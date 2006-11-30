Interbank FX, LLC
|Account: 1260579
|Name: bertrand bin
|Currency: USD
|2006 December 1, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16688239
|2006.11.30 22:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1979
|1.1899
|1.2109
|2006.12.01 15:37
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.23
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16688248
|2006.11.30 22:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1979
|1.1899
|1.2174
|2006.12.01 15:37
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.23
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16688220
|2006.11.30 22:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1979
|1.1899
|1.2044
|2006.12.01 15:37
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.23
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16686255
|2006.11.30 21:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9574
|1.9819
|2006.12.01 15:35
|1.9819
|0.00
|0.00
|0.00
|165.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|16784494
|2006.12.01 15:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.81
|229.63
|228.38
|2006.12.01 15:35
|228.38
|0.00
|0.00
|0.00
|37.29
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16686254
|2006.11.30 21:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9574
|1.9764
|2006.12.01 15:09
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|16650813
|2006.11.30 15:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.82
|114.95
|116.21
|2006.12.01 08:30
|116.21
|0.00
|0.00
|1.24
|33.56
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|16650707
|2006.11.30 15:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.79
|114.95
|116.00
|2006.12.01 06:33
|116.00
|0.00
|0.00
|1.24
|18.10
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16657375
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.32
|222.99
|228.67
|2006.12.01 06:29
|228.67
|0.00
|0.00
|2.06
|116.56
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|16686253
|2006.11.30 21:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9654
|1.9574
|1.9709
|2006.12.01 06:26
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16359012
|2006.11.28 08:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.69
|153.49
|152.34
|2006.12.01 05:23
|153.49
|0.00
|0.00
|-5.60
|-69.11
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16657362
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.32
|227.32
|228.22
|2006.11.30 23:29
|227.32
|0.00
|0.00
|2.06
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16657350
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|227.32
|226.52
|227.77
|2006.11.30 17:49
|227.77
|0.00
|0.00
|0.00
|38.89
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16585012
|2006.11.30 01:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.38
|121.08
|115.77
|2006.11.30 15:08
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|52.69
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|16291470
|2006.11.27 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2070
|1.1990
|1.2200
|2006.11.30 15:08
|1.1990
|0.00
|0.00
|4.73
|-66.72
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16291461
|2006.11.27 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2070
|1.1990
|1.2135
|2006.11.30 15:08
|1.1990
|0.00
|0.00
|4.73
|-66.72
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16291479
|2006.11.27 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2070
|1.1990
|1.2265
|2006.11.30 15:08
|1.1990
|0.00
|0.00
|4.73
|-66.72
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16475696
|2006.11.29 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.94
|221.61
|227.29
|2006.11.30 09:39
|227.29
|0.00
|0.00
|6.17
|116.27
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|16585011
|2006.11.30 01:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|117.24
|115.98
|2006.11.30 07:24
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|36.21
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|16585109
|2006.11.30 01:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9460
|1.9540
|1.9295
|2006.11.30 07:22
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16585080
|2006.11.30 01:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9460
|1.9540
|1.9405
|2006.11.30 07:22
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16585100
|2006.11.30 01:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9460
|1.9540
|1.9350
|2006.11.30 07:22
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16585009
|2006.11.30 01:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|117.24
|116.19
|2006.11.30 02:11
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|18.07
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16541029
|2006.11.29 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9519
|1.9599
|1.9464
|2006.11.29 18:23
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16249562
|2006.11.27 03:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.64
|116.48
|115.43
|2006.11.29 13:30
|116.48
|0.00
|0.00
|-3.02
|-72.11
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16249574
|2006.11.27 03:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.64
|116.48
|115.22
|2006.11.29 13:30
|116.48
|0.00
|0.00
|-3.02
|-72.11
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16249578
|2006.11.27 03:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.64
|116.48
|115.01
|2006.11.29 13:30
|116.48
|0.00
|0.00
|-3.02
|-72.11
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16475690
