Forex Liquidity LLC

Account: 100198 Name: Pedro Echenagucia Currency: USD 2006 December 5, 10:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
685012006.11.13 17:10balanceDeposit500 000.00
685022006.11.13 17:10sell1.00eurusd1.28060.00000.00002006.11.13 17:111.2807-5.000.000.00-10.00
766832006.11.17 02:39sell1.00eurusd1.27840.00000.00002006.11.17 02:401.2786-5.000.000.00-20.00
786132006.11.17 14:12sell10.00eurusd1.27851.27920.00002006.11.17 14:261.2792-50.000.000.00-700.00
788222006.11.17 14:26sell10.00eurusd1.27901.27980.00002006.11.17 14:491.2798-50.000.000.00-800.00
789162006.11.17 14:49sell10.00eurusd1.27971.28050.00002006.11.17 14:511.2805-50.000.000.00-800.00
790082006.11.17 14:51sell10.00eurusd1.28041.28110.00002006.11.17 15:001.2811-50.000.000.00-700.00
791142006.11.17 15:00buy10.00eurusd1.28121.28000.00002006.11.17 15:021.2818-50.000.000.00600.00
791522006.11.17 15:02buy10.00eurusd1.28191.27960.00002006.11.17 15:051.2825-50.000.000.00600.00
792352006.11.17 15:05buy10.00eurusd1.28261.27960.00002006.11.17 15:061.2832-50.000.000.00600.00
792802006.11.17 15:06buy10.00eurusd1.28331.28000.00002006.11.17 15:171.2840-50.000.000.00700.00
794782006.11.17 15:17buy10.00eurusd1.28401.28000.00002006.11.17 16:031.2827-50.000.000.00-1 300.00
801772006.11.17 16:03sell100.00eurusd1.28271.28340.00002006.11.17 20:141.2816-500.000.000.0011 000.00
805782006.11.19 23:47buy5.00gbpusd1.89410.00001.89512006.11.20 02:201.8951-25.000.000.00500.00
840662006.11.22 12:31buy5.00gbpusd1.90940.00001.91042006.11.22 13:191.9098-25.000.000.00200.00
841252006.11.22 12:52buy10.00gbpusd1.90870.00001.90972006.11.22 13:191.9097-50.000.000.001 000.00
842152006.11.22 13:19buy5.00gbpusd1.91000.00001.91102006.11.22 13:201.9110-25.000.000.00500.00
842552006.11.22 13:20buy5.00gbpusd1.91110.00001.91212006.11.22 13:271.9121-25.000.000.00500.00
842912006.11.22 13:27buy5.00gbpusd1.91210.00001.91312006.11.22 13:291.9131-25.000.000.00500.00
843832006.11.22 13:29buy5.00gbpusd1.91360.00001.91462006.11.22 13:331.9137-25.000.000.0050.00
844122006.11.22 13:30buy10.00gbpusd1.91280.00001.91382006.11.22 13:331.9138-50.000.000.001 000.00
845202006.11.22 13:33buy5.00gbpusd1.91390.00001.91492006.11.22 13:481.9124-25.000.000.00-750.00
845412006.11.22 13:33buy10.00gbpusd1.91330.00001.91432006.11.22 13:481.9124-50.000.000.00-900.00
845562006.11.22 13:34buy20.00gbpusd1.91260.00001.91362006.11.22 13:481.9124-100.000.000.00-400.00
845902006.11.22 13:35buy40.00gbpusd1.91210.00001.91312006.11.22 13:481.9124-200.000.000.001 200.00
846542006.11.22 13:37buy80.00gbpusd1.91150.00001.91252006.11.22 13:481.9125-400.000.000.008 000.00
847212006.11.22 13:49buy5.00gbpusd1.91270.00001.91372006.11.22 14:471.9128-25.000.000.0050.00
847342006.11.22 13:52buy10.00gbpusd1.91230.00001.91322006.11.22 14:471.9127-50.000.000.00400.00
847402006.11.22 13:54buy20.00gbpusd1.91180.00001.91282006.11.22 14:471.9128-100.000.000.002 000.00
848462006.11.22 14:48buy5.00gbpusd1.91260.00001.91362006.11.22 14:511.9129-25.000.000.00150.00
848492006.11.22 14:49buy10.00gbpusd1.91190.00001.91292006.11.22 14:511.9129-50.000.000.001 000.00
