.01.18 12:17t/p18932.00203.48204.44203.48554.2114421.73
3742006.01.18 13:13t/p18816.00203.32204.43203.32277.1114698.84
3752006.01.18 13:18t/p1878.00203.16204.42203.16138.5614837.40
3762006.01.18 13:43sell1908.00203.36204.42203.16
3772006.01.18 13:48sell19116.00203.52204.43203.32
3782006.01.18 14:12t/p19116.00203.32204.43203.32277.1115114.51
3792006.01.18 14:17t/p1908.00203.16204.42203.16138.5615253.07
3802006.01.18 14:17t/p1864.00203.01204.42203.0169.2815322.35
3812006.01.18 14:44sell1924.00203.21204.42203.01
3822006.01.18 15:17sell1938.00203.36204.42203.16
3832006.01.18 15:48t/p1938.00203.16204.42203.16138.5615460.91
3842006.01.18 16:48sell1948.00203.36204.42203.16
3852006.01.18 17:19t/p1948.00203.16204.42203.16138.5615599.47
3862006.01.18 17:36sell1958.00203.36204.42203.16
3872006.01.18 17:48t/p1958.00203.16204.42203.16138.5615738.03
3882006.01.18 17:49t/p1924.00203.01204.42203.0169.2815807.31
3892006.01.18 18:48sell1964.00203.21204.42203.01
3902006.01.19 00:18t/p1964.00203.01204.42203.0137.4815844.79
3912006.01.19 06:19t/p1852.00202.85204.41202.8518.7415863.53
3922006.01.19 07:30t/p1841.00202.70204.41202.709.3715872.90
3932006.01.19 07:30sell1971.00202.60204.11202.40
3942006.01.19 07:47sell1982.00202.78204.14202.58
3952006.01.19 08:14t/p1982.00202.58204.14202.5834.6415907.54
3962006.01.19 09:13t/p1971.00202.40204.11202.4017.3215924.86
3972006.01.19 09:13sell1991.00202.30203.81202.10
3982006.01.19 09:43sell2002.00202.46203.82202.26
3992006.01.19 10:00sell2014.00202.61203.82202.41
4002006.01.19 10:18t/p2014.00202.41203.82202.4169.2815994.14
4012006.01.19 10:36sell2024.00202.61203.82202.41
4022006.01.19 10:48t/p2024.00202.41203.82202.4169.2816063.42
4032006.01.19 11:17t/p2002.00202.26203.82202.2634.6416098.06
4042006.01.19 12:01sell2032.00202.46203.82202.26
4052006.01.19 12:30t/p2032.00202.26203.82202.2634.6416132.70
4062006.01.19 15:39sell2042.00202.46203.82202.26
4072006.01.19 15:43sell2054.00202.61203.82202.41
4082006.01.19 15:48sell2068.00202.77203.83202.57
4092006.01.19 17:49close2068.00203.23203.83202.57-318.6715814.03
4102006.01.19 17:49close2054.00203.23203.82202.41-214.7515599.28
4112006.01.19 17:49close2042.00203.23203.82202.26-133.3615465.92
4122006.01.19 17:49close1991.00203.23203.81202.10-80.5415385.38
4132006.01.19 17:49buy2071.00203.23201.72203.43
4142006.01.19 20:19buy2082.00203.08201.72203.28
4152006.01.19 22:19t/p2082.00203.28201.72203.2834.6415420.02
4162006.01.19 22:44buy2092.00203.08201.72203.28
4172006.01.19 23:19buy2104.00202.92201.71203.12
4182006.01.20 00:19t/p2104.00203.12201.71203.1277.5115497.53
4192006.01.20 07:01t/p2092.00203.28201.72203.2838.7515536.28
4202006.01.20 08:00close2071.00202.59201.72203.43-53.3815482.90
4212006.01.20 08:00sell2111.00202.59204.10202.39
4222006.01.20 09:18sell2122.00202.74204.10202.54
4232006.01.20 09:36t/p2122.00202.54204.10202.5434.6315517.53
4242006.01.20 09:48sell2132.00202.79204.15202.59
4252006.01.20 12:08close2132.00203.20204.15202.59-71.0115446.52
4262006.01.20 12:08close2111.00203.20204.10202.39-52.8215393.70
4272006.01.20 12:08buy2141.00203.20201.69203.40
4282006.01.20 14:48t/p2141.00203.40201.69203.4017.3315411.03
4292006.01.20 14:48buy2151.00203.50201.99203.70
4302006.01.20 15:36t/p2151.00203.70201.99203.7017.3215428.35
4312006.01.20 15:36buy2161.00203.80202.29204.00
4322006.01.20 15:42buy2172.00203.64202.28203.84
4332006.01.20 15:47buy2184.00203.49202.28203.69
4342006.01.20 16:06buy2198.00203.33202.27203.53
4352006.01.20 16:13t/p2198.00203.53202.27203.53138.5815566.93
4362006.01.20 16:18t/p2184.00203.69202.28203.6969.2915636.22
4372006.01.20 16:43t/p2172.00203.84202.28203.8434.6515670.87
4382006.01.20 17:48buy2202.00203.64202.28203.84
4392006.01.20 18:18t/p2202.00203.84202.28203.8434.6515705.52
4402006.01.20 18:43t/p2161.00204.00202.29204.0017.3315722.85
4412006.01.20 18:43buy2211.00204.10202.59204.30
4422006.01.20 19:06buy2222.00203.95202.59204.15
4432006.01.20 19:18t/p2222.00204.15202.59204.1534.6515757.50
4442006.01.22 20:00buy2232.00203.92202.56204.12
4452006.01.22 20:07buy2244.00203.77202.56203.97
4462006.01.22 22:43t/p2244.00203.97202.56203.9769.2915826.79
4472006.01.22 22:49t/p2232.00204.12202.56204.1234.6415861.43
4482006.01.22 23:49t/p2211.00204.30202.59204.3017.3215878.75
4492006.01.22 23:49buy2251.00204.40202.89204.60
4502006.01.23 00:01buy2262.00204.25202.89204.45
4512006.01.23 00:18t/p2262.00204.45202.89204.4534.6515913.40
4522006.01.23 00:43t/p2251.00204.60202.89204.6019.3815932.79
4532006.01.23 00:43buy2271.00204.70203.19204.90
4542006.01.23 01:10buy2282.00204.55203.19204.75
4552006.01.23 01:14buy2294.00204.39203.18204.59
4562006.01.23 01:18buy2308.00204.24203.18204.44
4572006.01.23 01:19buy23116.00204.08203.17204.28
4582006.01.23 01:39t/p23116.00204.28203.17204.28277.1816209.97
4592006.01.23 01:48t/p2308.00204.44203.18204.44138.5916348.56
4602006.01.23 02:14t/p2294.00204.59203.18204.5969.3016417.86
4612006.01.23 02:48t/p2282.00204.75203.19204.7534.6516452.51
4622006.01.23 03:15buy2322.00204.55203.19204.75
4632006.01.23 03:43buy2334.00204.39203.18204.59
4642006.01.23 03:48buy2348.00204.24203.18204.44
4652006.01.23 06:49t/p2348.00204.44203.18204.44138.5916591.10
4662006.01.23 07:43buy2358.00204.24203.18204.44
4672006.01.23 08:00close2358.00203.90203.18204.44-235.6016355.50
4682006.01.23 08:00close2334.00203.90203.18204.59-169.7716185.73
4692006.01.23 08:00close2322.00203.90203.19204.75-112.6016073.13
4702006.01.23 08:00close2271.00203.90203.19204.90-69.2916003.84
4712006.01.23 08:00sell2361.00203.90205.41203.70
4722006.01.23 08:48t/p2361.00203.70205.41203.7017.3216021.16
4732006.01.23 08:48sell2371.00203.60205.11203.40
4742006.01.23 09:08sell2382.00203.75205.11203.55
4752006.01.23 09:49t/p2382.00203.55205.11203.5534.6416055.80
4762006.01.23 10:59sell2392.00203.89205.25203.69
4772006.01.23 14:19close2392.00204.55205.25203.69-114.3115941.49
4782006.01.23 14:19close2371.00204.55205.11203.40-82.2615859.23
4792006.01.23 14:19buy2401.00204.55203.04204.75
4802006.01.23 15:49t/p2401.00204.75203.04204.7517.3215876.55
4812006.01.23 15:49buy2411.00204.85203.34205.05
4822006.01.23 16:00buy2422.00204.70203.34204.90
4832006.01.23 17:48t/p2422.00204.90203.34204.9034.6515911.20
4842006.01.23 18:48buy2432.00204.70203.34204.90
4852006.01.23 19:19buy2444.00204.55203.34204.75
4862006.01.23 22:18t/p2444.00204.75203.34204.7569.2915980.49
4872006.01.23 23:19buy2454.00204.55203.34204.75
4882006.01.24 00:32t/p2454.00204.75203.34204.7577.5116058.00
4892006.01.24 00:49buy2464.00204.55203.34204.75
4902006.01.24 02:18t/p2464.00204.75203.34204.7569.2916127.29
4912006.01.24 03:02t/p2432.00204.90203.34204.9038.7616166.05
4922006.01.24 06:19buy2472.00204.70203.34204.90
4932006.01.24 07:18buy2484.00204.55203.34204.75
4942006.01.24 13:19close2484.00204.16203.34204.75-135.1316030.92
4952006.01.24 13:19close2472.00204.16203.34204.90-93.5515937.37
4962006.01.24 13:19close2411.00204.16203.34205.05-57.7015879.66
4972006.01.24 13:19sell2491.00204.16205.67203.96
4982006.01.24 16:48close2491.00204.95205.67203.96-68.4115811.25
4992006.01.24 16:48buy2501.00204.95203.44205.15
5002006.01.24 18:19t/p2501.00205.15203.44205.1517.3315828.58
5012006.01.24 18:19buy2511.00205.25203.74205.45
5022006.01.24 18:43buy2522.00205.10203.74205.30
5032006.01.24 19:08buy2534.00204.94203.73205.14
5042006.01.24 23:18t/p2534.00205.14203.73205.1469.2915897.87
5052006.01.24 23:43t/p2522.00205.30203.74205.3034.6515932.52
5062006.01.25 00:01t/p2511.00205.45203.74205.4519.3815951.90
5072006.01.25 00:01buy2541.00205.55204.04205.75
5082006.01.25 00:13buy2552.00205.39204.03205.59
5092006.01.25 00:18buy2564.00205.24204.03205.44
5102006.01.25 01:19buy2578.00205.08204.02205.28
5112006.01.25 02:48t/p2578.00205.28204.02205.28138.5916090.49
5122006.01.25 05:50buy2588.00205.08204.02205.28
5132006.01.25 07:18t/p2588.00205.28204.02205.28138.5916229.08
5142006.01.25 09:44t/p2564.00205.44204.03205.4469.3016298.38
5152006.01.25 09:48t/p2552.00205.59204.03205.5934.6516333.03
5162006.01.25 10:18t/p2541.00205.75204.04205.7517.3316350.36
5172006.01.25 10:18buy2591.00205.85204.34206.05
5182006.01.25 10:43buy2602.00205.70204.34205.90
5192006.01.25 10:48buy2614.00205.55204.34205.75
5202006.01.25 11:48t/p2614.00205.75204.34205.7569.2916419.65
5212006.01.25 13:01buy2624.00205.55204.34205.75
5222006.01.25 13:43t/p2624.00205.75204.34205.7569.2916488.94
5232006.01.25 13:48t/p2602.00205.90204.34205.9034.6516523.59
5242006.01.25 14:09t/p2591.00206.05204.34206.0517.3216540.91
5252006.01.25 14:09buy2631.00206.15204.64206.35
5262006.01.25 14:18t/p2631.00206.35204.64206.3517.3316558.24
5272006.01.25 14:18buy2641.00206.45204.94206.65
5282006.01.25 14:36buy2652.00206.30204.94206.50
5292006.01.25 14:39t/p2652.00206.50204.94206.5034.6516592.89
5302006.01.25 14:44t/p2641.00206.65204.94206.6517.3216610.21
5312006.01.25 14:44buy2661.00206.75205.24206.95
5322006.01.25 15:39t/p2661.00206.95205.24206.9517.3216627.53
5332006.01.25 15:39buy2671.00207.05205.54207.25
5342006.01.25 16:01buy2682.00206.89205.53207.09
5352006.01.25 16:18t/p2682.00207.09205.53207.0934.6516662.18
5362006.01.25 16:48buy2692.00206.89205.53207.09
5372006.01.25 17:18buy2704.00206.74205.53206.94
5382006.01.25 19:18buy2718.00206.58205.52206.78
5392006.01.25 19:44buy27216.00206.42205.51206.62
5402006.01.25 20:48t/p27216.00206.62205.51206.62277.1816939.36
5412006.01.25 21:02buy27316.00206.42205.51206.62
5422006.01.25 21:18t/p27316.00206.62205.51206.62277.1817216.54
5432006.01.26 08:18t/p2718.00206.78205.52206.78187.9117404.45
5442006.01.26 09:18t/p2704.00206.94205.53206.9493.9517498.40
5452006.01.26 09:49t/p2692.00207.09205.53207.0946.9817545.38
5462006.01.26 12:18buy2742.00206.89205.53207.09
5472006.01.26 13:47t/p2742.00207.09205.53207.0934.6517580.03
5482006.01.26 15:18t/p2671.00207.25205.54207.2523.4817603.52
5492006.01.26 15:18buy2751.00207.35205.84207.55
5502006.01.26 15:44t/p2751.00207.55205.84207.5517.3217620.84
5512006.01.26 15:44buy2761.00207.65206.14207.85
5522006.01.26 16:12buy2772.00207.50206.14207.70
5532006.01.26 16:18buy2784.00207.35206.14207.55
5542006.01.26 18:05t/p2784.00207.55206.14207.5569.3017690.14
5552006.01.26 18:17buy2794.00207.35206.14207.55
5562006.01.26 18:18buy2808.00207.20206.14207.40
5572006.01.26 19:20buy28116.00207.05206.14207.25
5582006.01.26 19:29t/p28116.00207.25206.14207.25277.1817967.32
5592006.01.27 00:48close2808.00206.69206.14207.40-336.9617630.36
5602006.01.27 00:48close2794.00206.69206.14207.55-220.4517409.91
5612006.01.27 00:48close2772.00206.69206.14207.70-136.2117273.70
5622006.01.27 00:48close2761.00206.69206.14207.85-81.0917192.60
5632006.01.27 00:48sell2821.00206.69208.20206.49
5642006.01.27 00:59sell2832.00206.85208.21206.65
5652006.01.27 10:30close2832.00207.57208.21206.65-124.6917067.91
5662006.01.27 10:30close2821.00207.57208.20206.49-76.2016991.71
5672006.01.27 10:30buy2841.00207.57206.06207.77
5682006.01.27 10:48t/p2841.00207.77206.06207.7717.3317009.04
5692006.01.27 10:48buy2851.00207.87206.36208.07
5702006.01.27 11:59buy2862.00207.72206.36207.92
5712006.01.27 13:42t/p2862.00207.92206.36207.9234.6517043.69
5722006.01.27 13:47t/p2851.00208.07206.36208.0717.3217061.01
5732006.01.27 13:47buy2871.00208.17206.66208.37
5742006.01.27 13:55buy2882.00208.02206.66208.22
5752006.01.27 14:36buy2894.00207.86206.65208.06
5762006.01.27 14:43t/p2894.00208.06206.65208.0669.3017130.31
5772006.01.27 14:48t/p2882.00208.22206.66208.2234.6517164.96
5782006.01.27 15:12buy2902.00208.02206.66208.22
5792006.01.27 15:17buy2914.00207.86206.65208.06
5802006.01.27 15:17buy2928.00207.70206.64207.90
5812006.01.27 15:42buy29316.00207.55206.64207.75
5822006.01.27 15:47buy29432.00207.39206.63207.59
5832006.01.27 16:39t/p29432.00207.59206.63207.59554.3517719.31
5842006.01.27 16:44t/p29316.00207.75206.64207.75277.1817996.49
5852006.01.27 16:49t/p2928.00207.90206.64207.90138.5818135.07
5862006.01.27 18:18buy2958.00207.70206.64207.90
5872006.01.27 18:20buy29616.00207.53206.62207.73
5882006.01.27 20:00close29616.00207.32206.62207.73-291.0317844.04
5892006.01.27 20:00close2958.00207.32206.64207.90-263.3217580.72
5902006.01.27 20:00close2914.00207.32206.65208.06-187.0917393.63
5912006.01.27 20:00close2902.00207.32206.66208.22-121.2717272.36
5922006.01.27 20:00close2871.00207.32206.66208.37-73.6217198.74
5932006.01.27 20:00sell2971.00207.32208.83207.12
5942006.01.29 23:49t/p2971.00207.12208.83207.1217.3217216.06
5952006.01.29 23:49sell2981.00207.02208.53206.82
5962006.01.30 00:18sell2992.00207.18208.54206.98
5972006.01.30 00:45sell3004.00207.33208.54207.13
5982006.01.30 08:48close3004.00207.80208.54207.13-162.8017053.26
5992006.01.30 08:48close2992.00207.80208.54206.98-107.3816945.88
6002006.01.30 08:48close2981.00207.80208.53206.82-70.2016875.68
6012006.01.30 08:48buy3011.00207.80206.29208.00
6022006.01.30 13:06buy3022.00207.64206.28207.84
6032006.01.30 13:18t/p3022.00207.84206.28207.8434.6516910.33
6042006.01.30 14:19t/p3011.00208.00206.29208.0017.3316927.66
6052006.01.30 14:19buy3031.00208.10206.59208.30
6062006.01.30 14:31buy3042.00207.95206.59208.15
6072006.01.30 14:48t/p3042.00208.15206.59208.1534.6516962.31
6082006.01.30 15:01t/p3031.00208.30206.59208.3017.3216979.63
6092006.01.30 15:01buy3051.00208.40206.89208.60
6102006.01.30 15:13buy3062.00208.25206.89208.45
6112006.01.30 15:19buy3074.00208.10206.89208.30
6122006.01.30 15:32t/p3074.00208.30206.89208.3069.2917048.92
6132006.01.30 15:49buy3084.00208.10206.89208.30
6142006.01.30 16:49buy3098.00207.95206.89208.15
6152006.01.30 18:19buy31016.00207.80206.89208.00
6162006.01.30 20:50t/p31016.00208.00206.89208.00277.1817326.10
6172006.01.30 22:32t/p3098.00208.15206.89208.15138.5917464.69
6182006.01.31 08:00close3084.00207.60206.89208.30-165.0217299.67
6192006.01.31 08:00close3062.00207.60206.89208.45-108.4917191.18
6202006.01.31 08:00close3051.00207.60206.89208.60-67.2317123.95
6212006.01.31 08:00sell3111.00207.60209.11207.40
6222006.01.31 08:13sell3122.00207.75209.11207.55
6232006.01.31 09:18t/p3122.00207.55209.11207.5534.6417158.59
6242006.01.31 10:09sell3132.00207.75209.11207.55
6252006.01.31 11:19t/p3132.00207.55209.11207.5534.6417193.23
6262006.01.31 12:37t/p3111.00207.40209.11207.4017.3217210.55
6272006.01.31 12:37sell3141.00207.30208.81207.10
6282006.01.31 12:39sell3152.00207.46208.82207.26
6292006.01.31 12:48sell3164.00207.61208.82207.41
6302006.01.31 16:00close3164.00208.19208.82207.41-200.9017009.65
6312006.01.31 16:00close3152.00208.19208.82207.26-126.4316883.22
6322006.01.31 16:00close3141.00208.19208.81207.10-77.0716806.15
6332006.01.31 16:00buy3171.00208.19206.68208.39
6342006.01.31 16:37t/p3171.00208.39206.68208.3917.3316823.48
6352006.01.31 16:37buy3181.00208.49206.98208.69
6362006.01.31 16:43buy3192.00208.33206.97208.53
6372006.01.31 17:19t/p3192.00208.53206.97208.5334.6516858.13
6382006.01.31 17:49buy3202.00208.33206.97208.53
6392006.01.31 18:44t/p3202.00208.53206.97208.5334.6516892.78
6402006.01.31 18:49t/p3181.00208.69206.98208.6917.3216910.10
6412006.01.31 18:49buy3211.00208.79207.28208.99
6422006.01.31 19:00buy3222.00208.64207.28208.84
6432006.01.31 19:06buy3234.00208.49207.28208.69
6442006.01.31 19:13t/p3234.00208.69207.28208.6969.2916979.39
6452006.01.31 19:18t/p3222.00208.84207.28208.8434.6417014.03
6462006.01.31 19:31buy3242.00208.64207.28208.84
6472006.01.31 19:44t/p3242.00208.84207.28208.8434.6417048.67
6482006.01.31 19:49t/p3211.00208.99207.28208.9917.3217065.99
6492006.01.31 19:49buy3251.00209.09207.58209.29
6502006.01.31 19:56buy3262.00208.94207.58209.14
6512006.01.31 20:19buy3274.00208.79207.58208.99
6522006.01.31 20:50buy3288.00208.64207.58208.84
6532006.01.31 22:49buy32916.00208.49207.58208.69
6542006.01.31 23:14t/p32916.00208.69207.58208.69277.1817343.17
6552006.02.01 01:19buy33016.00208.49207.58208.69
6562006.02.01 05:18t/p33016.00208.69207.58208.69277.1817620.35
6572006.02.01 08:17t/p3288.00208.84207.58208.84155.0317775.38
6582006.02.01 08:40t/p3274.00208.99207.58208.9977.5117852.89
6592006.02.01 08:44t/p3262.00209.14207.58209.1438.7517891.64
6602006.02.01 08:49t/p3251.00209.29207.58209.2919.3817911.01
6612006.02.01 08:49buy3311.00209.39207.88209.59
6622006.02.01 08:56buy3322.00209.24207.88209.44
6632006.02.01 09:06buy3334.00209.07207.86209.27
6642006.02.01 09:14t/p3334.00209.27207.86209.2769.3017980.31
6652006.02.01 10:43buy3344.00209.08207.87209.28
6662006.02.01 10:48buy3358.00208.92207.86209.12
6672006.02.01 11:18buy33616.00208.77207.86208.97
6682006.02.01 11:49buy33732.00208.61207.85208.81
6692006.02.01 12:13t/p33732.00208.81207.85208.81554.3518534.66
6702006.02.01 12:19t/p33616.00208.97207.86208.97277.1718811.83
6712006.02.01 15:13t/p3358.00209.12207.86209.12138.5918950.42
6722006.02.01 15:18t/p3344.00209.28207.87209.2869.2919019.71
6732006.02.01 15:43t/p3322.00209.44207.88209.4434.6419054.35
6742006.02.01 15:48t/p3311.00209.59207.88209.5917.3219071.67
6752006.02.01 15:48buy3381.00209.69208.18209.89
6762006.02.01 16:19t/p3381.00209.89208.18209.8917.3219088.99
6772006.02.01 16:19buy3391.00209.99208.48210.19
6782006.02.01 16:43buy3402.00209.83208.47210.03
6792006.02.01 16:48buy3414.00209.67208.46209.87
6802006.02.01 17:06buy3428.00209.52208.46209.72
6812006.02.01 17:47t/p3428.00209.72208.46209.72138.5919227.58
6822006.02.01 18:49buy3438.00209.52208.46209.72
6832006.02.01 19:44buy34416.00209.36208.45209.56
6842006.02.01 19:49buy34532.00209.20208.44209.40
6852006.02.01 20:48t/p34532.00209.40208.44209.40554.3519781.93
6862006.02.01 21:14t/p34416.00209.56208.45209.56277.1720059.10
6872006.02.01 22:31t/p3438.00209.72208.46209.72138.5920197.69
6882006.02.01 23:44buy3468.00209.52208.46209.72
6892006.02.02 01:13t/p3468.00209.72208.46209.72187.9120385.60
6902006.02.02 01:19t/p3414.00209.87208.46209.8793.9620479.56
6912006.02.02 02:05t/p3402.00210.03208.47210.0346.9720526.53
6922006.02.02 03:18buy3472.00209.83208.47210.03
6932006.02.02 05:30t/p3472.00210.03208.47210.0334.6420561.17
6942006.02.02 05:36t/p3391.00210.19208.48210.1923.4820584.66
6952006.02.02 05:36buy3481.00210.29208.78210.49
6962006.02.02 05:43buy3492.00210.14208.78210.34
6972006.02.02 05:48buy3504.00209.99208.78210.19
6982006.02.02 07:13t/p3504.00210.19208.78210.1969.2920653.95
6992006.02.02 08:19buy3514.00209.99208.78210.19
7002006.02.02 08:43t/p3514.00210.19208.78210.1969.2920723.24
7012006.02.02 08:49t/p3492.00210.34208.78210.3434.6420757.88
7022006.02.02 10:49buy3522.00210.14208.78210.34
7032006.02.02 11:14t/p3522.00210.34208.78210.3434.6420792.52
7042006.02.02 11:19t/p3481.00210.49208.78210.4917.3320809.85
7052006.02.02 11:19buy3531.00210.59209.08210.79
7062006.02.02 11:31buy3542.00210.44209.08210.64
7072006.02.02 12:48t/p3542.00210.64209.08210.6434.6520844.50
7082006.02.02 13:19t/p3531.00210.79209.08210.7917.3220861.82
7092006.02.02 13:19buy3551.00210.89209.38211.09
7102006.02.02 13:29buy3562.00210.73209.37210.93
7112006.02.02 13:44buy3574.00210.58209.37210.78
7122006.02.02 14:49buy3588.00210.42209.36210.62
7132006.02.02 15:18t/p3588.00210.62209.36210.62138.5821000.40
7142006.02.02 16:48t/p3574.00210.78209.37210.7869.3021069.70
7152006.02.02 18:15t/p3562.00210.93209.37210.9334.6421104.34
7162006.02.02 21:19t/p3551.00211.09209.38211.0917.3321121.67
7172006.02.02 21:19buy3591.00211.19209.68211.39
7182006.02.02 21:36buy3602.00211.04209.68211.24
7192006.02.02 23:48buy3614.00210.89209.68211.09
7202006.02.03 08:01close3614.00210.50209.68211.09-126.9020994.77
7212006.02.03 08:01close3602.00210.50209.68211.24-89.4420905.33
7222006.02.03 08:01close3591.00210.50209.68211.39-57.7220847.61
7232006.02.03 08:01sell3621.00210.50212.01210.30
7242006.02.03 14:19t/p3621.00210.30212.01210.3017.3120864.92
7252006.02.03 14:19sell3631.00210.20211.71210.00
7262006.02.03 15:18t/p3631.00210.00211.71210.0017.3220882.24
7272006.02.03 15:18sell3641.00209.90211.41209.70
7282006.02.03 16:06t/p3641.00209.70211.41209.7017.3220899.56
7292006.02.03 16:06sell3651.00209.60211.11209.40
7302006.02.03 16:13sell3662.00209.75211.11209.55
7312006.02.03 18:49t/p3662.00209.55211.11209.5534.6420934.20
7322006.02.03 19:19sell3672.00209.75211.11209.55
7332006.02.03 20:19t/p3672.00209.55211.11209.5534.6420968.84
7342006.02.05 20:20t/p3651.00209.40211.11209.4017.3220986.16
7352006.02.05 20:20sell3681.00209.29210.80209.09
7362006.02.05 22:30sell3692.00209.60210.96209.40
7372006.02.06 00:17t/p3692.00209.40210.96209.4029.3421015.50
7382006.02.06 02:44t/p3681.00209.09210.80209.0914.6621030.16
7392006.02.06 02:44sell3701.00208.99210.50208.79
7402006.02.06 05:49t/p3701.00208.79210.50208.7917.3221047.48
7412006.02.06 05:49sell3711.00208.69210.20208.49
7422006.02.06 06:07sell3722.00208.84210.20208.64
7432006.02.06 06:12sell3734.00208.99210.20208.79
7442006.02.06 07:13t/p3734.00208.79210.20208.7969.2721116.75
7452006.02.06 07:18t/p3722.00208.64210.20208.6434.6321151.38
7462006.02.06 07:19t/p3711.00208.49210.20208.4917.3221168.70
7472006.02.06 07:19sell3741.00208.39209.90208.19
7482006.02.06 07:26sell3752.00208.54209.90208.34
7492006.02.06 09:19t/p3752.00208.34209.90208.3434.6421203.34
7502006.02.06 10:05sell3762.00208.54209.90208.34
7512006.02.06 10:31t/p3762.00208.34209.90208.3434.6421237.98
7522006.02.06 13:48t/p3741.00208.19209.90208.1917.3221255.30
7532006.02.06 13:48sell3771.00208.09209.60207.89
7542006.02.06 14:18sell3782.00208.24209.60208.04
7552006.02.06 15:06sell3794.00208.40209.61208.20
7562006.02.06 15:18t/p3794.00208.20209.61208.2069.2821324.58
7572006.02.06 16:00t/p3782.00208.04209.60208.0434.6421359.22
7582006.02.06 16:00t/p3771.00207.89209.60207.8917.3221376.54
7592006.02.06 16:00sell3801.00207.79209.30207.59
7602006.02.06 16:12sell3812.00207.94209.30207.74
7612006.02.06 16:36sell3824.00208.09209.30207.89
7622006.02.06 16:47t/p3824.00207.89209.30207.8969.2721445.81
7632006.02.06 16:49t/p3812.00207.74209.30207.7434.6421480.45
7642006.02.06 17:18sell3832.00207.94209.30207.74
7652006.02.06 17:47t/p3832.00207.74209.30207.7434.6421515.09
7662006.02.06 18:48sell3842.00207.94209.30207.74
7672006.02.06 19:49sell3854.00208.09209.30207.89
7682006.02.07 07:12t/p3854.00207.89209.30207.8958.6721573.76
7692006.02.07 07:17t/p3842.00207.74209.30207.7429.3421603.10
7702006.02.07 07:18t/p3801.00207.59209.30207.5914.6721617.77
7712006.02.07 07:18sell3861.00207.49209.00207.29
7722006.02.07 07:47t/p3861.00207.29209.00207.2917.3221635.09
7732006.02.07 07:47sell3871.00207.19208.70206.99
7742006.02.07 08:17t/p3871.00206.99208.70206.9917.3121652.40
7752006.02.07 08:17sell3881.00206.89208.40206.69
7762006.02.07 08:48t/p3881.00206.69208.40206.6917.3221669.72
7772006.02.07 08:48sell3891.00206.59208.10206.39
7782006.02.07 09:18t/p3891.00206.39208.10206.3917.3221687.04
7792006.02.07 09:18sell3901.00206.29207.80206.09
7802006.02.07 09:30t/p3901.00206.09207.80206.0917.3221704.36
7812006.02.07 09:30sell3911.00205.99207.50205.79
7822006.02.07 09:42sell3922.00206.15207.51205.95
7832006.02.07 09:47sell3934.00206.30207.51206.10
7842006.02.07 10:36t/p3934.00206.10207.51206.1069.2721773.63
7852006.02.07 10:48sell3944.00206.30207.51206.10
7862006.02.07 11:18sell3958.00206.46207.52206.26
7872006.02.07 11:49t/p3958.00206.26207.52206.26138.5521912.18
7882006.02.07 12:18t/p3944.00206.10207.51206.1069.2721981.45
7892006.02.07 12:43t/p3922.00205.95207.51205.9534.6422016.09
7902006.02.07 14:18t/p3911.00205.79207.50205.7917.3222033.41
7912006.02.07 14:18sell3961.00205.69207.20205.49
7922006.02.07 14:29sell3972.00205.86207.22205.66
7932006.02.07 15:14t/p3972.00205.66207.22205.6634.6422068.05
7942006.02.07 15:36sell3982.00205.84207.20205.64
7952006.02.07 15:48t/p3982.00205.64207.20205.6434.6322102.68
7962006.02.07 16:43sell3992.00205.84207.20205.64
7972006.02.07 17:12sell4004.00205.99207.20205.79
7982006.02.07 17:18sell4018.00206.15207.21205.95
7992006.02.07 19:48sell40216.00206.30207.21206.10
8002006.02.07 20:44t/p40216.00206.10207.21206.10277.1022379.78
8012006.02.07 20:49t/p4018.00205.95207.21205.95138.5522518.33
8022006.02.07 21:48t/p4004.00205.79207.20205.7969.2722587.60
8032006.02.07 22:14t/p3992.00205.64207.20205.6434.6322622.23
8042006.02.07 22:19t/p3961.00205.49207.20205.4917.3222639.55
8052006.02.07 22:19sell4031.00205.39206.90205.19
8062006.02.07 22:29sell4042.00205.71207.07205.51
8072006.02.07 22:49sell4054.00205.86207.07205.66
8082006.02.07 23:13t/p4054.00205.66207.07205.6669.2722708.82
8092006.02.07 23:18t/p4042.00205.51207.07205.5134.6422743.46
8102006.02.07 23:44sell4062.00205.54206.90205.34
8112006.02.08 00:09sell4074.00205.69206.90205.49
8122006.02.08 00:14sell4088.00205.84206.90205.64
8132006.02.08 04:14close4088.00206.26206.90205.64-290.9622452.50
8142006.02.08 04:14close4074.00206.26206.90205.49-197.4422255.06
8152006.02.08 04:14close4062.00206.26206.90205.34-129.9922125.07
8162006.02.08 04:14close4031.00206.26206.90205.19-77.9922047.08
8172006.02.08 04:14buy4091.00206.26204.75206.46
8182006.02.08 06:47close4091.00205.38204.75206.46-76.2221970.86
8192006.02.08 06:47sell4101.00205.38206.89205.18
8202006.02.08 07:59sell4112.00205.56206.92205.36
8212006.02.08 08:48t/p4112.00205.36206.92205.3634.6422005.50
8222006.02.08 09:12sell4122.00205.53206.89205.33
8232006.02.08 12:00close4122.00206.20206.89205.33-116.0421889.46
8242006.02.08 12:00close4101.00206.20206.89205.18-71.0121818.45
8252006.02.08 12:00buy4131.00206.20204.69206.40
8262006.02.08 13:00t/p4131.00206.40204.69206.4017.3221835.77
8272006.02.08 13:00buy4141.00206.50204.99206.70
8282006.02.08 13:17buy4152.00206.35204.99206.55
8292006.02.08 13:36buy4164.00206.20204.99206.40
8302006.02.08 13:48t/p4164.00206.40204.99206.4069.3021905.07
8312006.02.08 14:18buy4174.00206.20204.99206.40
8322006.02.08 15:18buy4188.00206.05204.99206.25
8332006.02.08 15:38t/p4188.00206.25204.99206.25138.5922043.66
8342006.02.08 15:43t/p4174.00206.40204.99206.4069.3022112.96
8352006.02.08 15:48t/p4152.00206.55204.99206.5534.6422147.60
8362006.02.08 16:31t/p4141.00206.70204.99206.7017.3222164.92
8372006.02.08 16:31buy4191.00206.80205.29207.00
8382006.02.08 16:48buy4202.00206.64205.28206.84
8392006.02.08 17:13buy4214.00206.49205.28206.69
8402006.02.09 01:18t/p4214.00206.69205.28206.6993.9522258.87
8412006.02.09 03:19t/p4202.00206.84205.28206.8446.9822305.85
8422006.02.09 04:01t/p4191.00207.00205.29207.0023.4822329.34
8432006.02.09 04:01buy4221.00207.10205.59207.30
8442006.02.09 04:13buy4232.00206.95205.59207.15
8452006.02.09 04:18buy4244.00206.80205.59207.00
8462006.02.09 06:18t/p4244.00207.00205.59207.0069.3022398.64
8472006.02.09 07:18t/p4232.00207.15205.59207.1534.6422433.28
8482006.02.09 07:48buy4252.00206.95205.59207.15
8492006.02.09 10:00close4252.00206.20205.59207.15-129.9322303.35
8502006.02.09 10:00close4221.00206.20205.59207.30-77.9522225.40
8512006.02.09 10:00sell4261.00206.20207.71206.00
8522006.02.09 12:00sell4272.00206.35207.71206.15
8532006.02.09 15:01t/p4272.00206.15207.71206.1534.6422260.04
8542006.02.09 15:18sell4282.00206.35207.71206.15
8552006.02.09 20:00close4282.00206.85207.71206.15-86.6022173.44
8562006.02.09 20:00close4261.00206.85207.71206.00-56.2822117.16
8572006.02.09 20:00buy4291.00206.85205.34207.05
8582006.02.09 21:49t/p4291.00207.05205.34207.0517.3222134.48
8592006.02.09 21:49buy4301.00207.15205.64207.35
8602006.02.09 22:18buy4312.00207.00205.64207.20
8612006.02.09 23:44t/p4312.00207.20205.64207.2034.6522169.13
8622006.02.09 23:50t/p4301.00207.35205.64207.3517.3322186.46
8632006.02.09 23:50buy4321.00207.45205.94207.65
8642006.02.09 23:57buy4332.00207.30205.94207.50
8652006.02.10 00:48buy4344.00207.14205.93207.34
8662006.02.10 01:17buy4358.00206.99205.93207.19
8672006.02.10 01:47buy43616.00206.83205.92207.03
8682006.02.10 02:02buy43732.00206.61205.85206.81
8692006.02.10 04:00close43732.00206.60205.85206.81-27.7122158.75
8702006.02.10 04:00close43616.00206.60205.92207.03-318.7621839.99
8712006.02.10 04:00close4358.00206.60205.93207.19-270.2521569.74
8722006.02.10 04:00close4344.00206.60205.93207.34-187.0921382.65
8732006.02.10 04:00close4332.00206.60205.94207.50-117.1521265.50
8742006.02.10 04:00close4321.00206.60205.94207.65-71.5721193.92
8752006.02.10 04:00sell4381.00206.60208.11206.40
8762006.02.10 04:18sell4392.00206.75208.11206.55
8772006.02.10 05:13t/p4392.00206.55208.11206.5534.6421228.56
8782006.02.10 05:18t/p4381.00206.40208.11206.4017.3221245.88
8792006.02.10 05:18sell4401.00206.30207.81206.10
8802006.02.10 05:48t/p4401.00206.10207.81206.1017.3221263.20
8812006.02.10 05:48sell4411.00206.00207.51205.80
8822006.02.10 06:01sell4422.00206.15207.51205.95
8832006.02.10 06:19t/p4422.00205.95207.51205.9534.6421297.84
8842006.02.10 06:49t/p4411.00205.80207.51205.8017.3221315.16
8852006.02.10 06:49sell4431.00205.70207.21205.50
8862006.02.10 06:59sell4442.00205.88207.24205.68
8872006.02.10 07:18t/p4442.00205.68207.24205.6834.6421349.80
8882006.02.10 07:43t/p4431.00205.50207.21205.5017.3221367.12
8892006.02.10 07:43sell4451.00205.40206.91205.20
8902006.02.10 08:19sell4462.00205.55206.91205.35
8912006.02.10 08:49t/p4462.00205.35206.91205.3534.6421401.76
8922006.02.10 09:43t/p4451.00205.20206.91205.2017.3221419.08
8932006.02.10 09:43sell4471.00205.10206.61204.90
8942006.02.10 09:49t/p4471.00204.90206.61204.9017.3221436.40
8952006.02.10 09:49sell4481.00204.80206.31204.60
8962006.02.10 09:56sell4492.00204.96206.32204.76
8972006.02.10 10:13sell4504.00205.11206.32204.91
8982006.02.10 10:19sell4518.00205.27206.33205.07
8992006.02.10 10:43sell45216.00205.43206.34205.23
9002006.02.10 10:48sell45332.00205.58206.34205.38
9012006.02.10 11:19t/p45332.00205.38206.34205.38554.2121990.61
9022006.02.10 12:18sell45432.00205.58206.34205.38
9032006.02.10 15:48t/p45432.00205.38206.34205.38554.2122544.82
9042006.02.10 16:00t/p45216.00205.23206.34205.23277.1022821.92
9052006.02.10 16:01t/p4518.00205.07206.33205.07138.5522960.47
9062006.02.10 16:17sell4558.00205.27206.33205.07
9072006.02.10 16:31sell45616.00205.43206.34205.23
9082006.02.10 17:19t/p45616.00205.23206.34205.23277.1023237.57
9092006.02.10 18:39sell45716.00205.43206.34205.23
9102006.02.10 18:43sell45832.00205.58206.34205.38
9112006.02.12 20:02t/p45832.00205.38206.34205.38554.2123791.78
9122006.02.13 00:13t/p45716.00205.23206.34205.23234.7024026.48
9132006.02.13 00:18t/p4558.00205.07206.33205.07117.3524143.83
9142006.02.13 01:13sell4598.00205.27206.33205.07
9152006.02.13 01:18sell46016.00205.43206.34205.23
9162006.02.13 01:43t/p46016.00205.23206.34205.23277.1024420.93
9172006.02.13 01:49t/p4598.00205.07206.33205.07138.5524559.48
9182006.02.13 02:31sell4618.00205.27206.33205.07
9192006.02.13 03:44sell46216.00205.51206.42205.31
9202006.02.13 07:01t/p46216.00205.31206.42205.31277.1024836.58
9212006.02.13 12:00close4618.00205.66206.33205.07-270.1824566.40
9222006.02.13 12:00close4504.00205.66206.32204.91-201.1124365.29
9232006.02.13 12:00close4492.00205.66206.32204.76-126.5324238.76
9242006.02.13 12:00close4481.00205.66206.31204.60-77.1224161.64
9252006.02.13 12:00buy4631.00205.66204.15205.86
9262006.02.13 17:49close4631.00205.00204.15205.86-57.1724104.47
9272006.02.13 17:49sell4641.00205.00206.51204.80
9282006.02.13 23:48t/p4641.00204.80206.51204.8017.3224121.79
9292006.02.13 23:48sell4651.00204.70206.21204.50
9302006.02.13 23:59sell4662.00204.92206.28204.72
9312006.02.14 00:18t/p4662.00204.72206.28204.7229.3424151.13
9322006.02.14 00:31t/p4651.00204.50206.21204.5014.6724165.80
9332006.02.14 00:31sell4671.00204.40205.91204.20
9342006.02.14 00:42sell4682.00204.55205.91204.35
9352006.02.14 00:48sell4694.00204.71205.92204.51
9362006.02.14 01:48t/p4694.00204.51205.92204.5169.2824235.08
9372006.02.14 04:48sell4704.00204.71205.92204.51
9382006.02.14 05:31t/p4704.00204.51205.92204.5169.2824304.36
9392006.02.14 06:18t/p4682.00204.35205.91204.3534.6424339.00
9402006.02.14 07:19t/p4671.00204.20205.91204.2017.3124356.31
9412006.02.14 07:19sell4711.00204.10205.61203.90
9422006.02.14 07:30sell4722.00204.32205.68204.12
9432006.02.14 07:48sell4734.00204.47205.68204.27
9442006.02.14 08:49t/p4734.00204.27205.68204.2769.2824425.59
9452006.02.14 09:48t/p4722.00204.12205.68204.1234.6324460.22
9462006.02.14 11:13t/p4711.00203.90205.61203.9017.3224477.54
9472006.02.14 11:13sell4741.00203.80205.31203.60
9482006.02.14 12:13t/p4741.00203.60205.31203.6017.3224494.86
9492006.02.14 12:13sell4751.00203.50205.01203.30
9502006.02.14 12:36sell4762.00203.65205.01203.45
9512006.02.14 12:48t/p4762.00203.45205.01203.4534.6424529.50
9522006.02.14 13:13sell4772.00203.65205.01203.45
9532006.02.14 13:35sell4784.00203.80205.01203.60
9542006.02.14 13:42t/p4784.00203.60205.01203.6069.2824598.78
9552006.02.14 13:47t/p4772.00203.45205.01203.4534.6424633.42
9562006.02.14 14:18t/p4751.00203.30205.01203.3017.3224650.74
9572006.02.14 14:18sell4791.00203.20204.71203.00
9582006.02.14 14:36sell4802.00203.35204.71203.15
9592006.02.14 15:01t/p4802.00203.15204.71203.1534.6424685.38
9602006.02.14 15:48t/p4791.00203.00204.71203.0017.3224702.70
9612006.02.14 15:48sell4811.00202.90204.41202.70
9622006.02.14 15:59sell4822.00203.06204.42202.86
9632006.02.14 16:08sell4834.00203.21204.42203.01
9642006.02.14 16:13sell4848.00203.36204.42203.16
9652006.02.14 16:18sell48516.00203.52204.43203.32
9662006.02.14 16:48sell48632.00203.68204.44203.48
9672006.02.14 20:00close48632.00203.90204.44203.48-609.6324093.07
9682006.02.14 20:00close48516.00203.90204.43203.32-526.4923566.58
9692006.02.14 20:00close4848.00203.90204.42203.16-374.0923192.49
9702006.02.14 20:00close4834.00203.90204.42203.01-239.0022953.49
9712006.02.14 20:00close4822.00203.90204.42202.86-145.4822808.01
9722006.02.14 20:00close4811.00203.90204.41202.70-86.6022721.41
9732006.02.14 20:00buy4871.00203.90202.39204.10
9742006.02.14 23:13t/p4871.00204.10202.39204.1017.3222738.73
9752006.02.14 23:13buy4881.00204.20202.69204.40
9762006.02.14 23:36t/p4881.00204.40202.69204.4017.3222756.05
9772006.02.14 23:36buy4891.00204.50202.99204.70
9782006.02.14 23:48buy4902.00204.34202.98204.54
9792006.02.15 00:14buy4914.00204.19202.98204.39
9802006.02.15 01:07buy4928.00204.04202.98204.24
9812006.02.15 01:18t/p4928.00204.24202.98204.24138.5922894.64
9822006.02.15 01:48t/p4914.00204.39202.98204.3969.2922963.93
9832006.02.15 05:18buy4934.00204.19202.98204.39
9842006.02.15 07:19buy4948.00204.04202.98204.24
9852006.02.15 10:43t/p4948.00204.24202.98204.24138.5923102.52
9862006.02.15 10:44t/p4934.00204.39202.98204.3969.2923171.81
9872006.02.15 10:48t/p4902.00204.54202.98204.5438.7623210.57
9882006.02.15 12:48t/p4891.00204.70202.99204.7019.3823229.95
9892006.02.15 12:48buy4951.00204.80203.29205.00
9902006.02.15 13:44t/p4951.00205.00203.29205.0017.3223247.27
9912006.02.15 13:44buy4961.00205.10203.59205.30
9922006.02.15 14:12buy4972.00204.95203.59205.15
9932006.02.15 14:17buy4984.00204.80203.59205.00
9942006.02.15 14:47buy4998.00204.64203.58204.84
9952006.02.15 14:49buy50016.00204.49203.58204.69
9962006.02.15 15:17buy50132.00204.33203.57204.53
9972006.02.15 15:39t/p50132.00204.53203.57204.53554.3523801.62
9982006.02.15 15:44t/p50016.00204.69203.58204.69277.1824078.80
9992006.02.15 15:48t/p4998.00204.84203.58204.84138.5924217.39
10002006.02.15 16:19t/p4984.00205.00203.59205.0069.3024286.69
10012006.02.15 16:42t/p4972.00205.15203.59205.1534.6424321.33
10022006.02.15 16:47t/p4961.00205.30203.59205.3017.3224338.65
10032006.02.15 16:47buy5021.00205.40203.89205.60
10042006.02.15 17:13buy5032.00205.25203.89205.45
10052006.02.15 17:18buy5044.00205.10203.89205.30
10062006.02.15 17:49t/p5044.00205.30203.89205.3069.2924407.94
10072006.02.15 18:18buy5054.00205.10203.89205.30
10082006.02.15 18:49t/p5054.00205.30203.89205.3069.2924477.23
10092006.02.15 19:36buy5064.00205.10203.89205.30
10102006.02.15 21:49t/p5064.00205.30203.89205.3069.2924546.52
10112006.02.15 22:49buy5074.00205.10203.89205.30
10122006.02.15 23:48t/p5074.00205.30203.89205.3069.2924615.81
10132006.02.16 01:18buy5084.00205.10203.89205.30
10142006.02.16 08:00close5084.00204.75203.89205.30-121.2724494.54
10152006.02.16 08:00close5032.00204.75203.89205.45-74.2924420.25
10162006.02.16 08:00close5021.00204.75203.89205.60-50.1324370.11
10172006.02.16 08:00sell5091.00204.75206.26204.55
10182006.02.16 09:43t/p5091.00204.55206.26204.5517.3224387.43
10192006.02.16 09:43sell5101.00204.45205.96204.25
10202006.02.16 09:49t/p5101.00204.25205.96204.2517.3124404.74
10212006.02.16 09:49sell5111.00204.15205.66203.95
10222006.02.16 09:56sell5122.00204.30205.66204.10
10232006.02.16 10:13sell5134.00204.46205.67204.26
10242006.02.16 10:13sell5148.00204.61205.67204.41
10252006.02.16 10:18sell51516.00204.77205.68204.57
10262006.02.16 11:17t/p51516.00204.57205.68204.57277.1124681.85
10272006.02.16 11:43sell51616.00204.77205.68204.57
10282006.02.16 13:18sell51732.00204.93205.69204.73
10292006.02.16 14:48t/p51732.00204.73205.69204.73554.2125236.06
10302006.02.16 15:48t/p51616.00204.57205.68204.57277.1125513.17
10312006.02.16 16:36t/p5148.00204.41205.67204.41138.5625651.73
10322006.02.16 20:36close5134.00205.11205.67204.26-225.1525426.58
10332006.02.16 20:36close5122.00205.11205.66204.10-140.2825286.30
10342006.02.16 20:36close5111.00205.11205.66203.95-83.1325203.17
10352006.02.16 20:36buy5181.00205.11203.60205.31
10362006.02.16 23:48close5181.00204.14203.60205.31-84.0225119.15
10372006.02.16 23:48sell5191.00204.14205.65203.94
