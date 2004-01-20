|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.01.01 00:00 - 2006.12.12 00:00 (2004.01.01 - 2006.12.12)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|sNameExpert="RSI Cross"; nAccount=0; dBuyStopLossPoint=25; dSellStopLossPoint=25; dBuyTakeProfitPoint=50; dSellTakeProfitPoint=50; dBuyTrailingStopPoint=0; dSellTrailingStopPoint=0; dLots=1; nSlippage=3; colorOpenBuy=Blue; colorCloseBuy=Aqua; colorOpenSell=Red; colorCloseSell=Aqua;
|Bars in test
|4605
|Ticks modelled
|4630276
|Modelling quality
|83.72%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-8877.20
|Gross profit
|44961.60
|Gross loss
|-53838.80
|Profit factor
|0.84
|Expected payoff
|-29.11
|Absolute drawdown
|8877.20
|Maximal drawdown
|14093.60 (92.62%)
|Relative drawdown
|92.62% (14093.60)
|Total trades
|305
|Short positions (won %)
|140 (29.29%)
|Long positions (won %)
|165 (29.70%)
|Profit trades (% of total)
|90 (29.51%)
|Loss trades (% of total)
|215 (70.49%)
|Largest
|profit trade
|521.60
|loss trade
|-278.80
|Average
|profit trade
|499.57
|loss trade
|-250.41
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (3497.60)
|consecutive losses (loss in money)
|13 (-3228.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3497.60 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-3228.40 (13)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.01.20 00:00
|buy
|1
|1.00
|1.2360
|1.2335
|1.2410
|2
|2004.01.20 09:09
|t/p
|1
|1.00
|1.2410
|1.2335
|1.2410
|500.00
|10500.00
|3
|2004.01.20 09:09
|buy
|2
|1.00
|1.2413
|1.2388
|1.2463
|4
|2004.01.20 09:58
|t/p
|2
|1.00
|1.2463
|1.2388
|1.2463
|500.00
|11000.00
|5
|2004.01.20 09:58
|buy
|3
|1.00
|1.2466
|1.2441
|1.2516
|6
|2004.01.20 12:00
|s/l
|3
|1.00
|1.2441
|1.2441
|1.2516
|-250.00
|10750.00
|7
|2004.01.20 12:00
|buy
|4
|1.00
|1.2444
|1.2419
|1.2494
|8
|2004.01.20 13:47
|t/p
|4
|1.00
|1.2494
|1.2419
|1.2494
|500.00
|11250.00
|9
|2004.01.20 13:47
|buy
|5
|1.00
|1.2497
|1.2472
|1.2547
|10
|2004.01.20 17:09
|t/p
|5
|1.00
|1.2547
|1.2472
|1.2547
|500.00
|11750.00
|11
|2004.01.20 17:09
|buy
|6
|1.00
|1.2550
|1.2525
|1.2600
|12
|2004.01.20 22:34
|t/p
|6
|1.00
|1.2600
|1.2525
|1.2600
|500.00
|12250.00
|13
|2004.01.20 22:34
|buy
|7
|1.00
|1.2603
|1.2578
|1.2653
|14
|2004.01.21 01:55
|s/l
|7
|1.00
|1.2578
|1.2578
|1.2653
|-259.60
|11990.40
|15
|2004.01.22 00:00
|sell
|8
|1.00
|1.2638
|1.2663
|1.2588
|16
|2004.01.22 01:46
|s/l
|8
|1.00
|1.2663
|1.2663
|1.2588
|-250.00
|11740.40
|17
|2004.01.22 01:46
|sell
|9
|1.00
|1.2660
|1.2685
|1.2610
|18
|2004.01.22 02:36
|s/l
|9
|1.00
|1.2685
|1.2685
|1.2610
|-250.00
|11490.40
|19
|2004.01.22 02:36
|sell
|10
|1.00
|1.2682
|1.2707
|1.2632
|20
|2004.01.22 09:50
|s/l
|10
|1.00
|1.2707
|1.2707
|1.2632
|-250.00
|11240.40
|21
|2004.01.22 09:50
|sell
|11
|1.00
|1.2704
|1.2729
|1.2654
|22
|2004.01.22 10:25
|s/l
|11
|1.00
|1.2729
|1.2729
|1.2654
|-250.00
|10990.40
|23
|2004.01.22 10:25
|sell
|12
|1.00
|1.2726
|1.2751
|1.2676
|24
|2004.01.22 10:34
|s/l
|12
|1.00
|1.2751
|1.2751
|1.2676
|-250.00
|10740.40
|25
|2004.01.22 10:34
|sell
|13
|1.00
|1.2748
|1.2773
|1.2698
|26
|2004.01.22 13:52
|t/p
|13
|1.00
|1.2698
|1.2773
|1.2698
|500.00
|11240.40
|27
|2004.01.22 13:52
|sell
|14
|1.00
|1.2695
|1.2720
|1.2645
|28
|2004.01.22 18:29
|s/l
|14
|1.00
|1.2720
|1.2720
|1.2645
|-250.00
|10990.40
|29
|2004.01.22 18:29
|sell
|15
|1.00
|1.2717
|1.2742
|1.2667
|30
|2004.01.22 22:37
|s/l
|15
|1.00
|1.2742
|1.2742
|1.2667
|-250.00
|10740.40
|31
|2004.01.22 22:37
|sell
|16
|1.00
|1.2739
|1.2764
|1.2689
|32
|2004.01.23 10:24
|s/l
|16
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.2689
|-242.80
|10497.60
|33
|2004.01.28 00:00
|buy
|17
|1.00
|1.2646
|1.2621
|1.2696
|34
|2004.01.28 02:27
|s/l
|17
|1.00
|1.2621
|1.2621
|1.2696
|-250.00
|10247.60
|35
|2004.01.28 02:27
|buy
|18
|1.00
|1.2624
|1.2599
|1.2674
|36
|2004.01.28 06:23
|s/l
|18
|1.00
|1.2599
|1.2599
|1.2674
|-250.00
|9997.60
|37
|2004.01.28 06:23
|buy
|19
|1.00
|1.2602
|1.2577
|1.2652
|38
|2004.01.28 13:54
|s/l
|19
|1.00
|1.2577
|1.2577
|1.2652
|-250.00
|9747.60
|39
|2004.01.28 13:54
|buy
|20
|1.00
|1.2580
|1.2555
|1.2630
|40
|2004.01.28 14:31
|s/l
|20
|1.00
|1.2555
|1.2555
|1.2630
|-250.00
|9497.60
|41
|2004.01.28 14:31
|buy
|21
|1.00
|1.2558
|1.2533
|1.2608
|42
|2004.01.28 17:51
|t/p
|21
|1.00
|1.2608
|1.2533
|1.2608
|500.00
|9997.60
|43
|2004.01.28 17:51
|buy
|22
|1.00
|1.2611
|1.2586
|1.2661
|44
|2004.01.28 21:11
|s/l
|22
|1.00
|1.2586
|1.2586
|1.2661
|-250.00
|9747.60
|45
|2004.01.28 21:11
|buy
|23
|1.00
|1.2589
|1.2564
|1.2639
|46
|2004.01.28 21:16
|s/l
|23
|1.00
|1.2564
|1.2564
|1.2639
|-250.00
|9497.60
|47
|2004.01.28 21:16
|buy
|24
|1.00
|1.2567
|1.2542
|1.2617
|48
|2004.01.28 21:47
|s/l
|24
|1.00
|1.2542
|1.2542
|1.2617
|-250.00
|9247.60
|49
|2004.01.28 21:47
|buy
|25
|1.00
|1.2545
|1.2520
|1.2595
|50
|2004.01.28 21:52
|s/l
|25
|1.00
|1.2520
|1.2520
|1.2595
|-250.00
|8997.60
|51
|2004.01.28 21:52
|buy
|26
|1.00
|1.2523
|1.2498
|1.2573
|52
|2004.01.28 21:57
|s/l
|26
|1.00
|1.2498
|1.2498
|1.2573
|-250.00
|8747.60
|53
|2004.01.28 21:57
|buy
|27
|1.00
|1.2501
|1.2476
|1.2551
|54
|2004.01.28 22:26
|s/l
|27
|1.00
|1.2476
|1.2476
|1.2551
|-250.00
|8497.60
|55
|2004.01.28 22:26
|buy
|28
|1.00
|1.2479
|1.2454
|1.2529
|56
|2004.01.28 22:30
|s/l
|28
|1.00
|1.2454
|1.2454
|1.2529
|-250.00
|8247.60
|57
|2004.01.28 22:30
|buy
|29
|1.00
|1.2457
|1.2432
|1.2507
|58
|2004.01.28 22:34
|s/l
|29
|1.00
|1.2432
|1.2432
|1.2507
|-250.00
|7997.60
|59
|2004.01.28 22:34
|buy
|30
|1.00
|1.2435
|1.2410
|1.2485
|60
|2004.01.28 22:40
|s/l
|30
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2485
|-250.00
|7747.60
|61
|2004.01.28 22:40
|buy
|31
|1.00
|1.2413
|1.2388
|1.2463
|62
|2004.01.28 23:28
|t/p
|31
|1.00
|1.2463
|1.2388
|1.2463
|500.00
|8247.60
|63
|2004.01.28 23:28
|buy
|32
|1.00
|1.2466
|1.2441
|1.2516
|64
|2004.01.28 23:59
|s/l
|32
|1.00
|1.2441
|1.2441
|1.2516
|-250.00
|7997.60
|65
|2004.01.28 23:59
|buy
|33
|1.00
|1.2426
|1.2401
|1.2476
|66
|2004.01.29 01:56
|t/p
|33
|1.00
