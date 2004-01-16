|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.01.01 00:00 - 2006.11.28 00:00 (2004.01.01 - 2006.11.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Usefilewrite=true; UseAlerts=true; Usetimefilter=false; InitialLots=0.1; MaxOpenTrade=8; HH_LLAvePeriod=8; EntryVariance=3; TakeProfit=150; StopLoss=35; GMT=0; MagicNumber=784512;
|Bars in test
|2054
|Ticks modelled
|2798709
|Modelling quality
|89.92%
|Initial deposit
|785.00
|Total net profit
|70.93
|Gross profit
|1576.94
|Gross loss
|-1506.01
|Profit factor
|1.05
|Expected payoff
|0.10
|Absolute drawdown
|126.27
|Maximal drawdown
|297.05 (31.08%)
|Relative drawdown
|31.08% (297.05)
|Total trades
|697
|Short positions (won %)
|355 (22.82%)
|Long positions (won %)
|342 (29.53%)
|Profit trades (% of total)
|182 (26.11%)
|Loss trades (% of total)
|515 (73.89%)
|Largest
|profit trade
|18.51
|loss trade
|-4.83
|Average
|profit trade
|8.66
|loss trade
|-2.92
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (73.97)
|consecutive losses (loss in money)
|41 (-138.52)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|73.97 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-138.52 (41)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|8
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.01.05 01:11
|sell
|1
|0.10
|1.2653
|1.2688
|1.2503
|2
|2004.01.05 01:14
|sell
|2
|0.04
|1.2667
|1.2702
|1.2517
|3
|2004.01.05 08:37
|sell
|3
|0.12
|1.2684
|1.2719
|1.2534
|4
|2004.01.05 08:42
|s/l
|1
|0.10
|1.2688
|1.2688
|1.2503
|-3.50
|781.50
|5
|2004.01.06 07:44
|sell
|4
|0.12
|1.2699
|1.2734
|1.2549
|6
|2004.01.06 07:45
|s/l
|2
|0.04
|1.2702
|1.2702
|1.2517
|-1.38
|780.12
|7
|2004.01.06 08:36
|sell
|5
|0.12
|1.2715
|1.2750
|1.2565
|8
|2004.01.06 08:37
|s/l
|3
|0.12
|1.2719
|1.2719
|1.2534
|-4.13
|776.00
|9
|2004.01.06 11:04
|s/l
|4
|0.12
|1.2734
|1.2734
|1.2549
|-4.20
|771.80
|10
|2004.01.06 11:04
|sell
|6
|0.04
|1.2734
|1.2769
|1.2584
|11
|2004.01.06 11:34
|s/l
|5
|0.12
|1.2750
|1.2750
|1.2565
|-4.20
|767.60
|12
|2004.01.06 11:34
|sell
|7
|0.04
|1.2750
|1.2785
|1.2600
|13
|2004.01.06 14:06
|sell
|8
|0.12
|1.2765
|1.2800
|1.2615
|14
|2004.01.06 14:37
|s/l
|6
|0.04
|1.2769
|1.2769
|1.2584
|-1.40
|766.20
|15
|2004.01.06 14:45
|sell
|9
|0.12
|1.2780
|1.2815
|1.2630
|16
|2004.01.06 14:52
|s/l
|7
|0.04
|1.2785
|1.2785
|1.2600
|-1.40
|764.80
|17
|2004.01.06 15:00
|sell
|10
|0.12
|1.2796
|1.2831
|1.2646
|18
|2004.01.06 15:18
|s/l
|8
|0.12
|1.2800
|1.2800
|1.2615
|-4.20
|760.60
|19
|2004.01.07 20:12
|t/p
|10
|0.12
|1.2646
|1.2831
|1.2646
|18.07
|778.67
|20
|2004.01.07 22:57
|t/p
|9
|0.12
|1.2630
|1.2815
|1.2630
|18.07
|796.74
|21
|2004.01.09 14:33
|sell
|11
|0.10
|1.2824
|1.2859
|1.2674
|22
|2004.01.09 14:34
|sell
|12
|0.04
|1.2839
|1.2874
|1.2689
|23
|2004.01.09 17:03
|s/l
|11
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2674
|-3.50
|793.24
|24
|2004.01.09 17:03
|sell
|13
|0.04
|1.2858
|1.2893
|1.2708
|25
|2004.01.12 09:18
|s/l
|12
|0.04
|1.2874
|1.2874
|1.2689
|-1.38
|791.87
|26
|2004.01.12 09:18
|sell
|14
|0.04
|1.2881
|1.2916
|1.2731
|27
|2004.01.12 09:38
|s/l
|13
|0.04
|1.2893
|1.2893
|1.2708
|-1.38
|790.49
|28
|2004.01.12 09:38
|sell
|15
|0.04
|1.2892
|1.2927
|1.2742
|29
|2004.01.12 21:14
|t/p
|15
|0.04
|1.2742
|1.2927
|1.2742
|6.00
|796.49
|30
|2004.01.13 01:17
|t/p
|14
|0.04
|1.2731
|1.2916
|1.2731
|6.02
|802.51
|31
|2004.01.16 08:05
|buy
|16
|0.10
|1.2562
|1.2527
|1.2712
|32
|2004.01.16 08:31
|buy
|17
|0.04
|1.2548
|1.2513
|1.2698
|33
|2004.01.16 08:35
|buy
|18
|0.12
|1.2531
|1.2496
|1.2681
|34
|2004.01.16 08:36
|s/l
|16
|0.10
|1.2527
|1.2527
|1.2712
|-3.50
|799.01
|35
|2004.01.16 09:50
|s/l
|17
|0.04
|1.2513
|1.2513
|1.2698
|-1.40
|797.61
|36
|2004.01.16 09:50
|buy
|19
|0.04
|1.2513
|1.2478
|1.2663
|37
|2004.01.16 09:54
|s/l
|18
|0.12
|1.2496
|1.2496
|1.2681
|-4.20
|793.41
|38
|2004.01.16 09:54
|buy
|20
|0.04
|1.2495
|1.2460
|1.2645
|39
|2004.01.16 13:13
|s/l
|19
|0.04
|1.2478
|1.2478
|1.2663
|-1.40
|792.01
|40
|2004.01.16 13:13
|buy
|21
|0.04
|1.2479
|1.2444
|1.2629
|41
|2004.01.16 15:03
|s/l
|20
|0.04
|1.2460
|1.2460
|1.2645
|-1.40
|790.61
|42
|2004.01.16 15:03
|buy
|22
|0.04
|1.2451
|1.2416
|1.2601
|43
|2004.01.16 15:28
|s/l
|21
|0.04
|1.2444
|1.2444
|1.2629
|-1.40
|789.21
|44
|2004.01.16 15:28
|buy
|23
|0.04
|1.2439
|1.2404
|1.2589
|45
|2004.01.16 15:46
|buy
|24
|0.12
|1.2420
|1.2385
|1.2570
|46
|2004.01.16 16:16
|s/l
|22
|0.04
|1.2416
|1.2416
|1.2601
|-1.40
|787.81
|47
|2004.01.16 16:21
|s/l
|23
|0.04
|1.2404
|1.2404
|1.2589
|-1.40
|786.41
|48
|2004.01.16 16:21
|buy
|25
|0.04
|1.2404
|1.2369
|1.2554
|49
|2004.01.16 16:35
|s/l
|24
|0.12
|1.2385
|1.2385
|1.2570
|-4.20
|782.21
|50
|2004.01.16 16:35
|buy
|26
|0.04
|1.2387
|1.2352
|1.2537
|51
|2004.01.16 18:28
|s/l
|25
|0.04
|1.2369
|1.2369
|1.2554
|-1.40
|780.81
|52
|2004.01.16 18:28
|buy
|27
|0.04
|1.2361
|1.2326
|1.2511
|53
|2004.01.16 18:30
|s/l
|26
|0.04
|1.2352
|1.2352
|1.2537
|-1.40
|779.41
|54
|2004.01.19 10:20
|buy
|28
|0.04
|1.2347
|1.2312
|1.2497
|55
|2004.01.20 12:40
|t/p
|28
|0.04
|1.2497
|1.2312
|1.2497
|5.97
|785.38
|56
|2004.01.20 12:43
|t/p
|27
|0.04
|1.2511
|1.2326
|1.2511
|5.94
|791.32
|57
|2004.01.30 10:15
|buy
|29
|0.10
|1.2360
|1.2325
|1.2510
|58
|2004.02.03 08:15
|t/p
|29
|0.10
|1.2510
|1.2325
|1.2510
|14.85
|806.17
|59
|2004.02.09 05:59
|sell
|30
|0.10
|1.2735
|1.2770
|1.2585
|60
|2004.02.09 06:05
|sell
|31
|0.04
|1.2746
|1.2781
|1.2596
|61
|2004.02.10 08:26
|sell
|32
|0.12
|1.2767
|1.2802
|1.2617
|62
|2004.02.10 08:30
|s/l
|30
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2585
|-3.44
|802.73
|63
|2004.02.10 08:32
|s/l
|31
|0.04
|1.2781
|1.2781
|1.2596
|-1.38
|801.36
|64
|2004.02.10 08:32
|sell
|33
|0.04
|1.2783
|1.2818
|1.2633
|65
|2004.02.11 17:36
|s/l
|32
|0.12
|1.2802
|1.2802
|1.2617
|-4.13
|797.23
|66
|2004.02.11 17:36
|sell
|34
|0.04
|1.2812
|1.2847
|1.2662
|67
|2004.02.11 17:52
|s/l
|33
|0.04
|1.2818
|1.2818
|1.2633
|-1.38
|795.85
|68
|2004.02.11 17:55
|sell
|35
|0.04
|1.2823
|1.2858
|1.2673
|69
|2004.02.11 23:34
|sell
|36
|0.12
|1.2841
|1.2876
|1.2691
|70
|2004.02.13 14:30
|s/l
|34
|0.04
|1.2847
|1.2847
|1.2662
|-1.30
|794.55
|71
|2004.02.13 14:30
|s/l
|35
|0.04
|1.2858
|1.2858
|1.2673
|-1.30
