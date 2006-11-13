|Account: 100198
|Name: Pedro Echenagucia
|Currency: USD
|2006 December 5, 10:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|68501
|2006.11.13 17:10
|balance
|Deposit
|500 000.00
|68502
|2006.11.13 17:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|2006.11.13 17:11
|1.2807
|-5.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|76683
|2006.11.17 02:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|2006.11.17 02:40
|1.2786
|-5.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|78613
|2006.11.17 14:12
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2785
|1.2792
|0.0000
|2006.11.17 14:26
|1.2792
|-50.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|78822
|2006.11.17 14:26
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2790
|1.2798
|0.0000
|2006.11.17 14:49
|1.2798
|-50.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|78916
|2006.11.17 14:49
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2797
|1.2805
|0.0000
|2006.11.17 14:51
|1.2805
|-50.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|79008
|2006.11.17 14:51
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2804
|1.2811
|0.0000
|2006.11.17 15:00
|1.2811
|-50.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|79114
|2006.11.17 15:00
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2812
|1.2800
|0.0000
|2006.11.17 15:02
|1.2818
|-50.00
|0.00
|0.00
|600.00
|79152
|2006.11.17 15:02
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2819
|1.2796
|0.0000
|2006.11.17 15:05
|1.2825
|-50.00
|0.00
|0.00
|600.00
|79235
|2006.11.17 15:05
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2826
|1.2796
|0.0000
|2006.11.17 15:06
|1.2832
|-50.00
|0.00
|0.00
|600.00
|79280
|2006.11.17 15:06
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2833
|1.2800
|0.0000
|2006.11.17 15:17
|1.2840
|-50.00
|0.00
|0.00
|700.00
|79478
|2006.11.17 15:17
|buy
|10.00
|eurusd
|1.2840
|1.2800
|0.0000
|2006.11.17 16:03
|1.2827
|-50.00
|0.00
|0.00
|-1 300.00
|80177
|2006.11.17 16:03
|sell
|100.00
|eurusd
|1.2827
|1.2834
|0.0000
|2006.11.17 20:14
|1.2816
|-500.00
|0.00
|0.00
|11 000.00
|80578
|2006.11.19 23:47
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.8941
|0.0000
|1.8951
|2006.11.20 02:20
|1.8951
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|84066
|2006.11.22 12:31
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9094
|0.0000
|1.9104
|2006.11.22 13:19
|1.9098
|-25.00
|0.00
|0.00
|200.00
|84125
|2006.11.22 12:52
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9097
|2006.11.22 13:19
|1.9097
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|84215
|2006.11.22 13:19
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9100
|0.0000
|1.9110
|2006.11.22 13:20
|1.9110
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|84255
|2006.11.22 13:20
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9111
|0.0000
|1.9121
|2006.11.22 13:27
|1.9121
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|84291
|2006.11.22 13:27
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9121
|0.0000
|1.9131
|2006.11.22 13:29
|1.9131
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|84383
|2006.11.22 13:29
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9136
|0.0000
|1.9146
|2006.11.22 13:33
|1.9137
|-25.00
|0.00
|0.00
|50.00
|84412
|2006.11.22 13:30
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9128
|0.0000
|1.9138
|2006.11.22 13:33
|1.9138
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|84520
|2006.11.22 13:33
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9139
|0.0000
|1.9149
|2006.11.22 13:48
|1.9124
|-25.00
|0.00
|0.00
|-750.00
|84541
|2006.11.22 13:33
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9133
|0.0000
|1.9143
|2006.11.22 13:48
|1.9124
|-50.00
|0.00
|0.00
|-900.00
|84556
|2006.11.22 13:34
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9126
|0.0000
|1.9136
|2006.11.22 13:48
|1.9124
|-100.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|84590
|2006.11.22 13:35
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.9121
|0.0000
|1.9131
|2006.11.22 13:48
|1.9124
|-200.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|84654
|2006.11.22 13:37
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.9115
|0.0000
|1.9125
|2006.11.22 13:48
|1.9125
|-400.00
|0.00
|0.00
|8 000.00
|84721
|2006.11.22 13:49
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9127
|0.0000
|1.9137
|2006.11.22 14:47
|1.9128
|-25.00
|0.00
|0.00
|50.00
|84734
|2006.11.22 13:52
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9123
|0.0000
|1.9132
|2006.11.22 14:47
|1.9127
|-50.00
|0.00
|0.00
|400.00
|84740
|2006.11.22 13:54
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9118
|0.0000
|1.9128
|2006.11.22 14:47
|1.9128
|-100.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|84846
|2006.11.22 14:48
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9126
|0.0000
|1.9136