|1.2476
|1.2401
|1.2476
|471.20
|8468.80
|67
|2004.01.29 01:56
|sell
|34
|1.00
|1.2476
|1.2501
|1.2426
|68
|2004.01.29 02:35
|s/l
|34
|1.00
|1.2501
|1.2501
|1.2426
|-250.00
|8218.80
|69
|2004.01.29 02:35
|sell
|35
|1.00
|1.2498
|1.2523
|1.2448
|70
|2004.01.29 10:29
|s/l
|35
|1.00
|1.2523
|1.2523
|1.2448
|-250.00
|7968.80
|71
|2004.01.29 10:29
|sell
|36
|1.00
|1.2520
|1.2545
|1.2470
|72
|2004.01.29 13:50
|t/p
|36
|1.00
|1.2470
|1.2545
|1.2470
|500.00
|8468.80
|73
|2004.01.29 13:50
|sell
|37
|1.00
|1.2467
|1.2492
|1.2417
|74
|2004.01.29 17:50
|t/p
|37
|1.00
|1.2417
|1.2492
|1.2417
|500.00
|8968.80
|75
|2004.01.29 17:50
|sell
|38
|1.00
|1.2414
|1.2439
|1.2364
|76
|2004.01.29 18:38
|t/p
|38
|1.00
|1.2364
|1.2439
|1.2364
|500.00
|9468.80
|77
|2004.01.29 18:38
|sell
|39
|1.00
|1.2361
|1.2386
|1.2311
|78
|2004.01.29 19:28
|s/l
|39
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2311
|-250.00
|9218.80
|79
|2004.01.29 19:28
|sell
|40
|1.00
|1.2383
|1.2408
|1.2333
|80
|2004.01.29 21:52
|s/l
|40
|1.00
|1.2408
|1.2408
|1.2333
|-250.00
|8968.80
|81
|2004.01.29 21:52
|sell
|41
|1.00
|1.2405
|1.2430
|1.2355
|82
|2004.01.30 08:17
|s/l
|41
|1.00
|1.2430
|1.2430
|1.2355
|-242.80
|8726.00
|83
|2004.01.30 08:17
|buy
|42
|1.00
|1.2430
|1.2405
|1.2480
|84
|2004.01.30 09:17
|s/l
|42
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2480
|-250.00
|8476.00
|85
|2004.01.30 09:17
|buy
|43
|1.00
|1.2408
|1.2383
|1.2458
|86
|2004.01.30 09:56
|s/l
|43
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.2458
|-250.00
|8226.00
|87
|2004.01.30 09:56
|buy
|44
|1.00
|1.2386
|1.2361
|1.2436
|88
|2004.01.30 10:32
|s/l
|44
|1.00
|1.2361
|1.2361
|1.2436
|-250.00
|7976.00
|89
|2004.01.30 10:32
|buy
|45
|1.00
|1.2364
|1.2339
|1.2414
|90
|2004.01.30 13:13
|t/p
|45
|1.00
|1.2414
|1.2339
|1.2414
|500.00
|8476.00
|91
|2004.01.30 13:13
|buy
|46
|1.00
|1.2417
|1.2392
|1.2467
|92
|2004.01.30 14:26
|t/p
|46
|1.00
|1.2467
|1.2392
|1.2467
|500.00
|8976.00
|93
|2004.01.30 14:26
|buy
|47
|1.00
|1.2470
|1.2445
|1.2520
|94
|2004.01.30 15:59
|s/l
|47
|1.00
|1.2445
|1.2445
|1.2520
|-250.00
|8726.00
|95
|2004.01.30 15:59
|buy
|48
|1.00
|1.2411
|1.2386
|1.2461
|96
|2004.01.30 16:10
|s/l
|48
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2461
|-250.00
|8476.00
|97
|2004.01.30 16:10
|buy
|49
|1.00
|1.2389
|1.2364
|1.2439
|98
|2004.01.30 16:55
|s/l
|49
|1.00
|1.2364
|1.2364
|1.2439
|-250.00
|8226.00
|99
|2004.01.30 16:55
|buy
|50
|1.00
|1.2367
|1.2342
|1.2417
|100
|2004.01.30 17:15
|t/p
|50
|1.00
|1.2417
|1.2342
|1.2417
|500.00
|8726.00
|101
|2004.01.30 17:15
|buy
|51
|1.00
|1.2420
|1.2395
|1.2470
|102
|2004.01.30 18:29
|t/p
|51
|1.00
|1.2470
|1.2395
|1.2470
|500.00
|9226.00
|103
|2004.01.30 18:29
|buy
|52
|1.00
|1.2473
|1.2448
|1.2523
|104
|2004.01.30 19:33
|s/l
|52
|1.00
|1.2448
|1.2448
|1.2523
|-250.00
|8976.00
|105
|2004.01.30 19:33
|buy
|53
|1.00
|1.2451
|1.2426
|1.2501
|106
|2004.02.02 17:51
|s/l
|53
|1.00
|1.2426
|1.2426
|1.2501
|-259.60
|8716.40
|107
|2004.02.05 00:00
|sell
|54
|1.00
|1.2537
|1.2562
|1.2487
|108
|2004.02.05 09:17
|s/l
|54
|1.00
|1.2562
|1.2562
|1.2487
|-250.00
|8466.40
|109
|2004.02.05 09:17
|sell
|55
|1.00
|1.2559
|1.2584
|1.2509
|110
|2004.02.05 10:25
|s/l
|55
|1.00
|1.2584
|1.2584
|1.2509
|-250.00
|8216.40
|111
|2004.02.05 10:25
|sell
|56
|1.00
|1.2581
|1.2606
|1.2531
|112
|2004.02.05 13:51
|s/l
|56
|1.00
|1.2606
|1.2606
|1.2531
|-250.00
|7966.40
|113
|2004.02.05 13:51
|sell
|57
|1.00
|1.2603
|1.2628
|1.2553
|114
|2004.02.05 14:35
|s/l
|57
|1.00
|1.2628
|1.2628
|1.2553
|-250.00
|7716.40
|115
|2004.02.05 14:35
|sell
|58
|1.00
|1.2625
|1.2650
|1.2575
|116
|2004.02.05 18:27
|t/p
|58
|1.00
|1.2575
|1.2650
|1.2575
|500.00
|8216.40
|117
|2004.02.05 18:27
|sell
|59
|1.00
|1.2572
|1.2597
|1.2522
|118
|2004.02.06 10:33
|t/p
|59
|1.00
|1.2522
|1.2597
|1.2522
|507.20
|8723.60
|119
|2004.02.24 00:00
|buy
|60
|1.00
|1.2580
|1.2555
|1.2630
|120
|2004.02.24 01:47
|s/l
|60
|1.00
|1.2555
|1.2555
|1.2630
|-250.00
|8473.60
|121
|2004.02.24 01:47
|buy
|61
|1.00
|1.2558
|1.2533
|1.2608
|122
|2004.02.24 02:31
|s/l
|61
|1.00
|1.2533
|1.2533
|1.2608
|-250.00
|8223.60
|123
|2004.02.24 02:31
|buy
|62
|1.00
|1.2536
|1.2511
|1.2586
|124
|2004.02.24 09:57
|t/p
|62
|1.00
|1.2586
|1.2511
|1.2586
|500.00
|8723.60
|125
|2004.02.24 09:57
|buy
|63
|1.00
|1.2589
|1.2564
|1.2639
|126
|2004.02.24 17:11
|t/p
|63
|1.00
|1.2639
|1.2564
|1.2639
|500.00
|9223.60
|127
|2004.02.24 17:11
|buy
|64
|1.00
|1.2642
|1.2617
|1.2692
|128
|2004.02.24 18:28
|t/p
|64
|1.00
|1.2692
|1.2617
|1.2692
|500.00
|9723.60
|129
|2004.02.24 18:28
|buy
|65
|1.00
|1.2695
|1.2670
|1.2745
|130
|2004.02.25 00:51
|s/l
|65
|1.00
|1.2670
|1.2670
|1.2745
|-259.60
|9464.00
|131
|2004.02.26 00:00
|sell
|66
|1.00
|1.2492
|1.2517
|1.2442
|132
|2004.02.26 02:29
|s/l
|66
|1.00
|1.2517
|1.2517
|1.2442
|-250.00
|9214.00
|133
|2004.02.26 02:29
|sell
|67
|1.00
|1.2514
|1.2539
|1.2464
|134
|2004.02.26 09:49
|t/p
|67
|1.00
|1.2464
|1.2539
|1.2464
|500.00
|9714.00
|135
|2004.02.26 09:49
|sell
|68
|1.00
|1.2461
|1.2486
|1.2411
|136
|2004.02.26 12:12
|t/p
|68
|1.00
|1.2411
|1.2486
|1.2411
|500.00
|10214.00
|137
|2004.02.26 12:12
|sell
|69
|1.00
|1.2408
|1.2433
|1.2358
|138
|2004.02.26 13:46
|s/l
|69
|1.00
|1.2433
|1.2433
|1.2358
|-250.00
|9964.00
|139
|2004.02.26 13:46
|sell
|70
|1.00
|1.2430
|1.2455
|1.2380
|140
|2004.02.26 13:57
|s/l
|70
|1.00
|1.2455
|1.2455
|1.2380
|-250.00
|9714.00
|141
|2004.02.26 13:57
|sell
|71
|1.00
|1.2452
|1.2477
|1.2402
|142
|2004.02.26 14:34
|s/l
|71
|1.00
|1.2477
|1.2477
|1.2402
|-250.00
|9464.00
|143
|2004.02.26 14:34
|sell
|72
|1.00
|1.2474
|1.2499
|1.2424
|144
|2004.02.26 18:33
|t/p
|72
|1.00
|1.2424
|1.2499
|1.2424
|500.00
|9964.00
|145
|2004.02.26 18:33
|sell
|73
|1.00
|1.2421
|1.2446
|1.2371
|146
|2004.02.26 22:24
|s/l
|73
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2371
|-250.00
|9714.00
|147
|2004.02.26 22:24
|sell
|74
|1.00
|1.2443
|1.2468
|1.2393
|148
|2004.02.27 08:54
|s/l
|74
|1.00
|1.2468
|1.2468
|1.2393
|-242.80
|9471.20
|149
|2004.02.27 08:54
|buy
|75
|1.00
|1.2468
|1.2443
|1.2518
|150
|2004.02.27 09:12
|s/l
