|Symbol
|GBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.02 20:00 - 2006.12.01 20:00 (2006.01.02 - 2006.12.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=20; Lots=1; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=10; Pips=15; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|2048
|Ticks modelled
|5757394
|Modelling quality
|52.12%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|56694.68
|Gross profit
|173253.20
|Gross loss
|-116558.52
|Profit factor
|1.49
|Expected payoff
|20.42
|Absolute drawdown
|436.16
|Maximal drawdown
|10667.08 (14.57%)
|Relative drawdown
|23.85% (4059.88)
|Total trades
|2777
|Short positions (won %)
|1267 (72.14%)
|Long positions (won %)
|1510 (79.14%)
|Profit trades (% of total)
|2109 (75.95%)
|Loss trades (% of total)
|668 (24.05%)
|Largest
|profit trade
|620.11
|loss trade
|-2105.99
|Average
|profit trade
|82.15
|loss trade
|-174.49
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|77 (6221.69)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-1888.63)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6221.69 (77)
|consecutive loss (count of losses)
|-4952.36 (9)
|Average
|consecutive wins
|12
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 00:00
|sell
|1
|1.00
|202.42
|203.93
|202.22
|2
|2006.01.03 00:08
|sell
|2
|2.00
|202.57
|203.93
|202.37
|3
|2006.01.03 13:19
|close
|2
|2.00
|203.12
|203.93
|202.37
|-95.26
|9904.74
|4
|2006.01.03 13:19
|close
|1
|1.00
|203.12
|203.93
|202.22
|-60.61
|9844.13
|5
|2006.01.03 13:19
|buy
|3
|1.00
|203.12
|201.61
|203.32
|6
|2006.01.03 16:35
|close
|3
|1.00
|202.26
|201.61
|203.32
|-74.49
|9769.64
|7
|2006.01.03 16:35
|sell
|4
|1.00
|202.26
|203.77
|202.06
|8
|2006.01.03 23:10
|close
|4
|1.00
|203.19
|203.77
|202.06
|-80.53
|9689.11
|9
|2006.01.03 23:10
|buy
|5
|1.00
|203.19
|201.68
|203.39
|10
|2006.01.04 06:18
|close
|5
|1.00
|202.44
|201.68
|203.39
|-62.91
|9626.19
|11
|2006.01.04 06:18
|sell
|6
|1.00
|202.44
|203.95
|202.24
|12
|2006.01.04 08:29
|close
|6
|1.00
|203.16
|203.95
|202.24
|-62.35
|9563.84
|13
|2006.01.04 08:29
|buy
|7
|1.00
|203.16
|201.65
|203.36
|14
|2006.01.04 08:49
|t/p
|7
|1.00
|203.36
|201.65
|203.36
|17.32
|9581.16
|15
|2006.01.04 08:49
|buy
|8
|1.00
|203.46
|201.95
|203.66
|16
|2006.01.04 09:07
|buy
|9
|2.00
|203.21
|201.85
|203.41
|17
|2006.01.04 09:08
|t/p
|9
|2.00
|203.41
|201.85
|203.41
|34.65
|9615.81
|18
|2006.01.04 09:13
|t/p
|8
|1.00
|203.66
|201.95
|203.66
|17.33
|9633.14
|19
|2006.01.04 09:13
|buy
|10
|1.00
|203.76
|202.25
|203.96
|20
|2006.01.04 09:18
|t/p
|10
|1.00
|203.96
|202.25
|203.96
|17.32
|9650.46
|21
|2006.01.04 09:18
|buy
|11
|1.00
|204.06
|202.55
|204.26
|22
|2006.01.04 09:25
|buy
|12
|2.00
|203.91
|202.55
|204.11
|23
|2006.01.04 09:30
|buy
|13
|4.00
|203.74
|202.53
|203.94
|24
|2006.01.04 10:18
|t/p
|13
|4.00
|203.94
|202.53
|203.94
|69.29
|9719.75
|25
|2006.01.04 10:43
|t/p
|12
|2.00
|204.11
|202.55
|204.11
|34.65
|9754.40
|26
|2006.01.04 10:48
|t/p
|11
|1.00
|204.26
|202.55
|204.26
|17.33
|9771.73
|27
|2006.01.04 10:48
|buy
|14
|1.00
|204.36
|202.85
|204.56
|28
|2006.01.04 11:18
|buy
|15
|2.00
|204.20
|202.84
|204.40
|29
|2006.01.04 11:48
|buy
|16
|4.00
|204.05
|202.84
|204.25
|30
|2006.01.04 12:19
|t/p
|16
|4.00
|204.25
|202.84
|204.25
|69.30
|9841.03
|31
|2006.01.04 12:42
|buy
|17
|4.00
|204.05
|202.84
|204.25
|32
|2006.01.04 12:48
|buy
|18
|8.00
|203.89
|202.83
|204.09
|33
|2006.01.04 14:18
|t/p
|18
|8.00
|204.09
|202.83
|204.09
|138.59
|9979.62
|34
|2006.01.04 14:48
|t/p
|17
|4.00
|204.25
|202.84
|204.25
|69.30
|10048.92
|35
|2006.01.04 15:13
|t/p
|15
|2.00
|204.40
|202.84
|204.40
|34.65
|10083.57
|36
|2006.01.04 15:18
|t/p
|14
|1.00
|204.56
|202.85
|204.56
|17.32
|10100.89
|37
|2006.01.04 15:18
|buy
|19
|1.00
|204.66
|203.15
|204.86
|38
|2006.01.04 15:31
|buy
|20
|2.00
|204.51
|203.15
|204.71
|39
|2006.01.04 15:48
|t/p
|20
|2.00
|204.71
|203.15
|204.71
|34.65
|10135.54
|40
|2006.01.04 16:18
|buy
|21
|2.00
|204.51
|203.15
|204.71
|41
|2006.01.04 16:48
|t/p
|21
|2.00
|204.71
|203.15
|204.71
|34.65
|10170.19
|42
|2006.01.04 17:13
|buy
|22
|2.00
|204.51
|203.15
|204.71
|43
|2006.01.04 17:14
|buy
|23
|4.00
|204.36
|203.15
|204.56
|44
|2006.01.04 17:19
|buy
|24
|8.00
|204.20
|203.14
|204.40
|45
|2006.01.04 17:49
|t/p
|24
|8.00
|204.40
|203.14
|204.40
|138.59
|10308.78
|46
|2006.01.04 18:13
|buy
|25
|8.00
|204.20
|203.14
|204.40
|47
|2006.01.04 18:19
|buy
|26
|16.00
|204.05
|203.14
|204.25
|48
|2006.01.04 21:49
|t/p
|26
|16.00
|204.25
|203.14
|204.25
|277.17
|10585.95
|49
|2006.01.04 22:50
|buy
|27
|16.00
|203.98
|203.07
|204.18
|50
|2006.01.04 23:14
|t/p
|27
|16.00
|204.18
|203.07
|204.18
|277.18
|10863.13
|51
|2006.01.04 23:48
|t/p
|25
|8.00
|204.40
|203.14
|204.40
|138.59
|11001.72
|52
|2006.01.05 01:18
|t/p
|23
|4.00
|204.56
|203.15
|204.56
|93.95
|11095.67
|53
|2006.01.05 02:29
|buy
|28
|4.00
|204.32
|203.11
|204.52
|54
|2006.01.05 04:50
|close
|28
|4.00
|203.90
|203.11
|204.52
|-145.52
|10950.15
|55
|2006.01.05 04:50
|close
|22
|2.00
|203.90
|203.15
|204.71
|-93.34
|10856.81
|56
|2006.01.05 04:50
|close
|19
|1.00
|203.90
|203.15
|204.86
|-59.65
|10797.16
|57
|2006.01.05 04:50
|sell
|29
|1.00
|203.90
|205.41
|203.70
|58
|2006.01.05 06:00
|sell
|30
|2.00
|204.05
|205.41
|203.85
|59
|2006.01.05 06:49
|t/p
|30
|2.00
|203.85
|205.41
|203.85
|34.64
|10831.80
|60
|2006.01.05 07:13
|t/p
|29
|1.00
|203.70
|205.41
|203.70
|17.32
|10849.12
|61
|2006.01.05 07:13
|sell
|31
|1.00
|203.60
|205.11
|203.40
|62
|2006.01.05 07:18
|t/p
|31
|1.00
|203.40
|205.11
|203.40
|17.32
|10866.44
|63
|2006.01.05 07:18
|sell
|32
|1.00
|203.30
|204.81
|203.10
|64
|2006.01.05 07:26
|sell
|33
|2.00
|203.46
|204.82
|203.26
|65
|2006.01.05 08:13
|t/p
|33
|2.00
|203.26
|204.82
|203.26
|34.64
|10901.08
|66
|2006.01.05 08:18
|t/p
|32
|1.00
|203.10
|204.81
|203.10
|17.32
|10918.40
|67
|2006.01.05 08:18
|sell
|34
|1.00
|203.00
|204.51
|202.80
|68
|2006.01.05 08:30
|sell
|35
|2.00
|203.23
|204.59
|203.03
|69
|2006.01.05 08:48
|t/p
|35
|2.00
|203.03
|204.59
|203.03
|34.64
|10953.04
|70
|2006.01.05 09:08
|sell
|36
|2.00
|203.15
|204.51
|202.95
|71
|2006.01.05 09:18
|sell
|37
|4.00
|203.30
|204.51
|203.10
|72
|2006.01.05 09:38
|sell
|38
|8.00
|203.46
|204.52
|203.26
|73
|2006.01.05 09:39
|sell
|39
|16.00
|203.61
|204.52
|203.41
|74
|2006.01.05 09:43
|sell
|40
|32.00
|203.77
|204.53
|203.57
|75
|2006.01.05 11:06
|t/p
|40
|32.00
|203.57
|204.53
|203.57
|554.21
|11507.25
|76
|2006.01.05 11:14
|sell
|41
|32.00
|203.77
|204.53
|203.57
|77
|2006.01.05 14:48
|t/p
|41
|32.00
|203.57
|204.53
|203.57
|554.21
|12061.46
|78
|2006.01.05 15:14
|sell
|42
|32.00
|203.77
|204.53
|203.57
|79
|2006.01.05 15:48
|t/p
|42
|32.00
|203.57
|204.53
|203.57
|554.21
|12615.67
|80
|2006.01.05 16:06
|t/p
|39
|16.00
|203.41
|204.52
|203.41
|277.10
|12892.77
|81
|2006.01.05 16:13
|sell
|43
|16.00
|203.61
|204.52
|203.41
|82
|2006.01.05 20:18
|t/p
|43
|16.00
|203.41
|204.52
|203.41
|277.10
|13169.87
|83
|2006.01.06 09:49
|close
|38
|8.00
|204.12
|204.52
|203.26
|-478.42
|12691.45
|84
|2006.01.06 09:49
|close
|37
|4.00
|204.12
|204.51
|203.10
|-294.63
|12396.82
|85
|2006.01.06 09:49
|close
|36
|2.00
|204.12
|204.51
|202.95
|-173.30
|12223.52
|86
|2006.01.06 09:49
|close
|34
|1.00
|204.12
|204.51
|202.80
|-99.64
|12123.88
|87
|2006.01.06 09:49
|buy
|44
|1.00
|204.12
|202.61
|204.32
|88
|2006.01.06 12:13
|buy
|45
|2.00
|203.97
|202.61
|204.17
|89
|2006.01.06 13:47
|close
|45
|2.00
|203.02
|202.61
|204.17
|-164.58
|11959.30
|90
|2006.01.06 13:47
|close
|44
|1.00
|203.02
|202.61
|204.32
|-95.28
|11864.02
|91
|2006.01.06 13:47
|sell
|46
|1.00
|203.02
|204.53
|202.82
|92
|2006.01.06 13:47
|t/p
|46
|1.00
|202.82
|204.53
|202.82
|17.32
|11881.34
|93
|2006.01.06 13:47
|sell
|47
|1.00
|202.69
|204.20
|202.49
|94
|2006.01.06 14:12
|t/p
|47
|1.00
|202.49
|204.20
|202.49
|17.32
|11898.66
|95
|2006.01.06 14:12
|sell
|48
|1.00
|202.39
|203.90
|202.19
|96
|2006.01.06 14:17
|t/p
|48
|1.00
|202.19
|203.90
|202.19
|17.32
|11915.98
|97
|2006.01.06 14:17
|sell
|49
|1.00
|202.09
|203.60
|201.89
|98
|2006.01.06 14:25
|sell
|50
|2.00
|202.24
|203.60
|202.04
|99
|2006.01.06 14:29
|sell
|51
|4.00
|202.46
|203.67
|202.26
|100
|2006.01.06 14:43
|sell
|52
|8.00
|202.61
|203.67
|202.41
|101
|2006.01.06 14:48
|sell
|53
|16.00
|202.77
|203.68
|202.57
|102
|2006.01.06 15:02
|t/p
|53
|16.00
|202.57
|203.68
|202.57
|277.10
|12193.08
|103
|2006.01.06 15:14
|sell
|54
|16.00
|202.77
|203.68
|202.57
|104
|2006.01.06 15:19
|sell
|55
|32.00
|202.93
|203.69
|202.73
|105
|2006.01.06 16:43
|t/p
|55
|32.00
|202.73
|203.69
|202.73
|554.21
|12747.29
|106
|2006.01.06 16:47
|t/p
|54
|16.00
|202.57
|203.68
|202.57
|277.10
|13024.39
|107
|2006.01.06 16:48
|t/p
|52
|8.00
|202.41
|203.67
|202.41
|138.56
|13162.95
|108
|2006.01.06 17:13
|sell
|56
|8.00
|202.61
|203.67
|202.41
|109
|2006.01.06 17:18
|sell
|57
|16.00
|202.77
|203.68
|202.57
|110
|2006.01.06 17:44
|t/p
|57
|16.00
|202.57
|203.68
|202.57
|277.10
|13440.05
|111
|2006.01.06 17:49
|t/p
|56
|8.00
|202.41
|203.67
|202.41
|138.56
|13578.61
|112
|2006.01.06 18:14
|sell
|58
|8.00
|202.61
|203.67
|202.41
|113
|2006.01.06 19:19
|t/p
|58
|8.00
|202.41
|203.67
|202.41
|138.56
|13717.17
|114
|2006.01.06 19:48
|sell
|59
|8.00
|202.61
|203.67
|202.41
|115
|2006.01.08 20:20
|sell
|60
|16.00
|202.77
|203.68
|202.57
|116
|2006.01.08 23:49
|t/p
|60
|16.00
|202.57
|203.68
|202.57
|277.10
|13994.27
|117
|2006.01.09 00:13
|t/p
|59
|8.00
|202.41
|203.67
|202.41
|117.36
|14111.63
|118
|2006.01.09 00:14
|t/p
|51
|4.00
|202.26
|203.67
|202.26
|58.68
|14170.31
|119
|2006.01.09 00:18
|t/p
|50
|2.00
|202.04
|203.60
|202.04
|29.34
|14199.65
|120
|2006.01.09 00:19
|t/p
|49
|1.00
|201.89
|203.60
|201.89
|14.67
|14214.32
|121
|2006.01.09 00:19
|sell
|61
|1.00
|201.79
|203.30
|201.59
|122
|2006.01.09 00:25
|sell
|62
|2.00
|201.94
|203.30
|201.74
|123
|2006.01.09 00:27
|sell
|63
|4.00
|202.09
|203.30
|201.89
|124
|2006.01.09 00:43
|t/p
|63
|4.00
|201.89
|203.30
|201.89
|69.28
|14283.60
|125
|2006.01.09 00:48
|t/p
|62
|2.00
|201.74
|203.30
|201.74
|34.64
|14318.24
|126
|2006.01.09 01:01
|t/p
|61
|1.00
|201.59
|203.30
|201.59
|17.32
|14335.56
|127
|2006.01.09 01:01
|sell
|64
|1.00
|201.49
|203.00
|201.29
|128
|2006.01.09 01:08
|sell
|65
|2.00
|201.65
|203.01
|201.45
|129
|2006.01.09 01:13
|sell
|66
|4.00
|201.80
|203.01
|201.60
|130
|2006.01.09 01:18
|sell
|67
|8.00
|201.96
|203.02
|201.76
|131
|2006.01.09 01:48
|t/p
|67
|8.00
|201.76
|203.02
|201.76
|138.55
|14474.11
|132
|2006.01.09 02:49
|t/p
|66
|4.00
|201.60
|203.01
|201.60
|69.28
|14543.39
|133
|2006.01.09 03:49
|sell
|68
|4.00
|201.80
|203.01
|201.60
|134
|2006.01.09 06:44
|sell
|69
|8.00
|201.96
|203.02
|201.76
|135
|2006.01.09 06:49
|sell
|70
|16.00
|202.11
|203.02
|201.91
|136
|2006.01.09 07:14
|t/p
|70
|16.00
|201.91
|203.02
|201.91
|277.10
|14820.49
|137
|2006.01.09 07:19
|t/p
|69
|8.00
|201.76
|203.02
|201.76
|138.55
|14959.04
|138
|2006.01.09 07:43
|sell
|71
|8.00
|201.96
|203.02
|201.76
|139
|2006.01.09 07:48
|sell
|72
|16.00
|202.11
|203.02
|201.91
|140
|2006.01.09 08:17
|t/p
|72
|16.00
|201.91
|203.02
|201.91
|277.10
|15236.14
|141
|2006.01.09 08:18
|t/p
|71
|8.00
|201.76
|203.02
|201.76
|138.55
|15374.69
|142
|2006.01.09 08:44
|t/p
|68
|4.00
|201.60
|203.01
|201.60
|69.28
|15443.97
|143
|2006.01.09 08:48
|t/p
|65
|2.00
|201.45
|203.01
|201.45
|34.64
|15478.61
|144
|2006.01.09 09:31
|t/p
|64
|1.00
|201.29
|203.00
|201.29
|17.32
|15495.93
|145
|2006.01.09 09:31
|sell
|73
|1.00
|201.19
|202.70
|200.99
|146
|2006.01.09 09:38
|sell
|74
|2.00
|201.34
|202.70
|201.14
|147
|2006.01.09 09:43
|sell
|75
|4.00
|201.49
|202.70
|201.29
|148
|2006.01.09 09:48
|sell
|76
|8.00
|201.65
|202.71
|201.45
|149
|2006.01.09 10:13
|sell
|77
|16.00
|201.80
|202.71
|201.60
|150
|2006.01.09 10:19
|sell
|78
|32.00
|201.96
|202.72
|201.76
|151
|2006.01.09 10:47
|t/p
|78
|32.00
|201.76
|202.72
|201.76
|554.20
|16050.13
|152
|2006.01.09 11:18
|t/p
|77
|16.00
|201.60
|202.71
|201.60
|277.11
|16327.24
|153
|2006.01.09 11:30
|t/p
|76
|8.00
|201.45
|202.71
|201.45
|138.56
|16465.80
|154
|2006.01.09 11:36
|t/p
|75
|4.00
|201.29
|202.70
|201.29
|69.27
|16535.07
|155
|2006.01.09 11:48
|sell
|79
|4.00
|201.49
|202.70
|201.29
|156
|2006.01.09 12:19
|sell
|80
|8.00
|201.65
|202.71
|201.45
|157
|2006.01.09 13:06
|sell
|81
|16.00
|201.80
|202.71
|201.60
|158
|2006.01.09 13:48
|t/p
|81
|16.00
|201.60
|202.71
|201.60
|277.11
|16812.18
|159
|2006.01.09 15:00
|t/p
|80
|8.00
|201.45
|202.71
|201.45
|138.56
|16950.74
|160
|2006.01.09 15:05
|t/p
|79
|4.00
|201.29
|202.70
|201.29
|69.27
|17020.01
|161
|2006.01.09 15:14
|sell
|82
|4.00
|201.49
|202.70
|201.29
|162
|2006.01.09 15:43
|sell
|83
|8.00
|201.65
|202.71
|201.45
|163
|2006.01.09 15:48
|sell
|84
|16.00
|201.80
|202.71
|201.60
|164
|2006.01.09 16:30
|close
|84
|16.00
|202.22
|202.71
|201.60
|-581.92
|16438.09
|165
|2006.01.09 16:30
|close
|83
|8.00
|202.22
|202.71
|201.45
|-394.87
|16043.22
|166
|2006.01.09 16:30
|close
|82
|4.00
|202.22
|202.70
|201.29
|-252.86
|15790.36
|167
|2006.01.09 16:30
|close
|74
|2.00
|202.22
|202.70
|201.14
|-152.40
|15637.96
|168
|2006.01.09 16:30
|close
|73
|1.00
|202.22
|202.70
|200.99
|-89.20
|15548.76
|169
|2006.01.09 16:30
|buy
|85
|1.00
|202.22
|200.71
|202.42
|170
|2006.01.09 16:48
|t/p
|85
|1.00
|202.42
|200.71
|202.42
|17.32
|15566.08
|171
|2006.01.09 16:48
|buy
|86
|1.00
|202.52
|201.01
|202.72
|172
|2006.01.09 17:18
|buy
|87
|2.00
|202.35
|200.99
|202.55
|173
|2006.01.09 18:19
|buy
|88
|4.00
|202.20
|200.99
|202.40
|174
|2006.01.09 20:13
|buy
|89
|8.00
|202.05
|200.99
|202.25
|175
|2006.01.09 22:20
|t/p
|89
|8.00
|202.25
|200.99
|202.25
|138.59
|15704.67
|176
|2006.01.10 00:14
|t/p
|88
|4.00
|202.40
|200.99
|202.40
|77.52
|15782.19
|177
|2006.01.10 00:18
|t/p
|87
|2.00
|202.55
|200.99
|202.55
|38.75
|15820.94
|178
|2006.01.10 01:10
|buy
|90
|2.00
|202.36
|201.00
|202.56
|179
|2006.01.10 01:18
|buy
|91
|4.00
|202.20
|200.99
|202.40
|180
|2006.01.10 01:37
|t/p
|91
|4.00
|202.40
|200.99
|202.40
|69.30
|15890.24
|181
|2006.01.10 01:49
|buy
|92
|4.00
|202.20
|200.99
|202.40
|182
|2006.01.10 02:05
|buy
|93
|8.00
|202.05
|200.99
|202.25
|183
|2006.01.10 02:18
|t/p
|93
|8.00
|202.25
|200.99
|202.25
|138.59
|16028.83
|184
|2006.01.10 02:43
|t/p
|92
|4.00
|202.40
|200.99
|202.40
|69.30
|16098.13
|185
|2006.01.10 04:18
|t/p
|90
|2.00
|202.56
|201.00
|202.56
|34.65
|16132.78
|186
|2006.01.10 05:19
|buy
|94
|2.00
|202.36
|201.00
|202.56
|187
|2006.01.10 06:36
|buy
|95
|4.00
|202.20
|200.99
|202.40
|188
|2006.01.10 07:18
|buy
|96
|8.00
|202.05
|200.99
|202.25
|189
|2006.01.10 08:47
|close
|96
|8.00
|201.67
|200.99
|202.25
|-263.32
|15869.46
|190
|2006.01.10 08:47
|close
|95
|4.00
|201.67
|200.99
|202.40
|-183.63
|15685.83
|191
|2006.01.10 08:47
|close
|94
|2.00
|201.67
|201.00
|202.56
|-119.53
|15566.30
|192
|2006.01.10 08:47
|close
|86
|1.00
|201.67
|201.01
|202.72
|-71.56
|15494.73
|193
|2006.01.10 08:47
|sell
|97
|1.00
|201.67
|203.18
|201.47
|194
|2006.01.10 20:48
|sell
|98
|2.00
|201.82
|203.18
|201.62
|195
|2006.01.11 09:47
|t/p
|98
|2.00
|201.62
|203.18
|201.62
|29.34
|15524.07
|196
|2006.01.11 09:48
|t/p
|97
|1.00
|201.47
|203.18
|201.47
|14.67
|15538.74
|197
|2006.01.11 09:48
|sell
|99
|1.00
|201.37
|202.88
|201.17
|198
|2006.01.11 10:43
|t/p
|99
|1.00
|201.17
|202.88
|201.17
|17.32
|15556.06
|199
|2006.01.11 10:43
|sell
|100
|1.00
|201.07
|202.58
|200.87
|200
|2006.01.11 10:49
|t/p
|100
|1.00
|200.87
|202.58
|200.87
|17.32
|15573.38
|201
|2006.01.11 10:49
|sell
|101
|1.00
|200.77
|202.28
|200.57
|202
|2006.01.11 10:56
|sell
|102
|2.00
|200.93
|202.29
|200.73
|203
|2006.01.11 11:18
|t/p
|102
|2.00
|200.73
|202.29
|200.73
|34.64
|15608.02
|204
|2006.01.11 11:43
|sell
|103
|2.00
|200.93
|202.29
|200.73
|205
|2006.01.11 15:13
|sell
|104
|4.00
|201.08
|202.29
|200.88
|206
|2006.01.11 15:48
|sell
|105
|8.00
|201.24
|202.30
|201.04
|207
|2006.01.11 16:18
|t/p
|105
|8.00
|201.04
|202.30
|201.04
|138.55
|15746.57
|208
|2006.01.11 16:31
|sell
|106
|8.00
|201.24
|202.30
|201.04
|209
|2006.01.11 16:48
|t/p
|106
|8.00
|201.04
|202.30
|201.04
|138.55
|15885.12
|210
|2006.01.11 17:13
|sell
|107
|8.00
|201.24
|202.30
|201.04
|211
|2006.01.11 17:18
|sell
|108
|16.00
|201.40
|202.31
|201.20
|212
|2006.01.11 22:13
|close
|108
|16.00
|201.76
|202.31
|201.20
|-498.79
|15386.33
|213
|2006.01.11 22:13
|close
|107
|8.00
|201.76
|202.30
|201.04
|-360.24
|15026.09
|214
|2006.01.11 22:13
|close
|104
|4.00
|201.76
|202.29
|200.88
|-235.53
|14790.56
|215
|2006.01.11 22:13
|close
|103
|2.00
|201.76
|202.29
|200.73
|-143.75
|14646.81
|216
|2006.01.11 22:13
|close
|101
|1.00
|201.76
|202.28
|200.57
|-85.73
|14561.08
|217
|2006.01.11 22:13
|buy
|109
|1.00
|201.76
|200.25
|201.96
|218
|2006.01.11 23:48
|t/p
|109
|1.00
|201.96
|200.25
|201.96
|17.33
|14578.41
|219
|2006.01.11 23:48
|buy
|110
|1.00
|202.06
|200.55
|202.26
|220
|2006.01.12 00:18
|buy
|111
|2.00
|201.91
|200.55
|202.11
|221
|2006.01.12 00:48
|buy
|112
|4.00
|201.76
|200.55
|201.96
|222
|2006.01.12 01:48
|buy
|113
|8.00
|201.61
|200.55
|201.81
|223
|2006.01.12 03:06
|buy
|114
|16.00
|201.45
|200.54
|201.65
|224
|2006.01.12 03:19
|t/p
|114
|16.00
|201.65
|200.54
|201.65
|277.18
|14855.59
|225
|2006.01.12 09:18
|close
|113
|8.00
|200.91
|200.55
|201.81
|-485.06
|14370.53
|226
|2006.01.12 09:18
|close
|112
|4.00
|200.91
|200.55
|201.96
|-294.50
|14076.03
|227
|2006.01.12 09:18
|close
|111
|2.00
|200.91
|200.55
|202.11
|-173.23
|13902.80
|228
|2006.01.12 09:18
|close
|110
|1.00
|200.91
|200.55
|202.26
|-93.44
|13809.36
|229
|2006.01.12 09:18
|sell
|115
|1.00
|200.91
|202.42
|200.71
|230
|2006.01.12 10:59
|sell
|116
|2.00
|201.11
|202.47
|200.91
|231
|2006.01.12 11:36
|t/p
|116
|2.00
|200.91
|202.47
|200.91
|34.63
|13843.99
|232
|2006.01.12 12:08
|sell
|117
|2.00
|201.06
|202.42
|200.86
|233
|2006.01.12 12:18
|sell
|118
|4.00
|201.21
|202.42
|201.01
|234
|2006.01.12 13:18
|t/p
|118
|4.00
|201.01
|202.42
|201.01
|69.28
|13913.27
|235
|2006.01.12 13:19
|t/p
|117
|2.00
|200.86
|202.42
|200.86
|34.63
|13947.90
|236
|2006.01.12 15:59
|sell
|119
|2.00
|201.08
|202.44
|200.88
|237
|2006.01.12 22:43
|close
|119
|2.00
|201.70
|202.44
|200.88
|-107.38
|13840.52
|238
|2006.01.12 22:43
|close
|115
|1.00
|201.70
|202.42
|200.71
|-68.41
|13772.11
|239
|2006.01.12 22:43
|buy
|120
|1.00
|201.70
|200.19
|201.90
|240
|2006.01.12 23:14
|t/p
|120
|1.00
|201.90
|200.19
|201.90
|17.32
|13789.43
|241
|2006.01.12 23:14
|buy
|121
|1.00
|202.00
|200.49
|202.20
|242
|2006.01.12 23:48
|buy
|122
|2.00
|201.85
|200.49
|202.05
|243
|2006.01.13 00:19
|buy
|123
|4.00
|201.70
|200.49
|201.90
|244
|2006.01.13 00:48
|t/p
|123
|4.00
|201.90
|200.49
|201.90
|69.29
|13858.72
|245
|2006.01.13 01:36
|buy
|124
|4.00
|201.70
|200.49
|201.90
|246
|2006.01.13 02:06
|t/p
|124
|4.00
|201.90
|200.49
|201.90
|69.29
|13928.01
|247
|2006.01.13 02:20
|buy
|125
|4.00
|201.70
|200.49
|201.90
|248
|2006.01.13 05:39
|t/p
|125
|4.00
|201.90
|200.49
|201.90
|69.29
|13997.30
|249
|2006.01.13 05:48
|t/p
|122
|2.00
|202.05
|200.49
|202.05
|38.76
|14036.06
|250
|2006.01.13 06:31
|buy
|126
|2.00
|201.85
|200.49
|202.05
|251
|2006.01.13 06:49
|t/p
|126
|2.00
|202.05
|200.49
|202.05
|34.65
|14070.71
|252
|2006.01.13 07:42
|t/p
|121
|1.00
|202.20
|200.49
|202.20
|19.38
|14090.09
|253
|2006.01.13 07:42
|buy
|127
|1.00
|202.30
|200.79
|202.50
|254
|2006.01.13 08:48
|t/p
|127
|1.00
|202.50
|200.79
|202.50
|17.32
|14107.41
|255
|2006.01.13 08:48
|buy
|128
|1.00
|202.60
|201.09
|202.80
|256
|2006.01.13 09:00
|buy
|129
|2.00
|202.45
|201.09
|202.65
|257
|2006.01.13 09:01
|buy
|130
|4.00
|202.30
|201.09
|202.50
|258
|2006.01.13 09:18
|t/p
|130
|4.00
|202.50
|201.09
|202.50
|69.29
|14176.70
|259
|2006.01.13 09:31
|t/p
|129
|2.00
|202.65
|201.09
|202.65
|34.65
|14211.35
|260
|2006.01.13 09:48
|buy
|131
|2.00
|202.45
|201.09
|202.65
|261
|2006.01.13 10:18
|buy
|132
|4.00
|202.30
|201.09
|202.50
|262
|2006.01.13 11:44
|t/p
|132
|4.00
|202.50
|201.09
|202.50
|69.29
|14280.64
|263
|2006.01.13 13:13
|t/p
|131
|2.00
|202.65
|201.09
|202.65
|34.65
|14315.29
|264
|2006.01.13 13:47
|t/p
|128
|1.00
|202.80
|201.09
|202.80
|17.33
|14332.62
|265
|2006.01.13 13:47
|buy
|133
|1.00
|202.90
|201.39
|203.10
|266
|2006.01.13 14:01
|buy
|134
|2.00
|202.75
|201.39
|202.95
|267
|2006.01.13 14:18
|t/p
|134
|2.00
|202.95
|201.39
|202.95
|34.65
|14367.27
|268
|2006.01.13 14:48
|buy
|135
|2.00
|202.75
|201.39
|202.95
|269
|2006.01.13 15:44
|buy
|136
|4.00
|202.60
|201.39
|202.80
|270
|2006.01.13 15:49
|buy
|137
|8.00
|202.45
|201.39
|202.65
|271
|2006.01.13 16:14
|t/p
|137
|8.00
|202.65
|201.39
|202.65
|138.59
|14505.86
|272
|2006.01.13 16:19
|t/p
|136
|4.00
|202.80
|201.39
|202.80
|69.29
|14575.15
|273
|2006.01.13 16:30
|buy
|138
|4.00
|202.60
|201.39
|202.80
|274
|2006.01.13 16:30
|buy
|139
|8.00
|202.45
|201.39
|202.65
|275
|2006.01.13 16:42
|t/p
|139
|8.00
|202.65
|201.39
|202.65
|138.59
|14713.74
|276
|2006.01.13 16:47
|t/p
|138
|4.00
|202.80
|201.39
|202.80
|69.29
|14783.03
|277
|2006.01.13 17:13
|t/p
|135
|2.00
|202.95
|201.39
|202.95
|34.65
|14817.68
|278
|2006.01.13 17:30
|t/p
|133
|1.00
|203.10
|201.39
|203.10
|17.32
|14835.00
|279
|2006.01.13 17:30
|buy
|140
|1.00
|203.20
|201.69
|203.40
|280
|2006.01.13 17:47
|buy
|141
|2.00
|203.05
|201.69
|203.25
|281
|2006.01.13 17:48
|buy
|142
|4.00
|202.89
|201.68
|203.09
|282
|2006.01.13 18:19
|buy
|143
|8.00
|202.74
|201.68
|202.94
|283
|2006.01.13 18:44
|t/p
|143
|8.00
|202.94
|201.68
|202.94
|138.59
|14973.59
|284
|2006.01.13 19:36
|t/p
|142
|4.00
|203.09
|201.68
|203.09
|69.29
|15042.88
|285
|2006.01.13 19:49
|buy
|144
|4.00
|202.89
|201.68
|203.09
|286
|2006.01.16 00:00
|close
|144
|4.00
|202.42
|201.68
|203.09
|-154.63
|14888.25
|287
|2006.01.16 00:00
|close
|141
|2.00
|202.42
|201.69
|203.25
|-105.03
|14783.22
|288
|2006.01.16 00:00
|close
|140
|1.00
|202.42
|201.69
|203.40
|-65.50
|14717.72
|289
|2006.01.16 00:00
|sell
|145
|1.00
|202.42
|203.93
|202.22
|290
|2006.01.16 00:13
|sell
|146
|2.00
|202.57
|203.93
|202.37
|291
|2006.01.16 03:49
|close
|146
|2.00
|203.35
|203.93
|202.37
|-135.09
|14582.63
|292
|2006.01.16 03:49
|close
|145
|1.00
|203.35
|203.93
|202.22
|-80.53
|14502.10
|293
|2006.01.16 03:49
|buy
|147
|1.00
|203.35
|201.84
|203.55
|294
|2006.01.16 04:13
|buy
|148
|2.00
|203.20
|201.84
|203.40
|295
|2006.01.16 06:06
|buy
|149
|4.00
|203.05
|201.84
|203.25
|296
|2006.01.16 06:20
|t/p
|149
|4.00
|203.25
|201.84
|203.25
|69.30
|14571.40
|297
|2006.01.16 06:49
|buy
|150
|4.00
|203.05
|201.84
|203.25
|298
|2006.01.16 07:19
|t/p
|150
|4.00
|203.25
|201.84
|203.25
|69.30
|14640.70
|299
|2006.01.16 07:29
|buy
|151
|4.00
|203.03
|201.82
|203.23
|300
|2006.01.16 08:48
|t/p
|151
|4.00
|203.23
|201.82
|203.23
|69.30
|14710.00
|301
|2006.01.16 09:13
|t/p
|148
|2.00
|203.40
|201.84
|203.40
|34.64
|14744.64
|302
|2006.01.16 09:19
|t/p
|147
|1.00
|203.55
|201.84
|203.55
|17.32
|14761.96
|303
|2006.01.16 09:19
|buy
|152
|1.00
|203.65
|202.14
|203.85
|304
|2006.01.16 09:29
|buy
|153
|2.00
|203.39
|202.03
|203.59
|305
|2006.01.16 09:49
|buy
|154
|4.00
|203.24
|202.03
|203.44
|306
|2006.01.16 10:15
|buy
|155
|8.00
|203.08
|202.02
|203.28
|307
|2006.01.16 10:20
|buy
|156
|16.00
|202.92
|202.01
|203.12
|308
|2006.01.16 11:31
|t/p
|156
|16.00
|203.12
|202.01
|203.12
|277.18
|15039.14
|309
|2006.01.16 13:18
|t/p
|155
|8.00
|203.28
|202.02
|203.28
|138.59
|15177.73
|310
|2006.01.16 13:19
|t/p
|154
|4.00
|203.44
|202.03
|203.44
|69.29
|15247.02
|311
|2006.01.16 23:06
|t/p
|153
|2.00
|203.59
|202.03
|203.59
|34.65
|15281.67
|312
|2006.01.16 23:18
|buy
|157
|2.00
|203.41
|202.05
|203.61
|313
|2006.01.17 04:00
|close
|157
|2.00
|203.07
|202.05
|203.61
|-54.79
|15226.88
|314
|2006.01.17 04:00
|close
|152
|1.00
|203.07
|202.14
|203.85
|-48.19
|15178.69
|315
|2006.01.17 04:00
|sell
|158
|1.00
|203.07
|204.58
|202.87
|316
|2006.01.17 07:18
|t/p
|158
|1.00
|202.87
|204.58
|202.87
|17.32
|15196.01
|317
|2006.01.17 07:18
|sell
|159
|1.00
|202.77
|204.28
|202.57
|318
|2006.01.17 08:08
|sell
|160
|2.00
|202.93
|204.29
|202.73
|319
|2006.01.17 08:48
|sell
|161
|4.00
|203.08
|204.29
|202.88
|320
|2006.01.17 09:39
|t/p
|161
|4.00
|202.88
|204.29
|202.88
|69.28
|15265.29
|321
|2006.01.17 09:44
|t/p
|160
|2.00
|202.73
|204.29
|202.73
|34.64
|15299.93
|322
|2006.01.17 09:49
|t/p
|159
|1.00
|202.57
|204.28
|202.57
|17.31
|15317.24
|323
|2006.01.17 09:49
|sell
|162
|1.00
|202.47
|203.98
|202.27
|324
|2006.01.17 10:13
|sell
|163
|2.00
|202.62
|203.98
|202.42
|325
|2006.01.17 10:49
|sell
|164
|4.00
|202.77
|203.98
|202.57
|326
|2006.01.17 11:18
|sell
|165
|8.00
|202.93
|203.99
|202.73
|327
|2006.01.17 11:43
|sell
|166
|16.00
|203.08
|203.99
|202.88
|328
|2006.01.17 15:43
|close
|166
|16.00
|203.83
|203.99
|202.88
|-1039.14
|14278.10
|329
|2006.01.17 15:43
|close
|165
|8.00
|203.83
|203.99
|202.73
|-623.48
|13654.62
|330
|2006.01.17 15:43
|close
|164
|4.00
|203.83
|203.98
|202.57
|-367.16
|13287.46
|331
|2006.01.17 15:43
|close
|163
|2.00
|203.83
|203.98
|202.42
|-209.56
|13077.90
|332
|2006.01.17 15:43
|close
|162
|1.00
|203.83
|203.98
|202.27
|-117.77
|12960.13
|333
|2006.01.17 15:43
|buy
|167
|1.00
|203.83
|202.32
|204.03
|334
|2006.01.17 16:13
|t/p
|167
|1.00
|204.03
|202.32
|204.03
|17.33
|12977.46
|335
|2006.01.17 16:13
|buy
|168
|1.00
|204.13
|202.62
|204.33
|336
|2006.01.17 17:18
|t/p
|168
|1.00
|204.33
|202.62
|204.33
|17.32
|12994.78
|337
|2006.01.17 17:18
|buy
|169
|1.00
|204.43
|202.92
|204.63
|338
|2006.01.17 17:48
|buy
|170
|2.00
|204.28
|202.92
|204.48
|339
|2006.01.17 18:18
|buy
|171
|4.00
|204.13
|202.92
|204.33
|340
|2006.01.17 18:20
|buy
|172
|8.00
|203.98
|202.92
|204.18
|341
|2006.01.17 18:49
|t/p
|172
|8.00
|204.18
|202.92
|204.18
|138.59
|13133.37
|342
|2006.01.17 19:18
|buy
|173
|8.00
|203.98
|202.92
|204.18
|343
|2006.01.17 19:49
|t/p
|173
|8.00
|204.18
|202.92
|204.18
|138.59
|13271.96
|344
|2006.01.18 00:13
|t/p
|171
|4.00
|204.33
|202.92
|204.33
|77.51
|13349.47
|345
|2006.01.18 00:18
|t/p
|170
|2.00
|204.48
|202.92
|204.48
|38.76
|13388.23
|346
|2006.01.18 00:31
|buy
|174
|2.00
|204.28
|202.92
|204.48
|347
|2006.01.18 01:32
|t/p
|174
|2.00
|204.48
|202.92
|204.48
|34.65
|13422.88
|348
|2006.01.18 01:49
|buy
|175
|2.00
|204.28
|202.92
|204.48
|349
|2006.01.18 02:14
|buy
|176
|4.00
|204.13
|202.92
|204.33
|350
|2006.01.18 02:19
|buy
|177
|8.00
|203.98
|202.92
|204.18
|351
|2006.01.18 03:48
|buy
|178
|16.00
|203.83
|202.92
|204.03
|352
|2006.01.18 04:09
|t/p
|178
|16.00
|204.03
|202.92
|204.03
|277.18
|13700.06
|353
|2006.01.18 04:14
|t/p
|177
|8.00
|204.18
|202.92
|204.18
|138.59
|13838.65
|354
|2006.01.18 04:19
|t/p
|176
|4.00
|204.33
|202.92
|204.33
|69.29
|13907.94
|355
|2006.01.18 07:59
|close
|175
|2.00
|203.50
|202.92
|204.48
|-135.12
|13772.82
|356
|2006.01.18 07:59
|close
|169
|1.00
|203.50
|202.92
|204.63
|-78.49
|13694.33
|357
|2006.01.18 07:59
|sell
|179
|1.00
|203.50
|205.01
|203.30
|358
|2006.01.18 08:18
|sell
|180
|2.00
|203.65
|205.01
|203.45
|359
|2006.01.18 08:48
|t/p
|180
|2.00
|203.45
|205.01
|203.45
|34.64
|13728.97
|360
|2006.01.18 08:49
|t/p
|179
|1.00
|203.30
|205.01
|203.30
|17.32
|13746.29
|361
|2006.01.18 08:49
|sell
|181
|1.00
|203.20
|204.71
|203.00
|362
|2006.01.18 08:56
|sell
|182
|2.00
|203.35
|204.71
|203.15
|363
|2006.01.18 08:59
|sell
|183
|4.00
|203.57
|204.78
|203.37
|364
|2006.01.18 09:18
|t/p
|183
|4.00
|203.37
|204.78
|203.37
|69.27
|13815.56
|365
|2006.01.18 09:43
|t/p
|182
|2.00
|203.15
|204.71
|203.15
|34.64
|13850.20
|366
|2006.01.18 09:48
|t/p
|181
|1.00
|203.00
|204.71
|203.00
|17.32
|13867.52
|367
|2006.01.18 09:48
|sell
|184
|1.00
|202.90
|204.41
|202.70
|368
|2006.01.18 10:08
|sell
|185
|2.00
|203.05
|204.41
|202.85
|369
|2006.01.18 10:13
|sell
|186
|4.00
|203.21
|204.42
|203.01
|370
|2006.01.18 10:18
|sell
|187
|8.00
|203.36
|204.42
|203.16
|371
|2006.01.18 10:48
|sell
|188
|16.00
|203.52
|204.43
|203.32
|372
|2006.01.18 11:48
|sell
|189
|32.00
|203.68
|204.44
|203.48
|373
|2006.01.18 12:17
|t/p
|189
|32.00
|203.48
|204.44
|203.48
|554.21
|14421.73
|374
|2006.01.18 13:13
|t/p
|188
|16.00
|203.32
|204.43
|203.32
|277.11
|14698.84
|375
|2006.01.18 13:18
|t/p
|187
|8.00
|203.16
|204.42
|203.16
|138.56
|14837.40
|376
|2006.01.18 13:43
|sell
|190
|8.00
|203.36
|204.42
|203.16
|377
|2006.01.18 13:48
|sell
|191
|16.00
|203.52
|204.43
|203.32
|378
|2006.01.18 14:12
|t/p
|191
|16.00
|203.32
|204.43
|203.32
|277.11
|15114.51
|379
|2006.01.18 14:17
|t/p
|190
|8.00
|203.16
|204.42
|203.16
|138.56
|15253.07
|380
|2006.01.18 14:17
|t/p
|186
|4.00
|203.01
|204.42
|203.01
|69.28
|15322.35
|381
|2006.01.18 14:44
|sell
|192
|4.00
|203.21
|204.42
|203.01
|382
|2006.01.18 15:17
|sell
|193
|8.00
|203.36
|204.42
|203.16
|383
|2006.01.18 15:48
|t/p
|193
|8.00
|203.16
|204.42
|203.16
|138.56
|15460.91
|384
|2006.01.18 16:48
|sell
|194
|8.00
|203.36
|204.42
|203.16
|385
|2006.01.18 17:19
|t/p
|194
|8.00
|203.16
|204.42
|203.16
|138.56
|15599.47
|386
|2006.01.18 17:36
|sell
|195
|8.00
|203.36
|204.42
|203.16
|387
|2006.01.18 17:48
|t/p
|195
|8.00
|203.16
|204.42
|203.16
|138.56
|15738.03
|388
|2006.01.18 17:49
|t/p
|192
|4.00
|203.01
|204.42
|203.01
|69.28
|15807.31
|389
|2006.01.18 18:48
|sell
|196
|4.00
|203.21
|204.42
|203.01
|390
|2006.01.19 00:18
|t/p
|196
|4.00
|203.01
|204.42
|203.01
|37.48
|15844.79
|391
|2006.01.19 06:19
|t/p
|185
|2.00
|202.85
|204.41
|202.85
|18.74
|15863.53
|392
|2006.01.19 07:30
|t/p
|184
|1.00
|202.70
|204.41
|202.70
|9.37
|15872.90
|393
|2006.01.19 07:30
|sell
|197
|1.00
|202.60
|204.11
|202.40
|394
|2006.01.19 07:47
|sell
|198
|2.00
|202.78
|204.14
|202.58
|395
|2006.01.19 08:14
|t/p
|198
|2.00
|202.58
|204.14
|202.58
|34.64
|15907.54
|396
|2006.01.19 09:13
|t/p
|197
|1.00
|202.40
|204.11
|202.40
|17.32
|15924.86
|397
|2006.01.19 09:13
|sell
|199
|1.00
|202.30
|203.81
|202.10
|398
|2006.01.19 09:43
|sell
|200
|2.00
|202.46
|203.82
|202.26
|399
|2006.01.19 10:00
|sell
|201
|4.00
|202.61
|203.82
|202.41
|400
|2006.01.19 10:18
|t/p
|201
|4.00
|202.41
|203.82
|202.41
|69.28
|15994.14
|401
|2006.01.19 10:36
|sell
|202
|4.00
|202.61
|203.82
|202.41
|402
|2006.01.19 10:48
|t/p
|202
|4.00
|202.41
|203.82
|202.41
|69.28
|16063.42
|403
|2006.01.19 11:17
|t/p
|200
|2.00
|202.26
|203.82
|202.26
|34.64
|16098.06
|404
|2006.01.19 12:01
|sell
|203
|2.00
|202.46
|203.82
|202.26
|405
|2006.01.19 12:30
|t/p
|203
|2.00
|202.26
|203.82
|202.26
|34.64
|16132.70
|406
|2006.01.19 15:39
|sell
|204
|2.00
|202.46
|203.82
|202.26
|407
|2006.01.19 15:43
|sell
|205
|4.00
|202.61
|203.82
|202.41
|408
|2006.01.19 15:48
|sell
|206
|8.00
|202.77
|203.83
|202.57
|409
|2006.01.19 17:49
|close
|206
|8.00
|203.23
|203.83
|202.57
|-318.67
|15814.03
|410
|2006.01.19 17:49
|close
|205
|4.00
|203.23
|203.82
|202.41
|-214.75
|15599.28
|411
|2006.01.19 17:49
|close
|204
|2.00
|203.23
|203.82
|202.26
|-133.36
|15465.92
|412
|2006.01.19 17:49
|close
|199
|1.00
|203.23
|203.81
|202.10
|-80.54
|15385.38
|413
|2006.01.19 17:49
|buy
|207
|1.00
|203.23
|201.72
|203.43
|414
|2006.01.19 20:19
|buy
|208
|2.00
|203.08
|201.72
|203.28
|415
|2006.01.19 22:19
|t/p
|208
|2.00
|203.28
|201.72
|203.28
|34.64
|15420.02
|416
|2006.01.19 22:44
|buy
|209
|2.00
|203.08
|201.72
|203.28
|417
|2006.01.19 23:19
|buy
|210
|4.00
|202.92
|201.71
|203.12
|418
|2006.01.20 00:19
|t/p
|210
|4.00
|203.12
|201.71
|203.12
|77.51
|15497.53
|419
|2006.01.20 07:01
|t/p
|209
|2.00
|203.28
|201.72
|203.28
|38.75
|15536.28
|420
|2006.01.20 08:00
|close
|207
|1.00
|202.59
|201.72
|203.43
|-53.38
|15482.90
|421
|2006.01.20 08:00
|sell
|211
|1.00
|202.59
|204.10
|202.39
|422
|2006.01.20 09:18
|sell
|212
|2.00
|202.74
|204.10
|202.54
|423
|2006.01.20 09:36
|t/p
|212
|2.00
|202.54
|204.10
|202.54
|34.63
|15517.53
|424
|2006.01.20 09:48
|sell
|213
|2.00
|202.79
|204.15
|202.59
|425
|2006.01.20 12:08
|close
|213
|2.00
|203.20
|204.15
|202.59
|-71.01
|15446.52
|426
|2006.01.20 12:08
|close
|211
|1.00
|203.20
|204.10
|202.39
|-52.82
|15393.70
|427
|2006.01.20 12:08
|buy
|214
|1.00
|203.20
|201.69
|203.40
|428
|2006.01.20 14:48
|t/p
|214
|1.00
|203.40
|201.69
|203.40
|17.33
|15411.03
|429
|2006.01.20 14:48
|buy
|215
|1.00
|203.50
|201.99
|203.70
|430
|2006.01.20 15:36
|t/p
|215
|1.00
|203.70
|201.99
|203.70
|17.32
|15428.35
|431
|2006.01.20 15:36
|buy
|216
|1.00
|203.80
|202.29
|204.00
|432
|2006.01.20 15:42
|buy
|217
|2.00
|203.64
|202.28
|203.84
|433
|2006.01.20 15:47
|buy
|218
|4.00
|203.49
|202.28
|203.69
|434
|2006.01.20 16:06
|buy
|219
|8.00
|203.33
|202.27
|203.53
|435
|2006.01.20 16:13
|t/p
|219
|8.00
|203.53
|202.27
|203.53
|138.58
|15566.93
|436
|2006.01.20 16:18
|t/p
|218
|4.00
|203.69
|202.28
|203.69
|69.29
|15636.22
|437
|2006.01.20 16:43
|t/p
|217
|2.00
|203.84
|202.28
|203.84
|34.65
|15670.87
|438
|2006.01.20 17:48
|buy
|220
|2.00
|203.64
|202.28
|203.84
|439
|2006.01.20 18:18
|t/p
|220
|2.00
|203.84
|202.28
|203.84
|34.65
|15705.52
|440
|2006.01.20 18:43
|t/p
|216
|1.00
|204.00
|202.29
|204.00
|17.33
|15722.85
|441
|2006.01.20 18:43
|buy
|221
|1.00
|204.10
|202.59
|204.30
|442
|2006.01.20 19:06
|buy
|222
|2.00
|203.95
|202.59
|204.15
|443
|2006.01.20 19:18
|t/p
|222
|2.00
|204.15
|202.59
|204.15
|34.65
|15757.50
|444
|2006.01.22 20:00
|buy
|223
|2.00
|203.92
|202.56
|204.12
|445
|2006.01.22 20:07
|buy
|224
|4.00
|203.77
|202.56
|203.97
|446
|2006.01.22 22:43
|t/p
|224
|4.00
|203.97
|202.56
|203.97
|69.29
|15826.79
|447
|2006.01.22 22:49
|t/p
|223
|2.00
|204.12
|202.56
|204.12
|34.64
|15861.43
|448
|2006.01.22 23:49
|t/p
|221
|1.00
|204.30
|202.59
|204.30
|17.32
|15878.75
|449
|2006.01.22 23:49
|buy
|225
|1.00
|204.40
|202.89
|204.60
|450
|2006.01.23 00:01
|buy
|226
|2.00
|204.25
|202.89
|204.45
|451
|2006.01.23 00:18
|t/p
|226
|2.00
|204.45
|202.89
|204.45
|34.65
|15913.40
|452
|2006.01.23 00:43
|t/p
|225
|1.00
|204.60
|202.89
|204.60
|19.38
|15932.79
|453
|2006.01.23 00:43
|buy
|227
|1.00
|204.70
|203.19
|204.90
|454
|2006.01.23 01:10
|buy
|228
|2.00
|204.55
|203.19
|204.75
|455
|2006.01.23 01:14
|buy
|229
|4.00
|204.39
|203.18
|204.59
|456
|2006.01.23 01:18
|buy
|230
|8.00
|204.24
|203.18
|204.44
|457
|2006.01.23 01:19
|buy
|231
|16.00
|204.08
|203.17
|204.28
|458
|2006.01.23 01:39
|t/p
|231
|16.00
|204.28
|203.17
|204.28
|277.18
|16209.97
|459
|2006.01.23 01:48
|t/p
|230
|8.00
|204.44
|203.18
|204.44
|138.59
|16348.56
|460
|2006.01.23 02:14
|t/p
|229
|4.00
|204.59
|203.18
|204.59
|69.30
|16417.86
|461
|2006.01.23 02:48
|t/p
|228
|2.00
|204.75
|203.19
|204.75
|34.65
|16452.51
|462
|2006.01.23 03:15
|buy
|232
|2.00
|204.55
|203.19
|204.75
|463
|2006.01.23 03:43
|buy
|233
|4.00
|204.39
|203.18
|204.59
|464
|2006.01.23 03:48
|buy
|234
|8.00
|204.24
|203.18
|204.44
|465
|2006.01.23 06:49
|t/p
|234
|8.00
|204.44
|203.18
|204.44
|138.59
|16591.10
|466
|2006.01.23 07:43
|buy
|235
|8.00
|204.24
|203.18
|204.44
|467
|2006.01.23 08:00
|close
|235
|8.00
|203.90
|203.18
|204.44
|-235.60
|16355.50
|468
|2006.01.23 08:00
|close
|233
|4.00
|203.90
|203.18
|204.59
|-169.77
|16185.73
|469
|2006.01.23 08:00
|close
|232
|2.00
|203.90
|203.19
|204.75
|-112.60
|16073.13
|470
|2006.01.23 08:00
|close
|227
|1.00
|203.90
|203.19
|204.90
|-69.29
|16003.84
|471
|2006.01.23 08:00
|sell
|236
|1.00
|203.90
|205.41
|203.70
|472
|2006.01.23 08:48
|t/p
|236
|1.00
|203.70
|205.41
|203.70
|17.32
|16021.16
|473
|2006.01.23 08:48
|sell
|237
|1.00
|203.60
|205.11
|203.40
|474
|2006.01.23 09:08
|sell
|238
|2.00
|203.75
|205.11
|203.55
|475
|2006.01.23 09:49
|t/p
|238
|2.00
|203.55
|205.11
|203.55
|34.64
|16055.80
|476
|2006.01.23 10:59
|sell
|239
|2.00
|203.89
|205.25
|203.69
|477
|2006.01.23 14:19
|close
|239
|2.00
|204.55
|205.25
|203.69
|-114.31
|15941.49
|478
|2006.01.23 14:19
|close
|237
|1.00
|204.55
|205.11
|203.40
|-82.26
|15859.23
|479
|2006.01.23 14:19
|buy
|240
|1.00
|204.55
|203.04
|204.75
|480
|2006.01.23 15:49
|t/p
|240
|1.00
|204.75
|203.04
|204.75
|17.32
|15876.55
|481
|2006.01.23 15:49
|buy
|241
|1.00
|204.85
|203.34
|205.05
|482
|2006.01.23 16:00
|buy
|242
|2.00
|204.70
|203.34
|204.90
|483
|2006.01.23 17:48
|t/p
|242
|2.00
|204.90
|203.34
|204.90
|34.65
|15911.20
|484
|2006.01.23 18:48
|buy
|243
|2.00
|204.70
|203.34
|204.90
|485
|2006.01.23 19:19
|buy
|244
|4.00
|204.55
|203.34
|204.75
|486
|2006.01.23 22:18
|t/p
|244
|4.00
|204.75
|203.34
|204.75
|69.29
|15980.49
|487
|2006.01.23 23:19
|buy
|245
|4.00
|204.55
|203.34
|204.75
|488
|2006.01.24 00:32
|t/p
|245
|4.00
|204.75
|203.34
|204.75
|77.51
|16058.00
|489
|2006.01.24 00:49
|buy
|246
|4.00
|204.55
|203.34
|204.75
|490
|2006.01.24 02:18
|t/p
|246
|4.00
|204.75
|203.34
|204.75
|69.29
|16127.29
|491
|2006.01.24 03:02
|t/p
|243
|2.00
|204.90
|203.34
|204.90
|38.76
|16166.05
|492
|2006.01.24 06:19
|buy
|247
|2.00
|204.70
|203.34
|204.90
|493
|2006.01.24 07:18
|buy
|248
|4.00
|204.55
|203.34
|204.75
|494
|2006.01.24 13:19
|close
|248
|4.00
|204.16
|203.34
|204.75
|-135.13
|16030.92
|495
|2006.01.24 13:19
|close
|247
|2.00
|204.16
|203.34
|204.90
|-93.55
|15937.37
|496
|2006.01.24 13:19
|close
|241
|1.00
|204.16
|203.34
|205.05
|-57.70
|15879.66
|497
|2006.01.24 13:19
|sell
|249
|1.00
|204.16
|205.67
|203.96
|498
|2006.01.24 16:48
|close
|249
|1.00
|204.95
|205.67
|203.96
|-68.41
|15811.25
|499
|2006.01.24 16:48
|buy
|250
|1.00
|204.95
|203.44
|205.15
|500
|2006.01.24 18:19
|t/p
|250
|1.00
|205.15
|203.44
|205.15
|17.33
|15828.58
|501
|2006.01.24 18:19
|buy
|251
|1.00
|205.25
|203.74
|205.45
|502
|2006.01.24 18:43
|buy
|252
|2.00
|205.10
|203.74
|205.30
|503
|2006.01.24 19:08
|buy
|253
|4.00
|204.94
|203.73
|205.14
|504
|2006.01.24 23:18
|t/p
|253
|4.00
|205.14
|203.73
|205.14
|69.29
|15897.87
|505
|2006.01.24 23:43
|t/p
|252
|2.00
|205.30
|203.74
|205.30
|34.65
|15932.52
|506
|2006.01.25 00:01
|t/p
|251
|1.00
|205.45
|203.74
|205.45
|19.38
|15951.90
|507
|2006.01.25 00:01
|buy
|254
|1.00
|205.55
|204.04
|205.75
|508
|2006.01.25 00:13
|buy
|255
|2.00
|205.39
|204.03
|205.59
|509
|2006.01.25 00:18
|buy
|256
|4.00
|205.24
|204.03
|205.44
|510
|2006.01.25 01:19
|buy
|257
|8.00
|205.08
|204.02
|205.28
|511
|2006.01.25 02:48
|t/p
|257
|8.00
|205.28
|204.02
|205.28
|138.59
|16090.49
|512
|2006.01.25 05:50
|buy
|258
|8.00
|205.08
|204.02
|205.28
|513
|2006.01.25 07:18
|t/p
|258
|8.00
|205.28
|204.02
|205.28
|138.59
|16229.08
|514
|2006.01.25 09:44
|t/p
|256
|4.00
|205.44
|204.03
|205.44
|69.30
|16298.38
|515
|2006.01.25 09:48
|t/p
|255
|2.00
|205.59
|204.03
|205.59
|34.65
|16333.03
|516
|2006.01.25 10:18
|t/p
|254
|1.00
|205.75
|204.04
|205.75
|17.33
|16350.36
|517
|2006.01.25 10:18
|buy
|259
|1.00
|205.85
|204.34
|206.05
|518
|2006.01.25 10:43
|buy
|260
|2.00
|205.70
|204.34
|205.90
|519
|2006.01.25 10:48
|buy
|261
|4.00
|205.55
|204.34
|205.75
|520
|2006.01.25 11:48
|t/p
|261
|4.00
|205.75
|204.34
|205.75
|69.29
|16419.65
|521
|2006.01.25 13:01
|buy
|262
|4.00
|205.55
|204.34
|205.75
|522
|2006.01.25 13:43
|t/p
|262
|4.00
|205.75
|204.34
|205.75
|69.29
|16488.94
|523
|2006.01.25 13:48
|t/p
|260
|2.00
|205.90
|204.34
|205.90
|34.65
|16523.59
|524
|2006.01.25 14:09
|t/p
|259
|1.00
|206.05
|204.34
|206.05
|17.32
|16540.91
|525
|2006.01.25 14:09
|buy
|263
|1.00
|206.15
|204.64
|206.35
|526
|2006.01.25 14:18
|t/p
|263
|1.00
|206.35
|204.64
|206.35
|17.33
|16558.24
|527
|2006.01.25 14:18
|buy
|264
|1.00
|206.45
|204.94
|206.65
|528
|2006.01.25 14:36
|buy
|265
|2.00
|206.30
|204.94
|206.50
|529
|2006.01.25 14:39
|t/p
|265
|2.00
|206.50
|204.94
|206.50
|34.65
|16592.89
|530
|2006.01.25 14:44
|t/p
|264
|1.00
|206.65
|204.94
|206.65
|17.32
|16610.21
|531
|2006.01.25 14:44
|buy
|266
|1.00
|206.75
|205.24
|206.95
|532
|2006.01.25 15:39
|t/p
|266
|1.00
|206.95
|205.24
|206.95
|17.32
|16627.53
|533
|2006.01.25 15:39
|buy
|267
|1.00
|207.05
|205.54
|207.25
|534
|2006.01.25 16:01
|buy
|268
|2.00
|206.89
|205.53
|207.09
|535
|2006.01.25 16:18
|t/p
|268
|2.00
|207.09
|205.53
|207.09
|34.65
|16662.18
|536
|2006.01.25 16:48
|buy
|269
|2.00
|206.89
|205.53
|207.09
|537
|2006.01.25 17:18
|buy
|270
|4.00
|206.74
|205.53
|206.94
|538
|2006.01.25 19:18
|buy
|271
|8.00
|206.58
|205.52
|206.78
|539
|2006.01.25 19:44
|buy
|272
|16.00
|206.42
|205.51
|206.62
|540
|2006.01.25 20:48
|t/p
|272
|16.00
|206.62
|205.51
|206.62
|277.18
|16939.36
|541
|2006.01.25 21:02
|buy
|273
|16.00
|206.42
|205.51
|206.62
|542
|2006.01.25 21:18
|t/p
|273
|16.00
|206.62
|205.51
|206.62
|277.18
|17216.54
|543
|2006.01.26 08:18
|t/p
|271
|8.00
|206.78
|205.52
|206.78
|187.91
|17404.45
|544
|2006.01.26 09:18
|t/p
|270
|4.00
|206.94
|205.53
|206.94
|93.95
|17498.40
|545
|2006.01.26 09:49
|t/p
|269
|2.00
|207.09
|205.53
|207.09
|46.98
|17545.38
|546
|2006.01.26 12:18
|buy
|274
|2.00
|206.89
|205.53
|207.09
|547
|2006.01.26 13:47
|t/p
|274
|2.00
|207.09
|205.53
|207.09
|34.65
|17580.03
|548
|2006.01.26 15:18
|t/p
|267
|1.00
|207.25
|205.54
|207.25
|23.48
|17603.52
|549
|2006.01.26 15:18
|buy
|275
|1.00
|207.35
|205.84
|207.55
|550
|2006.01.26 15:44
|t/p
|275
|1.00
|207.55
|205.84
|207.55
|17.32
|17620.84
|551
|2006.01.26 15:44
|buy
|276
|1.00
|207.65
|206.14
|207.85
|552
|2006.01.26 16:12
|buy
|277
|2.00
|207.50
|206.14
|207.70
|553
|2006.01.26 16:18
|buy
|278
|4.00
|207.35
|206.14
|207.55
|554
|2006.01.26 18:05
|t/p
|278
|4.00
|207.55
|206.14
|207.55
|69.30
|17690.14
|555
|2006.01.26 18:17
|buy
|279
|4.00
|207.35
|206.14
|207.55
|556
|2006.01.26 18:18
|buy
|280
|8.00
|207.20
|206.14
|207.40
|557
|2006.01.26 19:20
|buy
|281
|16.00
|207.05
|206.14
|207.25
|558
|2006.01.26 19:29
|t/p
|281
|16.00
|207.25
|206.14
|207.25
|277.18
|17967.32
|559
|2006.01.27 00:48
|close
|280
|8.00
|206.69
|206.14
|207.40
|-336.96
|17630.36
|560
|2006.01.27 00:48
|close
|279
|4.00
|206.69
|206.14
|207.55
|-220.45
|17409.91
|561
|2006.01.27 00:48
|close
|277
|2.00
|206.69
|206.14
|207.70
|-136.21
|17273.70
|562
|2006.01.27 00:48
|close
|276
|1.00
|206.69
|206.14
|207.85
|-81.09
|17192.60
|563
|2006.01.27 00:48
|sell
|282
|1.00
|206.69
|208.20
|206.49
|564
|2006.01.27 00:59
|sell
|283
|2.00
|206.85
|208.21
|206.65
|565
|2006.01.27 10:30
|close
|283
|2.00
|207.57
|208.21
|206.65
|-124.69
|17067.91
|566
|2006.01.27 10:30
|close
|282
|1.00
|207.57
|208.20
|206.49
|-76.20
|16991.71
|567
|2006.01.27 10:30
|buy
|284
|1.00
|207.57
|206.06
|207.77
|568
|2006.01.27 10:48
|t/p
|284
|1.00
|207.77
|206.06
|207.77
|17.33
|17009.04
|569
|2006.01.27 10:48
|buy
|285
|1.00
|207.87
|206.36
|208.07
|570
|2006.01.27 11:59
|buy
|286
|2.00
|207.72
|206.36
|207.92
|571
|2006.01.27 13:42
|t/p
|286
|2.00
|207.92
|206.36
|207.92
|34.65
|17043.69
|572
|2006.01.27 13:47
|t/p
|285
|1.00
|208.07
|206.36
|208.07
|17.32
|17061.01
|573
|2006.01.27 13:47
|buy
|287
|1.00
|208.17
|206.66
|208.37
|574
|2006.01.27 13:55
|buy
|288
|2.00
|208.02
|206.66
|208.22
|575
|2006.01.27 14:36
|buy
|289
|4.00
|207.86
|206.65
|208.06
|576
|2006.01.27 14:43
|t/p
|289
|4.00
|208.06
|206.65
|208.06
|69.30
|17130.31
|577
|2006.01.27 14:48
|t/p
|288
|2.00
|208.22
|206.66
|208.22
|34.65
|17164.96
|578
|2006.01.27 15:12
|buy
|290
|2.00
|208.02
|206.66
|208.22
|579
|2006.01.27 15:17
|buy
|291
|4.00
|207.86
|206.65
|208.06
|580
|2006.01.27 15:17
|buy
|292
|8.00
|207.70
|206.64
|207.90
|581
|2006.01.27 15:42
|buy
|293
|16.00
|207.55
|206.64
|207.75
|582
|2006.01.27 15:47
|buy
|294
|32.00
|207.39
|206.63
|207.59
|583
|2006.01.27 16:39
|t/p
|294
|32.00
|207.59
|206.63
|207.59
|554.35
|17719.31
|584
|2006.01.27 16:44
|t/p
|293
|16.00
|207.75
|206.64
|207.75
|277.18
|17996.49
|585
|2006.01.27 16:49
|t/p
|292
|8.00
|207.90
|206.64
|207.90
|138.58
|18135.07
|586
|2006.01.27 18:18
|buy
|295
|8.00
|207.70
|206.64
|207.90
|587
|2006.01.27 18:20
|buy
|296
|16.00
|207.53
|206.62
|207.73
|588
|2006.01.27 20:00
|close
|296
|16.00
|207.32
|206.62
|207.73
|-291.03
|17844.04
|589
|2006.01.27 20:00
|close
|295
|8.00
|207.32
|206.64
|207.90
|-263.32
|17580.72
|590
|2006.01.27 20:00
|close
|291
|4.00
|207.32
|206.65
|208.06
|-187.09
|17393.63
|591
|2006.01.27 20:00
|close
|290
|2.00
|207.32
|206.66
|208.22
|-121.27
|17272.36
|592
|2006.01.27 20:00
|close
|287
|1.00
|207.32
|206.66
|208.37
|-73.62
|17198.74
|593
|2006.01.27 20:00
|sell
|297
|1.00
|207.32
|208.83
|207.12
|594
|2006.01.29 23:49
|t/p
|297
|1.00
|207.12
|208.83
|207.12
|17.32
|17216.06
|595
|2006.01.29 23:49
|sell
|298
|1.00
|207.02
|208.53
|206.82
|596
|2006.01.30 00:18
|sell
|299
|2.00
|207.18
|208.54
|206.98
|597
|2006.01.30 00:45
|sell
|300
|4.00
|207.33
|208.54
|207.13
|598
|2006.01.30 08:48
|close
|300
|4.00
|207.80
|208.54
|207.13
|-162.80
|17053.26
|599
|2006.01.30 08:48
|close
|299
|2.00
|207.80
|208.54
|206.98
|-107.38
|16945.88
|600
|2006.01.30 08:48
|close
|298
|1.00
|207.80
|208.53
|206.82
|-70.20
|16875.68
|601
|2006.01.30 08:48
|buy
|301
|1.00
|207.80
|206.29
|208.00
|602
|2006.01.30 13:06
|buy
|302
|2.00
|207.64
|206.28
|207.84
|603
|2006.01.30 13:18
|t/p
|302
|2.00
|207.84
|206.28
|207.84
|34.65
|16910.33
|604
|2006.01.30 14:19
|t/p
|301
|1.00
|208.00
|206.29
|208.00
|17.33
|16927.66
|605
|2006.01.30 14:19
|buy
|303
|1.00
|208.10
|206.59
|208.30
|606
|2006.01.30 14:31
|buy
|304
|2.00
|207.95
|206.59
|208.15
|607
|2006.01.30 14:48
|t/p
|304
|2.00
|208.15
|206.59
|208.15
|34.65
|16962.31
|608
|2006.01.30 15:01
|t/p
|303
|1.00
|208.30
|206.59
|208.30
|17.32
|16979.63
|609
|2006.01.30 15:01
|buy
|305
|1.00
|208.40
|206.89
|208.60
|610
|2006.01.30 15:13
|buy
|306
|2.00
|208.25
|206.89
|208.45
|611
|2006.01.30 15:19
|buy
|307
|4.00
|208.10
|206.89
|208.30
|612
|2006.01.30 15:32
|t/p
|307
|4.00
|208.30
|206.89
|208.30
|69.29
|17048.92
|613
|2006.01.30 15:49
|buy
|308
|4.00
|208.10
|206.89
|208.30
|614
|2006.01.30 16:49
|buy
|309
|8.00
|207.95
|206.89
|208.15
|615
|2006.01.30 18:19
|buy
|310
|16.00
|207.80
|206.89
|208.00
|616
|2006.01.30 20:50
|t/p
|310
|16.00
|208.00
|206.89
|208.00
|277.18
|17326.10
|617
|2006.01.30 22:32
|t/p
|309
|8.00
|208.15
|206.89
|208.15
|138.59
|17464.69
|618
|2006.01.31 08:00
|close
|308
|4.00
|207.60
|206.89
|208.30
|-165.02
|17299.67
|619
|2006.01.31 08:00
|close
|306
|2.00
|207.60
|206.89
|208.45
|-108.49
|17191.18
|620
|2006.01.31 08:00
|close
|305
|1.00
|207.60
|206.89
|208.60
|-67.23
|17123.95
|621
|2006.01.31 08:00
|sell
|311
|1.00
|207.60
|209.11
|207.40
|622
|2006.01.31 08:13
|sell
|312
|2.00
|207.75
|209.11
|207.55
|623
|2006.01.31 09:18
|t/p
|312
|2.00
|207.55
|209.11
|207.55
|34.64
|17158.59
|624
|2006.01.31 10:09
|sell
|313
|2.00
|207.75
|209.11
|207.55
|625
|2006.01.31 11:19
|t/p
|313
|2.00
|207.55
|209.11
|207.55
|34.64
|17193.23
|626
|2006.01.31 12:37
|t/p
|311
|1.00
|207.40
|209.11
|207.40
|17.32
|17210.55
|627
|2006.01.31 12:37
|sell
|314
|1.00
|207.30
|208.81
|207.10
|628
|2006.01.31 12:39
|sell
|315
|2.00
|207.46
|208.82
|207.26
|629
|2006.01.31 12:48
|sell
|316
|4.00
|207.61
|208.82
|207.41
|630
|2006.01.31 16:00
|close
|316
|4.00
|208.19
|208.82
|207.41
|-200.90
|17009.65
|631
|2006.01.31 16:00
|close
|315
|2.00
|208.19
|208.82
|207.26
|-126.43
|16883.22
|632
|2006.01.31 16:00
|close
|314
|1.00
|208.19
|208.81
|207.10
|-77.07
|16806.15
|633
|2006.01.31 16:00
|buy
|317
|1.00
|208.19
|206.68
|208.39
|634
|2006.01.31 16:37
|t/p
|317
|1.00
|208.39
|206.68
|208.39
|17.33
|16823.48
|635
|2006.01.31 16:37
|buy
|318
|1.00
|208.49
|206.98
|208.69
|636
|2006.01.31 16:43
|buy
|319
|2.00
|208.33
|206.97
|208.53
|637
|2006.01.31 17:19
|t/p
|319
|2.00
|208.53
|206.97
|208.53
|34.65
|16858.13
|638
|2006.01.31 17:49
|buy
|320
|2.00
|208.33
|206.97
|208.53
|639
|2006.01.31 18:44
|t/p
|320
|2.00
|208.53
|206.97
|208.53
|34.65
|16892.78
|640
|2006.01.31 18:49
|t/p
|318
|1.00
|208.69
|206.98
|208.69
|17.32
|16910.10
|641
|2006.01.31 18:49
|buy
|321
|1.00
|208.79
|207.28
|208.99
|642
|2006.01.31 19:00
|buy
|322
|2.00
|208.64
|207.28
|208.84
|643
|2006.01.31 19:06
|buy
|323
|4.00
|208.49
|207.28
|208.69
|644
|2006.01.31 19:13
|t/p
|323
|4.00
|208.69
|207.28
|208.69
|69.29
|16979.39
|645
|2006.01.31 19:18
|t/p
|322
|2.00
|208.84
|207.28
|208.84
|34.64
|17014.03
|646
|2006.01.31 19:31
|buy
|324
|2.00
|208.64
|207.28
|208.84
|647
|2006.01.31 19:44
|t/p
|324
|2.00
|208.84
|207.28
|208.84
|34.64
|17048.67
|648
|2006.01.31 19:49
|t/p
|321
|1.00
|208.99
|207.28
|208.99
|17.32
|17065.99
|649
|2006.01.31 19:49
|buy
|325
|1.00
|209.09
|207.58
|209.29
|650
|2006.01.31 19:56
|buy
|326
|2.00
|208.94
|207.58
|209.14
|651
|2006.01.31 20:19
|buy
|327
|4.00
|208.79
|207.58
|208.99
|652
|2006.01.31 20:50
|buy
|328
|8.00
|208.64
|207.58
|208.84
|653
|2006.01.31 22:49
|buy
|329
|16.00
|208.49
|207.58
|208.69
|654
|2006.01.31 23:14
|t/p
|329
|16.00
|208.69
|207.58
|208.69
|277.18
|17343.17
|655
|2006.02.01 01:19
|buy
|330
|16.00
|208.49
|207.58
|208.69
|656
|2006.02.01 05:18
|t/p
|330
|16.00
|208.69
|207.58
|208.69
|277.18
|17620.35
|657
|2006.02.01 08:17
|t/p
|328
|8.00
|208.84
|207.58
|208.84
|155.03
|17775.38
|658
|2006.02.01 08:40
|t/p
|327
|4.00
|208.99
|207.58
|208.99
|77.51
|17852.89
|659
|2006.02.01 08:44
|t/p
|326
|2.00
|209.14
|207.58
|209.14
|38.75
|17891.64
|660
|2006.02.01 08:49
|t/p
|325
|1.00
|209.29
|207.58
|209.29
|19.38
|17911.01
|661
|2006.02.01 08:49
|buy
|331
|1.00
|209.39
|207.88
|209.59
|662
|2006.02.01 08:56
|buy
|332
|2.00
|209.24
|207.88
|209.44
|663
|2006.02.01 09:06
|buy
|333
|4.00
|209.07
|207.86
|209.27
|664
|2006.02.01 09:14
|t/p
|333
|4.00
|209.27
|207.86
|209.27
|69.30
|17980.31
|665
|2006.02.01 10:43
|buy
|334
|4.00
|209.08
|207.87
|209.28
|666
|2006.02.01 10:48
|buy
|335
|8.00
|208.92
|207.86
|209.12
|667
|2006.02.01 11:18
|buy
|336
|16.00
|208.77
|207.86
|208.97
|668
|2006.02.01 11:49
|buy
|337
|32.00
|208.61
|207.85
|208.81
|669
|2006.02.01 12:13
|t/p
|337
|32.00
|208.81
|207.85
|208.81
|554.35
|18534.66
|670
|2006.02.01 12:19
|t/p
|336
|16.00
|208.97
|207.86
|208.97
|277.17
|18811.83
|671
|2006.02.01 15:13
|t/p
|335
|8.00
|209.12
|207.86
|209.12
|138.59
|18950.42
|672
|2006.02.01 15:18
|t/p
|334
|4.00
|209.28
|207.87
|209.28
|69.29
|19019.71
|673
|2006.02.01 15:43
|t/p
|332
|2.00
|209.44
|207.88
|209.44
|34.64
|19054.35
|674
|2006.02.01 15:48
|t/p
|331
|1.00
|209.59
|207.88
|209.59
|17.32
|19071.67
|675
|2006.02.01 15:48
|buy
|338
|1.00
|209.69
|208.18
|209.89
|676
|2006.02.01 16:19
|t/p
|338
|1.00
|209.89
|208.18
|209.89
|17.32
|19088.99
|677
|2006.02.01 16:19
|buy
|339
|1.00
|209.99
|208.48
|210.19
|678
|2006.02.01 16:43
|buy
|340
|2.00
|209.83
|208.47
|210.03
|679
|2006.02.01 16:48
|buy
|341
|4.00
|209.67
|208.46
|209.87
|680
|2006.02.01 17:06
|buy
|342
|8.00
|209.52
|208.46
|209.72
|681
|2006.02.01 17:47
|t/p
|342
|8.00
|209.72
|208.46
|209.72
|138.59
|19227.58
|682
|2006.02.01 18:49
|buy
|343
|8.00
|209.52
|208.46
|209.72
|683
|2006.02.01 19:44
|buy
|344
|16.00
|209.36
|208.45
|209.56
|684
|2006.02.01 19:49
|buy
|345
|32.00
|209.20
|208.44
|209.40
|685
|2006.02.01 20:48
|t/p
|345
|32.00
|209.40
|208.44
|209.40
|554.35
|19781.93
|686
|2006.02.01 21:14
|t/p
|344
|16.00
|209.56
|208.45
|209.56
|277.17
|20059.10
|687
|2006.02.01 22:31
|t/p
|343
|8.00
|209.72
|208.46
|209.72
|138.59
|20197.69
|688
|2006.02.01 23:44
|buy
|346
|8.00
|209.52
|208.46
|209.72
|689
|2006.02.02 01:13
|t/p
|346
|8.00
|209.72
|208.46
|209.72
|187.91
|20385.60
|690
|2006.02.02 01:19
|t/p
|341
|4.00
|209.87
|208.46
|209.87
|93.96
|20479.56
|691
|2006.02.02 02:05
|t/p
|340
|2.00
|210.03
|208.47
|210.03
|46.97
|20526.53
|692
|2006.02.02 03:18
|buy
|347
|2.00
|209.83
|208.47
|210.03
|693
|2006.02.02 05:30
|t/p
|347
|2.00
|210.03
|208.47
|210.03
|34.64
|20561.17
|694
|2006.02.02 05:36
|t/p
|339
|1.00
|210.19
|208.48
|210.19
|23.48
|20584.66
|695
|2006.02.02 05:36
|buy
|348
|1.00
|210.29
|208.78
|210.49
|696
|2006.02.02 05:43
|buy
|349
|2.00
|210.14
|208.78
|210.34
|697
|2006.02.02 05:48
|buy
|350
|4.00
|209.99
|208.78
|210.19
|698
|2006.02.02 07:13
|t/p
|350
|4.00
|210.19
|208.78