|793.25
|72
|2004.02.13 14:30
|sell
|37
|0.04
|1.2868
|1.2903
|1.2718
|73
|2004.02.13 14:40
|s/l
|36
|0.12
|1.2876
|1.2876
|1.2691
|-3.91
|789.34
|74
|2004.02.13 15:51
|sell
|38
|0.04
|1.2889
|1.2924
|1.2739
|75
|2004.02.13 17:29
|t/p
|38
|0.04
|1.2739
|1.2924
|1.2739
|6.00
|795.34
|76
|2004.02.13 17:46
|t/p
|37
|0.04
|1.2718
|1.2903
|1.2718
|6.00
|801.34
|77
|2004.02.18 07:40
|sell
|39
|0.10
|1.2910
|1.2945
|1.2760
|78
|2004.02.18 08:10
|sell
|40
|0.04
|1.2921
|1.2956
|1.2771
|79
|2004.02.18 19:10
|t/p
|40
|0.04
|1.2771
|1.2956
|1.2771
|6.00
|807.34
|80
|2004.02.18 19:44
|t/p
|39
|0.10
|1.2760
|1.2945
|1.2760
|15.00
|822.34
|81
|2004.02.23 01:05
|buy
|41
|0.10
|1.2492
|1.2457
|1.2642
|82
|2004.02.23 01:12
|buy
|42
|0.04
|1.2482
|1.2447
|1.2632
|83
|2004.02.23 01:26
|buy
|43
|0.12
|1.2467
|1.2432
|1.2617
|84
|2004.02.23 01:46
|s/l
|41
|0.10
|1.2457
|1.2457
|1.2642
|-3.50
|818.84
|85
|2004.02.24 16:00
|t/p
|42
|0.04
|1.2632
|1.2447
|1.2632
|5.97
|824.81
|86
|2004.02.24 16:00
|t/p
|43
|0.12
|1.2617
|1.2432
|1.2617
|17.91
|842.72
|87
|2004.02.26 09:43
|buy
|44
|0.10
|1.2439
|1.2404
|1.2589
|88
|2004.02.26 11:24
|buy
|45
|0.04
|1.2421
|1.2386
|1.2571
|89
|2004.02.26 14:38
|s/l
|44
|0.10
|1.2404
|1.2404
|1.2589
|-3.50
|839.22
|90
|2004.02.26 14:38
|buy
|46
|0.04
|1.2405
|1.2370
|1.2555
|91
|2004.02.26 14:41
|s/l
|45
|0.04
|1.2386
|1.2386
|1.2571
|-1.40
|837.82
|92
|2004.02.26 14:41
|buy
|47
|0.04
|1.2388
|1.2353
|1.2538
|93
|2004.03.01 08:34
|t/p
|47
|0.04
|1.2538
|1.2353
|1.2538
|5.94
|843.76
|94
|2004.03.02 16:30
|s/l
|46
|0.04
|1.2370
|1.2370
|1.2555
|-1.49
|842.27
|95
|2004.03.02 16:30
|buy
|48
|0.10
|1.2369
|1.2334
|1.2519
|96
|2004.03.02 16:49
|buy
|49
|0.04
|1.2358
|1.2323
|1.2508
|97
|2004.03.02 16:55
|buy
|50
|0.12
|1.2339
|1.2304
|1.2489
|98
|2004.03.02 16:56
|s/l
|48
|0.10
|1.2334
|1.2334
|1.2519
|-3.50
|838.77
|99
|2004.03.02 16:56
|s/l
|49
|0.04
|1.2323
|1.2323
|1.2508
|-1.40
|837.37
|100
|2004.03.02 16:56
|buy
|51
|0.04
|1.2315
|1.2280
|1.2465
|101
|2004.03.02 16:58
|s/l
|50
|0.12
|1.2304
|1.2304
|1.2489
|-4.20
|833.17
|102
|2004.03.02 16:58
|buy
|52
|0.04
|1.2301
|1.2266
|1.2451
|103
|2004.03.02 17:00
|buy
|53
|0.12
|1.2284
|1.2249
|1.2434
|104
|2004.03.02 17:01
|s/l
|51
|0.04
|1.2280
|1.2280
|1.2465
|-1.40
|831.77
|105
|2004.03.02 17:01
|s/l
|52
|0.04
|1.2266
|1.2266
|1.2451
|-1.40
|830.37
|106
|2004.03.02 17:01
|buy
|54
|0.04
|1.2266
|1.2231
|1.2416
|107
|2004.03.02 17:02
|s/l
|53
|0.12
|1.2249
|1.2249
|1.2434
|-4.20
|826.17
|108
|2004.03.02 17:02
|buy
|55
|0.04
|1.2242
|1.2207
|1.2392
|109
|2004.03.02 17:58
|s/l
|54
|0.04
|1.2231
|1.2231
|1.2416
|-1.40
|824.77
|110
|2004.03.02 17:58
|buy
|56
|0.04
|1.2229
|1.2194
|1.2379
|111
|2004.03.02 18:01
|s/l
|55
|0.04
|1.2207
|1.2207
|1.2392
|-1.40
|823.37
|112
|2004.03.02 18:01
|buy
|57
|0.04
|1.2203
|1.2168
|1.2353
|113
|2004.03.03 01:07
|s/l
|56
|0.04
|1.2194
|1.2194
|1.2379
|-1.43
|821.94
|114
|2004.03.03 01:07
|buy
|58
|0.04
|1.2190
|1.2155
|1.2340
|115
|2004.03.03 01:11
|s/l
|57
|0.04
|1.2168
|1.2168
|1.2353
|-1.43
|820.51
|116
|2004.03.03 01:11
|buy
|59
|0.04
|1.2166
|1.2131
|1.2316
|117
|2004.03.03 05:41
|s/l
|58
|0.04
|1.2155
|1.2155
|1.2340
|-1.40
|819.11
|118
|2004.03.03 05:41
|buy
|60
|0.04
|1.2156
|1.2121
|1.2306
|119
|2004.03.03 11:26
|buy
|61
|0.12
|1.2133
|1.2098
|1.2283
|120
|2004.03.03 13:04
|s/l
|59
|0.04
|1.2131
|1.2131
|1.2316
|-1.40
|817.71
|121
|2004.03.03 13:07
|s/l
|60
|0.04
|1.2121
|1.2121
|1.2306
|-1.40
|816.31
|122
|2004.03.03 13:07
|buy
|62
|0.04
|1.2115
|1.2080
|1.2265
|123
|2004.03.03 17:24
|s/l
|61
|0.12
|1.2098
|1.2098
|1.2283
|-4.20
|812.11
|124
|2004.03.03 17:24
|buy
|63
|0.04
|1.2093
|1.2058
|1.2243
|125
|2004.03.03 17:29
|s/l
|62
|0.04
|1.2080
|1.2080
|1.2265
|-1.40
|810.71
|126
|2004.03.03 17:29
|buy
|64
|0.04
|1.2082
|1.2047
|1.2232
|127
|2004.03.03 17:32
|buy
|65
|0.12
|1.2062
|1.2027
|1.2212
|128
|2004.03.03 19:01
|close
|65
|0.12
|1.2139
|1.2027
|1.2212
|9.24
|819.95
|129
|2004.03.03 19:01
|close
|64
|0.04
|1.2139
|1.2047
|1.2232
|2.28
|822.23
|130
|2004.03.03 19:01
|close
|63
|0.04
|1.2139
|1.2058
|1.2243
|1.84
|824.07
|131
|2004.03.26 08:59
|buy
|66
|0.10
|1.2086
|1.2051
|1.2236
|132
|2004.03.29 08:30
|buy
|67
|0.04
|1.2061
|1.2026
|1.2211
|133
|2004.03.30 08:10
|t/p
|67
|0.04
|1.2211
|1.2026
|1.2211
|5.97
|830.04
|134
|2004.03.31 05:01
|t/p
|66
|0.10
|1.2236
|1.2051
|1.2236
|14.77
|844.81
|135
|2004.04.06 06:28
|buy
|68
|0.10
|1.1984
|1.1949
|1.2134
|136
|2004.04.06 23:51
|t/p
|68
|0.10
|1.2134
|1.1949
|1.2134
|15.00
|859.81
|137
|2004.04.13 10:07
|buy
|69
|0.10
|1.1977
|1.1942
|1.2127
|138
|2004.04.13 14:30
|s/l
|69
|0.10
|1.1942
|1.1942
|1.2127
|-3.50
|856.31
|139
|2004.04.13 14:30
|buy
|70
|0.10
|1.1934
|1.1899
|1.2084
|140
|2004.04.13 15:29
|buy
|71
|0.04
|1.1922
|1.1887
|1.2072
|141
|2004.04.14 07:21
|s/l
|70
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.2084
|-3.58
|852.73
|142
|2004.04.14 07:21
|buy
|72
|0.04
|1.1899
|1.1864
|1.2049
|143
|2004.04.14 14:30
|s/l
|71
|0.04
|1.1887
|1.1887
|1.2072
|-1.43
|851.30
|144
|2004.04.14 14:30
|buy
|73
|0.04
|1.1882
|1.1847
|1.2032
|145
|2004.04.16 17:04
|t/p
|73
|0.04
|1.2032
|1.1847
|1.2032
|5.88
|857.18
|146
|2004.04.19 08:55
|t/p
|72
|0.04
|1.2049
|1.1864
|1.2049
|5.85
|863.03
|147
|2004.04.20 21:51
|buy
|74
|0.10
|1.1865
|1.1830
|1.2015
|148
|2004.04.20 22:00
|buy
|75
|0.04
|1.1854
|1.1819
|1.2004
|149
|2004.04.21 00:01
|buy
|76
|0.12
|1.1835
|1.1800
|1.1985
|150
|2004.04.21 00:07
|s/l
|74
|0.10
|1.1830
|1.1830
|1.2015
|-3.58
|859.46
|151
|2004.04.21 04:22
|s/l
|75
|0.04
|1.1819
|1.1819
|1.2004
|-1.43
|858.03
|152
|2004.04.21 04:22
|buy
|77
|0.04
|1.1821
|1.1786
|1.1971
|153
|2004.04.22 00:57
|s/l
|76
|0.12
|1.1800
|1.1800
|1.1985
|-4.47
|853.55
|154
|2004.04.22 00:57
|buy
|78
|0.04
|1.1801
|1.1766
|1.1951
|155
|2004.04.22 01:17
|s/l
|77
|0.04
|1.1786
|1.1786
|1.1971
|-1.49
|852.06
|156
|2004.04.22 01:17
|buy
|79
|0.04
|1.1781
|1.1746
|1.1931
|157
|2004.04.23 01:39
|t/p
|79
|0.04
|1.1931
|1.1746
|1.1931
|5.97
|858.03
|158
|2004.04.26 02:49
|buy
|80
|0.04
|1.1777
|1.1742
|1.1927
|159
|2004.04.26 02:52
|s/l
|78
|0.04
|1.1766
|1.1766
|1.1951
|-1.46
|856.57
|160
|2004.04.26 02:52
|buy
|81
|0.04
|1.1766
|1.1731
|1.1916
|161
|2004.04.27 16:33
|t/p
|81
|0.04
|1.1916
|1.1731
|1.1916
|5.97
|862.54
