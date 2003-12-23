Strategy Tester Report
Divergence Trader Version 8
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2003.12.23 00:00 - 2004.01.07 00:00 (2003.12.23 - 2004.01.07)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MaximumRisk=20; MaxOrdersPerBar=30; proximity=7; Lots=0.01; Fast_Period=7; Slow_Period=88; DVBuySell=0.001; DVStayOut=0.1; ProfitMade=20; LossLimit=50; TrailStop=20; PLBreakEven=9999; BasketProfit=1; TakeProfit=8; BasketLoss=9999; Dynamic_Trailing_Stop_Settings="Dynamic Trailing Stop Settings"; EnableTrailingStop=true;
TrailATRPeriod=7; TrailingStopFactor=1.45; BarShift=1; LongRangeAvPeriod=2; HH_LLAvePeriodEnt=1; TpFactor=0.6;
|Bars in test
|18490
|Ticks modelled
|25877
|Modelling quality
|n/a
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|35257.46
|Gross profit
|55710.47
|Gross loss
|-20453.01
|Profit factor
|2.72
|Expected payoff
|41.24
|Absolute drawdown
|1416.98
|Maximal drawdown
|5359.25 (17.35%)
|Relative drawdown
|33.03% (1766.98)
|Total trades
|855
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|855 (77.78%)
|Profit trades (% of total)
|665 (77.78%)
|Loss trades (% of total)
|190 (22.22%)
|Largest
|profit trade
|322.45
|loss trade
|-592.65
|Average
|profit trade
|83.78
|loss trade
|-107.65
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|130 (12223.90)
|consecutive losses (loss in money)
|30 (-5256.60)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|12223.90 (130)
|consecutive loss (count of losses)
|-5256.60 (30)
|Average
|consecutive wins
|16
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.12.23 10:00
|buy
|1
|10.00
|1.2410
|1.2353
|1.2420
|2
|2003.12.23 10:00
|modify
|1
|10.00
|1.2410
|1.2394
|1.2420
|3
|2003.12.23 10:01
|buy
|2
|10.00
|1.2408
|1.2351
|1.2418
|4
|2003.12.23 10:01
|modify
|2
|10.00
|1.2408
|1.2394
|1.2418
|5
|2003.12.23 10:35
|t/p
|2
|10.00
|1.24185
|1.2394
|1.2418
|105.00
|5105.00
|6
|2003.12.23 10:44
|t/p
|1
|10.00
|1.24205
|1.2394
|1.2420
|105.00
|5210.00
|7
|2003.12.23 11:07
|buy
|3
|10.00
|1.2410
|1.2353
|1.2417
|8
|2003.12.23 11:07
|modify
|3
|10.00
|1.2410
|1.2394
|1.2417
|9
|2003.12.23 11:09
|buy
|4
|10.00
|1.2411
|1.2354
|1.2418
|10
|2003.12.23 11:09
|modify
|4
|10.00
|1.2411
|1.2394
|1.2418
|11
|2003.12.23 11:12
|buy
|5
|10.00
|1.2404
|1.2347
|1.2411
|12
|2003.12.23 11:12
|modify
|5
|10.00
|1.2404
|1.2394
|1.2411
|13
|2003.12.23 11:14
|buy
|6
|10.00
|1.2406
|1.2349
|1.2413
|14
|2003.12.23 11:14
|modify
|6
|10.00
|1.2406
|1.2394
|1.2413
|15
|2003.12.23 11:16
|buy
|7
|10.00
|1.2407
|1.2350
|1.2414
|16
|2003.12.23 11:16
|modify
|7
|10.00
|1.2407
|1.2394
|1.2414
|17
|2003.12.23 11:17
|buy
|8
|10.00
|1.2404
|1.2347
|1.2411
|18
|2003.12.23 11:17
|modify
|8
|10.00
|1.2404
|1.2394
|1.2411
|19
|2003.12.23 11:19
|buy
|9
|10.00
|1.2406
|1.2349
|1.2413
|20
|2003.12.23 11:19
|modify
|9
|10.00
|1.2406
|1.2394
|1.2413
|21
|2003.12.23 11:20
|buy
|10
|10.00
|1.2407
|1.2350
|1.2414
|22
|2003.12.23 11:20
|modify
|10
|10.00
|1.2407
|1.2394
|1.2414
|23
|2003.12.23 11:21
|buy
|11
|9.80
|1.2406
|1.2349
|1.2413
|24
|2003.12.23 11:21
|modify
|11
|9.80
|1.2406
|1.2394
|1.2413
|25
|2003.12.23 11:22
|t/p
|5
|10.00
|1.2411
|1.2394
|1.2411
|70.00
|5280.00
|26
|2003.12.23 11:22
|t/p
|8
|10.00
|1.2411
|1.2394
|1.2411
|70.00
|5350.00
|27
|2003.12.23 11:24
|buy
|12
|10.00
|1.2410
|1.2353
|1.2417
|28
|2003.12.23 11:24
|modify
|12
|10.00
|1.2410
|1.2394
|1.2417
|29
|2003.12.23 11:25
|buy
|13
|10.00
|1.2409
|1.2352
|1.2416
|30
|2003.12.23 11:25
|modify
|13
|10.00
|1.2409
|1.2394
|1.2416
|31
|2003.12.23 11:26
|buy
|14
|8.60
|1.2410
|1.2353
|1.2417
|32
|2003.12.23 11:26
|modify
|14
|8.60
|1.2410
|1.2394
|1.2417
|33
|2003.12.23 11:46
|buy
|15
|0.19
|1.2406
|1.2349
|1.2413
|34
|2003.12.23 11:46
|modify
|15
|0.19
|1.2406
|1.2394
|1.2413
|35
|2003.12.23 13:27
|s/l
|3
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2417
|-165.00
|5185.00
|36
|2003.12.23 13:27
|s/l
|4
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2418
|-175.00
|5010.00
|37
|2003.12.23 13:27
|s/l
|6
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2413
|-125.00
|4885.00
|38
|2003.12.23 13:27
|s/l
|7
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2414
|-135.00
|4750.00
|39
|2003.12.23 13:27
|s/l
|9
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2413
|-125.00
|4625.00
|40
|2003.12.23 13:27
|s/l
|10
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2414
|-135.00
|4490.00
|41
|2003.12.23 13:27
|s/l
|11
|9.80
|1.23935
|1.2394
|1.2413
|-122.50
|4367.50
|42
|2003.12.23 13:27
|s/l
|12
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2417
|-165.00
|4202.50
|43
|2003.12.23 13:27
|s/l
|13
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2416
|-155.00
|4047.50
|44
|2003.12.23 13:27
|s/l
|14
|8.60
|1.23935
|1.2394
|1.2417
|-141.90
|3905.60
|45
|2003.12.23 13:27
|s/l
|15
|0.19
|1.23935
|1.2394
|1.2413
|-2.37
|3903.23
|46
|2003.12.23 13:27
|buy
|16
|10.00
|1.2393
|1.2336
|1.2398
|47
|2003.12.23 13:29
|buy
|17
|10.00
|1.2396
|1.2339
|1.2401
|48
|2003.12.23 13:30
|buy
|18
|10.00
|1.2395
|1.2338
|1.2400
|49
|2003.12.23 13:34
|buy
|19
|10.00
|1.2393
|1.2336
|1.2398
|50
|2003.12.23 13:36
|buy
|20
|10.00
|1.2392
|1.2335
|1.2397
|51
|2003.12.23 13:37
|buy
|21
|10.00
|1.2394
|1.2337
|1.2399
|52
|2003.12.23 13:39
|buy
|22
|7.33
|1.2393
|1.2336
|1.2398
|53
|2003.12.23 13:41
|buy
|23
|2.85
|1.2392
|1.2335
|1.2397
|54
|2003.12.23 13:42
|buy
|24
|2.77
|1.2394
|1.2337
|1.2399
|55
|2003.12.23 13:44
|buy
|25
|0.60
|1.2393
|1.2336
|1.2398
|56
|2003.12.23 13:49
|buy
|26
|1.76
|1.2395
|1.2338
|1.2400
|57
|2003.12.23 13:51
|buy
|27
|0.09
|1.2394
|1.2337
|1.2399
|58
|2003.12.23 13:54
|buy
|28
|2.31
|1.2397
|1.2340
|1.2402
|59
|2003.12.23 13:56
|buy
|29
|0.33
|1.2396
|1.2339
|1.2401
|60
|2003.12.23 13:57
|buy
|30
|1.72
|1.2398
|1.2341
|1.2403
|61
|2003.12.23 13:59
|buy
|31
|0.02
|1.2397
|1.2340
|1.2402
|62
|2003.12.23 14:34
|t/p
|16
|10.00
|1.2398
|1.2336
|1.2398
|50.00
|3953.23
|63
|2003.12.23 14:34
|t/p
|18
|10.00
|1.2400
|1.2338
|1.2400
|50.00
|4003.23
|64
|2003.12.23 14:34
|t/p
|19
|10.00
|1.2398
|1.2336
|1.2398
|50.00
|4053.23
|65
|2003.12.23 14:34
|t/p
|20
|10.00
|1.2397
|1.2335
|1.2397
|50.00
|4103.23
|66
|2003.12.23 14:34
|t/p
|21
|10.00
|1.2399
|1.2337
|1.2399
|50.00
|4153.23
|67
|2003.12.23 14:34
|t/p
|22
|7.33
|1.2398
|1.2336
|1.2398
|36.65
|4189.88
|68
|2003.12.23 14:34
|t/p
|23
|2.85
|1.2397
|1.2335
|1.2397
|14.25
|4204.13
|69
|2003.12.23 14:34
|t/p
|24
|2.77
|1.2399
|1.2337
|1.2399
|13.85
|4217.98
|70
|2003.12.23 14:34
|t/p
|25
|0.60
|1.2398
|1.2336
|1.2398
|3.00
|4220.98
|71
|2003.12.23 14:34
|t/p
|26
|1.76
|1.2400
|1.2338
|1.2400
|8.80
|4229.78
|72
|2003.12.23 14:34
|t/p
|27
|0.09
|1.2399
|1.2337
|1.2399
|0.45
|4230.23
|73
|2003.12.23 14:35
|t/p
|17
|10.00
|1.2401
|1.2339
|1.2401
|50.00
|4280.23
|74
|2003.12.23 14:35
|t/p
|29
|0.33
|1.2401
|1.2339
|1.2401
|1.65
|4281.88
|75
|2003.12.23 14:36
|t/p
|28
|2.31
|1.2402
|1.2340
|1.2402
|11.55
|4293.43
|76
|2003.12.23 14:36
|t/p
|31
|0.02
|1.2402
|1.2340
|1.2402
|0.10
|4293.53
|77
|2003.12.23 15:01
|t/p
|30
|1.72
|1.2403
|1.2341
|1.2403
|8.60
|4302.13
|78
|2003.12.23 15:22
|buy
|32
|10.00
|1.2389
|1.2332
|1.2394
|79
|2003.12.23 15:39
|t/p
|32
|10.00
|1.23945
|1.2332
|1.2394
|55.00
|4357.13
|80
|2003.12.23 16:16
|buy
|33
|10.00
|1.2390
|1.2333
|1.2399
|81
|2003.12.23 16:24
|t/p
|33
|10.00
|1.2399
|1.2333
|1.2399
|90.00
|4447.13
|82
|2003.12.23 18:00
|buy
|34
|10.00
|1.2405
|1.2348
|1.2419
|83
|2003.12.23 18:00
|modify
|34
|10.00
|1.2405
|1.2394
|1.2419
|84
|2003.12.23 18:01
|buy
|35
|10.00
|1.2404
|1.2347
|1.2418
|85
|2003.12.23 18:01
|modify
|35
|10.00
|1.2404
|1.2394
|1.2418
|86
|2003.12.23 18:05
|buy
|36
|10.00
|1.2406
|1.2349
|1.2420
|87
|2003.12.23 18:05
|modify
|36
|10.00
|1.2406
|1.2394
|1.2420
|88
|2003.12.23 18:06
|buy
|37
|10.00
|1.2406
|1.2349
|1.2420
|89
|2003.12.23 18:06
|modify
|37
|10.00
|1.2406
|1.2394
|1.2420
|90
|2003.12.23 18:37
|buy
|38
|10.00
|1.2406
|1.2349
|1.2420
|91
|2003.12.23 18:37
|modify
|38
|10.00
|1.2406
|1.2394
|1.2420
|92
|2003.12.23 18:44
|buy
|39
|10.00
|1.2403
|1.2346
|1.2417
|93
|2003.12.23 18:44
|modify
|39
|10.00
|1.2403
|1.2394
|1.2417
|94
|2003.12.23 18:45
|buy
|40
|10.00
|1.2402
|1.2345
|1.2416
|95
|2003.12.23 18:45
|modify
|40
|10.00
|1.2402
|1.2394
|1.2416
|96
|2003.12.23 18:46
|buy
|41
|6.97
|1.2403
|1.2346
|1.2417
|97
|2003.12.23 18:46
|modify
|41
|6.97
|1.2403
|1.2394
|1.2417
|98
|2003.12.23 18:49
|buy
|42
|0.27
|1.2399
|1.2342
|1.2413
|99
|2003.12.23 18:52
|buy
|43
|1.67
|1.2401
|1.2344
|1.2415
|100
|2003.12.23 18:52
|modify
|42
|0.27
|1.2399
|1.2394
|1.2413
|101
|2003.12.23 18:52
|modify
|43
|1.67
|1.2401
|1.2394
|1.2415
|102
|2003.12.23 18:54
|buy
|44
|0.02
|1.2400
|1.2343
|1.2414
|103
|2003.12.23 18:55
|buy
|45
|0.79
|1.2401
|1.2344
|1.2415
|104
|2003.12.23 18:55
|modify
|44
|0.02
|1.2400
|1.2394
|1.2414
|105
|2003.12.23 18:55
|modify
|45
|0.79
|1.2401
|1.2394
|1.2415
|106
|2003.12.23 18:56
|buy
|46
|0.38
|1.2401
|1.2344
|1.2415
|107
|2003.12.23 18:56
|modify
|46
|0.38
|1.2401
|1.2394
|1.2415
|108
|2003.12.23 18:57
|s/l
|34
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2419
|-115.00
|4332.13
|109
|2003.12.23 18:57
|s/l
|35
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2418
|-105.00
|4227.13
|110
|2003.12.23 18:57
|s/l
|36
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2420
|-125.00
|4102.13
|111
|2003.12.23 18:57
|s/l
|37
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2420
|-125.00
|3977.13
|112
|2003.12.23 18:57
|s/l
|38
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2420
|-125.00
|3852.13
|113
|2003.12.23 18:57
|s/l
|39
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2417
|-95.00
|3757.13
|114
|2003.12.23 18:57
|s/l
|40
|10.00
|1.23935
|1.2394
|1.2416
|-85.00
|3672.13
|115
|2003.12.23 18:57
|s/l
|41
|6.97
|1.23935
|1.2394
|1.2417
|-66.21
|3605.92
|116
|2003.12.23 18:57
|s/l
|42
|0.27
|1.23935
|1.2394
|1.2413
|-1.48
|3604.44
|117
|2003.12.23 18:57
|s/l
|43
|1.67
|1.23935
|1.2394
|1.2415
|-12.52
|3591.92
|118
|2003.12.23 18:57
|s/l
|44
|0.02
|1.23935
|1.2394
|1.2414
|-0.13
|3591.79
|119
|2003.12.23 18:57
|s/l
|45
|0.79
|1.23935
|1.2394
|1.2415
|-5.92
|3585.87
|120
|2003.12.23 18:57
|s/l
|46
|0.38
|1.23935
|1.2394
|1.2415
|-2.85
|3583.02
|121
|2003.12.23 18:57
|buy
|47
|10.00
|1.2393
|1.2336
|1.2407
|122
|2003.12.23 18:59
|buy
|48
|10.00
|1.2394
|1.2337
|1.2408
|123
|2003.12.23 19:00
|buy
|49
|10.00
|1.2395
|1.2338
|1.2406
|124
|2003.12.23 19:01
|buy
|50
|10.00
|1.2395
|1.2338
|1.2406
|125
|2003.12.23 19:57
|buy
|51
|10.00
|1.2395
|1.2338
|1.2406
|126
|2003.12.23 20:00
|buy
|52
|10.00
|1.2397
|1.2340
|1.2403
|127
|2003.12.23 20:02
|buy
|53
|5.33
|1.2396
|1.2339
|1.2402
|128
|2003.12.23 20:04
|buy
|54
|3.21
|1.2397
|1.2340
|1.2403
|129
|2003.12.23 20:05
|buy
|55
|0.86
|1.2396
|1.2339
|1.2402
|130
|2003.12.23 20:06
|buy
|56
|1.10
|1.2397
|1.2340
|1.2403
|131
|2003.12.23 20:14
|buy
|57
|0.53
|1.2397
|1.2340
|1.2403
|132
|2003.12.23 20:15
|buy
|58
|0.97
|1.2398
|1.2341
|1.2404
|133
|2003.12.23 20:25
|buy
|59
|0.46
|1.2398
|1.2341
|1.2404
|134
|2003.12.23 20:26
|buy
|60
|0.22
|1.2398
|1.2341
|1.2404
|135
|2003.12.23 20:30
|buy
|61
|0.11
|1.2398
|1.2341
|1.2404
|136
|2003.12.23 23:59
|t/p
|47
|10.00
|1.24065
|1.2336
|1.2407
|135.00
|3718.02
|137
|2003.12.23 23:59
|t/p
|48
|10.00
|1.24075
|1.2337
|1.2408
|135.00
|3853.02
|138
|2003.12.23 23:59
|t/p
|49
|10.00
|1.24055
|1.2338
|1.2406
|105.00
|3958.02
|139
|2003.12.23 23:59
|t/p
|50
|10.00
|1.24055
|1.2338
|1.2406
|105.00
|4063.02
|140
|2003.12.23 23:59
|t/p
|51
|10.00
|1.24055
|1.2338
|1.2406
|105.00
|4168.02
|141
|2003.12.23 23:59
|t/p
|52
|10.00
|1.24025
|1.2340
|1.2403
|55.00
|4223.02
|142
|2003.12.23 23:59
|t/p
|53
|5.33
|1.24015
|1.2339
|1.2402
|29.32
|4252.34
|143
|2003.12.23 23:59
|t/p
|54
|3.21
|1.24025
|1.2340
|1.2403
|17.66
|4270.00
|144
|2003.12.23 23:59
|t/p
|55
|0.86
|1.24015
|1.2339
|1.2402
|4.73
|4274.73
|145
|2003.12.23 23:59
|t/p
|56
|1.10
|1.24025
|1.2340
|1.2403
|6.05
|4280.78
|146
|2003.12.23 23:59
|t/p
|57
|0.53
|1.24025
|1.2340
|1.2403
|2.92
|4283.70
|147
|2003.12.23 23:59
|t/p
|58
|0.97
|1.24035
|1.2341
|1.2404
|5.34
|4289.04
|148
|2003.12.23 23:59
|t/p
|59
|0.46
|1.24035
|1.2341
|1.2404
|2.53
|4291.57
|149
|2003.12.23 23:59
|t/p
|60
|0.22
|1.24035
|1.2341
|1.2404
|1.21
|4292.78
|150
|2003.12.23 23:59
|t/p
|61
|0.11
|1.24035
|1.2341
|1.2404
|0.61
|4293.39
|151
|2003.12.24 00:52
|buy
|62
|10.00
|1.2397
|1.2340
|1.2401
|152
|2003.12.24 00:54
|buy
|63
|10.00
|1.2399
|1.2342
|1.2403
|153
|2003.12.24 00:59
|buy
|64
|10.00
|1.2397
|1.2340
|1.2401
|154
|2003.12.24 01:00
|buy
|65
|10.00
|1.2398
|1.2341
|1.2403
|155
|2003.12.24 01:01
|buy
|66
|10.00
|1.2398
|1.2341
|1.2403
|156
|2003.12.24 01:09
|t/p
|62
|10.00
|1.24005
|1.2340
|1.2401
|35.00
|4328.39
|157
|2003.12.24 01:09
|t/p
|64
|10.00
|1.24005
|1.2340
|1.2401
|35.00
|4363.39
|158
|2003.12.24 01:11
|t/p
|63
|10.00
|1.24025
|1.2342
|1.2403
|35.00
|4398.39
|159
|2003.12.24 01:11
|t/p
|65
|10.00
|1.2403
|1.2341
|1.2403
|50.00
|4448.39
|160
|2003.12.24 01:11
|t/p
|66
|10.00
|1.2403
|1.2341
|1.2403
|50.00
|4498.39
|161
|2003.12.24 01:36
|buy
|67
|10.00
|1.2400
|1.2343
|1.2405
|162
|2003.12.24 01:49
|buy
|68
|10.00
|1.2400
|1.2343
|1.2405
|163
|2003.12.24 01:51
|buy
|69
|10.00
|1.2399
|1.2342
|1.2404
|164
|2003.12.24 01:57
|buy
|70
|10.00
|1.2400
|1.2343
|1.2405
|165
|2003.12.24 02:01
|modify
|67
|10.00
|1.2400
|1.2394
|1.2405
|166
|2003.12.24 02:01
|modify
|68
|10.00
|1.2400
|1.2394
|1.2405
|167
|2003.12.24 02:01
|modify
|69
|10.00
|1.2399
|1.2394
|1.2404
|168
|2003.12.24 02:01
|modify
|70
|10.00
|1.2400
|1.2394
|1.2405
|169
|2003.12.24 03:11
|t/p
|67
|10.00
|1.2405
|1.2394
|1.2405
|50.00
|4548.39
|170
|2003.12.24 03:11
|t/p
|68
|10.00
|1.2405
|1.2394
|1.2405
|50.00
|4598.39
|171
|2003.12.24 03:11
|t/p
|69
|10.00
|1.2404
|1.2394
|1.2404
|50.00
|4648.39
|172
|2003.12.24 03:11
|t/p
|70
|10.00
|1.2405
|1.2394
|1.2405
|50.00
|4698.39
|173
|2003.12.24 18:16
|buy
|71
|10.00
|1.2458
|1.2401
|1.2467
|174
|2003.12.24 18:16
|modify
|71
|10.00
|1.2458
|1.2435
|1.2467
|175
|2003.12.24 18:17
|t/p
|71
|10.00
|1.2467
|1.2435
|1.2467
|90.00
|4788.39
|176
|2003.12.24 18:21
|buy
|72
|10.00
|1.2456
|1.2399
|1.2465
|177
|2003.12.24 18:21
|modify
|72
|10.00
|1.2456
|1.2435
|1.2465
|178
|2003.12.24 18:22
|t/p
|72
|10.00
|1.2465
|1.2435
|1.2465
|90.00
|4878.39
|179
|2003.12.24 18:26
|buy
|73
|10.00
|1.2458
|1.2401
|1.2467
|180
|2003.12.24 18:26
|modify
|73
|10.00
|1.2458
|1.2435
|1.2467
|181
|2003.12.24 18:27
|t/p
|73
|10.00
|1.2467
|1.2435
|1.2467
|90.00
|4968.39
|182
|2003.12.24 18:37
|buy
|74
|10.00
|1.2457
|1.2400
|1.2466
|183
|2003.12.24 18:37
|modify
|74
|10.00
|1.2457
|1.2435
|1.2466
|184
|2003.12.24 18:41
|buy
|75
|10.00
|1.2456
|1.2399
|1.2465
|185
|2003.12.24 18:41
|modify
|75
|10.00
|1.2456
|1.2435
|1.2465
|186
|2003.12.24 18:42
|t/p
|74
|10.00
|1.2466
|1.2435
|1.2466
|90.00
|5058.39
|187
|2003.12.24 18:42
|t/p
|75
|10.00
|1.2465
|1.2435
|1.2465
|90.00
|5148.39
|188
|2003.12.24 18:45
|buy
|76
|10.00
|1.2458
|1.2401
|1.2467
|189
|2003.12.24 18:45
|modify
|76
|10.00
|1.2458
|1.2435
|1.2467
|190
|2003.12.24 18:46
|buy
|77
|10.00
|1.2452
|1.2395
|1.2461
|191
|2003.12.24 18:46
|modify
|77
|10.00
|1.2452
|1.2435
|1.2461
|192
|2003.12.24 18:47
|t/p
|77
|10.00
|1.2461
|1.2435
|1.2461
|90.00
|5238.39
|193
|2003.12.24 18:50
|buy
|78
|10.00
|1.2457
|1.2400
|1.2466
|194
|2003.12.24 18:50
|modify
|78
|10.00
|1.2457
|1.2435
|1.2466
|195
|2003.12.24 18:51
|buy
|79
|10.00
|1.2451
|1.2394
|1.2460
|196
|2003.12.24 18:51
|modify
|79
|10.00
|1.2451
|1.2435
|1.2460
|197
|2003.12.24 18:52
|t/p
|79
|10.00
|1.2460
|1.2435
|1.2460
|90.00
|5328.39
|198
|2003.12.24 18:55
|buy
|80
|10.00
|1.2454
|1.2397
|1.2463
|199
|2003.12.24 18:55
|modify
|80
|10.00
|1.2454
|1.2435
|1.2463
|200
|2003.12.24 18:56
|buy
|81
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2458
|201
|2003.12.24 18:56
|modify
|81
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2458
|202
|2003.12.24 18:57
|t/p
|81
|10.00
|1.2458
|1.2435
|1.2458
|90.00
|5418.39
|203
|2003.12.24 18:59
|buy
|82
|10.00
|1.2456
|1.2399
|1.2465
|204
|2003.12.24 18:59
|modify
|82
|10.00
|1.2456
|1.2435
|1.2465
|205
|2003.12.24 19:00
|buy
|83
|10.00
|1.2451
|1.2394
|1.2464
|206
|2003.12.24 19:00
|modify
|83
|10.00
|1.2451
|1.2435
|1.2464
|207
|2003.12.24 19:01
|buy
|84
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2463
|208
|2003.12.24 19:01
|modify
|84
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2463
|209
|2003.12.24 19:02
|t/p
|84
|10.00
|1.24625
|1.2435
|1.2463
|125.00
|5543.39
|210
|2003.12.24 19:07
|t/p
|80
|10.00
|1.2463
|1.2435
|1.2463
|90.00
|5633.39
|211
|2003.12.24 19:07
|t/p
|82
|10.00
|1.2465
|1.2435
|1.2465
|90.00
|5723.39
|212
|2003.12.24 19:07
|t/p
|83
|10.00
|1.24635
|1.2435
|1.2464
|125.00
|5848.39
|213
|2003.12.24 19:16
|buy
|85
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2461
|214
|2003.12.24 19:16
|modify
|85
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2461
|215
|2003.12.24 19:19
|t/p
|85
|10.00
|1.24605
|1.2435
|1.2461
|125.00
|5973.39
|216
|2003.12.24 19:22
|t/p
|78
|10.00
|1.2466
|1.2435
|1.2466
|90.00
|6063.39
|217
|2003.12.24 19:26
|buy
|86
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2461
|218
|2003.12.24 19:26
|modify
|86
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2461
|219
|2003.12.24 19:27
|t/p
|86
|10.00
|1.24605
|1.2435
|1.2461
|125.00
|6188.39
|220
|2003.12.24 19:30
|buy
|87
|10.00
|1.2451
|1.2394
|1.2464
|221
|2003.12.24 19:30
|modify
|87
|10.00
|1.2451
|1.2435
|1.2464
|222
|2003.12.24 19:31
|buy
|88
|10.00
|1.2443
|1.2386
|1.2456
|223
|2003.12.24 19:31
|modify
|88
|10.00
|1.2443
|1.2435
|1.2456
|224
|2003.12.24 19:32
|t/p
|88
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2456
|125.00
|6313.39
|225
|2003.12.24 19:35
|buy
|89
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2462
|226
|2003.12.24 19:35
|modify
|89
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2462
|227
|2003.12.24 19:37
|s/l
|76
|10.00
|1.243508
|1.2435
|1.2467
|-229.21
|6084.18
|228
|2003.12.24 19:37
|s/l
|87
|10.00
|1.243508
|1.2435
|1.2464
|-159.21
|5924.97
|229
|2003.12.24 19:37
|s/l
|89
|10.00
|1.243508
|1.2435
|1.2462
|-139.21
|5785.76
|230
|2003.12.24 19:37
|buy
|90
|10.00
|1.2434
|1.2377
|1.2447
|231
|2003.12.24 19:39
|buy
|91
|10.00
|1.2441
|1.2384
|1.2454
|232
|2003.12.24 19:39
|close
|91
|10.00
|1.2439
|1.2384
|1.2454
|-20.00
|5765.76
|233
|2003.12.24 19:39
|close
|90
|10.00
|1.2439
|1.2377
|1.2447
|50.00
|5815.76
|234
|2003.12.24 19:40
|buy
|92
|10.00
|1.2445
|1.2388
|1.2458
|235
|2003.12.24 19:40
|modify
|92
|10.00
|1.2445
|1.2435
|1.2458
|236
|2003.12.24 19:41
|buy
|93
|10.00
|1.2439
|1.2382
|1.2452
|237
|2003.12.24 19:45
|buy
|94
|10.00
|1.2443
|1.2386
|1.2456
|238
|2003.12.24 19:45
|modify
|93
|10.00
|1.2439
|1.2435
|1.2452
|239
|2003.12.24 19:45
|modify
|94
|10.00
|1.2443
|1.2435
|1.2456
|240
|2003.12.24 19:46
|buy
|95
|10.00
|1.2441
|1.2384
|1.2454
|241
|2003.12.24 19:47
|t/p
|93
|10.00
|1.24515
|1.2435
|1.2452
|125.00
|5940.76
|242
|2003.12.24 19:47
|t/p
|94
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2456
|125.00
|6065.76
|243
|2003.12.24 19:47
|t/p
|95
|10.00
|1.24535
|1.2384
|1.2454
|125.00
|6190.76
|244
|2003.12.24 19:51
|buy
|96
|10.00
|1.2445
|1.2388
|1.2458
|245
|2003.12.24 19:51
|modify
|96
|10.00
|1.2445
|1.2435
|1.2458
|246
|2003.12.24 19:52
|t/p
|92
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2458
|125.00
|6315.76
|247
|2003.12.24 19:52
|t/p
|96
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2458
|125.00
|6440.76
|248
|2003.12.24 19:56
|buy
|97
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2462
|249
|2003.12.24 19:56
|modify
|97
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2462
|250
|2003.12.24 19:57
|t/p
|97
|10.00
|1.24615
|1.2435
|1.2462
|125.00
|6565.76
|251
|2003.12.24 21:00
|buy
|98
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2464
|252
|2003.12.24 21:00
|modify
|98
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2464
|253
|2003.12.24 21:01
|buy
|99
|10.00
|1.2445
|1.2388
|1.2462
|254
|2003.12.24 21:01
|modify
|99
|10.00
|1.2445
|1.2435
|1.2462
|255
|2003.12.24 21:06
|buy
|100
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2464
|256
|2003.12.24 21:06
|modify
|100
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2464
|257
|2003.12.24 21:21
|buy
|101
|10.00
|1.2446
|1.2389
|1.2463
|258
|2003.12.24 21:21
|modify
|101
|10.00
|1.2446
|1.2435
|1.2463
|259
|2003.12.24 21:25
|buy
|102
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2466
|260
|2003.12.24 21:25
|modify
|102
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2466
|261
|2003.12.24 21:26
|buy
|103
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2464
|262
|2003.12.24 21:26
|modify
|103
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2464
|263
|2003.12.24 21:30
|buy
|104
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2466
|264
|2003.12.24 21:30
|modify
|104
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2466
|265
|2003.12.24 21:31
|buy
|105
|10.00
|1.2445
|1.2388
|1.2462
|266
|2003.12.24 21:31
|modify
|105
|10.00
|1.2445
|1.2435
|1.2462
|267
|2003.12.24 21:35
|buy
|106
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2466
|268
|2003.12.24 21:35
|modify
|106
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2466
|269
|2003.12.24 21:36
|buy
|107
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2464
|270
|2003.12.24 21:36
|modify
|107
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2464
|271
|2003.12.24 21:46
|buy
|108
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2465
|272
|2003.12.24 21:46
|modify
|108
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2465
|273
|2003.12.24 21:51
|buy
|109
|8.26
|1.2447
|1.2390
|1.2464
|274
|2003.12.24 21:51
|modify
|109
|8.26
|1.2447
|1.2435
|1.2464
|275
|2003.12.24 21:56
|buy
|110
|3.96
|1.2447
|1.2390
|1.2464
|276
|2003.12.24 21:56
|modify
|110
|3.96
|1.2447
|1.2435
|1.2464
|277
|2003.12.24 22:01
|buy
|111
|1.90
|1.2447
|1.2390
|1.2455
|278
|2003.12.24 22:01
|modify
|111
|1.90
|1.2447
|1.2435
|1.2455
|279
|2003.12.24 22:02
|t/p
|111
|1.90
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|16.15
|6581.91
|280
|2003.12.24 22:11
|buy
|112
|3.29
|1.2448
|1.2391
|1.2456
|281
|2003.12.24 22:11
|modify
|112
|3.29
|1.2448
|1.2435
|1.2456
|282
|2003.12.24 22:12
|t/p
|112
|3.29
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|27.96
|6609.87
|283
|2003.12.24 22:17
|t/p
|99
|10.00
|1.2462
|1.2435
|1.2462
|170.00
|6779.87
|284
|2003.12.24 22:17
|t/p
|101
|10.00
|1.2463
|1.2435
|1.2463
|170.00
|6949.87
|285
|2003.12.24 22:17
|t/p
|105
|10.00
|1.2462
|1.2435
|1.2462
|170.00
|7119.87
|286
|2003.12.24 22:21
|buy
|113
|10.00
|1.2445
|1.2388
|1.2454
|287
|2003.12.24 22:21
|modify
|113
|10.00
|1.2445
|1.2435
|1.2454
|288
|2003.12.24 22:22
|t/p
|113
|10.00
|1.24535
|1.2435
|1.2454
|85.00
|7204.87
|289
|2003.12.24 22:27
|t/p
|98
|10.00
|1.2464
|1.2435
|1.2464
|170.00
|7374.87
|290
|2003.12.24 22:27
|t/p
|100
|10.00
|1.2464
|1.2435
|1.2464
|170.00
|7544.87
|291
|2003.12.24 22:27
|t/p
|103
|10.00
|1.2464
|1.2435
|1.2464
|170.00
|7714.87
|292
|2003.12.24 22:27
|t/p
|107
|10.00
|1.2464
|1.2435
|1.2464
|170.00
|7884.87
|293
|2003.12.24 22:27
|t/p
|108
|10.00
|1.2465
|1.2435
|1.2465
|170.00
|8054.87
|294
|2003.12.24 22:27
|t/p
|109
|8.26
|1.2464
|1.2435
|1.2464
|140.42
|8195.29
|295
