MIG Investments SA

Account: 97550 Name: Pedro Echenagucia Currency: USD 2006 December 5, 11:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
34178542006.11.14 05:00balanceDeposit50 000.00
34225412006.11.14 12:00sell0.10gbpusd1.89690.00001.89592006.11.14 13:231.89730.000.000.00-4.00
34229622006.11.14 12:41sell0.20gbpusd1.89730.00001.89632006.11.14 13:231.89730.000.000.000.00
34231072006.11.14 12:53sell0.40gbpusd1.89770.00001.89672006.11.14 13:231.89730.000.000.0016.00
34234172006.11.14 13:14sell0.80gbpusd1.89810.00001.89712006.11.14 13:231.89740.000.000.0056.00
34234402006.11.14 13:15sell1.60gbpusd1.89840.00001.89742006.11.14 13:231.89740.000.000.00160.00
34235572006.11.14 13:23sell0.10gbpusd1.89710.00001.89612006.11.14 14:131.89700.000.000.001.00
34237502006.11.14 13:40sell0.20gbpusd1.89750.00001.89652006.11.14 14:131.89710.000.000.008.00
34240822006.11.14 14:00sell0.40gbpusd1.89790.00001.89692006.11.14 14:131.89710.000.000.0032.00
34241382006.11.14 14:02sell0.80gbpusd1.89820.00001.89722006.11.14 14:131.89720.000.000.0080.00
34243292006.11.14 14:13sell0.10gbpusd1.89680.00001.89582006.11.14 14:531.90150.000.000.00-47.00
34243832006.11.14 14:15sell0.20gbpusd1.89720.00001.89622006.11.14 14:531.90150.000.000.00-86.00
34257082006.11.14 14:48sell0.40gbpusd1.90250.00001.90152006.11.14 14:531.90150.000.000.0040.00
34259062006.11.14 14:54sell0.10gbpusd1.90130.00001.90032006.11.14 15:141.90270.000.000.00-14.00
34259652006.11.14 14:55sell0.20gbpusd1.90170.00001.90072006.11.14 15:141.90260.000.000.00-18.00
34259882006.11.14 14:56sell0.40gbpusd1.90210.00001.90112006.11.14 15:141.90260.000.000.00-20.00
34261112006.11.14 15:00sell0.80gbpusd1.90240.00001.90142006.11.14 15:141.90260.000.000.00-16.00
34262532006.11.14 15:04sell1.60gbpusd1.90280.00001.90182006.11.14 15:141.90260.000.000.0032.00
34262812006.11.14 15:05sell3.20gbpusd1.90320.00001.90222006.11.14 15:141.90270.000.000.00160.00
34263132006.11.14 15:05sell6.40gbpusd1.90360.00001.90262006.11.14 15:141.90260.000.000.00640.00
34291352006.11.14 16:30sell0.10gbpusd1.89520.00001.89422006.11.14 16:371.89420.000.000.0010.00
34293262006.11.14 16:37sell0.10gbpusd1.89380.00001.89282006.11.14 16:421.89280.000.000.0010.00
34294602006.11.14 16:42sell0.10gbpusd1.89230.00001.89132006.11.14 16:491.89290.000.000.00-6.00
34294852006.11.14 16:43sell0.20gbpusd1.89270.00001.89172006.11.14 16:491.89300.000.000.00-6.00
34295112006.11.14 16:43sell0.40gbpusd1.89320.00001.89222006.11.14 16:491.89290.000.000.0012.00
34295232006.11.14 16:43sell0.80gbpusd1.89370.00001.89272006.11.14 16:491.89300.000.000.0056.00
34295502006.11.14 16:44sell1.60gbpusd1.89410.00001.89312006.11.14 16:481.89310.000.000.00160.00
34296772006.11.14 16:49sell0.10gbpusd1.89290.00001.89192006.11.14 17:121.89380.000.000.00-9.00
34296872006.11.14 16:49sell0.20gbpusd1.89330.00001.89232006.11.14 17:121.89370.000.000.00-8.00
34298232006.11.14 16:56sell0.40gbpusd1.89370.00001.89272006.11.14 17:121.89370.000.000.000.00
34298762006.11.14 16:59sell0.80gbpusd1.89410.00001.89312006.11.14 17:121.89370.000.000.0032.00
34301082006.11.14 17:07sell1.60gbpusd1.89440.00001.89342006.11.14 17:121.89380.000.000.0096.00
34301202006.11.14 17:07sell3.20gbpusd1.89480.00001.89382006.11.14 17:121.89380.000.000.00320.00
34302422006.11.14 17:12sell0.10gbpusd1.89350.00001.89252006.11.14 17:571.89450.000.000.00-10.00
34303362006.11.14 17:15sell0.20gbpusd1.89390.00001.89292006.11.14 17:571.89440.000.000.00-10.00
34303542006.11.14 17:16sell0.40gbpusd1.89420.00001.89322006.11.14 17:571.89440.000.000.00-8.00
34305272006.11.14 17:24sell0.80gbpusd1.89460.00001.89362006.11.14 17:571.89450.000.000.008.00
34305852006.11.14 17:29sell1.60gbpusd1.89500.00001.89402006.11.14 17:571.89440.000.000.0096.00
34306922006.11.14 17:37sell3.20gbpusd1.89540.00001.89442006.11.14 17:571.89440.000.000.00320.00
34309052006.11.14 17:58sell0.10gbpusd1.89410.00001.89312006.11.14 22:141.89620.000.000.00-21.00
34309482006.11.14 18:00sell0.20gbpusd1.89490.00001.89392006.11.14 22:141.89620.000.000.00-26.00
34310002006.11.14 18:06sell0.40gbpusd1.89530.00001.89432006.11.14 22:141.89620.000.000.00-36.00
34310212006.11.14 18:08sell0.80gbpusd1.89570.00001.89472006.11.14 22:131.89620.000.000.00-40.00
34310292006.11.14 18:08sell1.60gbpusd1.89610.00001.89512006.11.14 22:131.89620.000.000.00-16.00
34310482006.11.14 18:10sell3.20gbpusd1.89640.00001.89542006.11.14 22:131.89630.000.000.0032.00