848562006.11.22 14:51buy5.00gbpusd1.91290.00001.91392006.11.22 15:031.9131-25.000.000.00100.00
848842006.11.22 14:58buy10.00gbpusd1.91200.00001.91302006.11.22 15:031.9130-50.000.000.001 000.00
849372006.11.22 15:03buy5.00gbpusd1.91310.00001.91412006.11.22 15:091.9141-25.000.000.00500.00
850122006.11.22 15:09buy5.00gbpusd1.91410.00001.91512006.11.22 15:231.9151-25.000.000.00500.00
851032006.11.22 15:23buy5.00gbpusd1.91510.00001.91612006.11.22 15:241.9161-25.000.000.00500.00
851172006.11.22 15:24buy5.00gbpusd1.91610.00001.91712006.11.22 15:411.9158-25.000.000.00-150.00
852542006.11.22 15:32buy10.00gbpusd1.91550.00001.91652006.11.22 15:411.9157-50.000.000.00200.00
852722006.11.22 15:33buy20.00gbpusd1.91480.00001.91582006.11.22 15:411.9158-100.000.000.002 000.00
852972006.11.22 15:43buy5.00gbpusd1.91600.00001.91702006.11.22 16:541.9149-25.000.000.00-550.00
853732006.11.22 15:51buy10.00gbpusd1.91540.00001.91642006.11.22 16:541.9149-50.000.000.00-500.00
853852006.11.22 15:52buy20.00gbpusd1.91480.00001.91582006.11.22 16:541.9149-100.000.000.00200.00
854062006.11.22 15:58buy40.00gbpusd1.91410.00001.91492006.11.22 16:541.9149-200.000.000.003 200.00
854442006.11.22 16:55buy5.00gbpusd1.91490.00001.91572006.11.22 17:591.9138-25.000.000.00-550.00
854752006.11.22 17:23buy10.00gbpusd1.91380.00001.91482006.11.22 17:591.9138-50.000.000.000.00
855032006.11.22 17:44buy20.00gbpusd1.91290.00001.91392006.11.22 17:591.9139-100.000.000.002 000.00
855522006.11.22 18:36buy5.00gbpusd1.91400.00001.91502006.11.22 19:191.9150-25.000.000.00500.00
855752006.11.22 19:31buy5.00gbpusd1.91470.00001.91572006.11.22 21:371.9150-25.000.000.00150.00
855862006.11.22 20:23buy10.00gbpusd1.91410.00001.91512006.11.22 21:371.9151-50.000.000.001 000.00
868692006.11.24 08:45buy5.00gbpusd1.92850.00001.92952006.11.24 08:451.9295-25.000.000.00500.00
868752006.11.24 08:45buy5.00gbpusd1.92960.00001.93062006.11.24 08:471.9306-25.000.000.00500.00
868932006.11.24 08:47buy5.00gbpusd1.93100.00001.93172006.11.24 08:471.9317-25.000.000.00350.00
869082006.11.24 08:47buy5.00gbpusd1.93190.00001.93292006.11.24 08:481.9329-25.000.000.00500.00
869272006.11.24 08:48buy5.00gbpusd1.93340.00001.93442006.11.24 08:551.9313-25.000.000.00-1 050.00
869722006.11.24 08:49buy10.00gbpusd1.93250.00001.93352006.11.24 08:551.9313-50.000.000.00-1 200.00
869882006.11.24 08:50buy20.00gbpusd1.93190.00001.93292006.11.24 08:551.9313-100.000.000.00-1 200.00
870032006.11.24 08:51buy40.00gbpusd1.93110.00001.93212006.11.24 08:551.9313-200.000.000.00800.00
870092006.11.24 08:52buy80.00gbpusd1.93050.00001.93152006.11.24 08:551.9315-400.000.000.008 000.00
870232006.11.24 08:55buy5.00gbpusd1.93140.00001.93242006.11.24 08:591.9314-25.000.000.000.00
870252006.11.24 08:57buy10.00gbpusd1.93050.00001.93152006.11.24 08:591.9315-50.000.000.001 000.00
870272006.11.24 08:59buy5.00gbpusd1.93150.00001.93252006.11.24 09:081.9325-25.000.000.00500.00
870572006.11.24 09:08buy5.00gbpusd1.93260.00001.93362006.11.24 09:211.9317-25.000.000.00-450.00
870582006.11.24 09:11buy10.00gbpusd1.93210.00001.93312006.11.24 09:211.9317-50.000.000.00-400.00
