Strategy Tester Report
Divergence Trader Version 8

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2003.12.23 00:00 - 2004.03.28 00:00 (2003.12.23 - 2004.03.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMaximumRisk=20; MaxOrdersPerBar=30; proximity=7; Lots=0.01; Fast_Period=7; Slow_Period=88; DVBuySell=0.001; DVStayOut=0.1; ProfitMade=20; LossLimit=50; TrailStop=20; PLBreakEven=9999; BasketProfit=1; TakeProfit=8; BasketLoss=9999; Dynamic_Trailing_Stop_Settings="Dynamic Trailing Stop Settings"; EnableTrailingStop=true; TrailATRPeriod=7; TrailingStopFactor=1.45; BarShift=1; LongRangeAvPeriod=2; HH_LLAvePeriodEnt=1; TpFactor=0.6;
Bars in test36333Ticks modelled74552Modelling quality50.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit7712.84Gross profit66213.61Gross loss-58500.77
Profit factor1.13Expected payoff7.13
Absolute drawdown1416.98Maximal drawdown29349.23 (71.61%)Relative drawdown71.61% (29349.23)
Total trades1081Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)1081 (75.30%)
Profit trades (% of total)814 (75.30%)Loss trades (% of total)267 (24.70%)
Largestprofit trade380.00loss trade-592.65
Averageprofit trade81.34loss trade-219.10
Maximumconsecutive wins (profit in money)130 (12223.90)consecutive losses (loss in money)34 (-11773.03)
Maximalconsecutive profit (count of wins)12223.90 (130)consecutive loss (count of losses)-15428.90 (27)
Averageconsecutive wins17consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12003.12.23 10:00buy110.001.24101.23531.2420
22003.12.23 10:00modify110.001.24101.23941.2420
32003.12.23 10:01buy210.001.24081.23511.2418
42003.12.23 10:01modify210.001.24081.23941.2418
52003.12.23 10:35t/p210.001.241851.23941.2418105.005105.00
62003.12.23 10:44t/p110.001.242051.23941.2420105.005210.00
72003.12.23 11:07buy310.001.24101.23531.2417
82003.12.23 11:07modify310.001.24101.23941.2417
92003.12.23 11:09buy410.001.24111.23541.2418
102003.12.23 11:09modify410.001.24111.23941.2418
112003.12.23 11:12buy510.001.24041.23471.2411
122003.12.23 11:12modify510.001.24041.23941.2411
132003.12.23 11:14buy610.001.24061.23491.2413
142003.12.23 11:14modify610.001.24061.23941.2413
152003.12.23 11:16buy710.001.24071.23501.2414
162003.12.23 11:16modify710.001.24071.23941.2414
172003.12.23 11:17buy810.001.24041.23471.2411
182003.12.23 11:17modify810.001.24041.23941.2411
192003.12.23 11:19buy910.001.24061.23491.2413
202003.12.23 11:19modify910.001.24061.23941.2413
212003.12.23 11:20buy1010.001.24071.23501.2414
222003.12.23 11:20modify1010.001.24071.23941.2414
232003.12.23 11:21buy119.801.24061.23491.2413
242003.12.23 11:21modify119.801.24061.23941.2413
252003.12.23 11:22t/p510.001.24111.23941.241170.005280.00
262003.12.23 11:22t/p810.001.24111.23941.241170.005350.00
272003.12.23 11:24buy1210.001.24101.23531.2417
282003.12.23 11:24modify1210.001.24101.23941.2417
292003.12.23 11:25buy1310.001.24091.23521.2416
302003.12.23 11:25modify1310.001.24091.23941.2416
312003.12.23 11:26buy148.601.24101.23531.2417
322003.12.23 11:26modify148.601.24101.23941.2417
332003.12.23 11:46buy150.191.24061.23491.2413
342003.12.23 11:46modify150.191.24061.23941.2413
352003.12.23 13:27s/l310.001.239351.23941.2417-165.005185.00
362003.12.23 13:27s/l410.001.239351.23941.2418-175.005010.00
372003.12.23 13:27s/l610.001.239351.23941.2413-125.004885.00
382003.12.23 13:27s/l710.001.239351.23941.2414-135.004750.00
392003.12.23 13:27s/l910.001.239351.23941.2413-125.004625.00
402003.12.23 13:27s/l1010.001.239351.23941.2414-135.004490.00
412003.12.23 13:27s/l119.801.239351.23941.2413-122.504367.50
422003.12.23 13:27s/l1210.001.239351.23941.2417-165.004202.50
432003.12.23 13:27s/l1310.001.239351.23941.2416-155.004047.50
442003.12.23 13:27s/l148.601.239351.23941.2417-141.903905.60
452003.12.23 13:27s/l150.191.239351.23941.2413-2.373903.23
462003.12.23 13:27buy1610.001.23931.23361.2398
472003.12.23 13:29buy1710.001.23961.23391.2401
482003.12.23 13:30buy1810.001.23951.23381.2400
492003.12.23 13:34buy1910.001.23931.23361.2398
502003.12.23 13:36buy2010.001.23921.23351.2397
512003.12.23 13:37buy2110.001.23941.23371.2399
522003.12.23 13:39buy227.331.23931.23361.2398
532003.12.23 13:41buy232.851.23921.23351.2397
542003.12.23 13:42buy242.771.23941.23371.2399
552003.12.23 13:44buy250.601.23931.23361.2398
562003.12.23 13:49buy261.761.23951.23381.2400
572003.12.23 13:51buy270.091.23941.23371.2399
582003.12.23 13:54buy282.311.23971.23401.2402
592003.12.23 13:56buy290.331.23961.23391.2401
602003.12.23 13:57buy301.721.23981.23411.2403
612003.12.23 13:59buy310.021.23971.23401.2402
622003.12.23 14:34t/p1610.001.23981.23361.239850.003953.23
632003.12.23 14:34t/p1810.001.24001.23381.240050.004003.23
642003.12.23 14:34t/p1910.001.23981.23361.239850.004053.23
652003.12.23 14:34t/p2010.001.23971.23351.239750.004103.23
662003.12.23 14:34t/p2110.001.23991.23371.239950.004153.23
672003.12.23 14:34t/p227.331.23981.23361.239836.654189.88
682003.12.23 14:34t/p232.851.23971.23351.239714.254204.13
692003.12.23 14:34t/p242.771.23991.23371.239913.854217.98
702003.12.23 14:34t/p250.601.23981.23361.23983.004220.98
712003.12.23 14:34t/p261.761.24001.23381.24008.804229.78
722003.12.23 14:34t/p270.091.23991.23371.23990.454230.23
732003.12.23 14:35t/p1710.001.24011.23391.240150.004280.23
742003.12.23 14:35t/p290.331.24011.23391.24011.654281.88
752003.12.23 14:36t/p282.311.24021.23401.240211.554293.43
762003.12.23 14:36t/p310.021.24021.23401.24020.104293.53
772003.12.23 15:01t/p301.721.24031.23411.24038.604302.13
782003.12.23 15:22buy3210.001.23891.23321.2394
792003.12.23 15:39t/p3210.001.239451.23321.239455.004357.13
802003.12.23 16:16buy3310.001.23901.23331.2399
812003.12.23 16:24t/p3310.001.23991.23331.239990.004447.13
822003.12.23 18:00buy3410.001.24051.23481.2419
832003.12.23 18:00modify3410.001.24051.23941.2419
842003.12.23 18:01buy3510.001.24041.23471.2418
852003.12.23 18:01modify3510.001.24041.23941.2418
862003.12.23 18:05buy3610.001.24061.23491.2420
872003.12.23 18:05modify3610.001.24061.23941.2420
882003.12.23 18:06buy3710.001.24061.23491.2420
892003.12.23 18:06modify3710.001.24061.23941.2420
902003.12.23 18:37buy3810.001.24061.23491.2420
912003.12.23 18:37modify3810.001.24061.23941.2420
922003.12.23 18:44buy3910.001.24031.23461.2417
932003.12.23 18:44modify3910.001.24031.23941.2417
942003.12.23 18:45buy4010.001.24021.23451.2416
952003.12.23 18:45modify4010.001.24021.23941.2416
962003.12.23 18:46buy416.971.24031.23461.2417
972003.12.23 18:46modify416.971.24031.23941.2417
982003.12.23 18:49buy420.271.23991.23421.2413
992003.12.23 18:52buy431.671.24011.23441.2415
1002003.12.23 18:52modify420.271.23991.23941.2413
1012003.12.23 18:52modify431.671.24011.23941.2415
1022003.12.23 18:54buy440.021.24001.23431.2414
1032003.12.23 18:55buy450.791.24011.23441.2415
1042003.12.23 18:55modify440.021.24001.23941.2414
1052003.12.23 18:55modify450.791.24011.23941.2415
1062003.12.23 18:56buy460.381.24011.23441.2415
1072003.12.23 18:56modify460.381.24011.23941.2415
1082003.12.23 18:57s/l3410.001.239351.23941.2419-115.004332.13
1092003.12.23 18:57s/l3510.001.239351.23941.2418-105.004227.13
1102003.12.23 18:57s/l3610.001.239351.23941.2420-125.004102.13
1112003.12.23 18:57s/l3710.001.239351.23941.2420-125.003977.13
1122003.12.23 18:57s/l3810.001.239351.23941.2420-125.003852.13
1132003.12.23 18:57s/l3910.001.239351.23941.2417-95.003757.13
1142003.12.23 18:57s/l4010.001.239351.23941.2416-85.003672.13
1152003.12.23 18:57s/l416.971.239351.23941.2417-66.213605.92
1162003.12.23 18:57s/l420.271.239351.23941.2413-1.483604.44
1172003.12.23 18:57s/l431.671.239351.23941.2415-12.523591.92
1182003.12.23 18:57s/l440.021.239351.23941.2414-0.133591.79
1192003.12.23 18:57s/l450.791.239351.23941.2415-5.923585.87
1202003.12.23 18:57s/l460.381.239351.23941.2415-2.853583.02
1212003.12.23 18:57buy4710.001.23931.23361.2407
1222003.12.23 18:59buy4810.001.23941.23371.2408
1232003.12.23 19:00buy4910.001.23951.23381.2406
1242003.12.23 19:01buy5010.001.23951.23381.2406
1252003.12.23 19:57buy5110.001.23951.23381.2406
1262003.12.23 20:00buy5210.001.23971.23401.2403
1272003.12.23 20:02buy535.331.23961.23391.2402
1282003.12.23 20:04buy543.211.23971.23401.2403
1292003.12.23 20:05buy550.861.23961.23391.2402
1302003.12.23 20:06buy561.101.23971.23401.2403
1312003.12.23 20:14buy570.531.23971.23401.2403
1322003.12.23 20:15buy580.971.23981.23411.2404
1332003.12.23 20:25buy590.461.23981.23411.2404
1342003.12.23 20:26buy600.221.23981.23411.2404
1352003.12.23 20:30buy610.111.23981.23411.2404
1362003.12.23 23:59t/p4710.001.240651.23361.2407135.003718.02
1372003.12.23 23:59t/p4810.001.240751.23371.2408135.003853.02
1382003.12.23 23:59t/p4910.001.240551.23381.2406105.003958.02
1392003.12.23 23:59t/p5010.001.240551.23381.2406105.004063.02
1402003.12.23 23:59t/p5110.001.240551.23381.2406105.004168.02
1412003.12.23 23:59t/p5210.001.240251.23401.240355.004223.02
1422003.12.23 23:59t/p535.331.240151.23391.240229.324252.34
1432003.12.23 23:59t/p543.211.240251.23401.240317.664270.00
1442003.12.23 23:59t/p550.861.240151.23391.24024.734274.73
1452003.12.23 23:59t/p561.101.240251.23401.24036.054280.78
1462003.12.23 23:59t/p570.531.240251.23401.24032.924283.70
1472003.12.23 23:59t/p580.971.240351.23411.24045.344289.04
1482003.12.23 23:59t/p590.461.240351.23411.24042.534291.57
1492003.12.23 23:59t/p600.221.240351.23411.24041.214292.78
1502003.12.23 23:59t/p610.111.240351.23411.24040.614293.39
1512003.12.24 00:52buy6210.001.23971.23401.2401
1522003.12.24 00:54buy6310.001.23991.23421.2403
1532003.12.24 00:59buy6410.001.23971.23401.2401
1542003.12.24 01:00buy6510.001.23981.23411.2403
1552003.12.24 01:01buy6610.001.23981.23411.2403
1562003.12.24 01:09t/p6210.001.240051.23401.240135.004328.39
1572003.12.24 01:09t/p6410.001.240051.23401.240135.004363.39
1582003.12.24 01:11t/p6310.001.240251.23421.240335.004398.39
1592003.12.24 01:11t/p6510.001.24031.23411.240350.004448.39
1602003.12.24 01:11t/p6610.001.24031.23411.240350.004498.39
1612003.12.24 01:36buy6710.001.24001.23431.2405
1622003.12.24 01:49buy6810.001.24001.23431.2405
1632003.12.24 01:51buy6910.001.23991.23421.2404
1642003.12.24 01:57buy7010.001.24001.23431.2405
1652003.12.24 02:01modify6710.001.24001.23941.2405
1662003.12.24 02:01modify6810.001.24001.23941.2405
1672003.12.24 02:01modify6910.001.23991.23941.2404
1682003.12.24 02:01modify7010.001.24001.23941.2405
1692003.12.24 03:11t/p6710.001.24051.23941.240550.004548.39
1702003.12.24 03:11t/p6810.001.24051.23941.240550.004598.39
1712003.12.24 03:11t/p6910.001.24041.23941.240450.004648.39
1722003.12.24 03:11t/p7010.001.24051.23941.240550.004698.39
1732003.12.24 18:16buy7110.001.24581.24011.2467
1742003.12.24 18:16modify7110.001.24581.24351.2467
1752003.12.24 18:17t/p7110.001.24671.24351.246790.004788.39
1762003.12.24 18:21buy7210.001.24561.23991.2465
1772003.12.24 18:21modify7210.001.24561.24351.2465
1782003.12.24 18:22t/p7210.001.24651.24351.246590.004878.39
1792003.12.24 18:26buy7310.001.24581.24011.2467
1802003.12.24 18:26modify7310.001.24581.24351.2467
1812003.12.24 18:27t/p7310.001.24671.24351.246790.004968.39
1822003.12.24 18:37buy7410.001.24571.24001.2466
1832003.12.24 18:37modify7410.001.24571.24351.2466
1842003.12.24 18:41buy7510.001.24561.23991.2465
1852003.12.24 18:41modify7510.001.24561.24351.2465
1862003.12.24 18:42t/p7410.001.24661.24351.246690.005058.39
1872003.12.24 18:42t/p7510.001.24651.24351.246590.005148.39
1882003.12.24 18:45buy7610.001.24581.24011.2467
1892003.12.24 18:45modify7610.001.24581.24351.2467
1902003.12.24 18:46buy7710.001.24521.23951.2461
1912003.12.24 18:46modify7710.001.24521.24351.2461
1922003.12.24 18:47t/p7710.001.24611.24351.246190.005238.39
1932003.12.24 18:50buy7810.001.24571.24001.2466
1942003.12.24 18:50modify7810.001.24571.24351.2466
1952003.12.24 18:51buy7910.001.24511.23941.2460
1962003.12.24 18:51modify7910.001.24511.24351.2460
1972003.12.24 18:52t/p7910.001.24601.24351.246090.005328.39
1982003.12.24 18:55buy8010.001.24541.23971.2463
1992003.12.24 18:55modify8010.001.24541.24351.2463
2002003.12.24 18:56buy8110.001.24491.23921.2458
2012003.12.24 18:56modify8110.001.24491.24351.2458
2022003.12.24 18:57t/p8110.001.24581.24351.245890.005418.39
2032003.12.24 18:59buy8210.001.24561.23991.2465
2042003.12.24 18:59modify8210.001.24561.24351.2465
2052003.12.24 19:00buy8310.001.24511.23941.2464
2062003.12.24 19:00modify8310.001.24511.24351.2464
2072003.12.24 19:01buy8410.001.24501.23931.2463
2082003.12.24 19:01modify8410.001.24501.24351.2463
2092003.12.24 19:02t/p8410.001.246251.24351.2463125.005543.39
2102003.12.24 19:07t/p8010.001.24631.24351.246390.005633.39
2112003.12.24 19:07t/p8210.001.24651.24351.246590.005723.39
2122003.12.24 19:07t/p8310.001.246351.24351.2464125.005848.39
2132003.12.24 19:16buy8510.001.24481.23911.2461
2142003.12.24 19:16modify8510.001.24481.24351.2461
2152003.12.24 19:19t/p8510.001.246051.24351.2461125.005973.39
2162003.12.24 19:22t/p7810.001.24661.24351.246690.006063.39
2172003.12.24 19:26buy8610.001.24481.23911.2461
2182003.12.24 19:26modify8610.001.24481.24351.2461
2192003.12.24 19:27t/p8610.001.246051.24351.2461125.006188.39
2202003.12.24 19:30buy8710.001.24511.23941.2464
2212003.12.24 19:30modify8710.001.24511.24351.2464
2222003.12.24 19:31buy8810.001.24431.23861.2456
2232003.12.24 19:31modify8810.001.24431.24351.2456
2242003.12.24 19:32t/p8810.001.245551.24351.2456125.006313.39
2252003.12.24 19:35buy8910.001.24491.23921.2462
2262003.12.24 19:35modify8910.001.24491.24351.2462
2272003.12.24 19:37s/l7610.001.2435081.24351.2467-229.216084.18
2282003.12.24 19:37s/l8710.001.2435081.24351.2464-159.215924.97
2292003.12.24 19:37s/l8910.001.2435081.24351.2462-139.215785.76
2302003.12.24 19:37buy9010.001.24341.23771.2447
2312003.12.24 19:39buy9110.001.24411.23841.2454
2322003.12.24 19:39close9110.001.24391.23841.2454-20.005765.76
2332003.12.24 19:39close9010.001.24391.23771.244750.005815.76
2342003.12.24 19:40buy9210.001.24451.23881.2458
2352003.12.24 19:40modify9210.001.24451.24351.2458
2362003.12.24 19:41buy9310.001.24391.23821.2452
2372003.12.24 19:45buy9410.001.24431.23861.2456
2382003.12.24 19:45modify9310.001.24391.24351.2452
2392003.12.24 19:45modify9410.001.24431.24351.2456
2402003.12.24 19:46buy9510.001.24411.23841.2454
2412003.12.24 19:47t/p9310.001.245151.24351.2452125.005940.76
2422003.12.24 19:47t/p9410.001.245551.24351.2456125.006065.76
2432003.12.24 19:47t/p9510.001.245351.23841.2454125.006190.76
2442003.12.24 19:51buy9610.001.24451.23881.2458
2452003.12.24 19:51modify9610.001.24451.24351.2458
2462003.12.24 19:52t/p9210.001.245751.24351.2458125.006315.76
2472003.12.24 19:52t/p9610.001.245751.24351.2458125.006440.76
2482003.12.24 19:56buy9710.001.24491.23921.2462
2492003.12.24 19:56modify9710.001.24491.24351.2462
2502003.12.24 19:57t/p9710.001.246151.24351.2462125.006565.76
2512003.12.24 21:00buy9810.001.24471.23901.2464
2522003.12.24 21:00modify9810.001.24471.24351.2464
2532003.12.24 21:01buy9910.001.24451.23881.2462
2542003.12.24 21:01modify9910.001.24451.24351.2462
2552003.12.24 21:06buy10010.001.24471.23901.2464
2562003.12.24 21:06modify10010.001.24471.24351.2464
2572003.12.24 21:21buy10110.001.24461.23891.2463
2582003.12.24 21:21modify10110.001.24461.24351.2463
2592003.12.24 21:25buy10210.001.24491.23921.2466
2602003.12.24 21:25modify10210.001.24491.24351.2466
2612003.12.24 21:26buy10310.001.24471.23901.2464
2622003.12.24 21:26modify10310.001.24471.24351.2464
2632003.12.24 21:30buy10410.001.24491.23921.2466
2642003.12.24 21:30modify10410.001.24491.24351.2466
2652003.12.24 21:31buy10510.001.24451.23881.2462
2662003.12.24 21:31modify10510.001.24451.24351.2462
2672003.12.24 21:35buy10610.001.24491.23921.2466
2682003.12.24 21:35modify10610.001.24491.24351.2466
2692003.12.24 21:36buy10710.001.24471.23901.2464
2702003.12.24 21:36modify10710.001.24471.24351.2464
2712003.12.24 21:46buy10810.001.24481.23911.2465
2722003.12.24 21:46modify10810.001.24481.24351.2465
2732003.12.24 21:51buy1098.261.24471.23901.2464
2742003.12.24 21:51modify1098.261.24471.24351.2464
2752003.12.24 21:56buy1103.961.24471.23901.2464
2762003.12.24 21:56modify1103.961.24471.24351.2464
2772003.12.24 22:01buy1111.901.24471.23901.2455
2782003.12.24 22:01modify1111.901.24471.24351.2455
2792003.12.24 22:02t/p1111.901.245551.24351.245516.156581.91
2802003.12.24 22:11buy1123.291.24481.23911.2456
2812003.12.24 22:11modify1123.291.24481.24351.2456
2822003.12.24 22:12t/p1123.291.245651.24351.245627.966609.87
2832003.12.24 22:17t/p9910.001.24621.24351.2462170.006779.87
2842003.12.24 22:17t/p10110.001.24631.24351.2463170.006949.87
2852003.12.24 22:17t/p10510.001.24621.24351.2462170.007119.87
2862003.12.24 22:21buy11310.001.24451.23881.2454
2872003.12.24 22:21modify11310.001.24451.24351.2454
2882003.12.24 22:22t/p11310.001.245351.24351.245485.007204.87
2892003.12.24 22:27t/p9810.001.24641.24351.2464170.007374.87
2902003.12.24 22:27t/p10010.001.24641.24351.2464170.007544.87
2912003.12.24 22:27t/p10310.001.24641.24351.2464170.007714.87
2922003.12.24 22:27t/p10710.001.24641.24351.2464170.007884.87
2932003.12.24 22:27t/p10810.001.24651.24351.2465170.008054.87
2942003.12.24 22:27t/p1098.261.24641.24351.2464140.428195.29
2952003.12.24 22:27t/p1103.961.24641.24351.246467.328262.61
2962003.12.24 22:46buy11410.001.24401.23831.2449
2972003.12.24 22:47t/p11410.001.244851.23831.244985.008347.61
2982003.12.24 22:51buy11510.001.24441.23871.2453
2992003.12.24 22:51modify11510.001.24441.24351.2453
3002003.12.24 22:54t/p11510.001.245251.24351.245385.008432.61
3012003.12.24 22:55buy11610.001.24471.23901.2455
3022003.12.24 22:55modify11610.001.24471.24351.2455
3032003.12.24 22:56buy11710.001.24401.23831.2449
3042003.12.24 22:57t/p11610.001.245551.24351.245585.008517.61
3052003.12.24 22:57t/p11710.001.244851.23831.244985.008602.61
3062003.12.24 23:06buy11810.001.24431.23861.2454
3072003.12.24 23:06modify11810.001.24431.24351.2454
3082003.12.24 23:07t/p11810.001.245451.24351.2454115.008717.61
3092003.12.24 23:26buy11910.001.24401.23831.2452
3102003.12.24 23:27t/p11910.001.245151.23831.2452115.008832.61
3112003.12.24 23:41buy12010.001.24431.23861.2454
3122003.12.24 23:41modify12010.001.24431.24351.2454
3132003.12.24 23:47t/p12010.001.245451.24351.2454115.008947.61
3142003.12.25 00:01buy12110.001.24401.23831.2454
3152003.12.25 00:02t/p12110.001.24541.23831.2454140.009087.61
3162003.12.25 00:11buy12210.001.24431.23861.2457
3172003.12.25 00:11modify12210.001.24431.24351.2457
3182003.12.25 00:12t/p12210.001.24571.24351.2457140.009227.61
3192003.12.25 00:22t/p10210.001.24661.24351.2466147.359374.96
3202003.12.25 00:22t/p10410.001.24661.24351.2466147.359522.31
3212003.12.25 00:22t/p10610.001.24661.24351.2466147.359669.66
3222003.12.25 03:00buy12310.001.24501.23931.2460
3232003.12.25 03:00modify12310.001.24501.24351.2460
3242003.12.25 03:01buy12410.001.24501.23931.2460
3252003.12.25 03:01modify12410.001.24501.24351.2460
3262003.12.25 03:04t/p12310.001.246051.24351.2460105.009774.66
3272003.12.25 03:04t/p12410.001.246051.24351.2460105.009879.66
3282003.12.25 03:05buy12510.001.24511.23941.2461
3292003.12.25 03:05modify12510.001.24511.24351.2461
3302003.12.25 03:06buy12610.001.24491.23921.2459
3312003.12.25 03:06modify12610.001.24491.24351.2459
3322003.12.25 03:10buy12710.001.24501.23931.2460
3332003.12.25 03:10modify12710.001.24501.24351.2460
3342003.12.25 03:11buy12810.001.24491.23921.2459
3352003.12.25 03:11modify12810.001.24491.24351.2459
3362003.12.25 03:16buy12910.001.24481.23911.2458
3372003.12.25 03:16modify12910.001.24481.24351.2458
3382003.12.25 03:17t/p12910.001.245851.24351.2458105.009984.66
3392003.12.25 03:20buy13010.001.24511.23941.2461
3402003.12.25 03:20modify13010.001.24511.24351.2461
3412003.12.25 03:21buy13110.001.24481.23911.2458
3422003.12.25 03:21modify13110.001.24481.24351.2458
3432003.12.25 03:22t/p13110.001.245851.24351.2458105.0010089.66
3442003.12.25 03:26buy13210.001.24491.23921.2459
3452003.12.25 03:26modify13210.001.24491.24351.2459
3462003.12.25 03:30buy13310.001.24501.23931.2460
3472003.12.25 03:30modify13310.001.24501.24351.2460
3482003.12.25 03:31buy13410.001.24491.23921.2459
3492003.12.25 03:31modify13410.001.24491.24351.2459
