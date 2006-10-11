Strategy Tester Report
EuroX2_withstop-loss

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.10.01 22:00 - 2006.12.01 20:00 (2006.10.01 - 2006.12.02)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersLots=1; StopLoss=50; TakeProfit=10; TrailingStop=5; MaxTrades=5; Pips=2; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=7.94; USDJPYPipValue=9.03; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; TimeZoneofData=0;
Bars in test2500Ticks modelled13214Modelling quality50.00%
Initial deposit100000.00
Total net profit246350.30Gross profit430381.00Gross loss-184030.70
Profit factor2.34Expected payoff115.66
Absolute drawdown1800.00Maximal drawdown11302.60 (7.14%)Relative drawdown7.14% (11302.60)
Total trades2130Short positions (won %)916 (66.81%)Long positions (won %)1214 (67.79%)
Profit trades (% of total)1435 (67.37%)Loss trades (% of total)695 (32.63%)
Largestprofit trade3680.00loss trade-5993.60
Averageprofit trade299.92loss trade-264.79
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (5110.00)consecutive losses (loss in money)6 (-2700.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6483.00 (9)consecutive loss (count of losses)-11302.60 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.01 22:00buy11.001.87431.86931.8753
22006.10.01 22:29buy22.001.87401.86901.8750
32006.10.01 22:35buy34.001.87021.86521.8712
42006.10.01 22:40t/p34.001.87121.86521.8712400.00100400.00
52006.10.01 22:45buy44.001.87321.86821.8742
62006.10.01 22:59buy58.001.87111.86611.8721
72006.10.01 23:29t/p58.001.87211.86611.8721800.00101200.00
82006.10.01 23:29close44.001.87231.86821.8742-360.00100840.00
92006.10.01 23:30close22.001.87221.86901.8750-360.00100480.00
102006.10.01 23:40close11.001.87201.86931.8753-230.00100250.00
112006.10.02 01:05sell61.001.86931.87431.8683
122006.10.02 01:15sell72.001.87141.87641.8704
132006.10.02 01:20t/p72.001.87041.87641.8704200.00100450.00
142006.10.02 01:20sell82.001.87001.87501.8690
152006.10.02 01:45modify82.001.87001.86971.8677
162006.10.02 01:59modify82.001.87001.86961.8676
172006.10.02 02:05s/l82.001.86961.86961.867680.00100530.00
182006.10.02 02:05close61.001.87011.87431.8683-80.00100450.00
192006.10.02 06:15buy91.001.87221.86721.8732
202006.10.02 06:20t/p91.001.87321.86721.8732100.00100550.00
212006.10.02 06:20buy101.001.87351.86851.8745
222006.10.02 06:29buy112.001.87211.86711.8731
232006.10.02 06:45modify112.001.87211.87241.8744
242006.10.02 06:50s/l112.001.87241.87241.874460.00100610.00
252006.10.02 06:50close101.001.87191.86851.8745-160.00100450.00
262006.10.02 06:59buy121.001.87271.86771.8737
272006.10.02 07:05buy132.001.87051.86551.8715
282006.10.02 07:10t/p132.001.87151.86551.8715200.00100650.00
292006.10.02 07:10buy142.001.87181.86681.8728
302006.10.02 07:15buy154.001.86891.86391.8699
312006.10.02 07:20t/p154.001.86991.86391.8699400.00101050.00
322006.10.02 07:20modify142.001.87181.87211.8741
332006.10.02 07:29s/l142.001.87211.87211.874160.00101110.00
342006.10.02 07:29close121.001.86911.86771.8737-360.00100750.00
352006.10.02 07:30sell161.001.86921.87421.8682
362006.10.02 07:40t/p161.001.86821.87421.8682100.00100850.00
372006.10.02 07:40sell171.001.86781.87281.8668
382006.10.02 07:45sell182.001.86911.87411.8681
392006.10.02 07:50sell194.001.86961.87461.8686
402006.10.02 08:10sell208.001.87021.87521.8692
412006.10.02 08:20modify208.001.87021.86981.8678
422006.10.02 08:29s/l208.001.86981.86981.8678320.00101170.00
432006.10.02 08:29close194.001.87041.87461.8686-320.00100850.00
442006.10.02 08:30close182.001.87051.87411.8681-280.00100570.00
452006.10.02 08:35s/l171.001.87281.87281.8668-500.00100070.00
462006.10.02 08:35buy211.001.87411.86911.8751
472006.10.02 08:50buy222.001.87051.86551.8715
482006.10.02 08:59t/p222.001.87151.86551.8715200.00100270.00
492006.10.02 08:59buy232.001.87351.86851.8745
502006.10.02 09:05t/p232.001.87451.86851.8745200.00100470.00
512006.10.02 09:05close211.001.87501.86911.875190.00100560.00
522006.10.02 09:15sell241.001.87251.87751.8715
532006.10.02 09:20sell252.001.87331.87831.8723
542006.10.02 09:50sell264.001.87381.87881.8728
552006.10.02 10:05t/p264.001.87281.87881.8728400.00100960.00
562006.10.02 10:05close252.001.87251.87831.8723160.00101120.00
572006.10.02 10:10close241.001.87311.87751.8715-60.00101060.00
582006.10.02 12:05sell271.001.87081.87581.8698
592006.10.02 12:10sell282.001.87301.87801.8720
602006.10.02 12:15t/p282.001.87201.87801.8720200.00101260.00
612006.10.02 12:15sell292.001.87141.87641.8704
622006.10.02 12:35sell304.001.87301.87801.8720
632006.10.02 12:40t/p304.001.87201.87801.8720400.00101660.00
642006.10.02 12:59sell314.001.87271.87771.8717
652006.10.02 13:05s/l271.001.87581.87581.8698-500.00101160.00
662006.10.02 13:05s/l292.001.87641.87641.8704-1000.00100160.00
672006.10.02 13:05close314.001.87711.87771.8717-1760.0098400.00
682006.10.02 13:10buy321.001.87571.87071.8767
692006.10.02 13:20buy332.001.87231.86731.8733
702006.10.02 13:29t/p332.001.87331.86731.8733200.0098600.00
712006.10.02 13:35t/p321.001.87671.87071.8767100.0098700.00
722006.10.02 13:35buy341.001.88351.87851.8845
732006.10.02 13:45s/l341.001.87851.87851.8845-500.0098200.00
742006.10.02 13:59buy351.001.88301.87801.8840
752006.10.02 14:00buy362.001.88271.87771.8837
762006.10.02 14:10buy374.001.88201.87701.8830
772006.10.02 14:15t/p374.001.88301.87701.8830400.0098600.00
782006.10.02 14:20t/p351.001.88401.87801.8840100.0098700.00
792006.10.02 14:20t/p362.001.88371.87771.8837200.0098900.00
802006.10.02 14:20buy381.001.88671.88171.8877
812006.10.02 14:29buy392.001.88581.88081.8868
822006.10.02 14:35buy404.001.88481.87981.8858
832006.10.02 14:50t/p404.001.88581.87981.8858400.0099300.00
842006.10.02 14:50close392.001.88641.88081.8868120.0099420.00
852006.10.02 14:59close381.001.88481.88171.8877-190.0099230.00
862006.10.02 15:15buy411.001.88681.88181.8878
872006.10.02 15:29buy422.001.88651.88151.8875
882006.10.02 15:35buy434.001.88571.88071.8867
892006.10.02 15:40t/p434.001.88671.88071.8867400.0099630.00
902006.10.02 15:45t/p422.001.88751.88151.8875200.0099830.00
912006.10.02 15:45close411.001.88751.88181.887870.0099900.00
922006.10.02 15:50buy441.001.88751.88251.8885
932006.10.02 15:59buy452.001.88631.88131.8873
942006.10.02 16:05buy464.001.88611.88111.8871
952006.10.02 16:10t/p464.001.88711.88111.8871400.00100300.00
962006.10.02 16:10modify452.001.88631.88671.8887
972006.10.02 16:29modify452.001.88631.88701.8890
982006.10.02 16:35s/l452.001.88701.88701.8890140.00100440.00
992006.10.02 16:35close441.001.88691.88251.8885-60.00100380.00
1002006.10.02 16:45buy471.001.88761.88261.8886
1012006.10.02 16:59buy482.001.88681.88181.8878
1022006.10.02 17:45modify482.001.88681.88711.8891
1032006.10.02 17:50s/l482.001.88711.88711.889160.00100440.00
1042006.10.02 17:50close471.001.88701.88261.8886-60.00100380.00
1052006.10.03 03:15buy491.001.88731.88231.8883
1062006.10.03 03:20buy502.001.88641.88141.8874
1072006.10.03 04:10buy514.001.88621.88121.8872
1082006.10.03 05:10t/p514.001.88721.88121.8872400.00100780.00
1092006.10.03 05:10close502.001.88731.88141.8874180.00100960.00
1102006.10.03 05:15close491.001.88701.88231.8883-30.00100930.00
1112006.10.03 05:35buy521.001.88791.88291.8889
1122006.10.03 05:40buy532.001.88761.88261.8886
1132006.10.03 05:45buy544.001.88711.88211.8881
1142006.10.03 06:10buy558.001.88681.88181.8878
1152006.10.03 06:20t/p558.001.88781.88181.8878800.00101730.00
1162006.10.03 06:20close544.001.88791.88211.8881320.00102050.00
1172006.10.03 06:29close532.001.88671.88261.8886-180.00101870.00
1182006.10.03 06:30close521.001.88681.88291.8889-110.00101760.00
1192006.10.03 07:50buy561.001.88971.88471.8907
1202006.10.03 07:59buy572.001.88921.88421.8902
1212006.10.03 08:05buy584.001.88861.88361.8896
1222006.10.03 08:10buy598.001.88751.88251.8885
1232006.10.03 08:15t/p598.001.88851.88251.8885800.00102560.00
1242006.10.03 08:29buy608.001.88821.88321.8892
1252006.10.03 08:35buy6116.001.88631.88131.8873
1262006.10.03 08:40modify6116.001.88631.88671.8887
1272006.10.03 08:45modify6116.001.88631.88681.8888
1282006.10.03 08:50modify6116.001.88631.88751.8895
1292006.10.03 08:59s/l6116.001.88751.88751.88951920.00104480.00
1302006.10.03 08:59close608.001.88711.88321.8892-880.00103600.00
1312006.10.03 09:00close584.001.88701.88361.8896-640.00102960.00
1322006.10.03 09:05close572.001.88711.88421.8902-420.00102540.00
1332006.10.03 09:10close561.001.88731.88471.8907-240.00102300.00
1342006.10.03 09:40buy621.001.88891.88391.8899
1352006.10.03 09:45buy632.001.88831.88331.8893
1362006.10.03 09:50buy644.001.88771.88271.8887
1372006.10.03 10:05t/p644.001.88871.88271.8887400.00102700.00
1382006.10.03 10:05close632.001.88871.88331.889380.00102780.00
1392006.10.03 10:10close621.001.88831.88391.8899-60.00102720.00
1402006.10.03 10:35buy651.001.88961.88461.8906
1412006.10.03 10:40buy662.001.88821.88321.8892
1422006.10.03 10:45t/p662.001.88921.88321.8892200.00102920.00
1432006.10.03 10:59buy672.001.88931.88431.8903
1442006.10.03 11:05buy684.001.88891.88391.8899
1452006.10.03 11:20modify684.001.88891.88921.8912
1462006.10.03 11:29s/l684.001.88921.88921.8912120.00103040.00
1472006.10.03 11:29close672.001.88891.88431.8903-80.00102960.00
1482006.10.03 11:30close651.001.88881.88461.8906-80.00102880.00
1492006.10.03 12:05sell691.001.88731.89231.8863
1502006.10.03 12:10sell702.001.88821.89321.8872
1512006.10.03 12:15sell714.001.88941.89441.8884
1522006.10.03 12:29t/p714.001.88841.89441.8884400.00103280.00
1532006.10.03 12:29close702.001.88781.89321.887280.00103360.00
1542006.10.03 12:30close691.001.88761.89231.8863-30.00103330.00
1552006.10.03 12:35sell721.001.88691.89191.8859
1562006.10.03 12:40sell732.001.88831.89331.8873
1572006.10.03 12:50t/p732.001.88731.89331.8873200.00103530.00
1582006.10.03 12:50close721.001.88691.89191.88590.00103530.00
1592006.10.03 13:05buy741.001.88981.88481.8908
1602006.10.03 13:15buy752.001.88891.88391.8899
1612006.10.03 13:20buy764.001.88811.88311.8891
1622006.10.03 13:29t/p764.001.88911.88311.8891400.00103930.00
1632006.10.03 13:35modify752.001.88891.88921.8912
1642006.10.03 13:40s/l752.001.88921.88921.891260.00103990.00
1652006.10.03 13:40close741.001.88921.88481.8908-60.00103930.00
1662006.10.03 13:59buy771.001.88931.88431.8903
1672006.10.03 14:05buy782.001.88891.88391.8899
1682006.10.03 14:10buy794.001.88841.88341.8894
1692006.10.03 14:20modify794.001.88841.88881.8908
1702006.10.03 14:29s/l794.001.88881.88881.8908160.00104090.00
1712006.10.03 14:29close782.001.88871.88391.8899-40.00104050.00
1722006.10.03 14:30close771.001.88861.88431.8903-70.00103980.00
1732006.10.03 15:45sell801.001.88711.89211.8861
1742006.10.03 15:50sell812.001.88801.89301.8870
1752006.10.03 16:00modify812.001.88801.88771.8857
1762006.10.03 16:10modify812.001.88801.88701.8850
1772006.10.03 16:15s/l812.001.88701.88701.8850200.00104180.00
1782006.10.03 16:15close801.001.88721.89211.8861-10.00104170.00
1792006.10.03 16:20sell821.001.88631.89131.8853
1802006.10.03 16:35sell832.001.88761.89261.8866
1812006.10.03 16:40sell844.001.88791.89291.8869
1822006.10.03 16:50t/p832.001.88661.89261.8866200.00104370.00
1832006.10.03 16:50t/p844.001.88691.89291.8869400.00104770.00
1842006.10.03 16:50close821.001.88621.89131.885310.00104780.00
1852006.10.03 22:40sell851.001.88641.89141.8854
1862006.10.03 23:35sell862.001.88671.89171.8857
1872006.10.04 00:05sell874.001.88711.89211.8861
1882006.10.04 00:15t/p862.001.88571.89171.8857203.40104983.40
1892006.10.04 00:15t/p874.001.88611.89211.8861400.00105383.40
1902006.10.04 00:15close851.001.88571.89141.885471.70105455.10
1912006.10.04 01:35sell881.001.88451.88951.8835
1922006.10.04 01:45sell892.001.88661.89161.8856
1932006.10.04 01:50t/p892.001.88561.89161.8856200.00105655.10
1942006.10.04 01:50sell902.001.88541.89041.8844
1952006.10.04 01:59modify902.001.88541.88511.8831
1962006.10.04 02:10s/l902.001.88511.88511.883160.00105715.10
1972006.10.04 02:10close881.001.88551.88951.8835-100.00105615.10
1982006.10.04 06:35buy911.001.88721.88221.8882
1992006.10.04 06:45buy922.001.88471.87971.8857
2002006.10.04 06:50buy934.001.88421.87921.8852
2012006.10.04 06:59t/p922.001.88571.87971.8857200.00105815.10
2022006.10.04 06:59t/p934.001.88521.87921.8852400.00106215.10
2032006.10.04 06:59close911.001.88691.88221.8882-30.00106185.10
2042006.10.04 07:00buy941.001.88691.88191.8879
2052006.10.04 07:20t/p941.001.88791.88191.8879100.00106285.10
2062006.10.04 07:20buy951.001.88861.88361.8896
2072006.10.04 07:29buy962.001.88741.88241.8884
2082006.10.04 07:35buy974.001.88621.88121.8872
2092006.10.04 07:50t/p974.001.88721.88121.8872400.00106685.10
2102006.10.04 07:50close962.001.88771.88241.888460.00106745.10
2112006.10.04 07:59close951.001.88611.88361.8896-250.00106495.10
2122006.10.04 08:05sell981.001.88491.88991.8839
2132006.10.04 08:10sell992.001.88521.89021.8842
2142006.10.04 08:15sell1004.001.88601.89101.8850
2152006.10.04 08:35t/p981.001.88391.88991.8839100.00106595.10
2162006.10.04 08:35t/p992.001.88421.89021.8842200.00106795.10
2172006.10.04 08:35t/p1004.001.88501.89101.8850400.00107195.10
2182006.10.04 08:35sell1011.001.88111.88611.8801
2192006.10.04 08:40sell1022.001.88501.89001.8840
2202006.10.04 08:45sell1034.001.88551.89051.8845
2212006.10.04 08:50t/p1022.001.88401.89001.8840200.00107395.10
2222006.10.04 08:50t/p1034.001.88451.89051.8845400.00107795.10
2232006.10.04 08:50close1011.001.88381.88611.8801-270.00107525.10
2242006.10.04 08:59sell1041.001.88111.88611.8801
2252006.10.04 09:05sell1052.001.88201.88701.8810
2262006.10.04 09:35sell1064.001.88281.88781.8818
2272006.10.04 09:59t/p1064.001.88181.88781.8818400.00107925.10
2282006.10.04 09:59close1052.001.88171.88701.881060.00107985.10
2292006.10.04 10:00close1041.001.88181.88611.8801-70.00107915.10
2302006.10.04 10:40sell1071.001.87881.88381.8778
2312006.10.04 10:45sell1082.001.87911.88411.8781
2322006.10.04 10:59sell1094.001.87991.88491.8789
2332006.10.04 11:05t/p1094.001.87891.88491.8789400.00108315.10
2342006.10.04 11:05close1082.001.87881.88411.878160.00108375.10
2352006.10.04 11:10close1071.001.88021.88381.8778-140.00108235.10
2362006.10.04 11:29sell1101.001.87921.88421.8782
2372006.10.04 11:35sell1112.001.87971.88471.8787
2382006.10.04 11:50modify1112.001.87971.87931.8773
2392006.10.04 11:59s/l1112.001.87931.87931.877380.00108315.10
2402006.10.04 11:59close1101.001.87961.88421.8782-40.00108275.10
2412006.10.04 12:05buy1121.001.88121.87621.8822
2422006.10.04 12:15buy1132.001.87981.87481.8808
2432006.10.04 12:20buy1144.001.87921.87421.8802
2442006.10.04 12:35t/p1132.001.88081.87481.8808200.00108475.10
2452006.10.04 12:35t/p1144.001.88021.87421.8802400.00108875.10
2462006.10.04 12:35close1121.001.88151.87621.882230.00108905.10
2472006.10.04 12:40buy1151.001.88031.87531.8813
2482006.10.04 12:45buy1162.001.87961.87461.8806
2492006.10.04 12:59t/p1151.001.88131.87531.8813100.00109005.10
2502006.10.04 12:59t/p1162.001.88061.87461.8806200.00109205.10
2512006.10.04 12:59buy1171.001.88161.87661.8826
2522006.10.04 13:10buy1182.001.88071.87571.8817
2532006.10.04 13:50t/p1171.001.88261.87661.8826100.00109305.10
2542006.10.04 13:50t/p1182.001.88171.87571.8817200.00109505.10
2552006.10.04 13:50buy1191.001.88321.87821.8842
2562006.10.04 14:05buy1202.001.88291.87791.8839
2572006.10.04 14:15t/p1191.001.88421.87821.8842100.00109605.10
2582006.10.04 14:15t/p1202.001.88391.87791.8839200.00109805.10
2592006.10.04 14:15buy1211.001.88541.88041.8864
2602006.10.04 14:20buy1222.001.88451.87951.8855
2612006.10.04 14:35buy1234.001.88411.87911.8851
2622006.10.04 14:50t/p1234.001.88511.87911.8851400.00110205.10
2632006.10.04 14:50close1222.001.88511.87951.8855120.00110325.10
2642006.10.04 14:59close1211.001.88391.88041.8864-150.00110175.10
2652006.10.04 15:10sell1241.001.88271.88771.8817
2662006.10.04 15:15sell1252.001.88381.88881.8828
2672006.10.04 15:20sell1264.001.88491.88991.8839
2682006.10.04 15:29t/p1264.001.88391.88991.8839400.00110575.10
2692006.10.04 15:45sell1274.001.88461.88961.8836
2702006.10.04 16:05t/p1274.001.88361.88961.8836400.00110975.10
2712006.10.04 16:05close1252.001.88331.88881.8828100.00111075.10
2722006.10.04 16:10close1241.001.88391.88771.8817-120.00110955.10
2732006.10.04 17:40buy1281.001.88521.88021.8862
2742006.10.04 17:45buy1292.001.88461.87961.8856
2752006.10.04 18:45modify1292.001.88461.88491.8869
2762006.10.04 18:59modify1292.001.88461.88531.8873
2772006.10.04 19:00modify1292.001.88461.88541.8874
2782006.10.04 19:05s/l1292.001.88541.88541.8874160.00111115.10
2792006.10.04 19:05close1281.001.88541.88021.886220.00111135.10
2802006.10.04 19:50buy1301.001.88681.88181.8878
2812006.10.04 19:59buy1312.001.88631.88131.8873
2822006.10.04 20:10buy1324.001.88601.88101.8870
2832006.10.04 21:35modify1324.001.88601.88621.8882
2842006.10.04 22:15s/l1324.001.88621.88621.888280.00111215.10
2852006.10.04 22:15close1312.001.88591.88131.8873-80.00111135.10
2862006.10.04 22:20close1301.001.88671.88181.8878-10.00111125.10
2872006.10.05 01:50sell1331.001.88511.89011.8841
2882006.10.05 01:59sell1342.001.88571.89071.8847
2892006.10.05 02:10sell1354.001.88611.89111.8851
2902006.10.05 04:20modify1354.001.88611.88581.8838
2912006.10.05 04:29s/l1354.001.88581.88581.8838120.00111245.10
2922006.10.05 04:29close1342.001.88591.89071.8847-40.00111205.10
2932006.10.05 04:30close1331.001.88601.89011.8841-90.00111115.10
2942006.10.05 06:50sell1361.001.88421.88921.8832
2952006.10.05 06:59sell1372.001.88461.88961.8836
2962006.10.05 08:00sell1384.001.88511.89011.8841
2972006.10.05 08:20sell1398.001.88551.89051.8845
2982006.10.05 09:00modify1398.001.88551.88521.8832
2992006.10.05 09:05s/l1398.001.88521.88521.8832240.00111355.10
3002006.10.05 09:05close1384.001.88571.89011.8841-240.00111115.10
3012006.10.05 09:10close1372.001.88521.88961.8836-120.00110995.10
3022006.10.05 09:15close1361.001.88601.88921.8832-180.00110815.10
3032006.10.05 10:45buy1401.001.88721.88221.8882
3042006.10.05 10:50buy1412.001.88641.88141.8874
3052006.10.05 10:59buy1424.001.88531.88031.8863
3062006.10.05 11:05s/l1401.001.88221.88221.8882-500.00110315.10
3072006.10.05 11:05close1424.001.88151.88031.8863-1520.00108795.10
3082006.10.05 11:10close1412.001.88571.88141.8874-140.00108655.10
3092006.10.05 11:29sell1431.001.88221.88721.8812
3102006.10.05 11:35sell1442.001.88291.88791.8819
3112006.10.05 11:40t/p1442.001.88191.88791.8819200.00108855.10
3122006.10.05 12:05sell1452.001.88271.88771.8817
3132006.10.05 12:20t/p1431.001.88121.88721.8812100.00108955.10
3142006.10.05 12:20t/p1452.001.88171.88771.8817200.00109155.10
3152006.10.05 12:20sell1461.001.88041.88541.8794
3162006.10.05 12:29sell1472.001.88081.88581.8798
3172006.10.05 12:45t/p1461.001.87941.88541.8794100.00109255.10
3182006.10.05 12:45t/p1472.001.87981.88581.8798200.00109455.10
3192006.10.05 12:45sell1481.001.87871.88371.8777
3202006.10.05 13:05sell1492.001.88001.88501.8790
3212006.10.05 13:15modify1492.001.88001.87961.8776
3222006.10.05 13:20modify1492.001.88001.87931.8773
3232006.10.05 13:40modify1492.001.88001.87901.8770
3242006.10.05 13:45t/p1481.001.87771.88371.8777100.00109555.10
3252006.10.05 13:45close1492.001.87771.87901.8770460.00110015.10
3262006.10.05 13:50sell1501.001.87551.88051.8745
3272006.10.05 13:59sell1512.001.87591.88091.8749
3282006.10.05 14:05sell1524.001.87691.88191.8759
3292006.10.05 14:15t/p1524.001.87591.88191.8759400.00110415.10
3302006.10.05 14:15close1512.001.87531.88091.8749120.00110535.10
3312006.10.05 14:20close1501.001.87551.88051.87450.00110535.10
3322006.10.05 14:50sell1531.001.87591.88091.8749
3332006.10.05 14:59sell1542.001.87671.88171.8757
3342006.10.05 15:05sell1554.001.87761.88261.8766
3352006.10.05 15:15modify1554.001.87761.87721.8752
3362006.10.05 15:30s/l1554.001.87721.87721.8752160.00110695.10
3372006.10.05 15:30close1542.001.87731.88171.8757-120.00110575.10
3382006.10.05 15:35close1531.001.87771.88091.8749-180.00110395.10
3392006.10.05 16:10buy1561.001.87911.87411.8801
3402006.10.05 16:35buy1572.001.87811.87311.8791
3412006.10.05 16:50t/p1572.001.87911.87311.8791200.00110595.10
3422006.10.05 16:50close1561.001.87951.87411.880140.00110635.10
3432006.10.05 16:59buy1581.001.87861.87361.8796
3442006.10.05 17:05buy1592.001.87781.87281.8788
3452006.10.05 18:10t/p1592.001.87881.87281.8788200.00110835.10
3462006.10.05 18:10close1581.001.87901.87361.879640.00110875.10
3472006.10.05 18:35buy1601.001.87981.87481.8808
3482006.10.05 18:40buy1612.001.87931.87431.8803
3492006.10.05 18:45buy1624.001.87891.87391.8799
3502006.10.05 21:20modify1624.001.87891.87931.8813
3512006.10.05 21:29s/l1624.001.87931.87931.8813160.00111035.10
3522006.10.05 21:29close1612.001.87861.87431.8803-140.00110895.10
3532006.10.05 21:30close1601.001.87851.87481.8808-130.00110765.10
3542006.10.05 22:45sell1631.001.87781.88281.8768
3552006.10.05 22:59sell1642.001.87811.88311.8771
3562006.10.05 23:05sell1654.001.87851.88351.8775
3572006.10.05 23:35sell1668.001.87891.88391.8779
3582006.10.06 00:05sell16716.001.87931.88431.8783
3592006.10.06 00:45t/p16716.001.87831.88431.87831600.00112365.10
3602006.10.06 00:45close1668.001.87811.88391.8779653.60113018.70
3612006.10.06 00:50close1654.001.87951.88351.8775-393.20112625.50
3622006.10.06 00:59close1642.001.87831.88311.8771-36.60112588.90
3632006.10.06 01:00close1631.001.87821.88281.8768-38.30112550.60
3642006.10.06 01:10sell1681.001.87551.88051.8745
3652006.10.06 01:15sell1692.001.87761.88261.8766
3662006.10.06 01:20sell1704.001.87811.88311.8771
3672006.10.06 01:29t/p1692.001.87661.88261.8766200.00112750.60
3682006.10.06 01:29t/p1704.001.87711.88311.8771400.00113150.60
3692006.10.06 01:29close1681.001.87641.88051.8745-90.00113060.60
3702006.10.06 01:35sell1711.001.87631.88131.8753
3712006.10.06 01:40sell1722.001.87701.88201.8760
3722006.10.06 02:35sell1734.001.87731.88231.8763
3732006.10.06 03:05sell1748.001.87821.88321.8772
3742006.10.06 03:10t/p1748.001.87721.88321.8772800.00113860.60
3752006.10.06 03:29sell1758.001.87771.88271.8767
3762006.10.06 04:00modify1758.001.87771.87741.8754
3772006.10.06 04:05modify1758.001.87771.87721.8752
3782006.10.06 04:20s/l1758.001.87721.87721.8752400.00114260.60
3792006.10.06 04:20close1734.001.87821.88231.8763-360.00113900.60
3802006.10.06 04:29close1722.001.87791.88201.8760-180.00113720.60
3812006.10.06 04:40close1711.001.87801.88131.8753-170.00113550.60
3822006.10.06 06:05sell1761.001.87631.88131.8753
3832006.10.06 06:10sell1772.001.87701.88201.8760
3842006.10.06 06:15sell1784.001.87731.88231.8763
3852006.10.06 06:35t/p1772.001.87601.88201.8760200.00113750.60
3862006.10.06 06:35t/p1784.001.87631.88231.8763400.00114150.60
3872006.10.06 06:35close1761.001.87541.88131.875390.00114240.60
3882006.10.06 06:45sell1791.001.87611.88111.8751
3892006.10.06 06:59t/p1791.001.87511.88111.8751100.00114340.60
3902006.10.06 06:59sell1801.001.87351.87851.8725
3912006.10.06 07:00sell1812.001.87381.87881.8728
3922006.10.06 07:05sell1824.001.87441.87941.8734
3932006.10.06 07:20t/p1824.001.87341.87941.8734400.00114740.60
3942006.10.06 07:20close1812.001.87331.87881.8728100.00114840.60
3952006.10.06 07:29close1801.001.87461.87851.8725-110.00114730.60
3962006.10.06 09:10buy1831.001.87711.87211.8781
3972006.10.06 09:35buy1842.001.87581.87081.8768
3982006.10.06 09:50t/p1842.001.87681.87081.8768200.00114930.60
3992006.10.06 09:50close1831.001.87691.87211.8781-20.00114910.60
4002006.10.06 09:59buy1851.001.87661.87161.8776
4012006.10.06 10:10buy1862.001.87631.87131.8773
4022006.10.06 10:20t/p1862.001.87731.87131.8773200.00115110.60
4032006.10.06 10:20close1851.001.87731.87161.877670.00115180.60
4042006.10.06 11:35buy1871.001.88051.87551.8815
4052006.10.06 11:40buy1882.001.87881.87381.8798
4062006.10.06 11:45buy1894.001.87791.87291.8789
4072006.10.06 11:50s/l1871.001.87551.87551.8815-500.00114680.60
4082006.10.06 11:50buy1904.001.87561.87061.8766
4092006.10.06 11:59t/p1904.001.87661.87061.8766400.00115080.60
4102006.10.06 11:59modify1894.001.87791.87821.8802
4112006.10.06 12:05t/p1882.001.87981.87381.8798200.00115280.60
4122006.10.06 12:05t/p1894.001.88021.87821.8802920.00116200.60
4132006.10.06 12:05buy1911.001.88231.87731.8833
4142006.10.06 12:10buy1922.001.88111.87611.8821
4152006.10.06 12:15buy1934.001.87851.87351.8795
4162006.10.06 12:29t/p1922.001.88211.87611.8821200.00116400.60
4172006.10.06 12:29t/p1934.001.87951.87351.8795400.00116800.60
4182006.10.06 12:29close1911.001.88271.87731.883340.00116840.60
4192006.10.06 12:30buy1941.001.88461.87961.8856
4202006.10.06 12:35s/l1941.001.87961.87961.8856-500.00116340.60
4212006.10.06 12:50buy1951.001.88611.88111.8871
4222006.10.06 12:59s/l1951.001.88111.88111.8871-500.00115840.60
4232006.10.06 13:05sell1961.001.87291.87791.8719
4242006.10.06 13:10sell1972.001.87321.87821.8722
4252006.10.06 13:15sell1984.001.87411.87911.8731
4262006.10.06 13:20sell1998.001.87561.88061.8746
4272006.10.06 13:35t/p1984.001.87311.87911.8731400.00116240.60
4282006.10.06 13:35t/p1998.001.87461.88061.8746800.00117040.60
4292006.10.06 13:35close1972.001.87251.87821.8722140.00117180.60
4302006.10.06 13:40close1961.001.87351.87791.8719-60.00117120.60
4312006.10.06 13:59sell2001.001.87151.87651.8705
4322006.10.06 14:10sell2012.001.87231.87731.8713
4332006.10.06 14:15t/p2001.001.87051.87651.8705100.00117220.60
4342006.10.06 14:15t/p2012.001.87131.87731.8713200.00117420.60
4352006.10.06 14:15sell2021.001.86971.87471.8687
4362006.10.06 14:29sell2032.001.87051.87551.8695
4372006.10.06 14:45t/p2021.001.86871.87471.8687100.00117520.60
4382006.10.06 14:45t/p2032.001.86951.87551.8695200.00117720.60
4392006.10.06 14:45sell2041.001.86841.87341.8674
4402006.10.06 15:00sell2052.001.86971.87471.8687
4412006.10.06 15:05sell2064.001.87091.87591.8699
4422006.10.06 15:15t/p2064.001.86991.87591.8699400.00118120.60
4432006.10.06 15:15close2052.001.86951.87471.868740.00118160.60
4442006.10.06 15:20close2041.001.86911.87341.8674-70.00118090.60
4452006.10.06 15:29buy2071.001.87111.86611.8721
4462006.10.06 15:45buy2082.001.87071.86571.8717
4472006.10.06 15:50buy2094.001.87021.86521.8712
4482006.10.06 16:05modify2094.001.87021.87051.8725
4492006.10.06 16:10s/l2094.001.87051.87051.8725120.00118210.60
4502006.10.06 16:10close2082.001.87001.86571.8717-140.00118070.60
4512006.10.06 16:15close2071.001.86821.86611.8721-290.00117780.60
4522006.10.06 16:20buy2101.001.87061.86561.8716
4532006.10.06 16:29buy2112.001.86951.86451.8705
4542006.10.06 16:35t/p2112.001.87051.86451.8705200.00117980.60
4552006.10.06 16:35close2101.001.87101.86561.871640.00118020.60
4562006.10.06 16:40sell2121.001.86921.87421.8682
4572006.10.06 16:59sell2132.001.87141.87641.8704
4582006.10.06 17:45modify2132.001.87141.87101.8690
4592006.10.06 17:50s/l2132.001.87101.87101.869080.00118100.60
4602006.10.06 17:50close2121.001.87151.87421.8682-230.00117870.60
4612006.10.08 22:15sell2141.001.86851.87351.8675
4622006.10.08 22:20sell2152.001.86891.87391.8679
4632006.10.08 22:35sell2164.001.87021.87521.8692
4642006.10.08 22:40t/p2164.001.86921.87521.8692400.00118270.60
4652006.10.08 22:50sell2174.001.87021.87521.8692
4662006.10.09 00:05sell2188.001.87051.87551.8695
4672006.10.09 01:15sell21916.001.87101.87601.8700
4682006.10.09 02:35t/p2174.001.86921.87521.8692406.80118677.40
4692006.10.09 02:35t/p2188.001.86951.87551.8695800.00119477.40
4702006.10.09 02:35t/p21916.001.87001.87601.87001600.00121077.40
4712006.10.09 02:35close2152.001.86921.87391.8679-56.60121020.80
4722006.10.09 02:40close2141.001.87001.87351.8675-148.30120872.50
4732006.10.09 02:59sell2201.001.86941.87441.8684
4742006.10.09 03:10sell2212.001.87051.87551.8695
4752006.10.09 04:05sell2224.001.87111.87611.8701
4762006.10.09 05:05t/p2224.001.87011.87611.8701400.00121272.50
4772006.10.09 05:05close2212.001.87001.87551.8695100.00121372.50
4782006.10.09 05:10close2201.001.87031.87441.8684-90.00121282.50
4792006.10.09 06:45sell2231.001.86791.87291.8669
4802006.10.09 06:50sell2242.001.86861.87361.8676
4812006.10.09 07:10t/p2231.001.86691.87291.8669100.00121382.50
4822006.10.09 07:10t/p2242.001.86761.87361.8676200.00121582.50
4832006.10.09 07:10sell2251.001.86611.87111.8651
4842006.10.09 07:15sell2262.001.86691.87191.8659
4852006.10.09 07:20sell2274.001.86841.87341.8674
4862006.10.09 07:29t/p2274.001.86741.87341.8674400.00121982.50
4872006.10.09 07:35sell2284.001.86751.87251.8665
4882006.10.09 07:45sell2298.001.86791.87291.8669
4892006.10.09 07:50t/p2284.001.86651.87251.8665400.00122382.50
4902006.10.09 07:50t/p2298.001.86691.87291.8669800.00123182.50
4912006.10.09 07:50close2262.001.86631.87191.8659120.00123302.50
4922006.10.09 07:59close2251.001.86781.87111.8651-170.00123132.50
4932006.10.09 08:05buy2301.001.86881.86381.8698
4942006.10.09 08:15buy2312.001.86801.86301.8690
4952006.10.09 08:20buy2324.001.86741.86241.8684
4962006.10.09 08:29t/p2324.001.86841.86241.8684400.00123532.50
4972006.10.09 08:40buy2334.001.86671.86171.8677
4982006.10.09 08:45buy2348.001.86581.86081.8668
4992006.10.09 08:59modify2348.001.86581.86621.8682
5002006.10.09 09:00modify2348.001.86581.86631.8683
5012006.10.09 09:05t/p2334.001.86771.86171.8677400.00123932.50
5022006.10.09 09:05close2348.001.86811.86631.86831840.00125772.50
5032006.10.09 09:10close2312.001.86631.86301.8690-340.00125432.50
5042006.10.09 09:15close2301.001.86771.86381.8698-110.00125322.50
5052006.10.09 09:20buy2351.001.86891.86391.8699
5062006.10.09 09:29buy2362.001.86831.86331.8693
5072006.10.09 09:35buy2374.001.86711.86211.8681
5082006.10.09 09:45t/p2374.001.86811.86211.8681400.00125722.50
5092006.10.09 09:45close2362.001.86841.86331.869320.00125742.50
5102006.10.09 09:50close2351.001.86721.86391.8699-170.00125572.50
5112006.10.09 10:15sell2381.001.86581.87081.8648
5122006.10.09 10:20sell2392.001.86711.87211.8661
5132006.10.09 10:35sell2404.001.86771.87271.8667
5142006.10.09 10:40modify2404.001.86771.86741.8654
5152006.10.09 10:45s/l2404.001.86741.86741.8654120.00125692.50
5162006.10.09 10:45close2392.001.86761.87211.8661-100.00125592.50
5172006.10.09 10:50close2381.001.86731.87081.8648-150.00125442.50
5182006.10.09 12:20sell2411.001.86491.86991.8639
5192006.10.09 12:29sell2422.001.86531.87031.8643
5202006.10.09 12:40sell2434.001.86561.87061.8646
5212006.10.09 12:45t/p2422.001.86431.87031.8643200.00125642.50
5222006.10.09 12:45t/p2434.001.86461.87061.8646400.00126042.50
5232006.10.09 12:45close2411.001.86411.86991.863980.00126122.50
5242006.10.09 12:59sell2441.001.86431.86931.8633
5252006.10.09 13:05sell2452.001.86541.87041.8644
5262006.10.09 13:20t/p2452.001.86441.87041.8644200.00126322.50
5272006.10.09 13:20close2441.001.86411.86931.863320.00126342.50
5282006.10.09 13:50sell2461.001.86351.86851.8625
5292006.10.09 13:59sell2472.001.86411.86911.8631
5302006.10.09 14:05sell2484.001.86481.86981.8638
5312006.10.09 14:15t/p2484.001.86381.86981.8638400.00126742.50
5322006.10.09 14:15close2472.001.86371.86911.863180.00126822.50
5332006.10.09 14:20close2461.001.86381.86851.8625-30.00126792.50
5342006.10.09 15:05buy2491.001.86621.86121.8672
5352006.10.09 15:15buy2502.001.86561.86061.8666
5362006.10.09 15:20buy2514.001.86521.86021.8662
5372006.10.09 15:29t/p2514.001.86621.86021.8662400.00127192.50
5382006.10.09 15:29modify2502.001.86561.86601.8680
5392006.10.09 15:35s/l2502.001.86601.86601.868080.00127272.50
5402006.10.09 15:35close2491.001.86571.86121.8672-50.00127222.50
5412006.10.09 15:50buy2521.001.86671.86171.8677
5422006.10.09 15:59buy2532.001.86611.86111.8671
5432006.10.09 16:05buy2544.001.86501.86001.8660
5442006.10.09 16:20t/p2544.001.86601.86001.8660400.00127622.50
5452006.10.09 16:20close2532.001.86611.86111.86710.00127622.50
5462006.10.09 16:30close2521.001.86521.86171.8677-150.00127472.50
5472006.10.09 17:35buy2551.001.86731.86231.8683
5482006.10.09 17:40buy2562.001.86641.86141.8674
5492006.10.09 17:45buy2574.001.86551.86051.8665
5502006.10.09 17:59t/p2574.001.86651.86051.8665400.00127872.50
5512006.10.09 17:59close2562.001.86711.86141.8674140.00128012.50
5522006.10.09 18:00close2551.001.86721.86231.8683-10.00128002.50
5532006.10.09 18:05buy2581.001.86811.86311.8691
5542006.10.09 18:10buy2592.001.86671.86171.8677
5552006.10.09 18:20t/p2592.001.86771.86171.8677200.00128202.50
5562006.10.09 18:20close2581.001.86771.86311.8691-40.00128162.50
5572006.10.09 21:40sell2601.001.86541.87041.8644
5582006.10.09 21:45sell2612.001.86681.87181.8658
5592006.10.09 22:10sell2624.001.86731.87231.8663
5602006.10.09 23:15t/p2624.001.86631.87231.8663400.00128562.50
5612006.10.09 23:15close2612.001.86621.87181.8658120.00128682.50
5622006.10.09 23:20close2601.001.86671.87041.8644-130.00128552.50
5632006.10.10 00:05sell2631.001.86521.87021.8642
5642006.10.10 00:10sell2642.001.86581.87081.8648
