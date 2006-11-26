|Account: 9262
|Name: cerberus capital Co.Ltd.
|Currency: USD
|2006 December 1, 01:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|163654
|2006.11.26 11:07
|balance
|Deposit
|500 000.00
|163778
|2006.11.27 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.90
|0.00
|223.70
|2006.11.27 07:07
|224.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.37
|163789
|2006.11.27 00:00
|sell
|0.10
|euraud
|1.6847
|0.0000
|1.6827
|2006.11.27 01:55
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|15.62
|163819
|2006.11.27 00:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.88
|0.00
|152.08
|2006.11.27 05:47
|152.08
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|163903
|2006.11.27 00:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1330
|0.0000
|1.1348
|2006.11.27 07:10
|1.1348
|0.00
|0.00
|0.00
|15.86
|164993
|2006.11.27 00:53
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.02
|0.00
|223.85
|2006.11.27 07:07
|224.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.80
|165099
|2006.11.27 01:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9398
|0.0000
|1.9418
|2006.11.27 02:48
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|165783
|2006.11.27 01:32
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.18
|0.00
|223.98
|2006.11.27 07:07
|224.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-217.04
|166245
|2006.11.27 01:55
|sell
|0.10
|euraud
|1.6805
|0.0000
|1.6789
|2006.11.27 23:59
|1.6889
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.36
|166280
|2006.11.27 01:55
|sell
|0.20
|euraud
|1.6822
|0.0000
|1.6802
|2006.11.27 23:59
|1.6889
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.26
|166452
|2006.11.27 02:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9383
|0.0000
|1.9403
|2006.11.27 02:48
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|166724
|2006.11.27 02:16
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.34
|0.00
|224.14
|2006.11.27 07:07
|224.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-316.97
|167303
|2006.11.27 02:45
|sell
|0.40
|euraud
|1.6837
|0.0000
|1.6817
|2006.11.27 23:59
|1.6889
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.84
|167642
|2006.11.27 03:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9402
|0.0000
|1.9422
|2006.11.27 07:28
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|167653
|2006.11.27 03:02
|sell
|1.60
|gbpjpy
|224.49
|0.00
|224.29
|2006.11.27 07:07
|224.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-413.43
|167674
|2006.11.27 03:03
|sell
|0.80
|euraud
|1.6853
|0.0000
|1.6833
|2006.11.27 23:59
|1.6889
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.10
|170491
|2006.11.27 05:40
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5827
|0.0000
|1.5807
|2006.11.27 23:59
|1.5848
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.40
|170698
|2006.11.27 05:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9386
|0.0000
|1.9406
|2006.11.27 07:27
|1.9375
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|170710
|2006.11.27 05:49
|sell
|3.20
|gbpjpy
|224.64
|0.00
|224.47
|2006.11.27 07:07
|224.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.96
|171377
|2006.11.27 06:24
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9371
|0.0000
|1.9388
|2006.11.27 07:27
|1.9377
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|171430
|2006.11.27 06:26
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9356
|0.0000
|1.9376
|2006.11.27 07:27
|1.9376
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|171612
|2006.11.27 06:34
|sell
|6.40
|gbpjpy
|224.80
|0.00
|224.60
|2006.11.27 07:07
|224.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|171771
|2006.11.27 06:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.40
|0.00
|152.60
|2006.11.27 08:04
|152.46
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|171913
|2006.11.27 06:47
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5842
|0.0000
|1.5822
|2006.11.27 23:59
|1.5848
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.94
|171984
|2006.11.27 06:51
|sell
|12.80
|gbpjpy
|224.96
|0.00
|224.76
|2006.11.27 07:07
|224.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1 653.60
|172337
|2006.11.27 07:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.84
|0.00
|225.04
|2006.11.27 07:56
|224.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|172445
|2006.11.27 07:10
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1354
|0.0000
|1.1374
|2006.11.27 17:39
|1.1329
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.07
|172707
|2006.11.27 07:21
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.69
|0.00
|224.89
|2006.11.27 07:56
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|34.45
|172968
|2006.11.27 07:33
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1338
|0.0000
|1.1356
|2006.11.27 17:39
|1.1328
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.66
|173035
|2006.11.27 07:36
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.25
|0.00
|152.45
|2006.11.27 08:04
|152.45
|0.00
|0.00
|0.00
|34.46
|173508
|2006.11.27 07:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.96
|0.00
|225.16
|2006.11.27 09:55
|224.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|173728
|2006.11.27 08:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.50
|0.00
|152.70
|2006.11.27 09:55
|152.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|173977
|2006.11.27 08:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.81
|0.00
|225.01
|2006.11.27 09:55
|224.85
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|174127
|2006.11.27 08:22
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.35
|0.00
|152.55
|2006.11.27 09:55
|152.41
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|175435
|2006.11.27 09:18
|buy
|0.40
|eurjpy
|152.20
|0.00
|152.40
|2006.11.27 09:55
|152.40
|0.00
|0.00
|0.00
|68.78
|175767
|2006.11.27 09:31
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.67
|0.00
|224.85
|2006.11.27 09:55
|224.85
|0.00
|0.00
|0.00
|61.93
|176299
|2006.11.27 09:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.97
|0.00
|225.17
|2006.11.27 14:58
|224.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.61
|176314
|2006.11.27 09:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.44
|0.00
|152.64
|2006.11.27 23:37
|152.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|176421
|2006.11.27 09:58
|buy
|0.20
|gbpjpy
|224.82
|0.00
|225.02
|2006.11.27 14:58
|224.85
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|177735
|2006.11.27 10:54
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.29
|0.00
|152.49
|2006.11.27 23:37
|152.49
|0.00
|0.00
|0.00
|34.45
|181639
|2006.11.27 14:07
|buy
|0.40
|gbpjpy
|224.67
|0.00
|224.87
|2006.11.27 14:57
|224.87
|0.00
|0.00
|0.00
|68.83
|182737
|2006.11.27 14:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.85
|0.00
|224.65
|2006.11.27 23:59
|225.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.95
|182917
|2006.11.27 15:14
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5857
|0.0000
|1.5837
|2006.11.27 23:59
|1.5848
|0.00
|0.00
|0.00
|29.83
|184330
|2006.11.27 16:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.01
|0.00
|115.81
|2006.11.27 20:18
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|184841
|2006.11.27 16:49
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1322
|0.0000
|1.1342
|2006.11.27 17:39
|1.1328
|0.00
|0.00
|0.00
|21.19
|185045
|2006.11.27 16:59
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1307
|0.0000
|1.1327
|2006.11.27 17:39
|1.1327
|0.00
|0.00
|0.00
|141.26
|185813
|2006.11.27 17:40
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1328
|0.0000
|1.1308
|2006.11.27 23:59
|1.1334
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.29
|186346
|2006.11.27 18:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.16
|0.00
|115.97
|2006.11.27 20:18
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|32.77
|186612
|2006.11.27 18:20
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3386
|0.0000
|2.3366
|2006.11.27 23:59
|2.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|187372
|2006.11.27 19:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2077
|0.0000
|1.2057
|2006.11.27 20:13
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|16.59
|187596
|2006.11.27 19:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3147
|2006.11.27 23:59
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|188494
|2006.11.27 20:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9380
|0.0000
|1.9400
|2006.11.27 23:59
|1.9373
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|188672
|2006.11.27 20:12
|sell
|1.60
|euraud
|1.6866
|0.0000
|1.6848
|2006.11.27 23:59
|1.6889
|0.00
|0.00
|0.00
|-286.34
|188692
|2006.11.27 20:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2053
|0.0000
|1.2033
|2006.11.27 23:59
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.26
|188848
|2006.11.27 20:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.94
|0.00
|115.74
|2006.11.27 23:59
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.36
|189738
|2006.11.27 21:03
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2068
|0.0000
|1.2048
|2006.11.27 23:59
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|190769