870602006.11.24 09:12buy20.00gbpusd1.93150.00001.93252006.11.24 09:211.9317-100.000.000.00400.00
870812006.11.24 09:20buy40.00gbpusd1.93070.00001.93172006.11.24 09:211.9317-200.000.000.004 000.00
870862006.11.24 09:21buy5.00gbpusd1.93170.00001.93272006.11.24 09:361.9300-25.000.000.00-850.00
870922006.11.24 09:24buy10.00gbpusd1.93100.00001.93182006.11.24 09:361.9300-50.000.000.00-1 000.00
870962006.11.24 09:30buy20.00gbpusd1.93040.00001.93142006.11.24 09:361.9300-100.000.000.00-800.00
871012006.11.24 09:34buy40.00gbpusd1.92900.00001.93002006.11.24 09:361.9300-200.000.000.004 000.00
871092006.11.24 09:36buy5.00gbpusd1.92990.00001.93092006.11.24 09:381.9309-25.000.000.00500.00
871322006.11.24 09:40buy5.00gbpusd1.93140.00001.93242006.11.24 10:111.9318-25.000.000.00200.00
871732006.11.24 09:57buy10.00gbpusd1.93070.00001.93172006.11.24 10:111.9317-50.000.000.001 000.00
872082006.11.24 10:11buy5.00gbpusd1.93220.00001.93322006.11.24 10:191.9324-25.000.000.00100.00
872212006.11.24 10:13buy10.00gbpusd1.93140.00001.93242006.11.24 10:191.9324-50.000.000.001 000.00
872602006.11.24 10:19buy5.00gbpusd1.93250.00001.93352006.11.24 10:271.9328-25.000.000.00150.00
873052006.11.24 10:25buy10.00gbpusd1.93180.00001.93282006.11.24 10:271.9328-50.000.000.001 000.00
873132006.11.24 10:28buy5.00gbpusd1.93310.00001.93412006.11.24 10:301.9341-25.000.000.00500.00
873252006.11.24 10:30buy5.00gbpusd1.93430.00001.93512006.11.24 10:421.9341-25.000.000.00-100.00
874372006.11.24 10:34buy10.00gbpusd1.93370.00001.93472006.11.24 10:421.9341-50.000.000.00400.00
875042006.11.24 10:41buy20.00gbpusd1.93300.00001.93402006.11.24 10:421.9340-100.000.000.002 000.00
875092006.11.24 10:43buy5.00gbpusd1.93440.00001.93522006.11.24 11:011.9335-25.000.000.00-450.00
875172006.11.24 10:46buy10.00gbpusd1.93380.00001.93482006.11.24 11:011.9335-50.000.000.00-300.00
875262006.11.24 10:51buy20.00gbpusd1.93320.00001.93422006.11.24 11:011.9335-100.000.000.00600.00
875572006.11.24 10:58buy40.00gbpusd1.93250.00001.93352006.11.24 11:011.9335-200.000.000.004 000.00
875682006.11.24 11:02buy5.00gbpusd1.93350.00001.93452006.11.24 11:161.9327-25.000.000.00-400.00
875702006.11.24 11:03buy10.00gbpusd1.93290.00001.93392006.11.24 11:161.9327-50.000.000.00-200.00
875712006.11.24 11:05buy20.00gbpusd1.93230.00001.93332006.11.24 11:161.9327-100.000.000.00800.00
875812006.11.24 11:07buy40.00gbpusd1.93170.00001.93272006.11.24 11:161.9327-200.000.000.004 000.00
876142006.11.24 11:17buy5.00gbpusd1.93300.00001.93402006.11.24 11:311.9340-25.000.000.00500.00
876482006.11.24 11:31buy5.00gbpusd1.93400.00001.93502006.11.24 11:491.9338-25.000.000.00-100.00
876522006.11.24 11:34buy10.00gbpusd1.93340.00001.93442006.11.24 11:491.9338-50.000.000.00400.00
876812006.11.24 11:46buy20.00gbpusd1.93280.00001.93382006.11.24 11:491.9338-100.000.000.002 000.00
877132006.11.24 11:51buy5.00gbpusd1.93370.00001.93452006.11.24 12:061.9339-25.000.000.00100.00
877142006.11.24 11:55buy10.00gbpusd1.93300.00001.93402006.11.24 12:061.9340-50.000.000.001 000.00
877562006.11.24 12:07buy5.00gbpusd1.93410.00001.93512006.11.24 12:291.9343-25.000.000.00100.00