5652006.10.10 00:15sell2654.001.86651.87151.8655
5662006.10.10 00:20t/p2654.001.86551.87151.8655400.00128952.50
5672006.10.10 00:40sell2664.001.86611.87111.8651
5682006.10.10 01:35sell2678.001.86691.87191.8659
5692006.10.10 02:35t/p2678.001.86591.87191.8659800.00129752.50
5702006.10.10 02:35close2664.001.86521.87111.8651360.00130112.50
5712006.10.10 02:40close2642.001.86571.87081.864820.00130132.50
5722006.10.10 02:45close2631.001.86581.87021.8642-60.00130072.50
5732006.10.10 02:59sell2681.001.86511.87011.8641
5742006.10.10 03:15sell2692.001.86581.87081.8648
5752006.10.10 04:05sell2704.001.86621.87121.8652
5762006.10.10 04:15modify2704.001.86621.86581.8638
5772006.10.10 04:20s/l2704.001.86581.86581.8638160.00130232.50
5782006.10.10 04:20close2692.001.86581.87081.86480.00130232.50
5792006.10.10 04:29close2681.001.86641.87011.8641-130.00130102.50
5802006.10.10 04:35buy2711.001.86661.86161.8676
5812006.10.10 04:40buy2722.001.86611.86111.8671
5822006.10.10 05:20t/p2722.001.86711.86111.8671200.00130302.50
5832006.10.10 05:20close2711.001.86711.86161.867650.00130352.50
5842006.10.10 06:15buy2731.001.86881.86381.8698
5852006.10.10 06:20t/p2731.001.86981.86381.8698100.00130452.50
5862006.10.10 06:20buy2741.001.87011.86511.8711
5872006.10.10 06:29buy2752.001.86851.86351.8695
5882006.10.10 06:40modify2752.001.86851.86881.8708
5892006.10.10 06:50s/l2752.001.86881.86881.870860.00130512.50
5902006.10.10 06:50close2741.001.86821.86511.8711-190.00130322.50
5912006.10.10 06:59buy2761.001.86931.86431.8703
5922006.10.10 07:05buy2772.001.86741.86241.8684
5932006.10.10 07:15buy2784.001.86681.86181.8678
5942006.10.10 07:20t/p2772.001.86841.86241.8684200.00130522.50
5952006.10.10 07:20t/p2784.001.86781.86181.8678400.00130922.50
5962006.10.10 07:20close2761.001.86961.86431.870330.00130952.50
5972006.10.10 07:29sell2791.001.86741.87241.8664
5982006.10.10 07:40t/p2791.001.86641.87241.8664100.00131052.50
5992006.10.10 07:40sell2801.001.86621.87121.8652
6002006.10.10 07:45sell2812.001.86761.87261.8666
6012006.10.10 07:50sell2824.001.86811.87311.8671
6022006.10.10 07:59t/p2812.001.86661.87261.8666200.00131252.50
6032006.10.10 07:59t/p2824.001.86711.87311.8671400.00131652.50
6042006.10.10 07:59close2801.001.86661.87121.8652-40.00131612.50
6052006.10.10 08:05sell2831.001.86181.86681.8608
6062006.10.10 08:10sell2842.001.86571.87071.8647
6072006.10.10 08:15s/l2831.001.86681.86681.8608-500.00131112.50
6082006.10.10 08:15sell2852.001.86691.87191.8659
6092006.10.10 08:20t/p2842.001.86471.87071.8647200.00131312.50
6102006.10.10 08:20t/p2852.001.86591.87191.8659200.00131512.50
6112006.10.10 08:29sell2861.001.86271.86771.8617
6122006.10.10 08:35t/p2861.001.86171.86771.8617100.00131612.50
6132006.10.10 08:35sell2871.001.86081.86581.8598
6142006.10.10 08:40sell2882.001.86201.86701.8610
6152006.10.10 08:45t/p2871.001.85981.86581.8598100.00131712.50
6162006.10.10 08:45t/p2882.001.86101.86701.8610200.00131912.50
6172006.10.10 08:45sell2891.001.85941.86441.8584
6182006.10.10 08:50t/p2891.001.85841.86441.8584100.00132012.50
6192006.10.10 08:50sell2901.001.85791.86291.8569
6202006.10.10 08:59sell2912.001.86031.86531.8593
6212006.10.10 09:20t/p2912.001.85931.86531.8593200.00132212.50
6222006.10.10 09:20close2901.001.85911.86291.8569-120.00132092.50
6232006.10.10 09:50sell2921.001.85951.86451.8585
6242006.10.10 09:59sell2932.001.85991.86491.8589
6252006.10.10 10:05sell2944.001.86101.86601.8600
6262006.10.10 10:15t/p2944.001.86001.86601.8600400.00132492.50
6272006.10.10 10:15close2932.001.85991.86491.85890.00132492.50
6282006.10.10 10:20close2921.001.85981.86451.8585-30.00132462.50
6292006.10.10 11:10sell2951.001.85541.86041.8544
6302006.10.10 11:20sell2962.001.85621.86121.8552
6312006.10.10 11:35sell2974.001.85651.86151.8555
6322006.10.10 11:45sell2988.001.85681.86181.8558
6332006.10.10 11:50t/p2988.001.85581.86181.8558800.00133262.50
6342006.10.10 12:10sell2998.001.85791.86291.8569
6352006.10.10 12:20t/p2974.001.85551.86151.8555400.00133662.50
6362006.10.10 12:20t/p2998.001.85691.86291.8569800.00134462.50
6372006.10.10 12:20close2962.001.85541.86121.8552160.00134622.50
6382006.10.10 12:29close2951.001.85641.86041.8544-100.00134522.50
6392006.10.10 12:50sell3001.001.85531.86031.8543
6402006.10.10 12:59sell3012.001.85571.86071.8547
6412006.10.10 13:00sell3024.001.85591.86091.8549
6422006.10.10 13:15t/p3012.001.85471.86071.8547200.00134722.50
6432006.10.10 13:15t/p3024.001.85491.86091.8549400.00135122.50
6442006.10.10 13:15close3001.001.85461.86031.854370.00135192.50
6452006.10.10 13:20sell3031.001.85431.85931.8533
6462006.10.10 13:29sell3042.001.85501.86001.8540
6472006.10.10 13:50t/p3031.001.85331.85931.8533100.00135292.50
6482006.10.10 13:50t/p3042.001.85401.86001.8540200.00135492.50
6492006.10.10 13:50sell3051.001.85271.85771.8517
6502006.10.10 13:59sell3062.001.85391.85891.8529
6512006.10.10 14:05sell3074.001.85431.85931.8533
6522006.10.10 14:20t/p3074.001.85331.85931.8533400.00135892.50
6532006.10.10 14:20close3062.001.85311.85891.8529160.00136052.50
6542006.10.10 14:29close3051.001.85331.85771.8517-60.00135992.50
6552006.10.10 15:05buy3081.001.85591.85091.8569
6562006.10.10 15:10buy3092.001.85551.85051.8565
6572006.10.10 15:15buy3104.001.85491.84991.8559
6582006.10.10 15:20buy3118.001.85441.84941.8554
6592006.10.10 16:10buy31216.001.85381.84881.8548
6602006.10.10 16:15t/p31216.001.85481.84881.85481600.00137592.50
6612006.10.10 16:40t/p3104.001.85591.84991.8559400.00137992.50
6622006.10.10 16:40t/p3118.001.85541.84941.8554800.00138792.50
6632006.10.10 16:40close3092.001.85601.85051.8565100.00138892.50
6642006.10.10 16:45close3081.001.85571.85091.8569-20.00138872.50
6652006.10.11 00:35buy3131.001.85531.85031.8563
6662006.10.11 00:45buy3142.001.85411.84911.8551
6672006.10.11 00:50t/p3142.001.85511.84911.8551200.00139072.50
6682006.10.11 00:59buy3152.001.85411.84911.8551
6692006.10.11 02:35t/p3152.001.85511.84911.8551200.00139272.50
6702006.10.11 02:35close3131.001.85531.85031.85630.00139272.50
6712006.10.11 06:35sell3161.001.85161.85661.8506
6722006.10.11 06:40sell3172.001.85241.85741.8514
6732006.10.11 06:45sell3184.001.85351.85851.8525
6742006.10.11 06:50sell3198.001.85491.85991.8539
6752006.10.11 06:59t/p3198.001.85391.85991.8539800.00140072.50
6762006.10.11 06:59modify3184.001.85351.85321.8512
6772006.10.11 07:00modify3184.001.85351.85311.8511
6782006.10.11 07:05modify3184.001.85351.85281.8508
6792006.10.11 07:10s/l3184.001.85281.85281.8508280.00140352.50
6802006.10.11 07:10close3172.001.85381.85741.8514-280.00140072.50
6812006.10.11 07:15close3161.001.85611.85661.8506-450.00139622.50
6822006.10.11 07:29buy3201.001.85561.85061.8566
6832006.10.11 07:40t/p3201.001.85661.85061.8566100.00139722.50
6842006.10.11 07:40buy3211.001.85681.85181.8578
6852006.10.11 07:45buy3222.001.85641.85141.8574
6862006.10.11 07:50buy3234.001.85481.84981.8558
6872006.10.11 08:05t/p3234.001.85581.84981.8558400.00140122.50
6882006.10.11 08:05close3222.001.85671.85141.857460.00140182.50
6892006.10.11 08:10close3211.001.85641.85181.8578-40.00140142.50
6902006.10.11 08:20buy3241.001.85691.85191.8579
6912006.10.11 08:29buy3252.001.85631.85131.8573
6922006.10.11 08:35t/p3252.001.85731.85131.8573200.00140342.50
6932006.10.11 08:35close3241.001.85731.85191.857940.00140382.50
6942006.10.11 08:59buy3261.001.85801.85301.8590
6952006.10.11 09:05buy3272.001.85661.85161.8576
6962006.10.11 09:15modify3272.001.85661.85701.8590
6972006.10.11 09:20modify3272.001.85661.85731.8593
6982006.10.11 09:29s/l3272.001.85731.85731.8593140.00140522.50
6992006.10.11 09:29close3261.001.85691.85301.8590-110.00140412.50
7002006.10.11 09:40sell3281.001.85561.86061.8546
7012006.10.11 09:45sell3292.001.85601.86101.8550
7022006.10.11 09:50sell3304.001.85711.86211.8561
7032006.10.11 10:15sell3318.001.85741.86241.8564
7042006.10.11 10:35modify3318.001.85741.85701.8550
7052006.10.11 10:40s/l3318.001.85701.85701.8550320.00140732.50
7062006.10.11 10:40close3304.001.85831.86211.8561-480.00140252.50
7072006.10.11 10:45close3292.001.85731.86101.8550-260.00139992.50
7082006.10.11 10:50close3281.001.85751.86061.8546-190.00139802.50
7092006.10.11 11:05buy3321.001.85901.85401.8600
7102006.10.11 11:10buy3332.001.85701.85201.8580
7112006.10.11 11:20buy3344.001.85651.85151.8575
7122006.10.11 11:29t/p3332.001.85801.85201.8580200.00140002.50
7132006.10.11 11:29t/p3344.001.85751.85151.8575400.00140402.50
7142006.10.11 11:29close3321.001.85841.85401.8600-60.00140342.50
7152006.10.11 11:30buy3351.001.85871.85371.8597
7162006.10.11 11:35buy3362.001.85841.85341.8594
7172006.10.11 11:45buy3374.001.85771.85271.8587
7182006.10.11 11:50modify3374.001.85771.85801.8600
7192006.10.11 11:59s/l3374.001.85801.85801.8600120.00140462.50
7202006.10.11 11:59close3362.001.85791.85341.8594-100.00140362.50
7212006.10.11 12:00close3351.001.85801.85371.8597-70.00140292.50
7222006.10.11 12:05sell3381.001.85581.86081.8548
7232006.10.11 12:20sell3392.001.85801.86301.8570
7242006.10.11 12:29t/p3392.001.85701.86301.8570200.00140492.50
7252006.10.11 12:29sell3402.001.85611.86111.8551
7262006.10.11 12:35t/p3381.001.85481.86081.8548100.00140592.50
7272006.10.11 12:35t/p3402.001.85511.86111.8551200.00140792.50
7282006.10.11 12:35sell3411.001.85361.85861.8526
7292006.10.11 12:40sell3422.001.85411.85911.8531
7302006.10.11 12:45sell3434.001.85641.86141.8554
7312006.10.11 12:59t/p3434.001.85541.86141.8554400.00141192.50
7322006.10.11 12:59close3422.001.85421.85911.8531-20.00141172.50
7332006.10.11 13:00close3411.001.85391.85861.8526-30.00141142.50
7342006.10.11 13:29sell3441.001.85321.85821.8522
7352006.10.11 13:35sell3452.001.85601.86101.8550
7362006.10.11 13:45t/p3452.001.85501.86101.8550200.00141342.50
7372006.10.11 13:45close3441.001.85461.85821.8522-140.00141202.50
7382006.10.11 13:50sell3461.001.85301.85801.8520
7392006.10.11 13:59sell3472.001.85511.86011.8541
7402006.10.11 14:05sell3484.001.85651.86151.8555
7412006.10.11 14:15t/p3484.001.85551.86151.8555400.00141602.50
7422006.10.11 14:15close3472.001.85501.86011.854120.00141622.50
7432006.10.11 14:20close3461.001.85471.85801.8520-170.00141452.50
7442006.10.11 14:35buy3491.001.85831.85331.8593
7452006.10.11 14:40buy3502.001.85591.85091.8569
7462006.10.11 14:45buy3514.001.85491.84991.8559
7472006.10.11 14:50t/p3502.001.85691.85091.8569200.00141652.50
7482006.10.11 14:50t/p3514.001.85591.84991.8559400.00142052.50
7492006.10.11 14:50close3491.001.85691.85331.8593-140.00141912.50
7502006.10.11 14:59buy3521.001.85651.85151.8575
7512006.10.11 15:05buy3532.001.85591.85091.8569
7522006.10.11 15:10buy3544.001.85501.85001.8560
7532006.10.11 15:15t/p3532.001.85691.85091.8569200.00142112.50
7542006.10.11 15:15t/p3544.001.85601.85001.8560400.00142512.50
7552006.10.11 15:15close3521.001.85701.85151.857550.00142562.50
7562006.10.11 16:20buy3551.001.85811.85311.8591
7572006.10.11 16:30buy3562.001.85761.85261.8586
7582006.10.11 16:35buy3574.001.85681.85181.8578
7592006.10.11 16:45modify3574.001.85681.85721.8592
7602006.10.11 16:59s/l3574.001.85721.85721.8592160.00142722.50
7612006.10.11 16:59close3562.001.85681.85261.8586-160.00142562.50
7622006.10.11 17:00close3551.001.85671.85311.8591-140.00142422.50
7632006.10.11 18:05sell3581.001.85201.85701.8510
7642006.10.11 18:10sell3592.001.85671.86171.8557
7652006.10.11 18:15t/p3592.001.85571.86171.8557200.00142622.50
7662006.10.11 18:15sell3602.001.85311.85811.8521
7672006.10.11 18:20sell3614.001.85371.85871.8527
7682006.10.11 18:29t/p3614.001.85271.85871.8527400.00143022.50
7692006.10.11 18:35sell3624.001.85621.86121.8552
7702006.10.11 18:40t/p3602.001.85211.85811.8521200.00143222.50
7712006.10.11 18:40t/p3624.001.85521.86121.8552400.00143622.50
7722006.10.11 18:40close3581.001.85151.85701.851050.00143672.50
7732006.10.11 18:45sell3631.001.85221.85721.8512
7742006.10.11 18:50sell3642.001.85381.85881.8528
7752006.10.11 19:10sell3654.001.85431.85931.8533
7762006.10.11 19:20t/p3654.001.85331.85931.8533400.00144072.50
7772006.10.11 19:20close3642.001.85291.85881.8528180.00144252.50
7782006.10.11 19:30close3631.001.85411.85721.8512-190.00144062.50
7792006.10.11 19:40buy3661.001.85531.85031.8563
7802006.10.11 19:45buy3672.001.85411.84911.8551
7812006.10.11 19:59modify3672.001.85411.85451.8565
7822006.10.11 20:00modify3672.001.85411.85461.8566
7832006.10.11 20:10s/l3672.001.85461.85461.8566100.00144162.50
7842006.10.11 20:10close3661.001.85331.85031.8563-200.00143962.50
7852006.10.12 00:15buy3681.001.85601.85101.8570
7862006.10.12 00:20buy3692.001.85451.84951.8555
7872006.10.12 00:29t/p3692.001.85551.84951.8555200.00144162.50
7882006.10.12 00:29buy3702.001.85571.85071.8567
7892006.10.12 00:35buy3714.001.85511.85011.8561
7902006.10.12 00:45buy3728.001.85481.84981.8558
7912006.10.12 01:45t/p3714.001.85611.85011.8561400.00144562.50
7922006.10.12 01:45t/p3728.001.85581.84981.8558800.00145362.50
7932006.10.12 01:45close3702.001.85631.85071.8567120.00145482.50
7942006.10.12 01:50close3681.001.85571.85101.8570-30.00145452.50
7952006.10.12 01:59buy3731.001.85651.85151.8575
7962006.10.12 06:20t/p3731.001.85751.85151.8575100.00145552.50
7972006.10.12 06:45buy3741.001.85871.85371.8597
7982006.10.12 06:50buy3752.001.85781.85281.8588
7992006.10.12 07:00buy3764.001.85731.85231.8583
8002006.10.12 07:10t/p3752.001.85881.85281.8588200.00145752.50
8012006.10.12 07:10t/p3764.001.85831.85231.8583400.00146152.50
8022006.10.12 07:10close3741.001.85931.85371.859760.00146212.50
8032006.10.12 07:20buy3771.001.86121.85621.8622
8042006.10.12 07:29buy3782.001.85961.85461.8606
8052006.10.12 07:45t/p3782.001.86061.85461.8606200.00146412.50
8062006.10.12 07:45close3771.001.86131.85621.862210.00146422.50
8072006.10.12 07:50buy3791.001.86121.85621.8622
8082006.10.12 07:59buy3802.001.86011.85511.8611
8092006.10.12 08:05buy3814.001.85801.85301.8590
8102006.10.12 08:20t/p3814.001.85901.85301.8590400.00146822.50
8112006.10.12 08:20close3802.001.86061.85511.8611100.00146922.50
8122006.10.12 08:29close3791.001.85861.85621.8622-260.00146662.50
8132006.10.12 08:35sell3821.001.85731.86231.8563
8142006.10.12 08:45sell3832.001.85891.86391.8579
8152006.10.12 08:50sell3844.001.85931.86431.8583
8162006.10.12 09:05t/p3821.001.85631.86231.8563100.00146762.50
8172006.10.12 09:05t/p3832.001.85791.86391.8579200.00146962.50
8182006.10.12 09:05t/p3844.001.85831.86431.8583400.00147362.50
8192006.10.12 09:05sell3851.001.85541.86041.8544
8202006.10.12 09:10sell3862.001.85831.86331.8573
8212006.10.12 09:15sell3874.001.85901.86401.8580
8222006.10.12 09:20t/p3862.001.85731.86331.8573200.00147562.50
8232006.10.12 09:20t/p3874.001.85801.86401.8580400.00147962.50
8242006.10.12 09:20close3851.001.85731.86041.8544-190.00147772.50
8252006.10.12 09:29sell3881.001.85611.86111.8551
8262006.10.12 09:35sell3892.001.85721.86221.8562
8272006.10.12 09:40sell3904.001.85821.86321.8572
8282006.10.12 09:45t/p3892.001.85621.86221.8562200.00147972.50
8292006.10.12 09:45t/p3904.001.85721.86321.8572400.00148372.50
8302006.10.12 09:45close3881.001.85571.86111.855140.00148412.50
8312006.10.12 09:50sell3911.001.85621.86121.8552
8322006.10.12 09:59sell3922.001.85811.86311.8571
8332006.10.12 10:05sell3934.001.85841.86341.8574
8342006.10.12 10:20t/p3922.001.85711.86311.8571200.00148612.50
8352006.10.12 10:20t/p3934.001.85741.86341.8574400.00149012.50
8362006.10.12 10:20close3911.001.85631.86121.8552-10.00149002.50
8372006.10.12 10:30sell3941.001.85651.86151.8555
8382006.10.12 10:40sell3952.001.85681.86181.8558
8392006.10.12 10:45t/p3941.001.85551.86151.8555100.00149102.50
8402006.10.12 10:45t/p3952.001.85581.86181.8558200.00149302.50
8412006.10.12 10:45sell3961.001.85461.85961.8536
8422006.10.12 10:50sell3972.001.85621.86121.8552
8432006.10.12 11:00modify3972.001.85621.85581.8538
8442006.10.12 11:05s/l3972.001.85581.85581.853880.00149382.50
8452006.10.12 11:05close3961.001.85761.85961.8536-300.00149082.50
8462006.10.12 11:50sell3981.001.85371.85871.8527
8472006.10.12 11:59sell3992.001.85481.85981.8538
8482006.10.12 12:05sell4004.001.85591.86091.8549
8492006.10.12 12:15t/p4004.001.85491.86091.8549400.00149482.50
8502006.10.12 12:15close3992.001.85471.85981.853820.00149502.50
8512006.10.12 12:20close3981.001.85531.85871.8527-160.00149342.50
8522006.10.12 12:35buy4011.001.85871.85371.8597
8532006.10.12 12:40buy4022.001.85551.85051.8565
8542006.10.12 12:45t/p4022.001.85651.85051.8565200.00149542.50
8552006.10.12 12:45buy4032.001.85821.85321.8592
8562006.10.12 12:50buy4044.001.85461.84961.8556
8572006.10.12 13:10t/p4044.001.85561.84961.8556400.00149942.50
8582006.10.12 13:10close4032.001.85611.85321.8592-420.00149522.50
8592006.10.12 13:15close4011.001.85431.85371.8597-440.00149082.50
8602006.10.12 13:20sell4051.001.85411.85911.8531
8612006.10.12 13:29sell4062.001.85551.86051.8545
8622006.10.12 13:35sell4074.001.85741.86241.8564
8632006.10.12 13:40t/p4074.001.85641.86241.8564400.00149482.50
8642006.10.12 13:50sell4084.001.85581.86081.8548
8652006.10.12 13:59sell4098.001.85611.86111.8551
8662006.10.12 14:20sell41016.001.85681.86181.8558
8672006.10.12 14:35t/p41016.001.85581.86181.85581600.00151082.50
8682006.10.12 14:35close4098.001.85531.86111.8551640.00151722.50
8692006.10.12 14:40close4084.001.85571.86081.854840.00151762.50
8702006.10.12 14:45close4062.001.85631.86051.8545-160.00151602.50
8712006.10.12 14:50close4051.001.85691.85911.8531-280.00151322.50
8722006.10.12 17:45buy4111.001.85791.85291.8589
8732006.10.12 18:00buy4122.001.85761.85261.8586
8742006.10.12 18:05buy4134.001.85631.85131.8573
8752006.10.12 18:10t/p4134.001.85731.85131.8573400.00151722.50
8762006.10.12 18:20buy4144.001.85731.85231.8583
8772006.10.12 18:35buy4158.001.85701.85201.8580
8782006.10.12 18:45buy41616.001.85671.85171.8577
8792006.10.12 18:50modify41616.001.85671.85701.8590
8802006.10.12 19:05modify41616.001.85671.85711.8591
8812006.10.12 19:15t/p4144.001.85831.85231.8583400.00152122.50
8822006.10.12 19:15t/p4158.001.85801.85201.8580800.00152922.50
8832006.10.12 19:15close41616.001.85841.85711.85912720.00155642.50
8842006.10.12 19:29close4122.001.85791.85261.858660.00155702.50
8852006.10.12 19:30close4111.001.85801.85291.858910.00155712.50
8862006.10.12 19:40buy4171.001.85841.85341.8594
8872006.10.12 19:45buy4182.001.85801.85301.8590
8882006.10.12 20:05modify4182.001.85801.85821.8602
8892006.10.12 20:10s/l4182.001.85821.85821.860240.00155752.50
8902006.10.12 20:10close4171.001.85791.85341.8594-50.00155702.50
8912006.10.12 20:29buy4191.001.85941.85441.8604
8922006.10.12 20:35buy4202.001.85881.85381.8598
8932006.10.12 21:35buy4214.001.85821.85321.8592
8942006.10.12 21:45modify4214.001.85821.85861.8606
8952006.10.12 22:05s/l4214.001.85861.85861.8606160.00155862.50
8962006.10.12 22:05close4202.001.85861.85381.8598-40.00155822.50
8972006.10.12 22:10close4191.001.85961.85441.860420.00155842.50
8982006.10.13 01:10buy4221.001.86251.85751.8635
8992006.10.13 01:15buy4232.001.85991.85491.8609
9002006.10.13 01:20buy4244.001.85881.85381.8598
9012006.10.13 01:29t/p4244.001.85981.85381.8598400.00156242.50
9022006.10.13 01:30modify4232.001.85991.86011.8621
9032006.10.13 01:35modify4232.001.85991.86101.8630
9042006.10.13 01:40s/l4232.001.86101.86101.8630220.00156462.50
9052006.10.13 01:40close4221.001.86041.85751.8635-210.00156252.50
9062006.10.13 01:59buy4251.001.86051.85551.8615
9072006.10.13 02:45t/p4251.001.86151.85551.8615100.00156352.50
9082006.10.13 02:45buy4261.001.86251.85751.8635
9092006.10.13 03:35buy4272.001.86171.85671.8627
9102006.10.13 03:50modify4272.001.86171.86201.8640
9112006.10.13 03:59s/l4272.001.86201.86201.864060.00156412.50
9122006.10.13 03:59close4261.001.86161.85751.8635-90.00156322.50
9132006.10.13 06:40buy4281.001.86291.85791.8639
9142006.10.13 06:50buy4292.001.86031.85531.8613
9152006.10.13 06:59t/p4292.001.86131.85531.8613200.00156522.50
9162006.10.13 07:15buy4302.001.86261.85761.8636
9172006.10.13 07:20buy4314.001.86181.85681.8628
9182006.10.13 07:30modify4314.001.86181.86201.8640
9192006.10.13 07:40s/l4314.001.86201.86201.864080.00156602.50
9202006.10.13 07:40close4302.001.86161.85761.8636-200.00156402.50
9212006.10.13 07:45close4281.001.86111.85791.8639-180.00156222.50
9222006.10.13 08:05sell4321.001.86091.86591.8599
9232006.10.13 08:15sell4332.001.86181.86681.8608
9242006.10.13 08:35modify4332.001.86181.86151.8595
9252006.10.13 08:40s/l4332.001.86151.86151.859560.00156282.50
9262006.10.13 08:40close4321.001.86261.86591.8599-170.00156112.50
9272006.10.13 11:15sell4341.001.85951.86451.8585
9282006.10.13 11:29sell4352.001.86021.86521.8592
9292006.10.13 11:35sell4364.001.86181.86681.8608
9302006.10.13 11:40modify4364.001.86181.86151.8595
9312006.10.13 11:45modify4364.001.86181.86131.8593
9322006.10.13 11:50modify4364.001.86181.86091.8589
9332006.10.13 11:59s/l4364.001.86091.86091.8589360.00156472.50
9342006.10.13 11:59close4352.001.86161.86521.8592-280.00156192.50
9352006.10.13 12:00close4341.001.86151.86451.8585-200.00155992.50
9362006.10.13 12:05buy4371.001.86231.85731.8633
9372006.10.13 12:15buy4382.001.86171.85671.8627
9382006.10.13 12:20buy4394.001.86091.85591.8619
9392006.10.13 12:30t/p4394.001.86191.85591.8619400.00156392.50
9402006.10.13 12:30close4382.001.86211.85671.862780.00156472.50
9412006.10.13 12:35close4371.001.86031.85731.8633-200.00156272.50
9422006.10.13 12:40sell4401.001.85851.86351.8575
9432006.10.13 12:45t/p4401.001.85751.86351.8575100.00156372.50
9442006.10.13 12:45sell4411.001.85611.86111.8551
9452006.10.13 12:50s/l4411.001.86111.86111.8551-500.00155872.50
9462006.10.13 12:59sell4421.001.85651.86151.8555
9472006.10.13 13:15sell4432.001.85721.86221.8562
9482006.10.13 13:50t/p4421.001.85551.86151.8555100.00155972.50
9492006.10.13 13:50t/p4432.001.85621.86221.8562200.00156172.50
9502006.10.13 13:50sell4441.001.85531.86031.8543
9512006.10.13 13:59sell4452.001.85651.86151.8555
9522006.10.13 14:00sell4464.001.85681.86181.8558
9532006.10.13 14:15t/p4441.001.85431.86031.8543100.00156272.50
9542006.10.13 14:15t/p4452.001.85551.86151.8555200.00156472.50
9552006.10.13 14:15t/p4464.001.85581.86181.8558400.00156872.50
9562006.10.13 14:15sell4471.001.85341.85841.8524
9572006.10.13 14:29sell4482.001.85531.86031.8543
9582006.10.13 14:35sell4494.001.85611.86111.8551
9592006.10.13 14:50t/p4482.001.85431.86031.8543200.00157072.50
9602006.10.13 14:50t/p4494.001.85511.86111.8551400.00157472.50
9612006.10.13 14:50close4471.001.85431.85841.8524-90.00157382.50
9622006.10.13 15:20sell4501.001.85371.85871.8527
9632006.10.13 15:29sell4512.001.85511.86011.8541
9642006.10.13 15:35sell4524.001.85551.86051.8545
9652006.10.13 15:45t/p4524.001.85451.86051.8545400.00157782.50
9662006.10.13 15:45close4512.001.85451.86011.8541120.00157902.50
9672006.10.13 15:59close4501.001.85471.85871.8527-100.00157802.50
9682006.10.13 16:05buy4531.001.85661.85161.8576
9692006.10.13 16:10buy4542.001.85521.85021.8562
9702006.10.13 16:40t/p4542.001.85621.85021.8562200.00158002.50
9712006.10.13 16:40close4531.001.85621.85161.8576-40.00157962.50
9722006.10.13 16:45buy4551.001.85611.85111.8571
9732006.10.13 16:50buy4562.001.85571.85071.8567
9742006.10.13 17:35t/p4562.001.85671.85071.8567200.00158162.50
9752006.10.13 17:35close4551.001.85691.85111.857180.00158242.50
9762006.10.13 17:45buy4571.001.85801.85301.8590
9772006.10.13 17:50buy4582.001.85771.85271.8587
9782006.10.13 17:59buy4594.001.85731.85231.8583
9792006.10.13 18:05buy4608.001.85701.85201.8580
9802006.10.13 19:00buy46116.001.85671.85171.8577
9812006.10.16 01:50s/l4571.001.85301.85301.8590-504.60157737.90
9822006.10.16 01:50close46116.001.85301.85171.8577-5993.60151744.30
9832006.10.16 01:59close4608.001.85381.85201.8580-2596.80149147.50
9842006.10.16 02:00close4594.001.85371.85231.8583-1458.40147689.10
9852006.10.16 02:05close4582.001.85401.85271.8587-749.20146939.90
9862006.10.16 05:15buy4621.001.85591.85091.8569
9872006.10.16 05:35buy4632.001.85521.85021.8562
9882006.10.16 05:45t/p4632.001.85621.85021.8562200.00147139.90
9892006.10.16 05:45close4621.001.85621.85091.856930.00147169.90
9902006.10.16 05:50buy4641.001.85631.85131.8573
9912006.10.16 05:59buy4652.001.85531.85031.8563
9922006.10.16 06:05buy4664.001.85481.84981.8558
9932006.10.16 06:45t/p4652.001.85631.85031.8563200.00147369.90
9942006.10.16 06:45t/p4664.001.85581.84981.8558400.00147769.90
9952006.10.16 06:45close4641.001.85721.85131.857390.00147859.90
9962006.10.16 06:59buy4671.001.85701.85201.8580
9972006.10.16 07:05buy4682.001.85561.85061.8566
9982006.10.16 07:10t/p4682.001.85661.85061.8566200.00148059.90
9992006.10.16 07:15buy4692.001.85651.85151.8575
10002006.10.16 07:20buy4704.001.85591.85091.8569
10012006.10.16 07:35t/p4671.001.85801.85201.8580100.00148159.90
10022006.10.16 07:35t/p4692.001.85751.85151.8575200.00148359.90
10032006.10.16 07:35t/p4704.001.85691.85091.8569400.00148759.90
10042006.10.16 07:35buy4711.001.85861.85361.8596
10052006.10.16 07:40buy4722.001.85661.85161.8576
10062006.10.16 07:45buy4734.001.85601.85101.8570
10072006.10.16 07:50t/p4711.001.85961.85361.8596100.00148859.90
10082006.10.16 07:50t/p4722.001.85761.85161.8576200.00149059.90
10092006.10.16 07:50t/p4734.001.85701.85101.8570400.00149459.90
10102006.10.16 07:50buy4741.001.86001.85501.8610
10112006.10.16 07:59buy4752.001.85961.85461.8606
10122006.10.16 08:15t/p4741.001.86101.85501.8610100.00149559.90
10132006.10.16 08:15t/p4752.001.86061.85461.8606200.00149759.90
10142006.10.16 08:15buy4761.001.86181.85681.8628
10152006.10.16 08:20buy4772.001.86121.85621.8622
10162006.10.16 08:29buy4784.001.86061.85561.8616
10172006.10.16 08:35buy4798.001.85971.85471.8607
10182006.10.16 08:40t/p4798.001.86071.85471.8607800.00150559.90
10192006.10.16 08:50t/p4772.001.86221.85621.8622200.00150759.90
10202006.10.16 08:50t/p4784.001.86161.85561.8616400.00151159.90
10212006.10.16 08:50close4761.001.86231.85681.862850.00151209.90
10222006.10.16 09:20buy4801.001.86201.85701.8630
10232006.10.16 09:29buy4812.001.86121.85621.8622
10242006.10.16 09:35buy4824.001.86031.85531.8613
10252006.10.16 09:40t/p4824.001.86131.85531.8613400.00151609.90
10262006.10.16 10:05buy4834.001.86021.85521.8612
10272006.10.16 10:20t/p4834.001.86121.85521.8612400.00152009.90
10282006.10.16 10:20close4812.001.86141.85621.862240.00152049.90
10292006.10.16 10:29close4801.001.86021.85701.8630-180.00151869.90
10302006.10.16 10:40sell4841.001.85921.86421.8582
10312006.10.16 10:45sell4852.001.86111.86611.8601
10322006.10.16 10:59t/p4852.001.86011.86611.8601200.00152069.90
10332006.10.16 10:59close4841.001.85941.86421.8582-20.00152049.90
10342006.10.16 11:05sell4861.001.85821.86321.8572
10352006.10.16 11:10sell4872.001.85971.86471.8587
10362006.10.16 11:15sell4884.001.85991.86491.8589
10372006.10.16 11:20modify4884.001.85991.85961.8576
10382006.10.16 11:29t/p4872.001.85871.86471.8587200.00152249.90
10392006.10.16 11:29close4884.001.85871.85961.8576480.00152729.90
10402006.10.16 11:30close4861.001.85891.86321.8572-70.00152659.90
10412006.10.16 12:05buy4891.001.86161.85661.8626
10422006.10.16 12:10buy4902.001.86111.85611.8621
10432006.10.16 12:15buy4914.001.86061.85561.8616
10442006.10.16 12:20buy4928.001.86021.85521.8612
10452006.10.16 12:29modify4928.001.86021.86051.8625
10462006.10.16 12:30s/l4928.001.86051.86051.8625240.00152899.90
10472006.10.16 12:30close4914.001.86051.85561.8616-40.00152859.90
10482006.10.16 12:35t/p4891.001.86261.85661.8626100.00152959.90
10492006.10.16 12:35t/p4902.001.86211.85611.8621200.00153159.90
10502006.10.16 12:35buy4931.001.86441.85941.8654
10512006.10.16 12:40buy4942.001.86191.85691.8629
10522006.10.16 12:45buy4954.001.86031.85531.8613
10532006.10.16 12:50t/p4942.001.86291.85691.8629200.00153359.90
10542006.10.16 12:50t/p4954.001.86131.85531.8613400.00153759.90
10552006.10.16 12:50close4931.001.86441.85941.86540.00153759.90
10562006.10.16 12:59buy4961.001.86351.85851.8645
10572006.10.16 13:00buy4972.001.86251.85751.8635
10582006.10.16 13:10buy4984.001.86211.85711.8631
10592006.10.16 13:15t/p4972.001.86351.85751.8635200.00153959.90
10602006.10.16 13:15t/p4984.001.86311.85711.8631400.00154359.90
10612006.10.16 13:15close4961.001.86351.85851.86450.00154359.90
10622006.10.16 13:29buy4991.001.86431.85931.8653
10632006.10.16 13:35buy5002.001.86361.85861.8646
10642006.10.16 13:50t/p5002.001.86461.85861.8646200.00154559.90
10652006.10.16 13:50close4991.001.86461.85931.865330.00154589.90
10662006.10.16 13:59buy5011.001.86371.85871.8647
10672006.10.16 14:05buy5022.001.86151.85651.8625
10682006.10.16 14:15t/p5022.001.86251.85651.8625200.00154789.90
10692006.10.16 14:15close5011.001.86301.85871.8647-70.00154719.90
10702006.10.16 14:29sell5031.001.86141.86641.8604
10712006.10.16 14:40sell5042.001.86191.86691.8609
10722006.10.16 14:45sell5054.001.86241.86741.8614
10732006.10.16 14:59t/p5042.001.86091.86691.8609200.00154919.90
10742006.10.16 14:59t/p5054.001.86141.86741.8614400.00155319.90
10752006.10.16 14:59close5031.001.86091.86641.860450.00155369.90
10762006.10.16 15:50sell5061.001.86011.86511.8591
10772006.10.16 15:59sell5072.001.86071.86571.8597
10782006.10.16 16:05sell5084.001.86151.86651.8605
10792006.10.16 16:10t/p5084.001.86051.86651.8605400.00155769.90
10802006.10.16 16:40t/p5072.001.85971.86571.8597200.00155969.90
10812006.10.16 16:40close5061.001.85971.86511.859140.00156009.90
10822006.10.16 21:50buy5091.001.86291.85791.8639
10832006.10.16 21:59buy5102.001.86231.85731.8633
10842006.10.16 22:05buy5114.001.86171.85671.8627
10852006.10.16 23:35buy5128.001.86131.85631.8623
10862006.10.17 00:05t/p5102.001.86331.85731.8633190.80156200.70
10872006.10.17 00:05t/p5114.001.86271.85671.8627381.60156582.30
10882006.10.17 00:05t/p5128.001.86231.85631.8623763.20157345.50
10892006.10.17 00:05close5091.001.86331.85791.863935.40157380.90
10902006.10.17 00:15buy5131.001.86311.85811.8641
10912006.10.17 00:20buy5142.001.86131.85631.8623
10922006.10.17 00:29t/p5142.001.86231.85631.8623200.00157580.90
10932006.10.17 00:40t/p5131.001.86411.85811.8641100.00157680.90
10942006.10.17 00:40buy5151.001.86431.85931.8653
10952006.10.17 00:45buy5162.001.86321.85821.8642
10962006.10.17 00:50buy5174.001.86271.85771.8637
10972006.10.17 01:05buy5188.001.86241.85741.8634
10982006.10.17 01:10buy51916.001.86201.85701.8630
10992006.10.17 01:20t/p51916.001.86301.85701.86301600.00159280.90
11002006.10.17 01:20close5188.001.86311.85741.8634560.00159840.90
11012006.10.17 01:29close5174.001.86241.85771.8637-120.00159720.90
11022006.10.17 01:30close5162.001.86231.85821.8642-180.00159540.90
11032006.10.17 01:35close5151.001.86211.85931.8653-220.00159320.90
11042006.10.17 05:40buy5201.001.86341.85841.8644
11052006.10.17 05:45buy5212.001.86221.85721.8632
11062006.10.17 05:50buy5224.001.86201.85701.8630
11072006.10.17 05:59modify5224.001.86201.86241.8644
11082006.10.17 06:00modify5224.001.86201.86251.8645
11092006.10.17 06:05modify5224.001.86201.86261.8646
11102006.10.17 06:10s/l5224.001.86261.86261.8646240.00159560.90
11112006.10.17 06:10close5212.001.86121.85721.8632-200.00159360.90
11122006.10.17 06:15close5201.001.86081.85841.8644-260.00159100.90
11132006.10.17 06:20sell5231.001.86141.86641.8604
11142006.10.17 06:29sell5242.001.86181.86681.8608
11152006.10.17 06:35sell5254.001.86201.86701.8610
11162006.10.17 06:50sell5268.001.86331.86831.8623
11172006.10.17 06:59t/p5268.001.86231.86831.8623800.00159900.90
11182006.10.17 07:05modify5254.001.86201.86171.8597
11192006.10.17 07:15s/l5254.001.86171.86171.8597120.00160020.90
11202006.10.17 07:15close5242.001.86251.86681.8608-140.00159880.90
11212006.10.17 07:20close5231.001.86131.86641.860410.00159890.90
11222006.10.17 08:10sell5271.001.86141.86641.8604
11232006.10.17 08:15sell5282.001.86191.86691.8609
11242006.10.17 08:30sell5294.001.86301.86801.8620
11252006.10.17 08:40sell5308.001.86341.86841.8624
11262006.10.17 08:59sell53116.001.86561.87061.8646
11272006.10.17 09:15s/l5271.001.86641.86641.8604-500.00159390.90
11282006.10.17 09:15s/l5282.001.86691.86691.8609-1000.00158390.90
11292006.10.17 09:15close53116.001.86731.87061.8646-2720.00155670.90
11302006.10.17 09:20close5308.001.86461.86841.8624-960.00154710.90
11312006.10.17 09:29close5294.001.86551.86801.8620-1000.00153710.90
11322006.10.17 09:40buy5321.001.86651.86151.8675
11332006.10.17 09:45buy5332.001.86541.86041.8664
11342006.10.17 09:50t/p5321.001.86751.86151.8675100.00153810.90
11352006.10.17 09:50t/p5332.001.86641.86041.8664200.00154010.90
11362006.10.17 09:50buy5341.001.86801.86301.8690
11372006.10.17 09:59buy5352.001.86671.86171.8677
11382006.10.17 10:10buy5364.001.86631.86131.8673
11392006.10.17 10:15t/p5352.001.86771.86171.8677200.00154210.90
11402006.10.17 10:15t/p5364.001.86731.86131.8673400.00154610.90
11412006.10.17 10:15close5341.001.86821.86301.869020.00154630.90
11422006.10.17 10:20buy5371.001.86831.86331.8693
11432006.10.17 10:29buy5382.001.86791.86291.8689