|2006.11.22 14:51
|1.9129
|-25.00
|0.00
|0.00
|150.00
|84849
|2006.11.22 14:49
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9119
|0.0000
|1.9129
|2006.11.22 14:51
|1.9129
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|84856
|2006.11.22 14:51
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9129
|0.0000
|1.9139
|2006.11.22 15:03
|1.9131
|-25.00
|0.00
|0.00
|100.00
|84884
|2006.11.22 14:58
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9120
|0.0000
|1.9130
|2006.11.22 15:03
|1.9130
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|84937
|2006.11.22 15:03
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9131
|0.0000
|1.9141
|2006.11.22 15:09
|1.9141
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|85012
|2006.11.22 15:09
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9141
|0.0000
|1.9151
|2006.11.22 15:23
|1.9151
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|85103
|2006.11.22 15:23
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9151
|0.0000
|1.9161
|2006.11.22 15:24
|1.9161
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|85117
|2006.11.22 15:24
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9161
|0.0000
|1.9171
|2006.11.22 15:41
|1.9158
|-25.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|85254
|2006.11.22 15:32
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9155
|0.0000
|1.9165
|2006.11.22 15:41
|1.9157
|-50.00
|0.00
|0.00
|200.00
|85272
|2006.11.22 15:33
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9148
|0.0000
|1.9158
|2006.11.22 15:41
|1.9158
|-100.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|85297
|2006.11.22 15:43
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9160
|0.0000
|1.9170
|2006.11.22 16:54
|1.9149
|-25.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|85373
|2006.11.22 15:51
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9154
|0.0000
|1.9164
|2006.11.22 16:54
|1.9149
|-50.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|85385
|2006.11.22 15:52
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9148
|0.0000
|1.9158
|2006.11.22 16:54
|1.9149
|-100.00
|0.00
|0.00
|200.00
|85406
|2006.11.22 15:58
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.9141
|0.0000
|1.9149
|2006.11.22 16:54
|1.9149
|-200.00
|0.00
|0.00
|3 200.00
|85444
|2006.11.22 16:55
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9149
|0.0000
|1.9157
|2006.11.22 17:59
|1.9138
|-25.00
|0.00
|0.00
|-550.00
|85475
|2006.11.22 17:23
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9138
|0.0000
|1.9148
|2006.11.22 17:59
|1.9138
|-50.00
|0.00
|0.00
|0.00
|85503
|2006.11.22 17:44
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9129
|0.0000
|1.9139
|2006.11.22 17:59
|1.9139
|-100.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|85552
|2006.11.22 18:36
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2006.11.22 19:19
|1.9150
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|85575
|2006.11.22 19:31
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9147
|0.0000
|1.9157
|2006.11.22 21:37
|1.9150
|-25.00
|0.00
|0.00
|150.00
|85586
|2006.11.22 20:23
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9141
|0.0000
|1.9151
|2006.11.22 21:37
|1.9151
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|86869
|2006.11.24 08:45
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9285
|0.0000
|1.9295
|2006.11.24 08:45
|1.9295
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|86875
|2006.11.24 08:45
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9296
|0.0000
|1.9306
|2006.11.24 08:47
|1.9306
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|86893
|2006.11.24 08:47
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9310
|0.0000
|1.9317
|2006.11.24 08:47
|1.9317
|-25.00
|0.00
|0.00
|350.00
|86908
|2006.11.24 08:47
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9319
|0.0000
|1.9329
|2006.11.24 08:48
|1.9329
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|86927
|2006.11.24 08:48
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9334
|0.0000
|1.9344
|2006.11.24 08:55
|1.9313
|-25.00
|0.00
|0.00
|-1 050.00
|86972
|2006.11.24 08:49
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9325
|0.0000
|1.9335
|2006.11.24 08:55
|1.9313
|-50.00
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|86988
|2006.11.24 08:50
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9319
|0.0000
|1.9329
|2006.11.24 08:55
|1.9313
|-100.00
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|87003
|2006.11.24 08:51
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.9311
|0.0000
|1.9321
|2006.11.24 08:55
|1.9313
|-200.00
|0.00
|0.00
|800.00
|87009
|2006.11.24 08:52
|buy
|80.00
|gbpusd
|1.9305
|0.0000
|1.9315
|2006.11.24 08:55
|1.9315
|-400.00
|0.00
|0.00
|8 000.00
|87023
|2006.11.24 08:55
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|2006.11.24 08:59
|1.9314
|-25.00
|0.00
|0.00
|0.00
|87025
|2006.11.24 08:57
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9305
