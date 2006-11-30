Interbank FX, LLC

Account: 1260579 Name: bertrand bin Currency: USD 2006 December 1, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
166882392006.11.30 22:30buy0.10usdchf1.19791.18991.21092006.12.01 15:371.18990.000.000.00-67.23
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
166882482006.11.30 22:30buy0.10usdchf1.19791.18991.21742006.12.01 15:371.18990.000.000.00-67.23
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
166882202006.11.30 22:30buy0.10usdchf1.19791.18991.20442006.12.01 15:371.18990.000.000.00-67.23
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
166862552006.11.30 21:33buy0.10gbpusd1.96541.95741.98192006.12.01 15:351.98190.000.000.00165.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
167844942006.12.01 15:15sell0.10gbpjpy228.81229.63228.382006.12.01 15:35228.380.000.000.0037.29
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
166862542006.11.30 21:33buy0.10gbpusd1.96541.95741.97642006.12.01 15:091.97640.000.000.00110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
166508132006.11.30 15:08buy0.10usdjpy115.82114.95116.212006.12.01 08:30116.210.000.001.2433.56
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
166507072006.11.30 15:08buy0.10usdjpy115.79114.95116.002006.12.01 06:33116.000.000.001.2418.10
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
166573752006.11.30 15:45buy0.10gbpjpy227.32222.99228.672006.12.01 06:29228.670.000.002.06116.56
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
166862532006.11.30 21:33buy0.10gbpusd1.96541.95741.97092006.12.01 06:261.97090.000.000.0055.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
163590122006.11.28 08:30sell0.10eurjpy152.69153.49152.342006.12.01 05:23153.490.000.00-5.60-69.11
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
166573622006.11.30 15:45buy0.10gbpjpy227.32227.32228.222006.11.30 23:29227.320.000.002.060.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
166573502006.11.30 15:45buy0.10gbpjpy227.32226.52227.772006.11.30 17:49227.770.000.000.0038.89
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
165850122006.11.30 01:15sell0.10usdjpy116.38121.08115.772006.11.30 15:08115.770.000.000.0052.69
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
162914702006.11.27 11:00buy0.10usdchf1.20701.19901.22002006.11.30 15:081.19900.000.004.73-66.72
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
162914612006.11.27 11:00buy0.10usdchf1.20701.19901.21352006.11.30 15:081.19900.000.004.73-66.72
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
162914792006.11.27 11:00buy0.10usdchf1.20701.19901.22652006.11.30 15:081.19900.000.004.73-66.72
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
164756962006.11.29 01:30buy0.10gbpjpy225.94221.61227.292006.11.30 09:39227.290.000.006.17116.27
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
165850112006.11.30 01:15sell0.10usdjpy116.40117.24115.982006.11.30 07:24115.980.000.000.0036.21
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
165851092006.11.30 01:16sell0.10gbpusd1.94601.95401.92952006.11.30 07:221.95400.000.000.00-80.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
165850802006.11.30 01:16sell0.10gbpusd1.94601.95401.94052006.11.30 07:221.95400.000.000.00-80.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
165851002006.11.30 01:16sell0.10gbpusd1.94601.95401.93502006.11.30 07:221.95400.000.000.00-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
165850092006.11.30 01:15sell0.10usdjpy116.40117.24116.192006.11.30 02:11116.190.000.000.0018.07
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
165410292006.11.29 15:00sell0.10gbpusd1.95191.95991.94642006.11.29 18:231.94640.000.000.0055.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
162495622006.11.27 03:30sell0.10usdjpy115.64116.48115.432006.11.29 13:30116.480.000.00-3.02-72.11
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
162495742006.11.27 03:30sell0.10usdjpy115.64116.48115.222006.11.29 13:30116.480.000.00-3.02-72.11
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