10382006.02.17 00:00sell5202.00204.37205.73204.17
10392006.02.17 01:18close5202.00205.16205.73204.17-136.8224982.33
10402006.02.17 01:18close5191.00205.16205.65203.94-90.9824891.35
10412006.02.17 01:18buy5211.00205.16203.65205.36
10422006.02.17 02:19t/p5211.00205.36203.65205.3617.3324908.68
10432006.02.17 02:19buy5221.00205.46203.95205.66
10442006.02.17 02:29buy5232.00205.26203.90205.46
10452006.02.17 03:59buy5244.00205.10203.89205.30
10462006.02.17 04:19buy5258.00204.95203.89205.15
10472006.02.17 06:18t/p5258.00205.15203.89205.15138.5925047.27
10482006.02.17 06:49buy5268.00204.95203.89205.15
10492006.02.17 07:18buy52716.00204.80203.89205.00
10502006.02.17 08:39t/p52716.00205.00203.89205.00277.1725324.44
10512006.02.17 08:48t/p5268.00205.15203.89205.15138.5925463.03
10522006.02.17 09:13t/p5244.00205.30203.89205.3069.2925532.32
10532006.02.17 09:18t/p5232.00205.46203.90205.4634.6525566.97
10542006.02.17 09:48buy5282.00205.31203.95205.51
10552006.02.17 10:13t/p5282.00205.51203.95205.5134.6525601.62
10562006.02.17 10:18t/p5221.00205.66203.95205.6617.3225618.94
10572006.02.17 10:18buy5291.00205.76204.25205.96
10582006.02.17 10:26buy5302.00205.61204.25205.81
10592006.02.17 11:13t/p5302.00205.81204.25205.8134.6525653.59
10602006.02.17 11:18t/p5291.00205.96204.25205.9617.3325670.92
10612006.02.17 11:18buy5311.00206.06204.55206.26
10622006.02.17 11:48t/p5311.00206.26204.55206.2617.3225688.24
10632006.02.17 11:48buy5321.00206.36204.85206.56
10642006.02.17 11:59buy5332.00206.16204.80206.36
10652006.02.17 12:18buy5344.00206.01204.80206.21
10662006.02.17 13:32buy5358.00205.86204.80206.06
10672006.02.17 14:47t/p5358.00206.06204.80206.06138.5825826.82
10682006.02.17 15:13t/p5344.00206.21204.80206.2169.3025896.12
10692006.02.17 15:18t/p5332.00206.36204.80206.3634.6525930.77
10702006.02.17 15:48buy5362.00206.20204.84206.40
10712006.02.17 16:18buy5374.00206.05204.84206.25
10722006.02.17 16:36buy5388.00205.89204.83206.09
10732006.02.17 16:48t/p5388.00206.09204.83206.09138.5926069.36
10742006.02.17 17:18buy5398.00205.89204.83206.09
10752006.02.17 17:49buy54016.00205.74204.83205.94
10762006.02.17 18:44t/p54016.00205.94204.83205.94277.1726346.53
10772006.02.17 19:19buy54116.00205.74204.83205.94
10782006.02.19 20:09t/p54116.00205.94204.83205.94277.1726623.70
10792006.02.19 20:14t/p5398.00206.09204.83206.09138.5926762.29
10802006.02.20 04:36t/p5374.00206.25204.84206.2577.5226839.81
10812006.02.20 15:19t/p5362.00206.40204.84206.4038.7626878.57
10822006.02.21 00:19t/p5321.00206.56204.85206.5621.4426900.01
10832006.02.21 00:19buy5421.00206.66205.15206.86
10842006.02.21 00:48buy5432.00206.45205.09206.65
10852006.02.21 02:18t/p5432.00206.65205.09206.6534.6526934.66
10862006.02.21 06:06buy5442.00206.51205.15206.71
10872006.02.21 06:18t/p5442.00206.71205.15206.7134.6526969.31
10882006.02.21 08:18t/p5421.00206.86205.15206.8617.3226986.63
10892006.02.21 08:18buy5451.00206.96205.45207.16
10902006.02.21 09:36buy5462.00206.81205.45207.01
10912006.02.21 10:13t/p5462.00207.01205.45207.0134.6527021.28
10922006.02.21 10:19t/p5451.00207.16205.45207.1617.3227038.60
10932006.02.21 10:19buy5471.00207.26205.75207.46
10942006.02.21 10:31buy5482.00207.11205.75207.31
10952006.02.21 11:37t/p5482.00207.31205.75207.3134.6427073.24
10962006.02.21 11:42t/p5471.00207.46205.75207.4617.3227090.56
10972006.02.21 11:42buy5491.00207.56206.05207.76
10982006.02.21 12:18buy5502.00207.41206.05207.61
10992006.02.21 12:49t/p5502.00207.61206.05207.6134.6427125.20
11002006.02.21 13:18t/p5491.00207.76206.05207.7617.3227142.52
11012006.02.21 13:18buy5511.00207.86206.35208.06
11022006.02.21 13:43buy5522.00207.70206.34207.90
11032006.02.21 13:48buy5534.00207.55206.34207.75
11042006.02.21 15:18buy5548.00207.39206.33207.59
11052006.02.21 15:49buy55516.00207.24206.33207.44
11062006.02.21 16:48t/p55516.00207.44206.33207.44277.1727419.69
11072006.02.21 19:19buy55616.00207.24206.33207.44
11082006.02.21 20:31t/p55616.00207.44206.33207.44277.1727696.86
11092006.02.22 01:17close5548.00206.91206.33207.59-316.1727380.69
11102006.02.22 01:17close5534.00206.91206.34207.75-213.5227167.17
11112006.02.22 01:17close5522.00206.91206.34207.90-132.7427034.43
11122006.02.22 01:17close5511.00206.91206.35208.06-80.2326954.20
11132006.02.22 01:17sell5571.00206.91208.42206.71
11142006.02.22 04:19sell5582.00207.06208.42206.86
11152006.02.22 10:43t/p5582.00206.86208.42206.8634.6426988.84
11162006.02.22 10:48t/p5571.00206.71208.42206.7117.3227006.16
11172006.02.22 10:48sell5591.00206.61208.12206.41
11182006.02.22 10:59sell5602.00206.85208.21206.65
11192006.02.22 11:31t/p5602.00206.65208.21206.6534.6427040.80
11202006.02.22 12:18sell5612.00206.77208.13206.57
11212006.02.22 13:08t/p5612.00206.57208.13206.5734.6427075.44
11222006.02.22 13:17t/p5591.00206.41208.12206.4117.3227092.76
11232006.02.22 13:17sell5621.00206.31207.82206.11
11242006.02.22 14:19sell5632.00206.46207.82206.26
11252006.02.22 16:06t/p5632.00206.26207.82206.2634.6427127.40
11262006.02.22 16:18sell5642.00206.46207.82206.26
11272006.02.22 16:48sell5654.00206.61207.82206.41
11282006.02.22 18:18sell5668.00206.77207.83206.57
11292006.02.22 20:20t/p5668.00206.57207.83206.57138.5527265.95
11302006.02.22 23:31t/p5654.00206.41207.82206.4169.2827335.23
11312006.02.23 01:13t/p5642.00206.26207.82206.2618.7427353.97
11322006.02.23 01:19t/p5621.00206.11207.82206.119.3727363.34
11332006.02.23 01:19sell5671.00206.01207.52205.81
11342006.02.23 01:30sell5682.00206.17207.53205.97
11352006.02.23 03:19t/p5682.00205.97207.53205.9734.6427397.98
11362006.02.23 03:49t/p5671.00205.81207.52205.8117.3227415.30
11372006.02.23 03:49sell5691.00205.71207.22205.51
11382006.02.23 04:01sell5702.00205.86207.22205.66
11392006.02.23 04:18t/p5702.00205.66207.22205.6634.6427449.94
11402006.02.23 04:43t/p5691.00205.51207.22205.5117.3127467.25
11412006.02.23 04:43sell5711.00205.41206.92205.21
11422006.02.23 04:49t/p5711.00205.21206.92205.2117.3227484.57
11432006.02.23 04:49sell5721.00205.11206.62204.91
11442006.02.23 04:56sell5732.00205.27206.63205.07
11452006.02.23 05:18t/p5732.00205.07206.63205.0734.6327519.20
11462006.02.23 05:30sell5742.00205.27206.63205.07
11472006.02.23 06:13t/p5742.00205.07206.63205.0734.6327553.83
11482006.02.23 06:18t/p5721.00204.91206.62204.9117.3227571.15
11492006.02.23 06:18sell5751.00204.81206.32204.61
11502006.02.23 06:30sell5762.00204.97206.33204.77
11512006.02.23 06:48sell5774.00205.12206.33204.92
11522006.02.23 07:43sell5788.00205.27206.33205.07
11532006.02.23 08:06sell57916.00205.43206.34205.23
11542006.02.23 08:19t/p57916.00205.23206.34205.23277.1027848.25
11552006.02.23 08:43t/p5788.00205.07206.33205.07138.5527986.80
11562006.02.23 08:48t/p5774.00204.92206.33204.9269.2728056.07
11572006.02.23 09:17sell5804.00205.12206.33204.92
11582006.02.23 10:13sell5818.00205.27206.33205.07
11592006.02.23 11:19sell58216.00205.43206.34205.23
11602006.02.23 11:44t/p58216.00205.23206.34205.23277.1028333.17
11612006.02.23 13:18t/p5818.00205.07206.33205.07138.5528471.72
11622006.02.23 14:06t/p5804.00204.92206.33204.9269.2728540.99
11632006.02.23 14:13sell5834.00205.12206.33204.92
11642006.02.23 14:18sell5848.00205.27206.33205.07
11652006.02.23 16:17t/p5848.00205.07206.33205.07138.5528679.54
11662006.02.23 17:13t/p5834.00204.92206.33204.9269.2728748.81
11672006.02.23 17:18t/p5762.00204.77206.33204.7734.6428783.45
11682006.02.23 17:39sell5852.00204.96206.32204.76
11692006.02.23 17:44sell5864.00205.11206.32204.91
11702006.02.23 17:49sell5878.00205.27206.33205.07
11712006.02.23 18:19t/p5878.00205.07206.33205.07138.5528922.00
11722006.02.24 00:09t/p5864.00204.91206.32204.9158.6828980.68
11732006.02.24 00:13t/p5852.00204.76206.32204.7629.3429010.02
11742006.02.24 00:14t/p5751.00204.61206.32204.6114.6729024.69
11752006.02.24 00:14sell5881.00204.51206.02204.31
11762006.02.24 00:18t/p5881.00204.31206.02204.3117.3229042.01
11772006.02.24 00:18sell5891.00204.21205.72204.01
11782006.02.24 00:26sell5902.00204.36205.72204.16
11792006.02.24 00:48sell5914.00204.52205.73204.32
11802006.02.24 01:18t/p5914.00204.32205.73204.3269.2729111.28
11812006.02.24 02:18sell5924.00204.52205.73204.32
11822006.02.24 02:49t/p5924.00204.32205.73204.3269.2729180.55
11832006.02.24 03:17sell5934.00204.52205.73204.32
11842006.02.24 07:30t/p5934.00204.32205.73204.3269.2729249.82
11852006.02.24 07:48sell5944.00204.52205.73204.32
11862006.02.24 08:14sell5958.00204.68205.74204.48
11872006.02.24 08:18sell59616.00204.83205.74204.63
11882006.02.24 08:43t/p59616.00204.63205.74204.63277.1129526.93
11892006.02.24 08:48t/p5958.00204.48205.74204.48138.5529665.48
11902006.02.24 09:14t/p5944.00204.32205.73204.3269.2729734.75
11912006.02.24 09:19t/p5902.00204.16205.72204.1634.6429769.39
11922006.02.24 11:30sell5972.00204.36205.72204.16
11932006.02.24 14:43t/p5972.00204.16205.72204.1634.6429804.03
11942006.02.24 14:48t/p5891.00204.01205.72204.0117.3229821.35
11952006.02.24 14:48sell5981.00203.91205.42203.71
11962006.02.24 14:59sell5992.00204.06205.42203.86
11972006.02.24 15:14sell6004.00204.21205.42204.01
11982006.02.24 15:19sell6018.00204.36205.42204.16
11992006.02.24 15:39t/p6018.00204.16205.42204.16138.5629959.91
12002006.02.24 15:48t/p6004.00204.01205.42204.0169.2830029.19
12012006.02.24 17:18sell6024.00204.21205.42204.01
12022006.02.24 17:48t/p6024.00204.01205.42204.0169.2830098.47
12032006.02.24 17:49t/p5992.00203.86205.42203.8634.6330133.10
12042006.02.24 19:18sell6032.00204.06205.42203.86
12052006.02.24 19:36sell6044.00204.21205.42204.01
12062006.02.24 20:01t/p6044.00204.01205.42204.0169.2830202.38
12072006.02.26 23:18t/p6032.00203.86205.42203.8634.6330237.01
12082006.02.26 23:49t/p5981.00203.71205.42203.7117.3230254.33
12092006.02.26 23:49sell6051.00203.61205.12203.41
12102006.02.27 00:18t/p6051.00203.41205.12203.4114.6630268.99
12112006.02.27 00:18sell6061.00203.31204.82203.11
12122006.02.27 00:42t/p6061.00203.11204.82203.1117.3230286.31
12132006.02.27 00:42sell6071.00203.01204.52202.81
12142006.02.27 00:42t/p6071.00202.81204.52202.8117.3230303.63
12152006.02.27 00:42sell6081.00202.71204.22202.51
12162006.02.27 00:47t/p6081.00202.51204.22202.5117.3230320.95
12172006.02.27 00:47sell6091.00202.41203.92202.21
12182006.02.27 00:55sell6102.00202.56203.92202.36
12192006.02.27 01:14sell6114.00202.71203.92202.51
12202006.02.27 01:39t/p6114.00202.51203.92202.5169.2830390.23
12212006.02.27 01:43t/p6102.00202.36203.92202.3634.6430424.87
12222006.02.27 01:44t/p6091.00202.21203.92202.2117.3230442.19
12232006.02.27 01:44sell6121.00202.11203.62201.91
12242006.02.27 01:49t/p6121.00201.91203.62201.9117.3230459.51
12252006.02.27 01:49sell6131.00201.81203.32201.61
12262006.02.27 01:56sell6142.00201.96203.32201.76
12272006.02.27 02:09sell6154.00202.11203.32201.91
12282006.02.27 02:18sell6168.00202.27203.33202.07
12292006.02.27 02:49sell61716.00202.43203.34202.23
12302006.02.27 03:47t/p61716.00202.23203.34202.23277.1130736.62
12312006.02.27 04:43sell61816.00202.43203.34202.23
12322006.02.27 05:14sell61932.00202.58203.34202.38
12332006.02.27 07:48t/p61932.00202.38203.34202.38554.2131290.83
12342006.02.27 08:19t/p61816.00202.23203.34202.23277.1131567.94
12352006.02.27 08:43t/p6168.00202.07203.33202.07138.5631706.50
12362006.02.27 08:48t/p6154.00201.91203.32201.9169.2831775.78
12372006.02.27 08:49t/p6142.00201.76203.32201.7634.6431810.42
12382006.02.27 09:13sell6202.00201.96203.32201.76
12392006.02.27 09:18sell6214.00202.11203.32201.91
12402006.02.27 10:06t/p6214.00201.91203.32201.9169.2831879.70
12412006.02.27 10:18sell6224.00202.11203.32201.91
12422006.02.27 11:06t/p6224.00201.91203.32201.9169.2831948.97
12432006.02.27 11:13sell6234.00202.11203.32201.91
12442006.02.27 11:18sell6248.00202.27203.33202.07
12452006.02.27 12:48sell62516.00202.43203.34202.23
12462006.02.27 13:17t/p62516.00202.23203.34202.23277.1132226.08
12472006.02.27 13:18t/p6248.00202.07203.33202.07138.5632364.65
12482006.02.27 15:01sell6268.00202.27203.33202.07
12492006.02.27 15:18t/p6268.00202.07203.33202.07138.5632503.21
12502006.02.27 15:48t/p6234.00201.91203.32201.9169.2832572.49
12512006.02.27 16:36sell6274.00202.11203.32201.91
12522006.02.27 16:48t/p6274.00201.91203.32201.9169.2832641.76
12532006.02.27 18:19sell6284.00202.11203.32201.91
12542006.02.27 19:20sell6298.00202.28203.34202.08
12552006.02.27 19:50t/p6298.00202.08203.34202.08138.5532780.32
12562006.02.28 02:13close6284.00202.54203.32201.91-159.5432620.78
12572006.02.28 02:13close6202.00202.54203.32201.76-105.7532515.03
12582006.02.28 02:13close6131.00202.54203.32201.61-65.8732449.16
12592006.02.28 02:13buy6301.00202.54201.03202.74
12602006.02.28 04:01t/p6301.00202.74201.03202.7417.3232466.48
12612006.02.28 04:01buy6311.00202.84201.33203.04
12622006.02.28 04:14buy6322.00202.69201.33202.89
12632006.02.28 04:19buy6334.00202.54201.33202.74
12642006.02.28 05:49buy6348.00202.39201.33202.59
12652006.02.28 06:18buy63516.00202.24201.33202.44
12662006.02.28 08:49t/p63516.00202.44201.33202.44277.1832743.66
12672006.02.28 09:18t/p6348.00202.59201.33202.59138.5932882.25
12682006.02.28 10:13t/p6334.00202.74201.33202.7469.3032951.55
12692006.02.28 10:18t/p6322.00202.89201.33202.8934.6432986.19
12702006.02.28 11:13t/p6311.00203.04201.33203.0417.3233003.51
12712006.02.28 11:13buy6361.00203.14201.63203.34
12722006.02.28 12:18t/p6361.00203.34201.63203.3417.3233020.83
12732006.02.28 12:18buy6371.00203.44201.93203.64
12742006.02.28 12:30buy6382.00203.29201.93203.49
12752006.02.28 13:48buy6394.00203.14201.93203.34
12762006.02.28 14:18buy6408.00202.99201.93203.19
12772006.02.28 14:49buy64116.00202.83201.92203.03
12782006.02.28 15:12t/p64116.00203.03201.92203.03277.1833298.01
12792006.02.28 15:18t/p6408.00203.19201.93203.19138.5833436.59
12802006.02.28 15:47buy6428.00202.99201.93203.19
12812006.02.28 15:48buy64316.00202.83201.92203.03
12822006.02.28 16:12t/p64316.00203.03201.92203.03277.1833713.77
12832006.02.28 16:17t/p6428.00203.19201.93203.19138.5833852.35
12842006.02.28 16:32t/p6394.00203.34201.93203.3469.3033921.65
12852006.02.28 16:49buy6444.00203.14201.93203.34
12862006.02.28 18:43t/p6444.00203.34201.93203.3469.3033990.95
12872006.02.28 18:50t/p6382.00203.49201.93203.4934.6434025.59
12882006.02.28 19:18buy6452.00203.29201.93203.49
12892006.02.28 19:48buy6464.00203.14201.93203.34
12902006.02.28 23:48t/p6464.00203.34201.93203.3469.3034094.89
12912006.03.01 00:48t/p6452.00203.49201.93203.4938.7534133.64
12922006.03.01 03:30buy6472.00203.23201.87203.43
12932006.03.01 08:48t/p6472.00203.43201.87203.4334.6534168.29
12942006.03.01 10:13t/p6371.00203.64201.93203.6419.3834187.66
12952006.03.01 10:13buy6481.00203.74202.23203.94
12962006.03.01 10:43t/p6481.00203.94202.23203.9417.3234204.98
12972006.03.01 10:43buy6491.00204.04202.53204.24
12982006.03.01 11:18t/p6491.00204.24202.53204.2417.3334222.31
12992006.03.01 11:18buy6501.00204.34202.83204.54
13002006.03.01 11:43buy6512.00204.19202.83204.39
13012006.03.01 11:49buy6524.00204.04202.83204.24
13022006.03.01 12:48buy6538.00203.89202.83204.09
13032006.03.01 13:13buy65416.00203.74202.83203.94
13042006.03.01 13:18buy65532.00203.58202.82203.78
13052006.03.01 14:19t/p65532.00203.78202.82203.78554.3634776.67
13062006.03.01 15:18buy65632.00203.58202.82203.78
13072006.03.01 17:18close65632.00202.85202.82203.78-2023.3832753.29
13082006.03.01 17:18close65416.00202.85202.83203.94-1233.4331519.86
13092006.03.01 17:18close6538.00202.85202.83204.09-720.6630799.20
13102006.03.01 17:18close6524.00202.85202.83204.24-412.3030386.90
13112006.03.01 17:18close6512.00202.85202.83204.39-232.1430154.76
13122006.03.01 17:18close6501.00202.85202.83204.54-129.0630025.70
13132006.03.01 17:18sell6571.00202.85204.36202.65
13142006.03.01 20:48sell6582.00203.03204.39202.83
13152006.03.02 04:00close6582.00203.50204.39202.83-97.3029928.40
13162006.03.02 04:00close6571.00203.50204.36202.65-64.2429864.16
13172006.03.02 04:00buy6591.00203.50201.99203.70
13182006.03.02 12:00close6591.00203.04201.99203.70-39.8529824.31
13192006.03.02 12:00sell6601.00203.04204.55202.84
13202006.03.02 13:19t/p6601.00202.84204.55202.8417.3229841.63
13212006.03.02 13:19sell6611.00202.74204.25202.54
13222006.03.02 13:59sell6622.00203.08204.44202.88
13232006.03.02 14:48t/p6622.00202.88204.44202.8834.6429876.27
13242006.03.02 15:48sell6632.00202.91204.27202.71
13252006.03.03 00:17close6632.00203.53204.27202.71-112.6729763.60
13262006.03.03 00:17close6611.00203.53204.25202.54-71.0629692.54
13272006.03.03 00:17buy6641.00203.53202.02203.73
13282006.03.03 00:39t/p6641.00203.73202.02203.7317.3229709.86
13292006.03.03 00:39buy6651.00203.83202.32204.03
13302006.03.03 00:44t/p6651.00204.03202.32204.0317.3329727.19
13312006.03.03 00:44buy6661.00204.13202.62204.33
13322006.03.03 00:49t/p6661.00204.33202.62204.3317.3229744.51
13332006.03.03 00:49buy6671.00204.43202.92204.63
13342006.03.03 00:51buy6682.00204.28202.92204.48
13352006.03.03 00:56buy6694.00204.13202.92204.33
13362006.03.03 01:14buy6708.00203.98202.92204.18
13372006.03.03 01:18buy67116.00203.83202.92204.03
13382006.03.03 02:19t/p67116.00204.03202.92204.03277.1830021.69
13392006.03.03 02:48buy67216.00203.83202.92204.03
13402006.03.03 04:18t/p67216.00204.03202.92204.03277.1830298.87
13412006.03.03 07:43buy67316.00203.83202.92204.03
13422006.03.03 07:48buy67432.00203.67202.91203.87
13432006.03.03 08:19t/p67432.00203.87202.91203.87554.3630853.23
13442006.03.03 08:48t/p67316.00204.03202.92204.03277.1831130.41
13452006.03.03 09:18t/p6708.00204.18202.92204.18138.5931269.00
13462006.03.03 10:19buy6758.00203.98202.92204.18
13472006.03.03 10:48t/p6758.00204.18202.92204.18138.5931407.59
13482006.03.03 11:18t/p6694.00204.33202.92204.3369.2931476.88
13492006.03.03 12:13t/p6682.00204.48202.92204.4834.6531511.53
13502006.03.03 14:01t/p6671.00204.63202.92204.6317.3331528.86
13512006.03.03 14:01buy6761.00204.73203.22204.93
13522006.03.03 14:13buy6772.00204.58203.22204.78
13532006.03.03 14:36buy6784.00204.42203.21204.62
13542006.03.03 14:48t/p6784.00204.62203.21204.6269.2931598.15
13552006.03.03 15:18buy6794.00204.42203.21204.62
13562006.03.03 15:44buy6808.00204.27203.21204.47
13572006.03.03 15:49buy68116.00204.11203.20204.31
13582006.03.03 18:19t/p68116.00204.31203.20204.31277.1831875.33
13592006.03.05 22:48t/p6808.00204.47203.21204.47138.5932013.92
13602006.03.06 00:13t/p6794.00204.62203.21204.6277.5132091.43
13612006.03.06 00:18t/p6772.00204.78203.22204.7838.7632130.19
13622006.03.06 00:19t/p6761.00204.93203.22204.9319.3832149.57
13632006.03.06 00:19buy6821.00205.03203.52205.23
13642006.03.06 00:25buy6832.00204.88203.52205.08
13652006.03.06 00:48t/p6832.00205.08203.52205.0834.6532184.22
13662006.03.06 01:19buy6842.00204.88203.52205.08
13672006.03.06 02:14t/p6842.00205.08203.52205.0834.6532218.87
13682006.03.06 02:44t/p6821.00205.23203.52205.2317.3332236.20
13692006.03.06 02:44buy6851.00205.33203.82205.53
13702006.03.06 03:19t/p6851.00205.53203.82205.5317.3232253.52
13712006.03.06 03:19buy6861.00205.63204.12205.83
13722006.03.06 03:47t/p6861.00205.83204.12205.8317.3332270.85
13732006.03.06 03:47buy6871.00205.93204.42206.13
13742006.03.06 03:59buy6882.00205.61204.25205.81
13752006.03.06 04:43t/p6882.00205.81204.25205.8134.6532305.50
13762006.03.06 05:18buy6892.00205.78204.42205.98
13772006.03.06 06:19buy6904.00205.63204.42205.83
13782006.03.06 07:13t/p6904.00205.83204.42205.8369.3032374.80
13792006.03.06 07:18t/p6892.00205.98204.42205.9834.6532409.45
13802006.03.06 08:17buy6912.00205.78204.42205.98
13812006.03.06 08:18buy6924.00205.63204.42205.83
13822006.03.06 10:31buy6938.00205.48204.42205.68
13832006.03.06 10:43t/p6938.00205.68204.42205.68138.5932548.04
13842006.03.06 10:48t/p6924.00205.83204.42205.8369.3032617.34
13852006.03.06 12:18buy6944.00205.62204.41205.82
13862006.03.06 13:12t/p6944.00205.82204.41205.8269.2932686.63
13872006.03.06 13:18t/p6912.00205.98204.42205.9834.6532721.28
13882006.03.06 14:48buy6952.00205.78204.42205.98
13892006.03.06 15:19buy6964.00205.63204.42205.83
13902006.03.06 15:48t/p6964.00205.83204.42205.8369.3032790.58
13912006.03.07 03:19close6952.00205.24204.42205.98-89.4332701.15
13922006.03.07 03:19close6871.00205.24204.42206.13-57.7232643.43
13932006.03.07 03:19sell6971.00205.24206.75205.04
13942006.03.07 04:32sell6982.00205.40206.76205.20
13952006.03.07 08:49t/p6982.00205.20206.76205.2034.6432678.07
13962006.03.07 09:18t/p6971.00205.04206.75205.0417.3132695.38
13972006.03.07 09:18sell6991.00204.94206.45204.74
13982006.03.07 09:35sell7002.00205.09206.45204.89
13992006.03.07 10:18t/p7002.00204.89206.45204.8934.6432730.02
14002006.03.07 10:44t/p6991.00204.74206.45204.7417.3232747.34
14012006.03.07 10:44sell7011.00204.64206.15204.44
14022006.03.07 11:01sell7022.00204.79206.15204.59
14032006.03.07 12:19t/p7022.00204.59206.15204.5934.6332781.97
14042006.03.07 13:48t/p7011.00204.44206.15204.4417.3232799.29
14052006.03.07 13:48sell7031.00204.34205.85204.14
14062006.03.07 14:19sell7042.00204.49205.85204.29
14072006.03.07 14:48t/p7042.00204.29205.85204.2934.6432833.93
14082006.03.07 15:19t/p7031.00204.14205.85204.1417.3232851.25
14092006.03.07 15:19sell7051.00204.04205.55203.84
14102006.03.07 15:43sell7062.00204.19205.55203.99
14112006.03.07 15:48sell7074.00204.34205.55204.14
14122006.03.07 16:18sell7088.00204.49205.55204.29
14132006.03.07 18:14sell70916.00204.65205.56204.45
14142006.03.07 19:48sell71032.00204.80205.56204.60
14152006.03.07 21:48t/p71032.00204.60205.56204.60554.2133405.46
14162006.03.07 22:44t/p70916.00204.45205.56204.45277.1033682.56
14172006.03.07 23:49t/p7088.00204.29205.55204.29138.5633821.12
14182006.03.08 00:48t/p7074.00204.14205.55204.1458.6833879.80
14192006.03.08 01:19t/p7062.00203.99205.55203.9929.3433909.14
14202006.03.08 02:06t/p7051.00203.84205.55203.8414.6733923.81
14212006.03.08 02:06sell7111.00203.74205.25203.54
14222006.03.08 02:09sell7122.00203.90205.26203.70
14232006.03.08 02:14sell7134.00204.05205.26203.85
14242006.03.08 02:44sell7148.00204.21205.27204.01
14252006.03.08 08:00close7148.00204.75205.27204.01-374.0933549.72
14262006.03.08 08:00close7134.00204.75205.26203.85-242.4633307.26
14272006.03.08 08:00close7122.00204.75205.26203.70-147.2233160.04
14282006.03.08 08:00close7111.00204.75205.25203.54-87.4633072.58
14292006.03.08 08:00buy7151.00204.75203.24204.95
14302006.03.08 08:18buy7162.00204.60203.24204.80
14312006.03.08 09:48t/p7162.00204.80203.24204.8034.6433107.22
14322006.03.08 10:48t/p7151.00204.95203.24204.9517.3233124.54
14332006.03.08 10:48buy7171.00205.05203.54205.25
14342006.03.08 12:44buy7182.00204.89203.53205.09
14352006.03.08 12:49buy7194.00204.74203.53204.94
14362006.03.08 13:49buy7208.00204.58203.52204.78
14372006.03.08 14:32t/p7208.00204.78203.52204.78138.5933263.13
14382006.03.08 15:47buy7218.00204.58203.52204.78
14392006.03.08 16:19t/p7218.00204.78203.52204.78138.5933401.72
14402006.03.08 21:49t/p7194.00204.94203.53204.9469.2933471.01
14412006.03.09 03:19close7182.00204.26203.53205.09-96.8033374.21
14422006.03.09 03:19close7171.00204.26203.54205.25-62.2733311.95
14432006.03.09 03:19sell7221.00204.26205.77204.06
14442006.03.09 04:06sell7232.00204.42205.78204.22
14452006.03.09 04:19t/p7232.00204.22205.78204.2234.6333346.58
14462006.03.09 04:43sell7242.00204.43205.79204.23
14472006.03.09 04:48sell7254.00204.58205.79204.38
14482006.03.09 05:19t/p7254.00204.38205.79204.3869.2833415.86
14492006.03.09 05:47close7242.00205.32205.79204.23-154.1433261.72
14502006.03.09 05:47close7221.00205.32205.77204.06-91.7933169.93
14512006.03.09 05:47buy7261.00205.32203.81205.52
14522006.03.09 08:18close7261.00204.23203.81205.52-94.4133075.52
14532006.03.09 08:18sell7271.00204.23205.74204.03
14542006.03.09 08:44t/p7271.00204.03205.74204.0317.3233092.84
14552006.03.09 08:44sell7281.00203.93205.44203.73
14562006.03.09 09:13sell7292.00204.08205.44203.88
14572006.03.09 10:18t/p7292.00203.88205.44203.8834.6433127.48
14582006.03.09 12:44sell7302.00204.08205.44203.88
14592006.03.09 13:09sell7314.00204.24205.45204.04
14602006.03.09 13:14sell7328.00204.40205.46204.20
14612006.03.09 13:19sell73316.00204.55205.46204.35
14622006.03.09 13:44t/p73316.00204.35205.46204.35277.1033404.58
14632006.03.09 13:49t/p7328.00204.20205.46204.20138.5633543.14
14642006.03.09 14:18sell7348.00204.40205.46204.20
14652006.03.09 17:43close7348.00205.13205.46204.20-505.7133037.43
14662006.03.09 17:43close7314.00205.13205.45204.04-308.2832729.15
14672006.03.09 17:43close7302.00205.13205.44203.88-181.8532547.30
14682006.03.09 17:43close7281.00205.13205.44203.73-103.9232443.38
14692006.03.09 17:43buy7351.00205.13203.62205.33
14702006.03.09 17:49t/p7351.00205.33203.62205.3317.3332460.71
14712006.03.09 17:49buy7361.00205.43203.92205.63
14722006.03.09 18:17buy7372.00205.28203.92205.48
14732006.03.09 20:49buy7384.00205.13203.92205.33
14742006.03.09 22:49t/p7384.00205.33203.92205.3369.2932530.00
14752006.03.10 00:13buy7394.00205.13203.92205.33
14762006.03.10 00:18buy7408.00204.98203.92205.18
14772006.03.10 00:43t/p7408.00205.18203.92205.18138.5932668.59
14782006.03.10 00:48t/p7394.00205.33203.92205.3369.2932737.88
14792006.03.10 01:00t/p7372.00205.48203.92205.4838.7532776.63
14802006.03.10 01:01t/p7361.00205.63203.92205.6319.3832796.00
14812006.03.10 01:01buy7411.00205.73204.22205.93
14822006.03.10 01:13buy7422.00205.58204.22205.78
14832006.03.10 01:18buy7434.00205.42204.21205.62
14842006.03.10 01:19buy7448.00205.27204.21205.47
14852006.03.10 01:43t/p7448.00205.47204.21205.47138.5932934.59
14862006.03.10 01:49t/p7434.00205.62204.21205.6269.2933003.88
14872006.03.10 02:43t/p7422.00205.78204.22205.7834.6433038.52
14882006.03.10 03:07t/p7411.00205.93204.22205.9317.3233055.84
14892006.03.10 03:07buy7451.00206.03204.52206.23
14902006.03.10 03:09buy7462.00205.88204.52206.08
14912006.03.10 03:14buy7474.00205.73204.52205.93
14922006.03.10 03:19buy7488.00205.58204.52205.78
14932006.03.10 03:48t/p7488.00205.78204.52205.78138.5933194.43
14942006.03.10 04:48t/p7474.00205.93204.52205.9369.3033263.73
14952006.03.10 05:19buy7494.00205.73204.52205.93
14962006.03.10 05:47buy7508.00205.58204.52205.78
14972006.03.10 05:49buy75116.00205.42204.51205.62
14982006.03.10 06:18t/p75116.00205.62204.51205.62277.1833540.91
14992006.03.10 06:49buy75216.00205.42204.51205.62
15002006.03.10 07:06t/p75216.00205.62204.51205.62277.1833818.09
15012006.03.10 07:13buy75316.00205.42204.51205.62
15022006.03.10 07:18buy75432.00205.27204.51205.47
15032006.03.10 08:44t/p75432.00205.47204.51205.47554.3634372.45
15042006.03.10 08:49t/p75316.00205.62204.51205.62277.1834649.63
15052006.03.10 09:13t/p7508.00205.78204.52205.78138.5934788.22
15062006.03.10 09:18t/p7494.00205.93204.52205.9369.3034857.52
15072006.03.10 09:48buy7554.00205.73204.52205.93
15082006.03.10 10:48buy7568.00205.58204.52205.78
15092006.03.10 11:18buy75716.00205.42204.51205.62
15102006.03.10 12:01t/p75716.00205.62204.51205.62277.1835134.70
15112006.03.10 13:19t/p7568.00205.78204.52205.78138.5935273.29
15122006.03.12 20:20close7554.00205.14204.52205.93-204.4235068.87
15132006.03.12 20:20close7462.00205.14204.52206.08-128.2034940.67
15142006.03.12 20:20close7451.00205.14204.52206.23-77.0934863.58
15152006.03.12 20:20sell7581.00205.14206.65204.94
15162006.03.13 06:10sell7592.00205.29206.65205.09
15172006.03.13 08:49t/p7592.00205.09206.65205.0934.6434898.22
15182006.03.13 10:59sell7602.00205.37206.73205.17
15192006.03.13 13:32close7602.00205.88206.73205.17-88.3334809.89
15202006.03.13 13:32close7581.00205.88206.65204.94-66.7434743.15
15212006.03.13 13:32buy7611.00205.88204.37206.08
15222006.03.13 15:18t/p7611.00206.08204.37206.0817.3234760.47
15232006.03.13 15:18buy7621.00206.18204.67206.38
15242006.03.13 16:01buy7632.00206.03204.67206.23
15252006.03.13 19:19t/p7632.00206.23204.67206.2334.6534795.12
15262006.03.13 20:19buy7642.00206.03204.67206.23
15272006.03.13 21:02buy7654.00205.88204.67206.08
15282006.03.13 23:02buy7668.00205.68204.62205.88
15292006.03.13 23:18t/p7668.00205.88204.62205.88138.5834933.70
15302006.03.13 23:49t/p7654.00206.08204.67206.0869.3035003.00
15312006.03.14 01:19close7642.00205.51204.67206.23-85.9734917.03
15322006.03.14 01:19close7621.00205.51204.67206.38-55.9834861.06
15332006.03.14 01:19sell7671.00205.51207.02205.31
15342006.03.14 04:00sell7682.00205.72207.08205.52
15352006.03.14 07:07t/p7682.00205.52207.08205.5234.6434895.70
15362006.03.14 07:13sell7692.00205.66207.02205.46
15372006.03.14 09:49t/p7692.00205.46207.02205.4634.6434930.34
15382006.03.14 10:19sell7702.00205.66207.02205.46
15392006.03.14 11:43t/p7702.00205.46207.02205.4634.6434964.98
15402006.03.14 11:48t/p7671.00205.31207.02205.3117.3234982.30
15412006.03.14 11:48sell7711.00205.21206.72205.01
15422006.03.14 12:13sell7722.00205.36206.72205.16
15432006.03.14 12:19sell7734.00205.52206.73205.32
15442006.03.14 13:18t/p7734.00205.32206.73205.3269.2735051.57
15452006.03.14 13:43t/p7722.00205.16206.72205.1634.6435086.21
15462006.03.14 13:48t/p7711.00205.01206.72205.0117.3235103.53
15472006.03.14 13:48sell7741.00204.91206.42204.71
15482006.03.14 14:00sell7752.00205.06206.42204.86
15492006.03.14 14:06sell7764.00205.21206.42205.01
15502006.03.14 14:20t/p7764.00205.01206.42205.0169.2835172.81
15512006.03.14 14:31t/p7752.00204.86206.42204.8634.6335207.44
15522006.03.14 14:44sell7772.00205.06206.42204.86
15532006.03.14 14:49sell7784.00205.21206.42205.01
15542006.03.14 15:36sell7798.00205.36206.42205.16
15552006.03.14 15:48t/p7798.00205.16206.42205.16138.5535345.99
15562006.03.14 16:49sell7808.00205.36206.42205.16
15572006.03.14 17:13t/p7808.00205.16206.42205.16138.5535484.54
15582006.03.14 17:19t/p7784.00205.01206.42205.0169.2835553.82
15592006.03.14 18:13sell7814.00205.21206.42205.01
15602006.03.14 18:20sell7828.00205.36206.42205.16
15612006.03.14 18:49t/p7828.00205.16206.42205.16138.5535692.37
15622006.03.15 00:00close7814.00205.71206.42205.01-183.7935508.58
15632006.03.15 00:00close7772.00205.71206.42204.86-117.8835390.70
15642006.03.15 00:00close7741.00205.71206.42204.71-71.9235318.78
15652006.03.15 00:00buy7831.00205.71204.20205.91
15662006.03.15 00:44buy7842.00205.56204.20205.76
15672006.03.15 13:48close7842.00204.91204.20205.76-112.6035206.18
15682006.03.15 13:48close7831.00204.91204.20205.91-69.2935136.89
15692006.03.15 13:48sell7851.00204.91206.42204.71
15702006.03.15 14:29sell7862.00205.07206.43204.87
15712006.03.15 16:48t/p7862.00204.87206.43204.8734.6435171.53
15722006.03.15 18:14sell7872.00205.06206.42204.86
15732006.03.16 00:00close7872.00205.59206.42204.86-107.7035063.83
15742006.03.16 00:00close7851.00205.59206.42204.71-66.8334997.00
15752006.03.16 00:00buy7881.00205.59204.08205.79
15762006.03.16 01:19buy7892.00205.44204.08205.64
15772006.03.16 04:48t/p7892.00205.64204.08205.6434.6535031.65
15782006.03.16 06:37t/p7881.00205.79204.08205.7917.3235048.97
15792006.03.16 06:37buy7901.00205.89204.38206.09
15802006.03.16 06:44buy7912.00205.68204.32205.88
15812006.03.16 07:31buy7924.00205.53204.32205.73
15822006.03.16 08:02t/p7924.00205.73204.32205.7369.2935118.26
15832006.03.16 09:07t/p7912.00205.88204.32205.8834.6535152.91
15842006.03.16 09:18buy7932.00205.74204.38205.94
15852006.03.16 09:49buy7944.00205.58204.37205.78
15862006.03.16 10:19buy7958.00205.42204.36205.62
15872006.03.16 11:20t/p7958.00205.62204.36205.62138.5935291.50
15882006.03.16 13:19t/p7944.00205.78204.37205.7869.3035360.80
15892006.03.16 20:18close7932.00205.16204.38205.94-100.4735260.33
15902006.03.16 20:18close7901.00205.16204.38206.09-63.2335197.10
15912006.03.16 20:18sell7961.00205.16206.67204.96
15922006.03.17 00:48t/p7961.00204.96206.67204.9614.6735211.77
15932006.03.17 00:48sell7971.00204.86206.37204.66
15942006.03.17 01:13sell7982.00205.02206.38204.82
15952006.03.17 07:14t/p7982.00204.82206.38204.8234.6435246.41
15962006.03.17 07:19t/p7971.00204.66206.37204.6617.3235263.73
15972006.03.17 07:19sell7991.00204.56206.07204.36
15982006.03.17 07:30sell8002.00204.71206.07204.51
15992006.03.17 08:14sell8014.00204.86206.07204.66
16002006.03.17 08:20sell8028.00205.02206.08204.82
16012006.03.17 08:43t/p8028.00204.82206.08204.82138.5535402.28
16022006.03.17 08:48t/p8014.00204.66206.07204.6669.2735471.55
16032006.03.17 09:17t/p8002.00204.51206.07204.5134.6435506.19
16042006.03.17 09:20t/p7991.00204.36206.07204.3617.3235523.51
16052006.03.17 09:20sell8031.00204.26205.77204.06
16062006.03.17 09:26sell8042.00204.41205.77204.21
16072006.03.17 09:49t/p8042.00204.21205.77204.2134.6435558.15
16082006.03.17 10:01sell8052.00204.41205.77204.21
16092006.03.17 11:15t/p8052.00204.21205.77204.2134.6435592.79
16102006.03.17 11:44t/p8031.00204.06205.77204.0617.3235610.11
16112006.03.17 11:44sell8061.00203.96205.47203.76
16122006.03.17 12:48t/p8061.00203.76205.47203.7617.3235627.43
16132006.03.17 12:48sell8071.00203.66205.17203.46
16142006.03.17 13:06sell8082.00203.81205.17203.61
16152006.03.17 13:19t/p8082.00203.61205.17203.6134.6435662.07
16162006.03.17 13:48t/p8071.00203.46205.17203.4617.3135679.38
16172006.03.17 13:48sell8091.00203.36204.87203.16
16182006.03.17 14:08sell8102.00203.52204.88203.32
16192006.03.17 14:13sell8114.00203.68204.89203.48
16202006.03.17 14:20sell8128.00203.83204.89203.63
16212006.03.17 14:49sell81316.00203.99204.90203.79
16222006.03.17 15:13t/p81316.00203.79204.90203.79277.1035956.48
16232006.03.17 15:18t/p8128.00203.63204.89203.63138.5536095.03
16242006.03.17 15:49sell8148.00203.83204.89203.63
16252006.03.17 16:18t/p8148.00203.63204.89203.63138.5536233.58
16262006.03.17 17:18t/p8114.00203.48204.89203.4869.2736302.85
16272006.03.17 17:20t/p8102.00203.32204.88203.3234.6436337.49
16282006.03.17 17:39sell8152.00203.52204.88203.32
16292006.03.17 17:49sell8164.00203.68204.89203.48
16302006.03.17 18:49t/p8164.00203.48204.89203.4869.2736406.76
16312006.03.20 00:00close8152.00204.04204.88203.32-95.3636311.40
16322006.03.20 00:00close8091.00204.04204.87203.16-61.5336249.87
16332006.03.20 00:00buy8171.00204.04202.53204.24
16342006.03.20 00:18buy8182.00203.88202.52204.08
16352006.03.20 01:20t/p8182.00204.08202.52204.0834.6436284.51
16362006.03.20 03:18t/p8171.00204.24202.53204.2417.3336301.84
16372006.03.20 03:18buy8191.00204.34202.83204.54
16382006.03.20 03:49buy8202.00204.19202.83204.39
16392006.03.20 04:19buy8214.00204.04202.83204.24
16402006.03.20 06:32t/p8214.00204.24202.83204.2469.2936371.13
16412006.03.20 07:18buy8224.00204.04202.83204.24
16422006.03.20 07:48t/p8224.00204.24202.83204.2469.2936440.42
16432006.03.20 08:49buy8234.00204.04202.83204.24
16442006.03.20 09:44buy8248.00203.89202.83204.09
16452006.03.20 10:49t/p8248.00204.09202.83204.09138.5936579.01
16462006.03.20 12:00close8234.00203.66202.83204.24-131.6636447.35
16472006.03.20 12:00close8202.00203.66202.83204.39-91.8236355.53
16482006.03.20 12:00close8191.00203.66202.83204.54-58.9036296.63
16492006.03.20 12:00sell8251.00203.66205.17203.46
16502006.03.20 13:15t/p8251.00203.46205.17203.4617.3136313.94
16512006.03.20 13:15sell8261.00203.36204.87203.16
16522006.03.20 13:48t/p8261.00203.16204.87203.1617.3236331.26
16532006.03.20 13:48sell8271.00203.06204.57202.86
16542006.03.20 14:06t/p8271.00202.86204.57202.8617.3236348.58
16552006.03.20 14:06sell8281.00202.76204.27202.56
16562006.03.20 14:09sell8292.00202.91204.27202.71
16572006.03.20 14:14sell8304.00203.06204.27202.86
16582006.03.20 14:19sell8318.00203.21204.27203.01
16592006.03.20 14:38sell83216.00203.36204.27203.16
16602006.03.20 14:43sell83332.00203.52204.28203.32
16612006.03.20 15:45s/l8281.00204.27204.27202.56-130.7636217.82
16622006.03.20 15:45s/l8292.00204.27204.27202.71-235.5335982.29
16632006.03.20 15:45s/l8304.00204.27204.27202.86-419.1235563.17
16642006.03.20 15:45s/l8318.00204.27204.27203.01-734.3334828.84
16652006.03.20 15:45s/l83216.00204.27204.27203.16-1260.8333568.01
16662006.03.20 15:45s/l83332.00204.28204.28203.32-2105.9931462.02
16672006.03.20 15:45sell8341.00204.18205.69203.98
16682006.03.20 16:00close8341.00204.26205.69203.98-6.9331455.09
16692006.03.20 16:00buy8351.00204.26202.75204.46
16702006.03.20 20:18buy8362.00204.11202.75204.31
16712006.03.20 21:19t/p8362.00204.31202.75204.3134.6531489.74
16722006.03.20 21:49t/p8351.00204.46202.75204.4617.3231507.06
16732006.03.20 21:49buy8371.00204.56203.05204.76
16742006.03.20 22:19buy8382.00204.41203.05204.61
16752006.03.20 23:19buy8394.00204.26203.05204.46
16762006.03.21 00:06t/p8394.00204.46203.05204.4677.5131584.57
16772006.03.21 00:18buy8404.00204.26203.05204.46
16782006.03.21 01:18buy8418.00204.11203.05204.31
16792006.03.21 02:39t/p8418.00204.31203.05204.31138.5931723.16
16802006.03.21 02:44t/p8404.00204.46203.05204.4669.2931792.45
16812006.03.21 02:49t/p8382.00204.61203.05204.6138.7631831.21
16822006.03.21 03:18buy8422.00204.41203.05204.61
16832006.03.21 07:19buy8434.00204.26203.05204.46
16842006.03.21 07:49buy8448.00204.11203.05204.31
16852006.03.21 09:01close8448.00203.81203.05204.31-207.8831623.33
16862006.03.21 09:01close8434.00203.81203.05204.46-155.9131467.42
16872006.03.21 09:01close8422.00203.81203.05204.61-103.9431363.48
16882006.03.21 09:01close8371.00203.81203.05204.76-62.9031300.57
16892006.03.21 09:01sell8451.00203.81205.32203.61
16902006.03.21 14:38sell8462.00203.96205.32203.76
16912006.03.21 16:00close8462.00204.61205.32203.76-112.5731188.00