|0.0000
|1.9315
|2006.11.24 08:59
|1.9315
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|87027
|2006.11.24 08:59
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9315
|0.0000
|1.9325
|2006.11.24 09:08
|1.9325
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|87057
|2006.11.24 09:08
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9326
|0.0000
|1.9336
|2006.11.24 09:21
|1.9317
|-25.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|87058
|2006.11.24 09:11
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9321
|0.0000
|1.9331
|2006.11.24 09:21
|1.9317
|-50.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|87060
|2006.11.24 09:12
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9315
|0.0000
|1.9325
|2006.11.24 09:21
|1.9317
|-100.00
|0.00
|0.00
|400.00
|87081
|2006.11.24 09:20
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.9307
|0.0000
|1.9317
|2006.11.24 09:21
|1.9317
|-200.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|87086
|2006.11.24 09:21
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9317
|0.0000
|1.9327
|2006.11.24 09:36
|1.9300
|-25.00
|0.00
|0.00
|-850.00
|87092
|2006.11.24 09:24
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9310
|0.0000
|1.9318
|2006.11.24 09:36
|1.9300
|-50.00
|0.00
|0.00
|-1 000.00
|87096
|2006.11.24 09:30
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9304
|0.0000
|1.9314
|2006.11.24 09:36
|1.9300
|-100.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|87101
|2006.11.24 09:34
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.9290
|0.0000
|1.9300
|2006.11.24 09:36
|1.9300
|-200.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|87109
|2006.11.24 09:36
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9299
|0.0000
|1.9309
|2006.11.24 09:38
|1.9309
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|87132
|2006.11.24 09:40
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|2006.11.24 10:11
|1.9318
|-25.00
|0.00
|0.00
|200.00
|87173
|2006.11.24 09:57
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9307
|0.0000
|1.9317
|2006.11.24 10:11
|1.9317
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|87208
|2006.11.24 10:11
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9322
|0.0000
|1.9332
|2006.11.24 10:19
|1.9324
|-25.00
|0.00
|0.00
|100.00
|87221
|2006.11.24 10:13
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9314
|0.0000
|1.9324
|2006.11.24 10:19
|1.9324
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|87260
|2006.11.24 10:19
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9325
|0.0000
|1.9335
|2006.11.24 10:27
|1.9328
|-25.00
|0.00
|0.00
|150.00
|87305
|2006.11.24 10:25
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|2006.11.24 10:27
|1.9328
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|87313
|2006.11.24 10:28
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9331
|0.0000
|1.9341
|2006.11.24 10:30
|1.9341
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|87325
|2006.11.24 10:30
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9343
|0.0000
|1.9351
|2006.11.24 10:42
|1.9341
|-25.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|87437
|2006.11.24 10:34
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9337
|0.0000
|1.9347
|2006.11.24 10:42
|1.9341
|-50.00
|0.00
|0.00
|400.00
|87504
|2006.11.24 10:41
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9330
|0.0000
|1.9340
|2006.11.24 10:42
|1.9340
|-100.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|87509
|2006.11.24 10:43
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9344
|0.0000
|1.9352
|2006.11.24 11:01
|1.9335
|-25.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|87517
|2006.11.24 10:46
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9338
|0.0000
|1.9348
|2006.11.24 11:01
|1.9335
|-50.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|87526
|2006.11.24 10:51
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9332
|0.0000
|1.9342
|2006.11.24 11:01
|1.9335
|-100.00
|0.00
|0.00
|600.00
|87557
|2006.11.24 10:58
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.9325
|0.0000
|1.9335
|2006.11.24 11:01
|1.9335
|-200.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|87568
|2006.11.24 11:02
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9335
|0.0000
|1.9345
|2006.11.24 11:16
|1.9327
|-25.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|87570
|2006.11.24 11:03
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9329
|0.0000
|1.9339
|2006.11.24 11:16
|1.9327
|-50.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|87571
|2006.11.24 11:05
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9323
|0.0000
|1.9333
|2006.11.24 11:16
|1.9327
|-100.00
|0.00
|0.00
|800.00
|87581
|2006.11.24 11:07
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.9317
|0.0000
|1.9327
|2006.11.24 11:16
|1.9327
|-200.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|87614
|2006.11.24 11:17
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9330
|0.0000