3502003.12.25 03:35buy13510.001.24501.23931.2460
3512003.12.25 03:35modify13510.001.24501.24351.2460
3522003.12.25 03:36buy13610.001.24471.23901.2457
3532003.12.25 03:36modify13610.001.24471.24351.2457
3542003.12.25 03:41buy13710.001.24471.23901.2457
3552003.12.25 03:41modify13710.001.24471.24351.2457
3562003.12.25 03:42t/p13610.001.245751.24351.2457105.0010194.66
3572003.12.25 03:42t/p13710.001.245751.24351.2457105.0010299.66
3582003.12.25 03:45buy13810.001.24501.23931.2460
3592003.12.25 03:45modify13810.001.24501.24351.2460
3602003.12.25 03:46buy13910.001.24481.23911.2458
3612003.12.25 03:46modify13910.001.24481.24351.2458
3622003.12.25 03:50buy14010.001.24481.23911.2458
3632003.12.25 03:50modify14010.001.24481.24351.2458
3642003.12.25 03:51buy14110.001.24471.23901.2457
3652003.12.25 03:51modify14110.001.24471.24351.2457
3662003.12.25 03:55buy14210.001.24501.23931.2460
3672003.12.25 03:55modify14210.001.24501.24351.2460
3682003.12.25 03:56buy14310.001.24471.23901.2457
3692003.12.25 03:56modify14310.001.24471.24351.2457
3702003.12.25 04:00buy14410.001.24481.23911.2455
3712003.12.25 04:00modify14410.001.24481.24351.2455
3722003.12.25 04:01buy14510.001.24471.23901.2454
3732003.12.25 04:01modify14510.001.24471.24351.2454
3742003.12.25 04:02t/p14410.001.245551.24351.245575.0010374.66
3752003.12.25 04:02t/p14510.001.245451.24351.245475.0010449.66
3762003.12.25 04:06buy14610.001.24471.23901.2454
3772003.12.25 04:06modify14610.001.24471.24351.2454
3782003.12.25 04:07t/p14110.001.245751.24351.2457105.0010554.66
3792003.12.25 04:07t/p14310.001.245751.24351.2457105.0010659.66
3802003.12.25 04:07t/p14610.001.245451.24351.245475.0010734.66
3812003.12.25 04:11buy14710.001.24491.23921.2456
3822003.12.25 04:11modify14710.001.24491.24351.2456
3832003.12.25 04:16buy14810.001.24501.23931.2457
3842003.12.25 04:16modify14810.001.24501.24351.2457
3852003.12.25 04:17t/p14710.001.245651.24351.245675.0010809.66
3862003.12.25 04:17t/p14810.001.245751.24351.245775.0010884.66
3872003.12.25 04:21buy14910.001.24481.23911.2455
3882003.12.25 04:21modify14910.001.24481.24351.2455
3892003.12.25 04:24t/p14910.001.245551.24351.245575.0010959.66
3902003.12.25 04:26buy15010.001.24501.23931.2457
3912003.12.25 04:26modify15010.001.24501.24351.2457
3922003.12.25 04:27t/p13910.001.245851.24351.2458105.0011064.66
3932003.12.25 04:27t/p14010.001.245851.24351.2458105.0011169.66
3942003.12.25 04:27t/p15010.001.245751.24351.245775.0011244.66
3952003.12.25 04:31buy15110.001.24491.23921.2456
3962003.12.25 04:31modify15110.001.24491.24351.2456
3972003.12.25 04:36buy15210.001.24501.23931.2457
3982003.12.25 04:36modify15210.001.24501.24351.2457
3992003.12.25 04:41buy15310.001.24471.23901.2454
4002003.12.25 04:41modify15310.001.24471.24351.2454
4012003.12.25 04:44t/p15110.001.245651.24351.245675.0011319.66
4022003.12.25 04:44t/p15210.001.245751.24351.245775.0011394.66
4032003.12.25 04:44t/p15310.001.245451.24351.245475.0011469.66
4042003.12.25 04:46buy15410.001.24501.23931.2457
4052003.12.25 04:46modify15410.001.24501.24351.2457
4062003.12.25 04:47t/p15410.001.245751.24351.245775.0011544.66
4072003.12.25 04:54t/p12610.001.245951.24351.2459105.0011649.66
4082003.12.25 04:54t/p12710.001.246051.24351.2460105.0011754.66
4092003.12.25 04:54t/p12810.001.245951.24351.2459105.0011859.66
4102003.12.25 04:54t/p13210.001.245951.24351.2459105.0011964.66
4112003.12.25 04:54t/p13310.001.246051.24351.2460105.0012069.66
4122003.12.25 04:54t/p13410.001.245951.24351.2459105.0012174.66
4132003.12.25 04:54t/p13510.001.246051.24351.2460105.0012279.66
4142003.12.25 04:54t/p13810.001.246051.24351.2460105.0012384.66
4152003.12.25 04:54t/p14210.001.246051.24351.2460105.0012489.66
4162003.12.25 04:56buy15510.001.24481.23911.2455
4172003.12.25 04:56modify15510.001.24481.24351.2455
4182003.12.25 04:57t/p15510.001.245551.24351.245575.0012564.66
4192003.12.25 05:00buy15610.001.24501.23931.2456
4202003.12.25 05:00modify15610.001.24501.24351.2456
4212003.12.25 05:01buy15710.001.24501.23931.2456
4222003.12.25 05:01modify15710.001.24501.24351.2456
4232003.12.25 05:02t/p15610.001.245651.24351.245665.0012629.66
4242003.12.25 05:02t/p15710.001.245651.24351.245665.0012694.66
4252003.12.25 05:06buy15810.001.24491.23921.2455
4262003.12.25 05:06modify15810.001.24491.24351.2455
4272003.12.25 05:07t/p15810.001.245551.24351.245565.0012759.66
4282003.12.25 05:11buy15910.001.24481.23911.2454
4292003.12.25 05:11modify15910.001.24481.24351.2454
4302003.12.25 05:12t/p12510.001.246151.24351.2461105.0012864.66
4312003.12.25 05:12t/p13010.001.246151.24351.2461105.0012969.66
4322003.12.25 05:12t/p15910.001.245451.24351.245465.0013034.66
4332003.12.25 05:16buy16010.001.24491.23921.2455
4342003.12.25 05:16modify16010.001.24491.24351.2455
4352003.12.25 05:19t/p16010.001.245551.24351.245565.0013099.66
4362003.12.25 05:21buy16110.001.24501.23931.2456
4372003.12.25 05:21modify16110.001.24501.24351.2456
4382003.12.25 05:22t/p16110.001.245651.24351.245665.0013164.66
4392003.12.25 05:30buy16210.001.24501.23931.2456
4402003.12.25 05:30modify16210.001.24501.24351.2456
4412003.12.25 05:31buy16310.001.24501.23931.2456
4422003.12.25 05:31modify16310.001.24501.24351.2456
4432003.12.25 05:32t/p16210.001.245651.24351.245665.0013229.66
4442003.12.25 05:32t/p16310.001.245651.24351.245665.0013294.66
4452003.12.25 05:41buy16410.001.24501.23931.2456
4462003.12.25 05:41modify16410.001.24501.24351.2456
4472003.12.25 05:42t/p16410.001.245651.24351.245665.0013359.66
4482003.12.25 05:46buy16510.001.24491.23921.2455
4492003.12.25 05:46modify16510.001.24491.24351.2455
4502003.12.25 05:47t/p16510.001.245551.24351.245565.0013424.66
4512003.12.25 05:51buy16610.001.24491.23921.2455
4522003.12.25 05:51modify16610.001.24491.24351.2455
4532003.12.25 05:52t/p16610.001.245551.24351.245565.0013489.66
4542003.12.25 06:01buy16710.001.24501.23931.2456
4552003.12.25 06:01modify16710.001.24501.24351.2456
4562003.12.25 06:02t/p16710.001.245651.24351.245665.0013554.66
4572003.12.25 06:11buy16810.001.24511.23941.2457
4582003.12.25 06:11modify16810.001.24511.24351.2457
4592003.12.25 06:12t/p16810.001.245751.24351.245765.0013619.66
4602003.12.25 06:17buy16910.001.24511.23941.2457
4612003.12.25 06:17modify16910.001.24511.24351.2457
4622003.12.25 06:20buy17010.001.24501.23931.2456
4632003.12.25 06:20modify17010.001.24501.24351.2456
4642003.12.25 06:21buy17110.001.24471.23901.2454
4652003.12.25 06:21modify17110.001.24471.24351.2454
4662003.12.25 06:24t/p16910.001.245751.24351.245765.0013684.66
4672003.12.25 06:24t/p17010.001.245651.24351.245665.0013749.66
4682003.12.25 06:24t/p17110.001.245351.24351.245465.0013814.66
4692003.12.25 06:25buy17210.001.24501.23931.2456
4702003.12.25 06:25modify17210.001.24501.24351.2456
4712003.12.25 06:26buy17310.001.24471.23901.2454
4722003.12.25 06:26modify17310.001.24471.24351.2454
4732003.12.25 06:27t/p17210.001.245651.24351.245665.0013879.66
4742003.12.25 06:27t/p17310.001.245351.24351.245465.0013944.66
4752003.12.25 06:30buy17410.001.24511.23941.2457
4762003.12.25 06:30modify17410.001.24511.24351.2457
4772003.12.25 06:31buy17510.001.24451.23881.2452
4782003.12.25 06:31modify17510.001.24451.24351.2452
4792003.12.25 06:32t/p17510.001.245151.24351.245265.0014009.66
4802003.12.25 06:35buy17610.001.24501.23931.2456
4812003.12.25 06:35modify17610.001.24501.24351.2456
4822003.12.25 06:36buy17710.001.24471.23901.2454
4832003.12.25 06:36modify17710.001.24471.24351.2454
4842003.12.25 06:37t/p17610.001.245651.24351.245665.0014074.66
4852003.12.25 06:37t/p17710.001.245351.24351.245465.0014139.66
4862003.12.25 06:40buy17810.001.24501.23931.2456
4872003.12.25 06:40modify17810.001.24501.24351.2456
4882003.12.25 06:41buy17910.001.24491.23921.2455
4892003.12.25 06:41modify17910.001.24491.24351.2455
4902003.12.25 06:42t/p17410.001.245751.24351.245765.0014204.66
4912003.12.25 06:42t/p17810.001.245651.24351.245665.0014269.66
4922003.12.25 06:42t/p17910.001.245551.24351.245565.0014334.66
4932003.12.25 06:45buy18010.001.24511.23941.2457
4942003.12.25 06:45modify18010.001.24511.24351.2457
4952003.12.25 06:46buy18110.001.24471.23901.2454
4962003.12.25 06:46modify18110.001.24471.24351.2454
4972003.12.25 06:47t/p18110.001.245351.24351.245465.0014399.66
4982003.12.25 06:50buy18210.001.24491.23921.2455
4992003.12.25 06:50modify18210.001.24491.24351.2455
5002003.12.25 06:51buy18310.001.24471.23901.2454
5012003.12.25 06:51modify18310.001.24471.24351.2454
5022003.12.25 06:52t/p18210.001.245551.24351.245565.0014464.66
5032003.12.25 06:52t/p18310.001.245351.24351.245465.0014529.66
5042003.12.25 06:56buy18410.001.24491.23921.2455
5052003.12.25 06:56modify18410.001.24491.24351.2455
5062003.12.25 06:57t/p18010.001.245751.24351.245765.0014594.66
5072003.12.25 06:57t/p18410.001.245551.24351.245565.0014659.66
5082003.12.25 07:02buy18510.001.24471.23901.2457
5092003.12.25 07:02modify18510.001.24471.24351.2457
5102003.12.25 07:06buy18610.001.24461.23891.2456
5112003.12.25 07:06modify18610.001.24461.24351.2456
5122003.12.25 07:09t/p18510.001.24571.24351.2457100.0014759.66
5132003.12.25 07:09t/p18610.001.24561.24351.2456100.0014859.66
5142003.12.25 07:11buy18710.001.24471.23901.2457
5152003.12.25 07:11modify18710.001.24471.24351.2457
5162003.12.25 07:12t/p18710.001.24571.24351.2457100.0014959.66
5172003.12.25 07:21buy18810.001.24451.23881.2455
5182003.12.25 07:21modify18810.001.24451.24351.2455
5192003.12.25 07:22t/p18810.001.24551.24351.2455100.0015059.66
5202003.12.25 07:36buy18910.001.24471.23901.2457
5212003.12.25 07:36modify18910.001.24471.24351.2457
5222003.12.25 07:37t/p18910.001.24571.24351.2457100.0015159.66
5232003.12.25 07:56buy19010.001.24471.23901.2457
5242003.12.25 07:56modify19010.001.24471.24351.2457
5252003.12.25 07:57t/p19010.001.24571.24351.2457100.0015259.66
5262003.12.25 09:01buy19110.001.24501.23931.2456
5272003.12.25 09:01modify19110.001.24501.24351.2456
5282003.12.25 09:02t/p19110.001.245651.24351.245665.0015324.66
5292003.12.25 09:06buy19210.001.24491.23921.2455
5302003.12.25 09:06modify19210.001.24491.24351.2455
5312003.12.25 09:07t/p19210.001.245551.24351.245565.0015389.66
5322003.12.25 09:11buy19310.001.24491.23921.2455
5332003.12.25 09:11modify19310.001.24491.24351.2455
5342003.12.25 09:12t/p19310.001.245551.24351.245565.0015454.66
5352003.12.25 09:16buy19410.001.24511.23941.2457
5362003.12.25 09:16modify19410.001.24511.24351.2457
5372003.12.25 09:17t/p19410.001.245751.24351.245765.0015519.66
5382003.12.25 09:21buy19510.001.24481.23911.2454
5392003.12.25 09:21modify19510.001.24481.24351.2454
5402003.12.25 09:22t/p19510.001.245451.24351.245465.0015584.66
5412003.12.25 09:25buy19610.001.24501.23931.2456
5422003.12.25 09:25modify19610.001.24501.24351.2456
5432003.12.25 09:26buy19710.001.24451.23881.2452
5442003.12.25 09:26modify19710.001.24451.24351.2452
5452003.12.25 09:27t/p19610.001.245651.24351.245665.0015649.66
5462003.12.25 09:27t/p19710.001.245151.24351.245265.0015714.66
5472003.12.25 09:31buy19810.001.24491.23921.2455
5482003.12.25 09:31modify19810.001.24491.24351.2455
5492003.12.25 09:32t/p19810.001.245551.24351.245565.0015779.66
5502003.12.25 09:36buy19910.001.24411.23841.2448
5512003.12.25 09:37t/p19910.001.244751.23841.244865.0015844.66
5522003.12.25 09:42buy20010.001.24461.23891.2453
5532003.12.25 09:42modify20010.001.24461.24351.2453
5542003.12.25 09:46buy20110.001.24491.23921.2455
5552003.12.25 09:46modify20110.001.24491.24351.2455
5562003.12.25 09:47t/p20010.001.245251.24351.245365.0015909.66
5572003.12.25 09:47t/p20110.001.245551.24351.245565.0015974.66
5582003.12.25 09:50buy20210.001.24491.23921.2455
5592003.12.25 09:50modify20210.001.24491.24351.2455
5602003.12.25 09:51buy20310.001.24461.23891.2453
5612003.12.25 09:51modify20310.001.24461.24351.2453
5622003.12.25 09:52t/p20210.001.245551.24351.245565.0016039.66
5632003.12.25 09:52t/p20310.001.245251.24351.245365.0016104.66
5642003.12.25 09:56buy20410.001.24491.23921.2455
5652003.12.25 09:56modify20410.001.24491.24351.2455
5662003.12.25 09:57t/p20410.001.245551.24351.245565.0016169.66
5672003.12.25 10:17buy20510.001.24401.23831.2451
5682003.12.25 10:26buy20610.001.24411.23841.2452
5692003.12.25 10:27t/p20510.001.245051.23831.2451105.0016274.66
5702003.12.25 10:27t/p20610.001.245151.23841.2452105.0016379.66
5712003.12.25 10:40buy20710.001.24411.23841.2452
5722003.12.25 10:41buy20810.001.24411.23841.2452
5732003.12.25 10:42t/p20710.001.245151.23841.2452105.0016484.66
5742003.12.25 10:42t/p20810.001.245151.23841.2452105.0016589.66
5752003.12.25 11:21buy20910.001.24431.23861.2457
5762003.12.25 11:21modify20910.001.24431.24351.2457
5772003.12.25 11:26buy21010.001.24411.23841.2455
5782003.12.25 11:27t/p20910.001.245751.24351.2457145.0016734.66
5792003.12.25 11:27t/p21010.001.245551.23841.2455145.0016879.66
5802003.12.25 12:51buy21110.001.24421.23851.2456
5812003.12.25 12:52t/p21110.001.24561.23851.2456140.0017019.66
5822003.12.25 12:56buy21210.001.24421.23851.2456
5832003.12.25 12:57t/p21210.001.24561.23851.2456140.0017159.66
5842003.12.25 14:06buy21310.001.24501.23931.2460
5852003.12.25 14:06modify21310.001.24501.24351.2460
5862003.12.25 14:11t/p21310.001.246051.24351.2460105.0017264.66
5872003.12.25 14:12buy21410.001.24491.23921.2459
5882003.12.25 14:12modify21410.001.24491.24351.2459
5892003.12.25 14:30buy21510.001.24481.23911.2458
5902003.12.25 14:30modify21510.001.24481.24351.2458
5912003.12.25 14:31buy21610.001.24471.23901.2457
5922003.12.25 14:31modify21610.001.24471.24351.2457
5932003.12.25 14:34t/p21410.001.245951.24351.2459105.0017369.66
5942003.12.25 14:34t/p21510.001.245851.24351.2458105.0017474.66
5952003.12.25 14:34t/p21610.001.245751.24351.2457105.0017579.66
5962003.12.25 14:41buy21710.001.24481.23911.2458
5972003.12.25 14:41modify21710.001.24481.24351.2458
5982003.12.25 14:42t/p21710.001.245851.24351.2458105.0017684.66
5992003.12.25 14:56buy21810.001.24491.23921.2459
6002003.12.25 14:56modify21810.001.24491.24351.2459
6012003.12.25 15:00t/p21810.001.245951.24351.2459105.0017789.66
6022003.12.25 15:11buy21910.001.24501.23931.2460
6032003.12.25 15:11modify21910.001.24501.24351.2460
6042003.12.25 15:12t/p21910.001.24601.24351.2460100.0017889.66
6052003.12.25 15:20buy22010.001.24501.23931.2460
6062003.12.25 15:20modify22010.001.24501.24351.2460
6072003.12.25 15:26buy22110.001.24461.23891.2456
6082003.12.25 15:26modify22110.001.24461.24351.2456
6092003.12.25 15:27t/p22110.001.24561.24351.2456100.0017989.66
6102003.12.25 15:30buy22210.001.24491.23921.2459
6112003.12.25 15:30modify22210.001.24491.24351.2459
6122003.12.25 15:35buy22310.001.24471.23901.2457
6132003.12.25 15:35modify22310.001.24471.24351.2457
6142003.12.25 15:36buy22410.001.24461.23891.2456
6152003.12.25 15:36modify22410.001.24461.24351.2456
6162003.12.25 15:46buy22510.001.24471.23901.2457
6172003.12.25 15:46modify22510.001.24471.24351.2457
6182003.12.25 16:00s/l22010.001.2435081.24351.2460-149.2117840.45
6192003.12.25 16:00s/l22210.001.2435081.24351.2459-139.2117701.24
6202003.12.25 16:00s/l22310.001.2435081.24351.2457-119.2117582.03
6212003.12.25 16:00s/l22410.001.2435081.24351.2456-109.2117472.82
6222003.12.25 16:00s/l22510.001.2435081.24351.2457-119.2117353.61
6232003.12.25 16:00buy22610.001.24371.23801.2454
6242003.12.25 16:04t/p22610.001.24541.23801.2454170.0017523.61
6252003.12.25 16:35buy22710.001.24371.23801.2454
6262003.12.25 16:49t/p22710.001.24541.23801.2454170.0017693.61
6272003.12.25 17:46buy22810.001.24371.23801.2454
6282003.12.25 17:54t/p22810.001.24541.23801.2454170.0017863.61
6292003.12.25 18:50buy22910.001.24371.23801.2450
6302003.12.25 18:55t/p22910.001.24501.23801.2450130.0017993.61
6312003.12.25 20:21buy23010.001.24421.23851.2453
6322003.12.25 20:24t/p23010.001.24531.23851.2453110.0018103.61
6332003.12.25 21:10buy23110.001.24371.23801.2447
6342003.12.25 21:14t/p23110.001.244651.23801.244795.0018198.61
6352003.12.25 21:35buy23210.001.24371.23801.2447
6362003.12.25 21:39t/p23210.001.244651.23801.244795.0018293.61
6372003.12.25 21:46buy23310.001.24371.23801.2447
6382003.12.25 21:49buy23410.001.24411.23841.2451
6392003.12.25 21:50t/p23310.001.244651.23801.244795.0018388.61
6402003.12.25 21:54buy23510.001.24401.23831.2450
6412003.12.25 22:04buy23610.001.24401.23831.2451
6422003.12.25 22:09t/p23410.001.245051.23841.245195.0018483.61
6432003.12.25 22:09t/p23510.001.244951.23831.245095.0018578.61
6442003.12.25 22:09t/p23610.001.24511.23831.2451110.0018688.61
6452003.12.25 22:16buy23710.001.24371.23801.2448
6462003.12.25 22:19t/p23710.001.24481.23801.2448110.0018798.61
6472003.12.25 23:11buy23810.001.24391.23821.2452
6482003.12.25 23:14t/p23810.001.245151.23821.2452125.0018923.61
6492003.12.25 23:26buy23910.001.24391.23821.2452
6502003.12.25 23:30buy24010.001.24391.23821.2452
6512003.12.25 23:44t/p23910.001.245151.23821.2452125.0019048.61
6522003.12.25 23:44t/p24010.001.245151.23821.2452125.0019173.61
6532003.12.26 01:00buy24110.001.24481.23911.2453
6542003.12.26 01:00modify24110.001.24481.24351.2453
6552003.12.26 01:01buy24210.001.24481.23911.2453
6562003.12.26 01:01modify24210.001.24481.24351.2453
6572003.12.26 01:04buy24310.001.24471.23901.2452
6582003.12.26 01:04modify24310.001.24471.24351.2452
6592003.12.26 01:24buy24410.001.24481.23911.2453
6602003.12.26 01:24modify24410.001.24481.24351.2453
6612003.12.26 01:25buy24510.001.24471.23901.2452
6622003.12.26 01:25modify24510.001.24471.24351.2452
6632003.12.26 01:26buy24610.001.24471.23901.2452
6642003.12.26 01:26modify24610.001.24471.24351.2452
6652003.12.26 01:49t/p24110.001.24531.24351.245350.0019223.61
6662003.12.26 01:49t/p24210.001.24531.24351.245350.0019273.61
6672003.12.26 01:49t/p24310.001.24521.24351.245250.0019323.61
6682003.12.26 01:49t/p24410.001.24531.24351.245350.0019373.61
6692003.12.26 01:49t/p24510.001.24521.24351.245250.0019423.61
6702003.12.26 01:49t/p24610.001.24521.24351.245250.0019473.61
6712003.12.29 12:30buy24710.001.24771.24201.2480
6722003.12.29 12:30modify24710.001.24771.24541.2480
6732003.12.29 12:31buy24810.001.24751.24181.2478
6742003.12.29 12:31modify24810.001.24751.24541.2478
6752003.12.29 12:39t/p24710.001.24801.24541.248030.0019503.61
6762003.12.29 12:39t/p24810.001.24781.24541.247830.0019533.61
6772003.12.29 15:14buy24910.001.24941.24371.2501
6782003.12.29 15:14modify24910.001.24941.24661.2501
6792003.12.29 15:15buy25010.001.24931.24361.2500
6802003.12.29 15:15modify25010.001.24931.24661.2500
6812003.12.29 15:16buy25110.001.24931.24361.2500
6822003.12.29 15:16modify25110.001.24931.24661.2500
6832003.12.29 15:19buy25210.001.24901.24331.2497
6842003.12.29 15:19modify25210.001.24901.24661.2497
6852003.12.29 15:20buy25310.001.24911.24341.2498
6862003.12.29 15:20modify25310.001.24911.24661.2498
6872003.12.29 15:21buy25410.001.24911.24341.2498
6882003.12.29 15:21modify25410.001.24911.24661.2498
6892003.12.29 15:24buy25510.001.24841.24271.2491
6902003.12.29 15:24modify25510.001.24841.24661.2491
6912003.12.29 15:25buy25610.001.24851.24281.2492
6922003.12.29 15:25modify25610.001.24851.24661.2492
6932003.12.29 15:26buy25710.001.24851.24281.2492
6942003.12.29 15:26modify25710.001.24851.24661.2492
6952003.12.29 15:29buy25810.001.24801.24231.2487
6962003.12.29 15:29modify25810.001.24801.24661.2487
6972003.12.29 15:30buy25910.001.24811.24241.2488
6982003.12.29 15:30modify25910.001.24811.24661.2488
6992003.12.29 15:31buy26010.001.24781.24211.2485
7002003.12.29 15:31modify26010.001.24781.24661.2485
7012003.12.29 15:34buy26110.001.24841.24271.2491
7022003.12.29 15:34modify26110.001.24841.24661.2491
7032003.12.29 15:36buy26210.001.24851.24281.2492
7042003.12.29 15:36modify26210.001.24851.24661.2492
7052003.12.29 15:39buy26310.001.24801.24231.2487
7062003.12.29 15:39modify26310.001.24801.24661.2487
7072003.12.29 15:40buy26410.001.24811.24241.2488
7082003.12.29 15:40modify26410.001.24811.24661.2488
7092003.12.29 15:41buy26510.001.24831.24261.2490
7102003.12.29 15:41modify26510.001.24831.24661.2490
7112003.12.29 15:44buy26610.001.24801.24231.2487
7122003.12.29 15:44modify26610.001.24801.24661.2487
7132003.12.29 15:46buy26710.001.24811.24241.2488
7142003.12.29 15:46modify26710.001.24811.24661.2488
7152003.12.29 15:49t/p25810.001.24871.24661.248770.0019603.61
7162003.12.29 15:49t/p25910.001.24881.24661.248870.0019673.61
