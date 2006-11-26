Alpari (UK) Ltd.

Account: 9262 Name: cerberus capital Co.Ltd. Currency: USD 2006 December 1, 01:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1636542006.11.26 11:07balanceDeposit500 000.00
1637782006.11.27 00:00sell0.10gbpjpy223.900.00223.702006.11.27 07:07224.810.000.000.00-78.37
1637892006.11.27 00:00sell0.10euraud1.68470.00001.68272006.11.27 01:551.68270.000.000.0015.62
1638192006.11.27 00:00buy0.10eurjpy151.880.00152.082006.11.27 05:47152.080.000.000.0017.27
1639032006.11.27 00:02buy0.10usdcad1.13300.00001.13482006.11.27 07:101.13480.000.000.0015.86
1649932006.11.27 00:53sell0.20gbpjpy224.020.00223.852006.11.27 07:07224.820.000.000.00-137.80
1650992006.11.27 01:00buy0.10gbpusd1.93980.00001.94182006.11.27 02:481.94040.000.000.006.00
1657832006.11.27 01:32sell0.40gbpjpy224.180.00223.982006.11.27 07:07224.810.000.000.00-217.04
1662452006.11.27 01:55sell0.10euraud1.68050.00001.67892006.11.27 23:591.68890.000.000.00-65.36
1662802006.11.27 01:55sell0.20euraud1.68220.00001.68022006.11.27 23:591.68890.000.000.00-104.26
1664522006.11.27 02:05buy0.20gbpusd1.93830.00001.94032006.11.27 02:481.94030.000.000.0040.00
1667242006.11.27 02:16sell0.80gbpjpy224.340.00224.142006.11.27 07:07224.800.000.000.00-316.97
1673032006.11.27 02:45sell0.40euraud1.68370.00001.68172006.11.27 23:591.68890.000.000.00-161.84
1676422006.11.27 03:01buy0.10gbpusd1.94020.00001.94222006.11.27 07:281.93740.000.000.00-28.00
1676532006.11.27 03:02sell1.60gbpjpy224.490.00224.292006.11.27 07:07224.790.000.000.00-413.43
1676742006.11.27 03:03sell0.80euraud1.68530.00001.68332006.11.27 23:591.68890.000.000.00-224.10
1704912006.11.27 05:40sell0.10eurchf1.58270.00001.58072006.11.27 23:591.58480.000.000.00-17.40
1706982006.11.27 05:49buy0.20gbpusd1.93860.00001.94062006.11.27 07:271.93750.000.000.00-22.00
1707102006.11.27 05:49sell3.20gbpjpy224.640.00224.472006.11.27 07:07224.800.000.000.00-440.96
1713772006.11.27 06:24buy0.40gbpusd1.93710.00001.93882006.11.27 07:271.93770.000.000.0024.00
1714302006.11.27 06:26buy0.80gbpusd1.93560.00001.93762006.11.27 07:271.93760.000.000.00160.00
1716122006.11.27 06:34sell6.40gbpjpy224.800.00224.602006.11.27 07:07224.800.000.000.000.00
1717712006.11.27 06:42buy0.10eurjpy152.400.00152.602006.11.27 08:04152.460.000.000.005.17
1719132006.11.27 06:47sell0.20eurchf1.58420.00001.58222006.11.27 23:591.58480.000.000.00-9.94
1719842006.11.27 06:51sell12.80gbpjpy224.960.00224.762006.11.27 07:07224.810.000.000.001 653.60
1723372006.11.27 07:07buy0.10gbpjpy224.840.00225.042006.11.27 07:56224.860.000.000.001.73
1724452006.11.27 07:10buy0.10usdcad1.13540.00001.13742006.11.27 17:391.13290.000.000.00-22.07
1727072006.11.27 07:21buy0.20gbpjpy224.690.00224.892006.11.27 07:56224.890.000.000.0034.45
1729682006.11.27 07:33buy0.20usdcad1.13380.00001.13562006.11.27 17:391.13280.000.000.00-17.66
1730352006.11.27 07:36buy0.20eurjpy152.250.00152.452006.11.27 08:04152.450.000.000.0034.46
1735082006.11.27 07:56buy0.10gbpjpy224.960.00225.162006.11.27 09:55224.870.000.000.00-7.74
1737282006.11.27 08:04buy0.10eurjpy152.500.00152.702006.11.27 09:55152.410.000.000.00-7.74
1739772006.11.27 08:16buy0.20gbpjpy224.810.00225.012006.11.27 09:55224.850.000.000.006.88
1741272006.11.27 08:22buy0.20eurjpy152.350.00152.552006.11.27 09:55152.410.000.000.0010.32
1754352006.11.27 09:18buy0.40eurjpy152.200.00152.402006.11.27 09:55152.400.000.000.0068.78
1757672006.11.27 09:31buy0.40gbpjpy224.670.00224.852006.11.27 09:55224.850.000.000.0061.93
1762992006.11.27 09:55buy0.10gbpjpy224.970.00225.172006.11.27 14:58224.870.000.000.00-8.61
1763142006.11.27 09:55buy0.10eurjpy152.440.00152.642006.11.27 23:37152.490.000.000.004.31
1764212006.11.27 09:58buy0.20gbpjpy224.820.00225.022006.11.27 14:58224.850.000.000.005.17
1777352006.11.27 10:54buy0.20eurjpy152.290.00152.492006.11.27 23:37152.490.000.000.0034.45
1816392006.11.27 14:07buy0.40gbpjpy224.670.00224.872006.11.27 14:57224.870.000.000.0068.83
1827372006.11.27 14:58sell0.10gbpjpy224.850.00224.652006.11.27 23:59225.070.000.000.00-18.95
1829172006.11.27 15:14sell0.40eurchf1.58570.00001.58372006.11.27 23:591.58480.000.000.0029.83
1843302006.11.27 16:26sell0.10usdjpy116.010.00115.812006.11.27 20:18115.990.000.000.001.72
1848412006.11.27 16:49buy0.40usdcad1.13220.00001.13422006.11.27 17:391.13280.000.000.0021.19
1850452006.11.27 16:59buy0.80usdcad1.13070.00001.13272006.11.27 17:391.13270.000.000.00141.26
1858132006.11.27 17:40sell0.10usdcad1.13280.00001.13082006.11.27 23:591.13340.000.000.00-5.29
1863462006.11.27 18:05sell0.20usdjpy116.160.00115.972006.11.27 20:18115.970.000.000.0032.77
1866122006.11.27 18:20sell0.10gbpchf2.33860.00002.33662006.11.27 23:592.33800.000.000.004.98
1873722006.11.27 19:00sell0.10usdchf1.20770.00001.20572006.11.27 20:131.20570.000.000.0016.59
1875962006.11.27 19:11buy0.10eurusd1.31270.00001.31472006.11.27 23:591.31320.000.000.005.00
1884942006.11.27 20:02buy0.10gbpusd1.93800.00001.94002006.11.27 23:591.93730.000.000.00-7.00
1886722006.11.27 20:12sell1.60euraud1.68660.00001.68482006.11.27 23:591.68890.000.000.00-286.34
1886922006.11.27 20:13sell0.10usdchf1.20530.00001.20332006.11.27 23:591.20690.000.000.00-13.26
1888482006.11.27 20:19sell0.10usdjpy115.940.00115.742006.11.27 23:59116.130.000.000.00-16.36
1897382006.11.27 21:03sell0.20usdchf1.20680.00001.20482006.11.27 23:591.20690.000.000.00-1.66
