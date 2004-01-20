Strategy Tester Report
RSI_Cross Market Orders

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.01.01 00:00 - 2006.12.12 00:00 (2004.01.01 - 2006.12.12)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParameterssNameExpert="RSI Cross"; nAccount=0; dBuyStopLossPoint=25; dSellStopLossPoint=25; dBuyTakeProfitPoint=50; dSellTakeProfitPoint=50; dBuyTrailingStopPoint=0; dSellTrailingStopPoint=0; dLots=1; nSlippage=3; colorOpenBuy=Blue; colorCloseBuy=Aqua; colorOpenSell=Red; colorCloseSell=Aqua;
Bars in test4605Ticks modelled4630276Modelling quality83.72%
Initial deposit10000.00
Total net profit-8877.20Gross profit44961.60Gross loss-53838.80
Profit factor0.84Expected payoff-29.11
Absolute drawdown8877.20Maximal drawdown14093.60 (92.62%)Relative drawdown92.62% (14093.60)
Total trades305Short positions (won %)140 (29.29%)Long positions (won %)165 (29.70%)
Profit trades (% of total)90 (29.51%)Loss trades (% of total)215 (70.49%)
Largestprofit trade521.60loss trade-278.80
Averageprofit trade499.57loss trade-250.41
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (3497.60)consecutive losses (loss in money)13 (-3228.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3497.60 (7)consecutive loss (count of losses)-3228.40 (13)
Averageconsecutive wins2consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.01.20 00:00buy11.001.23601.23351.2410
22004.01.20 09:09t/p11.001.24101.23351.2410500.0010500.00
32004.01.20 09:09buy21.001.24131.23881.2463
42004.01.20 09:58t/p21.001.24631.23881.2463500.0011000.00
52004.01.20 09:58buy31.001.24661.24411.2516
62004.01.20 12:00s/l31.001.24411.24411.2516-250.0010750.00
72004.01.20 12:00buy41.001.24441.24191.2494
82004.01.20 13:47t/p41.001.24941.24191.2494500.0011250.00
92004.01.20 13:47buy51.001.24971.24721.2547
102004.01.20 17:09t/p51.001.25471.24721.2547500.0011750.00
112004.01.20 17:09buy61.001.25501.25251.2600
122004.01.20 22:34t/p61.001.26001.25251.2600500.0012250.00
132004.01.20 22:34buy71.001.26031.25781.2653
142004.01.21 01:55s/l71.001.25781.25781.2653-259.6011990.40
152004.01.22 00:00sell81.001.26381.26631.2588
162004.01.22 01:46s/l81.001.26631.26631.2588-250.0011740.40
172004.01.22 01:46sell91.001.26601.26851.2610
182004.01.22 02:36s/l91.001.26851.26851.2610-250.0011490.40
192004.01.22 02:36sell101.001.26821.27071.2632
202004.01.22 09:50s/l101.001.27071.27071.2632-250.0011240.40
212004.01.22 09:50sell111.001.27041.27291.2654
222004.01.22 10:25s/l111.001.27291.27291.2654-250.0010990.40
232004.01.22 10:25sell121.001.27261.27511.2676
242004.01.22 10:34s/l121.001.27511.27511.2676-250.0010740.40
252004.01.22 10:34sell131.001.27481.27731.2698
262004.01.22 13:52t/p131.001.26981.27731.2698500.0011240.40
272004.01.22 13:52sell141.001.26951.27201.2645
282004.01.22 18:29s/l141.001.27201.27201.2645-250.0010990.40
292004.01.22 18:29sell151.001.27171.27421.2667
302004.01.22 22:37s/l151.001.27421.27421.2667-250.0010740.40
312004.01.22 22:37sell161.001.27391.27641.2689
322004.01.23 10:24s/l161.001.27641.27641.2689-242.8010497.60
332004.01.28 00:00buy171.001.26461.26211.2696
342004.01.28 02:27s/l171.001.26211.26211.2696-250.0010247.60
352004.01.28 02:27buy181.001.26241.25991.2674
362004.01.28 06:23s/l181.001.25991.25991.2674-250.009997.60
372004.01.28 06:23buy191.001.26021.25771.2652
382004.01.28 13:54s/l191.001.25771.25771.2652-250.009747.60
392004.01.28 13:54buy201.001.25801.25551.2630
402004.01.28 14:31s/l201.001.25551.25551.2630-250.009497.60
412004.01.28 14:31buy211.001.25581.25331.2608
422004.01.28 17:51t/p211.001.26081.25331.2608500.009997.60
432004.01.28 17:51buy221.001.26111.25861.2661
442004.01.28 21:11s/l221.001.25861.25861.2661-250.009747.60
452004.01.28 21:11buy231.001.25891.25641.2639
462004.01.28 21:16s/l231.001.25641.25641.2639-250.009497.60
472004.01.28 21:16buy241.001.25671.25421.2617
482004.01.28 21:47s/l241.001.25421.25421.2617-250.009247.60
492004.01.28 21:47buy251.001.25451.25201.2595
502004.01.28 21:52s/l251.001.25201.25201.2595-250.008997.60
512004.01.28 21:52buy261.001.25231.24981.2573
522004.01.28 21:57s/l261.001.24981.24981.2573-250.008747.60
532004.01.28 21:57buy271.001.25011.24761.2551
542004.01.28 22:26s/l271.001.24761.24761.2551-250.008497.60
552004.01.28 22:26buy281.001.24791.24541.2529