11442006.10.17 10:35buy5394.001.86731.86231.8683
11452006.10.17 10:40t/p5394.001.86831.86231.8683400.00155030.90
11462006.10.17 11:05buy5404.001.86731.86231.8683
11472006.10.17 11:20t/p5404.001.86831.86231.8683400.00155430.90
11482006.10.17 11:20close5382.001.86831.86291.868980.00155510.90
11492006.10.17 11:29close5371.001.86791.86331.8693-40.00155470.90
11502006.10.17 12:45buy5411.001.86891.86391.8699
11512006.10.17 12:50buy5422.001.86541.86041.8664
11522006.10.17 12:59t/p5422.001.86641.86041.8664200.00155670.90
11532006.10.17 12:59buy5432.001.86761.86261.8686
11542006.10.17 13:05buy5444.001.86731.86231.8683
11552006.10.17 13:15buy5458.001.86561.86061.8666
11562006.10.17 13:29t/p5458.001.86661.86061.8666800.00156470.90
11572006.10.17 13:29close5444.001.86681.86231.8683-200.00156270.90
11582006.10.17 13:30t/p5411.001.86991.86391.8699100.00156370.90
11592006.10.17 13:30t/p5432.001.86861.86261.8686200.00156570.90
11602006.10.17 13:30buy5461.001.87021.86521.8712
11612006.10.17 13:40buy5472.001.86981.86481.8708
11622006.10.17 14:05modify5472.001.86981.87021.8722
11632006.10.17 14:10t/p5461.001.87121.86521.8712100.00156670.90
11642006.10.17 14:10t/p5472.001.87221.87021.8722480.00157150.90
11652006.10.17 14:10buy5481.001.87261.86761.8736
11662006.10.17 14:20buy5492.001.87051.86551.8715
11672006.10.17 14:40buy5504.001.86961.86461.8706
11682006.10.17 14:45buy5518.001.86931.86431.8703
11692006.10.17 14:50t/p5504.001.87061.86461.8706400.00157550.90
11702006.10.17 14:50t/p5518.001.87031.86431.8703800.00158350.90
11712006.10.17 14:50close5492.001.87101.86551.8715100.00158450.90
11722006.10.17 14:59close5481.001.86911.86761.8736-350.00158100.90
11732006.10.17 15:10sell5521.001.86921.87421.8682
11742006.10.17 15:15sell5532.001.87151.87651.8705
11752006.10.17 15:20sell5544.001.87181.87681.8708
11762006.10.17 15:40sell5558.001.87321.87821.8722
11772006.10.17 16:15t/p5558.001.87221.87821.8722800.00158900.90
11782006.10.17 16:15close5544.001.87161.87681.870880.00158980.90
11792006.10.17 16:20close5532.001.87351.87651.8705-400.00158580.90
11802006.10.17 16:29close5521.001.87311.87421.8682-390.00158190.90
11812006.10.17 18:15sell5561.001.87041.87541.8694
11822006.10.17 18:29sell5572.001.87081.87581.8698
11832006.10.17 18:35sell5584.001.87121.87621.8702
11842006.10.17 18:59modify5584.001.87121.87081.8688
11852006.10.17 19:35s/l5584.001.87081.87081.8688160.00158350.90
11862006.10.17 19:35close5572.001.87171.87581.8698-180.00158170.90
11872006.10.17 19:40close5561.001.87131.87541.8694-90.00158080.90
11882006.10.17 21:40buy5591.001.87201.86701.8730
11892006.10.17 21:45buy5602.001.86961.86461.8706
11902006.10.17 21:50t/p5602.001.87061.86461.8706200.00158280.90
11912006.10.17 22:00buy5612.001.87171.86671.8727
11922006.10.17 22:05modify5612.001.87171.87201.8740
11932006.10.17 22:10s/l5612.001.87201.87201.874060.00158340.90
11942006.10.17 22:10close5591.001.87051.86701.8730-150.00158190.90
11952006.10.17 22:15buy5621.001.87271.86771.8737
11962006.10.17 22:20buy5632.001.87101.86601.8720
11972006.10.17 22:50modify5632.001.87101.87141.8734
11982006.10.17 23:00s/l5632.001.87141.87141.873480.00158270.90
11992006.10.17 23:00close5621.001.87131.86771.8737-140.00158130.90
12002006.10.17 23:05sell5641.001.87041.87541.8694
12012006.10.17 23:15sell5652.001.87131.87631.8703
12022006.10.17 23:30modify5652.001.87131.87101.8690
12032006.10.18 00:35modify5652.001.87131.87071.8687
12042006.10.18 00:50t/p5641.001.86941.87541.8694101.70158232.60
12052006.10.18 00:50close5652.001.86941.87071.8687383.40158616.00
12062006.10.18 01:35buy5661.001.87121.86621.8722
12072006.10.18 01:45buy5672.001.87031.86531.8713
12082006.10.18 02:50modify5672.001.87031.87061.8726
12092006.10.18 03:05s/l5672.001.87061.87061.872660.00158676.00
12102006.10.18 03:05close5661.001.87051.86621.8722-70.00158606.00
12112006.10.18 06:50buy5681.001.87411.86911.8751
12122006.10.18 06:59buy5692.001.87281.86781.8738
12132006.10.18 07:05buy5704.001.87141.86641.8724
12142006.10.18 07:15t/p5704.001.87241.86641.8724400.00159006.00
12152006.10.18 07:15close5692.001.87301.86781.873840.00159046.00
12162006.10.18 07:20close5681.001.87271.86911.8751-140.00158906.00
12172006.10.18 07:29sell5711.001.87151.87651.8705
12182006.10.18 07:30sell5722.001.87301.87801.8720
12192006.10.18 08:05t/p5722.001.87201.87801.8720200.00159106.00
12202006.10.18 08:05close5711.001.87181.87651.8705-30.00159076.00
12212006.10.18 08:20sell5731.001.87121.87621.8702
12222006.10.18 08:29sell5742.001.87171.87671.8707
12232006.10.18 08:40sell5754.001.87311.87811.8721
12242006.10.18 08:45t/p5754.001.87211.87811.8721400.00159476.00
12252006.10.18 08:45modify5742.001.87171.87141.8694
12262006.10.18 08:50s/l5742.001.87141.87141.869460.00159536.00
12272006.10.18 08:50close5731.001.87351.87621.8702-230.00159306.00
12282006.10.18 08:59sell5761.001.87091.87591.8699
12292006.10.18 09:10t/p5761.001.86991.87591.8699100.00159406.00
12302006.10.18 09:10sell5771.001.86951.87451.8685
12312006.10.18 09:15sell5782.001.87131.87631.8703
12322006.10.18 09:20t/p5782.001.87031.87631.8703200.00159606.00
12332006.10.18 09:20sell5792.001.86981.87481.8688
12342006.10.18 09:40sell5804.001.87021.87521.8692
12352006.10.18 10:05sell5818.001.87141.87641.8704
12362006.10.18 10:15t/p5818.001.87041.87641.8704800.00160406.00
12372006.10.18 10:15close5804.001.87031.87521.8692-40.00160366.00
12382006.10.18 10:20close5792.001.86931.87481.8688100.00160466.00
12392006.10.18 10:29close5771.001.87161.87451.8685-210.00160256.00
12402006.10.18 11:45buy5821.001.87241.86741.8734
12412006.10.18 11:59buy5832.001.87191.86691.8729
12422006.10.18 12:05buy5844.001.87161.86661.8726
12432006.10.18 12:35buy5858.001.87031.86531.8713
12442006.10.18 12:40s/l5821.001.86741.86741.8734-500.00159756.00
12452006.10.18 12:40buy5868.001.86751.86251.8685
12462006.10.18 12:45t/p5868.001.86851.86251.8685800.00160556.00
12472006.10.18 12:45buy5878.001.86931.86431.8703
12482006.10.18 12:50t/p5858.001.87131.86531.8713800.00161356.00
12492006.10.18 12:50t/p5878.001.87031.86431.8703800.00162156.00
12502006.10.18 12:50close5844.001.87241.86661.8726320.00162476.00
12512006.10.18 12:59close5832.001.86861.86691.8729-660.00161816.00
12522006.10.18 13:05sell5881.001.86651.87151.8655
12532006.10.18 13:10sell5892.001.86691.87191.8659
12542006.10.18 13:15sell5904.001.86781.87281.8668
12552006.10.18 13:20sell5918.001.86891.87391.8679
12562006.10.18 13:50t/p5918.001.86791.87391.8679800.00162616.00
12572006.10.18 13:50close5904.001.86741.87281.8668160.00162776.00
12582006.10.18 13:59close5892.001.86881.87191.8659-380.00162396.00
12592006.10.18 14:00close5881.001.86871.87151.8655-220.00162176.00
12602006.10.18 14:45sell5921.001.86681.87181.8658
12612006.10.18 14:59sell5932.001.86711.87211.8661
12622006.10.18 15:05sell5944.001.86791.87291.8669
12632006.10.18 15:20modify5944.001.86791.86751.8655
12642006.10.18 15:29s/l5944.001.86751.86751.8655160.00162336.00
12652006.10.18 15:29close5932.001.86771.87211.8661-120.00162216.00
12662006.10.18 15:30close5921.001.86791.87181.8658-110.00162106.00
12672006.10.18 17:15buy5951.001.86901.86401.8700
12682006.10.18 17:20buy5962.001.86861.86361.8696
12692006.10.18 17:29buy5974.001.86821.86321.8692
12702006.10.18 17:40buy5988.001.86711.86211.8681
12712006.10.18 17:45buy59916.001.86651.86151.8675
12722006.10.18 17:50t/p59916.001.86751.86151.86751600.00163706.00
12732006.10.18 19:10modify5988.001.86711.86741.8694
12742006.10.18 19:15s/l5988.001.86741.86741.8694240.00163946.00
12752006.10.18 19:15close5974.001.86721.86321.8692-400.00163546.00
12762006.10.18 19:20close5962.001.86731.86361.8696-260.00163286.00
12772006.10.18 19:29close5951.001.86751.86401.8700-150.00163136.00
12782006.10.19 00:10buy6001.001.86991.86491.8709
12792006.10.19 00:15buy6012.001.86781.86281.8688
12802006.10.19 00:20t/p6012.001.86881.86281.8688200.00163336.00
12812006.10.19 00:20buy6022.001.86911.86411.8701
12822006.10.19 00:40buy6034.001.86681.86181.8678
12832006.10.19 00:45t/p6034.001.86781.86181.8678400.00163736.00
12842006.10.19 00:45buy6044.001.86841.86341.8694
12852006.10.19 00:50buy6058.001.86731.86231.8683
12862006.10.19 01:05buy60616.001.86701.86201.8680
12872006.10.19 01:20modify60616.001.86701.86731.8693
12882006.10.19 01:40modify60616.001.86701.86741.8694
12892006.10.19 02:35t/p6058.001.86831.86231.8683800.00164536.00
12902006.10.19 02:35close60616.001.86851.86741.86942400.00166936.00
12912006.10.19 02:40close6044.001.86771.86341.8694-280.00166656.00
12922006.10.19 02:45close6022.001.86791.86411.8701-240.00166416.00
12932006.10.19 02:50close6001.001.86801.86491.8709-190.00166226.00
12942006.10.19 07:20buy6071.001.87101.86601.8720
12952006.10.19 07:29buy6082.001.87051.86551.8715
12962006.10.19 07:45t/p6082.001.87151.86551.8715200.00166426.00
12972006.10.19 07:45close6071.001.87181.86601.872080.00166506.00
12982006.10.19 07:50buy6091.001.87321.86821.8742
12992006.10.19 07:59buy6102.001.87271.86771.8737
13002006.10.19 08:05buy6114.001.87151.86651.8725
13012006.10.19 08:20t/p6114.001.87251.86651.8725400.00166906.00
13022006.10.19 08:20close6102.001.87291.86771.873740.00166946.00
13032006.10.19 08:29close6091.001.87131.86821.8742-190.00166756.00
13042006.10.19 08:30sell6121.001.86951.87451.8685
13052006.10.19 08:35t/p6121.001.86851.87451.8685100.00166856.00
13062006.10.19 08:35sell6131.001.86651.87151.8655
13072006.10.19 08:40sell6142.001.86721.87221.8662
13082006.10.19 08:45sell6154.001.86821.87321.8672
13092006.10.19 08:50sell6168.001.87061.87561.8696
13102006.10.19 08:59t/p6168.001.86961.87561.8696800.00167656.00
13112006.10.19 09:15sell6178.001.86961.87461.8686
13122006.10.19 09:35sell61816.001.86991.87491.8689
13132006.10.19 10:15t/p61816.001.86891.87491.86891600.00169256.00
13142006.10.19 10:15close6178.001.86881.87461.8686640.00169896.00
13152006.10.19 10:20close6154.001.86911.87321.8672-360.00169536.00
13162006.10.19 10:29close6142.001.86881.87221.8662-320.00169216.00
13172006.10.19 10:30close6131.001.86871.87151.8655-220.00168996.00
13182006.10.19 12:05buy6191.001.87031.86531.8713
13192006.10.19 12:15buy6202.001.86871.86371.8697
13202006.10.19 12:20buy6214.001.86841.86341.8694
13212006.10.19 12:29t/p6202.001.86971.86371.8697200.00169196.00
13222006.10.19 12:29t/p6214.001.86941.86341.8694400.00169596.00
13232006.10.19 12:29close6191.001.86981.86531.8713-50.00169546.00
13242006.10.19 13:20buy6221.001.87171.86671.8727
13252006.10.19 13:29buy6232.001.87071.86571.8717
13262006.10.19 13:45t/p6221.001.87271.86671.8727100.00169646.00
13272006.10.19 13:45t/p6232.001.87171.86571.8717200.00169846.00
13282006.10.19 13:45buy6241.001.87351.86851.8745
13292006.10.19 13:50buy6252.001.87281.86781.8738
13302006.10.19 13:59buy6264.001.87251.86751.8735
13312006.10.19 14:00buy6278.001.87201.86701.8730
13322006.10.19 14:10modify6278.001.87201.87231.8743
13332006.10.19 14:20modify6278.001.87201.87291.8749
13342006.10.19 14:40s/l6278.001.87291.87291.8749720.00170566.00
13352006.10.19 14:40close6264.001.87281.86751.8735120.00170686.00
13362006.10.19 14:45t/p6252.001.87381.86781.8738200.00170886.00
13372006.10.19 14:45close6241.001.87431.86851.874580.00170966.00
13382006.10.19 14:50buy6281.001.87741.87241.8784
13392006.10.19 14:59buy6292.001.87571.87071.8767
13402006.10.19 15:05buy6304.001.87521.87021.8762
13412006.10.19 15:15modify6304.001.87521.87551.8775
13422006.10.19 15:29s/l6304.001.87551.87551.8775120.00171086.00
13432006.10.19 15:29close6292.001.87551.87071.8767-40.00171046.00
13442006.10.19 15:30close6281.001.87571.87241.8784-170.00170876.00
13452006.10.19 15:45buy6311.001.87621.87121.8772
13462006.10.19 15:59buy6322.001.87571.87071.8767
13472006.10.19 16:20t/p6311.001.87721.87121.8772100.00170976.00
13482006.10.19 16:20t/p6322.001.87671.87071.8767200.00171176.00
13492006.10.19 16:20buy6331.001.87841.87341.8794
13502006.10.19 16:29buy6342.001.87701.87201.8780
13512006.10.19 16:35buy6354.001.87631.87131.8773
13522006.10.19 16:59t/p6342.001.87801.87201.8780200.00171376.00
13532006.10.19 16:59t/p6354.001.87731.87131.8773400.00171776.00
13542006.10.19 16:59close6331.001.87821.87341.8794-20.00171756.00
13552006.10.19 17:20buy6361.001.87951.87451.8805
13562006.10.19 17:29buy6372.001.87881.87381.8798
13572006.10.19 18:15modify6372.001.87881.87911.8811
13582006.10.19 18:20modify6372.001.87881.87921.8812
13592006.10.19 18:29s/l6372.001.87921.87921.881280.00171836.00
13602006.10.19 18:29close6361.001.87911.87451.8805-40.00171796.00
13612006.10.19 19:05sell6381.001.87711.88211.8761
13622006.10.19 19:10sell6392.001.87751.88251.8765
13632006.10.19 19:20sell6404.001.87791.88291.8769
13642006.10.19 20:35sell6418.001.87841.88341.8774
13652006.10.19 21:45modify6418.001.87841.87801.8760
13662006.10.19 21:50s/l6418.001.87801.87801.8760320.00172116.00
13672006.10.19 21:50close6404.001.87801.88291.8769-40.00172076.00
13682006.10.19 21:59close6392.001.87751.88251.87650.00172076.00
13692006.10.19 22:00close6381.001.87761.88211.8761-50.00172026.00
13702006.10.19 22:10sell6421.001.87641.88141.8754
13712006.10.19 22:20sell6432.001.87741.88241.8764
13722006.10.20 00:20sell6444.001.87791.88291.8769
13732006.10.20 01:10sell6458.001.87811.88311.8771
13742006.10.20 01:35sell64616.001.87841.88341.8774
13752006.10.20 02:05modify64616.001.87841.87801.8760
13762006.10.20 02:10s/l64616.001.87801.87801.8760640.00172666.00
13772006.10.20 02:10close6458.001.87801.88311.877180.00172746.00
13782006.10.20 02:15close6444.001.87791.88291.87690.00172746.00
13792006.10.20 02:20close6432.001.87831.88241.8764-176.60172569.40
13802006.10.20 02:29close6421.001.87761.88141.8754-118.30172451.10
13812006.10.20 06:05sell6471.001.87611.88111.8751
13822006.10.20 06:20sell6482.001.87741.88241.8764
13832006.10.20 06:29modify6482.001.87741.87701.8750
13842006.10.20 06:35modify6482.001.87741.87691.8749
13852006.10.20 06:45s/l6482.001.87691.87691.8749100.00172551.10
13862006.10.20 06:45close6471.001.87821.88111.8751-210.00172341.10
13872006.10.20 07:20sell6491.001.87551.88051.8745
13882006.10.20 07:29sell6502.001.87611.88111.8751
13892006.10.20 07:35sell6514.001.87791.88291.8769
13902006.10.20 07:45t/p6514.001.87691.88291.8769400.00172741.10
13912006.10.20 07:45close6502.001.87621.88111.8751-20.00172721.10
13922006.10.20 07:50close6491.001.87671.88051.8745-120.00172601.10
13932006.10.20 08:05buy6521.001.87861.87361.8796
13942006.10.20 08:10buy6532.001.87761.87261.8786
13952006.10.20 08:20buy6544.001.87731.87231.8783
13962006.10.20 08:40t/p6532.001.87861.87261.8786200.00172801.10
13972006.10.20 08:40t/p6544.001.87831.87231.8783400.00173201.10
13982006.10.20 08:40close6521.001.87921.87361.879660.00173261.10
13992006.10.20 08:50buy6551.001.88261.87761.8836
14002006.10.20 09:05buy6562.001.88181.87681.8828
14012006.10.20 09:10buy6574.001.88131.87631.8823
14022006.10.20 09:15t/p6574.001.88231.87631.8823400.00173661.10
14032006.10.20 09:35buy6584.001.88081.87581.8818
14042006.10.20 09:50t/p6584.001.88181.87581.8818400.00174061.10
14052006.10.20 09:50close6562.001.88221.87681.882880.00174141.10
14062006.10.20 09:59close6551.001.88061.87761.8836-200.00173941.10
14072006.10.20 10:05sell6591.001.88021.88521.8792
14082006.10.20 10:15sell6602.001.88201.88701.8810
14092006.10.20 10:40sell6614.001.88241.88741.8814
14102006.10.20 11:05sell6628.001.88481.88981.8838
14112006.10.20 11:15t/p6628.001.88381.88981.8838800.00174741.10
14122006.10.20 11:15close6614.001.88241.88741.88140.00174741.10
14132006.10.20 11:20close6602.001.88441.88701.8810-480.00174261.10
14142006.10.20 11:29close6591.001.88491.88521.8792-470.00173791.10
14152006.10.20 11:30buy6631.001.88481.87981.8858
14162006.10.20 11:40buy6642.001.88451.87951.8855
14172006.10.20 11:45modify6642.001.88451.88481.8868
14182006.10.20 11:50modify6642.001.88451.88501.8870
14192006.10.20 11:59s/l6642.001.88501.88501.8870100.00173891.10
14202006.10.20 11:59close6631.001.88451.87981.8858-30.00173861.10
14212006.10.20 12:20buy6651.001.88541.88041.8864
14222006.10.20 12:29buy6662.001.88461.87961.8856
14232006.10.20 12:35buy6674.001.88391.87891.8849
14242006.10.20 12:45t/p6674.001.88491.87891.8849400.00174261.10
14252006.10.20 12:45close6662.001.88551.87961.8856180.00174441.10
14262006.10.20 12:50close6651.001.88541.88041.88640.00174441.10
14272006.10.20 13:40sell6681.001.88321.88821.8822
14282006.10.20 13:50sell6692.001.88601.89101.8850
14292006.10.20 13:59t/p6692.001.88501.89101.8850200.00174641.10
14302006.10.20 13:59sell6702.001.88361.88861.8826
14312006.10.20 14:05t/p6681.001.88221.88821.8822100.00174741.10
14322006.10.20 14:05t/p6702.001.88261.88861.8826200.00174941.10
14332006.10.20 14:05sell6711.001.88101.88601.8800
14342006.10.20 14:15sell6722.001.88251.88751.8815
14352006.10.20 14:20sell6734.001.88381.88881.8828
14362006.10.20 14:29t/p6722.001.88151.88751.8815200.00175141.10
14372006.10.20 14:29t/p6734.001.88281.88881.8828400.00175541.10
14382006.10.20 14:29close6711.001.88141.88601.8800-40.00175501.10
14392006.10.20 14:30sell6741.001.88141.88641.8804
14402006.10.20 14:50t/p6741.001.88041.88641.8804100.00175601.10
14412006.10.20 14:50sell6751.001.87991.88491.8789
14422006.10.20 14:59sell6762.001.88061.88561.8796
14432006.10.20 15:05sell6774.001.88251.88751.8815
14442006.10.20 15:20t/p6774.001.88151.88751.8815400.00176001.10
14452006.10.20 15:20close6762.001.88071.88561.8796-20.00175981.10
14462006.10.20 15:29close6751.001.88291.88491.8789-300.00175681.10
14472006.10.20 15:30buy6781.001.88301.87801.8840
14482006.10.20 15:45buy6792.001.88241.87741.8834
14492006.10.20 15:50buy6804.001.88221.87721.8832
14502006.10.20 16:05modify6804.001.88221.88251.8845
14512006.10.20 16:10s/l6804.001.88251.88251.8845120.00175801.10
14522006.10.20 16:10close6792.001.88221.87741.8834-40.00175761.10
14532006.10.20 16:15close6781.001.88201.87801.8840-100.00175661.10
14542006.10.20 16:50buy6811.001.88481.87981.8858
14552006.10.20 16:59buy6822.001.88371.87871.8847
14562006.10.20 17:05buy6834.001.88341.87841.8844
14572006.10.20 18:45t/p6834.001.88441.87841.8844400.00176061.10
14582006.10.20 18:45close6822.001.88451.87871.8847160.00176221.10
14592006.10.20 18:50close6811.001.88381.87981.8858-100.00176121.10
14602006.10.20 19:40sell6841.001.88281.88781.8818
14612006.10.20 19:45sell6852.001.88361.88861.8826
14622006.10.20 19:50sell6864.001.88431.88931.8833
14632006.10.20 20:05t/p6852.001.88261.88861.8826200.00176321.10
14642006.10.20 20:05t/p6864.001.88331.88931.8833400.00176721.10
14652006.10.20 20:05close6841.001.88251.88781.881830.00176751.10
14662006.10.20 20:29sell6871.001.88261.88761.8816
14672006.10.20 20:40sell6882.001.88331.88831.8823
14682006.10.20 20:50t/p6882.001.88231.88831.8823200.00176951.10
14692006.10.20 20:50close6871.001.88231.88761.881630.00176981.10
14702006.10.23 03:05buy6891.001.88291.87791.8839
14712006.10.23 03:15buy6902.001.88231.87731.8833
14722006.10.23 03:20buy6914.001.88171.87671.8827
14732006.10.23 03:29modify6914.001.88171.88211.8841
14742006.10.23 03:30modify6914.001.88171.88221.8842
14752006.10.23 03:35modify6914.001.88171.88241.8844
14762006.10.23 03:40s/l6914.001.88241.88241.8844280.00177261.10
14772006.10.23 03:40close6902.001.88241.87731.883320.00177281.10
14782006.10.23 03:45close6891.001.88181.87791.8839-110.00177171.10
14792006.10.23 03:50buy6921.001.88251.87751.8835
14802006.10.23 03:59buy6932.001.88221.87721.8832
14812006.10.23 04:10buy6944.001.88181.87681.8828
14822006.10.23 05:45buy6958.001.88151.87651.8825
14832006.10.23 06:20buy69616.001.88011.87511.8811
14842006.10.23 06:35modify69616.001.88011.88031.8823
14852006.10.23 06:50s/l69616.001.88031.88031.8823320.00177491.10
14862006.10.23 06:50close6958.001.87931.87651.8825-1760.00175731.10
14872006.10.23 06:59close6944.001.88021.87681.8828-640.00175091.10
14882006.10.23 07:00close6932.001.88011.87721.8832-420.00174671.10
14892006.10.23 07:15close6921.001.87931.87751.8835-320.00174351.10
14902006.10.23 07:20sell6971.001.87761.88261.8766
14912006.10.23 07:29sell6982.001.87811.88311.8771
14922006.10.23 07:50modify6982.001.87811.87771.8757
14932006.10.23 07:59s/l6982.001.87771.87771.875780.00174431.10
14942006.10.23 07:59close6971.001.87801.88261.8766-40.00174391.10
14952006.10.23 08:20sell6991.001.87651.88151.8755
14962006.10.23 08:35sell7002.001.87681.88181.8758
14972006.10.23 08:45t/p6991.001.87551.88151.8755100.00174491.10
14982006.10.23 08:45t/p7002.001.87581.88181.8758200.00174691.10
14992006.10.23 08:45sell7011.001.87511.88011.8741
15002006.10.23 08:59sell7022.001.87551.88051.8745
15012006.10.23 09:10t/p7011.001.87411.88011.8741100.00174791.10
15022006.10.23 09:10t/p7022.001.87451.88051.8745200.00174991.10
15032006.10.23 09:10sell7031.001.87381.87881.8728
15042006.10.23 09:20t/p7031.001.87281.87881.8728100.00175091.10
15052006.10.23 09:20sell7041.001.87261.87761.8716
15062006.10.23 09:29sell7052.001.87391.87891.8729
15072006.10.23 09:35sell7064.001.87491.87991.8739
15082006.10.23 09:50t/p7064.001.87391.87991.8739400.00175491.10
15092006.10.23 09:50close7052.001.87351.87891.872980.00175571.10
15102006.10.23 09:59close7041.001.87381.87761.8716-120.00175451.10
15112006.10.23 10:15sell7071.001.87231.87731.8713
15122006.10.23 10:20t/p7071.001.87131.87731.8713100.00175551.10
15132006.10.23 10:20sell7081.001.87111.87611.8701
15142006.10.23 10:29sell7092.001.87231.87731.8713
15152006.10.23 10:35sell7104.001.87341.87841.8724
15162006.10.23 10:45t/p7104.001.87241.87841.8724400.00175951.10
15172006.10.23 10:45close7092.001.87241.87731.8713-20.00175931.10
15182006.10.23 10:50close7081.001.87231.87611.8701-120.00175811.10
15192006.10.23 10:59sell7111.001.87221.87721.8712
15202006.10.23 11:05sell7122.001.87331.87831.8723
15212006.10.23 11:20modify7122.001.87331.87291.8709
15222006.10.23 11:29s/l7122.001.87291.87291.870980.00175891.10
15232006.10.23 11:29close7111.001.87351.87721.8712-130.00175761.10
15242006.10.23 11:35buy7131.001.87381.86881.8748
15252006.10.23 11:45buy7142.001.87271.86771.8737
15262006.10.23 12:10buy7154.001.87161.86661.8726
15272006.10.23 12:35buy7168.001.87051.86551.8715
15282006.10.23 12:45t/p7168.001.87151.86551.8715800.00176561.10
15292006.10.23 12:45close7154.001.87211.86661.8726200.00176761.10
15302006.10.23 12:50close7142.001.87051.86771.8737-440.00176321.10
15312006.10.23 12:59close7131.001.87081.86881.8748-300.00176021.10
15322006.10.23 13:05sell7171.001.86941.87441.8684
15332006.10.23 13:10sell7182.001.87101.87601.8700
15342006.10.23 13:15t/p7182.001.87001.87601.8700200.00176221.10
15352006.10.23 13:15sell7192.001.86971.87471.8687
15362006.10.23 13:20modify7192.001.86971.86941.8674
15372006.10.23 13:35s/l7192.001.86941.86941.867460.00176281.10
15382006.10.23 13:35close7171.001.87011.87441.8684-70.00176211.10
15392006.10.23 13:40sell7201.001.86951.87451.8685
15402006.10.23 14:00sell7212.001.86981.87481.8688
15412006.10.23 14:05sell7224.001.87121.87621.8702
15422006.10.23 14:20t/p7224.001.87021.87621.8702400.00176611.10
15432006.10.23 14:20close7212.001.86981.87481.86880.00176611.10
15442006.10.23 14:29close7201.001.87041.87451.8685-90.00176521.10
15452006.10.23 14:35buy7231.001.87221.86721.8732
15462006.10.23 14:40buy7242.001.87141.86641.8724
15472006.10.23 14:45buy7254.001.86951.86451.8705
15482006.10.23 14:59t/p7254.001.87051.86451.8705400.00176921.10
15492006.10.23 14:59close7242.001.87191.86641.8724100.00177021.10
15502006.10.23 15:00close7231.001.87221.86721.87320.00177021.10
15512006.10.23 16:40buy7261.001.87331.86831.8743
15522006.10.23 16:50buy7272.001.87241.86741.8734
15532006.10.23 16:59buy7284.001.87201.86701.8730
15542006.10.23 17:00buy7298.001.87171.86671.8727
15552006.10.23 17:15buy73016.001.87111.86611.8721
15562006.10.23 17:35t/p73016.001.87211.86611.87211600.00178621.10
15572006.10.23 17:35close7298.001.87241.86671.8727560.00179181.10
15582006.10.23 17:40close7284.001.87141.86701.8730-240.00178941.10
15592006.10.23 17:45close7272.001.87281.86741.873480.00179021.10
15602006.10.23 17:50close7261.001.87241.86831.8743-90.00178931.10
15612006.10.23 18:35buy7311.001.87371.86871.8747
15622006.10.23 18:40buy7322.001.87331.86831.8743
15632006.10.23 18:45buy7334.001.87281.86781.8738
15642006.10.23 18:59modify7334.001.87281.87311.8751
15652006.10.23 19:00modify7334.001.87281.87341.8754
15662006.10.23 19:10s/l7334.001.87341.87341.8754240.00179171.10
15672006.10.23 19:10close7322.001.87341.86831.874320.00179191.10
15682006.10.23 19:15close7311.001.87371.86871.87470.00179191.10
15692006.10.23 21:40sell7341.001.87231.87731.8713
15702006.10.23 21:45sell7352.001.87291.87791.8719
15712006.10.23 22:10sell7364.001.87341.87841.8724
15722006.10.23 23:40modify7364.001.87341.87311.8711
15732006.10.24 00:10s/l7364.001.87311.87311.8711126.80179317.90
15742006.10.24 00:10close7352.001.87351.87791.8719-116.60179201.30
15752006.10.24 00:15close7341.001.87311.87731.8713-78.30179123.00
15762006.10.24 01:10sell7371.001.87151.87651.8705
15772006.10.24 01:29sell7382.001.87191.87691.8709
15782006.10.24 02:05sell7394.001.87231.87731.8713
15792006.10.24 05:45t/p7371.001.87051.87651.8705100.00179223.00
15802006.10.24 05:45t/p7382.001.87091.87691.8709200.00179423.00
15812006.10.24 05:45t/p7394.001.87131.87731.8713400.00179823.00
15822006.10.24 05:45sell7401.001.86921.87421.8682
15832006.10.24 05:50sell7412.001.87091.87591.8699
15842006.10.24 05:59t/p7412.001.86991.87591.8699200.00180023.00
15852006.10.24 06:05sell7422.001.87021.87521.8692
15862006.10.24 06:10t/p7422.001.86921.87521.8692200.00180223.00
15872006.10.24 06:20sell7432.001.86991.87491.8689
15882006.10.24 06:35sell7444.001.87071.87571.8697
15892006.10.24 06:50t/p7444.001.86971.87571.8697400.00180623.00
15902006.10.24 06:50close7432.001.86961.87491.868960.00180683.00
15912006.10.24 06:59close7401.001.87001.87421.8682-80.00180603.00
15922006.10.24 07:10buy7451.001.87121.86621.8722
15932006.10.24 07:20buy7462.001.86781.86281.8688
15942006.10.24 07:35t/p7462.001.86881.86281.8688200.00180803.00
15952006.10.24 07:35close7451.001.86881.86621.8722-240.00180563.00
15962006.10.24 07:45sell7471.001.86761.87261.8666
15972006.10.24 07:59sell7482.001.86861.87361.8676
15982006.10.24 08:10sell7494.001.86961.87461.8686
15992006.10.24 08:15sell7508.001.87011.87511.8691
16002006.10.24 08:20t/p7494.001.86861.87461.8686400.00180963.00
16012006.10.24 08:20t/p7508.001.86911.87511.8691800.00181763.00
16022006.10.24 08:20close7482.001.86851.87361.867620.00181783.00
16032006.10.24 08:29close7471.001.86941.87261.8666-180.00181603.00
16042006.10.24 09:05buy7511.001.87091.86591.8719
16052006.10.24 09:10buy7522.001.86941.86441.8704
16062006.10.24 09:35buy7534.001.86831.86331.8693
16072006.10.24 09:45t/p7534.001.86931.86331.8693400.00182003.00
16082006.10.24 09:45close7522.001.86931.86441.8704-20.00181983.00
16092006.10.24 09:50close7511.001.87031.86591.8719-60.00181923.00
16102006.10.24 10:05sell7541.001.86741.87241.8664
16112006.10.24 10:10sell7552.001.86811.87311.8671
16122006.10.24 10:15sell7564.001.86921.87421.8682
16132006.10.24 10:40sell7578.001.86971.87471.8687
16142006.10.24 11:35sell75816.001.87191.87691.8709
16152006.10.24 11:40t/p75816.001.87091.87691.87091600.00183523.00
16162006.10.24 11:45sell75916.001.87121.87621.8702
16172006.10.24 11:50s/l7541.001.87241.87241.8664-500.00183023.00
16182006.10.24 11:50sell76016.001.87221.87721.8712
16192006.10.24 12:05t/p76016.001.87121.87721.87121600.00184623.00
16202006.10.24 12:05close75916.001.87071.87621.8702800.00185423.00
16212006.10.24 12:10close7578.001.87151.87471.8687-1440.00183983.00
16222006.10.24 12:15close7564.001.87191.87421.8682-1080.00182903.00
16232006.10.24 12:20close7552.001.87161.87311.8671-700.00182203.00
16242006.10.24 13:05sell7611.001.86941.87441.8684
16252006.10.24 13:15sell7622.001.87041.87541.8694
16262006.10.24 14:35sell7634.001.87211.87711.8711
16272006.10.24 14:50t/p7634.001.87111.87711.8711400.00182603.00
16282006.10.24 14:50close7622.001.87041.87541.86940.00182603.00
16292006.10.24 14:59close7611.001.87201.87441.8684-260.00182343.00
16302006.10.24 15:05buy7641.001.87451.86951.8755
16312006.10.24 15:15buy7652.001.87151.86651.8725
16322006.10.24 15:20t/p7652.001.87251.86651.8725200.00182543.00
16332006.10.24 15:20buy7662.001.87401.86901.8750
16342006.10.24 15:30buy7674.001.87371.86871.8747
16352006.10.24 15:40buy7688.001.87331.86831.8743
16362006.10.24 15:50t/p7641.001.87551.86951.8755100.00182643.00
16372006.10.24 15:50t/p7662.001.87501.86901.8750200.00182843.00
16382006.10.24 15:50t/p7674.001.87471.86871.8747400.00183243.00
16392006.10.24 15:50t/p7688.001.87431.86831.8743800.00184043.00
16402006.10.24 15:50buy7691.001.87591.87091.8769
16412006.10.24 15:59buy7702.001.87461.86961.8756
16422006.10.24 16:05buy7714.001.87431.86931.8753
16432006.10.24 16:20modify7714.001.87431.87461.8766
16442006.10.24 16:30s/l7714.001.87461.87461.8766120.00184163.00
16452006.10.24 16:30close7702.001.87461.86961.87560.00184163.00
16462006.10.24 16:35close7691.001.87401.87091.8769-190.00183973.00
16472006.10.24 17:40buy7721.001.87641.87141.8774
16482006.10.24 17:59buy7732.001.87591.87091.8769
16492006.10.24 18:05buy7744.001.87501.87001.8760
16502006.10.24 18:10modify7744.001.87501.87531.8773
16512006.10.24 18:15s/l7744.001.87531.87531.8773120.00184093.00
16522006.10.24 18:15close7732.001.87521.87091.8769-140.00183953.00
16532006.10.24 18:29close7721.001.87581.87141.8774-60.00183893.00
16542006.10.24 18:40sell7751.001.87421.87921.8732
16552006.10.24 18:45sell7762.001.87451.87951.8735
16562006.10.24 18:50sell7774.001.87581.88081.8748
16572006.10.24 18:59t/p7774.001.87481.88081.8748400.00184293.00
16582006.10.24 19:35t/p7762.001.87351.87951.8735200.00184493.00
16592006.10.24 19:35close7751.001.87351.87921.873270.00184563.00
16602006.10.24 19:45sell7781.001.87381.87881.8728
16612006.10.24 20:45t/p7781.001.87281.87881.8728100.00184663.00
16622006.10.24 20:45sell7791.001.87261.87761.8716
16632006.10.24 21:05sell7802.001.87351.87851.8725
16642006.10.24 21:10t/p7802.001.87251.87851.8725200.00184863.00
16652006.10.24 21:29sell7812.001.87321.87821.8722
16662006.10.24 21:50t/p7812.001.87221.87821.8722200.00185063.00
16672006.10.24 21:50close7791.001.87211.87761.871650.00185113.00
16682006.10.25 00:20buy7821.001.87391.86891.8749
16692006.10.25 00:29buy7832.001.87311.86811.8741
16702006.10.25 00:45modify7832.001.87311.87341.8754
16712006.10.25 00:50s/l7832.001.87341.87341.875460.00185173.00
16722006.10.25 00:50close7821.001.87311.86891.8749-80.00185093.00
16732006.10.25 00:59buy7841.001.87391.86891.8749
16742006.10.25 01:10modify7841.001.87391.87411.8761
16752006.10.25 01:15s/l7841.001.87411.87411.876120.00185113.00
16762006.10.25 01:50buy7851.001.87471.86971.8757
16772006.10.25 01:59buy7862.001.87401.86901.8750
16782006.10.25 03:05buy7874.001.87371.86871.8747
16792006.10.25 03:35t/p7862.001.87501.86901.8750200.00185313.00
16802006.10.25 03:35t/p7874.001.87471.86871.8747400.00185713.00
16812006.10.25 03:35close7851.001.87541.86971.875770.00185783.00
16822006.10.25 03:45buy7881.001.87511.87011.8761
16832006.10.25 03:50buy7892.001.87401.86901.8750
16842006.10.25 04:40buy7904.001.87361.86861.8746
16852006.10.25 06:05t/p7904.001.87461.86861.8746400.00186183.00
16862006.10.25 06:05close7892.001.87481.86901.8750160.00186343.00
16872006.10.25 06:10close7881.001.87391.87011.8761-120.00186223.00
16882006.10.25 06:35buy7911.001.87511.87011.8761
16892006.10.25 06:50buy7922.001.87421.86921.8752
16902006.10.25 07:20t/p7922.001.87521.86921.8752200.00186423.00
16912006.10.25 07:20close7911.001.87601.87011.876190.00186513.00
16922006.10.25 07:29buy7931.001.87571.87071.8767
16932006.10.25 07:45t/p7931.001.87671.87071.8767100.00186613.00
16942006.10.25 07:45buy7941.001.87771.87271.8787
16952006.10.25 07:50buy7952.001.87691.87191.8779
16962006.10.25 07:59buy7964.001.87651.87151.8775
16972006.10.25 08:05buy7978.001.87571.87071.8767
16982006.10.25 08:20t/p7978.001.87671.87071.8767800.00187413.00
16992006.10.25 08:20close7964.001.87731.87151.8775320.00187733.00
17002006.10.25 08:29close7952.001.87621.87191.8779-140.00187593.00
17012006.10.25 08:35close7941.001.87611.87271.8787-160.00187433.00
17022006.10.25 10:45buy7981.001.87841.87341.8794
17032006.10.25 10:59buy7992.001.87811.87311.8791
17042006.10.25 11:05buy8004.001.87731.87231.8783
17052006.10.25 11:10t/p8004.001.87831.87231.8783400.00187833.00
17062006.10.25 11:20modify7992.001.87811.87831.8803
17072006.10.25 11:29s/l7992.001.87831.87831.880340.00187873.00
17082006.10.25 11:29close7981.001.87731.87341.8794-110.00187763.00
17092006.10.25 12:10sell8011.001.87631.88131.8753
17102006.10.25 12:15sell8022.001.87761.88261.8766
17112006.10.25 12:29modify8022.001.87761.87731.8753
17122006.10.25 12:35modify8022.001.87761.87721.8752
17132006.10.25 12:40s/l8022.001.87721.87721.875280.00187843.00
17142006.10.25 12:40close8011.001.87761.88131.8753-130.00187713.00
