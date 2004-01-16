Strategy Tester Report
NonLagZigZagEA

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.01.01 00:00 - 2006.11.28 00:00 (2004.01.01 - 2006.11.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUsefilewrite=true; UseAlerts=true; Usetimefilter=false; InitialLots=0.1; MaxOpenTrade=8; HH_LLAvePeriod=8; EntryVariance=3; TakeProfit=150; StopLoss=35; GMT=0; MagicNumber=784512;
Bars in test2054Ticks modelled2798709Modelling quality89.92%
Initial deposit785.00
Total net profit70.93Gross profit1576.94Gross loss-1506.01
Profit factor1.05Expected payoff0.10
Absolute drawdown126.27Maximal drawdown297.05 (31.08%)Relative drawdown31.08% (297.05)
Total trades697Short positions (won %)355 (22.82%)Long positions (won %)342 (29.53%)
Profit trades (% of total)182 (26.11%)Loss trades (% of total)515 (73.89%)
Largestprofit trade18.51loss trade-4.83
Averageprofit trade8.66loss trade-2.92
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (73.97)consecutive losses (loss in money)41 (-138.52)
Maximalconsecutive profit (count of wins)73.97 (10)consecutive loss (count of losses)-138.52 (41)
Averageconsecutive wins3consecutive losses8
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.01.05 01:11sell10.101.26531.26881.2503
22004.01.05 01:14sell20.041.26671.27021.2517
32004.01.05 08:37sell30.121.26841.27191.2534
42004.01.05 08:42s/l10.101.26881.26881.2503-3.50781.50
52004.01.06 07:44sell40.121.26991.27341.2549
62004.01.06 07:45s/l20.041.27021.27021.2517-1.38780.12
72004.01.06 08:36sell50.121.27151.27501.2565
82004.01.06 08:37s/l30.121.27191.27191.2534-4.13776.00
92004.01.06 11:04s/l40.121.27341.27341.2549-4.20771.80
102004.01.06 11:04sell60.041.27341.27691.2584
112004.01.06 11:34s/l50.121.27501.27501.2565-4.20767.60
122004.01.06 11:34sell70.041.27501.27851.2600
132004.01.06 14:06sell80.121.27651.28001.2615
142004.01.06 14:37s/l60.041.27691.27691.2584-1.40766.20
152004.01.06 14:45sell90.121.27801.28151.2630
162004.01.06 14:52s/l70.041.27851.27851.2600-1.40764.80
172004.01.06 15:00sell100.121.27961.28311.2646
182004.01.06 15:18s/l80.121.28001.28001.2615-4.20760.60
192004.01.07 20:12t/p100.121.26461.28311.264618.07778.67
202004.01.07 22:57t/p90.121.26301.28151.263018.07796.74
212004.01.09 14:33sell110.101.28241.28591.2674
222004.01.09 14:34sell120.041.28391.28741.2689
232004.01.09 17:03s/l110.101.28591.28591.2674-3.50793.24
242004.01.09 17:03sell130.041.28581.28931.2708
252004.01.12 09:18s/l120.041.28741.28741.2689-1.38791.87
262004.01.12 09:18sell140.041.28811.29161.2731
272004.01.12 09:38s/l130.041.28931.28931.2708-1.38790.49
282004.01.12 09:38sell150.041.28921.29271.2742
292004.01.12 21:14t/p150.041.27421.29271.27426.00796.49
302004.01.13 01:17t/p140.041.27311.29161.27316.02802.51
312004.01.16 08:05buy160.101.25621.25271.2712
322004.01.16 08:31buy170.041.25481.25131.2698
332004.01.16 08:35buy180.121.25311.24961.2681
342004.01.16 08:36s/l160.101.25271.25271.2712-3.50799.01
352004.01.16 09:50s/l170.041.25131.25131.2698-1.40797.61
362004.01.16 09:50buy190.041.25131.24781.2663
372004.01.16 09:54s/l180.121.24961.24961.2681-4.20793.41
382004.01.16 09:54buy200.041.24951.24601.2645
392004.01.16 13:13s/l190.041.24781.24781.2663-1.40792.01
402004.01.16 13:13buy210.041.24791.24441.2629
412004.01.16 15:03s/l200.041.24601.24601.2645-1.40790.61
422004.01.16 15:03buy220.041.24511.24161.2601
432004.01.16 15:28s/l210.041.24441.24441.2629-1.40789.21
442004.01.16 15:28buy230.041.24391.24041.2589
452004.01.16 15:46buy240.121.24201.23851.2570
462004.01.16 16:16s/l220.041.24161.24161.2601-1.40787.81
472004.01.16 16:21s/l230.041.24041.24041.2589-1.40786.41
482004.01.16 16:21buy250.041.24041.23691.2554
492004.01.16 16:35s/l240.121.23851.23851.2570-4.20782.21
502004.01.16 16:35buy260.041.23871.23521.2537
512004.01.16 18:28s/l250.041.23691.23691.2554-1.40780.81
522004.01.16 18:28buy270.041.23611.23261.2511
532004.01.16 18:30s/l260.041.23521.23521.2537-1.40779.41
542004.01.19 10:20buy280.041.23471.23121.2497
552004.01.20 12:40t/p280.041.24971.23121.24975.97785.38
562004.01.20 12:43t/p270.041.25111.23261.25115.94791.32
572004.01.30 10:15buy290.101.23601.23251.2510
582004.02.03 08:15t/p290.101.25101.23251.251014.85806.17
592004.02.09 05:59sell300.101.27351.27701.2585
602004.02.09 06:05sell310.041.27461.27811.2596
612004.02.10 08:26sell320.121.27671.28021.2617
622004.02.10 08:30s/l300.101.27701.27701.2585-3.44802.73
632004.02.10 08:32s/l310.041.27811.27811.2596-1.38801.36
642004.02.10 08:32sell330.041.27831.28181.2633
652004.02.11 17:36s/l320.121.28021.28021.2617-4.13797.23
662004.02.11 17:36sell340.041.28121.28471.2662
672004.02.11 17:52s/l330.041.28181.28181.2633-1.38795.85
682004.02.11 17:55sell350.041.28231.28581.2673
692004.02.11 23:34sell360.121.28411.28761.2691
702004.02.13 14:30s/l340.041.28471.28471.2662-1.30794.55
712004.02.13 14:30s/l350.041.28581.28581.2673-1.30793.25
722004.02.13 14:30sell370.041.28681.29031.2718
732004.02.13 14:40s/l360.121.28761.28761.2691-3.91789.34
742004.02.13 15:51sell380.041.28891.29241.2739
752004.02.13 17:29t/p380.041.27391.29241.27396.00795.34
762004.02.13 17:46t/p370.041.27181.29031.27186.00801.34
772004.02.18 07:40sell390.101.29101.29451.2760
782004.02.18 08:10sell400.041.29211.29561.2771
792004.02.18 19:10t/p400.041.27711.29561.27716.00807.34
802004.02.18 19:44t/p390.101.27601.29451.276015.00822.34
812004.02.23 01:05buy410.101.24921.24571.2642
822004.02.23 01:12buy420.041.24821.24471.2632
832004.02.23 01:26buy430.121.24671.24321.2617
842004.02.23 01:46s/l410.101.24571.24571.2642-3.50818.84
852004.02.24 16:00t/p420.041.26321.24471.26325.97824.81
862004.02.24 16:00t/p430.121.26171.24321.261717.91842.72
872004.02.26 09:43buy440.101.24391.24041.2589
882004.02.26 11:24buy450.041.24211.23861.2571
892004.02.26 14:38s/l440.101.24041.24041.2589-3.50839.22
902004.02.26 14:38buy460.041.24051.23701.2555
912004.02.26 14:41s/l450.041.23861.23861.2571-1.40837.82
922004.02.26 14:41buy470.041.23881.23531.2538
932004.03.01 08:34t/p470.041.25381.23531.25385.94843.76
942004.03.02 16:30s/l460.041.23701.23701.2555-1.49842.27
952004.03.02 16:30buy480.101.23691.23341.2519
962004.03.02 16:49buy490.041.23581.23231.2508
972004.03.02 16:55buy500.121.23391.23041.2489
982004.03.02 16:56s/l480.101.23341.23341.2519-3.50838.77
992004.03.02 16:56s/l490.041.23231.23231.2508-1.40837.37
1002004.03.02 16:56buy510.041.23151.22801.2465
1012004.03.02 16:58s/l500.121.23041.23041.2489-4.20833.17
1022004.03.02 16:58buy520.041.23011.22661.2451
1032004.03.02 17:00buy530.121.22841.22491.2434
1042004.03.02 17:01s/l510.041.22801.22801.2465-1.40831.77
1052004.03.02 17:01s/l520.041.22661.22661.2451-1.40830.37
1062004.03.02 17:01buy540.041.22661.22311.2416
1072004.03.02 17:02s/l530.121.22491.22491.2434-4.20826.17
1082004.03.02 17:02buy550.041.22421.22071.2392
1092004.03.02 17:58s/l540.041.22311.22311.2416-1.40824.77
1102004.03.02 17:58buy560.041.22291.21941.2379
1112004.03.02 18:01s/l550.041.22071.22071.2392-1.40823.37
1122004.03.02 18:01buy570.041.22031.21681.2353
1132004.03.03 01:07s/l560.041.21941.21941.2379-1.43821.94
1142004.03.03 01:07buy580.041.21901.21551.2340
1152004.03.03 01:11s/l570.041.21681.21681.2353-1.43820.51
1162004.03.03 01:11buy590.041.21661.21311.2316
1172004.03.03 05:41s/l580.041.21551.21551.2340-1.40819.11
1182004.03.03 05:41buy600.041.21561.21211.2306
1192004.03.03 11:26buy610.121.21331.20981.2283
1202004.03.03 13:04s/l590.041.21311.21311.2316-1.40817.71
1212004.03.03 13:07s/l600.041.21211.21211.2306-1.40816.31
1222004.03.03 13:07buy620.041.21151.20801.2265
1232004.03.03 17:24s/l610.121.20981.20981.2283-4.20812.11
1242004.03.03 17:24buy630.041.20931.20581.2243
1252004.03.03 17:29s/l620.041.20801.20801.2265-1.40810.71
1262004.03.03 17:29buy640.041.20821.20471.2232
1272004.03.03 17:32buy650.121.20621.20271.2212
1282004.03.03 19:01close650.121.21391.20271.22129.24819.95
1292004.03.03 19:01close640.041.21391.20471.22322.28822.23
1302004.03.03 19:01close630.041.21391.20581.22431.84824.07
1312004.03.26 08:59buy660.101.20861.20511.2236
1322004.03.29 08:30buy670.041.20611.20261.2211
1332004.03.30 08:10t/p670.041.22111.20261.22115.97830.04
1342004.03.31 05:01t/p660.101.22361.20511.223614.77844.81
1352004.04.06 06:28buy680.101.19841.19491.2134
1362004.04.06 23:51t/p680.101.21341.19491.213415.00859.81
1372004.04.13 10:07buy690.101.19771.19421.2127
1382004.04.13 14:30s/l690.101.19421.19421.2127-3.50856.31
1392004.04.13 14:30buy700.101.19341.18991.2084
1402004.04.13 15:29buy710.041.19221.18871.2072
1412004.04.14 07:21s/l700.101.18991.18991.2084-3.58852.73
1422004.04.14 07:21buy720.041.18991.18641.2049
1432004.04.14 14:30s/l710.041.18871.18871.2072-1.43851.30
1442004.04.14 14:30buy730.041.18821.18471.2032
1452004.04.16 17:04t/p730.041.20321.18471.20325.88857.18
1462004.04.19 08:55t/p720.041.20491.18641.20495.85863.03
1472004.04.20 21:51buy740.101.18651.18301.2015
1482004.04.20 22:00buy750.041.18541.18191.2004
1492004.04.21 00:01buy760.121.18351.18001.1985
1502004.04.21 00:07s/l740.101.18301.18301.2015-3.58859.46
1512004.04.21 04:22s/l750.041.18191.18191.2004-1.43858.03
1522004.04.21 04:22buy770.041.18211.17861.1971
1532004.04.22 00:57s/l760.121.18001.18001.1985-4.47853.55
1542004.04.22 00:57buy780.041.18011.17661.1951
1552004.04.22 01:17s/l770.041.17861.17861.1971-1.49852.06
1562004.04.22 01:17buy790.041.17811.17461.1931
1572004.04.23 01:39t/p790.041.19311.17461.19315.97858.03
1582004.04.26 02:49buy800.041.17771.17421.1927
1592004.04.26 02:52s/l780.041.17661.17661.1951-1.46856.57
