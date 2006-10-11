|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.01 22:00 - 2006.12.01 20:00 (2006.10.01 - 2006.12.02)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|Lots=1; StopLoss=50; TakeProfit=10; TrailingStop=5; MaxTrades=5; Pips=2; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=7.94; USDJPYPipValue=9.03; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; TimeZoneofData=0;
|Bars in test
|2500
|Ticks modelled
|13214
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|100000.00
|Total net profit
|246350.30
|Gross profit
|430381.00
|Gross loss
|-184030.70
|Profit factor
|2.34
|Expected payoff
|115.66
|Absolute drawdown
|1800.00
|Maximal drawdown
|11302.60 (7.14%)
|Relative drawdown
|7.14% (11302.60)
|Total trades
|2130
|Short positions (won %)
|916 (66.81%)
|Long positions (won %)
|1214 (67.79%)
|Profit trades (% of total)
|1435 (67.37%)
|Loss trades (% of total)
|695 (32.63%)
|Largest
|profit trade
|3680.00
|loss trade
|-5993.60
|Average
|profit trade
|299.92
|loss trade
|-264.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (5110.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-2700.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6483.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-11302.60 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.01 22:00
|buy
|1
|1.00
|1.8743
|1.8693
|1.8753
|2
|2006.10.01 22:29
|buy
|2
|2.00
|1.8740
|1.8690
|1.8750
|3
|2006.10.01 22:35
|buy
|3
|4.00
|1.8702
|1.8652
|1.8712
|4
|2006.10.01 22:40
|t/p
|3
|4.00
|1.8712
|1.8652
|1.8712
|400.00
|100400.00
|5
|2006.10.01 22:45
|buy
|4
|4.00
|1.8732
|1.8682
|1.8742
|6
|2006.10.01 22:59
|buy
|5
|8.00
|1.8711
|1.8661
|1.8721
|7
|2006.10.01 23:29
|t/p
|5
|8.00
|1.8721
|1.8661
|1.8721
|800.00
|101200.00
|8
|2006.10.01 23:29
|close
|4
|4.00
|1.8723
|1.8682
|1.8742
|-360.00
|100840.00
|9
|2006.10.01 23:30
|close
|2
|2.00
|1.8722
|1.8690
|1.8750
|-360.00
|100480.00
|10
|2006.10.01 23:40
|close
|1
|1.00
|1.8720
|1.8693
|1.8753
|-230.00
|100250.00
|11
|2006.10.02 01:05
|sell
|6
|1.00
|1.8693
|1.8743
|1.8683
|12
|2006.10.02 01:15
|sell
|7
|2.00
|1.8714
|1.8764
|1.8704
|13
|2006.10.02 01:20
|t/p
|7
|2.00
|1.8704
|1.8764
|1.8704
|200.00
|100450.00
|14
|2006.10.02 01:20
|sell
|8
|2.00
|1.8700
|1.8750
|1.8690
|15
|2006.10.02 01:45
|modify
|8
|2.00
|1.8700
|1.8697
|1.8677
|16
|2006.10.02 01:59
|modify
|8
|2.00
|1.8700
|1.8696
|1.8676
|17
|2006.10.02 02:05
|s/l
|8
|2.00
|1.8696
|1.8696
|1.8676
|80.00
|100530.00
|18
|2006.10.02 02:05
|close
|6
|1.00
|1.8701
|1.8743
|1.8683
|-80.00
|100450.00
|19
|2006.10.02 06:15
|buy
|9
|1.00
|1.8722
|1.8672
|1.8732
|20
|2006.10.02 06:20
|t/p
|9
|1.00
|1.8732
|1.8672
|1.8732
|100.00
|100550.00
|21
|2006.10.02 06:20
|buy
|10
|1.00
|1.8735
|1.8685
|1.8745
|22
|2006.10.02 06:29
|buy
|11
|2.00
|1.8721
|1.8671
|1.8731
|23
|2006.10.02 06:45
|modify
|11
|2.00
|1.8721
|1.8724
|1.8744
|24
|2006.10.02 06:50
|s/l
|11
|2.00
|1.8724
|1.8724
|1.8744
|60.00
|100610.00
|25
|2006.10.02 06:50
|close
|10
|1.00
|1.8719
|1.8685
|1.8745
|-160.00
|100450.00
|26
|2006.10.02 06:59
|buy
|12
|1.00
|1.8727
|1.8677
|1.8737
|27
|2006.10.02 07:05
|buy
|13
|2.00
|1.8705
|1.8655
|1.8715
|28
|2006.10.02 07:10
|t/p
|13
|2.00
|1.8715
|1.8655
|1.8715
|200.00
|100650.00
|29
|2006.10.02 07:10
|buy
|14
|2.00
|1.8718
|1.8668
|1.8728
|30
|2006.10.02 07:15
|buy
|15
|4.00
|1.8689
|1.8639
|1.8699
|31
|2006.10.02 07:20
|t/p
|15
|4.00
|1.8699
|1.8639
|1.8699
|400.00
|101050.00
|32
|2006.10.02 07:20
|modify
|14
|2.00
|1.8718
|1.8721
|1.8741
|33
|2006.10.02 07:29
|s/l
|14
|2.00
|1.8721
|1.8721
|1.8741
|60.00
|101110.00
|34
|2006.10.02 07:29
|close
|12
|1.00
|1.8691
|1.8677
|1.8737
|-360.00
|100750.00
|35
|2006.10.02 07:30
|sell
|16
|1.00
|1.8692
|1.8742
|1.8682
|36
|2006.10.02 07:40
|t/p
|16
|1.00
|1.8682
|1.8742
|1.8682
|100.00
|100850.00
|37
|2006.10.02 07:40
|sell
|17
|1.00
|1.8678
|1.8728
|1.8668
|38
|2006.10.02 07:45
|sell
|18
|2.00
|1.8691
|1.8741
|1.8681
|39
|2006.10.02 07:50
|sell
|19
|4.00
|1.8696
|1.8746
|1.8686
|40
|2006.10.02 08:10
|sell
|20
|8.00
|1.8702
|1.8752
|1.8692
|41
|2006.10.02 08:20
|modify
|20
|8.00
|1.8702
|1.8698
|1.8678
|42
|2006.10.02 08:29
|s/l
|20
|8.00
|1.8698
|1.8698
|1.8678
|320.00
|101170.00
|43
|2006.10.02 08:29
|close
|19
|4.00
|1.8704
|1.8746
|1.8686
|-320.00
|100850.00
|44
|2006.10.02 08:30
|close
|18
|2.00
|1.8705
|1.8741
|1.8681
|-280.00
|100570.00
|45
|2006.10.02 08:35
|s/l
|17
|1.00
|1.8728
|1.8728
|1.8668
|-500.00
|100070.00
|46
|2006.10.02 08:35
|buy
|21
|1.00
|1.8741
|1.8691
|1.8751
|47
|2006.10.02 08:50
|buy
|22
|2.00
|1.8705
|1.8655
|1.8715
|48
|2006.10.02 08:59
|t/p
|22
|2.00
|1.8715
|1.8655
|1.8715
|200.00
|100270.00
|49
|2006.10.02 08:59
|buy
|23
|2.00
|1.8735
|1.8685
|1.8745
|50
|2006.10.02 09:05
|t/p
|23
|2.00
|1.8745
|1.8685
|1.8745
|200.00
|100470.00
|51
|2006.10.02 09:05
|close
|21
|1.00
|1.8750
|1.8691
|1.8751
|90.00
|100560.00
|52
|2006.10.02 09:15
|sell
|24
|1.00
|1.8725
|1.8775
|1.8715
|53
|2006.10.02 09:20
|sell
|25
|2.00
|1.8733
|1.8783
|1.8723
|54
|2006.10.02 09:50
|sell
|26
|4.00
|1.8738
|1.8788
|1.8728
|55
|2006.10.02 10:05
|t/p
|26
|4.00
|1.8728
|1.8788
|1.8728
|400.00
|100960.00
|56
|2006.10.02 10:05
|close
|25
|2.00
|1.8725
|1.8783
|1.8723
|160.00
|101120.00
|57
|2006.10.02 10:10
|close
|24
|1.00
|1.8731
|1.8775
|1.8715
|-60.00
|101060.00
|58
|2006.10.02 12:05
|sell
|27
|1.00
|1.8708
|1.8758
|1.8698
|59
|2006.10.02 12:10
|sell
|28
|2.00
|1.8730
|1.8780
|1.8720
|60
|2006.10.02 12:15
|t/p
|28
|2.00
|1.8720
|1.8780
|1.8720
|200.00
|101260.00
|61
|2006.10.02 12:15
|sell
|29
|2.00
|1.8714
|1.8764
|1.8704
|62
|2006.10.02 12:35
|sell
|30
|4.00
|1.8730
|1.8780
|1.8720
|63
|2006.10.02 12:40
|t/p
|30
|4.00
|1.8720
|1.8780
|1.8720
|400.00
|101660.00
|64
|2006.10.02 12:59
|sell
|31
|4.00
|1.8727
|1.8777
|1.8717
|65
|2006.10.02 13:05
|s/l
|27
|1.00
|1.8758
|1.8758
|1.8698
|-500.00
|101160.00
|66
|2006.10.02 13:05
|s/l
|29
|2.00
|1.8764
|1.8764
|1.8704
|-1000.00
|100160.00
|67
|2006.10.02 13:05
|close
|31
|4.00
|1.8771
|1.8777
|1.8717
|-1760.00
|98400.00
|68
|2006.10.02 13:10
|buy
|32
|1.00
|1.8757
|1.8707
|1.8767
|69
|2006.10.02 13:20
|buy
|33
|2.00
|1.8723
|1.8673
|1.8733
|70
|2006.10.02 13:29
|t/p
|33
|2.00
|1.8733
|1.8673
|1.8733
|200.00
|98600.00
|71
|2006.10.02 13:35
|t/p
|32
|1.00
|1.8767
|1.8707
|1.8767
|100.00
|98700.00
|72
|2006.10.02 13:35
|buy
|34
|1.00
|1.8835
|1.8785
|1.8845
|73
|2006.10.02 13:45
|s/l
|34
|1.00
|1.8785
|1.8785
|1.8845
|-500.00
|98200.00
|74
|2006.10.02 13:59
|buy
|35
|1.00
|1.8830
|1.8780
|1.8840
|75
|2006.10.02 14:00
|buy
|36
|2.00
|1.8827
|1.8777
|1.8837
|76
|2006.10.02 14:10
|buy
|37
|4.00
|1.8820
|1.8770
|1.8830
|77
|2006.10.02 14:15
|t/p
|37
|4.00
|1.8830
|1.8770
|1.8830
|400.00
|98600.00
|78
|2006.10.02 14:20
|t/p
|35
|1.00
|1.8840
|1.8780
|1.8840
|100.00
|98700.00
|79
|2006.10.02 14:20
|t/p
|36
|2.00
|1.8837
|1.8777
|1.8837
|200.00
|98900.00
|80
|2006.10.02 14:20
|buy
|38
|1.00
|1.8867
|1.8817
|1.8877
|81
|2006.10.02 14:29
|buy
|39
|2.00
|1.8858
|1.8808
|1.8868
|82
|2006.10.02 14:35
|buy
|40
|4.00
|1.8848
|1.8798
|1.8858
|83
|2006.10.02 14:50
|t/p
|40
|4.00
|1.8858
|1.8798
|1.8858
|400.00
|99300.00
|84
|2006.10.02 14:50
|close
|39
|2.00
|1.8864
|1.8808
|1.8868
|120.00
|99420.00
|85
|2006.10.02 14:59
|close
|38
|1.00
|1.8848
|1.8817
|1.8877
|-190.00
|99230.00
|86
|2006.10.02 15:15
|buy
|41
|1.00
|1.8868
|1.8818
|1.8878
|87
|2006.10.02 15:29
|buy
|42
|2.00
|1.8865
|1.8815
|1.8875
|88
|2006.10.02 15:35
|buy
|43
|4.00
|1.8857
|1.8807
|1.8867
|89
|2006.10.02 15:40
|t/p
|43
|4.00
|1.8867
|1.8807
|1.8867
|400.00
|99630.00
|90
|2006.10.02 15:45
|t/p
|42
|2.00
|1.8875
|1.8815
|1.8875
|200.00
|99830.00
|91
|2006.10.02 15:45
|close
|41
|1.00
|1.8875
|1.8818
|1.8878
|70.00
|99900.00
|92
|2006.10.02 15:50
|buy
|44
|1.00
|1.8875
|1.8825
|1.8885
|93
|2006.10.02 15:59
|buy
|45
|2.00
|1.8863
|1.8813
|1.8873
|94
|2006.10.02 16:05
|buy
|46
|4.00
|1.8861
|1.8811
|1.8871
|95
|2006.10.02 16:10
|t/p
|46
|4.00
|1.8871
|1.8811
|1.8871
|400.00
|100300.00
|96
|2006.10.02 16:10
|modify
|45
|2.00
|1.8863
|1.8867
|1.8887
|97
|2006.10.02 16:29
|modify
|45
|2.00
|1.8863
|1.8870
|1.8890
|98
|2006.10.02 16:35
|s/l
|45
|2.00
|1.8870
|1.8870
|1.8890
|140.00
|100440.00
|99
|2006.10.02 16:35
|close
|44
|1.00
|1.8869
|1.8825
|1.8885
|-60.00
|100380.00
|100
|2006.10.02 16:45
|buy
|47
|1.00
|1.8876
|1.8826
|1.8886
|101
|2006.10.02 16:59
|buy
|48
|2.00
|1.8868
|1.8818
|1.8878
|102
|2006.10.02 17:45
|modify
|48
|2.00
|1.8868
|1.8871
|1.8891
|103
|2006.10.02 17:50
|s/l
|48
|2.00
|1.8871
|1.8871
|1.8891
|60.00
|100440.00
|104
|2006.10.02 17:50
|close
|47
|1.00
|1.8870
|1.8826
|1.8886
|-60.00
|100380.00
|105
|2006.10.03 03:15
|buy
|49
|1.00
|1.8873
|1.8823
|1.8883
|106
|2006.10.03 03:20
|buy
|50
|2.00
|1.8864
|1.8814
|1.8874
|107
|2006.10.03 04:10
|buy
|51
|4.00
|1.8862
|1.8812
|1.8872
|108
|2006.10.03 05:10
|t/p
|51
|4.00
|1.8872
|1.8812
|1.8872
|400.00
|100780.00
|109
|2006.10.03 05:10
|close
|50
|2.00
|1.8873
|1.8814
|1.8874
|180.00
|100960.00
|110
|2006.10.03 05:15
|close
|49
|1.00
|1.8870
|1.8823
|1.8883
|-30.00
|100930.00
|111
|2006.10.03 05:35
|buy
|52
|1.00
|1.8879
|1.8829
|1.8889
|112
|2006.10.03 05:40
|buy
|53
|2.00
|1.8876
|1.8826
|1.8886
|113
|2006.10.03 05:45
|buy
|54
|4.00
|1.8871
|1.8821
|1.8881
|114
|2006.10.03 06:10
|buy
|55
|8.00
|1.8868
|1.8818
|1.8878
|115
|2006.10.03 06:20
|t/p
|55
|8.00
|1.8878
|1.8818
|1.8878
|800.00
|101730.00
|116
|2006.10.03 06:20
|close
|54
|4.00
|1.8879
|1.8821
|1.8881
|320.00
|102050.00
|117
|2006.10.03 06:29
|close
|53
|2.00
|1.8867
|1.8826
|1.8886
|-180.00
|101870.00
|118
|2006.10.03 06:30
|close
|52
|1.00
|1.8868
|1.8829
|1.8889
|-110.00
|101760.00
|119
|2006.10.03 07:50
|buy
|56
|1.00
|1.8897
|1.8847
|1.8907
|120
|2006.10.03 07:59
|buy
|57
|2.00
|1.8892
|1.8842
|1.8902
|121
|2006.10.03 08:05
|buy
|58
|4.00
|1.8886
|1.8836
|1.8896
|122
|2006.10.03 08:10
|buy
|59
|8.00
|1.8875
|1.8825
|1.8885
|123
|2006.10.03 08:15
|t/p
|59
|8.00
|1.8885
|1.8825
|1.8885
|800.00
|102560.00
|124
|2006.10.03 08:29
|buy
|60
|8.00
|1.8882
|1.8832
|1.8892
|125
|2006.10.03 08:35
|buy
|61
|16.00
|1.8863
|1.8813
|1.8873
|126
|2006.10.03 08:40
|modify
|61
|16.00
|1.8863
|1.8867
|1.8887
|127
|2006.10.03 08:45
|modify
|61
|16.00
|1.8863
|1.8868
|1.8888
|128
|2006.10.03 08:50
|modify
|61
|16.00
|1.8863
|1.8875
|1.8895
|129
|2006.10.03 08:59
|s/l
|61
|16.00
|1.8875
|1.8875
|1.8895
|1920.00
|104480.00
|130
|2006.10.03 08:59
|close
|60
|8.00
|1.8871
|1.8832
|1.8892
|-880.00
|103600.00
|131
|2006.10.03 09:00
|close
|58
|4.00
|1.8870
|1.8836
|1.8896
|-640.00
|102960.00
|132
|2006.10.03 09:05
|close
|57
|2.00
|1.8871
|1.8842
|1.8902
|-420.00
|102540.00
|133
|2006.10.03 09:10
|close
|56
|1.00
|1.8873
|1.8847
|1.8907
|-240.00
|102300.00
|134
|2006.10.03 09:40
|buy
|62
|1.00
|1.8889
|1.8839
|1.8899
|135
|2006.10.03 09:45
|buy
|63
|2.00
|1.8883
|1.8833
|1.8893
|136
|2006.10.03 09:50
|buy
|64
|4.00
|1.8877
|1.8827
|1.8887
|137
|2006.10.03 10:05
|t/p
|64
|4.00
|1.8887
|1.8827
|1.8887
|400.00
|102700.00
|138
|2006.10.03 10:05
|close
|63
|2.00
|1.8887
|1.8833
|1.8893
|80.00
|102780.00
|139
|2006.10.03 10:10
|close
|62
|1.00
|1.8883
|1.8839
|1.8899
|-60.00
|102720.00
|140
|2006.10.03 10:35
|buy
|65
|1.00
|1.8896
|1.8846
|1.8906
|141
|2006.10.03 10:40
|buy
|66
|2.00
|1.8882
|1.8832
|1.8892
|142
|2006.10.03 10:45
|t/p
|66
|2.00
|1.8892
|1.8832
|1.8892
|200.00
|102920.00
|143
|2006.10.03 10:59
|buy
|67
|2.00
|1.8893
|1.8843
|1.8903
|144
|2006.10.03 11:05
|buy
|68
|4.00
|1.8889
|1.8839
|1.8899
|145
|2006.10.03 11:20
|modify
|68
|4.00
|1.8889
|1.8892
|1.8912
|146
|2006.10.03 11:29
|s/l
|68
|4.00
|1.8892
|1.8892
|1.8912
|120.00
|103040.00
|147
|2006.10.03 11:29
|close
|67
|2.00
|1.8889
|1.8843
|1.8903
|-80.00
|102960.00
|148
|2006.10.03 11:30
|close
|65
|1.00
|1.8888
|1.8846
|1.8906
|-80.00
|102880.00
|149
|2006.10.03 12:05
|sell
|69
|1.00
|1.8873
|1.8923
|1.8863
|150
|2006.10.03 12:10
|sell
|70
|2.00
|1.8882
|1.8932
|1.8872
|151
|2006.10.03 12:15
|sell
|71
|4.00
|1.8894
|1.8944
|1.8884
|152
|2006.10.03 12:29
|t/p
|71
|4.00
|1.8884
|1.8944
|1.8884
|400.00
|103280.00
|153
|2006.10.03 12:29
|close
|70
|2.00
|1.8878
|1.8932
|1.8872
|80.00
|103360.00
|154
|2006.10.03 12:30
|close
|69
|1.00
|1.8876
|1.8923
|1.8863
|-30.00
|103330.00
|155
|2006.10.03 12:35
|sell
|72
|1.00
|1.8869
|1.8919
|1.8859
|156
|2006.10.03 12:40
|sell
|73
|2.00
|1.8883
|1.8933
|1.8873
|157
|2006.10.03 12:50
|t/p
|73
|2.00
|1.8873
|1.8933
|1.8873
|200.00
|103530.00
|158
|2006.10.03 12:50
|close
|72
|1.00
|1.8869
|1.8919
|1.8859
|0.00
|103530.00
|159
|2006.10.03 13:05
|buy
|74
|1.00
|1.8898
|1.8848
|1.8908
|160
|2006.10.03 13:15
|buy
|75
|2.00
|1.8889
|1.8839
|1.8899
|161
|2006.10.03 13:20
|buy
|76
|4.00
|1.8881
|1.8831
|1.8891
|162
|2006.10.03 13:29
|t/p
|76
|4.00
|1.8891
|1.8831
|1.8891
|400.00
|103930.00
|163
|2006.10.03 13:35
|modify
|75
|2.00
|1.8889
|1.8892
|1.8912
|164
|2006.10.03 13:40
|s/l
|75
|2.00
|1.8892
|1.8892
|1.8912
|60.00
|103990.00
|165
|2006.10.03 13:40
|close
|74
|1.00
|1.8892
|1.8848
|1.8908
|-60.00
|103930.00
|166
|2006.10.03 13:59
|buy
|77
|1.00
|1.8893
|1.8843
|1.8903
|167
|2006.10.03 14:05
|buy
|78
|2.00
|1.8889
|1.8839
|1.8899
|168
|2006.10.03 14:10
|buy
|79
|4.00
|1.8884
|1.8834
|1.8894
|169
|2006.10.03 14:20
|modify
|79
|4.00
|1.8884
|1.8888
|1.8908
|170
|2006.10.03 14:29
|s/l
|79
|4.00
|1.8888
|1.8888
|1.8908
|160.00
|104090.00
|171
|2006.10.03 14:29
|close
|78
|2.00
|1.8887
|1.8839
|1.8899
|-40.00
|104050.00
|172
|2006.10.03 14:30
|close
|77
|1.00
|1.8886
|1.8843
|1.8903
|-70.00
|103980.00
|173
|2006.10.03 15:45
|sell
|80
|1.00
|1.8871
|1.8921
|1.8861
|174
|2006.10.03 15:50
|sell
|81
|2.00
|1.8880
|1.8930
|1.8870
|175
|2006.10.03 16:00
|modify
|81
|2.00
|1.8880
|1.8877
|1.8857
|176
|2006.10.03 16:10
|modify
|81
|2.00
|1.8880
|1.8870
|1.8850
|177
|2006.10.03 16:15
|s/l
|81
|2.00
|1.8870
|1.8870
|1.8850
|200.00
|104180.00
|178
|2006.10.03 16:15
|close
|80
|1.00
|1.8872
|1.8921
|1.8861
|-10.00
|104170.00
|179
|2006.10.03 16:20
|sell
|82
|1.00
|1.8863
|1.8913
|1.8853
|180
|2006.10.03 16:35
|sell
|83
|2.00
|1.8876
|1.8926
|1.8866
|181
|2006.10.03 16:40
|sell
|84
|4.00
|1.8879
|1.8929
|1.8869
|182
|2006.10.03 16:50
|t/p
|83
|2.00
|1.8866
|1.8926
|1.8866
|200.00
|104370.00
|183
|2006.10.03 16:50
|t/p
|84
|4.00
|1.8869
|1.8929
|1.8869
|400.00
|104770.00
|184
|2006.10.03 16:50
|close
|82
|1.00
|1.8862
|1.8913
|1.8853
|10.00
|104780.00
|185
|2006.10.03 22:40
|sell
|85
|1.00
|1.8864
|1.8914
|1.8854
|186
|2006.10.03 23:35
|sell
|86
|2.00
|1.8867
|1.8917
|1.8857
|187
|2006.10.04 00:05
|sell
|87
|4.00
|1.8871
|1.8921
|1.8861
|188
|2006.10.04 00:15
|t/p
|86
|2.00
|1.8857
|1.8917
|1.8857
|203.40
|104983.40
|189
|2006.10.04 00:15
|t/p
|87
|4.00
|1.8861
|1.8921
|1.8861
|400.00
|105383.40
|190
|2006.10.04 00:15
|close
|85
|1.00
|1.8857
|1.8914
|1.8854
|71.70
|105455.10
|191
|2006.10.04 01:35
|sell
|88
|1.00
|1.8845
|1.8895
|1.8835
|192
|2006.10.04 01:45
|sell
|89
|2.00
|1.8866
|1.8916
|1.8856
|193
|2006.10.04 01:50
|t/p
|89
|2.00
|1.8856
|1.8916
|1.8856
|200.00
|105655.10
|194
|2006.10.04 01:50
|sell
|90
|2.00
|1.8854
|1.8904
|1.8844
|195
|2006.10.04 01:59
|modify
|90
|2.00
|1.8854
|1.8851
|1.8831
|196
|2006.10.04 02:10
|s/l
|90
|2.00
|1.8851
|1.8851
|1.8831
|60.00
|105715.10
|197
|2006.10.04 02:10
|close
|88
|1.00
|1.8855
|1.8895
|1.8835
|-100.00
|105615.10
|198
|2006.10.04 06:35
|buy
|91
|1.00
|1.8872
|1.8822
|1.8882
|199
|2006.10.04 06:45
|buy
|92
|2.00
|1.8847
|1.8797
|1.8857
|200
|2006.10.04 06:50
|buy
|93
|4.00
|1.8842
|1.8792
|1.8852
|201
|2006.10.04 06:59
|t/p
|92
|2.00
|1.8857
|1.8797
|1.8857
|200.00
|105815.10
|202
|2006.10.04 06:59
|t/p
|93
|4.00
|1.8852
|1.8792
|1.8852
|400.00
|106215.10
|203
|2006.10.04 06:59
|close
|91
|1.00
|1.8869
|1.8822
|1.8882
|-30.00
|106185.10
|204
|2006.10.04 07:00
|buy
|94
|1.00
|1.8869
|1.8819
|1.8879
|205
|2006.10.04 07:20
|t/p
|94
|1.00
|1.8879
|1.8819
|1.8879
|100.00
|106285.10
|206
|2006.10.04 07:20
|buy
|95
|1.00
|1.8886
|1.8836
|1.8896
|207
|2006.10.04 07:29
|buy
|96
|2.00
|1.8874
|1.8824
|1.8884
|208
|2006.10.04 07:35
|buy
|97
|4.00
|1.8862
|1.8812
|1.8872
|209
|2006.10.04 07:50
|t/p
|97
|4.00
|1.8872
|1.8812
|1.8872
|400.00
|106685.10
|210
|2006.10.04 07:50
|close
|96
|2.00
|1.8877
|1.8824
|1.8884
|60.00
|106745.10
|211
|2006.10.04 07:59
|close
|95
|1.00
|1.8861
|1.8836
|1.8896
|-250.00
|106495.10
|212
|2006.10.04 08:05
|sell
|98
|1.00
|1.8849
|1.8899
|1.8839
|213
|2006.10.04 08:10
|sell
|99
|2.00
|1.8852
|1.8902
|1.8842
|214
|2006.10.04 08:15
|sell
|100
|4.00
|1.8860
|1.8910
|1.8850
|215
|2006.10.04 08:35
|t/p
|98
|1.00
|1.8839
|1.8899
|1.8839
|100.00
|106595.10
|216
|2006.10.04 08:35
|t/p
|99
|2.00
|1.8842
|1.8902
|1.8842
|200.00
|106795.10
|217
|2006.10.04 08:35
|t/p
|100
|4.00
|1.8850
|1.8910
|1.8850
|400.00
|107195.10
|218
|2006.10.04 08:35
|sell
|101
|1.00
|1.8811
|1.8861
|1.8801
|219
|2006.10.04 08:40
|sell
|102
|2.00
|1.8850
|1.8900
|1.8840
|220
|2006.10.04 08:45
|sell
|103
|4.00
|1.8855
|1.8905
|1.8845
|221
|2006.10.04 08:50
|t/p
|102
|2.00
|1.8840
|1.8900
|1.8840
|200.00
|107395.10
|222
|2006.10.04 08:50
|t/p
|103
|4.00
|1.8845
|1.8905
|1.8845
|400.00
|107795.10
|223
|2006.10.04 08:50
|close
|101
|1.00
|1.8838
|1.8861
|1.8801
|-270.00
|107525.10
|224
|2006.10.04 08:59
|sell
|104
|1.00
|1.8811
|1.8861
|1.8801
|225
|2006.10.04 09:05
|sell
|105
|2.00
|1.8820
|1.8870
|1.8810
|226
|2006.10.04 09:35
|sell
|106
|4.00
|1.8828
|1.8878
|1.8818
|227
|2006.10.04 09:59
|t/p
|106
|4.00
|1.8818
|1.8878
|1.8818
|400.00
|107925.10
|228
|2006.10.04 09:59
|close
|105
|2.00
|1.8817
|1.8870
|1.8810
|60.00
|107985.10
|229
|2006.10.04 10:00
|close
|104
|1.00
|1.8818
|1.8861
|1.8801
|-70.00
|107915.10
|230
|2006.10.04 10:40
|sell
|107
|1.00
|1.8788
|1.8838
|1.8778
|231
|2006.10.04 10:45
|sell
|108
|2.00
|1.8791
|1.8841
|1.8781
|232
|2006.10.04 10:59
|sell
|109
|4.00
|1.8799
|1.8849
|1.8789
|233
|2006.10.04 11:05
|t/p
|109
|4.00
|1.8789
|1.8849
|1.8789
|400.00
|108315.10
|234
|2006.10.04 11:05
|close
|108
|2.00
|1.8788
|1.8841
|1.8781
|60.00
|108375.10
|235
|2006.10.04 11:10
|close
|107
|1.00
|1.8802
|1.8838
|1.8778
|-140.00
|108235.10
|236
|2006.10.04 11:29
|sell
|110
|1.00
|1.8792
|1.8842
|1.8782
|237
|2006.10.04 11:35
|sell
|111
|2.00
|1.8797
|1.8847
|1.8787
|238
|2006.10.04 11:50
|modify
|111
|2.00
|1.8797
|1.8793
|1.8773
|239
|2006.10.04 11:59
|s/l
|111
|2.00
|1.8793
|1.8793
|1.8773
|80.00
|108315.10
|240
|2006.10.04 11:59
|close
|110
|1.00
|1.8796
|1.8842
|1.8782
|-40.00
|108275.10
|241
|2006.10.04 12:05
|buy
|112
|1.00
|1.8812
|1.8762
|1.8822
|242
|2006.10.04 12:15
|buy
|113
|2.00
|1.8798
|1.8748
|1.8808
|243
|2006.10.04 12:20
|buy
|114
|4.00
|1.8792
|1.8742
|1.8802
|244
|2006.10.04 12:35
|t/p
|113
|2.00
|1.8808
|1.8748
|1.8808
|200.00
|108475.10
|245
|2006.10.04 12:35
|t/p
|114
|4.00
|1.8802
|1.8742
|1.8802
|400.00
|108875.10
|246
|2006.10.04 12:35
|close
|112
|1.00
|1.8815
|1.8762
|1.8822
|30.00
|108905.10
|247
|2006.10.04 12:40
|buy
|115
|1.00
|1.8803
|1.8753
|1.8813
|248
|2006.10.04 12:45
|buy
|116
|2.00
|1.8796
|1.8746
|1.8806
|249
|2006.10.04 12:59
|t/p
|115
|1.00
|1.8813
|1.8753
|1.8813
|100.00
|109005.10
|250
|2006.10.04 12:59
|t/p
|116
|2.00
|1.8806
|1.8746
|1.8806
|200.00
|109205.10
|251
|2006.10.04 12:59
|buy
|117
|1.00
|1.8816
|1.8766
|1.8826
|252
|2006.10.04 13:10
|buy
|118
|2.00
|1.8807
|1.8757
|1.8817
|253
|2006.10.04 13:50
|t/p
|117
|1.00
|1.8826
|1.8766
|1.8826
|100.00
|109305.10
|254
|2006.10.04 13:50
|t/p
|118
|2.00
|1.8817
|1.8757
|1.8817
|200.00
|109505.10
|255
|2006.10.04 13:50
|buy
|119
|1.00
|1.8832
|1.8782
|1.8842
|256
|2006.10.04 14:05
|buy
|120
|2.00
|1.8829
|1.8779
|1.8839
|257
|2006.10.04 14:15
|t/p
|119
|1.00
|1.8842
|1.8782
|1.8842
|100.00
|109605.10
|258
|2006.10.04 14:15
|t/p
|120
|2.00
|1.8839
|1.8779
|1.8839
|200.00
|109805.10
|259
|2006.10.04 14:15
|buy
|121
|1.00
|1.8854
|1.8804
|1.8864
|260
|2006.10.04 14:20
|buy
|122
|2.00
|1.8845
|1.8795
|1.8855
|261
|2006.10.04 14:35
|buy
|123
|4.00
|1.8841
|1.8791
|1.8851
|262
|2006.10.04 14:50
|t/p
|123
|4.00
|1.8851
|1.8791
|1.8851
|400.00
|110205.10
|263
|2006.10.04 14:50
|close
|122
|2.00
|1.8851
|1.8795
|1.8855
|120.00
|110325.10
|264
|2006.10.04 14:59
|close
|121
|1.00
|1.8839
|1.8804
|1.8864
|-150.00
|110175.10
|265
|2006.10.04 15:10
|sell
|124
|1.00
|1.8827
|1.8877
|1.8817
|266
|2006.10.04 15:15
|sell
|125
|2.00
|1.8838
|1.8888
|1.8828
|267
|2006.10.04 15:20
|sell
|126
|4.00
|1.8849
|1.8899
|1.8839
|268
|2006.10.04 15:29
|t/p
|126
|4.00
|1.8839
|1.8899
|1.8839
|400.00
|110575.10
|269
|2006.10.04 15:45
|sell
|127
|4.00
|1.8846
|1.8896
|1.8836
|270
|2006.10.04 16:05
|t/p
|127
|4.00
|1.8836
|1.8896
|1.8836
|400.00
|110975.10
|271
|2006.10.04 16:05
|close
|125
|2.00
|1.8833
|1.8888
|1.8828
|100.00
|111075.10
|272
|2006.10.04 16:10
|close
|124
|1.00
|1.8839
|1.8877
|1.8817
|-120.00
|110955.10
|273
|2006.10.04 17:40
|buy
|128
|1.00
|1.8852
|1.8802
|1.8862
|274
|2006.10.04 17:45
|buy
|129
|2.00
|1.8846
|1.8796
|1.8856
|275
|2006.10.04 18:45
|modify
|129
|2.00
|1.8846
|1.8849
|1.8869
|276
|2006.10.04 18:59
|modify
|129
|2.00
|1.8846
|1.8853
|1.8873
|277
|2006.10.04 19:00
|modify
|129
|2.00
|1.8846
|1.8854
|1.8874
|278
|2006.10.04 19:05
|s/l
|129
|2.00
|1.8854
|1.8854
|1.8874
|160.00
|111115.10
|279
|2006.10.04 19:05
|close
|128
|1.00
|1.8854
|1.8802
|1.8862
|20.00
|111135.10
|280
|2006.10.04 19:50
|buy
|130
|1.00
|1.8868
|1.8818
|1.8878
|281
|2006.10.04 19:59
|buy
|131
|2.00
|1.8863
|1.8813
|1.8873
|282
|2006.10.04 20:10
|buy
|132
|4.00
|1.8860
|1.8810
|1.8870
|283
|2006.10.04 21:35
|modify
|132
|4.00
|1.8860
|1.8862
|1.8882
|284
|2006.10.04 22:15
|s/l
|132
|4.00
|1.8862
|1.8862
|1.8882
|80.00
|111215.10
|285
|2006.10.04 22:15
|close
|131
|2.00
|1.8859
|1.8813
|1.8873
|-80.00
|111135.10
|286
|2006.10.04 22:20
|close
|130
|1.00
|1.8867
|1.8818
|1.8878
|-10.00
|111125.10
|287
|2006.10.05 01:50
|sell
|133
|1.00
|1.8851
|1.8901
|1.8841
|288
|2006.10.05 01:59
|sell
|134
|2.00
|1.8857
|1.8907
|1.8847
|289
|2006.10.05 02:10
|sell
|135
|4.00
|1.8861
|1.8911
|1.8851
|290
|2006.10.05 04:20
|modify
|135
|4.00
|1.8861
|1.8858
|1.8838
|291
|2006.10.05 04:29
|s/l
|135
|4.00
|1.8858
|1.8858
|1.8838
|120.00
|111245.10
|292
|2006.10.05 04:29
|close
|134
|2.00
|1.8859
|1.8907
|1.8847
|-40.00
|111205.10
|293
|2006.10.05 04:30
|close
|133
|1.00
|1.8860
|1.8901
|1.8841
|-90.00
|111115.10
|294
|2006.10.05 06:50
|sell
|136
|1.00
|1.8842
|1.8892
|1.8832
|295
|2006.10.05 06:59
|sell
|137
|2.00
|1.8846
|1.8896
|1.8836
|296
|2006.10.05 08:00
|sell
|138
|4.00
|1.8851
|1.8901
|1.8841
|297
|2006.10.05 08:20
|sell
|139
|8.00
|1.8855
|1.8905
|1.8845
|298
|2006.10.05 09:00
|modify
|139
|8.00
|1.8855
|1.8852
|1.8832
|299
|2006.10.05 09:05
|s/l
|139
|8.00
|1.8852
|1.8852
|1.8832
|240.00
|111355.10
|300
|2006.10.05 09:05
|close
|138
|4.00
|1.8857
|1.8901
|1.8841
|-240.00
|111115.10
|301
|2006.10.05 09:10
|close
|137
|2.00
|1.8852
|1.8896
|1.8836
|-120.00
|110995.10
|302
|2006.10.05 09:15
|close
|136
|1.00
|1.8860
|1.8892
|1.8832
|-180.00
|110815.10
|303
|2006.10.05 10:45
|buy
|140
|1.00
|1.8872
|1.8822
|1.8882
|304
|2006.10.05 10:50
|buy
|141
|2.00
|1.8864
|1.8814
|1.8874
|305
|2006.10.05 10:59
|buy
|142
|4.00
|1.8853
|1.8803
|1.8863
|306
|2006.10.05 11:05
|s/l
|140
|1.00
|1.8822
|1.8822
|1.8882
|-500.00
|110315.10
|307
|2006.10.05 11:05
|close
|142
|4.00
|1.8815
|1.8803
|1.8863
|-1520.00
|108795.10
|308
|2006.10.05 11:10
|close
|141
|2.00
|1.8857
|1.8814
|1.8874
|-140.00
|108655.10
|309
|2006.10.05 11:29
|sell
|143
|1.00
|1.8822
|1.8872
|1.8812
|310
|2006.10.05 11:35
|sell
|144
|2.00
|1.8829
|1.8879
|1.8819
|311
|2006.10.05 11:40
|t/p
|144
|2.00
|1.8819
|1.8879
|1.8819
|200.00
|108855.10
|312
|2006.10.05 12:05
|sell
|145
|2.00
|1.8827
|1.8877
|1.8817
|313
|2006.10.05 12:20
|t/p
|143
|1.00
|1.8812
|1.8872
|1.8812
|100.00
|108955.10
|314
|2006.10.05 12:20
|t/p
|145
|2.00
|1.8817
|1.8877
|1.8817
|200.00
|109155.10
|315
|2006.10.05 12:20
|sell
|146
|1.00
|1.8804
|1.8854
|1.8794
|316
|2006.10.05 12:29
|sell
|147
|2.00
|1.8808
|1.8858
|1.8798
|317
|2006.10.05 12:45
|t/p
|146
|1.00
|1.8794
|1.8854
|1.8794
|100.00
|109255.10
|318
|2006.10.05 12:45
|t/p
|147
|2.00
|1.8798
|1.8858
|1.8798
|200.00
|109455.10
|319
|2006.10.05 12:45
|sell
|148
|1.00
|1.8787
|1.8837
|1.8777
|320
|2006.10.05 13:05
|sell
|149
|2.00
|1.8800
|1.8850
|1.8790
|321
|2006.10.05 13:15
|modify
|149
|2.00
|1.8800
|1.8796
|1.8776
|322
|2006.10.05 13:20
|modify
|149
|2.00
|1.8800
|1.8793
|1.8773
|323
|2006.10.05 13:40
|modify
|149
|2.00
|1.8800
|1.8790
|1.8770
|324
|2006.10.05 13:45
|t/p
|148
|1.00
|1.8777
|1.8837
|1.8777
|100.00
|109555.10
|325
|2006.10.05 13:45
|close
|149
|2.00
|1.8777
|1.8790
|1.8770
|460.00
|110015.10
|326
|2006.10.05 13:50
|sell
|150
|1.00
|1.8755
|1.8805
|1.8745
|327
|2006.10.05 13:59
|sell
|151
|2.00
|1.8759
|1.8809
|1.8749
|328
|2006.10.05 14:05
|sell
|152
|4.00
|1.8769
|1.8819
|1.8759
|329
|2006.10.05 14:15
|t/p
|152
|4.00
|1.8759
|1.8819
|1.8759
|400.00
|110415.10
|330
|2006.10.05 14:15
|close
|151
|2.00
|1.8753
|1.8809
|1.8749
|120.00
|110535.10
|331
|2006.10.05 14:20
|close
|150
|1.00
|1.8755
|1.8805
|1.8745
|0.00
|110535.10
|332
|2006.10.05 14:50
|sell
|153
|1.00
|1.8759
|1.8809
|1.8749
|333
|2006.10.05 14:59
|sell
|154
|2.00
|1.8767
|1.8817
|1.8757
|334
|2006.10.05 15:05
|sell
|155
|4.00
|1.8776
|1.8826
|1.8766
|335
|2006.10.05 15:15
|modify
|155
|4.00
|1.8776
|1.8772
|1.8752
|336
|2006.10.05 15:30
|s/l
|155
|4.00
|1.8772
|1.8772
|1.8752
|160.00
|110695.10
|337
|2006.10.05 15:30
|close
|154
|2.00
|1.8773
|1.8817
|1.8757
|-120.00
|110575.10
|338
|2006.10.05 15:35
|close
|153
|1.00
|1.8777
|1.8809
|1.8749
|-180.00
|110395.10
|339
|2006.10.05 16:10
|buy
|156
|1.00
|1.8791
|1.8741
|1.8801
|340
|2006.10.05 16:35
|buy
|157
|2.00
|1.8781
|1.8731
|1.8791
|341
|2006.10.05 16:50
|t/p
|157
|2.00
|1.8791
|1.8731
|1.8791
|200.00
|110595.10
|342
|2006.10.05 16:50
|close
|156
|1.00
|1.8795
|1.8741
|1.8801
|40.00
|110635.10
|343
|2006.10.05 16:59
|buy
|158
|1.00
|1.8786
|1.8736
|1.8796
|344
|2006.10.05 17:05
|buy
|159
|2.00
|1.8778
|1.8728
|1.8788
|345
|2006.10.05 18:10
|t/p
|159
|2.00
|1.8788
|1.8728
|1.8788
|200.00
|110835.10
|346
|2006.10.05 18:10
|close
|158
|1.00
|1.8790
|1.8736
|1.8796
|40.00
|110875.10
|347
|2006.10.05 18:35
|buy
|160
|1.00
|1.8798
|1.8748
|1.8808
|348
|2006.10.05 18:40
|buy
|161
|2.00
|1.8793
|1.8743
|1.8803
|349
|2006.10.05 18:45
|buy
|162
|4.00
|1.8789
|1.8739
|1.8799
|350
|2006.10.05 21:20
|modify
|162
|4.00
|1.8789
|1.8793
|1.8813
|351
|2006.10.05 21:29
|s/l
|162
|4.00
|1.8793
|1.8793
|1.8813
|160.00
|111035.10
|352
|2006.10.05 21:29
|close
|161
|2.00
|1.8786
|1.8743
|1.8803
|-140.00
|110895.10
|353
|2006.10.05 21:30
|close
|160
|1.00
|1.8785
|1.8748
|1.8808
|-130.00
|110765.10
|354
|2006.10.05 22:45
|sell
|163
|1.00
|1.8778
|1.8828
|1.8768
|355
|2006.10.05 22:59
|sell
|164
|2.00
|1.8781
|1.8831
|1.8771
|356
|2006.10.05 23:05
|sell
|165
|4.00
|1.8785
|1.8835
|1.8775
|357
|2006.10.05 23:35
|sell
|166
|8.00
|1.8789
|1.8839
|1.8779
|358
|2006.10.06 00:05
|sell
|167
|16.00
|1.8793
|1.8843
|1.8783
|359
|2006.10.06 00:45
|t/p
|167
|16.00
|1.8783
|1.8843
|1.8783
|1600.00
|112365.10
|360
|2006.10.06 00:45
|close
|166
|8.00
|1.8781
|1.8839
|1.8779
|653.60
|113018.70
|361
|2006.10.06 00:50
|close
|165
|4.00
|1.8795
|1.8835
|1.8775
|-393.20
|112625.50
|362
|2006.10.06 00:59
|close
|164
|2.00
|1.8783
|1.8831
|1.8771
|-36.60
|112588.90
|363
|2006.10.06 01:00
|close
|163
|1.00
|1.8782
|1.8828
|1.8768
|-38.30
|112550.60
|364
|2006.10.06 01:10
|sell
|168
|1.00
|1.8755
|1.8805
|1.8745
|365
|2006.10.06 01:15
|sell
|169
|2.00
|1.8776
|1.8826
|1.8766
|366
|2006.10.06 01:20
|sell
|170
|4.00
|1.8781
|1.8831
|1.8771
|367
|2006.10.06 01:29
|t/p
|169
|2.00
|1.8766
|1.8826
|1.8766
|200.00
|112750.60
|368
|2006.10.06 01:29
|t/p
|170
|4.00
|1.8771
|1.8831
|1.8771
|400.00
|113150.60
|369
|2006.10.06 01:29
|close
|168
|1.00
|1.8764
|1.8805
|1.8745
|-90.00
|113060.60
|370
|2006.10.06 01:35
|sell
|171
|1.00
|1.8763
|1.8813
|1.8753
|371
|2006.10.06 01:40
|sell
|172
|2.00
|1.8770
|1.8820
|1.8760
|372
|2006.10.06 02:35
|sell
|173
|4.00
|1.8773
|1.8823
|1.8763
|373
|2006.10.06 03:05
|sell
|174
|8.00
|1.8782
|1.8832
|1.8772
|374
|2006.10.06 03:10
|t/p
|174
|8.00
|1.8772
|1.8832
|1.8772
|800.00
|113860.60
|375
|2006.10.06 03:29
|sell
|175
|8.00
|1.8777
|1.8827
|1.8767
|376
|2006.10.06 04:00
|modify
|175
|8.00
|1.8777
|1.8774
|1.8754
|377
|2006.10.06 04:05
|modify
|175
|8.00
|1.8777
|1.8772
|1.8752
|378
|2006.10.06 04:20
|s/l
|175
|8.00
|1.8772
|1.8772
|1.8752
|400.00
|114260.60
|379
|2006.10.06 04:20
|close
|173
|4.00
|1.8782
|1.8823
|1.8763
|-360.00
|113900.60
|380
|2006.10.06 04:29
|close
|172
|2.00
|1.8779
|1.8820
|1.8760
|-180.00
|113720.60
|381
|2006.10.06 04:40
|close
|171
|1.00
|1.8780
|1.8813
|1.8753
|-170.00
|113550.60
|382
|2006.10.06 06:05
|sell
|176
|1.00
|1.8763
|1.8813
|1.8753
|383
|2006.10.06 06:10
|sell
|177
|2.00
|1.8770
|1.8820
|1.8760
|384
|2006.10.06 06:15
|sell
|178
|4.00
|1.8773
|1.8823
|1.8763
|385
|2006.10.06 06:35
|t/p
|177
|2.00
|1.8760
|1.8820
|1.8760
|200.00
|113750.60
|386
|2006.10.06 06:35
|t/p
|178
|4.00
|1.8763
|1.8823
|1.8763
|400.00
|114150.60
|387
|2006.10.06 06:35
|close
|176
|1.00
|1.8754
|1.8813
|1.8753
|90.00
|114240.60
|388
|2006.10.06 06:45
|sell
|179
|1.00
|1.8761
|1.8811
|1.8751
|389
|2006.10.06 06:59
|t/p
|179
|1.00
|1.8751
|1.8811
|1.8751
|100.00
|114340.60
|390
|2006.10.06 06:59
|sell
|180
|1.00
|1.8735
|1.8785
|1.8725
|391
|2006.10.06 07:00
|sell
|181
|2.00
|1.8738
|1.8788
|1.8728
|392
|2006.10.06 07:05
|sell
|182
|4.00
|1.8744
|1.8794
|1.8734
|393
|2006.10.06 07:20
|t/p
|182
|4.00
|1.8734
|1.8794
|1.8734
|400.00
|114740.60
|394
|2006.10.06 07:20
|close
|181
|2.00
|1.8733
|1.8788
|1.8728
|100.00
|114840.60
|395
|2006.10.06 07:29
|close
|180
|1.00
|1.8746
|1.8785
|1.8725
|-110.00
|114730.60
|396
|2006.10.06 09:10
|buy
|183
|1.00
|1.8771
|1.8721
|1.8781
|397
|2006.10.06 09:35
|buy
|184
|2.00
|1.8758
|1.8708
|1.8768
|398
|2006.10.06 09:50
|t/p
|184
|2.00
|1.8768
|1.8708
|1.8768
|200.00
|114930.60
|399
|2006.10.06 09:50
|close
|183
|1.00
|1.8769
|1.8721
|1.8781
|-20.00
|114910.60
|400
|2006.10.06 09:59
|buy
|185
|1.00
|1.8766
|1.8716
|1.8776
|401
|2006.10.06 10:10
|buy
|186
|2.00
|1.8763
|1.8713
|1.8773
|402
|2006.10.06 10:20
|t/p
|186
|2.00
|1.8773
|1.8713
|1.8773
|200.00
|115110.60
|403
|2006.10.06 10:20
|close
|185
|1.00
|1.8773
|1.8716
|1.8776
|70.00
|115180.60
|404
|2006.10.06 11:35
|buy
|187
|1.00
|1.8805
|1.8755
|1.8815
|405
|2006.10.06 11:40
|buy
|188
|2.00
|1.8788
|1.8738
|1.8798
|406
|2006.10.06 11:45
|buy
|189
|4.00
|1.8779
|1.8729
|1.8789
|407
|2006.10.06 11:50
|s/l
|187
|1.00
|1.8755
|1.8755
|1.8815
|-500.00
|114680.60
|408
|2006.10.06 11:50
|buy
|190
|4.00
|1.8756
|1.8706
|1.8766
|409
|2006.10.06 11:59
|t/p
|190
|4.00
|1.8766
|1.8706
|1.8766
|400.00
|115080.60
|410
|2006.10.06 11:59
|modify
|189
|4.00
|1.8779
|1.8782
|1.8802
|411
|2006.10.06 12:05
|t/p
|188
|2.00
|1.8798
|1.8738
|1.8798
|200.00
|115280.60
|412
|2006.10.06 12:05
|t/p
|189
|4.00
|1.8802
|1.8782
|1.8802
|920.00
|116200.60
|413
|2006.10.06 12:05
|buy
|191
|1.00
|1.8823
|1.8773
|1.8833
|414
|2006.10.06 12:10
|buy
|192
|2.00
|1.8811
|1.8761
|1.8821
|415
|2006.10.06 12:15
|buy
|193
|4.00
|1.8785
|1.8735
|1.8795
|416
|2006.10.06 12:29
|t/p
|192
|2.00
|1.8821
|1.8761
|1.8821
|200.00
|116400.60
|417
|2006.10.06 12:29
|t/p
|193
|4.00
|1.8795
|1.8735
|1.8795
|400.00
|116800.60
|418
|2006.10.06 12:29
|close
|191
|1.00
|1.8827
|1.8773
|1.8833
|40.00
|116840.60
|419
|2006.10.06 12:30
|buy
|194
|1.00
|1.8846
|1.8796
|1.8856
|420
|2006.10.06 12:35
|s/l
|194
|1.00
|1.8796
|1.8796
|1.8856
|-500.00
|116340.60
|421
|2006.10.06 12:50
|buy
|195
|1.00
|1.8861
|1.8811
|1.8871
|422
|2006.10.06 12:59
|s/l
|195
|1.00
|1.8811
|1.8811
|1.8871
|-500.00
|115840.60
|423
|2006.10.06 13:05
|sell
|196
|1.00
|1.8729
|1.8779
|1.8719
|424
|2006.10.06 13:10
|sell
|197
|2.00
|1.8732
|1.8782
|1.8722
|425
|2006.10.06 13:15
|sell
|198
|4.00
|1.8741
|1.8791
|1.8731
|426
|2006.10.06 13:20
|sell
|199
|8.00
|1.8756
|1.8806
|1.8746
|427
|2006.10.06 13:35
|t/p
|198
|4.00
|1.8731
|1.8791
|1.8731
|400.00
|116240.60
|428
|2006.10.06 13:35
|t/p
|199
|8.00
|1.8746
|1.8806
|1.8746
|800.00
|117040.60
|429
|2006.10.06 13:35
|close
|197
|2.00
|1.8725
|1.8782
|1.8722
|140.00
|117180.60
|430
|2006.10.06 13:40
|close
|196
|1.00
|1.8735
|1.8779
|1.8719
|-60.00
|117120.60
|431
|2006.10.06 13:59
|sell
|200
|1.00
|1.8715
|1.8765
|1.8705
|432
|2006.10.06 14:10
|sell
|201
|2.00
|1.8723
|1.8773
|1.8713
|433
|2006.10.06 14:15
|t/p
|200
|1.00
|1.8705
|1.8765
|1.8705
|100.00
|117220.60
|434
|2006.10.06 14:15
|t/p
|201
|2.00
|1.8713
|1.8773
|1.8713
|200.00
|117420.60
|435
|2006.10.06 14:15
|sell
|202
|1.00
|1.8697
|1.8747
|1.8687
|436
|2006.10.06 14:29
|sell
|203
|2.00
|1.8705
|1.8755
|1.8695
|437
|2006.10.06 14:45
|t/p
|202
|1.00
|1.8687
|1.8747
|1.8687
|100.00
|117520.60
|438
|2006.10.06 14:45
|t/p
|203
|2.00
|1.8695
|1.8755
|1.8695
|200.00
|117720.60
|439
|2006.10.06 14:45
|sell
|204
|1.00
|1.8684
|1.8734
|1.8674
|440
|2006.10.06 15:00
|sell
|205
|2.00
|1.8697
|1.8747
|1.8687
|441
|2006.10.06 15:05
|sell
|206
|4.00
|1.8709
|1.8759
|1.8699
|442
|2006.10.06 15:15
|t/p
|206
|4.00
|1.8699
|1.8759
|1.8699
|400.00
|118120.60
|443
|2006.10.06 15:15
|close
|205
|2.00
|1.8695
|1.8747
|1.8687
|40.00
|118160.60
|444
|2006.10.06 15:20
|close
|204
|1.00
|1.8691
|1.8734
|1.8674
|-70.00
|118090.60
|445
|2006.10.06 15:29
|buy
|207
|1.00
|1.8711
|1.8661
|1.8721
|446
|2006.10.06 15:45
|buy
|208
|2.00
|1.8707
|1.8657
|1.8717
|447
|2006.10.06 15:50
|buy
|209
|4.00
|1.8702
|1.8652
|1.8712
|448
|2006.10.06 16:05
|modify
|209
|4.00
|1.8702
|1.8705
|1.8725
|449
|2006.10.06 16:10
|s/l
|209
|4.00
|1.8705
|1.8705
|1.8725
|120.00
|118210.60
|450
|2006.10.06 16:10
|close
|208
|2.00
|1.8700
|1.8657
|1.8717
|-140.00
|118070.60
|451
|2006.10.06 16:15
|close
|207
|1.00
|1.8682
|1.8661
|1.8721
|-290.00
|117780.60
|452
|2006.10.06 16:20
|buy
|210
|1.00
|1.8706
|1.8656
|1.8716
|453
|2006.10.06 16:29
|buy
|211
|2.00
|1.8695
|1.8645
|1.8705
|454
|2006.10.06 16:35
|t/p
|211
|2.00
|1.8705
|1.8645
|1.8705
|200.00
|117980.60
|455
|2006.10.06 16:35
|close
|210
|1.00
|1.8710
|1.8656
|1.8716
|40.00
|118020.60
|456
|2006.10.06 16:40
|sell
|212
|1.00
|1.8692
|1.8742
|1.8682
|457
|2006.10.06 16:59
|sell
|213
|2.00
|1.8714
|1.8764
|1.8704
|458
|2006.10.06 17:45
|modify
|213
|2.00
|1.8714
|1.8710
|1.8690
|459
|2006.10.06 17:50
|s/l
|213
|2.00
|1.8710
|1.8710
|1.8690
|80.00
|118100.60
|460
|2006.10.06 17:50
|close
|212
|1.00
|1.8715
|1.8742
|1.8682
|-230.00
|117870.60
|461
|2006.10.08 22:15
|sell
|214
|1.00
|1.8685
|1.8735
|1.8675
|462
|2006.10.08 22:20
|sell
|215
|2.00
|1.8689
|1.8739
|1.8679
|463
|2006.10.08 22:35
|sell
|216
|4.00
|1.8702
|1.8752
|1.8692
|464
|2006.10.08 22:40
|t/p
|216
|4.00
|1.8692
|1.8752
|1.8692
|400.00
|118270.60
|465
|2006.10.08 22:50
|sell
|217
|4.00
|1.8702
|1.8752
|1.8692
|466
|2006.10.09 00:05
|sell
|218
|8.00
|1.8705
|1.8755
|1.8695
|467
|2006.10.09 01:15
|sell
|219
|16.00
|1.8710
|1.8760
|1.8700
|468
|2006.10.09 02:35
|t/p
|217
|4.00
|1.8692
|1.8752
|1.8692
|406.80
|118677.40
|469
|2006.10.09 02:35
|t/p
|218
|8.00
|1.8695
|1.8755
|1.8695
|800.00
|119477.40
|470
|2006.10.09 02:35
|t/p
|219
|16.00
|1.8700
|1.8760
|1.8700
|1600.00
|121077.40
|471
|2006.10.09 02:35
|close
|215
|2.00
|1.8692
|1.8739
|1.8679
|-56.60
|121020.80
|472
|2006.10.09 02:40
|close
|214
|1.00
|1.8700
|1.8735
|1.8675
|-148.30
|120872.50
|473
|2006.10.09 02:59
|sell
|220
|1.00
|1.8694
|1.8744
|1.8684
|474
|2006.10.09 03:10
|sell
|221
|2.00
|1.8705
|1.8755
|1.8695
|475
|2006.10.09 04:05
|sell
|222
|4.00
|1.8711
|1.8761
|1.8701
|476
|2006.10.09 05:05
|t/p
|222
|4.00
|1.8701
|1.8761
|1.8701
|400.00
|121272.50
|477
|2006.10.09 05:05
|close
|221
|2.00
|1.8700
|1.8755
|1.8695
|100.00
|121372.50
|478
|2006.10.09 05:10
|close
|220
|1.00
|1.8703
|1.8744
|1.8684
|-90.00
|121282.50
|479
|2006.10.09 06:45
|sell
|223
|1.00
|1.8679
|1.8729
|1.8669
|480
|2006.10.09 06:50
|sell
|224
|2.00
|1.8686
|1.8736
|1.8676
|481
|2006.10.09 07:10
|t/p
|223
|1.00
|1.8669
|1.8729
|1.8669
|100.00
|121382.50
|482
|2006.10.09 07:10
|t/p
|224
|2.00
|1.8676
|1.8736
|1.8676
|200.00
|121582.50
|483
|2006.10.09 07:10
|sell
|225
|1.00
|1.8661
|1.8711
|1.8651
|484
|2006.10.09 07:15
|sell
|226
|2.00
|1.8669
|1.8719
|1.8659
|485
|2006.10.09 07:20
|sell
|227
|4.00
|1.8684
|1.8734
|1.8674
|486
|2006.10.09 07:29
|t/p
|227
|4.00
|1.8674
|1.8734
|1.8674
|400.00
|121982.50
|487
|2006.10.09 07:35
|sell
|228
|4.00
|1.8675
|1.8725
|1.8665
|488
|2006.10.09 07:45
|sell
|229
|8.00
|1.8679
|1.8729
|1.8669
|489
|2006.10.09 07:50
|t/p
|228
|4.00
|1.8665
|1.8725
|1.8665
|400.00
|122382.50
|490
|2006.10.09 07:50
|t/p
|229
|8.00
|1.8669
|1.8729
|1.8669
|800.00
|123182.50
|491
|2006.10.09 07:50
|close
|226
|2.00
|1.8663
|1.8719
|1.8659
|120.00
|123302.50
|492
|2006.10.09 07:59
|close
|225
|1.00
|1.8678
|1.8711
|1.8651
|-170.00
|123132.50
|493
|2006.10.09 08:05
|buy
|230
|1.00
|1.8688
|1.8638
|1.8698
|494
|2006.10.09 08:15
|buy
|231
|2.00
|1.8680
|1.8630
|1.8690
|495
|2006.10.09 08:20
|buy
|232
|4.00
|1.8674
|1.8624
|1.8684
|496
|2006.10.09 08:29
|t/p
|232
|4.00
|1.8684
|1.8624
|1.8684
|400.00
|123532.50
|497
|2006.10.09 08:40
|buy
|233
|4.00
|1.8667
|1.8617
|1.8677
|498
|2006.10.09 08:45
|buy
|234
|8.00
|1.8658
|1.8608
|1.8668
|499
|2006.10.09 08:59
|modify
|234
|8.00
|1.8658
|1.8662
|1.8682
|500
|2006.10.09 09:00
|modify
|234
|8.00
|1.8658
|1.8663
|1.8683
|501
|2006.10.09 09:05
|t/p
|233
|4.00
|1.8677
|1.8617
|1.8677
|400.00
|123932.50
|502
|2006.10.09 09:05
|close
|234
|8.00
|1.8681
|1.8663
|1.8683
|1840.00
|125772.50
|503
|2006.10.09 09:10
|close
|231
|2.00
|1.8663
|1.8630
|1.8690
|-340.00
|125432.50
|504
|2006.10.09 09:15
|close
|230
|1.00
|1.8677
|1.8638
|1.8698
|-110.00
|125322.50
|505
|2006.10.09 09:20
|buy
|235
|1.00
|1.8689
|1.8639
|1.8699
|506
|2006.10.09 09:29
|buy
|236
|2.00
|1.8683
|1.8633
|1.8693
|507
|2006.10.09 09:35
|buy
|237
|4.00
|1.8671
|1.8621
|1.8681
|508
|2006.10.09 09:45
|t/p
|237
|4.00
|1.8681
|1.8621
|1.8681
|400.00
|125722.50
|509
|2006.10.09 09:45
|close
|236
|2.00
|1.8684
|1.8633
|1.8693
|20.00
|125742.50
|510
|2006.10.09 09:50
|close
|235
|1.00
|1.8672
|1.8639
|1.8699
|-170.00
|125572.50
|511
|2006.10.09 10:15
|sell
|238
|1.00
|1.8658
|1.8708
|1.8648
|512
|2006.10.09 10:20
|sell
|239
|2.00
|1.8671
|1.8721
|1.8661
|513
|2006.10.09 10:35
|sell
|240
|4.00
|1.8677
|1.8727
|1.8667
|514
|2006.10.09 10:40
|modify
|240
|4.00
|1.8677
|1.8674
|1.8654
|515
|2006.10.09 10:45
|s/l
|240
|4.00
|1.8674
|1.8674
|1.8654
|120.00
|125692.50
|516
|2006.10.09 10:45
|close
|239
|2.00
|1.8676
|1.8721
|1.8661
|-100.00
|125592.50
|517
|2006.10.09 10:50
|close
|238
|1.00
|1.8673
|1.8708
|1.8648
|-150.00
|125442.50
|518
|2006.10.09 12:20
|sell
|241
|1.00
|1.8649
|1.8699
|1.8639
|519
|2006.10.09 12:29
|sell
|242
|2.00
|1.8653
|1.8703
|1.8643
|520
|2006.10.09 12:40
|sell
|243
|4.00
|1.8656
|1.8706
|1.8646
|521
|2006.10.09 12:45
|t/p
|242
|2.00
|1.8643
|1.8703
|1.8643
|200.00
|125642.50
|522
|2006.10.09 12:45
|t/p
|243
|4.00
|1.8646
|1.8706
|1.8646
|400.00
|126042.50
|523
|2006.10.09 12:45
|close
|241
|1.00
|1.8641
|1.8699
|1.8639
|80.00
|126122.50
|524
|2006.10.09 12:59
|sell
|244
|1.00
|1.8643
|1.8693
|1.8633
|525
|2006.10.09 13:05
|sell
|245
|2.00
|1.8654
|1.8704
|1.8644
|526
|2006.10.09 13:20
|t/p
|245
|2.00
|1.8644
|1.8704
|1.8644
|200.00
|126322.50
|527
|2006.10.09 13:20
|close
|244
|1.00
|1.8641
|1.8693
|1.8633
|20.00
|126342.50
|528
|2006.10.09 13:50
|sell
|246
|1.00
|1.8635
|1.8685
|1.8625
|529
|2006.10.09 13:59
|sell
|247
|2.00
|1.8641
|1.8691
|1.8631
|530
|2006.10.09 14:05
|sell
|248
|4.00
|1.8648
|1.8698
|1.8638
|531
|2006.10.09 14:15
|t/p
|248
|4.00
|1.8638
|1.8698
|1.8638
|400.00
|126742.50
|532
|2006.10.09 14:15
|close
|247
|2.00
|1.8637
|1.8691
|1.8631
|80.00
|126822.50
|533
|2006.10.09 14:20
|close
|246
|1.00
|1.8638
|1.8685
|1.8625
|-30.00
|126792.50
|534
|2006.10.09 15:05
|buy
|249
|1.00
|1.8662
|1.8612
|1.8672
|535
|2006.10.09 15:15
|buy
|250
|2.00
|1.8656
|1.8606
|1.8666
|536
|2006.10.09 15:20
|buy
|251
|4.00
|1.8652
|1.8602
|1.8662
|537
|2006.10.09 15:29
|t/p
|251
|4.00
|1.8662
|1.8602
|1.8662
|400.00
|127192.50
|538
|2006.10.09 15:29
|modify
|250
|2.00
|1.8656
|1.8660
|1.8680
|539
|2006.10.09 15:35
|s/l
|250
|2.00
|1.8660
|1.8660
|1.8680
|80.00
|127272.50
|540
|2006.10.09 15:35
|close
|249
|1.00
|1.8657
|1.8612
|1.8672
|-50.00
|127222.50
|541
|2006.10.09 15:50
|buy
|252
|1.00
|1.8667
|1.8617
|1.8677
|542
|2006.10.09 15:59
|buy
|253
|2.00
|1.8661
|1.8611
|1.8671
|543
|2006.10.09 16:05
|buy
|254
|4.00
|1.8650
|1.8600
|1.8660
|544
|2006.10.09 16:20
|t/p
|254
|4.00
|1.8660
|1.8600
|1.8660
|400.00
|127622.50
|545
|2006.10.09 16:20
|close
|253
|2.00
|1.8661
|1.8611
|1.8671
|0.00
|127622.50
|546
|2006.10.09 16:30
|close
|252
|1.00
|1.8652
|1.8617
|1.8677
|-150.00
|127472.50
|547
|2006.10.09 17:35
|buy
|255
|1.00
|1.8673
|1.8623
|1.8683
|548
|2006.10.09 17:40
|buy
|256
|2.00
|1.8664
|1.8614
|1.8674
|549
|2006.10.09 17:45
|buy
|257
|4.00
|1.8655
|1.8605
|1.8665
|550
|2006.10.09 17:59
|t/p
|257
|4.00
|1.8665
|1.8605
|1.8665
|400.00
|127872.50
|551
|2006.10.09 17:59
|close
|256
|2.00
|1.8671
|1.8614
|1.8674
|140.00
|128012.50
|552
|2006.10.09 18:00
|close
|255
|1.00
|1.8672
|1.8623
|1.8683
|-10.00
|128002.50
|553
|2006.10.09 18:05
|buy
|258
|1.00
|1.8681
|1.8631
|1.8691
|554
|2006.10.09 18:10
|buy
|259
|2.00
|1.8667
|1.8617
|1.8677
|555
|2006.10.09 18:20
|t/p
|259
|2.00
|1.8677
|1.8617
|1.8677
|200.00
|128202.50
|556
|2006.10.09 18:20
|close
|258
|1.00
|1.8677
|1.8631
|1.8691
|-40.00
|128162.50
|557
|2006.10.09 21:40
|sell
|260
|1.00
|1.8654
|1.8704
|1.8644
|558
|2006.10.09 21:45
|sell
|261
|2.00
|1.8668
|1.8718
|1.8658
|559
|2006.10.09 22:10
|sell
|262
|4.00
|1.8673
|1.8723
|1.8663
|560
|2006.10.09 23:15
|t/p
|262
|4.00
|1.8663
|1.8723
|1.8663
|400.00
|128562.50
|561
|2006.10.09 23:15
|close
|261
|2.00
|1.8662
|1.8718
|1.8658
|120.00
|128682.50
|562
|2006.10.09 23:20
|close
|260
|1.00
|1.8667
|1.8704
|1.8644
|-130.00
|128552.50
|563
|2006.10.10 00:05
|sell
|263
|1.00
|1.8652
|1.8702
|1.8642
|564
|2006.10.10 00:10
|sell
|264
|2.00
|1.8658
|1.8708
|1.8648
|565