17152006.10.25 12:45sell8031.001.87691.88191.8759
17162006.10.25 12:59sell8042.001.87721.88221.8762
17172006.10.25 13:10modify8042.001.87721.87681.8748
17182006.10.25 13:15s/l8042.001.87681.87681.874880.00187793.00
17192006.10.25 13:15close8031.001.87681.88191.875910.00187803.00
17202006.10.25 13:20sell8051.001.87501.88001.8740
17212006.10.25 13:29sell8062.001.87551.88051.8745
17222006.10.25 13:35sell8074.001.87581.88081.8748
17232006.10.25 13:40sell8088.001.87611.88111.8751
17242006.10.25 13:45modify8088.001.87611.87581.8738
17252006.10.25 13:50s/l8088.001.87581.87581.8738240.00188043.00
17262006.10.25 13:50close8074.001.87591.88081.8748-40.00188003.00
17272006.10.25 13:59close8062.001.87571.88051.8745-40.00187963.00
17282006.10.25 14:00close8051.001.87591.88001.8740-90.00187873.00
17292006.10.25 14:05buy8091.001.87841.87341.8794
17302006.10.25 14:10buy8102.001.87711.87211.8781
17312006.10.25 14:20buy8114.001.87571.87071.8767
17322006.10.25 14:29t/p8114.001.87671.87071.8767400.00188273.00
17332006.10.25 14:50buy8124.001.87681.87181.8778
17342006.10.25 15:05t/p8124.001.87781.87181.8778400.00188673.00
17352006.10.25 15:05close8102.001.87791.87211.8781160.00188833.00
17362006.10.25 15:15close8091.001.87681.87341.8794-160.00188673.00
17372006.10.25 15:20buy8131.001.87821.87321.8792
17382006.10.25 15:29buy8142.001.87781.87281.8788
17392006.10.25 15:40buy8154.001.87661.87161.8776
17402006.10.25 15:45t/p8154.001.87761.87161.8776400.00189073.00
17412006.10.25 15:50buy8164.001.87751.87251.8785
17422006.10.25 16:00buy8178.001.87721.87221.8782
17432006.10.25 16:05buy81816.001.87671.87171.8777
17442006.10.25 18:05t/p81816.001.87771.87171.87771600.00190673.00
17452006.10.25 18:05close8178.001.87801.87221.8782640.00191313.00
17462006.10.25 18:10close8164.001.87531.87251.8785-880.00190433.00
17472006.10.25 18:15close8142.001.87661.87281.8788-240.00190193.00
17482006.10.25 18:20close8131.001.87401.87321.8792-420.00189773.00
17492006.10.25 18:35buy8191.001.87871.87371.8797
17502006.10.25 18:40t/p8191.001.87971.87371.8797100.00189873.00
17512006.10.25 18:40buy8201.001.88001.87501.8810
17522006.10.25 18:45buy8212.001.87731.87231.8783
17532006.10.25 18:50buy8224.001.87581.87081.8768
17542006.10.25 18:59t/p8212.001.87831.87231.8783200.00190073.00
17552006.10.25 18:59t/p8224.001.87681.87081.8768400.00190473.00
17562006.10.25 18:59close8201.001.87871.87501.8810-130.00190343.00
17572006.10.25 19:00buy8231.001.87891.87391.8799
17582006.10.25 19:05modify8231.001.87891.87921.8812
17592006.10.25 19:10s/l8231.001.87921.87921.881230.00190373.00
17602006.10.25 19:20buy8241.001.87911.87411.8801
17612006.10.25 19:35buy8252.001.87851.87351.8795
17622006.10.25 20:05buy8264.001.87741.87241.8784
17632006.10.25 20:20t/p8264.001.87841.87241.8784400.00190773.00
17642006.10.25 20:20close8252.001.87841.87351.8795-20.00190753.00
17652006.10.25 20:29close8241.001.87761.87411.8801-150.00190603.00
17662006.10.25 20:35sell8271.001.87701.88201.8760
17672006.10.25 20:40sell8282.001.87791.88291.8769
17682006.10.25 21:20modify8282.001.87791.87761.8756
17692006.10.25 21:35s/l8282.001.87761.87761.875660.00190663.00
17702006.10.25 21:35close8271.001.87871.88201.8760-170.00190493.00
17712006.10.25 22:05buy8291.001.87951.87451.8805
17722006.10.25 22:10buy8302.001.87861.87361.8796
17732006.10.25 22:15buy8314.001.87811.87311.8791
17742006.10.25 22:29modify8314.001.87811.87851.8805
17752006.10.25 22:45s/l8314.001.87851.87851.8805160.00190653.00
17762006.10.25 22:45close8302.001.87851.87361.8796-20.00190633.00
17772006.10.25 22:50close8291.001.87921.87451.8805-30.00190603.00
17782006.10.26 00:10buy8321.001.88031.87531.8813
17792006.10.26 00:15buy8332.001.87931.87431.8803
17802006.10.26 01:45t/p8332.001.88031.87431.8803200.00190803.00
17812006.10.26 01:45close8321.001.88081.87531.881350.00190853.00
17822006.10.26 01:50buy8341.001.88061.87561.8816
17832006.10.26 02:10t/p8341.001.88161.87561.8816100.00190953.00
17842006.10.26 02:10buy8351.001.88191.87691.8829
17852006.10.26 02:15buy8362.001.88151.87651.8825
17862006.10.26 02:29buy8374.001.88101.87601.8820
17872006.10.26 02:40buy8388.001.88071.87571.8817
17882006.10.26 04:35buy83916.001.88041.87541.8814
17892006.10.26 06:05t/p8388.001.88171.87571.8817800.00191753.00
17902006.10.26 06:05t/p83916.001.88141.87541.88141600.00193353.00
17912006.10.26 06:05close8374.001.88181.87601.8820320.00193673.00
17922006.10.26 06:10close8362.001.88011.87651.8825-280.00193393.00
17932006.10.26 06:15close8351.001.88061.87691.8829-130.00193263.00
17942006.10.26 06:40buy8401.001.88211.87711.8831
17952006.10.26 06:45buy8412.001.88111.87611.8821
17962006.10.26 06:50buy8424.001.88011.87511.8811
17972006.10.26 06:59t/p8424.001.88111.87511.8811400.00193663.00
17982006.10.26 06:59modify8412.001.88111.88141.8834
17992006.10.26 07:00modify8412.001.88111.88151.8835
18002006.10.26 07:05t/p8401.001.88311.87711.8831100.00193763.00
18012006.10.26 07:05t/p8412.001.88351.88151.8835480.00194243.00
18022006.10.26 07:05buy8431.001.88401.87901.8850
18032006.10.26 07:10buy8442.001.88311.87811.8841
18042006.10.26 07:15buy8454.001.88211.87711.8831
18052006.10.26 07:20t/p8454.001.88311.87711.8831400.00194643.00
18062006.10.26 07:50t/p8442.001.88411.87811.8841200.00194843.00
18072006.10.26 07:50close8431.001.88421.87901.885020.00194863.00
18082006.10.26 07:59buy8461.001.88391.87891.8849
18092006.10.26 08:05buy8472.001.88331.87831.8843
18102006.10.26 08:20t/p8472.001.88431.87831.8843200.00195063.00
18112006.10.26 08:20close8461.001.88471.87891.884980.00195143.00
18122006.10.26 08:50buy8481.001.88471.87971.8857
18132006.10.26 08:59buy8492.001.88421.87921.8852
18142006.10.26 09:05buy8504.001.88391.87891.8849
18152006.10.26 09:10modify8504.001.88391.88411.8861
18162006.10.26 09:15modify8504.001.88391.88431.8863
18172006.10.26 09:20modify8504.001.88391.88451.8865
18182006.10.26 09:29s/l8504.001.88451.88451.8865240.00195383.00
18192006.10.26 09:29close8492.001.88441.87921.885240.00195423.00
18202006.10.26 09:30close8481.001.88451.87971.8857-20.00195403.00
18212006.10.26 10:40sell8511.001.88301.88801.8820
18222006.10.26 10:45sell8522.001.88421.88921.8832
18232006.10.26 11:40sell8534.001.88461.88961.8836
18242006.10.26 12:05sell8548.001.88561.89061.8846
18252006.10.26 12:15modify8548.001.88561.88521.8832
18262006.10.26 12:40s/l8548.001.88521.88521.8832320.00195723.00
18272006.10.26 12:40close8534.001.88631.88961.8836-680.00195043.00
18282006.10.26 12:45close8522.001.88501.88921.8832-160.00194883.00
18292006.10.26 12:50close8511.001.88751.88801.8820-450.00194433.00
18302006.10.26 12:59buy8551.001.88621.88121.8872
18312006.10.26 13:10buy8562.001.88541.88041.8864
18322006.10.26 13:15t/p8562.001.88641.88041.8864200.00194633.00
18332006.10.26 13:20t/p8551.001.88721.88121.8872100.00194733.00
18342006.10.26 13:20buy8571.001.88751.88251.8885
18352006.10.26 13:29buy8582.001.88641.88141.8874
18362006.10.26 13:35buy8594.001.88571.88071.8867
18372006.10.26 13:50modify8594.001.88571.88611.8881
18382006.10.26 13:59s/l8594.001.88611.88611.8881160.00194893.00
18392006.10.26 13:59close8582.001.88601.88141.8874-80.00194813.00
18402006.10.26 14:00close8571.001.88611.88251.8885-140.00194673.00
18412006.10.26 14:40buy8601.001.88831.88331.8893
18422006.10.26 14:59buy8612.001.88751.88251.8885
18432006.10.26 15:05buy8624.001.88651.88151.8875
18442006.10.26 15:20t/p8624.001.88751.88151.8875400.00195073.00
18452006.10.26 15:20close8612.001.88791.88251.888580.00195153.00
18462006.10.26 15:29close8601.001.88751.88331.8893-80.00195073.00
18472006.10.26 16:15buy8631.001.88961.88461.8906
18482006.10.26 16:30buy8642.001.88931.88431.8903
18492006.10.26 16:35buy8654.001.88851.88351.8895
18502006.10.26 16:40t/p8631.001.89061.88461.8906100.00195173.00
18512006.10.26 16:40t/p8642.001.89031.88431.8903200.00195373.00
18522006.10.26 16:40t/p8654.001.88951.88351.8895400.00195773.00
18532006.10.26 16:40buy8661.001.89171.88671.8927
18542006.10.26 16:50buy8672.001.89121.88621.8922
18552006.10.26 17:05buy8684.001.89081.88581.8918
18562006.10.26 17:20t/p8684.001.89181.88581.8918400.00196173.00
18572006.10.26 17:20close8672.001.89191.88621.8922140.00196313.00
18582006.10.26 17:29close8661.001.89121.88671.8927-50.00196263.00
18592006.10.26 17:50buy8691.001.89181.88681.8928
18602006.10.26 17:59buy8702.001.89121.88621.8922
18612006.10.26 18:05buy8714.001.88981.88481.8908
18622006.10.26 18:15t/p8714.001.89081.88481.8908400.00196663.00
18632006.10.26 18:15close8702.001.89121.88621.89220.00196663.00
18642006.10.26 18:20close8691.001.89101.88681.8928-80.00196583.00
18652006.10.26 18:29sell8721.001.88981.89481.8888
18662006.10.26 18:40sell8732.001.89081.89581.8898
18672006.10.26 19:35sell8744.001.89111.89611.8901
18682006.10.26 20:05sell8758.001.89141.89641.8904
18692006.10.26 20:10modify8758.001.89141.89111.8891
18702006.10.26 20:15s/l8758.001.89111.89111.8891240.00196823.00
18712006.10.26 20:15close8744.001.89121.89611.8901-40.00196783.00
18722006.10.26 20:20close8732.001.89131.89581.8898-100.00196683.00
18732006.10.26 20:29close8721.001.89081.89481.8888-100.00196583.00
18742006.10.26 21:35sell8761.001.88941.89441.8884
18752006.10.26 21:40sell8772.001.89081.89581.8898
18762006.10.26 21:45t/p8772.001.88981.89581.8898200.00196783.00
18772006.10.26 21:50sell8782.001.88981.89481.8888
18782006.10.26 22:05sell8794.001.89081.89581.8898
18792006.10.26 23:05sell8808.001.89131.89631.8903
18802006.10.26 23:15modify8808.001.89131.89101.8890
18812006.10.26 23:29s/l8808.001.89101.89101.8890240.00197023.00
18822006.10.26 23:29close8794.001.89101.89581.8898-80.00196943.00
18832006.10.26 23:35close8782.001.89121.89481.8888-280.00196663.00
18842006.10.26 23:40close8761.001.88921.89441.888420.00196683.00
18852006.10.27 00:45buy8811.001.89171.88671.8927
18862006.10.27 00:50buy8822.001.88981.88481.8908
18872006.10.27 01:05t/p8822.001.89081.88481.8908200.00196883.00
18882006.10.27 01:05close8811.001.89131.88671.8927-40.00196843.00
18892006.10.27 01:10buy8831.001.89231.88731.8933
18902006.10.27 01:15buy8842.001.89051.88551.8915
18912006.10.27 01:29t/p8842.001.89151.88551.8915200.00197043.00
18922006.10.27 01:29close8831.001.89181.88731.8933-50.00196993.00
18932006.10.27 01:35buy8851.001.89221.88721.8932
18942006.10.27 01:40buy8862.001.89111.88611.8921
18952006.10.27 03:05buy8874.001.89061.88561.8916
18962006.10.27 05:45modify8874.001.89061.89101.8930
18972006.10.27 06:05s/l8874.001.89101.89101.8930160.00197153.00
18982006.10.27 06:05close8862.001.88981.88611.8921-260.00196893.00
18992006.10.27 06:10close8851.001.89091.88721.8932-130.00196763.00
19002006.10.27 06:15sell8881.001.88981.89481.8888
19012006.10.27 06:20sell8892.001.89171.89671.8907
19022006.10.27 06:29modify8892.001.89171.89131.8893
19032006.10.27 06:30modify8892.001.89171.89121.8892
19042006.10.27 06:35modify8892.001.89171.88981.8878
19052006.10.27 06:40t/p8881.001.88881.89481.8888100.00196863.00
19062006.10.27 06:40close8892.001.88861.88981.8878620.00197483.00
19072006.10.27 06:45sell8901.001.88951.89451.8885
19082006.10.27 06:50sell8912.001.89081.89581.8898
19092006.10.27 06:59t/p8912.001.88981.89581.8898200.00197683.00
19102006.10.27 06:59modify8901.001.88951.88921.8872
19112006.10.27 07:00modify8901.001.88951.88911.8871
19122006.10.27 07:20modify8901.001.88951.88791.8859
19132006.10.27 07:35s/l8901.001.88791.88791.8859160.00197843.00
19142006.10.27 07:50sell8921.001.88721.89221.8862
19152006.10.27 07:59sell8932.001.88771.89271.8867
19162006.10.27 08:05sell8944.001.88871.89371.8877
19172006.10.27 08:45t/p8944.001.88771.89371.8877400.00198243.00
19182006.10.27 08:45close8932.001.88771.89271.88670.00198243.00
19192006.10.27 08:50close8921.001.88781.89221.8862-60.00198183.00
19202006.10.27 10:40buy8951.001.89051.88551.8915
19212006.10.27 10:45buy8962.001.88881.88381.8898
19222006.10.27 10:59t/p8962.001.88981.88381.8898200.00198383.00
19232006.10.27 11:00modify8951.001.89051.89091.8929
19242006.10.27 11:05modify8951.001.89051.89111.8931
19252006.10.27 11:10s/l8951.001.89111.89111.893160.00198443.00
19262006.10.27 11:15buy8971.001.89221.88721.8932
19272006.10.27 11:29buy8982.001.89131.88631.8923
19282006.10.27 12:05buy8994.001.89091.88591.8919
19292006.10.27 12:20t/p8994.001.89191.88591.8919400.00198843.00
19302006.10.27 12:20close8982.001.89191.88631.8923120.00198963.00
19312006.10.27 12:29close8971.001.89121.88721.8932-100.00198863.00
19322006.10.27 12:45buy9001.001.89581.89081.8968
19332006.10.27 12:50t/p9001.001.89681.89081.8968100.00198963.00
19342006.10.27 12:50buy9011.001.89701.89201.8980
19352006.10.27 12:59buy9022.001.89631.89131.8973
19362006.10.27 13:00buy9034.001.89591.89091.8969
19372006.10.27 13:15t/p9011.001.89801.89201.8980100.00199063.00
19382006.10.27 13:15t/p9022.001.89731.89131.8973200.00199263.00
19392006.10.27 13:15t/p9034.001.89691.89091.8969400.00199663.00
19402006.10.27 13:15buy9041.001.89941.89441.9004
19412006.10.27 13:20buy9052.001.89651.89151.8975
19422006.10.27 13:29t/p9052.001.89751.89151.8975200.00199863.00
19432006.10.27 13:29buy9062.001.89901.89401.9000
19442006.10.27 13:35buy9074.001.89831.89331.8993
19452006.10.27 13:50t/p9062.001.90001.89401.9000200.00200063.00
19462006.10.27 13:50t/p9074.001.89931.89331.8993400.00200463.00
19472006.10.27 13:50close9041.001.90021.89441.900480.00200543.00
19482006.10.27 13:59buy9081.001.89831.89331.8993
19492006.10.27 14:05buy9092.001.89771.89271.8987
19502006.10.27 14:15t/p9092.001.89871.89271.8987200.00200743.00
19512006.10.27 14:15close9081.001.89881.89331.899350.00200793.00
19522006.10.27 14:20buy9101.001.89981.89481.9008
19532006.10.27 14:29buy9112.001.89901.89401.9000
19542006.10.27 14:35buy9124.001.89671.89171.8977
19552006.10.27 14:40t/p9124.001.89771.89171.8977400.00201193.00
19562006.10.27 14:40buy9134.001.89861.89361.8996
19572006.10.27 14:45modify9134.001.89861.89891.9009
19582006.10.27 14:59s/l9134.001.89891.89891.9009120.00201313.00
19592006.10.27 14:59close9112.001.89661.89401.9000-480.00200833.00
19602006.10.27 15:00close9101.001.89651.89481.9008-330.00200503.00
19612006.10.27 15:05sell9141.001.89621.90121.8952
19622006.10.27 15:10sell9152.001.89721.90221.8962
19632006.10.27 15:35sell9164.001.89771.90271.8967
19642006.10.27 15:50t/p9164.001.89671.90271.8967400.00200903.00
19652006.10.27 15:50close9152.001.89631.90221.8962180.00201083.00
19662006.10.27 15:59close9141.001.89681.90121.8952-60.00201023.00
19672006.10.27 16:10buy9171.001.89811.89311.8991
19682006.10.27 16:15buy9182.001.89631.89131.8973
19692006.10.27 16:29t/p9182.001.89731.89131.8973200.00201223.00
19702006.10.27 16:29close9171.001.89731.89311.8991-80.00201143.00
19712006.10.27 18:40sell9191.001.89591.90091.8949
19722006.10.27 18:45sell9202.001.89681.90181.8958
19732006.10.27 19:10sell9214.001.89711.90211.8961
19742006.10.27 20:59sell9228.001.89801.90301.8970
19752006.10.29 23:00t/p9214.001.89611.90211.8961400.00201543.00
19762006.10.29 23:00t/p9228.001.89701.90301.8970800.00202343.00
19772006.10.29 23:00close9202.001.89601.90181.8958160.00202503.00
19782006.10.29 23:05close9191.001.89541.90091.894950.00202553.00
19792006.10.29 23:30sell9231.001.89571.90071.8947
19802006.10.29 23:50sell9242.001.89751.90251.8965
19812006.10.29 23:59t/p9242.001.89651.90251.8965200.00202753.00
19822006.10.29 23:59sell9252.001.89631.90131.8953
19832006.10.30 00:15sell9264.001.89701.90201.8960
19842006.10.30 00:40sell9278.001.89741.90241.8964
19852006.10.30 00:45t/p9278.001.89641.90241.8964800.00203553.00
19862006.10.30 00:59sell9288.001.89741.90241.8964
19872006.10.30 02:05t/p9288.001.89641.90241.8964800.00204353.00
19882006.10.30 02:05close9264.001.89641.90201.8960240.00204593.00
19892006.10.30 02:10close9252.001.89651.90131.8953-36.60204556.40
19902006.10.30 02:15close9231.001.89741.90071.8947-168.30204388.10
19912006.10.30 02:40buy9291.001.89861.89361.8996
19922006.10.30 02:45buy9302.001.89741.89241.8984
19932006.10.30 04:35buy9314.001.89711.89211.8981
19942006.10.30 05:45buy9328.001.89681.89181.8978
19952006.10.30 06:05modify9328.001.89681.89721.8992
19962006.10.30 06:10s/l9328.001.89721.89721.8992320.00204708.10
19972006.10.30 06:10close9314.001.89641.89211.8981-280.00204428.10
19982006.10.30 06:20close9302.001.89721.89241.8984-40.00204388.10
19992006.10.30 06:29close9291.001.89671.89361.8996-190.00204198.10
20002006.10.30 06:45buy9331.001.89921.89421.9002
20012006.10.30 06:50buy9342.001.89681.89181.8978
20022006.10.30 06:59t/p9342.001.89781.89181.8978200.00204398.10
20032006.10.30 06:59buy9352.001.89891.89391.8999
20042006.10.30 07:15buy9364.001.89811.89311.8991
20052006.10.30 07:20buy9378.001.89651.89151.8975
20062006.10.30 07:45buy93816.001.89571.89071.8967
20072006.10.30 07:50t/p9378.001.89751.89151.8975800.00205198.10
20082006.10.30 07:50t/p93816.001.89671.89071.89671600.00206798.10
20092006.10.30 07:50close9364.001.89851.89311.8991160.00206958.10
20102006.10.30 07:59close9352.001.89771.89391.8999-240.00206718.10
20112006.10.30 08:00close9331.001.89781.89421.9002-140.00206578.10
20122006.10.30 08:40buy9391.001.89961.89461.9006
20132006.10.30 08:45buy9402.001.89761.89261.8986
20142006.10.30 08:59t/p9402.001.89861.89261.8986200.00206778.10
20152006.10.30 08:59close9391.001.89941.89461.9006-20.00206758.10
20162006.10.30 09:00buy9411.001.89971.89471.9007
20172006.10.30 09:10buy9422.001.89841.89341.8994
20182006.10.30 09:35buy9434.001.89751.89251.8985
20192006.10.30 09:50t/p9434.001.89851.89251.8985400.00207158.10
20202006.10.30 09:50close9422.001.89931.89341.8994180.00207338.10
20212006.10.30 09:59close9411.001.89891.89471.9007-80.00207258.10
20222006.10.30 10:40buy9441.001.90041.89541.9014
20232006.10.30 10:45buy9452.001.89951.89451.9005
20242006.10.30 11:10buy9464.001.89901.89401.9000
20252006.10.30 11:40t/p9464.001.90001.89401.9000400.00207658.10
20262006.10.30 11:40close9452.001.90031.89451.9005160.00207818.10
20272006.10.30 11:45close9441.001.90021.89541.9014-20.00207798.10
20282006.10.30 11:50buy9471.001.90181.89681.9028
20292006.10.30 11:59buy9482.001.90131.89631.9023
20302006.10.30 12:10buy9494.001.90101.89601.9020
20312006.10.30 12:15t/p9494.001.90201.89601.9020400.00208198.10
20322006.10.30 12:40t/p9482.001.90231.89631.9023200.00208398.10
20332006.10.30 12:40close9471.001.90251.89681.902870.00208468.10
20342006.10.30 12:45buy9501.001.90241.89741.9034
20352006.10.30 12:50t/p9501.001.90341.89741.9034100.00208568.10
20362006.10.30 12:50buy9511.001.90441.89941.9054
20372006.10.30 12:59buy9522.001.90271.89771.9037
20382006.10.30 13:20t/p9522.001.90371.89771.9037200.00208768.10
20392006.10.30 13:20close9511.001.90371.89941.9054-70.00208698.10
20402006.10.30 13:35sell9531.001.90081.90581.8998
20412006.10.30 13:40sell9542.001.90231.90731.9013
20422006.10.30 13:45sell9554.001.90291.90791.9019
20432006.10.30 13:59sell9568.001.90351.90851.9025
20442006.10.30 14:05t/p9568.001.90251.90851.9025800.00209498.10
20452006.10.30 14:05close9554.001.90221.90791.9019280.00209778.10
20462006.10.30 14:10close9542.001.90291.90731.9013-120.00209658.10
20472006.10.30 14:15close9531.001.90351.90581.8998-270.00209388.10
20482006.10.30 15:05sell9571.001.90081.90581.8998
20492006.10.30 15:10sell9582.001.90231.90731.9013
20502006.10.30 15:20sell9594.001.90281.90781.9018
20512006.10.30 15:29t/p9594.001.90181.90781.9018400.00209788.10
20522006.10.30 15:50t/p9582.001.90131.90731.9013200.00209988.10
20532006.10.30 15:50close9571.001.90121.90581.8998-40.00209948.10
20542006.10.30 22:05sell9601.001.89841.90341.8974
20552006.10.30 22:10sell9612.001.90121.90621.9002
20562006.10.30 22:15t/p9612.001.90021.90621.9002200.00210148.10
20572006.10.30 22:20sell9622.001.90121.90621.9002
20582006.10.30 22:30t/p9622.001.90021.90621.9002200.00210348.10
20592006.10.30 22:35sell9632.001.89901.90401.8980
20602006.10.30 23:05sell9644.001.90011.90511.8991
20612006.10.30 23:20t/p9644.001.89911.90511.8991400.00210748.10
20622006.10.30 23:20close9632.001.89891.90401.898020.00210768.10
20632006.10.30 23:35close9601.001.90031.90341.8974-190.00210578.10
20642006.10.31 02:15buy9651.001.90091.89591.9019
20652006.10.31 02:20buy9662.001.89971.89471.9007
20662006.10.31 02:40t/p9662.001.90071.89471.9007200.00210778.10
20672006.10.31 02:40close9651.001.90121.89591.901930.00210808.10
20682006.10.31 02:50buy9671.001.90081.89581.9018
20692006.10.31 03:35buy9682.001.89991.89491.9009
20702006.10.31 04:50buy9694.001.89921.89421.9002
20712006.10.31 05:35t/p9694.001.90021.89421.9002400.00211208.10
20722006.10.31 05:35close9682.001.90081.89491.9009180.00211388.10
20732006.10.31 05:40close9671.001.90011.89581.9018-70.00211318.10
20742006.10.31 07:05sell9701.001.89681.90181.8958
20752006.10.31 07:10sell9712.001.89801.90301.8970
20762006.10.31 07:15sell9724.001.90051.90551.8995
20772006.10.31 07:29t/p9724.001.89951.90551.8995400.00211718.10
20782006.10.31 07:29close9712.001.89711.90301.8970180.00211898.10
20792006.10.31 07:30close9701.001.89731.90181.8958-50.00211848.10
20802006.10.31 07:35sell9731.001.89641.90141.8954
20812006.10.31 07:40sell9742.001.89781.90281.8968
20822006.10.31 08:05sell9754.001.89921.90421.8982
20832006.10.31 08:20t/p9754.001.89821.90421.8982400.00212248.10
20842006.10.31 08:20close9742.001.89721.90281.8968120.00212368.10
20852006.10.31 08:29close9731.001.89921.90141.8954-280.00212088.10
20862006.10.31 08:30buy9761.001.89931.89431.9003
20872006.10.31 08:35t/p9761.001.90031.89431.9003100.00212188.10
20882006.10.31 08:35buy9771.001.90291.89791.9039
20892006.10.31 08:50buy9782.001.89871.89371.8997
20902006.10.31 08:59t/p9782.001.89971.89371.8997200.00212388.10
20912006.10.31 08:59buy9792.001.90171.89671.9027
20922006.10.31 09:15buy9804.001.90011.89511.9011
20932006.10.31 09:20modify9804.001.90011.90041.9024
20942006.10.31 09:29modify9804.001.90011.90051.9025
20952006.10.31 09:30modify9804.001.90011.90061.9026
20962006.10.31 09:40s/l9804.001.90061.90061.9026200.00212588.10
20972006.10.31 09:40close9792.001.89991.89671.9027-360.00212228.10
20982006.10.31 09:45close9771.001.90051.89791.9039-240.00211988.10
20992006.10.31 10:35sell9811.001.89671.90171.8957
21002006.10.31 10:40sell9822.001.90041.90541.8994
21012006.10.31 10:50t/p9822.001.89941.90541.8994200.00212188.10
21022006.10.31 10:50close9811.001.89861.90171.8957-190.00211998.10
21032006.10.31 10:59sell9831.001.89691.90191.8959
21042006.10.31 11:05sell9842.001.89821.90321.8972
21052006.10.31 11:10modify9842.001.89821.89801.8960
21062006.10.31 11:20modify9842.001.89821.89711.8951
21072006.10.31 11:29s/l9842.001.89711.89711.8951220.00212218.10
21082006.10.31 11:29close9831.001.89781.90191.8959-90.00212128.10
21092006.10.31 12:05buy9851.001.89941.89441.9004
21102006.10.31 12:15buy9862.001.89851.89351.8995
21112006.10.31 12:35t/p9862.001.89951.89351.8995200.00212328.10
21122006.10.31 12:35close9851.001.89991.89441.900450.00212378.10
21132006.10.31 12:50buy9871.001.89941.89441.9004
21142006.10.31 13:15t/p9871.001.90041.89441.9004100.00212478.10
21152006.10.31 13:15buy9881.001.90131.89631.9023
21162006.10.31 13:35buy9892.001.89911.89411.9001
21172006.10.31 13:40t/p9892.001.90011.89411.9001200.00212678.10
21182006.10.31 13:40buy9902.001.90031.89531.9013
21192006.10.31 13:50modify9902.001.90031.90061.9026
21202006.10.31 13:59s/l9902.001.90061.90061.902660.00212738.10
21212006.10.31 13:59close9881.001.89921.89631.9023-210.00212528.10
21222006.10.31 14:45buy9911.001.90161.89661.9026
21232006.10.31 14:50buy9922.001.90021.89521.9012
21242006.10.31 14:59modify9922.001.90021.90061.9026
21252006.10.31 15:00modify9922.001.90021.90081.9028
21262006.10.31 15:05t/p9911.001.90261.89661.9026100.00212628.10
21272006.10.31 15:05t/p9922.001.90281.90081.9028520.00213148.10
21282006.10.31 15:05buy9931.001.90311.89811.9041
21292006.10.31 15:10t/p9931.001.90411.89811.9041100.00213248.10
21302006.10.31 15:10buy9941.001.90741.90241.9084
21312006.10.31 15:15s/l9941.001.90241.90241.9084-500.00212748.10
21322006.10.31 15:20buy9951.001.90511.90011.9061
21332006.10.31 15:29t/p9951.001.90611.90011.9061100.00212848.10
21342006.10.31 15:29buy9961.001.90711.90211.9081
21352006.10.31 15:35t/p9961.001.90811.90211.9081100.00212948.10
21362006.10.31 15:35buy9971.001.91001.90501.9110
21372006.10.31 15:40buy9982.001.90711.90211.9081
21382006.10.31 15:45t/p9982.001.90811.90211.9081200.00213148.10
21392006.10.31 15:45buy9992.001.90891.90391.9099
21402006.10.31 15:50t/p9992.001.90991.90391.9099200.00213348.10
21412006.10.31 15:59buy10002.001.90721.90221.9082
21422006.10.31 16:20t/p10002.001.90821.90221.9082200.00213548.10
21432006.10.31 16:20close9971.001.90911.90501.9110-90.00213458.10
21442006.10.31 16:29buy10011.001.90871.90371.9097
21452006.10.31 16:35buy10022.001.90831.90331.9093
21462006.10.31 16:50t/p10022.001.90931.90331.9093200.00213658.10
21472006.10.31 16:50close10011.001.90951.90371.909780.00213738.10
21482006.10.31 16:59buy10031.001.90841.90341.9094
21492006.10.31 17:05buy10042.001.90801.90301.9090
21502006.10.31 17:20modify10042.001.90801.90831.9103
21512006.10.31 17:35s/l10042.001.90831.90831.910360.00213798.10
21522006.10.31 17:35close10031.001.90791.90341.9094-50.00213748.10
21532006.11.01 08:35buy10051.001.90801.90301.9090
21542006.11.01 08:50buy10062.001.90711.90211.9081
21552006.11.01 08:59t/p10062.001.90811.90211.9081200.00213948.10
21562006.11.01 09:10t/p10051.001.90901.90301.9090100.00214048.10
21572006.11.01 09:10buy10071.001.90921.90421.9102
21582006.11.01 09:15buy10082.001.90831.90331.9093
21592006.11.01 09:50t/p10082.001.90931.90331.9093200.00214248.10
21602006.11.01 09:50close10071.001.90931.90421.910210.00214258.10
21612006.11.01 10:05sell10091.001.90721.91221.9062
21622006.11.01 10:10sell10102.001.90861.91361.9076
21632006.11.01 10:15sell10114.001.91041.91541.9094
21642006.11.01 10:35t/p10114.001.90941.91541.9094400.00214658.10
21652006.11.01 10:35close10102.001.90911.91361.9076-100.00214558.10
21662006.11.01 10:40close10091.001.91021.91221.9062-300.00214258.10
21672006.11.01 10:45buy10121.001.91031.90531.9113
21682006.11.01 10:50buy10132.001.90971.90471.9107
21692006.11.01 10:59buy10144.001.90941.90441.9104
21702006.11.01 11:40buy10158.001.90891.90391.9099
21712006.11.01 11:45t/p10158.001.90991.90391.9099800.00215058.10
21722006.11.01 12:05buy10168.001.90861.90361.9096
21732006.11.01 12:10t/p10168.001.90961.90361.9096800.00215858.10
21742006.11.01 12:29buy10178.001.90861.90361.9096
21752006.11.01 12:45buy101816.001.90791.90291.9089
21762006.11.01 12:50t/p101816.001.90891.90291.90891600.00217458.10
21772006.11.01 12:59buy101916.001.90791.90291.9089
21782006.11.01 14:05t/p101916.001.90891.90291.90891600.00219058.10
21792006.11.01 14:05close10178.001.90891.90361.9096240.00219298.10
21802006.11.01 14:10close10144.001.90831.90441.9104-440.00218858.10
21812006.11.01 14:15close10132.001.90791.90471.9107-360.00218498.10
21822006.11.01 14:20close10121.001.90811.90531.9113-220.00218278.10
21832006.11.01 14:35buy10201.001.90941.90441.9104
21842006.11.01 14:40buy10212.001.90791.90291.9089
21852006.11.01 14:59modify10212.001.90791.90831.9103
21862006.11.01 15:00modify10212.001.90791.90851.9105
21872006.11.01 15:10t/p10201.001.91041.90441.9104100.00218378.10
21882006.11.01 15:10t/p10212.001.91051.90851.9105520.00218898.10
21892006.11.01 15:10buy10221.001.91141.90641.9124
21902006.11.01 15:20t/p10221.001.91241.90641.9124100.00218998.10
21912006.11.01 15:20buy10231.001.91371.90871.9147
21922006.11.01 15:29buy10242.001.91031.90531.9113
21932006.11.01 15:35s/l10231.001.90871.90871.9147-500.00218498.10
21942006.11.01 15:35close10242.001.90621.90531.9113-820.00217678.10
21952006.11.01 15:50buy10251.001.91091.90591.9119
21962006.11.01 15:59buy10262.001.90741.90241.9084
21972006.11.01 16:30t/p10262.001.90841.90241.9084200.00217878.10
21982006.11.01 16:30close10251.001.90841.90591.9119-250.00217628.10
21992006.11.01 17:35buy10271.001.91031.90531.9113
22002006.11.01 17:40buy10282.001.90921.90421.9102
22012006.11.01 18:05buy10294.001.90871.90371.9097
22022006.11.01 18:15modify10294.001.90871.90901.9110
22032006.11.01 18:20modify10294.001.90871.90911.9111
22042006.11.01 18:29s/l10294.001.90911.90911.9111160.00217788.10
22052006.11.01 18:29close10282.001.90891.90421.9102-60.00217728.10
22062006.11.01 18:30close10271.001.90901.90531.9113-130.00217598.10
22072006.11.01 19:40buy10301.001.91211.90711.9131
22082006.11.01 19:45buy10312.001.91011.90511.9111
22092006.11.01 19:50t/p10312.001.91111.90511.9111200.00217798.10
22102006.11.01 19:50buy10322.001.91161.90661.9126
22112006.11.01 20:05buy10334.001.91101.90601.9120
22122006.11.01 20:10buy10348.001.90881.90381.9098
22132006.11.01 20:15t/p10348.001.90981.90381.9098800.00218598.10
22142006.11.01 20:15buy10358.001.91041.90541.9114
22152006.11.01 20:20t/p10358.001.91141.90541.9114800.00219398.10
22162006.11.01 20:20modify10334.001.91101.91141.9134
22172006.11.01 20:29s/l10334.001.91141.91141.9134160.00219558.10
22182006.11.01 20:29close10322.001.90911.90661.9126-500.00219058.10
22192006.11.01 20:30close10301.001.90921.90711.9131-290.00218768.10
22202006.11.01 20:35sell10361.001.90791.91291.9069
22212006.11.01 20:45sell10372.001.90841.91341.9074
22222006.11.01 20:50sell10384.001.90921.91421.9082
22232006.11.01 21:20t/p10384.001.90821.91421.9082400.00219168.10
22242006.11.01 21:20close10372.001.90821.91341.907440.00219208.10
22252006.11.01 21:29close10361.001.90841.91291.9069-50.00219158.10
22262006.11.01 21:30sell10391.001.90831.91331.9073
22272006.11.01 21:35sell10402.001.90861.91361.9076
22282006.11.01 21:40sell10414.001.90921.91421.9082
22292006.11.01 22:40t/p10414.001.90821.91421.9082400.00219558.10
22302006.11.01 22:40close10402.001.90811.91361.9076100.00219658.10
22312006.11.01 22:45t/p10391.001.90731.91331.9073100.00219758.10
22322006.11.01 22:45sell10421.001.90691.91191.9059
22332006.11.01 22:59sell10432.001.90791.91291.9069
22342006.11.01 23:05sell10444.001.90831.91331.9073
22352006.11.01 23:10modify10444.001.90831.90811.9061
22362006.11.01 23:15s/l10444.001.90811.90811.906180.00219838.10
22372006.11.01 23:15close10432.001.90851.91291.9069-120.00219718.10
22382006.11.01 23:20close10421.001.90801.91191.9059-110.00219608.10
22392006.11.02 01:15sell10451.001.90591.91091.9049
22402006.11.02 01:20sell10462.001.90661.91161.9056
22412006.11.02 01:35sell10474.001.90731.91231.9063
22422006.11.02 01:45sell10488.001.90761.91261.9066
22432006.11.02 01:50modify10488.001.90761.90731.9053
22442006.11.02 01:59s/l10488.001.90731.90731.9053240.00219848.10
22452006.11.02 01:59close10474.001.90751.91231.9063-80.00219768.10
22462006.11.02 02:00close10462.001.90761.91161.9056-200.00219568.10
22472006.11.02 02:05close10451.001.90731.91091.9049-140.00219428.10
22482006.11.02 06:50sell10491.001.90451.90951.9035
22492006.11.02 06:59sell10502.001.90501.91001.9040
22502006.11.02 07:05sell10514.001.90531.91031.9043
22512006.11.02 07:15t/p10502.001.90401.91001.9040200.00219628.10
22522006.11.02 07:15t/p10514.001.90431.91031.9043400.00220028.10
22532006.11.02 07:15close10491.001.90401.90951.903550.00220078.10
22542006.11.02 07:29sell10521.001.90441.90941.9034
22552006.11.02 07:50modify10521.001.90441.90421.9022
22562006.11.02 08:05s/l10521.001.90421.90421.902220.00220098.10
22572006.11.02 08:05buy10531.001.90591.90091.9069
22582006.11.02 08:15buy10542.001.90431.89931.9053
22592006.11.02 08:20buy10554.001.90371.89871.9047
22602006.11.02 08:29t/p10542.001.90531.89931.9053200.00220298.10
22612006.11.02 08:29t/p10554.001.90471.89871.9047400.00220698.10
22622006.11.02 08:29close10531.001.90561.90091.9069-30.00220668.10
22632006.11.02 08:30buy10561.001.90571.90071.9067
22642006.11.02 08:35t/p10561.001.90671.90071.9067100.00220768.10
22652006.11.02 08:35buy10571.001.90741.90241.9084
22662006.11.02 08:40buy10582.001.90631.90131.9073
22672006.11.02 08:45buy10594.001.90601.90101.9070
22682006.11.02 08:50buy10608.001.90571.90071.9067
22692006.11.02 09:05t/p10594.001.90701.90101.9070400.00221168.10
22702006.11.02 09:05t/p10608.001.90671.90071.9067800.00221968.10
22712006.11.02 09:05close10582.001.90721.90131.9073180.00222148.10
22722006.11.02 09:10close10571.001.90651.90241.9084-90.00222058.10
22732006.11.02 09:20buy10611.001.90811.90311.9091
22742006.11.02 09:35buy10622.001.90781.90281.9088
22752006.11.02 09:40buy10634.001.90731.90231.9083
22762006.11.02 09:45t/p10634.001.90831.90231.9083400.00222458.10
22772006.11.02 09:50t/p10622.001.90881.90281.9088200.00222658.10
22782006.11.02 09:50close10611.001.90881.90311.909170.00222728.10
22792006.11.02 09:59buy10641.001.90881.90381.9098
22802006.11.02 10:05buy10652.001.90841.90341.9094
22812006.11.02 10:20t/p10652.001.90941.90341.9094200.00222928.10
22822006.11.02 10:20close10641.001.90971.90381.909890.00223018.10
22832006.11.02 10:29buy10661.001.90911.90411.9101
22842006.11.02 10:45modify10661.001.90911.90941.9114