877702006.11.24 12:16buy10.00gbpusd1.93330.00001.93432006.11.24 12:291.9343-50.000.000.001 000.00
877842006.11.24 12:30buy5.00gbpusd1.93350.00001.93452006.11.24 13:231.9321-25.000.000.00-700.00
877982006.11.24 12:41buy10.00gbpusd1.93290.00001.93392006.11.24 13:231.9321-50.000.000.00-800.00
878222006.11.24 13:02buy20.00gbpusd1.93180.00001.93282006.11.24 13:231.9321-100.000.000.00600.00
878542006.11.24 13:19buy40.00gbpusd1.93110.00001.93212006.11.24 13:231.9321-200.000.000.004 000.00
878872006.11.24 13:32buy5.00gbpusd1.93280.00001.93382006.11.24 13:471.9327-25.000.000.00-50.00
879022006.11.24 13:37buy10.00gbpusd1.93170.00001.93272006.11.24 13:471.9327-50.000.000.001 000.00
879142006.11.24 13:48buy5.00gbpusd1.93290.00001.93392006.11.24 14:391.9325-25.000.000.00-200.00
879692006.11.24 14:05buy10.00gbpusd1.93250.00001.93342006.11.24 14:391.9324-50.000.000.00-100.00
879912006.11.24 14:16buy20.00gbpusd1.93150.00001.93252006.11.24 14:381.9325-100.000.000.002 000.00
880132006.11.24 14:39buy5.00gbpusd1.93250.00001.93352006.11.24 15:161.9326-25.000.000.0050.00
880452006.11.24 15:00buy10.00gbpusd1.93180.00001.93282006.11.24 15:161.9328-50.000.000.001 000.00
880772006.11.24 15:16buy5.00gbpusd1.93280.00001.93382006.11.24 17:081.9324-25.000.000.00-200.00
881232006.11.24 15:23buy10.00gbpusd1.93200.00001.93302006.11.24 17:081.9324-50.000.000.00400.00
882172006.11.24 15:53buy20.00gbpusd1.93130.00001.93232006.11.24 17:081.9323-100.000.000.002 000.00
886972006.11.26 23:59buy5.70gbpusd1.93940.00001.94042006.11.27 01:441.9393-28.500.000.00-57.00
887492006.11.27 01:05buy11.40gbpusd1.93820.00001.93922006.11.27 01:441.9392-57.000.000.001 140.00
887872006.11.27 01:46buy5.70gbpusd1.93990.00001.94072006.11.27 02:031.9407-28.500.000.00456.00
888242006.11.27 02:27buy5.70gbpusd1.93970.00001.94072006.11.27 05:341.9374-28.500.000.00-1 311.00
888822006.11.27 04:49buy11.40gbpusd1.93850.00001.93952006.11.27 05:341.9374-57.000.000.00-1 254.00
889022006.11.27 05:24buy22.80gbpusd1.93690.00001.93792006.11.27 05:331.9374-114.000.000.001 140.00
889082006.11.27 05:25buy45.60gbpusd1.93620.00001.93722006.11.27 05:331.9372-228.000.000.004 560.00
896532006.11.27 09:18sell5.70gbpusd1.93400.00001.93302006.11.27 10:231.9358-28.500.000.00-1 026.00
896582006.11.27 09:22sell11.40gbpusd1.93480.00001.93382006.11.27 10:231.9358-57.000.000.00-1 140.00
896802006.11.27 09:30sell22.80gbpusd1.93560.00001.93462006.11.27 10:231.9358-114.000.000.00-456.00
896852006.11.27 09:32sell45.60gbpusd1.93630.00001.93532006.11.27 10:231.9358-228.000.000.002 280.00
896882006.11.27 09:32sell91.20gbpusd1.93690.00001.93592006.11.27 10:231.9359-456.000.000.009 120.00
924892006.11.28 09:00buy5.80gbpusd1.94320.00001.94422006.11.28 09:041.9434-29.000.000.00116.00
924982006.11.28 09:02buy11.60gbpusd1.94260.00001.94352006.11.28 09:041.9435-58.000.000.001 044.00
925022006.11.28 09:04buy5.80gbpusd1.94340.00001.94442006.11.28 09:371.9444-29.000.000.00580.00
928612006.11.28 10:46buy5.80gbpusd1.94360.00001.94462006.11.28 10:531.9446-29.000.000.00580.00
928762006.11.28 10:57buy5.80gbpusd1.94400.00001.94502006.11.28 11:131.9444-29.000.000.00232.00