7172003.12.29 15:49t/p26010.001.24851.24661.248570.0019743.61
7182003.12.29 15:49t/p26310.001.24871.24661.248770.0019813.61
7192003.12.29 15:49t/p26410.001.24881.24661.248870.0019883.61
7202003.12.29 15:49t/p26610.001.24871.24661.248770.0019953.61
7212003.12.29 15:49t/p26710.001.24881.24661.248870.0020023.61
7222003.12.29 15:49buy26810.001.24901.24331.2497
7232003.12.29 15:49modify26810.001.24901.24661.2497
7242003.12.29 15:50t/p26510.001.24901.24661.249070.0020093.61
7252003.12.29 15:50buy26910.001.24921.24351.2499
7262003.12.29 15:50modify26910.001.24921.24661.2499
7272003.12.29 15:51t/p25510.001.24911.24661.249170.0020163.61
7282003.12.29 15:51t/p26110.001.24911.24661.249170.0020233.61
7292003.12.29 15:51buy27010.001.24931.24361.2500
7302003.12.29 15:51modify27010.001.24931.24661.2500
7312003.12.29 15:54buy27110.001.24921.24351.2499
7322003.12.29 15:54modify27110.001.24921.24661.2499
7332003.12.29 15:56buy27210.001.24911.24341.2498
7342003.12.29 15:56modify27210.001.24911.24661.2498
7352003.12.29 15:59buy27310.001.24811.24241.2488
7362003.12.29 15:59modify27310.001.24811.24661.2488
7372003.12.29 16:01buy27410.001.24811.24241.2488
7382003.12.29 16:01modify27410.001.24811.24661.2488
7392003.12.29 16:17buy27510.001.24801.24231.2487
7402003.12.29 16:17modify27510.001.24801.24661.2487
7412003.12.29 16:19buy27610.001.24811.24241.2488
7422003.12.29 16:19modify27610.001.24811.24661.2488
7432003.12.29 16:20buy27710.001.24801.24231.2487
7442003.12.29 16:20modify27710.001.24801.24661.2487
7452003.12.29 16:24buy27810.001.24801.24231.2487
7462003.12.29 16:24modify27810.001.24801.24661.2487
7472003.12.29 16:25buy27910.001.24811.24241.2488
7482003.12.29 16:25modify27910.001.24811.24661.2488
7492003.12.29 16:27buy28010.001.24801.24231.2487
7502003.12.29 16:27modify28010.001.24801.24661.2487
7512003.12.29 16:29buy28110.001.24811.24241.2488
7522003.12.29 16:29modify28110.001.24811.24661.2488
7532003.12.29 16:31buy28210.001.24801.24231.2487
7542003.12.29 16:31modify28210.001.24801.24661.2487
7552003.12.29 16:36buy28310.001.24811.24241.2488
7562003.12.29 16:36modify28310.001.24811.24661.2488
7572003.12.29 16:44buy28410.001.24801.24231.2487
7582003.12.29 16:44modify28410.001.24801.24661.2487
7592003.12.29 16:46buy28510.001.24811.24241.2488
7602003.12.29 16:46modify28510.001.24811.24661.2488
7612003.12.29 17:00buy28610.001.24831.24261.2487
7622003.12.29 17:00modify28610.001.24831.24661.2487
7632003.12.29 17:01buy28710.001.24831.24261.2487
7642003.12.29 17:01modify28710.001.24831.24661.2487
7652003.12.29 17:06t/p27310.001.24881.24661.248870.0020303.61
7662003.12.29 17:06t/p27410.001.24881.24661.248870.0020373.61
7672003.12.29 17:06t/p27510.001.24871.24661.248770.0020443.61
7682003.12.29 17:06t/p27610.001.24881.24661.248870.0020513.61
7692003.12.29 17:06t/p27710.001.24871.24661.248770.0020583.61
7702003.12.29 17:06t/p27810.001.24871.24661.248770.0020653.61
7712003.12.29 17:06t/p27910.001.24881.24661.248870.0020723.61
7722003.12.29 17:06t/p28010.001.24871.24661.248770.0020793.61
7732003.12.29 17:06t/p28110.001.24881.24661.248870.0020863.61
7742003.12.29 17:06t/p28210.001.24871.24661.248770.0020933.61
7752003.12.29 17:06t/p28310.001.24881.24661.248870.0021003.61
7762003.12.29 17:06t/p28410.001.24871.24661.248770.0021073.61
7772003.12.29 17:06t/p28510.001.24881.24661.248870.0021143.61
7782003.12.29 17:06t/p28610.001.24871.24661.248740.0021183.61
7792003.12.29 17:06t/p28710.001.24871.24661.248740.0021223.61
7802003.12.29 17:17t/p25610.001.24921.24661.249270.0021293.61
7812003.12.29 17:17t/p25710.001.24921.24661.249270.0021363.61
7822003.12.29 17:17t/p26210.001.24921.24661.249270.0021433.61
7832003.12.29 20:04modify24910.001.24941.24671.2501
7842003.12.29 20:04modify25010.001.24931.24671.2500
7852003.12.29 20:04modify25110.001.24931.24671.2500
7862003.12.29 20:04modify25210.001.24901.24671.2497
7872003.12.29 20:04modify25310.001.24911.24671.2498
7882003.12.29 20:04modify25410.001.24911.24671.2498
7892003.12.29 20:04modify26810.001.24901.24671.2497
7902003.12.29 20:04modify26910.001.24921.24671.2499
7912003.12.29 20:04modify27010.001.24931.24671.2500
7922003.12.29 20:04modify27110.001.24921.24671.2499
7932003.12.29 20:04modify27210.001.24911.24671.2498
7942003.12.29 20:05modify24910.001.24941.24681.2501
7952003.12.29 20:05modify25010.001.24931.24681.2500
7962003.12.29 20:05modify25110.001.24931.24681.2500
7972003.12.29 20:05modify25210.001.24901.24681.2497
7982003.12.29 20:05modify25310.001.24911.24681.2498
7992003.12.29 20:05modify25410.001.24911.24681.2498
8002003.12.29 20:05modify26810.001.24901.24681.2497
8012003.12.29 20:05modify26910.001.24921.24681.2499
8022003.12.29 20:05modify27010.001.24931.24681.2500
8032003.12.29 20:05modify27110.001.24921.24681.2499
8042003.12.29 20:05modify27210.001.24911.24681.2498
8052003.12.30 00:00modify24910.001.24941.24721.2501
8062003.12.30 00:00modify25010.001.24931.24721.2500
8072003.12.30 00:00modify25110.001.24931.24721.2500
8082003.12.30 00:00modify25210.001.24901.24721.2497
8092003.12.30 00:00modify25310.001.24911.24721.2498
8102003.12.30 00:00modify25410.001.24911.24721.2498
8112003.12.30 00:00modify26810.001.24901.24721.2497
8122003.12.30 00:00modify26910.001.24921.24721.2499
8132003.12.30 00:00modify27010.001.24931.24721.2500
8142003.12.30 00:00modify27110.001.24921.24721.2499
8152003.12.30 00:00modify27210.001.24911.24721.2498
8162003.12.30 04:00modify24910.001.24941.24771.2501
8172003.12.30 04:00modify25010.001.24931.24771.2500
8182003.12.30 04:00modify25110.001.24931.24771.2500
8192003.12.30 04:00modify25210.001.24901.24771.2497
8202003.12.30 04:00modify25310.001.24911.24771.2498
8212003.12.30 04:00modify25410.001.24911.24771.2498
8222003.12.30 04:00modify26810.001.24901.24771.2497
8232003.12.30 04:00modify26910.001.24921.24771.2499
8242003.12.30 04:00modify27010.001.24931.24771.2500
8252003.12.30 04:00modify27110.001.24921.24771.2499
8262003.12.30 04:00modify27210.001.24911.24771.2498
8272003.12.30 05:29t/p25210.001.24971.24771.249762.4521496.06
8282003.12.30 05:29t/p26810.001.24971.24771.249762.4521558.51
8292003.12.30 05:34t/p25310.001.24981.24771.249862.4521620.96
8302003.12.30 05:34t/p25410.001.24981.24771.249862.4521683.41
8312003.12.30 05:34t/p27210.001.24981.24771.249862.4521745.86
8322003.12.30 06:00modify24910.001.24941.24831.2501
8332003.12.30 06:00modify25010.001.24931.24831.2500
8342003.12.30 06:00modify25110.001.24931.24831.2500
8352003.12.30 06:00modify26910.001.24921.24831.2499
8362003.12.30 06:00modify27010.001.24931.24831.2500
8372003.12.30 06:00modify27110.001.24921.24831.2499
8382003.12.30 06:09modify24910.001.24941.24841.2501
8392003.12.30 06:09modify25010.001.24931.24841.2500
8402003.12.30 06:09modify25110.001.24931.24841.2500
8412003.12.30 06:09modify26910.001.24921.24841.2499
8422003.12.30 06:09modify27010.001.24931.24841.2500
8432003.12.30 06:09modify27110.001.24921.24841.2499
8442003.12.30 06:21t/p26910.001.24991.24841.249962.4521808.31
8452003.12.30 06:21t/p27110.001.24991.24841.249962.4521870.76
8462003.12.30 06:30t/p25010.001.25001.24841.250062.4521933.21
8472003.12.30 06:30t/p25110.001.25001.24841.250062.4521995.66
8482003.12.30 06:30t/p27010.001.25001.24841.250062.4522058.11
8492003.12.30 06:31t/p24910.001.25011.24841.250162.4522120.56
8502003.12.30 09:46buy28810.001.24911.24341.2494
8512003.12.30 09:46modify28810.001.24911.24841.2494
8522003.12.30 09:47t/p28810.001.249451.24841.249435.0022155.56
8532003.12.30 18:02buy28910.001.25191.24621.2530
8542003.12.30 18:02modify28910.001.25191.24961.2530
8552003.12.30 18:04buy29010.001.25201.24631.2531
8562003.12.30 18:04modify28910.001.25191.24971.2530
8572003.12.30 18:04modify29010.001.25201.24971.2531
8582003.12.30 18:05buy29110.001.25211.24641.2532
8592003.12.30 18:05modify28910.001.25191.24981.2530
8602003.12.30 18:05modify29010.001.25201.24981.2531
8612003.12.30 18:05modify29110.001.25211.24981.2532
8622003.12.30 18:06buy29210.001.25221.24651.2533
8632003.12.30 18:06modify28910.001.25191.24991.2530
8642003.12.30 18:06modify29010.001.25201.24991.2531
8652003.12.30 18:06modify29110.001.25211.24991.2532
8662003.12.30 18:06modify29210.001.25221.24991.2533
8672003.12.30 18:09buy29310.001.25201.24631.2531
8682003.12.30 18:09modify29310.001.25201.24991.2531
8692003.12.30 18:10buy29410.001.25191.24621.2530
8702003.12.30 18:10modify29410.001.25191.24991.2530
8712003.12.30 18:11buy29510.001.25191.24621.2530
8722003.12.30 18:11modify29510.001.25191.24991.2530
8732003.12.30 18:14buy29610.001.25161.24591.2527
8742003.12.30 18:14modify29610.001.25161.24991.2527
8752003.12.30 18:16buy29710.001.25171.24601.2528
8762003.12.30 18:16modify29710.001.25171.24991.2528
8772003.12.30 18:19buy29810.001.25201.24631.2531
8782003.12.30 18:19modify29810.001.25201.24991.2531
8792003.12.30 18:20buy29910.001.25211.24641.2532
8802003.12.30 18:20modify29910.001.25211.24991.2532
8812003.12.30 18:21buy30010.001.25191.24621.2530
8822003.12.30 18:21modify30010.001.25191.24991.2530
8832003.12.30 18:25buy30110.001.25221.24651.2533
8842003.12.30 18:25modify30110.001.25221.24991.2533
8852003.12.30 18:26buy30210.001.25211.24641.2532
8862003.12.30 18:26modify30210.001.25211.24991.2532
8872003.12.30 18:32t/p29610.001.252651.24991.2527105.0022260.56
8882003.12.30 18:44t/p28910.001.252951.24991.2530105.0022365.56
8892003.12.30 18:44t/p29410.001.252951.24991.2530105.0022470.56
8902003.12.30 18:44t/p29510.001.252951.24991.2530105.0022575.56
8912003.12.30 18:44t/p29710.001.252751.24991.2528105.0022680.56
8922003.12.30 18:44t/p30010.001.252951.24991.2530105.0022785.56
8932003.12.30 18:46t/p29010.001.253051.24991.2531105.0022890.56
8942003.12.30 18:46t/p29310.001.253051.24991.2531105.0022995.56
8952003.12.30 18:46t/p29810.001.253051.24991.2531105.0023100.56
8962003.12.30 18:51t/p29110.001.253151.24991.2532105.0023205.56
8972003.12.30 18:51t/p29910.001.253151.24991.2532105.0023310.56
8982003.12.30 18:51t/p30210.001.253151.24991.2532105.0023415.56
8992003.12.30 18:59t/p29210.001.253251.24991.2533105.0023520.56
9002003.12.30 18:59t/p30110.001.253251.24991.2533105.0023625.56
9012003.12.30 21:00buy30310.001.25451.24881.2550
9022003.12.30 21:00modify30310.001.25451.25171.2550
9032003.12.30 21:01buy30410.001.25441.24871.2549
9042003.12.30 21:01modify30410.001.25441.25171.2549
9052003.12.30 21:06t/p30410.001.254851.25171.254945.0023670.56
9062003.12.30 21:17buy30510.001.25461.24891.2551
9072003.12.30 21:17modify30310.001.25451.25181.2550
9082003.12.30 21:17modify30510.001.25461.25181.2551
9092003.12.30 21:27t/p30310.001.254951.25181.255045.0023715.56
9102003.12.30 21:27t/p30510.001.255051.25181.255145.0023760.56
9112003.12.30 22:44buy30610.001.25461.24891.2550
9122003.12.30 22:44modify30610.001.25461.25181.2550
9132003.12.30 22:46buy30710.001.25471.24901.2551
9142003.12.30 22:46modify30610.001.25461.25191.2550
9152003.12.30 22:46modify30710.001.25471.25191.2551
9162003.12.30 22:47buy30810.001.25461.24891.2550
9172003.12.30 22:47modify30810.001.25461.25191.2550
9182003.12.30 22:49buy30910.001.25471.24901.2551
9192003.12.30 22:49modify30910.001.25471.25191.2551
9202003.12.30 22:51buy31010.001.25461.24891.2550
9212003.12.30 22:51modify31010.001.25461.25191.2550
9222003.12.30 22:56buy31110.001.25471.24901.2551
9232003.12.30 22:56modify31110.001.25471.25191.2551
9242003.12.30 23:05modify30610.001.25461.25231.2550
9252003.12.30 23:05modify30710.001.25471.25231.2551
9262003.12.30 23:05modify30810.001.25461.25231.2550
9272003.12.30 23:05modify30910.001.25471.25231.2551
9282003.12.30 23:05modify31010.001.25461.25231.2550
9292003.12.30 23:05modify31110.001.25471.25231.2551
9302003.12.30 23:14t/p30610.001.254951.25231.255035.0023795.56
9312003.12.30 23:14t/p30710.001.255051.25231.255135.0023830.56
9322003.12.30 23:14t/p30810.001.254951.25231.255035.0023865.56
9332003.12.30 23:14t/p30910.001.255051.25231.255135.0023900.56
9342003.12.30 23:14t/p31010.001.254951.25231.255035.0023935.56
9352003.12.30 23:14t/p31110.001.255051.25231.255135.0023970.56
9362003.12.31 08:02buy31210.001.25671.25101.2576
9372003.12.31 08:02modify31210.001.25671.25461.2576
9382003.12.31 08:04buy31310.001.25681.25111.2577
9392003.12.31 08:04modify31210.001.25671.25471.2576
9402003.12.31 08:04modify31310.001.25681.25471.2577
9412003.12.31 08:05buy31410.001.25671.25101.2576
9422003.12.31 08:05modify31410.001.25671.25471.2576
9432003.12.31 08:09buy31510.001.25641.25071.2573
9442003.12.31 08:09modify31510.001.25641.25471.2573
9452003.12.31 08:11buy31610.001.25631.25061.2572
9462003.12.31 08:11modify31610.001.25631.25471.2572
9472003.12.31 08:14buy31710.001.25681.25111.2577
9482003.12.31 08:14modify31710.001.25681.25471.2577
9492003.12.31 08:15buy31810.001.25691.25121.2578
9502003.12.31 08:15modify31210.001.25671.25481.2576
9512003.12.31 08:15modify31310.001.25681.25481.2577
9522003.12.31 08:15modify31410.001.25671.25481.2576
9532003.12.31 08:15modify31510.001.25641.25481.2573
9542003.12.31 08:15modify31610.001.25631.25481.2572
9552003.12.31 08:15modify31710.001.25681.25481.2577
9562003.12.31 08:15modify31810.001.25691.25481.2578
9572003.12.31 08:16buy31910.001.25691.25121.2578
9582003.12.31 08:16modify31910.001.25691.25481.2578
9592003.12.31 08:24t/p31210.001.25761.25481.257690.0024060.56
9602003.12.31 08:24t/p31310.001.25771.25481.257790.0024150.56
9612003.12.31 08:24t/p31410.001.25761.25481.257690.0024240.56
9622003.12.31 08:24t/p31510.001.25731.25481.257390.0024330.56
9632003.12.31 08:24t/p31610.001.25721.25481.257290.0024420.56
9642003.12.31 08:24t/p31710.001.25771.25481.257790.0024510.56
9652003.12.31 08:24t/p31810.001.25781.25481.257890.0024600.56
9662003.12.31 08:24t/p31910.001.25781.25481.257890.0024690.56
9672003.12.31 10:07buy32010.001.26031.25461.2623
9682003.12.31 10:07modify32010.001.26031.25761.2623
9692003.12.31 10:09buy32110.001.26091.25521.2629
9702003.12.31 10:09modify32010.001.26031.25821.2623
9712003.12.31 10:09modify32110.001.26091.25821.2629
9722003.12.31 10:11buy32210.001.26081.25511.2628
9732003.12.31 10:11modify32210.001.26081.25821.2628
9742003.12.31 10:14buy32310.001.26091.25521.2629
9752003.12.31 10:14modify32310.001.26091.25821.2629
9762003.12.31 10:15buy32410.001.26081.25511.2628
9772003.12.31 10:15modify32410.001.26081.25821.2628
9782003.12.31 10:16buy32510.001.26081.25511.2628
9792003.12.31 10:16modify32510.001.26081.25821.2628
9802003.12.31 10:19buy32610.001.26021.25451.2622
9812003.12.31 10:19modify32610.001.26021.25821.2622
9822003.12.31 10:20buy32710.001.26031.25461.2623
9832003.12.31 10:20modify32710.001.26031.25821.2623
9842003.12.31 10:21buy32810.001.26021.25451.2622
9852003.12.31 10:21modify32810.001.26021.25821.2622
9862003.12.31 10:24buy32910.001.26101.25531.2630
9872003.12.31 10:24modify32010.001.26031.25831.2623
9882003.12.31 10:24modify32110.001.26091.25831.2629
9892003.12.31 10:24modify32210.001.26081.25831.2628
9902003.12.31 10:24modify32310.001.26091.25831.2629
9912003.12.31 10:24modify32410.001.26081.25831.2628
9922003.12.31 10:24modify32510.001.26081.25831.2628
9932003.12.31 10:24modify32610.001.26021.25831.2622
9942003.12.31 10:24modify32710.001.26031.25831.2623
9952003.12.31 10:24modify32810.001.26021.25831.2622
9962003.12.31 10:24modify32910.001.26101.25831.2630
9972003.12.31 10:26buy33010.001.26091.25521.2629
9982003.12.31 10:26modify33010.001.26091.25831.2629
9992003.12.31 10:30buy33110.001.26101.25531.2630
10002003.12.31 10:30modify33110.001.26101.25831.2630
10012003.12.31 10:32buy33210.001.26071.25501.2627
10022003.12.31 10:32modify33210.001.26071.25831.2627
10032003.12.31 10:34buy33310.001.26081.25511.2628
10042003.12.31 10:34modify33310.001.26081.25831.2628
10052003.12.31 10:35buy33410.001.26071.25501.2627
10062003.12.31 10:35modify33410.001.26071.25831.2627
10072003.12.31 10:39buy33510.001.26061.25491.2626
10082003.12.31 10:39modify33510.001.26061.25831.2626
10092003.12.31 10:40buy33610.001.26071.25501.2627
10102003.12.31 10:40modify33610.001.26071.25831.2627
10112003.12.31 10:44buy33710.001.26091.25521.2629
10122003.12.31 10:44modify33710.001.26091.25831.2629
10132003.12.31 10:46buy33810.001.26081.25511.2628
10142003.12.31 10:46modify33810.001.26081.25831.2628
10152003.12.31 10:56buy33910.001.26101.25531.2630
10162003.12.31 10:56modify33910.001.26101.25831.2630
10172003.12.31 10:57buy34010.001.26061.25491.2626
10182003.12.31 10:57modify34010.001.26061.25831.2626
10192003.12.31 10:59buy34110.001.26081.25511.2628
10202003.12.31 10:59modify34110.001.26081.25831.2628
10212003.12.31 14:04t/p32010.001.26231.25831.2623200.0024890.56
10222003.12.31 14:04t/p32610.001.26221.25831.2622200.0025090.56
10232003.12.31 14:04t/p32710.001.26231.25831.2623200.0025290.56
10242003.12.31 14:04t/p32810.001.26221.25831.2622200.0025490.56
10252003.12.31 14:04t/p33210.001.26271.25831.2627200.0025690.56
10262003.12.31 14:04t/p33410.001.26271.25831.2627200.0025890.56
10272003.12.31 14:04t/p33510.001.26261.25831.2626200.0026090.56
10282003.12.31 14:04t/p33610.001.26271.25831.2627200.0026290.56
10292003.12.31 14:04t/p34010.001.26261.25831.2626200.0026490.56
10302003.12.31 14:09t/p32110.001.26291.25831.2629200.0026690.56
10312003.12.31 14:09t/p32210.001.26281.25831.2628200.0026890.56
10322003.12.31 14:09t/p32310.001.26291.25831.2629200.0027090.56
10332003.12.31 14:09t/p32410.001.26281.25831.2628200.0027290.56
10342003.12.31 14:09t/p32510.001.26281.25831.2628200.0027490.56
10352003.12.31 14:09t/p32910.001.26301.25831.2630200.0027690.56
10362003.12.31 14:09t/p33010.001.26291.25831.2629200.0027890.56
10372003.12.31 14:09t/p33110.001.26301.25831.2630200.0028090.56
10382003.12.31 14:09t/p33310.001.26281.25831.2628200.0028290.56
10392003.12.31 14:09t/p33710.001.26291.25831.2629200.0028490.56
10402003.12.31 14:09t/p33810.001.26281.25831.2628200.0028690.56
10412003.12.31 14:09t/p33910.001.26301.25831.2630200.0028890.56
10422003.12.31 14:09t/p34110.001.26281.25831.2628200.0029090.56
10432003.12.31 15:09buy34210.001.26181.25611.2630
10442003.12.31 15:09modify34210.001.26181.25851.2630
10452003.12.31 15:10buy34310.001.26191.25621.2631
10462003.12.31 15:10modify34210.001.26181.25861.2630
10472003.12.31 15:10modify34310.001.26191.25861.2631
10482003.12.31 15:11buy34410.001.26151.25581.2627
10492003.12.31 15:11modify34410.001.26151.25861.2627
10502003.12.31 15:12buy34510.001.26231.25661.2635
10512003.12.31 15:12modify34210.001.26181.25901.2630
10522003.12.31 15:12modify34310.001.26191.25901.2631
10532003.12.31 15:12modify34410.001.26151.25901.2627
10542003.12.31 15:12modify34510.001.26231.25901.2635
10552003.12.31 15:14buy34610.001.26201.25631.2632
10562003.12.31 15:14modify34610.001.26201.25901.2632
10572003.12.31 15:15buy34710.001.26191.25621.2631
10582003.12.31 15:15modify34710.001.26191.25901.2631
10592003.12.31 15:16buy34810.001.26201.25631.2632
10602003.12.31 15:16modify34810.001.26201.25901.2632
10612003.12.31 15:19buy34910.001.26141.25571.2626
10622003.12.31 15:19modify34910.001.26141.25901.2626
10632003.12.31 15:20buy35010.001.26131.25561.2625
10642003.12.31 15:20modify35010.001.26131.25901.2625
10652003.12.31 15:21buy35110.001.26141.25571.2626
10662003.12.31 15:21modify35110.001.26141.25901.2626
10672003.12.31 15:22buy35210.001.25991.25421.2611
10682003.12.31 15:22modify35210.001.25991.25901.2611
10692003.12.31 15:24buy35310.001.26071.25501.2619
10702003.12.31 15:24modify35310.001.26071.25901.2619
10712003.12.31 15:25buy35410.001.26081.25511.2620
10722003.12.31 15:25modify35410.001.26081.25901.2620
10732003.12.31 15:26buy35510.001.26071.25501.2619
10742003.12.31 15:26modify35510.001.26071.25901.2619
10752003.12.31 15:27buy35610.001.26111.25541.2623
10762003.12.31 15:27modify35610.001.26111.25901.2623
10772003.12.31 15:29buy35710.001.26091.25521.2621
10782003.12.31 15:29modify35710.001.26091.25901.2621
10792003.12.31 15:31buy35810.001.26101.25531.2622
10802003.12.31 15:31modify35810.001.26101.25901.2622
10812003.12.31 15:34t/p35210.001.26111.25901.2611120.0029210.56
10822003.12.31 15:34buy35910.001.26161.25591.2628
10832003.12.31 15:34modify35910.001.26161.25901.2628
10842003.12.31 15:36buy36010.001.26151.25581.2627
10852003.12.31 15:36modify36010.001.26151.25901.2627
10862003.12.31 15:37buy36110.001.26051.25481.2617