562004.01.28 22:30s/l281.001.24541.24541.2529-250.008247.60
572004.01.28 22:30buy291.001.24571.24321.2507
582004.01.28 22:34s/l291.001.24321.24321.2507-250.007997.60
592004.01.28 22:34buy301.001.24351.24101.2485
602004.01.28 22:40s/l301.001.24101.24101.2485-250.007747.60
612004.01.28 22:40buy311.001.24131.23881.2463
622004.01.28 23:28t/p311.001.24631.23881.2463500.008247.60
632004.01.28 23:28buy321.001.24661.24411.2516
642004.01.28 23:59s/l321.001.24411.24411.2516-250.007997.60
652004.01.28 23:59buy331.001.24261.24011.2476
662004.01.29 01:56t/p331.001.24761.24011.2476471.208468.80
672004.01.29 01:56sell341.001.24761.25011.2426
682004.01.29 02:35s/l341.001.25011.25011.2426-250.008218.80
692004.01.29 02:35sell351.001.24981.25231.2448
702004.01.29 10:29s/l351.001.25231.25231.2448-250.007968.80
712004.01.29 10:29sell361.001.25201.25451.2470
722004.01.29 13:50t/p361.001.24701.25451.2470500.008468.80
732004.01.29 13:50sell371.001.24671.24921.2417
742004.01.29 17:50t/p371.001.24171.24921.2417500.008968.80
752004.01.29 17:50sell381.001.24141.24391.2364
762004.01.29 18:38t/p381.001.23641.24391.2364500.009468.80
772004.01.29 18:38sell391.001.23611.23861.2311
782004.01.29 19:28s/l391.001.23861.23861.2311-250.009218.80
792004.01.29 19:28sell401.001.23831.24081.2333
802004.01.29 21:52s/l401.001.24081.24081.2333-250.008968.80
812004.01.29 21:52sell411.001.24051.24301.2355
822004.01.30 08:17s/l411.001.24301.24301.2355-242.808726.00
832004.01.30 08:17buy421.001.24301.24051.2480
842004.01.30 09:17s/l421.001.24051.24051.2480-250.008476.00
852004.01.30 09:17buy431.001.24081.23831.2458
862004.01.30 09:56s/l431.001.23831.23831.2458-250.008226.00
872004.01.30 09:56buy441.001.23861.23611.2436
882004.01.30 10:32s/l441.001.23611.23611.2436-250.007976.00
892004.01.30 10:32buy451.001.23641.23391.2414
902004.01.30 13:13t/p451.001.24141.23391.2414500.008476.00
912004.01.30 13:13buy461.001.24171.23921.2467
922004.01.30 14:26t/p461.001.24671.23921.2467500.008976.00
932004.01.30 14:26buy471.001.24701.24451.2520
942004.01.30 15:59s/l471.001.24451.24451.2520-250.008726.00
952004.01.30 15:59buy481.001.24111.23861.2461
962004.01.30 16:10s/l481.001.23861.23861.2461-250.008476.00
972004.01.30 16:10buy491.001.23891.23641.2439
982004.01.30 16:55s/l491.001.23641.23641.2439-250.008226.00
992004.01.30 16:55buy501.001.23671.23421.2417
1002004.01.30 17:15t/p501.001.24171.23421.2417500.008726.00
1012004.01.30 17:15buy511.001.24201.23951.2470
1022004.01.30 18:29t/p511.001.24701.23951.2470500.009226.00
1032004.01.30 18:29buy521.001.24731.24481.2523
1042004.01.30 19:33s/l521.001.24481.24481.2523-250.008976.00
1052004.01.30 19:33buy531.001.24511.24261.2501
1062004.02.02 17:51s/l531.001.24261.24261.2501-259.608716.40
1072004.02.05 00:00sell541.001.25371.25621.2487
1082004.02.05 09:17s/l541.001.25621.25621.2487-250.008466.40
1092004.02.05 09:17sell551.001.25591.25841.2509
1102004.02.05 10:25s/l551.001.25841.25841.2509-250.008216.40
1112004.02.05 10:25sell561.001.25811.26061.2531
1122004.02.05 13:51s/l561.001.26061.26061.2531-250.007966.40
1132004.02.05 13:51sell571.001.26031.26281.2553
1142004.02.05 14:35s/l571.001.26281.26281.2553-250.007716.40
1152004.02.05 14:35sell581.001.26251.26501.2575
1162004.02.05 18:27t/p581.001.25751.26501.2575500.008216.40
1172004.02.05 18:27sell591.001.25721.25971.2522
1182004.02.06 10:33t/p591.001.25221.25971.2522507.208723.60
1192004.02.24 00:00buy601.001.25801.25551.2630
1202004.02.24 01:47s/l601.001.25551.25551.2630-250.008473.60
1212004.02.24 01:47buy611.001.25581.25331.2608
1222004.02.24 02:31s/l611.001.25331.25331.2608-250.008223.60
1232004.02.24 02:31buy621.001.25361.25111.2586
1242004.02.24 09:57t/p621.001.25861.25111.2586500.008723.60
1252004.02.24 09:57buy631.001.25891.25641.2639
1262004.02.24 17:11t/p631.001.26391.25641.2639500.009223.60
1272004.02.24 17:11buy641.001.26421.26171.2692
1282004.02.24 18:28t/p641.001.26921.26171.2692500.009723.60
1292004.02.24 18:28buy651.001.26951.26701.2745
1302004.02.25 00:51s/l651.001.26701.26701.2745-259.609464.00
1312004.02.26 00:00sell661.001.24921.25171.2442
1322004.02.26 02:29s/l661.001.25171.25171.2442-250.009214.00
1332004.02.26 02:29sell671.001.25141.25391.2464
1342004.02.26 09:49t/p671.001.24641.25391.2464500.009714.00
1352004.02.26 09:49sell681.001.24611.24861.2411
1362004.02.26 12:12t/p681.001.24111.24861.2411500.0010214.00
1372004.02.26 12:12sell691.001.24081.24331.2358