|75
|1.00
|1.2443
|1.2443
|1.2518
|-250.00
|9221.20
|151
|2004.02.27 09:12
|buy
|76
|1.00
|1.2446
|1.2421
|1.2496
|152
|2004.02.27 09:49
|s/l
|76
|1.00
|1.2421
|1.2421
|1.2496
|-250.00
|8971.20
|153
|2004.02.27 09:49
|buy
|77
|1.00
|1.2424
|1.2399
|1.2474
|154
|2004.02.27 10:26
|s/l
|77
|1.00
|1.2399
|1.2399
|1.2474
|-250.00
|8721.20
|155
|2004.02.27 10:26
|buy
|78
|1.00
|1.2402
|1.2377
|1.2452
|156
|2004.02.27 10:34
|s/l
|78
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2452
|-250.00
|8471.20
|157
|2004.02.27 10:34
|buy
|79
|1.00
|1.2380
|1.2355
|1.2430
|158
|2004.02.27 13:44
|t/p
|79
|1.00
|1.2430
|1.2355
|1.2430
|500.00
|8971.20
|159
|2004.02.27 13:44
|buy
|80
|1.00
|1.2433
|1.2408
|1.2483
|160
|2004.02.27 14:33
|t/p
|80
|1.00
|1.2483
|1.2408
|1.2483
|500.00
|9471.20
|161
|2004.02.27 14:33
|buy
|81
|1.00
|1.2486
|1.2461
|1.2536
|162
|2004.02.27 15:29
|s/l
|81
|1.00
|1.2461
|1.2461
|1.2536
|-250.00
|9221.20
|163
|2004.02.27 15:29
|buy
|82
|1.00
|1.2464
|1.2439
|1.2514
|164
|2004.02.27 18:24
|s/l
|82
|1.00
|1.2439
|1.2439
|1.2514
|-250.00
|8971.20
|165
|2004.02.27 18:24
|buy
|83
|1.00
|1.2442
|1.2417
|1.2492
|166
|2004.02.27 18:31
|s/l
|83
|1.00
|1.2417
|1.2417
|1.2492
|-250.00
|8721.20
|167
|2004.02.27 18:31
|buy
|84
|1.00
|1.2420
|1.2395
|1.2470
|168
|2004.02.27 19:59
|t/p
|84
|1.00
|1.2470
|1.2395
|1.2470
|500.00
|9221.20
|169
|2004.02.27 19:59
|buy
|85
|1.00
|1.2482
|1.2457
|1.2532
|170
|2004.03.01 02:30
|t/p
|85
|1.00
|1.2532
|1.2457
|1.2532
|490.40
|9711.60
|171
|2004.04.02 00:00
|sell
|86
|1.00
|1.2365
|1.2390
|1.2315
|172
|2004.04.02 11:36
|t/p
|86
|1.00
|1.2315
|1.2390
|1.2315
|500.00
|10211.60
|173
|2004.04.02 11:36
|sell
|87
|1.00
|1.2312
|1.2337
|1.2262
|174
|2004.04.02 15:26
|t/p
|87
|1.00
|1.2262
|1.2337
|1.2262
|500.00
|10711.60
|175
|2004.04.02 15:26
|sell
|88
|1.00
|1.2259
|1.2284
|1.2209
|176
|2004.04.02 15:36
|t/p
|88
|1.00
|1.2209
|1.2284
|1.2209
|500.00
|11211.60
|177
|2004.04.02 15:36
|sell
|89
|1.00
|1.2206
|1.2231
|1.2156
|178
|2004.04.02 16:27
|t/p
|89
|1.00
|1.2156
|1.2231
|1.2156
|500.00
|11711.60
|179
|2004.04.02 16:27
|sell
|90
|1.00
|1.2153
|1.2178
|1.2103
|180
|2004.04.05 01:36
|t/p
|90
|1.00
|1.2103
|1.2178
|1.2103
|507.20
|12218.80
|181
|2004.04.06 00:00
|buy
|91
|1.00
|1.2006
|1.1981
|1.2056
|182
|2004.04.06 06:13
|s/l
|91
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.2056
|-250.00
|11968.80
|183
|2004.04.06 06:13
|buy
|92
|1.00
|1.1984
|1.1959
|1.2034
|184
|2004.04.06 08:37
|t/p
|92
|1.00
|1.2034
|1.1959
|1.2034
|500.00
|12468.80
|185
|2004.04.06 08:37
|buy
|93
|1.00
|1.2037
|1.2012
|1.2087
|186
|2004.04.06 11:27
|t/p
|93
|1.00
|1.2087
|1.2012
|1.2087
|500.00
|12968.80
|187
|2004.04.06 11:27
|buy
|94
|1.00
|1.2090
|1.2065
|1.2140
|188
|2004.04.06 16:27
|s/l
|94
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2140
|-250.00
|12718.80
|189
|2004.04.06 16:27
|buy
|95
|1.00
|1.2068
|1.2043
|1.2118
|190
|2004.04.06 19:38
|t/p
|95
|1.00
|1.2118
|1.2043
|1.2118
|500.00
|13218.80
|191
|2004.04.06 19:38
|buy
|96
|1.00
|1.2121
|1.2096
|1.2171
|192
|2004.04.06 20:28
|s/l
|96
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2171
|-250.00
|12968.80
|193
|2004.04.06 20:28
|buy
|97
|1.00
|1.2099
|1.2074
|1.2149
|194
|2004.04.07 03:39
|s/l
|97
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2149
|-259.60
|12709.20
|195
|2004.05.06 00:00
|sell
|98
|1.00
|1.2158
|1.2183
|1.2108
|196
|2004.05.06 14:36
|t/p
|98
|1.00
|1.2108
|1.2183
|1.2108
|500.00
|13209.20
|197
|2004.05.06 14:36
|sell
|99
|1.00
|1.2105
|1.2130
|1.2055
|198
|2004.05.07 04:26
|t/p
|99
|1.00
|1.2055
|1.2130
|1.2055
|507.20
|13716.40
|199
|2004.05.11 00:00
|buy
|100
|1.00
|1.1832
|1.1807
|1.1882
|200
|2004.05.11 08:36
|t/p
|100
|1.00
|1.1882
|1.1807
|1.1882
|500.00
|14216.40
|201
|2004.05.11 08:36
|buy
|101
|1.00
|1.1885
|1.1860
|1.1935
|202
|2004.05.11 09:38
|s/l
|101
|1.00
|1.1860
|1.1860
|1.1935
|-250.00
|13966.40
|203
|2004.05.11 09:38
|buy
|102
|1.00
|1.1863
|1.1838
|1.1913
|204
|2004.05.11 10:37
|s/l
|102
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1913
|-250.00
|13716.40
|205
|2004.05.11 10:37
|buy
|103
|1.00
|1.1841
|1.1816
|1.1891
|206
|2004.05.11 12:37
|s/l
|103
|1.00
|1.1816
|1.1816
|1.1891
|-250.00
|13466.40
|207
|2004.05.11 12:37
|buy
|104
|1.00
|1.1819
|1.1794
|1.1869
|208
|2004.05.11 13:38
|s/l
|104
|1.00
|1.1794
|1.1794
|1.1869
|-250.00
|13216.40
|209
|2004.05.11 13:38
|buy
|105
|1.00
|1.1797
|1.1772
|1.1847
|210
|2004.05.11 19:18
|t/p
|105
|1.00
|1.1847
|1.1772
|1.1847
|500.00
|13716.40
|211
|2004.05.11 19:18
|buy
|106
|1.00
|1.1850
|1.1825
|1.1900
|212
|2004.05.12 10:38
|t/p
|106
|1.00
|1.1900
|1.1825
|1.1900
|490.40
|14206.80
|213
|2004.05.19 00:00
|sell
|107
|1.00
|1.1952
|1.1977
|1.1902
|214
|2004.05.19 04:39
|s/l
|107
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1902
|-250.00
|13956.80
|215
|2004.05.19 04:39
|sell
|108
|1.00
|1.1974
|1.1999
|1.1924
|216
|2004.05.19 07:37
|s/l
|108
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.1924
|-250.00
|13706.80
|217
|2004.05.19 07:37
|sell
|109
|1.00
|1.1996
|1.2021
|1.1946
|218
|2004.05.19 08:37
|s/l
|109
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1946
|-250.00
|13456.80
|219
|2004.05.19 08:37
|sell
|110
|1.00
|1.2018
|1.2043
|1.1968
|220
|2004.05.19 09:03
|s/l
|110
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1968
|-250.00
|13206.80
|221
|2004.05.19 09:03
|sell
|111
|1.00
|1.2040
|1.2065
|1.1990
|222
|2004.05.19 10:38
|t/p
|111
|1.00
|1.1990
|1.2065
|1.1990
|500.00
|13706.80
|223
|2004.05.19 10:38
|sell
|112
|1.00
|1.1987
|1.2012
|1.1937
|224
|2004.05.19 11:37
|s/l
|112
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1937
|-250.00
|13456.80
|225
|2004.05.19 11:37
|sell
|113
|1.00
|1.2009
|1.2034
|1.1959
|226
|2004.05.19 16:38
|s/l
|113
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1959
|-250.00
|13206.80
|227
|2004.05.19 16:38
|sell
|114
|1.00
|1.2031
|1.2056
|1.1981
|228
|2004.05.20 06:18
|t/p
|114
|1.00
|1.1981
|1.2056
|1.1981
|521.60
|13728.40
|229
|2004.05.20 06:18
|buy
|115
|1.00
|1.1981
|1.1956
|1.2031
|230
|2004.05.20 06:37