34322612006.11.14 20:01sell6.40gbpusd1.89680.00001.89582006.11.14 22:131.89620.000.000.00384.00
34324512006.11.14 20:19sell12.80gbpusd1.89720.00001.89622006.11.14 22:131.89620.000.000.001 280.00
34336702006.11.14 22:31sell0.10gbpusd1.89560.00001.89462006.11.15 01:141.89550.000.000.201.00
34337102006.11.14 22:35sell0.20gbpusd1.89600.00001.89502006.11.15 01:141.89540.000.000.4012.00
34342762006.11.14 23:32sell0.40gbpusd1.89630.00001.89532006.11.15 01:141.89530.000.000.0040.00
34423182006.11.15 11:45sell0.50gbpusd1.88710.00001.88612006.11.15 11:471.88610.000.000.0050.00
34423642006.11.15 11:47sell0.50gbpusd1.88600.00001.88502006.11.15 11:581.88560.000.000.0020.00
34424182006.11.15 11:51sell1.00gbpusd1.88660.00001.88562006.11.15 11:581.88560.000.000.00100.00
34425432006.11.15 11:58sell0.50gbpusd1.88530.00001.88432006.11.15 13:171.88560.000.000.00-15.00
34428372006.11.15 12:10sell1.00gbpusd1.88600.00001.88502006.11.15 13:171.88570.000.000.0030.00
34429512006.11.15 12:15sell2.00gbpusd1.88660.00001.88562006.11.15 13:171.88560.000.000.00200.00
34436992006.11.15 13:17sell0.50gbpusd1.88540.00001.88442006.11.15 13:431.88590.000.000.00-25.00
34437512006.11.15 13:26sell1.00gbpusd1.88610.00001.88512006.11.15 13:431.88580.000.000.0030.00
34438342006.11.15 13:33sell2.00gbpusd1.88680.00001.88582006.11.15 13:431.88580.000.000.00200.00
34439792006.11.15 13:43sell0.50gbpusd1.88550.00001.88452006.11.15 14:071.88500.000.000.0025.00
34440882006.11.15 13:54sell1.00gbpusd1.88610.00001.88512006.11.15 14:071.88510.000.000.00100.00
34442292006.11.15 14:07sell0.50gbpusd1.88470.00001.88372006.11.15 14:301.88530.000.000.00-30.00
34442822006.11.15 14:14sell1.00gbpusd1.88540.00001.88442006.11.15 14:301.88530.000.000.0010.00
34444152006.11.15 14:28sell2.00gbpusd1.88640.00001.88542006.11.15 14:301.88540.000.000.00200.00
34445292006.11.15 14:30sell0.50gbpusd1.88500.00001.88402006.11.15 14:331.88470.000.000.0015.00
34445592006.11.15 14:30sell1.00gbpusd1.88580.00001.88482006.11.15 14:331.88480.000.000.00100.00
34446432006.11.15 14:34sell0.50gbpusd1.88440.00001.88342006.11.15 15:441.88470.000.000.00-15.00
34449752006.11.15 14:41sell1.00gbpusd1.88510.00001.88412006.11.15 15:441.88470.000.000.0040.00
34452572006.11.15 14:51sell2.00gbpusd1.88580.00001.88482006.11.15 15:431.88480.000.000.00200.00
34458452006.11.15 15:44sell0.50gbpusd1.88440.00001.88342006.11.16 09:381.88590.000.000.00-75.00
34460252006.11.15 15:58sell1.00gbpusd1.88510.00001.88412006.11.16 09:381.88590.000.000.00-80.00
34461872006.11.15 16:05sell2.00gbpusd1.88580.00001.88482006.11.16 09:381.88580.000.000.000.00
34462762006.11.15 16:06sell4.00gbpusd1.88640.00001.88542006.11.16 09:371.88600.000.000.00160.00
34464682006.11.15 16:11sell8.00gbpusd1.88710.00001.88612006.11.16 09:371.88610.000.000.00800.00
34817392006.11.17 16:30buy0.50gbpusd1.89480.00001.89582006.11.17 16:331.89580.000.000.0050.00
34818132006.11.17 16:33buy0.50gbpusd1.89610.00001.89712006.11.17 16:381.89600.000.000.00-5.00
34818522006.11.17 16:34buy1.00gbpusd1.89550.00001.89652006.11.17 16:381.89650.000.000.00100.00
34819412006.11.17 16:38buy0.50gbpusd1.89620.00001.89722006.11.17 18:201.89510.000.000.00-55.00
34820662006.11.17 16:41buy1.00gbpusd1.89570.00001.89672006.11.17 18:201.89510.000.000.00-60.00
34821312006.11.17 16:43buy2.00gbpusd1.89510.00001.89612006.11.17 18:201.89510.000.000.000.00
34823092006.11.17 16:54buy4.00gbpusd1.89450.00001.89552006.11.17 18:191.89510.000.000.00240.00
34824592006.11.17 17:01buy8.00gbpusd1.89400.00001.89502006.11.17 18:191.89500.000.000.00800.00
34831802006.11.17 18:20buy0.50gbpusd1.89540.00001.89642006.11.17 21:431.89430.000.000.00-55.00
34831992006.11.17 18:21buy1.00gbpusd1.89480.00001.89582006.11.17 21:431.89430.000.000.00-50.00
34843092006.11.17 20:07buy2.00gbpusd1.89420.00001.89522006.11.17 21:431.89430.000.000.0020.00
34846662006.11.17 20:40buy4.00gbpusd1.89370.00001.89472006.11.17 21:431.89420.000.000.00200.00
34850202006.11.17 21:16buy8.00gbpusd1.89310.00001.89412006.11.17 21:431.89410.000.000.00800.00
34851552006.11.17 21:43buy0.50gbpusd1.89450.00001.89552006.11.17 22:221.89550.000.000.0050.00
34853502006.11.17 22:23buy0.50gbpusd1.89570.00001.89672006.11.20 03:201.89500.000.00-0.50-35.00
34853672006.11.17 22:25buy1.00gbpusd1.89500.00001.89602006.11.20 03:201.89500.000.00-1.000.00
34867202006.11.19 23:40buy2.00gbpusd1.89440.00001.89542006.11.20 03:201.89490.000.000.00100.00
34873422006.11.20 01:02buy4.00gbpusd1.89390.00001.89492006.11.20 03:201.89490.000.000.00400.00