|1.9340
|2006.11.24 11:31
|1.9340
|-25.00
|0.00
|0.00
|500.00
|87648
|2006.11.24 11:31
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9340
|0.0000
|1.9350
|2006.11.24 11:49
|1.9338
|-25.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|87652
|2006.11.24 11:34
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9334
|0.0000
|1.9344
|2006.11.24 11:49
|1.9338
|-50.00
|0.00
|0.00
|400.00
|87681
|2006.11.24 11:46
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9328
|0.0000
|1.9338
|2006.11.24 11:49
|1.9338
|-100.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|87713
|2006.11.24 11:51
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9337
|0.0000
|1.9345
|2006.11.24 12:06
|1.9339
|-25.00
|0.00
|0.00
|100.00
|87714
|2006.11.24 11:55
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9330
|0.0000
|1.9340
|2006.11.24 12:06
|1.9340
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|87756
|2006.11.24 12:07
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9341
|0.0000
|1.9351
|2006.11.24 12:29
|1.9343
|-25.00
|0.00
|0.00
|100.00
|87770
|2006.11.24 12:16
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9333
|0.0000
|1.9343
|2006.11.24 12:29
|1.9343
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|87784
|2006.11.24 12:30
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9335
|0.0000
|1.9345
|2006.11.24 13:23
|1.9321
|-25.00
|0.00
|0.00
|-700.00
|87798
|2006.11.24 12:41
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9329
|0.0000
|1.9339
|2006.11.24 13:23
|1.9321
|-50.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|87822
|2006.11.24 13:02
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|2006.11.24 13:23
|1.9321
|-100.00
|0.00
|0.00
|600.00
|87854
|2006.11.24 13:19
|buy
|40.00
|gbpusd
|1.9311
|0.0000
|1.9321
|2006.11.24 13:23
|1.9321
|-200.00
|0.00
|0.00
|4 000.00
|87887
|2006.11.24 13:32
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9328
|0.0000
|1.9338
|2006.11.24 13:47
|1.9327
|-25.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|87902
|2006.11.24 13:37
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9317
|0.0000
|1.9327
|2006.11.24 13:47
|1.9327
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|87914
|2006.11.24 13:48
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9329
|0.0000
|1.9339
|2006.11.24 14:39
|1.9325
|-25.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|87969
|2006.11.24 14:05
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9325
|0.0000
|1.9334
|2006.11.24 14:39
|1.9324
|-50.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|87991
|2006.11.24 14:16
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9315
|0.0000
|1.9325
|2006.11.24 14:38
|1.9325
|-100.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|88013
|2006.11.24 14:39
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9325
|0.0000
|1.9335
|2006.11.24 15:16
|1.9326
|-25.00
|0.00
|0.00
|50.00
|88045
|2006.11.24 15:00
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9318
|0.0000
|1.9328
|2006.11.24 15:16
|1.9328
|-50.00
|0.00
|0.00
|1 000.00
|88077
|2006.11.24 15:16
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.9328
|0.0000
|1.9338
|2006.11.24 17:08
|1.9324
|-25.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|88123
|2006.11.24 15:23
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9320
|0.0000
|1.9330
|2006.11.24 17:08
|1.9324
|-50.00
|0.00
|0.00
|400.00
|88217
|2006.11.24 15:53
|buy
|20.00
|gbpusd
|1.9313
|0.0000
|1.9323
|2006.11.24 17:08
|1.9323
|-100.00
|0.00
|0.00
|2 000.00
|88697
|2006.11.26 23:59
|buy
|5.70
|gbpusd
|1.9394
|0.0000
|1.9404
|2006.11.27 01:44
|1.9393
|-28.50
|0.00
|0.00
|-57.00
|88749
|2006.11.27 01:05
|buy
|11.40
|gbpusd
|1.9382
|0.0000
|1.9392
|2006.11.27 01:44
|1.9392
|-57.00
|0.00
|0.00
|1 140.00
|88787
|2006.11.27 01:46
|buy
|5.70
|gbpusd
|1.9399
|0.0000
|1.9407
|2006.11.27 02:03
|1.9407
|-28.50
|0.00
|0.00
|456.00
|88824
|2006.11.27 02:27
|buy
|5.70
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|1.9407
|2006.11.27 05:34
|1.9374
|-28.50
|0.00
|0.00
|-1 311.00
|88882
|2006.11.27 04:49
|buy
|11.40
|gbpusd
|1.9385
|0.0000
|1.9395
|2006.11.27 05:34
|1.9374
|-57.00
|0.00
|0.00
|-1 254.00
|88902
|2006.11.27 05:24
|buy
|22.80
|gbpusd
|1.9369
|0.0000
|1.9379
|2006.11.27 05:33
|1.9374
|-114.00
|0.00
|0.00
|1 140.00
|88908
|2006.11.27 05:25
|buy
|45.60
|gbpusd
|1.9362
|0.0000
|1.9372
|2006.11.27 05:33
|1.9372
|-228.00
|0.00
|0.00
|4 560.00
|89653
|2006.11.27 09:18
|sell
|5.70
|gbpusd
|1.9340
|0.0000
|1.9330
|2006.11.27 10:23
|1.9358
|-28.50
|0.00
|0.00
|-1 026.00
|89658
|2006.11.27 09:22
|sell
|11.40
|gbpusd
|1.9348
|0.0000
|1.9338
|2006.11.27 10:23
|1.9358
|-57.00
|0.00
|0.00
|-1 140.00
|89680
|2006.11.27 09:30
|sell
|22.80
|gbpusd
|1.9356
|0.0000
|1.9346
|2006.11.27 10:23
|1.9358
|-114.00
|0.00
|0.00
|-456.00
|89685
|2006.11.27 09:32
|sell
|45.60
|gbpusd
|1.9363
|0.0000
|1.9353
|2006.11.27 10:23
|1.9358
|-228.00
|0.00
|0.00
|2 280.00
|89688
|2006.11.27 09:32
|sell
|91.20
|gbpusd
|1.9369