1382004.02.26 13:46s/l691.001.24331.24331.2358-250.009964.00
1392004.02.26 13:46sell701.001.24301.24551.2380
1402004.02.26 13:57s/l701.001.24551.24551.2380-250.009714.00
1412004.02.26 13:57sell711.001.24521.24771.2402
1422004.02.26 14:34s/l711.001.24771.24771.2402-250.009464.00
1432004.02.26 14:34sell721.001.24741.24991.2424
1442004.02.26 18:33t/p721.001.24241.24991.2424500.009964.00
1452004.02.26 18:33sell731.001.24211.24461.2371
1462004.02.26 22:24s/l731.001.24461.24461.2371-250.009714.00
1472004.02.26 22:24sell741.001.24431.24681.2393
1482004.02.27 08:54s/l741.001.24681.24681.2393-242.809471.20
1492004.02.27 08:54buy751.001.24681.24431.2518
1502004.02.27 09:12s/l751.001.24431.24431.2518-250.009221.20
1512004.02.27 09:12buy761.001.24461.24211.2496
1522004.02.27 09:49s/l761.001.24211.24211.2496-250.008971.20
1532004.02.27 09:49buy771.001.24241.23991.2474
1542004.02.27 10:26s/l771.001.23991.23991.2474-250.008721.20
1552004.02.27 10:26buy781.001.24021.23771.2452
1562004.02.27 10:34s/l781.001.23771.23771.2452-250.008471.20
1572004.02.27 10:34buy791.001.23801.23551.2430
1582004.02.27 13:44t/p791.001.24301.23551.2430500.008971.20
1592004.02.27 13:44buy801.001.24331.24081.2483
1602004.02.27 14:33t/p801.001.24831.24081.2483500.009471.20
1612004.02.27 14:33buy811.001.24861.24611.2536
1622004.02.27 15:29s/l811.001.24611.24611.2536-250.009221.20
1632004.02.27 15:29buy821.001.24641.24391.2514
1642004.02.27 18:24s/l821.001.24391.24391.2514-250.008971.20
1652004.02.27 18:24buy831.001.24421.24171.2492
1662004.02.27 18:31s/l831.001.24171.24171.2492-250.008721.20
1672004.02.27 18:31buy841.001.24201.23951.2470
1682004.02.27 19:59t/p841.001.24701.23951.2470500.009221.20
1692004.02.27 19:59buy851.001.24821.24571.2532
1702004.03.01 02:30t/p851.001.25321.24571.2532490.409711.60
1712004.04.02 00:00sell861.001.23651.23901.2315
1722004.04.02 11:36t/p861.001.23151.23901.2315500.0010211.60
1732004.04.02 11:36sell871.001.23121.23371.2262
1742004.04.02 15:26t/p871.001.22621.23371.2262500.0010711.60
1752004.04.02 15:26sell881.001.22591.22841.2209
1762004.04.02 15:36t/p881.001.22091.22841.2209500.0011211.60
1772004.04.02 15:36sell891.001.22061.22311.2156
1782004.04.02 16:27t/p891.001.21561.22311.2156500.0011711.60
1792004.04.02 16:27sell901.001.21531.21781.2103
1802004.04.05 01:36t/p901.001.21031.21781.2103507.2012218.80
1812004.04.06 00:00buy911.001.20061.19811.2056
1822004.04.06 06:13s/l911.001.19811.19811.2056-250.0011968.80
1832004.04.06 06:13buy921.001.19841.19591.2034
1842004.04.06 08:37t/p921.001.20341.19591.2034500.0012468.80
1852004.04.06 08:37buy931.001.20371.20121.2087
1862004.04.06 11:27t/p931.001.20871.20121.2087500.0012968.80
1872004.04.06 11:27buy941.001.20901.20651.2140
1882004.04.06 16:27s/l941.001.20651.20651.2140-250.0012718.80
1892004.04.06 16:27buy951.001.20681.20431.2118
1902004.04.06 19:38t/p951.001.21181.20431.2118500.0013218.80
1912004.04.06 19:38buy961.001.21211.20961.2171
1922004.04.06 20:28s/l961.001.20961.20961.2171-250.0012968.80
1932004.04.06 20:28buy971.001.20991.20741.2149
1942004.04.07 03:39s/l971.001.20741.20741.2149-259.6012709.20
1952004.05.06 00:00sell981.001.21581.21831.2108
1962004.05.06 14:36t/p981.001.21081.21831.2108500.0013209.20
1972004.05.06 14:36sell991.001.21051.21301.2055
1982004.05.07 04:26t/p991.001.20551.21301.2055507.2013716.40
1992004.05.11 00:00buy1001.001.18321.18071.1882
2002004.05.11 08:36t/p1001.001.18821.18071.1882500.0014216.40
2012004.05.11 08:36buy1011.001.18851.18601.1935
2022004.05.11 09:38s/l1011.001.18601.18601.1935-250.0013966.40
2032004.05.11 09:38buy1021.001.18631.18381.1913
2042004.05.11 10:37s/l1021.001.18381.18381.1913-250.0013716.40
2052004.05.11 10:37buy1031.001.18411.18161.1891
2062004.05.11 12:37s/l1031.001.18161.18161.1891-250.0013466.40
2072004.05.11 12:37buy1041.001.18191.17941.1869
2082004.05.11 13:38s/l1041.001.17941.17941.1869-250.0013216.40
2092004.05.11 13:38buy1051.001.17971.17721.1847
2102004.05.11 19:18t/p1051.001.18471.17721.1847500.0013716.40
2112004.05.11 19:18buy1061.001.18501.18251.1900
2122004.05.12 10:38t/p1061.001.19001.18251.1900490.4014206.80
2132004.05.19 00:00sell1071.001.19521.19771.1902
2142004.05.19 04:39s/l1071.001.19771.19771.1902-250.0013956.80
2152004.05.19 04:39sell1081.001.19741.19991.1924
2162004.05.19 07:37s/l1081.001.19991.19991.1924-250.0013706.80
2172004.05.19 07:37sell1091.001.19961.20211.1946