35009122006.11.20 21:00buy0.50gbpusd1.89670.00001.89772006.11.20 22:481.89770.000.000.0050.00
35239412006.11.22 13:30buy0.50gbpusd1.90930.00001.91032006.11.22 14:191.90970.000.000.0020.00
35243052006.11.22 13:52buy1.00gbpusd1.90870.00001.90972006.11.22 14:191.90970.000.000.00100.00
35247512006.11.22 14:19buy0.50gbpusd1.91000.00001.91102006.11.22 14:201.91100.000.000.0050.00
35248752006.11.22 14:20buy0.50gbpusd1.91160.00001.91262006.11.22 14:281.91260.000.000.0050.00
35253032006.11.22 14:29buy0.50gbpusd1.91370.00001.91472006.11.22 14:491.91260.000.000.00-55.00
35253682006.11.22 14:29buy1.00gbpusd1.91310.00001.91412006.11.22 14:491.91250.000.000.00-60.00
35257852006.11.22 14:35buy2.00gbpusd1.91250.00001.91352006.11.22 14:491.91230.000.000.00-40.00
35258572006.11.22 14:36buy4.00gbpusd1.91200.00001.91302006.11.22 14:481.91230.000.000.00120.00
35259482006.11.22 14:38buy8.00gbpusd1.91140.00001.91242006.11.22 14:481.91240.000.000.00800.00
35262582006.11.22 14:49buy0.50gbpusd1.91280.00001.91382006.11.22 15:451.91250.000.000.00-15.00
35264682006.11.22 14:54buy1.00gbpusd1.91220.00001.91322006.11.22 15:451.91250.000.000.0030.00
35267372006.11.22 15:07buy2.00gbpusd1.91160.00001.91262006.11.22 15:441.91260.000.000.00200.00
35272272006.11.22 15:45buy0.50gbpusd1.91280.00001.91382006.11.22 16:031.91320.000.000.0020.00
35273262006.11.22 15:49buy1.00gbpusd1.91220.00001.91322006.11.22 16:031.91320.000.000.00100.00
35276782006.11.22 16:03buy0.50gbpusd1.91350.00001.91452006.11.22 16:201.91450.000.000.0050.00
35282212006.11.22 16:21buy0.50gbpusd1.91480.00001.91582006.11.22 16:241.91580.000.000.0050.00
35283212006.11.22 16:24buy0.50gbpusd1.91630.00001.91732006.11.22 16:441.91600.000.000.00-15.00
35286272006.11.22 16:32buy1.00gbpusd1.91570.00001.91672006.11.22 16:441.91600.000.000.0030.00
35286682006.11.22 16:33buy2.00gbpusd1.91510.00001.91612006.11.22 16:441.91610.000.000.00200.00
35289052006.11.22 16:44buy0.50gbpusd1.91630.00001.91732006.11.22 17:571.91450.000.000.00-90.00
35289762006.11.22 16:47buy1.00gbpusd1.91570.00001.91672006.11.22 19:041.91370.000.000.00-200.00
35290142006.11.22 16:49buy2.00gbpusd1.91510.00001.91612006.11.22 17:561.91540.000.000.0060.00
35291642006.11.22 16:57buy4.00gbpusd1.91440.00001.91542006.11.22 17:561.91540.000.000.00400.00
35292112006.11.22 16:59buy8.00gbpusd1.91390.00001.91492006.11.22 17:561.91490.000.000.00800.00
35298282006.11.22 17:57buy1.00gbpusd1.91480.00001.91582006.11.22 19:031.91370.000.000.00-110.00
35299282006.11.22 18:02buy2.00gbpusd1.91430.00001.91532006.11.22 19:091.91380.000.000.00-100.00
35300992006.11.22 18:20buy4.00gbpusd1.91370.00001.91472006.11.22 19:031.91470.000.000.00400.00
35303682006.11.22 18:43buy8.00gbpusd1.91310.00001.91412006.11.22 19:031.91410.000.000.00800.00
35307692006.11.22 19:05buy1.00gbpusd1.91370.00001.91472006.11.22 19:091.91470.000.000.00100.00
35308182006.11.22 19:09buy0.50gbpusd1.91410.00001.91512006.11.22 19:471.91470.000.000.0030.00
35309432006.11.22 19:22buy1.00gbpusd1.91350.00001.91452006.11.22 19:471.91450.000.000.00100.00
35312782006.11.22 19:47buy0.50gbpusd1.91500.00001.91602006.11.22 20:291.91540.000.000.0020.00
35312942006.11.22 19:48buy1.00gbpusd1.91430.00001.91532006.11.22 20:281.91530.000.000.00100.00
35317712006.11.22 20:29buy0.50gbpusd1.91570.00001.91672006.11.22 21:321.91470.000.000.00-50.00
35317872006.11.22 20:29buy1.00gbpusd1.91500.00001.91602006.11.22 21:321.91470.000.000.00-30.00
35320162006.11.22 20:55buy2.00gbpusd1.91440.00001.91542006.11.22 21:321.91470.000.000.0060.00
35321882006.11.22 21:22buy4.00gbpusd1.91390.00001.91492006.11.22 21:321.91490.000.000.00400.00
35533872006.11.24 09:45buy0.60gbpusd1.92890.00001.92992006.11.24 09:471.92990.000.000.0060.00
35535732006.11.24 09:47buy0.60gbpusd1.93030.00001.93132006.11.24 09:471.93130.000.000.0060.00
35536092006.11.24 09:47buy0.60gbpusd1.93160.00001.93262006.11.24 09:481.93260.000.000.0060.00
35537832006.11.24 09:48buy0.60gbpusd1.93340.00001.93442006.11.24 10:061.93220.000.000.00-72.00
35539072006.11.24 09:49buy1.20gbpusd1.93280.00001.93382006.11.24 10:061.93220.000.000.00-72.00
35539632006.11.24 09:50buy2.40gbpusd1.93230.00001.93332006.11.24 10:061.93220.000.000.00-24.00
35540012006.11.24 09:50buy4.80gbpusd1.93170.00001.93272006.11.24 10:061.93210.000.000.00192.00
35540712006.11.24 09:51buy9.60gbpusd1.93110.00001.93212006.11.24 10:061.93210.000.000.00960.00
