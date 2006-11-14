|Account: 97550
|Name: Pedro Echenagucia
|Currency: USD
|2006 December 5, 11:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3417854
|2006.11.14 05:00
|balance
|Deposit
|50 000.00
|3422541
|2006.11.14 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|1.8959
|2006.11.14 13:23
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3422962
|2006.11.14 12:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8973
|0.0000
|1.8963
|2006.11.14 13:23
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3423107
|2006.11.14 12:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|1.8967
|2006.11.14 13:23
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3423417
|2006.11.14 13:14
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8971
|2006.11.14 13:23
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3423440
|2006.11.14 13:15
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|2006.11.14 13:23
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3423557
|2006.11.14 13:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8961
|2006.11.14 14:13
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3423750
|2006.11.14 13:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.8965
|2006.11.14 14:13
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3424082
|2006.11.14 14:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8979
|0.0000
|1.8969
|2006.11.14 14:13
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3424138
|2006.11.14 14:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|1.8972
|2006.11.14 14:13
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3424329
|2006.11.14 14:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.8958
|2006.11.14 14:53
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|3424383
|2006.11.14 14:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2006.11.14 14:53
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|3425708
|2006.11.14 14:48
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.9015
|2006.11.14 14:53
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3425906
|2006.11.14 14:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9003
|2006.11.14 15:14
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3425965
|2006.11.14 14:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3425988
|2006.11.14 14:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9011
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|3426111
|2006.11.14 15:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9014
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3426253
|2006.11.14 15:04
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3426281
|2006.11.14 15:05
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2006.11.14 15:14
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3426313
|2006.11.14 15:05
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9036
|0.0000
|1.9026
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3429135
|2006.11.14 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8952
|0.0000
|1.8942
|2006.11.14 16:37
|1.8942
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3429326
|2006.11.14 16:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8938
|0.0000
|1.8928
|2006.11.14 16:42
|1.8928
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3429460
|2006.11.14 16:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8923
|0.0000
|1.8913
|2006.11.14 16:49
|1.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3429485
|2006.11.14 16:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8927
|0.0000
|1.8917
|2006.11.14 16:49
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3429511
|2006.11.14 16:43
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8932
|0.0000
|1.8922
|2006.11.14 16:49
|1.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3429523
|2006.11.14 16:43
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8937
|0.0000
|1.8927
|2006.11.14 16:49
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3429550
|2006.11.14 16:44
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8941
|0.0000
|1.8931
|2006.11.14 16:48
|1.8931
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3429677
|2006.11.14 16:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8929
|0.0000
|1.8919
|2006.11.14 17:12
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3429687
|2006.11.14 16:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8933
|0.0000
|1.8923
|2006.11.14 17:12
|1.8937
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3429823
|2006.11.14 16:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8937
|0.0000
|1.8927
|2006.11.14 17:12
|1.8937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3429876
|2006.11.14 16:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8941
|0.0000
|1.8931
|2006.11.14 17:12
|1.8937
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3430108
|2006.11.14 17:07
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8944
|0.0000
|1.8934
|2006.11.14 17:12
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|3430120
|2006.11.14 17:07
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|2006.11.14 17:12
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3430242
|2006.11.14 17:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8935
|0.0000
|1.8925
|2006.11.14 17:57
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3430336
|2006.11.14 17:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8939
|0.0000
|1.8929
|2006.11.14 17:57
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3430354
|2006.11.14 17:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|2006.11.14 17:57
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3430527
|2006.11.14 17:24
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|1.8936
|2006.11.14 17:57
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3430585
|2006.11.14 17:29
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8940
|2006.11.14 17:57
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|3430692
|2006.11.14 17:37
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|2006.11.14 17:57
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3430905
|2006.11.14 17:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8941
|0.0000
|1.8931
|2006.11.14 22:14
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|3430948
|2006.11.14 18:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8949
|0.0000
|1.8939
|2006.11.14 22:14
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|3431000
|2006.11.14 18:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8953
|0.0000
|1.8943
|2006.11.14 22:14
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|3431021
|2006.11.14 18:08
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8957
|0.0000
|1.8947
|2006.11.14 22:13
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|3431029
|2006.11.14 18:08
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8961
|0.0000
|1.8951
|2006.11.14 22:13
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3431048
|2006.11.14 18:10
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8964
|0.0000
|1.8954
|2006.11.14 22:13
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3432261
|2006.11.14 20:01
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.8958
|2006.11.14 22:13
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|3432451
|2006.11.14 20:19
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2006.11.14 22:13
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3433670