1907692006.11.27 22:03sell0.20usdjpy116.090.00115.892006.11.27 23:59116.130.000.000.00-6.89
1925472006.11.27 23:37buy0.10eurjpy152.510.00152.712006.11.27 23:59152.490.000.000.00-1.72
1925582006.11.27 23:38sell0.20gbpjpy225.020.00224.822006.11.27 23:59225.070.000.000.00-8.61
1933212006.11.27 23:59sell0.10euraud1.6889710.00001.67892006.11.28 06:091.68760.000.000.0010.68
1933222006.11.27 23:59sell0.20euraud1.6889710.00001.68022006.11.28 06:091.68740.000.000.0024.46
1933232006.11.27 23:59sell0.40euraud1.6889710.00001.68172006.11.28 06:091.68750.000.000.0045.82
1933242006.11.27 23:59sell0.80euraud1.6889710.00001.68332006.11.28 06:091.68750.000.000.0091.64
1933352006.11.27 23:59sell1.60euraud1.6889710.00001.68482006.11.28 06:091.68760.000.000.00170.81
1934362006.11.27 23:59sell0.10eurchf1.5847050.00001.58072006.11.28 09:081.58390.000.000.006.69
1934372006.11.27 23:59sell0.20eurchf1.5847050.00001.58222006.11.28 09:081.58370.000.000.0016.69
1934442006.11.27 23:59sell0.40eurchf1.5847050.00001.58372006.11.28 09:081.58370.000.000.0033.39
1937582006.11.27 23:59buy0.10eurjpy152.47990.00152.712006.11.28 08:29152.540.000.000.005.18
1945332006.11.27 23:59buy0.10eurusd1.3132890.00001.31472006.11.28 04:481.31470.000.000.0014.11
1946642006.11.27 23:59sell0.10gbpchf2.337750.00002.33662006.11.28 14:352.34600.000.000.00-68.52
1947842006.11.27 23:59sell0.10gbpjpy225.03760.00224.652006.11.28 06:09225.010.000.000.002.38
1947942006.11.27 23:59sell0.20gbpjpy225.03760.00224.822006.11.28 03:34224.820.000.000.0037.54
1961882006.11.27 23:59buy0.10gbpusd1.9373370.00001.94002006.11.28 02:431.94000.000.000.0026.63
1963962006.11.27 23:59sell0.10usdcad1.133350.00001.13082006.11.28 10:441.13080.000.000.0022.55
1967562006.11.27 23:59sell0.10usdchf1.2067630.00001.20332006.11.28 09:061.20440.000.000.0019.62
1967592006.11.27 23:59sell0.20usdchf1.2067630.00001.20482006.11.28 09:061.20480.000.000.0032.59
1973692006.11.27 23:59sell0.10usdjpy116.11250.00115.742006.11.28 14:34116.080.000.000.002.80
1973942006.11.27 23:59sell0.20usdjpy116.11250.00115.892006.11.28 14:34116.070.000.000.007.32
1981832006.11.28 00:39sell3.20euraud1.68830.00001.68632006.11.28 01:001.68630.000.000.00498.05
2038982006.11.28 06:13buy0.10gbpusd1.93800.00001.94002006.11.28 08:511.94000.000.000.0020.00
2044922006.11.28 06:53buy0.10nzdusd0.67010.00000.67212006.11.28 10:450.67210.000.000.0020.00
2047262006.11.28 07:05buy0.20eurjpy152.350.00152.552006.11.28 08:29152.550.000.000.0034.43
2057922006.11.28 08:00buy0.10gbpjpy225.110.00225.312006.11.28 08:53225.310.000.000.0017.22
2065242006.11.28 08:29buy0.10eurjpy152.590.00152.792006.11.28 09:35152.790.000.000.0017.21
2070562006.11.28 08:53buy0.10gbpjpy225.390.00225.592006.11.28 09:06225.590.000.000.0017.24
2070612006.11.28 08:53sell0.20gbpchf2.33990.00002.33792006.11.28 14:352.34590.000.000.00-99.68
2070732006.11.28 08:53buy0.10gbpusd1.94170.00001.94372006.11.28 09:061.94370.000.000.0020.00
2072942006.11.28 09:00sell0.40gbpchf2.34150.00002.33952006.11.28 14:352.34580.000.000.00-142.88
2074962006.11.28 09:06buy0.10gbpjpy225.660.00225.862006.11.28 09:29225.700.000.000.003.44
2075072006.11.28 09:06buy0.10gbpusd1.94430.00001.94612006.11.28 09:411.94610.000.000.0018.00
2075312006.11.28 09:07sell0.10usdchf1.20370.00001.20172006.11.28 14:341.20460.000.000.00-7.47
2075362006.11.28 09:07buy0.10eurusd1.31590.00001.31792006.11.28 14:331.31640.000.000.005.00
2076102006.11.28 09:08sell0.10eurchf1.58340.00001.58142006.11.28 23:591.58750.000.000.00-34.08
2076932006.11.28 09:12buy0.20gbpjpy225.530.00225.712006.11.28 09:29225.710.000.000.0031.01
2080322006.11.28 09:27sell0.20usdchf1.20521.23671.20322006.11.28 14:341.20460.000.000.009.96
2080612006.11.28 09:29buy0.10gbpjpy225.79222.49225.992006.11.28 09:35225.990.000.000.0017.21
2081642006.11.28 09:34sell0.80gbpchf2.34292.37162.34112006.11.28 14:352.34590.000.000.00-199.37
2082202006.11.28 09:35buy0.10gbpjpy226.07222.77226.272006.11.28 10:57226.120.000.000.004.30
2082242006.11.28 09:35buy0.10eurjpy152.83149.53153.032006.11.28 19:17153.030.000.000.0017.25
2083412006.11.28 09:41buy0.10gbpusd1.94641.91341.94842006.11.28 11:021.94540.000.000.00-10.00
2083442006.11.28 09:41sell1.60gbpchf2.34432.37152.34252006.11.28 14:352.34560.000.000.00-172.80
2083982006.11.28 09:44buy0.20eurusd1.31441.28291.31642006.11.28 14:331.31640.000.000.0040.00
2084442006.11.28 09:45buy0.20gbpusd1.94481.91331.94682006.11.28 11:021.94520.000.000.008.00
2085282006.11.28 09:48sell0.40usdjpy116.27119.27116.072006.11.28 14:34116.070.000.000.0068.92
2085322006.11.28 09:48buy0.40gbpusd1.94321.91321.94522006.11.28 11:021.94520.000.000.0080.00
2085472006.11.28 09:49sell0.40usdchf1.20671.23671.20472006.11.28 14:341.20470.000.000.0066.41
2088612006.11.28 10:02buy0.20gbpjpy225.94222.77226.122006.11.28 10:57226.120.000.000.0030.96
2092162006.11.28 10:17sell0.20eurchf1.58491.61641.58292006.11.28 23:591.58750.000.000.00-43.21
2097582006.11.28 10:44sell0.10usdcad1.13041.16341.12842006.11.28 23:591.13120.000.000.00-7.07
2097982006.11.28 10:45buy0.10nzdusd0.67260.63960.67462006.11.28 14:540.67460.000.000.0020.00
2100322006.11.28 10:57buy0.10gbpjpy226.20222.90226.402006.11.28 14:15226.240.000.000.003.44
2100342006.11.28 10:57sell3.20gbpchf2.34562.37132.34382006.11.28 14:352.34580.000.000.00-53.16
2101512006.11.28 11:02buy0.10gbpusd1.94581.91281.94782006.11.28 14:301.94710.000.000.0013.00