|210.19
|69.29
|20653.95
|699
|2006.02.02 08:19
|buy
|351
|4.00
|209.99
|208.78
|210.19
|700
|2006.02.02 08:43
|t/p
|351
|4.00
|210.19
|208.78
|210.19
|69.29
|20723.24
|701
|2006.02.02 08:49
|t/p
|349
|2.00
|210.34
|208.78
|210.34
|34.64
|20757.88
|702
|2006.02.02 10:49
|buy
|352
|2.00
|210.14
|208.78
|210.34
|703
|2006.02.02 11:14
|t/p
|352
|2.00
|210.34
|208.78
|210.34
|34.64
|20792.52
|704
|2006.02.02 11:19
|t/p
|348
|1.00
|210.49
|208.78
|210.49
|17.33
|20809.85
|705
|2006.02.02 11:19
|buy
|353
|1.00
|210.59
|209.08
|210.79
|706
|2006.02.02 11:31
|buy
|354
|2.00
|210.44
|209.08
|210.64
|707
|2006.02.02 12:48
|t/p
|354
|2.00
|210.64
|209.08
|210.64
|34.65
|20844.50
|708
|2006.02.02 13:19
|t/p
|353
|1.00
|210.79
|209.08
|210.79
|17.32
|20861.82
|709
|2006.02.02 13:19
|buy
|355
|1.00
|210.89
|209.38
|211.09
|710
|2006.02.02 13:29
|buy
|356
|2.00
|210.73
|209.37
|210.93
|711
|2006.02.02 13:44
|buy
|357
|4.00
|210.58
|209.37
|210.78
|712
|2006.02.02 14:49
|buy
|358
|8.00
|210.42
|209.36
|210.62
|713
|2006.02.02 15:18
|t/p
|358
|8.00
|210.62
|209.36
|210.62
|138.58
|21000.40
|714
|2006.02.02 16:48
|t/p
|357
|4.00
|210.78
|209.37
|210.78
|69.30
|21069.70
|715
|2006.02.02 18:15
|t/p
|356
|2.00
|210.93
|209.37
|210.93
|34.64
|21104.34
|716
|2006.02.02 21:19
|t/p
|355
|1.00
|211.09
|209.38
|211.09
|17.33
|21121.67
|717
|2006.02.02 21:19
|buy
|359
|1.00
|211.19
|209.68
|211.39
|718
|2006.02.02 21:36
|buy
|360
|2.00
|211.04
|209.68
|211.24
|719
|2006.02.02 23:48
|buy
|361
|4.00
|210.89
|209.68
|211.09
|720
|2006.02.03 08:01
|close
|361
|4.00
|210.50
|209.68
|211.09
|-126.90
|20994.77
|721
|2006.02.03 08:01
|close
|360
|2.00
|210.50
|209.68
|211.24
|-89.44
|20905.33
|722
|2006.02.03 08:01
|close
|359
|1.00
|210.50
|209.68
|211.39
|-57.72
|20847.61
|723
|2006.02.03 08:01
|sell
|362
|1.00
|210.50
|212.01
|210.30
|724
|2006.02.03 14:19
|t/p
|362
|1.00
|210.30
|212.01
|210.30
|17.31
|20864.92
|725
|2006.02.03 14:19
|sell
|363
|1.00
|210.20
|211.71
|210.00
|726
|2006.02.03 15:18
|t/p
|363
|1.00
|210.00
|211.71
|210.00
|17.32
|20882.24
|727
|2006.02.03 15:18
|sell
|364
|1.00
|209.90
|211.41
|209.70
|728
|2006.02.03 16:06
|t/p
|364
|1.00
|209.70
|211.41
|209.70
|17.32
|20899.56
|729
|2006.02.03 16:06
|sell
|365
|1.00
|209.60
|211.11
|209.40
|730
|2006.02.03 16:13
|sell
|366
|2.00
|209.75
|211.11
|209.55
|731
|2006.02.03 18:49
|t/p
|366
|2.00
|209.55
|211.11
|209.55
|34.64
|20934.20
|732
|2006.02.03 19:19
|sell
|367
|2.00
|209.75
|211.11
|209.55
|733
|2006.02.03 20:19
|t/p
|367
|2.00
|209.55
|211.11
|209.55
|34.64
|20968.84
|734
|2006.02.05 20:20
|t/p
|365
|1.00
|209.40
|211.11
|209.40
|17.32
|20986.16
|735
|2006.02.05 20:20
|sell
|368
|1.00
|209.29
|210.80
|209.09
|736
|2006.02.05 22:30
|sell
|369
|2.00
|209.60
|210.96
|209.40
|737
|2006.02.06 00:17
|t/p
|369
|2.00
|209.40
|210.96
|209.40
|29.34
|21015.50
|738
|2006.02.06 02:44
|t/p
|368
|1.00
|209.09
|210.80
|209.09
|14.66
|21030.16
|739
|2006.02.06 02:44
|sell
|370
|1.00
|208.99
|210.50
|208.79
|740
|2006.02.06 05:49
|t/p
|370
|1.00
|208.79
|210.50
|208.79
|17.32
|21047.48
|741
|2006.02.06 05:49
|sell
|371
|1.00
|208.69
|210.20
|208.49
|742
|2006.02.06 06:07
|sell
|372
|2.00
|208.84
|210.20
|208.64
|743
|2006.02.06 06:12
|sell
|373
|4.00
|208.99
|210.20
|208.79
|744
|2006.02.06 07:13
|t/p
|373
|4.00
|208.79
|210.20
|208.79
|69.27
|21116.75
|745
|2006.02.06 07:18
|t/p
|372
|2.00
|208.64
|210.20
|208.64
|34.63
|21151.38
|746
|2006.02.06 07:19
|t/p
|371
|1.00
|208.49
|210.20
|208.49
|17.32
|21168.70
|747
|2006.02.06 07:19
|sell
|374
|1.00
|208.39
|209.90
|208.19
|748
|2006.02.06 07:26
|sell
|375
|2.00
|208.54
|209.90
|208.34
|749
|2006.02.06 09:19
|t/p
|375
|2.00
|208.34
|209.90
|208.34
|34.64
|21203.34
|750
|2006.02.06 10:05
|sell
|376
|2.00
|208.54
|209.90
|208.34
|751
|2006.02.06 10:31
|t/p
|376
|2.00
|208.34
|209.90
|208.34
|34.64
|21237.98
|752
|2006.02.06 13:48
|t/p
|374
|1.00
|208.19
|209.90
|208.19
|17.32
|21255.30
|753
|2006.02.06 13:48
|sell
|377
|1.00
|208.09
|209.60
|207.89
|754
|2006.02.06 14:18
|sell
|378
|2.00
|208.24
|209.60
|208.04
|755
|2006.02.06 15:06
|sell
|379
|4.00
|208.40
|209.61
|208.20
|756
|2006.02.06 15:18
|t/p
|379
|4.00
|208.20
|209.61
|208.20
|69.28
|21324.58
|757
|2006.02.06 16:00
|t/p
|378
|2.00
|208.04
|209.60
|208.04
|34.64
|21359.22
|758
|2006.02.06 16:00
|t/p
|377
|1.00
|207.89
|209.60
|207.89
|17.32
|21376.54
|759
|2006.02.06 16:00
|sell
|380
|1.00
|207.79
|209.30
|207.59
|760
|2006.02.06 16:12
|sell
|381
|2.00
|207.94
|209.30
|207.74
|761
|2006.02.06 16:36
|sell
|382
|4.00
|208.09
|209.30
|207.89
|762
|2006.02.06 16:47
|t/p
|382
|4.00
|207.89
|209.30
|207.89
|69.27
|21445.81
|763
|2006.02.06 16:49
|t/p
|381
|2.00
|207.74
|209.30
|207.74
|34.64
|21480.45
|764
|2006.02.06 17:18
|sell
|383
|2.00
|207.94
|209.30
|207.74
|765
|2006.02.06 17:47
|t/p
|383
|2.00
|207.74
|209.30
|207.74
|34.64
|21515.09
|766
|2006.02.06 18:48
|sell
|384
|2.00
|207.94
|209.30
|207.74
|767
|2006.02.06 19:49
|sell
|385
|4.00
|208.09
|209.30
|207.89
|768
|2006.02.07 07:12
|t/p
|385
|4.00
|207.89
|209.30
|207.89
|58.67
|21573.76
|769
|2006.02.07 07:17
|t/p
|384
|2.00
|207.74
|209.30
|207.74
|29.34
|21603.10
|770
|2006.02.07 07:18
|t/p
|380
|1.00
|207.59
|209.30
|207.59
|14.67
|21617.77
|771
|2006.02.07 07:18
|sell
|386
|1.00
|207.49
|209.00
|207.29
|772
|2006.02.07 07:47
|t/p
|386
|1.00
|207.29
|209.00
|207.29
|17.32
|21635.09
|773
|2006.02.07 07:47
|sell
|387
|1.00
|207.19
|208.70
|206.99
|774
|2006.02.07 08:17
|t/p
|387
|1.00
|206.99
|208.70
|206.99
|17.31
|21652.40
|775
|2006.02.07 08:17
|sell
|388
|1.00
|206.89
|208.40
|206.69
|776
|2006.02.07 08:48
|t/p
|388
|1.00
|206.69
|208.40
|206.69
|17.32
|21669.72
|777
|2006.02.07 08:48
|sell
|389
|1.00
|206.59
|208.10
|206.39
|778
|2006.02.07 09:18
|t/p
|389
|1.00
|206.39
|208.10
|206.39
|17.32
|21687.04
|779
|2006.02.07 09:18
|sell
|390
|1.00
|206.29
|207.80
|206.09
|780
|2006.02.07 09:30
|t/p
|390
|1.00
|206.09
|207.80
|206.09
|17.32
|21704.36
|781
|2006.02.07 09:30
|sell
|391
|1.00
|205.99
|207.50
|205.79
|782
|2006.02.07 09:42
|sell
|392
|2.00
|206.15
|207.51
|205.95
|783
|2006.02.07 09:47
|sell
|393
|4.00
|206.30
|207.51
|206.10
|784
|2006.02.07 10:36
|t/p
|393
|4.00
|206.10
|207.51
|206.10
|69.27
|21773.63
|785
|2006.02.07 10:48
|sell
|394
|4.00
|206.30
|207.51
|206.10
|786
|2006.02.07 11:18
|sell
|395
|8.00
|206.46
|207.52
|206.26
|787
|2006.02.07 11:49
|t/p
|395
|8.00
|206.26
|207.52
|206.26
|138.55
|21912.18
|788
|2006.02.07 12:18
|t/p
|394
|4.00
|206.10
|207.51
|206.10
|69.27
|21981.45
|789
|2006.02.07 12:43
|t/p
|392
|2.00
|205.95
|207.51
|205.95
|34.64
|22016.09
|790
|2006.02.07 14:18
|t/p
|391
|1.00
|205.79
|207.50
|205.79
|17.32
|22033.41
|791
|2006.02.07 14:18
|sell
|396
|1.00
|205.69
|207.20
|205.49
|792
|2006.02.07 14:29
|sell
|397
|2.00
|205.86
|207.22
|205.66
|793
|2006.02.07 15:14
|t/p
|397
|2.00
|205.66
|207.22
|205.66
|34.64
|22068.05
|794
|2006.02.07 15:36
|sell
|398
|2.00
|205.84
|207.20
|205.64
|795
|2006.02.07 15:48
|t/p
|398
|2.00
|205.64
|207.20
|205.64
|34.63
|22102.68
|796
|2006.02.07 16:43
|sell
|399
|2.00
|205.84
|207.20
|205.64
|797
|2006.02.07 17:12
|sell
|400
|4.00
|205.99
|207.20
|205.79
|798
|2006.02.07 17:18
|sell
|401
|8.00
|206.15
|207.21
|205.95
|799
|2006.02.07 19:48
|sell
|402
|16.00
|206.30
|207.21
|206.10
|800
|2006.02.07 20:44
|t/p
|402
|16.00
|206.10
|207.21
|206.10
|277.10
|22379.78
|801
|2006.02.07 20:49
|t/p
|401
|8.00
|205.95
|207.21
|205.95
|138.55
|22518.33
|802
|2006.02.07 21:48
|t/p
|400
|4.00
|205.79
|207.20
|205.79
|69.27
|22587.60
|803
|2006.02.07 22:14
|t/p
|399
|2.00
|205.64
|207.20
|205.64
|34.63
|22622.23
|804
|2006.02.07 22:19
|t/p
|396
|1.00
|205.49
|207.20
|205.49
|17.32
|22639.55
|805
|2006.02.07 22:19
|sell
|403
|1.00
|205.39
|206.90
|205.19
|806
|2006.02.07 22:29
|sell
|404
|2.00
|205.71
|207.07
|205.51
|807
|2006.02.07 22:49
|sell
|405
|4.00
|205.86
|207.07
|205.66
|808
|2006.02.07 23:13
|t/p
|405
|4.00
|205.66
|207.07
|205.66
|69.27
|22708.82
|809
|2006.02.07 23:18
|t/p
|404
|2.00
|205.51
|207.07
|205.51
|34.64
|22743.46
|810
|2006.02.07 23:44
|sell
|406
|2.00
|205.54
|206.90
|205.34
|811
|2006.02.08 00:09
|sell
|407
|4.00
|205.69
|206.90
|205.49
|812
|2006.02.08 00:14
|sell
|408
|8.00
|205.84
|206.90
|205.64
|813
|2006.02.08 04:14
|close
|408
|8.00
|206.26
|206.90
|205.64
|-290.96
|22452.50
|814
|2006.02.08 04:14
|close
|407
|4.00
|206.26
|206.90
|205.49
|-197.44
|22255.06
|815
|2006.02.08 04:14
|close
|406
|2.00
|206.26
|206.90
|205.34
|-129.99
|22125.07
|816
|2006.02.08 04:14
|close
|403
|1.00
|206.26
|206.90
|205.19
|-77.99
|22047.08
|817
|2006.02.08 04:14
|buy
|409
|1.00
|206.26
|204.75
|206.46
|818
|2006.02.08 06:47
|close
|409
|1.00
|205.38
|204.75
|206.46
|-76.22
|21970.86
|819
|2006.02.08 06:47
|sell
|410
|1.00
|205.38
|206.89
|205.18
|820
|2006.02.08 07:59
|sell
|411
|2.00
|205.56
|206.92
|205.36
|821
|2006.02.08 08:48
|t/p
|411
|2.00
|205.36
|206.92
|205.36
|34.64
|22005.50
|822
|2006.02.08 09:12
|sell
|412
|2.00
|205.53
|206.89
|205.33
|823
|2006.02.08 12:00
|close
|412
|2.00
|206.20
|206.89
|205.33
|-116.04
|21889.46
|824
|2006.02.08 12:00
|close
|410
|1.00
|206.20
|206.89
|205.18
|-71.01
|21818.45
|825
|2006.02.08 12:00
|buy
|413
|1.00
|206.20
|204.69
|206.40
|826
|2006.02.08 13:00
|t/p
|413
|1.00
|206.40
|204.69
|206.40
|17.32
|21835.77
|827
|2006.02.08 13:00
|buy
|414
|1.00
|206.50
|204.99
|206.70
|828
|2006.02.08 13:17
|buy
|415
|2.00
|206.35
|204.99
|206.55
|829
|2006.02.08 13:36
|buy
|416
|4.00
|206.20
|204.99
|206.40
|830
|2006.02.08 13:48
|t/p
|416
|4.00
|206.40
|204.99
|206.40
|69.30
|21905.07
|831
|2006.02.08 14:18
|buy
|417
|4.00
|206.20
|204.99
|206.40
|832
|2006.02.08 15:18
|buy
|418
|8.00
|206.05
|204.99
|206.25
|833
|2006.02.08 15:38
|t/p
|418
|8.00
|206.25
|204.99
|206.25
|138.59
|22043.66
|834
|2006.02.08 15:43
|t/p
|417
|4.00
|206.40
|204.99
|206.40
|69.30
|22112.96
|835
|2006.02.08 15:48
|t/p
|415
|2.00
|206.55
|204.99
|206.55
|34.64
|22147.60
|836
|2006.02.08 16:31
|t/p
|414
|1.00
|206.70
|204.99
|206.70
|17.32
|22164.92
|837
|2006.02.08 16:31
|buy
|419
|1.00
|206.80
|205.29
|207.00
|838
|2006.02.08 16:48
|buy
|420
|2.00
|206.64
|205.28
|206.84
|839
|2006.02.08 17:13
|buy
|421
|4.00
|206.49
|205.28
|206.69
|840
|2006.02.09 01:18
|t/p
|421
|4.00
|206.69
|205.28
|206.69
|93.95
|22258.87
|841
|2006.02.09 03:19
|t/p
|420
|2.00
|206.84
|205.28
|206.84
|46.98
|22305.85
|842
|2006.02.09 04:01
|t/p
|419
|1.00
|207.00
|205.29
|207.00
|23.48
|22329.34
|843
|2006.02.09 04:01
|buy
|422
|1.00
|207.10
|205.59
|207.30
|844
|2006.02.09 04:13
|buy
|423
|2.00
|206.95
|205.59
|207.15
|845
|2006.02.09 04:18
|buy
|424
|4.00
|206.80
|205.59
|207.00
|846
|2006.02.09 06:18
|t/p
|424
|4.00
|207.00
|205.59
|207.00
|69.30
|22398.64
|847
|2006.02.09 07:18
|t/p
|423
|2.00
|207.15
|205.59
|207.15
|34.64
|22433.28
|848
|2006.02.09 07:48
|buy
|425
|2.00
|206.95
|205.59
|207.15
|849
|2006.02.09 10:00
|close
|425
|2.00
|206.20
|205.59
|207.15
|-129.93
|22303.35
|850
|2006.02.09 10:00
|close
|422
|1.00
|206.20
|205.59
|207.30
|-77.95
|22225.40
|851
|2006.02.09 10:00
|sell
|426
|1.00
|206.20
|207.71
|206.00
|852
|2006.02.09 12:00
|sell
|427
|2.00
|206.35
|207.71
|206.15
|853
|2006.02.09 15:01
|t/p
|427
|2.00
|206.15
|207.71
|206.15
|34.64
|22260.04
|854
|2006.02.09 15:18
|sell
|428
|2.00
|206.35
|207.71
|206.15
|855
|2006.02.09 20:00
|close
|428
|2.00
|206.85
|207.71
|206.15
|-86.60
|22173.44
|856
|2006.02.09 20:00
|close
|426
|1.00
|206.85
|207.71
|206.00
|-56.28
|22117.16
|857
|2006.02.09 20:00
|buy
|429
|1.00
|206.85
|205.34
|207.05
|858
|2006.02.09 21:49
|t/p
|429
|1.00
|207.05
|205.34
|207.05
|17.32
|22134.48
|859
|2006.02.09 21:49
|buy
|430
|1.00
|207.15
|205.64
|207.35
|860
|2006.02.09 22:18
|buy
|431
|2.00
|207.00
|205.64
|207.20
|861
|2006.02.09 23:44
|t/p
|431
|2.00
|207.20
|205.64
|207.20
|34.65
|22169.13
|862
|2006.02.09 23:50
|t/p
|430
|1.00
|207.35
|205.64
|207.35
|17.33
|22186.46
|863
|2006.02.09 23:50
|buy
|432
|1.00
|207.45
|205.94
|207.65
|864
|2006.02.09 23:57
|buy
|433
|2.00
|207.30
|205.94
|207.50
|865
|2006.02.10 00:48
|buy
|434
|4.00
|207.14
|205.93
|207.34
|866
|2006.02.10 01:17
|buy
|435
|8.00
|206.99
|205.93
|207.19
|867
|2006.02.10 01:47
|buy
|436
|16.00
|206.83
|205.92
|207.03
|868
|2006.02.10 02:02
|buy
|437
|32.00
|206.61
|205.85
|206.81
|869
|2006.02.10 04:00
|close
|437
|32.00
|206.60
|205.85
|206.81
|-27.71
|22158.75
|870
|2006.02.10 04:00
|close
|436
|16.00
|206.60
|205.92
|207.03
|-318.76
|21839.99
|871
|2006.02.10 04:00
|close
|435
|8.00
|206.60
|205.93
|207.19
|-270.25
|21569.74
|872
|2006.02.10 04:00
|close
|434
|4.00
|206.60
|205.93
|207.34
|-187.09
|21382.65
|873
|2006.02.10 04:00
|close
|433
|2.00
|206.60
|205.94
|207.50
|-117.15
|21265.50
|874
|2006.02.10 04:00
|close
|432
|1.00
|206.60
|205.94
|207.65
|-71.57
|21193.92
|875
|2006.02.10 04:00
|sell
|438
|1.00
|206.60
|208.11
|206.40
|876
|2006.02.10 04:18
|sell
|439
|2.00
|206.75
|208.11
|206.55
|877
|2006.02.10 05:13
|t/p
|439
|2.00
|206.55
|208.11
|206.55
|34.64
|21228.56
|878
|2006.02.10 05:18
|t/p
|438
|1.00
|206.40
|208.11
|206.40
|17.32
|21245.88
|879
|2006.02.10 05:18
|sell
|440
|1.00
|206.30
|207.81
|206.10
|880
|2006.02.10 05:48
|t/p
|440
|1.00
|206.10
|207.81
|206.10
|17.32
|21263.20
|881
|2006.02.10 05:48
|sell
|441
|1.00
|206.00
|207.51
|205.80
|882
|2006.02.10 06:01
|sell
|442
|2.00
|206.15
|207.51
|205.95
|883
|2006.02.10 06:19
|t/p
|442
|2.00
|205.95
|207.51
|205.95
|34.64
|21297.84
|884
|2006.02.10 06:49
|t/p
|441
|1.00
|205.80
|207.51
|205.80
|17.32
|21315.16
|885
|2006.02.10 06:49
|sell
|443
|1.00
|205.70
|207.21
|205.50
|886
|2006.02.10 06:59
|sell
|444
|2.00
|205.88
|207.24
|205.68
|887
|2006.02.10 07:18
|t/p
|444
|2.00
|205.68
|207.24
|205.68
|34.64
|21349.80
|888
|2006.02.10 07:43
|t/p
|443
|1.00
|205.50
|207.21
|205.50
|17.32
|21367.12
|889
|2006.02.10 07:43
|sell
|445
|1.00
|205.40
|206.91
|205.20
|890
|2006.02.10 08:19
|sell
|446
|2.00
|205.55
|206.91
|205.35
|891
|2006.02.10 08:49
|t/p
|446
|2.00
|205.35
|206.91
|205.35
|34.64
|21401.76
|892
|2006.02.10 09:43
|t/p
|445
|1.00
|205.20
|206.91
|205.20
|17.32
|21419.08
|893
|2006.02.10 09:43
|sell
|447
|1.00
|205.10
|206.61
|204.90
|894
|2006.02.10 09:49
|t/p
|447
|1.00
|204.90
|206.61
|204.90
|17.32
|21436.40
|895
|2006.02.10 09:49
|sell
|448
|1.00
|204.80
|206.31
|204.60
|896
|2006.02.10 09:56
|sell
|449
|2.00
|204.96
|206.32
|204.76
|897
|2006.02.10 10:13
|sell
|450
|4.00
|205.11
|206.32
|204.91
|898
|2006.02.10 10:19
|sell
|451
|8.00
|205.27
|206.33
|205.07
|899
|2006.02.10 10:43
|sell
|452
|16.00
|205.43
|206.34
|205.23
|900
|2006.02.10 10:48
|sell
|453
|32.00
|205.58
|206.34
|205.38
|901
|2006.02.10 11:19
|t/p
|453
|32.00
|205.38
|206.34
|205.38
|554.21
|21990.61
|902
|2006.02.10 12:18
|sell
|454
|32.00
|205.58
|206.34
|205.38
|903
|2006.02.10 15:48
|t/p
|454
|32.00
|205.38
|206.34
|205.38
|554.21
|22544.82
|904
|2006.02.10 16:00
|t/p
|452
|16.00
|205.23
|206.34
|205.23
|277.10
|22821.92
|905
|2006.02.10 16:01
|t/p
|451
|8.00
|205.07
|206.33
|205.07
|138.55
|22960.47
|906
|2006.02.10 16:17
|sell
|455
|8.00
|205.27
|206.33
|205.07
|907
|2006.02.10 16:31
|sell
|456
|16.00
|205.43
|206.34
|205.23
|908
|2006.02.10 17:19
|t/p
|456
|16.00
|205.23
|206.34
|205.23
|277.10
|23237.57
|909
|2006.02.10 18:39
|sell
|457
|16.00
|205.43
|206.34
|205.23
|910
|2006.02.10 18:43
|sell
|458
|32.00
|205.58
|206.34
|205.38
|911
|2006.02.12 20:02
|t/p
|458
|32.00
|205.38
|206.34
|205.38
|554.21
|23791.78
|912
|2006.02.13 00:13
|t/p
|457
|16.00
|205.23
|206.34
|205.23
|234.70
|24026.48
|913
|2006.02.13 00:18
|t/p
|455
|8.00
|205.07
|206.33
|205.07
|117.35
|24143.83
|914
|2006.02.13 01:13
|sell
|459
|8.00
|205.27
|206.33
|205.07
|915
|2006.02.13 01:18
|sell
|460
|16.00
|205.43
|206.34
|205.23
|916
|2006.02.13 01:43
|t/p
|460
|16.00
|205.23
|206.34
|205.23
|277.10
|24420.93
|917
|2006.02.13 01:49
|t/p
|459
|8.00
|205.07
|206.33
|205.07
|138.55
|24559.48
|918
|2006.02.13 02:31
|sell
|461
|8.00
|205.27
|206.33
|205.07
|919
|2006.02.13 03:44
|sell
|462
|16.00
|205.51
|206.42
|205.31
|920
|2006.02.13 07:01
|t/p
|462
|16.00
|205.31
|206.42
|205.31
|277.10
|24836.58
|921
|2006.02.13 12:00
|close
|461
|8.00
|205.66
|206.33
|205.07
|-270.18
|24566.40
|922
|2006.02.13 12:00
|close
|450
|4.00
|205.66
|206.32
|204.91
|-201.11
|24365.29
|923
|2006.02.13 12:00
|close
|449
|2.00
|205.66
|206.32
|204.76
|-126.53
|24238.76
|924
|2006.02.13 12:00
|close
|448
|1.00
|205.66
|206.31
|204.60
|-77.12
|24161.64
|925
|2006.02.13 12:00
|buy
|463
|1.00
|205.66
|204.15
|205.86
|926
|2006.02.13 17:49
|close
|463
|1.00
|205.00
|204.15
|205.86
|-57.17
|24104.47
|927
|2006.02.13 17:49
|sell
|464
|1.00
|205.00
|206.51
|204.80
|928
|2006.02.13 23:48
|t/p
|464
|1.00
|204.80
|206.51
|204.80
|17.32
|24121.79
|929
|2006.02.13 23:48
|sell
|465
|1.00
|204.70
|206.21
|204.50
|930
|2006.02.13 23:59
|sell
|466
|2.00
|204.92
|206.28
|204.72
|931
|2006.02.14 00:18
|t/p
|466
|2.00
|204.72
|206.28
|204.72
|29.34
|24151.13
|932
|2006.02.14 00:31
|t/p
|465
|1.00
|204.50
|206.21
|204.50
|14.67
|24165.80
|933
|2006.02.14 00:31
|sell
|467
|1.00
|204.40
|205.91
|204.20
|934
|2006.02.14 00:42
|sell
|468
|2.00
|204.55
|205.91
|204.35
|935
|2006.02.14 00:48
|sell
|469
|4.00
|204.71
|205.92
|204.51
|936
|2006.02.14 01:48
|t/p
|469
|4.00
|204.51
|205.92
|204.51
|69.28
|24235.08
|937
|2006.02.14 04:48
|sell
|470
|4.00
|204.71
|205.92
|204.51
|938
|2006.02.14 05:31
|t/p
|470
|4.00
|204.51
|205.92
|204.51
|69.28
|24304.36
|939
|2006.02.14 06:18
|t/p
|468
|2.00
|204.35
|205.91
|204.35
|34.64
|24339.00
|940
|2006.02.14 07:19
|t/p
|467
|1.00
|204.20
|205.91
|204.20
|17.31
|24356.31
|941
|2006.02.14 07:19
|sell
|471
|1.00
|204.10
|205.61
|203.90
|942
|2006.02.14 07:30
|sell
|472
|2.00
|204.32
|205.68
|204.12
|943
|2006.02.14 07:48
|sell
|473
|4.00
|204.47
|205.68
|204.27
|944
|2006.02.14 08:49
|t/p
|473
|4.00
|204.27
|205.68
|204.27
|69.28
|24425.59
|945
|2006.02.14 09:48
|t/p
|472
|2.00
|204.12
|205.68
|204.12
|34.63
|24460.22
|946
|2006.02.14 11:13
|t/p
|471
|1.00
|203.90
|205.61
|203.90
|17.32
|24477.54
|947
|2006.02.14 11:13
|sell
|474
|1.00
|203.80
|205.31
|203.60
|948
|2006.02.14 12:13
|t/p
|474
|1.00
|203.60
|205.31
|203.60
|17.32
|24494.86
|949
|2006.02.14 12:13
|sell
|475
|1.00
|203.50
|205.01
|203.30
|950
|2006.02.14 12:36
|sell
|476
|2.00
|203.65
|205.01
|203.45
|951
|2006.02.14 12:48
|t/p
|476
|2.00
|203.45
|205.01
|203.45
|34.64
|24529.50
|952
|2006.02.14 13:13
|sell
|477
|2.00
|203.65
|205.01
|203.45
|953
|2006.02.14 13:35
|sell
|478
|4.00
|203.80
|205.01
|203.60
|954
|2006.02.14 13:42
|t/p
|478
|4.00
|203.60
|205.01
|203.60
|69.28
|24598.78
|955
|2006.02.14 13:47
|t/p
|477
|2.00
|203.45
|205.01
|203.45
|34.64
|24633.42
|956
|2006.02.14 14:18
|t/p
|475
|1.00
|203.30
|205.01
|203.30
|17.32
|24650.74
|957
|2006.02.14 14:18
|sell
|479
|1.00
|203.20
|204.71
|203.00
|958
|2006.02.14 14:36
|sell
|480
|2.00
|203.35
|204.71
|203.15
|959
|2006.02.14 15:01
|t/p
|480
|2.00
|203.15
|204.71
|203.15
|34.64
|24685.38
|960
|2006.02.14 15:48
|t/p
|479
|1.00
|203.00
|204.71
|203.00
|17.32
|24702.70
|961
|2006.02.14 15:48
|sell
|481
|1.00
|202.90
|204.41
|202.70
|962
|2006.02.14 15:59
|sell
|482
|2.00
|203.06
|204.42
|202.86
|963
|2006.02.14 16:08
|sell
|483
|4.00
|203.21
|204.42
|203.01
|964
|2006.02.14 16:13
|sell
|484
|8.00
|203.36
|204.42
|203.16
|965
|2006.02.14 16:18
|sell
|485
|16.00
|203.52
|204.43
|203.32
|966
|2006.02.14 16:48
|sell
|486
|32.00
|203.68
|204.44
|203.48
|967
|2006.02.14 20:00
|close
|486
|32.00
|203.90
|204.44
|203.48
|-609.63
|24093.07
|968
|2006.02.14 20:00
|close
|485
|16.00
|203.90
|204.43
|203.32
|-526.49
|23566.58
|969
|2006.02.14 20:00
|close
|484
|8.00
|203.90
|204.42
|203.16
|-374.09
|23192.49
|970
|2006.02.14 20:00
|close
|483
|4.00
|203.90
|204.42
|203.01
|-239.00
|22953.49
|971
|2006.02.14 20:00
|close
|482
|2.00
|203.90
|204.42
|202.86
|-145.48
|22808.01
|972
|2006.02.14 20:00
|close
|481
|1.00
|203.90
|204.41
|202.70
|-86.60
|22721.41
|973
|2006.02.14 20:00
|buy
|487
|1.00
|203.90
|202.39
|204.10
|974
|2006.02.14 23:13
|t/p
|487
|1.00
|204.10
|202.39
|204.10
|17.32
|22738.73
|975
|2006.02.14 23:13
|buy
|488
|1.00
|204.20
|202.69
|204.40
|976
|2006.02.14 23:36
|t/p
|488
|1.00
|204.40
|202.69
|204.40
|17.32
|22756.05
|977
|2006.02.14 23:36
|buy
|489
|1.00
|204.50
|202.99
|204.70
|978
|2006.02.14 23:48
|buy
|490
|2.00
|204.34
|202.98
|204.54
|979
|2006.02.15 00:14
|buy
|491
|4.00
|204.19
|202.98
|204.39
|980
|2006.02.15 01:07
|buy
|492
|8.00
|204.04
|202.98
|204.24
|981
|2006.02.15 01:18
|t/p
|492
|8.00
|204.24
|202.98
|204.24
|138.59
|22894.64
|982
|2006.02.15 01:48
|t/p
|491
|4.00
|204.39
|202.98
|204.39
|69.29
|22963.93
|983
|2006.02.15 05:18
|buy
|493
|4.00
|204.19
|202.98
|204.39
|984
|2006.02.15 07:19
|buy
|494
|8.00
|204.04
|202.98
|204.24
|985
|2006.02.15 10:43
|t/p
|494
|8.00
|204.24
|202.98
|204.24
|138.59
|23102.52
|986
|2006.02.15 10:44
|t/p
|493
|4.00
|204.39
|202.98
|204.39
|69.29
|23171.81
|987
|2006.02.15 10:48
|t/p
|490
|2.00
|204.54
|202.98
|204.54
|38.76
|23210.57
|988
|2006.02.15 12:48
|t/p
|489
|1.00
|204.70
|202.99
|204.70
|19.38
|23229.95
|989
|2006.02.15 12:48
|buy
|495
|1.00
|204.80
|203.29
|205.00
|990
|2006.02.15 13:44
|t/p
|495
|1.00
|205.00
|203.29
|205.00
|17.32
|23247.27
|991
|2006.02.15 13:44
|buy
|496
|1.00
|205.10
|203.59
|205.30
|992
|2006.02.15 14:12
|buy
|497
|2.00
|204.95
|203.59
|205.15
|993
|2006.02.15 14:17
|buy
|498
|4.00
|204.80
|203.59
|205.00
|994
|2006.02.15 14:47
|buy
|499
|8.00
|204.64
|203.58
|204.84
|995
|2006.02.15 14:49
|buy
|500
|16.00
|204.49
|203.58
|204.69
|996
|2006.02.15 15:17
|buy
|501
|32.00
|204.33
|203.57
|204.53
|997
|2006.02.15 15:39
|t/p
|501
|32.00
|204.53
|203.57
|204.53
|554.35
|23801.62
|998
|2006.02.15 15:44
|t/p
|500
|16.00
|204.69
|203.58
|204.69
|277.18
|24078.80
|999
|2006.02.15 15:48
|t/p
|499
|8.00
|204.84
|203.58
|204.84
|138.59
|24217.39
|1000
|2006.02.15 16:19
|t/p
|498
|4.00
|205.00
|203.59
|205.00
|69.30
|24286.69
|1001
|2006.02.15 16:42
|t/p
|497
|2.00
|205.15
|203.59
|205.15
|34.64
|24321.33
|1002
|2006.02.15 16:47
|t/p
|496
|1.00
|205.30
|203.59
|205.30
|17.32
|24338.65
|1003
|2006.02.15 16:47
|buy
|502
|1.00
|205.40
|203.89
|205.60
|1004
|2006.02.15 17:13
|buy
|503
|2.00
|205.25
|203.89
|205.45
|1005
|2006.02.15 17:18
|buy
|504
|4.00
|205.10
|203.89
|205.30
|1006
|2006.02.15 17:49
|t/p
|504
|4.00
|205.30
|203.89
|205.30
|69.29
|24407.94
|1007
|2006.02.15 18:18
|buy
|505
|4.00
|205.10
|203.89
|205.30
|1008
|2006.02.15 18:49
|t/p
|505
|4.00
|205.30
|203.89
|205.30
|69.29
|24477.23
|1009
|2006.02.15 19:36
|buy
|506
|4.00
|205.10
|203.89
|205.30
|1010
|2006.02.15 21:49
|t/p
|506
|4.00
|205.30
|203.89
|205.30
|69.29
|24546.52
|1011
|2006.02.15 22:49
|buy
|507
|4.00
|205.10
|203.89
|205.30
|1012
|2006.02.15 23:48
|t/p
|507
|4.00
|205.30
|203.89
|205.30
|69.29
|24615.81
|1013
|2006.02.16 01:18
|buy
|508
|4.00
|205.10
|203.89
|205.30
|1014
|2006.02.16 08:00
|close
|508
|4.00
|204.75
|203.89
|205.30
|-121.27
|24494.54
|1015
|2006.02.16 08:00
|close
|503
|2.00
|204.75
|203.89
|205.45
|-74.29
|24420.25
|1016
|2006.02.16 08:00
|close
|502
|1.00
|204.75
|203.89
|205.60
|-50.13
|24370.11
|1017
|2006.02.16 08:00
|sell
|509
|1.00
|204.75
|206.26
|204.55
|1018
|2006.02.16 09:43
|t/p
|509
|1.00
|204.55
|206.26
|204.55
|17.32
|24387.43
|1019
|2006.02.16 09:43
|sell
|510
|1.00
|204.45
|205.96
|204.25
|1020
|2006.02.16 09:49
|t/p
|510
|1.00
|204.25
|205.96
|204.25
|17.31
|24404.74
|1021
|2006.02.16 09:49
|sell
|511
|1.00
|204.15
|205.66
|203.95
|1022
|2006.02.16 09:56
|sell
|512
|2.00
|204.30
|205.66
|204.10
|1023
|2006.02.16 10:13
|sell
|513
|4.00
|204.46
|205.67
|204.26
|1024
|2006.02.16 10:13
|sell
|514
|8.00
|204.61
|205.67
|204.41
|1025
|2006.02.16 10:18
|sell
|515
|16.00
|204.77
|205.68
|204.57
|1026
|2006.02.16 11:17
|t/p
|515
|16.00
|204.57
|205.68
|204.57
|277.11
|24681.85
|1027
|2006.02.16 11:43
|sell
|516
|16.00
|204.77
|205.68
|204.57
|1028
|2006.02.16 13:18
|sell
|517
|32.00
|204.93
|205.69
|204.73
|1029
|2006.02.16 14:48
|t/p
|517
|32.00
|204.73
|205.69
|204.73
|554.21
|25236.06
|1030
|2006.02.16 15:48
|t/p
|516
|16.00
|204.57
|205.68
|204.57
|277.11
|25513.17
|1031
|2006.02.16 16:36
|t/p
|514
|8.00
|204.41
|205.67
|204.41
|138.56
|25651.73
|1032
|2006.02.16 20:36
|close
|513
|4.00
|205.11
|205.67
|204.26
|-225.15
|25426.58
|1033
|2006.02.16 20:36
|close
|512
|2.00
|205.11
|205.66
|204.10
|-140.28
|25286.30
|1034
|2006.02.16 20:36
|close
|511
|1.00
|205.11
|205.66
|203.95
|-83.13
|25203.17
|1035
|2006.02.16 20:36
|buy
|518
|1.00
|205.11
|203.60
|205.31
|1036
|2006.02.16 23:48
|close
|518
|1.00
|204.14
|203.60
|205.31
|-84.02
|25119.15
|1037
|2006.02.16 23:48
|sell
|519
|1.00
|204.14
|205.65
|203.94
|1038
|2006.02.17 00:00
|sell
|520
|2.00
|204.37
|205.73
|204.17
|1039
|2006.02.17 01:18
|close
|520
|2.00
|205.16
|205.73
|204.17
|-136.82
|24982.33
|1040
|2006.02.17 01:18
|close
|519
|1.00
|205.16
|205.65
|203.94
|-90.98
|24891.35
|1041
|2006.02.17 01:18
|buy
|521
|1.00
|205.16
|203.65
|205.36
|1042
|2006.02.17 02:19
|t/p
|521
|1.00
|205.36
|203.65
|205.36
|17.33
|24908.68
|1043
|2006.02.17 02:19
|buy
|522
|1.00
|205.46
|203.95
|205.66
|1044
|2006.02.17 02:29
|buy
|523
|2.00
|205.26
|203.90
|205.46
|1045
|2006.02.17 03:59
|buy
|524
|4.00
|205.10
|203.89
|205.30
|1046
|2006.02.17 04:19
|buy
|525
|8.00
|204.95
|203.89
|205.15
|1047
|2006.02.17 06:18
|t/p
|525
|8.00
|205.15
|203.89
|205.15
|138.59
|25047.27
|1048
|2006.02.17 06:49
|buy
|526
|8.00
|204.95
|203.89
|205.15
|1049
|2006.02.17 07:18
|buy
|527
|16.00
|204.80
|203.89
|205.00
|1050
|2006.02.17 08:39
|t/p
|527
|16.00
|205.00
|203.89
|205.00
|277.17
|25324.44
|1051
|2006.02.17 08:48
|t/p
|526
|8.00
|205.15
|203.89
|205.15
|138.59
|25463.03
|1052
|2006.02.17 09:13
|t/p
|524
|4.00
|205.30
|203.89
|205.30
|69.29
|25532.32
|1053
|2006.02.17 09:18
|t/p
|523
|2.00
|205.46
|203.90
|205.46
|34.65
|25566.97
|1054
|2006.02.17 09:48
|buy
|528
|2.00
|205.31
|203.95
|205.51
|1055
|2006.02.17 10:13
|t/p
|528
|2.00
|205.51
|203.95
|205.51
|34.65
|25601.62
|1056
|2006.02.17 10:18
|t/p
|522
|1.00
|205.66
|203.95
|205.66
|17.32
|25618.94
|1057
|2006.02.17 10:18
|buy
|529
|1.00
|205.76
|204.25
|205.96
|1058
|2006.02.17 10:26
|buy
|530
|2.00
|205.61
|204.25
|205.81
|1059
|2006.02.17 11:13
|t/p
|530
|2.00
|205.81
|204.25
|205.81
|34.65
|25653.59
|1060
|2006.02.17 11:18
|t/p
|529
|1.00
|205.96
|204.25
|205.96
|17.33
|25670.92
|1061
|2006.02.17 11:18
|buy
|531
|1.00
|206.06
|204.55
|206.26
|1062
|2006.02.17 11:48
|t/p
|531
|1.00
|206.26
|204.55
|206.26
|17.32
|25688.24
|1063
|2006.02.17 11:48
|buy
|532
|1.00
|206.36
|204.85
|206.56
|1064
|2006.02.17 11:59
|buy
|533
|2.00
|206.16
|204.80
|206.36
|1065
|2006.02.17 12:18
|buy
|534
|4.00
|206.01
|204.80
|206.21
|1066
|2006.02.17 13:32
|buy
|535
|8.00
|205.86
|204.80
|206.06
|1067
|2006.02.17 14:47
|t/p
|535
|8.00
|206.06
|204.80
|206.06
|138.58
|25826.82
|1068
|2006.02.17 15:13
|t/p
|534
|4.00
|206.21
|204.80
|206.21
|69.30
|25896.12
|1069
|2006.02.17 15:18
|t/p
|533
|2.00
|206.36
|204.80
|206.36
|34.65
|25930.77
|1070
|2006.02.17 15:48
|buy
|536
|2.00
|206.20
|204.84
|206.40
|1071
|2006.02.17 16:18
|buy
|537
|4.00
|206.05
|204.84
|206.25
|1072
|2006.02.17 16:36
|buy
|538
|8.00
|205.89
|204.83
|206.09
|1073
|2006.02.17 16:48
|t/p
|538
|8.00
|206.09
|204.83
|206.09
|138.59
|26069.36
|1074
|2006.02.17 17:18
|buy
|539
|8.00
|205.89
|204.83
|206.09
|1075
|2006.02.17 17:49
|buy
|540
|16.00
|205.74
|204.83
|205.94
|1076
|2006.02.17 18:44
|t/p
|540
|16.00
|205.94
|204.83
|205.94
|277.17
|26346.53
|1077
|2006.02.17 19:19
|buy
|541
|16.00
|205.74
|204.83
|205.94
|1078
|2006.02.19 20:09
|t/p
|541
|16.00
|205.94
|204.83
|205.94
|277.17
|26623.70
|1079
|2006.02.19 20:14
|t/p
|539
|8.00
|206.09
|204.83
|206.09
|138.59
|26762.29
|1080
|2006.02.20 04:36
|t/p
|537
|4.00
|206.25
|204.84
|206.25
|77.52
|26839.81
|1081
|2006.02.20 15:19
|t/p
|536
|2.00
|206.40
|204.84
|206.40
|38.76
|26878.57
|1082
|2006.02.21 00:19
|t/p
|532
|1.00
|206.56
|204.85
|206.56
|21.44
|26900.01
|1083
|2006.02.21 00:19
|buy
|542
|1.00
|206.66
|205.15
|206.86
|1084
|2006.02.21 00:48
|buy
|543
|2.00
|206.45
|205.09
|206.65
|1085
|2006.02.21 02:18
|t/p
|543
|2.00
|206.65
|205.09
|206.65
|34.65
|26934.66
|1086
|2006.02.21 06:06
|buy
|544
|2.00
|206.51
|205.15
|206.71
|1087
|2006.02.21 06:18
|t/p
|544
|2.00
|206.71
|205.15
|206.71
|34.65
|26969.31
|1088
|2006.02.21 08:18
|t/p
|542
|1.00
|206.86
|205.15
|206.86
|17.32
|26986.63
|1089
|2006.02.21 08:18
|buy
|545
|1.00
|206.96
|205.45
|207.16
|1090
|2006.02.21 09:36
|buy
|546
|2.00
|206.81
|205.45
|207.01
|1091
|2006.02.21 10:13
|t/p
|546
|2.00
|207.01
|205.45
|207.01
|34.65
|27021.28
|1092
|2006.02.21 10:19
|t/p
|545
|1.00
|207.16
|205.45
|207.16
|17.32
|27038.60
|1093
|2006.02.21 10:19
|buy
|547
|1.00
|207.26
|205.75
|207.46
|1094
|2006.02.21 10:31
|buy
|548
|2.00
|207.11
|205.75
|207.31
|1095
|2006.02.21 11:37
|t/p
|548
|2.00
|207.31
|205.75
|207.31
|34.64
|27073.24
|1096
|2006.02.21 11:42
|t/p
|547
|1.00
|207.46
|205.75
|207.46
|17.32
|27090.56
|1097
|2006.02.21 11:42
|buy
|549
|1.00
|207.56
|206.05
|207.76
|1098
|2006.02.21 12:18
|buy
|550
|2.00
|207.41
|206.05
|207.61
|1099
|2006.02.21 12:49
|t/p
|550
|2.00
|207.61
|206.05
|207.61
|34.64
|27125.20
|1100
|2006.02.21 13:18
|t/p
|549
|1.00
|207.76
|206.05
|207.76
|17.32
|27142.52
|1101
|2006.02.21 13:18
|buy
|551
|1.00
|207.86
|206.35
|208.06
|1102
|2006.02.21 13:43
|buy
|552
|2.00
|207.70
|206.34
|207.90
|1103
|2006.02.21 13:48
|buy
|553
|4.00
|207.55
|206.34
|207.75
|1104
|2006.02.21 15:18
|buy
|554
|8.00
|207.39
|206.33
|207.59
|1105
|2006.02.21 15:49
|buy
|555
|16.00
|207.24
|206.33
|207.44
|1106
|2006.02.21 16:48
|t/p
|555
|16.00
|207.44
|206.33
|207.44
|277.17
|27419.69
|1107
|2006.02.21 19:19
|buy
|556
|16.00
|207.24
|206.33
|207.44
|1108
|2006.02.21 20:31
|t/p
|556
|16.00
|207.44
|206.33
|207.44
|277.17
|27696.86
|1109
|2006.02.22 01:17
|close
|554
|8.00
|206.91
|206.33
|207.59
|-316.17
|27380.69
|1110
|2006.02.22 01:17
|close
|553
|4.00
|206.91
|206.34
|207.75
|-213.52
|27167.17
|1111
|2006.02.22 01:17
|close
|552
|2.00
|206.91
|206.34
|207.90
|-132.74
|27034.43
|1112
|2006.02.22 01:17
|close
|551
|1.00
|206.91
|206.35
|208.06
|-80.23
|26954.20
|1113
|2006.02.22 01:17
|sell
|557
|1.00
|206.91
|208.42
|206.71
|1114
|2006.02.22 04:19
|sell
|558
|2.00
|207.06
|208.42
|206.86
|1115
|2006.02.22 10:43
|t/p
|558
|2.00
|206.86
|208.42
|206.86
|34.64
|26988.84
|1116
|2006.02.22 10:48
|t/p
|557
|1.00
|206.71
|208.42
|206.71
|17.32
|27006.16
|1117
|2006.02.22 10:48
|sell
|559
|1.00
|206.61
|208.12
|206.41
|1118
|2006.02.22 10:59
|sell
|560
|2.00
|206.85
|208.21
|206.65
|1119
|2006.02.22 11:31
|t/p
|560
|2.00
|206.65
|208.21
|206.65
|34.64
|27040.80
|1120
|2006.02.22 12:18
|sell
|561
|2.00
|206.77
|208.13
|206.57
|1121
|2006.02.22 13:08
|t/p
|561
|2.00
|206.57
|208.13
|206.57
|34.64
|27075.44
|1122
|2006.02.22 13:17
|t/p
|559
|1.00
|206.41
|208.12
|206.41
|17.32
|27092.76
|1123
|2006.02.22 13:17
|sell
|562
|1.00
|206.31
|207.82
|206.11
|1124
|2006.02.22 14:19
|sell
|563
|2.00
|206.46
|207.82
|206.26
|1125
|2006.02.22 16:06
|t/p
|563
|2.00
|206.26
|207.82
|206.26
|34.64
|27127.40
|1126
|2006.02.22 16:18
|sell
|564
|2.00
|206.46
|207.82
|206.26
|1127
|2006.02.22 16:48
|sell
|565
|4.00
|206.61
|207.82
|206.41
|1128
|2006.02.22 18:18
|sell
|566
|8.00
|206.77
|207.83
|206.57
|1129
|2006.02.22 20:20
|t/p
|566
|8.00
|206.57
|207.83
|206.57
|138.55
|27265.95
|1130
|2006.02.22 23:31
|t/p
|565
|4.00
|206.41
|207.82
|206.41
|69.28
|27335.23
|1131
|2006.02.23 01:13
|t/p
|564
|2.00
|206.26
|207.82
|206.26
|18.74
|27353.97
|1132
|2006.02.23 01:19
|t/p
|562
|1.00
|206.11
|207.82
|206.11
|9.37
|27363.34
|1133
|2006.02.23 01:19
|sell
|567
|1.00
|206.01
|207.52
|205.81
|1134
|2006.02.23 01:30
|sell
|568
|2.00
|206.17
|207.53
|205.97
|1135
|2006.02.23 03:19
|t/p
|568
|2.00
|205.97
|207.53
|205.97
|34.64
|27397.98
|1136
|2006.02.23 03:49
|t/p
|567
|1.00
|205.81
|207.52
|205.81
|17.32
|27415.30
|1137
|2006.02.23 03:49
|sell
|569
|1.00
|205.71
|207.22
|205.51
|1138
|2006.02.23 04:01
|sell
|570
|2.00
|205.86
|207.22
|205.66
|1139
|2006.02.23 04:18
|t/p
|570
|2.00
|205.66
|207.22
|205.66
|34.64
|27449.94
|1140
|2006.02.23 04:43
|t/p
|569
|1.00
|205.51
|207.22
|205.51
|17.31
|27467.25
|1141
|2006.02.23 04:43
|sell
|571
|1.00
|205.41
|206.92
|205.21
|1142
|2006.02.23 04:49
|t/p
|571
|1.00
|205.21
|206.92
|205.21
|17.32
|27484.57
|1143
|2006.02.23 04:49
|sell
|572
|1.00
|205.11
|206.62
|204.91
|1144
|2006.02.23 04:56
|sell
|573
|2.00
|205.27
|206.63
|205.07
|1145
|2006.02.23 05:18
|t/p
|573
|2.00
|205.07
|206.63
|205.07
|34.63
|27519.20
|1146
|2006.02.23 05:30
|sell
|574
|2.00
|205.27
|206.63
|205.07
|1147
|2006.02.23 06:13
|t/p
|574
|2.00
|205.07
|206.63
|205.07
|34.63
|27553.83
|1148
|2006.02.23 06:18
|t/p
|572
|1.00
|204.91
|206.62
|204.91
|17.32
|27571.15
|1149
|2006.02.23 06:18
|sell
|575
|1.00
|204.81
|206.32
|204.61
|1150
|2006.02.23 06:30
|sell
|576
|2.00
|204.97
|206.33
|204.77
|1151
|2006.02.23 06:48
|sell
|577
|4.00
|205.12
|206.33
|204.92
|1152
|2006.02.23 07:43
|sell
|578
|8.00
|205.27
|206.33
|205.07
|1153
|2006.02.23 08:06
|sell
|579
|16.00
|205.43
|206.34
|205.23
|1154
|2006.02.23 08:19
|t/p
|579
|16.00
|205.23
|206.34
|205.23
|277.10
|27848.25
|1155
|2006.02.23 08:43
|t/p
|578
|8.00
|205.07
|206.33
|205.07
|138.55
|27986.80
|1156
|2006.02.23 08:48
|t/p
|577
|4.00
|204.92
|206.33
|204.92
|69.27
|28056.07
|1157
|2006.02.23 09:17
|sell
|580
|4.00
|205.12
|206.33
|204.92
|1158
|2006.02.23 10:13
|sell
|581
|8.00
|205.27
|206.33
|205.07
|1159
|2006.02.23 11:19
|sell
|582
|16.00
|205.43
|206.34
|205.23
|1160
|2006.02.23 11:44
|t/p
|582
|16.00
|205.23
|206.34
|205.23
|277.10
|28333.17
|1161
|2006.02.23 13:18
|t/p
|581
|8.00
|205.07
|206.33
|205.07
|138.55
|28471.72
|1162
|2006.02.23 14:06
|t/p
|580
|4.00
|204.92
|206.33
|204.92
|69.27
|28540.99
|1163
|2006.02.23 14:13
|sell
|583
|4.00
|205.12
|206.33
|204.92
|1164
|2006.02.23 14:18
|sell
|584
|8.00
|205.27
|206.33
|205.07
|1165
|2006.02.23 16:17
|t/p
|584
|8.00
|205.07
|206.33
|205.07
|138.55
|28679.54
|1166
|2006.02.23 17:13
|t/p
|583
|4.00
|204.92
|206.33
|204.92
|69.27
|28748.81
|1167
|2006.02.23 17:18
|t/p
|576
|2.00
|204.77
|206.33
|204.77
|34.64
|28783.45
|1168
|2006.02.23 17:39
|sell
|585
|2.00
|204.96
|206.32
|204.76
|1169
|2006.02.23 17:44
|sell
|586
|4.00
|205.11
|206.32
|204.91
|1170
|2006.02.23 17:49
|sell
|587
|8.00
|205.27
|206.33
|205.07
|1171
|2006.02.23 18:19
|t/p
|587
|8.00
|205.07
|206.33
|205.07
|138.55
|28922.00
|1172
|2006.02.24 00:09
|t/p
|586
|4.00
|204.91
|206.32
|204.91
|58.68
|28980.68
|1173
|2006.02.24 00:13
|t/p
|585
|2.00
|204.76
|206.32
|204.76
|29.34
|29010.02
|1174
|2006.02.24 00:14
|t/p
|575
|1.00
|204.61
|206.32
|204.61
|14.67
|29024.69
|1175
|2006.02.24 00:14
|sell
|588
|1.00
|204.51
|206.02
|204.31
|1176
|2006.02.24 00:18
|t/p
|588
|1.00
|204.31
|206.02
|204.31
|17.32
|29042.01
|1177
|2006.02.24 00:18
|sell
|589
|1.00
|204.21
|205.72
|204.01
|1178
|2006.02.24 00:26
|sell
|590
|2.00
|204.36
|205.72
|204.16
|1179
|2006.02.24 00:48
|sell
|591
|4.00
|204.52
|205.73
|204.32
|1180
|2006.02.24 01:18
|t/p
|591
|4.00
|204.32
|205.73
|204.32
|69.27
|29111.28
|1181
|2006.02.24 02:18
|sell
|592
|4.00
|204.52
|205.73
|204.32
|1182
|2006.02.24 02:49
|t/p
|592
|4.00
|204.32
|205.73
|204.32
|69.27
|29180.55
|1183
|2006.02.24 03:17
|sell
|593
|4.00
|204.52
|205.73
|204.32
|1184
|2006.02.24 07:30
|t/p
|593
|4.00
|204.32
|205.73
|204.32
|69.27
|29249.82
|1185
|2006.02.24 07:48
|sell
|594
|4.00
|204.52
|205.73
|204.32
|1186
|2006.02.24 08:14
|sell
|595
|8.00
|204.68
|205.74
|204.48
|1187
|2006.02.24 08:18
|sell
|596
|16.00
|204.83
|205.74
|204.63
|1188
|2006.02.24 08:43
|t/p
|596
|16.00
|204.63
|205.74
|204.63
|277.11
|29526.93
|1189
|2006.02.24 08:48
|t/p
|595
|8.00
|204.48
|205.74
|204.48
|138.55
|29665.48
|1190
|2006.02.24 09:14
|t/p
|594
|4.00
|204.32
|205.73
|204.32
|69.27
|29734.75
|1191
|2006.02.24 09:19
|t/p
|590
|2.00
|204.16
|205.72
|204.16
|34.64
|29769.39
|1192
|2006.02.24 11:30
|sell
|597
|2.00
|204.36
|205.72
|204.16
|1193
|2006.02.24 14:43
|t/p
|597
|2.00
|204.16
|205.72
|204.16
|34.64
|29804.03
|1194
|2006.02.24 14:48
|t/p
|589
|1.00
|204.01
|205.72
|204.01
|17.32
|29821.35
|1195
|2006.02.24 14:48
|sell
|598
|1.00
|203.91
|205.42
|203.71
|1196
|2006.02.24 14:59
|sell
|599
|2.00
|204.06
|205.42
|203.86
|1197
|2006.02.24 15:14
|sell
|600
|4.00
|204.21
|205.42
|204.01
|1198
|2006.02.24 15:19
|sell
|601
|8.00
|204.36
|205.42
|204.16
|1199
|2006.02.24 15:39
|t/p
|601
|8.00
|204.16
|205.42
|204.16
|138.56
|29959.91
|1200
|2006.02.24 15:48
|t/p
|600
|4.00
|204.01
|205.42
|204.01
|69.28
|30029.19
|1201
|2006.02.24 17:18
|sell
|602
|4.00
|204.21
|205.42
|204.01
|1202
|2006.02.24 17:48
|t/p
|602
|4.00
|204.01
|205.42
|204.01
|69.28
|30098.47
|1203
|2006.02.24 17:49
|t/p
|599
|2.00
|203.86
|205.42
|203.86
|34.63
|30133.10
|1204
|2006.02.24 19:18
|sell
|603
|2.00
|204.06
|205.42
|203.86
|1205
|2006.02.24 19:36
|sell
|604
|4.00
|204.21
|205.42
|204.01
|1206
|2006.02.24 20:01
|t/p
|604
|4.00
|204.01
|205.42
|204.01
|69.28
|30202.38
|1207
|2006.02.26 23:18
|t/p
|603
|2.00
|203.86
|205.42
|203.86
|34.63
|30237.01
|1208
|2006.02.26 23:49
|t/p
|598
|1.00
|203.71
|205.42
|203.71
|17.32
|30254.33
|1209
|2006.02.26 23:49
|sell
|605
|1.00
|203.61
|205.12
|203.41
|1210
|2006.02.27 00:18
|t/p
|605
|1.00
|203.41
|205.12
|203.41
|14.66
|30268.99
|1211
|2006.02.27 00:18
|sell
|606
|1.00
|203.31
|204.82
|203.11
|1212
|2006.02.27 00:42
|t/p
|606
|1.00
|203.11
|204.82
|203.11
|17.32
|30286.31
|1213
|2006.02.27 00:42
|sell
|607
|1.00
|203.01
|204.52
|202.81
|1214
|2006.02.27 00:42
|t/p
|607
|1.00
|202.81
|204.52
|202.81
|17.32
|30303.63
|1215
|2006.02.27 00:42
|sell
|608
|1.00
|202.71
|204.22
|202.51
|1216
|2006.02.27 00:47
|t/p
|608
|1.00
|202.51
|204.22
|202.51
|17.32
|30320.95
|1217
|2006.02.27 00:47
|sell
|609
|1.00
|202.41
|203.92
|202.21
|1218
|2006.02.27 00:55
|sell
|610
|2.00
|202.56
|203.92
|202.36
|1219
|2006.02.27 01:14
|sell
|611
|4.00
|202.71
|203.92
|202.51
|1220
|2006.02.27 01:39
|t/p
|611
|4.00
|202.51
|203.92
|202.51
|69.28
|30390.23
|1221
|2006.02.27 01:43
|t/p
|610
|2.00
|202.36
|203.92
|202.36
|34.64
|30424.87
|1222
|2006.02.27 01:44
|t/p
|609
|1.00
|202.21
|203.92
|202.21
|17.32
|30442.19
|1223
|2006.02.27 01:44
|sell
|612
|1.00
|202.11
|203.62
|201.91
|1224
|2006.02.27 01:49
|t/p
|612
|1.00
|201.91
|203.62
|201.91
|17.32
|30459.51
|1225
|2006.02.27 01:49
|sell
|613
|1.00
|201.81
|203.32
|201.61
|1226
|2006.02.27 01:56
|sell
|614
|2.00
|201.96
|203.32
|201.76
|1227
|2006.02.27 02:09
|sell
|615
|4.00
|202.11
|203.32
|201.91
|1228
|2006.02.27 02:18
|sell
|616
|8.00
|202.27
|203.33
|202.07
|1229
|2006.02.27 02:49
|sell
|617
|16.00
|202.43
|203.34
|202.23
|1230
|2006.02.27 03:47
|t/p
|617
|16.00
|202.23
|203.34
|202.23
|277.11
|30736.62
|1231
|2006.02.27 04:43
|sell
|618
|16.00
|202.43
|203.34
|202.23
|1232
|2006.02.27 05:14
|sell
|619
|32.00
|202.58
|203.34
|202.38
|1233
|2006.02.27 07:48
|t/p
|619
|32.00
|202.38
|203.34
|202.38
|554.21
|31290.83
|1234
|2006.02.27 08:19
|t/p
|618
|16.00
|202.23
|203.34
|202.23
|277.11
|31567.94
|1235
|2006.02.27 08:43
|t/p
|616
|8.00
|202.07
|203.33
|202.07
|138.56
|31706.50
|1236
|2006.02.27 08:48
|t/p
|615
|4.00
|201.91
|203.32
|201.91
|69.28
|31775.78
|1237
|2006.02.27 08:49
|t/p
|614
|2.00
|201.76
|203.32
|201.76
|34.64
|31810.42
|1238
|2006.02.27 09:13
|sell
|620
|2.00
|201.96
|203.32
|201.76
|1239
|2006.02.27 09:18
|sell
|621
|4.00
|202.11
|203.32
|201.91
|1240
|2006.02.27 10:06
|t/p
|621
|4.00
|201.91
|203.32
|201.91
|69.28
|31879.70
|1241
|2006.02.27 10:18
|sell
|622
|4.00
|202.11
|203.32
|201.91
|1242
|2006.02.27 11:06
|t/p
|622
|4.00
|201.91
|203.32
|201.91
|69.28
|31948.97
|1243
|2006.02.27 11:13
|sell
|623
|4.00
|202.11
|203.32
|201.91
|1244
|2006.02.27 11:18
|sell
|624
|8.00
|202.27
|203.33
|202.07
|1245
|2006.02.27 12:48
|sell
|625
|16.00
|202.43
|203.34
|202.23
|1246
|2006.02.27 13:17
|t/p
|625
|16.00
|202.23
|203.34
|202.23
|277.11
|32226.08
|1247
|2006.02.27 13:18
|t/p
|624
|8.00
|202.07
|203.33
|202.07
|138.56
|32364.65
|1248
|2006.02.27 15:01
|sell
|626
|8.00
|202.27
|203.33
|202.07
|1249
|2006.02.27 15:18
|t/p
|626
|8.00
|202.07
|203.33
|202.07
|138.56
|32503.21
|1250
|2006.02.27 15:48
|t/p
|623
|4.00
|201.91
|203.32
|201.91
|69.28
|32572.49
|1251
|2006.02.27 16:36
|sell
|627
|4.00
|202.11
|203.32
|201.91
|1252
|2006.02.27 16:48
|t/p
|627
|4.00
|201.91
|203.32
|201.91
|69.28
|32641.76
|1253
|2006.02.27 18:19
|sell
|628
|4.00
|202.11
|203.32
|201.91
|1254
|2006.02.27 19:20
|sell
|629
|8.00
|202.28
|203.34
|202.08
|1255
|2006.02.27 19:50
|t/p
|629
|8.00
|202.08
|203.34
|202.08
|138.55
|32780.32
|1256
|2006.02.28 02:13
|close
|628
|4.00
|202.54
|203.32
|201.91
|-159.54
|32620.78
|1257
|2006.02.28 02:13
|close
|620
|2.00
|202.54
|203.32
|201.76
|-105.75
|32515.03
|1258
|2006.02.28 02:13
|close
|613
|1.00
|202.54
|203.32
|201.61
|-65.87
|32449.16
|1259
|2006.02.28 02:13
|buy
|630
|1.00
|202.54
|201.03
|202.74
|1260
|2006.02.28 04:01
|t/p
|630
|1.00
|202.74
|201.03
|202.74
|17.32
|32466.48
|1261
|2006.02.28 04:01
|buy
|631
|1.00
|202.84
|201.33
|203.04
|1262
|2006.02.28 04:14
|buy
|632
|2.00
|202.69
|201.33
|202.89
|1263
|2006.02.28 04:19
|buy
|633
|4.00
|202.54
|201.33
|202.74
|1264
|2006.02.28 05:49
|buy
|634
|8.00
|202.39
|201.33
|202.59
|1265
|2006.02.28 06:18
|buy
|635
|16.00
|202.24
|201.33
|202.44
|1266
|2006.02.28 08:49
|t/p
|635
|16.00
|202.44
|201.33
|202.44
|277.18
|32743.66
|1267
|2006.02.28 09:18
|t/p
|634
|8.00
|202.59
|201.33
|202.59
|138.59
|32882.25
|1268
|2006.02.28 10:13
|t/p
|633
|4.00
|202.74
|201.33
|202.74
|69.30
|32951.55
|1269
|2006.02.28 10:18
|t/p
|632
|2.00
|202.89
|201.33
|202.89
|34.64
|32986.19
|1270
|2006.02.28 11:13
|t/p
|631
|1.00
|203.04
|201.33
|203.04
|17.32
|33003.51
|1271
|2006.02.28 11:13
|buy
|636
|1.00
|203.14
|201.63
|203.34
|1272
|2006.02.28 12:18
|t/p
|636
|1.00
|203.34
|201.63
|203.34
|17.32
|33020.83
|1273
|2006.02.28 12:18
|buy
|637
|1.00
|203.44
|201.93
|203.64
|1274
|2006.02.28 12:30
|buy
|638
|2.00
|203.29
|201.93
|203.49
|1275
|2006.02.28 13:48
|buy
|639
|4.00
|203.14
|201.93
|203.34
|1276
|2006.02.28 14:18
|buy
|640
|8.00
|202.99
|201.93
|203.19
|1277
|2006.02.28 14:49
|buy
|641
|16.00
|202.83
|201.92
|203.03
|1278
|2006.02.28 15:12
|t/p
|641
|16.00
|203.03
|201.92
|203.03
|277.18
|33298.01
|1279
|2006.02.28 15:18
|t/p
|640
|8.00
|203.19
|201.93
|203.19
|138.58
|33436.59
|1280
|2006.02.28 15:47
|buy
|642
|8.00
|202.99
|201.93
|203.19
|1281
|2006.02.28 15:48
|buy
|643
|16.00
|202.83
|201.92
|203.03
|1282
|2006.02.28 16:12
|t/p
|643
|16.00
|203.03
|201.92
|203.03
|277.18
|33713.77
|1283
|2006.02.28 16:17
|t/p
|642
|8.00
|203.19
|201.93
|203.19
|138.58
|33852.35
|1284
|2006.02.28 16:32
|t/p
|639
|4.00
|203.34
|201.93
|203.34
|69.30
|33921.65
|1285
|2006.02.28 16:49
|buy
|644
|4.00
|203.14
|201.93
|203.34
|1286
|2006.02.28 18:43
|t/p
|644
|4.00
|203.34
|201.93
|203.34
|69.30
|33990.95
|1287
|2006.02.28 18:50
|t/p
|638
|2.00
|203.49
|201.93
|203.49
|34.64
|34025.59
|1288
|2006.02.28 19:18
|buy
|645
|2.00
|203.29
|201.93
|203.49
|1289
|2006.02.28 19:48
|buy
|646
|4.00
|203.14
|201.93
|203.34
|1290
|2006.02.28 23:48
|t/p
|646
|4.00
|203.34
|201.93
|203.34
|69.30
|34094.89
|1291
|2006.03.01 00:48
|t/p
|645
|2.00
|203.49
|201.93
|203.49
|38.75
|34133.64
|1292
|2006.03.01 03:30
|buy
|647
|2.00
|203.23
|201.87
|203.43
|1293
|2006.03.01 08:48
|t/p
|647
|2.00
|203.43
|201.87
|203.43
|34.65
|34168.29
|1294
|2006.03.01 10:13
|t/p
|637
|1.00
|203.64
|201.93
|203.64
|19.38
|34187.66
|1295
|2006.03.01 10:13
|buy
|648
|1.00
|203.74
|202.23
|203.94
|1296
|2006.03.01 10:43
|t/p
|648
|1.00
|203.94
|202.23
|203.94
|17.32
|34204.98
|1297
|2006.03.01 10:43
|buy
|649
|1.00
|204.04
|202.53
|204.24
|1298
|2006.03.01 11:18
|t/p
|649
|1.00
|204.24
|202.53
|204.24
|17.33
|34222.31
|1299
|2006.03.01 11:18
|buy
|650
|1.00
|204.34
|202.83
|204.54
|1300
|2006.03.01 11:43
|buy
|651
|2.00
|204.19
|202.83
|204.39
|1301
|2006.03.01 11:49
|buy
|652
|4.00
|204.04
|202.83
|204.24
|1302
|2006.03.01 12:48
|buy
|653
|8.00
|203.89
|202.83
|204.09
|1303
|2006.03.01 13:13
|buy
|654
|16.00
|203.74
|202.83
|203.94
|1304
|2006.03.01 13:18
|buy
|655
|32.00
|203.58
|202.82
|203.78
|1305
|2006.03.01 14:19
|t/p
|655
|32.00
|203.78
|202.82
|203.78
|554.36
|34776.67
|1306
|2006.03.01 15:18
|buy
|656
|32.00
|203.58
|202.82
|203.78
|1307
|2006.03.01 17:18
|close
|656
|32.00
|202.85
|202.82
|203.78
|-2023.38
|32753.29
|1308
|2006.03.01 17:18
|close
|654
|16.00
|202.85
|202.83
|203.94
|-1233.43
|31519.86
|1309
|2006.03.01 17:18
|close
|653
|8.00
|202.85
|202.83
|204.09
|-720.66
|30799.20
|1310
|2006.03.01 17:18
|close
|652
|4.00
|202.85
|202.83
|204.24
|-412.30
|30386.90
|1311
|2006.03.01 17:18
|close
|651
|2.00
|202.85
|202.83
|204.39
|-232.14
|30154.76
|1312
|2006.03.01 17:18
|close
|650
|1.00
|202.85
|202.83
|204.54
|-129.06
|30025.70
|1313
|2006.03.01 17:18
|sell
|657
|1.00
|202.85
|204.36
|202.65
|1314
|2006.03.01 20:48
|sell
|658
|2.00
|203.03
|204.39
|202.83
|1315
|2006.03.02 04:00
|close
|658
|2.00
|203.50
|204.39
|202.83
|-97.30
|29928.40
|1316
|2006.03.02 04:00
|close
|657
|1.00
|203.50
|204.36
|202.65
|-64.24
|29864.16
|1317
|2006.03.02 04:00
|buy
|659
|1.00
|203.50
|201.99
|203.70
|1318
|2006.03.02 12:00
|close
|659
|1.00
|203.04
|201.99
|203.70
|-39.85
|29824.31
|1319
|2006.03.02 12:00
|sell
|660
|1.00
|203.04
|204.55
|202.84
|1320
|2006.03.02 13:19
|t/p
|660
|1.00
|202.84
|204.55
|202.84
|17.32
|29841.63
|1321
|2006.03.02 13:19
|sell
|661
|1.00
|202.74
|204.25
|202.54
|1322
|2006.03.02 13:59
|sell
|662
|2.00
|203.08
|204.44
|202.88
|1323
|2006.03.02 14:48
|t/p
|662
|2.00
|202.88
|204.44
|202.88
|34.64
|29876.27
|1324
|2006.03.02 15:48
|sell
|663
|2.00
|202.91
|204.27
|202.71
|1325
|2006.03.03 00:17
|close
|663
|2.00
|203.53
|204.27
|202.71
|-112.67
|29763.60
|1326
|2006.03.03 00:17
|close
|661
|1.00
|203.53
|204.25
|202.54
|-71.06
|29692.54
|1327
|2006.03.03 00:17
|buy
|664
|1.00
|203.53
|202.02
|203.73
|1328
|2006.03.03 00:39
|t/p
|664
|1.00
|203.73
|202.02
|203.73
|17.32
|29709.86
|1329
|2006.03.03 00:39
|buy
|665
|1.00
|203.83
|202.32
|204.03
|1330
|2006.03.03 00:44
|t/p
|665
|1.00
|204.03
|202.32
|204.03
|17.33
|29727.19
|1331
|2006.03.03 00:44
|buy
|666
|1.00
|204.13
|202.62
|204.33
|1332
|2006.03.03 00:49
|t/p
|666
|1.00
|204.33
|202.62
|204.33
|17.32
|29744.51
|1333
|2006.03.03 00:49
|buy
|667
|1.00
|204.43
|202.92
|204.63
|1334
|2006.03.03 00:51
|buy
|668
|2.00
|204.28
|202.92
|204.48
|1335
|2006.03.03 00:56
|buy
|669
|4.00
|204.13
|202.92
|204.33
|1336
|2006.03.03 01:14
|buy
|670
|8.00
|203.98
|202.92
|204.18
|1337
|2006.03.03 01:18
|buy
|671
|16.00
|203.83
|202.92
|204.03
|1338
|2006.03.03 02:19
|t/p
|671
|16.00
|204.03
|202.92
|204.03
|277.18
|30021.69
|1339
|2006.03.03 02:48
|buy
|672
|16.00
|203.83
|202.92
|204.03
|1340
|2006.03.03 04:18
|t/p
|672
|16.00
|204.03
|202.92
|204.03
|277.18
|30298.87
|1341
|2006.03.03 07:43
|buy
|673
|16.00
|203.83
|202.92
|204.03
|1342
|2006.03.03 07:48
|buy
|674
|32.00
|203.67
|202.91
|203.87
|1343
|2006.03.03 08:19
|t/p
|674
|32.00
|203.87
|202.91
|203.87
|554.36
|30853.23
|1344
|2006.03.03 08:48
|t/p
|673
|16.00
|204.03
|202.92
|204.03
|277.18
|31130.41
|1345
|2006.03.03 09:18
|t/p
|670
|8.00
|204.18
|202.92
|204.18
|138.59
|31269.00
|1346
|2006.03.03 10:19
|buy
|675
|8.00
|203.98
|202.92
|204.18
|1347
|2006.03.03 10:48
|t/p
|675
|8.00
|204.18
|202.92
|204.18
|138.59
|31407.59
|1348
|2006.03.03 11:18
|t/p
|669
|4.00
|204.33
|202.92
|204.33
|69.29
|31476.88
|1349
|2006.03.03 12:13
|t/p
|668
|2.00
|204.48
|202.92
|204.48
|34.65
|31511.53
|1350
|2006.03.03 14:01
|t/p
|667
|1.00
|204.63
|202.92
|204.63
|17.33
|31528.86
|1351
|2006.03.03 14:01
|buy
|676
|1.00
|204.73
|203.22
|204.93
|1352
|2006.03.03 14:13
|buy
|677
|2.00
|204.58
|203.22
|204.78
|1353
|2006.03.03 14:36
|buy
|678
|4.00
|204.42
|203.21
|204.62
|1354
|2006.03.03 14:48
|t/p
|678
|4.00
|204.62
|203.21
|204.62
|69.29
|31598.15
|1355
|2006.03.03 15:18
|buy
|679
|4.00
|204.42
|203.21
|204.62
|1356
|2006.03.03 15:44
|buy
|680
|8.00
|204.27
|203.21
|204.47
|1357
|2006.03.03 15:49
|buy
|681
|16.00
|204.11
|203.20
|204.31
|1358
|2006.03.03 18:19
|t/p
|681
|16.00
|204.31
|203.20
|204.31
|277.18
|31875.33
|1359
|2006.03.05 22:48
|t/p
|680
|8.00
|204.47
|203.21
|204.47
|138.59
|32013.92
|1360
|2006.03.06 00:13
|t/p
|679
|4.00
|204.62
|203.21
|204.62
|77.51
|32091.43
|1361
|2006.03.06 00:18
|t/p
|677
|2.00
|204.78
|203.22
|204.78
|38.76
|32130.19
|1362
|2006.03.06 00:19
|t/p
|676
|1.00
|204.93
|203.22
|204.93
|19.38
|32149.57
|1363
|2006.03.06 00:19
|buy
|682
|1.00
|205.03
|203.52
|205.23
|1364
|2006.03.06 00:25
|buy
|683
|2.00
|204.88
|203.52
|205.08
|1365
|2006.03.06 00:48
|t/p
|683
|2.00
|205.08
|203.52
|205.08
|34.65
|32184.22
|1366
|2006.03.06 01:19
|buy
|684
|2.00
|204.88
|203.52
|205.08
|1367
|2006.03.06 02:14
|t/p
|684
|2.00
|205.08
|203.52
|205.08
|34.65
|32218.87
|1368
|2006.03.06 02:44
|t/p
|682
|1.00
|205.23
|203.52
|205.23
|17.33
|32236.20
|1369
|2006.03.06 02:44
|buy
|685
|1.00
|205.33
|203.82
|205.53
|1370
|2006.03.06 03:19
|t/p
|685
|1.00
|205.53
|203.82
|205.53
|17.32
|32253.52
|1371
|2006.03.06 03:19
|buy
|686
|1.00
|205.63
|204.12
|205.83
|1372
|2006.03.06 03:47
|t/p
|686
|1.00
|205.83
|204.12
|205.83
|17.33
|32270.85
|1373
|2006.03.06 03:47
|buy
|687
|1.00
|205.93
|204.42
|206.13
|1374
|2006.03.06 03:59
|buy
|688
|2.00
|205.61
|204.25
|205.81
|1375
|2006.03.06 04:43
|t/p
|688
|2.00
|205.81
|204.25
|205.81
|34.65
|32305.50
|1376
|2006.03.06 05:18
|buy
|689
|2.00
|205.78
|204.42
|205.98
|1377
|2006.03.06 06:19
|buy
|690
|4.00
|205.63
|204.42
|205.83
|1378
|2006.03.06 07:13
|t/p
|690
|4.00
|205.83
|204.42
|205.83
|69.30
|32374.80
|1379
|2006.03.06 07:18
|t/p
|689
|2.00
|205.98
|204.42
|205.98
|34.65
|32409.45
|1380
|2006.03.06 08:17
|buy
|691
|2.00
|205.78
|204.42
|205.98
|1381
|2006.03.06 08:18
|buy
|692
|4.00
|205.63
|204.42
|205.83
|1382
|2006.03.06 10:31
|buy
|693
|8.00
|205.48
|204.42
|205.68
|1383
|2006.03.06 10:43
|t/p
|693
|8.00
|205.68
|204.42
|205.68
|138.59
|32548.04
|1384
|2006.03.06 10:48
|t/p
|692
|4.00
|205.83
|204.42
|205.83
|69.30
|32617.34
|1385
|2006.03.06 12:18
|buy
|694
|4.00
|205.62
|204.41
|205.82
|1386
|2006.03.06 13:12
|t/p
|694
|4.00
|205.82
|204.41
|205.82
|69.29
|32686.63
|1387
|2006.03.06 13:18
|t/p
|691
|2.00
|205.98
|204.42
|205.98
|34.65
|32721.28
|1388
|2006.03.06 14:48
|buy
|695
|2.00
|205.78
|204.42
|205.98
|1389
|2006.03.06 15:19
|buy
|696
|4.00
|205.63
|204.42
|205.83
|1390
|2006.03.06 15:48
|t/p
|696
|4.00
|205.83
|204.42
|205.83
|69.30
|32790.58
|1391
|2006.03.07 03:19
|close
|695
|2.00
|205.24
|204.42
|205.98
|-89.43
|32701.15
|1392
|2006.03.07 03:19
|close
|687
|1.00
|205.24
|204.42
|206.13
|-57.72
|32643.43
|1393
|2006.03.07 03:19
|sell
|697
|1.00
|205.24
|206.75
|205.04
|1394
|2006.03.07 04:32
|sell
|698
|2.00
|205.40
|206.76
|205.20
|1395
|2006.03.07 08:49
|t/p
|698
|2.00
|205.20
|206.76
|205.20
|34.64
|32678.07
|1396
|2006.03.07 09:18
|t/p
|697
|1.00
|205.04
|206.75
|205.04
|17.31
|32695.38
|1397
|2006.03.07 09:18
|sell
|699
|1.00
|204.94
|206.45
|204.74
|1398
|2006.03.07 09:35
|sell
|700
|2.00
|205.09
|206.45
|204.89
|1399
|2006.03.07 10:18
|t/p
|700
|2.00
|204.89
|206.45
|204.89
|34.64
|32730.02
|1400
|2006.03.07 10:44
|t/p
|699
|1.00
|204.74
|206.45
|204.74
|17.32
|32747.34
|1401
|2006.03.07 10:44
|sell
|701
|1.00
|204.64
|206.15
|204.44
|1402
|2006.03.07 11:01
|sell
|702
|2.00
|204.79
|206.15
|204.59
|1403