22852006.11.02 10:59s/l10661.001.90941.90941.911430.00223048.10
22862006.11.02 10:59buy10671.001.90951.90451.9105
22872006.11.02 11:05buy10682.001.90881.90381.9098
22882006.11.02 11:35buy10694.001.90791.90291.9089
22892006.11.02 11:50t/p10694.001.90891.90291.9089400.00223448.10
22902006.11.02 11:50close10682.001.90911.90381.909860.00223508.10
22912006.11.02 11:59close10671.001.90791.90451.9105-160.00223348.10
22922006.11.02 12:50sell10701.001.90701.91201.9060
22932006.11.02 13:05sell10712.001.90961.91461.9086
22942006.11.02 13:15t/p10712.001.90861.91461.9086200.00223548.10
22952006.11.02 13:15close10701.001.90721.91201.9060-20.00223528.10
22962006.11.02 13:29buy10721.001.90961.90461.9106
22972006.11.02 13:40buy10732.001.90911.90411.9101
22982006.11.02 13:59buy10744.001.90811.90311.9091
22992006.11.02 14:35t/p10744.001.90911.90311.9091400.00223928.10
23002006.11.02 14:35close10732.001.90931.90411.910140.00223968.10
23012006.11.02 14:40close10721.001.90851.90461.9106-110.00223858.10
23022006.11.02 14:45buy10751.001.91051.90551.9115
23032006.11.02 14:50buy10762.001.90931.90431.9103
23042006.11.02 14:59modify10762.001.90931.90971.9117
23052006.11.02 15:05s/l10762.001.90971.90971.911780.00223938.10
23062006.11.02 15:05close10751.001.90741.90551.9115-310.00223628.10
23072006.11.02 15:15sell10771.001.90851.91351.9075
23082006.11.02 15:20sell10782.001.90931.91431.9083
23092006.11.02 15:29t/p10782.001.90831.91431.9083200.00223828.10
23102006.11.02 15:40t/p10771.001.90751.91351.9075100.00223928.10
23112006.11.02 15:40sell10791.001.90681.91181.9058
23122006.11.02 15:45sell10802.001.90721.91221.9062
23132006.11.02 15:50sell10814.001.90851.91351.9075
23142006.11.02 15:59t/p10814.001.90751.91351.9075400.00224328.10
23152006.11.02 16:10sell10824.001.90751.91251.9065
23162006.11.02 16:15sell10838.001.90861.91361.9076
23172006.11.02 16:20t/p10838.001.90761.91361.9076800.00225128.10
23182006.11.02 16:29sell10848.001.90861.91361.9076
23192006.11.02 16:35sell108516.001.90891.91391.9079
23202006.11.02 17:40t/p10848.001.90761.91361.9076800.00225928.10
23212006.11.02 17:40t/p108516.001.90791.91391.90791600.00227528.10
23222006.11.02 17:40close10824.001.90751.91251.90650.00227528.10
23232006.11.02 17:45close10802.001.90881.91221.9062-320.00227208.10
23242006.11.02 17:50close10791.001.90891.91181.9058-210.00226998.10
23252006.11.02 18:35buy10861.001.90921.90421.9102
23262006.11.02 18:50buy10872.001.90851.90351.9095
23272006.11.02 19:05t/p10872.001.90951.90351.9095200.00227198.10
23282006.11.02 19:05close10861.001.90951.90421.910230.00227228.10
23292006.11.03 07:20sell10881.001.90691.91191.9059
23302006.11.03 07:29sell10892.001.90731.91231.9063
23312006.11.03 07:35t/p10892.001.90631.91231.9063200.00227428.10
23322006.11.03 07:35close10881.001.90611.91191.905980.00227508.10
23332006.11.03 07:40sell10901.001.90681.91181.9058
23342006.11.03 07:45t/p10901.001.90581.91181.9058100.00227608.10
23352006.11.03 07:45sell10911.001.90511.91011.9041
23362006.11.03 07:50sell10922.001.90741.91241.9064
23372006.11.03 08:00modify10922.001.90741.90711.9051
23382006.11.03 08:05s/l10922.001.90711.90711.905160.00227668.10
23392006.11.03 08:05close10911.001.90791.91011.9041-280.00227388.10
23402006.11.03 08:15buy10931.001.90811.90311.9091
23412006.11.03 08:20buy10942.001.90621.90121.9072
23422006.11.03 08:29t/p10942.001.90721.90121.9072200.00227588.10
23432006.11.03 08:29buy10952.001.90781.90281.9088
23442006.11.03 08:40t/p10931.001.90911.90311.9091100.00227688.10
23452006.11.03 08:40t/p10952.001.90881.90281.9088200.00227888.10
23462006.11.03 08:40buy10961.001.90941.90441.9104
23472006.11.03 08:45buy10972.001.90831.90331.9093
23482006.11.03 08:50buy10984.001.90751.90251.9085
23492006.11.03 08:59t/p10984.001.90851.90251.9085400.00228288.10
23502006.11.03 08:59modify10972.001.90831.90861.9106
23512006.11.03 09:00modify10972.001.90831.90871.9107
23522006.11.03 09:15s/l10972.001.90871.90871.910780.00228368.10
23532006.11.03 09:15close10961.001.90851.90441.9104-90.00228278.10
23542006.11.03 09:35buy10991.001.91021.90521.9112
23552006.11.03 09:40buy11002.001.90951.90451.9105
23562006.11.03 09:50t/p10991.001.91121.90521.9112100.00228378.10
23572006.11.03 09:50t/p11002.001.91051.90451.9105200.00228578.10
23582006.11.03 09:50buy11011.001.91181.90681.9128
23592006.11.03 09:59buy11022.001.90991.90491.9109
23602006.11.03 10:05buy11034.001.90941.90441.9104
23612006.11.03 10:20modify11034.001.90941.90971.9117
23622006.11.03 10:35s/l11034.001.90971.90971.9117120.00228698.10
23632006.11.03 10:35close11022.001.90751.90491.9109-480.00228218.10
23642006.11.03 10:40close11011.001.90951.90681.9128-230.00227988.10
23652006.11.03 10:59sell11041.001.90791.91291.9069
23662006.11.03 11:00sell11052.001.90821.91321.9072
23672006.11.03 11:10t/p11052.001.90721.91321.9072200.00228188.10
23682006.11.03 11:10close11041.001.90711.91291.906980.00228268.10
23692006.11.03 12:00buy11061.001.90961.90461.9106
23702006.11.03 12:15buy11072.001.90861.90361.9096
23712006.11.03 12:40buy11084.001.90821.90321.9092
23722006.11.03 13:05buy11098.001.90791.90291.9089
23732006.11.03 13:10buy111016.001.90761.90261.9086
23742006.11.03 13:15t/p11084.001.90921.90321.9092400.00228668.10
23752006.11.03 13:15t/p11098.001.90891.90291.9089800.00229468.10
23762006.11.03 13:15t/p111016.001.90861.90261.90861600.00231068.10
23772006.11.03 13:15close11072.001.90941.90361.9096160.00231228.10
23782006.11.03 13:20close11061.001.90861.90461.9106-100.00231128.10
23792006.11.03 13:35sell11111.001.89831.90331.8973
23802006.11.03 13:40s/l11111.001.90331.90331.8973-500.00230628.10
23812006.11.03 13:40buy11121.001.91021.90521.9112
23822006.11.03 13:45s/l11121.001.90521.90521.9112-500.00230128.10
23832006.11.03 13:59sell11131.001.89831.90331.8973
23842006.11.03 14:05sell11142.001.90021.90521.8992
23852006.11.03 14:10t/p11142.001.89921.90521.8992200.00230328.10
23862006.11.03 14:20sell11152.001.89921.90421.8982
23872006.11.03 14:29sell11164.001.89991.90491.8989
23882006.11.03 14:35sell11178.001.90071.90571.8997
23892006.11.03 14:50t/p11178.001.89971.90571.8997800.00231128.10
23902006.11.03 14:50close11164.001.89921.90491.8989280.00231408.10
23912006.11.03 14:59close11152.001.90101.90421.8982-360.00231048.10
23922006.11.03 15:00close11131.001.90091.90331.8973-260.00230788.10
23932006.11.03 15:15sell11181.001.89761.90261.8966
23942006.11.03 15:20sell11192.001.89811.90311.8971
23952006.11.03 15:29sell11204.001.89921.90421.8982
23962006.11.03 15:35sell11218.001.90091.90591.8999
23972006.11.03 15:40t/p11218.001.89991.90591.8999800.00231588.10
23982006.11.03 15:59sell11228.001.90091.90591.8999
23992006.11.03 16:05t/p11228.001.89991.90591.8999800.00232388.10
24002006.11.03 16:05close11204.001.89991.90421.8982-280.00232108.10
24012006.11.03 16:10close11192.001.90081.90311.8971-540.00231568.10
24022006.11.03 16:15close11181.001.90141.90261.8966-380.00231188.10
24032006.11.03 16:40buy11231.001.90181.89681.9028
24042006.11.03 16:45buy11242.001.90071.89571.9017
24052006.11.03 16:50t/p11242.001.90171.89571.9017200.00231388.10
24062006.11.03 16:59buy11252.001.90111.89611.9021
24072006.11.03 17:10buy11264.001.89951.89451.9005
24082006.11.03 17:15t/p11264.001.90051.89451.9005400.00231788.10
24092006.11.03 17:20buy11274.001.90071.89571.9017
24102006.11.03 17:29buy11288.001.90031.89531.9013
24112006.11.03 17:35buy112916.001.89981.89481.9008
24122006.11.03 18:40t/p112916.001.90081.89481.90081600.00233388.10
24132006.11.03 18:40close11288.001.90101.89531.9013560.00233948.10
24142006.11.03 18:45close11274.001.90011.89571.9017-240.00233708.10
24152006.11.03 18:50close11252.001.89991.89611.9021-240.00233468.10
24162006.11.03 18:59close11231.001.90071.89681.9028-110.00233358.10
24172006.11.03 19:50buy11301.001.90191.89691.9029
24182006.11.03 19:59buy11312.001.90111.89611.9021
24192006.11.03 20:05buy11324.001.90071.89571.9017
24202006.11.03 20:35buy11338.001.89991.89491.9009
24212006.11.03 20:45t/p11338.001.90091.89491.9009800.00234158.10
24222006.11.03 20:45close11324.001.90091.89571.901780.00234238.10
24232006.11.03 20:59close11312.001.90061.89611.9021-100.00234138.10
24242006.11.05 23:00close11301.001.90141.89691.9029-50.00234088.10
24252006.11.05 23:10buy11341.001.90201.89701.9030
24262006.11.05 23:15buy11352.001.90171.89671.9027
24272006.11.05 23:50buy11364.001.90141.89641.9024
24282006.11.06 00:05modify11364.001.90141.90171.9037
24292006.11.06 00:20t/p11352.001.90271.89671.9027190.80234278.90
24302006.11.06 00:20close11364.001.90281.90171.9037541.60234820.50
24312006.11.06 00:29close11341.001.90201.89701.9030-4.60234815.90
24322006.11.06 01:05sell11371.001.90031.90531.8993
24332006.11.06 01:10sell11382.001.90081.90581.8998
24342006.11.06 01:29sell11394.001.90121.90621.9002
24352006.11.06 05:15t/p11394.001.90021.90621.9002400.00235215.90
24362006.11.06 05:15close11382.001.90021.90581.8998120.00235335.90
24372006.11.06 05:20close11371.001.90051.90531.8993-20.00235315.90
24382006.11.06 08:05sell11401.001.89771.90271.8967
24392006.11.06 08:10sell11412.001.89841.90341.8974
24402006.11.06 08:20sell11424.001.89971.90471.8987
24412006.11.06 08:29t/p11424.001.89871.90471.8987400.00235715.90
24422006.11.06 08:45sell11434.001.89881.90381.8978
24432006.11.06 08:50t/p11412.001.89741.90341.8974200.00235915.90
24442006.11.06 08:50t/p11434.001.89781.90381.8978400.00236315.90
24452006.11.06 08:50close11401.001.89741.90271.896730.00236345.90
24462006.11.06 08:59sell11441.001.89731.90231.8963
24472006.11.06 09:40modify11441.001.89731.89701.8950
24482006.11.06 09:50modify11441.001.89731.89571.8937
24492006.11.06 09:59s/l11441.001.89571.89571.8937160.00236505.90
24502006.11.06 10:05buy11451.001.89851.89351.8995
24512006.11.06 10:10buy11462.001.89771.89271.8987
24522006.11.06 10:15buy11474.001.89691.89191.8979
24532006.11.06 10:30modify11474.001.89691.89721.8992
24542006.11.06 10:35modify11474.001.89691.89731.8993
24552006.11.06 10:40s/l11474.001.89731.89731.8993160.00236665.90
24562006.11.06 10:40close11462.001.89681.89271.8987-180.00236485.90
24572006.11.06 10:45close11451.001.89671.89351.8995-180.00236305.90
24582006.11.06 11:10sell11481.001.89611.90111.8951
24592006.11.06 11:20sell11492.001.89681.90181.8958
24602006.11.06 11:50t/p11492.001.89581.90181.8958200.00236505.90
24612006.11.06 11:50close11481.001.89571.90111.895140.00236545.90
24622006.11.06 13:05buy11501.001.89781.89281.8988
24632006.11.06 13:10buy11512.001.89591.89091.8969
24642006.11.06 13:15t/p11512.001.89691.89091.8969200.00236745.90
24652006.11.06 13:15buy11522.001.89721.89221.8982
24662006.11.06 13:20buy11534.001.89691.89191.8979
24672006.11.06 13:35buy11548.001.89611.89111.8971
24682006.11.06 13:40t/p11548.001.89711.89111.8971800.00237545.90
24692006.11.06 13:59buy11558.001.89651.89151.8975
24702006.11.06 14:20modify11558.001.89651.89681.8988
24712006.11.06 14:35s/l11558.001.89681.89681.8988240.00237785.90
24722006.11.06 14:35close11534.001.89611.89191.8979-320.00237465.90
24732006.11.06 14:40close11522.001.89641.89221.8982-160.00237305.90
24742006.11.06 14:45close11501.001.89731.89281.8988-50.00237255.90
24752006.11.06 22:50buy11561.001.90001.89501.9010
24762006.11.06 22:59buy11572.001.89951.89451.9005
24772006.11.06 23:05buy11584.001.89801.89301.8990
24782006.11.06 23:15modify11584.001.89801.89821.9002
24792006.11.06 23:20modify11584.001.89801.89891.9009
24802006.11.06 23:29s/l11584.001.89891.89891.9009360.00237615.90
24812006.11.06 23:29close11572.001.89801.89451.9005-300.00237315.90
24822006.11.06 23:30close11561.001.89811.89501.9010-190.00237125.90
24832006.11.07 01:05buy11591.001.90171.89671.9027
24842006.11.07 01:10buy11602.001.89881.89381.8998
24852006.11.07 01:20t/p11602.001.89981.89381.8998200.00237325.90
24862006.11.07 01:20close11591.001.90061.89671.9027-110.00237215.90
24872006.11.07 01:29buy11611.001.90151.89651.9025
24882006.11.07 01:35buy11622.001.90091.89591.9019
24892006.11.07 02:05buy11634.001.90061.89561.9016
24902006.11.07 02:20t/p11634.001.90161.89561.9016400.00237615.90
24912006.11.07 02:20close11622.001.90181.89591.9019180.00237795.90
24922006.11.07 02:29close11611.001.90071.89651.9025-80.00237715.90
24932006.11.07 04:05buy11641.001.90291.89791.9039
24942006.11.07 04:10buy11652.001.90071.89571.9017
24952006.11.07 04:15t/p11652.001.90171.89571.9017200.00237915.90
24962006.11.07 04:15buy11662.001.90231.89731.9033
24972006.11.07 04:40t/p11641.001.90391.89791.9039100.00238015.90
24982006.11.07 04:40t/p11662.001.90331.89731.9033200.00238215.90
24992006.11.07 04:40buy11671.001.90501.90001.9060
25002006.11.07 04:50buy11682.001.90421.89921.9052
25012006.11.07 04:59t/p11682.001.90521.89921.9052200.00238415.90
25022006.11.07 05:20modify11671.001.90501.90531.9073
25032006.11.07 05:29s/l11671.001.90531.90531.907330.00238445.90
25042006.11.07 05:29buy11691.001.90551.90051.9065
25052006.11.07 05:40buy11702.001.90501.90001.9060
25062006.11.07 06:05buy11714.001.90411.89911.9051
25072006.11.07 06:20t/p11714.001.90511.89911.9051400.00238845.90
25082006.11.07 06:20close11702.001.90521.90001.906040.00238885.90
25092006.11.07 06:29close11691.001.90391.90051.9065-160.00238725.90
25102006.11.07 06:30sell11721.001.90421.90921.9032
25112006.11.07 06:35modify11721.001.90421.90391.9019
25122006.11.07 06:45s/l11721.001.90391.90391.901930.00238755.90
25132006.11.07 06:59sell11731.001.90371.90871.9027
25142006.11.07 07:05sell11742.001.90481.90981.9038
25152006.11.07 07:20t/p11742.001.90381.90981.9038200.00238955.90
25162006.11.07 07:20close11731.001.90371.90871.90270.00238955.90
25172006.11.07 09:35buy11751.001.90641.90141.9074
25182006.11.07 09:40buy11762.001.90491.89991.9059
25192006.11.07 10:05buy11774.001.90431.89931.9053
25202006.11.07 10:10buy11788.001.90381.89881.9048
25212006.11.07 10:20t/p11774.001.90531.89931.9053400.00239355.90
25222006.11.07 10:20t/p11788.001.90481.89881.9048800.00240155.90
25232006.11.07 10:20close11762.001.90571.89991.9059160.00240315.90
25242006.11.07 10:29close11751.001.90431.90141.9074-210.00240105.90
25252006.11.07 10:35sell11791.001.90381.90881.9028
25262006.11.07 10:45sell11802.001.90411.90911.9031
25272006.11.07 10:50sell11814.001.90451.90951.9035
25282006.11.07 11:00modify11814.001.90451.90421.9022
25292006.11.07 11:15s/l11814.001.90421.90421.9022120.00240225.90
25302006.11.07 11:15close11802.001.90461.90911.9031-100.00240125.90
25312006.11.07 11:20close11791.001.90401.90881.9028-20.00240105.90
25322006.11.07 13:10buy11821.001.90601.90101.9070
25332006.11.07 13:20buy11832.001.90531.90031.9063
25342006.11.07 13:35t/p11832.001.90631.90031.9063200.00240305.90
25352006.11.07 13:35close11821.001.90641.90101.907040.00240345.90
25362006.11.07 13:45buy11841.001.90581.90081.9068
25372006.11.07 13:50t/p11841.001.90681.90081.9068100.00240445.90
25382006.11.07 13:50buy11851.001.90761.90261.9086
25392006.11.07 13:59buy11862.001.90711.90211.9081
25402006.11.07 14:20t/p11851.001.90861.90261.9086100.00240545.90
25412006.11.07 14:20t/p11862.001.90811.90211.9081200.00240745.90
25422006.11.07 14:20buy11871.001.90941.90441.9104
25432006.11.07 14:29buy11882.001.90911.90411.9101
25442006.11.07 14:45t/p11871.001.91041.90441.9104100.00240845.90
25452006.11.07 14:45t/p11882.001.91011.90411.9101200.00241045.90
25462006.11.07 14:45buy11891.001.91061.90561.9116
25472006.11.07 15:15modify11891.001.91061.91091.9129
25482006.11.07 15:20modify11891.001.91061.91171.9137
25492006.11.07 15:29s/l11891.001.91171.91171.9137110.00241155.90
25502006.11.07 15:29buy11901.001.91151.90651.9125
25512006.11.07 15:35buy11912.001.90891.90391.9099
25522006.11.07 15:45t/p11912.001.90991.90391.9099200.00241355.90
25532006.11.07 15:45close11901.001.91071.90651.9125-80.00241275.90
25542006.11.07 15:50buy11921.001.91201.90701.9130
25552006.11.07 15:59buy11932.001.90921.90421.9102
25562006.11.07 16:05buy11944.001.90791.90291.9089
25572006.11.07 16:15t/p11944.001.90891.90291.9089400.00241675.90
25582006.11.07 16:15close11932.001.90931.90421.910220.00241695.90
25592006.11.07 16:20close11921.001.90961.90701.9130-240.00241455.90
25602006.11.07 19:10sell11951.001.90791.91291.9069
25612006.11.07 19:15sell11962.001.90831.91331.9073
25622006.11.07 19:29modify11962.001.90831.90811.9061
25632006.11.07 19:30modify11962.001.90831.90801.9060
25642006.11.07 19:35t/p11951.001.90691.91291.9069100.00241555.90
25652006.11.07 19:35close11962.001.90611.90801.9060440.00241995.90
25662006.11.07 19:40sell11971.001.90641.91141.9054
25672006.11.07 19:45t/p11971.001.90541.91141.9054100.00242095.90
25682006.11.07 19:45sell11981.001.90501.91001.9040
25692006.11.07 19:50sell11992.001.90751.91251.9065
25702006.11.07 19:59t/p11992.001.90651.91251.9065200.00242295.90
25712006.11.07 20:00sell12002.001.90531.91031.9043
25722006.11.07 20:15sell12014.001.90581.91081.9048
25732006.11.07 20:20t/p12014.001.90481.91081.9048400.00242695.90
25742006.11.07 20:29sell12024.001.90571.91071.9047
25752006.11.07 20:35sell12038.001.90601.91101.9050
25762006.11.07 22:10sell120416.001.90681.91181.9058
25772006.11.07 23:05t/p120416.001.90581.91181.90581600.00244295.90
25782006.11.07 23:05close12038.001.90511.91101.9050720.00245015.90
25792006.11.07 23:10close12024.001.90581.91071.9047-40.00244975.90
25802006.11.07 23:15close12002.001.90611.91031.9043-160.00244815.90
25812006.11.07 23:20close11981.001.90751.91001.9040-250.00244565.90
25822006.11.07 23:29sell12051.001.90541.91041.9044
25832006.11.07 23:35modify12051.001.90541.90511.9031
25842006.11.07 23:45s/l12051.001.90511.90511.903130.00244595.90
25852006.11.07 23:45sell12061.001.90491.90991.9039
25862006.11.07 23:50sell12072.001.90571.91071.9047
25872006.11.08 00:05sell12084.001.90601.91101.9050
25882006.11.08 00:10sell12098.001.90631.91131.9053
25892006.11.08 00:15sell121016.001.90681.91181.9058
25902006.11.08 00:20t/p121016.001.90581.91181.90581600.00246195.90
25912006.11.08 02:05modify12098.001.90631.90611.9041
25922006.11.08 02:30s/l12098.001.90611.90611.9041160.00246355.90
25932006.11.08 02:30close12084.001.90611.91101.9050-40.00246315.90
25942006.11.08 02:35close12072.001.90581.91071.9047-16.60246299.30
25952006.11.08 02:40close12061.001.90541.90991.9039-48.30246251.00
25962006.11.08 07:10sell12111.001.90491.90991.9039
25972006.11.08 07:15t/p12111.001.90391.90991.9039100.00246351.00
25982006.11.08 07:15sell12121.001.90351.90851.9025
25992006.11.08 07:20sell12132.001.90491.90991.9039
26002006.11.08 07:35sell12144.001.90681.91181.9058
26012006.11.08 07:40t/p12144.001.90581.91181.9058400.00246751.00
26022006.11.08 07:50sell12154.001.90681.91181.9058
26032006.11.08 08:20t/p12154.001.90581.91181.9058400.00247151.00
26042006.11.08 08:20close12132.001.90541.90991.9039-100.00247051.00
26052006.11.08 08:29close12121.001.90621.90851.9025-270.00246781.00
26062006.11.08 08:40buy12161.001.90861.90361.9096
26072006.11.08 08:45buy12172.001.90601.90101.9070
26082006.11.08 08:50t/p12172.001.90701.90101.9070200.00246981.00
26092006.11.08 08:50buy12182.001.90831.90331.9093
26102006.11.08 09:05t/p12182.001.90931.90331.9093200.00247181.00
26112006.11.08 09:05close12161.001.90941.90361.909680.00247261.00
26122006.11.08 09:20buy12191.001.90941.90441.9104
26132006.11.08 09:29buy12202.001.90911.90411.9101
26142006.11.08 09:35buy12214.001.90721.90221.9082
26152006.11.08 09:40modify12214.001.90721.90761.9096
26162006.11.08 09:50t/p12214.001.90961.90761.9096960.00248221.00
26172006.11.08 09:50close12202.001.90971.90411.9101120.00248341.00
26182006.11.08 09:59close12191.001.90701.90441.9104-240.00248101.00
26192006.11.08 10:05sell12221.001.90681.91181.9058
26202006.11.08 10:15sell12232.001.90791.91291.9069
26212006.11.08 12:10sell12244.001.90911.91411.9081
26222006.11.08 12:29t/p12244.001.90811.91411.9081400.00248501.00
26232006.11.08 12:29close12232.001.90751.91291.906980.00248581.00
26242006.11.08 12:30close12221.001.90761.91181.9058-80.00248501.00
26252006.11.08 12:40sell12251.001.90561.91061.9046
26262006.11.08 12:50sell12262.001.90741.91241.9064
26272006.11.08 12:59t/p12262.001.90641.91241.9064200.00248701.00
26282006.11.08 13:10t/p12251.001.90461.91061.9046100.00248801.00
26292006.11.08 13:10sell12271.001.90441.90941.9034
26302006.11.08 13:15sell12282.001.90561.91061.9046
26312006.11.08 13:20t/p12282.001.90461.91061.9046200.00249001.00
26322006.11.08 13:35sell12292.001.90501.91001.9040
26332006.11.08 13:50t/p12292.001.90401.91001.9040200.00249201.00
26342006.11.08 13:50close12271.001.90381.90941.903460.00249261.00
26352006.11.08 14:15sell12301.001.90241.90741.9014
26362006.11.08 14:29sell12312.001.90301.90801.9020
26372006.11.08 14:40t/p12312.001.90201.90801.9020200.00249461.00
26382006.11.08 14:40close12301.001.90161.90741.901480.00249541.00
26392006.11.08 14:45sell12321.001.90081.90581.8998
26402006.11.08 14:59sell12332.001.90161.90661.9006
26412006.11.08 15:05sell12344.001.90351.90851.9025
26422006.11.08 15:20t/p12344.001.90251.90851.9025400.00249941.00
26432006.11.08 15:20close12332.001.90171.90661.9006-20.00249921.00
26442006.11.08 15:29close12321.001.90341.90581.8998-260.00249661.00
26452006.11.08 16:05buy12351.001.90621.90121.9072
26462006.11.08 16:10buy12362.001.90461.89961.9056
26472006.11.08 16:15buy12374.001.90321.89821.9042
26482006.11.08 16:20t/p12374.001.90421.89821.9042400.00250061.00
26492006.11.08 16:35t/p12362.001.90561.89961.9056200.00250261.00
26502006.11.08 16:35close12351.001.90571.90121.9072-50.00250211.00
26512006.11.08 16:40buy12381.001.90531.90031.9063
26522006.11.08 17:05buy12392.001.90491.89991.9059
26532006.11.08 17:10modify12392.001.90491.90521.9072
26542006.11.08 17:20t/p12381.001.90631.90031.9063100.00250311.00
26552006.11.08 17:20close12392.001.90671.90521.9072360.00250671.00
26562006.11.08 17:29buy12401.001.90671.90171.9077
26572006.11.08 17:35buy12412.001.90551.90051.9065
26582006.11.08 17:45t/p12412.001.90651.90051.9065200.00250871.00
26592006.11.08 17:45close12401.001.90651.90171.9077-20.00250851.00
26602006.11.08 17:50buy12421.001.90701.90201.9080
26612006.11.08 17:59buy12432.001.90571.90071.9067
26622006.11.08 19:05buy12444.001.90491.89991.9059
26632006.11.08 19:10t/p12444.001.90591.89991.9059400.00251251.00
26642006.11.08 19:15buy12454.001.90491.89991.9059
26652006.11.08 19:20modify12454.001.90491.90531.9073
26662006.11.08 19:29s/l12454.001.90531.90531.9073160.00251411.00
26672006.11.08 19:29close12432.001.90481.90071.9067-180.00251231.00
26682006.11.08 19:30close12421.001.90491.90201.9080-210.00251021.00
26692006.11.08 19:40sell12461.001.90471.90971.9037
26702006.11.08 19:45sell12472.001.90541.91041.9044
26712006.11.08 19:50sell12484.001.90571.91071.9047
26722006.11.08 20:40sell12498.001.90601.91101.9050
26732006.11.08 21:10t/p12472.001.90441.91041.9044200.00251221.00
26742006.11.08 21:10t/p12484.001.90471.91071.9047400.00251621.00
26752006.11.08 21:10t/p12498.001.90501.91101.9050800.00252421.00
26762006.11.08 21:10close12461.001.90441.90971.903730.00252451.00
26772006.11.09 00:40sell12501.001.90301.90801.9020
26782006.11.09 00:45sell12512.001.90341.90841.9024
26792006.11.09 00:50sell12524.001.90391.90891.9029
26802006.11.09 01:15sell12538.001.90421.90921.9032
26812006.11.09 01:35sell125416.001.90461.90961.9036
26822006.11.09 02:15modify125416.001.90461.90421.9022
26832006.11.09 02:20s/l125416.001.90421.90421.9022640.00253091.00
26842006.11.09 02:20close12538.001.90431.90921.9032-80.00253011.00
26852006.11.09 02:29close12524.001.90451.90891.9029-240.00252771.00
26862006.11.09 02:30close12512.001.90431.90841.9024-180.00252591.00
26872006.11.09 02:35close12501.001.90461.90801.9020-160.00252431.00
26882006.11.09 04:35buy12551.001.90511.90011.9061
26892006.11.09 04:50buy12562.001.90431.89931.9053
26902006.11.09 05:20modify12562.001.90431.90451.9065
26912006.11.09 05:29s/l12562.001.90451.90451.906540.00252471.00
26922006.11.09 05:29close12551.001.90421.90011.9061-90.00252381.00
26932006.11.09 07:05buy12571.001.90581.90081.9068
26942006.11.09 07:15buy12582.001.90451.89951.9055
26952006.11.09 07:29t/p12582.001.90551.89951.9055200.00252581.00
26962006.11.09 07:29close12571.001.90551.90081.9068-30.00252551.00
26972006.11.09 07:45buy12591.001.90671.90171.9077
26982006.11.09 08:50t/p12591.001.90771.90171.9077100.00252651.00
26992006.11.09 08:50buy12601.001.90791.90291.9089
27002006.11.09 08:59buy12612.001.90751.90251.9085
27012006.11.09 09:05buy12624.001.90681.90181.9078
27022006.11.09 09:35buy12638.001.90631.90131.9073
27032006.11.09 09:50t/p12638.001.90731.90131.9073800.00253451.00
27042006.11.09 09:50close12624.001.90731.90181.9078200.00253651.00
27052006.11.09 09:59close12612.001.90631.90251.9085-240.00253411.00
27062006.11.09 10:00close12601.001.90621.90291.9089-170.00253241.00
27072006.11.09 10:10sell12641.001.90541.91041.9044
27082006.11.09 10:15sell12652.001.90651.91151.9055
27092006.11.09 10:40sell12664.001.90731.91231.9063
27102006.11.09 10:50t/p12664.001.90631.91231.9063400.00253641.00
27112006.11.09 10:50close12652.001.90601.91151.9055100.00253741.00
27122006.11.09 10:59close12641.001.90711.91041.9044-170.00253571.00
27132006.11.09 12:05sell12671.001.90351.90851.9025
27142006.11.09 12:10t/p12671.001.90251.90851.9025100.00253671.00
27152006.11.09 12:10sell12681.001.90181.90681.9008
27162006.11.09 12:15s/l12681.001.90681.90681.9008-500.00253171.00
27172006.11.09 12:15buy12691.001.90721.90221.9082
27182006.11.09 12:20buy12702.001.90551.90051.9065
27192006.11.09 12:29buy12714.001.90371.89871.9047
27202006.11.09 12:40t/p12714.001.90471.89871.9047400.00253571.00
27212006.11.09 12:40close12702.001.90511.90051.9065-80.00253491.00
27222006.11.09 12:45close12691.001.90451.90221.9082-270.00253221.00
27232006.11.09 12:59sell12721.001.90431.90931.9033
27242006.11.09 13:05sell12732.001.90471.90971.9037
27252006.11.09 13:20t/p12721.001.90331.90931.9033100.00253321.00
27262006.11.09 13:20t/p12732.001.90371.90971.9037200.00253521.00
27272006.11.09 13:20sell12741.001.90141.90641.9004
27282006.11.09 13:29sell12752.001.90271.90771.9017
27292006.11.09 13:30sell12764.001.90301.90801.9020
27302006.11.09 13:45t/p12741.001.90041.90641.9004100.00253621.00
27312006.11.09 13:45t/p12752.001.90171.90771.9017200.00253821.00
27322006.11.09 13:45t/p12764.001.90201.90801.9020400.00254221.00
27332006.11.09 13:45sell12771.001.89761.90261.8966
27342006.11.09 13:50sell12782.001.89891.90391.8979
27352006.11.09 14:05sell12794.001.89961.90461.8986
27362006.11.09 14:10t/p12794.001.89861.90461.8986400.00254621.00
27372006.11.09 14:29sell12804.001.89931.90431.8983
27382006.11.09 14:35sell12818.001.90001.90501.8990
27392006.11.09 14:50t/p12818.001.89901.90501.8990800.00255421.00
27402006.11.09 14:50close12804.001.89881.90431.8983200.00255621.00
27412006.11.09 14:59close12782.001.90031.90391.8979-280.00255341.00
27422006.11.09 15:00close12771.001.90041.90261.8966-280.00255061.00
27432006.11.09 15:05buy12821.001.90351.89851.9045
27442006.11.09 15:10buy12832.001.90251.89751.9035
27452006.11.09 15:15buy12844.001.90011.89511.9011
27462006.11.09 15:29t/p12844.001.90111.89511.9011400.00255461.00
27472006.11.09 15:29close12832.001.90231.89751.9035-40.00255421.00
27482006.11.09 15:30close12821.001.90241.89851.9045-110.00255311.00
27492006.11.09 15:35buy12851.001.90271.89771.9037
27502006.11.09 15:40buy12862.001.89891.89391.8999
27512006.11.09 15:50t/p12862.001.89991.89391.8999200.00255511.00
27522006.11.09 15:50close12851.001.90001.89771.9037-270.00255241.00
27532006.11.09 16:05sell12871.001.89881.90381.8978
27542006.11.09 16:10sell12882.001.89971.90471.8987
27552006.11.09 16:15sell12894.001.90121.90621.9002
27562006.11.09 16:20s/l12871.001.90381.90381.8978-500.00254741.00
27572006.11.09 16:20s/l12882.001.90471.90471.8987-1000.00253741.00
27582006.11.09 16:20close12894.001.90541.90621.9002-1680.00252061.00
27592006.11.09 16:29buy12901.001.90441.89941.9054
27602006.11.09 16:30buy12912.001.90401.89901.9050
27612006.11.09 16:40t/p12901.001.90541.89941.9054100.00252161.00
27622006.11.09 16:40t/p12912.001.90501.89901.9050200.00252361.00
27632006.11.09 16:40buy12921.001.90581.90081.9068
27642006.11.09 16:45t/p12921.001.90681.90081.9068100.00252461.00
27652006.11.09 16:45buy12931.001.90861.90361.9096
27662006.11.09 16:50buy12942.001.90401.89901.9050
27672006.11.09 16:59t/p12942.001.90501.89901.9050200.00252661.00
27682006.11.09 16:59buy12952.001.90681.90181.9078
27692006.11.09 17:05buy12964.001.90631.90131.9073
27702006.11.09 17:15buy12978.001.90591.90091.9069
27712006.11.09 17:20t/p12978.001.90691.90091.9069800.00253461.00
27722006.11.09 17:20modify12964.001.90631.90671.9087
27732006.11.09 17:29s/l12964.001.90671.90671.9087160.00253621.00
27742006.11.09 17:29close12952.001.90671.90181.9078-20.00253601.00
27752006.11.09 17:30close12931.001.90661.90361.9096-200.00253401.00
27762006.11.09 17:35buy12981.001.90731.90231.9083
27772006.11.09 17:40buy12992.001.90681.90181.9078
27782006.11.09 17:50t/p12992.001.90781.90181.9078200.00253601.00
27792006.11.09 17:50close12981.001.90781.90231.908350.00253651.00
27802006.11.09 17:59buy13001.001.90731.90231.9083
27812006.11.09 18:05buy13012.001.90651.90151.9075
27822006.11.09 18:20t/p13012.001.90751.90151.9075200.00253851.00
27832006.11.09 18:20close13001.001.90761.90231.908330.00253881.00
27842006.11.09 19:50sell13021.001.90501.91001.9040
27852006.11.09 20:00sell13032.001.90541.91041.9044
27862006.11.09 20:05sell13044.001.90571.91071.9047
27872006.11.09 20:50modify13044.001.90571.90531.9033
27882006.11.09 21:10s/l13044.001.90531.90531.9033160.00254041.00
27892006.11.09 21:10close13032.001.90531.91041.904420.00254061.00
27902006.11.09 21:15close13021.001.90491.91001.904010.00254071.00
27912006.11.09 22:05buy13051.001.90641.90141.9074
27922006.11.09 22:10buy13062.001.90561.90061.9066
27932006.11.09 22:15buy13074.001.90511.90011.9061
27942006.11.09 22:29t/p13074.001.90611.90011.9061400.00254471.00
27952006.11.09 22:29close13062.001.90621.90061.9066120.00254591.00
27962006.11.09 22:30close13051.001.90631.90141.9074-10.00254581.00
27972006.11.09 22:35buy13081.001.90741.90241.9084
27982006.11.09 22:40buy13092.001.90641.90141.9074
27992006.11.09 22:45modify13092.001.90641.90671.9087
28002006.11.09 22:50modify13092.001.90641.90711.9091
28012006.11.09 22:59s/l13092.001.90711.90711.9091140.00254721.00
28022006.11.09 22:59close13081.001.90711.90241.9084-30.00254691.00
28032006.11.10 01:35buy13101.001.90831.90331.9093
28042006.11.10 01:40buy13112.001.90781.90281.9088
28052006.11.10 01:45buy13124.001.90701.90201.9080
28062006.11.10 01:59t/p13124.001.90801.90201.9080400.00255091.00
28072006.11.10 01:59close13112.001.90811.90281.908860.00255151.00
28082006.11.10 02:00close13101.001.90831.90331.90930.00255151.00
28092006.11.10 02:05buy13131.001.90971.90471.9107
28102006.11.10 02:10buy13142.001.90851.90351.9095
28112006.11.10 02:15t/p13142.001.90951.90351.9095200.00255351.00
28122006.11.10 02:20t/p13131.001.91071.90471.9107100.00255451.00
28132006.11.10 02:20buy13151.001.91091.90591.9119
28142006.11.10 02:29buy13162.001.91001.90501.9110
28152006.11.10 02:50modify13162.001.91001.91031.9123
28162006.11.10 03:05s/l13162.001.91031.91031.912360.00255511.00
28172006.11.10 03:05close13151.001.90971.90591.9119-120.00255391.00
28182006.11.10 05:45sell13171.001.90831.91331.9073
28192006.11.10 05:59sell13182.001.90941.91441.9084
28202006.11.10 06:10t/p13182.001.90841.91441.9084200.00255591.00
28212006.11.10 06:10close13171.001.90801.91331.907330.00255621.00
28222006.11.10 06:20sell13191.001.90781.91281.9068
28232006.11.10 06:30sell13202.001.90811.91311.9071
28242006.11.10 06:35sell13214.001.90861.91361.9076
28252006.11.10 06:40sell13228.001.90901.91401.9080
28262006.11.10 07:05sell132316.001.91071.91571.9097
28272006.11.10 07:20t/p132316.001.90971.91571.90971600.00257221.00
28282006.11.10 07:20close13228.001.90851.91401.9080400.00257621.00
28292006.11.10 07:29close13214.001.91061.91361.9076-800.00256821.00
28302006.11.10 07:30close13202.001.91051.91311.9071-480.00256341.00
28312006.11.10 07:35close13191.001.91101.91281.9068-320.00256021.00
28322006.11.10 07:40buy13241.001.91081.90581.9118
28332006.11.10 07:45buy13252.001.90751.90251.9085
28342006.11.10 07:50t/p13252.001.90851.90251.9085200.00256221.00
28352006.11.10 07:50buy13262.001.90991.90491.9109
28362006.11.10 07:59buy13274.001.90851.90351.9095
28372006.11.10 08:05t/p13274.001.90951.90351.9095400.00256621.00
28382006.11.10 08:05close13262.001.91031.90491.910980.00256701.00
28392006.11.10 08:10close13241.001.90781.90581.9118-300.00256401.00
28402006.11.10 08:29buy13281.001.91211.90711.9131
28412006.11.10 08:35buy13292.001.91131.90631.9123
28422006.11.10 08:40t/p13281.001.91311.90711.9131100.00256501.00
28432006.11.10 08:40t/p13292.001.91231.90631.9123200.00256701.00
28442006.11.10 08:40buy13301.001.91331.90831.9143
28452006.11.10 08:45t/p13301.001.91431.90831.9143100.00256801.00