10872003.12.31 15:37modify36110.001.26051.25901.2617
10882003.12.31 15:39buy36210.001.26081.25511.2620
10892003.12.31 15:39modify36210.001.26081.25901.2620
10902003.12.31 15:40buy36310.001.26071.25501.2619
10912003.12.31 15:40modify36310.001.26071.25901.2619
10922003.12.31 15:41buy36410.001.26081.25511.2620
10932003.12.31 15:41modify36410.001.26081.25901.2620
10942003.12.31 15:44buy36510.001.26061.25491.2618
10952003.12.31 15:44modify36510.001.26061.25901.2618
10962003.12.31 15:45buy36610.001.26071.25501.2619
10972003.12.31 15:45modify36610.001.26071.25901.2619
10982003.12.31 15:46buy36710.001.26061.25491.2618
10992003.12.31 15:46modify36710.001.26061.25901.2618
11002003.12.31 15:47buy36810.001.26131.25561.2625
11012003.12.31 15:47modify36810.001.26131.25901.2625
11022003.12.31 15:49buy36910.001.26121.25551.2624
11032003.12.31 15:49modify36910.001.26121.25901.2624
11042003.12.31 15:51buy37010.001.26111.25541.2623
11052003.12.31 15:51modify37010.001.26111.25901.2623
11062003.12.31 15:52t/p36110.001.26171.25901.2617120.0029330.56
11072003.12.31 15:52t/p36510.001.26181.25901.2618120.0029450.56
11082003.12.31 15:52t/p36710.001.26181.25901.2618120.0029570.56
11092003.12.31 15:52buy37110.001.26201.25631.2632
11102003.12.31 15:52modify37110.001.26201.25901.2632
11112003.12.31 15:52close37110.001.26181.25901.2632-20.0029550.56
11122003.12.31 15:52close37010.001.26181.25901.262370.0029620.56
11132003.12.31 15:52close36910.001.26181.25901.262460.0029680.56
11142003.12.31 15:52close36810.001.26181.25901.262550.0029730.56
11152003.12.31 15:52close36610.001.26181.25901.2619110.0029840.56
11162003.12.31 15:52close36410.001.26181.25901.2620100.0029940.56
11172003.12.31 15:52close36310.001.26181.25901.2619110.0030050.56
11182003.12.31 15:52close36210.001.26181.25901.2620100.0030150.56
11192003.12.31 15:52close36010.001.26181.25901.262730.0030180.56
11202003.12.31 15:52close35910.001.26181.25901.262820.0030200.56
11212003.12.31 15:52close35810.001.26181.25901.262280.0030280.56
11222003.12.31 15:52close35710.001.26181.25901.262190.0030370.56
11232003.12.31 15:52close35610.001.26181.25901.262370.0030440.56
11242003.12.31 15:52close35510.001.26181.25901.2619110.0030550.56
11252003.12.31 15:52close35410.001.26181.25901.2620100.0030650.56
11262003.12.31 15:52close35310.001.26181.25901.2619110.0030760.56
11272003.12.31 15:52close35110.001.26181.25901.262640.0030800.56
11282003.12.31 15:52close35010.001.26181.25901.262550.0030850.56
11292003.12.31 15:52close34910.001.26181.25901.262640.0030890.56
11302003.12.31 15:52close34810.001.26181.25901.2632-20.0030870.56
11312003.12.31 15:52close34710.001.26181.25901.2631-10.0030860.56
11322003.12.31 15:52close34610.001.26181.25901.2632-20.0030840.56
11332003.12.31 15:52close34510.001.26181.25901.2635-50.0030790.56
11342003.12.31 15:52close34410.001.26181.25901.262730.0030820.56
11352003.12.31 15:52close34310.001.26181.25901.2631-10.0030810.56
11362003.12.31 15:52close34210.001.26181.25901.26300.0030810.56
11372003.12.31 15:54buy37210.001.26181.25611.2630
11382003.12.31 15:54modify37210.001.26181.25901.2630
11392003.12.31 15:55buy37310.001.26171.25601.2629
11402003.12.31 15:55modify37310.001.26171.25901.2629
11412003.12.31 15:56buy37410.001.26161.25591.2628
11422003.12.31 15:56modify37410.001.26161.25901.2628
11432003.12.31 15:59buy37510.001.26201.25631.2632
11442003.12.31 15:59modify37510.001.26201.25901.2632
11452003.12.31 17:02buy37610.001.26051.25481.2621
11462003.12.31 17:02modify37610.001.26051.25901.2621
11472003.12.31 17:04buy37710.001.26071.25501.2623
11482003.12.31 17:04modify37710.001.26071.25901.2623
11492003.12.31 17:05buy37810.001.26081.25511.2624
11502003.12.31 17:05modify37810.001.26081.25901.2624
11512003.12.31 17:09buy37910.001.26061.25491.2622
11522003.12.31 17:09modify37910.001.26061.25901.2622
11532003.12.31 17:11buy38010.001.26051.25481.2621
11542003.12.31 17:11modify38010.001.26051.25901.2621
11552003.12.31 17:14buy38110.001.26071.25501.2623
11562003.12.31 17:14modify38110.001.26071.25901.2623
11572003.12.31 17:16buy38210.001.26061.25491.2622
11582003.12.31 17:16modify38210.001.26061.25901.2622
11592003.12.31 17:19buy38310.001.26071.25501.2623
11602003.12.31 17:19modify38310.001.26071.25901.2623
11612003.12.31 17:20buy38410.001.26081.25511.2624
11622003.12.31 17:20modify38410.001.26081.25901.2624
11632003.12.31 17:21buy38510.001.26081.25511.2624
11642003.12.31 17:21modify38510.001.26081.25901.2624
11652003.12.31 17:22buy38610.001.25981.25411.2614
11662003.12.31 17:22modify38610.001.25981.25901.2614
11672003.12.31 17:24buy38710.001.26001.25431.2616
11682003.12.31 17:24modify38710.001.26001.25901.2616
11692003.12.31 17:26buy38810.001.26011.25441.2617
11702003.12.31 17:26modify38810.001.26011.25901.2617
11712003.12.31 17:27buy38910.001.25981.25411.2614
11722003.12.31 17:27modify38910.001.25981.25901.2614
11732003.12.31 17:29buy39010.001.26001.25431.2616
11742003.12.31 17:29modify39010.001.26001.25901.2616
11752003.12.31 17:30buy39110.001.26011.25441.2617
11762003.12.31 17:30modify39110.001.26011.25901.2617
11772003.12.31 17:31buy39210.001.25991.25421.2615
11782003.12.31 17:31modify39210.001.25991.25901.2615
11792003.12.31 17:34buy39310.001.26051.25481.2621
11802003.12.31 17:34modify39310.001.26051.25901.2621
11812003.12.31 17:35buy39410.001.26041.25471.2620
11822003.12.31 17:35modify39410.001.26041.25901.2620
11832003.12.31 17:39buy39510.001.26031.25461.2619
11842003.12.31 17:39modify39510.001.26031.25901.2619
11852003.12.31 17:41buy39610.001.26021.25451.2618
11862003.12.31 17:41modify39610.001.26021.25901.2618
11872003.12.31 17:44buy39710.001.26031.25461.2619
11882003.12.31 17:44modify39710.001.26031.25901.2619
11892003.12.31 17:45buy39810.001.26041.25471.2620
11902003.12.31 17:45modify39810.001.26041.25901.2620
11912003.12.31 17:49buy39910.001.26061.25491.2622
11922003.12.31 17:49modify39910.001.26061.25901.2622
11932003.12.31 17:50buy40010.001.26071.25501.2623
11942003.12.31 17:50modify40010.001.26071.25901.2623
11952003.12.31 17:54buy40110.001.25991.25421.2615
11962003.12.31 17:54modify40110.001.25991.25901.2615
11972003.12.31 18:59buy40210.001.25961.25391.2605
11982004.01.01 00:00s/l37210.001.2590341.25901.2630-299.2230511.34
11992004.01.01 00:00s/l37310.001.2590341.25901.2629-289.2230222.12
12002004.01.01 00:00s/l37410.001.2590341.25901.2628-279.2229942.90
12012004.01.01 00:00s/l37510.001.2590341.25901.2632-319.2229623.68
12022004.01.01 00:00s/l37610.001.2590341.25901.2621-169.2229454.46
12032004.01.01 00:00s/l37710.001.2590341.25901.2623-189.2229265.24
12042004.01.01 00:00s/l37810.001.2590341.25901.2624-199.2229066.02
12052004.01.01 00:00s/l37910.001.2590341.25901.2622-179.2228886.80
12062004.01.01 00:00s/l38010.001.2590341.25901.2621-169.2228717.58
12072004.01.01 00:00s/l38110.001.2590341.25901.2623-189.2228528.36
12082004.01.01 00:00s/l38210.001.2590341.25901.2622-179.2228349.14
12092004.01.01 00:00s/l38310.001.2590341.25901.2623-189.2228159.92
12102004.01.01 00:00s/l38410.001.2590341.25901.2624-199.2227960.70
12112004.01.01 00:00s/l38510.001.2590341.25901.2624-199.2227761.48
12122004.01.01 00:00s/l38610.001.2590341.25901.2614-99.2227662.26
12132004.01.01 00:00s/l38710.001.2590341.25901.2616-119.2227543.04
12142004.01.01 00:00s/l38810.001.2590341.25901.2617-129.2227413.82
12152004.01.01 00:00s/l38910.001.2590341.25901.2614-99.2227314.60
12162004.01.01 00:00s/l39010.001.2590341.25901.2616-119.2227195.38
12172004.01.01 00:00s/l39110.001.2590341.25901.2617-129.2227066.16
12182004.01.01 00:00s/l39210.001.2590341.25901.2615-109.2226956.94
12192004.01.01 00:00s/l39310.001.2590341.25901.2621-169.2226787.72
12202004.01.01 00:00s/l39410.001.2590341.25901.2620-159.2226628.50
12212004.01.01 00:00s/l39510.001.2590341.25901.2619-149.2226479.28
12222004.01.01 00:00s/l39610.001.2590341.25901.2618-139.2226340.06
12232004.01.01 00:00s/l39710.001.2590341.25901.2619-149.2226190.84
12242004.01.01 00:00s/l39810.001.2590341.25901.2620-159.2226031.62
12252004.01.01 00:00s/l39910.001.2590341.25901.2622-179.2225852.40
12262004.01.01 00:00s/l40010.001.2590341.25901.2623-189.2225663.18
12272004.01.01 00:00s/l40110.001.2590341.25901.2615-109.2225553.96
12282004.01.01 05:05buy40310.001.25871.25301.2595
12292004.01.01 05:09t/p40310.001.25951.25301.259580.0025633.96
12302004.01.01 06:20buy40410.001.25871.25301.2594
12312004.01.01 06:29t/p40410.001.25941.25301.259470.0025703.96
12322004.01.01 06:35buy40510.001.25851.25281.2592
12332004.01.01 06:39t/p40510.001.25921.25281.259270.0025773.96
12342004.01.01 06:55buy40610.001.25871.25301.2594
12352004.01.01 06:59t/p40610.001.25941.25301.259470.0025843.96
12362004.01.01 07:00buy40710.001.25871.25301.2593
12372004.01.01 07:09t/p40710.001.25931.25301.259360.0025903.96
12382004.01.01 07:30buy40810.001.25871.25301.2593
12392004.01.01 07:34t/p40810.001.25931.25301.259360.0025963.96
12402004.01.01 07:35buy40910.001.25871.25301.2593
12412004.01.01 07:39buy41010.001.25571.25001.2563
12422004.01.01 07:41t/p41010.001.25631.25001.256360.0026023.96
12432004.01.01 07:41buy41110.001.25821.25251.2588
12442004.01.01 07:44t/p40910.001.25931.25301.259360.0026083.96
12452004.01.01 07:44t/p41110.001.25881.25251.258860.0026143.96
12462004.01.01 08:02s/l40210.001.25391.25391.2605-592.6525551.31
12472004.01.01 08:02buy41210.001.24921.24351.2516
12482004.01.01 08:04buy41310.001.24971.24401.2521
12492004.01.01 08:04close41310.001.24951.24401.2521-20.0025531.31
12502004.01.01 08:04close41210.001.24951.24351.251630.0025561.31
12512004.01.01 08:05buy41410.001.24921.24351.2516
12522004.01.01 08:06buy41510.001.24991.24421.2523
12532004.01.01 08:06close41510.001.24971.24421.2523-20.0025541.31
12542004.01.01 08:06close41410.001.24971.24351.251650.0025591.31
12552004.01.01 08:07buy41610.001.24791.24221.2503
12562004.01.01 08:09buy41710.001.24841.24271.2508
12572004.01.01 08:09close41710.001.24821.24271.2508-20.0025571.31
12582004.01.01 08:09close41610.001.24821.24221.250330.0025601.31
12592004.01.01 08:10buy41810.001.24821.24251.2506
12602004.01.01 08:11buy41910.001.24891.24321.2513
12612004.01.01 08:11close41910.001.24871.24321.2513-20.0025581.31
12622004.01.01 08:11close41810.001.24871.24251.250650.0025631.31
12632004.01.01 08:12buy42010.001.24711.24141.2495
12642004.01.01 08:14buy42110.001.24771.24201.2501
12652004.01.01 08:14close42110.001.24751.24201.2501-20.0025611.31
12662004.01.01 08:14close42010.001.24751.24141.249540.0025651.31
12672004.01.01 08:15buy42210.001.25511.24941.2575
12682004.01.01 08:19t/p42210.001.25751.24941.2575240.0025891.31
12692004.01.01 11:35buy42310.001.25751.25181.2590
12702004.01.01 11:59t/p42310.001.25901.25181.2590150.0026041.31
12712004.01.01 13:00buy42410.001.25801.25231.2594
12722004.01.01 13:04t/p42410.001.259351.25231.2594135.0026176.31
12732004.01.01 13:24buy42510.001.25851.25281.2598
12742004.01.01 13:29t/p42510.001.259851.25281.2598135.0026311.31
12752004.01.01 17:00buy42610.001.25891.25321.2594
12762004.01.01 17:09t/p42610.001.25941.25321.259450.0026361.31
12772004.01.01 18:55buy42710.001.25871.25301.2592
12782004.01.01 18:56t/p42710.001.259151.25301.259245.0026406.31
12792004.01.01 18:57buy42810.001.25611.25041.2566
12802004.01.01 18:59t/p42810.001.256551.25041.256645.0026451.31
12812004.01.01 18:59buy42910.001.25771.25201.2582
12822004.01.01 19:00buy43010.001.25611.25041.2581
12832004.01.01 19:01buy43110.001.25601.25031.2580
12842004.01.01 19:02t/p42910.001.258151.25201.258245.0026496.31
12852004.01.01 19:02t/p43010.001.25811.25041.2581200.0026696.31
12862004.01.01 19:02t/p43110.001.25801.25031.2580200.0026896.31
12872004.01.01 19:07buy43210.001.25621.25051.2582
12882004.01.01 19:10buy43310.001.25631.25061.2583
12892004.01.01 19:12buy43410.001.25521.24951.2572
12902004.01.01 19:14buy43510.001.25581.25011.2578
12912004.01.01 19:15buy43610.001.25511.24941.2571
12922004.01.01 19:16buy43710.001.25601.25031.2580
12932004.01.01 19:16close43710.001.25581.25031.2580-20.0026876.31
12942004.01.01 19:16close43610.001.25581.24941.257170.0026946.31
12952004.01.01 19:16close43510.001.25581.25011.25780.0026946.31
12962004.01.01 19:16close43410.001.25581.24951.257260.0027006.31
12972004.01.01 19:16close43310.001.25581.25061.2583-50.0026956.31
12982004.01.01 19:16close43210.001.25581.25051.2582-40.0026916.31
12992004.01.01 19:17buy43810.001.25371.24801.2557
13002004.01.01 19:19buy43910.001.25501.24931.2570
13012004.01.01 19:19close43910.001.25481.24931.2570-20.0026896.31
13022004.01.01 19:19close43810.001.25481.24801.2557110.0027006.31
13032004.01.01 19:20buy44010.001.25451.24881.2565
13042004.01.01 19:21buy44110.001.25381.24811.2558
13052004.01.01 19:22buy44210.001.25521.24951.2572
13062004.01.01 19:22close44210.001.25501.24951.2572-20.0026986.31
13072004.01.01 19:22close44110.001.25501.24811.2558120.0027106.31
13082004.01.01 19:22close44010.001.25501.24881.256550.0027156.31
13092004.01.01 19:24buy44310.001.25481.24911.2568
13102004.01.01 19:25buy44410.001.25441.24871.2564
13112004.01.01 19:26buy44510.001.25391.24821.2559
13122004.01.01 19:27buy44610.001.25551.24981.2575
13132004.01.01 19:27close44610.001.25531.24981.2575-20.0027136.31
13142004.01.01 19:27close44510.001.25531.24821.2559140.0027276.31
13152004.01.01 19:27close44410.001.25531.24871.256490.0027366.31
13162004.01.01 19:27close44310.001.25531.24911.256850.0027416.31
13172004.01.01 19:29buy44710.001.25481.24911.2568
13182004.01.01 19:30buy44810.001.25581.25011.2578
13192004.01.01 19:34buy44910.001.25511.24941.2571
13202004.01.01 19:40buy45010.001.25451.24881.2565
13212004.01.01 19:41buy45110.001.25401.24831.2560
13222004.01.01 19:42buy45210.001.25521.24951.2572
13232004.01.01 19:42close45210.001.25501.24951.2572-20.0027396.31
13242004.01.01 19:42close45110.001.25501.24831.2560100.0027496.31
13252004.01.01 19:42close45010.001.25501.24881.256550.0027546.31
13262004.01.01 19:42close44910.001.25501.24941.2571-10.0027536.31
13272004.01.01 19:42close44810.001.25501.25011.2578-80.0027456.31
13282004.01.01 19:42close44710.001.25501.24911.256820.0027476.31
13292004.01.01 19:44buy45310.001.25481.24911.2568
13302004.01.01 19:45buy45410.001.25461.24891.2566
13312004.01.01 19:46buy45510.001.25401.24831.2560
13322004.01.01 19:47buy45610.001.25541.24971.2574
13332004.01.01 19:47close45610.001.25521.24971.2574-20.0027456.31
13342004.01.01 19:47close45510.001.25521.24831.2560120.0027576.31
13352004.01.01 19:47close45410.001.25521.24891.256660.0027636.31
13362004.01.01 19:47close45310.001.25521.24911.256840.0027676.31
13372004.01.01 19:49buy45710.001.25481.24911.2568
13382004.01.01 19:50buy45810.001.25451.24881.2565
13392004.01.01 19:51buy45910.001.25401.24831.2560
13402004.01.01 19:54buy46010.001.25501.24931.2570
13412004.01.01 19:54close46010.001.25481.24931.2570-20.0027656.31
13422004.01.01 19:54close45910.001.25481.24831.256080.0027736.31
13432004.01.01 19:54close45810.001.25481.24881.256530.0027766.31
13442004.01.01 19:54close45710.001.25481.24911.25680.0027766.31
13452004.01.01 19:55buy46110.001.25431.24861.2563
13462004.01.01 19:56buy46210.001.25411.24841.2561
13472004.01.01 19:59buy46310.001.25511.24941.2571
13482004.01.01 19:59close46310.001.25491.24941.2571-20.0027746.31
13492004.01.01 19:59close46210.001.25491.24841.256180.0027826.31
13502004.01.01 19:59close46110.001.25491.24861.256360.0027886.31
13512004.01.01 21:16buy46410.001.25431.24861.2576
13522004.01.01 21:21buy46510.001.25441.24871.2577
13532004.01.01 21:26buy46610.001.25441.24871.2577
13542004.01.01 21:47buy46710.001.25431.24861.2576
13552004.01.01 21:51buy46810.001.25421.24851.2575
13562004.01.01 21:56buy46910.001.25421.24851.2575
13572004.01.01 22:00buy47010.001.25431.24861.2554
13582004.01.01 22:01buy47110.001.25371.24801.2548
13592004.01.01 22:02t/p47110.001.25481.24801.2548110.0027996.31
13602004.01.01 22:04buy47210.001.25441.24871.2555
13612004.01.01 22:05buy47310.001.25381.24811.2549
13622004.01.01 22:06buy47410.001.25341.24771.2545
13632004.01.01 22:09buy47510.001.25411.24841.2552
13642004.01.01 22:10buy47610.001.25421.24851.2553
13652004.01.01 22:11buy47710.001.25341.24771.2545
13662004.01.01 22:12t/p47410.001.25451.24771.2545110.0028106.31
13672004.01.01 22:12t/p47710.001.25451.24771.2545110.0028216.31
13682004.01.01 22:14buy47810.001.25431.24861.2554
13692004.01.01 22:15buy47910.001.25371.24801.2548
13702004.01.01 22:16buy48010.001.25321.24751.2543
13712004.01.01 22:17buy48110.001.25431.24861.2554
13722004.01.01 22:19buy48210.001.25421.24851.2553
13732004.01.01 22:20buy48310.001.25351.24781.2546
13742004.01.01 22:21buy48410.001.25311.24741.2542
13752004.01.01 22:22t/p48410.001.25421.24741.2542110.0028326.31
13762004.01.01 22:22buy48510.001.25441.24871.2555
13772004.01.01 22:24buy48610.001.25381.24811.2549
13782004.01.01 22:25buy48710.001.25321.24751.2543
13792004.01.01 22:26buy48810.001.25301.24731.2541
13802004.01.01 22:27t/p48810.001.25411.24731.2541110.0028436.31
13812004.01.01 22:27buy48910.001.25441.24871.2555
13822004.01.01 22:29buy49010.001.25421.24851.2553
13832004.01.01 22:30buy49110.001.25381.24811.2549
13842004.01.01 22:34buy49210.001.25411.24841.2552
13852004.01.01 22:35buy49310.001.25381.24811.2549
13862004.01.01 22:36buy49410.001.25371.24801.2548
13872004.01.01 22:39t/p48010.001.25431.24751.2543110.0028546.31
13882004.01.01 22:39t/p48710.001.25431.24751.2543110.0028656.31
13892004.01.01 22:39buy49510.001.25451.24881.2556
13902004.01.01 22:40buy49610.001.25411.24841.2552
13912004.01.01 22:41buy49710.001.25391.24821.2550
13922004.01.01 22:42t/p48310.001.25461.24781.2546110.0028766.31
13932004.01.01 22:45buy49810.001.25411.24841.2552
13942004.01.01 22:46buy49910.001.25401.24831.2551
13952004.01.01 22:47t/p47310.001.25491.24811.2549110.0028876.31
13962004.01.01 22:47t/p47910.001.25481.24801.2548110.0028986.31
13972004.01.01 22:47t/p48610.001.25491.24811.2549110.0029096.31
13982004.01.01 22:47t/p49110.001.25491.24811.2549110.0029206.31
13992004.01.01 22:47t/p49310.001.25491.24811.2549110.0029316.31
14002004.01.01 22:47t/p49410.001.25481.24801.2548110.0029426.31
14012004.01.01 22:47t/p49710.001.25501.24821.2550110.0029536.31
14022004.01.01 22:47t/p49910.001.25511.24831.2551110.0029646.31
14032004.01.01 22:50buy50010.001.25411.24841.2552
14042004.01.01 22:51buy50110.001.25401.24831.2551
14052004.01.01 22:55buy50210.001.25431.24861.2554
14062004.01.01 22:56buy50310.001.25411.24841.2552
14072004.01.01 22:57t/p47510.001.25521.24841.2552110.0029756.31
14082004.01.01 22:57t/p47610.001.25531.24851.2553110.0029866.31
14092004.01.01 22:57t/p48210.001.25531.24851.2553110.0029976.31
14102004.01.01 22:57t/p49010.001.25531.24851.2553110.0030086.31
14112004.01.01 22:57t/p49210.001.25521.24841.2552110.0030196.31
14122004.01.01 22:57t/p49610.001.25521.24841.2552110.0030306.31
14132004.01.01 22:57t/p49810.001.25521.24841.2552110.0030416.31
14142004.01.01 22:57t/p50010.001.25521.24841.2552110.0030526.31
14152004.01.01 22:57t/p50110.001.25511.24831.2551110.0030636.31
14162004.01.01 22:57t/p50310.001.25521.24841.2552110.0030746.31
14172004.01.01 23:02t/p47010.001.25541.24861.2554110.0030856.31
14182004.01.01 23:02t/p47210.001.25551.24871.2555110.0030966.31
14192004.01.01 23:02t/p47810.001.25541.24861.2554110.0031076.31
14202004.01.01 23:02t/p48110.001.25541.24861.2554110.0031186.31
14212004.01.01 23:02t/p48510.001.25551.24871.2555110.0031296.31
14222004.01.01 23:02t/p48910.001.25551.24871.2555110.0031406.31
14232004.01.01 23:02t/p50210.001.25541.24861.2554110.0031516.31
14242004.01.01 23:07t/p49510.001.25561.24881.2556110.0031626.31
14252004.01.02 00:37t/p46410.001.25761.24861.2576322.4531948.76
14262004.01.02 00:37t/p46510.001.25771.24871.2577322.4532271.21
14272004.01.02 00:37t/p46610.001.25771.24871.2577322.4532593.66
14282004.01.02 00:37t/p46710.001.25761.24861.2576322.4532916.11
14292004.01.02 00:37t/p46810.001.25751.24851.2575322.4533238.56
14302004.01.02 00:37t/p46910.001.25751.24851.2575322.4533561.01
14312004.01.02 01:57buy50410.001.25681.25111.2581
14322004.01.02 01:59buy50510.001.25691.25121.2582
14332004.01.02 02:00buy50610.001.25701.25131.2580
14342004.01.02 02:01buy50710.001.25701.25131.2580
14352004.01.02 02:02buy50810.001.25631.25061.2573
14362004.01.02 02:04buy50910.001.25651.25081.2575