928902006.11.28 10:58buy11.60gbpusd1.94340.00001.94442006.11.28 11:131.9444-58.000.000.001 160.00
930292006.11.28 12:37buy5.80gbpusd1.94340.00001.94442006.11.28 13:021.9444-29.000.000.00580.00
930542006.11.28 13:02buy5.80gbpusd1.94450.00001.94552006.11.28 13:301.9455-29.000.000.00580.00
931032006.11.28 13:30buy5.80gbpusd1.94700.00001.94772006.11.28 13:341.9477-29.000.000.00406.00
933052006.11.28 13:34buy5.80gbpusd1.94790.00001.94892006.11.28 13:421.9482-29.000.000.00174.00
934712006.11.28 13:36buy11.60gbpusd1.94730.00001.94832006.11.28 13:421.9483-58.000.000.001 160.00
935062006.11.28 13:42buy5.80gbpusd1.94820.00001.94922006.11.28 13:551.9479-29.000.000.00-174.00
935092006.11.28 13:42buy11.60gbpusd1.94750.00001.94852006.11.28 13:551.9479-58.000.000.00464.00
936202006.11.28 13:50buy23.20gbpusd1.94690.00001.94792006.11.28 13:551.9479-116.000.000.002 320.00
936402006.11.28 13:55buy5.80gbpusd1.94790.00001.94892006.11.28 14:211.9477-29.000.000.00-116.00
936672006.11.28 14:06buy11.80gbpusd1.94730.00001.94832006.11.28 14:211.9477-59.000.000.00472.00
937372006.11.28 14:15buy23.60gbpusd1.94670.00001.94772006.11.28 14:211.9477-118.000.000.002 360.00
937942006.11.28 14:21buy5.90gbpusd1.94780.00001.94882006.11.28 14:361.9488-29.500.000.00590.00
939412006.11.28 14:36buy5.90gbpusd1.94910.00001.95012006.11.28 14:511.9494-29.500.000.00177.00
939602006.11.28 14:40buy11.80gbpusd1.94850.00001.94952006.11.28 14:511.9495-59.000.000.001 180.00
939802006.11.28 14:51buy5.90gbpusd1.94960.00001.95062006.11.28 15:001.9500-29.500.000.00236.00
940212006.11.28 14:54buy11.80gbpusd1.94890.00001.94992006.11.28 15:001.9499-59.000.000.001 180.00
940662006.11.28 15:00buy5.90gbpusd1.95000.00001.95102006.11.28 15:111.9480-29.500.000.00-1 180.00
940712006.11.28 15:00buy11.80gbpusd1.94930.00001.95032006.11.28 15:111.9481-59.000.000.00-1 416.00
941022006.11.28 15:01buy23.60gbpusd1.94840.00001.94942006.11.28 15:111.9481-118.000.000.00-708.00
941112006.11.28 15:01buy47.20gbpusd1.94770.00001.94872006.11.28 15:111.9481-236.000.000.001 888.00
941152006.11.28 15:02buy94.40gbpusd1.94710.00001.94812006.11.28 15:111.9481-472.000.000.009 440.00
943862006.11.28 15:11buy5.90gbpusd1.94830.00001.94932006.11.28 15:201.9480-29.500.000.00-177.00
944022006.11.28 15:13buy11.80gbpusd1.94770.00001.94872006.11.28 15:201.9481-59.000.000.00472.00
944162006.11.28 15:14buy23.60gbpusd1.94710.00001.94812006.11.28 15:201.9481-118.000.000.002 360.00
944612006.11.28 15:21buy5.90gbpusd1.94800.00001.94902006.11.28 15:331.9485-29.500.000.00295.00
944872006.11.28 15:25buy11.80gbpusd1.94740.00001.94842006.11.28 15:331.9484-59.000.000.001 180.00
953902006.11.28 18:45buy6.00gbpusd1.94980.00001.95082006.11.28 18:531.9503-30.000.000.00300.00
954072006.11.28 18:51buy12.00gbpusd1.94920.00001.95022006.11.28 18:531.9502-60.000.000.001 200.00
954202006.11.28 18:53buy6.00gbpusd1.95030.00001.95132006.11.28 19:291.9513-30.000.000.00600.00
954552006.11.28 19:29buy6.00gbpusd1.95150.00001.95232006.11.28 20:411.9523-30.000.000.00480.00
955352006.11.28 20:42buy6.00gbpusd1.95250.00001.95352006.11.28 21:031.9529-30.000.000.00240.00
955362006.11.28 20:42buy12.00gbpusd1.95190.00001.95292006.11.28 21:031.9529-60.000.000.001 200.00