|162
|2004.04.27 17:49
|t/p
|80
|0.04
|1.1927
|1.1742
|1.1927
|5.97
|868.51
|163
|2004.04.30 15:04
|sell
|82
|0.10
|1.1984
|1.2019
|1.1834
|164
|2004.04.30 15:06
|sell
|83
|0.04
|1.1998
|1.2033
|1.1848
|165
|2004.05.04 10:44
|s/l
|82
|0.10
|1.2019
|1.2019
|1.1834
|-3.38
|865.13
|166
|2004.05.04 10:44
|sell
|84
|0.04
|1.2017
|1.2052
|1.1867
|167
|2004.05.04 10:54
|s/l
|83
|0.04
|1.2033
|1.2033
|1.1848
|-1.35
|863.78
|168
|2004.05.04 10:54
|sell
|85
|0.04
|1.2033
|1.2068
|1.1883
|169
|2004.05.04 11:47
|s/l
|84
|0.04
|1.2052
|1.2052
|1.1867
|-1.40
|862.38
|170
|2004.05.04 11:47
|sell
|86
|0.04
|1.2058
|1.2093
|1.1908
|171
|2004.05.04 11:51
|s/l
|85
|0.04
|1.2068
|1.2068
|1.1883
|-1.40
|860.98
|172
|2004.05.04 12:30
|sell
|87
|0.04
|1.2071
|1.2106
|1.1921
|173
|2004.05.04 14:56
|sell
|88
|0.12
|1.2090
|1.2125
|1.1940
|174
|2004.05.04 14:57
|s/l
|86
|0.04
|1.2093
|1.2093
|1.1908
|-1.40
|859.58
|175
|2004.05.04 20:18
|s/l
|87
|0.04
|1.2106
|1.2106
|1.1921
|-1.40
|858.18
|176
|2004.05.04 23:27
|sell
|89
|0.04
|1.2110
|1.2145
|1.1960
|177
|2004.05.05 02:47
|s/l
|88
|0.12
|1.2125
|1.2125
|1.1940
|-4.13
|854.05
|178
|2004.05.05 02:47
|sell
|90
|0.04
|1.2124
|1.2159
|1.1974
|179
|2004.05.05 08:50
|sell
|91
|0.12
|1.2141
|1.2176
|1.1991
|180
|2004.05.05 10:56
|s/l
|89
|0.04
|1.2145
|1.2145
|1.1960
|-1.38
|852.68
|181
|2004.05.05 11:07
|sell
|92
|0.12
|1.2156
|1.2191
|1.2006
|182
|2004.05.05 11:08
|s/l
|90
|0.04
|1.2159
|1.2159
|1.1974
|-1.40
|851.28
|183
|2004.05.05 11:23
|sell
|93
|0.12
|1.2171
|1.2206
|1.2021
|184
|2004.05.05 11:47
|s/l
|91
|0.12
|1.2176
|1.2176
|1.1991
|-4.20
|847.08
|185
|2004.05.07 14:30
|t/p
|92
|0.12
|1.2006
|1.2191
|1.2006
|18.29
|865.37
|186
|2004.05.07 14:30
|t/p
|93
|0.12
|1.2021
|1.2206
|1.2021
|18.29
|883.66
|187
|2004.05.11 13:16
|buy
|94
|0.10
|1.1809
|1.1774
|1.1959
|188
|2004.05.11 13:20
|buy
|95
|0.04
|1.1798
|1.1763
|1.1948
|189
|2004.05.17 04:11
|t/p
|95
|0.04
|1.1948
|1.1763
|1.1948
|5.82
|889.48
|190
|2004.05.17 04:18
|t/p
|94
|0.10
|1.1959
|1.1774
|1.1959
|14.55
|904.03
|191
|2004.05.21 15:01
|sell
|96
|0.10
|1.2065
|1.2100
|1.1915
|192
|2004.05.25 10:14
|sell
|97
|0.04
|1.2076
|1.2111
|1.1926
|193
|2004.05.25 14:32
|sell
|98
|0.12
|1.2092
|1.2127
|1.1942
|194
|2004.05.25 14:34
|s/l
|96
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.1915
|-3.38
|900.65
|195
|2004.05.25 14:43
|s/l
|97
|0.04
|1.2111
|1.2111
|1.1926
|-1.40
|899.25
|196
|2004.05.25 14:43
|sell
|99
|0.04
|1.2112
|1.2147
|1.1962
|197
|2004.05.26 08:55
|s/l
|98
|0.12
|1.2127
|1.2127
|1.1942
|-4.13
|895.12
|198
|2004.05.26 09:17
|sell
|100
|0.04
|1.2133
|1.2168
|1.1983
|199
|2004.05.27 07:02
|s/l
|99
|0.04
|1.2147
|1.2147
|1.1962
|-1.30
|893.82
|200
|2004.05.27 07:02
|sell
|101
|0.04
|1.2146
|1.2181
|1.1996
|201
|2004.05.27 08:13
|sell
|102
|0.12
|1.2161
|1.2196
|1.2011
|202
|2004.05.27 09:22
|s/l
|100
|0.04
|1.2168
|1.2168
|1.1983
|-1.33
|892.49
|203
|2004.05.27 14:25
|sell
|103
|0.12
|1.2177
|1.2212
|1.2027
|204
|2004.05.27 14:49
|s/l
|101
|0.04
|1.2181
|1.2181
|1.1996
|-1.40
|891.09
|205
|2004.05.27 14:51
|sell
|104
|0.12
|1.2193
|1.2228
|1.2043
|206
|2004.05.27 14:53
|s/l
|102
|0.12
|1.2196
|1.2196
|1.2011
|-4.20
|886.89
|207
|2004.05.27 14:58
|s/l
|103
|0.12
|1.2212
|1.2212
|1.2027
|-4.20
|882.69
|208
|2004.05.27 14:58
|sell
|105
|0.04
|1.2217
|1.2252
|1.2067
|209
|2004.05.27 15:13
|s/l
|104
|0.12
|1.2228
|1.2228
|1.2043
|-4.20
|878.49
|210
|2004.05.27 15:13
|sell
|106
|0.04
|1.2234
|1.2269
|1.2084
|211
|2004.05.27 15:20
|s/l
|105
|0.04
|1.2252
|1.2252
|1.2067
|-1.40
|877.09
|212
|2004.05.27 15:20
|sell
|107
|0.04
|1.2254
|1.2289
|1.2104
|213
|2004.05.27 17:10
|s/l
|106
|0.04
|1.2269
|1.2269
|1.2084
|-1.40
|875.69
|214
|2004.05.27 17:10
|sell
|108
|0.04
|1.2268
|1.2303
|1.2118
|215
|2004.05.27 20:39
|sell
|109
|0.12
|1.2284
|1.2319
|1.2134
|216
|2004.05.28 08:01
|s/l
|107
|0.04
|1.2289
|1.2289
|1.2104
|-1.38
|874.31
|217
|2004.06.02 16:10
|sell
|110
|0.12
|1.2300
|1.2335
|1.2150
|218
|2004.06.02 18:10
|close
|110
|0.12
|1.2242
|1.2335
|1.2150
|6.96
|881.27
|219
|2004.06.02 18:10
|close
|109
|0.12
|1.2242
|1.2319
|1.2134
|5.33
|886.60
|220
|2004.06.02 18:10
|close
|108
|0.04
|1.2242
|1.2303
|1.2118
|1.14
|887.74
|221
|2004.06.07 00:25
|sell
|111
|0.10
|1.2313
|1.2348
|1.2163
|222
|2004.06.07 01:28
|sell
|112
|0.04
|1.2325
|1.2360
|1.2175
|223
|2004.06.08 08:15
|sell
|113
|0.12
|1.2345
|1.2380
|1.2195
|224
|2004.06.08 08:16
|s/l
|111
|0.10
|1.2348
|1.2348
|1.2163
|-3.44
|884.30
|225
|2004.06.09 12:36
|t/p
|113
|0.12
|1.2195
|1.2380
|1.2195
|18.07
|902.37
|226
|2004.06.09 13:17
|t/p
|112
|0.04
|1.2175
|1.2360
|1.2175
|6.05
|908.42
|227
|2004.06.11 06:57
|buy
|114
|0.10
|1.2020
|1.1985
|1.2170
|228
|2004.06.11 07:00
|buy
|115
|0.04
|1.2007
|1.1972
|1.2157
|229
|2004.06.11 08:47
|buy
|116
|0.12
|1.1988
|1.1953
|1.2138
|230
|2004.06.11 08:48
|s/l
|114
|0.10
|1.1985
|1.1985
|1.2170
|-3.50
|904.92
|231
|2004.06.11 09:25
|s/l
|115
|0.04
|1.1972
|1.1972
|1.2157
|-1.40
|903.52
|232
|2004.06.11 09:25
|buy
|117
|0.04
|1.1971
|1.1936
|1.2121
|233
|2004.06.14 03:16
|s/l
|116
|0.12
|1.1953
|1.1953
|1.2138
|-4.29
|899.23
|234
|2004.06.14 03:16
|buy
|118
|0.04
|1.1955
|1.1920
|1.2105
|235
|2004.06.15 14:34
|t/p
|118
|0.04
|1.2105
|1.1920
|1.2105
|5.97
|905.20
|236
|2004.06.15 17:50
|t/p
|117
|0.04
|1.2121
|1.1936
|1.2121
|5.94
|911.14
|237
|2004.06.23 08:11
|sell
|119
|0.10
|1.2172
|1.2207
|1.2022
|238
|2004.06.23 08:14
|sell
|120
|0.04
|1.2184
|1.2219
|1.2034
|239
|2004.06.28 14:09
|sell
|121
|0.12
|1.2199
|1.2234
|1.2049
|240
|2004.06.28 14:13
|s/l
|119
|0.10
|1.2207
|1.2207
|1.2022
|-3.20
|907.94
|241
|2004.06.28 14:17
|sell
|122
|0.12
|1.2215
|1.2250
|1.2065
|242
|2004.06.28 14:18
|s/l
|120
|0.04
|1.2219
|1.2219
|1.2034
|-1.28
|906.66
|243
|2004.07.02 14:30
|s/l
|121
|0.12
|1.2234
|1.2234
|1.2049
|-3.76
|902.90
|244
|2004.07.02 14:30
|sell
|123
|0.04
|1.2244
|1.2279
|1.2094
|245
|2004.07.02 14:30
|s/l
|122
|0.12
|1.2250
|1.2250
|1.2065
|-3.76
|899.14
|246
|2004.07.02 14:30
|s/l
|123
|0.04
|1.2279
|1.2279
|1.2094
|-1.40
|897.74
|247
|2004.07.02 14:30
|sell
|124
|0.10
|1.2329
|1.2364
|1.2179
|248
|2004.07.07 07:52
|sell
|125
|0.04
|1.2339
|1.2374
|1.2189
|249
|2004.07.07 07:53
|sell
|126
|0.12
|1.2358
|1.2393
|1.2208
|250
|2004.07.07 07:53
|s/l
|124