35549462006.11.24 10:06buy0.60gbpusd1.93240.00001.93342006.11.24 10:391.93070.000.000.00-102.00
35551162006.11.24 10:12buy1.20gbpusd1.93180.00001.93282006.11.24 10:391.93080.000.000.00-120.00
35553662006.11.24 10:19buy2.40gbpusd1.93110.00001.93212006.11.24 10:391.93060.000.000.00-120.00
35557432006.11.24 10:30buy4.80gbpusd1.93040.00001.93142006.11.24 10:391.93060.000.000.0096.00
35557872006.11.24 10:31buy9.60gbpusd1.92980.00001.93082006.11.24 10:381.93080.000.000.00960.00
35561252006.11.24 10:39buy0.60gbpusd1.93150.00001.93252006.11.24 11:111.93190.000.000.0024.00
35565772006.11.24 10:56buy1.20gbpusd1.93090.00001.93192006.11.24 11:111.93190.000.000.00120.00
35569532006.11.24 11:11buy0.60gbpusd1.93220.00001.93322006.11.24 11:201.93260.000.000.0024.00
35570172006.11.24 11:13buy1.20gbpusd1.93160.00001.93262006.11.24 11:191.93260.000.000.00120.00
35572952006.11.24 11:20buy0.60gbpusd1.93290.00001.93392006.11.24 11:281.93280.000.000.00-6.00
35575522006.11.24 11:25buy1.20gbpusd1.93240.00001.93342006.11.24 11:281.93280.000.000.0048.00
35576102006.11.24 11:25buy2.40gbpusd1.93180.00001.93282006.11.24 11:281.93280.000.000.00240.00
35577032006.11.24 11:28buy0.60gbpusd1.93310.00001.93412006.11.24 11:301.93410.000.000.0060.00
35578512006.11.24 11:30buy0.60gbpusd1.93460.00001.93562006.11.24 11:421.93420.000.000.00-24.00
35581862006.11.24 11:34buy1.20gbpusd1.93390.00001.93492006.11.24 11:421.93430.000.000.0048.00
35585172006.11.24 11:41buy2.40gbpusd1.93330.00001.93432006.11.24 11:421.93430.000.000.00240.00
35585772006.11.24 11:42buy0.60gbpusd1.93420.00001.93522006.11.24 12:021.93350.000.000.00-42.00
35587302006.11.24 11:48buy1.20gbpusd1.93360.00001.93462006.11.24 12:021.93340.000.000.00-24.00
35589572006.11.24 11:56buy2.40gbpusd1.93290.00001.93392006.11.24 12:021.93330.000.000.0096.00
35590312006.11.24 11:58buy4.80gbpusd1.93240.00001.93342006.11.24 12:011.93340.000.000.00480.00
35591792006.11.24 12:02buy0.60gbpusd1.93360.00001.93462006.11.24 12:161.93290.000.000.00-42.00
35592092006.11.24 12:03buy1.20gbpusd1.93300.00001.93402006.11.24 12:161.93290.000.000.00-12.00
35592552006.11.24 12:05buy2.40gbpusd1.93240.00001.93342006.11.24 12:161.93290.000.000.00120.00
35593312006.11.24 12:07buy4.80gbpusd1.93180.00001.93282006.11.24 12:161.93280.000.000.00480.00
35597082006.11.24 12:16buy0.60gbpusd1.93320.00001.93422006.11.24 13:291.93420.000.000.0060.00
35617542006.11.24 13:30buy0.60gbpusd1.93440.00001.93542006.11.24 14:321.93270.000.000.00-102.00
35617622006.11.24 13:30buy1.20gbpusd1.93380.00001.93482006.11.24 14:321.93280.000.000.00-120.00
35618402006.11.24 13:33buy2.40gbpusd1.93320.00001.93422006.11.24 14:321.93290.000.000.00-72.00
35620392006.11.24 13:42buy4.80gbpusd1.93260.00001.93362006.11.24 14:321.93300.000.000.00192.00
35625222006.11.24 14:02buy9.60gbpusd1.93210.00001.93312006.11.24 14:321.93310.000.000.00960.00
35633152006.11.24 14:33buy0.60gbpusd1.93300.00001.93402006.11.24 14:471.93250.000.000.00-30.00
35633952006.11.24 14:35buy1.20gbpusd1.93240.00001.93342006.11.24 14:471.93270.000.000.0036.00
35634572006.11.24 14:37buy2.40gbpusd1.93170.00001.93272006.11.24 14:471.93270.000.000.00240.00
35637122006.11.24 14:47buy0.60gbpusd1.93300.00001.93402006.11.24 15:371.93210.000.000.00-54.00
35640732006.11.24 15:06buy1.20gbpusd1.93240.00001.93342006.11.24 15:371.93220.000.000.00-24.00
35641392006.11.24 15:08buy2.40gbpusd1.93180.00001.93282006.11.24 15:371.93210.000.000.0072.00
35644402006.11.24 15:21buy4.80gbpusd1.93120.00001.93222006.11.24 15:371.93220.000.000.00480.00
35648192006.11.24 15:37buy0.60gbpusd1.93240.00001.93342006.11.24 16:181.93250.000.000.006.00
35653002006.11.24 16:00buy1.20gbpusd1.93180.00001.93282006.11.24 16:181.93280.000.000.00120.00
35657942006.11.24 16:18buy0.60gbpusd1.93280.00001.93382006.11.24 16:341.93270.000.000.00-6.00
35659652006.11.24 16:22buy1.20gbpusd1.93220.00001.93322006.11.24 16:341.93270.000.000.0060.00
35660792006.11.24 16:25buy2.40gbpusd1.93160.00001.93262006.11.24 16:341.93260.000.000.00240.00
35664332006.11.24 16:34buy0.60gbpusd1.93300.00001.93402006.11.24 17:501.93180.000.000.00-72.00
35665512006.11.24 16:38buy1.20gbpusd1.93240.00001.93342006.11.24 17:501.93170.000.000.00-84.00
35665602006.11.24 16:39buy2.40gbpusd1.93180.00001.93282006.11.24 17:501.93170.000.000.00-24.00
35684632006.11.24 17:44buy4.80gbpusd1.93120.00001.93222006.11.24 17:501.93170.000.000.00240.00
35685062006.11.24 17:44buy9.60gbpusd1.93060.00001.93162006.11.24 17:501.93160.000.000.00960.00