|2006.10.10 00:15
|sell
|265
|4.00
|1.8665
|1.8715
|1.8655
|566
|2006.10.10 00:20
|t/p
|265
|4.00
|1.8655
|1.8715
|1.8655
|400.00
|128952.50
|567
|2006.10.10 00:40
|sell
|266
|4.00
|1.8661
|1.8711
|1.8651
|568
|2006.10.10 01:35
|sell
|267
|8.00
|1.8669
|1.8719
|1.8659
|569
|2006.10.10 02:35
|t/p
|267
|8.00
|1.8659
|1.8719
|1.8659
|800.00
|129752.50
|570
|2006.10.10 02:35
|close
|266
|4.00
|1.8652
|1.8711
|1.8651
|360.00
|130112.50
|571
|2006.10.10 02:40
|close
|264
|2.00
|1.8657
|1.8708
|1.8648
|20.00
|130132.50
|572
|2006.10.10 02:45
|close
|263
|1.00
|1.8658
|1.8702
|1.8642
|-60.00
|130072.50
|573
|2006.10.10 02:59
|sell
|268
|1.00
|1.8651
|1.8701
|1.8641
|574
|2006.10.10 03:15
|sell
|269
|2.00
|1.8658
|1.8708
|1.8648
|575
|2006.10.10 04:05
|sell
|270
|4.00
|1.8662
|1.8712
|1.8652
|576
|2006.10.10 04:15
|modify
|270
|4.00
|1.8662
|1.8658
|1.8638
|577
|2006.10.10 04:20
|s/l
|270
|4.00
|1.8658
|1.8658
|1.8638
|160.00
|130232.50
|578
|2006.10.10 04:20
|close
|269
|2.00
|1.8658
|1.8708
|1.8648
|0.00
|130232.50
|579
|2006.10.10 04:29
|close
|268
|1.00
|1.8664
|1.8701
|1.8641
|-130.00
|130102.50
|580
|2006.10.10 04:35
|buy
|271
|1.00
|1.8666
|1.8616
|1.8676
|581
|2006.10.10 04:40
|buy
|272
|2.00
|1.8661
|1.8611
|1.8671
|582
|2006.10.10 05:20
|t/p
|272
|2.00
|1.8671
|1.8611
|1.8671
|200.00
|130302.50
|583
|2006.10.10 05:20
|close
|271
|1.00
|1.8671
|1.8616
|1.8676
|50.00
|130352.50
|584
|2006.10.10 06:15
|buy
|273
|1.00
|1.8688
|1.8638
|1.8698
|585
|2006.10.10 06:20
|t/p
|273
|1.00
|1.8698
|1.8638
|1.8698
|100.00
|130452.50
|586
|2006.10.10 06:20
|buy
|274
|1.00
|1.8701
|1.8651
|1.8711
|587
|2006.10.10 06:29
|buy
|275
|2.00
|1.8685
|1.8635
|1.8695
|588
|2006.10.10 06:40
|modify
|275
|2.00
|1.8685
|1.8688
|1.8708
|589
|2006.10.10 06:50
|s/l
|275
|2.00
|1.8688
|1.8688
|1.8708
|60.00
|130512.50
|590
|2006.10.10 06:50
|close
|274
|1.00
|1.8682
|1.8651
|1.8711
|-190.00
|130322.50
|591
|2006.10.10 06:59
|buy
|276
|1.00
|1.8693
|1.8643
|1.8703
|592
|2006.10.10 07:05
|buy
|277
|2.00
|1.8674
|1.8624
|1.8684
|593
|2006.10.10 07:15
|buy
|278
|4.00
|1.8668
|1.8618
|1.8678
|594
|2006.10.10 07:20
|t/p
|277
|2.00
|1.8684
|1.8624
|1.8684
|200.00
|130522.50
|595
|2006.10.10 07:20
|t/p
|278
|4.00
|1.8678
|1.8618
|1.8678
|400.00
|130922.50
|596
|2006.10.10 07:20
|close
|276
|1.00
|1.8696
|1.8643
|1.8703
|30.00
|130952.50
|597
|2006.10.10 07:29
|sell
|279
|1.00
|1.8674
|1.8724
|1.8664
|598
|2006.10.10 07:40
|t/p
|279
|1.00
|1.8664
|1.8724
|1.8664
|100.00
|131052.50
|599
|2006.10.10 07:40
|sell
|280
|1.00
|1.8662
|1.8712
|1.8652
|600
|2006.10.10 07:45
|sell
|281
|2.00
|1.8676
|1.8726
|1.8666
|601
|2006.10.10 07:50
|sell
|282
|4.00
|1.8681
|1.8731
|1.8671
|602
|2006.10.10 07:59
|t/p
|281
|2.00
|1.8666
|1.8726
|1.8666
|200.00
|131252.50
|603
|2006.10.10 07:59
|t/p
|282
|4.00
|1.8671
|1.8731
|1.8671
|400.00
|131652.50
|604
|2006.10.10 07:59
|close
|280
|1.00
|1.8666
|1.8712
|1.8652
|-40.00
|131612.50
|605
|2006.10.10 08:05
|sell
|283
|1.00
|1.8618
|1.8668
|1.8608
|606
|2006.10.10 08:10
|sell
|284
|2.00
|1.8657
|1.8707
|1.8647
|607
|2006.10.10 08:15
|s/l
|283
|1.00
|1.8668
|1.8668
|1.8608
|-500.00
|131112.50
|608
|2006.10.10 08:15
|sell
|285
|2.00
|1.8669
|1.8719
|1.8659
|609
|2006.10.10 08:20
|t/p
|284
|2.00
|1.8647
|1.8707
|1.8647
|200.00
|131312.50
|610
|2006.10.10 08:20
|t/p
|285
|2.00
|1.8659
|1.8719
|1.8659
|200.00
|131512.50
|611
|2006.10.10 08:29
|sell
|286
|1.00
|1.8627
|1.8677
|1.8617
|612
|2006.10.10 08:35
|t/p
|286
|1.00
|1.8617
|1.8677
|1.8617
|100.00
|131612.50
|613
|2006.10.10 08:35
|sell
|287
|1.00
|1.8608
|1.8658
|1.8598
|614
|2006.10.10 08:40
|sell
|288
|2.00
|1.8620
|1.8670
|1.8610
|615
|2006.10.10 08:45
|t/p
|287
|1.00
|1.8598
|1.8658
|1.8598
|100.00
|131712.50
|616
|2006.10.10 08:45
|t/p
|288
|2.00
|1.8610
|1.8670
|1.8610
|200.00
|131912.50
|617
|2006.10.10 08:45
|sell
|289
|1.00
|1.8594
|1.8644
|1.8584
|618
|2006.10.10 08:50
|t/p
|289
|1.00
|1.8584
|1.8644
|1.8584
|100.00
|132012.50
|619
|2006.10.10 08:50
|sell
|290
|1.00
|1.8579
|1.8629
|1.8569
|620
|2006.10.10 08:59
|sell
|291
|2.00
|1.8603
|1.8653
|1.8593
|621
|2006.10.10 09:20
|t/p
|291
|2.00
|1.8593
|1.8653
|1.8593
|200.00
|132212.50
|622
|2006.10.10 09:20
|close
|290
|1.00
|1.8591
|1.8629
|1.8569
|-120.00
|132092.50
|623
|2006.10.10 09:50
|sell
|292
|1.00
|1.8595
|1.8645
|1.8585
|624
|2006.10.10 09:59
|sell
|293
|2.00
|1.8599
|1.8649
|1.8589
|625
|2006.10.10 10:05
|sell
|294
|4.00
|1.8610
|1.8660
|1.8600
|626
|2006.10.10 10:15
|t/p
|294
|4.00
|1.8600
|1.8660
|1.8600
|400.00
|132492.50
|627
|2006.10.10 10:15
|close
|293
|2.00
|1.8599
|1.8649
|1.8589
|0.00
|132492.50
|628
|2006.10.10 10:20
|close
|292
|1.00
|1.8598
|1.8645
|1.8585
|-30.00
|132462.50
|629
|2006.10.10 11:10
|sell
|295
|1.00
|1.8554
|1.8604
|1.8544
|630
|2006.10.10 11:20
|sell
|296
|2.00
|1.8562
|1.8612
|1.8552
|631
|2006.10.10 11:35
|sell
|297
|4.00
|1.8565
|1.8615
|1.8555
|632
|2006.10.10 11:45
|sell
|298
|8.00
|1.8568
|1.8618
|1.8558
|633
|2006.10.10 11:50
|t/p
|298
|8.00
|1.8558
|1.8618
|1.8558
|800.00
|133262.50
|634
|2006.10.10 12:10
|sell
|299
|8.00
|1.8579
|1.8629
|1.8569
|635
|2006.10.10 12:20
|t/p
|297
|4.00
|1.8555
|1.8615
|1.8555
|400.00
|133662.50
|636
|2006.10.10 12:20
|t/p
|299
|8.00
|1.8569
|1.8629
|1.8569
|800.00
|134462.50
|637
|2006.10.10 12:20
|close
|296
|2.00
|1.8554
|1.8612
|1.8552
|160.00
|134622.50
|638
|2006.10.10 12:29
|close
|295
|1.00
|1.8564
|1.8604
|1.8544
|-100.00
|134522.50
|639
|2006.10.10 12:50
|sell
|300
|1.00
|1.8553
|1.8603
|1.8543
|640
|2006.10.10 12:59
|sell
|301
|2.00
|1.8557
|1.8607
|1.8547
|641
|2006.10.10 13:00
|sell
|302
|4.00
|1.8559
|1.8609
|1.8549
|642
|2006.10.10 13:15
|t/p
|301
|2.00
|1.8547
|1.8607
|1.8547
|200.00
|134722.50
|643
|2006.10.10 13:15
|t/p
|302
|4.00
|1.8549
|1.8609
|1.8549
|400.00
|135122.50
|644
|2006.10.10 13:15
|close
|300
|1.00
|1.8546
|1.8603
|1.8543
|70.00
|135192.50
|645
|2006.10.10 13:20
|sell
|303
|1.00
|1.8543
|1.8593
|1.8533
|646
|2006.10.10 13:29
|sell
|304
|2.00
|1.8550
|1.8600
|1.8540
|647
|2006.10.10 13:50
|t/p
|303
|1.00
|1.8533
|1.8593
|1.8533
|100.00
|135292.50
|648
|2006.10.10 13:50
|t/p
|304
|2.00
|1.8540
|1.8600
|1.8540
|200.00
|135492.50
|649
|2006.10.10 13:50
|sell
|305
|1.00
|1.8527
|1.8577
|1.8517
|650
|2006.10.10 13:59
|sell
|306
|2.00
|1.8539
|1.8589
|1.8529
|651
|2006.10.10 14:05
|sell
|307
|4.00
|1.8543
|1.8593
|1.8533
|652
|2006.10.10 14:20
|t/p
|307
|4.00
|1.8533
|1.8593
|1.8533
|400.00
|135892.50
|653
|2006.10.10 14:20
|close
|306
|2.00
|1.8531
|1.8589
|1.8529
|160.00
|136052.50
|654
|2006.10.10 14:29
|close
|305
|1.00
|1.8533
|1.8577
|1.8517
|-60.00
|135992.50
|655
|2006.10.10 15:05
|buy
|308
|1.00
|1.8559
|1.8509
|1.8569
|656
|2006.10.10 15:10
|buy
|309
|2.00
|1.8555
|1.8505
|1.8565
|657
|2006.10.10 15:15
|buy
|310
|4.00
|1.8549
|1.8499
|1.8559
|658
|2006.10.10 15:20
|buy
|311
|8.00
|1.8544
|1.8494
|1.8554
|659
|2006.10.10 16:10
|buy
|312
|16.00
|1.8538
|1.8488
|1.8548
|660
|2006.10.10 16:15
|t/p
|312
|16.00
|1.8548
|1.8488
|1.8548
|1600.00
|137592.50
|661
|2006.10.10 16:40
|t/p
|310
|4.00
|1.8559
|1.8499
|1.8559
|400.00
|137992.50
|662
|2006.10.10 16:40
|t/p
|311
|8.00
|1.8554
|1.8494
|1.8554
|800.00
|138792.50
|663
|2006.10.10 16:40
|close
|309
|2.00
|1.8560
|1.8505
|1.8565
|100.00
|138892.50
|664
|2006.10.10 16:45
|close
|308
|1.00
|1.8557
|1.8509
|1.8569
|-20.00
|138872.50
|665
|2006.10.11 00:35
|buy
|313
|1.00
|1.8553
|1.8503
|1.8563
|666
|2006.10.11 00:45
|buy
|314
|2.00
|1.8541
|1.8491
|1.8551
|667
|2006.10.11 00:50
|t/p
|314
|2.00
|1.8551
|1.8491
|1.8551
|200.00
|139072.50
|668
|2006.10.11 00:59
|buy
|315
|2.00
|1.8541
|1.8491
|1.8551
|669
|2006.10.11 02:35
|t/p
|315
|2.00
|1.8551
|1.8491
|1.8551
|200.00
|139272.50
|670
|2006.10.11 02:35
|close
|313
|1.00
|1.8553
|1.8503
|1.8563
|0.00
|139272.50
|671
|2006.10.11 06:35
|sell
|316
|1.00
|1.8516
|1.8566
|1.8506
|672
|2006.10.11 06:40
|sell
|317
|2.00
|1.8524
|1.8574
|1.8514
|673
|2006.10.11 06:45
|sell
|318
|4.00
|1.8535
|1.8585
|1.8525
|674
|2006.10.11 06:50
|sell
|319
|8.00
|1.8549
|1.8599
|1.8539
|675
|2006.10.11 06:59
|t/p
|319
|8.00
|1.8539
|1.8599
|1.8539
|800.00
|140072.50
|676
|2006.10.11 06:59
|modify
|318
|4.00
|1.8535
|1.8532
|1.8512
|677
|2006.10.11 07:00
|modify
|318
|4.00
|1.8535
|1.8531
|1.8511
|678
|2006.10.11 07:05
|modify
|318
|4.00
|1.8535
|1.8528
|1.8508
|679
|2006.10.11 07:10
|s/l
|318
|4.00
|1.8528
|1.8528
|1.8508
|280.00
|140352.50
|680
|2006.10.11 07:10
|close
|317
|2.00
|1.8538
|1.8574
|1.8514
|-280.00
|140072.50
|681
|2006.10.11 07:15
|close
|316
|1.00
|1.8561
|1.8566
|1.8506
|-450.00
|139622.50
|682
|2006.10.11 07:29
|buy
|320
|1.00
|1.8556
|1.8506
|1.8566
|683
|2006.10.11 07:40
|t/p
|320
|1.00
|1.8566
|1.8506
|1.8566
|100.00
|139722.50
|684
|2006.10.11 07:40
|buy
|321
|1.00
|1.8568
|1.8518
|1.8578
|685
|2006.10.11 07:45
|buy
|322
|2.00
|1.8564
|1.8514
|1.8574
|686
|2006.10.11 07:50
|buy
|323
|4.00
|1.8548
|1.8498
|1.8558
|687
|2006.10.11 08:05
|t/p
|323
|4.00
|1.8558
|1.8498
|1.8558
|400.00
|140122.50
|688
|2006.10.11 08:05
|close
|322
|2.00
|1.8567
|1.8514
|1.8574
|60.00
|140182.50
|689
|2006.10.11 08:10
|close
|321
|1.00
|1.8564
|1.8518
|1.8578
|-40.00
|140142.50
|690
|2006.10.11 08:20
|buy
|324
|1.00
|1.8569
|1.8519
|1.8579
|691
|2006.10.11 08:29
|buy
|325
|2.00
|1.8563
|1.8513
|1.8573
|692
|2006.10.11 08:35
|t/p
|325
|2.00
|1.8573
|1.8513
|1.8573
|200.00
|140342.50
|693
|2006.10.11 08:35
|close
|324
|1.00
|1.8573
|1.8519
|1.8579
|40.00
|140382.50
|694
|2006.10.11 08:59
|buy
|326
|1.00
|1.8580
|1.8530
|1.8590
|695
|2006.10.11 09:05
|buy
|327
|2.00
|1.8566
|1.8516
|1.8576
|696
|2006.10.11 09:15
|modify
|327
|2.00
|1.8566
|1.8570
|1.8590
|697
|2006.10.11 09:20
|modify
|327
|2.00
|1.8566
|1.8573
|1.8593
|698
|2006.10.11 09:29
|s/l
|327
|2.00
|1.8573
|1.8573
|1.8593
|140.00
|140522.50
|699
|2006.10.11 09:29
|close
|326
|1.00
|1.8569
|1.8530
|1.8590
|-110.00
|140412.50
|700
|2006.10.11 09:40
|sell
|328
|1.00
|1.8556
|1.8606
|1.8546
|701
|2006.10.11 09:45
|sell
|329
|2.00
|1.8560
|1.8610
|1.8550
|702
|2006.10.11 09:50
|sell
|330
|4.00
|1.8571
|1.8621
|1.8561
|703
|2006.10.11 10:15
|sell
|331
|8.00
|1.8574
|1.8624
|1.8564
|704
|2006.10.11 10:35
|modify
|331
|8.00
|1.8574
|1.8570
|1.8550
|705
|2006.10.11 10:40
|s/l
|331
|8.00
|1.8570
|1.8570
|1.8550
|320.00
|140732.50
|706
|2006.10.11 10:40
|close
|330
|4.00
|1.8583
|1.8621
|1.8561
|-480.00
|140252.50
|707
|2006.10.11 10:45
|close
|329
|2.00
|1.8573
|1.8610
|1.8550
|-260.00
|139992.50
|708
|2006.10.11 10:50
|close
|328
|1.00
|1.8575
|1.8606
|1.8546
|-190.00
|139802.50
|709
|2006.10.11 11:05
|buy
|332
|1.00
|1.8590
|1.8540
|1.8600
|710
|2006.10.11 11:10
|buy
|333
|2.00
|1.8570
|1.8520
|1.8580
|711
|2006.10.11 11:20
|buy
|334
|4.00
|1.8565
|1.8515
|1.8575
|712
|2006.10.11 11:29
|t/p
|333
|2.00
|1.8580
|1.8520
|1.8580
|200.00
|140002.50
|713
|2006.10.11 11:29
|t/p
|334
|4.00
|1.8575
|1.8515
|1.8575
|400.00
|140402.50
|714
|2006.10.11 11:29
|close
|332
|1.00
|1.8584
|1.8540
|1.8600
|-60.00
|140342.50
|715
|2006.10.11 11:30
|buy
|335
|1.00
|1.8587
|1.8537
|1.8597
|716
|2006.10.11 11:35
|buy
|336
|2.00
|1.8584
|1.8534
|1.8594
|717
|2006.10.11 11:45
|buy
|337
|4.00
|1.8577
|1.8527
|1.8587
|718
|2006.10.11 11:50
|modify
|337
|4.00
|1.8577
|1.8580
|1.8600
|719
|2006.10.11 11:59
|s/l
|337
|4.00
|1.8580
|1.8580
|1.8600
|120.00
|140462.50
|720
|2006.10.11 11:59
|close
|336
|2.00
|1.8579
|1.8534
|1.8594
|-100.00
|140362.50
|721
|2006.10.11 12:00
|close
|335
|1.00
|1.8580
|1.8537
|1.8597
|-70.00
|140292.50
|722
|2006.10.11 12:05
|sell
|338
|1.00
|1.8558
|1.8608
|1.8548
|723
|2006.10.11 12:20
|sell
|339
|2.00
|1.8580
|1.8630
|1.8570
|724
|2006.10.11 12:29
|t/p
|339
|2.00
|1.8570
|1.8630
|1.8570
|200.00
|140492.50
|725
|2006.10.11 12:29
|sell
|340
|2.00
|1.8561
|1.8611
|1.8551
|726
|2006.10.11 12:35
|t/p
|338
|1.00
|1.8548
|1.8608
|1.8548
|100.00
|140592.50
|727
|2006.10.11 12:35
|t/p
|340
|2.00
|1.8551
|1.8611
|1.8551
|200.00
|140792.50
|728
|2006.10.11 12:35
|sell
|341
|1.00
|1.8536
|1.8586
|1.8526
|729
|2006.10.11 12:40
|sell
|342
|2.00
|1.8541
|1.8591
|1.8531
|730
|2006.10.11 12:45
|sell
|343
|4.00
|1.8564
|1.8614
|1.8554
|731
|2006.10.11 12:59
|t/p
|343
|4.00
|1.8554
|1.8614
|1.8554
|400.00
|141192.50
|732
|2006.10.11 12:59
|close
|342
|2.00
|1.8542
|1.8591
|1.8531
|-20.00
|141172.50
|733
|2006.10.11 13:00
|close
|341
|1.00
|1.8539
|1.8586
|1.8526
|-30.00
|141142.50
|734
|2006.10.11 13:29
|sell
|344
|1.00
|1.8532
|1.8582
|1.8522
|735
|2006.10.11 13:35
|sell
|345
|2.00
|1.8560
|1.8610
|1.8550
|736
|2006.10.11 13:45
|t/p
|345
|2.00
|1.8550
|1.8610
|1.8550
|200.00
|141342.50
|737
|2006.10.11 13:45
|close
|344
|1.00
|1.8546
|1.8582
|1.8522
|-140.00
|141202.50
|738
|2006.10.11 13:50
|sell
|346
|1.00
|1.8530
|1.8580
|1.8520
|739
|2006.10.11 13:59
|sell
|347
|2.00
|1.8551
|1.8601
|1.8541
|740
|2006.10.11 14:05
|sell
|348
|4.00
|1.8565
|1.8615
|1.8555
|741
|2006.10.11 14:15
|t/p
|348
|4.00
|1.8555
|1.8615
|1.8555
|400.00
|141602.50
|742
|2006.10.11 14:15
|close
|347
|2.00
|1.8550
|1.8601
|1.8541
|20.00
|141622.50
|743
|2006.10.11 14:20
|close
|346
|1.00
|1.8547
|1.8580
|1.8520
|-170.00
|141452.50
|744
|2006.10.11 14:35
|buy
|349
|1.00
|1.8583
|1.8533
|1.8593
|745
|2006.10.11 14:40
|buy
|350
|2.00
|1.8559
|1.8509
|1.8569
|746
|2006.10.11 14:45
|buy
|351
|4.00
|1.8549
|1.8499
|1.8559
|747
|2006.10.11 14:50
|t/p
|350
|2.00
|1.8569
|1.8509
|1.8569
|200.00
|141652.50
|748
|2006.10.11 14:50
|t/p
|351
|4.00
|1.8559
|1.8499
|1.8559
|400.00
|142052.50
|749
|2006.10.11 14:50
|close
|349
|1.00
|1.8569
|1.8533
|1.8593
|-140.00
|141912.50
|750
|2006.10.11 14:59
|buy
|352
|1.00
|1.8565
|1.8515
|1.8575
|751
|2006.10.11 15:05
|buy
|353
|2.00
|1.8559
|1.8509
|1.8569
|752
|2006.10.11 15:10
|buy
|354
|4.00
|1.8550
|1.8500
|1.8560
|753
|2006.10.11 15:15
|t/p
|353
|2.00
|1.8569
|1.8509
|1.8569
|200.00
|142112.50
|754
|2006.10.11 15:15
|t/p
|354
|4.00
|1.8560
|1.8500
|1.8560
|400.00
|142512.50
|755
|2006.10.11 15:15
|close
|352
|1.00
|1.8570
|1.8515
|1.8575
|50.00
|142562.50
|756
|2006.10.11 16:20
|buy
|355
|1.00
|1.8581
|1.8531
|1.8591
|757
|2006.10.11 16:30
|buy
|356
|2.00
|1.8576
|1.8526
|1.8586
|758
|2006.10.11 16:35
|buy
|357
|4.00
|1.8568
|1.8518
|1.8578
|759
|2006.10.11 16:45
|modify
|357
|4.00
|1.8568
|1.8572
|1.8592
|760
|2006.10.11 16:59
|s/l
|357
|4.00
|1.8572
|1.8572
|1.8592
|160.00
|142722.50
|761
|2006.10.11 16:59
|close
|356
|2.00
|1.8568
|1.8526
|1.8586
|-160.00
|142562.50
|762
|2006.10.11 17:00
|close
|355
|1.00
|1.8567
|1.8531
|1.8591
|-140.00
|142422.50
|763
|2006.10.11 18:05
|sell
|358
|1.00
|1.8520
|1.8570
|1.8510
|764
|2006.10.11 18:10
|sell
|359
|2.00
|1.8567
|1.8617
|1.8557
|765
|2006.10.11 18:15
|t/p
|359
|2.00
|1.8557
|1.8617
|1.8557
|200.00
|142622.50
|766
|2006.10.11 18:15
|sell
|360
|2.00
|1.8531
|1.8581
|1.8521
|767
|2006.10.11 18:20
|sell
|361
|4.00
|1.8537
|1.8587
|1.8527
|768
|2006.10.11 18:29
|t/p
|361
|4.00
|1.8527
|1.8587
|1.8527
|400.00
|143022.50
|769
|2006.10.11 18:35
|sell
|362
|4.00
|1.8562
|1.8612
|1.8552
|770
|2006.10.11 18:40
|t/p
|360
|2.00
|1.8521
|1.8581
|1.8521
|200.00
|143222.50
|771
|2006.10.11 18:40
|t/p
|362
|4.00
|1.8552
|1.8612
|1.8552
|400.00
|143622.50
|772
|2006.10.11 18:40
|close
|358
|1.00
|1.8515
|1.8570
|1.8510
|50.00
|143672.50
|773
|2006.10.11 18:45
|sell
|363
|1.00
|1.8522
|1.8572
|1.8512
|774
|2006.10.11 18:50
|sell
|364
|2.00
|1.8538
|1.8588
|1.8528
|775
|2006.10.11 19:10
|sell
|365
|4.00
|1.8543
|1.8593
|1.8533
|776
|2006.10.11 19:20
|t/p
|365
|4.00
|1.8533
|1.8593
|1.8533
|400.00
|144072.50
|777
|2006.10.11 19:20
|close
|364
|2.00
|1.8529
|1.8588
|1.8528
|180.00
|144252.50
|778
|2006.10.11 19:30
|close
|363
|1.00
|1.8541
|1.8572
|1.8512
|-190.00
|144062.50
|779
|2006.10.11 19:40
|buy
|366
|1.00
|1.8553
|1.8503
|1.8563
|780
|2006.10.11 19:45
|buy
|367
|2.00
|1.8541
|1.8491
|1.8551
|781
|2006.10.11 19:59
|modify
|367
|2.00
|1.8541
|1.8545
|1.8565
|782
|2006.10.11 20:00
|modify
|367
|2.00
|1.8541
|1.8546
|1.8566
|783
|2006.10.11 20:10
|s/l
|367
|2.00
|1.8546
|1.8546
|1.8566
|100.00
|144162.50
|784
|2006.10.11 20:10
|close
|366
|1.00
|1.8533
|1.8503
|1.8563
|-200.00
|143962.50
|785
|2006.10.12 00:15
|buy
|368
|1.00
|1.8560
|1.8510
|1.8570
|786
|2006.10.12 00:20
|buy
|369
|2.00
|1.8545
|1.8495
|1.8555
|787
|2006.10.12 00:29
|t/p
|369
|2.00
|1.8555
|1.8495
|1.8555
|200.00
|144162.50
|788
|2006.10.12 00:29
|buy
|370
|2.00
|1.8557
|1.8507
|1.8567
|789
|2006.10.12 00:35
|buy
|371
|4.00
|1.8551
|1.8501
|1.8561
|790
|2006.10.12 00:45
|buy
|372
|8.00
|1.8548
|1.8498
|1.8558
|791
|2006.10.12 01:45
|t/p
|371
|4.00
|1.8561
|1.8501
|1.8561
|400.00
|144562.50
|792
|2006.10.12 01:45
|t/p
|372
|8.00
|1.8558
|1.8498
|1.8558
|800.00
|145362.50
|793
|2006.10.12 01:45
|close
|370
|2.00
|1.8563
|1.8507
|1.8567
|120.00
|145482.50
|794
|2006.10.12 01:50
|close
|368
|1.00
|1.8557
|1.8510
|1.8570
|-30.00
|145452.50
|795
|2006.10.12 01:59
|buy
|373
|1.00
|1.8565
|1.8515
|1.8575
|796
|2006.10.12 06:20
|t/p
|373
|1.00
|1.8575
|1.8515
|1.8575
|100.00
|145552.50
|797
|2006.10.12 06:45
|buy
|374
|1.00
|1.8587
|1.8537
|1.8597
|798
|2006.10.12 06:50
|buy
|375
|2.00
|1.8578
|1.8528
|1.8588
|799
|2006.10.12 07:00
|buy
|376
|4.00
|1.8573
|1.8523
|1.8583
|800
|2006.10.12 07:10
|t/p
|375
|2.00
|1.8588
|1.8528
|1.8588
|200.00
|145752.50
|801
|2006.10.12 07:10
|t/p
|376
|4.00
|1.8583
|1.8523
|1.8583
|400.00
|146152.50
|802
|2006.10.12 07:10
|close
|374
|1.00
|1.8593
|1.8537
|1.8597
|60.00
|146212.50
|803
|2006.10.12 07:20
|buy
|377
|1.00
|1.8612
|1.8562
|1.8622
|804
|2006.10.12 07:29
|buy
|378
|2.00
|1.8596
|1.8546
|1.8606
|805
|2006.10.12 07:45
|t/p
|378
|2.00
|1.8606
|1.8546
|1.8606
|200.00
|146412.50
|806
|2006.10.12 07:45
|close
|377
|1.00
|1.8613
|1.8562
|1.8622
|10.00
|146422.50
|807
|2006.10.12 07:50
|buy
|379
|1.00
|1.8612
|1.8562
|1.8622
|808
|2006.10.12 07:59
|buy
|380
|2.00
|1.8601
|1.8551
|1.8611
|809
|2006.10.12 08:05
|buy
|381
|4.00
|1.8580
|1.8530
|1.8590
|810
|2006.10.12 08:20
|t/p
|381
|4.00
|1.8590
|1.8530
|1.8590
|400.00
|146822.50
|811
|2006.10.12 08:20
|close
|380
|2.00
|1.8606
|1.8551
|1.8611
|100.00
|146922.50
|812
|2006.10.12 08:29
|close
|379
|1.00
|1.8586
|1.8562
|1.8622
|-260.00
|146662.50
|813
|2006.10.12 08:35
|sell
|382
|1.00
|1.8573
|1.8623
|1.8563
|814
|2006.10.12 08:45
|sell
|383
|2.00
|1.8589
|1.8639
|1.8579
|815
|2006.10.12 08:50
|sell
|384
|4.00
|1.8593
|1.8643
|1.8583
|816
|2006.10.12 09:05
|t/p
|382
|1.00
|1.8563
|1.8623
|1.8563
|100.00
|146762.50
|817
|2006.10.12 09:05
|t/p
|383
|2.00
|1.8579
|1.8639
|1.8579
|200.00
|146962.50
|818
|2006.10.12 09:05
|t/p
|384
|4.00
|1.8583
|1.8643
|1.8583
|400.00
|147362.50
|819
|2006.10.12 09:05
|sell
|385
|1.00
|1.8554
|1.8604
|1.8544
|820
|2006.10.12 09:10
|sell
|386
|2.00
|1.8583
|1.8633
|1.8573
|821
|2006.10.12 09:15
|sell
|387
|4.00
|1.8590
|1.8640
|1.8580
|822
|2006.10.12 09:20
|t/p
|386
|2.00
|1.8573
|1.8633
|1.8573
|200.00
|147562.50
|823
|2006.10.12 09:20
|t/p
|387
|4.00
|1.8580
|1.8640
|1.8580
|400.00
|147962.50
|824
|2006.10.12 09:20
|close
|385
|1.00
|1.8573
|1.8604
|1.8544
|-190.00
|147772.50
|825
|2006.10.12 09:29
|sell
|388
|1.00
|1.8561
|1.8611
|1.8551
|826
|2006.10.12 09:35
|sell
|389
|2.00
|1.8572
|1.8622
|1.8562
|827
|2006.10.12 09:40
|sell
|390
|4.00
|1.8582
|1.8632
|1.8572
|828
|2006.10.12 09:45
|t/p
|389
|2.00
|1.8562
|1.8622
|1.8562
|200.00
|147972.50
|829
|2006.10.12 09:45
|t/p
|390
|4.00
|1.8572
|1.8632
|1.8572
|400.00
|148372.50
|830
|2006.10.12 09:45
|close
|388
|1.00
|1.8557
|1.8611
|1.8551
|40.00
|148412.50
|831
|2006.10.12 09:50
|sell
|391
|1.00
|1.8562
|1.8612
|1.8552
|832
|2006.10.12 09:59
|sell
|392
|2.00
|1.8581
|1.8631
|1.8571
|833
|2006.10.12 10:05
|sell
|393
|4.00
|1.8584
|1.8634
|1.8574
|834
|2006.10.12 10:20
|t/p
|392
|2.00
|1.8571
|1.8631
|1.8571
|200.00
|148612.50
|835
|2006.10.12 10:20
|t/p
|393
|4.00
|1.8574
|1.8634
|1.8574
|400.00
|149012.50
|836
|2006.10.12 10:20
|close
|391
|1.00
|1.8563
|1.8612
|1.8552
|-10.00
|149002.50
|837
|2006.10.12 10:30
|sell
|394
|1.00
|1.8565
|1.8615
|1.8555
|838
|2006.10.12 10:40
|sell
|395
|2.00
|1.8568
|1.8618
|1.8558
|839
|2006.10.12 10:45
|t/p
|394
|1.00
|1.8555
|1.8615
|1.8555
|100.00
|149102.50
|840
|2006.10.12 10:45
|t/p
|395
|2.00
|1.8558
|1.8618
|1.8558
|200.00
|149302.50
|841
|2006.10.12 10:45
|sell
|396
|1.00
|1.8546
|1.8596
|1.8536
|842
|2006.10.12 10:50
|sell
|397
|2.00
|1.8562
|1.8612
|1.8552
|843
|2006.10.12 11:00
|modify
|397
|2.00
|1.8562
|1.8558
|1.8538
|844
|2006.10.12 11:05
|s/l
|397
|2.00
|1.8558
|1.8558
|1.8538
|80.00
|149382.50
|845
|2006.10.12 11:05
|close
|396
|1.00
|1.8576
|1.8596
|1.8536
|-300.00
|149082.50
|846
|2006.10.12 11:50
|sell
|398
|1.00
|1.8537
|1.8587
|1.8527
|847
|2006.10.12 11:59
|sell
|399
|2.00
|1.8548
|1.8598
|1.8538
|848
|2006.10.12 12:05
|sell
|400
|4.00
|1.8559
|1.8609
|1.8549
|849
|2006.10.12 12:15
|t/p
|400
|4.00
|1.8549
|1.8609
|1.8549
|400.00
|149482.50
|850
|2006.10.12 12:15
|close
|399
|2.00
|1.8547
|1.8598
|1.8538
|20.00
|149502.50
|851
|2006.10.12 12:20
|close
|398
|1.00
|1.8553
|1.8587
|1.8527
|-160.00
|149342.50
|852
|2006.10.12 12:35
|buy
|401
|1.00
|1.8587
|1.8537
|1.8597
|853
|2006.10.12 12:40
|buy
|402
|2.00
|1.8555
|1.8505
|1.8565
|854
|2006.10.12 12:45
|t/p
|402
|2.00
|1.8565
|1.8505
|1.8565
|200.00
|149542.50
|855
|2006.10.12 12:45
|buy
|403
|2.00
|1.8582
|1.8532
|1.8592
|856
|2006.10.12 12:50
|buy
|404
|4.00
|1.8546
|1.8496
|1.8556
|857
|2006.10.12 13:10
|t/p
|404
|4.00
|1.8556
|1.8496
|1.8556
|400.00
|149942.50
|858
|2006.10.12 13:10
|close
|403
|2.00
|1.8561
|1.8532
|1.8592
|-420.00
|149522.50
|859
|2006.10.12 13:15
|close
|401
|1.00
|1.8543
|1.8537
|1.8597
|-440.00
|149082.50
|860
|2006.10.12 13:20
|sell
|405
|1.00
|1.8541
|1.8591
|1.8531
|861
|2006.10.12 13:29
|sell
|406
|2.00
|1.8555
|1.8605
|1.8545
|862
|2006.10.12 13:35
|sell
|407
|4.00
|1.8574
|1.8624
|1.8564
|863
|2006.10.12 13:40
|t/p
|407
|4.00
|1.8564
|1.8624
|1.8564
|400.00
|149482.50
|864
|2006.10.12 13:50
|sell
|408
|4.00
|1.8558
|1.8608
|1.8548
|865
|2006.10.12 13:59
|sell
|409
|8.00
|1.8561
|1.8611
|1.8551
|866
|2006.10.12 14:20
|sell
|410
|16.00
|1.8568
|1.8618
|1.8558
|867
|2006.10.12 14:35
|t/p
|410
|16.00
|1.8558
|1.8618
|1.8558
|1600.00
|151082.50
|868
|2006.10.12 14:35
|close
|409
|8.00
|1.8553
|1.8611
|1.8551
|640.00
|151722.50
|869
|2006.10.12 14:40
|close
|408
|4.00
|1.8557
|1.8608
|1.8548
|40.00
|151762.50
|870
|2006.10.12 14:45
|close
|406
|2.00
|1.8563
|1.8605
|1.8545
|-160.00
|151602.50
|871
|2006.10.12 14:50
|close
|405
|1.00
|1.8569
|1.8591
|1.8531
|-280.00
|151322.50
|872
|2006.10.12 17:45
|buy
|411
|1.00
|1.8579
|1.8529
|1.8589
|873
|2006.10.12 18:00
|buy
|412
|2.00
|1.8576
|1.8526
|1.8586
|874
|2006.10.12 18:05
|buy
|413
|4.00
|1.8563
|1.8513
|1.8573
|875
|2006.10.12 18:10
|t/p
|413
|4.00
|1.8573
|1.8513
|1.8573
|400.00
|151722.50
|876
|2006.10.12 18:20
|buy
|414
|4.00
|1.8573
|1.8523
|1.8583
|877
|2006.10.12 18:35
|buy
|415
|8.00
|1.8570
|1.8520
|1.8580
|878
|2006.10.12 18:45
|buy
|416
|16.00
|1.8567
|1.8517
|1.8577
|879
|2006.10.12 18:50
|modify
|416
|16.00
|1.8567
|1.8570
|1.8590
|880
|2006.10.12 19:05
|modify
|416
|16.00
|1.8567
|1.8571
|1.8591
|881
|2006.10.12 19:15
|t/p
|414
|4.00
|1.8583
|1.8523
|1.8583
|400.00
|152122.50
|882
|2006.10.12 19:15
|t/p
|415
|8.00
|1.8580
|1.8520
|1.8580
|800.00
|152922.50
|883
|2006.10.12 19:15
|close
|416
|16.00
|1.8584
|1.8571
|1.8591
|2720.00
|155642.50
|884
|2006.10.12 19:29
|close
|412
|2.00
|1.8579
|1.8526
|1.8586
|60.00
|155702.50
|885
|2006.10.12 19:30
|close
|411
|1.00
|1.8580
|1.8529
|1.8589
|10.00
|155712.50
|886
|2006.10.12 19:40
|buy
|417
|1.00
|1.8584
|1.8534
|1.8594
|887
|2006.10.12 19:45
|buy
|418
|2.00
|1.8580
|1.8530
|1.8590
|888
|2006.10.12 20:05
|modify
|418
|2.00
|1.8580
|1.8582
|1.8602
|889
|2006.10.12 20:10
|s/l
|418
|2.00
|1.8582
|1.8582
|1.8602
|40.00
|155752.50
|890
|2006.10.12 20:10
|close
|417
|1.00
|1.8579
|1.8534
|1.8594
|-50.00
|155702.50
|891
|2006.10.12 20:29
|buy
|419
|1.00
|1.8594
|1.8544
|1.8604
|892
|2006.10.12 20:35
|buy
|420
|2.00
|1.8588
|1.8538
|1.8598
|893
|2006.10.12 21:35
|buy
|421
|4.00
|1.8582
|1.8532
|1.8592
|894
|2006.10.12 21:45
|modify
|421
|4.00
|1.8582
|1.8586
|1.8606
|895
|2006.10.12 22:05
|s/l
|421
|4.00
|1.8586
|1.8586
|1.8606
|160.00
|155862.50
|896
|2006.10.12 22:05
|close
|420
|2.00
|1.8586
|1.8538
|1.8598
|-40.00
|155822.50
|897
|2006.10.12 22:10
|close
|419
|1.00
|1.8596
|1.8544
|1.8604
|20.00
|155842.50
|898
|2006.10.13 01:10
|buy
|422
|1.00
|1.8625
|1.8575
|1.8635
|899
|2006.10.13 01:15
|buy
|423
|2.00
|1.8599
|1.8549
|1.8609
|900
|2006.10.13 01:20
|buy
|424
|4.00
|1.8588
|1.8538
|1.8598
|901
|2006.10.13 01:29
|t/p
|424
|4.00
|1.8598
|1.8538
|1.8598
|400.00
|156242.50
|902
|2006.10.13 01:30
|modify
|423
|2.00
|1.8599
|1.8601
|1.8621
|903
|2006.10.13 01:35
|modify
|423
|2.00
|1.8599
|1.8610
|1.8630
|904
|2006.10.13 01:40
|s/l
|423
|2.00
|1.8610
|1.8610
|1.8630
|220.00
|156462.50
|905
|2006.10.13 01:40
|close
|422
|1.00
|1.8604
|1.8575
|1.8635
|-210.00
|156252.50
|906
|2006.10.13 01:59
|buy
|425
|1.00
|1.8605
|1.8555
|1.8615
|907
|2006.10.13 02:45
|t/p
|425
|1.00
|1.8615
|1.8555
|1.8615
|100.00
|156352.50
|908
|2006.10.13 02:45
|buy
|426
|1.00
|1.8625
|1.8575
|1.8635
|909
|2006.10.13 03:35
|buy
|427
|2.00
|1.8617
|1.8567
|1.8627
|910
|2006.10.13 03:50
|modify
|427
|2.00
|1.8617
|1.8620
|1.8640
|911
|2006.10.13 03:59
|s/l
|427
|2.00
|1.8620
|1.8620
|1.8640
|60.00
|156412.50
|912
|2006.10.13 03:59
|close
|426
|1.00
|1.8616
|1.8575
|1.8635
|-90.00
|156322.50
|913
|2006.10.13 06:40
|buy
|428
|1.00
|1.8629
|1.8579
|1.8639
|914
|2006.10.13 06:50
|buy
|429
|2.00
|1.8603
|1.8553
|1.8613
|915
|2006.10.13 06:59
|t/p
|429
|2.00
|1.8613
|1.8553
|1.8613
|200.00
|156522.50
|916
|2006.10.13 07:15
|buy
|430
|2.00
|1.8626
|1.8576
|1.8636
|917
|2006.10.13 07:20
|buy
|431
|4.00
|1.8618
|1.8568
|1.8628
|918
|2006.10.13 07:30
|modify
|431
|4.00
|1.8618
|1.8620
|1.8640
|919
|2006.10.13 07:40
|s/l
|431
|4.00
|1.8620
|1.8620
|1.8640
|80.00
|156602.50
|920
|2006.10.13 07:40
|close
|430
|2.00
|1.8616
|1.8576
|1.8636
|-200.00
|156402.50
|921
|2006.10.13 07:45
|close
|428
|1.00
|1.8611
|1.8579
|1.8639
|-180.00
|156222.50
|922
|2006.10.13 08:05
|sell
|432
|1.00
|1.8609
|1.8659
|1.8599
|923
|2006.10.13 08:15
|sell
|433
|2.00
|1.8618
|1.8668
|1.8608
|924
|2006.10.13 08:35
|modify
|433
|2.00
|1.8618
|1.8615
|1.8595
|925
|2006.10.13 08:40
|s/l
|433
|2.00
|1.8615
|1.8615
|1.8595
|60.00
|156282.50
|926
|2006.10.13 08:40
|close
|432
|1.00
|1.8626
|1.8659
|1.8599
|-170.00
|156112.50
|927
|2006.10.13 11:15
|sell
|434
|1.00
|1.8595
|1.8645
|1.8585
|928
|2006.10.13 11:29
|sell
|435
|2.00
|1.8602
|1.8652
|1.8592
|929
|2006.10.13 11:35
|sell
|436
|4.00
|1.8618
|1.8668
|1.8608
|930
|2006.10.13 11:40
|modify
|436
|4.00
|1.8618
|1.8615
|1.8595
|931
|2006.10.13 11:45
|modify
|436
|4.00
|1.8618
|1.8613
|1.8593
|932
|2006.10.13 11:50
|modify
|436
|4.00
|1.8618
|1.8609
|1.8589
|933
|2006.10.13 11:59
|s/l
|436
|4.00
|1.8609
|1.8609
|1.8589
|360.00
|156472.50
|934
|2006.10.13 11:59
|close
|435
|2.00
|1.8616
|1.8652
|1.8592
|-280.00
|156192.50
|935
|2006.10.13 12:00
|close
|434
|1.00
|1.8615
|1.8645
|1.8585
|-200.00
|155992.50
|936
|2006.10.13 12:05
|buy
|437
|1.00
|1.8623
|1.8573
|1.8633
|937
|2006.10.13 12:15
|buy
|438
|2.00
|1.8617
|1.8567
|1.8627
|938
|2006.10.13 12:20
|buy
|439
|4.00
|1.8609
|1.8559
|1.8619
|939
|2006.10.13 12:30
|t/p
|439
|4.00
|1.8619
|1.8559
|1.8619
|400.00
|156392.50
|940
|2006.10.13 12:30
|close
|438
|2.00
|1.8621
|1.8567
|1.8627
|80.00
|156472.50
|941
|2006.10.13 12:35
|close
|437
|1.00
|1.8603
|1.8573
|1.8633
|-200.00
|156272.50
|942
|2006.10.13 12:40
|sell
|440
|1.00
|1.8585
|1.8635
|1.8575
|943
|2006.10.13 12:45
|t/p
|440
|1.00
|1.8575
|1.8635
|1.8575
|100.00
|156372.50
|944
|2006.10.13 12:45
|sell
|441
|1.00
|1.8561
|1.8611
|1.8551
|945
|2006.10.13 12:50
|s/l
|441
|1.00
|1.8611
|1.8611
|1.8551
|-500.00
|155872.50
|946
|2006.10.13 12:59
|sell
|442
|1.00
|1.8565
|1.8615
|1.8555
|947
|2006.10.13 13:15
|sell
|443
|2.00
|1.8572
|1.8622
|1.8562
|948
|2006.10.13 13:50
|t/p
|442
|1.00
|1.8555
|1.8615
|1.8555
|100.00
|155972.50
|949
|2006.10.13 13:50
|t/p
|443
|2.00
|1.8562
|1.8622
|1.8562
|200.00
|156172.50
|950
|2006.10.13 13:50
|sell
|444
|1.00
|1.8553
|1.8603
|1.8543
|951
|2006.10.13 13:59
|sell
|445
|2.00
|1.8565
|1.8615
|1.8555
|952
|2006.10.13 14:00
|sell
|446
|4.00
|1.8568
|1.8618
|1.8558
|953
|2006.10.13 14:15
|t/p
|444
|1.00
|1.8543
|1.8603
|1.8543
|100.00
|156272.50
|954
|2006.10.13 14:15
|t/p
|445
|2.00
|1.8555
|1.8615
|1.8555
|200.00
|156472.50
|955
|2006.10.13 14:15
|t/p
|446
|4.00
|1.8558
|1.8618
|1.8558
|400.00
|156872.50
|956
|2006.10.13 14:15
|sell
|447
|1.00
|1.8534
|1.8584
|1.8524
|957
|2006.10.13 14:29
|sell
|448
|2.00
|1.8553
|1.8603
|1.8543
|958
|2006.10.13 14:35
|sell
|449
|4.00
|1.8561
|1.8611
|1.8551
|959
|2006.10.13 14:50
|t/p
|448
|2.00
|1.8543
|1.8603
|1.8543
|200.00
|157072.50
|960
|2006.10.13 14:50
|t/p
|449
|4.00
|1.8551
|1.8611
|1.8551
|400.00
|157472.50
|961
|2006.10.13 14:50
|close
|447
|1.00
|1.8543
|1.8584
|1.8524
|-90.00
|157382.50
|962
|2006.10.13 15:20
|sell
|450
|1.00
|1.8537
|1.8587
|1.8527
|963
|2006.10.13 15:29
|sell
|451
|2.00
|1.8551
|1.8601
|1.8541
|964
|2006.10.13 15:35
|sell
|452
|4.00
|1.8555
|1.8605
|1.8545
|965
|2006.10.13 15:45
|t/p
|452
|4.00
|1.8545
|1.8605
|1.8545
|400.00
|157782.50
|966
|2006.10.13 15:45
|close
|451
|2.00
|1.8545
|1.8601
|1.8541
|120.00
|157902.50
|967
|2006.10.13 15:59
|close
|450
|1.00
|1.8547
|1.8587
|1.8527
|-100.00
|157802.50
|968
|2006.10.13 16:05
|buy
|453
|1.00
|1.8566
|1.8516
|1.8576
|969
|2006.10.13 16:10
|buy
|454
|2.00
|1.8552
|1.8502
|1.8562
|970
|2006.10.13 16:40
|t/p
|454
|2.00
|1.8562
|1.8502
|1.8562
|200.00
|158002.50
|971
|2006.10.13 16:40
|close
|453
|1.00
|1.8562
|1.8516
|1.8576
|-40.00
|157962.50
|972
|2006.10.13 16:45
|buy
|455
|1.00
|1.8561
|1.8511
|1.8571
|973
|2006.10.13 16:50
|buy
|456
|2.00
|1.8557
|1.8507
|1.8567
|974
|2006.10.13 17:35
|t/p
|456
|2.00
|1.8567
|1.8507
|1.8567
|200.00
|158162.50
|975
|2006.10.13 17:35
|close
|455
|1.00
|1.8569
|1.8511
|1.8571
|80.00
|158242.50
|976
|2006.10.13 17:45
|buy
|457
|1.00
|1.8580
|1.8530
|1.8590
|977
|2006.10.13 17:50
|buy
|458
|2.00
|1.8577
|1.8527
|1.8587
|978
|2006.10.13 17:59
|buy
|459
|4.00
|1.8573
|1.8523
|1.8583
|979
|2006.10.13 18:05
|buy
|460
|8.00
|1.8570
|1.8520
|1.8580
|980
|2006.10.13 19:00
|buy
|461
|16.00
|1.8567
|1.8517
|1.8577
|981
|2006.10.16 01:50
|s/l
|457
|1.00
|1.8530
|1.8530
|1.8590
|-504.60
|157737.90
|982
|2006.10.16 01:50
|close
|461
|16.00
|1.8530
|1.8517
|1.8577
|-5993.60
|151744.30
|983
|2006.10.16 01:59
|close
|460
|8.00
|1.8538
|1.8520
|1.8580
|-2596.80
|149147.50
|984
|2006.10.16 02:00
|close
|459
|4.00
|1.8537
|1.8523
|1.8583
|-1458.40
|147689.10
|985
|2006.10.16 02:05
|close
|458
|2.00
|1.8540
|1.8527
|1.8587
|-749.20
|146939.90
|986
|2006.10.16 05:15
|buy
|462
|1.00
|1.8559
|1.8509
|1.8569
|987
|2006.10.16 05:35
|buy
|463
|2.00
|1.8552
|1.8502
|1.8562
|988
|2006.10.16 05:45
|t/p
|463
|2.00
|1.8562
|1.8502
|1.8562
|200.00
|147139.90
|989
|2006.10.16 05:45
|close
|462
|1.00
|1.8562
|1.8509
|1.8569
|30.00
|147169.90
|990
|2006.10.16 05:50
|buy
|464
|1.00
|1.8563
|1.8513
|1.8573
|991
|2006.10.16 05:59
|buy
|465
|2.00
|1.8553
|1.8503
|1.8563
|992
|2006.10.16 06:05
|buy
|466
|4.00
|1.8548
|1.8498
|1.8558
|993
|2006.10.16 06:45
|t/p
|465
|2.00
|1.8563
|1.8503
|1.8563
|200.00
|147369.90
|994
|2006.10.16 06:45
|t/p
|466
|4.00
|1.8558
|1.8498
|1.8558
|400.00
|147769.90
|995
|2006.10.16 06:45
|close
|464
|1.00
|1.8572
|1.8513
|1.8573
|90.00
|147859.90
|996
|2006.10.16 06:59
|buy
|467
|1.00
|1.8570
|1.8520
|1.8580
|997
|2006.10.16 07:05
|buy
|468
|2.00
|1.8556
|1.8506
|1.8566
|998
|2006.10.16 07:10
|t/p
|468
|2.00
|1.8566
|1.8506
|1.8566
|200.00
|148059.90
|999
|2006.10.16 07:15
|buy
|469
|2.00
|1.8565
|1.8515
|1.8575
|1000
|2006.10.16 07:20
|buy
|470
|4.00
|1.8559
|1.8509
|1.8569
|1001
|2006.10.16 07:35
|t/p
|467
|1.00
|1.8580
|1.8520
|1.8580
|100.00
|148159.90
|1002
|2006.10.16 07:35
|t/p
|469
|2.00
|1.8575
|1.8515
|1.8575
|200.00
|148359.90
|1003
|2006.10.16 07:35
|t/p
|470
|4.00
|1.8569
|1.8509
|1.8569
|400.00
|148759.90
|1004
|2006.10.16 07:35
|buy
|471
|1.00
|1.8586
|1.8536
|1.8596
|1005
|2006.10.16 07:40
|buy
|472
|2.00
|1.8566
|1.8516
|1.8576
|1006
|2006.10.16 07:45
|buy
|473
|4.00
|1.8560
|1.8510
|1.8570
|1007
|2006.10.16 07:50
|t/p
|471
|1.00
|1.8596
|1.8536
|1.8596
|100.00
|148859.90
|1008
|2006.10.16 07:50
|t/p
|472
|2.00
|1.8576
|1.8516
|1.8576
|200.00
|149059.90
|1009
|2006.10.16 07:50
|t/p
|473
|4.00
|1.8570
|1.8510
|1.8570
|400.00
|149459.90
|1010
|2006.10.16 07:50
|buy
|474
|1.00
|1.8600
|1.8550
|1.8610
|1011
|2006.10.16 07:59
|buy
|475
|2.00
|1.8596
|1.8546
|1.8606
|1012
|2006.10.16 08:15
|t/p
|474
|1.00
|1.8610
|1.8550
|1.8610
|100.00
|149559.90
|1013
|2006.10.16 08:15
|t/p
|475
|2.00
|1.8606
|1.8546
|1.8606
|200.00
|149759.90
|1014
|2006.10.16 08:15
|buy
|476
|1.00
|1.8618
|1.8568
|1.8628
|1015
|2006.10.16 08:20
|buy
|477
|2.00
|1.8612
|1.8562
|1.8622
|1016
|2006.10.16 08:29
|buy
|478
|4.00
|1.8606
|1.8556
|1.8616
|1017
|2006.10.16 08:35
|buy
|479
|8.00
|1.8597
|1.8547
|1.8607
|1018
|2006.10.16 08:40
|t/p
|479
|8.00
|1.8607
|1.8547
|1.8607
|800.00
|150559.90
|1019
|2006.10.16 08:50
|t/p
|477
|2.00
|1.8622
|1.8562
|1.8622
|200.00
|150759.90
|1020
|2006.10.16 08:50
|t/p
|478
|4.00
|1.8616
|1.8556
|1.8616
|400.00
|151159.90
|1021
|2006.10.16 08:50
|close
|476
|1.00
|1.8623
|1.8568
|1.8628
|50.00
|151209.90
|1022
|2006.10.16 09:20
|buy
|480
|1.00
|1.8620
|1.8570
|1.8630
|1023
|2006.10.16 09:29
|buy
|481
|2.00
|1.8612
|1.8562
|1.8622
|1024
|2006.10.16 09:35
|buy
|482
|4.00
|1.8603
|1.8553
|1.8613
|1025
|2006.10.16 09:40
|t/p
|482
|4.00
|1.8613
|1.8553
|1.8613
|400.00
|151609.90
|1026
|2006.10.16 10:05
|buy
|483
|4.00
|1.8602
|1.8552
|1.8612
|1027
|2006.10.16 10:20
|t/p
|483
|4.00
|1.8612
|1.8552
|1.8612
|400.00
|152009.90
|1028
|2006.10.16 10:20
|close
|481
|2.00
|1.8614
|1.8562
|1.8622
|40.00
|152049.90
|1029
|2006.10.16 10:29
|close
|480
|1.00
|1.8602
|1.8570
|1.8630
|-180.00
|151869.90
|1030
|2006.10.16 10:40
|sell
|484
|1.00
|1.8592
|1.8642
|1.8582
|1031
|2006.10.16 10:45
|sell
|485
|2.00
|1.8611
|1.8661
|1.8601
|1032
|2006.10.16 10:59
|t/p
|485
|2.00
|1.8601
|1.8661
|1.8601
|200.00
|152069.90
|1033
|2006.10.16 10:59
|close
|484
|1.00
|1.8594
|1.8642
|1.8582
|-20.00
|152049.90
|1034
|2006.10.16 11:05
|sell
|486
|1.00
|1.8582
|1.8632
|1.8572
|1035
|2006.10.16 11:10
|sell
|487
|2.00
|1.8597
|1.8647
|1.8587
|1036
|2006.10.16 11:15
|sell
|488
|4.00
|1.8599
|1.8649
|1.8589
|1037
|2006.10.16 11:20
|modify
|488
|4.00
|1.8599
|1.8596
|1.8576
|1038
|2006.10.16 11:29
|t/p
|487
|2.00
|1.8587
|1.8647
|1.8587
|200.00
|152249.90
|1039
|2006.10.16 11:29
|close
|488
|4.00
|1.8587
|1.8596
|1.8576
|480.00
|152729.90
|1040
|2006.10.16 11:30
|close
|486
|1.00
|1.8589
|1.8632
|1.8572
|-70.00
|152659.90
|1041
|2006.10.16 12:05
|buy
|489
|1.00
|1.8616
|1.8566
|1.8626
|1042
|2006.10.16 12:10
|buy
|490
|2.00
|1.8611
|1.8561
|1.8621
|1043
|2006.10.16 12:15
|buy
|491
|4.00
|1.8606
|1.8556
|1.8616
|1044
|2006.10.16 12:20
|buy
|492
|8.00
|1.8602
|1.8552
|1.8612
|1045
|2006.10.16 12:29
|modify
|492
|8.00
|1.8602
|1.8605
|1.8625
|1046
|2006.10.16 12:30
|s/l
|492
|8.00
|1.8605
|1.8605
|1.8625
|240.00
|152899.90
|1047
|2006.10.16 12:30
|close
|491
|4.00
|1.8605
|1.8556
|1.8616
|-40.00
|152859.90
|1048
|2006.10.16 12:35
|t/p
|489
|1.00
|1.8626
|1.8566
|1.8626
|100.00
|152959.90
|1049
|2006.10.16 12:35
|t/p
|490
|2.00
|1.8621
|1.8561
|1.8621
|200.00
|153159.90
|1050
|2006.10.16 12:35
|buy
|493
|1.00
|1.8644
|1.8594
|1.8654
|1051
|2006.10.16 12:40
|buy
|494
|2.00
|1.8619
|1.8569
|1.8629
|1052
|2006.10.16 12:45
|buy
|495
|4.00
|1.8603
|1.8553
|1.8613
|1053
|2006.10.16 12:50
|t/p
|494
|2.00
|1.8629
|1.8569
|1.8629
|200.00
|153359.90
|1054
|2006.10.16 12:50
|t/p
|495
|4.00
|1.8613
|1.8553
|1.8613
|400.00
|153759.90
|1055
|2006.10.16 12:50
|close
|493
|1.00
|1.8644
|1.8594
|1.8654
|0.00
|153759.90
|1056
|2006.10.16 12:59
|buy
|496
|1.00
|1.8635
|1.8585
|1.8645
|1057
|2006.10.16 13:00
|buy
|497
|2.00
|1.8625
|1.8575
|1.8635
|1058
|2006.10.16 13:10
|buy
|498
|4.00
|1.8621
|1.8571
|1.8631
|1059
|2006.10.16 13:15
|t/p
|497
|2.00
|1.8635
|1.8575
|1.8635
|200.00
|153959.90
|1060
|2006.10.16 13:15
|t/p
|498
|4.00
|1.8631
|1.8571
|1.8631
|400.00
|154359.90
|1061
|2006.10.16 13:15
|close
|496
|1.00
|1.8635
|1.8585
|1.8645
|0.00
|154359.90
|1062
|2006.10.16 13:29
|buy
|499
|1.00
|1.8643
|1.8593
|1.8653
|1063
|2006.10.16 13:35
|buy
|500
|2.00
|1.8636
|1.8586
|1.8646
|1064
|2006.10.16 13:50
|t/p
|500
|2.00
|1.8646
|1.8586
|1.8646
|200.00
|154559.90
|1065
|2006.10.16 13:50
|close
|499
|1.00
|1.8646
|1.8593
|1.8653
|30.00
|154589.90
|1066
|2006.10.16 13:59
|buy
|501
|1.00
|1.8637
|1.8587
|1.8647
|1067
|2006.10.16 14:05
|buy
|502
|2.00
|1.8615
|1.8565
|1.8625
|1068
|2006.10.16 14:15
|t/p
|502
|2.00
|1.8625
|1.8565
|1.8625
|200.00
|154789.90
|1069
|2006.10.16 14:15
|close
|501
|1.00
|1.8630
|1.8587
|1.8647
|-70.00
|154719.90
|1070
|2006.10.16 14:29
|sell
|503
|1.00
|1.8614
|1.8664
|1.8604
|1071
|2006.10.16 14:40
|sell
|504
|2.00
|1.8619
|1.8669
|1.8609
|1072
|2006.10.16 14:45
|sell
|505
|4.00
|1.8624
|1.8674
|1.8614
|1073
|2006.10.16 14:59
|t/p
|504
|2.00
|1.8609
|1.8669
|1.8609
|200.00
|154919.90
|1074
|2006.10.16 14:59
|t/p
|505
|4.00
|1.8614
|1.8674
|1.8614
|400.00
|155319.90
|1075
|2006.10.16 14:59
|close
|503
|1.00
|1.8609
|1.8664
|1.8604
|50.00
|155369.90
|1076
|2006.10.16 15:50
|sell
|506
|1.00
|1.8601
|1.8651
|1.8591
|1077
|2006.10.16 15:59
|sell
|507
|2.00
|1.8607
|1.8657
|1.8597
|1078
|2006.10.16 16:05
|sell
|508
|4.00
|1.8615
|1.8665
|1.8605
|1079
|2006.10.16 16:10
|t/p
|508
|4.00
|1.8605
|1.8665
|1.8605
|400.00
|155769.90
|1080
|2006.10.16 16:40
|t/p
|507
|2.00
|1.8597
|1.8657
|1.8597
|200.00
|155969.90
|1081
|2006.10.16 16:40
|close
|506
|1.00
|1.8597
|1.8651
|1.8591
|40.00
|156009.90
|1082
|2006.10.16 21:50
|buy
|509
|1.00
|1.8629
|1.8579
|1.8639
|1083
|2006.10.16 21:59
|buy
|510
|2.00
|1.8623
|1.8573
|1.8633
|1084
|2006.10.16 22:05
|buy
|511
|4.00
|1.8617
|1.8567
|1.8627
|1085
|2006.10.16 23:35
|buy
|512
|8.00
|1.8613
|1.8563
|1.8623
|1086
|2006.10.17 00:05
|t/p
|510
|2.00
|1.8633
|1.8573
|1.8633
|190.80
|156200.70
|1087
|2006.10.17 00:05
|t/p
|511
|4.00
|1.8627
|1.8567
|1.8627
|381.60
|156582.30
|1088
|2006.10.17 00:05
|t/p
|512
|8.00
|1.8623
|1.8563
|1.8623
|763.20
|157345.50
|1089
|2006.10.17 00:05
|close
|509
|1.00
|1.8633
|1.8579
|1.8639
|35.40
|157380.90
|1090
|2006.10.17 00:15
|buy
|513
|1.00
|1.8631
|1.8581
|1.8641
|1091
|2006.10.17 00:20
|buy
|514
|2.00
|1.8613
|1.8563
|1.8623
|1092
|2006.10.17 00:29
|t/p
|514
|2.00
|1.8623
|1.8563
|1.8623
|200.00
|157580.90
|1093
|2006.10.17 00:40
|t/p
|513
|1.00
|1.8641
|1.8581
|1.8641
|100.00
|157680.90
|1094
|2006.10.17 00:40
|buy
|515
|1.00
|1.8643
|1.8593
|1.8653
|1095
|2006.10.17 00:45
|buy
|516
|2.00
|1.8632
|1.8582
|1.8642
|1096
|2006.10.17 00:50
|buy
|517
|4.00
|1.8627
|1.8577
|1.8637
|1097
|2006.10.17 01:05
|buy
|518
|8.00
|1.8624
|1.8574
|1.8634
|1098
|2006.10.17 01:10
|buy
|519
|16.00
|1.8620
|1.8570
|1.8630
|1099
|2006.10.17 01:20
|t/p
|519
|16.00
|1.8630
|1.8570
|1.8630
|1600.00
|159280.90
|1100
|2006.10.17 01:20
|close
|518
|8.00
|1.8631
|1.8574
|1.8634
|560.00
|159840.90
|1101
|2006.10.17 01:29
|close
|517
|4.00
|1.8624
|1.8577
|1.8637
|-120.00
|159720.90
|1102
|2006.10.17 01:30
|close
|516
|2.00
|1.8623
|1.8582
|1.8642
|-180.00
|159540.90
|1103
|2006.10.17 01:35
|close
|515
|1.00
|1.8621
|1.8593
|1.8653
|-220.00
|159320.90
|1104
|2006.10.17 05:40
|buy
|520
|1.00
|1.8634
|1.8584
|1.8644
|1105
|2006.10.17 05:45
|buy
|521
|2.00
|1.8622
|1.8572
|1.8632
|1106
|2006.10.17 05:50
|buy
|522
|4.00
|1.8620
|1.8570
|1.8630
|1107
|2006.10.17 05:59
|modify
|522
|4.00
|1.8620
|1.8624
|1.8644
|1108
|2006.10.17 06:00
|modify
|522
|4.00
|1.8620
|1.8625
|1.8645
|1109
|2006.10.17 06:05
|modify
|522
|4.00
|1.8620
|1.8626
|1.8646
|1110
|2006.10.17 06:10
|s/l
|522
|4.00
|1.8626
|1.8626
|1.8646
|240.00
|159560.90
|1111
|2006.10.17 06:10
|close
|521
|2.00
|1.8612
|1.8572
|1.8632
|-200.00
|159360.90
|1112
|2006.10.17 06:15
|close
|520
|1.00
|1.8608
|1.8584
|1.8644
|-260.00
|159100.90
|1113
|2006.10.17 06:20
|sell
|523
|1.00
|1.8614
|1.8664
|1.8604
|1114
|2006.10.17 06:29
|sell
|524
|2.00
|1.8618
|1.8668
|1.8608
|1115
|2006.10.17 06:35
|sell
|525
|4.00
|1.8620
|1.8670
|1.8610
|1116
|2006.10.17 06:50
|sell
|526
|8.00
|1.8633
|1.8683
|1.8623
|1117
|2006.10.17 06:59
|t/p
|526
|8.00
|1.8623
|1.8683
|1.8623
|800.00
|159900.90
|1118
|2006.10.17 07:05
|modify
|525
|4.00
|1.8620
|1.8617
|1.8597
|1119
|2006.10.17 07:15
|s/l
|525
|4.00
|1.8617
|1.8617
|1.8597
|120.00
|160020.90
|1120
|2006.10.17 07:15
|close
|524
|2.00
|1.8625
|1.8668
|1.8608
|-140.00
|159880.90
|1121
|2006.10.17 07:20
|close
|523
|1.00
|1.8613
|1.8664
|1.8604
|10.00
|159890.90
|1122
|2006.10.17 08:10
|sell
|527
|1.00
|1.8614
|1.8664
|1.8604
|1123
|2006.10.17 08:15
|sell
|528
|2.00
|1.8619
|1.8669
|1.8609
|1124
|2006.10.17 08:30
|sell
|529
|4.00
|1.8630
|1.8680
|1.8620
|1125
|2006.10.17 08:40
|sell
|530
|8.00
|1.8634
|1.8684
|1.8624
|1126
|2006.10.17 08:59
|sell
|531
|16.00
|1.8656
|1.8706
|1.8646
|1127
|2006.10.17 09:15
|s/l
|527
|1.00
|1.8664
|1.8664
|1.8604
|-500.00
|159390.90
|1128
|2006.10.17 09:15
|s/l
|528
|2.00
|1.8669
|1.8669
|1.8609
|-1000.00
|158390.90
|1129
|2006.10.17 09:15
|close
|531
|16.00
|1.8673
|1.8706
|1.8646
|-2720.00
|155670.90
|1130
|2006.10.17 09:20
|close
|530
|8.00
|1.8646
|1.8684
|1.8624
|-960.00
|154710.90
|1131
|2006.10.17 09:29
|close
|529
|4.00
|1.8655
|1.8680
|1.8620
|-1000.00
|153710.90
|1132
|2006.10.17 09:40
|buy
|532
|1.00
|1.8665
|1.8615
|1.8675
|1133
|2006.10.17 09:45
|buy
|533
|2.00
|1.8654
|1.8604
|1.8664
|1134
|2006.10.17 09:50
|t/p
|532
|1.00
|1.8675
|1.8615
|1.8675
|100.00
|153810.90
|1135
|2006.10.17 09:50
|t/p
|533
|2.00
|1.8664
|1.8604
|1.8664
|200.00
|154010.90
|1136
|2006.10.17 09:50
|buy
|534
|1.00
|1.8680
|1.8630
|1.8690
|1137
|2006.10.17 09:59
|buy
|535
|2.00
|1.8667
|1.8617
|1.8677
|1138
|2006.10.17 10:10
|buy
|536
|4.00
|1.8663
|1.8613
|1.8673
|1139
|2006.10.17 10:15
|t/p
|535
|2.00
|1.8677
|1.8617
|1.8677
|200.00
|154210.90
|1140
|2006.10.17 10:15
|t/p
|536
|4.00
|1.8673
|1.8613
|1.8673