16922006.03.21 16:00close8451.00204.61205.32203.61-69.2831118.72
16932006.03.21 16:00buy8471.00204.61203.10204.81
16942006.03.21 18:18t/p8471.00204.81203.10204.8117.3331136.05
16952006.03.21 18:18buy8481.00204.91203.40205.11
16962006.03.21 18:49buy8492.00204.76203.40204.96
16972006.03.21 20:49t/p8492.00204.96203.40204.9634.6531170.70
16982006.03.21 23:50t/p8481.00205.11203.40205.1117.3231188.02
16992006.03.21 23:50buy8501.00205.21203.70205.41
17002006.03.22 00:14buy8512.00205.06203.70205.26
17012006.03.22 01:19buy8524.00204.91203.70205.11
17022006.03.22 07:44t/p8524.00205.11203.70205.1169.2931257.31
17032006.03.22 07:49t/p8512.00205.26203.70205.2634.6531291.96
17042006.03.22 08:18buy8532.00205.05203.69205.25
17052006.03.22 12:00close8532.00204.64203.69205.25-71.0331220.93
17062006.03.22 12:00close8501.00204.64203.70205.41-47.3131173.62
17072006.03.22 12:00sell8541.00204.64206.15204.44
17082006.03.22 13:13t/p8541.00204.44206.15204.4417.3231190.94
17092006.03.22 13:13sell8551.00204.34205.85204.14
17102006.03.22 13:47t/p8551.00204.14205.85204.1417.3231208.26
17112006.03.22 13:47sell8561.00204.04205.55203.84
17122006.03.22 14:10sell8572.00204.19205.55203.99
17132006.03.22 14:18sell8584.00204.34205.55204.14
17142006.03.22 15:18t/p8584.00204.14205.55204.1469.2831277.54
17152006.03.22 15:36t/p8572.00203.99205.55203.9934.6431312.18
17162006.03.22 15:48sell8592.00204.19205.55203.99
17172006.03.22 17:19t/p8592.00203.99205.55203.9934.6431346.82
17182006.03.22 18:45sell8602.00204.19205.55203.99
17192006.03.22 19:19sell8614.00204.34205.55204.14
17202006.03.22 21:49sell8628.00204.49205.55204.29
17212006.03.22 23:19t/p8628.00204.29205.55204.29138.5631485.38
17222006.03.22 23:49t/p8614.00204.14205.55204.1469.2831554.66
17232006.03.23 00:48t/p8602.00203.99205.55203.9918.7431573.40
17242006.03.23 01:13t/p8561.00203.84205.55203.849.3731582.77
17252006.03.23 01:13sell8631.00203.74205.25203.54
17262006.03.23 01:49sell8642.00203.90205.26203.70
17272006.03.23 03:19sell8654.00204.05205.26203.85
17282006.03.23 03:49t/p8654.00203.85205.26203.8569.2831652.05
17292006.03.23 05:08sell8664.00204.05205.26203.85
17302006.03.23 05:13sell8678.00204.21205.27204.01
17312006.03.23 07:43t/p8678.00204.01205.27204.01138.5531790.60
17322006.03.23 07:48t/p8664.00203.85205.26203.8569.2831859.88
17332006.03.23 09:43sell8684.00204.05205.26203.85
17342006.03.23 15:01t/p8684.00203.85205.26203.8569.2831929.16
17352006.03.23 16:00close8642.00204.27205.26203.70-64.0831865.08
17362006.03.23 16:00close8631.00204.27205.25203.54-45.9031819.18
17372006.03.23 16:00buy8691.00204.27202.76204.47
17382006.03.23 19:18t/p8691.00204.47202.76204.4717.3331836.51
17392006.03.23 19:18buy8701.00204.58203.07204.78
17402006.03.23 22:49buy8712.00204.42203.06204.62
17412006.03.24 00:44t/p8712.00204.62203.06204.6238.7631875.27
17422006.03.24 00:50t/p8701.00204.78203.07204.7819.3831894.64
17432006.03.24 00:50buy8721.00204.88203.37205.08
17442006.03.24 00:56buy8732.00204.73203.37204.93
17452006.03.24 01:49buy8744.00204.58203.37204.78
17462006.03.24 04:49t/p8744.00204.78203.37204.7869.2931963.93
17472006.03.24 07:18buy8754.00204.58203.37204.78
17482006.03.24 07:48buy8768.00204.42203.36204.62
17492006.03.24 08:15t/p8768.00204.62203.36204.62138.5932102.52
17502006.03.24 09:13t/p8754.00204.78203.37204.7869.2932171.81
17512006.03.24 09:18t/p8732.00204.93203.37204.9334.6432206.45
17522006.03.24 11:49buy8772.00204.73203.37204.93
17532006.03.24 12:18t/p8772.00204.93203.37204.9334.6432241.09
17542006.03.24 13:49t/p8721.00205.08203.37205.0817.3232258.41
17552006.03.24 13:49buy8781.00205.18203.67205.38
17562006.03.24 14:06buy8792.00205.03203.67205.23
17572006.03.24 14:09t/p8792.00205.23203.67205.2334.6432293.05
17582006.03.24 14:13t/p8781.00205.38203.67205.3817.3232310.37
17592006.03.24 14:13buy8801.00205.48203.97205.68
17602006.03.24 14:19t/p8801.00205.68203.97205.6817.3232327.69
17612006.03.24 14:19buy8811.00205.78204.27205.98
17622006.03.24 14:26buy8822.00205.63204.27205.83
17632006.03.24 15:08buy8834.00205.48204.27205.68
17642006.03.24 15:13buy8848.00205.33204.27205.53
17652006.03.24 15:18buy88516.00205.17204.26205.37
17662006.03.24 15:18buy88632.00205.02204.26205.22
17672006.03.24 20:19close88632.00204.58204.26205.22-1219.5731108.12
17682006.03.24 20:19close88516.00204.58204.26205.37-817.6730290.45
17692006.03.24 20:19close8848.00204.58204.27205.53-519.7129770.74
17702006.03.24 20:19close8834.00204.58204.27205.68-311.8229458.92
17712006.03.24 20:19close8822.00204.58204.27205.83-181.9029277.02
17722006.03.24 20:19close8811.00204.58204.27205.98-103.9429173.08
17732006.03.24 20:19sell8871.00204.58206.09204.38
17742006.03.27 00:43t/p8871.00204.38206.09204.3814.6729187.75
17752006.03.27 00:43sell8881.00204.28205.79204.08
17762006.03.27 00:48t/p8881.00204.08205.79204.0817.3229205.07
17772006.03.27 00:48sell8891.00203.98205.49203.78
17782006.03.27 01:20sell8902.00204.13205.49203.93
17792006.03.27 01:44t/p8902.00203.93205.49203.9334.6429239.71
17802006.03.27 01:49t/p8891.00203.78205.49203.7817.3129257.02
17812006.03.27 01:49sell8911.00203.68205.19203.48
17822006.03.27 02:01sell8922.00203.83205.19203.63
17832006.03.27 02:18t/p8922.00203.63205.19203.6334.6429291.66
17842006.03.27 02:49t/p8911.00203.48205.19203.4817.3229308.98
17852006.03.27 02:49sell8931.00203.38204.89203.18
17862006.03.27 02:59sell8942.00203.57204.93203.37
17872006.03.27 03:14sell8954.00203.72204.93203.52
17882006.03.27 03:48sell8968.00203.87204.93203.67
17892006.03.27 04:44t/p8968.00203.67204.93203.67138.5529447.53
17902006.03.27 04:49t/p8954.00203.52204.93203.5269.2829516.81
17912006.03.27 05:20sell8974.00203.72204.93203.52
17922006.03.27 06:19sell8988.00203.87204.93203.67
17932006.03.27 07:01t/p8988.00203.67204.93203.67138.5529655.36
17942006.03.27 07:48sell8998.00203.87204.93203.67
17952006.03.27 08:09sell90016.00204.02204.93203.82
17962006.03.27 08:18sell90132.00204.18204.94203.98
17972006.03.27 10:48t/p90132.00203.98204.94203.98554.2130209.57
17982006.03.27 11:18t/p90016.00203.82204.93203.82277.1130486.68
17992006.03.27 11:48t/p8998.00203.67204.93203.67138.5530625.23
18002006.03.27 20:14close8974.00204.13204.93203.52-142.0230483.21
18012006.03.27 20:14close8942.00204.13204.93203.37-96.9930386.22
18022006.03.27 20:14close8931.00204.13204.89203.18-64.9430321.28
18032006.03.27 20:14buy9021.00204.13202.62204.33
18042006.03.27 23:48close9021.00203.33202.62204.33-69.3030251.98
18052006.03.27 23:48sell9031.00203.33204.84203.13
18062006.03.28 00:09sell9042.00203.51204.87203.31
18072006.03.28 00:19t/p9042.00203.31204.87203.3134.6430286.62
18082006.03.28 00:44sell9052.00203.49204.85203.29
18092006.03.28 01:08sell9064.00203.65204.86203.45
18102006.03.28 03:49close9064.00204.45204.86203.45-277.1130009.51
18112006.03.28 03:49close9052.00204.45204.85203.29-166.2629843.25
18122006.03.28 03:49close9031.00204.45204.84203.13-99.6329743.62
18132006.03.28 03:49buy9071.00204.45202.94204.65
18142006.03.28 04:00buy9082.00204.09202.73204.29
18152006.03.28 04:18t/p9082.00204.29202.73204.2934.6429778.26
18162006.03.28 04:26buy9092.00204.30202.94204.50
18172006.03.28 04:49t/p9092.00204.50202.94204.5034.6529812.91
18182006.03.28 05:14buy9102.00204.30202.94204.50
18192006.03.28 05:19buy9114.00204.14202.93204.34
18202006.03.28 05:36t/p9114.00204.34202.93204.3469.3029882.21
18212006.03.28 05:48buy9124.00204.14202.93204.34
18222006.03.28 06:18t/p9124.00204.34202.93204.3469.3029951.51
18232006.03.28 06:49buy9134.00204.14202.93204.34
18242006.03.28 07:19t/p9134.00204.34202.93204.3469.3030020.81
18252006.03.28 07:48buy9144.00204.14202.93204.34
18262006.03.28 08:48buy9158.00203.99202.93204.19
18272006.03.28 09:48t/p9158.00204.19202.93204.19138.5830159.39
18282006.03.28 12:13t/p9144.00204.34202.93204.3469.3030228.69
18292006.03.28 13:14t/p9102.00204.50202.94204.5034.6530263.34
18302006.03.28 13:19t/p9071.00204.65202.94204.6517.3330280.67
18312006.03.28 13:19buy9161.00204.75203.24204.95
18322006.03.28 13:26buy9172.00204.60203.24204.80
18332006.03.28 14:36buy9184.00204.45203.24204.65
18342006.03.28 14:48t/p9184.00204.65203.24204.6569.2930349.96
18352006.03.28 15:13t/p9172.00204.80203.24204.8034.6430384.60
18362006.03.28 15:19t/p9161.00204.95203.24204.9517.3230401.92
18372006.03.28 15:19buy9191.00205.05203.54205.25
18382006.03.28 16:14t/p9191.00205.25203.54205.2517.3230419.24
18392006.03.28 16:14buy9201.00205.35203.84205.55
18402006.03.28 16:44buy9212.00205.20203.84205.40
18412006.03.28 17:18buy9224.00205.05203.84205.25
18422006.03.28 18:48t/p9224.00205.25203.84205.2569.3030488.54
18432006.03.28 19:13t/p9212.00205.40203.84205.4034.6430523.18
18442006.03.28 19:18t/p9201.00205.55203.84205.5517.3230540.50
18452006.03.28 19:18buy9231.00205.65204.14205.85
18462006.03.28 19:30buy9242.00205.33203.97205.53
18472006.03.28 19:43t/p9242.00205.53203.97205.5334.6430575.14
18482006.03.28 19:48t/p9231.00205.85204.14205.8517.3230592.46
18492006.03.28 19:48buy9251.00205.95204.44206.15
18502006.03.28 19:55buy9262.00205.80204.44206.00
18512006.03.28 20:19buy9274.00205.64204.43205.84
18522006.03.28 22:43buy9288.00205.49204.43205.69
18532006.03.28 22:49buy92916.00205.33204.42205.53
18542006.03.29 00:45t/p92916.00205.53204.42205.53310.0630902.52
18552006.03.29 03:50buy93016.00205.31204.40205.51
18562006.03.29 05:36t/p93016.00205.51204.40205.51277.1731179.69
18572006.03.29 07:18close9288.00204.99204.43205.69-330.0330849.66
18582006.03.29 07:18close9274.00204.99204.43205.84-216.9930632.67
18592006.03.29 07:18close9262.00204.99204.44206.00-136.2130496.46
18602006.03.29 07:18close9251.00204.99204.44206.15-81.0930415.37
18612006.03.29 07:18sell9311.00204.99206.50204.79
18622006.03.29 07:48t/p9311.00204.79206.50204.7917.3230432.69
18632006.03.29 07:48sell9321.00204.69206.20204.49
18642006.03.29 08:00sell9332.00204.84206.20204.64
18652006.03.29 08:18t/p9332.00204.64206.20204.6434.6430467.33
18662006.03.29 08:48sell9342.00204.84206.20204.64
18672006.03.29 09:37sell9354.00204.99206.20204.79
18682006.03.29 10:06t/p9354.00204.79206.20204.7969.2730536.60
18692006.03.29 10:18sell9364.00204.99206.20204.79
18702006.03.29 10:49t/p9364.00204.79206.20204.7969.2730605.87
18712006.03.29 11:19t/p9342.00204.64206.20204.6434.6430640.51
18722006.03.29 12:07t/p9321.00204.49206.20204.4917.3230657.83
18732006.03.29 12:07sell9371.00204.39205.90204.19
18742006.03.29 12:13sell9382.00204.54205.90204.34
18752006.03.29 12:20sell9394.00204.69205.90204.49
18762006.03.29 12:49t/p9394.00204.49205.90204.4969.2830727.11
18772006.03.29 13:19sell9404.00204.69205.90204.49
18782006.03.29 13:37t/p9404.00204.49205.90204.4969.2830796.39
18792006.03.29 13:49sell9414.00204.69205.90204.49
18802006.03.29 14:44sell9428.00204.84205.90204.64
18812006.03.29 15:15t/p9428.00204.64205.90204.64138.5530934.94
18822006.03.29 15:19t/p9414.00204.49205.90204.4969.2831004.22
18832006.03.29 16:19t/p9382.00204.34205.90204.3434.6431038.86
18842006.03.29 16:49sell9432.00204.54205.90204.34
18852006.03.29 17:44t/p9432.00204.34205.90204.3434.6431073.50
18862006.03.29 17:48t/p9371.00204.19205.90204.1917.3231090.82
18872006.03.29 17:48sell9441.00204.09205.60203.89
18882006.03.29 18:18sell9452.00204.24205.60204.04
18892006.03.29 19:44sell9464.00204.40205.61204.20
18902006.03.29 23:48sell9478.00204.55205.61204.35
18912006.03.30 00:48t/p9478.00204.35205.61204.3574.9531165.77
18922006.03.30 04:00close9464.00204.83205.61204.20-180.7430985.03
18932006.03.30 04:00close9452.00204.83205.60204.04-118.0830866.95
18942006.03.30 04:00close9441.00204.83205.60203.89-72.0330794.92
18952006.03.30 04:00buy9481.00204.83203.32205.03
18962006.03.30 08:18close9481.00204.24203.32205.03-51.1030743.82
18972006.03.30 08:18sell9491.00204.24205.75204.04
18982006.03.30 09:49t/p9491.00204.04205.75204.0417.3230761.14
18992006.03.30 09:49sell9501.00203.94205.45203.74
19002006.03.30 10:39sell9512.00204.09205.45203.89
19012006.03.30 11:29sell9524.00204.40205.61204.20
19022006.03.30 15:48close9524.00205.21205.61204.20-280.5730480.57
19032006.03.30 15:48close9512.00205.21205.45203.89-193.9730286.60
19042006.03.30 15:48close9501.00205.21205.45203.74-109.9830176.62
19052006.03.30 15:48buy9531.00205.21203.70205.41
19062006.03.30 16:12buy9542.00205.06203.70205.26
19072006.03.30 16:18buy9554.00204.91203.70205.11
19082006.03.30 16:31buy9568.00204.76203.70204.96
19092006.03.30 17:18t/p9568.00204.96203.70204.96138.5930315.21
19102006.03.30 18:02t/p9554.00205.11203.70205.1169.2930384.50
19112006.03.30 20:36buy9574.00204.91203.70205.11
19122006.03.30 21:18t/p9574.00205.11203.70205.1169.2930453.79
19132006.03.30 21:49buy9584.00204.91203.70205.11
19142006.03.30 22:19t/p9584.00205.11203.70205.1169.2930523.08
19152006.03.30 23:01buy9594.00204.91203.70205.11
19162006.03.30 23:18t/p9594.00205.11203.70205.1169.2930592.37
19172006.03.30 23:31t/p9542.00205.26203.70205.2634.6530627.02
19182006.03.30 23:36t/p9531.00205.41203.70205.4117.3330644.35
19192006.03.30 23:36buy9601.00205.51204.00205.71
19202006.03.30 23:38buy9612.00205.36204.00205.56
19212006.03.30 23:43buy9624.00205.20203.99205.40
19222006.03.30 23:44buy9638.00205.05203.99205.25
19232006.03.30 23:48buy96416.00204.89203.98205.09
19242006.03.30 23:49buy96532.00204.74203.98204.94
19252006.03.30 23:59t/p96532.00204.94203.98204.94554.3531198.70
19262006.03.31 00:08t/p96416.00205.09203.98205.09310.0531508.75
19272006.03.31 00:13t/p9638.00205.25203.99205.25155.0331663.78
19282006.03.31 00:18t/p9624.00205.40203.99205.4077.5231741.30
19292006.03.31 00:29buy9664.00205.16203.95205.36
19302006.03.31 00:42buy9678.00205.01203.95205.21
19312006.03.31 00:44buy96816.00204.86203.95205.06
19322006.03.31 00:50buy96932.00204.64203.88204.84
19332006.03.31 01:00t/p96932.00204.84203.88204.84554.3532295.65
19342006.03.31 01:13t/p96816.00205.06203.95205.06277.1832572.83
19352006.03.31 01:18t/p9678.00205.21203.95205.21138.5832711.41
19362006.03.31 02:18buy9708.00205.01203.95205.21
19372006.03.31 07:18close9708.00204.52203.95205.21-339.5432371.87
19382006.03.31 07:18close9664.00204.52203.95205.36-221.7432150.13
19392006.03.31 07:18close9612.00204.52204.00205.56-141.4032008.73
19402006.03.31 07:18close9601.00204.52204.00205.71-83.6931925.03
19412006.03.31 07:18sell9711.00204.52206.03204.32
19422006.03.31 08:18t/p9711.00204.32206.03204.3217.3231942.35
19432006.03.31 08:18sell9721.00204.22205.73204.02
19442006.03.31 08:44sell9732.00204.37205.73204.17
19452006.03.31 09:05sell9744.00204.52205.73204.32
19462006.03.31 09:18t/p9744.00204.32205.73204.3269.2732011.62
19472006.03.31 10:01sell9754.00204.52205.73204.32
19482006.03.31 10:18t/p9754.00204.32205.73204.3269.2732080.89
19492006.03.31 12:18sell9764.00204.52205.73204.32
19502006.03.31 13:08sell9778.00204.68205.74204.48
19512006.03.31 13:13sell97816.00204.83205.74204.63
19522006.03.31 15:43t/p97816.00204.63205.74204.63277.1132358.00
19532006.03.31 15:48t/p9778.00204.48205.74204.48138.5532496.55
19542006.03.31 16:48t/p9764.00204.32205.73204.3269.2732565.82
19552006.04.03 00:20close9732.00205.15205.73204.17-140.3932425.43
19562006.04.03 00:20close9721.00205.15205.73204.02-83.1832342.25
19572006.04.03 00:20buy9791.00205.15203.64205.35
19582006.04.03 04:00buy9802.00204.95203.59205.15
19592006.04.03 04:18t/p9802.00205.15203.59205.1534.6432376.89
19602006.04.03 06:43buy9812.00205.00203.64205.20
19612006.04.03 06:48buy9824.00204.85203.64205.05
19622006.04.03 06:48buy9838.00204.70203.64204.90
19632006.04.03 07:09t/p9838.00204.90203.64204.90138.5932515.48
19642006.04.03 07:18t/p9824.00205.05203.64205.0569.2932584.77
19652006.04.03 07:47buy9844.00204.85203.64205.05
19662006.04.03 13:01close9844.00204.42203.64205.05-148.9832435.79
19672006.04.03 13:01close9812.00204.42203.64205.20-100.4832335.31
19682006.04.03 13:01close9791.00204.42203.64205.35-63.2332272.08
19692006.04.03 13:01sell9851.00204.42205.93204.22
19702006.04.03 14:02t/p9851.00204.22205.93204.2217.3232289.40
19712006.04.03 14:02sell9861.00204.12205.63203.92
19722006.04.03 14:13sell9872.00204.27205.63204.07
19732006.04.03 16:48close9872.00205.18205.63204.07-157.6132131.79
19742006.04.03 16:48close9861.00205.18205.63203.92-91.7932040.00
19752006.04.03 16:48buy9881.00205.18203.67205.38
19762006.04.04 06:19close9881.00204.44203.67205.38-62.0431977.96
19772006.04.04 06:19sell9891.00204.44205.95204.24
19782006.04.04 08:00close9891.00205.14205.95204.24-60.6131917.35
19792006.04.04 08:00buy9901.00205.14203.63205.34
19802006.04.04 08:18t/p9901.00205.34203.63205.3417.3231934.67
19812006.04.04 08:18buy9911.00205.44203.93205.64
19822006.04.04 10:31t/p9911.00205.64203.93205.6417.3231951.99
19832006.04.04 10:31buy9921.00205.74204.23205.94
19842006.04.04 10:47buy9932.00205.58204.22205.78
19852006.04.04 11:18buy9944.00205.42204.21205.62
19862006.04.04 12:07t/p9944.00205.62204.21205.6269.2932021.28
19872006.04.04 12:12t/p9932.00205.78204.22205.7834.6432055.92
19882006.04.04 12:17t/p9921.00205.94204.23205.9417.3332073.25
19892006.04.04 12:17buy9951.00206.04204.53206.24
19902006.04.04 12:49buy9962.00205.89204.53206.09
19912006.04.04 13:01t/p9962.00206.09204.53206.0934.6532107.90
19922006.04.04 13:31buy9972.00205.89204.53206.09
19932006.04.04 13:44t/p9972.00206.09204.53206.0934.6532142.55
19942006.04.04 14:13t/p9951.00206.24204.53206.2417.3232159.87
19952006.04.04 14:13buy9981.00206.34204.83206.54
19962006.04.04 15:18buy9992.00206.19204.83206.39
19972006.04.04 20:49t/p9992.00206.39204.83206.3934.6532194.52
19982006.04.04 22:18buy10002.00206.19204.83206.39
19992006.04.05 02:19close10002.00205.56204.83206.39-105.0332089.49
20002006.04.05 02:19close9981.00205.56204.83206.54-65.5032023.98
20012006.04.05 02:19sell10011.00205.56207.07205.36
20022006.04.05 04:19t/p10011.00205.36207.07205.3617.3132041.29
20032006.04.05 04:19sell10021.00205.26206.77205.06
20042006.04.05 04:44sell10032.00205.41206.77205.21
20052006.04.05 05:43sell10044.00205.56206.77205.36
20062006.04.05 06:06t/p10044.00205.36206.77205.3669.2832110.57
20072006.04.05 06:18sell10054.00205.56206.77205.36
20082006.04.05 07:18sell10068.00205.71206.77205.51
20092006.04.05 07:47sell100716.00205.86206.77205.66
20102006.04.05 08:48t/p100716.00205.66206.77205.66277.1132387.68
20112006.04.05 08:49t/p10068.00205.51206.77205.51138.5532526.23
20122006.04.05 23:44close10054.00206.18206.77205.36-214.7632311.47
20132006.04.05 23:44close10032.00206.18206.77205.21-133.3632178.11
20142006.04.05 23:44close10021.00206.18206.77205.06-79.6632098.45
20152006.04.05 23:44buy10081.00206.18204.67206.38
20162006.04.06 01:13buy10092.00206.03204.67206.23
20172006.04.06 07:44t/p10092.00206.23204.67206.2334.6532133.10
20182006.04.06 08:43t/p10081.00206.38204.67206.3823.4932156.60
20192006.04.06 08:43buy10101.00206.48204.97206.68
20202006.04.06 09:01buy10112.00206.32204.96206.52
20212006.04.06 09:43t/p10112.00206.52204.96206.5234.6532191.25
20222006.04.06 09:48t/p10101.00206.68204.97206.6817.3232208.57
20232006.04.06 09:48buy10121.00206.78205.27206.98
20242006.04.06 10:08buy10132.00206.63205.27206.83
20252006.04.06 10:17buy10144.00206.48205.27206.68
20262006.04.06 11:13t/p10144.00206.68205.27206.6869.3032277.87
20272006.04.06 11:19t/p10132.00206.83205.27206.8334.6532312.52
20282006.04.06 12:42buy10152.00206.63205.27206.83
20292006.04.06 12:47buy10164.00206.48205.27206.68
20302006.04.06 13:05buy10178.00206.33205.27206.53
20312006.04.06 13:17t/p10178.00206.53205.27206.53138.5932451.11
20322006.04.06 13:30t/p10164.00206.68205.27206.6869.3032520.41
20332006.04.06 13:35t/p10152.00206.83205.27206.8334.6532555.06
20342006.04.06 13:42buy10182.00206.63205.27206.83
20352006.04.06 13:47buy10194.00206.48205.27206.68
20362006.04.06 13:47buy10208.00206.33205.27206.53
20372006.04.06 14:19t/p10208.00206.53205.27206.53138.5932693.65
20382006.04.06 14:48buy10218.00206.33205.27206.53
20392006.04.06 15:18buy102216.00206.17205.26206.37
20402006.04.06 17:19t/p102216.00206.37205.26206.37277.1832970.83
20412006.04.07 00:48t/p10218.00206.53205.27206.53155.0333125.86
20422006.04.07 04:18close10194.00206.00205.27206.68-158.0832967.78
20432006.04.07 04:18close10182.00206.00205.27206.83-105.0332862.75
20442006.04.07 04:18close10121.00206.00205.27206.98-65.5032797.24
20452006.04.07 04:18sell10231.00206.00207.51205.80
20462006.04.07 07:18t/p10231.00205.80207.51205.8017.3232814.56
20472006.04.07 07:18sell10241.00205.70207.21205.50
20482006.04.07 07:29sell10252.00205.90207.26205.70
20492006.04.07 08:13sell10264.00206.05207.26205.85
20502006.04.07 13:12t/p10264.00205.85207.26205.8569.2832883.84
20512006.04.07 13:17t/p10252.00205.70207.26205.7034.6332918.47
20522006.04.07 13:44t/p10241.00205.50207.21205.5017.3232935.79
20532006.04.07 13:44sell10271.00205.40206.91205.20
20542006.04.07 14:19t/p10271.00205.20206.91205.2017.3232953.11
20552006.04.07 14:19sell10281.00205.10206.61204.90
20562006.04.07 14:38sell10292.00205.25206.61205.05
20572006.04.07 14:43sell10304.00205.40206.61205.20
20582006.04.07 14:48sell10318.00205.55206.61205.35
20592006.04.07 15:13sell103216.00205.71206.62205.51
20602006.04.07 15:18sell103332.00205.86206.62205.66
20612006.04.07 20:00close103332.00206.33206.62205.66-1302.3931650.72
20622006.04.07 20:00close103216.00206.33206.62205.51-859.0230791.70
20632006.04.07 20:00close10318.00206.33206.61205.35-540.3630251.34
20642006.04.07 20:00close10304.00206.33206.61205.20-322.1329929.21
20652006.04.07 20:00close10292.00206.33206.61205.05-187.0529742.16
20662006.04.07 20:00close10281.00206.33206.61204.90-106.5129635.65
20672006.04.07 20:00buy10341.00206.33204.82206.53
20682006.04.10 02:49close10341.00205.77204.82206.53-46.4529589.20
20692006.04.10 02:49sell10351.00205.77207.28205.57
20702006.04.10 04:18sell10362.00205.93207.29205.73
20712006.04.10 08:00close10362.00206.33207.29205.73-69.2829519.92
20722006.04.10 08:00close10351.00206.33207.28205.57-48.4929471.43
20732006.04.10 08:00buy10371.00206.33204.82206.53
20742006.04.10 08:18t/p10371.00206.53204.82206.5317.3229488.75
20752006.04.10 08:18buy10381.00206.63205.12206.83
20762006.04.10 09:48t/p10381.00206.83205.12206.8317.3229506.07
20772006.04.10 09:48buy10391.00206.93205.42207.13
20782006.04.10 10:01buy10402.00206.78205.42206.98
20792006.04.10 11:42buy10414.00206.63205.42206.83
20802006.04.10 11:47buy10428.00206.48205.42206.68
20812006.04.10 11:48buy104316.00206.33205.42206.53
20822006.04.10 12:43t/p104316.00206.53205.42206.53277.1729783.24
20832006.04.10 12:49t/p10428.00206.68205.42206.68138.5929921.83
20842006.04.10 14:48buy10448.00206.48205.42206.68
20852006.04.10 15:05buy104516.00206.33205.42206.53
20862006.04.10 15:48t/p104516.00206.53205.42206.53277.1730199.00
20872006.04.10 20:00close10448.00206.22205.42206.68-180.1730018.83
20882006.04.10 20:00close10414.00206.22205.42206.83-142.0629876.77
20892006.04.10 20:00close10402.00206.22205.42206.98-97.0129779.76
20902006.04.10 20:00close10391.00206.22205.42207.13-61.5029718.26
20912006.04.10 20:00sell10461.00206.22207.73206.02
20922006.04.11 00:00close10461.00206.72207.73206.02-45.9529672.31
20932006.04.11 00:00buy10471.00206.72205.21206.92
20942006.04.11 10:05t/p10471.00206.92205.21206.9217.3229689.63
20952006.04.11 11:18buy10481.00207.06205.55207.26
20962006.04.11 12:48t/p10481.00207.26205.55207.2617.3229706.95
20972006.04.11 12:48buy10491.00207.36205.85207.56
20982006.04.11 13:17buy10502.00207.20205.84207.40
20992006.04.11 15:31buy10514.00207.05205.84207.25
21002006.04.11 16:47buy10528.00206.89205.83207.09
21012006.04.11 16:50buy105316.00206.74205.83206.94
21022006.04.11 17:48t/p105316.00206.94205.83206.94277.1729984.12
21032006.04.11 18:49t/p10528.00207.09205.83207.09138.5930122.71
21042006.04.11 19:48buy10548.00206.89205.83207.09
21052006.04.11 23:19close10548.00206.49205.83207.09-277.1729845.54
21062006.04.11 23:19close10514.00206.49205.84207.25-194.0229651.52
21072006.04.11 23:19close10502.00206.49205.84207.40-123.0029528.52
21082006.04.11 23:19close10491.00206.49205.85207.56-75.3629453.16
21092006.04.11 23:19sell10551.00206.49208.00206.29
21102006.04.12 00:48t/p10551.00206.29208.00206.2914.6729467.83
21112006.04.12 00:48sell10561.00206.19207.70205.99
21122006.04.12 01:08sell10572.00206.34207.70206.14
21132006.04.12 01:18sell10584.00206.50207.71206.30
21142006.04.12 02:48sell10598.00206.68207.74206.48
21152006.04.12 07:43close10598.00207.31207.74206.48-436.4429031.39
21162006.04.12 07:43close10584.00207.31207.71206.30-280.5728750.82
21172006.04.12 07:43close10572.00207.31207.70206.14-167.9928582.83
21182006.04.12 07:43close10561.00207.31207.70205.99-96.9928485.84
21192006.04.12 07:43buy10601.00207.31205.80207.51
21202006.04.12 08:31buy10612.00207.16205.80207.36
21212006.04.12 08:48t/p10612.00207.36205.80207.3634.6428520.48
21222006.04.12 09:18buy10622.00207.16205.80207.36
21232006.04.12 09:49t/p10622.00207.36205.80207.3634.6428555.12
21242006.04.12 10:18buy10632.00207.16205.80207.36
21252006.04.12 11:48buy10644.00207.01205.80207.21
21262006.04.12 12:18t/p10644.00207.21205.80207.2169.3028624.42
21272006.04.12 14:13t/p10632.00207.36205.80207.3634.6428659.06
21282006.04.12 14:19t/p10601.00207.51205.80207.5117.3228676.38
21292006.04.12 14:29buy10651.00207.43205.92207.63
21302006.04.13 01:49t/p10651.00207.63205.92207.6323.4828699.86
21312006.04.13 01:49buy10661.00207.73206.22207.93
21322006.04.13 02:00buy10672.00207.58206.22207.78
21332006.04.13 08:13t/p10672.00207.78206.22207.7834.6428734.50
21342006.04.13 08:48t/p10661.00207.93206.22207.9317.3228751.82
21352006.04.13 08:48buy10681.00208.03206.52208.23
21362006.04.13 09:08buy10692.00207.88206.52208.08
21372006.04.13 09:14buy10704.00207.73206.52207.93
21382006.04.13 09:18buy10718.00207.58206.52207.78
21392006.04.13 09:48t/p10718.00207.78206.52207.78138.5928890.41
21402006.04.13 10:36buy10728.00207.58206.52207.78
21412006.04.13 10:49t/p10728.00207.78206.52207.78138.5929029.00
21422006.04.13 11:18t/p10704.00207.93206.52207.9369.3029098.30
21432006.04.13 13:18buy10734.00207.73206.52207.93
21442006.04.13 14:43buy10748.00207.58206.52207.78
21452006.04.13 14:48buy107516.00207.42206.51207.62
21462006.04.13 15:36t/p107516.00207.62206.51207.62277.1729375.47
21472006.04.13 18:19t/p10748.00207.78206.52207.78138.5929514.06
21482006.04.13 23:19t/p10734.00207.93206.52207.9369.3029583.36
21492006.04.17 02:49t/p10692.00208.08206.52208.0842.8629626.22
21502006.04.17 11:43t/p10681.00208.23206.52208.2321.4329647.65
21512006.04.17 11:43buy10761.00208.33206.82208.53
21522006.04.17 12:01t/p10761.00208.53206.82208.5317.3229664.97
21532006.04.17 12:01buy10771.00208.63207.12208.83
21542006.04.17 12:09buy10782.00208.48207.12208.68
21552006.04.17 12:14buy10794.00208.33207.12208.53
21562006.04.17 12:18buy10808.00208.17207.11208.37
21572006.04.17 12:43t/p10808.00208.37207.11208.37138.5929803.56
21582006.04.17 12:48t/p10794.00208.53207.12208.5369.3029872.86
21592006.04.17 13:19t/p10782.00208.68207.12208.6834.6429907.50
21602006.04.17 13:31buy10812.00208.48207.12208.68
21612006.04.17 14:48t/p10812.00208.68207.12208.6834.6429942.14
21622006.04.17 15:18buy10822.00208.48207.12208.68
21632006.04.17 18:18t/p10822.00208.68207.12208.6834.6429976.78
21642006.04.17 18:49buy10832.00208.48207.12208.68
21652006.04.17 23:36t/p10832.00208.68207.12208.6834.6430011.42
21662006.04.18 00:18t/p10771.00208.83207.12208.8319.3830030.80
21672006.04.18 00:18buy10841.00208.93207.42209.13
21682006.04.18 01:00buy10852.00208.78207.42208.98
21692006.04.18 07:19t/p10852.00208.98207.42208.9834.6530065.45
21702006.04.18 07:47t/p10841.00209.13207.42209.1317.3330082.78
21712006.04.18 07:47buy10861.00209.23207.72209.43
21722006.04.18 08:17buy10872.00209.08207.72209.28
21732006.04.18 09:01buy10884.00208.92207.71209.12
21742006.04.18 09:31t/p10884.00209.12207.71209.1269.3030152.08
21752006.04.18 11:49buy10894.00208.92207.71209.12
21762006.04.18 12:18t/p10894.00209.12207.71209.1269.3030221.38
21772006.04.18 14:01t/p10872.00209.28207.72209.2834.6530256.03
21782006.04.18 20:48close10861.00208.69207.72209.43-46.7830209.25
21792006.04.18 20:48sell10901.00208.69210.20208.49
21802006.04.18 22:49t/p10901.00208.49210.20208.4917.3230226.57
21812006.04.18 22:49sell10911.00208.39209.90208.19
21822006.04.18 22:56sell10922.00208.54209.90208.34
21832006.04.18 23:18sell10934.00208.72209.93208.52
21842006.04.18 23:49t/p10934.00208.52209.93208.5269.2730295.84
21852006.04.19 00:01sell10944.00208.69209.90208.49
21862006.04.19 00:48t/p10944.00208.49209.90208.4969.2830365.12
21872006.04.19 01:17t/p10922.00208.34209.90208.3429.3430394.46
21882006.04.19 01:48sell10952.00208.54209.90208.34
21892006.04.19 02:19t/p10952.00208.34209.90208.3434.6430429.10
21902006.04.19 02:48sell10962.00208.54209.90208.34
21912006.04.19 06:48sell10974.00208.69209.90208.49
21922006.04.19 07:43sell10988.00208.84209.90208.64
21932006.04.19 07:48sell109916.00208.99209.90208.79
21942006.04.19 08:00close109916.00208.96209.90208.7941.5730470.67
21952006.04.19 08:00close10988.00208.96209.90208.64-83.1430387.53
21962006.04.19 08:00close10974.00208.96209.90208.49-93.5230294.01
21972006.04.19 08:00close10962.00208.96209.90208.34-72.7430221.27
21982006.04.19 08:00close10911.00208.96209.90208.19-52.0130169.26
21992006.04.19 08:00buy11001.00208.96207.45209.16
22002006.04.19 08:18buy11012.00208.81207.45209.01
22012006.04.19 08:48t/p11012.00209.01207.45209.0134.6430203.90
22022006.04.19 11:00buy11022.00208.80207.44209.00
22032006.04.19 11:44t/p11022.00209.00207.44209.0034.6530238.55
22042006.04.19 12:13t/p11001.00209.16207.45209.1617.3230255.87
22052006.04.19 12:13buy11031.00209.26207.75209.46
22062006.04.19 12:30buy11042.00209.11207.75209.31
22072006.04.19 12:42t/p11042.00209.31207.75209.3134.6430290.51
22082006.04.19 12:47t/p11031.00209.46207.75209.4617.3230307.83
22092006.04.19 12:47buy11051.00209.56208.05209.76
22102006.04.19 13:07t/p11051.00209.76208.05209.7617.3230325.15
22112006.04.19 13:07buy11061.00209.86208.35210.06
22122006.04.19 13:12t/p11061.00210.06208.35210.0617.3230342.47
22132006.04.19 13:12buy11071.00210.16208.65210.36
22142006.04.19 13:44t/p11071.00210.36208.65210.3617.3230359.79
22152006.04.19 13:44buy11081.00210.46208.95210.66
22162006.04.19 14:18t/p11081.00210.66208.95210.6617.3230377.11
22172006.04.19 14:18buy11091.00210.76209.25210.96
22182006.04.19 15:18buy11102.00210.61209.25210.81
22192006.04.19 15:49buy11114.00210.45209.24210.65
22202006.04.19 17:49buy11128.00210.30209.24210.50
22212006.04.19 19:43buy111316.00210.14209.23210.34
22222006.04.19 19:49buy111432.00209.99209.23210.19
22232006.04.19 20:48t/p111432.00210.19209.23210.19554.3630931.47
22242006.04.19 21:18t/p111316.00210.34209.23210.34277.1831208.65
22252006.04.20 00:18buy111516.00210.14209.23210.34
22262006.04.20 01:01t/p111516.00210.34209.23210.34277.1831485.83
22272006.04.20 05:32t/p11128.00210.50209.24210.50187.9131673.74
22282006.04.20 12:00close11114.00209.43209.24210.65-328.7431344.99
22292006.04.20 12:00close11102.00209.43209.25210.81-192.0931152.91
22302006.04.20 12:00close11091.00209.43209.25210.96-109.0431043.87
22312006.04.20 12:00sell11161.00209.43210.94209.23
22322006.04.20 12:18t/p11161.00209.23210.94209.2317.3231061.19
22332006.04.20 12:18sell11171.00209.13210.64208.93
22342006.04.20 14:18t/p11171.00208.93210.64208.9317.3231078.51
22352006.04.20 14:18sell11181.00208.83210.34208.63
22362006.04.20 14:29sell11192.00209.01210.37208.81
22372006.04.20 14:36sell11204.00209.16210.37208.96
22382006.04.20 14:48t/p11204.00208.96210.37208.9669.2831147.79
22392006.04.20 15:48sell11214.00209.16210.37208.96
22402006.04.20 16:18sell11228.00209.31210.37209.11
22412006.04.20 18:49t/p11228.00209.11210.37209.11138.5531286.34
22422006.04.20 20:19t/p11214.00208.96210.37208.9669.2831355.62
22432006.04.20 20:48sell11234.00209.16210.37208.96
22442006.04.20 21:18t/p11234.00208.96210.37208.9669.2831424.90
22452006.04.20 22:06t/p11192.00208.81210.37208.8134.6431459.54
22462006.04.20 22:32sell11242.00208.99210.35208.79
22472006.04.20 23:18t/p11242.00208.79210.35208.7934.6431494.18
22482006.04.20 23:47sell11252.00208.99210.35208.79
22492006.04.21 00:19sell11264.00209.15210.36208.95
22502006.04.21 08:17close11264.00209.72210.36208.95-197.4331296.75
22512006.04.21 08:17close11252.00209.72210.35208.79-131.7331165.02
22522006.04.21 08:17close11181.00209.72210.34208.63-79.7231085.30
22532006.04.21 08:17buy11271.00209.72208.21209.92
22542006.04.21 08:29buy11282.00209.44208.08209.64
22552006.04.21 08:48buy11294.00209.18207.97209.38
22562006.04.21 12:00close11294.00208.68207.97209.38-173.2330912.07
22572006.04.21 12:00close11282.00208.68208.08209.64-131.6630780.41
22582006.04.21 12:00close11271.00208.68208.21209.92-90.0830690.33
22592006.04.21 12:00sell11301.00208.68210.19208.48
22602006.04.21 12:17t/p11301.00208.48210.19208.4817.3230707.65
22612006.04.21 12:17sell11311.00208.38209.89208.18
22622006.04.21 12:48t/p11311.00208.18209.89208.1817.3230724.97
22632006.04.21 12:48sell11321.00208.08209.59207.88
22642006.04.21 13:18sell11332.00208.24209.60208.04
22652006.04.21 13:48t/p11332.00208.04209.60208.0434.6430759.61
22662006.04.21 14:18sell11342.00208.24209.60208.04
22672006.04.21 14:35t/p11342.00208.04209.60208.0434.6430794.25
22682006.04.21 14:37sell11352.00208.24209.60208.04
22692006.04.21 14:42sell11364.00208.40209.61208.20
22702006.04.21 14:47sell11378.00208.55209.61208.35
22712006.04.21 16:00t/p11378.00208.35209.61208.35138.5530932.80
22722006.04.21 18:48t/p11364.00208.20209.61208.2069.2831002.08
22732006.04.21 19:13t/p11352.00208.04209.60208.0434.6431036.72
22742006.04.21 19:19t/p11321.00207.88209.59207.8817.3131054.03
22752006.04.21 19:19sell11381.00207.78209.29207.58
22762006.04.21 19:43sell11392.00207.93209.29207.73
22772006.04.21 20:36t/p11392.00207.73209.29207.7334.6431088.67
22782006.04.23 20:00t/p11381.00207.58209.29207.5817.3231105.99
22792006.04.23 20:00sell11401.00206.62208.13206.42
22802006.04.23 21:44sell11412.00206.77208.13206.57
22812006.04.23 22:07sell11424.00206.93208.14206.73
22822006.04.23 22:13t/p11424.00206.73208.14206.7369.2831175.27
22832006.04.23 22:18t/p11412.00206.57208.13206.5734.6431209.91
22842006.04.23 22:19t/p11401.00206.42208.13206.4217.3231227.23
22852006.04.23 22:19sell11431.00206.32207.83206.12
22862006.04.23 22:26sell11442.00206.47207.83206.27
22872006.04.23 22:33sell11454.00206.62207.83206.42
22882006.04.23 22:43sell11468.00206.77207.83206.57
22892006.04.23 22:48sell114716.00206.93207.84206.73
22902006.04.23 23:19sell114832.00207.08207.84206.88
22912006.04.24 00:18t/p114832.00206.88207.84206.88469.4131696.64
22922006.04.24 00:30sell114932.00207.08207.84206.88
22932006.04.24 00:43t/p114932.00206.88207.84206.88554.2132250.85
22942006.04.24 00:47t/p114716.00206.73207.84206.73234.7032485.55
22952006.04.24 00:48t/p11468.00206.57207.83206.57117.3532602.90
22962006.04.24 01:14sell11508.00206.77207.83206.57
22972006.04.24 01:19sell115116.00206.93207.84206.73
22982006.04.24 02:48t/p115116.00206.73207.84206.73277.1032880.00
22992006.04.24 06:19t/p11508.00206.57207.83206.57138.5533018.55
23002006.04.24 06:36sell11528.00206.77207.83206.57
23012006.04.24 06:43t/p11528.00206.57207.83206.57138.5533157.10
23022006.04.24 06:48t/p11454.00206.42207.83206.4258.6733215.77
23032006.04.24 06:49t/p11442.00206.27207.83206.2729.3433245.11
23042006.04.24 07:01sell11532.00206.47207.83206.27
23052006.04.24 07:14t/p11532.00206.27207.83206.2734.6433279.75
23062006.04.24 07:18t/p11431.00206.12207.83206.1214.6733294.42
23072006.04.24 07:18sell11541.00206.02207.53205.82
23082006.04.24 07:47t/p11541.00205.82207.53205.8217.3233311.74
23092006.04.24 07:47sell11551.00205.72207.23205.52
23102006.04.24 07:59sell11562.00205.88207.24205.68
23112006.04.24 08:14sell11574.00206.03207.24205.83
23122006.04.24 08:43sell11588.00206.18207.24205.98
23132006.04.24 08:48sell115916.00206.33207.24206.13
23142006.04.24 09:00t/p115916.00206.13207.24206.13277.1033588.84
23152006.04.24 09:18sell116016.00206.33207.24206.13
23162006.04.24 09:49t/p116016.00206.13207.24206.13277.1033865.94
23172006.04.24 10:49t/p11588.00205.98207.24205.98138.5534004.49
23182006.04.24 11:05t/p11574.00205.83207.24205.8369.2834073.77
23192006.04.24 11:48t/p11562.00205.68207.24205.6834.6434108.41
23202006.04.24 12:13t/p11551.00205.52207.23205.5217.3234125.73
23212006.04.24 12:13sell11611.00205.42206.93205.22
23222006.04.24 12:44sell11622.00205.57206.93205.37
23232006.04.24 13:13t/p11622.00205.37206.93205.3734.6434160.37
23242006.04.24 13:18t/p11611.00205.22206.93205.2217.3234177.69
23252006.04.24 13:18sell11631.00205.12206.63204.92
23262006.04.24 13:31sell11642.00205.27206.63205.07
23272006.04.24 13:48t/p11642.00205.07206.63205.0734.6334212.32
23282006.04.24 14:18t/p11631.00204.92206.63204.9217.3234229.64
23292006.04.24 14:18sell11651.00204.82206.33204.62
23302006.04.24 14:48sell11662.00204.97206.33204.77
23312006.04.24 15:18sell11674.00205.12206.33204.92
23322006.04.24 16:13t/p11674.00204.92206.33204.9269.2734298.91
23332006.04.24 16:17t/p11662.00204.77206.33204.7734.6434333.55
23342006.04.24 16:18t/p11651.00204.62206.33204.6217.3134350.86
23352006.04.24 16:18sell11681.00204.52206.03204.32
23362006.04.24 16:26sell11692.00204.68206.04204.48
23372006.04.24 16:30sell11704.00204.83206.04204.63
23382006.04.24 16:31sell11718.00204.99206.05204.79
23392006.04.24 16:48t/p11718.00204.79206.05204.79138.5634489.42