|0.0000
|1.9359
|2006.11.27 10:23
|1.9359
|-456.00
|0.00
|0.00
|9 120.00
|92489
|2006.11.28 09:00
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.9432
|0.0000
|1.9442
|2006.11.28 09:04
|1.9434
|-29.00
|0.00
|0.00
|116.00
|92498
|2006.11.28 09:02
|buy
|11.60
|gbpusd
|1.9426
|0.0000
|1.9435
|2006.11.28 09:04
|1.9435
|-58.00
|0.00
|0.00
|1 044.00
|92502
|2006.11.28 09:04
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|2006.11.28 09:37
|1.9444
|-29.00
|0.00
|0.00
|580.00
|92861
|2006.11.28 10:46
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.9436
|0.0000
|1.9446
|2006.11.28 10:53
|1.9446
|-29.00
|0.00
|0.00
|580.00
|92876
|2006.11.28 10:57
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.9440
|0.0000
|1.9450
|2006.11.28 11:13
|1.9444
|-29.00
|0.00
|0.00
|232.00
|92890
|2006.11.28 10:58
|buy
|11.60
|gbpusd
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|2006.11.28 11:13
|1.9444
|-58.00
|0.00
|0.00
|1 160.00
|93029
|2006.11.28 12:37
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.9434
|0.0000
|1.9444
|2006.11.28 13:02
|1.9444
|-29.00
|0.00
|0.00
|580.00
|93054
|2006.11.28 13:02
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.9445
|0.0000
|1.9455
|2006.11.28 13:30
|1.9455
|-29.00
|0.00
|0.00
|580.00
|93103
|2006.11.28 13:30
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.9470
|0.0000
|1.9477
|2006.11.28 13:34
|1.9477
|-29.00
|0.00
|0.00
|406.00
|93305
|2006.11.28 13:34
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|1.9489
|2006.11.28 13:42
|1.9482
|-29.00
|0.00
|0.00
|174.00
|93471
|2006.11.28 13:36
|buy
|11.60
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|1.9483
|2006.11.28 13:42
|1.9483
|-58.00
|0.00
|0.00
|1 160.00
|93506
|2006.11.28 13:42
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.9482
|0.0000
|1.9492
|2006.11.28 13:55
|1.9479
|-29.00
|0.00
|0.00
|-174.00
|93509
|2006.11.28 13:42
|buy
|11.60
|gbpusd
|1.9475
|0.0000
|1.9485
|2006.11.28 13:55
|1.9479
|-58.00
|0.00
|0.00
|464.00
|93620
|2006.11.28 13:50
|buy
|23.20
|gbpusd
|1.9469
|0.0000
|1.9479
|2006.11.28 13:55
|1.9479
|-116.00
|0.00
|0.00
|2 320.00
|93640
|2006.11.28 13:55
|buy
|5.80
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|1.9489
|2006.11.28 14:21
|1.9477
|-29.00
|0.00
|0.00
|-116.00
|93667
|2006.11.28 14:06
|buy
|11.80
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|1.9483
|2006.11.28 14:21
|1.9477
|-59.00
|0.00
|0.00
|472.00
|93737
|2006.11.28 14:15
|buy
|23.60
|gbpusd
|1.9467
|0.0000
|1.9477
|2006.11.28 14:21
|1.9477
|-118.00
|0.00
|0.00
|2 360.00
|93794
|2006.11.28 14:21
|buy
|5.90
|gbpusd
|1.9478
|0.0000
|1.9488
|2006.11.28 14:36
|1.9488
|-29.50
|0.00
|0.00
|590.00
|93941
|2006.11.28 14:36
|buy
|5.90
|gbpusd
|1.9491
|0.0000
|1.9501
|2006.11.28 14:51
|1.9494
|-29.50
|0.00
|0.00
|177.00
|93960
|2006.11.28 14:40
|buy
|11.80
|gbpusd
|1.9485
|0.0000
|1.9495
|2006.11.28 14:51
|1.9495
|-59.00
|0.00
|0.00
|1 180.00
|93980
|2006.11.28 14:51
|buy
|5.90
|gbpusd
|1.9496
|0.0000
|1.9506
|2006.11.28 15:00
|1.9500
|-29.50
|0.00
|0.00
|236.00
|94021
|2006.11.28 14:54
|buy
|11.80
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|1.9499
|2006.11.28 15:00
|1.9499
|-59.00
|0.00
|0.00
|1 180.00
|94066
|2006.11.28 15:00
|buy
|5.90
|gbpusd
|1.9500
|0.0000
|1.9510
|2006.11.28 15:11
|1.9480
|-29.50
|0.00
|0.00
|-1 180.00
|94071
|2006.11.28 15:00
|buy
|11.80
|gbpusd
|1.9493
|0.0000
|1.9503
|2006.11.28 15:11
|1.9481
|-59.00
|0.00
|0.00
|-1 416.00
|94102
|2006.11.28 15:01
|buy
|23.60
|gbpusd
|1.9484
|0.0000
|1.9494
|2006.11.28 15:11
|1.9481
|-118.00
|0.00
|0.00
|-708.00
|94111
|2006.11.28 15:01
|buy
|47.20
|gbpusd
|1.9477
|0.0000
|1.9487
|2006.11.28 15:11
|1.9481
|-236.00
|0.00
|0.00
|1 888.00
|94115
|2006.11.28 15:02
|buy
|94.40
|gbpusd
|1.9471
|0.0000
|1.9481
|2006.11.28 15:11
|1.9481
|-472.00
|0.00
|0.00
|9 440.00
|94386
|2006.11.28 15:11
|buy
|5.90
|gbpusd
|1.9483
|0.0000
|1.9493
|2006.11.28 15:20
|1.9480
|-29.50
|0.00
|0.00
|-177.00
|94402
|2006.11.28 15:13
|buy
|11.80
|gbpusd
|1.9477
|0.0000
|1.9487
|2006.11.28 15:20
|1.9481
|-59.00
|0.00
|0.00
|472.00
|94416
|2006.11.28 15:14
|buy
|23.60
|gbpusd
|1.9471
|0.0000
|1.9481
|2006.11.28 15:20
|1.9481
|-118.00
|0.00
|0.00
|2 360.00
|94461
|2006.11.28 15:21
|buy
|5.90
|gbpusd
|1.9480
|0.0000
|1.9490
|2006.11.28 15:33
|1.9485
|-29.50
|0.00
|0.00
|295.00
|94487
|2006.11.28 15:25
|buy
|11.80
|gbpusd
|1.9474
|0.0000
|1.9484
|2006.11.28 15:33
|1.9484
|-59.00
|0.00
|0.00
|1 180.00
|95390
|2006.11.28 18:45
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9498
|0.0000
|1.9508
|2006.11.28 18:53
|1.9503
|-30.00
|0.00
|0.00
|300.00
|95407
|2006.11.28 18:51
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|1.9502
|2006.11.28 18:53
|1.9502
|-60.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|95420
|2006.11.28 18:53
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9503
|0.0000
|1.9513
|2006.11.28 19:29
|1.9513
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|95455
|2006.11.28 19:29
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9515
