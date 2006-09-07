Crown Forex SA

Account: 11772 Name: Pedro Echenagucia Currency: USD 2006 December 11, 23:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
681972006.08.11 12:28balanceDeposit25 000.00
690242006.08.11 12:43buy1.00eurusd1.27360.00000.00002006.08.11 13:251.27250.000.000.00-110.00
690882006.08.11 12:45sell1.00eurusd1.27280.00000.00002006.08.11 12:451.27260.000.000.0020.00
690962006.08.11 12:45sell1.00eurusd1.27240.00000.00002006.08.11 12:501.27230.000.000.0010.00
691052006.08.11 12:45sell1.00eurusd1.27270.00000.00002006.08.11 12:491.27250.000.000.0020.00
691312006.08.11 12:46sell1.00eurusd1.27270.00000.00002006.08.11 12:491.27250.000.000.0020.00
691342006.08.11 12:46sell1.00eurusd1.27280.00000.00002006.08.11 12:481.27290.000.000.00-10.00
691452006.08.11 12:47buy1.00eurusd1.27290.00000.00002006.08.11 12:471.27310.000.000.0020.00
691532006.08.11 12:47buy1.00eurusd1.27290.00000.00002006.08.11 12:471.27310.000.000.0020.00
691552006.08.11 12:47buy1.00eurusd1.27320.00000.00002006.08.11 13:261.27250.000.000.00-70.00
724572006.08.11 16:04sell8.00eurusd1.27500.00000.00002006.08.14 21:231.27190.000.000.002 480.00
724592006.08.11 16:04sell8.00eurusd1.27520.00000.00002006.08.14 21:231.27190.000.000.002 640.00
724802006.08.11 16:05buy8.00xauusd630.300.000.002006.08.11 16:58630.400.000.000.0080.00
970662006.08.15 13:50buy30.00eurusd1.27980.00000.00002006.08.15 13:511.27990.000.000.00300.00
970692006.08.15 13:51buy30.00eurusd1.28010.00000.00002006.08.16 21:091.28470.000.000.0013 800.00
1585852006.08.21 00:18sell30.00eurusd1.28370.00000.00002006.08.22 18:481.27980.000.000.0011 700.00
2193492006.08.22 18:49sell30.00eurusd1.27970.00000.00002006.08.23 22:221.27890.000.000.002 400.00
2421282006.08.24 02:10sell30.00eurusd1.27610.00000.00002006.08.24 22:461.27580.000.000.00900.00
3604072006.08.31 12:31buy30.00gbpusd1.90710.00000.00002006.08.31 12:331.90810.000.000.003 000.00
3794902006.09.01 04:48sell30.00gbpusd1.90370.00000.00002006.09.01 12:501.89770.000.000.0018 000.00
4509612006.09.05 17:23sell3.00eurusd1.28061.28571.27932006.09.05 17:251.28070.000.000.00-30.00
4510082006.09.05 17:26sell0.30eurusd1.28051.28561.27922006.09.05 21:461.28090.000.000.00-12.00
4510292006.09.05 17:28sell0.60eurusd1.28091.28601.27962006.09.05 21:461.28090.000.000.000.00
4526872006.09.05 18:57sell1.20eurusd1.28131.28641.28002006.09.05 21:461.28090.000.000.0048.00
4527532006.09.05 18:59sell2.40eurusd1.28171.28681.28042006.09.05 21:461.28090.000.000.00192.00
4527932006.09.05 19:01sell4.80eurusd1.28221.28731.28092006.09.05 21:461.28090.000.000.00624.00
4552812006.09.05 21:46sell0.30eurusd1.28081.28591.27952006.09.06 01:411.28060.000.000.006.00
4552932006.09.05 21:47sell0.60eurusd1.28161.28671.28032006.09.06 01:411.28070.000.000.0054.00
4553982006.09.05 22:02sell1.20eurusd1.28201.28711.28072006.09.06 01:411.28070.000.000.00156.00
4592202006.09.06 01:41buy0.30eurusd1.28071.27561.28202006.09.06 06:161.28200.000.000.0039.00
4624042006.09.06 06:17buy0.30eurusd1.28211.27701.28342006.09.06 07:121.28220.000.000.003.00
4624142006.09.06 06:17buy0.60eurusd1.28131.27621.28262006.09.06 07:121.28200.000.000.0042.00
4624242006.09.06 06:18buy1.20eurusd1.28101.27591.28232006.09.06 07:121.28230.000.000.00156.00
4635912006.09.06 07:12sell0.30eurusd1.28201.28711.28072006.09.06 08:341.28210.000.000.00-3.00
4636472006.09.06 07:13sell0.60eurusd1.28241.28751.28112006.09.06 08:341.28210.000.000.0018.00
4639782006.09.06 07:22sell1.20eurusd1.28291.28801.28162006.09.06 08:341.28200.000.000.00108.00
4646192006.09.06 07:52sell2.40eurusd1.28331.28841.28202006.09.06 08:341.28200.000.000.00312.00
4658302006.09.06 08:34sell0.30eurusd1.28191.28701.28062006.09.06 10:491.28100.000.000.0027.00
4666362006.09.06 09:00sell0.60eurusd1.28231.28741.28102006.09.06 10:491.28100.000.000.0078.00
4698192006.09.06 10:49sell0.30eurusd1.28091.28601.27962006.09.06 11:151.28050.000.000.0012.00
4698302006.09.06 10:49sell0.60eurusd1.28131.28641.28002006.09.06 11:151.28000.000.000.0078.00
4705662006.09.06 11:15sell0.30eurusd1.28041.28551.27912006.09.06 11:281.27910.000.000.0039.00
4711542006.09.06 11:28sell0.30eurusd1.27921.28431.27792006.09.06 12:031.27890.000.000.009.00
4711882006.09.06 11:28sell0.60eurusd1.27971.28481.27842006.09.06 12:031.27890.000.000.0048.00
4715852006.09.06 11:37sell1.20eurusd1.28011.28521.27882006.09.06 12:031.27880.000.000.00156.00
4726542006.09.06 12:03buy1.00eurusd1.27891.27381.28022006.09.06 12:411.27940.000.000.0050.00
4726712006.09.06 12:04buy2.00eurusd1.27851.27341.27982006.09.06 12:411.27940.000.000.00180.00
4738062006.09.06 12:30buy4.00eurusd1.27841.27291.27932006.09.06 12:401.27930.000.000.00360.00
4738912006.09.06 12:31buy8.00eurusd1.27801.27291.27932006.09.06 12:401.27930.000.000.001 040.00
4747472006.09.06 12:41buy1.00eurusd1.27951.27441.28082006.09.06 14:061.27920.000.000.00-30.00
4747722006.09.06 12:41buy2.00eurusd1.27921.27411.28052006.09.06 14:061.27940.000.000.0040.00
4756832006.09.06 13:00buy4.00eurusd1.27881.27371.28012006.09.06 14:061.27940.000.000.00240.00
4757632006.09.06 13:01buy8.00eurusd1.27841.27331.27972006.09.06 14:061.27940.000.000.00800.00
4768622006.09.06 13:28buy16.00eurusd1.27801.27291.27932006.09.06 14:061.27930.000.000.002 080.00
4786272006.09.06 14:06buy1.00eurusd1.27951.27441.28082006.09.06 18:011.27860.000.000.00-90.00
4786302006.09.06 14:06buy2.00eurusd1.27911.27401.28042006.09.06 18:011.27870.000.000.00-80.00
4787542006.09.06 14:08buy4.00eurusd1.27871.27361.28002006.09.06 18:011.27870.000.000.000.00
4797632006.09.06 14:43buy8.00eurusd1.27821.27311.27952006.09.06 18:011.27870.000.000.00400.00
4816252006.09.06 16:05buy16.00eurusd1.27811.27271.27912006.09.06 18:011.27910.000.000.001 600.00
4869632006.09.06 18:02sell1.00eurusd1.27841.28351.27712006.09.06 21:461.27850.000.000.00-10.00
4870662006.09.06 18:02sell2.00eurusd1.27881.28391.27752006.09.06 21:461.27850.000.000.0060.00
4871012006.09.06 18:03sell4.00eurusd1.27921.28431.27792006.09.06 21:461.27850.000.000.00280.00
4871202006.09.06 18:03sell8.00eurusd1.27951.28461.27822006.09.06 21:461.27850.000.000.00800.00
4876422006.09.06 18:12sell16.00eurusd1.27991.28501.27862006.09.06 21:461.27860.000.000.002 080.00
4968932006.09.06 21:46sell1.00eurusd1.27841.28351.27712006.09.07 07:481.28030.000.000.00-190.00
4969062006.09.06 21:47sell2.00eurusd1.28041.28551.27912006.09.07 07:481.28030.000.000.0020.00
4970382006.09.06 21:51sell4.00eurusd1.28051.28591.27952006.09.07 07:481.28030.000.000.0080.00
4970572006.09.06 21:52sell8.00eurusd1.28091.28601.27962006.09.07 07:481.28050.000.000.00320.00
4983912006.09.06 22:31sell16.00eurusd1.28111.28641.28002006.09.07 07:481.28000.000.000.001 760.00
5222732006.09.07 07:48buy1.00eurusd1.28051.27541.28182006.09.07 08:521.27990.000.000.00-60.00
5222782006.09.07 07:48buy2.00eurusd1.28001.27491.28132006.09.07 08:521.28040.000.000.0080.00
5231842006.09.07 08:00buy4.00eurusd1.27961.27451.28092006.09.07 08:521.28040.000.000.00320.00
5265192006.09.07 08:44buy8.00eurusd1.27931.27401.28042006.09.07 08:521.28040.000.000.00880.00
5265772006.09.07 08:45buy16.00eurusd1.27891.27381.28022006.09.07 08:521.28020.000.000.002 080.00
5272652006.09.07 08:52buy1.00eurusd1.28031.27521.28162006.09.07 10:401.27520.000.000.00-510.00
5274282006.09.07 08:53buy2.00eurusd1.27981.27471.28112006.09.07 10:401.27550.000.000.00-860.00
5275792006.09.07 08:54buy4.00eurusd1.27931.27421.28062006.09.07 10:401.27550.000.000.00-1 520.00
5276392006.09.07 08:54buy8.00eurusd1.27891.27381.28022006.09.07 10:401.27550.000.000.00-2 720.00
5278062006.09.07 08:55buy16.00eurusd1.27851.27341.27982006.09.07 10:401.27540.000.000.00-4 960.00
5353882006.09.07 10:40buy1.00eurusd1.27561.27051.27692006.09.07 12:491.27050.000.000.00-510.00
5377352006.09.07 11:07buy2.00eurusd1.27381.26871.27512006.09.07 12:491.27070.000.000.00-620.00
5381152006.09.07 11:10buy4.00eurusd1.27341.26831.27472006.09.07 12:491.27070.000.000.00-1 080.00
5381302006.09.07 11:10buy8.00eurusd1.27341.26801.27442006.09.07 12:491.27080.000.000.00-2 080.00
5381412006.09.07 11:11buy16.00eurusd1.27331.26801.27442006.09.07 12:491.27050.000.000.00-4 480.00
5457272006.09.07 12:49sell1.00eurusd1.27071.27581.26942006.09.07 16:011.27580.000.000.00-510.00
5458702006.09.07 12:50sell2.00eurusd1.27111.27621.26982006.09.07 16:031.27440.000.000.00-660.00
5461272006.09.07 12:53sell4.00eurusd1.27111.27661.27022006.09.07 16:031.27440.000.000.00-1 320.00
5461502006.09.07 12:54sell8.00eurusd1.27151.27661.27022006.09.07 16:151.27390.000.000.00-1 920.00
5472472006.09.07 13:08sell16.00eurusd1.27161.27701.27062006.09.07 16:031.27530.000.000.00-5 920.00
5692262006.09.07 16:03sell2.00eurusd1.27401.27951.27312006.09.07 16:151.27350.000.000.00100.00
5692432006.09.07 16:03sell4.00eurusd1.27441.27951.27312006.09.07 16:151.27390.000.000.00200.00
5697602006.09.07 16:07sell8.00eurusd1.27471.28011.27372006.09.07 16:141.27370.000.000.00800.00
5698902006.09.07 16:08sell16.00eurusd1.27481.28021.27382006.09.07 16:141.27380.000.000.001 600.00
5707282006.09.07 16:15sell1.00eurusd1.27371.27911.27272006.09.07 18:161.27410.000.000.00-40.00
5716672006.09.07 16:23sell2.00eurusd1.27401.27941.27302006.09.07 18:161.27410.000.000.00-20.00
5724992006.09.07 16:31sell4.00eurusd1.27411.27951.27312006.09.07 18:161.27380.000.000.00120.00
5725952006.09.07 16:32sell8.00eurusd1.27451.27961.27322006.09.07 18:161.27380.000.000.00560.00
5730002006.09.07 16:35sell16.00eurusd1.27501.28011.27372006.09.07 18:161.27370.000.000.002 080.00
5857872006.09.07 18:16sell1.00eurusd1.27371.27881.27242006.09.07 18:461.27330.000.000.0040.00
5869162006.09.07 18:24sell2.00eurusd1.27401.27941.27302006.09.07 18:461.27330.000.000.00140.00
5876522006.09.07 18:29sell4.00eurusd1.27441.27951.27312006.09.07 18:461.27310.000.000.00520.00
5900322006.09.07 18:46sell1.00eurusd1.27321.27831.27192006.09.07 19:091.27260.000.000.0060.00
5910962006.09.07 18:52sell2.00eurusd1.27321.27871.27232006.09.07 19:091.27270.000.000.00100.00
5914192006.09.07 18:55sell4.00eurusd1.27331.27871.27232006.09.07 19:091.27270.000.000.00240.00
5916922006.09.07 18:56sell8.00eurusd1.27331.27881.27242006.09.07 19:091.27240.000.000.00720.00
5917432006.09.07 18:57sell16.00eurusd1.27331.27881.27242006.09.07 19:091.27240.000.000.001 440.00
5934112006.09.07 19:09sell1.00eurusd1.27261.27771.27132006.09.07 19:231.27240.000.000.0020.00
5935812006.09.07 19:11sell2.00eurusd1.27261.27811.27172006.09.07 19:231.27240.000.000.0040.00
5936032006.09.07 19:12sell4.00eurusd1.27301.27811.27172006.09.07 19:231.27240.000.000.00240.00
5938582006.09.07 19:16sell8.00eurusd1.27301.27841.27202006.09.07 19:231.27200.000.000.00800.00
5938652006.09.07 19:16sell16.00eurusd1.27301.27841.27202006.09.07 19:231.27200.000.000.001 600.00
5944672006.09.07 19:23sell1.00eurusd1.27231.27741.27102006.09.07 22:571.27270.000.000.00-40.00
5945082006.09.07 19:24sell2.00eurusd1.27271.27781.27142006.09.07 20:481.27240.000.000.0060.00
5955092006.09.07 19:38sell4.00eurusd1.27301.27831.27192006.09.07 20:481.27340.000.000.00-160.00
5961302006.09.07 19:46sell8.00eurusd1.27331.27841.27202006.09.07 20:481.27330.000.000.000.00
5986562006.09.07 20:18sell16.00eurusd1.27371.27881.27242006.09.07 20:471.27240.000.000.002 080.00
6009792006.09.07 20:48sell2.00eurusd1.27291.27801.27162006.09.07 22:571.27280.000.000.0020.00
6010022006.09.07 20:48sell4.00eurusd1.27321.27831.27192006.09.07 22:571.27270.000.000.00200.00
6037052006.09.07 21:22sell8.00eurusd1.27331.27871.27232006.09.07 22:571.27260.000.000.00560.00
6040462006.09.07 21:25sell16.00eurusd1.27331.27881.27242006.09.07 22:571.27240.000.000.001 440.00
6108312006.09.07 22:58sell1.00eurusd1.27271.27781.27142006.09.07 22:591.27310.000.000.00-40.00
6108632006.09.07 22:58sell2.00eurusd1.27301.27831.27192006.09.07 22:591.27300.000.000.000.00
6590912006.09.08 10:39sell1.00eurusd1.27121.27631.26992006.09.08 11:091.26990.000.000.00130.00
6598652006.09.08 11:09sell1.00eurusd1.27011.27521.26882006.09.08 12:261.27030.000.000.00-20.00
6600552006.09.08 11:16sell2.00eurusd1.27071.27581.26942006.09.08 12:261.27030.000.000.0080.00
6603152006.09.08 11:23sell4.00eurusd1.27111.27621.26982006.09.08 12:261.27030.000.000.00320.00
6608172006.09.08 11:40sell8.00eurusd1.27111.27661.27022006.09.08 12:261.27020.000.000.00720.00
6611812006.09.08 11:56sell16.00eurusd1.27151.27661.27022006.09.08 12:261.27020.000.000.002 080.00
6622582006.09.08 12:26sell1.00eurusd1.27021.27531.26892006.09.08 12:361.26890.000.000.00130.00
6628732006.09.08 12:36sell1.00eurusd1.26861.27371.26732006.09.08 12:371.26730.000.000.00130.00
6629382006.09.08 12:37sell1.00eurusd1.26791.27301.26662006.09.08 12:441.26730.000.000.0060.00
6632302006.09.08 12:40sell2.00eurusd1.26831.27341.26702006.09.08 12:441.26700.000.000.00260.00
6634892006.09.08 12:44sell1.00eurusd1.26691.27201.26562006.09.08 14:151.26630.000.000.0060.00
6637242006.09.08 12:47sell2.00eurusd1.26731.27241.26602006.09.08 14:141.26600.000.000.00260.00
6655962006.09.08 13:23sell4.00eurusd1.26771.27281.26642006.09.08 14:141.26640.000.000.00520.00
6676982006.09.08 14:15sell1.00eurusd1.26591.27101.26462006.09.08 14:231.26580.000.000.0010.00
6677242006.09.08 14:16sell2.00eurusd1.26641.27151.26512006.09.08 14:231.26550.000.000.00180.00
6677912006.09.08 14:17sell4.00eurusd1.26681.27191.26552006.09.08 14:231.26550.000.000.00520.00
6682182006.09.08 14:24sell1.00eurusd1.26581.27091.26452006.09.11 01:071.26540.000.000.0040.00
6685462006.09.08 14:30sell2.00eurusd1.26621.27131.26492006.09.11 01:071.26540.000.000.00160.00
6688872006.09.08 14:40sell4.00eurusd1.26661.27171.26532006.09.11 01:001.26530.000.000.00520.00
6702892006.09.08 15:17sell8.00eurusd1.26681.27221.26582006.09.11 00:591.26580.000.000.00800.00
6703002006.09.08 15:17sell16.00eurusd1.26691.27231.26592006.09.11 00:561.26590.000.000.001 600.00
6808752006.09.11 10:33buy1.00eurusd1.27241.26731.27372006.09.12 01:211.27190.000.000.00-50.00
6810272006.09.11 10:56buy2.00eurusd1.27201.26691.27332006.09.12 01:211.27190.000.000.00-20.00
6811012006.09.11 10:58buy4.00eurusd1.27161.26651.27292006.09.12 01:211.27190.000.000.00120.00
6811922006.09.11 11:04buy8.00eurusd1.27121.26611.27252006.09.12 01:211.27190.000.000.00560.00
6812092006.09.11 11:04buy16.00eurusd1.27091.26581.27222006.09.12 01:211.27190.000.000.001 600.00
6979332006.09.12 10:24buy1.00eurusd1.27121.26611.27252006.09.12 12:301.27250.000.000.00130.00
6979582006.09.12 10:25buy2.00eurusd1.27091.26581.27222006.09.12 12:301.27220.000.000.00260.00
6990332006.09.12 12:28buy4.00eurusd1.27051.26541.27182006.09.12 12:301.27180.000.000.00520.00
6991062006.09.12 12:31buy1.00eurusd1.27311.26801.27442006.09.12 12:561.27180.000.000.00-130.00
6991242006.09.12 12:31buy2.00eurusd1.27171.26661.27302006.09.12 12:561.27180.000.000.0020.00
6992782006.09.12 12:33buy4.00eurusd1.27131.26621.27262006.09.12 12:561.27180.000.000.00200.00
6992902006.09.12 12:33buy8.00eurusd1.27101.26591.27232006.09.12 12:561.27190.000.000.00720.00
6993282006.09.12 12:33buy16.00eurusd1.27051.26541.27182006.09.12 12:561.27180.000.000.002 080.00
7003952006.09.12 12:56buy1.00eurusd1.27201.26691.27332006.09.13 01:181.26690.000.000.00-510.00
7008642006.09.12 13:11buy2.00eurusd1.27161.26651.27292006.09.13 01:181.26680.000.000.00-960.00
7012942006.09.12 13:32buy4.00eurusd1.27121.26611.27252006.09.13 01:181.26680.000.000.00-1 760.00
7013152006.09.12 13:32buy8.00eurusd1.27091.26581.27222006.09.13 01:181.26690.000.000.00-3 200.00
7014212006.09.12 13:36buy16.00eurusd1.27051.26541.27182006.09.13 01:181.26690.000.000.00-5 760.00
7076882006.09.13 01:18sell1.00eurusd1.26681.26881.26582006.09.13 03:131.26880.000.000.00-200.00