|400.00
|154610.90
|1141
|2006.10.17 10:15
|close
|534
|1.00
|1.8682
|1.8630
|1.8690
|20.00
|154630.90
|1142
|2006.10.17 10:20
|buy
|537
|1.00
|1.8683
|1.8633
|1.8693
|1143
|2006.10.17 10:29
|buy
|538
|2.00
|1.8679
|1.8629
|1.8689
|1144
|2006.10.17 10:35
|buy
|539
|4.00
|1.8673
|1.8623
|1.8683
|1145
|2006.10.17 10:40
|t/p
|539
|4.00
|1.8683
|1.8623
|1.8683
|400.00
|155030.90
|1146
|2006.10.17 11:05
|buy
|540
|4.00
|1.8673
|1.8623
|1.8683
|1147
|2006.10.17 11:20
|t/p
|540
|4.00
|1.8683
|1.8623
|1.8683
|400.00
|155430.90
|1148
|2006.10.17 11:20
|close
|538
|2.00
|1.8683
|1.8629
|1.8689
|80.00
|155510.90
|1149
|2006.10.17 11:29
|close
|537
|1.00
|1.8679
|1.8633
|1.8693
|-40.00
|155470.90
|1150
|2006.10.17 12:45
|buy
|541
|1.00
|1.8689
|1.8639
|1.8699
|1151
|2006.10.17 12:50
|buy
|542
|2.00
|1.8654
|1.8604
|1.8664
|1152
|2006.10.17 12:59
|t/p
|542
|2.00
|1.8664
|1.8604
|1.8664
|200.00
|155670.90
|1153
|2006.10.17 12:59
|buy
|543
|2.00
|1.8676
|1.8626
|1.8686
|1154
|2006.10.17 13:05
|buy
|544
|4.00
|1.8673
|1.8623
|1.8683
|1155
|2006.10.17 13:15
|buy
|545
|8.00
|1.8656
|1.8606
|1.8666
|1156
|2006.10.17 13:29
|t/p
|545
|8.00
|1.8666
|1.8606
|1.8666
|800.00
|156470.90
|1157
|2006.10.17 13:29
|close
|544
|4.00
|1.8668
|1.8623
|1.8683
|-200.00
|156270.90
|1158
|2006.10.17 13:30
|t/p
|541
|1.00
|1.8699
|1.8639
|1.8699
|100.00
|156370.90
|1159
|2006.10.17 13:30
|t/p
|543
|2.00
|1.8686
|1.8626
|1.8686
|200.00
|156570.90
|1160
|2006.10.17 13:30
|buy
|546
|1.00
|1.8702
|1.8652
|1.8712
|1161
|2006.10.17 13:40
|buy
|547
|2.00
|1.8698
|1.8648
|1.8708
|1162
|2006.10.17 14:05
|modify
|547
|2.00
|1.8698
|1.8702
|1.8722
|1163
|2006.10.17 14:10
|t/p
|546
|1.00
|1.8712
|1.8652
|1.8712
|100.00
|156670.90
|1164
|2006.10.17 14:10
|t/p
|547
|2.00
|1.8722
|1.8702
|1.8722
|480.00
|157150.90
|1165
|2006.10.17 14:10
|buy
|548
|1.00
|1.8726
|1.8676
|1.8736
|1166
|2006.10.17 14:20
|buy
|549
|2.00
|1.8705
|1.8655
|1.8715
|1167
|2006.10.17 14:40
|buy
|550
|4.00
|1.8696
|1.8646
|1.8706
|1168
|2006.10.17 14:45
|buy
|551
|8.00
|1.8693
|1.8643
|1.8703
|1169
|2006.10.17 14:50
|t/p
|550
|4.00
|1.8706
|1.8646
|1.8706
|400.00
|157550.90
|1170
|2006.10.17 14:50
|t/p
|551
|8.00
|1.8703
|1.8643
|1.8703
|800.00
|158350.90
|1171
|2006.10.17 14:50
|close
|549
|2.00
|1.8710
|1.8655
|1.8715
|100.00
|158450.90
|1172
|2006.10.17 14:59
|close
|548
|1.00
|1.8691
|1.8676
|1.8736
|-350.00
|158100.90
|1173
|2006.10.17 15:10
|sell
|552
|1.00
|1.8692
|1.8742
|1.8682
|1174
|2006.10.17 15:15
|sell
|553
|2.00
|1.8715
|1.8765
|1.8705
|1175
|2006.10.17 15:20
|sell
|554
|4.00
|1.8718
|1.8768
|1.8708
|1176
|2006.10.17 15:40
|sell
|555
|8.00
|1.8732
|1.8782
|1.8722
|1177
|2006.10.17 16:15
|t/p
|555
|8.00
|1.8722
|1.8782
|1.8722
|800.00
|158900.90
|1178
|2006.10.17 16:15
|close
|554
|4.00
|1.8716
|1.8768
|1.8708
|80.00
|158980.90
|1179
|2006.10.17 16:20
|close
|553
|2.00
|1.8735
|1.8765
|1.8705
|-400.00
|158580.90
|1180
|2006.10.17 16:29
|close
|552
|1.00
|1.8731
|1.8742
|1.8682
|-390.00
|158190.90
|1181
|2006.10.17 18:15
|sell
|556
|1.00
|1.8704
|1.8754
|1.8694
|1182
|2006.10.17 18:29
|sell
|557
|2.00
|1.8708
|1.8758
|1.8698
|1183
|2006.10.17 18:35
|sell
|558
|4.00
|1.8712
|1.8762
|1.8702
|1184
|2006.10.17 18:59
|modify
|558
|4.00
|1.8712
|1.8708
|1.8688
|1185
|2006.10.17 19:35
|s/l
|558
|4.00
|1.8708
|1.8708
|1.8688
|160.00
|158350.90
|1186
|2006.10.17 19:35
|close
|557
|2.00
|1.8717
|1.8758
|1.8698
|-180.00
|158170.90
|1187
|2006.10.17 19:40
|close
|556
|1.00
|1.8713
|1.8754
|1.8694
|-90.00
|158080.90
|1188
|2006.10.17 21:40
|buy
|559
|1.00
|1.8720
|1.8670
|1.8730
|1189
|2006.10.17 21:45
|buy
|560
|2.00
|1.8696
|1.8646
|1.8706
|1190
|2006.10.17 21:50
|t/p
|560
|2.00
|1.8706
|1.8646
|1.8706
|200.00
|158280.90
|1191
|2006.10.17 22:00
|buy
|561
|2.00
|1.8717
|1.8667
|1.8727
|1192
|2006.10.17 22:05
|modify
|561
|2.00
|1.8717
|1.8720
|1.8740
|1193
|2006.10.17 22:10
|s/l
|561
|2.00
|1.8720
|1.8720
|1.8740
|60.00
|158340.90
|1194
|2006.10.17 22:10
|close
|559
|1.00
|1.8705
|1.8670
|1.8730
|-150.00
|158190.90
|1195
|2006.10.17 22:15
|buy
|562
|1.00
|1.8727
|1.8677
|1.8737
|1196
|2006.10.17 22:20
|buy
|563
|2.00
|1.8710
|1.8660
|1.8720
|1197
|2006.10.17 22:50
|modify
|563
|2.00
|1.8710
|1.8714
|1.8734
|1198
|2006.10.17 23:00
|s/l
|563
|2.00
|1.8714
|1.8714
|1.8734
|80.00
|158270.90
|1199
|2006.10.17 23:00
|close
|562
|1.00
|1.8713
|1.8677
|1.8737
|-140.00
|158130.90
|1200
|2006.10.17 23:05
|sell
|564
|1.00
|1.8704
|1.8754
|1.8694
|1201
|2006.10.17 23:15
|sell
|565
|2.00
|1.8713
|1.8763
|1.8703
|1202
|2006.10.17 23:30
|modify
|565
|2.00
|1.8713
|1.8710
|1.8690
|1203
|2006.10.18 00:35
|modify
|565
|2.00
|1.8713
|1.8707
|1.8687
|1204
|2006.10.18 00:50
|t/p
|564
|1.00
|1.8694
|1.8754
|1.8694
|101.70
|158232.60
|1205
|2006.10.18 00:50
|close
|565
|2.00
|1.8694
|1.8707
|1.8687
|383.40
|158616.00
|1206
|2006.10.18 01:35
|buy
|566
|1.00
|1.8712
|1.8662
|1.8722
|1207
|2006.10.18 01:45
|buy
|567
|2.00
|1.8703
|1.8653
|1.8713
|1208
|2006.10.18 02:50
|modify
|567
|2.00
|1.8703
|1.8706
|1.8726
|1209
|2006.10.18 03:05
|s/l
|567
|2.00
|1.8706
|1.8706
|1.8726
|60.00
|158676.00
|1210
|2006.10.18 03:05
|close
|566
|1.00
|1.8705
|1.8662
|1.8722
|-70.00
|158606.00
|1211
|2006.10.18 06:50
|buy
|568
|1.00
|1.8741
|1.8691
|1.8751
|1212
|2006.10.18 06:59
|buy
|569
|2.00
|1.8728
|1.8678
|1.8738
|1213
|2006.10.18 07:05
|buy
|570
|4.00
|1.8714
|1.8664
|1.8724
|1214
|2006.10.18 07:15
|t/p
|570
|4.00
|1.8724
|1.8664
|1.8724
|400.00
|159006.00
|1215
|2006.10.18 07:15
|close
|569
|2.00
|1.8730
|1.8678
|1.8738
|40.00
|159046.00
|1216
|2006.10.18 07:20
|close
|568
|1.00
|1.8727
|1.8691
|1.8751
|-140.00
|158906.00
|1217
|2006.10.18 07:29
|sell
|571
|1.00
|1.8715
|1.8765
|1.8705
|1218
|2006.10.18 07:30
|sell
|572
|2.00
|1.8730
|1.8780
|1.8720
|1219
|2006.10.18 08:05
|t/p
|572
|2.00
|1.8720
|1.8780
|1.8720
|200.00
|159106.00
|1220
|2006.10.18 08:05
|close
|571
|1.00
|1.8718
|1.8765
|1.8705
|-30.00
|159076.00
|1221
|2006.10.18 08:20
|sell
|573
|1.00
|1.8712
|1.8762
|1.8702
|1222
|2006.10.18 08:29
|sell
|574
|2.00
|1.8717
|1.8767
|1.8707
|1223
|2006.10.18 08:40
|sell
|575
|4.00
|1.8731
|1.8781
|1.8721
|1224
|2006.10.18 08:45
|t/p
|575
|4.00
|1.8721
|1.8781
|1.8721
|400.00
|159476.00
|1225
|2006.10.18 08:45
|modify
|574
|2.00
|1.8717
|1.8714
|1.8694
|1226
|2006.10.18 08:50
|s/l
|574
|2.00
|1.8714
|1.8714
|1.8694
|60.00
|159536.00
|1227
|2006.10.18 08:50
|close
|573
|1.00
|1.8735
|1.8762
|1.8702
|-230.00
|159306.00
|1228
|2006.10.18 08:59
|sell
|576
|1.00
|1.8709
|1.8759
|1.8699
|1229
|2006.10.18 09:10
|t/p
|576
|1.00
|1.8699
|1.8759
|1.8699
|100.00
|159406.00
|1230
|2006.10.18 09:10
|sell
|577
|1.00
|1.8695
|1.8745
|1.8685
|1231
|2006.10.18 09:15
|sell
|578
|2.00
|1.8713
|1.8763
|1.8703
|1232
|2006.10.18 09:20
|t/p
|578
|2.00
|1.8703
|1.8763
|1.8703
|200.00
|159606.00
|1233
|2006.10.18 09:20
|sell
|579
|2.00
|1.8698
|1.8748
|1.8688
|1234
|2006.10.18 09:40
|sell
|580
|4.00
|1.8702
|1.8752
|1.8692
|1235
|2006.10.18 10:05
|sell
|581
|8.00
|1.8714
|1.8764
|1.8704
|1236
|2006.10.18 10:15
|t/p
|581
|8.00
|1.8704
|1.8764
|1.8704
|800.00
|160406.00
|1237
|2006.10.18 10:15
|close
|580
|4.00
|1.8703
|1.8752
|1.8692
|-40.00
|160366.00
|1238
|2006.10.18 10:20
|close
|579
|2.00
|1.8693
|1.8748
|1.8688
|100.00
|160466.00
|1239
|2006.10.18 10:29
|close
|577
|1.00
|1.8716
|1.8745
|1.8685
|-210.00
|160256.00
|1240
|2006.10.18 11:45
|buy
|582
|1.00
|1.8724
|1.8674
|1.8734
|1241
|2006.10.18 11:59
|buy
|583
|2.00
|1.8719
|1.8669
|1.8729
|1242
|2006.10.18 12:05
|buy
|584
|4.00
|1.8716
|1.8666
|1.8726
|1243
|2006.10.18 12:35
|buy
|585
|8.00
|1.8703
|1.8653
|1.8713
|1244
|2006.10.18 12:40
|s/l
|582
|1.00
|1.8674
|1.8674
|1.8734
|-500.00
|159756.00
|1245
|2006.10.18 12:40
|buy
|586
|8.00
|1.8675
|1.8625
|1.8685
|1246
|2006.10.18 12:45
|t/p
|586
|8.00
|1.8685
|1.8625
|1.8685
|800.00
|160556.00
|1247
|2006.10.18 12:45
|buy
|587
|8.00
|1.8693
|1.8643
|1.8703
|1248
|2006.10.18 12:50
|t/p
|585
|8.00
|1.8713
|1.8653
|1.8713
|800.00
|161356.00
|1249
|2006.10.18 12:50
|t/p
|587
|8.00
|1.8703
|1.8643
|1.8703
|800.00
|162156.00
|1250
|2006.10.18 12:50
|close
|584
|4.00
|1.8724
|1.8666
|1.8726
|320.00
|162476.00
|1251
|2006.10.18 12:59
|close
|583
|2.00
|1.8686
|1.8669
|1.8729
|-660.00
|161816.00
|1252
|2006.10.18 13:05
|sell
|588
|1.00
|1.8665
|1.8715
|1.8655
|1253
|2006.10.18 13:10
|sell
|589
|2.00
|1.8669
|1.8719
|1.8659
|1254
|2006.10.18 13:15
|sell
|590
|4.00
|1.8678
|1.8728
|1.8668
|1255
|2006.10.18 13:20
|sell
|591
|8.00
|1.8689
|1.8739
|1.8679
|1256
|2006.10.18 13:50
|t/p
|591
|8.00
|1.8679
|1.8739
|1.8679
|800.00
|162616.00
|1257
|2006.10.18 13:50
|close
|590
|4.00
|1.8674
|1.8728
|1.8668
|160.00
|162776.00
|1258
|2006.10.18 13:59
|close
|589
|2.00
|1.8688
|1.8719
|1.8659
|-380.00
|162396.00
|1259
|2006.10.18 14:00
|close
|588
|1.00
|1.8687
|1.8715
|1.8655
|-220.00
|162176.00
|1260
|2006.10.18 14:45
|sell
|592
|1.00
|1.8668
|1.8718
|1.8658
|1261
|2006.10.18 14:59
|sell
|593
|2.00
|1.8671
|1.8721
|1.8661
|1262
|2006.10.18 15:05
|sell
|594
|4.00
|1.8679
|1.8729
|1.8669
|1263
|2006.10.18 15:20
|modify
|594
|4.00
|1.8679
|1.8675
|1.8655
|1264
|2006.10.18 15:29
|s/l
|594
|4.00
|1.8675
|1.8675
|1.8655
|160.00
|162336.00
|1265
|2006.10.18 15:29
|close
|593
|2.00
|1.8677
|1.8721
|1.8661
|-120.00
|162216.00
|1266
|2006.10.18 15:30
|close
|592
|1.00
|1.8679
|1.8718
|1.8658
|-110.00
|162106.00
|1267
|2006.10.18 17:15
|buy
|595
|1.00
|1.8690
|1.8640
|1.8700
|1268
|2006.10.18 17:20
|buy
|596
|2.00
|1.8686
|1.8636
|1.8696
|1269
|2006.10.18 17:29
|buy
|597
|4.00
|1.8682
|1.8632
|1.8692
|1270
|2006.10.18 17:40
|buy
|598
|8.00
|1.8671
|1.8621
|1.8681
|1271
|2006.10.18 17:45
|buy
|599
|16.00
|1.8665
|1.8615
|1.8675
|1272
|2006.10.18 17:50
|t/p
|599
|16.00
|1.8675
|1.8615
|1.8675
|1600.00
|163706.00
|1273
|2006.10.18 19:10
|modify
|598
|8.00
|1.8671
|1.8674
|1.8694
|1274
|2006.10.18 19:15
|s/l
|598
|8.00
|1.8674
|1.8674
|1.8694
|240.00
|163946.00
|1275
|2006.10.18 19:15
|close
|597
|4.00
|1.8672
|1.8632
|1.8692
|-400.00
|163546.00
|1276
|2006.10.18 19:20
|close
|596
|2.00
|1.8673
|1.8636
|1.8696
|-260.00
|163286.00
|1277
|2006.10.18 19:29
|close
|595
|1.00
|1.8675
|1.8640
|1.8700
|-150.00
|163136.00
|1278
|2006.10.19 00:10
|buy
|600
|1.00
|1.8699
|1.8649
|1.8709
|1279
|2006.10.19 00:15
|buy
|601
|2.00
|1.8678
|1.8628
|1.8688
|1280
|2006.10.19 00:20
|t/p
|601
|2.00
|1.8688
|1.8628
|1.8688
|200.00
|163336.00
|1281
|2006.10.19 00:20
|buy
|602
|2.00
|1.8691
|1.8641
|1.8701
|1282
|2006.10.19 00:40
|buy
|603
|4.00
|1.8668
|1.8618
|1.8678
|1283
|2006.10.19 00:45
|t/p
|603
|4.00
|1.8678
|1.8618
|1.8678
|400.00
|163736.00
|1284
|2006.10.19 00:45
|buy
|604
|4.00
|1.8684
|1.8634
|1.8694
|1285
|2006.10.19 00:50
|buy
|605
|8.00
|1.8673
|1.8623
|1.8683
|1286
|2006.10.19 01:05
|buy
|606
|16.00
|1.8670
|1.8620
|1.8680
|1287
|2006.10.19 01:20
|modify
|606
|16.00
|1.8670
|1.8673
|1.8693
|1288
|2006.10.19 01:40
|modify
|606
|16.00
|1.8670
|1.8674
|1.8694
|1289
|2006.10.19 02:35
|t/p
|605
|8.00
|1.8683
|1.8623
|1.8683
|800.00
|164536.00
|1290
|2006.10.19 02:35
|close
|606
|16.00
|1.8685
|1.8674
|1.8694
|2400.00
|166936.00
|1291
|2006.10.19 02:40
|close
|604
|4.00
|1.8677
|1.8634
|1.8694
|-280.00
|166656.00
|1292
|2006.10.19 02:45
|close
|602
|2.00
|1.8679
|1.8641
|1.8701
|-240.00
|166416.00
|1293
|2006.10.19 02:50
|close
|600
|1.00
|1.8680
|1.8649
|1.8709
|-190.00
|166226.00
|1294
|2006.10.19 07:20
|buy
|607
|1.00
|1.8710
|1.8660
|1.8720
|1295
|2006.10.19 07:29
|buy
|608
|2.00
|1.8705
|1.8655
|1.8715
|1296
|2006.10.19 07:45
|t/p
|608
|2.00
|1.8715
|1.8655
|1.8715
|200.00
|166426.00
|1297
|2006.10.19 07:45
|close
|607
|1.00
|1.8718
|1.8660
|1.8720
|80.00
|166506.00
|1298
|2006.10.19 07:50
|buy
|609
|1.00
|1.8732
|1.8682
|1.8742
|1299
|2006.10.19 07:59
|buy
|610
|2.00
|1.8727
|1.8677
|1.8737
|1300
|2006.10.19 08:05
|buy
|611
|4.00
|1.8715
|1.8665
|1.8725
|1301
|2006.10.19 08:20
|t/p
|611
|4.00
|1.8725
|1.8665
|1.8725
|400.00
|166906.00
|1302
|2006.10.19 08:20
|close
|610
|2.00
|1.8729
|1.8677
|1.8737
|40.00
|166946.00
|1303
|2006.10.19 08:29
|close
|609
|1.00
|1.8713
|1.8682
|1.8742
|-190.00
|166756.00
|1304
|2006.10.19 08:30
|sell
|612
|1.00
|1.8695
|1.8745
|1.8685
|1305
|2006.10.19 08:35
|t/p
|612
|1.00
|1.8685
|1.8745
|1.8685
|100.00
|166856.00
|1306
|2006.10.19 08:35
|sell
|613
|1.00
|1.8665
|1.8715
|1.8655
|1307
|2006.10.19 08:40
|sell
|614
|2.00
|1.8672
|1.8722
|1.8662
|1308
|2006.10.19 08:45
|sell
|615
|4.00
|1.8682
|1.8732
|1.8672
|1309
|2006.10.19 08:50
|sell
|616
|8.00
|1.8706
|1.8756
|1.8696
|1310
|2006.10.19 08:59
|t/p
|616
|8.00
|1.8696
|1.8756
|1.8696
|800.00
|167656.00
|1311
|2006.10.19 09:15
|sell
|617
|8.00
|1.8696
|1.8746
|1.8686
|1312
|2006.10.19 09:35
|sell
|618
|16.00
|1.8699
|1.8749
|1.8689
|1313
|2006.10.19 10:15
|t/p
|618
|16.00
|1.8689
|1.8749
|1.8689
|1600.00
|169256.00
|1314
|2006.10.19 10:15
|close
|617
|8.00
|1.8688
|1.8746
|1.8686
|640.00
|169896.00
|1315
|2006.10.19 10:20
|close
|615
|4.00
|1.8691
|1.8732
|1.8672
|-360.00
|169536.00
|1316
|2006.10.19 10:29
|close
|614
|2.00
|1.8688
|1.8722
|1.8662
|-320.00
|169216.00
|1317
|2006.10.19 10:30
|close
|613
|1.00
|1.8687
|1.8715
|1.8655
|-220.00
|168996.00
|1318
|2006.10.19 12:05
|buy
|619
|1.00
|1.8703
|1.8653
|1.8713
|1319
|2006.10.19 12:15
|buy
|620
|2.00
|1.8687
|1.8637
|1.8697
|1320
|2006.10.19 12:20
|buy
|621
|4.00
|1.8684
|1.8634
|1.8694
|1321
|2006.10.19 12:29
|t/p
|620
|2.00
|1.8697
|1.8637
|1.8697
|200.00
|169196.00
|1322
|2006.10.19 12:29
|t/p
|621
|4.00
|1.8694
|1.8634
|1.8694
|400.00
|169596.00
|1323
|2006.10.19 12:29
|close
|619
|1.00
|1.8698
|1.8653
|1.8713
|-50.00
|169546.00
|1324
|2006.10.19 13:20
|buy
|622
|1.00
|1.8717
|1.8667
|1.8727
|1325
|2006.10.19 13:29
|buy
|623
|2.00
|1.8707
|1.8657
|1.8717
|1326
|2006.10.19 13:45
|t/p
|622
|1.00
|1.8727
|1.8667
|1.8727
|100.00
|169646.00
|1327
|2006.10.19 13:45
|t/p
|623
|2.00
|1.8717
|1.8657
|1.8717
|200.00
|169846.00
|1328
|2006.10.19 13:45
|buy
|624
|1.00
|1.8735
|1.8685
|1.8745
|1329
|2006.10.19 13:50
|buy
|625
|2.00
|1.8728
|1.8678
|1.8738
|1330
|2006.10.19 13:59
|buy
|626
|4.00
|1.8725
|1.8675
|1.8735
|1331
|2006.10.19 14:00
|buy
|627
|8.00
|1.8720
|1.8670
|1.8730
|1332
|2006.10.19 14:10
|modify
|627
|8.00
|1.8720
|1.8723
|1.8743
|1333
|2006.10.19 14:20
|modify
|627
|8.00
|1.8720
|1.8729
|1.8749
|1334
|2006.10.19 14:40
|s/l
|627
|8.00
|1.8729
|1.8729
|1.8749
|720.00
|170566.00
|1335
|2006.10.19 14:40
|close
|626
|4.00
|1.8728
|1.8675
|1.8735
|120.00
|170686.00
|1336
|2006.10.19 14:45
|t/p
|625
|2.00
|1.8738
|1.8678
|1.8738
|200.00
|170886.00
|1337
|2006.10.19 14:45
|close
|624
|1.00
|1.8743
|1.8685
|1.8745
|80.00
|170966.00
|1338
|2006.10.19 14:50
|buy
|628
|1.00
|1.8774
|1.8724
|1.8784
|1339
|2006.10.19 14:59
|buy
|629
|2.00
|1.8757
|1.8707
|1.8767
|1340
|2006.10.19 15:05
|buy
|630
|4.00
|1.8752
|1.8702
|1.8762
|1341
|2006.10.19 15:15
|modify
|630
|4.00
|1.8752
|1.8755
|1.8775
|1342
|2006.10.19 15:29
|s/l
|630
|4.00
|1.8755
|1.8755
|1.8775
|120.00
|171086.00
|1343
|2006.10.19 15:29
|close
|629
|2.00
|1.8755
|1.8707
|1.8767
|-40.00
|171046.00
|1344
|2006.10.19 15:30
|close
|628
|1.00
|1.8757
|1.8724
|1.8784
|-170.00
|170876.00
|1345
|2006.10.19 15:45
|buy
|631
|1.00
|1.8762
|1.8712
|1.8772
|1346
|2006.10.19 15:59
|buy
|632
|2.00
|1.8757
|1.8707
|1.8767
|1347
|2006.10.19 16:20
|t/p
|631
|1.00
|1.8772
|1.8712
|1.8772
|100.00
|170976.00
|1348
|2006.10.19 16:20
|t/p
|632
|2.00
|1.8767
|1.8707
|1.8767
|200.00
|171176.00
|1349
|2006.10.19 16:20
|buy
|633
|1.00
|1.8784
|1.8734
|1.8794
|1350
|2006.10.19 16:29
|buy
|634
|2.00
|1.8770
|1.8720
|1.8780
|1351
|2006.10.19 16:35
|buy
|635
|4.00
|1.8763
|1.8713
|1.8773
|1352
|2006.10.19 16:59
|t/p
|634
|2.00
|1.8780
|1.8720
|1.8780
|200.00
|171376.00
|1353
|2006.10.19 16:59
|t/p
|635
|4.00
|1.8773
|1.8713
|1.8773
|400.00
|171776.00
|1354
|2006.10.19 16:59
|close
|633
|1.00
|1.8782
|1.8734
|1.8794
|-20.00
|171756.00
|1355
|2006.10.19 17:20
|buy
|636
|1.00
|1.8795
|1.8745
|1.8805
|1356
|2006.10.19 17:29
|buy
|637
|2.00
|1.8788
|1.8738
|1.8798
|1357
|2006.10.19 18:15
|modify
|637
|2.00
|1.8788
|1.8791
|1.8811
|1358
|2006.10.19 18:20
|modify
|637
|2.00
|1.8788
|1.8792
|1.8812
|1359
|2006.10.19 18:29
|s/l
|637
|2.00
|1.8792
|1.8792
|1.8812
|80.00
|171836.00
|1360
|2006.10.19 18:29
|close
|636
|1.00
|1.8791
|1.8745
|1.8805
|-40.00
|171796.00
|1361
|2006.10.19 19:05
|sell
|638
|1.00
|1.8771
|1.8821
|1.8761
|1362
|2006.10.19 19:10
|sell
|639
|2.00
|1.8775
|1.8825
|1.8765
|1363
|2006.10.19 19:20
|sell
|640
|4.00
|1.8779
|1.8829
|1.8769
|1364
|2006.10.19 20:35
|sell
|641
|8.00
|1.8784
|1.8834
|1.8774
|1365
|2006.10.19 21:45
|modify
|641
|8.00
|1.8784
|1.8780
|1.8760
|1366
|2006.10.19 21:50
|s/l
|641
|8.00
|1.8780
|1.8780
|1.8760
|320.00
|172116.00
|1367
|2006.10.19 21:50
|close
|640
|4.00
|1.8780
|1.8829
|1.8769
|-40.00
|172076.00
|1368
|2006.10.19 21:59
|close
|639
|2.00
|1.8775
|1.8825
|1.8765
|0.00
|172076.00
|1369
|2006.10.19 22:00
|close
|638
|1.00
|1.8776
|1.8821
|1.8761
|-50.00
|172026.00
|1370
|2006.10.19 22:10
|sell
|642
|1.00
|1.8764
|1.8814
|1.8754
|1371
|2006.10.19 22:20
|sell
|643
|2.00
|1.8774
|1.8824
|1.8764
|1372
|2006.10.20 00:20
|sell
|644
|4.00
|1.8779
|1.8829
|1.8769
|1373
|2006.10.20 01:10
|sell
|645
|8.00
|1.8781
|1.8831
|1.8771
|1374
|2006.10.20 01:35
|sell
|646
|16.00
|1.8784
|1.8834
|1.8774
|1375
|2006.10.20 02:05
|modify
|646
|16.00
|1.8784
|1.8780
|1.8760
|1376
|2006.10.20 02:10
|s/l
|646
|16.00
|1.8780
|1.8780
|1.8760
|640.00
|172666.00
|1377
|2006.10.20 02:10
|close
|645
|8.00
|1.8780
|1.8831
|1.8771
|80.00
|172746.00
|1378
|2006.10.20 02:15
|close
|644
|4.00
|1.8779
|1.8829
|1.8769
|0.00
|172746.00
|1379
|2006.10.20 02:20
|close
|643
|2.00
|1.8783
|1.8824
|1.8764
|-176.60
|172569.40
|1380
|2006.10.20 02:29
|close
|642
|1.00
|1.8776
|1.8814
|1.8754
|-118.30
|172451.10
|1381
|2006.10.20 06:05
|sell
|647
|1.00
|1.8761
|1.8811
|1.8751
|1382
|2006.10.20 06:20
|sell
|648
|2.00
|1.8774
|1.8824
|1.8764
|1383
|2006.10.20 06:29
|modify
|648
|2.00
|1.8774
|1.8770
|1.8750
|1384
|2006.10.20 06:35
|modify
|648
|2.00
|1.8774
|1.8769
|1.8749
|1385
|2006.10.20 06:45
|s/l
|648
|2.00
|1.8769
|1.8769
|1.8749
|100.00
|172551.10
|1386
|2006.10.20 06:45
|close
|647
|1.00
|1.8782
|1.8811
|1.8751
|-210.00
|172341.10
|1387
|2006.10.20 07:20
|sell
|649
|1.00
|1.8755
|1.8805
|1.8745
|1388
|2006.10.20 07:29
|sell
|650
|2.00
|1.8761
|1.8811
|1.8751
|1389
|2006.10.20 07:35
|sell
|651
|4.00
|1.8779
|1.8829
|1.8769
|1390
|2006.10.20 07:45
|t/p
|651
|4.00
|1.8769
|1.8829
|1.8769
|400.00
|172741.10
|1391
|2006.10.20 07:45
|close
|650
|2.00
|1.8762
|1.8811
|1.8751
|-20.00
|172721.10
|1392
|2006.10.20 07:50
|close
|649
|1.00
|1.8767
|1.8805
|1.8745
|-120.00
|172601.10
|1393
|2006.10.20 08:05
|buy
|652
|1.00
|1.8786
|1.8736
|1.8796
|1394
|2006.10.20 08:10
|buy
|653
|2.00
|1.8776
|1.8726
|1.8786
|1395
|2006.10.20 08:20
|buy
|654
|4.00
|1.8773
|1.8723
|1.8783
|1396
|2006.10.20 08:40
|t/p
|653
|2.00
|1.8786
|1.8726
|1.8786
|200.00
|172801.10
|1397
|2006.10.20 08:40
|t/p
|654
|4.00
|1.8783
|1.8723
|1.8783
|400.00
|173201.10
|1398
|2006.10.20 08:40
|close
|652
|1.00
|1.8792
|1.8736
|1.8796
|60.00
|173261.10
|1399
|2006.10.20 08:50
|buy
|655
|1.00
|1.8826
|1.8776
|1.8836
|1400
|2006.10.20 09:05
|buy
|656
|2.00
|1.8818
|1.8768
|1.8828
|1401
|2006.10.20 09:10
|buy
|657
|4.00
|1.8813
|1.8763
|1.8823
|1402
|2006.10.20 09:15
|t/p
|657
|4.00
|1.8823
|1.8763
|1.8823
|400.00
|173661.10
|1403
|2006.10.20 09:35
|buy
|658
|4.00
|1.8808
|1.8758
|1.8818
|1404
|2006.10.20 09:50
|t/p
|658
|4.00
|1.8818
|1.8758
|1.8818
|400.00
|174061.10
|1405
|2006.10.20 09:50
|close
|656
|2.00
|1.8822
|1.8768
|1.8828
|80.00
|174141.10
|1406
|2006.10.20 09:59
|close
|655
|1.00
|1.8806
|1.8776
|1.8836
|-200.00
|173941.10
|1407
|2006.10.20 10:05
|sell
|659
|1.00
|1.8802
|1.8852
|1.8792
|1408
|2006.10.20 10:15
|sell
|660
|2.00
|1.8820
|1.8870
|1.8810
|1409
|2006.10.20 10:40
|sell
|661
|4.00
|1.8824
|1.8874
|1.8814
|1410
|2006.10.20 11:05
|sell
|662
|8.00
|1.8848
|1.8898
|1.8838
|1411
|2006.10.20 11:15
|t/p
|662
|8.00
|1.8838
|1.8898
|1.8838
|800.00
|174741.10
|1412
|2006.10.20 11:15
|close
|661
|4.00
|1.8824
|1.8874
|1.8814
|0.00
|174741.10
|1413
|2006.10.20 11:20
|close
|660
|2.00
|1.8844
|1.8870
|1.8810
|-480.00
|174261.10
|1414
|2006.10.20 11:29
|close
|659
|1.00
|1.8849
|1.8852
|1.8792
|-470.00
|173791.10
|1415
|2006.10.20 11:30
|buy
|663
|1.00
|1.8848
|1.8798
|1.8858
|1416
|2006.10.20 11:40
|buy
|664
|2.00
|1.8845
|1.8795
|1.8855
|1417
|2006.10.20 11:45
|modify
|664
|2.00
|1.8845
|1.8848
|1.8868
|1418
|2006.10.20 11:50
|modify
|664
|2.00
|1.8845
|1.8850
|1.8870
|1419
|2006.10.20 11:59
|s/l
|664
|2.00
|1.8850
|1.8850
|1.8870
|100.00
|173891.10
|1420
|2006.10.20 11:59
|close
|663
|1.00
|1.8845
|1.8798
|1.8858
|-30.00
|173861.10
|1421
|2006.10.20 12:20
|buy
|665
|1.00
|1.8854
|1.8804
|1.8864
|1422
|2006.10.20 12:29
|buy
|666
|2.00
|1.8846
|1.8796
|1.8856
|1423
|2006.10.20 12:35
|buy
|667
|4.00
|1.8839
|1.8789
|1.8849
|1424
|2006.10.20 12:45
|t/p
|667
|4.00
|1.8849
|1.8789
|1.8849
|400.00
|174261.10
|1425
|2006.10.20 12:45
|close
|666
|2.00
|1.8855
|1.8796
|1.8856
|180.00
|174441.10
|1426
|2006.10.20 12:50
|close
|665
|1.00
|1.8854
|1.8804
|1.8864
|0.00
|174441.10
|1427
|2006.10.20 13:40
|sell
|668
|1.00
|1.8832
|1.8882
|1.8822
|1428
|2006.10.20 13:50
|sell
|669
|2.00
|1.8860
|1.8910
|1.8850
|1429
|2006.10.20 13:59
|t/p
|669
|2.00
|1.8850
|1.8910
|1.8850
|200.00
|174641.10
|1430
|2006.10.20 13:59
|sell
|670
|2.00
|1.8836
|1.8886
|1.8826
|1431
|2006.10.20 14:05
|t/p
|668
|1.00
|1.8822
|1.8882
|1.8822
|100.00
|174741.10
|1432
|2006.10.20 14:05
|t/p
|670
|2.00
|1.8826
|1.8886
|1.8826
|200.00
|174941.10
|1433
|2006.10.20 14:05
|sell
|671
|1.00
|1.8810
|1.8860
|1.8800
|1434
|2006.10.20 14:15
|sell
|672
|2.00
|1.8825
|1.8875
|1.8815
|1435
|2006.10.20 14:20
|sell
|673
|4.00
|1.8838
|1.8888
|1.8828
|1436
|2006.10.20 14:29
|t/p
|672
|2.00
|1.8815
|1.8875
|1.8815
|200.00
|175141.10
|1437
|2006.10.20 14:29
|t/p
|673
|4.00
|1.8828
|1.8888
|1.8828
|400.00
|175541.10
|1438
|2006.10.20 14:29
|close
|671
|1.00
|1.8814
|1.8860
|1.8800
|-40.00
|175501.10
|1439
|2006.10.20 14:30
|sell
|674
|1.00
|1.8814
|1.8864
|1.8804
|1440
|2006.10.20 14:50
|t/p
|674
|1.00
|1.8804
|1.8864
|1.8804
|100.00
|175601.10
|1441
|2006.10.20 14:50
|sell
|675
|1.00
|1.8799
|1.8849
|1.8789
|1442
|2006.10.20 14:59
|sell
|676
|2.00
|1.8806
|1.8856
|1.8796
|1443
|2006.10.20 15:05
|sell
|677
|4.00
|1.8825
|1.8875
|1.8815
|1444
|2006.10.20 15:20
|t/p
|677
|4.00
|1.8815
|1.8875
|1.8815
|400.00
|176001.10
|1445
|2006.10.20 15:20
|close
|676
|2.00
|1.8807
|1.8856
|1.8796
|-20.00
|175981.10
|1446
|2006.10.20 15:29
|close
|675
|1.00
|1.8829
|1.8849
|1.8789
|-300.00
|175681.10
|1447
|2006.10.20 15:30
|buy
|678
|1.00
|1.8830
|1.8780
|1.8840
|1448
|2006.10.20 15:45
|buy
|679
|2.00
|1.8824
|1.8774
|1.8834
|1449
|2006.10.20 15:50
|buy
|680
|4.00
|1.8822
|1.8772
|1.8832
|1450
|2006.10.20 16:05
|modify
|680
|4.00
|1.8822
|1.8825
|1.8845
|1451
|2006.10.20 16:10
|s/l
|680
|4.00
|1.8825
|1.8825
|1.8845
|120.00
|175801.10
|1452
|2006.10.20 16:10
|close
|679
|2.00
|1.8822
|1.8774
|1.8834
|-40.00
|175761.10
|1453
|2006.10.20 16:15
|close
|678
|1.00
|1.8820
|1.8780
|1.8840
|-100.00
|175661.10
|1454
|2006.10.20 16:50
|buy
|681
|1.00
|1.8848
|1.8798
|1.8858
|1455
|2006.10.20 16:59
|buy
|682
|2.00
|1.8837
|1.8787
|1.8847
|1456
|2006.10.20 17:05
|buy
|683
|4.00
|1.8834
|1.8784
|1.8844
|1457
|2006.10.20 18:45
|t/p
|683
|4.00
|1.8844
|1.8784
|1.8844
|400.00
|176061.10
|1458
|2006.10.20 18:45
|close
|682
|2.00
|1.8845
|1.8787
|1.8847
|160.00
|176221.10
|1459
|2006.10.20 18:50
|close
|681
|1.00
|1.8838
|1.8798
|1.8858
|-100.00
|176121.10
|1460
|2006.10.20 19:40
|sell
|684
|1.00
|1.8828
|1.8878
|1.8818
|1461
|2006.10.20 19:45
|sell
|685
|2.00
|1.8836
|1.8886
|1.8826
|1462
|2006.10.20 19:50
|sell
|686
|4.00
|1.8843
|1.8893
|1.8833
|1463
|2006.10.20 20:05
|t/p
|685
|2.00
|1.8826
|1.8886
|1.8826
|200.00
|176321.10
|1464
|2006.10.20 20:05
|t/p
|686
|4.00
|1.8833
|1.8893
|1.8833
|400.00
|176721.10
|1465
|2006.10.20 20:05
|close
|684
|1.00
|1.8825
|1.8878
|1.8818
|30.00
|176751.10
|1466
|2006.10.20 20:29
|sell
|687
|1.00
|1.8826
|1.8876
|1.8816
|1467
|2006.10.20 20:40
|sell
|688
|2.00
|1.8833
|1.8883
|1.8823
|1468
|2006.10.20 20:50
|t/p
|688
|2.00
|1.8823
|1.8883
|1.8823
|200.00
|176951.10
|1469
|2006.10.20 20:50
|close
|687
|1.00
|1.8823
|1.8876
|1.8816
|30.00
|176981.10
|1470
|2006.10.23 03:05
|buy
|689
|1.00
|1.8829
|1.8779
|1.8839
|1471
|2006.10.23 03:15
|buy
|690
|2.00
|1.8823
|1.8773
|1.8833
|1472
|2006.10.23 03:20
|buy
|691
|4.00
|1.8817
|1.8767
|1.8827
|1473
|2006.10.23 03:29
|modify
|691
|4.00
|1.8817
|1.8821
|1.8841
|1474
|2006.10.23 03:30
|modify
|691
|4.00
|1.8817
|1.8822
|1.8842
|1475
|2006.10.23 03:35
|modify
|691
|4.00
|1.8817
|1.8824
|1.8844
|1476
|2006.10.23 03:40
|s/l
|691
|4.00
|1.8824
|1.8824
|1.8844
|280.00
|177261.10
|1477
|2006.10.23 03:40
|close
|690
|2.00
|1.8824
|1.8773
|1.8833
|20.00
|177281.10
|1478
|2006.10.23 03:45
|close
|689
|1.00
|1.8818
|1.8779
|1.8839
|-110.00
|177171.10
|1479
|2006.10.23 03:50
|buy
|692
|1.00
|1.8825
|1.8775
|1.8835
|1480
|2006.10.23 03:59
|buy
|693
|2.00
|1.8822
|1.8772
|1.8832
|1481
|2006.10.23 04:10
|buy
|694
|4.00
|1.8818
|1.8768
|1.8828
|1482
|2006.10.23 05:45
|buy
|695
|8.00
|1.8815
|1.8765
|1.8825
|1483
|2006.10.23 06:20
|buy
|696
|16.00
|1.8801
|1.8751
|1.8811
|1484
|2006.10.23 06:35
|modify
|696
|16.00
|1.8801
|1.8803
|1.8823
|1485
|2006.10.23 06:50
|s/l
|696
|16.00
|1.8803
|1.8803
|1.8823
|320.00
|177491.10
|1486
|2006.10.23 06:50
|close
|695
|8.00
|1.8793
|1.8765
|1.8825
|-1760.00
|175731.10
|1487
|2006.10.23 06:59
|close
|694
|4.00
|1.8802
|1.8768
|1.8828
|-640.00
|175091.10
|1488
|2006.10.23 07:00
|close
|693
|2.00
|1.8801
|1.8772
|1.8832
|-420.00
|174671.10
|1489
|2006.10.23 07:15
|close
|692
|1.00
|1.8793
|1.8775
|1.8835
|-320.00
|174351.10
|1490
|2006.10.23 07:20
|sell
|697
|1.00
|1.8776
|1.8826
|1.8766
|1491
|2006.10.23 07:29
|sell
|698
|2.00
|1.8781
|1.8831
|1.8771
|1492
|2006.10.23 07:50
|modify
|698
|2.00
|1.8781
|1.8777
|1.8757
|1493
|2006.10.23 07:59
|s/l
|698
|2.00
|1.8777
|1.8777
|1.8757
|80.00
|174431.10
|1494
|2006.10.23 07:59
|close
|697
|1.00
|1.8780
|1.8826
|1.8766
|-40.00
|174391.10
|1495
|2006.10.23 08:20
|sell
|699
|1.00
|1.8765
|1.8815
|1.8755
|1496
|2006.10.23 08:35
|sell
|700
|2.00
|1.8768
|1.8818
|1.8758
|1497
|2006.10.23 08:45
|t/p
|699
|1.00
|1.8755
|1.8815
|1.8755
|100.00
|174491.10
|1498
|2006.10.23 08:45
|t/p
|700
|2.00
|1.8758
|1.8818
|1.8758
|200.00
|174691.10
|1499
|2006.10.23 08:45
|sell
|701
|1.00
|1.8751
|1.8801
|1.8741
|1500
|2006.10.23 08:59
|sell
|702
|2.00
|1.8755
|1.8805
|1.8745
|1501
|2006.10.23 09:10
|t/p
|701
|1.00
|1.8741
|1.8801
|1.8741
|100.00
|174791.10
|1502
|2006.10.23 09:10
|t/p
|702
|2.00
|1.8745
|1.8805
|1.8745
|200.00
|174991.10
|1503
|2006.10.23 09:10
|sell
|703
|1.00
|1.8738
|1.8788
|1.8728
|1504
|2006.10.23 09:20
|t/p
|703
|1.00
|1.8728
|1.8788
|1.8728
|100.00
|175091.10
|1505
|2006.10.23 09:20
|sell
|704
|1.00
|1.8726
|1.8776
|1.8716
|1506
|2006.10.23 09:29
|sell
|705
|2.00
|1.8739
|1.8789
|1.8729
|1507
|2006.10.23 09:35
|sell
|706
|4.00
|1.8749
|1.8799
|1.8739
|1508
|2006.10.23 09:50
|t/p
|706
|4.00
|1.8739
|1.8799
|1.8739
|400.00
|175491.10
|1509
|2006.10.23 09:50
|close
|705
|2.00
|1.8735
|1.8789
|1.8729
|80.00
|175571.10
|1510
|2006.10.23 09:59
|close
|704
|1.00
|1.8738
|1.8776
|1.8716
|-120.00
|175451.10
|1511
|2006.10.23 10:15
|sell
|707
|1.00
|1.8723
|1.8773
|1.8713
|1512
|2006.10.23 10:20
|t/p
|707
|1.00
|1.8713
|1.8773
|1.8713
|100.00
|175551.10
|1513
|2006.10.23 10:20
|sell
|708
|1.00
|1.8711
|1.8761
|1.8701
|1514
|2006.10.23 10:29
|sell
|709
|2.00
|1.8723
|1.8773
|1.8713
|1515
|2006.10.23 10:35
|sell
|710
|4.00
|1.8734
|1.8784
|1.8724
|1516
|2006.10.23 10:45
|t/p
|710
|4.00
|1.8724
|1.8784
|1.8724
|400.00
|175951.10
|1517
|2006.10.23 10:45
|close
|709
|2.00
|1.8724
|1.8773
|1.8713
|-20.00
|175931.10
|1518
|2006.10.23 10:50
|close
|708
|1.00
|1.8723
|1.8761
|1.8701
|-120.00
|175811.10
|1519
|2006.10.23 10:59
|sell
|711
|1.00
|1.8722
|1.8772
|1.8712
|1520
|2006.10.23 11:05
|sell
|712
|2.00
|1.8733
|1.8783
|1.8723
|1521
|2006.10.23 11:20
|modify
|712
|2.00
|1.8733
|1.8729
|1.8709
|1522
|2006.10.23 11:29
|s/l
|712
|2.00
|1.8729
|1.8729
|1.8709
|80.00
|175891.10
|1523
|2006.10.23 11:29
|close
|711
|1.00
|1.8735
|1.8772
|1.8712
|-130.00
|175761.10
|1524
|2006.10.23 11:35
|buy
|713
|1.00
|1.8738
|1.8688
|1.8748
|1525
|2006.10.23 11:45
|buy
|714
|2.00
|1.8727
|1.8677
|1.8737
|1526
|2006.10.23 12:10
|buy
|715
|4.00
|1.8716
|1.8666
|1.8726
|1527
|2006.10.23 12:35
|buy
|716
|8.00
|1.8705
|1.8655
|1.8715
|1528
|2006.10.23 12:45
|t/p
|716
|8.00
|1.8715
|1.8655
|1.8715
|800.00
|176561.10
|1529
|2006.10.23 12:45
|close
|715
|4.00
|1.8721
|1.8666
|1.8726
|200.00
|176761.10
|1530
|2006.10.23 12:50
|close
|714
|2.00
|1.8705
|1.8677
|1.8737
|-440.00
|176321.10
|1531
|2006.10.23 12:59
|close
|713
|1.00
|1.8708
|1.8688
|1.8748
|-300.00
|176021.10
|1532
|2006.10.23 13:05
|sell
|717
|1.00
|1.8694
|1.8744
|1.8684
|1533
|2006.10.23 13:10
|sell
|718
|2.00
|1.8710
|1.8760
|1.8700
|1534
|2006.10.23 13:15
|t/p
|718
|2.00
|1.8700
|1.8760
|1.8700
|200.00
|176221.10
|1535
|2006.10.23 13:15
|sell
|719
|2.00
|1.8697
|1.8747
|1.8687
|1536
|2006.10.23 13:20
|modify
|719
|2.00
|1.8697
|1.8694
|1.8674
|1537
|2006.10.23 13:35
|s/l
|719
|2.00
|1.8694
|1.8694
|1.8674
|60.00
|176281.10
|1538
|2006.10.23 13:35
|close
|717
|1.00
|1.8701
|1.8744
|1.8684
|-70.00
|176211.10
|1539
|2006.10.23 13:40
|sell
|720
|1.00
|1.8695
|1.8745
|1.8685
|1540
|2006.10.23 14:00
|sell
|721
|2.00
|1.8698
|1.8748
|1.8688
|1541
|2006.10.23 14:05
|sell
|722
|4.00
|1.8712
|1.8762
|1.8702
|1542
|2006.10.23 14:20
|t/p
|722
|4.00
|1.8702
|1.8762
|1.8702
|400.00
|176611.10
|1543
|2006.10.23 14:20
|close
|721
|2.00
|1.8698
|1.8748
|1.8688
|0.00
|176611.10
|1544
|2006.10.23 14:29
|close
|720
|1.00
|1.8704
|1.8745
|1.8685
|-90.00
|176521.10
|1545
|2006.10.23 14:35
|buy
|723
|1.00
|1.8722
|1.8672
|1.8732
|1546
|2006.10.23 14:40
|buy
|724
|2.00
|1.8714
|1.8664
|1.8724
|1547
|2006.10.23 14:45
|buy
|725
|4.00
|1.8695
|1.8645
|1.8705
|1548
|2006.10.23 14:59
|t/p
|725
|4.00
|1.8705
|1.8645
|1.8705
|400.00
|176921.10
|1549
|2006.10.23 14:59
|close
|724
|2.00
|1.8719
|1.8664
|1.8724
|100.00
|177021.10
|1550
|2006.10.23 15:00
|close
|723
|1.00
|1.8722
|1.8672
|1.8732
|0.00
|177021.10
|1551
|2006.10.23 16:40
|buy
|726
|1.00
|1.8733
|1.8683
|1.8743
|1552
|2006.10.23 16:50
|buy
|727
|2.00
|1.8724
|1.8674
|1.8734
|1553
|2006.10.23 16:59
|buy
|728
|4.00
|1.8720
|1.8670
|1.8730
|1554
|2006.10.23 17:00
|buy
|729
|8.00
|1.8717
|1.8667
|1.8727
|1555
|2006.10.23 17:15
|buy
|730
|16.00
|1.8711
|1.8661
|1.8721
|1556
|2006.10.23 17:35
|t/p
|730
|16.00
|1.8721
|1.8661
|1.8721
|1600.00
|178621.10
|1557
|2006.10.23 17:35
|close
|729
|8.00
|1.8724
|1.8667
|1.8727
|560.00
|179181.10
|1558
|2006.10.23 17:40
|close
|728
|4.00
|1.8714
|1.8670
|1.8730
|-240.00
|178941.10
|1559
|2006.10.23 17:45
|close
|727
|2.00
|1.8728
|1.8674
|1.8734
|80.00
|179021.10
|1560
|2006.10.23 17:50
|close
|726
|1.00
|1.8724
|1.8683
|1.8743
|-90.00
|178931.10
|1561
|2006.10.23 18:35
|buy
|731
|1.00
|1.8737
|1.8687
|1.8747
|1562
|2006.10.23 18:40
|buy
|732
|2.00
|1.8733
|1.8683
|1.8743
|1563
|2006.10.23 18:45
|buy
|733
|4.00
|1.8728
|1.8678
|1.8738
|1564
|2006.10.23 18:59
|modify
|733
|4.00
|1.8728
|1.8731
|1.8751
|1565
|2006.10.23 19:00
|modify
|733
|4.00
|1.8728
|1.8734
|1.8754
|1566
|2006.10.23 19:10
|s/l
|733
|4.00
|1.8734
|1.8734
|1.8754
|240.00
|179171.10
|1567
|2006.10.23 19:10
|close
|732
|2.00
|1.8734
|1.8683
|1.8743
|20.00
|179191.10
|1568
|2006.10.23 19:15
|close
|731
|1.00
|1.8737
|1.8687
|1.8747
|0.00
|179191.10
|1569
|2006.10.23 21:40
|sell
|734
|1.00
|1.8723
|1.8773
|1.8713
|1570
|2006.10.23 21:45
|sell
|735
|2.00
|1.8729
|1.8779
|1.8719
|1571
|2006.10.23 22:10
|sell
|736
|4.00
|1.8734
|1.8784
|1.8724
|1572
|2006.10.23 23:40
|modify
|736
|4.00
|1.8734
|1.8731
|1.8711
|1573
|2006.10.24 00:10
|s/l
|736
|4.00
|1.8731
|1.8731
|1.8711
|126.80
|179317.90
|1574
|2006.10.24 00:10
|close
|735
|2.00
|1.8735
|1.8779
|1.8719
|-116.60
|179201.30
|1575
|2006.10.24 00:15
|close
|734
|1.00
|1.8731
|1.8773
|1.8713
|-78.30
|179123.00
|1576
|2006.10.24 01:10
|sell
|737
|1.00
|1.8715
|1.8765
|1.8705
|1577
|2006.10.24 01:29
|sell
|738
|2.00
|1.8719
|1.8769
|1.8709
|1578
|2006.10.24 02:05
|sell
|739
|4.00
|1.8723
|1.8773
|1.8713
|1579
|2006.10.24 05:45
|t/p
|737
|1.00
|1.8705
|1.8765
|1.8705
|100.00
|179223.00
|1580
|2006.10.24 05:45
|t/p
|738
|2.00
|1.8709
|1.8769
|1.8709
|200.00
|179423.00
|1581
|2006.10.24 05:45
|t/p
|739
|4.00
|1.8713
|1.8773
|1.8713
|400.00
|179823.00
|1582
|2006.10.24 05:45
|sell
|740
|1.00
|1.8692
|1.8742
|1.8682
|1583
|2006.10.24 05:50
|sell
|741
|2.00
|1.8709
|1.8759
|1.8699
|1584
|2006.10.24 05:59
|t/p
|741
|2.00
|1.8699
|1.8759
|1.8699
|200.00
|180023.00
|1585
|2006.10.24 06:05
|sell
|742
|2.00
|1.8702
|1.8752
|1.8692
|1586
|2006.10.24 06:10
|t/p
|742
|2.00
|1.8692
|1.8752
|1.8692
|200.00
|180223.00
|1587
|2006.10.24 06:20
|sell
|743
|2.00
|1.8699
|1.8749
|1.8689
|1588
|2006.10.24 06:35
|sell
|744
|4.00
|1.8707
|1.8757
|1.8697
|1589
|2006.10.24 06:50
|t/p
|744
|4.00
|1.8697
|1.8757
|1.8697
|400.00
|180623.00
|1590
|2006.10.24 06:50
|close
|743
|2.00
|1.8696
|1.8749
|1.8689
|60.00
|180683.00
|1591
|2006.10.24 06:59
|close
|740
|1.00
|1.8700
|1.8742
|1.8682
|-80.00
|180603.00
|1592
|2006.10.24 07:10
|buy
|745
|1.00
|1.8712
|1.8662
|1.8722
|1593
|2006.10.24 07:20
|buy
|746
|2.00
|1.8678
|1.8628
|1.8688
|1594
|2006.10.24 07:35
|t/p
|746
|2.00
|1.8688
|1.8628
|1.8688
|200.00
|180803.00
|1595
|2006.10.24 07:35
|close
|745
|1.00
|1.8688
|1.8662
|1.8722
|-240.00
|180563.00
|1596
|2006.10.24 07:45
|sell
|747
|1.00
|1.8676
|1.8726
|1.8666
|1597
|2006.10.24 07:59
|sell
|748
|2.00
|1.8686
|1.8736
|1.8676
|1598
|2006.10.24 08:10
|sell
|749
|4.00
|1.8696
|1.8746
|1.8686
|1599
|2006.10.24 08:15
|sell
|750
|8.00
|1.8701
|1.8751
|1.8691
|1600
|2006.10.24 08:20
|t/p
|749
|4.00
|1.8686
|1.8746
|1.8686
|400.00
|180963.00
|1601
|2006.10.24 08:20
|t/p
|750
|8.00
|1.8691
|1.8751
|1.8691
|800.00
|181763.00
|1602
|2006.10.24 08:20
|close
|748
|2.00
|1.8685
|1.8736
|1.8676
|20.00
|181783.00
|1603
|2006.10.24 08:29
|close
|747
|1.00
|1.8694
|1.8726
|1.8666
|-180.00
|181603.00
|1604
|2006.10.24 09:05
|buy
|751
|1.00
|1.8709
|1.8659
|1.8719
|1605
|2006.10.24 09:10
|buy
|752
|2.00
|1.8694
|1.8644
|1.8704
|1606
|2006.10.24 09:35
|buy
|753
|4.00
|1.8683
|1.8633
|1.8693
|1607
|2006.10.24 09:45
|t/p
|753
|4.00
|1.8693
|1.8633
|1.8693
|400.00
|182003.00
|1608
|2006.10.24 09:45
|close
|752
|2.00
|1.8693
|1.8644
|1.8704
|-20.00
|181983.00
|1609
|2006.10.24 09:50
|close
|751
|1.00
|1.8703
|1.8659
|1.8719
|-60.00
|181923.00
|1610
|2006.10.24 10:05
|sell
|754
|1.00
|1.8674
|1.8724
|1.8664
|1611
|2006.10.24 10:10
|sell
|755
|2.00
|1.8681
|1.8731
|1.8671
|1612
|2006.10.24 10:15
|sell
|756
|4.00
|1.8692
|1.8742
|1.8682
|1613
|2006.10.24 10:40
|sell
|757
|8.00
|1.8697
|1.8747
|1.8687
|1614
|2006.10.24 11:35
|sell
|758
|16.00
|1.8719
|1.8769
|1.8709
|1615
|2006.10.24 11:40
|t/p
|758
|16.00
|1.8709
|1.8769
|1.8709
|1600.00
|183523.00
|1616
|2006.10.24 11:45
|sell
|759
|16.00
|1.8712
|1.8762
|1.8702
|1617
|2006.10.24 11:50
|s/l
|754
|1.00
|1.8724
|1.8724
|1.8664
|-500.00
|183023.00
|1618
|2006.10.24 11:50
|sell
|760
|16.00
|1.8722
|1.8772
|1.8712
|1619
|2006.10.24 12:05
|t/p
|760
|16.00
|1.8712
|1.8772
|1.8712
|1600.00
|184623.00
|1620
|2006.10.24 12:05
|close
|759
|16.00
|1.8707
|1.8762
|1.8702
|800.00
|185423.00
|1621
|2006.10.24 12:10
|close
|757
|8.00
|1.8715
|1.8747
|1.8687
|-1440.00
|183983.00
|1622
|2006.10.24 12:15
|close
|756
|4.00
|1.8719
|1.8742
|1.8682
|-1080.00
|182903.00
|1623
|2006.10.24 12:20
|close
|755
|2.00
|1.8716
|1.8731
|1.8671
|-700.00
|182203.00
|1624
|2006.10.24 13:05
|sell
|761
|1.00
|1.8694
|1.8744
|1.8684
|1625
|2006.10.24 13:15
|sell
|762
|2.00
|1.8704
|1.8754
|1.8694
|1626
|2006.10.24 14:35
|sell
|763
|4.00
|1.8721
|1.8771
|1.8711
|1627
|2006.10.24 14:50
|t/p
|763
|4.00
|1.8711
|1.8771
|1.8711
|400.00
|182603.00
|1628
|2006.10.24 14:50
|close
|762
|2.00
|1.8704
|1.8754
|1.8694
|0.00
|182603.00
|1629
|2006.10.24 14:59
|close
|761
|1.00
|1.8720
|1.8744
|1.8684
|-260.00
|182343.00
|1630
|2006.10.24 15:05
|buy
|764
|1.00
|1.8745
|1.8695
|1.8755
|1631
|2006.10.24 15:15
|buy
|765
|2.00
|1.8715
|1.8665
|1.8725
|1632
|2006.10.24 15:20
|t/p
|765
|2.00
|1.8725
|1.8665
|1.8725
|200.00
|182543.00
|1633
|2006.10.24 15:20
|buy
|766
|2.00
|1.8740
|1.8690
|1.8750
|1634
|2006.10.24 15:30
|buy
|767
|4.00
|1.8737
|1.8687
|1.8747
|1635
|2006.10.24 15:40
|buy
|768
|8.00
|1.8733
|1.8683
|1.8743
|1636
|2006.10.24 15:50
|t/p
|764
|1.00
|1.8755
|1.8695
|1.8755
|100.00
|182643.00
|1637
|2006.10.24 15:50
|t/p
|766
|2.00
|1.8750
|1.8690
|1.8750
|200.00
|182843.00
|1638
|2006.10.24 15:50
|t/p
|767
|4.00
|1.8747
|1.8687
|1.8747
|400.00
|183243.00
|1639
|2006.10.24 15:50
|t/p
|768
|8.00
|1.8743
|1.8683
|1.8743
|800.00
|184043.00
|1640
|2006.10.24 15:50
|buy
|769
|1.00
|1.8759
|1.8709
|1.8769
|1641
|2006.10.24 15:59
|buy
|770
|2.00
|1.8746
|1.8696
|1.8756
|1642
|2006.10.24 16:05
|buy
|771
|4.00
|1.8743
|1.8693
|1.8753
|1643
|2006.10.24 16:20
|modify
|771
|4.00
|1.8743
|1.8746
|1.8766
|1644
|2006.10.24 16:30
|s/l
|771
|4.00
|1.8746
|1.8746
|1.8766
|120.00
|184163.00
|1645
|2006.10.24 16:30
|close
|770
|2.00
|1.8746
|1.8696
|1.8756
|0.00
|184163.00
|1646
|2006.10.24 16:35
|close
|769
|1.00
|1.8740
|1.8709
|1.8769
|-190.00
|183973.00
|1647
|2006.10.24 17:40
|buy
|772
|1.00
|1.8764
|1.8714
|1.8774
|1648
|2006.10.24 17:59
|buy
|773
|2.00
|1.8759
|1.8709
|1.8769
|1649
|2006.10.24 18:05
|buy
|774
|4.00
|1.8750
|1.8700
|1.8760
|1650
|2006.10.24 18:10
|modify
|774
|4.00
|1.8750
|1.8753
|1.8773
|1651
|2006.10.24 18:15
|s/l
|774
|4.00
|1.8753
|1.8753
|1.8773
|120.00
|184093.00
|1652
|2006.10.24 18:15
|close
|773
|2.00
|1.8752
|1.8709
|1.8769
|-140.00
|183953.00
|1653
|2006.10.24 18:29
|close
|772
|1.00
|1.8758
|1.8714
|1.8774
|-60.00
|183893.00
|1654
|2006.10.24 18:40
|sell
|775
|1.00
|1.8742
|1.8792
|1.8732
|1655
|2006.10.24 18:45
|sell
|776
|2.00
|1.8745
|1.8795
|1.8735
|1656
|2006.10.24 18:50
|sell
|777
|4.00
|1.8758
|1.8808
|1.8748
|1657
|2006.10.24 18:59
|t/p
|777
|4.00
|1.8748
|1.8808
|1.8748
|400.00
|184293.00
|1658
|2006.10.24 19:35
|t/p
|776
|2.00
|1.8735
|1.8795
|1.8735
|200.00
|184493.00
|1659
|2006.10.24 19:35
|close
|775
|1.00
|1.8735
|1.8792
|1.8732
|70.00
|184563.00
|1660
|2006.10.24 19:45
|sell
|778
|1.00
|1.8738
|1.8788
|1.8728
|1661
|2006.10.24 20:45
|t/p
|778
|1.00
|1.8728
|1.8788
|1.8728
|100.00
|184663.00
|1662
|2006.10.24 20:45
|sell
|779
|1.00
|1.8726
|1.8776
|1.8716
|1663
|2006.10.24 21:05
|sell
|780
|2.00
|1.8735
|1.8785
|1.8725
|1664
|2006.10.24 21:10
|t/p
|780
|2.00
|1.8725
|1.8785
|1.8725
|200.00
|184863.00
|1665
|2006.10.24 21:29
|sell
|781
|2.00
|1.8732
|1.8782
|1.8722
|1666
|2006.10.24 21:50
|t/p
|781
|2.00
|1.8722
|1.8782
|1.8722
|200.00
|185063.00
|1667
|2006.10.24 21:50
|close
|779
|1.00
|1.8721
|1.8776
|1.8716
|50.00
|185113.00
|1668
|2006.10.25 00:20
|buy
|782
|1.00
|1.8739
|1.8689
|1.8749
|1669
|2006.10.25 00:29
|buy
|783
|2.00
|1.8731
|1.8681
|1.8741
|1670
|2006.10.25 00:45
|modify
|783
|2.00
|1.8731
|1.8734
|1.8754
|1671
|2006.10.25 00:50
|s/l
|783
|2.00
|1.8734
|1.8734
|1.8754
|60.00
|185173.00
|1672
|2006.10.25 00:50
|close
|782
|1.00
|1.8731
|1.8689
|1.8749
|-80.00
|185093.00
|1673
|2006.10.25 00:59
|buy
|784
|1.00
|1.8739
|1.8689
|1.8749
|1674
|2006.10.25 01:10
|modify
|784
|1.00
|1.8739
|1.8741
|1.8761
|1675
|2006.10.25 01:15
|s/l
|784
|1.00
|1.8741
|1.8741
|1.8761
|20.00
|185113.00
|1676
|2006.10.25 01:50
|buy
|785
|1.00
|1.8747
|1.8697
|1.8757
|1677
|2006.10.25 01:59
|buy
|786
|2.00
|1.8740
|1.8690
|1.8750
|1678
|2006.10.25 03:05
|buy
|787
|4.00
|1.8737
|1.8687
|1.8747
|1679
|2006.10.25 03:35
|t/p
|786
|2.00
|1.8750
|1.8690
|1.8750
|200.00
|185313.00
|1680
|2006.10.25 03:35
|t/p
|787
|4.00
|1.8747
|1.8687
|1.8747
|400.00
|185713.00
|1681
|2006.10.25 03:35
|close
|785
|1.00
|1.8754
|1.8697
|1.8757
|70.00
|185783.00
|1682
|2006.10.25 03:45
|buy
|788
|1.00
|1.8751
|1.8701
|1.8761
|1683
|2006.10.25 03:50
|buy
|789
|2.00
|1.8740
|1.8690
|1.8750
|1684
|2006.10.25 04:40
|buy
|790
|4.00
|1.8736
|1.8686
|1.8746
|1685
|2006.10.25 06:05
|t/p
|790
|4.00
|1.8746
|1.8686
|1.8746
|400.00
|186183.00
|1686
|2006.10.25 06:05
|close
|789
|2.00
|1.8748
|1.8690
|1.8750
|160.00
|186343.00
|1687
|2006.10.25 06:10
|close
|788
|1.00
|1.8739
|1.8701
|1.8761
|-120.00
|186223.00
|1688
|2006.10.25 06:35
|buy
|791
|1.00
|1.8751
|1.8701
|1.8761
|1689
|2006.10.25 06:50
|buy
|792
|2.00
|1.8742
|1.8692
|1.8752
|1690
|2006.10.25 07:20
|t/p
|792
|2.00
|1.8752
|1.8692
|1.8752
|200.00
|186423.00
|1691
|2006.10.25 07:20
|close
|791
|1.00
|1.8760
|1.8701
|1.8761
|90.00
|186513.00
|1692
|2006.10.25 07:29
|buy
|793
|1.00
|1.8757
|1.8707
|1.8767
|1693
|2006.10.25 07:45
|t/p
|793
|1.00
|1.8767
|1.8707
|1.8767
|100.00
|186613.00
|1694
|2006.10.25 07:45
|buy
|794
|1.00
|1.8777
|1.8727
|1.8787
|1695
|2006.10.25 07:50
|buy
|795
|2.00
|1.8769
|1.8719
|1.8779
|1696
|2006.10.25 07:59
|buy
|796
|4.00
|1.8765
|1.8715
|1.8775
|1697
|2006.10.25 08:05
|buy
|797
|8.00
|1.8757
|1.8707
|1.8767
|1698
|2006.10.25 08:20
|t/p
|797
|8.00
|1.8767
|1.8707
|1.8767
|800.00
|187413.00
|1699
|2006.10.25 08:20
|close
|796
|4.00
|1.8773
|1.8715
|1.8775
|320.00
|187733.00
|1700
|2006.10.25 08:29
|close
|795
|2.00
|1.8762
|1.8719
|1.8779
|-140.00
|187593.00
|1701
|2006.10.25 08:35
|close
|794
|1.00
|1.8761
|1.8727
|1.8787
|-160.00
|187433.00
|1702
|2006.10.25 10:45
|buy
|798
|1.00
|1.8784
|1.8734
|1.8794
|1703
|2006.10.25 10:59
|buy
|799
|2.00
|1.8781
|1.8731
|1.8791
|1704
|2006.10.25 11:05
|buy
|800
|4.00
|1.8773
|1.8723
|1.8783
|1705
|2006.10.25 11:10
|t/p
|800
|4.00
|1.8783
|1.8723
|1.8783
|400.00
|187833.00
|1706
|2006.10.25 11:20
|modify
|799
|2.00
|1.8781
|1.8783
|1.8803
|1707
|2006.10.25 11:29
|s/l
|799
|2.00
|1.8783
|1.8783
|1.8803
|40.00
|187873.00
|1708
|2006.10.25 11:29
|close
|798
|1.00
|1.8773
|1.8734
|1.8794
|-110.00
|187763.00
|1709
|2006.10.25 12:10
|sell
|801
|1.00
|1.8763
|1.8813
|1.8753
|1710
|2006.10.25 12:15
|sell
|802
|2.00
|1.8776