2182004.05.19 08:37s/l1091.001.20211.20211.1946-250.0013456.80
2192004.05.19 08:37sell1101.001.20181.20431.1968
2202004.05.19 09:03s/l1101.001.20431.20431.1968-250.0013206.80
2212004.05.19 09:03sell1111.001.20401.20651.1990
2222004.05.19 10:38t/p1111.001.19901.20651.1990500.0013706.80
2232004.05.19 10:38sell1121.001.19871.20121.1937
2242004.05.19 11:37s/l1121.001.20121.20121.1937-250.0013456.80
2252004.05.19 11:37sell1131.001.20091.20341.1959
2262004.05.19 16:38s/l1131.001.20341.20341.1959-250.0013206.80
2272004.05.19 16:38sell1141.001.20311.20561.1981
2282004.05.20 06:18t/p1141.001.19811.20561.1981521.6013728.40
2292004.05.20 06:18buy1151.001.19811.19561.2031
2302004.05.20 06:37s/l1151.001.19561.19561.2031-250.0013478.40
2312004.05.20 06:37buy1161.001.19591.19341.2009
2322004.05.20 08:27s/l1161.001.19341.19341.2009-250.0013228.40
2332004.05.20 08:27buy1171.001.19371.19121.1987
2342004.05.20 08:38s/l1171.001.19121.19121.1987-250.0012978.40
2352004.05.20 08:38buy1181.001.19151.18901.1965
2362004.05.20 22:36t/p1181.001.19651.18901.1965500.0013478.40
2372004.05.20 22:36buy1191.001.19681.19431.2018
2382004.05.21 08:37t/p1191.001.20181.19431.2018490.4013968.80
2392004.05.21 08:37sell1201.001.20181.20431.1968
2402004.05.21 11:26s/l1201.001.20431.20431.1968-250.0013718.80
2412004.05.21 11:26sell1211.001.20401.20651.1990
2422004.05.21 11:37s/l1211.001.20651.20651.1990-250.0013468.80
2432004.05.21 11:37sell1221.001.20621.20871.2012
2442004.05.21 16:39t/p1221.001.20121.20871.2012500.0013968.80
2452004.05.21 16:39sell1231.001.20091.20341.1959
2462004.05.24 03:37t/p1231.001.19591.20341.1959507.2014476.00
2472004.05.24 03:37buy1241.001.19591.19341.2009
2482004.05.24 08:39s/l1241.001.19341.19341.2009-250.0014226.00
2492004.05.24 08:39buy1251.001.19371.19121.1987
2502004.05.24 17:37t/p1251.001.19871.19121.1987500.0014726.00
2512004.05.24 17:37buy1261.001.19901.19651.2040
2522004.05.25 07:38t/p1261.001.20401.19651.2040490.4015216.40
2532004.05.25 07:38sell1271.001.20401.20651.1990
2542004.05.25 10:26s/l1271.001.20651.20651.1990-250.0014966.40
2552004.05.25 10:26sell1281.001.20621.20871.2012
2562004.05.25 10:37s/l1281.001.20871.20871.2012-250.0014716.40
2572004.05.25 10:37sell1291.001.20841.21091.2034
2582004.05.25 14:36s/l1291.001.21091.21091.2034-250.0014466.40
2592004.05.25 14:36sell1301.001.21061.21311.2056
2602004.05.25 15:38s/l1301.001.21311.21311.2056-250.0014216.40
2612004.05.25 15:38sell1311.001.21281.21531.2078
2622004.05.27 05:36s/l1311.001.21531.21531.2078-221.2013995.20
2632004.06.11 00:00buy1321.001.21161.20911.2166
2642004.06.11 00:40s/l1321.001.20911.20911.2166-250.0013745.20
2652004.06.11 00:40buy1331.001.20941.20691.2144
2662004.06.11 03:18s/l1331.001.20691.20691.2144-250.0013495.20
2672004.06.11 03:18buy1341.001.20721.20471.2122
2682004.06.11 03:37s/l1341.001.20471.20471.2122-250.0013245.20
2692004.06.11 03:37buy1351.001.20501.20251.2100
2702004.06.11 06:28s/l1351.001.20251.20251.2100-250.0012995.20
2712004.06.11 06:28buy1361.001.20281.20031.2078
2722004.06.11 07:01s/l1361.001.20031.20031.2078-250.0012745.20
2732004.06.11 07:01buy1371.001.20061.19811.2056
2742004.06.11 08:38s/l1371.001.19811.19811.2056-250.0012495.20
2752004.06.11 08:38buy1381.001.19841.19591.2034
2762004.06.11 13:38t/p1381.001.20341.19591.2034500.0012995.20
2772004.06.11 13:38buy1391.001.20371.20121.2087
2782004.06.11 14:17s/l1391.001.20121.20121.2087-250.0012745.20
2792004.06.11 14:17buy1401.001.20151.19901.2065
2802004.06.11 14:39s/l1401.001.19901.19901.2065-250.0012495.20
2812004.06.11 14:39buy1411.001.19931.19681.2043
2822004.06.14 00:36s/l1411.001.19681.19681.2043-259.6012235.60
2832004.06.17 00:00sell1421.001.20081.20331.1958
2842004.06.17 08:21s/l1421.001.20331.20331.1958-250.0011985.60
2852004.06.17 08:21sell1431.001.20301.20551.1980
2862004.06.17 12:08s/l1431.001.20551.20551.1980-250.0011735.60
2872004.06.17 12:08sell1441.001.20521.20771.2002
2882004.06.17 18:25s/l1441.001.20771.20771.2002-250.0011485.60
2892004.06.17 18:25sell1451.001.20751.21001.2025
2902004.06.18 02:40t/p1451.001.20251.21001.2025507.2011992.80
2912004.06.18 02:40buy1461.001.20251.20001.2075
2922004.06.18 05:03s/l1461.001.20001.20001.2075-250.0011742.80
2932004.06.18 05:03buy1471.001.20031.19781.2053
2942004.06.18 07:10s/l1471.001.19781.19781.2053-250.0011492.80
2952004.06.18 07:10buy1481.001.19801.19551.2030