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2179
|-3.32
|894.42
|251
|2004.07.07 07:54
|s/l
|125
|0.04
|1.2374
|1.2374
|1.2189
|-1.40
|893.02
|252
|2004.07.07 07:54
|sell
|127
|0.04
|1.2373
|1.2408
|1.2223
|253
|2004.07.08 16:08
|s/l
|126
|0.12
|1.2393
|1.2393
|1.2208
|-3.98
|889.03
|254
|2004.07.08 16:08
|sell
|128
|0.04
|1.2392
|1.2427
|1.2242
|255
|2004.07.09 03:29
|s/l
|127
|0.04
|1.2408
|1.2408
|1.2223
|-1.30
|887.73
|256
|2004.07.09 03:29
|sell
|129
|0.04
|1.2409
|1.2444
|1.2259
|257
|2004.07.12 10:04
|s/l
|128
|0.04
|1.2427
|1.2427
|1.2242
|-1.35
|886.38
|258
|2004.07.12 10:04
|sell
|130
|0.04
|1.2427
|1.2462
|1.2277
|259
|2004.07.16 15:54
|s/l
|129
|0.04
|1.2444
|1.2444
|1.2259
|-1.23
|885.15
|260
|2004.07.16 15:54
|sell
|131
|0.04
|1.2442
|1.2477
|1.2292
|261
|2004.07.16 15:58
|sell
|132
|0.12
|1.2457
|1.2492
|1.2307
|262
|2004.07.19 07:30
|s/l
|130
|0.04
|1.2462
|1.2462
|1.2277
|-1.23
|883.92
|263
|2004.07.20 21:10
|t/p
|132
|0.12
|1.2307
|1.2492
|1.2307
|18.15
|902.06
|264
|2004.07.21 12:30
|t/p
|131
|0.04
|1.2292
|1.2477
|1.2292
|6.07
|908.14
|265
|2004.07.23 11:29
|buy
|133
|0.10
|1.2210
|1.2175
|1.2360
|266
|2004.07.23 11:35
|buy
|134
|0.04
|1.2200
|1.2165
|1.2350
|267
|2004.07.23 11:37
|buy
|135
|0.12
|1.2185
|1.2150
|1.2335
|268
|2004.07.23 12:42
|s/l
|133
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.2360
|-3.50
|904.64
|269
|2004.07.23 14:28
|buy
|136
|0.12
|1.2170
|1.2135
|1.2320
|270
|2004.07.23 14:39
|s/l
|134
|0.04
|1.2165
|1.2165
|1.2350
|-1.40
|903.24
|271
|2004.07.23 14:40
|s/l
|135
|0.12
|1.2150
|1.2150
|1.2335
|-4.20
|899.04
|272
|2004.07.23 14:40
|buy
|137
|0.04
|1.2150
|1.2115
|1.2300
|273
|2004.07.23 16:56
|s/l
|136
|0.12
|1.2135
|1.2135
|1.2320
|-4.20
|894.84
|274
|2004.07.23 16:56
|buy
|138
|0.04
|1.2136
|1.2101
|1.2286
|275
|2004.07.23 16:58
|buy
|139
|0.12
|1.2120
|1.2085
|1.2270
|276
|2004.07.23 16:59
|s/l
|137
|0.04
|1.2115
|1.2115
|1.2300
|-1.40
|893.44
|277
|2004.07.23 20:36
|buy
|140
|0.12
|1.2104
|1.2069
|1.2254
|278
|2004.07.23 20:36
|s/l
|138
|0.04
|1.2101
|1.2101
|1.2286
|-1.40
|892.04
|279
|2004.07.23 20:51
|buy
|141
|0.12
|1.2088
|1.2053
|1.2238
|280
|2004.07.26 07:05
|close
|141
|0.12
|1.2141
|1.2053
|1.2238
|6.27
|898.31
|281
|2004.07.26 07:05
|close
|140
|0.12
|1.2141
|1.2069
|1.2254
|4.35
|902.66
|282
|2004.07.26 07:05
|close
|139
|0.12
|1.2141
|1.2085
|1.2270
|2.43
|905.08
|283
|2004.07.27 16:17
|buy
|142
|0.10
|1.2087
|1.2052
|1.2237
|284
|2004.07.27 16:18
|buy
|143
|0.04
|1.2077
|1.2042
|1.2227
|285
|2004.07.27 16:18
|buy
|144
|0.12
|1.2061
|1.2026
|1.2211
|286
|2004.07.27 16:45
|s/l
|142
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2237
|-3.50
|901.58
|287
|2004.07.27 17:35
|buy
|145
|0.12
|1.2045
|1.2010
|1.2195
|288
|2004.07.27 17:35
|s/l
|143
|0.04
|1.2042
|1.2042
|1.2227
|-1.40
|900.18
|289
|2004.07.28 10:51
|buy
|146
|0.12
|1.2029
|1.1994
|1.2179
|290
|2004.07.28 11:11
|s/l
|144
|0.12
|1.2026
|1.2026
|1.2211
|-4.29
|895.89
|291
|2004.07.28 11:12
|buy
|147
|0.12
|1.2014
|1.1979
|1.2164
|292
|2004.07.28 11:12
|s/l
|145
|0.12
|1.2010
|1.2010
|1.2195
|-4.29
|891.60
|293
|2004.07.29 15:21
|s/l
|146
|0.12
|1.1994
|1.1994
|1.2179
|-4.47
|887.13
|294
|2004.07.29 15:21
|buy
|148
|0.04
|1.1996
|1.1961
|1.2146
|295
|2004.08.04 14:06
|s/l
|147
|0.12
|1.1979
|1.1979
|1.2164
|-4.83
|882.30
|296
|2004.08.04 14:06
|buy
|149
|0.04
|1.1973
|1.1938
|1.2123
|297
|2004.08.06 14:51
|t/p
|148
|0.04
|1.2146
|1.1961
|1.2146
|5.76
|888.06
|298
|2004.08.06 14:51
|t/p
|149
|0.04
|1.2123
|1.1938
|1.2123
|5.88
|893.93
|299
|2004.08.10 15:54
|sell
|150
|0.10
|1.2298
|1.2333
|1.2148
|300
|2004.08.10 16:03
|sell
|151
|0.04
|1.2309
|1.2344
|1.2159
|301
|2004.08.13 14:31
|s/l
|150
|0.10
|1.2333
|1.2333
|1.2148
|-3.20
|890.74
|302
|2004.08.13 14:31
|s/l
|151
|0.04
|1.2344
|1.2344
|1.2159
|-1.28
|889.46
|303
|2004.08.13 14:31
|sell
|152
|0.10
|1.2377
|1.2412
|1.2227
|304
|2004.08.17 14:31
|sell
|153
|0.04
|1.2388
|1.2423
|1.2238
|305
|2004.08.23 14:22
|t/p
|153
|0.04
|1.2238
|1.2423
|1.2238
|6.15
|895.60
|306
|2004.08.23 15:03
|t/p
|152
|0.10
|1.2227
|1.2412
|1.2227
|15.48
|911.09
|307
|2004.08.24 05:41
|buy
|154
|0.10
|1.2131
|1.2096
|1.2281
|308
|2004.08.24 05:48
|buy
|155
|0.04
|1.2121
|1.2086
|1.2271
|309
|2004.08.24 14:28
|buy
|156
|0.12
|1.2106
|1.2071
|1.2256
|310
|2004.08.24 14:31
|s/l
|154
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2281
|-3.50
|907.59
|311
|2004.08.24 18:10
|buy
|157
|0.12
|1.2090
|1.2055
|1.2240
|312
|2004.08.24 18:12
|s/l
|155
|0.04
|1.2086
|1.2086
|1.2271
|-1.40
|906.19
|313
|2004.08.24 18:30
|buy
|158
|0.12
|1.2075
|1.2040
|1.2225
|314
|2004.08.24 18:45
|s/l
|156
|0.12
|1.2071
|1.2071
|1.2256
|-4.20
|901.99
|315
|2004.08.25 02:05
|buy
|159
|0.12
|1.2059
|1.2024
|1.2209
|316
|2004.08.25 02:23
|s/l
|157
|0.12
|1.2055
|1.2055
|1.2240
|-4.29
|897.70
|317
|2004.08.26 07:58
|buy
|160
|0.12
|1.2043
|1.2008
|1.2193
|318
|2004.08.26 13:41
|close
|160
|0.12
|1.2098
|1.2008
|1.2193
|6.60
|904.30
|319
|2004.08.26 13:41
|close
|159
|0.12
|1.2098
|1.2024
|1.2209
|4.41
|908.71
|320
|2004.08.26 13:41
|close
|158
|0.12
|1.2098
|1.2040
|1.2225
|2.40
|911.10
|321
|2004.08.27 15:58
|buy
|161
|0.10
|1.2042
|1.2007
|1.2192
|322
|2004.08.27 16:09
|buy
|162
|0.04
|1.2031
|1.1996
|1.2181
|323
|2004.08.27 18:33
|buy
|163
|0.12
|1.2016
|1.1981
|1.2166
|324
|2004.08.27 18:47
|s/l
|161
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2192
|-3.50
|907.60
|325
|2004.08.30 02:45
|buy
|164
|0.12
|1.2000
|1.1965
|1.2150
|326
|2004.08.30 02:46
|s/l
|162
|0.04
|1.1996
|1.1996
|1.2181
|-1.43
|906.17
|327
|2004.08.31 16:01
|t/p
|164
|0.12
|1.2150
|1.1965
|1.2150
|17.91
|924.08
|328
|2004.08.31 17:11
|t/p
|163
|0.12
|1.2166
|1.1981
|1.2166
|17.82
|941.90
|329
|2004.09.09 23:01
|sell
|165
|0.10
|1.2222
|1.2257
|1.2072
|330
|2004.09.09 23:12
|sell
|166
|0.04
|1.2235
|1.2270
|1.2085
|331
|2004.09.10 06:51
|sell
|167
|0.12
|1.2254
|1.2289
|1.2104
|332
|2004.09.10 14:45
|s/l
|165
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2072
|-3.44
|938.46
|333
|2004.09.10 14:46
|s/l
|166
|0.04
|1.2270
|1.2270
|1.2085
|-1.38
|937.09
|334
|2004.09.10 14:46
|sell
|168
|0.04
|1.2269
|1.2304
|1.2119
|335
|2004.09.10 14:57
|sell
|169
|0.12
|1.2285
|1.2320
|1.2135
|336
|2004.09.10 14:57
|s/l
|167
|0.12
|1.2289
|1.2289