2103062006.11.28 11:09buy0.20gbpusd1.94431.91281.94632006.11.28 14:301.94630.000.000.0040.00
2103212006.11.28 11:09buy0.20gbpjpy226.04222.89226.242006.11.28 14:15226.240.000.000.0034.37
2118782006.11.28 12:54sell0.40eurchf1.58641.61641.58442006.11.28 23:591.58750.000.000.00-36.56
2119052006.11.28 13:04sell6.40gbpchf2.34722.37122.34522006.11.28 14:342.34570.000.000.00797.34
2120042006.11.28 14:15buy0.10gbpjpy226.32223.02226.522006.11.28 16:00226.330.000.000.000.86
2120802006.11.28 14:30buy0.10gbpusd1.94761.91461.94962006.11.28 15:511.94960.000.000.0020.00
2121382006.11.28 14:33buy0.10eurusd1.31721.28421.31922006.11.28 17:481.31610.000.000.00-11.00
2121392006.11.28 14:33buy0.20gbpjpy226.19223.02226.372006.11.28 15:59226.370.000.000.0031.01
2122872006.11.28 14:54buy0.10nzdusd0.67510.64210.67712006.11.28 19:050.67710.000.000.0020.00
2123122006.11.28 15:00sell0.10usdjpy116.11119.42115.922006.11.28 19:06116.060.000.000.004.31
2123172006.11.28 15:00sell0.10usdchf1.20451.23751.20252006.11.28 17:461.20710.000.000.00-21.54
2123412006.11.28 15:08buy0.20eurusd1.31561.28411.31762006.11.28 17:481.31600.000.000.008.00
2123452006.11.28 15:08sell0.20usdchf1.20601.23751.20402006.11.28 17:461.20720.000.000.00-19.88
2124832006.11.28 15:51buy0.10gbpusd1.95001.91701.95202006.11.28 17:361.94750.000.000.00-25.00
2124912006.11.28 15:52sell0.80eurchf1.58791.61641.58592006.11.28 23:591.58750.000.000.0026.59
2125342006.11.28 16:00buy0.10gbpjpy226.44223.12226.622006.11.28 19:17226.310.000.000.00-11.21
2125432006.11.28 16:01sell0.40usdchf1.20751.23751.20552006.11.28 17:451.20710.000.000.0013.25
2125472006.11.28 16:01buy0.20gbpusd1.94851.91701.95052006.11.28 17:361.94740.000.000.00-22.00
2125562006.11.28 16:01buy0.20gbpjpy226.29223.14226.492006.11.28 19:17226.330.000.000.006.89
2125732006.11.28 16:03buy0.40gbpusd1.94691.91691.94892006.11.28 17:361.94730.000.000.0016.00
2125942006.11.28 16:04sell0.80usdchf1.20901.23751.20702006.11.28 17:451.20700.000.000.00132.56
2125972006.11.28 16:04buy0.40eurusd1.31411.28411.31612006.11.28 17:481.31610.000.000.0080.00
2126062006.11.28 16:05sell0.20usdjpy116.26119.41116.062006.11.28 19:06116.060.000.000.0034.46
2127912006.11.28 17:06buy0.80gbpusd1.94541.91691.94742006.11.28 17:361.94740.000.000.00160.00
2128472006.11.28 17:41buy0.10gbpusd1.94861.91561.95062006.11.28 19:121.94900.000.000.004.00
2128732006.11.28 17:48sell0.10gbpchf2.34962.38262.34762006.11.28 21:412.34760.000.000.0016.63
2128742006.11.28 17:48buy0.10eurusd1.31631.28331.31832006.11.28 19:061.31680.000.000.005.00
2129502006.11.28 18:30buy0.20gbpusd1.94701.91551.94902006.11.28 19:121.94900.000.000.0040.00
2129542006.11.28 18:30buy0.20eurusd1.31481.28331.31682006.11.28 19:061.31680.000.000.0040.00
2129892006.11.28 19:00sell0.10usdchf1.20621.23921.20422006.11.28 19:161.20420.000.000.0016.61
2130032006.11.28 19:05buy0.10nzdusd0.67750.64450.67952006.11.28 19:560.67950.000.000.0020.00
2130102006.11.28 19:06buy0.10eurusd1.31721.28421.31922006.11.28 19:161.31920.000.000.0020.00
2130192006.11.28 19:06buy0.40gbpjpy226.18223.14226.342006.11.28 19:17226.340.000.000.0055.19
2130212006.11.28 19:06sell0.10usdjpy116.04119.34115.842006.11.28 23:59116.250.000.000.00-18.06
2130712006.11.28 19:16sell0.10usdchf1.20371.23671.20172006.11.28 19:371.20320.000.000.004.16
2130762006.11.28 19:16buy0.10eurusd1.31961.28651.32152006.11.28 19:371.32010.000.000.005.00
2131042006.11.28 19:19buy0.20eurusd1.31801.28651.32002006.11.28 19:371.32000.000.000.0040.00
2131212006.11.28 19:20sell0.20usdchf1.20521.23671.20322006.11.28 19:371.20320.000.000.0033.25
2131892006.11.28 19:37buy0.10eurusd1.32061.28761.32262006.11.28 20:461.31920.000.000.00-14.00
2131942006.11.28 19:37sell0.10usdchf1.20291.23591.20092006.11.28 21:411.20270.000.000.001.66
2132092006.11.28 19:38buy0.20eurusd1.31911.28761.32112006.11.28 20:461.31930.000.000.004.00
2132242006.11.28 19:39sell0.20usdchf1.20451.23601.20252006.11.28 21:411.20250.000.000.0033.26
2132522006.11.28 19:50buy0.40eurusd1.31741.28741.31942006.11.28 20:461.31940.000.000.0080.00
2132792006.11.28 19:56buy0.10nzdusd0.68010.64710.68212006.11.28 20:430.68210.000.000.0020.00
2132952006.11.28 20:00buy0.10gbpusd1.95101.91801.95302006.11.28 22:031.95300.000.000.0020.00
2133932006.11.28 20:43buy0.10nzdusd0.68250.64950.68452006.11.28 23:590.67890.000.000.00-36.00
2133992006.11.28 20:47buy0.10eurusd1.31941.28641.32142006.11.28 23:591.31920.000.000.00-2.00
2134132006.11.28 20:55buy0.10eurjpy153.21149.89153.392006.11.28 23:59153.330.000.000.0010.32
2134522006.11.28 21:06buy0.20nzdusd0.68120.64940.68292006.11.28 23:590.67890.000.000.00-46.00
2134822006.11.28 21:41sell0.10gbpchf2.34692.37992.34492006.11.28 23:592.34820.000.000.00-10.81
2134862006.11.28 21:41sell0.10usdchf1.20221.23541.20042006.11.28 23:591.20330.000.000.00-9.14
2135382006.11.28 22:02buy0.10gbpjpy226.75223.43226.932006.11.28 23:59226.800.000.000.004.30
2135482006.11.28 22:03buy0.10gbpusd1.95351.92051.95552006.11.28 23:591.95130.000.000.00-22.00
2136022006.11.28 22:40buy0.20gbpusd1.95201.92051.95402006.11.28 23:591.95130.000.000.00-14.00
2136612006.11.28 23:28sell0.20usdjpy116.20119.35116.002006.11.28 23:59116.250.000.000.00-8.60
2136662006.11.28 23:29buy0.40nzdusd0.67970.64970.68172006.11.28 23:590.67890.000.000.00-32.00
2141702006.11.28 23:59sell0.10eurchf1.5874050.00001.58142006.11.29 23:591.59140.000.000.00-33.01
