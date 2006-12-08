FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2006 December 8, 20:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
49386542006.12.08 17:15buy0.10eurjpy153.50152.70153.852006.12.08 18:25153.850.000.000.0030.27
47697542006.12.01 22:00buy0.10usdchf1.19321.18521.19972006.12.08 15:301.19970.000.006.2154.18
48855642006.12.07 04:45buy0.10usdjpy115.13114.29115.762006.12.08 15:30115.760.000.001.2854.41
48855492006.12.07 04:45buy0.10usdjpy115.13114.29115.552006.12.08 11:51115.550.000.001.2836.35
48478092006.12.06 01:30buy0.10eurjpy153.04152.24153.392006.12.08 11:51153.390.000.004.1930.30
48855402006.12.07 04:45buy0.10usdjpy115.13114.29115.342006.12.08 01:50115.340.000.001.2818.21
48463572006.12.05 23:18sell0.10gbpusd1.97405.96581.95752006.12.07 20:411.96390.000.000.31101.00
48463552006.12.05 23:18sell0.10gbpusd1.97401.98201.96302006.12.06 15:181.96300.000.000.04110.00
48478202006.12.06 01:30buy0.10eurjpy153.04152.24153.742006.12.06 11:40152.450.000.000.00-51.33
48478282006.12.06 01:30buy0.10eurjpy153.04149.57154.092006.12.06 11:40152.470.000.000.00-49.59
48463542006.12.05 23:18sell0.10gbpusd1.97401.98201.96852006.12.06 11:181.96850.000.000.0455.00
47487902006.12.01 13:45sell0.10eurjpy153.81157.28152.762006.12.05 10:49152.760.000.00-2.4391.53
47487892006.12.01 13:45sell0.10eurjpy153.81153.81153.112006.12.05 09:41153.110.000.00-2.4360.88
47487882006.12.01 13:45sell0.10eurjpy153.81154.61153.462006.12.05 09:21153.460.000.00-2.4330.40
  0.00 0.00 7.34 571.61
Closed P/L: 578.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
47697552006.12.01 22:00buy0.10usdchf1.19321.18521.2062 1.20330.000.006.2183.94
47697562006.12.01 22:00buy0.10usdchf1.19321.18521.2127 1.20330.000.006.2183.94
49386562006.12.08 17:15buy0.10eurjpy153.50153.50154.20 153.770.000.000.0023.21
49386582006.12.08 17:15buy0.10eurjpy153.50153.50154.55 153.770.000.000.0023.21
  0.00 0.00 12.42 214.30
 Floating P/L: 226.72
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 578.95 Floating P/L: 226.72 Margin: 233.36
Balance: 5 508.46 Equity: 5 735.18 Free Margin: 5 501.82