7077482006.09.13 01:21sell2.00eurusd1.26721.26921.26622006.09.13 03:131.26880.000.000.00-320.00
7078152006.09.13 01:27sell4.00eurusd1.26761.26961.26662006.09.13 03:131.26880.000.000.00-480.00
7080472006.09.13 02:01sell8.00eurusd1.26801.27001.26702006.09.13 03:131.26880.000.000.00-640.00
7081172006.09.13 02:08sell16.00eurusd1.26851.27051.26752006.09.13 03:131.26880.000.000.00-480.00
7083722006.09.13 03:13sell1.00eurusd1.26871.27071.26772006.09.13 07:541.26770.000.000.00100.00
7085602006.09.13 04:27sell2.00eurusd1.26911.27111.26812006.09.13 07:311.26810.000.000.00200.00
7096552006.09.13 06:47sell4.00eurusd1.26941.27141.26842006.09.13 07:301.26840.000.000.00400.00
7097522006.09.13 06:53sell8.00eurusd1.26981.27181.26882006.09.13 07:291.26880.000.000.00800.00
7139832006.09.13 12:51sell1.00eurusd1.26791.26991.26692006.09.13 13:301.26860.000.000.00-70.00
7140492006.09.13 13:01sell2.00eurusd1.26831.27031.26732006.09.13 13:301.26860.000.000.00-60.00
7141572006.09.13 13:11sell4.00eurusd1.26871.27071.26772006.09.13 13:301.26860.000.000.0040.00
7144872006.09.13 13:26sell8.00eurusd1.26911.27111.26812006.09.13 13:301.26860.000.000.00400.00
7145182006.09.13 13:26sell16.00eurusd1.26941.27141.26842006.09.13 13:301.26840.000.000.001 600.00
7145962006.09.13 13:30sell1.00eurusd1.26831.27031.26732006.09.13 13:521.26860.000.000.00-30.00
7146542006.09.13 13:34sell2.00eurusd1.26871.27071.26772006.09.13 13:521.26860.000.000.0020.00
7147702006.09.13 13:45sell4.00eurusd1.26911.27111.26812006.09.13 13:521.26860.000.000.00200.00
7148032006.09.13 13:48sell8.00eurusd1.26941.27141.26842006.09.13 13:521.26840.000.000.00800.00
7148992006.09.13 13:52buy1.00eurusd1.26861.26661.26962006.09.13 14:091.26810.000.000.00-50.00
7149502006.09.13 13:55buy2.00eurusd1.26821.26621.26922006.09.13 14:091.26810.000.000.00-20.00
7149692006.09.13 13:55buy4.00eurusd1.26781.26581.26882006.09.13 14:091.26810.000.000.00120.00
7151342006.09.13 14:01buy8.00eurusd1.26741.26541.26842006.09.13 14:091.26810.000.000.00560.00
7151582006.09.13 14:01buy16.00eurusd1.26711.26511.26812006.09.13 14:091.26810.000.000.001 600.00
7153332006.09.13 14:09buy1.00eurusd1.26821.26621.26922006.09.13 14:381.26770.000.000.00-50.00
7153712006.09.13 14:12buy2.00eurusd1.26781.26581.26882006.09.13 14:381.26770.000.000.00-20.00
7155002006.09.13 14:26buy4.00eurusd1.26741.26541.26842006.09.13 14:381.26770.000.000.00120.00
7156322006.09.13 14:30buy8.00eurusd1.26711.26511.26812006.09.13 14:381.26780.000.000.00560.00
7156382006.09.13 14:30buy16.00eurusd1.26671.26471.26772006.09.13 14:371.26770.000.000.001 600.00
7158552006.09.13 14:38buy1.00eurusd1.26791.26591.26892006.09.13 15:041.26870.000.000.0080.00
7159072006.09.13 14:40buy2.00eurusd1.26751.26551.26852006.09.13 15:041.26850.000.000.00200.00
7164032006.09.13 15:15sell1.00eurusd1.26851.27051.26752006.09.13 15:481.27050.000.000.00-200.00
7164702006.09.13 15:20sell2.00eurusd1.26891.27091.26792006.09.13 15:491.27090.000.000.00-400.00
7164942006.09.13 15:21sell4.00eurusd1.26921.27121.26822006.09.13 15:491.27120.000.000.00-800.00
7165342006.09.13 15:21sell8.00eurusd1.26961.27161.26862006.09.13 15:341.26860.000.000.00800.00
7185012006.09.13 17:56sell1.00eurusd1.26911.27111.26812006.09.13 18:121.26820.000.000.0090.00
7185692006.09.13 18:06sell2.00eurusd1.26941.27141.26842006.09.13 18:121.26840.000.000.00200.00
7186542006.09.13 18:12buy1.00eurusd1.26821.26621.26922006.09.13 18:351.26920.000.000.00100.00
7187622006.09.13 18:35buy1.00eurusd1.26931.26731.27032006.09.13 21:581.26980.000.000.0050.00
7189032006.09.13 19:04buy2.00eurusd1.26901.26701.27002006.09.13 21:581.27000.000.000.00200.00
7197612006.09.13 21:58buy1.00eurusd1.26991.26791.27092006.09.14 06:331.26910.000.000.00-80.00
7199342006.09.13 22:41buy2.00eurusd1.26951.26751.27052006.09.14 06:331.26910.000.000.00-80.00
7211402006.09.14 03:56buy12.00eurusd1.26911.26761.27012006.09.14 06:331.26910.000.000.000.00
7211612006.09.14 03:57buy24.00eurusd1.26871.26721.26972006.09.14 06:331.26910.000.000.00960.00
7215112006.09.14 06:08buy48.00eurusd1.26821.26671.26922006.09.14 06:331.26920.000.000.004 800.00
7217032006.09.14 06:33buy3.00eurusd1.26921.26771.27022006.09.14 07:081.26770.000.000.00-450.00
7217872006.09.14 06:39buy6.00eurusd1.26891.26741.26992006.09.14 07:081.26770.000.000.00-720.00
7218382006.09.14 06:46buy12.00eurusd1.26841.26691.26942006.09.14 07:081.26770.000.000.00-840.00
7219542006.09.14 07:06buy24.00eurusd1.26801.26651.26902006.09.14 07:081.26770.000.000.00-720.00
7219742006.09.14 07:08buy3.00eurusd1.26781.26631.26882006.09.14 08:321.26880.000.000.00300.00
7227532006.09.14 08:32buy3.00eurusd1.26881.26731.26982006.09.14 09:441.26950.000.000.00210.00
7230432006.09.14 08:55buy6.00eurusd1.26841.26691.26942006.09.14 09:431.26940.000.000.00600.00
7235442006.09.14 09:44sell3.00eurusd1.26951.27101.26852006.09.14 10:371.27100.000.000.00-450.00
7236282006.09.14 09:49sell6.00eurusd1.27001.27151.26902006.09.14 10:381.27110.000.000.00-660.00
7239442006.09.14 10:15sell12.00eurusd1.27041.27191.26942006.09.14 10:381.27100.000.000.00-720.00
7241412006.09.14 10:37sell24.00eurusd1.27081.27231.26982006.09.14 10:381.27110.000.000.00-720.00
7241562006.09.14 10:38sell3.00eurusd1.27101.27251.27002006.09.14 11:171.27250.000.000.00-450.00
7242252006.09.14 10:40sell6.00eurusd1.27131.27281.27032006.09.14 11:171.27260.000.000.00-780.00
7243982006.09.14 10:49sell12.00eurusd1.27171.27321.27072006.09.14 11:171.27260.000.000.00-1 080.00
7244062006.09.14 10:49sell24.00eurusd1.27211.27361.27112006.09.14 11:171.27260.000.000.00-1 200.00
7247972006.09.14 11:17sell3.00eurusd1.27251.27401.27152006.09.14 12:041.27220.000.000.0090.00
7250472006.09.14 11:34sell6.00eurusd1.27291.27441.27192006.09.14 12:041.27220.000.000.00420.00
7252712006.09.14 11:51sell12.00eurusd1.27321.27471.27222006.09.14 12:041.27220.000.000.001 200.00
7254692006.09.14 12:04sell3.00eurusd1.27211.27361.27112006.09.14 12:301.27360.000.000.00-450.00
7257452006.09.14 12:24sell6.00eurusd1.27251.27401.27152006.09.14 12:301.27300.000.000.00-300.00
7258512006.09.14 12:29sell12.00eurusd1.27291.27441.27192006.09.14 12:301.27340.000.000.00-600.00
7258772006.09.14 12:30sell24.00eurusd1.27321.27471.27222006.09.14 12:301.27360.000.000.00-960.00
7258982006.09.14 12:30sell3.00eurusd1.27271.27421.27172006.09.14 12:311.27170.000.000.00300.00
7259672006.09.14 12:31sell3.00eurusd1.27141.27291.27042006.09.14 12:331.27290.000.000.00-450.00
7260612006.09.14 12:32sell6.00eurusd1.27181.27331.27082006.09.14 12:331.27290.000.000.00-660.00
7261222006.09.14 12:33sell12.00eurusd1.27231.27381.27132006.09.14 12:331.27300.000.000.00-840.00
7261532006.09.14 12:33sell24.00eurusd1.27271.27421.27172006.09.14 12:331.27300.000.000.00-720.00
7261672006.09.14 12:33sell3.00eurusd1.27271.27421.27172006.09.14 12:351.27220.000.000.00150.00
7262162006.09.14 12:34sell6.00eurusd1.27311.27461.27212006.09.14 12:351.27210.000.000.00600.00
7263062006.09.14 12:35sell3.00eurusd1.27191.27341.27092006.09.14 12:371.27130.000.000.00180.00
7263112006.09.14 12:35sell6.00eurusd1.27231.27381.27132006.09.14 12:371.27130.000.000.00600.00
7264252006.09.14 12:37sell3.00eurusd1.27101.27251.27002006.09.14 12:401.27050.000.000.00150.00
7264342006.09.14 12:38sell6.00eurusd1.27131.27281.27032006.09.14 12:401.27030.000.000.00600.00
7265532006.09.14 12:40sell3.00eurusd1.27041.27191.26942006.09.14 12:421.26940.000.000.00300.00
7267112006.09.14 12:42sell3.00eurusd1.26941.27091.26842006.09.14 12:541.27090.000.000.00-450.00
7267742006.09.14 12:43sell6.00eurusd1.26981.27131.26882006.09.14 12:541.27090.000.000.00-660.00
7268032006.09.14 12:44sell12.00eurusd1.27021.27171.26922006.09.14 12:541.27090.000.000.00-840.00
7269852006.09.14 12:52sell24.00eurusd1.27061.27211.26962006.09.14 12:541.27090.000.000.00-720.00
7270212006.09.14 12:54sell3.00eurusd1.27081.27231.26982006.09.14 14:201.27230.000.000.00-450.00
7271292006.09.14 12:57sell6.00eurusd1.27121.27271.27022006.09.14 14:241.27270.000.000.00-900.00
7278192006.09.14 13:38sell12.00eurusd1.27161.27311.27062006.09.14 14:241.27280.000.000.00-1 440.00
7284582006.09.14 14:19sell24.00eurusd1.27211.27361.27112006.09.14 14:241.27280.000.000.00-1 680.00
7285272006.09.14 14:20sell24.00eurusd1.27251.27401.27152006.09.14 14:241.27260.000.000.00-240.00
7286452006.09.14 14:24sell3.00eurusd1.27251.27401.27152006.09.14 14:371.27200.000.000.00150.00
7286892006.09.14 14:26sell6.00eurusd1.27291.27441.27192006.09.14 14:371.27190.000.000.00600.00
7289412006.09.14 14:37sell3.00eurusd1.27191.27341.27092006.09.14 14:551.27340.000.000.00-450.00
7289722006.09.14 14:40sell6.00eurusd1.27231.27381.27132006.09.14 14:551.27340.000.000.00-660.00
7290122006.09.14 14:42sell12.00eurusd1.27271.27421.27172006.09.14 14:551.27340.000.000.00-840.00
7292382006.09.14 14:55sell24.00eurusd1.27311.27511.27212006.09.14 14:551.27340.000.000.00-720.00
7292422006.09.14 14:55buy3.00eurusd1.27341.27141.27442006.09.14 14:561.27440.000.000.00300.00
7292722006.09.14 14:57buy3.00eurusd1.27441.27241.27542006.09.14 18:431.27240.000.000.00-600.00
7298952006.09.14 15:15buy6.00eurusd1.27391.27191.27492006.09.14 18:431.27230.000.000.00-960.00
7301822006.09.14 15:38buy12.00eurusd1.27351.27151.27452006.09.14 18:431.27230.000.000.00-1 440.00
7310812006.09.14 17:09buy24.00eurusd1.27311.27111.27412006.09.14 18:431.27230.000.000.00-1 920.00
7317102006.09.14 18:43buy3.00eurusd1.27241.27041.27342006.09.15 05:311.27250.000.000.0030.00
7322202006.09.14 20:17buy6.00eurusd1.27201.26691.27302006.09.15 05:311.27250.000.000.00300.00
7338462006.09.15 01:37buy12.00eurusd1.27161.26651.27262006.09.15 05:301.27260.000.000.001 200.00
7346582006.09.15 05:31sell3.00eurusd1.27251.27761.27152006.09.15 05:381.27260.000.000.00-30.00
7347152006.09.15 05:49sell3.10eurusd1.27290.00000.00002006.09.15 06:281.27240.000.000.00155.00
7350132006.09.15 06:28buy3.10eurusd1.27240.00000.00002006.09.15 07:041.27160.000.000.00-248.00
7353282006.09.15 07:29sell3.90usdchf1.25380.00000.00002006.09.15 07:331.25330.000.000.00155.59
7354952006.09.15 07:39sell2.10gbpusd1.88520.00000.00002006.09.15 08:011.88460.000.000.00126.00
7357272006.09.15 08:01sell2.10gbpusd1.88460.00000.00002006.09.15 09:351.88380.000.000.00168.00
7366832006.09.15 09:38sell3.90usdchf1.25570.00000.00002006.09.15 09:571.25660.000.000.00-279.33
7369662006.09.15 09:57buy3.10eurusd1.26860.00000.00002006.09.15 09:591.26910.000.000.00155.00
7370722006.09.15 10:00buy3.10eurusd1.26910.00000.00002006.09.15 10:031.26830.000.000.00-248.00
7371552006.09.15 10:03buy3.10eurusd1.26860.00000.00002006.09.15 10:111.26900.000.000.00124.00
7372662006.09.15 10:11buy3.90usdchf1.25750.00000.00002006.09.15 11:011.25800.000.000.00155.01
7378872006.09.15 11:01buy3.90usdchf1.25790.00000.00002006.09.15 11:501.25840.000.000.00154.96
7383242006.09.15 11:50buy2.10gbpusd1.88080.00000.00002006.09.15 12:271.88130.000.000.00105.00
7390352006.09.15 12:28sell3.10eurusd1.26710.00000.00002006.09.15 12:371.26920.000.000.00-651.00
7396712006.09.15 12:37buy2.10gbpusd1.88450.00000.00002006.09.15 13:321.87960.000.000.00-1 029.00
7414072006.09.15 13:32sell3.00eurusd1.26560.00000.00002006.09.15 13:331.26520.000.000.00120.00
7414922006.09.15 13:33sell3.00eurusd1.26500.00000.00002006.09.15 13:331.26450.000.000.00150.00
7415132006.09.15 13:33sell3.00eurusd1.26460.00000.00002006.09.15 13:451.26340.000.000.00360.00
7420992006.09.15 13:45sell2.10gbpusd1.87630.00000.00002006.09.15 14:031.87780.000.000.00-315.00
7427392006.09.15 14:03buy3.80usdchf1.25940.00000.00002006.09.15 14:131.26030.000.000.00271.36
7430292006.09.15 14:13buy2.10gbpusd1.87660.00000.00002006.09.15 14:131.87580.000.000.00-168.00
7430482006.09.15 14:13buy3.00eurusd1.26380.00000.00002006.09.15 14:241.26430.000.000.00150.00
7433232006.09.15 14:24sell3.10eurusd1.26450.00000.00002006.09.15 14:351.26530.000.000.00-248.00
7437452006.09.15 14:35sell2.00gbpusd1.87810.00000.00002006.09.15 14:481.87730.000.000.00160.00
7444642006.09.15 15:01buy3.90usdchf1.25840.00000.00002006.09.15 15:151.25910.000.000.00216.82
7447672006.09.15 15:20buy3.10eurusd1.26420.00000.00002006.09.15 15:461.26470.000.000.00155.00
7450102006.09.15 15:46sell3.10eurusd1.26450.00000.00002006.09.15 16:101.26530.000.000.00-248.00
7452632006.09.15 16:10sell3.90usdchf1.25690.00000.00002006.09.15 16:111.25640.000.000.00155.21
7452962006.09.15 16:11sell3.90usdchf1.25650.00000.00002006.09.15 16:471.25600.000.000.00155.25
7460162006.09.15 17:02buy2.10gbpusd1.87630.00000.00002006.09.15 17:191.87550.000.000.00-168.00
7462932006.09.15 17:24sell3.10eurusd1.26450.00000.00002006.09.17 22:461.26400.000.000.00155.00
7483572006.09.17 22:54buy3.90usdchf1.25730.00000.00002006.09.17 23:461.25780.000.000.00155.03
7490242006.09.18 00:15sell2.10gbpusd1.87950.00000.00002006.09.18 00:391.87890.000.000.00126.00
7492492006.09.18 00:51sell3.90usdchf1.25550.00000.00002006.09.18 02:001.25700.000.000.00-465.39
7495422006.09.18 03:09sell4.10gbpusd1.88040.00000.00002006.09.18 04:521.88120.000.000.00-328.00
7504732006.09.18 06:20buy30.40eurusd1.26730.00000.00002006.09.18 07:001.26810.000.000.002 432.00
7509362006.09.18 07:00sell31.30eurusd1.26790.00000.00002006.09.18 08:111.26700.000.000.002 817.00
7546872006.09.18 13:00sell32.50eurusd1.26760.00000.00002006.09.18 13:011.26840.000.000.00-2 600.00
7547412006.09.18 13:01sell31.40eurusd1.26830.00000.00002006.09.18 13:061.26760.000.000.002 198.00
7549772006.09.18 13:06sell32.30eurusd1.26760.00000.00002006.09.18 13:161.26690.000.000.002 261.00
7555762006.09.18 13:36sell33.20eurusd1.26730.00000.00002006.09.18 13:421.26660.000.000.002 324.00
7557752006.09.18 13:56sell34.10eurusd1.26730.00000.00002006.09.18 14:091.26820.000.000.00-3 069.00
7565112006.09.18 14:57buy32.90eurusd1.26910.00000.00002006.09.18 18:051.26850.000.000.00-1 974.00
7586502006.09.18 18:49sell3.20eurusd1.27020.00000.00002006.09.18 18:531.26990.000.000.0096.00
7587512006.09.18 19:03sell3.20eurusd1.27040.00000.00002006.09.18 19:061.27010.000.000.0096.00
7591102006.09.18 20:25sell3.20eurusd1.27060.00000.00002006.09.18 20:461.27030.000.000.0096.00
7593972006.09.18 21:26buy3.20eurusd1.26990.00000.00002006.09.18 21:381.27020.000.000.0096.00
7595122006.09.18 21:54sell16.10eurusd1.27020.00000.00002006.09.19 07:111.27000.000.000.00322.00
7618832006.09.19 07:11buy16.20eurusd1.26980.00000.00002006.09.19 07:401.26900.000.000.00-1 296.00
7622172006.09.19 07:41sell15.90eurusd1.26850.00000.00002006.09.19 07:461.26820.000.000.00477.00
7623272006.09.19 07:46buy16.00eurusd1.26840.00000.00002006.09.19 07:491.26870.000.000.00480.00
7624032006.09.19 07:49sell16.10eurusd1.26870.00000.00002006.09.19 07:501.26840.000.000.00483.00
7624292006.09.19 07:52buy16.20eurusd1.26840.00000.00002006.09.19 08:021.26760.000.000.00-1 296.00
7626352006.09.19 08:03buy16.00eurusd1.26750.00000.00002006.09.19 08:131.26660.000.000.00-1 440.00
7628572006.09.19 08:18buy15.70eurusd1.26620.00000.00002006.09.19 08:211.26660.000.000.00628.00
7628842006.09.19 08:21sell15.80eurusd1.26660.00000.00002006.09.19 08:271.26740.000.000.00-1 264.00
7630552006.09.19 08:37buy15.60eurusd1.26700.00000.00002006.09.19 08:511.26720.000.000.00312.00
7632402006.09.19 09:00buy15.60eurusd1.26670.00000.00002006.09.19 09:011.26580.000.000.00-1 404.00
7633112006.09.19 09:02buy15.40eurusd1.26590.00000.00002006.09.19 09:021.26620.000.000.00462.00
7633292006.09.19 09:03buy15.50eurusd1.26590.00000.00002006.09.19 09:031.26620.000.000.00465.00
7634162006.09.19 09:07sell15.50eurusd1.26680.00000.00002006.09.19 09:171.26650.000.000.00465.00
7635422006.09.19 09:18buy15.60eurusd1.26650.00000.00002006.09.19 09:311.26570.000.000.00-1 248.00
7636312006.09.19 09:33sell15.40eurusd1.26620.00000.00002006.09.19 09:411.26590.000.000.00462.00