|1.8826
|1.8766
|1711
|2006.10.25 12:29
|modify
|802
|2.00
|1.8776
|1.8773
|1.8753
|1712
|2006.10.25 12:35
|modify
|802
|2.00
|1.8776
|1.8772
|1.8752
|1713
|2006.10.25 12:40
|s/l
|802
|2.00
|1.8772
|1.8772
|1.8752
|80.00
|187843.00
|1714
|2006.10.25 12:40
|close
|801
|1.00
|1.8776
|1.8813
|1.8753
|-130.00
|187713.00
|1715
|2006.10.25 12:45
|sell
|803
|1.00
|1.8769
|1.8819
|1.8759
|1716
|2006.10.25 12:59
|sell
|804
|2.00
|1.8772
|1.8822
|1.8762
|1717
|2006.10.25 13:10
|modify
|804
|2.00
|1.8772
|1.8768
|1.8748
|1718
|2006.10.25 13:15
|s/l
|804
|2.00
|1.8768
|1.8768
|1.8748
|80.00
|187793.00
|1719
|2006.10.25 13:15
|close
|803
|1.00
|1.8768
|1.8819
|1.8759
|10.00
|187803.00
|1720
|2006.10.25 13:20
|sell
|805
|1.00
|1.8750
|1.8800
|1.8740
|1721
|2006.10.25 13:29
|sell
|806
|2.00
|1.8755
|1.8805
|1.8745
|1722
|2006.10.25 13:35
|sell
|807
|4.00
|1.8758
|1.8808
|1.8748
|1723
|2006.10.25 13:40
|sell
|808
|8.00
|1.8761
|1.8811
|1.8751
|1724
|2006.10.25 13:45
|modify
|808
|8.00
|1.8761
|1.8758
|1.8738
|1725
|2006.10.25 13:50
|s/l
|808
|8.00
|1.8758
|1.8758
|1.8738
|240.00
|188043.00
|1726
|2006.10.25 13:50
|close
|807
|4.00
|1.8759
|1.8808
|1.8748
|-40.00
|188003.00
|1727
|2006.10.25 13:59
|close
|806
|2.00
|1.8757
|1.8805
|1.8745
|-40.00
|187963.00
|1728
|2006.10.25 14:00
|close
|805
|1.00
|1.8759
|1.8800
|1.8740
|-90.00
|187873.00
|1729
|2006.10.25 14:05
|buy
|809
|1.00
|1.8784
|1.8734
|1.8794
|1730
|2006.10.25 14:10
|buy
|810
|2.00
|1.8771
|1.8721
|1.8781
|1731
|2006.10.25 14:20
|buy
|811
|4.00
|1.8757
|1.8707
|1.8767
|1732
|2006.10.25 14:29
|t/p
|811
|4.00
|1.8767
|1.8707
|1.8767
|400.00
|188273.00
|1733
|2006.10.25 14:50
|buy
|812
|4.00
|1.8768
|1.8718
|1.8778
|1734
|2006.10.25 15:05
|t/p
|812
|4.00
|1.8778
|1.8718
|1.8778
|400.00
|188673.00
|1735
|2006.10.25 15:05
|close
|810
|2.00
|1.8779
|1.8721
|1.8781
|160.00
|188833.00
|1736
|2006.10.25 15:15
|close
|809
|1.00
|1.8768
|1.8734
|1.8794
|-160.00
|188673.00
|1737
|2006.10.25 15:20
|buy
|813
|1.00
|1.8782
|1.8732
|1.8792
|1738
|2006.10.25 15:29
|buy
|814
|2.00
|1.8778
|1.8728
|1.8788
|1739
|2006.10.25 15:40
|buy
|815
|4.00
|1.8766
|1.8716
|1.8776
|1740
|2006.10.25 15:45
|t/p
|815
|4.00
|1.8776
|1.8716
|1.8776
|400.00
|189073.00
|1741
|2006.10.25 15:50
|buy
|816
|4.00
|1.8775
|1.8725
|1.8785
|1742
|2006.10.25 16:00
|buy
|817
|8.00
|1.8772
|1.8722
|1.8782
|1743
|2006.10.25 16:05
|buy
|818
|16.00
|1.8767
|1.8717
|1.8777
|1744
|2006.10.25 18:05
|t/p
|818
|16.00
|1.8777
|1.8717
|1.8777
|1600.00
|190673.00
|1745
|2006.10.25 18:05
|close
|817
|8.00
|1.8780
|1.8722
|1.8782
|640.00
|191313.00
|1746
|2006.10.25 18:10
|close
|816
|4.00
|1.8753
|1.8725
|1.8785
|-880.00
|190433.00
|1747
|2006.10.25 18:15
|close
|814
|2.00
|1.8766
|1.8728
|1.8788
|-240.00
|190193.00
|1748
|2006.10.25 18:20
|close
|813
|1.00
|1.8740
|1.8732
|1.8792
|-420.00
|189773.00
|1749
|2006.10.25 18:35
|buy
|819
|1.00
|1.8787
|1.8737
|1.8797
|1750
|2006.10.25 18:40
|t/p
|819
|1.00
|1.8797
|1.8737
|1.8797
|100.00
|189873.00
|1751
|2006.10.25 18:40
|buy
|820
|1.00
|1.8800
|1.8750
|1.8810
|1752
|2006.10.25 18:45
|buy
|821
|2.00
|1.8773
|1.8723
|1.8783
|1753
|2006.10.25 18:50
|buy
|822
|4.00
|1.8758
|1.8708
|1.8768
|1754
|2006.10.25 18:59
|t/p
|821
|2.00
|1.8783
|1.8723
|1.8783
|200.00
|190073.00
|1755
|2006.10.25 18:59
|t/p
|822
|4.00
|1.8768
|1.8708
|1.8768
|400.00
|190473.00
|1756
|2006.10.25 18:59
|close
|820
|1.00
|1.8787
|1.8750
|1.8810
|-130.00
|190343.00
|1757
|2006.10.25 19:00
|buy
|823
|1.00
|1.8789
|1.8739
|1.8799
|1758
|2006.10.25 19:05
|modify
|823
|1.00
|1.8789
|1.8792
|1.8812
|1759
|2006.10.25 19:10
|s/l
|823
|1.00
|1.8792
|1.8792
|1.8812
|30.00
|190373.00
|1760
|2006.10.25 19:20
|buy
|824
|1.00
|1.8791
|1.8741
|1.8801
|1761
|2006.10.25 19:35
|buy
|825
|2.00
|1.8785
|1.8735
|1.8795
|1762
|2006.10.25 20:05
|buy
|826
|4.00
|1.8774
|1.8724
|1.8784
|1763
|2006.10.25 20:20
|t/p
|826
|4.00
|1.8784
|1.8724
|1.8784
|400.00
|190773.00
|1764
|2006.10.25 20:20
|close
|825
|2.00
|1.8784
|1.8735
|1.8795
|-20.00
|190753.00
|1765
|2006.10.25 20:29
|close
|824
|1.00
|1.8776
|1.8741
|1.8801
|-150.00
|190603.00
|1766
|2006.10.25 20:35
|sell
|827
|1.00
|1.8770
|1.8820
|1.8760
|1767
|2006.10.25 20:40
|sell
|828
|2.00
|1.8779
|1.8829
|1.8769
|1768
|2006.10.25 21:20
|modify
|828
|2.00
|1.8779
|1.8776
|1.8756
|1769
|2006.10.25 21:35
|s/l
|828
|2.00
|1.8776
|1.8776
|1.8756
|60.00
|190663.00
|1770
|2006.10.25 21:35
|close
|827
|1.00
|1.8787
|1.8820
|1.8760
|-170.00
|190493.00
|1771
|2006.10.25 22:05
|buy
|829
|1.00
|1.8795
|1.8745
|1.8805
|1772
|2006.10.25 22:10
|buy
|830
|2.00
|1.8786
|1.8736
|1.8796
|1773
|2006.10.25 22:15
|buy
|831
|4.00
|1.8781
|1.8731
|1.8791
|1774
|2006.10.25 22:29
|modify
|831
|4.00
|1.8781
|1.8785
|1.8805
|1775
|2006.10.25 22:45
|s/l
|831
|4.00
|1.8785
|1.8785
|1.8805
|160.00
|190653.00
|1776
|2006.10.25 22:45
|close
|830
|2.00
|1.8785
|1.8736
|1.8796
|-20.00
|190633.00
|1777
|2006.10.25 22:50
|close
|829
|1.00
|1.8792
|1.8745
|1.8805
|-30.00
|190603.00
|1778
|2006.10.26 00:10
|buy
|832
|1.00
|1.8803
|1.8753
|1.8813
|1779
|2006.10.26 00:15
|buy
|833
|2.00
|1.8793
|1.8743
|1.8803
|1780
|2006.10.26 01:45
|t/p
|833
|2.00
|1.8803
|1.8743
|1.8803
|200.00
|190803.00
|1781
|2006.10.26 01:45
|close
|832
|1.00
|1.8808
|1.8753
|1.8813
|50.00
|190853.00
|1782
|2006.10.26 01:50
|buy
|834
|1.00
|1.8806
|1.8756
|1.8816
|1783
|2006.10.26 02:10
|t/p
|834
|1.00
|1.8816
|1.8756
|1.8816
|100.00
|190953.00
|1784
|2006.10.26 02:10
|buy
|835
|1.00
|1.8819
|1.8769
|1.8829
|1785
|2006.10.26 02:15
|buy
|836
|2.00
|1.8815
|1.8765
|1.8825
|1786
|2006.10.26 02:29
|buy
|837
|4.00
|1.8810
|1.8760
|1.8820
|1787
|2006.10.26 02:40
|buy
|838
|8.00
|1.8807
|1.8757
|1.8817
|1788
|2006.10.26 04:35
|buy
|839
|16.00
|1.8804
|1.8754
|1.8814
|1789
|2006.10.26 06:05
|t/p
|838
|8.00
|1.8817
|1.8757
|1.8817
|800.00
|191753.00
|1790
|2006.10.26 06:05
|t/p
|839
|16.00
|1.8814
|1.8754
|1.8814
|1600.00
|193353.00
|1791
|2006.10.26 06:05
|close
|837
|4.00
|1.8818
|1.8760
|1.8820
|320.00
|193673.00
|1792
|2006.10.26 06:10
|close
|836
|2.00
|1.8801
|1.8765
|1.8825
|-280.00
|193393.00
|1793
|2006.10.26 06:15
|close
|835
|1.00
|1.8806
|1.8769
|1.8829
|-130.00
|193263.00
|1794
|2006.10.26 06:40
|buy
|840
|1.00
|1.8821
|1.8771
|1.8831
|1795
|2006.10.26 06:45
|buy
|841
|2.00
|1.8811
|1.8761
|1.8821
|1796
|2006.10.26 06:50
|buy
|842
|4.00
|1.8801
|1.8751
|1.8811
|1797
|2006.10.26 06:59
|t/p
|842
|4.00
|1.8811
|1.8751
|1.8811
|400.00
|193663.00
|1798
|2006.10.26 06:59
|modify
|841
|2.00
|1.8811
|1.8814
|1.8834
|1799
|2006.10.26 07:00
|modify
|841
|2.00
|1.8811
|1.8815
|1.8835
|1800
|2006.10.26 07:05
|t/p
|840
|1.00
|1.8831
|1.8771
|1.8831
|100.00
|193763.00
|1801
|2006.10.26 07:05
|t/p
|841
|2.00
|1.8835
|1.8815
|1.8835
|480.00
|194243.00
|1802
|2006.10.26 07:05
|buy
|843
|1.00
|1.8840
|1.8790
|1.8850
|1803
|2006.10.26 07:10
|buy
|844
|2.00
|1.8831
|1.8781
|1.8841
|1804
|2006.10.26 07:15
|buy
|845
|4.00
|1.8821
|1.8771
|1.8831
|1805
|2006.10.26 07:20
|t/p
|845
|4.00
|1.8831
|1.8771
|1.8831
|400.00
|194643.00
|1806
|2006.10.26 07:50
|t/p
|844
|2.00
|1.8841
|1.8781
|1.8841
|200.00
|194843.00
|1807
|2006.10.26 07:50
|close
|843
|1.00
|1.8842
|1.8790
|1.8850
|20.00
|194863.00
|1808
|2006.10.26 07:59
|buy
|846
|1.00
|1.8839
|1.8789
|1.8849
|1809
|2006.10.26 08:05
|buy
|847
|2.00
|1.8833
|1.8783
|1.8843
|1810
|2006.10.26 08:20
|t/p
|847
|2.00
|1.8843
|1.8783
|1.8843
|200.00
|195063.00
|1811
|2006.10.26 08:20
|close
|846
|1.00
|1.8847
|1.8789
|1.8849
|80.00
|195143.00
|1812
|2006.10.26 08:50
|buy
|848
|1.00
|1.8847
|1.8797
|1.8857
|1813
|2006.10.26 08:59
|buy
|849
|2.00
|1.8842
|1.8792
|1.8852
|1814
|2006.10.26 09:05
|buy
|850
|4.00
|1.8839
|1.8789
|1.8849
|1815
|2006.10.26 09:10
|modify
|850
|4.00
|1.8839
|1.8841
|1.8861
|1816
|2006.10.26 09:15
|modify
|850
|4.00
|1.8839
|1.8843
|1.8863
|1817
|2006.10.26 09:20
|modify
|850
|4.00
|1.8839
|1.8845
|1.8865
|1818
|2006.10.26 09:29
|s/l
|850
|4.00
|1.8845
|1.8845
|1.8865
|240.00
|195383.00
|1819
|2006.10.26 09:29
|close
|849
|2.00
|1.8844
|1.8792
|1.8852
|40.00
|195423.00
|1820
|2006.10.26 09:30
|close
|848
|1.00
|1.8845
|1.8797
|1.8857
|-20.00
|195403.00
|1821
|2006.10.26 10:40
|sell
|851
|1.00
|1.8830
|1.8880
|1.8820
|1822
|2006.10.26 10:45
|sell
|852
|2.00
|1.8842
|1.8892
|1.8832
|1823
|2006.10.26 11:40
|sell
|853
|4.00
|1.8846
|1.8896
|1.8836
|1824
|2006.10.26 12:05
|sell
|854
|8.00
|1.8856
|1.8906
|1.8846
|1825
|2006.10.26 12:15
|modify
|854
|8.00
|1.8856
|1.8852
|1.8832
|1826
|2006.10.26 12:40
|s/l
|854
|8.00
|1.8852
|1.8852
|1.8832
|320.00
|195723.00
|1827
|2006.10.26 12:40
|close
|853
|4.00
|1.8863
|1.8896
|1.8836
|-680.00
|195043.00
|1828
|2006.10.26 12:45
|close
|852
|2.00
|1.8850
|1.8892
|1.8832
|-160.00
|194883.00
|1829
|2006.10.26 12:50
|close
|851
|1.00
|1.8875
|1.8880
|1.8820
|-450.00
|194433.00
|1830
|2006.10.26 12:59
|buy
|855
|1.00
|1.8862
|1.8812
|1.8872
|1831
|2006.10.26 13:10
|buy
|856
|2.00
|1.8854
|1.8804
|1.8864
|1832
|2006.10.26 13:15
|t/p
|856
|2.00
|1.8864
|1.8804
|1.8864
|200.00
|194633.00
|1833
|2006.10.26 13:20
|t/p
|855
|1.00
|1.8872
|1.8812
|1.8872
|100.00
|194733.00
|1834
|2006.10.26 13:20
|buy
|857
|1.00
|1.8875
|1.8825
|1.8885
|1835
|2006.10.26 13:29
|buy
|858
|2.00
|1.8864
|1.8814
|1.8874
|1836
|2006.10.26 13:35
|buy
|859
|4.00
|1.8857
|1.8807
|1.8867
|1837
|2006.10.26 13:50
|modify
|859
|4.00
|1.8857
|1.8861
|1.8881
|1838
|2006.10.26 13:59
|s/l
|859
|4.00
|1.8861
|1.8861
|1.8881
|160.00
|194893.00
|1839
|2006.10.26 13:59
|close
|858
|2.00
|1.8860
|1.8814
|1.8874
|-80.00
|194813.00
|1840
|2006.10.26 14:00
|close
|857
|1.00
|1.8861
|1.8825
|1.8885
|-140.00
|194673.00
|1841
|2006.10.26 14:40
|buy
|860
|1.00
|1.8883
|1.8833
|1.8893
|1842
|2006.10.26 14:59
|buy
|861
|2.00
|1.8875
|1.8825
|1.8885
|1843
|2006.10.26 15:05
|buy
|862
|4.00
|1.8865
|1.8815
|1.8875
|1844
|2006.10.26 15:20
|t/p
|862
|4.00
|1.8875
|1.8815
|1.8875
|400.00
|195073.00
|1845
|2006.10.26 15:20
|close
|861
|2.00
|1.8879
|1.8825
|1.8885
|80.00
|195153.00
|1846
|2006.10.26 15:29
|close
|860
|1.00
|1.8875
|1.8833
|1.8893
|-80.00
|195073.00
|1847
|2006.10.26 16:15
|buy
|863
|1.00
|1.8896
|1.8846
|1.8906
|1848
|2006.10.26 16:30
|buy
|864
|2.00
|1.8893
|1.8843
|1.8903
|1849
|2006.10.26 16:35
|buy
|865
|4.00
|1.8885
|1.8835
|1.8895
|1850
|2006.10.26 16:40
|t/p
|863
|1.00
|1.8906
|1.8846
|1.8906
|100.00
|195173.00
|1851
|2006.10.26 16:40
|t/p
|864
|2.00
|1.8903
|1.8843
|1.8903
|200.00
|195373.00
|1852
|2006.10.26 16:40
|t/p
|865
|4.00
|1.8895
|1.8835
|1.8895
|400.00
|195773.00
|1853
|2006.10.26 16:40
|buy
|866
|1.00
|1.8917
|1.8867
|1.8927
|1854
|2006.10.26 16:50
|buy
|867
|2.00
|1.8912
|1.8862
|1.8922
|1855
|2006.10.26 17:05
|buy
|868
|4.00
|1.8908
|1.8858
|1.8918
|1856
|2006.10.26 17:20
|t/p
|868
|4.00
|1.8918
|1.8858
|1.8918
|400.00
|196173.00
|1857
|2006.10.26 17:20
|close
|867
|2.00
|1.8919
|1.8862
|1.8922
|140.00
|196313.00
|1858
|2006.10.26 17:29
|close
|866
|1.00
|1.8912
|1.8867
|1.8927
|-50.00
|196263.00
|1859
|2006.10.26 17:50
|buy
|869
|1.00
|1.8918
|1.8868
|1.8928
|1860
|2006.10.26 17:59
|buy
|870
|2.00
|1.8912
|1.8862
|1.8922
|1861
|2006.10.26 18:05
|buy
|871
|4.00
|1.8898
|1.8848
|1.8908
|1862
|2006.10.26 18:15
|t/p
|871
|4.00
|1.8908
|1.8848
|1.8908
|400.00
|196663.00
|1863
|2006.10.26 18:15
|close
|870
|2.00
|1.8912
|1.8862
|1.8922
|0.00
|196663.00
|1864
|2006.10.26 18:20
|close
|869
|1.00
|1.8910
|1.8868
|1.8928
|-80.00
|196583.00
|1865
|2006.10.26 18:29
|sell
|872
|1.00
|1.8898
|1.8948
|1.8888
|1866
|2006.10.26 18:40
|sell
|873
|2.00
|1.8908
|1.8958
|1.8898
|1867
|2006.10.26 19:35
|sell
|874
|4.00
|1.8911
|1.8961
|1.8901
|1868
|2006.10.26 20:05
|sell
|875
|8.00
|1.8914
|1.8964
|1.8904
|1869
|2006.10.26 20:10
|modify
|875
|8.00
|1.8914
|1.8911
|1.8891
|1870
|2006.10.26 20:15
|s/l
|875
|8.00
|1.8911
|1.8911
|1.8891
|240.00
|196823.00
|1871
|2006.10.26 20:15
|close
|874
|4.00
|1.8912
|1.8961
|1.8901
|-40.00
|196783.00
|1872
|2006.10.26 20:20
|close
|873
|2.00
|1.8913
|1.8958
|1.8898
|-100.00
|196683.00
|1873
|2006.10.26 20:29
|close
|872
|1.00
|1.8908
|1.8948
|1.8888
|-100.00
|196583.00
|1874
|2006.10.26 21:35
|sell
|876
|1.00
|1.8894
|1.8944
|1.8884
|1875
|2006.10.26 21:40
|sell
|877
|2.00
|1.8908
|1.8958
|1.8898
|1876
|2006.10.26 21:45
|t/p
|877
|2.00
|1.8898
|1.8958
|1.8898
|200.00
|196783.00
|1877
|2006.10.26 21:50
|sell
|878
|2.00
|1.8898
|1.8948
|1.8888
|1878
|2006.10.26 22:05
|sell
|879
|4.00
|1.8908
|1.8958
|1.8898
|1879
|2006.10.26 23:05
|sell
|880
|8.00
|1.8913
|1.8963
|1.8903
|1880
|2006.10.26 23:15
|modify
|880
|8.00
|1.8913
|1.8910
|1.8890
|1881
|2006.10.26 23:29
|s/l
|880
|8.00
|1.8910
|1.8910
|1.8890
|240.00
|197023.00
|1882
|2006.10.26 23:29
|close
|879
|4.00
|1.8910
|1.8958
|1.8898
|-80.00
|196943.00
|1883
|2006.10.26 23:35
|close
|878
|2.00
|1.8912
|1.8948
|1.8888
|-280.00
|196663.00
|1884
|2006.10.26 23:40
|close
|876
|1.00
|1.8892
|1.8944
|1.8884
|20.00
|196683.00
|1885
|2006.10.27 00:45
|buy
|881
|1.00
|1.8917
|1.8867
|1.8927
|1886
|2006.10.27 00:50
|buy
|882
|2.00
|1.8898
|1.8848
|1.8908
|1887
|2006.10.27 01:05
|t/p
|882
|2.00
|1.8908
|1.8848
|1.8908
|200.00
|196883.00
|1888
|2006.10.27 01:05
|close
|881
|1.00
|1.8913
|1.8867
|1.8927
|-40.00
|196843.00
|1889
|2006.10.27 01:10
|buy
|883
|1.00
|1.8923
|1.8873
|1.8933
|1890
|2006.10.27 01:15
|buy
|884
|2.00
|1.8905
|1.8855
|1.8915
|1891
|2006.10.27 01:29
|t/p
|884
|2.00
|1.8915
|1.8855
|1.8915
|200.00
|197043.00
|1892
|2006.10.27 01:29
|close
|883
|1.00
|1.8918
|1.8873
|1.8933
|-50.00
|196993.00
|1893
|2006.10.27 01:35
|buy
|885
|1.00
|1.8922
|1.8872
|1.8932
|1894
|2006.10.27 01:40
|buy
|886
|2.00
|1.8911
|1.8861
|1.8921
|1895
|2006.10.27 03:05
|buy
|887
|4.00
|1.8906
|1.8856
|1.8916
|1896
|2006.10.27 05:45
|modify
|887
|4.00
|1.8906
|1.8910
|1.8930
|1897
|2006.10.27 06:05
|s/l
|887
|4.00
|1.8910
|1.8910
|1.8930
|160.00
|197153.00
|1898
|2006.10.27 06:05
|close
|886
|2.00
|1.8898
|1.8861
|1.8921
|-260.00
|196893.00
|1899
|2006.10.27 06:10
|close
|885
|1.00
|1.8909
|1.8872
|1.8932
|-130.00
|196763.00
|1900
|2006.10.27 06:15
|sell
|888
|1.00
|1.8898
|1.8948
|1.8888
|1901
|2006.10.27 06:20
|sell
|889
|2.00
|1.8917
|1.8967
|1.8907
|1902
|2006.10.27 06:29
|modify
|889
|2.00
|1.8917
|1.8913
|1.8893
|1903
|2006.10.27 06:30
|modify
|889
|2.00
|1.8917
|1.8912
|1.8892
|1904
|2006.10.27 06:35
|modify
|889
|2.00
|1.8917
|1.8898
|1.8878
|1905
|2006.10.27 06:40
|t/p
|888
|1.00
|1.8888
|1.8948
|1.8888
|100.00
|196863.00
|1906
|2006.10.27 06:40
|close
|889
|2.00
|1.8886
|1.8898
|1.8878
|620.00
|197483.00
|1907
|2006.10.27 06:45
|sell
|890
|1.00
|1.8895
|1.8945
|1.8885
|1908
|2006.10.27 06:50
|sell
|891
|2.00
|1.8908
|1.8958
|1.8898
|1909
|2006.10.27 06:59
|t/p
|891
|2.00
|1.8898
|1.8958
|1.8898
|200.00
|197683.00
|1910
|2006.10.27 06:59
|modify
|890
|1.00
|1.8895
|1.8892
|1.8872
|1911
|2006.10.27 07:00
|modify
|890
|1.00
|1.8895
|1.8891
|1.8871
|1912
|2006.10.27 07:20
|modify
|890
|1.00
|1.8895
|1.8879
|1.8859
|1913
|2006.10.27 07:35
|s/l
|890
|1.00
|1.8879
|1.8879
|1.8859
|160.00
|197843.00
|1914
|2006.10.27 07:50
|sell
|892
|1.00
|1.8872
|1.8922
|1.8862
|1915
|2006.10.27 07:59
|sell
|893
|2.00
|1.8877
|1.8927
|1.8867
|1916
|2006.10.27 08:05
|sell
|894
|4.00
|1.8887
|1.8937
|1.8877
|1917
|2006.10.27 08:45
|t/p
|894
|4.00
|1.8877
|1.8937
|1.8877
|400.00
|198243.00
|1918
|2006.10.27 08:45
|close
|893
|2.00
|1.8877
|1.8927
|1.8867
|0.00
|198243.00
|1919
|2006.10.27 08:50
|close
|892
|1.00
|1.8878
|1.8922
|1.8862
|-60.00
|198183.00
|1920
|2006.10.27 10:40
|buy
|895
|1.00
|1.8905
|1.8855
|1.8915
|1921
|2006.10.27 10:45
|buy
|896
|2.00
|1.8888
|1.8838
|1.8898
|1922
|2006.10.27 10:59
|t/p
|896
|2.00
|1.8898
|1.8838
|1.8898
|200.00
|198383.00
|1923
|2006.10.27 11:00
|modify
|895
|1.00
|1.8905
|1.8909
|1.8929
|1924
|2006.10.27 11:05
|modify
|895
|1.00
|1.8905
|1.8911
|1.8931
|1925
|2006.10.27 11:10
|s/l
|895
|1.00
|1.8911
|1.8911
|1.8931
|60.00
|198443.00
|1926
|2006.10.27 11:15
|buy
|897
|1.00
|1.8922
|1.8872
|1.8932
|1927
|2006.10.27 11:29
|buy
|898
|2.00
|1.8913
|1.8863
|1.8923
|1928
|2006.10.27 12:05
|buy
|899
|4.00
|1.8909
|1.8859
|1.8919
|1929
|2006.10.27 12:20
|t/p
|899
|4.00
|1.8919
|1.8859
|1.8919
|400.00
|198843.00
|1930
|2006.10.27 12:20
|close
|898
|2.00
|1.8919
|1.8863
|1.8923
|120.00
|198963.00
|1931
|2006.10.27 12:29
|close
|897
|1.00
|1.8912
|1.8872
|1.8932
|-100.00
|198863.00
|1932
|2006.10.27 12:45
|buy
|900
|1.00
|1.8958
|1.8908
|1.8968
|1933
|2006.10.27 12:50
|t/p
|900
|1.00
|1.8968
|1.8908
|1.8968
|100.00
|198963.00
|1934
|2006.10.27 12:50
|buy
|901
|1.00
|1.8970
|1.8920
|1.8980
|1935
|2006.10.27 12:59
|buy
|902
|2.00
|1.8963
|1.8913
|1.8973
|1936
|2006.10.27 13:00
|buy
|903
|4.00
|1.8959
|1.8909
|1.8969
|1937
|2006.10.27 13:15
|t/p
|901
|1.00
|1.8980
|1.8920
|1.8980
|100.00
|199063.00
|1938
|2006.10.27 13:15
|t/p
|902
|2.00
|1.8973
|1.8913
|1.8973
|200.00
|199263.00
|1939
|2006.10.27 13:15
|t/p
|903
|4.00
|1.8969
|1.8909
|1.8969
|400.00
|199663.00
|1940
|2006.10.27 13:15
|buy
|904
|1.00
|1.8994
|1.8944
|1.9004
|1941
|2006.10.27 13:20
|buy
|905
|2.00
|1.8965
|1.8915
|1.8975
|1942
|2006.10.27 13:29
|t/p
|905
|2.00
|1.8975
|1.8915
|1.8975
|200.00
|199863.00
|1943
|2006.10.27 13:29
|buy
|906
|2.00
|1.8990
|1.8940
|1.9000
|1944
|2006.10.27 13:35
|buy
|907
|4.00
|1.8983
|1.8933
|1.8993
|1945
|2006.10.27 13:50
|t/p
|906
|2.00
|1.9000
|1.8940
|1.9000
|200.00
|200063.00
|1946
|2006.10.27 13:50
|t/p
|907
|4.00
|1.8993
|1.8933
|1.8993
|400.00
|200463.00
|1947
|2006.10.27 13:50
|close
|904
|1.00
|1.9002
|1.8944
|1.9004
|80.00
|200543.00
|1948
|2006.10.27 13:59
|buy
|908
|1.00
|1.8983
|1.8933
|1.8993
|1949
|2006.10.27 14:05
|buy
|909
|2.00
|1.8977
|1.8927
|1.8987
|1950
|2006.10.27 14:15
|t/p
|909
|2.00
|1.8987
|1.8927
|1.8987
|200.00
|200743.00
|1951
|2006.10.27 14:15
|close
|908
|1.00
|1.8988
|1.8933
|1.8993
|50.00
|200793.00
|1952
|2006.10.27 14:20
|buy
|910
|1.00
|1.8998
|1.8948
|1.9008
|1953
|2006.10.27 14:29
|buy
|911
|2.00
|1.8990
|1.8940
|1.9000
|1954
|2006.10.27 14:35
|buy
|912
|4.00
|1.8967
|1.8917
|1.8977
|1955
|2006.10.27 14:40
|t/p
|912
|4.00
|1.8977
|1.8917
|1.8977
|400.00
|201193.00
|1956
|2006.10.27 14:40
|buy
|913
|4.00
|1.8986
|1.8936
|1.8996
|1957
|2006.10.27 14:45
|modify
|913
|4.00
|1.8986
|1.8989
|1.9009
|1958
|2006.10.27 14:59
|s/l
|913
|4.00
|1.8989
|1.8989
|1.9009
|120.00
|201313.00
|1959
|2006.10.27 14:59
|close
|911
|2.00
|1.8966
|1.8940
|1.9000
|-480.00
|200833.00
|1960
|2006.10.27 15:00
|close
|910
|1.00
|1.8965
|1.8948
|1.9008
|-330.00
|200503.00
|1961
|2006.10.27 15:05
|sell
|914
|1.00
|1.8962
|1.9012
|1.8952
|1962
|2006.10.27 15:10
|sell
|915
|2.00
|1.8972
|1.9022
|1.8962
|1963
|2006.10.27 15:35
|sell
|916
|4.00
|1.8977
|1.9027
|1.8967
|1964
|2006.10.27 15:50
|t/p
|916
|4.00
|1.8967
|1.9027
|1.8967
|400.00
|200903.00
|1965
|2006.10.27 15:50
|close
|915
|2.00
|1.8963
|1.9022
|1.8962
|180.00
|201083.00
|1966
|2006.10.27 15:59
|close
|914
|1.00
|1.8968
|1.9012
|1.8952
|-60.00
|201023.00
|1967
|2006.10.27 16:10
|buy
|917
|1.00
|1.8981
|1.8931
|1.8991
|1968
|2006.10.27 16:15
|buy
|918
|2.00
|1.8963
|1.8913
|1.8973
|1969
|2006.10.27 16:29
|t/p
|918
|2.00
|1.8973
|1.8913
|1.8973
|200.00
|201223.00
|1970
|2006.10.27 16:29
|close
|917
|1.00
|1.8973
|1.8931
|1.8991
|-80.00
|201143.00
|1971
|2006.10.27 18:40
|sell
|919
|1.00
|1.8959
|1.9009
|1.8949
|1972
|2006.10.27 18:45
|sell
|920
|2.00
|1.8968
|1.9018
|1.8958
|1973
|2006.10.27 19:10
|sell
|921
|4.00
|1.8971
|1.9021
|1.8961
|1974
|2006.10.27 20:59
|sell
|922
|8.00
|1.8980
|1.9030
|1.8970
|1975
|2006.10.29 23:00
|t/p
|921
|4.00
|1.8961
|1.9021
|1.8961
|400.00
|201543.00
|1976
|2006.10.29 23:00
|t/p
|922
|8.00
|1.8970
|1.9030
|1.8970
|800.00
|202343.00
|1977
|2006.10.29 23:00
|close
|920
|2.00
|1.8960
|1.9018
|1.8958
|160.00
|202503.00
|1978
|2006.10.29 23:05
|close
|919
|1.00
|1.8954
|1.9009
|1.8949
|50.00
|202553.00
|1979
|2006.10.29 23:30
|sell
|923
|1.00
|1.8957
|1.9007
|1.8947
|1980
|2006.10.29 23:50
|sell
|924
|2.00
|1.8975
|1.9025
|1.8965
|1981
|2006.10.29 23:59
|t/p
|924
|2.00
|1.8965
|1.9025
|1.8965
|200.00
|202753.00
|1982
|2006.10.29 23:59
|sell
|925
|2.00
|1.8963
|1.9013
|1.8953
|1983
|2006.10.30 00:15
|sell
|926
|4.00
|1.8970
|1.9020
|1.8960
|1984
|2006.10.30 00:40
|sell
|927
|8.00
|1.8974
|1.9024
|1.8964
|1985
|2006.10.30 00:45
|t/p
|927
|8.00
|1.8964
|1.9024
|1.8964
|800.00
|203553.00
|1986
|2006.10.30 00:59
|sell
|928
|8.00
|1.8974
|1.9024
|1.8964
|1987
|2006.10.30 02:05
|t/p
|928
|8.00
|1.8964
|1.9024
|1.8964
|800.00
|204353.00
|1988
|2006.10.30 02:05
|close
|926
|4.00
|1.8964
|1.9020
|1.8960
|240.00
|204593.00
|1989
|2006.10.30 02:10
|close
|925
|2.00
|1.8965
|1.9013
|1.8953
|-36.60
|204556.40
|1990
|2006.10.30 02:15
|close
|923
|1.00
|1.8974
|1.9007
|1.8947
|-168.30
|204388.10
|1991
|2006.10.30 02:40
|buy
|929
|1.00
|1.8986
|1.8936
|1.8996
|1992
|2006.10.30 02:45
|buy
|930
|2.00
|1.8974
|1.8924
|1.8984
|1993
|2006.10.30 04:35
|buy
|931
|4.00
|1.8971
|1.8921
|1.8981
|1994
|2006.10.30 05:45
|buy
|932
|8.00
|1.8968
|1.8918
|1.8978
|1995
|2006.10.30 06:05
|modify
|932
|8.00
|1.8968
|1.8972
|1.8992
|1996
|2006.10.30 06:10
|s/l
|932
|8.00
|1.8972
|1.8972
|1.8992
|320.00
|204708.10
|1997
|2006.10.30 06:10
|close
|931
|4.00
|1.8964
|1.8921
|1.8981
|-280.00
|204428.10
|1998
|2006.10.30 06:20
|close
|930
|2.00
|1.8972
|1.8924
|1.8984
|-40.00
|204388.10
|1999
|2006.10.30 06:29
|close
|929
|1.00
|1.8967
|1.8936
|1.8996
|-190.00
|204198.10
|2000
|2006.10.30 06:45
|buy
|933
|1.00
|1.8992
|1.8942
|1.9002
|2001
|2006.10.30 06:50
|buy
|934
|2.00
|1.8968
|1.8918
|1.8978
|2002
|2006.10.30 06:59
|t/p
|934
|2.00
|1.8978
|1.8918
|1.8978
|200.00
|204398.10
|2003
|2006.10.30 06:59
|buy
|935
|2.00
|1.8989
|1.8939
|1.8999
|2004
|2006.10.30 07:15
|buy
|936
|4.00
|1.8981
|1.8931
|1.8991
|2005
|2006.10.30 07:20
|buy
|937
|8.00
|1.8965
|1.8915
|1.8975
|2006
|2006.10.30 07:45
|buy
|938
|16.00
|1.8957
|1.8907
|1.8967
|2007
|2006.10.30 07:50
|t/p
|937
|8.00
|1.8975
|1.8915
|1.8975
|800.00
|205198.10
|2008
|2006.10.30 07:50
|t/p
|938
|16.00
|1.8967
|1.8907
|1.8967
|1600.00
|206798.10
|2009
|2006.10.30 07:50
|close
|936
|4.00
|1.8985
|1.8931
|1.8991
|160.00
|206958.10
|2010
|2006.10.30 07:59
|close
|935
|2.00
|1.8977
|1.8939
|1.8999
|-240.00
|206718.10
|2011
|2006.10.30 08:00
|close
|933
|1.00
|1.8978
|1.8942
|1.9002
|-140.00
|206578.10
|2012
|2006.10.30 08:40
|buy
|939
|1.00
|1.8996
|1.8946
|1.9006
|2013
|2006.10.30 08:45
|buy
|940
|2.00
|1.8976
|1.8926
|1.8986
|2014
|2006.10.30 08:59
|t/p
|940
|2.00
|1.8986
|1.8926
|1.8986
|200.00
|206778.10
|2015
|2006.10.30 08:59
|close
|939
|1.00
|1.8994
|1.8946
|1.9006
|-20.00
|206758.10
|2016
|2006.10.30 09:00
|buy
|941
|1.00
|1.8997
|1.8947
|1.9007
|2017
|2006.10.30 09:10
|buy
|942
|2.00
|1.8984
|1.8934
|1.8994
|2018
|2006.10.30 09:35
|buy
|943
|4.00
|1.8975
|1.8925
|1.8985
|2019
|2006.10.30 09:50
|t/p
|943
|4.00
|1.8985
|1.8925
|1.8985
|400.00
|207158.10
|2020
|2006.10.30 09:50
|close
|942
|2.00
|1.8993
|1.8934
|1.8994
|180.00
|207338.10
|2021
|2006.10.30 09:59
|close
|941
|1.00
|1.8989
|1.8947
|1.9007
|-80.00
|207258.10
|2022
|2006.10.30 10:40
|buy
|944
|1.00
|1.9004
|1.8954
|1.9014
|2023
|2006.10.30 10:45
|buy
|945
|2.00
|1.8995
|1.8945
|1.9005
|2024
|2006.10.30 11:10
|buy
|946
|4.00
|1.8990
|1.8940
|1.9000
|2025
|2006.10.30 11:40
|t/p
|946
|4.00
|1.9000
|1.8940
|1.9000
|400.00
|207658.10
|2026
|2006.10.30 11:40
|close
|945
|2.00
|1.9003
|1.8945
|1.9005
|160.00
|207818.10
|2027
|2006.10.30 11:45
|close
|944
|1.00
|1.9002
|1.8954
|1.9014
|-20.00
|207798.10
|2028
|2006.10.30 11:50
|buy
|947
|1.00
|1.9018
|1.8968
|1.9028
|2029
|2006.10.30 11:59
|buy
|948
|2.00
|1.9013
|1.8963
|1.9023
|2030
|2006.10.30 12:10
|buy
|949
|4.00
|1.9010
|1.8960
|1.9020
|2031
|2006.10.30 12:15
|t/p
|949
|4.00
|1.9020
|1.8960
|1.9020
|400.00
|208198.10
|2032
|2006.10.30 12:40
|t/p
|948
|2.00
|1.9023
|1.8963
|1.9023
|200.00
|208398.10
|2033
|2006.10.30 12:40
|close
|947
|1.00
|1.9025
|1.8968
|1.9028
|70.00
|208468.10
|2034
|2006.10.30 12:45
|buy
|950
|1.00
|1.9024
|1.8974
|1.9034
|2035
|2006.10.30 12:50
|t/p
|950
|1.00
|1.9034
|1.8974
|1.9034
|100.00
|208568.10
|2036
|2006.10.30 12:50
|buy
|951
|1.00
|1.9044
|1.8994
|1.9054
|2037
|2006.10.30 12:59
|buy
|952
|2.00
|1.9027
|1.8977
|1.9037
|2038
|2006.10.30 13:20
|t/p
|952
|2.00
|1.9037
|1.8977
|1.9037
|200.00
|208768.10
|2039
|2006.10.30 13:20
|close
|951
|1.00
|1.9037
|1.8994
|1.9054
|-70.00
|208698.10
|2040
|2006.10.30 13:35
|sell
|953
|1.00
|1.9008
|1.9058
|1.8998
|2041
|2006.10.30 13:40
|sell
|954
|2.00
|1.9023
|1.9073
|1.9013
|2042
|2006.10.30 13:45
|sell
|955
|4.00
|1.9029
|1.9079
|1.9019
|2043
|2006.10.30 13:59
|sell
|956
|8.00
|1.9035
|1.9085
|1.9025
|2044
|2006.10.30 14:05
|t/p
|956
|8.00
|1.9025
|1.9085
|1.9025
|800.00
|209498.10
|2045
|2006.10.30 14:05
|close
|955
|4.00
|1.9022
|1.9079
|1.9019
|280.00
|209778.10
|2046
|2006.10.30 14:10
|close
|954
|2.00
|1.9029
|1.9073
|1.9013
|-120.00
|209658.10
|2047
|2006.10.30 14:15
|close
|953
|1.00
|1.9035
|1.9058
|1.8998
|-270.00
|209388.10
|2048
|2006.10.30 15:05
|sell
|957
|1.00
|1.9008
|1.9058
|1.8998
|2049
|2006.10.30 15:10
|sell
|958
|2.00
|1.9023
|1.9073
|1.9013
|2050
|2006.10.30 15:20
|sell
|959
|4.00
|1.9028
|1.9078
|1.9018
|2051
|2006.10.30 15:29
|t/p
|959
|4.00
|1.9018
|1.9078
|1.9018
|400.00
|209788.10
|2052
|2006.10.30 15:50
|t/p
|958
|2.00
|1.9013
|1.9073
|1.9013
|200.00
|209988.10
|2053
|2006.10.30 15:50
|close
|957
|1.00
|1.9012
|1.9058
|1.8998
|-40.00
|209948.10
|2054
|2006.10.30 22:05
|sell
|960
|1.00
|1.8984
|1.9034
|1.8974
|2055
|2006.10.30 22:10
|sell
|961
|2.00
|1.9012
|1.9062
|1.9002
|2056
|2006.10.30 22:15
|t/p
|961
|2.00
|1.9002
|1.9062
|1.9002
|200.00
|210148.10
|2057
|2006.10.30 22:20
|sell
|962
|2.00
|1.9012
|1.9062
|1.9002
|2058
|2006.10.30 22:30
|t/p
|962
|2.00
|1.9002
|1.9062
|1.9002
|200.00
|210348.10
|2059
|2006.10.30 22:35
|sell
|963
|2.00
|1.8990
|1.9040
|1.8980
|2060
|2006.10.30 23:05
|sell
|964
|4.00
|1.9001
|1.9051
|1.8991
|2061
|2006.10.30 23:20
|t/p
|964
|4.00
|1.8991
|1.9051
|1.8991
|400.00
|210748.10
|2062
|2006.10.30 23:20
|close
|963
|2.00
|1.8989
|1.9040
|1.8980
|20.00
|210768.10
|2063
|2006.10.30 23:35
|close
|960
|1.00
|1.9003
|1.9034
|1.8974
|-190.00
|210578.10
|2064
|2006.10.31 02:15
|buy
|965
|1.00
|1.9009
|1.8959
|1.9019
|2065
|2006.10.31 02:20
|buy
|966
|2.00
|1.8997
|1.8947
|1.9007
|2066
|2006.10.31 02:40
|t/p
|966
|2.00
|1.9007
|1.8947
|1.9007
|200.00
|210778.10
|2067
|2006.10.31 02:40
|close
|965
|1.00
|1.9012
|1.8959
|1.9019
|30.00
|210808.10
|2068
|2006.10.31 02:50
|buy
|967
|1.00
|1.9008
|1.8958
|1.9018
|2069
|2006.10.31 03:35
|buy
|968
|2.00
|1.8999
|1.8949
|1.9009
|2070
|2006.10.31 04:50
|buy
|969
|4.00
|1.8992
|1.8942
|1.9002
|2071
|2006.10.31 05:35
|t/p
|969
|4.00
|1.9002
|1.8942
|1.9002
|400.00
|211208.10
|2072
|2006.10.31 05:35
|close
|968
|2.00
|1.9008
|1.8949
|1.9009
|180.00
|211388.10
|2073
|2006.10.31 05:40
|close
|967
|1.00
|1.9001
|1.8958
|1.9018
|-70.00
|211318.10
|2074
|2006.10.31 07:05
|sell
|970
|1.00
|1.8968
|1.9018
|1.8958
|2075
|2006.10.31 07:10
|sell
|971
|2.00
|1.8980
|1.9030
|1.8970
|2076
|2006.10.31 07:15
|sell
|972
|4.00
|1.9005
|1.9055
|1.8995
|2077
|2006.10.31 07:29
|t/p
|972
|4.00
|1.8995
|1.9055
|1.8995
|400.00
|211718.10
|2078
|2006.10.31 07:29
|close
|971
|2.00
|1.8971
|1.9030
|1.8970
|180.00
|211898.10
|2079
|2006.10.31 07:30
|close
|970
|1.00
|1.8973
|1.9018
|1.8958
|-50.00
|211848.10
|2080
|2006.10.31 07:35
|sell
|973
|1.00
|1.8964
|1.9014
|1.8954
|2081
|2006.10.31 07:40
|sell
|974
|2.00
|1.8978
|1.9028
|1.8968
|2082
|2006.10.31 08:05
|sell
|975
|4.00
|1.8992
|1.9042
|1.8982
|2083
|2006.10.31 08:20
|t/p
|975
|4.00
|1.8982
|1.9042
|1.8982
|400.00
|212248.10
|2084
|2006.10.31 08:20
|close
|974
|2.00
|1.8972
|1.9028
|1.8968
|120.00
|212368.10
|2085
|2006.10.31 08:29
|close
|973
|1.00
|1.8992
|1.9014
|1.8954
|-280.00
|212088.10
|2086
|2006.10.31 08:30
|buy
|976
|1.00
|1.8993
|1.8943
|1.9003
|2087
|2006.10.31 08:35
|t/p
|976
|1.00
|1.9003
|1.8943
|1.9003
|100.00
|212188.10
|2088
|2006.10.31 08:35
|buy
|977
|1.00
|1.9029
|1.8979
|1.9039
|2089
|2006.10.31 08:50
|buy
|978
|2.00
|1.8987
|1.8937
|1.8997
|2090
|2006.10.31 08:59
|t/p
|978
|2.00
|1.8997
|1.8937
|1.8997
|200.00
|212388.10
|2091
|2006.10.31 08:59
|buy
|979
|2.00
|1.9017
|1.8967
|1.9027
|2092
|2006.10.31 09:15
|buy
|980
|4.00
|1.9001
|1.8951
|1.9011
|2093
|2006.10.31 09:20
|modify
|980
|4.00
|1.9001
|1.9004
|1.9024
|2094
|2006.10.31 09:29
|modify
|980
|4.00
|1.9001
|1.9005
|1.9025
|2095
|2006.10.31 09:30
|modify
|980
|4.00
|1.9001
|1.9006
|1.9026
|2096
|2006.10.31 09:40
|s/l
|980
|4.00
|1.9006
|1.9006
|1.9026
|200.00
|212588.10
|2097
|2006.10.31 09:40
|close
|979
|2.00
|1.8999
|1.8967
|1.9027
|-360.00
|212228.10
|2098
|2006.10.31 09:45
|close
|977
|1.00
|1.9005
|1.8979
|1.9039
|-240.00
|211988.10
|2099
|2006.10.31 10:35
|sell
|981
|1.00
|1.8967
|1.9017
|1.8957
|2100
|2006.10.31 10:40
|sell
|982
|2.00
|1.9004
|1.9054
|1.8994
|2101
|2006.10.31 10:50
|t/p
|982
|2.00
|1.8994
|1.9054
|1.8994
|200.00
|212188.10
|2102
|2006.10.31 10:50
|close
|981
|1.00
|1.8986
|1.9017
|1.8957
|-190.00
|211998.10
|2103
|2006.10.31 10:59
|sell
|983
|1.00
|1.8969
|1.9019
|1.8959
|2104
|2006.10.31 11:05
|sell
|984
|2.00
|1.8982
|1.9032
|1.8972
|2105
|2006.10.31 11:10
|modify
|984
|2.00
|1.8982
|1.8980
|1.8960
|2106
|2006.10.31 11:20
|modify
|984
|2.00
|1.8982
|1.8971
|1.8951
|2107
|2006.10.31 11:29
|s/l
|984
|2.00
|1.8971
|1.8971
|1.8951
|220.00
|212218.10
|2108
|2006.10.31 11:29
|close
|983
|1.00
|1.8978
|1.9019
|1.8959
|-90.00
|212128.10
|2109
|2006.10.31 12:05
|buy
|985
|1.00
|1.8994
|1.8944
|1.9004
|2110
|2006.10.31 12:15
|buy
|986
|2.00
|1.8985
|1.8935
|1.8995
|2111
|2006.10.31 12:35
|t/p
|986
|2.00
|1.8995
|1.8935
|1.8995
|200.00
|212328.10
|2112
|2006.10.31 12:35
|close
|985
|1.00
|1.8999
|1.8944
|1.9004
|50.00
|212378.10
|2113
|2006.10.31 12:50
|buy
|987
|1.00
|1.8994
|1.8944
|1.9004
|2114
|2006.10.31 13:15
|t/p
|987
|1.00
|1.9004
|1.8944
|1.9004
|100.00
|212478.10
|2115
|2006.10.31 13:15
|buy
|988
|1.00
|1.9013
|1.8963
|1.9023
|2116
|2006.10.31 13:35
|buy
|989
|2.00
|1.8991
|1.8941
|1.9001
|2117
|2006.10.31 13:40
|t/p
|989
|2.00
|1.9001
|1.8941
|1.9001
|200.00
|212678.10
|2118
|2006.10.31 13:40
|buy
|990
|2.00
|1.9003
|1.8953
|1.9013
|2119
|2006.10.31 13:50
|modify
|990
|2.00
|1.9003
|1.9006
|1.9026
|2120
|2006.10.31 13:59
|s/l
|990
|2.00
|1.9006
|1.9006
|1.9026
|60.00
|212738.10
|2121
|2006.10.31 13:59
|close
|988
|1.00
|1.8992
|1.8963
|1.9023
|-210.00
|212528.10
|2122
|2006.10.31 14:45
|buy
|991
|1.00
|1.9016
|1.8966
|1.9026
|2123
|2006.10.31 14:50
|buy
|992
|2.00
|1.9002
|1.8952
|1.9012
|2124
|2006.10.31 14:59
|modify
|992
|2.00
|1.9002
|1.9006
|1.9026
|2125
|2006.10.31 15:00
|modify
|992
|2.00
|1.9002
|1.9008
|1.9028
|2126
|2006.10.31 15:05
|t/p
|991
|1.00
|1.9026
|1.8966
|1.9026
|100.00
|212628.10
|2127
|2006.10.31 15:05
|t/p
|992
|2.00
|1.9028
|1.9008
|1.9028
|520.00
|213148.10
|2128
|2006.10.31 15:05
|buy
|993
|1.00
|1.9031
|1.8981
|1.9041
|2129
|2006.10.31 15:10
|t/p
|993
|1.00
|1.9041
|1.8981
|1.9041
|100.00
|213248.10
|2130
|2006.10.31 15:10
|buy
|994
|1.00
|1.9074
|1.9024
|1.9084
|2131
|2006.10.31 15:15
|s/l
|994
|1.00
|1.9024
|1.9024
|1.9084
|-500.00
|212748.10
|2132
|2006.10.31 15:20
|buy
|995
|1.00
|1.9051
|1.9001
|1.9061
|2133
|2006.10.31 15:29
|t/p
|995
|1.00
|1.9061
|1.9001
|1.9061
|100.00
|212848.10
|2134
|2006.10.31 15:29
|buy
|996
|1.00
|1.9071
|1.9021
|1.9081
|2135
|2006.10.31 15:35
|t/p
|996
|1.00
|1.9081
|1.9021
|1.9081
|100.00
|212948.10
|2136
|2006.10.31 15:35
|buy
|997
|1.00
|1.9100
|1.9050
|1.9110
|2137
|2006.10.31 15:40
|buy
|998
|2.00
|1.9071
|1.9021
|1.9081
|2138
|2006.10.31 15:45
|t/p
|998
|2.00
|1.9081
|1.9021
|1.9081
|200.00
|213148.10
|2139
|2006.10.31 15:45
|buy
|999
|2.00
|1.9089
|1.9039
|1.9099
|2140
|2006.10.31 15:50
|t/p
|999
|2.00
|1.9099
|1.9039
|1.9099
|200.00
|213348.10
|2141
|2006.10.31 15:59
|buy
|1000
|2.00
|1.9072
|1.9022
|1.9082
|2142
|2006.10.31 16:20
|t/p
|1000
|2.00
|1.9082
|1.9022
|1.9082
|200.00
|213548.10
|2143
|2006.10.31 16:20
|close
|997
|1.00
|1.9091
|1.9050
|1.9110
|-90.00
|213458.10
|2144
|2006.10.31 16:29
|buy
|1001
|1.00
|1.9087
|1.9037
|1.9097
|2145
|2006.10.31 16:35
|buy
|1002
|2.00
|1.9083
|1.9033
|1.9093
|2146
|2006.10.31 16:50
|t/p
|1002
|2.00
|1.9093
|1.9033
|1.9093
|200.00
|213658.10
|2147
|2006.10.31 16:50
|close
|1001
|1.00
|1.9095
|1.9037
|1.9097
|80.00
|213738.10
|2148
|2006.10.31 16:59
|buy
|1003
|1.00
|1.9084
|1.9034
|1.9094
|2149
|2006.10.31 17:05
|buy
|1004
|2.00
|1.9080
|1.9030
|1.9090
|2150
|2006.10.31 17:20
|modify
|1004
|2.00
|1.9080
|1.9083
|1.9103
|2151
|2006.10.31 17:35
|s/l
|1004
|2.00
|1.9083
|1.9083
|1.9103
|60.00
|213798.10
|2152
|2006.10.31 17:35
|close
|1003
|1.00
|1.9079
|1.9034
|1.9094
|-50.00
|213748.10
|2153
|2006.11.01 08:35
|buy
|1005
|1.00
|1.9080
|1.9030
|1.9090
|2154
|2006.11.01 08:50
|buy
|1006
|2.00
|1.9071
|1.9021
|1.9081
|2155
|2006.11.01 08:59
|t/p
|1006
|2.00
|1.9081
|1.9021
|1.9081
|200.00
|213948.10
|2156
|2006.11.01 09:10
|t/p
|1005
|1.00
|1.9090
|1.9030
|1.9090
|100.00
|214048.10
|2157
|2006.11.01 09:10
|buy
|1007
|1.00
|1.9092
|1.9042
|1.9102
|2158
|2006.11.01 09:15
|buy
|1008
|2.00
|1.9083
|1.9033
|1.9093
|2159
|2006.11.01 09:50
|t/p
|1008
|2.00
|1.9093
|1.9033
|1.9093
|200.00
|214248.10
|2160
|2006.11.01 09:50
|close
|1007
|1.00
|1.9093
|1.9042
|1.9102
|10.00
|214258.10
|2161
|2006.11.01 10:05
|sell
|1009
|1.00
|1.9072
|1.9122
|1.9062
|2162
|2006.11.01 10:10
|sell
|1010
|2.00
|1.9086
|1.9136
|1.9076
|2163
|2006.11.01 10:15
|sell
|1011
|4.00
|1.9104
|1.9154
|1.9094
|2164
|2006.11.01 10:35
|t/p
|1011
|4.00
|1.9094
|1.9154
|1.9094
|400.00
|214658.10
|2165
|2006.11.01 10:35
|close
|1010
|2.00
|1.9091
|1.9136
|1.9076
|-100.00
|214558.10
|2166
|2006.11.01 10:40
|close
|1009
|1.00
|1.9102
|1.9122
|1.9062
|-300.00
|214258.10
|2167
|2006.11.01 10:45
|buy
|1012
|1.00
|1.9103
|1.9053
|1.9113
|2168
|2006.11.01 10:50
|buy
|1013
|2.00
|1.9097
|1.9047
|1.9107
|2169
|2006.11.01 10:59
|buy
|1014
|4.00
|1.9094
|1.9044
|1.9104
|2170
|2006.11.01 11:40
|buy
|1015
|8.00
|1.9089
|1.9039
|1.9099
|2171
|2006.11.01 11:45
|t/p
|1015
|8.00
|1.9099
|1.9039
|1.9099
|800.00
|215058.10
|2172
|2006.11.01 12:05
|buy
|1016
|8.00
|1.9086
|1.9036
|1.9096
|2173
|2006.11.01 12:10
|t/p
|1016
|8.00
|1.9096
|1.9036
|1.9096
|800.00
|215858.10
|2174
|2006.11.01 12:29
|buy
|1017
|8.00
|1.9086
|1.9036
|1.9096
|2175
|2006.11.01 12:45
|buy
|1018
|16.00
|1.9079
|1.9029
|1.9089
|2176
|2006.11.01 12:50
|t/p
|1018
|16.00
|1.9089
|1.9029
|1.9089
|1600.00
|217458.10
|2177
|2006.11.01 12:59
|buy
|1019
|16.00
|1.9079
|1.9029
|1.9089
|2178
|2006.11.01 14:05
|t/p
|1019
|16.00
|1.9089
|1.9029
|1.9089
|1600.00
|219058.10
|2179
|2006.11.01 14:05
|close
|1017
|8.00
|1.9089
|1.9036
|1.9096
|240.00
|219298.10
|2180
|2006.11.01 14:10
|close
|1014
|4.00
|1.9083
|1.9044
|1.9104
|-440.00
|218858.10
|2181
|2006.11.01 14:15
|close
|1013
|2.00
|1.9079
|1.9047
|1.9107
|-360.00
|218498.10
|2182
|2006.11.01 14:20
|close
|1012
|1.00
|1.9081
|1.9053
|1.9113
|-220.00
|218278.10
|2183
|2006.11.01 14:35
|buy
|1020
|1.00
|1.9094
|1.9044
|1.9104
|2184
|2006.11.01 14:40
|buy
|1021
|2.00
|1.9079
|1.9029
|1.9089
|2185
|2006.11.01 14:59
|modify
|1021
|2.00
|1.9079
|1.9083
|1.9103
|2186
|2006.11.01 15:00
|modify
|1021
|2.00
|1.9079
|1.9085
|1.9105
|2187
|2006.11.01 15:10
|t/p
|1020
|1.00
|1.9104
|1.9044
|1.9104
|100.00
|218378.10
|2188
|2006.11.01 15:10
|t/p
|1021
|2.00
|1.9105
|1.9085
|1.9105
|520.00
|218898.10
|2189
|2006.11.01 15:10
|buy
|1022
|1.00
|1.9114
|1.9064
|1.9124
|2190
|2006.11.01 15:20
|t/p
|1022
|1.00
|1.9124
|1.9064
|1.9124
|100.00
|218998.10
|2191
|2006.11.01 15:20
|buy
|1023
|1.00
|1.9137
|1.9087
|1.9147
|2192
|2006.11.01 15:29
|buy
|1024
|2.00
|1.9103
|1.9053
|1.9113
|2193
|2006.11.01 15:35
|s/l
|1023
|1.00
|1.9087
|1.9087
|1.9147
|-500.00
|218498.10
|2194
|2006.11.01 15:35
|close
|1024
|2.00
|1.9062
|1.9053
|1.9113
|-820.00
|217678.10
|2195
|2006.11.01 15:50
|buy
|1025
|1.00
|1.9109
|1.9059
|1.9119
|2196
|2006.11.01 15:59
|buy
|1026
|2.00
|1.9074
|1.9024
|1.9084
|2197
|2006.11.01 16:30
|t/p
|1026
|2.00
|1.9084
|1.9024
|1.9084
|200.00
|217878.10
|2198
|2006.11.01 16:30
|close
|1025
|1.00
|1.9084
|1.9059
|1.9119
|-250.00
|217628.10
|2199
|2006.11.01 17:35
|buy
|1027
|1.00
|1.9103
|1.9053
|1.9113
|2200
|2006.11.01 17:40
|buy
|1028
|2.00
|1.9092
|1.9042
|1.9102
|2201
|2006.11.01 18:05
|buy
|1029
|4.00
|1.9087
|1.9037
|1.9097
|2202
|2006.11.01 18:15
|modify
|1029
|4.00
|1.9087
|1.9090
|1.9110
|2203
|2006.11.01 18:20
|modify
|1029
|4.00
|1.9087
|1.9091
|1.9111
|2204
|2006.11.01 18:29
|s/l
|1029
|4.00
|1.9091
|1.9091
|1.9111
|160.00
|217788.10
|2205
|2006.11.01 18:29
|close
|1028
|2.00
|1.9089
|1.9042
|1.9102
|-60.00
|217728.10
|2206
|2006.11.01 18:30
|close
|1027
|1.00
|1.9090
|1.9053
|1.9113
|-130.00
|217598.10
|2207
|2006.11.01 19:40
|buy
|1030
|1.00
|1.9121
|1.9071
|1.9131
|2208
|2006.11.01 19:45
|buy
|1031
|2.00
|1.9101
|1.9051
|1.9111
|2209
|2006.11.01 19:50
|t/p
|1031
|2.00
|1.9111
|1.9051
|1.9111
|200.00
|217798.10
|2210
|2006.11.01 19:50
|buy
|1032
|2.00
|1.9116
|1.9066
|1.9126
|2211
|2006.11.01 20:05
|buy
|1033
|4.00
|1.9110
|1.9060
|1.9120
|2212
|2006.11.01 20:10
|buy
|1034
|8.00
|1.9088
|1.9038
|1.9098
|2213
|2006.11.01 20:15
|t/p
|1034
|8.00
|1.9098
|1.9038
|1.9098
|800.00
|218598.10
|2214
|2006.11.01 20:15
|buy
|1035
|8.00
|1.9104
|1.9054
|1.9114
|2215
|2006.11.01 20:20
|t/p
|1035
|8.00
|1.9114
|1.9054
|1.9114
|800.00
|219398.10
|2216
|2006.11.01 20:20
|modify
|1033
|4.00
|1.9110
|1.9114
|1.9134
|2217
|2006.11.01 20:29
|s/l
|1033
|4.00
|1.9114
|1.9114
|1.9134
|160.00
|219558.10
|2218
|2006.11.01 20:29
|close
|1032
|2.00
|1.9091
|1.9066
|1.9126
|-500.00
|219058.10
|2219
|2006.11.01 20:30
|close
|1030
|1.00
|1.9092
|1.9071
|1.9131
|-290.00
|218768.10
|2220
|2006.11.01 20:35
|sell
|1036
|1.00
|1.9079
|1.9129
|1.9069
|2221
|2006.11.01 20:45
|sell
|1037
|2.00
|1.9084
|1.9134
|1.9074
|2222
|2006.11.01 20:50
|sell
|1038
|4.00
|1.9092
|1.9142
|1.9082
|2223
|2006.11.01 21:20
|t/p
|1038
|4.00
|1.9082
|1.9142
|1.9082
|400.00
|219168.10
|2224
|2006.11.01 21:20
|close
|1037
|2.00
|1.9082
|1.9134
|1.9074
|40.00
|219208.10
|2225
|2006.11.01 21:29
|close
|1036
|1.00
|1.9084
|1.9129
|1.9069
|-50.00
|219158.10
|2226
|2006.11.01 21:30
|sell
|1039
|1.00
|1.9083
|1.9133
|1.9073
|2227
|2006.11.01 21:35
|sell
|1040
|2.00
|1.9086
|1.9136
|1.9076
|2228
|2006.11.01 21:40
|sell
|1041
|4.00
|1.9092
|1.9142
|1.9082
|2229
|2006.11.01 22:40
|t/p
|1041
|4.00
|1.9082
|1.9142
|1.9082
|400.00
|219558.10
|2230
|2006.11.01 22:40
|close
|1040
|2.00
|1.9081
|1.9136
|1.9076
|100.00
|219658.10
|2231
|2006.11.01 22:45
|t/p
|1039
|1.00
|1.9073
|1.9133
|1.9073
|100.00
|219758.10
|2232
|2006.11.01 22:45
|sell
|1042
|1.00
|1.9069
|1.9119
|1.9059
|2233
|2006.11.01 22:59
|sell
|1043
|2.00
|1.9079
|1.9129
|1.9069
|2234
|2006.11.01 23:05
|sell
|1044
|4.00
|1.9083
|1.9133
|1.9073
|2235
|2006.11.01 23:10
|modify
|1044
|4.00
|1.9083
|1.9081
|1.9061
|2236
|2006.11.01 23:15
|s/l
|1044
|4.00
|1.9081
|1.9081
|1.9061
|80.00
|219838.10
|2237
|2006.11.01 23:15
|close
|1043
|2.00
|1.9085
|1.9129
|1.9069
|-120.00
|219718.10
|2238
|2006.11.01 23:20
|close
|1042
|1.00
|1.9080
|1.9119
|1.9059
|-110.00
|219608.10
|2239
|2006.11.02 01:15
|sell
|1045
|1.00
|1.9059
|1.9109
|1.9049
|2240
|2006.11.02 01:20
|sell
|1046
|2.00
|1.9066
|1.9116
|1.9056
|2241
|2006.11.02 01:35
|sell
|1047
|4.00
|1.9073
|1.9123
|1.9063
|2242
|2006.11.02 01:45
|sell
|1048
|8.00
|1.9076
|1.9126
|1.9066
|2243
|2006.11.02 01:50
|modify
|1048
|8.00
|1.9076
|1.9073
|1.9053
|2244
|2006.11.02 01:59
|s/l
|1048
|8.00
|1.9073
|1.9073
|1.9053
|240.00
|219848.10
|2245
|2006.11.02 01:59
|close
|1047
|4.00
|1.9075
|1.9123
|1.9063
|-80.00
|219768.10
|2246
|2006.11.02 02:00
|close
|1046
|2.00
|1.9076
|1.9116
|1.9056
|-200.00
|219568.10
|2247
|2006.11.02 02:05
|close
|1045
|1.00
|1.9073
|1.9109
|1.9049
|-140.00
|219428.10
|2248
|2006.11.02 06:50
|sell
|1049
|1.00
|1.9045
|1.9095
|1.9035
|2249
|2006.11.02 06:59
|sell
|1050
|2.00
|1.9050
|1.9100
|1.9040
|2250
|2006.11.02 07:05
|sell
|1051
|4.00
|1.9053
|1.9103
|1.9043
|2251
|2006.11.02 07:15
|t/p
|1050
|2.00
|1.9040
|1.9100
|1.9040
|200.00
|219628.10
|2252
|2006.11.02 07:15
|t/p
|1051
|4.00
|1.9043
|1.9103
|1.9043
|400.00
|220028.10
|2253
|2006.11.02 07:15
|close
|1049
|1.00
|1.9040
|1.9095
|1.9035
|50.00
|220078.10
|2254
|2006.11.02 07:29
|sell
|1052
|1.00
|1.9044
|1.9094
|1.9034
|2255
|2006.11.02 07:50
|modify
|1052
|1.00
|1.9044
|1.9042
|1.9022
|2256
|2006.11.02 08:05
|s/l
|1052
|1.00
|1.9042
|1.9042
|1.9022
|20.00
|220098.10
|2257
|2006.11.02 08:05
|buy
|1053
|1.00
|1.9059
|1.9009
|1.9069
|2258
|2006.11.02 08:15
|buy
|1054
|2.00
|1.9043
|1.8993
|1.9053
|2259
|2006.11.02 08:20
|buy
|1055
|4.00
|1.9037
|1.8987
|1.9047
|2260
|2006.11.02 08:29
|t/p
|1054
|2.00
|1.9053
|1.8993
|1.9053
|200.00
|220298.10
|2261
|2006.11.02 08:29
|t/p
|1055
|4.00
|1.9047
|1.8987
|1.9047
|400.00
|220698.10
|2262
|2006.11.02 08:29
|close
|1053
|1.00
|1.9056
|1.9009
|1.9069
|-30.00
|220668.10
|2263
|2006.11.02 08:30
|buy
|1056
|1.00
|1.9057
|1.9007
|1.9067
|2264
|2006.11.02 08:35
|t/p
|1056
|1.00
|1.9067
|1.9007
|1.9067
|100.00
|220768.10
|2265
|2006.11.02 08:35
|buy
|1057
|1.00
|1.9074
|1.9024
|1.9084
|2266
|2006.11.02 08:40
|buy
|1058
|2.00
|1.9063
|1.9013
|1.9073
|2267
|2006.11.02 08:45
|buy
|1059
|4.00
|1.9060
|1.9010
|1.9070
|2268
|2006.11.02 08:50
|buy
|1060
|8.00
|1.9057
|1.9007
|1.9067
|2269
|2006.11.02 09:05
|t/p
|1059
|4.00
|1.9070
|1.9010
|1.9070
|400.00
|221168.10
|2270
|2006.11.02 09:05
|t/p
|1060
|8.00
|1.9067
|1.9007
|1.9067
|800.00
|221968.10
|2271
|2006.11.02 09:05
|close
|1058
|2.00
|1.9072
|1.9013
|1.9073
|180.00
|222148.10
|2272
|2006.11.02 09:10
|close
|1057
|1.00
|1.9065
|1.9024
|1.9084
|-90.00
|222058.10
|2273
|2006.11.02 09:20
|buy
|1061
|1.00
|1.9081
|1.9031
|1.9091
|2274
|2006.11.02 09:35
|buy
|1062
|2.00
|1.9078
|1.9028
|1.9088
|2275
|2006.11.02 09:40
|buy
|1063
|4.00
|1.9073
|1.9023
|1.9083
|2276
|2006.11.02 09:45
|t/p
|1063
|4.00
|1.9083
|1.9023
|1.9083
|400.00
|222458.10
|2277
|2006.11.02 09:50
|t/p
|1062
|2.00
|1.9088
|1.9028
|1.9088
|200.00
|222658.10
|2278
|2006.11.02 09:50
|close
|1061
|1.00
|1.9088
|1.9031
|1.9091
|70.00
|222728.10
|2279
|2006.11.02 09:59
|buy
|1064
|1.00
|1.9088
|1.9038
|1.9098
|2280