|s/l
|115
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.2031
|-250.00
|13478.40
|231
|2004.05.20 06:37
|buy
|116
|1.00
|1.1959
|1.1934
|1.2009
|232
|2004.05.20 08:27
|s/l
|116
|1.00
|1.1934
|1.1934
|1.2009
|-250.00
|13228.40
|233
|2004.05.20 08:27
|buy
|117
|1.00
|1.1937
|1.1912
|1.1987
|234
|2004.05.20 08:38
|s/l
|117
|1.00
|1.1912
|1.1912
|1.1987
|-250.00
|12978.40
|235
|2004.05.20 08:38
|buy
|118
|1.00
|1.1915
|1.1890
|1.1965
|236
|2004.05.20 22:36
|t/p
|118
|1.00
|1.1965
|1.1890
|1.1965
|500.00
|13478.40
|237
|2004.05.20 22:36
|buy
|119
|1.00
|1.1968
|1.1943
|1.2018
|238
|2004.05.21 08:37
|t/p
|119
|1.00
|1.2018
|1.1943
|1.2018
|490.40
|13968.80
|239
|2004.05.21 08:37
|sell
|120
|1.00
|1.2018
|1.2043
|1.1968
|240
|2004.05.21 11:26
|s/l
|120
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1968
|-250.00
|13718.80
|241
|2004.05.21 11:26
|sell
|121
|1.00
|1.2040
|1.2065
|1.1990
|242
|2004.05.21 11:37
|s/l
|121
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.1990
|-250.00
|13468.80
|243
|2004.05.21 11:37
|sell
|122
|1.00
|1.2062
|1.2087
|1.2012
|244
|2004.05.21 16:39
|t/p
|122
|1.00
|1.2012
|1.2087
|1.2012
|500.00
|13968.80
|245
|2004.05.21 16:39
|sell
|123
|1.00
|1.2009
|1.2034
|1.1959
|246
|2004.05.24 03:37
|t/p
|123
|1.00
|1.1959
|1.2034
|1.1959
|507.20
|14476.00
|247
|2004.05.24 03:37
|buy
|124
|1.00
|1.1959
|1.1934
|1.2009
|248
|2004.05.24 08:39
|s/l
|124
|1.00
|1.1934
|1.1934
|1.2009
|-250.00
|14226.00
|249
|2004.05.24 08:39
|buy
|125
|1.00
|1.1937
|1.1912
|1.1987
|250
|2004.05.24 17:37
|t/p
|125
|1.00
|1.1987
|1.1912
|1.1987
|500.00
|14726.00
|251
|2004.05.24 17:37
|buy
|126
|1.00
|1.1990
|1.1965
|1.2040
|252
|2004.05.25 07:38
|t/p
|126
|1.00
|1.2040
|1.1965
|1.2040
|490.40
|15216.40
|253
|2004.05.25 07:38
|sell
|127
|1.00
|1.2040
|1.2065
|1.1990
|254
|2004.05.25 10:26
|s/l
|127
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.1990
|-250.00
|14966.40
|255
|2004.05.25 10:26
|sell
|128
|1.00
|1.2062
|1.2087
|1.2012
|256
|2004.05.25 10:37
|s/l
|128
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2012
|-250.00
|14716.40
|257
|2004.05.25 10:37
|sell
|129
|1.00
|1.2084
|1.2109
|1.2034
|258
|2004.05.25 14:36
|s/l
|129
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2034
|-250.00
|14466.40
|259
|2004.05.25 14:36
|sell
|130
|1.00
|1.2106
|1.2131
|1.2056
|260
|2004.05.25 15:38
|s/l
|130
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2056
|-250.00
|14216.40
|261
|2004.05.25 15:38
|sell
|131
|1.00
|1.2128
|1.2153
|1.2078
|262
|2004.05.27 05:36
|s/l
|131
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2078
|-221.20
|13995.20
|263
|2004.06.11 00:00
|buy
|132
|1.00
|1.2116
|1.2091
|1.2166
|264
|2004.06.11 00:40
|s/l
|132
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2166
|-250.00
|13745.20
|265
|2004.06.11 00:40
|buy
|133
|1.00
|1.2094
|1.2069
|1.2144
|266
|2004.06.11 03:18
|s/l
|133
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2144
|-250.00
|13495.20
|267
|2004.06.11 03:18
|buy
|134
|1.00
|1.2072
|1.2047
|1.2122
|268
|2004.06.11 03:37
|s/l
|134
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2122
|-250.00
|13245.20
|269
|2004.06.11 03:37
|buy
|135
|1.00
|1.2050
|1.2025
|1.2100
|270
|2004.06.11 06:28
|s/l
|135
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2100
|-250.00
|12995.20
|271
|2004.06.11 06:28
|buy
|136
|1.00
|1.2028
|1.2003
|1.2078
|272
|2004.06.11 07:01
|s/l
|136
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.2078
|-250.00
|12745.20
|273
|2004.06.11 07:01
|buy
|137
|1.00
|1.2006
|1.1981
|1.2056
|274
|2004.06.11 08:38
|s/l
|137
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.2056
|-250.00
|12495.20
|275
|2004.06.11 08:38
|buy
|138
|1.00
|1.1984
|1.1959
|1.2034
|276
|2004.06.11 13:38
|t/p
|138
|1.00
|1.2034
|1.1959
|1.2034
|500.00
|12995.20
|277
|2004.06.11 13:38
|buy
|139
|1.00
|1.2037
|1.2012
|1.2087
|278
|2004.06.11 14:17
|s/l
|139
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2087
|-250.00
|12745.20
|279
|2004.06.11 14:17
|buy
|140
|1.00
|1.2015
|1.1990
|1.2065
|280
|2004.06.11 14:39
|s/l
|140
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.2065
|-250.00
|12495.20
|281
|2004.06.11 14:39
|buy
|141
|1.00
|1.1993
|1.1968
|1.2043
|282
|2004.06.14 00:36
|s/l
|141
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.2043
|-259.60
|12235.60
|283
|2004.06.17 00:00
|sell
|142
|1.00
|1.2008
|1.2033
|1.1958
|284
|2004.06.17 08:21
|s/l
|142
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.1958
|-250.00
|11985.60
|285
|2004.06.17 08:21
|sell
|143
|1.00
|1.2030
|1.2055
|1.1980
|286
|2004.06.17 12:08
|s/l
|143
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.1980
|-250.00
|11735.60
|287
|2004.06.17 12:08
|sell
|144
|1.00
|1.2052
|1.2077
|1.2002
|288
|2004.06.17 18:25
|s/l
|144
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2002
|-250.00
|11485.60
|289
|2004.06.17 18:25
|sell
|145
|1.00
|1.2075
|1.2100
|1.2025
|290
|2004.06.18 02:40
|t/p
|145
|1.00
|1.2025
|1.2100
|1.2025
|507.20
|11992.80
|291
|2004.06.18 02:40
|buy
|146
|1.00
|1.2025
|1.2000
|1.2075
|292
|2004.06.18 05:03
|s/l
|146
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.2075
|-250.00
|11742.80
|293
|2004.06.18 05:03
|buy
|147
|1.00
|1.2003
|1.1978
|1.2053
|294
|2004.06.18 07:10
|s/l
|147
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.2053
|-250.00
|11492.80
|295
|2004.06.18 07:10
|buy
|148
|1.00
|1.1980
|1.1955
|1.2030
|296
|2004.06.18 12:38
|t/p
|148
|1.00
|1.2030
|1.1955
|1.2030
|500.00
|11992.80
|297
|2004.06.18 12:38
|buy
|149
|1.00
|1.2033
|1.2008
|1.2083
|298
|2004.06.18 14:33
|t/p
|149
|1.00
|1.2083
|1.2008
|1.2083
|500.00
|12492.80
|299
|2004.06.18 14:33
|buy
|150
|1.00
|1.2086
|1.2061
|1.2136
|300
|2004.06.18 18:28
|t/p
|150
|1.00
|1.2136
|1.2061
|1.2136
|500.00
|12992.80
|301
|2004.06.18 18:28
|buy
|151
|1.00
|1.2139
|1.2114
|1.2189
|302
|2004.06.21 04:28
|s/l
|151
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2189
|-259.60
|12733.20
|303
|2004.06.22 00:00
|sell
|152
|1.00
|1.2112
|1.2137
|1.2062
|304
|2004.06.23 04:07
|s/l
|152
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2062
