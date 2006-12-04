Strategy Tester Report
Firebird v3.2

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.12.04 00:00 - 2006.12.08 22:55 (2006.12.03 - 2006.12.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseEquityProtection=false; FloatPercent=30; MA_length=10; MA_timeframe=15; MAtype=0; Percent=0.1; slip=100; UseMM=true; Risk=5; Lots=0.1; TakeProfit=50; Stoploss=300; PipStep=40; TrailingStop=15; MaxOpenOrders=5; MinMarginLevel=250; CloseDays=10; LossLevel=120; UseHedge=true; HedgeLotFactor=3; HedgeTakeProfit=30; HedgeStoploss=300; AutoCal=false; Fast_Period=23; Fast_Price=1; Slow_Period=84; Slow_Price=1; DivergenceLimit=0.002; Use_V63D_Divergence=true; IncreasementType=0; UseTradeScheduler=true; SunTradeHourStart1=0; SunTradeHourEnd1=0; SunTradeHourStart2=0; SunTradeHourEnd2=0; SunTradeHourStart3=0; SunTradeHourEnd3=0; SunTradeHourStart4=0; SunTradeHourEnd4=24; MonTradeHourStart1=0; MonTradeHourEnd1=0; MonTradeHourStart2=0; MonTradeHourEnd2=0; MonTradeHourStart3=0; MonTradeHourEnd3=0; MonTradeHourStart4=0; MonTradeHourEnd4=24; TueTradeHourStart1=0; TueTradeHourEnd1=0; TueTradeHourStart2=0; TueTradeHourEnd2=0; TueTradeHourStart3=0; TueTradeHourEnd3=0; TueTradeHourStart4=0; TueTradeHourEnd4=24;
Bars in test577084Ticks modelled598169Modelling quality90.00%
Initial deposit3000.00
Total net profit201.58Gross profit235.58Gross loss-34.00
Profit factor6.93Expected payoff18.33
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown34.00 (1.05%)Relative drawdown1.05% (34.00)
Total trades11Short positions (won %)5 (100.00%)Long positions (won %)6 (83.33%)
Profit trades (% of total)10 (90.91%)Loss trades (% of total)1 (9.09%)
Largestprofit trade44.00loss trade-34.00
Averageprofit trade23.56loss trade-34.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (235.58)consecutive losses (loss in money)1 (-34.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)235.58 (10)consecutive loss (count of losses)-34.00 (1)
Averageconsecutive wins10consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.04 01:05sell10.201.33561.36561.3306
22006.12.04 03:12modify10.201.33561.33451.3306
32006.12.04 03:17modify10.201.33561.33341.3306
42006.12.04 03:19s/l10.201.33341.33341.330644.003044.00
52006.12.04 03:38buy20.201.33281.30281.3378
62006.12.05 00:06modify20.201.33281.33381.3378
72006.12.05 00:08s/l20.201.33381.33381.337818.353062.35
82006.12.05 00:32sell30.201.33451.36451.3295
92006.12.05 03:24modify30.201.33451.33351.3295
102006.12.05 04:10s/l30.201.33351.33351.329520.003082.35
112006.12.05 09:46buy40.201.33151.30151.3365
122006.12.05 13:23modify40.201.33151.33281.3365
132006.12.05 13:23s/l40.201.33281.33281.336526.003108.35
142006.12.05 15:25sell50.201.33361.36361.3286
152006.12.05 16:03modify50.201.33361.33241.3286
162006.12.05 16:05s/l50.201.33241.33241.328624.003132.35
172006.12.05 17:50buy60.201.33031.30031.3353
182006.12.05 18:10modify60.201.33031.33131.3353
192006.12.05 18:14s/l60.201.33131.33131.335320.003152.35
202006.12.05 19:09sell70.201.33291.36291.3279
212006.12.06 00:12modify70.201.33291.33191.3279
222006.12.06 00:54s/l70.201.33191.33191.327921.233173.58
232006.12.06 10:44buy80.201.32991.29991.3349
242006.12.06 17:41modify80.201.32991.33101.3349
252006.12.06 18:05s/l80.201.33101.33101.334922.003195.58
262006.12.07 07:10sell90.201.33071.36071.3257
272006.12.07 12:15modify90.201.33071.32971.3257
282006.12.07 13:51s/l90.201.32971.32971.325720.003215.58
292006.12.08 15:38buy100.201.32621.29621.3312
302006.12.08 15:42modify100.201.32621.32721.3312
312006.12.08 15:42s/l100.201.32721.32721.331220.003235.58
322006.12.08 19:05buy110.201.32191.29191.3269
332006.12.08 22:59close at stop110.201.32021.29191.3269-34.003201.58