2141712006.11.28 23:59sell0.20eurchf1.5874051.61641.58292006.11.29 23:591.59140.000.000.00-66.03
2141752006.11.28 23:59sell0.40eurchf1.5874051.61641.58442006.11.29 23:591.59140.000.000.00-132.06
2141782006.11.28 23:59sell0.80eurchf1.5874051.61641.58592006.11.29 23:591.59140.000.000.00-264.11
2144752006.11.28 23:59buy0.10eurjpy153.3199149.89153.392006.11.29 00:18153.390.000.000.006.03
2152502006.11.28 23:59buy0.10eurusd1.3192891.28641.32142006.11.29 00:521.32140.000.000.0021.11
2153932006.11.28 23:59sell0.10gbpchf2.347952.37992.34492006.11.29 15:242.35580.000.000.00-65.03
2154992006.11.28 23:59buy0.10gbpjpy226.7774223.43226.932006.11.29 00:18226.930.000.000.0013.12
2168692006.11.28 23:59buy0.10gbpusd1.9513371.92051.95552006.11.29 00:531.95380.000.000.0024.63
2168752006.11.28 23:59buy0.20gbpusd1.9513371.92051.95402006.11.29 00:531.95400.000.000.0053.26
2169242006.11.28 23:59buy0.10nzdusd0.6788720.64950.68452006.11.29 23:590.67740.000.000.00-14.72
2169252006.11.28 23:59buy0.20nzdusd0.6788720.64940.68292006.11.29 23:590.67740.000.000.00-29.44
2169262006.11.28 23:59buy0.40nzdusd0.6788720.64970.68172006.11.29 23:590.67740.000.000.00-58.88
2170572006.11.28 23:59sell0.10usdcad1.131151.16341.12842006.11.29 14:341.13600.000.000.00-42.69
2174632006.11.28 23:59sell0.10usdchf1.2031631.23541.20042006.11.29 15:541.20630.000.000.00-26.01
2180462006.11.28 23:59sell0.10usdjpy116.2325119.34115.842006.11.29 00:54116.010.000.000.0019.18
2180682006.11.28 23:59sell0.20usdjpy116.2325119.35116.002006.11.29 00:54116.000.000.000.0040.09
2181282006.11.29 00:18buy0.10gbpjpy227.01223.71227.212006.11.29 02:46225.980.000.000.00-89.02
2181292006.11.29 00:18buy0.10eurjpy153.45150.15153.652006.11.29 08:04152.840.000.000.00-52.66
2181532006.11.29 00:43sell0.20gbpchf2.34852.38002.34652006.11.29 15:242.35600.000.000.00-124.24
2181682006.11.29 00:50buy0.20gbpjpy226.82223.67227.022006.11.29 02:46225.960.000.000.00-148.68
2181702006.11.29 00:50buy0.20eurjpy153.29150.14153.492006.11.29 08:04152.850.000.000.00-75.94
2181752006.11.29 00:50buy0.40gbpjpy226.67223.67226.872006.11.29 02:46225.980.000.000.00-238.55
2181982006.11.29 00:53buy0.10eurusd1.32191.28871.32372006.11.29 14:341.31660.000.000.00-53.00
2182132006.11.29 00:53buy0.10gbpusd1.95401.92101.95602006.11.29 09:171.94970.000.000.00-43.00
2182262006.11.29 00:54sell0.10usdjpy115.99119.29115.792006.11.29 01:23115.790.000.000.0017.27
2182352006.11.29 00:58buy0.20eurusd1.32041.28891.32242006.11.29 14:341.31670.000.000.00-74.00
2182652006.11.29 01:02buy0.20gbpusd1.95251.92101.95452006.11.29 09:171.94990.000.000.00-52.00
2182772006.11.29 01:06buy0.80gbpjpy226.54223.66226.712006.11.29 02:46225.960.000.000.00-401.04
2182782006.11.29 01:06buy0.40eurjpy153.14150.14153.342006.11.29 08:04152.860.000.000.00-96.66
2182842006.11.29 01:09buy1.60gbpjpy226.38223.68226.582006.11.29 02:46225.980.000.000.00-553.16
2183012006.11.29 01:14buy0.80eurjpy152.98150.13153.182006.11.29 08:04152.850.000.000.00-89.76
2183242006.11.29 01:23buy3.20gbpjpy226.24223.68226.432006.11.29 02:46225.960.000.000.00-774.49
2183262006.11.29 01:23sell0.10usdjpy115.76119.08115.582006.11.29 15:02116.190.000.000.00-37.01
2183592006.11.29 01:31sell0.20usdcad1.13211.16361.13012006.11.29 14:341.13600.000.000.00-68.66
2183852006.11.29 01:55sell0.40gbpchf2.34972.38002.34802006.11.29 15:232.35620.000.000.00-215.32
2183982006.11.29 02:03buy6.40gbpjpy226.10223.69226.292006.11.29 02:46225.940.000.000.00-885.20
2184022006.11.29 02:09buy1.60eurjpy152.82150.12153.022006.11.29 08:04152.860.000.000.0055.23
2184102006.11.29 02:15buy12.80gbpjpy225.96223.70226.152006.11.29 02:46225.940.000.000.00-221.30
2184142006.11.29 02:17buy3.20eurjpy152.69150.12152.872006.11.29 08:04152.870.000.000.00497.15
2184492006.11.29 02:33buy25.60gbpjpy225.81223.71226.012006.11.29 02:45225.960.000.000.003 319.21
2184822006.11.29 03:48sell0.20usdchf1.20371.23521.20172006.11.29 15:541.20610.000.000.00-39.80
2184832006.11.29 03:48buy0.40eurusd1.31891.28891.32092006.11.29 14:341.31680.000.000.00-84.00
2188592006.11.29 08:39sell0.20usdjpy115.92119.07115.722006.11.29 15:02116.180.000.000.00-44.76
2188722006.11.29 08:42buy0.40gbpusd1.95111.92091.95292006.11.29 09:171.95010.000.000.00-40.00
2189192006.11.29 08:47sell0.40usdchf1.20521.23521.20322006.11.29 15:541.20630.000.000.00-36.48
2190032006.11.29 09:03buy0.80nzdusd0.67810.64960.68012006.11.29 23:590.67740.000.000.00-56.00
2190082006.11.29 09:04buy0.80gbpusd1.94961.92111.95162006.11.29 09:171.95000.000.000.0032.00
2190092006.11.29 09:04buy0.80eurusd1.31741.28891.31942006.11.29 14:341.31680.000.000.00-48.00
2190252006.11.29 09:06buy1.60gbpusd1.94811.92111.95012006.11.29 09:171.95010.000.000.00320.00
2190762006.11.29 09:16sell0.80gbpchf2.35122.37972.34922006.11.29 15:232.35610.000.000.00-324.64
2190862006.11.29 09:18sell0.40usdjpy116.08119.08115.882006.11.29 15:02116.190.000.000.00-37.87
2190982006.11.29 09:23sell0.80usdchf1.20671.23521.20472006.11.29 15:541.20610.000.000.0039.80
2191742006.11.29 10:00buy0.10eurjpy153.01149.71153.212006.11.29 13:28153.090.000.000.006.87
2191812006.11.29 10:00buy0.10gbpjpy226.51223.21226.712006.11.29 10:44226.520.000.000.000.86
2192052006.11.29 10:03buy0.20gbpjpy226.38223.20226.552006.11.29 10:44226.550.000.000.0029.26
2192522006.11.29 10:20sell0.80usdjpy116.23119.08116.032006.11.29 15:02116.200.000.000.0020.65
2192882006.11.29 10:32sell0.40usdcad1.13371.16371.13172006.11.29 14:341.13610.000.000.00-84.50