|2006.03.07 12:19
|t/p
|702
|2.00
|204.59
|206.15
|204.59
|34.63
|32781.97
|1404
|2006.03.07 13:48
|t/p
|701
|1.00
|204.44
|206.15
|204.44
|17.32
|32799.29
|1405
|2006.03.07 13:48
|sell
|703
|1.00
|204.34
|205.85
|204.14
|1406
|2006.03.07 14:19
|sell
|704
|2.00
|204.49
|205.85
|204.29
|1407
|2006.03.07 14:48
|t/p
|704
|2.00
|204.29
|205.85
|204.29
|34.64
|32833.93
|1408
|2006.03.07 15:19
|t/p
|703
|1.00
|204.14
|205.85
|204.14
|17.32
|32851.25
|1409
|2006.03.07 15:19
|sell
|705
|1.00
|204.04
|205.55
|203.84
|1410
|2006.03.07 15:43
|sell
|706
|2.00
|204.19
|205.55
|203.99
|1411
|2006.03.07 15:48
|sell
|707
|4.00
|204.34
|205.55
|204.14
|1412
|2006.03.07 16:18
|sell
|708
|8.00
|204.49
|205.55
|204.29
|1413
|2006.03.07 18:14
|sell
|709
|16.00
|204.65
|205.56
|204.45
|1414
|2006.03.07 19:48
|sell
|710
|32.00
|204.80
|205.56
|204.60
|1415
|2006.03.07 21:48
|t/p
|710
|32.00
|204.60
|205.56
|204.60
|554.21
|33405.46
|1416
|2006.03.07 22:44
|t/p
|709
|16.00
|204.45
|205.56
|204.45
|277.10
|33682.56
|1417
|2006.03.07 23:49
|t/p
|708
|8.00
|204.29
|205.55
|204.29
|138.56
|33821.12
|1418
|2006.03.08 00:48
|t/p
|707
|4.00
|204.14
|205.55
|204.14
|58.68
|33879.80
|1419
|2006.03.08 01:19
|t/p
|706
|2.00
|203.99
|205.55
|203.99
|29.34
|33909.14
|1420
|2006.03.08 02:06
|t/p
|705
|1.00
|203.84
|205.55
|203.84
|14.67
|33923.81
|1421
|2006.03.08 02:06
|sell
|711
|1.00
|203.74
|205.25
|203.54
|1422
|2006.03.08 02:09
|sell
|712
|2.00
|203.90
|205.26
|203.70
|1423
|2006.03.08 02:14
|sell
|713
|4.00
|204.05
|205.26
|203.85
|1424
|2006.03.08 02:44
|sell
|714
|8.00
|204.21
|205.27
|204.01
|1425
|2006.03.08 08:00
|close
|714
|8.00
|204.75
|205.27
|204.01
|-374.09
|33549.72
|1426
|2006.03.08 08:00
|close
|713
|4.00
|204.75
|205.26
|203.85
|-242.46
|33307.26
|1427
|2006.03.08 08:00
|close
|712
|2.00
|204.75
|205.26
|203.70
|-147.22
|33160.04
|1428
|2006.03.08 08:00
|close
|711
|1.00
|204.75
|205.25
|203.54
|-87.46
|33072.58
|1429
|2006.03.08 08:00
|buy
|715
|1.00
|204.75
|203.24
|204.95
|1430
|2006.03.08 08:18
|buy
|716
|2.00
|204.60
|203.24
|204.80
|1431
|2006.03.08 09:48
|t/p
|716
|2.00
|204.80
|203.24
|204.80
|34.64
|33107.22
|1432
|2006.03.08 10:48
|t/p
|715
|1.00
|204.95
|203.24
|204.95
|17.32
|33124.54
|1433
|2006.03.08 10:48
|buy
|717
|1.00
|205.05
|203.54
|205.25
|1434
|2006.03.08 12:44
|buy
|718
|2.00
|204.89
|203.53
|205.09
|1435
|2006.03.08 12:49
|buy
|719
|4.00
|204.74
|203.53
|204.94
|1436
|2006.03.08 13:49
|buy
|720
|8.00
|204.58
|203.52
|204.78
|1437
|2006.03.08 14:32
|t/p
|720
|8.00
|204.78
|203.52
|204.78
|138.59
|33263.13
|1438
|2006.03.08 15:47
|buy
|721
|8.00
|204.58
|203.52
|204.78
|1439
|2006.03.08 16:19
|t/p
|721
|8.00
|204.78
|203.52
|204.78
|138.59
|33401.72
|1440
|2006.03.08 21:49
|t/p
|719
|4.00
|204.94
|203.53
|204.94
|69.29
|33471.01
|1441
|2006.03.09 03:19
|close
|718
|2.00
|204.26
|203.53
|205.09
|-96.80
|33374.21
|1442
|2006.03.09 03:19
|close
|717
|1.00
|204.26
|203.54
|205.25
|-62.27
|33311.95
|1443
|2006.03.09 03:19
|sell
|722
|1.00
|204.26
|205.77
|204.06
|1444
|2006.03.09 04:06
|sell
|723
|2.00
|204.42
|205.78
|204.22
|1445
|2006.03.09 04:19
|t/p
|723
|2.00
|204.22
|205.78
|204.22
|34.63
|33346.58
|1446
|2006.03.09 04:43
|sell
|724
|2.00
|204.43
|205.79
|204.23
|1447
|2006.03.09 04:48
|sell
|725
|4.00
|204.58
|205.79
|204.38
|1448
|2006.03.09 05:19
|t/p
|725
|4.00
|204.38
|205.79
|204.38
|69.28
|33415.86
|1449
|2006.03.09 05:47
|close
|724
|2.00
|205.32
|205.79
|204.23
|-154.14
|33261.72
|1450
|2006.03.09 05:47
|close
|722
|1.00
|205.32
|205.77
|204.06
|-91.79
|33169.93
|1451
|2006.03.09 05:47
|buy
|726
|1.00
|205.32
|203.81
|205.52
|1452
|2006.03.09 08:18
|close
|726
|1.00
|204.23
|203.81
|205.52
|-94.41
|33075.52
|1453
|2006.03.09 08:18
|sell
|727
|1.00
|204.23
|205.74
|204.03
|1454
|2006.03.09 08:44
|t/p
|727
|1.00
|204.03
|205.74
|204.03
|17.32
|33092.84
|1455
|2006.03.09 08:44
|sell
|728
|1.00
|203.93
|205.44
|203.73
|1456
|2006.03.09 09:13
|sell
|729
|2.00
|204.08
|205.44
|203.88
|1457
|2006.03.09 10:18
|t/p
|729
|2.00
|203.88
|205.44
|203.88
|34.64
|33127.48
|1458
|2006.03.09 12:44
|sell
|730
|2.00
|204.08
|205.44
|203.88
|1459
|2006.03.09 13:09
|sell
|731
|4.00
|204.24
|205.45
|204.04
|1460
|2006.03.09 13:14
|sell
|732
|8.00
|204.40
|205.46
|204.20
|1461
|2006.03.09 13:19
|sell
|733
|16.00
|204.55
|205.46
|204.35
|1462
|2006.03.09 13:44
|t/p
|733
|16.00
|204.35
|205.46
|204.35
|277.10
|33404.58
|1463
|2006.03.09 13:49
|t/p
|732
|8.00
|204.20
|205.46
|204.20
|138.56
|33543.14
|1464
|2006.03.09 14:18
|sell
|734
|8.00
|204.40
|205.46
|204.20
|1465
|2006.03.09 17:43
|close
|734
|8.00
|205.13
|205.46
|204.20
|-505.71
|33037.43
|1466
|2006.03.09 17:43
|close
|731
|4.00
|205.13
|205.45
|204.04
|-308.28
|32729.15
|1467
|2006.03.09 17:43
|close
|730
|2.00
|205.13
|205.44
|203.88
|-181.85
|32547.30
|1468
|2006.03.09 17:43
|close
|728
|1.00
|205.13
|205.44
|203.73
|-103.92
|32443.38
|1469
|2006.03.09 17:43
|buy
|735
|1.00
|205.13
|203.62
|205.33
|1470
|2006.03.09 17:49
|t/p
|735
|1.00
|205.33
|203.62
|205.33
|17.33
|32460.71
|1471
|2006.03.09 17:49
|buy
|736
|1.00
|205.43
|203.92
|205.63
|1472
|2006.03.09 18:17
|buy
|737
|2.00
|205.28
|203.92
|205.48
|1473
|2006.03.09 20:49
|buy
|738
|4.00
|205.13
|203.92
|205.33
|1474
|2006.03.09 22:49
|t/p
|738
|4.00
|205.33
|203.92
|205.33
|69.29
|32530.00
|1475
|2006.03.10 00:13
|buy
|739
|4.00
|205.13
|203.92
|205.33
|1476
|2006.03.10 00:18
|buy
|740
|8.00
|204.98
|203.92
|205.18
|1477
|2006.03.10 00:43
|t/p
|740
|8.00
|205.18
|203.92
|205.18
|138.59
|32668.59
|1478
|2006.03.10 00:48
|t/p
|739
|4.00
|205.33
|203.92
|205.33
|69.29
|32737.88
|1479
|2006.03.10 01:00
|t/p
|737
|2.00
|205.48
|203.92
|205.48
|38.75
|32776.63
|1480
|2006.03.10 01:01
|t/p
|736
|1.00
|205.63
|203.92
|205.63
|19.38
|32796.00
|1481
|2006.03.10 01:01
|buy
|741
|1.00
|205.73
|204.22
|205.93
|1482
|2006.03.10 01:13
|buy
|742
|2.00
|205.58
|204.22
|205.78
|1483
|2006.03.10 01:18
|buy
|743
|4.00
|205.42
|204.21
|205.62
|1484
|2006.03.10 01:19
|buy
|744
|8.00
|205.27
|204.21
|205.47
|1485
|2006.03.10 01:43
|t/p
|744
|8.00
|205.47
|204.21
|205.47
|138.59
|32934.59
|1486
|2006.03.10 01:49
|t/p
|743
|4.00
|205.62
|204.21
|205.62
|69.29
|33003.88
|1487
|2006.03.10 02:43
|t/p
|742
|2.00
|205.78
|204.22
|205.78
|34.64
|33038.52
|1488
|2006.03.10 03:07
|t/p
|741
|1.00
|205.93
|204.22
|205.93
|17.32
|33055.84
|1489
|2006.03.10 03:07
|buy
|745
|1.00
|206.03
|204.52
|206.23
|1490
|2006.03.10 03:09
|buy
|746
|2.00
|205.88
|204.52
|206.08
|1491
|2006.03.10 03:14
|buy
|747
|4.00
|205.73
|204.52
|205.93
|1492
|2006.03.10 03:19
|buy
|748
|8.00
|205.58
|204.52
|205.78
|1493
|2006.03.10 03:48
|t/p
|748
|8.00
|205.78
|204.52
|205.78
|138.59
|33194.43
|1494
|2006.03.10 04:48
|t/p
|747
|4.00
|205.93
|204.52
|205.93
|69.30
|33263.73
|1495
|2006.03.10 05:19
|buy
|749
|4.00
|205.73
|204.52
|205.93
|1496
|2006.03.10 05:47
|buy
|750
|8.00
|205.58
|204.52
|205.78
|1497
|2006.03.10 05:49
|buy
|751
|16.00
|205.42
|204.51
|205.62
|1498
|2006.03.10 06:18
|t/p
|751
|16.00
|205.62
|204.51
|205.62
|277.18
|33540.91
|1499
|2006.03.10 06:49
|buy
|752
|16.00
|205.42
|204.51
|205.62
|1500
|2006.03.10 07:06
|t/p
|752
|16.00
|205.62
|204.51
|205.62
|277.18
|33818.09
|1501
|2006.03.10 07:13
|buy
|753
|16.00
|205.42
|204.51
|205.62
|1502
|2006.03.10 07:18
|buy
|754
|32.00
|205.27
|204.51
|205.47
|1503
|2006.03.10 08:44
|t/p
|754
|32.00
|205.47
|204.51
|205.47
|554.36
|34372.45
|1504
|2006.03.10 08:49
|t/p
|753
|16.00
|205.62
|204.51
|205.62
|277.18
|34649.63
|1505
|2006.03.10 09:13
|t/p
|750
|8.00
|205.78
|204.52
|205.78
|138.59
|34788.22
|1506
|2006.03.10 09:18
|t/p
|749
|4.00
|205.93
|204.52
|205.93
|69.30
|34857.52
|1507
|2006.03.10 09:48
|buy
|755
|4.00
|205.73
|204.52
|205.93
|1508
|2006.03.10 10:48
|buy
|756
|8.00
|205.58
|204.52
|205.78
|1509
|2006.03.10 11:18
|buy
|757
|16.00
|205.42
|204.51
|205.62
|1510
|2006.03.10 12:01
|t/p
|757
|16.00
|205.62
|204.51
|205.62
|277.18
|35134.70
|1511
|2006.03.10 13:19
|t/p
|756
|8.00
|205.78
|204.52
|205.78
|138.59
|35273.29
|1512
|2006.03.12 20:20
|close
|755
|4.00
|205.14
|204.52
|205.93
|-204.42
|35068.87
|1513
|2006.03.12 20:20
|close
|746
|2.00
|205.14
|204.52
|206.08
|-128.20
|34940.67
|1514
|2006.03.12 20:20
|close
|745
|1.00
|205.14
|204.52
|206.23
|-77.09
|34863.58
|1515
|2006.03.12 20:20
|sell
|758
|1.00
|205.14
|206.65
|204.94
|1516
|2006.03.13 06:10
|sell
|759
|2.00
|205.29
|206.65
|205.09
|1517
|2006.03.13 08:49
|t/p
|759
|2.00
|205.09
|206.65
|205.09
|34.64
|34898.22
|1518
|2006.03.13 10:59
|sell
|760
|2.00
|205.37
|206.73
|205.17
|1519
|2006.03.13 13:32
|close
|760
|2.00
|205.88
|206.73
|205.17
|-88.33
|34809.89
|1520
|2006.03.13 13:32
|close
|758
|1.00
|205.88
|206.65
|204.94
|-66.74
|34743.15
|1521
|2006.03.13 13:32
|buy
|761
|1.00
|205.88
|204.37
|206.08
|1522
|2006.03.13 15:18
|t/p
|761
|1.00
|206.08
|204.37
|206.08
|17.32
|34760.47
|1523
|2006.03.13 15:18
|buy
|762
|1.00
|206.18
|204.67
|206.38
|1524
|2006.03.13 16:01
|buy
|763
|2.00
|206.03
|204.67
|206.23
|1525
|2006.03.13 19:19
|t/p
|763
|2.00
|206.23
|204.67
|206.23
|34.65
|34795.12
|1526
|2006.03.13 20:19
|buy
|764
|2.00
|206.03
|204.67
|206.23
|1527
|2006.03.13 21:02
|buy
|765
|4.00
|205.88
|204.67
|206.08
|1528
|2006.03.13 23:02
|buy
|766
|8.00
|205.68
|204.62
|205.88
|1529
|2006.03.13 23:18
|t/p
|766
|8.00
|205.88
|204.62
|205.88
|138.58
|34933.70
|1530
|2006.03.13 23:49
|t/p
|765
|4.00
|206.08
|204.67
|206.08
|69.30
|35003.00
|1531
|2006.03.14 01:19
|close
|764
|2.00
|205.51
|204.67
|206.23
|-85.97
|34917.03
|1532
|2006.03.14 01:19
|close
|762
|1.00
|205.51
|204.67
|206.38
|-55.98
|34861.06
|1533
|2006.03.14 01:19
|sell
|767
|1.00
|205.51
|207.02
|205.31
|1534
|2006.03.14 04:00
|sell
|768
|2.00
|205.72
|207.08
|205.52
|1535
|2006.03.14 07:07
|t/p
|768
|2.00
|205.52
|207.08
|205.52
|34.64
|34895.70
|1536
|2006.03.14 07:13
|sell
|769
|2.00
|205.66
|207.02
|205.46
|1537
|2006.03.14 09:49
|t/p
|769
|2.00
|205.46
|207.02
|205.46
|34.64
|34930.34
|1538
|2006.03.14 10:19
|sell
|770
|2.00
|205.66
|207.02
|205.46
|1539
|2006.03.14 11:43
|t/p
|770
|2.00
|205.46
|207.02
|205.46
|34.64
|34964.98
|1540
|2006.03.14 11:48
|t/p
|767
|1.00
|205.31
|207.02
|205.31
|17.32
|34982.30
|1541
|2006.03.14 11:48
|sell
|771
|1.00
|205.21
|206.72
|205.01
|1542
|2006.03.14 12:13
|sell
|772
|2.00
|205.36
|206.72
|205.16
|1543
|2006.03.14 12:19
|sell
|773
|4.00
|205.52
|206.73
|205.32
|1544
|2006.03.14 13:18
|t/p
|773
|4.00
|205.32
|206.73
|205.32
|69.27
|35051.57
|1545
|2006.03.14 13:43
|t/p
|772
|2.00
|205.16
|206.72
|205.16
|34.64
|35086.21
|1546
|2006.03.14 13:48
|t/p
|771
|1.00
|205.01
|206.72
|205.01
|17.32
|35103.53
|1547
|2006.03.14 13:48
|sell
|774
|1.00
|204.91
|206.42
|204.71
|1548
|2006.03.14 14:00
|sell
|775
|2.00
|205.06
|206.42
|204.86
|1549
|2006.03.14 14:06
|sell
|776
|4.00
|205.21
|206.42
|205.01
|1550
|2006.03.14 14:20
|t/p
|776
|4.00
|205.01
|206.42
|205.01
|69.28
|35172.81
|1551
|2006.03.14 14:31
|t/p
|775
|2.00
|204.86
|206.42
|204.86
|34.63
|35207.44
|1552
|2006.03.14 14:44
|sell
|777
|2.00
|205.06
|206.42
|204.86
|1553
|2006.03.14 14:49
|sell
|778
|4.00
|205.21
|206.42
|205.01
|1554
|2006.03.14 15:36
|sell
|779
|8.00
|205.36
|206.42
|205.16
|1555
|2006.03.14 15:48
|t/p
|779
|8.00
|205.16
|206.42
|205.16
|138.55
|35345.99
|1556
|2006.03.14 16:49
|sell
|780
|8.00
|205.36
|206.42
|205.16
|1557
|2006.03.14 17:13
|t/p
|780
|8.00
|205.16
|206.42
|205.16
|138.55
|35484.54
|1558
|2006.03.14 17:19
|t/p
|778
|4.00
|205.01
|206.42
|205.01
|69.28
|35553.82
|1559
|2006.03.14 18:13
|sell
|781
|4.00
|205.21
|206.42
|205.01
|1560
|2006.03.14 18:20
|sell
|782
|8.00
|205.36
|206.42
|205.16
|1561
|2006.03.14 18:49
|t/p
|782
|8.00
|205.16
|206.42
|205.16
|138.55
|35692.37
|1562
|2006.03.15 00:00
|close
|781
|4.00
|205.71
|206.42
|205.01
|-183.79
|35508.58
|1563
|2006.03.15 00:00
|close
|777
|2.00
|205.71
|206.42
|204.86
|-117.88
|35390.70
|1564
|2006.03.15 00:00
|close
|774
|1.00
|205.71
|206.42
|204.71
|-71.92
|35318.78
|1565
|2006.03.15 00:00
|buy
|783
|1.00
|205.71
|204.20
|205.91
|1566
|2006.03.15 00:44
|buy
|784
|2.00
|205.56
|204.20
|205.76
|1567
|2006.03.15 13:48
|close
|784
|2.00
|204.91
|204.20
|205.76
|-112.60
|35206.18
|1568
|2006.03.15 13:48
|close
|783
|1.00
|204.91
|204.20
|205.91
|-69.29
|35136.89
|1569
|2006.03.15 13:48
|sell
|785
|1.00
|204.91
|206.42
|204.71
|1570
|2006.03.15 14:29
|sell
|786
|2.00
|205.07
|206.43
|204.87
|1571
|2006.03.15 16:48
|t/p
|786
|2.00
|204.87
|206.43
|204.87
|34.64
|35171.53
|1572
|2006.03.15 18:14
|sell
|787
|2.00
|205.06
|206.42
|204.86
|1573
|2006.03.16 00:00
|close
|787
|2.00
|205.59
|206.42
|204.86
|-107.70
|35063.83
|1574
|2006.03.16 00:00
|close
|785
|1.00
|205.59
|206.42
|204.71
|-66.83
|34997.00
|1575
|2006.03.16 00:00
|buy
|788
|1.00
|205.59
|204.08
|205.79
|1576
|2006.03.16 01:19
|buy
|789
|2.00
|205.44
|204.08
|205.64
|1577
|2006.03.16 04:48
|t/p
|789
|2.00
|205.64
|204.08
|205.64
|34.65
|35031.65
|1578
|2006.03.16 06:37
|t/p
|788
|1.00
|205.79
|204.08
|205.79
|17.32
|35048.97
|1579
|2006.03.16 06:37
|buy
|790
|1.00
|205.89
|204.38
|206.09
|1580
|2006.03.16 06:44
|buy
|791
|2.00
|205.68
|204.32
|205.88
|1581
|2006.03.16 07:31
|buy
|792
|4.00
|205.53
|204.32
|205.73
|1582
|2006.03.16 08:02
|t/p
|792
|4.00
|205.73
|204.32
|205.73
|69.29
|35118.26
|1583
|2006.03.16 09:07
|t/p
|791
|2.00
|205.88
|204.32
|205.88
|34.65
|35152.91
|1584
|2006.03.16 09:18
|buy
|793
|2.00
|205.74
|204.38
|205.94
|1585
|2006.03.16 09:49
|buy
|794
|4.00
|205.58
|204.37
|205.78
|1586
|2006.03.16 10:19
|buy
|795
|8.00
|205.42
|204.36
|205.62
|1587
|2006.03.16 11:20
|t/p
|795
|8.00
|205.62
|204.36
|205.62
|138.59
|35291.50
|1588
|2006.03.16 13:19
|t/p
|794
|4.00
|205.78
|204.37
|205.78
|69.30
|35360.80
|1589
|2006.03.16 20:18
|close
|793
|2.00
|205.16
|204.38
|205.94
|-100.47
|35260.33
|1590
|2006.03.16 20:18
|close
|790
|1.00
|205.16
|204.38
|206.09
|-63.23
|35197.10
|1591
|2006.03.16 20:18
|sell
|796
|1.00
|205.16
|206.67
|204.96
|1592
|2006.03.17 00:48
|t/p
|796
|1.00
|204.96
|206.67
|204.96
|14.67
|35211.77
|1593
|2006.03.17 00:48
|sell
|797
|1.00
|204.86
|206.37
|204.66
|1594
|2006.03.17 01:13
|sell
|798
|2.00
|205.02
|206.38
|204.82
|1595
|2006.03.17 07:14
|t/p
|798
|2.00
|204.82
|206.38
|204.82
|34.64
|35246.41
|1596
|2006.03.17 07:19
|t/p
|797
|1.00
|204.66
|206.37
|204.66
|17.32
|35263.73
|1597
|2006.03.17 07:19
|sell
|799
|1.00
|204.56
|206.07
|204.36
|1598
|2006.03.17 07:30
|sell
|800
|2.00
|204.71
|206.07
|204.51
|1599
|2006.03.17 08:14
|sell
|801
|4.00
|204.86
|206.07
|204.66
|1600
|2006.03.17 08:20
|sell
|802
|8.00
|205.02
|206.08
|204.82
|1601
|2006.03.17 08:43
|t/p
|802
|8.00
|204.82
|206.08
|204.82
|138.55
|35402.28
|1602
|2006.03.17 08:48
|t/p
|801
|4.00
|204.66
|206.07
|204.66
|69.27
|35471.55
|1603
|2006.03.17 09:17
|t/p
|800
|2.00
|204.51
|206.07
|204.51
|34.64
|35506.19
|1604
|2006.03.17 09:20
|t/p
|799
|1.00
|204.36
|206.07
|204.36
|17.32
|35523.51
|1605
|2006.03.17 09:20
|sell
|803
|1.00
|204.26
|205.77
|204.06
|1606
|2006.03.17 09:26
|sell
|804
|2.00
|204.41
|205.77
|204.21
|1607
|2006.03.17 09:49
|t/p
|804
|2.00
|204.21
|205.77
|204.21
|34.64
|35558.15
|1608
|2006.03.17 10:01
|sell
|805
|2.00
|204.41
|205.77
|204.21
|1609
|2006.03.17 11:15
|t/p
|805
|2.00
|204.21
|205.77
|204.21
|34.64
|35592.79
|1610
|2006.03.17 11:44
|t/p
|803
|1.00
|204.06
|205.77
|204.06
|17.32
|35610.11
|1611
|2006.03.17 11:44
|sell
|806
|1.00
|203.96
|205.47
|203.76
|1612
|2006.03.17 12:48
|t/p
|806
|1.00
|203.76
|205.47
|203.76
|17.32
|35627.43
|1613
|2006.03.17 12:48
|sell
|807
|1.00
|203.66
|205.17
|203.46
|1614
|2006.03.17 13:06
|sell
|808
|2.00
|203.81
|205.17
|203.61
|1615
|2006.03.17 13:19
|t/p
|808
|2.00
|203.61
|205.17
|203.61
|34.64
|35662.07
|1616
|2006.03.17 13:48
|t/p
|807
|1.00
|203.46
|205.17
|203.46
|17.31
|35679.38
|1617
|2006.03.17 13:48
|sell
|809
|1.00
|203.36
|204.87
|203.16
|1618
|2006.03.17 14:08
|sell
|810
|2.00
|203.52
|204.88
|203.32
|1619
|2006.03.17 14:13
|sell
|811
|4.00
|203.68
|204.89
|203.48
|1620
|2006.03.17 14:20
|sell
|812
|8.00
|203.83
|204.89
|203.63
|1621
|2006.03.17 14:49
|sell
|813
|16.00
|203.99
|204.90
|203.79
|1622
|2006.03.17 15:13
|t/p
|813
|16.00
|203.79
|204.90
|203.79
|277.10
|35956.48
|1623
|2006.03.17 15:18
|t/p
|812
|8.00
|203.63
|204.89
|203.63
|138.55
|36095.03
|1624
|2006.03.17 15:49
|sell
|814
|8.00
|203.83
|204.89
|203.63
|1625
|2006.03.17 16:18
|t/p
|814
|8.00
|203.63
|204.89
|203.63
|138.55
|36233.58
|1626
|2006.03.17 17:18
|t/p
|811
|4.00
|203.48
|204.89
|203.48
|69.27
|36302.85
|1627
|2006.03.17 17:20
|t/p
|810
|2.00
|203.32
|204.88
|203.32
|34.64
|36337.49
|1628
|2006.03.17 17:39
|sell
|815
|2.00
|203.52
|204.88
|203.32
|1629
|2006.03.17 17:49
|sell
|816
|4.00
|203.68
|204.89
|203.48
|1630
|2006.03.17 18:49
|t/p
|816
|4.00
|203.48
|204.89
|203.48
|69.27
|36406.76
|1631
|2006.03.20 00:00
|close
|815
|2.00
|204.04
|204.88
|203.32
|-95.36
|36311.40
|1632
|2006.03.20 00:00
|close
|809
|1.00
|204.04
|204.87
|203.16
|-61.53
|36249.87
|1633
|2006.03.20 00:00
|buy
|817
|1.00
|204.04
|202.53
|204.24
|1634
|2006.03.20 00:18
|buy
|818
|2.00
|203.88
|202.52
|204.08
|1635
|2006.03.20 01:20
|t/p
|818
|2.00
|204.08
|202.52
|204.08
|34.64
|36284.51
|1636
|2006.03.20 03:18
|t/p
|817
|1.00
|204.24
|202.53
|204.24
|17.33
|36301.84
|1637
|2006.03.20 03:18
|buy
|819
|1.00
|204.34
|202.83
|204.54
|1638
|2006.03.20 03:49
|buy
|820
|2.00
|204.19
|202.83
|204.39
|1639
|2006.03.20 04:19
|buy
|821
|4.00
|204.04
|202.83
|204.24
|1640
|2006.03.20 06:32
|t/p
|821
|4.00
|204.24
|202.83
|204.24
|69.29
|36371.13
|1641
|2006.03.20 07:18
|buy
|822
|4.00
|204.04
|202.83
|204.24
|1642
|2006.03.20 07:48
|t/p
|822
|4.00
|204.24
|202.83
|204.24
|69.29
|36440.42
|1643
|2006.03.20 08:49
|buy
|823
|4.00
|204.04
|202.83
|204.24
|1644
|2006.03.20 09:44
|buy
|824
|8.00
|203.89
|202.83
|204.09
|1645
|2006.03.20 10:49
|t/p
|824
|8.00
|204.09
|202.83
|204.09
|138.59
|36579.01
|1646
|2006.03.20 12:00
|close
|823
|4.00
|203.66
|202.83
|204.24
|-131.66
|36447.35
|1647
|2006.03.20 12:00
|close
|820
|2.00
|203.66
|202.83
|204.39
|-91.82
|36355.53
|1648
|2006.03.20 12:00
|close
|819
|1.00
|203.66
|202.83
|204.54
|-58.90
|36296.63
|1649
|2006.03.20 12:00
|sell
|825
|1.00
|203.66
|205.17
|203.46
|1650
|2006.03.20 13:15
|t/p
|825
|1.00
|203.46
|205.17
|203.46
|17.31
|36313.94
|1651
|2006.03.20 13:15
|sell
|826
|1.00
|203.36
|204.87
|203.16
|1652
|2006.03.20 13:48
|t/p
|826
|1.00
|203.16
|204.87
|203.16
|17.32
|36331.26
|1653
|2006.03.20 13:48
|sell
|827
|1.00
|203.06
|204.57
|202.86
|1654
|2006.03.20 14:06
|t/p
|827
|1.00
|202.86
|204.57
|202.86
|17.32
|36348.58
|1655
|2006.03.20 14:06
|sell
|828
|1.00
|202.76
|204.27
|202.56
|1656
|2006.03.20 14:09
|sell
|829
|2.00
|202.91
|204.27
|202.71
|1657
|2006.03.20 14:14
|sell
|830
|4.00
|203.06
|204.27
|202.86
|1658
|2006.03.20 14:19
|sell
|831
|8.00
|203.21
|204.27
|203.01
|1659
|2006.03.20 14:38
|sell
|832
|16.00
|203.36
|204.27
|203.16
|1660
|2006.03.20 14:43
|sell
|833
|32.00
|203.52
|204.28
|203.32
|1661
|2006.03.20 15:45
|s/l
|828
|1.00
|204.27
|204.27
|202.56
|-130.76
|36217.82
|1662
|2006.03.20 15:45
|s/l
|829
|2.00
|204.27
|204.27
|202.71
|-235.53
|35982.29
|1663
|2006.03.20 15:45
|s/l
|830
|4.00
|204.27
|204.27
|202.86
|-419.12
|35563.17
|1664
|2006.03.20 15:45
|s/l
|831
|8.00
|204.27
|204.27
|203.01
|-734.33
|34828.84
|1665
|2006.03.20 15:45
|s/l
|832
|16.00
|204.27
|204.27
|203.16
|-1260.83
|33568.01
|1666
|2006.03.20 15:45
|s/l
|833
|32.00
|204.28
|204.28
|203.32
|-2105.99
|31462.02
|1667
|2006.03.20 15:45
|sell
|834
|1.00
|204.18
|205.69
|203.98
|1668
|2006.03.20 16:00
|close
|834
|1.00
|204.26
|205.69
|203.98
|-6.93
|31455.09
|1669
|2006.03.20 16:00
|buy
|835
|1.00
|204.26
|202.75
|204.46
|1670
|2006.03.20 20:18
|buy
|836
|2.00
|204.11
|202.75
|204.31
|1671
|2006.03.20 21:19
|t/p
|836
|2.00
|204.31
|202.75
|204.31
|34.65
|31489.74
|1672
|2006.03.20 21:49
|t/p
|835
|1.00
|204.46
|202.75
|204.46
|17.32
|31507.06
|1673
|2006.03.20 21:49
|buy
|837
|1.00
|204.56
|203.05
|204.76
|1674
|2006.03.20 22:19
|buy
|838
|2.00
|204.41
|203.05
|204.61
|1675
|2006.03.20 23:19
|buy
|839
|4.00
|204.26
|203.05
|204.46
|1676
|2006.03.21 00:06
|t/p
|839
|4.00
|204.46
|203.05
|204.46
|77.51
|31584.57
|1677
|2006.03.21 00:18
|buy
|840
|4.00
|204.26
|203.05
|204.46
|1678
|2006.03.21 01:18
|buy
|841
|8.00
|204.11
|203.05
|204.31
|1679
|2006.03.21 02:39
|t/p
|841
|8.00
|204.31
|203.05
|204.31
|138.59
|31723.16
|1680
|2006.03.21 02:44
|t/p
|840
|4.00
|204.46
|203.05
|204.46
|69.29
|31792.45
|1681
|2006.03.21 02:49
|t/p
|838
|2.00
|204.61
|203.05
|204.61
|38.76
|31831.21
|1682
|2006.03.21 03:18
|buy
|842
|2.00
|204.41
|203.05
|204.61
|1683
|2006.03.21 07:19
|buy
|843
|4.00
|204.26
|203.05
|204.46
|1684
|2006.03.21 07:49
|buy
|844
|8.00
|204.11
|203.05
|204.31
|1685
|2006.03.21 09:01
|close
|844
|8.00
|203.81
|203.05
|204.31
|-207.88
|31623.33
|1686
|2006.03.21 09:01
|close
|843
|4.00
|203.81
|203.05
|204.46
|-155.91
|31467.42
|1687
|2006.03.21 09:01
|close
|842
|2.00
|203.81
|203.05
|204.61
|-103.94
|31363.48
|1688
|2006.03.21 09:01
|close
|837
|1.00
|203.81
|203.05
|204.76
|-62.90
|31300.57
|1689
|2006.03.21 09:01
|sell
|845
|1.00
|203.81
|205.32
|203.61
|1690
|2006.03.21 14:38
|sell
|846
|2.00
|203.96
|205.32
|203.76
|1691
|2006.03.21 16:00
|close
|846
|2.00
|204.61
|205.32
|203.76
|-112.57
|31188.00
|1692
|2006.03.21 16:00
|close
|845
|1.00
|204.61
|205.32
|203.61
|-69.28
|31118.72
|1693
|2006.03.21 16:00
|buy
|847
|1.00
|204.61
|203.10
|204.81
|1694
|2006.03.21 18:18
|t/p
|847
|1.00
|204.81
|203.10
|204.81
|17.33
|31136.05
|1695
|2006.03.21 18:18
|buy
|848
|1.00
|204.91
|203.40
|205.11
|1696
|2006.03.21 18:49
|buy
|849
|2.00
|204.76
|203.40
|204.96
|1697
|2006.03.21 20:49
|t/p
|849
|2.00
|204.96
|203.40
|204.96
|34.65
|31170.70
|1698
|2006.03.21 23:50
|t/p
|848
|1.00
|205.11
|203.40
|205.11
|17.32
|31188.02
|1699
|2006.03.21 23:50
|buy
|850
|1.00
|205.21
|203.70
|205.41
|1700
|2006.03.22 00:14
|buy
|851
|2.00
|205.06
|203.70
|205.26
|1701
|2006.03.22 01:19
|buy
|852
|4.00
|204.91
|203.70
|205.11
|1702
|2006.03.22 07:44
|t/p
|852
|4.00
|205.11
|203.70
|205.11
|69.29
|31257.31
|1703
|2006.03.22 07:49
|t/p
|851
|2.00
|205.26
|203.70
|205.26
|34.65
|31291.96
|1704
|2006.03.22 08:18
|buy
|853
|2.00
|205.05
|203.69
|205.25
|1705
|2006.03.22 12:00
|close
|853
|2.00
|204.64
|203.69
|205.25
|-71.03
|31220.93
|1706
|2006.03.22 12:00
|close
|850
|1.00
|204.64
|203.70
|205.41
|-47.31
|31173.62
|1707
|2006.03.22 12:00
|sell
|854
|1.00
|204.64
|206.15
|204.44
|1708
|2006.03.22 13:13
|t/p
|854
|1.00
|204.44
|206.15
|204.44
|17.32
|31190.94
|1709
|2006.03.22 13:13
|sell
|855
|1.00
|204.34
|205.85
|204.14
|1710
|2006.03.22 13:47
|t/p
|855
|1.00
|204.14
|205.85
|204.14
|17.32
|31208.26
|1711
|2006.03.22 13:47
|sell
|856
|1.00
|204.04
|205.55
|203.84
|1712
|2006.03.22 14:10
|sell
|857
|2.00
|204.19
|205.55
|203.99
|1713
|2006.03.22 14:18
|sell
|858
|4.00
|204.34
|205.55
|204.14
|1714
|2006.03.22 15:18
|t/p
|858
|4.00
|204.14
|205.55
|204.14
|69.28
|31277.54
|1715
|2006.03.22 15:36
|t/p
|857
|2.00
|203.99
|205.55
|203.99
|34.64
|31312.18
|1716
|2006.03.22 15:48
|sell
|859
|2.00
|204.19
|205.55
|203.99
|1717
|2006.03.22 17:19
|t/p
|859
|2.00
|203.99
|205.55
|203.99
|34.64
|31346.82
|1718
|2006.03.22 18:45
|sell
|860
|2.00
|204.19
|205.55
|203.99
|1719
|2006.03.22 19:19
|sell
|861
|4.00
|204.34
|205.55
|204.14
|1720
|2006.03.22 21:49
|sell
|862
|8.00
|204.49
|205.55
|204.29
|1721
|2006.03.22 23:19
|t/p
|862
|8.00
|204.29
|205.55
|204.29
|138.56
|31485.38
|1722
|2006.03.22 23:49
|t/p
|861
|4.00
|204.14
|205.55
|204.14
|69.28
|31554.66
|1723
|2006.03.23 00:48
|t/p
|860
|2.00
|203.99
|205.55
|203.99
|18.74
|31573.40
|1724
|2006.03.23 01:13
|t/p
|856
|1.00
|203.84
|205.55
|203.84
|9.37
|31582.77
|1725
|2006.03.23 01:13
|sell
|863
|1.00
|203.74
|205.25
|203.54
|1726
|2006.03.23 01:49
|sell
|864
|2.00
|203.90
|205.26
|203.70
|1727
|2006.03.23 03:19
|sell
|865
|4.00
|204.05
|205.26
|203.85
|1728
|2006.03.23 03:49
|t/p
|865
|4.00
|203.85
|205.26
|203.85
|69.28
|31652.05
|1729
|2006.03.23 05:08
|sell
|866
|4.00
|204.05
|205.26
|203.85
|1730
|2006.03.23 05:13
|sell
|867
|8.00
|204.21
|205.27
|204.01
|1731
|2006.03.23 07:43
|t/p
|867
|8.00
|204.01
|205.27
|204.01
|138.55
|31790.60
|1732
|2006.03.23 07:48
|t/p
|866
|4.00
|203.85
|205.26
|203.85
|69.28
|31859.88
|1733
|2006.03.23 09:43
|sell
|868
|4.00
|204.05
|205.26
|203.85
|1734
|2006.03.23 15:01
|t/p
|868
|4.00
|203.85
|205.26
|203.85
|69.28
|31929.16
|1735
|2006.03.23 16:00
|close
|864
|2.00
|204.27
|205.26
|203.70
|-64.08
|31865.08
|1736
|2006.03.23 16:00
|close
|863
|1.00
|204.27
|205.25
|203.54
|-45.90
|31819.18
|1737
|2006.03.23 16:00
|buy
|869
|1.00
|204.27
|202.76
|204.47
|1738
|2006.03.23 19:18
|t/p
|869
|1.00
|204.47
|202.76
|204.47
|17.33
|31836.51
|1739
|2006.03.23 19:18
|buy
|870
|1.00
|204.58
|203.07
|204.78
|1740
|2006.03.23 22:49
|buy
|871
|2.00
|204.42
|203.06
|204.62
|1741
|2006.03.24 00:44
|t/p
|871
|2.00
|204.62
|203.06
|204.62
|38.76
|31875.27
|1742
|2006.03.24 00:50
|t/p
|870
|1.00
|204.78
|203.07
|204.78
|19.38
|31894.64
|1743
|2006.03.24 00:50
|buy
|872
|1.00
|204.88
|203.37
|205.08
|1744
|2006.03.24 00:56
|buy
|873
|2.00
|204.73
|203.37
|204.93
|1745
|2006.03.24 01:49
|buy
|874
|4.00
|204.58
|203.37
|204.78
|1746
|2006.03.24 04:49
|t/p
|874
|4.00
|204.78
|203.37
|204.78
|69.29
|31963.93
|1747
|2006.03.24 07:18
|buy
|875
|4.00
|204.58
|203.37
|204.78
|1748
|2006.03.24 07:48
|buy
|876
|8.00
|204.42
|203.36
|204.62
|1749
|2006.03.24 08:15
|t/p
|876
|8.00
|204.62
|203.36
|204.62
|138.59
|32102.52
|1750
|2006.03.24 09:13
|t/p
|875
|4.00
|204.78
|203.37
|204.78
|69.29
|32171.81
|1751
|2006.03.24 09:18
|t/p
|873
|2.00
|204.93
|203.37
|204.93
|34.64
|32206.45
|1752
|2006.03.24 11:49
|buy
|877
|2.00
|204.73
|203.37
|204.93
|1753
|2006.03.24 12:18
|t/p
|877
|2.00
|204.93
|203.37
|204.93
|34.64
|32241.09
|1754
|2006.03.24 13:49
|t/p
|872
|1.00
|205.08
|203.37
|205.08
|17.32
|32258.41
|1755
|2006.03.24 13:49
|buy
|878
|1.00
|205.18
|203.67
|205.38
|1756
|2006.03.24 14:06
|buy
|879
|2.00
|205.03
|203.67
|205.23
|1757
|2006.03.24 14:09
|t/p
|879
|2.00
|205.23
|203.67
|205.23
|34.64
|32293.05
|1758
|2006.03.24 14:13
|t/p
|878
|1.00
|205.38
|203.67
|205.38
|17.32
|32310.37
|1759
|2006.03.24 14:13
|buy
|880
|1.00
|205.48
|203.97
|205.68
|1760
|2006.03.24 14:19
|t/p
|880
|1.00
|205.68
|203.97
|205.68
|17.32
|32327.69
|1761
|2006.03.24 14:19
|buy
|881
|1.00
|205.78
|204.27
|205.98
|1762
|2006.03.24 14:26
|buy
|882
|2.00
|205.63
|204.27
|205.83
|1763
|2006.03.24 15:08
|buy
|883
|4.00
|205.48
|204.27
|205.68
|1764
|2006.03.24 15:13
|buy
|884
|8.00
|205.33
|204.27
|205.53
|1765
|2006.03.24 15:18
|buy
|885
|16.00
|205.17
|204.26
|205.37
|1766
|2006.03.24 15:18
|buy
|886
|32.00
|205.02
|204.26
|205.22
|1767
|2006.03.24 20:19
|close
|886
|32.00
|204.58
|204.26
|205.22
|-1219.57
|31108.12
|1768
|2006.03.24 20:19
|close
|885
|16.00
|204.58
|204.26
|205.37
|-817.67
|30290.45
|1769
|2006.03.24 20:19
|close
|884
|8.00
|204.58
|204.27
|205.53
|-519.71
|29770.74
|1770
|2006.03.24 20:19
|close
|883
|4.00
|204.58
|204.27
|205.68
|-311.82
|29458.92
|1771
|2006.03.24 20:19
|close
|882
|2.00
|204.58
|204.27
|205.83
|-181.90
|29277.02
|1772
|2006.03.24 20:19
|close
|881
|1.00
|204.58
|204.27
|205.98
|-103.94
|29173.08
|1773
|2006.03.24 20:19
|sell
|887
|1.00
|204.58
|206.09
|204.38
|1774
|2006.03.27 00:43
|t/p
|887
|1.00
|204.38
|206.09
|204.38
|14.67
|29187.75
|1775
|2006.03.27 00:43
|sell
|888
|1.00
|204.28
|205.79
|204.08
|1776
|2006.03.27 00:48
|t/p
|888
|1.00
|204.08
|205.79
|204.08
|17.32
|29205.07
|1777
|2006.03.27 00:48
|sell
|889
|1.00
|203.98
|205.49
|203.78
|1778
|2006.03.27 01:20
|sell
|890
|2.00
|204.13
|205.49
|203.93
|1779
|2006.03.27 01:44
|t/p
|890
|2.00
|203.93
|205.49
|203.93
|34.64
|29239.71
|1780
|2006.03.27 01:49
|t/p
|889
|1.00
|203.78
|205.49
|203.78
|17.31
|29257.02
|1781
|2006.03.27 01:49
|sell
|891
|1.00
|203.68
|205.19
|203.48
|1782
|2006.03.27 02:01
|sell
|892
|2.00
|203.83
|205.19
|203.63
|1783
|2006.03.27 02:18
|t/p
|892
|2.00
|203.63
|205.19
|203.63
|34.64
|29291.66
|1784
|2006.03.27 02:49
|t/p
|891
|1.00
|203.48
|205.19
|203.48
|17.32
|29308.98
|1785
|2006.03.27 02:49
|sell
|893
|1.00
|203.38
|204.89
|203.18
|1786
|2006.03.27 02:59
|sell
|894
|2.00
|203.57
|204.93
|203.37
|1787
|2006.03.27 03:14
|sell
|895
|4.00
|203.72
|204.93
|203.52
|1788
|2006.03.27 03:48
|sell
|896
|8.00
|203.87
|204.93
|203.67
|1789
|2006.03.27 04:44
|t/p
|896
|8.00
|203.67
|204.93
|203.67
|138.55
|29447.53
|1790
|2006.03.27 04:49
|t/p
|895
|4.00
|203.52
|204.93
|203.52
|69.28
|29516.81
|1791
|2006.03.27 05:20
|sell
|897
|4.00
|203.72
|204.93
|203.52
|1792
|2006.03.27 06:19
|sell
|898
|8.00
|203.87
|204.93
|203.67
|1793
|2006.03.27 07:01
|t/p
|898
|8.00
|203.67
|204.93
|203.67
|138.55
|29655.36
|1794
|2006.03.27 07:48
|sell
|899
|8.00
|203.87
|204.93
|203.67
|1795
|2006.03.27 08:09
|sell
|900
|16.00
|204.02
|204.93
|203.82
|1796
|2006.03.27 08:18
|sell
|901
|32.00
|204.18
|204.94
|203.98
|1797
|2006.03.27 10:48
|t/p
|901
|32.00
|203.98
|204.94
|203.98
|554.21
|30209.57
|1798
|2006.03.27 11:18
|t/p
|900
|16.00
|203.82
|204.93
|203.82
|277.11
|30486.68
|1799
|2006.03.27 11:48
|t/p
|899
|8.00
|203.67
|204.93
|203.67
|138.55
|30625.23
|1800
|2006.03.27 20:14
|close
|897
|4.00
|204.13
|204.93
|203.52
|-142.02
|30483.21
|1801
|2006.03.27 20:14
|close
|894
|2.00
|204.13
|204.93
|203.37
|-96.99
|30386.22
|1802
|2006.03.27 20:14
|close
|893
|1.00
|204.13
|204.89
|203.18
|-64.94
|30321.28
|1803
|2006.03.27 20:14
|buy
|902
|1.00
|204.13
|202.62
|204.33
|1804
|2006.03.27 23:48
|close
|902
|1.00
|203.33
|202.62
|204.33
|-69.30
|30251.98
|1805
|2006.03.27 23:48
|sell
|903
|1.00
|203.33
|204.84
|203.13
|1806
|2006.03.28 00:09
|sell
|904
|2.00
|203.51
|204.87
|203.31
|1807
|2006.03.28 00:19
|t/p
|904
|2.00
|203.31
|204.87
|203.31
|34.64
|30286.62
|1808
|2006.03.28 00:44
|sell
|905
|2.00
|203.49
|204.85
|203.29
|1809
|2006.03.28 01:08
|sell
|906
|4.00
|203.65
|204.86
|203.45
|1810
|2006.03.28 03:49
|close
|906
|4.00
|204.45
|204.86
|203.45
|-277.11
|30009.51
|1811
|2006.03.28 03:49
|close
|905
|2.00
|204.45
|204.85
|203.29
|-166.26
|29843.25
|1812
|2006.03.28 03:49
|close
|903
|1.00
|204.45
|204.84
|203.13
|-99.63
|29743.62
|1813
|2006.03.28 03:49
|buy
|907
|1.00
|204.45
|202.94
|204.65
|1814
|2006.03.28 04:00
|buy
|908
|2.00
|204.09
|202.73
|204.29
|1815
|2006.03.28 04:18
|t/p
|908
|2.00
|204.29
|202.73
|204.29
|34.64
|29778.26
|1816
|2006.03.28 04:26
|buy
|909
|2.00
|204.30
|202.94
|204.50
|1817
|2006.03.28 04:49
|t/p
|909
|2.00
|204.50
|202.94
|204.50
|34.65
|29812.91
|1818
|2006.03.28 05:14
|buy
|910
|2.00
|204.30
|202.94
|204.50
|1819
|2006.03.28 05:19
|buy
|911
|4.00
|204.14
|202.93
|204.34
|1820
|2006.03.28 05:36
|t/p
|911
|4.00
|204.34
|202.93
|204.34
|69.30
|29882.21
|1821
|2006.03.28 05:48
|buy
|912
|4.00
|204.14
|202.93
|204.34
|1822
|2006.03.28 06:18
|t/p
|912
|4.00
|204.34
|202.93
|204.34
|69.30
|29951.51
|1823
|2006.03.28 06:49
|buy
|913
|4.00
|204.14
|202.93
|204.34
|1824
|2006.03.28 07:19
|t/p
|913
|4.00
|204.34
|202.93
|204.34
|69.30
|30020.81
|1825
|2006.03.28 07:48
|buy
|914
|4.00
|204.14
|202.93
|204.34
|1826
|2006.03.28 08:48
|buy
|915
|8.00
|203.99
|202.93
|204.19
|1827
|2006.03.28 09:48
|t/p
|915
|8.00
|204.19
|202.93
|204.19
|138.58
|30159.39
|1828
|2006.03.28 12:13
|t/p
|914
|4.00
|204.34
|202.93
|204.34
|69.30
|30228.69
|1829
|2006.03.28 13:14
|t/p
|910
|2.00
|204.50
|202.94
|204.50
|34.65
|30263.34
|1830
|2006.03.28 13:19
|t/p
|907
|1.00
|204.65
|202.94
|204.65
|17.33
|30280.67
|1831
|2006.03.28 13:19
|buy
|916
|1.00
|204.75
|203.24
|204.95
|1832
|2006.03.28 13:26
|buy
|917
|2.00
|204.60
|203.24
|204.80
|1833
|2006.03.28 14:36
|buy
|918
|4.00
|204.45
|203.24
|204.65
|1834
|2006.03.28 14:48
|t/p
|918
|4.00
|204.65
|203.24
|204.65
|69.29
|30349.96
|1835
|2006.03.28 15:13
|t/p
|917
|2.00
|204.80
|203.24
|204.80
|34.64
|30384.60
|1836
|2006.03.28 15:19
|t/p
|916
|1.00
|204.95
|203.24
|204.95
|17.32
|30401.92
|1837
|2006.03.28 15:19
|buy
|919
|1.00
|205.05
|203.54
|205.25
|1838
|2006.03.28 16:14
|t/p
|919
|1.00
|205.25
|203.54
|205.25
|17.32
|30419.24
|1839
|2006.03.28 16:14
|buy
|920
|1.00
|205.35
|203.84
|205.55
|1840
|2006.03.28 16:44
|buy
|921
|2.00
|205.20
|203.84
|205.40
|1841
|2006.03.28 17:18
|buy
|922
|4.00
|205.05
|203.84
|205.25
|1842
|2006.03.28 18:48
|t/p
|922
|4.00
|205.25
|203.84
|205.25
|69.30
|30488.54
|1843
|2006.03.28 19:13
|t/p
|921
|2.00
|205.40
|203.84
|205.40
|34.64
|30523.18
|1844
|2006.03.28 19:18
|t/p
|920
|1.00
|205.55
|203.84
|205.55
|17.32
|30540.50
|1845
|2006.03.28 19:18
|buy
|923
|1.00
|205.65
|204.14
|205.85
|1846
|2006.03.28 19:30
|buy
|924
|2.00
|205.33
|203.97
|205.53
|1847
|2006.03.28 19:43
|t/p
|924
|2.00
|205.53
|203.97
|205.53
|34.64
|30575.14
|1848
|2006.03.28 19:48
|t/p
|923
|1.00
|205.85
|204.14
|205.85
|17.32
|30592.46
|1849
|2006.03.28 19:48
|buy
|925
|1.00
|205.95
|204.44
|206.15
|1850
|2006.03.28 19:55
|buy
|926
|2.00
|205.80
|204.44
|206.00
|1851
|2006.03.28 20:19
|buy
|927
|4.00
|205.64
|204.43
|205.84
|1852
|2006.03.28 22:43
|buy
|928
|8.00
|205.49
|204.43
|205.69
|1853
|2006.03.28 22:49
|buy
|929
|16.00
|205.33
|204.42
|205.53
|1854
|2006.03.29 00:45
|t/p
|929
|16.00
|205.53
|204.42
|205.53
|310.06
|30902.52
|1855
|2006.03.29 03:50
|buy
|930
|16.00
|205.31
|204.40
|205.51
|1856
|2006.03.29 05:36
|t/p
|930
|16.00
|205.51
|204.40
|205.51
|277.17
|31179.69
|1857
|2006.03.29 07:18
|close
|928
|8.00
|204.99
|204.43
|205.69
|-330.03
|30849.66
|1858
|2006.03.29 07:18
|close
|927
|4.00
|204.99
|204.43
|205.84
|-216.99
|30632.67
|1859
|2006.03.29 07:18
|close
|926
|2.00
|204.99
|204.44
|206.00
|-136.21
|30496.46
|1860
|2006.03.29 07:18
|close
|925
|1.00
|204.99
|204.44
|206.15
|-81.09
|30415.37
|1861
|2006.03.29 07:18
|sell
|931
|1.00
|204.99
|206.50
|204.79
|1862
|2006.03.29 07:48
|t/p
|931
|1.00
|204.79
|206.50
|204.79
|17.32
|30432.69
|1863
|2006.03.29 07:48
|sell
|932
|1.00
|204.69
|206.20
|204.49
|1864
|2006.03.29 08:00
|sell
|933
|2.00
|204.84
|206.20
|204.64
|1865
|2006.03.29 08:18
|t/p
|933
|2.00
|204.64
|206.20
|204.64
|34.64
|30467.33
|1866
|2006.03.29 08:48
|sell
|934
|2.00
|204.84
|206.20
|204.64
|1867
|2006.03.29 09:37
|sell
|935
|4.00
|204.99
|206.20
|204.79
|1868
|2006.03.29 10:06
|t/p
|935
|4.00
|204.79
|206.20
|204.79
|69.27
|30536.60
|1869
|2006.03.29 10:18
|sell
|936
|4.00
|204.99
|206.20
|204.79
|1870
|2006.03.29 10:49
|t/p
|936
|4.00
|204.79
|206.20
|204.79
|69.27
|30605.87
|1871
|2006.03.29 11:19
|t/p
|934
|2.00
|204.64
|206.20
|204.64
|34.64
|30640.51
|1872
|2006.03.29 12:07
|t/p
|932
|1.00
|204.49
|206.20
|204.49
|17.32
|30657.83
|1873
|2006.03.29 12:07
|sell
|937
|1.00
|204.39
|205.90
|204.19
|1874
|2006.03.29 12:13
|sell
|938
|2.00
|204.54
|205.90
|204.34
|1875
|2006.03.29 12:20
|sell
|939
|4.00
|204.69
|205.90
|204.49
|1876
|2006.03.29 12:49
|t/p
|939
|4.00
|204.49
|205.90
|204.49
|69.28
|30727.11
|1877
|2006.03.29 13:19
|sell
|940
|4.00
|204.69
|205.90
|204.49
|1878
|2006.03.29 13:37
|t/p
|940
|4.00
|204.49
|205.90
|204.49
|69.28
|30796.39
|1879
|2006.03.29 13:49
|sell
|941
|4.00
|204.69
|205.90
|204.49
|1880
|2006.03.29 14:44
|sell
|942
|8.00
|204.84
|205.90
|204.64
|1881
|2006.03.29 15:15
|t/p
|942
|8.00
|204.64
|205.90
|204.64
|138.55
|30934.94
|1882
|2006.03.29 15:19
|t/p
|941
|4.00
|204.49
|205.90
|204.49
|69.28
|31004.22
|1883
|2006.03.29 16:19
|t/p
|938
|2.00
|204.34
|205.90
|204.34
|34.64
|31038.86
|1884
|2006.03.29 16:49
|sell
|943
|2.00
|204.54
|205.90
|204.34
|1885
|2006.03.29 17:44
|t/p
|943
|2.00
|204.34
|205.90
|204.34
|34.64
|31073.50
|1886
|2006.03.29 17:48
|t/p
|937
|1.00
|204.19
|205.90
|204.19
|17.32
|31090.82
|1887
|2006.03.29 17:48
|sell
|944
|1.00
|204.09
|205.60
|203.89
|1888
|2006.03.29 18:18
|sell
|945
|2.00
|204.24
|205.60
|204.04
|1889
|2006.03.29 19:44
|sell
|946
|4.00
|204.40
|205.61
|204.20
|1890
|2006.03.29 23:48
|sell
|947
|8.00
|204.55
|205.61
|204.35
|1891
|2006.03.30 00:48
|t/p
|947
|8.00
|204.35
|205.61
|204.35
|74.95
|31165.77
|1892
|2006.03.30 04:00
|close
|946
|4.00
|204.83
|205.61
|204.20
|-180.74
|30985.03
|1893
|2006.03.30 04:00
|close
|945
|2.00
|204.83
|205.60
|204.04
|-118.08
|30866.95
|1894
|2006.03.30 04:00
|close
|944
|1.00
|204.83
|205.60
|203.89
|-72.03
|30794.92
|1895
|2006.03.30 04:00
|buy
|948
|1.00
|204.83
|203.32
|205.03
|1896
|2006.03.30 08:18
|close
|948
|1.00
|204.24
|203.32
|205.03
|-51.10
|30743.82
|1897
|2006.03.30 08:18
|sell
|949
|1.00
|204.24
|205.75
|204.04
|1898
|2006.03.30 09:49
|t/p
|949
|1.00
|204.04
|205.75
|204.04
|17.32
|30761.14
|1899
|2006.03.30 09:49
|sell
|950
|1.00
|203.94
|205.45
|203.74
|1900
|2006.03.30 10:39
|sell
|951
|2.00
|204.09
|205.45
|203.89
|1901
|2006.03.30 11:29
|sell
|952
|4.00
|204.40
|205.61
|204.20
|1902
|2006.03.30 15:48
|close
|952
|4.00
|205.21
|205.61
|204.20
|-280.57
|30480.57
|1903
|2006.03.30 15:48
|close
|951
|2.00
|205.21
|205.45
|203.89
|-193.97
|30286.60
|1904
|2006.03.30 15:48
|close
|950
|1.00
|205.21
|205.45
|203.74
|-109.98
|30176.62
|1905
|2006.03.30 15:48
|buy
|953
|1.00
|205.21
|203.70
|205.41
|1906
|2006.03.30 16:12
|buy
|954
|2.00
|205.06
|203.70
|205.26
|1907
|2006.03.30 16:18
|buy
|955
|4.00
|204.91
|203.70
|205.11
|1908
|2006.03.30 16:31
|buy
|956
|8.00
|204.76
|203.70
|204.96
|1909
|2006.03.30 17:18
|t/p
|956
|8.00
|204.96
|203.70
|204.96
|138.59
|30315.21
|1910
|2006.03.30 18:02
|t/p
|955
|4.00
|205.11
|203.70
|205.11
|69.29
|30384.50
|1911
|2006.03.30 20:36
|buy
|957
|4.00
|204.91
|203.70
|205.11
|1912
|2006.03.30 21:18
|t/p
|957
|4.00
|205.11
|203.70
|205.11
|69.29
|30453.79
|1913
|2006.03.30 21:49
|buy
|958
|4.00
|204.91
|203.70
|205.11
|1914
|2006.03.30 22:19
|t/p
|958
|4.00
|205.11
|203.70
|205.11
|69.29
|30523.08
|1915
|2006.03.30 23:01
|buy
|959
|4.00
|204.91
|203.70
|205.11
|1916
|2006.03.30 23:18
|t/p
|959
|4.00
|205.11
|203.70
|205.11
|69.29
|30592.37
|1917
|2006.03.30 23:31
|t/p
|954
|2.00
|205.26
|203.70
|205.26
|34.65
|30627.02
|1918
|2006.03.30 23:36
|t/p
|953
|1.00
|205.41
|203.70
|205.41
|17.33
|30644.35
|1919
|2006.03.30 23:36
|buy
|960
|1.00
|205.51
|204.00
|205.71
|1920
|2006.03.30 23:38
|buy
|961
|2.00
|205.36
|204.00
|205.56
|1921
|2006.03.30 23:43
|buy
|962
|4.00
|205.20
|203.99
|205.40
|1922
|2006.03.30 23:44
|buy
|963
|8.00
|205.05
|203.99
|205.25
|1923
|2006.03.30 23:48
|buy
|964
|16.00
|204.89
|203.98
|205.09
|1924
|2006.03.30 23:49
|buy
|965
|32.00
|204.74
|203.98
|204.94
|1925
|2006.03.30 23:59
|t/p
|965
|32.00
|204.94
|203.98
|204.94
|554.35
|31198.70
|1926
|2006.03.31 00:08
|t/p
|964
|16.00
|205.09
|203.98
|205.09
|310.05
|31508.75
|1927
|2006.03.31 00:13
|t/p
|963
|8.00
|205.25
|203.99
|205.25
|155.03
|31663.78
|1928
|2006.03.31 00:18
|t/p
|962
|4.00
|205.40
|203.99
|205.40
|77.52
|31741.30
|1929
|2006.03.31 00:29
|buy
|966
|4.00
|205.16
|203.95
|205.36
|1930
|2006.03.31 00:42
|buy
|967
|8.00
|205.01
|203.95
|205.21
|1931
|2006.03.31 00:44
|buy
|968
|16.00
|204.86
|203.95
|205.06
|1932
|2006.03.31 00:50
|buy
|969
|32.00
|204.64
|203.88
|204.84
|1933
|2006.03.31 01:00
|t/p
|969
|32.00
|204.84
|203.88
|204.84
|554.35
|32295.65
|1934
|2006.03.31 01:13
|t/p
|968
|16.00
|205.06
|203.95
|205.06
|277.18
|32572.83
|1935
|2006.03.31 01:18
|t/p
|967
|8.00
|205.21
|203.95
|205.21
|138.58
|32711.41
|1936
|2006.03.31 02:18
|buy
|970
|8.00
|205.01
|203.95
|205.21
|1937
|2006.03.31 07:18
|close
|970
|8.00
|204.52
|203.95
|205.21
|-339.54
|32371.87
|1938
|2006.03.31 07:18
|close
|966
|4.00
|204.52
|203.95
|205.36
|-221.74
|32150.13
|1939
|2006.03.31 07:18
|close
|961
|2.00
|204.52
|204.00
|205.56
|-141.40
|32008.73
|1940
|2006.03.31 07:18
|close
|960
|1.00
|204.52
|204.00
|205.71
|-83.69
|31925.03
|1941
|2006.03.31 07:18
|sell
|971
|1.00
|204.52
|206.03
|204.32
|1942
|2006.03.31 08:18
|t/p
|971
|1.00
|204.32
|206.03
|204.32
|17.32
|31942.35
|1943
|2006.03.31 08:18
|sell
|972
|1.00
|204.22
|205.73
|204.02
|1944
|2006.03.31 08:44
|sell
|973
|2.00
|204.37
|205.73
|204.17
|1945
|2006.03.31 09:05
|sell
|974
|4.00
|204.52
|205.73
|204.32
|1946
|2006.03.31 09:18
|t/p
|974
|4.00
|204.32
|205.73
|204.32
|69.27
|32011.62
|1947
|2006.03.31 10:01
|sell
|975
|4.00
|204.52
|205.73
|204.32
|1948
|2006.03.31 10:18
|t/p
|975
|4.00
|204.32
|205.73
|204.32
|69.27
|32080.89
|1949
|2006.03.31 12:18
|sell
|976
|4.00
|204.52
|205.73
|204.32
|1950
|2006.03.31 13:08
|sell
|977
|8.00
|204.68
|205.74
|204.48
|1951
|2006.03.31 13:13
|sell
|978
|16.00
|204.83
|205.74
|204.63
|1952
|2006.03.31 15:43
|t/p
|978
|16.00
|204.63
|205.74
|204.63
|277.11
|32358.00
|1953
|2006.03.31 15:48
|t/p
|977
|8.00
|204.48
|205.74
|204.48
|138.55
|32496.55
|1954
|2006.03.31 16:48
|t/p
|976
|4.00
|204.32
|205.73
|204.32
|69.27
|32565.82
|1955
|2006.04.03 00:20
|close
|973
|2.00
|205.15
|205.73
|204.17
|-140.39
|32425.43
|1956
|2006.04.03 00:20
|close
|972
|1.00
|205.15
|205.73
|204.02
|-83.18
|32342.25
|1957
|2006.04.03 00:20
|buy
|979
|1.00
|205.15
|203.64
|205.35
|1958
|2006.04.03 04:00
|buy
|980
|2.00
|204.95
|203.59
|205.15
|1959
|2006.04.03 04:18
|t/p
|980
|2.00
|205.15
|203.59
|205.15
|34.64
|32376.89
|1960
|2006.04.03 06:43
|buy
|981
|2.00
|205.00
|203.64
|205.20
|1961
|2006.04.03 06:48
|buy
|982
|4.00
|204.85
|203.64
|205.05
|1962
|2006.04.03 06:48
|buy
|983
|8.00
|204.70
|203.64
|204.90
|1963
|2006.04.03 07:09
|t/p
|983
|8.00
|204.90
|203.64
|204.90
|138.59
|32515.48
|1964
|2006.04.03 07:18
|t/p
|982
|4.00
|205.05
|203.64
|205.05
|69.29
|32584.77
|1965
|2006.04.03 07:47
|buy
|984
|4.00
|204.85
|203.64
|205.05
|1966
|2006.04.03 13:01
|close
|984
|4.00
|204.42
|203.64
|205.05
|-148.98
|32435.79
|1967
|2006.04.03 13:01
|close
|981
|2.00
|204.42
|203.64
|205.20
|-100.48
|32335.31
|1968
|2006.04.03 13:01
|close
|979
|1.00
|204.42
|203.64
|205.35
|-63.23
|32272.08
|1969
|2006.04.03 13:01
|sell
|985
|1.00
|204.42
|205.93
|204.22
|1970
|2006.04.03 14:02
|t/p
|985
|1.00
|204.22
|205.93
|204.22
|17.32
|32289.40
|1971
|2006.04.03 14:02
|sell
|986
|1.00
|204.12
|205.63
|203.92
|1972
|2006.04.03 14:13
|sell
|987
|2.00
|204.27
|205.63
|204.07
|1973
|2006.04.03 16:48
|close
|987
|2.00
|205.18
|205.63
|204.07
|-157.61
|32131.79
|1974
|2006.04.03 16:48
|close
|986
|1.00
|205.18
|205.63
|203.92
|-91.79
|32040.00
|1975
|2006.04.03 16:48
|buy
|988
|1.00
|205.18
|203.67
|205.38
|1976
|2006.04.04 06:19
|close
|988
|1.00
|204.44
|203.67
|205.38
|-62.04
|31977.96
|1977
|2006.04.04 06:19
|sell
|989
|1.00
|204.44
|205.95
|204.24
|1978
|2006.04.04 08:00
|close
|989
|1.00
|205.14
|205.95
|204.24
|-60.61
|31917.35
|1979
|2006.04.04 08:00
|buy
|990
|1.00
|205.14
|203.63
|205.34
|1980
|2006.04.04 08:18
|t/p
|990
|1.00
|205.34
|203.63
|205.34
|17.32
|31934.67
|1981
|2006.04.04 08:18
|buy
|991
|1.00
|205.44
|203.93
|205.64
|1982
|2006.04.04 10:31
|t/p
|991
|1.00
|205.64
|203.93
|205.64
|17.32
|31951.99
|1983
|2006.04.04 10:31
|buy
|992
|1.00
|205.74
|204.23
|205.94
|1984
|2006.04.04 10:47
|buy
|993
|2.00
|205.58
|204.22
|205.78
|1985
|2006.04.04 11:18
|buy
|994
|4.00
|205.42
|204.21
|205.62
|1986
|2006.04.04 12:07
|t/p
|994
|4.00
|205.62
|204.21
|205.62
|69.29
|32021.28
|1987
|2006.04.04 12:12
|t/p
|993
|2.00
|205.78
|204.22
|205.78
|34.64
|32055.92
|1988
|2006.04.04 12:17
|t/p
|992
|1.00
|205.94
|204.23
|205.94
|17.33
|32073.25
|1989
|2006.04.04 12:17
|buy
|995
|1.00
|206.04
|204.53
|206.24
|1990
|2006.04.04 12:49
|buy
|996
|2.00
|205.89
|204.53
|206.09
|1991
|2006.04.04 13:01
|t/p
|996
|2.00
|206.09
|204.53
|206.09
|34.65
|32107.90
|1992
|2006.04.04 13:31
|buy
|997
|2.00
|205.89
|204.53
|206.09
|1993
|2006.04.04 13:44
|t/p
|997
|2.00
|206.09
|204.53
|206.09
|34.65
|32142.55
|1994
|2006.04.04 14:13
|t/p
|995
|1.00
|206.24
|204.53
|206.24
|17.32
|32159.87
|1995
|2006.04.04 14:13
|buy
|998
|1.00
|206.34
|204.83
|206.54
|1996
|2006.04.04 15:18
|buy
|999
|2.00
|206.19
|204.83
|206.39
|1997
|2006.04.04 20:49
|t/p
|999
|2.00
|206.39
|204.83
|206.39
|34.65
|32194.52
|1998
|2006.04.04 22:18
|buy
|1000
|2.00
|206.19
|204.83
|206.39
|1999
|2006.04.05 02:19
|close
|1000
|2.00
|205.56
|204.83
|206.39
|-105.03
|32089.49
|2000
|2006.04.05 02:19
|close
|998
|1.00
|205.56
|204.83
|206.54
|-65.50
|32023.98
|2001
|2006.04.05 02:19
|sell
|1001
|1.00
|205.56
|207.07
|205.36
|2002
|2006.04.05 04:19
|t/p
|1001
|1.00
|205.36
|207.07
|205.36
|17.31
|32041.29
|2003
|2006.04.05 04:19
|sell
|1002
|1.00
|205.26
|206.77
|205.06
|2004
|2006.04.05 04:44
|sell
|1003
|2.00
|205.41
|206.77
|205.21
|2005
|2006.04.05 05:43
|sell
|1004
|4.00
|205.56
|206.77
|205.36
|2006
|2006.04.05 06:06
|t/p
|1004
|4.00
|205.36
|206.77
|205.36
|69.28
|32110.57
|2007
|2006.04.05 06:18
|sell
|1005
|4.00
|205.56
|206.77
|205.36
|2008
|2006.04.05 07:18
|sell
|1006
|8.00
|205.71
|206.77
|205.51
|2009
|2006.04.05 07:47
|sell
|1007
|16.00
|205.86
|206.77
|205.66
|2010
|2006.04.05 08:48
|t/p
|1007
|16.00
|205.66
|206.77
|205.66
|277.11
|32387.68
|2011
|2006.04.05 08:49
|t/p
|1006
|8.00
|205.51
|206.77
|205.51
|138.55
|32526.23
|2012
|2006.04.05 23:44
|close
|1005
|4.00
|206.18
|206.77
|205.36
|-214.76
|32311.47
|2013
|2006.04.05 23:44
|close
|1003
|2.00
|206.18
|206.77
|205.21
|-133.36
|32178.11
|2014
|2006.04.05 23:44
|close
|1002
|1.00
|206.18
|206.77
|205.06
|-79.66
|32098.45
|2015
|2006.04.05 23:44
|buy
|1008
|1.00
|206.18
|204.67
|206.38
|2016
|2006.04.06 01:13
|buy
|1009
|2.00
|206.03
|204.67
|206.23
|2017
|2006.04.06 07:44
|t/p
|1009
|2.00
|206.23
|204.67
|206.23
|34.65
|32133.10
|2018
|2006.04.06 08:43
|t/p
|1008
|1.00
|206.38
|204.67
|206.38
|23.49
|32156.60
|2019
|2006.04.06 08:43
|buy
|1010
|1.00
|206.48
|204.97
|206.68
|2020
|2006.04.06 09:01
|buy
|1011
|2.00
|206.32
|204.96
|206.52
|2021
|2006.04.06 09:43
|t/p
|1011
|2.00
|206.52
|204.96
|206.52
|34.65
|32191.25
|2022
|2006.04.06 09:48
|t/p
|1010
|1.00
|206.68
|204.97
|206.68
|17.32
|32208.57
|2023
|2006.04.06 09:48
|buy
|1012
|1.00
|206.78
|205.27
|206.98
|2024
|2006.04.06 10:08
|buy
|1013
|2.00
|206.63
|205.27
|206.83
|2025
|2006.04.06 10:17
|buy
|1014
|4.00
|206.48
|205.27
|206.68
|2026
|2006.04.06 11:13
|t/p
|1014
|4.00
|206.68
|205.27
|206.68
|69.30
|32277.87
|2027
|2006.04.06 11:19
|t/p
|1013
|2.00
|206.83
|205.27
|206.83
|34.65
|32312.52
|2028
|2006.04.06 12:42
|buy
|1015
|2.00
|206.63
|205.27
|206.83
|2029
|2006.04.06 12:47
|buy
|1016
|4.00
|206.48
|205.27
|206.68
|2030
|2006.04.06 13:05
|buy
|1017
|8.00
|206.33
|205.27
|206.53
|2031
|2006.04.06 13:17
|t/p
|1017
|8.00
|206.53
|205.27
|206.53
|138.59
|32451.11
|2032
|2006.04.06 13:30
|t/p
|1016
|4.00
|206.68
|205.27
|206.68
|69.30
|32520.41
|2033
|2006.04.06 13:35
|t/p
|1015
|2.00
|206.83
|205.27
|206.83
|34.65
|32555.06
|2034
|2006.04.06 13:42
|buy
|1018
|2.00
|206.63
|205.27
|206.83
|2035
|2006.04.06 13:47
|buy
|1019
|4.00
|206.48
|205.27
|206.68
|2036
|2006.04.06 13:47
|buy
|1020
|8.00
|206.33
|205.27
|206.53
|2037
|2006.04.06 14:19
|t/p
|1020
|8.00
|206.53
|205.27
|206.53
|138.59
|32693.65
|2038
|2006.04.06 14:48
|buy
|1021
|8.00
|206.33
|205.27
|206.53
|2039
|2006.04.06 15:18
|buy
|1022
|16.00
|206.17
|205.26
|206.37
|2040
|2006.04.06 17:19
|t/p
|1022
|16.00
|206.37
|205.26
|206.37
|277.18
|32970.83
|2041
|2006.04.07 00:48
|t/p
|1021
|8.00
|206.53
|205.27
|206.53
|155.03
|33125.86
|2042
|2006.04.07 04:18
|close
|1019
|4.00
|206.00
|205.27
|206.68
|-158.08
|32967.78
|2043
|2006.04.07 04:18
|close
|1018
|2.00
|206.00
|205.27
|206.83
|-105.03
|32862.75
|2044
|2006.04.07 04:18
|close
|1012
|1.00
|206.00
|205.27
|206.98
|-65.50
|32797.24
|2045
|2006.04.07 04:18
|sell
|1023
|1.00
|206.00
|207.51
|205.80
|2046
|2006.04.07 07:18
|t/p
|1023
|1.00
|205.80
|207.51
|205.80
|17.32
|32814.56
|2047
|2006.04.07 07:18
|sell
|1024
|1.00
|205.70
|207.21
|205.50
|2048
|2006.04.07 07:29
|sell
|1025
|2.00
|205.90
|207.26
|205.70
|2049
|2006.04.07 08:13
|sell
|1026
|4.00
|206.05
|207.26
|205.85
|2050
|2006.04.07 13:12
|t/p
|1026
|4.00
|205.85
|207.26
|205.85
|69.28
|32883.84
|2051
|2006.04.07 13:17
|t/p
|1025
|2.00
|205.70
|207.26
|205.70
|34.63
|32918.47
|2052
|2006.04.07 13:44
|t/p
|1024
|1.00
|205.50
|207.21
|205.50
|17.32
|32935.79
|2053
|2006.04.07 13:44
|sell
|1027
|1.00
|205.40
|206.91
|205.20
|2054
|2006.04.07 14:19
|t/p
|1027
|1.00
|205.20
|206.91
|205.20
|17.32
|32953.11
|2055
|2006.04.07 14:19
|sell
|1028
|1.00
|205.10
|206.61
|204.90
|2056
|2006.04.07 14:38
|sell
|1029
|2.00
|205.25
|206.61
|205.05
|2057
|2006.04.07 14:43
|sell
|1030
|4.00
|205.40
|206.61
|205.20
|2058
|2006.04.07 14:48
|sell
|1031
|8.00
|205.55
|206.61
|205.35
|2059
|2006.04.07 15:13
|sell
|1032
|16.00
|205.71
|206.62
|205.51
|2060
|2006.04.07 15:18
|sell
|1033
|32.00
|205.86
|206.62
|205.66
|2061
|2006.04.07 20:00
|close
|1033
|32.00
|206.33
|206.62
|205.66
|-1302.39
|31650.72
|2062
|2006.04.07 20:00
|close
|1032
|16.00
|206.33
|206.62
|205.51
|-859.02
|30791.70
|2063
|2006.04.07 20:00
|close
|1031
|8.00
|206.33
|206.61
|205.35
|-540.36
|30251.34
|2064
|2006.04.07 20:00
|close
|1030
|4.00
|206.33
|206.61
|205.20
|-322.13
|29929.21
|2065
|2006.04.07 20:00
|close
|1029
|2.00
|206.33
|206.61
|205.05
|-187.05
|29742.16
|2066
|2006.04.07 20:00
|close
|1028
|1.00
|206.33
|206.61
|204.90
|-106.51
|29635.65
|2067
|2006.04.07 20:00
|buy
|1034
|1.00
|206.33
|204.82
|206.53
|2068
|2006.04.10 02:49
|close
|1034
|1.00
|205.77
|204.82
|206.53
|-46.45
|29589.20
|2069
|2006.04.10 02:49
|sell
|1035
|1.00
|205.77
|207.28
|205.57
|2070
|2006.04.10 04:18
|sell
|1036
|2.00
|205.93
|207.29
|205.73
|2071
|2006.04.10 08:00
|close
|1036
|2.00
|206.33
|207.29
|205.73
|-69.28
|29519.92
|2072
|2006.04.10 08:00
|close
|1035
|1.00
|206.33
|207.28
|205.57
|-48.49
|29471.43
|2073
|2006.04.10 08:00
|buy
|1037
|1.00
|206.33
|204.82
|206.53
|2074
|2006.04.10 08:18
|t/p
|1037
|1.00
|206.53
|204.82
|206.53
|17.32
|29488.75
|2075
|2006.04.10 08:18
|buy
|1038
|1.00
|206.63
|205.12
|206.83
|2076
|2006.04.10 09:48
|t/p
|1038
|1.00
|206.83
|205.12
|206.83
|17.32
|29506.07
|2077
|2006.04.10 09:48
|buy
|1039
|1.00
|206.93
|205.42
|207.13
|2078
|2006.04.10 10:01
|buy
|1040
|2.00
|206.78
|205.42
|206.98
|2079
|2006.04.10 11:42
|buy
|1041
|4.00
|206.63
|205.42
|206.83
|2080
|2006.04.10 11:47
|buy
|1042
|8.00
|206.48
|205.42
|206.68
|2081
|2006.04.10 11:48
|buy
|1043
|16.00
|206.33
|205.42
|206.53
|2082
|2006.04.10 12:43
|t/p
|1043
|16.00
|206.53
|205.42
|206.53
|277.17
|29783.24
|2083
|2006.04.10 12:49
|t/p
|1042
|8.00
|206.68
|205.42
|206.68
|138.59
|29921.83
|2084
|2006.04.10 14:48
|buy
|1044
|8.00
|206.48
|205.42
|206.68
|2085
|2006.04.10 15:05
|buy
|1045
|16.00
|206.33
|205.42
|206.53
|2086
|2006.04.10 15:48
|t/p
|1045
|16.00
|206.53
|205.42
|206.53
|277.17
|30199.00
|2087
|2006.04.10 20:00
|close
|1044
|8.00
|206.22
|205.42
|206.68
|-180.17
|30018.83
|2088
|2006.04.10 20:00
|close
|1041
|4.00
|206.22
|205.42
|206.83
|-142.06
|29876.77
|2089
|2006.04.10 20:00
|close
|1040
|2.00
|206.22
|205.42
|206.98
|-97.01
|29779.76
|2090
|2006.04.10 20:00
|close
|1039
|1.00
|206.22
|205.42
|207.13
|-61.50
|29718.26
|2091
|2006.04.10 20:00
|sell
|1046
|1.00
|206.22
|207.73
|206.02
|2092
|2006.04.11 00:00
|close
|1046
|1.00
|206.72
|207.73
|206.02
|-45.95
|29672.31
|2093
|2006.04.11 00:00
|buy
|1047
|1.00
|206.72
|205.21
|206.92
|2094
|2006.04.11 10:05
|t/p
|1047
|1.00
|206.92
|205.21
|206.92
|17.32
|29689.63
|2095
|2006.04.11 11:18
|buy
|1048
|1.00
|207.06
|205.55
|207.26
|2096
|2006.04.11 12:48
|t/p
|1048
|1.00
|207.26
|205.55
|207.26
|17.32
|29706.95
|2097
|2006.04.11 12:48
|buy
|1049
|1.00
|207.36
|205.85
|207.56
|2098
|2006.04.11 13:17
|buy
|1050
|2.00
|207.20
|205.84
|207.40
|2099
|2006.04.11 15:31
|buy
|1051
|4.00
|207.05
|205.84
|207.25
|2100
|2006.04.11 16:47
|buy
|1052
|8.00
|206.89
|205.83