|2006.11.02 10:05
|buy
|1065
|2.00
|1.9084
|1.9034
|1.9094
|2281
|2006.11.02 10:20
|t/p
|1065
|2.00
|1.9094
|1.9034
|1.9094
|200.00
|222928.10
|2282
|2006.11.02 10:20
|close
|1064
|1.00
|1.9097
|1.9038
|1.9098
|90.00
|223018.10
|2283
|2006.11.02 10:29
|buy
|1066
|1.00
|1.9091
|1.9041
|1.9101
|2284
|2006.11.02 10:45
|modify
|1066
|1.00
|1.9091
|1.9094
|1.9114
|2285
|2006.11.02 10:59
|s/l
|1066
|1.00
|1.9094
|1.9094
|1.9114
|30.00
|223048.10
|2286
|2006.11.02 10:59
|buy
|1067
|1.00
|1.9095
|1.9045
|1.9105
|2287
|2006.11.02 11:05
|buy
|1068
|2.00
|1.9088
|1.9038
|1.9098
|2288
|2006.11.02 11:35
|buy
|1069
|4.00
|1.9079
|1.9029
|1.9089
|2289
|2006.11.02 11:50
|t/p
|1069
|4.00
|1.9089
|1.9029
|1.9089
|400.00
|223448.10
|2290
|2006.11.02 11:50
|close
|1068
|2.00
|1.9091
|1.9038
|1.9098
|60.00
|223508.10
|2291
|2006.11.02 11:59
|close
|1067
|1.00
|1.9079
|1.9045
|1.9105
|-160.00
|223348.10
|2292
|2006.11.02 12:50
|sell
|1070
|1.00
|1.9070
|1.9120
|1.9060
|2293
|2006.11.02 13:05
|sell
|1071
|2.00
|1.9096
|1.9146
|1.9086
|2294
|2006.11.02 13:15
|t/p
|1071
|2.00
|1.9086
|1.9146
|1.9086
|200.00
|223548.10
|2295
|2006.11.02 13:15
|close
|1070
|1.00
|1.9072
|1.9120
|1.9060
|-20.00
|223528.10
|2296
|2006.11.02 13:29
|buy
|1072
|1.00
|1.9096
|1.9046
|1.9106
|2297
|2006.11.02 13:40
|buy
|1073
|2.00
|1.9091
|1.9041
|1.9101
|2298
|2006.11.02 13:59
|buy
|1074
|4.00
|1.9081
|1.9031
|1.9091
|2299
|2006.11.02 14:35
|t/p
|1074
|4.00
|1.9091
|1.9031
|1.9091
|400.00
|223928.10
|2300
|2006.11.02 14:35
|close
|1073
|2.00
|1.9093
|1.9041
|1.9101
|40.00
|223968.10
|2301
|2006.11.02 14:40
|close
|1072
|1.00
|1.9085
|1.9046
|1.9106
|-110.00
|223858.10
|2302
|2006.11.02 14:45
|buy
|1075
|1.00
|1.9105
|1.9055
|1.9115
|2303
|2006.11.02 14:50
|buy
|1076
|2.00
|1.9093
|1.9043
|1.9103
|2304
|2006.11.02 14:59
|modify
|1076
|2.00
|1.9093
|1.9097
|1.9117
|2305
|2006.11.02 15:05
|s/l
|1076
|2.00
|1.9097
|1.9097
|1.9117
|80.00
|223938.10
|2306
|2006.11.02 15:05
|close
|1075
|1.00
|1.9074
|1.9055
|1.9115
|-310.00
|223628.10
|2307
|2006.11.02 15:15
|sell
|1077
|1.00
|1.9085
|1.9135
|1.9075
|2308
|2006.11.02 15:20
|sell
|1078
|2.00
|1.9093
|1.9143
|1.9083
|2309
|2006.11.02 15:29
|t/p
|1078
|2.00
|1.9083
|1.9143
|1.9083
|200.00
|223828.10
|2310
|2006.11.02 15:40
|t/p
|1077
|1.00
|1.9075
|1.9135
|1.9075
|100.00
|223928.10
|2311
|2006.11.02 15:40
|sell
|1079
|1.00
|1.9068
|1.9118
|1.9058
|2312
|2006.11.02 15:45
|sell
|1080
|2.00
|1.9072
|1.9122
|1.9062
|2313
|2006.11.02 15:50
|sell
|1081
|4.00
|1.9085
|1.9135
|1.9075
|2314
|2006.11.02 15:59
|t/p
|1081
|4.00
|1.9075
|1.9135
|1.9075
|400.00
|224328.10
|2315
|2006.11.02 16:10
|sell
|1082
|4.00
|1.9075
|1.9125
|1.9065
|2316
|2006.11.02 16:15
|sell
|1083
|8.00
|1.9086
|1.9136
|1.9076
|2317
|2006.11.02 16:20
|t/p
|1083
|8.00
|1.9076
|1.9136
|1.9076
|800.00
|225128.10
|2318
|2006.11.02 16:29
|sell
|1084
|8.00
|1.9086
|1.9136
|1.9076
|2319
|2006.11.02 16:35
|sell
|1085
|16.00
|1.9089
|1.9139
|1.9079
|2320
|2006.11.02 17:40
|t/p
|1084
|8.00
|1.9076
|1.9136
|1.9076
|800.00
|225928.10
|2321
|2006.11.02 17:40
|t/p
|1085
|16.00
|1.9079
|1.9139
|1.9079
|1600.00
|227528.10
|2322
|2006.11.02 17:40
|close
|1082
|4.00
|1.9075
|1.9125
|1.9065
|0.00
|227528.10
|2323
|2006.11.02 17:45
|close
|1080
|2.00
|1.9088
|1.9122
|1.9062
|-320.00
|227208.10
|2324
|2006.11.02 17:50
|close
|1079
|1.00
|1.9089
|1.9118
|1.9058
|-210.00
|226998.10
|2325
|2006.11.02 18:35
|buy
|1086
|1.00
|1.9092
|1.9042
|1.9102
|2326
|2006.11.02 18:50
|buy
|1087
|2.00
|1.9085
|1.9035
|1.9095
|2327
|2006.11.02 19:05
|t/p
|1087
|2.00
|1.9095
|1.9035
|1.9095
|200.00
|227198.10
|2328
|2006.11.02 19:05
|close
|1086
|1.00
|1.9095
|1.9042
|1.9102
|30.00
|227228.10
|2329
|2006.11.03 07:20
|sell
|1088
|1.00
|1.9069
|1.9119
|1.9059
|2330
|2006.11.03 07:29
|sell
|1089
|2.00
|1.9073
|1.9123
|1.9063
|2331
|2006.11.03 07:35
|t/p
|1089
|2.00
|1.9063
|1.9123
|1.9063
|200.00
|227428.10
|2332
|2006.11.03 07:35
|close
|1088
|1.00
|1.9061
|1.9119
|1.9059
|80.00
|227508.10
|2333
|2006.11.03 07:40
|sell
|1090
|1.00
|1.9068
|1.9118
|1.9058
|2334
|2006.11.03 07:45
|t/p
|1090
|1.00
|1.9058
|1.9118
|1.9058
|100.00
|227608.10
|2335
|2006.11.03 07:45
|sell
|1091
|1.00
|1.9051
|1.9101
|1.9041
|2336
|2006.11.03 07:50
|sell
|1092
|2.00
|1.9074
|1.9124
|1.9064
|2337
|2006.11.03 08:00
|modify
|1092
|2.00
|1.9074
|1.9071
|1.9051
|2338
|2006.11.03 08:05
|s/l
|1092
|2.00
|1.9071
|1.9071
|1.9051
|60.00
|227668.10
|2339
|2006.11.03 08:05
|close
|1091
|1.00
|1.9079
|1.9101
|1.9041
|-280.00
|227388.10
|2340
|2006.11.03 08:15
|buy
|1093
|1.00
|1.9081
|1.9031
|1.9091
|2341
|2006.11.03 08:20
|buy
|1094
|2.00
|1.9062
|1.9012
|1.9072
|2342
|2006.11.03 08:29
|t/p
|1094
|2.00
|1.9072
|1.9012
|1.9072
|200.00
|227588.10
|2343
|2006.11.03 08:29
|buy
|1095
|2.00
|1.9078
|1.9028
|1.9088
|2344
|2006.11.03 08:40
|t/p
|1093
|1.00
|1.9091
|1.9031
|1.9091
|100.00
|227688.10
|2345
|2006.11.03 08:40
|t/p
|1095
|2.00
|1.9088
|1.9028
|1.9088
|200.00
|227888.10
|2346
|2006.11.03 08:40
|buy
|1096
|1.00
|1.9094
|1.9044
|1.9104
|2347
|2006.11.03 08:45
|buy
|1097
|2.00
|1.9083
|1.9033
|1.9093
|2348
|2006.11.03 08:50
|buy
|1098
|4.00
|1.9075
|1.9025
|1.9085
|2349
|2006.11.03 08:59
|t/p
|1098
|4.00
|1.9085
|1.9025
|1.9085
|400.00
|228288.10
|2350
|2006.11.03 08:59
|modify
|1097
|2.00
|1.9083
|1.9086
|1.9106
|2351
|2006.11.03 09:00
|modify
|1097
|2.00
|1.9083
|1.9087
|1.9107
|2352
|2006.11.03 09:15
|s/l
|1097
|2.00
|1.9087
|1.9087
|1.9107
|80.00
|228368.10
|2353
|2006.11.03 09:15
|close
|1096
|1.00
|1.9085
|1.9044
|1.9104
|-90.00
|228278.10
|2354
|2006.11.03 09:35
|buy
|1099
|1.00
|1.9102
|1.9052
|1.9112
|2355
|2006.11.03 09:40
|buy
|1100
|2.00
|1.9095
|1.9045
|1.9105
|2356
|2006.11.03 09:50
|t/p
|1099
|1.00
|1.9112
|1.9052
|1.9112
|100.00
|228378.10
|2357
|2006.11.03 09:50
|t/p
|1100
|2.00
|1.9105
|1.9045
|1.9105
|200.00
|228578.10
|2358
|2006.11.03 09:50
|buy
|1101
|1.00
|1.9118
|1.9068
|1.9128
|2359
|2006.11.03 09:59
|buy
|1102
|2.00
|1.9099
|1.9049
|1.9109
|2360
|2006.11.03 10:05
|buy
|1103
|4.00
|1.9094
|1.9044
|1.9104
|2361
|2006.11.03 10:20
|modify
|1103
|4.00
|1.9094
|1.9097
|1.9117
|2362
|2006.11.03 10:35
|s/l
|1103
|4.00
|1.9097
|1.9097
|1.9117
|120.00
|228698.10
|2363
|2006.11.03 10:35
|close
|1102
|2.00
|1.9075
|1.9049
|1.9109
|-480.00
|228218.10
|2364
|2006.11.03 10:40
|close
|1101
|1.00
|1.9095
|1.9068
|1.9128
|-230.00
|227988.10
|2365
|2006.11.03 10:59
|sell
|1104
|1.00
|1.9079
|1.9129
|1.9069
|2366
|2006.11.03 11:00
|sell
|1105
|2.00
|1.9082
|1.9132
|1.9072
|2367
|2006.11.03 11:10
|t/p
|1105
|2.00
|1.9072
|1.9132
|1.9072
|200.00
|228188.10
|2368
|2006.11.03 11:10
|close
|1104
|1.00
|1.9071
|1.9129
|1.9069
|80.00
|228268.10
|2369
|2006.11.03 12:00
|buy
|1106
|1.00
|1.9096
|1.9046
|1.9106
|2370
|2006.11.03 12:15
|buy
|1107
|2.00
|1.9086
|1.9036
|1.9096
|2371
|2006.11.03 12:40
|buy
|1108
|4.00
|1.9082
|1.9032
|1.9092
|2372
|2006.11.03 13:05
|buy
|1109
|8.00
|1.9079
|1.9029
|1.9089
|2373
|2006.11.03 13:10
|buy
|1110
|16.00
|1.9076
|1.9026
|1.9086
|2374
|2006.11.03 13:15
|t/p
|1108
|4.00
|1.9092
|1.9032
|1.9092
|400.00
|228668.10
|2375
|2006.11.03 13:15
|t/p
|1109
|8.00
|1.9089
|1.9029
|1.9089
|800.00
|229468.10
|2376
|2006.11.03 13:15
|t/p
|1110
|16.00
|1.9086
|1.9026
|1.9086
|1600.00
|231068.10
|2377
|2006.11.03 13:15
|close
|1107
|2.00
|1.9094
|1.9036
|1.9096
|160.00
|231228.10
|2378
|2006.11.03 13:20
|close
|1106
|1.00
|1.9086
|1.9046
|1.9106
|-100.00
|231128.10
|2379
|2006.11.03 13:35
|sell
|1111
|1.00
|1.8983
|1.9033
|1.8973
|2380
|2006.11.03 13:40
|s/l
|1111
|1.00
|1.9033
|1.9033
|1.8973
|-500.00
|230628.10
|2381
|2006.11.03 13:40
|buy
|1112
|1.00
|1.9102
|1.9052
|1.9112
|2382
|2006.11.03 13:45
|s/l
|1112
|1.00
|1.9052
|1.9052
|1.9112
|-500.00
|230128.10
|2383
|2006.11.03 13:59
|sell
|1113
|1.00
|1.8983
|1.9033
|1.8973
|2384
|2006.11.03 14:05
|sell
|1114
|2.00
|1.9002
|1.9052
|1.8992
|2385
|2006.11.03 14:10
|t/p
|1114
|2.00
|1.8992
|1.9052
|1.8992
|200.00
|230328.10
|2386
|2006.11.03 14:20
|sell
|1115
|2.00
|1.8992
|1.9042
|1.8982
|2387
|2006.11.03 14:29
|sell
|1116
|4.00
|1.8999
|1.9049
|1.8989
|2388
|2006.11.03 14:35
|sell
|1117
|8.00
|1.9007
|1.9057
|1.8997
|2389
|2006.11.03 14:50
|t/p
|1117
|8.00
|1.8997
|1.9057
|1.8997
|800.00
|231128.10
|2390
|2006.11.03 14:50
|close
|1116
|4.00
|1.8992
|1.9049
|1.8989
|280.00
|231408.10
|2391
|2006.11.03 14:59
|close
|1115
|2.00
|1.9010
|1.9042
|1.8982
|-360.00
|231048.10
|2392
|2006.11.03 15:00
|close
|1113
|1.00
|1.9009
|1.9033
|1.8973
|-260.00
|230788.10
|2393
|2006.11.03 15:15
|sell
|1118
|1.00
|1.8976
|1.9026
|1.8966
|2394
|2006.11.03 15:20
|sell
|1119
|2.00
|1.8981
|1.9031
|1.8971
|2395
|2006.11.03 15:29
|sell
|1120
|4.00
|1.8992
|1.9042
|1.8982
|2396
|2006.11.03 15:35
|sell
|1121
|8.00
|1.9009
|1.9059
|1.8999
|2397
|2006.11.03 15:40
|t/p
|1121
|8.00
|1.8999
|1.9059
|1.8999
|800.00
|231588.10
|2398
|2006.11.03 15:59
|sell
|1122
|8.00
|1.9009
|1.9059
|1.8999
|2399
|2006.11.03 16:05
|t/p
|1122
|8.00
|1.8999
|1.9059
|1.8999
|800.00
|232388.10
|2400
|2006.11.03 16:05
|close
|1120
|4.00
|1.8999
|1.9042
|1.8982
|-280.00
|232108.10
|2401
|2006.11.03 16:10
|close
|1119
|2.00
|1.9008
|1.9031
|1.8971
|-540.00
|231568.10
|2402
|2006.11.03 16:15
|close
|1118
|1.00
|1.9014
|1.9026
|1.8966
|-380.00
|231188.10
|2403
|2006.11.03 16:40
|buy
|1123
|1.00
|1.9018
|1.8968
|1.9028
|2404
|2006.11.03 16:45
|buy
|1124
|2.00
|1.9007
|1.8957
|1.9017
|2405
|2006.11.03 16:50
|t/p
|1124
|2.00
|1.9017
|1.8957
|1.9017
|200.00
|231388.10
|2406
|2006.11.03 16:59
|buy
|1125
|2.00
|1.9011
|1.8961
|1.9021
|2407
|2006.11.03 17:10
|buy
|1126
|4.00
|1.8995
|1.8945
|1.9005
|2408
|2006.11.03 17:15
|t/p
|1126
|4.00
|1.9005
|1.8945
|1.9005
|400.00
|231788.10
|2409
|2006.11.03 17:20
|buy
|1127
|4.00
|1.9007
|1.8957
|1.9017
|2410
|2006.11.03 17:29
|buy
|1128
|8.00
|1.9003
|1.8953
|1.9013
|2411
|2006.11.03 17:35
|buy
|1129
|16.00
|1.8998
|1.8948
|1.9008
|2412
|2006.11.03 18:40
|t/p
|1129
|16.00
|1.9008
|1.8948
|1.9008
|1600.00
|233388.10
|2413
|2006.11.03 18:40
|close
|1128
|8.00
|1.9010
|1.8953
|1.9013
|560.00
|233948.10
|2414
|2006.11.03 18:45
|close
|1127
|4.00
|1.9001
|1.8957
|1.9017
|-240.00
|233708.10
|2415
|2006.11.03 18:50
|close
|1125
|2.00
|1.8999
|1.8961
|1.9021
|-240.00
|233468.10
|2416
|2006.11.03 18:59
|close
|1123
|1.00
|1.9007
|1.8968
|1.9028
|-110.00
|233358.10
|2417
|2006.11.03 19:50
|buy
|1130
|1.00
|1.9019
|1.8969
|1.9029
|2418
|2006.11.03 19:59
|buy
|1131
|2.00
|1.9011
|1.8961
|1.9021
|2419
|2006.11.03 20:05
|buy
|1132
|4.00
|1.9007
|1.8957
|1.9017
|2420
|2006.11.03 20:35
|buy
|1133
|8.00
|1.8999
|1.8949
|1.9009
|2421
|2006.11.03 20:45
|t/p
|1133
|8.00
|1.9009
|1.8949
|1.9009
|800.00
|234158.10
|2422
|2006.11.03 20:45
|close
|1132
|4.00
|1.9009
|1.8957
|1.9017
|80.00
|234238.10
|2423
|2006.11.03 20:59
|close
|1131
|2.00
|1.9006
|1.8961
|1.9021
|-100.00
|234138.10
|2424
|2006.11.05 23:00
|close
|1130
|1.00
|1.9014
|1.8969
|1.9029
|-50.00
|234088.10
|2425
|2006.11.05 23:10
|buy
|1134
|1.00
|1.9020
|1.8970
|1.9030
|2426
|2006.11.05 23:15
|buy
|1135
|2.00
|1.9017
|1.8967
|1.9027
|2427
|2006.11.05 23:50
|buy
|1136
|4.00
|1.9014
|1.8964
|1.9024
|2428
|2006.11.06 00:05
|modify
|1136
|4.00
|1.9014
|1.9017
|1.9037
|2429
|2006.11.06 00:20
|t/p
|1135
|2.00
|1.9027
|1.8967
|1.9027
|190.80
|234278.90
|2430
|2006.11.06 00:20
|close
|1136
|4.00
|1.9028
|1.9017
|1.9037
|541.60
|234820.50
|2431
|2006.11.06 00:29
|close
|1134
|1.00
|1.9020
|1.8970
|1.9030
|-4.60
|234815.90
|2432
|2006.11.06 01:05
|sell
|1137
|1.00
|1.9003
|1.9053
|1.8993
|2433
|2006.11.06 01:10
|sell
|1138
|2.00
|1.9008
|1.9058
|1.8998
|2434
|2006.11.06 01:29
|sell
|1139
|4.00
|1.9012
|1.9062
|1.9002
|2435
|2006.11.06 05:15
|t/p
|1139
|4.00
|1.9002
|1.9062
|1.9002
|400.00
|235215.90
|2436
|2006.11.06 05:15
|close
|1138
|2.00
|1.9002
|1.9058
|1.8998
|120.00
|235335.90
|2437
|2006.11.06 05:20
|close
|1137
|1.00
|1.9005
|1.9053
|1.8993
|-20.00
|235315.90
|2438
|2006.11.06 08:05
|sell
|1140
|1.00
|1.8977
|1.9027
|1.8967
|2439
|2006.11.06 08:10
|sell
|1141
|2.00
|1.8984
|1.9034
|1.8974
|2440
|2006.11.06 08:20
|sell
|1142
|4.00
|1.8997
|1.9047
|1.8987
|2441
|2006.11.06 08:29
|t/p
|1142
|4.00
|1.8987
|1.9047
|1.8987
|400.00
|235715.90
|2442
|2006.11.06 08:45
|sell
|1143
|4.00
|1.8988
|1.9038
|1.8978
|2443
|2006.11.06 08:50
|t/p
|1141
|2.00
|1.8974
|1.9034
|1.8974
|200.00
|235915.90
|2444
|2006.11.06 08:50
|t/p
|1143
|4.00
|1.8978
|1.9038
|1.8978
|400.00
|236315.90
|2445
|2006.11.06 08:50
|close
|1140
|1.00
|1.8974
|1.9027
|1.8967
|30.00
|236345.90
|2446
|2006.11.06 08:59
|sell
|1144
|1.00
|1.8973
|1.9023
|1.8963
|2447
|2006.11.06 09:40
|modify
|1144
|1.00
|1.8973
|1.8970
|1.8950
|2448
|2006.11.06 09:50
|modify
|1144
|1.00
|1.8973
|1.8957
|1.8937
|2449
|2006.11.06 09:59
|s/l
|1144
|1.00
|1.8957
|1.8957
|1.8937
|160.00
|236505.90
|2450
|2006.11.06 10:05
|buy
|1145
|1.00
|1.8985
|1.8935
|1.8995
|2451
|2006.11.06 10:10
|buy
|1146
|2.00
|1.8977
|1.8927
|1.8987
|2452
|2006.11.06 10:15
|buy
|1147
|4.00
|1.8969
|1.8919
|1.8979
|2453
|2006.11.06 10:30
|modify
|1147
|4.00
|1.8969
|1.8972
|1.8992
|2454
|2006.11.06 10:35
|modify
|1147
|4.00
|1.8969
|1.8973
|1.8993
|2455
|2006.11.06 10:40
|s/l
|1147
|4.00
|1.8973
|1.8973
|1.8993
|160.00
|236665.90
|2456
|2006.11.06 10:40
|close
|1146
|2.00
|1.8968
|1.8927
|1.8987
|-180.00
|236485.90
|2457
|2006.11.06 10:45
|close
|1145
|1.00
|1.8967
|1.8935
|1.8995
|-180.00
|236305.90
|2458
|2006.11.06 11:10
|sell
|1148
|1.00
|1.8961
|1.9011
|1.8951
|2459
|2006.11.06 11:20
|sell
|1149
|2.00
|1.8968
|1.9018
|1.8958
|2460
|2006.11.06 11:50
|t/p
|1149
|2.00
|1.8958
|1.9018
|1.8958
|200.00
|236505.90
|2461
|2006.11.06 11:50
|close
|1148
|1.00
|1.8957
|1.9011
|1.8951
|40.00
|236545.90
|2462
|2006.11.06 13:05
|buy
|1150
|1.00
|1.8978
|1.8928
|1.8988
|2463
|2006.11.06 13:10
|buy
|1151
|2.00
|1.8959
|1.8909
|1.8969
|2464
|2006.11.06 13:15
|t/p
|1151
|2.00
|1.8969
|1.8909
|1.8969
|200.00
|236745.90
|2465
|2006.11.06 13:15
|buy
|1152
|2.00
|1.8972
|1.8922
|1.8982
|2466
|2006.11.06 13:20
|buy
|1153
|4.00
|1.8969
|1.8919
|1.8979
|2467
|2006.11.06 13:35
|buy
|1154
|8.00
|1.8961
|1.8911
|1.8971
|2468
|2006.11.06 13:40
|t/p
|1154
|8.00
|1.8971
|1.8911
|1.8971
|800.00
|237545.90
|2469
|2006.11.06 13:59
|buy
|1155
|8.00
|1.8965
|1.8915
|1.8975
|2470
|2006.11.06 14:20
|modify
|1155
|8.00
|1.8965
|1.8968
|1.8988
|2471
|2006.11.06 14:35
|s/l
|1155
|8.00
|1.8968
|1.8968
|1.8988
|240.00
|237785.90
|2472
|2006.11.06 14:35
|close
|1153
|4.00
|1.8961
|1.8919
|1.8979
|-320.00
|237465.90
|2473
|2006.11.06 14:40
|close
|1152
|2.00
|1.8964
|1.8922
|1.8982
|-160.00
|237305.90
|2474
|2006.11.06 14:45
|close
|1150
|1.00
|1.8973
|1.8928
|1.8988
|-50.00
|237255.90
|2475
|2006.11.06 22:50
|buy
|1156
|1.00
|1.9000
|1.8950
|1.9010
|2476
|2006.11.06 22:59
|buy
|1157
|2.00
|1.8995
|1.8945
|1.9005
|2477
|2006.11.06 23:05
|buy
|1158
|4.00
|1.8980
|1.8930
|1.8990
|2478
|2006.11.06 23:15
|modify
|1158
|4.00
|1.8980
|1.8982
|1.9002
|2479
|2006.11.06 23:20
|modify
|1158
|4.00
|1.8980
|1.8989
|1.9009
|2480
|2006.11.06 23:29
|s/l
|1158
|4.00
|1.8989
|1.8989
|1.9009
|360.00
|237615.90
|2481
|2006.11.06 23:29
|close
|1157
|2.00
|1.8980
|1.8945
|1.9005
|-300.00
|237315.90
|2482
|2006.11.06 23:30
|close
|1156
|1.00
|1.8981
|1.8950
|1.9010
|-190.00
|237125.90
|2483
|2006.11.07 01:05
|buy
|1159
|1.00
|1.9017
|1.8967
|1.9027
|2484
|2006.11.07 01:10
|buy
|1160
|2.00
|1.8988
|1.8938
|1.8998
|2485
|2006.11.07 01:20
|t/p
|1160
|2.00
|1.8998
|1.8938
|1.8998
|200.00
|237325.90
|2486
|2006.11.07 01:20
|close
|1159
|1.00
|1.9006
|1.8967
|1.9027
|-110.00
|237215.90
|2487
|2006.11.07 01:29
|buy
|1161
|1.00
|1.9015
|1.8965
|1.9025
|2488
|2006.11.07 01:35
|buy
|1162
|2.00
|1.9009
|1.8959
|1.9019
|2489
|2006.11.07 02:05
|buy
|1163
|4.00
|1.9006
|1.8956
|1.9016
|2490
|2006.11.07 02:20
|t/p
|1163
|4.00
|1.9016
|1.8956
|1.9016
|400.00
|237615.90
|2491
|2006.11.07 02:20
|close
|1162
|2.00
|1.9018
|1.8959
|1.9019
|180.00
|237795.90
|2492
|2006.11.07 02:29
|close
|1161
|1.00
|1.9007
|1.8965
|1.9025
|-80.00
|237715.90
|2493
|2006.11.07 04:05
|buy
|1164
|1.00
|1.9029
|1.8979
|1.9039
|2494
|2006.11.07 04:10
|buy
|1165
|2.00
|1.9007
|1.8957
|1.9017
|2495
|2006.11.07 04:15
|t/p
|1165
|2.00
|1.9017
|1.8957
|1.9017
|200.00
|237915.90
|2496
|2006.11.07 04:15
|buy
|1166
|2.00
|1.9023
|1.8973
|1.9033
|2497
|2006.11.07 04:40
|t/p
|1164
|1.00
|1.9039
|1.8979
|1.9039
|100.00
|238015.90
|2498
|2006.11.07 04:40
|t/p
|1166
|2.00
|1.9033
|1.8973
|1.9033
|200.00
|238215.90
|2499
|2006.11.07 04:40
|buy
|1167
|1.00
|1.9050
|1.9000
|1.9060
|2500
|2006.11.07 04:50
|buy
|1168
|2.00
|1.9042
|1.8992
|1.9052
|2501
|2006.11.07 04:59
|t/p
|1168
|2.00
|1.9052
|1.8992
|1.9052
|200.00
|238415.90
|2502
|2006.11.07 05:20
|modify
|1167
|1.00
|1.9050
|1.9053
|1.9073
|2503
|2006.11.07 05:29
|s/l
|1167
|1.00
|1.9053
|1.9053
|1.9073
|30.00
|238445.90
|2504
|2006.11.07 05:29
|buy
|1169
|1.00
|1.9055
|1.9005
|1.9065
|2505
|2006.11.07 05:40
|buy
|1170
|2.00
|1.9050
|1.9000
|1.9060
|2506
|2006.11.07 06:05
|buy
|1171
|4.00
|1.9041
|1.8991
|1.9051
|2507
|2006.11.07 06:20
|t/p
|1171
|4.00
|1.9051
|1.8991
|1.9051
|400.00
|238845.90
|2508
|2006.11.07 06:20
|close
|1170
|2.00
|1.9052
|1.9000
|1.9060
|40.00
|238885.90
|2509
|2006.11.07 06:29
|close
|1169
|1.00
|1.9039
|1.9005
|1.9065
|-160.00
|238725.90
|2510
|2006.11.07 06:30
|sell
|1172
|1.00
|1.9042
|1.9092
|1.9032
|2511
|2006.11.07 06:35
|modify
|1172
|1.00
|1.9042
|1.9039
|1.9019
|2512
|2006.11.07 06:45
|s/l
|1172
|1.00
|1.9039
|1.9039
|1.9019
|30.00
|238755.90
|2513
|2006.11.07 06:59
|sell
|1173
|1.00
|1.9037
|1.9087
|1.9027
|2514
|2006.11.07 07:05
|sell
|1174
|2.00
|1.9048
|1.9098
|1.9038
|2515
|2006.11.07 07:20
|t/p
|1174
|2.00
|1.9038
|1.9098
|1.9038
|200.00
|238955.90
|2516
|2006.11.07 07:20
|close
|1173
|1.00
|1.9037
|1.9087
|1.9027
|0.00
|238955.90
|2517
|2006.11.07 09:35
|buy
|1175
|1.00
|1.9064
|1.9014
|1.9074
|2518
|2006.11.07 09:40
|buy
|1176
|2.00
|1.9049
|1.8999
|1.9059
|2519
|2006.11.07 10:05
|buy
|1177
|4.00
|1.9043
|1.8993
|1.9053
|2520
|2006.11.07 10:10
|buy
|1178
|8.00
|1.9038
|1.8988
|1.9048
|2521
|2006.11.07 10:20
|t/p
|1177
|4.00
|1.9053
|1.8993
|1.9053
|400.00
|239355.90
|2522
|2006.11.07 10:20
|t/p
|1178
|8.00
|1.9048
|1.8988
|1.9048
|800.00
|240155.90
|2523
|2006.11.07 10:20
|close
|1176
|2.00
|1.9057
|1.8999
|1.9059
|160.00
|240315.90
|2524
|2006.11.07 10:29
|close
|1175
|1.00
|1.9043
|1.9014
|1.9074
|-210.00
|240105.90
|2525
|2006.11.07 10:35
|sell
|1179
|1.00
|1.9038
|1.9088
|1.9028
|2526
|2006.11.07 10:45
|sell
|1180
|2.00
|1.9041
|1.9091
|1.9031
|2527
|2006.11.07 10:50
|sell
|1181
|4.00
|1.9045
|1.9095
|1.9035
|2528
|2006.11.07 11:00
|modify
|1181
|4.00
|1.9045
|1.9042
|1.9022
|2529
|2006.11.07 11:15
|s/l
|1181
|4.00
|1.9042
|1.9042
|1.9022
|120.00
|240225.90
|2530
|2006.11.07 11:15
|close
|1180
|2.00
|1.9046
|1.9091
|1.9031
|-100.00
|240125.90
|2531
|2006.11.07 11:20
|close
|1179
|1.00
|1.9040
|1.9088
|1.9028
|-20.00
|240105.90
|2532
|2006.11.07 13:10
|buy
|1182
|1.00
|1.9060
|1.9010
|1.9070
|2533
|2006.11.07 13:20
|buy
|1183
|2.00
|1.9053
|1.9003
|1.9063
|2534
|2006.11.07 13:35
|t/p
|1183
|2.00
|1.9063
|1.9003
|1.9063
|200.00
|240305.90
|2535
|2006.11.07 13:35
|close
|1182
|1.00
|1.9064
|1.9010
|1.9070
|40.00
|240345.90
|2536
|2006.11.07 13:45
|buy
|1184
|1.00
|1.9058
|1.9008
|1.9068
|2537
|2006.11.07 13:50
|t/p
|1184
|1.00
|1.9068
|1.9008
|1.9068
|100.00
|240445.90
|2538
|2006.11.07 13:50
|buy
|1185
|1.00
|1.9076
|1.9026
|1.9086
|2539
|2006.11.07 13:59
|buy
|1186
|2.00
|1.9071
|1.9021
|1.9081
|2540
|2006.11.07 14:20
|t/p
|1185
|1.00
|1.9086
|1.9026
|1.9086
|100.00
|240545.90
|2541
|2006.11.07 14:20
|t/p
|1186
|2.00
|1.9081
|1.9021
|1.9081
|200.00
|240745.90
|2542
|2006.11.07 14:20
|buy
|1187
|1.00
|1.9094
|1.9044
|1.9104
|2543
|2006.11.07 14:29
|buy
|1188
|2.00
|1.9091
|1.9041
|1.9101
|2544
|2006.11.07 14:45
|t/p
|1187
|1.00
|1.9104
|1.9044
|1.9104
|100.00
|240845.90
|2545
|2006.11.07 14:45
|t/p
|1188
|2.00
|1.9101
|1.9041
|1.9101
|200.00
|241045.90
|2546
|2006.11.07 14:45
|buy
|1189
|1.00
|1.9106
|1.9056
|1.9116
|2547
|2006.11.07 15:15
|modify
|1189
|1.00
|1.9106
|1.9109
|1.9129
|2548
|2006.11.07 15:20
|modify
|1189
|1.00
|1.9106
|1.9117
|1.9137
|2549
|2006.11.07 15:29
|s/l
|1189
|1.00
|1.9117
|1.9117
|1.9137
|110.00
|241155.90
|2550
|2006.11.07 15:29
|buy
|1190
|1.00
|1.9115
|1.9065
|1.9125
|2551
|2006.11.07 15:35
|buy
|1191
|2.00
|1.9089
|1.9039
|1.9099
|2552
|2006.11.07 15:45
|t/p
|1191
|2.00
|1.9099
|1.9039
|1.9099
|200.00
|241355.90
|2553
|2006.11.07 15:45
|close
|1190
|1.00
|1.9107
|1.9065
|1.9125
|-80.00
|241275.90
|2554
|2006.11.07 15:50
|buy
|1192
|1.00
|1.9120
|1.9070
|1.9130
|2555
|2006.11.07 15:59
|buy
|1193
|2.00
|1.9092
|1.9042
|1.9102
|2556
|2006.11.07 16:05
|buy
|1194
|4.00
|1.9079
|1.9029
|1.9089
|2557
|2006.11.07 16:15
|t/p
|1194
|4.00
|1.9089
|1.9029
|1.9089
|400.00
|241675.90
|2558
|2006.11.07 16:15
|close
|1193
|2.00
|1.9093
|1.9042
|1.9102
|20.00
|241695.90
|2559
|2006.11.07 16:20
|close
|1192
|1.00
|1.9096
|1.9070
|1.9130
|-240.00
|241455.90
|2560
|2006.11.07 19:10
|sell
|1195
|1.00
|1.9079
|1.9129
|1.9069
|2561
|2006.11.07 19:15
|sell
|1196
|2.00
|1.9083
|1.9133
|1.9073
|2562
|2006.11.07 19:29
|modify
|1196
|2.00
|1.9083
|1.9081
|1.9061
|2563
|2006.11.07 19:30
|modify
|1196
|2.00
|1.9083
|1.9080
|1.9060
|2564
|2006.11.07 19:35
|t/p
|1195
|1.00
|1.9069
|1.9129
|1.9069
|100.00
|241555.90
|2565
|2006.11.07 19:35
|close
|1196
|2.00
|1.9061
|1.9080
|1.9060
|440.00
|241995.90
|2566
|2006.11.07 19:40
|sell
|1197
|1.00
|1.9064
|1.9114
|1.9054
|2567
|2006.11.07 19:45
|t/p
|1197
|1.00
|1.9054
|1.9114
|1.9054
|100.00
|242095.90
|2568
|2006.11.07 19:45
|sell
|1198
|1.00
|1.9050
|1.9100
|1.9040
|2569
|2006.11.07 19:50
|sell
|1199
|2.00
|1.9075
|1.9125
|1.9065
|2570
|2006.11.07 19:59
|t/p
|1199
|2.00
|1.9065
|1.9125
|1.9065
|200.00
|242295.90
|2571
|2006.11.07 20:00
|sell
|1200
|2.00
|1.9053
|1.9103
|1.9043
|2572
|2006.11.07 20:15
|sell
|1201
|4.00
|1.9058
|1.9108
|1.9048
|2573
|2006.11.07 20:20
|t/p
|1201
|4.00
|1.9048
|1.9108
|1.9048
|400.00
|242695.90
|2574
|2006.11.07 20:29
|sell
|1202
|4.00
|1.9057
|1.9107
|1.9047
|2575
|2006.11.07 20:35
|sell
|1203
|8.00
|1.9060
|1.9110
|1.9050
|2576
|2006.11.07 22:10
|sell
|1204
|16.00
|1.9068
|1.9118
|1.9058
|2577
|2006.11.07 23:05
|t/p
|1204
|16.00
|1.9058
|1.9118
|1.9058
|1600.00
|244295.90
|2578
|2006.11.07 23:05
|close
|1203
|8.00
|1.9051
|1.9110
|1.9050
|720.00
|245015.90
|2579
|2006.11.07 23:10
|close
|1202
|4.00
|1.9058
|1.9107
|1.9047
|-40.00
|244975.90
|2580
|2006.11.07 23:15
|close
|1200
|2.00
|1.9061
|1.9103
|1.9043
|-160.00
|244815.90
|2581
|2006.11.07 23:20
|close
|1198
|1.00
|1.9075
|1.9100
|1.9040
|-250.00
|244565.90
|2582
|2006.11.07 23:29
|sell
|1205
|1.00
|1.9054
|1.9104
|1.9044
|2583
|2006.11.07 23:35
|modify
|1205
|1.00
|1.9054
|1.9051
|1.9031
|2584
|2006.11.07 23:45
|s/l
|1205
|1.00
|1.9051
|1.9051
|1.9031
|30.00
|244595.90
|2585
|2006.11.07 23:45
|sell
|1206
|1.00
|1.9049
|1.9099
|1.9039
|2586
|2006.11.07 23:50
|sell
|1207
|2.00
|1.9057
|1.9107
|1.9047
|2587
|2006.11.08 00:05
|sell
|1208
|4.00
|1.9060
|1.9110
|1.9050
|2588
|2006.11.08 00:10
|sell
|1209
|8.00
|1.9063
|1.9113
|1.9053
|2589
|2006.11.08 00:15
|sell
|1210
|16.00
|1.9068
|1.9118
|1.9058
|2590
|2006.11.08 00:20
|t/p
|1210
|16.00
|1.9058
|1.9118
|1.9058
|1600.00
|246195.90
|2591
|2006.11.08 02:05
|modify
|1209
|8.00
|1.9063
|1.9061
|1.9041
|2592
|2006.11.08 02:30
|s/l
|1209
|8.00
|1.9061
|1.9061
|1.9041
|160.00
|246355.90
|2593
|2006.11.08 02:30
|close
|1208
|4.00
|1.9061
|1.9110
|1.9050
|-40.00
|246315.90
|2594
|2006.11.08 02:35
|close
|1207
|2.00
|1.9058
|1.9107
|1.9047
|-16.60
|246299.30
|2595
|2006.11.08 02:40
|close
|1206
|1.00
|1.9054
|1.9099
|1.9039
|-48.30
|246251.00
|2596
|2006.11.08 07:10
|sell
|1211
|1.00
|1.9049
|1.9099
|1.9039
|2597
|2006.11.08 07:15
|t/p
|1211
|1.00
|1.9039
|1.9099
|1.9039
|100.00
|246351.00
|2598
|2006.11.08 07:15
|sell
|1212
|1.00
|1.9035
|1.9085
|1.9025
|2599
|2006.11.08 07:20
|sell
|1213
|2.00
|1.9049
|1.9099
|1.9039
|2600
|2006.11.08 07:35
|sell
|1214
|4.00
|1.9068
|1.9118
|1.9058
|2601
|2006.11.08 07:40
|t/p
|1214
|4.00
|1.9058
|1.9118
|1.9058
|400.00
|246751.00
|2602
|2006.11.08 07:50
|sell
|1215
|4.00
|1.9068
|1.9118
|1.9058
|2603
|2006.11.08 08:20
|t/p
|1215
|4.00
|1.9058
|1.9118
|1.9058
|400.00
|247151.00
|2604
|2006.11.08 08:20
|close
|1213
|2.00
|1.9054
|1.9099
|1.9039
|-100.00
|247051.00
|2605
|2006.11.08 08:29
|close
|1212
|1.00
|1.9062
|1.9085
|1.9025
|-270.00
|246781.00
|2606
|2006.11.08 08:40
|buy
|1216
|1.00
|1.9086
|1.9036
|1.9096
|2607
|2006.11.08 08:45
|buy
|1217
|2.00
|1.9060
|1.9010
|1.9070
|2608
|2006.11.08 08:50
|t/p
|1217
|2.00
|1.9070
|1.9010
|1.9070
|200.00
|246981.00
|2609
|2006.11.08 08:50
|buy
|1218
|2.00
|1.9083
|1.9033
|1.9093
|2610
|2006.11.08 09:05
|t/p
|1218
|2.00
|1.9093
|1.9033
|1.9093
|200.00
|247181.00
|2611
|2006.11.08 09:05
|close
|1216
|1.00
|1.9094
|1.9036
|1.9096
|80.00
|247261.00
|2612
|2006.11.08 09:20
|buy
|1219
|1.00
|1.9094
|1.9044
|1.9104
|2613
|2006.11.08 09:29
|buy
|1220
|2.00
|1.9091
|1.9041
|1.9101
|2614
|2006.11.08 09:35
|buy
|1221
|4.00
|1.9072
|1.9022
|1.9082
|2615
|2006.11.08 09:40
|modify
|1221
|4.00
|1.9072
|1.9076
|1.9096
|2616
|2006.11.08 09:50
|t/p
|1221
|4.00
|1.9096
|1.9076
|1.9096
|960.00
|248221.00
|2617
|2006.11.08 09:50
|close
|1220
|2.00
|1.9097
|1.9041
|1.9101
|120.00
|248341.00
|2618
|2006.11.08 09:59
|close
|1219
|1.00
|1.9070
|1.9044
|1.9104
|-240.00
|248101.00
|2619
|2006.11.08 10:05
|sell
|1222
|1.00
|1.9068
|1.9118
|1.9058
|2620
|2006.11.08 10:15
|sell
|1223
|2.00
|1.9079
|1.9129
|1.9069
|2621
|2006.11.08 12:10
|sell
|1224
|4.00
|1.9091
|1.9141
|1.9081
|2622
|2006.11.08 12:29
|t/p
|1224
|4.00
|1.9081
|1.9141
|1.9081
|400.00
|248501.00
|2623
|2006.11.08 12:29
|close
|1223
|2.00
|1.9075
|1.9129
|1.9069
|80.00
|248581.00
|2624
|2006.11.08 12:30
|close
|1222
|1.00
|1.9076
|1.9118
|1.9058
|-80.00
|248501.00
|2625
|2006.11.08 12:40
|sell
|1225
|1.00
|1.9056
|1.9106
|1.9046
|2626
|2006.11.08 12:50
|sell
|1226
|2.00
|1.9074
|1.9124
|1.9064
|2627
|2006.11.08 12:59
|t/p
|1226
|2.00
|1.9064
|1.9124
|1.9064
|200.00
|248701.00
|2628
|2006.11.08 13:10
|t/p
|1225
|1.00
|1.9046
|1.9106
|1.9046
|100.00
|248801.00
|2629
|2006.11.08 13:10
|sell
|1227
|1.00
|1.9044
|1.9094
|1.9034
|2630
|2006.11.08 13:15
|sell
|1228
|2.00
|1.9056
|1.9106
|1.9046
|2631
|2006.11.08 13:20
|t/p
|1228
|2.00
|1.9046
|1.9106
|1.9046
|200.00
|249001.00
|2632
|2006.11.08 13:35
|sell
|1229
|2.00
|1.9050
|1.9100
|1.9040
|2633
|2006.11.08 13:50
|t/p
|1229
|2.00
|1.9040
|1.9100
|1.9040
|200.00
|249201.00
|2634
|2006.11.08 13:50
|close
|1227
|1.00
|1.9038
|1.9094
|1.9034
|60.00
|249261.00
|2635
|2006.11.08 14:15
|sell
|1230
|1.00
|1.9024
|1.9074
|1.9014
|2636
|2006.11.08 14:29
|sell
|1231
|2.00
|1.9030
|1.9080
|1.9020
|2637
|2006.11.08 14:40
|t/p
|1231
|2.00
|1.9020
|1.9080
|1.9020
|200.00
|249461.00
|2638
|2006.11.08 14:40
|close
|1230
|1.00
|1.9016
|1.9074
|1.9014
|80.00
|249541.00
|2639
|2006.11.08 14:45
|sell
|1232
|1.00
|1.9008
|1.9058
|1.8998
|2640
|2006.11.08 14:59
|sell
|1233
|2.00
|1.9016
|1.9066
|1.9006
|2641
|2006.11.08 15:05
|sell
|1234
|4.00
|1.9035
|1.9085
|1.9025
|2642
|2006.11.08 15:20
|t/p
|1234
|4.00
|1.9025
|1.9085
|1.9025
|400.00
|249941.00
|2643
|2006.11.08 15:20
|close
|1233
|2.00
|1.9017
|1.9066
|1.9006
|-20.00
|249921.00
|2644
|2006.11.08 15:29
|close
|1232
|1.00
|1.9034
|1.9058
|1.8998
|-260.00
|249661.00
|2645
|2006.11.08 16:05
|buy
|1235
|1.00
|1.9062
|1.9012
|1.9072
|2646
|2006.11.08 16:10
|buy
|1236
|2.00
|1.9046
|1.8996
|1.9056
|2647
|2006.11.08 16:15
|buy
|1237
|4.00
|1.9032
|1.8982
|1.9042
|2648
|2006.11.08 16:20
|t/p
|1237
|4.00
|1.9042
|1.8982
|1.9042
|400.00
|250061.00
|2649
|2006.11.08 16:35
|t/p
|1236
|2.00
|1.9056
|1.8996
|1.9056
|200.00
|250261.00
|2650
|2006.11.08 16:35
|close
|1235
|1.00
|1.9057
|1.9012
|1.9072
|-50.00
|250211.00
|2651
|2006.11.08 16:40
|buy
|1238
|1.00
|1.9053
|1.9003
|1.9063
|2652
|2006.11.08 17:05
|buy
|1239
|2.00
|1.9049
|1.8999
|1.9059
|2653
|2006.11.08 17:10
|modify
|1239
|2.00
|1.9049
|1.9052
|1.9072
|2654
|2006.11.08 17:20
|t/p
|1238
|1.00
|1.9063
|1.9003
|1.9063
|100.00
|250311.00
|2655
|2006.11.08 17:20
|close
|1239
|2.00
|1.9067
|1.9052
|1.9072
|360.00
|250671.00
|2656
|2006.11.08 17:29
|buy
|1240
|1.00
|1.9067
|1.9017
|1.9077
|2657
|2006.11.08 17:35
|buy
|1241
|2.00
|1.9055
|1.9005
|1.9065
|2658
|2006.11.08 17:45
|t/p
|1241
|2.00
|1.9065
|1.9005
|1.9065
|200.00
|250871.00
|2659
|2006.11.08 17:45
|close
|1240
|1.00
|1.9065
|1.9017
|1.9077
|-20.00
|250851.00
|2660
|2006.11.08 17:50
|buy
|1242
|1.00
|1.9070
|1.9020
|1.9080
|2661
|2006.11.08 17:59
|buy
|1243
|2.00
|1.9057
|1.9007
|1.9067
|2662
|2006.11.08 19:05
|buy
|1244
|4.00
|1.9049
|1.8999
|1.9059
|2663
|2006.11.08 19:10
|t/p
|1244
|4.00
|1.9059
|1.8999
|1.9059
|400.00
|251251.00
|2664
|2006.11.08 19:15
|buy
|1245
|4.00
|1.9049
|1.8999
|1.9059
|2665
|2006.11.08 19:20
|modify
|1245
|4.00
|1.9049
|1.9053
|1.9073
|2666
|2006.11.08 19:29
|s/l
|1245
|4.00
|1.9053
|1.9053
|1.9073
|160.00
|251411.00
|2667
|2006.11.08 19:29
|close
|1243
|2.00
|1.9048
|1.9007
|1.9067
|-180.00
|251231.00
|2668
|2006.11.08 19:30
|close
|1242
|1.00
|1.9049
|1.9020
|1.9080
|-210.00
|251021.00
|2669
|2006.11.08 19:40
|sell
|1246
|1.00
|1.9047
|1.9097
|1.9037
|2670
|2006.11.08 19:45
|sell
|1247
|2.00
|1.9054
|1.9104
|1.9044
|2671
|2006.11.08 19:50
|sell
|1248
|4.00
|1.9057
|1.9107
|1.9047
|2672
|2006.11.08 20:40
|sell
|1249
|8.00
|1.9060
|1.9110
|1.9050
|2673
|2006.11.08 21:10
|t/p
|1247
|2.00
|1.9044
|1.9104
|1.9044
|200.00
|251221.00
|2674
|2006.11.08 21:10
|t/p
|1248
|4.00
|1.9047
|1.9107
|1.9047
|400.00
|251621.00
|2675
|2006.11.08 21:10
|t/p
|1249
|8.00
|1.9050
|1.9110
|1.9050
|800.00
|252421.00
|2676
|2006.11.08 21:10
|close
|1246
|1.00
|1.9044
|1.9097
|1.9037
|30.00
|252451.00
|2677
|2006.11.09 00:40
|sell
|1250
|1.00
|1.9030
|1.9080
|1.9020
|2678
|2006.11.09 00:45
|sell
|1251
|2.00
|1.9034
|1.9084
|1.9024
|2679
|2006.11.09 00:50
|sell
|1252
|4.00
|1.9039
|1.9089
|1.9029
|2680
|2006.11.09 01:15
|sell
|1253
|8.00
|1.9042
|1.9092
|1.9032
|2681
|2006.11.09 01:35
|sell
|1254
|16.00
|1.9046
|1.9096
|1.9036
|2682
|2006.11.09 02:15
|modify
|1254
|16.00
|1.9046
|1.9042
|1.9022
|2683
|2006.11.09 02:20
|s/l
|1254
|16.00
|1.9042
|1.9042
|1.9022
|640.00
|253091.00
|2684
|2006.11.09 02:20
|close
|1253
|8.00
|1.9043
|1.9092
|1.9032
|-80.00
|253011.00
|2685
|2006.11.09 02:29
|close
|1252
|4.00
|1.9045
|1.9089
|1.9029
|-240.00
|252771.00
|2686
|2006.11.09 02:30
|close
|1251
|2.00
|1.9043
|1.9084
|1.9024
|-180.00
|252591.00
|2687
|2006.11.09 02:35
|close
|1250
|1.00
|1.9046
|1.9080
|1.9020
|-160.00
|252431.00
|2688
|2006.11.09 04:35
|buy
|1255
|1.00
|1.9051
|1.9001
|1.9061
|2689
|2006.11.09 04:50
|buy
|1256
|2.00
|1.9043
|1.8993
|1.9053
|2690
|2006.11.09 05:20
|modify
|1256
|2.00
|1.9043
|1.9045
|1.9065
|2691
|2006.11.09 05:29
|s/l
|1256
|2.00
|1.9045
|1.9045
|1.9065
|40.00
|252471.00
|2692
|2006.11.09 05:29
|close
|1255
|1.00
|1.9042
|1.9001
|1.9061
|-90.00
|252381.00
|2693
|2006.11.09 07:05
|buy
|1257
|1.00
|1.9058
|1.9008
|1.9068
|2694
|2006.11.09 07:15
|buy
|1258
|2.00
|1.9045
|1.8995
|1.9055
|2695
|2006.11.09 07:29
|t/p
|1258
|2.00
|1.9055
|1.8995
|1.9055
|200.00
|252581.00
|2696
|2006.11.09 07:29
|close
|1257
|1.00
|1.9055
|1.9008
|1.9068
|-30.00
|252551.00
|2697
|2006.11.09 07:45
|buy
|1259
|1.00
|1.9067
|1.9017
|1.9077
|2698
|2006.11.09 08:50
|t/p
|1259
|1.00
|1.9077
|1.9017
|1.9077
|100.00
|252651.00
|2699
|2006.11.09 08:50
|buy
|1260
|1.00
|1.9079
|1.9029
|1.9089
|2700
|2006.11.09 08:59
|buy
|1261
|2.00
|1.9075
|1.9025
|1.9085
|2701
|2006.11.09 09:05
|buy
|1262
|4.00
|1.9068
|1.9018
|1.9078
|2702
|2006.11.09 09:35
|buy
|1263
|8.00
|1.9063
|1.9013
|1.9073
|2703
|2006.11.09 09:50
|t/p
|1263
|8.00
|1.9073
|1.9013
|1.9073
|800.00
|253451.00
|2704
|2006.11.09 09:50
|close
|1262
|4.00
|1.9073
|1.9018
|1.9078
|200.00
|253651.00
|2705
|2006.11.09 09:59
|close
|1261
|2.00
|1.9063
|1.9025
|1.9085
|-240.00
|253411.00
|2706
|2006.11.09 10:00
|close
|1260
|1.00
|1.9062
|1.9029
|1.9089
|-170.00
|253241.00
|2707
|2006.11.09 10:10
|sell
|1264
|1.00
|1.9054
|1.9104
|1.9044
|2708
|2006.11.09 10:15
|sell
|1265
|2.00
|1.9065
|1.9115
|1.9055
|2709
|2006.11.09 10:40
|sell
|1266
|4.00
|1.9073
|1.9123
|1.9063
|2710
|2006.11.09 10:50
|t/p
|1266
|4.00
|1.9063
|1.9123
|1.9063
|400.00
|253641.00
|2711
|2006.11.09 10:50
|close
|1265
|2.00
|1.9060
|1.9115
|1.9055
|100.00
|253741.00
|2712
|2006.11.09 10:59
|close
|1264
|1.00
|1.9071
|1.9104
|1.9044
|-170.00
|253571.00
|2713
|2006.11.09 12:05
|sell
|1267
|1.00
|1.9035
|1.9085
|1.9025
|2714
|2006.11.09 12:10
|t/p
|1267
|1.00
|1.9025
|1.9085
|1.9025
|100.00
|253671.00
|2715
|2006.11.09 12:10
|sell
|1268
|1.00
|1.9018
|1.9068
|1.9008
|2716
|2006.11.09 12:15
|s/l
|1268
|1.00
|1.9068
|1.9068
|1.9008
|-500.00
|253171.00
|2717
|2006.11.09 12:15
|buy
|1269
|1.00
|1.9072
|1.9022
|1.9082
|2718
|2006.11.09 12:20
|buy
|1270
|2.00
|1.9055
|1.9005
|1.9065
|2719
|2006.11.09 12:29
|buy
|1271
|4.00
|1.9037
|1.8987
|1.9047
|2720
|2006.11.09 12:40
|t/p
|1271
|4.00
|1.9047
|1.8987
|1.9047
|400.00
|253571.00
|2721
|2006.11.09 12:40
|close
|1270
|2.00
|1.9051
|1.9005
|1.9065
|-80.00
|253491.00
|2722
|2006.11.09 12:45
|close
|1269
|1.00
|1.9045
|1.9022
|1.9082
|-270.00
|253221.00
|2723
|2006.11.09 12:59
|sell
|1272
|1.00
|1.9043
|1.9093
|1.9033
|2724
|2006.11.09 13:05
|sell
|1273
|2.00
|1.9047
|1.9097
|1.9037
|2725
|2006.11.09 13:20
|t/p
|1272
|1.00
|1.9033
|1.9093
|1.9033
|100.00
|253321.00
|2726
|2006.11.09 13:20
|t/p
|1273
|2.00
|1.9037
|1.9097
|1.9037
|200.00
|253521.00
|2727
|2006.11.09 13:20
|sell
|1274
|1.00
|1.9014
|1.9064
|1.9004
|2728
|2006.11.09 13:29
|sell
|1275
|2.00
|1.9027
|1.9077
|1.9017
|2729
|2006.11.09 13:30
|sell
|1276
|4.00
|1.9030
|1.9080
|1.9020
|2730
|2006.11.09 13:45
|t/p
|1274
|1.00
|1.9004
|1.9064
|1.9004
|100.00
|253621.00
|2731
|2006.11.09 13:45
|t/p
|1275
|2.00
|1.9017
|1.9077
|1.9017
|200.00
|253821.00
|2732
|2006.11.09 13:45
|t/p
|1276
|4.00
|1.9020
|1.9080
|1.9020
|400.00
|254221.00
|2733
|2006.11.09 13:45
|sell
|1277
|1.00
|1.8976
|1.9026
|1.8966
|2734
|2006.11.09 13:50
|sell
|1278
|2.00
|1.8989
|1.9039
|1.8979
|2735
|2006.11.09 14:05
|sell
|1279
|4.00
|1.8996
|1.9046
|1.8986
|2736
|2006.11.09 14:10
|t/p
|1279
|4.00
|1.8986
|1.9046
|1.8986
|400.00
|254621.00
|2737
|2006.11.09 14:29
|sell
|1280
|4.00
|1.8993
|1.9043
|1.8983
|2738
|2006.11.09 14:35
|sell
|1281
|8.00
|1.9000
|1.9050
|1.8990
|2739
|2006.11.09 14:50
|t/p
|1281
|8.00
|1.8990
|1.9050
|1.8990
|800.00
|255421.00
|2740
|2006.11.09 14:50
|close
|1280
|4.00
|1.8988
|1.9043
|1.8983
|200.00
|255621.00
|2741
|2006.11.09 14:59
|close
|1278
|2.00
|1.9003
|1.9039
|1.8979
|-280.00
|255341.00
|2742
|2006.11.09 15:00
|close
|1277
|1.00
|1.9004
|1.9026
|1.8966
|-280.00
|255061.00
|2743
|2006.11.09 15:05
|buy
|1282
|1.00
|1.9035
|1.8985
|1.9045
|2744
|2006.11.09 15:10
|buy
|1283
|2.00
|1.9025
|1.8975
|1.9035
|2745
|2006.11.09 15:15
|buy
|1284
|4.00
|1.9001
|1.8951
|1.9011
|2746
|2006.11.09 15:29
|t/p
|1284
|4.00
|1.9011
|1.8951
|1.9011
|400.00
|255461.00
|2747
|2006.11.09 15:29
|close
|1283
|2.00
|1.9023
|1.8975
|1.9035
|-40.00
|255421.00
|2748
|2006.11.09 15:30
|close
|1282
|1.00
|1.9024
|1.8985
|1.9045
|-110.00
|255311.00
|2749
|2006.11.09 15:35
|buy
|1285
|1.00
|1.9027
|1.8977
|1.9037
|2750
|2006.11.09 15:40
|buy
|1286
|2.00
|1.8989
|1.8939
|1.8999
|2751
|2006.11.09 15:50
|t/p
|1286
|2.00
|1.8999
|1.8939
|1.8999
|200.00
|255511.00
|2752
|2006.11.09 15:50
|close
|1285
|1.00
|1.9000
|1.8977
|1.9037
|-270.00
|255241.00
|2753
|2006.11.09 16:05
|sell
|1287
|1.00
|1.8988
|1.9038
|1.8978
|2754
|2006.11.09 16:10
|sell
|1288
|2.00
|1.8997
|1.9047
|1.8987
|2755
|2006.11.09 16:15
|sell
|1289
|4.00
|1.9012
|1.9062
|1.9002
|2756
|2006.11.09 16:20
|s/l
|1287
|1.00
|1.9038
|1.9038
|1.8978
|-500.00
|254741.00
|2757
|2006.11.09 16:20
|s/l
|1288
|2.00
|1.9047
|1.9047
|1.8987
|-1000.00
|253741.00
|2758
|2006.11.09 16:20
|close
|1289
|4.00
|1.9054
|1.9062
|1.9002
|-1680.00
|252061.00
|2759
|2006.11.09 16:29
|buy
|1290
|1.00
|1.9044
|1.8994
|1.9054
|2760
|2006.11.09 16:30
|buy
|1291
|2.00
|1.9040
|1.8990
|1.9050
|2761
|2006.11.09 16:40
|t/p
|1290
|1.00
|1.9054
|1.8994
|1.9054
|100.00
|252161.00
|2762
|2006.11.09 16:40
|t/p
|1291
|2.00
|1.9050
|1.8990
|1.9050
|200.00
|252361.00
|2763
|2006.11.09 16:40
|buy
|1292
|1.00
|1.9058
|1.9008
|1.9068
|2764
|2006.11.09 16:45
|t/p
|1292
|1.00
|1.9068
|1.9008
|1.9068
|100.00
|252461.00
|2765
|2006.11.09 16:45
|buy
|1293
|1.00
|1.9086
|1.9036
|1.9096
|2766
|2006.11.09 16:50
|buy
|1294
|2.00
|1.9040
|1.8990
|1.9050
|2767
|2006.11.09 16:59
|t/p
|1294
|2.00
|1.9050
|1.8990
|1.9050
|200.00
|252661.00
|2768
|2006.11.09 16:59
|buy
|1295
|2.00
|1.9068
|1.9018
|1.9078
|2769
|2006.11.09 17:05
|buy
|1296
|4.00
|1.9063
|1.9013
|1.9073
|2770
|2006.11.09 17:15
|buy
|1297
|8.00
|1.9059
|1.9009
|1.9069
|2771
|2006.11.09 17:20
|t/p
|1297
|8.00
|1.9069
|1.9009
|1.9069
|800.00
|253461.00
|2772
|2006.11.09 17:20
|modify
|1296
|4.00
|1.9063
|1.9067
|1.9087
|2773
|2006.11.09 17:29
|s/l
|1296
|4.00
|1.9067
|1.9067
|1.9087
|160.00
|253621.00
|2774
|2006.11.09 17:29
|close
|1295
|2.00
|1.9067
|1.9018
|1.9078
|-20.00
|253601.00
|2775
|2006.11.09 17:30
|close
|1293
|1.00
|1.9066
|1.9036
|1.9096
|-200.00
|253401.00
|2776
|2006.11.09 17:35
|buy
|1298
|1.00
|1.9073
|1.9023
|1.9083
|2777
|2006.11.09 17:40
|buy
|1299
|2.00
|1.9068
|1.9018
|1.9078
|2778
|2006.11.09 17:50
|t/p
|1299
|2.00
|1.9078
|1.9018
|1.9078
|200.00
|253601.00
|2779
|2006.11.09 17:50
|close
|1298
|1.00
|1.9078
|1.9023
|1.9083
|50.00
|253651.00
|2780
|2006.11.09 17:59
|buy
|1300
|1.00
|1.9073
|1.9023
|1.9083
|2781
|2006.11.09 18:05
|buy
|1301
|2.00
|1.9065
|1.9015
|1.9075
|2782
|2006.11.09 18:20
|t/p
|1301
|2.00
|1.9075
|1.9015
|1.9075
|200.00
|253851.00
|2783
|2006.11.09 18:20
|close
|1300
|1.00
|1.9076
|1.9023
|1.9083
|30.00
|253881.00
|2784
|2006.11.09 19:50
|sell
|1302
|1.00
|1.9050
|1.9100
|1.9040
|2785
|2006.11.09 20:00
|sell
|1303
|2.00
|1.9054
|1.9104
|1.9044
|2786
|2006.11.09 20:05
|sell
|1304
|4.00
|1.9057
|1.9107
|1.9047
|2787
|2006.11.09 20:50
|modify
|1304
|4.00
|1.9057
|1.9053
|1.9033
|2788
|2006.11.09 21:10
|s/l
|1304
|4.00
|1.9053
|1.9053
|1.9033
|160.00
|254041.00
|2789
|2006.11.09 21:10
|close
|1303
|2.00
|1.9053
|1.9104
|1.9044
|20.00
|254061.00
|2790
|2006.11.09 21:15
|close
|1302
|1.00
|1.9049
|1.9100
|1.9040
|10.00
|254071.00
|2791
|2006.11.09 22:05
|buy
|1305
|1.00
|1.9064
|1.9014
|1.9074
|2792
|2006.11.09 22:10
|buy
|1306
|2.00
|1.9056
|1.9006
|1.9066
|2793
|2006.11.09 22:15
|buy
|1307
|4.00
|1.9051
|1.9001
|1.9061
|2794
|2006.11.09 22:29
|t/p
|1307
|4.00
|1.9061
|1.9001
|1.9061
|400.00
|254471.00
|2795
|2006.11.09 22:29
|close
|1306
|2.00
|1.9062
|1.9006
|1.9066
|120.00
|254591.00
|2796
|2006.11.09 22:30
|close
|1305
|1.00
|1.9063
|1.9014
|1.9074
|-10.00
|254581.00
|2797
|2006.11.09 22:35
|buy
|1308
|1.00
|1.9074
|1.9024
|1.9084
|2798
|2006.11.09 22:40
|buy
|1309
|2.00
|1.9064
|1.9014
|1.9074
|2799
|2006.11.09 22:45
|modify
|1309
|2.00
|1.9064
|1.9067
|1.9087
|2800
|2006.11.09 22:50
|modify
|1309
|2.00
|1.9064
|1.9071
|1.9091
|2801
|2006.11.09 22:59
|s/l
|1309
|2.00
|1.9071
|1.9071
|1.9091
|140.00
|254721.00
|2802
|2006.11.09 22:59
|close
|1308
|1.00
|1.9071
|1.9024
|1.9084
|-30.00
|254691.00
|2803
|2006.11.10 01:35
|buy
|1310
|1.00
|1.9083
|1.9033
|1.9093
|2804
|2006.11.10 01:40
|buy
|1311
|2.00
|1.9078
|1.9028
|1.9088
|2805
|2006.11.10 01:45
|buy
|1312
|4.00
|1.9070
|1.9020
|1.9080
|2806
|2006.11.10 01:59
|t/p
|1312
|4.00
|1.9080
|1.9020
|1.9080
|400.00
|255091.00
|2807
|2006.11.10 01:59
|close
|1311
|2.00
|1.9081
|1.9028
|1.9088
|60.00
|255151.00
|2808
|2006.11.10 02:00
|close
|1310
|1.00
|1.9083
|1.9033
|1.9093
|0.00
|255151.00
|2809
|2006.11.10 02:05
|buy
|1313
|1.00
|1.9097
|1.9047
|1.9107
|2810
|2006.11.10 02:10
|buy
|1314
|2.00
|1.9085
|1.9035
|1.9095
|2811
|2006.11.10 02:15
|t/p
|1314
|2.00
|1.9095
|1.9035
|1.9095
|200.00
|255351.00
|2812
|2006.11.10 02:20
|t/p
|1313
|1.00
|1.9107
|1.9047
|1.9107
|100.00
|255451.00
|2813
|2006.11.10 02:20
|buy
|1315
|1.00
|1.9109
|1.9059
|1.9119
|2814
|2006.11.10 02:29
|buy
|1316
|2.00
|1.9100
|1.9050
|1.9110
|2815
|2006.11.10 02:50
|modify
|1316
|2.00
|1.9100
|1.9103
|1.9123
|2816
|2006.11.10 03:05
|s/l
|1316
|2.00
|1.9103
|1.9103
|1.9123
|60.00
|255511.00
|2817
|2006.11.10 03:05
|close
|1315
|1.00
|1.9097
|1.9059
|1.9119
|-120.00
|255391.00
|2818
|2006.11.10 05:45
|sell
|1317
|1.00
|1.9083
|1.9133
|1.9073
|2819
|2006.11.10 05:59
|sell
|1318
|2.00
|1.9094
|1.9144
|1.9084
|2820
|2006.11.10 06:10
|t/p
|1318
|2.00
|1.9084
|1.9144
|1.9084
|200.00
|255591.00
|2821
|2006.11.10 06:10
|close
|1317
|1.00
|1.9080
|1.9133
|1.9073
|30.00
|255621.00
|2822
|2006.11.10 06:20
|sell
|1319
|1.00
|1.9078
|1.9128
|1.9068
|2823
|2006.11.10 06:30
|sell
|1320
|2.00
|1.9081
|1.9131
|1.9071
|2824
|2006.11.10 06:35
|sell
|1321
|4.00
|1.9086
|1.9136
|1.9076
|2825
|2006.11.10 06:40
|sell
|1322
|8.00
|1.9090
|1.9140
|1.9080
|2826
|2006.11.10 07:05
|sell
|1323
|16.00
|1.9107
|1.9157
|1.9097
|2827
|2006.11.10 07:20
|t/p
|1323
|16.00
|1.9097
|1.9157
|1.9097
|1600.00
|257221.00
|2828
|2006.11.10 07:20
|close
|1322
|8.00
|1.9085
|1.9140
|1.9080
|400.00
|257621.00
|2829
|2006.11.10 07:29
|close
|1321
|4.00
|1.9106
|1.9136
|1.9076
|-800.00
|256821.00
|2830
|2006.11.10 07:30
|close
|1320
|2.00
|1.9105
|1.9131
|1.9071
|-480.00
|256341.00
|2831
|2006.11.10 07:35
|close
|1319
|1.00
|1.9110
|1.9128
|1.9068
|-320.00
|256021.00
|2832
|2006.11.10 07:40
|buy
|1324
|1.00
|1.9108
|1.9058
|1.9118
|2833
|2006.11.10 07:45
|buy
|1325
|2.00
|1.9075
|1.9025
|1.9085
|2834
|2006.11.10 07:50
|t/p
|1325
|2.00
|1.9085
|1.9025
|1.9085
|200.00
|256221.00
|2835
|2006.11.10 07:50
|buy
|1326
|2.00
|1.9099
|1.9049
|1.9109
|2836
|2006.11.10 07:59
|buy
|1327
|4.00
|1.9085
|1.9035
|1.9095
|2837
|2006.11.10 08:05
|t/p
|1327
|4.00
|1.9095
|1.9035
|1.9095
|400.00
|256621.00
|2838
|2006.11.10 08:05
|close
|1326
|2.00
|1.9103
|1.9049
|1.9109
|80.00
|256701.00
|2839
|2006.11.10 08:10
|close
|1324
|1.00
|1.9078
|1.9058
|1.9118
|-300.00
|256401.00
|2840
|2006.11.10 08:29
|buy
|1328
|1.00
|1.9121
|1.9071
|1.9131
|2841
|2006.11.10 08:35
|buy
|1329
|2.00
|1.9113
|1.9063
|1.9123
|2842
|2006.11.10 08:40
|t/p
