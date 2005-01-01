Optimization Report
10points 3_dynamic_stop_testov_FiboMM_baza_Richi
|Преминаване
|Печалба
|Общо сделки
|Печеливш фактор
|Очаквано възнаграждение
|Загуби $
|Загуби %
|1
|2055.91
|16
|15.51
|128.49
|141.68
|4.71
|2
|2437.67
|9
|0.00
|270.85
|0.00
|0.00
|3
|313.87
|22
|1.22
|14.27
|1188.98
|47.51
|4
|19218.72
|50
|0.00
|384.37
|0.00
|0.00
|5
|4451.68
|21
|15.91
|211.98
|298.58
|5.68
|6
|23797.82
|61
|0.00
|390.13
|0.00
|0.00
|7
|5545.74
|7
|0.00
|792.25
|0.00
|0.00
|8
|683.39
|21
|1.51
|32.54
|1156.03
|40.71
|9
|2113.18
|22
|2.29
|96.05
|1636.52
|34.46
|10
|475.24
|24
|1.26
|19.80
|1623.39
|52.39
|11
|4049.61
|22
|65.77
|184.07
|58.56
|2.62
|12
|1921.36
|12
|0.00
|160.11
|0.00
|0.00
|13
|4662.50
|24
|3.29
|194.27
|2032.34
|26.41
|14
|26250.34
|46
|0.00
|570.66
|0.00
|0.00
|15
|4410.05
|9
|0.00
|490.01
|0.00
|0.00
|16
|2014.85
|10
|0.00
|201.48
|0.00
|0.00
|17
|313.87
|22
|1.22
|14.27
|1188.98
|47.51
|18
|4706.66
|15
|53.25
|313.78
|90.08
|5.45
|19
|744.97
|38
|1.19
|19.60
|3713.82
|68.03
|20
|6118.59
|34
|2.61
|179.96
|3787.58
|34.73
|21
|2948.68
|19
|96.86
|155.19
|24.56
|1.32
|22
|124.26
|33
|1.11
|3.77
|591.50
|34.47
|23
|2661.76
|9
|0.00
|295.75
|0.00
|0.00
|24
|1200.73
|20
|1.98
|60.04
|1156.03
|34.44
|25
|5189.39
|12
|0.00
|432.45
|0.00
|0.00
|26
|2599.94
|11
|0.00
|236.36
|0.00
|0.00
|27
|3518.86
|19
|0.00
|185.20
|0.00
|0.00
|28
|3604.46
|24
|1.97
|150.19
|3713.82
|44.65
|29
|975.01
|37
|1.10
|26.35
|9603.73
|82.94
|30
|6209.96
|22
|68.59
|282.27
|88.32
|1.26
|31
|3161.79
|14
|0.00
|225.84
|0.00
|0.00
|32
|5679.13
|72
|1.76
|78.88
|7311.19
|52.26
|33
|374.67
|19
|1.42
|19.72
|735.90
|34.87
|34
|589.67
|27
|1.28
|21.84
|1997.34
|55.68
|35
|6473.97
|28
|33.10
|231.21
|164.74
|2.47
|36
|676.49
|18
|1.85
|37.58
|735.90
|30.51
|37
|2771.94
|7
|0.00
|395.99
|0.00
|0.00
|38
|2824.84
|9
|87.97
|313.87
|32.48
|1.68
|39
|1702.06
|7
|6.82
|243.15
|292.22
|13.66
|40
|2638.67
|80
|1.34
|32.98
|7311.19
|66.77
|41
|1916.11
|19
|2.63
|100.85
|1171.03
|28.65
|42
|411.38
|40
|1.04
|10.28
|9603.73
|87.19
|43
|2512.80
|18
|53.18
|139.60
|36.20
|1.08
|44
|1917.62
|11
|9.93
|174.33
|214.81
|8.13
|45
|374.67
|19
|1.42
|19.72
|735.90
|34.87
|46
|311.37
|6
|1.44
|51.89
|707.23
|35.04
|47
|2293.41
|6
|0.00
|382.23
|0.00
|0.00
|48
|2334.06
|8
|0.00
|291.76
|0.00