|2003.12.24 22:27
|t/p
|110
|3.96
|1.2464
|1.2435
|1.2464
|67.32
|8262.61
|296
|2003.12.24 22:46
|buy
|114
|10.00
|1.2440
|1.2383
|1.2449
|297
|2003.12.24 22:47
|t/p
|114
|10.00
|1.24485
|1.2383
|1.2449
|85.00
|8347.61
|298
|2003.12.24 22:51
|buy
|115
|10.00
|1.2444
|1.2387
|1.2453
|299
|2003.12.24 22:51
|modify
|115
|10.00
|1.2444
|1.2435
|1.2453
|300
|2003.12.24 22:54
|t/p
|115
|10.00
|1.24525
|1.2435
|1.2453
|85.00
|8432.61
|301
|2003.12.24 22:55
|buy
|116
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2455
|302
|2003.12.24 22:55
|modify
|116
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2455
|303
|2003.12.24 22:56
|buy
|117
|10.00
|1.2440
|1.2383
|1.2449
|304
|2003.12.24 22:57
|t/p
|116
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|85.00
|8517.61
|305
|2003.12.24 22:57
|t/p
|117
|10.00
|1.24485
|1.2383
|1.2449
|85.00
|8602.61
|306
|2003.12.24 23:06
|buy
|118
|10.00
|1.2443
|1.2386
|1.2454
|307
|2003.12.24 23:06
|modify
|118
|10.00
|1.2443
|1.2435
|1.2454
|308
|2003.12.24 23:07
|t/p
|118
|10.00
|1.24545
|1.2435
|1.2454
|115.00
|8717.61
|309
|2003.12.24 23:26
|buy
|119
|10.00
|1.2440
|1.2383
|1.2452
|310
|2003.12.24 23:27
|t/p
|119
|10.00
|1.24515
|1.2383
|1.2452
|115.00
|8832.61
|311
|2003.12.24 23:41
|buy
|120
|10.00
|1.2443
|1.2386
|1.2454
|312
|2003.12.24 23:41
|modify
|120
|10.00
|1.2443
|1.2435
|1.2454
|313
|2003.12.24 23:47
|t/p
|120
|10.00
|1.24545
|1.2435
|1.2454
|115.00
|8947.61
|314
|2003.12.25 00:01
|buy
|121
|10.00
|1.2440
|1.2383
|1.2454
|315
|2003.12.25 00:02
|t/p
|121
|10.00
|1.2454
|1.2383
|1.2454
|140.00
|9087.61
|316
|2003.12.25 00:11
|buy
|122
|10.00
|1.2443
|1.2386
|1.2457
|317
|2003.12.25 00:11
|modify
|122
|10.00
|1.2443
|1.2435
|1.2457
|318
|2003.12.25 00:12
|t/p
|122
|10.00
|1.2457
|1.2435
|1.2457
|140.00
|9227.61
|319
|2003.12.25 00:22
|t/p
|102
|10.00
|1.2466
|1.2435
|1.2466
|147.35
|9374.96
|320
|2003.12.25 00:22
|t/p
|104
|10.00
|1.2466
|1.2435
|1.2466
|147.35
|9522.31
|321
|2003.12.25 00:22
|t/p
|106
|10.00
|1.2466
|1.2435
|1.2466
|147.35
|9669.66
|322
|2003.12.25 03:00
|buy
|123
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2460
|323
|2003.12.25 03:00
|modify
|123
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2460
|324
|2003.12.25 03:01
|buy
|124
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2460
|325
|2003.12.25 03:01
|modify
|124
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2460
|326
|2003.12.25 03:04
|t/p
|123
|10.00
|1.24605
|1.2435
|1.2460
|105.00
|9774.66
|327
|2003.12.25 03:04
|t/p
|124
|10.00
|1.24605
|1.2435
|1.2460
|105.00
|9879.66
|328
|2003.12.25 03:05
|buy
|125
|10.00
|1.2451
|1.2394
|1.2461
|329
|2003.12.25 03:05
|modify
|125
|10.00
|1.2451
|1.2435
|1.2461
|330
|2003.12.25 03:06
|buy
|126
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2459
|331
|2003.12.25 03:06
|modify
|126
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2459
|332
|2003.12.25 03:10
|buy
|127
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2460
|333
|2003.12.25 03:10
|modify
|127
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2460
|334
|2003.12.25 03:11
|buy
|128
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2459
|335
|2003.12.25 03:11
|modify
|128
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2459
|336
|2003.12.25 03:16
|buy
|129
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2458
|337
|2003.12.25 03:16
|modify
|129
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2458
|338
|2003.12.25 03:17
|t/p
|129
|10.00
|1.24585
|1.2435
|1.2458
|105.00
|9984.66
|339
|2003.12.25 03:20
|buy
|130
|10.00
|1.2451
|1.2394
|1.2461
|340
|2003.12.25 03:20
|modify
|130
|10.00
|1.2451
|1.2435
|1.2461
|341
|2003.12.25 03:21
|buy
|131
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2458
|342
|2003.12.25 03:21
|modify
|131
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2458
|343
|2003.12.25 03:22
|t/p
|131
|10.00
|1.24585
|1.2435
|1.2458
|105.00
|10089.66
|344
|2003.12.25 03:26
|buy
|132
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2459
|345
|2003.12.25 03:26
|modify
|132
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2459
|346
|2003.12.25 03:30
|buy
|133
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2460
|347
|2003.12.25 03:30
|modify
|133
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2460
|348
|2003.12.25 03:31
|buy
|134
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2459
|349
|2003.12.25 03:31
|modify
|134
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2459
|350
|2003.12.25 03:35
|buy
|135
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2460
|351
|2003.12.25 03:35
|modify
|135
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2460
|352
|2003.12.25 03:36
|buy
|136
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|353
|2003.12.25 03:36
|modify
|136
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|354
|2003.12.25 03:41
|buy
|137
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|355
|2003.12.25 03:41
|modify
|137
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|356
|2003.12.25 03:42
|t/p
|136
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|105.00
|10194.66
|357
|2003.12.25 03:42
|t/p
|137
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|105.00
|10299.66
|358
|2003.12.25 03:45
|buy
|138
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2460
|359
|2003.12.25 03:45
|modify
|138
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2460
|360
|2003.12.25 03:46
|buy
|139
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2458
|361
|2003.12.25 03:46
|modify
|139
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2458
|362
|2003.12.25 03:50
|buy
|140
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2458
|363
|2003.12.25 03:50
|modify
|140
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2458
|364
|2003.12.25 03:51
|buy
|141
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|365
|2003.12.25 03:51
|modify
|141
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|366
|2003.12.25 03:55
|buy
|142
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2460
|367
|2003.12.25 03:55
|modify
|142
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2460
|368
|2003.12.25 03:56
|buy
|143
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|369
|2003.12.25 03:56
|modify
|143
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|370
|2003.12.25 04:00
|buy
|144
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2455
|371
|2003.12.25 04:00
|modify
|144
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2455
|372
|2003.12.25 04:01
|buy
|145
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2454
|373
|2003.12.25 04:01
|modify
|145
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2454
|374
|2003.12.25 04:02
|t/p
|144
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|75.00
|10374.66
|375
|2003.12.25 04:02
|t/p
|145
|10.00
|1.24545
|1.2435
|1.2454
|75.00
|10449.66
|376
|2003.12.25 04:06
|buy
|146
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2454
|377
|2003.12.25 04:06
|modify
|146
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2454
|378
|2003.12.25 04:07
|t/p
|141
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|105.00
|10554.66
|379
|2003.12.25 04:07
|t/p
|143
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|105.00
|10659.66
|380
|2003.12.25 04:07
|t/p
|146
|10.00
|1.24545
|1.2435
|1.2454
|75.00
|10734.66
|381
|2003.12.25 04:11
|buy
|147
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2456
|382
|2003.12.25 04:11
|modify
|147
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2456
|383
|2003.12.25 04:16
|buy
|148
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2457
|384
|2003.12.25 04:16
|modify
|148
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2457
|385
|2003.12.25 04:17
|t/p
|147
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|75.00
|10809.66
|386
|2003.12.25 04:17
|t/p
|148
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|75.00
|10884.66
|387
|2003.12.25 04:21
|buy
|149
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2455
|388
|2003.12.25 04:21
|modify
|149
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2455
|389
|2003.12.25 04:24
|t/p
|149
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|75.00
|10959.66
|390
|2003.12.25 04:26
|buy
|150
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2457
|391
|2003.12.25 04:26
|modify
|150
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2457
|392
|2003.12.25 04:27
|t/p
|139
|10.00
|1.24585
|1.2435
|1.2458
|105.00
|11064.66
|393
|2003.12.25 04:27
|t/p
|140
|10.00
|1.24585
|1.2435
|1.2458
|105.00
|11169.66
|394
|2003.12.25 04:27
|t/p
|150
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|75.00
|11244.66
|395
|2003.12.25 04:31
|buy
|151
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2456
|396
|2003.12.25 04:31
|modify
|151
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2456
|397
|2003.12.25 04:36
|buy
|152
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2457
|398
|2003.12.25 04:36
|modify
|152
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2457
|399
|2003.12.25 04:41
|buy
|153
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2454
|400
|2003.12.25 04:41
|modify
|153
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2454
|401
|2003.12.25 04:44
|t/p
|151
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|75.00
|11319.66
|402
|2003.12.25 04:44
|t/p
|152
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|75.00
|11394.66
|403
|2003.12.25 04:44
|t/p
|153
|10.00
|1.24545
|1.2435
|1.2454
|75.00
|11469.66
|404
|2003.12.25 04:46
|buy
|154
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2457
|405
|2003.12.25 04:46
|modify
|154
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2457
|406
|2003.12.25 04:47
|t/p
|154
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|75.00
|11544.66
|407
|2003.12.25 04:54
|t/p
|126
|10.00
|1.24595
|1.2435
|1.2459
|105.00
|11649.66
|408
|2003.12.25 04:54
|t/p
|127
|10.00
|1.24605
|1.2435
|1.2460
|105.00
|11754.66
|409
|2003.12.25 04:54
|t/p
|128
|10.00
|1.24595
|1.2435
|1.2459
|105.00
|11859.66
|410
|2003.12.25 04:54
|t/p
|132
|10.00
|1.24595
|1.2435
|1.2459
|105.00
|11964.66
|411
|2003.12.25 04:54
|t/p
|133
|10.00
|1.24605
|1.2435
|1.2460
|105.00
|12069.66
|412
|2003.12.25 04:54
|t/p
|134
|10.00
|1.24595
|1.2435
|1.2459
|105.00
|12174.66
|413
|2003.12.25 04:54
|t/p
|135
|10.00
|1.24605
|1.2435
|1.2460
|105.00
|12279.66
|414
|2003.12.25 04:54
|t/p
|138
|10.00
|1.24605
|1.2435
|1.2460
|105.00
|12384.66
|415
|2003.12.25 04:54
|t/p
|142
|10.00
|1.24605
|1.2435
|1.2460
|105.00
|12489.66
|416
|2003.12.25 04:56
|buy
|155
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2455
|417
|2003.12.25 04:56
|modify
|155
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2455
|418
|2003.12.25 04:57
|t/p
|155
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|75.00
|12564.66
|419
|2003.12.25 05:00
|buy
|156
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|420
|2003.12.25 05:00
|modify
|156
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|421
|2003.12.25 05:01
|buy
|157
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|422
|2003.12.25 05:01
|modify
|157
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|423
|2003.12.25 05:02
|t/p
|156
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|12629.66
|424
|2003.12.25 05:02
|t/p
|157
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|12694.66
|425
|2003.12.25 05:06
|buy
|158
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|426
|2003.12.25 05:06
|modify
|158
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|427
|2003.12.25 05:07
|t/p
|158
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|12759.66
|428
|2003.12.25 05:11
|buy
|159
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2454
|429
|2003.12.25 05:11
|modify
|159
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2454
|430
|2003.12.25 05:12
|t/p
|125
|10.00
|1.24615
|1.2435
|1.2461
|105.00
|12864.66
|431
|2003.12.25 05:12
|t/p
|130
|10.00
|1.24615
|1.2435
|1.2461
|105.00
|12969.66
|432
|2003.12.25 05:12
|t/p
|159
|10.00
|1.24545
|1.2435
|1.2454
|65.00
|13034.66
|433
|2003.12.25 05:16
|buy
|160
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|434
|2003.12.25 05:16
|modify
|160
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|435
|2003.12.25 05:19
|t/p
|160
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|13099.66
|436
|2003.12.25 05:21
|buy
|161
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|437
|2003.12.25 05:21
|modify
|161
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|438
|2003.12.25 05:22
|t/p
|161
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|13164.66
|439
|2003.12.25 05:30
|buy
|162
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|440
|2003.12.25 05:30
|modify
|162
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|441
|2003.12.25 05:31
|buy
|163
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|442
|2003.12.25 05:31
|modify
|163
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|443
|2003.12.25 05:32
|t/p
|162
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|13229.66
|444
|2003.12.25 05:32
|t/p
|163
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|13294.66
|445
|2003.12.25 05:41
|buy
|164
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|446
|2003.12.25 05:41
|modify
|164
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|447
|2003.12.25 05:42
|t/p
|164
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|13359.66
|448
|2003.12.25 05:46
|buy
|165
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|449
|2003.12.25 05:46
|modify
|165
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|450
|2003.12.25 05:47
|t/p
|165
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|13424.66
|451
|2003.12.25 05:51
|buy
|166
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|452
|2003.12.25 05:51
|modify
|166
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|453
|2003.12.25 05:52
|t/p
|166
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|13489.66
|454
|2003.12.25 06:01
|buy
|167
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|455
|2003.12.25 06:01
|modify
|167
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|456
|2003.12.25 06:02
|t/p
|167
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|13554.66
|457
|2003.12.25 06:11
|buy
|168
|10.00
|1.2451
|1.2394
|1.2457
|458
|2003.12.25 06:11
|modify
|168
|10.00
|1.2451
|1.2435
|1.2457
|459
|2003.12.25 06:12
|t/p
|168
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|65.00
|13619.66
|460
|2003.12.25 06:17
|buy
|169
|10.00
|1.2451
|1.2394
|1.2457
|461
|2003.12.25 06:17
|modify
|169
|10.00
|1.2451
|1.2435
|1.2457
|462
|2003.12.25 06:20
|buy
|170
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|463
|2003.12.25 06:20
|modify
|170
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|464
|2003.12.25 06:21
|buy
|171
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2454
|465
|2003.12.25 06:21
|modify
|171
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2454
|466
|2003.12.25 06:24
|t/p
|169
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|65.00
|13684.66
|467
|2003.12.25 06:24
|t/p
|170
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|13749.66
|468
|2003.12.25 06:24
|t/p
|171
|10.00
|1.24535
|1.2435
|1.2454
|65.00
|13814.66
|469
|2003.12.25 06:25
|buy
|172
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|470
|2003.12.25 06:25
|modify
|172
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|471
|2003.12.25 06:26
|buy
|173
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2454
|472
|2003.12.25 06:26
|modify
|173
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2454
|473
|2003.12.25 06:27
|t/p
|172
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|13879.66
|474
|2003.12.25 06:27
|t/p
|173
|10.00
|1.24535
|1.2435
|1.2454
|65.00
|13944.66
|475
|2003.12.25 06:30
|buy
|174
|10.00
|1.2451
|1.2394
|1.2457
|476
|2003.12.25 06:30
|modify
|174
|10.00
|1.2451
|1.2435
|1.2457
|477
|2003.12.25 06:31
|buy
|175
|10.00
|1.2445
|1.2388
|1.2452
|478
|2003.12.25 06:31
|modify
|175
|10.00
|1.2445
|1.2435
|1.2452
|479
|2003.12.25 06:32
|t/p
|175
|10.00
|1.24515
|1.2435
|1.2452
|65.00
|14009.66
|480
|2003.12.25 06:35
|buy
|176
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|481
|2003.12.25 06:35
|modify
|176
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|482
|2003.12.25 06:36
|buy
|177
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2454
|483
|2003.12.25 06:36
|modify
|177
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2454
|484
|2003.12.25 06:37
|t/p
|176
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|14074.66
|485
|2003.12.25 06:37
|t/p
|177
|10.00
|1.24535
|1.2435
|1.2454
|65.00
|14139.66
|486
|2003.12.25 06:40
|buy
|178
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|487
|2003.12.25 06:40
|modify
|178
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|488
|2003.12.25 06:41
|buy
|179
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|489
|2003.12.25 06:41
|modify
|179
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|490
|2003.12.25 06:42
|t/p
|174
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|65.00
|14204.66
|491
|2003.12.25 06:42
|t/p
|178
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|14269.66
|492
|2003.12.25 06:42
|t/p
|179
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|14334.66
|493
|2003.12.25 06:45
|buy
|180
|10.00
|1.2451
|1.2394
|1.2457
|494
|2003.12.25 06:45
|modify
|180
|10.00
|1.2451
|1.2435
|1.2457
|495
|2003.12.25 06:46
|buy
|181
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2454
|496
|2003.12.25 06:46
|modify
|181
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2454
|497
|2003.12.25 06:47
|t/p
|181
|10.00
|1.24535
|1.2435
|1.2454
|65.00
|14399.66
|498
|2003.12.25 06:50
|buy
|182
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|499
|2003.12.25 06:50
|modify
|182
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|500
|2003.12.25 06:51
|buy
|183
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2454
|501
|2003.12.25 06:51
|modify
|183
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2454
|502
|2003.12.25 06:52
|t/p
|182
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|14464.66
|503
|2003.12.25 06:52
|t/p
|183
|10.00
|1.24535
|1.2435
|1.2454
|65.00
|14529.66
|504
|2003.12.25 06:56
|buy
|184
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|505
|2003.12.25 06:56
|modify
|184
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|506
|2003.12.25 06:57
|t/p
|180
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|65.00
|14594.66
|507
|2003.12.25 06:57
|t/p
|184
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|14659.66
|508
|2003.12.25 07:02
|buy
|185
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|509
|2003.12.25 07:02
|modify
|185
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|510
|2003.12.25 07:06
|buy
|186
|10.00
|1.2446
|1.2389
|1.2456
|511
|2003.12.25 07:06
|modify
|186
|10.00
|1.2446
|1.2435
|1.2456
|512
|2003.12.25 07:09
|t/p
|185
|10.00
|1.2457
|1.2435
|1.2457
|100.00
|14759.66
|513
|2003.12.25 07:09
|t/p
|186
|10.00
|1.2456
|1.2435
|1.2456
|100.00
|14859.66
|514
|2003.12.25 07:11
|buy
|187
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|515
|2003.12.25 07:11
|modify
|187
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|516
|2003.12.25 07:12
|t/p
|187
|10.00
|1.2457
|1.2435
|1.2457
|100.00
|14959.66
|517
|2003.12.25 07:21
|buy
|188
|10.00
|1.2445
|1.2388
|1.2455
|518
|2003.12.25 07:21
|modify
|188
|10.00
|1.2445
|1.2435
|1.2455
|519
|2003.12.25 07:22
|t/p
|188
|10.00
|1.2455
|1.2435
|1.2455
|100.00
|15059.66
|520
|2003.12.25 07:36
|buy
|189
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|521
|2003.12.25 07:36
|modify
|189
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|522
|2003.12.25 07:37
|t/p
|189
|10.00
|1.2457
|1.2435
|1.2457
|100.00
|15159.66
|523
|2003.12.25 07:56
|buy
|190
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|524
|2003.12.25 07:56
|modify
|190
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|525
|2003.12.25 07:57
|t/p
|190
|10.00
|1.2457
|1.2435
|1.2457
|100.00
|15259.66
|526
|2003.12.25 09:01
|buy
|191
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|527
|2003.12.25 09:01
|modify
|191
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|528
|2003.12.25 09:02
|t/p
|191
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|15324.66
|529
|2003.12.25 09:06
|buy
|192
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|530
|2003.12.25 09:06
|modify
|192
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|531
|2003.12.25 09:07
|t/p
|192
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|15389.66
|532
|2003.12.25 09:11
|buy
|193
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|533
|2003.12.25 09:11
|modify
|193
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|534
|2003.12.25 09:12
|t/p
|193
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|15454.66
|535
|2003.12.25 09:16
|buy
|194
|10.00
|1.2451
|1.2394
|1.2457
|536
|2003.12.25 09:16
|modify
|194
|10.00
|1.2451
|1.2435
|1.2457
|537
|2003.12.25 09:17
|t/p
|194
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|65.00
|15519.66
|538
|2003.12.25 09:21
|buy
|195
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2454
|539
|2003.12.25 09:21
|modify
|195
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2454
|540
|2003.12.25 09:22
|t/p
|195
|10.00
|1.24545
|1.2435
|1.2454
|65.00
|15584.66
|541
|2003.12.25 09:25
|buy
|196
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2456
|542
|2003.12.25 09:25
|modify
|196
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2456
|543
|2003.12.25 09:26
|buy
|197
|10.00
|1.2445
|1.2388
|1.2452
|544
|2003.12.25 09:26
|modify
|197
|10.00
|1.2445
|1.2435
|1.2452
|545
|2003.12.25 09:27
|t/p
|196
|10.00
|1.24565
|1.2435
|1.2456
|65.00
|15649.66
|546
|2003.12.25 09:27
|t/p
|197
|10.00
|1.24515
|1.2435
|1.2452
|65.00
|15714.66
|547
|2003.12.25 09:31
|buy
|198
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|548
|2003.12.25 09:31
|modify
|198
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|549
|2003.12.25 09:32
|t/p
|198
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|15779.66
|550
|2003.12.25 09:36
|buy
|199
|10.00
|1.2441
|1.2384
|1.2448
|551
|2003.12.25 09:37
|t/p
|199
|10.00
|1.24475
|1.2384
|1.2448
|65.00
|15844.66
|552
|2003.12.25 09:42
|buy
|200
|10.00
|1.2446
|1.2389
|1.2453
|553
|2003.12.25 09:42
|modify
|200
|10.00
|1.2446
|1.2435
|1.2453
|554
|2003.12.25 09:46
|buy
|201
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|555
|2003.12.25 09:46
|modify
|201
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|556
|2003.12.25 09:47
|t/p
|200
|10.00
|1.24525
|1.2435
|1.2453
|65.00
|15909.66
|557
|2003.12.25 09:47
|t/p
|201
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|15974.66
|558
|2003.12.25 09:50
|buy
|202
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|559
|2003.12.25 09:50
|modify
|202
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|560
|2003.12.25 09:51
|buy
|203
|10.00
|1.2446
|1.2389
|1.2453
|561
|2003.12.25 09:51
|modify
|203
|10.00
|1.2446
|1.2435
|1.2453
|562
|2003.12.25 09:52
|t/p
|202
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|16039.66
|563
|2003.12.25 09:52
|t/p
|203
|10.00
|1.24525
|1.2435
|1.2453
|65.00
|16104.66
|564
|2003.12.25 09:56
|buy
|204
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2455
|565
|2003.12.25 09:56
|modify
|204