7638062006.09.19 09:47buy15.50eurusd1.26540.00000.00002006.09.19 09:491.26570.000.000.00465.00
7639472006.09.19 09:59buy15.60eurusd1.26530.00000.00002006.09.19 10:041.26550.000.000.00312.00
7641762006.09.19 10:25buy15.60eurusd1.26590.00000.00002006.09.19 11:081.26620.000.000.00468.00
7645992006.09.19 11:13buy15.70eurusd1.26650.00000.00002006.09.19 12:301.26690.000.000.00628.00
7655162006.09.19 12:30buy15.80eurusd1.26820.00000.00002006.09.19 12:311.26850.000.000.00474.00
7656622006.09.19 12:31sell15.90eurusd1.26830.00000.00002006.09.19 12:311.26800.000.000.00477.00
7656782006.09.19 12:31sell16.00eurusd1.26790.00000.00002006.09.19 12:321.26880.000.000.00-1 440.00
7656932006.09.19 12:32sell15.70eurusd1.26830.00000.00002006.09.19 12:351.26790.000.000.00628.00
7658912006.09.19 12:35buy15.90eurusd1.26820.00000.00002006.09.19 12:361.26740.000.000.00-1 272.00
7659332006.09.19 12:36buy15.60eurusd1.26780.00000.00002006.09.19 12:361.26810.000.000.00468.00
7659442006.09.19 12:36buy15.70eurusd1.26800.00000.00002006.09.19 12:361.26830.000.000.00471.00
7659472006.09.19 12:36buy15.80eurusd1.26800.00000.00002006.09.19 12:411.26830.000.000.00474.00
7661932006.09.19 12:41sell15.90eurusd1.26810.00000.00002006.09.19 12:421.26900.000.000.00-1 431.00
7662732006.09.19 12:43sell15.60eurusd1.26890.00000.00002006.09.19 12:431.26860.000.000.00468.00
7664812006.09.19 12:50sell3.00eurusd1.26931.27051.26632006.09.19 12:511.26970.000.000.00-120.00
7664992006.09.19 12:51sell3.00eurusd1.26941.27061.26642006.09.19 12:511.26980.000.000.00-120.00
7665072006.09.19 12:51sell3.00eurusd1.26951.27071.26652006.09.19 12:521.26970.000.000.00-60.00
7665132006.09.19 12:51sell3.00eurusd1.26961.27081.26662006.09.19 12:521.26980.000.000.00-60.00
7665222006.09.19 12:51sell3.00eurusd1.26951.27071.26652006.09.19 12:521.26980.000.000.00-90.00
7665302006.09.19 12:51sell3.00eurusd1.26961.27081.26662006.09.19 12:521.26990.000.000.00-90.00
7665432006.09.19 12:51sell3.00eurusd1.26961.27081.26662006.09.19 12:521.26980.000.000.00-60.00
7665692006.09.19 12:52sell3.00eurusd1.26971.27091.26672006.09.19 12:531.26980.000.000.00-30.00
7665722006.09.19 12:52sell3.00eurusd1.26981.27101.26682006.09.19 12:531.27010.000.000.00-90.00
7666062006.09.19 12:52sell3.00eurusd1.26971.27091.26672006.09.19 12:541.27010.000.000.00-120.00
7666072006.09.19 12:52sell3.00eurusd1.26971.27091.26672006.09.19 12:541.27010.000.000.00-120.00
7666252006.09.19 12:53sell3.00eurusd1.26981.27101.26682006.09.19 12:541.27010.000.000.00-90.00
7666312006.09.19 12:53sell3.00eurusd1.26981.27101.26682006.09.19 12:541.26990.000.000.00-30.00
7666482006.09.19 12:54sell3.00eurusd1.27021.27141.26722006.09.19 12:541.27010.000.000.0030.00
7666892006.09.19 12:55sell15.50eurusd1.27020.00000.00002006.09.19 13:011.26990.000.000.00465.00
7670342006.09.19 13:10sell15.50eurusd1.27060.00000.00002006.09.19 13:121.27140.000.000.00-1 240.00
7671362006.09.19 13:12sell15.30eurusd1.27120.00000.00002006.09.19 13:161.27090.000.000.00459.00
7672102006.09.19 13:16buy15.40eurusd1.27050.00000.00002006.09.19 13:251.26970.000.000.00-1 232.00
7674712006.09.19 13:25buy15.20eurusd1.26970.00000.00002006.09.19 13:291.27000.000.000.00456.00
7677952006.09.19 13:45sell15.20eurusd1.27060.00000.00002006.09.19 13:481.27030.000.000.00456.00
7678852006.09.19 13:50sell15.30eurusd1.27080.00000.00002006.09.19 13:581.27050.000.000.00459.00
8467002006.09.27 12:19buy3.00eurusd1.26821.26701.27122006.09.27 12:311.27120.000.000.00900.00
8467142006.09.27 12:19buy3.00eurusd1.26831.26711.27132006.09.27 12:311.27130.000.000.00900.00
8467172006.09.27 12:19buy3.00eurusd1.26841.26721.27142006.09.27 12:321.27140.000.000.00900.00
8467202006.09.27 12:19buy3.00eurusd1.26821.26701.27122006.09.27 12:311.27120.000.000.00900.00
8467392006.09.27 12:20buy3.00eurusd1.26801.26681.27102006.09.27 12:301.27100.000.000.00900.00
8472542006.09.27 12:35buy3.00eurusd1.27031.26911.27332006.09.27 12:401.26910.000.000.00-360.00
8472562006.09.27 12:35buy3.00eurusd1.27031.26911.27332006.09.27 12:401.26910.000.000.00-360.00
8472572006.09.27 12:35buy3.00eurusd1.27031.26911.27332006.09.27 12:401.26910.000.000.00-360.00
8472622006.09.27 12:35buy3.00eurusd1.27031.26911.27332006.09.27 12:401.26910.000.000.00-360.00
8472632006.09.27 12:35buy3.00eurusd1.27031.26911.27332006.09.27 12:401.26910.000.000.00-360.00
8475432006.09.27 12:40buy3.00eurusd1.26921.26801.27222006.09.27 12:461.26800.000.000.00-360.00
8475482006.09.27 12:40buy3.00eurusd1.26901.26781.27202006.09.27 14:051.26780.000.000.00-360.00
8475552006.09.27 12:40buy3.00eurusd1.26911.26791.27212006.09.27 12:461.26790.000.000.00-360.00
8475622006.09.27 12:40buy3.00eurusd1.26901.26781.27202006.09.27 14:051.26780.000.000.00-360.00
8475652006.09.27 12:40buy3.00eurusd1.26911.26791.27212006.09.27 12:461.26790.000.000.00-360.00
8477582006.09.27 12:46buy3.00eurusd1.26801.26681.27102006.09.27 14:511.27100.000.000.00900.00
8477662006.09.27 12:46buy3.00eurusd1.26801.26681.27102006.09.27 14:511.27100.000.000.00900.00
8589232006.09.28 12:19buy3.00eurusd1.27071.26951.27372006.09.28 12:361.26950.000.000.00-360.00
8589512006.09.28 12:20buy3.00eurusd1.27051.26931.27352006.09.28 12:361.26930.000.000.00-360.00
8589602006.09.28 12:21buy3.00eurusd1.27031.26911.27332006.09.28 12:361.26910.000.000.00-360.00
8589692006.09.28 12:21buy3.00eurusd1.27031.26911.27332006.09.28 12:361.26910.000.000.00-360.00
8589812006.09.28 12:22buy3.00eurusd1.27031.26911.27332006.09.28 12:361.26910.000.000.00-360.00
8594332006.09.28 12:36buy3.00eurusd1.26961.26841.27262006.09.28 14:261.26840.000.000.00-360.00
8594362006.09.28 12:36buy3.00eurusd1.26941.26821.27242006.09.28 14:271.26820.000.000.00-360.00
8594632006.09.28 12:36buy3.00eurusd1.26921.26801.27222006.09.28 14:461.26800.000.000.00-360.00
8594752006.09.28 12:37buy3.00eurusd1.26931.26811.27232006.09.28 14:271.26810.000.000.00-360.00
8595042006.09.28 12:37buy3.00eurusd1.26911.26791.27212006.09.28 14:461.26790.000.000.00-360.00
8716132006.09.29 12:20buy3.00eurusd1.26571.26451.26872006.09.29 12:381.26450.000.000.00-360.00
8716142006.09.29 12:20buy3.00eurusd1.26571.26451.26872006.09.29 12:381.26450.000.000.00-360.00
8716212006.09.29 12:20buy3.00eurusd1.26561.26441.26862006.09.29 12:391.26440.000.000.00-360.00
8716222006.09.29 12:20buy3.00eurusd1.26561.26441.26862006.09.29 12:391.26440.000.000.00-360.00
8716442006.09.29 12:20buy3.00eurusd1.26551.26431.26852006.09.29 12:391.26430.000.000.00-360.00
8720912006.09.29 12:38buy3.00eurusd1.26461.26341.26762006.09.29 15:021.26760.000.000.00900.00
8721292006.09.29 12:39buy3.00eurusd1.26471.26351.26772006.09.29 15:021.26770.000.000.00900.00
8721362006.09.29 12:39buy3.00eurusd1.26441.26321.26742006.09.29 15:011.26740.000.000.00900.00
8721382006.09.29 12:39buy3.00eurusd1.26441.26321.26742006.09.29 15:011.26740.000.000.00900.00
8721442006.09.29 12:39buy3.00eurusd1.26441.26321.26742006.09.29 15:011.26740.000.000.00900.00
8849502006.10.02 13:14sell3.00eurusd1.27021.27141.26722006.10.02 13:221.27140.000.000.00-360.00
8849942006.10.02 13:16sell3.00eurusd1.27021.27141.26722006.10.02 13:221.27140.000.000.00-360.00
8850362006.10.02 13:17sell3.00eurusd1.27061.27181.26762006.10.02 13:311.27180.000.000.00-360.00
8851002006.10.02 13:19sell3.00eurusd1.27061.27181.26762006.10.02 13:311.27180.000.000.00-360.00
8851392006.10.02 13:20sell3.00eurusd1.27061.27181.26762006.10.02 13:311.27180.000.000.00-360.00
8853422006.10.02 13:23sell3.00eurusd1.27131.27251.26832006.10.02 13:351.27250.000.000.00-360.00
8853602006.10.02 13:23sell3.00eurusd1.27121.27241.26822006.10.02 13:351.27240.000.000.00-360.00
8855732006.10.02 13:31sell3.00eurusd1.27161.27281.26862006.10.02 13:351.27280.000.000.00-360.00
8857012006.10.02 13:32sell3.00eurusd1.27211.27331.26912006.10.02 13:461.27330.000.000.00-360.00
8857762006.10.02 13:34sell3.00eurusd1.27211.27331.26912006.10.02 13:461.27330.000.000.00-360.00
8858782006.10.02 13:35sell3.00eurusd1.27271.27391.26972006.10.02 13:491.27390.000.000.00-360.00
8859022006.10.02 13:35sell3.00eurusd1.27271.27391.26972006.10.02 13:491.27390.000.000.00-360.00
8860582006.10.02 13:43buy30.00gbpjpy221.640.000.002006.10.06 14:12222.460.000.000.0020 689.65
8861042006.10.02 13:45sell3.00eurusd1.27271.27391.26972006.10.02 13:491.27390.000.000.00-360.00
8861782006.10.02 13:46sell3.00eurusd1.27351.27471.27052006.10.02 13:531.27470.000.000.00-360.00
8862332006.10.02 13:47sell3.00eurusd1.27351.27471.27052006.10.02 13:531.27470.000.000.00-360.00
8864102006.10.02 13:50sell3.00eurusd1.27381.27501.27082006.10.02 14:221.27500.000.000.00-360.00
8864532006.10.02 13:51sell3.00eurusd1.27401.27521.27102006.10.02 14:231.27520.000.000.00-360.00
8864642006.10.02 13:51sell3.00eurusd1.27401.27521.27102006.10.02 14:231.27520.000.000.00-360.00
8866562006.10.02 13:54sell3.00eurusd1.27461.27581.27162006.10.02 14:241.27580.000.000.00-360.00
8970952006.10.03 12:33buy3.00eurusd1.27241.27121.27542006.10.04 07:561.27120.000.000.00-360.00
8971412006.10.03 12:34buy3.00eurusd1.27221.27101.27522006.10.04 08:021.27100.000.000.00-360.00
8972442006.10.03 12:40buy3.00eurusd1.27221.27101.27522006.10.04 08:021.27100.000.000.00-360.00
8972682006.10.03 12:41buy3.00eurusd1.27221.27101.27522006.10.04 08:021.27100.000.000.00-360.00
9331682006.10.06 12:39sell3.00eurusd1.26411.26531.26112006.10.06 12:551.26110.000.000.00900.00
9331782006.10.06 12:39sell3.00eurusd1.26411.26531.26112006.10.06 12:551.26110.000.000.00900.00
9331912006.10.06 12:39sell3.00eurusd1.26411.26531.26112006.10.06 12:551.26110.000.000.00900.00
9331932006.10.06 12:39sell3.00eurusd1.26431.26551.26132006.10.06 12:551.26130.000.000.00900.00
9332152006.10.06 12:40sell3.00eurusd1.26431.26551.26132006.10.06 12:551.26130.000.000.00900.00
9649502006.10.11 12:35buy30.00gbpjpy221.900.000.002006.10.11 22:28222.020.000.000.003 006.77
9722552006.10.12 08:27sell39.90eurusd1.25441.25591.00002006.10.12 09:291.25410.000.000.001 197.00
9737542006.10.12 12:01sell0.10eurusd1.25291.26441.25332006.10.12 12:511.25330.000.000.00-4.00
10086852006.10.18 01:10buy0.10gbpusd1.87040.00001.87142006.10.18 01:321.87030.000.000.00-1.00
10155782006.10.18 15:15sell0.10gbpusd1.86740.00001.86642006.10.18 17:311.86750.000.000.00-1.00
10159612006.10.18 16:34sell0.20gbpusd1.86780.00001.86682006.10.18 17:311.86750.000.000.006.00
10161162006.10.18 17:01sell0.40gbpusd1.86810.00001.86712006.10.18 17:311.86750.000.000.0024.00
10161712006.10.18 17:14sell0.80gbpusd1.86850.00001.86752006.10.18 17:311.86750.000.000.0080.00
10253762006.10.19 16:00buy0.10gbpusd1.87620.00001.87722006.10.19 16:011.87720.000.000.0010.00
10254122006.10.19 16:01buy0.10gbpusd1.87820.00001.87922006.10.19 16:581.87740.000.000.00-8.00
10254362006.10.19 16:01buy0.20gbpusd1.87790.00001.87892006.10.19 16:581.87740.000.000.00-10.00
10254692006.10.19 16:02buy0.40gbpusd1.87750.00001.87852006.10.19 16:581.87740.000.000.00-4.00
10254882006.10.19 16:02buy0.80gbpusd1.87710.00001.87812006.10.19 16:581.87740.000.000.0024.00
10255492006.10.19 16:03buy1.60gbpusd1.87670.00001.87772006.10.19 16:581.87740.000.000.00112.00
10257802006.10.19 16:15buy3.20gbpusd1.87630.00001.87732006.10.19 16:581.87730.000.000.00320.00
10260722006.10.19 16:58buy0.10gbpusd1.87750.00001.87852006.10.19 17:091.87850.000.000.0010.00
10262372006.10.19 17:09buy0.10gbpusd1.87860.00001.87962006.10.19 17:361.87920.000.000.006.00
10262952006.10.19 17:10buy0.20gbpusd1.87820.00001.87922006.10.19 17:361.87920.000.000.0020.00
10264612006.10.19 17:36buy0.10gbpusd1.87930.00001.88032006.10.19 18:201.87990.000.000.006.00
10266702006.10.19 18:00buy0.20gbpusd1.87890.00001.87992006.10.19 18:201.87990.000.000.0020.00
10268572006.10.19 18:20buy0.10gbpusd1.88000.00001.88102006.10.19 20:491.87830.000.000.00-17.00
10268762006.10.19 18:21buy0.20gbpusd1.87960.00001.88062006.10.19 20:491.87830.000.000.00-26.00
10269192006.10.19 18:29buy0.40gbpusd1.87920.00001.88022006.10.19 20:491.87830.000.000.00-36.00
10271252006.10.19 18:53buy0.80gbpusd1.87880.00001.87982006.10.19 20:491.87830.000.000.00-40.00
10271482006.10.19 18:55buy1.60gbpusd1.87840.00001.87942006.10.19 20:491.87830.000.000.00-16.00
10271882006.10.19 18:59buy3.20gbpusd1.87800.00001.87902006.10.19 20:491.87830.000.000.0096.00
10272182006.10.19 19:00buy6.40gbpusd1.87760.00001.87862006.10.19 20:491.87820.000.000.00384.00
10272772006.10.19 19:10buy12.80gbpusd1.87720.00001.87822006.10.19 20:491.87820.000.000.001 280.00
10278252006.10.19 20:49buy0.10gbpusd1.87830.00001.87932006.10.20 00:181.87770.000.000.00-6.00
10278752006.10.19 20:58buy0.20gbpusd1.87800.00001.87902006.10.20 00:181.87770.000.000.00-6.00
10281032006.10.19 21:28buy0.40gbpusd1.87760.00001.87862006.10.20 00:181.87770.000.000.004.00
10283352006.10.19 22:16buy0.80gbpusd1.87720.00001.87822006.10.20 00:181.87770.000.000.0040.00
10283502006.10.19 22:17buy1.60gbpusd1.87680.00001.87782006.10.20 00:181.87780.000.000.00160.00
10328372006.10.20 11:31buy0.10gbpusd1.88470.00001.88572006.10.20 12:421.88540.000.000.007.00
10331612006.10.20 11:58buy0.20gbpusd1.88430.00001.88532006.10.20 12:421.88530.000.000.0020.00
10334832006.10.20 12:42buy0.10gbpusd1.88550.00001.88652006.10.20 12:571.88490.000.000.00-6.00
10334882006.10.20 12:43buy0.20gbpusd1.88510.00001.88612006.10.20 12:571.88490.000.000.00-4.00
10334892006.10.20 12:43buy0.40gbpusd1.88470.00001.88572006.10.20 12:571.88490.000.000.008.00
10335102006.10.20 12:45buy0.80gbpusd1.88430.00001.88532006.10.20 12:571.88490.000.000.0048.00
10335342006.10.20 12:48buy1.60gbpusd1.88400.00001.88502006.10.20 12:571.88500.000.000.00160.00
10335952006.10.20 12:57buy0.10gbpusd1.88500.00001.88602006.10.20 15:321.88300.000.000.00-20.00
10340752006.10.20 13:42buy0.20gbpusd1.88460.00001.88562006.10.20 15:321.88300.000.000.00-32.00
10340792006.10.20 13:42buy0.40gbpusd1.88420.00001.88522006.10.20 15:321.88300.000.000.00-48.00
10340942006.10.20 13:43buy0.80gbpusd1.88390.00001.88492006.10.20 15:321.88300.000.000.00-72.00
10341792006.10.20 13:48buy1.60gbpusd1.88350.00001.88452006.10.20 15:321.88300.000.000.00-80.00
10342122006.10.20 13:50buy3.20gbpusd1.88310.00001.88412006.10.20 15:321.88300.000.000.00-32.00
10343612006.10.20 14:01buy6.40gbpusd1.88270.00001.88372006.10.20 15:321.88300.000.000.00192.00
10343702006.10.20 14:01buy12.80gbpusd1.88230.00001.88332006.10.20 15:321.88300.000.000.00896.00
10344032006.10.20 14:02buy25.60gbpusd1.88200.00001.88302006.10.20 15:321.88300.000.000.002 560.00
10399192006.10.23 09:01sell0.10gbpusd1.87560.00001.87462006.10.23 09:111.87460.000.000.0010.00
10400802006.10.23 09:11sell0.10gbpusd1.87450.00001.87352006.10.23 09:171.87350.000.000.0010.00
10403562006.10.23 09:17sell0.10gbpusd1.87340.00001.87242006.10.23 09:371.87390.000.000.00-5.00
10404862006.10.23 09:22sell0.20gbpusd1.87380.00001.87282006.10.23 09:371.87390.000.000.00-2.00
10406732006.10.23 09:32sell0.40gbpusd1.87410.00001.87312006.10.23 09:371.87400.000.000.004.00
10406902006.10.23 09:33sell0.80gbpusd1.87450.00001.87352006.10.23 09:371.87400.000.000.0040.00
10407022006.10.23 09:33sell1.60gbpusd1.87490.00001.87392006.10.23 09:371.87390.000.000.00160.00
10407482006.10.23 09:37sell0.10gbpusd1.87390.00001.87292006.10.23 10:001.87390.000.000.000.00
10408372006.10.23 09:44sell0.20gbpusd1.87420.00001.87322006.10.23 10:001.87390.000.000.006.00
10408932006.10.23 09:50sell0.40gbpusd1.87460.00001.87362006.10.23 10:001.87360.000.000.0040.00
10410262006.10.23 10:00sell0.10gbpusd1.87380.00001.87282006.10.23 10:171.87300.000.000.008.00
10410362006.10.23 10:01sell0.20gbpusd1.87410.00001.87312006.10.23 10:171.87310.000.000.0020.00
10412432006.10.23 10:17sell0.10gbpusd1.87290.00001.87192006.10.23 10:181.87190.000.000.0010.00
10413102006.10.23 10:18sell0.10gbpusd1.87180.00001.87082006.10.23 10:571.87230.000.000.00-5.00