2193142006.11.29 10:44buy0.10gbpjpy226.62223.32226.822006.11.29 13:02226.670.000.000.004.30
2193412006.11.29 10:49buy0.20gbpjpy226.47223.32226.672006.11.29 13:02226.670.000.000.0034.40
2193542006.11.29 10:58buy1.60eurusd1.31601.28881.31782006.11.29 14:341.31670.000.000.00112.00
2194002006.11.29 11:30sell1.60gbpchf2.35232.37972.35072006.11.29 15:232.35630.000.000.00-529.93
2194032006.11.29 11:31sell1.60eurchf1.58931.61651.58752006.11.29 23:591.59140.000.000.00-277.66
2194262006.11.29 11:37sell3.20gbpchf2.35352.37932.35182006.11.29 15:232.35630.000.000.00-741.90
2194632006.11.29 11:51sell1.60usdchf1.20831.23531.20632006.11.29 15:531.20630.000.000.00265.27
2194742006.11.29 11:53buy0.20eurjpy152.87149.70153.052006.11.29 13:28153.050.000.000.0030.94
2194792006.11.29 11:55sell6.40gbpchf2.35472.37902.35302006.11.29 15:232.35600.000.000.00-688.97
2195512006.11.29 12:24sell0.80usdcad1.13521.16371.13322006.11.29 14:341.13620.000.000.00-70.41
2195972006.11.29 12:44sell1.60usdcad1.13671.16371.13472006.11.29 14:341.13630.000.000.0056.32
2196352006.11.29 13:02buy0.10gbpjpy226.74223.44226.942006.11.29 13:28226.940.000.000.0017.17
2196932006.11.29 13:21sell3.20usdcad1.13821.16371.13622006.11.29 14:331.13620.000.000.00563.28
2197122006.11.29 13:28sell1.60usdjpy116.39119.09116.192006.11.29 15:02116.190.000.000.00275.41
2197142006.11.29 13:28buy0.10eurjpy153.14149.84153.342006.11.29 18:06152.850.000.000.00-24.95
2197162006.11.29 13:28buy0.10gbpjpy227.05223.75227.252006.11.29 17:30226.520.000.000.00-45.58
2197522006.11.29 13:40sell12.80gbpchf2.35622.37872.35422006.11.29 15:232.35620.000.000.000.00
2198822006.11.29 14:30buy3.20eurusd1.31461.28881.31632006.11.29 14:341.31630.000.000.00544.00
2198932006.11.29 14:30buy0.20eurjpy152.98149.83153.182006.11.29 18:06152.860.000.000.00-20.64
2200272006.11.29 14:44buy0.20gbpjpy226.90223.74227.092006.11.29 17:30226.540.000.000.00-61.92
2200442006.11.29 14:47sell25.60gbpchf2.35722.37872.35572006.11.29 15:232.35600.000.000.002 544.10
2200602006.11.29 14:50buy0.40gbpjpy226.77223.75226.952006.11.29 17:30226.520.000.000.00-86.01
2200832006.11.29 14:59buy0.80gbpjpy226.62223.77226.822006.11.29 17:30226.540.000.000.00-55.04
2201212006.11.29 15:03buy0.40eurjpy152.82149.82153.022006.11.29 18:06152.870.000.000.0017.21
2201552006.11.29 15:21buy1.60gbpjpy226.49223.76226.662006.11.29 17:30226.540.000.000.0068.80
2201702006.11.29 15:24buy0.10gbpchf2.35582.32282.35782006.11.29 16:052.35780.000.000.0016.56
2201882006.11.29 15:28buy0.10gbpusd1.95351.92021.95522006.11.29 16:111.95130.000.000.00-22.00
2202362006.11.29 15:42buy0.80eurjpy152.67149.82152.872006.11.29 18:06152.870.000.000.00137.65
2202782006.11.29 16:00buy0.10eurusd1.31781.28431.31932006.11.29 23:591.31520.000.000.00-26.00
2202832006.11.29 16:00sell0.10usdjpy115.90119.20115.702006.11.29 23:59116.410.000.000.00-43.81
2202892006.11.29 16:00sell0.10usdchf1.20601.23901.20402006.11.29 23:591.21010.000.000.00-33.88
2203072006.11.29 16:00buy3.20gbpjpy226.36223.79226.542006.11.29 17:30226.540.000.000.00495.35
2203082006.11.29 16:01sell0.20usdchf1.20731.23901.20552006.11.29 23:591.21010.000.000.00-46.28
2203112006.11.29 16:05buy0.10gbpchf2.35862.32562.36062006.11.29 22:562.35470.000.000.00-32.24
2203122006.11.29 16:05buy0.20eurusd1.31621.28471.31822006.11.29 23:591.31520.000.000.00-20.00
2203132006.11.29 16:05buy0.20gbpusd1.95201.92051.95402006.11.29 16:111.95140.000.000.00-12.00
2203292006.11.29 16:06buy0.40gbpusd1.95071.92051.95252006.11.29 16:111.95130.000.000.0024.00
2203332006.11.29 16:06sell0.20usdjpy116.06119.21115.862006.11.29 23:59116.410.000.000.00-60.13
2203362006.11.29 16:06sell0.40usdchf1.20901.23901.20702006.11.29 23:591.21010.000.000.00-36.36
2203462006.11.29 16:07buy0.20gbpchf2.35712.32562.35912006.11.29 22:562.35450.000.000.00-42.99
2203502006.11.29 16:08buy0.80gbpusd1.94921.92071.95122006.11.29 16:111.95120.000.000.00160.00
2203622006.11.29 16:11buy0.10gbpusd1.95181.91881.95382006.11.29 18:061.94960.000.000.00-22.00
2203812006.11.29 16:15buy0.20gbpusd1.95031.91881.95232006.11.29 18:061.94970.000.000.00-12.00
2204622006.11.29 17:04buy0.40gbpusd1.94891.91871.95072006.11.29 18:061.94960.000.000.0028.00
2204652006.11.29 17:05buy0.40eurusd1.31471.28471.31672006.11.29 23:591.31520.000.000.0020.00
2204702006.11.29 17:05sell0.40usdjpy116.22119.22116.022006.11.29 23:59116.410.000.000.00-65.29
2205072006.11.29 17:19buy0.80gbpusd1.94741.91891.94942006.11.29 18:051.94940.000.000.00160.00
2205192006.11.29 17:20sell0.80usdchf1.21061.23911.20862006.11.29 23:591.21010.000.000.0033.06
2205452006.11.29 17:29sell0.10usdcad1.13651.16951.13452006.11.29 23:591.13930.000.000.00-24.58
2205812006.11.29 18:00buy0.10gbpjpy226.68223.38226.882006.11.29 20:30226.410.000.000.00-23.21
2206012006.11.29 18:07buy0.10eurjpy152.91149.61153.112006.11.29 23:43153.110.000.000.0017.18
2206332006.11.29 18:44sell3.20eurchf1.59081.61631.58882006.11.29 23:591.59140.000.000.00-158.67
2206662006.11.29 19:00buy0.20gbpjpy226.52223.37226.722006.11.29 20:30226.410.000.000.00-18.91
2206912006.11.29 19:09buy0.40gbpjpy226.37223.37226.572006.11.29 20:30226.420.000.000.0017.19
2206942006.11.29 19:12buy0.10euraud1.67931.66031.68132006.11.29 23:591.67920.000.000.00-0.78
2207072006.11.29 19:23buy0.40gbpchf2.35572.33962.35762006.11.29 22:562.35470.000.000.00-33.07
2207172006.11.29 19:23buy0.80gbpjpy226.24224.77226.422006.11.29 20:30226.420.000.000.00123.80