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2455
|566
|2003.12.25 09:57
|t/p
|204
|10.00
|1.24555
|1.2435
|1.2455
|65.00
|16169.66
|567
|2003.12.25 10:17
|buy
|205
|10.00
|1.2440
|1.2383
|1.2451
|568
|2003.12.25 10:26
|buy
|206
|10.00
|1.2441
|1.2384
|1.2452
|569
|2003.12.25 10:27
|t/p
|205
|10.00
|1.24505
|1.2383
|1.2451
|105.00
|16274.66
|570
|2003.12.25 10:27
|t/p
|206
|10.00
|1.24515
|1.2384
|1.2452
|105.00
|16379.66
|571
|2003.12.25 10:40
|buy
|207
|10.00
|1.2441
|1.2384
|1.2452
|572
|2003.12.25 10:41
|buy
|208
|10.00
|1.2441
|1.2384
|1.2452
|573
|2003.12.25 10:42
|t/p
|207
|10.00
|1.24515
|1.2384
|1.2452
|105.00
|16484.66
|574
|2003.12.25 10:42
|t/p
|208
|10.00
|1.24515
|1.2384
|1.2452
|105.00
|16589.66
|575
|2003.12.25 11:21
|buy
|209
|10.00
|1.2443
|1.2386
|1.2457
|576
|2003.12.25 11:21
|modify
|209
|10.00
|1.2443
|1.2435
|1.2457
|577
|2003.12.25 11:26
|buy
|210
|10.00
|1.2441
|1.2384
|1.2455
|578
|2003.12.25 11:27
|t/p
|209
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|145.00
|16734.66
|579
|2003.12.25 11:27
|t/p
|210
|10.00
|1.24555
|1.2384
|1.2455
|145.00
|16879.66
|580
|2003.12.25 12:51
|buy
|211
|10.00
|1.2442
|1.2385
|1.2456
|581
|2003.12.25 12:52
|t/p
|211
|10.00
|1.2456
|1.2385
|1.2456
|140.00
|17019.66
|582
|2003.12.25 12:56
|buy
|212
|10.00
|1.2442
|1.2385
|1.2456
|583
|2003.12.25 12:57
|t/p
|212
|10.00
|1.2456
|1.2385
|1.2456
|140.00
|17159.66
|584
|2003.12.25 14:06
|buy
|213
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2460
|585
|2003.12.25 14:06
|modify
|213
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2460
|586
|2003.12.25 14:11
|t/p
|213
|10.00
|1.24605
|1.2435
|1.2460
|105.00
|17264.66
|587
|2003.12.25 14:12
|buy
|214
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2459
|588
|2003.12.25 14:12
|modify
|214
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2459
|589
|2003.12.25 14:30
|buy
|215
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2458
|590
|2003.12.25 14:30
|modify
|215
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2458
|591
|2003.12.25 14:31
|buy
|216
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|592
|2003.12.25 14:31
|modify
|216
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|593
|2003.12.25 14:34
|t/p
|214
|10.00
|1.24595
|1.2435
|1.2459
|105.00
|17369.66
|594
|2003.12.25 14:34
|t/p
|215
|10.00
|1.24585
|1.2435
|1.2458
|105.00
|17474.66
|595
|2003.12.25 14:34
|t/p
|216
|10.00
|1.24575
|1.2435
|1.2457
|105.00
|17579.66
|596
|2003.12.25 14:41
|buy
|217
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2458
|597
|2003.12.25 14:41
|modify
|217
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2458
|598
|2003.12.25 14:42
|t/p
|217
|10.00
|1.24585
|1.2435
|1.2458
|105.00
|17684.66
|599
|2003.12.25 14:56
|buy
|218
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2459
|600
|2003.12.25 14:56
|modify
|218
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2459
|601
|2003.12.25 15:00
|t/p
|218
|10.00
|1.24595
|1.2435
|1.2459
|105.00
|17789.66
|602
|2003.12.25 15:11
|buy
|219
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2460
|603
|2003.12.25 15:11
|modify
|219
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2460
|604
|2003.12.25 15:12
|t/p
|219
|10.00
|1.2460
|1.2435
|1.2460
|100.00
|17889.66
|605
|2003.12.25 15:20
|buy
|220
|10.00
|1.2450
|1.2393
|1.2460
|606
|2003.12.25 15:20
|modify
|220
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2460
|607
|2003.12.25 15:26
|buy
|221
|10.00
|1.2446
|1.2389
|1.2456
|608
|2003.12.25 15:26
|modify
|221
|10.00
|1.2446
|1.2435
|1.2456
|609
|2003.12.25 15:27
|t/p
|221
|10.00
|1.2456
|1.2435
|1.2456
|100.00
|17989.66
|610
|2003.12.25 15:30
|buy
|222
|10.00
|1.2449
|1.2392
|1.2459
|611
|2003.12.25 15:30
|modify
|222
|10.00
|1.2449
|1.2435
|1.2459
|612
|2003.12.25 15:35
|buy
|223
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|613
|2003.12.25 15:35
|modify
|223
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|614
|2003.12.25 15:36
|buy
|224
|10.00
|1.2446
|1.2389
|1.2456
|615
|2003.12.25 15:36
|modify
|224
|10.00
|1.2446
|1.2435
|1.2456
|616
|2003.12.25 15:46
|buy
|225
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2457
|617
|2003.12.25 15:46
|modify
|225
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2457
|618
|2003.12.25 16:00
|s/l
|220
|10.00
|1.243508
|1.2435
|1.2460
|-149.21
|17840.45
|619
|2003.12.25 16:00
|s/l
|222
|10.00
|1.243508
|1.2435
|1.2459
|-139.21
|17701.24
|620
|2003.12.25 16:00
|s/l
|223
|10.00
|1.243508
|1.2435
|1.2457
|-119.21
|17582.03
|621
|2003.12.25 16:00
|s/l
|224
|10.00
|1.243508
|1.2435
|1.2456
|-109.21
|17472.82
|622
|2003.12.25 16:00
|s/l
|225
|10.00
|1.243508
|1.2435
|1.2457
|-119.21
|17353.61
|623
|2003.12.25 16:00
|buy
|226
|10.00
|1.2437
|1.2380
|1.2454
|624
|2003.12.25 16:04
|t/p
|226
|10.00
|1.2454
|1.2380
|1.2454
|170.00
|17523.61
|625
|2003.12.25 16:35
|buy
|227
|10.00
|1.2437
|1.2380
|1.2454
|626
|2003.12.25 16:49
|t/p
|227
|10.00
|1.2454
|1.2380
|1.2454
|170.00
|17693.61
|627
|2003.12.25 17:46
|buy
|228
|10.00
|1.2437
|1.2380
|1.2454
|628
|2003.12.25 17:54
|t/p
|228
|10.00
|1.2454
|1.2380
|1.2454
|170.00
|17863.61
|629
|2003.12.25 18:50
|buy
|229
|10.00
|1.2437
|1.2380
|1.2450
|630
|2003.12.25 18:55
|t/p
|229
|10.00
|1.2450
|1.2380
|1.2450
|130.00
|17993.61
|631
|2003.12.25 20:21
|buy
|230
|10.00
|1.2442
|1.2385
|1.2453
|632
|2003.12.25 20:24
|t/p
|230
|10.00
|1.2453
|1.2385
|1.2453
|110.00
|18103.61
|633
|2003.12.25 21:10
|buy
|231
|10.00
|1.2437
|1.2380
|1.2447
|634
|2003.12.25 21:14
|t/p
|231
|10.00
|1.24465
|1.2380
|1.2447
|95.00
|18198.61
|635
|2003.12.25 21:35
|buy
|232
|10.00
|1.2437
|1.2380
|1.2447
|636
|2003.12.25 21:39
|t/p
|232
|10.00
|1.24465
|1.2380
|1.2447
|95.00
|18293.61
|637
|2003.12.25 21:46
|buy
|233
|10.00
|1.2437
|1.2380
|1.2447
|638
|2003.12.25 21:49
|buy
|234
|10.00
|1.2441
|1.2384
|1.2451
|639
|2003.12.25 21:50
|t/p
|233
|10.00
|1.24465
|1.2380
|1.2447
|95.00
|18388.61
|640
|2003.12.25 21:54
|buy
|235
|10.00
|1.2440
|1.2383
|1.2450
|641
|2003.12.25 22:04
|buy
|236
|10.00
|1.2440
|1.2383
|1.2451
|642
|2003.12.25 22:09
|t/p
|234
|10.00
|1.24505
|1.2384
|1.2451
|95.00
|18483.61
|643
|2003.12.25 22:09
|t/p
|235
|10.00
|1.24495
|1.2383
|1.2450
|95.00
|18578.61
|644
|2003.12.25 22:09
|t/p
|236
|10.00
|1.2451
|1.2383
|1.2451
|110.00
|18688.61
|645
|2003.12.25 22:16
|buy
|237
|10.00
|1.2437
|1.2380
|1.2448
|646
|2003.12.25 22:19
|t/p
|237
|10.00
|1.2448
|1.2380
|1.2448
|110.00
|18798.61
|647
|2003.12.25 23:11
|buy
|238
|10.00
|1.2439
|1.2382
|1.2452
|648
|2003.12.25 23:14
|t/p
|238
|10.00
|1.24515
|1.2382
|1.2452
|125.00
|18923.61
|649
|2003.12.25 23:26
|buy
|239
|10.00
|1.2439
|1.2382
|1.2452
|650
|2003.12.25 23:30
|buy
|240
|10.00
|1.2439
|1.2382
|1.2452
|651
|2003.12.25 23:44
|t/p
|239
|10.00
|1.24515
|1.2382
|1.2452
|125.00
|19048.61
|652
|2003.12.25 23:44
|t/p
|240
|10.00
|1.24515
|1.2382
|1.2452
|125.00
|19173.61
|653
|2003.12.26 01:00
|buy
|241
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2453
|654
|2003.12.26 01:00
|modify
|241
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2453
|655
|2003.12.26 01:01
|buy
|242
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2453
|656
|2003.12.26 01:01
|modify
|242
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2453
|657
|2003.12.26 01:04
|buy
|243
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2452
|658
|2003.12.26 01:04
|modify
|243
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2452
|659
|2003.12.26 01:24
|buy
|244
|10.00
|1.2448
|1.2391
|1.2453
|660
|2003.12.26 01:24
|modify
|244
|10.00
|1.2448
|1.2435
|1.2453
|661
|2003.12.26 01:25
|buy
|245
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2452
|662
|2003.12.26 01:25
|modify
|245
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2452
|663
|2003.12.26 01:26
|buy
|246
|10.00
|1.2447
|1.2390
|1.2452
|664
|2003.12.26 01:26
|modify
|246
|10.00
|1.2447
|1.2435
|1.2452
|665
|2003.12.26 01:49
|t/p
|241
|10.00
|1.2453
|1.2435
|1.2453
|50.00
|19223.61
|666
|2003.12.26 01:49
|t/p
|242
|10.00
|1.2453
|1.2435
|1.2453
|50.00
|19273.61
|667
|2003.12.26 01:49
|t/p
|243
|10.00
|1.2452
|1.2435
|1.2452
|50.00
|19323.61
|668
|2003.12.26 01:49
|t/p
|244
|10.00
|1.2453
|1.2435
|1.2453
|50.00
|19373.61
|669
|2003.12.26 01:49
|t/p
|245
|10.00
|1.2452
|1.2435
|1.2452
|50.00
|19423.61
|670
|2003.12.26 01:49
|t/p
|246
|10.00
|1.2452
|1.2435
|1.2452
|50.00
|19473.61
|671
|2003.12.29 12:30
|buy
|247
|10.00
|1.2477
|1.2420
|1.2480
|672
|2003.12.29 12:30
|modify
|247
|10.00
|1.2477
|1.2454
|1.2480
|673
|2003.12.29 12:31
|buy
|248
|10.00
|1.2475
|1.2418
|1.2478
|674
|2003.12.29 12:31
|modify
|248
|10.00
|1.2475
|1.2454
|1.2478
|675
|2003.12.29 12:39
|t/p
|247
|10.00
|1.2480
|1.2454
|1.2480
|30.00
|19503.61
|676
|2003.12.29 12:39
|t/p
|248
|10.00
|1.2478
|1.2454
|1.2478
|30.00
|19533.61
|677
|2003.12.29 15:14
|buy
|249
|10.00
|1.2494
|1.2437
|1.2501
|678
|2003.12.29 15:14
|modify
|249
|10.00
|1.2494
|1.2466
|1.2501
|679
|2003.12.29 15:15
|buy
|250
|10.00
|1.2493
|1.2436
|1.2500
|680
|2003.12.29 15:15
|modify
|250
|10.00
|1.2493
|1.2466
|1.2500
|681
|2003.12.29 15:16
|buy
|251
|10.00
|1.2493
|1.2436
|1.2500
|682
|2003.12.29 15:16
|modify
|251
|10.00
|1.2493
|1.2466
|1.2500
|683
|2003.12.29 15:19
|buy
|252
|10.00
|1.2490
|1.2433
|1.2497
|684
|2003.12.29 15:19
|modify
|252
|10.00
|1.2490
|1.2466
|1.2497
|685
|2003.12.29 15:20
|buy
|253
|10.00
|1.2491
|1.2434
|1.2498
|686
|2003.12.29 15:20
|modify
|253
|10.00
|1.2491
|1.2466
|1.2498
|687
|2003.12.29 15:21
|buy
|254
|10.00
|1.2491
|1.2434
|1.2498
|688
|2003.12.29 15:21
|modify
|254
|10.00
|1.2491
|1.2466
|1.2498
|689
|2003.12.29 15:24
|buy
|255
|10.00
|1.2484
|1.2427
|1.2491
|690
|2003.12.29 15:24
|modify
|255
|10.00
|1.2484
|1.2466
|1.2491
|691
|2003.12.29 15:25
|buy
|256
|10.00
|1.2485
|1.2428
|1.2492
|692
|2003.12.29 15:25
|modify
|256
|10.00
|1.2485
|1.2466
|1.2492
|693
|2003.12.29 15:26
|buy
|257
|10.00
|1.2485
|1.2428
|1.2492
|694
|2003.12.29 15:26
|modify
|257
|10.00
|1.2485
|1.2466
|1.2492
|695
|2003.12.29 15:29
|buy
|258
|10.00
|1.2480
|1.2423
|1.2487
|696
|2003.12.29 15:29
|modify
|258
|10.00
|1.2480
|1.2466
|1.2487
|697
|2003.12.29 15:30
|buy
|259
|10.00
|1.2481
|1.2424
|1.2488
|698
|2003.12.29 15:30
|modify
|259
|10.00
|1.2481
|1.2466
|1.2488
|699
|2003.12.29 15:31
|buy
|260
|10.00
|1.2478
|1.2421
|1.2485
|700
|2003.12.29 15:31
|modify
|260
|10.00
|1.2478
|1.2466
|1.2485
|701
|2003.12.29 15:34
|buy
|261
|10.00
|1.2484
|1.2427
|1.2491
|702
|2003.12.29 15:34
|modify
|261
|10.00
|1.2484
|1.2466
|1.2491
|703
|2003.12.29 15:36
|buy
|262
|10.00
|1.2485
|1.2428
|1.2492
|704
|2003.12.29 15:36
|modify
|262
|10.00
|1.2485
|1.2466
|1.2492
|705
|2003.12.29 15:39
|buy
|263
|10.00
|1.2480
|1.2423
|1.2487
|706
|2003.12.29 15:39
|modify
|263
|10.00
|1.2480
|1.2466
|1.2487
|707
|2003.12.29 15:40
|buy
|264
|10.00
|1.2481
|1.2424
|1.2488
|708
|2003.12.29 15:40
|modify
|264
|10.00
|1.2481
|1.2466
|1.2488
|709
|2003.12.29 15:41
|buy
|265
|10.00
|1.2483
|1.2426
|1.2490
|710
|2003.12.29 15:41
|modify
|265
|10.00
|1.2483
|1.2466
|1.2490
|711
|2003.12.29 15:44
|buy
|266
|10.00
|1.2480
|1.2423
|1.2487
|712
|2003.12.29 15:44
|modify
|266
|10.00
|1.2480
|1.2466
|1.2487
|713
|2003.12.29 15:46
|buy
|267
|10.00
|1.2481
|1.2424
|1.2488
|714
|2003.12.29 15:46
|modify
|267
|10.00
|1.2481
|1.2466
|1.2488
|715
|2003.12.29 15:49
|t/p
|258
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|70.00
|19603.61
|716
|2003.12.29 15:49
|t/p
|259
|10.00
|1.2488
|1.2466
|1.2488
|70.00
|19673.61
|717
|2003.12.29 15:49
|t/p
|260
|10.00
|1.2485
|1.2466
|1.2485
|70.00
|19743.61
|718
|2003.12.29 15:49
|t/p
|263
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|70.00
|19813.61
|719
|2003.12.29 15:49
|t/p
|264
|10.00
|1.2488
|1.2466
|1.2488
|70.00
|19883.61
|720
|2003.12.29 15:49
|t/p
|266
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|70.00
|19953.61
|721
|2003.12.29 15:49
|t/p
|267
|10.00
|1.2488
|1.2466
|1.2488
|70.00
|20023.61
|722
|2003.12.29 15:49
|buy
|268
|10.00
|1.2490
|1.2433
|1.2497
|723
|2003.12.29 15:49
|modify
|268
|10.00
|1.2490
|1.2466
|1.2497
|724
|2003.12.29 15:50
|t/p
|265
|10.00
|1.2490
|1.2466
|1.2490
|70.00
|20093.61
|725
|2003.12.29 15:50
|buy
|269
|10.00
|1.2492
|1.2435
|1.2499
|726
|2003.12.29 15:50
|modify
|269
|10.00
|1.2492
|1.2466
|1.2499
|727
|2003.12.29 15:51
|t/p
|255
|10.00
|1.2491
|1.2466
|1.2491
|70.00
|20163.61
|728
|2003.12.29 15:51
|t/p
|261
|10.00
|1.2491
|1.2466
|1.2491
|70.00
|20233.61
|729
|2003.12.29 15:51
|buy
|270
|10.00
|1.2493
|1.2436
|1.2500
|730
|2003.12.29 15:51
|modify
|270
|10.00
|1.2493
|1.2466
|1.2500
|731
|2003.12.29 15:54
|buy
|271
|10.00
|1.2492
|1.2435
|1.2499
|732
|2003.12.29 15:54
|modify
|271
|10.00
|1.2492
|1.2466
|1.2499
|733
|2003.12.29 15:56
|buy
|272
|10.00
|1.2491
|1.2434
|1.2498
|734
|2003.12.29 15:56
|modify
|272
|10.00
|1.2491
|1.2466
|1.2498
|735
|2003.12.29 15:59
|buy
|273
|10.00
|1.2481
|1.2424
|1.2488
|736
|2003.12.29 15:59
|modify
|273
|10.00
|1.2481
|1.2466
|1.2488
|737
|2003.12.29 16:01
|buy
|274
|10.00
|1.2481
|1.2424
|1.2488
|738
|2003.12.29 16:01
|modify
|274
|10.00
|1.2481
|1.2466
|1.2488
|739
|2003.12.29 16:17
|buy
|275
|10.00
|1.2480
|1.2423
|1.2487
|740
|2003.12.29 16:17
|modify
|275
|10.00
|1.2480
|1.2466
|1.2487
|741
|2003.12.29 16:19
|buy
|276
|10.00
|1.2481
|1.2424
|1.2488
|742
|2003.12.29 16:19
|modify
|276
|10.00
|1.2481
|1.2466
|1.2488
|743
|2003.12.29 16:20
|buy
|277
|10.00
|1.2480
|1.2423
|1.2487
|744
|2003.12.29 16:20
|modify
|277
|10.00
|1.2480
|1.2466
|1.2487
|745
|2003.12.29 16:24
|buy
|278
|10.00
|1.2480
|1.2423
|1.2487
|746
|2003.12.29 16:24
|modify
|278
|10.00
|1.2480
|1.2466
|1.2487
|747
|2003.12.29 16:25
|buy
|279
|10.00
|1.2481
|1.2424
|1.2488
|748
|2003.12.29 16:25
|modify
|279
|10.00
|1.2481
|1.2466
|1.2488
|749
|2003.12.29 16:27
|buy
|280
|10.00
|1.2480
|1.2423
|1.2487
|750
|2003.12.29 16:27
|modify
|280
|10.00
|1.2480
|1.2466
|1.2487
|751
|2003.12.29 16:29
|buy
|281
|10.00
|1.2481
|1.2424
|1.2488
|752
|2003.12.29 16:29
|modify
|281
|10.00
|1.2481
|1.2466
|1.2488
|753
|2003.12.29 16:31
|buy
|282
|10.00
|1.2480
|1.2423
|1.2487
|754
|2003.12.29 16:31
|modify
|282
|10.00
|1.2480
|1.2466
|1.2487
|755
|2003.12.29 16:36
|buy
|283
|10.00
|1.2481
|1.2424
|1.2488
|756
|2003.12.29 16:36
|modify
|283
|10.00
|1.2481
|1.2466
|1.2488
|757
|2003.12.29 16:44
|buy
|284
|10.00
|1.2480
|1.2423
|1.2487
|758
|2003.12.29 16:44
|modify
|284
|10.00
|1.2480
|1.2466
|1.2487
|759
|2003.12.29 16:46
|buy
|285
|10.00
|1.2481
|1.2424
|1.2488
|760
|2003.12.29 16:46
|modify
|285
|10.00
|1.2481
|1.2466
|1.2488
|761
|2003.12.29 17:00
|buy
|286
|10.00
|1.2483
|1.2426
|1.2487
|762
|2003.12.29 17:00
|modify
|286
|10.00
|1.2483
|1.2466
|1.2487
|763
|2003.12.29 17:01
|buy
|287
|10.00
|1.2483
|1.2426
|1.2487
|764
|2003.12.29 17:01
|modify
|287
|10.00
|1.2483
|1.2466
|1.2487
|765
|2003.12.29 17:06
|t/p
|273
|10.00
|1.2488
|1.2466
|1.2488
|70.00
|20303.61
|766
|2003.12.29 17:06
|t/p
|274
|10.00
|1.2488
|1.2466
|1.2488
|70.00
|20373.61
|767
|2003.12.29 17:06
|t/p
|275
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|70.00
|20443.61
|768
|2003.12.29 17:06
|t/p
|276
|10.00
|1.2488
|1.2466
|1.2488
|70.00
|20513.61
|769
|2003.12.29 17:06
|t/p
|277
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|70.00
|20583.61
|770
|2003.12.29 17:06
|t/p
|278
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|70.00
|20653.61
|771
|2003.12.29 17:06
|t/p
|279
|10.00
|1.2488
|1.2466
|1.2488
|70.00
|20723.61
|772
|2003.12.29 17:06
|t/p
|280
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|70.00
|20793.61
|773
|2003.12.29 17:06
|t/p
|281
|10.00
|1.2488
|1.2466
|1.2488
|70.00
|20863.61
|774
|2003.12.29 17:06
|t/p
|282
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|70.00
|20933.61
|775
|2003.12.29 17:06
|t/p
|283
|10.00
|1.2488
|1.2466
|1.2488
|70.00
|21003.61
|776
|2003.12.29 17:06
|t/p
|284
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|70.00
|21073.61
|777
|2003.12.29 17:06
|t/p
|285
|10.00
|1.2488
|1.2466
|1.2488
|70.00
|21143.61
|778
|2003.12.29 17:06
|t/p
|286
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|40.00
|21183.61
|779
|2003.12.29 17:06
|t/p
|287
|10.00
|1.2487
|1.2466
|1.2487
|40.00
|21223.61
|780
|2003.12.29 17:17
|t/p
|256
|10.00
|1.2492
|1.2466
|1.2492
|70.00
|21293.61
|781
|2003.12.29 17:17
|t/p
|257
|10.00
|1.2492
|1.2466
|1.2492
|70.00
|21363.61
|782
|2003.12.29 17:17
|t/p
|262
|10.00
|1.2492
|1.2466
|1.2492
|70.00
|21433.61
|783
|2003.12.29 20:04
|modify
|249
|10.00
|1.2494
|1.2467
|1.2501
|784
|2003.12.29 20:04
|modify
|250
|10.00
|1.2493
|1.2467
|1.2500
|785
|2003.12.29 20:04
|modify
|251
|10.00
|1.2493
|1.2467
|1.2500
|786
|2003.12.29 20:04
|modify
|252
|10.00
|1.2490
|1.2467
|1.2497
|787
|2003.12.29 20:04
|modify
|253
|10.00
|1.2491
|1.2467
|1.2498
|788
|2003.12.29 20:04
|modify
|254
|10.00
|1.2491
|1.2467
|1.2498
|789
|2003.12.29 20:04
|modify
|268
|10.00
|1.2490
|1.2467
|1.2497
|790
|2003.12.29 20:04
|modify
|269
|10.00
|1.2492
|1.2467
|1.2499
|791
|2003.12.29 20:04
|modify
|270
|10.00
|1.2493
|1.2467
|1.2500
|792
|2003.12.29 20:04
|modify
|271
|10.00
|1.2492
|1.2467
|1.2499
|793
|2003.12.29 20:04
|modify
|272
|10.00
|1.2491
|1.2467
|1.2498
|794
|2003.12.29 20:05
|modify
|249
|10.00
|1.2494
|1.2468
|1.2501
|795
|2003.12.29 20:05
|modify
|250
|10.00
|1.2493
|1.2468
|1.2500
|796
|2003.12.29 20:05
|modify
|251
|10.00
|1.2493
|1.2468
|1.2500
|797
|2003.12.29 20:05
|modify
|252
|10.00
|1.2490
|1.2468
|1.2497
|798
|2003.12.29 20:05
|modify
|253
|10.00
|1.2491
|1.2468
|1.2498
|799
|2003.12.29 20:05
|modify
|254
|10.00
|1.2491
|1.2468
|1.2498
|800
|2003.12.29 20:05
|modify
|268
|10.00
|1.2490
|1.2468
|1.2497
|801
|2003.12.29 20:05
|modify
|269
|10.00
|1.2492
|1.2468
|1.2499
|802
|2003.12.29 20:05
|modify
|270
|10.00
|1.2493
|1.2468
|1.2500
|803
|2003.12.29 20:05
|modify
|271
|10.00
|1.2492
|1.2468
|1.2499
|804
|2003.12.29 20:05
|modify
|272
|10.00
|1.2491
|1.2468
|1.2498
|805
|2003.12.30 00:00
|modify
|249
|10.00
|1.2494
|1.2472
|1.2501
|806
|2003.12.30 00:00
|modify
|250
|10.00
|1.2493
|1.2472
|1.2500
|807
|2003.12.30 00:00
|modify
|251
|10.00
|1.2493
|1.2472
|1.2500
|808
|2003.12.30 00:00
|modify
|252
|10.00
|1.2490
|1.2472
|1.2497
|809
|2003.12.30 00:00
|modify
|253
|10.00
|1.2491
|1.2472
|1.2498
|810
|2003.12.30 00:00
|modify
|254
|10.00
|1.2491
|1.2472
|1.2498
|811
|2003.12.30 00:00
|modify
|268
|10.00
|1.2490
|1.2472
|1.2497
|812
|2003.12.30 00:00
|modify
|269
|10.00
|1.2492
|1.2472
|1.2499
|813
|2003.12.30 00:00
|modify
|270
|10.00
|1.2493
|1.2472
|1.2500
|814
|2003.12.30 00:00
|modify
|271
|10.00
|1.2492
|1.2472
|1.2499
|815
|2003.12.30 00:00
|modify
|272
|10.00
|1.2491
|1.2472
|1.2498
|816
|2003.12.30 04:00
|modify
|249
|10.00
|1.2494
|1.2477
|1.2501
|817
|2003.12.30 04:00
|modify
|250
|10.00
|1.2493
|1.2477
|1.2500
|818
|2003.12.30 04:00
|modify
|251
|10.00
|1.2493
|1.2477
|1.2500
|819
|2003.12.30 04:00
|modify
|252
|10.00
|1.2490
|1.2477
|1.2497
|820
|2003.12.30 04:00
|modify
|253
|10.00
|1.2491
|1.2477
|1.2498
|821
|2003.12.30 04:00
|modify
|254
|10.00
|1.2491
|1.2477
|1.2498
|822
|2003.12.30 04:00
|modify
|268
|10.00
|1.2490
|1.2477
|1.2497
|823
|2003.12.30 04:00
|modify
|269
|10.00
|1.2492
|1.2477
|1.2499
|824
|2003.12.30 04:00
|modify
|270
|10.00
|1.2493
|1.2477
|1.2500
|825
|2003.12.30 04:00
|modify
|271
|10.00
|1.2492
|1.2477
|1.2499
|826
|2003.12.30 04:00
|modify
|272
|10.00
|1.2491
|1.2477
|1.2498
|827
|2003.12.30 05:29
|t/p
|252
|10.00
|1.2497
|1.2477
|1.2497
|62.45
|21496.06
|828
|2003.12.30 05:29
|t/p
|268
|10.00
|1.2497
|1.2477
|1.2497
|62.45
|21558.51
|829
|2003.12.30 05:34
|t/p
|253
|10.00
|1.2498
|1.2477
|1.2498
|62.45
|21620.96
|830
|2003.12.30 05:34
|t/p
|254
|10.00
|1.2498
|1.2477
|1.2498
|62.45
|21683.41
|831
|2003.12.30 05:34
|t/p
|272
|10.00
|1.2498
|1.2477
|1.2498
|62.45
|21745.86
|832
|2003.12.30 06:00
|modify
|249
|10.00
|1.2494
|1.2483
|1.2501
|833
|2003.12.30 06:00
|modify
|250
|10.00
|1.2493
|1.2483
|1.2500
|834
|2003.12.30 06:00
|modify
|251
|10.00
|1.2493
|1.2483
|1.2500
|835
|2003.12.30 06:00
|modify
|269
|10.00
|1.2492
|1.2483
|1.2499
|836
|2003.12.30 06:00
|modify
|270
|10.00
|1.2493
|1.2483
|1.2500
|837
|2003.12.30 06:00
|modify
|271
|10.00
|1.2492
|1.2483
|1.2499
|838
|2003.12.30 06:09
|modify
|249
|10.00
|1.2494
|1.2484
|1.2501
|839
|2003.12.30 06:09
|modify
|250
|10.00
|1.2493
|1.2484
|1.2500
|840
|2003.12.30 06:09
|modify
|251
|10.00
|1.2493
|1.2484
|1.2500
|841
|2003.12.30 06:09
|modify
|269
|10.00
|1.2492
|1.2484
|1.2499
|842
|2003.12.30 06:09
|modify
|270
|10.00
|1.2493
|1.2484
|1.2500
|843
|2003.12.30 06:09
|modify
|271
|10.00
|1.2492
|1.2484
|1.2499
|844
|2003.12.30 06:21
|t/p
|269
|10.00
|1.2499
|1.2484
|1.2499
|62.45
|21808.31
|845
|2003.12.30 06:21
|t/p
|271
|10.00
|1.2499
|1.2484
|1.2499
|62.45
|21870.76
|846
|2003.12.30 06:30
|t/p
|250
|10.00
|1.2500
|1.2484
|1.2500
|62.45
|21933.21
|847
|2003.12.30 06:30
|t/p
|251
|10.00
|1.2500
|1.2484
|1.2500
|62.45
|21995.66
|848
|2003.12.30 06:30
|t/p
|270
|10.00
|1.2500
|1.2484
|1.2500
|62.45
|22058.11
|849
|2003.12.30 06:31
|t/p
|249
|10.00
|1.2501
|1.2484
|1.2501
|62.45
|22120.56
|850
|2003.12.30 09:46
|buy
|288
|10.00
|1.2491
|1.2434
|1.2494
|851
|2003.12.30 09:46
|modify
|288
|10.00
|1.2491
|1.2484
|1.2494
|852
|2003.12.30 09:47
|t/p
|288
|10.00
|1.24945
|1.2484
|1.2494
|35.00
|22155.56
|853
|2003.12.30 18:02
|buy
|289
|10.00
|1.2519
|1.2462
|1.2530
|854
|2003.12.30 18:02
|modify
|289
|10.00
|1.2519
|1.2496
|1.2530
|855
|2003.12.30 18:04
|buy
|290
|10.00
|1.2520
|1.2463
|1.2531
|856
|2003.12.30 18:04
|modify
|289
|10.00
|1.2519
|1.2497
|1.2530
|857
|2003.12.30 18:04
|modify
|290
|10.00
|1.2520
|1.2497
|1.2531
|858
|2003.12.30 18:05
|buy
|291
|10.00
|1.2521
|1.2464
|1.2532
|859
|2003.12.30 18:05
|modify
|289
|10.00
|1.2519
|1.2498
|1.2530
|860
|2003.12.30 18:05
|modify
|290
|10.00
|1.2520
|1.2498
|1.2531
|861
|2003.12.30 18:05
|modify
|291
|10.00
|1.2521
|1.2498
|1.2532
|862
|2003.12.30 18:06
|buy
|292
|10.00
|1.2522
|1.2465
|1.2533
|863
|2003.12.30 18:06
|modify
|289
|10.00
|1.2519
|1.2499
|1.2530
|864
|2003.12.30 18:06
|modify
|290
|10.00
|1.2520
|1.2499
|1.2531
|865
|2003.12.30 18:06
|modify
|291
|10.00
|1.2521
|1.2499
|1.2532
|866
|2003.12.30 18:06
|modify
|292
|10.00
|1.2522
|1.2499
|1.2533
|867
|2003.12.30 18:09
|buy
|293
|10.00
|1.2520
|1.2463
|1.2531
|868
|2003.12.30 18:09
|modify
|293
|10.00
|1.2520
|1.2499
|1.2531
|869
|2003.12.30 18:10
|buy
|294
|10.00
|1.2519
|1.2462
|1.2530
|870
|2003.12.30 18:10
|modify
|294
|10.00
|1.2519
|1.2499
|1.2530
|871
|2003.12.30 18:11
|buy
|295
|10.00
|1.2519
|1.2462
|1.2530
|872
|2003.12.30 18:11
|modify
|295
|10.00
|1.2519
|1.2499
|1.2530
|873
|2003.12.30 18:14
|buy
|296
|10.00
|1.2516
|1.2459
|1.2527
|874
|2003.12.30 18:14
|modify
|296
|10.00
|1.2516
|1.2499
|1.2527
|875
|2003.12.30 18:16
|buy
|297
|10.00
|1.2517
|1.2460
|1.2528
|876
|2003.12.30 18:16
|modify
|297
|10.00
|1.2517
|1.2499
|1.2528
|877
|2003.12.30 18:19
|buy
|298
|10.00
|1.2520
|1.2463
|1.2531
|878
|2003.12.30 18:19
|modify
|298
|10.00
|1.2520
|1.2499
|1.2531
|879
|2003.12.30 18:20
|buy
|299
|10.00
|1.2521
|1.2464
|1.2532
|880
|2003.12.30 18:20
|modify
|299
|10.00
|1.2521
|1.2499
|1.2532
|881
|2003.12.30 18:21
|buy
|300
|10.00
|1.2519
|1.2462
|1.2530
|882
|2003.12.30 18:21
|modify
|300
|10.00
|1.2519
|1.2499
|1.2530
|883
|2003.12.30 18:25
|buy
|301
|10.00
|1.2522
|1.2465
|1.2533
|884
|2003.12.30 18:25
|modify
|301
|10.00
|1.2522
|1.2499
|1.2533
|885
|2003.12.30 18:26
|buy
|302