|1328
|1.00
|1.9131
|1.9071
|1.9131
|100.00
|256501.00
|2843
|2006.11.10 08:40
|t/p
|1329
|2.00
|1.9123
|1.9063
|1.9123
|200.00
|256701.00
|2844
|2006.11.10 08:40
|buy
|1330
|1.00
|1.9133
|1.9083
|1.9143
|2845
|2006.11.10 08:45
|t/p
|1330
|1.00
|1.9143
|1.9083
|1.9143
|100.00
|256801.00
|2846
|2006.11.10 08:45
|buy
|1331
|1.00
|1.9158
|1.9108
|1.9168
|2847
|2006.11.10 08:50
|buy
|1332
|2.00
|1.9120
|1.9070
|1.9130
|2848
|2006.11.10 08:59
|t/p
|1332
|2.00
|1.9130
|1.9070
|1.9130
|200.00
|257001.00
|2849
|2006.11.10 08:59
|buy
|1333
|2.00
|1.9150
|1.9100
|1.9160
|2850
|2006.11.10 09:10
|t/p
|1333
|2.00
|1.9160
|1.9100
|1.9160
|200.00
|257201.00
|2851
|2006.11.10 09:10
|close
|1331
|1.00
|1.9161
|1.9108
|1.9168
|30.00
|257231.00
|2852
|2006.11.10 09:20
|buy
|1334
|1.00
|1.9175
|1.9125
|1.9185
|2853
|2006.11.10 09:29
|buy
|1335
|2.00
|1.9148
|1.9098
|1.9158
|2854
|2006.11.10 09:35
|buy
|1336
|4.00
|1.9140
|1.9090
|1.9150
|2855
|2006.11.10 09:40
|buy
|1337
|8.00
|1.9132
|1.9082
|1.9142
|2856
|2006.11.10 09:45
|t/p
|1337
|8.00
|1.9142
|1.9082
|1.9142
|800.00
|258031.00
|2857
|2006.11.10 09:59
|t/p
|1336
|4.00
|1.9150
|1.9090
|1.9150
|400.00
|258431.00
|2858
|2006.11.10 09:59
|close
|1335
|2.00
|1.9153
|1.9098
|1.9158
|100.00
|258531.00
|2859
|2006.11.10 10:00
|close
|1334
|1.00
|1.9155
|1.9125
|1.9185
|-200.00
|258331.00
|2860
|2006.11.10 10:40
|buy
|1338
|1.00
|1.9177
|1.9127
|1.9187
|2861
|2006.11.10 10:59
|buy
|1339
|2.00
|1.9174
|1.9124
|1.9184
|2862
|2006.11.10 11:05
|buy
|1340
|4.00
|1.9163
|1.9113
|1.9173
|2863
|2006.11.10 11:10
|buy
|1341
|8.00
|1.9158
|1.9108
|1.9168
|2864
|2006.11.10 11:15
|t/p
|1341
|8.00
|1.9168
|1.9108
|1.9168
|800.00
|259131.00
|2865
|2006.11.10 11:15
|modify
|1340
|4.00
|1.9163
|1.9167
|1.9187
|2866
|2006.11.10 11:20
|modify
|1340
|4.00
|1.9163
|1.9169
|1.9189
|2867
|2006.11.10 11:29
|s/l
|1340
|4.00
|1.9169
|1.9169
|1.9189
|240.00
|259371.00
|2868
|2006.11.10 11:29
|close
|1339
|2.00
|1.9163
|1.9124
|1.9184
|-220.00
|259151.00
|2869
|2006.11.10 11:30
|close
|1338
|1.00
|1.9161
|1.9127
|1.9187
|-160.00
|258991.00
|2870
|2006.11.10 11:35
|sell
|1342
|1.00
|1.9149
|1.9199
|1.9139
|2871
|2006.11.10 11:45
|sell
|1343
|2.00
|1.9153
|1.9203
|1.9143
|2872
|2006.11.10 11:50
|sell
|1344
|4.00
|1.9162
|1.9212
|1.9152
|2873
|2006.11.10 12:05
|t/p
|1343
|2.00
|1.9143
|1.9203
|1.9143
|200.00
|259191.00
|2874
|2006.11.10 12:05
|t/p
|1344
|4.00
|1.9152
|1.9212
|1.9152
|400.00
|259591.00
|2875
|2006.11.10 12:05
|close
|1342
|1.00
|1.9143
|1.9199
|1.9139
|60.00
|259651.00
|2876
|2006.11.10 12:10
|sell
|1345
|1.00
|1.9142
|1.9192
|1.9132
|2877
|2006.11.10 12:15
|sell
|1346
|2.00
|1.9158
|1.9208
|1.9148
|2878
|2006.11.10 12:29
|t/p
|1346
|2.00
|1.9148
|1.9208
|1.9148
|200.00
|259851.00
|2879
|2006.11.10 12:29
|close
|1345
|1.00
|1.9145
|1.9192
|1.9132
|-30.00
|259821.00
|2880
|2006.11.10 12:30
|sell
|1347
|1.00
|1.9144
|1.9194
|1.9134
|2881
|2006.11.10 12:40
|sell
|1348
|2.00
|1.9159
|1.9209
|1.9149
|2882
|2006.11.10 12:59
|t/p
|1348
|2.00
|1.9149
|1.9209
|1.9149
|200.00
|260021.00
|2883
|2006.11.10 12:59
|close
|1347
|1.00
|1.9145
|1.9194
|1.9134
|-10.00
|260011.00
|2884
|2006.11.10 13:20
|sell
|1349
|1.00
|1.9131
|1.9181
|1.9121
|2885
|2006.11.10 13:29
|sell
|1350
|2.00
|1.9145
|1.9195
|1.9135
|2886
|2006.11.10 13:35
|sell
|1351
|4.00
|1.9157
|1.9207
|1.9147
|2887
|2006.11.10 13:50
|t/p
|1351
|4.00
|1.9147
|1.9207
|1.9147
|400.00
|260411.00
|2888
|2006.11.10 13:50
|close
|1350
|2.00
|1.9146
|1.9195
|1.9135
|-20.00
|260391.00
|2889
|2006.11.10 13:59
|close
|1349
|1.00
|1.9148
|1.9181
|1.9121
|-170.00
|260221.00
|2890
|2006.11.10 15:05
|sell
|1352
|1.00
|1.9126
|1.9176
|1.9116
|2891
|2006.11.10 15:10
|sell
|1353
|2.00
|1.9134
|1.9184
|1.9124
|2892
|2006.11.10 15:15
|sell
|1354
|4.00
|1.9138
|1.9188
|1.9128
|2893
|2006.11.10 15:20
|sell
|1355
|8.00
|1.9151
|1.9201
|1.9141
|2894
|2006.11.10 15:29
|t/p
|1355
|8.00
|1.9141
|1.9201
|1.9141
|800.00
|261021.00
|2895
|2006.11.10 15:35
|t/p
|1353
|2.00
|1.9124
|1.9184
|1.9124
|200.00
|261221.00
|2896
|2006.11.10 15:35
|t/p
|1354
|4.00
|1.9128
|1.9188
|1.9128
|400.00
|261621.00
|2897
|2006.11.10 15:35
|close
|1352
|1.00
|1.9118
|1.9176
|1.9116
|80.00
|261701.00
|2898
|2006.11.10 15:40
|sell
|1356
|1.00
|1.9121
|1.9171
|1.9111
|2899
|2006.11.10 15:45
|sell
|1357
|2.00
|1.9136
|1.9186
|1.9126
|2900
|2006.11.10 15:50
|sell
|1358
|4.00
|1.9148
|1.9198
|1.9138
|2901
|2006.11.10 15:59
|t/p
|1357
|2.00
|1.9126
|1.9186
|1.9126
|200.00
|261901.00
|2902
|2006.11.10 15:59
|t/p
|1358
|4.00
|1.9138
|1.9198
|1.9138
|400.00
|262301.00
|2903
|2006.11.10 15:59
|close
|1356
|1.00
|1.9125
|1.9171
|1.9111
|-40.00
|262261.00
|2904
|2006.11.10 17:35
|buy
|1359
|1.00
|1.9141
|1.9091
|1.9151
|2905
|2006.11.10 17:40
|buy
|1360
|2.00
|1.9129
|1.9079
|1.9139
|2906
|2006.11.10 17:50
|buy
|1361
|4.00
|1.9125
|1.9075
|1.9135
|2907
|2006.11.10 19:05
|buy
|1362
|8.00
|1.9121
|1.9071
|1.9131
|2908
|2006.11.10 19:10
|modify
|1362
|8.00
|1.9121
|1.9123
|1.9143
|2909
|2006.11.10 19:15
|modify
|1362
|8.00
|1.9121
|1.9125
|1.9145
|2910
|2006.11.10 19:20
|modify
|1362
|8.00
|1.9121
|1.9126
|1.9146
|2911
|2006.11.10 19:29
|s/l
|1362
|8.00
|1.9126
|1.9126
|1.9146
|400.00
|262661.00
|2912
|2006.11.10 19:29
|close
|1361
|4.00
|1.9121
|1.9075
|1.9135
|-160.00
|262501.00
|2913
|2006.11.10 19:30
|close
|1360
|2.00
|1.9119
|1.9079
|1.9139
|-200.00
|262301.00
|2914
|2006.11.10 19:35
|close
|1359
|1.00
|1.9116
|1.9091
|1.9151
|-250.00
|262051.00
|2915
|2006.11.10 19:50
|sell
|1363
|1.00
|1.9112
|1.9162
|1.9102
|2916
|2006.11.10 20:05
|sell
|1364
|2.00
|1.9118
|1.9168
|1.9108
|2917
|2006.11.10 20:20
|modify
|1364
|2.00
|1.9118
|1.9114
|1.9094
|2918
|2006.11.10 20:35
|s/l
|1364
|2.00
|1.9114
|1.9114
|1.9094
|80.00
|262131.00
|2919
|2006.11.10 20:35
|close
|1363
|1.00
|1.9116
|1.9162
|1.9102
|-40.00
|262091.00
|2920
|2006.11.12 23:05
|buy
|1365
|1.00
|1.9124
|1.9074
|1.9134
|2921
|2006.11.12 23:10
|buy
|1366
|2.00
|1.9121
|1.9071
|1.9131
|2922
|2006.11.12 23:15
|buy
|1367
|4.00
|1.9117
|1.9067
|1.9127
|2923
|2006.11.13 00:05
|t/p
|1367
|4.00
|1.9127
|1.9067
|1.9127
|381.60
|262472.60
|2924
|2006.11.13 00:05
|close
|1366
|2.00
|1.9127
|1.9071
|1.9131
|110.80
|262583.40
|2925
|2006.11.13 00:10
|close
|1365
|1.00
|1.9116
|1.9074
|1.9134
|-84.60
|262498.80
|2926
|2006.11.13 00:20
|buy
|1368
|1.00
|1.9133
|1.9083
|1.9143
|2927
|2006.11.13 00:50
|t/p
|1368
|1.00
|1.9143
|1.9083
|1.9143
|100.00
|262598.80
|2928
|2006.11.13 00:50
|buy
|1369
|1.00
|1.9146
|1.9096
|1.9156
|2929
|2006.11.13 00:59
|buy
|1370
|2.00
|1.9141
|1.9091
|1.9151
|2930
|2006.11.13 01:05
|buy
|1371
|4.00
|1.9135
|1.9085
|1.9145
|2931
|2006.11.13 01:20
|t/p
|1370
|2.00
|1.9151
|1.9091
|1.9151
|200.00
|262798.80
|2932
|2006.11.13 01:20
|t/p
|1371
|4.00
|1.9145
|1.9085
|1.9145
|400.00
|263198.80
|2933
|2006.11.13 01:20
|close
|1369
|1.00
|1.9151
|1.9096
|1.9156
|50.00
|263248.80
|2934
|2006.11.13 01:29
|buy
|1372
|1.00
|1.9151
|1.9101
|1.9161
|2935
|2006.11.13 01:40
|buy
|1373
|2.00
|1.9143
|1.9093
|1.9153
|2936
|2006.11.13 01:50
|t/p
|1373
|2.00
|1.9153
|1.9093
|1.9153
|200.00
|263448.80
|2937
|2006.11.13 01:50
|close
|1372
|1.00
|1.9153
|1.9101
|1.9161
|20.00
|263468.80
|2938
|2006.11.13 01:59
|buy
|1374
|1.00
|1.9146
|1.9096
|1.9156
|2939
|2006.11.13 02:05
|buy
|1375
|2.00
|1.9136
|1.9086
|1.9146
|2940
|2006.11.13 02:20
|t/p
|1375
|2.00
|1.9146
|1.9086
|1.9146
|200.00
|263668.80
|2941
|2006.11.13 02:20
|close
|1374
|1.00
|1.9146
|1.9096
|1.9156
|0.00
|263668.80
|2942
|2006.11.13 02:35
|sell
|1376
|1.00
|1.9132
|1.9182
|1.9122
|2943
|2006.11.13 02:40
|sell
|1377
|2.00
|1.9135
|1.9185
|1.9125
|2944
|2006.11.13 02:45
|sell
|1378
|4.00
|1.9138
|1.9188
|1.9128
|2945
|2006.11.13 03:35
|sell
|1379
|8.00
|1.9141
|1.9191
|1.9131
|2946
|2006.11.13 05:20
|sell
|1380
|16.00
|1.9144
|1.9194
|1.9134
|2947
|2006.11.13 06:20
|t/p
|1379
|8.00
|1.9131
|1.9191
|1.9131
|800.00
|264468.80
|2948
|2006.11.13 06:20
|t/p
|1380
|16.00
|1.9134
|1.9194
|1.9134
|1600.00
|266068.80
|2949
|2006.11.13 06:20
|close
|1378
|4.00
|1.9130
|1.9188
|1.9128
|320.00
|266388.80
|2950
|2006.11.13 06:29
|close
|1377
|2.00
|1.9134
|1.9185
|1.9125
|20.00
|266408.80
|2951
|2006.11.13 06:35
|close
|1376
|1.00
|1.9135
|1.9182
|1.9122
|-30.00
|266378.80
|2952
|2006.11.13 06:50
|sell
|1381
|1.00
|1.9125
|1.9175
|1.9115
|2953
|2006.11.13 06:59
|sell
|1382
|2.00
|1.9130
|1.9180
|1.9120
|2954
|2006.11.13 07:15
|sell
|1383
|4.00
|1.9137
|1.9187
|1.9127
|2955
|2006.11.13 07:45
|t/p
|1382
|2.00
|1.9120
|1.9180
|1.9120
|200.00
|266578.80
|2956
|2006.11.13 07:45
|t/p
|1383
|4.00
|1.9127
|1.9187
|1.9127
|400.00
|266978.80
|2957
|2006.11.13 07:45
|close
|1381
|1.00
|1.9120
|1.9175
|1.9115
|50.00
|267028.80
|2958
|2006.11.13 07:50
|sell
|1384
|1.00
|1.9114
|1.9164
|1.9104
|2959
|2006.11.13 07:59
|sell
|1385
|2.00
|1.9119
|1.9169
|1.9109
|2960
|2006.11.13 08:05
|sell
|1386
|4.00
|1.9124
|1.9174
|1.9114
|2961
|2006.11.13 08:10
|t/p
|1386
|4.00
|1.9114
|1.9174
|1.9114
|400.00
|267428.80
|2962
|2006.11.13 08:15
|modify
|1385
|2.00
|1.9119
|1.9115
|1.9095
|2963
|2006.11.13 08:20
|s/l
|1385
|2.00
|1.9115
|1.9115
|1.9095
|80.00
|267508.80
|2964
|2006.11.13 08:20
|close
|1384
|1.00
|1.9118
|1.9164
|1.9104
|-40.00
|267468.80
|2965
|2006.11.13 08:50
|sell
|1387
|1.00
|1.9112
|1.9162
|1.9102
|2966
|2006.11.13 08:59
|sell
|1388
|2.00
|1.9116
|1.9166
|1.9106
|2967
|2006.11.13 09:15
|modify
|1388
|2.00
|1.9116
|1.9112
|1.9092
|2968
|2006.11.13 09:40
|t/p
|1387
|1.00
|1.9102
|1.9162
|1.9102
|100.00
|267568.80
|2969
|2006.11.13 09:40
|t/p
|1388
|2.00
|1.9092
|1.9112
|1.9092
|480.00
|268048.80
|2970
|2006.11.13 09:40
|sell
|1389
|1.00
|1.9074
|1.9124
|1.9064
|2971
|2006.11.13 09:45
|sell
|1390
|2.00
|1.9082
|1.9132
|1.9072
|2972
|2006.11.13 09:50
|t/p
|1390
|2.00
|1.9072
|1.9132
|1.9072
|200.00
|268248.80
|2973
|2006.11.13 10:05
|sell
|1391
|2.00
|1.9079
|1.9129
|1.9069
|2974
|2006.11.13 10:10
|sell
|1392
|4.00
|1.9083
|1.9133
|1.9073
|2975
|2006.11.13 10:20
|t/p
|1391
|2.00
|1.9069
|1.9129
|1.9069
|200.00
|268448.80
|2976
|2006.11.13 10:20
|t/p
|1392
|4.00
|1.9073
|1.9133
|1.9073
|400.00
|268848.80
|2977
|2006.11.13 10:20
|close
|1389
|1.00
|1.9066
|1.9124
|1.9064
|80.00
|268928.80
|2978
|2006.11.13 10:50
|sell
|1393
|1.00
|1.9066
|1.9116
|1.9056
|2979
|2006.11.13 10:59
|sell
|1394
|2.00
|1.9072
|1.9122
|1.9062
|2980
|2006.11.13 11:15
|t/p
|1394
|2.00
|1.9062
|1.9122
|1.9062
|200.00
|269128.80
|2981
|2006.11.13 11:15
|close
|1393
|1.00
|1.9057
|1.9116
|1.9056
|90.00
|269218.80
|2982
|2006.11.13 11:29
|sell
|1395
|1.00
|1.9058
|1.9108
|1.9048
|2983
|2006.11.13 11:40
|t/p
|1395
|1.00
|1.9048
|1.9108
|1.9048
|100.00
|269318.80
|2984
|2006.11.13 11:40
|sell
|1396
|1.00
|1.9046
|1.9096
|1.9036
|2985
|2006.11.13 11:45
|sell
|1397
|2.00
|1.9049
|1.9099
|1.9039
|2986
|2006.11.13 11:59
|sell
|1398
|4.00
|1.9057
|1.9107
|1.9047
|2987
|2006.11.13 12:20
|t/p
|1398
|4.00
|1.9047
|1.9107
|1.9047
|400.00
|269718.80
|2988
|2006.11.13 12:20
|close
|1397
|2.00
|1.9040
|1.9099
|1.9039
|180.00
|269898.80
|2989
|2006.11.13 12:29
|close
|1396
|1.00
|1.9044
|1.9096
|1.9036
|20.00
|269918.80
|2990
|2006.11.13 12:30
|sell
|1399
|1.00
|1.9043
|1.9093
|1.9033
|2991
|2006.11.13 12:35
|sell
|1400
|2.00
|1.9054
|1.9104
|1.9044
|2992
|2006.11.13 12:45
|modify
|1400
|2.00
|1.9054
|1.9051
|1.9031
|2993
|2006.11.13 12:50
|modify
|1400
|2.00
|1.9054
|1.9050
|1.9030
|2994
|2006.11.13 12:59
|s/l
|1400
|2.00
|1.9050
|1.9050
|1.9030
|80.00
|269998.80
|2995
|2006.11.13 12:59
|close
|1399
|1.00
|1.9053
|1.9093
|1.9033
|-100.00
|269898.80
|2996
|2006.11.13 13:45
|sell
|1401
|1.00
|1.9033
|1.9083
|1.9023
|2997
|2006.11.13 13:50
|sell
|1402
|2.00
|1.9040
|1.9090
|1.9030
|2998
|2006.11.13 13:59
|sell
|1403
|4.00
|1.9043
|1.9093
|1.9033
|2999
|2006.11.13 14:10
|t/p
|1401
|1.00
|1.9023
|1.9083
|1.9023
|100.00
|269998.80
|3000
|2006.11.13 14:10
|t/p
|1402
|2.00
|1.9030
|1.9090
|1.9030
|200.00
|270198.80
|3001
|2006.11.13 14:10
|t/p
|1403
|4.00
|1.9033
|1.9093
|1.9033
|400.00
|270598.80
|3002
|2006.11.13 14:10
|sell
|1404
|1.00
|1.9014
|1.9064
|1.9004
|3003
|2006.11.13 14:15
|sell
|1405
|2.00
|1.9032
|1.9082
|1.9022
|3004
|2006.11.13 14:20
|t/p
|1405
|2.00
|1.9022
|1.9082
|1.9022
|200.00
|270798.80
|3005
|2006.11.13 14:20
|sell
|1406
|2.00
|1.9018
|1.9068
|1.9008
|3006
|2006.11.13 14:29
|sell
|1407
|4.00
|1.9026
|1.9076
|1.9016
|3007
|2006.11.13 14:35
|t/p
|1407
|4.00
|1.9016
|1.9076
|1.9016
|400.00
|271198.80
|3008
|2006.11.13 14:35
|close
|1406
|2.00
|1.9013
|1.9068
|1.9008
|100.00
|271298.80
|3009
|2006.11.13 14:40
|close
|1404
|1.00
|1.9027
|1.9064
|1.9004
|-130.00
|271168.80
|3010
|2006.11.13 14:45
|sell
|1408
|1.00
|1.9014
|1.9064
|1.9004
|3011
|2006.11.13 14:59
|sell
|1409
|2.00
|1.9022
|1.9072
|1.9012
|3012
|2006.11.13 15:20
|t/p
|1408
|1.00
|1.9004
|1.9064
|1.9004
|100.00
|271268.80
|3013
|2006.11.13 15:20
|t/p
|1409
|2.00
|1.9012
|1.9072
|1.9012
|200.00
|271468.80
|3014
|2006.11.13 15:20
|sell
|1410
|1.00
|1.8997
|1.9047
|1.8987
|3015
|2006.11.13 15:29
|sell
|1411
|2.00
|1.9002
|1.9052
|1.8992
|3016
|2006.11.13 15:35
|sell
|1412
|4.00
|1.9030
|1.9080
|1.9020
|3017
|2006.11.13 15:45
|t/p
|1412
|4.00
|1.9020
|1.9080
|1.9020
|400.00
|271868.80
|3018
|2006.11.13 15:45
|close
|1411
|2.00
|1.9007
|1.9052
|1.8992
|-100.00
|271768.80
|3019
|2006.11.13 15:50
|close
|1410
|1.00
|1.9001
|1.9047
|1.8987
|-40.00
|271728.80
|3020
|2006.11.13 16:00
|buy
|1413
|1.00
|1.9033
|1.8983
|1.9043
|3021
|2006.11.13 16:10
|buy
|1414
|2.00
|1.9026
|1.8976
|1.9036
|3022
|2006.11.13 16:15
|buy
|1415
|4.00
|1.9024
|1.8974
|1.9034
|3023
|2006.11.13 16:20
|buy
|1416
|8.00
|1.9015
|1.8965
|1.9025
|3024
|2006.11.13 16:35
|t/p
|1416
|8.00
|1.9025
|1.8965
|1.9025
|800.00
|272528.80
|3025
|2006.11.13 16:35
|close
|1415
|4.00
|1.9025
|1.8974
|1.9034
|40.00
|272568.80
|3026
|2006.11.13 16:40
|close
|1414
|2.00
|1.9023
|1.8976
|1.9036
|-60.00
|272508.80
|3027
|2006.11.13 16:45
|close
|1413
|1.00
|1.9014
|1.8983
|1.9043
|-190.00
|272318.80
|3028
|2006.11.13 17:35
|sell
|1417
|1.00
|1.9001
|1.9051
|1.8991
|3029
|2006.11.13 17:40
|sell
|1418
|2.00
|1.9014
|1.9064
|1.9004
|3030
|2006.11.13 18:10
|modify
|1418
|2.00
|1.9014
|1.9010
|1.8990
|3031
|2006.11.13 19:10
|s/l
|1418
|2.00
|1.9010
|1.9010
|1.8990
|80.00
|272398.80
|3032
|2006.11.13 19:10
|close
|1417
|1.00
|1.9013
|1.9051
|1.8991
|-120.00
|272278.80
|3033
|2006.11.13 23:45
|buy
|1419
|1.00
|1.9036
|1.8986
|1.9046
|3034
|2006.11.13 23:59
|t/p
|1419
|1.00
|1.9046
|1.8986
|1.9046
|100.00
|272378.80
|3035
|2006.11.13 23:59
|buy
|1420
|1.00
|1.9054
|1.9004
|1.9064
|3036
|2006.11.14 00:00
|buy
|1421
|2.00
|1.9050
|1.9000
|1.9060
|3037
|2006.11.14 00:05
|buy
|1422
|4.00
|1.9036
|1.8986
|1.9046
|3038
|2006.11.14 00:15
|t/p
|1422
|4.00
|1.9046
|1.8986
|1.9046
|400.00
|272778.80
|3039
|2006.11.14 00:15
|close
|1421
|2.00
|1.9046
|1.9000
|1.9060
|-80.00
|272698.80
|3040
|2006.11.14 00:20
|close
|1420
|1.00
|1.9048
|1.9004
|1.9064
|-64.60
|272634.20
|3041
|2006.11.14 00:35
|sell
|1423
|1.00
|1.9026
|1.9076
|1.9016
|3042
|2006.11.14 00:50
|sell
|1424
|2.00
|1.9041
|1.9091
|1.9031
|3043
|2006.11.14 00:59
|t/p
|1424
|2.00
|1.9031
|1.9091
|1.9031
|200.00
|272834.20
|3044
|2006.11.14 01:40
|sell
|1425
|2.00
|1.9032
|1.9082
|1.9022
|3045
|2006.11.14 02:05
|sell
|1426
|4.00
|1.9038
|1.9088
|1.9028
|3046
|2006.11.14 02:15
|modify
|1426
|4.00
|1.9038
|1.9034
|1.9014
|3047
|2006.11.14 02:20
|modify
|1426
|4.00
|1.9038
|1.9033
|1.9013
|3048
|2006.11.14 02:29
|s/l
|1426
|4.00
|1.9033
|1.9033
|1.9013
|200.00
|273034.20
|3049
|2006.11.14 02:29
|close
|1425
|2.00
|1.9036
|1.9082
|1.9022
|-80.00
|272954.20
|3050
|2006.11.14 02:30
|close
|1423
|1.00
|1.9035
|1.9076
|1.9016
|-90.00
|272864.20
|3051
|2006.11.14 02:35
|buy
|1427
|1.00
|1.9041
|1.8991
|1.9051
|3052
|2006.11.14 02:40
|buy
|1428
|2.00
|1.9035
|1.8985
|1.9045
|3053
|2006.11.14 04:10
|t/p
|1428
|2.00
|1.9045
|1.8985
|1.9045
|200.00
|273064.20
|3054
|2006.11.14 04:10
|close
|1427
|1.00
|1.9045
|1.8991
|1.9051
|40.00
|273104.20
|3055
|2006.11.14 04:20
|buy
|1429
|1.00
|1.9052
|1.9002
|1.9062
|3056
|2006.11.14 04:29
|buy
|1430
|2.00
|1.9044
|1.8994
|1.9054
|3057
|2006.11.14 04:35
|buy
|1431
|4.00
|1.9041
|1.8991
|1.9051
|3058
|2006.11.14 04:45
|modify
|1431
|4.00
|1.9041
|1.9044
|1.9064
|3059
|2006.11.14 05:00
|s/l
|1431
|4.00
|1.9044
|1.9044
|1.9064
|120.00
|273224.20
|3060
|2006.11.14 05:00
|close
|1430
|2.00
|1.9044
|1.8994
|1.9054
|0.00
|273224.20
|3061
|2006.11.14 05:05
|close
|1429
|1.00
|1.9038
|1.9002
|1.9062
|-140.00
|273084.20
|3062
|2006.11.14 07:20
|sell
|1432
|1.00
|1.9010
|1.9060
|1.9000
|3063
|2006.11.14 07:30
|sell
|1433
|2.00
|1.9013
|1.9063
|1.9003
|3064
|2006.11.14 07:40
|sell
|1434
|4.00
|1.9033
|1.9083
|1.9023
|3065
|2006.11.14 07:45
|t/p
|1434
|4.00
|1.9023
|1.9083
|1.9023
|400.00
|273484.20
|3066
|2006.11.14 07:50
|sell
|1435
|4.00
|1.9028
|1.9078
|1.9018
|3067
|2006.11.14 07:59
|sell
|1436
|8.00
|1.9032
|1.9082
|1.9022
|3068
|2006.11.14 08:05
|sell
|1437
|16.00
|1.9036
|1.9086
|1.9026
|3069
|2006.11.14 08:20
|t/p
|1436
|8.00
|1.9022
|1.9082
|1.9022
|800.00
|274284.20
|3070
|2006.11.14 08:20
|t/p
|1437
|16.00
|1.9026
|1.9086
|1.9026
|1600.00
|275884.20
|3071
|2006.11.14 08:20
|close
|1435
|4.00
|1.9020
|1.9078
|1.9018
|320.00
|276204.20
|3072
|2006.11.14 08:29
|close
|1433
|2.00
|1.9025
|1.9063
|1.9003
|-240.00
|275964.20
|3073
|2006.11.14 08:30
|close
|1432
|1.00
|1.9024
|1.9060
|1.9000
|-140.00
|275824.20
|3074
|2006.11.14 08:40
|buy
|1438
|1.00
|1.9050
|1.9000
|1.9060
|3075
|2006.11.14 08:45
|buy
|1439
|2.00
|1.9023
|1.8973
|1.9033
|3076
|2006.11.14 08:50
|t/p
|1439
|2.00
|1.9033
|1.8973
|1.9033
|200.00
|276024.20
|3077
|2006.11.14 08:50
|buy
|1440
|2.00
|1.9041
|1.8991
|1.9051
|3078
|2006.11.14 08:59
|buy
|1441
|4.00
|1.9036
|1.8986
|1.9046
|3079
|2006.11.14 09:05
|t/p
|1441
|4.00
|1.9046
|1.8986
|1.9046
|400.00
|276424.20
|3080
|2006.11.14 09:05
|close
|1440
|2.00
|1.9046
|1.8991
|1.9051
|100.00
|276524.20
|3081
|2006.11.14 09:10
|close
|1438
|1.00
|1.9033
|1.9000
|1.9060
|-170.00
|276354.20
|3082
|2006.11.14 09:15
|buy
|1442
|1.00
|1.9044
|1.8994
|1.9054
|3083
|2006.11.14 09:20
|buy
|1443
|2.00
|1.9040
|1.8990
|1.9050
|3084
|2006.11.14 09:30
|buy
|1444
|4.00
|1.9036
|1.8986
|1.9046
|3085
|2006.11.14 09:35
|s/l
|1442
|1.00
|1.8994
|1.8994
|1.9054
|-500.00
|275854.20
|3086
|2006.11.14 09:35
|s/l
|1443
|2.00
|1.8990
|1.8990
|1.9050
|-1000.00
|274854.20
|3087
|2006.11.14 09:35
|s/l
|1444
|4.00
|1.8986
|1.8986
|1.9046
|-2000.00
|272854.20
|3088
|2006.11.14 09:35
|sell
|1445
|1.00
|1.8981
|1.9031
|1.8971
|3089
|2006.11.14 09:40
|s/l
|1445
|1.00
|1.9031
|1.9031
|1.8971
|-500.00
|272354.20
|3090
|2006.11.14 09:45
|sell
|1446
|1.00
|1.9008
|1.9058
|1.8998
|3091
|2006.11.14 09:50
|sell
|1447
|2.00
|1.9034
|1.9084
|1.9024
|3092
|2006.11.14 09:59
|t/p
|1447
|2.00
|1.9024
|1.9084
|1.9024
|200.00
|272554.20
|3093
|2006.11.14 10:05
|t/p
|1446
|1.00
|1.8998
|1.9058
|1.8998
|100.00
|272654.20
|3094
|2006.11.14 10:05
|sell
|1448
|1.00
|1.8994
|1.9044
|1.8984
|3095
|2006.11.14 10:10
|t/p
|1448
|1.00
|1.8984
|1.9044
|1.8984
|100.00
|272754.20
|3096
|2006.11.14 10:10
|sell
|1449
|1.00
|1.8977
|1.9027
|1.8967
|3097
|2006.11.14 10:15
|sell
|1450
|2.00
|1.8997
|1.9047
|1.8987
|3098
|2006.11.14 10:20
|sell
|1451
|4.00
|1.9001
|1.9051
|1.8991
|3099
|2006.11.14 10:29
|t/p
|1450
|2.00
|1.8987
|1.9047
|1.8987
|200.00
|272954.20
|3100
|2006.11.14 10:29
|t/p
|1451
|4.00
|1.8991
|1.9051
|1.8991
|400.00
|273354.20
|3101
|2006.11.14 10:29
|close
|1449
|1.00
|1.8980
|1.9027
|1.8967
|-30.00
|273324.20
|3102
|2006.11.14 10:30
|sell
|1452
|1.00
|1.8980
|1.9030
|1.8970
|3103
|2006.11.14 10:40
|sell
|1453
|2.00
|1.8987
|1.9037
|1.8977
|3104
|2006.11.14 10:50
|t/p
|1452
|1.00
|1.8970
|1.9030
|1.8970
|100.00
|273424.20
|3105
|2006.11.14 10:50
|t/p
|1453
|2.00
|1.8977
|1.9037
|1.8977
|200.00
|273624.20
|3106
|2006.11.14 10:50
|sell
|1454
|1.00
|1.8966
|1.9016
|1.8956
|3107
|2006.11.14 10:59
|sell
|1455
|2.00
|1.8970
|1.9020
|1.8960
|3108
|2006.11.14 11:35
|sell
|1456
|4.00
|1.8978
|1.9028
|1.8968
|3109
|2006.11.14 11:45
|t/p
|1456
|4.00
|1.8968
|1.9028
|1.8968
|400.00
|274024.20
|3110
|2006.11.14 11:45
|close
|1455
|2.00
|1.8968
|1.9020
|1.8960
|40.00
|274064.20
|3111
|2006.11.14 11:50
|close
|1454
|1.00
|1.8966
|1.9016
|1.8956
|0.00
|274064.20
|3112
|2006.11.14 12:05
|buy
|1457
|1.00
|1.8987
|1.8937
|1.8997
|3113
|2006.11.14 12:10
|buy
|1458
|2.00
|1.8978
|1.8928
|1.8988
|3114
|2006.11.14 12:15
|buy
|1459
|4.00
|1.8974
|1.8924
|1.8984
|3115
|2006.11.14 12:20
|buy
|1460
|8.00
|1.8971
|1.8921
|1.8981
|3116
|2006.11.14 13:15
|t/p
|1459
|4.00
|1.8984
|1.8924
|1.8984
|400.00
|274464.20
|3117
|2006.11.14 13:15
|t/p
|1460
|8.00
|1.8981
|1.8921
|1.8981
|800.00
|275264.20
|3118
|2006.11.14 13:15
|close
|1458
|2.00
|1.8985
|1.8928
|1.8988
|140.00
|275404.20
|3119
|2006.11.14 13:20
|close
|1457
|1.00
|1.8977
|1.8937
|1.8997
|-100.00
|275304.20
|3120
|2006.11.14 13:40
|buy
|1461
|1.00
|1.9033
|1.8983
|1.9043
|3121
|2006.11.14 13:45
|buy
|1462
|2.00
|1.9007
|1.8957
|1.9017
|3122
|2006.11.14 13:50
|t/p
|1462
|2.00
|1.9017
|1.8957
|1.9017
|200.00
|275504.20
|3123
|2006.11.14 13:50
|buy
|1463
|2.00
|1.9029
|1.8979
|1.9039
|3124
|2006.11.14 13:59
|buy
|1464
|4.00
|1.9021
|1.8971
|1.9031
|3125
|2006.11.14 14:10
|buy
|1465
|8.00
|1.9012
|1.8962
|1.9022
|3126
|2006.11.14 14:15
|t/p
|1465
|8.00
|1.9022
|1.8962
|1.9022
|800.00
|276304.20
|3127
|2006.11.14 14:29
|buy
|1466
|8.00
|1.9012
|1.8962
|1.9022
|3128
|2006.11.14 14:35
|buy
|1467
|16.00
|1.8987
|1.8937
|1.8997
|3129
|2006.11.14 14:50
|t/p
|1467
|16.00
|1.8997
|1.8937
|1.8997
|1600.00
|277904.20
|3130
|2006.11.14 14:50
|close
|1466
|8.00
|1.9011
|1.8962
|1.9022
|-80.00
|277824.20
|3131
|2006.11.14 14:59
|close
|1464
|4.00
|1.8990
|1.8971
|1.9031
|-1240.00
|276584.20
|3132
|2006.11.14 15:00
|close
|1463
|2.00
|1.8991
|1.8979
|1.9039
|-760.00
|275824.20
|3133
|2006.11.14 15:05
|s/l
|1461
|1.00
|1.8983
|1.8983
|1.9043
|-500.00
|275324.20
|3134
|2006.11.14 15:05
|sell
|1468
|1.00
|1.8933
|1.8983
|1.8923
|3135
|2006.11.14 15:15
|s/l
|1468
|1.00
|1.8983
|1.8983
|1.8923
|-500.00
|274824.20
|3136
|2006.11.14 15:29
|sell
|1469
|1.00
|1.8953
|1.9003
|1.8943
|3137
|2006.11.14 15:35
|t/p
|1469
|1.00
|1.8943
|1.9003
|1.8943
|100.00
|274924.20
|3138
|2006.11.14 15:35
|sell
|1470
|1.00
|1.8918
|1.8968
|1.8908
|3139
|2006.11.14 15:40
|sell
|1471
|2.00
|1.8954
|1.9004
|1.8944
|3140
|2006.11.14 15:50
|t/p
|1471
|2.00
|1.8944
|1.9004
|1.8944
|200.00
|275124.20
|3141
|2006.11.14 15:50
|close
|1470
|1.00
|1.8932
|1.8968
|1.8908
|-140.00
|274984.20
|3142
|2006.11.14 15:59
|sell
|1472
|1.00
|1.8941
|1.8991
|1.8931
|3143
|2006.11.14 16:05
|sell
|1473
|2.00
|1.8953
|1.9003
|1.8943
|3144
|2006.11.14 16:20
|t/p
|1473
|2.00
|1.8943
|1.9003
|1.8943
|200.00
|275184.20
|3145
|2006.11.14 16:20
|close
|1472
|1.00
|1.8934
|1.8991
|1.8931
|70.00
|275254.20
|3146
|2006.11.14 17:05
|buy
|1474
|1.00
|1.8971
|1.8921
|1.8981
|3147
|2006.11.14 17:10
|buy
|1475
|2.00
|1.8949
|1.8899
|1.8959
|3148
|2006.11.14 17:15
|buy
|1476
|4.00
|1.8942
|1.8892
|1.8952
|3149
|2006.11.14 17:29
|modify
|1476
|4.00
|1.8942
|1.8945
|1.8965
|3150
|2006.11.14 17:30
|modify
|1476
|4.00
|1.8942
|1.8946
|1.8966
|3151
|2006.11.14 17:35
|t/p
|1475
|2.00
|1.8959
|1.8899
|1.8959
|200.00
|275454.20
|3152
|2006.11.14 17:35
|close
|1476
|4.00
|1.8963
|1.8946
|1.8966
|840.00
|276294.20
|3153
|2006.11.14 17:40
|close
|1474
|1.00
|1.8950
|1.8921
|1.8981
|-210.00
|276084.20
|3154
|2006.11.14 17:45
|buy
|1477
|1.00
|1.8964
|1.8914
|1.8974
|3155
|2006.11.14 17:50
|buy
|1478
|2.00
|1.8957
|1.8907
|1.8967
|3156
|2006.11.14 19:10
|t/p
|1478
|2.00
|1.8967
|1.8907
|1.8967
|200.00
|276284.20
|3157
|2006.11.14 19:10
|close
|1477
|1.00
|1.8969
|1.8914
|1.8974
|50.00
|276334.20
|3158
|2006.11.14 19:15
|buy
|1479
|1.00
|1.8980
|1.8930
|1.8990
|3159
|2006.11.14 19:35
|buy
|1480
|2.00
|1.8969
|1.8919
|1.8979
|3160
|2006.11.14 19:50
|modify
|1480
|2.00
|1.8969
|1.8973
|1.8993
|3161
|2006.11.14 19:59
|s/l
|1480
|2.00
|1.8973
|1.8973
|1.8993
|80.00
|276414.20
|3162
|2006.11.14 19:59
|close
|1479
|1.00
|1.8970
|1.8930
|1.8990
|-100.00
|276314.20
|3163
|2006.11.14 21:05
|sell
|1481
|1.00
|1.8954
|1.9004
|1.8944
|3164
|2006.11.14 21:10
|sell
|1482
|2.00
|1.8968
|1.9018
|1.8958
|3165
|2006.11.14 21:29
|t/p
|1482
|2.00
|1.8958
|1.9018
|1.8958
|200.00
|276514.20
|3166
|2006.11.14 21:29
|close
|1481
|1.00
|1.8958
|1.9004
|1.8944
|-40.00
|276474.20
|3167
|2006.11.14 21:30
|sell
|1483
|1.00
|1.8957
|1.9007
|1.8947
|3168
|2006.11.14 21:35
|sell
|1484
|2.00
|1.8962
|1.9012
|1.8952
|3169
|2006.11.14 21:50
|modify
|1484
|2.00
|1.8962
|1.8959
|1.8939
|3170
|2006.11.14 22:05
|s/l
|1484
|2.00
|1.8959
|1.8959
|1.8939
|60.00
|276534.20
|3171
|2006.11.14 22:05
|close
|1483
|1.00
|1.8961
|1.9007
|1.8947
|-40.00
|276494.20
|3172
|2006.11.15 01:10
|buy
|1485
|1.00
|1.8971
|1.8921
|1.8981
|3173
|2006.11.15 01:20
|buy
|1486
|2.00
|1.8961
|1.8911
|1.8971
|3174
|2006.11.15 02:35
|buy
|1487
|4.00
|1.8954
|1.8904
|1.8964
|3175
|2006.11.15 04:20
|buy
|1488
|8.00
|1.8950
|1.8900
|1.8960
|3176
|2006.11.15 05:05
|modify
|1488
|8.00
|1.8950
|1.8954
|1.8974
|3177
|2006.11.15 05:20
|s/l
|1488
|8.00
|1.8954
|1.8954
|1.8974
|320.00
|276814.20
|3178
|2006.11.15 05:20
|close
|1487
|4.00
|1.8952
|1.8904
|1.8964
|-80.00
|276734.20
|3179
|2006.11.15 05:29
|close
|1486
|2.00
|1.8956
|1.8911
|1.8971
|-100.00
|276634.20
|3180
|2006.11.15 05:30
|close
|1485
|1.00
|1.8954
|1.8921
|1.8981
|-170.00
|276464.20
|3181
|2006.11.15 06:10
|sell
|1489
|1.00
|1.8919
|1.8969
|1.8909
|3182
|2006.11.15 06:15
|sell
|1490
|2.00
|1.8949
|1.8999
|1.8939
|3183
|2006.11.15 06:20
|sell
|1491
|4.00
|1.8952
|1.9002
|1.8942
|3184
|2006.11.15 06:29
|t/p
|1490
|2.00
|1.8939
|1.8999
|1.8939
|200.00
|276664.20
|3185
|2006.11.15 06:29
|t/p
|1491
|4.00
|1.8942
|1.9002
|1.8942
|400.00
|277064.20
|3186
|2006.11.15 06:29
|close
|1489
|1.00
|1.8931
|1.8969
|1.8909
|-120.00
|276944.20
|3187
|2006.11.15 06:30
|sell
|1492
|1.00
|1.8928
|1.8978
|1.8918
|3188
|2006.11.15 06:35
|sell
|1493
|2.00
|1.8931
|1.8981
|1.8921
|3189
|2006.11.15 06:40
|sell
|1494
|4.00
|1.8937
|1.8987
|1.8927
|3190
|2006.11.15 07:05
|sell
|1495
|8.00
|1.8961
|1.9011
|1.8951
|3191
|2006.11.15 07:20
|t/p
|1495
|8.00
|1.8951
|1.9011
|1.8951
|800.00
|277744.20
|3192
|2006.11.15 07:20
|close
|1494
|4.00
|1.8933
|1.8987
|1.8927
|160.00
|277904.20
|3193
|2006.11.15 07:29
|close
|1493
|2.00
|1.8964
|1.8981
|1.8921
|-660.00
|277244.20
|3194
|2006.11.15 07:30
|close
|1492
|1.00
|1.8962
|1.8978
|1.8918
|-340.00
|276904.20
|3195
|2006.11.15 07:35
|buy
|1496
|1.00
|1.8968
|1.8918
|1.8978
|3196
|2006.11.15 07:40
|buy
|1497
|2.00
|1.8959
|1.8909
|1.8969
|3197
|2006.11.15 07:45
|buy
|1498
|4.00
|1.8943
|1.8893
|1.8953
|3198
|2006.11.15 08:05
|t/p
|1498
|4.00
|1.8953
|1.8893
|1.8953
|400.00
|277304.20
|3199
|2006.11.15 08:05
|close
|1497
|2.00
|1.8957
|1.8909
|1.8969
|-40.00
|277264.20
|3200
|2006.11.15 08:10
|close
|1496
|1.00
|1.8947
|1.8918
|1.8978
|-210.00
|277054.20
|3201
|2006.11.15 08:20
|buy
|1499
|1.00
|1.8967
|1.8917
|1.8977
|3202
|2006.11.15 08:29
|buy
|1500
|2.00
|1.8961
|1.8911
|1.8971
|3203
|2006.11.15 08:35
|buy
|1501
|4.00
|1.8955
|1.8905
|1.8965
|3204
|2006.11.15 08:45
|t/p
|1501
|4.00
|1.8965
|1.8905
|1.8965
|400.00
|277454.20
|3205
|2006.11.15 08:45
|close
|1500
|2.00
|1.8966
|1.8911
|1.8971
|100.00
|277554.20
|3206
|2006.11.15 08:50
|close
|1499
|1.00
|1.8960
|1.8917
|1.8977
|-70.00
|277484.20
|3207
|2006.11.15 08:59
|buy
|1502
|1.00
|1.8966
|1.8916
|1.8976
|3208
|2006.11.15 09:05
|buy
|1503
|2.00
|1.8941
|1.8891
|1.8951
|3209
|2006.11.15 09:10
|t/p
|1503
|2.00
|1.8951
|1.8891
|1.8951
|200.00
|277684.20
|3210
|2006.11.15 09:15
|buy
|1504
|2.00
|1.8953
|1.8903
|1.8963
|3211
|2006.11.15 09:20
|t/p
|1504
|2.00
|1.8963
|1.8903
|1.8963
|200.00
|277884.20
|3212
|2006.11.15 09:29
|buy
|1505
|2.00
|1.8941
|1.8891
|1.8951
|3213
|2006.11.15 09:40
|s/l
|1502
|1.00
|1.8916
|1.8916
|1.8976
|-500.00
|277384.20
|3214
|2006.11.15 09:40
|close
|1505
|2.00
|1.8901
|1.8891
|1.8951
|-800.00
|276584.20
|3215
|2006.11.15 09:45
|sell
|1506
|1.00
|1.8930
|1.8980
|1.8920
|3216
|2006.11.15 09:50
|sell
|1507
|2.00
|1.8942
|1.8992
|1.8932
|3217
|2006.11.15 09:59
|t/p
|1506
|1.00
|1.8920
|1.8980
|1.8920
|100.00
|276684.20
|3218
|2006.11.15 09:59
|t/p
|1507
|2.00
|1.8932
|1.8992
|1.8932
|200.00
|276884.20
|3219
|2006.11.15 09:59
|sell
|1508
|1.00
|1.8917
|1.8967
|1.8907
|3220
|2006.11.15 10:05
|t/p
|1508
|1.00
|1.8907
|1.8967
|1.8907
|100.00
|276984.20
|3221
|2006.11.15 10:05
|sell
|1509
|1.00
|1.8893
|1.8943
|1.8883
|3222
|2006.11.15 10:10
|sell
|1510
|2.00
|1.8911
|1.8961
|1.8901
|3223
|2006.11.15 10:15
|sell
|1511
|4.00
|1.8919
|1.8969
|1.8909
|3224
|2006.11.15 10:20
|t/p
|1509
|1.00
|1.8883
|1.8943
|1.8883
|100.00
|277084.20
|3225
|2006.11.15 10:20
|t/p
|1510
|2.00
|1.8901
|1.8961
|1.8901
|200.00
|277284.20
|3226
|2006.11.15 10:20
|t/p
|1511
|4.00
|1.8909
|1.8969
|1.8909
|400.00
|277684.20
|3227
|2006.11.15 10:20
|sell
|1512
|1.00
|1.8881
|1.8931
|1.8871
|3228
|2006.11.15 10:29
|sell
|1513
|2.00
|1.8889
|1.8939
|1.8879
|3229
|2006.11.15 10:40
|sell
|1514
|4.00
|1.8893
|1.8943
|1.8883
|3230
|2006.11.15 10:45
|t/p
|1513
|2.00
|1.8879
|1.8939
|1.8879
|200.00
|277884.20
|3231
|2006.11.15 10:45
|t/p
|1514
|4.00
|1.8883
|1.8943
|1.8883
|400.00
|278284.20
|3232
|2006.11.15 10:45
|close
|1512
|1.00
|1.8873
|1.8931
|1.8871
|80.00
|278364.20
|3233
|2006.11.15 10:59
|sell
|1515
|1.00
|1.8851
|1.8901
|1.8841
|3234
|2006.11.15 11:05
|sell
|1516
|2.00
|1.8871
|1.8921
|1.8861
|3235
|2006.11.15 11:15
|t/p
|1516
|2.00
|1.8861
|1.8921
|1.8861
|200.00
|278564.20
|3236
|2006.11.15 11:15
|close
|1515
|1.00
|1.8858
|1.8901
|1.8841
|-70.00
|278494.20
|3237
|2006.11.15 11:20
|sell
|1517
|1.00
|1.8847
|1.8897
|1.8837
|3238
|2006.11.15 11:29
|sell
|1518
|2.00
|1.8861
|1.8911
|1.8851
|3239
|2006.11.15 11:35
|sell
|1519
|4.00
|1.8868
|1.8918
|1.8858
|3240
|2006.11.15 12:15
|t/p
|1519
|4.00
|1.8858
|1.8918
|1.8858
|400.00
|278894.20
|3241
|2006.11.15 12:15
|close
|1518
|2.00
|1.8855
|1.8911
|1.8851
|120.00
|279014.20
|3242
|2006.11.15 12:20
|close
|1517
|1.00
|1.8857
|1.8897
|1.8837
|-100.00
|278914.20
|3243
|2006.11.15 13:05
|sell
|1520
|1.00
|1.8847
|1.8897
|1.8837
|3244
|2006.11.15 13:10
|sell
|1521
|2.00
|1.8859
|1.8909
|1.8849
|3245
|2006.11.15 13:15
|sell
|1522
|4.00
|1.8863
|1.8913
|1.8853
|3246
|2006.11.15 13:35
|t/p
|1522
|4.00
|1.8853
|1.8913
|1.8853
|400.00
|279314.20
|3247
|2006.11.15 13:35
|close
|1521
|2.00
|1.8853
|1.8909
|1.8849
|120.00
|279434.20
|3248
|2006.11.15 13:40
|close
|1520
|1.00
|1.8865
|1.8897
|1.8837
|-180.00
|279254.20
|3249
|2006.11.15 13:45
|sell
|1523
|1.00
|1.8837
|1.8887
|1.8827
|3250
|2006.11.15 13:50
|sell
|1524
|2.00
|1.8846
|1.8896
|1.8836
|3251
|2006.11.15 13:59
|sell
|1525
|4.00
|1.8856
|1.8906
|1.8846
|3252
|2006.11.15 14:00
|sell
|1526
|8.00
|1.8859
|1.8909
|1.8849
|3253
|2006.11.15 14:10
|modify
|1526
|8.00
|1.8859
|1.8855
|1.8835
|3254
|2006.11.15 14:20
|s/l
|1526
|8.00
|1.8855
|1.8855
|1.8835
|320.00
|279574.20
|3255
|2006.11.15 14:20
|close
|1525
|4.00
|1.8856
|1.8906
|1.8846
|0.00
|279574.20
|3256
|2006.11.15 14:29
|close
|1524
|2.00
|1.8855
|1.8896
|1.8836
|-180.00
|279394.20
|3257
|2006.11.15 14:30
|close
|1523
|1.00
|1.8856
|1.8887
|1.8827
|-190.00
|279204.20
|3258
|2006.11.15 15:05
|buy
|1527
|1.00
|1.8876
|1.8826
|1.8886
|3259
|2006.11.15 15:15
|buy
|1528
|2.00
|1.8863
|1.8813
|1.8873
|3260
|2006.11.15 15:20
|buy
|1529
|4.00
|1.8852
|1.8802
|1.8862
|3261
|2006.11.15 15:29
|t/p
|1528
|2.00
|1.8873
|1.8813
|1.8873
|200.00
|279404.20
|3262
|2006.11.15 15:29
|t/p
|1529
|4.00
|1.8862
|1.8802
|1.8862
|400.00
|279804.20
|3263
|2006.11.15 15:29
|close
|1527
|1.00
|1.8875
|1.8826
|1.8886
|-10.00
|279794.20
|3264
|2006.11.15 15:35
|buy
|1530
|1.00
|1.8878
|1.8828
|1.8888
|3265
|2006.11.15 15:40
|buy
|1531
|2.00
|1.8868
|1.8818
|1.8878
|3266
|2006.11.15 15:45
|buy
|1532
|4.00
|1.8862
|1.8812
|1.8872
|3267
|2006.11.15 15:59
|t/p
|1532
|4.00
|1.8872
|1.8812
|1.8872
|400.00
|280194.20
|3268
|2006.11.15 15:59
|close
|1531
|2.00
|1.8873
|1.8818
|1.8878
|100.00
|280294.20
|3269
|2006.11.15 16:00
|close
|1530
|1.00
|1.8872
|1.8828
|1.8888
|-60.00
|280234.20
|3270
|2006.11.15 16:45
|buy
|1533
|1.00
|1.8889
|1.8839
|1.8899
|3271
|2006.11.15 16:59
|buy
|1534
|2.00
|1.8882
|1.8832
|1.8892
|3272
|2006.11.15 17:05
|buy
|1535
|4.00
|1.8879
|1.8829
|1.8889
|3273
|2006.11.15 17:35
|modify
|1535
|4.00
|1.8879
|1.8882
|1.8902
|3274
|2006.11.15 17:45
|modify
|1535
|4.00
|1.8879
|1.8883
|1.8903
|3275
|2006.11.15 17:50
|t/p
|1534
|2.00
|1.8892
|1.8832
|1.8892
|200.00
|280434.20
|3276
|2006.11.15 17:50
|close
|1535
|4.00
|1.8895
|1.8883
|1.8903
|640.00
|281074.20
|3277
|2006.11.15 17:59
|close
|1533
|1.00
|1.8894
|1.8839
|1.8899
|50.00
|281124.20
|3278
|2006.11.15 19:05
|sell
|1536
|1.00
|1.8860
|1.8910
|1.8850
|3279
|2006.11.15 19:10
|sell
|1537
|2.00
|1.8873
|1.8923
|1.8863
|3280
|2006.11.15 19:15
|sell
|1538
|4.00
|1.8907
|1.8957
|1.8897
|3281
|2006.11.15 19:20
|t/p
|1538
|4.00
|1.8897
|1.8957
|1.8897
|400.00
|281524.20
|3282
|2006.11.15 19:29
|sell
|1539
|4.00
|1.8884
|1.8934
|1.8874
|3283
|2006.11.15 19:40
|sell
|1540
|8.00
|1.8898
|1.8948
|1.8888
|3284
|2006.11.15 19:45
|t/p
|1540
|8.00
|1.8888
|1.8948
|1.8888
|800.00
|282324.20
|3285
|2006.11.15 19:59
|sell
|1541
|8.00
|1.8890
|1.8940
|1.8880
|3286
|2006.11.15 20:05
|sell
|1542
|16.00
|1.8893
|1.8943
|1.8883
|3287
|2006.11.16 05:59
|modify
|1542
|16.00
|1.8893
|1.8890
|1.8870
|3288
|2006.11.16 06:29
|t/p
|1539
|4.00
|1.8874
|1.8934
|1.8874
|420.40
|282744.60
|3289
|2006.11.16 06:29
|t/p
|1541
|8.00
|1.8880
|1.8940
|1.8880
|840.80
|283585.40
|3290
|2006.11.16 06:29
|close
|1542
|16.00
|1.8874
|1.8890
|1.8870
|3121.60
|286707.00
|3291
|2006.11.16 06:30
|close
|1537
|2.00
|1.8873
|1.8923
|1.8863
|10.20
|286717.20
|3292
|2006.11.16 06:35
|close
|1536
|1.00
|1.8889
|1.8910
|1.8850
|-284.90
|286432.30
|3293
|2006.11.16 06:45
|sell
|1543
|1.00
|1.8874
|1.8924
|1.8864
|3294
|2006.11.16 06:59
|sell
|1544
|2.00
|1.8887
|1.8937
|1.8877
|3295
|2006.11.16 07:05
|sell
|1545
|4.00
|1.8893
|1.8943
|1.8883
|3296
|2006.11.16 07:20
|t/p
|1545
|4.00
|1.8883
|1.8943
|1.8883
|400.00
|286832.30
|3297
|2006.11.16 07:20
|close
|1544
|2.00
|1.8883
|1.8937
|1.8877
|80.00
|286912.30
|3298
|2006.11.16 07:29
|close
|1543
|1.00
|1.8885
|1.8924
|1.8864
|-110.00
|286802.30
|3299
|2006.11.16 08:05
|sell
|1546
|1.00
|1.8869
|1.8919
|1.8859
|3300
|2006.11.16 08:15
|sell
|1547
|2.00
|1.8873
|1.8923
|1.8863
|3301
|2006.11.16 08:29
|modify
|1547
|2.00
|1.8873
|1.8870
|1.8850
|3302
|2006.11.16 08:35
|t/p
|1546
|1.00
|1.8859
|1.8919
|1.8859
|100.00
|286902.30
|3303
|2006.11.16 08:35
|close
|1547
|2.00
|1.8856
|1.8870
|1.8850
|340.00
|287242.30
|3304
|2006.11.16 08:45
|sell
|1548
|1.00
|1.8862
|1.8912
|1.8852
|3305
|2006.11.16 09:05
|sell
|1549
|2.00
|1.8867
|1.8917
|1.8857
|3306
|2006.11.16 09:29
|t/p
|1549
|2.00
|1.8857
|1.8917
|1.8857
|200.00
|287442.30
|3307
|2006.11.16 09:29
|close
|1548
|1.00
|1.8853
|1.8912
|1.8852
|90.00
|287532.30
|3308
|2006.11.16 09:35
|buy
|1550
|1.00
|1.8906
|1.8856
|1.8916
|3309
|2006.11.16 09:40
|buy
|1551
|2.00
|1.8884
|1.8834
|1.8894
|3310
|2006.11.16 09:45
|buy
|1552
|4.00
|1.8863
|1.8813
|1.8873
|3311
|2006.11.16 09:50
|s/l
|1550
|1.00
|1.8856
|1.8856
|1.8916
|-500.00
|287032.30
|3312
|2006.11.16 09:50
|buy
|1553
|4.00
|1.8852
|1.8802
|1.8862
|3313
|2006.11.16 09:59
|t/p
|1552
|4.00
|1.8873
|1.8813
|1.8873
|400.00
|287432.30
|3314
|2006.11.16 09:59
|t/p
|1553
|4.00
|1.8862
|1.8802
|1.8862
|400.00
|287832.30
|3315
|2006.11.16 09:59
|close
|1551
|2.00
|1.8886
|1.8834
|1.8894
|40.00
|287872.30
|3316
|2006.11.16 11:40
|buy
|1554
|1.00
|1.8892
|1.8842
|1.8902
|3317
|2006.11.16 11:50
|buy
|1555
|2.00
|1.8889
|1.8839
|1.8899
|3318
|2006.11.16 11:59
|buy
|1556
|4.00
|1.8885
|1.8835
|1.8895
|3319
|2006.11.16 12:10
|buy
|1557
|8.00
|1.8882
|1.8832
|1.8892
|3320
|2006.11.16 12:15
|buy
|1558
|16.00
|1.8878
|1.8828
|1.8888
|3321
|2006.11.16 12:50
|modify
|1558
|16.00
|1.8878
|1.8882
|1.8902
|3322
|2006.11.16 13:05
|s/l
|1558
|16.00
|1.8882
|1.8882
|1.8902
|640.00
|288512.30
|3323
|2006.11.16 13:05
|close
|1557
|8.00
|1.8881
|1.8832
|1.8892
|-80.00
|288432.30
|3324
|2006.11.16 13:10
|close
|1556
|4.00
|1.8887
|1.8835
|1.8895
|80.00
|288512.30
|3325
|2006.11.16 13:15
|close
|1555
|2.00
|1.8889
|1.8839
|1.8899
|0.00
|288512.30
|3326
|2006.11.16 13:20
|close
|1554
|1.00
|1.8893
|1.8842
|1.8902
|10.00
|288522.30
|3327
|2006.11.16 13:30
|buy
|1559
|1.00
|1.8924
|1.8874
|1.8934
|3328
|2006.11.16 13:35
|buy
|1560
|2.00
|1.8894
|1.8844
|1.8904
|3329
|2006.11.16 13:40
|t/p
|1560
|2.00
|1.8904
|1.8844
|1.8904
|200.00
|288722.30
|3330
|2006.11.16 13:40
|buy
|1561
|2.00
|1.8909
|1.8859
|1.8919
|3331
|2006.11.16 13:45
|t/p
|1561
|2.00
|1.8919
|1.8859
|1.8919
|200.00
|288922.30
|3332
|2006.11.16 13:59
|buy
|1562
|2.00
|1.8902
|1.8852
|1.8912
|3333
|2006.11.16 14:05
|buy
|1563
|4.00
|1.8882
|1.8832
|1.8892
|3334
|2006.11.16 14:10
|t/p
|1563
|4.00
|1.8892
|1.8832
|1.8892
|400.00
|289322.30
|3335
|2006.11.16 14:10
|buy
|1564
|4.00
|1.8895
|1.8845
|1.8905
|3336
|2006.11.16 14:15
|buy
|1565
|8.00
|1.8890
|1.8840
|1.8900
|3337
|2006.11.16 14:20
|t/p
|1565
|8.00
|1.8900
|1.8840
|1.8900
|800.00
|290122.30
|3338
|2006.11.16 14:40
|buy
|1566
|8.00
|1.8892
|1.8842
|1.8902
|3339
|2006.11.16 14:50
|t/p
|1566
|8.00
|1.8902
|1.8842
|1.8902
|800.00
|290922.30
|3340
|2006.11.16 14:50
|close
|1564
|4.00
|1.8904
|1.8845
|1.8905
|360.00
|291282.30
|3341
|2006.11.16 14:59
|close
|1562
|2.00
|1.8898
|1.8852
|1.8912
|-80.00
|291202.30
|3342
|2006.11.16 15:00
|close
|1559
|1.00
|1.8896
|1.8874
|1.8934
|-280.00
|290922.30
|3343
|2006.11.16 15:05
|sell
|1567
|1.00
|1.8881
|1.8931
|1.8871
|3344
|2006.11.16 15:10
|sell
|1568
|2.00
|1.8885
|1.8935
|1.8875
|3345
|2006.11.16 15:15
|sell
|1569
|4.00
|1.8902
|1.8952
|1.8892
|3346
|2006.11.16 15:35
|t/p
|1569
|4.00
|1.8892
|1.8952
|1.8892
|400.00
|291322.30
|3347
|2006.11.16 15:35
|close
|1568
|2.00
|1.8888
|1.8935
|1.8875
|-60.00
|291262.30
|3348
|2006.11.16 15:40
|close
|1567
|1.00
|1.8904
|1.8931
|1.8871
|-230.00
|291032.30
|3349
|2006.11.16 16:05
|buy
|1570
|1.00
|1.8904
|1.8854
|1.8914
|3350
|2006.11.16 16:10
|buy
|1571
|2.00
|1.8886
|1.8836
|1.8896
|3351
|2006.11.16 16:20
|t/p
|1571
|2.00
|1.8896
|1.8836
|1.8896
|200.00
|291232.30
|3352
|2006.11.16 16:20
|buy
|1572
|2.00
|1.8898
|1.8848
|1.8908
|3353
|2006.11.16 16:50
|buy
|1573
|4.00
|1.8892
|1.8842
|1.8902
|3354
|2006.11.16 17:00
|t/p
|1573
|4.00
|1.8902
|1.8842
|1.8902
|400.00
|291632.30
|3355
|2006.11.16 17:00
|close
|1572
|2.00
|1.8905
|1.8848
|1.8908
|140.00
|291772.30
|3356
|2006.11.16 17:15
|close
|1570
|1.00
|1.8875
|1.8854
|1.8914
|-290.00
|291482.30
|3357
|2006.11.16 17:40
|sell
|1574
|1.00
|1.8876
|1.8926
|1.8866
|3358
|2006.11.16 17:45
|sell
|1575
|2.00
|1.8896
|1.8946
|1.8886
|3359
|2006.11.16 17:59
|t/p
|1575
|2.00
|1.8886
|1.8946
|1.8886
|200.00
|291682.30
|3360
|2006.11.16 17:59
|close
|1574
|1.00
|1.8881
|1.8926
|1.8866
|-50.00
|291632.30
|3361
|2006.11.16 18:05
|sell
|1576
|1.00
|1.8872
|1.8922
|1.8862
|3362
|2006.11.16 18:10
|sell
|1577
|2.00
|1.8882
|1.8932
|1.8872
|3363
|2006.11.16 19:15
|modify
|1577
|2.00
|1.8882
|1.8880
|1.8860
|3364
|2006.11.16 19:29
|s/l
|1577
|2.00
|1.8880
|1.8880
|1.8860
|40.00
|291672.30
|3365
|2006.11.16 19:29
|close
|1576
|1.00
|1.8884
|1.8922
|1.8862
|-120.00
|291552.30
|3366
|2006.11.17 00:10
|sell
|1578
|1.00
|1.8873
|1.8923
|1.8863
|3367
|2006.11.17 00:15
|sell
|1579
|2.00
|1.8882
|1.8932
|1.8872
|3368
|2006.11.17 00:40
|sell
|1580
|4.00
|1.8885
|1.8935
|1.8875
|3369
|2006.11.17 01:05
|sell
|1581
|8.00
|1.8888
|1.8938
|1.8878
|3370
|2006.11.17 01:35
|t/p
|1580
|4.00
|1.8875
|1.8935
|1.8875
|400.00
|291952.30
|3371
|2006.11.17 01:35
|t/p
|1581
|8.00
|1.8878
|1.8938
|1.8878
|800.00
|292752.30
|3372
|2006.11.17 01:35
|close
|1579
|2.00
|1.8873
|1.8932
|1.8872
|180.00
|292932.30
|3373
|2006.11.17 01:40
|close
|1578
|1.00
|1.8878
|1.8923
|1.8863
|-50.00
|292882.30
|3374
|2006.11.17 04:05
|sell
|1582
|1.00
|1.8863
|1.8913
|1.8853
|3375
|2006.11.17 04:20
|sell
|1583
|2.00
|1.8875
|1.8925
|1.8865
|3376
|2006.11.17 04:30
|modify
|1583
|2.00
|1.8875
|1.8872
|1.8852
|3377
|2006.11.17 04:45
|modify
|1583
|2.00
|1.8875
|1.8868
|1.8848
|3378
|2006.11.17 05:10
|s/l
|1583
|2.00
|1.8868
|1.8868
|1.8848
|140.00
|293022.30
|3379
|2006.11.17 05:10
|close
|1582
|1.00
|1.8871
|1.8913
|1.8853
|-80.00
|292942.30
|3380
|2006.11.17 06:35
|buy
|1584
|1.00
|1.8876
|1.8826
|1.8886
|3381
|2006.11.17 06:40
|buy
|1585
|2.00
|1.8873
|1.8823
|1.8883
|3382
|2006.11.17 06:50
|buy
|1586
|4.00
|1.8865
|1.8815
|1.8875
|3383
|2006.11.17 06:59
|modify
|1586
|4.00
|1.8865
|1.8868
|1.8888
|3384
|2006.11.17 07:10
|t/p
|1585
|2.00
|1.8883
|1.8823
|1.8883
|200.00
|293142.30
|3385
|2006.11.17 07:10
|close
|1586
|4.00
|1.8884
|1.8868
|1.8888
|760.00
|293902.30
|3386
|2006.11.17 07:15
|close
|1584
|1.00
|1.8872
|1.8826
|1.8886
|-40.00
|293862.30
|3387
|2006.11.17 07:20
|buy
|1587
|1.00
|1.8882
|1.8832
|1.8892
|3388
|2006.11.17 07:29
|buy
|1588
|2.00
|1.8877
|1.8827
|1.8887
|3389
|2006.11.17 07:35
|buy
|1589
|4.00
|1.8867
|1.8817
|1.8877
|3390
|2006.11.17 07:40
|buy
|1590
|8.00
|1.8853
|1.8803
|1.8863
|3391
|2006.11.17 07:50
|t/p
|1590
|8.00
|1.8863
|1.8803
|1.8863
|800.00
|294662.30
|3392
|2006.11.17 07:50
|close
|1589
|4.00
|1.8876
|1.8817
|1.8877
|360.00
|295022.30
|3393
|2006.11.17 07:59
|close
|1588
|2.00
|1.8851
|1.8827
|1.8887
|-520.00
|294502.30
|3394
|2006.11.17 08:00
|close
|1587
|1.00
|1.8850
|1.8832
|1.8892
|-320.00
|294182.30
|3395
|2006.11.17 08:05
|sell
|1591
|1.00
|1.8835
|1.8885
|1.8825
|3396
|2006.11.17 08:10
|sell
|1592
|2.00
|1.8848
|1.8898
|1.8838
|3397
|2006.11.17 08:15
|sell
|1593
|4.00
|1.8868
|1.8918
|1.8858
|3398
|2006.11.17 08:20
|sell
|1594
|8.00
|1.8872
|1.8922
|1.8862
|3399
|2006.11.17 08:50
|t/p
|1594
|8.00
|1.8862
|1.8922
|1.8862
|800.00
|294982.30
|3400
|2006.11.17 08:50
|close
|1593
|4.00
|1.8862
|1.8918
|1.8858
|240.00
|295222.30
|3401
|2006.11.17 08:59
|close
|1592
|2.00
|1.8863
|1.8898
|1.8838
|-300.00
|294922.30
|3402
|2006.11.17 09:00
|close
|1591
|1.00
|1.8864
|1.8885
|1.8825
|-290.00
|294632.30
|3403
|2006.11.17 10:10
|buy
|1595
|1.00
|1.8876