|1.2104
|-4.20
|932.89
|337
|2004.09.10 15:40
|s/l
|168
|0.04
|1.2304
|1.2304
|1.2119
|-1.40
|931.49
|338
|2004.09.10 15:40
|sell
|170
|0.04
|1.2302
|1.2337
|1.2152
|339
|2004.09.15 16:55
|t/p
|170
|0.04
|1.2152
|1.2337
|1.2152
|6.07
|937.56
|340
|2004.09.15 17:51
|t/p
|169
|0.12
|1.2135
|1.2320
|1.2135
|18.22
|955.78
|341
|2004.09.24 14:36
|sell
|171
|0.10
|1.2349
|1.2384
|1.2199
|342
|2004.09.24 14:46
|sell
|172
|0.04
|1.2359
|1.2394
|1.2209
|343
|2004.09.30 13:35
|sell
|173
|0.12
|1.2374
|1.2409
|1.2224
|344
|2004.09.30 13:45
|s/l
|171
|0.10
|1.2384
|1.2384
|1.2199
|-3.14
|952.64
|345
|2004.09.30 13:47
|sell
|174
|0.12
|1.2390
|1.2425
|1.2240
|346
|2004.09.30 13:47
|s/l
|172
|0.04
|1.2394
|1.2394
|1.2209
|-1.25
|951.38
|347
|2004.09.30 13:48
|sell
|175
|0.12
|1.2407
|1.2442
|1.2257
|348
|2004.09.30 13:51
|s/l
|173
|0.12
|1.2409
|1.2409
|1.2224
|-4.20
|947.18
|349
|2004.09.30 13:58
|s/l
|174
|0.12
|1.2425
|1.2425
|1.2240
|-4.20
|942.98
|350
|2004.09.30 13:58
|sell
|176
|0.04
|1.2428
|1.2463
|1.2278
|351
|2004.09.30 22:12
|s/l
|175
|0.12
|1.2442
|1.2442
|1.2257
|-4.20
|938.78
|352
|2004.09.30 22:12
|sell
|177
|0.04
|1.2440
|1.2475
|1.2290
|353
|2004.10.04 00:00
|t/p
|176
|0.04
|1.2278
|1.2463
|1.2278
|6.05
|944.83
|354
|2004.10.04 00:00
|t/p
|177
|0.04
|1.2290
|1.2475
|1.2290
|6.05
|950.88
|355
|2004.10.15 14:40
|sell
|178
|0.10
|1.2452
|1.2487
|1.2302
|356
|2004.10.15 14:41
|sell
|179
|0.04
|1.2477
|1.2512
|1.2327
|357
|2004.10.15 14:41
|s/l
|178
|0.10
|1.2487
|1.2487
|1.2302
|-3.50
|947.38
|358
|2004.10.15 14:41
|sell
|180
|0.04
|1.2494
|1.2529
|1.2344
|359
|2004.10.19 11:44
|s/l
|179
|0.04
|1.2512
|1.2512
|1.2327
|-1.35
|946.03
|360
|2004.10.20 09:20
|s/l
|180
|0.04
|1.2529
|1.2529
|1.2344
|-1.33
|944.70
|361
|2004.10.20 09:21
|sell
|181
|0.10
|1.2542
|1.2577
|1.2392
|362
|2004.10.20 09:21
|sell
|182
|0.04
|1.2561
|1.2596
|1.2411
|363
|2004.10.20 09:22
|s/l
|181
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2392
|-3.50
|941.20
|364
|2004.10.20 09:22
|sell
|183
|0.04
|1.2593
|1.2628
|1.2443
|365
|2004.10.20 13:16
|s/l
|182
|0.04
|1.2596
|1.2596
|1.2411
|-1.40
|939.80
|366
|2004.10.20 13:25
|sell
|184
|0.04
|1.2603
|1.2638
|1.2453
|367
|2004.10.21 10:05
|s/l
|183
|0.04
|1.2628
|1.2628
|1.2443
|-1.33
|938.47
|368
|2004.10.21 10:06
|sell
|185
|0.04
|1.2635
|1.2670
|1.2485
|369
|2004.10.21 10:07
|s/l
|184
|0.04
|1.2638
|1.2638
|1.2453
|-1.33
|937.15
|370
|2004.10.21 10:39
|sell
|186
|0.04
|1.2646
|1.2681
|1.2496
|371
|2004.10.22 23:59
|s/l
|185
|0.04
|1.2670
|1.2670
|1.2485
|-1.38
|935.77
|372
|2004.10.24 00:00
|s/l
|186
|0.04
|1.2681
|1.2681
|1.2496
|-1.38
|934.40
|373
|2004.10.24 00:00
|sell
|187
|0.10
|1.2728
|1.2763
|1.2578
|374
|2004.10.24 15:22
|sell
|188
|0.04
|1.2738
|1.2773
|1.2588
|375
|2004.10.25 02:24
|sell
|189
|0.12
|1.2753
|1.2788
|1.2603
|376
|2004.10.25 02:27
|s/l
|187
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2578
|-3.44
|930.96
|377
|2004.10.25 02:35
|s/l
|188
|0.04
|1.2773
|1.2773
|1.2588
|-1.38
|929.58
|378
|2004.10.25 02:35
|sell
|190
|0.04
|1.2776
|1.2811
|1.2626
|379
|2004.10.25 03:11
|s/l
|189
|0.12
|1.2788
|1.2788
|1.2603
|-4.20
|925.38
|380
|2004.10.25 03:11
|sell
|191
|0.04
|1.2786
|1.2821
|1.2636
|381
|2004.10.25 11:01
|sell
|192
|0.12
|1.2805
|1.2840
|1.2655
|382
|2004.10.25 23:59
|s/l
|190
|0.04
|1.2811
|1.2811
|1.2626
|-1.40
|923.98
|383
|2004.10.26 03:41
|s/l
|191
|0.04
|1.2821
|1.2821
|1.2636
|-1.38
|922.60
|384
|2004.10.26 04:36
|sell
|193
|0.04
|1.2833
|1.2868
|1.2683
|385
|2004.10.26 04:38
|s/l
|192
|0.12
|1.2840
|1.2840
|1.2655
|-4.13
|918.48
|386
|2004.10.28 02:41
|t/p
|193
|0.04
|1.2683
|1.2868
|1.2683
|6.10
|924.57
|387
|2004.11.04 07:25
|sell
|194
|0.10
|1.2835
|1.2870
|1.2685
|388
|2004.11.04 11:40
|sell
|195
|0.04
|1.2846
|1.2881
|1.2696
|389
|2004.11.04 12:02
|sell
|196
|0.12
|1.2862
|1.2897
|1.2712
|390
|2004.11.04 23:59
|s/l
|194
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2685
|-3.50
|921.07
|391
|2004.11.04 23:59
|s/l
|195
|0.04
|1.2881
|1.2881
|1.2696
|-1.40
|919.67
|392
|2004.11.05 23:59
|s/l
|196
|0.12
|1.2897
|1.2897
|1.2712
|-4.13
|915.55
|393
|2004.11.05 23:59
|sell
|197
|0.10
|1.2966
|1.3001
|1.2816
|394
|2004.11.08 05:10
|sell
|198
|0.04
|1.2976
|1.3011
|1.2826
|395
|2004.11.14 20:12
|s/l
|197
|0.10
|1.3001
|1.3001
|1.2816
|-3.08
|912.47
|396
|2004.11.17 10:44
|sell
|199
|0.04
|1.3009
|1.3044
|1.2859
|397
|2004.11.17 10:44
|s/l
|198
|0.04
|1.3011
|1.3011
|1.2826
|-1.18
|911.29
|398
|2004.11.17 10:44
|sell
|200
|0.04
|1.3020
|1.3055
|1.2870
|399
|2004.11.17 11:27
|sell
|201
|0.12
|1.3036
|1.3071
|1.2886
|400
|2004.11.17 11:35
|s/l
|199
|0.04
|1.3044
|1.3044
|1.2859
|-1.40
|909.89
|401
|2004.11.18 07:20
|s/l
|200
|0.04
|1.3055
|1.3055
|1.2870
|-1.33
|908.56
|402
|2004.11.18 07:20
|sell
|202
|0.04
|1.3054
|1.3089
|1.2904
|403
|2004.11.18 09:46
|s/l
|201
|0.12
|1.3071
|1.3071
|1.2886
|-3.98
|904.58
|404
|2004.11.18 09:46
|sell
|203
|0.04
|1.3070
|1.3105
|1.2920
|405
|2004.11.23 13:29
|s/l
|202
|0.04
|1.3089
|1.3089
|1.2904
|-1.33
|903.25
|406
|2004.11.23 13:29
|sell
|204
|0.04
|1.3087
|1.3122
|1.2937
|407
|2004.11.24 07:50
|s/l
|203
|0.04
|1.3105
|1.3105
|1.2920
|-1.30
|901.95
|408
|2004.11.24 07:50
|sell
|205
|0.04
|1.3110
|1.3145
|1.2960
|409
|2004.11.24 09:34
|s/l
|204
|0.04
|1.3122
|1.3122
|1.2937
|-1.38
|900.57
|410
|2004.11.24 09:34
|sell
|206
|0.04
|1.3122
|1.3157
|1.2972
|411
|2004.11.24 10:17
|sell
|207
|0.12
|1.3137
|1.3172
|1.2987
|412
|2004.11.24 10:47
|s/l
|205
|0.04
|1.3145
|1.3145
|1.2960
|-1.40
|899.17
|413
|2004.11.24 10:50
|s/l
|206
|0.04
|1.3157
|1.3157
|1.2972
|-1.40
|897.77
|414
|2004.11.24 10:50
|sell
|208
|0.04
|1.3156
|1.3191
|1.3006
|415
|2004.11.25 00:00
|s/l
|207
|0.12
|1.3172
|1.3172
|1.2987
|-3.98
|893.79
|416
|2004.11.25 08:14
|s/l
|208
|0.04
|1.3191
|1.3191
|1.3006
|-1.33
|892.46
|417
|2004.11.25 09:30
|sell
|209
|0.10
|1.3192
|1.3227
|1.3042
|418
|2004.11.25 23:59
|s/l
|209
|0.10
|1.3227
|1.3227
|1.3042
|-3.50
|888.96
|419
|2004.11.26 00:00
|sell
|210
|0.10
|1.3274
|1.3309
|1.3124
|420
|2004.11.26 05:11
|sell
|211
|0.04
|1.3284
|1.3319
|1.3134
|421
|2004.11.26 06:23
|sell
|212
|0.12
|1.3302
|1.3337
|1.3152
|422
|2004.11.26 06:23
|s/l
|210
|0.10
|1.3309
|1.3309
|1.3124
|-3.50
|885.46
|423
|2004.11.26 06:25
|s/l
|211
|0.04
|1.3319