14372004.01.02 02:05buy51010.001.25661.25091.2576
14382004.01.02 02:06buy51110.001.25661.25091.2576
14392004.01.02 02:10buy51210.001.25581.25011.2568
14402004.01.02 02:11buy51310.001.25581.25011.2568
14412004.01.02 02:14buy51410.001.25341.24771.2544
14422004.01.02 02:16buy51510.001.25351.24781.2545
14432004.01.02 02:17buy51610.001.25421.24851.2552
14442004.01.02 02:19buy51710.001.25411.24841.2551
14452004.01.02 02:21buy51810.001.25401.24831.2550
14462004.01.02 02:24buy51910.001.25451.24881.2555
14472004.01.02 02:25buy52010.001.25461.24891.2556
14482004.01.02 02:26t/p51410.001.25441.24771.2544100.0033661.01
14492004.01.02 02:26t/p51510.001.25451.24781.2545100.0033761.01
14502004.01.02 02:26buy52110.001.25501.24931.2560
14512004.01.02 02:29buy52210.001.25441.24871.2554
14522004.01.02 02:30buy52310.001.25431.24861.2553
14532004.01.02 02:31buy52410.001.25451.24881.2555
14542004.01.02 02:36buy52510.001.25431.24861.2553
14552004.01.02 02:37buy52610.001.25391.24821.2549
14562004.01.02 02:40buy52710.001.25401.24831.2550
14572004.01.02 02:41buy52810.001.25391.24821.2549
14582004.01.02 02:44buy52910.001.25481.24911.2558
14592004.01.02 02:46buy53010.001.25471.24901.2557
14602004.01.02 02:47buy53110.001.25511.24941.2561
14612004.01.02 02:49buy53210.001.25501.24931.2560
14622004.01.02 02:50buy53310.001.25511.24941.2561
14632004.01.02 02:51buy53410.001.25501.24931.2560
14642004.01.02 02:54t/p52610.001.25491.24821.2549100.0033861.01
14652004.01.02 02:54t/p52810.001.25491.24821.2549100.0033961.01
14662004.01.02 02:54buy53510.001.25521.24951.2562
14672004.01.02 02:56t/p51710.001.25511.24841.2551100.0034061.01
14682004.01.02 02:56t/p51810.001.25501.24831.2550100.0034161.01
14692004.01.02 02:56t/p52710.001.25501.24831.2550100.0034261.01
14702004.01.02 02:56buy53610.001.25531.24961.2563
14712004.01.02 02:57t/p51610.001.25521.24851.2552100.0034361.01
14722004.01.02 02:57t/p52310.001.25531.24861.2553100.0034461.01
14732004.01.02 02:57t/p52510.001.25531.24861.2553100.0034561.01
14742004.01.02 02:57buy53710.001.25551.24981.2565
14752004.01.02 02:59buy53810.001.25541.24971.2564
14762004.01.02 03:22buy53910.001.25241.24671.2544
14772004.01.02 03:24buy54010.001.25251.24681.2545
14782004.01.02 03:26buy54110.001.25261.24691.2546
14792004.01.02 03:30buy54210.001.25341.24771.2554
14802004.01.02 03:31buy54310.001.25331.24761.2553
14812004.01.02 04:24t/p53910.001.25441.24671.2544200.0034761.01
14822004.01.02 04:27t/p51910.001.25551.24881.2555100.0034861.01
14832004.01.02 04:27t/p52010.001.25561.24891.2556100.0034961.01
14842004.01.02 04:27t/p52110.001.25601.24931.2560100.0035061.01
14852004.01.02 04:27t/p52210.001.25541.24871.2554100.0035161.01
14862004.01.02 04:27t/p52410.001.25551.24881.2555100.0035261.01
14872004.01.02 04:27t/p52910.001.25581.24911.2558100.0035361.01
14882004.01.02 04:27t/p53010.001.25571.24901.2557100.0035461.01
14892004.01.02 04:27t/p53110.001.25611.24941.2561100.0035561.01
14902004.01.02 04:27t/p53210.001.25601.24931.2560100.0035661.01
14912004.01.02 04:27t/p53310.001.25611.24941.2561100.0035761.01
14922004.01.02 04:27t/p53410.001.25601.24931.2560100.0035861.01
14932004.01.02 04:27t/p53510.001.25621.24951.2562100.0035961.01
14942004.01.02 04:27t/p54010.001.25451.24681.2545200.0036161.01
14952004.01.02 04:27t/p54110.001.25461.24691.2546200.0036361.01
14962004.01.02 04:27t/p54210.001.25541.24771.2554200.0036561.01
14972004.01.02 04:27t/p54310.001.25531.24761.2553200.0036761.01
14982004.01.02 05:02t/p53610.001.25631.24961.2563100.0036861.01
14992004.01.02 05:02t/p53810.001.25641.24971.2564100.0036961.01
15002004.01.02 05:47t/p53710.001.25651.24981.2565100.0037061.01
15012004.01.02 06:21t/p51210.001.25681.25011.2568100.0037161.01
15022004.01.02 06:21t/p51310.001.25681.25011.2568100.0037261.01
15032004.01.02 06:37buy54410.001.25591.25021.2572
15042004.01.02 06:57buy54510.001.25581.25011.2571
15052004.01.02 06:59buy54610.001.25591.25021.2572
15062004.01.02 08:29buy54710.001.25581.25011.2563
15072004.01.02 08:31buy54810.001.25571.25001.2562
15082004.01.02 08:34t/p54710.001.256251.25011.256345.0037306.01
15092004.01.02 08:34t/p54810.001.256151.25001.256245.0037351.01
15102004.01.02 08:42buy54910.001.25571.25001.2562
15112004.01.02 08:47t/p54910.001.256151.25001.256245.0037396.01
15122004.01.02 08:57t/p50810.001.25731.25061.2573100.0037496.01
15132004.01.02 08:57t/p50910.001.25751.25081.2575100.0037596.01
15142004.01.02 08:57t/p51010.001.25761.25091.2576100.0037696.01
15152004.01.02 08:57t/p51110.001.25761.25091.2576100.0037796.01
15162004.01.02 08:57t/p54410.001.25721.25021.2572130.0037926.01
15172004.01.02 08:57t/p54510.001.25711.25011.2571130.0038056.01
15182004.01.02 08:57t/p54610.001.25721.25021.2572130.0038186.01
15192004.01.02 09:02t/p50410.001.25811.25111.2581130.0038316.01
15202004.01.02 09:02t/p50510.001.25821.25121.2582130.0038446.01
15212004.01.02 09:02t/p50610.001.25801.25131.2580100.0038546.01
15222004.01.02 09:02t/p50710.001.25801.25131.2580100.0038646.01
15232004.01.02 12:04buy55010.001.26181.25611.2629
15242004.01.02 12:04modify55010.001.26181.25901.2629
15252004.01.02 12:05buy55110.001.26191.25621.2630
15262004.01.02 12:05modify55010.001.26181.25911.2629
15272004.01.02 12:05modify55110.001.26191.25911.2630
15282004.01.02 12:06buy55210.001.26191.25621.2630
15292004.01.02 12:06modify55210.001.26191.25911.2630
15302004.01.02 12:09buy55310.001.26131.25561.2624
15312004.01.02 12:09modify55310.001.26131.25911.2624
15322004.01.02 12:11buy55410.001.26141.25571.2625
15332004.01.02 12:11modify55410.001.26141.25911.2625
15342004.01.02 12:12buy55510.001.26161.25591.2627
15352004.01.02 12:12modify55510.001.26161.25911.2627
15362004.01.02 12:14buy55610.001.26151.25581.2626
15372004.01.02 12:14modify55610.001.26151.25911.2626
15382004.01.02 12:16buy55710.001.26161.25591.2627
15392004.01.02 12:16modify55710.001.26161.25911.2627
15402004.01.02 12:17buy55810.001.26141.25571.2625
15412004.01.02 12:17modify55810.001.26141.25911.2625
15422004.01.02 12:19buy55910.001.26161.25591.2627
15432004.01.02 12:19modify55910.001.26161.25911.2627
15442004.01.02 12:20buy56010.001.26151.25581.2626
15452004.01.02 12:20modify56010.001.26151.25911.2626
15462004.01.02 12:21buy56110.001.26141.25571.2625
15472004.01.02 12:21modify56110.001.26141.25911.2625
15482004.01.02 12:22buy56210.001.26181.25611.2629
15492004.01.02 12:22modify56210.001.26181.25911.2629
15502004.01.02 12:22close56210.001.26161.25911.2629-20.0038626.01
15512004.01.02 12:22close56110.001.26161.25911.262520.0038646.01
15522004.01.02 12:22close56010.001.26161.25911.262610.0038656.01
15532004.01.02 12:22close55910.001.26161.25911.26270.0038656.01
15542004.01.02 12:22close55810.001.26161.25911.262520.0038676.01
15552004.01.02 12:22close55710.001.26161.25911.26270.0038676.01
15562004.01.02 12:22close55610.001.26161.25911.262610.0038686.01
15572004.01.02 12:22close55510.001.26161.25911.26270.0038686.01
15582004.01.02 12:22close55410.001.26161.25911.262520.0038706.01
15592004.01.02 12:22close55310.001.26161.25911.262430.0038736.01
15602004.01.02 12:22close55210.001.26161.25911.2630-30.0038706.01
15612004.01.02 12:22close55110.001.26161.25911.2630-30.0038676.01
15622004.01.02 12:22close55010.001.26161.25911.2629-20.0038656.01
15632004.01.02 12:25buy56310.001.26161.25591.2627
15642004.01.02 12:25modify56310.001.26161.25911.2627
15652004.01.02 12:26buy56410.001.26161.25591.2627
15662004.01.02 12:26modify56410.001.26161.25911.2627
15672004.01.02 12:27buy56510.001.26111.25541.2621
15682004.01.02 12:27modify56510.001.26111.25911.2621
15692004.01.02 12:29buy56610.001.26121.25551.2622
15702004.01.02 12:29modify56610.001.26121.25911.2622
15712004.01.02 12:30buy56710.001.26111.25541.2621
15722004.01.02 12:30modify56710.001.26111.25911.2621
15732004.01.02 12:31buy56810.001.26141.25571.2625
15742004.01.02 12:31modify56810.001.26141.25911.2625
15752004.01.02 12:34buy56910.001.26081.25511.2618
15762004.01.02 12:34modify56910.001.26081.25911.2618
15772004.01.02 12:35buy57010.001.26071.25501.2617
15782004.01.02 12:35modify57010.001.26071.25911.2617
15792004.01.02 12:36buy57110.001.26051.25481.2615
15802004.01.02 12:36modify57110.001.26051.25911.2615
15812004.01.02 12:37buy57210.001.26091.25521.2619
15822004.01.02 12:37modify57210.001.26091.25911.2619
15832004.01.02 12:39buy57310.001.26081.25511.2618
15842004.01.02 12:39modify57310.001.26081.25911.2618
15852004.01.02 12:40buy57410.001.26091.25521.2619
15862004.01.02 12:40modify57410.001.26091.25911.2619
15872004.01.02 12:41buy57510.001.26121.25551.2622
15882004.01.02 12:41modify57510.001.26121.25911.2622
15892004.01.02 12:44buy57610.001.26021.25451.2613
15902004.01.02 12:44modify57610.001.26021.25911.2613
15912004.01.02 12:46buy57710.001.26031.25461.2614
15922004.01.02 12:46modify57710.001.26031.25911.2614
15932004.01.02 12:47buy57810.001.26091.25521.2619
15942004.01.02 12:47modify57810.001.26091.25911.2619
15952004.01.02 12:49buy57910.001.26071.25501.2617
15962004.01.02 12:49modify57910.001.26071.25911.2617
15972004.01.02 12:50buy58010.001.26081.25511.2618
15982004.01.02 12:50modify58010.001.26081.25911.2618
15992004.01.02 12:51buy58110.001.26141.25571.2625
16002004.01.02 12:51modify58110.001.26141.25911.2625
16012004.01.02 12:54buy58210.001.26071.25501.2617
16022004.01.02 12:54modify58210.001.26071.25911.2617
16032004.01.02 12:56buy58310.001.26081.25511.2618
16042004.01.02 12:56modify58310.001.26081.25911.2618
16052004.01.02 12:57buy58410.001.26021.25451.2613
16062004.01.02 12:57modify58410.001.26021.25911.2613
16072004.01.02 12:59buy58510.001.26041.25471.2615
16082004.01.02 12:59modify58510.001.26041.25911.2615
16092004.01.02 13:00buy58610.001.26031.25461.2608
16102004.01.02 13:00modify58610.001.26031.25911.2608
16112004.01.02 13:01buy58710.001.26031.25461.2608
16122004.01.02 13:01modify58710.001.26031.25911.2608
16132004.01.02 13:04buy58810.001.25971.25401.2602
16142004.01.02 13:05buy58910.001.25981.25411.2603
16152004.01.02 13:05modify58810.001.25971.25911.2602
16162004.01.02 13:05modify58910.001.25981.25911.2603
16172004.01.02 13:06buy59010.001.25981.25411.2603
16182004.01.02 13:06modify59010.001.25981.25911.2603
16192004.01.02 13:07buy59110.001.25941.25371.2599
16202004.01.02 13:09buy59210.001.25961.25391.2601
16212004.01.02 13:15modify59110.001.25941.25911.2599
16222004.01.02 13:15modify59210.001.25961.25911.2601
16232004.01.02 13:17t/p59110.001.25991.25911.259950.0038706.01
16242004.01.02 13:17buy59310.001.26011.25441.2606
16252004.01.02 13:17modify59310.001.26011.25911.2606
16262004.01.02 13:22s/l56310.001.259091.25911.2627-251.0038455.01
16272004.01.02 13:22s/l56410.001.259091.25911.2627-251.0038204.01
16282004.01.02 13:22s/l56510.001.259091.25911.2621-201.0038003.01
16292004.01.02 13:22s/l56610.001.259091.25911.2622-211.0037792.01
16302004.01.02 13:22s/l56710.001.259091.25911.2621-201.0037591.01
16312004.01.02 13:22s/l56810.001.259091.25911.2625-231.0037360.01
16322004.01.02 13:22s/l56910.001.259091.25911.2618-171.0037189.01
16332004.01.02 13:22s/l57010.001.259091.25911.2617-161.0037028.01
16342004.01.02 13:22s/l57110.001.259091.25911.2615-141.0036887.01
16352004.01.02 13:22s/l57210.001.259091.25911.2619-181.0036706.01
16362004.01.02 13:22s/l57310.001.259091.25911.2618-171.0036535.01
16372004.01.02 13:22s/l57410.001.259091.25911.2619-181.0036354.01
16382004.01.02 13:22s/l57510.001.259091.25911.2622-211.0036143.01
16392004.01.02 13:22s/l57610.001.259091.25911.2613-111.0036032.01
16402004.01.02 13:22s/l57710.001.259091.25911.2614-121.0035911.01
16412004.01.02 13:22s/l57810.001.259091.25911.2619-181.0035730.01
16422004.01.02 13:22s/l57910.001.259091.25911.2617-161.0035569.01
16432004.01.02 13:22s/l58010.001.259091.25911.2618-171.0035398.01
16442004.01.02 13:22s/l58110.001.259091.25911.2625-231.0035167.01
16452004.01.02 13:22s/l58210.001.259091.25911.2617-161.0035006.01
16462004.01.02 13:22s/l58310.001.259091.25911.2618-171.0034835.01
16472004.01.02 13:22s/l58410.001.259091.25911.2613-111.0034724.01
16482004.01.02 13:22s/l58510.001.259091.25911.2615-131.0034593.01
16492004.01.02 13:22s/l58610.001.259091.25911.2608-121.0034472.01
16502004.01.02 13:22s/l58710.001.259091.25911.2608-121.0034351.01
16512004.01.02 13:22s/l58810.001.259091.25911.2602-61.0034290.01
16522004.01.02 13:22s/l58910.001.259091.25911.2603-71.0034219.01
16532004.01.02 13:22s/l59010.001.259091.25911.2603-71.0034148.01
16542004.01.02 13:22s/l59210.001.259091.25911.2601-51.0034097.01
16552004.01.02 13:22s/l59310.001.259091.25911.2606-101.0033996.01
16562004.01.02 13:22buy59410.001.25871.25301.2592
16572004.01.02 13:24buy59510.001.25881.25311.2593
16582004.01.02 13:25buy59610.001.25871.25301.2592
16592004.01.02 13:26buy59710.001.25881.25311.2593
16602004.01.02 13:27buy59810.001.25741.25171.2579
16612004.01.02 13:29buy59910.001.25801.25231.2585
16622004.01.02 13:30buy60010.001.25791.25221.2584
16632004.01.02 13:31t/p59810.001.25791.25171.257950.0034046.01
16642004.01.02 13:31buy60110.001.25811.25241.2586
16652004.01.02 13:32buy60210.001.25741.25171.2579
16662004.01.02 13:34buy60310.001.25761.25191.2581
16672004.01.02 13:36buy60410.001.25771.25201.2582
16682004.01.02 13:39t/p60210.001.25791.25171.257950.0034096.01
16692004.01.02 13:39buy60510.001.25811.25241.2586
16702004.01.02 13:41buy60610.001.25801.25231.2585
16712004.01.02 13:44t/p60310.001.25811.25191.258150.0034146.01
16722004.01.02 13:44t/p60410.001.25821.25201.258250.0034196.01
16732004.01.02 13:44buy60710.001.25841.25271.2589
16742004.01.02 13:46buy60810.001.25851.25281.2590
16752004.01.02 13:47t/p59910.001.25851.25231.258550.0034246.01
16762004.01.02 13:47t/p60010.001.25841.25221.258450.0034296.01
16772004.01.02 13:47t/p60110.001.25861.25241.258650.0034346.01
16782004.01.02 13:47t/p60510.001.25861.25241.258650.0034396.01
16792004.01.02 13:47t/p60610.001.25851.25231.258550.0034446.01
16802004.01.02 13:47buy60910.001.25901.25331.2595
16812004.01.02 13:47close60910.001.25881.25331.2595-20.0034426.01
16822004.01.02 13:47close60810.001.25881.25281.259030.0034456.01
16832004.01.02 13:47close60710.001.25881.25271.258940.0034496.01
16842004.01.02 13:47close59710.001.25881.25311.25930.0034496.01
16852004.01.02 13:47close59610.001.25881.25301.259210.0034506.01
16862004.01.02 13:47close59510.001.25881.25311.25930.0034506.01
16872004.01.02 13:47close59410.001.25881.25301.259210.0034516.01
16882004.01.02 13:49buy61010.001.25881.25311.2593
16892004.01.02 13:50buy61110.001.25871.25301.2592
16902004.01.02 13:51buy61210.001.25861.25291.2591
16912004.01.02 13:52buy61310.001.25891.25321.2594
16922004.01.02 13:56buy61410.001.25881.25311.2593
16932004.01.02 13:57buy61510.001.25911.25341.2596
16942004.01.02 13:57close61510.001.25891.25341.2596-20.0034496.01
16952004.01.02 13:57close61410.001.25891.25311.259310.0034506.01
16962004.01.02 13:57close61310.001.25891.25321.25940.0034506.01
16972004.01.02 13:57close61210.001.25891.25291.259130.0034536.01
16982004.01.02 13:57close61110.001.25891.25301.259220.0034556.01
16992004.01.02 13:57close61010.001.25891.25311.259310.0034566.01
17002004.01.02 13:59buy61610.001.25891.25321.2594
17012004.01.02 14:44t/p61610.001.25941.25321.259450.0034616.01
17022004.01.02 16:02buy61710.001.25881.25311.2597
17032004.01.02 16:04buy61810.001.25911.25341.2600
17042004.01.02 16:05buy61910.001.25921.25351.2601
17052004.01.02 16:06buy62010.001.25981.25411.2607
17062004.01.02 16:06modify61710.001.25881.25911.2597
17072004.01.02 16:06modify61810.001.25911.25911.2600
17082004.01.02 16:06modify61910.001.25921.25911.2601
17092004.01.02 16:06modify62010.001.25981.25911.2607
17102004.01.02 16:09s/l61710.001.259091.25911.259729.0034645.01
17112004.01.02 16:09s/l61810.001.259091.25911.2600-1.0034644.01
17122004.01.02 16:09s/l61910.001.259091.25911.2601-11.0034633.01
17132004.01.02 16:09s/l62010.001.259091.25911.2607-71.0034562.01
17142004.01.02 16:09buy62110.001.25831.25261.2592
17152004.01.02 16:10buy62210.001.25821.25251.2591
17162004.01.02 16:11buy62310.001.25821.25251.2591
17172004.01.02 16:12buy62410.001.25691.25121.2578
17182004.01.02 16:14buy62510.001.25771.25201.2586
17192004.01.02 16:15buy62610.001.25761.25191.2585
17202004.01.02 16:16buy62710.001.25761.25191.2585
17212004.01.02 16:17buy62810.001.25641.25071.2573
17222004.01.02 16:19buy62910.001.25671.25101.2576
17232004.01.02 16:21buy63010.001.25681.25111.2577
17242004.01.02 16:24t/p62410.001.25781.25121.257890.0034652.01
17252004.01.02 16:24t/p62810.001.25731.25071.257390.0034742.01
17262004.01.02 16:24t/p62910.001.25761.25101.257690.0034832.01
17272004.01.02 16:24t/p63010.001.25771.25111.257790.0034922.01
17282004.01.02 16:24buy63110.001.25851.25281.2594
17292004.01.02 16:24close63110.001.25831.25281.2594-20.0034902.01
17302004.01.02 16:24close62710.001.25831.25191.258570.0034972.01
17312004.01.02 16:24close62610.001.25831.25191.258570.0035042.01
17322004.01.02 16:24close62510.001.25831.25201.258660.0035102.01
17332004.01.02 16:24close62310.001.25831.25251.259110.0035112.01
17342004.01.02 16:24close62210.001.25831.25251.259110.0035122.01
17352004.01.02 16:24close62110.001.25831.25261.25920.0035122.01
17362004.01.02 16:25buy63210.001.25861.25291.2595
17372004.01.02 16:26buy63310.001.25811.25241.2590
17382004.01.02 16:27buy63410.001.25921.25351.2601
17392004.01.02 16:27close63410.001.25901.25351.2601-20.0035102.01
17402004.01.02 16:27close63310.001.25901.25241.259090.0035192.01
17412004.01.02 16:27close63210.001.25901.25291.259540.0035232.01
17422004.01.02 16:29buy63510.001.25901.25331.2599
17432004.01.02 16:31buy63610.001.25911.25341.2600
17442004.01.02 16:32t/p63510.001.25991.25331.259990.0035322.01
17452004.01.02 16:32t/p63610.001.26001.25341.260090.0035412.01
17462004.01.02 16:34buy63710.001.26001.25431.2609
17472004.01.02 16:34modify63710.001.26001.25911.2609
17482004.01.02 16:36buy63810.001.25991.25421.2608
17492004.01.02 16:36modify63810.001.25991.25911.2608
17502004.01.02 16:37s/l63710.001.259091.25911.2609-91.0035321.01
17512004.01.02 16:37s/l63810.001.259091.25911.2608-81.0035240.01
17522004.01.02 16:37buy63910.001.25881.25311.2597
17532004.01.02 16:39buy64010.001.25901.25331.2599
17542004.01.02 16:41buy64110.001.25891.25321.2598
17552004.01.02 16:42buy64210.001.25811.25241.2590
17562004.01.02 16:44buy64310.001.25871.25301.2596
17572004.01.02 16:45buy64410.001.25861.25291.2595
17582004.01.02 16:46buy64510.001.25851.25281.2594
17592004.01.02 16:47buy64610.001.25921.25351.2601
17602004.01.02 16:47close64610.001.25901.25351.2601-20.0035220.01
17612004.01.02 16:47close64510.001.25901.25281.259450.0035270.01
17622004.01.02 16:47close64410.001.25901.25291.259540.0035310.01
17632004.01.02 16:47close64310.001.25901.25301.259630.0035340.01
17642004.01.02 16:47close64210.001.25901.25241.259090.0035430.01
17652004.01.02 16:47close64110.001.25901.25321.259810.0035440.01
17662004.01.02 16:47close64010.001.25901.25331.25990.0035440.01
17672004.01.02 16:47close63910.001.25901.25311.259720.0035460.01
17682004.01.02 16:49buy64710.001.25891.25321.2598
17692004.01.02 16:50buy64810.001.25881.25311.2597
17702004.01.02 16:51buy64910.001.25941.25371.2603
17712004.01.02 16:54buy65010.001.25881.25311.2597
17722004.01.02 16:55buy65110.001.25871.25301.2596
17732004.01.02 16:56buy65210.001.25841.25271.2593
17742004.01.02 16:57buy65310.001.25891.25321.2598
17752004.01.02 16:59buy65410.001.25881.25311.2597
17762004.01.02 17:24t/p65110.001.25961.25301.259690.0035550.01
17772004.01.02 17:24t/p65210.001.25931.25271.259390.0035640.01
17782004.01.02 17:25t/p64810.001.25971.25311.259790.0035730.01
17792004.01.02 17:25t/p65010.001.25971.25311.259790.0035820.01
17802004.01.02 17:25t/p65410.001.25971.25311.259790.0035910.01
17812004.01.02 17:26t/p64710.001.25981.25321.259890.0036000.01
17822004.01.02 17:26t/p65310.001.25981.25321.259890.0036090.01
17832004.01.02 18:32t/p64910.001.26031.25371.260390.0036180.01
17842004.01.02 19:15buy65510.001.25921.25351.2600
17852004.01.02 19:16buy65610.001.25921.25351.2600
17862004.01.02 19:17buy65710.001.25901.25331.2598
17872004.01.02 19:19buy65810.001.25911.25341.2599
17882004.01.02 19:20buy65910.001.25901.25331.2598
17892004.01.02 19:21buy66010.001.25901.25331.2598
17902004.01.02 19:22buy66110.001.25881.25311.2596