2962004.06.18 12:38t/p1481.001.20301.19551.2030500.0011992.80
2972004.06.18 12:38buy1491.001.20331.20081.2083
2982004.06.18 14:33t/p1491.001.20831.20081.2083500.0012492.80
2992004.06.18 14:33buy1501.001.20861.20611.2136
3002004.06.18 18:28t/p1501.001.21361.20611.2136500.0012992.80
3012004.06.18 18:28buy1511.001.21391.21141.2189
3022004.06.21 04:28s/l1511.001.21141.21141.2189-259.6012733.20
3032004.06.22 00:00sell1521.001.21121.21371.2062
3042004.06.23 04:07s/l1521.001.21371.21371.2062-242.8012490.40
3052004.06.25 00:00buy1531.001.21861.21611.2236
3062004.06.25 02:13s/l1531.001.21611.21611.2236-250.0012240.40
3072004.06.25 02:13buy1541.001.21641.21391.2214
3082004.06.25 04:03s/l1541.001.21391.21391.2214-250.0011990.40
3092004.06.25 04:03buy1551.001.21411.21161.2191
3102004.06.25 09:07s/l1551.001.21161.21161.2191-250.0011740.40
3112004.06.25 09:07buy1561.001.21181.20931.2168
3122004.06.25 14:38t/p1561.001.21681.20931.2168500.0012240.40
3132004.06.25 14:38buy1571.001.21721.21471.2222
3142004.06.25 15:05s/l1571.001.21471.21471.2222-250.0011990.40
3152004.06.25 15:05buy1581.001.21501.21251.2200
3162004.06.28 08:09s/l1581.001.21251.21251.2200-259.6011730.80
3172004.06.28 08:09sell1591.001.21241.21491.2074
3182004.06.28 09:37s/l1591.001.21491.21491.2074-250.0011480.80
3192004.06.28 09:37sell1601.001.21461.21711.2096
3202004.06.28 09:58s/l1601.001.21711.21711.2096-250.0011230.80
3212004.06.28 09:58sell1611.001.21681.21931.2118
3222004.06.28 14:08s/l1611.001.21931.21931.2118-250.0010980.80
3232004.06.28 14:08sell1621.001.21911.22161.2141
3242004.06.28 14:17s/l1621.001.22161.22161.2141-250.0010730.80
3252004.06.28 14:17sell1631.001.22131.22381.2163
3262004.06.28 18:57t/p1631.001.21631.22381.2163500.0011230.80
3272004.06.28 18:57sell1641.001.21601.21851.2110
3282004.06.28 20:57s/l1641.001.21851.21851.2110-250.0010980.80
3292004.06.28 20:57sell1651.001.21821.22071.2132
3302004.06.29 16:00t/p1651.001.21321.22071.2132507.2011488.00
3312004.07.01 00:00buy1661.001.21901.21651.2240
3322004.07.01 05:09s/l1661.001.21651.21651.2240-250.0011238.00
3332004.07.01 05:09buy1671.001.21671.21421.2217
3342004.07.01 09:03s/l1671.001.21421.21421.2217-250.0010988.00
3352004.07.01 09:03buy1681.001.21441.21191.2194
3362004.07.02 14:30t/p1681.001.21941.21191.2194490.4011478.40
3372004.07.02 14:30sell1691.001.21971.22221.2147
3382004.07.02 14:30s/l1691.001.22221.22221.2147-250.0011228.40
3392004.07.02 14:30sell1701.001.22251.22501.2175
3402004.07.02 14:31s/l1701.001.22501.22501.2175-250.0010978.40
3412004.07.02 14:31sell1711.001.22481.22731.2198
3422004.07.02 14:34s/l1711.001.22731.22731.2198-250.0010728.40
3432004.07.02 14:34sell1721.001.22701.22951.2220
3442004.07.02 15:40s/l1721.001.22951.22951.2220-250.0010478.40
3452004.07.02 15:40sell1731.001.22921.23171.2242
3462004.07.02 18:11s/l1731.001.23171.23171.2242-250.0010228.40
3472004.07.02 18:11sell1741.001.23141.23391.2264
3482004.07.07 07:52s/l1741.001.23391.23391.2264-228.4010000.00
3492004.07.23 00:00buy1751.001.22571.22321.2307
3502004.07.23 07:44s/l1751.001.22321.22321.2307-250.009750.00
3512004.07.23 07:44buy1761.001.22341.22091.2284
3522004.07.23 11:29s/l1761.001.22091.22091.2284-250.009500.00
3532004.07.23 11:29buy1771.001.22121.21871.2262
3542004.07.23 11:36s/l1771.001.21871.21871.2262-250.009250.00
3552004.07.23 11:36buy1781.001.21901.21651.2240
3562004.07.23 14:39s/l1781.001.21651.21651.2240-250.009000.00
3572004.07.23 14:39buy1791.001.21681.21431.2218
3582004.07.23 16:55s/l1791.001.21431.21431.2218-250.008750.00
3592004.07.23 16:55buy1801.001.21461.21211.2196
3602004.07.23 16:58s/l1801.001.21211.21211.2196-250.008500.00
3612004.07.23 16:58buy1811.001.21241.20991.2174
3622004.07.23 20:36s/l1811.001.20991.20991.2174-250.008250.00
3632004.07.23 20:36buy1821.001.21011.20761.2151
3642004.07.26 09:27t/p1821.001.21511.20761.2151490.408740.40
3652004.08.10 00:00sell1831.001.22671.22921.2217
3662004.08.10 15:54s/l1831.001.22921.22921.2217-250.008490.40
3672004.08.10 15:54sell1841.001.22911.23161.2241
3682004.08.10 16:11s/l1841.001.23161.23161.2241-250.008240.40
3692004.08.10 16:11sell1851.001.23141.23391.2264
3702004.08.10 20:27t/p1851.001.22641.23391.2264500.008740.40
3712004.08.10 20:27sell1861.001.22581.22831.2208
3722004.08.11 15:21t/p1861.001.22081.22831.2208507.209247.60
3732004.08.25 00:00buy1871.001.20811.20561.2131