|2006.11.27 22:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.09
|0.00
|115.89
|2006.11.27 23:59
|116.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.89
|192547
|2006.11.27 23:37
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.51
|0.00
|152.71
|2006.11.27 23:59
|152.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|192558
|2006.11.27 23:38
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.02
|0.00
|224.82
|2006.11.27 23:59
|225.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.61
|193321
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.10
|euraud
|1.688971
|0.0000
|1.6789
|2006.11.28 06:09
|1.6876
|0.00
|0.00
|0.00
|10.68
|193322
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.20
|euraud
|1.688971
|0.0000
|1.6802
|2006.11.28 06:09
|1.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|24.46
|193323
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.40
|euraud
|1.688971
|0.0000
|1.6817
|2006.11.28 06:09
|1.6875
|0.00
|0.00
|0.00
|45.82
|193324
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.80
|euraud
|1.688971
|0.0000
|1.6833
|2006.11.28 06:09
|1.6875
|0.00
|0.00
|0.00
|91.64
|193335
|2006.11.27 23:59
|sell
|1.60
|euraud
|1.688971
|0.0000
|1.6848
|2006.11.28 06:09
|1.6876
|0.00
|0.00
|0.00
|170.81
|193436
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.10
|eurchf
|1.584705
|0.0000
|1.5807
|2006.11.28 09:08
|1.5839
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|193437
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.20
|eurchf
|1.584705
|0.0000
|1.5822
|2006.11.28 09:08
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|16.69
|193444
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.40
|eurchf
|1.584705
|0.0000
|1.5837
|2006.11.28 09:08
|1.5837
|0.00
|0.00
|0.00
|33.39
|193758
|2006.11.27 23:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.4799
|0.00
|152.71
|2006.11.28 08:29
|152.54
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|194533
|2006.11.27 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.313289
|0.0000
|1.3147
|2006.11.28 04:48
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|14.11
|194664
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.33775
|0.0000
|2.3366
|2006.11.28 14:35
|2.3460
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.52
|194784
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.0376
|0.00
|224.65
|2006.11.28 06:09
|225.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|194794
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.20
|gbpjpy
|225.0376
|0.00
|224.82
|2006.11.28 03:34
|224.82
|0.00
|0.00
|0.00
|37.54
|196188
|2006.11.27 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.937337
|0.0000
|1.9400
|2006.11.28 02:43
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|26.63
|196396
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.13335
|0.0000
|1.1308
|2006.11.28 10:44
|1.1308
|0.00
|0.00
|0.00
|22.55
|196756
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.206763
|0.0000
|1.2033
|2006.11.28 09:06
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|19.62
|196759
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.206763
|0.0000
|1.2048
|2006.11.28 09:06
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|32.59
|197369
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.1125
|0.00
|115.74
|2006.11.28 14:34
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|197394
|2006.11.27 23:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.1125
|0.00
|115.89
|2006.11.28 14:34
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|7.32
|198183
|2006.11.28 00:39
|sell
|3.20
|euraud
|1.6883
|0.0000
|1.6863
|2006.11.28 01:00
|1.6863
|0.00
|0.00
|0.00
|498.05
|203898
|2006.11.28 06:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9380
|0.0000
|1.9400
|2006.11.28 08:51
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|204492
|2006.11.28 06:53
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6701
|0.0000
|0.6721
|2006.11.28 10:45
|0.6721
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|204726
|2006.11.28 07:05
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.35
|0.00
|152.55
|2006.11.28 08:29
|152.55
|0.00
|0.00
|0.00
|34.43
|205792
|2006.11.28 08:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.11
|0.00
|225.31
|2006.11.28 08:53
|225.31
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|206524
|2006.11.28 08:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.59
|0.00
|152.79
|2006.11.28 09:35
|152.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|207056
|2006.11.28 08:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.39
|0.00
|225.59
|2006.11.28 09:06
|225.59
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|207061
|2006.11.28 08:53
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3399
|0.0000
|2.3379
|2006.11.28 14:35
|2.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.68
|207073
|2006.11.28 08:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9417
|0.0000
|1.9437
|2006.11.28 09:06
|1.9437
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|207294
|2006.11.28 09:00
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3415
|0.0000
|2.3395
|2006.11.28 14:35
|2.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|-142.88
|207496
|2006.11.28 09:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.66
|0.00
|225.86
|2006.11.28 09:29
|225.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|207507
|2006.11.28 09:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9443
|0.0000
|1.9461
|2006.11.28 09:41
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|207531
|2006.11.28 09:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2037
|0.0000
|1.2017
|2006.11.28 14:34
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|207536
|2006.11.28 09:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3159
|0.0000
|1.3179
|2006.11.28 14:33
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|207610
|2006.11.28 09:08
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5834
|0.0000
|1.5814
|2006.11.28 23:59
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.08
|207693
|2006.11.28 09:12
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.53
|0.00
|225.71
|2006.11.28 09:29
|225.71
|0.00
|0.00
|0.00
|31.01
|208032
|2006.11.28 09:27
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2052
|1.2367
|1.2032
|2006.11.28 14:34
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|9.96
|208061
|2006.11.28 09:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.79
|222.49
|225.99
|2006.11.28 09:35
|225.99
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|208164
|2006.11.28 09:34
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3429
|2.3716
|2.3411
|2006.11.28 14:35
|2.3459
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.37
|208220
|2006.11.28 09:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.07
|222.77
|226.27
|2006.11.28 10:57
|226.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|208224
|2006.11.28 09:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.83
|149.53
|153.03
|2006.11.28 19:17
|153.03
|0.00
|0.00
|0.00
|17.25
|208341
|2006.11.28 09:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9464
|1.9134
|1.9484
|2006.11.28 11:02
|1.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|208344
|2006.11.28 09:41
|sell
|1.60
|gbpchf
|2.3443
|2.3715
|2.3425
|2006.11.28 14:35
|2.3456
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.80
|208398
|2006.11.28 09:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3144
|1.2829
|1.3164
|2006.11.28 14:33
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|208444
|2006.11.28 09:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9448
|1.9133
|1.9468
|2006.11.28 11:02
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|208528
|2006.11.28 09:48
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.27
|119.27
|116.07
|2006.11.28 14:34
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|68.92
|208532
|2006.11.28 09:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9432
|1.9132
|1.9452
|2006.11.28 11:02
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|208547
|2006.11.28 09:49
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2067
|1.2367
|1.2047
|2006.11.28 14:34
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|66.41
|208861
|2006.11.28 10:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|225.94
|222.77
|226.12
|2006.11.28 10:57
|226.12
|0.00
|0.00
|0.00
|30.96
|209216
|2006.11.28 10:17
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5849
|1.6164
|1.5829
|2006.11.28 23:59
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.21
|209758
|2006.11.28 10:44
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1304
|1.1634
|1.1284
|2006.11.28 23:59
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.07
|209798
|2006.11.28 10:45
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6726
|0.6396
|0.6746
|2006.11.28 14:54
|0.6746
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|210032
|2006.11.28 10:57
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.20
|222.90
|226.40
|2006.11.28 14:15
|226.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|210034
|2006.11.28 10:57
|sell
|3.20
|gbpchf
|2.3456
|2.3713
|2.3438
|2006.11.28 14:35
|2.3458
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.16
|210151
|2006.11.28 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9458
|1.9128