23402006.04.24 18:19t/p11704.00204.63206.04204.6369.2734558.69
23412006.04.24 19:48sell11724.00204.83206.04204.63
23422006.04.24 20:44sell11738.00204.99206.05204.79
23432006.04.24 21:19sell117416.00205.15206.06204.95
23442006.04.24 22:18t/p117416.00204.95206.06204.95277.1134835.80
23452006.04.24 23:49t/p11738.00204.79206.05204.79138.5634974.36
23462006.04.25 00:13t/p11724.00204.63206.04204.6358.6735033.03
23472006.04.25 00:18t/p11692.00204.48206.04204.4829.3435062.37
23482006.04.25 00:18t/p11681.00204.32206.03204.3214.6735077.04
23492006.04.25 00:18sell11751.00204.22205.73204.02
23502006.04.25 00:25sell11762.00204.37205.73204.17
23512006.04.25 01:14sell11774.00204.52205.73204.32
23522006.04.25 01:19sell11788.00204.68205.74204.48
23532006.04.25 01:43t/p11788.00204.48205.74204.48138.5535215.59
23542006.04.25 01:49t/p11774.00204.32205.73204.3269.2735284.86
23552006.04.25 02:18sell11794.00204.52205.73204.32
23562006.04.25 04:14sell11808.00204.68205.74204.48
23572006.04.25 05:14sell118116.00204.83205.74204.63
23582006.04.25 06:47t/p118116.00204.63205.74204.63277.1135561.97
23592006.04.25 06:48t/p11808.00204.48205.74204.48138.5535700.52
23602006.04.25 07:18sell11828.00204.68205.74204.48
23612006.04.25 07:35t/p11828.00204.48205.74204.48138.5535839.07
23622006.04.25 08:05t/p11794.00204.32205.73204.3269.2735908.34
23632006.04.25 08:12sell11834.00204.52205.73204.32
23642006.04.25 08:17sell11848.00204.68205.74204.48
23652006.04.25 11:00t/p11848.00204.48205.74204.48138.5536046.89
23662006.04.25 11:13sell11858.00204.68205.74204.48
23672006.04.25 11:18sell118616.00204.83205.74204.63
23682006.04.25 11:48t/p118616.00204.63205.74204.63277.1136324.00
23692006.04.25 13:12close11858.00205.31205.74204.48-436.4435887.56
23702006.04.25 13:12close11834.00205.31205.73204.32-273.6435613.92
23712006.04.25 13:12close11762.00205.31205.73204.17-162.8035451.12
23722006.04.25 13:12close11751.00205.31205.73204.02-94.3935356.73
23732006.04.25 13:12buy11871.00205.31203.80205.51
23742006.04.25 13:31t/p11871.00205.51203.80205.5117.3235374.05
23752006.04.25 13:31buy11881.00205.61204.10205.81
23762006.04.25 13:47buy11892.00205.39204.03205.59
23772006.04.25 14:30buy11904.00205.16203.95205.36
23782006.04.25 14:49t/p11904.00205.36203.95205.3669.3035443.35
23792006.04.25 18:18buy11914.00205.24204.03205.44
23802006.04.25 18:48t/p11914.00205.44204.03205.4469.3035512.65
23812006.04.25 22:20t/p11892.00205.59204.03205.5934.6535547.30
23822006.04.25 23:47buy11922.00205.45204.09205.65
23832006.04.25 23:49buy11934.00205.30204.09205.50
23842006.04.26 00:19t/p11934.00205.50204.09205.5077.5135624.81
23852006.04.26 01:50buy11944.00205.30204.09205.50
23862006.04.26 02:48t/p11944.00205.50204.09205.5069.2935694.10
23872006.04.26 03:18t/p11922.00205.65204.09205.6538.7535732.85
23882006.04.26 03:32t/p11881.00205.81204.10205.8119.3835752.22
23892006.04.26 03:32buy11951.00205.91204.40206.11
23902006.04.26 03:44buy11962.00205.76204.40205.96
23912006.04.26 03:49buy11974.00205.61204.40205.81
23922006.04.26 05:13t/p11974.00205.81204.40205.8169.2935821.51
23932006.04.26 05:49buy11984.00205.61204.40205.81
23942006.04.26 06:19buy11998.00205.45204.39205.65
23952006.04.26 06:48t/p11998.00205.65204.39205.65138.5935960.10
23962006.04.26 12:00close11984.00205.19204.40205.81-145.5235814.58
23972006.04.26 12:00close11962.00205.19204.40205.96-98.7535715.83
23982006.04.26 12:00close11951.00205.19204.40206.11-62.3735653.46
23992006.04.26 12:00sell12001.00205.19206.70204.99
24002006.04.26 14:17t/p12001.00204.99206.70204.9917.3135670.77
24012006.04.26 14:17sell12011.00204.89206.40204.69
24022006.04.26 14:38sell12022.00205.04206.40204.84
24032006.04.26 14:48sell12034.00205.32206.53205.12
24042006.04.26 15:19t/p12034.00205.12206.53205.1269.2835740.05
24052006.04.26 18:19t/p12022.00204.84206.40204.8434.6435774.69
24062006.04.26 18:50t/p12011.00204.69206.40204.6917.3235792.01
24072006.04.26 18:50sell12041.00204.59206.10204.39
24082006.04.26 19:12sell12052.00204.74206.10204.54
24092006.04.26 21:48sell12064.00204.90206.11204.70
24102006.04.27 06:18t/p12064.00204.70206.11204.7037.4835829.49
24112006.04.27 07:49t/p12052.00204.54206.10204.5418.7335848.22
24122006.04.27 10:14t/p12041.00204.39206.10204.399.3735857.59
24132006.04.27 10:14sell12071.00204.29205.80204.09
24142006.04.27 10:19t/p12071.00204.09205.80204.0917.3235874.91
24152006.04.27 10:19sell12081.00203.99205.50203.79
24162006.04.27 10:26sell12092.00204.15205.51203.95
24172006.04.27 10:36t/p12092.00203.95205.51203.9534.6435909.55
24182006.04.27 10:39sell12102.00204.15205.51203.95
24192006.04.27 10:44sell12114.00204.30205.51204.10
24202006.04.27 10:48sell12128.00204.46205.52204.26
24212006.04.27 10:49sell121316.00204.61205.52204.41
24222006.04.27 10:57t/p121316.00204.41205.52204.41277.1036186.65
24232006.04.27 11:01t/p12128.00204.26205.52204.26138.5536325.20
24242006.04.27 11:18sell12148.00204.46205.52204.26
24252006.04.27 11:42sell121516.00204.61205.52204.41
24262006.04.27 11:44sell121632.00204.77205.53204.57
24272006.04.27 12:13close121632.00205.12205.53204.57-969.8735355.33
24282006.04.27 12:13close121516.00205.12205.52204.41-706.6234648.71
24292006.04.27 12:13close12148.00205.12205.52204.26-457.2234191.49
24302006.04.27 12:13close12114.00205.12205.51204.10-284.0333907.46
24312006.04.27 12:13close12102.00205.12205.51203.95-168.0033739.46
24322006.04.27 12:13close12081.00205.12205.50203.79-97.8533641.61
24332006.04.27 12:13buy12171.00205.12203.61205.32
24342006.04.27 12:48t/p12171.00205.32203.61205.3217.3233658.93
24352006.04.27 12:48buy12181.00205.42203.91205.62
24362006.04.27 13:29buy12192.00205.27203.91205.47
24372006.04.27 14:42t/p12192.00205.47203.91205.4734.6533693.58
24382006.04.27 14:47t/p12181.00205.62203.91205.6217.3333710.91
24392006.04.27 14:47buy12201.00205.72204.21205.92
24402006.04.27 15:13buy12212.00205.56204.20205.76
24412006.04.27 15:18buy12224.00205.37204.16205.57
24422006.04.27 15:44t/p12224.00205.57204.16205.5769.3033780.21
24432006.04.27 15:49t/p12212.00205.76204.20205.7634.6533814.86
24442006.04.27 15:59buy12232.00205.44204.08205.64
24452006.04.27 16:01buy12244.00205.29204.08205.49
24462006.04.27 16:18t/p12244.00205.49204.08205.4969.3033884.16
24472006.04.27 18:48t/p12232.00205.64204.08205.6434.6533918.81
24482006.04.27 21:00buy12252.00205.56204.20205.76
24492006.04.27 21:36t/p12252.00205.76204.20205.7634.6533953.46
24502006.04.27 21:49buy12262.00205.57204.21205.77
24512006.04.27 22:19t/p12262.00205.77204.21205.7734.6533988.11
24522006.04.27 22:31buy12272.00205.57204.21205.77
24532006.04.28 00:19t/p12272.00205.77204.21205.7738.7634026.87
24542006.04.28 00:49t/p12201.00205.92204.21205.9219.3834046.25
24552006.04.28 00:49buy12281.00206.02204.51206.22
24562006.04.28 01:13buy12292.00205.86204.50206.06
24572006.04.28 01:19buy12304.00205.70204.49205.90
24582006.04.28 01:48t/p12304.00205.90204.49205.9069.2934115.54
24592006.04.28 05:48buy12314.00205.70204.49205.90
24602006.04.28 06:19buy12328.00205.55204.49205.75
24612006.04.28 06:38t/p12328.00205.75204.49205.75138.5934254.13
24622006.04.28 06:43t/p12314.00205.90204.49205.9069.2934323.42
24632006.04.28 06:48t/p12292.00206.06204.50206.0634.6534358.07
24642006.04.28 06:59buy12332.00205.83204.47206.03
24652006.04.28 07:43t/p12332.00206.03204.47206.0334.6534392.72
24662006.04.28 08:36t/p12281.00206.22204.51206.2217.3334410.05
24672006.04.28 08:36buy12341.00206.32204.81206.52
24682006.04.28 08:38buy12352.00206.17204.81206.37
24692006.04.28 08:43buy12364.00206.02204.81206.22
24702006.04.28 08:48buy12378.00205.86204.80206.06
24712006.04.28 09:18t/p12378.00206.06204.80206.06138.5834548.63
24722006.04.28 09:38t/p12364.00206.22204.81206.2269.2934617.92
24732006.04.28 09:43t/p12352.00206.37204.81206.3734.6534652.57
24742006.04.28 09:49t/p12341.00206.52204.81206.5217.3234669.89
24752006.04.28 09:49buy12381.00206.62205.11206.82
24762006.04.28 09:56buy12392.00206.47205.11206.67
24772006.04.28 10:48buy12404.00206.32205.11206.52
24782006.04.28 11:44t/p12404.00206.52205.11206.5269.2934739.18
24792006.04.28 12:18buy12414.00206.32205.11206.52
24802006.04.28 12:30t/p12414.00206.52205.11206.5269.2934808.47
24812006.04.28 12:48buy12424.00206.32205.11206.52
24822006.04.28 13:00t/p12424.00206.52205.11206.5269.2934877.76
24832006.04.28 13:05t/p12392.00206.67205.11206.6734.6534912.41
24842006.04.28 13:18buy12432.00206.47205.11206.67
24852006.04.28 13:36buy12444.00206.32205.11206.52
24862006.04.28 13:48t/p12444.00206.52205.11206.5269.2934981.70
24872006.04.28 14:19buy12454.00206.32205.11206.52
24882006.04.28 14:38t/p12454.00206.52205.11206.5269.2935050.99
24892006.04.28 14:39t/p12432.00206.67205.11206.6734.6535085.64
24902006.04.28 14:40t/p12381.00206.82205.11206.8217.3235102.96
24912006.04.28 14:40buy12461.00206.92205.41207.12
24922006.04.28 14:44t/p12461.00207.12205.41207.1217.3235120.28
24932006.04.28 14:44buy12471.00207.22205.71207.42
24942006.04.28 14:49t/p12471.00207.42205.71207.4217.3235137.60
24952006.04.28 14:49buy12481.00207.52206.01207.72
24962006.04.28 14:55buy12492.00207.36206.00207.56
24972006.04.28 14:56buy12504.00207.20205.99207.40
24982006.04.28 14:59t/p12504.00207.40205.99207.4069.3035206.90
24992006.04.28 15:05t/p12492.00207.56206.00207.5634.6535241.55
25002006.04.28 15:12buy12512.00207.36206.00207.56
25012006.04.28 15:17buy12524.00207.20205.99207.40
25022006.04.28 16:18buy12538.00207.05205.99207.25
25032006.04.28 17:19t/p12538.00207.25205.99207.25138.5835380.13
25042006.04.28 18:49buy12548.00207.05205.99207.25
25052006.04.28 19:18t/p12548.00207.25205.99207.25138.5835518.71
25062006.04.28 19:43t/p12524.00207.40205.99207.4069.3035588.01
25072006.04.28 19:49t/p12512.00207.56206.00207.5634.6535622.66
25082006.04.28 20:19t/p12481.00207.72206.01207.7217.3235639.98
25092006.04.28 20:19buy12551.00207.82206.31208.02
25102006.04.30 20:00buy12562.00207.40206.04207.60
25112006.04.30 23:36t/p12562.00207.60206.04207.6034.6535674.63
25122006.04.30 23:38buy12572.00207.67206.31207.87
25132006.04.30 23:48buy12584.00207.52206.31207.72
25142006.05.01 00:18t/p12584.00207.72206.31207.7277.5235752.15
25152006.05.01 02:13close12572.00206.81206.31207.87-144.8835607.27
25162006.05.01 02:13close12551.00206.81206.31208.02-85.4335521.84
25172006.05.01 02:13sell12591.00206.81208.32206.61
25182006.05.01 02:18t/p12591.00206.61208.32206.6117.3235539.16
25192006.05.01 02:18sell12601.00206.51208.02206.31
25202006.05.01 02:32t/p12601.00206.31208.02206.3117.3235556.48
25212006.05.01 02:32sell12611.00206.21207.72206.01
25222006.05.01 02:43sell12622.00206.37207.73206.17
25232006.05.01 02:49sell12634.00206.52207.73206.32
25242006.05.01 03:30sell12648.00206.74207.80206.54
25252006.05.01 04:18sell126516.00206.90207.81206.70
25262006.05.01 04:48t/p126516.00206.70207.81206.70277.1135833.59
25272006.05.01 06:19t/p12648.00206.54207.80206.54138.5635972.15
25282006.05.01 06:35sell12668.00206.68207.74206.48
25292006.05.01 09:31sell126716.00206.83207.74206.63
25302006.05.01 11:18t/p126716.00206.63207.74206.63277.1036249.25
25312006.05.01 12:14sell126816.00206.83207.74206.63
25322006.05.01 12:42t/p126816.00206.63207.74206.63277.1036526.35
25332006.05.01 12:47t/p12668.00206.48207.74206.48138.5536664.90
25342006.05.01 13:12sell12698.00206.68207.74206.48
25352006.05.01 13:17sell127016.00206.83207.74206.63
25362006.05.01 13:42sell127132.00206.99207.75206.79
25372006.05.01 15:18t/p127132.00206.79207.75206.79554.2137219.11
25382006.05.01 19:18close127016.00207.30207.74206.63-651.2036567.91
25392006.05.01 19:18close12698.00207.30207.74206.48-429.5136138.40
25402006.05.01 19:18close12634.00207.30207.73206.32-270.1835868.22
25412006.05.01 19:18close12622.00207.30207.73206.17-161.0735707.15
25422006.05.01 19:18close12611.00207.30207.72206.01-94.3935612.76
25432006.05.01 19:18buy12721.00207.30205.79207.50
25442006.05.01 19:29buy12732.00207.12205.76207.32
25452006.05.01 22:13t/p12732.00207.32205.76207.3234.6435647.40
25462006.05.01 23:19t/p12721.00207.50205.79207.5017.3235664.72
25472006.05.01 23:19buy12741.00207.60206.09207.80
25482006.05.01 23:29buy12752.00207.44206.08207.64
25492006.05.02 00:06buy12764.00207.29206.08207.49
25502006.05.02 00:18t/p12764.00207.49206.08207.4969.2935734.01
25512006.05.02 00:48buy12774.00207.29206.08207.49
25522006.05.02 04:19t/p12774.00207.49206.08207.4969.2935803.30
25532006.05.02 06:48t/p12752.00207.64206.08207.6438.7635842.06
25542006.05.02 07:13t/p12741.00207.80206.09207.8019.3835861.43
25552006.05.02 07:13buy12781.00207.90206.39208.10
25562006.05.02 07:31t/p12781.00208.10206.39208.1017.3235878.75
25572006.05.02 07:31buy12791.00208.20206.69208.40
25582006.05.02 07:47buy12802.00208.05206.69208.25
25592006.05.02 08:13buy12814.00207.89206.68208.09
25602006.05.02 08:18buy12828.00207.74206.68207.94
25612006.05.02 08:38t/p12828.00207.94206.68207.94138.5936017.34
25622006.05.02 08:43t/p12814.00208.09206.68208.0969.2936086.63
25632006.05.02 08:44t/p12802.00208.25206.69208.2534.6436121.27
25642006.05.02 08:49t/p12791.00208.40206.69208.4017.3236138.59
25652006.05.02 08:49buy12831.00208.50206.99208.70
25662006.05.02 08:56buy12842.00208.35206.99208.55
25672006.05.02 09:13buy12854.00208.20206.99208.40
25682006.05.02 09:19buy12868.00208.05206.99208.25
25692006.05.02 09:43t/p12868.00208.25206.99208.25138.5836277.17
25702006.05.02 09:48t/p12854.00208.40206.99208.4069.3036346.47
25712006.05.02 10:13t/p12842.00208.55206.99208.5534.6436381.11
25722006.05.02 10:18t/p12831.00208.70206.99208.7017.3236398.43
25732006.05.02 10:18buy12871.00208.80207.29209.00
25742006.05.02 10:29buy12882.00208.61207.25208.81
25752006.05.02 10:44buy12894.00208.45207.24208.65
25762006.05.02 10:49buy12908.00208.30207.24208.50
25772006.05.02 11:13t/p12908.00208.50207.24208.50138.5936537.02
25782006.05.02 11:18t/p12894.00208.65207.24208.6569.3036606.32
25792006.05.02 12:13buy12914.00208.45207.24208.65
25802006.05.02 12:17buy12928.00208.30207.24208.50
25812006.05.02 12:18buy129316.00208.14207.23208.34
25822006.05.02 12:44t/p129316.00208.34207.23208.34277.1836883.50
25832006.05.02 13:12t/p12928.00208.50207.24208.50138.5937022.09
25842006.05.02 13:18t/p12914.00208.65207.24208.6569.3037091.39
25852006.05.02 13:49buy12944.00208.45207.24208.65
25862006.05.02 14:19t/p12944.00208.65207.24208.6569.3037160.69
25872006.05.02 14:43buy12954.00208.45207.24208.65
25882006.05.02 14:48buy12968.00208.30207.24208.50
25892006.05.02 14:49buy129716.00208.14207.23208.34
25902006.05.02 15:01t/p129716.00208.34207.23208.34277.1837437.87
25912006.05.02 15:49t/p12968.00208.50207.24208.50138.5937576.46
25922006.05.02 16:14t/p12954.00208.65207.24208.6569.3037645.76
25932006.05.02 16:48t/p12882.00208.81207.25208.8134.6537680.41
25942006.05.02 17:43buy12982.00208.64207.28208.84
25952006.05.02 17:48buy12994.00208.49207.28208.69
25962006.05.02 17:49buy13008.00208.33207.27208.53
25972006.05.02 18:35buy130116.00208.17207.26208.37
25982006.05.02 19:13t/p130116.00208.37207.26208.37277.1737957.58
25992006.05.02 19:44t/p13008.00208.53207.27208.53138.5938096.17
26002006.05.02 21:44t/p12994.00208.69207.28208.6969.2938165.46
26012006.05.02 23:13buy13024.00208.49207.28208.69
26022006.05.02 23:19buy13038.00208.33207.27208.53
26032006.05.02 23:44buy130416.00208.17207.26208.37
26042006.05.02 23:48buy130532.00208.02207.26208.22
26052006.05.03 00:13t/p130532.00208.22207.26208.22620.1138785.57
26062006.05.03 00:19t/p130416.00208.37207.26208.37310.0539095.62
26072006.05.03 02:14t/p13038.00208.53207.27208.53155.0339250.65
26082006.05.03 02:43t/p13024.00208.69207.28208.6977.5139328.16
26092006.05.03 02:49t/p12982.00208.84207.28208.8438.7539366.91
26102006.05.03 03:19buy13062.00208.64207.28208.84
26112006.05.03 06:18buy13074.00208.49207.28208.69
26122006.05.03 06:47t/p13074.00208.69207.28208.6969.2939436.20
26132006.05.03 10:01t/p13062.00208.84207.28208.8434.6439470.84
26142006.05.03 12:18buy13082.00208.64207.28208.84
26152006.05.03 12:31t/p13082.00208.84207.28208.8434.6439505.48
26162006.05.03 14:48t/p12871.00209.00207.29209.0019.3839524.86
26172006.05.03 14:48buy13091.00209.10207.59209.30
26182006.05.03 15:18buy13102.00208.95207.59209.15
26192006.05.03 15:43t/p13102.00209.15207.59209.1534.6539559.51
26202006.05.03 15:49t/p13091.00209.30207.59209.3017.3239576.83
26212006.05.03 15:49buy13111.00209.40207.89209.60
26222006.05.03 16:00buy13122.00209.25207.89209.45
26232006.05.03 16:19t/p13122.00209.45207.89209.4534.6539611.48
26242006.05.03 16:48buy13132.00209.25207.89209.45
26252006.05.03 17:14t/p13132.00209.45207.89209.4534.6539646.13
26262006.05.03 17:19t/p13111.00209.60207.89209.6017.3339663.46
26272006.05.03 17:19buy13141.00209.70208.19209.90
26282006.05.03 17:26buy13152.00209.55208.19209.75
26292006.05.03 18:44buy13164.00209.39208.18209.59
26302006.05.03 19:01buy13178.00209.24208.18209.44
26312006.05.03 19:19t/p13178.00209.44208.18209.44138.5839802.04
26322006.05.03 20:50buy13188.00209.24208.18209.44
26332006.05.03 21:48t/p13188.00209.44208.18209.44138.5839940.62
26342006.05.04 01:18buy13198.00209.24208.18209.44
26352006.05.04 03:02t/p13198.00209.44208.18209.44138.5840079.20
26362006.05.04 04:14t/p13164.00209.59208.18209.5993.9640173.16
26372006.05.04 04:19t/p13152.00209.75208.19209.7546.9840220.14
26382006.05.04 04:48buy13202.00209.55208.19209.75
26392006.05.04 06:13t/p13202.00209.75208.19209.7534.6540254.79
26402006.05.04 06:18t/p13141.00209.90208.19209.9023.4840278.27
26412006.05.04 06:18buy13211.00210.00208.49210.20
26422006.05.04 06:29buy13222.00209.62208.26209.82
26432006.05.04 06:43buy13234.00209.47208.26209.67
26442006.05.04 06:48buy13248.00209.32208.26209.52
26452006.05.04 07:01t/p13248.00209.52208.26209.52138.5940416.86
26462006.05.04 08:43t/p13234.00209.67208.26209.6769.2940486.15
26472006.05.04 08:48t/p13222.00209.82208.26209.8234.6440520.79
26482006.05.04 08:55buy13252.00209.84208.48210.04
26492006.05.04 08:59buy13264.00209.60208.39209.80
26502006.05.04 10:13t/p13264.00209.80208.39209.8069.3040590.09
26512006.05.04 10:48t/p13252.00210.04208.48210.0434.6440624.73
26522006.05.04 11:14buy13272.00209.85208.49210.05
26532006.05.04 11:19buy13284.00209.70208.49209.90
26542006.05.04 11:43t/p13284.00209.90208.49209.9069.2940694.02
26552006.05.04 11:48t/p13272.00210.05208.49210.0534.6540728.67
26562006.05.04 12:01buy13292.00209.85208.49210.05
26572006.05.04 12:18t/p13292.00210.05208.49210.0534.6540763.32
26582006.05.04 12:47buy13302.00209.85208.49210.05
26592006.05.04 12:47buy13314.00209.70208.49209.90
26602006.05.04 13:17t/p13314.00209.90208.49209.9069.2940832.61
26612006.05.04 13:48buy13324.00209.70208.49209.90
26622006.05.04 14:12t/p13324.00209.90208.49209.9069.2940901.90
26632006.05.04 14:17t/p13302.00210.05208.49210.0534.6540936.55
26642006.05.04 14:31buy13332.00209.85208.49210.05
26652006.05.04 15:18buy13344.00209.70208.49209.90
26662006.05.04 15:31buy13358.00209.55208.49209.75
26672006.05.04 15:48t/p13358.00209.75208.49209.75138.5841075.13
26682006.05.04 16:18t/p13344.00209.90208.49209.9069.2941144.42
26692006.05.04 17:43t/p13332.00210.05208.49210.0534.6541179.07
26702006.05.04 17:48t/p13211.00210.20208.49210.2017.3341196.40
26712006.05.04 17:48buy13361.00210.30208.79210.50
26722006.05.04 18:00buy13372.00210.14208.78210.34
26732006.05.04 18:13t/p13372.00210.34208.78210.3434.6441231.04
26742006.05.04 18:14t/p13361.00210.50208.79210.5017.3241248.36
26752006.05.04 18:14buy13381.00210.60209.09210.80
26762006.05.04 18:44buy13392.00210.45209.09210.65
26772006.05.04 18:49buy13404.00210.30209.09210.50
26782006.05.04 19:06t/p13404.00210.50209.09210.5069.3041317.66
26792006.05.04 19:49t/p13392.00210.65209.09210.6534.6541352.31
26802006.05.04 21:15buy13412.00210.45209.09210.65
26812006.05.04 21:48buy13424.00210.30209.09210.50
26822006.05.04 22:06t/p13424.00210.50209.09210.5069.3041421.61
26832006.05.04 22:18buy13434.00210.30209.09210.50
26842006.05.04 22:36buy13448.00210.14209.08210.34
26852006.05.04 22:48t/p13448.00210.34209.08210.34138.5941560.20
26862006.05.05 01:49t/p13434.00210.50209.09210.5077.5241637.72
26872006.05.05 03:19t/p13412.00210.65209.09210.6538.7641676.48
26882006.05.05 06:19buy13452.00210.45209.09210.65
26892006.05.05 07:06t/p13452.00210.65209.09210.6534.6541711.13
26902006.05.05 07:19buy13462.00210.39209.03210.59
26912006.05.05 08:43t/p13462.00210.59209.03210.5934.6441745.77
26922006.05.05 10:07t/p13381.00210.80209.09210.8019.3841765.16
26932006.05.05 10:07buy13471.00210.90209.39211.10
26942006.05.05 10:29buy13482.00210.60209.24210.80
26952006.05.05 10:49t/p13482.00210.80209.24210.8034.6441799.80
26962006.05.05 11:48buy13492.00210.75209.39210.95
26972006.05.05 12:18t/p13492.00210.95209.39210.9534.6541834.45
26982006.05.05 12:59buy13502.00210.70209.34210.90
26992006.05.05 13:17close13502.00209.86209.34210.90-145.5241688.93
27002006.05.05 13:17close13471.00209.86209.39211.10-90.0841598.85
27012006.05.05 13:17sell13511.00209.86211.37209.66
27022006.05.05 13:17t/p13511.00209.66211.37209.6617.3241616.17
27032006.05.05 13:25sell13521.00209.59211.10209.39
27042006.05.05 13:29sell13532.00209.79211.15209.59
27052006.05.05 13:47t/p13532.00209.59211.15209.5934.6341650.80
27062006.05.05 14:18t/p13521.00209.39211.10209.3917.3241668.12
27072006.05.05 14:18sell13541.00209.29210.80209.09
27082006.05.05 14:42t/p13541.00209.09210.80209.0917.3141685.43
27092006.05.05 14:42sell13551.00208.99210.50208.79
27102006.05.05 14:47t/p13551.00208.79210.50208.7917.3241702.75
27112006.05.05 14:47sell13561.00208.69210.20208.49
27122006.05.05 14:55sell13572.00208.84210.20208.64
27132006.05.05 15:01sell13584.00208.99210.20208.79
27142006.05.05 15:18t/p13584.00208.79210.20208.7969.2741772.02
27152006.05.05 15:48sell13594.00208.99210.20208.79
27162006.05.05 16:13sell13608.00209.15210.21208.95
27172006.05.05 16:18sell136116.00209.30210.21209.10
27182006.05.05 17:13t/p136116.00209.10210.21209.10277.1142049.13
27192006.05.05 17:18t/p13608.00208.95210.21208.95138.5542187.68
27202006.05.05 19:14sell13628.00209.15210.21208.95
27212006.05.07 20:00t/p13594.00208.79210.20208.7969.2742256.95
27222006.05.07 20:00t/p13628.00208.95210.21208.95138.5542395.50
27232006.05.07 20:13t/p13572.00208.64210.20208.6434.6342430.13
27242006.05.07 20:20t/p13561.00208.49210.20208.4917.3242447.45
27252006.05.07 20:20sell13631.00208.39209.90208.19
27262006.05.07 22:09sell13642.00208.54209.90208.34
27272006.05.07 22:18sell13654.00208.69209.90208.49
27282006.05.07 23:49sell13668.00208.84209.90208.64
27292006.05.08 00:38t/p13668.00208.64209.90208.64117.3542564.80
27302006.05.08 00:43t/p13654.00208.49209.90208.4958.6842623.48
27312006.05.08 00:47t/p13642.00208.34209.90208.3429.3442652.82
27322006.05.08 00:48t/p13631.00208.19209.90208.1914.6742667.49
27332006.05.08 00:48sell13671.00208.09209.60207.89
27342006.05.08 00:56sell13682.00208.24209.60208.04
27352006.05.08 01:08t/p13682.00208.04209.60208.0434.6442702.13
27362006.05.08 01:18t/p13671.00207.89209.60207.8917.3242719.45
27372006.05.08 01:18sell13691.00207.79209.30207.59
27382006.05.08 01:29sell13702.00207.97209.33207.77
27392006.05.08 01:48sell13714.00208.12209.33207.92
27402006.05.08 02:18t/p13714.00207.92209.33207.9269.2742788.72
27412006.05.08 02:48t/p13702.00207.77209.33207.7734.6442823.36
27422006.05.08 03:49sell13722.00207.94209.30207.74
27432006.05.08 04:19t/p13722.00207.74209.30207.7434.6442858.00
27442006.05.08 05:19sell13732.00207.94209.30207.74
27452006.05.08 06:01t/p13732.00207.74209.30207.7434.6442892.64
27462006.05.08 06:43sell13742.00207.94209.30207.74
27472006.05.08 07:09t/p13742.00207.74209.30207.7434.6442927.28
27482006.05.08 07:14t/p13691.00207.59209.30207.5917.3242944.60
27492006.05.08 07:14sell13751.00207.49209.00207.29
27502006.05.08 07:48t/p13751.00207.29209.00207.2917.3242961.92
27512006.05.08 07:48sell13761.00207.19208.70206.99
27522006.05.08 08:06t/p13761.00206.99208.70206.9917.3142979.23
27532006.05.08 08:06sell13771.00206.89208.40206.69
27542006.05.08 08:08sell13782.00207.04208.40206.84
27552006.05.08 08:09sell13794.00207.19208.40206.99
27562006.05.08 08:14sell13808.00207.34208.40207.14
27572006.05.08 08:18sell138116.00207.49208.40207.29
27582006.05.08 08:48sell138232.00207.65208.41207.45
27592006.05.08 09:18t/p138232.00207.45208.41207.45554.2143533.44
27602006.05.08 10:17t/p138116.00207.29208.40207.29277.1143810.55
27612006.05.08 10:44t/p13808.00207.14208.40207.14138.5543949.10
27622006.05.08 10:49t/p13794.00206.99208.40206.9969.2844018.38
27632006.05.08 11:13sell13834.00207.19208.40206.99
27642006.05.08 11:18sell13848.00207.34208.40207.14
27652006.05.08 11:30t/p13848.00207.14208.40207.14138.5544156.93
27662006.05.08 12:13sell13858.00207.34208.40207.14
27672006.05.08 12:18sell138616.00207.49208.40207.29
27682006.05.08 12:48t/p138616.00207.29208.40207.29277.1144434.04
27692006.05.08 13:19sell138716.00207.49208.40207.29
27702006.05.08 13:49t/p138716.00207.29208.40207.29277.1144711.15
27712006.05.08 14:18t/p13858.00207.14208.40207.14138.5544849.70
27722006.05.08 15:13sell13888.00207.34208.40207.14
27732006.05.08 20:00close13888.00207.58208.40207.14-166.2744683.43
27742006.05.08 20:00close13834.00207.58208.40206.99-135.0944548.34
27752006.05.08 20:00close13782.00207.58208.40206.84-93.5244454.82
27762006.05.08 20:00close13771.00207.58208.40206.69-59.7544395.07
27772006.05.08 20:00buy13891.00207.58206.07207.78
27782006.05.09 00:29close13891.00206.86206.07207.78-60.3144334.75
27792006.05.09 00:29sell13901.00206.86208.37206.66
27802006.05.09 09:29sell13912.00207.11208.47206.91
27812006.05.09 16:18close13912.00207.66208.47206.91-95.2644239.49
27822006.05.09 16:18close13901.00207.66208.37206.66-69.2744170.22
27832006.05.09 16:18buy13921.00207.66206.15207.86
27842006.05.10 04:00close13921.00207.07206.15207.86-49.0644121.17
27852006.05.10 04:00sell13931.00207.07208.58206.87
27862006.05.10 08:18t/p13931.00206.87208.58206.8717.3244138.49
27872006.05.10 08:18sell13941.00206.77208.28206.57
27882006.05.10 08:48t/p13941.00206.57208.28206.5717.3144155.80
27892006.05.10 08:48sell13951.00206.47207.98206.27
27902006.05.10 12:13t/p13951.00206.27207.98206.2717.3244173.12
27912006.05.10 12:13sell13961.00206.17207.68205.97
27922006.05.10 15:18sell13972.00206.32207.68206.12
27932006.05.10 15:48t/p13972.00206.12207.68206.1234.6344207.75
27942006.05.10 16:49t/p13961.00205.97207.68205.9717.3244225.07
27952006.05.10 16:49sell13981.00205.87207.38205.67
27962006.05.10 17:01sell13992.00206.02207.38205.82
27972006.05.10 17:19t/p13992.00205.82207.38205.8234.6444259.71
27982006.05.10 18:05t/p13981.00205.67207.38205.6717.3244277.03
27992006.05.10 18:05sell14001.00205.57207.08205.37
28002006.05.10 18:07sell14012.00205.72207.08205.52
28012006.05.10 18:12sell14024.00205.87207.08205.67
28022006.05.10 18:12sell14038.00206.02207.08205.82
28032006.05.10 18:17sell140416.00206.18207.09205.98
28042006.05.10 18:29t/p140416.00205.98207.09205.98277.1044554.13
28052006.05.10 18:30sell140516.00206.18207.09205.98
28062006.05.10 18:42t/p140516.00205.98207.09205.98277.1044831.23
28072006.05.10 18:47t/p14038.00205.82207.08205.82138.5544969.78
28082006.05.10 19:48t/p14024.00205.67207.08205.6769.2845039.06
28092006.05.10 20:09sell14064.00205.87207.08205.67
28102006.05.10 20:13sell14078.00206.02207.08205.82
28112006.05.10 20:18sell140816.00206.18207.09205.98
28122006.05.10 20:29t/p140816.00205.98207.09205.98277.1045316.16
28132006.05.10 20:31t/p14078.00205.82207.08205.82138.5545454.71
28142006.05.10 20:48sell14098.00206.02207.08205.82
28152006.05.10 21:43sell141016.00206.18207.09205.98
28162006.05.10 21:49sell141132.00206.33207.09206.13
28172006.05.11 00:00close141132.00206.51207.09206.13-753.1944701.52
28182006.05.11 00:00close141016.00206.51207.09205.98-584.4244117.10
28192006.05.11 00:00close14098.00206.51207.08205.82-403.0543714.05
28202006.05.11 00:00close14064.00206.51207.08205.67-253.4843460.57
28212006.05.11 00:00close14012.00206.51207.08205.52-152.7243307.85
28222006.05.11 00:00close14001.00206.51207.08205.37-89.3543218.50
28232006.05.11 00:00buy14121.00206.51205.00206.71
28242006.05.11 02:00buy14132.00206.36205.00206.56
28252006.05.11 05:48t/p14132.00206.56205.00206.5634.6543253.15
28262006.05.11 07:19t/p14121.00206.71205.00206.7117.3243270.47
28272006.05.11 07:19buy14141.00206.81205.30207.01
28282006.05.11 08:18buy14152.00206.66205.30206.86
28292006.05.11 08:38t/p14152.00206.86205.30206.8634.6543305.12
28302006.05.11 08:44t/p14141.00207.01205.30207.0117.3343322.45
28312006.05.11 08:44buy14161.00207.11205.60207.31
28322006.05.11 09:18t/p14161.00207.31205.60207.3117.3243339.77
28332006.05.11 09:18buy14171.00207.41205.90207.61
28342006.05.11 09:48t/p14171.00207.61205.90207.6117.3343357.10
28352006.05.11 09:48buy14181.00207.71206.20207.91
28362006.05.11 10:00buy14192.00207.52206.16207.72
28372006.05.11 10:17t/p14192.00207.72206.16207.7234.6543391.75
28382006.05.11 10:30t/p14181.00207.91206.20207.9117.3243409.07
28392006.05.11 10:30buy14201.00208.01206.50208.21
28402006.05.11 10:39buy14212.00207.86206.50208.06
28412006.05.11 10:43buy14224.00207.70206.49207.90
28422006.05.11 10:48buy14238.00207.55206.49207.75
28432006.05.11 10:48buy142416.00207.39206.48207.59
28442006.05.11 12:01buy142532.00207.24206.48207.44
28452006.05.11 12:47t/p142532.00207.44206.48207.44554.3543963.42
28462006.05.11 13:13t/p142416.00207.59206.48207.59277.1844240.60
28472006.05.11 13:18t/p14238.00207.75206.49207.75138.5844379.18
28482006.05.11 13:44t/p14224.00207.90206.49207.9069.2944448.47
28492006.05.11 14:07t/p14212.00208.06206.50208.0634.6544483.12
28502006.05.11 14:19buy14262.00207.86206.50208.06
28512006.05.11 14:47t/p14262.00208.06206.50208.0634.6544517.77
28522006.05.11 15:18buy14272.00207.86206.50208.06
28532006.05.11 15:19buy14284.00207.70206.49207.90
28542006.05.11 15:47t/p14284.00207.90206.49207.9069.2944587.06
28552006.05.11 16:14buy14294.00207.70206.49207.90
28562006.05.11 16:19buy14308.00207.55206.49207.75
28572006.05.11 16:43t/p14308.00207.75206.49207.75138.5844725.64
28582006.05.11 16:48t/p14294.00207.90206.49207.9069.2944794.93
28592006.05.11 17:43t/p14272.00208.06206.50208.0634.6544829.58
28602006.05.11 18:09t/p14201.00208.21206.50208.2117.3344846.91
28612006.05.11 18:09buy14311.00208.31206.80208.51
28622006.05.11 18:48buy14322.00208.16206.80208.36
28632006.05.11 19:18t/p14322.00208.36206.80208.3634.6544881.56
28642006.05.11 20:49t/p14311.00208.51206.80208.5117.3244898.88
28652006.05.11 20:49buy14331.00208.61207.10208.81
28662006.05.11 21:13buy14342.00208.45207.09208.65
28672006.05.11 21:19buy14354.00208.30207.09208.50
28682006.05.11 21:49t/p14354.00208.50207.09208.5069.2944968.17
28692006.05.11 22:44buy14364.00208.30207.09208.50
28702006.05.11 23:18buy14378.00208.14207.08208.34
28712006.05.11 23:44buy143816.00207.99207.08208.19
28722006.05.11 23:49buy143932.00207.83207.07208.03
28732006.05.12 00:48t/p143932.00208.03207.07208.03620.1145588.28
28742006.05.12 01:14buy144032.00207.83207.07208.03
28752006.05.12 07:00close144032.00207.51207.07208.03-886.9744701.31
28762006.05.12 07:00close143816.00207.51207.08208.19-632.3444068.97
28772006.05.12 07:00close14378.00207.51207.08208.34-420.1143648.86
28782006.05.12 07:00close14364.00207.51207.09208.50-265.4943383.37
28792006.05.12 07:00close14342.00207.51207.09208.65-158.7343224.64
28802006.05.12 07:00close14331.00207.51207.10208.81-93.2243131.41
28812006.05.12 07:00sell14411.00207.51209.02207.31
28822006.05.12 07:06t/p14411.00207.31209.02207.3117.3243148.73
28832006.05.12 07:06sell14421.00207.21208.72207.01
28842006.05.12 07:29sell14432.00207.63208.99207.43
28852006.05.12 07:47t/p14432.00207.43208.99207.4334.6343183.36
28862006.05.12 07:59sell14442.00207.53208.89207.33
28872006.05.12 09:19t/p14442.00207.33208.89207.3334.6343217.99
28882006.05.12 09:29sell14452.00207.40208.76207.20
28892006.05.12 12:06close14452.00208.15208.76207.20-129.8943088.10
28902006.05.12 12:06close14421.00208.15208.72207.01-81.4043006.70
28912006.05.12 12:06buy14461.00208.15206.64208.35
28922006.05.12 13:17t/p14461.00208.35206.64208.3517.3243024.02
28932006.05.12 13:17buy14471.00208.45206.94208.65
28942006.05.12 14:12t/p14471.00208.65206.94208.6517.3243041.34
28952006.05.12 14:12buy14481.00208.75207.24208.95
28962006.05.12 14:35buy14492.00208.60207.24208.80
28972006.05.12 14:42t/p14492.00208.80207.24208.8034.6443075.98
28982006.05.12 14:47t/p14481.00208.95207.24208.9517.3243093.30
28992006.05.12 14:47buy14501.00209.05207.54209.25
29002006.05.12 15:00buy14512.00208.88207.52209.08
29012006.05.12 15:14buy14524.00208.73207.52208.93
29022006.05.12 15:18buy14538.00208.58207.52208.78
29032006.05.12 15:29t/p14538.00208.78207.52208.78138.5943231.89
29042006.05.12 15:48t/p14524.00208.93207.52208.9369.3043301.19
29052006.05.12 16:18buy14544.00208.73207.52208.93
29062006.05.12 17:18buy14558.00208.58207.52208.78
29072006.05.12 17:49buy145616.00208.42207.51208.62
29082006.05.12 18:18t/p145616.00208.62207.51208.62277.1743578.36
29092006.05.12 19:49buy145716.00208.42207.51208.62
29102006.05.12 20:01t/p145716.00208.62207.51208.62277.1743855.53
29112006.05.12 20:50buy145816.00208.39207.48208.59
29122006.05.14 20:00close145816.00207.95207.48208.59-609.7943245.74
29132006.05.14 20:00close14558.00207.95207.52208.78-436.5542809.19
29142006.05.14 20:00close14544.00207.95207.52208.93-270.2442538.95
29152006.05.14 20:00close14512.00207.95207.52209.08-161.1142377.84
29162006.05.14 20:00close14501.00207.95207.54209.25-95.2842282.56
29172006.05.14 20:00sell14591.00207.95209.46207.75
29182006.05.14 20:13sell14602.00208.10209.46207.90
29192006.05.14 23:17sell14614.00208.25209.46208.05
29202006.05.15 00:35t/p14614.00208.05209.46208.0558.6742341.23
29212006.05.15 00:50sell14624.00208.28209.49208.08
29222006.05.15 01:12t/p14624.00208.08209.49208.0869.2742410.50
29232006.05.15 01:17t/p14602.00207.90209.46207.9029.3442439.84
29242006.05.15 01:47sell14632.00208.10209.46207.90
29252006.05.15 02:17t/p14632.00207.90209.46207.9034.6442474.48
29262006.05.15 04:47t/p14591.00207.75209.46207.7514.6742489.15
29272006.05.15 04:47sell14641.00207.65209.16207.45
29282006.05.15 05:13sell14652.00207.80209.16207.60
29292006.05.15 06:17sell14664.00207.96209.17207.76
29302006.05.15 06:47t/p14664.00207.76209.17207.7669.2742558.42
29312006.05.15 07:00t/p14652.00207.60209.16207.6034.6442593.06
29322006.05.15 08:09sell14672.00207.80209.16207.60
29332006.05.15 08:14sell14684.00207.96209.17207.76
29342006.05.15 08:19sell14698.00208.11209.17207.91
29352006.05.15 08:31t/p14698.00207.91209.17207.91138.5542731.61
29362006.05.15 08:32t/p14684.00207.76209.17207.7669.2742800.88
29372006.05.15 08:44sell14704.00207.96209.17207.76
29382006.05.15 08:49sell14718.00208.11209.17207.91
29392006.05.15 09:12t/p14718.00207.91209.17207.91138.5542939.43
29402006.05.15 09:17t/p14704.00207.76209.17207.7669.2743008.70
29412006.05.15 09:17t/p14672.00207.60209.16207.6034.6443043.34
29422006.05.15 09:39t/p14641.00207.45209.16207.4517.3243060.66
29432006.05.15 09:39sell14721.00207.35208.86207.15
29442006.05.15 09:48t/p14721.00207.15208.86207.1517.3243077.98
29452006.05.15 09:48sell14731.00207.05208.56206.85
29462006.05.15 10:08sell14742.00207.21208.57207.01
29472006.05.15 10:14sell14754.00207.36208.57207.16
29482006.05.15 10:47sell14768.00207.52208.58207.32
29492006.05.15 11:18sell147716.00207.68208.59207.48
29502006.05.15 11:31t/p147716.00207.48208.59207.48277.1043355.08
29512006.05.15 12:48t/p14768.00207.32208.58207.32138.5543493.63
29522006.05.15 13:07sell14788.00207.52208.58207.32
29532006.05.15 13:12sell147916.00207.68208.59207.48
29542006.05.15 13:17sell148032.00207.83208.59207.63
29552006.05.15 13:47t/p148032.00207.63208.59207.63554.2044047.83
29562006.05.15 14:36sell148132.00207.83208.59207.63
29572006.05.15 14:48t/p148132.00207.63208.59207.63554.2044602.03
29582006.05.15 15:13t/p147916.00207.48208.59207.48277.1044879.13
29592006.05.15 15:18t/p14788.00207.32208.58207.32138.5545017.68
29602006.05.15 15:38sell14828.00207.52208.58207.32
29612006.05.15 15:48sell148316.00207.68208.59207.48
29622006.05.15 16:19t/p148316.00207.48208.59207.48277.1045294.78
29632006.05.15 17:30t/p14828.00207.32208.58207.32138.5545433.33
29642006.05.15 17:31t/p14754.00207.16208.57207.1669.2745502.60
29652006.05.15 17:43sell14844.00207.36208.57207.16
29662006.05.15 18:19t/p14844.00207.16208.57207.1669.2745571.87
29672006.05.15 20:09sell14854.00207.36208.57207.16
29682006.05.16 00:00close14854.00208.10208.57207.16-266.9345304.94
29692006.05.16 00:00close14742.00208.10208.57207.01-159.4445145.50
29702006.05.16 00:00close14731.00208.10208.56206.85-93.5845051.92
29712006.05.16 00:00buy14861.00208.10206.59208.30
29722006.05.16 00:09buy14872.00207.95206.59208.15
29732006.05.16 00:14buy14884.00207.80206.59208.00
29742006.05.16 04:00close14884.00207.40206.59208.00-138.5944913.33
29752006.05.16 04:00close14872.00207.40206.59208.15-95.2844818.05
29762006.05.16 04:00close14861.00207.40206.59208.30-60.6344757.42
29772006.05.16 04:00sell14891.00207.40208.91207.20
29782006.05.16 05:18t/p14891.00207.20208.91207.2017.3244774.74
29792006.05.16 05:18sell14901.00207.10208.61206.90
29802006.05.16 05:43sell14912.00207.27208.63207.07
29812006.05.16 06:59sell14924.00207.44208.65207.24
29822006.05.16 09:17t/p14924.00207.24208.65207.2469.2744844.01