35766212006.11.26 23:30buy0.70gbpusd1.93840.00001.93942006.11.26 23:331.93940.000.000.0070.00
35767312006.11.26 23:33buy0.70gbpusd1.94000.00001.94102006.11.26 23:551.94040.000.000.0028.00
35769422006.11.26 23:41buy1.40gbpusd1.93940.00001.94042006.11.26 23:551.94040.000.000.00140.00
35771902006.11.26 23:55buy0.70gbpusd1.94070.00001.94172006.11.27 00:231.94030.000.000.00-28.00
35773032006.11.27 00:00buy1.40gbpusd1.94010.00001.94112006.11.27 00:231.94070.000.000.0084.00
35773182006.11.27 00:00buy2.80gbpusd1.93940.00001.94042006.11.27 00:221.94040.000.000.00280.00
35777512006.11.27 00:23buy0.70gbpusd1.94040.00001.94142006.11.27 02:421.93860.000.000.00-126.00
35780762006.11.27 00:50buy1.40gbpusd1.93970.00001.94072006.11.27 02:421.93870.000.000.00-140.00
35783152006.11.27 01:09buy2.80gbpusd1.93910.00001.94012006.11.27 02:411.93880.000.000.00-84.00
35790852006.11.27 02:04buy5.60gbpusd1.93850.00001.93952006.11.27 02:411.93870.000.000.00112.00
35792272006.11.27 02:11buy11.20gbpusd1.93790.00001.93892006.11.27 02:411.93890.000.000.001 120.00
35796002006.11.27 02:42buy0.70gbpusd1.93900.00001.94002006.11.27 02:471.94000.000.000.0070.00
35796852006.11.27 02:47buy0.70gbpusd1.94030.00001.94132006.11.27 09:131.93940.000.000.00-63.00
35802472006.11.27 03:29buy1.40gbpusd1.93970.00001.94072006.11.27 09:131.93940.000.000.00-42.00
35806602006.11.27 04:08buy2.80gbpusd1.93910.00001.94012006.11.27 09:131.93920.000.000.0028.00
35815532006.11.27 05:49buy5.60gbpusd1.93850.00001.93952006.11.27 09:131.93880.000.000.00168.00
35816862006.11.27 05:54buy11.20gbpusd1.93790.00001.93892006.11.27 09:131.93890.000.000.001 120.00
35888232006.11.27 10:15sell0.70gbpusd1.93340.00001.93242006.11.27 13:591.93460.000.000.00-84.00
35888522006.11.27 10:16sell1.40gbpusd1.93400.00001.93302006.11.27 13:591.93460.000.000.00-84.00
35890112006.11.27 10:22sell2.80gbpusd1.93450.00001.93352006.11.27 13:591.93470.000.000.00-56.00
35890612006.11.27 10:22sell5.60gbpusd1.93510.00001.93412006.11.27 13:591.93480.000.000.00168.00
35893442006.11.27 10:30sell11.20gbpusd1.93570.00001.93472006.11.27 13:591.93470.000.000.001 120.00
36173562006.11.28 11:45buy0.70gbpusd1.94370.00001.94472006.11.28 11:531.94470.000.000.0070.00
36174612006.11.28 11:54buy0.70gbpusd1.94500.00001.94602006.11.28 12:131.94450.000.000.00-35.00
36174842006.11.28 11:55buy1.40gbpusd1.94450.00001.94552006.11.28 12:131.94450.000.000.000.00
36175072006.11.28 11:57buy2.80gbpusd1.94390.00001.94492006.11.28 12:131.94440.000.000.00140.00
36175612006.11.28 11:58buy5.60gbpusd1.94330.00001.94432006.11.28 12:131.94430.000.000.00560.00
36189732006.11.28 13:30buy0.70gbpusd1.94370.00001.94472006.11.28 14:051.94470.000.000.0070.00
36194732006.11.28 14:06buy0.70gbpusd1.94490.00001.94592006.11.28 14:301.94590.000.000.0070.00
36195132006.11.28 14:07buy1.40gbpusd1.94440.00001.94542006.11.28 14:301.94540.000.000.00140.00
36199212006.11.28 14:30buy0.70gbpusd1.94720.00001.94822006.11.28 14:341.94820.000.000.0070.00
36204732006.11.28 14:34buy0.70gbpusd1.94850.00001.94952006.11.28 14:421.94830.000.000.00-14.00
36207662006.11.28 14:36buy1.40gbpusd1.94780.00001.94882006.11.28 14:421.94820.000.000.0056.00
36208182006.11.28 14:37buy2.80gbpusd1.94720.00001.94822006.11.28 14:421.94820.000.000.00280.00
36210532006.11.28 14:42buy0.70gbpusd1.94850.00001.94952006.11.28 14:561.94830.000.000.00-14.00
36210622006.11.28 14:42buy1.40gbpusd1.94790.00001.94892006.11.28 14:561.94830.000.000.0056.00
36211052006.11.28 14:44buy2.80gbpusd1.94730.00001.94832006.11.28 14:561.94830.000.000.00280.00
36214612006.11.28 14:57buy0.70gbpusd1.94860.00001.94962006.11.28 15:131.94780.000.000.00-56.00
36216042006.11.28 15:01buy1.40gbpusd1.94810.00001.94912006.11.28 15:131.94780.000.000.00-42.00
36217062006.11.28 15:05buy2.80gbpusd1.94750.00001.94852006.11.28 15:121.94790.000.000.00112.00
36218022006.11.28 15:08buy5.60gbpusd1.94690.00001.94792006.11.28 15:121.94790.000.000.00560.00
36219522006.11.28 15:13buy0.70gbpusd1.94790.00001.94892006.11.28 15:261.94830.000.000.0028.00
36219962006.11.28 15:15buy1.40gbpusd1.94730.00001.94832006.11.28 15:261.94830.000.000.00140.00
36222072006.11.28 15:26buy0.70gbpusd1.94860.00001.94962006.11.28 15:361.94910.000.000.0035.00
36223312006.11.28 15:30buy1.40gbpusd1.94810.00001.94912006.11.28 15:361.94910.000.000.00140.00
36225072006.11.28 15:36buy0.70gbpusd1.94940.00001.95042006.11.28 15:521.94980.000.000.0028.00