|10.00
|1.2521
|1.2464
|1.2532
|886
|2003.12.30 18:26
|modify
|302
|10.00
|1.2521
|1.2499
|1.2532
|887
|2003.12.30 18:32
|t/p
|296
|10.00
|1.25265
|1.2499
|1.2527
|105.00
|22260.56
|888
|2003.12.30 18:44
|t/p
|289
|10.00
|1.25295
|1.2499
|1.2530
|105.00
|22365.56
|889
|2003.12.30 18:44
|t/p
|294
|10.00
|1.25295
|1.2499
|1.2530
|105.00
|22470.56
|890
|2003.12.30 18:44
|t/p
|295
|10.00
|1.25295
|1.2499
|1.2530
|105.00
|22575.56
|891
|2003.12.30 18:44
|t/p
|297
|10.00
|1.25275
|1.2499
|1.2528
|105.00
|22680.56
|892
|2003.12.30 18:44
|t/p
|300
|10.00
|1.25295
|1.2499
|1.2530
|105.00
|22785.56
|893
|2003.12.30 18:46
|t/p
|290
|10.00
|1.25305
|1.2499
|1.2531
|105.00
|22890.56
|894
|2003.12.30 18:46
|t/p
|293
|10.00
|1.25305
|1.2499
|1.2531
|105.00
|22995.56
|895
|2003.12.30 18:46
|t/p
|298
|10.00
|1.25305
|1.2499
|1.2531
|105.00
|23100.56
|896
|2003.12.30 18:51
|t/p
|291
|10.00
|1.25315
|1.2499
|1.2532
|105.00
|23205.56
|897
|2003.12.30 18:51
|t/p
|299
|10.00
|1.25315
|1.2499
|1.2532
|105.00
|23310.56
|898
|2003.12.30 18:51
|t/p
|302
|10.00
|1.25315
|1.2499
|1.2532
|105.00
|23415.56
|899
|2003.12.30 18:59
|t/p
|292
|10.00
|1.25325
|1.2499
|1.2533
|105.00
|23520.56
|900
|2003.12.30 18:59
|t/p
|301
|10.00
|1.25325
|1.2499
|1.2533
|105.00
|23625.56
|901
|2003.12.30 21:00
|buy
|303
|10.00
|1.2545
|1.2488
|1.2550
|902
|2003.12.30 21:00
|modify
|303
|10.00
|1.2545
|1.2517
|1.2550
|903
|2003.12.30 21:01
|buy
|304
|10.00
|1.2544
|1.2487
|1.2549
|904
|2003.12.30 21:01
|modify
|304
|10.00
|1.2544
|1.2517
|1.2549
|905
|2003.12.30 21:06
|t/p
|304
|10.00
|1.25485
|1.2517
|1.2549
|45.00
|23670.56
|906
|2003.12.30 21:17
|buy
|305
|10.00
|1.2546
|1.2489
|1.2551
|907
|2003.12.30 21:17
|modify
|303
|10.00
|1.2545
|1.2518
|1.2550
|908
|2003.12.30 21:17
|modify
|305
|10.00
|1.2546
|1.2518
|1.2551
|909
|2003.12.30 21:27
|t/p
|303
|10.00
|1.25495
|1.2518
|1.2550
|45.00
|23715.56
|910
|2003.12.30 21:27
|t/p
|305
|10.00
|1.25505
|1.2518
|1.2551
|45.00
|23760.56
|911
|2003.12.30 22:44
|buy
|306
|10.00
|1.2546
|1.2489
|1.2550
|912
|2003.12.30 22:44
|modify
|306
|10.00
|1.2546
|1.2518
|1.2550
|913
|2003.12.30 22:46
|buy
|307
|10.00
|1.2547
|1.2490
|1.2551
|914
|2003.12.30 22:46
|modify
|306
|10.00
|1.2546
|1.2519
|1.2550
|915
|2003.12.30 22:46
|modify
|307
|10.00
|1.2547
|1.2519
|1.2551
|916
|2003.12.30 22:47
|buy
|308
|10.00
|1.2546
|1.2489
|1.2550
|917
|2003.12.30 22:47
|modify
|308
|10.00
|1.2546
|1.2519
|1.2550
|918
|2003.12.30 22:49
|buy
|309
|10.00
|1.2547
|1.2490
|1.2551
|919
|2003.12.30 22:49
|modify
|309
|10.00
|1.2547
|1.2519
|1.2551
|920
|2003.12.30 22:51
|buy
|310
|10.00
|1.2546
|1.2489
|1.2550
|921
|2003.12.30 22:51
|modify
|310
|10.00
|1.2546
|1.2519
|1.2550
|922
|2003.12.30 22:56
|buy
|311
|10.00
|1.2547
|1.2490
|1.2551
|923
|2003.12.30 22:56
|modify
|311
|10.00
|1.2547
|1.2519
|1.2551
|924
|2003.12.30 23:05
|modify
|306
|10.00
|1.2546
|1.2523
|1.2550
|925
|2003.12.30 23:05
|modify
|307
|10.00
|1.2547
|1.2523
|1.2551
|926
|2003.12.30 23:05
|modify
|308
|10.00
|1.2546
|1.2523
|1.2550
|927
|2003.12.30 23:05
|modify
|309
|10.00
|1.2547
|1.2523
|1.2551
|928
|2003.12.30 23:05
|modify
|310
|10.00
|1.2546
|1.2523
|1.2550
|929
|2003.12.30 23:05
|modify
|311
|10.00
|1.2547
|1.2523
|1.2551
|930
|2003.12.30 23:14
|t/p
|306
|10.00
|1.25495
|1.2523
|1.2550
|35.00
|23795.56
|931
|2003.12.30 23:14
|t/p
|307
|10.00
|1.25505
|1.2523
|1.2551
|35.00
|23830.56
|932
|2003.12.30 23:14
|t/p
|308
|10.00
|1.25495
|1.2523
|1.2550
|35.00
|23865.56
|933
|2003.12.30 23:14
|t/p
|309
|10.00
|1.25505
|1.2523
|1.2551
|35.00
|23900.56
|934
|2003.12.30 23:14
|t/p
|310
|10.00
|1.25495
|1.2523
|1.2550
|35.00
|23935.56
|935
|2003.12.30 23:14
|t/p
|311
|10.00
|1.25505
|1.2523
|1.2551
|35.00
|23970.56
|936
|2003.12.31 08:02
|buy
|312
|10.00
|1.2567
|1.2510
|1.2576
|937
|2003.12.31 08:02
|modify
|312
|10.00
|1.2567
|1.2546
|1.2576
|938
|2003.12.31 08:04
|buy
|313
|10.00
|1.2568
|1.2511
|1.2577
|939
|2003.12.31 08:04
|modify
|312
|10.00
|1.2567
|1.2547
|1.2576
|940
|2003.12.31 08:04
|modify
|313
|10.00
|1.2568
|1.2547
|1.2577
|941
|2003.12.31 08:05
|buy
|314
|10.00
|1.2567
|1.2510
|1.2576
|942
|2003.12.31 08:05
|modify
|314
|10.00
|1.2567
|1.2547
|1.2576
|943
|2003.12.31 08:09
|buy
|315
|10.00
|1.2564
|1.2507
|1.2573
|944
|2003.12.31 08:09
|modify
|315
|10.00
|1.2564
|1.2547
|1.2573
|945
|2003.12.31 08:11
|buy
|316
|10.00
|1.2563
|1.2506
|1.2572
|946
|2003.12.31 08:11
|modify
|316
|10.00
|1.2563
|1.2547
|1.2572
|947
|2003.12.31 08:14
|buy
|317
|10.00
|1.2568
|1.2511
|1.2577
|948
|2003.12.31 08:14
|modify
|317
|10.00
|1.2568
|1.2547
|1.2577
|949
|2003.12.31 08:15
|buy
|318
|10.00
|1.2569
|1.2512
|1.2578
|950
|2003.12.31 08:15
|modify
|312
|10.00
|1.2567
|1.2548
|1.2576
|951
|2003.12.31 08:15
|modify
|313
|10.00
|1.2568
|1.2548
|1.2577
|952
|2003.12.31 08:15
|modify
|314
|10.00
|1.2567
|1.2548
|1.2576
|953
|2003.12.31 08:15
|modify
|315
|10.00
|1.2564
|1.2548
|1.2573
|954
|2003.12.31 08:15
|modify
|316
|10.00
|1.2563
|1.2548
|1.2572
|955
|2003.12.31 08:15
|modify
|317
|10.00
|1.2568
|1.2548
|1.2577
|956
|2003.12.31 08:15
|modify
|318
|10.00
|1.2569
|1.2548
|1.2578
|957
|2003.12.31 08:16
|buy
|319
|10.00
|1.2569
|1.2512
|1.2578
|958
|2003.12.31 08:16
|modify
|319
|10.00
|1.2569
|1.2548
|1.2578
|959
|2003.12.31 08:24
|t/p
|312
|10.00
|1.2576
|1.2548
|1.2576
|90.00
|24060.56
|960
|2003.12.31 08:24
|t/p
|313
|10.00
|1.2577
|1.2548
|1.2577
|90.00
|24150.56
|961
|2003.12.31 08:24
|t/p
|314
|10.00
|1.2576
|1.2548
|1.2576
|90.00
|24240.56
|962
|2003.12.31 08:24
|t/p
|315
|10.00
|1.2573
|1.2548
|1.2573
|90.00
|24330.56
|963
|2003.12.31 08:24
|t/p
|316
|10.00
|1.2572
|1.2548
|1.2572
|90.00
|24420.56
|964
|2003.12.31 08:24
|t/p
|317
|10.00
|1.2577
|1.2548
|1.2577
|90.00
|24510.56
|965
|2003.12.31 08:24
|t/p
|318
|10.00
|1.2578
|1.2548
|1.2578
|90.00
|24600.56
|966
|2003.12.31 08:24
|t/p
|319
|10.00
|1.2578
|1.2548
|1.2578
|90.00
|24690.56
|967
|2003.12.31 10:07
|buy
|320
|10.00
|1.2603
|1.2546
|1.2623
|968
|2003.12.31 10:07
|modify
|320
|10.00
|1.2603
|1.2576
|1.2623
|969
|2003.12.31 10:09
|buy
|321
|10.00
|1.2609
|1.2552
|1.2629
|970
|2003.12.31 10:09
|modify
|320
|10.00
|1.2603
|1.2582
|1.2623
|971
|2003.12.31 10:09
|modify
|321
|10.00
|1.2609
|1.2582
|1.2629
|972
|2003.12.31 10:11
|buy
|322
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2628
|973
|2003.12.31 10:11
|modify
|322
|10.00
|1.2608
|1.2582
|1.2628
|974
|2003.12.31 10:14
|buy
|323
|10.00
|1.2609
|1.2552
|1.2629
|975
|2003.12.31 10:14
|modify
|323
|10.00
|1.2609
|1.2582
|1.2629
|976
|2003.12.31 10:15
|buy
|324
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2628
|977
|2003.12.31 10:15
|modify
|324
|10.00
|1.2608
|1.2582
|1.2628
|978
|2003.12.31 10:16
|buy
|325
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2628
|979
|2003.12.31 10:16
|modify
|325
|10.00
|1.2608
|1.2582
|1.2628
|980
|2003.12.31 10:19
|buy
|326
|10.00
|1.2602
|1.2545
|1.2622
|981
|2003.12.31 10:19
|modify
|326
|10.00
|1.2602
|1.2582
|1.2622
|982
|2003.12.31 10:20
|buy
|327
|10.00
|1.2603
|1.2546
|1.2623
|983
|2003.12.31 10:20
|modify
|327
|10.00
|1.2603
|1.2582
|1.2623
|984
|2003.12.31 10:21
|buy
|328
|10.00
|1.2602
|1.2545
|1.2622
|985
|2003.12.31 10:21
|modify
|328
|10.00
|1.2602
|1.2582
|1.2622
|986
|2003.12.31 10:24
|buy
|329
|10.00
|1.2610
|1.2553
|1.2630
|987
|2003.12.31 10:24
|modify
|320
|10.00
|1.2603
|1.2583
|1.2623
|988
|2003.12.31 10:24
|modify
|321
|10.00
|1.2609
|1.2583
|1.2629
|989
|2003.12.31 10:24
|modify
|322
|10.00
|1.2608
|1.2583
|1.2628
|990
|2003.12.31 10:24
|modify
|323
|10.00
|1.2609
|1.2583
|1.2629
|991
|2003.12.31 10:24
|modify
|324
|10.00
|1.2608
|1.2583
|1.2628
|992
|2003.12.31 10:24
|modify
|325
|10.00
|1.2608
|1.2583
|1.2628
|993
|2003.12.31 10:24
|modify
|326
|10.00
|1.2602
|1.2583
|1.2622
|994
|2003.12.31 10:24
|modify
|327
|10.00
|1.2603
|1.2583
|1.2623
|995
|2003.12.31 10:24
|modify
|328
|10.00
|1.2602
|1.2583
|1.2622
|996
|2003.12.31 10:24
|modify
|329
|10.00
|1.2610
|1.2583
|1.2630
|997
|2003.12.31 10:26
|buy
|330
|10.00
|1.2609
|1.2552
|1.2629
|998
|2003.12.31 10:26
|modify
|330
|10.00
|1.2609
|1.2583
|1.2629
|999
|2003.12.31 10:30
|buy
|331
|10.00
|1.2610
|1.2553
|1.2630
|1000
|2003.12.31 10:30
|modify
|331
|10.00
|1.2610
|1.2583
|1.2630
|1001
|2003.12.31 10:32
|buy
|332
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2627
|1002
|2003.12.31 10:32
|modify
|332
|10.00
|1.2607
|1.2583
|1.2627
|1003
|2003.12.31 10:34
|buy
|333
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2628
|1004
|2003.12.31 10:34
|modify
|333
|10.00
|1.2608
|1.2583
|1.2628
|1005
|2003.12.31 10:35
|buy
|334
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2627
|1006
|2003.12.31 10:35
|modify
|334
|10.00
|1.2607
|1.2583
|1.2627
|1007
|2003.12.31 10:39
|buy
|335
|10.00
|1.2606
|1.2549
|1.2626
|1008
|2003.12.31 10:39
|modify
|335
|10.00
|1.2606
|1.2583
|1.2626
|1009
|2003.12.31 10:40
|buy
|336
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2627
|1010
|2003.12.31 10:40
|modify
|336
|10.00
|1.2607
|1.2583
|1.2627
|1011
|2003.12.31 10:44
|buy
|337
|10.00
|1.2609
|1.2552
|1.2629
|1012
|2003.12.31 10:44
|modify
|337
|10.00
|1.2609
|1.2583
|1.2629
|1013
|2003.12.31 10:46
|buy
|338
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2628
|1014
|2003.12.31 10:46
|modify
|338
|10.00
|1.2608
|1.2583
|1.2628
|1015
|2003.12.31 10:56
|buy
|339
|10.00
|1.2610
|1.2553
|1.2630
|1016
|2003.12.31 10:56
|modify
|339
|10.00
|1.2610
|1.2583
|1.2630
|1017
|2003.12.31 10:57
|buy
|340
|10.00
|1.2606
|1.2549
|1.2626
|1018
|2003.12.31 10:57
|modify
|340
|10.00
|1.2606
|1.2583
|1.2626
|1019
|2003.12.31 10:59
|buy
|341
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2628
|1020
|2003.12.31 10:59
|modify
|341
|10.00
|1.2608
|1.2583
|1.2628
|1021
|2003.12.31 14:04
|t/p
|320
|10.00
|1.2623
|1.2583
|1.2623
|200.00
|24890.56
|1022
|2003.12.31 14:04
|t/p
|326
|10.00
|1.2622
|1.2583
|1.2622
|200.00
|25090.56
|1023
|2003.12.31 14:04
|t/p
|327
|10.00
|1.2623
|1.2583
|1.2623
|200.00
|25290.56
|1024
|2003.12.31 14:04
|t/p
|328
|10.00
|1.2622
|1.2583
|1.2622
|200.00
|25490.56
|1025
|2003.12.31 14:04
|t/p
|332
|10.00
|1.2627
|1.2583
|1.2627
|200.00
|25690.56
|1026
|2003.12.31 14:04
|t/p
|334
|10.00
|1.2627
|1.2583
|1.2627
|200.00
|25890.56
|1027
|2003.12.31 14:04
|t/p
|335
|10.00
|1.2626
|1.2583
|1.2626
|200.00
|26090.56
|1028
|2003.12.31 14:04
|t/p
|336
|10.00
|1.2627
|1.2583
|1.2627
|200.00
|26290.56
|1029
|2003.12.31 14:04
|t/p
|340
|10.00
|1.2626
|1.2583
|1.2626
|200.00
|26490.56
|1030
|2003.12.31 14:09
|t/p
|321
|10.00
|1.2629
|1.2583
|1.2629
|200.00
|26690.56
|1031
|2003.12.31 14:09
|t/p
|322
|10.00
|1.2628
|1.2583
|1.2628
|200.00
|26890.56
|1032
|2003.12.31 14:09
|t/p
|323
|10.00
|1.2629
|1.2583
|1.2629
|200.00
|27090.56
|1033
|2003.12.31 14:09
|t/p
|324
|10.00
|1.2628
|1.2583
|1.2628
|200.00
|27290.56
|1034
|2003.12.31 14:09
|t/p
|325
|10.00
|1.2628
|1.2583
|1.2628
|200.00
|27490.56
|1035
|2003.12.31 14:09
|t/p
|329
|10.00
|1.2630
|1.2583
|1.2630
|200.00
|27690.56
|1036
|2003.12.31 14:09
|t/p
|330
|10.00
|1.2629
|1.2583
|1.2629
|200.00
|27890.56
|1037
|2003.12.31 14:09
|t/p
|331
|10.00
|1.2630
|1.2583
|1.2630
|200.00
|28090.56
|1038
|2003.12.31 14:09
|t/p
|333
|10.00
|1.2628
|1.2583
|1.2628
|200.00
|28290.56
|1039
|2003.12.31 14:09
|t/p
|337
|10.00
|1.2629
|1.2583
|1.2629
|200.00
|28490.56
|1040
|2003.12.31 14:09
|t/p
|338
|10.00
|1.2628
|1.2583
|1.2628
|200.00
|28690.56
|1041
|2003.12.31 14:09
|t/p
|339
|10.00
|1.2630
|1.2583
|1.2630
|200.00
|28890.56
|1042
|2003.12.31 14:09
|t/p
|341
|10.00
|1.2628
|1.2583
|1.2628
|200.00
|29090.56
|1043
|2003.12.31 15:09
|buy
|342
|10.00
|1.2618
|1.2561
|1.2630
|1044
|2003.12.31 15:09
|modify
|342
|10.00
|1.2618
|1.2585
|1.2630
|1045
|2003.12.31 15:10
|buy
|343
|10.00
|1.2619
|1.2562
|1.2631
|1046
|2003.12.31 15:10
|modify
|342
|10.00
|1.2618
|1.2586
|1.2630
|1047
|2003.12.31 15:10
|modify
|343
|10.00
|1.2619
|1.2586
|1.2631
|1048
|2003.12.31 15:11
|buy
|344
|10.00
|1.2615
|1.2558
|1.2627
|1049
|2003.12.31 15:11
|modify
|344
|10.00
|1.2615
|1.2586
|1.2627
|1050
|2003.12.31 15:12
|buy
|345
|10.00
|1.2623
|1.2566
|1.2635
|1051
|2003.12.31 15:12
|modify
|342
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2630
|1052
|2003.12.31 15:12
|modify
|343
|10.00
|1.2619
|1.2590
|1.2631
|1053
|2003.12.31 15:12
|modify
|344
|10.00
|1.2615
|1.2590
|1.2627
|1054
|2003.12.31 15:12
|modify
|345
|10.00
|1.2623
|1.2590
|1.2635
|1055
|2003.12.31 15:14
|buy
|346
|10.00
|1.2620
|1.2563
|1.2632
|1056
|2003.12.31 15:14
|modify
|346
|10.00
|1.2620
|1.2590
|1.2632
|1057
|2003.12.31 15:15
|buy
|347
|10.00
|1.2619
|1.2562
|1.2631
|1058
|2003.12.31 15:15
|modify
|347
|10.00
|1.2619
|1.2590
|1.2631
|1059
|2003.12.31 15:16
|buy
|348
|10.00
|1.2620
|1.2563
|1.2632
|1060
|2003.12.31 15:16
|modify
|348
|10.00
|1.2620
|1.2590
|1.2632
|1061
|2003.12.31 15:19
|buy
|349
|10.00
|1.2614
|1.2557
|1.2626
|1062
|2003.12.31 15:19
|modify
|349
|10.00
|1.2614
|1.2590
|1.2626
|1063
|2003.12.31 15:20
|buy
|350
|10.00
|1.2613
|1.2556
|1.2625
|1064
|2003.12.31 15:20
|modify
|350
|10.00
|1.2613
|1.2590
|1.2625
|1065
|2003.12.31 15:21
|buy
|351
|10.00
|1.2614
|1.2557
|1.2626
|1066
|2003.12.31 15:21
|modify
|351
|10.00
|1.2614
|1.2590
|1.2626
|1067
|2003.12.31 15:22
|buy
|352
|10.00
|1.2599
|1.2542
|1.2611
|1068
|2003.12.31 15:22
|modify
|352
|10.00
|1.2599
|1.2590
|1.2611
|1069
|2003.12.31 15:24
|buy
|353
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2619
|1070
|2003.12.31 15:24
|modify
|353
|10.00
|1.2607
|1.2590
|1.2619
|1071
|2003.12.31 15:25
|buy
|354
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2620
|1072
|2003.12.31 15:25
|modify
|354
|10.00
|1.2608
|1.2590
|1.2620
|1073
|2003.12.31 15:26
|buy
|355
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2619
|1074
|2003.12.31 15:26
|modify
|355
|10.00
|1.2607
|1.2590
|1.2619
|1075
|2003.12.31 15:27
|buy
|356
|10.00
|1.2611
|1.2554
|1.2623
|1076
|2003.12.31 15:27
|modify
|356
|10.00
|1.2611
|1.2590
|1.2623
|1077
|2003.12.31 15:29
|buy
|357
|10.00
|1.2609
|1.2552
|1.2621
|1078
|2003.12.31 15:29
|modify
|357
|10.00
|1.2609
|1.2590
|1.2621
|1079
|2003.12.31 15:31
|buy
|358
|10.00
|1.2610
|1.2553
|1.2622
|1080
|2003.12.31 15:31
|modify
|358
|10.00
|1.2610
|1.2590
|1.2622
|1081
|2003.12.31 15:34
|t/p
|352
|10.00
|1.2611
|1.2590
|1.2611
|120.00
|29210.56
|1082
|2003.12.31 15:34
|buy
|359
|10.00
|1.2616
|1.2559
|1.2628
|1083
|2003.12.31 15:34
|modify
|359
|10.00
|1.2616
|1.2590
|1.2628
|1084
|2003.12.31 15:36
|buy
|360
|10.00
|1.2615
|1.2558
|1.2627
|1085
|2003.12.31 15:36
|modify
|360
|10.00
|1.2615
|1.2590
|1.2627
|1086
|2003.12.31 15:37
|buy
|361
|10.00
|1.2605
|1.2548
|1.2617
|1087
|2003.12.31 15:37
|modify
|361
|10.00
|1.2605
|1.2590
|1.2617
|1088
|2003.12.31 15:39
|buy
|362
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2620
|1089
|2003.12.31 15:39
|modify
|362
|10.00
|1.2608
|1.2590
|1.2620
|1090
|2003.12.31 15:40
|buy
|363
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2619
|1091
|2003.12.31 15:40
|modify
|363
|10.00
|1.2607
|1.2590
|1.2619
|1092
|2003.12.31 15:41
|buy
|364
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2620
|1093
|2003.12.31 15:41
|modify
|364
|10.00
|1.2608
|1.2590
|1.2620
|1094
|2003.12.31 15:44
|buy
|365
|10.00
|1.2606
|1.2549
|1.2618
|1095
|2003.12.31 15:44
|modify
|365
|10.00
|1.2606
|1.2590
|1.2618
|1096
|2003.12.31 15:45
|buy
|366
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2619
|1097
|2003.12.31 15:45
|modify
|366
|10.00
|1.2607
|1.2590
|1.2619
|1098
|2003.12.31 15:46
|buy
|367
|10.00
|1.2606
|1.2549
|1.2618
|1099
|2003.12.31 15:46
|modify
|367
|10.00
|1.2606
|1.2590
|1.2618
|1100
|2003.12.31 15:47
|buy
|368
|10.00
|1.2613
|1.2556
|1.2625
|1101
|2003.12.31 15:47
|modify
|368
|10.00
|1.2613
|1.2590
|1.2625
|1102
|2003.12.31 15:49
|buy
|369
|10.00
|1.2612
|1.2555
|1.2624
|1103
|2003.12.31 15:49
|modify
|369
|10.00
|1.2612
|1.2590
|1.2624
|1104
|2003.12.31 15:51
|buy
|370
|10.00
|1.2611
|1.2554
|1.2623
|1105
|2003.12.31 15:51
|modify
|370
|10.00
|1.2611
|1.2590
|1.2623
|1106
|2003.12.31 15:52
|t/p
|361
|10.00
|1.2617
|1.2590
|1.2617
|120.00
|29330.56
|1107
|2003.12.31 15:52
|t/p
|365
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2618
|120.00
|29450.56
|1108
|2003.12.31 15:52
|t/p
|367
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2618
|120.00
|29570.56
|1109
|2003.12.31 15:52
|buy
|371
|10.00
|1.2620
|1.2563
|1.2632
|1110
|2003.12.31 15:52
|modify
|371
|10.00
|1.2620
|1.2590
|1.2632
|1111
|2003.12.31 15:52
|close
|371
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2632
|-20.00
|29550.56
|1112
|2003.12.31 15:52
|close
|370
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2623
|70.00
|29620.56
|1113
|2003.12.31 15:52
|close
|369
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2624
|60.00
|29680.56
|1114
|2003.12.31 15:52
|close
|368
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2625
|50.00
|29730.56
|1115
|2003.12.31 15:52
|close
|366
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2619
|110.00
|29840.56
|1116
|2003.12.31 15:52
|close
|364
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2620
|100.00
|29940.56
|1117
|2003.12.31 15:52
|close
|363
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2619
|110.00
|30050.56
|1118
|2003.12.31 15:52
|close
|362
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2620
|100.00
|30150.56
|1119
|2003.12.31 15:52
|close
|360
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2627
|30.00
|30180.56
|1120
|2003.12.31 15:52
|close
|359
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2628
|20.00
|30200.56
|1121
|2003.12.31 15:52
|close
|358
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2622
|80.00
|30280.56
|1122
|2003.12.31 15:52
|close
|357
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2621
|90.00
|30370.56
|1123
|2003.12.31 15:52
|close
|356
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2623
|70.00
|30440.56
|1124
|2003.12.31 15:52
|close
|355
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2619
|110.00
|30550.56
|1125
|2003.12.31 15:52
|close
|354
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2620
|100.00
|30650.56
|1126
|2003.12.31 15:52
|close
|353
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2619
|110.00
|30760.56
|1127
|2003.12.31 15:52
|close
|351
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2626
|40.00
|30800.56
|1128
|2003.12.31 15:52
|close
|350
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2625
|50.00
|30850.56
|1129
|2003.12.31 15:52
|close
|349
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2626
|40.00
|30890.56
|1130
|2003.12.31 15:52
|close
|348
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2632
|-20.00
|30870.56
|1131
|2003.12.31 15:52
|close
|347
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2631
|-10.00
|30860.56
|1132
|2003.12.31 15:52
|close
|346
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2632
|-20.00
|30840.56
|1133
|2003.12.31 15:52
|close
|345
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2635
|-50.00
|30790.56
|1134
|2003.12.31 15:52
|close
|344
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2627
|30.00
|30820.56
|1135
|2003.12.31 15:52
|close
|343
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2631
|-10.00
|30810.56
|1136
|2003.12.31 15:52
|close
|342
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2630
|0.00
|30810.56
|1137
|2003.12.31 15:54
|buy
|372
|10.00
|1.2618
|1.2561
|1.2630
|1138
|2003.12.31 15:54
|modify
|372
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2630
|1139
|2003.12.31 15:55
|buy
|373
|10.00
|1.2617
|1.2560
|1.2629
|1140
|2003.12.31 15:55
|modify
|373
|10.00
|1.2617
|1.2590
|1.2629
|1141
|2003.12.31 15:56
|buy
|374
|10.00
|1.2616
|1.2559
|1.2628
|1142
|2003.12.31 15:56
|modify
|374
|10.00
|1.2616
|1.2590
|1.2628
|1143
|2003.12.31 15:59
|buy
|375
|10.00
|1.2620
|1.2563
|1.2632
|1144
|2003.12.31 15:59
|modify
|375
|10.00
|1.2620
|1.2590
|1.2632
|1145
|2003.12.31 17:02
|buy
|376
|10.00
|1.2605
|1.2548
|1.2621
|1146
|2003.12.31 17:02
|modify
|376
|10.00
|1.2605
|1.2590
|1.2621
|1147
|2003.12.31 17:04
|buy
|377
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2623
|1148
|2003.12.31 17:04
|modify
|377
|10.00
|1.2607
|1.2590
|1.2623
|1149
|2003.12.31 17:05
|buy
|378
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2624
|1150
|2003.12.31 17:05
|modify
|378
|10.00
|1.2608
|1.2590
|1.2624
|1151
|2003.12.31 17:09
|buy
|379
|10.00
|1.2606
|1.2549
|1.2622
|1152
|2003.12.31 17:09
|modify
|379
|10.00
|1.2606
|1.2590
|1.2622
|1153
|2003.12.31 17:11
|buy
|380
|10.00
|1.2605
|1.2548
|1.2621
|1154
|2003.12.31 17:11
|modify
|380
|10.00
|1.2605
|1.2590
|1.2621
|1155
|2003.12.31 17:14
|buy
|381
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2623
|1156
|2003.12.31 17:14
|modify
|381
|10.00
|1.2607
|1.2590
|1.2623
|1157
|2003.12.31 17:16
|buy
|382
|10.00
|1.2606
|1.2549
|1.2622
|1158
|2003.12.31 17:16
|modify
|382
|10.00
|1.2606
|1.2590
|1.2622
|1159
|2003.12.31 17:19
|buy
|383
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2623
|1160
|2003.12.31 17:19
|modify
|383
|10.00
|1.2607
|1.2590
|1.2623
|1161
|2003.12.31 17:20
|buy
|384
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2624
|1162
|2003.12.31 17:20
|modify
|384
|10.00
|1.2608
|1.2590
|1.2624
|1163
|2003.12.31 17:21
|buy
|385
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2624
|1164
|2003.12.31 17:21
|modify
|385
|10.00
|1.2608
|1.2590
|1.2624
|1165
|2003.12.31 17:22
|buy
|386
|10.00
|1.2598
|1.2541
|1.2614
|1166
|2003.12.31 17:22
|modify
|386
|10.00
|1.2598
|1.2590
|1.2614
|1167
|2003.12.31 17:24
|buy
|387
|10.00
|1.2600
|1.2543
|1.2616
|1168
|2003.12.31 17:24
|modify
|387
|10.00
|1.2600
|1.2590
|1.2616
|1169
|2003.12.31 17:26
|buy
|388
|10.00
|1.2601
|1.2544
|1.2617
|1170
|2003.12.31 17:26
|modify
|388
|10.00
|1.2601
|1.2590
|1.2617
|1171
|2003.12.31 17:27
|buy
|389
|10.00
|1.2598
|1.2541
|1.2614
|1172
|2003.12.31 17:27
|modify
|389
|10.00
|1.2598
|1.2590
|1.2614
|1173
|2003.12.31 17:29
|buy
|390
|10.00
|1.2600
|1.2543
|1.2616
|1174
|2003.12.31 17:29
|modify
|390
|10.00
|1.2600
|1.2590
|1.2616
|1175
|2003.12.31 17:30
|buy
|391
|10.00
|1.2601
|1.2544
|1.2617
|1176
|2003.12.31 17:30
|modify
|391
|10.00
|1.2601
|1.2590
|1.2617
|1177
|2003.12.31 17:31
|buy
|392
|10.00
|1.2599
|1.2542
|1.2615
|1178
|2003.12.31 17:31
|modify
|392
|10.00
|1.2599
|1.2590
|1.2615
|1179
|2003.12.31 17:34
|buy
|393
|10.00
|1.2605
|1.2548
|1.2621
|1180
|2003.12.31 17:34
|modify
|393
|10.00
|1.2605
|1.2590
|1.2621
|1181
|2003.12.31 17:35
|buy
|394
|10.00
|1.2604
|1.2547
|1.2620
|1182
|2003.12.31 17:35
|modify
|394
|10.00
|1.2604
|1.2590
|1.2620
|1183
|2003.12.31 17:39
|buy
|395
|10.00
|1.2603
|1.2546
|1.2619
|1184
|2003.12.31 17:39
|modify
|395
|10.00
|1.2603
|1.2590
|1.2619
|1185
|2003.12.31 17:41
|buy
|396
|10.00
|1.2602
|1.2545
|1.2618
|1186
|2003.12.31 17:41
|modify
|396
|10.00
|1.2602
|1.2590
|1.2618
|1187
|2003.12.31 17:44
|buy
|397
|10.00
|1.2603
|1.2546
|1.2619
|1188
|2003.12.31 17:44
|modify
|397
|10.00
|1.2603
|1.2590
|1.2619
|1189
|2003.12.31 17:45
|buy
|398
|10.00
|1.2604
|1.2547
|1.2620
|1190
|2003.12.31 17:45
|modify
|398
|10.00
|1.2604
|1.2590
|1.2620
|1191
|2003.12.31 17:49
|buy
|399
|10.00
|1.2606
|1.2549
|1.2622
|1192
|2003.12.31 17:49
|modify
|399
|10.00
|1.2606
|1.2590
|1.2622
|1193
|2003.12.31 17:50
|buy
|400
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2623
|1194
|2003.12.31 17:50
|modify
|400
|10.00
|1.2607
|1.2590
|1.2623
|1195
|2003.12.31 17:54