|2006.11.14 22:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|2006.11.15 01:14
|1.8955
|0.00
|0.00
|0.20
|1.00
|3433710
|2006.11.14 22:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|2006.11.15 01:14
|1.8954
|0.00
|0.00
|0.40
|12.00
|3434276
|2006.11.14 23:32
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8963
|0.0000
|1.8953
|2006.11.15 01:14
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3442318
|2006.11.15 11:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8871
|0.0000
|1.8861
|2006.11.15 11:47
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3442364
|2006.11.15 11:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8850
|2006.11.15 11:58
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3442418
|2006.11.15 11:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|2006.11.15 11:58
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3442543
|2006.11.15 11:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8853
|0.0000
|1.8843
|2006.11.15 13:17
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3442837
|2006.11.15 12:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8850
|2006.11.15 13:17
|1.8857
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3442951
|2006.11.15 12:15
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|2006.11.15 13:17
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3443699
|2006.11.15 13:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8844
|2006.11.15 13:43
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|3443751
|2006.11.15 13:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|2006.11.15 13:43
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3443834
|2006.11.15 13:33
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8868
|0.0000
|1.8858
|2006.11.15 13:43
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3443979
|2006.11.15 13:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8855
|0.0000
|1.8845
|2006.11.15 14:07
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|3444088
|2006.11.15 13:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|2006.11.15 14:07
|1.8851
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3444229
|2006.11.15 14:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8847
|0.0000
|1.8837
|2006.11.15 14:30
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|3444282
|2006.11.15 14:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8844
|2006.11.15 14:30
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3444415
|2006.11.15 14:28
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|2006.11.15 14:30
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3444529
|2006.11.15 14:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8840
|2006.11.15 14:33
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3444559
|2006.11.15 14:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|2006.11.15 14:33
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3444643
|2006.11.15 14:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|2006.11.15 15:44
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3444975
|2006.11.15 14:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8841
|2006.11.15 15:44
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3445257
|2006.11.15 14:51
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|2006.11.15 15:43
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3445845
|2006.11.15 15:44
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|2006.11.16 09:38
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|3446025
|2006.11.15 15:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8841
|2006.11.16 09:38
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3446187
|2006.11.15 16:05
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|2006.11.16 09:38
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3446276
|2006.11.15 16:06
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|2006.11.16 09:37
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3446468
|2006.11.15 16:11
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.8871
|0.0000
|1.8861
|2006.11.16 09:37
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|3481739
|2006.11.17 16:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|2006.11.17 16:33
|1.8958
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3481813
|2006.11.17 16:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8961
|0.0000
|1.8971
|2006.11.17 16:38
|1.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3481852
|2006.11.17 16:34
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8955
|0.0000
|1.8965
|2006.11.17 16:38
|1.8965
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3481941
|2006.11.17 16:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8962
|0.0000
|1.8972
|2006.11.17 18:20
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|3482066
|2006.11.17 16:41
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8957
|0.0000
|1.8967
|2006.11.17 18:20
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|3482131
|2006.11.17 16:43
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8951
|0.0000
|1.8961
|2006.11.17 18:20
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3482309
|2006.11.17 16:54
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.8945
|0.0000
|1.8955
|2006.11.17 18:19
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|3482459
|2006.11.17 17:01
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.8940
|0.0000
|1.8950
|2006.11.17 18:19
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|3483180
|2006.11.17 18:20
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8954
|0.0000
|1.8964
|2006.11.17 21:43
|1.8943
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|3483199
|2006.11.17 18:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8948
|0.0000
|1.8958
|2006.11.17 21:43
|1.8943
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|3484309
|2006.11.17 20:07
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8942
|0.0000
|1.8952
|2006.11.17 21:43
|1.8943
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3484666
|2006.11.17 20:40
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.8937
|0.0000
|1.8947
|2006.11.17 21:43
|1.8942
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3485020
|2006.11.17 21:16
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.8931
|0.0000
|1.8941
|2006.11.17 21:43
|1.8941
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|3485155
|2006.11.17 21:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8945
|0.0000
|1.8955
|2006.11.17 22:22
|1.8955
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3485350
|2006.11.17 22:23
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8957
|0.0000
|1.8967
|2006.11.20 03:20
|1.8950
|0.00
|0.00
|-0.50
|-35.00
|3485367
|2006.11.17 22:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8960
|2006.11.20 03:20
|1.8950
|0.00
|0.00
|-1.00
|0.00
|3486720
|2006.11.19 23:40
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.8944
|0.0000
|1.8954
|2006.11.20 03:20
|1.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3487342
|2006.11.20 01:02
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.8939
|0.0000
|1.8949
|2006.11.20 03:20
|1.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|3500912
|2006.11.20 21:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8967
|0.0000
|1.8977
|2006.11.20 22:48
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3523941
|2006.11.22 13:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9093
|0.0000
|1.9103
|2006.11.22 14:19
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3524305