10413432006.10.23 10:19sell0.20gbpusd1.87210.00001.87112006.10.23 10:571.87230.000.000.00-4.00
10415552006.10.23 10:34sell0.40gbpusd1.87250.00001.87152006.10.23 10:571.87230.000.000.008.00
10416262006.10.23 10:41sell0.80gbpusd1.87290.00001.87192006.10.23 10:571.87240.000.000.0040.00
10416582006.10.23 10:43sell1.60gbpusd1.87330.00001.87232006.10.23 10:571.87230.000.000.00160.00
10417932006.10.23 10:57sell0.10gbpusd1.87230.00001.87132006.10.23 12:011.87260.000.000.00-3.00
10418302006.10.23 11:01sell0.20gbpusd1.87270.00001.87172006.10.23 12:011.87260.000.000.002.00
10418652006.10.23 11:04sell0.40gbpusd1.87310.00001.87212006.10.23 12:011.87260.000.000.0020.00
10419982006.10.23 11:30sell0.80gbpusd1.87350.00001.87252006.10.23 11:591.87250.000.000.0080.00
10423682006.10.23 12:01sell0.10gbpusd1.87250.00001.87152006.10.23 12:251.87150.000.000.0010.00
10425792006.10.23 12:25sell0.10gbpusd1.87140.00001.87042006.10.23 12:441.87110.000.000.003.00
10425872006.10.23 12:25sell0.20gbpusd1.87180.00001.87082006.10.23 12:441.87110.000.000.0014.00
10426022006.10.23 12:26sell0.40gbpusd1.87210.00001.87112006.10.23 12:441.87110.000.000.0040.00
10427542006.10.23 12:44sell0.10gbpusd1.87100.00001.87002006.10.23 13:241.87000.000.000.0010.00
10433522006.10.23 13:24sell0.10gbpusd1.86990.00001.86892006.10.23 13:291.86890.000.000.0010.00
10434372006.10.23 13:29sell0.10gbpusd1.86870.00001.86772006.10.23 13:561.86890.000.000.00-2.00
10434862006.10.23 13:31sell0.20gbpusd1.86910.00001.86812006.10.23 13:561.86890.000.000.004.00
10435842006.10.23 13:36sell0.40gbpusd1.86950.00001.86852006.10.23 13:561.86890.000.000.0024.00
10436872006.10.23 13:46sell0.80gbpusd1.86990.00001.86892006.10.23 13:561.86890.000.000.0080.00
10437852006.10.23 13:56sell0.10gbpusd1.86880.00001.86782006.10.23 14:331.87020.000.000.00-14.00
10438082006.10.23 13:57sell0.20gbpusd1.86920.00001.86822006.10.23 14:331.87020.000.000.00-20.00
10438682006.10.23 14:00sell0.40gbpusd1.86960.00001.86862006.10.23 14:331.87020.000.000.00-24.00
10439252006.10.23 14:02sell0.80gbpusd1.87000.00001.86902006.10.23 14:331.87020.000.000.00-16.00
10439442006.10.23 14:03sell1.60gbpusd1.87040.00001.86942006.10.23 14:331.87020.000.000.0032.00
10439902006.10.23 14:04sell3.20gbpusd1.87080.00001.86982006.10.23 14:331.87020.000.000.00192.00
10440732006.10.23 14:11sell6.40gbpusd1.87120.00001.87022006.10.23 14:331.87020.000.000.00640.00
10443722006.10.23 14:33sell0.10gbpusd1.87010.00001.86912006.10.23 15:541.87100.000.000.00-9.00
10445742006.10.23 14:52sell0.20gbpusd1.87050.00001.86952006.10.23 15:541.87100.000.000.00-10.00
10446322006.10.23 14:57sell0.40gbpusd1.87090.00001.86992006.10.23 15:541.87100.000.000.00-4.00
10446532006.10.23 14:58sell0.80gbpusd1.87130.00001.87032006.10.23 15:541.87100.000.000.0024.00
10446832006.10.23 14:59sell1.60gbpusd1.87170.00001.87072006.10.23 15:541.87100.000.000.00112.00
10446902006.10.23 15:00sell3.20gbpusd1.87200.00001.87102006.10.23 15:541.87100.000.000.00320.00
10551002006.10.24 17:30buy0.10gbpusd1.87490.00001.87592006.10.24 17:341.87590.000.000.0010.00
10551422006.10.24 17:34buy0.10gbpusd1.87600.00001.87702006.10.24 21:061.87350.000.000.00-25.00
10552722006.10.24 17:48buy0.20gbpusd1.87560.00001.87662006.10.24 21:061.87350.000.000.00-42.00
10553832006.10.24 18:11buy0.40gbpusd1.87520.00001.87622006.10.24 21:061.87350.000.000.00-68.00
10556022006.10.24 18:49buy0.80gbpusd1.87480.00001.87582006.10.24 21:061.87350.000.000.00-104.00
10556472006.10.24 18:59buy1.60gbpusd1.87440.00001.87542006.10.24 21:061.87350.000.000.00-144.00
10557342006.10.24 19:09buy3.20gbpusd1.87400.00001.87502006.10.24 21:061.87350.000.000.00-160.00
10558182006.10.24 19:28buy6.40gbpusd1.87370.00001.87472006.10.24 21:061.87350.000.000.00-128.00
10562172006.10.24 20:40buy12.80gbpusd1.87330.00001.87432006.10.24 21:061.87350.000.000.00256.00
10562682006.10.24 20:59buy25.60gbpusd1.87290.00001.87392006.10.24 21:061.87350.000.000.001 536.00
10562752006.10.24 21:01buy51.20gbpusd1.87250.00001.87352006.10.24 21:061.87350.000.000.005 120.00
10738042006.10.26 13:15buy0.10gbpusd1.88570.00001.88672006.10.26 13:371.88630.000.000.006.00
10739312006.10.26 13:23buy0.20gbpusd1.88530.00001.88632006.10.26 13:371.88630.000.000.0020.00
10771962006.10.26 17:15buy0.10gbpusd1.89080.00001.89182006.10.26 18:531.89060.000.000.00-2.00
10775792006.10.26 18:10buy0.20gbpusd1.89040.00001.89142006.10.26 18:531.89070.000.000.006.00
10775882006.10.26 18:10buy0.40gbpusd1.89010.00001.89112006.10.26 18:531.89070.000.000.0024.00
10777792006.10.26 18:28buy0.80gbpusd1.88970.00001.89072006.10.26 18:531.89070.000.000.0080.00
10779542006.10.26 18:53buy0.10gbpusd1.89080.00001.89182006.10.26 22:061.89060.000.000.00-2.00
10781202006.10.26 19:19buy0.20gbpusd1.89040.00001.89142006.10.26 22:061.89060.000.000.004.00
10789392006.10.26 21:48buy0.40gbpusd1.89010.00001.89112006.10.26 22:061.89060.000.000.0020.00
10789422006.10.26 21:48buy0.80gbpusd1.88970.00001.89072006.10.26 22:051.89070.000.000.0080.00
10863962006.10.27 13:30buy0.10gbpusd1.89890.00001.89992006.10.27 13:331.89990.000.000.0010.00
10865532006.10.27 13:33buy0.10gbpusd1.90010.00001.90112006.10.27 14:211.89880.000.000.00-13.00
10865992006.10.27 13:34buy0.20gbpusd1.89970.00001.90072006.10.27 14:211.89880.000.000.00-18.00
10866662006.10.27 13:36buy0.40gbpusd1.89930.00001.90032006.10.27 14:211.89880.000.000.00-20.00
10869722006.10.27 13:53buy0.80gbpusd1.89890.00001.89992006.10.27 14:201.89870.000.000.00-16.00
10870732006.10.27 13:59buy1.60gbpusd1.89850.00001.89952006.10.27 14:201.89870.000.000.0032.00
10871422006.10.27 14:04buy3.20gbpusd1.89810.00001.89912006.10.27 14:201.89870.000.000.00192.00
10871492006.10.27 14:04buy6.40gbpusd1.89770.00001.89872006.10.27 14:201.89870.000.000.00640.00
10873932006.10.27 14:21buy0.10gbpusd1.89880.00001.89982006.10.27 15:501.89760.000.000.00-12.00
10875592006.10.27 14:39buy0.20gbpusd1.89840.00001.89942006.10.27 15:501.89760.000.000.00-16.00
10877352006.10.27 14:56buy0.40gbpusd1.89810.00001.89912006.10.27 15:501.89750.000.000.00-24.00
10877872006.10.27 14:58buy0.80gbpusd1.89770.00001.89872006.10.27 15:501.89750.000.000.00-16.00
10878152006.10.27 14:59buy1.60gbpusd1.89730.00001.89832006.10.27 15:501.89750.000.000.0032.00
10878232006.10.27 14:59buy3.20gbpusd1.89690.00001.89792006.10.27 15:501.89750.000.000.00192.00
10878702006.10.27 15:01buy6.40gbpusd1.89650.00001.89752006.10.27 15:501.89750.000.000.00640.00
10884132006.10.27 15:50buy0.10gbpusd1.89770.00001.89872006.10.27 16:081.89700.000.000.00-7.00
10884362006.10.27 15:52buy0.20gbpusd1.89730.00001.89832006.10.27 16:081.89710.000.000.00-4.00
10884452006.10.27 15:53buy0.40gbpusd1.89690.00001.89792006.10.27 16:081.89710.000.000.008.00
10884702006.10.27 15:56buy0.80gbpusd1.89650.00001.89752006.10.27 16:081.89700.000.000.0040.00
10885882006.10.27 16:04buy1.60gbpusd1.89610.00001.89712006.10.27 16:071.89710.000.000.00160.00
10886252006.10.27 16:08buy0.10gbpusd1.89710.00001.89812006.10.27 19:231.89710.000.000.000.00
10891642006.10.27 18:10buy0.20gbpusd1.89670.00001.89772006.10.27 19:231.89710.000.000.008.00
10893442006.10.27 18:47buy0.40gbpusd1.89630.00001.89732006.10.27 19:231.89710.000.000.0032.00
10893892006.10.27 18:55buy0.80gbpusd1.89600.00001.89702006.10.27 19:231.89700.000.000.0080.00
10945552006.10.30 13:15buy0.10gbpusd1.90370.00001.90472006.10.30 13:501.90190.000.000.00-18.00
10945662006.10.30 13:15buy0.20gbpusd1.90330.00001.90432006.10.30 13:501.90190.000.000.00-28.00
10946032006.10.30 13:19buy0.40gbpusd1.90290.00001.90392006.10.30 13:501.90200.000.000.00-36.00
10946072006.10.30 13:19buy0.80gbpusd1.90250.00001.90352006.10.30 13:501.90210.000.000.00-32.00
10947442006.10.30 13:31buy1.60gbpusd1.90220.00001.90322006.10.30 13:501.90210.000.000.00-16.00
10947752006.10.30 13:31buy3.20gbpusd1.90180.00001.90282006.10.30 13:501.90200.000.000.0064.00
10948632006.10.30 13:33buy6.40gbpusd1.90140.00001.90242006.10.30 13:501.90200.000.000.00384.00
10950242006.10.30 13:41buy12.80gbpusd1.90100.00001.90202006.10.30 13:501.90200.000.000.001 280.00
10951492006.10.30 13:50buy0.10gbpusd1.90210.00001.90312006.10.30 13:591.90310.000.000.0010.00
10952812006.10.30 13:59buy0.10gbpusd1.90330.00001.90432006.10.30 14:201.90340.000.000.001.00
10953442006.10.30 14:03buy0.20gbpusd1.90290.00001.90392006.10.30 14:201.90340.000.000.0010.00
10954572006.10.30 14:16buy0.40gbpusd1.90250.00001.90352006.10.30 14:201.90350.000.000.0040.00
10957852006.10.30 14:47buy0.10gbpusd1.90230.00001.90332006.10.30 15:581.90230.000.000.000.00
10958952006.10.30 15:04buy0.20gbpusd1.90200.00001.90302006.10.30 15:581.90230.000.000.006.00
10959862006.10.30 15:18buy0.40gbpusd1.90160.00001.90262006.10.30 15:581.90230.000.000.0028.00
10959922006.10.30 15:18buy0.80gbpusd1.90120.00001.90222006.10.30 15:571.90220.000.000.0080.00
11068342006.10.31 15:30buy0.10gbpusd1.90700.00001.90802006.10.31 15:321.90800.000.000.0010.00
11069472006.10.31 15:32buy0.10gbpusd1.90810.00001.90912006.10.31 15:331.90910.000.000.0010.00
11070002006.10.31 15:33buy0.10gbpusd1.90920.00001.91022006.10.31 16:131.90830.000.000.00-9.00
11070222006.10.31 15:34buy0.20gbpusd1.90880.00001.90982006.10.31 16:131.90830.000.000.00-10.00
11075382006.10.31 15:52buy0.40gbpusd1.90840.00001.90942006.10.31 16:131.90830.000.000.00-4.00
11075622006.10.31 15:53buy0.80gbpusd1.90810.00001.90912006.10.31 16:131.90830.000.000.0016.00
11076102006.10.31 15:57buy1.60gbpusd1.90770.00001.90872006.10.31 16:131.90830.000.000.0096.00
11076612006.10.31 15:59buy3.20gbpusd1.90730.00001.90832006.10.31 16:131.90830.000.000.00320.00
11079482006.10.31 16:13buy0.10gbpusd1.90840.00001.90942006.10.31 16:251.90900.000.000.006.00
11079682006.10.31 16:16buy0.20gbpusd1.90810.00001.90912006.10.31 16:251.90910.000.000.0020.00
11080262006.10.31 16:25buy0.10gbpusd1.90910.00001.91012006.10.31 16:441.90950.000.000.004.00
11080472006.10.31 16:27buy0.20gbpusd1.90870.00001.90972006.10.31 16:441.90940.000.000.0014.00
11081902006.10.31 16:40buy0.40gbpusd1.90830.00001.90932006.10.31 16:441.90930.000.000.0040.00
11082382006.10.31 16:44buy0.10gbpusd1.90950.00001.91052006.10.31 22:191.90820.000.000.00-13.00
11083202006.10.31 16:51buy0.20gbpusd1.90910.00001.91012006.10.31 22:191.90820.000.000.00-18.00
11083362006.10.31 16:52buy0.40gbpusd1.90870.00001.90972006.10.31 22:191.90820.000.000.00-20.00
11083842006.10.31 16:58buy0.80gbpusd1.90830.00001.90932006.10.31 22:191.90820.000.000.00-8.00
11084102006.10.31 17:01buy1.60gbpusd1.90800.00001.90902006.10.31 22:191.90820.000.000.0032.00
11090262006.10.31 18:16buy3.20gbpusd1.90760.00001.90862006.10.31 22:191.90820.000.000.00192.00
11101572006.10.31 21:44buy6.40gbpusd1.90720.00001.90822006.10.31 22:191.90820.000.000.00640.00
11103122006.10.31 22:19buy0.10gbpusd1.90830.00001.90932006.10.31 23:231.90850.000.000.002.00
11103162006.10.31 22:19buy0.20gbpusd1.90790.00001.90892006.10.31 23:231.90840.000.000.0010.00
11103282006.10.31 22:21buy0.40gbpusd1.90750.00001.90852006.10.31 23:231.90850.000.000.0040.00
11289692006.11.02 15:15buy0.10gbpusd1.90920.00001.91022006.11.02 16:081.90790.000.000.00-13.00
11291072006.11.02 15:25buy0.20gbpusd1.90880.00001.90982006.11.02 16:081.90790.000.000.00-18.00
11291182006.11.02 15:27buy0.40gbpusd1.90840.00001.90942006.11.02 16:081.90790.000.000.00-20.00
11291352006.11.02 15:28buy0.80gbpusd1.90810.00001.90912006.11.02 16:081.90790.000.000.00-16.00
11291472006.11.02 15:28buy1.60gbpusd1.90770.00001.90872006.11.02 16:081.90790.000.000.0032.00
11293702006.11.02 15:51buy3.20gbpusd1.90730.00001.90832006.11.02 16:081.90790.000.000.00192.00
11294072006.11.02 15:52buy6.40gbpusd1.90690.00001.90792006.11.02 16:081.90790.000.000.00640.00
11526832006.11.07 05:00buy0.10gbpusd1.90520.00001.90622006.11.07 07:151.90460.000.000.00-6.00
11528802006.11.07 05:38buy0.20gbpusd1.90480.00001.90582006.11.07 07:151.90450.000.000.00-6.00
11530922006.11.07 06:15buy0.40gbpusd1.90440.00001.90542006.11.07 07:151.90450.000.000.004.00
11531532006.11.07 06:24buy0.80gbpusd1.90410.00001.90512006.11.07 07:151.90440.000.000.0024.00
11532792006.11.07 06:43buy1.60gbpusd1.90370.00001.90472006.11.07 07:151.90440.000.000.00112.00
11533462006.11.07 06:53buy3.20gbpusd1.90330.00001.90432006.11.07 07:151.90430.000.000.00320.00
11537522006.11.07 07:45buy0.10gbpusd1.90380.00001.90482006.11.07 09:291.90450.000.000.007.00
11542842006.11.07 09:01buy0.20gbpusd1.90340.00001.90442006.11.07 09:291.90440.000.000.0020.00
11579902006.11.07 15:00buy0.10gbpusd1.91070.00001.91172006.11.07 15:161.91170.000.000.0010.00
11582942006.11.07 15:16buy0.10gbpusd1.91180.00001.91282006.11.07 16:311.90910.000.000.00-27.00
11585132006.11.07 15:30buy0.20gbpusd1.91140.00001.91242006.11.07 16:311.90910.000.000.00-46.00
11586282006.11.07 15:36buy0.40gbpusd1.91100.00001.91202006.11.07 16:311.90910.000.000.00-76.00
11586662006.11.07 15:38buy0.80gbpusd1.91060.00001.91162006.11.07 16:311.90910.000.000.00-120.00
11587242006.11.07 15:39buy1.60gbpusd1.91020.00001.91122006.11.07 16:311.90910.000.000.00-176.00
11588792006.11.07 15:51buy3.20gbpusd1.90980.00001.91082006.11.07 16:311.90910.000.000.00-224.00
11589082006.11.07 15:52buy6.40gbpusd1.90940.00001.91042006.11.07 16:311.90910.000.000.00-192.00
11589372006.11.07 15:53buy12.80gbpusd1.90900.00001.91002006.11.07 16:311.90910.000.000.00128.00
11589452006.11.07 15:54buy25.60gbpusd1.90860.00001.90962006.11.07 16:311.90920.000.000.001 536.00
11592552006.11.07 16:10buy51.20gbpusd1.90820.00001.90922006.11.07 16:311.90920.000.000.005 120.00
11785802006.11.09 14:15sell0.10gbpusd1.89820.00001.89722006.11.09 15:501.90080.000.000.00-26.00
11785912006.11.09 14:16sell0.20gbpusd1.89860.00001.89762006.11.09 15:501.90080.000.000.00-44.00
11786702006.11.09 14:23sell0.40gbpusd1.89900.00001.89802006.11.09 15:501.90080.000.000.00-72.00
11786812006.11.09 14:23sell0.80gbpusd1.89940.00001.89842006.11.09 15:501.90080.000.000.00-112.00
11789102006.11.09 14:44sell1.60gbpusd1.89980.00001.89882006.11.09 15:501.90080.000.000.00-160.00
11791602006.11.09 14:59sell3.20gbpusd1.90020.00001.89922006.11.09 15:501.90080.000.000.00-192.00
11792042006.11.09 15:00sell6.40gbpusd1.90050.00001.89952006.11.09 15:501.90080.000.000.00-192.00
11792762006.11.09 15:01sell12.80gbpusd1.90090.00001.89992006.11.09 15:501.90080.000.000.00128.00
11793522006.11.09 15:02sell25.60gbpusd1.90130.00001.90032006.11.09 15:501.90080.000.000.001 280.00
11793742006.11.09 15:02sell51.20gbpusd1.90170.00001.90072006.11.09 15:501.90070.000.000.005 120.00
11808912006.11.09 16:15sell0.10gbpusd1.90080.00001.89982006.11.09 16:211.90130.000.000.00-5.00
11809632006.11.09 16:19sell0.20gbpusd1.90120.00001.90022006.11.09 16:211.90130.000.000.00-2.00
11809712006.11.09 16:19sell0.40gbpusd1.90160.00001.90062006.11.09 16:211.90130.000.000.0012.00
11809882006.11.09 16:19sell0.80gbpusd1.90200.00001.90102006.11.09 16:211.90130.000.000.0056.00
11810072006.11.09 16:19sell1.60gbpusd1.90230.00001.90132006.11.09 16:211.90130.000.000.00160.00
11811322006.11.09 16:21sell0.10gbpusd1.90120.00001.90022006.11.09 16:281.90380.000.000.00-26.00
11811572006.11.09 16:21sell0.20gbpusd1.90160.00001.90062006.11.09 16:281.90380.000.000.00-44.00
11811732006.11.09 16:21sell0.40gbpusd1.90200.00001.90102006.11.09 16:281.90380.000.000.00-72.00
11811752006.11.09 16:21sell0.80gbpusd1.90230.00001.90132006.11.09 16:281.90380.000.000.00-120.00
11811822006.11.09 16:21sell1.60gbpusd1.90270.00001.90172006.11.09 16:281.90380.000.000.00-176.00
11811932006.11.09 16:21sell3.20gbpusd1.90310.00001.90212006.11.09 16:281.90380.000.000.00-224.00
11813722006.11.09 16:25sell6.40gbpusd1.90350.00001.90252006.11.09 16:281.90380.000.000.00-192.00
11813962006.11.09 16:25sell12.80gbpusd1.90400.00001.90302006.11.09 16:281.90380.000.000.00256.00