|buy
|401
|10.00
|1.2599
|1.2542
|1.2615
|1196
|2003.12.31 17:54
|modify
|401
|10.00
|1.2599
|1.2590
|1.2615
|1197
|2003.12.31 18:59
|buy
|402
|10.00
|1.2596
|1.2539
|1.2605
|1198
|2004.01.01 00:00
|s/l
|372
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2630
|-299.22
|30511.34
|1199
|2004.01.01 00:00
|s/l
|373
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2629
|-289.22
|30222.12
|1200
|2004.01.01 00:00
|s/l
|374
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2628
|-279.22
|29942.90
|1201
|2004.01.01 00:00
|s/l
|375
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2632
|-319.22
|29623.68
|1202
|2004.01.01 00:00
|s/l
|376
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2621
|-169.22
|29454.46
|1203
|2004.01.01 00:00
|s/l
|377
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2623
|-189.22
|29265.24
|1204
|2004.01.01 00:00
|s/l
|378
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2624
|-199.22
|29066.02
|1205
|2004.01.01 00:00
|s/l
|379
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2622
|-179.22
|28886.80
|1206
|2004.01.01 00:00
|s/l
|380
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2621
|-169.22
|28717.58
|1207
|2004.01.01 00:00
|s/l
|381
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2623
|-189.22
|28528.36
|1208
|2004.01.01 00:00
|s/l
|382
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2622
|-179.22
|28349.14
|1209
|2004.01.01 00:00
|s/l
|383
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2623
|-189.22
|28159.92
|1210
|2004.01.01 00:00
|s/l
|384
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2624
|-199.22
|27960.70
|1211
|2004.01.01 00:00
|s/l
|385
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2624
|-199.22
|27761.48
|1212
|2004.01.01 00:00
|s/l
|386
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2614
|-99.22
|27662.26
|1213
|2004.01.01 00:00
|s/l
|387
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2616
|-119.22
|27543.04
|1214
|2004.01.01 00:00
|s/l
|388
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2617
|-129.22
|27413.82
|1215
|2004.01.01 00:00
|s/l
|389
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2614
|-99.22
|27314.60
|1216
|2004.01.01 00:00
|s/l
|390
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2616
|-119.22
|27195.38
|1217
|2004.01.01 00:00
|s/l
|391
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2617
|-129.22
|27066.16
|1218
|2004.01.01 00:00
|s/l
|392
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2615
|-109.22
|26956.94
|1219
|2004.01.01 00:00
|s/l
|393
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2621
|-169.22
|26787.72
|1220
|2004.01.01 00:00
|s/l
|394
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2620
|-159.22
|26628.50
|1221
|2004.01.01 00:00
|s/l
|395
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2619
|-149.22
|26479.28
|1222
|2004.01.01 00:00
|s/l
|396
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2618
|-139.22
|26340.06
|1223
|2004.01.01 00:00
|s/l
|397
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2619
|-149.22
|26190.84
|1224
|2004.01.01 00:00
|s/l
|398
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2620
|-159.22
|26031.62
|1225
|2004.01.01 00:00
|s/l
|399
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2622
|-179.22
|25852.40
|1226
|2004.01.01 00:00
|s/l
|400
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2623
|-189.22
|25663.18
|1227
|2004.01.01 00:00
|s/l
|401
|10.00
|1.259034
|1.2590
|1.2615
|-109.22
|25553.96
|1228
|2004.01.01 05:05
|buy
|403
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2595
|1229
|2004.01.01 05:09
|t/p
|403
|10.00
|1.2595
|1.2530
|1.2595
|80.00
|25633.96
|1230
|2004.01.01 06:20
|buy
|404
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2594
|1231
|2004.01.01 06:29
|t/p
|404
|10.00
|1.2594
|1.2530
|1.2594
|70.00
|25703.96
|1232
|2004.01.01 06:35
|buy
|405
|10.00
|1.2585
|1.2528
|1.2592
|1233
|2004.01.01 06:39
|t/p
|405
|10.00
|1.2592
|1.2528
|1.2592
|70.00
|25773.96
|1234
|2004.01.01 06:55
|buy
|406
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2594
|1235
|2004.01.01 06:59
|t/p
|406
|10.00
|1.2594
|1.2530
|1.2594
|70.00
|25843.96
|1236
|2004.01.01 07:00
|buy
|407
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2593
|1237
|2004.01.01 07:09
|t/p
|407
|10.00
|1.2593
|1.2530
|1.2593
|60.00
|25903.96
|1238
|2004.01.01 07:30
|buy
|408
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2593
|1239
|2004.01.01 07:34
|t/p
|408
|10.00
|1.2593
|1.2530
|1.2593
|60.00
|25963.96
|1240
|2004.01.01 07:35
|buy
|409
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2593
|1241
|2004.01.01 07:39
|buy
|410
|10.00
|1.2557
|1.2500
|1.2563
|1242
|2004.01.01 07:41
|t/p
|410
|10.00
|1.2563
|1.2500
|1.2563
|60.00
|26023.96
|1243
|2004.01.01 07:41
|buy
|411
|10.00
|1.2582
|1.2525
|1.2588
|1244
|2004.01.01 07:44
|t/p
|409
|10.00
|1.2593
|1.2530
|1.2593
|60.00
|26083.96
|1245
|2004.01.01 07:44
|t/p
|411
|10.00
|1.2588
|1.2525
|1.2588
|60.00
|26143.96
|1246
|2004.01.01 08:02
|s/l
|402
|10.00
|1.2539
|1.2539
|1.2605
|-592.65
|25551.31
|1247
|2004.01.01 08:02
|buy
|412
|10.00
|1.2492
|1.2435
|1.2516
|1248
|2004.01.01 08:04
|buy
|413
|10.00
|1.2497
|1.2440
|1.2521
|1249
|2004.01.01 08:04
|close
|413
|10.00
|1.2495
|1.2440
|1.2521
|-20.00
|25531.31
|1250
|2004.01.01 08:04
|close
|412
|10.00
|1.2495
|1.2435
|1.2516
|30.00
|25561.31
|1251
|2004.01.01 08:05
|buy
|414
|10.00
|1.2492
|1.2435
|1.2516
|1252
|2004.01.01 08:06
|buy
|415
|10.00
|1.2499
|1.2442
|1.2523
|1253
|2004.01.01 08:06
|close
|415
|10.00
|1.2497
|1.2442
|1.2523
|-20.00
|25541.31
|1254
|2004.01.01 08:06
|close
|414
|10.00
|1.2497
|1.2435
|1.2516
|50.00
|25591.31
|1255
|2004.01.01 08:07
|buy
|416
|10.00
|1.2479
|1.2422
|1.2503
|1256
|2004.01.01 08:09
|buy
|417
|10.00
|1.2484
|1.2427
|1.2508
|1257
|2004.01.01 08:09
|close
|417
|10.00
|1.2482
|1.2427
|1.2508
|-20.00
|25571.31
|1258
|2004.01.01 08:09
|close
|416
|10.00
|1.2482
|1.2422
|1.2503
|30.00
|25601.31
|1259
|2004.01.01 08:10
|buy
|418
|10.00
|1.2482
|1.2425
|1.2506
|1260
|2004.01.01 08:11
|buy
|419
|10.00
|1.2489
|1.2432
|1.2513
|1261
|2004.01.01 08:11
|close
|419
|10.00
|1.2487
|1.2432
|1.2513
|-20.00
|25581.31
|1262
|2004.01.01 08:11
|close
|418
|10.00
|1.2487
|1.2425
|1.2506
|50.00
|25631.31
|1263
|2004.01.01 08:12
|buy
|420
|10.00
|1.2471
|1.2414
|1.2495
|1264
|2004.01.01 08:14
|buy
|421
|10.00
|1.2477
|1.2420
|1.2501
|1265
|2004.01.01 08:14
|close
|421
|10.00
|1.2475
|1.2420
|1.2501
|-20.00
|25611.31
|1266
|2004.01.01 08:14
|close
|420
|10.00
|1.2475
|1.2414
|1.2495
|40.00
|25651.31
|1267
|2004.01.01 08:15
|buy
|422
|10.00
|1.2551
|1.2494
|1.2575
|1268
|2004.01.01 08:19
|t/p
|422
|10.00
|1.2575
|1.2494
|1.2575
|240.00
|25891.31
|1269
|2004.01.01 11:35
|buy
|423
|10.00
|1.2575
|1.2518
|1.2590
|1270
|2004.01.01 11:59
|t/p
|423
|10.00
|1.2590
|1.2518
|1.2590
|150.00
|26041.31
|1271
|2004.01.01 13:00
|buy
|424
|10.00
|1.2580
|1.2523
|1.2594
|1272
|2004.01.01 13:04
|t/p
|424
|10.00
|1.25935
|1.2523
|1.2594
|135.00
|26176.31
|1273
|2004.01.01 13:24
|buy
|425
|10.00
|1.2585
|1.2528
|1.2598
|1274
|2004.01.01 13:29
|t/p
|425
|10.00
|1.25985
|1.2528
|1.2598
|135.00
|26311.31
|1275
|2004.01.01 17:00
|buy
|426
|10.00
|1.2589
|1.2532
|1.2594
|1276
|2004.01.01 17:09
|t/p
|426
|10.00
|1.2594
|1.2532
|1.2594
|50.00
|26361.31
|1277
|2004.01.01 18:55
|buy
|427
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2592
|1278
|2004.01.01 18:56
|t/p
|427
|10.00
|1.25915
|1.2530
|1.2592
|45.00
|26406.31
|1279
|2004.01.01 18:57
|buy
|428
|10.00
|1.2561
|1.2504
|1.2566
|1280
|2004.01.01 18:59
|t/p
|428
|10.00
|1.25655
|1.2504
|1.2566
|45.00
|26451.31
|1281
|2004.01.01 18:59
|buy
|429
|10.00
|1.2577
|1.2520
|1.2582
|1282
|2004.01.01 19:00
|buy
|430
|10.00
|1.2561
|1.2504
|1.2581
|1283
|2004.01.01 19:01
|buy
|431
|10.00
|1.2560
|1.2503
|1.2580
|1284
|2004.01.01 19:02
|t/p
|429
|10.00
|1.25815
|1.2520
|1.2582
|45.00
|26496.31
|1285
|2004.01.01 19:02
|t/p
|430
|10.00
|1.2581
|1.2504
|1.2581
|200.00
|26696.31
|1286
|2004.01.01 19:02
|t/p
|431
|10.00
|1.2580
|1.2503
|1.2580
|200.00
|26896.31
|1287
|2004.01.01 19:07
|buy
|432
|10.00
|1.2562
|1.2505
|1.2582
|1288
|2004.01.01 19:10
|buy
|433
|10.00
|1.2563
|1.2506
|1.2583
|1289
|2004.01.01 19:12
|buy
|434
|10.00
|1.2552
|1.2495
|1.2572
|1290
|2004.01.01 19:14
|buy
|435
|10.00
|1.2558
|1.2501
|1.2578
|1291
|2004.01.01 19:15
|buy
|436
|10.00
|1.2551
|1.2494
|1.2571
|1292
|2004.01.01 19:16
|buy
|437
|10.00
|1.2560
|1.2503
|1.2580
|1293
|2004.01.01 19:16
|close
|437
|10.00
|1.2558
|1.2503
|1.2580
|-20.00
|26876.31
|1294
|2004.01.01 19:16
|close
|436
|10.00
|1.2558
|1.2494
|1.2571
|70.00
|26946.31
|1295
|2004.01.01 19:16
|close
|435
|10.00
|1.2558
|1.2501
|1.2578
|0.00
|26946.31
|1296
|2004.01.01 19:16
|close
|434
|10.00
|1.2558
|1.2495
|1.2572
|60.00
|27006.31
|1297
|2004.01.01 19:16
|close
|433
|10.00
|1.2558
|1.2506
|1.2583
|-50.00
|26956.31
|1298
|2004.01.01 19:16
|close
|432
|10.00
|1.2558
|1.2505
|1.2582
|-40.00
|26916.31
|1299
|2004.01.01 19:17
|buy
|438
|10.00
|1.2537
|1.2480
|1.2557
|1300
|2004.01.01 19:19
|buy
|439
|10.00
|1.2550
|1.2493
|1.2570
|1301
|2004.01.01 19:19
|close
|439
|10.00
|1.2548
|1.2493
|1.2570
|-20.00
|26896.31
|1302
|2004.01.01 19:19
|close
|438
|10.00
|1.2548
|1.2480
|1.2557
|110.00
|27006.31
|1303
|2004.01.01 19:20
|buy
|440
|10.00
|1.2545
|1.2488
|1.2565
|1304
|2004.01.01 19:21
|buy
|441
|10.00
|1.2538
|1.2481
|1.2558
|1305
|2004.01.01 19:22
|buy
|442
|10.00
|1.2552
|1.2495
|1.2572
|1306
|2004.01.01 19:22
|close
|442
|10.00
|1.2550
|1.2495
|1.2572
|-20.00
|26986.31
|1307
|2004.01.01 19:22
|close
|441
|10.00
|1.2550
|1.2481
|1.2558
|120.00
|27106.31
|1308
|2004.01.01 19:22
|close
|440
|10.00
|1.2550
|1.2488
|1.2565
|50.00
|27156.31
|1309
|2004.01.01 19:24
|buy
|443
|10.00
|1.2548
|1.2491
|1.2568
|1310
|2004.01.01 19:25
|buy
|444
|10.00
|1.2544
|1.2487
|1.2564
|1311
|2004.01.01 19:26
|buy
|445
|10.00
|1.2539
|1.2482
|1.2559
|1312
|2004.01.01 19:27
|buy
|446
|10.00
|1.2555
|1.2498
|1.2575
|1313
|2004.01.01 19:27
|close
|446
|10.00
|1.2553
|1.2498
|1.2575
|-20.00
|27136.31
|1314
|2004.01.01 19:27
|close
|445
|10.00
|1.2553
|1.2482
|1.2559
|140.00
|27276.31
|1315
|2004.01.01 19:27
|close
|444
|10.00
|1.2553
|1.2487
|1.2564
|90.00
|27366.31
|1316
|2004.01.01 19:27
|close
|443
|10.00
|1.2553
|1.2491
|1.2568
|50.00
|27416.31
|1317
|2004.01.01 19:29
|buy
|447
|10.00
|1.2548
|1.2491
|1.2568
|1318
|2004.01.01 19:30
|buy
|448
|10.00
|1.2558
|1.2501
|1.2578
|1319
|2004.01.01 19:34
|buy
|449
|10.00
|1.2551
|1.2494
|1.2571
|1320
|2004.01.01 19:40
|buy
|450
|10.00
|1.2545
|1.2488
|1.2565
|1321
|2004.01.01 19:41
|buy
|451
|10.00
|1.2540
|1.2483
|1.2560
|1322
|2004.01.01 19:42
|buy
|452
|10.00
|1.2552
|1.2495
|1.2572
|1323
|2004.01.01 19:42
|close
|452
|10.00
|1.2550
|1.2495
|1.2572
|-20.00
|27396.31
|1324
|2004.01.01 19:42
|close
|451
|10.00
|1.2550
|1.2483
|1.2560
|100.00
|27496.31
|1325
|2004.01.01 19:42
|close
|450
|10.00
|1.2550
|1.2488
|1.2565
|50.00
|27546.31
|1326
|2004.01.01 19:42
|close
|449
|10.00
|1.2550
|1.2494
|1.2571
|-10.00
|27536.31
|1327
|2004.01.01 19:42
|close
|448
|10.00
|1.2550
|1.2501
|1.2578
|-80.00
|27456.31
|1328
|2004.01.01 19:42
|close
|447
|10.00
|1.2550
|1.2491
|1.2568
|20.00
|27476.31
|1329
|2004.01.01 19:44
|buy
|453
|10.00
|1.2548
|1.2491
|1.2568
|1330
|2004.01.01 19:45
|buy
|454
|10.00
|1.2546
|1.2489
|1.2566
|1331
|2004.01.01 19:46
|buy
|455
|10.00
|1.2540
|1.2483
|1.2560
|1332
|2004.01.01 19:47
|buy
|456
|10.00
|1.2554
|1.2497
|1.2574
|1333
|2004.01.01 19:47
|close
|456
|10.00
|1.2552
|1.2497
|1.2574
|-20.00
|27456.31
|1334
|2004.01.01 19:47
|close
|455
|10.00
|1.2552
|1.2483
|1.2560
|120.00
|27576.31
|1335
|2004.01.01 19:47
|close
|454
|10.00
|1.2552
|1.2489
|1.2566
|60.00
|27636.31
|1336
|2004.01.01 19:47
|close
|453
|10.00
|1.2552
|1.2491
|1.2568
|40.00
|27676.31
|1337
|2004.01.01 19:49
|buy
|457
|10.00
|1.2548
|1.2491
|1.2568
|1338
|2004.01.01 19:50
|buy
|458
|10.00
|1.2545
|1.2488
|1.2565
|1339
|2004.01.01 19:51
|buy
|459
|10.00
|1.2540
|1.2483
|1.2560
|1340
|2004.01.01 19:54
|buy
|460
|10.00
|1.2550
|1.2493
|1.2570
|1341
|2004.01.01 19:54
|close
|460
|10.00
|1.2548
|1.2493
|1.2570
|-20.00
|27656.31
|1342
|2004.01.01 19:54
|close
|459
|10.00
|1.2548
|1.2483
|1.2560
|80.00
|27736.31
|1343
|2004.01.01 19:54
|close
|458
|10.00
|1.2548
|1.2488
|1.2565
|30.00
|27766.31
|1344
|2004.01.01 19:54
|close
|457
|10.00
|1.2548
|1.2491
|1.2568
|0.00
|27766.31
|1345
|2004.01.01 19:55
|buy
|461
|10.00
|1.2543
|1.2486
|1.2563
|1346
|2004.01.01 19:56
|buy
|462
|10.00
|1.2541
|1.2484
|1.2561
|1347
|2004.01.01 19:59
|buy
|463
|10.00
|1.2551
|1.2494
|1.2571
|1348
|2004.01.01 19:59
|close
|463
|10.00
|1.2549
|1.2494
|1.2571
|-20.00
|27746.31
|1349
|2004.01.01 19:59
|close
|462
|10.00
|1.2549
|1.2484
|1.2561
|80.00
|27826.31
|1350
|2004.01.01 19:59
|close
|461
|10.00
|1.2549
|1.2486
|1.2563
|60.00
|27886.31
|1351
|2004.01.01 21:16
|buy
|464
|10.00
|1.2543
|1.2486
|1.2576
|1352
|2004.01.01 21:21
|buy
|465
|10.00
|1.2544
|1.2487
|1.2577
|1353
|2004.01.01 21:26
|buy
|466
|10.00
|1.2544
|1.2487
|1.2577
|1354
|2004.01.01 21:47
|buy
|467
|10.00
|1.2543
|1.2486
|1.2576
|1355
|2004.01.01 21:51
|buy
|468
|10.00
|1.2542
|1.2485
|1.2575
|1356
|2004.01.01 21:56
|buy
|469
|10.00
|1.2542
|1.2485
|1.2575
|1357
|2004.01.01 22:00
|buy
|470
|10.00
|1.2543
|1.2486
|1.2554
|1358
|2004.01.01 22:01
|buy
|471
|10.00
|1.2537
|1.2480
|1.2548
|1359
|2004.01.01 22:02
|t/p
|471
|10.00
|1.2548
|1.2480
|1.2548
|110.00
|27996.31
|1360
|2004.01.01 22:04
|buy
|472
|10.00
|1.2544
|1.2487
|1.2555
|1361
|2004.01.01 22:05
|buy
|473
|10.00
|1.2538
|1.2481
|1.2549
|1362
|2004.01.01 22:06
|buy
|474
|10.00
|1.2534
|1.2477
|1.2545
|1363
|2004.01.01 22:09
|buy
|475
|10.00
|1.2541
|1.2484
|1.2552
|1364
|2004.01.01 22:10
|buy
|476
|10.00
|1.2542
|1.2485
|1.2553
|1365
|2004.01.01 22:11
|buy
|477
|10.00
|1.2534
|1.2477
|1.2545
|1366
|2004.01.01 22:12
|t/p
|474
|10.00
|1.2545
|1.2477
|1.2545
|110.00
|28106.31
|1367
|2004.01.01 22:12
|t/p
|477
|10.00
|1.2545
|1.2477
|1.2545
|110.00
|28216.31
|1368
|2004.01.01 22:14
|buy
|478
|10.00
|1.2543
|1.2486
|1.2554
|1369
|2004.01.01 22:15
|buy
|479
|10.00
|1.2537
|1.2480
|1.2548
|1370
|2004.01.01 22:16
|buy
|480
|10.00
|1.2532
|1.2475
|1.2543
|1371
|2004.01.01 22:17
|buy
|481
|10.00
|1.2543
|1.2486
|1.2554
|1372
|2004.01.01 22:19
|buy
|482
|10.00
|1.2542
|1.2485
|1.2553
|1373
|2004.01.01 22:20
|buy
|483
|10.00
|1.2535
|1.2478
|1.2546
|1374
|2004.01.01 22:21
|buy
|484
|10.00
|1.2531
|1.2474
|1.2542
|1375
|2004.01.01 22:22
|t/p
|484
|10.00
|1.2542
|1.2474
|1.2542
|110.00
|28326.31
|1376
|2004.01.01 22:22
|buy
|485
|10.00
|1.2544
|1.2487
|1.2555
|1377
|2004.01.01 22:24
|buy
|486
|10.00
|1.2538
|1.2481
|1.2549
|1378
|2004.01.01 22:25
|buy
|487
|10.00
|1.2532
|1.2475
|1.2543
|1379
|2004.01.01 22:26
|buy
|488
|10.00
|1.2530
|1.2473
|1.2541
|1380
|2004.01.01 22:27
|t/p
|488
|10.00
|1.2541
|1.2473
|1.2541
|110.00
|28436.31
|1381
|2004.01.01 22:27
|buy
|489
|10.00
|1.2544
|1.2487
|1.2555
|1382
|2004.01.01 22:29
|buy
|490
|10.00
|1.2542
|1.2485
|1.2553
|1383
|2004.01.01 22:30
|buy
|491
|10.00
|1.2538
|1.2481
|1.2549
|1384
|2004.01.01 22:34
|buy
|492
|10.00
|1.2541
|1.2484
|1.2552
|1385
|2004.01.01 22:35
|buy
|493
|10.00
|1.2538
|1.2481
|1.2549
|1386
|2004.01.01 22:36
|buy
|494
|10.00
|1.2537
|1.2480
|1.2548
|1387
|2004.01.01 22:39
|t/p
|480
|10.00
|1.2543
|1.2475
|1.2543
|110.00
|28546.31
|1388
|2004.01.01 22:39
|t/p
|487
|10.00
|1.2543
|1.2475
|1.2543
|110.00
|28656.31
|1389
|2004.01.01 22:39
|buy
|495
|10.00
|1.2545
|1.2488
|1.2556
|1390
|2004.01.01 22:40
|buy
|496
|10.00
|1.2541
|1.2484
|1.2552
|1391
|2004.01.01 22:41
|buy
|497
|10.00
|1.2539
|1.2482
|1.2550
|1392
|2004.01.01 22:42
|t/p
|483
|10.00
|1.2546
|1.2478
|1.2546
|110.00
|28766.31
|1393
|2004.01.01 22:45
|buy
|498
|10.00
|1.2541
|1.2484
|1.2552
|1394
|2004.01.01 22:46
|buy
|499
|10.00
|1.2540
|1.2483
|1.2551
|1395
|2004.01.01 22:47
|t/p
|473
|10.00
|1.2549
|1.2481
|1.2549
|110.00
|28876.31
|1396
|2004.01.01 22:47
|t/p
|479
|10.00
|1.2548
|1.2480
|1.2548
|110.00
|28986.31
|1397
|2004.01.01 22:47
|t/p
|486
|10.00
|1.2549
|1.2481
|1.2549
|110.00
|29096.31
|1398
|2004.01.01 22:47
|t/p
|491
|10.00
|1.2549
|1.2481
|1.2549
|110.00
|29206.31
|1399
|2004.01.01 22:47
|t/p
|493
|10.00
|1.2549
|1.2481
|1.2549
|110.00
|29316.31
|1400
|2004.01.01 22:47
|t/p
|494
|10.00
|1.2548
|1.2480
|1.2548
|110.00
|29426.31
|1401
|2004.01.01 22:47
|t/p
|497
|10.00
|1.2550
|1.2482
|1.2550
|110.00
|29536.31
|1402
|2004.01.01 22:47
|t/p
|499
|10.00
|1.2551
|1.2483
|1.2551
|110.00
|29646.31
|1403
|2004.01.01 22:50
|buy
|500
|10.00
|1.2541
|1.2484
|1.2552
|1404
|2004.01.01 22:51
|buy
|501
|10.00
|1.2540
|1.2483
|1.2551
|1405
|2004.01.01 22:55
|buy
|502
|10.00
|1.2543
|1.2486
|1.2554
|1406
|2004.01.01 22:56
|buy
|503
|10.00
|1.2541
|1.2484
|1.2552
|1407
|2004.01.01 22:57
|t/p
|475
|10.00
|1.2552
|1.2484
|1.2552
|110.00
|29756.31
|1408
|2004.01.01 22:57
|t/p
|476
|10.00
|1.2553
|1.2485
|1.2553
|110.00
|29866.31
|1409
|2004.01.01 22:57
|t/p
|482
|10.00
|1.2553
|1.2485
|1.2553
|110.00
|29976.31
|1410
|2004.01.01 22:57
|t/p
|490
|10.00
|1.2553
|1.2485
|1.2553
|110.00
|30086.31
|1411
|2004.01.01 22:57
|t/p
|492
|10.00
|1.2552
|1.2484
|1.2552
|110.00
|30196.31
|1412
|2004.01.01 22:57
|t/p
|496
|10.00
|1.2552
|1.2484
|1.2552
|110.00
|30306.31
|1413
|2004.01.01 22:57
|t/p
|498
|10.00
|1.2552
|1.2484
|1.2552
|110.00
|30416.31
|1414
|2004.01.01 22:57
|t/p
|500
|10.00
|1.2552
|1.2484
|1.2552
|110.00
|30526.31
|1415
|2004.01.01 22:57
|t/p
|501
|10.00
|1.2551
|1.2483
|1.2551
|110.00
|30636.31
|1416
|2004.01.01 22:57
|t/p
|503
|10.00
|1.2552
|1.2484
|1.2552
|110.00
|30746.31
|1417
|2004.01.01 23:02
|t/p
|470
|10.00
|1.2554
|1.2486
|1.2554
|110.00
|30856.31
|1418
|2004.01.01 23:02
|t/p
|472
|10.00
|1.2555
|1.2487
|1.2555
|110.00
|30966.31
|1419
|2004.01.01 23:02
|t/p
|478
|10.00
|1.2554
|1.2486
|1.2554
|110.00
|31076.31
|1420
|2004.01.01 23:02
|t/p
|481
|10.00
|1.2554
|1.2486
|1.2554
|110.00
|31186.31
|1421
|2004.01.01 23:02
|t/p
|485
|10.00
|1.2555
|1.2487
|1.2555
|110.00
|31296.31
|1422
|2004.01.01 23:02
|t/p
|489
|10.00
|1.2555
|1.2487
|1.2555
|110.00
|31406.31
|1423
|2004.01.01 23:02
|t/p
|502
|10.00
|1.2554
|1.2486
|1.2554
|110.00
|31516.31
|1424
|2004.01.01 23:07
|t/p
|495
|10.00
|1.2556
|1.2488
|1.2556
|110.00
|31626.31
|1425
|2004.01.02 00:37
|t/p
|464
|10.00
|1.2576
|1.2486
|1.2576
|322.45
|31948.76
|1426
|2004.01.02 00:37
|t/p
|465
|10.00
|1.2577
|1.2487
|1.2577
|322.45
|32271.21
|1427
|2004.01.02 00:37
|t/p
|466
|10.00
|1.2577
|1.2487
|1.2577
|322.45
|32593.66
|1428
|2004.01.02 00:37
|t/p
|467
|10.00
|1.2576
|1.2486
|1.2576
|322.45
|32916.11
|1429
|2004.01.02 00:37
|t/p
|468
|10.00
|1.2575
|1.2485
|1.2575
|322.45
|33238.56
|1430
|2004.01.02 00:37
|t/p
|469
|10.00
|1.2575
|1.2485
|1.2575
|322.45
|33561.01
|1431
|2004.01.02 01:57
|buy
|504
|10.00
|1.2568
|1.2511
|1.2581
|1432
|2004.01.02 01:59
|buy
|505
|10.00
|1.2569
|1.2512
|1.2582
|1433
|2004.01.02 02:00
|buy
|506
|10.00
|1.2570
|1.2513
|1.2580
|1434
|2004.01.02 02:01
|buy
|507
|10.00
|1.2570
|1.2513
|1.2580
|1435
|2004.01.02 02:02
|buy
|508
|10.00
|1.2563
|1.2506
|1.2573
|1436
|2004.01.02 02:04
|buy
|509
|10.00
|1.2565
|1.2508
|1.2575
|1437
|2004.01.02 02:05
|buy
|510
|10.00
|1.2566
|1.2509
|1.2576
|1438
|2004.01.02 02:06
|buy
|511
|10.00
|1.2566
|1.2509
|1.2576
|1439
|2004.01.02 02:10
|buy
|512
|10.00
|1.2558
|1.2501
|1.2568
|1440
|2004.01.02 02:11
|buy
|513
|10.00
|1.2558
|1.2501
|1.2568
|1441
|2004.01.02 02:14
|buy
|514
|10.00
|1.2534
|1.2477
|1.2544
|1442
|2004.01.02 02:16
|buy
|515
|10.00
|1.2535
|1.2478
|1.2545
|1443
|2004.01.02 02:17
|buy
|516
|10.00
|1.2542
|1.2485
|1.2552
|1444
|2004.01.02 02:19
|buy
|517
|10.00
|1.2541
|1.2484
|1.2551
|1445
|2004.01.02 02:21
|buy
|518
|10.00
|1.2540
|1.2483
|1.2550
|1446
|2004.01.02 02:24
|buy
|519
|10.00
|1.2545
|1.2488
|1.2555
|1447
|2004.01.02 02:25
|buy
|520
|10.00
|1.2546
|1.2489
|1.2556
|1448
|2004.01.02 02:26
|t/p
|514
|10.00
|1.2544
|1.2477
|1.2544
|100.00
|33661.01
|1449
|2004.01.02 02:26
|t/p
|515
|10.00
|1.2545
|1.2478
|1.2545
|100.00
|33761.01
|1450
|2004.01.02 02:26
|buy
|521
|10.00
|1.2550
|1.2493
|1.2560
|1451
|2004.01.02 02:29
|buy
|522
|10.00
|1.2544
|1.2487
|1.2554
|1452
|2004.01.02 02:30
|buy
|523
|10.00
|1.2543
|1.2486
|1.2553
|1453
|2004.01.02 02:31
|buy
|524
|10.00
|1.2545
|1.2488
|1.2555
|1454
|2004.01.02 02:36
|buy
|525
|10.00
|1.2543
|1.2486
|1.2553
|1455
|2004.01.02 02:37
|buy
|526
|10.00
|1.2539
|1.2482
|1.2549
|1456
|2004.01.02 02:40
|buy
|527
|10.00
|1.2540
|1.2483
|1.2550
|1457
|2004.01.02 02:41
|buy
|528
|10.00
|1.2539
|1.2482
|1.2549
|1458
|2004.01.02 02:44
|buy
|529
|10.00
|1.2548
|1.2491
|1.2558
|1459
|2004.01.02 02:46
|buy
|530
|10.00
|1.2547
|1.2490
|1.2557
|1460
|2004.01.02 02:47
|buy
|531
|10.00
|1.2551
|1.2494
|1.2561
|1461
|2004.01.02 02:49
|buy
|532
|10.00
|1.2550
|1.2493
|1.2560
|1462
|2004.01.02 02:50
|buy
|533
|10.00
|1.2551
|1.2494
|1.2561
|1463
|2004.01.02 02:51
|buy
|534
|10.00
|1.2550
|1.2493
|1.2560
|1464
|2004.01.02 02:54
|t/p
|526
|10.00
|1.2549
|1.2482
|1.2549
|100.00
|33861.01
|1465
|2004.01.02 02:54
|t/p
|528
|10.00
|1.2549
|1.2482
|1.2549
|100.00
|33961.01
|1466
|2004.01.02 02:54
|buy
|535
|10.00
|1.2552
|1.2495
|1.2562
|1467
|2004.01.02 02:56
|t/p
|517
|10.00
|1.2551
|1.2484
|1.2551
|100.00
|34061.01
|1468
|2004.01.02 02:56
|t/p
|518
|10.00
|1.2550
|1.2483
|1.2550
|100.00
|34161.01
|1469
|2004.01.02 02:56
|t/p
|527
|10.00
|1.2550
|1.2483
|1.2550
|100.00
|34261.01
|1470
|2004.01.02 02:56
|buy
|536
|10.00
|1.2553
|1.2496
|1.2563
|1471
|2004.01.02 02:57
|t/p
|516
|10.00
|1.2552
|1.2485
|1.2552
|100.00
|34361.01
|1472
|2004.01.02 02:57
|t/p
|523
|10.00
|1.2553
|1.2486
|1.2553
|100.00
|34461.01
|1473
|2004.01.02 02:57
|t/p
|525
|10.00
|1.2553
|1.2486
|1.2553
|100.00
|34561.01
|1474
|2004.01.02 02:57
|buy
|537
|10.00
|1.2555
|1.2498
|1.2565
|1475
|2004.01.02 02:59
|buy
|538
|10.00
|1.2554
|1.2497
|1.2564
|1476
|2004.01.02 03:22
|buy
|539
|10.00
|1.2524
|1.2467
|1.2544
|1477
|2004.01.02 03:24
|buy
|540
|10.00
|1.2525
|1.2468
|1.2545
|1478
|2004.01.02 03:26
|buy
|541
|10.00
|1.2526
|1.2469
|1.2546
|1479
|2004.01.02 03:30
|buy
|542
|10.00
|1.2534
|1.2477
|1.2554
|1480
|2004.01.02 03:31
|buy
|543
|10.00
|1.2533
|1.2476
|1.2553
|1481
|2004.01.02 04:24
|t/p
|539
|10.00
|1.2544
|1.2467
|1.2544
|200.00
|34761.01
|1482
|2004.01.02 04:27
|t/p
|519
|10.00
|1.2555
|1.2488
|1.2555
|100.00
|34861.01
|1483
|2004.01.02 04:27
|t/p
|520
|10.00
|1.2556
|1.2489
|1.2556
|100.00
|34961.01
|1484
|2004.01.02 04:27
|t/p
|521
|10.00
|1.2560
|1.2493
|1.2560
|100.00
|35061.01
|1485
|2004.01.02 04:27
|t/p
|522
|10.00
|1.2554
|1.2487
|1.2554
|100.00
|35161.01
|1486
|2004.01.02 04:27
|t/p
|524
|10.00
|1.2555
|1.2488
|1.2555
|100.00
|35261.01
|1487
|2004.01.02 04:27
|t/p
|529
|10.00
|1.2558
|1.2491
|1.2558
|100.00
|35361.01
|1488
|2004.01.02 04:27
|t/p
|530
|10.00
|1.2557
|1.2490
|1.2557
|100.00
|35461.01
|1489
|2004.01.02 04:27
|t/p
|531
|10.00
|1.2561
|1.2494
|1.2561
|100.00
|35561.01
|1490
|2004.01.02 04:27
|t/p
|532
|10.00
|1.2560
|1.2493
|1.2560
|100.00
|35661.01
|1491
|2004.01.02 04:27
|t/p
|533
|10.00
|1.2561
|1.2494
|1.2561
|100.00
|35761.01
|1492
|2004.01.02 04:27
|t/p
|534
|10.00
|1.2560
|1.2493
|1.2560
|100.00
|35861.01
|1493
|2004.01.02 04:27
|t/p
|535
|10.00
|1.2562
|1.2495
|1.2562
|100.00
|35961.01
|1494
|2004.01.02 04:27
|t/p
|540
|10.00
|1.2545
|1.2468
|1.2545
|200.00
|36161.01
|1495
|2004.01.02 04:27
|t/p
|541