3742004.08.25 02:05s/l1871.001.20561.20561.2131-250.008997.60
3752004.08.25 02:05buy1881.001.20581.20331.2108
3762004.08.25 10:40t/p1881.001.21081.20331.2108500.009497.60
3772004.08.25 10:40buy1891.001.21111.20861.2161
3782004.08.25 12:03s/l1891.001.20861.20861.2161-250.009247.60
3792004.08.25 12:03buy1901.001.20891.20641.2139
3802004.08.26 07:02s/l1901.001.20641.20641.2139-278.808968.80
3812004.09.03 00:00sell1911.001.21681.21931.2118
3822004.09.03 14:28s/l1911.001.21931.21931.2118-250.008718.80
3832004.09.03 14:28sell1921.001.21911.22161.2141
3842004.09.03 14:30t/p1921.001.21411.22161.2141500.009218.80
3852004.09.03 14:30sell1931.001.21151.21401.2065
3862004.09.03 14:34s/l1931.001.21401.21401.2065-250.008968.80
3872004.09.03 14:34sell1941.001.21371.21621.2087
3882004.09.03 15:30t/p1941.001.20871.21621.2087500.009468.80
3892004.09.03 15:30sell1951.001.20841.21091.2034
3902004.09.03 16:00s/l1951.001.21091.21091.2034-250.009218.80
3912004.09.03 16:00sell1961.001.21081.21331.2058
3922004.09.03 16:56t/p1961.001.20581.21331.2058500.009718.80
3932004.09.03 16:56sell1971.001.20541.20791.2004
3942004.09.06 16:59s/l1971.001.20791.20791.2004-242.809476.00
3952004.09.06 16:59buy1981.001.20791.20541.2129
3962004.09.07 03:17s/l1981.001.20541.20541.2129-259.609216.40
3972004.09.10 00:00sell1991.001.22331.22581.2183
3982004.09.10 14:45s/l1991.001.22581.22581.2183-250.008966.40
3992004.09.10 14:45sell2001.001.22571.22821.2207
4002004.09.10 14:48s/l2001.001.22821.22821.2207-250.008716.40
4012004.09.10 14:48sell2011.001.22791.23041.2229
4022004.09.10 15:40s/l2011.001.23041.23041.2229-250.008466.40
4032004.09.10 15:40sell2021.001.23021.23271.2252
4042004.09.13 09:08t/p2021.001.22521.23271.2252507.208973.60
4052004.09.17 00:00buy2031.001.21911.21661.2241
4062004.09.17 16:31s/l2031.001.21661.21661.2241-250.008723.60
4072004.09.17 16:31buy2041.001.21691.21441.2219
4082004.09.20 12:05s/l2041.001.21441.21441.2219-259.608464.00
4092004.09.20 12:05sell2051.001.21431.21681.2093
4102004.09.20 17:46s/l2051.001.21681.21681.2093-250.008214.00
4112004.09.20 17:46sell2061.001.21651.21901.2115
4122004.09.21 09:31s/l2061.001.21901.21901.2115-242.807971.20
4132004.09.21 09:31buy2071.001.21901.21651.2240
4142004.09.21 11:51t/p2071.001.22401.21651.2240500.008471.20
4152004.09.21 11:51buy2081.001.22441.22191.2294
4162004.09.21 20:20t/p2081.001.22941.22191.2294500.008971.20
4172004.09.21 20:20buy2091.001.23011.22761.2351
4182004.09.22 12:27s/l2091.001.22761.22761.2351-259.608711.60
4192004.09.23 00:00sell2101.001.22621.22871.2212
4202004.09.23 09:03s/l2101.001.22871.22871.2212-250.008461.60
4212004.09.23 09:03sell2111.001.22841.23091.2234
4222004.09.23 11:29s/l2111.001.23091.23091.2234-250.008211.60
4232004.09.23 11:29sell2121.001.23061.23311.2256
4242004.09.23 12:06s/l2121.001.23311.23311.2256-250.007961.60
4252004.09.23 12:06sell2131.001.23281.23531.2278
4262004.09.23 20:48t/p2131.001.22781.23531.2278500.008461.60
4272004.09.23 20:48sell2141.001.22751.23001.2225
4282004.09.24 11:38s/l2141.001.23001.23001.2225-242.808218.80
4292005.01.06 00:00buy2151.001.32771.32521.3327
4302005.01.06 07:40s/l2151.001.32521.32521.3327-250.007968.80
4312005.01.06 07:40buy2161.001.32551.32301.3305
4322005.01.06 08:05s/l2161.001.32301.32301.3305-250.007718.80
4332005.01.06 08:05buy2171.001.32311.32061.3281
4342005.01.06 08:34s/l2171.001.32061.32061.3281-250.007468.80
4352005.01.06 08:34buy2181.001.32091.31841.3259
4362005.01.06 09:27s/l2181.001.31841.31841.3259-250.007218.80
4372005.01.06 09:27buy2191.001.31871.31621.3237
4382005.01.06 18:37s/l2191.001.31621.31621.3237-250.006968.80
4392005.01.06 18:37buy2201.001.31651.31401.3215
4402005.01.07 10:05t/p2201.001.32151.31401.3215490.407459.20
4412005.02.17 00:00sell2211.001.30251.30501.2975
4422005.02.17 06:45s/l2211.001.30501.30501.2975-250.007209.20
4432005.02.17 06:45sell2221.001.30481.30731.2998
4442005.02.17 11:12s/l2221.001.30731.30731.2998-250.006959.20
4452005.02.17 11:12sell2231.001.30711.30961.3021
4462005.02.17 15:02t/p2231.001.30211.30961.3021500.007459.20
4472005.02.17 15:02sell2241.001.30161.30411.2966
4482005.02.17 15:40s/l2241.001.30411.30411.2966-250.007209.20
4492005.02.17 15:40sell2251.001.30391.30641.2989
4502005.02.17 16:56s/l2251.001.30641.30641.2989-250.006959.20
4512005.02.17 16:56sell2261.001.30621.30871.3012
4522005.02.17 17:05s/l2261.001.30871.30871.3012-250.006709.20