|0.0000
|1.9523
|2006.11.28 20:41
|1.9523
|-30.00
|0.00
|0.00
|480.00
|95535
|2006.11.28 20:42
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9525
|0.0000
|1.9535
|2006.11.28 21:03
|1.9529
|-30.00
|0.00
|0.00
|240.00
|95536
|2006.11.28 20:42
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|1.9529
|2006.11.28 21:03
|1.9529
|-60.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|95792
|2006.11.29 00:49
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9544
|2006.11.29 06:00
|1.9520
|-30.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|95877
|2006.11.29 03:55
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9517
|0.0000
|1.9527
|2006.11.29 06:00
|1.9520
|-60.00
|0.00
|0.00
|360.00
|95899
|2006.11.29 05:38
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|1.9520
|2006.11.29 06:00
|1.9520
|-120.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|98212
|2006.11.29 21:02
|sell
|6.00
|gbpusd
|1.9449
|0.0000
|1.9441
|2006.11.30 01:47
|1.9455
|-30.00
|0.00
|38.70
|-360.00
|98233
|2006.11.29 21:18
|sell
|12.00
|gbpusd
|1.9457
|0.0000
|1.9447
|2006.11.30 01:47
|1.9455
|-60.00
|0.00
|77.40
|240.00
|98247
|2006.11.29 21:40
|sell
|24.00
|gbpusd
|1.9462
|0.0000
|1.9455
|2006.11.30 01:47
|1.9455
|-120.00
|0.00
|154.80
|1 680.00
|98872
|2006.11.30 07:30
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9554
|2006.11.30 07:31
|1.9554
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|98893
|2006.11.30 07:32
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9551
|0.0000
|1.9561
|2006.11.30 08:24
|1.9536
|-30.00
|0.00
|0.00
|-900.00
|98899
|2006.11.30 07:33
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9555
|2006.11.30 08:24
|1.9536
|-60.00
|0.00
|0.00
|-1 080.00
|98907
|2006.11.30 07:35
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9540
|0.0000
|1.9548
|2006.11.30 08:24
|1.9536
|-120.00
|0.00
|0.00
|-960.00
|98912
|2006.11.30 07:35
|buy
|48.00
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9543
|2006.11.30 08:24
|1.9536
|-240.00
|0.00
|0.00
|1 440.00
|98916
|2006.11.30 07:35
|buy
|96.00
|gbpusd
|1.9526
|0.0000
|1.9536
|2006.11.30 08:24
|1.9536
|-480.00
|0.00
|0.00
|9 600.00
|99042
|2006.11.30 08:26
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9536
|0.0000
|1.9546
|2006.11.30 08:28
|1.9546
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|99064
|2006.11.30 08:41
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9544
|0.0000
|1.9554
|2006.11.30 08:53
|1.9546
|-30.00
|0.00
|0.00
|120.00
|99094
|2006.11.30 08:47
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9536
|0.0000
|1.9546
|2006.11.30 08:53
|1.9546
|-60.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|99119
|2006.11.30 08:58
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9542
|0.0000
|1.9552
|2006.11.30 09:23
|1.9552
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|99182
|2006.11.30 09:23
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9553
|0.0000
|1.9563
|2006.11.30 09:24
|1.9563
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|99206
|2006.11.30 09:24
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9563
|0.0000
|1.9573
|2006.11.30 09:24
|1.9573
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|99220
|2006.11.30 09:24
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9574
|0.0000
|1.9584
|2006.11.30 09:36
|1.9566
|-30.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|99237
|2006.11.30 09:26
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9574
|2006.11.30 09:36
|1.9567
|-60.00
|0.00
|0.00
|360.00
|99250
|2006.11.30 09:28
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9558
|0.0000
|1.9568
|2006.11.30 09:36
|1.9568
|-120.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|99307
|2006.11.30 09:36
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9567
|0.0000
|1.9577
|2006.11.30 09:52
|1.9577
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|99350
|2006.11.30 09:56
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9574
|0.0000
|1.9584
|2006.11.30 10:28
|1.9560
|-30.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|99386
|2006.11.30 10:08
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9575
|2006.11.30 10:28
|1.9560
|-60.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|99414
|2006.11.30 10:10
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9558
|0.0000
|1.9568
|2006.11.30 10:28
|1.9560
|-120.00
|0.00
|0.00
|480.00
|99459
|2006.11.30 10:20
|buy
|48.00
|gbpusd
|1.9552
|0.0000
|1.9562
|2006.11.30 10:28
|1.9562
|-240.00
|0.00
|0.00
|4 800.00
|99467
|2006.11.30 10:28
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9561
|0.0000
|1.9571
|2006.11.30 11:14
|1.9555
|-30.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|99504
|2006.11.30 10:50
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9554
|0.0000
|1.9564
|2006.11.30 11:14
|1.9555
|-60.00
|0.00
|0.00
|120.00
|99508
|2006.11.30 10:52
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9555
|2006.11.30 11:14
|1.9555