|207.09
|2101
|2006.04.11 16:50
|buy
|1053
|16.00
|206.74
|205.83
|206.94
|2102
|2006.04.11 17:48
|t/p
|1053
|16.00
|206.94
|205.83
|206.94
|277.17
|29984.12
|2103
|2006.04.11 18:49
|t/p
|1052
|8.00
|207.09
|205.83
|207.09
|138.59
|30122.71
|2104
|2006.04.11 19:48
|buy
|1054
|8.00
|206.89
|205.83
|207.09
|2105
|2006.04.11 23:19
|close
|1054
|8.00
|206.49
|205.83
|207.09
|-277.17
|29845.54
|2106
|2006.04.11 23:19
|close
|1051
|4.00
|206.49
|205.84
|207.25
|-194.02
|29651.52
|2107
|2006.04.11 23:19
|close
|1050
|2.00
|206.49
|205.84
|207.40
|-123.00
|29528.52
|2108
|2006.04.11 23:19
|close
|1049
|1.00
|206.49
|205.85
|207.56
|-75.36
|29453.16
|2109
|2006.04.11 23:19
|sell
|1055
|1.00
|206.49
|208.00
|206.29
|2110
|2006.04.12 00:48
|t/p
|1055
|1.00
|206.29
|208.00
|206.29
|14.67
|29467.83
|2111
|2006.04.12 00:48
|sell
|1056
|1.00
|206.19
|207.70
|205.99
|2112
|2006.04.12 01:08
|sell
|1057
|2.00
|206.34
|207.70
|206.14
|2113
|2006.04.12 01:18
|sell
|1058
|4.00
|206.50
|207.71
|206.30
|2114
|2006.04.12 02:48
|sell
|1059
|8.00
|206.68
|207.74
|206.48
|2115
|2006.04.12 07:43
|close
|1059
|8.00
|207.31
|207.74
|206.48
|-436.44
|29031.39
|2116
|2006.04.12 07:43
|close
|1058
|4.00
|207.31
|207.71
|206.30
|-280.57
|28750.82
|2117
|2006.04.12 07:43
|close
|1057
|2.00
|207.31
|207.70
|206.14
|-167.99
|28582.83
|2118
|2006.04.12 07:43
|close
|1056
|1.00
|207.31
|207.70
|205.99
|-96.99
|28485.84
|2119
|2006.04.12 07:43
|buy
|1060
|1.00
|207.31
|205.80
|207.51
|2120
|2006.04.12 08:31
|buy
|1061
|2.00
|207.16
|205.80
|207.36
|2121
|2006.04.12 08:48
|t/p
|1061
|2.00
|207.36
|205.80
|207.36
|34.64
|28520.48
|2122
|2006.04.12 09:18
|buy
|1062
|2.00
|207.16
|205.80
|207.36
|2123
|2006.04.12 09:49
|t/p
|1062
|2.00
|207.36
|205.80
|207.36
|34.64
|28555.12
|2124
|2006.04.12 10:18
|buy
|1063
|2.00
|207.16
|205.80
|207.36
|2125
|2006.04.12 11:48
|buy
|1064
|4.00
|207.01
|205.80
|207.21
|2126
|2006.04.12 12:18
|t/p
|1064
|4.00
|207.21
|205.80
|207.21
|69.30
|28624.42
|2127
|2006.04.12 14:13
|t/p
|1063
|2.00
|207.36
|205.80
|207.36
|34.64
|28659.06
|2128
|2006.04.12 14:19
|t/p
|1060
|1.00
|207.51
|205.80
|207.51
|17.32
|28676.38
|2129
|2006.04.12 14:29
|buy
|1065
|1.00
|207.43
|205.92
|207.63
|2130
|2006.04.13 01:49
|t/p
|1065
|1.00
|207.63
|205.92
|207.63
|23.48
|28699.86
|2131
|2006.04.13 01:49
|buy
|1066
|1.00
|207.73
|206.22
|207.93
|2132
|2006.04.13 02:00
|buy
|1067
|2.00
|207.58
|206.22
|207.78
|2133
|2006.04.13 08:13
|t/p
|1067
|2.00
|207.78
|206.22
|207.78
|34.64
|28734.50
|2134
|2006.04.13 08:48
|t/p
|1066
|1.00
|207.93
|206.22
|207.93
|17.32
|28751.82
|2135
|2006.04.13 08:48
|buy
|1068
|1.00
|208.03
|206.52
|208.23
|2136
|2006.04.13 09:08
|buy
|1069
|2.00
|207.88
|206.52
|208.08
|2137
|2006.04.13 09:14
|buy
|1070
|4.00
|207.73
|206.52
|207.93
|2138
|2006.04.13 09:18
|buy
|1071
|8.00
|207.58
|206.52
|207.78
|2139
|2006.04.13 09:48
|t/p
|1071
|8.00
|207.78
|206.52
|207.78
|138.59
|28890.41
|2140
|2006.04.13 10:36
|buy
|1072
|8.00
|207.58
|206.52
|207.78
|2141
|2006.04.13 10:49
|t/p
|1072
|8.00
|207.78
|206.52
|207.78
|138.59
|29029.00
|2142
|2006.04.13 11:18
|t/p
|1070
|4.00
|207.93
|206.52
|207.93
|69.30
|29098.30
|2143
|2006.04.13 13:18
|buy
|1073
|4.00
|207.73
|206.52
|207.93
|2144
|2006.04.13 14:43
|buy
|1074
|8.00
|207.58
|206.52
|207.78
|2145
|2006.04.13 14:48
|buy
|1075
|16.00
|207.42
|206.51
|207.62
|2146
|2006.04.13 15:36
|t/p
|1075
|16.00
|207.62
|206.51
|207.62
|277.17
|29375.47
|2147
|2006.04.13 18:19
|t/p
|1074
|8.00
|207.78
|206.52
|207.78
|138.59
|29514.06
|2148
|2006.04.13 23:19
|t/p
|1073
|4.00
|207.93
|206.52
|207.93
|69.30
|29583.36
|2149
|2006.04.17 02:49
|t/p
|1069
|2.00
|208.08
|206.52
|208.08
|42.86
|29626.22
|2150
|2006.04.17 11:43
|t/p
|1068
|1.00
|208.23
|206.52
|208.23
|21.43
|29647.65
|2151
|2006.04.17 11:43
|buy
|1076
|1.00
|208.33
|206.82
|208.53
|2152
|2006.04.17 12:01
|t/p
|1076
|1.00
|208.53
|206.82
|208.53
|17.32
|29664.97
|2153
|2006.04.17 12:01
|buy
|1077
|1.00
|208.63
|207.12
|208.83
|2154
|2006.04.17 12:09
|buy
|1078
|2.00
|208.48
|207.12
|208.68
|2155
|2006.04.17 12:14
|buy
|1079
|4.00
|208.33
|207.12
|208.53
|2156
|2006.04.17 12:18
|buy
|1080
|8.00
|208.17
|207.11
|208.37
|2157
|2006.04.17 12:43
|t/p
|1080
|8.00
|208.37
|207.11
|208.37
|138.59
|29803.56
|2158
|2006.04.17 12:48
|t/p
|1079
|4.00
|208.53
|207.12
|208.53
|69.30
|29872.86
|2159
|2006.04.17 13:19
|t/p
|1078
|2.00
|208.68
|207.12
|208.68
|34.64
|29907.50
|2160
|2006.04.17 13:31
|buy
|1081
|2.00
|208.48
|207.12
|208.68
|2161
|2006.04.17 14:48
|t/p
|1081
|2.00
|208.68
|207.12
|208.68
|34.64
|29942.14
|2162
|2006.04.17 15:18
|buy
|1082
|2.00
|208.48
|207.12
|208.68
|2163
|2006.04.17 18:18
|t/p
|1082
|2.00
|208.68
|207.12
|208.68
|34.64
|29976.78
|2164
|2006.04.17 18:49
|buy
|1083
|2.00
|208.48
|207.12
|208.68
|2165
|2006.04.17 23:36
|t/p
|1083
|2.00
|208.68
|207.12
|208.68
|34.64
|30011.42
|2166
|2006.04.18 00:18
|t/p
|1077
|1.00
|208.83
|207.12
|208.83
|19.38
|30030.80
|2167
|2006.04.18 00:18
|buy
|1084
|1.00
|208.93
|207.42
|209.13
|2168
|2006.04.18 01:00
|buy
|1085
|2.00
|208.78
|207.42
|208.98
|2169
|2006.04.18 07:19
|t/p
|1085
|2.00
|208.98
|207.42
|208.98
|34.65
|30065.45
|2170
|2006.04.18 07:47
|t/p
|1084
|1.00
|209.13
|207.42
|209.13
|17.33
|30082.78
|2171
|2006.04.18 07:47
|buy
|1086
|1.00
|209.23
|207.72
|209.43
|2172
|2006.04.18 08:17
|buy
|1087
|2.00
|209.08
|207.72
|209.28
|2173
|2006.04.18 09:01
|buy
|1088
|4.00
|208.92
|207.71
|209.12
|2174
|2006.04.18 09:31
|t/p
|1088
|4.00
|209.12
|207.71
|209.12
|69.30
|30152.08
|2175
|2006.04.18 11:49
|buy
|1089
|4.00
|208.92
|207.71
|209.12
|2176
|2006.04.18 12:18
|t/p
|1089
|4.00
|209.12
|207.71
|209.12
|69.30
|30221.38
|2177
|2006.04.18 14:01
|t/p
|1087
|2.00
|209.28
|207.72
|209.28
|34.65
|30256.03
|2178
|2006.04.18 20:48
|close
|1086
|1.00
|208.69
|207.72
|209.43
|-46.78
|30209.25
|2179
|2006.04.18 20:48
|sell
|1090
|1.00
|208.69
|210.20
|208.49
|2180
|2006.04.18 22:49
|t/p
|1090
|1.00
|208.49
|210.20
|208.49
|17.32
|30226.57
|2181
|2006.04.18 22:49
|sell
|1091
|1.00
|208.39
|209.90
|208.19
|2182
|2006.04.18 22:56
|sell
|1092
|2.00
|208.54
|209.90
|208.34
|2183
|2006.04.18 23:18
|sell
|1093
|4.00
|208.72
|209.93
|208.52
|2184
|2006.04.18 23:49
|t/p
|1093
|4.00
|208.52
|209.93
|208.52
|69.27
|30295.84
|2185
|2006.04.19 00:01
|sell
|1094
|4.00
|208.69
|209.90
|208.49
|2186
|2006.04.19 00:48
|t/p
|1094
|4.00
|208.49
|209.90
|208.49
|69.28
|30365.12
|2187
|2006.04.19 01:17
|t/p
|1092
|2.00
|208.34
|209.90
|208.34
|29.34
|30394.46
|2188
|2006.04.19 01:48
|sell
|1095
|2.00
|208.54
|209.90
|208.34
|2189
|2006.04.19 02:19
|t/p
|1095
|2.00
|208.34
|209.90
|208.34
|34.64
|30429.10
|2190
|2006.04.19 02:48
|sell
|1096
|2.00
|208.54
|209.90
|208.34
|2191
|2006.04.19 06:48
|sell
|1097
|4.00
|208.69
|209.90
|208.49
|2192
|2006.04.19 07:43
|sell
|1098
|8.00
|208.84
|209.90
|208.64
|2193
|2006.04.19 07:48
|sell
|1099
|16.00
|208.99
|209.90
|208.79
|2194
|2006.04.19 08:00
|close
|1099
|16.00
|208.96
|209.90
|208.79
|41.57
|30470.67
|2195
|2006.04.19 08:00
|close
|1098
|8.00
|208.96
|209.90
|208.64
|-83.14
|30387.53
|2196
|2006.04.19 08:00
|close
|1097
|4.00
|208.96
|209.90
|208.49
|-93.52
|30294.01
|2197
|2006.04.19 08:00
|close
|1096
|2.00
|208.96
|209.90
|208.34
|-72.74
|30221.27
|2198
|2006.04.19 08:00
|close
|1091
|1.00
|208.96
|209.90
|208.19
|-52.01
|30169.26
|2199
|2006.04.19 08:00
|buy
|1100
|1.00
|208.96
|207.45
|209.16
|2200
|2006.04.19 08:18
|buy
|1101
|2.00
|208.81
|207.45
|209.01
|2201
|2006.04.19 08:48
|t/p
|1101
|2.00
|209.01
|207.45
|209.01
|34.64
|30203.90
|2202
|2006.04.19 11:00
|buy
|1102
|2.00
|208.80
|207.44
|209.00
|2203
|2006.04.19 11:44
|t/p
|1102
|2.00
|209.00
|207.44
|209.00
|34.65
|30238.55
|2204
|2006.04.19 12:13
|t/p
|1100
|1.00
|209.16
|207.45
|209.16
|17.32
|30255.87
|2205
|2006.04.19 12:13
|buy
|1103
|1.00
|209.26
|207.75
|209.46
|2206
|2006.04.19 12:30
|buy
|1104
|2.00
|209.11
|207.75
|209.31
|2207
|2006.04.19 12:42
|t/p
|1104
|2.00
|209.31
|207.75
|209.31
|34.64
|30290.51
|2208
|2006.04.19 12:47
|t/p
|1103
|1.00
|209.46
|207.75
|209.46
|17.32
|30307.83
|2209
|2006.04.19 12:47
|buy
|1105
|1.00
|209.56
|208.05
|209.76
|2210
|2006.04.19 13:07
|t/p
|1105
|1.00
|209.76
|208.05
|209.76
|17.32
|30325.15
|2211
|2006.04.19 13:07
|buy
|1106
|1.00
|209.86
|208.35
|210.06
|2212
|2006.04.19 13:12
|t/p
|1106
|1.00
|210.06
|208.35
|210.06
|17.32
|30342.47
|2213
|2006.04.19 13:12
|buy
|1107
|1.00
|210.16
|208.65
|210.36
|2214
|2006.04.19 13:44
|t/p
|1107
|1.00
|210.36
|208.65
|210.36
|17.32
|30359.79
|2215
|2006.04.19 13:44
|buy
|1108
|1.00
|210.46
|208.95
|210.66
|2216
|2006.04.19 14:18
|t/p
|1108
|1.00
|210.66
|208.95
|210.66
|17.32
|30377.11
|2217
|2006.04.19 14:18
|buy
|1109
|1.00
|210.76
|209.25
|210.96
|2218
|2006.04.19 15:18
|buy
|1110
|2.00
|210.61
|209.25
|210.81
|2219
|2006.04.19 15:49
|buy
|1111
|4.00
|210.45
|209.24
|210.65
|2220
|2006.04.19 17:49
|buy
|1112
|8.00
|210.30
|209.24
|210.50
|2221
|2006.04.19 19:43
|buy
|1113
|16.00
|210.14
|209.23
|210.34
|2222
|2006.04.19 19:49
|buy
|1114
|32.00
|209.99
|209.23
|210.19
|2223
|2006.04.19 20:48
|t/p
|1114
|32.00
|210.19
|209.23
|210.19
|554.36
|30931.47
|2224
|2006.04.19 21:18
|t/p
|1113
|16.00
|210.34
|209.23
|210.34
|277.18
|31208.65
|2225
|2006.04.20 00:18
|buy
|1115
|16.00
|210.14
|209.23
|210.34
|2226
|2006.04.20 01:01
|t/p
|1115
|16.00
|210.34
|209.23
|210.34
|277.18
|31485.83
|2227
|2006.04.20 05:32
|t/p
|1112
|8.00
|210.50
|209.24
|210.50
|187.91
|31673.74
|2228
|2006.04.20 12:00
|close
|1111
|4.00
|209.43
|209.24
|210.65
|-328.74
|31344.99
|2229
|2006.04.20 12:00
|close
|1110
|2.00
|209.43
|209.25
|210.81
|-192.09
|31152.91
|2230
|2006.04.20 12:00
|close
|1109
|1.00
|209.43
|209.25
|210.96
|-109.04
|31043.87
|2231
|2006.04.20 12:00
|sell
|1116
|1.00
|209.43
|210.94
|209.23
|2232
|2006.04.20 12:18
|t/p
|1116
|1.00
|209.23
|210.94
|209.23
|17.32
|31061.19
|2233
|2006.04.20 12:18
|sell
|1117
|1.00
|209.13
|210.64
|208.93
|2234
|2006.04.20 14:18
|t/p
|1117
|1.00
|208.93
|210.64
|208.93
|17.32
|31078.51
|2235
|2006.04.20 14:18
|sell
|1118
|1.00
|208.83
|210.34
|208.63
|2236
|2006.04.20 14:29
|sell
|1119
|2.00
|209.01
|210.37
|208.81
|2237
|2006.04.20 14:36
|sell
|1120
|4.00
|209.16
|210.37
|208.96
|2238
|2006.04.20 14:48
|t/p
|1120
|4.00
|208.96
|210.37
|208.96
|69.28
|31147.79
|2239
|2006.04.20 15:48
|sell
|1121
|4.00
|209.16
|210.37
|208.96
|2240
|2006.04.20 16:18
|sell
|1122
|8.00
|209.31
|210.37
|209.11
|2241
|2006.04.20 18:49
|t/p
|1122
|8.00
|209.11
|210.37
|209.11
|138.55
|31286.34
|2242
|2006.04.20 20:19
|t/p
|1121
|4.00
|208.96
|210.37
|208.96
|69.28
|31355.62
|2243
|2006.04.20 20:48
|sell
|1123
|4.00
|209.16
|210.37
|208.96
|2244
|2006.04.20 21:18
|t/p
|1123
|4.00
|208.96
|210.37
|208.96
|69.28
|31424.90
|2245
|2006.04.20 22:06
|t/p
|1119
|2.00
|208.81
|210.37
|208.81
|34.64
|31459.54
|2246
|2006.04.20 22:32
|sell
|1124
|2.00
|208.99
|210.35
|208.79
|2247
|2006.04.20 23:18
|t/p
|1124
|2.00
|208.79
|210.35
|208.79
|34.64
|31494.18
|2248
|2006.04.20 23:47
|sell
|1125
|2.00
|208.99
|210.35
|208.79
|2249
|2006.04.21 00:19
|sell
|1126
|4.00
|209.15
|210.36
|208.95
|2250
|2006.04.21 08:17
|close
|1126
|4.00
|209.72
|210.36
|208.95
|-197.43
|31296.75
|2251
|2006.04.21 08:17
|close
|1125
|2.00
|209.72
|210.35
|208.79
|-131.73
|31165.02
|2252
|2006.04.21 08:17
|close
|1118
|1.00
|209.72
|210.34
|208.63
|-79.72
|31085.30
|2253
|2006.04.21 08:17
|buy
|1127
|1.00
|209.72
|208.21
|209.92
|2254
|2006.04.21 08:29
|buy
|1128
|2.00
|209.44
|208.08
|209.64
|2255
|2006.04.21 08:48
|buy
|1129
|4.00
|209.18
|207.97
|209.38
|2256
|2006.04.21 12:00
|close
|1129
|4.00
|208.68
|207.97
|209.38
|-173.23
|30912.07
|2257
|2006.04.21 12:00
|close
|1128
|2.00
|208.68
|208.08
|209.64
|-131.66
|30780.41
|2258
|2006.04.21 12:00
|close
|1127
|1.00
|208.68
|208.21
|209.92
|-90.08
|30690.33
|2259
|2006.04.21 12:00
|sell
|1130
|1.00
|208.68
|210.19
|208.48
|2260
|2006.04.21 12:17
|t/p
|1130
|1.00
|208.48
|210.19
|208.48
|17.32
|30707.65
|2261
|2006.04.21 12:17
|sell
|1131
|1.00
|208.38
|209.89
|208.18
|2262
|2006.04.21 12:48
|t/p
|1131
|1.00
|208.18
|209.89
|208.18
|17.32
|30724.97
|2263
|2006.04.21 12:48
|sell
|1132
|1.00
|208.08
|209.59
|207.88
|2264
|2006.04.21 13:18
|sell
|1133
|2.00
|208.24
|209.60
|208.04
|2265
|2006.04.21 13:48
|t/p
|1133
|2.00
|208.04
|209.60
|208.04
|34.64
|30759.61
|2266
|2006.04.21 14:18
|sell
|1134
|2.00
|208.24
|209.60
|208.04
|2267
|2006.04.21 14:35
|t/p
|1134
|2.00
|208.04
|209.60
|208.04
|34.64
|30794.25
|2268
|2006.04.21 14:37
|sell
|1135
|2.00
|208.24
|209.60
|208.04
|2269
|2006.04.21 14:42
|sell
|1136
|4.00
|208.40
|209.61
|208.20
|2270
|2006.04.21 14:47
|sell
|1137
|8.00
|208.55
|209.61
|208.35
|2271
|2006.04.21 16:00
|t/p
|1137
|8.00
|208.35
|209.61
|208.35
|138.55
|30932.80
|2272
|2006.04.21 18:48
|t/p
|1136
|4.00
|208.20
|209.61
|208.20
|69.28
|31002.08
|2273
|2006.04.21 19:13
|t/p
|1135
|2.00
|208.04
|209.60
|208.04
|34.64
|31036.72
|2274
|2006.04.21 19:19
|t/p
|1132
|1.00
|207.88
|209.59
|207.88
|17.31
|31054.03
|2275
|2006.04.21 19:19
|sell
|1138
|1.00
|207.78
|209.29
|207.58
|2276
|2006.04.21 19:43
|sell
|1139
|2.00
|207.93
|209.29
|207.73
|2277
|2006.04.21 20:36
|t/p
|1139
|2.00
|207.73
|209.29
|207.73
|34.64
|31088.67
|2278
|2006.04.23 20:00
|t/p
|1138
|1.00
|207.58
|209.29
|207.58
|17.32
|31105.99
|2279
|2006.04.23 20:00
|sell
|1140
|1.00
|206.62
|208.13
|206.42
|2280
|2006.04.23 21:44
|sell
|1141
|2.00
|206.77
|208.13
|206.57
|2281
|2006.04.23 22:07
|sell
|1142
|4.00
|206.93
|208.14
|206.73
|2282
|2006.04.23 22:13
|t/p
|1142
|4.00
|206.73
|208.14
|206.73
|69.28
|31175.27
|2283
|2006.04.23 22:18
|t/p
|1141
|2.00
|206.57
|208.13
|206.57
|34.64
|31209.91
|2284
|2006.04.23 22:19
|t/p
|1140
|1.00
|206.42
|208.13
|206.42
|17.32
|31227.23
|2285
|2006.04.23 22:19
|sell
|1143
|1.00
|206.32
|207.83
|206.12
|2286
|2006.04.23 22:26
|sell
|1144
|2.00
|206.47
|207.83
|206.27
|2287
|2006.04.23 22:33
|sell
|1145
|4.00
|206.62
|207.83
|206.42
|2288
|2006.04.23 22:43
|sell
|1146
|8.00
|206.77
|207.83
|206.57
|2289
|2006.04.23 22:48
|sell
|1147
|16.00
|206.93
|207.84
|206.73
|2290
|2006.04.23 23:19
|sell
|1148
|32.00
|207.08
|207.84
|206.88
|2291
|2006.04.24 00:18
|t/p
|1148
|32.00
|206.88
|207.84
|206.88
|469.41
|31696.64
|2292
|2006.04.24 00:30
|sell
|1149
|32.00
|207.08
|207.84
|206.88
|2293
|2006.04.24 00:43
|t/p
|1149
|32.00
|206.88
|207.84
|206.88
|554.21
|32250.85
|2294
|2006.04.24 00:47
|t/p
|1147
|16.00
|206.73
|207.84
|206.73
|234.70
|32485.55
|2295
|2006.04.24 00:48
|t/p
|1146
|8.00
|206.57
|207.83
|206.57
|117.35
|32602.90
|2296
|2006.04.24 01:14
|sell
|1150
|8.00
|206.77
|207.83
|206.57
|2297
|2006.04.24 01:19
|sell
|1151
|16.00
|206.93
|207.84
|206.73
|2298
|2006.04.24 02:48
|t/p
|1151
|16.00
|206.73
|207.84
|206.73
|277.10
|32880.00
|2299
|2006.04.24 06:19
|t/p
|1150
|8.00
|206.57
|207.83
|206.57
|138.55
|33018.55
|2300
|2006.04.24 06:36
|sell
|1152
|8.00
|206.77
|207.83
|206.57
|2301
|2006.04.24 06:43
|t/p
|1152
|8.00
|206.57
|207.83
|206.57
|138.55
|33157.10
|2302
|2006.04.24 06:48
|t/p
|1145
|4.00
|206.42
|207.83
|206.42
|58.67
|33215.77
|2303
|2006.04.24 06:49
|t/p
|1144
|2.00
|206.27
|207.83
|206.27
|29.34
|33245.11
|2304
|2006.04.24 07:01
|sell
|1153
|2.00
|206.47
|207.83
|206.27
|2305
|2006.04.24 07:14
|t/p
|1153
|2.00
|206.27
|207.83
|206.27
|34.64
|33279.75
|2306
|2006.04.24 07:18
|t/p
|1143
|1.00
|206.12
|207.83
|206.12
|14.67
|33294.42
|2307
|2006.04.24 07:18
|sell
|1154
|1.00
|206.02
|207.53
|205.82
|2308
|2006.04.24 07:47
|t/p
|1154
|1.00
|205.82
|207.53
|205.82
|17.32
|33311.74
|2309
|2006.04.24 07:47
|sell
|1155
|1.00
|205.72
|207.23
|205.52
|2310
|2006.04.24 07:59
|sell
|1156
|2.00
|205.88
|207.24
|205.68
|2311
|2006.04.24 08:14
|sell
|1157
|4.00
|206.03
|207.24
|205.83
|2312
|2006.04.24 08:43
|sell
|1158
|8.00
|206.18
|207.24
|205.98
|2313
|2006.04.24 08:48
|sell
|1159
|16.00
|206.33
|207.24
|206.13
|2314
|2006.04.24 09:00
|t/p
|1159
|16.00
|206.13
|207.24
|206.13
|277.10
|33588.84
|2315
|2006.04.24 09:18
|sell
|1160
|16.00
|206.33
|207.24
|206.13
|2316
|2006.04.24 09:49
|t/p
|1160
|16.00
|206.13
|207.24
|206.13
|277.10
|33865.94
|2317
|2006.04.24 10:49
|t/p
|1158
|8.00
|205.98
|207.24
|205.98
|138.55
|34004.49
|2318
|2006.04.24 11:05
|t/p
|1157
|4.00
|205.83
|207.24
|205.83
|69.28
|34073.77
|2319
|2006.04.24 11:48
|t/p
|1156
|2.00
|205.68
|207.24
|205.68
|34.64
|34108.41
|2320
|2006.04.24 12:13
|t/p
|1155
|1.00
|205.52
|207.23
|205.52
|17.32
|34125.73
|2321
|2006.04.24 12:13
|sell
|1161
|1.00
|205.42
|206.93
|205.22
|2322
|2006.04.24 12:44
|sell
|1162
|2.00
|205.57
|206.93
|205.37
|2323
|2006.04.24 13:13
|t/p
|1162
|2.00
|205.37
|206.93
|205.37
|34.64
|34160.37
|2324
|2006.04.24 13:18
|t/p
|1161
|1.00
|205.22
|206.93
|205.22
|17.32
|34177.69
|2325
|2006.04.24 13:18
|sell
|1163
|1.00
|205.12
|206.63
|204.92
|2326
|2006.04.24 13:31
|sell
|1164
|2.00
|205.27
|206.63
|205.07
|2327
|2006.04.24 13:48
|t/p
|1164
|2.00
|205.07
|206.63
|205.07
|34.63
|34212.32
|2328
|2006.04.24 14:18
|t/p
|1163
|1.00
|204.92
|206.63
|204.92
|17.32
|34229.64
|2329
|2006.04.24 14:18
|sell
|1165
|1.00
|204.82
|206.33
|204.62
|2330
|2006.04.24 14:48
|sell
|1166
|2.00
|204.97
|206.33
|204.77
|2331
|2006.04.24 15:18
|sell
|1167
|4.00
|205.12
|206.33
|204.92
|2332
|2006.04.24 16:13
|t/p
|1167
|4.00
|204.92
|206.33
|204.92
|69.27
|34298.91
|2333
|2006.04.24 16:17
|t/p
|1166
|2.00
|204.77
|206.33
|204.77
|34.64
|34333.55
|2334
|2006.04.24 16:18
|t/p
|1165
|1.00
|204.62
|206.33
|204.62
|17.31
|34350.86
|2335
|2006.04.24 16:18
|sell
|1168
|1.00
|204.52
|206.03
|204.32
|2336
|2006.04.24 16:26
|sell
|1169
|2.00
|204.68
|206.04
|204.48
|2337
|2006.04.24 16:30
|sell
|1170
|4.00
|204.83
|206.04
|204.63
|2338
|2006.04.24 16:31
|sell
|1171
|8.00
|204.99
|206.05
|204.79
|2339
|2006.04.24 16:48
|t/p
|1171
|8.00
|204.79
|206.05
|204.79
|138.56
|34489.42
|2340
|2006.04.24 18:19
|t/p
|1170
|4.00
|204.63
|206.04
|204.63
|69.27
|34558.69
|2341
|2006.04.24 19:48
|sell
|1172
|4.00
|204.83
|206.04
|204.63
|2342
|2006.04.24 20:44
|sell
|1173
|8.00
|204.99
|206.05
|204.79
|2343
|2006.04.24 21:19
|sell
|1174
|16.00
|205.15
|206.06
|204.95
|2344
|2006.04.24 22:18
|t/p
|1174
|16.00
|204.95
|206.06
|204.95
|277.11
|34835.80
|2345
|2006.04.24 23:49
|t/p
|1173
|8.00
|204.79
|206.05
|204.79
|138.56
|34974.36
|2346
|2006.04.25 00:13
|t/p
|1172
|4.00
|204.63
|206.04
|204.63
|58.67
|35033.03
|2347
|2006.04.25 00:18
|t/p
|1169
|2.00
|204.48
|206.04
|204.48
|29.34
|35062.37
|2348
|2006.04.25 00:18
|t/p
|1168
|1.00
|204.32
|206.03
|204.32
|14.67
|35077.04
|2349
|2006.04.25 00:18
|sell
|1175
|1.00
|204.22
|205.73
|204.02
|2350
|2006.04.25 00:25
|sell
|1176
|2.00
|204.37
|205.73
|204.17
|2351
|2006.04.25 01:14
|sell
|1177
|4.00
|204.52
|205.73
|204.32
|2352
|2006.04.25 01:19
|sell
|1178
|8.00
|204.68
|205.74
|204.48
|2353
|2006.04.25 01:43
|t/p
|1178
|8.00
|204.48
|205.74
|204.48
|138.55
|35215.59
|2354
|2006.04.25 01:49
|t/p
|1177
|4.00
|204.32
|205.73
|204.32
|69.27
|35284.86
|2355
|2006.04.25 02:18
|sell
|1179
|4.00
|204.52
|205.73
|204.32
|2356
|2006.04.25 04:14
|sell
|1180
|8.00
|204.68
|205.74
|204.48
|2357
|2006.04.25 05:14
|sell
|1181
|16.00
|204.83
|205.74
|204.63
|2358
|2006.04.25 06:47
|t/p
|1181
|16.00
|204.63
|205.74
|204.63
|277.11
|35561.97
|2359
|2006.04.25 06:48
|t/p
|1180
|8.00
|204.48
|205.74
|204.48
|138.55
|35700.52
|2360
|2006.04.25 07:18
|sell
|1182
|8.00
|204.68
|205.74
|204.48
|2361
|2006.04.25 07:35
|t/p
|1182
|8.00
|204.48
|205.74
|204.48
|138.55
|35839.07
|2362
|2006.04.25 08:05
|t/p
|1179
|4.00
|204.32
|205.73
|204.32
|69.27
|35908.34
|2363
|2006.04.25 08:12
|sell
|1183
|4.00
|204.52
|205.73
|204.32
|2364
|2006.04.25 08:17
|sell
|1184
|8.00
|204.68
|205.74
|204.48
|2365
|2006.04.25 11:00
|t/p
|1184
|8.00
|204.48
|205.74
|204.48
|138.55
|36046.89
|2366
|2006.04.25 11:13
|sell
|1185
|8.00
|204.68
|205.74
|204.48
|2367
|2006.04.25 11:18
|sell
|1186
|16.00
|204.83
|205.74
|204.63
|2368
|2006.04.25 11:48
|t/p
|1186
|16.00
|204.63
|205.74
|204.63
|277.11
|36324.00
|2369
|2006.04.25 13:12
|close
|1185
|8.00
|205.31
|205.74
|204.48
|-436.44
|35887.56
|2370
|2006.04.25 13:12
|close
|1183
|4.00
|205.31
|205.73
|204.32
|-273.64
|35613.92
|2371
|2006.04.25 13:12
|close
|1176
|2.00
|205.31
|205.73
|204.17
|-162.80
|35451.12
|2372
|2006.04.25 13:12
|close
|1175
|1.00
|205.31
|205.73
|204.02
|-94.39
|35356.73
|2373
|2006.04.25 13:12
|buy
|1187
|1.00
|205.31
|203.80
|205.51
|2374
|2006.04.25 13:31
|t/p
|1187
|1.00
|205.51
|203.80
|205.51
|17.32
|35374.05
|2375
|2006.04.25 13:31
|buy
|1188
|1.00
|205.61
|204.10
|205.81
|2376
|2006.04.25 13:47
|buy
|1189
|2.00
|205.39
|204.03
|205.59
|2377
|2006.04.25 14:30
|buy
|1190
|4.00
|205.16
|203.95
|205.36
|2378
|2006.04.25 14:49
|t/p
|1190
|4.00
|205.36
|203.95
|205.36
|69.30
|35443.35
|2379
|2006.04.25 18:18
|buy
|1191
|4.00
|205.24
|204.03
|205.44
|2380
|2006.04.25 18:48
|t/p
|1191
|4.00
|205.44
|204.03
|205.44
|69.30
|35512.65
|2381
|2006.04.25 22:20
|t/p
|1189
|2.00
|205.59
|204.03
|205.59
|34.65
|35547.30
|2382
|2006.04.25 23:47
|buy
|1192
|2.00
|205.45
|204.09
|205.65
|2383
|2006.04.25 23:49
|buy
|1193
|4.00
|205.30
|204.09
|205.50
|2384
|2006.04.26 00:19
|t/p
|1193
|4.00
|205.50
|204.09
|205.50
|77.51
|35624.81
|2385
|2006.04.26 01:50
|buy
|1194
|4.00
|205.30
|204.09
|205.50
|2386
|2006.04.26 02:48
|t/p
|1194
|4.00
|205.50
|204.09
|205.50
|69.29
|35694.10
|2387
|2006.04.26 03:18
|t/p
|1192
|2.00
|205.65
|204.09
|205.65
|38.75
|35732.85
|2388
|2006.04.26 03:32
|t/p
|1188
|1.00
|205.81
|204.10
|205.81
|19.38
|35752.22
|2389
|2006.04.26 03:32
|buy
|1195
|1.00
|205.91
|204.40
|206.11
|2390
|2006.04.26 03:44
|buy
|1196
|2.00
|205.76
|204.40
|205.96
|2391
|2006.04.26 03:49
|buy
|1197
|4.00
|205.61
|204.40
|205.81
|2392
|2006.04.26 05:13
|t/p
|1197
|4.00
|205.81
|204.40
|205.81
|69.29
|35821.51
|2393
|2006.04.26 05:49
|buy
|1198
|4.00
|205.61
|204.40
|205.81
|2394
|2006.04.26 06:19
|buy
|1199
|8.00
|205.45
|204.39
|205.65
|2395
|2006.04.26 06:48
|t/p
|1199
|8.00
|205.65
|204.39
|205.65
|138.59
|35960.10
|2396
|2006.04.26 12:00
|close
|1198
|4.00
|205.19
|204.40
|205.81
|-145.52
|35814.58
|2397
|2006.04.26 12:00
|close
|1196
|2.00
|205.19
|204.40
|205.96
|-98.75
|35715.83
|2398
|2006.04.26 12:00
|close
|1195
|1.00
|205.19
|204.40
|206.11
|-62.37
|35653.46
|2399
|2006.04.26 12:00
|sell
|1200
|1.00
|205.19
|206.70
|204.99
|2400
|2006.04.26 14:17
|t/p
|1200
|1.00
|204.99
|206.70
|204.99
|17.31
|35670.77
|2401
|2006.04.26 14:17
|sell
|1201
|1.00
|204.89
|206.40
|204.69
|2402
|2006.04.26 14:38
|sell
|1202
|2.00
|205.04
|206.40
|204.84
|2403
|2006.04.26 14:48
|sell
|1203
|4.00
|205.32
|206.53
|205.12
|2404
|2006.04.26 15:19
|t/p
|1203
|4.00
|205.12
|206.53
|205.12
|69.28
|35740.05
|2405
|2006.04.26 18:19
|t/p
|1202
|2.00
|204.84
|206.40
|204.84
|34.64
|35774.69
|2406
|2006.04.26 18:50
|t/p
|1201
|1.00
|204.69
|206.40
|204.69
|17.32
|35792.01
|2407
|2006.04.26 18:50
|sell
|1204
|1.00
|204.59
|206.10
|204.39
|2408
|2006.04.26 19:12
|sell
|1205
|2.00
|204.74
|206.10
|204.54
|2409
|2006.04.26 21:48
|sell
|1206
|4.00
|204.90
|206.11
|204.70
|2410
|2006.04.27 06:18
|t/p
|1206
|4.00
|204.70
|206.11
|204.70
|37.48
|35829.49
|2411
|2006.04.27 07:49
|t/p
|1205
|2.00
|204.54
|206.10
|204.54
|18.73
|35848.22
|2412
|2006.04.27 10:14
|t/p
|1204
|1.00
|204.39
|206.10
|204.39
|9.37
|35857.59
|2413
|2006.04.27 10:14
|sell
|1207
|1.00
|204.29
|205.80
|204.09
|2414
|2006.04.27 10:19
|t/p
|1207
|1.00
|204.09
|205.80
|204.09
|17.32
|35874.91
|2415
|2006.04.27 10:19
|sell
|1208
|1.00
|203.99
|205.50
|203.79
|2416
|2006.04.27 10:26
|sell
|1209
|2.00
|204.15
|205.51
|203.95
|2417
|2006.04.27 10:36
|t/p
|1209
|2.00
|203.95
|205.51
|203.95
|34.64
|35909.55
|2418
|2006.04.27 10:39
|sell
|1210
|2.00
|204.15
|205.51
|203.95
|2419
|2006.04.27 10:44
|sell
|1211
|4.00
|204.30
|205.51
|204.10
|2420
|2006.04.27 10:48
|sell
|1212
|8.00
|204.46
|205.52
|204.26
|2421
|2006.04.27 10:49
|sell
|1213
|16.00
|204.61
|205.52
|204.41
|2422
|2006.04.27 10:57
|t/p
|1213
|16.00
|204.41
|205.52
|204.41
|277.10
|36186.65
|2423
|2006.04.27 11:01
|t/p
|1212
|8.00
|204.26
|205.52
|204.26
|138.55
|36325.20
|2424
|2006.04.27 11:18
|sell
|1214
|8.00
|204.46
|205.52
|204.26
|2425
|2006.04.27 11:42
|sell
|1215
|16.00
|204.61
|205.52
|204.41
|2426
|2006.04.27 11:44
|sell
|1216
|32.00
|204.77
|205.53
|204.57
|2427
|2006.04.27 12:13
|close
|1216
|32.00
|205.12
|205.53
|204.57
|-969.87
|35355.33
|2428
|2006.04.27 12:13
|close
|1215
|16.00
|205.12
|205.52
|204.41
|-706.62
|34648.71
|2429
|2006.04.27 12:13
|close
|1214
|8.00
|205.12
|205.52
|204.26
|-457.22
|34191.49
|2430
|2006.04.27 12:13
|close
|1211
|4.00
|205.12
|205.51
|204.10
|-284.03
|33907.46
|2431
|2006.04.27 12:13
|close
|1210
|2.00
|205.12
|205.51
|203.95
|-168.00
|33739.46
|2432
|2006.04.27 12:13
|close
|1208
|1.00
|205.12
|205.50
|203.79
|-97.85
|33641.61
|2433
|2006.04.27 12:13
|buy
|1217
|1.00
|205.12
|203.61
|205.32
|2434
|2006.04.27 12:48
|t/p
|1217
|1.00
|205.32
|203.61
|205.32
|17.32
|33658.93
|2435
|2006.04.27 12:48
|buy
|1218
|1.00
|205.42
|203.91
|205.62
|2436
|2006.04.27 13:29
|buy
|1219
|2.00
|205.27
|203.91
|205.47
|2437
|2006.04.27 14:42
|t/p
|1219
|2.00
|205.47
|203.91
|205.47
|34.65
|33693.58
|2438
|2006.04.27 14:47
|t/p
|1218
|1.00
|205.62
|203.91
|205.62
|17.33
|33710.91
|2439
|2006.04.27 14:47
|buy
|1220
|1.00
|205.72
|204.21
|205.92
|2440
|2006.04.27 15:13
|buy
|1221
|2.00
|205.56
|204.20
|205.76
|2441
|2006.04.27 15:18
|buy
|1222
|4.00
|205.37
|204.16
|205.57
|2442
|2006.04.27 15:44
|t/p
|1222
|4.00
|205.57
|204.16
|205.57
|69.30
|33780.21
|2443
|2006.04.27 15:49
|t/p
|1221
|2.00
|205.76
|204.20
|205.76
|34.65
|33814.86
|2444
|2006.04.27 15:59
|buy
|1223
|2.00
|205.44
|204.08
|205.64
|2445
|2006.04.27 16:01
|buy
|1224
|4.00
|205.29
|204.08
|205.49
|2446
|2006.04.27 16:18
|t/p
|1224
|4.00
|205.49
|204.08
|205.49
|69.30
|33884.16
|2447
|2006.04.27 18:48
|t/p
|1223
|2.00
|205.64
|204.08
|205.64
|34.65
|33918.81
|2448
|2006.04.27 21:00
|buy
|1225
|2.00
|205.56
|204.20
|205.76
|2449
|2006.04.27 21:36
|t/p
|1225
|2.00
|205.76
|204.20
|205.76
|34.65
|33953.46
|2450
|2006.04.27 21:49
|buy
|1226
|2.00
|205.57
|204.21
|205.77
|2451
|2006.04.27 22:19
|t/p
|1226
|2.00
|205.77
|204.21
|205.77
|34.65
|33988.11
|2452
|2006.04.27 22:31
|buy
|1227
|2.00
|205.57
|204.21
|205.77
|2453
|2006.04.28 00:19
|t/p
|1227
|2.00
|205.77
|204.21
|205.77
|38.76
|34026.87
|2454
|2006.04.28 00:49
|t/p
|1220
|1.00
|205.92
|204.21
|205.92
|19.38
|34046.25
|2455
|2006.04.28 00:49
|buy
|1228
|1.00
|206.02
|204.51
|206.22
|2456
|2006.04.28 01:13
|buy
|1229
|2.00
|205.86
|204.50
|206.06
|2457
|2006.04.28 01:19
|buy
|1230
|4.00
|205.70
|204.49
|205.90
|2458
|2006.04.28 01:48
|t/p
|1230
|4.00
|205.90
|204.49
|205.90
|69.29
|34115.54
|2459
|2006.04.28 05:48
|buy
|1231
|4.00
|205.70
|204.49
|205.90
|2460
|2006.04.28 06:19
|buy
|1232
|8.00
|205.55
|204.49
|205.75
|2461
|2006.04.28 06:38
|t/p
|1232
|8.00
|205.75
|204.49
|205.75
|138.59
|34254.13
|2462
|2006.04.28 06:43
|t/p
|1231
|4.00
|205.90
|204.49
|205.90
|69.29
|34323.42
|2463
|2006.04.28 06:48
|t/p
|1229
|2.00
|206.06
|204.50
|206.06
|34.65
|34358.07
|2464
|2006.04.28 06:59
|buy
|1233
|2.00
|205.83
|204.47
|206.03
|2465
|2006.04.28 07:43
|t/p
|1233
|2.00
|206.03
|204.47
|206.03
|34.65
|34392.72
|2466
|2006.04.28 08:36
|t/p
|1228
|1.00
|206.22
|204.51
|206.22
|17.33
|34410.05
|2467
|2006.04.28 08:36
|buy
|1234
|1.00
|206.32
|204.81
|206.52
|2468
|2006.04.28 08:38
|buy
|1235
|2.00
|206.17
|204.81
|206.37
|2469
|2006.04.28 08:43
|buy
|1236
|4.00
|206.02
|204.81
|206.22
|2470
|2006.04.28 08:48
|buy
|1237
|8.00
|205.86
|204.80
|206.06
|2471
|2006.04.28 09:18
|t/p
|1237
|8.00
|206.06
|204.80
|206.06
|138.58
|34548.63
|2472
|2006.04.28 09:38
|t/p
|1236
|4.00
|206.22
|204.81
|206.22
|69.29
|34617.92
|2473
|2006.04.28 09:43
|t/p
|1235
|2.00
|206.37
|204.81
|206.37
|34.65
|34652.57
|2474
|2006.04.28 09:49
|t/p
|1234
|1.00
|206.52
|204.81
|206.52
|17.32
|34669.89
|2475
|2006.04.28 09:49
|buy
|1238
|1.00
|206.62
|205.11
|206.82
|2476
|2006.04.28 09:56
|buy
|1239
|2.00
|206.47
|205.11
|206.67
|2477
|2006.04.28 10:48
|buy
|1240
|4.00
|206.32
|205.11
|206.52
|2478
|2006.04.28 11:44
|t/p
|1240
|4.00
|206.52
|205.11
|206.52
|69.29
|34739.18
|2479
|2006.04.28 12:18
|buy
|1241
|4.00
|206.32
|205.11
|206.52
|2480
|2006.04.28 12:30
|t/p
|1241
|4.00
|206.52
|205.11
|206.52
|69.29
|34808.47
|2481
|2006.04.28 12:48
|buy
|1242
|4.00
|206.32
|205.11
|206.52
|2482
|2006.04.28 13:00
|t/p
|1242
|4.00
|206.52
|205.11
|206.52
|69.29
|34877.76
|2483
|2006.04.28 13:05
|t/p
|1239
|2.00
|206.67
|205.11
|206.67
|34.65
|34912.41
|2484
|2006.04.28 13:18
|buy
|1243
|2.00
|206.47
|205.11
|206.67
|2485
|2006.04.28 13:36
|buy
|1244
|4.00
|206.32
|205.11
|206.52
|2486
|2006.04.28 13:48
|t/p
|1244
|4.00
|206.52
|205.11
|206.52
|69.29
|34981.70
|2487
|2006.04.28 14:19
|buy
|1245
|4.00
|206.32
|205.11
|206.52
|2488
|2006.04.28 14:38
|t/p
|1245
|4.00
|206.52
|205.11
|206.52
|69.29
|35050.99
|2489
|2006.04.28 14:39
|t/p
|1243
|2.00
|206.67
|205.11
|206.67
|34.65
|35085.64
|2490
|2006.04.28 14:40
|t/p
|1238
|1.00
|206.82
|205.11
|206.82
|17.32
|35102.96
|2491
|2006.04.28 14:40
|buy
|1246
|1.00
|206.92
|205.41
|207.12
|2492
|2006.04.28 14:44
|t/p
|1246
|1.00
|207.12
|205.41
|207.12
|17.32
|35120.28
|2493
|2006.04.28 14:44
|buy
|1247
|1.00
|207.22
|205.71
|207.42
|2494
|2006.04.28 14:49
|t/p
|1247
|1.00
|207.42
|205.71
|207.42
|17.32
|35137.60
|2495
|2006.04.28 14:49
|buy
|1248
|1.00
|207.52
|206.01
|207.72
|2496
|2006.04.28 14:55
|buy
|1249
|2.00
|207.36
|206.00
|207.56
|2497
|2006.04.28 14:56
|buy
|1250
|4.00
|207.20
|205.99
|207.40
|2498
|2006.04.28 14:59
|t/p
|1250
|4.00
|207.40
|205.99
|207.40
|69.30
|35206.90
|2499
|2006.04.28 15:05
|t/p
|1249
|2.00
|207.56
|206.00
|207.56
|34.65
|35241.55
|2500
|2006.04.28 15:12
|buy
|1251
|2.00
|207.36
|206.00
|207.56
|2501
|2006.04.28 15:17
|buy
|1252
|4.00
|207.20
|205.99
|207.40
|2502
|2006.04.28 16:18
|buy
|1253
|8.00
|207.05
|205.99
|207.25
|2503
|2006.04.28 17:19
|t/p
|1253
|8.00
|207.25
|205.99
|207.25
|138.58
|35380.13
|2504
|2006.04.28 18:49
|buy
|1254
|8.00
|207.05
|205.99
|207.25
|2505
|2006.04.28 19:18
|t/p
|1254
|8.00
|207.25
|205.99
|207.25
|138.58
|35518.71
|2506
|2006.04.28 19:43
|t/p
|1252
|4.00
|207.40
|205.99
|207.40
|69.30
|35588.01
|2507
|2006.04.28 19:49
|t/p
|1251
|2.00
|207.56
|206.00
|207.56
|34.65
|35622.66
|2508
|2006.04.28 20:19
|t/p
|1248
|1.00
|207.72
|206.01
|207.72
|17.32
|35639.98
|2509
|2006.04.28 20:19
|buy
|1255
|1.00
|207.82
|206.31
|208.02
|2510
|2006.04.30 20:00
|buy
|1256
|2.00
|207.40
|206.04
|207.60
|2511
|2006.04.30 23:36
|t/p
|1256
|2.00
|207.60
|206.04
|207.60
|34.65
|35674.63
|2512
|2006.04.30 23:38
|buy
|1257
|2.00
|207.67
|206.31
|207.87
|2513
|2006.04.30 23:48
|buy
|1258
|4.00
|207.52
|206.31
|207.72
|2514
|2006.05.01 00:18
|t/p
|1258
|4.00
|207.72
|206.31
|207.72
|77.52
|35752.15
|2515
|2006.05.01 02:13
|close
|1257
|2.00
|206.81
|206.31
|207.87
|-144.88
|35607.27
|2516
|2006.05.01 02:13
|close
|1255
|1.00
|206.81
|206.31
|208.02
|-85.43
|35521.84
|2517
|2006.05.01 02:13
|sell
|1259
|1.00
|206.81
|208.32
|206.61
|2518
|2006.05.01 02:18
|t/p
|1259
|1.00
|206.61
|208.32
|206.61
|17.32
|35539.16
|2519
|2006.05.01 02:18
|sell
|1260
|1.00
|206.51
|208.02
|206.31
|2520
|2006.05.01 02:32
|t/p
|1260
|1.00
|206.31
|208.02
|206.31
|17.32
|35556.48
|2521
|2006.05.01 02:32
|sell
|1261
|1.00
|206.21
|207.72
|206.01
|2522
|2006.05.01 02:43
|sell
|1262
|2.00
|206.37
|207.73
|206.17
|2523
|2006.05.01 02:49
|sell
|1263
|4.00
|206.52
|207.73
|206.32
|2524
|2006.05.01 03:30
|sell
|1264
|8.00
|206.74
|207.80
|206.54
|2525
|2006.05.01 04:18
|sell
|1265
|16.00
|206.90
|207.81
|206.70
|2526
|2006.05.01 04:48
|t/p
|1265
|16.00
|206.70
|207.81
|206.70
|277.11
|35833.59
|2527
|2006.05.01 06:19
|t/p
|1264
|8.00
|206.54
|207.80
|206.54
|138.56
|35972.15
|2528
|2006.05.01 06:35
|sell
|1266
|8.00
|206.68
|207.74
|206.48
|2529
|2006.05.01 09:31
|sell
|1267
|16.00
|206.83
|207.74
|206.63
|2530
|2006.05.01 11:18
|t/p
|1267
|16.00
|206.63
|207.74
|206.63
|277.10
|36249.25
|2531
|2006.05.01 12:14
|sell
|1268
|16.00
|206.83
|207.74
|206.63
|2532
|2006.05.01 12:42
|t/p
|1268
|16.00
|206.63
|207.74
|206.63
|277.10
|36526.35
|2533
|2006.05.01 12:47
|t/p
|1266
|8.00
|206.48
|207.74
|206.48
|138.55
|36664.90
|2534
|2006.05.01 13:12
|sell
|1269
|8.00
|206.68
|207.74
|206.48
|2535
|2006.05.01 13:17
|sell
|1270
|16.00
|206.83
|207.74
|206.63
|2536
|2006.05.01 13:42
|sell
|1271
|32.00
|206.99
|207.75
|206.79
|2537
|2006.05.01 15:18
|t/p
|1271
|32.00
|206.79
|207.75
|206.79
|554.21
|37219.11
|2538
|2006.05.01 19:18
|close
|1270
|16.00
|207.30
|207.74
|206.63
|-651.20
|36567.91
|2539
|2006.05.01 19:18
|close
|1269
|8.00
|207.30
|207.74
|206.48
|-429.51
|36138.40
|2540
|2006.05.01 19:18
|close
|1263
|4.00
|207.30
|207.73
|206.32
|-270.18
|35868.22
|2541
|2006.05.01 19:18
|close
|1262
|2.00
|207.30
|207.73
|206.17
|-161.07
|35707.15
|2542
|2006.05.01 19:18
|close
|1261
|1.00
|207.30
|207.72
|206.01
|-94.39
|35612.76
|2543
|2006.05.01 19:18
|buy
|1272
|1.00
|207.30
|205.79
|207.50
|2544
|2006.05.01 19:29
|buy
|1273
|2.00
|207.12
|205.76
|207.32
|2545
|2006.05.01 22:13
|t/p
|1273
|2.00
|207.32
|205.76
|207.32
|34.64
|35647.40
|2546
|2006.05.01 23:19
|t/p
|1272
|1.00
|207.50
|205.79
|207.50
|17.32
|35664.72
|2547
|2006.05.01 23:19
|buy
|1274
|1.00
|207.60
|206.09
|207.80
|2548
|2006.05.01 23:29
|buy
|1275
|2.00
|207.44
|206.08
|207.64
|2549
|2006.05.02 00:06
|buy
|1276
|4.00
|207.29
|206.08
|207.49
|2550
|2006.05.02 00:18
|t/p
|1276
|4.00
|207.49
|206.08
|207.49
|69.29
|35734.01
|2551
|2006.05.02 00:48
|buy
|1277
|4.00
|207.29
|206.08
|207.49
|2552
|2006.05.02 04:19
|t/p
|1277
|4.00
|207.49
|206.08
|207.49
|69.29
|35803.30
|2553
|2006.05.02 06:48
|t/p
|1275
|2.00
|207.64
|206.08
|207.64
|38.76
|35842.06
|2554
|2006.05.02 07:13
|t/p
|1274
|1.00
|207.80
|206.09
|207.80
|19.38
|35861.43
|2555
|2006.05.02 07:13
|buy
|1278
|1.00
|207.90
|206.39
|208.10
|2556
|2006.05.02 07:31
|t/p
|1278
|1.00
|208.10
|206.39
|208.10
|17.32
|35878.75
|2557
|2006.05.02 07:31
|buy
|1279
|1.00
|208.20
|206.69
|208.40
|2558
|2006.05.02 07:47
|buy
|1280
|2.00
|208.05
|206.69
|208.25
|2559
|2006.05.02 08:13
|buy
|1281
|4.00
|207.89
|206.68
|208.09
|2560
|2006.05.02 08:18
|buy
|1282
|8.00
|207.74
|206.68
|207.94
|2561
|2006.05.02 08:38
|t/p
|1282
|8.00
|207.94
|206.68
|207.94
|138.59
|36017.34
|2562
|2006.05.02 08:43
|t/p
|1281
|4.00
|208.09
|206.68
|208.09
|69.29
|36086.63
|2563
|2006.05.02 08:44
|t/p
|1280
|2.00
|208.25
|206.69
|208.25
|34.64
|36121.27
|2564
|2006.05.02 08:49
|t/p
|1279
|1.00
|208.40
|206.69
|208.40
|17.32
|36138.59
|2565
|2006.05.02 08:49
|buy
|1283
|1.00
|208.50
|206.99
|208.70
|2566
|2006.05.02 08:56
|buy
|1284
|2.00
|208.35
|206.99
|208.55
|2567
|2006.05.02 09:13
|buy
|1285
|4.00
|208.20
|206.99
|208.40
|2568
|2006.05.02 09:19
|buy
|1286
|8.00
|208.05
|206.99
|208.25
|2569
|2006.05.02 09:43
|t/p
|1286
|8.00
|208.25
|206.99
|208.25
|138.58
|36277.17
|2570
|2006.05.02 09:48
|t/p
|1285
|4.00
|208.40
|206.99
|208.40
|69.30
|36346.47
|2571
|2006.05.02 10:13
|t/p
|1284
|2.00
|208.55
|206.99
|208.55
|34.64
|36381.11
|2572
|2006.05.02 10:18
|t/p
|1283
|1.00
|208.70
|206.99
|208.70
|17.32
|36398.43
|2573
|2006.05.02 10:18
|buy
|1287
|1.00
|208.80
|207.29
|209.00
|2574
|2006.05.02 10:29
|buy
|1288
|2.00
|208.61
|207.25
|208.81
|2575
|2006.05.02 10:44
|buy
|1289
|4.00
|208.45
|207.24
|208.65
|2576
|2006.05.02 10:49
|buy
|1290
|8.00
|208.30
|207.24
|208.50
|2577
|2006.05.02 11:13
|t/p
|1290
|8.00
|208.50
|207.24
|208.50
|138.59
|36537.02
|2578
|2006.05.02 11:18
|t/p
|1289
|4.00
|208.65
|207.24
|208.65
|69.30
|36606.32
|2579
|2006.05.02 12:13
|buy
|1291
|4.00
|208.45
|207.24
|208.65
|2580
|2006.05.02 12:17
|buy
|1292
|8.00
|208.30
|207.24
|208.50
|2581
|2006.05.02 12:18
|buy
|1293
|16.00
|208.14
|207.23
|208.34
|2582
|2006.05.02 12:44
|t/p
|1293
|16.00
|208.34
|207.23
|208.34
|277.18
|36883.50
|2583
|2006.05.02 13:12
|t/p
|1292
|8.00
|208.50
|207.24
|208.50
|138.59
|37022.09
|2584
|2006.05.02 13:18
|t/p
|1291
|4.00
|208.65
|207.24
|208.65
|69.30
|37091.39
|2585
|2006.05.02 13:49
|buy
|1294
|4.00
|208.45
|207.24
|208.65
|2586
|2006.05.02 14:19
|t/p
|1294
|4.00
|208.65
|207.24
|208.65
|69.30
|37160.69
|2587
|2006.05.02 14:43
|buy
|1295
|4.00
|208.45
|207.24
|208.65
|2588
|2006.05.02 14:48
|buy
|1296
|8.00
|208.30
|207.24
|208.50
|2589
|2006.05.02 14:49
|buy
|1297
|16.00
|208.14
|207.23
|208.34
|2590
|2006.05.02 15:01
|t/p
|1297
|16.00
|208.34
|207.23
|208.34
|277.18
|37437.87
|2591
|2006.05.02 15:49
|t/p
|1296
|8.00
|208.50
|207.24
|208.50
|138.59
|37576.46
|2592
|2006.05.02 16:14
|t/p
|1295
|4.00
|208.65
|207.24
|208.65
|69.30
|37645.76
|2593
|2006.05.02 16:48
|t/p
|1288
|2.00
|208.81
|207.25
|208.81
|34.65
|37680.41
|2594
|2006.05.02 17:43
|buy
|1298
|2.00
|208.64
|207.28
|208.84
|2595
|2006.05.02 17:48
|buy
|1299
|4.00
|208.49
|207.28
|208.69
|2596
|2006.05.02 17:49
|buy
|1300
|8.00
|208.33
|207.27
|208.53
|2597
|2006.05.02 18:35
|buy
|1301
|16.00
|208.17
|207.26
|208.37
|2598
|2006.05.02 19:13
|t/p
|1301
|16.00
|208.37
|207.26
|208.37
|277.17
|37957.58
|2599
|2006.05.02 19:44
|t/p
|1300
|8.00
|208.53
|207.27
|208.53
|138.59
|38096.17
|2600
|2006.05.02 21:44
|t/p
|1299
|4.00
|208.69
|207.28
|208.69
|69.29
|38165.46
|2601
|2006.05.02 23:13
|buy
|1302
|4.00
|208.49
|207.28
|208.69
|2602
|2006.05.02 23:19
|buy
|1303
|8.00
|208.33
|207.27
|208.53
|2603
|2006.05.02 23:44
|buy
|1304
|16.00
|208.17
|207.26
|208.37
|2604
|2006.05.02 23:48
|buy
|1305
|32.00
|208.02
|207.26
|208.22
|2605
|2006.05.03 00:13
|t/p
|1305
|32.00
|208.22
|207.26
|208.22
|620.11
|38785.57
|2606
|2006.05.03 00:19
|t/p
|1304
|16.00
|208.37
|207.26
|208.37
|310.05
|39095.62
|2607
|2006.05.03 02:14
|t/p
|1303
|8.00
|208.53
|207.27
|208.53
|155.03
|39250.65
|2608
|2006.05.03 02:43
|t/p
|1302
|4.00
|208.69
|207.28
|208.69
|77.51
|39328.16
|2609
|2006.05.03 02:49
|t/p
|1298
|2.00
|208.84
|207.28
|208.84
|38.75
|39366.91
|2610
|2006.05.03 03:19
|buy
|1306
|2.00
|208.64
|207.28
|208.84
|2611
|2006.05.03 06:18
|buy
|1307
|4.00
|208.49
|207.28
|208.69
|2612
|2006.05.03 06:47
|t/p
|1307
|4.00
|208.69
|207.28
|208.69
|69.29
|39436.20
|2613
|2006.05.03 10:01
|t/p
|1306
|2.00
|208.84
|207.28
|208.84
|34.64
|39470.84
|2614
|2006.05.03 12:18
|buy
|1308
|2.00
|208.64
|207.28
|208.84
|2615
|2006.05.03 12:31
|t/p
|1308
|2.00
|208.84
|207.28
|208.84
|34.64
|39505.48
|2616
|2006.05.03 14:48
|t/p
|1287
|1.00
|209.00
|207.29
|209.00
|19.38
|39524.86
|2617
|2006.05.03 14:48
|buy
|1309
|1.00
|209.10
|207.59
|209.30
|2618
|2006.05.03 15:18
|buy
|1310
|2.00
|208.95
|207.59
|209.15
|2619
|2006.05.03 15:43
|t/p
|1310
|2.00
|209.15
|207.59
|209.15
|34.65
|39559.51
|2620
|2006.05.03 15:49
|t/p
|1309
|1.00
|209.30
|207.59
|209.30
|17.32
|39576.83
|2621
|2006.05.03 15:49
|buy
|1311
|1.00
|209.40
|207.89
|209.60
|2622
|2006.05.03 16:00
|buy
|1312
|2.00
|209.25
|207.89
|209.45
|2623
|2006.05.03 16:19
|t/p
|1312
|2.00
|209.45
|207.89
|209.45
|34.65
|39611.48
|2624
|2006.05.03 16:48
|buy
|1313
|2.00
|209.25
|207.89
|209.45
|2625
|2006.05.03 17:14
|t/p
|1313
|2.00
|209.45
|207.89
|209.45
|34.65
|39646.13
|2626
|2006.05.03 17:19
|t/p
|1311
|1.00
|209.60
|207.89
|209.60
|17.33
|39663.46
|2627
|2006.05.03 17:19
|buy
|1314
|1.00
|209.70
|208.19
|209.90
|2628
|2006.05.03 17:26
|buy
|1315
|2.00
|209.55
|208.19
|209.75
|2629
|2006.05.03 18:44
|buy
|1316
|4.00
|209.39
|208.18
|209.59
|2630
|2006.05.03 19:01
|buy
|1317
|8.00
|209.24
|208.18
|209.44
|2631
|2006.05.03 19:19
|t/p
|1317
|8.00
|209.44
|208.18
|209.44
|138.58
|39802.04
|2632
|2006.05.03 20:50
|buy
|1318
|8.00
|209.24
|208.18
|209.44
|2633
|2006.05.03 21:48
|t/p
|1318
|8.00
|209.44
|208.18
|209.44
|138.58
|39940.62
|2634
|2006.05.04 01:18
|buy
|1319
|8.00
|209.24
|208.18
|209.44
|2635
|2006.05.04 03:02
|t/p
|1319
|8.00
|209.44
|208.18
|209.44
|138.58
|40079.20
|2636
|2006.05.04 04:14
|t/p
|1316
|4.00
|209.59
|208.18
|209.59
|93.96
|40173.16
|2637
|2006.05.04 04:19
|t/p
|1315
|2.00
|209.75
|208.19
|209.75
|46.98
|40220.14
|2638
|2006.05.04 04:48
|buy
|1320
|2.00
|209.55
|208.19
|209.75
|2639
|2006.05.04 06:13
|t/p
|1320
|2.00
|209.75
|208.19
|209.75
|34.65
|40254.79
|2640
|2006.05.04 06:18
|t/p
|1314
|1.00
|209.90
|208.19
|209.90
|23.48
|40278.27
|2641
|2006.05.04 06:18
|buy
|1321
|1.00
|210.00
|208.49
|210.20
|2642
|2006.05.04 06:29
|buy
|1322
|2.00
|209.62
|208.26
|209.82
|2643
|2006.05.04 06:43
|buy
|1323
|4.00
|209.47
|208.26
|209.67
|2644
|2006.05.04 06:48
|buy
|1324
|8.00
|209.32
|208.26
|209.52
|2645
|2006.05.04 07:01
|t/p
|1324
|8.00
|209.52
|208.26
|209.52
|138.59
|40416.86
|2646
|2006.05.04 08:43
|t/p
|1323
|4.00
|209.67
|208.26
|209.67
|69.29
|40486.15
|2647
|2006.05.04 08:48
|t/p
|1322
|2.00
|209.82
|208.26
|209.82
|34.64
|40520.79
|2648
|2006.05.04 08:55
|buy
|1325
|2.00
|209.84
|208.48
|210.04
|2649
|2006.05.04 08:59
|buy
|1326
|4.00
|209.60
|208.39
|209.80
|2650
|2006.05.04 10:13
|t/p
|1326
|4.00
|209.80
|208.39
|209.80
|69.30
|40590.09
|2651
|2006.05.04 10:48
|t/p
|1325
|2.00
|210.04
|208.48
|210.04
|34.64
|40624.73
|2652
|2006.05.04 11:14
|buy
|1327
|2.00
|209.85
|208.49
|210.05
|2653
|2006.05.04 11:19
|buy
|1328
|4.00
|209.70
|208.49
|209.90
|2654
|2006.05.04 11:43
|t/p
|1328
|4.00
|209.90
|208.49
|209.90
|69.29
|40694.02
|2655
|2006.05.04 11:48
|t/p
|1327
|2.00
|210.05
|208.49
|210.05
|34.65
|40728.67
|2656
|2006.05.04 12:01
|buy
|1329
|2.00
|209.85
|208.49
|210.05
|2657
|2006.05.04 12:18
|t/p
|1329
|2.00
|210.05
|208.49
|210.05
|34.65
|40763.32
|2658
|2006.05.04 12:47
|buy
|1330
|2.00
|209.85
|208.49
|210.05
|2659
|2006.05.04 12:47
|buy
|1331
|4.00
|209.70
|208.49
|209.90
|2660
|2006.05.04 13:17
|t/p
|1331
|4.00
|209.90
|208.49
|209.90
|69.29
|40832.61
|2661
|2006.05.04 13:48
|buy
|1332
|4.00
|209.70
|208.49
|209.90
|2662
|2006.05.04 14:12
|t/p
|1332
|4.00
|209.90
|208.49
|209.90
|69.29
|40901.90
|2663
|2006.05.04 14:17
|t/p
|1330
|2.00
|210.05
|208.49
|210.05
|34.65
|40936.55
|2664
|2006.05.04 14:31
|buy
|1333
|2.00
|209.85
|208.49
|210.05
|2665
|2006.05.04 15:18
|buy
|1334
|4.00
|209.70
|208.49
|209.90
|2666
|2006.05.04 15:31
|buy
|1335
|8.00
|209.55
|208.49
|209.75
|2667
|2006.05.04 15:48
|t/p
|1335
|8.00
|209.75
|208.49
|209.75
|138.58
|41075.13
|2668
|2006.05.04 16:18
|t/p
|1334
|4.00
|209.90
|208.49
|209.90
|69.29
|41144.42
|2669
|2006.05.04 17:43
|t/p
|1333
|2.00
|210.05
|208.49
|210.05
|34.65
|41179.07
|2670
|2006.05.04 17:48
|t/p
|1321
|1.00
|210.20
|208.49
|210.20
|17.33
|41196.40
|2671
|2006.05.04 17:48
|buy
|1336
|1.00
|210.30
|208.79
|210.50
|2672
|2006.05.04 18:00
|buy
|1337
|2.00
|210.14
|208.78
|210.34
|2673
|2006.05.04 18:13
|t/p
|1337
|2.00
|210.34
|208.78
|210.34
|34.64
|41231.04
|2674
|2006.05.04 18:14
|t/p
|1336
|1.00
|210.50
|208.79
|210.50
|17.32
|41248.36
|2675
|2006.05.04 18:14
|buy
|1338
|1.00
|210.60
|209.09
|210.80
|2676
|2006.05.04 18:44
|buy
|1339
|2.00
|210.45
|209.09
|210.65
|2677
|2006.05.04 18:49
|buy
|1340
|4.00
|210.30
|209.09
|210.50
|2678
|2006.05.04 19:06
|t/p
|1340
|4.00
|210.50
|209.09
|210.50
|69.30
|41317.66
|2679
|2006.05.04 19:49
|t/p
|1339
|2.00
|210.65
|209.09
|210.65
|34.65
|41352.31
|2680
|2006.05.04 21:15
|buy
|1341
|2.00
|210.45
|209.09
|210.65
|2681
|2006.05.04 21:48
|buy
|1342
|4.00
|210.30
|209.09
|210.50
|2682
|2006.05.04 22:06
|t/p
|1342
|4.00
|210.50
|209.09
|210.50
|69.30
|41421.61
|2683
|2006.05.04 22:18
|buy
|1343
|4.00
|210.30
|209.09
|210.50
|2684
|2006.05.04 22:36
|buy
|1344
|8.00
|210.14
|209.08
|210.34
|2685
|2006.05.04 22:48
|t/p
|1344
|8.00
|210.34
|209.08
|210.34
|138.59
|41560.20
|2686
|2006.05.05 01:49
|t/p
|1343
|4.00
|210.50
|209.09
|210.50
|77.52
|41637.72
|2687
|2006.05.05 03:19
|t/p
|1341
|2.00
|210.65
|209.09
|210.65
|38.76
|41676.48
|2688
|2006.05.05 06:19
|buy
|1345
|2.00
|210.45
|209.09
|210.65
|2689
|2006.05.05 07:06
|t/p
|1345
|2.00
|210.65
|209.09
|210.65
|34.65
|41711.13
|2690
|2006.05.05 07:19
|buy
|1346
|2.00
|210.39
|209.03
|210.59
|2691
|2006.05.05 08:43
|t/p
|1346
|2.00
|210.59
|209.03
|210.59
|34.64
|41745.77
|2692
|2006.05.05 10:07
|t/p
|1338
|1.00
|210.80
|209.09
|210.80
|19.38
|41765.16
|2693
|2006.05.05 10:07
|buy
|1347
|1.00
|210.90
|209.39
|211.10
|2694
|2006.05.05 10:29
|buy
|1348
|2.00
|210.60
|209.24
|210.80
|2695
|2006.05.05 10:49
|t/p
|1348
|2.00
|210.80
|209.24
|210.80
|34.64
|41799.80
|2696
|2006.05.05 11:48
|buy
|1349
|2.00
|210.75
|209.39
|210.95
|2697
|2006.05.05 12:18
|t/p
|1349
|2.00
|210.95
|209.39
|210.95
|34.65
|41834.45
|2698
|2006.05.05 12:59
|buy
|1350
|2.00
|210.70
|209.34
|210.90
|2699
|2006.05.05 13:17
|close
|1350
|2.00
|209.86
|209.34
|210.90
|-145.52
|41688.93
|2700
|2006.05.05 13:17
|close
|1347
|1.00
|209.86
|209.39
|211.10
|-90.08
|41598.85
|2701
|2006.05.05 13:17
|sell
|1351
|1.00
|209.86
|211.37
|209.66
|2702
|2006.05.05 13:17
|t/p
|1351
|1.00
|209.66
|211.37
|209.66
|17.32
|41616.17
|2703
|2006.05.05 13:25
|sell
|1352
|1.00
|209.59
|211.10
|209.39
|2704
|2006.05.05 13:29
|sell
|1353
|2.00
|209.79
|211.15
|209.59
|2705
|2006.05.05 13:47
|t/p
|1353
|2.00
|209.59
|211.15
|209.59
|34.63
|41650.80
|2706
|2006.05.05 14:18
|t/p
|1352
|1.00
|209.39
|211.10
|209.39
|17.32
|41668.12
|2707
|2006.05.05 14:18
|sell
|1354
|1.00
|209.29
|210.80
|209.09
|2708
|2006.05.05 14:42
|t/p
|1354
|1.00
|209.09
|210.80
|209.09
|17.31
|41685.43
|2709
|2006.05.05 14:42
|sell
|1355
|1.00
|208.99
|210.50
|208.79
|2710
|2006.05.05 14:47
|t/p
|1355
|1.00
|208.79
|210.50
|208.79
|17.32
|41702.75
|2711
|2006.05.05 14:47
|sell
|1356
|1.00
|208.69
|210.20
|208.49
|2712
|2006.05.05 14:55
|sell
|1357
|2.00
|208.84
|210.20
|208.64
|2713
|2006.05.05 15:01
|sell
|1358
|4.00
|208.99
|210.20
|208.79
|2714
|2006.05.05 15:18
|t/p
|1358
|4.00
|208.79
|210.20
|208.79
|69.27
|41772.02
|2715
|2006.05.05 15:48
|sell
|1359
|4.00
|208.99
|210.20
|208.79
|2716
|2006.05.05 16:13
|sell
|1360
|8.00
|209.15
|210.21
|208.95
|2717
|2006.05.05 16:18
|sell
|1361
|16.00
|209.30
|210.21
|209.10
|2718
|2006.05.05 17:13
|t/p
|1361
|16.00
|209.10
|210.21
|209.10
|277.11
|42049.13
|2719
|2006.05.05 17:18
|t/p
|1360
|8.00
|208.95
|210.21
|208.95
|138.55
|42187.68
|2720
|2006.05.05 19:14
|sell
|1362
|8.00
|209.15
|210.21
|208.95
|2721
|2006.05.07 20:00
|t/p
|1359
|4.00
|208.79
|210.20
|208.79
|69.27
|42256.95
|2722
|2006.05.07 20:00
|t/p
|1362
|8.00
|208.95
|210.21
|208.95
|138.55
|42395.50
|2723
|2006.05.07 20:13
|t/p
|1357
|2.00
|208.64
|210.20
|208.64
|34.63
|42430.13
|2724
|2006.05.07 20:20
|t/p
|1356
|1.00
|208.49
|210.20
|208.49
|17.32
|42447.45
|2725
|2006.05.07 20:20
|sell
|1363
|1.00
|208.39
|209.90
|208.19
|2726
|2006.05.07 22:09
|sell
|1364
|2.00
|208.54
|209.90
|208.34
|2727
|2006.05.07 22:18
|sell
|1365
|4.00
|208.69
|209.90
|208.49
|2728
|2006.05.07 23:49
|sell
|1366
|8.00
|208.84
|209.90
|208.64
|2729
|2006.05.08 00:38
|t/p
|1366
|8.00
|208.64
|209.90
|208.64
|117.35
|42564.80
|2730
|2006.05.08 00:43
|t/p
|1365
|4.00
|208.49
|209.90
|208.49
|58.68
|42623.48
|2731
|2006.05.08 00:47
|t/p
|1364
|2.00
|208.34
|209.90
|208.34
|29.34
|42652.82
|2732
|2006.05.08 00:48
|t/p
|1363
|1.00
|208.19
|209.90
|208.19
|14.67
|42667.49
|2733
|2006.05.08 00:48
|sell
|1367
|1.00
|208.09
|209.60
|207.89
|2734
|2006.05.08 00:56
|sell
|1368
|2.00
|208.24
|209.60
|208.04
|2735
|2006.05.08 01:08
|t/p
|1368
|2.00
|208.04
|209.60
|208.04
|34.64
|42702.13
|2736
|2006.05.08 01:18
|t/p
|1367
|1.00
|207.89
|209.60
|207.89
|17.32
|42719.45
|2737
|2006.05.08 01:18
|sell
|1369
|1.00
|207.79
|209.30
|207.59
|2738
|2006.05.08 01:29
|sell
|1370
|2.00
|207.97
|209.33
|207.77
|2739
|2006.05.08 01:48
|sell
|1371
|4.00
|208.12
|209.33
|207.92
|2740
|2006.05.08 02:18
|t/p
|1371
|4.00
|207.92
|209.33
|207.92
|69.27
|42788.72
|2741
|2006.05.08 02:48
|t/p
|1370
|2.00
|207.77
|209.33
|207.77
|34.64
|42823.36
|2742
|2006.05.08 03:49
|sell
|1372
|2.00
|207.94
|209.30
|207.74
|2743
|2006.05.08 04:19
|t/p
|1372
|2.00
|207.74
|209.30
|207.74
|34.64
|42858.00
|2744
|2006.05.08 05:19
|sell
|1373
|2.00
|207.94
|209.30
|207.74
|2745
|2006.05.08 06:01
|t/p
|1373
|2.00
|207.74
|209.30
|207.74
|34.64
|42892.64
|2746
|2006.05.08 06:43
|sell
|1374
|2.00
|207.94
|209.30
|207.74
|2747
|2006.05.08 07:09
|t/p
|1374
|2.00
|207.74
|209.30
|207.74
|34.64
|42927.28
|2748
|2006.05.08 07:14
|t/p
|1369
|1.00
|207.59
|209.30
|207.59
|17.32
|42944.60
|2749
|2006.05.08 07:14
|sell
|1375
|1.00
|207.49
|209.00
|207.29
|2750
|2006.05.08 07:48
|t/p
|1375
|1.00
|207.29
|209.00
|207.29
|17.32
|42961.92
|2751
|2006.05.08 07:48
|sell
|1376
|1.00
|207.19
|208.70
|206.99
|2752
|2006.05.08 08:06
|t/p
|1376
|1.00
|206.99
|208.70
|206.99
|17.31
|42979.23
|2753
|2006.05.08 08:06
|sell
|1377
|1.00
|206.89
|208.40
|206.69
|2754
|2006.05.08 08:08
|sell
|1378
|2.00
|207.04
|208.40
|206.84
|2755
|2006.05.08 08:09
|sell
|1379
|4.00
|207.19
|208.40
|206.99
|2756
|2006.05.08 08:14
|sell
|1380
|8.00
|207.34
|208.40
|207.14
|2757
|2006.05.08 08:18
|sell
|1381
|16.00
|207.49
|208.40
|207.29
|2758
|2006.05.08 08:48
|sell
|1382
|32.00
|207.65
|208.41
|207.45
|2759
|2006.05.08 09:18
|t/p
|1382
|32.00
|207.45
|208.41
|207.45
|554.21
|43533.44
|2760
|2006.05.08 10:17
|t/p
|1381
|16.00
|207.29
|208.40
|207.29
|277.11
|43810.55
|2761
|2006.05.08 10:44
|t/p
|1380
|8.00
|207.14
|208.40
|207.14
|138.55
|43949.10
|2762
|2006.05.08 10:49
|t/p
|1379
|4.00
|206.99
|208.40
|206.99
|69.28
|44018.38
|2763
|2006.05.08 11:13
|sell
|1383
|4.00
|207.19
|208.40
|206.99
|2764
|2006.05.08 11:18
|sell
|1384
|8.00
|207.34
|208.40
|207.14
|2765
|2006.05.08 11:30
|t/p
|1384
|8.00
|207.14
|208.40
|207.14
|138.55
|44156.93
|2766
|2006.05.08 12:13
|sell
|1385
|8.00
|207.34
|208.40
|207.14
|2767
|2006.05.08 12:18
|sell
|1386
|16.00
|207.49
|208.40
|207.29
|2768
|2006.05.08 12:48
|t/p
|1386
|16.00
|207.29
|208.40
|207.29
|277.11
|44434.04
|2769
|2006.05.08 13:19
|sell
|1387
|16.00
|207.49
|208.40
|207.29
|2770
|2006.05.08 13:49
|t/p
|1387
|16.00
|207.29
|208.40
|207.29
|277.11
|44711.15
|2771
|2006.05.08 14:18
|t/p
|1385
|8.00
|207.14
|208.40
|207.14
|138.55
|44849.70
|2772
|2006.05.08 15:13
|sell
|1388
|8.00
|207.34
|208.40
|207.14
|2773
|2006.05.08 20:00
|close
|1388
|8.00
|207.58
|208.40
|207.14
|-166.27
|44683.43
|2774
|2006.05.08 20:00
|close
|1383
|4.00
|207.58
|208.40
|206.99
|-135.09
|44548.34
|2775
|2006.05.08 20:00
|close
|1378
|2.00
|207.58
|208.40
|206.84
|-93.52
|44454.82
|2776
|2006.05.08 20:00
|close
|1377
|1.00
|207.58
|208.40
|206.69
|-59.75
|44395.07
|2777
|2006.05.08 20:00
|buy
|1389
|1.00
|207.58
|206.07
|207.78
|2778
|2006.05.09 00:29
|close
|1389
|1.00
|206.86
|206.07
|207.78
|-60.31
|44334.75
|2779
|2006.05.09 00:29
|sell
|1390
|1.00
|206.86
|208.37
|206.66
|2780
|2006.05.09 09:29
|sell
|1391
|2.00
|207.11
|208.47
|206.91
|2781
|2006.05.09 16:18
|close
|1391
|2.00
|207.66
|208.47
|206.91
|-95.26
|44239.49
|2782
|2006.05.09 16:18
|close
|1390
|1.00
|207.66
|208.37
|206.66
|-69.27
|44170.22
|2783
|2006.05.09 16:18
|buy
|1392
|1.00
|207.66
|206.15
|207.86
|2784
|2006.05.10 04:00
|close
|1392
|1.00
|207.07
|206.15
|207.86
|-49.06
|44121.17
|2785
|2006.05.10 04:00
|sell
|1393
|1.00
|207.07
|208.58
|206.87
|2786
|2006.05.10 08:18
|t/p
|1393
|1.00
|206.87
|208.58
|206.87
|17.32
|44138.49
|2787
|2006.05.10 08:18
|sell
|1394
|1.00
|206.77
|208.28
|206.57
|2788
|2006.05.10 08:48
|t/p
|1394
|1.00
|206.57
|208.28
|206.57
|17.31
|44155.80
|2789
|2006.05.10 08:48
|sell
|1395
|1.00
|206.47
|207.98
|206.27
|2790
|2006.05.10 12:13
|t/p
|1395
|1.00
|206.27
|207.98
|206.27
|17.32
|44173.12
|2791
|2006.05.10 12:13
|sell
|1396
|1.00
|206.17
|207.68
|205.97
|2792
|2006.05.10 15:18
|sell
|1397