4532005.02.17 17:05sell2271.001.30841.31091.3034
4542005.02.18 12:39t/p2271.001.30341.31091.3034507.207216.40
4552005.03.23 00:00buy2281.001.30871.30621.3137
4562005.03.23 07:37s/l2281.001.30621.30621.3137-250.006966.40
4572005.03.23 07:37buy2291.001.30631.30381.3113
4582005.03.23 10:16s/l2291.001.30381.30381.3113-250.006716.40
4592005.03.23 10:16buy2301.001.30401.30151.3090
4602005.03.23 14:30s/l2301.001.30151.30151.3090-250.006466.40
4612005.03.23 14:30buy2311.001.30171.29921.3067
4622005.03.23 14:33s/l2311.001.29921.29921.3067-250.006216.40
4632005.03.23 14:33buy2321.001.29911.29661.3041
4642005.03.23 15:19t/p2321.001.30411.29661.3041500.006716.40
4652005.03.23 15:19buy2331.001.30441.30191.3094
4662005.03.23 15:40s/l2331.001.30191.30191.3094-250.006466.40
4672005.03.23 15:40buy2341.001.30221.29971.3072
4682005.03.23 17:51s/l2341.001.29971.29971.3072-250.006216.40
4692005.03.23 17:51buy2351.001.30001.29751.3050
4702005.03.23 18:14s/l2351.001.29751.29751.3050-250.005966.40
4712005.03.23 18:14buy2361.001.29771.29521.3027
4722005.03.24 10:06t/p2361.001.30271.29521.3027471.206437.60
4732005.04.20 00:00sell2371.001.30571.30821.3007
4742005.04.20 03:42s/l2371.001.30821.30821.3007-250.006187.60
4752005.04.20 03:42sell2381.001.30791.31041.3029
4762005.04.20 14:30t/p2381.001.30291.31041.3029500.006687.60
4772005.04.20 14:30sell2391.001.30221.30471.2972
4782005.04.20 16:03s/l2391.001.30471.30471.2972-250.006437.60
4792005.04.20 16:03sell2401.001.30441.30691.2994
4802005.04.20 16:32s/l2401.001.30691.30691.2994-250.006187.60
4812005.04.20 16:32sell2411.001.30661.30911.3016
4822005.04.20 17:20s/l2411.001.30911.30911.3016-250.005937.60
4832005.04.20 17:20sell2421.001.30911.31161.3041
4842005.04.21 16:59s/l2421.001.31161.31161.3041-228.405709.20
4852005.04.27 00:00buy2431.001.29911.29661.3041
4862005.04.27 02:27s/l2431.001.29661.29661.3041-250.005459.20
4872005.04.27 02:27buy2441.001.29691.29441.3019
4882005.04.27 07:58s/l2441.001.29441.29441.3019-250.005209.20
4892005.04.27 07:58buy2451.001.29471.29221.2997
4902005.04.27 08:07s/l2451.001.29221.29221.2997-250.004959.20
4912005.04.27 08:07buy2461.001.29251.29001.2975
4922005.04.27 14:58t/p2461.001.29751.29001.2975500.005459.20
4932005.04.27 14:58buy2471.001.29791.29541.3029
4942005.04.27 17:06s/l2471.001.29541.29541.3029-250.005209.20
4952005.04.27 17:06buy2481.001.29561.29311.3006
4962005.04.27 18:11s/l2481.001.29311.29311.3006-250.004959.20
4972005.04.27 18:11buy2491.001.29341.29091.2984
4982005.04.28 12:24s/l2491.001.29091.29091.2984-278.804680.40
4992005.07.14 00:00sell2501.001.20831.21081.2033
5002005.07.14 14:59s/l2501.001.21081.21081.2033-250.004430.40
5012005.07.14 14:59sell2511.001.21051.21301.2055
5022005.07.15 08:26s/l2511.001.21301.21301.2055-242.804187.60
5032005.07.15 08:26buy2521.001.21311.21061.2181
5042005.07.15 10:56s/l2521.001.21061.21061.2181-250.003937.60
5052005.07.15 10:56buy2531.001.21081.20831.2158
5062005.07.15 12:07s/l2531.001.20831.20831.2158-250.003687.60
5072005.07.15 12:07buy2541.001.20861.20611.2136
5082005.07.15 14:30s/l2541.001.20611.20611.2136-250.003437.60
5092005.07.15 14:30buy2551.001.20641.20391.2114
5102005.07.15 14:36s/l2551.001.20391.20391.2114-250.003187.60
5112005.07.15 14:36buy2561.001.20401.20151.2090
5122005.07.19 07:24s/l2561.001.20151.20151.2090-269.202918.40
5132005.07.22 00:00sell2571.001.21631.21881.2113
5142005.07.22 08:18s/l2571.001.21881.21881.2113-250.002668.40
5152005.07.22 08:18sell2581.001.21851.22101.2135
5162005.07.22 15:44t/p2581.001.21351.22101.2135500.003168.40
5172005.07.22 15:44sell2591.001.21311.21561.2081
5182005.07.22 17:52t/p2591.001.20811.21561.2081500.003668.40
5192005.07.22 17:52sell2601.001.20751.21001.2025
5202005.07.26 04:42t/p2601.001.20251.21001.2025514.404182.80
5212005.07.26 04:42buy2611.001.20251.20001.2075
5222005.07.26 11:23s/l2611.001.20001.20001.2075-250.003932.80
5232005.07.26 11:23buy2621.001.20031.19781.2053
5242005.07.27 09:36s/l2621.001.19781.19781.2053-259.603673.20
5252005.08.01 00:00sell2631.001.21231.21481.2073
5262005.08.01 03:04s/l2631.001.21481.21481.2073-250.003423.20
5272005.08.01 03:04sell2641.001.21471.21721.2097
5282005.08.01 04:36s/l2641.001.21721.21721.2097-250.003173.20
5292005.08.01 04:36sell2651.001.21701.21951.2120
5302005.08.01 10:10s/l2651.001.21951.21951.2120-250.002923.20
5312005.08.01 10:10sell2661.001.21931.22181.2143