2207302006.11.29 19:27sell0.20usdcad1.13811.15571.13622006.11.29 23:591.13930.000.000.00-21.07
2207402006.11.29 19:27buy0.20euraud1.67781.66031.67982006.11.29 23:591.67920.000.000.0021.92
2207442006.11.29 19:27sell0.80usdjpy116.37117.82116.172006.11.29 23:59116.410.000.000.00-27.49
2208392006.11.29 20:02buy0.80gbpchf2.35442.33972.35622006.11.29 22:562.35480.000.000.0026.45
2208992006.11.29 20:50buy1.60gbpchf2.35312.33992.35492006.11.29 22:562.35490.000.000.00238.10
2211112006.11.29 22:56sell0.10gbpchf2.35462.37362.35262006.11.29 23:592.35480.000.000.00-1.65
2211812006.11.29 23:43buy0.10eurjpy153.14151.24153.342006.11.29 23:59153.090.000.000.00-4.30
2215742006.11.29 23:59buy0.10euraud1.6796741.66031.68132006.11.30 00:061.67960.000.000.00-0.58
2215752006.11.29 23:59buy0.20euraud1.6796741.66031.67982006.11.30 00:061.67980.000.000.001.97
2216772006.11.29 23:59sell0.10eurchf1.5911150.00001.58142006.11.30 15:241.59020.000.000.007.59
2216782006.11.29 23:59sell0.20eurchf1.5911151.61641.58292006.11.30 15:241.59030.000.000.0013.53
2216792006.11.29 23:59sell0.40eurchf1.5911151.61641.58442006.11.30 15:241.59040.000.000.0023.73
2216812006.11.29 23:59sell0.80eurchf1.5911151.61641.58592006.11.30 15:231.59030.000.000.0054.10
2216922006.11.29 23:59sell1.60eurchf1.5911151.61651.58752006.11.30 15:231.59020.000.000.00121.48
2216952006.11.29 23:59sell3.20eurchf1.5911151.61631.58882006.11.30 15:231.59030.000.000.00216.39
2220242006.11.29 23:59buy0.10eurjpy153.0597151.24153.342006.11.30 09:26153.150.000.000.007.77
2227842006.11.29 23:59buy0.10eurusd1.3154671.28431.31932006.11.30 03:051.31660.000.000.0011.33
2227872006.11.29 23:59buy0.20eurusd1.3154671.28471.31822006.11.30 03:051.31660.000.000.0022.66
2227952006.11.29 23:59buy0.40eurusd1.3154671.28471.31672006.11.30 03:051.31670.000.000.0049.32
2229812006.11.29 23:59sell0.10gbpchf2.354052.37362.35262006.11.30 08:352.35510.000.000.00-8.70
2245742006.11.29 23:59buy0.10nzdusd0.6773160.64950.68452006.11.30 06:020.67990.000.000.0025.84
2245752006.11.29 23:59buy0.20nzdusd0.6773160.64940.68292006.11.30 06:020.68010.000.000.0055.68
2245762006.11.29 23:59buy0.40nzdusd0.6773160.64970.68172006.11.30 06:020.67990.000.000.00103.36
2245782006.11.29 23:59buy0.80nzdusd0.6773160.64960.68012006.11.30 06:020.68010.000.000.00222.72
2247252006.11.29 23:59sell0.10usdcad1.139151.16951.13452006.11.30 04:431.13780.000.000.0011.87
2247312006.11.29 23:59sell0.20usdcad1.139151.15571.13622006.11.30 04:431.13760.000.000.0027.25
2250972006.11.29 23:59sell0.10usdchf1.2096891.23901.20402006.11.30 03:151.20870.000.000.008.18
2250982006.11.29 23:59sell0.20usdchf1.2096891.23901.20552006.11.30 03:151.20880.000.000.0014.71
2251002006.11.29 23:59sell0.40usdchf1.2096891.23901.20702006.11.30 03:151.20860.000.000.0036.04
2251082006.11.29 23:59sell0.80usdchf1.2096891.23911.20862006.11.30 03:151.20860.000.000.0072.08
2256672006.11.29 23:59sell0.10usdjpy116.3575119.20115.702006.11.30 03:04116.290.000.000.005.80
2256732006.11.29 23:59sell0.20usdjpy116.3575119.21115.862006.11.30 03:04116.300.000.000.009.89
2256832006.11.29 23:59sell0.40usdjpy116.3575119.22116.022006.11.30 03:04116.320.000.000.0012.90
2256962006.11.29 23:59sell0.80usdjpy116.3575117.82116.172006.11.30 03:04116.330.000.000.0018.91
2257602006.11.30 00:06buy0.10euraud1.68101.66201.68302006.11.30 08:221.67860.000.000.00-18.85
2258162006.11.30 01:00buy0.10gbpjpy226.60224.70226.802006.11.30 02:40226.660.000.000.005.15
2258292006.11.30 01:07buy0.20euraud1.67951.66201.68152006.11.30 08:221.67860.000.000.00-14.14
2258792006.11.30 01:37buy0.40euraud1.67811.66191.67992006.11.30 08:221.67850.000.000.0012.56
2258872006.11.30 01:54sell0.40usdcad1.13961.15561.13762006.11.30 04:421.13760.000.000.0070.33
2258922006.11.30 02:03buy0.20gbpjpy226.47224.70226.652006.11.30 02:40226.650.000.000.0030.90
2259402006.11.30 02:30buy0.80euraud1.67651.66201.67852006.11.30 08:221.67850.000.000.00125.64
2259592006.11.30 02:40buy0.10gbpjpy226.77224.87226.972006.11.30 08:00226.520.000.000.00-21.54
2259722006.11.30 02:47sell1.60usdjpy116.53117.83116.332006.11.30 03:04116.330.000.000.00275.08
2259962006.11.30 02:54buy0.20gbpjpy226.64224.87226.822006.11.30 08:00226.510.000.000.00-22.40
2260292006.11.30 03:01buy0.40gbpjpy226.48224.88226.682006.11.30 08:00226.510.000.000.0010.34
2260492006.11.30 03:04buy0.10gbpusd1.94701.92801.94902006.11.30 06:031.94900.000.000.0020.00
2260512006.11.30 03:04sell0.10usdjpy116.26118.16116.062006.11.30 06:32116.060.000.000.0017.23
2260792006.11.30 03:05buy0.10eurusd1.31711.29811.31912006.11.30 08:221.31910.000.000.0020.00
2261002006.11.30 03:14buy0.20eurjpy152.98151.23153.182006.11.30 09:26153.180.000.000.0034.46
2261112006.11.30 03:15sell0.10usdchf1.20811.22711.20612006.11.30 08:221.20610.000.000.0016.58
2261982006.11.30 04:44sell0.10usdcad1.13721.15621.13522006.11.30 10:351.13840.000.000.00-10.54
2262842006.11.30 06:02buy0.10nzdusd0.68050.66150.68252006.11.30 13:590.68250.000.000.0020.00
2262862006.11.30 06:03buy0.10gbpusd1.94941.93041.95142006.11.30 08:001.95140.000.000.0020.00
2263202006.11.30 06:30buy0.80gbpjpy226.32224.87226.522006.11.30 08:00226.520.000.000.00137.83
2263272006.11.30 06:32sell0.10usdjpy116.04117.94115.842006.11.30 08:23116.010.000.000.002.59
2263762006.11.30 07:30sell0.20usdjpy116.20117.95116.002006.11.30 08:23116.000.000.000.0034.48
2263992006.11.30 07:44sell0.20gbpchf2.35572.37362.35412006.11.30 08:352.35540.000.000.004.98