|10.00
|1.2546
|1.2469
|1.2546
|200.00
|36361.01
|1496
|2004.01.02 04:27
|t/p
|542
|10.00
|1.2554
|1.2477
|1.2554
|200.00
|36561.01
|1497
|2004.01.02 04:27
|t/p
|543
|10.00
|1.2553
|1.2476
|1.2553
|200.00
|36761.01
|1498
|2004.01.02 05:02
|t/p
|536
|10.00
|1.2563
|1.2496
|1.2563
|100.00
|36861.01
|1499
|2004.01.02 05:02
|t/p
|538
|10.00
|1.2564
|1.2497
|1.2564
|100.00
|36961.01
|1500
|2004.01.02 05:47
|t/p
|537
|10.00
|1.2565
|1.2498
|1.2565
|100.00
|37061.01
|1501
|2004.01.02 06:21
|t/p
|512
|10.00
|1.2568
|1.2501
|1.2568
|100.00
|37161.01
|1502
|2004.01.02 06:21
|t/p
|513
|10.00
|1.2568
|1.2501
|1.2568
|100.00
|37261.01
|1503
|2004.01.02 06:37
|buy
|544
|10.00
|1.2559
|1.2502
|1.2572
|1504
|2004.01.02 06:57
|buy
|545
|10.00
|1.2558
|1.2501
|1.2571
|1505
|2004.01.02 06:59
|buy
|546
|10.00
|1.2559
|1.2502
|1.2572
|1506
|2004.01.02 08:29
|buy
|547
|10.00
|1.2558
|1.2501
|1.2563
|1507
|2004.01.02 08:31
|buy
|548
|10.00
|1.2557
|1.2500
|1.2562
|1508
|2004.01.02 08:34
|t/p
|547
|10.00
|1.25625
|1.2501
|1.2563
|45.00
|37306.01
|1509
|2004.01.02 08:34
|t/p
|548
|10.00
|1.25615
|1.2500
|1.2562
|45.00
|37351.01
|1510
|2004.01.02 08:42
|buy
|549
|10.00
|1.2557
|1.2500
|1.2562
|1511
|2004.01.02 08:47
|t/p
|549
|10.00
|1.25615
|1.2500
|1.2562
|45.00
|37396.01
|1512
|2004.01.02 08:57
|t/p
|508
|10.00
|1.2573
|1.2506
|1.2573
|100.00
|37496.01
|1513
|2004.01.02 08:57
|t/p
|509
|10.00
|1.2575
|1.2508
|1.2575
|100.00
|37596.01
|1514
|2004.01.02 08:57
|t/p
|510
|10.00
|1.2576
|1.2509
|1.2576
|100.00
|37696.01
|1515
|2004.01.02 08:57
|t/p
|511
|10.00
|1.2576
|1.2509
|1.2576
|100.00
|37796.01
|1516
|2004.01.02 08:57
|t/p
|544
|10.00
|1.2572
|1.2502
|1.2572
|130.00
|37926.01
|1517
|2004.01.02 08:57
|t/p
|545
|10.00
|1.2571
|1.2501
|1.2571
|130.00
|38056.01
|1518
|2004.01.02 08:57
|t/p
|546
|10.00
|1.2572
|1.2502
|1.2572
|130.00
|38186.01
|1519
|2004.01.02 09:02
|t/p
|504
|10.00
|1.2581
|1.2511
|1.2581
|130.00
|38316.01
|1520
|2004.01.02 09:02
|t/p
|505
|10.00
|1.2582
|1.2512
|1.2582
|130.00
|38446.01
|1521
|2004.01.02 09:02
|t/p
|506
|10.00
|1.2580
|1.2513
|1.2580
|100.00
|38546.01
|1522
|2004.01.02 09:02
|t/p
|507
|10.00
|1.2580
|1.2513
|1.2580
|100.00
|38646.01
|1523
|2004.01.02 12:04
|buy
|550
|10.00
|1.2618
|1.2561
|1.2629
|1524
|2004.01.02 12:04
|modify
|550
|10.00
|1.2618
|1.2590
|1.2629
|1525
|2004.01.02 12:05
|buy
|551
|10.00
|1.2619
|1.2562
|1.2630
|1526
|2004.01.02 12:05
|modify
|550
|10.00
|1.2618
|1.2591
|1.2629
|1527
|2004.01.02 12:05
|modify
|551
|10.00
|1.2619
|1.2591
|1.2630
|1528
|2004.01.02 12:06
|buy
|552
|10.00
|1.2619
|1.2562
|1.2630
|1529
|2004.01.02 12:06
|modify
|552
|10.00
|1.2619
|1.2591
|1.2630
|1530
|2004.01.02 12:09
|buy
|553
|10.00
|1.2613
|1.2556
|1.2624
|1531
|2004.01.02 12:09
|modify
|553
|10.00
|1.2613
|1.2591
|1.2624
|1532
|2004.01.02 12:11
|buy
|554
|10.00
|1.2614
|1.2557
|1.2625
|1533
|2004.01.02 12:11
|modify
|554
|10.00
|1.2614
|1.2591
|1.2625
|1534
|2004.01.02 12:12
|buy
|555
|10.00
|1.2616
|1.2559
|1.2627
|1535
|2004.01.02 12:12
|modify
|555
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|1536
|2004.01.02 12:14
|buy
|556
|10.00
|1.2615
|1.2558
|1.2626
|1537
|2004.01.02 12:14
|modify
|556
|10.00
|1.2615
|1.2591
|1.2626
|1538
|2004.01.02 12:16
|buy
|557
|10.00
|1.2616
|1.2559
|1.2627
|1539
|2004.01.02 12:16
|modify
|557
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|1540
|2004.01.02 12:17
|buy
|558
|10.00
|1.2614
|1.2557
|1.2625
|1541
|2004.01.02 12:17
|modify
|558
|10.00
|1.2614
|1.2591
|1.2625
|1542
|2004.01.02 12:19
|buy
|559
|10.00
|1.2616
|1.2559
|1.2627
|1543
|2004.01.02 12:19
|modify
|559
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|1544
|2004.01.02 12:20
|buy
|560
|10.00
|1.2615
|1.2558
|1.2626
|1545
|2004.01.02 12:20
|modify
|560
|10.00
|1.2615
|1.2591
|1.2626
|1546
|2004.01.02 12:21
|buy
|561
|10.00
|1.2614
|1.2557
|1.2625
|1547
|2004.01.02 12:21
|modify
|561
|10.00
|1.2614
|1.2591
|1.2625
|1548
|2004.01.02 12:22
|buy
|562
|10.00
|1.2618
|1.2561
|1.2629
|1549
|2004.01.02 12:22
|modify
|562
|10.00
|1.2618
|1.2591
|1.2629
|1550
|2004.01.02 12:22
|close
|562
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2629
|-20.00
|38626.01
|1551
|2004.01.02 12:22
|close
|561
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2625
|20.00
|38646.01
|1552
|2004.01.02 12:22
|close
|560
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2626
|10.00
|38656.01
|1553
|2004.01.02 12:22
|close
|559
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|0.00
|38656.01
|1554
|2004.01.02 12:22
|close
|558
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2625
|20.00
|38676.01
|1555
|2004.01.02 12:22
|close
|557
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|0.00
|38676.01
|1556
|2004.01.02 12:22
|close
|556
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2626
|10.00
|38686.01
|1557
|2004.01.02 12:22
|close
|555
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|0.00
|38686.01
|1558
|2004.01.02 12:22
|close
|554
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2625
|20.00
|38706.01
|1559
|2004.01.02 12:22
|close
|553
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2624
|30.00
|38736.01
|1560
|2004.01.02 12:22
|close
|552
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2630
|-30.00
|38706.01
|1561
|2004.01.02 12:22
|close
|551
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2630
|-30.00
|38676.01
|1562
|2004.01.02 12:22
|close
|550
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2629
|-20.00
|38656.01
|1563
|2004.01.02 12:25
|buy
|563
|10.00
|1.2616
|1.2559
|1.2627
|1564
|2004.01.02 12:25
|modify
|563
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|1565
|2004.01.02 12:26
|buy
|564
|10.00
|1.2616
|1.2559
|1.2627
|1566
|2004.01.02 12:26
|modify
|564
|10.00
|1.2616
|1.2591
|1.2627
|1567
|2004.01.02 12:27
|buy
|565
|10.00
|1.2611
|1.2554
|1.2621
|1568
|2004.01.02 12:27
|modify
|565
|10.00
|1.2611
|1.2591
|1.2621
|1569
|2004.01.02 12:29
|buy
|566
|10.00
|1.2612
|1.2555
|1.2622
|1570
|2004.01.02 12:29
|modify
|566
|10.00
|1.2612
|1.2591
|1.2622
|1571
|2004.01.02 12:30
|buy
|567
|10.00
|1.2611
|1.2554
|1.2621
|1572
|2004.01.02 12:30
|modify
|567
|10.00
|1.2611
|1.2591
|1.2621
|1573
|2004.01.02 12:31
|buy
|568
|10.00
|1.2614
|1.2557
|1.2625
|1574
|2004.01.02 12:31
|modify
|568
|10.00
|1.2614
|1.2591
|1.2625
|1575
|2004.01.02 12:34
|buy
|569
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2618
|1576
|2004.01.02 12:34
|modify
|569
|10.00
|1.2608
|1.2591
|1.2618
|1577
|2004.01.02 12:35
|buy
|570
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2617
|1578
|2004.01.02 12:35
|modify
|570
|10.00
|1.2607
|1.2591
|1.2617
|1579
|2004.01.02 12:36
|buy
|571
|10.00
|1.2605
|1.2548
|1.2615
|1580
|2004.01.02 12:36
|modify
|571
|10.00
|1.2605
|1.2591
|1.2615
|1581
|2004.01.02 12:37
|buy
|572
|10.00
|1.2609
|1.2552
|1.2619
|1582
|2004.01.02 12:37
|modify
|572
|10.00
|1.2609
|1.2591
|1.2619
|1583
|2004.01.02 12:39
|buy
|573
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2618
|1584
|2004.01.02 12:39
|modify
|573
|10.00
|1.2608
|1.2591
|1.2618
|1585
|2004.01.02 12:40
|buy
|574
|10.00
|1.2609
|1.2552
|1.2619
|1586
|2004.01.02 12:40
|modify
|574
|10.00
|1.2609
|1.2591
|1.2619
|1587
|2004.01.02 12:41
|buy
|575
|10.00
|1.2612
|1.2555
|1.2622
|1588
|2004.01.02 12:41
|modify
|575
|10.00
|1.2612
|1.2591
|1.2622
|1589
|2004.01.02 12:44
|buy
|576
|10.00
|1.2602
|1.2545
|1.2613
|1590
|2004.01.02 12:44
|modify
|576
|10.00
|1.2602
|1.2591
|1.2613
|1591
|2004.01.02 12:46
|buy
|577
|10.00
|1.2603
|1.2546
|1.2614
|1592
|2004.01.02 12:46
|modify
|577
|10.00
|1.2603
|1.2591
|1.2614
|1593
|2004.01.02 12:47
|buy
|578
|10.00
|1.2609
|1.2552
|1.2619
|1594
|2004.01.02 12:47
|modify
|578
|10.00
|1.2609
|1.2591
|1.2619
|1595
|2004.01.02 12:49
|buy
|579
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2617
|1596
|2004.01.02 12:49
|modify
|579
|10.00
|1.2607
|1.2591
|1.2617
|1597
|2004.01.02 12:50
|buy
|580
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2618
|1598
|2004.01.02 12:50
|modify
|580
|10.00
|1.2608
|1.2591
|1.2618
|1599
|2004.01.02 12:51
|buy
|581
|10.00
|1.2614
|1.2557
|1.2625
|1600
|2004.01.02 12:51
|modify
|581
|10.00
|1.2614
|1.2591
|1.2625
|1601
|2004.01.02 12:54
|buy
|582
|10.00
|1.2607
|1.2550
|1.2617
|1602
|2004.01.02 12:54
|modify
|582
|10.00
|1.2607
|1.2591
|1.2617
|1603
|2004.01.02 12:56
|buy
|583
|10.00
|1.2608
|1.2551
|1.2618
|1604
|2004.01.02 12:56
|modify
|583
|10.00
|1.2608
|1.2591
|1.2618
|1605
|2004.01.02 12:57
|buy
|584
|10.00
|1.2602
|1.2545
|1.2613
|1606
|2004.01.02 12:57
|modify
|584
|10.00
|1.2602
|1.2591
|1.2613
|1607
|2004.01.02 12:59
|buy
|585
|10.00
|1.2604
|1.2547
|1.2615
|1608
|2004.01.02 12:59
|modify
|585
|10.00
|1.2604
|1.2591
|1.2615
|1609
|2004.01.02 13:00
|buy
|586
|10.00
|1.2603
|1.2546
|1.2608
|1610
|2004.01.02 13:00
|modify
|586
|10.00
|1.2603
|1.2591
|1.2608
|1611
|2004.01.02 13:01
|buy
|587
|10.00
|1.2603
|1.2546
|1.2608
|1612
|2004.01.02 13:01
|modify
|587
|10.00
|1.2603
|1.2591
|1.2608
|1613
|2004.01.02 13:04
|buy
|588
|10.00
|1.2597
|1.2540
|1.2602
|1614
|2004.01.02 13:05
|buy
|589
|10.00
|1.2598
|1.2541
|1.2603
|1615
|2004.01.02 13:05
|modify
|588
|10.00
|1.2597
|1.2591
|1.2602
|1616
|2004.01.02 13:05
|modify
|589
|10.00
|1.2598
|1.2591
|1.2603
|1617
|2004.01.02 13:06
|buy
|590
|10.00
|1.2598
|1.2541
|1.2603
|1618
|2004.01.02 13:06
|modify
|590
|10.00
|1.2598
|1.2591
|1.2603
|1619
|2004.01.02 13:07
|buy
|591
|10.00
|1.2594
|1.2537
|1.2599
|1620
|2004.01.02 13:09
|buy
|592
|10.00
|1.2596
|1.2539
|1.2601
|1621
|2004.01.02 13:15
|modify
|591
|10.00
|1.2594
|1.2591
|1.2599
|1622
|2004.01.02 13:15
|modify
|592
|10.00
|1.2596
|1.2591
|1.2601
|1623
|2004.01.02 13:17
|t/p
|591
|10.00
|1.2599
|1.2591
|1.2599
|50.00
|38706.01
|1624
|2004.01.02 13:17
|buy
|593
|10.00
|1.2601
|1.2544
|1.2606
|1625
|2004.01.02 13:17
|modify
|593
|10.00
|1.2601
|1.2591
|1.2606
|1626
|2004.01.02 13:22
|s/l
|563
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2627
|-251.00
|38455.01
|1627
|2004.01.02 13:22
|s/l
|564
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2627
|-251.00
|38204.01
|1628
|2004.01.02 13:22
|s/l
|565
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2621
|-201.00
|38003.01
|1629
|2004.01.02 13:22
|s/l
|566
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2622
|-211.00
|37792.01
|1630
|2004.01.02 13:22
|s/l
|567
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2621
|-201.00
|37591.01
|1631
|2004.01.02 13:22
|s/l
|568
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2625
|-231.00
|37360.01
|1632
|2004.01.02 13:22
|s/l
|569
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2618
|-171.00
|37189.01
|1633
|2004.01.02 13:22
|s/l
|570
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2617
|-161.00
|37028.01
|1634
|2004.01.02 13:22
|s/l
|571
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2615
|-141.00
|36887.01
|1635
|2004.01.02 13:22
|s/l
|572
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2619
|-181.00
|36706.01
|1636
|2004.01.02 13:22
|s/l
|573
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2618
|-171.00
|36535.01
|1637
|2004.01.02 13:22
|s/l
|574
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2619
|-181.00
|36354.01
|1638
|2004.01.02 13:22
|s/l
|575
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2622
|-211.00
|36143.01
|1639
|2004.01.02 13:22
|s/l
|576
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2613
|-111.00
|36032.01
|1640
|2004.01.02 13:22
|s/l
|577
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2614
|-121.00
|35911.01
|1641
|2004.01.02 13:22
|s/l
|578
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2619
|-181.00
|35730.01
|1642
|2004.01.02 13:22
|s/l
|579
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2617
|-161.00
|35569.01
|1643
|2004.01.02 13:22
|s/l
|580
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2618
|-171.00
|35398.01
|1644
|2004.01.02 13:22
|s/l
|581
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2625
|-231.00
|35167.01
|1645
|2004.01.02 13:22
|s/l
|582
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2617
|-161.00
|35006.01
|1646
|2004.01.02 13:22
|s/l
|583
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2618
|-171.00
|34835.01
|1647
|2004.01.02 13:22
|s/l
|584
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2613
|-111.00
|34724.01
|1648
|2004.01.02 13:22
|s/l
|585
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2615
|-131.00
|34593.01
|1649
|2004.01.02 13:22
|s/l
|586
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2608
|-121.00
|34472.01
|1650
|2004.01.02 13:22
|s/l
|587
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2608
|-121.00
|34351.01
|1651
|2004.01.02 13:22
|s/l
|588
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2602
|-61.00
|34290.01
|1652
|2004.01.02 13:22
|s/l
|589
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2603
|-71.00
|34219.01
|1653
|2004.01.02 13:22
|s/l
|590
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2603
|-71.00
|34148.01
|1654
|2004.01.02 13:22
|s/l
|592
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2601
|-51.00
|34097.01
|1655
|2004.01.02 13:22
|s/l
|593
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2606
|-101.00
|33996.01
|1656
|2004.01.02 13:22
|buy
|594
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2592
|1657
|2004.01.02 13:24
|buy
|595
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2593
|1658
|2004.01.02 13:25
|buy
|596
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2592
|1659
|2004.01.02 13:26
|buy
|597
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2593
|1660
|2004.01.02 13:27
|buy
|598
|10.00
|1.2574
|1.2517
|1.2579
|1661
|2004.01.02 13:29
|buy
|599
|10.00
|1.2580
|1.2523
|1.2585
|1662
|2004.01.02 13:30
|buy
|600
|10.00
|1.2579
|1.2522
|1.2584
|1663
|2004.01.02 13:31
|t/p
|598
|10.00
|1.2579
|1.2517
|1.2579
|50.00
|34046.01
|1664
|2004.01.02 13:31
|buy
|601
|10.00
|1.2581
|1.2524
|1.2586
|1665
|2004.01.02 13:32
|buy
|602
|10.00
|1.2574
|1.2517
|1.2579
|1666
|2004.01.02 13:34
|buy
|603
|10.00
|1.2576
|1.2519
|1.2581
|1667
|2004.01.02 13:36
|buy
|604
|10.00
|1.2577
|1.2520
|1.2582
|1668
|2004.01.02 13:39
|t/p
|602
|10.00
|1.2579
|1.2517
|1.2579
|50.00
|34096.01
|1669
|2004.01.02 13:39
|buy
|605
|10.00
|1.2581
|1.2524
|1.2586
|1670
|2004.01.02 13:41
|buy
|606
|10.00
|1.2580
|1.2523
|1.2585
|1671
|2004.01.02 13:44
|t/p
|603
|10.00
|1.2581
|1.2519
|1.2581
|50.00
|34146.01
|1672
|2004.01.02 13:44
|t/p
|604
|10.00
|1.2582
|1.2520
|1.2582
|50.00
|34196.01
|1673
|2004.01.02 13:44
|buy
|607
|10.00
|1.2584
|1.2527
|1.2589
|1674
|2004.01.02 13:46
|buy
|608
|10.00
|1.2585
|1.2528
|1.2590
|1675
|2004.01.02 13:47
|t/p
|599
|10.00
|1.2585
|1.2523
|1.2585
|50.00
|34246.01
|1676
|2004.01.02 13:47
|t/p
|600
|10.00
|1.2584
|1.2522
|1.2584
|50.00
|34296.01
|1677
|2004.01.02 13:47
|t/p
|601
|10.00
|1.2586
|1.2524
|1.2586
|50.00
|34346.01
|1678
|2004.01.02 13:47
|t/p
|605
|10.00
|1.2586
|1.2524
|1.2586
|50.00
|34396.01
|1679
|2004.01.02 13:47
|t/p
|606
|10.00
|1.2585
|1.2523
|1.2585
|50.00
|34446.01
|1680
|2004.01.02 13:47
|buy
|609
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2595
|1681
|2004.01.02 13:47
|close
|609
|10.00
|1.2588
|1.2533
|1.2595
|-20.00
|34426.01
|1682
|2004.01.02 13:47
|close
|608
|10.00
|1.2588
|1.2528
|1.2590
|30.00
|34456.01
|1683
|2004.01.02 13:47
|close
|607
|10.00
|1.2588
|1.2527
|1.2589
|40.00
|34496.01
|1684
|2004.01.02 13:47
|close
|597
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2593
|0.00
|34496.01
|1685
|2004.01.02 13:47
|close
|596
|10.00
|1.2588
|1.2530
|1.2592
|10.00
|34506.01
|1686
|2004.01.02 13:47
|close
|595
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2593
|0.00
|34506.01
|1687
|2004.01.02 13:47
|close
|594
|10.00
|1.2588
|1.2530
|1.2592
|10.00
|34516.01
|1688
|2004.01.02 13:49
|buy
|610
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2593
|1689
|2004.01.02 13:50
|buy
|611
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2592
|1690
|2004.01.02 13:51
|buy
|612
|10.00
|1.2586
|1.2529
|1.2591
|1691
|2004.01.02 13:52
|buy
|613
|10.00
|1.2589
|1.2532
|1.2594
|1692
|2004.01.02 13:56
|buy
|614
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2593
|1693
|2004.01.02 13:57
|buy
|615
|10.00
|1.2591
|1.2534
|1.2596
|1694
|2004.01.02 13:57
|close
|615
|10.00
|1.2589
|1.2534
|1.2596
|-20.00
|34496.01
|1695
|2004.01.02 13:57
|close
|614
|10.00
|1.2589
|1.2531
|1.2593
|10.00
|34506.01
|1696
|2004.01.02 13:57
|close
|613
|10.00
|1.2589
|1.2532
|1.2594
|0.00
|34506.01
|1697
|2004.01.02 13:57
|close
|612
|10.00
|1.2589
|1.2529
|1.2591
|30.00
|34536.01
|1698
|2004.01.02 13:57
|close
|611
|10.00
|1.2589
|1.2530
|1.2592
|20.00
|34556.01
|1699
|2004.01.02 13:57
|close
|610
|10.00
|1.2589
|1.2531
|1.2593
|10.00
|34566.01
|1700
|2004.01.02 13:59
|buy
|616
|10.00
|1.2589
|1.2532
|1.2594
|1701
|2004.01.02 14:44
|t/p
|616
|10.00
|1.2594
|1.2532
|1.2594
|50.00
|34616.01
|1702
|2004.01.02 16:02
|buy
|617
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2597
|1703
|2004.01.02 16:04
|buy
|618
|10.00
|1.2591
|1.2534
|1.2600
|1704
|2004.01.02 16:05
|buy
|619
|10.00
|1.2592
|1.2535
|1.2601
|1705
|2004.01.02 16:06
|buy
|620
|10.00
|1.2598
|1.2541
|1.2607
|1706
|2004.01.02 16:06
|modify
|617
|10.00
|1.2588
|1.2591
|1.2597
|1707
|2004.01.02 16:06
|modify
|618
|10.00
|1.2591
|1.2591
|1.2600
|1708
|2004.01.02 16:06
|modify
|619
|10.00
|1.2592
|1.2591
|1.2601
|1709
|2004.01.02 16:06
|modify
|620
|10.00
|1.2598
|1.2591
|1.2607
|1710
|2004.01.02 16:09
|s/l
|617
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2597
|29.00
|34645.01
|1711
|2004.01.02 16:09
|s/l
|618
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2600
|-1.00
|34644.01
|1712
|2004.01.02 16:09
|s/l
|619
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2601
|-11.00
|34633.01
|1713
|2004.01.02 16:09
|s/l
|620
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2607
|-71.00
|34562.01
|1714
|2004.01.02 16:09
|buy
|621
|10.00
|1.2583
|1.2526
|1.2592
|1715
|2004.01.02 16:10
|buy
|622
|10.00
|1.2582
|1.2525
|1.2591
|1716
|2004.01.02 16:11
|buy
|623
|10.00
|1.2582
|1.2525
|1.2591
|1717
|2004.01.02 16:12
|buy
|624
|10.00
|1.2569
|1.2512
|1.2578
|1718
|2004.01.02 16:14
|buy
|625
|10.00
|1.2577
|1.2520
|1.2586
|1719
|2004.01.02 16:15
|buy
|626
|10.00
|1.2576
|1.2519
|1.2585
|1720
|2004.01.02 16:16
|buy
|627
|10.00
|1.2576
|1.2519
|1.2585
|1721
|2004.01.02 16:17
|buy
|628
|10.00
|1.2564
|1.2507
|1.2573
|1722
|2004.01.02 16:19
|buy
|629
|10.00
|1.2567
|1.2510
|1.2576
|1723
|2004.01.02 16:21
|buy
|630
|10.00
|1.2568
|1.2511
|1.2577
|1724
|2004.01.02 16:24
|t/p
|624
|10.00
|1.2578
|1.2512
|1.2578
|90.00
|34652.01
|1725
|2004.01.02 16:24
|t/p
|628
|10.00
|1.2573
|1.2507
|1.2573
|90.00
|34742.01
|1726
|2004.01.02 16:24
|t/p
|629
|10.00
|1.2576
|1.2510
|1.2576
|90.00
|34832.01
|1727
|2004.01.02 16:24
|t/p
|630
|10.00
|1.2577
|1.2511
|1.2577
|90.00
|34922.01
|1728
|2004.01.02 16:24
|buy
|631
|10.00
|1.2585
|1.2528
|1.2594
|1729
|2004.01.02 16:24
|close
|631
|10.00
|1.2583
|1.2528
|1.2594
|-20.00
|34902.01
|1730
|2004.01.02 16:24
|close
|627
|10.00
|1.2583
|1.2519
|1.2585
|70.00
|34972.01
|1731
|2004.01.02 16:24
|close
|626
|10.00
|1.2583
|1.2519
|1.2585
|70.00
|35042.01
|1732
|2004.01.02 16:24
|close
|625
|10.00
|1.2583
|1.2520
|1.2586
|60.00
|35102.01
|1733
|2004.01.02 16:24
|close
|623
|10.00
|1.2583
|1.2525
|1.2591
|10.00
|35112.01
|1734
|2004.01.02 16:24
|close
|622
|10.00
|1.2583
|1.2525
|1.2591
|10.00
|35122.01
|1735
|2004.01.02 16:24
|close
|621
|10.00
|1.2583
|1.2526
|1.2592
|0.00
|35122.01
|1736
|2004.01.02 16:25
|buy
|632
|10.00
|1.2586
|1.2529
|1.2595
|1737
|2004.01.02 16:26
|buy
|633
|10.00
|1.2581
|1.2524
|1.2590
|1738
|2004.01.02 16:27
|buy
|634
|10.00
|1.2592
|1.2535
|1.2601
|1739
|2004.01.02 16:27
|close
|634
|10.00
|1.2590
|1.2535
|1.2601
|-20.00
|35102.01
|1740
|2004.01.02 16:27
|close
|633
|10.00
|1.2590
|1.2524
|1.2590
|90.00
|35192.01
|1741
|2004.01.02 16:27
|close
|632
|10.00
|1.2590
|1.2529
|1.2595
|40.00
|35232.01
|1742
|2004.01.02 16:29
|buy
|635
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2599
|1743
|2004.01.02 16:31
|buy
|636
|10.00
|1.2591
|1.2534
|1.2600
|1744
|2004.01.02 16:32
|t/p
|635
|10.00
|1.2599
|1.2533
|1.2599
|90.00
|35322.01
|1745
|2004.01.02 16:32
|t/p
|636
|10.00
|1.2600
|1.2534
|1.2600
|90.00
|35412.01
|1746
|2004.01.02 16:34
|buy
|637
|10.00
|1.2600
|1.2543
|1.2609
|1747
|2004.01.02 16:34
|modify
|637
|10.00
|1.2600
|1.2591
|1.2609
|1748
|2004.01.02 16:36
|buy
|638
|10.00
|1.2599
|1.2542
|1.2608
|1749
|2004.01.02 16:36
|modify
|638
|10.00
|1.2599
|1.2591
|1.2608
|1750
|2004.01.02 16:37
|s/l
|637
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2609
|-91.00
|35321.01
|1751
|2004.01.02 16:37
|s/l
|638
|10.00
|1.25909
|1.2591
|1.2608
|-81.00
|35240.01
|1752
|2004.01.02 16:37
|buy
|639
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2597
|1753
|2004.01.02 16:39
|buy
|640
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2599
|1754
|2004.01.02 16:41
|buy
|641
|10.00
|1.2589
|1.2532
|1.2598
|1755
|2004.01.02 16:42
|buy
|642
|10.00
|1.2581
|1.2524
|1.2590
|1756
|2004.01.02 16:44
|buy
|643
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2596
|1757
|2004.01.02 16:45
|buy
|644
|10.00
|1.2586
|1.2529
|1.2595
|1758
|2004.01.02 16:46
|buy
|645
|10.00
|1.2585
|1.2528
|1.2594
|1759
|2004.01.02 16:47
|buy
|646
|10.00
|1.2592
|1.2535
|1.2601
|1760
|2004.01.02 16:47
|close
|646
|10.00
|1.2590
|1.2535
|1.2601
|-20.00
|35220.01
|1761
|2004.01.02 16:47
|close
|645
|10.00
|1.2590
|1.2528
|1.2594
|50.00
|35270.01
|1762
|2004.01.02 16:47
|close
|644
|10.00
|1.2590
|1.2529
|1.2595
|40.00
|35310.01
|1763
|2004.01.02 16:47
|close
|643
|10.00
|1.2590
|1.2530
|1.2596
|30.00
|35340.01
|1764
|2004.01.02 16:47
|close
|642
|10.00
|1.2590
|1.2524
|1.2590
|90.00
|35430.01
|1765
|2004.01.02 16:47
|close
|641
|10.00
|1.2590
|1.2532
|1.2598
|10.00
|35440.01
|1766
|2004.01.02 16:47
|close
|640
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2599
|0.00
|35440.01
|1767
|2004.01.02 16:47
|close
|639
|10.00
|1.2590
|1.2531
|1.2597
|20.00
|35460.01
|1768
|2004.01.02 16:49
|buy
|647
|10.00
|1.2589
|1.2532
|1.2598
|1769
|2004.01.02 16:50
|buy
|648
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2597
|1770
|2004.01.02 16:51
|buy
|649
|10.00
|1.2594
|1.2537
|1.2603
|1771
|2004.01.02 16:54
|buy
|650
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2597
|1772
|2004.01.02 16:55
|buy
|651
|10.00
|1.2587
|1.2530
|1.2596
|1773
|2004.01.02 16:56
|buy
|652
|10.00
|1.2584
|1.2527
|1.2593
|1774
|2004.01.02 16:57
|buy
|653
|10.00
|1.2589
|1.2532
|1.2598
|1775
|2004.01.02 16:59
|buy
|654
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2597
|1776
|2004.01.02 17:24
|t/p
|651
|10.00
|1.2596
|1.2530
|1.2596
|90.00
|35550.01
|1777
|2004.01.02 17:24
|t/p
|652
|10.00
|1.2593
|1.2527
|1.2593
|90.00
|35640.01
|1778
|2004.01.02 17:25
|t/p
|648
|10.00
|1.2597
|1.2531
|1.2597
|90.00
|35730.01
|1779
|2004.01.02 17:25
|t/p
|650
|10.00
|1.2597
|1.2531
|1.2597
|90.00
|35820.01
|1780
|2004.01.02 17:25
|t/p
|654
|10.00
|1.2597
|1.2531
|1.2597
|90.00
|35910.01
|1781
|2004.01.02 17:26
|t/p
|647
|10.00
|1.2598
|1.2532
|1.2598
|90.00
|36000.01
|1782
|2004.01.02 17:26
|t/p
|653
|10.00
|1.2598
|1.2532
|1.2598
|90.00
|36090.01
|1783
|2004.01.02 18:32
|t/p
|649
|10.00
|1.2603
|1.2537
|1.2603
|90.00
|36180.01
|1784
|2004.01.02 19:15
|buy
|655
|10.00
|1.2592
|1.2535
|1.2600
|1785
|2004.01.02 19:16
|buy
|656
|10.00
|1.2592
|1.2535
|1.2600