|2006.11.22 13:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9097
|2006.11.22 14:19
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3524751
|2006.11.22 14:19
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9100
|0.0000
|1.9110
|2006.11.22 14:20
|1.9110
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3524875
|2006.11.22 14:20
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|2006.11.22 14:28
|1.9126
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3525303
|2006.11.22 14:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9137
|0.0000
|1.9147
|2006.11.22 14:49
|1.9126
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|3525368
|2006.11.22 14:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9131
|0.0000
|1.9141
|2006.11.22 14:49
|1.9125
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|3525785
|2006.11.22 14:35
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9125
|0.0000
|1.9135
|2006.11.22 14:49
|1.9123
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|3525857
|2006.11.22 14:36
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.9120
|0.0000
|1.9130
|2006.11.22 14:48
|1.9123
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|3525948
|2006.11.22 14:38
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.9114
|0.0000
|1.9124
|2006.11.22 14:48
|1.9124
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|3526258
|2006.11.22 14:49
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2006.11.22 15:45
|1.9125
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3526468
|2006.11.22 14:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2006.11.22 15:45
|1.9125
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3526737
|2006.11.22 15:07
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9116
|0.0000
|1.9126
|2006.11.22 15:44
|1.9126
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3527227
|2006.11.22 15:45
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2006.11.22 16:03
|1.9132
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3527326
|2006.11.22 15:49
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2006.11.22 16:03
|1.9132
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3527678
|2006.11.22 16:03
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9135
|0.0000
|1.9145
|2006.11.22 16:20
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3528221
|2006.11.22 16:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9148
|0.0000
|1.9158
|2006.11.22 16:24
|1.9158
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3528321
|2006.11.22 16:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9163
|0.0000
|1.9173
|2006.11.22 16:44
|1.9160
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3528627
|2006.11.22 16:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9157
|0.0000
|1.9167
|2006.11.22 16:44
|1.9160
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3528668
|2006.11.22 16:33
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9151
|0.0000
|1.9161
|2006.11.22 16:44
|1.9161
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3528905
|2006.11.22 16:44
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9163
|0.0000
|1.9173
|2006.11.22 17:57
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|3528976
|2006.11.22 16:47
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9157
|0.0000
|1.9167
|2006.11.22 19:04
|1.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|3529014
|2006.11.22 16:49
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9151
|0.0000
|1.9161
|2006.11.22 17:56
|1.9154
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3529164
|2006.11.22 16:57
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.9144
|0.0000
|1.9154
|2006.11.22 17:56
|1.9154
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|3529211
|2006.11.22 16:59
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.9139
|0.0000
|1.9149
|2006.11.22 17:56
|1.9149
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|3529828
|2006.11.22 17:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9148
|0.0000
|1.9158
|2006.11.22 19:03
|1.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|3529928
|2006.11.22 18:02
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9143
|0.0000
|1.9153
|2006.11.22 19:09
|1.9138
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|3530099
|2006.11.22 18:20
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.9137
|0.0000
|1.9147
|2006.11.22 19:03
|1.9147
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|3530368
|2006.11.22 18:43
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.9131
|0.0000
|1.9141
|2006.11.22 19:03
|1.9141
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|3530769
|2006.11.22 19:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9137
|0.0000
|1.9147
|2006.11.22 19:09
|1.9147
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3530818
|2006.11.22 19:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9141
|0.0000
|1.9151
|2006.11.22 19:47
|1.9147
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3530943
|2006.11.22 19:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9135
|0.0000
|1.9145
|2006.11.22 19:47
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3531278
|2006.11.22 19:47
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9150
|0.0000
|1.9160
|2006.11.22 20:29
|1.9154
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3531294
|2006.11.22 19:48
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9143
|0.0000
|1.9153
|2006.11.22 20:28
|1.9153
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3531771
|2006.11.22 20:29
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9157
|0.0000
|1.9167
|2006.11.22 21:32
|1.9147
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|3531787
|2006.11.22 20:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9150
|0.0000
|1.9160
|2006.11.22 21:32
|1.9147
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|3532016
|2006.11.22 20:55
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9144
|0.0000
|1.9154
|2006.11.22 21:32
|1.9147
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3532188
|2006.11.22 21:22
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.9139
|0.0000
|1.9149
|2006.11.22 21:32
|1.9149
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|3553387
|2006.11.24 09:45
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9289
|0.0000
|1.9299
|2006.11.24 09:47
|1.9299
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3553573
|2006.11.24 09:47
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9303
|0.0000
|1.9313
|2006.11.24 09:47
|1.9313
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3553609
|2006.11.24 09:47
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9316
|0.0000
|1.9326
|2006.11.24 09:48
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3553783
|2006.11.24 09:48
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9334
|0.0000
|1.9344
|2006.11.24 10:06
|1.9322
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|3553907
|2006.11.24 09:49
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9328
|0.0000
|1.9338
|2006.11.24 10:06
|1.9322
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|3553963
|2006.11.24 09:50
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9323
|0.0000
|1.9333
|2006.11.24 10:06
|1.9322
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3554001
|2006.11.24 09:50
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.9317
|0.0000
|1.9327
|2006.11.24 10:06
|1.9321
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|3554071
|2006.11.24 09:51