|-242.80
|12490.40
|305
|2004.06.25 00:00
|buy
|153
|1.00
|1.2186
|1.2161
|1.2236
|306
|2004.06.25 02:13
|s/l
|153
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2236
|-250.00
|12240.40
|307
|2004.06.25 02:13
|buy
|154
|1.00
|1.2164
|1.2139
|1.2214
|308
|2004.06.25 04:03
|s/l
|154
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2214
|-250.00
|11990.40
|309
|2004.06.25 04:03
|buy
|155
|1.00
|1.2141
|1.2116
|1.2191
|310
|2004.06.25 09:07
|s/l
|155
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2191
|-250.00
|11740.40
|311
|2004.06.25 09:07
|buy
|156
|1.00
|1.2118
|1.2093
|1.2168
|312
|2004.06.25 14:38
|t/p
|156
|1.00
|1.2168
|1.2093
|1.2168
|500.00
|12240.40
|313
|2004.06.25 14:38
|buy
|157
|1.00
|1.2172
|1.2147
|1.2222
|314
|2004.06.25 15:05
|s/l
|157
|1.00
|1.2147
|1.2147
|1.2222
|-250.00
|11990.40
|315
|2004.06.25 15:05
|buy
|158
|1.00
|1.2150
|1.2125
|1.2200
|316
|2004.06.28 08:09
|s/l
|158
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2200
|-259.60
|11730.80
|317
|2004.06.28 08:09
|sell
|159
|1.00
|1.2124
|1.2149
|1.2074
|318
|2004.06.28 09:37
|s/l
|159
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2074
|-250.00
|11480.80
|319
|2004.06.28 09:37
|sell
|160
|1.00
|1.2146
|1.2171
|1.2096
|320
|2004.06.28 09:58
|s/l
|160
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2096
|-250.00
|11230.80
|321
|2004.06.28 09:58
|sell
|161
|1.00
|1.2168
|1.2193
|1.2118
|322
|2004.06.28 14:08
|s/l
|161
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2118
|-250.00
|10980.80
|323
|2004.06.28 14:08
|sell
|162
|1.00
|1.2191
|1.2216
|1.2141
|324
|2004.06.28 14:17
|s/l
|162
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.2141
|-250.00
|10730.80
|325
|2004.06.28 14:17
|sell
|163
|1.00
|1.2213
|1.2238
|1.2163
|326
|2004.06.28 18:57
|t/p
|163
|1.00
|1.2163
|1.2238
|1.2163
|500.00
|11230.80
|327
|2004.06.28 18:57
|sell
|164
|1.00
|1.2160
|1.2185
|1.2110
|328
|2004.06.28 20:57
|s/l
|164
|1.00
|1.2185
|1.2185
|1.2110
|-250.00
|10980.80
|329
|2004.06.28 20:57
|sell
|165
|1.00
|1.2182
|1.2207
|1.2132
|330
|2004.06.29 16:00
|t/p
|165
|1.00
|1.2132
|1.2207
|1.2132
|507.20
|11488.00
|331
|2004.07.01 00:00
|buy
|166
|1.00
|1.2190
|1.2165
|1.2240
|332
|2004.07.01 05:09
|s/l
|166
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2240
|-250.00
|11238.00
|333
|2004.07.01 05:09
|buy
|167
|1.00
|1.2167
|1.2142
|1.2217
|334
|2004.07.01 09:03
|s/l
|167
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2217
|-250.00
|10988.00
|335
|2004.07.01 09:03
|buy
|168
|1.00
|1.2144
|1.2119
|1.2194
|336
|2004.07.02 14:30
|t/p
|168
|1.00
|1.2194
|1.2119
|1.2194
|490.40
|11478.40
|337
|2004.07.02 14:30
|sell
|169
|1.00
|1.2197
|1.2222
|1.2147
|338
|2004.07.02 14:30
|s/l
|169
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2147
|-250.00
|11228.40
|339
|2004.07.02 14:30
|sell
|170
|1.00
|1.2225
|1.2250
|1.2175
|340
|2004.07.02 14:31
|s/l
|170
|1.00
|1.2250
|1.2250
|1.2175
|-250.00
|10978.40
|341
|2004.07.02 14:31
|sell
|171
|1.00
|1.2248
|1.2273
|1.2198
|342
|2004.07.02 14:34
|s/l
|171
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2198
|-250.00
|10728.40
|343
|2004.07.02 14:34
|sell
|172
|1.00
|1.2270
|1.2295
|1.2220
|344
|2004.07.02 15:40
|s/l
|172
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2220
|-250.00
|10478.40
|345
|2004.07.02 15:40
|sell
|173
|1.00
|1.2292
|1.2317
|1.2242
|346
|2004.07.02 18:11
|s/l
|173
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2242
|-250.00
|10228.40
|347
|2004.07.02 18:11
|sell
|174
|1.00
|1.2314
|1.2339
|1.2264
|348
|2004.07.07 07:52
|s/l
|174
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.2264
|-228.40
|10000.00
|349
|2004.07.23 00:00
|buy
|175
|1.00
|1.2257
|1.2232
|1.2307
|350
|2004.07.23 07:44
|s/l
|175
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2307
|-250.00
|9750.00
|351
|2004.07.23 07:44
|buy
|176
|1.00
|1.2234
|1.2209
|1.2284
|352
|2004.07.23 11:29
|s/l
|176
|1.00
|1.2209
|1.2209
|1.2284
|-250.00
|9500.00
|353
|2004.07.23 11:29
|buy
|177
|1.00
|1.2212
|1.2187
|1.2262
|354
|2004.07.23 11:36
|s/l
|177
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2262
|-250.00
|9250.00
|355
|2004.07.23 11:36
|buy
|178
|1.00
|1.2190
|1.2165
|1.2240
|356
|2004.07.23 14:39
|s/l
|178
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2240
|-250.00
|9000.00
|357
|2004.07.23 14:39
|buy
|179
|1.00
|1.2168
|1.2143
|1.2218
|358
|2004.07.23 16:55
|s/l
|179
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2218
|-250.00
|8750.00
|359
|2004.07.23 16:55
|buy
|180
|1.00
|1.2146
|1.2121
|1.2196
|360
|2004.07.23 16:58
|s/l
|180
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2196
|-250.00
|8500.00
|361
|2004.07.23 16:58
|buy
|181
|1.00
|1.2124
|1.2099
|1.2174
|362
|2004.07.23 20:36
|s/l
|181
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2174
|-250.00
|8250.00
|363
|2004.07.23 20:36
|buy
|182
|1.00
|1.2101
|1.2076
|1.2151
|364
|2004.07.26 09:27
|t/p
|182
|1.00
|1.2151
|1.2076
|1.2151
|490.40
|8740.40
|365
|2004.08.10 00:00
|sell
|183
|1.00
|1.2267
|1.2292
|1.2217
|366
|2004.08.10 15:54
|s/l
|183
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2217
|-250.00
|8490.40
|367
|2004.08.10 15:54
|sell
|184
|1.00
|1.2291
|1.2316
|1.2241
|368
|2004.08.10 16:11
|s/l
|184
|1.00
|1.2316
|1.2316
|1.2241
|-250.00
|8240.40
|369
|2004.08.10 16:11
|sell
|185
|1.00
|1.2314
|1.2339
|1.2264
|370
|2004.08.10 20:27
|t/p
|185
|1.00
|1.2264
|1.2339
|1.2264
|500.00
|8740.40
|371
|2004.08.10 20:27
|sell
|186
|1.00
|1.2258
|1.2283
|1.2208
|372
|2004.08.11 15:21
|t/p
|186
|1.00
|1.2208
|1.2283
|1.2208
|507.20
|9247.60
|373
|2004.08.25 00:00
|buy
|187
|1.00
|1.2081
|1.2056
|1.2131
|374
|2004.08.25 02:05
|s/l
|187
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2131
|-250.00
|8997.60
|375
|2004.08.25 02:05
|buy
|188
|1.00
|1.2058
|1.2033
|1.2108
|376
|2004.08.25 10:40
|t/p
|188
|1.00
|1.2108
|1.2033
|1.2108
|500.00
|9497.60
|377
|2004.08.25 10:40
|buy
|189
|1.00
|1.2111
|1.2086
|1.2161
|378
|2004.08.25 12:03
|s/l
|189
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2161
|-250.00
|9247.60