957922006.11.29 00:49buy6.00gbpusd1.95340.00001.95442006.11.29 06:001.9520-30.000.000.00-840.00
958772006.11.29 03:55buy12.00gbpusd1.95170.00001.95272006.11.29 06:001.9520-60.000.000.00360.00
958992006.11.29 05:38buy24.00gbpusd1.95100.00001.95202006.11.29 06:001.9520-120.000.000.002 400.00
982122006.11.29 21:02sell6.00gbpusd1.94490.00001.94412006.11.30 01:471.9455-30.000.0038.70-360.00
982332006.11.29 21:18sell12.00gbpusd1.94570.00001.94472006.11.30 01:471.9455-60.000.0077.40240.00
982472006.11.29 21:40sell24.00gbpusd1.94620.00001.94552006.11.30 01:471.9455-120.000.00154.801 680.00
988722006.11.30 07:30buy6.00gbpusd1.95440.00001.95542006.11.30 07:311.9554-30.000.000.00600.00
988932006.11.30 07:32buy6.00gbpusd1.95510.00001.95612006.11.30 08:241.9536-30.000.000.00-900.00
988992006.11.30 07:33buy12.00gbpusd1.95450.00001.95552006.11.30 08:241.9536-60.000.000.00-1 080.00
989072006.11.30 07:35buy24.00gbpusd1.95400.00001.95482006.11.30 08:241.9536-120.000.000.00-960.00
989122006.11.30 07:35buy48.00gbpusd1.95330.00001.95432006.11.30 08:241.9536-240.000.000.001 440.00
989162006.11.30 07:35buy96.00gbpusd1.95260.00001.95362006.11.30 08:241.9536-480.000.000.009 600.00
990422006.11.30 08:26buy6.00gbpusd1.95360.00001.95462006.11.30 08:281.9546-30.000.000.00600.00
990642006.11.30 08:41buy6.00gbpusd1.95440.00001.95542006.11.30 08:531.9546-30.000.000.00120.00
990942006.11.30 08:47buy12.00gbpusd1.95360.00001.95462006.11.30 08:531.9546-60.000.000.001 200.00
991192006.11.30 08:58buy6.00gbpusd1.95420.00001.95522006.11.30 09:231.9552-30.000.000.00600.00
991822006.11.30 09:23buy6.00gbpusd1.95530.00001.95632006.11.30 09:241.9563-30.000.000.00600.00
992062006.11.30 09:24buy6.00gbpusd1.95630.00001.95732006.11.30 09:241.9573-30.000.000.00600.00
992202006.11.30 09:24buy6.00gbpusd1.95740.00001.95842006.11.30 09:361.9566-30.000.000.00-480.00
992372006.11.30 09:26buy12.00gbpusd1.95640.00001.95742006.11.30 09:361.9567-60.000.000.00360.00
992502006.11.30 09:28buy24.00gbpusd1.95580.00001.95682006.11.30 09:361.9568-120.000.000.002 400.00
993072006.11.30 09:36buy6.00gbpusd1.95670.00001.95772006.11.30 09:521.9577-30.000.000.00600.00
993502006.11.30 09:56buy6.00gbpusd1.95740.00001.95842006.11.30 10:281.9560-30.000.000.00-840.00
993862006.11.30 10:08buy12.00gbpusd1.95650.00001.95752006.11.30 10:281.9560-60.000.000.00-600.00
994142006.11.30 10:10buy24.00gbpusd1.95580.00001.95682006.11.30 10:281.9560-120.000.000.00480.00
994592006.11.30 10:20buy48.00gbpusd1.95520.00001.95622006.11.30 10:281.9562-240.000.000.004 800.00
994672006.11.30 10:28buy6.00gbpusd1.95610.00001.95712006.11.30 11:141.9555-30.000.000.00-360.00
995042006.11.30 10:50buy12.00gbpusd1.95540.00001.95642006.11.30 11:141.9555-60.000.000.00120.00
995082006.11.30 10:52buy24.00gbpusd1.95450.00001.95552006.11.30 11:141.9555-120.000.000.002 400.00
995302006.11.30 11:14buy6.00gbpusd1.95590.00001.95692006.11.30 11:341.9563-30.000.000.00240.00
995532006.11.30 11:29buy12.00gbpusd1.95520.00001.95622006.11.30 11:341.9562-60.000.000.001 200.00
995652006.11.30 11:35buy6.00gbpusd1.95630.00001.95732006.11.30 13:011.9573-30.000.000.00600.00