2264252006.11.30 08:00buy0.10gbpusd1.95161.93261.95362006.11.30 08:221.95360.000.000.0020.00
2264582006.11.30 08:01buy0.10gbpjpy226.65224.75226.852006.11.30 08:22226.850.000.000.0017.24
2265462006.11.30 08:22buy0.10gbpusd1.95401.93501.95602006.11.30 08:231.95600.000.000.0020.00
2265502006.11.30 08:22sell0.40gbpchf2.35752.37352.35552006.11.30 08:352.35550.000.000.0066.31
2265582006.11.30 08:22buy0.10eurusd1.31951.30051.32152006.11.30 14:301.32150.000.000.0020.00
2265602006.11.30 08:23buy0.10gbpjpy226.91225.01227.112006.11.30 09:01226.810.000.000.00-8.60
2265682006.11.30 08:23buy0.10euraud1.68041.66141.68242006.11.30 16:581.67830.000.000.00-16.58
2265702006.11.30 08:23buy0.10gbpusd1.95651.93751.95852006.11.30 09:261.95400.000.000.00-25.00
2265722006.11.30 08:23sell0.10usdjpy115.97117.87115.772006.11.30 16:04115.910.000.000.005.18
2265752006.11.30 08:23sell0.10usdchf1.20561.22461.20362006.11.30 14:301.20510.000.000.004.15
2266012006.11.30 08:27buy0.20gbpusd1.95491.93741.95692006.11.30 09:261.95410.000.000.00-16.00
2266122006.11.30 08:27buy0.20euraud1.67881.66131.68082006.11.30 16:581.67820.000.000.00-9.47
2266202006.11.30 08:31sell0.20usdcad1.13871.15621.13672006.11.30 10:341.13830.000.000.007.03
2266422006.11.30 08:35buy0.20gbpjpy226.75225.00226.952006.11.30 09:01226.810.000.000.0010.33
2266442006.11.30 08:35buy0.40gbpusd1.95341.93741.95542006.11.30 09:261.95400.000.000.0024.00
2266572006.11.30 08:35buy0.40gbpjpy226.60225.00226.802006.11.30 09:01226.800.000.000.0068.88
2266592006.11.30 08:35buy0.10gbpchf2.35532.33632.35732006.11.30 09:262.35730.000.000.0016.58
2266612006.11.30 08:35buy0.80gbpusd1.95181.93731.95382006.11.30 09:261.95380.000.000.00160.00
2266682006.11.30 08:38sell0.20usdjpy116.12117.87115.922006.11.30 16:04115.920.000.000.0034.51
2267562006.11.30 09:01buy0.10gbpjpy226.88224.96227.062006.11.30 10:24227.060.000.000.0015.51
2267692006.11.30 09:07sell0.20usdchf1.20711.22461.20512006.11.30 14:301.20510.000.000.0033.19
2268102006.11.30 09:22sell0.40usdcad1.14021.15621.13822006.11.30 10:341.13820.000.000.0070.29
2268312006.11.30 09:26buy0.40euraud1.67701.66101.67902006.11.30 16:571.67800.000.000.0031.58
2268332006.11.30 09:26buy0.10eurjpy153.20151.30153.402006.11.30 10:47153.400.000.000.0017.21
2268352006.11.30 09:26buy0.10gbpchf2.35822.33922.36022006.11.30 10:402.36020.000.000.0016.59
2268362006.11.30 09:26buy0.10gbpusd1.95451.93551.95652006.11.30 10:241.95650.000.000.0020.00
2269062006.11.30 09:43buy0.80euraud1.67551.66101.67752006.11.30 16:511.67750.000.000.00126.32
2270162006.11.30 10:24buy0.10gbpjpy227.15225.25227.352006.11.30 10:40227.350.000.000.0017.21
2270212006.11.30 10:24buy0.10gbpusd1.95731.93831.95932006.11.30 12:361.95650.000.000.00-8.00
2270612006.11.30 10:29buy0.20gbpusd1.95581.93831.95782006.11.30 12:361.95650.000.000.0014.00
2270872006.11.30 10:35sell0.10usdcad1.13761.15661.13562006.11.30 23:591.14140.000.000.00-33.29
2271022006.11.30 10:40buy0.10gbpjpy227.42225.52227.622006.11.30 12:41227.290.000.000.00-11.19
2271042006.11.30 10:40buy0.10gbpchf2.36082.34182.36282006.11.30 13:002.36090.000.000.000.83
2271242006.11.30 10:47buy0.10eurjpy153.42151.52153.622006.11.30 23:59153.260.000.000.00-13.82
2272692006.11.30 11:37sell6.40eurchf1.59221.60231.59032006.11.30 15:231.59030.000.000.001 008.88
2273002006.11.30 11:52buy0.20gbpjpy227.26225.51227.462006.11.30 12:41227.310.000.000.008.61
2273092006.11.30 11:58buy0.40gbpusd1.95431.93831.95632006.11.30 12:361.95630.000.000.0080.00
2273142006.11.30 11:58buy0.20gbpchf2.35922.34172.36122006.11.30 12:592.36120.000.000.0033.13
2273722006.11.30 12:19sell0.20usdcad1.13911.15661.13712006.11.30 23:591.14140.000.000.00-40.30
2273942006.11.30 12:32buy0.40gbpjpy227.11225.49227.292006.11.30 12:41227.290.000.000.0061.98
2274082006.11.30 12:36buy0.10gbpusd1.95681.93781.95882006.11.30 15:131.95740.000.000.006.00
2274212006.11.30 12:41buy0.10gbpjpy227.39225.49227.592006.11.30 15:57227.420.000.000.002.58
2274582006.11.30 13:00buy0.10gbpchf2.36182.34282.36382006.11.30 16:592.35570.000.000.00-50.93
2274912006.11.30 13:15buy0.20gbpchf2.36032.34282.36232006.11.30 16:592.35580.000.000.00-75.15
2275882006.11.30 14:00buy0.10nzdusd0.68300.66400.68502006.11.30 17:170.68500.000.000.0020.00
2276612006.11.30 14:19sell0.40usdcad1.14061.15661.13862006.11.30 23:591.14140.000.000.00-28.04
2276922006.11.30 14:28buy0.20gbpjpy227.23225.48227.432006.11.30 15:57227.430.000.000.0034.48
2276962006.11.30 14:30buy0.20eurjpy153.28151.51153.462006.11.30 23:59153.260.000.000.00-3.45
2277252006.11.30 14:30buy0.10eurusd1.32161.30261.32362006.11.30 15:571.32200.000.000.004.00
2277272006.11.30 14:30sell0.10usdchf1.20431.22331.20232006.11.30 15:551.20400.000.000.002.49
2277522006.11.30 14:32sell0.80usdcad1.14211.15671.14022006.11.30 23:591.14140.000.000.0049.06
2277602006.11.30 14:32sell0.20usdchf1.20581.22331.20382006.11.30 15:551.20380.000.000.0033.23
2277662006.11.30 14:34buy0.20eurusd1.32011.30261.32212006.11.30 15:571.32210.000.000.0040.00
2278092006.11.30 14:42buy0.20gbpusd1.95531.93781.95732006.11.30 15:131.95730.000.000.0040.00
2278842006.11.30 15:14buy0.10gbpusd1.95781.93881.95982006.11.30 15:571.95980.000.000.0020.00
2279062006.11.30 15:24sell0.10eurchf1.58991.60891.58792006.11.30 16:141.58790.000.000.0016.68
2279072006.11.30 15:24buy0.40gbpchf2.35882.34282.36082006.11.30 16:592.35590.000.000.00-96.87