|379
|2004.08.25 12:03
|buy
|190
|1.00
|1.2089
|1.2064
|1.2139
|380
|2004.08.26 07:02
|s/l
|190
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2139
|-278.80
|8968.80
|381
|2004.09.03 00:00
|sell
|191
|1.00
|1.2168
|1.2193
|1.2118
|382
|2004.09.03 14:28
|s/l
|191
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2118
|-250.00
|8718.80
|383
|2004.09.03 14:28
|sell
|192
|1.00
|1.2191
|1.2216
|1.2141
|384
|2004.09.03 14:30
|t/p
|192
|1.00
|1.2141
|1.2216
|1.2141
|500.00
|9218.80
|385
|2004.09.03 14:30
|sell
|193
|1.00
|1.2115
|1.2140
|1.2065
|386
|2004.09.03 14:34
|s/l
|193
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2065
|-250.00
|8968.80
|387
|2004.09.03 14:34
|sell
|194
|1.00
|1.2137
|1.2162
|1.2087
|388
|2004.09.03 15:30
|t/p
|194
|1.00
|1.2087
|1.2162
|1.2087
|500.00
|9468.80
|389
|2004.09.03 15:30
|sell
|195
|1.00
|1.2084
|1.2109
|1.2034
|390
|2004.09.03 16:00
|s/l
|195
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2034
|-250.00
|9218.80
|391
|2004.09.03 16:00
|sell
|196
|1.00
|1.2108
|1.2133
|1.2058
|392
|2004.09.03 16:56
|t/p
|196
|1.00
|1.2058
|1.2133
|1.2058
|500.00
|9718.80
|393
|2004.09.03 16:56
|sell
|197
|1.00
|1.2054
|1.2079
|1.2004
|394
|2004.09.06 16:59
|s/l
|197
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2004
|-242.80
|9476.00
|395
|2004.09.06 16:59
|buy
|198
|1.00
|1.2079
|1.2054
|1.2129
|396
|2004.09.07 03:17
|s/l
|198
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.2129
|-259.60
|9216.40
|397
|2004.09.10 00:00
|sell
|199
|1.00
|1.2233
|1.2258
|1.2183
|398
|2004.09.10 14:45
|s/l
|199
|1.00
|1.2258
|1.2258
|1.2183
|-250.00
|8966.40
|399
|2004.09.10 14:45
|sell
|200
|1.00
|1.2257
|1.2282
|1.2207
|400
|2004.09.10 14:48
|s/l
|200
|1.00
|1.2282
|1.2282
|1.2207
|-250.00
|8716.40
|401
|2004.09.10 14:48
|sell
|201
|1.00
|1.2279
|1.2304
|1.2229
|402
|2004.09.10 15:40
|s/l
|201
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2229
|-250.00
|8466.40
|403
|2004.09.10 15:40
|sell
|202
|1.00
|1.2302
|1.2327
|1.2252
|404
|2004.09.13 09:08
|t/p
|202
|1.00
|1.2252
|1.2327
|1.2252
|507.20
|8973.60
|405
|2004.09.17 00:00
|buy
|203
|1.00
|1.2191
|1.2166
|1.2241
|406
|2004.09.17 16:31
|s/l
|203
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2241
|-250.00
|8723.60
|407
|2004.09.17 16:31
|buy
|204
|1.00
|1.2169
|1.2144
|1.2219
|408
|2004.09.20 12:05
|s/l
|204
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2219
|-259.60
|8464.00
|409
|2004.09.20 12:05
|sell
|205
|1.00
|1.2143
|1.2168
|1.2093
|410
|2004.09.20 17:46
|s/l
|205
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2093
|-250.00
|8214.00
|411
|2004.09.20 17:46
|sell
|206
|1.00
|1.2165
|1.2190
|1.2115
|412
|2004.09.21 09:31
|s/l
|206
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2115
|-242.80
|7971.20
|413
|2004.09.21 09:31
|buy
|207
|1.00
|1.2190
|1.2165
|1.2240
|414
|2004.09.21 11:51
|t/p
|207
|1.00
|1.2240
|1.2165
|1.2240
|500.00
|8471.20
|415
|2004.09.21 11:51
|buy
|208
|1.00
|1.2244
|1.2219
|1.2294
|416
|2004.09.21 20:20
|t/p
|208
|1.00
|1.2294
|1.2219
|1.2294
|500.00
|8971.20
|417
|2004.09.21 20:20
|buy
|209
|1.00
|1.2301
|1.2276
|1.2351
|418
|2004.09.22 12:27
|s/l
|209
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2351
|-259.60
|8711.60
|419
|2004.09.23 00:00
|sell
|210
|1.00
|1.2262
|1.2287
|1.2212
|420
|2004.09.23 09:03
|s/l
|210
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2212
|-250.00
|8461.60
|421
|2004.09.23 09:03
|sell
|211
|1.00
|1.2284
|1.2309
|1.2234
|422
|2004.09.23 11:29
|s/l
|211
|1.00
|1.2309
|1.2309
|1.2234
|-250.00
|8211.60
|423
|2004.09.23 11:29
|sell
|212
|1.00
|1.2306
|1.2331
|1.2256
|424
|2004.09.23 12:06
|s/l
|212
|1.00
|1.2331
|1.2331
|1.2256
|-250.00
|7961.60
|425
|2004.09.23 12:06
|sell
|213
|1.00
|1.2328
|1.2353
|1.2278
|426
|2004.09.23 20:48
|t/p
|213
|1.00
|1.2278
|1.2353
|1.2278
|500.00
|8461.60
|427
|2004.09.23 20:48
|sell
|214
|1.00
|1.2275
|1.2300
|1.2225
|428
|2004.09.24 11:38
|s/l
|214
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.2225
|-242.80
|8218.80
|429
|2005.01.06 00:00
|buy
|215
|1.00
|1.3277
|1.3252
|1.3327
|430
|2005.01.06 07:40
|s/l
|215
|1.00
|1.3252
|1.3252
|1.3327
|-250.00
|7968.80
|431
|2005.01.06 07:40
|buy
|216
|1.00
|1.3255
|1.3230
|1.3305
|432
|2005.01.06 08:05
|s/l
|216
|1.00
|1.3230
|1.3230
|1.3305
|-250.00
|7718.80
|433
|2005.01.06 08:05
|buy
|217
|1.00
|1.3231
|1.3206
|1.3281
|434
|2005.01.06 08:34
|s/l
|217
|1.00
|1.3206
|1.3206
|1.3281
|-250.00
|7468.80
|435
|2005.01.06 08:34
|buy
|218
|1.00
|1.3209
|1.3184
|1.3259
|436
|2005.01.06 09:27
|s/l
|218
|1.00
|1.3184
|1.3184
|1.3259
|-250.00
|7218.80
|437
|2005.01.06 09:27
|buy
|219
|1.00
|1.3187
|1.3162
|1.3237
|438
|2005.01.06 18:37
|s/l
|219
|1.00
|1.3162
|1.3162
|1.3237
|-250.00
|6968.80
|439
|2005.01.06 18:37
|buy
|220
|1.00
|1.3165
|1.3140
|1.3215
|440
|2005.01.07 10:05
|t/p
|220
|1.00
|1.3215
|1.3140
|1.3215
|490.40
|7459.20
|441
|2005.02.17 00:00
|sell
|221
|1.00
|1.3025
|1.3050
|1.2975
|442
|2005.02.17 06:45
|s/l
|221
|1.00
|1.3050
|1.3050
|1.2975
|-250.00
|7209.20
|443
|2005.02.17 06:45
|sell
|222
|1.00
|1.3048
|1.3073
|1.2998
|444
|2005.02.17 11:12
|s/l
|222
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.2998
|-250.00
|6959.20
|445
|2005.02.17 11:12
|sell
|223
|1.00
|1.3071
|1.3096
|1.3021
|446
|2005.02.17 15:02
|t/p
|223
|1.00
|1.3021
|1.3096
|1.3021
|500.00
|7459.20
|447
|2005.02.17 15:02
|sell
|224
|1.00
|1.3016
|1.3041
|1.2966
|448
|2005.02.17 15:40
|s/l
|224
|1.00
|1.3041
|1.3041
|1.2966
|-250.00
|7209.20
|449
|2005.02.17 15:40
|sell
|225
|1.00
|1.3039
|1.3064
|1.2989
|450
|2005.02.17 16:56
|s/l
|225
|1.00
|1.3064
|1.3064
|1.2989
|-250.00
|6959.20
|451
|2005.02.17 16:56
|sell
|226
|1.00
|1.3062
|1.3087
|1.3012
|452
|2005.02.17 17:05
|s/l
|226
|1.00
|1.3087
|1.3087
|1.3012
|-250.00
|6709.20
|453
|2005.02.17 17:05
|sell
|227
|1.00
|1.3084
|1.3109
|1.3034
|454
|2005.02.18 12:39
|t/p
|227
|1.00
|1.3034
|1.3109
|1.3034
|507.20
|7216.40
|455
|2005.03.23 00:00
|buy
|228
|1.00
|1.3087
|1.3062
|1.3137
|456
|2005.03.23 07:37
|s/l
|228
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.3137