|0.00
|49
|299.73
|27
|1.40
|11.10
|392.58
|23.20
|50
|4298.29
|19
|137.19
|226.23
|31.56
|1.29
|51
|19218.72
|50
|0.00
|384.37
|0.00
|0.00
|52
|12787.82
|65
|21.08
|196.74
|588.55
|4.72
|53
|3038.31
|8
|0.00
|379.79
|0.00
|0.00
|54
|1921.36
|12
|0.00
|160.11
|0.00
|0.00
|55
|1988.73
|10
|0.00
|198.87
|0.00
|0.00
|56
|23159.58
|38
|1441.27
|609.46
|16.08
|0.33
|57
|523.78
|22
|1.54
|23.81
|920.87
|37.67
|58
|280.97
|9
|1.40
|31.22
|707.23
|35.57
|59
|2243.42
|9
|0.00
|249.27
|0.00
|0.00
|60
|1988.73
|10
|0.00
|198.87
|0.00
|0.00
|61
|23797.82
|61
|0.00
|390.13
|0.00
|0.00
|62
|4343.09
|13
|0.00
|334.08
|0.00
|0.00
|63
|2189.65
|9
|0.00
|243.29
|0.00
|0.00
|64
|299.73
|27
|1.40
|11.10
|392.58
|23.20
|65
|299.73
|27
|1.40
|11.10
|392.58
|23.20
|66
|1939.46
|12
|0.00
|161.62
|0.00
|0.00
|67
|23797.82
|61
|0.00
|390.13
|0.00
|0.00
|68
|1921.36
|12
|0.00
|160.11
|0.00
|0.00
|69
|2543.55
|10
|0.00
|254.36
|0.00
|0.00
|70
|6209.96
|22
|68.59
|282.27
|88.32
|1.26
|71
|614.59
|28
|1.29
|21.95
|1997.34
|55.30
|72
|311.37
|6
|1.44
|51.89
|707.23
|35.04
|73
|4459.62
|10
|0.00
|445.96
|0.00
|0.00
|74
|2371.42
|6
|0.00
|395.24
|0.00
|0.00
|75
|16715.71
|59
|975.11
|283.32
|15.20
|0.09
|76
|2259.78
|12
|0.00
|188.31
|0.00
|0.00
|77
|7038.61
|14
|0.00
|502.76
|0.00
|0.00
|78
|16106.41
|65
|26.37
|247.79
|588.55
|3.73
|79
|2775.52
|11
|0.00
|252.32
|0.00
|0.00
|80
|7941.09
|28
|252.62
|283.61
|31.56
|0.98
|81
|3456.96
|12
|0.00
|288.08
|0.00
|0.00
|82
|6407.69
|14
|0.00
|457.69
|0.00
|0.00
|83
|3518.86
|19
|0.00
|185.20
|0.00
|0.00
|84
|589.67
|27
|1.28
|21.84
|1997.34
|55.68
|85
|1988.73
|10
|0.00
|198.87
|0.00
|0.00
|86
|1988.73
|10
|0.00
|198.87
|0.00
|0.00
|87
|2526.54
|11
|0.00
|229.69
|0.00
|0.00
|88
|20413.04
|59
|0.00
|345.98
|0.00
|0.00
|89
|1105.60
|17
|2.20
|65.04
|920.87
|30.43
|90
|3216.34
|21
|94.39
|153.16
|34.44
|1.06
|91
|280.97
|9
|1.40
|31.22
|707.23
|35.57
|92
|839.83
|15
|2.14
|55.99
|735.90
|28.57
|93
|5593.39
|12
|0.00
|466.12
|0.00
|0.00
|94
|3462.12
|11
|0.00
|314.74
|0.00
|0.00
|95
|2287.13
|12
|0.00
|190.59
|0.00
|0.00
|96
|1839.07
|5
|0.00
|367.81
|0.00
|0.00
|97
|4298.29
|19
|137.19
|226.23
|31.56
|1.29
|98
|1965.50
|10
|0.00
|196.55
|0.00
|0.00
|99
|2512.80
|18
|53.18
|139.60
|36.20
|1.08
|100
|16715.71
|59
|975.11
|283.32
|15.20
|0.09
|101
|3462.12
|11
|0.00
|314.74
|0.00
|0.00
|102
|3456.96
|12
|0.00
|288.08
|0.00
|0.00
|103
