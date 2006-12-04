|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.12.04 00:00 - 2006.12.08 22:55 (2006.12.03 - 2006.12.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseEquityProtection=false; FloatPercent=30; MA_length=10; MA_timeframe=15; MAtype=0; Percent=0.1; slip=100; UseMM=true; Risk=5; Lots=0.1; TakeProfit=50; Stoploss=300; PipStep=40; TrailingStop=15; MaxOpenOrders=5; MinMarginLevel=250; CloseDays=10; LossLevel=120; UseHedge=true; HedgeLotFactor=3; HedgeTakeProfit=30; HedgeStoploss=300; AutoCal=false; Fast_Period=23; Fast_Price=1; Slow_Period=84; Slow_Price=1; DivergenceLimit=0.002; Use_V63D_Divergence=true; IncreasementType=0; UseTradeScheduler=true; SunTradeHourStart1=0; SunTradeHourEnd1=0; SunTradeHourStart2=0; SunTradeHourEnd2=0; SunTradeHourStart3=0; SunTradeHourEnd3=0; SunTradeHourStart4=0; SunTradeHourEnd4=24; MonTradeHourStart1=0; MonTradeHourEnd1=0; MonTradeHourStart2=0; MonTradeHourEnd2=0; MonTradeHourStart3=0; MonTradeHourEnd3=0; MonTradeHourStart4=0; MonTradeHourEnd4=24; TueTradeHourStart1=0; TueTradeHourEnd1=0; TueTradeHourStart2=0; TueTradeHourEnd2=0; TueTradeHourStart3=0; TueTradeHourEnd3=0; TueTradeHourStart4=0; TueTradeHourEnd4=24;
|Bars in test
|577084
|Ticks modelled
|598169
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|201.58
|Gross profit
|235.58
|Gross loss
|-34.00
|Profit factor
|6.93
|Expected payoff
|18.33
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|34.00 (1.05%)
|Relative drawdown
|1.05% (34.00)
|Total trades
|11
|Short positions (won %)
|5 (100.00%)
|Long positions (won %)
|6 (83.33%)
|Profit trades (% of total)
|10 (90.91%)
|Loss trades (% of total)
|1 (9.09%)
|Largest
|profit trade
|44.00
|loss trade
|-34.00
|Average
|profit trade
|23.56
|loss trade
|-34.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (235.58)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-34.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|235.58 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-34.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.04 01:05
|sell
|1
|0.20
|1.3356
|1.3656
|1.3306
|2
|2006.12.04 03:12
|modify
|1
|0.20
|1.3356
|1.3345
|1.3306
|3
|2006.12.04 03:17
|modify
|1
|0.20
|1.3356
|1.3334
|1.3306
|4
|2006.12.04 03:19
|s/l
|1
|0.20
|1.3334
|1.3334
|1.3306
|44.00
|3044.00
|5
|2006.12.04 03:38
|buy
|2
|0.20
|1.3328
|1.3028
|1.3378
|6
|2006.12.05 00:06
|modify
|2
|0.20
|1.3328
|1.3338
|1.3378
|7
|2006.12.05 00:08
|s/l
|2
|0.20
|1.3338
|1.3338
|1.3378
|18.35
|3062.35
|8
|2006.12.05 00:32
|sell
|3
|0.20
|1.3345
|1.3645
|1.3295
|9
|2006.12.05 03:24
|modify
|3
|0.20
|1.3345
|1.3335
|1.3295
|10
|2006.12.05 04:10
|s/l
|3
|0.20
|1.3335
|1.3335
|1.3295
|20.00
|3082.35
|11
|2006.12.05 09:46
|buy
|4
|0.20
|1.3315
|1.3015
|1.3365
|12
|2006.12.05 13:23
|modify
|4
|0.20
|1.3315
|1.3328
|1.3365
|13
|2006.12.05 13:23
|s/l
|4
|0.20
|1.3328
|1.3328
|1.3365
|26.00
|3108.35
|14
|2006.12.05 15:25
|sell
|5
|0.20
|1.3336
|1.3636
|1.3286
|15
|2006.12.05 16:03
|modify
|5
|0.20
|1.3336
|1.3324
|1.3286
|16
|2006.12.05 16:05
|s/l
|5
|0.20
|1.3324
|1.3324
|1.3286
|24.00
|3132.35
|17
|2006.12.05 17:50
|buy
|6
|0.20
|1.3303
|1.3003
|1.3353
|18
|2006.12.05 18:10
|modify
|6
|0.20
|1.3303
|1.3313
|1.3353
|19
|2006.12.05 18:14
|s/l
|6
|0.20
|1.3313
|1.3313
|1.3353
|20.00
|3152.35
|20
|2006.12.05 19:09
|sell
|7
|0.20
|1.3329
|1.3629
|1.3279
|21
|2006.12.06 00:12
|modify
|7
|0.20
|1.3329
|1.3319
|1.3279
|22
|2006.12.06 00:54
|s/l
|7
|0.20
|1.3319
|1.3319
|1.3279
|21.23
|3173.58
|23
|2006.12.06 10:44
|buy
|8
|0.20
|1.3299
|1.2999
|1.3349
|24
|2006.12.06 17:41
|modify
|8
|0.20
|1.3299
|1.3310
|1.3349
|25
|2006.12.06 18:05
|s/l
|8
|0.20
|1.3310
|1.3310
|1.3349
|22.00
|3195.58
|26
|2006.12.07 07:10
|sell
|9
|0.20
|1.3307
|1.3607
|1.3257
|27
|2006.12.07 12:15
|modify
|9
|0.20
|1.3307
|1.3297
|1.3257
|28
|2006.12.07 13:51
|s/l
|9
|0.20
|1.3297
|1.3297
|1.3257
|20.00
|3215.58
|29
|2006.12.08 15:38
|buy
|10
|0.20
|1.3262
|1.2962
|1.3312
|30
|2006.12.08 15:42
|modify
|10
|0.20
|1.3262
|1.3272
|1.3312
|31
|2006.12.08 15:42
|s/l
|10
|0.20
|1.3272
|1.3272
|1.3312
|20.00
|3235.58
|32
|2006.12.08 19:05
|buy
|11
|0.20
|1.3219
|1.2919
|1.3269
|33
|2006.12.08 22:59
|close at stop
|11
|0.20
|1.3202
|1.2919
|1.3269
|-34.00
|3201.58