|1.9478
|2006.11.28 14:30
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|210306
|2006.11.28 11:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9443
|1.9128
|1.9463
|2006.11.28 14:30
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|210321
|2006.11.28 11:09
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.04
|222.89
|226.24
|2006.11.28 14:15
|226.24
|0.00
|0.00
|0.00
|34.37
|211878
|2006.11.28 12:54
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5864
|1.6164
|1.5844
|2006.11.28 23:59
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.56
|211905
|2006.11.28 13:04
|sell
|6.40
|gbpchf
|2.3472
|2.3712
|2.3452
|2006.11.28 14:34
|2.3457
|0.00
|0.00
|0.00
|797.34
|212004
|2006.11.28 14:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.32
|223.02
|226.52
|2006.11.28 16:00
|226.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|212080
|2006.11.28 14:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9476
|1.9146
|1.9496
|2006.11.28 15:51
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|212138
|2006.11.28 14:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3172
|1.2842
|1.3192
|2006.11.28 17:48
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|212139
|2006.11.28 14:33
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.19
|223.02
|226.37
|2006.11.28 15:59
|226.37
|0.00
|0.00
|0.00
|31.01
|212287
|2006.11.28 14:54
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6751
|0.6421
|0.6771
|2006.11.28 19:05
|0.6771
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|212312
|2006.11.28 15:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.11
|119.42
|115.92
|2006.11.28 19:06
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|212317
|2006.11.28 15:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2045
|1.2375
|1.2025
|2006.11.28 17:46
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.54
|212341
|2006.11.28 15:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3156
|1.2841
|1.3176
|2006.11.28 17:48
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|212345
|2006.11.28 15:08
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2060
|1.2375
|1.2040
|2006.11.28 17:46
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.88
|212483
|2006.11.28 15:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9500
|1.9170
|1.9520
|2006.11.28 17:36
|1.9475
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|212491
|2006.11.28 15:52
|sell
|0.80
|eurchf
|1.5879
|1.6164
|1.5859
|2006.11.28 23:59
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|26.59
|212534
|2006.11.28 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.44
|223.12
|226.62
|2006.11.28 19:17
|226.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.21
|212543
|2006.11.28 16:01
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2075
|1.2375
|1.2055
|2006.11.28 17:45
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|13.25
|212547
|2006.11.28 16:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9485
|1.9170
|1.9505
|2006.11.28 17:36
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|212556
|2006.11.28 16:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.29
|223.14
|226.49
|2006.11.28 19:17
|226.33
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|212573
|2006.11.28 16:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9469
|1.9169
|1.9489
|2006.11.28 17:36
|1.9473
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|212594
|2006.11.28 16:04
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2090
|1.2375
|1.2070
|2006.11.28 17:45
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|132.56
|212597
|2006.11.28 16:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3141
|1.2841
|1.3161
|2006.11.28 17:48
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|212606
|2006.11.28 16:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.26
|119.41
|116.06
|2006.11.28 19:06
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|34.46
|212791
|2006.11.28 17:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9454
|1.9169
|1.9474
|2006.11.28 17:36
|1.9474
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|212847
|2006.11.28 17:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9486
|1.9156
|1.9506
|2006.11.28 19:12
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|212873
|2006.11.28 17:48
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3496
|2.3826
|2.3476
|2006.11.28 21:41
|2.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|16.63
|212874
|2006.11.28 17:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3163
|1.2833
|1.3183
|2006.11.28 19:06
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|212950
|2006.11.28 18:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9470
|1.9155
|1.9490
|2006.11.28 19:12
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|212954
|2006.11.28 18:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3148
|1.2833
|1.3168
|2006.11.28 19:06
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|212989
|2006.11.28 19:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2062
|1.2392
|1.2042
|2006.11.28 19:16
|1.2042
|0.00
|0.00
|0.00
|16.61
|213003
|2006.11.28 19:05
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6775
|0.6445
|0.6795
|2006.11.28 19:56
|0.6795
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|213010
|2006.11.28 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3172
|1.2842
|1.3192
|2006.11.28 19:16
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|213019
|2006.11.28 19:06
|buy
|0.40
|gbpjpy
|226.18
|223.14
|226.34
|2006.11.28 19:17
|226.34
|0.00
|0.00
|0.00
|55.19
|213021
|2006.11.28 19:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.04
|119.34
|115.84
|2006.11.28 23:59
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.06
|213071
|2006.11.28 19:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2037
|1.2367
|1.2017
|2006.11.28 19:37
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|213076
|2006.11.28 19:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3196
|1.2865
|1.3215
|2006.11.28 19:37
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|213104
|2006.11.28 19:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3180
|1.2865
|1.3200
|2006.11.28 19:37
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|213121
|2006.11.28 19:20
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2052
|1.2367
|1.2032
|2006.11.28 19:37
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|33.25
|213189
|2006.11.28 19:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3206
|1.2876
|1.3226
|2006.11.28 20:46
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|213194
|2006.11.28 19:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2029
|1.2359
|1.2009
|2006.11.28 21:41
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|213209
|2006.11.28 19:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3191
|1.2876
|1.3211
|2006.11.28 20:46
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|213224
|2006.11.28 19:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2045
|1.2360
|1.2025
|2006.11.28 21:41
|1.2025
|0.00
|0.00
|0.00
|33.26
|213252
|2006.11.28 19:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3174
|1.2874
|1.3194
|2006.11.28 20:46
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|213279
|2006.11.28 19:56
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6801
|0.6471
|0.6821
|2006.11.28 20:43
|0.6821
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|213295
|2006.11.28 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|1.9180
|1.9530
|2006.11.28 22:03
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|213393
|2006.11.28 20:43
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6825
|0.6495
|0.6845
|2006.11.28 23:59
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|213399
|2006.11.28 20:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3194
|1.2864
|1.3214
|2006.11.28 23:59
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|213413
|2006.11.28 20:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.21
|149.89
|153.39
|2006.11.28 23:59
|153.33
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|213452
|2006.11.28 21:06
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6812
|0.6494
|0.6829
|2006.11.28 23:59
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|213482
|2006.11.28 21:41
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3469
|2.3799
|2.3449
|2006.11.28 23:59
|2.3482
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.81
|213486
|2006.11.28 21:41
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2022
|1.2354
|1.2004
|2006.11.28 23:59
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.14
|213538
|2006.11.28 22:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.75
|223.43
|226.93
|2006.11.28 23:59
|226.80
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|213548
|2006.11.28 22:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9535
|1.9205
|1.9555
|2006.11.28 23:59
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|213602
|2006.11.28 22:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9520
|1.9205
|1.9540
|2006.11.28 23:59
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|213661
|2006.11.28 23:28
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.20
|119.35
|116.00
|2006.11.28 23:59
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|213666
|2006.11.28 23:29