11814512006.11.09 16:26sell25.60gbpusd1.90430.00001.90332006.11.09 16:281.90380.000.000.001 280.00
11814752006.11.09 16:26sell51.20gbpusd1.90470.00001.90372006.11.09 16:281.90370.000.000.005 120.00
11816122006.11.09 16:28sell0.10gbpusd1.90370.00001.90272006.11.09 16:491.90620.000.000.00-25.00
11816422006.11.09 16:29sell0.20gbpusd1.90410.00001.90312006.11.09 16:491.90620.000.000.00-42.00
11817012006.11.09 16:31sell0.40gbpusd1.90440.00001.90342006.11.09 16:491.90620.000.000.00-72.00
11817222006.11.09 16:31sell0.80gbpusd1.90480.00001.90382006.11.09 16:491.90620.000.000.00-112.00
11817652006.11.09 16:33sell1.60gbpusd1.90520.00001.90422006.11.09 16:491.90630.000.000.00-176.00
11818432006.11.09 16:34sell3.20gbpusd1.90560.00001.90462006.11.09 16:491.90630.000.000.00-224.00
11818762006.11.09 16:34sell6.40gbpusd1.90600.00001.90502006.11.09 16:491.90630.000.000.00-192.00
11819232006.11.09 16:35sell12.80gbpusd1.90640.00001.90542006.11.09 16:491.90630.000.000.00128.00
11819372006.11.09 16:35sell25.60gbpusd1.90680.00001.90582006.11.09 16:491.90620.000.000.001 536.00
11819802006.11.09 16:35sell51.20gbpusd1.90720.00001.90622006.11.09 16:491.90620.000.000.005 120.00
11849152006.11.09 21:16buy0.10gbpusd1.90510.00001.90612006.11.09 22:231.90610.000.000.0010.00
11852312006.11.09 22:23buy0.10gbpusd1.90630.00001.90732006.11.09 22:401.90730.000.000.0010.00
11857742006.11.09 23:30buy0.10gbpusd1.90690.00001.90792006.11.10 01:441.90740.000.000.005.00
11858472006.11.09 23:41buy0.20gbpusd1.90650.00001.90752006.11.10 01:441.90750.000.000.0020.00
11918422006.11.10 09:15buy0.10gbpusd1.91500.00001.91602006.11.10 09:181.91600.000.000.0010.00
11918712006.11.10 09:18buy0.10gbpusd1.91610.00001.91712006.11.10 09:361.91450.000.000.00-16.00
11918752006.11.10 09:18buy0.20gbpusd1.91570.00001.91672006.11.10 09:361.91450.000.000.00-24.00
11919512006.11.10 09:22buy0.40gbpusd1.91530.00001.91632006.11.10 09:361.91440.000.000.00-36.00
11919682006.11.10 09:24buy0.80gbpusd1.91490.00001.91592006.11.10 09:361.91440.000.000.00-40.00
11919952006.11.10 09:25buy1.60gbpusd1.91450.00001.91552006.11.10 09:361.91440.000.000.00-16.00
11920272006.11.10 09:30buy3.20gbpusd1.91420.00001.91522006.11.10 09:361.91440.000.000.0064.00
11920312006.11.10 09:30buy6.40gbpusd1.91380.00001.91482006.11.10 09:361.91440.000.000.00384.00
11920402006.11.10 09:31buy12.80gbpusd1.91340.00001.91442006.11.10 09:361.91440.000.000.001 280.00
11920952006.11.10 09:36buy0.10gbpusd1.91450.00001.91552006.11.10 09:561.91440.000.000.00-1.00
11921242006.11.10 09:39buy0.20gbpusd1.91420.00001.91522006.11.10 09:561.91440.000.000.004.00
11921332006.11.10 09:40buy0.40gbpusd1.91380.00001.91482006.11.10 09:561.91440.000.000.0024.00
11922052006.11.10 09:47buy0.80gbpusd1.91340.00001.91442006.11.10 09:561.91440.000.000.0080.00
11927492006.11.10 11:01buy0.10gbpusd1.91720.00001.91822006.11.10 12:341.91510.000.000.00-21.00
11927872006.11.10 11:07buy0.20gbpusd1.91680.00001.91782006.11.10 12:341.91510.000.000.00-34.00
11928002006.11.10 11:08buy0.40gbpusd1.91640.00001.91742006.11.10 12:341.91510.000.000.00-52.00
11929062006.11.10 11:26buy0.80gbpusd1.91610.00001.91712006.11.10 12:341.91510.000.000.00-80.00
11929452006.11.10 11:28buy1.60gbpusd1.91570.00001.91672006.11.10 12:341.91510.000.000.00-96.00
11930092006.11.10 11:34buy3.20gbpusd1.91530.00001.91632006.11.10 12:341.91510.000.000.00-64.00
11932092006.11.10 12:06buy6.40gbpusd1.91490.00001.91592006.11.10 12:341.91510.000.000.00128.00
11932222006.11.10 12:06buy12.80gbpusd1.91450.00001.91552006.11.10 12:341.91510.000.000.00768.00
11933562006.11.10 12:23buy25.60gbpusd1.91420.00001.91522006.11.10 12:341.91520.000.000.002 560.00
11934042006.11.10 12:34buy0.10gbpusd1.91520.00001.91622006.11.10 13:201.91430.000.000.00-9.00
11935232006.11.10 12:44buy0.20gbpusd1.91480.00001.91582006.11.10 13:201.91430.000.000.00-10.00
11936502006.11.10 12:54buy0.40gbpusd1.91440.00001.91542006.11.10 13:201.91430.000.000.00-4.00
11937422006.11.10 13:03buy0.80gbpusd1.91400.00001.91502006.11.10 13:201.91430.000.000.0024.00
11938342006.11.10 13:10buy1.60gbpusd1.91360.00001.91462006.11.10 13:201.91430.000.000.00112.00
11939122006.11.10 13:16buy3.20gbpusd1.91320.00001.91422006.11.10 13:201.91420.000.000.00320.00
11942502006.11.10 13:45buy0.10gbpusd1.91480.00001.91582006.11.10 14:361.91510.000.000.003.00
11943822006.11.10 14:00buy0.20gbpusd1.91440.00001.91542006.11.10 14:361.91510.000.000.0014.00
11943912006.11.10 14:01buy0.40gbpusd1.91410.00001.91512006.11.10 14:361.91510.000.000.0040.00
11952582006.11.10 15:15buy0.10gbpusd1.91360.00001.91462006.11.10 15:391.91460.000.000.0010.00
12026502006.11.13 10:15sell0.10gbpusd1.90740.00001.90642006.11.13 10:381.90690.000.000.005.00
12026922006.11.13 10:26sell0.20gbpusd1.90780.00001.90682006.11.13 10:381.90680.000.000.0020.00
12028252006.11.13 10:38sell0.10gbpusd1.90680.00001.90582006.11.13 11:071.90610.000.000.007.00
12028712006.11.13 10:43sell0.20gbpusd1.90720.00001.90622006.11.13 11:071.90620.000.000.0020.00
12030602006.11.13 11:07sell0.10gbpusd1.90600.00001.90502006.11.13 11:371.90530.000.000.007.00
12031392006.11.13 11:19sell0.20gbpusd1.90630.00001.90532006.11.13 11:371.90530.000.000.0020.00
12032402006.11.13 11:37sell0.10gbpusd1.90520.00001.90422006.11.13 12:051.90450.000.000.007.00
12034062006.11.13 11:55sell0.20gbpusd1.90560.00001.90462006.11.13 12:051.90460.000.000.0020.00
12035142006.11.13 12:05sell0.10gbpusd1.90440.00001.90342006.11.13 13:131.90420.000.000.002.00
12038472006.11.13 12:40sell0.20gbpusd1.90480.00001.90382006.11.13 13:131.90420.000.000.0012.00
12038752006.11.13 12:44sell0.40gbpusd1.90520.00001.90422006.11.13 13:131.90420.000.000.0040.00
12041582006.11.13 13:13sell0.10gbpusd1.90410.00001.90312006.11.13 13:221.90420.000.000.00-1.00
12042082006.11.13 13:15sell0.20gbpusd1.90440.00001.90342006.11.13 13:221.90420.000.000.004.00
12042412006.11.13 13:17sell0.40gbpusd1.90480.00001.90382006.11.13 13:221.90420.000.000.0024.00
12042472006.11.13 13:17sell0.80gbpusd1.90520.00001.90422006.11.13 13:221.90420.000.000.0080.00
12043422006.11.13 13:22sell0.10gbpusd1.90410.00001.90312006.11.13 13:461.90380.000.000.003.00
12043572006.11.13 13:23sell0.20gbpusd1.90440.00001.90342006.11.13 13:451.90340.000.000.0020.00
12045902006.11.13 13:46sell0.10gbpusd1.90380.00001.90282006.11.13 14:031.90360.000.000.002.00
12046442006.11.13 13:52sell0.20gbpusd1.90420.00001.90322006.11.13 14:021.90360.000.000.0012.00
12046542006.11.13 13:53sell0.40gbpusd1.90450.00001.90352006.11.13 14:021.90350.000.000.0040.00
12047692006.11.13 14:03sell0.10gbpusd1.90350.00001.90252006.11.13 14:071.90250.000.000.0010.00
12048662006.11.13 14:07sell0.10gbpusd1.90240.00001.90142006.11.13 14:191.90180.000.000.006.00
12049612006.11.13 14:15sell0.20gbpusd1.90280.00001.90182006.11.13 14:191.90180.000.000.0020.00
12050392006.11.13 14:19sell0.10gbpusd1.90170.00001.90072006.11.13 14:311.90200.000.000.00-3.00
12051292006.11.13 14:23sell0.20gbpusd1.90210.00001.90112006.11.13 14:311.90200.000.000.002.00
12051412006.11.13 14:24sell0.40gbpusd1.90240.00001.90142006.11.13 14:311.90190.000.000.0020.00
12051872006.11.13 14:27sell0.80gbpusd1.90280.00001.90182006.11.13 14:311.90180.000.000.0080.00
12052662006.11.13 14:32sell0.10gbpusd1.90180.00001.90082006.11.13 14:511.90150.000.000.003.00
12053002006.11.13 14:33sell0.20gbpusd1.90220.00001.90122006.11.13 14:511.90150.000.000.0014.00
12053832006.11.13 14:42sell0.40gbpusd1.90250.00001.90152006.11.13 14:511.90150.000.000.0040.00
12055742006.11.13 14:51sell0.10gbpusd1.90140.00001.90042006.11.13 15:061.90110.000.000.003.00
12057132006.11.13 14:57sell0.20gbpusd1.90180.00001.90082006.11.13 15:051.90110.000.000.0014.00
12057342006.11.13 14:59sell0.40gbpusd1.90220.00001.90122006.11.13 15:051.90120.000.000.0040.00
12059002006.11.13 15:06sell0.10gbpusd1.90100.00001.90002006.11.13 15:131.90000.000.000.0010.00
12060912006.11.13 15:13sell0.10gbpusd1.89980.00001.89882006.11.13 16:111.90210.000.000.00-23.00
12061012006.11.13 15:13sell0.20gbpusd1.90020.00001.89922006.11.13 16:111.90210.000.000.00-38.00
12061082006.11.13 15:13sell0.40gbpusd1.90050.00001.89952006.11.13 16:111.90210.000.000.00-64.00
12065412006.11.13 15:41sell0.80gbpusd1.90090.00001.89992006.11.13 16:111.90210.000.000.00-96.00
12065742006.11.13 15:44sell1.60gbpusd1.90130.00001.90032006.11.13 16:111.90220.000.000.00-144.00
12065992006.11.13 15:46sell3.20gbpusd1.90170.00001.90072006.11.13 16:111.90220.000.000.00-160.00
12066162006.11.13 15:46sell6.40gbpusd1.90210.00001.90112006.11.13 16:111.90220.000.000.00-64.00
12067352006.11.13 15:58sell12.80gbpusd1.90240.00001.90142006.11.13 16:111.90220.000.000.00256.00
12067532006.11.13 15:59sell25.60gbpusd1.90280.00001.90182006.11.13 16:111.90230.000.000.001 280.00
12067702006.11.13 16:00sell51.20gbpusd1.90320.00001.90222006.11.13 16:111.90220.000.000.005 120.00
12068852006.11.13 16:11sell0.10gbpusd1.90210.00001.90112006.11.13 16:271.90150.000.000.006.00
12069022006.11.13 16:13sell0.20gbpusd1.90240.00001.90142006.11.13 16:251.90140.000.000.0020.00
12070252006.11.13 16:27sell0.10gbpusd1.90140.00001.90042006.11.13 16:431.90150.000.000.00-1.00
12070582006.11.13 16:30sell0.20gbpusd1.90180.00001.90082006.11.13 16:431.90150.000.000.006.00
12070742006.11.13 16:32sell0.40gbpusd1.90220.00001.90122006.11.13 16:431.90140.000.000.0032.00
12070872006.11.13 16:32sell0.80gbpusd1.90250.00001.90152006.11.13 16:431.90150.000.000.0080.00
12071482006.11.13 16:43sell0.10gbpusd1.90130.00001.90032006.11.13 17:361.90100.000.000.003.00
12071532006.11.13 16:44sell0.20gbpusd1.90170.00001.90072006.11.13 17:361.90100.000.000.0014.00
12072052006.11.13 16:53sell0.40gbpusd1.90210.00001.90112006.11.13 17:351.90110.000.000.0040.00
12078102006.11.13 18:01sell0.10gbpusd1.90070.00001.89972006.11.13 19:051.90000.000.000.007.00
12078182006.11.13 18:01sell0.20gbpusd1.90110.00001.90012006.11.13 19:051.90010.000.000.0020.00
12139302006.11.14 11:00sell0.10gbpusd1.89690.00001.89592006.11.14 11:201.89590.000.000.0010.00
12141162006.11.14 11:20sell0.10gbpusd1.89600.00001.89502006.11.14 12:231.89720.000.000.00-12.00
12141532006.11.14 11:22sell0.20gbpusd1.89630.00001.89532006.11.14 12:231.89720.000.000.00-18.00
12142012006.11.14 11:31sell0.40gbpusd1.89670.00001.89572006.11.14 12:231.89720.000.000.00-20.00
12142392006.11.14 11:35sell0.80gbpusd1.89710.00001.89612006.11.14 12:231.89720.000.000.00-8.00
12143182006.11.14 11:42sell1.60gbpusd1.89750.00001.89652006.11.14 12:231.89720.000.000.0048.00
12145622006.11.14 12:14sell3.20gbpusd1.89790.00001.89692006.11.14 12:231.89720.000.000.00224.00
12145792006.11.14 12:15sell6.40gbpusd1.89820.00001.89722006.11.14 12:231.89720.000.000.00640.00
12146472006.11.14 12:23sell0.10gbpusd1.89710.00001.89612006.11.14 13:131.89700.000.000.001.00
12147972006.11.14 12:40sell0.20gbpusd1.89750.00001.89652006.11.14 13:131.89700.000.000.0010.00
12149252006.11.14 13:00sell0.40gbpusd1.89790.00001.89692006.11.14 13:131.89700.000.000.0036.00
12149652006.11.14 13:03sell0.80gbpusd1.89820.00001.89722006.11.14 13:131.89720.000.000.0080.00
12150292006.11.14 13:13sell0.10gbpusd1.89690.00001.89592006.11.14 13:531.90160.000.000.00-47.00
12161882006.11.14 13:47sell0.20gbpusd1.90270.00001.90172006.11.14 13:531.90170.000.000.0020.00
12162952006.11.14 13:53sell0.10gbpusd1.90150.00001.90052006.11.14 14:141.90260.000.000.00-11.00
12163582006.11.14 13:56sell0.20gbpusd1.90190.00001.90092006.11.14 14:141.90260.000.000.00-14.00
12163712006.11.14 13:57sell0.40gbpusd1.90230.00001.90132006.11.14 14:141.90260.000.000.00-12.00
12164692006.11.14 14:01sell0.80gbpusd1.90270.00001.90172006.11.14 14:141.90260.000.000.008.00
12165832006.11.14 14:05sell1.60gbpusd1.90310.00001.90212006.11.14 14:141.90260.000.000.0080.00
12166182006.11.14 14:05sell3.20gbpusd1.90350.00001.90252006.11.14 14:141.90250.000.000.00320.00
12185552006.11.14 15:30sell0.10gbpusd1.89510.00001.89412006.11.14 15:381.89410.000.000.0010.00
12186902006.11.14 15:38sell0.10gbpusd1.89390.00001.89292006.11.14 15:421.89290.000.000.0010.00
12187712006.11.14 15:42sell0.10gbpusd1.89280.00001.89182006.11.14 16:121.89380.000.000.00-10.00
12188242006.11.14 15:47sell0.20gbpusd1.89360.00001.89262006.11.14 16:121.89380.000.000.00-4.00
12189892006.11.14 15:57sell0.40gbpusd1.89400.00001.89302006.11.14 16:121.89380.000.000.008.00
12191332006.11.14 16:07sell0.80gbpusd1.89430.00001.89332006.11.14 16:121.89380.000.000.0040.00
12191382006.11.14 16:08sell1.60gbpusd1.89470.00001.89372006.11.14 16:121.89370.000.000.00160.00
12191972006.11.14 16:12sell0.10gbpusd1.89370.00001.89272006.11.14 16:531.89460.000.000.00-9.00
12192982006.11.14 16:16sell0.20gbpusd1.89410.00001.89312006.11.14 16:531.89460.000.000.00-10.00
12193092006.11.14 16:17sell0.40gbpusd1.89440.00001.89342006.11.14 16:531.89470.000.000.00-12.00
12193812006.11.14 16:25sell0.80gbpusd1.89480.00001.89382006.11.14 16:531.89470.000.000.008.00
12194382006.11.14 16:29sell1.60gbpusd1.89520.00001.89422006.11.14 16:531.89470.000.000.0080.00
12195072006.11.14 16:37sell3.20gbpusd1.89560.00001.89462006.11.14 16:521.89460.000.000.00320.00
12196332006.11.14 16:55sell0.10gbpusd1.89460.00001.89362006.11.14 17:181.89570.000.000.00-11.00
12197072006.11.14 17:06sell0.20gbpusd1.89500.00001.89402006.11.14 17:181.89570.000.000.00-14.00
12197132006.11.14 17:07sell0.40gbpusd1.89540.00001.89442006.11.14 17:181.89570.000.000.00-12.00
12197232006.11.14 17:08sell0.80gbpusd1.89580.00001.89482006.11.14 17:181.89570.000.000.008.00
12197372006.11.14 17:10sell1.60gbpusd1.89620.00001.89522006.11.14 17:181.89570.000.000.0080.00
12197492006.11.14 17:10sell3.20gbpusd1.89660.00001.89562006.11.14 17:181.89560.000.000.00320.00
12213382006.11.14 21:31sell0.10gbpusd1.89560.00001.89462006.11.15 00:141.89520.000.000.004.00
12213602006.11.14 21:35sell0.20gbpusd1.89600.00001.89502006.11.15 00:141.89520.000.000.0016.00
12219322006.11.14 22:30sell0.40gbpusd1.89630.00001.89532006.11.15 00:141.89530.000.000.0040.00
12269572006.11.15 10:45sell1.60gbpusd1.88710.00001.88612006.11.15 10:471.88610.000.000.00160.00
12270112006.11.15 10:47sell1.60gbpusd1.88600.00001.88502006.11.15 10:531.88560.000.000.0064.00
12270842006.11.15 10:51sell3.20gbpusd1.88660.00001.88562006.11.15 10:531.88560.000.000.00320.00
12271202006.11.15 10:53sell1.60gbpusd1.88550.00001.88452006.11.15 11:061.88510.000.000.0064.00
12271752006.11.15 10:55sell3.20gbpusd1.88610.00001.88512006.11.15 11:061.88510.000.000.00320.00
12273262006.11.15 11:06sell1.60gbpusd1.88500.00001.88402006.11.15 12:171.88540.000.000.00-64.00
12273992006.11.15 11:10sell3.20gbpusd1.88580.00001.88482006.11.15 12:171.88540.000.000.00128.00
12274882006.11.15 11:15sell6.40gbpusd1.88640.00001.88542006.11.15 12:171.88540.000.000.00640.00
12281622006.11.15 12:17sell1.60gbpusd1.88530.00001.88432006.11.15 12:431.88580.000.000.00-80.00
12282292006.11.15 12:26sell3.20gbpusd1.88600.00001.88502006.11.15 12:431.88570.000.000.0096.00
12283482006.11.15 12:33sell6.40gbpusd1.88660.00001.88562006.11.15 12:421.88560.000.000.00640.00
12285102006.11.15 12:43sell1.60gbpusd1.88560.00001.88462006.11.15 13:301.88520.000.000.0064.00
12290682006.11.15 13:28sell3.20gbpusd1.88620.00001.88522006.11.15 13:301.88520.000.000.00320.00
12291542006.11.15 13:30sell1.60gbpusd1.88510.00001.88412006.11.15 13:331.88480.000.000.0048.00
12291952006.11.15 13:31sell3.20gbpusd1.88580.00001.88482006.11.15 13:331.88480.000.000.00320.00
12293142006.11.15 13:33sell1.60gbpusd1.88470.00001.88372006.11.15 14:101.88520.000.000.00-80.00
12299922006.11.15 13:47sell3.20gbpusd1.88540.00001.88442006.11.15 14:101.88520.000.000.0064.00
12301282006.11.15 13:51sell6.40gbpusd1.88610.00001.88512006.11.15 14:101.88510.000.000.00640.00
12305672006.11.15 14:10sell1.60gbpusd1.88510.00001.88412006.11.15 14:441.88470.000.000.0064.00