36226302006.11.28 15:39buy1.40gbpusd1.94880.00001.94982006.11.28 15:511.94980.000.000.00140.00
36228542006.11.28 15:52buy0.70gbpusd1.95010.00001.95112006.11.28 16:121.94870.000.000.00-98.00
36229132006.11.28 15:53buy1.40gbpusd1.94950.00001.95052006.11.28 16:001.94960.000.000.0014.00
36229502006.11.28 15:54buy2.80gbpusd1.94890.00001.94992006.11.28 16:001.94990.000.000.00280.00
36231932006.11.28 16:00buy1.40gbpusd1.94910.00001.95012006.11.28 16:121.94870.000.000.00-56.00
36232752006.11.28 16:01buy2.80gbpusd1.94850.00001.94952006.11.28 16:121.94870.000.000.0056.00
36233552006.11.28 16:01buy5.60gbpusd1.94790.00001.94892006.11.28 16:111.94840.000.000.00280.00
36234102006.11.28 16:02buy11.20gbpusd1.94730.00001.94832006.11.28 16:111.94830.000.000.001 120.00
36239642006.11.28 16:12buy0.70gbpusd1.94900.00001.95002006.11.28 16:331.94830.000.000.00-49.00
36240162006.11.28 16:13buy1.40gbpusd1.94850.00001.94952006.11.28 16:331.94830.000.000.00-28.00
36240242006.11.28 16:13buy2.80gbpusd1.94790.00001.94892006.11.28 16:331.94820.000.000.0084.00
36240492006.11.28 16:14buy5.60gbpusd1.94730.00001.94832006.11.28 16:321.94830.000.000.00560.00
36290722006.11.28 19:45buy0.80gbpusd1.95040.00001.95142006.11.28 19:531.95010.000.000.00-24.00
36291642006.11.28 19:50buy1.60gbpusd1.94980.00001.95082006.11.28 19:531.95000.000.000.0032.00
36292322006.11.28 19:51buy3.20gbpusd1.94900.00001.95002006.11.28 19:531.95000.000.000.00320.00
36293532006.11.28 19:53buy0.80gbpusd1.95050.00001.95152006.11.28 20:301.95150.000.000.0080.00
36299752006.11.28 20:30buy0.80gbpusd1.95180.00001.95282006.11.28 21:391.95160.000.000.00-16.00
36305142006.11.28 20:59buy1.60gbpusd1.95120.00001.95222006.11.28 21:391.95150.000.000.0048.00
36307282006.11.28 21:13buy3.20gbpusd1.95060.00001.95162006.11.28 21:391.95160.000.000.00320.00
36311022006.11.28 21:39buy0.80gbpusd1.95180.00001.95282006.11.28 22:021.95280.000.000.0080.00
36346582006.11.29 01:45buy0.80gbpusd1.95390.00001.95492006.11.29 07:071.95260.000.000.00-104.00
36347082006.11.29 01:51buy1.60gbpusd1.95330.00001.95432006.11.29 07:071.95260.000.000.00-112.00
36349552006.11.29 02:11buy3.20gbpusd1.95270.00001.95372006.11.29 07:071.95250.000.000.00-64.00
36359892006.11.29 03:47buy6.40gbpusd1.95220.00001.95322006.11.29 07:071.95250.000.000.00192.00
36371572006.11.29 06:23buy12.80gbpusd1.95160.00001.95262006.11.29 07:071.95260.000.000.001 280.00
36529622006.11.29 22:00sell0.80gbpusd1.94470.00001.94372006.11.30 02:471.94510.000.000.00-32.00
36530512006.11.29 22:09sell1.60gbpusd1.94530.00001.94432006.11.30 02:471.94530.000.000.000.00
36532112006.11.29 22:27sell3.20gbpusd1.94590.00001.94492006.11.30 02:471.94530.000.000.00192.00
36533652006.11.29 22:50sell6.40gbpusd1.94650.00001.94552006.11.30 02:471.94550.000.000.00640.00
36596382006.11.30 09:17buy0.80gbpusd1.95290.00001.95392006.11.30 09:261.95390.000.000.0080.00
36599942006.11.30 09:26buy0.80gbpusd1.95430.00001.95532006.11.30 10:201.95480.000.000.0040.00
36605672006.11.30 09:47buy1.60gbpusd1.95370.00001.95472006.11.30 10:201.95470.000.000.00160.00
36612342006.11.30 10:20buy0.80gbpusd1.95510.00001.95612006.11.30 10:231.95560.000.000.0040.00
36612492006.11.30 10:21buy1.60gbpusd1.95460.00001.95562006.11.30 10:231.95560.000.000.00160.00
36613422006.11.30 10:23buy0.80gbpusd1.95580.00001.95682006.11.30 10:241.95680.000.000.0080.00
36615032006.11.30 10:25buy0.80gbpusd1.95780.00001.95832006.11.30 10:361.95650.000.000.00-104.00
36615682006.11.30 10:25buy1.60gbpusd1.95720.00001.95822006.11.30 10:361.95640.000.000.00-128.00
36616082006.11.30 10:25buy3.20gbpusd1.95660.00001.95762006.11.30 10:361.95650.000.000.00-32.00
36616612006.11.30 10:26buy6.40gbpusd1.95600.00001.95702006.11.30 10:361.95640.000.000.00256.00
36618752006.11.30 10:31buy12.80gbpusd1.95540.00001.95642006.11.30 10:361.95640.000.000.001 280.00
36620222006.11.30 10:36buy0.80gbpusd1.95670.00001.95772006.11.30 11:061.95770.000.000.0080.00
36625472006.11.30 11:06buy0.80gbpusd1.95790.00001.95892006.11.30 11:321.95630.000.000.00-128.00
36625602006.11.30 11:07buy1.60gbpusd1.95730.00001.95832006.11.30 11:321.95640.000.000.00-144.00
36625662006.11.30 11:08buy3.20gbpusd1.95670.00001.95772006.11.30 11:321.95640.000.000.00-96.00
36626272006.11.30 11:10buy6.40gbpusd1.95610.00001.95712006.11.30 11:321.95640.000.000.00192.00
36626732006.11.30 11:11buy12.80gbpusd1.95540.00001.95642006.11.30 11:321.95640.000.000.001 280.00