|buy
|9.60
|gbpusd
|1.9311
|0.0000
|1.9321
|2006.11.24 10:06
|1.9321
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|3554946
|2006.11.24 10:06
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|1.9334
|2006.11.24 10:39
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|3555116
|2006.11.24 10:12
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|2006.11.24 10:39
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|3555366
|2006.11.24 10:19
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9311
|0.0000
|1.9321
|2006.11.24 10:39
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|3555743
|2006.11.24 10:30
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.9304
|0.0000
|1.9314
|2006.11.24 10:39
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|3555787
|2006.11.24 10:31
|buy
|9.60
|gbpusd
|1.9298
|0.0000
|1.9308
|2006.11.24 10:38
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|3556125
|2006.11.24 10:39
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9315
|0.0000
|1.9325
|2006.11.24 11:11
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3556577
|2006.11.24 10:56
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9309
|0.0000
|1.9319
|2006.11.24 11:11
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|3556953
|2006.11.24 11:11
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9322
|0.0000
|1.9332
|2006.11.24 11:20
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3557017
|2006.11.24 11:13
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9316
|0.0000
|1.9326
|2006.11.24 11:19
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|3557295
|2006.11.24 11:20
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9329
|0.0000
|1.9339
|2006.11.24 11:28
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3557552
|2006.11.24 11:25
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|1.9334
|2006.11.24 11:28
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3557610
|2006.11.24 11:25
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|2006.11.24 11:28
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|3557703
|2006.11.24 11:28
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9331
|0.0000
|1.9341
|2006.11.24 11:30
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3557851
|2006.11.24 11:30
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9346
|0.0000
|1.9356
|2006.11.24 11:42
|1.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3558186
|2006.11.24 11:34
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9339
|0.0000
|1.9349
|2006.11.24 11:42
|1.9343
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3558517
|2006.11.24 11:41
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9333
|0.0000
|1.9343
|2006.11.24 11:42
|1.9343
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|3558577
|2006.11.24 11:42
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9342
|0.0000
|1.9352
|2006.11.24 12:02
|1.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|3558730
|2006.11.24 11:48
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9336
|0.0000
|1.9346
|2006.11.24 12:02
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3558957
|2006.11.24 11:56
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9329
|0.0000
|1.9339
|2006.11.24 12:02
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|3559031
|2006.11.24 11:58
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|1.9334
|2006.11.24 12:01
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|3559179
|2006.11.24 12:02
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9336
|0.0000
|1.9346
|2006.11.24 12:16
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|3559209
|2006.11.24 12:03
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9330
|0.0000
|1.9340
|2006.11.24 12:16
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|3559255
|2006.11.24 12:05
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|1.9334
|2006.11.24 12:16
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|3559331
|2006.11.24 12:07
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|2006.11.24 12:16
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|3559708
|2006.11.24 12:16
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9332
|0.0000
|1.9342
|2006.11.24 13:29
|1.9342
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3561754
|2006.11.24 13:30
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9344
|0.0000
|1.9354
|2006.11.24 14:32
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|3561762
|2006.11.24 13:30
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9338
|0.0000
|1.9348
|2006.11.24 14:32
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|3561840
|2006.11.24 13:33
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9332
|0.0000
|1.9342
|2006.11.24 14:32
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|3562039
|2006.11.24 13:42
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|2006.11.24 14:32
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|3562522
|2006.11.24 14:02
|buy
|9.60
|gbpusd
|1.9321
|0.0000
|1.9331
|2006.11.24 14:32
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|3563315
|2006.11.24 14:33
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9330
|0.0000
|1.9340
|2006.11.24 14:47
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|3563395
|2006.11.24 14:35
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|1.9334
|2006.11.24 14:47
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|3563457
|2006.11.24 14:37
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9317
|0.0000
|1.9327
|2006.11.24 14:47
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|3563712
|2006.11.24 14:47
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9330
|0.0000
|1.9340
|2006.11.24 15:37
|1.9321
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|3564073
|2006.11.24 15:06
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|1.9334
|2006.11.24 15:37
|1.9322
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3564139
|2006.11.24 15:08
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|2006.11.24 15:37
|1.9321
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|3564440
|2006.11.24 15:21
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.9312
|0.0000
|1.9322
|2006.11.24 15:37
|1.9322
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|3564819
|2006.11.24 15:37
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|1.9334
|2006.11.24 16:18
|1.9325
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3565300
|2006.11.24 16:00
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|2006.11.24 16:18
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|3565794
|2006.11.24 16:18
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9328
|0.0000
|1.9338
|2006.11.24 16:34
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3565965
|2006.11.24 16:22
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9322
|0.0000
|1.9332
|2006.11.24 16:34
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|3566079
|2006.11.24 16:25
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9316
|0.0000
|1.9326
|2006.11.24 16:34
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|3566433
|2006.11.24 16:34
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9330
|0.0000
|1.9340
|2006.11.24 17:50
|1.9318
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|3566551
|2006.11.24 16:38
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9324
|0.0000
|1.9334
|2006.11.24 17:50
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|3566560
|2006.11.24 16:39