|2.00
|206.32
|207.68
|206.12
|2793
|2006.05.10 15:48
|t/p
|1397
|2.00
|206.12
|207.68
|206.12
|34.63
|44207.75
|2794
|2006.05.10 16:49
|t/p
|1396
|1.00
|205.97
|207.68
|205.97
|17.32
|44225.07
|2795
|2006.05.10 16:49
|sell
|1398
|1.00
|205.87
|207.38
|205.67
|2796
|2006.05.10 17:01
|sell
|1399
|2.00
|206.02
|207.38
|205.82
|2797
|2006.05.10 17:19
|t/p
|1399
|2.00
|205.82
|207.38
|205.82
|34.64
|44259.71
|2798
|2006.05.10 18:05
|t/p
|1398
|1.00
|205.67
|207.38
|205.67
|17.32
|44277.03
|2799
|2006.05.10 18:05
|sell
|1400
|1.00
|205.57
|207.08
|205.37
|2800
|2006.05.10 18:07
|sell
|1401
|2.00
|205.72
|207.08
|205.52
|2801
|2006.05.10 18:12
|sell
|1402
|4.00
|205.87
|207.08
|205.67
|2802
|2006.05.10 18:12
|sell
|1403
|8.00
|206.02
|207.08
|205.82
|2803
|2006.05.10 18:17
|sell
|1404
|16.00
|206.18
|207.09
|205.98
|2804
|2006.05.10 18:29
|t/p
|1404
|16.00
|205.98
|207.09
|205.98
|277.10
|44554.13
|2805
|2006.05.10 18:30
|sell
|1405
|16.00
|206.18
|207.09
|205.98
|2806
|2006.05.10 18:42
|t/p
|1405
|16.00
|205.98
|207.09
|205.98
|277.10
|44831.23
|2807
|2006.05.10 18:47
|t/p
|1403
|8.00
|205.82
|207.08
|205.82
|138.55
|44969.78
|2808
|2006.05.10 19:48
|t/p
|1402
|4.00
|205.67
|207.08
|205.67
|69.28
|45039.06
|2809
|2006.05.10 20:09
|sell
|1406
|4.00
|205.87
|207.08
|205.67
|2810
|2006.05.10 20:13
|sell
|1407
|8.00
|206.02
|207.08
|205.82
|2811
|2006.05.10 20:18
|sell
|1408
|16.00
|206.18
|207.09
|205.98
|2812
|2006.05.10 20:29
|t/p
|1408
|16.00
|205.98
|207.09
|205.98
|277.10
|45316.16
|2813
|2006.05.10 20:31
|t/p
|1407
|8.00
|205.82
|207.08
|205.82
|138.55
|45454.71
|2814
|2006.05.10 20:48
|sell
|1409
|8.00
|206.02
|207.08
|205.82
|2815
|2006.05.10 21:43
|sell
|1410
|16.00
|206.18
|207.09
|205.98
|2816
|2006.05.10 21:49
|sell
|1411
|32.00
|206.33
|207.09
|206.13
|2817
|2006.05.11 00:00
|close
|1411
|32.00
|206.51
|207.09
|206.13
|-753.19
|44701.52
|2818
|2006.05.11 00:00
|close
|1410
|16.00
|206.51
|207.09
|205.98
|-584.42
|44117.10
|2819
|2006.05.11 00:00
|close
|1409
|8.00
|206.51
|207.08
|205.82
|-403.05
|43714.05
|2820
|2006.05.11 00:00
|close
|1406
|4.00
|206.51
|207.08
|205.67
|-253.48
|43460.57
|2821
|2006.05.11 00:00
|close
|1401
|2.00
|206.51
|207.08
|205.52
|-152.72
|43307.85
|2822
|2006.05.11 00:00
|close
|1400
|1.00
|206.51
|207.08
|205.37
|-89.35
|43218.50
|2823
|2006.05.11 00:00
|buy
|1412
|1.00
|206.51
|205.00
|206.71
|2824
|2006.05.11 02:00
|buy
|1413
|2.00
|206.36
|205.00
|206.56
|2825
|2006.05.11 05:48
|t/p
|1413
|2.00
|206.56
|205.00
|206.56
|34.65
|43253.15
|2826
|2006.05.11 07:19
|t/p
|1412
|1.00
|206.71
|205.00
|206.71
|17.32
|43270.47
|2827
|2006.05.11 07:19
|buy
|1414
|1.00
|206.81
|205.30
|207.01
|2828
|2006.05.11 08:18
|buy
|1415
|2.00
|206.66
|205.30
|206.86
|2829
|2006.05.11 08:38
|t/p
|1415
|2.00
|206.86
|205.30
|206.86
|34.65
|43305.12
|2830
|2006.05.11 08:44
|t/p
|1414
|1.00
|207.01
|205.30
|207.01
|17.33
|43322.45
|2831
|2006.05.11 08:44
|buy
|1416
|1.00
|207.11
|205.60
|207.31
|2832
|2006.05.11 09:18
|t/p
|1416
|1.00
|207.31
|205.60
|207.31
|17.32
|43339.77
|2833
|2006.05.11 09:18
|buy
|1417
|1.00
|207.41
|205.90
|207.61
|2834
|2006.05.11 09:48
|t/p
|1417
|1.00
|207.61
|205.90
|207.61
|17.33
|43357.10
|2835
|2006.05.11 09:48
|buy
|1418
|1.00
|207.71
|206.20
|207.91
|2836
|2006.05.11 10:00
|buy
|1419
|2.00
|207.52
|206.16
|207.72
|2837
|2006.05.11 10:17
|t/p
|1419
|2.00
|207.72
|206.16
|207.72
|34.65
|43391.75
|2838
|2006.05.11 10:30
|t/p
|1418
|1.00
|207.91
|206.20
|207.91
|17.32
|43409.07
|2839
|2006.05.11 10:30
|buy
|1420
|1.00
|208.01
|206.50
|208.21
|2840
|2006.05.11 10:39
|buy
|1421
|2.00
|207.86
|206.50
|208.06
|2841
|2006.05.11 10:43
|buy
|1422
|4.00
|207.70
|206.49
|207.90
|2842
|2006.05.11 10:48
|buy
|1423
|8.00
|207.55
|206.49
|207.75
|2843
|2006.05.11 10:48
|buy
|1424
|16.00
|207.39
|206.48
|207.59
|2844
|2006.05.11 12:01
|buy
|1425
|32.00
|207.24
|206.48
|207.44
|2845
|2006.05.11 12:47
|t/p
|1425
|32.00
|207.44
|206.48
|207.44
|554.35
|43963.42
|2846
|2006.05.11 13:13
|t/p
|1424
|16.00
|207.59
|206.48
|207.59
|277.18
|44240.60
|2847
|2006.05.11 13:18
|t/p
|1423
|8.00
|207.75
|206.49
|207.75
|138.58
|44379.18
|2848
|2006.05.11 13:44
|t/p
|1422
|4.00
|207.90
|206.49
|207.90
|69.29
|44448.47
|2849
|2006.05.11 14:07
|t/p
|1421
|2.00
|208.06
|206.50
|208.06
|34.65
|44483.12
|2850
|2006.05.11 14:19
|buy
|1426
|2.00
|207.86
|206.50
|208.06
|2851
|2006.05.11 14:47
|t/p
|1426
|2.00
|208.06
|206.50
|208.06
|34.65
|44517.77
|2852
|2006.05.11 15:18
|buy
|1427
|2.00
|207.86
|206.50
|208.06
|2853
|2006.05.11 15:19
|buy
|1428
|4.00
|207.70
|206.49
|207.90
|2854
|2006.05.11 15:47
|t/p
|1428
|4.00
|207.90
|206.49
|207.90
|69.29
|44587.06
|2855
|2006.05.11 16:14
|buy
|1429
|4.00
|207.70
|206.49
|207.90
|2856
|2006.05.11 16:19
|buy
|1430
|8.00
|207.55
|206.49
|207.75
|2857
|2006.05.11 16:43
|t/p
|1430
|8.00
|207.75
|206.49
|207.75
|138.58
|44725.64
|2858
|2006.05.11 16:48
|t/p
|1429
|4.00
|207.90
|206.49
|207.90
|69.29
|44794.93
|2859
|2006.05.11 17:43
|t/p
|1427
|2.00
|208.06
|206.50
|208.06
|34.65
|44829.58
|2860
|2006.05.11 18:09
|t/p
|1420
|1.00
|208.21
|206.50
|208.21
|17.33
|44846.91
|2861
|2006.05.11 18:09
|buy
|1431
|1.00
|208.31
|206.80
|208.51
|2862
|2006.05.11 18:48
|buy
|1432
|2.00
|208.16
|206.80
|208.36
|2863
|2006.05.11 19:18
|t/p
|1432
|2.00
|208.36
|206.80
|208.36
|34.65
|44881.56
|2864
|2006.05.11 20:49
|t/p
|1431
|1.00
|208.51
|206.80
|208.51
|17.32
|44898.88
|2865
|2006.05.11 20:49
|buy
|1433
|1.00
|208.61
|207.10
|208.81
|2866
|2006.05.11 21:13
|buy
|1434
|2.00
|208.45
|207.09
|208.65
|2867
|2006.05.11 21:19
|buy
|1435
|4.00
|208.30
|207.09
|208.50
|2868
|2006.05.11 21:49
|t/p
|1435
|4.00
|208.50
|207.09
|208.50
|69.29
|44968.17
|2869
|2006.05.11 22:44
|buy
|1436
|4.00
|208.30
|207.09
|208.50
|2870
|2006.05.11 23:18
|buy
|1437
|8.00
|208.14
|207.08
|208.34
|2871
|2006.05.11 23:44
|buy
|1438
|16.00
|207.99
|207.08
|208.19
|2872
|2006.05.11 23:49
|buy
|1439
|32.00
|207.83
|207.07
|208.03
|2873
|2006.05.12 00:48
|t/p
|1439
|32.00
|208.03
|207.07
|208.03
|620.11
|45588.28
|2874
|2006.05.12 01:14
|buy
|1440
|32.00
|207.83
|207.07
|208.03
|2875
|2006.05.12 07:00
|close
|1440
|32.00
|207.51
|207.07
|208.03
|-886.97
|44701.31
|2876
|2006.05.12 07:00
|close
|1438
|16.00
|207.51
|207.08
|208.19
|-632.34
|44068.97
|2877
|2006.05.12 07:00
|close
|1437
|8.00
|207.51
|207.08
|208.34
|-420.11
|43648.86
|2878
|2006.05.12 07:00
|close
|1436
|4.00
|207.51
|207.09
|208.50
|-265.49
|43383.37
|2879
|2006.05.12 07:00
|close
|1434
|2.00
|207.51
|207.09
|208.65
|-158.73
|43224.64
|2880
|2006.05.12 07:00
|close
|1433
|1.00
|207.51
|207.10
|208.81
|-93.22
|43131.41
|2881
|2006.05.12 07:00
|sell
|1441
|1.00
|207.51
|209.02
|207.31
|2882
|2006.05.12 07:06
|t/p
|1441
|1.00
|207.31
|209.02
|207.31
|17.32
|43148.73
|2883
|2006.05.12 07:06
|sell
|1442
|1.00
|207.21
|208.72
|207.01
|2884
|2006.05.12 07:29
|sell
|1443
|2.00
|207.63
|208.99
|207.43
|2885
|2006.05.12 07:47
|t/p
|1443
|2.00
|207.43
|208.99
|207.43
|34.63
|43183.36
|2886
|2006.05.12 07:59
|sell
|1444
|2.00
|207.53
|208.89
|207.33
|2887
|2006.05.12 09:19
|t/p
|1444
|2.00
|207.33
|208.89
|207.33
|34.63
|43217.99
|2888
|2006.05.12 09:29
|sell
|1445
|2.00
|207.40
|208.76
|207.20
|2889
|2006.05.12 12:06
|close
|1445
|2.00
|208.15
|208.76
|207.20
|-129.89
|43088.10
|2890
|2006.05.12 12:06
|close
|1442
|1.00
|208.15
|208.72
|207.01
|-81.40
|43006.70
|2891
|2006.05.12 12:06
|buy
|1446
|1.00
|208.15
|206.64
|208.35
|2892
|2006.05.12 13:17
|t/p
|1446
|1.00
|208.35
|206.64
|208.35
|17.32
|43024.02
|2893
|2006.05.12 13:17
|buy
|1447
|1.00
|208.45
|206.94
|208.65
|2894
|2006.05.12 14:12
|t/p
|1447
|1.00
|208.65
|206.94
|208.65
|17.32
|43041.34
|2895
|2006.05.12 14:12
|buy
|1448
|1.00
|208.75
|207.24
|208.95
|2896
|2006.05.12 14:35
|buy
|1449
|2.00
|208.60
|207.24
|208.80
|2897
|2006.05.12 14:42
|t/p
|1449
|2.00
|208.80
|207.24
|208.80
|34.64
|43075.98
|2898
|2006.05.12 14:47
|t/p
|1448
|1.00
|208.95
|207.24
|208.95
|17.32
|43093.30
|2899
|2006.05.12 14:47
|buy
|1450
|1.00
|209.05
|207.54
|209.25
|2900
|2006.05.12 15:00
|buy
|1451
|2.00
|208.88
|207.52
|209.08
|2901
|2006.05.12 15:14
|buy
|1452
|4.00
|208.73
|207.52
|208.93
|2902
|2006.05.12 15:18
|buy
|1453
|8.00
|208.58
|207.52
|208.78
|2903
|2006.05.12 15:29
|t/p
|1453
|8.00
|208.78
|207.52
|208.78
|138.59
|43231.89
|2904
|2006.05.12 15:48
|t/p
|1452
|4.00
|208.93
|207.52
|208.93
|69.30
|43301.19
|2905
|2006.05.12 16:18
|buy
|1454
|4.00
|208.73
|207.52
|208.93
|2906
|2006.05.12 17:18
|buy
|1455
|8.00
|208.58
|207.52
|208.78
|2907
|2006.05.12 17:49
|buy
|1456
|16.00
|208.42
|207.51
|208.62
|2908
|2006.05.12 18:18
|t/p
|1456
|16.00
|208.62
|207.51
|208.62
|277.17
|43578.36
|2909
|2006.05.12 19:49
|buy
|1457
|16.00
|208.42
|207.51
|208.62
|2910
|2006.05.12 20:01
|t/p
|1457
|16.00
|208.62
|207.51
|208.62
|277.17
|43855.53
|2911
|2006.05.12 20:50
|buy
|1458
|16.00
|208.39
|207.48
|208.59
|2912
|2006.05.14 20:00
|close
|1458
|16.00
|207.95
|207.48
|208.59
|-609.79
|43245.74
|2913
|2006.05.14 20:00
|close
|1455
|8.00
|207.95
|207.52
|208.78
|-436.55
|42809.19
|2914
|2006.05.14 20:00
|close
|1454
|4.00
|207.95
|207.52
|208.93
|-270.24
|42538.95
|2915
|2006.05.14 20:00
|close
|1451
|2.00
|207.95
|207.52
|209.08
|-161.11
|42377.84
|2916
|2006.05.14 20:00
|close
|1450
|1.00
|207.95
|207.54
|209.25
|-95.28
|42282.56
|2917
|2006.05.14 20:00
|sell
|1459
|1.00
|207.95
|209.46
|207.75
|2918
|2006.05.14 20:13
|sell
|1460
|2.00
|208.10
|209.46
|207.90
|2919
|2006.05.14 23:17
|sell
|1461
|4.00
|208.25
|209.46
|208.05
|2920
|2006.05.15 00:35
|t/p
|1461
|4.00
|208.05
|209.46
|208.05
|58.67
|42341.23
|2921
|2006.05.15 00:50
|sell
|1462
|4.00
|208.28
|209.49
|208.08
|2922
|2006.05.15 01:12
|t/p
|1462
|4.00
|208.08
|209.49
|208.08
|69.27
|42410.50
|2923
|2006.05.15 01:17
|t/p
|1460
|2.00
|207.90
|209.46
|207.90
|29.34
|42439.84
|2924
|2006.05.15 01:47
|sell
|1463
|2.00
|208.10
|209.46
|207.90
|2925
|2006.05.15 02:17
|t/p
|1463
|2.00
|207.90
|209.46
|207.90
|34.64
|42474.48
|2926
|2006.05.15 04:47
|t/p
|1459
|1.00
|207.75
|209.46
|207.75
|14.67
|42489.15
|2927
|2006.05.15 04:47
|sell
|1464
|1.00
|207.65
|209.16
|207.45
|2928
|2006.05.15 05:13
|sell
|1465
|2.00
|207.80
|209.16
|207.60
|2929
|2006.05.15 06:17
|sell
|1466
|4.00
|207.96
|209.17
|207.76
|2930
|2006.05.15 06:47
|t/p
|1466
|4.00
|207.76
|209.17
|207.76
|69.27
|42558.42
|2931
|2006.05.15 07:00
|t/p
|1465
|2.00
|207.60
|209.16
|207.60
|34.64
|42593.06
|2932
|2006.05.15 08:09
|sell
|1467
|2.00
|207.80
|209.16
|207.60
|2933
|2006.05.15 08:14
|sell
|1468
|4.00
|207.96
|209.17
|207.76
|2934
|2006.05.15 08:19
|sell
|1469
|8.00
|208.11
|209.17
|207.91
|2935
|2006.05.15 08:31
|t/p
|1469
|8.00
|207.91
|209.17
|207.91
|138.55
|42731.61
|2936
|2006.05.15 08:32
|t/p
|1468
|4.00
|207.76
|209.17
|207.76
|69.27
|42800.88
|2937
|2006.05.15 08:44
|sell
|1470
|4.00
|207.96
|209.17
|207.76
|2938
|2006.05.15 08:49
|sell
|1471
|8.00
|208.11
|209.17
|207.91
|2939
|2006.05.15 09:12
|t/p
|1471
|8.00
|207.91
|209.17
|207.91
|138.55
|42939.43
|2940
|2006.05.15 09:17
|t/p
|1470
|4.00
|207.76
|209.17
|207.76
|69.27
|43008.70
|2941
|2006.05.15 09:17
|t/p
|1467
|2.00
|207.60
|209.16
|207.60
|34.64
|43043.34
|2942
|2006.05.15 09:39
|t/p
|1464
|1.00
|207.45
|209.16
|207.45
|17.32
|43060.66
|2943
|2006.05.15 09:39
|sell
|1472
|1.00
|207.35
|208.86
|207.15
|2944
|2006.05.15 09:48
|t/p
|1472
|1.00
|207.15
|208.86
|207.15
|17.32
|43077.98
|2945
|2006.05.15 09:48
|sell
|1473
|1.00
|207.05
|208.56
|206.85
|2946
|2006.05.15 10:08
|sell
|1474
|2.00
|207.21
|208.57
|207.01
|2947
|2006.05.15 10:14
|sell
|1475
|4.00
|207.36
|208.57
|207.16
|2948
|2006.05.15 10:47
|sell
|1476
|8.00
|207.52
|208.58
|207.32
|2949
|2006.05.15 11:18
|sell
|1477
|16.00
|207.68
|208.59
|207.48
|2950
|2006.05.15 11:31
|t/p
|1477
|16.00
|207.48
|208.59
|207.48
|277.10
|43355.08
|2951
|2006.05.15 12:48
|t/p
|1476
|8.00
|207.32
|208.58
|207.32
|138.55
|43493.63
|2952
|2006.05.15 13:07
|sell
|1478
|8.00
|207.52
|208.58
|207.32
|2953
|2006.05.15 13:12
|sell
|1479
|16.00
|207.68
|208.59
|207.48
|2954
|2006.05.15 13:17
|sell
|1480
|32.00
|207.83
|208.59
|207.63
|2955
|2006.05.15 13:47
|t/p
|1480
|32.00
|207.63
|208.59
|207.63
|554.20
|44047.83
|2956
|2006.05.15 14:36
|sell
|1481
|32.00
|207.83
|208.59
|207.63
|2957
|2006.05.15 14:48
|t/p
|1481
|32.00
|207.63
|208.59
|207.63
|554.20
|44602.03
|2958
|2006.05.15 15:13
|t/p
|1479
|16.00
|207.48
|208.59
|207.48
|277.10
|44879.13
|2959
|2006.05.15 15:18
|t/p
|1478
|8.00
|207.32
|208.58
|207.32
|138.55
|45017.68
|2960
|2006.05.15 15:38
|sell
|1482
|8.00
|207.52
|208.58
|207.32
|2961
|2006.05.15 15:48
|sell
|1483
|16.00
|207.68
|208.59
|207.48
|2962
|2006.05.15 16:19
|t/p
|1483
|16.00
|207.48
|208.59
|207.48
|277.10
|45294.78
|2963
|2006.05.15 17:30
|t/p
|1482
|8.00
|207.32
|208.58
|207.32
|138.55
|45433.33
|2964
|2006.05.15 17:31
|t/p
|1475
|4.00
|207.16
|208.57
|207.16
|69.27
|45502.60
|2965
|2006.05.15 17:43
|sell
|1484
|4.00
|207.36
|208.57
|207.16
|2966
|2006.05.15 18:19
|t/p
|1484
|4.00
|207.16
|208.57
|207.16
|69.27
|45571.87
|2967
|2006.05.15 20:09
|sell
|1485
|4.00
|207.36
|208.57
|207.16
|2968
|2006.05.16 00:00
|close
|1485
|4.00
|208.10
|208.57
|207.16
|-266.93
|45304.94
|2969
|2006.05.16 00:00
|close
|1474
|2.00
|208.10
|208.57
|207.01
|-159.44
|45145.50
|2970
|2006.05.16 00:00
|close
|1473
|1.00
|208.10
|208.56
|206.85
|-93.58
|45051.92
|2971
|2006.05.16 00:00
|buy
|1486
|1.00
|208.10
|206.59
|208.30
|2972
|2006.05.16 00:09
|buy
|1487
|2.00
|207.95
|206.59
|208.15
|2973
|2006.05.16 00:14
|buy
|1488
|4.00
|207.80
|206.59
|208.00
|2974
|2006.05.16 04:00
|close
|1488
|4.00
|207.40
|206.59
|208.00
|-138.59
|44913.33
|2975
|2006.05.16 04:00
|close
|1487
|2.00
|207.40
|206.59
|208.15
|-95.28
|44818.05
|2976
|2006.05.16 04:00
|close
|1486
|1.00
|207.40
|206.59
|208.30
|-60.63
|44757.42
|2977
|2006.05.16 04:00
|sell
|1489
|1.00
|207.40
|208.91
|207.20
|2978
|2006.05.16 05:18
|t/p
|1489
|1.00
|207.20
|208.91
|207.20
|17.32
|44774.74
|2979
|2006.05.16 05:18
|sell
|1490
|1.00
|207.10
|208.61
|206.90
|2980
|2006.05.16 05:43
|sell
|1491
|2.00
|207.27
|208.63
|207.07
|2981
|2006.05.16 06:59
|sell
|1492
|4.00
|207.44
|208.65
|207.24
|2982
|2006.05.16 09:17
|t/p
|1492
|4.00
|207.24
|208.65
|207.24
|69.27
|44844.01
|2983
|2006.05.16 09:17
|t/p
|1491
|2.00
|207.07
|208.63
|207.07
|34.64
|44878.65
|2984
|2006.05.16 09:59
|sell
|1493
|2.00
|207.46
|208.82
|207.26
|2985
|2006.05.16 12:47
|t/p
|1493
|2.00
|207.26
|208.82
|207.26
|34.64
|44913.29
|2986
|2006.05.16 16:14
|sell
|1494
|2.00
|207.25
|208.61
|207.05
|2987
|2006.05.16 18:19
|sell
|1495
|4.00
|207.40
|208.61
|207.20
|2988
|2006.05.16 19:19
|t/p
|1495
|4.00
|207.20
|208.61
|207.20
|69.28
|44982.57
|2989
|2006.05.16 22:36
|t/p
|1494
|2.00
|207.05
|208.61
|207.05
|34.64
|45017.21
|2990
|2006.05.16 22:48
|sell
|1496
|2.00
|207.27
|208.63
|207.07
|2991
|2006.05.16 23:14
|t/p
|1496
|2.00
|207.07
|208.63
|207.07
|34.64
|45051.85
|2992
|2006.05.17 00:13
|t/p
|1490
|1.00
|206.90
|208.61
|206.90
|14.67
|45066.52
|2993
|2006.05.17 00:13
|sell
|1497
|1.00
|206.80
|208.31
|206.60
|2994
|2006.05.17 00:18
|t/p
|1497
|1.00
|206.60
|208.31
|206.60
|17.32
|45083.84
|2995
|2006.05.17 00:18
|sell
|1498
|1.00
|206.50
|208.01
|206.30
|2996
|2006.05.17 00:26
|sell
|1499
|2.00
|206.65
|208.01
|206.45
|2997
|2006.05.17 00:43
|sell
|1500
|4.00
|206.80
|208.01
|206.60
|2998
|2006.05.17 01:19
|t/p
|1500
|4.00
|206.60
|208.01
|206.60
|69.27
|45153.11
|2999
|2006.05.17 01:43
|sell
|1501
|4.00
|206.80
|208.01
|206.60
|3000
|2006.05.17 02:19
|sell
|1502
|8.00
|206.96
|208.02
|206.76
|3001
|2006.05.17 02:48
|t/p
|1502
|8.00
|206.76
|208.02
|206.76
|138.55
|45291.66
|3002
|2006.05.17 03:18
|sell
|1503
|8.00
|206.96
|208.02
|206.76
|3003
|2006.05.17 03:47
|sell
|1504
|16.00
|207.11
|208.02
|206.91
|3004
|2006.05.17 07:17
|t/p
|1504
|16.00
|206.91
|208.02
|206.91
|277.11
|45568.77
|3005
|2006.05.17 07:17
|t/p
|1503
|8.00
|206.76
|208.02
|206.76
|138.55
|45707.32
|3006
|2006.05.17 12:17
|close
|1501
|4.00
|207.52
|208.01
|206.60
|-249.40
|45457.92
|3007
|2006.05.17 12:17
|close
|1499
|2.00
|207.52
|208.01
|206.45
|-150.67
|45307.25
|3008
|2006.05.17 12:17
|close
|1498
|1.00
|207.52
|208.01
|206.30
|-88.33
|45218.92
|3009
|2006.05.17 12:17
|buy
|1505
|1.00
|207.52
|206.01
|207.72
|3010
|2006.05.17 15:17
|t/p
|1505
|1.00
|207.72
|206.01
|207.72
|17.32
|45236.24
|3011
|2006.05.17 15:29
|buy
|1506
|1.00
|207.90
|206.39
|208.10
|3012
|2006.05.17 15:47
|t/p
|1506
|1.00
|208.10
|206.39
|208.10
|17.32
|45253.56
|3013
|2006.05.17 15:47
|buy
|1507
|1.00
|208.20
|206.69
|208.40
|3014
|2006.05.17 15:55
|buy
|1508
|2.00
|208.05
|206.69
|208.25
|3015
|2006.05.17 16:00
|t/p
|1508
|2.00
|208.25
|206.69
|208.25
|34.64
|45288.20
|3016
|2006.05.17 16:00
|t/p
|1507
|1.00
|208.40
|206.69
|208.40
|17.32
|45305.52
|3017
|2006.05.17 16:00
|buy
|1509
|1.00
|208.50
|206.99
|208.70
|3018
|2006.05.17 16:12
|buy
|1510
|2.00
|208.35
|206.99
|208.55
|3019
|2006.05.17 16:17
|buy
|1511
|4.00
|208.20
|206.99
|208.40
|3020
|2006.05.17 16:17
|buy
|1512
|8.00
|208.05
|206.99
|208.25
|3021
|2006.05.17 16:30
|t/p
|1512
|8.00
|208.25
|206.99
|208.25
|138.58
|45444.10
|3022
|2006.05.17 16:35
|t/p
|1511
|4.00
|208.40
|206.99
|208.40
|69.30
|45513.40
|3023
|2006.05.17 16:47
|buy
|1513
|4.00
|208.20
|206.99
|208.40
|3024
|2006.05.17 17:19
|t/p
|1513
|4.00
|208.40
|206.99
|208.40
|69.30
|45582.70
|3025
|2006.05.17 17:48
|buy
|1514
|4.00
|208.20
|206.99
|208.40
|3026
|2006.05.17 18:13
|t/p
|1514
|4.00
|208.40
|206.99
|208.40
|69.30
|45652.00
|3027
|2006.05.17 18:18
|t/p
|1510
|2.00
|208.55
|206.99
|208.55
|34.64
|45686.64
|3028
|2006.05.17 18:37
|t/p
|1509
|1.00
|208.70
|206.99
|208.70
|17.32
|45703.96
|3029
|2006.05.17 18:37
|buy
|1515
|1.00
|208.80
|207.29
|209.00
|3030
|2006.05.17 18:42
|t/p
|1515
|1.00
|209.00
|207.29
|209.00
|17.32
|45721.28
|3031
|2006.05.17 18:42
|buy
|1516
|1.00
|209.10
|207.59
|209.30
|3032
|2006.05.17 19:13
|buy
|1517
|2.00
|208.95
|207.59
|209.15
|3033
|2006.05.17 20:19
|t/p
|1517
|2.00
|209.15
|207.59
|209.15
|34.65
|45755.93
|3034
|2006.05.17 20:31
|buy
|1518
|2.00
|208.95
|207.59
|209.15
|3035
|2006.05.17 21:18
|t/p
|1518
|2.00
|209.15
|207.59
|209.15
|34.65
|45790.58
|3036
|2006.05.17 21:49
|buy
|1519
|2.00
|208.95
|207.59
|209.15
|3037
|2006.05.17 22:01
|t/p
|1519
|2.00
|209.15
|207.59
|209.15
|34.65
|45825.23
|3038
|2006.05.17 22:44
|buy
|1520
|2.00
|208.95
|207.59
|209.15
|3039
|2006.05.17 23:14
|buy
|1521
|4.00
|208.80
|207.59
|209.00
|3040
|2006.05.17 23:43
|t/p
|1521
|4.00
|209.00
|207.59
|209.00
|69.29
|45894.52
|3041
|2006.05.17 23:48
|t/p
|1520
|2.00
|209.15
|207.59
|209.15
|34.65
|45929.17
|3042
|2006.05.18 00:08
|buy
|1522
|2.00
|208.95
|207.59
|209.15
|3043
|2006.05.18 00:14
|buy
|1523
|4.00
|208.80
|207.59
|209.00
|3044
|2006.05.18 00:18
|buy
|1524
|8.00
|208.64
|207.58
|208.84
|3045
|2006.05.18 00:48
|t/p
|1524
|8.00
|208.84
|207.58
|208.84
|138.59
|46067.76
|3046
|2006.05.18 01:47
|buy
|1525
|8.00
|208.64
|207.58
|208.84
|3047
|2006.05.18 02:19
|t/p
|1525
|8.00
|208.84
|207.58
|208.84
|138.59
|46206.35
|3048
|2006.05.18 03:19
|buy
|1526
|8.00
|208.64
|207.58
|208.84
|3049
|2006.05.18 03:48
|buy
|1527
|16.00
|208.49
|207.58
|208.69
|3050
|2006.05.18 05:44
|t/p
|1527
|16.00
|208.69
|207.58
|208.69
|277.18
|46483.53
|3051
|2006.05.18 06:18
|buy
|1528
|16.00
|208.49
|207.58
|208.69
|3052
|2006.05.18 06:48
|buy
|1529
|32.00
|208.33
|207.57
|208.53
|3053
|2006.05.18 07:13
|t/p
|1529
|32.00
|208.53
|207.57
|208.53
|554.35
|47037.88
|3054
|2006.05.18 07:18
|t/p
|1528
|16.00
|208.69
|207.58
|208.69
|277.18
|47315.06
|3055
|2006.05.18 07:43
|t/p
|1526
|8.00
|208.84
|207.58
|208.84
|138.59
|47453.65
|3056
|2006.05.18 08:13
|t/p
|1523
|4.00
|209.00
|207.59
|209.00
|69.29
|47522.94
|3057
|2006.05.18 09:18
|buy
|1530
|4.00
|208.80
|207.59
|209.00
|3058
|2006.05.18 09:47
|t/p
|1530
|4.00
|209.00
|207.59
|209.00
|69.29
|47592.23
|3059
|2006.05.18 10:38
|t/p
|1522
|2.00
|209.15
|207.59
|209.15
|34.65
|47626.88
|3060
|2006.05.18 10:43
|t/p
|1516
|1.00
|209.30
|207.59
|209.30
|23.48
|47650.37
|3061
|2006.05.18 10:43
|buy
|1531
|1.00
|209.40
|207.89
|209.60
|3062
|2006.05.18 11:18
|t/p
|1531
|1.00
|209.60
|207.89
|209.60
|17.33
|47667.70
|3063
|2006.05.18 11:18
|buy
|1532
|1.00
|209.70
|208.19
|209.90
|3064
|2006.05.18 11:43
|buy
|1533
|2.00
|209.55
|208.19
|209.75
|3065
|2006.05.18 11:48
|buy
|1534
|4.00
|209.39
|208.18
|209.59
|3066
|2006.05.18 12:18
|t/p
|1534
|4.00
|209.59
|208.18
|209.59
|69.30
|47737.00
|3067
|2006.05.18 12:35
|buy
|1535
|4.00
|209.39
|208.18
|209.59
|3068
|2006.05.18 12:42
|t/p
|1535
|4.00
|209.59
|208.18
|209.59
|69.30
|47806.30
|3069
|2006.05.18 13:17
|buy
|1536
|4.00
|209.39
|208.18
|209.59
|3070
|2006.05.18 13:42
|buy
|1537
|8.00
|209.24
|208.18
|209.44
|3071
|2006.05.18 13:47
|buy
|1538
|16.00
|209.08
|208.17
|209.28
|3072
|2006.05.18 14:00
|t/p
|1538
|16.00
|209.28
|208.17
|209.28
|277.18
|48083.48
|3073
|2006.05.18 14:17
|t/p
|1537
|8.00
|209.44
|208.18
|209.44
|138.58
|48222.06
|3074
|2006.05.18 14:42
|buy
|1539
|8.00
|209.24
|208.18
|209.44
|3075
|2006.05.18 14:42
|buy
|1540
|16.00
|209.08
|208.17
|209.28
|3076
|2006.05.18 14:47
|buy
|1541
|32.00
|208.92
|208.16
|209.12
|3077
|2006.05.18 15:13
|t/p
|1541
|32.00
|209.12
|208.16
|209.12
|554.35
|48776.41
|3078
|2006.05.18 15:18
|t/p
|1540
|16.00
|209.28
|208.17
|209.28
|277.18
|49053.59
|3079
|2006.05.18 15:48
|t/p
|1539
|8.00
|209.44
|208.18
|209.44
|138.58
|49192.17
|3080
|2006.05.18 16:12
|t/p
|1536
|4.00
|209.59
|208.18
|209.59
|69.30
|49261.47
|3081
|2006.05.18 16:17
|t/p
|1533
|2.00
|209.75
|208.19
|209.75
|34.65
|49296.12
|3082
|2006.05.18 16:47
|buy
|1542
|2.00
|209.55
|208.19
|209.75
|3083
|2006.05.18 17:18
|buy
|1543
|4.00
|209.39
|208.18
|209.59
|3084
|2006.05.18 18:13
|t/p
|1543
|4.00
|209.59
|208.18
|209.59
|69.30
|49365.42
|3085
|2006.05.18 18:19
|t/p
|1542
|2.00
|209.75
|208.19
|209.75
|34.65
|49400.07
|3086
|2006.05.18 19:44
|t/p
|1532
|1.00
|209.90
|208.19
|209.90
|17.32
|49417.39
|3087
|2006.05.18 19:44
|buy
|1544
|1.00
|210.00
|208.49
|210.20
|3088
|2006.05.18 20:14
|buy
|1545
|2.00
|209.85
|208.49
|210.05
|3089
|2006.05.18 20:19
|buy
|1546
|4.00
|209.70
|208.49
|209.90
|3090
|2006.05.18 20:44
|t/p
|1546
|4.00
|209.90
|208.49
|209.90
|69.29
|49486.68
|3091
|2006.05.18 21:15
|t/p
|1545
|2.00
|210.05
|208.49
|210.05
|34.65
|49521.33
|3092
|2006.05.18 21:35
|buy
|1547
|2.00
|209.85
|208.49
|210.05
|3093
|2006.05.18 21:48
|t/p
|1547
|2.00
|210.05
|208.49
|210.05
|34.65
|49555.98
|3094
|2006.05.18 23:18
|buy
|1548
|2.00
|209.85
|208.49
|210.05
|3095
|2006.05.18 23:42
|buy
|1549
|4.00
|209.70
|208.49
|209.90
|3096
|2006.05.18 23:43
|buy
|1550
|8.00
|209.55
|208.49
|209.75
|3097
|2006.05.18 23:48
|buy
|1551
|16.00
|209.39
|208.48
|209.59
|3098
|2006.05.19 00:14
|t/p
|1551
|16.00
|209.59
|208.48
|209.59
|310.06
|49866.04
|3099
|2006.05.19 00:48
|t/p
|1550
|8.00
|209.75
|208.49
|209.75
|155.02
|50021.06
|3100
|2006.05.19 02:18
|t/p
|1549
|4.00
|209.90
|208.49
|209.90
|77.51
|50098.57
|3101
|2006.05.19 02:49
|t/p
|1548
|2.00
|210.05
|208.49
|210.05
|38.76
|50137.33
|3102
|2006.05.19 03:36
|t/p
|1544
|1.00
|210.20
|208.49
|210.20
|19.38
|50156.71
|3103
|2006.05.19 03:36
|buy
|1552
|1.00
|210.30
|208.79
|210.50
|3104
|2006.05.19 03:43
|buy
|1553
|2.00
|210.14
|208.78
|210.34
|3105
|2006.05.19 03:48
|buy
|1554
|4.00
|209.99
|208.78
|210.19
|3106
|2006.05.19 04:19
|buy
|1555
|8.00
|209.83
|208.77
|210.03
|3107
|2006.05.19 06:18
|buy
|1556
|16.00
|209.67
|208.76
|209.87
|3108
|2006.05.19 07:42
|t/p
|1556
|16.00
|209.87
|208.76
|209.87
|277.18
|50433.89
|3109
|2006.05.19 07:47
|t/p
|1555
|8.00
|210.03
|208.77
|210.03
|138.59
|50572.48
|3110
|2006.05.19 07:47
|t/p
|1554
|4.00
|210.19
|208.78
|210.19
|69.29
|50641.77
|3111
|2006.05.19 07:55
|buy
|1557
|4.00
|209.99
|208.78
|210.19
|3112
|2006.05.19 08:05
|t/p
|1557
|4.00
|210.19
|208.78
|210.19
|69.29
|50711.06
|3113
|2006.05.19 08:12
|buy
|1558
|4.00
|209.99
|208.78
|210.19
|3114
|2006.05.19 12:00
|close
|1558
|4.00
|209.58
|208.78
|210.19
|-142.06
|50569.00
|3115
|2006.05.19 12:00
|close
|1553
|2.00
|209.58
|208.78
|210.34
|-97.01
|50471.99
|3116
|2006.05.19 12:00
|close
|1552
|1.00
|209.58
|208.79
|210.50
|-62.37
|50409.62
|3117
|2006.05.19 12:00
|sell
|1559
|1.00
|209.58
|211.09
|209.38
|3118
|2006.05.19 12:47
|t/p
|1559
|1.00
|209.38
|211.09
|209.38
|17.32
|50426.94
|3119
|2006.05.19 12:47
|sell
|1560
|1.00
|209.28
|210.79
|209.08
|3120
|2006.05.19 13:30
|sell
|1561
|2.00
|209.45
|210.81
|209.25
|3121
|2006.05.19 14:29
|sell
|1562
|4.00
|209.75
|210.96
|209.55
|3122
|2006.05.19 15:48
|t/p
|1562
|4.00
|209.55
|210.96
|209.55
|69.27
|50496.21
|3123
|2006.05.19 15:59
|sell
|1563
|4.00
|209.61
|210.82
|209.41
|3124
|2006.05.21 20:00
|close
|1563
|4.00
|209.97
|210.82
|209.41
|-124.70
|50371.51
|3125
|2006.05.21 20:00
|close
|1561
|2.00
|209.97
|210.81
|209.25
|-90.06
|50281.45
|3126
|2006.05.21 20:00
|close
|1560
|1.00
|209.97
|210.79
|209.08
|-59.75
|50221.70
|3127
|2006.05.21 20:00
|buy
|1564
|1.00
|209.97
|208.46
|210.17
|3128
|2006.05.22 05:48
|t/p
|1564
|1.00
|210.17
|208.46
|210.17
|19.38
|50241.09
|3129
|2006.05.22 05:48
|buy
|1565
|1.00
|210.27
|208.76
|210.47
|3130
|2006.05.22 06:18
|t/p
|1565
|1.00
|210.47
|208.76
|210.47
|17.32
|50258.41
|3131
|2006.05.22 06:18
|buy
|1566
|1.00
|210.57
|209.06
|210.77
|3132
|2006.05.22 06:49
|buy
|1567
|2.00
|210.42
|209.06
|210.62
|3133
|2006.05.22 07:09
|t/p
|1567
|2.00
|210.62
|209.06
|210.62
|34.65
|50293.06
|3134
|2006.05.22 07:13
|t/p
|1566
|1.00
|210.77
|209.06
|210.77
|17.33
|50310.39
|3135
|2006.05.22 07:13
|buy
|1568
|1.00
|210.87
|209.36
|211.07
|3136
|2006.05.22 07:48
|buy
|1569
|2.00
|210.72
|209.36
|210.92
|3137
|2006.05.22 08:09
|t/p
|1569
|2.00
|210.92
|209.36
|210.92
|34.65
|50345.04
|3138
|2006.05.22 08:14
|t/p
|1568
|1.00
|211.07
|209.36
|211.07
|17.32
|50362.36
|3139
|2006.05.22 08:14
|buy
|1570
|1.00
|211.17
|209.66
|211.37
|3140
|2006.05.22 08:43
|buy
|1571
|2.00
|211.02
|209.66
|211.22
|3141
|2006.05.22 09:13
|buy
|1572
|4.00
|210.86
|209.65
|211.06
|3142
|2006.05.22 09:36
|buy
|1573
|8.00
|210.70
|209.64
|210.90
|3143
|2006.05.22 10:13
|t/p
|1573
|8.00
|210.90
|209.64
|210.90
|138.59
|50500.95
|3144
|2006.05.22 10:18
|t/p
|1572
|4.00
|211.06
|209.65
|211.06
|69.30
|50570.25
|3145
|2006.05.22 11:19
|buy
|1574
|4.00
|210.86
|209.65
|211.06
|3146
|2006.05.22 12:18
|t/p
|1574
|4.00
|211.06
|209.65
|211.06
|69.30
|50639.55
|3147
|2006.05.22 13:43
|buy
|1575
|4.00
|210.86
|209.65
|211.06
|3148
|2006.05.22 13:48
|buy
|1576
|8.00
|210.70
|209.64
|210.90
|3149
|2006.05.22 13:49
|buy
|1577
|16.00
|210.55
|209.64
|210.75
|3150
|2006.05.22 14:14
|t/p
|1577
|16.00
|210.75
|209.64
|210.75
|277.18
|50916.73
|3151
|2006.05.22 14:43
|t/p
|1576
|8.00
|210.90
|209.64
|210.90
|138.59
|51055.32
|3152
|2006.05.22 15:18
|buy
|1578
|8.00
|210.70
|209.64
|210.90
|3153
|2006.05.22 15:48
|buy
|1579
|16.00
|210.55
|209.64
|210.75
|3154
|2006.05.22 16:00
|close
|1579
|16.00
|210.45
|209.64
|210.75
|-138.58
|50916.74
|3155
|2006.05.22 16:00
|close
|1578
|8.00
|210.45
|209.64
|210.90
|-173.24
|50743.50
|3156
|2006.05.22 16:00
|close
|1575
|4.00
|210.45
|209.65
|211.06
|-142.05
|50601.45
|3157
|2006.05.22 16:00
|close
|1571
|2.00
|210.45
|209.66
|211.22
|-98.74
|50502.71
|3158
|2006.05.22 16:00
|close
|1570
|1.00
|210.45
|209.66
|211.37
|-62.37
|50440.34
|3159
|2006.05.22 16:00
|sell
|1580
|1.00
|210.45
|211.96
|210.25
|3160
|2006.05.22 18:31
|t/p
|1580
|1.00
|210.25
|211.96
|210.25
|17.31
|50457.65
|3161
|2006.05.22 18:31
|sell
|1581
|1.00
|210.14
|211.65
|209.94
|3162
|2006.05.22 19:59
|sell
|1582
|2.00
|210.30
|211.66
|210.10
|3163
|2006.05.22 20:44
|sell
|1583
|4.00
|210.46
|211.67
|210.26
|3164
|2006.05.22 21:43
|t/p
|1583
|4.00
|210.26
|211.67
|210.26
|69.27
|50526.92
|3165
|2006.05.22 21:50
|t/p
|1582
|2.00
|210.10
|211.66
|210.10
|34.64
|50561.56
|3166
|2006.05.22 23:13
|sell
|1584
|2.00
|210.29
|211.65
|210.09
|3167
|2006.05.22 23:18
|sell
|1585
|4.00
|210.44
|211.65
|210.24
|3168
|2006.05.22 23:48
|sell
|1586
|8.00
|210.63
|211.69
|210.43
|3169
|2006.05.23 02:19
|t/p
|1586
|8.00
|210.43
|211.69
|210.43
|117.36
|50678.92
|3170
|2006.05.23 03:18
|t/p
|1585
|4.00
|210.24
|211.65
|210.24
|58.68
|50737.60
|3171
|2006.05.23 03:32
|t/p
|1584
|2.00
|210.09
|211.65
|210.09
|29.34
|50766.94
|3172
|2006.05.23 04:44
|t/p
|1581
|1.00
|209.94
|211.65
|209.94
|14.67
|50781.61
|3173
|2006.05.23 04:44
|sell
|1587
|1.00
|209.84
|211.35
|209.64
|3174
|2006.05.23 04:49
|t/p
|1587
|1.00
|209.64
|211.35
|209.64
|17.32
|50798.93
|3175
|2006.05.23 04:49
|sell
|1588
|1.00
|209.54
|211.05
|209.34
|3176
|2006.05.23 04:55
|sell
|1589
|2.00
|209.69
|211.05
|209.49
|3177
|2006.05.23 05:13
|sell
|1590
|4.00
|209.84
|211.05
|209.64
|3178
|2006.05.23 05:18
|sell
|1591
|8.00
|209.99
|211.05
|209.79
|3179
|2006.05.23 05:43
|t/p
|1591
|8.00
|209.79
|211.05
|209.79
|138.55
|50937.48
|3180
|2006.05.23 05:48
|t/p
|1590
|4.00
|209.64
|211.05
|209.64
|69.28
|51006.76
|3181
|2006.05.23 06:30
|t/p
|1589
|2.00
|209.49
|211.05
|209.49
|34.64
|51041.40
|3182
|2006.05.23 06:36
|t/p
|1588
|1.00
|209.34
|211.05
|209.34
|17.32
|51058.72
|3183
|2006.05.23 06:36
|sell
|1592
|1.00
|209.24
|210.75
|209.04
|3184
|2006.05.23 06:38
|sell
|1593
|2.00
|209.40
|210.76
|209.20
|3185
|2006.05.23 06:43
|sell
|1594
|4.00
|209.55
|210.76
|209.35
|3186
|2006.05.23 06:48
|sell
|1595
|8.00
|209.71
|210.77
|209.51
|3187
|2006.05.23 07:48
|sell
|1596
|16.00
|209.86
|210.77
|209.66
|3188
|2006.05.23 08:18
|t/p
|1596
|16.00
|209.66
|210.77
|209.66
|277.10
|51335.82
|3189
|2006.05.23 08:35
|sell
|1597
|16.00
|209.86
|210.77
|209.66
|3190
|2006.05.23 08:48
|t/p
|1597
|16.00
|209.66
|210.77
|209.66
|277.10
|51612.92
|3191
|2006.05.23 09:17
|sell
|1598
|16.00
|209.86
|210.77
|209.66
|3192
|2006.05.23 10:18
|t/p
|1598
|16.00
|209.66
|210.77
|209.66
|277.10
|51890.02
|3193
|2006.05.23 10:19
|t/p
|1595
|8.00
|209.51
|210.77
|209.51
|138.56
|52028.58
|3194
|2006.05.23 10:44
|sell
|1599
|8.00
|209.71
|210.77
|209.51
|3195
|2006.05.23 12:18
|sell
|1600
|16.00
|209.86
|210.77
|209.66
|3196
|2006.05.23 12:48
|t/p
|1600
|16.00
|209.66
|210.77
|209.66
|277.10
|52305.68
|3197
|2006.05.23 13:19
|t/p
|1599
|8.00
|209.51
|210.77
|209.51
|138.56
|52444.24
|3198
|2006.05.23 13:30
|sell
|1601
|8.00
|209.71
|210.77
|209.51
|3199
|2006.05.23 13:31
|sell
|1602
|16.00
|209.86
|210.77
|209.66
|3200
|2006.05.23 13:48
|t/p
|1602
|16.00
|209.66
|210.77
|209.66
|277.10
|52721.34
|3201
|2006.05.23 13:49
|t/p
|1601
|8.00
|209.51
|210.77
|209.51
|138.56
|52859.90
|3202
|2006.05.23 14:31
|t/p
|1594
|4.00
|209.35
|210.76
|209.35
|69.28
|52929.18
|3203
|2006.05.23 14:48
|sell
|1603
|4.00
|209.55
|210.76
|209.35
|3204
|2006.05.23 15:19
|t/p
|1603
|4.00
|209.35
|210.76
|209.35
|69.28
|52998.46
|3205
|2006.05.23 15:49
|sell
|1604
|4.00
|209.55
|210.76
|209.35
|3206
|2006.05.23 16:17
|t/p
|1604
|4.00
|209.35
|210.76
|209.35
|69.28
|53067.74
|3207
|2006.05.23 16:18
|t/p
|1593
|2.00
|209.20
|210.76
|209.20
|34.64
|53102.38
|3208
|2006.05.23 16:43
|sell
|1605
|2.00
|209.40
|210.76
|209.20
|3209
|2006.05.23 16:49
|sell
|1606
|4.00
|209.55
|210.76
|209.35
|3210
|2006.05.23 18:19
|sell
|1607
|8.00
|209.71
|210.77
|209.51
|3211
|2006.05.23 20:00
|close
|1607
|8.00
|210.20
|210.77
|209.51
|-339.45
|52762.93
|3212
|2006.05.23 20:00
|close
|1606
|4.00
|210.20
|210.76
|209.35
|-225.14
|52537.79
|3213
|2006.05.23 20:00
|close
|1605
|2.00
|210.20
|210.76
|209.20
|-138.55
|52399.24
|3214
|2006.05.23 20:00
|close
|1592
|1.00
|210.20
|210.75
|209.04
|-83.14
|52316.10
|3215
|2006.05.23 20:00
|buy
|1608
|1.00
|210.20
|208.69
|210.40
|3216
|2006.05.23 20:01
|buy
|1609
|2.00
|210.05
|208.69
|210.25
|3217
|2006.05.23 20:17
|t/p
|1609
|2.00
|210.25
|208.69
|210.25
|34.64
|52350.74
|3218
|2006.05.23 20:38
|t/p
|1608
|1.00
|210.40
|208.69
|210.40
|17.32
|52368.06
|3219
|2006.05.23 20:38
|buy
|1610
|1.00
|210.50
|208.99
|210.70
|3220
|2006.05.23 20:48
|t/p
|1610
|1.00
|210.70
|208.99
|210.70
|17.32
|52385.38
|3221
|2006.05.23 20:48
|buy
|1611
|1.00
|210.80
|209.29
|211.00
|3222
|2006.05.23 20:56
|buy
|1612
|2.00
|210.64
|209.28
|210.84
|3223
|2006.05.23 21:14
|buy
|1613
|4.00
|210.49
|209.28
|210.69
|3224
|2006.05.23 21:19
|buy
|1614
|8.00
|210.33
|209.27
|210.53
|3225
|2006.05.23 21:48
|t/p
|1614
|8.00
|210.53
|209.27
|210.53
|138.59
|52523.97
|3226
|2006.05.23 22:01
|t/p
|1613
|4.00
|210.69
|209.28
|210.69
|69.29
|52593.26
|3227
|2006.05.23 22:06
|t/p
|1612
|2.00
|210.84
|209.28
|210.84
|34.64
|52627.90
|3228
|2006.05.23 22:13
|buy
|1615
|2.00
|210.64
|209.28
|210.84
|3229
|2006.05.23 22:18
|buy
|1616
|4.00
|210.49
|209.28
|210.69
|3230
|2006.05.23 22:19
|buy
|1617
|8.00
|210.33
|209.27
|210.53
|3231
|2006.05.23 22:43
|t/p
|1617
|8.00
|210.53
|209.27
|210.53
|138.59
|52766.49
|3232
|2006.05.23 23:13
|t/p
|1616
|4.00
|210.69
|209.28
|210.69
|69.29
|52835.78
|3233
|2006.05.23 23:18
|t/p
|1615
|2.00
|210.84
|209.28
|210.84
|34.64
|52870.42
|3234
|2006.05.23 23:48
|buy
|1618
|2.00
|210.64
|209.28
|210.84
|3235
|2006.05.24 00:18
|t/p
|1618
|2.00
|210.84
|209.28
|210.84
|38.75
|52909.17
|3236
|2006.05.24 00:43
|t/p
|1611
|1.00
|211.00
|209.29
|211.00
|19.38
|52928.54
|3237
|2006.05.24 00:43
|buy
|1619
|1.00
|211.10
|209.59
|211.30
|3238
|2006.05.24 00:49
|t/p
|1619
|1.00
|211.30
|209.59
|211.30
|17.33
|52945.87
|3239
|2006.05.24 00:49
|buy
|1620
|1.00
|211.40
|209.89
|211.60
|3240
|2006.05.24 00:55
|buy
|1621
|2.00
|211.25
|209.89
|211.45
|3241
|2006.05.24 01:13
|buy
|1622
|4.00
|211.10
|209.89
|211.30
|3242
|2006.05.24 01:18
|buy
|1623
|8.00
|210.95
|209.89
|211.15
|3243
|2006.05.24 02:13
|buy
|1624
|16.00
|210.80
|209.89
|211.00
|3244
|2006.05.24 02:18
|buy
|1625
|32.00
|210.64
|209.88
|210.84
|3245
|2006.05.24 03:49
|t/p
|1625
|32.00
|210.84
|209.88
|210.84
|554.35
|53500.22
|3246
|2006.05.24 04:18
|t/p
|1624
|16.00
|211.00
|209.89
|211.00
|277.17
|53777.39
|3247
|2006.05.24 05:48
|t/p
|1623
|8.00
|211.15
|209.89
|211.15
|138.59
|53915.98
|3248
|2006.05.24 06:13
|buy
|1626
|8.00
|210.95
|209.89
|211.15
|3249
|2006.05.24 07:06
|buy
|1627
|16.00
|210.80
|209.89
|211.00
|3250
|2006.05.24 07:44
|buy
|1628
|32.00
|210.64
|209.88
|210.84
|3251
|2006.05.24 08:18
|t/p
|1628
|32.00
|210.84
|209.88
|210.84
|554.35
|54470.33
|3252
|2006.05.24 09:18
|t/p
|1627
|16.00
|211.00
|209.89
|211.00
|277.17
|54747.50
|3253
|2006.05.24 09:48
|buy
|1629
|16.00
|210.80
|209.89
|211.00
|3254
|2006.05.24 13:00
|t/p
|1629
|16.00
|211.00
|209.89
|211.00
|277.17
|55024.67
|3255
|2006.05.24 18:43
|t/p
|1626
|8.00
|211.15
|209.89
|211.15
|138.59
|55163.26
|3256
|2006.05.24 20:18
|buy
|1630
|8.00
|210.95
|209.89
|211.15
|3257
|2006.05.24 20:49
|t/p
|1630
|8.00
|211.15
|209.89
|211.15
|138.59
|55301.85
|3258
|2006.05.25 06:29
|close
|1622
|4.00
|210.53
|209.89
|211.30
|-172.83
|55129.02
|3259
|2006.05.25 06:29
|close
|1621
|2.00
|210.53
|209.89
|211.45
|-112.40
|55016.62
|3260
|2006.05.25 06:29
|close
|1620
|1.00
|210.53
|209.89
|211.60
|-69.19
|54947.43
|3261
|2006.05.25 06:29
|sell
|1631
|1.00
|210.53
|212.04
|210.33
|3262
|2006.05.25 11:14
|t/p
|1631
|1.00
|210.33
|212.04
|210.33
|17.32
|54964.75
|3263
|2006.05.25 11:14
|sell
|1632
|1.00
|210.23
|211.74
|210.03
|3264
|2006.05.25 11:19
|t/p
|1632
|1.00
|210.03
|211.74
|210.03
|17.32
|54982.07
|3265
|2006.05.25 11:19
|sell
|1633
|1.00
|209.93
|211.44
|209.73
|3266
|2006.05.25 11:25
|sell
|1634
|2.00
|210.08
|211.44
|209.88
|3267
|2006.05.25 11:44
|t/p
|1634
|2.00
|209.88
|211.44
|209.88
|34.64
|55016.71
|3268
|2006.05.25 11:49
|t/p
|1633
|1.00
|209.73
|211.44
|209.73
|17.32
|55034.03
|3269
|2006.05.25 11:49
|sell
|1635
|1.00
|209.63
|211.14
|209.43
|3270
|2006.05.25 11:56
|sell
|1636
|2.00
|209.78
|211.14
|209.58
|3271
|2006.05.25 12:01
|t/p
|1636
|2.00
|209.58
|211.14
|209.58
|34.64
|55068.67
|3272
|2006.05.25 12:14
|sell
|1637
|2.00
|209.78
|211.14
|209.58
|3273
|2006.05.25 12:19
|sell
|1638
|4.00
|209.93
|211.14
|209.73
|3274
|2006.05.25 12:42
|t/p
|1638
|4.00
|209.73
|211.14
|209.73
|69.27
|55137.94
|3275
|2006.05.25 12:47
|t/p
|1637
|2.00
|209.58
|211.14
|209.58
|34.64
|55172.58
|3276
|2006.05.25 12:47
|t/p
|1635
|1.00
|209.43
|211.14
|209.43
|17.32
|55189.90
|3277
|2006.05.25 12:47
|sell
|1639
|1.00
|209.33
|210.84
|209.13
|3278
|2006.05.25 12:55
|sell
|1640
|2.00
|209.49
|210.85
|209.29
|3279
|2006.05.25 13:14
|sell
|1641
|4.00
|209.65
|210.86
|209.45
|3280
|2006.05.25 13:19
|sell
|1642
|8.00
|209.80
|210.86
|209.60
|3281
|2006.05.25 13:44
|t/p
|1642
|8.00
|209.60
|210.86
|209.60
|138.55
|55328.45
|3282
|2006.05.25 13:49
|t/p
|1641
|4.00
|209.45
|210.86
|209.45
|69.28
|55397.73
|3283
|2006.05.25 14:12
|sell
|1643
|4.00
|209.65
|210.86
|209.45
|3284
|2006.05.25 14:17
|sell
|1644
|8.00
|209.80
|210.86
|209.60
|3285
|2006.05.25 14:48
|t/p
|1644
|8.00
|209.60
|210.86
|209.60
|138.55
|55536.28
|3286
|2006.05.25 16:18
|t/p
|1643
|4.00
|209.45
|210.86
|209.45
|69.28
|55605.56
|3287
|2006.05.25 17:18
|t/p
|1640
|2.00
|209.29
|210.85
|209.29
|34.64
|55640.20
|3288
|2006.05.25 17:36
|t/p
|1639
|1.00
|209.13
|210.84
|209.13
|17.32
|55657.52
|3289
|2006.05.25 17:36
|sell
|1645
|1.00
|209.03
|210.54
|208.83
|3290
|2006.05.25 17:39
|sell
|1646
|2.00
|209.18
|210.54
|208.98
|3291
|2006.05.25 17:49
|sell
|1647
|4.00
|209.33
|210.54
|209.13
|3292
|2006.05.25 18:47
|sell
|1648
|8.00
|209.49
|210.55
|209.29
|3293
|2006.05.25 19:18
|t/p
|1648
|8.00
|209.29
|210.55
|209.29
|138.55
|55796.07
|3294
|2006.05.25 21:19
|sell
|1649
|8.00
|209.49
|210.55
|209.29
|3295
|2006.05.25 21:49
|sell
|1650
|16.00
|209.65
|210.56
|209.45
|3296
|2006.05.25 23:36
|sell
|1651
|32.00
|209.80
|210.56
|209.60
|3297
|2006.05.25 23:43
|t/p
|1651
|32.00
|209.60
|210.56
|209.60
|554.21
|56350.28
|3298
|2006.05.25 23:44
|t/p
|1650
|16.00
|209.45
|210.56
|209.45
|277.10
|56627.38
|3299
|2006.05.25 23:48
|t/p
|1649
|8.00
|209.29
|210.55
|209.29
|138.55
|56765.93
|3300
|2006.05.26 00:00
|t/p
|1647
|4.00
|209.13
|210.54
|209.13
|58.67
|56824.60
|3301
|2006.05.26 00:18
|sell
|1652
|4.00
|209.33
|210.54
|209.13
|3302
|2006.05.26 01:14
|sell
|1653
|8.00
|209.49
|210.55
|209.29
|3303
|2006.05.26 01:30
|sell
|1654
|16.00
|209.65
|210.56
|209.45
|3304
|2006.05.26 03:18
|t/p
|1654
|16.00
|209.45
|210.56
|209.45
|277.10
|57101.70
|3305
|2006.05.26 03:48
|sell
|1655
|16.00
|209.65
|210.56
|209.45
|3306
|2006.05.26 04:18
|close
|1655
|16.00
|209.87
|210.56
|209.45
|-304.82
|56796.88
|3307
|2006.05.26 04:18
|close
|1653
|8.00
|209.87
|210.55
|209.29
|-263.25
|56533.63
|3308
|2006.05.26 04:18
|close
|1652
|4.00
|209.87
|210.54
|209.13
|-187.05
|56346.58
|3309
|2006.05.26 04:18
|close
|1646
|2.00
|209.87
|210.54
|208.98
|-124.80
|56221.78
|3310
|2006.05.26 04:18
|close
|1645
|1.00
|209.87
|210.54
|208.83
|-75.39
|56146.39
|3311
|2006.05.26 04:18
|buy
|1656
|1.00
|209.87
|208.36
|210.07
|3312
|2006.05.26 05:00
|buy
|1657
|2.00
|209.72
|208.36
|209.92
|3313
|2006.05.26 13:12
|close
|1657
|2.00
|208.98
|208.36
|209.92
|-128.19
|56018.20
|3314
|2006.05.26 13:12
|close
|1656
|1.00
|208.98
|208.36
|210.07
|-77.09
|55941.11
|3315
|2006.05.26 13:12
|sell
|1658
|1.00
|208.98
|210.49
|208.78
|3316
|2006.05.26 14:17
|t/p
|1658
|1.00
|208.78
|210.49
|208.78
|17.32
|55958.43
|3317
|2006.05.26 14:17
|sell
|1659
|1.00
|208.68
|210.19
|208.48
|3318
|2006.05.26 14:42
|sell
|1660
|2.00
|208.83
|210.19
|208.63
|3319
|2006.05.26 14:47
|sell
|1661
|4.00
|208.99
|210.20
|208.79
|3320
|2006.05.26 16:18
|sell
|1662
|8.00
|209.15
|210.21
|208.95
|3321
|2006.05.26 17:19
|sell
|1663
|16.00
|209.30
|210.21
|209.10
|3322
|2006.05.28 22:18
|t/p
|1663
|16.00
|209.10
|210.21
|209.10
|277.11
|56235.54
|3323
|2006.05.29 00:14
|t/p
|1662
|8.00
|208.95
|210.21
|208.95
|117.35
|56352.89
|3324
|2006.05.29 01:19
|t/p
|1661
|4.00
|208.79
|210.20
|208.79
|58.67
|56411.56
|3325
|2006.05.29 04:48
|sell
|1664
|4.00
|208.99
|210.20
|208.79
|3326
|2006.05.29 16:44
|close
|1664
|4.00
|209.39
|210.20
|208.79
|-138.56
|56273.00
|3327
|2006.05.29 16:44
|close
|1660
|2.00
|209.39
|210.19
|208.63
|-102.29
|56170.71
|3328
|2006.05.29 16:44
|close
|1659
|1.00
|209.39
|210.19
|208.48
|-64.13
|56106.58
|3329
|2006.05.29 16:44
|buy
|1665
|1.00
|209.39
|207.88
|209.59
|3330
|2006.05.30 00:00
|t/p
|1665
|1.00
|209.59
|207.88
|209.59
|19.38
|56125.95
|3331
|2006.05.30 00:00
|buy
|1666
|1.00
|209.69
|208.18
|209.89
|3332
|2006.05.30 00:17
|buy
|1667
|2.00
|209.54
|208.18
|209.74
|3333
|2006.05.30 01:18
|buy
|1668
|4.00
|209.39
|208.18
|209.59
|3334
|2006.05.30 01:48
|buy
|1669
|8.00
|209.24
|208.18
|209.44
|3335
|2006.05.30 02:18
|t/p
|1669
|8.00
|209.44
|208.18
|209.44
|138.58
|56264.53
|3336
|2006.05.30 02:36
|buy
|1670
|8.00
|209.21
|208.15
|209.41
|3337
|2006.05.30 02:48
|t/p
|1670
|8.00
|209.41
|208.15
|209.41
|138.59
|56403.12
|3338
|2006.05.30 06:36
|t/p
|1668
|4.00
|209.59
|208.18
|209.59
|69.30
|56472.42
|3339
|2006.05.30 07:19
|t/p
|1667
|2.00
|209.74
|208.18
|209.74
|34.64
|56507.06
|3340
|2006.05.30 07:43
|buy
|1671
|2.00
|209.54
|208.18
|209.74
|3341
|2006.05.30 08:18
|t/p
|1671
|2.00
|209.74
|208.18
|209.74
|34.64
|56541.70
|3342
|2006.05.30 08:48
|t/p
|1666
|1.00
|209.89
|208.18
|209.89
|17.32
|56559.02
|3343
|2006.05.30 08:48
|buy
|1672
|1.00
|209.99
|208.48
|210.19
|3344
|2006.05.30 09:06
|buy
|1673
|2.00
|209.83
|208.47
|210.03
|3345
|2006.05.30 09:38
|t/p
|1673
|2.00
|210.03
|208.47
|210.03
|34.64
|56593.66
|3346
|2006.05.30 09:43
|t/p
|1672
|1.00
|210.19
|208.48
|210.19
|17.32
|56610.98
|3347
|2006.05.30 09:43
|buy
|1674
|1.00
|210.29
|208.78
|210.49
|3348
|2006.05.30 10:05
|t/p
|1674
|1.00
|210.49
|208.78
|210.49
|17.33
|56628.31
|3349
|2006.05.30 10:05
|buy
|1675
|1.00
|210.59
|209.08
|210.79
|3350
|2006.05.30 10:13
|buy
|1676
|2.00
|210.44
|209.08
|210.64
|3351
|2006.05.30 10:18
|buy
|1677
|4.00
|210.29
|209.08
|210.49
|3352
|2006.05.30 12:17
|t/p
|1677
|4.00
|210.49
|209.08
|210.49
|69.29
|56697.60
|3353
|2006.05.30 12:42
|t/p
|1676
|2.00
|210.64
|209.08
|210.64
|34.65
|56732.25
|3354
|2006.05.30 12:47
|t/p
|1675
|1.00
|210.79
|209.08
|210.79
|17.32
|56749.57
|3355
|2006.05.30 12:47
|buy
|1678
|1.00
|210.89
|209.38
|211.09
|3356
|2006.05.30 13:17
|buy
|1679
|2.00
|210.74
|209.38
|210.94
|3357
|2006.05.30 13:17
|buy
|1680
|4.00
|210.58
|209.37
|210.78
|3358
|2006.05.30 13:42
|t/p
|1680
|4.00
|210.78
|209.37
|210.78
|69.30
|56818.87
|3359
|2006.05.30 14:00
|t/p
|1679
|2.00
|210.94
|209.38
|210.94
|34.65
|56853.52
|3360
|2006.05.30 14:17
|buy
|1681
|2.00
|210.74
|209.38
|210.94
|3361
|2006.05.30 14:44
|t/p
|1681
|2.00
|210.94
|209.38
|210.94
|34.65
|56888.17
|3362
|2006.05.30 15:01
|t/p
|1678
|1.00
|211.09
|209.38
|211.09
|17.33
|56905.50
|3363
|2006.05.30 15:01
|buy
|1682
|1.00
|211.19
|209.68
|211.39
|3364
|2006.05.30 15:13
|buy
|1683
|2.00
|211.04
|209.68
|211.24
|3365
|2006.05.30 15:18
|buy
|1684
|4.00
|210.89
|209.68
|211.09
|3366
|2006.05.30 15:43
|t/p
|1684
|4.00
|211.09
|209.68
|211.09
|69.29
|56974.79
|3367
|2006.05.30 15:48
|t/p
|1683
|2.00
|211.24
|209.68
|211.24
|34.65
|57009.44
|3368
|2006.05.30 16:43
|buy
|1685
|2.00
|211.04
|209.68
|211.24
|3369
|2006.05.30 16:48
|buy
|1686
|4.00
|210.89
|209.68
|211.09
|3370
|2006.05.30 17:18
|t/p
|1686
|4.00
|211.09
|209.68
|211.09
|69.29
|57078.73
|3371
|2006.05.30 17:49
|t/p
|1685
|2.00
|211.24
|209.68
|211.24
|34.65
|57113.38
|3372
|2006.05.30 19:14
|t/p
|1682
|1.00
|211.39
|209.68
|211.39
|17.32
|57130.70
|3373
|2006.05.30 19:14
|buy
|1687
|1.00
|211.49
|209.98
|211.69
|3374
|2006.05.30 19:36
|buy
|1688
|2.00
|211.33
|209.97
|211.53
|3375
|2006.05.30 21:02
|t/p
|1688
|2.00
|211.53
|209.97
|211.53
|34.64
|57165.34
|3376
|2006.05.30 21:20
|buy
|1689
|2.00
|211.33
|209.97
|211.53
|3377
|2006.05.30 22:15
|buy
|1690
|4.00
|211.17
|209.96
|211.37
|3378
|2006.05.30 22:36
|buy
|1691
|8.00
|211.02
|209.96
|211.22
|3379
|2006.05.30 22:48
|t/p
|1691
|8.00
|211.22
|209.96
|211.22
|138.59
|57303.93
|3380
|2006.05.30 23:48
|t/p
|1690
|4.00
|211.37
|209.96
|211.37
|69.29
|57373.22
|3381
|2006.05.31 00:49
|buy
|1692
|4.00
|211.17
|209.96
|211.37
|3382
|2006.05.31 01:17
|buy
|1693
|8.00
|211.02
|209.96
|211.22
|3383
|2006.05.31 01:43
|t/p
|1693
|8.00
|211.22
|209.96
|211.22
|138.59
|57511.81
|3384
|2006.05.31 01:49
|t/p
|1692
|4.00
|211.37
|209.96
|211.37
|69.29
|57581.10
|3385
|2006.05.31 02:19
|buy
|1694
|4.00
|211.17
|209.96
|211.37
|3386
|2006.05.31 03:36
|buy
|1695
|8.00
|211.02
|209.96
|211.22
|3387
|2006.05.31 03:48
|t/p
|1695
|8.00
|211.22
|209.96
|211.22
|138.59
|57719.69
|3388
|2006.05.31 04:19
|t/p
|1694
|4.00
|211.37
|209.96
|211.37
|69.29
|57788.98
|3389
|2006.05.31 06:17
|close
|1689
|2.00
|210.66
|209.97
|211.53
|-111.96
|57677.02
|3390
|2006.05.31 06:17
|close
|1687
|1.00
|210.66
|209.98
|211.69
|-69.83
|57607.19
|3391
|2006.05.31 06:17
|sell
|1696
|1.00
|210.66
|212.17
|210.46
|3392
|2006.05.31 06:42
|t/p
|1696
|1.00
|210.46
|212.17
|210.46
|17.32
|57624.51
|3393
|2006.05.31 06:42
|sell
|1697
|1.00
|210.36
|211.87
|210.16
|3394
|2006.05.31 07:05
|sell
|1698
|2.00
|210.52
|211.88
|210.32
|3395
|2006.05.31 07:18
|t/p
|1698
|2.00
|210.32
|211.88
|210.32
|34.63
|57659.14
|3396
|2006.05.31 07:48
|sell
|1699
|2.00
|210.52
|211.88
|210.32
|3397
|2006.05.31 08:18
|t/p
|1699
|2.00
|210.32
|211.88
|210.32
|34.63
|57693.77
|3398
|2006.05.31 09:01
|t/p
|1697
|1.00
|210.16
|211.87
|210.16
|17.32
|57711.09
|3399
|2006.05.31 09:01
|sell
|1700
|1.00
|210.06
|211.57
|209.86
|3400
|2006.05.31 09:08
|sell
|1701
|2.00
|210.21
|211.57
|210.01
|3401
|2006.05.31 09:13
|sell
|1702
|4.00
|210.36
|211.57
|210.16
|3402
|2006.05.31 09:19
|sell
|1703
|8.00
|210.52
|211.58
|210.32
|3403
|2006.05.31 10:05
|sell
|1704
|16.00
|210.68
|211.59
|210.48
|3404
|2006.05.31 10:18
|t/p
|1704
|16.00
|210.48
|211.59
|210.48
|277.11
|57988.20
|3405
|2006.05.31 10:36
|t/p
|1703
|8.00
|210.32
|211.58
|210.32
|138.55
|58126.75
|3406
|2006.05.31 11:13
|sell
|1705
|8.00
|210.52
|211.58
|210.32
|3407
|2006.05.31 11:18
|sell
|1706
|16.00
|210.68
|211.59
|210.48
|3408
|2006.05.31 11:48
|t/p
|1706
|16.00
|210.48
|211.59
|210.48
|277.11
|58403.86
|3409
|2006.05.31 13:13
|t/p
|1705
|8.00
|210.32
|211.58
|210.32
|138.55
|58542.41
|3410
|2006.05.31 13:18
|t/p
|1702
|4.00
|210.16
|211.57
|210.16
|69.28
|58611.69
|3411
|2006.05.31 14:07
|sell
|1707
|4.00
|210.36
|211.57
|210.16
|3412
|2006.05.31 14:17
|sell
|1708
|8.00
|210.52
|211.58
|210.32
|3413
|2006.05.31 14:43
|t/p
|1708
|8.00
|210.32
|211.58
|210.32
|138.55
|58750.24
|3414
|2006.05.31 14:44
|t/p
|1707
|4.00
|210.16
|211.57
|210.16
|69.28
|58819.52
|3415
|2006.05.31 14:48
|t/p
|1701
|2.00
|210.01
|211.57
|210.01
|34.63
|58854.15
|3416
|2006.05.31 14:49
|t/p
|1700
|1.00
|209.86
|211.57
|209.86
|17.32
|58871.47
|3417
|2006.05.31 14:49
|sell
|1709
|1.00
|209.76
|211.27
|209.56
|3418
|2006.05.31 14:56
|sell
|1710
|2.00
|209.91
|211.27
|209.71
|3419
|2006.05.31 15:12
|sell
|1711
|4.00
|210.06
|211.27
|209.86
|3420
|2006.05.31 15:17
|sell
|1712
|8.00
|210.21
|211.27
|210.01
|3421
|2006.05.31 15:44
|sell
|1713
|16.00
|210.36
|211.27
|210.16
|3422
|2006.05.31 20:48
|close
|1713
|16.00
|210.79
|211.27
|210.16
|-595.78
|58275.69
|3423
|2006.05.31 20:48
|close
|1712
|8.00
|210.79
|211.27
|210.01
|-401.80
|57873.89
|3424
|2006.05.31 20:48
|close
|1711
|4.00
|210.79
|211.27
|209.86
|-252.86
|57621.03
|3425
|2006.05.31 20:48
|close
|1710
|2.00
|210.79
|211.27
|209.71
|-152.40
|57468.63
|3426
|2006.05.31 20:48
|close
|1709
|1.00
|210.79
|211.27
|209.56
|-89.20
|57379.43
|3427
|2006.05.31 20:48
|buy
|1714
|1.00
|210.79
|209.28
|210.99
|3428
|2006.06.01 00:18
|buy
|1715
|2.00
|210.58
|209.22
|210.78
|3429
|2006.06.01 04:00
|close
|1715
|2.00
|210.22
|209.22
|210.78
|-62.36
|57317.07
|3430
|2006.06.01 04:00
|close
|1714
|1.00
|210.22
|209.28
|210.99
|-43.20
|57273.86
|3431
|2006.06.01 04:00
|sell
|1716
|1.00
|210.22
|211.73
|210.02
|3432
|2006.06.01 11:06
|close
|1716
|1.00
|211.03
|211.73
|210.02
|-70.14
|57203.72
|3433
|2006.06.01 11:06
|buy
|1717
|1.00
|211.03
|209.52
|211.23
|3434
|2006.06.01 12:00
|buy
|1718
|2.00
|210.73
|209.37
|210.93
|3435
|2006.06.01 15:00
|close
|1718
|2.00
|209.98
|209.37
|210.93
|-129.93
|57073.79
|3436
|2006.06.01 15:00
|close
|1717
|1.00
|209.98
|209.52
|211.23
|-90.95
|56982.84
|3437
|2006.06.01 15:00
|sell
|1719
|1.00
|209.98
|211.49
|209.78
|3438
|2006.06.01 16:12
|sell
|1720
|2.00
|210.13
|211.49
|209.93
|3439
|2006.06.01 17:19
|sell
|1721
|4.00
|210.28
|211.49
|210.08
|3440
|2006.06.01 20:18
|t/p
|1721
|4.00
|210.08
|211.49
|210.08
|69.27
|57052.11
|3441
|2006.06.01 22:48
|t/p
|1720
|2.00
|209.93
|211.49
|209.93
|34.64
|57086.75
|3442
|2006.06.02 00:59
|sell
|1722
|2.00
|210.16
|211.52
|209.96
|3443
|2006.06.02 09:18
|close
|1722
|2.00
|210.64
|211.52
|209.96
|-83.14
|57003.61
|3444
|2006.06.02 09:18
|close
|1719
|1.00
|210.64
|211.49
|209.78
|-59.80
|56943.81
|3445
|2006.06.02 09:18
|buy
|1723
|1.00
|210.64
|209.13
|210.84
|3446
|2006.06.02 12:13
|buy
|1724
|2.00
|210.49
|209.13
|210.69
|3447
|2006.06.02 12:47
|t/p
|1724
|2.00
|210.69
|209.13
|210.69
|34.65
|56978.46
|3448
|2006.06.02 12:47
|t/p
|1723
|1.00
|210.84
|209.13
|210.84
|17.32
|56995.78
|3449
|2006.06.02 12:47
|buy
|1725
|1.00
|210.94
|209.43
|211.14
|3450
|2006.06.02 12:55
|buy
|1726
|2.00
|210.79
|209.43
|210.99
|3451
|2006.06.02 13:00
|buy
|1727
|4.00
|210.61
|209.40
|210.81
|3452
|2006.06.02 16:00
|close
|1727
|4.00
|210.13
|209.40
|210.81
|-166.31
|56829.47
|3453
|2006.06.02 16:00
|close
|1726
|2.00
|210.13
|209.43
|210.99
|-114.33
|56715.14
|3454
|2006.06.02 16:00
|close
|1725
|1.00
|210.13
|209.43
|211.14
|-70.16
|56644.98
|3455
|2006.06.02 16:00
|sell
|1728
|1.00
|210.13
|211.64
|209.93
|3456
|2006.06.05 07:48
|close
|1728
|1.00
|210.83
|211.64
|209.93
|-63.27
|56581.71
|3457
|2006.06.05 07:48
|buy
|1729
|1.00
|210.83
|209.32
|211.03
|3458
|2006.06.05 08:17
|buy
|1730
|2.00
|210.67
|209.31
|210.87
|3459
|2006.06.05 12:17
|close
|1730
|2.00
|210.18
|209.31
|210.87
|-84.88
|56496.83
|3460
|2006.06.05 12:17
|close
|1729
|1.00
|210.18
|209.32
|211.03
|-56.31
|56440.52
|3461
|2006.06.05 12:17
|sell
|1731
|1.00
|210.18
|211.69
|209.98
|3462
|2006.06.05 13:01
|t/p
|1731
|1.00
|209.98
|211.69
|209.98
|17.31
|56457.83
|3463
|2006.06.05 13:01
|sell
|1732
|1.00
|209.88
|211.39
|209.68
|3464
|2006.06.05 13:30
|sell
|1733
|2.00
|210.06
|211.42
|209.86
|3465
|2006.06.05 14:49
|t/p
|1733
|2.00
|209.86
|211.42
|209.86
|34.64
|56492.47
|3466
|2006.06.05 16:18
|t/p
|1732
|1.00
|209.68
|211.39
|209.68
|17.32
|56509.79
|3467
|2006.06.05 16:18
|sell
|1734
|1.00
|209.58
|211.09
|209.38
|3468
|2006.06.05 16:39
|sell
|1735
|2.00
|209.74
|211.10
|209.54
|3469
|2006.06.05 16:48
|sell
|1736
|4.00
|209.90
|211.11
|209.70
|3470
|2006.06.05 17:19
|sell
|1737
|8.00
|210.05
|211.11
|209.85
|3471
|2006.06.05 17:36
|t/p
|1737
|8.00
|209.85
|211.11
|209.85
|138.55
|56648.34
|3472
|2006.06.05 17:48
|sell
|1738
|8.00
|210.05
|211.11
|209.85
|3473
|2006.06.05 18:00
|t/p
|1738
|8.00
|209.85
|211.11
|209.85
|138.55
|56786.89
|3474
|2006.06.05 18:18
|sell
|1739
|8.00
|210.05
|211.11
|209.85
|3475
|2006.06.05 18:48
|sell
|1740
|16.00
|210.21
|211.12
|210.01
|3476
|2006.06.05 19:01
|t/p
|1740
|16.00
|210.01
|211.12
|210.01
|277.10
|57063.99
|3477
|2006.06.05 19:19
|sell
|1741
|16.00
|210.21
|211.12
|210.01
|3478
|2006.06.05 19:49
|t/p
|1741
|16.00
|210.01
|211.12
|210.01
|277.10
|57341.09
|3479
|2006.06.06 04:01
|close
|1739
|8.00
|210.51
|211.11
|209.85
|-339.87
|57001.22
|3480
|2006.06.06 04:01
|close
|1736
|4.00
|210.51
|211.11
|209.70
|-221.89
|56779.33
|3481
|2006.06.06 04:01
|close
|1735
|2.00
|210.51
|211.10
|209.54
|-138.66
|56640.67
|3482
|2006.06.06 04:01