36631232006.11.30 11:33buy0.80gbpusd1.95660.00001.95762006.11.30 12:141.95560.000.000.00-80.00
36631352006.11.30 11:34buy1.60gbpusd1.95600.00001.95702006.11.30 12:141.95550.000.000.00-80.00
36633342006.11.30 11:50buy3.20gbpusd1.95540.00001.95642006.11.30 12:141.95550.000.000.0032.00
36633662006.11.30 11:51buy6.40gbpusd1.95480.00001.95582006.11.30 12:141.95540.000.000.00384.00
36634572006.11.30 11:58buy12.80gbpusd1.95430.00001.95532006.11.30 12:141.95530.000.000.001 280.00
36637152006.11.30 12:14buy0.80gbpusd1.95580.00001.95682006.11.30 12:361.95610.000.000.0024.00
36639462006.11.30 12:28buy1.60gbpusd1.95520.00001.95622006.11.30 12:351.95620.000.000.00160.00
36641082006.11.30 12:36buy0.80gbpusd1.95640.00001.95742006.11.30 13:491.95690.000.000.0040.00
36643312006.11.30 12:50buy1.60gbpusd1.95580.00001.95682006.11.30 13:491.95680.000.000.00160.00
36650472006.11.30 13:49buy0.80gbpusd1.95720.00001.95822006.11.30 13:561.95690.000.000.00-24.00
36650742006.11.30 13:50buy1.60gbpusd1.95660.00001.95762006.11.30 13:561.95700.000.000.0064.00
36651302006.11.30 13:51buy3.20gbpusd1.95600.00001.95702006.11.30 13:561.95700.000.000.00320.00
36652042006.11.30 13:56buy0.80gbpusd1.95730.00001.95832006.11.30 14:301.95790.000.000.0048.00
36657732006.11.30 14:19buy1.60gbpusd1.95670.00001.95772006.11.30 14:301.95770.000.000.00160.00
36662112006.11.30 14:30buy0.80gbpusd1.95850.00001.95952006.11.30 14:461.95680.000.000.00-136.00
36663372006.11.30 14:31buy1.60gbpusd1.95790.00001.95892006.11.30 14:451.95690.000.000.00-160.00
36664062006.11.30 14:32buy3.20gbpusd1.95730.00001.95832006.11.30 14:451.95710.000.000.00-64.00
36665392006.11.30 14:34buy6.40gbpusd1.95670.00001.95772006.11.30 14:451.95720.000.000.00320.00
36666552006.11.30 14:35buy12.80gbpusd1.95620.00001.95722006.11.30 14:451.95720.000.000.001 280.00
36670252006.11.30 14:46buy0.80gbpusd1.95720.00001.95822006.11.30 15:141.95750.000.000.0024.00
36670652006.11.30 14:48buy1.60gbpusd1.95660.00001.95762006.11.30 15:131.95760.000.000.00160.00
36674952006.11.30 15:14buy0.80gbpusd1.95780.00001.95882006.11.30 15:571.95880.000.000.0080.00
36682972006.11.30 15:53buy1.60gbpusd1.95720.00001.95822006.11.30 15:571.95820.000.000.00160.00
36684632006.11.30 15:57buy0.80gbpusd1.95960.00001.96062006.11.30 16:031.95940.000.000.00-16.00
36687782006.11.30 15:59buy1.60gbpusd1.95890.00001.95992006.11.30 16:031.95940.000.000.0080.00
36690982006.11.30 16:02buy3.20gbpusd1.95840.00001.95942006.11.30 16:031.95940.000.000.00320.00
36692212006.11.30 16:03buy0.80gbpusd1.95970.00001.96072006.11.30 16:041.96070.000.000.0080.00
36693842006.11.30 16:04buy0.80gbpusd1.96170.00001.96272006.11.30 16:081.96230.000.000.0048.00
36694492006.11.30 16:05buy1.60gbpusd1.96100.00001.96202006.11.30 16:071.96200.000.000.00160.00
36696482006.11.30 16:08buy0.80gbpusd1.96260.00001.96362006.11.30 16:141.96300.000.000.0032.00
36698222006.11.30 16:09buy1.60gbpusd1.96200.00001.96302006.11.30 16:141.96300.000.000.00160.00
36700462006.11.30 16:14buy0.80gbpusd1.96330.00001.96432006.11.30 16:311.96320.000.000.00-8.00
36701072006.11.30 16:15buy1.60gbpusd1.96270.00001.96372006.11.30 16:311.96320.000.000.0080.00
36702782006.11.30 16:19buy3.20gbpusd1.96210.00001.96312006.11.30 16:311.96310.000.000.00320.00
36707162006.11.30 16:31buy0.80gbpusd1.96350.00001.96452006.11.30 16:451.96400.000.000.0040.00
36708572006.11.30 16:35buy1.60gbpusd1.96290.00001.96392006.11.30 16:451.96390.000.000.00160.00
36712142006.11.30 16:45buy0.80gbpusd1.96430.00001.96532006.11.30 16:551.96420.000.000.00-8.00
36714182006.11.30 16:50buy1.60gbpusd1.96370.00001.96472006.11.30 16:551.96400.000.000.0048.00
36714942006.11.30 16:52buy3.20gbpusd1.96300.00001.96402006.11.30 16:551.96400.000.000.00320.00
36715962006.11.30 16:56buy0.80gbpusd1.96470.00001.96572006.11.30 16:571.96570.000.000.0080.00
36716972006.11.30 16:57buy0.80gbpusd1.96590.00001.96692006.11.30 16:591.96690.000.000.0080.00
36718552006.11.30 16:59buy0.80gbpusd1.96730.00001.96832006.11.30 17:101.96670.000.000.00-48.00
36721022006.11.30 17:02buy1.60gbpusd1.96670.00001.96772006.11.30 17:101.96680.000.000.0016.00
36722002006.11.30 17:06buy3.20gbpusd1.96610.00001.96712006.11.30 17:101.96710.000.000.00320.00
36723322006.11.30 17:10buy0.80gbpusd1.96680.00001.96782006.11.30 17:131.96780.000.000.0080.00
36723842006.11.30 17:13buy0.80gbpusd1.96810.00001.96912006.11.30 17:151.96910.000.000.0080.00
36725832006.11.30 17:15buy0.80gbpusd1.96960.00001.97062006.11.30 17:331.96870.000.000.00-72.00