|-250.00
|6966.40
|457
|2005.03.23 07:37
|buy
|229
|1.00
|1.3063
|1.3038
|1.3113
|458
|2005.03.23 10:16
|s/l
|229
|1.00
|1.3038
|1.3038
|1.3113
|-250.00
|6716.40
|459
|2005.03.23 10:16
|buy
|230
|1.00
|1.3040
|1.3015
|1.3090
|460
|2005.03.23 14:30
|s/l
|230
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.3090
|-250.00
|6466.40
|461
|2005.03.23 14:30
|buy
|231
|1.00
|1.3017
|1.2992
|1.3067
|462
|2005.03.23 14:33
|s/l
|231
|1.00
|1.2992
|1.2992
|1.3067
|-250.00
|6216.40
|463
|2005.03.23 14:33
|buy
|232
|1.00
|1.2991
|1.2966
|1.3041
|464
|2005.03.23 15:19
|t/p
|232
|1.00
|1.3041
|1.2966
|1.3041
|500.00
|6716.40
|465
|2005.03.23 15:19
|buy
|233
|1.00
|1.3044
|1.3019
|1.3094
|466
|2005.03.23 15:40
|s/l
|233
|1.00
|1.3019
|1.3019
|1.3094
|-250.00
|6466.40
|467
|2005.03.23 15:40
|buy
|234
|1.00
|1.3022
|1.2997
|1.3072
|468
|2005.03.23 17:51
|s/l
|234
|1.00
|1.2997
|1.2997
|1.3072
|-250.00
|6216.40
|469
|2005.03.23 17:51
|buy
|235
|1.00
|1.3000
|1.2975
|1.3050
|470
|2005.03.23 18:14
|s/l
|235
|1.00
|1.2975
|1.2975
|1.3050
|-250.00
|5966.40
|471
|2005.03.23 18:14
|buy
|236
|1.00
|1.2977
|1.2952
|1.3027
|472
|2005.03.24 10:06
|t/p
|236
|1.00
|1.3027
|1.2952
|1.3027
|471.20
|6437.60
|473
|2005.04.20 00:00
|sell
|237
|1.00
|1.3057
|1.3082
|1.3007
|474
|2005.04.20 03:42
|s/l
|237
|1.00
|1.3082
|1.3082
|1.3007
|-250.00
|6187.60
|475
|2005.04.20 03:42
|sell
|238
|1.00
|1.3079
|1.3104
|1.3029
|476
|2005.04.20 14:30
|t/p
|238
|1.00
|1.3029
|1.3104
|1.3029
|500.00
|6687.60
|477
|2005.04.20 14:30
|sell
|239
|1.00
|1.3022
|1.3047
|1.2972
|478
|2005.04.20 16:03
|s/l
|239
|1.00
|1.3047
|1.3047
|1.2972
|-250.00
|6437.60
|479
|2005.04.20 16:03
|sell
|240
|1.00
|1.3044
|1.3069
|1.2994
|480
|2005.04.20 16:32
|s/l
|240
|1.00
|1.3069
|1.3069
|1.2994
|-250.00
|6187.60
|481
|2005.04.20 16:32
|sell
|241
|1.00
|1.3066
|1.3091
|1.3016
|482
|2005.04.20 17:20
|s/l
|241
|1.00
|1.3091
|1.3091
|1.3016
|-250.00
|5937.60
|483
|2005.04.20 17:20
|sell
|242
|1.00
|1.3091
|1.3116
|1.3041
|484
|2005.04.21 16:59
|s/l
|242
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.3041
|-228.40
|5709.20
|485
|2005.04.27 00:00
|buy
|243
|1.00
|1.2991
|1.2966
|1.3041
|486
|2005.04.27 02:27
|s/l
|243
|1.00
|1.2966
|1.2966
|1.3041
|-250.00
|5459.20
|487
|2005.04.27 02:27
|buy
|244
|1.00
|1.2969
|1.2944
|1.3019
|488
|2005.04.27 07:58
|s/l
|244
|1.00
|1.2944
|1.2944
|1.3019
|-250.00
|5209.20
|489
|2005.04.27 07:58
|buy
|245
|1.00
|1.2947
|1.2922
|1.2997
|490
|2005.04.27 08:07
|s/l
|245
|1.00
|1.2922
|1.2922
|1.2997
|-250.00
|4959.20
|491
|2005.04.27 08:07
|buy
|246
|1.00
|1.2925
|1.2900
|1.2975
|492
|2005.04.27 14:58
|t/p
|246
|1.00
|1.2975
|1.2900
|1.2975
|500.00
|5459.20
|493
|2005.04.27 14:58
|buy
|247
|1.00
|1.2979
|1.2954
|1.3029
|494
|2005.04.27 17:06
|s/l
|247
|1.00
|1.2954
|1.2954
|1.3029
|-250.00
|5209.20
|495
|2005.04.27 17:06
|buy
|248
|1.00
|1.2956
|1.2931
|1.3006
|496
|2005.04.27 18:11
|s/l
|248
|1.00
|1.2931
|1.2931
|1.3006
|-250.00
|4959.20
|497
|2005.04.27 18:11
|buy
|249
|1.00
|1.2934
|1.2909
|1.2984
|498
|2005.04.28 12:24
|s/l
|249
|1.00
|1.2909
|1.2909
|1.2984
|-278.80
|4680.40
|499
|2005.07.14 00:00
|sell
|250
|1.00
|1.2083
|1.2108
|1.2033
|500
|2005.07.14 14:59
|s/l
|250
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2033
|-250.00
|4430.40
|501
|2005.07.14 14:59
|sell
|251
|1.00
|1.2105
|1.2130
|1.2055
|502
|2005.07.15 08:26
|s/l
|251
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2055
|-242.80
|4187.60
|503
|2005.07.15 08:26
|buy
|252
|1.00
|1.2131
|1.2106
|1.2181
|504
|2005.07.15 10:56
|s/l
|252
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2181
|-250.00
|3937.60
|505
|2005.07.15 10:56
|buy
|253
|1.00
|1.2108
|1.2083
|1.2158
|506
|2005.07.15 12:07
|s/l
|253
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2158
|-250.00
|3687.60
|507
|2005.07.15 12:07
|buy
|254
|1.00
|1.2086
|1.2061
|1.2136
|508
|2005.07.15 14:30
|s/l
|254
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2136
|-250.00
|3437.60
|509
|2005.07.15 14:30
|buy
|255
|1.00
|1.2064
|1.2039
|1.2114
|510
|2005.07.15 14:36
|s/l
|255
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.2114
|-250.00
|3187.60
|511
|2005.07.15 14:36
|buy
|256
|1.00
|1.2040
|1.2015
|1.2090
|512
|2005.07.19 07:24
|s/l
|256
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2090
|-269.20
|2918.40
|513
|2005.07.22 00:00
|sell
|257
|1.00
|1.2163
|1.2188
|1.2113
|514
|2005.07.22 08:18
|s/l
|257
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2113
|-250.00
|2668.40
|515
|2005.07.22 08:18
|sell
|258
|1.00
|1.2185
|1.2210
|1.2135
|516
|2005.07.22 15:44
|t/p
|258
|1.00
|1.2135
|1.2210
|1.2135
|500.00
|3168.40
|517
|2005.07.22 15:44
|sell
|259
|1.00
|1.2131
|1.2156
|1.2081
|518
|2005.07.22 17:52
|t/p
|259
|1.00
|1.2081
|1.2156
|1.2081
|500.00
|3668.40
|519
|2005.07.22 17:52
|sell
|260
|1.00
|1.2075
|1.2100
|1.2025
|520
|2005.07.26 04:42
|t/p
|260
|1.00
|1.2025
|1.2100
|1.2025
|514.40
|4182.80
|521
|2005.07.26 04:42
|buy
|261
|1.00
|1.2025
|1.2000
|1.2075
|522
|2005.07.26 11:23
|s/l
|261
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.2075
|-250.00
|3932.80
|523
|2005.07.26 11:23
|buy
|262
|1.00
|1.2003
|1.1978
|1.2053
|524
|2005.07.27 09:36
|s/l
|262
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.2053
|-259.60
|3673.20
|525
|2005.08.01 00:00
|sell
|263
|1.00
|1.2123
|1.2148
|1.2073
|526
|2005.08.01 03:04
|s/l
|263
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2073
|-250.00
|3423.20
|527
|2005.08.01 03:04
|sell
|264
|1.00
|1.2147
|1.2172
|1.2097
|528
|2005.08.01 04:36
|s/l
|264
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2097
|-250.00
|3173.20
|529
|2005.08.01 04:36
|sell
|265
|1.00
|1.2170
|1.2195
|1.2120
|530
|2005.08.01 10:10
|s/l
|265
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2120
|-250.00
|2923.20
|531
|2005.08.01 10:10
|sell
|266
|1.00
|1.2193
|1.2218
|1.2143
|532
|2005.08.01 10:28
|s/l
|266
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2143
|-250.00
|2673.20
|533
|2005.08.01 10:28
|sell
|267
|1.00
|1.2216
|1.2241
|1.2166
|534
|2005.08.01 14:23
|s/l
|267