17912004.01.02 19:24buy66210.001.25901.25331.2598
17922004.01.02 19:26buy66310.001.25911.25341.2599
17932004.01.02 19:37t/p66110.001.259651.25311.259685.0036265.01
17942004.01.02 20:04buy66410.001.25901.25331.2596
17952004.01.02 20:06buy66510.001.25891.25321.2595
17962004.01.02 20:12buy66610.001.25901.25331.2596
17972004.01.02 20:14buy66710.001.25911.25341.2597
17982004.01.02 20:16buy66810.001.25911.25341.2597
17992004.01.02 20:30buy66910.001.25911.25341.2597
18002004.01.02 20:36buy67010.001.25911.25341.2597
18012004.01.02 20:57buy67110.001.25901.25331.2596
18022004.01.02 20:59buy67210.001.25911.25341.2597
18032004.01.05 00:00t/p65510.001.260051.25351.260077.4536342.46
18042004.01.05 00:00t/p65610.001.260051.25351.260077.4536419.91
18052004.01.05 00:00t/p65710.001.259851.25331.259877.4536497.36
18062004.01.05 00:00t/p65810.001.259951.25341.259977.4536574.81
18072004.01.05 00:00t/p65910.001.259851.25331.259877.4536652.26
18082004.01.05 00:00t/p66010.001.259851.25331.259877.4536729.71
18092004.01.05 00:00t/p66210.001.259851.25331.259877.4536807.16
18102004.01.05 00:00t/p66310.001.259951.25341.259977.4536884.61
18112004.01.05 00:00t/p66410.001.259651.25331.259657.4536942.06
18122004.01.05 00:00t/p66510.001.259551.25321.259557.4536999.51
18132004.01.05 00:00t/p66610.001.259651.25331.259657.4537056.96
18142004.01.05 00:00t/p66710.001.259751.25341.259757.4537114.41
18152004.01.05 00:00t/p66810.001.259751.25341.259757.4537171.86
18162004.01.05 00:00t/p66910.001.259751.25341.259757.4537229.31
18172004.01.05 00:00t/p67010.001.259751.25341.259757.4537286.76
18182004.01.05 00:00t/p67110.001.259651.25331.259657.4537344.21
18192004.01.05 00:00t/p67210.001.259751.25341.259757.4537401.66
18202004.01.05 03:12buy67310.001.26421.25851.2658
18212004.01.05 03:12modify67310.001.26421.26061.2658
18222004.01.05 03:14buy67410.001.26481.25911.2664
18232004.01.05 03:14modify67310.001.26421.26121.2658
18242004.01.05 03:14modify67410.001.26481.26121.2664
18252004.01.05 03:16buy67510.001.26491.25921.2665
18262004.01.05 03:16modify67310.001.26421.26131.2658
18272004.01.05 03:16modify67410.001.26481.26131.2664
18282004.01.05 03:16modify67510.001.26491.26131.2665
18292004.01.05 03:26buy67610.001.26521.25951.2668
18302004.01.05 03:26modify67310.001.26421.26161.2658
18312004.01.05 03:26modify67410.001.26481.26161.2664
18322004.01.05 03:26modify67510.001.26491.26161.2665
18332004.01.05 03:26modify67610.001.26521.26161.2668
18342004.01.05 03:34t/p67310.001.265751.26161.2658155.0037556.66
18352004.01.05 05:27t/p67410.001.266351.26161.2664155.0037711.66
18362004.01.05 05:27t/p67510.001.266451.26161.2665155.0037866.66
18372004.01.05 05:42t/p67610.001.266751.26161.2668155.0038021.66
18382004.01.05 09:12buy67710.001.26591.26021.2671
18392004.01.05 09:12modify67710.001.26591.26331.2671
18402004.01.05 09:19buy67810.001.26601.26031.2672
18412004.01.05 09:19modify67710.001.26591.26341.2671
18422004.01.05 09:19modify67810.001.26601.26341.2672
18432004.01.05 09:20buy67910.001.26591.26021.2671
18442004.01.05 09:20modify67910.001.26591.26341.2671
18452004.01.05 09:21buy68010.001.26531.25961.2665
18462004.01.05 09:21modify68010.001.26531.26341.2665
18472004.01.05 09:25buy68110.001.26621.26051.2674
18482004.01.05 09:25modify67710.001.26591.26361.2671
18492004.01.05 09:25modify67810.001.26601.26361.2672
18502004.01.05 09:25modify67910.001.26591.26361.2671
18512004.01.05 09:25modify68010.001.26531.26361.2665
18522004.01.05 09:25modify68110.001.26621.26361.2674
18532004.01.05 09:27buy68210.001.26601.26031.2672
18542004.01.05 09:27modify68210.001.26601.26361.2672
18552004.01.05 09:31buy68310.001.26621.26051.2674
18562004.01.05 09:31modify68310.001.26621.26361.2674
18572004.01.05 09:40buy68410.001.26571.26001.2669
18582004.01.05 09:40modify68410.001.26571.26361.2669
18592004.01.05 09:41buy68510.001.26581.26011.2670
18602004.01.05 09:41modify68510.001.26581.26361.2670
18612004.01.05 09:42buy68610.001.26471.25901.2659
18622004.01.05 09:42modify68610.001.26471.26361.2659
18632004.01.05 09:44buy68710.001.26501.25931.2662
18642004.01.05 09:44modify68710.001.26501.26361.2662
18652004.01.05 09:45buy68810.001.26511.25941.2663
18662004.01.05 09:45modify68810.001.26511.26361.2663
18672004.01.05 09:46buy68910.001.26521.25951.2664
18682004.01.05 09:46modify68910.001.26521.26361.2664
18692004.01.05 09:49buy69010.001.26481.25911.2660
18702004.01.05 09:49modify69010.001.26481.26361.2660
18712004.01.05 09:50buy69110.001.26471.25901.2659
18722004.01.05 09:50modify69110.001.26471.26361.2659
18732004.01.05 09:51buy69210.001.26471.25901.2659
18742004.01.05 09:51modify69210.001.26471.26361.2659
18752004.01.05 09:52buy69310.001.26441.25871.2656
18762004.01.05 09:52modify69310.001.26441.26361.2656
18772004.01.05 09:54buy69410.001.26451.25881.2657
18782004.01.05 09:54modify69410.001.26451.26361.2657
18792004.01.05 09:55buy69510.001.26441.25871.2656
18802004.01.05 09:55modify69510.001.26441.26361.2656
18812004.01.05 09:56buy69610.001.26441.25871.2656
18822004.01.05 09:56modify69610.001.26441.26361.2656
18832004.01.05 09:57s/l67710.001.2636181.26361.2671-228.2137793.45
18842004.01.05 09:57s/l67810.001.2636181.26361.2672-238.2137555.24
18852004.01.05 09:57s/l67910.001.2636181.26361.2671-228.2137327.03
18862004.01.05 09:57s/l68010.001.2636181.26361.2665-168.2137158.82
18872004.01.05 09:57s/l68110.001.2636181.26361.2674-258.2136900.61
18882004.01.05 09:57s/l68210.001.2636181.26361.2672-238.2136662.40
18892004.01.05 09:57s/l68310.001.2636181.26361.2674-258.2136404.19
18902004.01.05 09:57s/l68410.001.2636181.26361.2669-208.2136195.98
18912004.01.05 09:57s/l68510.001.2636181.26361.2670-218.2135977.77
18922004.01.05 09:57s/l68610.001.2636181.26361.2659-108.2135869.56
18932004.01.05 09:57s/l68710.001.2636181.26361.2662-138.2135731.35
18942004.01.05 09:57s/l68810.001.2636181.26361.2663-148.2135583.14
18952004.01.05 09:57s/l68910.001.2636181.26361.2664-158.2135424.93
18962004.01.05 09:57s/l69010.001.2636181.26361.2660-118.2135306.72
18972004.01.05 09:57s/l69110.001.2636181.26361.2659-108.2135198.51
18982004.01.05 09:57s/l69210.001.2636181.26361.2659-108.2135090.30
18992004.01.05 09:57s/l69310.001.2636181.26361.2656-78.2135012.09
19002004.01.05 09:57s/l69410.001.2636181.26361.2657-88.2134923.88
19012004.01.05 09:57s/l69510.001.2636181.26361.2656-78.2134845.67
19022004.01.05 09:57s/l69610.001.2636181.26361.2656-78.2134767.46
19032004.01.05 09:57buy69710.001.26331.25761.2645
19042004.01.05 09:59buy69810.001.26361.25791.2648
19052004.01.05 10:04t/p69710.001.26451.25761.2645120.0034887.46
19062004.01.05 10:12t/p69810.001.26481.25791.2648120.0035007.46
19072004.01.05 14:00buy69910.001.26731.26161.2682
19082004.01.05 14:00modify69910.001.26731.26361.2682
19092004.01.05 14:01buy70010.001.26731.26161.2682
19102004.01.05 14:01modify70010.001.26731.26361.2682
19112004.01.05 14:02buy70110.001.26691.26121.2678
19122004.01.05 14:02modify70110.001.26691.26361.2678
19132004.01.05 14:04buy70210.001.26721.26151.2681
19142004.01.05 14:04modify70210.001.26721.26361.2681
19152004.01.05 14:05buy70310.001.26701.26131.2679
19162004.01.05 14:05modify70310.001.26701.26361.2679
19172004.01.05 14:06buy70410.001.26701.26131.2679
19182004.01.05 14:06modify70410.001.26701.26361.2679
19192004.01.05 14:07buy70510.001.26631.26061.2673
19202004.01.05 14:07modify70510.001.26631.26361.2673
19212004.01.05 14:09buy70610.001.26661.26091.2676
19222004.01.05 14:09modify70610.001.26661.26361.2676
19232004.01.05 14:10buy70710.001.26651.26081.2675
19242004.01.05 14:10modify70710.001.26651.26361.2675
19252004.01.05 14:11buy70810.001.26681.26111.2677
19262004.01.05 14:11modify70810.001.26681.26361.2677
19272004.01.05 14:14buy70910.001.26571.26001.2667
19282004.01.05 14:14modify70910.001.26571.26361.2667
19292004.01.05 14:15buy71010.001.26561.25991.2666
19302004.01.05 14:15modify71010.001.26561.26361.2666
19312004.01.05 14:16buy71110.001.26541.25971.2664
19322004.01.05 14:16modify71110.001.26541.26361.2664
19332004.01.05 14:19buy71210.001.26591.26021.2669
19342004.01.05 14:19modify71210.001.26591.26361.2669
19352004.01.05 14:21buy71310.001.26581.26011.2668
19362004.01.05 14:21modify71310.001.26581.26361.2668
19372004.01.05 14:22buy71410.001.26631.26061.2673
19382004.01.05 14:22modify71410.001.26631.26361.2673
19392004.01.05 14:24buy71510.001.26591.26021.2669
19402004.01.05 14:24modify71510.001.26591.26361.2669
19412004.01.05 14:26buy71610.001.26601.26031.2670
19422004.01.05 14:26modify71610.001.26601.26361.2670
19432004.01.05 14:29buy71710.001.26561.25991.2666
19442004.01.05 14:29modify71710.001.26561.26361.2666
19452004.01.05 14:30buy71810.001.26571.26001.2667
19462004.01.05 14:30modify71810.001.26571.26361.2667
19472004.01.05 14:31buy71910.001.26581.26011.2668
19482004.01.05 14:31modify71910.001.26581.26361.2668
19492004.01.05 14:34buy72010.001.26551.25981.2665
19502004.01.05 14:34modify72010.001.26551.26361.2665
19512004.01.05 14:35buy72110.001.26541.25971.2664
19522004.01.05 14:35modify72110.001.26541.26361.2664
19532004.01.05 14:36buy72210.001.26531.25961.2662
19542004.01.05 14:36modify72210.001.26531.26361.2662
19552004.01.05 14:37t/p70910.001.266651.26361.266795.0035102.46
19562004.01.05 14:37t/p71010.001.266551.26361.266695.0035197.46
19572004.01.05 14:37t/p71110.001.266351.26361.266495.0035292.46
19582004.01.05 14:37t/p71710.001.266551.26361.266695.0035387.46
19592004.01.05 14:37t/p71810.001.266651.26361.266795.0035482.46
19602004.01.05 14:37t/p72010.001.266451.26361.266595.0035577.46
19612004.01.05 14:37t/p72110.001.266351.26361.266495.0035672.46
19622004.01.05 14:37t/p72210.001.266251.26361.266295.0035767.46
19632004.01.05 14:37buy72310.001.26691.26121.2678
19642004.01.05 14:37modify72310.001.26691.26361.2678
19652004.01.05 14:37close72310.001.26671.26361.2678-20.0035747.46
19662004.01.05 14:37close71910.001.26671.26361.266890.0035837.46
19672004.01.05 14:37close71610.001.26671.26361.267070.0035907.46
19682004.01.05 14:37close71510.001.26671.26361.266980.0035987.46
19692004.01.05 14:37close71410.001.26671.26361.267340.0036027.46
19702004.01.05 14:37close71310.001.26671.26361.266890.0036117.46
19712004.01.05 14:37close71210.001.26671.26361.266980.0036197.46
19722004.01.05 14:37close70810.001.26671.26361.2677-10.0036187.46
19732004.01.05 14:37close70710.001.26671.26361.267520.0036207.46
19742004.01.05 14:37close70610.001.26671.26361.267610.0036217.46
19752004.01.05 14:37close70510.001.26671.26361.267340.0036257.46
19762004.01.05 14:37close70410.001.26671.26361.2679-30.0036227.46
19772004.01.05 14:37close70310.001.26671.26361.2679-30.0036197.46
19782004.01.05 14:37close70210.001.26671.26361.2681-50.0036147.46
19792004.01.05 14:37close70110.001.26671.26361.2678-20.0036127.46
19802004.01.05 14:37close70010.001.26671.26361.2682-60.0036067.46
19812004.01.05 14:37close69910.001.26671.26361.2682-60.0036007.46
19822004.01.05 14:39buy72410.001.26671.26101.2676
19832004.01.05 14:39modify72410.001.26671.26361.2676
19842004.01.05 14:41buy72510.001.26661.26091.2676
19852004.01.05 14:41modify72510.001.26661.26361.2676
19862004.01.05 14:42buy72610.001.26631.26061.2673
19872004.01.05 14:42modify72610.001.26631.26361.2673
19882004.01.05 14:45buy72710.001.26651.26081.2675
19892004.01.05 14:45modify72710.001.26651.26361.2675
19902004.01.05 14:46buy72810.001.26651.26081.2675
19912004.01.05 14:46modify72810.001.26651.26361.2675
19922004.01.05 14:49buy72910.001.26521.25951.2661
19932004.01.05 14:49modify72910.001.26521.26361.2661
19942004.01.05 14:50buy73010.001.26531.25961.2662
19952004.01.05 14:50modify73010.001.26531.26361.2662
19962004.01.05 14:51buy73110.001.26531.25961.2662
19972004.01.05 14:51modify73110.001.26531.26361.2662
19982004.01.05 14:52buy73210.001.26511.25941.2660
19992004.01.05 14:52modify73210.001.26511.26361.2660
20002004.01.05 14:54buy73310.001.26531.25961.2662
20012004.01.05 14:54modify73310.001.26531.26361.2662
20022004.01.05 14:55buy73410.001.26521.25951.2661
20032004.01.05 14:55modify73410.001.26521.26361.2661
20042004.01.05 14:56buy73510.001.26531.25961.2662
20052004.01.05 14:56modify73510.001.26531.26361.2662
20062004.01.05 14:57buy73610.001.26461.25891.2656
20072004.01.05 14:57modify73610.001.26461.26361.2656
20082004.01.05 14:59buy73710.001.26481.25911.2657
20092004.01.05 14:59modify73710.001.26481.26361.2657
20102004.01.05 15:00buy73810.001.26471.25901.2658
20112004.01.05 15:00modify73810.001.26471.26361.2658
20122004.01.05 15:01buy73910.001.26431.25861.2654
20132004.01.05 15:04buy74010.001.26481.25911.2659
20142004.01.05 15:04modify73910.001.26431.26361.2654
20152004.01.05 15:04modify74010.001.26481.26361.2659
20162004.01.05 15:05buy74110.001.26491.25921.2660
20172004.01.05 15:05modify74110.001.26491.26361.2660
20182004.01.05 15:06buy74210.001.26481.25911.2659
20192004.01.05 15:06modify74210.001.26481.26361.2659
20202004.01.05 15:14t/p72910.001.266151.26361.266195.0036102.46
20212004.01.05 15:14t/p73010.001.266251.26361.266295.0036197.46
20222004.01.05 15:14t/p73110.001.266251.26361.266295.0036292.46
20232004.01.05 15:14t/p73210.001.266051.26361.266095.0036387.46
20242004.01.05 15:14t/p73310.001.266251.26361.266295.0036482.46
20252004.01.05 15:14t/p73410.001.266151.26361.266195.0036577.46
20262004.01.05 15:14t/p73510.001.266251.26361.266295.0036672.46
20272004.01.05 15:14t/p73610.001.265551.26361.265695.0036767.46
20282004.01.05 15:14t/p73710.001.265751.26361.265795.0036862.46
20292004.01.05 15:14t/p73810.001.265751.26361.2658105.0036967.46
20302004.01.05 15:14t/p73910.001.265351.26361.2654105.0037072.46
20312004.01.05 15:14t/p74010.001.265851.26361.2659105.0037177.46
20322004.01.05 15:14t/p74110.001.265951.26361.2660105.0037282.46
20332004.01.05 15:14t/p74210.001.265851.26361.2659105.0037387.46
20342004.01.05 16:02t/p72610.001.267251.26361.267395.0037482.46
20352004.01.05 17:14t/p72710.001.267451.26361.267595.0037577.46
20362004.01.05 17:14t/p72810.001.267451.26361.267595.0037672.46
20372004.01.05 17:19t/p72410.001.267651.26361.267695.0037767.46
20382004.01.05 17:19t/p72510.001.267551.26361.267695.0037862.46
20392004.01.05 19:04buy74310.001.26781.26211.2682
20402004.01.05 19:04modify74310.001.26781.26441.2682
20412004.01.05 19:05buy74410.001.26791.26221.2683
20422004.01.05 19:05modify74310.001.26781.26451.2682
20432004.01.05 19:05modify74410.001.26791.26451.2683
20442004.01.05 19:07buy74510.001.26781.26211.2682
20452004.01.05 19:07modify74510.001.26781.26451.2682
20462004.01.05 19:09buy74610.001.26791.26221.2683
20472004.01.05 19:09modify74610.001.26791.26451.2683
20482004.01.05 19:10buy74710.001.26781.26211.2682
20492004.01.05 19:10modify74710.001.26781.26451.2682
20502004.01.05 19:11buy74810.001.26781.26211.2682
20512004.01.05 19:11modify74810.001.26781.26451.2682
20522004.01.05 19:12buy74910.001.26711.26141.2675
20532004.01.05 19:12modify74910.001.26711.26451.2675
20542004.01.05 19:15buy75010.001.26731.26161.2676
20552004.01.05 19:15modify75010.001.26731.26451.2676
20562004.01.05 19:16buy75110.001.26741.26171.2678
20572004.01.05 19:16modify75110.001.26741.26451.2678
20582004.01.05 19:19buy75210.001.26721.26151.2676
20592004.01.05 19:19modify75210.001.26721.26451.2676
20602004.01.05 19:20buy75310.001.26711.26141.2675
20612004.01.05 19:20modify75310.001.26711.26451.2675
20622004.01.05 19:21buy75410.001.26731.26161.2676
20632004.01.05 19:21modify75410.001.26731.26451.2676
20642004.01.05 19:24buy75510.001.26671.26101.2671
20652004.01.05 19:24modify75510.001.26671.26451.2671
20662004.01.05 19:26buy75610.001.26681.26111.2672
20672004.01.05 19:26modify75610.001.26681.26451.2672
20682004.01.05 19:27buy75710.001.26701.26131.2674
20692004.01.05 19:27modify75710.001.26701.26451.2674
20702004.01.05 19:29buy75810.001.26691.26121.2673
20712004.01.05 19:29modify75810.001.26691.26451.2673
20722004.01.05 19:30buy75910.001.26671.26101.2671
20732004.01.05 19:30modify75910.001.26671.26451.2671
20742004.01.05 19:31buy76010.001.26681.26111.2672
20752004.01.05 19:31modify76010.001.26681.26451.2672
20762004.01.05 19:32buy76110.001.26621.26051.2666
20772004.01.05 19:32modify76110.001.26621.26451.2666
20782004.01.05 19:34buy76210.001.26631.26061.2667
20792004.01.05 19:34modify76210.001.26631.26451.2667
20802004.01.05 19:36buy76310.001.26621.26051.2666
20812004.01.05 19:36modify76310.001.26621.26451.2666
20822004.01.05 19:37t/p76110.001.266551.26451.266635.0037897.46
20832004.01.05 19:37t/p76310.001.266551.26451.266635.0037932.46
20842004.01.05 19:37buy76410.001.26681.26111.2672
20852004.01.05 19:37modify76410.001.26681.26451.2672
20862004.01.05 19:41buy76510.001.26661.26091.2670
20872004.01.05 19:41modify76510.001.26661.26451.2670
20882004.01.05 19:44buy76610.001.26681.26111.2672
20892004.01.05 19:44modify76610.001.26681.26451.2672
20902004.01.05 19:45buy76710.001.26671.26101.2671
20912004.01.05 19:45modify76710.001.26671.26451.2671
20922004.01.05 19:46buy76810.001.26681.26111.2672
20932004.01.05 19:46modify76810.001.26681.26451.2672
20942004.01.05 19:47buy76910.001.26661.26091.2670
20952004.01.05 19:47modify76910.001.26661.26451.2670
20962004.01.05 19:50buy77010.001.26671.26101.2671
20972004.01.05 19:50modify77010.001.26671.26451.2671
20982004.01.05 19:51buy77110.001.26681.26111.2672
20992004.01.05 19:51modify77110.001.26681.26451.2672
21002004.01.05 19:55buy77210.001.26661.26091.2670
21012004.01.05 19:55modify77210.001.26661.26451.2670
21022004.01.05 19:56buy77310.001.26681.26111.2672
21032004.01.05 19:56modify77310.001.26681.26451.2672
21042004.01.05 19:59buy77410.001.26661.26091.2670
21052004.01.05 19:59modify77410.001.26661.26451.2670
21062004.01.05 20:02buy77510.001.26631.26061.2667
21072004.01.05 20:02modify77510.001.26631.26451.2667
21082004.01.05 20:27t/p76210.001.266651.26451.266735.0037967.46
21092004.01.05 20:27t/p77510.001.26671.26451.266740.0038007.46
21102004.01.05 20:34t/p76510.001.266951.26451.267035.0038042.46
21112004.01.05 20:34t/p76910.001.266951.26451.267035.0038077.46
21122004.01.05 20:34t/p77210.001.266951.26451.267035.0038112.46
21132004.01.05 20:34t/p77410.001.266951.26451.267035.0038147.46
21142004.01.05 20:35t/p75510.001.267051.26451.267135.0038182.46
21152004.01.05 20:35t/p75910.001.267051.26451.267135.0038217.46
21162004.01.05 20:35t/p76710.001.267051.26451.267135.0038252.46
21172004.01.05 20:35t/p77010.001.267051.26451.267135.0038287.46
21182004.01.05 20:39t/p75610.001.267151.26451.267235.0038322.46
21192004.01.05 20:39t/p75710.001.267351.26451.267435.0038357.46
21202004.01.05 20:39t/p75810.001.267251.26451.267335.0038392.46
21212004.01.05 20:39t/p76010.001.267151.26451.267235.0038427.46
21222004.01.05 20:39t/p76410.001.267151.26451.267235.0038462.46
21232004.01.05 20:39t/p76610.001.267151.26451.267235.0038497.46
21242004.01.05 20:39t/p76810.001.267151.26451.267235.0038532.46
21252004.01.05 20:39t/p77110.001.267151.26451.267235.0038567.46
21262004.01.05 20:39t/p77310.001.267151.26451.267235.0038602.46
21272004.01.05 20:42t/p74910.001.267451.26451.267535.0038637.46
21282004.01.05 20:42t/p75010.001.267651.26451.267635.0038672.46
21292004.01.05 20:42t/p75110.001.267751.26451.267835.0038707.46
21302004.01.05 20:42t/p75210.001.267551.26451.267635.0038742.46
21312004.01.05 20:42t/p75310.001.267451.26451.267535.0038777.46
21322004.01.05 20:42t/p75410.001.267651.26451.267635.0038812.46
21332004.01.05 21:02buy77610.001.26651.26081.2674
21342004.01.05 21:02modify77610.001.26651.26451.2674
21352004.01.05 21:11buy77710.001.26661.26091.2675
21362004.01.05 21:11modify77710.001.26661.26451.2675
21372004.01.05 21:12buy77810.001.26651.26081.2674
21382004.01.05 21:12modify77810.001.26651.26451.2674
21392004.01.05 21:14buy77910.001.26661.26091.2675
21402004.01.05 21:14modify77910.001.26661.26451.2675
21412004.01.05 21:15buy78010.001.26651.26081.2674
21422004.01.05 21:15modify78010.001.26651.26451.2674
21432004.01.05 21:16buy78110.001.26641.26071.2673
21442004.01.05 21:16modify78110.001.26641.26451.2673
21452004.01.05 21:19buy78210.001.26661.26091.2675
21462004.01.05 21:19modify78210.001.26661.26451.2675
21472004.01.05 21:20buy78310.001.26651.26081.2674
21482004.01.05 21:20modify78310.001.26651.26451.2674
21492004.01.05 21:21buy78410.001.26661.26091.2675
21502004.01.05 21:21modify78410.001.26661.26451.2675