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.6797
|0.6497
|0.6817
|2006.11.28 23:59
|0.6789
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|214170
|2006.11.28 23:59
|sell
|0.10
|eurchf
|1.587405
|0.0000
|1.5814
|2006.11.29 23:59
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.01
|214171
|2006.11.28 23:59
|sell
|0.20
|eurchf
|1.587405
|1.6164
|1.5829
|2006.11.29 23:59
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.03
|214175
|2006.11.28 23:59
|sell
|0.40
|eurchf
|1.587405
|1.6164
|1.5844
|2006.11.29 23:59
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.06
|214178
|2006.11.28 23:59
|sell
|0.80
|eurchf
|1.587405
|1.6164
|1.5859
|2006.11.29 23:59
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.11
|214475
|2006.11.28 23:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.3199
|149.89
|153.39
|2006.11.29 00:18
|153.39
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|215250
|2006.11.28 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.319289
|1.2864
|1.3214
|2006.11.29 00:52
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|21.11
|215393
|2006.11.28 23:59
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.34795
|2.3799
|2.3449
|2006.11.29 15:24
|2.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.03
|215499
|2006.11.28 23:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.7774
|223.43
|226.93
|2006.11.29 00:18
|226.93
|0.00
|0.00
|0.00
|13.12
|216869
|2006.11.28 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.951337
|1.9205
|1.9555
|2006.11.29 00:53
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|24.63
|216875
|2006.11.28 23:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.951337
|1.9205
|1.9540
|2006.11.29 00:53
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|53.26
|216924
|2006.11.28 23:59
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.678872
|0.6495
|0.6845
|2006.11.29 23:59
|0.6774
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.72
|216925
|2006.11.28 23:59
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.678872
|0.6494
|0.6829
|2006.11.29 23:59
|0.6774
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.44
|216926
|2006.11.28 23:59
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.678872
|0.6497
|0.6817
|2006.11.29 23:59
|0.6774
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.88
|217057
|2006.11.28 23:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.13115
|1.1634
|1.1284
|2006.11.29 14:34
|1.1360
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.69
|217463
|2006.11.28 23:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.203163
|1.2354
|1.2004
|2006.11.29 15:54
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.01
|218046
|2006.11.28 23:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.2325
|119.34
|115.84
|2006.11.29 00:54
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|19.18
|218068
|2006.11.28 23:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.2325
|119.35
|116.00
|2006.11.29 00:54
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|40.09
|218128
|2006.11.29 00:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.01
|223.71
|227.21
|2006.11.29 02:46
|225.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.02
|218129
|2006.11.29 00:18
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.45
|150.15
|153.65
|2006.11.29 08:04
|152.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.66
|218153
|2006.11.29 00:43
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3485
|2.3800
|2.3465
|2006.11.29 15:24
|2.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.24
|218168
|2006.11.29 00:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.82
|223.67
|227.02
|2006.11.29 02:46
|225.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.68
|218170
|2006.11.29 00:50
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.29
|150.14
|153.49
|2006.11.29 08:04
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.94
|218175
|2006.11.29 00:50
|buy
|0.40
|gbpjpy
|226.67
|223.67
|226.87
|2006.11.29 02:46
|225.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.55
|218198
|2006.11.29 00:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3219
|1.2887
|1.3237
|2006.11.29 14:34
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|218213
|2006.11.29 00:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9540
|1.9210
|1.9560
|2006.11.29 09:17
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.00
|218226
|2006.11.29 00:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.99
|119.29
|115.79
|2006.11.29 01:23
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|17.27
|218235
|2006.11.29 00:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3204
|1.2889
|1.3224
|2006.11.29 14:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.00
|218265
|2006.11.29 01:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9525
|1.9210
|1.9545
|2006.11.29 09:17
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|218277
|2006.11.29 01:06
|buy
|0.80
|gbpjpy
|226.54
|223.66
|226.71
|2006.11.29 02:46
|225.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-401.04
|218278
|2006.11.29 01:06
|buy
|0.40
|eurjpy
|153.14
|150.14
|153.34
|2006.11.29 08:04
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.66
|218284
|2006.11.29 01:09
|buy
|1.60
|gbpjpy
|226.38
|223.68
|226.58
|2006.11.29 02:46
|225.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-553.16
|218301
|2006.11.29 01:14
|buy
|0.80
|eurjpy
|152.98
|150.13
|153.18
|2006.11.29 08:04
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.76
|218324
|2006.11.29 01:23
|buy
|3.20
|gbpjpy
|226.24
|223.68
|226.43
|2006.11.29 02:46
|225.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-774.49
|218326
|2006.11.29 01:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.76
|119.08
|115.58
|2006.11.29 15:02
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.01
|218359
|2006.11.29 01:31
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1321
|1.1636
|1.1301
|2006.11.29 14:34
|1.1360
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.66
|218385
|2006.11.29 01:55
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3497
|2.3800
|2.3480
|2006.11.29 15:23
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.32
|218398
|2006.11.29 02:03
|buy
|6.40
|gbpjpy
|226.10
|223.69
|226.29
|2006.11.29 02:46
|225.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-885.20
|218402
|2006.11.29 02:09
|buy
|1.60
|eurjpy
|152.82
|150.12
|153.02
|2006.11.29 08:04
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|55.23
|218410
|2006.11.29 02:15
|buy
|12.80
|gbpjpy
|225.96
|223.70
|226.15
|2006.11.29 02:46
|225.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-221.30
|218414
|2006.11.29 02:17
|buy
|3.20
|eurjpy
|152.69
|150.12
|152.87
|2006.11.29 08:04
|152.87
|0.00
|0.00
|0.00
|497.15
|218449
|2006.11.29 02:33
|buy
|25.60
|gbpjpy
|225.81
|223.71
|226.01
|2006.11.29 02:45
|225.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3 319.21
|218482
|2006.11.29 03:48
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2037
|1.2352
|1.2017
|2006.11.29 15:54
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.80
|218483
|2006.11.29 03:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3189
|1.2889
|1.3209
|2006.11.29 14:34
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|218859
|2006.11.29 08:39
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.92
|119.07
|115.72
|2006.11.29 15:02
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.76
|218872
|2006.11.29 08:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9511
|1.9209
|1.9529
|2006.11.29 09:17
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|218919
|2006.11.29 08:47
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2052
|1.2352
|1.2032
|2006.11.29 15:54
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.48
|219003
|2006.11.29 09:03
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.6781
|0.6496
|0.6801
|2006.11.29 23:59
|0.6774
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|219008
|2006.11.29 09:04
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9496
|1.9211
|1.9516
|2006.11.29 09:17
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|219009
|2006.11.29 09:04
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3174
|1.2889
|1.3194
|2006.11.29 14:34
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|219025
|2006.11.29 09:06
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9481
|1.9211
|1.9501
|2006.11.29 09:17
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|219076
|2006.11.29 09:16
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3512
|2.3797
|2.3492
|2006.11.29 15:23
|2.3561
|0.00
|0.00
|0.00
|-324.64
|219086
|2006.11.29 09:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.08
|119.08
|115.88
|2006.11.29 15:02
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.87
|219098
|2006.11.29 09:23
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2067
|1.2352
|1.2047
|2006.11.29 15:54
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|39.80
|219174
|2006.11.29 10:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.01
|149.71
|153.21
|2006.11.29 13:28
|153.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|219181
|2006.11.29 10:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.51
|223.21
|226.71
|2006.11.29 10:44
|226.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|219205