|1.3319
|1.3134
|-1.40
|884.06
|424
|2004.11.26 06:25
|sell
|213
|0.04
|1.3318
|1.3353
|1.3168
|425
|2004.12.01 23:59
|s/l
|212
|0.12
|1.3337
|1.3337
|1.3152
|-3.98
|880.08
|426
|2004.12.01 23:59
|s/l
|213
|0.04
|1.3353
|1.3353
|1.3168
|-1.33
|878.75
|427
|2004.12.02 02:33
|sell
|214
|0.10
|1.3368
|1.3403
|1.3218
|428
|2004.12.02 08:48
|sell
|215
|0.04
|1.3378
|1.3413
|1.3228
|429
|2004.12.03 23:59
|s/l
|214
|0.10
|1.3403
|1.3403
|1.3218
|-3.44
|875.31
|430
|2004.12.03 23:59
|s/l
|215
|0.04
|1.3413
|1.3413
|1.3228
|-1.38
|873.94
|431
|2004.12.03 23:59
|sell
|216
|0.10
|1.3460
|1.3495
|1.3310
|432
|2004.12.08 09:31
|t/p
|216
|0.10
|1.3310
|1.3495
|1.3310
|15.18
|889.12
|433
|2004.12.23 08:56
|sell
|217
|0.10
|1.3445
|1.3480
|1.3295
|434
|2004.12.23 23:59
|s/l
|217
|0.10
|1.3480
|1.3480
|1.3295
|-3.50
|885.62
|435
|2004.12.24 09:09
|sell
|218
|0.10
|1.3520
|1.3555
|1.3370
|436
|2004.12.24 09:10
|sell
|219
|0.04
|1.3530
|1.3565
|1.3380
|437
|2004.12.27 07:59
|sell
|220
|0.12
|1.3550
|1.3585
|1.3400
|438
|2004.12.27 16:02
|s/l
|218
|0.10
|1.3555
|1.3555
|1.3370
|-3.44
|882.18
|439
|2004.12.27 16:02
|s/l
|219
|0.04
|1.3565
|1.3565
|1.3380
|-1.38
|880.80
|440
|2004.12.27 16:02
|sell
|221
|0.04
|1.3563
|1.3598
|1.3413
|441
|2004.12.27 16:13
|sell
|222
|0.12
|1.3579
|1.3614
|1.3429
|442
|2004.12.27 16:29
|s/l
|220
|0.12
|1.3585
|1.3585
|1.3400
|-4.20
|876.60
|443
|2004.12.27 16:42
|sell
|223
|0.12
|1.3594
|1.3629
|1.3444
|444
|2004.12.27 16:53
|s/l
|221
|0.04
|1.3598
|1.3598
|1.3413
|-1.40
|875.20
|445
|2004.12.27 16:53
|s/l
|222
|0.12
|1.3614
|1.3614
|1.3429
|-4.20
|871.00
|446
|2004.12.27 16:53
|sell
|224
|0.04
|1.3615
|1.3650
|1.3465
|447
|2004.12.27 17:20
|s/l
|223
|0.12
|1.3629
|1.3629
|1.3444
|-4.20
|866.80
|448
|2004.12.27 17:20
|sell
|225
|0.04
|1.3629
|1.3664
|1.3479
|449
|2004.12.31 11:30
|s/l
|224
|0.04
|1.3650
|1.3650
|1.3465
|-1.25
|865.55
|450
|2005.01.03 04:23
|t/p
|225
|0.04
|1.3479
|1.3664
|1.3479
|6.17
|871.72
|451
|2005.01.05 08:38
|buy
|226
|0.10
|1.3248
|1.3213
|1.3398
|452
|2005.01.05 08:52
|buy
|227
|0.04
|1.3238
|1.3203
|1.3388
|453
|2005.01.06 08:33
|s/l
|226
|0.10
|1.3213
|1.3213
|1.3398
|-3.73
|867.99
|454
|2005.01.06 08:33
|buy
|228
|0.04
|1.3213
|1.3178
|1.3363
|455
|2005.01.06 08:35
|s/l
|227
|0.04
|1.3203
|1.3203
|1.3388
|-1.49
|866.50
|456
|2005.01.06 08:35
|buy
|229
|0.04
|1.3203
|1.3168
|1.3353
|457
|2005.01.06 09:26
|buy
|230
|0.12
|1.3187
|1.3152
|1.3337
|458
|2005.01.06 09:32
|s/l
|228
|0.04
|1.3178
|1.3178
|1.3363
|-1.40
|865.10
|459
|2005.01.06 09:43
|buy
|231
|0.12
|1.3172
|1.3137
|1.3322
|460
|2005.01.07 01:30
|s/l
|229
|0.04
|1.3168
|1.3168
|1.3353
|-1.43
|863.67
|461
|2005.01.07 23:59
|s/l
|230
|0.12
|1.3152
|1.3152
|1.3337
|-4.29
|859.38
|462
|2005.01.07 23:59
|s/l
|231
|0.12
|1.3137
|1.3137
|1.3322
|-4.29
|855.09
|463
|2005.01.18 01:59
|buy
|232
|0.10
|1.3030
|1.2995
|1.3180
|464
|2005.01.18 03:15
|buy
|233
|0.04
|1.3020
|1.2985
|1.3170
|465
|2005.01.18 09:30
|buy
|234
|0.12
|1.3005
|1.2970
|1.3155
|466
|2005.01.18 09:32
|s/l
|232
|0.10
|1.2995
|1.2995
|1.3180
|-3.50
|851.59
|467
|2005.01.20 08:46
|s/l
|233
|0.04
|1.2985
|1.2985
|1.3170
|-1.52
|850.07
|468
|2005.01.20 09:17
|s/l
|234
|0.12
|1.2970
|1.2970
|1.3155
|-4.56
|845.51
|469
|2005.01.20 11:20
|buy
|235
|0.10
|1.2962
|1.2927
|1.3112
|470
|2005.01.20 11:27
|buy
|236
|0.04
|1.2949
|1.2914
|1.3099
|471
|2005.01.20 13:01
|buy
|237
|0.12
|1.2934
|1.2899
|1.3084
|472
|2005.01.20 13:03
|s/l
|235
|0.10
|1.2927
|1.2927
|1.3112
|-3.50
|842.01
|473
|2005.01.24 09:28
|t/p
|237
|0.12
|1.3084
|1.2899
|1.3084
|17.82
|859.83
|474
|2005.01.27 08:44
|t/p
|236
|0.04
|1.3099
|1.2914
|1.3099
|5.79
|865.61
|475
|2005.02.03 14:47
|buy
|238
|0.10
|1.2971
|1.2936
|1.3121
|476
|2005.02.03 14:48
|buy
|239
|0.04
|1.2960
|1.2925
|1.3110
|477
|2005.02.03 14:57
|buy
|240
|0.12
|1.2943
|1.2908
|1.3093
|478
|2005.02.04 14:30
|close
|240
|0.12
|1.3031
|1.2908
|1.3093
|10.47
|876.08
|479
|2005.02.04 14:30
|close
|239
|0.04
|1.3031
|1.2925
|1.3110
|2.81
|878.89
|480
|2005.02.04 14:30
|close
|238
|0.10
|1.3031
|1.2936
|1.3121
|5.92
|884.82
|481
|2005.02.04 14:50
|buy
|241
|0.10
|1.2936
|1.2901
|1.3086
|482
|2005.02.04 14:51
|buy
|242
|0.04
|1.2925
|1.2890
|1.3075
|483
|2005.02.04 14:51
|buy
|243
|0.12
|1.2910
|1.2875
|1.3060
|484
|2005.02.04 23:59
|s/l
|241
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.3086
|-3.50
|881.32
|485
|2005.02.04 23:59
|s/l
|242
|0.04
|1.2890
|1.2890
|1.3075
|-1.40
|879.92
|486
|2005.02.04 23:59
|s/l
|243
|0.12
|1.2875
|1.2875
|1.3060
|-4.20
|875.72
|487
|2005.02.06 00:00
|buy
|244
|0.10
|1.2856
|1.2821
|1.3006
|488
|2005.02.06 00:39
|buy
|245
|0.04
|1.2844
|1.2809
|1.2994
|489
|2005.02.06 17:00
|buy
|246
|0.12
|1.2828
|1.2793
|1.2978
|490
|2005.02.07 17:04
|s/l
|244
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.3006
|-3.58
|872.14
|491
|2005.02.07 17:05
|s/l
|245
|0.04
|1.2809
|1.2809
|1.2994
|-1.43
|870.71
|492
|2005.02.07 17:05
|buy
|247
|0.04
|1.2811
|1.2776
|1.2961
|493
|2005.02.07 17:40
|buy
|248
|0.12
|1.2795
|1.2760
|1.2945
|494
|2005.02.07 17:40
|s/l
|246
|0.12
|1.2793
|1.2793
|1.2978
|-4.29
|866.42
|495
|2005.02.07 17:57
|buy
|249
|0.12
|1.2780
|1.2745
|1.2930
|496
|2005.02.07 17:57
|s/l
|247
|0.04
|1.2776
|1.2776
|1.2961
|-1.40
|865.02
|497
|2005.02.07 18:10
|buy
|250
|0.12
|1.2763
|1.2728
|1.2913
|498
|2005.02.07 18:11
|s/l
|248
|0.12
|1.2760
|1.2760
|1.2945
|-4.20
|860.82
|499
|2005.02.07 18:13
|s/l
|249
|0.12
|1.2745
|1.2745
|1.2930
|-4.20
|856.62
|500
|2005.02.07 18:13
|buy
|251
|0.04
|1.2747
|1.2712
|1.2897
|501
|2005.02.14 02:04
|t/p
|251
|0.04
|1.2897
|1.2712
|1.2897
|5.79
|862.41
|502
|2005.02.14 02:06
|t/p
|250
|0.12
|1.2913
|1.2728
|1.2913
|17.37
|879.78
|503
|2005.02.15 10:10
|sell
|252
|0.10
|1.2992
|1.3027
|1.2842
|504
|2005.02.15 14:05
|sell
|253
|0.04
|1.3003
|1.3038
|1.2853
|505
|2005.02.15 14:19
|sell
|254
|0.12
|1.3018
|1.3053
|1.2868
|506
|2005.02.15 14:26
|s/l
|252
|0.10
|1.3027
|1.3027
|1.2842
|-3.50
|876.28
|507
|2005.02.15 14:31
|sell
|255
|0.12
|1.3035
|1.3070
|1.2885
|508
|2005.02.15 14:31
|s/l
|253
|0.04
|1.3038
|1.3038
|1.2853
|-1.40
|874.88
|509
|2005.02.15 14:32
|sell
|256
|0.12
|1.3051
|1.3086
|1.2901
|510
|2005.02.15 14:32
|s/l
|254
|0.12
|1.3053
|1.3053
|1.2868
|-4.20
|870.68
|511
|2005.02.17 11:12
|s/l