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|2006.11.24 17:50
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3568463
|2006.11.24 17:44
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.9312
|0.0000
|1.9322
|2006.11.24 17:50
|1.9317
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|3568506
|2006.11.24 17:44
|buy
|9.60
|gbpusd
|1.9306
|0.0000
|1.9316
|2006.11.24 17:50
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|3576621
|2006.11.26 23:30
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9384
|0.0000
|1.9394
|2006.11.26 23:33
|1.9394
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3576731
|2006.11.26 23:33
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9400
|0.0000
|1.9410
|2006.11.26 23:55
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3576942
|2006.11.26 23:41
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9394
|0.0000
|1.9404
|2006.11.26 23:55
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|3577190
|2006.11.26 23:55
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9407
|0.0000
|1.9417
|2006.11.27 00:23
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|3577303
|2006.11.27 00:00
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9401
|0.0000
|1.9411
|2006.11.27 00:23
|1.9407
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|3577318
|2006.11.27 00:00
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.9394
|0.0000
|1.9404
|2006.11.27 00:22
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|3577751
|2006.11.27 00:23
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9404
|0.0000
|1.9414
|2006.11.27 02:42
|1.9386
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.00
|3578076
|2006.11.27 00:50
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|1.9407
|2006.11.27 02:42
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|3578315
|2006.11.27 01:09
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.9391
|0.0000
|1.9401
|2006.11.27 02:41
|1.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|3579085
|2006.11.27 02:04
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|1.9395
|2006.11.27 02:41
|1.9387
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|3579227
|2006.11.27 02:11
|buy
|11.20
|gbpusd
|1.9379
|0.0000
|1.9389
|2006.11.27 02:41
|1.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|1 120.00
|3579600
|2006.11.27 02:42
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9390
|0.0000
|1.9400
|2006.11.27 02:47
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3579685
|2006.11.27 02:47
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9403
|0.0000
|1.9413
|2006.11.27 09:13
|1.9394
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|3580247
|2006.11.27 03:29
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|1.9407
|2006.11.27 09:13
|1.9394
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|3580660
|2006.11.27 04:08
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.9391
|0.0000
|1.9401
|2006.11.27 09:13
|1.9392
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3581553
|2006.11.27 05:49
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|1.9395
|2006.11.27 09:13
|1.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|3581686
|2006.11.27 05:54
|buy
|11.20
|gbpusd
|1.9379
|0.0000
|1.9389
|2006.11.27 09:13
|1.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|1 120.00
|3588823
|2006.11.27 10:15
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.9334
|0.0000
|1.9324
|2006.11.27 13:59
|1.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|3588852
|2006.11.27 10:16
|sell
|1.40
|gbpusd
|1.9340
|0.0000
|1.9330
|2006.11.27 13:59
|1.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|3589011
|2006.11.27 10:22
|sell
|2.80
|gbpusd
|1.9345
|0.0000
|1.9335
|2006.11.27 13:59
|1.9347
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|3589061
|2006.11.27 10:22
|sell
|5.60
|gbpusd
|1.9351
|0.0000
|1.9341
|2006.11.27 13:59
|1.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|3589344
|2006.11.27 10:30
|sell
|11.20
|gbpusd
|1.9357
|0.0000
|1.9347
|2006.11.27 13:59
|1.9347
|0.00
|0.00
|0.00
|1 120.00
|3617356
|2006.11.28 11:45
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9437
|0.0000
|1.9447
|2006.11.28 11:53
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3617461
|2006.11.28 11:54
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9450
|0.0000
|1.9460
|2006.11.28 12:13
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|3617484
|2006.11.28 11:55
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9445
|0.0000
|1.9455
|2006.11.28 12:13
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3617507
|2006.11.28 11:57
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.9439
|0.0000
|1.9449
|2006.11.28 12:13
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|3617561
|2006.11.28 11:58
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.9433
|0.0000
|1.9443
|2006.11.28 12:13
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|3618973
|2006.11.28 13:30
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9437
|0.0000
|1.9447
|2006.11.28 14:05
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3619473
|2006.11.28 14:06
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9449
|0.0000
|1.9459
|2006.11.28 14:30
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3619513
|2006.11.28 14:07
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9444
|0.0000
|1.9454
|2006.11.28 14:30
|1.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|3619921
|2006.11.28 14:30
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9472
|0.0000
|1.9482
|2006.11.28 14:34
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|3620473
|2006.11.28 14:34
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9485
|0.0000
|1.9495
|2006.11.28 14:42
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3620766
|2006.11.28 14:36
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9478
|0.0000
|1.9488
|2006.11.28 14:42
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3620818
|2006.11.28 14:37
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.9472
|0.0000
|1.9482
|2006.11.28 14:42
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|3621053
|2006.11.28 14:42
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9485
|0.0000
|1.9495
|2006.11.28 14:56
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3621062
|2006.11.28 14:42
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|1.9489
|2006.11.28 14:56
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3621105
|2006.11.28 14:44
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|1.9483
|2006.11.28 14:56
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|3621461
|2006.11.28 14:57
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9496
|2006.11.28 15:13
|1.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|3621604
|2006.11.28 15:01
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9481
|0.0000
|1.9491
|2006.11.28 15:13
|1.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|3621706
|2006.11.28 15:05
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.9475
|0.0000
|1.9485
|2006.11.28 15:12
|1.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|3621802
|2006.11.28 15:08
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.9469
|0.0000
|1.9479
|2006.11.28 15:12
|1.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|3621952
|2006.11.28 15:13
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|1.9489
|2006.11.28 15:26
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3621996
|2006.11.28 15:15
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|1.9483