12306502006.11.15 14:14sell3.20gbpusd1.88580.00001.88482006.11.15 14:431.88480.000.000.00320.00
12312192006.11.15 14:44sell1.60gbpusd1.88460.00001.88362006.11.15 15:481.88650.000.000.00-304.00
12314932006.11.15 15:00sell3.20gbpusd1.88530.00001.88432006.11.15 15:481.88650.000.000.00-384.00
12316192006.11.15 15:05sell6.40gbpusd1.88600.00001.88502006.11.15 15:481.88650.000.000.00-320.00
12317062006.11.15 15:07sell12.80gbpusd1.88660.00001.88562006.11.15 15:481.88650.000.000.00128.00
12318142006.11.15 15:11sell25.60gbpusd1.88740.00001.88642006.11.15 15:481.88640.000.000.002 560.00
12325402006.11.15 15:48sell1.60gbpusd1.88640.00001.88542006.11.15 16:421.88750.000.000.00-176.00
12327652006.11.15 15:59sell3.20gbpusd1.88710.00001.88612006.11.15 16:421.88750.000.000.00-128.00
12331512006.11.15 16:30sell6.40gbpusd1.88780.00001.88682006.11.15 16:421.88750.000.000.00192.00
12332132006.11.15 16:35sell12.80gbpusd1.88840.00001.88742006.11.15 16:411.88740.000.000.001 280.00
12332602006.11.15 16:42sell1.60gbpusd1.88740.00001.88642006.11.15 18:301.88850.000.000.00-176.00
12332992006.11.15 16:46sell3.20gbpusd1.88810.00001.88712006.11.15 18:301.88850.000.000.00-128.00
12333962006.11.15 16:50sell6.40gbpusd1.88870.00001.88772006.11.15 18:301.88850.000.000.00128.00
12340162006.11.15 17:52sell12.80gbpusd1.88940.00001.88842006.11.15 18:301.88840.000.000.001 280.00
12596852006.11.17 15:30buy1.60gbpusd1.89470.00001.89572006.11.17 15:331.89570.000.000.00160.00
12597592006.11.17 15:33buy1.60gbpusd1.89580.00001.89682006.11.17 16:541.89400.000.000.00-288.00
12601372006.11.17 15:50buy3.20gbpusd1.89510.00001.89612006.11.17 16:541.89400.000.000.00-352.00
12603442006.11.17 16:00buy6.40gbpusd1.89440.00001.89542006.11.17 16:541.89400.000.000.00-256.00
12605112006.11.17 16:06buy12.80gbpusd1.89380.00001.89482006.11.17 16:541.89410.000.000.00384.00
12610492006.11.17 16:45buy25.60gbpusd1.89310.00001.89412006.11.17 16:541.89410.000.000.002 560.00
12612152006.11.17 16:54buy1.60gbpusd1.89420.00001.89522006.11.17 17:191.89520.000.000.00160.00
12615112006.11.17 17:19buy1.60gbpusd1.89520.00001.89622006.11.17 18:261.89540.000.000.0032.00
12616082006.11.17 17:26buy3.20gbpusd1.89450.00001.89552006.11.17 18:261.89550.000.000.00320.00
12620692006.11.17 18:26buy1.60gbpusd1.89550.00001.89652006.11.17 20:431.89430.000.000.00-192.00
12621742006.11.17 18:47buy3.20gbpusd1.89480.00001.89582006.11.17 20:431.89430.000.000.00-160.00
12622622006.11.17 19:07buy6.40gbpusd1.89410.00001.89512006.11.17 20:431.89430.000.000.00128.00
12627192006.11.17 20:09buy12.80gbpusd1.89340.00001.89442006.11.17 20:431.89440.000.000.001 280.00
12629412006.11.17 20:43buy1.60gbpusd1.89440.00001.89542006.11.20 01:281.89470.000.000.0048.00
12642432006.11.20 00:02buy3.20gbpusd1.89380.00001.89482006.11.20 01:281.89480.000.000.00320.00
12746272006.11.20 20:04buy1.60gbpusd1.89670.00001.89772006.11.20 21:481.89770.000.000.00160.00
12951262006.11.22 09:00buy1.60gbpusd1.90570.00001.90672006.11.22 09:361.90380.000.000.00-304.00
12955242006.11.22 09:28buy3.20gbpusd1.90500.00001.90602006.11.22 09:361.90380.000.000.00-384.00
12955442006.11.22 09:29buy6.40gbpusd1.90430.00001.90532006.11.22 09:361.90380.000.000.00-320.00
12955942006.11.22 09:30buy12.80gbpusd1.90360.00001.90462006.11.22 09:361.90380.000.000.00256.00
12956452006.11.22 09:31buy25.60gbpusd1.90290.00001.90392006.11.22 09:361.90390.000.000.002 560.00
12989162006.11.22 12:45buy1.60gbpusd1.90930.00001.91032006.11.22 13:201.91030.000.000.00160.00
12993702006.11.22 13:20buy1.60gbpusd1.91040.00001.91142006.11.22 13:211.91140.000.000.00160.00
12994372006.11.22 13:21buy1.60gbpusd1.91130.00001.91232006.11.22 13:271.91230.000.000.00160.00
12996212006.11.22 13:27buy1.60gbpusd1.91240.00001.91342006.11.22 13:291.91270.000.000.0048.00
12996732006.11.22 13:28buy3.20gbpusd1.91180.00001.91282006.11.22 13:291.91280.000.000.00320.00
12997082006.11.22 13:29buy1.60gbpusd1.91320.00001.91422006.11.22 13:461.91210.000.000.00-176.00
12999682006.11.22 13:35buy3.20gbpusd1.91250.00001.91352006.11.22 13:461.91210.000.000.00-128.00
13000132006.11.22 13:36buy6.40gbpusd1.91190.00001.91292006.11.22 13:461.91220.000.000.00192.00
13000622006.11.22 13:38buy12.80gbpusd1.91120.00001.91222006.11.22 13:461.91220.000.000.001 280.00
13002752006.11.22 13:46buy1.60gbpusd1.91230.00001.91332006.11.22 14:461.91260.000.000.0048.00
13004872006.11.22 13:55buy3.20gbpusd1.91170.00001.91272006.11.22 14:461.91270.000.000.00320.00
13014512006.11.22 14:46buy1.60gbpusd1.91270.00001.91372006.11.22 14:541.91300.000.000.0048.00
13014902006.11.22 14:49buy3.20gbpusd1.91210.00001.91312006.11.22 14:531.91310.000.000.00320.00
13016962006.11.22 14:54buy1.60gbpusd1.91310.00001.91412006.11.22 15:041.91320.000.000.0016.00
13017782006.11.22 14:57buy3.20gbpusd1.91240.00001.91342006.11.22 15:041.91340.000.000.00320.00
13019852006.11.22 15:04buy1.60gbpusd1.91340.00001.91442006.11.22 15:101.91440.000.000.00160.00
13022532006.11.22 15:10buy1.60gbpusd1.91440.00001.91542006.11.22 15:221.91470.000.000.0048.00
13023522006.11.22 15:13buy3.20gbpusd1.91380.00001.91482006.11.22 15:221.91480.000.000.00320.00
13024952006.11.22 15:22buy1.60gbpusd1.91480.00001.91582006.11.22 15:241.91580.000.000.00160.00
13025752006.11.22 15:24buy1.60gbpusd1.91590.00001.91692006.11.22 15:451.91620.000.000.0048.00
13029172006.11.22 15:32buy3.20gbpusd1.91520.00001.91622006.11.22 15:451.91620.000.000.00320.00
13033042006.11.22 15:45buy1.60gbpusd1.91630.00001.91732006.11.22 16:491.91450.000.000.00-288.00
13033722006.11.22 15:48buy3.20gbpusd1.91560.00001.91662006.11.22 16:491.91450.000.000.00-352.00
13034962006.11.22 15:52buy6.40gbpusd1.91490.00001.91592006.11.22 16:491.91460.000.000.00-192.00
13036152006.11.22 15:57buy12.80gbpusd1.91430.00001.91532006.11.22 16:491.91450.000.000.00256.00
13041012006.11.22 16:28buy25.60gbpusd1.91360.00001.91462006.11.22 16:481.91460.000.000.002 560.00
13043842006.11.22 16:49buy1.60gbpusd1.91460.00001.91562006.11.22 18:421.91420.000.000.00-64.00
13046332006.11.22 17:04buy3.20gbpusd1.91400.00001.91502006.11.22 18:421.91420.000.000.0064.00
13050322006.11.22 17:33buy6.40gbpusd1.91330.00001.91432006.11.22 18:391.91430.000.000.00640.00
13059122006.11.22 18:42buy1.60gbpusd1.91430.00001.91532006.11.23 05:001.91470.000.000.0064.00
13077092006.11.23 00:36buy3.20gbpusd1.91360.00001.91462006.11.23 04:571.91460.000.000.00320.00
13233322006.11.24 08:45buy1.80gbpusd1.92830.00001.92932006.11.24 08:451.92930.000.000.00180.00
13233582006.11.24 08:46buy1.80gbpusd1.92940.00001.93042006.11.24 08:471.93040.000.000.00180.00
13234312006.11.24 08:47buy1.80gbpusd1.93050.00001.93152006.11.24 08:471.93150.000.000.00180.00
13234622006.11.24 08:48buy1.80gbpusd1.93190.00001.93292006.11.24 08:481.93200.000.000.0018.00
13234712006.11.24 08:48buy3.60gbpusd1.93100.00001.93202006.11.24 08:481.93200.000.000.00360.00
13234822006.11.24 08:48buy1.80gbpusd1.93230.00001.93332006.11.24 08:481.93260.000.000.0054.00
13234872006.11.24 08:48buy3.60gbpusd1.93160.00001.93262006.11.24 08:481.93260.000.000.00360.00
13235062006.11.24 08:48buy1.80gbpusd1.93270.00001.93372006.11.24 08:481.93330.000.000.00108.00
13235172006.11.24 08:48buy3.60gbpusd1.93210.00001.93312006.11.24 08:481.93310.000.000.00360.00
13235262006.11.24 08:48buy1.80gbpusd1.93340.00001.93442006.11.24 08:491.93320.000.000.00-36.00
13235282006.11.24 08:48buy3.60gbpusd1.93270.00001.93372006.11.24 08:491.93330.000.000.00216.00
13235302006.11.24 08:48buy7.20gbpusd1.93210.00001.93312006.11.24 08:491.93310.000.000.00720.00
13235462006.11.24 08:49buy1.80gbpusd1.93340.00001.93442006.11.24 08:591.93170.000.000.00-306.00
13235612006.11.24 08:49buy3.60gbpusd1.93270.00001.93372006.11.24 08:591.93170.000.000.00-360.00
13235902006.11.24 08:50buy7.20gbpusd1.93210.00001.93312006.11.24 08:591.93170.000.000.00-288.00
13236732006.11.24 08:51buy14.40gbpusd1.93130.00001.93232006.11.24 08:591.93170.000.000.00576.00
13237312006.11.24 08:52buy28.80gbpusd1.93060.00001.93162006.11.24 08:591.93160.000.000.002 880.00
13239712006.11.24 08:59buy1.80gbpusd1.93180.00001.93282006.11.24 09:361.92990.000.000.00-342.00
13243282006.11.24 09:19buy3.60gbpusd1.93110.00001.93212006.11.24 09:361.92990.000.000.00-432.00
13244842006.11.24 09:30buy7.20gbpusd1.93040.00001.93142006.11.24 09:361.92990.000.000.00-360.00
13245102006.11.24 09:31buy14.40gbpusd1.92970.00001.93072006.11.24 09:361.92990.000.000.00288.00
13245442006.11.24 09:31buy28.80gbpusd1.92900.00001.93002006.11.24 09:361.93000.000.000.002 880.00
13246162006.11.24 09:36buy1.80gbpusd1.93000.00001.93102006.11.24 09:391.93100.000.000.00180.00
13246742006.11.24 09:39buy1.80gbpusd1.93110.00001.93212006.11.24 10:111.93150.000.000.0072.00
13250562006.11.24 10:05buy3.60gbpusd1.93040.00001.93142006.11.24 10:111.93140.000.000.00360.00
13251142006.11.24 10:11buy1.80gbpusd1.93160.00001.93262006.11.24 10:201.93260.000.000.00180.00
13252512006.11.24 10:20buy1.80gbpusd1.93280.00001.93382006.11.24 10:281.93300.000.000.0036.00
13253952006.11.24 10:25buy3.60gbpusd1.93210.00001.93312006.11.24 10:281.93310.000.000.00360.00
13254802006.11.24 10:28buy1.80gbpusd1.93310.00001.93412006.11.24 10:301.93410.000.000.00180.00
13255262006.11.24 10:31buy1.80gbpusd1.93480.00001.93582006.11.24 11:191.93310.000.000.00-306.00
13256292006.11.24 10:34buy3.60gbpusd1.93420.00001.93522006.11.24 11:191.93310.000.000.00-396.00
13256692006.11.24 10:34buy7.20gbpusd1.93350.00001.93452006.11.24 11:191.93310.000.000.00-288.00
13261142006.11.24 10:56buy14.40gbpusd1.93280.00001.93382006.11.24 11:191.93300.000.000.00288.00
13262792006.11.24 11:06buy28.80gbpusd1.93210.00001.93312006.11.24 11:191.93310.000.000.002 880.00
13264492006.11.24 11:19buy1.80gbpusd1.93310.00001.93412006.11.24 12:061.93410.000.000.00180.00
13270602006.11.24 12:07buy1.80gbpusd1.93400.00001.93502006.11.24 12:291.93420.000.000.0036.00
13271062006.11.24 12:12buy3.60gbpusd1.93330.00001.93432006.11.24 12:291.93430.000.000.00360.00
13272832006.11.24 12:29buy1.80gbpusd1.93430.00001.93532006.11.24 13:321.93260.000.000.00-306.00
13272892006.11.24 12:30buy3.60gbpusd1.93360.00001.93462006.11.24 13:321.93260.000.000.00-360.00
13274022006.11.24 12:41buy7.20gbpusd1.93290.00001.93392006.11.24 13:321.93260.000.000.00-216.00
13274272006.11.24 12:42buy14.40gbpusd1.93230.00001.93332006.11.24 13:321.93260.000.000.00432.00
13276002006.11.24 13:02buy28.80gbpusd1.93160.00001.93262006.11.24 13:321.93260.000.000.002 880.00
13279162006.11.24 13:32buy1.80gbpusd1.93270.00001.93372006.11.24 13:481.93300.000.000.0054.00
13279802006.11.24 13:36buy3.60gbpusd1.93210.00001.93312006.11.24 13:481.93310.000.000.00360.00
13281152006.11.24 13:48buy1.80gbpusd1.93310.00001.93412006.11.24 14:391.93260.000.000.00-90.00
13282882006.11.24 14:05buy3.60gbpusd1.93240.00001.93342006.11.24 14:391.93270.000.000.00108.00
13283302006.11.24 14:08buy7.20gbpusd1.93170.00001.93272006.11.24 14:391.93270.000.000.00720.00
13286532006.11.24 14:39buy1.80gbpusd1.93280.00001.93382006.11.24 15:141.93250.000.000.00-54.00
13288342006.11.24 14:59buy3.60gbpusd1.93210.00001.93312006.11.24 15:141.93240.000.000.00108.00
13289022006.11.24 15:04buy7.20gbpusd1.93140.00001.93242006.11.24 15:141.93240.000.000.00720.00
13290652006.11.24 15:14buy1.80gbpusd1.93250.00001.93352006.11.24 15:291.93230.000.000.00-36.00
13292612006.11.24 15:23buy3.60gbpusd1.93190.00001.93292006.11.24 15:291.93220.000.000.00108.00
13293252006.11.24 15:25buy7.20gbpusd1.93120.00001.93222006.11.24 15:291.93220.000.000.00720.00
13293992006.11.24 15:29buy1.80gbpusd1.93230.00001.93332006.11.24 16:501.93190.000.000.00-72.00
13296862006.11.24 15:43buy3.60gbpusd1.93160.00001.93262006.11.24 16:501.93180.000.000.0072.00
13304132006.11.24 16:44buy7.20gbpusd1.93090.00001.93192006.11.24 16:501.93190.000.000.00720.00
13318962006.11.26 22:30buy2.00gbpusd1.93870.00001.93972006.11.26 22:341.93970.000.000.00200.00
13319782006.11.26 22:34buy2.00gbpusd1.93990.00001.94092006.11.26 22:481.94010.000.000.0040.00
13321082006.11.26 22:41buy4.00gbpusd1.93920.00001.94022006.11.26 22:471.94020.000.000.00400.00
13321872006.11.26 22:48buy2.00gbpusd1.94010.00001.94112006.11.26 23:231.94050.000.000.0080.00
13322962006.11.26 23:00buy4.00gbpusd1.93940.00001.94042006.11.26 23:231.94040.000.000.00400.00
13324962006.11.26 23:23buy2.00gbpusd1.94080.00001.94182006.11.27 01:411.93880.000.000.00-400.00
13325832006.11.26 23:35buy4.00gbpusd1.94010.00001.94112006.11.27 01:411.93890.000.000.00-480.00
13328252006.11.27 00:04buy8.00gbpusd1.93940.00001.94042006.11.27 01:411.93890.000.000.00-400.00
13331912006.11.27 00:53buy16.00gbpusd1.93870.00001.93972006.11.27 01:411.93890.000.000.00320.00
13332722006.11.27 01:05buy32.00gbpusd1.93800.00001.93902006.11.27 01:411.93900.000.000.003 200.00
13334972006.11.27 01:41buy2.00gbpusd1.93900.00001.94002006.11.27 01:471.94000.000.000.00200.00
13335612006.11.27 01:47buy2.00gbpusd1.94030.00001.94132006.11.27 07:511.93830.000.000.00-400.00
13338792006.11.27 02:28buy4.00gbpusd1.93960.00001.94062006.11.27 07:511.93830.000.000.00-520.00
13343402006.11.27 04:23buy8.00gbpusd1.93890.00001.93992006.11.27 07:511.93830.000.000.00-480.00
13345042006.11.27 04:54buy16.00gbpusd1.93820.00001.93922006.11.27 07:511.93830.000.000.00160.00
13346402006.11.27 05:25buy32.00gbpusd1.93740.00001.93842006.11.27 07:511.93840.000.000.003 200.00
13392002006.11.27 09:30sell2.00gbpusd1.93530.00001.93432006.11.27 09:441.93630.000.000.00-200.00
13392332006.11.27 09:32sell4.00gbpusd1.93600.00001.93502006.11.27 09:441.93630.000.000.00-120.00
13392482006.11.27 09:32sell8.00gbpusd1.93660.00001.93562006.11.27 09:441.93630.000.000.00240.00
13394932006.11.27 09:38sell16.00gbpusd1.93730.00001.93632006.11.27 09:441.93630.000.000.001 600.00
13396952006.11.27 09:44sell2.00gbpusd1.93620.00001.93522006.11.27 10:101.93780.000.000.00-320.00
13398002006.11.27 09:50sell4.00gbpusd1.93680.00001.93582006.11.27 10:101.93790.000.000.00-440.00
13398332006.11.27 09:50sell8.00gbpusd1.93750.00001.93652006.11.27 10:101.93790.000.000.00-320.00
13399382006.11.27 09:54sell16.00gbpusd1.93830.00001.93732006.11.27 10:101.93790.000.000.00640.00
13399532006.11.27 09:54sell32.00gbpusd1.93890.00001.93792006.11.27 10:101.93790.000.000.003 200.00
13476852006.11.27 21:17buy2.00gbpusd1.93740.00001.93842006.11.27 23:441.93840.000.000.00200.00
13582752006.11.28 12:30buy2.00gbpusd1.94360.00001.94462006.11.28 13:031.94460.000.000.00200.00
13585642006.11.28 13:04buy2.00gbpusd1.94460.00001.94562006.11.28 13:291.94500.000.000.0080.00
13588452006.11.28 13:19buy4.00gbpusd1.94400.00001.94502006.11.28 13:291.94500.000.000.00400.00
13590772006.11.28 13:29buy2.00gbpusd1.94510.00001.94612006.11.28 13:301.94610.000.000.00200.00
13591432006.11.28 13:30buy2.00gbpusd1.94710.00001.94812006.11.28 13:341.94810.000.000.00200.00
13594002006.11.28 13:34buy2.00gbpusd1.94840.00001.94942006.11.28 13:561.94790.000.000.00-100.00
13595242006.11.28 13:36buy4.20gbpusd1.94770.00001.94872006.11.28 13:561.94790.000.000.0084.00
13600482006.11.28 13:49buy8.40gbpusd1.94700.00001.94802006.11.28 13:561.94800.000.000.00840.00
13601952006.11.28 13:56buy2.10gbpusd1.94800.00001.94902006.11.28 14:291.94820.000.000.0042.00
13604272006.11.28 14:06buy4.20gbpusd1.94730.00001.94832006.11.28 14:291.94830.000.000.00420.00
13609222006.11.28 14:29buy2.10gbpusd1.94830.00001.94932006.11.28 14:371.94930.000.000.00210.00
13611972006.11.28 14:37buy2.10gbpusd1.94940.00001.95042006.11.28 14:511.94950.000.000.0021.00
13613112006.11.28 14:40buy4.20gbpusd1.94870.00001.94972006.11.28 14:511.94970.000.000.00420.00
13616482006.11.28 14:51buy2.10gbpusd1.94960.00001.95062006.11.28 15:001.94950.000.000.00-21.00
13618272006.11.28 14:54buy4.20gbpusd1.94890.00001.94992006.11.28 15:001.94990.000.000.00420.00