|2006.11.29 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.94
|225.14
|226.84
|2006.11.29 12:27
|226.84
|0.00
|0.00
|0.00
|77.38
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|16475681
|2006.11.29 01:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|225.94
|225.14
|226.39
|2006.11.29 08:23
|226.39
|0.00
|0.00
|0.00
|38.74
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16359019
|2006.11.28 08:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.69
|153.49
|151.99
|2006.11.28 19:55
|153.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.35
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|16359021
|2006.11.28 08:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.69
|153.49
|151.64
|2006.11.28 19:55
|153.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.36
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|16295138
|2006.11.27 12:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.82
|220.49
|226.17
|2006.11.28 11:18
|226.17
|0.00
|0.00
|2.06
|116.09
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|16250790
|2006.11.27 04:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.97
|152.77
|151.62
|2006.11.28 08:29
|152.77
|0.00
|0.00
|-1.12
|-68.88
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16295130
|2006.11.27 12:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.82
|224.02
|225.72
|2006.11.28 08:29
|225.72
|0.00
|0.00
|2.06
|77.53
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|16295113
|2006.11.27 12:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.82
|224.02
|225.27
|2006.11.28 07:29
|225.27
|0.00
|0.00
|2.06
|38.73
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16250793
|2006.11.27 04:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.97
|152.77
|151.27
|2006.11.27 22:20
|152.52
|0.00
|0.00
|-1.12
|-47.36
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|16250799
|2006.11.27 04:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.97
|152.77
|150.92
|2006.11.27 07:06
|152.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.37
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|16206137
|2006.11.24 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.67
|152.47
|151.32
|2006.11.27 05:42
|152.47
|0.00
|0.00
|-1.12
|-68.84
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16208014
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.85
|116.69
|115.22
|2006.11.27 02:28
|115.68
|0.00
|0.00
|-1.51
|14.70
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|16241284
|2006.11.27 01:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2064
|1.2144
|1.1869
|2006.11.27 02:28
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|16241279
|2006.11.27 01:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2064
|1.2144
|1.1934
|2006.11.27 02:28
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|16241266
|2006.11.27 01:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2064
|1.2144
|1.1999
|2006.11.27 02:28
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|16200743
|2006.11.24 14:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2098
|1.2178
|1.2033
|2006.11.27 02:28
|1.2055
|0.00
|0.00
|-1.20
|35.67
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|16204812
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9320
|1.9240
|1.9485
|2006.11.27 02:28
|1.9392
|0.00
|0.00
|-0.20
|72.00
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|16204810
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9320
|1.9240
|1.9430
|2006.11.27 02:28
|1.9393
|0.00
|0.00
|-0.20
|73.00
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|16209114
|2006.11.24 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.82
|224.62
|222.47
|2006.11.27 02:03
|224.62
|0.00
|0.00
|-2.65
|-69.15
|
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16209087
|2006.11.24 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.82
|224.62
|222.92
|2006.11.27 02:03
|224.62
|0.00
|0.00
|-2.65
|-69.15
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16209072
|2006.11.24 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.82
|224.62
|223.37
|2006.11.27 02:03
|224.62
|0.00
|0.00
|-2.65
|-69.15
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16208005
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.85
|116.69
|115.43
|2006.11.26 22:47
|115.43
|0.00
|0.00
|-1.51
|36.39
|
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|16207992
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.85
|116.69
|115.64
|2006.11.26 22:30
|115.64
|0.00
|0.00
|-1.51
|18.17
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16204798
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9320
|1.9240
|1.9375
|2006.11.26 22:30
|1.9375
|0.00
|0.00
|-0.20
|55.00
|
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|
|0.00
|0.00
|0.84
|64.89
|Closed P/L:
|65.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16813330
|2006.12.01 17:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1942
|1.2022
|1.1877
|
|1.1933
|0.00
|0.00
|-1.20
|7.54
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|16813341
|2006.12.01 17:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1942
|1.2022
|1.1812
|
|1.1933
|0.00
|0.00
|-1.20
|7.54
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|16813346
|2006.12.01 17:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1942
|1.2022
|1.1747
|
|1.1933
|0.00
|0.00
|-1.20
|7.54
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|-3.60
|22.62
|
|Floating P/L:
|19.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|65.73
|Floating P/L:
|19.02
|Margin:
|300.00
|Balance:
|3 821.13
|Equity:
|3 840.15
|Free Margin:
|3 540.15