1602004.04.26 02:52buy810.041.17661.17311.1916
1612004.04.27 16:33t/p810.041.19161.17311.19165.97862.54
1622004.04.27 17:49t/p800.041.19271.17421.19275.97868.51
1632004.04.30 15:04sell820.101.19841.20191.1834
1642004.04.30 15:06sell830.041.19981.20331.1848
1652004.05.04 10:44s/l820.101.20191.20191.1834-3.38865.13
1662004.05.04 10:44sell840.041.20171.20521.1867
1672004.05.04 10:54s/l830.041.20331.20331.1848-1.35863.78
1682004.05.04 10:54sell850.041.20331.20681.1883
1692004.05.04 11:47s/l840.041.20521.20521.1867-1.40862.38
1702004.05.04 11:47sell860.041.20581.20931.1908
1712004.05.04 11:51s/l850.041.20681.20681.1883-1.40860.98
1722004.05.04 12:30sell870.041.20711.21061.1921
1732004.05.04 14:56sell880.121.20901.21251.1940
1742004.05.04 14:57s/l860.041.20931.20931.1908-1.40859.58
1752004.05.04 20:18s/l870.041.21061.21061.1921-1.40858.18
1762004.05.04 23:27sell890.041.21101.21451.1960
1772004.05.05 02:47s/l880.121.21251.21251.1940-4.13854.05
1782004.05.05 02:47sell900.041.21241.21591.1974
1792004.05.05 08:50sell910.121.21411.21761.1991
1802004.05.05 10:56s/l890.041.21451.21451.1960-1.38852.68
1812004.05.05 11:07sell920.121.21561.21911.2006
1822004.05.05 11:08s/l900.041.21591.21591.1974-1.40851.28
1832004.05.05 11:23sell930.121.21711.22061.2021
1842004.05.05 11:47s/l910.121.21761.21761.1991-4.20847.08
1852004.05.07 14:30t/p920.121.20061.21911.200618.29865.37
1862004.05.07 14:30t/p930.121.20211.22061.202118.29883.66
1872004.05.11 13:16buy940.101.18091.17741.1959
1882004.05.11 13:20buy950.041.17981.17631.1948
1892004.05.17 04:11t/p950.041.19481.17631.19485.82889.48
1902004.05.17 04:18t/p940.101.19591.17741.195914.55904.03
1912004.05.21 15:01sell960.101.20651.21001.1915
1922004.05.25 10:14sell970.041.20761.21111.1926
1932004.05.25 14:32sell980.121.20921.21271.1942
1942004.05.25 14:34s/l960.101.21001.21001.1915-3.38900.65
1952004.05.25 14:43s/l970.041.21111.21111.1926-1.40899.25
1962004.05.25 14:43sell990.041.21121.21471.1962
1972004.05.26 08:55s/l980.121.21271.21271.1942-4.13895.12
1982004.05.26 09:17sell1000.041.21331.21681.1983
1992004.05.27 07:02s/l990.041.21471.21471.1962-1.30893.82
2002004.05.27 07:02sell1010.041.21461.21811.1996
2012004.05.27 08:13sell1020.121.21611.21961.2011
2022004.05.27 09:22s/l1000.041.21681.21681.1983-1.33892.49
2032004.05.27 14:25sell1030.121.21771.22121.2027
2042004.05.27 14:49s/l1010.041.21811.21811.1996-1.40891.09
2052004.05.27 14:51sell1040.121.21931.22281.2043
2062004.05.27 14:53s/l1020.121.21961.21961.2011-4.20886.89
2072004.05.27 14:58s/l1030.121.22121.22121.2027-4.20882.69
2082004.05.27 14:58sell1050.041.22171.22521.2067
2092004.05.27 15:13s/l1040.121.22281.22281.2043-4.20878.49
2102004.05.27 15:13sell1060.041.22341.22691.2084
2112004.05.27 15:20s/l1050.041.22521.22521.2067-1.40877.09
2122004.05.27 15:20sell1070.041.22541.22891.2104
2132004.05.27 17:10s/l1060.041.22691.22691.2084-1.40875.69
2142004.05.27 17:10sell1080.041.22681.23031.2118
2152004.05.27 20:39sell1090.121.22841.23191.2134
2162004.05.28 08:01s/l1070.041.22891.22891.2104-1.38874.31
2172004.06.02 16:10sell1100.121.23001.23351.2150
2182004.06.02 18:10close1100.121.22421.23351.21506.96881.27
2192004.06.02 18:10close1090.121.22421.23191.21345.33886.60
2202004.06.02 18:10close1080.041.22421.23031.21181.14887.74
2212004.06.07 00:25sell1110.101.23131.23481.2163
2222004.06.07 01:28sell1120.041.23251.23601.2175
2232004.06.08 08:15sell1130.121.23451.23801.2195
2242004.06.08 08:16s/l1110.101.23481.23481.2163-3.44884.30
2252004.06.09 12:36t/p1130.121.21951.23801.219518.07902.37
2262004.06.09 13:17t/p1120.041.21751.23601.21756.05908.42
2272004.06.11 06:57buy1140.101.20201.19851.2170
2282004.06.11 07:00buy1150.041.20071.19721.2157
2292004.06.11 08:47buy1160.121.19881.19531.2138
2302004.06.11 08:48s/l1140.101.19851.19851.2170-3.50904.92
2312004.06.11 09:25s/l1150.041.19721.19721.2157-1.40903.52
2322004.06.11 09:25buy1170.041.19711.19361.2121
2332004.06.14 03:16s/l1160.121.19531.19531.2138-4.29899.23
2342004.06.14 03:16buy1180.041.19551.19201.2105
2352004.06.15 14:34t/p1180.041.21051.19201.21055.97905.20
2362004.06.15 17:50t/p1170.041.21211.19361.21215.94911.14
2372004.06.23 08:11sell1190.101.21721.22071.2022
2382004.06.23 08:14sell1200.041.21841.22191.2034
2392004.06.28 14:09sell1210.121.21991.22341.2049
2402004.06.28 14:13s/l1190.101.22071.22071.2022-3.20907.94
2412004.06.28 14:17sell1220.121.22151.22501.2065
2422004.06.28 14:18s/l1200.041.22191.22191.2034-1.28906.66
2432004.07.02 14:30s/l1210.121.22341.22341.2049-3.76902.90
2442004.07.02 14:30sell1230.041.22441.22791.2094
2452004.07.02 14:30s/l1220.121.22501.22501.2065-3.76899.14
2462004.07.02 14:30s/l1230.041.22791.22791.2094-1.40897.74
2472004.07.02 14:30sell1240.101.23291.23641.2179
2482004.07.07 07:52sell1250.041.23391.23741.2189
2492004.07.07 07:53sell1260.121.23581.23931.2208
2502004.07.07 07:53s/l1240.101.23641.23641.2179-3.32894.42
2512004.07.07 07:54s/l1250.041.23741.23741.2189-1.40893.02
2522004.07.07 07:54sell1270.041.23731.24081.2223
2532004.07.08 16:08s/l1260.121.23931.23931.2208-3.98889.03
2542004.07.08 16:08sell1280.041.23921.24271.2242
2552004.07.09 03:29s/l1270.041.24081.24081.2223-1.30887.73
2562004.07.09 03:29sell1290.041.24091.24441.2259
2572004.07.12 10:04s/l1280.041.24271.24271.2242-1.35886.38
2582004.07.12 10:04sell1300.041.24271.24621.2277
2592004.07.16 15:54s/l1290.041.24441.24441.2259-1.23885.15
2602004.07.16 15:54sell1310.041.24421.24771.2292
2612004.07.16 15:58sell1320.121.24571.24921.2307
2622004.07.19 07:30s/l1300.041.24621.24621.2277-1.23883.92
2632004.07.20 21:10t/p1320.121.23071.24921.230718.15902.06
2642004.07.21 12:30t/p1310.041.22921.24771.22926.07908.14
2652004.07.23 11:29buy1330.101.22101.21751.2360
2662004.07.23 11:35buy1340.041.22001.21651.2350
2672004.07.23 11:37buy1350.121.21851.21501.2335
2682004.07.23 12:42s/l1330.101.21751.21751.2360-3.50904.64
2692004.07.23 14:28buy1360.121.21701.21351.2320
2702004.07.23 14:39s/l1340.041.21651.21651.2350-1.40903.24
2712004.07.23 14:40s/l1350.121.21501.21501.2335-4.20899.04
2722004.07.23 14:40buy1370.041.21501.21151.2300
2732004.07.23 16:56s/l1360.121.21351.21351.2320-4.20894.84
2742004.07.23 16:56buy1380.041.21361.21011.2286
2752004.07.23 16:58buy1390.121.21201.20851.2270
2762004.07.23 16:59s/l1370.041.21151.21151.2300-1.40893.44
2772004.07.23 20:36buy1400.121.21041.20691.2254
2782004.07.23 20:36s/l1380.041.21011.21011.2286-1.40892.04
2792004.07.23 20:51buy1410.121.20881.20531.2238
2802004.07.26 07:05close1410.121.21411.20531.22386.27898.31
2812004.07.26 07:05close1400.121.21411.20691.22544.35902.66
2822004.07.26 07:05close1390.121.21411.20851.22702.43905.08
2832004.07.27 16:17buy1420.101.20871.20521.2237
2842004.07.27 16:18buy1430.041.20771.20421.2227
2852004.07.27 16:18buy1440.121.20611.20261.2211
2862004.07.27 16:45s/l1420.101.20521.20521.2237-3.50901.58
2872004.07.27 17:35buy1450.121.20451.20101.2195
2882004.07.27 17:35s/l1430.041.20421.20421.2227-1.40900.18
2892004.07.28 10:51buy1460.121.20291.19941.2179
2902004.07.28 11:11s/l1440.121.20261.20261.2211-4.29895.89
2912004.07.28 11:12buy1470.121.20141.19791.2164
2922004.07.28 11:12s/l1450.121.20101.20101.2195-4.29891.60
2932004.07.29 15:21s/l1460.121.19941.19941.2179-4.47887.13
2942004.07.29 15:21buy1480.041.19961.19611.2146
2952004.08.04 14:06s/l1470.121.19791.19791.2164-4.83882.30
2962004.08.04 14:06buy1490.041.19731.19381.2123
2972004.08.06 14:51t/p1480.041.21461.19611.21465.76888.06
2982004.08.06 14:51t/p1490.041.21231.19381.21235.88893.93
2992004.08.10 15:54sell1500.101.22981.23331.2148
3002004.08.10 16:03sell1510.041.23091.23441.2159
3012004.08.13 14:31s/l1500.101.23331.23331.2148-3.20890.74
3022004.08.13 14:31s/l1510.041.23441.23441.2159-1.28889.46
3032004.08.13 14:31sell1520.101.23771.24121.2227
3042004.08.17 14:31sell1530.041.23881.24231.2238
3052004.08.23 14:22t/p1530.041.22381.24231.22386.15895.60
3062004.08.23 15:03t/p1520.101.22271.24121.222715.48911.09
3072004.08.24 05:41buy1540.101.21311.20961.2281
3082004.08.24 05:48buy1550.041.21211.20861.2271
3092004.08.24 14:28buy1560.121.21061.20711.2256
3102004.08.24 14:31s/l1540.101.20961.20961.2281-3.50907.59
3112004.08.24 18:10buy1570.121.20901.20551.2240
3122004.08.24 18:12s/l1550.041.20861.20861.2271-1.40906.19
3132004.08.24 18:30buy1580.121.20751.20401.2225
3142004.08.24 18:45s/l1560.121.20711.20711.2256-4.20901.99
3152004.08.25 02:05buy1590.121.20591.20241.2209
3162004.08.25 02:23s/l1570.121.20551.20551.2240-4.29897.70
3172004.08.26 07:58buy1600.121.20431.20081.2193
3182004.08.26 13:41close1600.121.20981.20081.21936.60904.30
3192004.08.26 13:41close1590.121.20981.20241.22094.41908.71
3202004.08.26 13:41close1580.121.20981.20401.22252.40911.10
3212004.08.27 15:58buy1610.101.20421.20071.2192
3222004.08.27 16:09buy1620.041.20311.19961.2181
3232004.08.27 18:33buy1630.121.20161.19811.2166
3242004.08.27 18:47s/l1610.101.20071.20071.2192-3.50907.60
3252004.08.30 02:45buy1640.121.20001.19651.2150
3262004.08.30 02:46s/l1620.041.19961.19961.2181-1.43906.17
3272004.08.31 16:01t/p1640.121.21501.19651.215017.91924.08
3282004.08.31 17:11t/p1630.121.21661.19811.216617.82941.90
3292004.09.09 23:01sell1650.101.22221.22571.2072
3302004.09.09 23:12sell1660.041.22351.22701.2085
3312004.09.10 06:51sell1670.121.22541.22891.2104
3322004.09.10 14:45s/l1650.101.22571.22571.2072-3.44938.46
3332004.09.10 14:46s/l1660.041.22701.22701.2085-1.38937.09
3342004.09.10 14:46sell1680.041.22691.23041.2119
3352004.09.10 14:57sell1690.121.22851.23201.2135
3362004.09.10 14:57s/l1670.121.22891.22891.2104-4.20932.89
3372004.09.10 15:40s/l1680.041.23041.23041.2119-1.40931.49
3382004.09.10 15:40sell1700.041.23021.23371.2152