|3000.94
|17
|13.06
|176.53
|248.74
|6.62
|104
|4298.29
|19
|137.19
|226.23
|31.56
|1.29
|105
|926.81
|45
|1.21
|20.60
|3752.42
|66.07
|106
|2113.18
|22
|2.29
|96.05
|1636.52
|34.46
|107
|2280.97
|16
|73.55
|142.56
|31.44
|1.23
|108
|9251.71
|14
|0.00
|660.84
|0.00
|0.00
|109
|24096.36
|61
|21.09
|395.02
|1167.73
|8.36
|110
|17579.14
|65
|28.69
|270.45
|588.55
|3.41
|111
|6725.47
|28
|98.53
|240.20
|57.00
|1.93
|112
|4150.74
|10
|0.00
|415.07
|0.00
|0.00
|113
|2259.78
|12
|0.00
|188.31
|0.00
|0.00
|114
|7038.61
|14
|0.00
|502.76
|0.00
|0.00
|115
|346.22
|33
|1.16
|10.49
|1997.34
|59.74
|116
|1515.13
|25
|1.76
|60.61
|1997.34
|44.26
|117
|299.73
|27
|1.40
|11.10
|392.58
|23.20
|118
|3377.36
|21
|11.14
|160.83
|298.58
|7.13
|119
|21159.02
|29
|0.00
|729.62
|0.00
|0.00
|120
|3456.96
|12
|0.00
|288.08
|0.00
|0.00
|121
|2427.92
|25
|2.22
|97.12
|1997.34
|36.82
|122
|23797.82
|61
|0.00
|390.13
|0.00
|0.00
|123
|16715.71
|59
|975.11
|283.32
|15.20
|0.09
|124
|6843.97
|29
|2.84
|236.00
|3727.82
|32.21
|125
|4298.29
|19
|137.19
|226.23
|31.56
|1.29
|126
|7941.09
|28
|252.62
|283.61
|31.56
|0.98
|127
|19218.72
|50
|0.00
|384.37
|0.00
|0.00
|128
|19218.72
|50
|0.00
|384.37
|0.00
|0.00
|129
|3216.34
|21
|94.39
|153.16
|34.44
|1.06
|130
|23797.82
|61
|0.00
|390.13
|0.00
|0.00
|131
|6118.59
|34
|2.61
|179.96
|3787.58
|34.73
|132
|5856.82
|28
|22.17
|209.17
|243.27
|3.52
|133
|299.73
|27
|1.40
|11.10
|392.58
|23.20
|134
|6209.96
|22
|68.59
|282.27
|88.32
|1.26
|135
|22583.86
|50
|0.00
|451.68
|0.00
|0.00
|136
|7941.09
|28
|252.62
|283.61
|31.56
|0.98
|137
|839.83
|15
|2.14
|55.99
|735.90
|28.57
|138
|4153.18
|28
|18.67
|148.33
|164.74
|3.79
|139
|8692.60
|35
|125.82
|248.36
|37.20
|0.49
|140
|23797.82
|61
|0.00
|390.13
|0.00
|0.00
|141
|1613.71
|5
|0.00
|322.74
|0.00
|0.00
|142
|22583.86
|50
|0.00
|451.68
|0.00
|0.00
|143
|6209.96
|22
|68.59
|282.27
|88.32
|1.26
|144
|23797.82
|61
|0.00
|390.13
|0.00
|0.00
|145
|17751.62
|48
|257.32
|369.83
|69.26
|1.63
|146
|5545.74
|7
|0.00
|792.25
|0.00
|0.00
|147
|20413.04
|59
|0.00
|345.98
|0.00
|0.00
|148
|19102.65
|27
|0.00
|707.51
|0.00
|0.00
|149
|2259.78
|12
|0.00
|188.31
|0.00
|0.00
|150
|23797.82
|61
|0.00
|390.13
|0.00
|0.00
|151
|7155.37
|72
|1.83
|99.38
|8506.22
|51.05
|152
|4298.29
|19
|137.19
|226.23
|31.56
|1.29
|153
|8953.09
|58
|2.22
|154.36
|7311.19
|42.35
|154
|2259.78
|12
|0.00
|188.31
|0.00
|0.00