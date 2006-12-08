FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2006 December 8, 20:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4938654
|2006.12.08 17:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.50
|152.70
|153.85
|2006.12.08 18:25
|153.85
|0.00
|0.00
|0.00
|30.27
|4769754
|2006.12.01 22:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1932
|1.1852
|1.1997
|2006.12.08 15:30
|1.1997
|0.00
|0.00
|6.21
|54.18
|4885564
|2006.12.07 04:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.13
|114.29
|115.76
|2006.12.08 15:30
|115.76
|0.00
|0.00
|1.28
|54.41
|4885549
|2006.12.07 04:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.13
|114.29
|115.55
|2006.12.08 11:51
|115.55
|0.00
|0.00
|1.28
|36.35
|4847809
|2006.12.06 01:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.04
|152.24
|153.39
|2006.12.08 11:51
|153.39
|0.00
|0.00
|4.19
|30.30
|4885540
|2006.12.07 04:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.13
|114.29
|115.34
|2006.12.08 01:50
|115.34
|0.00
|0.00
|1.28
|18.21
|4846357
|2006.12.05 23:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9740
|5.9658
|1.9575
|2006.12.07 20:41
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.31
|101.00
|4846355
|2006.12.05 23:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9740
|1.9820
|1.9630
|2006.12.06 15:18
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.04
|110.00
|4847820
|2006.12.06 01:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.04
|152.24
|153.74
|2006.12.06 11:40
|152.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.33
|4847828
|2006.12.06 01:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.04
|149.57
|154.09
|2006.12.06 11:40
|152.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.59
|4846354
|2006.12.05 23:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9740
|1.9820
|1.9685
|2006.12.06 11:18
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.04
|55.00
|4748790
|2006.12.01 13:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.81
|157.28
|152.76
|2006.12.05 10:49
|152.76
|0.00
|0.00
|-2.43
|91.53
|4748789
|2006.12.01 13:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.81
|153.81
|153.11
|2006.12.05 09:41
|153.11
|0.00
|0.00
|-2.43
|60.88
|4748788
|2006.12.01 13:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.81
|154.61
|153.46
|2006.12.05 09:21
|153.46
|0.00
|0.00
|-2.43
|30.40
|
|0.00
|0.00
|7.34
|571.61
|Closed P/L:
|578.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4769755
|2006.12.01 22:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1932
|1.1852
|1.2062
|
|1.2033
|0.00
|0.00
|6.21
|83.94
|4769756
|2006.12.01 22:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1932
|1.1852
|1.2127
|
|1.2033
|0.00
|0.00
|6.21
|83.94
|4938656
|2006.12.08 17:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.50
|153.50
|154.20
|
|153.77
|0.00
|0.00
|0.00
|23.21
|4938658
|2006.12.08 17:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.50
|153.50
|154.55
|
|153.77
|0.00
|0.00
|0.00
|23.21
|
|0.00
|0.00
|12.42
|214.30
|
|Floating P/L:
|226.72
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|578.95
|Floating P/L:
|226.72
|Margin:
|233.36
|Balance:
|5 508.46
|Equity:
|5 735.18
|Free Margin:
|5 501.82