|1.8826
|1.8886
|3404
|2006.11.17 10:15
|buy
|1596
|2.00
|1.8869
|1.8819
|1.8879
|3405
|2006.11.17 10:20
|buy
|1597
|4.00
|1.8854
|1.8804
|1.8864
|3406
|2006.11.17 10:29
|t/p
|1597
|4.00
|1.8864
|1.8804
|1.8864
|400.00
|295032.30
|3407
|2006.11.17 10:40
|buy
|1598
|4.00
|1.8866
|1.8816
|1.8876
|3408
|2006.11.17 10:45
|buy
|1599
|8.00
|1.8856
|1.8806
|1.8866
|3409
|2006.11.17 11:10
|buy
|1600
|16.00
|1.8847
|1.8797
|1.8857
|3410
|2006.11.17 11:20
|t/p
|1599
|8.00
|1.8866
|1.8806
|1.8866
|800.00
|295832.30
|3411
|2006.11.17 11:20
|t/p
|1600
|16.00
|1.8857
|1.8797
|1.8857
|1600.00
|297432.30
|3412
|2006.11.17 11:20
|close
|1598
|4.00
|1.8866
|1.8816
|1.8876
|0.00
|297432.30
|3413
|2006.11.17 11:29
|close
|1596
|2.00
|1.8854
|1.8819
|1.8879
|-300.00
|297132.30
|3414
|2006.11.17 11:30
|close
|1595
|1.00
|1.8853
|1.8826
|1.8886
|-230.00
|296902.30
|3415
|2006.11.17 11:35
|sell
|1601
|1.00
|1.8846
|1.8896
|1.8836
|3416
|2006.11.17 11:45
|sell
|1602
|2.00
|1.8858
|1.8908
|1.8848
|3417
|2006.11.17 12:05
|t/p
|1602
|2.00
|1.8848
|1.8908
|1.8848
|200.00
|297102.30
|3418
|2006.11.17 12:05
|close
|1601
|1.00
|1.8848
|1.8896
|1.8836
|-20.00
|297082.30
|3419
|2006.11.17 13:45
|buy
|1603
|1.00
|1.8873
|1.8823
|1.8883
|3420
|2006.11.17 13:50
|buy
|1604
|2.00
|1.8864
|1.8814
|1.8874
|3421
|2006.11.17 13:59
|buy
|1605
|4.00
|1.8861
|1.8811
|1.8871
|3422
|2006.11.17 14:10
|t/p
|1604
|2.00
|1.8874
|1.8814
|1.8874
|200.00
|297282.30
|3423
|2006.11.17 14:10
|t/p
|1605
|4.00
|1.8871
|1.8811
|1.8871
|400.00
|297682.30
|3424
|2006.11.17 14:10
|close
|1603
|1.00
|1.8879
|1.8823
|1.8883
|60.00
|297742.30
|3425
|2006.11.17 14:15
|buy
|1606
|1.00
|1.8870
|1.8820
|1.8880
|3426
|2006.11.17 14:35
|t/p
|1606
|1.00
|1.8880
|1.8820
|1.8880
|100.00
|297842.30
|3427
|2006.11.17 14:35
|buy
|1607
|1.00
|1.8918
|1.8868
|1.8928
|3428
|2006.11.17 14:40
|buy
|1608
|2.00
|1.8875
|1.8825
|1.8885
|3429
|2006.11.17 14:45
|t/p
|1608
|2.00
|1.8885
|1.8825
|1.8885
|200.00
|298042.30
|3430
|2006.11.17 14:45
|buy
|1609
|2.00
|1.8893
|1.8843
|1.8903
|3431
|2006.11.17 14:59
|t/p
|1609
|2.00
|1.8903
|1.8843
|1.8903
|200.00
|298242.30
|3432
|2006.11.17 14:59
|close
|1607
|1.00
|1.8910
|1.8868
|1.8928
|-80.00
|298162.30
|3433
|2006.11.17 15:00
|buy
|1610
|1.00
|1.8913
|1.8863
|1.8923
|3434
|2006.11.17 15:20
|t/p
|1610
|1.00
|1.8923
|1.8863
|1.8923
|100.00
|298262.30
|3435
|2006.11.17 15:20
|buy
|1611
|1.00
|1.8966
|1.8916
|1.8976
|3436
|2006.11.17 15:29
|buy
|1612
|2.00
|1.8947
|1.8897
|1.8957
|3437
|2006.11.17 15:50
|t/p
|1612
|2.00
|1.8957
|1.8897
|1.8957
|200.00
|298462.30
|3438
|2006.11.17 15:50
|close
|1611
|1.00
|1.8965
|1.8916
|1.8976
|-10.00
|298452.30
|3439
|2006.11.17 15:59
|buy
|1613
|1.00
|1.8946
|1.8896
|1.8956
|3440
|2006.11.17 16:05
|buy
|1614
|2.00
|1.8939
|1.8889
|1.8949
|3441
|2006.11.17 16:20
|modify
|1614
|2.00
|1.8939
|1.8942
|1.8962
|3442
|2006.11.17 16:29
|s/l
|1614
|2.00
|1.8942
|1.8942
|1.8962
|60.00
|298512.30
|3443
|2006.11.17 16:29
|close
|1613
|1.00
|1.8940
|1.8896
|1.8956
|-60.00
|298452.30
|3444
|2006.11.17 17:10
|buy
|1615
|1.00
|1.8956
|1.8906
|1.8966
|3445
|2006.11.17 17:20
|buy
|1616
|2.00
|1.8953
|1.8903
|1.8963
|3446
|2006.11.17 17:29
|buy
|1617
|4.00
|1.8948
|1.8898
|1.8958
|3447
|2006.11.17 18:29
|modify
|1617
|4.00
|1.8948
|1.8952
|1.8972
|3448
|2006.11.17 18:35
|s/l
|1617
|4.00
|1.8952
|1.8952
|1.8972
|160.00
|298612.30
|3449
|2006.11.17 18:35
|close
|1616
|2.00
|1.8946
|1.8903
|1.8963
|-140.00
|298472.30
|3450
|2006.11.17 18:40
|close
|1615
|1.00
|1.8942
|1.8906
|1.8966
|-140.00
|298332.30
|3451
|2006.11.17 18:45
|buy
|1618
|1.00
|1.8960
|1.8910
|1.8970
|3452
|2006.11.17 18:59
|buy
|1619
|2.00
|1.8945
|1.8895
|1.8955
|3453
|2006.11.17 19:05
|buy
|1620
|4.00
|1.8940
|1.8890
|1.8950
|3454
|2006.11.17 19:20
|modify
|1620
|4.00
|1.8940
|1.8942
|1.8962
|3455
|2006.11.17 19:29
|s/l
|1620
|4.00
|1.8942
|1.8942
|1.8962
|80.00
|298412.30
|3456
|2006.11.17 19:29
|close
|1619
|2.00
|1.8941
|1.8895
|1.8955
|-80.00
|298332.30
|3457
|2006.11.17 19:30
|close
|1618
|1.00
|1.8940
|1.8910
|1.8970
|-200.00
|298132.30
|3458
|2006.11.20 02:20
|buy
|1621
|1.00
|1.8964
|1.8914
|1.8974
|3459
|2006.11.20 02:29
|buy
|1622
|2.00
|1.8960
|1.8910
|1.8970
|3460
|2006.11.20 02:35
|buy
|1623
|4.00
|1.8956
|1.8906
|1.8966
|3461
|2006.11.20 02:40
|buy
|1624
|8.00
|1.8952
|1.8902
|1.8962
|3462
|2006.11.20 03:05
|buy
|1625
|16.00
|1.8940
|1.8890
|1.8950
|3463
|2006.11.20 03:20
|t/p
|1625
|16.00
|1.8950
|1.8890
|1.8950
|1600.00
|299732.30
|3464
|2006.11.20 03:20
|close
|1624
|8.00
|1.8950
|1.8902
|1.8962
|-160.00
|299572.30
|3465
|2006.11.20 03:29
|close
|1623
|4.00
|1.8939
|1.8906
|1.8966
|-680.00
|298892.30
|3466
|2006.11.20 03:30
|close
|1622
|2.00
|1.8940
|1.8910
|1.8970
|-400.00
|298492.30
|3467
|2006.11.20 03:35
|close
|1621
|1.00
|1.8937
|1.8914
|1.8974
|-270.00
|298222.30
|3468
|2006.11.20 03:40
|sell
|1626
|1.00
|1.8936
|1.8986
|1.8926
|3469
|2006.11.20 03:45
|sell
|1627
|2.00
|1.8941
|1.8991
|1.8931
|3470
|2006.11.20 04:10
|sell
|1628
|4.00
|1.8948
|1.8998
|1.8938
|3471
|2006.11.20 06:35
|sell
|1629
|8.00
|1.8958
|1.9008
|1.8948
|3472
|2006.11.20 06:40
|t/p
|1629
|8.00
|1.8948
|1.9008
|1.8948
|800.00
|299022.30
|3473
|2006.11.20 06:59
|sell
|1630
|8.00
|1.8951
|1.9001
|1.8941
|3474
|2006.11.20 07:50
|sell
|1631
|16.00
|1.8954
|1.9004
|1.8944
|3475
|2006.11.20 08:05
|t/p
|1628
|4.00
|1.8938
|1.8998
|1.8938
|400.00
|299422.30
|3476
|2006.11.20 08:05
|t/p
|1630
|8.00
|1.8941
|1.9001
|1.8941
|800.00
|300222.30
|3477
|2006.11.20 08:05
|t/p
|1631
|16.00
|1.8944
|1.9004
|1.8944
|1600.00
|301822.30
|3478
|2006.11.20 08:05
|close
|1627
|2.00
|1.8936
|1.8991
|1.8931
|100.00
|301922.30
|3479
|2006.11.20 08:10
|close
|1626
|1.00
|1.8935
|1.8986
|1.8926
|10.00
|301932.30
|3480
|2006.11.20 08:35
|sell
|1632
|1.00
|1.8936
|1.8986
|1.8926
|3481
|2006.11.20 08:40
|sell
|1633
|2.00
|1.8950
|1.9000
|1.8940
|3482
|2006.11.20 09:05
|sell
|1634
|4.00
|1.8956
|1.9006
|1.8946
|3483
|2006.11.20 09:20
|modify
|1634
|4.00
|1.8956
|1.8953
|1.8933
|3484
|2006.11.20 09:29
|s/l
|1634
|4.00
|1.8953
|1.8953
|1.8933
|120.00
|302052.30
|3485
|2006.11.20 09:29
|close
|1633
|2.00
|1.8955
|1.9000
|1.8940
|-100.00
|301952.30
|3486
|2006.11.20 09:30
|close
|1632
|1.00
|1.8956
|1.8986
|1.8926
|-200.00
|301752.30
|3487
|2006.11.20 09:35
|buy
|1635
|1.00
|1.8962
|1.8912
|1.8972
|3488
|2006.11.20 09:40
|t/p
|1635
|1.00
|1.8972
|1.8912
|1.8972
|100.00
|301852.30
|3489
|2006.11.20 09:40
|buy
|1636
|1.00
|1.8985
|1.8935
|1.8995
|3490
|2006.11.20 09:45
|buy
|1637
|2.00
|1.8953
|1.8903
|1.8963
|3491
|2006.11.20 09:50
|t/p
|1637
|2.00
|1.8963
|1.8903
|1.8963
|200.00
|302052.30
|3492
|2006.11.20 09:59
|buy
|1638
|2.00
|1.8979
|1.8929
|1.8989
|3493
|2006.11.20 10:10
|buy
|1639
|4.00
|1.8975
|1.8925
|1.8985
|3494
|2006.11.20 10:20
|t/p
|1639
|4.00
|1.8985
|1.8925
|1.8985
|400.00
|302452.30
|3495
|2006.11.20 10:20
|close
|1638
|2.00
|1.8986
|1.8929
|1.8989
|140.00
|302592.30
|3496
|2006.11.20 10:29
|close
|1636
|1.00
|1.8976
|1.8935
|1.8995
|-90.00
|302502.30
|3497
|2006.11.20 10:30
|buy
|1640
|1.00
|1.8979
|1.8929
|1.8989
|3498
|2006.11.20 10:35
|buy
|1641
|2.00
|1.8956
|1.8906
|1.8966
|3499
|2006.11.20 10:50
|t/p
|1641
|2.00
|1.8966
|1.8906
|1.8966
|200.00
|302702.30
|3500
|2006.11.20 10:50
|close
|1640
|1.00
|1.8977
|1.8929
|1.8989
|-20.00
|302682.30
|3501
|2006.11.20 11:05
|sell
|1642
|1.00
|1.8956
|1.9006
|1.8946
|3502
|2006.11.20 11:20
|sell
|1643
|2.00
|1.8967
|1.9017
|1.8957
|3503
|2006.11.20 11:35
|t/p
|1643
|2.00
|1.8957
|1.9017
|1.8957
|200.00
|302882.30
|3504
|2006.11.20 11:35
|close
|1642
|1.00
|1.8956
|1.9006
|1.8946
|0.00
|302882.30
|3505
|2006.11.20 11:59
|sell
|1644
|1.00
|1.8954
|1.9004
|1.8944
|3506
|2006.11.20 12:05
|sell
|1645
|2.00
|1.8964
|1.9014
|1.8954
|3507
|2006.11.20 12:15
|t/p
|1645
|2.00
|1.8954
|1.9014
|1.8954
|200.00
|303082.30
|3508
|2006.11.20 12:15
|close
|1644
|1.00
|1.8950
|1.9004
|1.8944
|40.00
|303122.30
|3509
|2006.11.20 13:05
|buy
|1646
|1.00
|1.8976
|1.8926
|1.8986
|3510
|2006.11.20 13:15
|buy
|1647
|2.00
|1.8962
|1.8912
|1.8972
|3511
|2006.11.20 13:20
|t/p
|1647
|2.00
|1.8972
|1.8912
|1.8972
|200.00
|303322.30
|3512
|2006.11.20 13:29
|buy
|1648
|2.00
|1.8971
|1.8921
|1.8981
|3513
|2006.11.20 13:40
|buy
|1649
|4.00
|1.8967
|1.8917
|1.8977
|3514
|2006.11.20 14:10
|t/p
|1649
|4.00
|1.8977
|1.8917
|1.8977
|400.00
|303722.30
|3515
|2006.11.20 14:10
|close
|1648
|2.00
|1.8978
|1.8921
|1.8981
|140.00
|303862.30
|3516
|2006.11.20 14:15
|close
|1646
|1.00
|1.8976
|1.8926
|1.8986
|0.00
|303862.30
|3517
|2006.11.20 14:20
|buy
|1650
|1.00
|1.8984
|1.8934
|1.8994
|3518
|2006.11.20 14:29
|buy
|1651
|2.00
|1.8980
|1.8930
|1.8990
|3519
|2006.11.20 14:40
|buy
|1652
|4.00
|1.8977
|1.8927
|1.8987
|3520
|2006.11.20 15:05
|buy
|1653
|8.00
|1.8972
|1.8922
|1.8982
|3521
|2006.11.20 15:20
|t/p
|1653
|8.00
|1.8982
|1.8922
|1.8982
|800.00
|304662.30
|3522
|2006.11.20 15:20
|close
|1652
|4.00
|1.8983
|1.8927
|1.8987
|240.00
|304902.30
|3523
|2006.11.20 15:29
|close
|1651
|2.00
|1.8975
|1.8930
|1.8990
|-100.00
|304802.30
|3524
|2006.11.20 15:30
|close
|1650
|1.00
|1.8976
|1.8934
|1.8994
|-80.00
|304722.30
|3525
|2006.11.20 15:35
|sell
|1654
|1.00
|1.8964
|1.9014
|1.8954
|3526
|2006.11.20 15:40
|sell
|1655
|2.00
|1.8970
|1.9020
|1.8960
|3527
|2006.11.20 15:45
|sell
|1656
|4.00
|1.8978
|1.9028
|1.8968
|3528
|2006.11.20 16:05
|t/p
|1656
|4.00
|1.8968
|1.9028
|1.8968
|400.00
|305122.30
|3529
|2006.11.20 16:05
|close
|1655
|2.00
|1.8967
|1.9020
|1.8960
|60.00
|305182.30
|3530
|2006.11.20 16:10
|close
|1654
|1.00
|1.8976
|1.9014
|1.8954
|-120.00
|305062.30
|3531
|2006.11.20 16:50
|sell
|1657
|1.00
|1.8955
|1.9005
|1.8945
|3532
|2006.11.20 16:59
|sell
|1658
|2.00
|1.8960
|1.9010
|1.8950
|3533
|2006.11.20 17:05
|sell
|1659
|4.00
|1.8971
|1.9021
|1.8961
|3534
|2006.11.20 17:15
|t/p
|1659
|4.00
|1.8961
|1.9021
|1.8961
|400.00
|305462.30
|3535
|2006.11.20 17:15
|close
|1658
|2.00
|1.8961
|1.9010
|1.8950
|-20.00
|305442.30
|3536
|2006.11.20 17:20
|close
|1657
|1.00
|1.8959
|1.9005
|1.8945
|-40.00
|305402.30
|3537
|2006.11.20 23:10
|sell
|1660
|1.00
|1.8964
|1.9014
|1.8954
|3538
|2006.11.20 23:15
|sell
|1661
|2.00
|1.8973
|1.9023
|1.8963
|3539
|2006.11.21 00:05
|sell
|1662
|4.00
|1.8992
|1.9042
|1.8982
|3540
|2006.11.21 00:20
|t/p
|1662
|4.00
|1.8982
|1.9042
|1.8982
|400.00
|305802.30
|3541
|2006.11.21 00:20
|close
|1661
|2.00
|1.8971
|1.9023
|1.8963
|43.40
|305845.70
|3542
|2006.11.21 00:29
|close
|1660
|1.00
|1.8978
|1.9014
|1.8954
|-138.30
|305707.40
|3543
|2006.11.21 00:35
|buy
|1663
|1.00
|1.8986
|1.8936
|1.8996
|3544
|2006.11.21 00:45
|buy
|1664
|2.00
|1.8976
|1.8926
|1.8986
|3545
|2006.11.21 01:05
|t/p
|1664
|2.00
|1.8986
|1.8926
|1.8986
|200.00
|305907.40
|3546
|2006.11.21 01:05
|close
|1663
|1.00
|1.8988
|1.8936
|1.8996
|20.00
|305927.40
|3547
|2006.11.21 05:40
|buy
|1665
|1.00
|1.8983
|1.8933
|1.8993
|3548
|2006.11.21 05:50
|buy
|1666
|2.00
|1.8976
|1.8926
|1.8986
|3549
|2006.11.21 06:15
|buy
|1667
|4.00
|1.8971
|1.8921
|1.8981
|3550
|2006.11.21 07:05
|buy
|1668
|8.00
|1.8965
|1.8915
|1.8975
|3551
|2006.11.21 07:10
|modify
|1668
|8.00
|1.8965
|1.8969
|1.8989
|3552
|2006.11.21 07:15
|modify
|1668
|8.00
|1.8965
|1.8970
|1.8990
|3553
|2006.11.21 07:20
|s/l
|1668
|8.00
|1.8970
|1.8970
|1.8990
|400.00
|306327.40
|3554
|2006.11.21 07:20
|close
|1667
|4.00
|1.8967
|1.8921
|1.8981
|-160.00
|306167.40
|3555
|2006.11.21 07:29
|close
|1666
|2.00
|1.8972
|1.8926
|1.8986
|-80.00
|306087.40
|3556
|2006.11.21 07:30
|close
|1665
|1.00
|1.8971
|1.8933
|1.8993
|-120.00
|305967.40
|3557
|2006.11.21 08:50
|buy
|1669
|1.00
|1.8989
|1.8939
|1.8999
|3558
|2006.11.21 09:05
|buy
|1670
|2.00
|1.8978
|1.8928
|1.8988
|3559
|2006.11.21 09:45
|t/p
|1670
|2.00
|1.8988
|1.8928
|1.8988
|200.00
|306167.40
|3560
|2006.11.21 09:45
|close
|1669
|1.00
|1.8989
|1.8939
|1.8999
|0.00
|306167.40
|3561
|2006.11.21 11:15
|buy
|1671
|1.00
|1.9007
|1.8957
|1.9017
|3562
|2006.11.21 11:20
|buy
|1672
|2.00
|1.9000
|1.8950
|1.9010
|3563
|2006.11.21 11:29
|buy
|1673
|4.00
|1.8996
|1.8946
|1.9006
|3564
|2006.11.21 11:35
|buy
|1674
|8.00
|1.8972
|1.8922
|1.8982
|3565
|2006.11.21 11:40
|t/p
|1674
|8.00
|1.8982
|1.8922
|1.8982
|800.00
|306967.40
|3566
|2006.11.21 11:45
|buy
|1675
|8.00
|1.8988
|1.8938
|1.8998
|3567
|2006.11.21 11:50
|buy
|1676
|16.00
|1.8975
|1.8925
|1.8985
|3568
|2006.11.21 12:05
|t/p
|1676
|16.00
|1.8985
|1.8925
|1.8985
|1600.00
|308567.40
|3569
|2006.11.21 12:05
|close
|1675
|8.00
|1.8988
|1.8938
|1.8998
|0.00
|308567.40
|3570
|2006.11.21 12:10
|close
|1673
|4.00
|1.8983
|1.8946
|1.9006
|-520.00
|308047.40
|3571
|2006.11.21 12:15
|close
|1672
|2.00
|1.8977
|1.8950
|1.9010
|-460.00
|307587.40
|3572
|2006.11.21 12:20
|close
|1671
|1.00
|1.8993
|1.8957
|1.9017
|-140.00
|307447.40
|3573
|2006.11.21 13:10
|buy
|1677
|1.00
|1.8999
|1.8949
|1.9009
|3574
|2006.11.21 13:15
|buy
|1678
|2.00
|1.8988
|1.8938
|1.8998
|3575
|2006.11.21 13:29
|modify
|1678
|2.00
|1.8988
|1.8991
|1.9011
|3576
|2006.11.21 13:40
|s/l
|1678
|2.00
|1.8991
|1.8991
|1.9011
|60.00
|307507.40
|3577
|2006.11.21 13:40
|close
|1677
|1.00
|1.8984
|1.8949
|1.9009
|-150.00
|307357.40
|3578
|2006.11.21 14:05
|sell
|1679
|1.00
|1.8973
|1.9023
|1.8963
|3579
|2006.11.21 14:10
|sell
|1680
|2.00
|1.8981
|1.9031
|1.8971
|3580
|2006.11.21 14:20
|sell
|1681
|4.00
|1.8986
|1.9036
|1.8976
|3581
|2006.11.21 14:40
|t/p
|1681
|4.00
|1.8976
|1.9036
|1.8976
|400.00
|307757.40
|3582
|2006.11.21 14:40
|close
|1680
|2.00
|1.8976
|1.9031
|1.8971
|100.00
|307857.40
|3583
|2006.11.21 14:45
|close
|1679
|1.00
|1.8992
|1.9023
|1.8963
|-190.00
|307667.40
|3584
|2006.11.21 14:50
|sell
|1682
|1.00
|1.8974
|1.9024
|1.8964
|3585
|2006.11.21 14:59
|sell
|1683
|2.00
|1.8986
|1.9036
|1.8976
|3586
|2006.11.21 15:35
|sell
|1684
|4.00
|1.8994
|1.9044
|1.8984
|3587
|2006.11.21 15:45
|modify
|1684
|4.00
|1.8994
|1.8991
|1.8971
|3588
|2006.11.21 15:59
|s/l
|1684
|4.00
|1.8991
|1.8991
|1.8971
|120.00
|307787.40
|3589
|2006.11.21 15:59
|close
|1683
|2.00
|1.8995
|1.9036
|1.8976
|-180.00
|307607.40
|3590
|2006.11.21 16:00
|close
|1682
|1.00
|1.8994
|1.9024
|1.8964
|-200.00
|307407.40
|3591
|2006.11.21 19:05
|buy
|1685
|1.00
|1.9006
|1.8956
|1.9016
|3592
|2006.11.21 19:10
|buy
|1686
|2.00
|1.8986
|1.8936
|1.8996
|3593
|2006.11.21 19:20
|t/p
|1686
|2.00
|1.8996
|1.8936
|1.8996
|200.00
|307607.40
|3594
|2006.11.21 19:20
|close
|1685
|1.00
|1.9004
|1.8956
|1.9016
|-20.00
|307587.40
|3595
|2006.11.21 19:29
|buy
|1687
|1.00
|1.9001
|1.8951
|1.9011
|3596
|2006.11.21 19:35
|buy
|1688
|2.00
|1.8996
|1.8946
|1.9006
|3597
|2006.11.21 21:05
|buy
|1689
|4.00
|1.8991
|1.8941
|1.9001
|3598
|2006.11.21 21:15
|t/p
|1689
|4.00
|1.9001
|1.8941
|1.9001
|400.00
|307987.40
|3599
|2006.11.21 21:29
|buy
|1690
|4.00
|1.8992
|1.8942
|1.9002
|3600
|2006.11.21 21:45
|buy
|1691
|8.00
|1.8985
|1.8935
|1.8995
|3601
|2006.11.21 22:05
|modify
|1691
|8.00
|1.8985
|1.8988
|1.9008
|3602
|2006.11.21 22:20
|s/l
|1691
|8.00
|1.8988
|1.8988
|1.9008
|240.00
|308227.40
|3603
|2006.11.21 22:20
|close
|1690
|4.00
|1.8987
|1.8942
|1.9002
|-200.00
|308027.40
|3604
|2006.11.21 22:29
|close
|1688
|2.00
|1.8989
|1.8946
|1.9006
|-140.00
|307887.40
|3605
|2006.11.21 22:30
|close
|1687
|1.00
|1.8988
|1.8951
|1.9011
|-130.00
|307757.40
|3606
|2006.11.22 01:40
|buy
|1692
|1.00
|1.9012
|1.8962
|1.9022
|3607
|2006.11.22 02:29
|t/p
|1692
|1.00
|1.9022
|1.8962
|1.9022
|100.00
|307857.40
|3608
|2006.11.22 02:29
|buy
|1693
|1.00
|1.9025
|1.8975
|1.9035
|3609
|2006.11.22 02:40
|buy
|1694
|2.00
|1.9018
|1.8968
|1.9028
|3610
|2006.11.22 03:05
|buy
|1695
|4.00
|1.9015
|1.8965
|1.9025
|3611
|2006.11.22 03:45
|t/p
|1695
|4.00
|1.9025
|1.8965
|1.9025
|400.00
|308257.40
|3612
|2006.11.22 03:45
|close
|1694
|2.00
|1.9027
|1.8968
|1.9028
|180.00
|308437.40
|3613
|2006.11.22 03:59
|close
|1693
|1.00
|1.9026
|1.8975
|1.9035
|10.00
|308447.40
|3614
|2006.11.22 04:10
|buy
|1696
|1.00
|1.9036
|1.8986
|1.9046
|3615
|2006.11.22 04:20
|buy
|1697
|2.00
|1.9030
|1.8980
|1.9040
|3616
|2006.11.22 04:29
|buy
|1698
|4.00
|1.9026
|1.8976
|1.9036
|3617
|2006.11.22 04:45
|buy
|1699
|8.00
|1.9023
|1.8973
|1.9033
|3618
|2006.11.22 04:50
|t/p
|1699
|8.00
|1.9033
|1.8973
|1.9033
|800.00
|309247.40
|3619
|2006.11.22 06:35
|buy
|1700
|8.00
|1.9022
|1.8972
|1.9032
|3620
|2006.11.22 07:35
|t/p
|1697
|2.00
|1.9040
|1.8980
|1.9040
|200.00
|309447.40
|3621
|2006.11.22 07:35
|t/p
|1698
|4.00
|1.9036
|1.8976
|1.9036
|400.00
|309847.40
|3622
|2006.11.22 07:35
|t/p
|1700
|8.00
|1.9032
|1.8972
|1.9032
|800.00
|310647.40
|3623
|2006.11.22 07:35
|close
|1696
|1.00
|1.9045
|1.8986
|1.9046
|90.00
|310737.40
|3624
|2006.11.22 07:40
|buy
|1701
|1.00
|1.9050
|1.9000
|1.9060
|3625
|2006.11.22 07:45
|buy
|1702
|2.00
|1.9047
|1.8997
|1.9057
|3626
|2006.11.22 07:50
|buy
|1703
|4.00
|1.9025
|1.8975
|1.9035
|3627
|2006.11.22 07:59
|t/p
|1703
|4.00
|1.9035
|1.8975
|1.9035
|400.00
|311137.40
|3628
|2006.11.22 07:59
|buy
|1704
|4.00
|1.9041
|1.8991
|1.9051
|3629
|2006.11.22 08:35
|t/p
|1704
|4.00
|1.9051
|1.8991
|1.9051
|400.00
|311537.40
|3630
|2006.11.22 08:35
|close
|1702
|2.00
|1.9052
|1.8997
|1.9057
|100.00
|311637.40
|3631
|2006.11.22 08:40
|close
|1701
|1.00
|1.9045
|1.9000
|1.9060
|-50.00
|311587.40
|3632
|2006.11.22 08:45
|buy
|1705
|1.00
|1.9049
|1.8999
|1.9059
|3633
|2006.11.22 08:50
|t/p
|1705
|1.00
|1.9059
|1.8999
|1.9059
|100.00
|311687.40
|3634
|2006.11.22 08:50
|buy
|1706
|1.00
|1.9068
|1.9018
|1.9078
|3635
|2006.11.22 08:59
|buy
|1707
|2.00
|1.9060
|1.9010
|1.9070
|3636
|2006.11.22 09:05
|buy
|1708
|4.00
|1.9045
|1.8995
|1.9055
|3637
|2006.11.22 09:15
|t/p
|1708
|4.00
|1.9055
|1.8995
|1.9055
|400.00
|312087.40
|3638
|2006.11.22 09:15
|close
|1707
|2.00
|1.9061
|1.9010
|1.9070
|20.00
|312107.40
|3639
|2006.11.22 09:20
|close
|1706
|1.00
|1.9066
|1.9018
|1.9078
|-20.00
|312087.40
|3640
|2006.11.22 09:35
|sell
|1709
|1.00
|1.9029
|1.9079
|1.9019
|3641
|2006.11.22 09:40
|sell
|1710
|2.00
|1.9047
|1.9097
|1.9037
|3642
|2006.11.22 09:45
|sell
|1711
|4.00
|1.9053
|1.9103
|1.9043
|3643
|2006.11.22 09:50
|sell
|1712
|8.00
|1.9068
|1.9118
|1.9058
|3644
|2006.11.22 09:59
|t/p
|1712
|8.00
|1.9058
|1.9118
|1.9058
|800.00
|312887.40
|3645
|2006.11.22 10:15
|sell
|1713
|8.00
|1.9061
|1.9111
|1.9051
|3646
|2006.11.22 10:40
|sell
|1714
|16.00
|1.9063
|1.9113
|1.9053
|3647
|2006.11.22 11:05
|s/l
|1709
|1.00
|1.9079
|1.9079
|1.9019
|-500.00
|312387.40
|3648
|2006.11.22 11:05
|close
|1714
|16.00
|1.9083
|1.9113
|1.9053
|-3200.00
|309187.40
|3649
|2006.11.22 11:10
|close
|1713
|8.00
|1.9062
|1.9111
|1.9051
|-80.00
|309107.40
|3650
|2006.11.22 11:15
|close
|1711
|4.00
|1.9070
|1.9103
|1.9043
|-680.00
|308427.40
|3651
|2006.11.22 11:20
|close
|1710
|2.00
|1.9079
|1.9097
|1.9037
|-640.00
|307787.40
|3652
|2006.11.22 11:29
|buy
|1715
|1.00
|1.9078
|1.9028
|1.9088
|3653
|2006.11.22 12:20
|t/p
|1715
|1.00
|1.9088
|1.9028
|1.9088
|100.00
|307887.40
|3654
|2006.11.22 12:20
|buy
|1716
|1.00
|1.9103
|1.9053
|1.9113
|3655
|2006.11.22 12:29
|buy
|1717
|2.00
|1.9093
|1.9043
|1.9103
|3656
|2006.11.22 12:35
|buy
|1718
|4.00
|1.9088
|1.9038
|1.9098
|3657
|2006.11.22 12:45
|t/p
|1718
|4.00
|1.9098
|1.9038
|1.9098
|400.00
|308287.40
|3658
|2006.11.22 12:45
|close
|1717
|2.00
|1.9098
|1.9043
|1.9103
|100.00
|308387.40
|3659
|2006.11.22 12:50
|close
|1716
|1.00
|1.9100
|1.9053
|1.9113
|-30.00
|308357.40
|3660
|2006.11.22 12:59
|buy
|1719
|1.00
|1.9095
|1.9045
|1.9105
|3661
|2006.11.22 13:05
|buy
|1720
|2.00
|1.9092
|1.9042
|1.9102
|3662
|2006.11.22 13:10
|t/p
|1719
|1.00
|1.9105
|1.9045
|1.9105
|100.00
|308457.40
|3663
|2006.11.22 13:10
|t/p
|1720
|2.00
|1.9102
|1.9042
|1.9102
|200.00
|308657.40
|3664
|2006.11.22 13:10
|buy
|1721
|1.00
|1.9115
|1.9065
|1.9125
|3665
|2006.11.22 13:20
|t/p
|1721
|1.00
|1.9125
|1.9065
|1.9125
|100.00
|308757.40
|3666
|2006.11.22 13:20
|buy
|1722
|1.00
|1.9137
|1.9087
|1.9147
|3667
|2006.11.22 13:29
|buy
|1723
|2.00
|1.9132
|1.9082
|1.9142
|3668
|2006.11.22 13:35
|buy
|1724
|4.00
|1.9109
|1.9059
|1.9119
|3669
|2006.11.22 13:45
|t/p
|1724
|4.00
|1.9119
|1.9059
|1.9119
|400.00
|309157.40
|3670
|2006.11.22 13:45
|close
|1723
|2.00
|1.9134
|1.9082
|1.9142
|40.00
|309197.40
|3671
|2006.11.22 13:50
|close
|1722
|1.00
|1.9137
|1.9087
|1.9147
|0.00
|309197.40
|3672
|2006.11.22 13:59
|buy
|1725
|1.00
|1.9126
|1.9076
|1.9136
|3673
|2006.11.22 14:05
|buy
|1726
|2.00
|1.9115
|1.9065
|1.9125
|3674
|2006.11.22 14:20
|t/p
|1726
|2.00
|1.9125
|1.9065
|1.9125
|200.00
|309397.40
|3675
|2006.11.22 14:20
|close
|1725
|1.00
|1.9126
|1.9076
|1.9136
|0.00
|309397.40
|3676
|2006.11.22 15:10
|buy
|1727
|1.00
|1.9168
|1.9118
|1.9178
|3677
|2006.11.22 15:15
|buy
|1728
|2.00
|1.9161
|1.9111
|1.9171
|3678
|2006.11.22 15:20
|buy
|1729
|4.00
|1.9150
|1.9100
|1.9160
|3679
|2006.11.22 15:29
|t/p
|1729
|4.00
|1.9160
|1.9100
|1.9160
|400.00
|309797.40
|3680
|2006.11.22 15:40
|buy
|1730
|4.00
|1.9156
|1.9106
|1.9166
|3681
|2006.11.22 15:45
|buy
|1731
|8.00
|1.9139
|1.9089
|1.9149
|3682
|2006.11.22 15:50
|t/p
|1731
|8.00
|1.9149
|1.9089
|1.9149
|800.00
|310597.40
|3683
|2006.11.22 15:59
|buy
|1732
|8.00
|1.9141
|1.9091
|1.9151
|3684
|2006.11.22 16:10
|buy
|1733
|16.00
|1.9136
|1.9086
|1.9146
|3685
|2006.11.22 16:20
|t/p
|1733
|16.00
|1.9146
|1.9086
|1.9146
|1600.00
|312197.40
|3686
|2006.11.22 16:20
|close
|1732
|8.00
|1.9148
|1.9091
|1.9151
|560.00
|312757.40
|3687
|2006.11.22 16:29
|close
|1730
|4.00
|1.9136
|1.9106
|1.9166
|-800.00
|311957.40
|3688
|2006.11.22 16:30
|close
|1728
|2.00
|1.9137
|1.9111
|1.9171
|-480.00
|311477.40
|3689
|2006.11.22 16:35
|close
|1727
|1.00
|1.9135
|1.9118
|1.9178
|-330.00
|311147.40
|3690
|2006.11.22 17:40
|sell
|1734
|1.00
|1.9127
|1.9177
|1.9117
|3691
|2006.11.22 17:59
|sell
|1735
|2.00
|1.9138
|1.9188
|1.9128
|3692
|2006.11.22 18:40
|sell
|1736
|4.00
|1.9144
|1.9194
|1.9134
|3693
|2006.11.22 18:45
|modify
|1736
|4.00
|1.9144
|1.9141
|1.9121
|3694
|2006.11.22 18:59
|s/l
|1736
|4.00
|1.9141
|1.9141
|1.9121
|120.00
|311267.40
|3695
|2006.11.22 18:59
|close
|1735
|2.00
|1.9143
|1.9188
|1.9128
|-100.00
|311167.40
|3696
|2006.11.22 19:00
|close
|1734
|1.00
|1.9144
|1.9177
|1.9117
|-170.00
|310997.40
|3697
|2006.11.22 19:05
|buy
|1737
|1.00
|1.9154
|1.9104
|1.9164
|3698
|2006.11.22 19:10
|buy
|1738
|2.00
|1.9142
|1.9092
|1.9152
|3699
|2006.11.22 19:30
|modify
|1738
|2.00
|1.9142
|1.9144
|1.9164
|3700
|2006.11.22 19:35
|s/l
|1738
|2.00
|1.9144
|1.9144
|1.9164
|40.00
|311037.40
|3701
|2006.11.22 19:35
|close
|1737
|1.00
|1.9144
|1.9104
|1.9164
|-100.00
|310937.40
|3702
|2006.11.22 19:50
|buy
|1739
|1.00
|1.9152
|1.9102
|1.9162
|3703
|2006.11.22 19:59
|buy
|1740
|2.00
|1.9147
|1.9097
|1.9157
|3704
|2006.11.22 20:05
|buy
|1741
|4.00
|1.9143
|1.9093
|1.9153
|3705
|2006.11.22 20:35
|buy
|1742
|8.00
|1.9140
|1.9090
|1.9150
|3706
|2006.11.22 21:10
|t/p
|1742
|8.00
|1.9150
|1.9090
|1.9150
|800.00
|311737.40
|3707
|2006.11.22 21:10
|close
|1741
|4.00
|1.9151
|1.9093
|1.9153
|320.00
|312057.40
|3708
|2006.11.22 21:15
|close
|1740
|2.00
|1.9147
|1.9097
|1.9157
|0.00
|312057.40
|3709
|2006.11.22 21:20
|close
|1739
|1.00
|1.9144
|1.9102
|1.9162
|-80.00
|311977.40
|3710
|2006.11.23 02:35
|sell
|1743
|1.00
|1.9130
|1.9180
|1.9120
|3711
|2006.11.23 02:40
|sell
|1744
|2.00
|1.9135
|1.9185
|1.9125
|3712
|2006.11.23 03:35
|sell
|1745
|4.00
|1.9138
|1.9188
|1.9128
|3713
|2006.11.23 04:05
|sell
|1746
|8.00
|1.9145
|1.9195
|1.9135
|3714
|2006.11.23 05:20
|sell
|1747
|16.00
|1.9148
|1.9198
|1.9138
|3715
|2006.11.23 07:15
|t/p
|1746
|8.00
|1.9135
|1.9195
|1.9135
|800.00
|312777.40
|3716
|2006.11.23 07:15
|t/p
|1747
|16.00
|1.9138
|1.9198
|1.9138
|1600.00
|314377.40
|3717
|2006.11.23 07:15
|close
|1745
|4.00
|1.9134
|1.9188
|1.9128
|160.00
|314537.40
|3718
|2006.11.23 07:20
|close
|1744
|2.00
|1.9139
|1.9185
|1.9125
|-80.00
|314457.40
|3719
|2006.11.23 07:29
|close
|1743
|1.00
|1.9135
|1.9180
|1.9120
|-50.00
|314407.40
|3720
|2006.11.23 07:30
|sell
|1748
|1.00
|1.9132
|1.9182
|1.9122
|3721
|2006.11.23 07:35
|sell
|1749
|2.00
|1.9139
|1.9189
|1.9129
|3722
|2006.11.23 08:05
|sell
|1750
|4.00
|1.9150
|1.9200
|1.9140
|3723
|2006.11.23 08:20
|t/p
|1750
|4.00
|1.9140
|1.9200
|1.9140
|400.00
|314807.40
|3724
|2006.11.23 08:20
|close
|1749
|2.00
|1.9138
|1.9189
|1.9129
|20.00
|314827.40
|3725
|2006.11.23 08:29
|close
|1748
|1.00
|1.9148
|1.9182
|1.9122
|-160.00
|314667.40
|3726
|2006.11.23 09:05
|buy
|1751
|1.00
|1.9164
|1.9114
|1.9174
|3727
|2006.11.23 09:10
|buy
|1752
|2.00
|1.9146
|1.9096
|1.9156
|3728
|2006.11.23 09:20
|t/p
|1752
|2.00
|1.9156
|1.9096
|1.9156
|200.00
|314867.40
|3729
|2006.11.23 09:20
|close
|1751
|1.00
|1.9168
|1.9114
|1.9174
|40.00
|314907.40
|3730
|2006.11.23 09:29
|buy
|1753
|1.00
|1.9161
|1.9111
|1.9171
|3731
|2006.11.23 09:35
|buy
|1754
|2.00
|1.9149
|1.9099
|1.9159
|3732
|2006.11.23 09:45
|t/p
|1754
|2.00
|1.9159
|1.9099
|1.9159
|200.00
|315107.40
|3733
|2006.11.23 09:45
|close
|1753
|1.00
|1.9165
|1.9111
|1.9171
|40.00
|315147.40
|3734
|2006.11.23 09:50
|buy
|1755
|1.00
|1.9166
|1.9116
|1.9176
|3735
|2006.11.23 09:59
|buy
|1756
|2.00
|1.9154
|1.9104
|1.9164
|3736
|2006.11.23 10:05
|buy
|1757
|4.00
|1.9137
|1.9087
|1.9147
|3737
|2006.11.23 10:20
|t/p
|1757
|4.00
|1.9147
|1.9087
|1.9147
|400.00
|315547.40
|3738
|2006.11.23 10:20
|close
|1756
|2.00
|1.9155
|1.9104
|1.9164
|20.00
|315567.40
|3739
|2006.11.23 10:29
|close
|1755
|1.00
|1.9144
|1.9116
|1.9176
|-220.00
|315347.40
|3740
|2006.11.23 10:30
|sell
|1758
|1.00
|1.9143
|1.9193
|1.9133
|3741
|2006.11.23 10:35
|t/p
|1758
|1.00
|1.9133
|1.9193
|1.9133
|100.00
|315447.40
|3742
|2006.11.23 10:35
|sell
|1759
|1.00
|1.9131
|1.9181
|1.9121
|3743
|2006.11.23 10:45
|sell
|1760
|2.00
|1.9149
|1.9199
|1.9139
|3744
|2006.11.23 11:05
|t/p
|1760
|2.00
|1.9139
|1.9199
|1.9139
|200.00
|315647.40
|3745
|2006.11.23 11:05
|close
|1759
|1.00
|1.9139
|1.9181
|1.9121
|-80.00
|315567.40
|3746
|2006.11.23 11:45
|sell
|1761
|1.00
|1.9131
|1.9181
|1.9121
|3747
|2006.11.23 11:50
|sell
|1762
|2.00
|1.9135
|1.9185
|1.9125
|3748
|2006.11.23 11:59
|sell
|1763
|4.00
|1.9140
|1.9190
|1.9130
|3749
|2006.11.23 12:05
|sell
|1764
|8.00
|1.9148
|1.9198
|1.9138
|3750
|2006.11.23 12:40
|sell
|1765
|16.00
|1.9151
|1.9201
|1.9141
|3751
|2006.11.24 07:50
|s/l
|1761
|1.00
|1.9181
|1.9181
|1.9121
|-498.30
|315069.10
|3752
|2006.11.24 07:50
|s/l
|1762
|2.00
|1.9185
|1.9185
|1.9125
|-996.60
|314072.50
|3753
|2006.11.24 07:50
|close
|1765
|16.00
|1.9185
|1.9201
|1.9141
|-5412.80
|308659.70
|3754
|2006.11.24 07:59
|close
|1764
|8.00
|1.9180
|1.9198
|1.9138
|-2546.40
|306113.30
|3755
|2006.11.24 08:00
|close
|1763
|4.00
|1.9181
|1.9190
|1.9130
|-1633.20
|304480.10
|3756
|2006.11.24 08:10
|buy
|1766
|1.00
|1.9200
|1.9150
|1.9210
|3757
|2006.11.24 08:15
|t/p
|1766
|1.00
|1.9210
|1.9150
|1.9210
|100.00
|304580.10
|3758
|2006.11.24 08:15
|buy
|1767
|1.00
|1.9223
|1.9173
|1.9233
|3759
|2006.11.24 08:20
|modify
|1767
|1.00
|1.9223
|1.9225
|1.9245
|3760
|2006.11.24 08:40
|t/p
|1767
|1.00
|1.9245
|1.9225
|1.9245
|220.00
|304800.10
|3761
|2006.11.24 08:40
|buy
|1768
|1.00
|1.9259
|1.9209
|1.9269
|3762
|2006.11.24 08:45
|t/p
|1768
|1.00
|1.9269
|1.9209
|1.9269
|100.00
|304900.10
|3763
|2006.11.24 08:45
|buy
|1769
|1.00
|1.9271
|1.9221
|1.9281
|3764
|2006.11.24 08:50
|t/p
|1769
|1.00
|1.9281
|1.9221
|1.9281
|100.00
|305000.10
|3765
|2006.11.24 08:50
|buy
|1770
|1.00
|1.9336
|1.9286
|1.9346
|3766
|2006.11.24 08:59
|buy
|1771
|2.00
|1.9316
|1.9266
|1.9326
|3767
|2006.11.24 09:05
|buy
|1772
|4.00
|1.9306
|1.9256
|1.9316
|3768
|2006.11.24 09:20
|t/p
|1771
|2.00
|1.9326
|1.9266
|1.9326
|200.00
|305200.10
|3769
|2006.11.24 09:20
|t/p
|1772
|4.00
|1.9316
|1.9256
|1.9316
|400.00
|305600.10
|3770
|2006.11.24 09:20
|close
|1770
|1.00
|1.9326
|1.9286
|1.9346
|-100.00
|305500.10
|3771
|2006.11.24 09:50
|buy
|1773
|1.00
|1.9317
|1.9267
|1.9327
|3772
|2006.11.24 09:59
|buy
|1774
|2.00
|1.9310
|1.9260
|1.9320
|3773
|2006.11.24 10:05
|buy
|1775
|4.00
|1.9304
|1.9254
|1.9314
|3774
|2006.11.24 10:10
|t/p
|1775
|4.00
|1.9314
|1.9254
|1.9314
|400.00
|305900.10
|3775
|2006.11.24 10:15
|t/p
|1773
|1.00
|1.9327
|1.9267
|1.9327
|100.00
|306000.10
|3776
|2006.11.24 10:15
|t/p
|1774
|2.00
|1.9320
|1.9260
|1.9320
|200.00
|306200.10
|3777
|2006.11.24 10:15
|buy
|1776
|1.00
|1.9340
|1.9290
|1.9350
|3778
|2006.11.24 10:35
|buy
|1777
|2.00
|1.9324
|1.9274
|1.9334
|3779
|2006.11.24 10:40
|t/p
|1776
|1.00
|1.9350
|1.9290
|1.9350
|100.00
|306300.10
|3780
|2006.11.24 10:40
|t/p
|1777
|2.00
|1.9334
|1.9274
|1.9334
|200.00
|306500.10
|3781
|2006.11.24 10:40
|buy
|1778
|1.00
|1.9353
|1.9303
|1.9363
|3782
|2006.11.24 10:45
|buy
|1779
|2.00
|1.9350
|1.9300
|1.9360
|3783
|2006.11.24 10:59
|buy
|1780
|4.00
|1.9326
|1.9276
|1.9336
|3784
|2006.11.24 11:05
|buy
|1781
|8.00
|1.9323
|1.9273
|1.9333
|3785
|2006.11.24 11:10
|buy
|1782
|16.00
|1.9316
|1.9266
|1.9326
|3786
|2006.11.24 11:29
|t/p
|1780
|4.00
|1.9336
|1.9276
|1.9336
|400.00
|306900.10
|3787
|2006.11.24 11:29
|t/p
|1781
|8.00
|1.9333
|1.9273
|1.9333
|800.00
|307700.10
|3788
|2006.11.24 11:29
|t/p
|1782
|16.00
|1.9326
|1.9266
|1.9326
|1600.00
|309300.10
|3789
|2006.11.24 11:29
|close
|1779
|2.00
|1.9338
|1.9300
|1.9360
|-240.00
|309060.10
|3790
|2006.11.24 11:30
|close
|1778
|1.00
|1.9339
|1.9303
|1.9363
|-140.00
|308920.10
|3791
|2006.11.24 12:10
|buy
|1783
|1.00
|1.9345
|1.9295
|1.9355
|3792
|2006.11.24 12:15
|buy
|1784
|2.00
|1.9339
|1.9289
|1.9349
|3793
|2006.11.24 12:40
|buy
|1785
|4.00
|1.9323
|1.9273
|1.9333
|3794
|2006.11.24 12:45
|t/p
|1785
|4.00
|1.9333
|1.9273
|1.9333
|400.00
|309320.10
|3795
|2006.11.24 12:50
|buy
|1786
|4.00
|1.9333
|1.9283
|1.9343
|3796
|2006.11.24 12:59
|buy
|1787
|8.00
|1.9324
|1.9274
|1.9334
|3797
|2006.11.24 13:05
|buy
|1788
|16.00
|1.9313
|1.9263
|1.9323
|3798
|2006.11.24 13:10
|t/p
|1788
|16.00
|1.9323
|1.9263
|1.9323
|1600.00
|310920.10
|3799
|2006.11.24 13:15
|buy
|1789
|16.00
|1.9320
|1.9270
|1.9330
|3800
|2006.11.24 13:35
|t/p
|1789
|16.00
|1.9330
|1.9270
|1.9330
|1600.00
|312520.10
|3801
|2006.11.24 13:35
|close
|1787
|8.00
|1.9332
|1.9274
|1.9334
|640.00
|313160.10
|3802
|2006.11.24 13:40
|close
|1786
|4.00
|1.9326
|1.9283
|1.9343
|-280.00
|312880.10
|3803
|2006.11.24 13:45
|close
|1784
|2.00
|1.9334
|1.9289
|1.9349
|-100.00
|312780.10
|3804
|2006.11.24 13:50
|close
|1783
|1.00
|1.9316
|1.9295
|1.9355
|-290.00
|312490.10
|3805
|2006.11.24 14:15
|sell
|1790
|1.00
|1.9312
|1.9362
|1.9302
|3806
|2006.11.24 14:30
|sell
|1791
|2.00
|1.9316
|1.9366
|1.9306
|3807
|2006.11.24 14:35
|sell
|1792
|4.00
|1.9331
|1.9381
|1.9321
|3808
|2006.11.24 14:40
|t/p
|1792
|4.00
|1.9321
|1.9381
|1.9321
|400.00
|312890.10
|3809
|2006.11.24 14:50
|sell
|1793
|4.00
|1.9321
|1.9371
|1.9311
|3810
|2006.11.24 15:15
|sell
|1794
|8.00
|1.9334
|1.9384
|1.9324
|3811
|2006.11.24 15:20
|t/p
|1794
|8.00
|1.9324
|1.9384
|1.9324
|800.00
|313690.10
|3812
|2006.11.24 15:20
|modify
|1793
|4.00
|1.9321
|1.9318
|1.9298
|3813
|2006.11.24 15:29
|s/l
|1793
|4.00
|1.9318
|1.9318
|1.9298
|120.00
|313810.10
|3814
|2006.11.24 15:29
|close
|1791
|2.00
|1.9326
|1.9366
|1.9306
|-200.00
|313610.10
|3815
|2006.11.24 15:30
|close
|1790
|1.00
|1.9327
|1.9362
|1.9302
|-150.00
|313460.10
|3816
|2006.11.24 16:35
|sell
|1795
|1.00
|1.9305
|1.9355
|1.9295
|3817
|2006.11.24 16:40
|sell
|1796
|2.00
|1.9308
|1.9358
|1.9298
|3818
|2006.11.24 16:45
|sell
|1797
|4.00
|1.9322
|1.9372
|1.9312
|3819
|2006.11.24 16:50
|modify
|1797
|4.00
|1.9322
|1.9319
|1.9299
|3820
|2006.11.24 17:10
|s/l
|1797
|4.00
|1.9319
|1.9319
|1.9299
|120.00
|313580.10
|3821
|2006.11.24 17:10
|close
|1796
|2.00
|1.9328
|1.9358
|1.9298
|-400.00
|313180.10
|3822
|2006.11.24 17:15
|close
|1795
|1.00
|1.9318
|1.9355
|1.9295
|-130.00
|313050.10
|3823
|2006.11.24 17:29
|buy
|1798
|1.00
|1.9327
|1.9277
|1.9337
|3824
|2006.11.24 17:40
|buy
|1799
|2.00
|1.9320
|1.9270
|1.9330
|3825
|2006.11.24 17:45
|buy
|1800
|4.00
|1.9317
|1.9267
|1.9327
|3826
|2006.11.24 17:50
|buy
|1801
|8.00
|1.9314
|1.9264
|1.9324
|3827
|2006.11.24 19:10
|t/p
|1800
|4.00
|1.9327
|1.9267
|1.9327
|400.00
|313450.10
|3828
|2006.11.24 19:10
|t/p
|1801
|8.00
|1.9324
|1.9264
|1.9324
|800.00
|314250.10
|3829
|2006.11.24 19:10
|close
|1799
|2.00
|1.9329
|1.9270
|1.9330
|180.00
|314430.10
|3830
|2006.11.24 19:15
|close
|1798
|1.00
|1.9324
|1.9277
|1.9337
|-30.00
|314400.10
|3831
|2006.11.24 19:29
|buy
|1802
|1.00
|1.9329
|1.9279
|1.9339
|3832
|2006.11.24 19:40
|buy
|1803
|2.00
|1.9325
|1.9275
|1.9335
|3833
|2006.11.24 20:05
|buy
|1804
|4.00
|1.9318
|1.9268
|1.9328
|3834
|2006.11.24 20:10
|buy
|1805
|8.00
|1.9315
|1.9265
|1.9325
|3835
|2006.11.24 20:20
|modify
|1805
|8.00
|1.9315
|1.9319
|1.9339
|3836
|2006.11.24 20:29
|s/l
|1805
|8.00
|1.9319
|1.9319
|1.9339
|320.00
|314720.10
|3837
|2006.11.24 20:29
|close
|1804
|4.00
|1.9317
|1.9268
|1.9328
|-40.00
|314680.10
|3838
|2006.11.24 20:30
|close
|1803
|2.00
|1.9318
|1.9275
|1.9335
|-140.00
|314540.10
|3839
|2006.11.24 20:35
|close
|1802
|1.00
|1.9314
|1.9279
|1.9339
|-150.00
|314390.10
|3840
|2006.11.26 23:00
|buy
|1806
|1.00
|1.9394
|1.9344
|1.9404
|3841
|2006.11.26 23:05
|buy
|1807
|2.00
|1.9391
|1.9341
|1.9401
|3842
|2006.11.26 23:10
|t/p
|1806
|1.00
|1.9404
|1.9344
|1.9404
|100.00
|314490.10
|3843
|2006.11.26 23:10
|t/p
|1807
|2.00
|1.9401
|1.9341
|1.9401
|200.00
|314690.10
|3844
|2006.11.26 23:10
|buy
|1808
|1.00
|1.9410
|1.9360
|1.9420
|3845
|2006.11.26 23:15
|buy
|1809
|2.00
|1.9396
|1.9346
|1.9406
|3846
|2006.11.26 23:20
|buy
|1810
|4.00
|1.9386
|1.9336
|1.9396
|3847
|2006.11.26 23:29
|t/p
|1809
|2.00
|1.9406
|1.9346
|1.9406
|200.00
|314890.10
|3848
|2006.11.26 23:29
|t/p
|1810
|4.00
|1.9396
|1.9336
|1.9396
|400.00
|315290.10
|3849
|2006.11.26 23:29
|close
|1808
|1.00
|1.9408
|1.9360
|1.9420
|-20.00
|315270.10
|3850
|2006.11.26 23:35
|buy
|1811
|1.00
|1.9408
|1.9358
|1.9418
|3851
|2006.11.26 23:40
|buy
|1812
|2.00
|1.9402
|1.9352
|1.9412
|3852
|2006.11.26 23:45
|buy
|1813
|4.00
|1.9399
|1.9349
|1.9409
|3853
|2006.11.26 23:59
|buy
|1814
|8.00
|1.9396
|1.9346
|1.9406
|3854
|2006.11.27 00:05
|buy
|1815
|16.00
|1.9391
|1.9341
|1.9401
|3855
|2006.11.27 01:35
|t/p
|1814
|8.00
|1.9406
|1.9346
|1.9406
|763.20
|316033.30
|3856
|2006.11.27 01:35
|t/p
|1815
|16.00
|1.9401
|1.9341
|1.9401
|1600.00
|317633.30
|3857
|2006.11.27 01:35
|close
|1813
|4.00
|1.9408
|1.9349
|1.9409
|341.60
|317974.90
|3858
|2006.11.27 01:45
|close
|1812
|2.00
|1.9384
|1.9352
|1.9412
|-369.20
|317605.70
|3859
|2006.11.27 01:50
|close
|1811
|1.00
|1.9375
|1.9358
|1.9418
|-334.60
|317271.10
|3860
|2006.11.27 02:10
|buy
|1816
|1.00
|1.9413
|1.9363
|1.9423
|3861
|2006.11.27 02:15
|buy
|1817
|2.00
|1.9408
|1.9358
|1.9418
|3862
|2006.11.27 02:29
|buy
|1818
|4.00
|1.9397
|1.9347
|1.9407
|3863
|2006.11.27 02:45
|buy
|1819
|8.00
|1.9393
|1.9343
|1.9403
|3864
|2006.11.27 02:50
|t/p
|1819
|8.00
|1.9403
|1.9343
|1.9403
|800.00
|318071.10
|3865
|2006.11.27 02:50
|modify
|1818
|4.00
|1.9397
|1.9400
|1.9420
|3866
|2006.11.27 02:59
|s/l
|1818
|4.00
|1.9400
|1.9400
|1.9420
|120.00
|318191.10
|3867
|2006.11.27 02:59
|close
|1817
|2.00
|1.9395
|1.9358
|1.9418
|-260.00
|317931.10
|3868
|2006.11.27 03:00
|close
|1816
|1.00
|1.9396
|1.9363
|1.9423
|-170.00
|317761.10
|3869
|2006.11.27 04:45
|sell
|1820
|1.00
|1.9378
|1.9428
|1.9368
|3870
|2006.11.27 04:50
|sell
|1821
|2.00
|1.9392
|1.9442
|1.9382
|3871
|2006.11.27 05:05
|t/p
|1821
|2.00
|1.9382
|1.9442
|1.9382
|200.00
|317961.10
|3872
|2006.11.27 05:05
|close
|1820
|1.00
|1.9375
|1.9428
|1.9368
|30.00
|317991.10
|3873
|2006.11.27 05:10
|sell
|1822
|1.00
|1.9365
|1.9415
|1.9355
|3874
|2006.11.27 05:15
|sell
|1823
|2.00
|1.9382
|1.9432
|1.9372
|3875
|2006.11.27 05:20
|t/p
|1822
|1.00
|1.9355
|1.9415
|1.9355
|100.00
|318091.10
|3876
|2006.11.27 05:20
|t/p
|1823
|2.00
|1.9372
|1.9432
|1.9372
|200.00
|318291.10
|3877
|2006.11.27 05:20
|sell
|1824
|1.00
|1.9352
|1.9402
|1.9342
|3878
|2006.11.27 05:29
|sell
|1825
|2.00
|1.9355
|1.9405
|1.9345
|3879
|2006.11.27 05:35
|sell
|1826
|4.00
|1.9367
|1.9417
|1.9357
|3880
|2006.11.27 05:40
|sell
|1827
|8.00
|1.9375
|1.9425
|1.9365
|3881
|2006.11.27 05:45
|t/p
|1827
|8.00
|1.9365
|1.9425
|1.9365
|800.00
|319091.10
|3882
|2006.11.27 05:50
|t/p
|1825
|2.00
|1.9345
|1.9405
|1.9345
|200.00
|319291.10
|3883
|2006.11.27 05:50
|t/p
|1826
|4.00
|1.9357
|1.9417
|1.9357
|400.00
|319691.10
|3884
|2006.11.27 05:50
|close
|1824
|1.00
|1.9345
|1.9402
|1.9342
|70.00
|319761.10
|3885
|2006.11.27 05:59
|sell
|1828
|1.00
|1.9359
|1.9409
|1.9349
|3886
|2006.11.27 06:05
|sell
|1829
|2.00
|1.9383
|1.9433
|1.9373
|3887
|2006.11.27 06:15
|modify
|1829
|2.00
|1.9383
|1.9380
|1.9360
|3888
|2006.11.27 06:20
|t/p
|1829
|2.00
|1.9360
|1.9380
|1.9360
|460.00
|320221.10
|3889
|2006.11.27 06:20
|close
|1828
|1.00
|1.9358
|1.9409
|1.9349
|10.00
|320231.10
|3890
|2006.11.27 06:29
|buy
|1830
|1.00
|1.9381
|1.9331
|1.9391
|3891
|2006.11.27 06:40
|buy
|1831
|2.00
|1.9376
|1.9326
|1.9386
|3892
|2006.11.27 06:45
|buy
|1832
|4.00
|1.9347
|1.9297
|1.9357
|3893
|2006.11.27 06:59
|t/p
|1832
|4.00
|1.9357
|1.9297
|1.9357
|400.00
|320631.10
|3894
|2006.11.27 06:59
|close
|1831
|2.00
|1.9373
|1.9326
|1.9386
|-60.00
|320571.10
|3895
|2006.11.27 07:00
|close
|1830
|1.00
|1.9374
|1.9331
|1.9391
|-70.00
|320501.10
|3896
|2006.11.27 07:05
|buy
|1833
|1.00
|1.9382
|1.9332
|1.9392
|3897
|2006.11.27 07:10
|buy
|1834
|2.00
|1.9353
|1.9303
|1.9363
|3898
|2006.11.27 07:20
|t/p
|1834
|2.00
|1.9363
|1.9303
|1.9363
|200.00
|320701.10
|3899
|2006.11.27 07:20
|close
|1833
|1.00
|1.9378
|1.9332
|1.9392
|-40.00
|320661.10
|3900
|2006.11.27 08:05
|sell
|1835
|1.00
|1.9352
|1.9402
|1.9342
|3901
|2006.11.27 08:10
|sell
|1836
|2.00
|1.9394
|1.9444
|1.9384
|3902
|2006.11.27 08:20
|t/p
|1836
|2.00
|1.9384
|1.9444
|1.9384
|200.00
|320861.10
|3903
|2006.11.27 08:20
|sell
|1837
|2.00
|1.9382
|1.9432
|1.9372
|3904
|2006.11.27 08:29
|t/p
|1837
|2.00
|1.9372
|1.9432
|1.9372
|200.00
|321061.10
|3905
|2006.11.27 08:35
|sell
|1838
|2.00
|1.9365
|1.9415
|1.9355
|3906
|2006.11.27 08:45
|t/p
|1835
|1.00
|1.9342
|1.9402
|1.9342
|100.00
|321161.10
|3907
|2006.11.27 08:45
|t/p
|1838
|2.00
|1.9355
|1.9415
|1.9355
|200.00
|321361.10
|3908
|2006.11.27 08:45
|sell
|1839
|1.00
|1.9338
|1.9388
|1.9328
|3909
|2006.11.27 08:50
|t/p
|1839
|1.00
|1.9328
|1.9388
|1.9328
|100.00
|321461.10
|3910
|2006.11.27 08:50
|sell
|1840
|1.00
|1.9307
|1.9357
|1.9297
|3911
|2006.11.27 08:59
|sell
|1841
|2.00
|1.9325
|1.9375
|1.9315
|3912
|2006.11.27 09:10
|s/l
|1840
|1.00
|1.9357
|1.9357
|1.9297
|-500.00
|320961.10
|3913
|2006.11.27 09:10
|close
|1841
|2.00
|1.9358
|1.9375
|1.9315
|-660.00
|320301.10
|3914
|2006.11.27 09:35
|buy
|1842
|1.00
|1.9395
|1.9345
|1.9405
|3915
|2006.11.27 09:40
|buy
|1843
|2.00
|1.9389
|1.9339
|1.9399
|3916
|2006.11.27 09:45
|buy
|1844
|4.00
|1.9377
|1.9327
|1.9387
|3917
|2006.11.27 09:50
|buy
|1845
|8.00
|1.9354
|1.9304
|1.9364
|3918
|2006.11.27 09:59
|t/p
|1844
|4.00
|1.9387
|1.9327
|1.9387
|400.00
|320701.10
|3919
|2006.11.27 09:59
|t/p
|1845
|8.00
|1.9364
|1.9304
|1.9364
|800.00
|321501.10
|3920
|2006.11.27 09:59
|close
|1843
|2.00
|1.9389
|1.9339
|1.9399
|0.00
|321501.10
|3921
|2006.11.27 10:00
|close
|1842
|1.00
|1.9388
|1.9345
|1.9405
|-70.00
|321431.10
|3922
|2006.11.27 10:05
|buy
|1846
|1.00
|1.9391
|1.9341
|1.9401
|3923
|2006.11.27 10:10
|buy
|1847
|2.00
|1.9379
|1.9329
|1.9389
|3924
|2006.11.27 10:15
|buy
|1848
|4.00
|1.9357
|1.9307
|1.9367
|3925
|2006.11.27 10:20
|t/p
|1848
|4.00
|1.9367
|1.9307
|1.9367
|400.00
|321831.10
|3926
|2006.11.27 10:29
|buy
|1849
|4.00
|1.9362
|1.9312
|1.9372
|3927
|2006.11.27 10:50
|t/p
|1849
|4.00
|1.9372
|1.9312
|1.9372
|400.00
|322231.10
|3928
|2006.11.27 10:50
|close
|1847
|2.00
|1.9374
|1.9329
|1.9389
|-100.00
|322131.10
|3929
|2006.11.27 10:59
|close
|1846
|1.00
|1.9365
|1.9341
|1.9401
|-260.00
|321871.10
|3930
|2006.11.27 11:15
|buy
|1850
|1.00
|1.9384
|1.9334
|1.9394
|3931
|2006.11.27 11:20
|buy
|1851
|2.00
|1.9376
|1.9326
|1.9386
|3932
|2006.11.27 11:29
|buy
|1852
|4.00
|1.9370
|1.9320
|1.9380
|3933
|2006.11.27 11:35
|buy
|1853
|8.00
|1.9367
|1.9317
|1.9377
|3934
|2006.11.27 11:40
|modify
|1853
|8.00
|1.9367
|1.9371
|1.9391
|3935
|2006.11.27 11:45
|s/l
|1853
|8.00
|1.9371
|1.9371
|1.9391
|320.00
|322191.10
|3936
|2006.11.27 11:45
|close
|1852
|4.00
|1.9367
|1.9320
|1.9380
|-120.00
|322071.10
|3937
|2006.11.27 11:50
|close
|1851
|2.00
|1.9369
|1.9326
|1.9386
|-140.00
|321931.10
|3938
|2006.11.27 11:59
|close
|1850
|1.00
|1.9371
|1.9334
|1.9394
|-130.00
|321801.10
|3939
|2006.11.27 12:10
|sell
|1854
|1.00
|1.9355
|1.9405
|1.9345
|3940
|2006.11.27 12:15
|sell
|1855
|2.00
|1.9358
|1.9408
|1.9348
|3941
|2006.11.27 12:30
|sell
|1856
|4.00
|1.9361
|1.9411
|1.9351
|3942
|2006.11.27 12:35
|t/p
|1855
|2.00
|1.9348
|1.9408
|1.9348
|200.00
|322001.10
|3943
|2006.11.27 12:35
|t/p
|1856
|4.00
|1.9351
|1.9411
|1.9351
|400.00
|322401.10
|3944
|2006.11.27 12:35
|close
|1854
|1.00
|1.9346
|1.9405
|1.9345
|90.00
|322491.10
|3945
|2006.11.27 12:40
|sell
|1857
|1.00
|1.9353
|1.9403
|1.9343
|3946
|2006.11.27 12:45
|sell
|1858
|2.00
|1.9359
|1.9409
|1.9349
|3947
|2006.11.27 12:50
|sell
|1859
|4.00
|1.9365
|1.9415
|1.9355
|3948
|2006.11.27 12:59
|t/p
|1858
|2.00
|1.9349
|1.9409
|1.9349
|200.00
|322691.10
|3949
|2006.11.27 12:59
|t/p
|1859
|4.00
|1.9355
|1.9415
|1.9355
|400.00
|323091.10
|3950
|2006.11.27 12:59
|close
|1857
|1.00
|1.9347
|1.9403
|1.9343
|60.00
|323151.10
|3951
|2006.11.27 13:15
|buy
|1860
|1.00
|1.9369
|1.9319
|1.9379
|3952
|2006.11.27 13:20
|buy
|1861
|2.00
|1.9342
|1.9292
|1.9352
|3953
|2006.11.27 13:29
|t/p
|1861
|2.00
|1.9352
|1.9292
|1.9352
|200.00
|323351.10
|3954
|2006.11.27 13:29
|buy
|1862
|2.00
|1.9365
|1.9315
|1.9375
|3955
|2006.11.27 13:35
|buy
|1863
|4.00
|1.9362
|1.9312
|1.9372
|3956
|2006.11.27 13:45
|buy
|1864
|8.00
|1.9357
|1.9307
|1.9367
|3957
|2006.11.27 13:50
|buy
|1865
|16.00
|1.9348
|1.9298
|1.9358
|3958
|2006.11.27 14:05
|t/p
|1864
|8.00
|1.9367
|1.9307
|1.9367
|800.00
|324151.10
|3959
|2006.11.27 14:05
|t/p
|1865
|16.00
|1.9358
|1.9298
|1.9358
|1600.00
|325751.10
|3960
|2006.11.27 14:05
|close
|1863
|4.00
|1.9367
|1.9312
|1.9372
|200.00
|325951.10
|3961
|2006.11.27 14:10
|close
|1862
|2.00
|1.9357
|1.9315
|1.9375
|-160.00
|325791.10
|3962
|2006.11.27 14:15
|close
|1860
|1.00
|1.9342
|1.9319
|1.9379
|-270.00
|325521.10
|3963
|2006.11.27 15:10
|buy
|1866
|1.00
|1.9394
|1.9344
|1.9404
|3964
|2006.11.27 15:15