3392004.09.15 16:55t/p1700.041.21521.23371.21526.07937.56
3402004.09.15 17:51t/p1690.121.21351.23201.213518.22955.78
3412004.09.24 14:36sell1710.101.23491.23841.2199
3422004.09.24 14:46sell1720.041.23591.23941.2209
3432004.09.30 13:35sell1730.121.23741.24091.2224
3442004.09.30 13:45s/l1710.101.23841.23841.2199-3.14952.64
3452004.09.30 13:47sell1740.121.23901.24251.2240
3462004.09.30 13:47s/l1720.041.23941.23941.2209-1.25951.38
3472004.09.30 13:48sell1750.121.24071.24421.2257
3482004.09.30 13:51s/l1730.121.24091.24091.2224-4.20947.18
3492004.09.30 13:58s/l1740.121.24251.24251.2240-4.20942.98
3502004.09.30 13:58sell1760.041.24281.24631.2278
3512004.09.30 22:12s/l1750.121.24421.24421.2257-4.20938.78
3522004.09.30 22:12sell1770.041.24401.24751.2290
3532004.10.04 00:00t/p1760.041.22781.24631.22786.05944.83
3542004.10.04 00:00t/p1770.041.22901.24751.22906.05950.88
3552004.10.15 14:40sell1780.101.24521.24871.2302
3562004.10.15 14:41sell1790.041.24771.25121.2327
3572004.10.15 14:41s/l1780.101.24871.24871.2302-3.50947.38
3582004.10.15 14:41sell1800.041.24941.25291.2344
3592004.10.19 11:44s/l1790.041.25121.25121.2327-1.35946.03
3602004.10.20 09:20s/l1800.041.25291.25291.2344-1.33944.70
3612004.10.20 09:21sell1810.101.25421.25771.2392
3622004.10.20 09:21sell1820.041.25611.25961.2411
3632004.10.20 09:22s/l1810.101.25771.25771.2392-3.50941.20
3642004.10.20 09:22sell1830.041.25931.26281.2443
3652004.10.20 13:16s/l1820.041.25961.25961.2411-1.40939.80
3662004.10.20 13:25sell1840.041.26031.26381.2453
3672004.10.21 10:05s/l1830.041.26281.26281.2443-1.33938.47
3682004.10.21 10:06sell1850.041.26351.26701.2485
3692004.10.21 10:07s/l1840.041.26381.26381.2453-1.33937.15
3702004.10.21 10:39sell1860.041.26461.26811.2496
3712004.10.22 23:59s/l1850.041.26701.26701.2485-1.38935.77
3722004.10.24 00:00s/l1860.041.26811.26811.2496-1.38934.40
3732004.10.24 00:00sell1870.101.27281.27631.2578
3742004.10.24 15:22sell1880.041.27381.27731.2588
3752004.10.25 02:24sell1890.121.27531.27881.2603
3762004.10.25 02:27s/l1870.101.27631.27631.2578-3.44930.96
3772004.10.25 02:35s/l1880.041.27731.27731.2588-1.38929.58
3782004.10.25 02:35sell1900.041.27761.28111.2626
3792004.10.25 03:11s/l1890.121.27881.27881.2603-4.20925.38
3802004.10.25 03:11sell1910.041.27861.28211.2636
3812004.10.25 11:01sell1920.121.28051.28401.2655
3822004.10.25 23:59s/l1900.041.28111.28111.2626-1.40923.98
3832004.10.26 03:41s/l1910.041.28211.28211.2636-1.38922.60
3842004.10.26 04:36sell1930.041.28331.28681.2683
3852004.10.26 04:38s/l1920.121.28401.28401.2655-4.13918.48
3862004.10.28 02:41t/p1930.041.26831.28681.26836.10924.57
3872004.11.04 07:25sell1940.101.28351.28701.2685
3882004.11.04 11:40sell1950.041.28461.28811.2696
3892004.11.04 12:02sell1960.121.28621.28971.2712
3902004.11.04 23:59s/l1940.101.28701.28701.2685-3.50921.07
3912004.11.04 23:59s/l1950.041.28811.28811.2696-1.40919.67
3922004.11.05 23:59s/l1960.121.28971.28971.2712-4.13915.55
3932004.11.05 23:59sell1970.101.29661.30011.2816
3942004.11.08 05:10sell1980.041.29761.30111.2826
3952004.11.14 20:12s/l1970.101.30011.30011.2816-3.08912.47
3962004.11.17 10:44sell1990.041.30091.30441.2859
3972004.11.17 10:44s/l1980.041.30111.30111.2826-1.18911.29
3982004.11.17 10:44sell2000.041.30201.30551.2870
3992004.11.17 11:27sell2010.121.30361.30711.2886
4002004.11.17 11:35s/l1990.041.30441.30441.2859-1.40909.89
4012004.11.18 07:20s/l2000.041.30551.30551.2870-1.33908.56
4022004.11.18 07:20sell2020.041.30541.30891.2904
4032004.11.18 09:46s/l2010.121.30711.30711.2886-3.98904.58
4042004.11.18 09:46sell2030.041.30701.31051.2920
4052004.11.23 13:29s/l2020.041.30891.30891.2904-1.33903.25
4062004.11.23 13:29sell2040.041.30871.31221.2937
4072004.11.24 07:50s/l2030.041.31051.31051.2920-1.30901.95
4082004.11.24 07:50sell2050.041.31101.31451.2960
4092004.11.24 09:34s/l2040.041.31221.31221.2937-1.38900.57
4102004.11.24 09:34sell2060.041.31221.31571.2972
4112004.11.24 10:17sell2070.121.31371.31721.2987
4122004.11.24 10:47s/l2050.041.31451.31451.2960-1.40899.17
4132004.11.24 10:50s/l2060.041.31571.31571.2972-1.40897.77
4142004.11.24 10:50sell2080.041.31561.31911.3006
4152004.11.25 00:00s/l2070.121.31721.31721.2987-3.98893.79
4162004.11.25 08:14s/l2080.041.31911.31911.3006-1.33892.46
4172004.11.25 09:30sell2090.101.31921.32271.3042
4182004.11.25 23:59s/l2090.101.32271.32271.3042-3.50888.96
4192004.11.26 00:00sell2100.101.32741.33091.3124
4202004.11.26 05:11sell2110.041.32841.33191.3134
4212004.11.26 06:23sell2120.121.33021.33371.3152
4222004.11.26 06:23s/l2100.101.33091.33091.3124-3.50885.46
4232004.11.26 06:25s/l2110.041.33191.33191.3134-1.40884.06
4242004.11.26 06:25sell2130.041.33181.33531.3168
4252004.12.01 23:59s/l2120.121.33371.33371.3152-3.98880.08
4262004.12.01 23:59s/l2130.041.33531.33531.3168-1.33878.75
4272004.12.02 02:33sell2140.101.33681.34031.3218
4282004.12.02 08:48sell2150.041.33781.34131.3228
4292004.12.03 23:59s/l2140.101.34031.34031.3218-3.44875.31
4302004.12.03 23:59s/l2150.041.34131.34131.3228-1.38873.94
4312004.12.03 23:59sell2160.101.34601.34951.3310
4322004.12.08 09:31t/p2160.101.33101.34951.331015.18889.12
4332004.12.23 08:56sell2170.101.34451.34801.3295
4342004.12.23 23:59s/l2170.101.34801.34801.3295-3.50885.62
4352004.12.24 09:09sell2180.101.35201.35551.3370
4362004.12.24 09:10sell2190.041.35301.35651.3380
4372004.12.27 07:59sell2200.121.35501.35851.3400
4382004.12.27 16:02s/l2180.101.35551.35551.3370-3.44882.18
4392004.12.27 16:02s/l2190.041.35651.35651.3380-1.38880.80
4402004.12.27 16:02sell2210.041.35631.35981.3413
4412004.12.27 16:13sell2220.121.35791.36141.3429
4422004.12.27 16:29s/l2200.121.35851.35851.3400-4.20876.60
4432004.12.27 16:42sell2230.121.35941.36291.3444
4442004.12.27 16:53s/l2210.041.35981.35981.3413-1.40875.20
4452004.12.27 16:53s/l2220.121.36141.36141.3429-4.20871.00
4462004.12.27 16:53sell2240.041.36151.36501.3465
4472004.12.27 17:20s/l2230.121.36291.36291.3444-4.20866.80
4482004.12.27 17:20sell2250.041.36291.36641.3479
4492004.12.31 11:30s/l2240.041.36501.36501.3465-1.25865.55
4502005.01.03 04:23t/p2250.041.34791.36641.34796.17871.72
4512005.01.05 08:38buy2260.101.32481.32131.3398
4522005.01.05 08:52buy2270.041.32381.32031.3388
4532005.01.06 08:33s/l2260.101.32131.32131.3398-3.73867.99
4542005.01.06 08:33buy2280.041.32131.31781.3363
4552005.01.06 08:35s/l2270.041.32031.32031.3388-1.49866.50
4562005.01.06 08:35buy2290.041.32031.31681.3353
4572005.01.06 09:26buy2300.121.31871.31521.3337
4582005.01.06 09:32s/l2280.041.31781.31781.3363-1.40865.10
4592005.01.06 09:43buy2310.121.31721.31371.3322
4602005.01.07 01:30s/l2290.041.31681.31681.3353-1.43863.67
4612005.01.07 23:59s/l2300.121.31521.31521.3337-4.29859.38
4622005.01.07 23:59s/l2310.121.31371.31371.3322-4.29855.09
4632005.01.18 01:59buy2320.101.30301.29951.3180
4642005.01.18 03:15buy2330.041.30201.29851.3170
4652005.01.18 09:30buy2340.121.30051.29701.3155
4662005.01.18 09:32s/l2320.101.29951.29951.3180-3.50851.59
4672005.01.20 08:46s/l2330.041.29851.29851.3170-1.52850.07
4682005.01.20 09:17s/l2340.121.29701.29701.3155-4.56845.51
4692005.01.20 11:20buy2350.101.29621.29271.3112
4702005.01.20 11:27buy2360.041.29491.29141.3099
4712005.01.20 13:01buy2370.121.29341.28991.3084
4722005.01.20 13:03s/l2350.101.29271.29271.3112-3.50842.01
4732005.01.24 09:28t/p2370.121.30841.28991.308417.82859.83
4742005.01.27 08:44t/p2360.041.30991.29141.30995.79865.61
4752005.02.03 14:47buy2380.101.29711.29361.3121
4762005.02.03 14:48buy2390.041.29601.29251.3110
4772005.02.03 14:57buy2400.121.29431.29081.3093
4782005.02.04 14:30close2400.121.30311.29081.309310.47876.08
4792005.02.04 14:30close2390.041.30311.29251.31102.81878.89
4802005.02.04 14:30close2380.101.30311.29361.31215.92884.82
4812005.02.04 14:50buy2410.101.29361.29011.3086
4822005.02.04 14:51buy2420.041.29251.28901.3075
4832005.02.04 14:51buy2430.121.29101.28751.3060
4842005.02.04 23:59s/l2410.101.29011.29011.3086-3.50881.32
4852005.02.04 23:59s/l2420.041.28901.28901.3075-1.40879.92
4862005.02.04 23:59s/l2430.121.28751.28751.3060-4.20875.72
4872005.02.06 00:00buy2440.101.28561.28211.3006
4882005.02.06 00:39buy2450.041.28441.28091.2994
4892005.02.06 17:00buy2460.121.28281.27931.2978
4902005.02.07 17:04s/l2440.101.28211.28211.3006-3.58872.14
4912005.02.07 17:05s/l2450.041.28091.28091.2994-1.43870.71
4922005.02.07 17:05buy2470.041.28111.27761.2961
4932005.02.07 17:40buy2480.121.27951.27601.2945
4942005.02.07 17:40s/l2460.121.27931.27931.2978-4.29866.42
4952005.02.07 17:57buy2490.121.27801.27451.2930
4962005.02.07 17:57s/l2470.041.27761.27761.2961-1.40865.02
4972005.02.07 18:10buy2500.121.27631.27281.2913
4982005.02.07 18:11s/l2480.121.27601.27601.2945-4.20860.82
4992005.02.07 18:13s/l2490.121.27451.27451.2930-4.20856.62
5002005.02.07 18:13buy2510.041.27471.27121.2897
5012005.02.14 02:04t/p2510.041.28971.27121.28975.79862.41
5022005.02.14 02:06t/p2500.121.29131.27281.291317.37879.78
5032005.02.15 10:10sell2520.101.29921.30271.2842
5042005.02.15 14:05sell2530.041.30031.30381.2853
5052005.02.15 14:19sell2540.121.30181.30531.2868
5062005.02.15 14:26s/l2520.101.30271.30271.2842-3.50876.28
5072005.02.15 14:31sell2550.121.30351.30701.2885
5082005.02.15 14:31s/l2530.041.30381.30381.2853-1.40874.88
5092005.02.15 14:32sell2560.121.30511.30861.2901
5102005.02.15 14:32s/l2540.121.30531.30531.2868-4.20870.68
5112005.02.17 11:12s/l2550.121.30701.30701.2885-3.91866.77
5122005.02.17 11:12sell2570.041.30701.31051.2920
5132005.02.17 17:05s/l2560.121.30861.30861.2901-3.91862.86
5142005.02.17 17:05sell2580.041.30851.31201.2935
5152005.02.22 03:59sell2590.121.31001.31351.2950