13621492006.11.28 15:00buy2.10gbpusd1.94990.00001.95092006.11.28 15:111.94800.000.000.00-399.00
13621652006.11.28 15:00buy4.20gbpusd1.94920.00001.95022006.11.28 15:111.94800.000.000.00-504.00
13622042006.11.28 15:01buy8.40gbpusd1.94850.00001.94952006.11.28 15:111.94800.000.000.00-420.00
13622552006.11.28 15:02buy16.80gbpusd1.94780.00001.94882006.11.28 15:111.94820.000.000.00672.00
13622862006.11.28 15:02buy33.60gbpusd1.94710.00001.94812006.11.28 15:111.94810.000.000.003 360.00
13629892006.11.28 15:11buy2.10gbpusd1.94830.00001.94932006.11.28 16:111.94660.000.000.00-357.00
13631572006.11.28 15:14buy4.20gbpusd1.94760.00001.94862006.11.28 16:111.94660.000.000.00-420.00
13648292006.11.28 16:03buy8.40gbpusd1.94690.00001.94792006.11.28 16:111.94650.000.000.00-336.00
13649402006.11.28 16:05buy16.80gbpusd1.94620.00001.94722006.11.28 16:111.94650.000.000.00504.00
13650352006.11.28 16:06buy33.60gbpusd1.94550.00001.94652006.11.28 16:111.94650.000.000.003 360.00
13694252006.11.28 18:45buy2.10gbpusd1.95020.00001.95122006.11.28 18:531.94980.000.000.00-84.00
13695152006.11.28 18:51buy4.20gbpusd1.94950.00001.95052006.11.28 18:531.94970.000.000.0084.00
13695622006.11.28 18:51buy8.40gbpusd1.94880.00001.94982006.11.28 18:531.94980.000.000.00840.00
13696242006.11.28 18:53buy2.10gbpusd1.94980.00001.95082006.11.28 18:581.95080.000.000.00210.00
13697662006.11.28 18:58buy2.10gbpusd1.95080.00001.95182006.11.28 19:291.95110.000.000.0063.00
13698172006.11.28 19:03buy4.20gbpusd1.95020.00001.95122006.11.28 19:291.95120.000.000.00420.00
13700082006.11.28 19:29buy2.10gbpusd1.95130.00001.95232006.11.28 20:361.95150.000.000.0042.00
13706122006.11.28 20:05buy4.20gbpusd1.95060.00001.95162006.11.28 20:361.95160.000.000.00420.00
13708892006.11.28 20:36buy2.10gbpusd1.95160.00001.95262006.11.28 20:431.95260.000.000.00210.00
13711102006.11.28 20:43buy2.10gbpusd1.95270.00001.95372006.11.28 21:031.95300.000.000.0063.00
13712942006.11.28 20:50buy4.20gbpusd1.95210.00001.95312006.11.28 21:031.95310.000.000.00420.00
13747392006.11.29 00:45buy2.20gbpusd1.95350.00001.95452006.11.29 06:061.95260.000.000.00-198.00
13750692006.11.29 01:07buy4.40gbpusd1.95280.00001.95382006.11.29 06:061.95260.000.000.00-88.00
13758122006.11.29 02:47buy8.80gbpusd1.95220.00001.95322006.11.29 06:061.95260.000.000.00352.00
13765232006.11.29 05:23buy17.60gbpusd1.95150.00001.95252006.11.29 06:051.95250.000.000.001 760.00
13909442006.11.29 21:01sell2.20gbpusd1.94470.00001.94372006.11.29 22:361.94570.000.000.00-220.00
13910822006.11.29 21:09sell4.40gbpusd1.94540.00001.94442006.11.29 22:361.94570.000.000.00-132.00
13914032006.11.29 21:37sell8.80gbpusd1.94610.00001.94512006.11.29 22:361.94570.000.000.00352.00
13916672006.11.29 21:52sell17.60gbpusd1.94670.00001.94572006.11.29 22:361.94570.000.000.001 760.00
13978562006.11.30 07:30buy2.20gbpusd1.95420.00001.95522006.11.30 07:311.95520.000.000.00220.00
13979132006.11.30 07:31buy2.20gbpusd1.95530.00001.95632006.11.30 07:351.95270.000.000.00-572.00
13979312006.11.30 07:31buy4.40gbpusd1.95460.00001.95562006.11.30 07:351.95270.000.000.00-836.00
13980982006.11.30 07:35buy8.80gbpusd1.95390.00001.95492006.11.30 07:351.95270.000.000.00-1 056.00
13981192006.11.30 07:35buy17.60gbpusd1.95320.00001.95422006.11.30 07:351.95310.000.000.00-176.00
13981292006.11.30 07:35buy35.20gbpusd1.95250.00001.95352006.11.30 07:351.95350.000.000.003 520.00
13981432006.11.30 07:35buy2.20gbpusd1.95320.00001.95422006.11.30 08:091.95250.000.000.00-154.00
13981452006.11.30 07:35buy4.40gbpusd1.95230.00001.95332006.11.30 08:091.95250.000.000.0088.00
13989362006.11.30 08:07buy8.80gbpusd1.95160.00001.95262006.11.30 08:091.95260.000.000.00880.00
13989812006.11.30 08:09buy2.20gbpusd1.95260.00001.95362006.11.30 08:261.95360.000.000.00220.00
13992842006.11.30 08:26buy2.20gbpusd1.95360.00001.95462006.11.30 08:371.95460.000.000.00220.00
13995282006.11.30 08:37buy2.20gbpusd1.95460.00001.95562006.11.30 09:231.95490.000.000.0066.00
13997452006.11.30 08:47buy4.40gbpusd1.95390.00001.95492006.11.30 09:231.95490.000.000.00440.00
14003132006.11.30 09:23buy2.20gbpusd1.95500.00001.95602006.11.30 09:241.95600.000.000.00220.00
14004112006.11.30 09:24buy2.20gbpusd1.95620.00001.95722006.11.30 09:251.95720.000.000.00220.00
14004492006.11.30 09:25buy2.20gbpusd1.95730.00001.95832006.11.30 09:361.95610.000.000.00-264.00
14005182006.11.30 09:25buy4.40gbpusd1.95660.00001.95762006.11.30 09:361.95610.000.000.00-220.00
14006442006.11.30 09:28buy8.80gbpusd1.95590.00001.95692006.11.30 09:361.95620.000.000.00264.00
14007962006.11.30 09:31buy17.60gbpusd1.95520.00001.95622006.11.30 09:361.95620.000.000.001 760.00
14009042006.11.30 09:36buy2.20gbpusd1.95630.00001.95732006.11.30 09:471.95730.000.000.00220.00
14012522006.11.30 09:47buy2.20gbpusd1.95740.00001.95842006.11.30 10:321.95640.000.000.00-220.00
14017222006.11.30 10:08buy4.40gbpusd1.95670.00001.95772006.11.30 10:321.95640.000.000.00-132.00
14017572006.11.30 10:10buy8.80gbpusd1.95610.00001.95712006.11.30 10:321.95630.000.000.00176.00
14017682006.11.30 10:11buy17.60gbpusd1.95540.00001.95642006.11.30 10:321.95640.000.000.001 760.00
14020032006.11.30 10:32buy2.20gbpusd1.95620.00001.95722006.11.30 11:011.95510.000.000.00-242.00
14021222006.11.30 10:49buy4.40gbpusd1.95550.00001.95652006.11.30 11:011.95510.000.000.00-176.00
14021702006.11.30 10:51buy8.80gbpusd1.95480.00001.95582006.11.30 11:011.95510.000.000.00264.00
14021872006.11.30 10:52buy17.60gbpusd1.95420.00001.95522006.11.30 11:011.95520.000.000.001 760.00
14023032006.11.30 11:01buy2.20gbpusd1.95520.00001.95622006.11.30 11:141.95550.000.000.0066.00
14023652006.11.30 11:09buy4.40gbpusd1.95460.00001.95562006.11.30 11:141.95560.000.000.00440.00
14023912006.11.30 11:14buy2.20gbpusd1.95560.00001.95662006.11.30 11:341.95590.000.000.0066.00
14024942006.11.30 11:28buy4.40gbpusd1.95490.00001.95592006.11.30 11:341.95590.000.000.00440.00
14025562006.11.30 11:34buy2.30gbpusd1.95600.00001.95702006.11.30 12:101.95640.000.000.0092.00
14026672006.11.30 11:50buy4.60gbpusd1.95530.00001.95632006.11.30 12:101.95630.000.000.00460.00
14029602006.11.30 12:10buy2.30gbpusd1.95650.00001.95752006.11.30 12:481.95670.000.000.0046.00
14031802006.11.30 12:36buy4.60gbpusd1.95570.00001.95672006.11.30 12:481.95670.000.000.00460.00
14033512006.11.30 12:48buy2.30gbpusd1.95680.00001.95782006.11.30 13:031.95720.000.000.0092.00
14034252006.11.30 12:51buy4.60gbpusd1.95620.00001.95722006.11.30 13:031.95720.000.000.00460.00
14035892006.11.30 13:03buy2.30gbpusd1.95730.00001.95832006.11.30 13:311.95770.000.000.0092.00
14040362006.11.30 13:29buy4.60gbpusd1.95660.00001.95762006.11.30 13:301.95760.000.000.00460.00
14040882006.11.30 13:31buy2.30gbpusd1.95840.00001.95942006.11.30 13:451.95690.000.000.00-345.00
14041842006.11.30 13:32buy4.60gbpusd1.95770.00001.95872006.11.30 13:451.95670.000.000.00-460.00
14042362006.11.30 13:33buy9.20gbpusd1.95700.00001.95802006.11.30 13:451.95660.000.000.00-368.00
14043352006.11.30 13:35buy18.40gbpusd1.95630.00001.95732006.11.30 13:451.95660.000.000.00552.00
14046282006.11.30 13:42buy36.80gbpusd1.95560.00001.95662006.11.30 13:451.95660.000.000.003 680.00
14047372006.11.30 13:45buy2.30gbpusd1.95690.00001.95792006.11.30 14:131.95710.000.000.0046.00
14047512006.11.30 13:46buy4.60gbpusd1.95630.00001.95732006.11.30 14:131.95730.000.000.00460.00
14053352006.11.30 14:13buy2.30gbpusd1.95720.00001.95822006.11.30 14:271.95820.000.000.00230.00
14056082006.11.30 14:27buy2.30gbpusd1.95850.00001.95952006.11.30 14:571.95880.000.000.0069.00
14058602006.11.30 14:36buy4.60gbpusd1.95780.00001.95882006.11.30 14:571.95880.000.000.00460.00
14071892006.11.30 15:15buy2.30gbpusd1.96280.00001.96382006.11.30 15:311.96320.000.000.0092.00
14072532006.11.30 15:19buy4.60gbpusd1.96220.00001.96322006.11.30 15:311.96320.000.000.00460.00
14074712006.11.30 15:32buy2.30gbpusd1.96330.00001.96432006.11.30 15:451.96370.000.000.0092.00
14075712006.11.30 15:35buy4.60gbpusd1.96270.00001.96372006.11.30 15:451.96370.000.000.00460.00
14077502006.11.30 15:46buy2.30gbpusd1.96400.00001.96502006.11.30 15:561.96450.000.000.00115.00
14078232006.11.30 15:50buy4.60gbpusd1.96330.00001.96432006.11.30 15:561.96430.000.000.00460.00
14079262006.11.30 15:56buy2.30gbpusd1.96460.00001.96562006.11.30 15:571.96560.000.000.00230.00
14079862006.11.30 15:57buy2.30gbpusd1.96570.00001.96672006.11.30 15:591.96670.000.000.00230.00
14080762006.11.30 15:59buy2.30gbpusd1.96700.00001.96802006.11.30 16:131.96770.000.000.00161.00
14081092006.11.30 16:00buy4.60gbpusd1.96640.00001.96742006.11.30 16:121.96740.000.000.00460.00
14083062006.11.30 16:13buy2.30gbpusd1.96800.00001.96902006.11.30 16:151.96900.000.000.00230.00
14083792006.11.30 16:15buy2.30gbpusd1.96900.00001.97002006.11.30 16:331.96880.000.000.00-46.00
14085562006.11.30 16:24buy4.60gbpusd1.96840.00001.96942006.11.30 16:331.96880.000.000.00184.00
14085932006.11.30 16:26buy9.20gbpusd1.96770.00001.96872006.11.30 16:331.96870.000.000.00920.00
14087282006.11.30 16:33buy2.30gbpusd1.96890.00001.96992006.11.30 16:511.96820.000.000.00-161.00
14087682006.11.30 16:36buy4.60gbpusd1.96830.00001.96932006.11.30 17:001.96930.000.000.00460.00
14088962006.11.30 16:46buy9.60gbpusd1.96760.00001.96862006.11.30 16:501.96860.000.000.00960.00
14091042006.11.30 17:00buy2.40gbpusd1.96930.00001.97032006.12.01 02:251.96800.000.000.00-312.00
14092242006.11.30 17:11buy4.80gbpusd1.96870.00001.96972006.12.01 02:251.96800.000.000.00-336.00
14096312006.11.30 17:49buy9.60gbpusd1.96800.00001.96902006.12.01 02:251.96790.000.000.00-96.00
14097732006.11.30 18:03buy19.20gbpusd1.96730.00001.96832006.12.01 02:251.96780.000.000.00960.00
14100972006.11.30 18:54buy38.40gbpusd1.96670.00001.96772006.12.01 02:251.96770.000.000.003 840.00
14149002006.12.01 06:45buy2.40gbpusd1.97440.00001.97542006.12.01 07:161.97390.000.000.00-120.00
14149492006.12.01 06:49buy4.80gbpusd1.97370.00001.97472006.12.01 07:161.97390.000.000.0096.00
14150012006.12.01 06:56buy9.60gbpusd1.97300.00001.97402006.12.01 07:161.97400.000.000.00960.00
14151732006.12.01 07:16buy2.40gbpusd1.97410.00001.97512006.12.01 07:541.97450.000.000.0096.00
14153652006.12.01 07:35buy4.80gbpusd1.97340.00001.97442006.12.01 07:541.97440.000.000.00480.00
14155512006.12.01 07:54buy2.40gbpusd1.97460.00001.97562006.12.01 14:211.97270.000.000.00-456.00
14155752006.12.01 07:58buy4.80gbpusd1.97390.00001.97492006.12.01 14:211.97270.000.000.00-576.00
14156422006.12.01 08:01buy9.60gbpusd1.97320.00001.97422006.12.01 14:211.97270.000.000.00-480.00
14156622006.12.01 08:02buy19.20gbpusd1.97260.00001.97362006.12.01 14:211.97270.000.000.00192.00
14156982006.12.01 08:03buy38.40gbpusd1.97180.00001.97282006.12.01 14:211.97280.000.000.003 840.00
14229542006.12.01 15:45buy2.50gbpusd1.98250.00001.98352006.12.01 15:491.98350.000.000.00250.00
14230462006.12.01 15:49buy2.50gbpusd1.98340.00001.98442006.12.03 22:551.98250.000.000.00-225.00
14231332006.12.01 15:55buy5.00gbpusd1.98280.00001.98382006.12.03 22:551.98250.000.000.00-150.00
14231502006.12.01 15:55buy10.00gbpusd1.98210.00001.98312006.12.03 22:551.98230.000.000.00200.00
14231672006.12.01 15:56buy20.00gbpusd1.98140.00001.98242006.12.03 22:551.98200.000.000.001 200.00
14232252006.12.01 15:59buy40.00gbpusd1.98080.00001.98182006.12.03 22:551.98180.000.000.004 000.00
14268962006.12.03 22:55buy2.50gbpusd1.98270.00001.98372006.12.03 22:591.98370.000.000.00250.00
14270232006.12.03 23:00buy2.50gbpusd1.98370.00001.98472006.12.03 23:191.98350.000.000.00-50.00
14271002006.12.03 23:04buy5.00gbpusd1.98300.00001.98402006.12.03 23:191.98350.000.000.00250.00
14271822006.12.03 23:11buy10.00gbpusd1.98240.00001.98342006.12.03 23:191.98340.000.000.001 000.00
14272482006.12.03 23:19buy2.50gbpusd1.98360.00001.98462006.12.04 22:331.98190.000.000.00-425.00
14273412006.12.03 23:28buy5.00gbpusd1.98290.00001.98392006.12.04 22:331.98190.000.000.00-500.00
14273612006.12.03 23:30buy10.00gbpusd1.98230.00001.98332006.12.04 22:331.98190.000.000.00-400.00
14276212006.12.04 00:00buy20.00gbpusd1.98160.00001.98262006.12.04 22:331.98200.000.000.00800.00
14276432006.12.04 00:01buy40.00gbpusd1.98090.00001.98192006.12.04 22:331.98190.000.000.004 000.00
14506992006.12.05 12:15sell2.60gbpusd1.97560.00001.97462006.12.05 12:411.97600.000.000.00-104.00
14508912006.12.05 12:20sell5.20gbpusd1.97630.00001.97532006.12.05 12:411.97600.000.000.00156.00
14511972006.12.05 12:29sell10.40gbpusd1.97690.00001.97592006.12.05 12:411.97590.000.000.001 040.00
14514142006.12.05 12:41sell2.60gbpusd1.97590.00001.97492006.12.05 13:471.97740.000.000.00-390.00
14518362006.12.05 13:00sell5.20gbpusd1.97660.00001.97562006.12.05 13:471.97740.000.000.00-416.00
14520972006.12.05 13:10sell10.40gbpusd1.97730.00001.97632006.12.05 13:471.97750.000.000.00-208.00
14527762006.12.05 13:28sell20.80gbpusd1.97800.00001.97702006.12.05 13:471.97700.000.000.002 080.00
14528742006.12.05 13:30sell41.60gbpusd1.97870.00001.97772006.12.05 13:471.97770.000.000.004 160.00
14602902006.12.05 15:30sell2.70gbpusd1.96870.00001.96772006.12.05 15:451.96950.000.000.00-216.00
14605822006.12.05 15:35sell5.40gbpusd1.96940.00001.96842006.12.05 15:351.96840.000.000.00540.00
14606372006.12.05 15:36sell5.40gbpusd1.96940.00001.96842006.12.05 15:451.96950.000.000.00-54.00
14607892006.12.05 15:39sell10.80gbpusd1.97010.00001.96912006.12.05 15:451.96910.000.000.001 080.00
14610852006.12.05 15:45sell2.70gbpusd1.96910.00001.96812006.12.05 15:491.96890.000.000.0054.00
14612382006.12.05 15:49sell5.40gbpusd1.96980.00001.96882006.12.05 15:491.96880.000.000.00540.00
14612432006.12.05 15:49sell5.40gbpusd1.96980.00001.96882006.12.05 15:491.96880.000.000.00540.00
14612472006.12.05 15:49sell2.70gbpusd1.96880.00001.96782006.12.06 07:271.97070.000.000.00-513.00
14612512006.12.05 15:49sell5.40gbpusd1.96970.00001.96872006.12.06 07:271.97070.000.000.00-540.00
14613512006.12.05 15:51sell10.80gbpusd1.97040.00001.96942006.12.06 07:271.97090.000.000.00-540.00
14615392006.12.05 15:54sell21.60gbpusd1.97100.00001.97002006.12.06 07:271.97090.000.000.00216.00
14623002006.12.05 16:10sell43.20gbpusd1.97170.00001.97072006.12.06 07:271.97070.000.000.004 320.00
14822282006.12.06 10:00sell2.70gbpusd1.96550.00001.96452006.12.06 10:251.96450.000.000.00270.00
14829432006.12.06 10:25sell2.70gbpusd1.96450.00001.96352006.12.06 11:411.96560.000.000.00-297.00
14838152006.12.06 10:54sell5.40gbpusd1.96510.00001.96412006.12.06 11:411.96560.000.000.00-270.00
14843442006.12.06 11:07sell10.80gbpusd1.96580.00001.96482006.12.06 11:411.96550.000.000.00324.00
14850962006.12.06 11:27sell21.60gbpusd1.96650.00001.96552006.12.06 11:411.96550.000.000.002 160.00
14855382006.12.06 11:41sell2.70gbpusd1.96540.00001.96442006.12.06 12:231.96590.000.000.00-135.00
14855792006.12.06 11:43sell5.40gbpusd1.96620.00001.96522006.12.06 12:221.96620.000.000.000.00
14866352006.12.06 12:16sell10.80gbpusd1.96690.00001.96592006.12.06 12:221.96590.000.000.001 080.00
14868872006.12.06 12:23sell2.70gbpusd1.96610.00001.96512006.12.06 12:471.96590.000.000.0054.00
14872842006.12.06 12:33sell5.40gbpusd1.96690.00001.96592006.12.06 12:471.96590.000.000.00540.00
14877542006.12.06 12:47sell2.70gbpusd1.96580.00001.96482006.12.06 13:151.96480.000.000.00270.00
14885852006.12.06 13:07sell5.40gbpusd1.96650.00001.96552006.12.06 13:151.96550.000.000.00540.00
14889782006.12.06 13:15sell2.70gbpusd1.96610.00001.96512006.12.06 13:151.96510.000.000.00270.00
14889842006.12.06 13:15sell2.70gbpusd1.96450.00001.96352006.12.06 13:161.96350.000.000.00270.00
14890042006.12.06 13:15sell5.40gbpusd1.96580.00001.96482006.12.06 13:151.96480.000.000.00540.00
14890742006.12.06 13:16sell2.70gbpusd1.96380.00001.96282006.12.06 13:161.96390.000.000.00-27.00