28462006.11.10 08:45buy13311.001.91581.91081.9168
28472006.11.10 08:50buy13322.001.91201.90701.9130
28482006.11.10 08:59t/p13322.001.91301.90701.9130200.00257001.00
28492006.11.10 08:59buy13332.001.91501.91001.9160
28502006.11.10 09:10t/p13332.001.91601.91001.9160200.00257201.00
28512006.11.10 09:10close13311.001.91611.91081.916830.00257231.00
28522006.11.10 09:20buy13341.001.91751.91251.9185
28532006.11.10 09:29buy13352.001.91481.90981.9158
28542006.11.10 09:35buy13364.001.91401.90901.9150
28552006.11.10 09:40buy13378.001.91321.90821.9142
28562006.11.10 09:45t/p13378.001.91421.90821.9142800.00258031.00
28572006.11.10 09:59t/p13364.001.91501.90901.9150400.00258431.00
28582006.11.10 09:59close13352.001.91531.90981.9158100.00258531.00
28592006.11.10 10:00close13341.001.91551.91251.9185-200.00258331.00
28602006.11.10 10:40buy13381.001.91771.91271.9187
28612006.11.10 10:59buy13392.001.91741.91241.9184
28622006.11.10 11:05buy13404.001.91631.91131.9173
28632006.11.10 11:10buy13418.001.91581.91081.9168
28642006.11.10 11:15t/p13418.001.91681.91081.9168800.00259131.00
28652006.11.10 11:15modify13404.001.91631.91671.9187
28662006.11.10 11:20modify13404.001.91631.91691.9189
28672006.11.10 11:29s/l13404.001.91691.91691.9189240.00259371.00
28682006.11.10 11:29close13392.001.91631.91241.9184-220.00259151.00
28692006.11.10 11:30close13381.001.91611.91271.9187-160.00258991.00
28702006.11.10 11:35sell13421.001.91491.91991.9139
28712006.11.10 11:45sell13432.001.91531.92031.9143
28722006.11.10 11:50sell13444.001.91621.92121.9152
28732006.11.10 12:05t/p13432.001.91431.92031.9143200.00259191.00
28742006.11.10 12:05t/p13444.001.91521.92121.9152400.00259591.00
28752006.11.10 12:05close13421.001.91431.91991.913960.00259651.00
28762006.11.10 12:10sell13451.001.91421.91921.9132
28772006.11.10 12:15sell13462.001.91581.92081.9148
28782006.11.10 12:29t/p13462.001.91481.92081.9148200.00259851.00
28792006.11.10 12:29close13451.001.91451.91921.9132-30.00259821.00
28802006.11.10 12:30sell13471.001.91441.91941.9134
28812006.11.10 12:40sell13482.001.91591.92091.9149
28822006.11.10 12:59t/p13482.001.91491.92091.9149200.00260021.00
28832006.11.10 12:59close13471.001.91451.91941.9134-10.00260011.00
28842006.11.10 13:20sell13491.001.91311.91811.9121
28852006.11.10 13:29sell13502.001.91451.91951.9135
28862006.11.10 13:35sell13514.001.91571.92071.9147
28872006.11.10 13:50t/p13514.001.91471.92071.9147400.00260411.00
28882006.11.10 13:50close13502.001.91461.91951.9135-20.00260391.00
28892006.11.10 13:59close13491.001.91481.91811.9121-170.00260221.00
28902006.11.10 15:05sell13521.001.91261.91761.9116
28912006.11.10 15:10sell13532.001.91341.91841.9124
28922006.11.10 15:15sell13544.001.91381.91881.9128
28932006.11.10 15:20sell13558.001.91511.92011.9141
28942006.11.10 15:29t/p13558.001.91411.92011.9141800.00261021.00
28952006.11.10 15:35t/p13532.001.91241.91841.9124200.00261221.00
28962006.11.10 15:35t/p13544.001.91281.91881.9128400.00261621.00
28972006.11.10 15:35close13521.001.91181.91761.911680.00261701.00
28982006.11.10 15:40sell13561.001.91211.91711.9111
28992006.11.10 15:45sell13572.001.91361.91861.9126
29002006.11.10 15:50sell13584.001.91481.91981.9138
29012006.11.10 15:59t/p13572.001.91261.91861.9126200.00261901.00
29022006.11.10 15:59t/p13584.001.91381.91981.9138400.00262301.00
29032006.11.10 15:59close13561.001.91251.91711.9111-40.00262261.00
29042006.11.10 17:35buy13591.001.91411.90911.9151
29052006.11.10 17:40buy13602.001.91291.90791.9139
29062006.11.10 17:50buy13614.001.91251.90751.9135
29072006.11.10 19:05buy13628.001.91211.90711.9131
29082006.11.10 19:10modify13628.001.91211.91231.9143
29092006.11.10 19:15modify13628.001.91211.91251.9145
29102006.11.10 19:20modify13628.001.91211.91261.9146
29112006.11.10 19:29s/l13628.001.91261.91261.9146400.00262661.00
29122006.11.10 19:29close13614.001.91211.90751.9135-160.00262501.00
29132006.11.10 19:30close13602.001.91191.90791.9139-200.00262301.00
29142006.11.10 19:35close13591.001.91161.90911.9151-250.00262051.00
29152006.11.10 19:50sell13631.001.91121.91621.9102
29162006.11.10 20:05sell13642.001.91181.91681.9108
29172006.11.10 20:20modify13642.001.91181.91141.9094
29182006.11.10 20:35s/l13642.001.91141.91141.909480.00262131.00
29192006.11.10 20:35close13631.001.91161.91621.9102-40.00262091.00
29202006.11.12 23:05buy13651.001.91241.90741.9134
29212006.11.12 23:10buy13662.001.91211.90711.9131
29222006.11.12 23:15buy13674.001.91171.90671.9127
29232006.11.13 00:05t/p13674.001.91271.90671.9127381.60262472.60
29242006.11.13 00:05close13662.001.91271.90711.9131110.80262583.40
29252006.11.13 00:10close13651.001.91161.90741.9134-84.60262498.80
29262006.11.13 00:20buy13681.001.91331.90831.9143
29272006.11.13 00:50t/p13681.001.91431.90831.9143100.00262598.80
29282006.11.13 00:50buy13691.001.91461.90961.9156
29292006.11.13 00:59buy13702.001.91411.90911.9151
29302006.11.13 01:05buy13714.001.91351.90851.9145
29312006.11.13 01:20t/p13702.001.91511.90911.9151200.00262798.80
29322006.11.13 01:20t/p13714.001.91451.90851.9145400.00263198.80
29332006.11.13 01:20close13691.001.91511.90961.915650.00263248.80
29342006.11.13 01:29buy13721.001.91511.91011.9161
29352006.11.13 01:40buy13732.001.91431.90931.9153
29362006.11.13 01:50t/p13732.001.91531.90931.9153200.00263448.80
29372006.11.13 01:50close13721.001.91531.91011.916120.00263468.80
29382006.11.13 01:59buy13741.001.91461.90961.9156
29392006.11.13 02:05buy13752.001.91361.90861.9146
29402006.11.13 02:20t/p13752.001.91461.90861.9146200.00263668.80
29412006.11.13 02:20close13741.001.91461.90961.91560.00263668.80
29422006.11.13 02:35sell13761.001.91321.91821.9122
29432006.11.13 02:40sell13772.001.91351.91851.9125
29442006.11.13 02:45sell13784.001.91381.91881.9128
29452006.11.13 03:35sell13798.001.91411.91911.9131
29462006.11.13 05:20sell138016.001.91441.91941.9134
29472006.11.13 06:20t/p13798.001.91311.91911.9131800.00264468.80
29482006.11.13 06:20t/p138016.001.91341.91941.91341600.00266068.80
29492006.11.13 06:20close13784.001.91301.91881.9128320.00266388.80
29502006.11.13 06:29close13772.001.91341.91851.912520.00266408.80
29512006.11.13 06:35close13761.001.91351.91821.9122-30.00266378.80
29522006.11.13 06:50sell13811.001.91251.91751.9115
29532006.11.13 06:59sell13822.001.91301.91801.9120
29542006.11.13 07:15sell13834.001.91371.91871.9127
29552006.11.13 07:45t/p13822.001.91201.91801.9120200.00266578.80
29562006.11.13 07:45t/p13834.001.91271.91871.9127400.00266978.80
29572006.11.13 07:45close13811.001.91201.91751.911550.00267028.80
29582006.11.13 07:50sell13841.001.91141.91641.9104
29592006.11.13 07:59sell13852.001.91191.91691.9109
29602006.11.13 08:05sell13864.001.91241.91741.9114
29612006.11.13 08:10t/p13864.001.91141.91741.9114400.00267428.80
29622006.11.13 08:15modify13852.001.91191.91151.9095
29632006.11.13 08:20s/l13852.001.91151.91151.909580.00267508.80
29642006.11.13 08:20close13841.001.91181.91641.9104-40.00267468.80
29652006.11.13 08:50sell13871.001.91121.91621.9102
29662006.11.13 08:59sell13882.001.91161.91661.9106
29672006.11.13 09:15modify13882.001.91161.91121.9092
29682006.11.13 09:40t/p13871.001.91021.91621.9102100.00267568.80
29692006.11.13 09:40t/p13882.001.90921.91121.9092480.00268048.80
29702006.11.13 09:40sell13891.001.90741.91241.9064
29712006.11.13 09:45sell13902.001.90821.91321.9072
29722006.11.13 09:50t/p13902.001.90721.91321.9072200.00268248.80
29732006.11.13 10:05sell13912.001.90791.91291.9069
29742006.11.13 10:10sell13924.001.90831.91331.9073
29752006.11.13 10:20t/p13912.001.90691.91291.9069200.00268448.80
29762006.11.13 10:20t/p13924.001.90731.91331.9073400.00268848.80
29772006.11.13 10:20close13891.001.90661.91241.906480.00268928.80
29782006.11.13 10:50sell13931.001.90661.91161.9056
29792006.11.13 10:59sell13942.001.90721.91221.9062
29802006.11.13 11:15t/p13942.001.90621.91221.9062200.00269128.80
29812006.11.13 11:15close13931.001.90571.91161.905690.00269218.80
29822006.11.13 11:29sell13951.001.90581.91081.9048
29832006.11.13 11:40t/p13951.001.90481.91081.9048100.00269318.80
29842006.11.13 11:40sell13961.001.90461.90961.9036
29852006.11.13 11:45sell13972.001.90491.90991.9039
29862006.11.13 11:59sell13984.001.90571.91071.9047
29872006.11.13 12:20t/p13984.001.90471.91071.9047400.00269718.80
29882006.11.13 12:20close13972.001.90401.90991.9039180.00269898.80
29892006.11.13 12:29close13961.001.90441.90961.903620.00269918.80
29902006.11.13 12:30sell13991.001.90431.90931.9033
29912006.11.13 12:35sell14002.001.90541.91041.9044
29922006.11.13 12:45modify14002.001.90541.90511.9031
29932006.11.13 12:50modify14002.001.90541.90501.9030
29942006.11.13 12:59s/l14002.001.90501.90501.903080.00269998.80
29952006.11.13 12:59close13991.001.90531.90931.9033-100.00269898.80
29962006.11.13 13:45sell14011.001.90331.90831.9023
29972006.11.13 13:50sell14022.001.90401.90901.9030
29982006.11.13 13:59sell14034.001.90431.90931.9033
29992006.11.13 14:10t/p14011.001.90231.90831.9023100.00269998.80
30002006.11.13 14:10t/p14022.001.90301.90901.9030200.00270198.80
30012006.11.13 14:10t/p14034.001.90331.90931.9033400.00270598.80
30022006.11.13 14:10sell14041.001.90141.90641.9004
30032006.11.13 14:15sell14052.001.90321.90821.9022
30042006.11.13 14:20t/p14052.001.90221.90821.9022200.00270798.80
30052006.11.13 14:20sell14062.001.90181.90681.9008
30062006.11.13 14:29sell14074.001.90261.90761.9016
30072006.11.13 14:35t/p14074.001.90161.90761.9016400.00271198.80
30082006.11.13 14:35close14062.001.90131.90681.9008100.00271298.80
30092006.11.13 14:40close14041.001.90271.90641.9004-130.00271168.80
30102006.11.13 14:45sell14081.001.90141.90641.9004
30112006.11.13 14:59sell14092.001.90221.90721.9012
30122006.11.13 15:20t/p14081.001.90041.90641.9004100.00271268.80
30132006.11.13 15:20t/p14092.001.90121.90721.9012200.00271468.80
30142006.11.13 15:20sell14101.001.89971.90471.8987
30152006.11.13 15:29sell14112.001.90021.90521.8992
30162006.11.13 15:35sell14124.001.90301.90801.9020
30172006.11.13 15:45t/p14124.001.90201.90801.9020400.00271868.80
30182006.11.13 15:45close14112.001.90071.90521.8992-100.00271768.80
30192006.11.13 15:50close14101.001.90011.90471.8987-40.00271728.80
30202006.11.13 16:00buy14131.001.90331.89831.9043
30212006.11.13 16:10buy14142.001.90261.89761.9036
30222006.11.13 16:15buy14154.001.90241.89741.9034
30232006.11.13 16:20buy14168.001.90151.89651.9025
30242006.11.13 16:35t/p14168.001.90251.89651.9025800.00272528.80
30252006.11.13 16:35close14154.001.90251.89741.903440.00272568.80
30262006.11.13 16:40close14142.001.90231.89761.9036-60.00272508.80
30272006.11.13 16:45close14131.001.90141.89831.9043-190.00272318.80
30282006.11.13 17:35sell14171.001.90011.90511.8991
30292006.11.13 17:40sell14182.001.90141.90641.9004
30302006.11.13 18:10modify14182.001.90141.90101.8990
30312006.11.13 19:10s/l14182.001.90101.90101.899080.00272398.80
30322006.11.13 19:10close14171.001.90131.90511.8991-120.00272278.80
30332006.11.13 23:45buy14191.001.90361.89861.9046
30342006.11.13 23:59t/p14191.001.90461.89861.9046100.00272378.80
30352006.11.13 23:59buy14201.001.90541.90041.9064
30362006.11.14 00:00buy14212.001.90501.90001.9060
30372006.11.14 00:05buy14224.001.90361.89861.9046
30382006.11.14 00:15t/p14224.001.90461.89861.9046400.00272778.80
30392006.11.14 00:15close14212.001.90461.90001.9060-80.00272698.80
30402006.11.14 00:20close14201.001.90481.90041.9064-64.60272634.20
30412006.11.14 00:35sell14231.001.90261.90761.9016
30422006.11.14 00:50sell14242.001.90411.90911.9031
30432006.11.14 00:59t/p14242.001.90311.90911.9031200.00272834.20
30442006.11.14 01:40sell14252.001.90321.90821.9022
30452006.11.14 02:05sell14264.001.90381.90881.9028
30462006.11.14 02:15modify14264.001.90381.90341.9014
30472006.11.14 02:20modify14264.001.90381.90331.9013
30482006.11.14 02:29s/l14264.001.90331.90331.9013200.00273034.20
30492006.11.14 02:29close14252.001.90361.90821.9022-80.00272954.20
30502006.11.14 02:30close14231.001.90351.90761.9016-90.00272864.20
30512006.11.14 02:35buy14271.001.90411.89911.9051
30522006.11.14 02:40buy14282.001.90351.89851.9045
30532006.11.14 04:10t/p14282.001.90451.89851.9045200.00273064.20
30542006.11.14 04:10close14271.001.90451.89911.905140.00273104.20
30552006.11.14 04:20buy14291.001.90521.90021.9062
30562006.11.14 04:29buy14302.001.90441.89941.9054
30572006.11.14 04:35buy14314.001.90411.89911.9051
30582006.11.14 04:45modify14314.001.90411.90441.9064
30592006.11.14 05:00s/l14314.001.90441.90441.9064120.00273224.20
30602006.11.14 05:00close14302.001.90441.89941.90540.00273224.20
30612006.11.14 05:05close14291.001.90381.90021.9062-140.00273084.20
30622006.11.14 07:20sell14321.001.90101.90601.9000
30632006.11.14 07:30sell14332.001.90131.90631.9003
30642006.11.14 07:40sell14344.001.90331.90831.9023
30652006.11.14 07:45t/p14344.001.90231.90831.9023400.00273484.20
30662006.11.14 07:50sell14354.001.90281.90781.9018
30672006.11.14 07:59sell14368.001.90321.90821.9022
30682006.11.14 08:05sell143716.001.90361.90861.9026
30692006.11.14 08:20t/p14368.001.90221.90821.9022800.00274284.20
30702006.11.14 08:20t/p143716.001.90261.90861.90261600.00275884.20
30712006.11.14 08:20close14354.001.90201.90781.9018320.00276204.20
30722006.11.14 08:29close14332.001.90251.90631.9003-240.00275964.20
30732006.11.14 08:30close14321.001.90241.90601.9000-140.00275824.20
30742006.11.14 08:40buy14381.001.90501.90001.9060
30752006.11.14 08:45buy14392.001.90231.89731.9033
30762006.11.14 08:50t/p14392.001.90331.89731.9033200.00276024.20
30772006.11.14 08:50buy14402.001.90411.89911.9051
30782006.11.14 08:59buy14414.001.90361.89861.9046
30792006.11.14 09:05t/p14414.001.90461.89861.9046400.00276424.20
30802006.11.14 09:05close14402.001.90461.89911.9051100.00276524.20
30812006.11.14 09:10close14381.001.90331.90001.9060-170.00276354.20
30822006.11.14 09:15buy14421.001.90441.89941.9054
30832006.11.14 09:20buy14432.001.90401.89901.9050
30842006.11.14 09:30buy14444.001.90361.89861.9046
30852006.11.14 09:35s/l14421.001.89941.89941.9054-500.00275854.20
30862006.11.14 09:35s/l14432.001.89901.89901.9050-1000.00274854.20
30872006.11.14 09:35s/l14444.001.89861.89861.9046-2000.00272854.20
30882006.11.14 09:35sell14451.001.89811.90311.8971
30892006.11.14 09:40s/l14451.001.90311.90311.8971-500.00272354.20
30902006.11.14 09:45sell14461.001.90081.90581.8998
30912006.11.14 09:50sell14472.001.90341.90841.9024
30922006.11.14 09:59t/p14472.001.90241.90841.9024200.00272554.20
30932006.11.14 10:05t/p14461.001.89981.90581.8998100.00272654.20
30942006.11.14 10:05sell14481.001.89941.90441.8984
30952006.11.14 10:10t/p14481.001.89841.90441.8984100.00272754.20
30962006.11.14 10:10sell14491.001.89771.90271.8967
30972006.11.14 10:15sell14502.001.89971.90471.8987
30982006.11.14 10:20sell14514.001.90011.90511.8991
30992006.11.14 10:29t/p14502.001.89871.90471.8987200.00272954.20
31002006.11.14 10:29t/p14514.001.89911.90511.8991400.00273354.20
31012006.11.14 10:29close14491.001.89801.90271.8967-30.00273324.20
31022006.11.14 10:30sell14521.001.89801.90301.8970
31032006.11.14 10:40sell14532.001.89871.90371.8977
31042006.11.14 10:50t/p14521.001.89701.90301.8970100.00273424.20
31052006.11.14 10:50t/p14532.001.89771.90371.8977200.00273624.20
31062006.11.14 10:50sell14541.001.89661.90161.8956
31072006.11.14 10:59sell14552.001.89701.90201.8960
31082006.11.14 11:35sell14564.001.89781.90281.8968
31092006.11.14 11:45t/p14564.001.89681.90281.8968400.00274024.20
31102006.11.14 11:45close14552.001.89681.90201.896040.00274064.20
31112006.11.14 11:50close14541.001.89661.90161.89560.00274064.20
31122006.11.14 12:05buy14571.001.89871.89371.8997
31132006.11.14 12:10buy14582.001.89781.89281.8988
31142006.11.14 12:15buy14594.001.89741.89241.8984
31152006.11.14 12:20buy14608.001.89711.89211.8981
31162006.11.14 13:15t/p14594.001.89841.89241.8984400.00274464.20
31172006.11.14 13:15t/p14608.001.89811.89211.8981800.00275264.20
31182006.11.14 13:15close14582.001.89851.89281.8988140.00275404.20
31192006.11.14 13:20close14571.001.89771.89371.8997-100.00275304.20
31202006.11.14 13:40buy14611.001.90331.89831.9043
31212006.11.14 13:45buy14622.001.90071.89571.9017
31222006.11.14 13:50t/p14622.001.90171.89571.9017200.00275504.20
31232006.11.14 13:50buy14632.001.90291.89791.9039
31242006.11.14 13:59buy14644.001.90211.89711.9031
31252006.11.14 14:10buy14658.001.90121.89621.9022
31262006.11.14 14:15t/p14658.001.90221.89621.9022800.00276304.20
31272006.11.14 14:29buy14668.001.90121.89621.9022
31282006.11.14 14:35buy146716.001.89871.89371.8997
31292006.11.14 14:50t/p146716.001.89971.89371.89971600.00277904.20
31302006.11.14 14:50close14668.001.90111.89621.9022-80.00277824.20
31312006.11.14 14:59close14644.001.89901.89711.9031-1240.00276584.20
31322006.11.14 15:00close14632.001.89911.89791.9039-760.00275824.20
31332006.11.14 15:05s/l14611.001.89831.89831.9043-500.00275324.20
31342006.11.14 15:05sell14681.001.89331.89831.8923
31352006.11.14 15:15s/l14681.001.89831.89831.8923-500.00274824.20
31362006.11.14 15:29sell14691.001.89531.90031.8943
31372006.11.14 15:35t/p14691.001.89431.90031.8943100.00274924.20
31382006.11.14 15:35sell14701.001.89181.89681.8908
31392006.11.14 15:40sell14712.001.89541.90041.8944
31402006.11.14 15:50t/p14712.001.89441.90041.8944200.00275124.20
31412006.11.14 15:50close14701.001.89321.89681.8908-140.00274984.20
31422006.11.14 15:59sell14721.001.89411.89911.8931
31432006.11.14 16:05sell14732.001.89531.90031.8943
31442006.11.14 16:20t/p14732.001.89431.90031.8943200.00275184.20
31452006.11.14 16:20close14721.001.89341.89911.893170.00275254.20
31462006.11.14 17:05buy14741.001.89711.89211.8981
31472006.11.14 17:10buy14752.001.89491.88991.8959
31482006.11.14 17:15buy14764.001.89421.88921.8952
31492006.11.14 17:29modify14764.001.89421.89451.8965
31502006.11.14 17:30modify14764.001.89421.89461.8966
31512006.11.14 17:35t/p14752.001.89591.88991.8959200.00275454.20
31522006.11.14 17:35close14764.001.89631.89461.8966840.00276294.20
31532006.11.14 17:40close14741.001.89501.89211.8981-210.00276084.20
31542006.11.14 17:45buy14771.001.89641.89141.8974
31552006.11.14 17:50buy14782.001.89571.89071.8967
31562006.11.14 19:10t/p14782.001.89671.89071.8967200.00276284.20
31572006.11.14 19:10close14771.001.89691.89141.897450.00276334.20
31582006.11.14 19:15buy14791.001.89801.89301.8990
31592006.11.14 19:35buy14802.001.89691.89191.8979
31602006.11.14 19:50modify14802.001.89691.89731.8993
31612006.11.14 19:59s/l14802.001.89731.89731.899380.00276414.20
31622006.11.14 19:59close14791.001.89701.89301.8990-100.00276314.20
31632006.11.14 21:05sell14811.001.89541.90041.8944
31642006.11.14 21:10sell14822.001.89681.90181.8958
31652006.11.14 21:29t/p14822.001.89581.90181.8958200.00276514.20
31662006.11.14 21:29close14811.001.89581.90041.8944-40.00276474.20
31672006.11.14 21:30sell14831.001.89571.90071.8947
31682006.11.14 21:35sell14842.001.89621.90121.8952
31692006.11.14 21:50modify14842.001.89621.89591.8939
31702006.11.14 22:05s/l14842.001.89591.89591.893960.00276534.20
31712006.11.14 22:05close14831.001.89611.90071.8947-40.00276494.20
31722006.11.15 01:10buy14851.001.89711.89211.8981
31732006.11.15 01:20buy14862.001.89611.89111.8971
31742006.11.15 02:35buy14874.001.89541.89041.8964
31752006.11.15 04:20buy14888.001.89501.89001.8960
31762006.11.15 05:05modify14888.001.89501.89541.8974
31772006.11.15 05:20s/l14888.001.89541.89541.8974320.00276814.20
31782006.11.15 05:20close14874.001.89521.89041.8964-80.00276734.20
31792006.11.15 05:29close14862.001.89561.89111.8971-100.00276634.20
31802006.11.15 05:30close14851.001.89541.89211.8981-170.00276464.20
31812006.11.15 06:10sell14891.001.89191.89691.8909
31822006.11.15 06:15sell14902.001.89491.89991.8939
31832006.11.15 06:20sell14914.001.89521.90021.8942
31842006.11.15 06:29t/p14902.001.89391.89991.8939200.00276664.20
31852006.11.15 06:29t/p14914.001.89421.90021.8942400.00277064.20
31862006.11.15 06:29close14891.001.89311.89691.8909-120.00276944.20
31872006.11.15 06:30sell14921.001.89281.89781.8918
31882006.11.15 06:35sell14932.001.89311.89811.8921
31892006.11.15 06:40sell14944.001.89371.89871.8927
31902006.11.15 07:05sell14958.001.89611.90111.8951
31912006.11.15 07:20t/p14958.001.89511.90111.8951800.00277744.20
31922006.11.15 07:20close14944.001.89331.89871.8927160.00277904.20
31932006.11.15 07:29close14932.001.89641.89811.8921-660.00277244.20
31942006.11.15 07:30close14921.001.89621.89781.8918-340.00276904.20
31952006.11.15 07:35buy14961.001.89681.89181.8978
31962006.11.15 07:40buy14972.001.89591.89091.8969
31972006.11.15 07:45buy14984.001.89431.88931.8953
31982006.11.15 08:05t/p14984.001.89531.88931.8953400.00277304.20
31992006.11.15 08:05close14972.001.89571.89091.8969-40.00277264.20
32002006.11.15 08:10close14961.001.89471.89181.8978-210.00277054.20
32012006.11.15 08:20buy14991.001.89671.89171.8977
32022006.11.15 08:29buy15002.001.89611.89111.8971
32032006.11.15 08:35buy15014.001.89551.89051.8965
32042006.11.15 08:45t/p15014.001.89651.89051.8965400.00277454.20
32052006.11.15 08:45close15002.001.89661.89111.8971100.00277554.20
32062006.11.15 08:50close14991.001.89601.89171.8977-70.00277484.20
32072006.11.15 08:59buy15021.001.89661.89161.8976
32082006.11.15 09:05buy15032.001.89411.88911.8951
32092006.11.15 09:10t/p15032.001.89511.88911.8951200.00277684.20
32102006.11.15 09:15buy15042.001.89531.89031.8963
32112006.11.15 09:20t/p15042.001.89631.89031.8963200.00277884.20
32122006.11.15 09:29buy15052.001.89411.88911.8951
32132006.11.15 09:40s/l15021.001.89161.89161.8976-500.00277384.20
32142006.11.15 09:40close15052.001.89011.88911.8951-800.00276584.20
32152006.11.15 09:45sell15061.001.89301.89801.8920
32162006.11.15 09:50sell15072.001.89421.89921.8932
32172006.11.15 09:59t/p15061.001.89201.89801.8920100.00276684.20
32182006.11.15 09:59t/p15072.001.89321.89921.8932200.00276884.20
32192006.11.15 09:59sell15081.001.89171.89671.8907
32202006.11.15 10:05t/p15081.001.89071.89671.8907100.00276984.20
32212006.11.15 10:05sell15091.001.88931.89431.8883
32222006.11.15 10:10sell15102.001.89111.89611.8901
32232006.11.15 10:15sell15114.001.89191.89691.8909
32242006.11.15 10:20t/p15091.001.88831.89431.8883100.00277084.20
32252006.11.15 10:20t/p15102.001.89011.89611.8901200.00277284.20
32262006.11.15 10:20t/p15114.001.89091.89691.8909400.00277684.20
32272006.11.15 10:20sell15121.001.88811.89311.8871
32282006.11.15 10:29sell15132.001.88891.89391.8879
32292006.11.15 10:40sell15144.001.88931.89431.8883
32302006.11.15 10:45t/p15132.001.88791.89391.8879200.00277884.20
32312006.11.15 10:45t/p15144.001.88831.89431.8883400.00278284.20
32322006.11.15 10:45close15121.001.88731.89311.887180.00278364.20
32332006.11.15 10:59sell15151.001.88511.89011.8841
32342006.11.15 11:05sell15162.001.88711.89211.8861
32352006.11.15 11:15t/p15162.001.88611.89211.8861200.00278564.20
32362006.11.15 11:15close15151.001.88581.89011.8841-70.00278494.20
32372006.11.15 11:20sell15171.001.88471.88971.8837
32382006.11.15 11:29sell15182.001.88611.89111.8851
32392006.11.15 11:35sell15194.001.88681.89181.8858
32402006.11.15 12:15t/p15194.001.88581.89181.8858400.00278894.20
32412006.11.15 12:15close15182.001.88551.89111.8851120.00279014.20
32422006.11.15 12:20close15171.001.88571.88971.8837-100.00278914.20
32432006.11.15 13:05sell15201.001.88471.88971.8837
32442006.11.15 13:10sell15212.001.88591.89091.8849
32452006.11.15 13:15sell15224.001.88631.89131.8853
32462006.11.15 13:35t/p15224.001.88531.89131.8853400.00279314.20
32472006.11.15 13:35close15212.001.88531.89091.8849120.00279434.20
32482006.11.15 13:40close15201.001.88651.88971.8837-180.00279254.20
32492006.11.15 13:45sell15231.001.88371.88871.8827
32502006.11.15 13:50sell15242.001.88461.88961.8836
32512006.11.15 13:59sell15254.001.88561.89061.8846
32522006.11.15 14:00sell15268.001.88591.89091.8849
32532006.11.15 14:10modify15268.001.88591.88551.8835
32542006.11.15 14:20s/l15268.001.88551.88551.8835320.00279574.20
32552006.11.15 14:20close15254.001.88561.89061.88460.00279574.20
32562006.11.15 14:29close15242.001.88551.88961.8836-180.00279394.20
32572006.11.15 14:30close15231.001.88561.88871.8827-190.00279204.20
32582006.11.15 15:05buy15271.001.88761.88261.8886
32592006.11.15 15:15buy15282.001.88631.88131.8873
32602006.11.15 15:20buy15294.001.88521.88021.8862
32612006.11.15 15:29t/p15282.001.88731.88131.8873200.00279404.20
32622006.11.15 15:29t/p15294.001.88621.88021.8862400.00279804.20
32632006.11.15 15:29close15271.001.88751.88261.8886-10.00279794.20
32642006.11.15 15:35buy15301.001.88781.88281.8888
32652006.11.15 15:40buy15312.001.88681.88181.8878
32662006.11.15 15:45buy15324.001.88621.88121.8872
32672006.11.15 15:59t/p15324.001.88721.88121.8872400.00280194.20
32682006.11.15 15:59close15312.001.88731.88181.8878100.00280294.20
32692006.11.15 16:00close15301.001.88721.88281.8888-60.00280234.20
32702006.11.15 16:45buy15331.001.88891.88391.8899
32712006.11.15 16:59buy15342.001.88821.88321.8892
32722006.11.15 17:05buy15354.001.88791.88291.8889
32732006.11.15 17:35modify15354.001.88791.88821.8902
32742006.11.15 17:45modify15354.001.88791.88831.8903
32752006.11.15 17:50t/p15342.001.88921.88321.8892200.00280434.20
32762006.11.15 17:50close15354.001.88951.88831.8903640.00281074.20
32772006.11.15 17:59close15331.001.88941.88391.889950.00281124.20
32782006.11.15 19:05sell15361.001.88601.89101.8850
32792006.11.15 19:10sell15372.001.88731.89231.8863
32802006.11.15 19:15sell15384.001.89071.89571.8897
32812006.11.15 19:20t/p15384.001.88971.89571.8897400.00281524.20
32822006.11.15 19:29sell15394.001.88841.89341.8874
32832006.11.15 19:40sell15408.001.88981.89481.8888
32842006.11.15 19:45t/p15408.001.88881.89481.8888800.00282324.20
32852006.11.15 19:59sell15418.001.88901.89401.8880
32862006.11.15 20:05sell154216.001.88931.89431.8883
32872006.11.16 05:59modify154216.001.88931.88901.8870
32882006.11.16 06:29t/p15394.001.88741.89341.8874420.40282744.60
32892006.11.16 06:29t/p15418.001.88801.89401.8880840.80283585.40
32902006.11.16 06:29close154216.001.88741.88901.88703121.60286707.00
32912006.11.16 06:30close15372.001.88731.89231.886310.20286717.20
32922006.11.16 06:35close15361.001.88891.89101.8850-284.90286432.30
32932006.11.16 06:45sell15431.001.88741.89241.8864
32942006.11.16 06:59sell15442.001.88871.89371.8877
32952006.11.16 07:05sell15454.001.88931.89431.8883
32962006.11.16 07:20t/p15454.001.88831.89431.8883400.00286832.30
32972006.11.16 07:20close15442.001.88831.89371.887780.00286912.30
32982006.11.16 07:29close15431.001.88851.89241.8864-110.00286802.30
32992006.11.16 08:05sell15461.001.88691.89191.8859
33002006.11.16 08:15sell15472.001.88731.89231.8863
33012006.11.16 08:29modify15472.001.88731.88701.8850
33022006.11.16 08:35t/p15461.001.88591.89191.8859100.00286902.30
33032006.11.16 08:35close15472.001.88561.88701.8850340.00287242.30
33042006.11.16 08:45sell15481.001.88621.89121.8852
33052006.11.16 09:05sell15492.001.88671.89171.8857
33062006.11.16 09:29t/p15492.001.88571.89171.8857200.00287442.30
33072006.11.16 09:29close15481.001.88531.89121.885290.00287532.30
33082006.11.16 09:35buy15501.001.89061.88561.8916
33092006.11.16 09:40buy15512.001.88841.88341.8894
33102006.11.16 09:45buy15524.001.88631.88131.8873
33112006.11.16 09:50s/l15501.001.88561.88561.8916-500.00287032.30
33122006.11.16 09:50buy15534.001.88521.88021.8862
33132006.11.16 09:59t/p15524.001.88731.88131.8873400.00287432.30
33142006.11.16 09:59t/p15534.001.88621.88021.8862400.00287832.30
33152006.11.16 09:59close15512.001.88861.88341.889440.00287872.30
33162006.11.16 11:40buy15541.001.88921.88421.8902
33172006.11.16 11:50buy15552.001.88891.88391.8899
33182006.11.16 11:59buy15564.001.88851.88351.8895
33192006.11.16 12:10buy15578.001.88821.88321.8892
33202006.11.16 12:15buy155816.001.88781.88281.8888
33212006.11.16 12:50modify155816.001.88781.88821.8902
33222006.11.16 13:05s/l155816.001.88821.88821.8902640.00288512.30
33232006.11.16 13:05close15578.001.88811.88321.8892-80.00288432.30
33242006.11.16 13:10close15564.001.88871.88351.889580.00288512.30
33252006.11.16 13:15close15552.001.88891.88391.88990.00288512.30
33262006.11.16 13:20close15541.001.88931.88421.890210.00288522.30
33272006.11.16 13:30buy15591.001.89241.88741.8934
33282006.11.16 13:35buy15602.001.88941.88441.8904
33292006.11.16 13:40t/p15602.001.89041.88441.8904200.00288722.30
33302006.11.16 13:40buy15612.001.89091.88591.8919
33312006.11.16 13:45t/p15612.001.89191.88591.8919200.00288922.30
33322006.11.16 13:59buy15622.001.89021.88521.8912
33332006.11.16 14:05buy15634.001.88821.88321.8892
33342006.11.16 14:10t/p15634.001.88921.88321.8892400.00289322.30
33352006.11.16 14:10buy15644.001.88951.88451.8905
33362006.11.16 14:15buy15658.001.88901.88401.8900
33372006.11.16 14:20t/p15658.001.89001.88401.8900800.00290122.30
33382006.11.16 14:40buy15668.001.88921.88421.8902
33392006.11.16 14:50t/p15668.001.89021.88421.8902800.00290922.30
33402006.11.16 14:50close15644.001.89041.88451.8905360.00291282.30
33412006.11.16 14:59close15622.001.88981.88521.8912-80.00291202.30
33422006.11.16 15:00close15591.001.88961.88741.8934-280.00290922.30
33432006.11.16 15:05sell15671.001.88811.89311.8871
33442006.11.16 15:10sell15682.001.88851.89351.8875
33452006.11.16 15:15sell15694.001.89021.89521.8892
33462006.11.16 15:35t/p15694.001.88921.89521.8892400.00291322.30
33472006.11.16 15:35close15682.001.88881.89351.8875-60.00291262.30
33482006.11.16 15:40close15671.001.89041.89311.8871-230.00291032.30
33492006.11.16 16:05buy15701.001.89041.88541.8914
33502006.11.16 16:10buy15712.001.88861.88361.8896
33512006.11.16 16:20t/p15712.001.88961.88361.8896200.00291232.30
33522006.11.16 16:20buy15722.001.88981.88481.8908
33532006.11.16 16:50buy15734.001.88921.88421.8902
33542006.11.16 17:00t/p15734.001.89021.88421.8902400.00291632.30
33552006.11.16 17:00close15722.001.89051.88481.8908140.00291772.30
33562006.11.16 17:15close15701.001.88751.88541.8914-290.00291482.30
33572006.11.16 17:40sell15741.001.88761.89261.8866
33582006.11.16 17:45sell15752.001.88961.89461.8886
33592006.11.16 17:59t/p15752.001.88861.89461.8886200.00291682.30
33602006.11.16 17:59close15741.001.88811.89261.8866-50.00291632.30
33612006.11.16 18:05sell15761.001.88721.89221.8862
33622006.11.16 18:10sell15772.001.88821.89321.8872
33632006.11.16 19:15modify15772.001.88821.88801.8860
33642006.11.16 19:29s/l15772.001.88801.88801.886040.00291672.30
33652006.11.16 19:29close15761.001.88841.89221.8862-120.00291552.30
33662006.11.17 00:10sell15781.001.88731.89231.8863
33672006.11.17 00:15sell15792.001.88821.89321.8872
33682006.11.17 00:40sell15804.001.88851.89351.8875
33692006.11.17 01:05sell15818.001.88881.89381.8878
33702006.11.17 01:35t/p15804.001.88751.89351.8875400.00291952.30
33712006.11.17 01:35t/p15818.001.88781.89381.8878800.00292752.30
33722006.11.17 01:35close15792.001.88731.89321.8872180.00292932.30
33732006.11.17 01:40close15781.001.88781.89231.8863-50.00292882.30
33742006.11.17 04:05sell15821.001.88631.89131.8853
33752006.11.17 04:20sell15832.001.88751.89251.8865
33762006.11.17 04:30modify15832.001.88751.88721.8852
33772006.11.17 04:45modify15832.001.88751.88681.8848
33782006.11.17 05:10s/l15832.001.88681.88681.8848140.00293022.30
33792006.11.17 05:10close15821.001.88711.89131.8853-80.00292942.30
33802006.11.17 06:35buy15841.001.88761.88261.8886
33812006.11.17 06:40buy15852.001.88731.88231.8883
33822006.11.17 06:50buy15864.001.88651.88151.8875
33832006.11.17 06:59modify15864.001.88651.88681.8888
33842006.11.17 07:10t/p15852.001.88831.88231.8883200.00293142.30
33852006.11.17 07:10close15864.001.88841.88681.8888760.00293902.30
33862006.11.17 07:15close15841.001.88721.88261.8886-40.00293862.30
33872006.11.17 07:20buy15871.001.88821.88321.8892
33882006.11.17 07:29buy15882.001.88771.88271.8887
33892006.11.17 07:35buy15894.001.88671.88171.8877
33902006.11.17 07:40buy15908.001.88531.88031.8863
33912006.11.17 07:50t/p15908.001.88631.88031.8863800.00294662.30
33922006.11.17 07:50close15894.001.88761.88171.8877360.00295022.30
33932006.11.17 07:59close15882.001.88511.88271.8887-520.00294502.30
33942006.11.17 08:00close15871.001.88501.88321.8892-320.00294182.30
33952006.11.17 08:05sell15911.001.88351.88851.8825
33962006.11.17 08:10sell15922.001.88481.88981.8838
33972006.11.17 08:15sell15934.001.88681.89181.8858
33982006.11.17 08:20sell15948.001.88721.89221.8862
33992006.11.17 08:50t/p15948.001.88621.89221.8862800.00294982.30
34002006.11.17 08:50close15934.001.88621.89181.8858240.00295222.30
34012006.11.17 08:59close15922.001.88631.88981.8838-300.00294922.30
34022006.11.17 09:00close15911.001.88641.88851.8825-290.00294632.30
34032006.11.17 10:10buy15951.001.88761.88261.8886
34042006.11.17 10:15buy15962.001.88691.88191.8879
34052006.11.17 10:20buy15974.001.88541.88041.8864