162495782006.11.27 03:30sell0.10usdjpy115.64116.48115.012006.11.29 13:30116.480.000.00-3.02-72.11
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
164756902006.11.29 01:30buy0.10gbpjpy225.94225.14226.842006.11.29 12:27226.840.000.000.0077.38
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
164756812006.11.29 01:30buy0.10gbpjpy225.94225.14226.392006.11.29 08:23226.390.000.000.0038.74
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
163590192006.11.28 08:30sell0.10eurjpy152.69153.49151.992006.11.28 19:55153.240.000.000.00-47.35
 20061123Mode3_SecondTrade
163590212006.11.28 08:30sell0.10eurjpy152.69153.49151.642006.11.28 19:55153.240.000.000.00-47.36
 20061124Mode3_ThirdTrade
162951382006.11.27 12:15buy0.10gbpjpy224.82220.49226.172006.11.28 11:18226.170.000.002.06116.09
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
162507902006.11.27 04:15sell0.10eurjpy151.97152.77151.622006.11.28 08:29152.770.000.00-1.12-68.88
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
162951302006.11.27 12:15buy0.10gbpjpy224.82224.02225.722006.11.28 08:29225.720.000.002.0677.53
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
162951132006.11.27 12:15buy0.10gbpjpy224.82224.02225.272006.11.28 07:29225.270.000.002.0638.73
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
162507932006.11.27 04:15sell0.10eurjpy151.97152.77151.272006.11.27 22:20152.520.000.00-1.12-47.36
 20061123Mode3_SecondTrade
162507992006.11.27 04:15sell0.10eurjpy151.97152.77150.922006.11.27 07:06152.520.000.000.00-47.37
 20061124Mode3_ThirdTrade
162061372006.11.24 16:00sell0.10eurjpy151.67152.47151.322006.11.27 05:42152.470.000.00-1.12-68.84
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
162080142006.11.24 16:45sell0.10usdjpy115.85116.69115.222006.11.27 02:28115.680.000.00-1.5114.70
 20060614Mode3_ThirdTrade
162412842006.11.27 01:30sell0.10usdchf1.20641.21441.18692006.11.27 02:281.20560.000.000.006.64
 20061124Mode3_ThirdTrade
162412792006.11.27 01:30sell0.10usdchf1.20641.21441.19342006.11.27 02:281.20560.000.000.006.64
 20061123Mode3_SecondTrade
162412662006.11.27 01:30sell0.10usdchf1.20641.21441.19992006.11.27 02:281.20550.000.000.007.47
 20061122Mode3_FirstTrade
162007432006.11.24 14:30sell0.10usdchf1.20981.21781.20332006.11.27 02:281.20550.000.00-1.2035.67
 20050612Mode3_FirstTrade
162048122006.11.24 15:45buy0.10gbpusd1.93201.92401.94852006.11.27 02:281.93920.000.00-0.2072.00
 20060614Mode3_ThirdTrade
162048102006.11.24 15:45buy0.10gbpusd1.93201.92401.94302006.11.27 02:281.93930.000.00-0.2073.00
 20060613Mode3_SecondTrade
162091142006.11.24 17:00sell0.10gbpjpy223.82224.62222.472006.11.27 02:03224.620.000.00-2.65-69.15
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
162090872006.11.24 17:00sell0.10gbpjpy223.82224.62222.922006.11.27 02:03224.620.000.00-2.65-69.15
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
162090722006.11.24 17:00sell0.10gbpjpy223.82224.62223.372006.11.27 02:03224.620.000.00-2.65-69.15
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
162080052006.11.24 16:45sell0.10usdjpy115.85116.69115.432006.11.26 22:47115.430.000.00-1.5136.39
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
162079922006.11.24 16:45sell0.10usdjpy115.85116.69115.642006.11.26 22:30115.640.000.00-1.5118.17
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
162047982006.11.24 15:45buy0.10gbpusd1.93201.92401.93752006.11.26 22:301.93750.000.00-0.2055.00
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 0.84 64.89
Closed P/L: 65.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
168133302006.12.01 17:45sell0.10usdchf1.19421.20221.1877 1.19330.000.00-1.207.54
 20061122Mode3_FirstTrade
168133412006.12.01 17:45sell0.10usdchf1.19421.20221.1812 1.19330.000.00-1.207.54
 20061123Mode3_SecondTrade
168133462006.12.01 17:45sell0.10usdchf1.19421.20221.1747 1.19330.000.00-1.207.54
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -3.60 22.62
 Floating P/L: 19.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 65.73 Floating P/L: 19.02 Margin: 300.00
Balance: 3 821.13 Equity: 3 840.15 Free Margin: 3 540.15