|1786
|2004.01.02 19:17
|buy
|657
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2598
|1787
|2004.01.02 19:19
|buy
|658
|10.00
|1.2591
|1.2534
|1.2599
|1788
|2004.01.02 19:20
|buy
|659
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2598
|1789
|2004.01.02 19:21
|buy
|660
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2598
|1790
|2004.01.02 19:22
|buy
|661
|10.00
|1.2588
|1.2531
|1.2596
|1791
|2004.01.02 19:24
|buy
|662
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2598
|1792
|2004.01.02 19:26
|buy
|663
|10.00
|1.2591
|1.2534
|1.2599
|1793
|2004.01.02 19:37
|t/p
|661
|10.00
|1.25965
|1.2531
|1.2596
|85.00
|36265.01
|1794
|2004.01.02 20:04
|buy
|664
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2596
|1795
|2004.01.02 20:06
|buy
|665
|10.00
|1.2589
|1.2532
|1.2595
|1796
|2004.01.02 20:12
|buy
|666
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2596
|1797
|2004.01.02 20:14
|buy
|667
|10.00
|1.2591
|1.2534
|1.2597
|1798
|2004.01.02 20:16
|buy
|668
|10.00
|1.2591
|1.2534
|1.2597
|1799
|2004.01.02 20:30
|buy
|669
|10.00
|1.2591
|1.2534
|1.2597
|1800
|2004.01.02 20:36
|buy
|670
|10.00
|1.2591
|1.2534
|1.2597
|1801
|2004.01.02 20:57
|buy
|671
|10.00
|1.2590
|1.2533
|1.2596
|1802
|2004.01.02 20:59
|buy
|672
|10.00
|1.2591
|1.2534
|1.2597
|1803
|2004.01.05 00:00
|t/p
|655
|10.00
|1.26005
|1.2535
|1.2600
|77.45
|36342.46
|1804
|2004.01.05 00:00
|t/p
|656
|10.00
|1.26005
|1.2535
|1.2600
|77.45
|36419.91
|1805
|2004.01.05 00:00
|t/p
|657
|10.00
|1.25985
|1.2533
|1.2598
|77.45
|36497.36
|1806
|2004.01.05 00:00
|t/p
|658
|10.00
|1.25995
|1.2534
|1.2599
|77.45
|36574.81
|1807
|2004.01.05 00:00
|t/p
|659
|10.00
|1.25985
|1.2533
|1.2598
|77.45
|36652.26
|1808
|2004.01.05 00:00
|t/p
|660
|10.00
|1.25985
|1.2533
|1.2598
|77.45
|36729.71
|1809
|2004.01.05 00:00
|t/p
|662
|10.00
|1.25985
|1.2533
|1.2598
|77.45
|36807.16
|1810
|2004.01.05 00:00
|t/p
|663
|10.00
|1.25995
|1.2534
|1.2599
|77.45
|36884.61
|1811
|2004.01.05 00:00
|t/p
|664
|10.00
|1.25965
|1.2533
|1.2596
|57.45
|36942.06
|1812
|2004.01.05 00:00
|t/p
|665
|10.00
|1.25955
|1.2532
|1.2595
|57.45
|36999.51
|1813
|2004.01.05 00:00
|t/p
|666
|10.00
|1.25965
|1.2533
|1.2596
|57.45
|37056.96
|1814
|2004.01.05 00:00
|t/p
|667
|10.00
|1.25975
|1.2534
|1.2597
|57.45
|37114.41
|1815
|2004.01.05 00:00
|t/p
|668
|10.00
|1.25975
|1.2534
|1.2597
|57.45
|37171.86
|1816
|2004.01.05 00:00
|t/p
|669
|10.00
|1.25975
|1.2534
|1.2597
|57.45
|37229.31
|1817
|2004.01.05 00:00
|t/p
|670
|10.00
|1.25975
|1.2534
|1.2597
|57.45
|37286.76
|1818
|2004.01.05 00:00
|t/p
|671
|10.00
|1.25965
|1.2533
|1.2596
|57.45
|37344.21
|1819
|2004.01.05 00:00
|t/p
|672
|10.00
|1.25975
|1.2534
|1.2597
|57.45
|37401.66
|1820
|2004.01.05 03:12
|buy
|673
|10.00
|1.2642
|1.2585
|1.2658
|1821
|2004.01.05 03:12
|modify
|673
|10.00
|1.2642
|1.2606
|1.2658
|1822
|2004.01.05 03:14
|buy
|674
|10.00
|1.2648
|1.2591
|1.2664
|1823
|2004.01.05 03:14
|modify
|673
|10.00
|1.2642
|1.2612
|1.2658
|1824
|2004.01.05 03:14
|modify
|674
|10.00
|1.2648
|1.2612
|1.2664
|1825
|2004.01.05 03:16
|buy
|675
|10.00
|1.2649
|1.2592
|1.2665
|1826
|2004.01.05 03:16
|modify
|673
|10.00
|1.2642
|1.2613
|1.2658
|1827
|2004.01.05 03:16
|modify
|674
|10.00
|1.2648
|1.2613
|1.2664
|1828
|2004.01.05 03:16
|modify
|675
|10.00
|1.2649
|1.2613
|1.2665
|1829
|2004.01.05 03:26
|buy
|676
|10.00
|1.2652
|1.2595
|1.2668
|1830
|2004.01.05 03:26
|modify
|673
|10.00
|1.2642
|1.2616
|1.2658
|1831
|2004.01.05 03:26
|modify
|674
|10.00
|1.2648
|1.2616
|1.2664
|1832
|2004.01.05 03:26
|modify
|675
|10.00
|1.2649
|1.2616
|1.2665
|1833
|2004.01.05 03:26
|modify
|676
|10.00
|1.2652
|1.2616
|1.2668
|1834
|2004.01.05 03:34
|t/p
|673
|10.00
|1.26575
|1.2616
|1.2658
|155.00
|37556.66
|1835
|2004.01.05 05:27
|t/p
|674
|10.00
|1.26635
|1.2616
|1.2664
|155.00
|37711.66
|1836
|2004.01.05 05:27
|t/p
|675
|10.00
|1.26645
|1.2616
|1.2665
|155.00
|37866.66
|1837
|2004.01.05 05:42
|t/p
|676
|10.00
|1.26675
|1.2616
|1.2668
|155.00
|38021.66
|1838
|2004.01.05 09:12
|buy
|677
|10.00
|1.2659
|1.2602
|1.2671
|1839
|2004.01.05 09:12
|modify
|677
|10.00
|1.2659
|1.2633
|1.2671
|1840
|2004.01.05 09:19
|buy
|678
|10.00
|1.2660
|1.2603
|1.2672
|1841
|2004.01.05 09:19
|modify
|677
|10.00
|1.2659
|1.2634
|1.2671
|1842
|2004.01.05 09:19
|modify
|678
|10.00
|1.2660
|1.2634
|1.2672
|1843
|2004.01.05 09:20
|buy
|679
|10.00
|1.2659
|1.2602
|1.2671
|1844
|2004.01.05 09:20
|modify
|679
|10.00
|1.2659
|1.2634
|1.2671
|1845
|2004.01.05 09:21
|buy
|680
|10.00
|1.2653
|1.2596
|1.2665
|1846
|2004.01.05 09:21
|modify
|680
|10.00
|1.2653
|1.2634
|1.2665
|1847
|2004.01.05 09:25
|buy
|681
|10.00
|1.2662
|1.2605
|1.2674
|1848
|2004.01.05 09:25
|modify
|677
|10.00
|1.2659
|1.2636
|1.2671
|1849
|2004.01.05 09:25
|modify
|678
|10.00
|1.2660
|1.2636
|1.2672
|1850
|2004.01.05 09:25
|modify
|679
|10.00
|1.2659
|1.2636
|1.2671
|1851
|2004.01.05 09:25
|modify
|680
|10.00
|1.2653
|1.2636
|1.2665
|1852
|2004.01.05 09:25
|modify
|681
|10.00
|1.2662
|1.2636
|1.2674
|1853
|2004.01.05 09:27
|buy
|682
|10.00
|1.2660
|1.2603
|1.2672
|1854
|2004.01.05 09:27
|modify
|682
|10.00
|1.2660
|1.2636
|1.2672
|1855
|2004.01.05 09:31
|buy
|683
|10.00
|1.2662
|1.2605
|1.2674
|1856
|2004.01.05 09:31
|modify
|683
|10.00
|1.2662
|1.2636
|1.2674
|1857
|2004.01.05 09:40
|buy
|684
|10.00
|1.2657
|1.2600
|1.2669
|1858
|2004.01.05 09:40
|modify
|684
|10.00
|1.2657
|1.2636
|1.2669
|1859
|2004.01.05 09:41
|buy
|685
|10.00
|1.2658
|1.2601
|1.2670
|1860
|2004.01.05 09:41
|modify
|685
|10.00
|1.2658
|1.2636
|1.2670
|1861
|2004.01.05 09:42
|buy
|686
|10.00
|1.2647
|1.2590
|1.2659
|1862
|2004.01.05 09:42
|modify
|686
|10.00
|1.2647
|1.2636
|1.2659
|1863
|2004.01.05 09:44
|buy
|687
|10.00
|1.2650
|1.2593
|1.2662
|1864
|2004.01.05 09:44
|modify
|687
|10.00
|1.2650
|1.2636
|1.2662
|1865
|2004.01.05 09:45
|buy
|688
|10.00
|1.2651
|1.2594
|1.2663
|1866
|2004.01.05 09:45
|modify
|688
|10.00
|1.2651
|1.2636
|1.2663
|1867
|2004.01.05 09:46
|buy
|689
|10.00
|1.2652
|1.2595
|1.2664
|1868
|2004.01.05 09:46
|modify
|689
|10.00
|1.2652
|1.2636
|1.2664
|1869
|2004.01.05 09:49
|buy
|690
|10.00
|1.2648
|1.2591
|1.2660
|1870
|2004.01.05 09:49
|modify
|690
|10.00
|1.2648
|1.2636
|1.2660
|1871
|2004.01.05 09:50
|buy
|691
|10.00
|1.2647
|1.2590
|1.2659
|1872
|2004.01.05 09:50
|modify
|691
|10.00
|1.2647
|1.2636
|1.2659
|1873
|2004.01.05 09:51
|buy
|692
|10.00
|1.2647
|1.2590
|1.2659
|1874
|2004.01.05 09:51
|modify
|692
|10.00
|1.2647
|1.2636
|1.2659
|1875
|2004.01.05 09:52
|buy
|693
|10.00
|1.2644
|1.2587
|1.2656
|1876
|2004.01.05 09:52
|modify
|693
|10.00
|1.2644
|1.2636
|1.2656
|1877
|2004.01.05 09:54
|buy
|694
|10.00
|1.2645
|1.2588
|1.2657
|1878
|2004.01.05 09:54
|modify
|694
|10.00
|1.2645
|1.2636
|1.2657
|1879
|2004.01.05 09:55
|buy
|695
|10.00
|1.2644
|1.2587
|1.2656
|1880
|2004.01.05 09:55
|modify
|695
|10.00
|1.2644
|1.2636
|1.2656
|1881
|2004.01.05 09:56
|buy
|696
|10.00
|1.2644
|1.2587
|1.2656
|1882
|2004.01.05 09:56
|modify
|696
|10.00
|1.2644
|1.2636
|1.2656
|1883
|2004.01.05 09:57
|s/l
|677
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2671
|-228.21
|37793.45
|1884
|2004.01.05 09:57
|s/l
|678
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2672
|-238.21
|37555.24
|1885
|2004.01.05 09:57
|s/l
|679
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2671
|-228.21
|37327.03
|1886
|2004.01.05 09:57
|s/l
|680
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2665
|-168.21
|37158.82
|1887
|2004.01.05 09:57
|s/l
|681
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2674
|-258.21
|36900.61
|1888
|2004.01.05 09:57
|s/l
|682
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2672
|-238.21
|36662.40
|1889
|2004.01.05 09:57
|s/l
|683
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2674
|-258.21
|36404.19
|1890
|2004.01.05 09:57
|s/l
|684
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2669
|-208.21
|36195.98
|1891
|2004.01.05 09:57
|s/l
|685
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2670
|-218.21
|35977.77
|1892
|2004.01.05 09:57
|s/l
|686
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2659
|-108.21
|35869.56
|1893
|2004.01.05 09:57
|s/l
|687
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2662
|-138.21
|35731.35
|1894
|2004.01.05 09:57
|s/l
|688
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2663
|-148.21
|35583.14
|1895
|2004.01.05 09:57
|s/l
|689
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2664
|-158.21
|35424.93
|1896
|2004.01.05 09:57
|s/l
|690
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2660
|-118.21
|35306.72
|1897
|2004.01.05 09:57
|s/l
|691
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2659
|-108.21
|35198.51
|1898
|2004.01.05 09:57
|s/l
|692
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2659
|-108.21
|35090.30
|1899
|2004.01.05 09:57
|s/l
|693
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2656
|-78.21
|35012.09
|1900
|2004.01.05 09:57
|s/l
|694
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2657
|-88.21
|34923.88
|1901
|2004.01.05 09:57
|s/l
|695
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2656
|-78.21
|34845.67
|1902
|2004.01.05 09:57
|s/l
|696
|10.00
|1.263618
|1.2636
|1.2656
|-78.21
|34767.46
|1903
|2004.01.05 09:57
|buy
|697
|10.00
|1.2633
|1.2576
|1.2645
|1904
|2004.01.05 09:59
|buy
|698
|10.00
|1.2636
|1.2579
|1.2648
|1905
|2004.01.05 10:04
|t/p
|697
|10.00
|1.2645
|1.2576
|1.2645
|120.00
|34887.46
|1906
|2004.01.05 10:12
|t/p
|698
|10.00
|1.2648
|1.2579
|1.2648
|120.00
|35007.46
|1907
|2004.01.05 14:00
|buy
|699
|10.00
|1.2673
|1.2616
|1.2682
|1908
|2004.01.05 14:00
|modify
|699
|10.00
|1.2673
|1.2636
|1.2682
|1909
|2004.01.05 14:01
|buy
|700
|10.00
|1.2673
|1.2616
|1.2682
|1910
|2004.01.05 14:01
|modify
|700
|10.00
|1.2673
|1.2636
|1.2682
|1911
|2004.01.05 14:02
|buy
|701
|10.00
|1.2669
|1.2612
|1.2678
|1912
|2004.01.05 14:02
|modify
|701
|10.00
|1.2669
|1.2636
|1.2678
|1913
|2004.01.05 14:04
|buy
|702
|10.00
|1.2672
|1.2615
|1.2681
|1914
|2004.01.05 14:04
|modify
|702
|10.00
|1.2672
|1.2636
|1.2681
|1915
|2004.01.05 14:05
|buy
|703
|10.00
|1.2670
|1.2613
|1.2679
|1916
|2004.01.05 14:05
|modify
|703
|10.00
|1.2670
|1.2636
|1.2679
|1917
|2004.01.05 14:06
|buy
|704
|10.00
|1.2670
|1.2613
|1.2679
|1918
|2004.01.05 14:06
|modify
|704
|10.00
|1.2670
|1.2636
|1.2679
|1919
|2004.01.05 14:07
|buy
|705
|10.00
|1.2663
|1.2606
|1.2673
|1920
|2004.01.05 14:07
|modify
|705
|10.00
|1.2663
|1.2636
|1.2673
|1921
|2004.01.05 14:09
|buy
|706
|10.00
|1.2666
|1.2609
|1.2676
|1922
|2004.01.05 14:09
|modify
|706
|10.00
|1.2666
|1.2636
|1.2676
|1923
|2004.01.05 14:10
|buy
|707
|10.00
|1.2665
|1.2608
|1.2675
|1924
|2004.01.05 14:10
|modify
|707
|10.00
|1.2665
|1.2636
|1.2675
|1925
|2004.01.05 14:11
|buy
|708
|10.00
|1.2668
|1.2611
|1.2677
|1926
|2004.01.05 14:11
|modify
|708
|10.00
|1.2668
|1.2636
|1.2677
|1927
|2004.01.05 14:14
|buy
|709
|10.00
|1.2657
|1.2600
|1.2667
|1928
|2004.01.05 14:14
|modify
|709
|10.00
|1.2657
|1.2636
|1.2667
|1929
|2004.01.05 14:15
|buy
|710
|10.00
|1.2656
|1.2599
|1.2666
|1930
|2004.01.05 14:15
|modify
|710
|10.00
|1.2656
|1.2636
|1.2666
|1931
|2004.01.05 14:16
|buy
|711
|10.00
|1.2654
|1.2597
|1.2664
|1932
|2004.01.05 14:16
|modify
|711
|10.00
|1.2654
|1.2636
|1.2664
|1933
|2004.01.05 14:19
|buy
|712
|10.00
|1.2659
|1.2602
|1.2669
|1934
|2004.01.05 14:19
|modify
|712
|10.00
|1.2659
|1.2636
|1.2669
|1935
|2004.01.05 14:21
|buy
|713
|10.00
|1.2658
|1.2601
|1.2668
|1936
|2004.01.05 14:21
|modify
|713
|10.00
|1.2658
|1.2636
|1.2668
|1937
|2004.01.05 14:22
|buy
|714
|10.00
|1.2663
|1.2606
|1.2673
|1938
|2004.01.05 14:22
|modify
|714
|10.00
|1.2663
|1.2636
|1.2673
|1939
|2004.01.05 14:24
|buy
|715
|10.00
|1.2659
|1.2602
|1.2669
|1940
|2004.01.05 14:24
|modify
|715
|10.00
|1.2659
|1.2636
|1.2669
|1941
|2004.01.05 14:26
|buy
|716
|10.00
|1.2660
|1.2603
|1.2670
|1942
|2004.01.05 14:26
|modify
|716
|10.00
|1.2660
|1.2636
|1.2670
|1943
|2004.01.05 14:29
|buy
|717
|10.00
|1.2656
|1.2599
|1.2666
|1944
|2004.01.05 14:29
|modify
|717
|10.00
|1.2656
|1.2636
|1.2666
|1945
|2004.01.05 14:30
|buy
|718
|10.00
|1.2657
|1.2600
|1.2667
|1946
|2004.01.05 14:30
|modify
|718
|10.00
|1.2657
|1.2636
|1.2667
|1947
|2004.01.05 14:31
|buy
|719
|10.00
|1.2658
|1.2601
|1.2668
|1948
|2004.01.05 14:31
|modify
|719
|10.00
|1.2658
|1.2636
|1.2668
|1949
|2004.01.05 14:34
|buy
|720
|10.00
|1.2655
|1.2598
|1.2665
|1950
|2004.01.05 14:34
|modify
|720
|10.00
|1.2655
|1.2636
|1.2665
|1951
|2004.01.05 14:35
|buy
|721
|10.00
|1.2654
|1.2597
|1.2664
|1952
|2004.01.05 14:35
|modify
|721
|10.00
|1.2654
|1.2636
|1.2664
|1953
|2004.01.05 14:36
|buy
|722
|10.00
|1.2653
|1.2596
|1.2662
|1954
|2004.01.05 14:36
|modify
|722
|10.00
|1.2653
|1.2636
|1.2662
|1955
|2004.01.05 14:37
|t/p
|709
|10.00
|1.26665
|1.2636
|1.2667
|95.00
|35102.46
|1956
|2004.01.05 14:37
|t/p
|710
|10.00
|1.26655
|1.2636
|1.2666
|95.00
|35197.46
|1957
|2004.01.05 14:37
|t/p
|711
|10.00
|1.26635
|1.2636
|1.2664
|95.00
|35292.46
|1958
|2004.01.05 14:37
|t/p
|717
|10.00
|1.26655
|1.2636
|1.2666
|95.00
|35387.46
|1959
|2004.01.05 14:37
|t/p
|718
|10.00
|1.26665
|1.2636
|1.2667
|95.00
|35482.46
|1960
|2004.01.05 14:37
|t/p
|720
|10.00
|1.26645
|1.2636
|1.2665
|95.00
|35577.46
|1961
|2004.01.05 14:37
|t/p
|721
|10.00
|1.26635
|1.2636
|1.2664
|95.00
|35672.46
|1962
|2004.01.05 14:37
|t/p
|722
|10.00
|1.26625
|1.2636
|1.2662
|95.00
|35767.46
|1963
|2004.01.05 14:37
|buy
|723
|10.00
|1.2669
|1.2612
|1.2678
|1964
|2004.01.05 14:37
|modify
|723
|10.00
|1.2669
|1.2636
|1.2678
|1965
|2004.01.05 14:37
|close
|723
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2678
|-20.00
|35747.46
|1966
|2004.01.05 14:37
|close
|719
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2668
|90.00
|35837.46
|1967
|2004.01.05 14:37
|close
|716
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2670
|70.00
|35907.46
|1968
|2004.01.05 14:37
|close
|715
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2669
|80.00
|35987.46
|1969
|2004.01.05 14:37
|close
|714
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2673
|40.00
|36027.46
|1970
|2004.01.05 14:37
|close
|713
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2668
|90.00
|36117.46
|1971
|2004.01.05 14:37
|close
|712
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2669
|80.00
|36197.46
|1972
|2004.01.05 14:37
|close
|708
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2677
|-10.00
|36187.46
|1973
|2004.01.05 14:37
|close
|707
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2675
|20.00
|36207.46
|1974
|2004.01.05 14:37
|close
|706
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2676
|10.00
|36217.46
|1975
|2004.01.05 14:37
|close
|705
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2673
|40.00
|36257.46
|1976
|2004.01.05 14:37
|close
|704
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2679
|-30.00
|36227.46
|1977
|2004.01.05 14:37
|close
|703
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2679
|-30.00
|36197.46
|1978
|2004.01.05 14:37
|close
|702
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2681
|-50.00
|36147.46
|1979
|2004.01.05 14:37
|close
|701
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2678
|-20.00
|36127.46
|1980
|2004.01.05 14:37
|close
|700
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2682
|-60.00
|36067.46
|1981
|2004.01.05 14:37
|close
|699
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2682
|-60.00
|36007.46
|1982
|2004.01.05 14:39
|buy
|724
|10.00
|1.2667
|1.2610
|1.2676
|1983
|2004.01.05 14:39
|modify
|724
|10.00
|1.2667
|1.2636
|1.2676
|1984
|2004.01.05 14:41
|buy
|725
|10.00
|1.2666
|1.2609
|1.2676
|1985
|2004.01.05 14:41
|modify
|725
|10.00
|1.2666
|1.2636
|1.2676
|1986
|2004.01.05 14:42
|buy
|726
|10.00
|1.2663
|1.2606
|1.2673
|1987
|2004.01.05 14:42
|modify
|726
|10.00
|1.2663
|1.2636
|1.2673
|1988
|2004.01.05 14:45
|buy
|727
|10.00
|1.2665
|1.2608
|1.2675
|1989
|2004.01.05 14:45
|modify
|727
|10.00
|1.2665
|1.2636
|1.2675
|1990
|2004.01.05 14:46
|buy
|728
|10.00
|1.2665
|1.2608
|1.2675
|1991
|2004.01.05 14:46
|modify
|728
|10.00
|1.2665
|1.2636
|1.2675
|1992
|2004.01.05 14:49
|buy
|729
|10.00
|1.2652
|1.2595
|1.2661
|1993
|2004.01.05 14:49
|modify
|729
|10.00
|1.2652
|1.2636
|1.2661
|1994
|2004.01.05 14:50
|buy
|730
|10.00
|1.2653
|1.2596
|1.2662
|1995
|2004.01.05 14:50
|modify
|730
|10.00
|1.2653
|1.2636
|1.2662
|1996
|2004.01.05 14:51
|buy
|731
|10.00
|1.2653
|1.2596
|1.2662
|1997
|2004.01.05 14:51
|modify
|731
|10.00
|1.2653
|1.2636
|1.2662
|1998
|2004.01.05 14:52
|buy
|732
|10.00
|1.2651
|1.2594
|1.2660
|1999
|2004.01.05 14:52
|modify
|732
|10.00
|1.2651
|1.2636
|1.2660
|2000
|2004.01.05 14:54
|buy
|733
|10.00
|1.2653
|1.2596
|1.2662
|2001
|2004.01.05 14:54
|modify
|733
|10.00
|1.2653
|1.2636
|1.2662
|2002
|2004.01.05 14:55
|buy
|734
|10.00
|1.2652
|1.2595
|1.2661
|2003
|2004.01.05 14:55
|modify
|734
|10.00
|1.2652
|1.2636
|1.2661
|2004
|2004.01.05 14:56
|buy
|735
|10.00
|1.2653
|1.2596
|1.2662
|2005
|2004.01.05 14:56
|modify
|735
|10.00
|1.2653
|1.2636
|1.2662
|2006
|2004.01.05 14:57
|buy
|736
|10.00
|1.2646
|1.2589
|1.2656
|2007
|2004.01.05 14:57
|modify
|736
|10.00
|1.2646
|1.2636
|1.2656
|2008
|2004.01.05 14:59
|buy
|737
|10.00
|1.2648
|1.2591
|1.2657
|2009
|2004.01.05 14:59
|modify
|737
|10.00
|1.2648
|1.2636
|1.2657
|2010
|2004.01.05 15:00
|buy
|738
|10.00
|1.2647
|1.2590
|1.2658
|2011
|2004.01.05 15:00
|modify
|738
|10.00
|1.2647
|1.2636
|1.2658
|2012
|2004.01.05 15:01
|buy
|739
|10.00
|1.2643
|1.2586
|1.2654
|2013
|2004.01.05 15:04
|buy
|740
|10.00
|1.2648
|1.2591
|1.2659
|2014
|2004.01.05 15:04
|modify
|739
|10.00
|1.2643
|1.2636
|1.2654
|2015
|2004.01.05 15:04
|modify
|740
|10.00
|1.2648
|1.2636
|1.2659
|2016
|2004.01.05 15:05
|buy
|741
|10.00
|1.2649
|1.2592
|1.2660
|2017
|2004.01.05 15:05
|modify
|741
|10.00
|1.2649
|1.2636
|1.2660
|2018
|2004.01.05 15:06
|buy
|742
|10.00
|1.2648
|1.2591
|1.2659
|2019
|2004.01.05 15:06
|modify
|742
|10.00
|1.2648
|1.2636
|1.2659
|2020
|2004.01.05 15:14
|t/p
|729
|10.00
|1.26615
|1.2636
|1.2661
|95.00
|36102.46
|2021
|2004.01.05 15:14
|t/p
|730
|10.00
|1.26625
|1.2636
|1.2662
|95.00
|36197.46
|2022
|2004.01.05 15:14
|t/p
|731
|10.00
|1.26625
|1.2636
|1.2662
|95.00
|36292.46
|2023
|2004.01.05 15:14
|t/p
|732
|10.00
|1.26605
|1.2636
|1.2660
|95.00
|36387.46
|2024
|2004.01.05 15:14
|t/p
|733
|10.00
|1.26625
|1.2636
|1.2662
|95.00
|36482.46
|2025
|2004.01.05 15:14
|t/p
|734
|10.00
|1.26615
|1.2636
|1.2661
|95.00
|36577.46
|2026
|2004.01.05 15:14
|t/p
|735
|10.00
|1.26625
|1.2636
|1.2662
|95.00
|36672.46
|2027
|2004.01.05 15:14
|t/p
|736
|10.00
|1.26555
|1.2636
|1.2656
|95.00
|36767.46
|2028
|2004.01.05 15:14
|t/p
|737
|10.00
|1.26575
|1.2636
|1.2657
|95.00
|36862.46
|2029
|2004.01.05 15:14
|t/p
|738
|10.00
|1.26575
|1.2636
|1.2658
|105.00
|36967.46
|2030
|2004.01.05 15:14
|t/p
|739
|10.00
|1.26535
|1.2636
|1.2654
|105.00
|37072.46
|2031
|2004.01.05 15:14
|t/p
|740
|10.00
|1.26585
|1.2636
|1.2659
|105.00
|37177.46
|2032
|2004.01.05 15:14
|t/p
|741
|10.00
|1.26595
|1.2636
|1.2660
|105.00
|37282.46
|2033
|2004.01.05 15:14
|t/p
|742
|10.00
|1.26585
|1.2636
|1.2659
|105.00
|37387.46
|2034
|2004.01.05 16:02
|t/p
|726
|10.00
|1.26725
|1.2636
|1.2673
|95.00
|37482.46
|2035
|2004.01.05 17:14
|t/p
|727
|10.00
|1.26745
|1.2636
|1.2675
|95.00
|37577.46
|2036
|2004.01.05 17:14
|t/p
|728
|10.00
|1.26745
|1.2636
|1.2675
|95.00
|37672.46
|2037
|2004.01.05 17:19
|t/p
|724
|10.00
|1.26765
|1.2636
|1.2676
|95.00
|37767.46
|2038
|2004.01.05 17:19
|t/p
|725
|10.00
|1.26755
|1.2636
|1.2676
|95.00
|37862.46
|2039
|2004.01.05 19:04
|buy
|743
|10.00
|1.2678
|1.2621
|1.2682
|2040
|2004.01.05 19:04
|modify
|743
|10.00
|1.2678
|1.2644
|1.2682
|2041
|2004.01.05 19:05
|buy
|744
|10.00
|1.2679
|1.2622
|1.2683
|2042
|2004.01.05 19:05
|modify
|743
|10.00
|1.2678
|1.2645
|1.2682
|2043
|2004.01.05 19:05
|modify
|744
|10.00
|1.2679
|1.2645
|1.2683
|2044
|2004.01.05 19:07
|buy
|745
|10.00
|1.2678
|1.2621
|1.2682
|2045
|2004.01.05 19:07
|modify
|745
|10.00
|1.2678
|1.2645
|1.2682
|2046
|2004.01.05 19:09
|buy
|746
|10.00
|1.2679
|1.2622
|1.2683
|2047
|2004.01.05 19:09
|modify
|746
|10.00
|1.2679
|1.2645
|1.2683
|2048
|2004.01.05 19:10
|buy
|747
|10.00
|1.2678
|1.2621
|1.2682
|2049
|2004.01.05 19:10
|modify
|747
|10.00
|1.2678
|1.2645
|1.2682
|2050
|2004.01.05 19:11
|buy
|748
|10.00
|1.2678
|1.2621
|1.2682
|2051
|2004.01.05 19:11
|modify
|748
|10.00
|1.2678
|1.2645
|1.2682
|2052
|2004.01.05 19:12
|buy
|749
|10.00
|1.2671
|1.2614
|1.2675
|2053
|2004.01.05 19:12
|modify
|749
|10.00
|1.2671
|1.2645
|1.2675
|2054
|2004.01.05 19:15
|buy
|750
|10.00
|1.2673
|1.2616
|1.2676
|2055
|2004.01.05 19:15
|modify
|750
|10.00
|1.2673
|1.2645
|1.2676
|2056
|2004.01.05 19:16
|buy
|751
|10.00
|1.2674
|1.2617
|1.2678
|2057
|2004.01.05 19:16
|modify
|751
|10.00
|1.2674
|1.2645
|1.2678
|2058
|2004.01.05 19:19
|buy
|752
|10.00
|1.2672
|1.2615
|1.2676
|2059
|2004.01.05 19:19
|modify
|752
|10.00
|1.2672
|1.2645
|1.2676
|2060
|2004.01.05 19:20
|buy
|753
|10.00
|1.2671
|1.2614
|1.2675
|2061
|2004.01.05 19:20
|modify
|753
|10.00
|1.2671
|1.2645
|1.2675
|2062
|2004.01.05 19:21
|buy
|754
|10.00
|1.2673
|1.2616
|1.2676
|2063
|2004.01.05 19:21
|modify
|754
|10.00
|1.2673
|1.2645
|1.2676
|2064
|2004.01.05 19:24
|buy
|755
|10.00
|1.2667
|1.2610
|1.2671
|2065
|2004.01.05 19:24
|modify
|755
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2671
|2066
|2004.01.05 19:26
|buy
|756
|10.00
|1.2668
|1.2611
|1.2672
|2067
|2004.01.05 19:26
|modify
|756
|10.00
|1.2668
|1.2645
|1.2672
|2068
|2004.01.05 19:27
|buy
|757
|10.00
|1.2670
|1.2613
|1.2674
|2069
|2004.01.05 19:27
|modify
|757
|10.00
|1.2670
|1.2645
|1.2674
|2070
|2004.01.05 19:29
|buy
|758
|10.00
|1.2669
|1.2612
|1.2673
|2071
|2004.01.05 19:29
|modify
|758
|10.00
|1.2669
|1.2645
|1.2673
|2072
|2004.01.05 19:30
|buy
|759
|10.00
|1.2667
|1.2610
|1.2671
|2073
|2004.01.05 19:30
|modify
|759
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2671
|2074
|2004.01.05 19:31
|buy
|760
|10.00
|1.2668
|1.2611
|1.2672
|2075
|2004.01.05 19:31
|modify
|760
|10.00
|1.2668
|1.2645
|1.2672
|2076
|2004.01.05 19:32
|buy
|761
|10.00
|1.2662
|1.2605
|1.2666
|2077
|2004.01.05 19:32
|modify
|761
|10.00
|1.2662
|1.2645
|1.2666
|2078
|2004.01.05 19:34
|buy
|762
|10.00
|1.2663
|1.2606
|1.2667
|2079
|2004.01.05 19:34
|modify
|762
|10.00
|1.2663
|1.2645
|1.2667
|2080
|2004.01.05 19:36
|buy
|763
|10.00
|1.2662
|1.2605
|1.2666
|2081
|2004.01.05 19:36
|modify
|763
|10.00
|1.2662
|1.2645
|1.2666
|2082
|2004.01.05 19:37
|t/p
|761
|10.00
|1.26655
|1.2645
|1.2666
|35.00
|37897.46
|2083
|2004.01.05 19:37
|t/p
|763
|10.00
|1.26655
|1.2645
|1.2666
|35.00
|37932.46
|2084
|2004.01.05 19:37
|buy
|764
|10.00
|1.2668
|1.2611
|1.2672
|2085
|2004.01.05 19:37
|modify
|764
|10.00
|1.2668
|1.2645
|1.2672
|2086
|2004.01.05 19:41
|buy
|765
|10.00
|1.2666
|1.2609
|1.2670
|2087
|2004.01.05 19:41
|modify
|765
|10.00
|1.2666
|1.2645
|1.2670
|2088
|2004.01.05 19:44
|buy
|766
|10.00
|1.2668
|1.2611
|1.2672
|2089
|2004.01.05 19:44
|modify
|766
|10.00
|1.2668
|1.2645
|1.2672
|2090
|2004.01.05 19:45
|buy
|767
|10.00
|1.2667
|1.2610
|1.2671
|2091
|2004.01.05 19:45
|modify
|767
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2671
|2092
|2004.01.05 19:46
|buy
|768
|10.00
|1.2668
|1.2611
|1.2672
|2093
|2004.01.05 19:46
|modify
|768
|10.00
|1.2668
|1.2645
|1.2672
|2094
|2004.01.05 19:47
|buy
|769
|10.00
|1.2666
|1.2609
|1.2670
|2095
|2004.01.05 19:47
|modify
|769
|10.00
|1.2666
|1.2645
|1.2670
|2096
|2004.01.05 19:50