|2006.11.29 10:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.38
|223.20
|226.55
|2006.11.29 10:44
|226.55
|0.00
|0.00
|0.00
|29.26
|219252
|2006.11.29 10:20
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.23
|119.08
|116.03
|2006.11.29 15:02
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|20.65
|219288
|2006.11.29 10:32
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1337
|1.1637
|1.1317
|2006.11.29 14:34
|1.1361
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.50
|219314
|2006.11.29 10:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.62
|223.32
|226.82
|2006.11.29 13:02
|226.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|219341
|2006.11.29 10:49
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.47
|223.32
|226.67
|2006.11.29 13:02
|226.67
|0.00
|0.00
|0.00
|34.40
|219354
|2006.11.29 10:58
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3160
|1.2888
|1.3178
|2006.11.29 14:34
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|219400
|2006.11.29 11:30
|sell
|1.60
|gbpchf
|2.3523
|2.3797
|2.3507
|2006.11.29 15:23
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-529.93
|219403
|2006.11.29 11:31
|sell
|1.60
|eurchf
|1.5893
|1.6165
|1.5875
|2006.11.29 23:59
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|-277.66
|219426
|2006.11.29 11:37
|sell
|3.20
|gbpchf
|2.3535
|2.3793
|2.3518
|2006.11.29 15:23
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|-741.90
|219463
|2006.11.29 11:51
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2083
|1.2353
|1.2063
|2006.11.29 15:53
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|265.27
|219474
|2006.11.29 11:53
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.87
|149.70
|153.05
|2006.11.29 13:28
|153.05
|0.00
|0.00
|0.00
|30.94
|219479
|2006.11.29 11:55
|sell
|6.40
|gbpchf
|2.3547
|2.3790
|2.3530
|2006.11.29 15:23
|2.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|-688.97
|219551
|2006.11.29 12:24
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1352
|1.1637
|1.1332
|2006.11.29 14:34
|1.1362
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.41
|219597
|2006.11.29 12:44
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1367
|1.1637
|1.1347
|2006.11.29 14:34
|1.1363
|0.00
|0.00
|0.00
|56.32
|219635
|2006.11.29 13:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.74
|223.44
|226.94
|2006.11.29 13:28
|226.94
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|219693
|2006.11.29 13:21
|sell
|3.20
|usdcad
|1.1382
|1.1637
|1.1362
|2006.11.29 14:33
|1.1362
|0.00
|0.00
|0.00
|563.28
|219712
|2006.11.29 13:28
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.39
|119.09
|116.19
|2006.11.29 15:02
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|275.41
|219714
|2006.11.29 13:28
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.14
|149.84
|153.34
|2006.11.29 18:06
|152.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.95
|219716
|2006.11.29 13:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.05
|223.75
|227.25
|2006.11.29 17:30
|226.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.58
|219752
|2006.11.29 13:40
|sell
|12.80
|gbpchf
|2.3562
|2.3787
|2.3542
|2006.11.29 15:23
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|219882
|2006.11.29 14:30
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3146
|1.2888
|1.3163
|2006.11.29 14:34
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|544.00
|219893
|2006.11.29 14:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.98
|149.83
|153.18
|2006.11.29 18:06
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.64
|220027
|2006.11.29 14:44
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.90
|223.74
|227.09
|2006.11.29 17:30
|226.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.92
|220044
|2006.11.29 14:47
|sell
|25.60
|gbpchf
|2.3572
|2.3787
|2.3557
|2006.11.29 15:23
|2.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|2 544.10
|220060
|2006.11.29 14:50
|buy
|0.40
|gbpjpy
|226.77
|223.75
|226.95
|2006.11.29 17:30
|226.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.01
|220083
|2006.11.29 14:59
|buy
|0.80
|gbpjpy
|226.62
|223.77
|226.82
|2006.11.29 17:30
|226.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.04
|220121
|2006.11.29 15:03
|buy
|0.40
|eurjpy
|152.82
|149.82
|153.02
|2006.11.29 18:06
|152.87
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|220155
|2006.11.29 15:21
|buy
|1.60
|gbpjpy
|226.49
|223.76
|226.66
|2006.11.29 17:30
|226.54
|0.00
|0.00
|0.00
|68.80
|220170
|2006.11.29 15:24
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3558
|2.3228
|2.3578
|2006.11.29 16:05
|2.3578
|0.00
|0.00
|0.00
|16.56
|220188
|2006.11.29 15:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9535
|1.9202
|1.9552
|2006.11.29 16:11
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|220236
|2006.11.29 15:42
|buy
|0.80
|eurjpy
|152.67
|149.82
|152.87
|2006.11.29 18:06
|152.87
|0.00
|0.00
|0.00
|137.65
|220278
|2006.11.29 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3178
|1.2843
|1.3193
|2006.11.29 23:59
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|220283
|2006.11.29 16:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.90
|119.20
|115.70
|2006.11.29 23:59
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.81
|220289
|2006.11.29 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2060
|1.2390
|1.2040
|2006.11.29 23:59
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.88
|220307
|2006.11.29 16:00
|buy
|3.20
|gbpjpy
|226.36
|223.79
|226.54
|2006.11.29 17:30
|226.54
|0.00
|0.00
|0.00
|495.35
|220308
|2006.11.29 16:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2073
|1.2390
|1.2055
|2006.11.29 23:59
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.28
|220311
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3586
|2.3256
|2.3606
|2006.11.29 22:56
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.24
|220312
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3162
|1.2847
|1.3182
|2006.11.29 23:59
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|220313
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9520
|1.9205
|1.9540
|2006.11.29 16:11
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|220329
|2006.11.29 16:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9507
|1.9205
|1.9525
|2006.11.29 16:11
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|220333
|2006.11.29 16:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.06
|119.21
|115.86
|2006.11.29 23:59
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.13
|220336
|2006.11.29 16:06
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2090
|1.2390
|1.2070
|2006.11.29 23:59
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.36
|220346
|2006.11.29 16:07
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3571
|2.3256
|2.3591
|2006.11.29 22:56
|2.3545
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.99
|220350
|2006.11.29 16:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9492
|1.9207
|1.9512
|2006.11.29 16:11
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|220362
|2006.11.29 16:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9518
|1.9188
|1.9538
|2006.11.29 18:06
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|220381
|2006.11.29 16:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9503
|1.9188
|1.9523
|2006.11.29 18:06
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|220462
|2006.11.29 17:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9489
|1.9187
|1.9507
|2006.11.29 18:06
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|220465
|2006.11.29 17:05
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3147
|1.2847
|1.3167
|2006.11.29 23:59
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|220470
|2006.11.29 17:05
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.22
|119.22
|116.02
|2006.11.29 23:59
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.29
|220507
|2006.11.29 17:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9474
|1.9189
|1.9494
|2006.11.29 18:05
|1.9494
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|220519
|2006.11.29 17:20
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2106
|1.2391
|1.2086
|2006.11.29 23:59
|1.2101
|0.00
|0.00
|0.00
|33.06
|220545
|2006.11.29 17:29
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1365
|1.1695
|1.1345
|2006.11.29 23:59
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.58
|220581
|2006.11.29 18:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.68
|223.38
|226.88
|2006.11.29 20:30
|226.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.21
|220601
|2006.11.29 18:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.91
|149.61
|153.11
|2006.11.29 23:43
|153.11
|0.00
|0.00
|0.00
|17.18
|220633
|2006.11.29 18:44
|sell
|3.20
|eurchf
|1.5908
|1.6163
|1.5888
|2006.11.29 23:59
|1.5914
|0.00
|0.00
|0.00
|-158.67
|220666
|2006.11.29 19:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.52
|223.37
|226.72
|2006.11.29 20:30
|226.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.91
|220691
|2006.11.29 19:09
|buy
|0.40
|gbpjpy
|226.37
|223.37
|226.57
|2006.11.29 20:30
|226.42
|0.00
|0.00
|0.00
|17.19
|220694
|2006.11.29 19:12
|buy
|0.10
|euraud
|1.6793
|1.6603
|1.6813
|2006.11.29 23:59
|1.6792
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|220707
|2006.11.29 19:23