|2006.11.28 15:26
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|3622207
|2006.11.28 15:26
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9486
|0.0000
|1.9496
|2006.11.28 15:36
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|3622331
|2006.11.28 15:30
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9481
|0.0000
|1.9491
|2006.11.28 15:36
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|3622507
|2006.11.28 15:36
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9494
|0.0000
|1.9504
|2006.11.28 15:52
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3622630
|2006.11.28 15:39
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9488
|0.0000
|1.9498
|2006.11.28 15:51
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|3622854
|2006.11.28 15:52
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9501
|0.0000
|1.9511
|2006.11.28 16:12
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|3622913
|2006.11.28 15:53
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|1.9505
|2006.11.28 16:00
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|3622950
|2006.11.28 15:54
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|1.9499
|2006.11.28 16:00
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|3623193
|2006.11.28 16:00
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|1.9501
|2006.11.28 16:12
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|3623275
|2006.11.28 16:01
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.9485
|0.0000
|1.9495
|2006.11.28 16:12
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3623355
|2006.11.28 16:01
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|1.9489
|2006.11.28 16:11
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|3623410
|2006.11.28 16:02
|buy
|11.20
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|1.9483
|2006.11.28 16:11
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|1 120.00
|3623964
|2006.11.28 16:12
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9490
|0.0000
|1.9500
|2006.11.28 16:33
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|3624016
|2006.11.28 16:13
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9485
|0.0000
|1.9495
|2006.11.28 16:33
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|3624024
|2006.11.28 16:13
|buy
|2.80
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|1.9489
|2006.11.28 16:33
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|3624049
|2006.11.28 16:14
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|1.9483
|2006.11.28 16:32
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|3629072
|2006.11.28 19:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9504
|0.0000
|1.9514
|2006.11.28 19:53
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3629164
|2006.11.28 19:50
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9498
|0.0000
|1.9508
|2006.11.28 19:53
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3629232
|2006.11.28 19:51
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9490
|0.0000
|1.9500
|2006.11.28 19:53
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3629353
|2006.11.28 19:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9505
|0.0000
|1.9515
|2006.11.28 20:30
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3629975
|2006.11.28 20:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|2006.11.28 21:39
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3630514
|2006.11.28 20:59
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9512
|0.0000
|1.9522
|2006.11.28 21:39
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3630728
|2006.11.28 21:13
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9506
|0.0000
|1.9516
|2006.11.28 21:39
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3631102
|2006.11.28 21:39
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9528
|2006.11.28 22:02
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3634658
|2006.11.29 01:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9549
|2006.11.29 07:07
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|3634708
|2006.11.29 01:51
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9543
|2006.11.29 07:07
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|3634955
|2006.11.29 02:11
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9537
|2006.11.29 07:07
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|3635989
|2006.11.29 03:47
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9522
|0.0000
|1.9532
|2006.11.29 07:07
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|3637157
|2006.11.29 06:23
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9516
|0.0000
|1.9526
|2006.11.29 07:07
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3652962
|2006.11.29 22:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9447
|0.0000
|1.9437
|2006.11.30 02:47
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3653051
|2006.11.29 22:09
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|1.9443
|2006.11.30 02:47
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3653211
|2006.11.29 22:27
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9459
|0.0000
|1.9449
|2006.11.30 02:47
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|3653365
|2006.11.29 22:50
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9465
|0.0000
|1.9455
|2006.11.30 02:47
|1.9455
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3659638
|2006.11.30 09:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9539
|2006.11.30 09:26
|1.9539
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3659994
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9553
|2006.11.30 10:20
|1.9548
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3660567
|2006.11.30 09:47
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9537
|0.0000
|1.9547
|2006.11.30 10:20
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3661234
|2006.11.30 10:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9551
|0.0000
|1.9561
|2006.11.30 10:23
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3661249
|2006.11.30 10:21
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9546
|0.0000
|1.9556
|2006.11.30 10:23
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3661342
|2006.11.30 10:23
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9558
|0.0000
|1.9568
|2006.11.30 10:24
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3661503
|2006.11.30 10:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9578
|0.0000
|1.9583
|2006.11.30 10:36
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|3661568
|2006.11.30 10:25
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|2006.11.30 10:36
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|3661608
|2006.11.30 10:25
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|2006.11.30 10:36
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3661661
|2006.11.30 10:26
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|2006.11.30 10:36
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|3661875
|2006.11.30 10:31
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|2006.11.30 10:36
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3662022
|2006.11.30 10:36
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9567
|0.0000
|1.9577
|2006.11.30 11:06
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3662547
|2006.11.30 11:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9579
|0.0000
|1.9589
|2006.11.30 11:32
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|3662560
|2006.11.30 11:07