5322005.08.01 10:28s/l2661.001.22181.22181.2143-250.002673.20
5332005.08.01 10:28sell2671.001.22161.22411.2166
5342005.08.01 14:23s/l2671.001.22411.22411.2166-250.002423.20
5352005.08.01 14:23sell2681.001.22381.22631.2188
5362005.08.01 17:25t/p2681.001.21881.22631.2188500.002923.20
5372005.08.01 17:25sell2691.001.21851.22101.2135
5382005.08.01 18:12s/l2691.001.22101.22101.2135-250.002673.20
5392005.08.01 18:12sell2701.001.22071.22321.2157
5402005.08.02 09:54s/l2701.001.22321.22321.2157-242.802430.40
5412005.08.22 00:00buy2711.001.21691.21441.2219
5422005.08.22 13:16t/p2711.001.22191.21441.2219500.002930.40
5432005.08.22 13:16buy2721.001.22231.21981.2273
5442005.08.23 07:30s/l2721.001.21981.21981.2273-259.602670.80
5452005.08.26 00:00sell2731.001.22981.23231.2248
5462005.08.26 08:01s/l2731.001.23231.23231.2248-250.002420.80
5472005.08.26 08:01sell2741.001.23211.23461.2271
5482005.08.29 03:01s/l2741.001.23461.23461.2271-242.802178.00
5492005.08.31 00:00buy2751.001.22181.21931.2268
5502005.08.31 12:37s/l2751.001.21931.21931.2268-250.001928.00
5512005.08.31 12:37buy2761.001.21961.21711.2246
5522005.08.31 16:03t/p2761.001.22461.21711.2246500.002428.00
5532005.08.31 16:03buy2771.001.22491.22241.2299
5542005.08.31 17:00t/p2771.001.22991.22241.2299500.002928.00
5552005.08.31 17:00buy2781.001.23021.22771.2352
5562005.08.31 18:30t/p2781.001.23521.22771.2352500.003428.00
5572005.08.31 18:30buy2791.001.23571.23321.2407
5582005.08.31 18:43s/l2791.001.23321.23321.2407-250.003178.00
5592005.08.31 18:43buy2801.001.23341.23091.2384
5602005.09.01 12:35t/p2801.001.23841.23091.2384471.203649.20
5612005.09.02 00:00sell2811.001.24921.25171.2442
5622005.09.02 09:00s/l2811.001.25171.25171.2442-250.003399.20
5632005.09.02 09:00sell2821.001.25151.25401.2465
5642005.09.02 09:47s/l2821.001.25401.25401.2465-250.003149.20
5652005.09.02 09:47sell2831.001.25371.25621.2487
5662005.09.02 10:15s/l2831.001.25621.25621.2487-250.002899.20
5672005.09.02 10:15sell2841.001.25591.25841.2509
5682005.09.02 11:08s/l2841.001.25841.25841.2509-250.002649.20
5692005.09.02 11:08sell2851.001.25811.26061.2531
5702005.09.02 14:34t/p2851.001.25311.26061.2531500.003149.20
5712005.09.02 14:34sell2861.001.25241.25491.2474
5722005.09.02 16:01s/l2861.001.25491.25491.2474-250.002899.20
5732005.09.02 16:01sell2871.001.25471.25721.2497
5742005.09.05 03:35s/l2871.001.25721.25721.2497-242.802656.40
5752005.09.14 00:00buy2881.001.22721.22471.2322
5762005.09.14 14:22t/p2881.001.23221.22471.2322500.003156.40
5772005.09.14 14:22buy2891.001.23251.23001.2375
5782005.09.14 14:39s/l2891.001.23001.23001.2375-250.002906.40
5792005.09.14 14:39buy2901.001.23031.22781.2353
5802005.09.14 17:08s/l2901.001.22781.22781.2353-250.002656.40
5812005.09.14 17:08buy2911.001.22791.22541.2329
5822005.09.15 03:07s/l2911.001.22541.22541.2329-278.802377.60
5832005.10.10 00:00sell2921.001.21171.21421.2067
5842005.10.10 09:10s/l2921.001.21421.21421.2067-250.002127.60
5852005.10.10 09:10sell2931.001.21391.21641.2089
5862005.10.10 14:05t/p2931.001.20891.21641.2089500.002627.60
5872005.10.10 14:05sell2941.001.20861.21111.2036
5882005.10.11 02:54t/p2941.001.20361.21111.2036507.203134.80
5892005.10.11 02:54buy2951.001.20351.20101.2085
5902005.10.11 08:33s/l2951.001.20101.20101.2085-250.002884.80
5912005.10.11 08:33buy2961.001.20131.19881.2063
5922005.10.11 16:08s/l2961.001.19881.19881.2063-250.002634.80
5932005.10.11 16:08buy2971.001.19901.19651.2040
5942005.10.12 01:31s/l2971.001.19651.19651.2040-259.602375.20
5952005.10.27 00:00sell2981.001.20581.20831.2008
5962005.10.27 02:20s/l2981.001.20831.20831.2008-250.002125.20
5972005.10.27 02:20sell2991.001.20801.21051.2030
5982005.10.27 05:05s/l2991.001.21051.21051.2030-250.001875.20
5992005.10.27 05:05sell3001.001.21031.21281.2053
6002005.10.27 06:28s/l3001.001.21281.21281.2053-250.001625.20
6012005.10.27 06:28sell3011.001.21261.21511.2076
6022005.10.27 10:33s/l3011.001.21511.21511.2076-250.001375.20
6032005.10.27 10:33sell3021.001.21491.21741.2099
6042005.10.28 14:52t/p3021.001.20991.21741.2099507.201882.40
6052005.10.28 14:52buy3031.001.20991.20741.2149
6062005.10.28 18:20s/l3031.001.20741.20741.2149-250.001632.40
6072005.10.28 18:20buy3041.001.20771.20521.2127
6082005.10.28 19:21s/l3041.001.20521.20521.2127-250.001382.40
6092005.10.28 19:21buy3051.001.20551.20301.2105
6102005.10.31 13:31s/l3051.001.20301.20301.2105-259.601122.80