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3557
|2.3396
|2.3576
|2006.11.29 22:56
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.07
|220717
|2006.11.29 19:23
|buy
|0.80
|gbpjpy
|226.24
|224.77
|226.42
|2006.11.29 20:30
|226.42
|0.00
|0.00
|0.00
|123.80
|220730
|2006.11.29 19:27
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1381
|1.1557
|1.1362
|2006.11.29 23:59
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.07
|220740
|2006.11.29 19:27
|buy
|0.20
|euraud
|1.6778
|1.6603
|1.6798
|2006.11.29 23:59
|1.6792
|0.00
|0.00
|0.00
|21.92
|220744
|2006.11.29 19:27
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.37
|117.82
|116.17
|2006.11.29 23:59
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.49
|220839
|2006.11.29 20:02
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3544
|2.3397
|2.3562
|2006.11.29 22:56
|2.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|26.45
|220899
|2006.11.29 20:50
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.3531
|2.3399
|2.3549
|2006.11.29 22:56
|2.3549
|0.00
|0.00
|0.00
|238.10
|221111
|2006.11.29 22:56
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3546
|2.3736
|2.3526
|2006.11.29 23:59
|2.3548
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|221181
|2006.11.29 23:43
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.14
|151.24
|153.34
|2006.11.29 23:59
|153.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|221574
|2006.11.29 23:59
|buy
|0.10
|euraud
|1.679674
|1.6603
|1.6813
|2006.11.30 00:06
|1.6796
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|221575
|2006.11.29 23:59
|buy
|0.20
|euraud
|1.679674
|1.6603
|1.6798
|2006.11.30 00:06
|1.6798
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|221677
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.10
|eurchf
|1.591115
|0.0000
|1.5814
|2006.11.30 15:24
|1.5902
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|221678
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.20
|eurchf
|1.591115
|1.6164
|1.5829
|2006.11.30 15:24
|1.5903
|0.00
|0.00
|0.00
|13.53
|221679
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.40
|eurchf
|1.591115
|1.6164
|1.5844
|2006.11.30 15:24
|1.5904
|0.00
|0.00
|0.00
|23.73
|221681
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.80
|eurchf
|1.591115
|1.6164
|1.5859
|2006.11.30 15:23
|1.5903
|0.00
|0.00
|0.00
|54.10
|221692
|2006.11.29 23:59
|sell
|1.60
|eurchf
|1.591115
|1.6165
|1.5875
|2006.11.30 15:23
|1.5902
|0.00
|0.00
|0.00
|121.48
|221695
|2006.11.29 23:59
|sell
|3.20
|eurchf
|1.591115
|1.6163
|1.5888
|2006.11.30 15:23
|1.5903
|0.00
|0.00
|0.00
|216.39
|222024
|2006.11.29 23:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.0597
|151.24
|153.34
|2006.11.30 09:26
|153.15
|0.00
|0.00
|0.00
|7.77
|222784
|2006.11.29 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.315467
|1.2843
|1.3193
|2006.11.30 03:05
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|11.33
|222787
|2006.11.29 23:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.315467
|1.2847
|1.3182
|2006.11.30 03:05
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|22.66
|222795
|2006.11.29 23:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.315467
|1.2847
|1.3167
|2006.11.30 03:05
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|49.32
|222981
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.35405
|2.3736
|2.3526
|2006.11.30 08:35
|2.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|224574
|2006.11.29 23:59
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.677316
|0.6495
|0.6845
|2006.11.30 06:02
|0.6799
|0.00
|0.00
|0.00
|25.84
|224575
|2006.11.29 23:59
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.677316
|0.6494
|0.6829
|2006.11.30 06:02
|0.6801
|0.00
|0.00
|0.00
|55.68
|224576
|2006.11.29 23:59
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.677316
|0.6497
|0.6817
|2006.11.30 06:02
|0.6799
|0.00
|0.00
|0.00
|103.36
|224578
|2006.11.29 23:59
|buy
|0.80
|nzdusd
|0.677316
|0.6496
|0.6801
|2006.11.30 06:02
|0.6801
|0.00
|0.00
|0.00
|222.72
|224725
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.13915
|1.1695
|1.1345
|2006.11.30 04:43
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|11.87
|224731
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.20
|usdcad
|1.13915
|1.1557
|1.1362
|2006.11.30 04:43
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|27.25
|225097
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.209689
|1.2390
|1.2040
|2006.11.30 03:15
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|8.18
|225098
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.20
|usdchf
|1.209689
|1.2390
|1.2055
|2006.11.30 03:15
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|14.71
|225100
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.40
|usdchf
|1.209689
|1.2390
|1.2070
|2006.11.30 03:15
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|36.04
|225108
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.80
|usdchf
|1.209689
|1.2391
|1.2086
|2006.11.30 03:15
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|72.08
|225667
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.3575
|119.20
|115.70
|2006.11.30 03:04
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|225673
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.3575
|119.21
|115.86
|2006.11.30 03:04
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|9.89
|225683
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.3575
|119.22
|116.02
|2006.11.30 03:04
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|12.90
|225696
|2006.11.29 23:59
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.3575
|117.82
|116.17
|2006.11.30 03:04
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|18.91
|225760
|2006.11.30 00:06
|buy
|0.10
|euraud
|1.6810
|1.6620
|1.6830
|2006.11.30 08:22
|1.6786
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.85
|225816
|2006.11.30 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.60
|224.70
|226.80
|2006.11.30 02:40
|226.66
|0.00
|0.00
|0.00
|5.15
|225829
|2006.11.30 01:07
|buy
|0.20
|euraud
|1.6795
|1.6620
|1.6815
|2006.11.30 08:22
|1.6786
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.14
|225879
|2006.11.30 01:37
|buy
|0.40
|euraud
|1.6781
|1.6619
|1.6799
|2006.11.30 08:22
|1.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|12.56
|225887
|2006.11.30 01:54
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1396
|1.1556
|1.1376
|2006.11.30 04:42
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|70.33
|225892
|2006.11.30 02:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.47
|224.70
|226.65
|2006.11.30 02:40
|226.65
|0.00
|0.00
|0.00
|30.90
|225940
|2006.11.30 02:30
|buy
|0.80
|euraud
|1.6765
|1.6620
|1.6785
|2006.11.30 08:22
|1.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|125.64
|225959
|2006.11.30 02:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.77
|224.87
|226.97
|2006.11.30 08:00
|226.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.54
|225972
|2006.11.30 02:47
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.53
|117.83
|116.33
|2006.11.30 03:04
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|275.08
|225996
|2006.11.30 02:54
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.64
|224.87
|226.82
|2006.11.30 08:00
|226.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|226029
|2006.11.30 03:01
|buy
|0.40
|gbpjpy
|226.48
|224.88
|226.68
|2006.11.30 08:00
|226.51
|0.00
|0.00
|0.00
|10.34
|226049
|2006.11.30 03:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9470
|1.9280
|1.9490
|2006.11.30 06:03
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226051
|2006.11.30 03:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.26
|118.16
|116.06
|2006.11.30 06:32
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|17.23
|226079
|2006.11.30 03:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3171
|1.2981
|1.3191
|2006.11.30 08:22
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226100
|2006.11.30 03:14
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.98
|151.23
|153.18
|2006.11.30 09:26
|153.18
|0.00
|0.00
|0.00
|34.46
|226111
|2006.11.30 03:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2081
|1.2271
|1.2061
|2006.11.30 08:22
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|16.58
|226198
|2006.11.30 04:44
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1372
|1.1562
|1.1352
|2006.11.30 10:35
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.54
|226284
|2006.11.30 06:02
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6805
|0.6615
|0.6825
|2006.11.30 13:59
|0.6825
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226286
|2006.11.30 06:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9494
|1.9304
|1.9514
|2006.11.30 08:00
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226320
|2006.11.30 06:30
|buy
|0.80
|gbpjpy
|226.32
|224.87
|226.52
|2006.11.30 08:00
|226.52
|0.00
|0.00
|0.00
|137.83
|226327
|2006.11.30 06:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.04
|117.94
|115.84
|2006.11.30 08:23
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|226376
|2006.11.30 07:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.20
|117.95
|116.00
|2006.11.30 08:23
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34.48
|226399
|2006.11.30 07:44
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3557
