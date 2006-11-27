Interbank FX, LLC
|Account: 1311791
|Name: Goblin
|Currency: USD
|2006 November 29, 01:02
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16239086
|2006.11.27 01:06
|balance
|Deposit
|10 000.00
|16427453
|2006.11.28 18:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2049
|1.2034
|1.1954
|2006.11.29 00:54
|1.2034
|0.00
|0.00
|-1.20
|12.46
|16361910
|2006.11.28 08:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2050
|1.2220
|1.2010
|2006.11.28 18:20
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|16250916
|2006.11.27 04:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2058
|1.2076
|1.2156
|2006.11.27 08:40
|1.2076
|0.00
|0.00
|0.00
|14.91
|16375404
|2006.11.28 10:58
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2066
|1.2221
|1.2026
|2006.11.28 18:20
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|23.23
|16314521
|2006.11.27 18:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2076
|1.2055
|1.1975
|2006.11.28 08:45
|1.2055
|0.00
|0.00
|-1.20
|17.42
|16402711
|2006.11.28 15:01
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2081
|1.2051
|1.1971
|2006.11.28 18:20
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|99.58
|16255914
|2006.11.27 05:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3122
|1.2967
|1.3162
|2006.11.27 05:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|16314806
|2006.11.27 18:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3127
|1.3158
|1.3238
|2006.11.28 13:48
|1.3158
|0.00
|0.00
|-0.76
|31.00
|16250808
|2006.11.27 04:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3137
|1.3117
|1.3177
|2006.11.27 05:25
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|16403691
|2006.11.28 15:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3146
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|16393315
|2006.11.28 13:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3161
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16426433
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3179
|1.3199
|1.3279
|2006.11.28 23:58
|1.3199
|0.00
|0.00
|-0.76
|20.00
|16315763
|2006.11.27 18:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9381
|1.9431
|1.9511
|2006.11.28 08:26
|1.9431
|0.00
|0.00
|-0.20
|50.00
|16357933
|2006.11.28 08:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9436
|1.9466
|1.9546
|2006.11.28 13:36
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|16410954
|2006.11.28 16:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9457
|1.9492
|1.9572
|2006.11.28 18:16
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|16391265
|2006.11.28 13:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9472
|1.9302
|1.9512
|2006.11.28 18:16
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|16305712
|2006.11.27 15:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.02
|117.72
|115.62
|2006.11.28 18:44
|116.11
|0.00
|0.00
|-1.51
|-7.75
|16312608
|2006.11.27 17:18
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.17
|117.72
|115.77
|2006.11.28 18:44
|116.10
|0.00
|0.00
|-3.02
|12.06
|16375533
|2006.11.28 10:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.33
|116.10
|115.30
|2006.11.28 18:43
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|79.24
|
|0.00
|0.00
|-8.65
|579.66
|Closed P/L:
|571.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16435052
|2006.11.28 18:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.09
|115.92
|115.12
|
|115.77
|0.00
|0.00
|-1.51
|27.64
|16441644
|2006.11.28 19:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9524
|1.9354
|1.9564
|
|1.9530
|0.00
|0.00
|-0.20
|6.00
|16444229
|2006.11.28 20:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9508
|1.9353
|1.9548
|
|1.9530
|0.00
|0.00
|-0.40
|44.00
|16458098
|2006.11.28 23:22
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.25
|115.91
|115.11
|
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|82.92
|16463641
|2006.11.28 23:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3201
|1.3031
|1.3241
|
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|16472338
|2006.11.29 00:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2029
|1.2199
|1.1989
|
|1.2031
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.66
|
|0.00
|0.00
|-2.11
|156.90
|
|Floating P/L:
|154.79
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|571.01
|Floating P/L:
|154.79
|Margin:
|800.00
|Balance:
|10 571.01
|Equity:
|10 725.80
|Free Margin:
|9 925.80