|-120.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|99530
|2006.11.30 11:14
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9559
|0.0000
|1.9569
|2006.11.30 11:34
|1.9563
|-30.00
|0.00
|0.00
|240.00
|99553
|2006.11.30 11:29
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9552
|0.0000
|1.9562
|2006.11.30 11:34
|1.9562
|-60.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|99565
|2006.11.30 11:35
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9563
|0.0000
|1.9573
|2006.11.30 13:01
|1.9573
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|99716
|2006.11.30 13:02
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9573
|0.0000
|1.9583
|2006.11.30 13:09
|1.9583
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|99759
|2006.11.30 13:09
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9582
|0.0000
|1.9592
|2006.11.30 13:30
|1.9579
|-30.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|99788
|2006.11.30 13:19
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9575
|0.0000
|1.9585
|2006.11.30 13:30
|1.9572
|-60.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|99803
|2006.11.30 13:20
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9568
|0.0000
|1.9578
|2006.11.30 13:30
|1.9578
|-120.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|99864
|2006.11.30 13:30
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9579
|0.0000
|1.9586
|2006.11.30 13:30
|1.9586
|-30.00
|0.00
|0.00
|420.00
|99899
|2006.11.30 13:31
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|2006.11.30 13:31
|1.9588
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|99909
|2006.11.30 13:31
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9581
|0.0000
|1.9591
|2006.11.30 13:45
|1.9568
|-30.00
|0.00
|0.00
|-780.00
|100007
|2006.11.30 13:32
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9576
|0.0000
|1.9584
|2006.11.30 13:45
|1.9569
|-60.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|100034
|2006.11.30 13:33
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9570
|0.0000
|1.9580
|2006.11.30 13:45
|1.9569
|-120.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|100104
|2006.11.30 13:35
|buy
|48.00
|gbpusd
|1.9565
|0.0000
|1.9575
|2006.11.30 13:45
|1.9569
|-240.00
|0.00
|0.00
|1 920.00
|100116
|2006.11.30 13:36
|buy
|96.00
|gbpusd
|1.9559
|0.0000
|1.9569
|2006.11.30 13:45
|1.9569
|-480.00
|0.00
|0.00
|9 600.00
|100139
|2006.11.30 13:45
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9571
|0.0000
|1.9581
|2006.11.30 14:13
|1.9576
|-30.00
|0.00
|0.00
|300.00
|100153
|2006.11.30 13:48
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9566
|0.0000
|1.9576
|2006.11.30 14:13
|1.9576
|-60.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|100191
|2006.11.30 14:14
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9578
|0.0000
|1.9588
|2006.11.30 14:57
|1.9588
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|100779
|2006.11.30 15:15
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9638
|2006.11.30 15:31
|1.9631
|-30.00
|0.00
|0.00
|180.00
|100807
|2006.11.30 15:19
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9621
|0.0000
|1.9631
|2006.11.30 15:31
|1.9631
|-60.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|100861
|2006.11.30 15:32
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9647
|2006.11.30 15:45
|1.9635
|-30.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|100867
|2006.11.30 15:32
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9633
|0.0000
|1.9643
|2006.11.30 15:45
|1.9635
|-60.00
|0.00
|0.00
|240.00
|100889
|2006.11.30 15:41
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9626
|0.0000
|1.9636
|2006.11.30 15:45
|1.9636
|-120.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|100896
|2006.11.30 15:45
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9636
|0.0000
|1.9646
|2006.11.30 15:56
|1.9646
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|100979
|2006.11.30 15:56
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9647
|0.0000
|1.9657
|2006.11.30 15:57
|1.9657
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|100998
|2006.11.30 15:57
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9670
|2006.11.30 15:59
|1.9670
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|101010
|2006.11.30 15:59
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9680
|2006.11.30 16:12
|1.9675
|-30.00
|0.00
|0.00
|300.00
|101045
|2006.11.30 16:04
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9675
|2006.11.30 16:12
|1.9675
|-60.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|101086
|2006.11.30 16:13
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|1.9689
|2006.11.30 16:15
|1.9689
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|101115
|2006.11.30 16:15
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9700
|2006.11.30 16:32
|1.9683
|-30.00
|0.00
|0.00
|-420.00
|101179
|2006.11.30 16:26
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9690
|2006.11.30 16:32
|1.9683
|-60.00