997162006.11.30 13:02buy6.00gbpusd1.95730.00001.95832006.11.30 13:091.9583-30.000.000.00600.00
997592006.11.30 13:09buy6.00gbpusd1.95820.00001.95922006.11.30 13:301.9579-30.000.000.00-180.00
997882006.11.30 13:19buy12.00gbpusd1.95750.00001.95852006.11.30 13:301.9572-60.000.000.00-360.00
998032006.11.30 13:20buy24.00gbpusd1.95680.00001.95782006.11.30 13:301.9578-120.000.000.002 400.00
998642006.11.30 13:30buy6.00gbpusd1.95790.00001.95862006.11.30 13:301.9586-30.000.000.00420.00
998992006.11.30 13:31buy6.00gbpusd1.95780.00001.95882006.11.30 13:311.9588-30.000.000.00600.00
999092006.11.30 13:31buy6.00gbpusd1.95810.00001.95912006.11.30 13:451.9568-30.000.000.00-780.00
1000072006.11.30 13:32buy12.00gbpusd1.95760.00001.95842006.11.30 13:451.9569-60.000.000.00-840.00
1000342006.11.30 13:33buy24.00gbpusd1.95700.00001.95802006.11.30 13:451.9569-120.000.000.00-240.00
1001042006.11.30 13:35buy48.00gbpusd1.95650.00001.95752006.11.30 13:451.9569-240.000.000.001 920.00
1001162006.11.30 13:36buy96.00gbpusd1.95590.00001.95692006.11.30 13:451.9569-480.000.000.009 600.00
1001392006.11.30 13:45buy6.00gbpusd1.95710.00001.95812006.11.30 14:131.9576-30.000.000.00300.00
1001532006.11.30 13:48buy12.00gbpusd1.95660.00001.95762006.11.30 14:131.9576-60.000.000.001 200.00
1001912006.11.30 14:14buy6.00gbpusd1.95780.00001.95882006.11.30 14:571.9588-30.000.000.00600.00
1007792006.11.30 15:15buy6.00gbpusd1.96280.00001.96382006.11.30 15:311.9631-30.000.000.00180.00
1008072006.11.30 15:19buy12.00gbpusd1.96210.00001.96312006.11.30 15:311.9631-60.000.000.001 200.00
1008612006.11.30 15:32buy6.00gbpusd1.96390.00001.96472006.11.30 15:451.9635-30.000.000.00-240.00
1008672006.11.30 15:32buy12.00gbpusd1.96330.00001.96432006.11.30 15:451.9635-60.000.000.00240.00
1008892006.11.30 15:41buy24.00gbpusd1.96260.00001.96362006.11.30 15:451.9636-120.000.000.002 400.00
1008962006.11.30 15:45buy6.00gbpusd1.96360.00001.96462006.11.30 15:561.9646-30.000.000.00600.00
1009792006.11.30 15:56buy6.00gbpusd1.96470.00001.96572006.11.30 15:571.9657-30.000.000.00600.00
1009982006.11.30 15:57buy6.00gbpusd1.96600.00001.96702006.11.30 15:591.9670-30.000.000.00600.00
1010102006.11.30 15:59buy6.00gbpusd1.96700.00001.96802006.11.30 16:121.9675-30.000.000.00300.00
1010452006.11.30 16:04buy12.00gbpusd1.96650.00001.96752006.11.30 16:121.9675-60.000.000.001 200.00
1010862006.11.30 16:13buy6.00gbpusd1.96790.00001.96892006.11.30 16:151.9689-30.000.000.00600.00
1011152006.11.30 16:15buy6.00gbpusd1.96900.00001.97002006.11.30 16:321.9683-30.000.000.00-420.00
1011792006.11.30 16:26buy12.00gbpusd1.96800.00001.96902006.11.30 16:321.9683-60.000.000.00360.00
1011942006.11.30 16:27buy24.00gbpusd1.96740.00001.96842006.11.30 16:321.9684-120.000.000.002 400.00
1012082006.11.30 16:33buy6.00gbpusd1.96880.00001.96982006.11.30 17:001.9693-30.000.000.00300.00
1012332006.11.30 16:36buy12.00gbpusd1.96830.00001.96932006.11.30 17:001.9693-60.000.000.001 200.00
1013282006.11.30 17:00buy6.00gbpusd1.96960.00001.97062006.12.01 02:251.9681-30.000.00-21.00-900.00
1013922006.11.30 17:23buy12.00gbpusd1.96900.00001.97002006.12.01 02:251.9681-60.000.00-42.00-1 080.00