|close
|1734
|1.00
|210.51
|211.09
|209.38
|-83.18
|56557.49
|3483
|2006.06.06 04:01
|buy
|1742
|1.00
|210.51
|209.00
|210.71
|3484
|2006.06.06 12:00
|close
|1742
|1.00
|210.02
|209.00
|210.71
|-42.45
|56515.04
|3485
|2006.06.06 12:00
|sell
|1743
|1.00
|210.02
|211.53
|209.82
|3486
|2006.06.06 14:37
|close
|1743
|1.00
|211.00
|211.53
|209.82
|-84.86
|56430.18
|3487
|2006.06.06 14:37
|buy
|1744
|1.00
|211.00
|209.49
|211.20
|3488
|2006.06.06 14:47
|t/p
|1744
|1.00
|211.20
|209.49
|211.20
|17.32
|56447.50
|3489
|2006.06.06 14:47
|buy
|1745
|1.00
|211.30
|209.79
|211.50
|3490
|2006.06.06 14:55
|buy
|1746
|2.00
|211.14
|209.78
|211.34
|3491
|2006.06.06 15:24
|buy
|1747
|4.00
|210.99
|209.78
|211.19
|3492
|2006.06.06 16:00
|buy
|1748
|8.00
|210.83
|209.77
|211.03
|3493
|2006.06.06 16:48
|buy
|1749
|16.00
|210.67
|209.76
|210.87
|3494
|2006.06.06 17:19
|t/p
|1749
|16.00
|210.87
|209.76
|210.87
|277.18
|56724.68
|3495
|2006.06.06 18:49
|buy
|1750
|16.00
|210.67
|209.76
|210.87
|3496
|2006.06.06 20:19
|t/p
|1750
|16.00
|210.87
|209.76
|210.87
|277.18
|57001.86
|3497
|2006.06.06 21:06
|t/p
|1748
|8.00
|211.03
|209.77
|211.03
|138.59
|57140.45
|3498
|2006.06.06 21:17
|buy
|1751
|8.00
|210.83
|209.77
|211.03
|3499
|2006.06.06 21:19
|buy
|1752
|16.00
|210.67
|209.76
|210.87
|3500
|2006.06.07 05:43
|t/p
|1752
|16.00
|210.87
|209.76
|210.87
|310.06
|57450.51
|3501
|2006.06.07 13:48
|t/p
|1751
|8.00
|211.03
|209.77
|211.03
|155.03
|57605.54
|3502
|2006.06.08 06:06
|t/p
|1747
|4.00
|211.19
|209.78
|211.19
|102.17
|57707.71
|3503
|2006.06.08 08:43
|close
|1746
|2.00
|210.42
|209.78
|211.34
|-108.29
|57599.42
|3504
|2006.06.08 08:43
|close
|1745
|1.00
|210.42
|209.79
|211.50
|-68.01
|57531.41
|3505
|2006.06.08 08:43
|sell
|1753
|1.00
|210.42
|211.93
|210.22
|3506
|2006.06.08 22:13
|t/p
|1753
|1.00
|210.22
|211.93
|210.22
|17.32
|57548.73
|3507
|2006.06.08 22:13
|sell
|1754
|1.00
|210.12
|211.63
|209.92
|3508
|2006.06.08 22:18
|t/p
|1754
|1.00
|209.92
|211.63
|209.92
|17.32
|57566.05
|3509
|2006.06.08 22:18
|sell
|1755
|1.00
|209.82
|211.33
|209.62
|3510
|2006.06.08 22:26
|sell
|1756
|2.00
|209.97
|211.33
|209.77
|3511
|2006.06.08 22:36
|t/p
|1756
|2.00
|209.77
|211.33
|209.77
|34.64
|57600.69
|3512
|2006.06.08 22:48
|sell
|1757
|2.00
|209.97
|211.33
|209.77
|3513
|2006.06.08 23:18
|sell
|1758
|4.00
|210.12
|211.33
|209.92
|3514
|2006.06.09 00:18
|t/p
|1758
|4.00
|209.92
|211.33
|209.92
|58.67
|57659.36
|3515
|2006.06.09 00:49
|sell
|1759
|4.00
|210.12
|211.33
|209.92
|3516
|2006.06.09 04:44
|t/p
|1759
|4.00
|209.92
|211.33
|209.92
|69.27
|57728.63
|3517
|2006.06.09 05:06
|t/p
|1757
|2.00
|209.77
|211.33
|209.77
|29.34
|57757.97
|3518
|2006.06.09 05:18
|sell
|1760
|2.00
|209.97
|211.33
|209.77
|3519
|2006.06.09 06:00
|sell
|1761
|4.00
|210.12
|211.33
|209.92
|3520
|2006.06.09 06:48
|t/p
|1761
|4.00
|209.92
|211.33
|209.92
|69.27
|57827.24
|3521
|2006.06.09 07:05
|sell
|1762
|4.00
|210.12
|211.33
|209.92
|3522
|2006.06.09 07:18
|t/p
|1762
|4.00
|209.92
|211.33
|209.92
|69.27
|57896.51
|3523
|2006.06.09 07:48
|sell
|1763
|4.00
|210.12
|211.33
|209.92
|3524
|2006.06.09 08:06
|t/p
|1763
|4.00
|209.92
|211.33
|209.92
|69.27
|57965.78
|3525
|2006.06.09 13:00
|t/p
|1760
|2.00
|209.77
|211.33
|209.77
|34.64
|58000.42
|3526
|2006.06.12 00:00
|close
|1755
|1.00
|210.18
|211.33
|209.62
|-36.47
|57963.95
|3527
|2006.06.12 00:00
|buy
|1764
|1.00
|210.18
|208.67
|210.38
|3528
|2006.06.12 03:49
|t/p
|1764
|1.00
|210.38
|208.67
|210.38
|17.33
|57981.28
|3529
|2006.06.12 03:49
|buy
|1765
|1.00
|210.48
|208.97
|210.68
|3530
|2006.06.12 04:18
|buy
|1766
|2.00
|210.33
|208.97
|210.53
|3531
|2006.06.12 08:13
|t/p
|1766
|2.00
|210.53
|208.97
|210.53
|34.65
|58015.93
|3532
|2006.06.12 08:18
|t/p
|1765
|1.00
|210.68
|208.97
|210.68
|17.32
|58033.25
|3533
|2006.06.12 08:18
|buy
|1767
|1.00
|210.78
|209.27
|210.98
|3534
|2006.06.12 10:18
|buy
|1768
|2.00
|210.63
|209.27
|210.83
|3535
|2006.06.12 11:31
|buy
|1769
|4.00
|210.48
|209.27
|210.68
|3536
|2006.06.12 11:48
|t/p
|1769
|4.00
|210.68
|209.27
|210.68
|69.29
|58102.54
|3537
|2006.06.12 12:13
|t/p
|1768
|2.00
|210.83
|209.27
|210.83
|34.65
|58137.19
|3538
|2006.06.12 12:19
|t/p
|1767
|1.00
|210.98
|209.27
|210.98
|17.33
|58154.52
|3539
|2006.06.12 12:19
|buy
|1770
|1.00
|211.08
|209.57
|211.28
|3540
|2006.06.12 12:26
|buy
|1771
|2.00
|210.92
|209.56
|211.12
|3541
|2006.06.12 12:29
|buy
|1772
|4.00
|210.73
|209.52
|210.93
|3542
|2006.06.12 15:48
|buy
|1773
|8.00
|210.58
|209.52
|210.78
|3543
|2006.06.12 16:31
|t/p
|1773
|8.00
|210.78
|209.52
|210.78
|138.58
|58293.10
|3544
|2006.06.12 17:19
|buy
|1774
|8.00
|210.58
|209.52
|210.78
|3545
|2006.06.12 18:19
|t/p
|1774
|8.00
|210.78
|209.52
|210.78
|138.58
|58431.68
|3546
|2006.06.12 20:07
|t/p
|1772
|4.00
|210.93
|209.52
|210.93
|69.30
|58500.98
|3547
|2006.06.12 20:18
|buy
|1775
|4.00
|210.77
|209.56
|210.97
|3548
|2006.06.12 23:49
|buy
|1776
|8.00
|210.61
|209.55
|210.81
|3549
|2006.06.13 00:48
|t/p
|1776
|8.00
|210.81
|209.55
|210.81
|155.03
|58656.01
|3550
|2006.06.13 05:18
|t/p
|1775
|4.00
|210.97
|209.56
|210.97
|77.52
|58733.53
|3551
|2006.06.13 05:31
|t/p
|1771
|2.00
|211.12
|209.56
|211.12
|38.76
|58772.29
|3552
|2006.06.13 05:48
|buy
|1777
|2.00
|210.92
|209.56
|211.12
|3553
|2006.06.13 06:18
|t/p
|1777
|2.00
|211.12
|209.56
|211.12
|34.65
|58806.94
|3554
|2006.06.13 06:48
|buy
|1778
|2.00
|210.92
|209.56
|211.12
|3555
|2006.06.13 07:06
|t/p
|1778
|2.00
|211.12
|209.56
|211.12
|34.65
|58841.59
|3556
|2006.06.13 07:18
|buy
|1779
|2.00
|210.92
|209.56
|211.12
|3557
|2006.06.13 10:48
|t/p
|1779
|2.00
|211.12
|209.56
|211.12
|34.65
|58876.24
|3558
|2006.06.13 13:44
|t/p
|1770
|1.00
|211.28
|209.57
|211.28
|19.38
|58895.62
|3559
|2006.06.13 13:48
|buy
|1780
|1.00
|211.40
|209.89
|211.60
|3560
|2006.06.13 14:07
|t/p
|1780
|1.00
|211.60
|209.89
|211.60
|17.32
|58912.94
|3561
|2006.06.13 14:07
|buy
|1781
|1.00
|211.70
|210.19
|211.90
|3562
|2006.06.13 14:12
|t/p
|1781
|1.00
|211.90
|210.19
|211.90
|17.33
|58930.27
|3563
|2006.06.13 14:12
|buy
|1782
|1.00
|212.00
|210.49
|212.20
|3564
|2006.06.13 14:44
|buy
|1783
|2.00
|211.85
|210.49
|212.05
|3565
|2006.06.13 14:49
|buy
|1784
|4.00
|211.70
|210.49
|211.90
|3566
|2006.06.13 16:18
|t/p
|1784
|4.00
|211.90
|210.49
|211.90
|69.29
|58999.56
|3567
|2006.06.13 16:48
|buy
|1785
|4.00
|211.70
|210.49
|211.90
|3568
|2006.06.13 17:43
|buy
|1786
|8.00
|211.55
|210.49
|211.75
|3569
|2006.06.13 18:06
|buy
|1787
|16.00
|211.39
|210.48
|211.59
|3570
|2006.06.13 18:19
|t/p
|1787
|16.00
|211.59
|210.48
|211.59
|277.17
|59276.73
|3571
|2006.06.14 01:30
|close
|1786
|8.00
|211.22
|210.49
|211.75
|-212.23
|59064.50
|3572
|2006.06.14 01:30
|close
|1785
|4.00
|211.22
|210.49
|211.90
|-158.09
|58906.41
|3573
|2006.06.14 01:30
|close
|1783
|2.00
|211.22
|210.49
|212.05
|-105.03
|58801.38
|3574
|2006.06.14 01:30
|close
|1782
|1.00
|211.22
|210.49
|212.20
|-65.50
|58735.87
|3575
|2006.06.14 01:30
|sell
|1788
|1.00
|211.22
|212.73
|211.02
|3576
|2006.06.14 08:00
|close
|1788
|1.00
|211.85
|212.73
|211.02
|-54.56
|58681.31
|3577
|2006.06.14 08:00
|buy
|1789
|1.00
|211.85
|210.34
|212.05
|3578
|2006.06.14 08:18
|t/p
|1789
|1.00
|212.05
|210.34
|212.05
|17.32
|58698.63
|3579
|2006.06.14 08:18
|buy
|1790
|1.00
|212.15
|210.64
|212.35
|3580
|2006.06.14 08:29
|buy
|1791
|2.00
|211.96
|210.60
|212.16
|3581
|2006.06.14 08:48
|buy
|1792
|4.00
|211.71
|210.50
|211.91
|3582
|2006.06.14 11:19
|t/p
|1792
|4.00
|211.91
|210.50
|211.91
|69.30
|58767.93
|3583
|2006.06.14 11:59
|buy
|1793
|4.00
|211.80
|210.59
|212.00
|3584
|2006.06.14 12:18
|t/p
|1793
|4.00
|212.00
|210.59
|212.00
|69.29
|58837.22
|3585
|2006.06.14 14:48
|t/p
|1791
|2.00
|212.16
|210.60
|212.16
|34.64
|58871.86
|3586
|2006.06.14 15:47
|t/p
|1790
|1.00
|212.35
|210.64
|212.35
|17.32
|58889.18
|3587
|2006.06.14 15:47
|buy
|1794
|1.00
|212.45
|210.94
|212.65
|3588
|2006.06.14 16:18
|buy
|1795
|2.00
|212.30
|210.94
|212.50
|3589
|2006.06.14 18:43
|buy
|1796
|4.00
|212.14
|210.93
|212.34
|3590
|2006.06.14 18:48
|buy
|1797
|8.00
|211.99
|210.93
|212.19
|3591
|2006.06.14 19:18
|t/p
|1797
|8.00
|212.19
|210.93
|212.19
|138.59
|59027.77
|3592
|2006.06.14 19:48
|buy
|1798
|8.00
|211.99
|210.93
|212.19
|3593
|2006.06.15 02:19
|t/p
|1798
|8.00
|212.19
|210.93
|212.19
|187.91
|59215.68
|3594
|2006.06.15 08:48
|t/p
|1796
|4.00
|212.34
|210.93
|212.34
|93.95
|59309.63
|3595
|2006.06.15 11:00
|t/p
|1795
|2.00
|212.50
|210.94
|212.50
|46.97
|59356.60
|3596
|2006.06.15 11:48
|t/p
|1794
|1.00
|212.65
|210.94
|212.65
|23.48
|59380.09
|3597
|2006.06.15 11:48
|buy
|1799
|1.00
|212.75
|211.24
|212.95
|3598
|2006.06.15 11:59
|buy
|1800
|2.00
|212.57
|211.21
|212.77
|3599
|2006.06.15 12:01
|buy
|1801
|4.00
|212.42
|211.21
|212.62
|3600
|2006.06.15 12:30
|t/p
|1801
|4.00
|212.62
|211.21
|212.62
|69.29
|59449.38
|3601
|2006.06.15 12:47
|buy
|1802
|4.00
|212.42
|211.21
|212.62
|3602
|2006.06.15 13:12
|t/p
|1802
|4.00
|212.62
|211.21
|212.62
|69.29
|59518.67
|3603
|2006.06.15 13:17
|t/p
|1800
|2.00
|212.77
|211.21
|212.77
|34.65
|59553.32
|3604
|2006.06.15 13:49
|buy
|1803
|2.00
|212.60
|211.24
|212.80
|3605
|2006.06.15 14:18
|buy
|1804
|4.00
|212.45
|211.24
|212.65
|3606
|2006.06.15 14:36
|buy
|1805
|8.00
|212.30
|211.24
|212.50
|3607
|2006.06.15 14:48
|t/p
|1805
|8.00
|212.50
|211.24
|212.50
|138.59
|59691.91
|3608
|2006.06.15 15:18
|buy
|1806
|8.00
|212.30
|211.24
|212.50
|3609
|2006.06.15 15:43
|t/p
|1806
|8.00
|212.50
|211.24
|212.50
|138.59
|59830.50
|3610
|2006.06.15 15:48
|t/p
|1804
|4.00
|212.65
|211.24
|212.65
|69.30
|59899.80
|3611
|2006.06.15 16:18
|t/p
|1803
|2.00
|212.80
|211.24
|212.80
|34.64
|59934.44
|3612
|2006.06.15 17:19
|buy
|1807
|2.00
|212.60
|211.24
|212.80
|3613
|2006.06.15 18:48
|buy
|1808
|4.00
|212.45
|211.24
|212.65
|3614
|2006.06.15 20:00
|close
|1808
|4.00
|212.28
|211.24
|212.65
|-58.90
|59875.54
|3615
|2006.06.15 20:00
|close
|1807
|2.00
|212.28
|211.24
|212.80
|-55.44
|59820.10
|3616
|2006.06.15 20:00
|close
|1799
|1.00
|212.28
|211.24
|212.95
|-40.71
|59779.39
|3617
|2006.06.15 20:00
|sell
|1809
|1.00
|212.28
|213.79
|212.08
|3618
|2006.06.16 08:00
|close
|1809
|1.00
|212.80
|213.79
|212.08
|-47.68
|59731.71
|3619
|2006.06.16 08:00
|buy
|1810
|1.00
|212.80
|211.29
|213.00
|3620
|2006.06.16 09:43
|t/p
|1810
|1.00
|213.00
|211.29
|213.00
|17.33
|59749.04
|3621
|2006.06.16 09:43
|buy
|1811
|1.00
|213.10
|211.59
|213.30
|3622
|2006.06.16 10:00
|buy
|1812
|2.00
|212.95
|211.59
|213.15
|3623
|2006.06.16 10:17
|t/p
|1812
|2.00
|213.15
|211.59
|213.15
|34.65
|59783.69
|3624
|2006.06.16 11:30
|buy
|1813
|2.00
|212.95
|211.59
|213.15
|3625
|2006.06.16 15:00
|buy
|1814
|4.00
|212.76
|211.55
|212.96
|3626
|2006.06.16 15:14
|t/p
|1814
|4.00
|212.96
|211.55
|212.96
|69.29
|59852.98
|3627
|2006.06.16 18:47
|t/p
|1813
|2.00
|213.15
|211.59
|213.15
|34.65
|59887.63
|3628
|2006.06.16 19:17
|t/p
|1811
|1.00
|213.30
|211.59
|213.30
|17.32
|59904.95
|3629
|2006.06.16 19:17
|buy
|1815
|1.00
|213.40
|211.89
|213.60
|3630
|2006.06.16 19:38
|buy
|1816
|2.00
|213.25
|211.89
|213.45
|3631
|2006.06.16 19:44
|buy
|1817
|4.00
|213.10
|211.89
|213.30
|3632
|2006.06.16 19:49
|buy
|1818
|8.00
|212.95
|211.89
|213.15
|3633
|2006.06.18 20:00
|t/p
|1817
|4.00
|213.30
|211.89
|213.30
|69.29
|59974.24
|3634
|2006.06.18 20:00
|t/p
|1818
|8.00
|213.15
|211.89
|213.15
|138.58
|60112.82
|3635
|2006.06.18 20:09
|t/p
|1816
|2.00
|213.45
|211.89
|213.45
|34.65
|60147.47
|3636
|2006.06.18 20:13
|t/p
|1815
|1.00
|213.60
|211.89
|213.60
|17.33
|60164.80
|3637
|2006.06.18 20:13
|buy
|1819
|1.00
|213.70
|212.19
|213.90
|3638
|2006.06.19 00:18
|buy
|1820
|2.00
|213.55
|212.19
|213.75
|3639
|2006.06.19 00:48
|buy
|1821
|4.00
|213.39
|212.18
|213.59
|3640
|2006.06.19 01:18
|t/p
|1821
|4.00
|213.59
|212.18
|213.59
|69.30
|60234.10
|3641
|2006.06.19 01:43
|buy
|1822
|4.00
|213.39
|212.18
|213.59
|3642
|2006.06.19 01:48
|buy
|1823
|8.00
|213.24
|212.18
|213.44
|3643
|2006.06.19 09:44
|t/p
|1823
|8.00
|213.44
|212.18
|213.44
|138.59
|60372.69
|3644
|2006.06.19 14:13
|close
|1822
|4.00
|212.85
|212.18
|213.59
|-187.09
|60185.60
|3645
|2006.06.19 14:13
|close
|1820
|2.00
|212.85
|212.19
|213.75
|-121.26
|60064.34
|3646
|2006.06.19 14:13
|close
|1819
|1.00
|212.85
|212.19
|213.90
|-71.57
|59992.76
|3647
|2006.06.19 14:13
|sell
|1824
|1.00
|212.85
|214.36
|212.65
|3648
|2006.06.19 14:19
|t/p
|1824
|1.00
|212.65
|214.36
|212.65
|17.32
|60010.08
|3649
|2006.06.19 14:19
|sell
|1825
|1.00
|212.55
|214.06
|212.35
|3650
|2006.06.19 14:48
|t/p
|1825
|1.00
|212.35
|214.06
|212.35
|17.31
|60027.39
|3651
|2006.06.19 14:48
|sell
|1826
|1.00
|212.25
|213.76
|212.05
|3652
|2006.06.19 16:05
|t/p
|1826
|1.00
|212.05
|213.76
|212.05
|17.32
|60044.71
|3653
|2006.06.19 16:05
|sell
|1827
|1.00
|211.95
|213.46
|211.75
|3654
|2006.06.19 16:12
|sell
|1828
|2.00
|212.10
|213.46
|211.90
|3655
|2006.06.19 16:18
|sell
|1829
|4.00
|212.25
|213.46
|212.05
|3656
|2006.06.19 16:49
|t/p
|1829
|4.00
|212.05
|213.46
|212.05
|69.27
|60113.98
|3657
|2006.06.19 18:14
|sell
|1830
|4.00
|212.25
|213.46
|212.05
|3658
|2006.06.19 18:48
|sell
|1831
|8.00
|212.40
|213.46
|212.20
|3659
|2006.06.19 19:48
|sell
|1832
|16.00
|212.55
|213.46
|212.35
|3660
|2006.06.19 20:44
|sell
|1833
|32.00
|212.71
|213.47
|212.51
|3661
|2006.06.19 22:15
|t/p
|1833
|32.00
|212.51
|213.47
|212.51
|554.21
|60668.19
|3662
|2006.06.20 05:18
|t/p
|1832
|16.00
|212.35
|213.46
|212.35
|234.70
|60902.89
|3663
|2006.06.20 05:48
|t/p
|1831
|8.00
|212.20
|213.46
|212.20
|117.35
|61020.24
|3664
|2006.06.20 06:18
|t/p
|1830
|4.00
|212.05
|213.46
|212.05
|58.67
|61078.91
|3665
|2006.06.20 06:43
|t/p
|1828
|2.00
|211.90
|213.46
|211.90
|29.33
|61108.24
|3666
|2006.06.20 06:48
|t/p
|1827
|1.00
|211.75
|213.46
|211.75
|14.67
|61122.91
|3667
|2006.06.20 06:48
|sell
|1834
|1.00
|211.65
|213.16
|211.45
|3668
|2006.06.20 07:18
|sell
|1835
|2.00
|211.80
|213.16
|211.60
|3669
|2006.06.20 09:18
|sell
|1836
|4.00
|211.96
|213.17
|211.76
|3670
|2006.06.20 09:43
|sell
|1837
|8.00
|212.11
|213.17
|211.91
|3671
|2006.06.20 11:13
|t/p
|1837
|8.00
|211.91
|213.17
|211.91
|138.55
|61261.46
|3672
|2006.06.20 11:19
|t/p
|1836
|4.00
|211.76
|213.17
|211.76
|69.27
|61330.73
|3673
|2006.06.20 12:18
|t/p
|1835
|2.00
|211.60
|213.16
|211.60
|34.64
|61365.37
|3674
|2006.06.20 12:47
|t/p
|1834
|1.00
|211.45
|213.16
|211.45
|17.32
|61382.69
|3675
|2006.06.20 12:47
|sell
|1838
|1.00
|211.35
|212.86
|211.15
|3676
|2006.06.20 13:08
|sell
|1839
|2.00
|211.50
|212.86
|211.30
|3677
|2006.06.20 13:17
|sell
|1840
|4.00
|211.65
|212.86
|211.45
|3678
|2006.06.20 13:48
|sell
|1841
|8.00
|211.80
|212.86
|211.60
|3679
|2006.06.20 17:47
|t/p
|1841
|8.00
|211.60
|212.86
|211.60
|138.56
|61521.25
|3680
|2006.06.20 18:47
|sell
|1842
|8.00
|211.80
|212.86
|211.60
|3681
|2006.06.21 01:31
|t/p
|1842
|8.00
|211.60
|212.86
|211.60
|117.36
|61638.61
|3682
|2006.06.21 02:44
|t/p
|1840
|4.00
|211.45
|212.86
|211.45
|58.68
|61697.29
|3683
|2006.06.21 12:19
|close
|1839
|2.00
|212.14
|212.86
|211.30
|-116.14
|61581.15
|3684
|2006.06.21 12:19
|close
|1838
|1.00
|212.14
|212.86
|211.15
|-71.06
|61510.09
|3685
|2006.06.21 12:19
|buy
|1843
|1.00
|212.14
|210.63
|212.34
|3686
|2006.06.21 13:18
|buy
|1844
|2.00
|211.97
|210.61
|212.17
|3687
|2006.06.22 07:06
|t/p
|1844
|2.00
|212.17
|210.61
|212.17
|46.98
|61557.07
|3688
|2006.06.22 11:19
|close
|1843
|1.00
|211.43
|210.63
|212.34
|-55.33
|61501.75
|3689
|2006.06.22 11:19
|sell
|1845
|1.00
|211.43
|212.94
|211.23
|3690
|2006.06.22 12:13
|sell
|1846
|2.00
|211.64
|213.00
|211.44
|3691
|2006.06.22 13:29
|sell
|1847
|4.00
|211.79
|213.00
|211.59
|3692
|2006.06.22 16:00
|close
|1847
|4.00
|212.23
|213.00
|211.59
|-152.41
|61349.34
|3693
|2006.06.22 16:00
|close
|1846
|2.00
|212.23
|213.00
|211.44
|-102.18
|61247.16
|3694
|2006.06.22 16:00
|close
|1845
|1.00
|212.23
|212.94
|211.23
|-69.27
|61177.89
|3695
|2006.06.22 16:00
|buy
|1848
|1.00
|212.23
|210.72
|212.43
|3696
|2006.06.22 16:13
|t/p
|1848
|1.00
|212.43
|210.72
|212.43
|17.32
|61195.21
|3697
|2006.06.22 16:13
|buy
|1849
|1.00
|212.53
|211.02
|212.73
|3698
|2006.06.22 17:35
|buy
|1850
|2.00
|212.38
|211.02
|212.58
|3699
|2006.06.22 23:48
|buy
|1851
|4.00
|212.23
|211.02
|212.43
|3700
|2006.06.23 01:18
|t/p
|1851
|4.00
|212.43
|211.02
|212.43
|77.51
|61272.72
|3701
|2006.06.23 10:48
|close
|1850
|2.00
|211.86
|211.02
|212.58
|-85.97
|61186.75
|3702
|2006.06.23 10:48
|close
|1849
|1.00
|211.86
|211.02
|212.73
|-55.98
|61130.77
|3703
|2006.06.23 10:48
|sell
|1852
|1.00
|211.86
|213.37
|211.66
|3704
|2006.06.23 12:13
|t/p
|1852
|1.00
|211.66
|213.37
|211.66
|17.32
|61148.09
|3705
|2006.06.23 12:13
|sell
|1853
|1.00
|211.56
|213.07
|211.36
|3706
|2006.06.23 12:43
|t/p
|1853
|1.00
|211.36
|213.07
|211.36
|17.32
|61165.41
|3707
|2006.06.23 12:43
|sell
|1854
|1.00
|211.26
|212.77
|211.06
|3708
|2006.06.23 13:01
|t/p
|1854
|1.00
|211.06
|212.77
|211.06
|17.32
|61182.73
|3709
|2006.06.23 13:01
|sell
|1855
|1.00
|210.96
|212.47
|210.76
|3710
|2006.06.23 13:13
|sell
|1856
|2.00
|211.11
|212.47
|210.91
|3711
|2006.06.23 13:18
|sell
|1857
|4.00
|211.27
|212.48
|211.07
|3712
|2006.06.23 13:48
|t/p
|1857
|4.00
|211.07
|212.48
|211.07
|69.27
|61252.00
|3713
|2006.06.23 14:13
|sell
|1858
|4.00
|211.27
|212.48
|211.07
|3714
|2006.06.23 14:44
|sell
|1859
|8.00
|211.43
|212.49
|211.23
|3715
|2006.06.23 15:14
|sell
|1860
|16.00
|211.58
|212.49
|211.38
|3716
|2006.06.23 16:18
|sell
|1861
|32.00
|211.74
|212.50
|211.54
|3717
|2006.06.26 11:00
|t/p
|1861
|32.00
|211.54
|212.50
|211.54
|469.41
|61721.41
|3718
|2006.06.26 20:00
|close
|1860
|16.00
|212.07
|212.49
|211.38
|-721.30
|61000.11
|3719
|2006.06.26 20:00
|close
|1859
|8.00
|212.07
|212.49
|211.23
|-464.57
|60535.54
|3720
|2006.06.26 20:00
|close
|1858
|4.00
|212.07
|212.48
|211.07
|-287.71
|60247.83
|3721
|2006.06.26 20:00
|close
|1856
|2.00
|212.07
|212.47
|210.91
|-171.56
|60076.27
|3722
|2006.06.26 20:00
|close
|1855
|1.00
|212.07
|212.47
|210.76
|-98.77
|59977.50
|3723
|2006.06.26 20:00
|buy
|1862
|1.00
|212.07
|210.56
|212.27
|3724
|2006.06.26 23:59
|buy
|1863
|2.00
|211.92
|210.56
|212.12
|3725
|2006.06.27 10:08
|t/p
|1863
|2.00
|212.12
|210.56
|212.12
|38.75
|60016.25
|3726
|2006.06.27 10:18
|t/p
|1862
|1.00
|212.27
|210.56
|212.27
|19.38
|60035.63
|3727
|2006.06.27 13:29
|sell
|1864
|1.00
|211.45
|212.96
|211.25
|3728
|2006.06.28 08:48
|sell
|1865
|2.00
|211.63
|212.99
|211.43
|3729
|2006.06.28 14:18
|t/p
|1865
|2.00
|211.43
|212.99
|211.43
|34.63
|60070.25
|3730
|2006.06.28 14:48
|t/p
|1864
|1.00
|211.25
|212.96
|211.25
|14.67
|60084.92
|3731
|2006.06.28 14:48
|sell
|1866
|1.00
|211.15
|212.66
|210.95
|3732
|2006.06.28 15:55
|sell
|1867
|2.00
|211.33
|212.69
|211.13
|3733
|2006.06.28 20:00
|close
|1867
|2.00
|211.79
|212.69
|211.13
|-79.66
|60005.26
|3734
|2006.06.28 20:00
|close
|1866
|1.00
|211.79
|212.66
|210.95
|-55.42
|59949.84
|3735
|2006.06.28 20:00
|buy
|1868
|1.00
|211.79
|210.28
|211.99
|3736
|2006.06.29 08:29
|close
|1868
|1.00
|211.23
|210.28
|211.99
|-42.34
|59907.50
|3737
|2006.06.29 08:29
|sell
|1869
|1.00
|211.23
|212.74
|211.03
|3738
|2006.06.29 09:49
|t/p
|1869
|1.00
|211.03
|212.74
|211.03
|17.32
|59924.82
|3739
|2006.06.29 09:49
|sell
|1870
|1.00
|210.93
|212.44
|210.73
|3740
|2006.06.29 10:18
|sell
|1871
|2.00
|211.10
|212.46
|210.90
|3741
|2006.06.29 12:14
|sell
|1872
|4.00
|211.25
|212.46
|211.05
|3742
|2006.06.29 13:13
|t/p
|1872
|4.00
|211.05
|212.46
|211.05
|69.27
|59994.09
|3743
|2006.06.29 13:18
|t/p
|1871
|2.00
|210.90
|212.46
|210.90
|34.63
|60028.72
|3744
|2006.06.29 13:19
|t/p
|1870
|1.00
|210.73
|212.44
|210.73
|17.32
|60046.04
|3745
|2006.06.29 13:19
|sell
|1873
|1.00
|210.63
|212.14
|210.43
|3746
|2006.06.29 13:26
|sell
|1874
|2.00
|210.78
|212.14
|210.58
|3747
|2006.06.29 13:49
|t/p
|1874
|2.00
|210.58
|212.14
|210.58
|34.64
|60080.68
|3748
|2006.06.29 15:13
|t/p
|1873
|1.00
|210.43
|212.14
|210.43
|17.32
|60098.00
|3749
|2006.06.29 15:13
|sell
|1875
|1.00
|210.33
|211.84
|210.13
|3750
|2006.06.29 17:31
|sell
|1876
|2.00
|210.49
|211.85
|210.29
|3751
|2006.06.29 18:01
|t/p
|1876
|2.00
|210.29
|211.85
|210.29
|34.64
|60132.64
|3752
|2006.06.29 18:18
|sell
|1877
|2.00
|210.49
|211.85
|210.29
|3753
|2006.06.29 18:31
|sell
|1878
|4.00
|210.65
|211.86
|210.45
|3754
|2006.06.29 18:48
|t/p
|1878
|4.00
|210.45
|211.86
|210.45
|69.28
|60201.92
|3755
|2006.06.29 19:13
|t/p
|1877
|2.00
|210.29
|211.85
|210.29
|34.64
|60236.56
|3756
|2006.06.29 19:18
|t/p
|1875
|1.00
|210.13
|211.84
|210.13
|17.32
|60253.88
|3757
|2006.06.29 19:18
|sell
|1879
|1.00
|210.03
|211.54
|209.83
|3758
|2006.06.29 20:03
|sell
|1880
|2.00
|210.18
|211.54
|209.98
|3759
|2006.06.29 20:14
|sell
|1881
|4.00
|210.33
|211.54
|210.13
|3760
|2006.06.29 20:43
|sell
|1882
|8.00
|210.49
|211.55
|210.29
|3761
|2006.06.29 21:44
|t/p
|1882
|8.00
|210.29
|211.55
|210.29
|138.55
|60392.43
|3762
|2006.06.29 22:50
|sell
|1883
|8.00
|210.49
|211.55
|210.29
|3763
|2006.06.29 23:48
|t/p
|1883
|8.00
|210.29
|211.55
|210.29
|138.55
|60530.98
|3764
|2006.06.30 04:00
|close
|1881
|4.00
|210.82
|211.54
|210.13
|-180.33
|60350.65
|3765
|2006.06.30 04:00
|close
|1880
|2.00
|210.82
|211.54
|209.98
|-116.14
|60234.51
|3766
|2006.06.30 04:00
|close
|1879
|1.00
|210.82
|211.54
|209.83
|-71.07
|60163.44
|3767
|2006.06.30 04:00
|buy
|1884
|1.00
|210.82
|209.31
|211.02
|3768
|2006.06.30 07:14
|close
|1884
|1.00
|209.98
|209.31
|211.02
|-72.76
|60090.68
|3769
|2006.06.30 07:14
|sell
|1885
|1.00
|209.98
|211.49
|209.78
|3770
|2006.06.30 08:19
|sell
|1886
|2.00
|210.13
|211.49
|209.93
|3771
|2006.06.30 08:44
|sell
|1887
|4.00
|210.28
|211.49
|210.08
|3772
|2006.06.30 09:49
|t/p
|1887
|4.00
|210.08
|211.49
|210.08
|69.27
|60159.95
|3773
|2006.06.30 12:00
|close
|1886
|2.00
|210.69
|211.49
|209.93
|-96.99
|60062.96
|3774
|2006.06.30 12:00
|close
|1885
|1.00
|210.69
|211.49
|209.78
|-61.48
|60001.48
|3775
|2006.06.30 12:00
|buy
|1888
|1.00
|210.69
|209.18
|210.89
|3776
|2006.06.30 12:31
|buy
|1889
|2.00
|210.54
|209.18
|210.74
|3777
|2006.06.30 12:48
|t/p
|1889
|2.00
|210.74
|209.18
|210.74
|34.65
|60036.13
|3778
|2006.06.30 13:18
|t/p
|1888
|1.00
|210.89
|209.18
|210.89
|17.32
|60053.45
|3779
|2006.06.30 13:18
|buy
|1890
|1.00
|210.99
|209.48
|211.19
|3780
|2006.06.30 14:43
|t/p
|1890
|1.00
|211.19
|209.48
|211.19
|17.33
|60070.78
|3781
|2006.06.30 14:43
|buy
|1891
|1.00
|211.29
|209.78
|211.49
|3782
|2006.06.30 15:18
|t/p
|1891
|1.00
|211.49
|209.78
|211.49
|17.32
|60088.10
|3783
|2006.06.30 15:18
|buy
|1892
|1.00
|211.59
|210.08
|211.79
|3784
|2006.06.30 17:44
|buy
|1893
|2.00
|211.44
|210.08
|211.64
|3785
|2006.07.02 20:00
|buy
|1894
|4.00
|211.28
|210.07
|211.48
|3786
|2006.07.02 23:38
|buy
|1895
|8.00
|211.13
|210.07
|211.33
|3787
|2006.07.02 23:48
|buy
|1896
|16.00
|210.98
|210.07
|211.18
|3788
|2006.07.03 00:39
|t/p
|1896
|16.00
|211.18
|210.07
|211.18
|310.06
|60398.16
|3789
|2006.07.03 00:48
|t/p
|1895
|8.00
|211.33
|210.07
|211.33
|155.03
|60553.19
|3790
|2006.07.03 01:13
|t/p
|1894
|4.00
|211.48
|210.07
|211.48
|77.52
|60630.71
|3791
|2006.07.03 01:19
|t/p
|1893
|2.00
|211.64
|210.08
|211.64
|38.76
|60669.47
|3792
|2006.07.03 04:09
|buy
|1897
|2.00
|211.44
|210.08
|211.64
|3793
|2006.07.03 07:30
|buy
|1898
|4.00
|211.28
|210.07
|211.48
|3794
|2006.07.03 08:39
|t/p
|1898
|4.00
|211.48
|210.07
|211.48
|69.30
|60738.77
|3795
|2006.07.03 08:49
|t/p
|1897
|2.00
|211.64
|210.08
|211.64
|34.65
|60773.42
|3796
|2006.07.03 10:18
|t/p
|1892
|1.00
|211.79
|210.08
|211.79
|19.38
|60792.80
|3797
|2006.07.03 10:18
|buy
|1899
|1.00
|211.89
|210.38
|212.09
|3798
|2006.07.03 10:29
|buy
|1900
|2.00
|211.71
|210.35
|211.91
|3799
|2006.07.03 11:59
|buy
|1901
|4.00
|211.53
|210.32
|211.73
|3800
|2006.07.03 13:18
|t/p
|1901
|4.00
|211.73
|210.32
|211.73
|69.29
|60862.09
|3801
|2006.07.03 16:59
|close
|1900
|2.00
|211.12
|210.35
|211.91
|-102.21
|60759.88
|3802
|2006.07.03 16:59
|close
|1899
|1.00
|211.12
|210.38
|212.09
|-66.70
|60693.18
|3803
|2006.07.03 16:59
|sell
|1902
|1.00
|211.12
|212.63
|210.92
|3804
|2006.07.04 12:29
|close
|1902
|1.00
|211.60
|212.63
|210.92
|-44.22
|60648.96
|3805
|2006.07.04 12:29
|buy
|1903
|1.00
|211.60
|210.09
|211.80
|3806
|2006.07.04 20:00
|t/p
|1903
|1.00
|211.80
|210.09
|211.80
|17.32
|60666.28
|3807
|2006.07.04 20:00
|buy
|1904
|1.00
|212.45
|210.94
|212.65
|3808
|2006.07.04 23:19
|buy
|1905
|2.00
|212.30
|210.94
|212.50
|3809
|2006.07.05 00:14
|buy
|1906
|4.00
|212.14
|210.93
|212.34
|3810
|2006.07.05 00:49
|buy
|1907
|8.00
|211.99
|210.93
|212.19
|3811
|2006.07.05 01:18
|buy
|1908
|16.00
|211.83
|210.92
|212.03
|3812
|2006.07.05 07:48
|buy
|1909
|32.00
|211.67
|210.91
|211.87
|3813
|2006.07.05 08:13
|t/p
|1909
|32.00
|211.87
|210.91
|211.87
|554.36
|61220.64
|3814
|2006.07.05 08:43
|t/p
|1908
|16.00
|212.03
|210.92
|212.03
|277.18
|61497.82
|3815
|2006.07.05 08:49
|t/p
|1907
|8.00
|212.19
|210.93
|212.19
|138.59
|61636.41
|3816
|2006.07.05 09:49
|buy
|1910
|8.00
|211.99
|210.93
|212.19
|3817
|2006.07.05 11:01
|t/p
|1910
|8.00
|212.19
|210.93
|212.19
|138.59
|61775.00
|3818
|2006.07.05 11:43
|buy
|1911
|8.00
|211.99
|210.93
|212.19
|3819
|2006.07.05 11:48
|buy
|1912
|16.00
|211.83
|210.92
|212.03
|3820
|2006.07.05 14:39
|t/p
|1912
|16.00
|212.03
|210.92
|212.03
|277.18
|62052.18
|3821
|2006.07.05 15:14
|t/p
|1911
|8.00
|212.19
|210.93
|212.19
|138.59
|62190.77
|3822
|2006.07.05 15:35
|t/p
|1906
|4.00
|212.34
|210.93
|212.34
|69.29
|62260.06
|3823
|2006.07.06 04:00
|close
|1905
|2.00
|211.93
|210.94
|212.50
|-47.66
|62212.40
|3824
|2006.07.06 04:00
|close
|1904
|1.00
|211.93
|210.94
|212.65
|-36.83
|62175.57
|3825
|2006.07.06 04:00
|sell
|1913
|1.00
|211.93
|213.44
|211.73
|3826
|2006.07.06 13:13
|t/p
|1913
|1.00
|211.73
|213.44
|211.73
|17.32
|62192.89
|3827
|2006.07.06 13:17
|sell
|1914
|1.00
|211.58
|213.09
|211.38
|3828
|2006.07.06 14:30
|t/p
|1914
|1.00
|211.38
|213.09
|211.38
|17.32
|62210.21
|3829
|2006.07.06 14:30
|sell
|1915
|1.00
|211.28
|212.79
|211.08
|3830
|2006.07.06 14:48
|sell
|1916
|2.00
|211.43
|212.79
|211.23
|3831
|2006.07.06 15:48
|sell
|1917
|4.00
|211.58
|212.79
|211.38
|3832
|2006.07.06 17:18
|sell
|1918
|8.00
|211.74
|212.80
|211.54
|3833
|2006.07.06 19:18
|t/p
|1918
|8.00
|211.54
|212.80
|211.54
|138.55
|62348.76
|3834
|2006.07.07 07:13
|t/p
|1917
|4.00
|211.38
|212.79
|211.38
|58.68
|62407.44
|3835
|2006.07.07 07:18
|t/p
|1916
|2.00
|211.23
|212.79
|211.23
|29.34
|62436.78
|3836
|2006.07.07 08:48
|t/p
|1915
|1.00
|211.08
|212.79
|211.08
|14.67
|62451.45
|3837
|2006.07.07 08:48
|sell
|1919
|1.00
|210.98
|212.49
|210.78
|3838
|2006.07.07 09:09
|sell
|1920
|2.00
|211.13
|212.49
|210.93
|3839
|2006.07.07 09:18
|sell
|1921
|4.00
|211.28
|212.49
|211.08
|3840
|2006.07.07 10:18
|t/p
|1921
|4.00
|211.08
|212.49
|211.08
|69.28
|62520.73
|3841
|2006.07.07 10:42
|sell
|1922
|4.00
|211.28
|212.49
|211.08
|3842
|2006.07.07 10:48
|sell
|1923
|8.00
|211.43
|212.49
|211.23
|3843
|2006.07.07 11:19
|t/p
|1923
|8.00
|211.23
|212.49
|211.23
|138.55
|62659.28
|3844
|2006.07.07 11:49
|t/p
|1922
|4.00
|211.08
|212.49
|211.08
|69.28
|62728.56
|3845
|2006.07.07 12:18
|sell
|1924
|4.00
|211.28
|212.49
|211.08
|3846
|2006.07.07 12:30
|t/p
|1924
|4.00
|211.08
|212.49
|211.08
|69.28
|62797.84
|3847
|2006.07.07 12:30
|t/p
|1920
|2.00
|210.93
|212.49
|210.93
|34.64
|62832.48
|3848
|2006.07.07 12:42
|sell
|1925
|2.00
|211.13
|212.49
|210.93
|3849
|2006.07.07 12:47
|sell
|1926
|4.00
|211.28
|212.49
|211.08
|3850
|2006.07.07 14:48
|t/p
|1926
|4.00
|211.08
|212.49
|211.08
|69.28
|62901.76
|3851
|2006.07.07 15:13
|t/p
|1925
|2.00
|210.93
|212.49
|210.93
|34.64
|62936.40
|3852
|2006.07.09 20:00
|t/p
|1919
|1.00
|210.78
|212.49
|210.78
|17.32
|62953.72
|3853
|2006.07.09 20:00
|sell
|1927
|1.00
|210.68
|212.19
|210.48
|3854
|2006.07.09 22:44
|sell
|1928
|2.00
|210.83
|212.19
|210.63
|3855
|2006.07.10 02:18
|t/p
|1928
|2.00
|210.63
|212.19
|210.63
|29.34
|62983.06
|3856
|2006.07.10 03:13
|t/p
|1927
|1.00
|210.48
|212.19
|210.48
|14.67
|62997.73
|3857
|2006.07.10 03:13
|sell
|1929
|1.00
|210.38
|211.89
|210.18
|3858
|2006.07.10 05:14
|t/p
|1929
|1.00
|210.18
|211.89
|210.18
|17.32
|63015.05
|3859
|2006.07.10 05:14
|sell
|1930
|1.00
|210.08
|211.59
|209.88
|3860
|2006.07.10 05:43
|sell
|1931
|2.00
|210.24
|211.60
|210.04
|3861
|2006.07.10 08:19
|t/p
|1931
|2.00
|210.04
|211.60
|210.04
|34.64
|63049.69
|3862
|2006.07.10 09:13
|t/p
|1930
|1.00
|209.88
|211.59
|209.88
|17.31
|63067.00
|3863
|2006.07.10 09:13
|sell
|1932
|1.00
|209.78
|211.29
|209.58
|3864
|2006.07.10 10:31
|sell
|1933
|2.00
|209.93
|211.29
|209.73
|3865
|2006.07.10 11:18
|t/p
|1933
|2.00
|209.73
|211.29
|209.73
|34.64
|63101.64
|3866
|2006.07.10 14:18
|sell
|1934
|2.00
|209.93
|211.29
|209.73
|3867
|2006.07.10 16:59
|close
|1934
|2.00
|210.33
|211.29
|209.73
|-69.28
|63032.36
|3868
|2006.07.10 16:59
|close
|1932
|1.00
|210.33
|211.29
|209.58
|-47.62
|62984.74
|3869
|2006.07.10 16:59
|buy
|1935
|1.00
|210.33
|208.82
|210.53
|3870
|2006.07.10 22:14
|t/p
|1935
|1.00
|210.53
|208.82
|210.53
|17.32
|63002.06
|3871
|2006.07.10 22:14
|buy
|1936
|1.00
|210.63
|209.12
|210.83
|3872
|2006.07.11 00:48
|buy
|1937
|2.00
|210.48
|209.12
|210.68
|3873
|2006.07.11 02:09
|buy
|1938
|4.00
|210.33
|209.12
|210.53
|3874
|2006.07.11 02:48
|buy
|1939
|8.00
|210.17
|209.11
|210.37
|3875
|2006.07.11 04:49
|t/p
|1939
|8.00
|210.37
|209.11
|210.37
|138.59
|63140.65
|3876
|2006.07.11 08:13
|t/p
|1938
|4.00
|210.53
|209.12
|210.53
|69.29
|63209.94
|3877
|2006.07.11 13:13
|t/p
|1937
|2.00
|210.68
|209.12
|210.68
|34.64
|63244.58
|3878
|2006.07.11 19:35
|t/p
|1936
|1.00
|210.83
|209.12
|210.83
|19.38
|63263.97
|3879
|2006.07.11 19:35
|buy
|1940
|1.00
|210.93
|209.42
|211.13
|3880
|2006.07.11 22:19
|buy
|1941
|2.00
|210.78
|209.42
|210.98
|3881
|2006.07.11 23:19
|t/p
|1941
|2.00
|210.98
|209.42
|210.98
|34.65
|63298.62
|3882
|2006.07.12 00:01
|buy
|1942
|2.00
|210.78
|209.42
|210.98
|3883
|2006.07.12 01:43
|t/p
|1942
|2.00
|210.98
|209.42
|210.98
|34.65
|63333.27
|3884
|2006.07.12 06:13
|t/p
|1940
|1.00
|211.13
|209.42
|211.13
|19.38
|63352.64
|3885
|2006.07.12 06:13
|buy
|1943
|1.00
|211.23
|209.72
|211.43
|3886
|2006.07.12 07:06
|buy
|1944
|2.00
|211.08
|209.72
|211.28
|3887
|2006.07.12 07:38
|t/p
|1944
|2.00
|211.28
|209.72
|211.28
|34.65
|63387.29
|3888
|2006.07.12 07:43
|t/p
|1943
|1.00
|211.43
|209.72
|211.43
|17.33
|63404.62
|3889
|2006.07.12 07:43
|buy
|1945
|1.00
|211.53
|210.02
|211.73
|3890
|2006.07.12 08:01
|t/p
|1945
|1.00
|211.73
|210.02
|211.73
|17.32
|63421.94
|3891
|2006.07.12 08:01
|buy
|1946
|1.00
|211.83
|210.32
|212.03
|3892
|2006.07.12 08:14
|buy
|1947
|2.00
|211.67
|210.31
|211.87
|3893
|2006.07.12 08:38
|buy
|1948
|4.00
|211.52
|210.31
|211.72
|3894
|2006.07.12 08:48
|buy
|1949
|8.00
|211.36
|210.30
|211.56
|3895
|2006.07.12 09:18
|t/p
|1949
|8.00
|211.56
|210.30
|211.56
|138.59
|63560.53
|3896
|2006.07.12 09:44
|t/p
|1948
|4.00
|211.72
|210.31
|211.72
|69.30
|63629.83
|3897
|2006.07.12 10:01
|t/p
|1947
|2.00
|211.87
|210.31
|211.87
|34.64
|63664.47
|3898
|2006.07.12 12:36
|t/p
|1946
|1.00
|212.03
|210.32
|212.03
|17.33
|63681.80
|3899
|2006.07.12 12:36
|buy
|1950
|1.00
|212.13
|210.62
|212.33
|3900
|2006.07.12 12:39
|buy
|1951
|2.00
|211.98
|210.62
|212.18
|3901
|2006.07.12 12:44
|buy
|1952
|4.00
|211.83
|210.62
|212.03
|3902
|2006.07.12 12:49
|buy
|1953
|8.00
|211.67
|210.61
|211.87
|3903
|2006.07.12 13:31
|t/p
|1953
|8.00
|211.87
|210.61
|211.87
|138.59
|63820.39
|3904
|2006.07.12 22:48
|buy
|1954
|8.00
|211.67
|210.61
|211.87
|3905
|2006.07.13 04:49
|t/p
|1954
|8.00
|211.87
|210.61
|211.87
|187.91
|64008.30
|3906
|2006.07.13 10:18
|t/p
|1952
|4.00
|212.03
|210.62
|212.03
|93.95
|64102.25
|3907
|2006.07.13 10:48
|t/p
|1951
|2.00
|212.18
|210.62
|212.18
|46.98
|64149.23
|3908
|2006.07.13 11:18
|t/p
|1950
|1.00
|212.33
|210.62
|212.33
|23.48
|64172.72
|3909
|2006.07.13 11:18
|buy
|1955
|1.00
|212.43
|210.92
|212.63
|3910
|2006.07.13 11:48
|buy
|1956
|2.00
|212.28
|210.92
|212.48
|3911
|2006.07.13 14:18
|t/p
|1956
|2.00
|212.48
|210.92
|212.48
|34.65
|64207.37
|3912
|2006.07.13 19:09
|t/p
|1955
|1.00
|212.63
|210.92
|212.63
|17.33
|64224.70
|3913
|2006.07.13 19:09
|buy
|1957
|1.00
|212.73
|211.22
|212.93
|3914
|2006.07.14 01:13
|t/p
|1957
|1.00
|212.93
|211.22
|212.93
|19.38
|64244.07
|3915
|2006.07.14 01:13
|buy
|1958
|1.00
|213.03
|211.52
|213.23
|3916
|2006.07.14 02:44
|t/p
|1958
|1.00
|213.23
|211.52
|213.23
|17.33
|64261.40
|3917
|2006.07.14 02:44
|buy
|1959
|1.00
|213.33
|211.82
|213.53
|3918
|2006.07.14 03:44
|t/p
|1959
|1.00
|213.53
|211.82
|213.53
|17.32
|64278.72
|3919
|2006.07.14 03:44
|buy
|1960
|1.00
|213.63
|212.12
|213.83
|3920
|2006.07.14 03:59
|buy
|1961
|2.00
|213.47
|212.11
|213.67
|3921
|2006.07.14 04:09
|buy
|1962
|4.00
|213.32
|212.11
|213.52
|3922
|2006.07.14 04:14
|buy
|1963
|8.00
|213.17
|212.11
|213.37
|3923
|2006.07.14 04:18
|buy
|1964
|16.00
|213.02
|212.11
|213.22
|3924
|2006.07.14 04:31
|buy
|1965
|32.00
|212.86
|212.10
|213.06
|3925
|2006.07.14 04:43
|t/p
|1965
|32.00
|213.06
|212.10
|213.06
|554.35
|64833.07
|3926
|2006.07.14 04:48
|t/p
|1964
|16.00
|213.22
|212.11
|213.22
|277.18
|65110.25
|3927
|2006.07.14 05:19
|t/p
|1963
|8.00
|213.37
|212.11
|213.37
|138.59
|65248.84
|3928
|2006.07.14 06:18
|buy
|1966
|8.00
|213.17
|212.11
|213.37
|3929
|2006.07.14 07:19
|buy
|1967
|16.00
|213.02
|212.11
|213.22
|3930
|2006.07.14 07:48
|buy
|1968
|32.00
|212.86
|212.10
|213.06
|3931
|2006.07.14 09:18
|t/p
|1968
|32.00
|213.06
|212.10
|213.06
|554.35
|65803.19
|3932
|2006.07.14 10:38
|t/p
|1967
|16.00
|213.22
|212.11
|213.22
|277.18
|66080.37
|3933
|2006.07.14 10:48
|t/p
|1966
|8.00
|213.37
|212.11
|213.37
|138.59
|66218.96
|3934
|2006.07.14 12:01
|t/p
|1962
|4.00
|213.52
|212.11
|213.52
|69.30
|66288.26
|3935
|2006.07.14 13:18
|buy
|1969
|4.00
|213.32
|212.11
|213.52
|3936
|2006.07.14 13:48
|t/p
|1969
|4.00
|213.52
|212.11
|213.52
|69.30
|66357.56
|3937
|2006.07.14 15:18
|t/p
|1961
|2.00
|213.67
|212.11
|213.67
|34.65
|66392.21
|3938
|2006.07.14 18:19
|buy
|1970
|2.00
|213.48
|212.12
|213.68
|3939
|2006.07.14 19:31
|t/p
|1970
|2.00
|213.68
|212.12
|213.68
|34.65
|66426.86
|3940
|2006.07.16 20:18
|t/p
|1960
|1.00
|213.83
|212.12
|213.83
|17.33
|66444.19
|3941
|2006.07.16 20:18
|buy
|1971
|1.00
|213.93
|212.42
|214.13
|3942
|2006.07.16 23:00
|buy
|1972
|2.00
|213.77
|212.41
|213.97
|3943
|2006.07.17 08:13
|close
|1972
|2.00
|213.32
|212.41
|213.97
|-73.84
|66370.35
|3944
|2006.07.17 08:13
|close
|1971
|1.00
|213.32
|212.42
|214.13
|-50.79
|66319.57
|3945
|2006.07.17 08:13
|sell
|1973
|1.00
|213.32
|214.83
|213.12
|3946
|2006.07.17 08:18
|t/p
|1973
|1.00
|213.12
|214.83
|213.12
|17.32
|66336.89
|3947
|2006.07.17 08:18
|sell
|1974
|1.00
|213.02
|214.53
|212.82
|3948
|2006.07.17 10:18
|sell
|1975
|2.00
|213.18
|214.54
|212.98
|3949
|2006.07.17 11:18
|t/p
|1975
|2.00
|212.98
|214.54
|212.98
|34.64
|66371.53
|3950
|2006.07.17 12:18
|sell
|1976
|2.00
|213.18
|214.54
|212.98
|3951
|2006.07.17 14:18
|sell
|1977
|4.00
|213.33
|214.54
|213.13
|3952
|2006.07.17 15:13
|t/p
|1977
|4.00
|213.13
|214.54
|213.13
|69.27
|66440.80
|3953
|2006.07.17 22:36
|t/p
|1976
|2.00
|212.98
|214.54
|212.98
|34.64
|66475.44
|3954
|2006.07.18 00:06
|t/p
|1974
|1.00
|212.82
|214.53
|212.82
|14.66
|66490.10
|3955
|2006.07.18 00:06
|sell
|1978
|1.00
|212.72
|214.23
|212.52
|3956
|2006.07.18 00:18
|sell
|1979
|2.00
|212.87
|214.23
|212.67
|3957
|2006.07.18 07:18
|t/p
|1979
|2.00
|212.67
|214.23
|212.67
|34.64
|66524.74
|3958
|2006.07.18 07:59
|sell
|1980
|2.00
|212.94
|214.30
|212.74
|3959
|2006.07.18 08:38
|close
|1980
|2.00
|213.34
|214.30
|212.74
|-69.28
|66455.46
|3960
|2006.07.18 08:38
|close
|1978
|1.00
|213.34
|214.23
|212.52
|-53.68
|66401.78
|3961
|2006.07.18 08:38
|buy
|1981
|1.00
|213.34
|211.83
|213.54
|3962
|2006.07.18 09:44
|t/p
|1981
|1.00
|213.54
|211.83
|213.54
|17.32
|66419.10
|3963
|2006.07.18 09:44
|buy
|1982
|1.00
|213.64
|212.13
|213.84
|3964
|2006.07.18 10:49
|t/p
|1982
|1.00
|213.84
|212.13
|213.84
|17.32
|66436.42
|3965
|2006.07.18 10:49
|buy
|1983
|1.00
|213.94
|212.43
|214.14
|3966
|2006.07.18 12:19
|t/p
|1983
|1.00
|214.14
|212.43
|214.14
|17.32
|66453.74
|3967
|2006.07.18 12:19
|buy
|1984
|1.00
|214.24
|212.73
|214.44
|3968
|2006.07.18 12:36
|buy
|1985
|2.00
|214.08
|212.72
|214.28
|3969
|2006.07.18 14:19
|buy
|1986
|4.00
|213.92
|212.71
|214.12
|3970
|2006.07.18 14:44
|t/p
|1986
|4.00
|214.12
|212.71
|214.12
|69.30
|66523.04
|3971
|2006.07.18 15:14
|t/p
|1985
|2.00
|214.28
|212.72
|214.28
|34.65
|66557.69
|3972
|2006.07.18 15:39
|t/p
|1984
|1.00
|214.44
|212.73
|214.44
|17.32
|66575.01
|3973
|2006.07.18 15:39
|buy
|1987
|1.00
|214.54
|213.03
|214.74
|3974
|2006.07.18 18:06
|buy
|1988
|2.00
|214.39
|213.03
|214.59
|3975
|2006.07.18 20:32
|buy
|1989
|4.00
|214.24
|213.03
|214.44
|3976
|2006.07.19 00:48
|buy
|1990
|8.00
|214.08
|213.02
|214.28
|3977
|2006.07.19 04:43
|t/p
|1990
|8.00
|214.28
|213.02
|214.28
|138.59
|66713.60
|3978
|2006.07.19 06:18
|t/p
|1989
|4.00
|214.44
|213.03
|214.44
|77.52
|66791.12
|3979
|2006.07.19 07:13
|t/p
|1988
|2.00
|214.59
|213.03
|214.59
|38.75
|66829.87
|3980
|2006.07.19 07:18
|t/p
|1987
|1.00
|214.74
|213.03
|214.74
|19.38
|66849.25
|3981
|2006.07.19 07:18
|buy
|1991
|1.00
|214.84
|213.33
|215.04
|3982
|2006.07.19 08:00
|buy
|1992
|2.00
|214.69
|213.33
|214.89
|3983
|2006.07.19 08:48
|buy
|1993
|4.00
|214.54
|213.33
|214.74
|3984
|2006.07.19 09:00
|t/p
|1993
|4.00
|214.74
|213.33
|214.74
|69.29
|66918.54
|3985
|2006.07.19 09:13
|t/p
|1992
|2.00
|214.89
|213.33
|214.89
|34.64
|66953.18
|3986
|2006.07.19 09:18
|t/p
|1991
|1.00
|215.04
|213.33
|215.04
|17.33
|66970.51
|3987
|2006.07.19 09:18
|buy
|1994
|1.00
|215.14
|213.63
|215.34
|3988
|2006.07.19 09:29
|buy
|1995
|2.00
|214.97
|213.61
|215.17
|3989
|2006.07.19 09:49
|t/p
|1995
|2.00
|215.17
|213.61
|215.17
|34.65
|67005.15
|3990
|2006.07.19 10:31
|buy
|1996
|2.00
|214.99
|213.63
|215.19
|3991
|2006.07.19 12:19
|buy
|1997
|4.00
|214.83
|213.62
|215.03
|3992
|2006.07.19 12:48
|t/p
|1997
|4.00
|215.03
|213.62
|215.03
|69.30
|67074.46
|3993
|2006.07.19 14:05
|t/p
|1996
|2.00
|215.19
|213.63
|215.19
|34.65
|67109.10
|3994
|2006.07.19 14:17
|buy
|1998
|2.00
|214.99
|213.63
|215.19
|3995
|2006.07.19 14:43
|t/p
|1998
|2.00
|215.19
|213.63
|215.19
|34.65
|67143.75
|3996
|2006.07.19 14:49
|t/p
|1994
|1.00
|215.34
|213.63
|215.34
|17.32
|67161.07
|3997
|2006.07.19 14:49
|buy
|1999
|1.00
|215.44
|213.93
|215.64
|3998
|2006.07.19 14:56
|buy
|2000
|2.00
|215.29
|213.93
|215.49
|3999
|2006.07.19 15:18
|buy
|2001
|4.00
|215.14
|213.93
|215.34
|4000
|2006.07.19 17:01
|buy
|2002
|8.00
|214.99
|213.93
|215.19
|4001
|2006.07.19 18:13
|t/p
|2002
|8.00
|215.19
|213.93
|215.19
|138.59
|67299.66
|4002
|2006.07.19 18:48
|t/p
|2001
|4.00
|215.34
|213.93
|215.34
|69.29
|67368.95
|4003
|2006.07.20 02:19
|t/p
|2000
|2.00
|215.49
|213.93
|215.49
|46.98
|67415.93
|4004
|2006.07.20 08:48
|t/p
|1999
|1.00
|215.64
|213.93
|215.64
|23.49
|67439.43
|4005
|2006.07.20 08:48
|buy
|2003
|1.00
|215.74
|214.23
|215.94
|4006
|2006.07.20 10:18
|buy
|2004
|2.00
|215.58
|214.22
|215.78
|4007
|2006.07.20 10:44
|t/p
|2004
|2.00
|215.78
|214.22
|215.78
|34.64
|67474.07
|4008
|2006.07.20 11:39
|t/p
|2003
|1.00
|215.94
|214.23
|215.94
|17.32
|67491.39
|4009
|2006.07.20 11:39
|buy
|2005
|1.00
|216.04
|214.53
|216.24
|4010
|2006.07.20 11:48
|t/p
|2005
|1.00
|216.24
|214.53
|216.24
|17.33
|67508.72
|4011
|2006.07.20 11:48
|buy
|2006
|1.00
|216.34
|214.83
|216.54
|4012
|2006.07.20 12:19
|t/p
|2006
|1.00
|216.54
|214.83
|216.54
|17.32
|67526.04
|4013
|2006.07.20 12:19
|buy
|2007
|1.00
|216.64
|215.13
|216.84
|4014
|2006.07.20 12:27
|buy
|2008
|2.00
|216.49
|215.13
|216.69
|4015
|2006.07.20 12:48
|buy
|2009
|4.00
|216.33
|215.12
|216.53
|4016
|2006.07.20 13:48
|buy
|2010
|8.00
|216.17
|215.11
|216.37
|4017
|2006.07.20 14:48
|buy
|2011
|16.00
|216.02
|215.11
|216.22
|4018
|2006.07.20 18:18
|t/p
|2011
|16.00
|216.22
|215.11
|216.22
|277.17
|67803.21
|4019
|2006.07.20 20:49
|t/p
|2010
|8.00
|216.37
|215.11
|216.37
|138.59
|67941.80
|4020
|2006.07.21 05:19
|close
|2009
|4.00
|215.89
|215.12
|216.53
|-144.23
|67797.57
|4021
|2006.07.21 05:19
|close
|2008
|2.00
|215.89
|215.13
|216.69
|-99.83
|67697.74
|4022
|2006.07.21 05:19
|close
|2007
|1.00
|215.89
|215.13
|216.84
|-62.90
|67634.83
|4023
|2006.07.21 05:19
|sell
|2012
|1.00
|215.89
|217.40
|215.69
|4024
|2006.07.21 07:48
|t/p
|2012
|1.00
|215.69
|217.40
|215.69
|17.32
|67652.15
|4025
|2006.07.21 07:48
|sell
|2013
|1.00
|215.59
|217.10
|215.39
|4026
|2006.07.21 08:13
|t/p
|2013
|1.00
|215.39
|217.10
|215.39
|17.32
|67669.47
|4027
|2006.07.21 08:13
|sell
|2014
|1.00
|215.29
|216.80
|215.09
|4028
|2006.07.21 08:36
|sell
|2015
|2.00
|215.44
|216.80
|215.24
|4029
|2006.07.21 08:43
|t/p
|2015
|2.00
|215.24
|216.80
|215.24
|34.64
|67704.11
|4030
|2006.07.21 08:48
|t/p
|2014
|1.00
|215.09
|216.80
|215.09
|17.32
|67721.43
|4031
|2006.07.21 08:48
|sell
|2016
|1.00
|214.99
|216.50
|214.79
|4032
|2006.07.21 09:13
|sell
|2017
|2.00
|215.15
|216.51
|214.95
|4033
|2006.07.21 09:19
|sell
|2018
|4.00
|215.30
|216.51
|215.10
|4034
|2006.07.21 09:44
|sell
|2019
|8.00
|215.46
|216.52
|215.26
|4035
|2006.07.21 10:13
|sell
|2020
|16.00
|215.61
|216.52
|215.41
|4036
|2006.07.21 12:09
|t/p
|2020
|16.00
|215.41
|216.52
|215.41
|277.11
|67998.54
|4037
|2006.07.21 12:18
|t/p
|2019
|8.00
|215.26
|216.52
|215.26
|138.55
|68137.10
|4038
|2006.07.21 13:19
|sell
|2021
|8.00
|215.46
|216.52
|215.26
|4039
|2006.07.21 13:43
|sell
|2022
|16.00
|215.61
|216.52
|215.41
|4040
|2006.07.21 13:49
|sell
|2023
|32.00
|215.77
|216.53
|215.57
|4041
|2006.07.21 16:00
|close
|2023
|32.00
|216.28
|216.53
|215.57
|-1413.23
|66723.87
|4042
|2006.07.21 16:00
|close
|2022
|16.00
|216.28
|216.52
|215.41
|-928.30
|65795.57
|4043
|2006.07.21 16:00
|close
|2021
|8.00
|216.28
|216.52
|215.26
|-568.06
|65227.51
|4044
|2006.07.21 16:00
|close
|2018
|4.00
|216.28
|216.51
|215.10
|-339.46
|64888.05
|4045
|2006.07.21 16:00
|close
|2017
|2.00
|216.28
|216.51
|214.95
|-195.71
|64692.34
|4046
|2006.07.21 16:00
|close
|2016
|1.00
|216.28
|216.50
|214.79
|-111.70
|64580.64
|4047
|2006.07.21 16:00
|buy
|2024
|1.00
|216.28
|214.77
|216.48
|4048
|2006.07.21 16:19
|buy
|2025
|2.00
|216.13
|214.77
|216.33
|4049
|2006.07.21 18:48
|buy
|2026
|4.00
|215.98
|214.77
|216.18
|4050
|2006.07.24 00:01
|t/p
|2026
|4.00
|216.18
|214.77
|216.18
|77.52
|64658.16
|4051
|2006.07.24 01:19
|t/p
|2025
|2.00
|216.33
|214.77
|216.33
|38.75
|64696.91
|4052
|2006.07.24 08:00
|close
|2024
|1.00
|215.78
|214.77
|216.48
|-41.26
|64655.65
|4053
|2006.07.24 08:00
|sell
|2027
|1.00
|215.78
|217.29
|215.58
|4054
|2006.07.24 12:18
|close
|2027
|1.00
|216.35
|217.29
|215.58
|-49.36
|64606.29
|4055
|2006.07.24 12:18
|buy
|2028
|1.00
|216.35
|214.84
|216.55
|4056
|2006.07.24 16:00
|close
|2028
|1.00
|215.67
|214.84
|216.55
|-58.90
|64547.39
|4057
|2006.07.24 16:00
|sell
|2029
|1.00
|215.67
|217.18
|215.47
|4058
|2006.07.25 05:19
|sell
|2030
|2.00
|215.82
|217.18
|215.62
|4059
|2006.07.25 08:00
|close
|2030
|2.00
|216.22
|217.18
|215.62
|-69.28
|64478.11
|4060
|2006.07.25 08:00
|close
|2029
|1.00
|216.22
|217.18
|215.47
|-50.28
|64427.83
|4061
|2006.07.25 08:00
|buy
|2031
|1.00
|216.22
|214.71
|216.42
|4062
|2006.07.25 18:49
|close
|2031
|1.00
|215.52
|214.71
|216.42
|-60.63
|64367.20
|4063
|2006.07.25 18:49
|sell
|2032
|1.00
|215.52
|217.03
|215.32
|4064
|2006.07.25 23:01
|sell
|2033
|2.00
|215.68
|217.04
|215.48
|4065
|2006.07.26 00:31
|t/p
|2033
|2.00
|215.48
|217.04
|215.48
|29.33
|64396.53
|4066
|2006.07.26 06:49
|t/p
|2032
|1.00
|215.32
|217.03
|215.32
|14.67
|64411.20
|4067
|2006.07.26 06:49
|sell
|2034
|1.00
|215.22
|216.73
|215.02
|4068
|2006.07.26 08:13
|t/p
|2034
|1.00
|215.02
|216.73
|215.02
|17.32
|64428.52
|4069
|2006.07.26 08:13
|sell
|2035
|1.00
|214.92
|216.43
|214.72
|4070
|2006.07.26 09:43
|sell
|2036
|2.00
|215.07
|216.43
|214.87
|4071
|2006.07.26 15:08
|close
|2036
|2.00
|215.97
|216.43
|214.87
|-155.87
|64272.65
|4072
|2006.07.26 15:08
|close
|2035
|1.00
|215.97
|216.43
|214.72
|-90.93
|64181.72
|4073
|2006.07.26 15:08
|buy
|2037
|1.00
|215.97
|214.46
|216.17
|4074
|2006.07.26 15:19
|t/p
|2037
|1.00
|216.17
|214.46
|216.17
|17.32
|64199.04
|4075
|2006.07.26 15:19
|buy
|2038
|1.00
|216.27
|214.76
|216.47
|4076
|2006.07.26 15:59
|buy
|2039
|2.00
|215.92
|214.56
|216.12
|4077
|2006.07.26 18:13
|buy
|2040
|4.00
|215.77
|214.56
|215.97
|4078
|2006.07.26 18:18
|buy
|2041
|8.00
|215.61
|214.55
|215.81
|4079
|2006.07.26 21:49
|t/p
|2041
|8.00
|215.81
|214.55
|215.81
|138.59
|64337.63
|4080
|2006.07.27 08:48
|close
|2040
|4.00
|215.27
|214.56
|215.97
|-148.57
|64189.06
|4081
|2006.07.27 08:48
|close
|2039
|2.00
|215.27
|214.56
|216.12
|-100.28
|64088.78
|4082
|2006.07.27 08:48
|close
|2038
|1.00
|215.27
|214.76
|216.47
|-80.44
|64008.34
|4083
|2006.07.27 08:48
|sell
|2042
|1.00
|215.27
|216.78
|215.07
|4084
|2006.07.27 12:36
|t/p
|2042
|1.00
|215.07
|216.78
|215.07
|17.32
|64025.66
|4085
|2006.07.27 12:36
|sell
|2043
|1.00
|214.97
|216.48
|214.77
|4086
|2006.07.27 12:39
|sell
|2044
|2.00
|215.12
|216.48
|214.92
|4087
|2006.07.27 12:48
|sell
|2045
|4.00
|215.27
|216.48
|215.07
|4088
|2006.07.27 18:19
|t/p
|2045
|4.00
|215.07
|216.48
|215.07
|69.27
|64094.93
|4089
|2006.07.28 03:13
|t/p
|2044
|2.00
|214.92
|216.48
|214.92
|29.34
|64124.26
|4090
|2006.07.28 03:48
|t/p
|2043
|1.00
|214.77
|216.48
|214.77
|14.66
|64138.92
|4091
|2006.07.28 03:48
|sell
|2046
|1.00
|214.67
|216.18
|214.47
|4092
|2006.07.28 04:01
|sell
|2047
|2.00
|214.82
|216.18
|214.62
|4093
|2006.07.28 05:19
|t/p
|2047
|2.00
|214.62
|216.18
|214.62
|34.64
|64173.56
|4094
|2006.07.28 06:19
|t/p
|2046
|1.00
|214.47
|216.18
|214.47
|17.32
|64190.88
|4095
|2006.07.28 06:19
|sell
|2048
|1.00
|214.37
|215.88
|214.17
|4096
|2006.07.28 06:43
|sell
|2049
|2.00
|214.52
|215.88
|214.32
|4097
|2006.07.28 07:13
|sell
|2050
|4.00
|214.68
|215.89
|214.48
|4098
|2006.07.28 07:42
|sell
|2051
|8.00
|214.83
|215.89
|214.63
|4099
|2006.07.28 08:47
|t/p
|2051
|8.00
|214.63
|215.89
|214.63
|138.55
|64329.43
|4100
|2006.07.28 12:42
|t/p
|2050
|4.00
|214.48
|215.89
|214.48
|69.28
|64398.71
|4101
|2006.07.28 12:47
|t/p
|2049
|2.00
|214.32
|215.88
|214.32
|34.63
|64433.34
|4102
|2006.07.28 13:18
|t/p
|2048
|1.00
|214.17
|215.88
|214.17
|17.32
|64450.66
|4103
|2006.07.28 13:18
|sell
|2052
|1.00
|214.07
|215.58
|213.87
|4104
|2006.07.28 13:31
|sell
|2053
|2.00
|214.22
|215.58
|214.02
|4105
|2006.07.28 14:19
|t/p
|2053
|2.00
|214.02
|215.58
|214.02
|34.64
|64485.30
|4106
|2006.07.28 15:19
|t/p
|2052
|1.00
|213.87
|215.58
|213.87
|17.32
|64502.62
|4107
|2006.07.28 15:19
|sell
|2054
|1.00
|213.77
|215.28
|213.57
|4108
|2006.07.28 15:48
|sell
|2055
|2.00
|213.93
|215.29
|213.73
|4109
|2006.07.28 17:31
|sell
|2056
|4.00
|214.08
|215.29
|213.88
|4110
|2006.07.28 19:00
|t/p
|2056
|4.00
|213.88
|215.29
|213.88
|69.28
|64571.90
|4111
|2006.07.30 20:00
|t/p
|2054
|1.00
|213.57
|215.28
|213.57
|17.32
|64589.22
|4112
|2006.07.30 20:00
|t/p
|2055
|2.00
|213.73
|215.29
|213.73
|34.64
|64623.86
|4113
|2006.07.30 20:00
|sell
|2057
|1.00
|213.47
|214.98
|213.27
|4114
|2006.07.30 22:10
|sell
|2058
|2.00
|213.62
|214.98
|213.42
|4115
|2006.07.30 22:48
|sell
|2059
|4.00
|213.77
|214.98
|213.57
|4116
|2006.07.31 00:19
|sell
|2060
|8.00
|213.93
|214.99
|213.73
|4117
|2006.07.31 01:13
|t/p
|2060
|8.00
|213.73
|214.99
|213.73
|138.56
|64762.42
|4118
|2006.07.31 02:20
|t/p
|2059
|4.00
|213.57
|214.98
|213.57
|58.67
|64821.09
|4119
|2006.07.31 04:48
|t/p
|2058
|2.00
|213.42
|214.98
|213.42
|29.34
|64850.43
|4120
|2006.07.31 05:02
|t/p
|2057
|1.00
|213.27
|214.98
|213.27
|14.67
|64865.10
|4121
|2006.07.31 05:02
|sell
|2061
|1.00
|213.17
|214.68
|212.97
|4122
|2006.07.31 05:19
|sell
|2062
|2.00
|213.32
|214.68
|213.12
|4123
|2006.07.31 06:02
|t/p
|2062
|2.00
|213.12
|214.68
|213.12
|34.64
|64899.74
|4124
|2006.07.31 07:43
|sell
|2063
|2.00
|213.32
|214.68
|213.12
|4125
|2006.07.31 08:06
|sell
|2064
|4.00
|213.47
|214.68
|213.27
|4126
|2006.07.31 08:48
|t/p
|2064
|4.00
|213.27
|214.68
|213.27
|69.28
|64969.02
|4127
|2006.07.31 09:18
|sell
|2065
|4.00
|213.47
|214.68
|213.27
|4128
|2006.07.31 10:18
|t/p
|2065
|4.00
|213.27
|214.68
|213.27
|69.28
|65038.30
|4129
|2006.07.31 16:00
|close
|2063
|2.00
|213.93
|214.68
|213.12
|-105.64
|64932.66
|4130
|2006.07.31 16:00
|close
|2061
|1.00
|213.93
|214.68
|212.97
|-65.82
|64866.84
|4131
|2006.07.31 16:00
|buy
|2066
|1.00
|213.93
|212.42
|214.13
|4132
|2006.07.31 16:48
|t/p
|2066
|1.00
|214.13
|212.42
|214.13
|17.32
|64884.16
|4133
|2006.07.31 16:48
|buy
|2067
|1.00
|214.23
|212.72
|214.43
|4134
|2006.07.31 19:06
|buy
|2068
|2.00
|214.08
|212.72
|214.28
|4135
|2006.07.31 23:06
|buy
|2069
|4.00
|213.92
|212.71
|214.12
|4136
|2006.08.01 03:18
|t/p
|2069
|4.00
|214.12
|212.71
|214.12
|77.52
|64961.68
|4137
|2006.08.01 08:48
|t/p
|2068
|2.00
|214.28
|212.72
|214.28
|38.76
|65000.44
|4138
|2006.08.01 12:44
|t/p
|2067
|1.00
|214.43
|212.72
|214.43
|19.38
|65019.83
|4139
|2006.08.01 12:44
|buy
|2070
|1.00
|214.53
|213.02
|214.73
|4140
|2006.08.01 13:06
|t/p
|2070
|1.00
|214.73
|213.02
|214.73
|17.32
|65037.15
|4141
|2006.08.01 13:06
|buy
|2071
|1.00
|214.83
|213.32
|215.03
|4142
|2006.08.01 13:18
|buy
|2072
|2.00
|214.67
|213.31
|214.87
|4143
|2006.08.01 14:13
|t/p
|2072
|2.00
|214.87
|213.31
|214.87
|34.65
|65071.80
|4144
|2006.08.01 14:18
|t/p
|2071
|1.00
|215.03
|213.32
|215.03
|17.32
|65089.12
|4145
|2006.08.01 14:18
|buy
|2073
|1.00
|215.13
|213.62
|215.33
|4146
|2006.08.01 14:49
|buy
|2074
|2.00
|214.98
|213.62
|215.18
|4147
|2006.08.01 15:18
|t/p
|2074
|2.00
|215.18
|213.62
|215.18
|34.64
|65123.76
|4148
|2006.08.01 16:13
|buy
|2075
|2.00
|214.98
|213.62
|215.18
|4149
|2006.08.01 16:18
|buy
|2076
|4.00
|214.83
|213.62
|215.03
|4150
|2006.08.01 16:48
|t/p
|2076
|4.00
|215.03
|213.62
|215.03
|69.30
|65193.06
|4151
|2006.08.01 22:31
|buy
|2077
|4.00
|214.83
|213.62
|215.03
|4152
|2006.08.02 04:00
|close
|2077
|4.00
|214.63
|213.62
|215.03
|-61.07
|65131.99
|4153
|2006.08.02 04:00
|close
|2075
|2.00
|214.63
|213.62
|215.18
|-56.53
|65075.46
|4154
|2006.08.02 04:00
|close
|2073
|1.00
|214.63
|213.62
|215.33
|-41.26
|65034.20
|4155
|2006.08.02 04:00
|sell
|2078
|1.00
|214.63
|216.14
|214.43
|4156
|2006.08.02 05:48
|sell
|2079
|2.00
|214.78
|216.14
|214.58
|4157
|2006.08.02 07:18
|t/p
|2079
|2.00
|214.58
|216.14
|214.58
|34.63
|65068.83
|4158
|2006.08.02 12:00
|close
|2078
|1.00
|215.25
|216.14
|214.43
|-53.69
|65015.14
|4159
|2006.08.02 12:00
|buy
|2080
|1.00
|215.25
|213.74
|215.45
|4160
|2006.08.02 13:13
|buy
|2081
|2.00
|215.10
|213.74
|215.30
|4161
|2006.08.02 13:17
|buy
|2082
|4.00
|214.95
|213.74
|215.15
|4162
|2006.08.02 13:49
|t/p
|2082
|4.00
|215.15
|213.74
|215.15
|69.29
|65084.43
|4163
|2006.08.02 15:36
|t/p
|2081
|2.00
|215.30
|213.74
|215.30
|34.65
|65119.08
|4164
|2006.08.03 09:18
|t/p
|2080
|1.00
|215.45
|213.74
|215.45
|23.49
|65142.58
|4165
|2006.08.03 11:04
|buy
|2083
|1.00
|215.81
|214.30
|216.01
|4166
|2006.08.03 11:07
|buy
|2084
|2.00
|215.64
|214.28
|215.84
|4167
|2006.08.03 11:08
|t/p
|2084
|2.00
|215.84
|214.28
|215.84
|34.65
|65177.23
|4168
|2006.08.03 11:09
|t/p
|2083
|1.00
|216.01
|214.30
|216.01
|17.32
|65194.55
|4169
|2006.08.03 11:09
|buy
|2085
|1.00
|216.11
|214.60
|216.31
|4170
|2006.08.03 11:13
|t/p
|2085
|1.00
|216.31
|214.60
|216.31
|17.32
|65211.87
|4171
|2006.08.03 11:13
|buy
|2086
|1.00
|216.41
|214.90
|216.61
|4172
|2006.08.03 11:18
|t/p
|2086
|1.00
|216.61
|214.90
|216.61
|17.32
|65229.19
|4173
|2006.08.03 11:18
|buy
|2087
|1.00
|216.71
|215.20
|216.91
|4174