5162005.02.22 03:59s/l2570.041.31051.31051.2920-1.33861.53
5172005.02.22 04:02s/l2580.041.31201.31201.2935-1.33860.20
5182005.02.22 04:02sell2600.041.31211.31561.2971
5192005.02.22 04:19s/l2590.121.31351.31351.2950-4.20856.00
5202005.02.22 04:19sell2610.041.31341.31691.2984
5212005.02.22 04:24sell2620.121.31511.31861.3001
5222005.02.22 04:24s/l2600.041.31561.31561.2971-1.40854.60
5232005.02.22 06:28sell2630.121.31661.32011.3016
5242005.02.22 06:33s/l2610.041.31691.31691.2984-1.40853.20
5252005.02.22 08:56sell2640.121.31821.32171.3032
5262005.02.22 08:56s/l2620.121.31861.31861.3001-4.20849.00
5272005.02.22 11:44s/l2630.121.32011.32011.3016-4.20844.80
5282005.02.22 11:44sell2650.041.31991.32341.3049
5292005.02.22 11:49sell2660.121.32151.32501.3065
5302005.02.22 11:50s/l2640.121.32171.32171.3032-4.20840.60
5312005.02.22 16:03sell2670.121.32301.32651.3080
5322005.02.22 17:09s/l2650.041.32341.32341.3049-1.40839.20
5332005.02.22 19:48sell2680.121.32451.32801.3095
5342005.02.22 19:48s/l2660.121.32501.32501.3065-4.20835.00
5352005.02.22 23:02sell2690.121.32611.32961.3111
5362005.02.22 23:06s/l2670.121.32651.32651.3080-4.20830.80
5372005.02.28 03:28sell2700.121.32761.33111.3126
5382005.02.28 22:36close2700.121.32261.33111.31266.00836.80
5392005.02.28 22:36close2690.121.32261.32961.31114.64841.44
5402005.02.28 22:36close2680.121.32261.32801.30952.72844.15
5412005.03.09 09:18sell2710.101.33651.34001.3215
5422005.03.09 09:21sell2720.041.33751.34101.3225
5432005.03.09 18:34sell2730.121.33901.34251.3240
5442005.03.09 18:40s/l2710.101.34001.34001.3215-3.50840.65
5452005.03.09 18:41sell2740.121.34051.34401.3255
5462005.03.09 18:41s/l2720.041.34101.34101.3225-1.40839.25
5472005.03.09 18:46sell2750.121.34201.34551.3270
5482005.03.10 03:10s/l2730.121.34251.34251.3240-3.98835.27
5492005.03.10 03:19sell2760.121.34381.34731.3288
5502005.03.10 03:20s/l2740.121.34401.34401.3255-3.98831.29
5512005.03.10 03:24s/l2750.121.34551.34551.3270-3.98827.31
5522005.03.10 03:24sell2770.041.34551.34901.3305
5532005.03.11 14:35s/l2760.121.34731.34731.3288-4.13823.18
5542005.03.11 14:35sell2780.041.34741.35091.3324
5552005.03.15 15:01t/p2770.041.33051.34901.33056.07829.25
5562005.03.15 15:01t/p2780.041.33241.35091.33246.05835.30
5572005.03.21 03:11buy2790.101.32651.32301.3415
5582005.03.21 03:11buy2800.041.32551.32201.3405
5592005.03.21 08:44buy2810.121.32391.32041.3389
5602005.03.21 08:50s/l2790.101.32301.32301.3415-3.50831.80
5612005.03.21 08:50buy2820.121.32231.31881.3373
5622005.03.21 08:50s/l2800.041.32201.32201.3405-1.40830.40
5632005.03.21 09:39buy2830.121.32081.31731.3358
5642005.03.21 12:22s/l2810.121.32041.32041.3389-4.20826.20
5652005.03.21 12:58buy2840.121.31921.31571.3342
5662005.03.21 13:02s/l2820.121.31881.31881.3373-4.20822.00
5672005.03.21 14:49buy2850.121.31771.31421.3327
5682005.03.21 14:50s/l2830.121.31731.31731.3358-4.20817.80
5692005.03.21 17:36buy2860.121.31621.31271.3312
5702005.03.21 17:40s/l2840.121.31571.31571.3342-4.20813.60
5712005.03.21 18:11buy2870.121.31461.31111.3296
5722005.03.21 18:12s/l2850.121.31421.31421.3327-4.20809.40
5732005.03.22 20:26buy2880.121.31301.30951.3280
5742005.03.22 20:27s/l2860.121.31271.31271.3312-4.29805.11
5752005.03.22 20:44buy2890.121.31141.30791.3264
5762005.03.22 20:47s/l2870.121.31111.31111.3296-4.29800.82
5772005.03.22 20:51buy2900.121.30991.30641.3249
5782005.03.22 20:53s/l2880.121.30951.30951.3280-4.20796.62
5792005.03.22 20:56buy2910.121.30831.30481.3233
5802005.03.22 20:56s/l2890.121.30791.30791.3264-4.20792.42
5812005.03.22 20:56s/l2900.121.30641.30641.3249-4.20788.22
5822005.03.22 20:56buy2920.041.30641.30291.3214
5832005.03.23 10:13s/l2910.121.30481.30481.3233-4.29783.93
5842005.03.23 10:13buy2930.041.30501.30151.3200
5852005.03.23 10:18buy2940.121.30341.29991.3184
5862005.03.23 10:19s/l2920.041.30291.30291.3214-1.43782.50
5872005.03.23 14:30buy2950.121.30171.29821.3167
5882005.03.23 14:30s/l2930.041.30151.30151.3200-1.40781.10
5892005.03.23 14:31buy2960.121.30021.29671.3152
5902005.03.23 14:31s/l2940.121.29991.29991.3184-4.20776.90
5912005.03.23 14:34buy2970.121.29871.29521.3137
5922005.03.23 15:18close2970.121.30391.29521.31376.24783.14
5932005.03.23 15:18close2960.121.30391.29671.31524.44787.58
5942005.03.23 15:18close2950.121.30391.29821.31672.64790.22
5952005.03.23 18:09buy2980.101.29881.29531.3138
5962005.03.23 18:14buy2990.041.29751.29401.3125
5972005.03.24 16:50buy3000.121.29601.29251.3110
5982005.03.24 17:42s/l2980.101.29531.29531.3138-3.73786.49
5992005.03.24 19:25buy3010.121.29441.29091.3094
6002005.03.24 19:36s/l2990.041.29401.29401.3125-1.49785.00
6012005.03.27 04:03buy3020.121.29281.28931.3078
6022005.03.28 03:00s/l3000.121.29251.29251.3110-4.38780.62
6032005.03.28 03:16buy3030.121.29121.28771.3062
6042005.03.28 03:17s/l3010.121.29091.29091.3094-4.38776.24
6052005.03.28 03:17s/l3020.121.28931.28931.3078-4.29771.95
6062005.03.28 03:17buy3040.041.28911.28561.3041
6072005.03.28 15:50s/l3030.121.28771.28771.3062-4.20767.75
6082005.03.28 15:50buy3050.041.28791.28441.3029
6092005.03.28 17:45buy3060.121.28641.28291.3014
6102005.03.29 04:51close3060.121.29391.28291.30148.91776.66
6112005.03.29 04:51close3050.041.29391.28441.30292.37779.03
6122005.03.29 04:51close3040.041.29391.28561.30411.89780.92
6132005.04.04 15:28buy3070.101.28571.28221.3007
6142005.04.04 15:31buy3080.041.28471.28121.2997
6152005.04.04 16:18buy3090.121.28321.27971.2982
6162005.04.04 16:34s/l3070.101.28221.28221.3007-3.50777.42
6172005.04.05 05:08buy3100.121.28171.27821.2967
6182005.04.05 08:44s/l3080.041.28121.28121.2997-1.43775.99
6192005.04.05 13:31buy3110.121.28021.27671.2952
6202005.04.05 14:57close3110.121.28541.27671.29526.24782.23
6212005.04.05 14:57close3100.121.28541.27821.29674.44786.67
6222005.04.05 14:57close3090.121.28541.27971.29822.55789.22
6232005.04.14 14:52buy3120.101.28071.27721.2957
6242005.04.14 14:59buy3130.041.27961.27611.2946
6252005.04.14 15:48buy3140.121.27811.27461.2931
6262005.04.14 16:00s/l3120.101.27721.27721.2957-3.50785.72
6272005.04.15 16:21t/p3140.121.29311.27461.293117.91803.63
6282005.04.18 09:02t/p3130.041.29461.27611.29465.94809.56
6292005.04.20 17:20sell3150.101.30851.31201.2935
6302005.04.20 17:21sell3160.041.31001.31351.2950
6312005.04.21 16:59sell3170.121.31171.31521.2967
6322005.04.21 17:10s/l3150.101.31201.31201.2935-3.32806.25
6332005.04.25 11:01t/p3170.121.29671.31521.296718.15824.39
6342005.04.26 16:19t/p3160.041.29501.31351.29506.15830.54
6352005.04.27 07:58buy3180.101.29451.29101.3095
6362005.04.27 07:59buy3190.041.29351.29001.3085
6372005.04.27 08:10buy3200.121.29191.28841.3069
6382005.04.27 08:20s/l3180.101.29101.29101.3095-3.50827.04
6392005.04.28 14:11buy3210.121.29041.28691.3054
6402005.04.28 14:11s/l3190.041.29001.29001.3085-1.49825.55
6412005.04.28 14:31buy3220.121.28891.28541.3039
6422005.04.28 14:36close3220.121.29421.28541.30396.36831.91
6432005.04.28 14:36close3210.121.29421.28691.30544.56836.47
6442005.04.28 14:36close3200.121.29421.28841.30692.49838.95
6452005.04.28 15:05buy3230.101.28851.28501.3035
6462005.04.29 19:25buy3240.041.28751.28401.3025
6472005.04.29 20:22buy3250.121.28601.28251.3010
6482005.05.01 13:29s/l3230.101.28501.28501.3035-3.58835.38
6492005.05.02 02:03buy3260.121.28441.28091.2994
6502005.05.02 02:48s/l3240.041.28401.28401.3025-1.43833.95
6512005.05.06 17:01s/l3250.121.28251.28251.3010-4.83829.11
6522005.05.09 03:15s/l3260.121.28091.28091.2994-4.83824.28
6532005.05.12 08:34buy3270.101.27681.27331.2918
6542005.05.12 08:56buy3280.041.27571.27221.2907
6552005.05.12 09:34buy3290.121.27421.27071.2892
6562005.05.12 14:30s/l3270.101.27331.27331.2918-3.50820.78
6572005.05.12 14:30s/l3280.041.27221.27221.2907-1.40819.38
6582005.05.12 14:30buy3300.041.27221.26871.2872
6592005.05.12 14:30s/l3290.121.27071.27071.2892-4.20815.18
6602005.05.12 14:30buy3310.041.27071.26721.2857
6612005.05.12 22:38buy3320.121.26921.26571.2842
6622005.05.12 22:38s/l3300.041.26871.26871.2872-1.40813.78
6632005.05.12 23:03buy3330.121.26751.26401.2825
6642005.05.12 23:03s/l3310.041.26721.26721.2857-1.40812.38
6652005.05.13 10:46buy3340.121.26601.26251.2810
6662005.05.13 10:46s/l3320.121.26571.26571.2842-4.29808.09
6672005.05.13 11:35buy3350.121.26451.26101.2795
6682005.05.13 11:37s/l3330.121.26401.26401.2825-4.29803.80
6692005.05.13 12:03buy3360.121.26291.25941.2779
6702005.05.13 12:49s/l3340.121.26251.26251.2810-4.20799.60
6712005.05.13 21:13buy3370.121.26121.25771.2762
6722005.05.13 21:13s/l3350.121.26101.26101.2795-4.20795.40
6732005.05.15 02:25buy3380.121.25971.25621.2747
6742005.05.15 06:00s/l3360.121.25941.25941.2779-4.20791.20
6752005.05.20 14:55buy3390.121.25821.25471.2732
6762005.05.20 14:55s/l3370.121.25771.25771.2762-4.83786.36
6772005.05.20 15:02buy3400.121.25651.25301.2715
6782005.05.20 15:04s/l3380.121.25621.25621.2747-4.83781.53
6792005.05.20 16:14s/l3390.121.25471.25471.2732-4.20777.33
6802005.05.20 16:14buy3410.041.25491.25141.2699
6812005.05.26 13:15buy3420.121.25321.24971.2682
6822005.05.26 13:15s/l3400.121.25301.25301.2715-4.74772.59
6832005.05.26 13:34buy3430.121.25161.24811.2666
6842005.05.26 14:38s/l3410.041.25141.25141.2699-1.58771.01
6852005.05.26 20:39s/l3420.121.24971.24971.2682-4.20766.81
6862005.05.26 20:39buy3440.041.24981.24631.2648
6872005.05.30 13:04s/l3430.121.24811.24811.2666-4.38762.42
6882005.05.30 13:04buy3450.041.24831.24481.2633
6892005.05.30 14:11buy3460.121.24681.24331.2618
6902005.05.31 02:40s/l3440.041.24631.24631.2648-1.49760.93
6912005.05.31 03:07buy3470.121.24531.24181.2603
6922005.05.31 03:07s/l3450.041.24481.24481.2633-1.43759.50