|buy
|770
|10.00
|1.2667
|1.2610
|1.2671
|2097
|2004.01.05 19:50
|modify
|770
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2671
|2098
|2004.01.05 19:51
|buy
|771
|10.00
|1.2668
|1.2611
|1.2672
|2099
|2004.01.05 19:51
|modify
|771
|10.00
|1.2668
|1.2645
|1.2672
|2100
|2004.01.05 19:55
|buy
|772
|10.00
|1.2666
|1.2609
|1.2670
|2101
|2004.01.05 19:55
|modify
|772
|10.00
|1.2666
|1.2645
|1.2670
|2102
|2004.01.05 19:56
|buy
|773
|10.00
|1.2668
|1.2611
|1.2672
|2103
|2004.01.05 19:56
|modify
|773
|10.00
|1.2668
|1.2645
|1.2672
|2104
|2004.01.05 19:59
|buy
|774
|10.00
|1.2666
|1.2609
|1.2670
|2105
|2004.01.05 19:59
|modify
|774
|10.00
|1.2666
|1.2645
|1.2670
|2106
|2004.01.05 20:02
|buy
|775
|10.00
|1.2663
|1.2606
|1.2667
|2107
|2004.01.05 20:02
|modify
|775
|10.00
|1.2663
|1.2645
|1.2667
|2108
|2004.01.05 20:27
|t/p
|762
|10.00
|1.26665
|1.2645
|1.2667
|35.00
|37967.46
|2109
|2004.01.05 20:27
|t/p
|775
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2667
|40.00
|38007.46
|2110
|2004.01.05 20:34
|t/p
|765
|10.00
|1.26695
|1.2645
|1.2670
|35.00
|38042.46
|2111
|2004.01.05 20:34
|t/p
|769
|10.00
|1.26695
|1.2645
|1.2670
|35.00
|38077.46
|2112
|2004.01.05 20:34
|t/p
|772
|10.00
|1.26695
|1.2645
|1.2670
|35.00
|38112.46
|2113
|2004.01.05 20:34
|t/p
|774
|10.00
|1.26695
|1.2645
|1.2670
|35.00
|38147.46
|2114
|2004.01.05 20:35
|t/p
|755
|10.00
|1.26705
|1.2645
|1.2671
|35.00
|38182.46
|2115
|2004.01.05 20:35
|t/p
|759
|10.00
|1.26705
|1.2645
|1.2671
|35.00
|38217.46
|2116
|2004.01.05 20:35
|t/p
|767
|10.00
|1.26705
|1.2645
|1.2671
|35.00
|38252.46
|2117
|2004.01.05 20:35
|t/p
|770
|10.00
|1.26705
|1.2645
|1.2671
|35.00
|38287.46
|2118
|2004.01.05 20:39
|t/p
|756
|10.00
|1.26715
|1.2645
|1.2672
|35.00
|38322.46
|2119
|2004.01.05 20:39
|t/p
|757
|10.00
|1.26735
|1.2645
|1.2674
|35.00
|38357.46
|2120
|2004.01.05 20:39
|t/p
|758
|10.00
|1.26725
|1.2645
|1.2673
|35.00
|38392.46
|2121
|2004.01.05 20:39
|t/p
|760
|10.00
|1.26715
|1.2645
|1.2672
|35.00
|38427.46
|2122
|2004.01.05 20:39
|t/p
|764
|10.00
|1.26715
|1.2645
|1.2672
|35.00
|38462.46
|2123
|2004.01.05 20:39
|t/p
|766
|10.00
|1.26715
|1.2645
|1.2672
|35.00
|38497.46
|2124
|2004.01.05 20:39
|t/p
|768
|10.00
|1.26715
|1.2645
|1.2672
|35.00
|38532.46
|2125
|2004.01.05 20:39
|t/p
|771
|10.00
|1.26715
|1.2645
|1.2672
|35.00
|38567.46
|2126
|2004.01.05 20:39
|t/p
|773
|10.00
|1.26715
|1.2645
|1.2672
|35.00
|38602.46
|2127
|2004.01.05 20:42
|t/p
|749
|10.00
|1.26745
|1.2645
|1.2675
|35.00
|38637.46
|2128
|2004.01.05 20:42
|t/p
|750
|10.00
|1.26765
|1.2645
|1.2676
|35.00
|38672.46
|2129
|2004.01.05 20:42
|t/p
|751
|10.00
|1.26775
|1.2645
|1.2678
|35.00
|38707.46
|2130
|2004.01.05 20:42
|t/p
|752
|10.00
|1.26755
|1.2645
|1.2676
|35.00
|38742.46
|2131
|2004.01.05 20:42
|t/p
|753
|10.00
|1.26745
|1.2645
|1.2675
|35.00
|38777.46
|2132
|2004.01.05 20:42
|t/p
|754
|10.00
|1.26765
|1.2645
|1.2676
|35.00
|38812.46
|2133
|2004.01.05 21:02
|buy
|776
|10.00
|1.2665
|1.2608
|1.2674
|2134
|2004.01.05 21:02
|modify
|776
|10.00
|1.2665
|1.2645
|1.2674
|2135
|2004.01.05 21:11
|buy
|777
|10.00
|1.2666
|1.2609
|1.2675
|2136
|2004.01.05 21:11
|modify
|777
|10.00
|1.2666
|1.2645
|1.2675
|2137
|2004.01.05 21:12
|buy
|778
|10.00
|1.2665
|1.2608
|1.2674
|2138
|2004.01.05 21:12
|modify
|778
|10.00
|1.2665
|1.2645
|1.2674
|2139
|2004.01.05 21:14
|buy
|779
|10.00
|1.2666
|1.2609
|1.2675
|2140
|2004.01.05 21:14
|modify
|779
|10.00
|1.2666
|1.2645
|1.2675
|2141
|2004.01.05 21:15
|buy
|780
|10.00
|1.2665
|1.2608
|1.2674
|2142
|2004.01.05 21:15
|modify
|780
|10.00
|1.2665
|1.2645
|1.2674
|2143
|2004.01.05 21:16
|buy
|781
|10.00
|1.2664
|1.2607
|1.2673
|2144
|2004.01.05 21:16
|modify
|781
|10.00
|1.2664
|1.2645
|1.2673
|2145
|2004.01.05 21:19
|buy
|782
|10.00
|1.2666
|1.2609
|1.2675
|2146
|2004.01.05 21:19
|modify
|782
|10.00
|1.2666
|1.2645
|1.2675
|2147
|2004.01.05 21:20
|buy
|783
|10.00
|1.2665
|1.2608
|1.2674
|2148
|2004.01.05 21:20
|modify
|783
|10.00
|1.2665
|1.2645
|1.2674
|2149
|2004.01.05 21:21
|buy
|784
|10.00
|1.2666
|1.2609
|1.2675
|2150
|2004.01.05 21:21
|modify
|784
|10.00
|1.2666
|1.2645
|1.2675
|2151
|2004.01.05 21:26
|buy
|785
|10.00
|1.2665
|1.2608
|1.2674
|2152
|2004.01.05 21:26
|modify
|785
|10.00
|1.2665
|1.2645
|1.2674
|2153
|2004.01.05 21:30
|buy
|786
|10.00
|1.2664
|1.2607
|1.2673
|2154
|2004.01.05 21:30
|modify
|786
|10.00
|1.2664
|1.2645
|1.2673
|2155
|2004.01.05 21:31
|buy
|787
|10.00
|1.2664
|1.2607
|1.2673
|2156
|2004.01.05 21:31
|modify
|787
|10.00
|1.2664
|1.2645
|1.2673
|2157
|2004.01.05 21:32
|buy
|788
|10.00
|1.2661
|1.2604
|1.2670
|2158
|2004.01.05 21:32
|modify
|788
|10.00
|1.2661
|1.2645
|1.2670
|2159
|2004.01.05 21:35
|buy
|789
|10.00
|1.2663
|1.2606
|1.2672
|2160
|2004.01.05 21:35
|modify
|789
|10.00
|1.2663
|1.2645
|1.2672
|2161
|2004.01.05 21:36
|buy
|790
|10.00
|1.2665
|1.2608
|1.2674
|2162
|2004.01.05 21:36
|modify
|790
|10.00
|1.2665
|1.2645
|1.2674
|2163
|2004.01.05 21:40
|buy
|791
|10.00
|1.2662
|1.2605
|1.2671
|2164
|2004.01.05 21:40
|modify
|791
|10.00
|1.2662
|1.2645
|1.2671
|2165
|2004.01.05 21:41
|buy
|792
|10.00
|1.2664
|1.2607
|1.2673
|2166
|2004.01.05 21:41
|modify
|792
|10.00
|1.2664
|1.2645
|1.2673
|2167
|2004.01.05 21:45
|buy
|793
|10.00
|1.2662
|1.2605
|1.2671
|2168
|2004.01.05 21:45
|modify
|793
|10.00
|1.2662
|1.2645
|1.2671
|2169
|2004.01.05 21:46
|buy
|794
|10.00
|1.2663
|1.2606
|1.2672
|2170
|2004.01.05 21:46
|modify
|794
|10.00
|1.2663
|1.2645
|1.2672
|2171
|2004.01.05 21:49
|buy
|795
|10.00
|1.2662
|1.2605
|1.2671
|2172
|2004.01.05 21:49
|modify
|795
|10.00
|1.2662
|1.2645
|1.2671
|2173
|2004.01.05 21:50
|buy
|796
|10.00
|1.2663
|1.2606
|1.2672
|2174
|2004.01.05 21:50
|modify
|796
|10.00
|1.2663
|1.2645
|1.2672
|2175
|2004.01.05 21:51
|buy
|797
|10.00
|1.2665
|1.2608
|1.2674
|2176
|2004.01.05 21:51
|modify
|797
|10.00
|1.2665
|1.2645
|1.2674
|2177
|2004.01.05 21:54
|buy
|798
|10.00
|1.2660
|1.2603
|1.2669
|2178
|2004.01.05 21:54
|modify
|798
|10.00
|1.2660
|1.2645
|1.2669
|2179
|2004.01.05 21:55
|buy
|799
|10.00
|1.2659
|1.2602
|1.2668
|2180
|2004.01.05 21:55
|modify
|799
|10.00
|1.2659
|1.2645
|1.2668
|2181
|2004.01.05 22:00
|buy
|800
|10.00
|1.2658
|1.2601
|1.2664
|2182
|2004.01.05 22:00
|modify
|800
|10.00
|1.2658
|1.2645
|1.2664
|2183
|2004.01.05 22:27
|t/p
|800
|10.00
|1.26635
|1.2645
|1.2664
|55.00
|38867.46
|2184
|2004.01.05 22:41
|close
|799
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2668
|80.00
|38947.46
|2185
|2004.01.05 22:41
|close
|798
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2669
|70.00
|39017.46
|2186
|2004.01.05 22:41
|close
|797
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2674
|20.00
|39037.46
|2187
|2004.01.05 22:41
|close
|796
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2672
|40.00
|39077.46
|2188
|2004.01.05 22:41
|close
|795
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2671
|50.00
|39127.46
|2189
|2004.01.05 22:41
|close
|794
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2672
|40.00
|39167.46
|2190
|2004.01.05 22:41
|close
|793
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2671
|50.00
|39217.46
|2191
|2004.01.05 22:41
|close
|792
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2673
|30.00
|39247.46
|2192
|2004.01.05 22:41
|close
|791
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2671
|50.00
|39297.46
|2193
|2004.01.05 22:41
|close
|790
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2674
|20.00
|39317.46
|2194
|2004.01.05 22:41
|close
|789
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2672
|40.00
|39357.46
|2195
|2004.01.05 22:41
|close
|788
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2670
|60.00
|39417.46
|2196
|2004.01.05 22:41
|close
|787
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2673
|30.00
|39447.46
|2197
|2004.01.05 22:41
|close
|786
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2673
|30.00
|39477.46
|2198
|2004.01.05 22:41
|close
|785
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2674
|20.00
|39497.46
|2199
|2004.01.05 22:41
|close
|784
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2675
|10.00
|39507.46
|2200
|2004.01.05 22:41
|close
|783
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2674
|20.00
|39527.46
|2201
|2004.01.05 22:41
|close
|782
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2675
|10.00
|39537.46
|2202
|2004.01.05 22:41
|close
|781
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2673
|30.00
|39567.46
|2203
|2004.01.05 22:41
|close
|780
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2674
|20.00
|39587.46
|2204
|2004.01.05 22:41
|close
|779
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2675
|10.00
|39597.46
|2205
|2004.01.05 22:41
|close
|778
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2674
|20.00
|39617.46
|2206
|2004.01.05 22:41
|close
|777
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2675
|10.00
|39627.46
|2207
|2004.01.05 22:41
|close
|776
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2674
|20.00
|39647.46
|2208
|2004.01.05 22:41
|close
|748
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2682
|-110.00
|39537.46
|2209
|2004.01.05 22:41
|close
|747
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2682
|-110.00
|39427.46
|2210
|2004.01.05 22:41
|close
|746
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2683
|-120.00
|39307.46
|2211
|2004.01.05 22:41
|close
|745
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2682
|-110.00
|39197.46
|2212
|2004.01.05 22:41
|close
|744
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2683
|-120.00
|39077.46
|2213
|2004.01.05 22:41
|close
|743
|10.00
|1.2667
|1.2645
|1.2682
|-110.00
|38967.46
|2214
|2004.01.06 00:00
|buy
|801
|10.00
|1.2677
|1.2620
|1.2682
|2215
|2004.01.06 00:00
|modify
|801
|10.00
|1.2677
|1.2651
|1.2682
|2216
|2004.01.06 00:01
|buy
|802
|10.00
|1.2677
|1.2620
|1.2682
|2217
|2004.01.06 00:01
|modify
|802
|10.00
|1.2677
|1.2651
|1.2682
|2218
|2004.01.06 00:09
|t/p
|801
|10.00
|1.26815
|1.2651
|1.2682
|45.00
|39012.46
|2219
|2004.01.06 00:09
|t/p
|802
|10.00
|1.26815
|1.2651
|1.2682
|45.00
|39057.46
|2220
|2004.01.06 10:06
|buy
|803
|10.00
|1.2711
|1.2654
|1.2718
|2221
|2004.01.06 10:06
|modify
|803
|10.00
|1.2711
|1.2687
|1.2718
|2222
|2004.01.06 10:12
|t/p
|803
|10.00
|1.2718
|1.2687
|1.2718
|70.00
|39127.46
|2223
|2004.01.06 13:00
|buy
|804
|10.00
|1.2742
|1.2685
|1.2759
|2224
|2004.01.06 13:00
|modify
|804
|10.00
|1.2742
|1.2709
|1.2759
|2225
|2004.01.06 13:01
|buy
|805
|10.00
|1.2742
|1.2685
|1.2759
|2226
|2004.01.06 13:01
|modify
|805
|10.00
|1.2742
|1.2709
|1.2759
|2227
|2004.01.06 13:06
|buy
|806
|10.00
|1.2744
|1.2687
|1.2761
|2228
|2004.01.06 13:06
|modify
|804
|10.00
|1.2742
|1.2711
|1.2759
|2229
|2004.01.06 13:06
|modify
|805
|10.00
|1.2742
|1.2711
|1.2759
|2230
|2004.01.06 13:06
|modify
|806
|10.00
|1.2744
|1.2711
|1.2761
|2231
|2004.01.06 13:51
|t/p
|804
|10.00
|1.27585
|1.2711
|1.2759
|165.00
|39292.46
|2232
|2004.01.06 13:51
|t/p
|805
|10.00
|1.27585
|1.2711
|1.2759
|165.00
|39457.46
|2233
|2004.01.06 14:07
|t/p
|806
|10.00
|1.27605
|1.2711
|1.2761
|165.00
|39622.46
|2234
|2004.01.06 14:22
|buy
|807
|10.00
|1.2745
|1.2688
|1.2755
|2235
|2004.01.06 14:22
|modify
|807
|10.00
|1.2745
|1.2711
|1.2755
|2236
|2004.01.06 14:34
|t/p
|807
|10.00
|1.27545
|1.2711
|1.2755
|95.00
|39717.46
|2237
|2004.01.06 16:17
|buy
|808
|10.00
|1.2758
|1.2701
|1.2796
|2238
|2004.01.06 16:17
|modify
|808
|10.00
|1.2758
|1.2713
|1.2796
|2239
|2004.01.06 16:19
|buy
|809
|10.00
|1.2765
|1.2708
|1.2803
|2240
|2004.01.06 16:19
|modify
|808
|10.00
|1.2758
|1.2720
|1.2796
|2241
|2004.01.06 16:19
|modify
|809
|10.00
|1.2765
|1.2720
|1.2803
|2242
|2004.01.06 16:20
|buy
|810
|10.00
|1.2764
|1.2707
|1.2802
|2243
|2004.01.06 16:20
|modify
|810
|10.00
|1.2764
|1.2720
|1.2802
|2244
|2004.01.06 16:21
|buy
|811
|10.00
|1.2764
|1.2707
|1.2802
|2245
|2004.01.06 16:21
|modify
|811
|10.00
|1.2764
|1.2720
|1.2802
|2246
|2004.01.06 16:24
|buy
|812
|10.00
|1.2753
|1.2696
|1.2791
|2247
|2004.01.06 16:24
|modify
|812
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2791
|2248
|2004.01.06 16:25
|buy
|813
|10.00
|1.2752
|1.2695
|1.2790
|2249
|2004.01.06 16:25
|modify
|813
|10.00
|1.2752
|1.2720
|1.2790
|2250
|2004.01.06 16:26
|buy
|814
|10.00
|1.2755
|1.2698
|1.2793
|2251
|2004.01.06 16:26
|modify
|814
|10.00
|1.2755
|1.2720
|1.2793
|2252
|2004.01.06 16:27
|buy
|815
|10.00
|1.2748
|1.2691
|1.2786
|2253
|2004.01.06 16:27
|modify
|815
|10.00
|1.2748
|1.2720
|1.2786
|2254
|2004.01.06 16:29
|buy
|816
|10.00
|1.2750
|1.2693
|1.2788
|2255
|2004.01.06 16:29
|modify
|816
|10.00
|1.2750
|1.2720
|1.2788
|2256
|2004.01.06 16:30
|buy
|817
|10.00
|1.2751
|1.2694
|1.2789
|2257
|2004.01.06 16:30
|modify
|817
|10.00
|1.2751
|1.2720
|1.2789
|2258
|2004.01.06 16:31
|buy
|818
|10.00
|1.2751
|1.2694
|1.2789
|2259
|2004.01.06 16:31
|modify
|818
|10.00
|1.2751
|1.2720
|1.2789
|2260
|2004.01.06 16:32
|buy
|819
|10.00
|1.2741
|1.2684
|1.2779
|2261
|2004.01.06 16:32
|modify
|819
|10.00
|1.2741
|1.2720
|1.2779
|2262
|2004.01.06 16:34
|buy
|820
|10.00
|1.2746
|1.2689
|1.2784
|2263
|2004.01.06 16:34
|modify
|820
|10.00
|1.2746
|1.2720
|1.2784
|2264
|2004.01.06 16:35
|buy
|821
|10.00
|1.2747
|1.2690
|1.2785
|2265
|2004.01.06 16:35
|modify
|821
|10.00
|1.2747
|1.2720
|1.2785
|2266
|2004.01.06 16:36
|buy
|822
|10.00
|1.2748
|1.2691
|1.2786
|2267
|2004.01.06 16:36
|modify
|822
|10.00
|1.2748
|1.2720
|1.2786
|2268
|2004.01.06 16:37
|buy
|823
|10.00
|1.2744
|1.2687
|1.2782
|2269
|2004.01.06 16:37
|modify
|823
|10.00
|1.2744
|1.2720
|1.2782
|2270
|2004.01.06 16:39
|buy
|824
|10.00
|1.2746
|1.2689
|1.2784
|2271
|2004.01.06 16:39
|modify
|824
|10.00
|1.2746
|1.2720
|1.2784
|2272
|2004.01.06 16:41
|buy
|825
|10.00
|1.2745
|1.2688
|1.2783
|2273
|2004.01.06 16:41
|modify
|825
|10.00
|1.2745
|1.2720
|1.2783
|2274
|2004.01.06 16:42
|buy
|826
|10.00
|1.2755
|1.2698
|1.2793
|2275
|2004.01.06 16:42
|modify
|826
|10.00
|1.2755
|1.2720
|1.2793
|2276
|2004.01.06 16:42
|close
|826
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2793
|-20.00
|39697.46
|2277
|2004.01.06 16:42
|close
|825
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2783
|80.00
|39777.46
|2278
|2004.01.06 16:42
|close
|824
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2784
|70.00
|39847.46
|2279
|2004.01.06 16:42
|close
|823
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2782
|90.00
|39937.46
|2280
|2004.01.06 16:42
|close
|822
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2786
|50.00
|39987.46
|2281
|2004.01.06 16:42
|close
|821
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2785
|60.00
|40047.46
|2282
|2004.01.06 16:42
|close
|820
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2784
|70.00
|40117.46
|2283
|2004.01.06 16:42
|close
|819
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2779
|120.00
|40237.46
|2284
|2004.01.06 16:42
|close
|818
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2789
|20.00
|40257.46
|2285
|2004.01.06 16:42
|close
|817
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2789
|20.00
|40277.46
|2286
|2004.01.06 16:42
|close
|816
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2788
|30.00
|40307.46
|2287
|2004.01.06 16:42
|close
|815
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2786
|50.00
|40357.46
|2288
|2004.01.06 16:42
|close
|814
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2793
|-20.00
|40337.46
|2289
|2004.01.06 16:42
|close
|813
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2790
|10.00
|40347.46
|2290
|2004.01.06 16:42
|close
|812
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2791
|0.00
|40347.46
|2291
|2004.01.06 16:42
|close
|811
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2802
|-110.00
|40237.46
|2292
|2004.01.06 16:42
|close
|810
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2802
|-110.00
|40127.46
|2293
|2004.01.06 16:42
|close
|809
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2803
|-120.00
|40007.46
|2294
|2004.01.06 16:42
|close
|808
|10.00
|1.2753
|1.2720
|1.2796
|-50.00
|39957.46
|2295
|2004.01.06 16:44
|buy
|827
|10.00
|1.2749
|1.2692
|1.2787
|2296
|2004.01.06 16:44
|modify
|827
|10.00
|1.2749
|1.2720
|1.2787
|2297
|2004.01.06 16:46
|buy
|828
|10.00
|1.2748
|1.2691
|1.2786
|2298
|2004.01.06 16:46
|modify
|828
|10.00
|1.2748
|1.2720
|1.2786
|2299
|2004.01.06 16:49
|buy
|829
|10.00
|1.2745
|1.2688
|1.2783
|2300
|2004.01.06 16:49
|modify
|829
|10.00
|1.2745
|1.2720
|1.2783
|2301
|2004.01.06 16:51
|buy
|830
|10.00
|1.2744
|1.2687
|1.2782
|2302
|2004.01.06 16:51
|modify
|830
|10.00
|1.2744
|1.2720
|1.2782
|2303
|2004.01.06 16:52
|buy
|831
|10.00
|1.2758
|1.2701
|1.2796
|2304
|2004.01.06 16:52
|modify
|831
|10.00
|1.2758
|1.2720
|1.2796
|2305
|2004.01.06 16:52
|close
|831
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2796
|-20.00
|39937.46
|2306
|2004.01.06 16:52
|close
|830
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2782
|120.00
|40057.46
|2307
|2004.01.06 16:52
|close
|829
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2783
|110.00
|40167.46
|2308
|2004.01.06 16:52
|close
|828
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2786
|80.00
|40247.46
|2309
|2004.01.06 16:52
|close
|827
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2787
|70.00
|40317.46
|2310
|2004.01.06 16:55
|buy
|832
|10.00
|1.2755
|1.2698
|1.2793
|2311
|2004.01.06 16:55
|modify
|832
|10.00
|1.2755
|1.2720
|1.2793
|2312
|2004.01.06 16:56
|buy
|833
|10.00
|1.2756
|1.2699
|1.2794
|2313
|2004.01.06 16:56
|modify
|833
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2794
|2314
|2004.01.06 16:57
|buy
|834
|10.00
|1.2743
|1.2686
|1.2781
|2315
|2004.01.06 16:57
|modify
|834
|10.00
|1.2743
|1.2720
|1.2781
|2316
|2004.01.06 16:59
|buy
|835
|10.00
|1.2749
|1.2692
|1.2787
|2317
|2004.01.06 16:59
|modify
|835
|10.00
|1.2749
|1.2720
|1.2787
|2318
|2004.01.06 19:14
|buy
|836
|10.00
|1.2763
|1.2706
|1.2775
|2319
|2004.01.06 19:14
|modify
|836
|10.00
|1.2763
|1.2720
|1.2775
|2320
|2004.01.06 19:14
|close
|836
|10.00
|1.2761
|1.2720
|1.2775
|-20.00
|40297.46
|2321
|2004.01.06 19:14
|close
|835
|10.00
|1.2761
|1.2720
|1.2787
|120.00
|40417.46
|2322
|2004.01.06 19:14
|close
|834
|10.00
|1.2761
|1.2720
|1.2781
|180.00
|40597.46
|2323
|2004.01.06 19:14
|close
|833
|10.00
|1.2761
|1.2720
|1.2794
|50.00
|40647.46
|2324
|2004.01.06 19:14
|close
|832
|10.00
|1.2761
|1.2720
|1.2793
|60.00
|40707.46
|2325
|2004.01.06 19:15
|buy
|837
|10.00
|1.2762
|1.2705
|1.2774
|2326
|2004.01.06 19:15
|modify
|837
|10.00
|1.2762
|1.2720
|1.2774
|2327
|2004.01.06 19:16
|buy
|838
|10.00
|1.2762
|1.2705
|1.2774
|2328
|2004.01.06 19:16
|modify
|838
|10.00
|1.2762
|1.2720
|1.2774
|2329
|2004.01.06 19:19
|buy
|839
|10.00
|1.2756
|1.2699
|1.2768
|2330
|2004.01.06 19:19
|modify
|839
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2768
|2331
|2004.01.06 19:21
|buy
|840
|10.00
|1.2755
|1.2698
|1.2767
|2332
|2004.01.06 19:21
|modify
|840
|10.00
|1.2755
|1.2720
|1.2767
|2333
|2004.01.06 19:22
|buy
|841
|10.00
|1.2759
|1.2702
|1.2771
|2334
|2004.01.06 19:22
|modify
|841
|10.00
|1.2759
|1.2720
|1.2771
|2335
|2004.01.06 19:26
|buy
|842
|10.00
|1.2758
|1.2701
|1.2770
|2336
|2004.01.06 19:26
|modify
|842
|10.00
|1.2758
|1.2720
|1.2770
|2337
|2004.01.06 19:27
|buy
|843
|10.00
|1.2762
|1.2705
|1.2774
|2338
|2004.01.06 19:27
|modify
|843
|10.00
|1.2762
|1.2720
|1.2774
|2339
|2004.01.06 19:29
|buy
|844
|10.00
|1.2761
|1.2704
|1.2773
|2340
|2004.01.06 19:29
|modify
|844
|10.00
|1.2761
|1.2720
|1.2773
|2341
|2004.01.06 19:30
|buy
|845
|10.00
|1.2760
|1.2703
|1.2772
|2342
|2004.01.06 19:30
|modify
|845
|10.00
|1.2760
|1.2720
|1.2772
|2343
|2004.01.06 19:31
|buy
|846
|10.00
|1.2759
|1.2702
|1.2771
|2344
|2004.01.06 19:31
|modify
|846
|10.00
|1.2759
|1.2720
|1.2771
|2345
|2004.01.06 19:36
|buy
|847
|10.00
|1.2763
|1.2706
|1.2775
|2346
|2004.01.06 19:36
|modify
|847
|10.00
|1.2763
|1.2720
|1.2775
|2347
|2004.01.06 19:56
|buy
|848
|10.00
|1.2763
|1.2706
|1.2775
|2348
|2004.01.06 19:56
|modify
|848
|10.00
|1.2763
|1.2720
|1.2775
|2349
|2004.01.06 20:19
|t/p
|840
|10.00
|1.2767
|1.2720
|1.2767
|120.00
|40827.46
|2350
|2004.01.06 20:21
|t/p
|839
|10.00
|1.2768
|1.2720
|1.2768
|120.00
|40947.46
|2351
|2004.01.06 20:52
|buy
|849
|10.00
|1.2758
|1.2701
|1.2764
|2352
|2004.01.06 20:52
|modify
|849
|10.00
|1.2758
|1.2720
|1.2764
|2353
|2004.01.06 21:06
|buy
|850
|10.00
|1.2760
|1.2703
|1.2763
|2354
|2004.01.06 21:06
|modify
|850
|10.00
|1.2760
|1.2720
|1.2763
|2355
|2004.01.06 21:15
|buy
|851
|10.00
|1.2759
|1.2702
|1.2762
|2356
|2004.01.06 21:15
|modify
|851
|10.00
|1.2759
|1.2720
|1.2762
|2357
|2004.01.06 21:16
|buy
|852
|10.00
|1.2760
|1.2703
|1.2763
|2358
|2004.01.06 21:16
|modify
|852
|10.00
|1.2760
|1.2720
|1.2763
|2359
|2004.01.06 21:17
|buy
|853
|10.00
|1.2758
|1.2701
|1.2761
|2360
|2004.01.06 21:17
|modify
|853
|10.00
|1.2758
|1.2720
|1.2761
|2361
|2004.01.06 21:19
|buy
|854
|10.00
|1.2759
|1.2702
|1.2762
|2362
|2004.01.06 21:19
|modify
|854
|10.00
|1.2759
|1.2720
|1.2762
|2363
|2004.01.06 21:20
|buy
|855
|10.00
|1.2758
|1.2701
|1.2761
|2364
|2004.01.06 21:20
|modify
|855
|10.00
|1.2758
|1.2720
|1.2761
|2365
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|855
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2761
|-20.00
|40927.46
|2366
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|854
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2762
|-30.00
|40897.46
|2367
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|853
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2761
|-20.00
|40877.46
|2368
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|852
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2763
|-40.00
|40837.46
|2369
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|851
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2762
|-30.00
|40807.46
|2370
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|850
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2763
|-40.00
|40767.46
|2371
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|849
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2764
|-20.00
|40747.46
|2372
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|848
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2775
|-70.00
|40677.46
|2373
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|847
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2775
|-70.00
|40607.46
|2374
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|846
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2771
|-30.00
|40577.46
|2375
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|845
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2772
|-40.00
|40537.46
|2376
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|844
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2773
|-50.00
|40487.46
|2377
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|843
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2774
|-60.00
|40427.46
|2378
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|842
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2770
|-20.00
|40407.46
|2379
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|841
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2771
|-30.00
|40377.46
|2380
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|838
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2774
|-60.00
|40317.46
|2381
|2004.01.06 21:20
|close at stop
|837
|10.00
|1.2756
|1.2720
|1.2774
|-60.00
|40257.46