14890812006.12.06 13:16sell5.40gbpusd1.96450.00001.96352006.12.06 13:161.96350.000.000.00540.00
14890902006.12.06 13:16sell2.70gbpusd1.96380.00001.96282006.12.06 13:181.96280.000.000.00270.00
14892342006.12.06 13:18sell2.80gbpusd1.96260.00001.96162006.12.06 13:181.96440.000.000.00-504.00
14892422006.12.06 13:18sell5.60gbpusd1.96330.00001.96232006.12.06 13:181.96230.000.000.00560.00
14892492006.12.06 13:18sell5.60gbpusd1.96330.00001.96232006.12.06 13:181.96230.000.000.00560.00
14892582006.12.06 13:18sell2.80gbpusd1.96430.00001.96332006.12.06 13:181.96330.000.000.00280.00
14892622006.12.06 13:18sell2.80gbpusd1.96200.00001.96102006.12.06 13:191.96270.000.000.00-196.00
14892672006.12.06 13:18sell5.60gbpusd1.96300.00001.96202006.12.06 13:191.96200.000.000.00560.00
14892822006.12.06 13:18sell11.20gbpusd1.96410.00001.96312006.12.06 13:181.96310.000.000.001 120.00
14893692006.12.06 13:19sell2.80gbpusd1.96200.00001.96102006.12.06 13:311.96260.000.000.00-168.00
14893902006.12.06 13:19sell5.60gbpusd1.96270.00001.96172006.12.06 13:311.96260.000.000.0056.00
14896292006.12.06 13:23sell11.20gbpusd1.96340.00001.96242006.12.06 13:311.96240.000.000.001 120.00
14900922006.12.06 13:31sell2.80gbpusd1.96250.00001.96152006.12.06 13:331.96270.000.000.00-56.00
14901012006.12.06 13:31sell5.60gbpusd1.96330.00001.96232006.12.06 13:331.96230.000.000.00560.00
14901932006.12.06 13:33sell2.80gbpusd1.96230.00001.96132006.12.06 13:401.96200.000.000.0084.00
14902092006.12.06 13:33sell5.60gbpusd1.96290.00001.96192006.12.06 13:401.96190.000.000.00560.00
14905712006.12.06 13:40sell2.80gbpusd1.96160.00001.96062006.12.06 13:401.96170.000.000.00-28.00
14905842006.12.06 13:40sell5.60gbpusd1.96270.00001.96172006.12.06 13:401.96170.000.000.00560.00
14905912006.12.06 13:40sell2.80gbpusd1.96160.00001.96062006.12.06 13:441.96350.000.000.00-532.00
14905932006.12.06 13:40sell5.60gbpusd1.96250.00001.96152006.12.06 13:441.96450.000.000.00-1 120.00
14908162006.12.06 13:42sell11.20gbpusd1.96310.00001.96212006.12.06 13:441.96450.000.000.00-1 568.00
14909692006.12.06 13:44sell22.40gbpusd1.96380.00001.96282006.12.06 13:441.96450.000.000.00-1 568.00
14909852006.12.06 13:44sell44.80gbpusd1.96450.00001.96352006.12.06 13:441.96350.000.000.004 480.00
14909952006.12.06 13:44sell2.80gbpusd1.96340.00001.96242006.12.06 13:451.96520.000.000.00-504.00
14909962006.12.06 13:44sell5.60gbpusd1.96450.00001.96352006.12.06 13:441.96350.000.000.00560.00
14910072006.12.06 13:44sell2.80gbpusd1.96340.00001.96242006.12.06 13:441.96520.000.000.00-504.00
14910122006.12.06 13:44sell11.20gbpusd1.96490.00001.96392006.12.06 13:441.96390.000.000.001 120.00
14910192006.12.06 13:45sell2.80gbpusd1.96510.00001.96412006.12.06 13:451.96410.000.000.00280.00
14910272006.12.06 13:45sell2.80gbpusd1.96510.00001.96412006.12.06 13:451.96410.000.000.00280.00
14910342006.12.06 13:45sell2.80gbpusd1.96340.00001.96242006.12.06 13:451.96500.000.000.00-448.00
14910422006.12.06 13:45sell5.60gbpusd1.96490.00001.96392006.12.06 13:451.96390.000.000.00560.00
14910502006.12.06 13:45sell2.80gbpusd1.96340.00001.96242006.12.06 13:451.96500.000.000.00-448.00
14910542006.12.06 13:45sell11.20gbpusd1.96480.00001.96382006.12.06 13:451.96380.000.000.001 120.00
14910592006.12.06 13:45sell2.80gbpusd1.96340.00001.96242006.12.06 13:451.96440.000.000.00-280.00
14910622006.12.06 13:45sell5.60gbpusd1.96480.00001.96382006.12.06 13:451.96380.000.000.00560.00
14910692006.12.06 13:45sell2.80gbpusd1.96340.00001.96242006.12.06 13:451.96490.000.000.00-420.00
14910712006.12.06 13:45sell11.20gbpusd1.96490.00001.96392006.12.06 13:451.96390.000.000.001 120.00
14910892006.12.06 13:46sell2.80gbpusd1.96470.00001.96372006.12.06 13:581.96370.000.000.00280.00
14917252006.12.06 13:58sell2.80gbpusd1.96410.00001.96312006.12.06 14:221.96460.000.000.00-140.00
14923492006.12.06 14:11sell5.60gbpusd1.96480.00001.96382006.12.06 14:221.96450.000.000.00168.00
14924302006.12.06 14:13sell11.20gbpusd1.96550.00001.96452006.12.06 14:221.96450.000.000.001 120.00
14929002006.12.06 14:22sell2.80gbpusd1.96510.00001.96412006.12.06 14:431.96560.000.000.00-140.00
14934992006.12.06 14:33sell5.60gbpusd1.96580.00001.96482006.12.06 14:431.96550.000.000.00168.00
14936732006.12.06 14:36sell11.20gbpusd1.96650.00001.96552006.12.06 14:431.96550.000.000.001 120.00
14939552006.12.06 14:43sell2.80gbpusd1.96560.00001.96462006.12.06 15:041.96710.000.000.00-420.00
14947192006.12.06 15:03sell5.60gbpusd1.96650.00001.96552006.12.06 15:041.96710.000.000.00-336.00
14947482006.12.06 15:04sell11.20gbpusd1.96730.00001.96632006.12.06 15:041.96630.000.000.001 120.00
14947722006.12.06 15:04sell2.80gbpusd1.96580.00001.96482006.12.06 15:041.96700.000.000.00-336.00
14947762006.12.06 15:04sell5.60gbpusd1.96700.00001.96602006.12.06 15:041.96600.000.000.00560.00
14947872006.12.06 15:04sell5.60gbpusd1.96700.00001.96602006.12.06 15:041.96600.000.000.00560.00
14948092006.12.06 15:04sell2.80gbpusd1.96700.00001.96602006.12.06 15:041.96600.000.000.00280.00
14948202006.12.06 15:04sell2.80gbpusd1.96560.00001.96462006.12.06 15:041.96590.000.000.00-84.00
14948242006.12.06 15:04sell5.60gbpusd1.96700.00001.96602006.12.06 15:041.96600.000.000.00560.00
14948382006.12.06 15:04sell2.80gbpusd1.96580.00001.96482006.12.06 15:041.96590.000.000.00-28.00
14948462006.12.06 15:04sell5.60gbpusd1.96720.00001.96622006.12.06 15:041.96620.000.000.00560.00
14948552006.12.06 15:04sell2.80gbpusd1.96580.00001.96482006.12.06 15:041.96740.000.000.00-448.00
14948592006.12.06 15:04sell5.60gbpusd1.96720.00001.96622006.12.06 15:041.96620.000.000.00560.00
14948692006.12.06 15:04sell2.80gbpusd1.96730.00001.96632006.12.06 15:041.96630.000.000.00280.00
14948852006.12.06 15:04sell2.80gbpusd1.96740.00001.96642006.12.06 15:041.96640.000.000.00280.00
14948942006.12.06 15:04sell2.80gbpusd1.96760.00001.96662006.12.06 15:041.96660.000.000.00280.00
14949012006.12.06 15:04sell2.80gbpusd1.96740.00001.96642006.12.06 15:051.96640.000.000.00280.00
14949112006.12.06 15:05sell2.80gbpusd1.96770.00001.96672006.12.06 15:051.96670.000.000.00280.00
14949152006.12.06 15:05sell2.80gbpusd1.96650.00001.96552006.12.06 15:051.96840.000.000.00-532.00
14949222006.12.06 15:05sell5.60gbpusd1.96770.00001.96672006.12.06 15:051.96810.000.000.00-224.00
14949822006.12.06 15:05sell11.20gbpusd1.96840.00001.96742006.12.06 15:051.96740.000.000.001 120.00
14949932006.12.06 15:05sell2.80gbpusd1.96800.00001.96702006.12.06 15:511.97020.000.000.00-616.00
14957592006.12.06 15:21sell6.00gbpusd1.96870.00001.96772006.12.06 15:511.97020.000.000.00-900.00
14965052006.12.06 15:38sell12.00gbpusd1.96940.00001.96842006.12.06 15:511.97020.000.000.00-960.00
14967992006.12.06 15:43sell24.00gbpusd1.97010.00001.96912006.12.06 15:511.97020.000.000.00-240.00
14968872006.12.06 15:44sell48.00gbpusd1.97080.00001.96982006.12.06 15:511.96980.000.000.004 800.00
15296002006.12.07 14:30sell3.00gbpusd1.96560.00001.96462006.12.07 14:361.96460.000.000.00300.00
15298752006.12.07 14:36sell3.00gbpusd1.96470.00001.96372006.12.07 14:431.96370.000.000.00300.00
15302852006.12.07 14:43sell3.00gbpusd1.96410.00001.96312006.12.07 14:441.96310.000.000.00300.00
15302892006.12.07 14:44sell3.00gbpusd1.96410.00001.96312006.12.07 14:441.96310.000.000.00300.00
15303172006.12.07 14:44sell3.00gbpusd1.96300.00001.96202006.12.07 14:591.96420.000.000.00-360.00
15303622006.12.07 14:45sell6.00gbpusd1.96370.00001.96272006.12.07 14:591.96420.000.000.00-300.00
15304902006.12.07 14:49sell12.00gbpusd1.96440.00001.96342006.12.07 14:591.96410.000.000.00360.00
15306662006.12.07 14:52sell24.00gbpusd1.96510.00001.96412006.12.07 14:591.96410.000.000.002 400.00
15320692006.12.07 15:30sell3.00gbpusd1.96330.00001.96232006.12.07 16:061.96390.000.000.00-180.00
15323042006.12.07 15:38sell6.00gbpusd1.96400.00001.96302006.12.07 16:061.96390.000.000.0060.00
15330502006.12.07 16:01sell12.00gbpusd1.96480.00001.96382006.12.07 16:061.96380.000.000.001 200.00
15339882006.12.07 16:30sell3.00gbpusd1.96340.00001.96242006.12.07 16:451.96240.000.000.00300.00
15351012006.12.07 17:00sell3.00gbpusd1.96260.00001.96162006.12.07 17:591.96320.000.000.00-180.00
15358782006.12.07 17:37sell6.00gbpusd1.96330.00001.96232006.12.07 17:591.96320.000.000.0060.00
15361452006.12.07 17:54sell12.00gbpusd1.96410.00001.96312006.12.07 17:591.96310.000.000.001 200.00
15613152006.12.08 14:44buy3.00gbpusd1.96950.00001.97052006.12.08 14:591.97050.000.000.00300.00
15619852006.12.08 14:59buy3.00gbpusd1.97020.00001.97122006.12.08 15:011.97120.000.000.00300.00
15621162006.12.08 15:01buy3.00gbpusd1.97140.00001.97242006.12.08 15:011.97240.000.000.00300.00
15621342006.12.08 15:01buy6.00gbpusd1.97060.00001.97162006.12.08 15:011.97160.000.000.00600.00
15621452006.12.08 15:02buy3.00gbpusd1.97240.00001.97342006.12.08 15:021.97220.000.000.00-60.00
15621872006.12.08 15:02buy6.00gbpusd1.97140.00001.97242006.12.08 15:021.97240.000.000.00600.00
15622102006.12.08 15:02buy3.00gbpusd1.97270.00001.97372006.12.08 15:141.96950.000.000.00-960.00
15622452006.12.08 15:03buy6.00gbpusd1.97200.00001.97302006.12.08 15:141.96970.000.000.00-1 380.00
15623212006.12.08 15:04buy12.00gbpusd1.97130.00001.97232006.12.08 15:141.96970.000.000.00-1 920.00
15624042006.12.08 15:05buy24.00gbpusd1.97070.00001.97172006.12.08 15:141.96970.000.000.00-2 400.00
15625952006.12.08 15:13buy48.00gbpusd1.97000.00001.97102006.12.08 15:131.97100.000.000.004 800.00
15626132006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.97020.00001.97122006.12.08 15:141.97120.000.000.00300.00
15626202006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.97160.00001.97262006.12.08 15:141.96940.000.000.00-660.00
15626222006.12.08 15:14buy6.00gbpusd1.96950.00001.97052006.12.08 15:141.97050.000.000.00600.00
15626382006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.96990.00001.97092006.12.08 15:141.97090.000.000.00300.00
15626442006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.96960.00001.97062006.12.08 15:141.97060.000.000.00300.00
15626472006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.96960.00001.97062006.12.08 15:141.97060.000.000.00300.00
15626532006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.96950.00001.97052006.12.08 15:141.97050.000.000.00300.00
15626742006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.96980.00001.97082006.12.08 15:141.97080.000.000.00300.00
15626902006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.96960.00001.97062006.12.08 15:141.97060.000.000.00300.00
15626922006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.97140.00001.97242006.12.08 15:141.96970.000.000.00-510.00
15626942006.12.08 15:14buy6.00gbpusd1.96980.00001.97082006.12.08 15:141.97080.000.000.00600.00
15627002006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.96980.00001.97082006.12.08 15:141.97080.000.000.00300.00
15627102006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.97110.00001.97212006.12.08 15:141.97090.000.000.00-60.00
15627112006.12.08 15:14buy6.00gbpusd1.96980.00001.97082006.12.08 15:141.97080.000.000.00600.00
15627162006.12.08 15:14buy3.00gbpusd1.97100.00001.97202006.12.08 16:181.96860.000.000.00-720.00
15627212006.12.08 15:14buy6.00gbpusd1.96980.00001.97082006.12.08 16:181.96860.000.000.00-720.00
15628842006.12.08 15:18buy12.00gbpusd1.96890.00001.96992006.12.08 16:181.96860.000.000.00-360.00
15632462006.12.08 15:27buy24.00gbpusd1.96820.00001.96922006.12.08 16:181.96840.000.000.00480.00
15633402006.12.08 15:29buy48.00gbpusd1.96750.00001.96852006.12.08 16:181.96850.000.000.004 800.00
15724312006.12.08 20:00sell3.10gbpusd1.95230.00001.95132006.12.08 20:571.95330.000.000.00-310.00
15724912006.12.08 20:02sell6.20gbpusd1.95290.00001.95192006.12.08 20:571.95330.000.000.00-248.00
15728342006.12.08 20:21sell12.40gbpusd1.95360.00001.95262006.12.08 20:571.95330.000.000.00372.00
15729942006.12.08 20:30sell24.80gbpusd1.95430.00001.95332006.12.08 20:571.95330.000.000.002 480.00
15738672006.12.10 22:29sell3.10gbpusd1.95260.00001.95162006.12.10 23:411.95450.000.000.00-589.00
15738762006.12.10 22:30sell6.20gbpusd1.95320.00001.95222006.12.10 23:411.95420.000.000.00-620.00
15743182006.12.10 23:21sell12.40gbpusd1.95400.00001.95302006.12.10 23:411.95420.000.000.00-248.00
15746022006.12.10 23:40sell24.80gbpusd1.95510.00001.95412006.12.10 23:411.95410.000.000.002 480.00
15746452006.12.10 23:41sell3.10gbpusd1.95410.00001.95312006.12.11 00:001.95400.000.000.0031.00
15746822006.12.10 23:42sell6.20gbpusd1.95480.00001.95382006.12.11 00:001.95380.000.000.00620.00
15751712006.12.11 00:00sell3.10gbpusd1.95390.00001.95292006.12.11 00:021.95290.000.000.00310.00
15752142006.12.11 00:02sell3.10gbpusd1.95280.00001.95182006.12.11 00:121.95180.000.000.00310.00
15753882006.12.11 00:12sell3.10gbpusd1.95160.00001.95062006.12.11 00:281.95060.000.000.00310.00
15757812006.12.11 00:28sell3.10gbpusd1.95070.00001.94972006.12.11 01:251.94970.000.000.00310.00
15775742006.12.11 02:06sell3.10gbpusd1.94850.00001.94752006.12.11 02:091.94750.000.000.00310.00
15776532006.12.11 02:09sell3.10gbpusd1.94750.00001.94652006.12.11 02:191.94650.000.000.00310.00
15778942006.12.11 02:19sell3.10gbpusd1.94670.00001.94572006.12.11 10:331.94870.000.000.00-620.00
15780032006.12.11 02:23sell6.20gbpusd1.94750.00001.94652006.12.11 10:331.94870.000.000.00-744.00
15787752006.12.11 03:24sell12.40gbpusd1.94830.00001.94732006.12.11 10:331.94870.000.000.00-496.00
15788182006.12.11 03:26sell24.80gbpusd1.94890.00001.94792006.12.11 10:331.94860.000.000.00744.00
15789492006.12.11 03:31sell49.60gbpusd1.94960.00001.94862006.12.11 10:321.94860.000.000.004 960.00
16095962006.12.11 17:30buy3.20gbpusd1.95840.00001.95942006.12.11 17:311.95940.000.000.00320.00
16096482006.12.11 17:31buy3.20gbpusd1.95940.00001.96042006.12.11 19:201.95820.000.000.00-384.00
16096682006.12.11 17:31buy6.40gbpusd1.95870.00001.95972006.12.11 19:201.95820.000.000.00-320.00
16104572006.12.11 18:00buy12.80gbpusd1.95800.00001.95902006.12.11 19:201.95820.000.000.00256.00
16107422006.12.11 18:13buy25.60gbpusd1.95730.00001.95832006.12.11 19:201.95830.000.000.002 560.00
16121342006.12.11 19:20buy3.20gbpusd1.95830.00001.95932006.12.11 21:561.95760.000.000.00-224.00
16134282006.12.11 20:26buy6.40gbpusd1.95760.00001.95862006.12.11 21:561.95750.000.000.00-64.00
16134852006.12.11 20:28buy12.80gbpusd1.95670.00001.95772006.12.11 21:561.95770.000.000.001 280.00
16151372006.12.11 21:56buy3.20gbpusd1.95760.00001.95862006.12.11 22:101.95860.000.000.00320.00
16154932006.12.11 22:16buy3.20gbpusd1.95810.00001.95912006.12.11 22:201.95910.000.000.00320.00
  0.00 0.00 0.00 299 369.93
Closed P/L: 299 369.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
16155772006.12.11 22:20buy3.20gbpusd1.95920.00001.9602 1.95870.000.000.00-160.00
16157842006.12.11 22:29buy6.40gbpusd1.95850.00001.9595 1.95870.000.000.00128.00
  0.00 0.00 0.00 -32.00
 Floating P/L: -32.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 299 369.93 Floating P/L: -32.00 Margin: 9 600.00
Balance: 324 369.93 Equity: 324 337.93 Free Margin: 314 737.93
 
Details:
Graph
Gross Profit: 486 091.65 Gross Loss: 186 721.72 Total Net Profit: 299 369.93
Profit Factor: 2.60 Expected Payoff: 232.61  
Absolute Drawdown: 80.00 Maximal Drawdown: 27 810.00 (28.51%) Relative Drawdown: 28.51% (27 810.00)
 
Total Trades: 1287 Short Positions (won %): 621 (61.67%) Long Positions (won %): 666 (62.46%)
Profit Trades (% of total): 799 (62.08%) Loss trades (% of total): 488 (37.92%)
Largest profit trade: 20 689.65 loss trade: -5 920.00
Average profit trade: 608.38 loss trade: -382.63
Maximum consecutive wins ($): 18 (7 530.00) consecutive losses ($): 23 (-8 280.00)
Maximal consecutive profit (count): 55 300.00 (10) consecutive loss (count): -27 810.00 (15)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2