21512004.01.05 21:26buy78510.001.26651.26081.2674
21522004.01.05 21:26modify78510.001.26651.26451.2674
21532004.01.05 21:30buy78610.001.26641.26071.2673
21542004.01.05 21:30modify78610.001.26641.26451.2673
21552004.01.05 21:31buy78710.001.26641.26071.2673
21562004.01.05 21:31modify78710.001.26641.26451.2673
21572004.01.05 21:32buy78810.001.26611.26041.2670
21582004.01.05 21:32modify78810.001.26611.26451.2670
21592004.01.05 21:35buy78910.001.26631.26061.2672
21602004.01.05 21:35modify78910.001.26631.26451.2672
21612004.01.05 21:36buy79010.001.26651.26081.2674
21622004.01.05 21:36modify79010.001.26651.26451.2674
21632004.01.05 21:40buy79110.001.26621.26051.2671
21642004.01.05 21:40modify79110.001.26621.26451.2671
21652004.01.05 21:41buy79210.001.26641.26071.2673
21662004.01.05 21:41modify79210.001.26641.26451.2673
21672004.01.05 21:45buy79310.001.26621.26051.2671
21682004.01.05 21:45modify79310.001.26621.26451.2671
21692004.01.05 21:46buy79410.001.26631.26061.2672
21702004.01.05 21:46modify79410.001.26631.26451.2672
21712004.01.05 21:49buy79510.001.26621.26051.2671
21722004.01.05 21:49modify79510.001.26621.26451.2671
21732004.01.05 21:50buy79610.001.26631.26061.2672
21742004.01.05 21:50modify79610.001.26631.26451.2672
21752004.01.05 21:51buy79710.001.26651.26081.2674
21762004.01.05 21:51modify79710.001.26651.26451.2674
21772004.01.05 21:54buy79810.001.26601.26031.2669
21782004.01.05 21:54modify79810.001.26601.26451.2669
21792004.01.05 21:55buy79910.001.26591.26021.2668
21802004.01.05 21:55modify79910.001.26591.26451.2668
21812004.01.05 22:00buy80010.001.26581.26011.2664
21822004.01.05 22:00modify80010.001.26581.26451.2664
21832004.01.05 22:27t/p80010.001.266351.26451.266455.0038867.46
21842004.01.05 22:41close79910.001.26671.26451.266880.0038947.46
21852004.01.05 22:41close79810.001.26671.26451.266970.0039017.46
21862004.01.05 22:41close79710.001.26671.26451.267420.0039037.46
21872004.01.05 22:41close79610.001.26671.26451.267240.0039077.46
21882004.01.05 22:41close79510.001.26671.26451.267150.0039127.46
21892004.01.05 22:41close79410.001.26671.26451.267240.0039167.46
21902004.01.05 22:41close79310.001.26671.26451.267150.0039217.46
21912004.01.05 22:41close79210.001.26671.26451.267330.0039247.46
21922004.01.05 22:41close79110.001.26671.26451.267150.0039297.46
21932004.01.05 22:41close79010.001.26671.26451.267420.0039317.46
21942004.01.05 22:41close78910.001.26671.26451.267240.0039357.46
21952004.01.05 22:41close78810.001.26671.26451.267060.0039417.46
21962004.01.05 22:41close78710.001.26671.26451.267330.0039447.46
21972004.01.05 22:41close78610.001.26671.26451.267330.0039477.46
21982004.01.05 22:41close78510.001.26671.26451.267420.0039497.46
21992004.01.05 22:41close78410.001.26671.26451.267510.0039507.46
22002004.01.05 22:41close78310.001.26671.26451.267420.0039527.46
22012004.01.05 22:41close78210.001.26671.26451.267510.0039537.46
22022004.01.05 22:41close78110.001.26671.26451.267330.0039567.46
22032004.01.05 22:41close78010.001.26671.26451.267420.0039587.46
22042004.01.05 22:41close77910.001.26671.26451.267510.0039597.46
22052004.01.05 22:41close77810.001.26671.26451.267420.0039617.46
22062004.01.05 22:41close77710.001.26671.26451.267510.0039627.46
22072004.01.05 22:41close77610.001.26671.26451.267420.0039647.46
22082004.01.05 22:41close74810.001.26671.26451.2682-110.0039537.46
22092004.01.05 22:41close74710.001.26671.26451.2682-110.0039427.46
22102004.01.05 22:41close74610.001.26671.26451.2683-120.0039307.46
22112004.01.05 22:41close74510.001.26671.26451.2682-110.0039197.46
22122004.01.05 22:41close74410.001.26671.26451.2683-120.0039077.46
22132004.01.05 22:41close74310.001.26671.26451.2682-110.0038967.46
22142004.01.06 00:00buy80110.001.26771.26201.2682
22152004.01.06 00:00modify80110.001.26771.26511.2682
22162004.01.06 00:01buy80210.001.26771.26201.2682
22172004.01.06 00:01modify80210.001.26771.26511.2682
22182004.01.06 00:09t/p80110.001.268151.26511.268245.0039012.46
22192004.01.06 00:09t/p80210.001.268151.26511.268245.0039057.46
22202004.01.06 10:06buy80310.001.27111.26541.2718
22212004.01.06 10:06modify80310.001.27111.26871.2718
22222004.01.06 10:12t/p80310.001.27181.26871.271870.0039127.46
22232004.01.06 13:00buy80410.001.27421.26851.2759
22242004.01.06 13:00modify80410.001.27421.27091.2759
22252004.01.06 13:01buy80510.001.27421.26851.2759
22262004.01.06 13:01modify80510.001.27421.27091.2759
22272004.01.06 13:06buy80610.001.27441.26871.2761
22282004.01.06 13:06modify80410.001.27421.27111.2759
22292004.01.06 13:06modify80510.001.27421.27111.2759
22302004.01.06 13:06modify80610.001.27441.27111.2761
22312004.01.06 13:51t/p80410.001.275851.27111.2759165.0039292.46
22322004.01.06 13:51t/p80510.001.275851.27111.2759165.0039457.46
22332004.01.06 14:07t/p80610.001.276051.27111.2761165.0039622.46
22342004.01.06 14:22buy80710.001.27451.26881.2755
22352004.01.06 14:22modify80710.001.27451.27111.2755
22362004.01.06 14:34t/p80710.001.275451.27111.275595.0039717.46
22372004.01.06 16:17buy80810.001.27581.27011.2796
22382004.01.06 16:17modify80810.001.27581.27131.2796
22392004.01.06 16:19buy80910.001.27651.27081.2803
22402004.01.06 16:19modify80810.001.27581.27201.2796
22412004.01.06 16:19modify80910.001.27651.27201.2803
22422004.01.06 16:20buy81010.001.27641.27071.2802
22432004.01.06 16:20modify81010.001.27641.27201.2802
22442004.01.06 16:21buy81110.001.27641.27071.2802
22452004.01.06 16:21modify81110.001.27641.27201.2802
22462004.01.06 16:24buy81210.001.27531.26961.2791
22472004.01.06 16:24modify81210.001.27531.27201.2791
22482004.01.06 16:25buy81310.001.27521.26951.2790
22492004.01.06 16:25modify81310.001.27521.27201.2790
22502004.01.06 16:26buy81410.001.27551.26981.2793
22512004.01.06 16:26modify81410.001.27551.27201.2793
22522004.01.06 16:27buy81510.001.27481.26911.2786
22532004.01.06 16:27modify81510.001.27481.27201.2786
22542004.01.06 16:29buy81610.001.27501.26931.2788
22552004.01.06 16:29modify81610.001.27501.27201.2788
22562004.01.06 16:30buy81710.001.27511.26941.2789
22572004.01.06 16:30modify81710.001.27511.27201.2789
22582004.01.06 16:31buy81810.001.27511.26941.2789
22592004.01.06 16:31modify81810.001.27511.27201.2789
22602004.01.06 16:32buy81910.001.27411.26841.2779
22612004.01.06 16:32modify81910.001.27411.27201.2779
22622004.01.06 16:34buy82010.001.27461.26891.2784
22632004.01.06 16:34modify82010.001.27461.27201.2784
22642004.01.06 16:35buy82110.001.27471.26901.2785
22652004.01.06 16:35modify82110.001.27471.27201.2785
22662004.01.06 16:36buy82210.001.27481.26911.2786
22672004.01.06 16:36modify82210.001.27481.27201.2786
22682004.01.06 16:37buy82310.001.27441.26871.2782
22692004.01.06 16:37modify82310.001.27441.27201.2782
22702004.01.06 16:39buy82410.001.27461.26891.2784
22712004.01.06 16:39modify82410.001.27461.27201.2784
22722004.01.06 16:41buy82510.001.27451.26881.2783
22732004.01.06 16:41modify82510.001.27451.27201.2783
22742004.01.06 16:42buy82610.001.27551.26981.2793
22752004.01.06 16:42modify82610.001.27551.27201.2793
22762004.01.06 16:42close82610.001.27531.27201.2793-20.0039697.46
22772004.01.06 16:42close82510.001.27531.27201.278380.0039777.46
22782004.01.06 16:42close82410.001.27531.27201.278470.0039847.46
22792004.01.06 16:42close82310.001.27531.27201.278290.0039937.46
22802004.01.06 16:42close82210.001.27531.27201.278650.0039987.46
22812004.01.06 16:42close82110.001.27531.27201.278560.0040047.46
22822004.01.06 16:42close82010.001.27531.27201.278470.0040117.46
22832004.01.06 16:42close81910.001.27531.27201.2779120.0040237.46
22842004.01.06 16:42close81810.001.27531.27201.278920.0040257.46
22852004.01.06 16:42close81710.001.27531.27201.278920.0040277.46
22862004.01.06 16:42close81610.001.27531.27201.278830.0040307.46
22872004.01.06 16:42close81510.001.27531.27201.278650.0040357.46
22882004.01.06 16:42close81410.001.27531.27201.2793-20.0040337.46
22892004.01.06 16:42close81310.001.27531.27201.279010.0040347.46
22902004.01.06 16:42close81210.001.27531.27201.27910.0040347.46
22912004.01.06 16:42close81110.001.27531.27201.2802-110.0040237.46
22922004.01.06 16:42close81010.001.27531.27201.2802-110.0040127.46
22932004.01.06 16:42close80910.001.27531.27201.2803-120.0040007.46
22942004.01.06 16:42close80810.001.27531.27201.2796-50.0039957.46
22952004.01.06 16:44buy82710.001.27491.26921.2787
22962004.01.06 16:44modify82710.001.27491.27201.2787
22972004.01.06 16:46buy82810.001.27481.26911.2786
22982004.01.06 16:46modify82810.001.27481.27201.2786
22992004.01.06 16:49buy82910.001.27451.26881.2783
23002004.01.06 16:49modify82910.001.27451.27201.2783
23012004.01.06 16:51buy83010.001.27441.26871.2782
23022004.01.06 16:51modify83010.001.27441.27201.2782
23032004.01.06 16:52buy83110.001.27581.27011.2796
23042004.01.06 16:52modify83110.001.27581.27201.2796
23052004.01.06 16:52close83110.001.27561.27201.2796-20.0039937.46
23062004.01.06 16:52close83010.001.27561.27201.2782120.0040057.46
23072004.01.06 16:52close82910.001.27561.27201.2783110.0040167.46
23082004.01.06 16:52close82810.001.27561.27201.278680.0040247.46
23092004.01.06 16:52close82710.001.27561.27201.278770.0040317.46
23102004.01.06 16:55buy83210.001.27551.26981.2793
23112004.01.06 16:55modify83210.001.27551.27201.2793
23122004.01.06 16:56buy83310.001.27561.26991.2794
23132004.01.06 16:56modify83310.001.27561.27201.2794
23142004.01.06 16:57buy83410.001.27431.26861.2781
23152004.01.06 16:57modify83410.001.27431.27201.2781
23162004.01.06 16:59buy83510.001.27491.26921.2787
23172004.01.06 16:59modify83510.001.27491.27201.2787
23182004.01.06 19:14buy83610.001.27631.27061.2775
23192004.01.06 19:14modify83610.001.27631.27201.2775
23202004.01.06 19:14close83610.001.27611.27201.2775-20.0040297.46
23212004.01.06 19:14close83510.001.27611.27201.2787120.0040417.46
23222004.01.06 19:14close83410.001.27611.27201.2781180.0040597.46
23232004.01.06 19:14close83310.001.27611.27201.279450.0040647.46
23242004.01.06 19:14close83210.001.27611.27201.279360.0040707.46
23252004.01.06 19:15buy83710.001.27621.27051.2774
23262004.01.06 19:15modify83710.001.27621.27201.2774
23272004.01.06 19:16buy83810.001.27621.27051.2774
23282004.01.06 19:16modify83810.001.27621.27201.2774
23292004.01.06 19:19buy83910.001.27561.26991.2768
23302004.01.06 19:19modify83910.001.27561.27201.2768
23312004.01.06 19:21buy84010.001.27551.26981.2767
23322004.01.06 19:21modify84010.001.27551.27201.2767
23332004.01.06 19:22buy84110.001.27591.27021.2771
23342004.01.06 19:22modify84110.001.27591.27201.2771
23352004.01.06 19:26buy84210.001.27581.27011.2770
23362004.01.06 19:26modify84210.001.27581.27201.2770
23372004.01.06 19:27buy84310.001.27621.27051.2774
23382004.01.06 19:27modify84310.001.27621.27201.2774
23392004.01.06 19:29buy84410.001.27611.27041.2773
23402004.01.06 19:29modify84410.001.27611.27201.2773
23412004.01.06 19:30buy84510.001.27601.27031.2772
23422004.01.06 19:30modify84510.001.27601.27201.2772
23432004.01.06 19:31buy84610.001.27591.27021.2771
23442004.01.06 19:31modify84610.001.27591.27201.2771
23452004.01.06 19:36buy84710.001.27631.27061.2775
23462004.01.06 19:36modify84710.001.27631.27201.2775
23472004.01.06 19:56buy84810.001.27631.27061.2775
23482004.01.06 19:56modify84810.001.27631.27201.2775
23492004.01.06 20:19t/p84010.001.27671.27201.2767120.0040827.46
23502004.01.06 20:21t/p83910.001.27681.27201.2768120.0040947.46
23512004.01.06 20:52buy84910.001.27581.27011.2764
23522004.01.06 20:52modify84910.001.27581.27201.2764
23532004.01.06 21:06buy85010.001.27601.27031.2763
23542004.01.06 21:06modify85010.001.27601.27201.2763
23552004.01.06 21:15buy85110.001.27591.27021.2762
23562004.01.06 21:15modify85110.001.27591.27201.2762
23572004.01.06 21:16buy85210.001.27601.27031.2763
23582004.01.06 21:16modify85210.001.27601.27201.2763
23592004.01.06 21:17buy85310.001.27581.27011.2761
23602004.01.06 21:17modify85310.001.27581.27201.2761
23612004.01.06 21:19buy85410.001.27591.27021.2762
23622004.01.06 21:19modify85410.001.27591.27201.2762
23632004.01.06 21:20buy85510.001.27581.27011.2761
23642004.01.06 21:20modify85510.001.27581.27201.2761
23652004.01.06 21:21buy85610.001.27571.27001.2760
23662004.01.06 21:21modify85610.001.27571.27201.2760
23672004.01.06 21:24buy85710.001.27601.27031.2763
23682004.01.06 21:24modify85710.001.27601.27201.2763
23692004.01.06 21:26buy85810.001.27591.27021.2762
23702004.01.06 21:26modify85810.001.27591.27201.2762
23712004.01.06 21:29buy85910.001.27581.27011.2761
23722004.01.06 21:29modify85910.001.27581.27201.2761
23732004.01.06 21:31buy86010.001.27571.27001.2760
23742004.01.06 21:31modify86010.001.27571.27201.2760
23752004.01.06 21:36buy86110.001.27591.27021.2762
23762004.01.06 21:36modify86110.001.27591.27201.2762
23772004.01.06 21:39buy86210.001.27571.27001.2760
23782004.01.06 21:39modify86210.001.27571.27201.2760
23792004.01.06 21:40buy86310.001.27561.26991.2759
23802004.01.06 21:40modify86310.001.27561.27201.2759
23812004.01.06 21:41buy86410.001.27561.26991.2759
23822004.01.06 21:41modify86410.001.27561.27201.2759
23832004.01.06 21:42buy86510.001.27411.26841.2744
23842004.01.06 21:42modify86510.001.27411.27201.2744
23852004.01.06 21:44t/p86510.001.274451.27201.274435.0040982.46
23862004.01.06 21:44buy86610.001.27471.26901.2750
23872004.01.06 21:44modify86610.001.27471.27201.2750
23882004.01.06 21:46buy86710.001.27481.26911.2751
23892004.01.06 21:46modify86710.001.27481.27201.2751
23902004.01.06 21:47buy86810.001.27461.26891.2749
23912004.01.06 21:47modify86810.001.27461.27201.2749
23922004.01.06 21:49buy86910.001.27471.26901.2750
23932004.01.06 21:49modify86910.001.27471.27201.2750
23942004.01.06 22:00buy87010.001.27401.26831.2749
23952004.01.06 22:00modify87010.001.27401.27201.2749
23962004.01.06 23:00buy87110.001.27261.26691.2738
23972004.01.06 23:17modify87110.001.27261.27201.2738
23982004.01.07 00:00buy87210.001.27281.26711.2733
23992004.01.07 00:00modify87210.001.27281.27201.2733
24002004.01.07 00:07s/l83710.001.2720331.27201.2774-424.2640558.20
24012004.01.07 00:07s/l83810.001.2720331.27201.2774-424.2640133.94
24022004.01.07 00:07s/l84110.001.2720331.27201.2771-394.2639739.68
24032004.01.07 00:07s/l84210.001.2720331.27201.2770-384.2639355.42
24042004.01.07 00:07s/l84310.001.2720331.27201.2774-424.2638931.16
24052004.01.07 00:07s/l84410.001.2720331.27201.2773-414.2638516.90
24062004.01.07 00:07s/l84510.001.2720331.27201.2772-404.2638112.64
24072004.01.07 00:07s/l84610.001.2720331.27201.2771-394.2637718.38
24082004.01.07 00:07s/l84710.001.2720331.27201.2775-434.2637284.12
24092004.01.07 00:07s/l84810.001.2720331.27201.2775-434.2636849.86
24102004.01.07 00:07s/l84910.001.2720331.27201.2764-384.2636465.60
24112004.01.07 00:07s/l85010.001.2720331.27201.2763-404.2636061.34
24122004.01.07 00:07s/l85110.001.2720331.27201.2762-394.2635667.08
24132004.01.07 00:07s/l85210.001.2720331.27201.2763-404.2635262.82
24142004.01.07 00:07s/l85310.001.2720331.27201.2761-384.2634878.56
24152004.01.07 00:07s/l85410.001.2720331.27201.2762-394.2634484.30
24162004.01.07 00:07s/l85510.001.2720331.27201.2761-384.2634100.04
24172004.01.07 00:07s/l85610.001.2720331.27201.2760-374.2633725.78
24182004.01.07 00:07s/l85710.001.2720331.27201.2763-404.2633321.52
24192004.01.07 00:07s/l85810.001.2720331.27201.2762-394.2632927.26
24202004.01.07 00:07s/l85910.001.2720331.27201.2761-384.2632543.00
24212004.01.07 00:07s/l86010.001.2720331.27201.2760-374.2632168.74
24222004.01.07 00:07s/l86110.001.2720331.27201.2762-394.2631774.48
24232004.01.07 00:07s/l86210.001.2720331.27201.2760-374.2631400.22
24242004.01.07 00:07s/l86310.001.2720331.27201.2759-364.2631035.96
24252004.01.07 00:07s/l86410.001.2720331.27201.2759-364.2630671.70
24262004.01.07 00:07s/l86610.001.2720331.27201.2750-274.2630397.44
24272004.01.07 00:07s/l86710.001.2720331.27201.2751-284.2630113.18
24282004.01.07 00:07s/l86810.001.2720331.27201.2749-264.2629848.92
24292004.01.07 00:07s/l86910.001.2720331.27201.2750-274.2629574.66
24302004.01.07 00:07s/l87010.001.2720331.27201.2749-204.2629370.40
24312004.01.07 00:07s/l87110.001.2720331.27201.2738-64.2629306.14
24322004.01.07 00:07s/l87210.001.2720331.27201.2733-76.7129229.43
24332004.01.07 00:07buy87310.001.27211.26641.2726
24342004.01.07 00:09buy87410.001.27221.26651.2727
24352004.01.07 00:10buy87510.001.27201.26631.2725
24362004.01.07 00:11buy87610.001.27201.26631.2725
24372004.01.07 00:12buy87710.001.27151.26581.2720
24382004.01.07 00:14buy87810.001.27161.26591.2721
24392004.01.07 00:16buy87910.001.27151.26581.2720
24402004.01.07 00:17buy88010.001.27221.26651.2727
24412004.01.07 00:17close88010.001.27201.26651.2727-20.0029209.43
24422004.01.07 00:17close87910.001.27201.26581.272050.0029259.43
24432004.01.07 00:17close87810.001.27201.26591.272140.0029299.43
24442004.01.07 00:17close87710.001.27201.26581.272050.0029349.43
24452004.01.07 00:17close87610.001.27201.26631.27250.0029349.43
24462004.01.07 00:17close87510.001.27201.26631.27250.0029349.43
24472004.01.07 00:17close87410.001.27201.26651.2727-20.0029329.43
24482004.01.07 00:17close87310.001.27201.26641.2726-10.0029319.43
24492004.01.07 00:21buy88110.001.27191.26621.2724
24502004.01.07 00:24buy88210.001.27151.26581.2720
24512004.01.07 00:26buy88310.001.27161.26591.2721
24522004.01.07 00:29buy88410.001.27211.26641.2726
24532004.01.07 00:31buy88510.001.27221.26651.2727
24542004.01.07 00:36t/p88210.001.27201.26581.272050.0029369.43
24552004.01.07 00:36t/p88310.001.27211.26591.272150.0029419.43
24562004.01.07 00:36buy88610.001.27241.26671.2729
24572004.01.07 00:37buy88710.001.27161.26591.2721
24582004.01.07 00:39buy88810.001.27171.26601.2722
24592004.01.07 00:40buy88910.001.27161.26591.2721
24602004.01.07 00:41buy89010.001.27171.26601.2722
24612004.01.07 00:42buy89110.001.27151.26581.2720
24622004.01.07 00:44buy89210.001.27161.26591.2721
24632004.01.07 00:45buy89310.001.27171.26601.2722
24642004.01.07 00:46buy89410.001.27161.26591.2721
24652004.01.07 00:47buy89510.001.27191.26621.2724
24662004.01.07 00:49buy89610.001.27181.26611.2723
24672004.01.07 00:51buy89710.001.27191.26621.2724
24682004.01.07 00:56buy89810.001.27181.26611.2723
24692004.01.07 00:59buy89910.001.27191.26621.2724
24702004.01.07 01:02t/p88710.001.27211.26591.272150.0029469.43
24712004.01.07 01:02t/p88810.001.27221.26601.272250.0029519.43
24722004.01.07 01:02t/p88910.001.27211.26591.272150.0029569.43
24732004.01.07 01:02t/p89010.001.27221.26601.272250.0029619.43
24742004.01.07 01:02t/p89110.001.27201.26581.272050.0029669.43
24752004.01.07 01:02t/p89210.001.27211.26591.272150.0029719.43
24762004.01.07 01:02t/p89310.001.27221.26601.272250.0029769.43
24772004.01.07 01:02t/p89410.001.27211.26591.272150.0029819.43
24782004.01.07 01:12t/p88110.001.27241.26621.272450.0029869.43
24792004.01.07 01:12t/p89510.001.27241.26621.272450.0029919.43
24802004.01.07 01:12t/p89610.001.27231.26611.272350.0029969.43
24812004.01.07 01:12t/p89710.001.27241.26621.272450.0030019.43
24822004.01.07 01:12t/p89810.001.27231.26611.272350.0030069.43
24832004.01.07 01:12t/p89910.001.27241.26621.272450.0030119.43
24842004.01.07 01:19t/p88410.001.27261.26641.272650.0030169.43
24852004.01.07 01:19t/p88510.001.27271.26651.272750.0030219.43
24862004.01.07 01:19t/p88610.001.27291.26671.272950.0030269.43
24872004.01.07 02:02buy90010.001.27201.26631.2725
24882004.01.07 02:05buy90110.001.27221.26651.2727
24892004.01.07 02:06buy90210.001.27221.26651.2727
24902004.01.07 02:09buy90310.001.27161.26591.2721
24912004.01.07 02:10buy90410.001.27151.26581.2720
24922004.01.07 02:11buy90510.001.27161.26591.2721
24932004.01.07 02:12buy90610.001.27131.26561.2718
24942004.01.07 02:14buy90710.001.27151.26581.2720
24952004.01.07 02:15buy90810.001.27141.26571.2719
24962004.01.07 02:16buy90910.001.27141.26571.2719
24972004.01.07 02:19buy91010.001.27071.26501.2712
24982004.01.07 02:20buy91110.001.27061.26491.2711
24992004.01.07 02:21buy91210.001.27071.26501.2712
25002004.01.07 02:22buy91310.001.27021.26451.2707
25012004.01.07 02:24buy91410.001.27031.26461.2708
25022004.01.07 02:26buy91510.001.27041.26471.2709
25032004.01.07 02:29t/p91310.001.27071.26451.270750.0030319.43
25042004.01.07 02:29buy91610.001.27091.26521.2714
25052004.01.07 02:31buy91710.001.27081.26511.2713