34062006.11.17 10:29t/p15974.001.88641.88041.8864400.00295032.30
34072006.11.17 10:40buy15984.001.88661.88161.8876
34082006.11.17 10:45buy15998.001.88561.88061.8866
34092006.11.17 11:10buy160016.001.88471.87971.8857
34102006.11.17 11:20t/p15998.001.88661.88061.8866800.00295832.30
34112006.11.17 11:20t/p160016.001.88571.87971.88571600.00297432.30
34122006.11.17 11:20close15984.001.88661.88161.88760.00297432.30
34132006.11.17 11:29close15962.001.88541.88191.8879-300.00297132.30
34142006.11.17 11:30close15951.001.88531.88261.8886-230.00296902.30
34152006.11.17 11:35sell16011.001.88461.88961.8836
34162006.11.17 11:45sell16022.001.88581.89081.8848
34172006.11.17 12:05t/p16022.001.88481.89081.8848200.00297102.30
34182006.11.17 12:05close16011.001.88481.88961.8836-20.00297082.30
34192006.11.17 13:45buy16031.001.88731.88231.8883
34202006.11.17 13:50buy16042.001.88641.88141.8874
34212006.11.17 13:59buy16054.001.88611.88111.8871
34222006.11.17 14:10t/p16042.001.88741.88141.8874200.00297282.30
34232006.11.17 14:10t/p16054.001.88711.88111.8871400.00297682.30
34242006.11.17 14:10close16031.001.88791.88231.888360.00297742.30
34252006.11.17 14:15buy16061.001.88701.88201.8880
34262006.11.17 14:35t/p16061.001.88801.88201.8880100.00297842.30
34272006.11.17 14:35buy16071.001.89181.88681.8928
34282006.11.17 14:40buy16082.001.88751.88251.8885
34292006.11.17 14:45t/p16082.001.88851.88251.8885200.00298042.30
34302006.11.17 14:45buy16092.001.88931.88431.8903
34312006.11.17 14:59t/p16092.001.89031.88431.8903200.00298242.30
34322006.11.17 14:59close16071.001.89101.88681.8928-80.00298162.30
34332006.11.17 15:00buy16101.001.89131.88631.8923
34342006.11.17 15:20t/p16101.001.89231.88631.8923100.00298262.30
34352006.11.17 15:20buy16111.001.89661.89161.8976
34362006.11.17 15:29buy16122.001.89471.88971.8957
34372006.11.17 15:50t/p16122.001.89571.88971.8957200.00298462.30
34382006.11.17 15:50close16111.001.89651.89161.8976-10.00298452.30
34392006.11.17 15:59buy16131.001.89461.88961.8956
34402006.11.17 16:05buy16142.001.89391.88891.8949
34412006.11.17 16:20modify16142.001.89391.89421.8962
34422006.11.17 16:29s/l16142.001.89421.89421.896260.00298512.30
34432006.11.17 16:29close16131.001.89401.88961.8956-60.00298452.30
34442006.11.17 17:10buy16151.001.89561.89061.8966
34452006.11.17 17:20buy16162.001.89531.89031.8963
34462006.11.17 17:29buy16174.001.89481.88981.8958
34472006.11.17 18:29modify16174.001.89481.89521.8972
34482006.11.17 18:35s/l16174.001.89521.89521.8972160.00298612.30
34492006.11.17 18:35close16162.001.89461.89031.8963-140.00298472.30
34502006.11.17 18:40close16151.001.89421.89061.8966-140.00298332.30
34512006.11.17 18:45buy16181.001.89601.89101.8970
34522006.11.17 18:59buy16192.001.89451.88951.8955
34532006.11.17 19:05buy16204.001.89401.88901.8950
34542006.11.17 19:20modify16204.001.89401.89421.8962
34552006.11.17 19:29s/l16204.001.89421.89421.896280.00298412.30
34562006.11.17 19:29close16192.001.89411.88951.8955-80.00298332.30
34572006.11.17 19:30close16181.001.89401.89101.8970-200.00298132.30
34582006.11.20 02:20buy16211.001.89641.89141.8974
34592006.11.20 02:29buy16222.001.89601.89101.8970
34602006.11.20 02:35buy16234.001.89561.89061.8966
34612006.11.20 02:40buy16248.001.89521.89021.8962
34622006.11.20 03:05buy162516.001.89401.88901.8950
34632006.11.20 03:20t/p162516.001.89501.88901.89501600.00299732.30
34642006.11.20 03:20close16248.001.89501.89021.8962-160.00299572.30
34652006.11.20 03:29close16234.001.89391.89061.8966-680.00298892.30
34662006.11.20 03:30close16222.001.89401.89101.8970-400.00298492.30
34672006.11.20 03:35close16211.001.89371.89141.8974-270.00298222.30
34682006.11.20 03:40sell16261.001.89361.89861.8926
34692006.11.20 03:45sell16272.001.89411.89911.8931
34702006.11.20 04:10sell16284.001.89481.89981.8938
34712006.11.20 06:35sell16298.001.89581.90081.8948
34722006.11.20 06:40t/p16298.001.89481.90081.8948800.00299022.30
34732006.11.20 06:59sell16308.001.89511.90011.8941
34742006.11.20 07:50sell163116.001.89541.90041.8944
34752006.11.20 08:05t/p16284.001.89381.89981.8938400.00299422.30
34762006.11.20 08:05t/p16308.001.89411.90011.8941800.00300222.30
34772006.11.20 08:05t/p163116.001.89441.90041.89441600.00301822.30
34782006.11.20 08:05close16272.001.89361.89911.8931100.00301922.30
34792006.11.20 08:10close16261.001.89351.89861.892610.00301932.30
34802006.11.20 08:35sell16321.001.89361.89861.8926
34812006.11.20 08:40sell16332.001.89501.90001.8940
34822006.11.20 09:05sell16344.001.89561.90061.8946
34832006.11.20 09:20modify16344.001.89561.89531.8933
34842006.11.20 09:29s/l16344.001.89531.89531.8933120.00302052.30
34852006.11.20 09:29close16332.001.89551.90001.8940-100.00301952.30
34862006.11.20 09:30close16321.001.89561.89861.8926-200.00301752.30
34872006.11.20 09:35buy16351.001.89621.89121.8972
34882006.11.20 09:40t/p16351.001.89721.89121.8972100.00301852.30
34892006.11.20 09:40buy16361.001.89851.89351.8995
34902006.11.20 09:45buy16372.001.89531.89031.8963
34912006.11.20 09:50t/p16372.001.89631.89031.8963200.00302052.30
34922006.11.20 09:59buy16382.001.89791.89291.8989
34932006.11.20 10:10buy16394.001.89751.89251.8985
34942006.11.20 10:20t/p16394.001.89851.89251.8985400.00302452.30
34952006.11.20 10:20close16382.001.89861.89291.8989140.00302592.30
34962006.11.20 10:29close16361.001.89761.89351.8995-90.00302502.30
34972006.11.20 10:30buy16401.001.89791.89291.8989
34982006.11.20 10:35buy16412.001.89561.89061.8966
34992006.11.20 10:50t/p16412.001.89661.89061.8966200.00302702.30
35002006.11.20 10:50close16401.001.89771.89291.8989-20.00302682.30
35012006.11.20 11:05sell16421.001.89561.90061.8946
35022006.11.20 11:20sell16432.001.89671.90171.8957
35032006.11.20 11:35t/p16432.001.89571.90171.8957200.00302882.30
35042006.11.20 11:35close16421.001.89561.90061.89460.00302882.30
35052006.11.20 11:59sell16441.001.89541.90041.8944
35062006.11.20 12:05sell16452.001.89641.90141.8954
35072006.11.20 12:15t/p16452.001.89541.90141.8954200.00303082.30
35082006.11.20 12:15close16441.001.89501.90041.894440.00303122.30
35092006.11.20 13:05buy16461.001.89761.89261.8986
35102006.11.20 13:15buy16472.001.89621.89121.8972
35112006.11.20 13:20t/p16472.001.89721.89121.8972200.00303322.30
35122006.11.20 13:29buy16482.001.89711.89211.8981
35132006.11.20 13:40buy16494.001.89671.89171.8977
35142006.11.20 14:10t/p16494.001.89771.89171.8977400.00303722.30
35152006.11.20 14:10close16482.001.89781.89211.8981140.00303862.30
35162006.11.20 14:15close16461.001.89761.89261.89860.00303862.30
35172006.11.20 14:20buy16501.001.89841.89341.8994
35182006.11.20 14:29buy16512.001.89801.89301.8990
35192006.11.20 14:40buy16524.001.89771.89271.8987
35202006.11.20 15:05buy16538.001.89721.89221.8982
35212006.11.20 15:20t/p16538.001.89821.89221.8982800.00304662.30
35222006.11.20 15:20close16524.001.89831.89271.8987240.00304902.30
35232006.11.20 15:29close16512.001.89751.89301.8990-100.00304802.30
35242006.11.20 15:30close16501.001.89761.89341.8994-80.00304722.30
35252006.11.20 15:35sell16541.001.89641.90141.8954
35262006.11.20 15:40sell16552.001.89701.90201.8960
35272006.11.20 15:45sell16564.001.89781.90281.8968
35282006.11.20 16:05t/p16564.001.89681.90281.8968400.00305122.30
35292006.11.20 16:05close16552.001.89671.90201.896060.00305182.30
35302006.11.20 16:10close16541.001.89761.90141.8954-120.00305062.30
35312006.11.20 16:50sell16571.001.89551.90051.8945
35322006.11.20 16:59sell16582.001.89601.90101.8950
35332006.11.20 17:05sell16594.001.89711.90211.8961
35342006.11.20 17:15t/p16594.001.89611.90211.8961400.00305462.30
35352006.11.20 17:15close16582.001.89611.90101.8950-20.00305442.30
35362006.11.20 17:20close16571.001.89591.90051.8945-40.00305402.30
35372006.11.20 23:10sell16601.001.89641.90141.8954
35382006.11.20 23:15sell16612.001.89731.90231.8963
35392006.11.21 00:05sell16624.001.89921.90421.8982
35402006.11.21 00:20t/p16624.001.89821.90421.8982400.00305802.30
35412006.11.21 00:20close16612.001.89711.90231.896343.40305845.70
35422006.11.21 00:29close16601.001.89781.90141.8954-138.30305707.40
35432006.11.21 00:35buy16631.001.89861.89361.8996
35442006.11.21 00:45buy16642.001.89761.89261.8986
35452006.11.21 01:05t/p16642.001.89861.89261.8986200.00305907.40
35462006.11.21 01:05close16631.001.89881.89361.899620.00305927.40
35472006.11.21 05:40buy16651.001.89831.89331.8993
35482006.11.21 05:50buy16662.001.89761.89261.8986
35492006.11.21 06:15buy16674.001.89711.89211.8981
35502006.11.21 07:05buy16688.001.89651.89151.8975
35512006.11.21 07:10modify16688.001.89651.89691.8989
35522006.11.21 07:15modify16688.001.89651.89701.8990
35532006.11.21 07:20s/l16688.001.89701.89701.8990400.00306327.40
35542006.11.21 07:20close16674.001.89671.89211.8981-160.00306167.40
35552006.11.21 07:29close16662.001.89721.89261.8986-80.00306087.40
35562006.11.21 07:30close16651.001.89711.89331.8993-120.00305967.40
35572006.11.21 08:50buy16691.001.89891.89391.8999
35582006.11.21 09:05buy16702.001.89781.89281.8988
35592006.11.21 09:45t/p16702.001.89881.89281.8988200.00306167.40
35602006.11.21 09:45close16691.001.89891.89391.89990.00306167.40
35612006.11.21 11:15buy16711.001.90071.89571.9017
35622006.11.21 11:20buy16722.001.90001.89501.9010
35632006.11.21 11:29buy16734.001.89961.89461.9006
35642006.11.21 11:35buy16748.001.89721.89221.8982
35652006.11.21 11:40t/p16748.001.89821.89221.8982800.00306967.40
35662006.11.21 11:45buy16758.001.89881.89381.8998
35672006.11.21 11:50buy167616.001.89751.89251.8985
35682006.11.21 12:05t/p167616.001.89851.89251.89851600.00308567.40
35692006.11.21 12:05close16758.001.89881.89381.89980.00308567.40
35702006.11.21 12:10close16734.001.89831.89461.9006-520.00308047.40
35712006.11.21 12:15close16722.001.89771.89501.9010-460.00307587.40
35722006.11.21 12:20close16711.001.89931.89571.9017-140.00307447.40
35732006.11.21 13:10buy16771.001.89991.89491.9009
35742006.11.21 13:15buy16782.001.89881.89381.8998
35752006.11.21 13:29modify16782.001.89881.89911.9011
35762006.11.21 13:40s/l16782.001.89911.89911.901160.00307507.40
35772006.11.21 13:40close16771.001.89841.89491.9009-150.00307357.40
35782006.11.21 14:05sell16791.001.89731.90231.8963
35792006.11.21 14:10sell16802.001.89811.90311.8971
35802006.11.21 14:20sell16814.001.89861.90361.8976
35812006.11.21 14:40t/p16814.001.89761.90361.8976400.00307757.40
35822006.11.21 14:40close16802.001.89761.90311.8971100.00307857.40
35832006.11.21 14:45close16791.001.89921.90231.8963-190.00307667.40
35842006.11.21 14:50sell16821.001.89741.90241.8964
35852006.11.21 14:59sell16832.001.89861.90361.8976
35862006.11.21 15:35sell16844.001.89941.90441.8984
35872006.11.21 15:45modify16844.001.89941.89911.8971
35882006.11.21 15:59s/l16844.001.89911.89911.8971120.00307787.40
35892006.11.21 15:59close16832.001.89951.90361.8976-180.00307607.40
35902006.11.21 16:00close16821.001.89941.90241.8964-200.00307407.40
35912006.11.21 19:05buy16851.001.90061.89561.9016
35922006.11.21 19:10buy16862.001.89861.89361.8996
35932006.11.21 19:20t/p16862.001.89961.89361.8996200.00307607.40
35942006.11.21 19:20close16851.001.90041.89561.9016-20.00307587.40
35952006.11.21 19:29buy16871.001.90011.89511.9011
35962006.11.21 19:35buy16882.001.89961.89461.9006
35972006.11.21 21:05buy16894.001.89911.89411.9001
35982006.11.21 21:15t/p16894.001.90011.89411.9001400.00307987.40
35992006.11.21 21:29buy16904.001.89921.89421.9002
36002006.11.21 21:45buy16918.001.89851.89351.8995
36012006.11.21 22:05modify16918.001.89851.89881.9008
36022006.11.21 22:20s/l16918.001.89881.89881.9008240.00308227.40
36032006.11.21 22:20close16904.001.89871.89421.9002-200.00308027.40
36042006.11.21 22:29close16882.001.89891.89461.9006-140.00307887.40
36052006.11.21 22:30close16871.001.89881.89511.9011-130.00307757.40
36062006.11.22 01:40buy16921.001.90121.89621.9022
36072006.11.22 02:29t/p16921.001.90221.89621.9022100.00307857.40
36082006.11.22 02:29buy16931.001.90251.89751.9035
36092006.11.22 02:40buy16942.001.90181.89681.9028
36102006.11.22 03:05buy16954.001.90151.89651.9025
36112006.11.22 03:45t/p16954.001.90251.89651.9025400.00308257.40
36122006.11.22 03:45close16942.001.90271.89681.9028180.00308437.40
36132006.11.22 03:59close16931.001.90261.89751.903510.00308447.40
36142006.11.22 04:10buy16961.001.90361.89861.9046
36152006.11.22 04:20buy16972.001.90301.89801.9040
36162006.11.22 04:29buy16984.001.90261.89761.9036
36172006.11.22 04:45buy16998.001.90231.89731.9033
36182006.11.22 04:50t/p16998.001.90331.89731.9033800.00309247.40
36192006.11.22 06:35buy17008.001.90221.89721.9032
36202006.11.22 07:35t/p16972.001.90401.89801.9040200.00309447.40
36212006.11.22 07:35t/p16984.001.90361.89761.9036400.00309847.40
36222006.11.22 07:35t/p17008.001.90321.89721.9032800.00310647.40
36232006.11.22 07:35close16961.001.90451.89861.904690.00310737.40
36242006.11.22 07:40buy17011.001.90501.90001.9060
36252006.11.22 07:45buy17022.001.90471.89971.9057
36262006.11.22 07:50buy17034.001.90251.89751.9035
36272006.11.22 07:59t/p17034.001.90351.89751.9035400.00311137.40
36282006.11.22 07:59buy17044.001.90411.89911.9051
36292006.11.22 08:35t/p17044.001.90511.89911.9051400.00311537.40
36302006.11.22 08:35close17022.001.90521.89971.9057100.00311637.40
36312006.11.22 08:40close17011.001.90451.90001.9060-50.00311587.40
36322006.11.22 08:45buy17051.001.90491.89991.9059
36332006.11.22 08:50t/p17051.001.90591.89991.9059100.00311687.40
36342006.11.22 08:50buy17061.001.90681.90181.9078
36352006.11.22 08:59buy17072.001.90601.90101.9070
36362006.11.22 09:05buy17084.001.90451.89951.9055
36372006.11.22 09:15t/p17084.001.90551.89951.9055400.00312087.40
36382006.11.22 09:15close17072.001.90611.90101.907020.00312107.40
36392006.11.22 09:20close17061.001.90661.90181.9078-20.00312087.40
36402006.11.22 09:35sell17091.001.90291.90791.9019
36412006.11.22 09:40sell17102.001.90471.90971.9037
36422006.11.22 09:45sell17114.001.90531.91031.9043
36432006.11.22 09:50sell17128.001.90681.91181.9058
36442006.11.22 09:59t/p17128.001.90581.91181.9058800.00312887.40
36452006.11.22 10:15sell17138.001.90611.91111.9051
36462006.11.22 10:40sell171416.001.90631.91131.9053
36472006.11.22 11:05s/l17091.001.90791.90791.9019-500.00312387.40
36482006.11.22 11:05close171416.001.90831.91131.9053-3200.00309187.40
36492006.11.22 11:10close17138.001.90621.91111.9051-80.00309107.40
36502006.11.22 11:15close17114.001.90701.91031.9043-680.00308427.40
36512006.11.22 11:20close17102.001.90791.90971.9037-640.00307787.40
36522006.11.22 11:29buy17151.001.90781.90281.9088
36532006.11.22 12:20t/p17151.001.90881.90281.9088100.00307887.40
36542006.11.22 12:20buy17161.001.91031.90531.9113
36552006.11.22 12:29buy17172.001.90931.90431.9103
36562006.11.22 12:35buy17184.001.90881.90381.9098
36572006.11.22 12:45t/p17184.001.90981.90381.9098400.00308287.40
36582006.11.22 12:45close17172.001.90981.90431.9103100.00308387.40
36592006.11.22 12:50close17161.001.91001.90531.9113-30.00308357.40
36602006.11.22 12:59buy17191.001.90951.90451.9105
36612006.11.22 13:05buy17202.001.90921.90421.9102
36622006.11.22 13:10t/p17191.001.91051.90451.9105100.00308457.40
36632006.11.22 13:10t/p17202.001.91021.90421.9102200.00308657.40
36642006.11.22 13:10buy17211.001.91151.90651.9125
36652006.11.22 13:20t/p17211.001.91251.90651.9125100.00308757.40
36662006.11.22 13:20buy17221.001.91371.90871.9147
36672006.11.22 13:29buy17232.001.91321.90821.9142
36682006.11.22 13:35buy17244.001.91091.90591.9119
36692006.11.22 13:45t/p17244.001.91191.90591.9119400.00309157.40
36702006.11.22 13:45close17232.001.91341.90821.914240.00309197.40
36712006.11.22 13:50close17221.001.91371.90871.91470.00309197.40
36722006.11.22 13:59buy17251.001.91261.90761.9136
36732006.11.22 14:05buy17262.001.91151.90651.9125
36742006.11.22 14:20t/p17262.001.91251.90651.9125200.00309397.40
36752006.11.22 14:20close17251.001.91261.90761.91360.00309397.40
36762006.11.22 15:10buy17271.001.91681.91181.9178
36772006.11.22 15:15buy17282.001.91611.91111.9171
36782006.11.22 15:20buy17294.001.91501.91001.9160
36792006.11.22 15:29t/p17294.001.91601.91001.9160400.00309797.40
36802006.11.22 15:40buy17304.001.91561.91061.9166
36812006.11.22 15:45buy17318.001.91391.90891.9149
36822006.11.22 15:50t/p17318.001.91491.90891.9149800.00310597.40
36832006.11.22 15:59buy17328.001.91411.90911.9151
36842006.11.22 16:10buy173316.001.91361.90861.9146
36852006.11.22 16:20t/p173316.001.91461.90861.91461600.00312197.40
36862006.11.22 16:20close17328.001.91481.90911.9151560.00312757.40
36872006.11.22 16:29close17304.001.91361.91061.9166-800.00311957.40
36882006.11.22 16:30close17282.001.91371.91111.9171-480.00311477.40
36892006.11.22 16:35close17271.001.91351.91181.9178-330.00311147.40
36902006.11.22 17:40sell17341.001.91271.91771.9117
36912006.11.22 17:59sell17352.001.91381.91881.9128
36922006.11.22 18:40sell17364.001.91441.91941.9134
36932006.11.22 18:45modify17364.001.91441.91411.9121
36942006.11.22 18:59s/l17364.001.91411.91411.9121120.00311267.40
36952006.11.22 18:59close17352.001.91431.91881.9128-100.00311167.40
36962006.11.22 19:00close17341.001.91441.91771.9117-170.00310997.40
36972006.11.22 19:05buy17371.001.91541.91041.9164
36982006.11.22 19:10buy17382.001.91421.90921.9152
36992006.11.22 19:30modify17382.001.91421.91441.9164
37002006.11.22 19:35s/l17382.001.91441.91441.916440.00311037.40
37012006.11.22 19:35close17371.001.91441.91041.9164-100.00310937.40
37022006.11.22 19:50buy17391.001.91521.91021.9162
37032006.11.22 19:59buy17402.001.91471.90971.9157
37042006.11.22 20:05buy17414.001.91431.90931.9153
37052006.11.22 20:35buy17428.001.91401.90901.9150
37062006.11.22 21:10t/p17428.001.91501.90901.9150800.00311737.40
37072006.11.22 21:10close17414.001.91511.90931.9153320.00312057.40
37082006.11.22 21:15close17402.001.91471.90971.91570.00312057.40
37092006.11.22 21:20close17391.001.91441.91021.9162-80.00311977.40
37102006.11.23 02:35sell17431.001.91301.91801.9120
37112006.11.23 02:40sell17442.001.91351.91851.9125
37122006.11.23 03:35sell17454.001.91381.91881.9128
37132006.11.23 04:05sell17468.001.91451.91951.9135
37142006.11.23 05:20sell174716.001.91481.91981.9138
37152006.11.23 07:15t/p17468.001.91351.91951.9135800.00312777.40
37162006.11.23 07:15t/p174716.001.91381.91981.91381600.00314377.40
37172006.11.23 07:15close17454.001.91341.91881.9128160.00314537.40
37182006.11.23 07:20close17442.001.91391.91851.9125-80.00314457.40
37192006.11.23 07:29close17431.001.91351.91801.9120-50.00314407.40
37202006.11.23 07:30sell17481.001.91321.91821.9122
37212006.11.23 07:35sell17492.001.91391.91891.9129
37222006.11.23 08:05sell17504.001.91501.92001.9140
37232006.11.23 08:20t/p17504.001.91401.92001.9140400.00314807.40
37242006.11.23 08:20close17492.001.91381.91891.912920.00314827.40
37252006.11.23 08:29close17481.001.91481.91821.9122-160.00314667.40
37262006.11.23 09:05buy17511.001.91641.91141.9174
37272006.11.23 09:10buy17522.001.91461.90961.9156
37282006.11.23 09:20t/p17522.001.91561.90961.9156200.00314867.40
37292006.11.23 09:20close17511.001.91681.91141.917440.00314907.40
37302006.11.23 09:29buy17531.001.91611.91111.9171
37312006.11.23 09:35buy17542.001.91491.90991.9159
37322006.11.23 09:45t/p17542.001.91591.90991.9159200.00315107.40
37332006.11.23 09:45close17531.001.91651.91111.917140.00315147.40
37342006.11.23 09:50buy17551.001.91661.91161.9176
37352006.11.23 09:59buy17562.001.91541.91041.9164
37362006.11.23 10:05buy17574.001.91371.90871.9147
37372006.11.23 10:20t/p17574.001.91471.90871.9147400.00315547.40
37382006.11.23 10:20close17562.001.91551.91041.916420.00315567.40
37392006.11.23 10:29close17551.001.91441.91161.9176-220.00315347.40
37402006.11.23 10:30sell17581.001.91431.91931.9133
37412006.11.23 10:35t/p17581.001.91331.91931.9133100.00315447.40
37422006.11.23 10:35sell17591.001.91311.91811.9121
37432006.11.23 10:45sell17602.001.91491.91991.9139
37442006.11.23 11:05t/p17602.001.91391.91991.9139200.00315647.40
37452006.11.23 11:05close17591.001.91391.91811.9121-80.00315567.40
37462006.11.23 11:45sell17611.001.91311.91811.9121
37472006.11.23 11:50sell17622.001.91351.91851.9125
37482006.11.23 11:59sell17634.001.91401.91901.9130
37492006.11.23 12:05sell17648.001.91481.91981.9138
37502006.11.23 12:40sell176516.001.91511.92011.9141
37512006.11.24 07:50s/l17611.001.91811.91811.9121-498.30315069.10
37522006.11.24 07:50s/l17622.001.91851.91851.9125-996.60314072.50
37532006.11.24 07:50close176516.001.91851.92011.9141-5412.80308659.70
37542006.11.24 07:59close17648.001.91801.91981.9138-2546.40306113.30
37552006.11.24 08:00close17634.001.91811.91901.9130-1633.20304480.10
37562006.11.24 08:10buy17661.001.92001.91501.9210
37572006.11.24 08:15t/p17661.001.92101.91501.9210100.00304580.10
37582006.11.24 08:15buy17671.001.92231.91731.9233
37592006.11.24 08:20modify17671.001.92231.92251.9245
37602006.11.24 08:40t/p17671.001.92451.92251.9245220.00304800.10
37612006.11.24 08:40buy17681.001.92591.92091.9269
37622006.11.24 08:45t/p17681.001.92691.92091.9269100.00304900.10
37632006.11.24 08:45buy17691.001.92711.92211.9281
37642006.11.24 08:50t/p17691.001.92811.92211.9281100.00305000.10
37652006.11.24 08:50buy17701.001.93361.92861.9346
37662006.11.24 08:59buy17712.001.93161.92661.9326
37672006.11.24 09:05buy17724.001.93061.92561.9316
37682006.11.24 09:20t/p17712.001.93261.92661.9326200.00305200.10
37692006.11.24 09:20t/p17724.001.93161.92561.9316400.00305600.10
37702006.11.24 09:20close17701.001.93261.92861.9346-100.00305500.10
37712006.11.24 09:50buy17731.001.93171.92671.9327
37722006.11.24 09:59buy17742.001.93101.92601.9320
37732006.11.24 10:05buy17754.001.93041.92541.9314
37742006.11.24 10:10t/p17754.001.93141.92541.9314400.00305900.10
37752006.11.24 10:15t/p17731.001.93271.92671.9327100.00306000.10
37762006.11.24 10:15t/p17742.001.93201.92601.9320200.00306200.10
37772006.11.24 10:15buy17761.001.93401.92901.9350
37782006.11.24 10:35buy17772.001.93241.92741.9334
37792006.11.24 10:40t/p17761.001.93501.92901.9350100.00306300.10
37802006.11.24 10:40t/p17772.001.93341.92741.9334200.00306500.10
37812006.11.24 10:40buy17781.001.93531.93031.9363
37822006.11.24 10:45buy17792.001.93501.93001.9360
37832006.11.24 10:59buy17804.001.93261.92761.9336
37842006.11.24 11:05buy17818.001.93231.92731.9333
37852006.11.24 11:10buy178216.001.93161.92661.9326
37862006.11.24 11:29t/p17804.001.93361.92761.9336400.00306900.10
37872006.11.24 11:29t/p17818.001.93331.92731.9333800.00307700.10
37882006.11.24 11:29t/p178216.001.93261.92661.93261600.00309300.10
37892006.11.24 11:29close17792.001.93381.93001.9360-240.00309060.10
37902006.11.24 11:30close17781.001.93391.93031.9363-140.00308920.10
37912006.11.24 12:10buy17831.001.93451.92951.9355
37922006.11.24 12:15buy17842.001.93391.92891.9349
37932006.11.24 12:40buy17854.001.93231.92731.9333
37942006.11.24 12:45t/p17854.001.93331.92731.9333400.00309320.10
37952006.11.24 12:50buy17864.001.93331.92831.9343
37962006.11.24 12:59buy17878.001.93241.92741.9334
37972006.11.24 13:05buy178816.001.93131.92631.9323
37982006.11.24 13:10t/p178816.001.93231.92631.93231600.00310920.10
37992006.11.24 13:15buy178916.001.93201.92701.9330
38002006.11.24 13:35t/p178916.001.93301.92701.93301600.00312520.10
38012006.11.24 13:35close17878.001.93321.92741.9334640.00313160.10
38022006.11.24 13:40close17864.001.93261.92831.9343-280.00312880.10
38032006.11.24 13:45close17842.001.93341.92891.9349-100.00312780.10
38042006.11.24 13:50close17831.001.93161.92951.9355-290.00312490.10
38052006.11.24 14:15sell17901.001.93121.93621.9302
38062006.11.24 14:30sell17912.001.93161.93661.9306
38072006.11.24 14:35sell17924.001.93311.93811.9321
38082006.11.24 14:40t/p17924.001.93211.93811.9321400.00312890.10
38092006.11.24 14:50sell17934.001.93211.93711.9311
38102006.11.24 15:15sell17948.001.93341.93841.9324
38112006.11.24 15:20t/p17948.001.93241.93841.9324800.00313690.10
38122006.11.24 15:20modify17934.001.93211.93181.9298
38132006.11.24 15:29s/l17934.001.93181.93181.9298120.00313810.10
38142006.11.24 15:29close17912.001.93261.93661.9306-200.00313610.10
38152006.11.24 15:30close17901.001.93271.93621.9302-150.00313460.10
38162006.11.24 16:35sell17951.001.93051.93551.9295
38172006.11.24 16:40sell17962.001.93081.93581.9298
38182006.11.24 16:45sell17974.001.93221.93721.9312
38192006.11.24 16:50modify17974.001.93221.93191.9299
38202006.11.24 17:10s/l17974.001.93191.93191.9299120.00313580.10
38212006.11.24 17:10close17962.001.93281.93581.9298-400.00313180.10
38222006.11.24 17:15close17951.001.93181.93551.9295-130.00313050.10
38232006.11.24 17:29buy17981.001.93271.92771.9337
38242006.11.24 17:40buy17992.001.93201.92701.9330
38252006.11.24 17:45buy18004.001.93171.92671.9327
38262006.11.24 17:50buy18018.001.93141.92641.9324
38272006.11.24 19:10t/p18004.001.93271.92671.9327400.00313450.10
38282006.11.24 19:10t/p18018.001.93241.92641.9324800.00314250.10
38292006.11.24 19:10close17992.001.93291.92701.9330180.00314430.10
38302006.11.24 19:15close17981.001.93241.92771.9337-30.00314400.10
38312006.11.24 19:29buy18021.001.93291.92791.9339
38322006.11.24 19:40buy18032.001.93251.92751.9335
38332006.11.24 20:05buy18044.001.93181.92681.9328
38342006.11.24 20:10buy18058.001.93151.92651.9325
38352006.11.24 20:20modify18058.001.93151.93191.9339
38362006.11.24 20:29s/l18058.001.93191.93191.9339320.00314720.10
38372006.11.24 20:29close18044.001.93171.92681.9328-40.00314680.10
38382006.11.24 20:30close18032.001.93181.92751.9335-140.00314540.10
38392006.11.24 20:35close18021.001.93141.92791.9339-150.00314390.10
38402006.11.26 23:00buy18061.001.93941.93441.9404
38412006.11.26 23:05buy18072.001.93911.93411.9401
38422006.11.26 23:10t/p18061.001.94041.93441.9404100.00314490.10
38432006.11.26 23:10t/p18072.001.94011.93411.9401200.00314690.10
38442006.11.26 23:10buy18081.001.94101.93601.9420
38452006.11.26 23:15buy18092.001.93961.93461.9406
38462006.11.26 23:20buy18104.001.93861.93361.9396
38472006.11.26 23:29t/p18092.001.94061.93461.9406200.00314890.10
38482006.11.26 23:29t/p18104.001.93961.93361.9396400.00315290.10
38492006.11.26 23:29close18081.001.94081.93601.9420-20.00315270.10
38502006.11.26 23:35buy18111.001.94081.93581.9418
38512006.11.26 23:40buy18122.001.94021.93521.9412
38522006.11.26 23:45buy18134.001.93991.93491.9409
38532006.11.26 23:59buy18148.001.93961.93461.9406
38542006.11.27 00:05buy181516.001.93911.93411.9401
38552006.11.27 01:35t/p18148.001.94061.93461.9406763.20316033.30
38562006.11.27 01:35t/p181516.001.94011.93411.94011600.00317633.30
38572006.11.27 01:35close18134.001.94081.93491.9409341.60317974.90
38582006.11.27 01:45close18122.001.93841.93521.9412-369.20317605.70
38592006.11.27 01:50close18111.001.93751.93581.9418-334.60317271.10
38602006.11.27 02:10buy18161.001.94131.93631.9423
38612006.11.27 02:15buy18172.001.94081.93581.9418
38622006.11.27 02:29buy18184.001.93971.93471.9407
38632006.11.27 02:45buy18198.001.93931.93431.9403
38642006.11.27 02:50t/p18198.001.94031.93431.9403800.00318071.10
38652006.11.27 02:50modify18184.001.93971.94001.9420
38662006.11.27 02:59s/l18184.001.94001.94001.9420120.00318191.10
38672006.11.27 02:59close18172.001.93951.93581.9418-260.00317931.10
38682006.11.27 03:00close18161.001.93961.93631.9423-170.00317761.10
38692006.11.27 04:45sell18201.001.93781.94281.9368
38702006.11.27 04:50sell18212.001.93921.94421.9382
38712006.11.27 05:05t/p18212.001.93821.94421.9382200.00317961.10
38722006.11.27 05:05close18201.001.93751.94281.936830.00317991.10
38732006.11.27 05:10sell18221.001.93651.94151.9355
38742006.11.27 05:15sell18232.001.93821.94321.9372
38752006.11.27 05:20t/p18221.001.93551.94151.9355100.00318091.10
38762006.11.27 05:20t/p18232.001.93721.94321.9372200.00318291.10
38772006.11.27 05:20sell18241.001.93521.94021.9342
38782006.11.27 05:29sell18252.001.93551.94051.9345
38792006.11.27 05:35sell18264.001.93671.94171.9357
38802006.11.27 05:40sell18278.001.93751.94251.9365
38812006.11.27 05:45t/p18278.001.93651.94251.9365800.00319091.10
38822006.11.27 05:50t/p18252.001.93451.94051.9345200.00319291.10
38832006.11.27 05:50t/p18264.001.93571.94171.9357400.00319691.10
38842006.11.27 05:50close18241.001.93451.94021.934270.00319761.10
38852006.11.27 05:59sell18281.001.93591.94091.9349
38862006.11.27 06:05sell18292.001.93831.94331.9373
38872006.11.27 06:15modify18292.001.93831.93801.9360
38882006.11.27 06:20t/p18292.001.93601.93801.9360460.00320221.10
38892006.11.27 06:20close18281.001.93581.94091.934910.00320231.10
38902006.11.27 06:29buy18301.001.93811.93311.9391
38912006.11.27 06:40buy18312.001.93761.93261.9386
38922006.11.27 06:45buy18324.001.93471.92971.9357
38932006.11.27 06:59t/p18324.001.93571.92971.9357400.00320631.10
38942006.11.27 06:59close18312.001.93731.93261.9386-60.00320571.10
38952006.11.27 07:00close18301.001.93741.93311.9391-70.00320501.10
38962006.11.27 07:05buy18331.001.93821.93321.9392
38972006.11.27 07:10buy18342.001.93531.93031.9363
38982006.11.27 07:20t/p18342.001.93631.93031.9363200.00320701.10
38992006.11.27 07:20close18331.001.93781.93321.9392-40.00320661.10
39002006.11.27 08:05sell18351.001.93521.94021.9342
39012006.11.27 08:10sell18362.001.93941.94441.9384
39022006.11.27 08:20t/p18362.001.93841.94441.9384200.00320861.10
39032006.11.27 08:20sell18372.001.93821.94321.9372
39042006.11.27 08:29t/p18372.001.93721.94321.9372200.00321061.10
39052006.11.27 08:35sell18382.001.93651.94151.9355
39062006.11.27 08:45t/p18351.001.93421.94021.9342100.00321161.10
39072006.11.27 08:45t/p18382.001.93551.94151.9355200.00321361.10
39082006.11.27 08:45sell18391.001.93381.93881.9328
39092006.11.27 08:50t/p18391.001.93281.93881.9328100.00321461.10
39102006.11.27 08:50sell18401.001.93071.93571.9297
39112006.11.27 08:59sell18412.001.93251.93751.9315
39122006.11.27 09:10s/l18401.001.93571.93571.9297-500.00320961.10
39132006.11.27 09:10close18412.001.93581.93751.9315-660.00320301.10
39142006.11.27 09:35buy18421.001.93951.93451.9405
39152006.11.27 09:40buy18432.001.93891.93391.9399
39162006.11.27 09:45buy18444.001.93771.93271.9387
39172006.11.27 09:50buy18458.001.93541.93041.9364
39182006.11.27 09:59t/p18444.001.93871.93271.9387400.00320701.10
39192006.11.27 09:59t/p18458.001.93641.93041.9364800.00321501.10
39202006.11.27 09:59close18432.001.93891.93391.93990.00321501.10
39212006.11.27 10:00close18421.001.93881.93451.9405-70.00321431.10
39222006.11.27 10:05buy18461.001.93911.93411.9401
39232006.11.27 10:10buy18472.001.93791.93291.9389
39242006.11.27 10:15buy18484.001.93571.93071.9367
39252006.11.27 10:20t/p18484.001.93671.93071.9367400.00321831.10
39262006.11.27 10:29buy18494.001.93621.93121.9372
39272006.11.27 10:50t/p18494.001.93721.93121.9372400.00322231.10
39282006.11.27 10:50close18472.001.93741.93291.9389-100.00322131.10
39292006.11.27 10:59close18461.001.93651.93411.9401-260.00321871.10
39302006.11.27 11:15buy18501.001.93841.93341.9394
39312006.11.27 11:20buy18512.001.93761.93261.9386
39322006.11.27 11:29buy18524.001.93701.93201.9380
39332006.11.27 11:35buy18538.001.93671.93171.9377
39342006.11.27 11:40modify18538.001.93671.93711.9391
39352006.11.27 11:45s/l18538.001.93711.93711.9391320.00322191.10
39362006.11.27 11:45close18524.001.93671.93201.9380-120.00322071.10
39372006.11.27 11:50close18512.001.93691.93261.9386-140.00321931.10
39382006.11.27 11:59close18501.001.93711.93341.9394-130.00321801.10
39392006.11.27 12:10sell18541.001.93551.94051.9345
39402006.11.27 12:15sell18552.001.93581.94081.9348
39412006.11.27 12:30sell18564.001.93611.94111.9351
39422006.11.27 12:35t/p18552.001.93481.94081.9348200.00322001.10
39432006.11.27 12:35t/p18564.001.93511.94111.9351400.00322401.10
39442006.11.27 12:35close18541.001.93461.94051.934590.00322491.10
39452006.11.27 12:40sell18571.001.93531.94031.9343
39462006.11.27 12:45sell18582.001.93591.94091.9349
39472006.11.27 12:50sell18594.001.93651.94151.9355
39482006.11.27 12:59t/p18582.001.93491.94091.9349200.00322691.10
39492006.11.27 12:59t/p18594.001.93551.94151.9355400.00323091.10
39502006.11.27 12:59close18571.001.93471.94031.934360.00323151.10
39512006.11.27 13:15buy18601.001.93691.93191.9379
39522006.11.27 13:20buy18612.001.93421.92921.9352
39532006.11.27 13:29t/p18612.001.93521.92921.9352200.00323351.10
39542006.11.27 13:29buy18622.001.93651.93151.9375
39552006.11.27 13:35buy18634.001.93621.93121.9372
39562006.11.27 13:45buy18648.001.93571.93071.9367
39572006.11.27 13:50buy186516.001.93481.92981.9358
39582006.11.27 14:05t/p18648.001.93671.93071.9367800.00324151.10
39592006.11.27 14:05t/p186516.001.93581.92981.93581600.00325751.10
39602006.11.27 14:05close18634.001.93671.93121.9372200.00325951.10
39612006.11.27 14:10close18622.001.93571.93151.9375-160.00325791.10
39622006.11.27 14:15close18601.001.93421.93191.9379-270.00325521.10
39632006.11.27 15:10buy18661.001.93941.93441.9404
39642006.11.27 15:15buy18672.001.93661.93161.9376
39652006.11.27 15:20t/p18672.001.93761.93161.9376200.00325721.10