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2166
|-250.00
|2423.20
|535
|2005.08.01 14:23
|sell
|268
|1.00
|1.2238
|1.2263
|1.2188
|536
|2005.08.01 17:25
|t/p
|268
|1.00
|1.2188
|1.2263
|1.2188
|500.00
|2923.20
|537
|2005.08.01 17:25
|sell
|269
|1.00
|1.2185
|1.2210
|1.2135
|538
|2005.08.01 18:12
|s/l
|269
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2135
|-250.00
|2673.20
|539
|2005.08.01 18:12
|sell
|270
|1.00
|1.2207
|1.2232
|1.2157
|540
|2005.08.02 09:54
|s/l
|270
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2157
|-242.80
|2430.40
|541
|2005.08.22 00:00
|buy
|271
|1.00
|1.2169
|1.2144
|1.2219
|542
|2005.08.22 13:16
|t/p
|271
|1.00
|1.2219
|1.2144
|1.2219
|500.00
|2930.40
|543
|2005.08.22 13:16
|buy
|272
|1.00
|1.2223
|1.2198
|1.2273
|544
|2005.08.23 07:30
|s/l
|272
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2273
|-259.60
|2670.80
|545
|2005.08.26 00:00
|sell
|273
|1.00
|1.2298
|1.2323
|1.2248
|546
|2005.08.26 08:01
|s/l
|273
|1.00
|1.2323
|1.2323
|1.2248
|-250.00
|2420.80
|547
|2005.08.26 08:01
|sell
|274
|1.00
|1.2321
|1.2346
|1.2271
|548
|2005.08.29 03:01
|s/l
|274
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2271
|-242.80
|2178.00
|549
|2005.08.31 00:00
|buy
|275
|1.00
|1.2218
|1.2193
|1.2268
|550
|2005.08.31 12:37
|s/l
|275
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2268
|-250.00
|1928.00
|551
|2005.08.31 12:37
|buy
|276
|1.00
|1.2196
|1.2171
|1.2246
|552
|2005.08.31 16:03
|t/p
|276
|1.00
|1.2246
|1.2171
|1.2246
|500.00
|2428.00
|553
|2005.08.31 16:03
|buy
|277
|1.00
|1.2249
|1.2224
|1.2299
|554
|2005.08.31 17:00
|t/p
|277
|1.00
|1.2299
|1.2224
|1.2299
|500.00
|2928.00
|555
|2005.08.31 17:00
|buy
|278
|1.00
|1.2302
|1.2277
|1.2352
|556
|2005.08.31 18:30
|t/p
|278
|1.00
|1.2352
|1.2277
|1.2352
|500.00
|3428.00
|557
|2005.08.31 18:30
|buy
|279
|1.00
|1.2357
|1.2332
|1.2407
|558
|2005.08.31 18:43
|s/l
|279
|1.00
|1.2332
|1.2332
|1.2407
|-250.00
|3178.00
|559
|2005.08.31 18:43
|buy
|280
|1.00
|1.2334
|1.2309
|1.2384
|560
|2005.09.01 12:35
|t/p
|280
|1.00
|1.2384
|1.2309
|1.2384
|471.20
|3649.20
|561
|2005.09.02 00:00
|sell
|281
|1.00
|1.2492
|1.2517
|1.2442
|562
|2005.09.02 09:00
|s/l
|281
|1.00
|1.2517
|1.2517
|1.2442
|-250.00
|3399.20
|563
|2005.09.02 09:00
|sell
|282
|1.00
|1.2515
|1.2540
|1.2465
|564
|2005.09.02 09:47
|s/l
|282
|1.00
|1.2540
|1.2540
|1.2465
|-250.00
|3149.20
|565
|2005.09.02 09:47
|sell
|283
|1.00
|1.2537
|1.2562
|1.2487
|566
|2005.09.02 10:15
|s/l
|283
|1.00
|1.2562
|1.2562
|1.2487
|-250.00
|2899.20
|567
|2005.09.02 10:15
|sell
|284
|1.00
|1.2559
|1.2584
|1.2509
|568
|2005.09.02 11:08
|s/l
|284
|1.00
|1.2584
|1.2584
|1.2509
|-250.00
|2649.20
|569
|2005.09.02 11:08
|sell
|285
|1.00
|1.2581
|1.2606
|1.2531
|570
|2005.09.02 14:34
|t/p
|285
|1.00
|1.2531
|1.2606
|1.2531
|500.00
|3149.20
|571
|2005.09.02 14:34
|sell
|286
|1.00
|1.2524
|1.2549
|1.2474
|572
|2005.09.02 16:01
|s/l
|286
|1.00
|1.2549
|1.2549
|1.2474
|-250.00
|2899.20
|573
|2005.09.02 16:01
|sell
|287
|1.00
|1.2547
|1.2572
|1.2497
|574
|2005.09.05 03:35
|s/l
|287
|1.00
|1.2572
|1.2572
|1.2497
|-242.80
|2656.40
|575
|2005.09.14 00:00
|buy
|288
|1.00
|1.2272
|1.2247
|1.2322
|576
|2005.09.14 14:22
|t/p
|288
|1.00
|1.2322
|1.2247
|1.2322
|500.00
|3156.40
|577
|2005.09.14 14:22
|buy
|289
|1.00
|1.2325
|1.2300
|1.2375
|578
|2005.09.14 14:39
|s/l
|289
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.2375
|-250.00
|2906.40
|579
|2005.09.14 14:39
|buy
|290
|1.00
|1.2303
|1.2278
|1.2353
|580
|2005.09.14 17:08
|s/l
|290
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2353
|-250.00
|2656.40
|581
|2005.09.14 17:08
|buy
|291
|1.00
|1.2279
|1.2254
|1.2329
|582
|2005.09.15 03:07
|s/l
|291
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2329
|-278.80
|2377.60
|583
|2005.10.10 00:00
|sell
|292
|1.00
|1.2117
|1.2142
|1.2067
|584
|2005.10.10 09:10
|s/l
|292
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2067
|-250.00
|2127.60
|585
|2005.10.10 09:10
|sell
|293
|1.00
|1.2139
|1.2164
|1.2089
|586
|2005.10.10 14:05
|t/p
|293
|1.00
|1.2089
|1.2164
|1.2089
|500.00
|2627.60
|587
|2005.10.10 14:05
|sell
|294
|1.00
|1.2086
|1.2111
|1.2036
|588
|2005.10.11 02:54
|t/p
|294
|1.00
|1.2036
|1.2111
|1.2036
|507.20
|3134.80
|589
|2005.10.11 02:54
|buy
|295
|1.00
|1.2035
|1.2010
|1.2085
|590
|2005.10.11 08:33
|s/l
|295
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.2085
|-250.00
|2884.80
|591
|2005.10.11 08:33
|buy
|296
|1.00
|1.2013
|1.1988
|1.2063
|592
|2005.10.11 16:08
|s/l
|296
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2063
|-250.00
|2634.80
|593
|2005.10.11 16:08
|buy
|297
|1.00
|1.1990
|1.1965
|1.2040
|594
|2005.10.12 01:31
|s/l
|297
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.2040
|-259.60
|2375.20
|595
|2005.10.27 00:00
|sell
|298
|1.00
|1.2058
|1.2083
|1.2008
|596
|2005.10.27 02:20
|s/l
|298
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2008
|-250.00
|2125.20
|597
|2005.10.27 02:20
|sell
|299
|1.00
|1.2080
|1.2105
|1.2030
|598
|2005.10.27 05:05
|s/l
|299
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2030
|-250.00
|1875.20
|599
|2005.10.27 05:05
|sell
|300
|1.00
|1.2103
|1.2128
|1.2053
|600
|2005.10.27 06:28
|s/l
|300
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2053
|-250.00
|1625.20
|601
|2005.10.27 06:28
|sell
|301
|1.00
|1.2126
|1.2151
|1.2076
|602
|2005.10.27 10:33
|s/l
|301
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2076
|-250.00
|1375.20
|603
|2005.10.27 10:33
|sell
|302
|1.00
|1.2149
|1.2174
|1.2099
|604
|2005.10.28 14:52
|t/p
|302
|1.00
|1.2099
|1.2174
|1.2099
|507.20
|1882.40
|605
|2005.10.28 14:52
|buy
|303
|1.00
|1.2099
|1.2074
|1.2149
|606
|2005.10.28 18:20
|s/l
|303
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2149
|-250.00
|1632.40
|607
|2005.10.28 18:20
|buy
|304
|1.00
|1.2077
|1.2052
|1.2127
|608
|2005.10.28 19:21
|s/l
|304
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2127
|-250.00
|1382.40
|609
|2005.10.28 19:21
|buy
|305
|1.00
|1.2055
|1.2030
|1.2105
|610
|2005.10.31 13:31
|s/l
|305
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2105
|-259.60
|1122.80