|255
|0.12
|1.3070
|1.3070
|1.2885
|-3.91
|866.77
|512
|2005.02.17 11:12
|sell
|257
|0.04
|1.3070
|1.3105
|1.2920
|513
|2005.02.17 17:05
|s/l
|256
|0.12
|1.3086
|1.3086
|1.2901
|-3.91
|862.86
|514
|2005.02.17 17:05
|sell
|258
|0.04
|1.3085
|1.3120
|1.2935
|515
|2005.02.22 03:59
|sell
|259
|0.12
|1.3100
|1.3135
|1.2950
|516
|2005.02.22 03:59
|s/l
|257
|0.04
|1.3105
|1.3105
|1.2920
|-1.33
|861.53
|517
|2005.02.22 04:02
|s/l
|258
|0.04
|1.3120
|1.3120
|1.2935
|-1.33
|860.20
|518
|2005.02.22 04:02
|sell
|260
|0.04
|1.3121
|1.3156
|1.2971
|519
|2005.02.22 04:19
|s/l
|259
|0.12
|1.3135
|1.3135
|1.2950
|-4.20
|856.00
|520
|2005.02.22 04:19
|sell
|261
|0.04
|1.3134
|1.3169
|1.2984
|521
|2005.02.22 04:24
|sell
|262
|0.12
|1.3151
|1.3186
|1.3001
|522
|2005.02.22 04:24
|s/l
|260
|0.04
|1.3156
|1.3156
|1.2971
|-1.40
|854.60
|523
|2005.02.22 06:28
|sell
|263
|0.12
|1.3166
|1.3201
|1.3016
|524
|2005.02.22 06:33
|s/l
|261
|0.04
|1.3169
|1.3169
|1.2984
|-1.40
|853.20
|525
|2005.02.22 08:56
|sell
|264
|0.12
|1.3182
|1.3217
|1.3032
|526
|2005.02.22 08:56
|s/l
|262
|0.12
|1.3186
|1.3186
|1.3001
|-4.20
|849.00
|527
|2005.02.22 11:44
|s/l
|263
|0.12
|1.3201
|1.3201
|1.3016
|-4.20
|844.80
|528
|2005.02.22 11:44
|sell
|265
|0.04
|1.3199
|1.3234
|1.3049
|529
|2005.02.22 11:49
|sell
|266
|0.12
|1.3215
|1.3250
|1.3065
|530
|2005.02.22 11:50
|s/l
|264
|0.12
|1.3217
|1.3217
|1.3032
|-4.20
|840.60
|531
|2005.02.22 16:03
|sell
|267
|0.12
|1.3230
|1.3265
|1.3080
|532
|2005.02.22 17:09
|s/l
|265
|0.04
|1.3234
|1.3234
|1.3049
|-1.40
|839.20
|533
|2005.02.22 19:48
|sell
|268
|0.12
|1.3245
|1.3280
|1.3095
|534
|2005.02.22 19:48
|s/l
|266
|0.12
|1.3250
|1.3250
|1.3065
|-4.20
|835.00
|535
|2005.02.22 23:02
|sell
|269
|0.12
|1.3261
|1.3296
|1.3111
|536
|2005.02.22 23:06
|s/l
|267
|0.12
|1.3265
|1.3265
|1.3080
|-4.20
|830.80
|537
|2005.02.28 03:28
|sell
|270
|0.12
|1.3276
|1.3311
|1.3126
|538
|2005.02.28 22:36
|close
|270
|0.12
|1.3226
|1.3311
|1.3126
|6.00
|836.80
|539
|2005.02.28 22:36
|close
|269
|0.12
|1.3226
|1.3296
|1.3111
|4.64
|841.44
|540
|2005.02.28 22:36
|close
|268
|0.12
|1.3226
|1.3280
|1.3095
|2.72
|844.15
|541
|2005.03.09 09:18
|sell
|271
|0.10
|1.3365
|1.3400
|1.3215
|542
|2005.03.09 09:21
|sell
|272
|0.04
|1.3375
|1.3410
|1.3225
|543
|2005.03.09 18:34
|sell
|273
|0.12
|1.3390
|1.3425
|1.3240
|544
|2005.03.09 18:40
|s/l
|271
|0.10
|1.3400
|1.3400
|1.3215
|-3.50
|840.65
|545
|2005.03.09 18:41
|sell
|274
|0.12
|1.3405
|1.3440
|1.3255
|546
|2005.03.09 18:41
|s/l
|272
|0.04
|1.3410
|1.3410
|1.3225
|-1.40
|839.25
|547
|2005.03.09 18:46
|sell
|275
|0.12
|1.3420
|1.3455
|1.3270
|548
|2005.03.10 03:10
|s/l
|273
|0.12
|1.3425
|1.3425
|1.3240
|-3.98
|835.27
|549
|2005.03.10 03:19
|sell
|276
|0.12
|1.3438
|1.3473
|1.3288
|550
|2005.03.10 03:20
|s/l
|274
|0.12
|1.3440
|1.3440
|1.3255
|-3.98
|831.29
|551
|2005.03.10 03:24
|s/l
|275
|0.12
|1.3455
|1.3455
|1.3270
|-3.98
|827.31
|552
|2005.03.10 03:24
|sell
|277
|0.04
|1.3455
|1.3490
|1.3305
|553
|2005.03.11 14:35
|s/l
|276
|0.12
|1.3473
|1.3473
|1.3288
|-4.13
|823.18
|554
|2005.03.11 14:35
|sell
|278
|0.04
|1.3474
|1.3509
|1.3324
|555
|2005.03.15 15:01
|t/p
|277
|0.04
|1.3305
|1.3490
|1.3305
|6.07
|829.25
|556
|2005.03.15 15:01
|t/p
|278
|0.04
|1.3324
|1.3509
|1.3324
|6.05
|835.30
|557
|2005.03.21 03:11
|buy
|279
|0.10
|1.3265
|1.3230
|1.3415
|558
|2005.03.21 03:11
|buy
|280
|0.04
|1.3255
|1.3220
|1.3405
|559
|2005.03.21 08:44
|buy
|281
|0.12
|1.3239
|1.3204
|1.3389
|560
|2005.03.21 08:50
|s/l
|279
|0.10
|1.3230
|1.3230
|1.3415
|-3.50
|831.80
|561
|2005.03.21 08:50
|buy
|282
|0.12
|1.3223
|1.3188
|1.3373
|562
|2005.03.21 08:50
|s/l
|280
|0.04
|1.3220
|1.3220
|1.3405
|-1.40
|830.40
|563
|2005.03.21 09:39
|buy
|283
|0.12
|1.3208
|1.3173
|1.3358
|564
|2005.03.21 12:22
|s/l
|281
|0.12
|1.3204
|1.3204
|1.3389
|-4.20
|826.20
|565
|2005.03.21 12:58
|buy
|284
|0.12
|1.3192
|1.3157
|1.3342
|566
|2005.03.21 13:02
|s/l
|282
|0.12
|1.3188
|1.3188
|1.3373
|-4.20
|822.00
|567
|2005.03.21 14:49
|buy
|285
|0.12
|1.3177
|1.3142
|1.3327
|568
|2005.03.21 14:50
|s/l
|283
|0.12
|1.3173
|1.3173
|1.3358
|-4.20
|817.80
|569
|2005.03.21 17:36
|buy
|286
|0.12
|1.3162
|1.3127
|1.3312
|570
|2005.03.21 17:40
|s/l
|284
|0.12
|1.3157
|1.3157
|1.3342
|-4.20
|813.60
|571
|2005.03.21 18:11
|buy
|287
|0.12
|1.3146
|1.3111
|1.3296
|572
|2005.03.21 18:12
|s/l
|285
|0.12
|1.3142
|1.3142
|1.3327
|-4.20
|809.40
|573
|2005.03.22 20:26
|buy
|288
|0.12
|1.3130
|1.3095
|1.3280
|574
|2005.03.22 20:27
|s/l
|286
|0.12
|1.3127
|1.3127
|1.3312
|-4.29
|805.11
|575
|2005.03.22 20:44
|buy
|289
|0.12
|1.3114
|1.3079
|1.3264
|576
|2005.03.22 20:47
|s/l
|287
|0.12
|1.3111
|1.3111
|1.3296
|-4.29
|800.82
|577
|2005.03.22 20:51
|buy
|290
|0.12
|1.3099
|1.3064
|1.3249
|578
|2005.03.22 20:53
|s/l
|288
|0.12
|1.3095
|1.3095
|1.3280
|-4.20
|796.62
|579
|2005.03.22 20:56
|buy
|291
|0.12
|1.3083
|1.3048
|1.3233
|580
|2005.03.22 20:56
|s/l
|289
|0.12
|1.3079
|1.3079
|1.3264
|-4.20
|792.42
|581
|2005.03.22 20:56
|s/l
|290
|0.12
|1.3064
|1.3064
|1.3249
|-4.20
|788.22
|582
|2005.03.22 20:56
|buy
|292
|0.04
|1.3064
|1.3029
|1.3214
|583
|2005.03.23 10:13
|s/l
|291
|0.12
|1.3048
|1.3048
|1.3233
|-4.29
|783.93
|584
|2005.03.23 10:13
|buy
|293
|0.04
|1.3050
|1.3015
|1.3200
|585
|2005.03.23 10:18
|buy
|294
|0.12
|1.3034
|1.2999
|1.3184
|586
|2005.03.23 10:19
|s/l
|292
|0.04
|1.3029
|1.3029
|1.3214
|-1.43
|782.50
|587
|2005.03.23 14:30
|buy
|295
|0.12
|1.3017
|1.2982
|1.3167
|588
|2005.03.23 14:30
|s/l
|293
|0.04
|1.3015
|1.3015
|1.3200
|-1.40
|781.10
|589
|2005.03.23 14:31
|buy
|296
|0.12
|1.3002
|1.2967
|1.3152
|590
|2005.03.23 14:31
|s/l
|294
|0.12
|1.2999
|1.2999
|1.3184
|-4.20
|776.90
|591
|2005.03.23 14:34
|buy
|297
|0.12
|1.2987
|1.2952
|1.3137
|592
|2005.03.23 15:18
|close
|297
|0.12
|1.3039
|1.2952
|1.3137
|6.24
|783.14
|593
|2005.03.23 15:18
|close
|296
|0.12
|1.3039
|1.2967
|1.3152
|4.44
|787.58
|594
|2005.03.23 15:18
|close
|295
|0.12
|1.3039
|1.2982
|1.3167
|2.64
|790.22
|595
|2005.03.23 18:09
|buy
|298
|0.10
|1.2988
|1.2953
|1.3138
|596
|2005.03.23 18:14
|buy
|299
|0.04
|1.2975
|1.2940
|1.3125
|597
|2005.03.24 16:50
|buy
|300
|0.12
|1.2960
|1.2925
|1.3110
|598
|2005.03.24 17:42
|s/l
|298
|0.10
|1.2953
|1.2953
|1.3138
|-3.73
|786.49
|599
|2005.03.24 19:25
|buy
|301
|0.12
|1.2944
|1.2909