1014362006.11.30 17:52buy24.00gbpusd1.96820.00001.96922006.12.01 02:251.9681-120.000.00-84.00-240.00
1014622006.11.30 18:44buy48.00gbpusd1.96740.00001.96842006.12.01 02:251.9677-240.000.00-168.001 440.00
1014792006.11.30 19:00buy96.00gbpusd1.96680.00001.96782006.12.01 02:251.9678-480.000.00-336.009 600.00
1020872006.12.01 06:46buy6.00gbpusd1.97390.00001.97492006.12.01 07:161.9740-30.000.000.0060.00
1021322006.12.01 07:00buy12.00gbpusd1.97300.00001.97402006.12.01 07:161.9740-60.000.000.001 200.00
1021922006.12.01 07:18buy6.00gbpusd1.97460.00001.97542006.12.01 07:521.9743-30.000.000.00-180.00
1022142006.12.01 07:32buy12.00gbpusd1.97390.00001.97492006.12.01 07:521.9743-60.000.000.00480.00
1022432006.12.01 07:44buy24.00gbpusd1.97330.00001.97432006.12.01 07:521.9743-120.000.000.002 400.00
1022662006.12.01 07:52buy6.00gbpusd1.97450.00001.97552006.12.01 14:211.9725-30.000.000.00-1 200.00
1022872006.12.01 07:58buy12.00gbpusd1.97390.00001.97492006.12.01 14:211.9725-60.000.000.00-1 680.00
1023322006.12.01 08:01buy24.00gbpusd1.97330.00001.97432006.12.01 14:211.9725-120.000.000.00-1 920.00
1023592006.12.01 08:02buy48.00gbpusd1.97250.00001.97352006.12.01 14:211.9724-240.000.000.00-480.00
1023762006.12.01 08:03buy96.00gbpusd1.97180.00001.97282006.12.01 14:211.9728-480.000.000.009 600.00
1039292006.12.01 15:45buy6.00gbpusd1.98270.00001.98372006.12.01 15:491.9837-30.000.000.00600.00
1039432006.12.01 15:49buy6.00gbpusd1.98400.00001.98502006.12.03 23:001.9836-30.000.00-21.00-240.00
1039522006.12.01 15:50buy12.00gbpusd1.98340.00001.98442006.12.03 23:001.9836-60.000.00-42.00240.00
1039722006.12.01 15:55buy24.00gbpusd1.98280.00001.98382006.12.03 23:001.9836-120.000.00-84.001 920.00
1039912006.12.01 15:55buy48.00gbpusd1.98210.00001.98312006.12.03 23:001.9831-240.000.00-168.004 800.00
1039972006.12.01 15:56buy96.00gbpusd1.98150.00001.98252006.12.03 23:001.9825-480.000.00-336.009 600.00
1049492006.12.03 23:02buy6.00gbpusd1.98320.00001.98422006.12.04 00:481.9810-30.000.000.00-1 320.00
1080592006.12.04 21:01buy6.00gbpusd1.98020.00001.98102006.12.04 21:481.9810-30.000.000.00480.00
  -19 206.00 0.00 -1 031.10 208 357.00
Closed P/L: 188 119.90
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 188 119.90 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 688 119.90 Equity: 688 119.90 Free Margin: 688 119.90
 
Details:
Graph
Gross Profit: 238 261.70 Gross Loss: 50 141.80 Total Net Profit: 188 119.90
Profit Factor: 4.75 Expected Payoff: 770.98  
Absolute Drawdown: 3 240.00 Maximal Drawdown: 5 730.00 (0.84%) Relative Drawdown: 0.84% (5 730.00)
 
Total Trades: 244 Short Positions (won %): 15 (33.33%) Long Positions (won %): 229 (72.05%)
Profit Trades (% of total): 170 (69.67%) Loss trades (% of total): 74 (30.33%)
Largest profit trade: 10 500.00 loss trade: -2 040.00
Average profit trade: 1 401.54 loss trade: -677.59
Maximum consecutive wins ($): 13 (8 816.00) consecutive losses ($): 6 (-3 240.00)
Maximal consecutive profit (count): 22 100.00 (10) consecutive loss (count): -5 730.00 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2