|buy
|1867
|2.00
|1.9366
|1.9316
|1.9376
|3965
|2006.11.27 15:20
|t/p
|1867
|2.00
|1.9376
|1.9316
|1.9376
|200.00
|325721.10
|3966
|2006.11.27 15:20
|buy
|1868
|2.00
|1.9380
|1.9330
|1.9390
|3967
|2006.11.27 15:40
|buy
|1869
|4.00
|1.9363
|1.9313
|1.9373
|3968
|2006.11.27 15:45
|t/p
|1869
|4.00
|1.9373
|1.9313
|1.9373
|400.00
|326121.10
|3969
|2006.11.27 15:45
|buy
|1870
|4.00
|1.9376
|1.9326
|1.9386
|3970
|2006.11.27 15:59
|buy
|1871
|8.00
|1.9371
|1.9321
|1.9381
|3971
|2006.11.27 16:05
|buy
|1872
|16.00
|1.9363
|1.9313
|1.9373
|3972
|2006.11.27 16:29
|modify
|1872
|16.00
|1.9363
|1.9365
|1.9385
|3973
|2006.11.27 16:35
|s/l
|1872
|16.00
|1.9365
|1.9365
|1.9385
|320.00
|326441.10
|3974
|2006.11.27 16:35
|close
|1871
|8.00
|1.9363
|1.9321
|1.9381
|-640.00
|325801.10
|3975
|2006.11.27 16:40
|close
|1870
|4.00
|1.9366
|1.9326
|1.9386
|-400.00
|325401.10
|3976
|2006.11.27 16:45
|close
|1868
|2.00
|1.9376
|1.9330
|1.9390
|-80.00
|325321.10
|3977
|2006.11.27 16:50
|close
|1866
|1.00
|1.9370
|1.9344
|1.9404
|-240.00
|325081.10
|3978
|2006.11.27 18:35
|buy
|1873
|1.00
|1.9379
|1.9329
|1.9389
|3979
|2006.11.27 18:45
|buy
|1874
|2.00
|1.9372
|1.9322
|1.9382
|3980
|2006.11.27 19:05
|t/p
|1874
|2.00
|1.9382
|1.9322
|1.9382
|200.00
|325281.10
|3981
|2006.11.27 19:05
|close
|1873
|1.00
|1.9383
|1.9329
|1.9389
|40.00
|325321.10
|3982
|2006.11.27 19:20
|buy
|1875
|1.00
|1.9391
|1.9341
|1.9401
|3983
|2006.11.27 19:29
|buy
|1876
|2.00
|1.9378
|1.9328
|1.9388
|3984
|2006.11.27 19:35
|buy
|1877
|4.00
|1.9370
|1.9320
|1.9380
|3985
|2006.11.27 19:45
|modify
|1877
|4.00
|1.9370
|1.9373
|1.9393
|3986
|2006.11.27 19:50
|modify
|1877
|4.00
|1.9370
|1.9377
|1.9397
|3987
|2006.11.27 19:59
|s/l
|1877
|4.00
|1.9377
|1.9377
|1.9397
|280.00
|325601.10
|3988
|2006.11.27 19:59
|close
|1876
|2.00
|1.9370
|1.9328
|1.9388
|-160.00
|325441.10
|3989
|2006.11.27 20:00
|close
|1875
|1.00
|1.9371
|1.9341
|1.9401
|-200.00
|325241.10
|3990
|2006.11.27 23:40
|buy
|1878
|1.00
|1.9396
|1.9346
|1.9406
|3991
|2006.11.27 23:45
|buy
|1879
|2.00
|1.9382
|1.9332
|1.9392
|3992
|2006.11.28 00:50
|t/p
|1879
|2.00
|1.9392
|1.9332
|1.9392
|190.80
|325431.90
|3993
|2006.11.28 00:50
|close
|1878
|1.00
|1.9392
|1.9346
|1.9406
|-44.60
|325387.30
|3994
|2006.11.28 01:50
|buy
|1880
|1.00
|1.9407
|1.9357
|1.9417
|3995
|2006.11.28 01:59
|buy
|1881
|2.00
|1.9389
|1.9339
|1.9399
|3996
|2006.11.28 04:40
|buy
|1882
|4.00
|1.9384
|1.9334
|1.9394
|3997
|2006.11.28 04:45
|modify
|1882
|4.00
|1.9384
|1.9388
|1.9408
|3998
|2006.11.28 04:59
|s/l
|1882
|4.00
|1.9388
|1.9388
|1.9408
|160.00
|325547.30
|3999
|2006.11.28 04:59
|close
|1881
|2.00
|1.9382
|1.9339
|1.9399
|-140.00
|325407.30
|4000
|2006.11.28 05:00
|close
|1880
|1.00
|1.9383
|1.9357
|1.9417
|-240.00
|325167.30
|4001
|2006.11.28 05:05
|sell
|1883
|1.00
|1.9375
|1.9425
|1.9365
|4002
|2006.11.28 05:15
|sell
|1884
|2.00
|1.9383
|1.9433
|1.9373
|4003
|2006.11.28 05:50
|t/p
|1884
|2.00
|1.9373
|1.9433
|1.9373
|200.00
|325367.30
|4004
|2006.11.28 05:50
|close
|1883
|1.00
|1.9371
|1.9425
|1.9365
|40.00
|325407.30
|4005
|2006.11.28 05:59
|sell
|1885
|1.00
|1.9370
|1.9420
|1.9360
|4006
|2006.11.28 06:05
|sell
|1886
|2.00
|1.9378
|1.9428
|1.9368
|4007
|2006.11.28 06:20
|modify
|1886
|2.00
|1.9378
|1.9375
|1.9355
|4008
|2006.11.28 06:29
|s/l
|1886
|2.00
|1.9375
|1.9375
|1.9355
|60.00
|325467.30
|4009
|2006.11.28 06:29
|close
|1885
|1.00
|1.9377
|1.9420
|1.9360
|-70.00
|325397.30
|4010
|2006.11.28 07:10
|buy
|1887
|1.00
|1.9401
|1.9351
|1.9411
|4011
|2006.11.28 07:15
|buy
|1888
|2.00
|1.9380
|1.9330
|1.9390
|4012
|2006.11.28 07:35
|t/p
|1887
|1.00
|1.9411
|1.9351
|1.9411
|100.00
|325497.30
|4013
|2006.11.28 07:35
|t/p
|1888
|2.00
|1.9390
|1.9330
|1.9390
|200.00
|325697.30
|4014
|2006.11.28 07:35
|buy
|1889
|1.00
|1.9430
|1.9380
|1.9440
|4015
|2006.11.28 07:40
|buy
|1890
|2.00
|1.9387
|1.9337
|1.9397
|4016
|2006.11.28 07:45
|t/p
|1890
|2.00
|1.9397
|1.9337
|1.9397
|200.00
|325897.30
|4017
|2006.11.28 07:45
|buy
|1891
|2.00
|1.9405
|1.9355
|1.9415
|4018
|2006.11.28 07:59
|t/p
|1891
|2.00
|1.9415
|1.9355
|1.9415
|200.00
|326097.30
|4019
|2006.11.28 07:59
|close
|1889
|1.00
|1.9423
|1.9380
|1.9440
|-70.00
|326027.30
|4020
|2006.11.28 08:00
|buy
|1892
|1.00
|1.9426
|1.9376
|1.9436
|4021
|2006.11.28 08:10
|modify
|1892
|1.00
|1.9426
|1.9429
|1.9449
|4022
|2006.11.28 08:15
|modify
|1892
|1.00
|1.9426
|1.9433
|1.9453
|4023
|2006.11.28 08:20
|t/p
|1892
|1.00
|1.9453
|1.9433
|1.9453
|270.00
|326297.30
|4024
|2006.11.28 08:20
|buy
|1893
|1.00
|1.9457
|1.9407
|1.9467
|4025
|2006.11.28 08:29
|buy
|1894
|2.00
|1.9443
|1.9393
|1.9453
|4026
|2006.11.28 08:35
|buy
|1895
|4.00
|1.9428
|1.9378
|1.9438
|4027
|2006.11.28 08:50
|t/p
|1894
|2.00
|1.9453
|1.9393
|1.9453
|200.00
|326497.30
|4028
|2006.11.28 08:50
|t/p
|1895
|4.00
|1.9438
|1.9378
|1.9438
|400.00
|326897.30
|4029
|2006.11.28 08:50
|close
|1893
|1.00
|1.9462
|1.9407
|1.9467
|50.00
|326947.30
|4030
|2006.11.28 09:05
|sell
|1896
|1.00
|1.9424
|1.9474
|1.9414
|4031
|2006.11.28 09:10
|sell
|1897
|2.00
|1.9427
|1.9477
|1.9417
|4032
|2006.11.28 09:15
|sell
|1898
|4.00
|1.9437
|1.9487
|1.9427
|4033
|2006.11.28 09:20
|sell
|1899
|8.00
|1.9442
|1.9492
|1.9432
|4034
|2006.11.28 09:40
|sell
|1900
|16.00
|1.9446
|1.9496
|1.9436
|4035
|2006.11.28 10:05
|modify
|1900
|16.00
|1.9446
|1.9442
|1.9422
|4036
|2006.11.28 10:10
|s/l
|1900
|16.00
|1.9442
|1.9442
|1.9422
|640.00
|327587.30
|4037
|2006.11.28 10:10
|close
|1899
|8.00
|1.9458
|1.9492
|1.9432
|-1280.00
|326307.30
|4038
|2006.11.28 10:15
|close
|1898
|4.00
|1.9451
|1.9487
|1.9427
|-560.00
|325747.30
|4039
|2006.11.28 10:20
|close
|1897
|2.00
|1.9458
|1.9477
|1.9417
|-620.00
|325127.30
|4040
|2006.11.28 10:29
|close
|1896
|1.00
|1.9450
|1.9474
|1.9414
|-260.00
|324867.30
|4041
|2006.11.28 13:10
|buy
|1901
|1.00
|1.9452
|1.9402
|1.9462
|4042
|2006.11.28 13:15
|buy
|1902
|2.00
|1.9439
|1.9389
|1.9449
|4043
|2006.11.28 13:20
|t/p
|1902
|2.00
|1.9449
|1.9389
|1.9449
|200.00
|325067.30
|4044
|2006.11.28 13:29
|buy
|1903
|2.00
|1.9449
|1.9399
|1.9459
|4045
|2006.11.28 13:35
|t/p
|1901
|1.00
|1.9462
|1.9402
|1.9462
|100.00
|325167.30
|4046
|2006.11.28 13:35
|t/p
|1903
|2.00
|1.9459
|1.9399
|1.9459
|200.00
|325367.30
|4047
|2006.11.28 13:35
|buy
|1904
|1.00
|1.9482
|1.9432
|1.9492
|4048
|2006.11.28 13:40
|buy
|1905
|2.00
|1.9455
|1.9405
|1.9465
|4049
|2006.11.28 13:45
|t/p
|1905
|2.00
|1.9465
|1.9405
|1.9465
|200.00
|325567.30
|4050
|2006.11.28 13:59
|buy
|1906
|2.00
|1.9479
|1.9429
|1.9489
|4051
|2006.11.28 14:05
|buy
|1907
|4.00
|1.9471
|1.9421
|1.9481
|4052
|2006.11.28 14:29
|modify
|1907
|4.00
|1.9471
|1.9474
|1.9494
|4053
|2006.11.28 14:59
|modify
|1907
|4.00
|1.9471
|1.9475
|1.9495
|4054
|2006.11.28 15:00
|modify
|1907
|4.00
|1.9471
|1.9476
|1.9496
|4055
|2006.11.28 15:05
|s/l
|1907
|4.00
|1.9476
|1.9476
|1.9496
|200.00
|325767.30
|4056
|2006.11.28 15:05
|close
|1906
|2.00
|1.9465
|1.9429
|1.9489
|-280.00
|325487.30
|4057
|2006.11.28 15:10
|close
|1904
|1.00
|1.9470
|1.9432
|1.9492
|-120.00
|325367.30
|4058
|2006.11.28 15:35
|sell
|1908
|1.00
|1.9467
|1.9517
|1.9457
|4059
|2006.11.28 15:45
|sell
|1909
|2.00
|1.9482
|1.9532
|1.9472
|4060
|2006.11.28 16:00
|modify
|1909
|2.00
|1.9482
|1.9479
|1.9459
|4061
|2006.11.28 16:05
|t/p
|1908
|1.00
|1.9457
|1.9517
|1.9457
|100.00
|325467.30
|4062
|2006.11.28 16:05
|t/p
|1909
|2.00
|1.9459
|1.9479
|1.9459
|460.00
|325927.30
|4063
|2006.11.28 16:05
|sell
|1910
|1.00
|1.9453
|1.9503
|1.9443
|4064
|2006.11.28 16:10
|sell
|1911
|2.00
|1.9466
|1.9516
|1.9456
|4065
|2006.11.28 16:15
|sell
|1912
|4.00
|1.9474
|1.9524
|1.9464
|4066
|2006.11.28 16:20
|t/p
|1912
|4.00
|1.9464
|1.9524
|1.9464
|400.00
|326327.30
|4067
|2006.11.28 16:35
|sell
|1913
|4.00
|1.9481
|1.9531
|1.9471
|4068
|2006.11.28 16:40
|sell
|1914
|8.00
|1.9484
|1.9534
|1.9474
|4069
|2006.11.28 16:50
|t/p
|1913
|4.00
|1.9471
|1.9531
|1.9471
|400.00
|326727.30
|4070
|2006.11.28 16:50
|t/p
|1914
|8.00
|1.9474
|1.9534
|1.9474
|800.00
|327527.30
|4071
|2006.11.28 16:50
|close
|1911
|2.00
|1.9465
|1.9516
|1.9456
|20.00
|327547.30
|4072
|2006.11.28 16:59
|close
|1910
|1.00
|1.9479
|1.9503
|1.9443
|-260.00
|327287.30
|4073
|2006.11.28 18:05
|buy
|1915
|1.00
|1.9509
|1.9459
|1.9519
|4074
|2006.11.28 18:10
|buy
|1916
|2.00
|1.9471
|1.9421
|1.9481
|4075
|2006.11.28 18:15
|t/p
|1915
|1.00
|1.9519
|1.9459
|1.9519
|100.00
|327387.30
|4076
|2006.11.28 18:15
|t/p
|1916
|2.00
|1.9481
|1.9421
|1.9481
|200.00
|327587.30
|4077
|2006.11.28 18:15
|buy
|1917
|1.00
|1.9522
|1.9472
|1.9532
|4078
|2006.11.28 18:20
|buy
|1918
|2.00
|1.9493
|1.9443
|1.9503
|4079
|2006.11.28 18:29
|t/p
|1918
|2.00
|1.9503
|1.9443
|1.9503
|200.00
|327787.30
|4080
|2006.11.28 18:29
|buy
|1919
|2.00
|1.9509
|1.9459
|1.9519
|4081
|2006.11.28 18:35
|buy
|1920
|4.00
|1.9488
|1.9438
|1.9498
|4082
|2006.11.28 18:40
|t/p
|1919
|2.00
|1.9519
|1.9459
|1.9519
|200.00
|327987.30
|4083
|2006.11.28 18:40
|t/p
|1920
|4.00
|1.9498
|1.9438
|1.9498
|400.00
|328387.30
|4084
|2006.11.28 18:40
|close
|1917
|1.00
|1.9527
|1.9472
|1.9532
|50.00
|328437.30
|4085
|2006.11.28 18:45
|buy
|1921
|1.00
|1.9506
|1.9456
|1.9516
|4086
|2006.11.28 19:05
|buy
|1922
|2.00
|1.9503
|1.9453
|1.9513
|4087
|2006.11.28 19:10
|buy
|1923
|4.00
|1.9499
|1.9449
|1.9509
|4088
|2006.11.28 19:29
|t/p
|1922
|2.00
|1.9513
|1.9453
|1.9513
|200.00
|328637.30
|4089
|2006.11.28 19:29
|t/p
|1923
|4.00
|1.9509
|1.9449
|1.9509
|400.00
|329037.30
|4090
|2006.11.28 19:29
|close
|1921
|1.00
|1.9513
|1.9456
|1.9516
|70.00
|329107.30
|4091
|2006.11.28 19:45
|buy
|1924
|1.00
|1.9521
|1.9471
|1.9531
|4092
|2006.11.28 19:59
|buy
|1925
|2.00
|1.9511
|1.9461
|1.9521
|4093
|2006.11.28 20:05
|buy
|1926
|4.00
|1.9506
|1.9456
|1.9516
|4094
|2006.11.28 20:40
|modify
|1926
|4.00
|1.9506
|1.9509
|1.9529
|4095
|2006.11.28 20:45
|t/p
|1925
|2.00
|1.9521
|1.9461
|1.9521
|200.00
|329307.30
|4096
|2006.11.28 20:45
|close
|1926
|4.00
|1.9527
|1.9509
|1.9529
|840.00
|330147.30
|4097
|2006.11.28 20:50
|close
|1924
|1.00
|1.9514
|1.9471
|1.9531
|-70.00
|330077.30
|4098
|2006.11.28 20:59
|buy
|1927
|1.00
|1.9521
|1.9471
|1.9531
|4099
|2006.11.28 21:10
|t/p
|1927
|1.00
|1.9531
|1.9471
|1.9531
|100.00
|330177.30
|4100
|2006.11.28 21:10
|buy
|1928
|1.00
|1.9534
|1.9484
|1.9544
|4101
|2006.11.28 21:15
|buy
|1929
|2.00
|1.9526
|1.9476
|1.9536
|4102
|2006.11.28 21:20
|buy
|1930
|4.00
|1.9521
|1.9471
|1.9531
|4103
|2006.11.28 21:30
|t/p
|1930
|4.00
|1.9531
|1.9471
|1.9531
|400.00
|330577.30
|4104
|2006.11.28 21:30
|close
|1929
|2.00
|1.9531
|1.9476
|1.9536
|100.00
|330677.30
|4105
|2006.11.28 21:35
|close
|1928
|1.00
|1.9523
|1.9484
|1.9544
|-110.00
|330567.30
|4106
|2006.11.28 21:50
|buy
|1931
|1.00
|1.9533
|1.9483
|1.9543
|4107
|2006.11.28 21:59
|buy
|1932
|2.00
|1.9517
|1.9467
|1.9527
|4108
|2006.11.28 22:10
|buy
|1933
|4.00
|1.9514
|1.9464
|1.9524
|4109
|2006.11.28 22:20
|modify
|1933
|4.00
|1.9514
|1.9517
|1.9537
|4110
|2006.11.28 22:29
|s/l
|1933
|4.00
|1.9517
|1.9517
|1.9537
|120.00
|330687.30
|4111
|2006.11.28 22:29
|close
|1932
|2.00
|1.9517
|1.9467
|1.9527
|0.00
|330687.30
|4112
|2006.11.28 22:30
|close
|1931
|1.00
|1.9516
|1.9483
|1.9543
|-170.00
|330517.30
|4113
|2006.11.28 23:35
|buy
|1934
|1.00
|1.9542
|1.9492
|1.9552
|4114
|2006.11.28 23:40
|buy
|1935
|2.00
|1.9514
|1.9464
|1.9524
|4115
|2006.11.28 23:59
|t/p
|1935
|2.00
|1.9524
|1.9464
|1.9524
|200.00
|330717.30
|4116
|2006.11.28 23:59
|close
|1934
|1.00
|1.9529
|1.9492
|1.9552
|-130.00
|330587.30
|4117
|2006.11.29 00:10
|buy
|1936
|1.00
|1.9544
|1.9494
|1.9554
|4118
|2006.11.29 00:15
|buy
|1937
|2.00
|1.9517
|1.9467
|1.9527
|4119
|2006.11.29 00:20
|t/p
|1937
|2.00
|1.9527
|1.9467
|1.9527
|200.00
|330787.30
|4120
|2006.11.29 00:20
|buy
|1938
|2.00
|1.9530
|1.9480
|1.9540
|4121
|2006.11.29 01:10
|buy
|1939
|4.00
|1.9524
|1.9474
|1.9534
|4122
|2006.11.29 01:20
|modify
|1939
|4.00
|1.9524
|1.9527
|1.9547
|4123
|2006.11.29 01:29
|s/l
|1939
|4.00
|1.9527
|1.9527
|1.9547
|120.00
|330907.30
|4124
|2006.11.29 01:29
|close
|1938
|2.00
|1.9525
|1.9480
|1.9540
|-100.00
|330807.30
|4125
|2006.11.29 01:30
|close
|1936
|1.00
|1.9528
|1.9494
|1.9554
|-160.00
|330647.30
|4126
|2006.11.29 05:50
|sell
|1940
|1.00
|1.9510
|1.9560
|1.9500
|4127
|2006.11.29 05:59
|sell
|1941
|2.00
|1.9519
|1.9569
|1.9509
|4128
|2006.11.29 06:05
|sell
|1942
|4.00
|1.9534
|1.9584
|1.9524
|4129
|2006.11.29 06:10
|sell
|1943
|8.00
|1.9544
|1.9594
|1.9534
|4130
|2006.11.29 06:15
|t/p
|1943
|8.00
|1.9534
|1.9594
|1.9534
|800.00
|331447.30
|4131
|2006.11.29 06:20
|t/p
|1942
|4.00
|1.9524
|1.9584
|1.9524
|400.00
|331847.30
|4132
|2006.11.29 06:20
|close
|1941
|2.00
|1.9523
|1.9569
|1.9509
|-80.00
|331767.30
|4133
|2006.11.29 06:29
|close
|1940
|1.00
|1.9538
|1.9560
|1.9500
|-280.00
|331487.30
|4134
|2006.11.29 06:30
|buy
|1944
|1.00
|1.9537
|1.9487
|1.9547
|4135
|2006.11.29 06:40
|buy
|1945
|2.00
|1.9533
|1.9483
|1.9543
|4136
|2006.11.29 06:45
|buy
|1946
|4.00
|1.9528
|1.9478
|1.9538
|4137
|2006.11.29 07:00
|buy
|1947
|8.00
|1.9525
|1.9475
|1.9535
|4138
|2006.11.29 07:05
|buy
|1948
|16.00
|1.9516
|1.9466
|1.9526
|4139
|2006.11.29 07:20
|t/p
|1948
|16.00
|1.9526
|1.9466
|1.9526
|1600.00
|333087.30
|4140
|2006.11.29 07:20
|close
|1947
|8.00
|1.9529
|1.9475
|1.9535
|320.00
|333407.30
|4141
|2006.11.29 07:29
|close
|1946
|4.00
|1.9526
|1.9478
|1.9538
|-80.00
|333327.30
|4142
|2006.11.29 07:30
|close
|1945
|2.00
|1.9525
|1.9483
|1.9543
|-160.00
|333167.30
|4143
|2006.11.29 07:35
|close
|1944
|1.00
|1.9495
|1.9487
|1.9547
|-420.00
|332747.30
|4144
|2006.11.29 07:40
|sell
|1949
|1.00
|1.9500
|1.9550
|1.9490
|4145
|2006.11.29 07:45
|sell
|1950
|2.00
|1.9525
|1.9575
|1.9515
|4146
|2006.11.29 07:50
|t/p
|1950
|2.00
|1.9515
|1.9575
|1.9515
|200.00
|332947.30
|4147
|2006.11.29 07:50
|sell
|1951
|2.00
|1.9512
|1.9562
|1.9502
|4148
|2006.11.29 08:05
|t/p
|1949
|1.00
|1.9490
|1.9550
|1.9490
|100.00
|333047.30
|4149
|2006.11.29 08:05
|t/p
|1951
|2.00
|1.9502
|1.9562
|1.9502
|200.00
|333247.30
|4150
|2006.11.29 08:05
|sell
|1952
|1.00
|1.9470
|1.9520
|1.9460
|4151
|2006.11.29 08:10
|sell
|1953
|2.00
|1.9504
|1.9554
|1.9494
|4152
|2006.11.29 08:15
|t/p
|1953
|2.00
|1.9494
|1.9554
|1.9494
|200.00
|333447.30
|4153
|2006.11.29 08:15
|sell
|1954
|2.00
|1.9486
|1.9536
|1.9476
|4154
|2006.11.29 08:35
|sell
|1955
|4.00
|1.9505
|1.9555
|1.9495
|4155
|2006.11.29 08:50
|t/p
|1955
|4.00
|1.9495
|1.9555
|1.9495
|400.00
|333847.30
|4156
|2006.11.29 08:50
|close
|1954
|2.00
|1.9485
|1.9536
|1.9476
|20.00
|333867.30
|4157
|2006.11.29 08:59
|close
|1952
|1.00
|1.9496
|1.9520
|1.9460
|-260.00
|333607.30
|4158
|2006.11.29 09:20
|sell
|1956
|1.00
|1.9474
|1.9524
|1.9464
|4159
|2006.11.29 09:29
|sell
|1957
|2.00
|1.9481
|1.9531
|1.9471
|4160
|2006.11.29 09:35
|sell
|1958
|4.00
|1.9511
|1.9561
|1.9501
|4161
|2006.11.29 09:40
|t/p
|1958
|4.00
|1.9501
|1.9561
|1.9501
|400.00
|334007.30
|4162
|2006.11.29 09:40
|sell
|1959
|4.00
|1.9490
|1.9540
|1.9480
|4163
|2006.11.29 09:45
|t/p
|1959
|4.00
|1.9480
|1.9540
|1.9480
|400.00
|334407.30
|4164
|2006.11.29 09:45
|modify
|1957
|2.00
|1.9481
|1.9478
|1.9458
|4165
|2006.11.29 09:50
|s/l
|1957
|2.00
|1.9478
|1.9478
|1.9458
|60.00
|334467.30
|4166
|2006.11.29 09:50
|close
|1956
|1.00
|1.9485
|1.9524
|1.9464
|-110.00
|334357.30
|4167
|2006.11.29 10:10
|sell
|1960
|1.00
|1.9472
|1.9522
|1.9462
|4168
|2006.11.29 10:15
|sell
|1961
|2.00
|1.9481
|1.9531
|1.9471
|4169
|2006.11.29 10:29
|sell
|1962
|4.00
|1.9486
|1.9536
|1.9476
|4170
|2006.11.29 10:40
|sell
|1963
|8.00
|1.9496
|1.9546
|1.9486
|4171
|2006.11.29 10:45
|t/p
|1963
|8.00
|1.9486
|1.9546
|1.9486
|800.00
|335157.30
|4172
|2006.11.29 11:05
|sell
|1964
|8.00
|1.9508
|1.9558
|1.9498
|4173
|2006.11.29 11:10
|t/p
|1964
|8.00
|1.9498
|1.9558
|1.9498
|800.00
|335957.30
|4174
|2006.11.29 11:10
|sell
|1965
|8.00
|1.9489
|1.9539
|1.9479
|4175
|2006.11.29 11:20
|sell
|1966
|16.00
|1.9497
|1.9547
|1.9487
|4176
|2006.11.29 11:40
|t/p
|1966
|16.00
|1.9487
|1.9547
|1.9487
|1600.00
|337557.30
|4177
|2006.11.29 11:40
|close
|1965
|8.00
|1.9487
|1.9539
|1.9479
|160.00
|337717.30
|4178
|2006.11.29 11:50
|close
|1962
|4.00
|1.9503
|1.9536
|1.9476
|-680.00
|337037.30
|4179
|2006.11.29 11:59
|close
|1961
|2.00
|1.9498
|1.9531
|1.9471
|-340.00
|336697.30
|4180
|2006.11.29 12:00
|close
|1960
|1.00
|1.9500
|1.9522
|1.9462
|-280.00
|336417.30
|4181
|2006.11.29 12:05
|sell
|1967
|1.00
|1.9483
|1.9533
|1.9473
|4182
|2006.11.29 12:15
|sell
|1968
|2.00
|1.9489
|1.9539
|1.9479
|4183
|2006.11.29 12:20
|sell
|1969
|4.00
|1.9499
|1.9549
|1.9489
|4184
|2006.11.29 12:45
|sell
|1970
|8.00
|1.9513
|1.9563
|1.9503
|4185
|2006.11.29 13:10
|sell
|1971
|16.00
|1.9521
|1.9571
|1.9511
|4186
|2006.11.29 13:35
|modify
|1971
|16.00
|1.9521
|1.9518
|1.9498
|4187
|2006.11.29 13:40
|t/p
|1970
|8.00
|1.9503
|1.9563
|1.9503
|800.00
|337217.30
|4188
|2006.11.29 13:40
|t/p
|1971
|16.00
|1.9498
|1.9518
|1.9498
|3680.00
|340897.30
|4189
|2006.11.29 13:40
|close
|1969
|4.00
|1.9494
|1.9549
|1.9489
|200.00
|341097.30
|4190
|2006.11.29 13:45
|close
|1968
|2.00
|1.9484
|1.9539
|1.9479
|100.00
|341197.30
|4191
|2006.11.29 13:50
|s/l
|1967
|1.00
|1.9533
|1.9533
|1.9473
|-500.00
|340697.30
|4192
|2006.11.29 13:50
|buy
|1972
|1.00
|1.9540
|1.9490
|1.9550
|4193
|2006.11.29 13:59
|s/l
|1972
|1.00
|1.9490
|1.9490
|1.9550
|-500.00
|340197.30
|4194
|2006.11.29 14:10
|sell
|1973
|1.00
|1.9487
|1.9537
|1.9477
|4195
|2006.11.29 14:15
|sell
|1974
|2.00
|1.9513
|1.9563
|1.9503
|4196
|2006.11.29 14:20
|s/l
|1973
|1.00
|1.9537
|1.9537
|1.9477
|-500.00
|339697.30
|4197
|2006.11.29 14:20
|sell
|1975
|2.00
|1.9537
|1.9587
|1.9527
|4198
|2006.11.29 14:35
|t/p
|1975
|2.00
|1.9527
|1.9587
|1.9527
|200.00
|339897.30
|4199
|2006.11.29 14:35
|close
|1974
|2.00
|1.9525
|1.9563
|1.9503
|-240.00
|339657.30
|4200
|2006.11.29 14:40
|buy
|1976
|1.00
|1.9533
|1.9483
|1.9543
|4201
|2006.11.29 14:50
|buy
|1977
|2.00
|1.9520
|1.9470
|1.9530
|4202
|2006.11.29 15:05
|buy
|1978
|4.00
|1.9506
|1.9456
|1.9516
|4203
|2006.11.29 15:10
|modify
|1978
|4.00
|1.9506
|1.9509
|1.9529
|4204
|2006.11.29 15:15
|s/l
|1978
|4.00
|1.9509
|1.9509
|1.9529
|120.00
|339777.30
|4205
|2006.11.29 15:15
|close
|1977
|2.00
|1.9486
|1.9470
|1.9530
|-680.00
|339097.30
|4206
|2006.11.29 15:20
|close
|1976
|1.00
|1.9532
|1.9483
|1.9543
|-10.00
|339087.30
|4207
|2006.11.29 15:29
|sell
|1979
|1.00
|1.9498
|1.9548
|1.9488
|4208
|2006.11.29 15:45
|sell
|1980
|2.00
|1.9502
|1.9552
|1.9492
|4209
|2006.11.29 16:05
|t/p
|1979
|1.00
|1.9488
|1.9548
|1.9488
|100.00
|339187.30
|4210
|2006.11.29 16:05
|t/p
|1980
|2.00
|1.9492
|1.9552
|1.9492
|200.00
|339387.30
|4211
|2006.11.29 16:05
|sell
|1981
|1.00
|1.9471
|1.9521
|1.9461
|4212
|2006.11.29 16:10
|sell
|1982
|2.00
|1.9495
|1.9545
|1.9485
|4213
|2006.11.29 16:20
|t/p
|1982
|2.00
|1.9485
|1.9545
|1.9485
|200.00
|339587.30
|4214
|2006.11.29 16:20
|close
|1981
|1.00
|1.9479
|1.9521
|1.9461
|-80.00
|339507.30
|4215
|2006.11.29 16:29
|sell
|1983
|1.00
|1.9480
|1.9530
|1.9470
|4216
|2006.11.29 16:30
|sell
|1984
|2.00
|1.9483
|1.9533
|1.9473
|4217
|2006.11.29 16:35
|sell
|1985
|4.00
|1.9491
|1.9541
|1.9481
|4218
|2006.11.29 17:05
|sell
|1986
|8.00
|1.9501
|1.9551
|1.9491
|4219
|2006.11.29 17:20
|t/p
|1986
|8.00
|1.9491
|1.9551
|1.9491
|800.00
|340307.30
|4220
|2006.11.29 17:20
|close
|1985
|4.00
|1.9490
|1.9541
|1.9481
|40.00
|340347.30
|4221
|2006.11.29 17:29
|close
|1984
|2.00
|1.9500
|1.9533
|1.9473
|-340.00
|340007.30
|4222
|2006.11.29 17:30
|close
|1983
|1.00
|1.9501
|1.9530
|1.9470
|-210.00
|339797.30
|4223
|2006.11.29 17:35
|buy
|1987
|1.00
|1.9504
|1.9454
|1.9514
|4224
|2006.11.29 17:40
|buy
|1988
|2.00
|1.9499
|1.9449
|1.9509
|4225
|2006.11.29 17:45
|buy
|1989
|4.00
|1.9488
|1.9438
|1.9498
|4226
|2006.11.29 18:05
|buy
|1990
|8.00
|1.9474
|1.9424
|1.9484
|4227
|2006.11.29 18:10
|s/l
|1987
|1.00
|1.9454
|1.9454
|1.9514
|-500.00
|339297.30
|4228
|2006.11.29 18:10
|s/l
|1988
|2.00
|1.9449
|1.9449
|1.9509
|-1000.00
|338297.30
|4229
|2006.11.29 18:10
|close
|1990
|8.00
|1.9439
|1.9424
|1.9484
|-2800.00
|335497.30
|4230
|2006.11.29 18:15
|close
|1989
|4.00
|1.9459
|1.9438
|1.9498
|-1160.00
|334337.30
|4231
|2006.11.29 18:29
|sell
|1991
|1.00
|1.9447
|1.9497
|1.9437
|4232
|2006.11.29 18:40
|sell
|1992
|2.00
|1.9452
|1.9502
|1.9442
|4233
|2006.11.29 18:45
|sell
|1993
|4.00
|1.9463
|1.9513
|1.9453
|4234
|2006.11.29 18:50
|t/p
|1993
|4.00
|1.9453
|1.9513
|1.9453
|400.00
|334737.30
|4235
|2006.11.29 18:59
|sell
|1994
|4.00
|1.9458
|1.9508
|1.9448
|4236
|2006.11.29 19:05
|sell
|1995
|8.00
|1.9465
|1.9515
|1.9455
|4237
|2006.11.29 19:10
|sell
|1996
|16.00
|1.9468
|1.9518
|1.9458
|4238
|2006.11.29 19:20
|t/p
|1996
|16.00
|1.9458
|1.9518
|1.9458
|1600.00
|336337.30
|4239
|2006.11.29 19:20
|close
|1995
|8.00
|1.9456
|1.9515
|1.9455
|720.00
|337057.30
|4240
|2006.11.29 19:29
|close
|1994
|4.00
|1.9467
|1.9508
|1.9448
|-360.00
|336697.30
|4241
|2006.11.29 19:30
|close
|1992
|2.00
|1.9464
|1.9502
|1.9442
|-240.00
|336457.30
|4242
|2006.11.29 19:35
|close
|1991
|1.00
|1.9468
|1.9497
|1.9437
|-210.00
|336247.30
|4243
|2006.11.29 20:35
|sell
|1997
|1.00
|1.9434
|1.9484
|1.9424
|4244
|2006.11.29 20:40
|sell
|1998
|2.00
|1.9450
|1.9500
|1.9440
|4245
|2006.11.29 20:45
|sell
|1999
|4.00
|1.9459
|1.9509
|1.9449
|4246
|2006.11.29 20:59
|modify
|1999
|4.00
|1.9459
|1.9455
|1.9435
|4247
|2006.11.29 21:10
|s/l
|1999
|4.00
|1.9455
|1.9455
|1.9435
|160.00
|336407.30
|4248
|2006.11.29 21:10
|close
|1998
|2.00
|1.9462
|1.9500
|1.9440
|-240.00
|336167.30
|4249
|2006.11.29 21:15
|close
|1997
|1.00
|1.9456
|1.9484
|1.9424
|-220.00
|335947.30
|4250
|2006.11.29 21:35
|buy
|2000
|1.00
|1.9470
|1.9420
|1.9480
|4251
|2006.11.29 21:40
|buy
|2001
|2.00
|1.9467
|1.9417
|1.9477
|4252
|2006.11.29 21:45
|buy
|2002
|4.00
|1.9464
|1.9414
|1.9474
|4253
|2006.11.29 21:50
|buy
|2003
|8.00
|1.9458
|1.9408
|1.9468
|4254
|2006.11.30 01:35
|buy
|2004
|16.00
|1.9450
|1.9400
|1.9460
|4255
|2006.11.30 01:45
|t/p
|2004
|16.00
|1.9460
|1.9400
|1.9460
|1600.00
|337547.30
|4256
|2006.11.30 01:45
|close
|2003
|8.00
|1.9460
|1.9408
|1.9468
|49.60
|337596.90
|4257
|2006.11.30 01:59
|close
|2002
|4.00
|1.9454
|1.9414
|1.9474
|-455.20
|337141.70
|4258
|2006.11.30 02:00
|close
|2001
|2.00
|1.9456
|1.9417
|1.9477
|-247.60
|336894.10
|4259
|2006.11.30 02:10
|t/p
|2000
|1.00
|1.9480
|1.9420
|1.9480
|86.20
|336980.30
|4260
|2006.11.30 02:10
|buy
|2005
|1.00
|1.9488
|1.9438
|1.9498
|4261
|2006.11.30 02:20
|buy
|2006
|2.00
|1.9466
|1.9416
|1.9476
|4262
|2006.11.30 02:29
|t/p
|2006
|2.00
|1.9476
|1.9416
|1.9476
|200.00
|337180.30
|4263
|2006.11.30 02:29
|buy
|2007
|2.00
|1.9483
|1.9433
|1.9493
|4264
|2006.11.30 02:50
|buy
|2008
|4.00
|1.9477
|1.9427
|1.9487
|4265
|2006.11.30 04:35
|modify
|2008
|4.00
|1.9477
|1.9480
|1.9500
|4266
|2006.11.30 04:50
|s/l
|2008
|4.00
|1.9480
|1.9480
|1.9500
|120.00
|337300.30
|4267
|2006.11.30 04:50
|close
|2007
|2.00
|1.9479
|1.9433
|1.9493
|-80.00
|337220.30
|4268
|2006.11.30 04:59
|close
|2005
|1.00
|1.9485
|1.9438
|1.9498
|-30.00
|337190.30
|4269
|2006.11.30 06:45
|buy
|2009
|1.00
|1.9512
|1.9462
|1.9522
|4270
|2006.11.30 06:50
|buy
|2010
|2.00
|1.9500
|1.9450
|1.9510
|4271
|2006.11.30 07:10
|t/p
|2009
|1.00
|1.9522
|1.9462
|1.9522
|100.00
|337290.30
|4272
|2006.11.30 07:10
|t/p
|2010
|2.00
|1.9510
|1.9450
|1.9510
|200.00
|337490.30
|4273
|2006.11.30 07:10
|buy
|2011
|1.00
|1.9564
|1.9514
|1.9574
|4274
|2006.11.30 07:15
|buy
|2012
|2.00
|1.9517
|1.9467
|1.9527
|4275
|2006.11.30 07:29
|t/p
|2012
|2.00
|1.9527
|1.9467
|1.9527
|200.00
|337690.30
|4276
|2006.11.30 07:29
|close
|2011
|1.00
|1.9541
|1.9514
|1.9574
|-230.00
|337460.30
|4277
|2006.11.30 07:30
|buy
|2013
|1.00
|1.9544
|1.9494
|1.9554
|4278
|2006.11.30 07:35
|buy
|2014
|2.00
|1.9527
|1.9477
|1.9537
|4279
|2006.11.30 07:40
|buy
|2015
|4.00
|1.9518
|1.9468
|1.9528
|4280
|2006.11.30 07:50
|t/p
|2014
|2.00
|1.9537
|1.9477
|1.9537
|200.00
|337660.30
|4281
|2006.11.30 07:50
|t/p
|2015
|4.00
|1.9528
|1.9468
|1.9528
|400.00
|338060.30
|4282
|2006.11.30 07:50
|close
|2013
|1.00
|1.9553
|1.9494
|1.9554
|90.00
|338150.30
|4283
|2006.11.30 08:05
|sell
|2016
|1.00
|1.9515
|1.9565
|1.9505
|4284
|2006.11.30 08:15
|sell
|2017
|2.00
|1.9525
|1.9575
|1.9515
|4285
|2006.11.30 08:20
|sell
|2018
|4.00
|1.9543
|1.9593
|1.9533
|4286
|2006.11.30 08:35
|modify
|2018
|4.00
|1.9543
|1.9540
|1.9520
|4287
|2006.11.30 08:40
|s/l
|2018
|4.00
|1.9540
|1.9540
|1.9520
|120.00
|338270.30
|4288
|2006.11.30 08:40
|close
|2017
|2.00
|1.9540
|1.9575
|1.9515
|-300.00
|337970.30
|4289
|2006.11.30 08:45
|close
|2016
|1.00
|1.9550
|1.9565
|1.9505
|-350.00
|337620.30
|4290
|2006.11.30 09:10
|buy
|2019
|1.00
|1.9581
|1.9531
|1.9591
|4291
|2006.11.30 09:15
|buy
|2020
|2.00
|1.9559
|1.9509
|1.9569
|4292
|2006.11.30 09:20
|t/p
|2020
|2.00
|1.9569
|1.9509
|1.9569
|200.00
|337820.30
|4293
|2006.11.30 09:20
|buy
|2021
|2.00
|1.9577
|1.9527
|1.9587
|4294
|2006.11.30 09:29
|buy
|2022
|4.00
|1.9557
|1.9507
|1.9567
|4295
|2006.11.30 09:35
|t/p
|2022
|4.00
|1.9567
|1.9507
|1.9567
|400.00
|338220.30
|4296
|2006.11.30 09:35
|close
|2021
|2.00
|1.9575
|1.9527
|1.9587
|-40.00
|338180.30
|4297
|2006.11.30 09:40
|close
|2019
|1.00
|1.9549
|1.9531
|1.9591
|-320.00
|337860.30
|4298
|2006.11.30 09:45
|buy
|2023
|1.00
|1.9572
|1.9522
|1.9582
|4299
|2006.11.30 10:05
|buy
|2024
|2.00
|1.9547
|1.9497
|1.9557
|4300
|2006.11.30 10:10
|t/p
|2024
|2.00
|1.9557
|1.9497
|1.9557
|200.00
|338060.30
|4301
|2006.11.30 10:10
|buy
|2025
|2.00
|1.9561
|1.9511
|1.9571
|4302
|2006.11.30 10:20
|t/p
|2025
|2.00
|1.9571
|1.9511
|1.9571
|200.00
|338260.30
|4303
|2006.11.30 10:20
|close
|2023
|1.00
|1.9576
|1.9522
|1.9582
|40.00
|338300.30
|4304
|2006.11.30 10:35
|sell
|2026
|1.00
|1.9537
|1.9587
|1.9527
|4305
|2006.11.30 10:40
|sell
|2027
|2.00
|1.9541
|1.9591
|1.9531
|4306
|2006.11.30 10:45
|sell
|2028
|4.00
|1.9553
|1.9603
|1.9543
|4307
|2006.11.30 10:50
|sell
|2029
|8.00
|1.9567
|1.9617
|1.9557
|4308
|2006.11.30 10:59
|t/p
|2028
|4.00
|1.9543
|1.9603
|1.9543
|400.00
|338700.30
|4309
|2006.11.30 10:59
|t/p
|2029
|8.00
|1.9557
|1.9617
|1.9557
|800.00
|339500.30
|4310
|2006.11.30 10:59
|close
|2027
|2.00
|1.9541
|1.9591
|1.9531
|0.00
|339500.30
|4311
|2006.11.30 11:00
|close
|2026
|1.00
|1.9543
|1.9587
|1.9527
|-60.00
|339440.30
|4312
|2006.11.30 11:40
|buy
|2030
|1.00
|1.9569
|1.9519
|1.9579
|4313
|2006.11.30 11:45
|buy
|2031
|2.00
|1.9561
|1.9511
|1.9571
|4314
|2006.11.30 11:50
|buy
|2032
|4.00
|1.9550
|1.9500
|1.9560
|4315
|2006.11.30 11:59
|modify
|2032
|4.00
|1.9550
|1.9554
|1.9574
|4316
|2006.11.30 12:00
|modify
|2032
|4.00
|1.9550
|1.9555
|1.9575
|4317
|2006.11.30 12:10
|modify
|2032
|4.00
|1.9550
|1.9557
|1.9577
|4318
|2006.11.30 12:15
|s/l
|2032
|4.00
|1.9557
|1.9557
|1.9577
|280.00
|339720.30
|4319
|2006.11.30 12:15
|close
|2031
|2.00
|1.9555
|1.9511
|1.9571
|-120.00
|339600.30
|4320
|2006.11.30 12:20
|close
|2030
|1.00
|1.9560
|1.9519
|1.9579
|-90.00
|339510.30
|4321
|2006.11.30 12:35
|buy
|2033
|1.00
|1.9571
|1.9521
|1.9581
|4322
|2006.11.30 12:40
|buy
|2034
|2.00
|1.9557
|1.9507
|1.9567
|4323
|2006.11.30 12:50
|t/p
|2034
|2.00
|1.9567
|1.9507
|1.9567
|200.00
|339710.30
|4324
|2006.11.30 12:50
|close
|2033
|1.00
|1.9571
|1.9521
|1.9581
|0.00
|339710.30
|4325
|2006.11.30 12:59
|buy
|2035
|1.00
|1.9572
|1.9522
|1.9582
|4326
|2006.11.30 13:05
|buy
|2036
|2.00
|1.9565
|1.9515
|1.9575
|4327
|2006.11.30 13:10
|modify
|2036
|2.00
|1.9565
|1.9567
|1.9587
|4328
|2006.11.30 13:15
|modify
|2036
|2.00
|1.9565
|1.9574
|1.9594
|4329
|2006.11.30 13:20
|t/p
|2035
|1.00
|1.9582
|1.9522
|1.9582
|100.00
|339810.30
|4330
|2006.11.30 13:20
|close
|2036
|2.00
|1.9582
|1.9574
|1.9594
|340.00
|340150.30
|4331
|2006.11.30 13:50
|buy
|2037
|1.00
|1.9592
|1.9542
|1.9602
|4332
|2006.11.30 13:59
|buy
|2038
|2.00
|1.9569
|1.9519
|1.9579
|4333
|2006.11.30 14:05
|buy
|2039
|4.00
|1.9562
|1.9512
|1.9572
|4334
|2006.11.30 14:15
|t/p
|2038
|2.00
|1.9579
|1.9519
|1.9579
|200.00
|340350.30
|4335
|2006.11.30 14:15
|t/p
|2039
|4.00
|1.9572
|1.9512
|1.9572
|400.00
|340750.30
|4336
|2006.11.30 14:15
|close
|2037
|1.00
|1.9586
|1.9542
|1.9602
|-60.00
|340690.30
|4337
|2006.11.30 14:40
|buy
|2040
|1.00
|1.9602
|1.9552
|1.9612
|4338
|2006.11.30 14:45
|buy
|2041
|2.00
|1.9585
|1.9535
|1.9595
|4339
|2006.11.30 15:05
|t/p
|2041
|2.00
|1.9595
|1.9535
|1.9595
|200.00
|340890.30
|4340
|2006.11.30 15:05
|close
|2040
|1.00
|1.9595
|1.9552
|1.9612
|-70.00
|340820.30
|4341
|2006.11.30 15:20
|buy
|2042
|1.00
|1.9631
|1.9581
|1.9641
|4342
|2006.11.30 15:29
|buy
|2043
|2.00
|1.9624
|1.9574
|1.9634
|4343
|2006.11.30 15:45
|t/p
|2042
|1.00
|1.9641
|1.9581
|1.9641
|100.00
|340920.30
|4344
|2006.11.30 15:45
|t/p
|2043
|2.00
|1.9634
|1.9574
|1.9634
|200.00
|341120.30
|4345
|2006.11.30 15:45
|buy
|2044
|1.00
|1.9659
|1.9609
|1.9669
|4346
|2006.11.30 15:50
|t/p
|2044
|1.00
|1.9669
|1.9609
|1.9669
|100.00
|341220.30
|4347
|2006.11.30 15:50
|buy
|2045
|1.00
|1.9677
|1.9627
|1.9687
|4348
|2006.11.30 15:59
|buy
|2046
|2.00
|1.9670
|1.9620
|1.9680
|4349
|2006.11.30 16:05
|buy
|2047
|4.00
|1.9660
|1.9610
|1.9670
|4350
|2006.11.30 16:20
|t/p
|2045
|1.00
|1.9687
|1.9627
|1.9687
|100.00
|341320.30
|4351
|2006.11.30 16:20
|t/p
|2046
|2.00
|1.9680
|1.9620
|1.9680
|200.00
|341520.30
|4352
|2006.11.30 16:20
|t/p
|2047
|4.00
|1.9670
|1.9610
|1.9670
|400.00
|341920.30
|4353
|2006.11.30 16:20
|buy
|2048
|1.00
|1.9697
|1.9647
|1.9707
|4354
|2006.11.30 16:29
|buy
|2049
|2.00
|1.9679
|1.9629
|1.9689
|4355
|2006.11.30 16:59
|t/p
|2049
|2.00
|1.9689
|1.9629
|1.9689
|200.00
|342120.30
|4356
|2006.11.30 16:59
|close
|2048
|1.00
|1.9691
|1.9647
|1.9707
|-60.00
|342060.30
|4357
|2006.11.30 17:00
|buy
|2050
|1.00
|1.9694
|1.9644
|1.9704
|4358
|2006.11.30 17:05
|buy
|2051
|2.00
|1.9684
|1.9634
|1.9694
|4359
|2006.11.30 17:15
|t/p
|2051
|2.00
|1.9694
|1.9634
|1.9694
|200.00
|342260.30
|4360
|2006.11.30 17:15
|close
|2050
|1.00
|1.9696
|1.9644
|1.9704
|20.00
|342280.30
|4361
|2006.11.30 17:20
|buy
|2052
|1.00
|1.9700
|1.9650
|1.9710
|4362
|2006.11.30 17:29
|buy
|2053
|2.00
|1.9685
|1.9635
|1.9695
|4363
|2006.11.30 17:35
|buy
|2054
|4.00
|1.9678
|1.9628
|1.9688
|4364
|2006.11.30 17:45
|modify
|2054
|4.00
|1.9678
|1.9681
|1.9701
|4365
|2006.11.30 17:59
|s/l
|2054
|4.00
|1.9681
|1.9681
|1.9701
|120.00
|342400.30
|4366
|2006.11.30 17:59
|close
|2053
|2.00
|1.9676
|1.9635
|1.9695
|-180.00
|342220.30
|4367
|2006.11.30 18:00
|close
|2052
|1.00
|1.9675
|1.9650
|1.9710
|-250.00
|341970.30
|4368
|2006.11.30 18:05
|sell
|2055
|1.00
|1.9671
|1.9721
|1.9661
|4369
|2006.11.30 18:10
|sell
|2056
|2.00
|1.9674
|1.9724
|1.9664
|4370
|2006.11.30 18:15
|sell
|2057
|4.00
|1.9678
|1.9728
|1.9668
|4371
|2006.11.30 18:50
|t/p
|2057
|4.00
|1.9668
|1.9728
|1.9668
|400.00
|342370.30
|4372
|2006.11.30 18:50
|close
|2056
|2.00
|1.9668
|1.9724
|1.9664
|120.00
|342490.30
|4373
|2006.11.30 18:59
|close
|2055
|1.00
|1.9671
|1.9721
|1.9661
|0.00
|342490.30
|4374
|2006.11.30 19:15
|sell
|2058
|1.00
|1.9657
|1.9707
|1.9647
|4375
|2006.11.30 19:29
|sell
|2059
|2.00
|1.9660
|1.9710
|1.9650
|4376
|2006.11.30 20:05
|sell
|2060
|4.00
|1.9666
|1.9716
|1.9656
|4377
|2006.11.30 21:10
|t/p
|2060
|4.00
|1.9656
|1.9716
|1.9656
|400.00
|342890.30
|4378
|2006.11.30 21:10
|close
|2059
|2.00
|1.9653
|1.9710
|1.9650
|140.00
|343030.30
|4379
|2006.11.30 21:15
|close
|2058
|1.00
|1.9652
|1.9707
|1.9647
|50.00
|343080.30
|4380
|2006.11.30 21:20
|sell
|2061
|1.00
|1.9651
|1.9701
|1.9641
|4381
|2006.11.30 21:35
|sell
|2062
|2.00
|1.9664
|1.9714
|1.9654
|4382
|2006.11.30 21:45
|sell
|2063
|4.00
|1.9669
|1.9719
|1.9659
|4383
|2006.11.30 21:50
|t/p
|2063
|4.00
|1.9659
|1.9719
|1.9659
|400.00
|343480.30
|4384
|2006.11.30 21:50
|modify
|2062
|2.00
|1.9664
|1.9660
|1.9640
|4385
|2006.11.30 21:59
|s/l
|2062
|2.00
|1.9660
|1.9660
|1.9640
|80.00
|343560.30
|4386
|2006.11.30 21:59
|close
|2061
|1.00
|1.9663
|1.9701
|1.9641
|-120.00
|343440.30
|4387
|2006.12.01 00:05
|buy
|2064
|1.00
|1.9675
|1.9625
|1.9685
|4388
|2006.12.01 00:10
|buy
|2065
|2.00
|1.9668
|1.9618
|1.9678
|4389
|2006.12.01 01:50
|modify
|2065
|2.00
|1.9668
|1.9670
|1.9690
|4390
|2006.12.01 02:00
|s/l
|2065
|2.00
|1.9670
|1.9670
|1.9690
|40.00
|343480.30
|4391
|2006.12.01 02:00
|close
|2064
|1.00
|1.9670
|1.9625
|1.9685
|-50.00
|343430.30
|4392
|2006.12.01 02:50
|buy
|2066
|1.00
|1.9690
|1.9640
|1.9700
|4393
|2006.12.01 02:59
|buy
|2067
|2.00
|1.9683
|1.9633
|1.9693
|4394
|2006.12.01 03:10
|buy
|2068
|4.00
|1.9668
|1.9618
|1.9678
|4395
|2006.12.01 03:20
|t/p
|2068
|4.00
|1.9678
|1.9618
|1.9678
|400.00
|343830.30
|4396
|2006.12.01 03:20
|close
|2067
|2.00
|1.9682
|1.9633
|1.9693
|-20.00
|343810.30
|4397
|2006.12.01 03:29
|close
|2066
|1.00
|1.9671
|1.9640
|1.9700
|-190.00
|343620.30
|4398
|2006.12.01 06:05
|buy
|2069
|1.00
|1.9737
|1.9687
|1.9747
|4399
|2006.12.01 06:10
|s/l
|2069
|1.00
|1.9687
|1.9687
|1.9747
|-500.00
|343120.30
|4400
|2006.12.01 06:15
|sell
|2070
|1.00
|1.9670
|1.9720
|1.9660
|4401
|2006.12.01 06:20
|sell
|2071
|2.00
|1.9692
|1.9742
|1.9682
|4402
|2006.12.01 06:29
|s/l
|2070
|1.00
|1.9720
|1.9720
|1.9660
|-500.00
|342620.30
|4403
|2006.12.01 06:29
|sell
|2072
|2.00
|1.9735
|1.9785
|1.9725
|4404
|2006.12.01 06:35
|sell
|2073
|4.00
|1.9738
|1.9788
|1.9728
|4405
|2006.12.01 06:40
|modify
|2073
|4.00
|1.9738
|1.9735
|1.9715
|4406
|2006.12.01 06:50
|s/l
|2071
|2.00
|1.9742
|1.9742
|1.9682
|-1000.00
|341620.30
|4407
|2006.12.01 06:50
|s/l
|2073
|4.00
|1.9735
|1.9735
|1.9715
|120.00
|341740.30
|4408
|2006.12.01 06:50
|close
|2072
|2.00
|1.9749
|1.9785
|1.9725
|-280.00
|341460.30
|4409
|2006.12.01 06:59
|buy
|2074
|1.00
|1.9730
|1.9680
|1.9740
|4410
|2006.12.01 07:00
|buy
|2075
|2.00
|1.9728
|1.9678
|1.9738
|4411
|2006.12.01 07:05
|buy
|2076
|4.00
|1.9725
|1.9675
|1.9735
|4412
|2006.12.01 07:20
|t/p
|2074
|1.00
|1.9740
|1.9680
|1.9740
|100.00
|341560.30
|4413
|2006.12.01 07:20
|t/p
|2075
|2.00
|1.9738
|1.9678
|1.9738
|200.00
|341760.30
|4414
|2006.12.01 07:20
|t/p
|2076
|4.00
|1.9735
|1.9675
|1.9735
|400.00
|342160.30
|4415
|2006.12.01 07:20
|buy
|2077
|1.00
|1.9750
|1.9700
|1.9760
|4416
|2006.12.01 07:29
|buy
|2078
|2.00
|1.9746
|1.9696
|1.9756
|4417
|2006.12.01 07:40
|buy
|2079
|4.00
|1.9732
|1.9682
|1.9742
|4418
|2006.12.01 07:45
|t/p
|2079
|4.00
|1.9742
|1.9682
|1.9742
|400.00
|342560.30
|4419
|2006.12.01 07:59
|buy
|2080
|4.00
|1.9734
|1.9684
|1.9744
|4420
|2006.12.01 08:05
|s/l
|2077
|1.00
|1.9700
|1.9700
|1.9760
|-500.00
|342060.30
|4421
|2006.12.01 08:05
|s/l
|2078
|2.00
|1.9696
|1.9696
|1.9756
|-1000.00
|341060.30
|4422
|2006.12.01 08:05
|close
|2080
|4.00
|1.9690
|1.9684
|1.9744
|-1760.00
|339300.30
|4423
|2006.12.01 08:20
|buy
|2081
|1.00
|1.9736
|1.9686
|1.9746
|4424
|2006.12.01 08:29
|buy
|2082
|2.00
|1.9692
|1.9642
|1.9702
|4425
|2006.12.01 08:35
|s/l
|2081
|1.00
|1.9686
|1.9686
|1.9746
|-500.00
|338800.30
|4426
|2006.12.01 08:35
|close
|2082
|2.00
|1.9686
|1.9642
|1.9702
|-120.00
|338680.30
|4427
|2006.12.01 08:40
|sell
|2083
|1.00
|1.9676
|1.9726
|1.9666
|4428
|2006.12.01 08:45
|sell
|2084
|2.00
|1.9697
|1.9747
|1.9687
|4429
|2006.12.01 08:50
|t/p
|2084
|2.00
|1.9687
|1.9747
|1.9687
|200.00
|338880.30
|4430
|2006.12.01 08:50
|sell
|2085
|2.00
|1.9681
|1.9731
|1.9671
|4431
|2006.12.01 09:05
|sell
|2086
|4.00
|1.9699
|1.9749
|1.9689
|4432
|2006.12.01 09:10
|sell
|2087
|8.00
|1.9708
|1.9758
|1.9698
|4433
|2006.12.01 09:20
|t/p
|2086
|4.00
|1.9689
|1.9749
|1.9689
|400.00
|339280.30
|4434
|2006.12.01 09:20
|t/p
|2087
|8.00
|1.9698
|1.9758
|1.9698
|800.00
|340080.30
|4435
|2006.12.01 09:20
|close
|2085
|2.00
|1.9679
|1.9731
|1.9671
|40.00
|340120.30
|4436
|2006.12.01 09:29
|close
|2083
|1.00
|1.9705
|1.9726
|1.9666
|-290.00
|339830.30
|4437
|2006.12.01 09:45
|sell
|2088
|1.00
|1.9659
|1.9709
|1.9649
|4438
|2006.12.01 10:05
|sell
|2089
|2.00
|1.9673
|1.9723
|1.9663
|4439
|2006.12.01 10:10
|t/p
|2088
|1.00
|1.9649
|1.9709
|1.9649
|100.00
|339930.30
|4440
|2006.12.01 10:10
|t/p
|2089
|2.00
|1.9663
|1.9723
|1.9663
|200.00
|340130.30
|4441
|2006.12.01 10:10
|sell
|2090
|1.00
|1.9643
|1.9693
|1.9633
|4442
|2006.12.01 10:20
|sell
|2091
|2.00
|1.9652
|1.9702
|1.9642
|4443
|2006.12.01 10:29
|sell
|2092
|4.00
|1.9673
|1.9723
|1.9663
|4444
|2006.12.01 10:45
|sell
|2093
|8.00
|1.9681
|1.9731
|1.9671
|4445
|2006.12.01 10:50
|t/p
|2092
|4.00
|1.9663
|1.9723
|1.9663
|400.00
|340530.30
|4446
|2006.12.01 10:50
|t/p
|2093
|8.00
|1.9671
|1.9731
|1.9671
|800.00
|341330.30
|4447
|2006.12.01 10:50
|close
|2091
|2.00
|1.9660
|1.9702
|1.9642
|-160.00
|341170.30
|4448
|2006.12.01 10:59
|close
|2090
|1.00
|1.9664
|1.9693
|1.9633
|-210.00
|340960.30
|4449
|2006.12.01 11:05
|buy
|2094
|1.00
|1.9672
|1.9622
|1.9682
|4450
|2006.12.01 11:10
|t/p
|2094
|1.00
|1.9682
|1.9622
|1.9682
|100.00
|341060.30
|4451
|2006.12.01 11:10
|buy
|2095
|1.00
|1.9689
|1.9639
|1.9699
|4452
|2006.12.01 11:15
|buy
|2096
|2.00
|1.9657
|1.9607
|1.9667
|4453
|2006.12.01 11:20
|modify
|2096
|2.00
|1.9657
|1.9661
|1.9681
|4454
|2006.12.01 11:35
|t/p
|2096
|2.00
|1.9681
|1.9661
|1.9681
|480.00
|341540.30
|4455
|2006.12.01 11:35
|close
|2095
|1.00
|1.9686
|1.9639
|1.9699
|-30.00
|341510.30
|4456
|2006.12.01 11:45
|buy
|2097
|1.00
|1.9674
|1.9624
|1.9684
|4457
|2006.12.01 11:50
|buy
|2098
|2.00
|1.9668
|1.9618
|1.9678
|4458
|2006.12.01 11:59
|t/p
|2098
|2.00
|1.9678
|1.9618
|1.9678
|200.00
|341710.30
|4459
|2006.12.01 12:05
|buy
|2099
|2.00
|1.9670
|1.9620
|1.9680
|4460
|2006.12.01 12:10
|t/p
|2099
|2.00
|1.9680
|1.9620
|1.9680
|200.00
|341910.30
|4461
|2006.12.01 12:10
|modify
|2097
|1.00
|1.9674
|1.9678
|1.9698
|4462
|2006.12.01 12:15
|s/l
|2097
|1.00
|1.9678
|1.9678
|1.9698
|40.00
|341950.30
|4463
|2006.12.01 13:15
|buy
|2100
|1.00
|1.9698
|1.9648
|1.9708
|4464
|2006.12.01 13:20
|buy
|2101
|2.00
|1.9691
|1.9641
|1.9701
|4465
|2006.12.01 13:29
|buy
|2102
|4.00
|1.9682
|1.9632
|1.9692
|4466
|2006.12.01 13:35
|buy
|2103
|8.00
|1.9676
|1.9626
|1.9686
|4467
|2006.12.01 13:40
|t/p
|2103
|8.00
|1.9686
|1.9626
|1.9686
|800.00
|342750.30
|4468
|2006.12.01 13:45
|buy
|2104
|8.00
|1.9678
|1.9628
|1.9688
|4469
|2006.12.01 13:50
|t/p
|2102
|4.00
|1.9692
|1.9632
|1.9692
|400.00
|343150.30
|4470
|2006.12.01 13:50
|t/p
|2104
|8.00
|1.9688
|1.9628
|1.9688
|800.00
|343950.30
|4471
|2006.12.01 13:50
|close
|2101
|2.00
|1.9694
|1.9641
|1.9701
|60.00
|344010.30
|4472
|2006.12.01 13:59
|close
|2100
|1.00
|1.9692
|1.9648
|1.9708
|-60.00
|343950.30
|4473
|2006.12.01 14:05
|buy
|2105
|1.00
|1.9721
|1.9671
|1.9731
|4474
|2006.12.01 14:10
|buy
|2106
|2.00
|1.9689
|1.9639
|1.9699
|4475
|2006.12.01 14:15
|t/p
|2105
|1.00
|1.9731
|1.9671
|1.9731
|100.00
|344050.30
|4476
|2006.12.01 14:15
|t/p
|2106
|2.00
|1.9699
|1.9639
|1.9699
|200.00
|344250.30
|4477
|2006.12.01 14:15
|buy
|2107
|1.00
|1.9733
|1.9683
|1.9743
|4478
|2006.12.01 14:20
|buy
|2108
|2.00
|1.9721
|1.9671
|1.9731
|4479
|2006.12.01 14:29
|buy
|2109
|4.00
|1.9718
|1.9668
|1.9728
|4480
|2006.12.01 14:35
|buy
|2110
|8.00
|1.9710
|1.9660
|1.9720
|4481
|2006.12.01 14:40
|t/p
|2110
|8.00
|1.9720
|1.9660
|1.9720
|800.00
|345050.30
|4482
|2006.12.01 14:50
|t/p
|2108
|2.00
|1.9731
|1.9671
|1.9731
|200.00
|345250.30
|4483
|2006.12.01 14:50
|t/p
|2109
|4.00
|1.9728
|1.9668
|1.9728
|400.00
|345650.30
|4484
|2006.12.01 14:50
|close
|2107
|1.00
|1.9731
|1.9683
|1.9743
|-20.00
|345630.30
|4485
|2006.12.01 14:59
|buy
|2111
|1.00
|1.9724
|1.9674
|1.9734
|4486
|2006.12.01 15:15
|t/p
|2111
|1.00
|1.9734
|1.9674
|1.9734
|100.00
|345730.30
|4487
|2006.12.01 15:15
|buy
|2112
|1.00
|1.9752
|1.9702
|1.9762
|4488
|2006.12.01 15:20
|t/p
|2112
|1.00
|1.9762
|1.9702
|1.9762
|100.00
|345830.30
|4489
|2006.12.01 15:20
|buy
|2113
|1.00
|1.9812
|1.9762
|1.9822
|4490
|2006.12.01 15:29
|buy
|2114
|2.00
|1.9810
|1.9760
|1.9820
|4491
|2006.12.01 15:35
|buy
|2115
|4.00
|1.9798
|1.9748
|1.9808
|4492
|2006.12.01 15:40
|t/p
|2115
|4.00
|1.9808
|1.9748
|1.9808
|400.00
|346230.30
|4493
|2006.12.01 15:45
|t/p
|2113
|1.00
|1.9822
|1.9762
|1.9822
|100.00
|346330.30
|4494
|2006.12.01 15:45
|t/p
|2114
|2.00
|1.9820
|1.9760
|1.9820
|200.00
|346530.30
|4495
|2006.12.01 15:45
|buy
|2116
|1.00
|1.9842
|1.9792
|1.9852
|4496
|2006.12.01 15:59
|buy
|2117
|2.00
|1.9807
|1.9757
|1.9817
|4497
|2006.12.01 16:05
|buy
|2118
|4.00
|1.9798
|1.9748
|1.9808
|4498
|2006.12.01 16:20
|t/p
|2117
|2.00
|1.9817
|1.9757
|1.9817
|200.00
|346730.30
|4499
|2006.12.01 16:20
|t/p
|2118
|4.00
|1.9808
|1.9748
|1.9808
|400.00
|347130.30
|4500
|2006.12.01 16:20
|close
|2116
|1.00
|1.9818
|1.9792
|1.9852
|-240.00
|346890.30
|4501
|2006.12.01 16:29
|buy
|2119
|1.00
|1.9807
|1.9757
|1.9817
|4502
|2006.12.01 16:35
|buy
|2120
|2.00
|1.9784
|1.9734
|1.9794
|4503
|2006.12.01 16:45
|t/p
|2120
|2.00
|1.9794
|1.9734
|1.9794
|200.00
|347090.30
|4504
|2006.12.01 16:45
|close
|2119
|1.00
|1.9805
|1.9757
|1.9817
|-20.00
|347070.30
|4505
|2006.12.01 17:05
|sell
|2121
|1.00
|1.9787
|1.9837
|1.9777
|4506
|2006.12.01 17:10
|sell
|2122
|2.00
|1.9810
|1.9860
|1.9800
|4507
|2006.12.01 17:29
|t/p
|2122
|2.00
|1.9800
|1.9860
|1.9800
|200.00
|347270.30
|4508
|2006.12.01 17:29
|close
|2121
|1.00
|1.9793
|1.9837
|1.9777
|-60.00
|347210.30
|4509
|2006.12.01 18:15
|sell
|2123
|1.00
|1.9786
|1.9836
|1.9776
|4510
|2006.12.01 18:30
|sell
|2124
|2.00
|1.9789
|1.9839
|1.9779
|4511
|2006.12.01 18:35
|sell
|2125
|4.00
|1.9801
|1.9851
|1.9791
|4512
|2006.12.01 18:40
|modify
|2125
|4.00
|1.9801
|1.9797
|1.9777
|4513
|2006.12.01 18:50
|s/l
|2125
|4.00
|1.9797
|1.9797
|1.9777
|160.00
|347370.30
|4514
|2006.12.01 18:50
|close
|2124
|2.00
|1.9797
|1.9839
|1.9779
|-160.00
|347210.30
|4515
|2006.12.01 18:59
|close
|2123
|1.00
|1.9799
|1.9836
|1.9776
|-130.00
|347080.30
|4516
|2006.12.01 19:40
|buy
|2126
|1.00
|1.9813
|1.9763
|1.9823
|4517
|2006.12.01 19:45
|buy
|2127
|2.00
|1.9797
|1.9747
|1.9807
|4518
|2006.12.01 19:50
|t/p
|2127
|2.00
|1.9807
|1.9747
|1.9807
|200.00
|347280.30
|4519
|2006.12.01 19:50
|buy
|2128
|2.00
|1.9810
|1.9760
|1.9820
|4520
|2006.12.01 19:59
|buy
|2129
|4.00
|1.9806
|1.9756
|1.9816
|4521
|2006.12.01 20:10
|buy
|2130
|8.00
|1.9797
|1.9747
|1.9807
|4522
|2006.12.01 20:59
|close at stop
|2130
|8.00
|1.9796
|1.9747
|1.9807
|-80.00
|347200.30
|4523
|2006.12.01 20:59
|close at stop
|2129
|4.00
|1.9796
|1.9756
|1.9816
|-400.00
|346800.30
|4524
|2006.12.01 20:59
|close at stop
|2128
|2.00
|1.9796
|1.9760
|1.9820
|-280.00
|346520.30
|4525
|2006.12.01 20:59
|close at stop
|2126
|1.00
|1.9796
|1.9763
|1.9823
|-170.00
|346350.30