Optimization Report
10points 3_dynamic_stop_testov_FiboMM_baza_Richi4h30
|Преминаване
|Печалба
|Общо сделки
|Печеливш фактор
|Очаквано възнаграждение
|Загуби $
|Загуби %
|4
|1916.60
|50
|2.66
|38.33
|1157.25
|28.41
|9
|1598.12
|55
|42.10
|29.06
|25.86
|1.23
|10
|1556.24
|48
|119.80
|32.42
|6.33
|0.33
|27
|1503.69
|23
|0.00
|65.38
|0.00
|0.00
|8
|1397.25
|56
|26.37
|24.95
|33.16
|1.70
|26
|1328.00
|28
|63.80
|47.43
|21.15
|1.16
|21
|1223.90
|37
|15.05
|33.08
|82.93
|4.93
|7
|1210.70
|59
|14.28
|20.52
|57.10
|3.19
|20
|1114.36
|37
|13.53
|30.12
|82.93
|5.07
|19
|1032.23
|40
|8.51
|25.81
|123.15
|7.46
|15
|891.42
|35
|1.91
|25.47
|974.51
|34.00
|2
|788.43
|115
|4.64
|6.86
|82.06
|5.92
|14
|787.68
|35
|1.81
|22.51
|974.51
|35.28
|31
|737.78
|33
|11.95
|22.36
|52.93
|3.41
|52
|707.20
|18
|6.81
|39.29
|116.70
|6.40
|30
|578.05
|33
|8.48
|17.52
|72.19
|5.24
|42
|559.55
|30
|8.16
|18.65
|64.14
|4.66
|29
|545.53
|37
|6.00
|14.74
|88.14
|6.41
|65
|543.86
|11
|153.60
|49.44
|3.56
|0.23
|43
|521.16
|34
|3.63
|15.33
|128.16
|7.77
|23
|469.76
|40
|1.56
|11.74
|791.07
|34.99
|16
|436.06
|83
|2.79
|5.25
|62.68
|4.71
|48
|427.36
|27
|1.92
|15.83
|440.48
|23.58
|12
|424.55
|48
|1.43
|8.84
|974.51
|40.62
|38
|414.68
|19
|3.50
|21.83
|165.70
|10.48
|56
|400.35
|20
|11.74
|20.02
|34.12
|2.65
|55
|392.43
|29
|6.18
|13.53
|53.38
|4.13
|47
|362.89
|27
|1.78
|13.44
|440.48
|24.43
|70
|361.31
|20
|13.24
|18.07
|19.72
|1.59
|69
|335.18
|20
|11.02
|16.76
|24.72
|2.03
|36
|333.02
|32
|1.52
|10.41
|619.13
|31.72
|90
|332.36
|17
|4.57
|19.55
|79.84
|5.65
|51
|331.62
|16
|3.84
|20.73
|116.70
|8.06
|64
|330.27
|15
|4.67
|22.02
|89.92
|6.33
|22
|327.25
|40
|1.38
|8.18
|791.07
|37.34
|54
|324.90
|29
|4.89
|11.20
|59.38
|4.75
|76
|322.04
|11
|291.65
|29.28
|1.11
|0.08
|85
|317.30
|19
|9.66
|16.70
|29.72
|2.42
|79
|306.96
|9
|4.83
|34.11
|80.25
|5.90
|68
|304.50
|21
|8.79
|14.50
|27.92
|2.31
|84
|302.88
|20
|9.31
|15.14
|36.44
|3.02
|17
|302.50
|81
|1.62
|3.73
|299.34
|18.69
|11
|296.23
|48
|1.30
|6.17
|974.51
|42.92
|46
|280.72
|27
|1.59
|10.40
|440.48
|25.59
|83
|271.17
|22
|7.34
|12.33
|40.82
|3.41
|93
|259.61
|11
|2.86
|23.60
|139.72
|10.19
|67
|253.51
|22
|6.49
|11.52
|31.72
|2.68
|92
|249.82
|8
|0.00
|31.23
|0.00
|0.00
|91
|243.00
|14
|4.14
|17.36
|77.44
|5.86
|35
|237.70
|32
|1.37
|7.43
|619.13
|33.34
|45
|236.84
|28
|1.49
|8.46
|440.48
|26.26
|6
|210.34
|76
|1.19
|2.77
|974.51
|44.60
|44
|193.95
|30
|1.39
|6.46
|440.48
|26.95
|34
|192.94
|33
|1.30
|5.85
|619.13
|34.17
|18
|185.17
|61
|1.21
|3.04
|717.09
|37.70
|3
|183.12
|118
|1.15
|1.55
|1172.32
|49.77
|53
|171.58
|52
|2.10
|3.30
|20.33
|1.96
|13
|169.21
|40
|1.17
|4.23
|974.51
|45.46
|33
|159.09
|35
|1.24
|4.55
|619.13
|34.82
|61
|156.49
|20
|1.44
|7.82
|338.61
|22.65
|49
|147.52
|23
|1.33
|6.41
|440.48
|27.74
|5
|146.76
|109
|1.17
|1.35
|619.26
|35.07
|75
|145.97
|17
|1.55
|8.59
|259.89
|18.49
|89
|137.60
|17
|1.61
|8.09
|211.02
|15.65
|60
|109.94
|20
|1.31
|5.50
|338.61
|23.38
|88
|108.38
|17
|1.47
|6.38
|211.02
|15.99
|74
|107.02
|17
|1.40
|6.30
|259.89
|19.01
|86
|106.10
|21
|1.44
|5.05
|211.02
|16.02
|78
|104.71
|12
|1.56
|8.73
|187.05
|14.77
|63
|95.08
|18
|1.28
|5.28
|338.61
|23.62
|71
|91.80
|21
|1.33
|4.37
|259.89
|19.23
|87
|78.79
|18
|1.33
|4.38
|211.02
|16.36
|73
|74.61
|17
|1.28
|4.39
|259.89
|19.47
|59
|73.82
|20
|1.21
|3.69
|338.61
|23.97
|37
|71.68
|26
|1.11
|2.76
|619.13
|36.62
|72
|70.10
|18
|1.26
|3.89
|259.89
|19.54
|62
|65.76
|18
|1.19
|3.65
|338.61
|24.11
|77
|63.17
|12
|1.30
|5.26
|207.95
|16.67
|57
|61.27
|23
|1.17
|2.66
|338.61
|24.19
|32
|60.48
|35
|1.09
|1.73
|619.13
|36.86
|58
|55.02
|21
|1.15
|2.62
|338.61
|24.30
|28
|54.68
|72
|1.23
|0.76
|100.70
|8.72
|41
|52.30
|41
|1.10
|1.28
|383.24
|26.70
|80
|47.63
|54
|1.28
|0.88
|45.90
|4.20
|25
|46.57
|34
|1.06
|1.37
|791.07
|43.05
|1
|37.04
|159
|1.06
|0.23
|178.85
|15.43
|82
|31.68
|25
|1.14
|1.27
|175.69
|14.55
|81
|30.41
|28
|1.13
|1.09
|177.60
|14.70
|39
|28.03
|69
|1.11
|0.41
|104.32
|9.21
|24
|10.26
|34
|1.01
|0.30
|791.07
|43.92
|50
|8.38
|19
|1.02
|0.44
|440.48
|30.40
|40
|4.04
|65
|1.01
|0.06
|146.65
|12.74
|66
|3.80
|29
|1.01
|0.13
|211.27
|17.39