|0.00
|0.00
|360.00
|101194
|2006.11.30 16:27
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|1.9684
|2006.11.30 16:32
|1.9684
|-120.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|101208
|2006.11.30 16:33
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|1.9698
|2006.11.30 17:00
|1.9693
|-30.00
|0.00
|0.00
|300.00
|101233
|2006.11.30 16:36
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9693
|2006.11.30 17:00
|1.9693
|-60.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|101328
|2006.11.30 17:00
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9706
|2006.12.01 02:25
|1.9681
|-30.00
|0.00
|-21.00
|-900.00
|101392
|2006.11.30 17:23
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9690
|0.0000
|1.9700
|2006.12.01 02:25
|1.9681
|-60.00
|0.00
|-42.00
|-1 080.00
|101436
|2006.11.30 17:52
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9692
|2006.12.01 02:25
|1.9681
|-120.00
|0.00
|-84.00
|-240.00
|101462
|2006.11.30 18:44
|buy
|48.00
|gbpusd
|1.9674
|0.0000
|1.9684
|2006.12.01 02:25
|1.9677
|-240.00
|0.00
|-168.00
|1 440.00
|101479
|2006.11.30 19:00
|buy
|96.00
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|1.9678
|2006.12.01 02:25
|1.9678
|-480.00
|0.00
|-336.00
|9 600.00
|102087
|2006.12.01 06:46
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9749
|2006.12.01 07:16
|1.9740
|-30.00
|0.00
|0.00
|60.00
|102132
|2006.12.01 07:00
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9740
|2006.12.01 07:16
|1.9740
|-60.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|102192
|2006.12.01 07:18
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9754
|2006.12.01 07:52
|1.9743
|-30.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|102214
|2006.12.01 07:32
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9749
|2006.12.01 07:52
|1.9743
|-60.00
|0.00
|0.00
|480.00
|102243
|2006.12.01 07:44
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9743
|2006.12.01 07:52
|1.9743
|-120.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|102266
|2006.12.01 07:52
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9755
|2006.12.01 14:21
|1.9725
|-30.00
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|102287
|2006.12.01 07:58
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9739
|0.0000
|1.9749
|2006.12.01 14:21
|1.9725
|-60.00
|0.00
|0.00
|-1 680.00
|102332
|2006.12.01 08:01
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9743
|2006.12.01 14:21
|1.9725
|-120.00
|0.00
|0.00
|-1 920.00
|102359
|2006.12.01 08:02
|buy
|48.00
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9735
|2006.12.01 14:21
|1.9724
|-240.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|102376
|2006.12.01 08:03
|buy
|96.00
|gbpusd
|1.9718
|0.0000
|1.9728
|2006.12.01 14:21
|1.9728
|-480.00
|0.00
|0.00
|9 600.00
|103929
|2006.12.01 15:45
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9827
|0.0000
|1.9837
|2006.12.01 15:49
|1.9837
|-30.00
|0.00
|0.00
|600.00
|103943
|2006.12.01 15:49
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9840
|0.0000
|1.9850
|2006.12.03 23:00
|1.9836
|-30.00
|0.00
|-21.00
|-240.00
|103952
|2006.12.01 15:50
|buy
|12.00
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|1.9844
|2006.12.03 23:00
|1.9836
|-60.00
|0.00
|-42.00
|240.00
|103972
|2006.12.01 15:55
|buy
|24.00
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|1.9838
|2006.12.03 23:00
|1.9836
|-120.00
|0.00
|-84.00
|1 920.00
|103991
|2006.12.01 15:55
|buy
|48.00
|gbpusd
|1.9821
|0.0000
|1.9831
|2006.12.03 23:00
|1.9831
|-240.00
|0.00
|-168.00
|4 800.00
|103997
|2006.12.01 15:56
|buy
|96.00
|gbpusd
|1.9815
|0.0000
|1.9825
|2006.12.03 23:00
|1.9825
|-480.00
|0.00
|-336.00
|9 600.00
|104949
|2006.12.03 23:02
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|1.9842
|2006.12.04 00:48
|1.9810
|-30.00
|0.00
|0.00
|-1 320.00
|108059
|2006.12.04 21:01
|buy
|6.00
|gbpusd
|1.9802
|0.0000
|1.9810
|2006.12.04 21:48
|1.9810
|-30.00
|0.00
|0.00
|480.00
|-19 206.00
|0.00
|-1 031.10
|208 357.00
|Closed P/L:
|188 119.90
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|188 119.90
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|688 119.90
|Equity:
|688 119.90
|Free Margin:
|688 119.90
|Details:
|Gross Profit:
|238 261.70
|Gross Loss:
|50 141.80
|Total Net Profit:
|188 119.90
|Profit Factor:
|4.75
|Expected Payoff:
|770.98
|Absolute Drawdown:
|3 240.00
|Maximal Drawdown:
|5 730.00 (0.84%)
|Relative Drawdown:
|0.84% (5 730.00)
|Total Trades:
|244
|Short Positions (won %):
|15 (33.33%)
|Long Positions (won %):
|229 (72.05%)
|Profit Trades (% of total):
|170 (69.67%)
|Loss trades (% of total):
|74 (30.33%)
|Largest
|profit trade:
|10 500.00
|loss trade:
|-2 040.00
|Average
|profit trade:
|1 401.54
|loss trade:
|-677.59
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (8 816.00)
|consecutive losses ($):
|6 (-3 240.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|22 100.00 (10)
|consecutive loss (count):
|-5 730.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2