|2.3736
|2.3541
|2006.11.30 08:35
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|226425
|2006.11.30 08:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9516
|1.9326
|1.9536
|2006.11.30 08:22
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226458
|2006.11.30 08:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.65
|224.75
|226.85
|2006.11.30 08:22
|226.85
|0.00
|0.00
|0.00
|17.24
|226546
|2006.11.30 08:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9540
|1.9350
|1.9560
|2006.11.30 08:23
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226550
|2006.11.30 08:22
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3575
|2.3735
|2.3555
|2006.11.30 08:35
|2.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|66.31
|226558
|2006.11.30 08:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3195
|1.3005
|1.3215
|2006.11.30 14:30
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226560
|2006.11.30 08:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.91
|225.01
|227.11
|2006.11.30 09:01
|226.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.60
|226568
|2006.11.30 08:23
|buy
|0.10
|euraud
|1.6804
|1.6614
|1.6824
|2006.11.30 16:58
|1.6783
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.58
|226570
|2006.11.30 08:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9565
|1.9375
|1.9585
|2006.11.30 09:26
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|226572
|2006.11.30 08:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.97
|117.87
|115.77
|2006.11.30 16:04
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|226575
|2006.11.30 08:23
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2056
|1.2246
|1.2036
|2006.11.30 14:30
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|226601
|2006.11.30 08:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9549
|1.9374
|1.9569
|2006.11.30 09:26
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|226612
|2006.11.30 08:27
|buy
|0.20
|euraud
|1.6788
|1.6613
|1.6808
|2006.11.30 16:58
|1.6782
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.47
|226620
|2006.11.30 08:31
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1387
|1.1562
|1.1367
|2006.11.30 10:34
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|226642
|2006.11.30 08:35
|buy
|0.20
|gbpjpy
|226.75
|225.00
|226.95
|2006.11.30 09:01
|226.81
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|226644
|2006.11.30 08:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9534
|1.9374
|1.9554
|2006.11.30 09:26
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|226657
|2006.11.30 08:35
|buy
|0.40
|gbpjpy
|226.60
|225.00
|226.80
|2006.11.30 09:01
|226.80
|0.00
|0.00
|0.00
|68.88
|226659
|2006.11.30 08:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3553
|2.3363
|2.3573
|2006.11.30 09:26
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|16.58
|226661
|2006.11.30 08:35
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9518
|1.9373
|1.9538
|2006.11.30 09:26
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|226668
|2006.11.30 08:38
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.12
|117.87
|115.92
|2006.11.30 16:04
|115.92
|0.00
|0.00
|0.00
|34.51
|226756
|2006.11.30 09:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.88
|224.96
|227.06
|2006.11.30 10:24
|227.06
|0.00
|0.00
|0.00
|15.51
|226769
|2006.11.30 09:07
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2071
|1.2246
|1.2051
|2006.11.30 14:30
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|33.19
|226810
|2006.11.30 09:22
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1402
|1.1562
|1.1382
|2006.11.30 10:34
|1.1382
|0.00
|0.00
|0.00
|70.29
|226831
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.40
|euraud
|1.6770
|1.6610
|1.6790
|2006.11.30 16:57
|1.6780
|0.00
|0.00
|0.00
|31.58
|226833
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.20
|151.30
|153.40
|2006.11.30 10:47
|153.40
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|226835
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3582
|2.3392
|2.3602
|2006.11.30 10:40
|2.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|16.59
|226836
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|1.9355
|1.9565
|2006.11.30 10:24
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|226906
|2006.11.30 09:43
|buy
|0.80
|euraud
|1.6755
|1.6610
|1.6775
|2006.11.30 16:51
|1.6775
|0.00
|0.00
|0.00
|126.32
|227016
|2006.11.30 10:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.15
|225.25
|227.35
|2006.11.30 10:40
|227.35
|0.00
|0.00
|0.00
|17.21
|227021
|2006.11.30 10:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9573
|1.9383
|1.9593
|2006.11.30 12:36
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|227061
|2006.11.30 10:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9558
|1.9383
|1.9578
|2006.11.30 12:36
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|227087
|2006.11.30 10:35
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1376
|1.1566
|1.1356
|2006.11.30 23:59
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.29
|227102
|2006.11.30 10:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.42
|225.52
|227.62
|2006.11.30 12:41
|227.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.19
|227104
|2006.11.30 10:40
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3608
|2.3418
|2.3628
|2006.11.30 13:00
|2.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|227124
|2006.11.30 10:47
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.42
|151.52
|153.62
|2006.11.30 23:59
|153.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.82
|227269
|2006.11.30 11:37
|sell
|6.40
|eurchf
|1.5922
|1.6023
|1.5903
|2006.11.30 15:23
|1.5903
|0.00
|0.00
|0.00
|1 008.88
|227300
|2006.11.30 11:52
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.26
|225.51
|227.46
|2006.11.30 12:41
|227.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|227309
|2006.11.30 11:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9543
|1.9383
|1.9563
|2006.11.30 12:36
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|227314
|2006.11.30 11:58
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3592
|2.3417
|2.3612
|2006.11.30 12:59
|2.3612
|0.00
|0.00
|0.00
|33.13
|227372
|2006.11.30 12:19
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1391
|1.1566
|1.1371
|2006.11.30 23:59
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.30
|227394
|2006.11.30 12:32
|buy
|0.40
|gbpjpy
|227.11
|225.49
|227.29
|2006.11.30 12:41
|227.29
|0.00
|0.00
|0.00
|61.98
|227408
|2006.11.30 12:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9568
|1.9378
|1.9588
|2006.11.30 15:13
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|227421
|2006.11.30 12:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.39
|225.49
|227.59
|2006.11.30 15:57
|227.42
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|227458
|2006.11.30 13:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3618
|2.3428
|2.3638
|2006.11.30 16:59
|2.3557
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.93
|227491
|2006.11.30 13:15
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3603
|2.3428
|2.3623
|2006.11.30 16:59
|2.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.15
|227588
|2006.11.30 14:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6830
|0.6640
|0.6850
|2006.11.30 17:17
|0.6850
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|227661
|2006.11.30 14:19
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1406
|1.1566
|1.1386
|2006.11.30 23:59
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.04
|227692
|2006.11.30 14:28
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.23
|225.48
|227.43
|2006.11.30 15:57
|227.43
|0.00
|0.00
|0.00
|34.48
|227696
|2006.11.30 14:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.28
|151.51
|153.46
|2006.11.30 23:59
|153.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|227725
|2006.11.30 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3216
|1.3026
|1.3236
|2006.11.30 15:57
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|227727
|2006.11.30 14:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2043
|1.2233
|1.2023
|2006.11.30 15:55
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|227752
|2006.11.30 14:32
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1421
|1.1567
|1.1402
|2006.11.30 23:59
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.00
|49.06
|227760
|2006.11.30 14:32
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2058
|1.2233
|1.2038
|2006.11.30 15:55
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|33.23
|227766
|2006.11.30 14:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3201
|1.3026
|1.3221
|2006.11.30 15:57
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|227809
|2006.11.30 14:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9553
|1.9378
|1.9573
|2006.11.30 15:13
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|227884
|2006.11.30 15:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9578
|1.9388
|1.9598
|2006.11.30 15:57
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|227906
|2006.11.30 15:24
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5899
|1.6089
|1.5879
|2006.11.30 16:14
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|16.68
|227907
|2006.11.30 15:24
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3588