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|1.9583
|2006.11.30 11:32
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|3662566
|2006.11.30 11:08
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9567
|0.0000
|1.9577
|2006.11.30 11:32
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|3662627
|2006.11.30 11:10
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9561
|0.0000
|1.9571
|2006.11.30 11:32
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|3662673
|2006.11.30 11:11
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|2006.11.30 11:32
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3663123
|2006.11.30 11:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|2006.11.30 12:14
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3663135
|2006.11.30 11:34
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|2006.11.30 12:14
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3663334
|2006.11.30 11:50
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|2006.11.30 12:14
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3663366
|2006.11.30 11:51
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9548
|0.0000
|1.9558
|2006.11.30 12:14
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|3663457
|2006.11.30 11:58
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9553
|2006.11.30 12:14
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3663715
|2006.11.30 12:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9558
|0.0000
|1.9568
|2006.11.30 12:36
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3663946
|2006.11.30 12:28
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9552
|0.0000
|1.9562
|2006.11.30 12:35
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3664108
|2006.11.30 12:36
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9574
|2006.11.30 13:49
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3664331
|2006.11.30 12:50
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9558
|0.0000
|1.9568
|2006.11.30 13:49
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3665047
|2006.11.30 13:49
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|2006.11.30 13:56
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3665074
|2006.11.30 13:50
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|2006.11.30 13:56
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3665130
|2006.11.30 13:51
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9560
|0.0000
|1.9570
|2006.11.30 13:56
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3665204
|2006.11.30 13:56
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|1.9583
|2006.11.30 14:30
|1.9579
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3665773
|2006.11.30 14:19
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9567
|0.0000
|1.9577
|2006.11.30 14:30
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3666211
|2006.11.30 14:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9585
|0.0000
|1.9595
|2006.11.30 14:46
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|3666337
|2006.11.30 14:31
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9579
|0.0000
|1.9589
|2006.11.30 14:45
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|3666406
|2006.11.30 14:32
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|1.9583
|2006.11.30 14:45
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|3666539
|2006.11.30 14:34
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9567
|0.0000
|1.9577
|2006.11.30 14:45
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3666655
|2006.11.30 14:35
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9562
|0.0000
|1.9572
|2006.11.30 14:45
|1.9572
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3667025
|2006.11.30 14:46
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|2006.11.30 15:14
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3667065
|2006.11.30 14:48
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|2006.11.30 15:13
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3667495
|2006.11.30 15:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|2006.11.30 15:57
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3668297
|2006.11.30 15:53
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9572
|0.0000
|1.9582
|2006.11.30 15:57
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3668463
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9596
|0.0000
|1.9606
|2006.11.30 16:03
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3668778
|2006.11.30 15:59
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9589
|0.0000
|1.9599
|2006.11.30 16:03
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3669098
|2006.11.30 16:02
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9584
|0.0000
|1.9594
|2006.11.30 16:03
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3669221
|2006.11.30 16:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9597
|0.0000
|1.9607
|2006.11.30 16:04
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3669384
|2006.11.30 16:04
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9617
|0.0000
|1.9627
|2006.11.30 16:08
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3669449
|2006.11.30 16:05
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9610
|0.0000
|1.9620
|2006.11.30 16:07
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3669648
|2006.11.30 16:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9636
|2006.11.30 16:14
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3669822
|2006.11.30 16:09
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9620
|0.0000
|1.9630
|2006.11.30 16:14
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3670046
|2006.11.30 16:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9643
|2006.11.30 16:31
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3670107
|2006.11.30 16:15
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9627
|0.0000
|1.9637
|2006.11.30 16:31
|1.9632
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3670278
|2006.11.30 16:19
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9621
|0.0000
|1.9631
|2006.11.30 16:31
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3670716
|2006.11.30 16:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9645
|2006.11.30 16:45
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3670857
|2006.11.30 16:35
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9629
|0.0000
|1.9639
|2006.11.30 16:45
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3671214
|2006.11.30 16:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9643
|0.0000
|1.9653
|2006.11.30 16:55
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3671418
|2006.11.30 16:50
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9637
|0.0000
|1.9647
|2006.11.30 16:55
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3671494
|2006.11.30 16:52
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9630
|0.0000
|1.9640
|2006.11.30 16:55
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3671596
|2006.11.30 16:56
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9657
|2006.11.30 16:57
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3671697
|2006.11.30 16:57
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9659
|0.0000
|1.9669
|2006.11.30 16:59
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3671855
|2006.11.30 16:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9673
|0.0000
|1.9683
|2006.11.30 17:10
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3672102
|2006.11.30 17:02
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9677