2279602006.11.30 15:48buy0.80gbpchf2.35762.34282.35932006.11.30 16:592.35580.000.000.00-120.26
2279752006.11.30 15:56sell0.10usdchf1.20331.22231.20132006.11.30 16:041.20130.000.000.0016.65
2279892006.11.30 15:57buy1.60gbpchf2.35632.34302.35802006.11.30 16:592.35550.000.000.00-106.90
2279992006.11.30 15:57buy0.10gbpusd1.96011.94081.96182006.11.30 16:041.96070.000.000.006.00
2280122006.11.30 15:57buy0.10eurusd1.32191.30291.32392006.11.30 16:081.32390.000.000.0020.00
2280162006.11.30 15:57buy0.10gbpjpy227.51225.59227.692006.11.30 16:59227.400.000.000.00-9.51
2280462006.11.30 15:59buy0.20gbpjpy227.38225.60227.552006.11.30 16:59227.440.000.000.0010.38
2280802006.11.30 16:01buy0.40gbpjpy227.23225.63227.432006.11.30 16:59227.430.000.000.0069.18
2280812006.11.30 16:01buy3.20gbpchf2.35482.34332.35682006.11.30 16:592.35520.000.000.00106.90
2280922006.11.30 16:02buy0.20gbpusd1.95851.94101.96052006.11.30 16:041.96050.000.000.0040.00
2281132006.11.30 16:04sell0.10usdjpy115.86117.76115.662006.11.30 17:01115.660.000.000.0017.29
2281172006.11.30 16:04sell0.10usdchf1.20051.21951.19852006.11.30 16:311.19850.000.000.0016.69
2281322006.11.30 16:04buy0.10gbpusd1.96161.94261.96362006.11.30 16:321.96360.000.000.0020.00
2282172006.11.30 16:08buy0.10eurusd1.32421.30521.32622006.11.30 17:141.32620.000.000.0020.00
2282772006.11.30 16:14sell0.10eurchf1.58741.60641.58542006.11.30 23:591.58690.000.000.004.17
2282822006.11.30 16:15buy6.40gbpchf2.35342.34322.35522006.11.30 16:592.35520.000.000.00962.08
2283382006.11.30 16:32sell0.10usdchf1.19781.21681.19582006.11.30 23:591.19860.000.000.00-6.67
2283412006.11.30 16:32buy0.10gbpusd1.96401.94501.96602006.11.30 16:571.96600.000.000.0020.00
2284672006.11.30 16:57buy0.10gbpusd1.96641.94741.96842006.11.30 17:141.96840.000.000.0020.00
2284822006.11.30 16:59buy0.10euraud1.68001.66101.68202006.11.30 23:591.67800.000.000.00-15.77
2284912006.11.30 16:59buy0.10gbpjpy227.55225.65227.752006.11.30 18:47227.750.000.000.0017.29
2285082006.11.30 17:00sell0.10gbpchf2.35612.37512.35412006.11.30 23:592.35550.000.000.005.01
2285192006.11.30 17:01sell0.10usdjpy115.65117.55115.452006.11.30 23:59115.770.000.000.00-10.37
2285812006.11.30 17:14buy0.10eurusd1.32661.30761.32862006.11.30 23:591.32390.000.000.00-27.00
2285822006.11.30 17:14buy0.10gbpusd1.96881.94981.97082006.11.30 23:591.96520.000.000.00-36.00
2286142006.11.30 17:17buy0.10nzdusd0.68540.66640.68742006.11.30 23:590.68360.000.000.00-18.00
2288392006.11.30 18:47buy0.10gbpjpy227.82225.92228.022006.11.30 22:54227.650.000.000.00-14.68
2288772006.11.30 19:08buy0.20gbpusd1.96731.94981.96932006.11.30 23:591.96520.000.000.00-42.00
2289252006.11.30 19:25buy0.20gbpjpy227.66225.91227.862006.11.30 22:54227.670.000.000.001.73
2289922006.11.30 20:05buy0.20eurusd1.32511.30761.32712006.11.30 23:591.32390.000.000.00-24.00
2290032006.11.30 20:19sell0.20usdjpy115.81117.56115.612006.11.30 23:59115.770.000.000.006.91
2290152006.11.30 20:27buy0.40gbpusd1.96571.94971.96772006.11.30 23:591.96520.000.000.00-20.00
2291732006.11.30 22:29buy0.40gbpjpy227.49225.89227.692006.11.30 22:53227.690.000.000.0069.11
2291872006.11.30 22:33buy0.20euraud1.67831.66081.68032006.11.30 23:591.67800.000.000.00-4.73
2292292006.11.30 23:04buy0.20nzdusd0.68360.66610.68562006.11.30 23:590.68360.000.000.000.00
2337182006.11.30 23:59sell0.10usdjpy115.7525117.55115.452006.12.01 00:38115.640.000.000.009.73
2337442006.11.30 23:59sell0.20usdjpy115.7525117.56115.612006.12.01 00:38115.610.000.000.0024.65
  0.00 0.00 0.00 8 368.22
Closed P/L: 8 368.22
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
2296632006.11.30 23:59buy0.10euraud1.6781581.66101.6820 1.67920.000.000.008.21
2296652006.11.30 23:59buy0.20euraud1.6781581.66081.6803 1.67920.000.000.0016.43
2297732006.11.30 23:59sell0.10eurchf1.5868051.60641.5854 1.58710.000.000.00-2.46
2300972006.11.30 23:59buy0.10eurjpy153.2499151.52153.62 153.270.000.000.001.74
2301002006.11.30 23:59buy0.20eurjpy153.2499151.51153.46 153.270.000.000.003.47
2308642006.11.30 23:59buy0.10eurusd1.3239891.30761.3286 1.32490.000.000.009.11
2309132006.11.30 23:59buy0.20eurusd1.3239891.30761.3271 1.32490.000.000.0018.22
2310402006.11.30 23:59sell0.10gbpchf2.355252.37512.3541 2.35540.000.000.00-1.25
2324572006.11.30 23:59buy0.10gbpusd1.9652371.94981.9708 1.96600.000.000.007.63
2324832006.11.30 23:59buy0.20gbpusd1.9652371.94981.9693 1.96600.000.000.0015.26
2324952006.11.30 23:59buy0.40gbpusd1.9652371.94971.9677 1.96600.000.000.0030.52
2325972006.11.30 23:59buy0.10nzdusd0.6835720.66640.6874 0.68330.000.000.00-2.72
2325982006.11.30 23:59buy0.20nzdusd0.6835720.66610.6856 0.68330.000.000.00-5.44
2327382006.11.30 23:59sell0.10usdcad1.141351.15661.1356 1.14190.000.000.00-4.82
2327402006.11.30 23:59sell0.20usdcad1.141351.15661.1371 1.14190.000.000.00-9.63
2327412006.11.30 23:59sell0.40usdcad1.141351.15661.1386 1.14190.000.000.00-19.27
2327422006.11.30 23:59sell0.80usdcad1.141351.15671.1402 1.14190.000.000.00-38.53
2330852006.11.30 23:59sell0.10usdchf1.1984631.21681.1958 1.19800.000.000.003.86
2338522006.12.01 00:30buy0.40eurusd1.32371.30751.3255 1.32490.000.000.0048.00
2338732006.12.01 00:38buy0.40eurjpy153.13151.53153.33 153.270.000.000.0048.41
  0.00 0.00 0.00 126.74
 Floating P/L: 126.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 8 368.22 Floating P/L: 126.74 Margin: 5 760.49
Balance: 508 368.22 Equity: 508 494.96 Free Margin: 502 734.48