29832006.05.16 09:17t/p14912.00207.07208.63207.0734.6444878.65
29842006.05.16 09:59sell14932.00207.46208.82207.26
29852006.05.16 12:47t/p14932.00207.26208.82207.2634.6444913.29
29862006.05.16 16:14sell14942.00207.25208.61207.05
29872006.05.16 18:19sell14954.00207.40208.61207.20
29882006.05.16 19:19t/p14954.00207.20208.61207.2069.2844982.57
29892006.05.16 22:36t/p14942.00207.05208.61207.0534.6445017.21
29902006.05.16 22:48sell14962.00207.27208.63207.07
29912006.05.16 23:14t/p14962.00207.07208.63207.0734.6445051.85
29922006.05.17 00:13t/p14901.00206.90208.61206.9014.6745066.52
29932006.05.17 00:13sell14971.00206.80208.31206.60
29942006.05.17 00:18t/p14971.00206.60208.31206.6017.3245083.84
29952006.05.17 00:18sell14981.00206.50208.01206.30
29962006.05.17 00:26sell14992.00206.65208.01206.45
29972006.05.17 00:43sell15004.00206.80208.01206.60
29982006.05.17 01:19t/p15004.00206.60208.01206.6069.2745153.11
29992006.05.17 01:43sell15014.00206.80208.01206.60
30002006.05.17 02:19sell15028.00206.96208.02206.76
30012006.05.17 02:48t/p15028.00206.76208.02206.76138.5545291.66
30022006.05.17 03:18sell15038.00206.96208.02206.76
30032006.05.17 03:47sell150416.00207.11208.02206.91
30042006.05.17 07:17t/p150416.00206.91208.02206.91277.1145568.77
30052006.05.17 07:17t/p15038.00206.76208.02206.76138.5545707.32
30062006.05.17 12:17close15014.00207.52208.01206.60-249.4045457.92
30072006.05.17 12:17close14992.00207.52208.01206.45-150.6745307.25
30082006.05.17 12:17close14981.00207.52208.01206.30-88.3345218.92
30092006.05.17 12:17buy15051.00207.52206.01207.72
30102006.05.17 15:17t/p15051.00207.72206.01207.7217.3245236.24
30112006.05.17 15:29buy15061.00207.90206.39208.10
30122006.05.17 15:47t/p15061.00208.10206.39208.1017.3245253.56
30132006.05.17 15:47buy15071.00208.20206.69208.40
30142006.05.17 15:55buy15082.00208.05206.69208.25
30152006.05.17 16:00t/p15082.00208.25206.69208.2534.6445288.20
30162006.05.17 16:00t/p15071.00208.40206.69208.4017.3245305.52
30172006.05.17 16:00buy15091.00208.50206.99208.70
30182006.05.17 16:12buy15102.00208.35206.99208.55
30192006.05.17 16:17buy15114.00208.20206.99208.40
30202006.05.17 16:17buy15128.00208.05206.99208.25
30212006.05.17 16:30t/p15128.00208.25206.99208.25138.5845444.10
30222006.05.17 16:35t/p15114.00208.40206.99208.4069.3045513.40
30232006.05.17 16:47buy15134.00208.20206.99208.40
30242006.05.17 17:19t/p15134.00208.40206.99208.4069.3045582.70
30252006.05.17 17:48buy15144.00208.20206.99208.40
30262006.05.17 18:13t/p15144.00208.40206.99208.4069.3045652.00
30272006.05.17 18:18t/p15102.00208.55206.99208.5534.6445686.64
30282006.05.17 18:37t/p15091.00208.70206.99208.7017.3245703.96
30292006.05.17 18:37buy15151.00208.80207.29209.00
30302006.05.17 18:42t/p15151.00209.00207.29209.0017.3245721.28
30312006.05.17 18:42buy15161.00209.10207.59209.30
30322006.05.17 19:13buy15172.00208.95207.59209.15
30332006.05.17 20:19t/p15172.00209.15207.59209.1534.6545755.93
30342006.05.17 20:31buy15182.00208.95207.59209.15
30352006.05.17 21:18t/p15182.00209.15207.59209.1534.6545790.58
30362006.05.17 21:49buy15192.00208.95207.59209.15
30372006.05.17 22:01t/p15192.00209.15207.59209.1534.6545825.23
30382006.05.17 22:44buy15202.00208.95207.59209.15
30392006.05.17 23:14buy15214.00208.80207.59209.00
30402006.05.17 23:43t/p15214.00209.00207.59209.0069.2945894.52
30412006.05.17 23:48t/p15202.00209.15207.59209.1534.6545929.17
30422006.05.18 00:08buy15222.00208.95207.59209.15
30432006.05.18 00:14buy15234.00208.80207.59209.00
30442006.05.18 00:18buy15248.00208.64207.58208.84
30452006.05.18 00:48t/p15248.00208.84207.58208.84138.5946067.76
30462006.05.18 01:47buy15258.00208.64207.58208.84
30472006.05.18 02:19t/p15258.00208.84207.58208.84138.5946206.35
30482006.05.18 03:19buy15268.00208.64207.58208.84
30492006.05.18 03:48buy152716.00208.49207.58208.69
30502006.05.18 05:44t/p152716.00208.69207.58208.69277.1846483.53
30512006.05.18 06:18buy152816.00208.49207.58208.69
30522006.05.18 06:48buy152932.00208.33207.57208.53
30532006.05.18 07:13t/p152932.00208.53207.57208.53554.3547037.88
30542006.05.18 07:18t/p152816.00208.69207.58208.69277.1847315.06
30552006.05.18 07:43t/p15268.00208.84207.58208.84138.5947453.65
30562006.05.18 08:13t/p15234.00209.00207.59209.0069.2947522.94
30572006.05.18 09:18buy15304.00208.80207.59209.00
30582006.05.18 09:47t/p15304.00209.00207.59209.0069.2947592.23
30592006.05.18 10:38t/p15222.00209.15207.59209.1534.6547626.88
30602006.05.18 10:43t/p15161.00209.30207.59209.3023.4847650.37
30612006.05.18 10:43buy15311.00209.40207.89209.60
30622006.05.18 11:18t/p15311.00209.60207.89209.6017.3347667.70
30632006.05.18 11:18buy15321.00209.70208.19209.90
30642006.05.18 11:43buy15332.00209.55208.19209.75
30652006.05.18 11:48buy15344.00209.39208.18209.59
30662006.05.18 12:18t/p15344.00209.59208.18209.5969.3047737.00
30672006.05.18 12:35buy15354.00209.39208.18209.59
30682006.05.18 12:42t/p15354.00209.59208.18209.5969.3047806.30
30692006.05.18 13:17buy15364.00209.39208.18209.59
30702006.05.18 13:42buy15378.00209.24208.18209.44
30712006.05.18 13:47buy153816.00209.08208.17209.28
30722006.05.18 14:00t/p153816.00209.28208.17209.28277.1848083.48
30732006.05.18 14:17t/p15378.00209.44208.18209.44138.5848222.06
30742006.05.18 14:42buy15398.00209.24208.18209.44
30752006.05.18 14:42buy154016.00209.08208.17209.28
30762006.05.18 14:47buy154132.00208.92208.16209.12
30772006.05.18 15:13t/p154132.00209.12208.16209.12554.3548776.41
30782006.05.18 15:18t/p154016.00209.28208.17209.28277.1849053.59
30792006.05.18 15:48t/p15398.00209.44208.18209.44138.5849192.17
30802006.05.18 16:12t/p15364.00209.59208.18209.5969.3049261.47
30812006.05.18 16:17t/p15332.00209.75208.19209.7534.6549296.12
30822006.05.18 16:47buy15422.00209.55208.19209.75
30832006.05.18 17:18buy15434.00209.39208.18209.59
30842006.05.18 18:13t/p15434.00209.59208.18209.5969.3049365.42
30852006.05.18 18:19t/p15422.00209.75208.19209.7534.6549400.07
30862006.05.18 19:44t/p15321.00209.90208.19209.9017.3249417.39
30872006.05.18 19:44buy15441.00210.00208.49210.20
30882006.05.18 20:14buy15452.00209.85208.49210.05
30892006.05.18 20:19buy15464.00209.70208.49209.90
30902006.05.18 20:44t/p15464.00209.90208.49209.9069.2949486.68
30912006.05.18 21:15t/p15452.00210.05208.49210.0534.6549521.33
30922006.05.18 21:35buy15472.00209.85208.49210.05
30932006.05.18 21:48t/p15472.00210.05208.49210.0534.6549555.98
30942006.05.18 23:18buy15482.00209.85208.49210.05
30952006.05.18 23:42buy15494.00209.70208.49209.90
30962006.05.18 23:43buy15508.00209.55208.49209.75
30972006.05.18 23:48buy155116.00209.39208.48209.59
30982006.05.19 00:14t/p155116.00209.59208.48209.59310.0649866.04
30992006.05.19 00:48t/p15508.00209.75208.49209.75155.0250021.06
31002006.05.19 02:18t/p15494.00209.90208.49209.9077.5150098.57
31012006.05.19 02:49t/p15482.00210.05208.49210.0538.7650137.33
31022006.05.19 03:36t/p15441.00210.20208.49210.2019.3850156.71
31032006.05.19 03:36buy15521.00210.30208.79210.50
31042006.05.19 03:43buy15532.00210.14208.78210.34
31052006.05.19 03:48buy15544.00209.99208.78210.19
31062006.05.19 04:19buy15558.00209.83208.77210.03
31072006.05.19 06:18buy155616.00209.67208.76209.87
31082006.05.19 07:42t/p155616.00209.87208.76209.87277.1850433.89
31092006.05.19 07:47t/p15558.00210.03208.77210.03138.5950572.48
31102006.05.19 07:47t/p15544.00210.19208.78210.1969.2950641.77
31112006.05.19 07:55buy15574.00209.99208.78210.19
31122006.05.19 08:05t/p15574.00210.19208.78210.1969.2950711.06
31132006.05.19 08:12buy15584.00209.99208.78210.19
31142006.05.19 12:00close15584.00209.58208.78210.19-142.0650569.00
31152006.05.19 12:00close15532.00209.58208.78210.34-97.0150471.99
31162006.05.19 12:00close15521.00209.58208.79210.50-62.3750409.62
31172006.05.19 12:00sell15591.00209.58211.09209.38
31182006.05.19 12:47t/p15591.00209.38211.09209.3817.3250426.94
31192006.05.19 12:47sell15601.00209.28210.79209.08
31202006.05.19 13:30sell15612.00209.45210.81209.25
31212006.05.19 14:29sell15624.00209.75210.96209.55
31222006.05.19 15:48t/p15624.00209.55210.96209.5569.2750496.21
31232006.05.19 15:59sell15634.00209.61210.82209.41
31242006.05.21 20:00close15634.00209.97210.82209.41-124.7050371.51
31252006.05.21 20:00close15612.00209.97210.81209.25-90.0650281.45
31262006.05.21 20:00close15601.00209.97210.79209.08-59.7550221.70
31272006.05.21 20:00buy15641.00209.97208.46210.17
31282006.05.22 05:48t/p15641.00210.17208.46210.1719.3850241.09
31292006.05.22 05:48buy15651.00210.27208.76210.47
31302006.05.22 06:18t/p15651.00210.47208.76210.4717.3250258.41
31312006.05.22 06:18buy15661.00210.57209.06210.77
31322006.05.22 06:49buy15672.00210.42209.06210.62
31332006.05.22 07:09t/p15672.00210.62209.06210.6234.6550293.06
31342006.05.22 07:13t/p15661.00210.77209.06210.7717.3350310.39
31352006.05.22 07:13buy15681.00210.87209.36211.07
31362006.05.22 07:48buy15692.00210.72209.36210.92
31372006.05.22 08:09t/p15692.00210.92209.36210.9234.6550345.04
31382006.05.22 08:14t/p15681.00211.07209.36211.0717.3250362.36
31392006.05.22 08:14buy15701.00211.17209.66211.37
31402006.05.22 08:43buy15712.00211.02209.66211.22
31412006.05.22 09:13buy15724.00210.86209.65211.06
31422006.05.22 09:36buy15738.00210.70209.64210.90
31432006.05.22 10:13t/p15738.00210.90209.64210.90138.5950500.95
31442006.05.22 10:18t/p15724.00211.06209.65211.0669.3050570.25
31452006.05.22 11:19buy15744.00210.86209.65211.06
31462006.05.22 12:18t/p15744.00211.06209.65211.0669.3050639.55
31472006.05.22 13:43buy15754.00210.86209.65211.06
31482006.05.22 13:48buy15768.00210.70209.64210.90
31492006.05.22 13:49buy157716.00210.55209.64210.75
31502006.05.22 14:14t/p157716.00210.75209.64210.75277.1850916.73
31512006.05.22 14:43t/p15768.00210.90209.64210.90138.5951055.32
31522006.05.22 15:18buy15788.00210.70209.64210.90
31532006.05.22 15:48buy157916.00210.55209.64210.75
31542006.05.22 16:00close157916.00210.45209.64210.75-138.5850916.74
31552006.05.22 16:00close15788.00210.45209.64210.90-173.2450743.50
31562006.05.22 16:00close15754.00210.45209.65211.06-142.0550601.45
31572006.05.22 16:00close15712.00210.45209.66211.22-98.7450502.71
31582006.05.22 16:00close15701.00210.45209.66211.37-62.3750440.34
31592006.05.22 16:00sell15801.00210.45211.96210.25
31602006.05.22 18:31t/p15801.00210.25211.96210.2517.3150457.65
31612006.05.22 18:31sell15811.00210.14211.65209.94
31622006.05.22 19:59sell15822.00210.30211.66210.10
31632006.05.22 20:44sell15834.00210.46211.67210.26
31642006.05.22 21:43t/p15834.00210.26211.67210.2669.2750526.92
31652006.05.22 21:50t/p15822.00210.10211.66210.1034.6450561.56
31662006.05.22 23:13sell15842.00210.29211.65210.09
31672006.05.22 23:18sell15854.00210.44211.65210.24
31682006.05.22 23:48sell15868.00210.63211.69210.43
31692006.05.23 02:19t/p15868.00210.43211.69210.43117.3650678.92
31702006.05.23 03:18t/p15854.00210.24211.65210.2458.6850737.60
31712006.05.23 03:32t/p15842.00210.09211.65210.0929.3450766.94
31722006.05.23 04:44t/p15811.00209.94211.65209.9414.6750781.61
31732006.05.23 04:44sell15871.00209.84211.35209.64
31742006.05.23 04:49t/p15871.00209.64211.35209.6417.3250798.93
31752006.05.23 04:49sell15881.00209.54211.05209.34
31762006.05.23 04:55sell15892.00209.69211.05209.49
31772006.05.23 05:13sell15904.00209.84211.05209.64
31782006.05.23 05:18sell15918.00209.99211.05209.79
31792006.05.23 05:43t/p15918.00209.79211.05209.79138.5550937.48
31802006.05.23 05:48t/p15904.00209.64211.05209.6469.2851006.76
31812006.05.23 06:30t/p15892.00209.49211.05209.4934.6451041.40
31822006.05.23 06:36t/p15881.00209.34211.05209.3417.3251058.72
31832006.05.23 06:36sell15921.00209.24210.75209.04
31842006.05.23 06:38sell15932.00209.40210.76209.20
31852006.05.23 06:43sell15944.00209.55210.76209.35
31862006.05.23 06:48sell15958.00209.71210.77209.51
31872006.05.23 07:48sell159616.00209.86210.77209.66
31882006.05.23 08:18t/p159616.00209.66210.77209.66277.1051335.82
31892006.05.23 08:35sell159716.00209.86210.77209.66
31902006.05.23 08:48t/p159716.00209.66210.77209.66277.1051612.92
31912006.05.23 09:17sell159816.00209.86210.77209.66
31922006.05.23 10:18t/p159816.00209.66210.77209.66277.1051890.02
31932006.05.23 10:19t/p15958.00209.51210.77209.51138.5652028.58
31942006.05.23 10:44sell15998.00209.71210.77209.51
31952006.05.23 12:18sell160016.00209.86210.77209.66
31962006.05.23 12:48t/p160016.00209.66210.77209.66277.1052305.68
31972006.05.23 13:19t/p15998.00209.51210.77209.51138.5652444.24
31982006.05.23 13:30sell16018.00209.71210.77209.51
31992006.05.23 13:31sell160216.00209.86210.77209.66
32002006.05.23 13:48t/p160216.00209.66210.77209.66277.1052721.34
32012006.05.23 13:49t/p16018.00209.51210.77209.51138.5652859.90
32022006.05.23 14:31t/p15944.00209.35210.76209.3569.2852929.18
32032006.05.23 14:48sell16034.00209.55210.76209.35
32042006.05.23 15:19t/p16034.00209.35210.76209.3569.2852998.46
32052006.05.23 15:49sell16044.00209.55210.76209.35
32062006.05.23 16:17t/p16044.00209.35210.76209.3569.2853067.74
32072006.05.23 16:18t/p15932.00209.20210.76209.2034.6453102.38
32082006.05.23 16:43sell16052.00209.40210.76209.20
32092006.05.23 16:49sell16064.00209.55210.76209.35
32102006.05.23 18:19sell16078.00209.71210.77209.51
32112006.05.23 20:00close16078.00210.20210.77209.51-339.4552762.93
32122006.05.23 20:00close16064.00210.20210.76209.35-225.1452537.79
32132006.05.23 20:00close16052.00210.20210.76209.20-138.5552399.24
32142006.05.23 20:00close15921.00210.20210.75209.04-83.1452316.10
32152006.05.23 20:00buy16081.00210.20208.69210.40
32162006.05.23 20:01buy16092.00210.05208.69210.25
32172006.05.23 20:17t/p16092.00210.25208.69210.2534.6452350.74
32182006.05.23 20:38t/p16081.00210.40208.69210.4017.3252368.06
32192006.05.23 20:38buy16101.00210.50208.99210.70
32202006.05.23 20:48t/p16101.00210.70208.99210.7017.3252385.38
32212006.05.23 20:48buy16111.00210.80209.29211.00
32222006.05.23 20:56buy16122.00210.64209.28210.84
32232006.05.23 21:14buy16134.00210.49209.28210.69
32242006.05.23 21:19buy16148.00210.33209.27210.53
32252006.05.23 21:48t/p16148.00210.53209.27210.53138.5952523.97
32262006.05.23 22:01t/p16134.00210.69209.28210.6969.2952593.26
32272006.05.23 22:06t/p16122.00210.84209.28210.8434.6452627.90
32282006.05.23 22:13buy16152.00210.64209.28210.84
32292006.05.23 22:18buy16164.00210.49209.28210.69
32302006.05.23 22:19buy16178.00210.33209.27210.53
32312006.05.23 22:43t/p16178.00210.53209.27210.53138.5952766.49
32322006.05.23 23:13t/p16164.00210.69209.28210.6969.2952835.78
32332006.05.23 23:18t/p16152.00210.84209.28210.8434.6452870.42
32342006.05.23 23:48buy16182.00210.64209.28210.84
32352006.05.24 00:18t/p16182.00210.84209.28210.8438.7552909.17
32362006.05.24 00:43t/p16111.00211.00209.29211.0019.3852928.54
32372006.05.24 00:43buy16191.00211.10209.59211.30
32382006.05.24 00:49t/p16191.00211.30209.59211.3017.3352945.87
32392006.05.24 00:49buy16201.00211.40209.89211.60
32402006.05.24 00:55buy16212.00211.25209.89211.45
32412006.05.24 01:13buy16224.00211.10209.89211.30
32422006.05.24 01:18buy16238.00210.95209.89211.15
32432006.05.24 02:13buy162416.00210.80209.89211.00
32442006.05.24 02:18buy162532.00210.64209.88210.84
32452006.05.24 03:49t/p162532.00210.84209.88210.84554.3553500.22
32462006.05.24 04:18t/p162416.00211.00209.89211.00277.1753777.39
32472006.05.24 05:48t/p16238.00211.15209.89211.15138.5953915.98
32482006.05.24 06:13buy16268.00210.95209.89211.15
32492006.05.24 07:06buy162716.00210.80209.89211.00
32502006.05.24 07:44buy162832.00210.64209.88210.84
32512006.05.24 08:18t/p162832.00210.84209.88210.84554.3554470.33
32522006.05.24 09:18t/p162716.00211.00209.89211.00277.1754747.50
32532006.05.24 09:48buy162916.00210.80209.89211.00
32542006.05.24 13:00t/p162916.00211.00209.89211.00277.1755024.67
32552006.05.24 18:43t/p16268.00211.15209.89211.15138.5955163.26
32562006.05.24 20:18buy16308.00210.95209.89211.15
32572006.05.24 20:49t/p16308.00211.15209.89211.15138.5955301.85
32582006.05.25 06:29close16224.00210.53209.89211.30-172.8355129.02
32592006.05.25 06:29close16212.00210.53209.89211.45-112.4055016.62
32602006.05.25 06:29close16201.00210.53209.89211.60-69.1954947.43
32612006.05.25 06:29sell16311.00210.53212.04210.33
32622006.05.25 11:14t/p16311.00210.33212.04210.3317.3254964.75
32632006.05.25 11:14sell16321.00210.23211.74210.03
32642006.05.25 11:19t/p16321.00210.03211.74210.0317.3254982.07
32652006.05.25 11:19sell16331.00209.93211.44209.73
32662006.05.25 11:25sell16342.00210.08211.44209.88
32672006.05.25 11:44t/p16342.00209.88211.44209.8834.6455016.71
32682006.05.25 11:49t/p16331.00209.73211.44209.7317.3255034.03
32692006.05.25 11:49sell16351.00209.63211.14209.43
32702006.05.25 11:56sell16362.00209.78211.14209.58
32712006.05.25 12:01t/p16362.00209.58211.14209.5834.6455068.67
32722006.05.25 12:14sell16372.00209.78211.14209.58
32732006.05.25 12:19sell16384.00209.93211.14209.73
32742006.05.25 12:42t/p16384.00209.73211.14209.7369.2755137.94
32752006.05.25 12:47t/p16372.00209.58211.14209.5834.6455172.58
32762006.05.25 12:47t/p16351.00209.43211.14209.4317.3255189.90
32772006.05.25 12:47sell16391.00209.33210.84209.13
32782006.05.25 12:55sell16402.00209.49210.85209.29
32792006.05.25 13:14sell16414.00209.65210.86209.45
32802006.05.25 13:19sell16428.00209.80210.86209.60
32812006.05.25 13:44t/p16428.00209.60210.86209.60138.5555328.45
32822006.05.25 13:49t/p16414.00209.45210.86209.4569.2855397.73
32832006.05.25 14:12sell16434.00209.65210.86209.45
32842006.05.25 14:17sell16448.00209.80210.86209.60
32852006.05.25 14:48t/p16448.00209.60210.86209.60138.5555536.28
32862006.05.25 16:18t/p16434.00209.45210.86209.4569.2855605.56
32872006.05.25 17:18t/p16402.00209.29210.85209.2934.6455640.20
32882006.05.25 17:36t/p16391.00209.13210.84209.1317.3255657.52
32892006.05.25 17:36sell16451.00209.03210.54208.83
32902006.05.25 17:39sell16462.00209.18210.54208.98
32912006.05.25 17:49sell16474.00209.33210.54209.13
32922006.05.25 18:47sell16488.00209.49210.55209.29
32932006.05.25 19:18t/p16488.00209.29210.55209.29138.5555796.07
32942006.05.25 21:19sell16498.00209.49210.55209.29
32952006.05.25 21:49sell165016.00209.65210.56209.45
32962006.05.25 23:36sell165132.00209.80210.56209.60
32972006.05.25 23:43t/p165132.00209.60210.56209.60554.2156350.28
32982006.05.25 23:44t/p165016.00209.45210.56209.45277.1056627.38
32992006.05.25 23:48t/p16498.00209.29210.55209.29138.5556765.93
33002006.05.26 00:00t/p16474.00209.13210.54209.1358.6756824.60
33012006.05.26 00:18sell16524.00209.33210.54209.13
33022006.05.26 01:14sell16538.00209.49210.55209.29
33032006.05.26 01:30sell165416.00209.65210.56209.45
33042006.05.26 03:18t/p165416.00209.45210.56209.45277.1057101.70
33052006.05.26 03:48sell165516.00209.65210.56209.45
33062006.05.26 04:18close165516.00209.87210.56209.45-304.8256796.88
33072006.05.26 04:18close16538.00209.87210.55209.29-263.2556533.63
33082006.05.26 04:18close16524.00209.87210.54209.13-187.0556346.58
33092006.05.26 04:18close16462.00209.87210.54208.98-124.8056221.78
33102006.05.26 04:18close16451.00209.87210.54208.83-75.3956146.39
33112006.05.26 04:18buy16561.00209.87208.36210.07
33122006.05.26 05:00buy16572.00209.72208.36209.92
33132006.05.26 13:12close16572.00208.98208.36209.92-128.1956018.20
33142006.05.26 13:12close16561.00208.98208.36210.07-77.0955941.11
33152006.05.26 13:12sell16581.00208.98210.49208.78
33162006.05.26 14:17t/p16581.00208.78210.49208.7817.3255958.43
33172006.05.26 14:17sell16591.00208.68210.19208.48
33182006.05.26 14:42sell16602.00208.83210.19208.63
33192006.05.26 14:47sell16614.00208.99210.20208.79
33202006.05.26 16:18sell16628.00209.15210.21208.95
33212006.05.26 17:19sell166316.00209.30210.21209.10
33222006.05.28 22:18t/p166316.00209.10210.21209.10277.1156235.54
33232006.05.29 00:14t/p16628.00208.95210.21208.95117.3556352.89
33242006.05.29 01:19t/p16614.00208.79210.20208.7958.6756411.56
33252006.05.29 04:48sell16644.00208.99210.20208.79
33262006.05.29 16:44close16644.00209.39210.20208.79-138.5656273.00
33272006.05.29 16:44close16602.00209.39210.19208.63-102.2956170.71
33282006.05.29 16:44close16591.00209.39210.19208.48-64.1356106.58
33292006.05.29 16:44buy16651.00209.39207.88209.59
33302006.05.30 00:00t/p16651.00209.59207.88209.5919.3856125.95
33312006.05.30 00:00buy16661.00209.69208.18209.89
33322006.05.30 00:17buy16672.00209.54208.18209.74
33332006.05.30 01:18buy16684.00209.39208.18209.59
33342006.05.30 01:48buy16698.00209.24208.18209.44
33352006.05.30 02:18t/p16698.00209.44208.18209.44138.5856264.53
33362006.05.30 02:36buy16708.00209.21208.15209.41
33372006.05.30 02:48t/p16708.00209.41208.15209.41138.5956403.12
33382006.05.30 06:36t/p16684.00209.59208.18209.5969.3056472.42
33392006.05.30 07:19t/p16672.00209.74208.18209.7434.6456507.06
33402006.05.30 07:43buy16712.00209.54208.18209.74
33412006.05.30 08:18t/p16712.00209.74208.18209.7434.6456541.70
33422006.05.30 08:48t/p16661.00209.89208.18209.8917.3256559.02
33432006.05.30 08:48buy16721.00209.99208.48210.19
33442006.05.30 09:06buy16732.00209.83208.47210.03
33452006.05.30 09:38t/p16732.00210.03208.47210.0334.6456593.66
33462006.05.30 09:43t/p16721.00210.19208.48210.1917.3256610.98
33472006.05.30 09:43buy16741.00210.29208.78210.49
33482006.05.30 10:05t/p16741.00210.49208.78210.4917.3356628.31
33492006.05.30 10:05buy16751.00210.59209.08210.79
33502006.05.30 10:13buy16762.00210.44209.08210.64
33512006.05.30 10:18buy16774.00210.29209.08210.49
33522006.05.30 12:17t/p16774.00210.49209.08210.4969.2956697.60
33532006.05.30 12:42t/p16762.00210.64209.08210.6434.6556732.25
33542006.05.30 12:47t/p16751.00210.79209.08210.7917.3256749.57
33552006.05.30 12:47buy16781.00210.89209.38211.09
33562006.05.30 13:17buy16792.00210.74209.38210.94
33572006.05.30 13:17buy16804.00210.58209.37210.78
33582006.05.30 13:42t/p16804.00210.78209.37210.7869.3056818.87
33592006.05.30 14:00t/p16792.00210.94209.38210.9434.6556853.52
33602006.05.30 14:17buy16812.00210.74209.38210.94
33612006.05.30 14:44t/p16812.00210.94209.38210.9434.6556888.17
33622006.05.30 15:01t/p16781.00211.09209.38211.0917.3356905.50
33632006.05.30 15:01buy16821.00211.19209.68211.39
33642006.05.30 15:13buy16832.00211.04209.68211.24
33652006.05.30 15:18buy16844.00210.89209.68211.09
33662006.05.30 15:43t/p16844.00211.09209.68211.0969.2956974.79
33672006.05.30 15:48t/p16832.00211.24209.68211.2434.6557009.44
33682006.05.30 16:43buy16852.00211.04209.68211.24
33692006.05.30 16:48buy16864.00210.89209.68211.09
33702006.05.30 17:18t/p16864.00211.09209.68211.0969.2957078.73
33712006.05.30 17:49t/p16852.00211.24209.68211.2434.6557113.38
33722006.05.30 19:14t/p16821.00211.39209.68211.3917.3257130.70
33732006.05.30 19:14buy16871.00211.49209.98211.69
33742006.05.30 19:36buy16882.00211.33209.97211.53
33752006.05.30 21:02t/p16882.00211.53209.97211.5334.6457165.34
33762006.05.30 21:20buy16892.00211.33209.97211.53
33772006.05.30 22:15buy16904.00211.17209.96211.37
33782006.05.30 22:36buy16918.00211.02209.96211.22
33792006.05.30 22:48t/p16918.00211.22209.96211.22138.5957303.93
33802006.05.30 23:48t/p16904.00211.37209.96211.3769.2957373.22
33812006.05.31 00:49buy16924.00211.17209.96211.37
33822006.05.31 01:17buy16938.00211.02209.96211.22
33832006.05.31 01:43t/p16938.00211.22209.96211.22138.5957511.81
33842006.05.31 01:49t/p16924.00211.37209.96211.3769.2957581.10
33852006.05.31 02:19buy16944.00211.17209.96211.37
33862006.05.31 03:36buy16958.00211.02209.96211.22
33872006.05.31 03:48t/p16958.00211.22209.96211.22138.5957719.69
33882006.05.31 04:19t/p16944.00211.37209.96211.3769.2957788.98
33892006.05.31 06:17close16892.00210.66209.97211.53-111.9657677.02
33902006.05.31 06:17close16871.00210.66209.98211.69-69.8357607.19
33912006.05.31 06:17sell16961.00210.66212.17210.46
33922006.05.31 06:42t/p16961.00210.46212.17210.4617.3257624.51
33932006.05.31 06:42sell16971.00210.36211.87210.16
33942006.05.31 07:05sell16982.00210.52211.88210.32
33952006.05.31 07:18t/p16982.00210.32211.88210.3234.6357659.14
33962006.05.31 07:48sell16992.00210.52211.88210.32
33972006.05.31 08:18t/p16992.00210.32211.88210.3234.6357693.77
33982006.05.31 09:01t/p16971.00210.16211.87210.1617.3257711.09
33992006.05.31 09:01sell17001.00210.06211.57209.86
34002006.05.31 09:08sell17012.00210.21211.57210.01
34012006.05.31 09:13sell17024.00210.36211.57210.16
34022006.05.31 09:19sell17038.00210.52211.58210.32
34032006.05.31 10:05sell170416.00210.68211.59210.48
34042006.05.31 10:18t/p170416.00210.48211.59210.48277.1157988.20
34052006.05.31 10:36t/p17038.00210.32211.58210.32138.5558126.75
34062006.05.31 11:13sell17058.00210.52211.58210.32
34072006.05.31 11:18sell170616.00210.68211.59210.48
34082006.05.31 11:48t/p170616.00210.48211.59210.48277.1158403.86
34092006.05.31 13:13t/p17058.00210.32211.58210.32138.5558542.41
34102006.05.31 13:18t/p17024.00210.16211.57210.1669.2858611.69
34112006.05.31 14:07sell17074.00210.36211.57210.16
34122006.05.31 14:17sell17088.00210.52211.58210.32
34132006.05.31 14:43t/p17088.00210.32211.58210.32138.5558750.24
34142006.05.31 14:44t/p17074.00210.16211.57210.1669.2858819.52
34152006.05.31 14:48t/p17012.00210.01211.57210.0134.6358854.15
34162006.05.31 14:49t/p17001.00209.86211.57209.8617.3258871.47
34172006.05.31 14:49sell17091.00209.76211.27209.56
34182006.05.31 14:56sell17102.00209.91211.27209.71
34192006.05.31 15:12sell17114.00210.06211.27209.86
34202006.05.31 15:17sell17128.00210.21211.27210.01
34212006.05.31 15:44sell171316.00210.36211.27210.16
34222006.05.31 20:48close171316.00210.79211.27210.16-595.7858275.69
34232006.05.31 20:48close17128.00210.79211.27210.01-401.8057873.89
34242006.05.31 20:48close17114.00210.79211.27209.86-252.8657621.03
34252006.05.31 20:48close17102.00210.79211.27209.71-152.4057468.63
34262006.05.31 20:48close17091.00210.79211.27209.56-89.2057379.43
34272006.05.31 20:48buy17141.00210.79209.28210.99
34282006.06.01 00:18buy17152.00210.58209.22210.78
34292006.06.01 04:00close17152.00210.22209.22210.78-62.3657317.07
34302006.06.01 04:00close17141.00210.22209.28210.99-43.2057273.86
34312006.06.01 04:00sell17161.00210.22211.73210.02
34322006.06.01 11:06close17161.00211.03211.73210.02-70.1457203.72
34332006.06.01 11:06buy17171.00211.03209.52211.23
34342006.06.01 12:00buy17182.00210.73209.37210.93
34352006.06.01 15:00close17182.00209.98209.37210.93-129.9357073.79
34362006.06.01 15:00close17171.00209.98209.52211.23-90.9556982.84
34372006.06.01 15:00sell17191.00209.98211.49209.78
34382006.06.01 16:12sell17202.00210.13211.49209.93
34392006.06.01 17:19sell17214.00210.28211.49210.08
34402006.06.01 20:18t/p17214.00210.08211.49210.0869.2757052.11
34412006.06.01 22:48t/p17202.00209.93211.49209.9334.6457086.75
34422006.06.02 00:59sell17222.00210.16211.52209.96
34432006.06.02 09:18close17222.00210.64211.52209.96-83.1457003.61
34442006.06.02 09:18close17191.00210.64211.49209.78-59.8056943.81
34452006.06.02 09:18buy17231.00210.64209.13210.84
34462006.06.02 12:13buy17242.00210.49209.13210.69
34472006.06.02 12:47t/p17242.00210.69209.13210.6934.6556978.46
34482006.06.02 12:47t/p17231.00210.84209.13210.8417.3256995.78
34492006.06.02 12:47buy17251.00210.94209.43211.14
34502006.06.02 12:55buy17262.00210.79209.43210.99
34512006.06.02 13:00buy17274.00210.61209.40210.81
34522006.06.02 16:00close17274.00210.13209.40210.81-166.3156829.47
34532006.06.02 16:00close17262.00210.13209.43210.99-114.3356715.14
34542006.06.02 16:00close17251.00210.13209.43211.14-70.1656644.98
34552006.06.02 16:00sell17281.00210.13211.64209.93
34562006.06.05 07:48close17281.00210.83211.64209.93-63.2756581.71
34572006.06.05 07:48buy17291.00210.83209.32211.03
34582006.06.05 08:17buy17302.00210.67209.31210.87
34592006.06.05 12:17close17302.00210.18209.31210.87-84.8856496.83
34602006.06.05 12:17close17291.00210.18209.32211.03-56.3156440.52
34612006.06.05 12:17sell17311.00210.18211.69209.98
34622006.06.05 13:01t/p17311.00209.98211.69209.9817.3156457.83
34632006.06.05 13:01sell17321.00209.88211.39209.68
34642006.06.05 13:30sell17332.00210.06211.42209.86
34652006.06.05 14:49t/p17332.00209.86211.42209.8634.6456492.47
34662006.06.05 16:18t/p17321.00209.68211.39209.6817.3256509.79
34672006.06.05 16:18sell17341.00209.58211.09209.38
34682006.06.05 16:39sell17352.00209.74211.10209.54
34692006.06.05 16:48sell17364.00209.90211.11209.70
34702006.06.05 17:19sell17378.00210.05211.11209.85
34712006.06.05 17:36t/p17378.00209.85211.11209.85138.5556648.34
34722006.06.05 17:48sell17388.00210.05211.11209.85
34732006.06.05 18:00t/p17388.00209.85211.11209.85138.5556786.89
34742006.06.05 18:18sell17398.00210.05211.11209.85
34752006.06.05 18:48sell174016.00210.21211.12210.01
34762006.06.05 19:01t/p174016.00210.01211.12210.01277.1057063.99
34772006.06.05 19:19sell174116.00210.21211.12210.01
34782006.06.05 19:49t/p174116.00210.01211.12210.01277.1057341.09
34792006.06.06 04:01close17398.00210.51211.11209.85-339.8757001.22
34802006.06.06 04:01close17364.00210.51211.11209.70-221.8956779.33
34812006.06.06 04:01close17352.00210.51211.10209.54-138.6656640.67
34822006.06.06 04:01close17341.00210.51211.09209.38-83.1856557.49
34832006.06.06 04:01buy17421.00210.51209.00210.71
34842006.06.06 12:00close17421.00210.02209.00210.71-42.4556515.04
34852006.06.06 12:00sell17431.00210.02211.53209.82
34862006.06.06 14:37close17431.00211.00211.53209.82-84.8656430.18
34872006.06.06 14:37buy17441.00211.00209.49211.20
34882006.06.06 14:47t/p17441.00211.20209.49211.2017.3256447.50
34892006.06.06 14:47buy17451.00211.30209.79211.50
34902006.06.06 14:55buy17462.00211.14209.78211.34
34912006.06.06 15:24buy17474.00210.99209.78211.19
34922006.06.06 16:00buy17488.00210.83209.77211.03
34932006.06.06 16:48buy174916.00210.67209.76210.87
34942006.06.06 17:19t/p174916.00210.87209.76210.87277.1856724.68
34952006.06.06 18:49buy175016.00210.67209.76210.87
34962006.06.06 20:19t/p175016.00210.87209.76210.87277.1857001.86
34972006.06.06 21:06t/p17488.00211.03209.77211.03138.5957140.45
34982006.06.06 21:17buy17518.00210.83209.77211.03
34992006.06.06 21:19buy175216.00210.67209.76210.87
35002006.06.07 05:43t/p175216.00210.87209.76210.87310.0657450.51
35012006.06.07 13:48t/p17518.00211.03209.77211.03155.0357605.54
35022006.06.08 06:06t/p17474.00211.19209.78211.19102.1757707.71
35032006.06.08 08:43close17462.00210.42209.78211.34-108.2957599.42
35042006.06.08 08:43close17451.00210.42209.79211.50-68.0157531.41
35052006.06.08 08:43sell17531.00210.42211.93210.22
35062006.06.08 22:13t/p17531.00210.22211.93210.2217.3257548.73
35072006.06.08 22:13sell17541.00210.12211.63209.92
35082006.06.08 22:18t/p17541.00209.92211.63209.9217.3257566.05
35092006.06.08 22:18sell17551.00209.82211.33209.62
35102006.06.08 22:26sell17562.00209.97211.33209.77
35112006.06.08 22:36t/p17562.00209.77211.33209.7734.6457600.69
35122006.06.08 22:48sell17572.00209.97211.33209.77
35132006.06.08 23:18sell17584.00210.12211.33209.92
35142006.06.09 00:18t/p17584.00209.92211.33209.9258.6757659.36
35152006.06.09 00:49sell17594.00210.12211.33209.92
35162006.06.09 04:44t/p17594.00209.92211.33209.9269.2757728.63
35172006.06.09 05:06t/p17572.00209.77211.33209.7729.3457757.97
35182006.06.09 05:18sell17602.00209.97211.33209.77
35192006.06.09 06:00sell17614.00210.12211.33209.92
35202006.06.09 06:48t/p17614.00209.92211.33209.9269.2757827.24
35212006.06.09 07:05sell17624.00210.12211.33209.92
35222006.06.09 07:18t/p17624.00209.92211.33209.9269.2757896.51
35232006.06.09 07:48sell17634.00210.12211.33209.92
35242006.06.09 08:06t/p17634.00209.92211.33209.9269.2757965.78
35252006.06.09 13:00t/p17602.00209.77211.33209.7734.6458000.42
35262006.06.12 00:00close17551.00210.18211.33209.62-36.4757963.95
35272006.06.12 00:00buy17641.00210.18208.67210.38
35282006.06.12 03:49t/p17641.00210.38208.67210.3817.3357981.28
35292006.06.12 03:49buy17651.00210.48208.97210.68
35302006.06.12 04:18buy17662.00210.33208.97210.53
35312006.06.12 08:13t/p17662.00210.53208.97210.5334.6558015.93
35322006.06.12 08:18t/p17651.00210.68208.97210.6817.3258033.25
35332006.06.12 08:18buy17671.00210.78209.27210.98
35342006.06.12 10:18buy17682.00210.63209.27210.83
35352006.06.12 11:31buy17694.00210.48209.27210.68
35362006.06.12 11:48t/p17694.00210.68209.27210.6869.2958102.54
35372006.06.12 12:13t/p17682.00210.83209.27210.8334.6558137.19
35382006.06.12 12:19t/p17671.00210.98209.27210.9817.3358154.52
35392006.06.12 12:19buy17701.00211.08209.57211.28
35402006.06.12 12:26buy17712.00210.92209.56211.12
35412006.06.12 12:29buy17724.00210.73209.52210.93
35422006.06.12 15:48buy17738.00210.58209.52210.78
35432006.06.12 16:31t/p17738.00210.78209.52210.78138.5858293.10
35442006.06.12 17:19buy17748.00210.58209.52210.78
35452006.06.12 18:19t/p17748.00210.78209.52210.78138.5858431.68
35462006.06.12 20:07t/p17724.00210.93209.52210.9369.3058500.98
35472006.06.12 20:18buy17754.00210.77209.56210.97
35482006.06.12 23:49buy17768.00210.61209.55210.81
35492006.06.13 00:48t/p17768.00210.81209.55210.81155.0358656.01
35502006.06.13 05:18t/p17754.00210.97209.56210.9777.5258733.53
35512006.06.13 05:31t/p17712.00211.12209.56211.1238.7658772.29
35522006.06.13 05:48buy17772.00210.92209.56211.12
35532006.06.13 06:18t/p17772.00211.12209.56211.1234.6558806.94
35542006.06.13 06:48buy17782.00210.92209.56211.12
35552006.06.13 07:06t/p17782.00211.12209.56211.1234.6558841.59
35562006.06.13 07:18buy17792.00210.92209.56211.12
35572006.06.13 10:48t/p17792.00211.12209.56211.1234.6558876.24
35582006.06.13 13:44t/p17701.00211.28209.57211.2819.3858895.62
35592006.06.13 13:48buy17801.00211.40209.89211.60
35602006.06.13 14:07t/p17801.00211.60209.89211.6017.3258912.94
35612006.06.13 14:07buy17811.00211.70210.19211.90
35622006.06.13 14:12t/p17811.00211.90210.19211.9017.3358930.27
35632006.06.13 14:12buy17821.00212.00210.49212.20
35642006.06.13 14:44buy17832.00211.85210.49212.05
35652006.06.13 14:49buy17844.00211.70210.49211.90
35662006.06.13 16:18t/p17844.00211.90210.49211.9069.2958999.56
35672006.06.13 16:48buy17854.00211.70210.49211.90
35682006.06.13 17:43buy17868.00211.55210.49211.75
35692006.06.13 18:06buy178716.00211.39210.48211.59
35702006.06.13 18:19t/p178716.00211.59210.48211.59277.1759276.73
35712006.06.14 01:30close17868.00211.22210.49211.75-212.2359064.50
35722006.06.14 01:30close17854.00211.22210.49211.90-158.0958906.41
35732006.06.14 01:30close17832.00211.22210.49212.05-105.0358801.38
35742006.06.14 01:30close17821.00211.22210.49212.20-65.5058735.87
35752006.06.14 01:30sell17881.00211.22212.73211.02
35762006.06.14 08:00close17881.00211.85212.73211.02-54.5658681.31
35772006.06.14 08:00buy17891.00211.85210.34212.05
35782006.06.14 08:18t/p17891.00212.05210.34212.0517.3258698.63
35792006.06.14 08:18buy17901.00212.15210.64212.35
35802006.06.14 08:29buy17912.00211.96210.60212.16
35812006.06.14 08:48buy17924.00211.71210.50211.91
35822006.06.14 11:19t/p17924.00211.91210.50211.9169.3058767.93
35832006.06.14 11:59buy17934.00211.80210.59212.00
35842006.06.14 12:18t/p17934.00212.00210.59212.0069.2958837.22
35852006.06.14 14:48t/p17912.00212.16210.60212.1634.6458871.86
35862006.06.14 15:47t/p17901.00212.35210.64212.3517.3258889.18
35872006.06.14 15:47buy17941.00212.45210.94212.65
35882006.06.14 16:18buy17952.00212.30210.94212.50
35892006.06.14 18:43buy17964.00212.14210.93212.34
35902006.06.14 18:48buy17978.00211.99210.93212.19
35912006.06.14 19:18t/p17978.00212.19210.93212.19138.5959027.77
35922006.06.14 19:48buy17988.00211.99210.93212.19
35932006.06.15 02:19t/p17988.00212.19210.93212.19187.9159215.68
35942006.06.15 08:48t/p17964.00212.34210.93212.3493.9559309.63
35952006.06.15 11:00t/p17952.00212.50210.94212.5046.9759356.60
35962006.06.15 11:48t/p17941.00212.65210.94212.6523.4859380.09
35972006.06.15 11:48buy17991.00212.75211.24212.95
35982006.06.15 11:59buy18002.00212.57211.21212.77
35992006.06.15 12:01buy18014.00212.42211.21212.62
36002006.06.15 12:30t/p18014.00212.62211.21212.6269.2959449.38
36012006.06.15 12:47buy18024.00212.42211.21212.62
36022006.06.15 13:12t/p18024.00212.62211.21212.6269.2959518.67
36032006.06.15 13:17t/p18002.00212.77211.21212.7734.6559553.32
36042006.06.15 13:49buy18032.00212.60211.24212.80
36052006.06.15 14:18buy18044.00212.45211.24212.65
36062006.06.15 14:36buy18058.00212.30211.24212.50
36072006.06.15 14:48t/p18058.00212.50211.24212.50138.5959691.91
36082006.06.15 15:18buy18068.00212.30211.24212.50
36092006.06.15 15:43t/p18068.00212.50211.24212.50138.5959830.50
36102006.06.15 15:48t/p18044.00212.65211.24212.6569.3059899.80
36112006.06.15 16:18t/p18032.00212.80211.24212.8034.6459934.44
36122006.06.15 17:19buy18072.00212.60211.24212.80
36132006.06.15 18:48buy18084.00212.45211.24212.65
36142006.06.15 20:00close18084.00212.28211.24212.65-58.9059875.54
36152006.06.15 20:00close18072.00212.28211.24212.80-55.4459820.10
36162006.06.15 20:00close17991.00212.28211.24212.95-40.7159779.39
36172006.06.15 20:00sell18091.00212.28213.79212.08
36182006.06.16 08:00close18091.00212.80213.79212.08-47.6859731.71
36192006.06.16 08:00buy18101.00212.80211.29213.00
36202006.06.16 09:43t/p18101.00213.00211.29213.0017.3359749.04
36212006.06.16 09:43buy18111.00213.10211.59213.30
36222006.06.16 10:00buy18122.00212.95211.59213.15
36232006.06.16 10:17t/p18122.00213.15211.59213.1534.6559783.69
36242006.06.16 11:30buy18132.00212.95211.59213.15
36252006.06.16 15:00buy18144.00212.76211.55212.96
36262006.06.16 15:14t/p18144.00212.96211.55212.9669.2959852.98