|2.3428
|2.3608
|2006.11.30 16:59
|2.3559
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.87
|227960
|2006.11.30 15:48
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3576
|2.3428
|2.3593
|2006.11.30 16:59
|2.3558
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.26
|227975
|2006.11.30 15:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2033
|1.2223
|1.2013
|2006.11.30 16:04
|1.2013
|0.00
|0.00
|0.00
|16.65
|227989
|2006.11.30 15:57
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.3563
|2.3430
|2.3580
|2006.11.30 16:59
|2.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.90
|227999
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9601
|1.9408
|1.9618
|2006.11.30 16:04
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|228012
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3219
|1.3029
|1.3239
|2006.11.30 16:08
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228016
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.51
|225.59
|227.69
|2006.11.30 16:59
|227.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.51
|228046
|2006.11.30 15:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.38
|225.60
|227.55
|2006.11.30 16:59
|227.44
|0.00
|0.00
|0.00
|10.38
|228080
|2006.11.30 16:01
|buy
|0.40
|gbpjpy
|227.23
|225.63
|227.43
|2006.11.30 16:59
|227.43
|0.00
|0.00
|0.00
|69.18
|228081
|2006.11.30 16:01
|buy
|3.20
|gbpchf
|2.3548
|2.3433
|2.3568
|2006.11.30 16:59
|2.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|106.90
|228092
|2006.11.30 16:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9585
|1.9410
|1.9605
|2006.11.30 16:04
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|228113
|2006.11.30 16:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.86
|117.76
|115.66
|2006.11.30 17:01
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|17.29
|228117
|2006.11.30 16:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2005
|1.2195
|1.1985
|2006.11.30 16:31
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|16.69
|228132
|2006.11.30 16:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9616
|1.9426
|1.9636
|2006.11.30 16:32
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228217
|2006.11.30 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3242
|1.3052
|1.3262
|2006.11.30 17:14
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228277
|2006.11.30 16:14
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5874
|1.6064
|1.5854
|2006.11.30 23:59
|1.5869
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|228282
|2006.11.30 16:15
|buy
|6.40
|gbpchf
|2.3534
|2.3432
|2.3552
|2006.11.30 16:59
|2.3552
|0.00
|0.00
|0.00
|962.08
|228338
|2006.11.30 16:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1978
|1.2168
|1.1958
|2006.11.30 23:59
|1.1986
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.67
|228341
|2006.11.30 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9640
|1.9450
|1.9660
|2006.11.30 16:57
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228467
|2006.11.30 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9664
|1.9474
|1.9684
|2006.11.30 17:14
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|228482
|2006.11.30 16:59
|buy
|0.10
|euraud
|1.6800
|1.6610
|1.6820
|2006.11.30 23:59
|1.6780
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.77
|228491
|2006.11.30 16:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.55
|225.65
|227.75
|2006.11.30 18:47
|227.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.29
|228508
|2006.11.30 17:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3561
|2.3751
|2.3541
|2006.11.30 23:59
|2.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|228519
|2006.11.30 17:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.65
|117.55
|115.45
|2006.11.30 23:59
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.37
|228581
|2006.11.30 17:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3266
|1.3076
|1.3286
|2006.11.30 23:59
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|228582
|2006.11.30 17:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9688
|1.9498
|1.9708
|2006.11.30 23:59
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|228614
|2006.11.30 17:17
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6854
|0.6664
|0.6874
|2006.11.30 23:59
|0.6836
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|228839
|2006.11.30 18:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.82
|225.92
|228.02
|2006.11.30 22:54
|227.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.68
|228877
|2006.11.30 19:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9673
|1.9498
|1.9693
|2006.11.30 23:59
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|228925
|2006.11.30 19:25
|buy
|0.20
|gbpjpy
|227.66
|225.91
|227.86
|2006.11.30 22:54
|227.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|228992
|2006.11.30 20:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3251
|1.3076
|1.3271
|2006.11.30 23:59
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|229003
|2006.11.30 20:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.81
|117.56
|115.61
|2006.11.30 23:59
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|229015
|2006.11.30 20:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9657
|1.9497
|1.9677
|2006.11.30 23:59
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|229173
|2006.11.30 22:29
|buy
|0.40
|gbpjpy
|227.49
|225.89
|227.69
|2006.11.30 22:53
|227.69
|0.00
|0.00
|0.00
|69.11
|229187
|2006.11.30 22:33
|buy
|0.20
|euraud
|1.6783
|1.6608
|1.6803
|2006.11.30 23:59
|1.6780
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.73
|229229
|2006.11.30 23:04
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6836
|0.6661
|0.6856
|2006.11.30 23:59
|0.6836
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|233718
|2006.11.30 23:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.7525
|117.55
|115.45
|2006.12.01 00:38
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|9.73
|233744
|2006.11.30 23:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.7525
|117.56
|115.61
|2006.12.01 00:38
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|24.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8 368.22
|Closed P/L:
|8 368.22
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|229663
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.10
|euraud
|1.678158
|1.6610
|1.6820
|1.6792
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|229665
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.20
|euraud
|1.678158
|1.6608
|1.6803
|1.6792
|0.00
|0.00
|0.00
|16.43
|229773
|2006.11.30 23:59
|sell
|0.10
|eurchf
|1.586805
|1.6064
|1.5854
|1.5871
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|230097
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.2499
|151.52
|153.62
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|230100
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.2499
|151.51
|153.46
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|230864
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.323989
|1.3076
|1.3286
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|9.11
|230913
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.323989
|1.3076
|1.3271
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|18.22
|231040
|2006.11.30 23:59
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.35525
|2.3751
|2.3541
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|232457
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.965237
|1.9498
|1.9708
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|7.63
|232483
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.965237
|1.9498
|1.9693
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|15.26
|232495
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.965237
|1.9497
|1.9677
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|30.52
|232597
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.683572
|0.6664
|0.6874
|0.6833
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|232598
|2006.11.30 23:59
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.683572
|0.6661
|0.6856
|0.6833
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|232738
|2006.11.30 23:59
|sell
|0.10
|usdcad
|1.14135
|1.1566
|1.1356
|1.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|232740
|2006.11.30 23:59
|sell
|0.20
|usdcad
|1.14135
|1.1566
|1.1371
|1.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.63
|232741
|2006.11.30 23:59
|sell
|0.40
|usdcad
|1.14135
|1.1566
|1.1386
|1.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.27
|232742
|2006.11.30 23:59
|sell
|0.80
|usdcad
|1.14135
|1.1567
|1.1402
|1.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.53
|233085
|2006.11.30 23:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.198463
|1.2168
|1.1958
|1.1980
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|233852
|2006.12.01 00:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3237
|1.3075
|1.3255
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|233873
|2006.12.01 00:38
|buy
|0.40
|eurjpy
|153.13
|151.53
|153.33
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|48.41
|0.00
|0.00
|0.00
|126.74
|Floating P/L:
|126.74
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|8 368.22
|Floating P/L:
|126.74
|Margin:
|5 760.49
|Balance:
|508 368.22
|Equity:
|508 494.96
|Free Margin:
|502 734.48