|2006.11.30 17:10
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3672200
|2006.11.30 17:06
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9661
|0.0000
|1.9671
|2006.11.30 17:10
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3672332
|2006.11.30 17:10
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|1.9678
|2006.11.30 17:13
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3672384
|2006.11.30 17:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|1.9691
|2006.11.30 17:15
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3672583
|2006.11.30 17:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9706
|2006.11.30 17:33
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|3672628
|2006.11.30 17:16
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9700
|2006.11.30 17:33
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3672951
|2006.11.30 17:24
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9695
|2006.11.30 17:33
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|3673036
|2006.11.30 17:26
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|1.9689
|2006.11.30 17:33
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3673295
|2006.11.30 17:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9700
|2006.11.30 17:57
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3673364
|2006.11.30 17:35
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9685
|0.0000
|1.9695
|2006.11.30 17:57
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3673618
|2006.11.30 17:45
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|1.9689
|2006.11.30 17:57
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3673856
|2006.11.30 17:57
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|1.9702
|2006.11.30 19:05
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|3673874
|2006.11.30 17:59
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9687
|0.0000
|1.9697
|2006.11.30 19:05
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|3674636
|2006.11.30 18:49
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|1.9691
|2006.11.30 19:05
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|3674863
|2006.11.30 19:00
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.9671
|0.0000
|1.9681
|2006.11.30 19:05
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|3674877
|2006.11.30 19:00
|buy
|14.40
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9675
|2006.11.30 19:05
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|1 440.00
|3674986
|2006.11.30 19:05
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9678
|0.0000
|1.9688
|2006.11.30 22:49
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.00
|3675400
|2006.11.30 19:48
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9672
|0.0000
|1.9682
|2006.11.30 22:49
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.00
|3675551
|2006.11.30 20:00
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|1.9676
|2006.11.30 22:49
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|3676012
|2006.11.30 20:25
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.9659
|0.0000
|1.9669
|2006.11.30 22:49
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|3677384
|2006.11.30 22:15
|buy
|14.40
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9663
|2006.11.30 22:49
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|1 440.00
|3677657
|2006.11.30 22:49
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9674
|2006.12.01 00:53
|1.9661
|0.00
|0.00
|-0.90
|-27.00
|3677874
|2006.11.30 23:12
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9658
|0.0000
|1.9668
|2006.12.01 00:53
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|3678128
|2006.11.30 23:41
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.9652
|0.0000
|1.9662
|2006.12.01 00:53
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|3682955
|2006.12.01 07:45
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9744
|0.0000
|1.9754
|2006.12.01 08:16
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.00
|3683049
|2006.12.01 07:49
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9738
|0.0000
|1.9748
|2006.12.01 08:16
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|3683156
|2006.12.01 07:56
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|1.9742
|2006.12.01 08:16
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|3683274
|2006.12.01 08:01
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9737
|2006.12.01 08:16
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|3683600
|2006.12.01 08:16
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9753
|2006.12.01 15:21
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|3683871
|2006.12.01 08:33
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9737
|0.0000
|1.9747
|2006.12.01 15:21
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.00
|3684594
|2006.12.01 09:02
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9740
|2006.12.01 15:21
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3684641
|2006.12.01 09:02
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9735
|2006.12.01 15:21
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|3684707
|2006.12.01 09:03
|buy
|14.40
|gbpusd
|1.9719
|0.0000
|1.9729
|2006.12.01 15:21
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|1 440.00
|3696809
|2006.12.01 16:45
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|1.9838
|2006.12.01 16:49
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|3696989
|2006.12.01 16:49
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|1.9851
|2006.12.03 23:58
|1.9831
|0.00
|0.00
|-0.90
|-90.00
|3697009
|2006.12.01 16:50
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9845
|2006.12.03 23:58
|1.9831
|0.00
|0.00
|-1.80
|-72.00
|3697041
|2006.12.01 16:50
|buy
|3.60
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|1.9839
|2006.12.03 23:58
|1.9830
|0.00
|0.00
|-3.60
|36.00
|3697194
|2006.12.01 16:55
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9834
|2006.12.03 23:58
|1.9828
|0.00
|0.00
|-7.20
|288.00
|3697222
|2006.12.01 16:56
|buy
|14.40
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9828
|2006.12.03 23:58
|1.9828
|0.00
|0.00
|-14.40
|1 440.00
|3724767
|2006.12.04 22:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|1.9809
|2006.12.04 22:48
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3725425
|2006.12.04 23:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9805
|0.0000
|1.9815
|2006.12.04 23:32
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|0.00
|0.00
|-29.70
|48 580.00
|Closed P/L:
|48 550.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|48 550.30
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|98 550.30
|Equity:
|98 550.30
|Free Margin:
|98 550.30
|Details:
|Gross Profit:
|55 944.40
|Gross Loss:
|7 394.10
|Total Net Profit:
|48 550.30
|Profit Factor:
|7.57
|Expected Payoff:
|135.24
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|552.00 (0.59%)
|Relative Drawdown:
|0.59% (552.00)
|Total Trades:
|359
|Short Positions (won %):
|82 (64.63%)
|Long Positions (won %):
|277 (67.15%)
|Profit Trades (% of total):
|239 (66.57%)
|Loss trades (% of total):
|120 (33.43%)
|Largest
|profit trade:
|1 440.00
|loss trade:
|-216.00
|Average
|profit trade:
|234.08
|loss trade:
|-61.62
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (2 261.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-139.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 261.00 (11)
|consecutive loss (count):
|-552.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2