FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2006 December 13, 19:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
47697552006.12.01 22:00buy0.10usdchf1.19321.18521.20622006.12.11 00:011.20620.000.007.07107.74
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
49386562006.12.08 17:15buy0.10eurjpy153.50153.50154.202006.12.11 00:01153.500.000.001.010.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
49386582006.12.08 17:15buy0.10eurjpy153.50153.50154.552006.12.11 00:01153.500.000.001.010.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
49511922006.12.08 21:15buy0.10gbpusd1.95331.94531.95882006.12.11 19:161.95880.000.00-0.2555.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
49511942006.12.08 21:15buy0.10gbpusd1.95331.95331.96432006.12.11 10:551.95330.000.00-0.250.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
49511952006.12.08 21:15buy0.10gbpusd1.95331.95331.96982006.12.11 10:551.95330.000.00-0.250.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
49588862006.12.11 02:45buy0.10usdjpy116.40115.56116.612006.12.11 03:16116.610.000.000.0018.01
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
49589022006.12.11 02:45buy0.10usdjpy116.40116.40116.822006.12.11 03:53116.820.000.000.0035.95
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
49589282006.12.11 02:45buy0.10usdjpy116.40116.40117.032006.12.11 11:43117.030.000.000.0053.83
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
49644652006.12.11 05:00sell0.10eurjpy153.44154.24153.092006.12.11 11:13154.240.000.000.00-68.47
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
49644662006.12.11 05:00sell0.10eurjpy153.44154.24152.742006.12.11 09:15154.000.000.000.00-47.93
 20061123Mode3_SecondTrade
49644672006.12.11 05:00sell0.10eurjpy153.44154.24152.392006.12.11 09:15153.990.000.000.00-47.08
 20061124Mode3_ThirdTrade
49841512006.12.11 11:43sell0.10usdjpy117.03117.87116.822006.12.11 19:17116.820.000.000.0017.98
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
49841552006.12.11 11:43sell0.10usdjpy117.03117.03116.612006.12.12 12:55117.030.000.00-1.450.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
50130042006.12.12 01:45buy0.10eurjpy154.77153.97155.122006.12.12 21:32155.120.000.000.0029.96
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
50253382006.12.12 10:45buy0.10gbpusd1.96021.95221.96572006.12.12 16:361.96570.000.000.0055.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
50253402006.12.12 10:45buy0.10gbpusd1.96021.96021.97122006.12.12 22:111.97120.000.000.00110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
50253412006.12.12 10:45buy0.10gbpusd1.96021.96801.97672006.12.13 10:361.96800.000.00-0.2178.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
50316182006.12.12 13:18buy0.10usdjpy116.91116.07117.122006.12.12 15:30117.120.000.000.0017.93
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
50316212006.12.12 13:18buy0.10usdjpy116.91116.07117.332006.12.13 15:33117.330.000.001.2635.80
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
  0.00 0.00 7.94 451.72
Closed P/L: 459.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
50130062006.12.12 01:45buy0.10eurjpy154.77153.97155.47 155.190.000.001.0735.75
 20061123Mode3_SecondTrade
50130072006.12.12 01:45buy0.10eurjpy154.77153.97155.82 155.190.000.001.0735.75
 20061124Mode3_ThirdTrade
47697562006.12.01 22:00buy0.10usdchf1.19321.19321.2127 1.20650.000.008.85110.24
 20061124Mode3_ThirdTrade
50847352006.12.13 15:34sell0.10usdjpy117.33118.17117.12 117.500.000.000.00-14.47
 20061122Mode3_FirstTrade
  0.00 0.00 10.99 167.27
 Floating P/L: 178.26
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 459.66 Floating P/L: 178.26 Margin: 232.55
Balance: 5 968.12 Equity: 6 146.38 Free Margin: 5 913.83