|2006.08.03 11:26
|buy
|2088
|2.00
|216.56
|215.20
|216.76
|4175
|2006.08.03 12:18
|t/p
|2088
|2.00
|216.76
|215.20
|216.76
|34.64
|65263.83
|4176
|2006.08.03 12:44
|t/p
|2087
|1.00
|216.91
|215.20
|216.91
|17.32
|65281.15
|4177
|2006.08.03 12:44
|buy
|2089
|1.00
|217.01
|215.50
|217.21
|4178
|2006.08.03 13:18
|t/p
|2089
|1.00
|217.21
|215.50
|217.21
|17.33
|65298.48
|4179
|2006.08.03 13:18
|buy
|2090
|1.00
|217.31
|215.80
|217.51
|4180
|2006.08.03 13:43
|buy
|2091
|2.00
|217.16
|215.80
|217.36
|4181
|2006.08.03 13:48
|buy
|2092
|4.00
|217.01
|215.80
|217.21
|4182
|2006.08.03 14:18
|buy
|2093
|8.00
|216.86
|215.80
|217.06
|4183
|2006.08.03 14:43
|t/p
|2093
|8.00
|217.06
|215.80
|217.06
|138.59
|65437.07
|4184
|2006.08.03 14:48
|t/p
|2092
|4.00
|217.21
|215.80
|217.21
|69.29
|65506.36
|4185
|2006.08.03 15:18
|t/p
|2091
|2.00
|217.36
|215.80
|217.36
|34.65
|65541.01
|4186
|2006.08.03 17:48
|buy
|2094
|2.00
|217.16
|215.80
|217.36
|4187
|2006.08.03 20:19
|buy
|2095
|4.00
|217.01
|215.80
|217.21
|4188
|2006.08.03 23:18
|t/p
|2095
|4.00
|217.21
|215.80
|217.21
|69.29
|65610.30
|4189
|2006.08.04 06:49
|t/p
|2094
|2.00
|217.36
|215.80
|217.36
|38.76
|65649.06
|4190
|2006.08.04 07:18
|t/p
|2090
|1.00
|217.51
|215.80
|217.51
|19.38
|65668.43
|4191
|2006.08.04 07:18
|buy
|2096
|1.00
|217.61
|216.10
|217.81
|4192
|2006.08.04 08:18
|t/p
|2096
|1.00
|217.81
|216.10
|217.81
|17.33
|65685.76
|4193
|2006.08.04 08:18
|buy
|2097
|1.00
|217.91
|216.40
|218.11
|4194
|2006.08.04 09:18
|t/p
|2097
|1.00
|218.11
|216.40
|218.11
|17.32
|65703.08
|4195
|2006.08.04 09:18
|buy
|2098
|1.00
|218.21
|216.70
|218.41
|4196
|2006.08.04 11:18
|t/p
|2098
|1.00
|218.41
|216.70
|218.41
|17.33
|65720.41
|4197
|2006.08.04 11:18
|buy
|2099
|1.00
|218.51
|217.00
|218.71
|4198
|2006.08.04 11:38
|buy
|2100
|2.00
|218.36
|217.00
|218.56
|4199
|2006.08.04 12:37
|buy
|2101
|4.00
|218.20
|216.99
|218.40
|4200
|2006.08.04 12:42
|buy
|2102
|8.00
|218.05
|216.99
|218.25
|4201
|2006.08.04 12:47
|buy
|2103
|16.00
|217.89
|216.98
|218.09
|4202
|2006.08.04 12:47
|buy
|2104
|32.00
|217.74
|216.98
|217.94
|4203
|2006.08.04 12:59
|t/p
|2104
|32.00
|217.94
|216.98
|217.94
|554.36
|66274.77
|4204
|2006.08.04 13:06
|buy
|2105
|32.00
|217.74
|216.98
|217.94
|4205
|2006.08.04 13:13
|t/p
|2105
|32.00
|217.94
|216.98
|217.94
|554.36
|66829.13
|4206
|2006.08.04 13:18
|t/p
|2103
|16.00
|218.09
|216.98
|218.09
|277.18
|67106.31
|4207
|2006.08.04 14:00
|t/p
|2102
|8.00
|218.25
|216.99
|218.25
|138.59
|67244.90
|4208
|2006.08.04 14:06
|t/p
|2101
|4.00
|218.40
|216.99
|218.40
|69.29
|67314.19
|4209
|2006.08.04 14:18
|buy
|2106
|4.00
|218.20
|216.99
|218.40
|4210
|2006.08.04 14:31
|buy
|2107
|8.00
|218.05
|216.99
|218.25
|4211
|2006.08.04 14:48
|t/p
|2107
|8.00
|218.25
|216.99
|218.25
|138.59
|67452.78
|4212
|2006.08.04 15:18
|buy
|2108
|8.00
|218.05
|216.99
|218.25
|4213
|2006.08.04 15:49
|buy
|2109
|16.00
|217.89
|216.98
|218.09
|4214
|2006.08.04 16:00
|t/p
|2109
|16.00
|218.09
|216.98
|218.09
|277.18
|67729.96
|4215
|2006.08.04 17:01
|buy
|2110
|16.00
|217.89
|216.98
|218.09
|4216
|2006.08.04 17:18
|t/p
|2110
|16.00
|218.09
|216.98
|218.09
|277.18
|68007.14
|4217
|2006.08.04 18:44
|t/p
|2108
|8.00
|218.25
|216.99
|218.25
|138.59
|68145.73
|4218
|2006.08.04 19:36
|t/p
|2106
|4.00
|218.40
|216.99
|218.40
|69.29
|68215.02
|4219
|2006.08.06 20:00
|close
|2100
|2.00
|217.72
|217.00
|218.56
|-110.87
|68104.15
|4220
|2006.08.06 20:00
|close
|2099
|1.00
|217.72
|217.00
|218.71
|-68.43
|68035.72
|4221
|2006.08.06 20:00
|sell
|2111
|1.00
|217.72
|219.23
|217.52
|4222
|2006.08.07 04:00
|close
|2111
|1.00
|218.38
|219.23
|217.52
|-59.80
|67975.92
|4223
|2006.08.07 04:00
|buy
|2112
|1.00
|218.38
|216.87
|218.58
|4224
|2006.08.07 07:18
|t/p
|2112
|1.00
|218.58
|216.87
|218.58
|17.32
|67993.24
|4225
|2006.08.07 07:18
|buy
|2113
|1.00
|218.68
|217.17
|218.88
|4226
|2006.08.07 08:49
|t/p
|2113
|1.00
|218.88
|217.17
|218.88
|17.33
|68010.57
|4227
|2006.08.07 08:49
|buy
|2114
|1.00
|218.98
|217.47
|219.18
|4228
|2006.08.07 09:49
|t/p
|2114
|1.00
|219.18
|217.47
|219.18
|17.32
|68027.89
|4229
|2006.08.07 09:49
|buy
|2115
|1.00
|219.28
|217.77
|219.48
|4230
|2006.08.07 10:01
|buy
|2116
|2.00
|219.13
|217.77
|219.33
|4231
|2006.08.07 11:13
|t/p
|2116
|2.00
|219.33
|217.77
|219.33
|34.65
|68062.54
|4232
|2006.08.07 12:01
|t/p
|2115
|1.00
|219.48
|217.77
|219.48
|17.33
|68079.87
|4233
|2006.08.07 12:01
|buy
|2117
|1.00
|219.58
|218.07
|219.78
|4234
|2006.08.07 12:18
|buy
|2118
|2.00
|219.42
|218.06
|219.62
|4235
|2006.08.07 14:13
|t/p
|2118
|2.00
|219.62
|218.06
|219.62
|34.65
|68114.52
|4236
|2006.08.07 15:43
|buy
|2119
|2.00
|219.42
|218.06
|219.62
|4237
|2006.08.07 15:49
|buy
|2120
|4.00
|219.27
|218.06
|219.47
|4238
|2006.08.07 16:01
|t/p
|2120
|4.00
|219.47
|218.06
|219.47
|69.29
|68183.81
|4239
|2006.08.07 17:48
|buy
|2121
|4.00
|219.27
|218.06
|219.47
|4240
|2006.08.07 20:01
|t/p
|2121
|4.00
|219.47
|218.06
|219.47
|69.29
|68253.10
|4241
|2006.08.08 00:49
|close
|2119
|2.00
|219.02
|218.06
|219.62
|-65.18
|68187.92
|4242
|2006.08.08 00:49
|close
|2117
|1.00
|219.02
|218.07
|219.78
|-46.45
|68141.47
|4243
|2006.08.08 00:49
|sell
|2122
|1.00
|219.02
|220.53
|218.82
|4244
|2006.08.08 18:17
|close
|2122
|1.00
|219.84
|220.53
|218.82
|-71.01
|68070.46
|4245
|2006.08.08 18:17
|buy
|2123
|1.00
|219.84
|218.33
|220.04
|4246
|2006.08.08 18:59
|buy
|2124
|2.00
|219.62
|218.26
|219.82
|4247
|2006.08.08 20:14
|t/p
|2124
|2.00
|219.82
|218.26
|219.82
|34.64
|68105.10
|4248
|2006.08.08 22:36
|t/p
|2123
|1.00
|220.04
|218.33
|220.04
|17.32
|68122.42
|4249
|2006.08.08 22:36
|buy
|2125
|1.00
|220.14
|218.63
|220.34
|4250
|2006.08.08 22:39
|buy
|2126
|2.00
|219.99
|218.63
|220.19
|4251
|2006.08.08 22:47
|buy
|2127
|4.00
|219.83
|218.62
|220.03
|4252
|2006.08.08 22:49
|buy
|2128
|8.00
|219.67
|218.61
|219.87
|4253
|2006.08.08 23:18
|buy
|2129
|16.00
|219.52
|218.61
|219.72
|4254
|2006.08.09 03:15
|t/p
|2129
|16.00
|219.72
|218.61
|219.72
|310.06
|68432.48
|4255
|2006.08.09 07:39
|t/p
|2128
|8.00
|219.87
|218.61
|219.87
|155.02
|68587.50
|4256
|2006.08.09 07:48
|t/p
|2127
|4.00
|220.03
|218.62
|220.03
|77.52
|68665.02
|4257
|2006.08.09 08:18
|buy
|2130
|4.00
|219.83
|218.62
|220.03
|4258
|2006.08.09 12:00
|close
|2130
|4.00
|219.29
|218.62
|220.03
|-187.09
|68477.93
|4259
|2006.08.09 12:00
|close
|2126
|2.00
|219.29
|218.63
|220.19
|-117.15
|68360.78
|4260
|2006.08.09 12:00
|close
|2125
|1.00
|219.29
|218.63
|220.34
|-71.56
|68289.21
|4261
|2006.08.09 12:00
|sell
|2131
|1.00
|219.29
|220.80
|219.09
|4262
|2006.08.09 12:18
|sell
|2132
|2.00
|219.44
|220.80
|219.24
|4263
|2006.08.09 12:31
|sell
|2133
|4.00
|219.59
|220.80
|219.39
|4264
|2006.08.10 04:19
|t/p
|2133
|4.00
|219.39
|220.80
|219.39
|37.48
|68326.69
|4265
|2006.08.10 05:47
|t/p
|2132
|2.00
|219.24
|220.80
|219.24
|18.74
|68345.43
|4266
|2006.08.10 06:18
|sell
|2134
|2.00
|219.45
|220.81
|219.25
|4267
|2006.08.10 07:13
|t/p
|2134
|2.00
|219.25
|220.81
|219.25
|34.64
|68380.07
|4268
|2006.08.10 07:14
|t/p
|2131
|1.00
|219.09
|220.80
|219.09
|9.37
|68389.45
|4269
|2006.08.10 07:14
|sell
|2135
|1.00
|218.99
|220.50
|218.79
|4270
|2006.08.10 07:42
|t/p
|2135
|1.00
|218.79
|220.50
|218.79
|17.32
|68406.77
|4271
|2006.08.10 07:42
|sell
|2136
|1.00
|218.69
|220.20
|218.49
|4272
|2006.08.10 07:48
|t/p
|2136
|1.00
|218.49
|220.20
|218.49
|17.32
|68424.09
|4273
|2006.08.10 07:48
|sell
|2137
|1.00
|218.39
|219.90
|218.19
|4274
|2006.08.10 09:13
|sell
|2138
|2.00
|218.54
|219.90
|218.34
|4275
|2006.08.10 09:18
|sell
|2139
|4.00
|218.69
|219.90
|218.49
|4276
|2006.08.10 09:31
|sell
|2140
|8.00
|218.84
|219.90
|218.64
|4277
|2006.08.10 09:49
|t/p
|2140
|8.00
|218.64
|219.90
|218.64
|138.55
|68562.64
|4278
|2006.08.10 10:48
|t/p
|2139
|4.00
|218.49
|219.90
|218.49
|69.27
|68631.91
|4279
|2006.08.10 11:01
|t/p
|2138
|2.00
|218.34
|219.90
|218.34
|34.64
|68666.55
|4280
|2006.08.10 12:13
|sell
|2141
|2.00
|218.54
|219.90
|218.34
|4281
|2006.08.10 12:19
|sell
|2142
|4.00
|218.69
|219.90
|218.49
|4282
|2006.08.10 12:48
|t/p
|2142
|4.00
|218.49
|219.90
|218.49
|69.27
|68735.82
|4283
|2006.08.10 14:19
|t/p
|2141
|2.00
|218.34
|219.90
|218.34
|34.64
|68770.46
|4284
|2006.08.10 15:18
|t/p
|2137
|1.00
|218.19
|219.90
|218.19
|17.32
|68787.78
|4285
|2006.08.10 15:18
|sell
|2143
|1.00
|218.09
|219.60
|217.89
|4286
|2006.08.10 15:29
|sell
|2144
|2.00
|218.29
|219.65
|218.09
|4287
|2006.08.10 16:19
|t/p
|2144
|2.00
|218.09
|219.65
|218.09
|34.64
|68822.42
|4288
|2006.08.10 16:39
|sell
|2145
|2.00
|218.24
|219.60
|218.04
|4289
|2006.08.10 17:05
|sell
|2146
|4.00
|218.40
|219.61
|218.20
|4290
|2006.08.10 22:19
|t/p
|2146
|4.00
|218.20
|219.61
|218.20
|69.27
|68891.69
|4291
|2006.08.10 23:39
|sell
|2147
|4.00
|218.40
|219.61
|218.20
|4292
|2006.08.10 23:48
|sell
|2148
|8.00
|218.55
|219.61
|218.35
|4293
|2006.08.11 00:18
|t/p
|2148
|8.00
|218.35
|219.61
|218.35
|117.35
|69009.04
|4294
|2006.08.11 04:00
|close
|2147
|4.00
|218.72
|219.61
|218.20
|-121.44
|68887.60
|4295
|2006.08.11 04:00
|close
|2145
|2.00
|218.72
|219.60
|218.04
|-88.43
|68799.17
|4296
|2006.08.11 04:00
|close
|2143
|1.00
|218.72
|219.60
|217.89
|-57.21
|68741.96
|4297
|2006.08.11 04:00
|buy
|2149
|1.00
|218.72
|217.21
|218.92
|4298
|2006.08.11 06:01
|t/p
|2149
|1.00
|218.92
|217.21
|218.92
|17.32
|68759.28
|4299
|2006.08.11 06:01
|buy
|2150
|1.00
|219.02
|217.51
|219.22
|4300
|2006.08.11 08:01
|t/p
|2150
|1.00
|219.22
|217.51
|219.22
|17.33
|68776.61
|4301
|2006.08.11 08:01
|buy
|2151
|1.00
|219.32
|217.81
|219.52
|4302
|2006.08.11 08:12
|t/p
|2151
|1.00
|219.52
|217.81
|219.52
|17.32
|68793.93
|4303
|2006.08.11 08:12
|buy
|2152
|1.00
|219.62
|218.11
|219.82
|4304
|2006.08.11 08:18
|t/p
|2152
|1.00
|219.82
|218.11
|219.82
|17.33
|68811.26
|4305
|2006.08.11 08:18
|buy
|2153
|1.00
|219.92
|218.41
|220.12
|4306
|2006.08.11 08:26
|buy
|2154
|2.00
|219.77
|218.41
|219.97
|4307
|2006.08.11 08:35
|t/p
|2154
|2.00
|219.97
|218.41
|219.97
|34.65
|68845.91
|4308
|2006.08.11 08:49
|buy
|2155
|2.00
|219.77
|218.41
|219.97
|4309
|2006.08.11 09:01
|t/p
|2155
|2.00
|219.97
|218.41
|219.97
|34.65
|68880.56
|4310
|2006.08.11 09:19
|buy
|2156
|2.00
|219.77
|218.41
|219.97
|4311
|2006.08.11 10:49
|t/p
|2156
|2.00
|219.97
|218.41
|219.97
|34.65
|68915.21
|4312
|2006.08.11 12:48
|buy
|2157
|2.00
|219.77
|218.41
|219.97
|4313
|2006.08.11 13:31
|buy
|2158
|4.00
|219.61
|218.40
|219.81
|4314
|2006.08.11 13:48
|t/p
|2158
|4.00
|219.81
|218.40
|219.81
|69.29
|68984.50
|4315
|2006.08.11 14:13
|t/p
|2157
|2.00
|219.97
|218.41
|219.97
|34.65
|69019.15
|4316
|2006.08.11 14:44
|t/p
|2153
|1.00
|220.12
|218.41
|220.12
|17.32
|69036.47
|4317
|2006.08.11 14:44
|buy
|2159
|1.00
|220.22
|218.71
|220.42
|4318
|2006.08.11 15:02
|buy
|2160
|2.00
|220.07
|218.71
|220.27
|4319
|2006.08.11 15:19
|t/p
|2160
|2.00
|220.27
|218.71
|220.27
|34.65
|69071.12
|4320
|2006.08.11 15:48
|buy
|2161
|2.00
|220.07
|218.71
|220.27
|4321
|2006.08.11 16:05
|t/p
|2161
|2.00
|220.27
|218.71
|220.27
|34.65
|69105.77
|4322
|2006.08.11 16:18
|buy
|2162
|2.00
|220.07
|218.71
|220.27
|4323
|2006.08.11 16:48
|buy
|2163
|4.00
|219.92
|218.71
|220.12
|4324
|2006.08.14 00:49
|t/p
|2163
|4.00
|220.12
|218.71
|220.12
|77.51
|69183.28
|4325
|2006.08.14 03:18
|t/p
|2162
|2.00
|220.27
|218.71
|220.27
|38.76
|69222.04
|4326
|2006.08.14 07:13
|t/p
|2159
|1.00
|220.42
|218.71
|220.42
|19.38
|69241.42
|4327
|2006.08.14 07:13
|buy
|2164
|1.00
|220.52
|219.01
|220.72
|4328
|2006.08.14 07:48
|buy
|2165
|2.00
|220.36
|219.00
|220.56
|4329
|2006.08.14 12:00
|close
|2165
|2.00
|219.98
|219.00
|220.56
|-65.83
|69175.59
|4330
|2006.08.14 12:00
|close
|2164
|1.00
|219.98
|219.01
|220.72
|-46.77
|69128.82
|4331
|2006.08.14 12:00
|sell
|2166
|1.00
|219.98
|221.49
|219.78
|4332
|2006.08.14 13:38
|sell
|2167
|2.00
|220.13
|221.49
|219.93
|4333
|2006.08.15 06:01
|close
|2167
|2.00
|220.57
|221.49
|219.93
|-81.50
|69047.32
|4334
|2006.08.15 06:01
|close
|2166
|1.00
|220.57
|221.49
|219.78
|-53.74
|68993.58
|4335
|2006.08.15 06:01
|buy
|2168
|1.00
|220.57
|219.06
|220.77
|4336
|2006.08.15 08:30
|close
|2168
|1.00
|219.91
|219.06
|220.77
|-57.17
|68936.41
|4337
|2006.08.15 08:30
|sell
|2169
|1.00
|219.91
|221.42
|219.71
|4338
|2006.08.15 12:36
|close
|2169
|1.00
|220.61
|221.42
|219.71
|-60.62
|68875.79
|4339
|2006.08.15 12:36
|buy
|2170
|1.00
|220.61
|219.10
|220.81
|4340
|2006.08.15 16:00
|close
|2170
|1.00
|219.70
|219.10
|220.81
|-78.83
|68796.96
|4341
|2006.08.15 16:00
|sell
|2171
|1.00
|219.70
|221.21
|219.50
|4342
|2006.08.15 18:19
|sell
|2172
|2.00
|219.87
|221.23
|219.67
|4343
|2006.08.15 23:13
|t/p
|2172
|2.00
|219.67
|221.23
|219.67
|34.64
|68831.60
|4344
|2006.08.16 08:18
|t/p
|2171
|1.00
|219.50
|221.21
|219.50
|14.67
|68846.27
|4345
|2006.08.16 08:18
|sell
|2173
|1.00
|219.40
|220.91
|219.20
|4346
|2006.08.16 08:30
|sell
|2174
|2.00
|219.59
|220.95
|219.39
|4347
|2006.08.16 08:48
|t/p
|2174
|2.00
|219.39
|220.95
|219.39
|34.64
|68880.91
|4348
|2006.08.16 11:30
|sell
|2175
|2.00
|219.61
|220.97
|219.41
|4349
|2006.08.16 12:00
|close
|2175
|2.00
|219.97
|220.97
|219.41
|-62.35
|68818.56
|4350
|2006.08.16 12:00
|close
|2173
|1.00
|219.97
|220.91
|219.20
|-49.36
|68769.20
|4351
|2006.08.16 12:00
|buy
|2176
|1.00
|219.97
|218.46
|220.17
|4352
|2006.08.16 14:31
|t/p
|2176
|1.00
|220.17
|218.46
|220.17
|17.32
|68786.52
|4353
|2006.08.16 14:31
|buy
|2177
|1.00
|220.27
|218.76
|220.47
|4354
|2006.08.16 14:59
|buy
|2178
|2.00
|220.04
|218.68
|220.24
|4355
|2006.08.16 15:48
|buy
|2179
|4.00
|219.81
|218.60
|220.01
|4356
|2006.08.16 20:00
|close
|2179
|4.00
|219.52
|218.60
|220.01
|-100.47
|68686.05
|4357
|2006.08.16 20:00
|close
|2178
|2.00
|219.52
|218.68
|220.24
|-90.09
|68595.96
|4358
|2006.08.16 20:00
|close
|2177
|1.00
|219.52
|218.76
|220.47
|-64.97
|68530.99
|4359
|2006.08.16 20:00
|sell
|2180
|1.00
|219.52
|221.03
|219.32
|4360
|2006.08.17 06:18
|t/p
|2180
|1.00
|219.32
|221.03
|219.32
|9.37
|68540.36
|4361
|2006.08.17 06:18
|sell
|2181
|1.00
|219.22
|220.73
|219.02
|4362
|2006.08.17 07:13
|t/p
|2181
|1.00
|219.02
|220.73
|219.02
|17.32
|68557.68
|4363
|2006.08.17 07:13
|sell
|2182
|1.00
|218.92
|220.43
|218.72
|4364
|2006.08.17 08:30
|t/p
|2182
|1.00
|218.72
|220.43
|218.72
|17.32
|68575.00
|4365
|2006.08.17 08:30
|sell
|2183
|1.00
|218.59
|220.10
|218.39
|4366
|2006.08.17 09:01
|sell
|2184
|2.00
|218.74
|220.10
|218.54
|4367
|2006.08.17 13:14
|sell
|2185
|4.00
|218.90
|220.11
|218.70
|4368
|2006.08.17 14:14
|t/p
|2185
|4.00
|218.70
|220.11
|218.70
|69.27
|68644.27
|4369
|2006.08.17 14:49
|t/p
|2184
|2.00
|218.54
|220.10
|218.54
|34.64
|68678.91
|4370
|2006.08.17 15:00
|sell
|2186
|2.00
|218.74
|220.10
|218.54
|4371
|2006.08.17 16:01
|t/p
|2186
|2.00
|218.54
|220.10
|218.54
|34.64
|68713.55
|4372
|2006.08.17 16:18
|sell
|2187
|2.00
|218.74
|220.10
|218.54
|4373
|2006.08.17 17:18
|sell
|2188
|4.00
|218.90
|220.11
|218.70
|4374
|2006.08.17 17:48
|t/p
|2188
|4.00
|218.70
|220.11
|218.70
|69.27
|68782.82
|4375
|2006.08.17 18:48
|t/p
|2187
|2.00
|218.54
|220.10
|218.54
|34.64
|68817.46
|4376
|2006.08.18 07:19
|t/p
|2183
|1.00
|218.39
|220.10
|218.39
|14.67
|68832.13
|4377
|2006.08.18 08:00
|sell
|2189
|1.00
|218.40
|219.91
|218.20
|4378
|2006.08.18 09:13
|t/p
|2189
|1.00
|218.20
|219.91
|218.20
|17.32
|68849.45
|4379
|2006.08.18 09:13
|sell
|2190
|1.00
|218.10
|219.61
|217.90
|4380
|2006.08.18 09:48
|t/p
|2190
|1.00
|217.90
|219.61
|217.90
|17.32
|68866.77
|4381
|2006.08.18 09:48
|sell
|2191
|1.00
|217.80
|219.31
|217.60
|4382
|2006.08.18 10:18
|t/p
|2191
|1.00
|217.60
|219.31
|217.60
|17.32
|68884.09
|4383
|2006.08.18 10:18
|sell
|2192
|1.00
|217.50
|219.01
|217.30
|4384
|2006.08.18 10:29
|sell
|2193
|2.00
|217.67
|219.03
|217.47
|4385
|2006.08.18 10:39
|sell
|2194
|4.00
|217.82
|219.03
|217.62
|4386
|2006.08.18 10:44
|sell
|2195
|8.00
|217.97
|219.03
|217.77
|4387
|2006.08.18 11:06
|sell
|2196
|16.00
|218.12
|219.03
|217.92
|4388
|2006.08.18 11:18
|t/p
|2196
|16.00
|217.92
|219.03
|217.92
|277.11
|69161.20
|4389
|2006.08.18 11:48
|t/p
|2195
|8.00
|217.77
|219.03
|217.77
|138.55
|69299.75
|4390
|2006.08.18 12:18
|sell
|2197
|8.00
|217.97
|219.03
|217.77
|4391
|2006.08.18 13:48
|t/p
|2197
|8.00
|217.77
|219.03
|217.77
|138.55
|69438.30
|4392
|2006.08.18 14:48
|t/p
|2194
|4.00
|217.62
|219.03
|217.62
|69.27
|69507.57
|4393
|2006.08.18 15:30
|sell
|2198
|4.00
|217.82
|219.03
|217.62
|4394
|2006.08.18 17:48
|sell
|2199
|8.00
|217.97
|219.03
|217.77
|4395
|2006.08.21 01:59
|close
|2199
|8.00
|218.24
|219.03
|217.77
|-208.24
|69299.33
|4396
|2006.08.21 01:59
|close
|2198
|4.00
|218.24
|219.03
|217.62
|-156.08
|69143.25
|4397
|2006.08.21 01:59
|close
|2193
|2.00
|218.24
|219.03
|217.47
|-104.02
|69039.23
|4398
|2006.08.21 01:59
|close
|2192
|1.00
|218.24
|219.01
|217.30
|-66.73
|68972.50
|4399
|2006.08.21 01:59
|buy
|2200
|1.00
|218.24
|216.73
|218.44
|4400
|2006.08.21 05:30
|buy
|2201
|2.00
|218.08
|216.72
|218.28
|4401
|2006.08.21 06:18
|t/p
|2201
|2.00
|218.28
|216.72
|218.28
|34.64
|69007.14
|4402
|2006.08.21 07:43
|t/p
|2200
|1.00
|218.44
|216.73
|218.44
|17.32
|69024.46
|4403
|2006.08.21 07:43
|buy
|2202
|1.00
|218.54
|217.03
|218.74
|4404
|2006.08.21 08:09
|t/p
|2202
|1.00
|218.74
|217.03
|218.74
|17.32
|69041.78
|4405
|2006.08.21 08:09
|buy
|2203
|1.00
|218.84
|217.33
|219.04
|4406
|2006.08.21 08:43
|t/p
|2203
|1.00
|219.04
|217.33
|219.04
|17.33
|69059.11
|4407
|2006.08.21 08:43
|buy
|2204
|1.00
|219.14
|217.63
|219.34
|4408
|2006.08.21 09:49
|buy
|2205
|2.00
|218.99
|217.63
|219.19
|4409
|2006.08.21 11:13
|t/p
|2205
|2.00
|219.19
|217.63
|219.19
|34.65
|69093.76
|4410
|2006.08.21 11:18
|t/p
|2204
|1.00
|219.34
|217.63
|219.34
|17.32
|69111.08
|4411
|2006.08.21 11:18
|buy
|2206
|1.00
|219.44
|217.93
|219.64
|4412
|2006.08.21 11:30
|buy
|2207
|2.00
|219.24
|217.88
|219.44
|4413
|2006.08.21 12:13
|t/p
|2207
|2.00
|219.44
|217.88
|219.44
|34.64
|69145.72
|4414
|2006.08.21 12:35
|t/p
|2206
|1.00
|219.64
|217.93
|219.64
|17.33
|69163.05
|4415
|2006.08.21 12:35
|buy
|2208
|1.00
|219.74
|218.23
|219.94
|4416
|2006.08.21 12:43
|buy
|2209
|2.00
|219.58
|218.22
|219.78
|4417
|2006.08.21 12:48
|buy
|2210
|4.00
|219.42
|218.21
|219.62
|4418
|2006.08.21 14:18
|t/p
|2210
|4.00
|219.62
|218.21
|219.62
|69.29
|69232.34
|4419
|2006.08.21 14:49
|t/p
|2209
|2.00
|219.78
|218.22
|219.78
|34.64
|69266.98
|4420
|2006.08.21 17:19
|buy
|2211
|2.00
|219.58
|218.22
|219.78
|4421
|2006.08.21 19:09
|buy
|2212
|4.00
|219.42
|218.21
|219.62
|4422
|2006.08.22 00:44
|t/p
|2212
|4.00
|219.62
|218.21
|219.62
|77.51
|69344.49
|4423
|2006.08.22 06:39
|t/p
|2211
|2.00
|219.78
|218.22
|219.78
|38.75
|69383.24
|4424
|2006.08.22 07:01
|t/p
|2208
|1.00
|219.94
|218.23
|219.94
|19.38
|69402.62
|4425
|2006.08.22 07:01
|buy
|2213
|1.00
|220.04
|218.53
|220.24
|4426
|2006.08.22 07:31
|buy
|2214
|2.00
|219.89
|218.53
|220.09
|4427
|2006.08.22 09:00
|buy
|2215
|4.00
|219.74
|218.53
|219.94
|4428
|2006.08.22 09:18
|t/p
|2215
|4.00
|219.94
|218.53
|219.94
|69.30
|69471.92
|4429
|2006.08.22 10:48
|buy
|2216
|4.00
|219.74
|218.53
|219.94
|4430
|2006.08.22 12:19
|t/p
|2216
|4.00
|219.94
|218.53
|219.94
|69.30
|69541.22
|4431
|2006.08.22 13:31
|t/p
|2214
|2.00
|220.09
|218.53
|220.09
|34.65
|69575.87
|4432
|2006.08.22 15:48
|t/p
|2213
|1.00
|220.24
|218.53
|220.24
|17.33
|69593.20
|4433
|2006.08.22 15:48
|buy
|2217
|1.00
|220.34
|218.83
|220.54
|4434
|2006.08.22 16:01
|buy
|2218
|2.00
|220.19
|218.83
|220.39
|4435
|2006.08.22 18:48
|buy
|2219
|4.00
|220.04
|218.83
|220.24
|4436
|2006.08.23 00:00
|close
|2219
|4.00
|219.72
|218.83
|220.24
|-102.65
|69490.55
|4437
|2006.08.23 00:00
|close
|2218
|2.00
|219.72
|218.83
|220.39
|-77.31
|69413.24
|4438
|2006.08.23 00:00
|close
|2217
|1.00
|219.72
|218.83
|220.54
|-51.65
|69361.59
|4439
|2006.08.23 00:00
|sell
|2220
|1.00
|219.72
|221.23
|219.52
|4440
|2006.08.23 11:14
|close
|2220
|1.00
|220.24
|221.23
|219.52
|-45.03
|69316.56
|4441
|2006.08.23 11:14
|buy
|2221
|1.00
|220.24
|218.73
|220.44
|4442
|2006.08.23 13:14
|t/p
|2221
|1.00
|220.44
|218.73
|220.44
|17.32
|69333.88
|4443
|2006.08.23 13:14
|buy
|2222
|1.00
|220.54
|219.03
|220.74
|4444
|2006.08.23 14:18
|t/p
|2222
|1.00
|220.74
|219.03
|220.74
|17.33
|69351.21
|4445
|2006.08.23 14:18
|buy
|2223
|1.00
|220.84
|219.33
|221.04
|4446
|2006.08.23 14:43
|buy
|2224
|2.00
|220.69
|219.33
|220.89
|4447
|2006.08.23 15:13
|buy
|2225
|4.00
|220.54
|219.33
|220.74
|4448
|2006.08.23 15:18
|buy
|2226
|8.00
|220.39
|219.33
|220.59
|4449
|2006.08.23 21:30
|buy
|2227
|16.00
|220.24
|219.33
|220.44
|4450
|2006.08.24 08:49
|t/p
|2227
|16.00
|220.44
|219.33
|220.44
|375.82
|69727.03
|4451
|2006.08.24 15:59
|close
|2226
|8.00
|219.71
|219.33
|220.59
|-421.88
|69305.15
|4452
|2006.08.24 15:59
|close
|2225
|4.00
|219.71
|219.33
|220.74
|-262.91
|69042.24
|4453
|2006.08.24 15:59
|close
|2224
|2.00
|219.71
|219.33
|220.89
|-157.44
|68884.80
|4454
|2006.08.24 15:59
|close
|2223
|1.00
|219.71
|219.33
|221.04
|-91.71
|68793.09
|4455
|2006.08.24 15:59
|sell
|2228
|1.00
|219.71
|221.22
|219.51
|4456
|2006.08.24 16:12
|sell
|2229
|2.00
|219.86
|221.22
|219.66
|4457
|2006.08.25 03:49
|close
|2229
|2.00
|220.40
|221.22
|219.66
|-98.82
|68694.27
|4458
|2006.08.25 03:49
|close
|2228
|1.00
|220.40
|221.22
|219.51
|-62.40
|68631.87
|4459
|2006.08.25 03:49
|buy
|2230
|1.00
|220.40
|218.89
|220.60
|4460
|2006.08.25 04:19
|buy
|2231
|2.00
|220.25
|218.89
|220.45
|4461
|2006.08.25 05:43
|t/p
|2231
|2.00
|220.45
|218.89
|220.45
|34.64
|68666.51
|4462
|2006.08.25 06:13
|t/p
|2230
|1.00
|220.60
|218.89
|220.60
|17.32
|68683.83
|4463
|2006.08.25 06:13
|buy
|2232
|1.00
|220.70
|219.19
|220.90
|4464
|2006.08.25 06:48
|t/p
|2232
|1.00
|220.90
|219.19
|220.90
|17.32
|68701.15
|4465
|2006.08.25 06:48
|buy
|2233
|1.00
|221.00
|219.49
|221.20
|4466
|2006.08.25 07:09
|buy
|2234
|2.00
|220.85
|219.49
|221.05
|4467
|2006.08.25 07:19
|buy
|2235
|4.00
|220.70
|219.49
|220.90
|4468
|2006.08.25 08:14
|t/p
|2235
|4.00
|220.90
|219.49
|220.90
|69.30
|68770.45
|4469
|2006.08.25 08:39
|t/p
|2234
|2.00
|221.05
|219.49
|221.05
|34.64
|68805.09
|4470
|2006.08.25 08:49
|t/p
|2233
|1.00
|221.20
|219.49
|221.20
|17.32
|68822.41
|4471
|2006.08.25 08:49
|buy
|2236
|1.00
|221.30
|219.79
|221.50
|4472
|2006.08.25 08:59
|buy
|2237
|2.00
|221.14
|219.78
|221.34
|4473
|2006.08.25 09:48
|t/p
|2237
|2.00
|221.34
|219.78
|221.34
|34.65
|68857.06
|4474
|2006.08.25 10:14
|t/p
|2236
|1.00
|221.50
|219.79
|221.50
|17.32
|68874.38
|4475
|2006.08.25 10:14
|buy
|2238
|1.00
|221.60
|220.09
|221.80
|4476
|2006.08.25 10:48
|buy
|2239
|2.00
|221.45
|220.09
|221.65
|4477
|2006.08.25 11:48
|buy
|2240
|4.00
|221.30
|220.09
|221.50
|4478
|2006.08.25 15:06
|buy
|2241
|8.00
|221.14
|220.08
|221.34
|4479
|2006.08.25 15:17
|t/p
|2241
|8.00
|221.34
|220.08
|221.34
|138.59
|69012.97
|4480
|2006.08.28 04:19
|t/p
|2240
|4.00
|221.50
|220.09
|221.50
|77.52
|69090.49
|4481
|2006.08.28 07:09
|t/p
|2239
|2.00
|221.65
|220.09
|221.65
|38.75
|69129.24
|4482
|2006.08.28 07:18
|t/p
|2238
|1.00
|221.80
|220.09
|221.80
|19.38
|69148.61
|4483
|2006.08.28 07:18
|buy
|2242
|1.00
|221.90
|220.39
|222.10
|4484
|2006.08.28 07:49
|buy
|2243
|2.00
|221.75
|220.39
|221.95
|4485
|2006.08.28 08:48
|buy
|2244
|4.00
|221.60
|220.39
|221.80
|4486
|2006.08.28 11:18
|t/p
|2244
|4.00
|221.80
|220.39
|221.80
|69.29
|69217.90
|4487
|2006.08.28 13:14
|t/p
|2243
|2.00
|221.95
|220.39
|221.95
|34.65
|69252.55
|4488
|2006.08.28 13:43
|t/p
|2242
|1.00
|222.10
|220.39
|222.10
|17.33
|69269.88
|4489
|2006.08.28 13:43
|buy
|2245
|1.00
|222.20
|220.69
|222.40
|4490
|2006.08.28 18:48
|buy
|2246
|2.00
|222.05
|220.69
|222.25
|4491
|2006.08.28 20:48
|buy
|2247
|4.00
|221.89
|220.68
|222.09
|4492
|2006.08.29 04:00
|close
|2247
|4.00
|221.73
|220.68
|222.09
|-47.21
|69222.67
|4493
|2006.08.29 04:00
|close
|2246
|2.00
|221.73
|220.69
|222.25
|-51.33
|69171.34
|4494
|2006.08.29 04:00
|close
|2245
|1.00
|221.73
|220.69
|222.40
|-38.66
|69132.69
|4495
|2006.08.29 04:00
|sell
|2248
|1.00
|221.73
|223.24
|221.53
|4496
|2006.08.29 12:44
|t/p
|2248
|1.00
|221.53
|223.24
|221.53
|17.32
|69150.01
|4497
|2006.08.29 12:44
|sell
|2249
|1.00
|221.43
|222.94
|221.23
|4498
|2006.08.29 13:59
|sell
|2250
|2.00
|221.62
|222.98
|221.42
|4499
|2006.08.29 14:19
|t/p
|2250
|2.00
|221.42
|222.98
|221.42
|34.63
|69184.64
|4500
|2006.08.29 14:48
|t/p
|2249
|1.00
|221.23
|222.94
|221.23
|17.32
|69201.96
|4501
|2006.08.29 14:48
|sell
|2251
|1.00
|221.13
|222.64
|220.93
|4502
|2006.08.29 16:36
|sell
|2252
|2.00
|221.28
|222.64
|221.08
|4503
|2006.08.29 18:18
|sell
|2253
|4.00
|221.43
|222.64
|221.23
|4504
|2006.08.29 18:30
|sell
|2254
|8.00
|221.58
|222.64
|221.38
|4505
|2006.08.29 18:48
|t/p
|2254
|8.00
|221.38
|222.64
|221.38
|138.56
|69340.52
|4506
|2006.08.30 00:00
|close
|2253
|4.00
|221.70
|222.64
|221.23
|-104.12
|69236.40
|4507
|2006.08.30 00:00
|close
|2252
|2.00
|221.70
|222.64
|221.08
|-78.04
|69158.36
|4508
|2006.08.30 00:00
|close
|2251
|1.00
|221.70
|222.64
|220.93
|-52.01
|69106.35
|4509
|2006.08.30 00:00
|buy
|2255
|1.00
|221.70
|220.19
|221.90
|4510
|2006.08.30 04:39
|t/p
|2255
|1.00
|221.90
|220.19
|221.90
|17.32
|69123.67
|4511
|2006.08.30 04:39
|buy
|2256
|1.00
|222.00
|220.49
|222.20
|4512
|2006.08.30 07:09
|t/p
|2256
|1.00
|222.20
|220.49
|222.20
|17.33
|69141.00
|4513
|2006.08.30 07:09
|buy
|2257
|1.00
|222.30
|220.79
|222.50
|4514
|2006.08.30 07:19
|t/p
|2257
|1.00
|222.50
|220.79
|222.50
|17.32
|69158.32
|4515
|2006.08.30 07:19
|buy
|2258
|1.00
|222.60
|221.09
|222.80
|4516
|2006.08.30 07:29
|buy
|2259
|2.00
|222.44
|221.08
|222.64
|4517
|2006.08.30 07:49
|t/p
|2259
|2.00
|222.64
|221.08
|222.64
|34.65
|69192.97
|4518
|2006.08.30 08:13
|buy
|2260
|2.00
|222.45
|221.09
|222.65
|4519
|2006.08.30 08:48
|buy
|2261
|4.00
|222.30
|221.09
|222.50
|4520
|2006.08.30 09:49
|t/p
|2261
|4.00
|222.50
|221.09
|222.50
|69.29
|69262.26
|4521
|2006.08.30 10:13
|t/p
|2260
|2.00
|222.65
|221.09
|222.65
|34.65
|69296.91
|4522
|2006.08.30 13:17
|t/p
|2258
|1.00
|222.80
|221.09
|222.80
|17.33
|69314.24
|4523
|2006.08.30 13:17
|buy
|2262
|1.00
|222.90
|221.39
|223.10
|4524
|2006.08.30 14:49
|t/p
|2262
|1.00
|223.10
|221.39
|223.10
|17.32
|69331.56
|4525
|2006.08.30 14:49
|buy
|2263
|1.00
|223.20
|221.69
|223.40
|4526
|2006.08.30 15:13
|buy
|2264
|2.00
|223.05
|221.69
|223.25
|4527
|2006.08.30 23:18
|buy
|2265
|4.00
|222.89
|221.68
|223.09
|4528
|2006.08.30 23:45
|t/p
|2265
|4.00
|223.09
|221.68
|223.09
|69.30
|69400.86
|4529
|2006.08.31 00:09
|t/p
|2264
|2.00
|223.25
|221.69
|223.25
|46.98
|69447.84
|4530
|2006.08.31 00:18
|t/p
|2263
|1.00
|223.40
|221.69
|223.40
|23.49
|69471.33
|4531
|2006.08.31 00:18
|buy
|2266
|1.00
|223.50
|221.99
|223.70
|4532
|2006.08.31 00:48
|buy
|2267
|2.00
|223.35
|221.99
|223.55
|4533
|2006.08.31 01:49
|buy
|2268
|4.00
|223.20
|221.99
|223.40
|4534
|2006.08.31 03:09
|t/p
|2268
|4.00
|223.40
|221.99
|223.40
|69.29
|69540.62
|4535
|2006.08.31 03:18
|t/p
|2267
|2.00
|223.55
|221.99
|223.55
|34.65
|69575.27
|4536
|2006.08.31 06:19
|t/p
|2266
|1.00
|223.70
|221.99
|223.70
|17.32
|69592.59
|4537
|2006.08.31 06:19
|buy
|2269
|1.00
|223.80
|222.29
|224.00
|4538
|2006.08.31 07:18
|buy
|2270
|2.00
|223.64
|222.28
|223.84
|4539
|2006.08.31 09:13
|buy
|2271
|4.00
|223.49
|222.28
|223.69
|4540
|2006.08.31 13:47
|close
|2271
|4.00
|222.99
|222.28
|223.69
|-173.23
|69419.36
|4541
|2006.08.31 13:47
|close
|2270
|2.00
|222.99
|222.28
|223.84
|-112.60
|69306.76
|4542
|2006.08.31 13:47
|close
|2269
|1.00
|222.99
|222.29
|224.00
|-70.17
|69236.59
|4543
|2006.08.31 13:47
|sell
|2272
|1.00
|222.99
|224.50
|222.79
|4544
|2006.08.31 15:29
|sell
|2273
|2.00
|223.18
|224.54
|222.98
|4545
|2006.09.01 00:02
|close
|2273
|2.00
|223.68
|224.54
|222.98
|-91.90
|69144.69
|4546
|2006.09.01 00:02
|close
|2272
|1.00
|223.68
|224.50
|222.79
|-62.40
|69082.29
|4547
|2006.09.01 00:02
|buy
|2274
|1.00
|223.68
|222.17
|223.88
|4548
|2006.09.01 02:19
|close
|2274
|1.00
|222.97
|222.17
|223.88
|-61.50
|69020.79
|4549
|2006.09.01 02:19
|sell
|2275
|1.00
|222.97
|224.48
|222.77
|4550
|2006.09.01 04:00
|sell
|2276
|2.00
|223.19
|224.55
|222.99
|4551
|2006.09.01 12:18
|t/p
|2276
|2.00
|222.99
|224.55
|222.99
|34.64
|69055.43
|4552
|2006.09.01 12:42
|t/p
|2275
|1.00
|222.77
|224.48
|222.77
|17.32
|69072.75
|4553
|2006.09.01 12:42
|sell
|2277
|1.00
|222.67
|224.18
|222.47
|4554
|2006.09.01 12:47
|t/p
|2277
|1.00
|222.47
|224.18
|222.47
|17.32
|69090.07
|4555
|2006.09.01 12:47
|sell
|2278
|1.00
|222.37
|223.88
|222.17
|4556
|2006.09.01 12:55
|sell
|2279
|2.00
|222.52
|223.88
|222.32
|4557
|2006.09.01 13:06
|t/p
|2279
|2.00
|222.32
|223.88
|222.32
|34.64
|69124.71
|4558
|2006.09.01 13:13
|sell
|2280
|2.00
|222.52
|223.88
|222.32
|4559
|2006.09.01 13:19
|sell
|2281
|4.00
|222.68
|223.89
|222.48
|4560
|2006.09.01 13:48
|sell
|2282
|8.00
|222.83
|223.89
|222.63
|4561
|2006.09.01 14:18
|sell
|2283
|16.00
|222.99
|223.90
|222.79
|4562
|2006.09.01 14:59
|sell
|2284
|32.00
|223.24
|224.00
|223.04
|4563
|2006.09.01 15:31
|t/p
|2284
|32.00
|223.04
|224.00
|223.04
|554.21
|69678.92
|4564
|2006.09.01 15:59
|sell
|2285
|32.00
|223.21
|223.97
|223.01
|4565
|2006.09.03 22:50
|t/p
|2285
|32.00
|223.01
|223.97
|223.01
|554.21
|70233.13
|4566
|2006.09.04 01:13
|t/p
|2283
|16.00
|222.79
|223.90
|222.79
|234.71
|70467.84
|4567
|2006.09.04 01:48
|t/p
|2282
|8.00
|222.63
|223.89
|222.63
|117.36
|70585.20
|4568
|2006.09.04 04:09
|t/p
|2281
|4.00
|222.48
|223.89
|222.48
|58.68
|70643.88
|4569
|2006.09.04 04:38
|t/p
|2280
|2.00
|222.32
|223.88
|222.32
|29.34
|70673.22
|4570
|2006.09.04 04:44
|t/p
|2278
|1.00
|222.17
|223.88
|222.17
|14.67
|70687.89
|4571
|2006.09.04 04:44
|sell
|2286
|1.00
|222.07
|223.58
|221.87
|4572
|2006.09.04 05:48
|sell
|2287
|2.00
|222.22
|223.58
|222.02
|4573
|2006.09.04 06:18
|t/p
|2287
|2.00
|222.02
|223.58
|222.02
|34.64
|70722.53
|4574
|2006.09.04 07:39
|t/p
|2286
|1.00
|221.87
|223.58
|221.87
|17.32
|70739.85
|4575
|2006.09.04 07:39
|sell
|2288
|1.00
|221.77
|223.28
|221.57
|4576
|2006.09.04 07:49
|t/p
|2288
|1.00
|221.57
|223.28
|221.57
|17.32
|70757.17
|4577
|2006.09.04 07:49
|sell
|2289
|1.00
|221.47
|222.98
|221.27
|4578
|2006.09.04 07:56
|sell
|2290
|2.00
|221.62
|222.98
|221.42
|4579
|2006.09.04 08:06
|t/p
|2290
|2.00
|221.42
|222.98
|221.42
|34.63
|70791.80
|4580
|2006.09.04 09:48
|t/p
|2289
|1.00
|221.27
|222.98
|221.27
|17.32
|70809.12
|4581
|2006.09.04 09:48
|sell
|2291
|1.00
|221.17
|222.68
|220.97
|4582
|2006.09.04 11:01
|sell
|2292
|2.00
|221.32
|222.68
|221.12
|4583
|2006.09.04 11:49
|t/p
|2292
|2.00
|221.12
|222.68
|221.12
|34.64
|70843.76
|4584
|2006.09.04 12:19
|t/p
|2291
|1.00
|220.97
|222.68
|220.97
|17.31
|70861.07
|4585
|2006.09.04 12:19
|sell
|2293
|1.00
|220.87
|222.38
|220.67
|4586
|2006.09.04 12:49
|sell
|2294
|2.00
|221.02
|222.38
|220.82
|4587
|2006.09.04 13:18
|t/p
|2294
|2.00
|220.82
|222.38
|220.82
|34.64
|70895.71
|4588
|2006.09.04 15:18
|sell
|2295
|2.00
|221.02
|222.38
|220.82
|4589
|2006.09.04 16:48
|sell
|2296
|4.00
|221.18
|222.39
|220.98
|4590
|2006.09.05 00:13
|t/p
|2296
|4.00
|220.98
|222.39
|220.98
|58.68
|70954.39
|4591
|2006.09.05 00:17
|t/p
|2295
|2.00
|220.82
|222.38
|220.82
|29.34
|70983.73
|4592
|2006.09.05 00:18
|t/p
|2293
|1.00
|220.67
|222.38
|220.67
|14.67
|70998.40
|4593
|2006.09.05 00:18
|sell
|2297
|1.00
|220.57
|222.08
|220.37
|4594
|2006.09.05 00:26
|sell
|2298
|2.00
|220.73
|222.09
|220.53
|4595
|2006.09.05 00:48
|t/p
|2298
|2.00
|220.53
|222.09
|220.53
|34.63
|71033.03
|4596
|2006.09.05 02:48
|sell
|2299
|2.00
|220.72
|222.08
|220.52
|4597
|2006.09.05 04:19
|t/p
|2299
|2.00
|220.52
|222.08
|220.52
|34.64
|71067.67
|4598
|2006.09.05 05:19
|sell
|2300
|2.00
|220.72
|222.08
|220.52
|4599
|2006.09.05 06:18
|t/p
|2300
|2.00
|220.52
|222.08
|220.52
|34.64
|71102.31
|4600
|2006.09.05 06:48
|t/p
|2297
|1.00
|220.37
|222.08
|220.37
|17.32
|71119.63
|4601
|2006.09.05 06:48
|sell
|2301
|1.00
|220.27
|221.78
|220.07
|4602
|2006.09.05 07:09
|t/p
|2301
|1.00
|220.07
|221.78
|220.07
|17.32
|71136.95
|4603
|2006.09.05 07:09
|sell
|2302
|1.00
|219.97
|221.48
|219.77
|4604
|2006.09.05 07:19
|t/p
|2302
|1.00
|219.77
|221.48
|219.77
|17.32
|71154.27
|4605
|2006.09.05 07:19
|sell
|2303
|1.00
|219.67
|221.18
|219.47
|4606
|2006.09.05 08:18
|t/p
|2303
|1.00
|219.47
|221.18
|219.47
|17.32
|71171.59
|4607
|2006.09.05 08:18
|sell
|2304
|1.00
|219.37
|220.88
|219.17
|4608
|2006.09.05 08:29
|sell
|2305
|2.00
|219.53
|220.89
|219.33
|4609
|2006.09.05 09:13
|sell
|2306
|4.00
|219.68
|220.89
|219.48
|4610
|2006.09.05 09:18
|sell
|2307
|8.00
|219.83
|220.89
|219.63
|4611
|2006.09.05 10:19
|sell
|2308
|16.00
|219.99
|220.90
|219.79
|4612
|2006.09.05 11:48
|sell
|2309
|32.00
|220.15
|220.91
|219.95
|4613
|2006.09.05 12:14
|t/p
|2309
|32.00
|219.95
|220.91
|219.95
|554.21
|71725.80
|4614
|2006.09.05 12:19
|t/p
|2308
|16.00
|219.79
|220.90
|219.79
|277.10
|72002.90
|4615
|2006.09.05 14:14
|t/p
|2307
|8.00
|219.63
|220.89
|219.63
|138.55
|72141.45
|4616
|2006.09.05 20:44
|sell
|2310
|8.00
|219.83
|220.89
|219.63
|4617
|2006.09.05 22:19
|sell
|2311
|16.00
|219.99
|220.90
|219.79
|4618
|2006.09.05 23:44
|t/p
|2311
|16.00
|219.79
|220.90
|219.79
|277.10
|72418.55
|4619
|2006.09.06 03:59
|close
|2310
|8.00
|220.55
|220.89
|219.63
|-519.99
|71898.56
|4620
|2006.09.06 03:59
|close
|2306
|4.00
|220.55
|220.89
|219.48
|-311.95
|71586.61
|4621
|2006.09.06 03:59
|close
|2305
|2.00
|220.55
|220.89
|219.33
|-181.95
|71404.66
|4622
|2006.09.06 03:59
|close
|2304
|1.00
|220.55
|220.88
|219.17
|-104.84
|71299.82
|4623
|2006.09.06 03:59
|buy
|2312
|1.00
|220.55
|219.04
|220.75
|4624
|2006.09.06 06:09
|buy
|2313
|2.00
|220.39
|219.03
|220.59
|4625
|2006.09.06 06:48
|buy
|2314
|4.00
|220.24
|219.03
|220.44
|4626
|2006.09.06 11:01
|close
|2314
|4.00
|219.55
|219.03
|220.44
|-239.07
|71060.75
|4627
|2006.09.06 11:01
|close
|2313
|2.00
|219.55
|219.03
|220.59
|-145.52
|70915.23
|4628
|2006.09.06 11:01
|close
|2312
|1.00
|219.55
|219.04
|220.75
|-86.62
|70828.61
|4629
|2006.09.06 11:01
|sell
|2315
|1.00
|219.55
|221.06
|219.35
|4630
|2006.09.06 12:00
|sell
|2316
|2.00
|219.77
|221.13
|219.57
|4631
|2006.09.06 12:43
|t/p
|2316
|2.00
|219.57
|221.13
|219.57
|34.64
|70863.25
|4632
|2006.09.06 13:48
|t/p
|2315
|1.00
|219.35
|221.06
|219.35
|17.32
|70880.57
|4633
|2006.09.06 13:48
|sell
|2317
|1.00
|219.25
|220.76
|219.05
|4634
|2006.09.06 14:13
|sell
|2318
|2.00
|219.40
|220.76
|219.20
|4635
|2006.09.06 15:19
|sell
|2319
|4.00
|219.55
|220.76
|219.35
|4636
|2006.09.06 16:48
|sell
|2320
|8.00
|219.71
|220.77
|219.51
|4637
|2006.09.07 01:09
|close
|2320
|8.00
|220.21
|220.77
|219.51
|-409.98
|70470.59
|4638
|2006.09.07 01:09
|close
|2319
|4.00
|220.21
|220.76
|219.35
|-260.41
|70210.18
|4639
|2006.09.07 01:09
|close
|2318
|2.00
|220.21
|220.76
|219.20
|-156.19
|70053.99
|4640
|2006.09.07 01:09
|close
|2317
|1.00
|220.21
|220.76
|219.05
|-91.08
|69962.91
|4641
|2006.09.07 01:09
|buy
|2321
|1.00
|220.21
|218.70
|220.41
|4642
|2006.09.07 04:18
|buy
|2322
|2.00
|220.06
|218.70
|220.26
|4643
|2006.09.07 08:36
|t/p
|2322
|2.00
|220.26
|218.70
|220.26
|34.65
|69997.56
|4644
|2006.09.07 08:48
|close
|2321
|1.00
|219.36
|218.70
|220.41
|-73.63
|69923.93
|4645
|2006.09.07 08:48
|sell
|2323
|1.00
|219.36
|220.87
|219.16
|4646
|2006.09.07 08:49
|t/p
|2323
|1.00
|219.16
|220.87
|219.16
|17.32
|69941.25
|4647
|2006.09.07 08:49
|sell
|2324
|1.00
|219.06
|220.57
|218.86
|4648
|2006.09.07 08:55
|sell
|2325
|2.00
|219.22
|220.58
|219.02
|4649
|2006.09.07 09:09
|t/p
|2325
|2.00
|219.02
|220.58
|219.02
|34.64
|69975.89
|4650
|2006.09.07 09:13
|t/p
|2324
|1.00
|218.86
|220.57
|218.86
|17.32
|69993.21
|4651
|2006.09.07 09:13
|sell
|2326
|1.00
|218.76
|220.27
|218.56
|4652
|2006.09.07 09:18
|t/p
|2326
|1.00
|218.56
|220.27
|218.56
|17.32
|70010.53
|4653
|2006.09.07 09:18
|sell
|2327
|1.00
|218.46
|219.97
|218.26
|4654
|2006.09.07 09:26
|sell
|2328
|2.00
|218.61
|219.97
|218.41
|4655
|2006.09.07 10:42
|t/p
|2328
|2.00
|218.41
|219.97
|218.41
|34.64
|70045.17
|4656
|2006.09.07 10:47
|t/p
|2327
|1.00
|218.26
|219.97
|218.26
|17.32
|70062.49
|4657
|2006.09.07 10:47
|sell
|2329
|1.00
|218.16
|219.67
|217.96
|4658
|2006.09.07 11:18
|t/p
|2329
|1.00
|217.96
|219.67
|217.96
|17.32
|70079.81
|4659
|2006.09.07 11:18
|sell
|2330
|1.00
|217.86
|219.37
|217.66
|4660
|2006.09.07 11:31
|sell
|2331
|2.00
|218.02
|219.38
|217.82
|4661
|2006.09.07 12:06
|t/p
|2331
|2.00
|217.82
|219.38
|217.82
|34.64
|70114.45
|4662
|2006.09.07 12:18
|sell
|2332
|2.00
|218.02
|219.38
|217.82
|4663
|2006.09.07 12:48
|t/p
|2332
|2.00
|217.82
|219.38
|217.82
|34.64
|70149.09
|4664
|2006.09.07 13:18
|sell
|2333
|2.00
|218.02
|219.38
|217.82
|4665
|2006.09.07 14:18
|sell
|2334
|4.00
|218.18
|219.39
|217.98
|4666
|2006.09.07 14:31
|sell
|2335
|8.00
|218.33
|219.39
|218.13
|4667
|2006.09.07 15:05
|t/p
|2335
|8.00
|218.13
|219.39
|218.13
|138.55
|70287.64
|4668
|2006.09.07 15:13
|sell
|2336
|8.00
|218.33
|219.39
|218.13
|4669
|2006.09.07 15:18
|sell
|2337
|16.00
|218.49
|219.40
|218.29
|4670
|2006.09.07 15:48
|t/p
|2337
|16.00
|218.29
|219.40
|218.29
|277.10
|70564.74
|4671
|2006.09.07 16:39
|sell
|2338
|16.00
|218.49
|219.40
|218.29
|4672
|2006.09.07 18:19
|t/p
|2338
|16.00
|218.29
|219.40
|218.29
|277.10
|70841.84
|4673
|2006.09.08 00:00
|t/p
|2336
|8.00
|218.13
|219.39
|218.13
|117.35
|70959.19
|4674
|2006.09.08 02:48
|t/p
|2334
|4.00
|217.98
|219.39
|217.98
|58.68
|71017.87
|4675
|2006.09.08 03:19
|t/p
|2333
|2.00
|217.82
|219.38
|217.82
|29.34
|71047.21
|4676
|2006.09.08 05:49
|t/p
|2330
|1.00
|217.66
|219.37
|217.66
|14.66
|71061.87
|4677
|2006.09.08 05:49
|sell
|2339
|1.00
|217.56
|219.07
|217.36
|4678
|2006.09.08 06:00
|sell
|2340
|2.00
|217.76
|219.12
|217.56
|4679
|2006.09.08 06:18
|t/p
|2340
|2.00
|217.56
|219.12
|217.56
|34.64
|71096.51
|4680
|2006.09.08 06:44
|sell
|2341
|2.00
|217.71
|219.07
|217.51
|4681
|2006.09.08 07:01
|t/p
|2341
|2.00
|217.51
|219.07
|217.51
|34.64
|71131.15
|4682
|2006.09.08 07:13
|sell
|2342
|2.00
|217.71
|219.07
|217.51
|4683
|2006.09.08 07:17
|sell
|2343
|4.00
|217.86
|219.07
|217.66
|4684
|2006.09.08 07:18
|sell
|2344
|8.00
|218.02
|219.08
|217.82
|4685
|2006.09.08 07:30
|t/p
|2344
|8.00
|217.82
|219.08
|217.82
|138.55
|71269.70
|4686
|2006.09.08 07:31
|t/p
|2343
|4.00
|217.66
|219.07
|217.66
|69.28
|71338.98
|4687
|2006.09.08 07:48
|sell
|2345
|4.00
|217.86
|219.07
|217.66
|4688
|2006.09.08 11:18
|t/p
|2345
|4.00
|217.66
|219.07
|217.66
|69.28
|71408.26
|4689
|2006.09.08 16:00
|close
|2342
|2.00
|218.13
|219.07
|217.51
|-72.74
|71335.52
|4690
|2006.09.08 16:00
|close
|2339
|1.00
|218.13
|219.07
|217.36
|-49.36
|71286.16
|4691
|2006.09.08 16:00
|buy
|2346
|1.00
|218.13
|216.62
|218.33
|4692
|2006.09.11 04:00
|close
|2346
|1.00
|217.68
|216.62
|218.33
|-36.91
|71249.25
|4693
|2006.09.11 04:00
|sell
|2347
|1.00
|217.68
|219.19
|217.48
|4694
|2006.09.11 06:30
|close
|2347
|1.00
|218.47
|219.19
|217.48
|-68.41
|71180.84
|4695
|2006.09.11 06:30
|buy
|2348
|1.00
|218.47
|216.96
|218.67
|4696
|2006.09.11 07:13
|t/p
|2348
|1.00
|218.67
|216.96
|218.67
|17.33
|71198.17
|4697
|2006.09.11 07:13
|buy
|2349
|1.00
|218.77
|217.26
|218.97
|4698
|2006.09.11 08:48
|buy
|2350
|2.00
|218.61
|217.25
|218.81
|4699
|2006.09.11 09:43
|t/p
|2350
|2.00
|218.81
|217.25
|218.81
|34.65
|71232.82
|4700
|2006.09.11 09:49
|t/p
|2349
|1.00
|218.97
|217.26
|218.97
|17.32
|71250.14
|4701
|2006.09.11 09:49
|buy
|2351
|1.00
|219.07
|217.56
|219.27
|4702
|2006.09.11 11:18
|buy
|2352
|2.00
|218.92
|217.56
|219.12
|4703
|2006.09.11 14:00
|buy
|2353
|4.00
|218.77
|217.56
|218.97
|4704
|2006.09.11 14:01
|buy
|2354
|8.00
|218.61
|217.55
|218.81
|4705
|2006.09.11 14:13
|t/p
|2354
|8.00
|218.81
|217.55
|218.81
|138.59
|71388.73
|4706
|2006.09.11 14:18
|t/p
|2353
|4.00
|218.97
|217.56
|218.97
|69.30
|71458.03
|4707
|2006.09.11 14:43
|t/p
|2352
|2.00
|219.12
|217.56
|219.12
|34.65
|71492.68
|4708
|2006.09.11 16:31
|buy
|2355
|2.00
|218.92
|217.56
|219.12
|4709
|2006.09.11 17:17
|t/p
|2355
|2.00
|219.12
|217.56
|219.12
|34.65
|71527.33
|4710
|2006.09.11 18:48
|t/p
|2351
|1.00
|219.27
|217.56
|219.27
|17.33
|71544.66
|4711
|2006.09.11 18:48
|buy
|2356
|1.00
|219.37
|217.86
|219.57
|4712
|2006.09.11 19:19
|buy
|2357
|2.00
|219.22
|217.86
|219.42
|4713
|2006.09.11 20:19
|t/p
|2357
|2.00
|219.42
|217.86
|219.42
|34.65
|71579.31
|4714
|2006.09.12 00:43
|t/p
|2356
|1.00
|219.57
|217.86
|219.57
|19.38
|71598.68
|4715
|2006.09.12 00:43
|buy
|2358
|1.00
|219.67
|218.16
|219.87
|4716
|2006.09.12 01:19
|t/p
|2358
|1.00
|219.87
|218.16
|219.87
|17.33
|71616.01
|4717
|2006.09.12 01:19
|buy
|2359
|1.00
|219.97
|218.46
|220.17
|4718
|2006.09.12 01:43
|buy
|2360
|2.00
|219.82
|218.46
|220.02
|4719
|2006.09.12 02:36
|buy
|2361
|4.00
|219.67
|218.46
|219.87
|4720
|2006.09.12 05:31
|t/p
|2361
|4.00
|219.87
|218.46
|219.87
|69.29
|71685.30
|4721
|2006.09.12 06:14
|buy
|2362
|4.00
|219.67
|218.46
|219.87
|4722
|2006.09.12 07:48
|buy
|2363
|8.00
|219.52
|218.46
|219.72
|4723
|2006.09.12 08:33
|t/p
|2363
|8.00
|219.72
|218.46
|219.72
|138.58
|71823.88
|4724
|2006.09.12 08:38
|t/p
|2362
|4.00
|219.87
|218.46
|219.87
|69.29
|71893.17
|4725
|2006.09.12 08:43
|t/p
|2360
|2.00
|220.02
|218.46
|220.02
|34.65
|71927.82
|4726
|2006.09.12 08:48
|t/p
|2359
|1.00
|220.17
|218.46
|220.17
|17.32
|71945.14
|4727
|2006.09.12 08:48
|buy
|2364
|1.00
|220.27
|218.76
|220.47
|4728
|2006.09.12 08:56
|buy
|2365
|2.00
|220.11
|218.75
|220.31
|4729
|2006.09.12 10:18
|t/p
|2365
|2.00
|220.31
|218.75
|220.31
|34.65
|71979.79
|4730
|2006.09.12 12:48
|t/p
|2364
|1.00
|220.47
|218.76
|220.47
|17.32
|71997.11
|4731
|2006.09.12 12:48
|buy
|2366
|1.00
|220.57
|219.06
|220.77
|4732
|2006.09.12 14:47
|t/p
|2366
|1.00
|220.77
|219.06
|220.77
|17.32
|72014.43
|4733
|2006.09.12 14:47
|buy
|2367
|1.00
|220.87
|219.36
|221.07
|4734
|2006.09.12 17:36
|t/p
|2367
|1.00
|221.07
|219.36
|221.07
|17.32
|72031.75
|4735
|2006.09.12 17:36
|buy
|2368
|1.00
|221.17
|219.66
|221.37
|4736
|2006.09.12 21:13
|buy
|2369
|2.00
|221.02
|219.66
|221.22
|4737
|2006.09.12 21:19
|buy
|2370
|4.00
|220.86
|219.65
|221.06
|4738
|2006.09.13 00:13
|buy
|2371
|8.00
|220.70
|219.64
|220.90
|4739
|2006.09.13 00:18
|buy
|2372
|16.00
|220.55
|219.64
|220.75
|4740
|2006.09.13 01:43
|t/p
|2372
|16.00
|220.75
|219.64
|220.75
|277.17
|72308.92
|4741
|2006.09.13 01:49
|t/p
|2371
|8.00
|220.90
|219.64
|220.90
|138.58
|72447.50
|4742
|2006.09.13 05:18
|t/p
|2370
|4.00
|221.06
|219.65
|221.06
|77.51
|72525.01
|4743
|2006.09.13 06:18
|buy
|2373
|4.00
|220.86
|219.65
|221.06
|4744
|2006.09.13 07:17
|buy
|2374
|8.00
|220.69
|219.63
|220.89
|4745
|2006.09.13 08:01
|close
|2374
|8.00
|220.44
|219.63
|220.89
|-173.24
|72351.77
|4746
|2006.09.13 08:01
|close
|2373
|4.00
|220.44
|219.65
|221.06
|-145.52
|72206.25
|4747
|2006.09.13 08:01
|close
|2369
|2.00
|220.44
|219.66
|221.22
|-96.37
|72109.88
|4748
|2006.09.13 08:01
|close
|2368
|1.00
|220.44
|219.66
|221.37
|-61.17
|72048.71
|4749
|2006.09.13 08:01
|sell
|2375
|1.00
|220.44
|221.95
|220.24
|4750
|2006.09.13 13:48
|sell
|2376
|2.00
|220.60
|221.96
|220.40
|4751
|2006.09.13 15:47
|t/p
|2376
|2.00
|220.40
|221.96
|220.40
|34.64
|72083.35
|4752
|2006.09.13 20:31
|close
|2375
|1.00
|220.87
|221.95
|220.24
|-37.24
|72046.11
|4753
|2006.09.13 20:31
|buy
|2377
|1.00
|220.87
|219.36
|221.07
|4754
|2006.09.14 07:30
|t/p
|2377
|1.00
|221.07
|219.36
|221.07
|23.48
|72069.59
|4755
|2006.09.14 07:30
|buy
|2378
|1.00
|221.17
|219.66
|221.37
|4756
|2006.09.14 07:48
|buy
|2379
|2.00
|221.02
|219.66
|221.22
|4757
|2006.09.14 08:18
|t/p
|2379
|2.00
|221.22
|219.66
|221.22
|34.64
|72104.23
|4758
|2006.09.14 08:44
|t/p
|2378
|1.00
|221.37
|219.66
|221.37
|17.32
|72121.55
|4759
|2006.09.14 08:44
|buy
|2380
|1.00
|221.47
|219.96
|221.67
|4760
|2006.09.14 09:09
|buy
|2381
|2.00
|221.32
|219.96
|221.52
|4761
|2006.09.14 09:18
|buy
|2382
|4.00
|221.17
|219.96
|221.37
|4762
|2006.09.14 09:44
|t/p
|2382
|4.00
|221.37
|219.96
|221.37
|69.30
|72190.85
|4763
|2006.09.14 10:13
|t/p
|2381
|2.00
|221.52
|219.96
|221.52
|34.64
|72225.49
|4764
|2006.09.14 10:38
|t/p
|2380
|1.00
|221.67
|219.96
|221.67
|17.32
|72242.81
|4765
|2006.09.14 10:38
|buy
|2383
|1.00
|221.77
|220.26
|221.97
|4766
|2006.09.14 12:31
|buy
|2384
|2.00
|221.61
|220.25
|221.81
|4767
|2006.09.14 12:48
|t/p
|2384
|2.00
|221.81
|220.25
|221.81
|34.64
|72277.45
|4768
|2006.09.14 14:01
|t/p
|2383
|1.00
|221.97
|220.26
|221.97
|17.32
|72294.77
|4769
|2006.09.14 14:01
|buy
|2385
|1.00
|222.07
|220.56
|222.27
|4770
|2006.09.14 14:18
|buy
|2386
|2.00
|221.92
|220.56
|222.12
|4771
|2006.09.14 19:30
|buy
|2387
|4.00
|221.77
|220.56
|221.97
|4772
|2006.09.15 00:13
|t/p
|2387
|4.00
|221.97
|220.56
|221.97
|77.51
|72372.28
|4773
|2006.09.15 08:13
|close
|2386
|2.00
|221.53
|220.56
|222.12
|-63.45
|72308.83
|4774
|2006.09.15 08:13
|close
|2385
|1.00
|221.53
|220.56
|222.27
|-44.73
|72264.11
|4775
|2006.09.15 08:13
|sell
|2388
|1.00
|221.53
|223.04
|221.33
|4776
|2006.09.15 08:43
|t/p
|2388
|1.00
|221.33
|223.04
|221.33
|17.32
|72281.43
|4777
|2006.09.15 08:43
|sell
|2389
|1.00
|221.23
|222.74
|221.03
|4778
|2006.09.15 09:13
|sell
|2390
|2.00
|221.38
|222.74
|221.18
|4779
|2006.09.15 10:49
|t/p
|2390
|2.00
|221.18
|222.74
|221.18
|34.64
|72316.07
|4780
|2006.09.15 12:36
|sell
|2391
|2.00
|221.38
|222.74
|221.18
|4781
|2006.09.15 13:17
|t/p
|2391
|2.00
|221.18
|222.74
|221.18
|34.64
|72350.71
|4782
|2006.09.15 13:33
|t/p
|2389
|1.00
|221.03
|222.74
|221.03
|17.32
|72368.03
|4783
|2006.09.15 13:33
|sell
|2392
|1.00
|220.93
|222.44
|220.73
|4784
|2006.09.15 14:08
|t/p
|2392
|1.00
|220.73
|222.44
|220.73
|17.32
|72385.35
|4785
|2006.09.15 14:08
|sell
|2393
|1.00
|220.63
|222.14
|220.43
|4786
|2006.09.15 14:18
|t/p
|2393
|1.00
|220.43
|222.14
|220.43
|17.32
|72402.67
|4787
|2006.09.15 14:18
|sell
|2394
|1.00
|220.33
|221.84
|220.13
|4788
|2006.09.15 14:29
|sell
|2395
|2.00
|220.50
|221.86
|220.30
|4789
|2006.09.15 14:43
|sell
|2396
|4.00
|220.65
|221.86
|220.45
|4790
|2006.09.15 14:48
|sell
|2397
|8.00
|220.80
|221.86
|220.60
|4791
|2006.09.15 15:13
|sell
|2398
|16.00
|220.96
|221.87
|220.76
|4792
|2006.09.15 16:05
|sell
|2399
|32.00
|221.11
|221.87
|220.91
|4793
|2006.09.17 20:00
|t/p
|2398
|16.00
|220.76
|221.87
|220.76
|277.11
|72679.78
|4794
|2006.09.17 20:00
|t/p
|2399
|32.00
|220.91
|221.87
|220.91
|554.21
|73233.99
|4795
|2006.09.17 20:14
|sell
|2400
|16.00
|220.96
|221.87
|220.76
|4796
|2006.09.17 22:39
|sell
|2401
|32.00
|221.11
|221.87
|220.91
|4797
|2006.09.17 23:48
|s/l
|2394
|1.00
|221.84
|221.84
|220.13
|-130.76
|73103.23
|4798
|2006.09.17 23:49
|s/l
|2395
|2.00
|221.86
|221.86
|220.30
|-235.54
|72867.69
|4799
|2006.09.17 23:49
|s/l
|2396
|4.00
|221.86
|221.86
|220.45
|-419.12
|72448.57
|4800
|2006.09.17 23:49
|s/l
|2397
|8.00
|221.86
|221.86
|220.60
|-734.33
|71714.24
|4801
|2006.09.17 23:49
|s/l
|2400
|16.00
|221.87
|221.87
|220.76
|-1260.82
|70453.42
|4802
|2006.09.17 23:49
|s/l
|2401
|32.00
|221.87
|221.87
|220.91
|-2105.99
|68347.43
|4803
|2006.09.18 00:00
|buy
|2402
|1.00
|221.75
|220.24
|221.95
|4804
|2006.09.18 00:13
|buy
|2403
|2.00
|221.60
|220.24
|221.80
|4805
|2006.09.18 00:18
|buy
|2404
|4.00
|221.45
|220.24
|221.65
|4806
|2006.09.18 00:32
|t/p
|2404
|4.00
|221.65
|220.24
|221.65
|69.29
|68416.72
|4807
|2006.09.18 05:44
|t/p
|2403
|2.00
|221.80
|220.24
|221.80
|34.65
|68451.37
|4808
|2006.09.18 06:09
|t/p
|2402
|1.00
|221.95
|220.24
|221.95
|17.32
|68468.69
|4809
|2006.09.18 06:09
|buy
|2405
|1.00
|222.05
|220.54
|222.25
|4810
|2006.09.18 07:48
|buy
|2406
|2.00
|221.89
|220.53
|222.09
|4811
|2006.09.18 09:44
|buy
|2407
|4.00
|221.74
|220.53
|221.94
|4812
|2006.09.18 09:49
|buy
|2408
|8.00
|221.58
|220.52
|221.78
|4813
|2006.09.18 11:48
|t/p
|2408
|8.00
|221.78
|220.52
|221.78
|138.59
|68607.28
|4814
|2006.09.19 00:48
|t/p
|2407
|4.00
|221.94
|220.53
|221.94
|77.52
|68684.80
|4815
|2006.09.19 02:18
|t/p
|2406
|2.00
|222.09
|220.53
|222.09
|38.76
|68723.56
|4816
|2006.09.19 07:48
|close
|2405
|1.00
|221.27
|220.54
|222.25
|-65.50
|68658.05
|4817
|2006.09.19 07:48
|sell
|2409
|1.00
|221.27
|222.78
|221.07
|4818
|2006.09.19 09:19
|sell
|2410
|2.00
|221.43
|222.79
|221.23
|4819
|2006.09.19 09:43
|t/p
|2410
|2.00
|221.23
|222.79
|221.23
|34.64
|68692.69
|4820
|2006.09.19 09:48
|t/p
|2409
|1.00
|221.07
|222.78
|221.07
|17.32
|68710.01
|4821
|2006.09.19 09:48
|sell
|2411
|1.00
|220.97
|222.48
|220.77
|4822
|2006.09.19 10:48
|sell
|2412
|2.00
|221.12
|222.48
|220.92
|4823
|2006.09.19 13:13
|sell
|2413
|4.00
|221.27
|222.48
|221.07
|4824
|2006.09.19 13:18
|sell
|2414
|8.00
|221.43
|222.49
|221.23
|4825
|2006.09.19 14:39
|t/p
|2414
|8.00
|221.23
|222.49
|221.23
|138.55
|68848.56
|4826
|2006.09.19 14:48
|t/p
|2413
|4.00
|221.07
|222.48
|221.07
|69.27
|68917.83
|4827
|2006.09.19 15:17
|sell
|2415
|4.00
|221.27
|222.48
|221.07
|4828
|2006.09.19 15:48
|sell
|2416
|8.00
|221.43
|222.49
|221.23
|4829
|2006.09.19 20:44
|close
|2416
|8.00
|221.64
|222.49
|221.23
|-145.48
|68772.35
|4830
|2006.09.19 20:44
|close
|2415
|4.00
|221.64
|222.48
|221.07
|-128.17
|68644.18
|4831
|2006.09.19 20:44
|close
|2412
|2.00
|221.64
|222.48
|220.92
|-90.06
|68554.12
|4832
|2006.09.19 20:44
|close
|2411
|1.00
|221.64
|222.48
|220.77
|-58.01
|68496.11
|4833
|2006.09.19 20:44
|buy
|2417
|1.00
|221.64
|220.13
|221.84
|4834
|2006.09.20 00:48
|close
|2417
|1.00
|220.96
|220.13
|221.84
|-56.84
|68439.27
|4835
|2006.09.20 00:48
|sell
|2418
|1.00
|220.96
|222.47
|220.76
|4836
|2006.09.20 01:18
|t/p
|2418
|1.00
|220.76
|222.47
|220.76
|17.32
|68456.59
|4837
|2006.09.20 01:18
|sell
|2419
|1.00
|220.66
|222.17
|220.46
|4838
|2006.09.20 02:00
|sell
|2420
|2.00
|220.82
|222.18
|220.62
|4839
|2006.09.20 03:30
|sell
|2421
|4.00
|221.00
|222.21
|220.80
|4840
|2006.09.20 05:18
|t/p
|2421
|4.00
|220.80
|222.21
|220.80
|69.27
|68525.86
|4841
|2006.09.20 07:09
|t/p
|2420
|2.00
|220.62
|222.18
|220.62
|34.64
|68560.50
|4842
|2006.09.20 07:17
|t/p
|2419
|1.00
|220.46
|222.17
|220.46
|17.32
|68577.82
|4843
|2006.09.20 07:17
|sell
|2422
|1.00
|220.36
|221.87
|220.16
|4844
|2006.09.20 07:31
|sell
|2423
|2.00
|220.52
|221.88
|220.32
|4845
|2006.09.20 07:49
|t/p
|2423
|2.00
|220.32
|221.88
|220.32
|34.63
|68612.45
|4846
|2006.09.20 08:18
|sell
|2424
|2.00
|220.52
|221.88
|220.32
|4847
|2006.09.20 08:36
|t/p
|2424
|2.00
|220.32
|221.88
|220.32
|34.63
|68647.08
|4848
|2006.09.20 08:43
|sell
|2425
|2.00
|220.52
|221.88
|220.32
|4849
|2006.09.20 08:48
|sell
|2426
|4.00
|220.68
|221.89
|220.48
|4850
|2006.09.20 09:14
|sell
|2427
|8.00
|220.83
|221.89
|220.63
|4851
|2006.09.20 09:43
|sell
|2428
|16.00
|220.99
|221.90
|220.79
|4852
|2006.09.20 10:07
|sell
|2429
|32.00
|221.15
|221.91
|220.95
|4853
|2006.09.20 10:18
|t/p
|2429
|32.00
|220.95
|221.91
|220.95
|554.21
|69201.29
|4854
|2006.09.20 12:00
|close
|2428
|16.00
|220.99
|221.90
|220.79
|0.00
|69201.29
|4855
|2006.09.20 12:00
|close
|2427
|8.00
|220.99
|221.89
|220.63
|-110.85
|69090.44
|4856
|2006.09.20 12:00
|close
|2426
|4.00
|220.99
|221.89
|220.48
|-107.38
|68983.06
|4857
|2006.09.20 12:00
|close
|2425
|2.00
|220.99
|221.88
|220.32
|-81.40
|68901.66
|4858
|2006.09.20 12:00
|close
|2422
|1.00
|220.99
|221.87
|220.16
|-54.56
|68847.10
|4859
|2006.09.20 12:00
|buy
|2430
|1.00
|220.99
|219.48
|221.19
|4860
|2006.09.20 13:14
|t/p
|2430
|1.00
|221.19
|219.48
|221.19
|17.32
|68864.42
|4861
|2006.09.20 13:18
|buy
|2431
|1.00
|221.31
|219.80
|221.51
|4862
|2006.09.20 13:29
|buy
|2432
|2.00
|221.16
|219.80
|221.36
|4863
|2006.09.20 14:18
|t/p
|2432
|2.00
|221.36
|219.80
|221.36
|34.65
|68899.07
|4864
|2006.09.20 15:19
|t/p
|2431
|1.00
|221.51
|219.80
|221.51
|17.32
|68916.39
|4865
