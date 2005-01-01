Optimization Report
10points 3_dynamic_stop_testov_FiboMM_baza_Richi

Optimization Graph
ПреминаванеПечалбаОбщо сделкиПечеливш факторОчаквано възнаграждениеЗагуби $Загуби %
12055.911615.51128.49141.684.71
22437.6790.00270.850.000.00
3313.87221.2214.271188.9847.51
419218.72500.00384.370.000.00
54451.682115.91211.98298.585.68
623797.82610.00390.130.000.00
75545.7470.00792.250.000.00
8683.39211.5132.541156.0340.71
92113.18222.2996.051636.5234.46
10475.24241.2619.801623.3952.39
114049.612265.77184.0758.562.62
121921.36120.00160.110.000.00
134662.50243.29194.272032.3426.41
1426250.34460.00570.660.000.00
154410.0590.00490.010.000.00
162014.85100.00201.480.000.00
17313.87221.2214.271188.9847.51
184706.661553.25313.7890.085.45
19744.97381.1919.603713.8268.03
206118.59342.61179.963787.5834.73
212948.681996.86155.1924.561.32
22124.26331.113.77591.5034.47
232661.7690.00295.750.000.00
241200.73201.9860.041156.0334.44
255189.39120.00432.450.000.00
262599.94110.00236.360.000.00
273518.86190.00185.200.000.00
283604.46241.97150.193713.8244.65
29975.01371.1026.359603.7382.94
306209.962268.59282.2788.321.26
313161.79140.00225.840.000.00
325679.13721.7678.887311.1952.26
33374.67191.4219.72735.9034.87
34589.67271.2821.841997.3455.68
356473.972833.10231.21164.742.47
36676.49181.8537.58735.9030.51
372771.9470.00395.990.000.00
382824.84987.97313.8732.481.68
391702.0676.82243.15292.2213.66
402638.67801.3432.987311.1966.77
411916.11192.63100.851171.0328.65
42411.38401.0410.289603.7387.19
432512.801853.18139.6036.201.08
441917.62119.93174.33214.818.13
45374.67191.4219.72735.9034.87
46311.3761.4451.89707.2335.04
472293.4160.00382.230.000.00
482334.0680.00291.760.000.00
49299.73271.4011.10392.5823.20
504298.2919137.19226.2331.561.29
5119218.72500.00384.370.000.00
5212787.826521.08196.74588.554.72
533038.3180.00379.790.000.00
541921.36120.00160.110.000.00
551988.73100.00198.870.000.00
5623159.58381441.27609.4616.080.33
57523.78221.5423.81920.8737.67
58280.9791.4031.22707.2335.57
592243.4290.00249.270.000.00
601988.73100.00198.870.000.00
6123797.82610.00390.130.000.00
624343.09130.00334.080.000.00
632189.6590.00243.290.000.00
64299.73271.4011.10392.5823.20
65299.73271.4011.10392.5823.20
661939.46120.00161.620.000.00
6723797.82610.00390.130.000.00
681921.36120.00160.110.000.00
692543.55100.00254.360.000.00
706209.962268.59282.2788.321.26
71614.59281.2921.951997.3455.30
72311.3761.4451.89707.2335.04
734459.62100.00445.960.000.00
742371.4260.00395.240.000.00
7516715.7159975.11283.3215.200.09
762259.78120.00188.310.000.00
777038.61140.00502.760.000.00
7816106.416526.37247.79588.553.73
792775.52110.00252.320.000.00
807941.0928252.62283.6131.560.98
813456.96120.00288.080.000.00
826407.69140.00457.690.000.00
833518.86190.00185.200.000.00
84589.67271.2821.841997.3455.68
851988.73100.00198.870.000.00
861988.73100.00198.870.000.00
872526.54110.00229.690.000.00
8820413.04590.00345.980.000.00
891105.60172.2065.04920.8730.43
903216.342194.39153.1634.441.06
91280.9791.4031.22707.2335.57
92839.83152.1455.99735.9028.57
935593.39120.00466.120.000.00
943462.12110.00314.740.000.00
952287.13120.00190.590.000.00
961839.0750.00367.810.000.00
974298.2919137.19226.2331.561.29
981965.50100.00196.550.000.00
992512.801853.18139.6036.201.08
10016715.7159975.11283.3215.200.09
1013462.12110.00314.740.000.00
1023456.96120.00288.080.000.00
1033000.941713.06176.53248.746.62
1044298.2919137.19226.2331.561.29
105926.81451.2120.603752.4266.07
1062113.18222.2996.051636.5234.46
1072280.971673.55142.5631.441.23
1089251.71140.00660.840.000.00
10924096.366121.09395.021167.738.36
11017579.146528.69270.45588.553.41
1116725.472898.53240.2057.001.93
1124150.74100.00415.070.000.00
1132259.78120.00188.310.000.00
1147038.61140.00502.760.000.00
115346.22331.1610.491997.3459.74
1161515.13251.7660.611997.3444.26
117299.73271.4011.10392.5823.20
1183377.362111.14160.83298.587.13
11921159.02290.00729.620.000.00
1203456.96120.00288.080.000.00
1212427.92252.2297.121997.3436.82
12223797.82610.00390.130.000.00
12316715.7159975.11283.3215.200.09
1246843.97292.84236.003727.8232.21
1254298.2919137.19226.2331.561.29
1267941.0928252.62283.6131.560.98
12719218.72500.00384.370.000.00
12819218.72500.00384.370.000.00
1293216.342194.39153.1634.441.06
13023797.82610.00390.130.000.00
1316118.59342.61179.963787.5834.73
1325856.822822.17209.17243.273.52
133299.73271.4011.10392.5823.20
1346209.962268.59282.2788.321.26
13522583.86500.00451.680.000.00
1367941.0928252.62283.6131.560.98
137839.83152.1455.99735.9028.57
1384153.182818.67148.33164.743.79
1398692.6035125.82248.3637.200.49
14023797.82610.00390.130.000.00
1411613.7150.00322.740.000.00
14222583.86500.00451.680.000.00
1436209.962268.59282.2788.321.26
14423797.82610.00390.130.000.00
14517751.6248257.32369.8369.261.63
1465545.7470.00792.250.000.00
14720413.04590.00345.980.000.00
14819102.65270.00707.510.000.00
1492259.78120.00188.310.000.00
15023797.82610.00390.130.000.00
1517155.37721.8399.388506.2251.05
1524298.2919137.19226.2331.561.29
1538953.09582.22154.367311.1942.35
1542259.78120.00188.310.000.00