36272006.06.16 18:47t/p18132.00213.15211.59213.1534.6559887.63
36282006.06.16 19:17t/p18111.00213.30211.59213.3017.3259904.95
36292006.06.16 19:17buy18151.00213.40211.89213.60
36302006.06.16 19:38buy18162.00213.25211.89213.45
36312006.06.16 19:44buy18174.00213.10211.89213.30
36322006.06.16 19:49buy18188.00212.95211.89213.15
36332006.06.18 20:00t/p18174.00213.30211.89213.3069.2959974.24
36342006.06.18 20:00t/p18188.00213.15211.89213.15138.5860112.82
36352006.06.18 20:09t/p18162.00213.45211.89213.4534.6560147.47
36362006.06.18 20:13t/p18151.00213.60211.89213.6017.3360164.80
36372006.06.18 20:13buy18191.00213.70212.19213.90
36382006.06.19 00:18buy18202.00213.55212.19213.75
36392006.06.19 00:48buy18214.00213.39212.18213.59
36402006.06.19 01:18t/p18214.00213.59212.18213.5969.3060234.10
36412006.06.19 01:43buy18224.00213.39212.18213.59
36422006.06.19 01:48buy18238.00213.24212.18213.44
36432006.06.19 09:44t/p18238.00213.44212.18213.44138.5960372.69
36442006.06.19 14:13close18224.00212.85212.18213.59-187.0960185.60
36452006.06.19 14:13close18202.00212.85212.19213.75-121.2660064.34
36462006.06.19 14:13close18191.00212.85212.19213.90-71.5759992.76
36472006.06.19 14:13sell18241.00212.85214.36212.65
36482006.06.19 14:19t/p18241.00212.65214.36212.6517.3260010.08
36492006.06.19 14:19sell18251.00212.55214.06212.35
36502006.06.19 14:48t/p18251.00212.35214.06212.3517.3160027.39
36512006.06.19 14:48sell18261.00212.25213.76212.05
36522006.06.19 16:05t/p18261.00212.05213.76212.0517.3260044.71
36532006.06.19 16:05sell18271.00211.95213.46211.75
36542006.06.19 16:12sell18282.00212.10213.46211.90
36552006.06.19 16:18sell18294.00212.25213.46212.05
36562006.06.19 16:49t/p18294.00212.05213.46212.0569.2760113.98
36572006.06.19 18:14sell18304.00212.25213.46212.05
36582006.06.19 18:48sell18318.00212.40213.46212.20
36592006.06.19 19:48sell183216.00212.55213.46212.35
36602006.06.19 20:44sell183332.00212.71213.47212.51
36612006.06.19 22:15t/p183332.00212.51213.47212.51554.2160668.19
36622006.06.20 05:18t/p183216.00212.35213.46212.35234.7060902.89
36632006.06.20 05:48t/p18318.00212.20213.46212.20117.3561020.24
36642006.06.20 06:18t/p18304.00212.05213.46212.0558.6761078.91
36652006.06.20 06:43t/p18282.00211.90213.46211.9029.3361108.24
36662006.06.20 06:48t/p18271.00211.75213.46211.7514.6761122.91
36672006.06.20 06:48sell18341.00211.65213.16211.45
36682006.06.20 07:18sell18352.00211.80213.16211.60
36692006.06.20 09:18sell18364.00211.96213.17211.76
36702006.06.20 09:43sell18378.00212.11213.17211.91
36712006.06.20 11:13t/p18378.00211.91213.17211.91138.5561261.46
36722006.06.20 11:19t/p18364.00211.76213.17211.7669.2761330.73
36732006.06.20 12:18t/p18352.00211.60213.16211.6034.6461365.37
36742006.06.20 12:47t/p18341.00211.45213.16211.4517.3261382.69
36752006.06.20 12:47sell18381.00211.35212.86211.15
36762006.06.20 13:08sell18392.00211.50212.86211.30
36772006.06.20 13:17sell18404.00211.65212.86211.45
36782006.06.20 13:48sell18418.00211.80212.86211.60
36792006.06.20 17:47t/p18418.00211.60212.86211.60138.5661521.25
36802006.06.20 18:47sell18428.00211.80212.86211.60
36812006.06.21 01:31t/p18428.00211.60212.86211.60117.3661638.61
36822006.06.21 02:44t/p18404.00211.45212.86211.4558.6861697.29
36832006.06.21 12:19close18392.00212.14212.86211.30-116.1461581.15
36842006.06.21 12:19close18381.00212.14212.86211.15-71.0661510.09
36852006.06.21 12:19buy18431.00212.14210.63212.34
36862006.06.21 13:18buy18442.00211.97210.61212.17
36872006.06.22 07:06t/p18442.00212.17210.61212.1746.9861557.07
36882006.06.22 11:19close18431.00211.43210.63212.34-55.3361501.75
36892006.06.22 11:19sell18451.00211.43212.94211.23
36902006.06.22 12:13sell18462.00211.64213.00211.44
36912006.06.22 13:29sell18474.00211.79213.00211.59
36922006.06.22 16:00close18474.00212.23213.00211.59-152.4161349.34
36932006.06.22 16:00close18462.00212.23213.00211.44-102.1861247.16
36942006.06.22 16:00close18451.00212.23212.94211.23-69.2761177.89
36952006.06.22 16:00buy18481.00212.23210.72212.43
36962006.06.22 16:13t/p18481.00212.43210.72212.4317.3261195.21
36972006.06.22 16:13buy18491.00212.53211.02212.73
36982006.06.22 17:35buy18502.00212.38211.02212.58
36992006.06.22 23:48buy18514.00212.23211.02212.43
37002006.06.23 01:18t/p18514.00212.43211.02212.4377.5161272.72
37012006.06.23 10:48close18502.00211.86211.02212.58-85.9761186.75
37022006.06.23 10:48close18491.00211.86211.02212.73-55.9861130.77
37032006.06.23 10:48sell18521.00211.86213.37211.66
37042006.06.23 12:13t/p18521.00211.66213.37211.6617.3261148.09
37052006.06.23 12:13sell18531.00211.56213.07211.36
37062006.06.23 12:43t/p18531.00211.36213.07211.3617.3261165.41
37072006.06.23 12:43sell18541.00211.26212.77211.06
37082006.06.23 13:01t/p18541.00211.06212.77211.0617.3261182.73
37092006.06.23 13:01sell18551.00210.96212.47210.76
37102006.06.23 13:13sell18562.00211.11212.47210.91
37112006.06.23 13:18sell18574.00211.27212.48211.07
37122006.06.23 13:48t/p18574.00211.07212.48211.0769.2761252.00
37132006.06.23 14:13sell18584.00211.27212.48211.07
37142006.06.23 14:44sell18598.00211.43212.49211.23
37152006.06.23 15:14sell186016.00211.58212.49211.38
37162006.06.23 16:18sell186132.00211.74212.50211.54
37172006.06.26 11:00t/p186132.00211.54212.50211.54469.4161721.41
37182006.06.26 20:00close186016.00212.07212.49211.38-721.3061000.11
37192006.06.26 20:00close18598.00212.07212.49211.23-464.5760535.54
37202006.06.26 20:00close18584.00212.07212.48211.07-287.7160247.83
37212006.06.26 20:00close18562.00212.07212.47210.91-171.5660076.27
37222006.06.26 20:00close18551.00212.07212.47210.76-98.7759977.50
37232006.06.26 20:00buy18621.00212.07210.56212.27
37242006.06.26 23:59buy18632.00211.92210.56212.12
37252006.06.27 10:08t/p18632.00212.12210.56212.1238.7560016.25
37262006.06.27 10:18t/p18621.00212.27210.56212.2719.3860035.63
37272006.06.27 13:29sell18641.00211.45212.96211.25
37282006.06.28 08:48sell18652.00211.63212.99211.43
37292006.06.28 14:18t/p18652.00211.43212.99211.4334.6360070.25
37302006.06.28 14:48t/p18641.00211.25212.96211.2514.6760084.92
37312006.06.28 14:48sell18661.00211.15212.66210.95
37322006.06.28 15:55sell18672.00211.33212.69211.13
37332006.06.28 20:00close18672.00211.79212.69211.13-79.6660005.26
37342006.06.28 20:00close18661.00211.79212.66210.95-55.4259949.84
37352006.06.28 20:00buy18681.00211.79210.28211.99
37362006.06.29 08:29close18681.00211.23210.28211.99-42.3459907.50
37372006.06.29 08:29sell18691.00211.23212.74211.03
37382006.06.29 09:49t/p18691.00211.03212.74211.0317.3259924.82
37392006.06.29 09:49sell18701.00210.93212.44210.73
37402006.06.29 10:18sell18712.00211.10212.46210.90
37412006.06.29 12:14sell18724.00211.25212.46211.05
37422006.06.29 13:13t/p18724.00211.05212.46211.0569.2759994.09
37432006.06.29 13:18t/p18712.00210.90212.46210.9034.6360028.72
37442006.06.29 13:19t/p18701.00210.73212.44210.7317.3260046.04
37452006.06.29 13:19sell18731.00210.63212.14210.43
37462006.06.29 13:26sell18742.00210.78212.14210.58
37472006.06.29 13:49t/p18742.00210.58212.14210.5834.6460080.68
37482006.06.29 15:13t/p18731.00210.43212.14210.4317.3260098.00
37492006.06.29 15:13sell18751.00210.33211.84210.13
37502006.06.29 17:31sell18762.00210.49211.85210.29
37512006.06.29 18:01t/p18762.00210.29211.85210.2934.6460132.64
37522006.06.29 18:18sell18772.00210.49211.85210.29
37532006.06.29 18:31sell18784.00210.65211.86210.45
37542006.06.29 18:48t/p18784.00210.45211.86210.4569.2860201.92
37552006.06.29 19:13t/p18772.00210.29211.85210.2934.6460236.56
37562006.06.29 19:18t/p18751.00210.13211.84210.1317.3260253.88
37572006.06.29 19:18sell18791.00210.03211.54209.83
37582006.06.29 20:03sell18802.00210.18211.54209.98
37592006.06.29 20:14sell18814.00210.33211.54210.13
37602006.06.29 20:43sell18828.00210.49211.55210.29
37612006.06.29 21:44t/p18828.00210.29211.55210.29138.5560392.43
37622006.06.29 22:50sell18838.00210.49211.55210.29
37632006.06.29 23:48t/p18838.00210.29211.55210.29138.5560530.98
37642006.06.30 04:00close18814.00210.82211.54210.13-180.3360350.65
37652006.06.30 04:00close18802.00210.82211.54209.98-116.1460234.51
37662006.06.30 04:00close18791.00210.82211.54209.83-71.0760163.44
37672006.06.30 04:00buy18841.00210.82209.31211.02
37682006.06.30 07:14close18841.00209.98209.31211.02-72.7660090.68
37692006.06.30 07:14sell18851.00209.98211.49209.78
37702006.06.30 08:19sell18862.00210.13211.49209.93
37712006.06.30 08:44sell18874.00210.28211.49210.08
37722006.06.30 09:49t/p18874.00210.08211.49210.0869.2760159.95
37732006.06.30 12:00close18862.00210.69211.49209.93-96.9960062.96
37742006.06.30 12:00close18851.00210.69211.49209.78-61.4860001.48
37752006.06.30 12:00buy18881.00210.69209.18210.89
37762006.06.30 12:31buy18892.00210.54209.18210.74
37772006.06.30 12:48t/p18892.00210.74209.18210.7434.6560036.13
37782006.06.30 13:18t/p18881.00210.89209.18210.8917.3260053.45
37792006.06.30 13:18buy18901.00210.99209.48211.19
37802006.06.30 14:43t/p18901.00211.19209.48211.1917.3360070.78
37812006.06.30 14:43buy18911.00211.29209.78211.49
37822006.06.30 15:18t/p18911.00211.49209.78211.4917.3260088.10
37832006.06.30 15:18buy18921.00211.59210.08211.79
37842006.06.30 17:44buy18932.00211.44210.08211.64
37852006.07.02 20:00buy18944.00211.28210.07211.48
37862006.07.02 23:38buy18958.00211.13210.07211.33
37872006.07.02 23:48buy189616.00210.98210.07211.18
37882006.07.03 00:39t/p189616.00211.18210.07211.18310.0660398.16
37892006.07.03 00:48t/p18958.00211.33210.07211.33155.0360553.19
37902006.07.03 01:13t/p18944.00211.48210.07211.4877.5260630.71
37912006.07.03 01:19t/p18932.00211.64210.08211.6438.7660669.47
37922006.07.03 04:09buy18972.00211.44210.08211.64
37932006.07.03 07:30buy18984.00211.28210.07211.48
37942006.07.03 08:39t/p18984.00211.48210.07211.4869.3060738.77
37952006.07.03 08:49t/p18972.00211.64210.08211.6434.6560773.42
37962006.07.03 10:18t/p18921.00211.79210.08211.7919.3860792.80
37972006.07.03 10:18buy18991.00211.89210.38212.09
37982006.07.03 10:29buy19002.00211.71210.35211.91
37992006.07.03 11:59buy19014.00211.53210.32211.73
38002006.07.03 13:18t/p19014.00211.73210.32211.7369.2960862.09
38012006.07.03 16:59close19002.00211.12210.35211.91-102.2160759.88
38022006.07.03 16:59close18991.00211.12210.38212.09-66.7060693.18
38032006.07.03 16:59sell19021.00211.12212.63210.92
38042006.07.04 12:29close19021.00211.60212.63210.92-44.2260648.96
38052006.07.04 12:29buy19031.00211.60210.09211.80
38062006.07.04 20:00t/p19031.00211.80210.09211.8017.3260666.28
38072006.07.04 20:00buy19041.00212.45210.94212.65
38082006.07.04 23:19buy19052.00212.30210.94212.50
38092006.07.05 00:14buy19064.00212.14210.93212.34
38102006.07.05 00:49buy19078.00211.99210.93212.19
38112006.07.05 01:18buy190816.00211.83210.92212.03
38122006.07.05 07:48buy190932.00211.67210.91211.87
38132006.07.05 08:13t/p190932.00211.87210.91211.87554.3661220.64
38142006.07.05 08:43t/p190816.00212.03210.92212.03277.1861497.82
38152006.07.05 08:49t/p19078.00212.19210.93212.19138.5961636.41
38162006.07.05 09:49buy19108.00211.99210.93212.19
38172006.07.05 11:01t/p19108.00212.19210.93212.19138.5961775.00
38182006.07.05 11:43buy19118.00211.99210.93212.19
38192006.07.05 11:48buy191216.00211.83210.92212.03
38202006.07.05 14:39t/p191216.00212.03210.92212.03277.1862052.18
38212006.07.05 15:14t/p19118.00212.19210.93212.19138.5962190.77
38222006.07.05 15:35t/p19064.00212.34210.93212.3469.2962260.06
38232006.07.06 04:00close19052.00211.93210.94212.50-47.6662212.40
38242006.07.06 04:00close19041.00211.93210.94212.65-36.8362175.57
38252006.07.06 04:00sell19131.00211.93213.44211.73
38262006.07.06 13:13t/p19131.00211.73213.44211.7317.3262192.89
38272006.07.06 13:17sell19141.00211.58213.09211.38
38282006.07.06 14:30t/p19141.00211.38213.09211.3817.3262210.21
38292006.07.06 14:30sell19151.00211.28212.79211.08
38302006.07.06 14:48sell19162.00211.43212.79211.23
38312006.07.06 15:48sell19174.00211.58212.79211.38
38322006.07.06 17:18sell19188.00211.74212.80211.54
38332006.07.06 19:18t/p19188.00211.54212.80211.54138.5562348.76
38342006.07.07 07:13t/p19174.00211.38212.79211.3858.6862407.44
38352006.07.07 07:18t/p19162.00211.23212.79211.2329.3462436.78
38362006.07.07 08:48t/p19151.00211.08212.79211.0814.6762451.45
38372006.07.07 08:48sell19191.00210.98212.49210.78
38382006.07.07 09:09sell19202.00211.13212.49210.93
38392006.07.07 09:18sell19214.00211.28212.49211.08
38402006.07.07 10:18t/p19214.00211.08212.49211.0869.2862520.73
38412006.07.07 10:42sell19224.00211.28212.49211.08
38422006.07.07 10:48sell19238.00211.43212.49211.23
38432006.07.07 11:19t/p19238.00211.23212.49211.23138.5562659.28
38442006.07.07 11:49t/p19224.00211.08212.49211.0869.2862728.56
38452006.07.07 12:18sell19244.00211.28212.49211.08
38462006.07.07 12:30t/p19244.00211.08212.49211.0869.2862797.84
38472006.07.07 12:30t/p19202.00210.93212.49210.9334.6462832.48
38482006.07.07 12:42sell19252.00211.13212.49210.93
38492006.07.07 12:47sell19264.00211.28212.49211.08
38502006.07.07 14:48t/p19264.00211.08212.49211.0869.2862901.76
38512006.07.07 15:13t/p19252.00210.93212.49210.9334.6462936.40
38522006.07.09 20:00t/p19191.00210.78212.49210.7817.3262953.72
38532006.07.09 20:00sell19271.00210.68212.19210.48
38542006.07.09 22:44sell19282.00210.83212.19210.63
38552006.07.10 02:18t/p19282.00210.63212.19210.6329.3462983.06
38562006.07.10 03:13t/p19271.00210.48212.19210.4814.6762997.73
38572006.07.10 03:13sell19291.00210.38211.89210.18
38582006.07.10 05:14t/p19291.00210.18211.89210.1817.3263015.05
38592006.07.10 05:14sell19301.00210.08211.59209.88
38602006.07.10 05:43sell19312.00210.24211.60210.04
38612006.07.10 08:19t/p19312.00210.04211.60210.0434.6463049.69
38622006.07.10 09:13t/p19301.00209.88211.59209.8817.3163067.00
38632006.07.10 09:13sell19321.00209.78211.29209.58
38642006.07.10 10:31sell19332.00209.93211.29209.73
38652006.07.10 11:18t/p19332.00209.73211.29209.7334.6463101.64
38662006.07.10 14:18sell19342.00209.93211.29209.73
38672006.07.10 16:59close19342.00210.33211.29209.73-69.2863032.36
38682006.07.10 16:59close19321.00210.33211.29209.58-47.6262984.74
38692006.07.10 16:59buy19351.00210.33208.82210.53
38702006.07.10 22:14t/p19351.00210.53208.82210.5317.3263002.06
38712006.07.10 22:14buy19361.00210.63209.12210.83
38722006.07.11 00:48buy19372.00210.48209.12210.68
38732006.07.11 02:09buy19384.00210.33209.12210.53
38742006.07.11 02:48buy19398.00210.17209.11210.37
38752006.07.11 04:49t/p19398.00210.37209.11210.37138.5963140.65
38762006.07.11 08:13t/p19384.00210.53209.12210.5369.2963209.94
38772006.07.11 13:13t/p19372.00210.68209.12210.6834.6463244.58
38782006.07.11 19:35t/p19361.00210.83209.12210.8319.3863263.97
38792006.07.11 19:35buy19401.00210.93209.42211.13
38802006.07.11 22:19buy19412.00210.78209.42210.98
38812006.07.11 23:19t/p19412.00210.98209.42210.9834.6563298.62
38822006.07.12 00:01buy19422.00210.78209.42210.98
38832006.07.12 01:43t/p19422.00210.98209.42210.9834.6563333.27
38842006.07.12 06:13t/p19401.00211.13209.42211.1319.3863352.64
38852006.07.12 06:13buy19431.00211.23209.72211.43
38862006.07.12 07:06buy19442.00211.08209.72211.28
38872006.07.12 07:38t/p19442.00211.28209.72211.2834.6563387.29
38882006.07.12 07:43t/p19431.00211.43209.72211.4317.3363404.62
38892006.07.12 07:43buy19451.00211.53210.02211.73
38902006.07.12 08:01t/p19451.00211.73210.02211.7317.3263421.94
38912006.07.12 08:01buy19461.00211.83210.32212.03
38922006.07.12 08:14buy19472.00211.67210.31211.87
38932006.07.12 08:38buy19484.00211.52210.31211.72
38942006.07.12 08:48buy19498.00211.36210.30211.56
38952006.07.12 09:18t/p19498.00211.56210.30211.56138.5963560.53
38962006.07.12 09:44t/p19484.00211.72210.31211.7269.3063629.83
38972006.07.12 10:01t/p19472.00211.87210.31211.8734.6463664.47
38982006.07.12 12:36t/p19461.00212.03210.32212.0317.3363681.80
38992006.07.12 12:36buy19501.00212.13210.62212.33
39002006.07.12 12:39buy19512.00211.98210.62212.18
39012006.07.12 12:44buy19524.00211.83210.62212.03
39022006.07.12 12:49buy19538.00211.67210.61211.87
39032006.07.12 13:31t/p19538.00211.87210.61211.87138.5963820.39
39042006.07.12 22:48buy19548.00211.67210.61211.87
39052006.07.13 04:49t/p19548.00211.87210.61211.87187.9164008.30
39062006.07.13 10:18t/p19524.00212.03210.62212.0393.9564102.25
39072006.07.13 10:48t/p19512.00212.18210.62212.1846.9864149.23
39082006.07.13 11:18t/p19501.00212.33210.62212.3323.4864172.72
39092006.07.13 11:18buy19551.00212.43210.92212.63
39102006.07.13 11:48buy19562.00212.28210.92212.48
39112006.07.13 14:18t/p19562.00212.48210.92212.4834.6564207.37
39122006.07.13 19:09t/p19551.00212.63210.92212.6317.3364224.70
39132006.07.13 19:09buy19571.00212.73211.22212.93
39142006.07.14 01:13t/p19571.00212.93211.22212.9319.3864244.07
39152006.07.14 01:13buy19581.00213.03211.52213.23
39162006.07.14 02:44t/p19581.00213.23211.52213.2317.3364261.40
39172006.07.14 02:44buy19591.00213.33211.82213.53
39182006.07.14 03:44t/p19591.00213.53211.82213.5317.3264278.72
39192006.07.14 03:44buy19601.00213.63212.12213.83
39202006.07.14 03:59buy19612.00213.47212.11213.67
39212006.07.14 04:09buy19624.00213.32212.11213.52
39222006.07.14 04:14buy19638.00213.17212.11213.37
39232006.07.14 04:18buy196416.00213.02212.11213.22
39242006.07.14 04:31buy196532.00212.86212.10213.06
39252006.07.14 04:43t/p196532.00213.06212.10213.06554.3564833.07
39262006.07.14 04:48t/p196416.00213.22212.11213.22277.1865110.25
39272006.07.14 05:19t/p19638.00213.37212.11213.37138.5965248.84
39282006.07.14 06:18buy19668.00213.17212.11213.37
39292006.07.14 07:19buy196716.00213.02212.11213.22
39302006.07.14 07:48buy196832.00212.86212.10213.06
39312006.07.14 09:18t/p196832.00213.06212.10213.06554.3565803.19
39322006.07.14 10:38t/p196716.00213.22212.11213.22277.1866080.37
39332006.07.14 10:48t/p19668.00213.37212.11213.37138.5966218.96
39342006.07.14 12:01t/p19624.00213.52212.11213.5269.3066288.26
39352006.07.14 13:18buy19694.00213.32212.11213.52
39362006.07.14 13:48t/p19694.00213.52212.11213.5269.3066357.56
39372006.07.14 15:18t/p19612.00213.67212.11213.6734.6566392.21
39382006.07.14 18:19buy19702.00213.48212.12213.68
39392006.07.14 19:31t/p19702.00213.68212.12213.6834.6566426.86
39402006.07.16 20:18t/p19601.00213.83212.12213.8317.3366444.19
39412006.07.16 20:18buy19711.00213.93212.42214.13
39422006.07.16 23:00buy19722.00213.77212.41213.97
39432006.07.17 08:13close19722.00213.32212.41213.97-73.8466370.35
39442006.07.17 08:13close19711.00213.32212.42214.13-50.7966319.57
39452006.07.17 08:13sell19731.00213.32214.83213.12
39462006.07.17 08:18t/p19731.00213.12214.83213.1217.3266336.89
39472006.07.17 08:18sell19741.00213.02214.53212.82
39482006.07.17 10:18sell19752.00213.18214.54212.98
39492006.07.17 11:18t/p19752.00212.98214.54212.9834.6466371.53
39502006.07.17 12:18sell19762.00213.18214.54212.98
39512006.07.17 14:18sell19774.00213.33214.54213.13
39522006.07.17 15:13t/p19774.00213.13214.54213.1369.2766440.80
39532006.07.17 22:36t/p19762.00212.98214.54212.9834.6466475.44
39542006.07.18 00:06t/p19741.00212.82214.53212.8214.6666490.10
39552006.07.18 00:06sell19781.00212.72214.23212.52
39562006.07.18 00:18sell19792.00212.87214.23212.67
39572006.07.18 07:18t/p19792.00212.67214.23212.6734.6466524.74
39582006.07.18 07:59sell19802.00212.94214.30212.74
39592006.07.18 08:38close19802.00213.34214.30212.74-69.2866455.46
39602006.07.18 08:38close19781.00213.34214.23212.52-53.6866401.78
39612006.07.18 08:38buy19811.00213.34211.83213.54
39622006.07.18 09:44t/p19811.00213.54211.83213.5417.3266419.10
39632006.07.18 09:44buy19821.00213.64212.13213.84
39642006.07.18 10:49t/p19821.00213.84212.13213.8417.3266436.42
39652006.07.18 10:49buy19831.00213.94212.43214.14
39662006.07.18 12:19t/p19831.00214.14212.43214.1417.3266453.74
39672006.07.18 12:19buy19841.00214.24212.73214.44
39682006.07.18 12:36buy19852.00214.08212.72214.28
39692006.07.18 14:19buy19864.00213.92212.71214.12
39702006.07.18 14:44t/p19864.00214.12212.71214.1269.3066523.04
39712006.07.18 15:14t/p19852.00214.28212.72214.2834.6566557.69
39722006.07.18 15:39t/p19841.00214.44212.73214.4417.3266575.01
39732006.07.18 15:39buy19871.00214.54213.03214.74
39742006.07.18 18:06buy19882.00214.39213.03214.59
39752006.07.18 20:32buy19894.00214.24213.03214.44
39762006.07.19 00:48buy19908.00214.08213.02214.28
39772006.07.19 04:43t/p19908.00214.28213.02214.28138.5966713.60
39782006.07.19 06:18t/p19894.00214.44213.03214.4477.5266791.12
39792006.07.19 07:13t/p19882.00214.59213.03214.5938.7566829.87
39802006.07.19 07:18t/p19871.00214.74213.03214.7419.3866849.25
39812006.07.19 07:18buy19911.00214.84213.33215.04
39822006.07.19 08:00buy19922.00214.69213.33214.89
39832006.07.19 08:48buy19934.00214.54213.33214.74
39842006.07.19 09:00t/p19934.00214.74213.33214.7469.2966918.54
39852006.07.19 09:13t/p19922.00214.89213.33214.8934.6466953.18
39862006.07.19 09:18t/p19911.00215.04213.33215.0417.3366970.51
39872006.07.19 09:18buy19941.00215.14213.63215.34
39882006.07.19 09:29buy19952.00214.97213.61215.17
39892006.07.19 09:49t/p19952.00215.17213.61215.1734.6567005.15
39902006.07.19 10:31buy19962.00214.99213.63215.19
39912006.07.19 12:19buy19974.00214.83213.62215.03
39922006.07.19 12:48t/p19974.00215.03213.62215.0369.3067074.46
39932006.07.19 14:05t/p19962.00215.19213.63215.1934.6567109.10
39942006.07.19 14:17buy19982.00214.99213.63215.19
39952006.07.19 14:43t/p19982.00215.19213.63215.1934.6567143.75
39962006.07.19 14:49t/p19941.00215.34213.63215.3417.3267161.07
39972006.07.19 14:49buy19991.00215.44213.93215.64
39982006.07.19 14:56buy20002.00215.29213.93215.49
39992006.07.19 15:18buy20014.00215.14213.93215.34
40002006.07.19 17:01buy20028.00214.99213.93215.19
40012006.07.19 18:13t/p20028.00215.19213.93215.19138.5967299.66
40022006.07.19 18:48t/p20014.00215.34213.93215.3469.2967368.95
40032006.07.20 02:19t/p20002.00215.49213.93215.4946.9867415.93
40042006.07.20 08:48t/p19991.00215.64213.93215.6423.4967439.43
40052006.07.20 08:48buy20031.00215.74214.23215.94
40062006.07.20 10:18buy20042.00215.58214.22215.78
40072006.07.20 10:44t/p20042.00215.78214.22215.7834.6467474.07
40082006.07.20 11:39t/p20031.00215.94214.23215.9417.3267491.39
40092006.07.20 11:39buy20051.00216.04214.53216.24
40102006.07.20 11:48t/p20051.00216.24214.53216.2417.3367508.72
40112006.07.20 11:48buy20061.00216.34214.83216.54
40122006.07.20 12:19t/p20061.00216.54214.83216.5417.3267526.04
40132006.07.20 12:19buy20071.00216.64215.13216.84
40142006.07.20 12:27buy20082.00216.49215.13216.69
40152006.07.20 12:48buy20094.00216.33215.12216.53
40162006.07.20 13:48buy20108.00216.17215.11216.37
40172006.07.20 14:48buy201116.00216.02215.11216.22
40182006.07.20 18:18t/p201116.00216.22215.11216.22277.1767803.21
40192006.07.20 20:49t/p20108.00216.37215.11216.37138.5967941.80
40202006.07.21 05:19close20094.00215.89215.12216.53-144.2367797.57
40212006.07.21 05:19close20082.00215.89215.13216.69-99.8367697.74
40222006.07.21 05:19close20071.00215.89215.13216.84-62.9067634.83
40232006.07.21 05:19sell20121.00215.89217.40215.69
40242006.07.21 07:48t/p20121.00215.69217.40215.6917.3267652.15
40252006.07.21 07:48sell20131.00215.59217.10215.39
40262006.07.21 08:13t/p20131.00215.39217.10215.3917.3267669.47
40272006.07.21 08:13sell20141.00215.29216.80215.09
40282006.07.21 08:36sell20152.00215.44216.80215.24
40292006.07.21 08:43t/p20152.00215.24216.80215.2434.6467704.11
40302006.07.21 08:48t/p20141.00215.09216.80215.0917.3267721.43
40312006.07.21 08:48sell20161.00214.99216.50214.79
40322006.07.21 09:13sell20172.00215.15216.51214.95
40332006.07.21 09:19sell20184.00215.30216.51215.10
40342006.07.21 09:44sell20198.00215.46216.52215.26
40352006.07.21 10:13sell202016.00215.61216.52215.41
40362006.07.21 12:09t/p202016.00215.41216.52215.41277.1167998.54
40372006.07.21 12:18t/p20198.00215.26216.52215.26138.5568137.10
40382006.07.21 13:19sell20218.00215.46216.52215.26
40392006.07.21 13:43sell202216.00215.61216.52215.41
40402006.07.21 13:49sell202332.00215.77216.53215.57
40412006.07.21 16:00close202332.00216.28216.53215.57-1413.2366723.87
40422006.07.21 16:00close202216.00216.28216.52215.41-928.3065795.57
40432006.07.21 16:00close20218.00216.28216.52215.26-568.0665227.51
40442006.07.21 16:00close20184.00216.28216.51215.10-339.4664888.05
40452006.07.21 16:00close20172.00216.28216.51214.95-195.7164692.34
40462006.07.21 16:00close20161.00216.28216.50214.79-111.7064580.64
40472006.07.21 16:00buy20241.00216.28214.77216.48
40482006.07.21 16:19buy20252.00216.13214.77216.33
40492006.07.21 18:48buy20264.00215.98214.77216.18
40502006.07.24 00:01t/p20264.00216.18214.77216.1877.5264658.16
40512006.07.24 01:19t/p20252.00216.33214.77216.3338.7564696.91
40522006.07.24 08:00close20241.00215.78214.77216.48-41.2664655.65
40532006.07.24 08:00sell20271.00215.78217.29215.58
40542006.07.24 12:18close20271.00216.35217.29215.58-49.3664606.29
40552006.07.24 12:18buy20281.00216.35214.84216.55
40562006.07.24 16:00close20281.00215.67214.84216.55-58.9064547.39
40572006.07.24 16:00sell20291.00215.67217.18215.47
40582006.07.25 05:19sell20302.00215.82217.18215.62
40592006.07.25 08:00close20302.00216.22217.18215.62-69.2864478.11
40602006.07.25 08:00close20291.00216.22217.18215.47-50.2864427.83
40612006.07.25 08:00buy20311.00216.22214.71216.42
40622006.07.25 18:49close20311.00215.52214.71216.42-60.6364367.20
40632006.07.25 18:49sell20321.00215.52217.03215.32
40642006.07.25 23:01sell20332.00215.68217.04215.48
40652006.07.26 00:31t/p20332.00215.48217.04215.4829.3364396.53
40662006.07.26 06:49t/p20321.00215.32217.03215.3214.6764411.20
40672006.07.26 06:49sell20341.00215.22216.73215.02
40682006.07.26 08:13t/p20341.00215.02216.73215.0217.3264428.52
40692006.07.26 08:13sell20351.00214.92216.43214.72
40702006.07.26 09:43sell20362.00215.07216.43214.87
40712006.07.26 15:08close20362.00215.97216.43214.87-155.8764272.65
40722006.07.26 15:08close20351.00215.97216.43214.72-90.9364181.72
40732006.07.26 15:08buy20371.00215.97214.46216.17
40742006.07.26 15:19t/p20371.00216.17214.46216.1717.3264199.04
40752006.07.26 15:19buy20381.00216.27214.76216.47
40762006.07.26 15:59buy20392.00215.92214.56216.12
40772006.07.26 18:13buy20404.00215.77214.56215.97
40782006.07.26 18:18buy20418.00215.61214.55215.81
40792006.07.26 21:49t/p20418.00215.81214.55215.81138.5964337.63
40802006.07.27 08:48close20404.00215.27214.56215.97-148.5764189.06
40812006.07.27 08:48close20392.00215.27214.56216.12-100.2864088.78
40822006.07.27 08:48close20381.00215.27214.76216.47-80.4464008.34
40832006.07.27 08:48sell20421.00215.27216.78215.07
40842006.07.27 12:36t/p20421.00215.07216.78215.0717.3264025.66
40852006.07.27 12:36sell20431.00214.97216.48214.77
40862006.07.27 12:39sell20442.00215.12216.48214.92
40872006.07.27 12:48sell20454.00215.27216.48215.07
40882006.07.27 18:19t/p20454.00215.07216.48215.0769.2764094.93
40892006.07.28 03:13t/p20442.00214.92216.48214.9229.3464124.26
40902006.07.28 03:48t/p20431.00214.77216.48214.7714.6664138.92
40912006.07.28 03:48sell20461.00214.67216.18214.47
40922006.07.28 04:01sell20472.00214.82216.18214.62
40932006.07.28 05:19t/p20472.00214.62216.18214.6234.6464173.56
40942006.07.28 06:19t/p20461.00214.47216.18214.4717.3264190.88
40952006.07.28 06:19sell20481.00214.37215.88214.17
40962006.07.28 06:43sell20492.00214.52215.88214.32
40972006.07.28 07:13sell20504.00214.68215.89214.48
40982006.07.28 07:42sell20518.00214.83215.89214.63
40992006.07.28 08:47t/p20518.00214.63215.89214.63138.5564329.43
41002006.07.28 12:42t/p20504.00214.48215.89214.4869.2864398.71
41012006.07.28 12:47t/p20492.00214.32215.88214.3234.6364433.34
41022006.07.28 13:18t/p20481.00214.17215.88214.1717.3264450.66
41032006.07.28 13:18sell20521.00214.07215.58213.87
41042006.07.28 13:31sell20532.00214.22215.58214.02
41052006.07.28 14:19t/p20532.00214.02215.58214.0234.6464485.30
41062006.07.28 15:19t/p20521.00213.87215.58213.8717.3264502.62
41072006.07.28 15:19sell20541.00213.77215.28213.57
41082006.07.28 15:48sell20552.00213.93215.29213.73
41092006.07.28 17:31sell20564.00214.08215.29213.88
41102006.07.28 19:00t/p20564.00213.88215.29213.8869.2864571.90
41112006.07.30 20:00t/p20541.00213.57215.28213.5717.3264589.22
41122006.07.30 20:00t/p20552.00213.73215.29213.7334.6464623.86
41132006.07.30 20:00sell20571.00213.47214.98213.27
41142006.07.30 22:10sell20582.00213.62214.98213.42
41152006.07.30 22:48sell20594.00213.77214.98213.57
41162006.07.31 00:19sell20608.00213.93214.99213.73
41172006.07.31 01:13t/p20608.00213.73214.99213.73138.5664762.42
41182006.07.31 02:20t/p20594.00213.57214.98213.5758.6764821.09
41192006.07.31 04:48t/p20582.00213.42214.98213.4229.3464850.43
41202006.07.31 05:02t/p20571.00213.27214.98213.2714.6764865.10
41212006.07.31 05:02sell20611.00213.17214.68212.97
41222006.07.31 05:19sell20622.00213.32214.68213.12
41232006.07.31 06:02t/p20622.00213.12214.68213.1234.6464899.74
41242006.07.31 07:43sell20632.00213.32214.68213.12
41252006.07.31 08:06sell20644.00213.47214.68213.27
41262006.07.31 08:48t/p20644.00213.27214.68213.2769.2864969.02
41272006.07.31 09:18sell20654.00213.47214.68213.27
41282006.07.31 10:18t/p20654.00213.27214.68213.2769.2865038.30
41292006.07.31 16:00close20632.00213.93214.68213.12-105.6464932.66
41302006.07.31 16:00close20611.00213.93214.68212.97-65.8264866.84
41312006.07.31 16:00buy20661.00213.93212.42214.13
41322006.07.31 16:48t/p20661.00214.13212.42214.1317.3264884.16
41332006.07.31 16:48buy20671.00214.23212.72214.43
41342006.07.31 19:06buy20682.00214.08212.72214.28
41352006.07.31 23:06buy20694.00213.92212.71214.12
41362006.08.01 03:18t/p20694.00214.12212.71214.1277.5264961.68
41372006.08.01 08:48t/p20682.00214.28212.72214.2838.7665000.44
41382006.08.01 12:44t/p20671.00214.43212.72214.4319.3865019.83
41392006.08.01 12:44buy20701.00214.53213.02214.73
41402006.08.01 13:06t/p20701.00214.73213.02214.7317.3265037.15
41412006.08.01 13:06buy20711.00214.83213.32215.03
41422006.08.01 13:18buy20722.00214.67213.31214.87
41432006.08.01 14:13t/p20722.00214.87213.31214.8734.6565071.80
41442006.08.01 14:18t/p20711.00215.03213.32215.0317.3265089.12
41452006.08.01 14:18buy20731.00215.13213.62215.33
41462006.08.01 14:49buy20742.00214.98213.62215.18
41472006.08.01 15:18t/p20742.00215.18213.62215.1834.6465123.76
41482006.08.01 16:13buy20752.00214.98213.62215.18
41492006.08.01 16:18buy20764.00214.83213.62215.03
41502006.08.01 16:48t/p20764.00215.03213.62215.0369.3065193.06
41512006.08.01 22:31buy20774.00214.83213.62215.03
41522006.08.02 04:00close20774.00214.63213.62215.03-61.0765131.99
41532006.08.02 04:00close20752.00214.63213.62215.18-56.5365075.46
41542006.08.02 04:00close20731.00214.63213.62215.33-41.2665034.20
41552006.08.02 04:00sell20781.00214.63216.14214.43
41562006.08.02 05:48sell20792.00214.78216.14214.58
41572006.08.02 07:18t/p20792.00214.58216.14214.5834.6365068.83
41582006.08.02 12:00close20781.00215.25216.14214.43-53.6965015.14
41592006.08.02 12:00buy20801.00215.25213.74215.45
41602006.08.02 13:13buy20812.00215.10213.74215.30
41612006.08.02 13:17buy20824.00214.95213.74215.15
41622006.08.02 13:49t/p20824.00215.15213.74215.1569.2965084.43
41632006.08.02 15:36t/p20812.00215.30213.74215.3034.6565119.08
41642006.08.03 09:18t/p20801.00215.45213.74215.4523.4965142.58
41652006.08.03 11:04buy20831.00215.81214.30216.01
41662006.08.03 11:07buy20842.00215.64214.28215.84
41672006.08.03 11:08t/p20842.00215.84214.28215.8434.6565177.23
41682006.08.03 11:09t/p20831.00216.01214.30216.0117.3265194.55
41692006.08.03 11:09buy20851.00216.11214.60216.31
41702006.08.03 11:13t/p20851.00216.31214.60216.3117.3265211.87
41712006.08.03 11:13buy20861.00216.41214.90216.61
41722006.08.03 11:18t/p20861.00216.61214.90216.6117.3265229.19
41732006.08.03 11:18buy20871.00216.71215.20216.91
41742006.08.03 11:26buy20882.00216.56215.20216.76
41752006.08.03 12:18t/p20882.00216.76215.20216.7634.6465263.83
41762006.08.03 12:44t/p20871.00216.91215.20216.9117.3265281.15
41772006.08.03 12:44buy20891.00217.01215.50217.21
41782006.08.03 13:18t/p20891.00217.21215.50217.2117.3365298.48
41792006.08.03 13:18buy20901.00217.31215.80217.51
41802006.08.03 13:43buy20912.00217.16215.80217.36
41812006.08.03 13:48buy20924.00217.01215.80217.21
41822006.08.03 14:18buy20938.00216.86215.80217.06
41832006.08.03 14:43t/p20938.00217.06215.80217.06138.5965437.07
41842006.08.03 14:48t/p20924.00217.21215.80217.2169.2965506.36
41852006.08.03 15:18t/p20912.00217.36215.80217.3634.6565541.01
41862006.08.03 17:48buy20942.00217.16215.80217.36
41872006.08.03 20:19buy20954.00217.01215.80217.21
41882006.08.03 23:18t/p20954.00217.21215.80217.2169.2965610.30
41892006.08.04 06:49t/p20942.00217.36215.80217.3638.7665649.06
41902006.08.04 07:18t/p20901.00217.51215.80217.5119.3865668.43
41912006.08.04 07:18buy20961.00217.61216.10217.81
41922006.08.04 08:18t/p20961.00217.81216.10217.8117.3365685.76
41932006.08.04 08:18buy20971.00217.91216.40218.11
41942006.08.04 09:18t/p20971.00218.11216.40218.1117.3265703.08
41952006.08.04 09:18buy20981.00218.21216.70218.41
41962006.08.04 11:18t/p20981.00218.41216.70218.4117.3365720.41
41972006.08.04 11:18buy20991.00218.51217.00218.71
41982006.08.04 11:38buy21002.00218.36217.00218.56
41992006.08.04 12:37buy21014.00218.20216.99218.40
42002006.08.04 12:42buy21028.00218.05216.99218.25
42012006.08.04 12:47buy210316.00217.89216.98218.09
42022006.08.04 12:47buy210432.00217.74216.98217.94
42032006.08.04 12:59t/p210432.00217.94216.98217.94554.3666274.77
42042006.08.04 13:06buy210532.00217.74216.98217.94
42052006.08.04 13:13t/p210532.00217.94216.98217.94554.3666829.13
42062006.08.04 13:18t/p210316.00218.09216.98218.09277.1867106.31
42072006.08.04 14:00t/p21028.00218.25216.99218.25138.5967244.90
42082006.08.04 14:06t/p21014.00218.40216.99218.4069.2967314.19
42092006.08.04 14:18buy21064.00218.20216.99218.40
42102006.08.04 14:31buy21078.00218.05216.99218.25
42112006.08.04 14:48t/p21078.00218.25216.99218.25138.5967452.78
42122006.08.04 15:18buy21088.00218.05216.99218.25
42132006.08.04 15:49buy210916.00217.89216.98218.09
42142006.08.04 16:00t/p210916.00218.09216.98218.09277.1867729.96
42152006.08.04 17:01buy211016.00217.89216.98218.09
42162006.08.04 17:18t/p211016.00218.09216.98218.09277.1868007.14
42172006.08.04 18:44t/p21088.00218.25216.99218.25138.5968145.73
42182006.08.04 19:36t/p21064.00218.40216.99218.4069.2968215.02
42192006.08.06 20:00close21002.00217.72217.00218.56-110.8768104.15
42202006.08.06 20:00close20991.00217.72217.00218.71-68.4368035.72
42212006.08.06 20:00sell21111.00217.72219.23217.52
42222006.08.07 04:00close21111.00218.38219.23217.52-59.8067975.92
42232006.08.07 04:00buy21121.00218.38216.87218.58
42242006.08.07 07:18t/p21121.00218.58216.87218.5817.3267993.24
42252006.08.07 07:18buy21131.00218.68217.17218.88
42262006.08.07 08:49t/p21131.00218.88217.17218.8817.3368010.57
42272006.08.07 08:49buy21141.00218.98217.47219.18
42282006.08.07 09:49t/p21141.00219.18217.47219.1817.3268027.89
42292006.08.07 09:49buy21151.00219.28217.77219.48
42302006.08.07 10:01buy21162.00219.13217.77219.33
42312006.08.07 11:13t/p21162.00219.33217.77219.3334.6568062.54
42322006.08.07 12:01t/p21151.00219.48217.77219.4817.3368079.87
42332006.08.07 12:01buy21171.00219.58218.07219.78
42342006.08.07 12:18buy21182.00219.42218.06219.62
42352006.08.07 14:13t/p21182.00219.62218.06219.6234.6568114.52
42362006.08.07 15:43buy21192.00219.42218.06219.62
42372006.08.07 15:49buy21204.00219.27218.06219.47
42382006.08.07 16:01t/p21204.00219.47218.06219.4769.2968183.81
42392006.08.07 17:48buy21214.00219.27218.06219.47
42402006.08.07 20:01t/p21214.00219.47218.06219.4769.2968253.10
42412006.08.08 00:49close21192.00219.02218.06219.62-65.1868187.92
42422006.08.08 00:49close21171.00219.02218.07219.78-46.4568141.47
42432006.08.08 00:49sell21221.00219.02220.53218.82
42442006.08.08 18:17close21221.00219.84220.53218.82-71.0168070.46
42452006.08.08 18:17buy21231.00219.84218.33220.04
42462006.08.08 18:59buy21242.00219.62218.26219.82
42472006.08.08 20:14t/p21242.00219.82218.26219.8234.6468105.10
42482006.08.08 22:36t/p21231.00220.04218.33220.0417.3268122.42
42492006.08.08 22:36buy21251.00220.14218.63220.34
42502006.08.08 22:39buy21262.00219.99218.63220.19
42512006.08.08 22:47buy21274.00219.83218.62220.03
42522006.08.08 22:49buy21288.00219.67218.61219.87
42532006.08.08 23:18buy212916.00219.52218.61219.72
42542006.08.09 03:15t/p212916.00219.72218.61219.72310.0668432.48
42552006.08.09 07:39t/p21288.00219.87218.61219.87155.0268587.50
42562006.08.09 07:48t/p21274.00220.03218.62220.0377.5268665.02
42572006.08.09 08:18buy21304.00219.83218.62220.03
42582006.08.09 12:00close21304.00219.29218.62220.03-187.0968477.93
42592006.08.09 12:00close21262.00219.29218.63220.19-117.1568360.78
42602006.08.09 12:00close21251.00219.29218.63220.34-71.5668289.21
42612006.08.09 12:00sell21311.00219.29220.80219.09
42622006.08.09 12:18sell21322.00219.44220.80219.24
42632006.08.09 12:31sell21334.00219.59220.80219.39
42642006.08.10 04:19t/p21334.00219.39220.80219.3937.4868326.69
42652006.08.10 05:47t/p21322.00219.24220.80219.2418.7468345.43
42662006.08.10 06:18sell21342.00219.45220.81219.25
42672006.08.10 07:13t/p21342.00219.25220.81219.2534.6468380.07
42682006.08.10 07:14t/p21311.00219.09220.80219.099.3768389.45
42692006.08.10 07:14sell21351.00218.99220.50218.79
