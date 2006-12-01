FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2006 December 12, 18:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4769755
|2006.12.01 22:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1932
|1.1852
|1.2062
|2006.12.11 00:01
|1.2062
|0.00
|0.00
|7.07
|107.74
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4938656
|2006.12.08 17:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.50
|153.50
|154.20
|2006.12.11 00:01
|153.50
|0.00
|0.00
|1.01
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|4938658
|2006.12.08 17:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.50
|153.50
|154.55
|2006.12.11 00:01
|153.50
|0.00
|0.00
|1.01
|0.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4951192
|2006.12.08 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9533
|1.9453
|1.9588
|2006.12.11 19:16
|1.9588
|0.00
|0.00
|-0.25
|55.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4951194
|2006.12.08 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9533
|1.9533
|1.9643
|2006.12.11 10:55
|1.9533
|0.00
|0.00
|-0.25
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|4951195
|2006.12.08 21:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9533
|1.9533
|1.9698
|2006.12.11 10:55
|1.9533
|0.00
|0.00
|-0.25
|0.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4958886
|2006.12.11 02:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.40
|115.56
|116.61
|2006.12.11 03:16
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|18.01
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4958902
|2006.12.11 02:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|116.82
|2006.12.11 03:53
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|35.95
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4958928
|2006.12.11 02:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.40
|116.40
|117.03
|2006.12.11 11:43
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|53.83
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|4964465
|2006.12.11 05:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.44
|154.24
|153.09
|2006.12.11 11:13
|154.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.47
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|4964466
|2006.12.11 05:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.44
|154.24
|152.74
|2006.12.11 09:15
|154.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.93
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|4964467
|2006.12.11 05:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.44
|154.24
|152.39
|2006.12.11 09:15
|153.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.08
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|4984151
|2006.12.11 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.03
|117.87
|116.82
|2006.12.11 19:17
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|17.98
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4984155
|2006.12.11 11:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.03
|117.03
|116.61
|2006.12.12 12:55
|117.03
|0.00
|0.00
|-1.45
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|5025338
|2006.12.12 10:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9522
|1.9657
|2006.12.12 16:36
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|5031618
|2006.12.12 13:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.91
|116.07
|117.12
|2006.12.12 15:30
|117.12
|0.00
|0.00
|0.00
|17.93
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|6.89
|197.96
|Closed P/L:
|204.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5013004
|2006.12.12 01:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.77
|153.97
|155.12
|
|154.93
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|5013006
|2006.12.12 01:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.77
|153.97
|155.47
|
|154.93
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5013007
|2006.12.12 01:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.77
|153.97
|155.82
|
|154.93
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|4769756
|2006.12.01 22:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1932
|1.1932
|1.2127
|
|1.2032
|0.00
|0.00
|7.96
|83.11
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5025340
|2006.12.12 10:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9602
|1.9712
|
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|5025341
|2006.12.12 10:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9602
|1.9767
|
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|5031621
|2006.12.12 13:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.91
|116.07
|117.33
|
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|14.52
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|
|0.00
|0.00
|7.96
|242.61
|
|Floating P/L:
|250.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|204.85
|Floating P/L:
|250.57
|Margin:
|494.85
|Balance:
|5 713.31
|Equity:
|5 963.88
|Free Margin:
|5 469.04