Interbank FX, LLC

Account: 1311791 Name: Goblin Currency: USD 2006 November 29, 01:02
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
16239086 2006.11.27 01:06 balance Deposit 10 000.00
16427453 2006.11.28 18:20 sell 0.10 usdchf 1.2049 1.2034 1.1954 2006.11.29 00:54 1.2034 0.00 0.00 -1.20 12.46
16361910 2006.11.28 08:45 sell 0.10 usdchf 1.2050 1.2220 1.2010 2006.11.28 18:20 1.2053 0.00 0.00 0.00 -2.49
16250916 2006.11.27 04:18 buy 0.10 usdchf 1.2058 1.2076 1.2156 2006.11.27 08:40 1.2076 0.00 0.00 0.00 14.91
16375404 2006.11.28 10:58 sell 0.20 usdchf 1.2066 1.2221 1.2026 2006.11.28 18:20 1.2052 0.00 0.00 0.00 23.23
16314521 2006.11.27 18:00 sell 0.10 usdchf 1.2076 1.2055 1.1975 2006.11.28 08:45 1.2055 0.00 0.00 -1.20 17.42
16402711 2006.11.28 15:01 sell 0.40 usdchf 1.2081 1.2051 1.1971 2006.11.28 18:20 1.2051 0.00 0.00 0.00 99.58
16255914 2006.11.27 05:24 buy 0.20 eurusd 1.3122 1.2967 1.3162 2006.11.27 05:25 1.3117 0.00 0.00 0.00 -10.00
16314806 2006.11.27 18:11 buy 0.10 eurusd 1.3127 1.3158 1.3238 2006.11.28 13:48 1.3158 0.00 0.00 -0.76 31.00
16250808 2006.11.27 04:15 buy 0.10 eurusd 1.3137 1.3117 1.3177 2006.11.27 05:25 1.3117 0.00 0.00 0.00 -20.00
16403691 2006.11.28 15:04 buy 0.20 eurusd 1.3146 1.3177 1.3257 2006.11.28 18:19 1.3177 0.00 0.00 0.00 62.00
16393315 2006.11.28 13:48 buy 0.10 eurusd 1.3161 1.3177 1.3257 2006.11.28 18:19 1.3177 0.00 0.00 0.00 16.00
16426433 2006.11.28 18:19 buy 0.10 eurusd 1.3179 1.3199 1.3279 2006.11.28 23:58 1.3199 0.00 0.00 -0.76 20.00
16315763 2006.11.27 18:48 buy 0.10 gbpusd 1.9381 1.9431 1.9511 2006.11.28 08:26 1.9431 0.00 0.00 -0.20 50.00
16357933 2006.11.28 08:26 buy 0.10 gbpusd 1.9436 1.9466 1.9546 2006.11.28 13:36 1.9466 0.00 0.00 0.00 30.00
16410954 2006.11.28 16:06 buy 0.20 gbpusd 1.9457 1.9492 1.9572 2006.11.28 18:16 1.9513 0.00 0.00 0.00 112.00
16391265 2006.11.28 13:36 buy 0.10 gbpusd 1.9472 1.9302 1.9512 2006.11.28 18:16 1.9512 0.00 0.00 0.00 40.00
16305712 2006.11.27 15:23 sell 0.10 usdjpy 116.02 117.72 115.62 2006.11.28 18:44 116.11 0.00 0.00 -1.51 -7.75
16312608 2006.11.27 17:18 sell 0.20 usdjpy 116.17 117.72 115.77 2006.11.28 18:44 116.10 0.00 0.00 -3.02 12.06
16375533 2006.11.28 10:59 sell 0.40 usdjpy 116.33 116.10 115.30 2006.11.28 18:43 116.10 0.00 0.00 0.00 79.24
  0.00 0.00 -8.65 579.66
Closed P/L: 571.01
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
16435052 2006.11.28 18:44 sell 0.10 usdjpy 116.09 115.92 115.12   115.77 0.00 0.00 -1.51 27.64
16441644 2006.11.28 19:46 buy 0.10 gbpusd 1.9524 1.9354 1.9564   1.9530 0.00 0.00 -0.20 6.00
16444229 2006.11.28 20:05 buy 0.20 gbpusd 1.9508 1.9353 1.9548   1.9530 0.00 0.00 -0.40 44.00
16458098 2006.11.28 23:22 sell 0.20 usdjpy 116.25 115.91 115.11   115.77 0.00 0.00 0.00 82.92
16463641 2006.11.28 23:58 buy 0.10 eurusd 1.3201 1.3031 1.3241   1.3199 0.00 0.00 0.00 -2.00
16472338 2006.11.29 00:54 sell 0.10 usdchf 1.2029 1.2199 1.1989   1.2031 0.00 0.00 0.00 -1.66
  0.00 0.00 -2.11 156.90
  Floating P/L: 154.79
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 571.01 Floating P/L: 154.79 Margin: 800.00
Balance: 10 571.01 Equity: 10 725.80 Free Margin: 9 925.80