39662006.11.27 15:20buy18682.001.93801.93301.9390
39672006.11.27 15:40buy18694.001.93631.93131.9373
39682006.11.27 15:45t/p18694.001.93731.93131.9373400.00326121.10
39692006.11.27 15:45buy18704.001.93761.93261.9386
39702006.11.27 15:59buy18718.001.93711.93211.9381
39712006.11.27 16:05buy187216.001.93631.93131.9373
39722006.11.27 16:29modify187216.001.93631.93651.9385
39732006.11.27 16:35s/l187216.001.93651.93651.9385320.00326441.10
39742006.11.27 16:35close18718.001.93631.93211.9381-640.00325801.10
39752006.11.27 16:40close18704.001.93661.93261.9386-400.00325401.10
39762006.11.27 16:45close18682.001.93761.93301.9390-80.00325321.10
39772006.11.27 16:50close18661.001.93701.93441.9404-240.00325081.10
39782006.11.27 18:35buy18731.001.93791.93291.9389
39792006.11.27 18:45buy18742.001.93721.93221.9382
39802006.11.27 19:05t/p18742.001.93821.93221.9382200.00325281.10
39812006.11.27 19:05close18731.001.93831.93291.938940.00325321.10
39822006.11.27 19:20buy18751.001.93911.93411.9401
39832006.11.27 19:29buy18762.001.93781.93281.9388
39842006.11.27 19:35buy18774.001.93701.93201.9380
39852006.11.27 19:45modify18774.001.93701.93731.9393
39862006.11.27 19:50modify18774.001.93701.93771.9397
39872006.11.27 19:59s/l18774.001.93771.93771.9397280.00325601.10
39882006.11.27 19:59close18762.001.93701.93281.9388-160.00325441.10
39892006.11.27 20:00close18751.001.93711.93411.9401-200.00325241.10
39902006.11.27 23:40buy18781.001.93961.93461.9406
39912006.11.27 23:45buy18792.001.93821.93321.9392
39922006.11.28 00:50t/p18792.001.93921.93321.9392190.80325431.90
39932006.11.28 00:50close18781.001.93921.93461.9406-44.60325387.30
39942006.11.28 01:50buy18801.001.94071.93571.9417
39952006.11.28 01:59buy18812.001.93891.93391.9399
39962006.11.28 04:40buy18824.001.93841.93341.9394
39972006.11.28 04:45modify18824.001.93841.93881.9408
39982006.11.28 04:59s/l18824.001.93881.93881.9408160.00325547.30
39992006.11.28 04:59close18812.001.93821.93391.9399-140.00325407.30
40002006.11.28 05:00close18801.001.93831.93571.9417-240.00325167.30
40012006.11.28 05:05sell18831.001.93751.94251.9365
40022006.11.28 05:15sell18842.001.93831.94331.9373
40032006.11.28 05:50t/p18842.001.93731.94331.9373200.00325367.30
40042006.11.28 05:50close18831.001.93711.94251.936540.00325407.30
40052006.11.28 05:59sell18851.001.93701.94201.9360
40062006.11.28 06:05sell18862.001.93781.94281.9368
40072006.11.28 06:20modify18862.001.93781.93751.9355
40082006.11.28 06:29s/l18862.001.93751.93751.935560.00325467.30
40092006.11.28 06:29close18851.001.93771.94201.9360-70.00325397.30
40102006.11.28 07:10buy18871.001.94011.93511.9411
40112006.11.28 07:15buy18882.001.93801.93301.9390
40122006.11.28 07:35t/p18871.001.94111.93511.9411100.00325497.30
40132006.11.28 07:35t/p18882.001.93901.93301.9390200.00325697.30
40142006.11.28 07:35buy18891.001.94301.93801.9440
40152006.11.28 07:40buy18902.001.93871.93371.9397
40162006.11.28 07:45t/p18902.001.93971.93371.9397200.00325897.30
40172006.11.28 07:45buy18912.001.94051.93551.9415
40182006.11.28 07:59t/p18912.001.94151.93551.9415200.00326097.30
40192006.11.28 07:59close18891.001.94231.93801.9440-70.00326027.30
40202006.11.28 08:00buy18921.001.94261.93761.9436
40212006.11.28 08:10modify18921.001.94261.94291.9449
40222006.11.28 08:15modify18921.001.94261.94331.9453
40232006.11.28 08:20t/p18921.001.94531.94331.9453270.00326297.30
40242006.11.28 08:20buy18931.001.94571.94071.9467
40252006.11.28 08:29buy18942.001.94431.93931.9453
40262006.11.28 08:35buy18954.001.94281.93781.9438
40272006.11.28 08:50t/p18942.001.94531.93931.9453200.00326497.30
40282006.11.28 08:50t/p18954.001.94381.93781.9438400.00326897.30
40292006.11.28 08:50close18931.001.94621.94071.946750.00326947.30
40302006.11.28 09:05sell18961.001.94241.94741.9414
40312006.11.28 09:10sell18972.001.94271.94771.9417
40322006.11.28 09:15sell18984.001.94371.94871.9427
40332006.11.28 09:20sell18998.001.94421.94921.9432
40342006.11.28 09:40sell190016.001.94461.94961.9436
40352006.11.28 10:05modify190016.001.94461.94421.9422
40362006.11.28 10:10s/l190016.001.94421.94421.9422640.00327587.30
40372006.11.28 10:10close18998.001.94581.94921.9432-1280.00326307.30
40382006.11.28 10:15close18984.001.94511.94871.9427-560.00325747.30
40392006.11.28 10:20close18972.001.94581.94771.9417-620.00325127.30
40402006.11.28 10:29close18961.001.94501.94741.9414-260.00324867.30
40412006.11.28 13:10buy19011.001.94521.94021.9462
40422006.11.28 13:15buy19022.001.94391.93891.9449
40432006.11.28 13:20t/p19022.001.94491.93891.9449200.00325067.30
40442006.11.28 13:29buy19032.001.94491.93991.9459
40452006.11.28 13:35t/p19011.001.94621.94021.9462100.00325167.30
40462006.11.28 13:35t/p19032.001.94591.93991.9459200.00325367.30
40472006.11.28 13:35buy19041.001.94821.94321.9492
40482006.11.28 13:40buy19052.001.94551.94051.9465
40492006.11.28 13:45t/p19052.001.94651.94051.9465200.00325567.30
40502006.11.28 13:59buy19062.001.94791.94291.9489
40512006.11.28 14:05buy19074.001.94711.94211.9481
40522006.11.28 14:29modify19074.001.94711.94741.9494
40532006.11.28 14:59modify19074.001.94711.94751.9495
40542006.11.28 15:00modify19074.001.94711.94761.9496
40552006.11.28 15:05s/l19074.001.94761.94761.9496200.00325767.30
40562006.11.28 15:05close19062.001.94651.94291.9489-280.00325487.30
40572006.11.28 15:10close19041.001.94701.94321.9492-120.00325367.30
40582006.11.28 15:35sell19081.001.94671.95171.9457
40592006.11.28 15:45sell19092.001.94821.95321.9472
40602006.11.28 16:00modify19092.001.94821.94791.9459
40612006.11.28 16:05t/p19081.001.94571.95171.9457100.00325467.30
40622006.11.28 16:05t/p19092.001.94591.94791.9459460.00325927.30
40632006.11.28 16:05sell19101.001.94531.95031.9443
40642006.11.28 16:10sell19112.001.94661.95161.9456
40652006.11.28 16:15sell19124.001.94741.95241.9464
40662006.11.28 16:20t/p19124.001.94641.95241.9464400.00326327.30
40672006.11.28 16:35sell19134.001.94811.95311.9471
40682006.11.28 16:40sell19148.001.94841.95341.9474
40692006.11.28 16:50t/p19134.001.94711.95311.9471400.00326727.30
40702006.11.28 16:50t/p19148.001.94741.95341.9474800.00327527.30
40712006.11.28 16:50close19112.001.94651.95161.945620.00327547.30
40722006.11.28 16:59close19101.001.94791.95031.9443-260.00327287.30
40732006.11.28 18:05buy19151.001.95091.94591.9519
40742006.11.28 18:10buy19162.001.94711.94211.9481
40752006.11.28 18:15t/p19151.001.95191.94591.9519100.00327387.30
40762006.11.28 18:15t/p19162.001.94811.94211.9481200.00327587.30
40772006.11.28 18:15buy19171.001.95221.94721.9532
40782006.11.28 18:20buy19182.001.94931.94431.9503
40792006.11.28 18:29t/p19182.001.95031.94431.9503200.00327787.30
40802006.11.28 18:29buy19192.001.95091.94591.9519
40812006.11.28 18:35buy19204.001.94881.94381.9498
40822006.11.28 18:40t/p19192.001.95191.94591.9519200.00327987.30
40832006.11.28 18:40t/p19204.001.94981.94381.9498400.00328387.30
40842006.11.28 18:40close19171.001.95271.94721.953250.00328437.30
40852006.11.28 18:45buy19211.001.95061.94561.9516
40862006.11.28 19:05buy19222.001.95031.94531.9513
40872006.11.28 19:10buy19234.001.94991.94491.9509
40882006.11.28 19:29t/p19222.001.95131.94531.9513200.00328637.30
40892006.11.28 19:29t/p19234.001.95091.94491.9509400.00329037.30
40902006.11.28 19:29close19211.001.95131.94561.951670.00329107.30
40912006.11.28 19:45buy19241.001.95211.94711.9531
40922006.11.28 19:59buy19252.001.95111.94611.9521
40932006.11.28 20:05buy19264.001.95061.94561.9516
40942006.11.28 20:40modify19264.001.95061.95091.9529
40952006.11.28 20:45t/p19252.001.95211.94611.9521200.00329307.30
40962006.11.28 20:45close19264.001.95271.95091.9529840.00330147.30
40972006.11.28 20:50close19241.001.95141.94711.9531-70.00330077.30
40982006.11.28 20:59buy19271.001.95211.94711.9531
40992006.11.28 21:10t/p19271.001.95311.94711.9531100.00330177.30
41002006.11.28 21:10buy19281.001.95341.94841.9544
41012006.11.28 21:15buy19292.001.95261.94761.9536
41022006.11.28 21:20buy19304.001.95211.94711.9531
41032006.11.28 21:30t/p19304.001.95311.94711.9531400.00330577.30
41042006.11.28 21:30close19292.001.95311.94761.9536100.00330677.30
41052006.11.28 21:35close19281.001.95231.94841.9544-110.00330567.30
41062006.11.28 21:50buy19311.001.95331.94831.9543
41072006.11.28 21:59buy19322.001.95171.94671.9527
41082006.11.28 22:10buy19334.001.95141.94641.9524
41092006.11.28 22:20modify19334.001.95141.95171.9537
41102006.11.28 22:29s/l19334.001.95171.95171.9537120.00330687.30
41112006.11.28 22:29close19322.001.95171.94671.95270.00330687.30
41122006.11.28 22:30close19311.001.95161.94831.9543-170.00330517.30
41132006.11.28 23:35buy19341.001.95421.94921.9552
41142006.11.28 23:40buy19352.001.95141.94641.9524
41152006.11.28 23:59t/p19352.001.95241.94641.9524200.00330717.30
41162006.11.28 23:59close19341.001.95291.94921.9552-130.00330587.30
41172006.11.29 00:10buy19361.001.95441.94941.9554
41182006.11.29 00:15buy19372.001.95171.94671.9527
41192006.11.29 00:20t/p19372.001.95271.94671.9527200.00330787.30
41202006.11.29 00:20buy19382.001.95301.94801.9540
41212006.11.29 01:10buy19394.001.95241.94741.9534
41222006.11.29 01:20modify19394.001.95241.95271.9547
41232006.11.29 01:29s/l19394.001.95271.95271.9547120.00330907.30
41242006.11.29 01:29close19382.001.95251.94801.9540-100.00330807.30
41252006.11.29 01:30close19361.001.95281.94941.9554-160.00330647.30
41262006.11.29 05:50sell19401.001.95101.95601.9500
41272006.11.29 05:59sell19412.001.95191.95691.9509
41282006.11.29 06:05sell19424.001.95341.95841.9524
41292006.11.29 06:10sell19438.001.95441.95941.9534
41302006.11.29 06:15t/p19438.001.95341.95941.9534800.00331447.30
41312006.11.29 06:20t/p19424.001.95241.95841.9524400.00331847.30
41322006.11.29 06:20close19412.001.95231.95691.9509-80.00331767.30
41332006.11.29 06:29close19401.001.95381.95601.9500-280.00331487.30
41342006.11.29 06:30buy19441.001.95371.94871.9547
41352006.11.29 06:40buy19452.001.95331.94831.9543
41362006.11.29 06:45buy19464.001.95281.94781.9538
41372006.11.29 07:00buy19478.001.95251.94751.9535
41382006.11.29 07:05buy194816.001.95161.94661.9526
41392006.11.29 07:20t/p194816.001.95261.94661.95261600.00333087.30
41402006.11.29 07:20close19478.001.95291.94751.9535320.00333407.30
41412006.11.29 07:29close19464.001.95261.94781.9538-80.00333327.30
41422006.11.29 07:30close19452.001.95251.94831.9543-160.00333167.30
41432006.11.29 07:35close19441.001.94951.94871.9547-420.00332747.30
41442006.11.29 07:40sell19491.001.95001.95501.9490
41452006.11.29 07:45sell19502.001.95251.95751.9515
41462006.11.29 07:50t/p19502.001.95151.95751.9515200.00332947.30
41472006.11.29 07:50sell19512.001.95121.95621.9502
41482006.11.29 08:05t/p19491.001.94901.95501.9490100.00333047.30
41492006.11.29 08:05t/p19512.001.95021.95621.9502200.00333247.30
41502006.11.29 08:05sell19521.001.94701.95201.9460
41512006.11.29 08:10sell19532.001.95041.95541.9494
41522006.11.29 08:15t/p19532.001.94941.95541.9494200.00333447.30
41532006.11.29 08:15sell19542.001.94861.95361.9476
41542006.11.29 08:35sell19554.001.95051.95551.9495
41552006.11.29 08:50t/p19554.001.94951.95551.9495400.00333847.30
41562006.11.29 08:50close19542.001.94851.95361.947620.00333867.30
41572006.11.29 08:59close19521.001.94961.95201.9460-260.00333607.30
41582006.11.29 09:20sell19561.001.94741.95241.9464
41592006.11.29 09:29sell19572.001.94811.95311.9471
41602006.11.29 09:35sell19584.001.95111.95611.9501
41612006.11.29 09:40t/p19584.001.95011.95611.9501400.00334007.30
41622006.11.29 09:40sell19594.001.94901.95401.9480
41632006.11.29 09:45t/p19594.001.94801.95401.9480400.00334407.30
41642006.11.29 09:45modify19572.001.94811.94781.9458
41652006.11.29 09:50s/l19572.001.94781.94781.945860.00334467.30
41662006.11.29 09:50close19561.001.94851.95241.9464-110.00334357.30
41672006.11.29 10:10sell19601.001.94721.95221.9462
41682006.11.29 10:15sell19612.001.94811.95311.9471
41692006.11.29 10:29sell19624.001.94861.95361.9476
41702006.11.29 10:40sell19638.001.94961.95461.9486
41712006.11.29 10:45t/p19638.001.94861.95461.9486800.00335157.30
41722006.11.29 11:05sell19648.001.95081.95581.9498
41732006.11.29 11:10t/p19648.001.94981.95581.9498800.00335957.30
41742006.11.29 11:10sell19658.001.94891.95391.9479
41752006.11.29 11:20sell196616.001.94971.95471.9487
41762006.11.29 11:40t/p196616.001.94871.95471.94871600.00337557.30
41772006.11.29 11:40close19658.001.94871.95391.9479160.00337717.30
41782006.11.29 11:50close19624.001.95031.95361.9476-680.00337037.30
41792006.11.29 11:59close19612.001.94981.95311.9471-340.00336697.30
41802006.11.29 12:00close19601.001.95001.95221.9462-280.00336417.30
41812006.11.29 12:05sell19671.001.94831.95331.9473
41822006.11.29 12:15sell19682.001.94891.95391.9479
41832006.11.29 12:20sell19694.001.94991.95491.9489
41842006.11.29 12:45sell19708.001.95131.95631.9503
41852006.11.29 13:10sell197116.001.95211.95711.9511
41862006.11.29 13:35modify197116.001.95211.95181.9498
41872006.11.29 13:40t/p19708.001.95031.95631.9503800.00337217.30
41882006.11.29 13:40t/p197116.001.94981.95181.94983680.00340897.30
41892006.11.29 13:40close19694.001.94941.95491.9489200.00341097.30
41902006.11.29 13:45close19682.001.94841.95391.9479100.00341197.30
41912006.11.29 13:50s/l19671.001.95331.95331.9473-500.00340697.30
41922006.11.29 13:50buy19721.001.95401.94901.9550
41932006.11.29 13:59s/l19721.001.94901.94901.9550-500.00340197.30
41942006.11.29 14:10sell19731.001.94871.95371.9477
41952006.11.29 14:15sell19742.001.95131.95631.9503
41962006.11.29 14:20s/l19731.001.95371.95371.9477-500.00339697.30
41972006.11.29 14:20sell19752.001.95371.95871.9527
41982006.11.29 14:35t/p19752.001.95271.95871.9527200.00339897.30
41992006.11.29 14:35close19742.001.95251.95631.9503-240.00339657.30
42002006.11.29 14:40buy19761.001.95331.94831.9543
42012006.11.29 14:50buy19772.001.95201.94701.9530
42022006.11.29 15:05buy19784.001.95061.94561.9516
42032006.11.29 15:10modify19784.001.95061.95091.9529
42042006.11.29 15:15s/l19784.001.95091.95091.9529120.00339777.30
42052006.11.29 15:15close19772.001.94861.94701.9530-680.00339097.30
42062006.11.29 15:20close19761.001.95321.94831.9543-10.00339087.30
42072006.11.29 15:29sell19791.001.94981.95481.9488
42082006.11.29 15:45sell19802.001.95021.95521.9492
42092006.11.29 16:05t/p19791.001.94881.95481.9488100.00339187.30
42102006.11.29 16:05t/p19802.001.94921.95521.9492200.00339387.30
42112006.11.29 16:05sell19811.001.94711.95211.9461
42122006.11.29 16:10sell19822.001.94951.95451.9485
42132006.11.29 16:20t/p19822.001.94851.95451.9485200.00339587.30
42142006.11.29 16:20close19811.001.94791.95211.9461-80.00339507.30
42152006.11.29 16:29sell19831.001.94801.95301.9470
42162006.11.29 16:30sell19842.001.94831.95331.9473
42172006.11.29 16:35sell19854.001.94911.95411.9481
42182006.11.29 17:05sell19868.001.95011.95511.9491
42192006.11.29 17:20t/p19868.001.94911.95511.9491800.00340307.30
42202006.11.29 17:20close19854.001.94901.95411.948140.00340347.30
42212006.11.29 17:29close19842.001.95001.95331.9473-340.00340007.30
42222006.11.29 17:30close19831.001.95011.95301.9470-210.00339797.30
42232006.11.29 17:35buy19871.001.95041.94541.9514
42242006.11.29 17:40buy19882.001.94991.94491.9509
42252006.11.29 17:45buy19894.001.94881.94381.9498
42262006.11.29 18:05buy19908.001.94741.94241.9484
42272006.11.29 18:10s/l19871.001.94541.94541.9514-500.00339297.30
42282006.11.29 18:10s/l19882.001.94491.94491.9509-1000.00338297.30
42292006.11.29 18:10close19908.001.94391.94241.9484-2800.00335497.30
42302006.11.29 18:15close19894.001.94591.94381.9498-1160.00334337.30
42312006.11.29 18:29sell19911.001.94471.94971.9437
42322006.11.29 18:40sell19922.001.94521.95021.9442
42332006.11.29 18:45sell19934.001.94631.95131.9453
42342006.11.29 18:50t/p19934.001.94531.95131.9453400.00334737.30
42352006.11.29 18:59sell19944.001.94581.95081.9448
42362006.11.29 19:05sell19958.001.94651.95151.9455
42372006.11.29 19:10sell199616.001.94681.95181.9458
42382006.11.29 19:20t/p199616.001.94581.95181.94581600.00336337.30
42392006.11.29 19:20close19958.001.94561.95151.9455720.00337057.30
42402006.11.29 19:29close19944.001.94671.95081.9448-360.00336697.30
42412006.11.29 19:30close19922.001.94641.95021.9442-240.00336457.30
42422006.11.29 19:35close19911.001.94681.94971.9437-210.00336247.30
42432006.11.29 20:35sell19971.001.94341.94841.9424
42442006.11.29 20:40sell19982.001.94501.95001.9440
42452006.11.29 20:45sell19994.001.94591.95091.9449
42462006.11.29 20:59modify19994.001.94591.94551.9435
42472006.11.29 21:10s/l19994.001.94551.94551.9435160.00336407.30
42482006.11.29 21:10close19982.001.94621.95001.9440-240.00336167.30
42492006.11.29 21:15close19971.001.94561.94841.9424-220.00335947.30
42502006.11.29 21:35buy20001.001.94701.94201.9480
42512006.11.29 21:40buy20012.001.94671.94171.9477
42522006.11.29 21:45buy20024.001.94641.94141.9474
42532006.11.29 21:50buy20038.001.94581.94081.9468
42542006.11.30 01:35buy200416.001.94501.94001.9460
42552006.11.30 01:45t/p200416.001.94601.94001.94601600.00337547.30
42562006.11.30 01:45close20038.001.94601.94081.946849.60337596.90
42572006.11.30 01:59close20024.001.94541.94141.9474-455.20337141.70
42582006.11.30 02:00close20012.001.94561.94171.9477-247.60336894.10
42592006.11.30 02:10t/p20001.001.94801.94201.948086.20336980.30
42602006.11.30 02:10buy20051.001.94881.94381.9498
42612006.11.30 02:20buy20062.001.94661.94161.9476
42622006.11.30 02:29t/p20062.001.94761.94161.9476200.00337180.30
42632006.11.30 02:29buy20072.001.94831.94331.9493
42642006.11.30 02:50buy20084.001.94771.94271.9487
42652006.11.30 04:35modify20084.001.94771.94801.9500
42662006.11.30 04:50s/l20084.001.94801.94801.9500120.00337300.30
42672006.11.30 04:50close20072.001.94791.94331.9493-80.00337220.30
42682006.11.30 04:59close20051.001.94851.94381.9498-30.00337190.30
42692006.11.30 06:45buy20091.001.95121.94621.9522
42702006.11.30 06:50buy20102.001.95001.94501.9510
42712006.11.30 07:10t/p20091.001.95221.94621.9522100.00337290.30
42722006.11.30 07:10t/p20102.001.95101.94501.9510200.00337490.30
42732006.11.30 07:10buy20111.001.95641.95141.9574
42742006.11.30 07:15buy20122.001.95171.94671.9527
42752006.11.30 07:29t/p20122.001.95271.94671.9527200.00337690.30
42762006.11.30 07:29close20111.001.95411.95141.9574-230.00337460.30
42772006.11.30 07:30buy20131.001.95441.94941.9554
42782006.11.30 07:35buy20142.001.95271.94771.9537
42792006.11.30 07:40buy20154.001.95181.94681.9528
42802006.11.30 07:50t/p20142.001.95371.94771.9537200.00337660.30
42812006.11.30 07:50t/p20154.001.95281.94681.9528400.00338060.30
42822006.11.30 07:50close20131.001.95531.94941.955490.00338150.30
42832006.11.30 08:05sell20161.001.95151.95651.9505
42842006.11.30 08:15sell20172.001.95251.95751.9515
42852006.11.30 08:20sell20184.001.95431.95931.9533
42862006.11.30 08:35modify20184.001.95431.95401.9520
42872006.11.30 08:40s/l20184.001.95401.95401.9520120.00338270.30
42882006.11.30 08:40close20172.001.95401.95751.9515-300.00337970.30
42892006.11.30 08:45close20161.001.95501.95651.9505-350.00337620.30
42902006.11.30 09:10buy20191.001.95811.95311.9591
42912006.11.30 09:15buy20202.001.95591.95091.9569
42922006.11.30 09:20t/p20202.001.95691.95091.9569200.00337820.30
42932006.11.30 09:20buy20212.001.95771.95271.9587
42942006.11.30 09:29buy20224.001.95571.95071.9567
42952006.11.30 09:35t/p20224.001.95671.95071.9567400.00338220.30
42962006.11.30 09:35close20212.001.95751.95271.9587-40.00338180.30
42972006.11.30 09:40close20191.001.95491.95311.9591-320.00337860.30
42982006.11.30 09:45buy20231.001.95721.95221.9582
42992006.11.30 10:05buy20242.001.95471.94971.9557
43002006.11.30 10:10t/p20242.001.95571.94971.9557200.00338060.30
43012006.11.30 10:10buy20252.001.95611.95111.9571
43022006.11.30 10:20t/p20252.001.95711.95111.9571200.00338260.30
43032006.11.30 10:20close20231.001.95761.95221.958240.00338300.30
43042006.11.30 10:35sell20261.001.95371.95871.9527
43052006.11.30 10:40sell20272.001.95411.95911.9531
43062006.11.30 10:45sell20284.001.95531.96031.9543
43072006.11.30 10:50sell20298.001.95671.96171.9557
43082006.11.30 10:59t/p20284.001.95431.96031.9543400.00338700.30
43092006.11.30 10:59t/p20298.001.95571.96171.9557800.00339500.30
43102006.11.30 10:59close20272.001.95411.95911.95310.00339500.30
43112006.11.30 11:00close20261.001.95431.95871.9527-60.00339440.30
43122006.11.30 11:40buy20301.001.95691.95191.9579
43132006.11.30 11:45buy20312.001.95611.95111.9571
43142006.11.30 11:50buy20324.001.95501.95001.9560
43152006.11.30 11:59modify20324.001.95501.95541.9574
43162006.11.30 12:00modify20324.001.95501.95551.9575
43172006.11.30 12:10modify20324.001.95501.95571.9577
43182006.11.30 12:15s/l20324.001.95571.95571.9577280.00339720.30
43192006.11.30 12:15close20312.001.95551.95111.9571-120.00339600.30
43202006.11.30 12:20close20301.001.95601.95191.9579-90.00339510.30
43212006.11.30 12:35buy20331.001.95711.95211.9581
43222006.11.30 12:40buy20342.001.95571.95071.9567
43232006.11.30 12:50t/p20342.001.95671.95071.9567200.00339710.30
43242006.11.30 12:50close20331.001.95711.95211.95810.00339710.30
43252006.11.30 12:59buy20351.001.95721.95221.9582
43262006.11.30 13:05buy20362.001.95651.95151.9575
43272006.11.30 13:10modify20362.001.95651.95671.9587
43282006.11.30 13:15modify20362.001.95651.95741.9594
43292006.11.30 13:20t/p20351.001.95821.95221.9582100.00339810.30
43302006.11.30 13:20close20362.001.95821.95741.9594340.00340150.30
43312006.11.30 13:50buy20371.001.95921.95421.9602
43322006.11.30 13:59buy20382.001.95691.95191.9579
43332006.11.30 14:05buy20394.001.95621.95121.9572
43342006.11.30 14:15t/p20382.001.95791.95191.9579200.00340350.30
43352006.11.30 14:15t/p20394.001.95721.95121.9572400.00340750.30
43362006.11.30 14:15close20371.001.95861.95421.9602-60.00340690.30
43372006.11.30 14:40buy20401.001.96021.95521.9612
43382006.11.30 14:45buy20412.001.95851.95351.9595
43392006.11.30 15:05t/p20412.001.95951.95351.9595200.00340890.30
43402006.11.30 15:05close20401.001.95951.95521.9612-70.00340820.30
43412006.11.30 15:20buy20421.001.96311.95811.9641
43422006.11.30 15:29buy20432.001.96241.95741.9634
43432006.11.30 15:45t/p20421.001.96411.95811.9641100.00340920.30
43442006.11.30 15:45t/p20432.001.96341.95741.9634200.00341120.30
43452006.11.30 15:45buy20441.001.96591.96091.9669
43462006.11.30 15:50t/p20441.001.96691.96091.9669100.00341220.30
43472006.11.30 15:50buy20451.001.96771.96271.9687
43482006.11.30 15:59buy20462.001.96701.96201.9680
43492006.11.30 16:05buy20474.001.96601.96101.9670
43502006.11.30 16:20t/p20451.001.96871.96271.9687100.00341320.30
43512006.11.30 16:20t/p20462.001.96801.96201.9680200.00341520.30
43522006.11.30 16:20t/p20474.001.96701.96101.9670400.00341920.30
43532006.11.30 16:20buy20481.001.96971.96471.9707
43542006.11.30 16:29buy20492.001.96791.96291.9689
43552006.11.30 16:59t/p20492.001.96891.96291.9689200.00342120.30
43562006.11.30 16:59close20481.001.96911.96471.9707-60.00342060.30
43572006.11.30 17:00buy20501.001.96941.96441.9704
43582006.11.30 17:05buy20512.001.96841.96341.9694
43592006.11.30 17:15t/p20512.001.96941.96341.9694200.00342260.30
43602006.11.30 17:15close20501.001.96961.96441.970420.00342280.30
43612006.11.30 17:20buy20521.001.97001.96501.9710
43622006.11.30 17:29buy20532.001.96851.96351.9695
43632006.11.30 17:35buy20544.001.96781.96281.9688
43642006.11.30 17:45modify20544.001.96781.96811.9701
43652006.11.30 17:59s/l20544.001.96811.96811.9701120.00342400.30
43662006.11.30 17:59close20532.001.96761.96351.9695-180.00342220.30
43672006.11.30 18:00close20521.001.96751.96501.9710-250.00341970.30
43682006.11.30 18:05sell20551.001.96711.97211.9661
43692006.11.30 18:10sell20562.001.96741.97241.9664
43702006.11.30 18:15sell20574.001.96781.97281.9668
43712006.11.30 18:50t/p20574.001.96681.97281.9668400.00342370.30
43722006.11.30 18:50close20562.001.96681.97241.9664120.00342490.30
43732006.11.30 18:59close20551.001.96711.97211.96610.00342490.30
43742006.11.30 19:15sell20581.001.96571.97071.9647
43752006.11.30 19:29sell20592.001.96601.97101.9650
43762006.11.30 20:05sell20604.001.96661.97161.9656
43772006.11.30 21:10t/p20604.001.96561.97161.9656400.00342890.30
43782006.11.30 21:10close20592.001.96531.97101.9650140.00343030.30
43792006.11.30 21:15close20581.001.96521.97071.964750.00343080.30
43802006.11.30 21:20sell20611.001.96511.97011.9641
43812006.11.30 21:35sell20622.001.96641.97141.9654
43822006.11.30 21:45sell20634.001.96691.97191.9659
43832006.11.30 21:50t/p20634.001.96591.97191.9659400.00343480.30
43842006.11.30 21:50modify20622.001.96641.96601.9640
43852006.11.30 21:59s/l20622.001.96601.96601.964080.00343560.30
43862006.11.30 21:59close20611.001.96631.97011.9641-120.00343440.30
43872006.12.01 00:05buy20641.001.96751.96251.9685
43882006.12.01 00:10buy20652.001.96681.96181.9678
43892006.12.01 01:50modify20652.001.96681.96701.9690
43902006.12.01 02:00s/l20652.001.96701.96701.969040.00343480.30
43912006.12.01 02:00close20641.001.96701.96251.9685-50.00343430.30
43922006.12.01 02:50buy20661.001.96901.96401.9700
43932006.12.01 02:59buy20672.001.96831.96331.9693
43942006.12.01 03:10buy20684.001.96681.96181.9678
43952006.12.01 03:20t/p20684.001.96781.96181.9678400.00343830.30
43962006.12.01 03:20close20672.001.96821.96331.9693-20.00343810.30
43972006.12.01 03:29close20661.001.96711.96401.9700-190.00343620.30
43982006.12.01 06:05buy20691.001.97371.96871.9747
43992006.12.01 06:10s/l20691.001.96871.96871.9747-500.00343120.30
44002006.12.01 06:15sell20701.001.96701.97201.9660
44012006.12.01 06:20sell20712.001.96921.97421.9682
44022006.12.01 06:29s/l20701.001.97201.97201.9660-500.00342620.30
44032006.12.01 06:29sell20722.001.97351.97851.9725
44042006.12.01 06:35sell20734.001.97381.97881.9728
44052006.12.01 06:40modify20734.001.97381.97351.9715
44062006.12.01 06:50s/l20712.001.97421.97421.9682-1000.00341620.30
44072006.12.01 06:50s/l20734.001.97351.97351.9715120.00341740.30
44082006.12.01 06:50close20722.001.97491.97851.9725-280.00341460.30
44092006.12.01 06:59buy20741.001.97301.96801.9740
44102006.12.01 07:00buy20752.001.97281.96781.9738
44112006.12.01 07:05buy20764.001.97251.96751.9735
44122006.12.01 07:20t/p20741.001.97401.96801.9740100.00341560.30
44132006.12.01 07:20t/p20752.001.97381.96781.9738200.00341760.30
44142006.12.01 07:20t/p20764.001.97351.96751.9735400.00342160.30
44152006.12.01 07:20buy20771.001.97501.97001.9760
44162006.12.01 07:29buy20782.001.97461.96961.9756
44172006.12.01 07:40buy20794.001.97321.96821.9742
44182006.12.01 07:45t/p20794.001.97421.96821.9742400.00342560.30
44192006.12.01 07:59buy20804.001.97341.96841.9744
44202006.12.01 08:05s/l20771.001.97001.97001.9760-500.00342060.30
44212006.12.01 08:05s/l20782.001.96961.96961.9756-1000.00341060.30
44222006.12.01 08:05close20804.001.96901.96841.9744-1760.00339300.30
44232006.12.01 08:20buy20811.001.97361.96861.9746
44242006.12.01 08:29buy20822.001.96921.96421.9702
44252006.12.01 08:35s/l20811.001.96861.96861.9746-500.00338800.30
44262006.12.01 08:35close20822.001.96861.96421.9702-120.00338680.30
44272006.12.01 08:40sell20831.001.96761.97261.9666
44282006.12.01 08:45sell20842.001.96971.97471.9687
44292006.12.01 08:50t/p20842.001.96871.97471.9687200.00338880.30
44302006.12.01 08:50sell20852.001.96811.97311.9671
44312006.12.01 09:05sell20864.001.96991.97491.9689
44322006.12.01 09:10sell20878.001.97081.97581.9698
44332006.12.01 09:20t/p20864.001.96891.97491.9689400.00339280.30
44342006.12.01 09:20t/p20878.001.96981.97581.9698800.00340080.30
44352006.12.01 09:20close20852.001.96791.97311.967140.00340120.30
44362006.12.01 09:29close20831.001.97051.97261.9666-290.00339830.30
44372006.12.01 09:45sell20881.001.96591.97091.9649
44382006.12.01 10:05sell20892.001.96731.97231.9663
44392006.12.01 10:10t/p20881.001.96491.97091.9649100.00339930.30
44402006.12.01 10:10t/p20892.001.96631.97231.9663200.00340130.30
44412006.12.01 10:10sell20901.001.96431.96931.9633
44422006.12.01 10:20sell20912.001.96521.97021.9642
44432006.12.01 10:29sell20924.001.96731.97231.9663
44442006.12.01 10:45sell20938.001.96811.97311.9671
44452006.12.01 10:50t/p20924.001.96631.97231.9663400.00340530.30
44462006.12.01 10:50t/p20938.001.96711.97311.9671800.00341330.30
44472006.12.01 10:50close20912.001.96601.97021.9642-160.00341170.30
44482006.12.01 10:59close20901.001.96641.96931.9633-210.00340960.30
44492006.12.01 11:05buy20941.001.96721.96221.9682
44502006.12.01 11:10t/p20941.001.96821.96221.9682100.00341060.30
44512006.12.01 11:10buy20951.001.96891.96391.9699
44522006.12.01 11:15buy20962.001.96571.96071.9667
44532006.12.01 11:20modify20962.001.96571.96611.9681
44542006.12.01 11:35t/p20962.001.96811.96611.9681480.00341540.30
44552006.12.01 11:35close20951.001.96861.96391.9699-30.00341510.30
44562006.12.01 11:45buy20971.001.96741.96241.9684
44572006.12.01 11:50buy20982.001.96681.96181.9678
44582006.12.01 11:59t/p20982.001.96781.96181.9678200.00341710.30
44592006.12.01 12:05buy20992.001.96701.96201.9680
44602006.12.01 12:10t/p20992.001.96801.96201.9680200.00341910.30
44612006.12.01 12:10modify20971.001.96741.96781.9698
44622006.12.01 12:15s/l20971.001.96781.96781.969840.00341950.30
44632006.12.01 13:15buy21001.001.96981.96481.9708
44642006.12.01 13:20buy21012.001.96911.96411.9701
44652006.12.01 13:29buy21024.001.96821.96321.9692
44662006.12.01 13:35buy21038.001.96761.96261.9686
44672006.12.01 13:40t/p21038.001.96861.96261.9686800.00342750.30
44682006.12.01 13:45buy21048.001.96781.96281.9688
44692006.12.01 13:50t/p21024.001.96921.96321.9692400.00343150.30
44702006.12.01 13:50t/p21048.001.96881.96281.9688800.00343950.30
44712006.12.01 13:50close21012.001.96941.96411.970160.00344010.30
44722006.12.01 13:59close21001.001.96921.96481.9708-60.00343950.30
44732006.12.01 14:05buy21051.001.97211.96711.9731
44742006.12.01 14:10buy21062.001.96891.96391.9699
44752006.12.01 14:15t/p21051.001.97311.96711.9731100.00344050.30
44762006.12.01 14:15t/p21062.001.96991.96391.9699200.00344250.30
44772006.12.01 14:15buy21071.001.97331.96831.9743
44782006.12.01 14:20buy21082.001.97211.96711.9731
44792006.12.01 14:29buy21094.001.97181.96681.9728
44802006.12.01 14:35buy21108.001.97101.96601.9720
44812006.12.01 14:40t/p21108.001.97201.96601.9720800.00345050.30
44822006.12.01 14:50t/p21082.001.97311.96711.9731200.00345250.30
44832006.12.01 14:50t/p21094.001.97281.96681.9728400.00345650.30
44842006.12.01 14:50close21071.001.97311.96831.9743-20.00345630.30
44852006.12.01 14:59buy21111.001.97241.96741.9734
44862006.12.01 15:15t/p21111.001.97341.96741.9734100.00345730.30
44872006.12.01 15:15buy21121.001.97521.97021.9762
44882006.12.01 15:20t/p21121.001.97621.97021.9762100.00345830.30
44892006.12.01 15:20buy21131.001.98121.97621.9822
44902006.12.01 15:29buy21142.001.98101.97601.9820
44912006.12.01 15:35buy21154.001.97981.97481.9808
44922006.12.01 15:40t/p21154.001.98081.97481.9808400.00346230.30
44932006.12.01 15:45t/p21131.001.98221.97621.9822100.00346330.30
44942006.12.01 15:45t/p21142.001.98201.97601.9820200.00346530.30
44952006.12.01 15:45buy21161.001.98421.97921.9852
44962006.12.01 15:59buy21172.001.98071.97571.9817
44972006.12.01 16:05buy21184.001.97981.97481.9808
44982006.12.01 16:20t/p21172.001.98171.97571.9817200.00346730.30
44992006.12.01 16:20t/p21184.001.98081.97481.9808400.00347130.30
45002006.12.01 16:20close21161.001.98181.97921.9852-240.00346890.30
45012006.12.01 16:29buy21191.001.98071.97571.9817
45022006.12.01 16:35buy21202.001.97841.97341.9794
45032006.12.01 16:45t/p21202.001.97941.97341.9794200.00347090.30
45042006.12.01 16:45close21191.001.98051.97571.9817-20.00347070.30
45052006.12.01 17:05sell21211.001.97871.98371.9777
45062006.12.01 17:10sell21222.001.98101.98601.9800
45072006.12.01 17:29t/p21222.001.98001.98601.9800200.00347270.30
45082006.12.01 17:29close21211.001.97931.98371.9777-60.00347210.30
45092006.12.01 18:15sell21231.001.97861.98361.9776
45102006.12.01 18:30sell21242.001.97891.98391.9779
45112006.12.01 18:35sell21254.001.98011.98511.9791
45122006.12.01 18:40modify21254.001.98011.97971.9777
45132006.12.01 18:50s/l21254.001.97971.97971.9777160.00347370.30
45142006.12.01 18:50close21242.001.97971.98391.9779-160.00347210.30
45152006.12.01 18:59close21231.001.97991.98361.9776-130.00347080.30
45162006.12.01 19:40buy21261.001.98131.97631.9823
45172006.12.01 19:45buy21272.001.97971.97471.9807
45182006.12.01 19:50t/p21272.001.98071.97471.9807200.00347280.30
45192006.12.01 19:50buy21282.001.98101.97601.9820
45202006.12.01 19:59buy21294.001.98061.97561.9816
45212006.12.01 20:10buy21308.001.97971.97471.9807
45222006.12.01 20:59close at stop21308.001.97961.97471.9807-80.00347200.30
45232006.12.01 20:59close at stop21294.001.97961.97561.9816-400.00346800.30
45242006.12.01 20:59close at stop21282.001.97961.97601.9820-280.00346520.30
45252006.12.01 20:59close at stop21261.001.97961.97631.9823-170.00346350.30