6932005.05.31 03:08buy3480.121.24361.24011.2586
6942005.05.31 03:08s/l3460.121.24331.24331.2618-4.29755.21
6952005.05.31 03:17s/l3470.121.24181.24181.2603-4.20751.01
6962005.05.31 03:17buy3490.041.24181.23831.2568
6972005.05.31 03:21s/l3480.121.24011.24011.2586-4.20746.81
6982005.05.31 03:21buy3500.041.24031.23681.2553
6992005.05.31 03:21buy3510.121.23861.23511.2536
7002005.05.31 03:23s/l3490.041.23831.23831.2568-1.40745.41
7012005.05.31 03:24buy3520.121.23711.23361.2521
7022005.05.31 11:48s/l3500.041.23681.23681.2553-1.40744.01
7032005.05.31 11:49buy3530.121.23561.23211.2506
7042005.05.31 11:50s/l3510.121.23511.23511.2536-4.20739.81
7052005.05.31 12:12buy3540.121.23411.23061.2491
7062005.05.31 12:13s/l3520.121.23361.23361.2521-4.20735.61
7072005.05.31 12:13buy3550.121.23251.22901.2475
7082005.05.31 12:18s/l3530.121.23211.23211.2506-4.20731.41
7092005.05.31 19:44buy3560.121.23101.22751.2460
7102005.05.31 19:45s/l3540.121.23061.23061.2491-4.20727.21
7112005.06.01 10:04s/l3550.121.22901.22901.2475-4.29722.92
7122005.06.01 10:04buy3570.041.22891.22541.2439
7132005.06.01 10:19s/l3560.121.22751.22751.2460-4.29718.63
7142005.06.01 10:19buy3580.041.22761.22411.2426
7152005.06.01 11:20buy3590.121.22611.22261.2411
7162005.06.01 11:27s/l3570.041.22541.22541.2439-1.40717.23
7172005.06.01 12:28s/l3580.041.22411.22411.2426-1.40715.83
7182005.06.01 12:28buy3600.041.22431.22081.2393
7192005.06.01 14:14s/l3590.121.22261.22261.2411-4.20711.63
7202005.06.01 14:14buy3610.041.22281.21931.2378
7212005.06.01 21:07buy3620.121.22131.21781.2363
7222005.06.01 21:42s/l3600.041.22081.22081.2393-1.40710.23
7232005.06.01 22:03buy3630.121.21971.21621.2347
7242005.06.01 22:04s/l3610.041.21931.21931.2378-1.40708.83
7252005.06.01 22:05s/l3620.121.21781.21781.2363-4.20704.63
7262005.06.01 22:05buy3640.041.21771.21421.2327
7272005.06.01 22:25s/l3630.121.21621.21621.2347-4.20700.43
7282005.06.01 22:25buy3650.041.21631.21281.2313
7292005.06.03 14:30t/p3650.041.23131.21281.23135.88706.31
7302005.06.03 14:30t/p3640.041.23271.21421.23275.88712.19
7312005.06.10 15:43buy3660.101.21761.21411.2326
7322005.06.10 15:46buy3670.041.21661.21311.2316
7332005.06.10 16:03buy3680.121.21481.21131.2298
7342005.06.10 16:12s/l3660.101.21411.21411.2326-3.50708.69
7352005.06.10 16:14s/l3670.041.21311.21311.2316-1.40707.29
7362005.06.10 16:14buy3690.041.21331.20981.2283
7372005.06.10 16:49buy3700.121.21161.20811.2266
7382005.06.10 16:49s/l3680.121.21131.21131.2298-4.20703.09
7392005.06.13 03:02s/l3690.041.20981.20981.2283-1.43701.66
7402005.06.13 03:02buy3710.041.20981.20631.2248
7412005.06.13 03:03s/l3700.121.20811.20811.2266-4.29697.37
7422005.06.13 03:03buy3720.041.20831.20481.2233
7432005.06.13 03:03s/l3710.041.20631.20631.2248-1.40695.97
7442005.06.13 03:03buy3730.041.20591.20241.2209
7452005.06.13 11:21s/l3720.041.20481.20481.2233-1.40694.57
7462005.06.13 11:21buy3740.041.20491.20141.2199
7472005.06.13 16:44buy3750.121.20311.19961.2181
7482005.06.13 20:49close3750.121.21061.19961.21819.00703.57
7492005.06.13 20:49close3740.041.21061.20141.21992.28705.85
7502005.06.13 20:49close3730.041.21061.20241.22091.88707.73
7512005.06.14 18:04buy3760.101.20271.19921.2177
7522005.06.17 12:43t/p3760.101.21771.19921.217714.62722.35
7532005.07.01 16:28buy3770.101.19851.19501.2135
7542005.07.01 16:43buy3780.041.19711.19361.2121
7552005.07.01 17:53buy3790.121.19561.19211.2106
7562005.07.01 17:54s/l3770.101.19501.19501.2135-3.50718.85
7572005.07.03 00:00s/l3780.041.19361.19361.2121-1.40717.45
7582005.07.03 00:00buy3800.041.19341.18991.2084
7592005.07.04 00:03s/l3790.121.19211.19211.2106-4.29713.16
7602005.07.04 00:03buy3810.041.19231.18881.2073
7612005.07.04 00:05buy3820.121.19051.18701.2055
7622005.07.04 12:19s/l3800.041.18991.18991.2084-1.43711.73
7632005.07.05 08:39s/l3810.041.18881.18881.2073-1.43710.30
7642005.07.05 08:39buy3830.041.18871.18521.2037
7652005.07.05 08:41s/l3820.121.18701.18701.2055-4.29706.01
7662005.07.05 08:41buy3840.041.18701.18351.2020
7672005.07.07 11:24t/p3840.041.20201.18351.20205.88711.89
7682005.07.07 11:26t/p3830.041.20371.18521.20375.88717.77
7692005.07.12 03:35sell3850.101.20881.21231.1938
7702005.07.12 03:43sell3860.041.20991.21341.1949
7712005.07.12 04:22sell3870.121.21181.21531.1968
7722005.07.12 04:23s/l3850.101.21231.21231.1938-3.50714.27
7732005.07.12 04:25s/l3860.041.21341.21341.1949-1.40712.87
7742005.07.12 04:25sell3880.041.21341.21691.1984
7752005.07.12 05:33s/l3870.121.21531.21531.1968-4.20708.67
7762005.07.12 05:33sell3890.041.21531.21881.2003
7772005.07.12 06:28s/l3880.041.21691.21691.1984-1.40707.27
7782005.07.12 06:28sell3900.041.21701.22051.2020
7792005.07.12 09:24s/l3890.041.21881.21881.2003-1.40705.87
7802005.07.12 09:24sell3910.041.21861.22211.2036
7812005.07.12 16:06sell3920.121.22021.22371.2052
7822005.07.12 16:08s/l3900.041.22051.22051.2020-1.40704.47
7832005.07.12 19:16sell3930.121.22191.22541.2069
7842005.07.12 19:16s/l3910.041.22211.22211.2036-1.40703.07
7852005.07.12 19:53sell3940.121.22351.22701.2085
7862005.07.12 19:53s/l3920.121.22371.22371.2052-4.20698.87
7872005.07.12 20:05sell3950.121.22501.22851.2100
7882005.07.12 20:05s/l3930.121.22541.22541.2069-4.20694.67
7892005.07.13 16:37t/p3950.121.21001.22851.210018.07712.74
7902005.07.13 17:02t/p3940.121.20851.22701.208518.07730.81
7912005.07.21 13:28sell3960.101.22241.22591.2074
7922005.07.21 13:29sell3970.041.22341.22691.2084
7932005.07.21 13:30sell3980.121.22501.22851.2100
7942005.07.21 13:41close3980.121.21851.22851.21007.80738.61
7952005.07.21 13:41close3970.041.21851.22691.20841.96740.57
7962005.07.21 13:41close3960.101.21851.22591.20743.90744.47
7972005.08.01 04:03sell3990.101.21641.21991.2014
7982005.08.01 04:36sell4000.041.21741.22091.2024
7992005.08.01 09:02sell4010.121.21891.22241.2039
8002005.08.01 10:18s/l3990.101.21991.21991.2014-3.50740.97
8012005.08.01 10:23sell4020.121.22051.22401.2055
8022005.08.01 10:24s/l4000.041.22091.22091.2024-1.40739.57
8032005.08.01 10:30sell4030.121.22221.22571.2072
8042005.08.01 10:56s/l4010.121.22241.22241.2039-4.20735.37
8052005.08.01 14:23sell4040.121.22371.22721.2087
8062005.08.01 14:24s/l4020.121.22401.22401.2055-4.20731.17
8072005.08.03 11:01sell4050.121.22541.22891.2104
8082005.08.03 11:02s/l4030.121.22571.22571.2072-4.05727.12
8092005.08.03 11:02sell4060.121.22691.23041.2119
8102005.08.03 11:02s/l4040.121.22721.22721.2087-4.05723.06
8112005.08.03 11:02s/l4050.121.22891.22891.2104-4.20718.86
8122005.08.03 11:02sell4070.041.22931.23281.2143
8132005.08.03 11:24s/l4060.121.23041.23041.2119-4.20714.66
8142005.08.03 11:24sell4080.041.23031.23381.2153
8152005.08.03 11:25sell4090.121.23181.23531.2168
8162005.08.03 17:05s/l4070.041.23281.23281.2143-1.40713.26
8172005.08.03 17:51sell4100.121.23341.23691.2184
8182005.08.03 17:57s/l4080.041.23381.23381.2153-1.40711.86
8192005.08.04 03:18s/l4090.121.23531.23531.2168-3.98707.88
8202005.08.04 03:18sell4110.041.23531.23881.2203
8212005.08.04 03:18s/l4100.121.23691.23691.2184-3.98703.90
8222005.08.04 03:18sell4120.041.23681.24031.2218
8232005.08.04 17:14sell4130.121.23851.24201.2235
8242005.08.04 17:14s/l4110.041.23881.23881.2203-1.40702.50
8252005.08.04 17:27sell4140.121.24011.24361.2251
8262005.08.04 17:27s/l4120.041.24031.24031.2218-1.40701.10
8272005.08.10 11:27sell4150.121.24171.24521.2267
8282005.08.10 11:28s/l4130.121.24201.24201.2235-3.91697.19
8292005.08.11 15:10sell4160.121.24321.24671.2282
8302005.08.11 15:23s/l4140.121.24361.24361.2251-3.69693.50
8312005.08.11 17:09sell4170.121.24471.24821.2297
8322005.08.11 21:44s/l4150.121.24521.24521.2267-3.98689.52
8332005.08.11 21:52sell4180.121.24621.24971.2312
8342005.08.11 22:13s/l4160.121.24671.24671.2282-4.20685.32
8352005.08.12 09:16sell4190.121.24781.25131.2328
8362005.08.12 09:16s/l4170.121.24821.24821.2297-4.13681.19
8372005.08.16 03:06t/p4190.121.23281.25131.232818.15699.33
8382005.08.16 13:02t/p4180.121.23121.24971.231218.22717.55
8392005.08.18 01:54buy4200.101.22621.22271.2412
8402005.08.18 11:19buy4210.041.22501.22151.2400
8412005.08.18 11:23buy4220.121.22331.21981.2383
8422005.08.18 11:47s/l4200.101.22271.22271.2412-3.50714.05
8432005.08.18 13:25buy4230.121.22181.21831.2368
8442005.08.18 13:26s/l4210.041.22151.22151.2400-1.40712.65
8452005.08.18 14:45buy4240.121.22021.21671.2352
8462005.08.18 14:46s/l4220.121.21981.21981.2383-4.20708.45
8472005.08.18 14:59buy4250.121.21871.21521.2337
8482005.08.18 14:59s/l4230.121.21831.21831.2368-4.20704.25
8492005.08.18 16:03s/l4240.121.21671.21671.2352-4.20700.05
8502005.08.18 16:03buy4260.041.21681.21331.2318
8512005.08.19 09:20s/l4250.121.21521.21521.2337-4.29695.76
8522005.08.19 09:20buy4270.041.21501.21151.2300
8532005.08.19 09:33buy4280.121.21351.21001.2285
8542005.08.19 09:33s/l4260.041.21331.21331.2318-1.43694.33
8552005.08.25 02:55t/p4280.121.22851.21001.228517.46711.79
8562005.08.25 04:37t/p4270.041.23001.21151.23005.82717.61
8572005.08.28 16:50sell4290.101.23431.23781.2193
8582005.08.30 12:22t/p4290.101.21931.23781.219315.12732.73
8592005.08.31 18:30sell4300.101.23491.23841.2199
8602005.09.01 10:21sell4310.041.23621.23971.2212
8612005.09.01 10:21sell4320.121.23781.24131.2228
8622005.09.01 12:34s/l4300.101.23841.23841.2199-3.32729.41
8632005.09.01 13:01sell4330.121.23951.24301.2245
8642005.09.01 13:02s/l4310.041.23971.23971.2212-1.40728.01
8652005.09.01 14:41sell4340.121.24111.24461.2261
8662005.09.01 14:42s/l4320.121.24131.24131.2228-4.20723.81
8672005.09.01 16:03sell4350.121.24271.24621.2277
8682005.09.01 16:03s/l4330.121.24301.24301.2245-4.20719.61
8692005.09.01 16:04sell4360.121.24421.24771.2292
8702005.09.01 16:05s/l4340.121.24461.24461.2261-4.20715.41
