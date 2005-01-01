Optimization Report
10points 3_dynamic_stop_testov_FiboMM_baza_Richi4h30

Optimization Graph
ПреминаванеПечалбаОбщо сделкиПечеливш факторОчаквано възнаграждениеЗагуби $Загуби %
41916.60502.6638.331157.2528.41
91598.125542.1029.0625.861.23
101556.2448119.8032.426.330.33
271503.69230.0065.380.000.00
81397.255626.3724.9533.161.70
261328.002863.8047.4321.151.16
211223.903715.0533.0882.934.93
71210.705914.2820.5257.103.19
201114.363713.5330.1282.935.07
191032.23408.5125.81123.157.46
15891.42351.9125.47974.5134.00
2788.431154.646.8682.065.92
14787.68351.8122.51974.5135.28
31737.783311.9522.3652.933.41
52707.20186.8139.29116.706.40
30578.05338.4817.5272.195.24
42559.55308.1618.6564.144.66
29545.53376.0014.7488.146.41
65543.8611153.6049.443.560.23
43521.16343.6315.33128.167.77
23469.76401.5611.74791.0734.99
16436.06832.795.2562.684.71
48427.36271.9215.83440.4823.58
12424.55481.438.84974.5140.62
38414.68193.5021.83165.7010.48
56400.352011.7420.0234.122.65
55392.43296.1813.5353.384.13
47362.89271.7813.44440.4824.43
70361.312013.2418.0719.721.59
69335.182011.0216.7624.722.03
36333.02321.5210.41619.1331.72
90332.36174.5719.5579.845.65
51331.62163.8420.73116.708.06
64330.27154.6722.0289.926.33
22327.25401.388.18791.0737.34
54324.90294.8911.2059.384.75
76322.0411291.6529.281.110.08
85317.30199.6616.7029.722.42
79306.9694.8334.1180.255.90
68304.50218.7914.5027.922.31
84302.88209.3115.1436.443.02
17302.50811.623.73299.3418.69
11296.23481.306.17974.5142.92
46280.72271.5910.40440.4825.59
83271.17227.3412.3340.823.41
93259.61112.8623.60139.7210.19
67253.51226.4911.5231.722.68
92249.8280.0031.230.000.00
91243.00144.1417.3677.445.86
35237.70321.377.43619.1333.34
45236.84281.498.46440.4826.26
6210.34761.192.77974.5144.60
44193.95301.396.46440.4826.95
34192.94331.305.85619.1334.17
18185.17611.213.04717.0937.70
3183.121181.151.551172.3249.77
53171.58522.103.3020.331.96
13169.21401.174.23974.5145.46
33159.09351.244.55619.1334.82
61156.49201.447.82338.6122.65
49147.52231.336.41440.4827.74
5146.761091.171.35619.2635.07
75145.97171.558.59259.8918.49
89137.60171.618.09211.0215.65
60109.94201.315.50338.6123.38
88108.38171.476.38211.0215.99
74107.02171.406.30259.8919.01
86106.10211.445.05211.0216.02
78104.71121.568.73187.0514.77
6395.08181.285.28338.6123.62
7191.80211.334.37259.8919.23
8778.79181.334.38211.0216.36
7374.61171.284.39259.8919.47
5973.82201.213.69338.6123.97
3771.68261.112.76619.1336.62
7270.10181.263.89259.8919.54
6265.76181.193.65338.6124.11
7763.17121.305.26207.9516.67
5761.27231.172.66338.6124.19
3260.48351.091.73619.1336.86
5855.02211.152.62338.6124.30
2854.68721.230.76100.708.72
4152.30411.101.28383.2426.70
8047.63541.280.8845.904.20
2546.57341.061.37791.0743.05
137.041591.060.23178.8515.43
8231.68251.141.27175.6914.55
8130.41281.131.09177.6014.70
3928.03691.110.41104.329.21
2410.26341.010.30791.0743.92
508.38191.020.44440.4830.40
404.04651.010.06146.6512.74
663.80291.010.13211.2717.39