42702006.08.10 07:42t/p21351.00218.79220.50218.7917.3268406.77
42712006.08.10 07:42sell21361.00218.69220.20218.49
42722006.08.10 07:48t/p21361.00218.49220.20218.4917.3268424.09
42732006.08.10 07:48sell21371.00218.39219.90218.19
42742006.08.10 09:13sell21382.00218.54219.90218.34
42752006.08.10 09:18sell21394.00218.69219.90218.49
42762006.08.10 09:31sell21408.00218.84219.90218.64
42772006.08.10 09:49t/p21408.00218.64219.90218.64138.5568562.64
42782006.08.10 10:48t/p21394.00218.49219.90218.4969.2768631.91
42792006.08.10 11:01t/p21382.00218.34219.90218.3434.6468666.55
42802006.08.10 12:13sell21412.00218.54219.90218.34
42812006.08.10 12:19sell21424.00218.69219.90218.49
42822006.08.10 12:48t/p21424.00218.49219.90218.4969.2768735.82
42832006.08.10 14:19t/p21412.00218.34219.90218.3434.6468770.46
42842006.08.10 15:18t/p21371.00218.19219.90218.1917.3268787.78
42852006.08.10 15:18sell21431.00218.09219.60217.89
42862006.08.10 15:29sell21442.00218.29219.65218.09
42872006.08.10 16:19t/p21442.00218.09219.65218.0934.6468822.42
42882006.08.10 16:39sell21452.00218.24219.60218.04
42892006.08.10 17:05sell21464.00218.40219.61218.20
42902006.08.10 22:19t/p21464.00218.20219.61218.2069.2768891.69
42912006.08.10 23:39sell21474.00218.40219.61218.20
42922006.08.10 23:48sell21488.00218.55219.61218.35
42932006.08.11 00:18t/p21488.00218.35219.61218.35117.3569009.04
42942006.08.11 04:00close21474.00218.72219.61218.20-121.4468887.60
42952006.08.11 04:00close21452.00218.72219.60218.04-88.4368799.17
42962006.08.11 04:00close21431.00218.72219.60217.89-57.2168741.96
42972006.08.11 04:00buy21491.00218.72217.21218.92
42982006.08.11 06:01t/p21491.00218.92217.21218.9217.3268759.28
42992006.08.11 06:01buy21501.00219.02217.51219.22
43002006.08.11 08:01t/p21501.00219.22217.51219.2217.3368776.61
43012006.08.11 08:01buy21511.00219.32217.81219.52
43022006.08.11 08:12t/p21511.00219.52217.81219.5217.3268793.93
43032006.08.11 08:12buy21521.00219.62218.11219.82
43042006.08.11 08:18t/p21521.00219.82218.11219.8217.3368811.26
43052006.08.11 08:18buy21531.00219.92218.41220.12
43062006.08.11 08:26buy21542.00219.77218.41219.97
43072006.08.11 08:35t/p21542.00219.97218.41219.9734.6568845.91
43082006.08.11 08:49buy21552.00219.77218.41219.97
43092006.08.11 09:01t/p21552.00219.97218.41219.9734.6568880.56
43102006.08.11 09:19buy21562.00219.77218.41219.97
43112006.08.11 10:49t/p21562.00219.97218.41219.9734.6568915.21
43122006.08.11 12:48buy21572.00219.77218.41219.97
43132006.08.11 13:31buy21584.00219.61218.40219.81
43142006.08.11 13:48t/p21584.00219.81218.40219.8169.2968984.50
43152006.08.11 14:13t/p21572.00219.97218.41219.9734.6569019.15
43162006.08.11 14:44t/p21531.00220.12218.41220.1217.3269036.47
43172006.08.11 14:44buy21591.00220.22218.71220.42
43182006.08.11 15:02buy21602.00220.07218.71220.27
43192006.08.11 15:19t/p21602.00220.27218.71220.2734.6569071.12
43202006.08.11 15:48buy21612.00220.07218.71220.27
43212006.08.11 16:05t/p21612.00220.27218.71220.2734.6569105.77
43222006.08.11 16:18buy21622.00220.07218.71220.27
43232006.08.11 16:48buy21634.00219.92218.71220.12
43242006.08.14 00:49t/p21634.00220.12218.71220.1277.5169183.28
43252006.08.14 03:18t/p21622.00220.27218.71220.2738.7669222.04
43262006.08.14 07:13t/p21591.00220.42218.71220.4219.3869241.42
43272006.08.14 07:13buy21641.00220.52219.01220.72
43282006.08.14 07:48buy21652.00220.36219.00220.56
43292006.08.14 12:00close21652.00219.98219.00220.56-65.8369175.59
43302006.08.14 12:00close21641.00219.98219.01220.72-46.7769128.82
43312006.08.14 12:00sell21661.00219.98221.49219.78
43322006.08.14 13:38sell21672.00220.13221.49219.93
43332006.08.15 06:01close21672.00220.57221.49219.93-81.5069047.32
43342006.08.15 06:01close21661.00220.57221.49219.78-53.7468993.58
43352006.08.15 06:01buy21681.00220.57219.06220.77
43362006.08.15 08:30close21681.00219.91219.06220.77-57.1768936.41
43372006.08.15 08:30sell21691.00219.91221.42219.71
43382006.08.15 12:36close21691.00220.61221.42219.71-60.6268875.79
43392006.08.15 12:36buy21701.00220.61219.10220.81
43402006.08.15 16:00close21701.00219.70219.10220.81-78.8368796.96
43412006.08.15 16:00sell21711.00219.70221.21219.50
43422006.08.15 18:19sell21722.00219.87221.23219.67
43432006.08.15 23:13t/p21722.00219.67221.23219.6734.6468831.60
43442006.08.16 08:18t/p21711.00219.50221.21219.5014.6768846.27
43452006.08.16 08:18sell21731.00219.40220.91219.20
43462006.08.16 08:30sell21742.00219.59220.95219.39
43472006.08.16 08:48t/p21742.00219.39220.95219.3934.6468880.91
43482006.08.16 11:30sell21752.00219.61220.97219.41
43492006.08.16 12:00close21752.00219.97220.97219.41-62.3568818.56
43502006.08.16 12:00close21731.00219.97220.91219.20-49.3668769.20
43512006.08.16 12:00buy21761.00219.97218.46220.17
43522006.08.16 14:31t/p21761.00220.17218.46220.1717.3268786.52
43532006.08.16 14:31buy21771.00220.27218.76220.47
43542006.08.16 14:59buy21782.00220.04218.68220.24
43552006.08.16 15:48buy21794.00219.81218.60220.01
43562006.08.16 20:00close21794.00219.52218.60220.01-100.4768686.05
43572006.08.16 20:00close21782.00219.52218.68220.24-90.0968595.96
43582006.08.16 20:00close21771.00219.52218.76220.47-64.9768530.99
43592006.08.16 20:00sell21801.00219.52221.03219.32
43602006.08.17 06:18t/p21801.00219.32221.03219.329.3768540.36
43612006.08.17 06:18sell21811.00219.22220.73219.02
43622006.08.17 07:13t/p21811.00219.02220.73219.0217.3268557.68
43632006.08.17 07:13sell21821.00218.92220.43218.72
43642006.08.17 08:30t/p21821.00218.72220.43218.7217.3268575.00
43652006.08.17 08:30sell21831.00218.59220.10218.39
43662006.08.17 09:01sell21842.00218.74220.10218.54
43672006.08.17 13:14sell21854.00218.90220.11218.70
43682006.08.17 14:14t/p21854.00218.70220.11218.7069.2768644.27
43692006.08.17 14:49t/p21842.00218.54220.10218.5434.6468678.91
43702006.08.17 15:00sell21862.00218.74220.10218.54
43712006.08.17 16:01t/p21862.00218.54220.10218.5434.6468713.55
43722006.08.17 16:18sell21872.00218.74220.10218.54
43732006.08.17 17:18sell21884.00218.90220.11218.70
43742006.08.17 17:48t/p21884.00218.70220.11218.7069.2768782.82
43752006.08.17 18:48t/p21872.00218.54220.10218.5434.6468817.46
43762006.08.18 07:19t/p21831.00218.39220.10218.3914.6768832.13
43772006.08.18 08:00sell21891.00218.40219.91218.20
43782006.08.18 09:13t/p21891.00218.20219.91218.2017.3268849.45
43792006.08.18 09:13sell21901.00218.10219.61217.90
43802006.08.18 09:48t/p21901.00217.90219.61217.9017.3268866.77
43812006.08.18 09:48sell21911.00217.80219.31217.60
43822006.08.18 10:18t/p21911.00217.60219.31217.6017.3268884.09
43832006.08.18 10:18sell21921.00217.50219.01217.30
43842006.08.18 10:29sell21932.00217.67219.03217.47
43852006.08.18 10:39sell21944.00217.82219.03217.62
43862006.08.18 10:44sell21958.00217.97219.03217.77
43872006.08.18 11:06sell219616.00218.12219.03217.92
43882006.08.18 11:18t/p219616.00217.92219.03217.92277.1169161.20
43892006.08.18 11:48t/p21958.00217.77219.03217.77138.5569299.75
43902006.08.18 12:18sell21978.00217.97219.03217.77
43912006.08.18 13:48t/p21978.00217.77219.03217.77138.5569438.30
43922006.08.18 14:48t/p21944.00217.62219.03217.6269.2769507.57
43932006.08.18 15:30sell21984.00217.82219.03217.62
43942006.08.18 17:48sell21998.00217.97219.03217.77
43952006.08.21 01:59close21998.00218.24219.03217.77-208.2469299.33
43962006.08.21 01:59close21984.00218.24219.03217.62-156.0869143.25
43972006.08.21 01:59close21932.00218.24219.03217.47-104.0269039.23
43982006.08.21 01:59close21921.00218.24219.01217.30-66.7368972.50
43992006.08.21 01:59buy22001.00218.24216.73218.44
44002006.08.21 05:30buy22012.00218.08216.72218.28
44012006.08.21 06:18t/p22012.00218.28216.72218.2834.6469007.14
44022006.08.21 07:43t/p22001.00218.44216.73218.4417.3269024.46
44032006.08.21 07:43buy22021.00218.54217.03218.74
44042006.08.21 08:09t/p22021.00218.74217.03218.7417.3269041.78
44052006.08.21 08:09buy22031.00218.84217.33219.04
44062006.08.21 08:43t/p22031.00219.04217.33219.0417.3369059.11
44072006.08.21 08:43buy22041.00219.14217.63219.34
44082006.08.21 09:49buy22052.00218.99217.63219.19
44092006.08.21 11:13t/p22052.00219.19217.63219.1934.6569093.76
44102006.08.21 11:18t/p22041.00219.34217.63219.3417.3269111.08
44112006.08.21 11:18buy22061.00219.44217.93219.64
44122006.08.21 11:30buy22072.00219.24217.88219.44
44132006.08.21 12:13t/p22072.00219.44217.88219.4434.6469145.72
44142006.08.21 12:35t/p22061.00219.64217.93219.6417.3369163.05
44152006.08.21 12:35buy22081.00219.74218.23219.94
44162006.08.21 12:43buy22092.00219.58218.22219.78
44172006.08.21 12:48buy22104.00219.42218.21219.62
44182006.08.21 14:18t/p22104.00219.62218.21219.6269.2969232.34
44192006.08.21 14:49t/p22092.00219.78218.22219.7834.6469266.98
44202006.08.21 17:19buy22112.00219.58218.22219.78
44212006.08.21 19:09buy22124.00219.42218.21219.62
44222006.08.22 00:44t/p22124.00219.62218.21219.6277.5169344.49
44232006.08.22 06:39t/p22112.00219.78218.22219.7838.7569383.24
44242006.08.22 07:01t/p22081.00219.94218.23219.9419.3869402.62
44252006.08.22 07:01buy22131.00220.04218.53220.24
44262006.08.22 07:31buy22142.00219.89218.53220.09
44272006.08.22 09:00buy22154.00219.74218.53219.94
44282006.08.22 09:18t/p22154.00219.94218.53219.9469.3069471.92
44292006.08.22 10:48buy22164.00219.74218.53219.94
44302006.08.22 12:19t/p22164.00219.94218.53219.9469.3069541.22
44312006.08.22 13:31t/p22142.00220.09218.53220.0934.6569575.87
44322006.08.22 15:48t/p22131.00220.24218.53220.2417.3369593.20
44332006.08.22 15:48buy22171.00220.34218.83220.54
44342006.08.22 16:01buy22182.00220.19218.83220.39
44352006.08.22 18:48buy22194.00220.04218.83220.24
44362006.08.23 00:00close22194.00219.72218.83220.24-102.6569490.55
44372006.08.23 00:00close22182.00219.72218.83220.39-77.3169413.24
44382006.08.23 00:00close22171.00219.72218.83220.54-51.6569361.59
44392006.08.23 00:00sell22201.00219.72221.23219.52
44402006.08.23 11:14close22201.00220.24221.23219.52-45.0369316.56
44412006.08.23 11:14buy22211.00220.24218.73220.44
44422006.08.23 13:14t/p22211.00220.44218.73220.4417.3269333.88
44432006.08.23 13:14buy22221.00220.54219.03220.74
44442006.08.23 14:18t/p22221.00220.74219.03220.7417.3369351.21
44452006.08.23 14:18buy22231.00220.84219.33221.04
44462006.08.23 14:43buy22242.00220.69219.33220.89
44472006.08.23 15:13buy22254.00220.54219.33220.74
44482006.08.23 15:18buy22268.00220.39219.33220.59
44492006.08.23 21:30buy222716.00220.24219.33220.44
44502006.08.24 08:49t/p222716.00220.44219.33220.44375.8269727.03
44512006.08.24 15:59close22268.00219.71219.33220.59-421.8869305.15
44522006.08.24 15:59close22254.00219.71219.33220.74-262.9169042.24
44532006.08.24 15:59close22242.00219.71219.33220.89-157.4468884.80
44542006.08.24 15:59close22231.00219.71219.33221.04-91.7168793.09
44552006.08.24 15:59sell22281.00219.71221.22219.51
44562006.08.24 16:12sell22292.00219.86221.22219.66
44572006.08.25 03:49close22292.00220.40221.22219.66-98.8268694.27
44582006.08.25 03:49close22281.00220.40221.22219.51-62.4068631.87
44592006.08.25 03:49buy22301.00220.40218.89220.60
44602006.08.25 04:19buy22312.00220.25218.89220.45
44612006.08.25 05:43t/p22312.00220.45218.89220.4534.6468666.51
44622006.08.25 06:13t/p22301.00220.60218.89220.6017.3268683.83
44632006.08.25 06:13buy22321.00220.70219.19220.90
44642006.08.25 06:48t/p22321.00220.90219.19220.9017.3268701.15
44652006.08.25 06:48buy22331.00221.00219.49221.20
44662006.08.25 07:09buy22342.00220.85219.49221.05
44672006.08.25 07:19buy22354.00220.70219.49220.90
44682006.08.25 08:14t/p22354.00220.90219.49220.9069.3068770.45
44692006.08.25 08:39t/p22342.00221.05219.49221.0534.6468805.09
44702006.08.25 08:49t/p22331.00221.20219.49221.2017.3268822.41
44712006.08.25 08:49buy22361.00221.30219.79221.50
44722006.08.25 08:59buy22372.00221.14219.78221.34
44732006.08.25 09:48t/p22372.00221.34219.78221.3434.6568857.06
44742006.08.25 10:14t/p22361.00221.50219.79221.5017.3268874.38
44752006.08.25 10:14buy22381.00221.60220.09221.80
44762006.08.25 10:48buy22392.00221.45220.09221.65
44772006.08.25 11:48buy22404.00221.30220.09221.50
44782006.08.25 15:06buy22418.00221.14220.08221.34
44792006.08.25 15:17t/p22418.00221.34220.08221.34138.5969012.97
44802006.08.28 04:19t/p22404.00221.50220.09221.5077.5269090.49
44812006.08.28 07:09t/p22392.00221.65220.09221.6538.7569129.24
44822006.08.28 07:18t/p22381.00221.80220.09221.8019.3869148.61
44832006.08.28 07:18buy22421.00221.90220.39222.10
44842006.08.28 07:49buy22432.00221.75220.39221.95
44852006.08.28 08:48buy22444.00221.60220.39221.80
44862006.08.28 11:18t/p22444.00221.80220.39221.8069.2969217.90
44872006.08.28 13:14t/p22432.00221.95220.39221.9534.6569252.55
44882006.08.28 13:43t/p22421.00222.10220.39222.1017.3369269.88
44892006.08.28 13:43buy22451.00222.20220.69222.40
44902006.08.28 18:48buy22462.00222.05220.69222.25
44912006.08.28 20:48buy22474.00221.89220.68222.09
44922006.08.29 04:00close22474.00221.73220.68222.09-47.2169222.67
44932006.08.29 04:00close22462.00221.73220.69222.25-51.3369171.34
44942006.08.29 04:00close22451.00221.73220.69222.40-38.6669132.69
44952006.08.29 04:00sell22481.00221.73223.24221.53
44962006.08.29 12:44t/p22481.00221.53223.24221.5317.3269150.01
44972006.08.29 12:44sell22491.00221.43222.94221.23
44982006.08.29 13:59sell22502.00221.62222.98221.42
44992006.08.29 14:19t/p22502.00221.42222.98221.4234.6369184.64
45002006.08.29 14:48t/p22491.00221.23222.94221.2317.3269201.96
45012006.08.29 14:48sell22511.00221.13222.64220.93
45022006.08.29 16:36sell22522.00221.28222.64221.08
45032006.08.29 18:18sell22534.00221.43222.64221.23
45042006.08.29 18:30sell22548.00221.58222.64221.38
45052006.08.29 18:48t/p22548.00221.38222.64221.38138.5669340.52
45062006.08.30 00:00close22534.00221.70222.64221.23-104.1269236.40
45072006.08.30 00:00close22522.00221.70222.64221.08-78.0469158.36
45082006.08.30 00:00close22511.00221.70222.64220.93-52.0169106.35
45092006.08.30 00:00buy22551.00221.70220.19221.90
45102006.08.30 04:39t/p22551.00221.90220.19221.9017.3269123.67
45112006.08.30 04:39buy22561.00222.00220.49222.20
45122006.08.30 07:09t/p22561.00222.20220.49222.2017.3369141.00
45132006.08.30 07:09buy22571.00222.30220.79222.50
45142006.08.30 07:19t/p22571.00222.50220.79222.5017.3269158.32
45152006.08.30 07:19buy22581.00222.60221.09222.80
45162006.08.30 07:29buy22592.00222.44221.08222.64
45172006.08.30 07:49t/p22592.00222.64221.08222.6434.6569192.97
45182006.08.30 08:13buy22602.00222.45221.09222.65
45192006.08.30 08:48buy22614.00222.30221.09222.50
45202006.08.30 09:49t/p22614.00222.50221.09222.5069.2969262.26
45212006.08.30 10:13t/p22602.00222.65221.09222.6534.6569296.91
45222006.08.30 13:17t/p22581.00222.80221.09222.8017.3369314.24
45232006.08.30 13:17buy22621.00222.90221.39223.10
45242006.08.30 14:49t/p22621.00223.10221.39223.1017.3269331.56
45252006.08.30 14:49buy22631.00223.20221.69223.40
45262006.08.30 15:13buy22642.00223.05221.69223.25
45272006.08.30 23:18buy22654.00222.89221.68223.09
45282006.08.30 23:45t/p22654.00223.09221.68223.0969.3069400.86
45292006.08.31 00:09t/p22642.00223.25221.69223.2546.9869447.84
45302006.08.31 00:18t/p22631.00223.40221.69223.4023.4969471.33
45312006.08.31 00:18buy22661.00223.50221.99223.70
45322006.08.31 00:48buy22672.00223.35221.99223.55
45332006.08.31 01:49buy22684.00223.20221.99223.40
45342006.08.31 03:09t/p22684.00223.40221.99223.4069.2969540.62
45352006.08.31 03:18t/p22672.00223.55221.99223.5534.6569575.27
45362006.08.31 06:19t/p22661.00223.70221.99223.7017.3269592.59
45372006.08.31 06:19buy22691.00223.80222.29224.00
45382006.08.31 07:18buy22702.00223.64222.28223.84
45392006.08.31 09:13buy22714.00223.49222.28223.69
45402006.08.31 13:47close22714.00222.99222.28223.69-173.2369419.36
45412006.08.31 13:47close22702.00222.99222.28223.84-112.6069306.76
45422006.08.31 13:47close22691.00222.99222.29224.00-70.1769236.59
45432006.08.31 13:47sell22721.00222.99224.50222.79
45442006.08.31 15:29sell22732.00223.18224.54222.98
45452006.09.01 00:02close22732.00223.68224.54222.98-91.9069144.69
45462006.09.01 00:02close22721.00223.68224.50222.79-62.4069082.29
45472006.09.01 00:02buy22741.00223.68222.17223.88
45482006.09.01 02:19close22741.00222.97222.17223.88-61.5069020.79
45492006.09.01 02:19sell22751.00222.97224.48222.77
45502006.09.01 04:00sell22762.00223.19224.55222.99
45512006.09.01 12:18t/p22762.00222.99224.55222.9934.6469055.43
45522006.09.01 12:42t/p22751.00222.77224.48222.7717.3269072.75
45532006.09.01 12:42sell22771.00222.67224.18222.47
45542006.09.01 12:47t/p22771.00222.47224.18222.4717.3269090.07
45552006.09.01 12:47sell22781.00222.37223.88222.17
45562006.09.01 12:55sell22792.00222.52223.88222.32
45572006.09.01 13:06t/p22792.00222.32223.88222.3234.6469124.71
45582006.09.01 13:13sell22802.00222.52223.88222.32
45592006.09.01 13:19sell22814.00222.68223.89222.48
45602006.09.01 13:48sell22828.00222.83223.89222.63
45612006.09.01 14:18sell228316.00222.99223.90222.79
45622006.09.01 14:59sell228432.00223.24224.00223.04
45632006.09.01 15:31t/p228432.00223.04224.00223.04554.2169678.92
45642006.09.01 15:59sell228532.00223.21223.97223.01
45652006.09.03 22:50t/p228532.00223.01223.97223.01554.2170233.13
45662006.09.04 01:13t/p228316.00222.79223.90222.79234.7170467.84
45672006.09.04 01:48t/p22828.00222.63223.89222.63117.3670585.20
45682006.09.04 04:09t/p22814.00222.48223.89222.4858.6870643.88
45692006.09.04 04:38t/p22802.00222.32223.88222.3229.3470673.22
45702006.09.04 04:44t/p22781.00222.17223.88222.1714.6770687.89
45712006.09.04 04:44sell22861.00222.07223.58221.87
45722006.09.04 05:48sell22872.00222.22223.58222.02
45732006.09.04 06:18t/p22872.00222.02223.58222.0234.6470722.53
45742006.09.04 07:39t/p22861.00221.87223.58221.8717.3270739.85
45752006.09.04 07:39sell22881.00221.77223.28221.57
45762006.09.04 07:49t/p22881.00221.57223.28221.5717.3270757.17
45772006.09.04 07:49sell22891.00221.47222.98221.27
45782006.09.04 07:56sell22902.00221.62222.98221.42
45792006.09.04 08:06t/p22902.00221.42222.98221.4234.6370791.80
45802006.09.04 09:48t/p22891.00221.27222.98221.2717.3270809.12
45812006.09.04 09:48sell22911.00221.17222.68220.97
45822006.09.04 11:01sell22922.00221.32222.68221.12
45832006.09.04 11:49t/p22922.00221.12222.68221.1234.6470843.76
45842006.09.04 12:19t/p22911.00220.97222.68220.9717.3170861.07
45852006.09.04 12:19sell22931.00220.87222.38220.67
45862006.09.04 12:49sell22942.00221.02222.38220.82
45872006.09.04 13:18t/p22942.00220.82222.38220.8234.6470895.71
45882006.09.04 15:18sell22952.00221.02222.38220.82
45892006.09.04 16:48sell22964.00221.18222.39220.98
45902006.09.05 00:13t/p22964.00220.98222.39220.9858.6870954.39
45912006.09.05 00:17t/p22952.00220.82222.38220.8229.3470983.73
45922006.09.05 00:18t/p22931.00220.67222.38220.6714.6770998.40
45932006.09.05 00:18sell22971.00220.57222.08220.37
45942006.09.05 00:26sell22982.00220.73222.09220.53
45952006.09.05 00:48t/p22982.00220.53222.09220.5334.6371033.03
45962006.09.05 02:48sell22992.00220.72222.08220.52
45972006.09.05 04:19t/p22992.00220.52222.08220.5234.6471067.67
45982006.09.05 05:19sell23002.00220.72222.08220.52
45992006.09.05 06:18t/p23002.00220.52222.08220.5234.6471102.31
46002006.09.05 06:48t/p22971.00220.37222.08220.3717.3271119.63
46012006.09.05 06:48sell23011.00220.27221.78220.07
46022006.09.05 07:09t/p23011.00220.07221.78220.0717.3271136.95
46032006.09.05 07:09sell23021.00219.97221.48219.77
46042006.09.05 07:19t/p23021.00219.77221.48219.7717.3271154.27
46052006.09.05 07:19sell23031.00219.67221.18219.47
46062006.09.05 08:18t/p23031.00219.47221.18219.4717.3271171.59
46072006.09.05 08:18sell23041.00219.37220.88219.17
46082006.09.05 08:29sell23052.00219.53220.89219.33
46092006.09.05 09:13sell23064.00219.68220.89219.48
46102006.09.05 09:18sell23078.00219.83220.89219.63
46112006.09.05 10:19sell230816.00219.99220.90219.79
46122006.09.05 11:48sell230932.00220.15220.91219.95
46132006.09.05 12:14t/p230932.00219.95220.91219.95554.2171725.80
46142006.09.05 12:19t/p230816.00219.79220.90219.79277.1072002.90
46152006.09.05 14:14t/p23078.00219.63220.89219.63138.5572141.45
46162006.09.05 20:44sell23108.00219.83220.89219.63
46172006.09.05 22:19sell231116.00219.99220.90219.79
46182006.09.05 23:44t/p231116.00219.79220.90219.79277.1072418.55
46192006.09.06 03:59close23108.00220.55220.89219.63-519.9971898.56
46202006.09.06 03:59close23064.00220.55220.89219.48-311.9571586.61
46212006.09.06 03:59close23052.00220.55220.89219.33-181.9571404.66
46222006.09.06 03:59close23041.00220.55220.88219.17-104.8471299.82
46232006.09.06 03:59buy23121.00220.55219.04220.75
46242006.09.06 06:09buy23132.00220.39219.03220.59
46252006.09.06 06:48buy23144.00220.24219.03220.44
46262006.09.06 11:01close23144.00219.55219.03220.44-239.0771060.75
46272006.09.06 11:01close23132.00219.55219.03220.59-145.5270915.23
46282006.09.06 11:01close23121.00219.55219.04220.75-86.6270828.61
46292006.09.06 11:01sell23151.00219.55221.06219.35
46302006.09.06 12:00sell23162.00219.77221.13219.57
46312006.09.06 12:43t/p23162.00219.57221.13219.5734.6470863.25
46322006.09.06 13:48t/p23151.00219.35221.06219.3517.3270880.57
46332006.09.06 13:48sell23171.00219.25220.76219.05
46342006.09.06 14:13sell23182.00219.40220.76219.20
46352006.09.06 15:19sell23194.00219.55220.76219.35
46362006.09.06 16:48sell23208.00219.71220.77219.51
46372006.09.07 01:09close23208.00220.21220.77219.51-409.9870470.59
46382006.09.07 01:09close23194.00220.21220.76219.35-260.4170210.18
46392006.09.07 01:09close23182.00220.21220.76219.20-156.1970053.99
46402006.09.07 01:09close23171.00220.21220.76219.05-91.0869962.91
46412006.09.07 01:09buy23211.00220.21218.70220.41
46422006.09.07 04:18buy23222.00220.06218.70220.26
46432006.09.07 08:36t/p23222.00220.26218.70220.2634.6569997.56
46442006.09.07 08:48close23211.00219.36218.70220.41-73.6369923.93
46452006.09.07 08:48sell23231.00219.36220.87219.16
46462006.09.07 08:49t/p23231.00219.16220.87219.1617.3269941.25
46472006.09.07 08:49sell23241.00219.06220.57218.86
46482006.09.07 08:55sell23252.00219.22220.58219.02
46492006.09.07 09:09t/p23252.00219.02220.58219.0234.6469975.89
46502006.09.07 09:13t/p23241.00218.86220.57218.8617.3269993.21
46512006.09.07 09:13sell23261.00218.76220.27218.56
46522006.09.07 09:18t/p23261.00218.56220.27218.5617.3270010.53
46532006.09.07 09:18sell23271.00218.46219.97218.26
46542006.09.07 09:26sell23282.00218.61219.97218.41
46552006.09.07 10:42t/p23282.00218.41219.97218.4134.6470045.17
46562006.09.07 10:47t/p23271.00218.26219.97218.2617.3270062.49
46572006.09.07 10:47sell23291.00218.16219.67217.96
46582006.09.07 11:18t/p23291.00217.96219.67217.9617.3270079.81
46592006.09.07 11:18sell23301.00217.86219.37217.66
46602006.09.07 11:31sell23312.00218.02219.38217.82
46612006.09.07 12:06t/p23312.00217.82219.38217.8234.6470114.45
46622006.09.07 12:18sell23322.00218.02219.38217.82
46632006.09.07 12:48t/p23322.00217.82219.38217.8234.6470149.09
46642006.09.07 13:18sell23332.00218.02219.38217.82
46652006.09.07 14:18sell23344.00218.18219.39217.98
46662006.09.07 14:31sell23358.00218.33219.39218.13
46672006.09.07 15:05t/p23358.00218.13219.39218.13138.5570287.64
46682006.09.07 15:13sell23368.00218.33219.39218.13
46692006.09.07 15:18sell233716.00218.49219.40218.29
46702006.09.07 15:48t/p233716.00218.29219.40218.29277.1070564.74
46712006.09.07 16:39sell233816.00218.49219.40218.29
46722006.09.07 18:19t/p233816.00218.29219.40218.29277.1070841.84
46732006.09.08 00:00t/p23368.00218.13219.39218.13117.3570959.19
46742006.09.08 02:48t/p23344.00217.98219.39217.9858.6871017.87
46752006.09.08 03:19t/p23332.00217.82219.38217.8229.3471047.21
46762006.09.08 05:49t/p23301.00217.66219.37217.6614.6671061.87
46772006.09.08 05:49sell23391.00217.56219.07217.36
46782006.09.08 06:00sell23402.00217.76219.12217.56
46792006.09.08 06:18t/p23402.00217.56219.12217.5634.6471096.51
46802006.09.08 06:44sell23412.00217.71219.07217.51
46812006.09.08 07:01t/p23412.00217.51219.07217.5134.6471131.15
46822006.09.08 07:13sell23422.00217.71219.07217.51
46832006.09.08 07:17sell23434.00217.86219.07217.66
46842006.09.08 07:18sell23448.00218.02219.08217.82
46852006.09.08 07:30t/p23448.00217.82219.08217.82138.5571269.70
46862006.09.08 07:31t/p23434.00217.66219.07217.6669.2871338.98
46872006.09.08 07:48sell23454.00217.86219.07217.66
46882006.09.08 11:18t/p23454.00217.66219.07217.6669.2871408.26
46892006.09.08 16:00close23422.00218.13219.07217.51-72.7471335.52
46902006.09.08 16:00close23391.00218.13219.07217.36-49.3671286.16
46912006.09.08 16:00buy23461.00218.13216.62218.33
46922006.09.11 04:00close23461.00217.68216.62218.33-36.9171249.25
46932006.09.11 04:00sell23471.00217.68219.19217.48
46942006.09.11 06:30close23471.00218.47219.19217.48-68.4171180.84
46952006.09.11 06:30buy23481.00218.47216.96218.67
46962006.09.11 07:13t/p23481.00218.67216.96218.6717.3371198.17
46972006.09.11 07:13buy23491.00218.77217.26218.97
46982006.09.11 08:48buy23502.00218.61217.25218.81
46992006.09.11 09:43t/p23502.00218.81217.25218.8134.6571232.82
47002006.09.11 09:49t/p23491.00218.97217.26218.9717.3271250.14
47012006.09.11 09:49buy23511.00219.07217.56219.27
47022006.09.11 11:18buy23522.00218.92217.56219.12
47032006.09.11 14:00buy23534.00218.77217.56218.97
47042006.09.11 14:01buy23548.00218.61217.55218.81
47052006.09.11 14:13t/p23548.00218.81217.55218.81138.5971388.73
47062006.09.11 14:18t/p23534.00218.97217.56218.9769.3071458.03
47072006.09.11 14:43t/p23522.00219.12217.56219.1234.6571492.68
47082006.09.11 16:31buy23552.00218.92217.56219.12
47092006.09.11 17:17t/p23552.00219.12217.56219.1234.6571527.33
47102006.09.11 18:48t/p23511.00219.27217.56219.2717.3371544.66
47112006.09.11 18:48buy23561.00219.37217.86219.57
47122006.09.11 19:19buy23572.00219.22217.86219.42
47132006.09.11 20:19t/p23572.00219.42217.86219.4234.6571579.31
47142006.09.12 00:43t/p23561.00219.57217.86219.5719.3871598.68
47152006.09.12 00:43buy23581.00219.67218.16219.87
47162006.09.12 01:19t/p23581.00219.87218.16219.8717.3371616.01
47172006.09.12 01:19buy23591.00219.97218.46220.17
47182006.09.12 01:43buy23602.00219.82218.46220.02
47192006.09.12 02:36buy23614.00219.67218.46219.87
47202006.09.12 05:31t/p23614.00219.87218.46219.8769.2971685.30
47212006.09.12 06:14buy23624.00219.67218.46219.87
47222006.09.12 07:48buy23638.00219.52218.46219.72
47232006.09.12 08:33t/p23638.00219.72218.46219.72138.5871823.88
47242006.09.12 08:38t/p23624.00219.87218.46219.8769.2971893.17
47252006.09.12 08:43t/p23602.00220.02218.46220.0234.6571927.82
47262006.09.12 08:48t/p23591.00220.17218.46220.1717.3271945.14
47272006.09.12 08:48buy23641.00220.27218.76220.47
47282006.09.12 08:56buy23652.00220.11218.75220.31
47292006.09.12 10:18t/p23652.00220.31218.75220.3134.6571979.79
47302006.09.12 12:48t/p23641.00220.47218.76220.4717.3271997.11
47312006.09.12 12:48buy23661.00220.57219.06220.77
47322006.09.12 14:47t/p23661.00220.77219.06220.7717.3272014.43
47332006.09.12 14:47buy23671.00220.87219.36221.07
47342006.09.12 17:36t/p23671.00221.07219.36221.0717.3272031.75
47352006.09.12 17:36buy23681.00221.17219.66221.37
47362006.09.12 21:13buy23692.00221.02219.66221.22
47372006.09.12 21:19buy23704.00220.86219.65221.06
47382006.09.13 00:13buy23718.00220.70219.64220.90
47392006.09.13 00:18buy237216.00220.55219.64220.75
47402006.09.13 01:43t/p237216.00220.75219.64220.75277.1772308.92
47412006.09.13 01:49t/p23718.00220.90219.64220.90138.5872447.50
47422006.09.13 05:18t/p23704.00221.06219.65221.0677.5172525.01
47432006.09.13 06:18buy23734.00220.86219.65221.06
47442006.09.13 07:17buy23748.00220.69219.63220.89
47452006.09.13 08:01close23748.00220.44219.63220.89-173.2472351.77
47462006.09.13 08:01close23734.00220.44219.65221.06-145.5272206.25
47472006.09.13 08:01close23692.00220.44219.66221.22-96.3772109.88
47482006.09.13 08:01close23681.00220.44219.66221.37-61.1772048.71
47492006.09.13 08:01sell23751.00220.44221.95220.24
47502006.09.13 13:48sell23762.00220.60221.96220.40
47512006.09.13 15:47t/p23762.00220.40221.96220.4034.6472083.35
47522006.09.13 20:31close23751.00220.87221.95220.24-37.2472046.11
47532006.09.13 20:31buy23771.00220.87219.36221.07
47542006.09.14 07:30t/p23771.00221.07219.36221.0723.4872069.59
47552006.09.14 07:30buy23781.00221.17219.66221.37
47562006.09.14 07:48buy23792.00221.02219.66221.22
47572006.09.14 08:18t/p23792.00221.22219.66221.2234.6472104.23
47582006.09.14 08:44t/p23781.00221.37219.66221.3717.3272121.55
47592006.09.14 08:44buy23801.00221.47219.96221.67
47602006.09.14 09:09buy23812.00221.32219.96221.52
47612006.09.14 09:18buy23824.00221.17219.96221.37
47622006.09.14 09:44t/p23824.00221.37219.96221.3769.3072190.85
47632006.09.14 10:13t/p23812.00221.52219.96221.5234.6472225.49
47642006.09.14 10:38t/p23801.00221.67219.96221.6717.3272242.81
47652006.09.14 10:38buy23831.00221.77220.26221.97
47662006.09.14 12:31buy23842.00221.61220.25221.81
47672006.09.14 12:48t/p23842.00221.81220.25221.8134.6472277.45
47682006.09.14 14:01t/p23831.00221.97220.26221.9717.3272294.77
47692006.09.14 14:01buy23851.00222.07220.56222.27
47702006.09.14 14:18buy23862.00221.92220.56222.12
47712006.09.14 19:30buy23874.00221.77220.56221.97
47722006.09.15 00:13t/p23874.00221.97220.56221.9777.5172372.28
47732006.09.15 08:13close23862.00221.53220.56222.12-63.4572308.83
47742006.09.15 08:13close23851.00221.53220.56222.27-44.7372264.11
47752006.09.15 08:13sell23881.00221.53223.04221.33
47762006.09.15 08:43t/p23881.00221.33223.04221.3317.3272281.43
47772006.09.15 08:43sell23891.00221.23222.74221.03
47782006.09.15 09:13sell23902.00221.38222.74221.18
47792006.09.15 10:49t/p23902.00221.18222.74221.1834.6472316.07
47802006.09.15 12:36sell23912.00221.38222.74221.18
47812006.09.15 13:17t/p23912.00221.18222.74221.1834.6472350.71
47822006.09.15 13:33t/p23891.00221.03222.74221.0317.3272368.03
47832006.09.15 13:33sell23921.00220.93222.44220.73
47842006.09.15 14:08t/p23921.00220.73222.44220.7317.3272385.35
47852006.09.15 14:08sell23931.00220.63222.14220.43
47862006.09.15 14:18t/p23931.00220.43222.14220.4317.3272402.67
47872006.09.15 14:18sell23941.00220.33221.84220.13
47882006.09.15 14:29sell23952.00220.50221.86220.30
47892006.09.15 14:43sell23964.00220.65221.86220.45
47902006.09.15 14:48sell23978.00220.80221.86220.60
47912006.09.15 15:13sell239816.00220.96221.87220.76
47922006.09.15 16:05sell239932.00221.11221.87220.91
47932006.09.17 20:00t/p239816.00220.76221.87220.76277.1172679.78
47942006.09.17 20:00t/p239932.00220.91221.87220.91554.2173233.99
47952006.09.17 20:14sell240016.00220.96221.87220.76
47962006.09.17 22:39sell240132.00221.11221.87220.91
47972006.09.17 23:48s/l23941.00221.84221.84220.13-130.7673103.23
47982006.09.17 23:49s/l23952.00221.86221.86220.30-235.5472867.69
47992006.09.17 23:49s/l23964.00221.86221.86220.45-419.1272448.57
48002006.09.17 23:49s/l23978.00221.86221.86220.60-734.3371714.24
48012006.09.17 23:49s/l240016.00221.87221.87220.76-1260.8270453.42
48022006.09.17 23:49s/l240132.00221.87221.87220.91-2105.9968347.43
48032006.09.18 00:00buy24021.00221.75220.24221.95
48042006.09.18 00:13buy24032.00221.60220.24221.80
48052006.09.18 00:18buy24044.00221.45220.24221.65
48062006.09.18 00:32t/p24044.00221.65220.24221.6569.2968416.72
48072006.09.18 05:44t/p24032.00221.80220.24221.8034.6568451.37
48082006.09.18 06:09t/p24021.00221.95220.24221.9517.3268468.69
48092006.09.18 06:09buy24051.00222.05220.54222.25
48102006.09.18 07:48buy24062.00221.89220.53222.09
48112006.09.18 09:44buy24074.00221.74220.53221.94
48122006.09.18 09:49buy24088.00221.58220.52221.78
48132006.09.18 11:48t/p24088.00221.78220.52221.78138.5968607.28
48142006.09.19 00:48t/p24074.00221.94220.53221.9477.5268684.80
48152006.09.19 02:18t/p24062.00222.09220.53222.0938.7668723.56
48162006.09.19 07:48close24051.00221.27220.54222.25-65.5068658.05
48172006.09.19 07:48sell24091.00221.27222.78221.07
48182006.09.19 09:19sell24102.00221.43222.79221.23
48192006.09.19 09:43t/p24102.00221.23222.79221.2334.6468692.69
48202006.09.19 09:48t/p24091.00221.07222.78221.0717.3268710.01
48212006.09.19 09:48sell24111.00220.97222.48220.77
48222006.09.19 10:48sell24122.00221.12222.48220.92
48232006.09.19 13:13sell24134.00221.27222.48221.07
48242006.09.19 13:18sell24148.00221.43222.49221.23
48252006.09.19 14:39t/p24148.00221.23222.49221.23138.5568848.56
48262006.09.19 14:48t/p24134.00221.07222.48221.0769.2768917.83
48272006.09.19 15:17sell24154.00221.27222.48221.07
48282006.09.19 15:48sell24168.00221.43222.49221.23
48292006.09.19 20:44close24168.00221.64222.49221.23-145.4868772.35
48302006.09.19 20:44close24154.00221.64222.48221.07-128.1768644.18
48312006.09.19 20:44close24122.00221.64222.48220.92-90.0668554.12
48322006.09.19 20:44close24111.00221.64222.48220.77-58.0168496.11
48332006.09.19 20:44buy24171.00221.64220.13221.84
48342006.09.20 00:48close24171.00220.96220.13221.84-56.8468439.27
48352006.09.20 00:48sell24181.00220.96222.47220.76
48362006.09.20 01:18t/p24181.00220.76222.47220.7617.3268456.59
48372006.09.20 01:18sell24191.00220.66222.17220.46
48382006.09.20 02:00sell24202.00220.82222.18220.62
48392006.09.20 03:30sell24214.00221.00222.21220.80
48402006.09.20 05:18t/p24214.00220.80222.21220.8069.2768525.86
48412006.09.20 07:09t/p24202.00220.62222.18220.6234.6468560.50
48422006.09.20 07:17t/p24191.00220.46222.17220.4617.3268577.82
48432006.09.20 07:17sell24221.00220.36221.87220.16
48442006.09.20 07:31sell24232.00220.52221.88220.32
48452006.09.20 07:49t/p24232.00220.32221.88220.3234.6368612.45
48462006.09.20 08:18sell24242.00220.52221.88220.32
48472006.09.20 08:36t/p24242.00220.32221.88220.3234.6368647.08
48482006.09.20 08:43sell24252.00220.52221.88220.32
48492006.09.20 08:48sell24264.00220.68221.89220.48
48502006.09.20 09:14sell24278.00220.83221.89220.63
48512006.09.20 09:43sell242816.00220.99221.90220.79
48522006.09.20 10:07sell242932.00221.15221.91220.95
48532006.09.20 10:18t/p242932.00220.95221.91220.95554.2169201.29
48542006.09.20 12:00close242816.00220.99221.90220.790.0069201.29
48552006.09.20 12:00close24278.00220.99221.89220.63-110.8569090.44
48562006.09.20 12:00close24264.00220.99221.89220.48-107.3868983.06
48572006.09.20 12:00close24252.00220.99221.88220.32-81.4068901.66
48582006.09.20 12:00close24221.00220.99221.87220.16-54.5668847.10
48592006.09.20 12:00buy24301.00220.99219.48221.19
48602006.09.20 13:14t/p24301.00221.19219.48221.1917.3268864.42
48612006.09.20 13:18buy24311.00221.31219.80221.51
48622006.09.20 13:29buy24322.00221.16219.80221.36
48632006.09.20 14:18t/p24322.00221.36219.80221.3634.6568899.07
48642006.09.20 15:19t/p24311.00221.51219.80221.5117.3268916.39
48652006.09.20 15:19buy24331.00221.61220.10221.81
48662006.09.20 18:14t/p24331.00221.81220.10221.8117.3368933.72
48672006.09.20 18:14buy24341.00221.91220.40222.11
48682006.09.20 18:43buy24352.00221.76220.40221.96
48692006.09.20 18:48buy24364.00221.61220.40221.81
48702006.09.20 19:14t/p24364.00221.81220.40221.8169.2969003.01
48712006.09.20 21:18buy24374.00221.61220.40221.81
48722006.09.20 22:01buy24388.00221.45220.39221.65
48732006.09.20 23:14t/p24388.00221.65220.39221.65138.5969141.60
48742006.09.21 07:44t/p24374.00221.81220.40221.8193.9569235.55
48752006.09.21 07:49t/p24352.00221.96220.40221.9646.9869282.53
48762006.09.21 10:18buy24392.00221.75220.39221.95
48772006.09.21 11:48t/p24392.00221.95220.39221.9534.6569317.18
48782006.09.21 16:00close24341.00221.49220.40222.11-30.2269286.96
48792006.09.21 16:00sell24401.00221.49223.00221.29
48802006.09.21 18:18t/p24401.00221.29223.00221.2917.3169304.27
48812006.09.21 18:18sell24411.00221.19222.70220.99
48822006.09.21 18:29sell24422.00221.34222.70221.14
48832006.09.22 07:29close24422.00221.96222.70221.14-112.6869191.59
48842006.09.22 07:29close24411.00221.96222.70220.99-69.3269122.27
48852006.09.22 07:29buy24431.00221.96220.45222.16
48862006.09.22 08:13buy24442.00221.81220.45222.01
48872006.09.22 12:00close24442.00221.08220.45222.01-126.4668995.81
48882006.09.22 12:00close24431.00221.08220.45222.16-76.2268919.59
48892006.09.22 12:00sell24451.00221.08222.59220.88
48902006.09.22 14:08sell24462.00221.24222.60221.04
48912006.09.22 14:14sell24474.00221.40222.61221.20
48922006.09.25 00:13close24474.00221.73222.61221.20-124.9168794.68
48932006.09.25 00:13close24462.00221.73222.60221.04-90.1668704.52
48942006.09.25 00:13close24451.00221.73222.59220.88-58.9468645.58
48952006.09.25 00:13buy24481.00221.73220.22221.93
48962006.09.25 08:00close24481.00221.20220.22221.93-45.9168599.67
48972006.09.25 08:00sell24491.00221.20222.71221.00
48982006.09.25 10:13close24491.00221.99222.71221.00-68.4168531.26
48992006.09.25 10:13buy24501.00221.99220.48222.19
49002006.09.25 12:03buy24512.00221.83220.47222.03
49012006.09.25 12:14buy24524.00221.67220.46221.87
49022006.09.25 14:18t/p24524.00221.87220.46221.8769.2968600.55
49032006.09.25 14:29buy24534.00221.62220.41221.82
49042006.09.25 16:00close24534.00221.18220.41221.82-152.4568448.10
49052006.09.25 16:00close24512.00221.18220.47222.03-112.6168335.49
49062006.09.25 16:00close24501.00221.18220.48222.19-70.1668265.33
49072006.09.25 16:00sell24541.00221.18222.69220.98
49082006.09.26 06:49t/p24541.00220.98222.69220.9814.6768280.00
49092006.09.26 06:49sell24551.00220.88222.39220.68
49102006.09.26 08:00sell24562.00221.03222.39220.83
49112006.09.26 08:31t/p24562.00220.83222.39220.8334.6468314.64
49122006.09.26 09:44t/p24551.00220.68222.39220.6817.3268331.96