8712005.09.01 16:07sell4370.121.24571.24921.2307
8722005.09.01 16:07s/l4350.121.24621.24621.2277-4.20711.21
8732005.09.01 16:46sell4380.121.24721.25071.2322
8742005.09.01 17:14s/l4360.121.24771.24771.2292-4.20707.01
8752005.09.01 20:21sell4390.121.24891.25241.2339
8762005.09.01 20:21s/l4370.121.24921.24921.2307-4.20702.81
8772005.09.01 20:22sell4400.121.25041.25391.2354
8782005.09.01 20:22s/l4380.121.25071.25071.2322-4.20698.61
8792005.09.01 20:22sell4410.121.25191.25541.2369
8802005.09.01 20:44s/l4390.121.25241.25241.2339-4.20694.41
8812005.09.02 09:42sell4420.121.25341.25691.2384
8822005.09.02 09:47s/l4400.121.25391.25391.2354-4.13690.28
8832005.09.02 10:12sell4430.121.25501.25851.2400
8842005.09.02 10:14s/l4410.121.25541.25541.2369-4.13686.15
8852005.09.02 10:16sell4440.121.25651.26001.2415
8862005.09.02 10:50s/l4420.121.25691.25691.2384-4.20681.95
8872005.09.02 11:04sell4450.121.25801.26151.2430
8882005.09.02 11:09s/l4430.121.25851.25851.2400-4.20677.75
8892005.09.07 15:11t/p4450.121.24301.26151.243018.22695.97
8902005.09.07 20:20t/p4440.121.24151.26001.241518.22714.19
8912005.09.12 04:16buy4460.101.23761.23411.2526
8922005.09.12 04:16buy4470.041.23631.23281.2513
8932005.09.12 04:50buy4480.121.23461.23111.2496
8942005.09.12 04:50s/l4460.101.23411.23411.2526-3.50710.69
8952005.09.12 04:51s/l4470.041.23281.23281.2513-1.40709.29
8962005.09.12 04:51buy4490.041.23291.22941.2479
8972005.09.12 04:51s/l4480.121.23111.23111.2496-4.20705.09
8982005.09.12 04:51buy4500.041.23111.22761.2461
8992005.09.12 14:46buy4510.121.22961.22611.2446
9002005.09.12 14:46s/l4490.041.22941.22941.2479-1.40703.69
9012005.09.12 14:55buy4520.121.22811.22461.2431
9022005.09.12 16:44s/l4500.041.22761.22761.2461-1.40702.29
9032005.09.13 11:59buy4530.121.22651.22301.2415
9042005.09.13 11:59s/l4510.121.22611.22611.2446-4.29698.00
9052005.09.13 14:34s/l4520.121.22461.22461.2431-4.29693.71
9062005.09.13 14:34buy4540.041.22471.22121.2397
9072005.09.15 03:08s/l4530.121.22301.22301.2415-4.56689.15
9082005.09.15 03:08buy4550.041.22201.21851.2370
9092005.09.15 04:37s/l4540.041.22121.22121.2397-1.52687.63
9102005.09.15 08:57buy4560.041.22101.21751.2360
9112005.09.15 15:33buy4570.121.21951.21601.2345
9122005.09.16 06:13close4570.121.22721.21601.23459.15696.77
9132005.09.16 06:13close4560.041.22721.21751.23602.45699.22
9142005.09.16 06:13close4550.041.22721.21851.23702.05701.27
9152005.09.18 00:00buy4580.101.21481.21131.2298
9162005.09.19 07:11buy4590.041.21381.21031.2288
9172005.09.19 07:26buy4600.121.21211.20861.2271
9182005.09.19 07:35s/l4580.101.21131.21131.2298-3.58697.70
9192005.09.19 08:10s/l4590.041.21031.21031.2288-1.40696.30
9202005.09.19 08:10buy4610.041.21051.20701.2255
9212005.09.21 23:59t/p4610.041.22551.20701.22555.94702.24
9222005.09.23 14:45buy4620.041.21031.20681.2253
9232005.09.23 14:50buy4630.121.20881.20531.2238
9242005.09.23 14:50s/l4600.121.20861.20861.2271-4.74697.49
9252005.09.23 15:13buy4640.121.20721.20371.2222
9262005.09.23 15:29s/l4620.041.20681.20681.2253-1.40696.09
9272005.09.23 19:10buy4650.121.20561.20211.2206
9282005.09.23 19:45s/l4630.121.20531.20531.2238-4.20691.89
9292005.09.23 22:19buy4660.121.20411.20061.2191
9302005.09.23 22:59s/l4640.121.20371.20371.2222-4.20687.69
9312005.09.25 00:00s/l4650.121.20211.20211.2206-4.20683.49
9322005.09.25 00:00buy4670.041.20211.19861.2171
9332005.09.27 08:11s/l4660.121.20061.20061.2191-4.38679.11
9342005.09.27 08:11buy4680.041.20041.19691.2154
9352005.09.27 18:37buy4690.121.19881.19531.2138
9362005.09.27 18:37s/l4670.041.19861.19861.2171-1.46677.65
9372005.10.03 02:34buy4700.121.19721.19371.2122
9382005.10.03 02:34s/l4680.041.19691.19691.2154-1.58676.07
9392005.10.03 03:04buy4710.121.19571.19221.2107
9402005.10.03 03:04s/l4690.121.19531.19531.2138-4.74671.33
9412005.10.03 03:06buy4720.121.19411.19061.2091
9422005.10.03 03:06s/l4700.121.19371.19371.2122-4.20667.13
9432005.10.03 10:58buy4730.121.19261.18911.2076
9442005.10.03 10:58s/l4710.121.19221.19221.2107-4.20662.93
9452005.10.03 16:17buy4740.121.19111.18761.2061
9462005.10.03 16:31s/l4720.121.19061.19061.2091-4.20658.73
9472005.10.06 06:35t/p4740.121.20611.18761.206117.55676.28
9482005.10.06 14:56t/p4730.121.20761.18911.207617.55693.82
9492005.10.19 08:36buy4750.101.19121.18771.2062
9502005.10.19 08:36buy4760.041.18991.18641.2049
9512005.10.19 08:40buy4770.121.18831.18481.2033
9522005.10.19 08:40s/l4750.101.18771.18771.2062-3.50690.32
9532005.10.20 23:59t/p4770.121.20331.18481.203317.73708.05
9542005.10.21 02:13t/p4760.041.20491.18641.20495.88713.93
9552005.10.27 10:09sell4780.101.21401.21751.1990
9562005.10.27 14:38sell4790.041.21501.21851.2000
9572005.10.28 09:50sell4800.121.21661.22011.2016
9582005.10.28 14:50close4800.121.21021.22011.20167.68721.61
9592005.10.28 14:50close4790.041.21021.21851.20001.94723.55
9602005.10.28 14:50close4780.101.21021.21751.19903.86727.41
9612005.11.04 01:41buy4810.101.19361.19011.2086
9622005.11.04 14:20buy4820.041.19261.18911.2076
9632005.11.04 16:00buy4830.121.19091.18741.2059
9642005.11.04 16:06s/l4810.101.19011.19011.2086-3.50723.91
9652005.11.04 16:08buy4840.121.18931.18581.2043
9662005.11.04 16:09s/l4820.041.18911.18911.2076-1.40722.51
9672005.11.04 16:28s/l4830.121.18741.18741.2059-4.20718.31
9682005.11.04 16:28buy4850.041.18761.18411.2026
9692005.11.04 16:29s/l4840.121.18581.18581.2043-4.20714.11
9702005.11.04 16:29buy4860.041.18561.18211.2006
9712005.11.04 23:59s/l4850.041.18411.18411.2026-1.40712.71
9722005.11.06 00:00s/l4860.041.18211.18211.2006-1.40711.31
9732005.11.06 07:25buy4870.101.18051.17701.1955
9742005.11.07 08:38buy4880.041.17911.17561.1941
9752005.11.08 01:54buy4890.121.17741.17391.1924
9762005.11.08 01:54s/l4870.101.17701.17701.1955-3.65707.66
9772005.11.08 01:54buy4900.121.17591.17241.1909
9782005.11.08 01:54s/l4880.041.17561.17561.1941-1.43706.23
9792005.11.08 02:10buy4910.121.17441.17091.1894
9802005.11.08 02:10s/l4890.121.17391.17391.1924-4.20702.03
9812005.11.08 02:11s/l4900.121.17241.17241.1909-4.20697.83
9822005.11.08 02:11buy4920.041.17251.16901.1875
9832005.11.08 02:16s/l4910.121.17091.17091.1894-4.20693.63
9842005.11.08 02:16buy4930.041.17091.16741.1859
9852005.11.10 20:57s/l4920.041.16901.16901.1875-1.52692.11
9862005.11.10 20:57buy4940.041.16911.16561.1841
9872005.11.11 01:00s/l4930.041.16741.16741.1859-1.55690.56
9882005.11.14 17:43buy4950.041.16711.16361.1821
9892005.11.15 12:17s/l4940.041.16561.16561.1841-1.49689.07
9902005.11.15 12:17buy4960.041.16581.16231.1808
9912005.11.15 13:11buy4970.121.16421.16071.1792
9922005.11.15 17:38close4970.121.17171.16071.17929.00698.07
9932005.11.15 17:38close4960.041.17171.16231.18082.36700.43
9942005.11.15 17:38close4950.041.17171.16361.18211.81702.24
9952005.11.21 09:22sell4980.101.18001.18351.1650
9962005.11.21 09:23sell4990.041.18101.18451.1660
9972005.11.21 10:09sell5000.121.18251.18601.1675
9982005.11.21 14:59s/l4980.101.18351.18351.1650-3.50698.74
9992005.11.23 07:13sell5010.121.18411.18761.1691
10002005.11.23 07:14s/l4990.041.18451.18451.1660-1.35697.39
10012005.11.23 07:14sell5020.121.18581.18931.1708
10022005.11.23 07:14s/l5000.121.18601.18601.1675-4.05693.33
10032005.11.27 17:54t/p5020.121.17081.18931.170818.29711.62
10042005.11.28 01:52t/p5010.121.16911.18761.169118.36729.99
10052005.11.28 20:09sell5030.101.18731.19081.1723
10062005.11.28 20:10sell5040.041.18831.19181.1733
10072005.11.28 20:11sell5050.121.18981.19331.1748
10082005.11.29 00:48close5050.121.18341.19331.17487.75737.74
10092005.11.29 00:48close5040.041.18341.19181.17331.98739.72
10102005.11.29 00:48close5030.101.18341.19081.17233.96743.69
10112005.12.02 14:34buy5060.101.16831.16481.1833
10122005.12.02 15:53buy5070.041.16721.16371.1822
10132005.12.08 16:27t/p5070.041.18221.16371.18225.82749.50
10142005.12.08 16:29t/p5060.101.18331.16481.183314.55764.05
10152005.12.12 09:20sell5080.101.18551.18901.1705
10162005.12.12 09:29sell5090.041.18651.19001.1715
10172005.12.12 10:03sell5100.121.18811.19161.1731
10182005.12.12 10:07s/l5080.101.18901.18901.1705-3.50760.55
10192005.12.12 13:51sell5110.121.18961.19311.1746
10202005.12.12 13:51s/l5090.041.19001.19001.1715-1.40759.15
10212005.12.12 13:52sell5120.121.19111.19461.1761
10222005.12.12 13:52s/l5100.121.19161.19161.1731-4.20754.95
10232005.12.12 13:53sell5130.121.19271.19621.1777
10242005.12.12 13:53s/l5110.121.19311.19311.1746-4.20750.75
10252005.12.12 14:19sell5140.121.19431.19781.1793
10262005.12.12 14:19s/l5120.121.19461.19461.1761-4.20746.55
10272005.12.12 14:20sell5150.121.19591.19941.1809
10282005.12.12 14:20s/l5130.121.19621.19621.1777-4.20742.35
10292005.12.12 14:37sell5160.121.19741.20091.1824
10302005.12.12 18:25s/l5140.121.19781.19781.1793-4.20738.15
10312005.12.14 02:45sell5170.121.19901.20251.1840
10322005.12.14 02:47s/l5150.121.19941.19941.1809-4.05734.10
10332005.12.14 03:15s/l5160.121.20091.20091.1824-4.05730.04
10342005.12.14 03:15sell5180.041.20101.20451.1860
10352005.12.14 03:15s/l5170.121.20251.20251.1840-4.20725.84
10362005.12.14 03:15sell5190.041.20261.20611.1876
10372005.12.14 09:38sell5200.121.20421.20771.1892
10382005.12.14 09:39s/l5180.041.20451.20451.1860-1.40724.44
10392005.12.14 14:38sell5210.121.20591.20941.1909
10402005.12.14 19:52close5210.121.20001.20941.19097.08731.52
10412005.12.14 19:52close5200.121.20001.20771.18925.04736.56
10422005.12.14 19:52close5190.041.20001.20611.18761.04737.60
10432005.12.30 13:32buy5220.101.18001.17651.1950
10442005.12.30 13:32buy5230.041.17861.17511.1936
10452006.01.03 16:00t/p5230.041.19361.17511.19365.94743.54
10462006.01.03 16:11t/p5220.101.19501.17651.195014.85758.39