|2006.09.20 15:19
|buy
|2433
|1.00
|221.61
|220.10
|221.81
|4866
|2006.09.20 18:14
|t/p
|2433
|1.00
|221.81
|220.10
|221.81
|17.33
|68933.72
|4867
|2006.09.20 18:14
|buy
|2434
|1.00
|221.91
|220.40
|222.11
|4868
|2006.09.20 18:43
|buy
|2435
|2.00
|221.76
|220.40
|221.96
|4869
|2006.09.20 18:48
|buy
|2436
|4.00
|221.61
|220.40
|221.81
|4870
|2006.09.20 19:14
|t/p
|2436
|4.00
|221.81
|220.40
|221.81
|69.29
|69003.01
|4871
|2006.09.20 21:18
|buy
|2437
|4.00
|221.61
|220.40
|221.81
|4872
|2006.09.20 22:01
|buy
|2438
|8.00
|221.45
|220.39
|221.65
|4873
|2006.09.20 23:14
|t/p
|2438
|8.00
|221.65
|220.39
|221.65
|138.59
|69141.60
|4874
|2006.09.21 07:44
|t/p
|2437
|4.00
|221.81
|220.40
|221.81
|93.95
|69235.55
|4875
|2006.09.21 07:49
|t/p
|2435
|2.00
|221.96
|220.40
|221.96
|46.98
|69282.53
|4876
|2006.09.21 10:18
|buy
|2439
|2.00
|221.75
|220.39
|221.95
|4877
|2006.09.21 11:48
|t/p
|2439
|2.00
|221.95
|220.39
|221.95
|34.65
|69317.18
|4878
|2006.09.21 16:00
|close
|2434
|1.00
|221.49
|220.40
|222.11
|-30.22
|69286.96
|4879
|2006.09.21 16:00
|sell
|2440
|1.00
|221.49
|223.00
|221.29
|4880
|2006.09.21 18:18
|t/p
|2440
|1.00
|221.29
|223.00
|221.29
|17.31
|69304.27
|4881
|2006.09.21 18:18
|sell
|2441
|1.00
|221.19
|222.70
|220.99
|4882
|2006.09.21 18:29
|sell
|2442
|2.00
|221.34
|222.70
|221.14
|4883
|2006.09.22 07:29
|close
|2442
|2.00
|221.96
|222.70
|221.14
|-112.68
|69191.59
|4884
|2006.09.22 07:29
|close
|2441
|1.00
|221.96
|222.70
|220.99
|-69.32
|69122.27
|4885
|2006.09.22 07:29
|buy
|2443
|1.00
|221.96
|220.45
|222.16
|4886
|2006.09.22 08:13
|buy
|2444
|2.00
|221.81
|220.45
|222.01
|4887
|2006.09.22 12:00
|close
|2444
|2.00
|221.08
|220.45
|222.01
|-126.46
|68995.81
|4888
|2006.09.22 12:00
|close
|2443
|1.00
|221.08
|220.45
|222.16
|-76.22
|68919.59
|4889
|2006.09.22 12:00
|sell
|2445
|1.00
|221.08
|222.59
|220.88
|4890
|2006.09.22 14:08
|sell
|2446
|2.00
|221.24
|222.60
|221.04
|4891
|2006.09.22 14:14
|sell
|2447
|4.00
|221.40
|222.61
|221.20
|4892
|2006.09.25 00:13
|close
|2447
|4.00
|221.73
|222.61
|221.20
|-124.91
|68794.68
|4893
|2006.09.25 00:13
|close
|2446
|2.00
|221.73
|222.60
|221.04
|-90.16
|68704.52
|4894
|2006.09.25 00:13
|close
|2445
|1.00
|221.73
|222.59
|220.88
|-58.94
|68645.58
|4895
|2006.09.25 00:13
|buy
|2448
|1.00
|221.73
|220.22
|221.93
|4896
|2006.09.25 08:00
|close
|2448
|1.00
|221.20
|220.22
|221.93
|-45.91
|68599.67
|4897
|2006.09.25 08:00
|sell
|2449
|1.00
|221.20
|222.71
|221.00
|4898
|2006.09.25 10:13
|close
|2449
|1.00
|221.99
|222.71
|221.00
|-68.41
|68531.26
|4899
|2006.09.25 10:13
|buy
|2450
|1.00
|221.99
|220.48
|222.19
|4900
|2006.09.25 12:03
|buy
|2451
|2.00
|221.83
|220.47
|222.03
|4901
|2006.09.25 12:14
|buy
|2452
|4.00
|221.67
|220.46
|221.87
|4902
|2006.09.25 14:18
|t/p
|2452
|4.00
|221.87
|220.46
|221.87
|69.29
|68600.55
|4903
|2006.09.25 14:29
|buy
|2453
|4.00
|221.62
|220.41
|221.82
|4904
|2006.09.25 16:00
|close
|2453
|4.00
|221.18
|220.41
|221.82
|-152.45
|68448.10
|4905
|2006.09.25 16:00
|close
|2451
|2.00
|221.18
|220.47
|222.03
|-112.61
|68335.49
|4906
|2006.09.25 16:00
|close
|2450
|1.00
|221.18
|220.48
|222.19
|-70.16
|68265.33
|4907
|2006.09.25 16:00
|sell
|2454
|1.00
|221.18
|222.69
|220.98
|4908
|2006.09.26 06:49
|t/p
|2454
|1.00
|220.98
|222.69
|220.98
|14.67
|68280.00
|4909
|2006.09.26 06:49
|sell
|2455
|1.00
|220.88
|222.39
|220.68
|4910
|2006.09.26 08:00
|sell
|2456
|2.00
|221.03
|222.39
|220.83
|4911
|2006.09.26 08:31
|t/p
|2456
|2.00
|220.83
|222.39
|220.83
|34.64
|68314.64
|4912
|2006.09.26 09:44
|t/p
|2455
|1.00
|220.68
|222.39
|220.68
|17.32
|68331.96
|4913
|2006.09.26 09:44
|sell
|2457
|1.00
|220.58
|222.09
|220.38
|4914
|2006.09.26 10:43
|sell
|2458
|2.00
|220.74
|222.10
|220.54
|4915
|2006.09.26 10:49
|sell
|2459
|4.00
|220.90
|222.11
|220.70
|4916
|2006.09.26 11:44
|t/p
|2459
|4.00
|220.70
|222.11
|220.70
|69.27
|68401.23
|4917
|2006.09.26 12:18
|sell
|2460
|4.00
|220.90
|222.11
|220.70
|4918
|2006.09.26 13:48
|sell
|2461
|8.00
|221.05
|222.11
|220.85
|4919
|2006.09.26 14:29
|close
|2461
|8.00
|221.58
|222.11
|220.85
|-367.17
|68034.06
|4920
|2006.09.26 14:29
|close
|2460
|4.00
|221.58
|222.11
|220.70
|-235.54
|67798.52
|4921
|2006.09.26 14:29
|close
|2458
|2.00
|221.58
|222.10
|220.54
|-145.48
|67653.04
|4922
|2006.09.26 14:29
|close
|2457
|1.00
|221.58
|222.09
|220.38
|-86.60
|67566.44
|4923
|2006.09.26 14:29
|buy
|2462
|1.00
|221.58
|220.07
|221.78
|4924
|2006.09.26 14:43
|t/p
|2462
|1.00
|221.78
|220.07
|221.78
|17.33
|67583.77
|4925
|2006.09.26 14:43
|buy
|2463
|1.00
|221.88
|220.37
|222.08
|4926
|2006.09.26 16:14
|t/p
|2463
|1.00
|222.08
|220.37
|222.08
|17.32
|67601.09
|4927
|2006.09.26 16:14
|buy
|2464
|1.00
|222.18
|220.67
|222.38
|4928
|2006.09.26 16:35
|buy
|2465
|2.00
|222.03
|220.67
|222.23
|4929
|2006.09.26 20:19
|buy
|2466
|4.00
|221.88
|220.67
|222.08
|4930
|2006.09.26 23:19
|buy
|2467
|8.00
|221.73
|220.67
|221.93
|4931
|2006.09.27 04:18
|t/p
|2467
|8.00
|221.93
|220.67
|221.93
|155.03
|67756.12
|4932
|2006.09.27 08:00
|close
|2466
|4.00
|221.50
|220.67
|222.08
|-123.44
|67632.68
|4933
|2006.09.27 08:00
|close
|2465
|2.00
|221.50
|220.67
|222.23
|-87.70
|67544.98
|4934
|2006.09.27 08:00
|close
|2464
|1.00
|221.50
|220.67
|222.38
|-56.84
|67488.14
|4935
|2006.09.27 08:00
|sell
|2468
|1.00
|221.50
|223.01
|221.30
|4936
|2006.09.27 08:48
|t/p
|2468
|1.00
|221.30
|223.01
|221.30
|17.32
|67505.46
|4937
|2006.09.27 08:48
|sell
|2469
|1.00
|221.20
|222.71
|221.00
|4938
|2006.09.27 09:09
|sell
|2470
|2.00
|221.35
|222.71
|221.15
|4939
|2006.09.27 09:17
|sell
|2471
|4.00
|221.50
|222.71
|221.30
|4940
|2006.09.27 09:20
|sell
|2472
|8.00
|221.65
|222.71
|221.45
|4941
|2006.09.27 12:00
|close
|2472
|8.00
|222.11
|222.71
|221.45
|-318.67
|67186.79
|4942
|2006.09.27 12:00
|close
|2471
|4.00
|222.11
|222.71
|221.30
|-211.29
|66975.50
|4943
|2006.09.27 12:00
|close
|2470
|2.00
|222.11
|222.71
|221.15
|-131.63
|66843.87
|4944
|2006.09.27 12:00
|close
|2469
|1.00
|222.11
|222.71
|221.00
|-78.80
|66765.07
|4945
|2006.09.27 12:00
|buy
|2473
|1.00
|222.11
|220.60
|222.31
|4946
|2006.09.27 12:18
|buy
|2474
|2.00
|221.89
|220.53
|222.09
|4947
|2006.09.27 23:48
|t/p
|2474
|2.00
|222.09
|220.53
|222.09
|34.65
|66799.72
|4948
|2006.09.28 06:19
|close
|2473
|1.00
|221.53
|220.60
|222.31
|-44.08
|66755.64
|4949
|2006.09.28 06:19
|sell
|2475
|1.00
|221.53
|223.04
|221.33
|4950
|2006.09.28 07:01
|t/p
|2475
|1.00
|221.33
|223.04
|221.33
|17.32
|66772.96
|4951
|2006.09.28 07:01
|sell
|2476
|1.00
|221.23
|222.74
|221.03
|4952
|2006.09.28 08:06
|sell
|2477
|2.00
|221.38
|222.74
|221.18
|4953
|2006.09.28 08:18
|t/p
|2477
|2.00
|221.18
|222.74
|221.18
|34.64
|66807.60
|4954
|2006.09.28 09:14
|t/p
|2476
|1.00
|221.03
|222.74
|221.03
|17.32
|66824.92
|4955
|2006.09.28 09:14
|sell
|2478
|1.00
|220.93
|222.44
|220.73
|4956
|2006.09.28 09:49
|sell
|2479
|2.00
|221.08
|222.44
|220.88
|4957
|2006.09.28 11:17
|t/p
|2479
|2.00
|220.88
|222.44
|220.88
|34.64
|66859.56
|4958
|2006.09.28 13:19
|sell
|2480
|2.00
|221.08
|222.44
|220.88
|4959
|2006.09.28 14:18
|t/p
|2480
|2.00
|220.88
|222.44
|220.88
|34.64
|66894.20
|4960
|2006.09.28 17:19
|sell
|2481
|2.00
|221.08
|222.44
|220.88
|4961
|2006.09.28 21:48
|t/p
|2481
|2.00
|220.88
|222.44
|220.88
|34.64
|66928.84
|4962
|2006.09.28 23:31
|sell
|2482
|2.00
|221.08
|222.44
|220.88
|4963
|2006.09.29 00:48
|t/p
|2482
|2.00
|220.88
|222.44
|220.88
|29.34
|66958.18
|4964
|2006.09.29 01:14
|t/p
|2478
|1.00
|220.73
|222.44
|220.73
|14.67
|66972.85
|4965
|2006.09.29 01:14
|sell
|2483
|1.00
|220.63
|222.14
|220.43
|4966
|2006.09.29 04:00
|close
|2483
|1.00
|221.26
|222.14
|220.43
|-54.56
|66918.29
|4967
|2006.09.29 04:00
|buy
|2484
|1.00
|221.26
|219.75
|221.46
|4968
|2006.09.29 07:00
|close
|2484
|1.00
|220.56
|219.75
|221.46
|-60.64
|66857.65
|4969
|2006.09.29 07:00
|sell
|2485
|1.00
|220.56
|222.07
|220.36
|4970
|2006.09.29 07:49
|t/p
|2485
|1.00
|220.36
|222.07
|220.36
|17.32
|66874.97
|4971
|2006.09.29 07:49
|sell
|2486
|1.00
|220.26
|221.77
|220.06
|4972
|2006.09.29 07:59
|sell
|2487
|2.00
|220.54
|221.90
|220.34
|4973
|2006.09.29 08:44
|sell
|2488
|4.00
|220.69
|221.90
|220.49
|4974
|2006.09.29 10:30
|t/p
|2488
|4.00
|220.49
|221.90
|220.49
|69.27
|66944.24
|4975
|2006.09.29 10:31
|t/p
|2487
|2.00
|220.34
|221.90
|220.34
|34.64
|66978.88
|4976
|2006.09.29 10:43
|sell
|2489
|2.00
|220.41
|221.77
|220.21
|4977
|2006.09.29 10:48
|sell
|2490
|4.00
|220.56
|221.77
|220.36
|4978
|2006.09.29 11:18
|t/p
|2490
|4.00
|220.36
|221.77
|220.36
|69.27
|67048.15
|4979
|2006.09.29 12:47
|t/p
|2489
|2.00
|220.21
|221.77
|220.21
|34.63
|67082.78
|4980
|2006.09.29 13:18
|t/p
|2486
|1.00
|220.06
|221.77
|220.06
|17.32
|67100.10
|4981
|2006.09.29 13:18
|sell
|2491
|1.00
|219.96
|221.47
|219.76
|4982
|2006.09.29 13:32
|sell
|2492
|2.00
|220.11
|221.47
|219.91
|4983
|2006.09.29 13:43
|sell
|2493
|4.00
|220.27
|221.48
|220.07
|4984
|2006.09.29 14:18
|t/p
|2493
|4.00
|220.07
|221.48
|220.07
|69.27
|67169.37
|4985
|2006.09.29 14:39
|sell
|2494
|4.00
|220.27
|221.48
|220.07
|4986
|2006.09.29 14:44
|sell
|2495
|8.00
|220.43
|221.49
|220.23
|4987
|2006.09.29 14:49
|sell
|2496
|16.00
|220.58
|221.49
|220.38
|4988
|2006.09.29 15:18
|sell
|2497
|32.00
|220.74
|221.50
|220.54
|4989
|2006.09.29 16:00
|close
|2497
|32.00
|220.90
|221.50
|220.54
|-443.37
|66726.00
|4990
|2006.09.29 16:00
|close
|2496
|16.00
|220.90
|221.49
|220.38
|-443.37
|66282.63
|4991
|2006.09.29 16:00
|close
|2495
|8.00
|220.90
|221.49
|220.23
|-325.60
|65957.03
|4992
|2006.09.29 16:00
|close
|2494
|4.00
|220.90
|221.48
|220.07
|-218.22
|65738.81
|4993
|2006.09.29 16:00
|close
|2492
|2.00
|220.90
|221.47
|219.91
|-136.82
|65601.99
|4994
|2006.09.29 16:00
|close
|2491
|1.00
|220.90
|221.47
|219.76
|-81.40
|65520.59
|4995
|2006.09.29 16:00
|buy
|2498
|1.00
|220.90
|219.39
|221.10
|4996
|2006.09.29 16:36
|t/p
|2498
|1.00
|221.10
|219.39
|221.10
|17.33
|65537.92
|4997
|2006.09.29 16:36
|buy
|2499
|1.00
|221.20
|219.69
|221.40
|4998
|2006.09.29 16:59
|buy
|2500
|2.00
|220.97
|219.61
|221.17
|4999
|2006.09.29 19:49
|t/p
|2500
|2.00
|221.17
|219.61
|221.17
|34.65
|65572.57
|5000
|2006.10.01 20:06
|t/p
|2499
|1.00
|221.40
|219.69
|221.40
|17.32
|65589.89
|5001
|2006.10.01 20:06
|buy
|2501
|1.00
|221.50
|219.99
|221.70
|5002
|2006.10.01 20:20
|buy
|2502
|2.00
|221.35
|219.99
|221.55
|5003
|2006.10.01 22:39
|buy
|2503
|4.00
|221.20
|219.99
|221.40
|5004
|2006.10.01 22:44
|buy
|2504
|8.00
|221.05
|219.99
|221.25
|5005
|2006.10.01 22:49
|buy
|2505
|16.00
|220.89
|219.98
|221.09
|5006
|2006.10.01 23:49
|buy
|2506
|32.00
|220.74
|219.98
|220.94
|5007
|2006.10.01 23:59
|t/p
|2506
|32.00
|220.94
|219.98
|220.94
|554.35
|66144.24
|5008
|2006.10.02 00:13
|t/p
|2505
|16.00
|221.09
|219.98
|221.09
|310.05
|66454.29
|5009
|2006.10.02 00:19
|t/p
|2504
|8.00
|221.25
|219.99
|221.25
|155.03
|66609.32
|5010
|2006.10.02 01:18
|buy
|2507
|8.00
|221.05
|219.99
|221.25
|5011
|2006.10.02 01:31
|t/p
|2507
|8.00
|221.25
|219.99
|221.25
|138.59
|66747.91
|5012
|2006.10.02 02:19
|buy
|2508
|8.00
|221.05
|219.99
|221.25
|5013
|2006.10.02 05:08
|t/p
|2508
|8.00
|221.25
|219.99
|221.25
|138.59
|66886.50
|5014
|2006.10.02 06:12
|t/p
|2503
|4.00
|221.40
|219.99
|221.40
|77.51
|66964.01
|5015
|2006.10.02 06:19
|t/p
|2502
|2.00
|221.55
|219.99
|221.55
|38.76
|67002.77
|5016
|2006.10.02 07:13
|buy
|2509
|2.00
|221.35
|219.99
|221.55
|5017
|2006.10.02 07:18
|buy
|2510
|4.00
|221.20
|219.99
|221.40
|5018
|2006.10.02 07:36
|buy
|2511
|8.00
|221.05
|219.99
|221.25
|5019
|2006.10.02 08:38
|t/p
|2511
|8.00
|221.25
|219.99
|221.25
|138.59
|67141.36
|5020
|2006.10.02 08:43
|t/p
|2510
|4.00
|221.40
|219.99
|221.40
|69.29
|67210.65
|5021
|2006.10.02 09:19
|t/p
|2509
|2.00
|221.55
|219.99
|221.55
|34.65
|67245.30
|5022
|2006.10.02 09:31
|buy
|2512
|2.00
|221.35
|219.99
|221.55
|5023
|2006.10.02 10:19
|t/p
|2512
|2.00
|221.55
|219.99
|221.55
|34.65
|67279.95
|5024
|2006.10.02 12:01
|buy
|2513
|2.00
|221.35
|219.99
|221.55
|5025
|2006.10.02 13:43
|t/p
|2513
|2.00
|221.55
|219.99
|221.55
|34.65
|67314.60
|5026
|2006.10.02 13:48
|t/p
|2501
|1.00
|221.70
|219.99
|221.70
|19.38
|67333.99
|5027
|2006.10.02 13:48
|buy
|2514
|1.00
|221.80
|220.29
|222.00
|5028
|2006.10.02 14:18
|t/p
|2514
|1.00
|222.00
|220.29
|222.00
|17.32
|67351.31
|5029
|2006.10.02 14:18
|buy
|2515
|1.00
|222.10
|220.59
|222.30
|5030
|2006.10.02 14:44
|buy
|2516
|2.00
|221.95
|220.59
|222.15
|5031
|2006.10.02 15:18
|buy
|2517
|4.00
|221.80
|220.59
|222.00
|5032
|2006.10.02 16:06
|t/p
|2517
|4.00
|222.00
|220.59
|222.00
|69.29
|67420.60
|5033
|2006.10.03 09:18
|t/p
|2516
|2.00
|222.15
|220.59
|222.15
|38.75
|67459.35
|5034
|2006.10.03 09:39
|t/p
|2515
|1.00
|222.30
|220.59
|222.30
|19.38
|67478.72
|5035
|2006.10.03 09:39
|buy
|2518
|1.00
|222.40
|220.89
|222.60
|5036
|2006.10.03 09:49
|t/p
|2518
|1.00
|222.60
|220.89
|222.60
|17.32
|67496.04
|5037
|2006.10.03 09:49
|buy
|2519
|1.00
|222.70
|221.19
|222.90
|5038
|2006.10.03 09:56
|buy
|2520
|2.00
|222.55
|221.19
|222.75
|5039
|2006.10.03 09:59
|buy
|2521
|4.00
|222.38
|221.17
|222.58
|5040
|2006.10.03 11:59
|buy
|2522
|8.00
|222.21
|221.15
|222.41
|5041
|2006.10.03 12:18
|t/p
|2522
|8.00
|222.41
|221.15
|222.41
|138.58
|67634.62
|5042
|2006.10.03 14:43
|t/p
|2521
|4.00
|222.58
|221.17
|222.58
|69.30
|67703.92
|5043
|2006.10.03 16:18
|buy
|2523
|4.00
|222.39
|221.18
|222.59
|5044
|2006.10.03 19:19
|t/p
|2523
|4.00
|222.59
|221.18
|222.59
|69.29
|67773.21
|5045
|2006.10.03 22:14
|t/p
|2520
|2.00
|222.75
|221.19
|222.75
|34.64
|67807.85
|5046
|2006.10.03 22:35
|t/p
|2519
|1.00
|222.90
|221.19
|222.90
|17.32
|67825.17
|5047
|2006.10.03 22:35
|buy
|2524
|1.00
|223.00
|221.49
|223.20
|5048
|2006.10.03 22:43
|buy
|2525
|2.00
|222.85
|221.49
|223.05
|5049
|2006.10.03 23:06
|buy
|2526
|4.00
|222.70
|221.49
|222.90
|5050
|2006.10.04 01:43
|buy
|2527
|8.00
|222.55
|221.49
|222.75
|5051
|2006.10.04 09:59
|close
|2527
|8.00
|222.21
|221.49
|222.75
|-235.60
|67589.57
|5052
|2006.10.04 09:59
|close
|2526
|4.00
|222.21
|221.49
|222.90
|-161.55
|67428.02
|5053
|2006.10.04 09:59
|close
|2525
|2.00
|222.21
|221.49
|223.05
|-106.76
|67321.26
|5054
|2006.10.04 09:59
|close
|2524
|1.00
|222.21
|221.49
|223.20
|-66.38
|67254.89
|5055
|2006.10.04 09:59
|sell
|2528
|1.00
|222.21
|223.72
|222.01
|5056
|2006.10.04 10:31
|t/p
|2528
|1.00
|222.01
|223.72
|222.01
|17.32
|67272.21
|5057
|2006.10.04 10:31
|sell
|2529
|1.00
|221.91
|223.42
|221.71
|5058
|2006.10.04 10:59
|sell
|2530
|2.00
|222.07
|223.43
|221.87
|5059
|2006.10.04 13:05
|sell
|2531
|4.00
|222.22
|223.43
|222.02
|5060
|2006.10.04 14:48
|sell
|2532
|8.00
|222.37
|223.43
|222.17
|5061
|2006.10.05 00:12
|t/p
|2532
|8.00
|222.17
|223.43
|222.17
|74.96
|67347.17
|5062
|2006.10.05 00:18
|t/p
|2531
|4.00
|222.02
|223.43
|222.02
|37.48
|67384.65
|5063
|2006.10.05 01:31
|t/p
|2530
|2.00
|221.87
|223.43
|221.87
|18.74
|67403.39
|5064
|2006.10.05 09:47
|t/p
|2529
|1.00
|221.71
|223.42
|221.71
|9.36
|67412.75
|5065
|2006.10.05 09:47
|sell
|2533
|1.00
|221.61
|223.12
|221.41
|5066
|2006.10.05 10:43
|sell
|2534
|2.00
|221.77
|223.13
|221.57
|5067
|2006.10.05 11:14
|t/p
|2534
|2.00
|221.57
|223.13
|221.57
|34.64
|67447.39
|5068
|2006.10.05 11:18
|t/p
|2533
|1.00
|221.41
|223.12
|221.41
|17.32
|67464.71
|5069
|2006.10.05 11:18
|sell
|2535
|1.00
|221.31
|222.82
|221.11
|5070
|2006.10.05 12:17
|t/p
|2535
|1.00
|221.11
|222.82
|221.11
|17.32
|67482.03
|5071
|2006.10.05 12:17
|sell
|2536
|1.00
|221.01
|222.52
|220.81
|5072
|2006.10.05 13:39
|t/p
|2536
|1.00
|220.81
|222.52
|220.81
|17.32
|67499.35
|5073
|2006.10.05 13:39
|sell
|2537
|1.00
|220.71
|222.22
|220.51
|5074
|2006.10.05 14:48
|sell
|2538
|2.00
|220.86
|222.22
|220.66
|5075
|2006.10.05 15:35
|sell
|2539
|4.00
|221.02
|222.23
|220.82
|5076
|2006.10.05 18:49
|sell
|2540
|8.00
|221.18
|222.24
|220.98
|5077
|2006.10.05 22:43
|sell
|2541
|16.00
|221.33
|222.24
|221.13
|5078
|2006.10.06 03:29
|close
|2541
|16.00
|221.80
|222.24
|221.13
|-693.59
|66805.76
|5079
|2006.10.06 03:29
|close
|2540
|8.00
|221.80
|222.24
|220.98
|-450.71
|66355.05
|5080
|2006.10.06 03:29
|close
|2539
|4.00
|221.80
|222.23
|220.82
|-280.78
|66074.27
|5081
|2006.10.06 03:29
|close
|2538
|2.00
|221.80
|222.22
|220.66
|-168.10
|65906.17
|5082
|2006.10.06 03:29
|close
|2537
|1.00
|221.80
|222.22
|220.51
|-97.04
|65809.13
|5083
|2006.10.06 03:29
|buy
|2542
|1.00
|221.80
|220.29
|222.00
|5084
|2006.10.06 04:18
|buy
|2543
|2.00
|221.64
|220.28
|221.84
|5085
|2006.10.06 11:48
|t/p
|2543
|2.00
|221.84
|220.28
|221.84
|34.65
|65843.78
|5086
|2006.10.06 11:50
|t/p
|2542
|1.00
|222.00
|220.29
|222.00
|17.32
|65861.10
|5087
|2006.10.06 11:50
|buy
|2544
|1.00
|222.10
|220.59
|222.30
|5088
|2006.10.06 12:00
|buy
|2545
|2.00
|221.85
|220.49
|222.05
|5089
|2006.10.06 12:17
|t/p
|2545
|2.00
|222.05
|220.49
|222.05
|34.65
|65895.75
|5090
|2006.10.06 12:44
|t/p
|2544
|1.00
|222.30
|220.59
|222.30
|17.32
|65913.07
|5091
|2006.10.06 12:44
|buy
|2546
|1.00
|222.40
|220.89
|222.60
|5092
|2006.10.06 15:35
|t/p
|2546
|1.00
|222.60
|220.89
|222.60
|17.32
|65930.39
|5093
|2006.10.06 15:35
|buy
|2547
|1.00
|222.70
|221.19
|222.90
|5094
|2006.10.06 15:44
|buy
|2548
|2.00
|222.55
|221.19
|222.75
|5095
|2006.10.06 16:14
|buy
|2549
|4.00
|222.39
|221.18
|222.59
|5096
|2006.10.06 17:49
|t/p
|2549
|4.00
|222.59
|221.18
|222.59
|69.29
|65999.68
|5097
|2006.10.08 20:00
|buy
|2550
|4.00
|222.39
|221.18
|222.59
|5098
|2006.10.09 02:43
|t/p
|2550
|4.00
|222.59
|221.18
|222.59
|77.51
|66077.19
|5099
|2006.10.09 03:18
|t/p
|2548
|2.00
|222.75
|221.19
|222.75
|38.75
|66115.94
|5100
|2006.10.09 04:14
|t/p
|2547
|1.00
|222.90
|221.19
|222.90
|19.38
|66135.31
|5101
|2006.10.09 04:14
|buy
|2551
|1.00
|223.00
|221.49
|223.20
|5102
|2006.10.09 06:47
|buy
|2552
|2.00
|222.85
|221.49
|223.05
|5103
|2006.10.09 07:13
|buy
|2553
|4.00
|222.70
|221.49
|222.90
|5104
|2006.10.09 07:18
|buy
|2554
|8.00
|222.55
|221.49
|222.75
|5105
|2006.10.09 10:59
|close
|2554
|8.00
|222.26
|221.49
|222.75
|-200.96
|65934.35
|5106
|2006.10.09 10:59
|close
|2553
|4.00
|222.26
|221.49
|222.90
|-152.44
|65781.91
|5107
|2006.10.09 10:59
|close
|2552
|2.00
|222.26
|221.49
|223.05
|-102.21
|65679.70
|5108
|2006.10.09 10:59
|close
|2551
|1.00
|222.26
|221.49
|223.20
|-64.10
|65615.60
|5109
|2006.10.09 10:59
|sell
|2555
|1.00
|222.26
|223.77
|222.06
|5110
|2006.10.09 16:19
|t/p
|2555
|1.00
|222.06
|223.77
|222.06
|17.32
|65632.92
|5111
|2006.10.09 16:19
|sell
|2556
|1.00
|221.96
|223.47
|221.76
|5112
|2006.10.09 16:43
|sell
|2557
|2.00
|222.11
|223.47
|221.91
|5113
|2006.10.09 17:15
|sell
|2558
|4.00
|222.27
|223.48
|222.07
|5114
|2006.10.09 18:01
|sell
|2559
|8.00
|222.43
|223.49
|222.23
|5115
|2006.10.09 22:36
|t/p
|2559
|8.00
|222.23
|223.49
|222.23
|138.55
|65771.47
|5116
|2006.10.10 00:32
|t/p
|2558
|4.00
|222.07
|223.48
|222.07
|58.67
|65830.14
|5117
|2006.10.10 04:00
|close
|2557
|2.00
|222.65
|223.47
|221.91
|-98.82
|65731.32
|5118
|2006.10.10 04:00
|close
|2556
|1.00
|222.65
|223.47
|221.76
|-62.40
|65668.92
|5119
|2006.10.10 04:00
|buy
|2560
|1.00
|222.65
|221.14
|222.85
|5120
|2006.10.10 08:43
|close
|2560
|1.00
|221.89
|221.14
|222.85
|-65.82
|65603.10
|5121
|2006.10.10 08:43
|sell
|2561
|1.00
|221.89
|223.40
|221.69
|5122
|2006.10.10 08:49
|t/p
|2561
|1.00
|221.69
|223.40
|221.69
|17.32
|65620.42
|5123
|2006.10.10 08:49
|sell
|2562
|1.00
|221.59
|223.10
|221.39
|5124
|2006.10.10 08:59
|sell
|2563
|2.00
|222.01
|223.37
|221.81
|5125
|2006.10.10 10:29
|sell
|2564
|4.00
|222.18
|223.39
|221.98
|5126
|2006.10.10 12:31
|t/p
|2564
|4.00
|221.98
|223.39
|221.98
|69.28
|65689.70
|5127
|2006.10.10 14:19
|t/p
|2563
|2.00
|221.81
|223.37
|221.81
|34.64
|65724.34
|5128
|2006.10.10 14:25
|sell
|2565
|2.00
|221.74
|223.10
|221.54
|5129
|2006.10.10 14:44
|sell
|2566
|4.00
|221.90
|223.11
|221.70
|5130
|2006.10.10 15:13
|sell
|2567
|8.00
|222.05
|223.11
|221.85
|5131
|2006.10.10 21:49
|t/p
|2567
|8.00
|221.85
|223.11
|221.85
|138.55
|65862.89
|5132
|2006.10.11 06:49
|t/p
|2566
|4.00
|221.70
|223.11
|221.70
|58.67
|65921.56
|5133
|2006.10.11 12:00
|close
|2565
|2.00
|222.06
|223.10
|221.54
|-60.72
|65860.84
|5134
|2006.10.11 12:00
|close
|2562
|1.00
|222.06
|223.10
|221.39
|-43.35
|65817.49
|5135
|2006.10.11 12:00
|buy
|2568
|1.00
|222.06
|220.55
|222.26
|5136
|2006.10.12 08:01
|t/p
|2568
|1.00
|222.26
|220.55
|222.26
|23.48
|65840.98
|5137
|2006.10.12 08:01
|buy
|2569
|1.00
|222.36
|220.85
|222.56
|5138
|2006.10.12 12:29
|close
|2569
|1.00
|221.72
|220.85
|222.56
|-55.44
|65785.54
|5139
|2006.10.12 12:29
|sell
|2570
|1.00
|221.72
|223.23
|221.52
|5140
|2006.10.13 05:09
|close
|2570
|1.00
|222.17
|223.23
|221.52
|-41.62
|65743.92
|5141
|2006.10.13 05:09
|buy
|2571
|1.00
|222.17
|220.66
|222.37
|5142
|2006.10.13 07:48
|buy
|2572
|2.00
|221.93
|220.57
|222.13
|5143
|2006.10.13 09:44
|t/p
|2572
|2.00
|222.13
|220.57
|222.13
|34.65
|65778.57
|5144
|2006.10.13 14:49
|t/p
|2571
|1.00
|222.37
|220.66
|222.37
|17.32
|65795.89
|5145
|2006.10.13 14:49
|buy
|2573
|1.00
|222.47
|220.96
|222.67
|5146
|2006.10.13 15:59
|buy
|2574
|2.00
|222.31
|220.95
|222.51
|5147
|2006.10.16 00:48
|close
|2574
|2.00
|221.83
|220.95
|222.51
|-79.04
|65716.85
|5148
|2006.10.16 00:48
|close
|2573
|1.00
|221.83
|220.96
|222.67
|-53.38
|65663.47
|5149
|2006.10.16 00:48
|sell
|2575
|1.00
|221.83
|223.34
|221.63
|5150
|2006.10.16 07:18
|t/p
|2575
|1.00
|221.63
|223.34
|221.63
|17.32
|65680.79
|5151
|2006.10.16 07:18
|sell
|2576
|1.00
|221.53
|223.04
|221.33
|5152
|2006.10.16 07:59
|sell
|2577
|2.00
|221.84
|223.20
|221.64
|5153
|2006.10.16 16:39
|t/p
|2577
|2.00
|221.64
|223.20
|221.64
|34.64
|65715.43
|5154
|2006.10.16 21:55
|sell
|2578
|2.00
|221.68
|223.04
|221.48
|5155
|2006.10.17 07:39
|t/p
|2578
|2.00
|221.48
|223.04
|221.48
|29.34
|65744.77
|5156
|2006.10.17 08:47
|t/p
|2576
|1.00
|221.33
|223.04
|221.33
|14.67
|65759.44
|5157
|2006.10.17 13:24
|buy
|2579
|1.00
|222.04
|220.53
|222.24
|5158
|2006.10.17 16:39
|t/p
|2579
|1.00
|222.24
|220.53
|222.24
|17.32
|65776.76
|5159
|2006.10.17 16:39
|buy
|2580
|1.00
|222.34
|220.83
|222.54
|5160
|2006.10.17 20:54
|buy
|2581
|2.00
|222.19
|220.83
|222.39
|5161
|2006.10.17 21:06
|buy
|2582
|4.00
|222.04
|220.83
|222.24
|5162
|2006.10.17 21:21
|buy
|2583
|8.00
|221.89
|220.83
|222.09
|5163
|2006.10.17 21:45
|buy
|2584
|16.00
|221.74
|220.83
|221.94
|5164
|2006.10.17 22:54
|t/p
|2584
|16.00
|221.94
|220.83
|221.94
|277.17
|66053.93
|5165
|2006.10.18 01:46
|t/p
|2583
|8.00
|222.09
|220.83
|222.09
|155.03
|66208.96
|5166
|2006.10.18 11:03
|t/p
|2582
|4.00
|222.24
|220.83
|222.24
|77.52
|66286.48
|5167
|2006.10.18 12:54
|t/p
|2581
|2.00
|222.39
|220.83
|222.39
|38.76
|66325.24
|5168
|2006.10.18 14:15
|t/p
|2580
|1.00
|222.54
|220.83
|222.54
|19.38
|66344.63
|5169
|2006.10.18 14:15
|buy
|2585
|1.00
|222.64
|221.13
|222.84
|5170
|2006.10.18 14:49
|buy
|2586
|2.00
|222.49
|221.13
|222.69
|5171
|2006.10.18 16:24
|buy
|2587
|4.00
|222.33
|221.12
|222.53
|5172
|2006.10.19 08:00
|close
|2587
|4.00
|221.88
|221.12
|222.53
|-131.25
|66213.38
|5173
|2006.10.19 08:00
|close
|2586
|2.00
|221.88
|221.13
|222.69
|-93.34
|66120.04
|5174
|2006.10.19 08:00
|close
|2585
|1.00
|221.88
|221.13
|222.84
|-59.66
|66060.37
|5175
|2006.10.19 08:00
|sell
|2588
|1.00
|221.88
|223.39
|221.68
|5176
|2006.10.19 08:39
|t/p
|2588
|1.00
|221.68
|223.39
|221.68
|17.32
|66077.69
|5177
|2006.10.19 08:39
|sell
|2589
|1.00
|221.58
|223.09
|221.38
|5178
|2006.10.19 09:21
|sell
|2590
|2.00
|221.74
|223.10
|221.54
|5179
|2006.10.19 13:45
|t/p
|2590
|2.00
|221.54
|223.10
|221.54
|34.64
|66112.33
|5180
|2006.10.19 14:24
|sell
|2591
|2.00
|221.74
|223.10
|221.54
|5181
|2006.10.19 14:51
|sell
|2592
|4.00
|221.90
|223.11
|221.70
|5182
|2006.10.20 00:00
|close
|2592
|4.00
|222.16
|223.11
|221.70
|-100.66
|66011.67
|5183
|2006.10.20 00:00
|close
|2591
|2.00
|222.16
|223.10
|221.54
|-78.04
|65933.63
|5184
|2006.10.20 00:00
|close
|2589
|1.00
|222.16
|223.09
|221.38
|-52.87
|65880.76
|5185
|2006.10.20 00:00
|buy
|2593
|1.00
|222.16
|220.65
|222.36
|5186
|2006.10.20 08:36
|t/p
|2593
|1.00
|222.36
|220.65
|222.36
|17.33
|65898.09
|5187
|2006.10.20 08:36
|buy
|2594
|1.00
|222.46
|220.95
|222.66
|5188
|2006.10.20 11:06
|t/p
|2594
|1.00
|222.66
|220.95
|222.66
|17.32
|65915.41
|5189
|2006.10.20 11:06
|buy
|2595
|1.00
|222.76
|221.25
|222.96
|5190
|2006.10.20 11:39
|t/p
|2595
|1.00
|222.96
|221.25
|222.96
|17.33
|65932.74
|5191
|2006.10.20 11:39
|buy
|2596
|1.00
|223.06
|221.55
|223.26
|5192
|2006.10.20 13:09
|buy
|2597
|2.00
|222.91
|221.55
|223.11
|5193
|2006.10.20 14:09
|t/p
|2597
|2.00
|223.11
|221.55
|223.11
|34.65
|65967.39
|5194
|2006.10.20 14:39
|t/p
|2596
|1.00
|223.26
|221.55
|223.26
|17.32
|65984.71
|5195
|2006.10.20 14:39
|buy
|2598
|1.00
|223.36
|221.85
|223.56
|5196
|2006.10.20 18:04
|t/p
|2598
|1.00
|223.56
|221.85
|223.56
|17.33
|66002.04
|5197
|2006.10.20 18:04
|buy
|2599
|1.00
|223.66
|222.15
|223.86
|5198
|2006.10.22 20:09
|buy
|2600
|2.00
|223.51
|222.15
|223.71
|5199
|2006.10.22 22:24
|buy
|2601
|4.00
|223.36
|222.15
|223.56
|5200
|2006.10.23 03:06
|t/p
|2601
|4.00
|223.56
|222.15
|223.56
|77.52
|66079.56
|5201
|2006.10.23 07:09
|buy
|2602
|4.00
|223.36
|222.15
|223.56
|5202
|2006.10.23 13:24
|close
|2602
|4.00
|223.03
|222.15
|223.56
|-114.33
|65965.23
|5203
|2006.10.23 13:24
|close
|2600
|2.00
|223.03
|222.15
|223.71
|-79.04
|65886.19
|5204
|2006.10.23 13:24
|close
|2599
|1.00
|223.03
|222.15
|223.86
|-52.52
|65833.68
|5205
|2006.10.23 13:24
|sell
|2603
|1.00
|223.03
|224.54
|222.83
|5206
|2006.10.23 20:00
|close
|2603
|1.00
|223.57
|224.54
|222.83
|-46.76
|65786.92
|5207
|2006.10.23 20:00
|buy
|2604
|1.00
|223.57
|222.06
|223.77
|5208
|2006.10.24 12:09
|t/p
|2604
|1.00
|223.77
|222.06
|223.77
|19.38
|65806.30
|5209
|2006.10.24 12:09
|buy
|2605
|1.00
|223.87
|222.36
|224.07
|5210
|2006.10.24 12:24
|buy
|2606
|2.00
|223.72
|222.36
|223.92
|5211
|2006.10.26 12:09
|t/p
|2606
|2.00
|223.92
|222.36
|223.92
|51.09
|65857.39
|5212
|2006.10.26 23:54
|t/p
|2605
|1.00
|224.07
|222.36
|224.07
|25.54
|65882.93
|5213
|2006.10.26 23:54
|buy
|2607
|1.00
|224.17
|222.66
|224.37
|5214
|2006.10.27 08:00
|close
|2607
|1.00
|223.69
|222.66
|224.37
|-39.52
|65843.42
|5215
|2006.10.27 08:00
|sell
|2608
|1.00
|223.69
|225.20
|223.49
|5216
|2006.10.27 12:00
|close
|2608
|1.00
|224.22
|225.20
|223.49
|-45.90
|65797.52
|5217
|2006.10.27 12:00
|buy
|2609
|1.00
|224.22
|222.71
|224.42
|5218
|2006.10.27 12:54
|close
|2609
|1.00
|223.46
|222.71
|224.42
|-65.82
|65731.70
|5219
|2006.10.27 12:54
|sell
|2610
|1.00
|223.46
|224.97
|223.26
|5220
|2006.10.27 13:09
|t/p
|2610
|1.00
|223.26
|224.97
|223.26
|17.32
|65749.02
|5221
|2006.10.27 13:09
|sell
|2611
|1.00
|223.16
|224.67
|222.96
|5222
|2006.10.27 13:36
|t/p
|2611
|1.00
|222.96
|224.67
|222.96
|17.32
|65766.34
|5223
|2006.10.27 13:36
|sell
|2612
|1.00
|222.86
|224.37
|222.66
|5224
|2006.10.27 13:39
|t/p
|2612
|1.00
|222.66
|224.37
|222.66
|17.32
|65783.66
|5225
|2006.10.27 13:39
|sell
|2613
|1.00
|222.56
|224.07
|222.36
|5226
|2006.10.27 13:43
|sell
|2614
|2.00
|222.71
|224.07
|222.51
|5227
|2006.10.27 13:44
|sell
|2615
|4.00
|222.95
|224.16
|222.75
|5228
|2006.10.27 14:36
|sell
|2616
|8.00
|223.10
|224.16
|222.90
|5229
|2006.10.27 14:45
|sell
|2617
|16.00
|223.25
|224.16
|223.05
|5230
|2006.10.27 15:00
|t/p
|2617
|16.00
|223.05
|224.16
|223.05
|277.10
|66060.76
|5231
|2006.10.29 23:03
|t/p
|2616
|8.00
|222.90
|224.16
|222.90
|138.55
|66199.31
|5232
|2006.10.30 01:09
|t/p
|2615
|4.00
|222.75
|224.16
|222.75
|58.67
|66257.98
|5233
|2006.10.30 03:39
|t/p
|2614
|2.00
|222.51
|224.07
|222.51
|29.34
|66287.32
|5234
|2006.10.30 04:30
|sell
|2618
|2.00
|222.71
|224.07
|222.51
|5235
|2006.10.30 06:54
|sell
|2619
|4.00
|222.86
|224.07
|222.66
|5236
|2006.10.30 10:09
|close
|2619
|4.00
|223.34
|224.07
|222.66
|-166.26
|66121.06
|5237
|2006.10.30 10:09
|close
|2618
|2.00
|223.34
|224.07
|222.51
|-109.11
|66011.95
|5238
|2006.10.30 10:09
|close
|2613
|1.00
|223.34
|224.07
|222.36
|-70.20
|65941.75
|5239
|2006.10.30 10:09
|buy
|2620
|1.00
|223.34
|221.83
|223.54
|5240
|2006.10.30 12:24
|buy
|2621
|2.00
|223.19
|221.83
|223.39
|5241
|2006.10.30 13:48
|t/p
|2621
|2.00
|223.39
|221.83
|223.39
|34.64
|65976.39
|5242
|2006.10.30 18:55
|buy
|2622
|2.00
|223.19
|221.83
|223.39
|5243
|2006.10.30 22:09
|t/p
|2622
|2.00
|223.39
|221.83
|223.39
|34.64
|66011.03
|5244
|2006.10.31 06:00
|close
|2620
|1.00
|222.97
|221.83
|223.54
|-29.99
|65981.03
|5245
|2006.10.31 06:00
|sell
|2623
|1.00
|222.97
|224.48
|222.77
|5246
|2006.10.31 08:39
|close
|2623
|1.00
|223.70
|224.48
|222.77
|-63.21
|65917.82
|5247
|2006.10.31 08:39
|buy
|2624
|1.00
|223.70
|222.19
|223.90
|5248
|2006.10.31 10:39
|t/p
|2624
|1.00
|223.90
|222.19
|223.90
|17.33
|65935.15
|5249
|2006.10.31 10:39
|buy
|2625
|1.00
|224.00
|222.49
|224.20
|5250
|2006.10.31 10:54
|buy
|2626
|2.00
|223.85
|222.49
|224.05
|5251
|2006.10.31 11:09
|buy
|2627
|4.00
|223.70
|222.49
|223.90
|5252
|2006.10.31 15:09
|buy
|2628
|8.00
|223.55
|222.49
|223.75
|5253
|2006.10.31 16:09
|close
|2628
|8.00
|223.12
|222.49
|223.75
|-297.97
|65637.18
|5254
|2006.10.31 16:09
|close
|2627
|4.00
|223.12
|222.49
|223.90
|-200.95
|65436.23
|5255
|2006.10.31 16:09
|close
|2626
|2.00
|223.12
|222.49
|224.05
|-126.46
|65309.77
|5256
|2006.10.31 16:09
|close
|2625
|1.00
|223.12
|222.49
|224.20
|-76.22
|65233.55
|5257
|2006.10.31 16:09
|sell
|2629
|1.00
|223.12
|224.63
|222.92
|5258
|2006.10.31 16:39
|t/p
|2629
|1.00
|222.92
|224.63
|222.92
|17.31
|65250.86
|5259
|2006.10.31 16:39
|sell
|2630
|1.00
|222.82
|224.33
|222.62
|5260
|2006.10.31 17:48
|t/p
|2630
|1.00
|222.62
|224.33
|222.62
|17.32
|65268.18
|5261
|2006.10.31 17:48
|sell
|2631
|1.00
|222.52
|224.03
|222.32
|5262
|2006.10.31 17:54
|sell
|2632
|2.00
|222.68
|224.04
|222.48
|5263
|2006.10.31 18:09
|sell
|2633
|4.00
|222.83
|224.04
|222.63
|5264
|2006.10.31 18:24
|sell
|2634
|8.00
|222.99
|224.05
|222.79
|5265
|2006.11.01 03:45
|sell
|2635
|16.00
|223.15
|224.06
|222.95
|5266
|2006.11.01 17:24
|close
|2635
|16.00
|223.59
|224.06
|222.95
|-609.63
|64658.55
|5267
|2006.11.01 17:24
|close
|2634
|8.00
|223.59
|224.05
|222.79
|-436.85
|64221.70
|5268
|2006.11.01 17:24
|close
|2633
|4.00
|223.59
|224.04
|222.63
|-273.85
|63947.85
|5269
|2006.11.01 17:24
|close
|2632
|2.00
|223.59
|224.04
|222.48
|-162.90
|63784.95
|5270
|2006.11.01 17:24
|close
|2631
|1.00
|223.59
|224.03
|222.32
|-95.30
|63689.65
|5271
|2006.11.01 17:24
|buy
|2636
|1.00
|223.59
|222.08
|223.79
|5272
|2006.11.01 20:09
|buy
|2637
|2.00
|223.44
|222.08
|223.64
|5273
|2006.11.01 23:48
|t/p
|2637
|2.00
|223.64
|222.08
|223.64
|34.64
|63724.29
|5274
|2006.11.02 00:10
|buy
|2638
|2.00
|223.44
|222.08
|223.64
|5275
|2006.11.02 00:51
|t/p
|2638
|2.00
|223.64
|222.08
|223.64
|34.64
|63758.93
|5276
|2006.11.02 06:51
|buy
|2639
|2.00
|223.44
|222.08
|223.64
|5277
|2006.11.02 09:39
|close
|2639
|2.00
|222.99
|222.08
|223.64
|-77.96
|63680.97
|5278
|2006.11.02 09:39
|close
|2636
|1.00
|222.99
|222.08
|223.79
|-45.81
|63635.16
|5279
|2006.11.02 09:39
|sell
|2640
|1.00
|222.99
|224.50
|222.79
|5280
|2006.11.02 10:00
|t/p
|2640
|1.00
|222.79
|224.50
|222.79
|17.32
|63652.48
|5281
|2006.11.02 10:00
|sell
|2641
|1.00
|222.69
|224.20
|222.49
|5282
|2006.11.02 10:15
|sell
|2642
|2.00
|222.84
|224.20
|222.64
|5283
|2006.11.02 11:04
|sell
|2643
|4.00
|223.00
|224.21
|222.80
|5284
|2006.11.02 11:07
|sell
|2644
|8.00
|223.15
|224.21
|222.95
|5285
|2006.11.02 11:31
|sell
|2645
|16.00
|223.30
|224.21
|223.10
|5286
|2006.11.02 12:04
|t/p
|2645
|16.00
|223.10
|224.21
|223.10
|277.11
|63929.59
|5287
|2006.11.02 13:24
|sell
|2646
|16.00
|223.30
|224.21
|223.10
|5288
|2006.11.02 20:00
|close
|2646
|16.00
|223.65
|224.21
|223.10
|-484.93
|63444.66
|5289
|2006.11.02 20:00
|close
|2644
|8.00
|223.65
|224.21
|222.95
|-346.38
|63098.28
|5290
|2006.11.02 20:00
|close
|2643
|4.00
|223.65
|224.21
|222.80
|-225.15
|62873.13
|5291
|2006.11.02 20:00
|close
|2642
|2.00
|223.65
|224.20
|222.64
|-140.28
|62732.85
|5292
|2006.11.02 20:00
|close
|2641
|1.00
|223.65
|224.20
|222.49
|-83.13
|62649.72
|5293
|2006.11.02 20:00
|buy
|2647
|1.00
|223.65
|222.14
|223.85
|5294
|2006.11.03 08:00
|close
|2647
|1.00
|223.19
|222.14
|223.85
|-37.79
|62611.93
|5295
|2006.11.03 08:00
|sell
|2648
|1.00
|223.19
|224.70
|222.99
|5296
|2006.11.03 12:00
|close
|2648
|1.00
|223.71
|224.70
|222.99
|-45.03
|62566.90
|5297
|2006.11.03 12:00
|buy
|2649
|1.00
|223.71
|222.20
|223.91
|5298
|2006.11.03 13:36
|t/p
|2649
|1.00
|223.91
|222.20
|223.91
|17.32
|62584.22
|5299
|2006.11.03 13:36
|buy
|2650
|1.00
|224.01
|222.50
|224.21
|5300
|2006.11.03 13:38
|t/p
|2650
|1.00
|224.21
|222.50
|224.21
|17.33
|62601.55
|5301
|2006.11.03 13:38
|buy
|2651
|1.00
|224.31
|222.80
|224.51
|5302
|2006.11.03 13:42
|buy
|2652
|2.00
|224.16
|222.80
|224.36
|5303
|2006.11.03 13:45
|buy
|2653
|4.00
|224.01
|222.80
|224.21
|5304
|2006.11.03 13:54
|t/p
|2653
|4.00
|224.21
|222.80
|224.21
|69.29
|62670.84
|5305
|2006.11.03 15:54
|t/p
|2652
|2.00
|224.36
|222.80
|224.36
|34.65
|62705.49
|5306
|2006.11.03 16:33
|t/p
|2651
|1.00
|224.51
|222.80
|224.51
|17.32
|62722.81
|5307
|2006.11.03 16:33
|buy
|2654
|1.00
|224.61
|223.10
|224.81
|5308
|2006.11.03 19:18
|buy
|2655
|2.00
|224.45
|223.09
|224.65
|5309
|2006.11.03 20:00
|buy
|2656
|4.00
|224.30
|223.09
|224.50
|5310
|2006.11.06 07:23
|t/p
|2656
|4.00
|224.50
|223.09
|224.50
|77.51
|62800.32
|5311
|2006.11.06 13:28
|t/p
|2655
|2.00
|224.65
|223.09
|224.65
|38.76
|62839.08
|5312
|2006.11.07 04:48
|close
|2654
|1.00
|224.16
|223.10
|224.81
|-34.87
|62804.21
|5313
|2006.11.07 04:48
|sell
|2657
|1.00
|224.16
|225.67
|223.96
|5314
|2006.11.08 16:00
|close
|2657
|1.00
|224.47
|225.67
|223.96
|-29.50
|62774.71
|5315
|2006.11.08 16:00
|buy
|2658
|1.00
|224.47
|222.96
|224.67
|5316
|2006.11.09 09:20
|t/p
|2658
|1.00
|224.67
|222.96
|224.67
|23.48
|62798.20
|5317
|2006.11.09 09:20
|buy
|2659
|1.00
|224.77
|223.26
|224.97
|5318
|2006.11.09 11:01
|t/p
|2659
|1.00
|224.97
|223.26
|224.97
|17.33
|62815.53
|5319
|2006.11.09 11:01
|buy
|2660
|1.00
|225.08
|223.57
|225.28
|5320
|2006.11.09 12:03
|buy
|2661
|2.00
|224.92
|223.56
|225.12
|5321
|2006.11.09 12:17
|buy
|2662
|4.00
|224.77
|223.56
|224.97
|5322
|2006.11.09 12:37
|t/p
|2662
|4.00
|224.97
|223.56
|224.97
|69.29
|62884.82
|5323
|2006.11.09 13:18
|buy
|2663
|4.00
|224.77
|223.56
|224.97
|5324
|2006.11.09 13:33
|t/p
|2663
|4.00
|224.97
|223.56
|224.97
|69.29
|62954.11
|5325
|2006.11.09 13:43
|t/p
|2661
|2.00
|225.12
|223.56
|225.12
|34.65
|62988.76
|5326
|2006.11.09 13:58
|buy
|2664
|2.00
|224.92
|223.56
|225.12
|5327
|2006.11.09 15:53
|buy
|2665
|4.00
|224.77
|223.56
|224.97
|5328
|2006.11.09 17:45
|t/p
|2665
|4.00
|224.97
|223.56
|224.97
|69.29
|63058.05
|5329
|2006.11.10 01:33
|close
|2664
|2.00
|224.40
|223.56
|225.12
|-85.97
|62972.08
|5330
|2006.11.10 01:33
|close
|2660
|1.00
|224.40
|223.57
|225.28
|-56.84
|62915.23
|5331
|2006.11.10 01:33
|sell
|2666
|1.00
|224.40
|225.91
|224.20
|5332
|2006.11.10 05:30
|sell
|2667
|2.00
|224.55
|225.91
|224.35
|5333
|2006.11.10 08:05
|t/p
|2667
|2.00
|224.35
|225.91
|224.35
|34.64
|62949.87
|5334
|2006.11.10 08:28
|sell
|2668
|2.00
|224.55
|225.91
|224.35
|5335
|2006.11.13 14:08
|t/p
|2668
|2.00
|224.35
|225.91
|224.35
|29.34
|62979.21
|5336
|2006.11.13 16:00
|close
|2666
|1.00
|224.87
|225.91
|224.20
|-43.35
|62935.86
|5337
|2006.11.13 16:00
|buy
|2669
|1.00
|224.87
|223.36
|225.07
|5338
|2006.11.13 23:50
|close
|2669
|1.00
|224.21
|223.36
|225.07
|-57.17
|62878.69
|5339
|2006.11.13 23:50
|sell
|2670
|1.00
|224.21
|225.72
|224.01
|5340
|2006.11.14 00:02
|t/p
|2670
|1.00
|224.01
|225.72
|224.01
|14.67
|62893.36
|5341
|2006.11.14 00:02
|sell
|2671
|1.00
|223.91
|225.42
|223.71
|5342
|2006.11.14 00:13
|sell
|2672
|2.00
|224.06
|225.42
|223.86
|5343
|2006.11.14 07:03
|t/p
|2672
|2.00
|223.86
|225.42
|223.86
|34.64
|62928.00
|5344
|2006.11.14 07:13
|t/p
|2671
|1.00
|223.71
|225.42
|223.71
|17.31
|62945.31
|5345
|2006.11.14 07:13
|sell
|2673
|1.00
|223.61
|225.12
|223.41
|5346
|2006.11.14 08:13
|sell
|2674
|2.00
|223.77
|225.13
|223.57
|5347
|2006.11.14 08:41
|sell
|2675
|4.00
|223.93
|225.14
|223.73
|5348
|2006.11.14 08:48
|sell
|2676
|8.00
|224.08
|225.14
|223.88
|5349
|2006.11.14 08:58
|sell
|2677
|16.00
|224.24
|225.15
|224.04
|5350
|2006.11.14 09:31
|t/p
|2677
|16.00
|224.04
|225.15
|224.04
|277.11
|63222.42
|5351
|2006.11.14 09:32
|t/p
|2676
|8.00
|223.88
|225.14
|223.88
|138.56
|63360.98
|5352
|2006.11.14 09:33
|t/p
|2675
|4.00
|223.73
|225.14
|223.73
|69.28
|63430.26
|5353
|2006.11.14 11:23
|t/p
|2674
|2.00
|223.57
|225.13
|223.57
|34.64
|63464.90
|5354
|2006.11.14 11:47
|t/p
|2673
|1.00
|223.41
|225.12
|223.41
|17.32
|63482.22
|5355
|2006.11.14 11:47
|sell
|2678
|1.00
|223.31
|224.82
|223.11
|5356
|2006.11.14 14:23
|t/p
|2678
|1.00
|223.11
|224.82
|223.11
|17.32
|63499.54
|5357
|2006.11.14 14:23
|sell
|2679
|1.00
|223.01
|224.52
|222.81
|5358
|2006.11.14 15:37
|t/p
|2679
|1.00
|222.81
|224.52
|222.81
|17.32
|63516.86
|5359
|2006.11.14 15:37
|sell
|2680
|1.00
|222.71
|224.22
|222.51
|5360
|2006.11.14 15:57
|sell
|2681
|2.00
|222.86
|224.22
|222.66
|5361
|2006.11.14 16:12
|sell
|2682
|4.00
|223.02
|224.23
|222.82
|5362
|2006.11.14 17:18
|sell
|2683
|8.00
|223.18
|224.24
|222.98
|5363
|2006.11.14 19:48
|t/p
|2683
|8.00
|222.98
|224.24
|222.98
|138.55
|63655.41
|5364
|2006.11.15 03:28
|sell
|2684
|8.00
|223.18
|224.24
|222.98
|5365
|2006.11.15 10:31
|t/p
|2684
|8.00
|222.98
|224.24
|222.98
|138.55
|63793.96
|5366
|2006.11.15 10:32
|t/p
|2682
|4.00
|222.82
|224.23
|222.82
|58.68
|63852.64
|5367
|2006.11.15 12:40
|t/p
|2681
|2.00
|222.66
|224.22
|222.66
|29.34
|63881.98
|5368
|2006.11.15 15:56
|sell
|2685
|2.00
|222.86
|224.22
|222.66
|5369
|2006.11.16 01:31
|t/p
|2685
|2.00
|222.66
|224.22
|222.66
|18.74
|63900.72
|5370
|2006.11.16 09:34
|close
|2680
|1.00
|223.44
|224.22
|222.51
|-73.81
|63826.91
|5371
|2006.11.16 09:34
|buy
|2686
|1.00
|223.44
|221.93
|223.64
|5372
|2006.11.16 09:47
|buy
|2687
|2.00
|223.24
|221.88
|223.44
|5373
|2006.11.16 18:01
|buy
|2688
|4.00
|223.08
|221.87
|223.28
|5374
|2006.11.17 04:10
|t/p
|2688
|4.00
|223.28
|221.87
|223.28
|77.52
|63904.43
|5375
|2006.11.17 16:00
|close
|2687
|2.00
|222.87
|221.88
|223.44
|-59.99
|63844.44
|5376
|2006.11.17 16:00
|close
|2686
|1.00
|222.87
|221.93
|223.64
|-47.31
|63797.13
|5377
|2006.11.17 16:00
|sell
|2689
|1.00
|222.87
|224.38
|222.67
|5378
|2006.11.20 00:01
|close
|2689
|1.00
|223.36
|224.38
|222.67
|-45.08
|63752.05
|5379
|2006.11.20 00:01
|buy
|2690
|1.00
|223.36
|221.85
|223.56
|5380
|2006.11.20 08:04
|t/p
|2690
|1.00
|223.56
|221.85
|223.56
|17.33
|63769.38
|5381
|2006.11.20 08:04
|buy
|2691
|1.00
|223.66
|222.15
|223.86
|5382
|2006.11.20 09:54
|t/p
|2691
|1.00
|223.86
|222.15
|223.86
|17.32
|63786.70
|5383
|2006.11.20 09:54
|buy
|2692
|1.00
|223.96
|222.45
|224.16
|5384
|2006.11.20 10:36
|buy
|2693
|2.00
|223.80
|222.44
|224.00
|5385
|2006.11.20 14:56
|t/p
|2693
|2.00
|224.00
|222.44
|224.00
|34.65
|63821.35
|5386
|2006.11.21 07:02
|t/p
|2692
|1.00
|224.16
|222.45
|224.16
|19.38
|63840.73
|5387
|2006.11.21 07:02
|buy
|2694
|1.00
|224.26
|222.75
|224.46
|5388
|2006.11.21 07:12
|buy
|2695
|2.00
|224.11
|222.75
|224.31
|5389
|2006.11.21 08:29
|buy
|2696
|4.00
|223.95
|222.74
|224.15
|5390
|2006.11.21 11:00
|t/p
|2696
|4.00
|224.15
|222.74
|224.15
|69.30
|63910.03
|5391
|2006.11.22 01:12
|close
|2695
|2.00
|223.69
|222.75
|224.31
|-68.65
|63841.38
|5392
|2006.11.22 01:12
|close
|2694
|1.00
|223.69
|222.75
|224.46
|-47.31
|63794.07
|5393
|2006.11.22 01:12
|sell
|2697
|1.00
|223.69
|225.20
|223.49
|5394
|2006.11.22 12:17
|t/p
|2697
|1.00
|223.49
|225.20
|223.49
|17.32
|63811.39
|5395
|2006.11.22 12:17
|sell
|2698
|1.00
|223.39
|224.90
|223.19
|5396
|2006.11.22 15:07
|t/p
|2698
|1.00
|223.19
|224.90
|223.19
|17.32
|63828.71
|5397
|2006.11.22 15:07
|sell
|2699
|1.00
|223.09
|224.60
|222.89
|5398
|2006.11.22 15:36
|sell
|2700
|2.00
|223.24
|224.60
|223.04
|5399
|2006.11.22 16:06
|t/p
|2700
|2.00
|223.04
|224.60
|223.04
|34.64
|63863.35
|5400
|2006.11.22 17:33
|sell
|2701
|2.00
|223.25
|224.61
|223.05
|5401
|2006.11.22 17:43
|sell
|2702
|4.00
|223.40
|224.61
|223.20
|5402
|2006.11.22 17:48
|sell
|2703
|8.00
|223.55
|224.61
|223.35
|5403
|2006.11.22 21:29
|t/p
|2703
|8.00
|223.35
|224.61
|223.35
|138.55
|64001.90
|5404
|2006.11.23 02:17
|t/p
|2702
|4.00
|223.20
|224.61
|223.20
|37.47
|64039.37
|5405
|2006.11.23 06:59
|t/p
|2701
|2.00
|223.05
|224.61
|223.05
|18.73
|64058.10
|5406
|2006.11.23 07:36
|sell
|2704
|2.00
|223.24
|224.60
|223.04
|5407
|2006.11.23 08:55
|t/p
|2704
|2.00
|223.04
|224.60
|223.04
|34.64
|64092.74
|5408
|2006.11.23 09:43
|t/p
|2699
|1.00
|222.89
|224.60
|222.89
|9.37
|64102.11
|5409
|2006.11.23 09:43
|sell
|2705
|1.00
|222.79
|224.30
|222.59
|5410
|2006.11.23 10:44
|t/p
|2705
|1.00
|222.59
|224.30
|222.59
|17.32
|64119.43
|5411
|2006.11.23 10:44
|sell
|2706
|1.00
|222.49
|224.00
|222.29
|5412
|2006.11.23 11:09
|sell
|2707
|2.00
|222.65
|224.01
|222.45
|5413
|2006.11.23 11:34
|t/p
|2707
|2.00
|222.45
|224.01
|222.45
|34.64
|64154.07
|5414
|2006.11.23 12:21
|sell
|2708
|2.00
|222.66
|224.02
|222.46
|5415
|2006.11.23 14:55
|t/p
|2708
|2.00
|222.46
|224.02
|222.46
|34.64
|64188.71
|5416
|2006.11.23 21:18
|sell
|2709
|2.00
|222.65
|224.01
|222.45
|5417
|2006.11.24 08:00
|close
|2709
|2.00
|223.13
|224.01
|222.45
|-88.43
|64100.28
|5418
|2006.11.24 08:00
|close
|2706
|1.00
|223.13
|224.00
|222.29
|-58.07
|64042.21
|5419
|2006.11.24 08:00
|buy
|2710
|1.00
|223.13
|221.62
|223.33
|5420
|2006.11.24 08:19
|buy
|2711
|2.00
|222.94
|221.58
|223.14
|5421
|2006.11.24 08:32
|t/p
|2711
|2.00
|223.14
|221.58
|223.14
|34.65
|64076.86
|5422
|2006.11.24 08:33
|t/p
|2710
|1.00
|223.33
|221.62
|223.33
|17.32
|64094.18
|5423
|2006.11.24 08:33
|buy
|2712
|1.00
|223.43
|221.92
|223.63
|5424
|2006.11.24 08:35
|buy
|2713
|2.00
|223.26
|221.90
|223.46
|5425
|2006.11.24 08:45
|t/p
|2713
|2.00
|223.46
|221.90
|223.46
|34.65
|64128.83
|5426
|2006.11.24 08:48
|t/p
|2712
|1.00
|223.63
|221.92
|223.63
|17.32
|64146.15
|5427
|2006.11.24 08:48
|buy
|2714
|1.00
|223.73
|222.22
|223.93
|5428
|2006.11.24 08:52
|buy
|2715
|2.00
|223.58
|222.22
|223.78
|5429
|2006.11.24 08:59
|t/p
|2715
|2.00
|223.78
|222.22
|223.78
|34.65
|64180.80
|5430
|2006.11.24 11:43
|buy
|2716
|2.00
|223.58
|222.22
|223.78
|5431
|2006.11.24 14:18
|buy
|2717
|4.00
|223.42
|222.21
|223.62
|5432
|2006.11.24 15:34
|t/p
|2717
|4.00
|223.62
|222.21
|223.62
|69.30
|64250.10
|5433
|2006.11.24 15:59
|t/p
|2716
|2.00
|223.78
|222.22
|223.78
|34.65
|64284.75
|5434
|2006.11.26 22:31
|t/p
|2714
|1.00
|223.93
|222.22
|223.93
|17.33
|64302.08
|5435
|2006.11.26 22:31
|buy
|2718
|1.00
|224.03
|222.52
|224.23
|5436
|2006.11.26 22:53
|buy
|2719
|2.00
|223.87
|222.51
|224.07
|5437
|2006.11.27 00:21
|t/p
|2719
|2.00
|224.07
|222.51
|224.07
|38.75
|64340.83
|5438
|2006.11.27 00:36
|t/p
|2718
|1.00
|224.23
|222.52
|224.23
|19.38
|64360.20
|5439
|2006.11.27 00:36
|buy
|2720
|1.00
|224.33
|222.82
|224.53
|5440
|2006.11.27 04:47
|t/p
|2720
|1.00
|224.53
|222.82
|224.53
|17.33
|64377.53
|5441
|2006.11.27 04:47
|buy
|2721
|1.00
|224.63
|223.12
|224.83
|5442
|2006.11.27 05:41
|t/p
|2721
|1.00
|224.83
|223.12
|224.83
|17.32
|64394.85
|5443
|2006.11.27 05:41
|buy
|2722
|1.00
|224.93
|223.42
|225.13
|5444
|2006.11.27 05:44
|buy
|2723
|2.00
|224.78
|223.42
|224.98
|5445
|2006.11.27 06:41
|buy
|2724
|4.00
|224.62
|223.41
|224.82
|5446
|2006.11.27 06:47
|t/p
|2724
|4.00
|224.82
|223.41
|224.82
|69.29
|64464.14
|5447
|2006.11.27 08:32
|buy
|2725
|4.00
|224.63
|223.42
|224.83
|5448
|2006.11.27 08:55
|t/p
|2725
|4.00
|224.83
|223.42
|224.83
|69.30
|64533.44
|5449
|2006.11.27 13:13
|buy
|2726
|4.00
|224.63
|223.42
|224.83
|5450
|2006.11.27 13:41
|t/p
|2726
|4.00
|224.83
|223.42
|224.83
|69.30
|64602.74
|5451
|2006.11.27 22:30
|t/p
|2723
|2.00
|224.98
|223.42
|224.98
|34.65
|64637.39
|5452
|2006.11.28 07:12
|t/p
|2722
|1.00
|225.13
|223.42
|225.13
|19.38
|64656.78
|5453
|2006.11.28 07:12
|buy
|2727
|1.00
|225.23
|223.72
|225.43
|5454
|2006.11.28 07:53
|t/p
|2727
|1.00
|225.43
|223.72
|225.43
|17.32
|64674.10
|5455
|2006.11.28 07:53
|buy
|2728
|1.00
|225.53
|224.02
|225.73
|5456
|2006.11.28 08:29
|t/p
|2728
|1.00
|225.73
|224.02
|225.73
|17.33
|64691.43
|5457
|2006.11.28 08:29
|buy
|2729
|1.00
|225.83
|224.32
|226.03
|5458
|2006.11.28 08:35
|t/p
|2729
|1.00
|226.03
|224.32
|226.03
|17.32
|64708.75
|5459
|2006.11.28 08:35
|buy
|2730
|1.00
|226.14
|224.63
|226.34
|5460
|2006.11.28 09:00
|buy
|2731
|2.00
|225.99
|224.63
|226.19
|5461
|2006.11.28 12:43
|t/p
|2731
|2.00
|226.19
|224.63
|226.19
|34.64
|64743.39
|5462
|2006.11.28 13:30
|t/p
|2730
|1.00
|226.34
|224.63
|226.34
|17.32
|64760.71
|5463
|2006.11.28 13:30
|buy
|2732
|1.00
|226.44
|224.93
|226.64
|5464
|2006.11.28 13:32
|buy
|2733
|2.00
|226.29
|224.93
|226.49
|5465
|2006.11.28 13:34
|buy
|2734
|4.00
|226.14
|224.93
|226.34
|5466
|2006.11.28 14:59
|t/p
|2734
|4.00
|226.34
|224.93
|226.34
|69.30
|64830.01
|5467
|2006.11.28 19:52
|t/p
|2733
|2.00
|226.49
|224.93
|226.49
|34.64
|64864.65
|5468
|2006.11.28 20:39
|t/p
|2732
|1.00
|226.64
|224.93
|226.64
|17.32
|64881.97
|5469
|2006.11.28 20:39
|buy
|2735
|1.00
|226.74
|225.23
|226.94
|5470
|2006.11.28 23:22
|t/p
|2735
|1.00
|226.94
|225.23
|226.94
|17.32
|64899.29
|5471
|2006.11.28 23:22
|buy
|2736
|1.00
|227.04
|225.53
|227.24
|5472
|2006.11.28 23:50
|buy
|2737
|2.00
|226.89
|225.53
|227.09
|5473
|2006.11.28 23:50
|buy
|2738
|4.00
|226.74
|225.53
|226.94
|5474
|2006.11.28 23:54
|buy
|2739
|8.00
|226.57
|225.51
|226.77
|5475
|2006.11.29 00:09
|buy
|2740
|16.00
|226.42
|225.51
|226.62
|5476
|2006.11.29 00:23
|buy
|2741
|32.00
|226.27
|225.51
|226.47
|5477
|2006.11.29 08:00
|close
|2741
|32.00
|226.02
|225.51
|226.47
|-692.94
|64206.35
|5478
|2006.11.29 08:00
|close
|2740
|16.00
|226.02
|225.51
|226.62
|-554.35
|63652.00
|5479
|2006.11.29 08:00
|close
|2739
|8.00
|226.02
|225.51
|226.77
|-364.68
|63287.32
|5480
|2006.11.29 08:00
|close
|2738
|4.00
|226.02
|225.53
|226.94
|-241.24
|63046.08
|5481
|2006.11.29 08:00
|close
|2737
|2.00
|226.02
|225.53
|227.09
|-146.61
|62899.47
|5482
|2006.11.29 08:00
|close
|2736
|1.00
|226.02
|225.53
|227.24
|-86.29
|62813.17
|5483
|2006.11.29 08:00
|sell
|2742
|1.00
|226.02
|227.53
|225.82
|5484
|2006.11.29 12:00
|close
|2742
|1.00
|226.56
|227.53
|225.82
|-46.76
|62766.41
|5485
|2006.11.29 12:00
|buy
|2743
|1.00
|226.56
|225.05
|226.76
|5486
|2006.11.29 12:02
|t/p
|2743
|1.00
|226.76
|225.05
|226.76
|17.32
|62783.73
|5487
|2006.11.29 12:02
|buy
|2744
|1.00
|226.86
|225.35
|227.06
|5488
|2006.11.29 12:43
|t/p
|2744
|1.00
|227.06
|225.35
|227.06
|17.33
|62801.06
|5489
|2006.11.29 12:43
|buy
|2745
|1.00
|227.16
|225.65
|227.36
|5490
|2006.11.29 12:54
|buy
|2746
|2.00
|227.01
|225.65
|227.21
|5491
|2006.11.29 13:46
|buy
|2747
|4.00
|226.86
|225.65
|227.06
|5492
|2006.11.29 13:58
|buy
|2748
|8.00
|226.69
|225.63
|226.89
|5493
|2006.11.29 14:10
|buy
|2749
|16.00
|226.54
|225.63
|226.74
|5494
|2006.11.29 15:00
|buy
|2750
|32.00
|226.39
|225.63
|226.59
|5495
|2006.11.29 16:53
|t/p
|2750
|32.00
|226.59
|225.63
|226.59
|554.35
|63355.41
|5496
|2006.11.30 07:22
|t/p
|2749
|16.00
|226.74
|225.63
|226.74
|375.81
|63731.22
|5497
|2006.11.30 07:22
|t/p
|2748
|8.00
|226.89
|225.63
|226.89
|187.91
|63919.13
|5498
|2006.11.30 09:24
|t/p
|2747
|4.00
|227.06
|225.65
|227.06
|93.95
|64013.08
|5499
|2006.11.30 09:25
|t/p
|2746
|2.00
|227.21
|225.65
|227.21
|46.97
|64060.05
|5500
|2006.11.30 09:40
|t/p
|2745
|1.00
|227.36
|225.65
|227.36
|23.48
|64083.54
|5501
|2006.11.30 09:40
|buy
|2751
|1.00
|227.46
|225.95
|227.66
|5502
|2006.11.30 10:51
|buy
|2752
|2.00
|227.29
|225.93
|227.49
|5503
|2006.11.30 11:32
|buy
|2753
|4.00
|227.13
|225.92
|227.33
|5504
|2006.11.30 11:41
|t/p
|2753
|4.00
|227.33
|225.92
|227.33
|69.29
|64152.83
|5505
|2006.11.30 15:59
|t/p
|2752
|2.00
|227.49
|225.93
|227.49
|34.65
|64187.48
|5506
|2006.11.30 17:32
|t/p
|2751
|1.00
|227.66
|225.95
|227.66
|17.32
|64204.80
|5507
|2006.11.30 17:32
|buy
|2754
|1.00
|227.76
|226.25
|227.96
|5508
|2006.11.30 20:12
|buy
|2755
|2.00
|227.61
|226.25
|227.81
|5509
|2006.11.30 23:10
|buy
|2756
|4.00
|227.45
|226.24
|227.65
|5510
|2006.11.30 23:30
|t/p
|2756
|4.00
|227.65
|226.24
|227.65
|69.29
|64274.09
|5511
|2006.11.30 23:36
|buy
|2757
|4.00
|227.45
|226.24
|227.65
|5512
|2006.11.30 23:38
|buy
|2758
|8.00
|227.30
|226.24
|227.50
|5513
|2006.11.30 23:55
|t/p
|2758
|8.00
|227.50
|226.24
|227.50
|138.59
|64412.68
|5514
|2006.12.01 04:50
|t/p
|2757
|4.00
|227.65
|226.24
|227.65
|77.51
|64490.19
|5515
|2006.12.01 05:24
|t/p
|2755
|2.00
|227.81
|226.25
|227.81
|38.75
|64528.94
|5516
|2006.12.01 05:28
|t/p
|2754
|1.00
|227.96
|226.25
|227.96
|19.38
|64548.31
|5517
|2006.12.01 05:28
|buy
|2759
|1.00
|228.06
|226.55
|228.26
|5518
|2006.12.01 05:32
|buy
|2760
|2.00
|227.91
|226.55
|228.11
|5519
|2006.12.01 06:22
|t/p
|2760
|2.00
|228.11
|226.55
|228.11
|34.64
|64582.95
|5520
|2006.12.01 06:26
|t/p
|2759
|1.00
|228.26
|226.55
|228.26
|17.32
|64600.27
|5521
|2006.12.01 06:26
|buy
|2761
|1.00
|228.36
|226.85
|228.56
|5522
|2006.12.01 06:29
|t/p
|2761
|1.00
|228.56
|226.85
|228.56
|17.32
|64617.59
|5523
|2006.12.01 06:29
|buy
|2762
|1.00
|228.66
|227.15
|228.86
|5524
|2006.12.01 06:31
|t/p
|2762
|1.00
|228.86
|227.15
|228.86
|17.32
|64634.91
|5525
|2006.12.01 06:31
|buy
|2763
|1.00
|228.96
|227.45
|229.16
|5526
|2006.12.01 06:56
|buy
|2764
|2.00
|228.81
|227.45
|229.01
|5527
|2006.12.01 07:06
|buy
|2765
|4.00
|228.66
|227.45
|228.86
|5528
|2006.12.01 07:16
|t/p
|2765
|4.00
|228.86
|227.45
|228.86
|69.29
|64704.20
|5529
|2006.12.01 08:02
|buy
|2766
|4.00
|228.66
|227.45
|228.86
|5530
|2006.12.01 08:24
|t/p
|2766
|4.00
|228.86
|227.45
|228.86
|69.29
|64773.49
|5531
|2006.12.01 08:29
|buy
|2767
|4.00
|228.66
|227.45
|228.86
|5532
|2006.12.01 08:30
|t/p
|2767
|4.00
|228.86
|227.45
|228.86
|69.29
|64842.78
|5533
|2006.12.01 09:18
|buy
|2768
|4.00
|228.65
|227.44
|228.85
|5534
|2006.12.01 09:27
|t/p
|2768
|4.00
|228.85
|227.44
|228.85
|69.30
|64912.08
|5535
|2006.12.01 09:32
|buy
|2769
|4.00
|228.65
|227.44
|228.85
|5536
|2006.12.01 10:31
|t/p
|2769
|4.00
|228.85
|227.44
|228.85
|69.30
|64981.38
|5537
|2006.12.01 10:51
|buy
|2770
|4.00
|228.66
|227.45
|228.86
|5538
|2006.12.01 11:11
|buy
|2771
|8.00
|228.51
|227.45
|228.71
|5539
|2006.12.01 14:24
|t/p
|2771
|8.00
|228.71
|227.45
|228.71
|138.59
|65119.97
|5540
|2006.12.01 15:00
|buy
|2772
|8.00
|228.51
|227.45
|228.71
|5541
|2006.12.01 15:05
|t/p
|2772
|8.00
|228.71
|227.45
|228.71
|138.59
|65258.56
|5542
|2006.12.01 15:16
|t/p
|2770
|4.00
|228.86
|227.45
|228.86
|69.29
|65327.85
|5543
|2006.12.01 15:29
|buy
|2773
|4.00
|228.66
|227.45
|228.86
|5544
|2006.12.01 15:29
|buy
|2774
|8.00
|228.50
|227.44
|228.70
|5545
|2006.12.01 15:35
|buy
|2775
|16.00
|228.33
|227.42
|228.53
|5546
|2006.12.01 15:50
|buy
|2776
|32.00
|228.17
|227.41
|228.37
|5547
|2006.12.01 17:05
|t/p
|2776
|32.00
|228.37
|227.41
|228.37
|554.35
|65882.20
|5548
|2006.12.01 17:48
|buy
|2777
|32.00
|228.17
|227.41
|228.37
|5549
|2006.12.01 19:14
|t/p
|2777
|32.00
|228.37
|227.41
|228.37
|554.35
|66436.55
|5550
|2006.12.01 20:30
|t/p
|2775
|16.00
|228.53
|227.42
|228.53
|277.18
|66713.73
|5551
|2006.12.01 23:59
|close at stop
|2774
|8.00
|228.60
|227.44
|228.70
|69.30
|66783.03
|5552
|2006.12.01 23:59
|close at stop
|2773
|4.00
|228.60
|227.45
|228.86
|-20.79
|66762.24
|5553
|2006.12.01 23:59
|close at stop
|2764
|2.00
|228.60
|227.45
|229.01
|-36.38
|66725.86
|5554
|2006.12.01 23:59
|close at stop
|2763
|1.00
|228.60
|227.45
|229.16
|-31.18
|66694.68