49132006.09.26 09:44sell24571.00220.58222.09220.38
49142006.09.26 10:43sell24582.00220.74222.10220.54
49152006.09.26 10:49sell24594.00220.90222.11220.70
49162006.09.26 11:44t/p24594.00220.70222.11220.7069.2768401.23
49172006.09.26 12:18sell24604.00220.90222.11220.70
49182006.09.26 13:48sell24618.00221.05222.11220.85
49192006.09.26 14:29close24618.00221.58222.11220.85-367.1768034.06
49202006.09.26 14:29close24604.00221.58222.11220.70-235.5467798.52
49212006.09.26 14:29close24582.00221.58222.10220.54-145.4867653.04
49222006.09.26 14:29close24571.00221.58222.09220.38-86.6067566.44
49232006.09.26 14:29buy24621.00221.58220.07221.78
49242006.09.26 14:43t/p24621.00221.78220.07221.7817.3367583.77
49252006.09.26 14:43buy24631.00221.88220.37222.08
49262006.09.26 16:14t/p24631.00222.08220.37222.0817.3267601.09
49272006.09.26 16:14buy24641.00222.18220.67222.38
49282006.09.26 16:35buy24652.00222.03220.67222.23
49292006.09.26 20:19buy24664.00221.88220.67222.08
49302006.09.26 23:19buy24678.00221.73220.67221.93
49312006.09.27 04:18t/p24678.00221.93220.67221.93155.0367756.12
49322006.09.27 08:00close24664.00221.50220.67222.08-123.4467632.68
49332006.09.27 08:00close24652.00221.50220.67222.23-87.7067544.98
49342006.09.27 08:00close24641.00221.50220.67222.38-56.8467488.14
49352006.09.27 08:00sell24681.00221.50223.01221.30
49362006.09.27 08:48t/p24681.00221.30223.01221.3017.3267505.46
49372006.09.27 08:48sell24691.00221.20222.71221.00
49382006.09.27 09:09sell24702.00221.35222.71221.15
49392006.09.27 09:17sell24714.00221.50222.71221.30
49402006.09.27 09:20sell24728.00221.65222.71221.45
49412006.09.27 12:00close24728.00222.11222.71221.45-318.6767186.79
49422006.09.27 12:00close24714.00222.11222.71221.30-211.2966975.50
49432006.09.27 12:00close24702.00222.11222.71221.15-131.6366843.87
49442006.09.27 12:00close24691.00222.11222.71221.00-78.8066765.07
49452006.09.27 12:00buy24731.00222.11220.60222.31
49462006.09.27 12:18buy24742.00221.89220.53222.09
49472006.09.27 23:48t/p24742.00222.09220.53222.0934.6566799.72
49482006.09.28 06:19close24731.00221.53220.60222.31-44.0866755.64
49492006.09.28 06:19sell24751.00221.53223.04221.33
49502006.09.28 07:01t/p24751.00221.33223.04221.3317.3266772.96
49512006.09.28 07:01sell24761.00221.23222.74221.03
49522006.09.28 08:06sell24772.00221.38222.74221.18
49532006.09.28 08:18t/p24772.00221.18222.74221.1834.6466807.60
49542006.09.28 09:14t/p24761.00221.03222.74221.0317.3266824.92
49552006.09.28 09:14sell24781.00220.93222.44220.73
49562006.09.28 09:49sell24792.00221.08222.44220.88
49572006.09.28 11:17t/p24792.00220.88222.44220.8834.6466859.56
49582006.09.28 13:19sell24802.00221.08222.44220.88
49592006.09.28 14:18t/p24802.00220.88222.44220.8834.6466894.20
49602006.09.28 17:19sell24812.00221.08222.44220.88
49612006.09.28 21:48t/p24812.00220.88222.44220.8834.6466928.84
49622006.09.28 23:31sell24822.00221.08222.44220.88
49632006.09.29 00:48t/p24822.00220.88222.44220.8829.3466958.18
49642006.09.29 01:14t/p24781.00220.73222.44220.7314.6766972.85
49652006.09.29 01:14sell24831.00220.63222.14220.43
49662006.09.29 04:00close24831.00221.26222.14220.43-54.5666918.29
49672006.09.29 04:00buy24841.00221.26219.75221.46
49682006.09.29 07:00close24841.00220.56219.75221.46-60.6466857.65
49692006.09.29 07:00sell24851.00220.56222.07220.36
49702006.09.29 07:49t/p24851.00220.36222.07220.3617.3266874.97
49712006.09.29 07:49sell24861.00220.26221.77220.06
49722006.09.29 07:59sell24872.00220.54221.90220.34
49732006.09.29 08:44sell24884.00220.69221.90220.49
49742006.09.29 10:30t/p24884.00220.49221.90220.4969.2766944.24
49752006.09.29 10:31t/p24872.00220.34221.90220.3434.6466978.88
49762006.09.29 10:43sell24892.00220.41221.77220.21
49772006.09.29 10:48sell24904.00220.56221.77220.36
49782006.09.29 11:18t/p24904.00220.36221.77220.3669.2767048.15
49792006.09.29 12:47t/p24892.00220.21221.77220.2134.6367082.78
49802006.09.29 13:18t/p24861.00220.06221.77220.0617.3267100.10
49812006.09.29 13:18sell24911.00219.96221.47219.76
49822006.09.29 13:32sell24922.00220.11221.47219.91
49832006.09.29 13:43sell24934.00220.27221.48220.07
49842006.09.29 14:18t/p24934.00220.07221.48220.0769.2767169.37
49852006.09.29 14:39sell24944.00220.27221.48220.07
49862006.09.29 14:44sell24958.00220.43221.49220.23
49872006.09.29 14:49sell249616.00220.58221.49220.38
49882006.09.29 15:18sell249732.00220.74221.50220.54
49892006.09.29 16:00close249732.00220.90221.50220.54-443.3766726.00
49902006.09.29 16:00close249616.00220.90221.49220.38-443.3766282.63
49912006.09.29 16:00close24958.00220.90221.49220.23-325.6065957.03
49922006.09.29 16:00close24944.00220.90221.48220.07-218.2265738.81
49932006.09.29 16:00close24922.00220.90221.47219.91-136.8265601.99
49942006.09.29 16:00close24911.00220.90221.47219.76-81.4065520.59
49952006.09.29 16:00buy24981.00220.90219.39221.10
49962006.09.29 16:36t/p24981.00221.10219.39221.1017.3365537.92
49972006.09.29 16:36buy24991.00221.20219.69221.40
49982006.09.29 16:59buy25002.00220.97219.61221.17
49992006.09.29 19:49t/p25002.00221.17219.61221.1734.6565572.57
50002006.10.01 20:06t/p24991.00221.40219.69221.4017.3265589.89
50012006.10.01 20:06buy25011.00221.50219.99221.70
50022006.10.01 20:20buy25022.00221.35219.99221.55
50032006.10.01 22:39buy25034.00221.20219.99221.40
50042006.10.01 22:44buy25048.00221.05219.99221.25
50052006.10.01 22:49buy250516.00220.89219.98221.09
50062006.10.01 23:49buy250632.00220.74219.98220.94
50072006.10.01 23:59t/p250632.00220.94219.98220.94554.3566144.24
50082006.10.02 00:13t/p250516.00221.09219.98221.09310.0566454.29
50092006.10.02 00:19t/p25048.00221.25219.99221.25155.0366609.32
50102006.10.02 01:18buy25078.00221.05219.99221.25
50112006.10.02 01:31t/p25078.00221.25219.99221.25138.5966747.91
50122006.10.02 02:19buy25088.00221.05219.99221.25
50132006.10.02 05:08t/p25088.00221.25219.99221.25138.5966886.50
50142006.10.02 06:12t/p25034.00221.40219.99221.4077.5166964.01
50152006.10.02 06:19t/p25022.00221.55219.99221.5538.7667002.77
50162006.10.02 07:13buy25092.00221.35219.99221.55
50172006.10.02 07:18buy25104.00221.20219.99221.40
50182006.10.02 07:36buy25118.00221.05219.99221.25
50192006.10.02 08:38t/p25118.00221.25219.99221.25138.5967141.36
50202006.10.02 08:43t/p25104.00221.40219.99221.4069.2967210.65
50212006.10.02 09:19t/p25092.00221.55219.99221.5534.6567245.30
50222006.10.02 09:31buy25122.00221.35219.99221.55
50232006.10.02 10:19t/p25122.00221.55219.99221.5534.6567279.95
50242006.10.02 12:01buy25132.00221.35219.99221.55
50252006.10.02 13:43t/p25132.00221.55219.99221.5534.6567314.60
50262006.10.02 13:48t/p25011.00221.70219.99221.7019.3867333.99
50272006.10.02 13:48buy25141.00221.80220.29222.00
50282006.10.02 14:18t/p25141.00222.00220.29222.0017.3267351.31
50292006.10.02 14:18buy25151.00222.10220.59222.30
50302006.10.02 14:44buy25162.00221.95220.59222.15
50312006.10.02 15:18buy25174.00221.80220.59222.00
50322006.10.02 16:06t/p25174.00222.00220.59222.0069.2967420.60
50332006.10.03 09:18t/p25162.00222.15220.59222.1538.7567459.35
50342006.10.03 09:39t/p25151.00222.30220.59222.3019.3867478.72
50352006.10.03 09:39buy25181.00222.40220.89222.60
50362006.10.03 09:49t/p25181.00222.60220.89222.6017.3267496.04
50372006.10.03 09:49buy25191.00222.70221.19222.90
50382006.10.03 09:56buy25202.00222.55221.19222.75
50392006.10.03 09:59buy25214.00222.38221.17222.58
50402006.10.03 11:59buy25228.00222.21221.15222.41
50412006.10.03 12:18t/p25228.00222.41221.15222.41138.5867634.62
50422006.10.03 14:43t/p25214.00222.58221.17222.5869.3067703.92
50432006.10.03 16:18buy25234.00222.39221.18222.59
50442006.10.03 19:19t/p25234.00222.59221.18222.5969.2967773.21
50452006.10.03 22:14t/p25202.00222.75221.19222.7534.6467807.85
50462006.10.03 22:35t/p25191.00222.90221.19222.9017.3267825.17
50472006.10.03 22:35buy25241.00223.00221.49223.20
50482006.10.03 22:43buy25252.00222.85221.49223.05
50492006.10.03 23:06buy25264.00222.70221.49222.90
50502006.10.04 01:43buy25278.00222.55221.49222.75
50512006.10.04 09:59close25278.00222.21221.49222.75-235.6067589.57
50522006.10.04 09:59close25264.00222.21221.49222.90-161.5567428.02
50532006.10.04 09:59close25252.00222.21221.49223.05-106.7667321.26
50542006.10.04 09:59close25241.00222.21221.49223.20-66.3867254.89
50552006.10.04 09:59sell25281.00222.21223.72222.01
50562006.10.04 10:31t/p25281.00222.01223.72222.0117.3267272.21
50572006.10.04 10:31sell25291.00221.91223.42221.71
50582006.10.04 10:59sell25302.00222.07223.43221.87
50592006.10.04 13:05sell25314.00222.22223.43222.02
50602006.10.04 14:48sell25328.00222.37223.43222.17
50612006.10.05 00:12t/p25328.00222.17223.43222.1774.9667347.17
50622006.10.05 00:18t/p25314.00222.02223.43222.0237.4867384.65
50632006.10.05 01:31t/p25302.00221.87223.43221.8718.7467403.39
50642006.10.05 09:47t/p25291.00221.71223.42221.719.3667412.75
50652006.10.05 09:47sell25331.00221.61223.12221.41
50662006.10.05 10:43sell25342.00221.77223.13221.57
50672006.10.05 11:14t/p25342.00221.57223.13221.5734.6467447.39
50682006.10.05 11:18t/p25331.00221.41223.12221.4117.3267464.71
50692006.10.05 11:18sell25351.00221.31222.82221.11
50702006.10.05 12:17t/p25351.00221.11222.82221.1117.3267482.03
50712006.10.05 12:17sell25361.00221.01222.52220.81
50722006.10.05 13:39t/p25361.00220.81222.52220.8117.3267499.35
50732006.10.05 13:39sell25371.00220.71222.22220.51
50742006.10.05 14:48sell25382.00220.86222.22220.66
50752006.10.05 15:35sell25394.00221.02222.23220.82
50762006.10.05 18:49sell25408.00221.18222.24220.98
50772006.10.05 22:43sell254116.00221.33222.24221.13
50782006.10.06 03:29close254116.00221.80222.24221.13-693.5966805.76
50792006.10.06 03:29close25408.00221.80222.24220.98-450.7166355.05
50802006.10.06 03:29close25394.00221.80222.23220.82-280.7866074.27
50812006.10.06 03:29close25382.00221.80222.22220.66-168.1065906.17
50822006.10.06 03:29close25371.00221.80222.22220.51-97.0465809.13
50832006.10.06 03:29buy25421.00221.80220.29222.00
50842006.10.06 04:18buy25432.00221.64220.28221.84
50852006.10.06 11:48t/p25432.00221.84220.28221.8434.6565843.78
50862006.10.06 11:50t/p25421.00222.00220.29222.0017.3265861.10
50872006.10.06 11:50buy25441.00222.10220.59222.30
50882006.10.06 12:00buy25452.00221.85220.49222.05
50892006.10.06 12:17t/p25452.00222.05220.49222.0534.6565895.75
50902006.10.06 12:44t/p25441.00222.30220.59222.3017.3265913.07
50912006.10.06 12:44buy25461.00222.40220.89222.60
50922006.10.06 15:35t/p25461.00222.60220.89222.6017.3265930.39
50932006.10.06 15:35buy25471.00222.70221.19222.90
50942006.10.06 15:44buy25482.00222.55221.19222.75
50952006.10.06 16:14buy25494.00222.39221.18222.59
50962006.10.06 17:49t/p25494.00222.59221.18222.5969.2965999.68
50972006.10.08 20:00buy25504.00222.39221.18222.59
50982006.10.09 02:43t/p25504.00222.59221.18222.5977.5166077.19
50992006.10.09 03:18t/p25482.00222.75221.19222.7538.7566115.94
51002006.10.09 04:14t/p25471.00222.90221.19222.9019.3866135.31
51012006.10.09 04:14buy25511.00223.00221.49223.20
51022006.10.09 06:47buy25522.00222.85221.49223.05
51032006.10.09 07:13buy25534.00222.70221.49222.90
51042006.10.09 07:18buy25548.00222.55221.49222.75
51052006.10.09 10:59close25548.00222.26221.49222.75-200.9665934.35
51062006.10.09 10:59close25534.00222.26221.49222.90-152.4465781.91
51072006.10.09 10:59close25522.00222.26221.49223.05-102.2165679.70
51082006.10.09 10:59close25511.00222.26221.49223.20-64.1065615.60
51092006.10.09 10:59sell25551.00222.26223.77222.06
51102006.10.09 16:19t/p25551.00222.06223.77222.0617.3265632.92
51112006.10.09 16:19sell25561.00221.96223.47221.76
51122006.10.09 16:43sell25572.00222.11223.47221.91
51132006.10.09 17:15sell25584.00222.27223.48222.07
51142006.10.09 18:01sell25598.00222.43223.49222.23
51152006.10.09 22:36t/p25598.00222.23223.49222.23138.5565771.47
51162006.10.10 00:32t/p25584.00222.07223.48222.0758.6765830.14
51172006.10.10 04:00close25572.00222.65223.47221.91-98.8265731.32
51182006.10.10 04:00close25561.00222.65223.47221.76-62.4065668.92
51192006.10.10 04:00buy25601.00222.65221.14222.85
51202006.10.10 08:43close25601.00221.89221.14222.85-65.8265603.10
51212006.10.10 08:43sell25611.00221.89223.40221.69
51222006.10.10 08:49t/p25611.00221.69223.40221.6917.3265620.42
51232006.10.10 08:49sell25621.00221.59223.10221.39
51242006.10.10 08:59sell25632.00222.01223.37221.81
51252006.10.10 10:29sell25644.00222.18223.39221.98
51262006.10.10 12:31t/p25644.00221.98223.39221.9869.2865689.70
51272006.10.10 14:19t/p25632.00221.81223.37221.8134.6465724.34
51282006.10.10 14:25sell25652.00221.74223.10221.54
51292006.10.10 14:44sell25664.00221.90223.11221.70
51302006.10.10 15:13sell25678.00222.05223.11221.85
51312006.10.10 21:49t/p25678.00221.85223.11221.85138.5565862.89
51322006.10.11 06:49t/p25664.00221.70223.11221.7058.6765921.56
51332006.10.11 12:00close25652.00222.06223.10221.54-60.7265860.84
51342006.10.11 12:00close25621.00222.06223.10221.39-43.3565817.49
51352006.10.11 12:00buy25681.00222.06220.55222.26
51362006.10.12 08:01t/p25681.00222.26220.55222.2623.4865840.98
51372006.10.12 08:01buy25691.00222.36220.85222.56
51382006.10.12 12:29close25691.00221.72220.85222.56-55.4465785.54
51392006.10.12 12:29sell25701.00221.72223.23221.52
51402006.10.13 05:09close25701.00222.17223.23221.52-41.6265743.92
51412006.10.13 05:09buy25711.00222.17220.66222.37
51422006.10.13 07:48buy25722.00221.93220.57222.13
51432006.10.13 09:44t/p25722.00222.13220.57222.1334.6565778.57
51442006.10.13 14:49t/p25711.00222.37220.66222.3717.3265795.89
51452006.10.13 14:49buy25731.00222.47220.96222.67
51462006.10.13 15:59buy25742.00222.31220.95222.51
51472006.10.16 00:48close25742.00221.83220.95222.51-79.0465716.85
51482006.10.16 00:48close25731.00221.83220.96222.67-53.3865663.47
51492006.10.16 00:48sell25751.00221.83223.34221.63
51502006.10.16 07:18t/p25751.00221.63223.34221.6317.3265680.79
51512006.10.16 07:18sell25761.00221.53223.04221.33
51522006.10.16 07:59sell25772.00221.84223.20221.64
51532006.10.16 16:39t/p25772.00221.64223.20221.6434.6465715.43
51542006.10.16 21:55sell25782.00221.68223.04221.48
51552006.10.17 07:39t/p25782.00221.48223.04221.4829.3465744.77
51562006.10.17 08:47t/p25761.00221.33223.04221.3314.6765759.44
51572006.10.17 13:24buy25791.00222.04220.53222.24
51582006.10.17 16:39t/p25791.00222.24220.53222.2417.3265776.76
51592006.10.17 16:39buy25801.00222.34220.83222.54
51602006.10.17 20:54buy25812.00222.19220.83222.39
51612006.10.17 21:06buy25824.00222.04220.83222.24
51622006.10.17 21:21buy25838.00221.89220.83222.09
51632006.10.17 21:45buy258416.00221.74220.83221.94
51642006.10.17 22:54t/p258416.00221.94220.83221.94277.1766053.93
51652006.10.18 01:46t/p25838.00222.09220.83222.09155.0366208.96
51662006.10.18 11:03t/p25824.00222.24220.83222.2477.5266286.48
51672006.10.18 12:54t/p25812.00222.39220.83222.3938.7666325.24
51682006.10.18 14:15t/p25801.00222.54220.83222.5419.3866344.63
51692006.10.18 14:15buy25851.00222.64221.13222.84
51702006.10.18 14:49buy25862.00222.49221.13222.69
51712006.10.18 16:24buy25874.00222.33221.12222.53
51722006.10.19 08:00close25874.00221.88221.12222.53-131.2566213.38
51732006.10.19 08:00close25862.00221.88221.13222.69-93.3466120.04
51742006.10.19 08:00close25851.00221.88221.13222.84-59.6666060.37
51752006.10.19 08:00sell25881.00221.88223.39221.68
51762006.10.19 08:39t/p25881.00221.68223.39221.6817.3266077.69
51772006.10.19 08:39sell25891.00221.58223.09221.38
51782006.10.19 09:21sell25902.00221.74223.10221.54
51792006.10.19 13:45t/p25902.00221.54223.10221.5434.6466112.33
51802006.10.19 14:24sell25912.00221.74223.10221.54
51812006.10.19 14:51sell25924.00221.90223.11221.70
51822006.10.20 00:00close25924.00222.16223.11221.70-100.6666011.67
51832006.10.20 00:00close25912.00222.16223.10221.54-78.0465933.63
51842006.10.20 00:00close25891.00222.16223.09221.38-52.8765880.76
51852006.10.20 00:00buy25931.00222.16220.65222.36
51862006.10.20 08:36t/p25931.00222.36220.65222.3617.3365898.09
51872006.10.20 08:36buy25941.00222.46220.95222.66
51882006.10.20 11:06t/p25941.00222.66220.95222.6617.3265915.41
51892006.10.20 11:06buy25951.00222.76221.25222.96
51902006.10.20 11:39t/p25951.00222.96221.25222.9617.3365932.74
51912006.10.20 11:39buy25961.00223.06221.55223.26
51922006.10.20 13:09buy25972.00222.91221.55223.11
51932006.10.20 14:09t/p25972.00223.11221.55223.1134.6565967.39
51942006.10.20 14:39t/p25961.00223.26221.55223.2617.3265984.71
51952006.10.20 14:39buy25981.00223.36221.85223.56
51962006.10.20 18:04t/p25981.00223.56221.85223.5617.3366002.04
51972006.10.20 18:04buy25991.00223.66222.15223.86
51982006.10.22 20:09buy26002.00223.51222.15223.71
51992006.10.22 22:24buy26014.00223.36222.15223.56
52002006.10.23 03:06t/p26014.00223.56222.15223.5677.5266079.56
52012006.10.23 07:09buy26024.00223.36222.15223.56
52022006.10.23 13:24close26024.00223.03222.15223.56-114.3365965.23
52032006.10.23 13:24close26002.00223.03222.15223.71-79.0465886.19
52042006.10.23 13:24close25991.00223.03222.15223.86-52.5265833.68
52052006.10.23 13:24sell26031.00223.03224.54222.83
52062006.10.23 20:00close26031.00223.57224.54222.83-46.7665786.92
52072006.10.23 20:00buy26041.00223.57222.06223.77
52082006.10.24 12:09t/p26041.00223.77222.06223.7719.3865806.30
52092006.10.24 12:09buy26051.00223.87222.36224.07
52102006.10.24 12:24buy26062.00223.72222.36223.92
52112006.10.26 12:09t/p26062.00223.92222.36223.9251.0965857.39
52122006.10.26 23:54t/p26051.00224.07222.36224.0725.5465882.93
52132006.10.26 23:54buy26071.00224.17222.66224.37
52142006.10.27 08:00close26071.00223.69222.66224.37-39.5265843.42
52152006.10.27 08:00sell26081.00223.69225.20223.49
52162006.10.27 12:00close26081.00224.22225.20223.49-45.9065797.52
52172006.10.27 12:00buy26091.00224.22222.71224.42
52182006.10.27 12:54close26091.00223.46222.71224.42-65.8265731.70
52192006.10.27 12:54sell26101.00223.46224.97223.26
52202006.10.27 13:09t/p26101.00223.26224.97223.2617.3265749.02
52212006.10.27 13:09sell26111.00223.16224.67222.96
52222006.10.27 13:36t/p26111.00222.96224.67222.9617.3265766.34
52232006.10.27 13:36sell26121.00222.86224.37222.66
52242006.10.27 13:39t/p26121.00222.66224.37222.6617.3265783.66
52252006.10.27 13:39sell26131.00222.56224.07222.36
52262006.10.27 13:43sell26142.00222.71224.07222.51
52272006.10.27 13:44sell26154.00222.95224.16222.75
52282006.10.27 14:36sell26168.00223.10224.16222.90
52292006.10.27 14:45sell261716.00223.25224.16223.05
52302006.10.27 15:00t/p261716.00223.05224.16223.05277.1066060.76
52312006.10.29 23:03t/p26168.00222.90224.16222.90138.5566199.31
52322006.10.30 01:09t/p26154.00222.75224.16222.7558.6766257.98
52332006.10.30 03:39t/p26142.00222.51224.07222.5129.3466287.32
52342006.10.30 04:30sell26182.00222.71224.07222.51
52352006.10.30 06:54sell26194.00222.86224.07222.66
52362006.10.30 10:09close26194.00223.34224.07222.66-166.2666121.06
52372006.10.30 10:09close26182.00223.34224.07222.51-109.1166011.95
52382006.10.30 10:09close26131.00223.34224.07222.36-70.2065941.75
52392006.10.30 10:09buy26201.00223.34221.83223.54
52402006.10.30 12:24buy26212.00223.19221.83223.39
52412006.10.30 13:48t/p26212.00223.39221.83223.3934.6465976.39
52422006.10.30 18:55buy26222.00223.19221.83223.39
52432006.10.30 22:09t/p26222.00223.39221.83223.3934.6466011.03
52442006.10.31 06:00close26201.00222.97221.83223.54-29.9965981.03
52452006.10.31 06:00sell26231.00222.97224.48222.77
52462006.10.31 08:39close26231.00223.70224.48222.77-63.2165917.82
52472006.10.31 08:39buy26241.00223.70222.19223.90
52482006.10.31 10:39t/p26241.00223.90222.19223.9017.3365935.15
52492006.10.31 10:39buy26251.00224.00222.49224.20
52502006.10.31 10:54buy26262.00223.85222.49224.05
52512006.10.31 11:09buy26274.00223.70222.49223.90
52522006.10.31 15:09buy26288.00223.55222.49223.75
52532006.10.31 16:09close26288.00223.12222.49223.75-297.9765637.18
52542006.10.31 16:09close26274.00223.12222.49223.90-200.9565436.23
52552006.10.31 16:09close26262.00223.12222.49224.05-126.4665309.77
52562006.10.31 16:09close26251.00223.12222.49224.20-76.2265233.55
52572006.10.31 16:09sell26291.00223.12224.63222.92
52582006.10.31 16:39t/p26291.00222.92224.63222.9217.3165250.86
52592006.10.31 16:39sell26301.00222.82224.33222.62
52602006.10.31 17:48t/p26301.00222.62224.33222.6217.3265268.18
52612006.10.31 17:48sell26311.00222.52224.03222.32
52622006.10.31 17:54sell26322.00222.68224.04222.48
52632006.10.31 18:09sell26334.00222.83224.04222.63
52642006.10.31 18:24sell26348.00222.99224.05222.79
52652006.11.01 03:45sell263516.00223.15224.06222.95
52662006.11.01 17:24close263516.00223.59224.06222.95-609.6364658.55
52672006.11.01 17:24close26348.00223.59224.05222.79-436.8564221.70
52682006.11.01 17:24close26334.00223.59224.04222.63-273.8563947.85
52692006.11.01 17:24close26322.00223.59224.04222.48-162.9063784.95
52702006.11.01 17:24close26311.00223.59224.03222.32-95.3063689.65
52712006.11.01 17:24buy26361.00223.59222.08223.79
52722006.11.01 20:09buy26372.00223.44222.08223.64
52732006.11.01 23:48t/p26372.00223.64222.08223.6434.6463724.29
52742006.11.02 00:10buy26382.00223.44222.08223.64
52752006.11.02 00:51t/p26382.00223.64222.08223.6434.6463758.93
52762006.11.02 06:51buy26392.00223.44222.08223.64
52772006.11.02 09:39close26392.00222.99222.08223.64-77.9663680.97
52782006.11.02 09:39close26361.00222.99222.08223.79-45.8163635.16
52792006.11.02 09:39sell26401.00222.99224.50222.79
52802006.11.02 10:00t/p26401.00222.79224.50222.7917.3263652.48
52812006.11.02 10:00sell26411.00222.69224.20222.49
52822006.11.02 10:15sell26422.00222.84224.20222.64
52832006.11.02 11:04sell26434.00223.00224.21222.80
52842006.11.02 11:07sell26448.00223.15224.21222.95
52852006.11.02 11:31sell264516.00223.30224.21223.10
52862006.11.02 12:04t/p264516.00223.10224.21223.10277.1163929.59
52872006.11.02 13:24sell264616.00223.30224.21223.10
52882006.11.02 20:00close264616.00223.65224.21223.10-484.9363444.66
52892006.11.02 20:00close26448.00223.65224.21222.95-346.3863098.28
52902006.11.02 20:00close26434.00223.65224.21222.80-225.1562873.13
52912006.11.02 20:00close26422.00223.65224.20222.64-140.2862732.85
52922006.11.02 20:00close26411.00223.65224.20222.49-83.1362649.72
52932006.11.02 20:00buy26471.00223.65222.14223.85
52942006.11.03 08:00close26471.00223.19222.14223.85-37.7962611.93
52952006.11.03 08:00sell26481.00223.19224.70222.99
52962006.11.03 12:00close26481.00223.71224.70222.99-45.0362566.90
52972006.11.03 12:00buy26491.00223.71222.20223.91
52982006.11.03 13:36t/p26491.00223.91222.20223.9117.3262584.22
52992006.11.03 13:36buy26501.00224.01222.50224.21
53002006.11.03 13:38t/p26501.00224.21222.50224.2117.3362601.55
53012006.11.03 13:38buy26511.00224.31222.80224.51
53022006.11.03 13:42buy26522.00224.16222.80224.36
53032006.11.03 13:45buy26534.00224.01222.80224.21
53042006.11.03 13:54t/p26534.00224.21222.80224.2169.2962670.84
53052006.11.03 15:54t/p26522.00224.36222.80224.3634.6562705.49
53062006.11.03 16:33t/p26511.00224.51222.80224.5117.3262722.81
53072006.11.03 16:33buy26541.00224.61223.10224.81
53082006.11.03 19:18buy26552.00224.45223.09224.65
53092006.11.03 20:00buy26564.00224.30223.09224.50
53102006.11.06 07:23t/p26564.00224.50223.09224.5077.5162800.32
53112006.11.06 13:28t/p26552.00224.65223.09224.6538.7662839.08
53122006.11.07 04:48close26541.00224.16223.10224.81-34.8762804.21
53132006.11.07 04:48sell26571.00224.16225.67223.96
53142006.11.08 16:00close26571.00224.47225.67223.96-29.5062774.71
53152006.11.08 16:00buy26581.00224.47222.96224.67
53162006.11.09 09:20t/p26581.00224.67222.96224.6723.4862798.20
53172006.11.09 09:20buy26591.00224.77223.26224.97
53182006.11.09 11:01t/p26591.00224.97223.26224.9717.3362815.53
53192006.11.09 11:01buy26601.00225.08223.57225.28
53202006.11.09 12:03buy26612.00224.92223.56225.12
53212006.11.09 12:17buy26624.00224.77223.56224.97
53222006.11.09 12:37t/p26624.00224.97223.56224.9769.2962884.82
53232006.11.09 13:18buy26634.00224.77223.56224.97
53242006.11.09 13:33t/p26634.00224.97223.56224.9769.2962954.11
53252006.11.09 13:43t/p26612.00225.12223.56225.1234.6562988.76
53262006.11.09 13:58buy26642.00224.92223.56225.12
53272006.11.09 15:53buy26654.00224.77223.56224.97
53282006.11.09 17:45t/p26654.00224.97223.56224.9769.2963058.05
53292006.11.10 01:33close26642.00224.40223.56225.12-85.9762972.08
53302006.11.10 01:33close26601.00224.40223.57225.28-56.8462915.23
53312006.11.10 01:33sell26661.00224.40225.91224.20
53322006.11.10 05:30sell26672.00224.55225.91224.35
53332006.11.10 08:05t/p26672.00224.35225.91224.3534.6462949.87
53342006.11.10 08:28sell26682.00224.55225.91224.35
53352006.11.13 14:08t/p26682.00224.35225.91224.3529.3462979.21
53362006.11.13 16:00close26661.00224.87225.91224.20-43.3562935.86
53372006.11.13 16:00buy26691.00224.87223.36225.07
53382006.11.13 23:50close26691.00224.21223.36225.07-57.1762878.69
53392006.11.13 23:50sell26701.00224.21225.72224.01
53402006.11.14 00:02t/p26701.00224.01225.72224.0114.6762893.36
53412006.11.14 00:02sell26711.00223.91225.42223.71
53422006.11.14 00:13sell26722.00224.06225.42223.86
53432006.11.14 07:03t/p26722.00223.86225.42223.8634.6462928.00
53442006.11.14 07:13t/p26711.00223.71225.42223.7117.3162945.31
53452006.11.14 07:13sell26731.00223.61225.12223.41
53462006.11.14 08:13sell26742.00223.77225.13223.57
53472006.11.14 08:41sell26754.00223.93225.14223.73
53482006.11.14 08:48sell26768.00224.08225.14223.88
53492006.11.14 08:58sell267716.00224.24225.15224.04
53502006.11.14 09:31t/p267716.00224.04225.15224.04277.1163222.42
53512006.11.14 09:32t/p26768.00223.88225.14223.88138.5663360.98
53522006.11.14 09:33t/p26754.00223.73225.14223.7369.2863430.26
53532006.11.14 11:23t/p26742.00223.57225.13223.5734.6463464.90
53542006.11.14 11:47t/p26731.00223.41225.12223.4117.3263482.22
53552006.11.14 11:47sell26781.00223.31224.82223.11
53562006.11.14 14:23t/p26781.00223.11224.82223.1117.3263499.54
53572006.11.14 14:23sell26791.00223.01224.52222.81
53582006.11.14 15:37t/p26791.00222.81224.52222.8117.3263516.86
53592006.11.14 15:37sell26801.00222.71224.22222.51
53602006.11.14 15:57sell26812.00222.86224.22222.66
53612006.11.14 16:12sell26824.00223.02224.23222.82
53622006.11.14 17:18sell26838.00223.18224.24222.98
53632006.11.14 19:48t/p26838.00222.98224.24222.98138.5563655.41
53642006.11.15 03:28sell26848.00223.18224.24222.98
53652006.11.15 10:31t/p26848.00222.98224.24222.98138.5563793.96
53662006.11.15 10:32t/p26824.00222.82224.23222.8258.6863852.64
53672006.11.15 12:40t/p26812.00222.66224.22222.6629.3463881.98
53682006.11.15 15:56sell26852.00222.86224.22222.66
53692006.11.16 01:31t/p26852.00222.66224.22222.6618.7463900.72
53702006.11.16 09:34close26801.00223.44224.22222.51-73.8163826.91
53712006.11.16 09:34buy26861.00223.44221.93223.64
53722006.11.16 09:47buy26872.00223.24221.88223.44
53732006.11.16 18:01buy26884.00223.08221.87223.28
53742006.11.17 04:10t/p26884.00223.28221.87223.2877.5263904.43
53752006.11.17 16:00close26872.00222.87221.88223.44-59.9963844.44
53762006.11.17 16:00close26861.00222.87221.93223.64-47.3163797.13
53772006.11.17 16:00sell26891.00222.87224.38222.67
53782006.11.20 00:01close26891.00223.36224.38222.67-45.0863752.05
53792006.11.20 00:01buy26901.00223.36221.85223.56
53802006.11.20 08:04t/p26901.00223.56221.85223.5617.3363769.38
53812006.11.20 08:04buy26911.00223.66222.15223.86
53822006.11.20 09:54t/p26911.00223.86222.15223.8617.3263786.70
53832006.11.20 09:54buy26921.00223.96222.45224.16
53842006.11.20 10:36buy26932.00223.80222.44224.00
53852006.11.20 14:56t/p26932.00224.00222.44224.0034.6563821.35
53862006.11.21 07:02t/p26921.00224.16222.45224.1619.3863840.73
53872006.11.21 07:02buy26941.00224.26222.75224.46
53882006.11.21 07:12buy26952.00224.11222.75224.31
53892006.11.21 08:29buy26964.00223.95222.74224.15
53902006.11.21 11:00t/p26964.00224.15222.74224.1569.3063910.03
53912006.11.22 01:12close26952.00223.69222.75224.31-68.6563841.38
53922006.11.22 01:12close26941.00223.69222.75224.46-47.3163794.07
53932006.11.22 01:12sell26971.00223.69225.20223.49
53942006.11.22 12:17t/p26971.00223.49225.20223.4917.3263811.39
53952006.11.22 12:17sell26981.00223.39224.90223.19
53962006.11.22 15:07t/p26981.00223.19224.90223.1917.3263828.71
53972006.11.22 15:07sell26991.00223.09224.60222.89
53982006.11.22 15:36sell27002.00223.24224.60223.04
53992006.11.22 16:06t/p27002.00223.04224.60223.0434.6463863.35
54002006.11.22 17:33sell27012.00223.25224.61223.05
54012006.11.22 17:43sell27024.00223.40224.61223.20
54022006.11.22 17:48sell27038.00223.55224.61223.35
54032006.11.22 21:29t/p27038.00223.35224.61223.35138.5564001.90
54042006.11.23 02:17t/p27024.00223.20224.61223.2037.4764039.37
54052006.11.23 06:59t/p27012.00223.05224.61223.0518.7364058.10
54062006.11.23 07:36sell27042.00223.24224.60223.04
54072006.11.23 08:55t/p27042.00223.04224.60223.0434.6464092.74
54082006.11.23 09:43t/p26991.00222.89224.60222.899.3764102.11
54092006.11.23 09:43sell27051.00222.79224.30222.59
54102006.11.23 10:44t/p27051.00222.59224.30222.5917.3264119.43
54112006.11.23 10:44sell27061.00222.49224.00222.29
54122006.11.23 11:09sell27072.00222.65224.01222.45
54132006.11.23 11:34t/p27072.00222.45224.01222.4534.6464154.07
54142006.11.23 12:21sell27082.00222.66224.02222.46
54152006.11.23 14:55t/p27082.00222.46224.02222.4634.6464188.71
54162006.11.23 21:18sell27092.00222.65224.01222.45
54172006.11.24 08:00close27092.00223.13224.01222.45-88.4364100.28
54182006.11.24 08:00close27061.00223.13224.00222.29-58.0764042.21
54192006.11.24 08:00buy27101.00223.13221.62223.33
54202006.11.24 08:19buy27112.00222.94221.58223.14
54212006.11.24 08:32t/p27112.00223.14221.58223.1434.6564076.86
54222006.11.24 08:33t/p27101.00223.33221.62223.3317.3264094.18
54232006.11.24 08:33buy27121.00223.43221.92223.63
54242006.11.24 08:35buy27132.00223.26221.90223.46
54252006.11.24 08:45t/p27132.00223.46221.90223.4634.6564128.83
54262006.11.24 08:48t/p27121.00223.63221.92223.6317.3264146.15
54272006.11.24 08:48buy27141.00223.73222.22223.93
54282006.11.24 08:52buy27152.00223.58222.22223.78
54292006.11.24 08:59t/p27152.00223.78222.22223.7834.6564180.80
54302006.11.24 11:43buy27162.00223.58222.22223.78
54312006.11.24 14:18buy27174.00223.42222.21223.62
54322006.11.24 15:34t/p27174.00223.62222.21223.6269.3064250.10
54332006.11.24 15:59t/p27162.00223.78222.22223.7834.6564284.75
54342006.11.26 22:31t/p27141.00223.93222.22223.9317.3364302.08
54352006.11.26 22:31buy27181.00224.03222.52224.23
54362006.11.26 22:53buy27192.00223.87222.51224.07
54372006.11.27 00:21t/p27192.00224.07222.51224.0738.7564340.83
54382006.11.27 00:36t/p27181.00224.23222.52224.2319.3864360.20
54392006.11.27 00:36buy27201.00224.33222.82224.53
54402006.11.27 04:47t/p27201.00224.53222.82224.5317.3364377.53
54412006.11.27 04:47buy27211.00224.63223.12224.83
54422006.11.27 05:41t/p27211.00224.83223.12224.8317.3264394.85
54432006.11.27 05:41buy27221.00224.93223.42225.13
54442006.11.27 05:44buy27232.00224.78223.42224.98
54452006.11.27 06:41buy27244.00224.62223.41224.82
54462006.11.27 06:47t/p27244.00224.82223.41224.8269.2964464.14
54472006.11.27 08:32buy27254.00224.63223.42224.83
54482006.11.27 08:55t/p27254.00224.83223.42224.8369.3064533.44
54492006.11.27 13:13buy27264.00224.63223.42224.83
54502006.11.27 13:41t/p27264.00224.83223.42224.8369.3064602.74
54512006.11.27 22:30t/p27232.00224.98223.42224.9834.6564637.39
54522006.11.28 07:12t/p27221.00225.13223.42225.1319.3864656.78
54532006.11.28 07:12buy27271.00225.23223.72225.43
54542006.11.28 07:53t/p27271.00225.43223.72225.4317.3264674.10
54552006.11.28 07:53buy27281.00225.53224.02225.73
54562006.11.28 08:29t/p27281.00225.73224.02225.7317.3364691.43
54572006.11.28 08:29buy27291.00225.83224.32226.03
54582006.11.28 08:35t/p27291.00226.03224.32226.0317.3264708.75
54592006.11.28 08:35buy27301.00226.14224.63226.34
54602006.11.28 09:00buy27312.00225.99224.63226.19
54612006.11.28 12:43t/p27312.00226.19224.63226.1934.6464743.39
54622006.11.28 13:30t/p27301.00226.34224.63226.3417.3264760.71
54632006.11.28 13:30buy27321.00226.44224.93226.64
54642006.11.28 13:32buy27332.00226.29224.93226.49
54652006.11.28 13:34buy27344.00226.14224.93226.34
54662006.11.28 14:59t/p27344.00226.34224.93226.3469.3064830.01
54672006.11.28 19:52t/p27332.00226.49224.93226.4934.6464864.65
54682006.11.28 20:39t/p27321.00226.64224.93226.6417.3264881.97
54692006.11.28 20:39buy27351.00226.74225.23226.94
54702006.11.28 23:22t/p27351.00226.94225.23226.9417.3264899.29
54712006.11.28 23:22buy27361.00227.04225.53227.24
54722006.11.28 23:50buy27372.00226.89225.53227.09
54732006.11.28 23:50buy27384.00226.74225.53226.94
54742006.11.28 23:54buy27398.00226.57225.51226.77
54752006.11.29 00:09buy274016.00226.42225.51226.62
54762006.11.29 00:23buy274132.00226.27225.51226.47
54772006.11.29 08:00close274132.00226.02225.51226.47-692.9464206.35
54782006.11.29 08:00close274016.00226.02225.51226.62-554.3563652.00
54792006.11.29 08:00close27398.00226.02225.51226.77-364.6863287.32
54802006.11.29 08:00close27384.00226.02225.53226.94-241.2463046.08
54812006.11.29 08:00close27372.00226.02225.53227.09-146.6162899.47
54822006.11.29 08:00close27361.00226.02225.53227.24-86.2962813.17
54832006.11.29 08:00sell27421.00226.02227.53225.82
54842006.11.29 12:00close27421.00226.56227.53225.82-46.7662766.41
54852006.11.29 12:00buy27431.00226.56225.05226.76
54862006.11.29 12:02t/p27431.00226.76225.05226.7617.3262783.73
54872006.11.29 12:02buy27441.00226.86225.35227.06
54882006.11.29 12:43t/p27441.00227.06225.35227.0617.3362801.06
54892006.11.29 12:43buy27451.00227.16225.65227.36
54902006.11.29 12:54buy27462.00227.01225.65227.21
54912006.11.29 13:46buy27474.00226.86225.65227.06
54922006.11.29 13:58buy27488.00226.69225.63226.89
54932006.11.29 14:10buy274916.00226.54225.63226.74
54942006.11.29 15:00buy275032.00226.39225.63226.59
54952006.11.29 16:53t/p275032.00226.59225.63226.59554.3563355.41
54962006.11.30 07:22t/p274916.00226.74225.63226.74375.8163731.22
54972006.11.30 07:22t/p27488.00226.89225.63226.89187.9163919.13
54982006.11.30 09:24t/p27474.00227.06225.65227.0693.9564013.08
54992006.11.30 09:25t/p27462.00227.21225.65227.2146.9764060.05
55002006.11.30 09:40t/p27451.00227.36225.65227.3623.4864083.54
55012006.11.30 09:40buy27511.00227.46225.95227.66
55022006.11.30 10:51buy27522.00227.29225.93227.49
55032006.11.30 11:32buy27534.00227.13225.92227.33
55042006.11.30 11:41t/p27534.00227.33225.92227.3369.2964152.83
55052006.11.30 15:59t/p27522.00227.49225.93227.4934.6564187.48
55062006.11.30 17:32t/p27511.00227.66225.95227.6617.3264204.80
55072006.11.30 17:32buy27541.00227.76226.25227.96
55082006.11.30 20:12buy27552.00227.61226.25227.81
55092006.11.30 23:10buy27564.00227.45226.24227.65
55102006.11.30 23:30t/p27564.00227.65226.24227.6569.2964274.09
55112006.11.30 23:36buy27574.00227.45226.24227.65
55122006.11.30 23:38buy27588.00227.30226.24227.50
55132006.11.30 23:55t/p27588.00227.50226.24227.50138.5964412.68
55142006.12.01 04:50t/p27574.00227.65226.24227.6577.5164490.19
55152006.12.01 05:24t/p27552.00227.81226.25227.8138.7564528.94
55162006.12.01 05:28t/p27541.00227.96226.25227.9619.3864548.31
55172006.12.01 05:28buy27591.00228.06226.55228.26
55182006.12.01 05:32buy27602.00227.91226.55228.11
55192006.12.01 06:22t/p27602.00228.11226.55228.1134.6464582.95
55202006.12.01 06:26t/p27591.00228.26226.55228.2617.3264600.27
55212006.12.01 06:26buy27611.00228.36226.85228.56
55222006.12.01 06:29t/p27611.00228.56226.85228.5617.3264617.59
55232006.12.01 06:29buy27621.00228.66227.15228.86
55242006.12.01 06:31t/p27621.00228.86227.15228.8617.3264634.91
55252006.12.01 06:31buy27631.00228.96227.45229.16
55262006.12.01 06:56buy27642.00228.81227.45229.01
55272006.12.01 07:06buy27654.00228.66227.45228.86
55282006.12.01 07:16t/p27654.00228.86227.45228.8669.2964704.20
55292006.12.01 08:02buy27664.00228.66227.45228.86
55302006.12.01 08:24t/p27664.00228.86227.45228.8669.2964773.49
55312006.12.01 08:29buy27674.00228.66227.45228.86
55322006.12.01 08:30t/p27674.00228.86227.45228.8669.2964842.78
55332006.12.01 09:18buy27684.00228.65227.44228.85
55342006.12.01 09:27t/p27684.00228.85227.44228.8569.3064912.08
55352006.12.01 09:32buy27694.00228.65227.44228.85
55362006.12.01 10:31t/p27694.00228.85227.44228.8569.3064981.38
55372006.12.01 10:51buy27704.00228.66227.45228.86
55382006.12.01 11:11buy27718.00228.51227.45228.71
55392006.12.01 14:24t/p27718.00228.71227.45228.71138.5965119.97
55402006.12.01 15:00buy27728.00228.51227.45228.71
55412006.12.01 15:05t/p27728.00228.71227.45228.71138.5965258.56
55422006.12.01 15:16t/p27704.00228.86227.45228.8669.2965327.85
55432006.12.01 15:29buy27734.00228.66227.45228.86
55442006.12.01 15:29buy27748.00228.50227.44228.70
55452006.12.01 15:35buy277516.00228.33227.42228.53
55462006.12.01 15:50buy277632.00228.17227.41228.37
55472006.12.01 17:05t/p277632.00228.37227.41228.37554.3565882.20
55482006.12.01 17:48buy277732.00228.17227.41228.37
55492006.12.01 19:14t/p277732.00228.37227.41228.37554.3566436.55
55502006.12.01 20:30t/p277516.00228.53227.42228.53277.1866713.73
55512006.12.01 23:59close at stop27748.00228.60227.44228.7069.3066783.03
55522006.12.01 23:59close at stop27734.00228.60227.45228.86-20.7966762.24
55532006.12.01 23:59close at stop27642.00228.60227.45229.01-36.3866725.86
55542006.12.01 23:59close at stop27631.00228.60227.45229.16-31.1866694.68