10472006.01.30 03:17buy5240.101.20871.20521.2237
10482006.01.30 09:54buy5250.041.20771.20421.2227
10492006.02.01 20:21buy5260.121.20621.20271.2212
10502006.02.01 20:22s/l5240.101.20521.20521.2237-3.65754.74
10512006.02.02 06:47buy5270.121.20471.20121.2197
10522006.02.02 06:47s/l5250.041.20421.20421.2227-1.55753.19
10532006.02.03 14:35s/l5260.121.20271.20271.2212-4.56748.63
10542006.02.03 14:35buy5280.041.20261.19911.2176
10552006.02.03 14:53s/l5270.121.20121.20121.2197-4.29744.33
10562006.02.03 14:53buy5290.041.20131.19781.2163
10572006.02.03 14:59buy5300.121.19981.19631.2148
10582006.02.03 15:03s/l5280.041.19911.19911.2176-1.40742.93
10592006.02.03 15:08buy5310.121.19831.19481.2133
10602006.02.03 15:19s/l5290.041.19781.19781.2163-1.40741.53
10612006.02.06 14:26buy5320.121.19681.19331.2118
10622006.02.06 14:26s/l5300.121.19631.19631.2148-4.29737.24
10632006.02.06 18:13buy5330.121.19521.19171.2102
10642006.02.06 18:14s/l5310.121.19481.19481.2133-4.29732.95
10652006.02.08 17:04buy5340.121.19371.19021.2087
10662006.02.08 17:07s/l5320.121.19331.19331.2118-4.38728.57
10672006.02.10 16:53s/l5330.121.19171.19171.2102-4.74723.83
10682006.02.10 16:53buy5350.041.19151.18801.2065
10692006.02.10 16:54s/l5340.121.19021.19021.2087-4.56719.27
10702006.02.10 16:54buy5360.041.18981.18631.2048
10712006.02.13 10:25s/l5350.041.18801.18801.2065-1.43717.84
10722006.02.13 10:25buy5370.041.18821.18471.2032
10732006.02.14 14:39buy5380.121.18661.18311.2016
10742006.02.14 14:39s/l5360.041.18631.18631.2048-1.46716.38
10752006.02.16 12:19buy5390.121.18501.18151.2000
10762006.02.17 00:50close5390.121.19131.18151.20007.47723.85
10772006.02.17 00:50close5380.121.19131.18311.20165.19729.03
10782006.02.17 00:50close5370.041.19131.18471.20321.06730.09
10792006.02.26 00:02buy5400.101.18551.18201.2005
10802006.02.26 00:06buy5410.041.18451.18101.1995
10812006.02.27 01:44buy5420.121.18281.17931.1978
10822006.02.28 11:46close5420.121.18931.17931.19787.71737.80
10832006.02.28 11:46close5410.041.18931.18101.19951.86739.66
10842006.02.28 11:46close5400.101.18931.18201.20053.65743.31
10852006.03.03 15:30sell5430.101.20461.20811.1896
10862006.03.05 00:16sell5440.041.20581.20931.1908
10872006.03.05 01:58sell5450.121.20771.21121.1927
10882006.03.05 03:14s/l5430.101.20811.20811.1896-3.50739.81
10892006.03.05 06:44s/l5440.041.20931.20931.1908-1.40738.41
10902006.03.05 06:44sell5460.041.20961.21311.1946
10912006.03.07 05:58t/p5460.041.19461.21311.19466.05744.46
10922006.03.07 10:17t/p5450.121.19271.21121.192718.15762.60
10932006.03.10 15:29buy5470.101.18681.18331.2018
10942006.03.14 16:46t/p5470.101.20181.18331.201814.85777.45
10952006.03.16 11:12sell5480.101.20781.21131.1928
10962006.03.16 14:30sell5490.041.20891.21241.1939
10972006.03.16 14:33sell5500.121.21061.21411.1956
10982006.03.16 14:33s/l5480.101.21131.21131.1928-3.50773.95
10992006.03.16 14:41s/l5490.041.21241.21241.1939-1.40772.55
11002006.03.16 14:41sell5510.041.21231.21581.1973
11012006.03.16 15:02sell5520.121.21381.21731.1988
11022006.03.16 15:02s/l5500.121.21411.21411.1956-4.20768.35
11032006.03.16 16:06sell5530.121.21551.21901.2005
11042006.03.16 16:07s/l5510.041.21581.21581.1973-1.40766.95
11052006.03.16 18:16sell5540.121.21701.22051.2020
11062006.03.16 18:17s/l5520.121.21731.21731.1988-4.20762.75
11072006.03.16 18:33sell5550.121.21851.22201.2035
11082006.03.17 10:49s/l5530.121.21901.21901.2005-4.13758.62
11092006.03.17 18:08sell5560.121.22021.22371.2052
11102006.03.17 18:08s/l5540.121.22051.22051.2020-4.13754.50
11112006.03.23 01:57t/p5560.121.20521.22371.205218.44772.93
11122006.03.23 16:03t/p5550.121.20351.22201.203518.51791.44
11132006.04.04 11:41sell5570.101.21791.22141.2029
11142006.04.04 14:01sell5580.041.21901.22251.2040
11152006.04.04 14:04sell5590.121.22091.22441.2059
11162006.04.04 14:04s/l5570.101.22141.22141.2029-3.50787.94
11172006.04.04 14:05s/l5580.041.22251.22251.2040-1.40786.54
11182006.04.04 14:05sell5600.041.22361.22711.2086
11192006.04.04 14:21s/l5590.121.22441.22441.2059-4.20782.34
11202006.04.04 14:29sell5610.041.22471.22821.2097
11212006.04.04 15:45sell5620.121.22621.22971.2112
11222006.04.04 15:50s/l5600.041.22711.22711.2086-1.40780.94
11232006.04.05 06:51sell5630.121.22791.23141.2129
11242006.04.05 06:51s/l5610.041.22821.22821.2097-1.38779.56
11252006.04.05 14:36s/l5620.121.22971.22971.2112-4.13775.44
11262006.04.05 14:36sell5640.041.22951.23301.2145
11272006.04.06 09:26sell5650.121.23101.23451.2160
11282006.04.06 09:26s/l5630.121.23141.23141.2129-3.98771.46
11292006.04.06 10:58s/l5640.041.23301.23301.2145-1.33770.13
11302006.04.06 10:58sell5660.041.23301.23651.2180
11312006.04.07 09:16t/p5660.041.21801.23651.21806.02776.15
11322006.04.07 09:17t/p5650.121.21601.23451.216018.07794.22
11332006.04.12 14:47buy5670.101.20761.20411.2226
11342006.04.17 13:42t/p5670.101.22261.20411.222614.62808.85
11352006.04.19 11:17sell5680.101.23721.24071.2222
11362006.04.19 18:22sell5690.041.23821.24171.2232
11372006.04.24 09:40sell5700.121.23981.24331.2248
11382006.04.24 09:43s/l5680.101.24071.24071.2222-3.20805.65
11392006.04.24 21:26sell5710.121.24131.24481.2263
11402006.04.25 14:09s/l5690.041.24171.24171.2232-1.25804.39
11412006.04.25 14:19sell5720.121.24291.24641.2279
11422006.04.25 14:25s/l5700.121.24331.24331.2248-4.13800.27
11432006.04.26 15:25sell5730.121.24441.24791.2294
11442006.04.26 15:25s/l5710.121.24481.24481.2263-4.05796.21
11452006.04.26 17:59sell5740.121.24601.24951.2310
11462006.04.26 17:59s/l5720.121.24641.24641.2279-4.13792.09
11472006.04.27 16:02s/l5730.121.24791.24791.2294-3.98788.10
11482006.04.27 16:02sell5750.041.24791.25141.2329
11492006.04.27 16:02s/l5740.121.24951.24951.2310-3.98784.12
11502006.04.27 16:02s/l5750.041.25141.25141.2329-1.40782.72
11512006.04.27 16:02sell5760.101.25231.25581.2373
11522006.04.27 16:30sell5770.041.25341.25691.2384
11532006.04.28 08:28sell5780.121.25541.25891.2404
11542006.04.28 10:33s/l5760.101.25581.25581.2373-3.44779.28
11552006.04.28 15:42s/l5770.041.25691.25691.2384-1.38777.91
11562006.04.28 15:42sell5790.041.25691.26041.2419
11572006.04.28 16:52sell5800.121.25841.26191.2434
11582006.04.28 16:56s/l5780.121.25891.25891.2404-4.20773.71
11592006.04.28 17:05sell5810.121.25991.26341.2449
11602006.04.28 17:05s/l5790.041.26041.26041.2419-1.40772.31
11612006.04.28 17:05sell5820.121.26151.26501.2465
11622006.04.28 17:05s/l5800.121.26191.26191.2434-4.20768.11
11632006.04.28 17:09s/l5810.121.26341.26341.2449-4.20763.91
11642006.04.28 17:09sell5830.041.26321.26671.2482
11652006.05.01 14:54s/l5820.121.26501.26501.2465-4.13759.78
11662006.05.01 14:54sell5840.041.26491.26841.2499
11672006.05.01 14:56s/l5830.041.26671.26671.2482-1.38758.40
11682006.05.01 14:56sell5850.041.26661.27011.2516
11692006.05.01 15:08s/l5840.041.26841.26841.2499-1.40757.00
11702006.05.01 15:08sell5860.041.26821.27171.2532
11712006.05.04 20:10sell5870.121.26971.27321.2547
11722006.05.04 20:10s/l5850.041.27011.27011.2516-1.28755.72
11732006.05.04 20:11sell5880.121.27121.27471.2562
11742006.05.04 20:11s/l5860.041.27171.27171.2532-1.28754.44
11752006.05.05 14:30s/l5870.121.27321.27321.2547-4.13750.32
11762006.05.05 14:30sell5890.041.27441.27791.2594
11772006.05.05 14:31s/l5880.121.27471.27471.2562-4.13746.19
11782006.05.05 14:31sell5900.041.27641.27991.2614
11792006.05.08 10:28s/l5890.041.27791.27791.2594-1.38744.81
11802006.05.08 10:28sell5910.041.27771.28121.2627
11812006.05.10 08:53sell5920.121.27961.28311.2646
11822006.05.10 08:55s/l5900.041.27991.27991.2614-1.33743.49
11832006.05.10 16:19s/l5910.041.28121.28121.2627-1.35742.13
11842006.05.10 16:19sell5930.041.28131.28481.2663
11852006.05.10 20:43s/l5920.121.28311.28311.2646-4.20737.93
11862006.05.10 20:43sell5940.041.28301.28651.2680
11872006.05.11 17:37sell5950.121.28451.28801.2695
11882006.05.11 17:37s/l5930.041.28481.28481.2663-1.33736.61
11892006.05.11 17:57sell5960.121.28611.28961.2711
11902006.05.11 18:52s/l5940.041.28651.28651.2680-1.33735.28
11912006.05.12 08:19sell5970.121.28761.29111.2726
11922006.05.12 08:27s/l5950.121.28801.28801.2695-4.13731.15
11932006.05.12 09:27sell5980.121.28921.29271.2742
11942006.05.12 09:29s/l5960.121.28961.28961.2711-4.13727.03
11952006.05.12 09:34sell5990.121.29081.29431.2758
11962006.05.12 11:34s/l5970.121.29111.29111.2726-4.20722.83
11972006.05.12 11:38s/l5980.121.29271.29271.2742-4.20718.63
11982006.05.12 11:38sell6000.041.29331.29681.2783
11992006.05.12 11:40s/l5990.121.29431.29431.2758-4.20714.43
12002006.05.12 11:41sell6010.041.29431.29781.2793
12012006.05.12 15:54sell6020.121.29581.29931.2808
12022006.05.12 15:59close6020.121.28841.29931.28088.88723.31
12032006.05.12 15:59close6010.041.28841.29781.27932.36725.67
12042006.05.12 15:59close6000.041.28841.29681.27831.96727.63
12052006.05.14 15:35sell6030.101.29591.29941.2809
12062006.05.14 19:35sell6040.041.29691.30041.2819
12072006.05.15 12:41t/p6040.041.28191.30041.28196.02733.65
12082006.05.15 12:52t/p6030.101.28091.29941.280915.06748.71
12092006.06.02 14:30sell6050.101.29281.29631.2778
12102006.06.02 14:46sell6060.041.29381.29731.2788
12112006.06.05 08:12sell6070.121.29541.29891.2804
12122006.06.05 09:27s/l6050.101.29631.29631.2778-3.44745.27
12132006.06.05 09:31sell6080.121.29701.30051.2820
12142006.06.05 09:31s/l6060.041.29731.29731.2788-1.38743.89
12152006.06.06 15:39t/p6080.121.28201.30051.282018.07761.97
12162006.06.07 08:30t/p6070.121.28041.29891.280418.15780.11
12172006.06.09 14:30buy6090.101.26201.25851.2770
12182006.06.09 14:31buy6100.041.26051.25701.2755
12192006.06.12 13:27buy6110.121.25901.25551.2740
12202006.06.12 13:30s/l6090.101.25851.25851.2770-3.58776.54