36726282006.11.30 17:16buy1.60gbpusd1.96900.00001.97002006.11.30 17:331.96870.000.000.00-48.00
36729512006.11.30 17:24buy3.20gbpusd1.96850.00001.96952006.11.30 17:331.96890.000.000.00128.00
36730362006.11.30 17:26buy6.40gbpusd1.96790.00001.96892006.11.30 17:331.96890.000.000.00640.00
36732952006.11.30 17:33buy0.80gbpusd1.96900.00001.97002006.11.30 17:571.96880.000.000.00-16.00
36733642006.11.30 17:35buy1.60gbpusd1.96850.00001.96952006.11.30 17:571.96890.000.000.0064.00
36736182006.11.30 17:45buy3.20gbpusd1.96790.00001.96892006.11.30 17:571.96890.000.000.00320.00
36738562006.11.30 17:57buy0.80gbpusd1.96920.00001.97022006.11.30 19:051.96760.000.000.00-128.00
36738742006.11.30 17:59buy1.60gbpusd1.96870.00001.96972006.11.30 19:051.96740.000.000.00-208.00
36746362006.11.30 18:49buy3.60gbpusd1.96810.00001.96912006.11.30 19:051.96750.000.000.00-216.00
36748632006.11.30 19:00buy7.20gbpusd1.96710.00001.96812006.11.30 19:051.96750.000.000.00288.00
36748772006.11.30 19:00buy14.40gbpusd1.96650.00001.96752006.11.30 19:051.96750.000.000.001 440.00
36749862006.11.30 19:05buy0.90gbpusd1.96780.00001.96882006.11.30 22:491.96610.000.000.00-153.00
36754002006.11.30 19:48buy1.80gbpusd1.96720.00001.96822006.11.30 22:491.96610.000.000.00-198.00
36755512006.11.30 20:00buy3.60gbpusd1.96660.00001.96762006.11.30 22:491.96610.000.000.00-180.00
36760122006.11.30 20:25buy7.20gbpusd1.96590.00001.96692006.11.30 22:491.96610.000.000.00144.00
36773842006.11.30 22:15buy14.40gbpusd1.96530.00001.96632006.11.30 22:491.96630.000.000.001 440.00
36776572006.11.30 22:49buy0.90gbpusd1.96640.00001.96742006.12.01 00:531.96610.000.00-0.90-27.00
36778742006.11.30 23:12buy1.80gbpusd1.96580.00001.96682006.12.01 00:531.96620.000.000.0072.00
36781282006.11.30 23:41buy3.60gbpusd1.96520.00001.96622006.12.01 00:531.96620.000.000.00360.00
36829552006.12.01 07:45buy0.90gbpusd1.97440.00001.97542006.12.01 08:161.97370.000.000.00-63.00
36830492006.12.01 07:49buy1.80gbpusd1.97380.00001.97482006.12.01 08:161.97390.000.000.0018.00
36831562006.12.01 07:56buy3.60gbpusd1.97320.00001.97422006.12.01 08:161.97360.000.000.00144.00
36832742006.12.01 08:01buy7.20gbpusd1.97270.00001.97372006.12.01 08:161.97370.000.000.00720.00
36836002006.12.01 08:16buy0.90gbpusd1.97430.00001.97532006.12.01 15:211.97280.000.000.00-135.00
36838712006.12.01 08:33buy1.80gbpusd1.97370.00001.97472006.12.01 15:211.97280.000.000.00-162.00
36845942006.12.01 09:02buy3.60gbpusd1.97300.00001.97402006.12.01 15:211.97300.000.000.000.00
36846412006.12.01 09:02buy7.20gbpusd1.97250.00001.97352006.12.01 15:211.97300.000.000.00360.00
36847072006.12.01 09:03buy14.40gbpusd1.97190.00001.97292006.12.01 15:211.97290.000.000.001 440.00
36968092006.12.01 16:45buy0.90gbpusd1.98280.00001.98382006.12.01 16:491.98380.000.000.0090.00
36969892006.12.01 16:49buy0.90gbpusd1.98410.00001.98512006.12.03 23:581.98310.000.00-0.90-90.00
36970092006.12.01 16:50buy1.80gbpusd1.98350.00001.98452006.12.03 23:581.98310.000.00-1.80-72.00
36970412006.12.01 16:50buy3.60gbpusd1.98290.00001.98392006.12.03 23:581.98300.000.00-3.6036.00
36971942006.12.01 16:55buy7.20gbpusd1.98240.00001.98342006.12.03 23:581.98280.000.00-7.20288.00
36972222006.12.01 16:56buy14.40gbpusd1.98180.00001.98282006.12.03 23:581.98280.000.00-14.401 440.00
37247672006.12.04 22:00buy1.00gbpusd1.97990.00001.98092006.12.04 22:481.98090.000.000.00100.00
37254252006.12.04 23:15buy1.00gbpusd1.98050.00001.98152006.12.04 23:321.98150.000.000.00100.00
  0.00 0.00 -29.70 48 580.00
Closed P/L: 48 550.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 48 550.30 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 98 550.30 Equity: 98 550.30 Free Margin: 98 550.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 55 944.40 Gross Loss: 7 394.10 Total Net Profit: 48 550.30
Profit Factor: 7.57 Expected Payoff: 135.24  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 552.00 (0.59%) Relative Drawdown: 0.59% (552.00)
 
Total Trades: 359 Short Positions (won %): 82 (64.63%) Long Positions (won %): 277 (67.15%)
Profit Trades (% of total): 239 (66.57%) Loss trades (% of total): 120 (33.43%)
Largest profit trade: 1 440.00 loss trade: -216.00
Average profit trade: 234.08 loss trade: -61.62
Maximum consecutive wins ($): 11 (2 261.00) consecutive losses ($): 5 (-139.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 261.00 (11) consecutive loss (count): -552.00 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2