25062004.01.07 02:32buy91810.001.27061.26491.2711
25072004.01.07 02:34buy91910.001.27071.26501.2712
25082004.01.07 02:36buy92010.001.27081.26511.2713
25092004.01.07 02:37t/p91410.001.27081.26461.270850.0030369.43
25102004.01.07 02:37t/p91510.001.27091.26471.270950.0030419.43
25112004.01.07 02:37buy92110.001.27111.26541.2716
25122004.01.07 02:40buy92210.001.27101.26531.2715
25132004.01.07 02:41t/p91110.001.27111.26491.271150.0030469.43
25142004.01.07 02:41t/p91810.001.27111.26491.271150.0030519.43
25152004.01.07 02:41buy92310.001.27131.26561.2718
25162004.01.07 02:44buy92410.001.27051.26481.2710
25172004.01.07 02:45buy92510.001.27061.26491.2711
25182004.01.07 02:46buy92610.001.27061.26491.2711
25192004.01.07 02:47buy92710.001.27011.26441.2706
25202004.01.07 02:49buy92810.001.27031.26461.2708
25212004.01.07 02:51buy92910.001.27021.26451.2707
25222004.01.07 02:54buy93010.001.27031.26461.2708
25232004.01.07 02:56buy93110.001.27041.26471.2709
25242004.01.07 02:57t/p92710.001.27061.26441.270650.0030569.43
25252004.01.07 02:57t/p92910.001.27071.26451.270750.0030619.43
25262004.01.07 02:57buy93210.001.27091.26521.2714
25272004.01.07 02:59buy93310.001.27051.26481.2710
25282004.01.07 03:02buy93410.001.27041.26471.2713
25292004.01.07 03:10buy93510.001.27041.26471.2713
25302004.01.07 03:11buy93610.001.27041.26471.2713
25312004.01.07 03:47t/p92810.001.27081.26461.270850.0030669.43
25322004.01.07 03:47t/p93010.001.27081.26461.270850.0030719.43
25332004.01.07 03:54t/p92410.001.27101.26481.271050.0030769.43
25342004.01.07 03:54t/p93110.001.27091.26471.270950.0030819.43
25352004.01.07 03:54t/p93310.001.27101.26481.271050.0030869.43
25362004.01.07 03:55t/p92510.001.27111.26491.271150.0030919.43
25372004.01.07 03:55t/p92610.001.27111.26491.271150.0030969.43
25382004.01.07 03:56t/p91010.001.27121.26501.271250.0031019.43
25392004.01.07 03:56t/p91210.001.27121.26501.271250.0031069.43
25402004.01.07 03:56t/p91710.001.27131.26511.271350.0031119.43
25412004.01.07 03:56t/p91910.001.27121.26501.271250.0031169.43
25422004.01.07 03:56t/p92010.001.27131.26511.271350.0031219.43
25432004.01.07 03:56t/p93410.001.27131.26471.271390.0031309.43
25442004.01.07 03:56t/p93510.001.27131.26471.271390.0031399.43
25452004.01.07 03:56t/p93610.001.27131.26471.271390.0031489.43
25462004.01.07 04:27t/p91610.001.27141.26521.271450.0031539.43
25472004.01.07 04:27t/p92110.001.27161.26541.271650.0031589.43
25482004.01.07 04:27t/p92210.001.27151.26531.271550.0031639.43
25492004.01.07 04:27t/p93210.001.27141.26521.271450.0031689.43
25502004.01.07 05:07t/p90310.001.27211.26591.272150.0031739.43
25512004.01.07 05:07t/p90410.001.27201.26581.272050.0031789.43
25522004.01.07 05:07t/p90510.001.27211.26591.272150.0031839.43
25532004.01.07 05:07t/p90610.001.27181.26561.271850.0031889.43
25542004.01.07 05:07t/p90710.001.27201.26581.272050.0031939.43
25552004.01.07 05:07t/p90810.001.27191.26571.271950.0031989.43
25562004.01.07 05:07t/p90910.001.27191.26571.271950.0032039.43
25572004.01.07 05:07t/p92310.001.27181.26561.271850.0032089.43
25582004.01.07 05:32t/p90010.001.27251.26631.272550.0032139.43
25592004.01.07 05:32t/p90110.001.27271.26651.272750.0032189.43
25602004.01.07 05:32t/p90210.001.27271.26651.272750.0032239.43
25612004.01.07 09:00buy93710.001.27071.26501.2721
25622004.01.07 09:01buy93810.001.27061.26491.2720
25632004.01.07 09:14buy93910.001.26971.26401.2711
25642004.01.07 09:15buy94010.001.26981.26411.2712
25652004.01.07 09:16buy94110.001.27031.26461.2717
25662004.01.07 09:17buy94210.001.26921.26351.2706
25672004.01.07 09:19buy94310.001.26971.26401.2711
25682004.01.07 09:20buy94410.001.26961.26391.2710
25692004.01.07 09:21buy94510.001.26921.26351.2706
25702004.01.07 09:22buy94610.001.27001.26431.2714
25712004.01.07 09:24buy94710.001.26981.26411.2712
25722004.01.07 09:25buy94810.001.26971.26401.2711
25732004.01.07 09:26buy94910.001.26981.26411.2712
25742004.01.07 09:27buy95010.001.26941.26371.2708
25752004.01.07 09:29buy95110.001.26951.26381.2709
25762004.01.07 09:30buy95210.001.26941.26371.2708
25772004.01.07 09:31buy95310.001.26951.26381.2709
25782004.01.07 09:32buy95410.001.26841.26271.2698
25792004.01.07 09:34buy95510.001.26931.26361.2707
25802004.01.07 09:35buy95610.001.26941.26371.2708
25812004.01.07 09:36buy95710.001.26941.26371.2708
25822004.01.07 09:37buy95810.001.26671.26101.2681
25832004.01.07 09:39buy95910.001.26751.26181.2689
25842004.01.07 09:40buy96010.001.26741.26171.2688
25852004.01.07 09:41buy96110.001.26741.26171.2688
25862004.01.07 09:42buy96210.001.26571.26001.2671
25872004.01.07 09:42close93810.001.26551.26491.2720-510.0031729.43
25882004.01.07 09:42close93710.001.26551.26501.2721-520.0031209.43
25892004.01.07 09:44buy96310.001.26691.26121.2683
25902004.01.07 09:45buy96410.001.26701.26131.2684
25912004.01.07 09:46buy96510.001.26691.26121.2683
25922004.01.07 09:49t/p96210.001.26711.26001.2671140.0031349.43
25932004.01.07 09:49buy96610.001.26741.26171.2688
25942004.01.07 09:50buy96710.001.26731.26161.2687
25952004.01.07 09:51buy96810.001.26741.26171.2688
25962004.01.07 09:54buy96910.001.26651.26081.2679
25972004.01.07 10:01buy97010.001.26571.26001.2695
25982004.01.07 10:12t/p95810.001.26811.26101.2681140.0031489.43
25992004.01.07 10:12t/p96910.001.26791.26081.2679140.0031629.43
26002004.01.07 11:02buy97110.001.26521.25951.2684
26012004.01.07 11:02close94610.001.26501.26431.2714-500.0031129.43
26022004.01.07 11:02close94110.001.26501.26461.2717-530.0030599.43
26032004.01.07 11:04buy97210.001.26561.25991.2688
26042004.01.07 11:05buy97310.001.26571.26001.2689
26052004.01.07 11:51close94910.001.26461.26411.2712-520.0030079.43
26062004.01.07 11:51close94810.001.26461.26401.2711-510.0029569.43
26072004.01.07 11:51close94710.001.26461.26411.2712-520.0029049.43
26082004.01.07 11:51close94410.001.26461.26391.2710-500.0028549.43
26092004.01.07 11:51close94310.001.26461.26401.2711-510.0028039.43
26102004.01.07 11:51close94010.001.26461.26411.2712-520.0027519.43
26112004.01.07 11:51close93910.001.26461.26401.2711-510.0027009.43
26122004.01.07 14:02t/p96310.001.26831.26121.2683140.0027149.43
26132004.01.07 14:02t/p96510.001.26831.26121.2683140.0027289.43
26142004.01.07 14:11t/p96410.001.26841.26131.2684140.0027429.43
26152004.01.07 14:11t/p97110.001.26841.25951.2684320.0027749.43
26162004.01.07 14:57t/p96010.001.26881.26171.2688140.0027889.43
26172004.01.07 14:57t/p96110.001.26881.26171.2688140.0028029.43
26182004.01.07 14:57t/p96610.001.26881.26171.2688140.0028169.43
26192004.01.07 14:57t/p96710.001.26871.26161.2687140.0028309.43
26202004.01.07 14:57t/p96810.001.26881.26171.2688140.0028449.43
26212004.01.07 14:57t/p97210.001.26881.25991.2688320.0028769.43
26222004.01.07 15:02t/p95910.001.26891.26181.2689140.0028909.43
26232004.01.07 15:02t/p97310.001.26891.26001.2689320.0029229.43
26242004.01.07 15:07t/p97010.001.26951.26001.2695380.0029609.43
26252004.01.07 15:16t/p95410.001.26981.26271.2698140.0029749.43
26262004.01.07 16:01buy97410.001.26791.26221.2691
26272004.01.07 16:06t/p97410.001.269051.26221.2691115.0029864.43
26282004.01.07 16:10buy97510.001.26821.26251.2694
26292004.01.07 16:14buy97610.001.26731.26161.2684
26302004.01.07 16:15buy97710.001.26721.26151.2683
26312004.01.07 16:16buy97810.001.26691.26121.2680
26322004.01.07 16:17t/p97810.001.268051.26121.2680115.0029979.43
26332004.01.07 16:19buy97910.001.26821.26251.2694
26342004.01.07 16:20buy98010.001.26811.26241.2693
26352004.01.07 16:21buy98110.001.26801.26231.2692
26362004.01.07 16:26t/p97610.001.268451.26161.2684115.0030094.43
26372004.01.07 16:26t/p97710.001.268351.26151.2683115.0030209.43
26382004.01.07 16:31buy98210.001.26821.26251.2694
26392004.01.07 16:37t/p98010.001.269251.26241.2693115.0030324.43
26402004.01.07 16:37t/p98110.001.269151.26231.2692115.0030439.43
26412004.01.07 16:56t/p97510.001.269351.26251.2694115.0030554.43
26422004.01.07 16:56t/p97910.001.269351.26251.2694115.0030669.43
26432004.01.07 16:56t/p98210.001.269351.26251.2694115.0030784.43
26442004.01.07 17:57buy98310.001.26611.26041.2676
26452004.01.07 17:59buy98410.001.26661.26091.2681
26462004.01.07 18:02buy98510.001.26621.26051.2682
26472004.01.07 18:07buy98610.001.26631.26061.2683
26482004.01.07 19:07buy98710.001.26631.26061.2675
26492004.01.07 19:11buy98810.001.26651.26081.2677
26502004.01.07 19:22buy98910.001.26651.26081.2677
26512004.01.07 19:26buy99010.001.26651.26081.2677
26522004.01.07 19:27buy99110.001.26641.26071.2676
26532004.01.07 19:29buy99210.001.26651.26081.2677
26542004.01.07 19:39buy99310.001.26641.26071.2676
26552004.01.07 19:40buy99410.001.26651.26081.2677
26562004.01.07 19:42buy99510.001.26601.26031.2672
26572004.01.07 19:44buy99610.001.26621.26051.2674
26582004.01.07 19:45buy99710.001.26631.26061.2675
26592004.01.07 19:47buy99810.001.26601.26031.2672
26602004.01.07 19:49buy99910.001.26621.26051.2674
26612004.01.07 19:50buy100010.001.26611.26041.2673
26622004.01.07 19:51buy100110.001.26621.26051.2674
26632004.01.07 19:52buy100210.001.26571.26001.2669
26642004.01.07 19:54buy100310.001.26581.26011.2670
26652004.01.07 20:00buy100410.001.26531.25961.2657
26662004.01.07 20:12close95710.001.26391.26371.2708-550.0030234.43
26672004.01.07 20:12close95610.001.26391.26371.2708-550.0029684.43
26682004.01.07 20:12close95510.001.26391.26361.2707-540.0029144.43
26692004.01.07 20:12close95310.001.26391.26381.2709-560.0028584.43
26702004.01.07 20:12close95210.001.26391.26371.2708-550.0028034.43
26712004.01.07 20:12close95110.001.26391.26381.2709-560.0027474.43
26722004.01.07 20:12close95010.001.26391.26371.2708-550.0026924.43
26732004.01.07 20:12close94510.001.26391.26351.2706-530.0026394.43
26742004.01.07 20:12close94210.001.26391.26351.2706-530.0025864.43
26752004.01.07 20:14buy100510.001.26451.25881.2650
26762004.01.07 20:15buy100610.001.26441.25871.2649
26772004.01.07 20:16buy100710.001.26481.25911.2653
26782004.01.07 20:17buy100810.001.26371.25801.2642
26792004.01.07 20:19buy100910.001.26391.25821.2644
26802004.01.07 20:20buy101010.001.26381.25811.2643
26812004.01.07 20:21buy101110.001.26391.25821.2644
26822004.01.07 20:22buy101210.001.26341.25771.2639
26832004.01.07 20:27t/p100810.001.264151.25801.264245.0025909.43
26842004.01.07 20:27t/p100910.001.264351.25821.264445.0025954.43
26852004.01.07 20:27t/p101010.001.264251.25811.264345.0025999.43
26862004.01.07 20:27t/p101110.001.264351.25821.264445.0026044.43
26872004.01.07 20:27t/p101210.001.263851.25771.263945.0026089.43
26882004.01.07 20:27buy101310.001.26481.25911.2653
26892004.01.07 20:29buy101410.001.26441.25871.2649
26902004.01.07 20:30buy101510.001.26431.25861.2648
26912004.01.07 20:31buy101610.001.26391.25821.2644
26922004.01.07 20:32t/p101610.001.264351.25821.264445.0026134.43
26932004.01.07 20:32buy101710.001.26461.25891.2651
26942004.01.07 20:34buy101810.001.26451.25881.2650
26952004.01.07 20:37t/p100510.001.264951.25881.265045.0026179.43
26962004.01.07 20:37t/p100610.001.264851.25871.264945.0026224.43
26972004.01.07 20:37t/p100710.001.265251.25911.265345.0026269.43
26982004.01.07 20:37t/p101310.001.265251.25911.265345.0026314.43
26992004.01.07 20:37t/p101410.001.264851.25871.264945.0026359.43
27002004.01.07 20:37t/p101510.001.264751.25861.264845.0026404.43
27012004.01.07 20:37t/p101710.001.265051.25891.265145.0026449.43
27022004.01.07 20:37t/p101810.001.264951.25881.265045.0026494.43
27032004.01.07 20:39buy101910.001.26531.25961.2657
27042004.01.07 20:40buy102010.001.26521.25951.2656
27052004.01.07 20:41buy102110.001.26531.25961.2657
27062004.01.07 20:42buy102210.001.26431.25861.2648
27072004.01.07 20:44buy102310.001.26451.25881.2650
27082004.01.07 20:45buy102410.001.26461.25891.2651
27092004.01.07 20:46t/p102210.001.264751.25861.264845.0026539.43
27102004.01.07 20:46t/p102310.001.264951.25881.265045.0026584.43
27112004.01.07 20:46buy102510.001.26521.25951.2656
27122004.01.07 20:49buy102610.001.26431.25861.2648
27132004.01.07 20:50buy102710.001.26421.25851.2647
27142004.01.07 20:51buy102810.001.26431.25861.2648
27152004.01.07 21:04t/p102610.001.264751.25861.264845.0026629.43
27162004.01.07 21:04t/p102710.001.264651.25851.264745.0026674.43
27172004.01.07 21:04t/p102810.001.264751.25861.264845.0026719.43
27182004.01.07 21:32buy102910.001.26371.25801.2648
27192004.01.07 21:36buy103010.001.26371.25801.2648
27202004.01.07 21:42buy103110.001.26371.25801.2648
27212004.01.07 22:00buy103210.001.26381.25811.2646
27222004.01.07 23:19buy10330.191.26231.25661.2628
27232004.01.07 23:22t/p10330.191.26281.25661.26280.9526720.38
27242004.01.08 00:17t/p103210.001.26461.25811.264657.3526777.73
27252004.01.08 00:24t/p102410.001.265051.25891.265122.3526800.08
27262004.01.08 00:24t/p102910.001.26481.25801.264887.3526887.43
27272004.01.08 00:24t/p103010.001.26481.25801.264887.3526974.78
27282004.01.08 00:24t/p103110.001.26481.25801.264887.3527062.13
27292004.01.08 01:11buy103410.001.26271.25701.2643
27302004.01.08 01:17buy103510.001.26251.25681.2641
27312004.01.08 01:20buy103610.001.26271.25701.2643
27322004.01.08 01:21buy103710.001.26271.25701.2643
27332004.01.08 02:05buy10380.531.26201.25631.2636
27342004.01.08 02:07s/l98310.001.26041.26041.2676-592.6526469.48
27352004.01.08 02:07s/l98410.001.26091.26091.2681-592.6525876.83
27362004.01.08 02:07s/l98510.001.26051.26051.2682-592.6525284.18
27372004.01.08 02:07s/l98610.001.26061.26061.2683-592.6524691.53
27382004.01.08 02:07s/l98710.001.26061.26061.2675-592.6524098.88
27392004.01.08 02:07s/l98810.001.26081.26081.2677-592.6523506.23
27402004.01.08 02:07s/l98910.001.26081.26081.2677-592.6522913.58
27412004.01.08 02:07s/l99010.001.26081.26081.2677-592.6522320.93
27422004.01.08 02:07s/l99110.001.26071.26071.2676-592.6521728.28
27432004.01.08 02:07s/l99210.001.26081.26081.2677-592.6521135.63
27442004.01.08 02:07s/l99310.001.26071.26071.2676-592.6520542.98
27452004.01.08 02:07s/l99410.001.26081.26081.2677-592.6519950.33
27462004.01.08 02:07s/l99510.001.26031.26031.2672-592.6519357.68
27472004.01.08 02:07s/l99610.001.26051.26051.2674-592.6518765.03
27482004.01.08 02:07s/l99710.001.26061.26061.2675-592.6518172.38
27492004.01.08 02:07s/l99810.001.26031.26031.2672-592.6517579.73
27502004.01.08 02:07s/l99910.001.26051.26051.2674-592.6516987.08
27512004.01.08 02:07s/l100010.001.26041.26041.2673-592.6516394.43
27522004.01.08 02:07s/l100110.001.26051.26051.2674-592.6515801.78
27532004.01.08 02:07s/l100210.001.26001.26001.2669-592.6515209.13
27542004.01.08 02:07s/l100310.001.26011.26011.2670-592.6514616.48
27552004.01.08 02:07s/l100410.001.25961.25961.2657-592.6514023.83
27562004.01.08 02:07s/l101910.001.25961.25961.2657-592.6513431.18
27572004.01.08 02:07s/l102010.001.25951.25951.2656-592.6512838.53
27582004.01.08 02:07s/l102110.001.25961.25961.2657-592.6512245.88
27592004.01.08 02:07s/l102510.001.25951.25951.2656-592.6511653.23
27602004.01.08 02:07buy103910.001.25941.25371.2610
27612004.01.08 02:09buy104010.001.26011.25441.2617
27622004.01.08 02:10buy104110.001.26021.25451.2618
27632004.01.08 02:11buy104210.001.26011.25441.2617
27642004.01.08 02:12buy104310.001.26071.25501.2623
27652004.01.08 02:14buy104410.001.26061.25491.2622
27662004.01.08 02:16buy104510.001.26051.25481.2621
27672004.01.08 02:17buy104610.001.25961.25391.2612
27682004.01.08 02:19buy104710.001.26011.25441.2617
27692004.01.08 02:20buy104810.001.26021.25451.2618
27702004.01.08 02:21buy104910.001.26011.25441.2617
27712004.01.08 02:24buy105010.001.26051.25481.2621
27722004.01.08 02:25buy105110.001.26061.25491.2622
27732004.01.08 02:26buy105210.001.26051.25481.2621
27742004.01.08 02:27buy105310.001.26111.25541.2627
27752004.01.08 02:27close105310.001.26091.25541.2627-20.0011633.23
27762004.01.08 02:27close105210.001.26091.25481.262140.0011673.23
27772004.01.08 02:27close105110.001.26091.25491.262230.0011703.23
27782004.01.08 02:27close105010.001.26091.25481.262140.0011743.23
27792004.01.08 02:27close104910.001.26091.25441.261780.0011823.23
27802004.01.08 02:27close104810.001.26091.25451.261870.0011893.23
27812004.01.08 02:27close104710.001.26091.25441.261780.0011973.23
27822004.01.08 02:27close104610.001.26091.25391.2612130.0012103.23
27832004.01.08 02:27close104510.001.26091.25481.262140.0012143.23
27842004.01.08 02:27close104410.001.26091.25491.262230.0012173.23
27852004.01.08 02:27close104310.001.26091.25501.262320.0012193.23
27862004.01.08 02:27close104210.001.26091.25441.261780.0012273.23
27872004.01.08 02:27close104110.001.26091.25451.261870.0012343.23
27882004.01.08 02:27close104010.001.26091.25441.261780.0012423.23
27892004.01.08 02:27close103910.001.26091.25371.2610150.0012573.23
27902004.01.08 02:27close10380.531.26091.25631.2636-5.8312567.40
27912004.01.08 02:27close103710.001.26091.25701.2643-180.0012387.40
27922004.01.08 02:27close103610.001.26091.25701.2643-180.0012207.40
27932004.01.08 02:27close103510.001.26091.25681.2641-160.0012047.40
27942004.01.08 02:27close103410.001.26091.25701.2643-180.0011867.40
27952004.01.08 02:29buy105410.001.26091.25521.2625
27962004.01.08 02:30buy105510.001.26081.25511.2624
27972004.01.08 02:31buy105610.001.26091.25521.2625
27982004.01.08 02:35buy105710.001.26031.25461.2619
27992004.01.08 02:36buy105810.001.26021.25451.2618
28002004.01.08 02:37buy105910.001.26111.25541.2627
28012004.01.08 02:37close105910.001.26091.25541.2627-20.0011847.40
28022004.01.08 02:37close105810.001.26091.25451.261870.0011917.40
28032004.01.08 02:37close105710.001.26091.25461.261960.0011977.40
28042004.01.08 02:37close105610.001.26091.25521.26250.0011977.40
28052004.01.08 02:37close105510.001.26091.25511.262410.0011987.40
28062004.01.08 02:37close105410.001.26091.25521.26250.0011987.40
28072004.01.08 02:39buy106010.001.26041.25471.2620
28082004.01.08 02:41buy106110.001.26051.25481.2621
28092004.01.08 02:42buy106210.001.25981.25411.2614
28102004.01.08 02:44buy106310.001.26011.25441.2617
28112004.01.08 02:45buy106410.001.26001.25431.2616
28122004.01.08 02:46buy106510.001.26011.25441.2617
28132004.01.08 02:49buy106610.001.25941.25371.2610
28142004.01.08 02:50buy106710.001.25931.25361.2609
28152004.01.08 02:51buy106810.001.25901.25331.2606
28162004.01.08 02:54buy106910.001.25971.25401.2613
28172004.01.08 02:55buy107010.001.25961.25391.2612
28182004.01.08 02:56buy107110.001.25951.25381.2611
28192004.01.08 02:59buy107210.001.25971.25401.2613
28202004.01.08 03:19buy107310.001.25881.25311.2610
28212004.01.08 03:21buy107410.001.25901.25331.2612
28222004.01.08 03:32buy107510.001.25901.25331.2612
28232004.01.08 03:34buy107610.001.25911.25341.2613
28242004.01.08 03:37buy107710.001.25841.25271.2606
28252004.01.08 03:41buy107810.001.25911.25341.2613
28262004.01.08 03:45buy107910.001.25901.25331.2612
28272004.01.08 03:46buy10806.371.25901.25331.2612
28282004.01.08 03:59buy10813.061.25901.25331.2612
28292004.01.08 04:42close10813.061.25981.25331.261224.4812011.88
28302004.01.08 04:42close10806.371.25981.25331.261250.9612062.84
28312004.01.08 04:42close107910.001.25981.25331.261280.0012142.84
28322004.01.08 04:42close107810.001.25981.25341.261370.0012212.84
28332004.01.08 04:42close107710.001.25981.25271.2606140.0012352.84
28342004.01.08 04:42close107610.001.25981.25341.261370.0012422.84
28352004.01.08 04:42close107510.001.25981.25331.261280.0012502.84
28362004.01.08 04:42close107410.001.25981.25331.261280.0012582.84
28372004.01.08 04:42close107310.001.25981.25311.2610100.0012682.84
28382004.01.08 04:42close107210.001.25981.25401.261310.0012692.84
28392004.01.08 04:42close107110.001.25981.25381.261130.0012722.84
28402004.01.08 04:42close107010.001.25981.25391.261220.0012742.84
28412004.01.08 04:42close106910.001.25981.25401.261310.0012752.84
28422004.01.08 04:42close106810.001.25981.25331.260680.0012832.84
28432004.01.08 04:42close106710.001.25981.25361.260950.0012882.84
28442004.01.08 04:42close106610.001.25981.25371.261040.0012922.84
28452004.01.08 04:42close106510.001.25981.25441.2617-30.0012892.84
28462004.01.08 04:42close106410.001.25981.25431.2616-20.0012872.84
28472004.01.08 04:42close106310.001.25981.25441.2617-30.0012842.84
28482004.01.08 04:42close106210.001.25981.25411.26140.0012842.84
28492004.01.08 04:42close106110.001.25981.25481.2621-70.0012772.84
28502004.01.08 04:42close106010.001.25981.25471.2620-60.0012712.84