12212006.06.12 14:06buy6120.121.25741.25391.2724
12222006.06.12 14:06s/l6100.041.25701.25701.2755-1.43775.11
12232006.06.13 14:31s/l6110.121.25551.25551.2740-4.29770.82
12242006.06.13 14:31buy6130.041.25531.25181.2703
12252006.06.13 19:17s/l6120.121.25391.25391.2724-4.29766.53
12262006.06.13 19:17buy6140.041.25401.25051.2690
12272006.06.23 13:47buy6150.121.25251.24901.2675
12282006.06.23 13:47s/l6130.041.25181.25181.2703-1.76764.76
12292006.06.23 13:51buy6160.121.25101.24751.2660
12302006.06.23 13:52s/l6140.041.25051.25051.2690-1.76763.00
12312006.06.23 14:16buy6170.121.24941.24591.2644
12322006.06.23 14:16s/l6150.121.24901.24901.2675-4.20758.80
12332006.06.29 03:01t/p6170.121.26441.24591.264417.46776.26
12342006.06.29 03:30t/p6160.121.26601.24751.266017.46793.71
12352006.07.02 02:06sell6180.101.27901.28251.2640
12362006.07.03 01:03sell6190.041.28001.28351.2650
12372006.07.03 02:00sell6200.121.28191.28541.2669
12382006.07.05 01:00s/l6180.101.28251.28251.2640-3.32790.39
12392006.07.05 01:30s/l6190.041.28351.28351.2650-1.35789.04
12402006.07.05 01:30sell6210.041.28361.28711.2686
12412006.07.07 00:32s/l6200.121.28541.28541.2669-3.76785.28
12422006.07.07 00:32sell6220.041.28591.28941.2709
12432006.07.11 16:58t/p6220.041.27091.28941.27096.05791.33
12442006.07.12 11:30t/p6210.041.26861.28711.26866.17797.50
12452006.07.14 03:00buy6230.101.26621.26271.2812
12462006.07.14 09:00buy6240.041.26481.26131.2798
12472006.07.14 10:30buy6250.121.26331.25981.2783
12482006.07.14 15:29s/l6230.101.26271.26271.2812-3.50794.00
12492006.07.17 00:30s/l6240.041.26131.26131.2798-1.43792.57
12502006.07.17 00:30buy6260.041.26021.25671.2752
12512006.07.17 01:04s/l6250.121.25981.25981.2783-4.29788.28
12522006.07.17 02:06buy6270.041.25811.25461.2731
12532006.07.17 07:30s/l6260.041.25671.25671.2752-1.40786.88
12542006.07.17 07:30buy6280.041.25551.25201.2705
12552006.07.17 08:30s/l6270.041.25461.25461.2731-1.40785.48
12562006.07.17 08:30buy6290.041.25441.25091.2694
12572006.07.17 09:33buy6300.121.25251.24901.2675
12582006.07.17 14:29s/l6280.041.25201.25201.2705-1.40784.08
12592006.07.18 07:30s/l6290.041.25091.25091.2694-1.43782.65
12602006.07.18 07:30buy6310.041.25021.24671.2652
12612006.07.18 08:30s/l6300.121.24901.24901.2675-4.29778.36
12622006.07.18 08:30buy6320.041.24891.24541.2639
12632006.07.19 13:04s/l6310.041.24671.24671.2652-1.43776.92
12642006.07.19 13:04buy6330.041.24611.24261.2611
12652006.07.20 00:30t/p6330.041.26111.24261.26115.91782.83
12662006.07.20 02:01t/p6320.041.26391.24541.26395.88788.71
12672006.07.26 01:01sell6340.101.27241.27591.2574
12682006.07.26 10:00t/p6340.101.25741.27591.257415.00803.71
12692006.07.27 01:02sell6350.101.27721.28071.2622
12702006.07.31 00:58sell6360.041.27821.28171.2632
12712006.08.01 00:59s/l6350.101.28071.28071.2622-3.32800.40
12722006.08.01 00:59s/l6360.041.28171.28171.2632-1.38799.02
12732006.08.01 00:59sell6370.101.28241.28591.2674
12742006.08.02 13:28sell6380.041.28351.28701.2685
12752006.08.04 08:30s/l6370.101.28591.28591.2674-3.20795.82
12762006.08.04 08:30s/l6380.041.28701.28701.2685-1.30794.52
12772006.08.04 08:30sell6390.101.28701.29051.2720
12782006.08.04 09:00sell6400.041.28951.29301.2745
12792006.08.04 12:03s/l6390.101.29051.29051.2720-3.50791.02
12802006.08.04 12:03sell6410.041.29051.29401.2755
12812006.08.10 03:30t/p6410.041.27551.29401.27556.15797.16
12822006.08.10 21:30sell6420.041.29111.29461.2761
12832006.08.11 00:30t/p6420.041.27611.29461.27616.02803.19
12842006.08.11 00:30t/p6400.041.27451.29301.27456.17809.36
12852006.08.13 00:00buy6430.101.27111.26761.2861
12862006.08.15 01:30buy6440.041.27011.26661.2851
12872006.08.16 18:32t/p6440.041.28511.26661.28515.97815.33
12882006.08.16 19:00t/p6430.101.28611.26761.286114.77830.10
12892006.08.21 01:30sell6450.101.28901.29251.2740
12902006.08.21 01:30sell6460.041.29001.29351.2750
12912006.08.21 02:32sell6470.121.29151.29501.2765
12922006.08.21 08:30close6470.121.28511.29501.27657.68837.78
12932006.08.21 08:30close6460.041.28511.29351.27501.96839.74
12942006.08.21 08:30close6450.101.28511.29251.27403.90843.64
12952006.08.21 15:02sell6480.101.29141.29491.2764
12962006.08.21 16:30sell6490.041.29271.29621.2777
12972006.08.23 08:30t/p6490.041.27771.29621.27776.05849.69
12982006.08.24 07:30t/p6480.101.27641.29491.276415.30864.99
12992006.09.08 00:04buy6500.101.27021.26671.2852
13002006.09.08 00:30buy6510.041.26821.26471.2832
13012006.09.08 00:32s/l6500.101.26671.26671.2852-3.50861.49
13022006.09.08 00:32buy6520.041.26691.26341.2819
13032006.09.11 00:03buy6530.121.26531.26181.2803
13042006.09.11 07:31close6530.121.27281.26181.28039.00870.49
13052006.09.11 07:31close6520.041.27281.26341.28192.33872.82
13062006.09.11 07:31close6510.041.27281.26471.28321.81874.63
13072006.09.15 01:00buy6540.101.26481.26131.2798
13082006.09.15 01:10buy6550.041.26381.26031.2788
13092006.09.21 03:00t/p6550.041.27881.26031.27885.82880.45
13102006.09.21 03:31t/p6540.101.27981.26131.279814.55895.00
13112006.09.22 00:31sell6560.101.28061.28411.2656
13122006.09.22 01:30sell6570.041.28161.28511.2666
13132006.09.26 20:02t/p6570.041.26661.28511.26666.05901.05
13142006.09.29 15:00t/p6560.101.26561.28411.265615.42916.47
13152006.09.29 15:00buy6580.101.26531.26181.2803
13162006.09.29 18:39buy6590.041.26411.26061.2791
13172006.10.06 01:00buy6600.121.26261.25911.2776
13182006.10.06 02:01close6600.121.27041.25911.27769.36925.83
13192006.10.06 02:01close6590.041.27041.26061.27912.31928.14
13202006.10.06 02:01close6580.101.27041.26181.28034.57932.71
13212006.10.06 11:30buy6610.101.26221.25871.2772
13222006.10.06 11:34buy6620.041.26121.25771.2762
13232006.10.06 12:30buy6630.121.25951.25601.2745
13242006.10.06 15:00s/l6610.101.25871.25871.2772-3.50929.21
13252006.10.06 15:30s/l6620.041.25771.25771.2762-1.40927.81
13262006.10.06 15:30buy6640.041.25751.25401.2725
13272006.10.10 10:05s/l6630.121.25601.25601.2745-4.38923.43
13282006.10.10 10:05buy6650.041.25621.25271.2712
13292006.10.10 11:02buy6660.121.25461.25111.2696
13302006.10.10 13:31s/l6640.041.25401.25401.2725-1.46921.97
13312006.10.10 22:59s/l6650.041.25271.25271.2712-1.40920.57
13322006.10.10 22:59buy6670.041.25201.24851.2670
13332006.10.11 13:30s/l6660.121.25111.25111.2696-4.29916.28
13342006.10.11 13:30buy6680.041.25101.24751.2660
13352006.10.13 22:31buy6690.121.24881.24531.2638
13362006.10.13 23:04s/l6670.041.24851.24851.2670-1.55914.73
13372006.10.19 18:20t/p6690.121.26381.24531.263817.46932.18
13382006.10.26 06:53close6680.041.26421.24751.26604.77936.95
13392006.10.26 06:53sell6700.101.26421.26771.2492
13402006.10.26 07:01sell6710.041.26541.26891.2504
13412006.10.26 08:21sell6720.121.26701.27051.2520
13422006.10.26 14:36s/l6700.101.26771.26771.2492-3.50933.45
13432006.10.26 16:23sell6730.121.26851.27201.2535
13442006.10.26 16:23s/l6710.041.26891.26891.2504-1.40932.05
13452006.10.26 16:50sell6740.121.27001.27351.2550
13462006.10.27 00:51s/l6720.121.27051.27051.2520-4.13927.92
13472006.10.27 12:32sell6750.121.27161.27511.2566
13482006.10.27 12:33s/l6730.121.27201.27201.2535-4.13923.79
13492006.10.27 13:07s/l6740.121.27351.27351.2550-4.13919.67
13502006.10.27 13:07sell6760.041.27331.27681.2583
13512006.10.27 13:31sell6770.121.27491.27841.2599
13522006.10.27 13:31s/l6750.121.27511.27511.2566-4.20915.47
13532006.10.31 00:58s/l6760.041.27681.27681.2583-1.35914.11
13542006.10.31 00:58s/l6770.121.27841.27841.2599-4.05910.06
13552006.10.31 00:58sell6780.101.27821.28171.2632
13562006.11.01 06:31sell6790.041.27981.28331.2648
13572006.11.07 04:34s/l6780.101.28171.28171.2632-3.08906.98
13582006.11.09 03:35s/l6790.041.28331.28331.2648-1.16905.83
13592006.11.10 00:09sell6800.101.28521.28871.2702
13602006.11.10 00:30sell6810.041.28641.28991.2714
13612006.11.10 01:00sell6820.121.28811.29161.2731
13622006.11.10 02:00s/l6800.101.28871.28871.2702-3.50902.33
13632006.11.10 02:32s/l6810.041.28991.28991.2714-1.40900.93
13642006.11.10 02:32sell6830.041.29001.29351.2750
13652006.11.22 13:28s/l6820.121.29161.29161.2731-3.47897.45
13662006.11.22 13:28sell6840.041.29141.29491.2764
13672006.11.22 15:03sell6850.121.29311.29661.2781
13682006.11.22 15:06s/l6830.041.29351.29351.2750-1.16896.29
13692006.11.22 15:24sell6860.121.29461.29811.2796
13702006.11.22 15:24s/l6840.041.29491.29491.2764-1.40894.89
13712006.11.23 09:07sell6870.121.29611.29961.2811
13722006.11.23 09:08s/l6850.121.29661.29661.2781-3.98890.91
13732006.11.24 08:03sell6880.121.29761.30111.2826
13742006.11.24 08:24s/l6860.121.29811.29811.2796-3.91887.00
13752006.11.24 08:26sell6890.121.29921.30271.2842
13762006.11.24 08:26s/l6870.121.29961.29961.2811-4.13882.87
13772006.11.24 08:30sell6900.121.30091.30441.2859
13782006.11.24 08:30s/l6880.121.30111.30111.2826-4.20878.67
13792006.11.24 08:32s/l6890.121.30271.30271.2842-4.20874.47
13802006.11.24 08:32sell6910.041.30261.30611.2876
13812006.11.24 08:32sell6920.121.30411.30761.2891
13822006.11.24 08:33s/l6900.121.30441.30441.2859-4.20870.27
13832006.11.24 08:33sell6930.121.30561.30911.2906
13842006.11.24 08:33s/l6910.041.30611.30611.2876-1.40868.87
13852006.11.24 08:33sell6940.121.30741.31091.2924
13862006.11.24 08:33s/l6920.121.30761.30761.2891-4.20864.67
13872006.11.24 08:33s/l6930.121.30911.30911.2906-4.20860.47
13882006.11.24 08:33sell6950.041.30971.31321.2947
13892006.11.24 10:31s/l6940.121.31091.31091.2924-4.20856.27
13902006.11.24 10:31sell6960.041.31071.31421.2957
13912006.11.26 00:00s/l6950.041.31321.31321.2947-1.40854.87
13922006.11.26 00:00s/l6960.041.31421.31421.2957-1.40853.47
13932006.11.26 00:00sell6970.101.31561.31911.3006
13942006.11.27 23:59close at stop6970.101.31321.31911.30062.46855.93