|1.3094
|600
|2005.03.24 19:36
|s/l
|299
|0.04
|1.2940
|1.2940
|1.3125
|-1.49
|785.00
|601
|2005.03.27 04:03
|buy
|302
|0.12
|1.2928
|1.2893
|1.3078
|602
|2005.03.28 03:00
|s/l
|300
|0.12
|1.2925
|1.2925
|1.3110
|-4.38
|780.62
|603
|2005.03.28 03:16
|buy
|303
|0.12
|1.2912
|1.2877
|1.3062
|604
|2005.03.28 03:17
|s/l
|301
|0.12
|1.2909
|1.2909
|1.3094
|-4.38
|776.24
|605
|2005.03.28 03:17
|s/l
|302
|0.12
|1.2893
|1.2893
|1.3078
|-4.29
|771.95
|606
|2005.03.28 03:17
|buy
|304
|0.04
|1.2891
|1.2856
|1.3041
|607
|2005.03.28 15:50
|s/l
|303
|0.12
|1.2877
|1.2877
|1.3062
|-4.20
|767.75
|608
|2005.03.28 15:50
|buy
|305
|0.04
|1.2879
|1.2844
|1.3029
|609
|2005.03.28 17:45
|buy
|306
|0.12
|1.2864
|1.2829
|1.3014
|610
|2005.03.29 04:51
|close
|306
|0.12
|1.2939
|1.2829
|1.3014
|8.91
|776.66
|611
|2005.03.29 04:51
|close
|305
|0.04
|1.2939
|1.2844
|1.3029
|2.37
|779.03
|612
|2005.03.29 04:51
|close
|304
|0.04
|1.2939
|1.2856
|1.3041
|1.89
|780.92
|613
|2005.04.04 15:28
|buy
|307
|0.10
|1.2857
|1.2822
|1.3007
|614
|2005.04.04 15:31
|buy
|308
|0.04
|1.2847
|1.2812
|1.2997
|615
|2005.04.04 16:18
|buy
|309
|0.12
|1.2832
|1.2797
|1.2982
|616
|2005.04.04 16:34
|s/l
|307
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.3007
|-3.50
|777.42
|617
|2005.04.05 05:08
|buy
|310
|0.12
|1.2817
|1.2782
|1.2967
|618
|2005.04.05 08:44
|s/l
|308
|0.04
|1.2812
|1.2812
|1.2997
|-1.43
|775.99
|619
|2005.04.05 13:31
|buy
|311
|0.12
|1.2802
|1.2767
|1.2952
|620
|2005.04.05 14:57
|close
|311
|0.12
|1.2854
|1.2767
|1.2952
|6.24
|782.23
|621
|2005.04.05 14:57
|close
|310
|0.12
|1.2854
|1.2782
|1.2967
|4.44
|786.67
|622
|2005.04.05 14:57
|close
|309
|0.12
|1.2854
|1.2797
|1.2982
|2.55
|789.22
|623
|2005.04.14 14:52
|buy
|312
|0.10
|1.2807
|1.2772
|1.2957
|624
|2005.04.14 14:59
|buy
|313
|0.04
|1.2796
|1.2761
|1.2946
|625
|2005.04.14 15:48
|buy
|314
|0.12
|1.2781
|1.2746
|1.2931
|626
|2005.04.14 16:00
|s/l
|312
|0.10
|1.2772
|1.2772
|1.2957
|-3.50
|785.72
|627
|2005.04.15 16:21
|t/p
|314
|0.12
|1.2931
|1.2746
|1.2931
|17.91
|803.63
|628
|2005.04.18 09:02
|t/p
|313
|0.04
|1.2946
|1.2761
|1.2946
|5.94
|809.56
|629
|2005.04.20 17:20
|sell
|315
|0.10
|1.3085
|1.3120
|1.2935
|630
|2005.04.20 17:21
|sell
|316
|0.04
|1.3100
|1.3135
|1.2950
|631
|2005.04.21 16:59
|sell
|317
|0.12
|1.3117
|1.3152
|1.2967
|632
|2005.04.21 17:10
|s/l
|315
|0.10
|1.3120
|1.3120
|1.2935
|-3.32
|806.25
|633
|2005.04.25 11:01
|t/p
|317
|0.12
|1.2967
|1.3152
|1.2967
|18.15
|824.39
|634
|2005.04.26 16:19
|t/p
|316
|0.04
|1.2950
|1.3135
|1.2950
|6.15
|830.54
|635
|2005.04.27 07:58
|buy
|318
|0.10
|1.2945
|1.2910
|1.3095
|636
|2005.04.27 07:59
|buy
|319
|0.04
|1.2935
|1.2900
|1.3085
|637
|2005.04.27 08:10
|buy
|320
|0.12
|1.2919
|1.2884
|1.3069
|638
|2005.04.27 08:20
|s/l
|318
|0.10
|1.2910
|1.2910
|1.3095
|-3.50
|827.04
|639
|2005.04.28 14:11
|buy
|321
|0.12
|1.2904
|1.2869
|1.3054
|640
|2005.04.28 14:11
|s/l
|319
|0.04
|1.2900
|1.2900
|1.3085
|-1.49
|825.55
|641
|2005.04.28 14:31
|buy
|322
|0.12
|1.2889
|1.2854
|1.3039
|642
|2005.04.28 14:36
|close
|322
|0.12
|1.2942
|1.2854
|1.3039
|6.36
|831.91
|643
|2005.04.28 14:36
|close
|321
|0.12
|1.2942
|1.2869
|1.3054
|4.56
|836.47
|644
|2005.04.28 14:36
|close
|320
|0.12
|1.2942
|1.2884
|1.3069
|2.49
|838.95
|645
|2005.04.28 15:05
|buy
|323
|0.10
|1.2885
|1.2850
|1.3035
|646
|2005.04.29 19:25
|buy
|324
|0.04
|1.2875
|1.2840
|1.3025
|647
|2005.04.29 20:22
|buy
|325
|0.12
|1.2860
|1.2825
|1.3010
|648
|2005.05.01 13:29
|s/l
|323
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.3035
|-3.58
|835.38
|649
|2005.05.02 02:03
|buy
|326
|0.12
|1.2844
|1.2809
|1.2994
|650
|2005.05.02 02:48
|s/l
|324
|0.04
|1.2840
|1.2840
|1.3025
|-1.43
|833.95
|651
|2005.05.06 17:01
|s/l
|325
|0.12
|1.2825
|1.2825
|1.3010
|-4.83
|829.11
|652
|2005.05.09 03:15
|s/l
|326
|0.12
|1.2809
|1.2809
|1.2994
|-4.83
|824.28
|653
|2005.05.12 08:34
|buy
|327
|0.10
|1.2768
|1.2733
|1.2918
|654
|2005.05.12 08:56
|buy
|328
|0.04
|1.2757
|1.2722
|1.2907
|655
|2005.05.12 09:34
|buy
|329
|0.12
|1.2742
|1.2707
|1.2892
|656
|2005.05.12 14:30
|s/l
|327
|0.10
|1.2733
|1.2733
|1.2918
|-3.50
|820.78
|657
|2005.05.12 14:30
|s/l
|328
|0.04
|1.2722
|1.2722
|1.2907
|-1.40
|819.38
|658
|2005.05.12 14:30
|buy
|330
|0.04
|1.2722
|1.2687
|1.2872
|659
|2005.05.12 14:30
|s/l
|329
|0.12
|1.2707
|1.2707
|1.2892
|-4.20
|815.18
|660
|2005.05.12 14:30
|buy
|331
|0.04
|1.2707
|1.2672
|1.2857
|661
|2005.05.12 22:38
|buy
|332
|0.12
|1.2692
|1.2657
|1.2842
|662
|2005.05.12 22:38
|s/l
|330
|0.04
|1.2687
|1.2687
|1.2872
|-1.40
|813.78
|663
|2005.05.12 23:03
|buy
|333
|0.12
|1.2675
|1.2640
|1.2825
|664
|2005.05.12 23:03
|s/l
|331
|0.04
|1.2672
|1.2672
|1.2857
|-1.40
|812.38
|665
|2005.05.13 10:46
|buy
|334
|0.12
|1.2660
|1.2625
|1.2810
|666
|2005.05.13 10:46
|s/l
|332
|0.12
|1.2657
|1.2657
|1.2842
|-4.29
|808.09
|667
|2005.05.13 11:35
|buy
|335
|0.12
|1.2645
|1.2610
|1.2795
|668
|2005.05.13 11:37
|s/l
|333
|0.12
|1.2640
|1.2640
|1.2825
|-4.29
|803.80
|669
|2005.05.13 12:03
|buy
|336
|0.12
|1.2629
|1.2594
|1.2779
|670
|2005.05.13 12:49
|s/l
|334
|0.12
|1.2625
|1.2625
|1.2810
|-4.20
|799.60
|671
|2005.05.13 21:13
|buy
|337
|0.12
|1.2612
|1.2577
|1.2762
|672
|2005.05.13 21:13
|s/l
|335
|0.12
|1.2610
|1.2610
|1.2795
|-4.20
|795.40
|673
|2005.05.15 02:25
|buy
|338
|0.12
|1.2597
|1.2562
|1.2747
|674
|2005.05.15 06:00
|s/l
|336
|0.12
|1.2594
|1.2594
|1.2779
|-4.20
|791.20
|675
|2005.05.20 14:55
|buy
|339
|0.12
|1.2582
|1.2547
|1.2732
|676
|2005.05.20 14:55
|s/l
|337
|0.12
|1.2577
|1.2577
|1.2762
|-4.83
|786.36
|677
|2005.05.20 15:02
|buy
|340
|0.12
|1.2565
|1.2530
|1.2715
|678
|2005.05.20 15:04
|s/l
|338
|0.12
|1.2562
|1.2562
|1.2747
|-4.83
|781.53
|679
|2005.05.20 16:14
|s/l
|339
|0.12
|1.2547
|1.2547
|1.2732
|-4.20
|777.33
|680
|2005.05.20 16:14
|buy
|341
|0.04
|1.2549
|1.2514
|1.2699
|681
|2005.05.26 13:15
|buy
|342
|0.12
|1.2532
|1.2497
|1.2682
|682
|2005.05.26 13:15
|s/l
|340
|0.12
|1.2530
|1.2530
|1.2715
|-4.74
|772.59
|683
|2005.05.26 13:34
|buy
|343
|0.12
|1.2516
|1.2481
|1.2666
|684
|2005.05.26 14:38
|s/l
|341
|0.04
|1.2514
|1.2514
|1.2699
|-1.58
|771.01
|685
|2005.05.26 20:39
|s/l
|342
|0.12
|1.2497
|1.2497
|1.2682
|-4.20
|766.81
|686
|2005.05.26 20:39
|buy
|344
|0.04
|1.2498
|1.2463
|1.2648
|687
|2005.05.30 13:04
|s/l
|343
|0.12
|1.2481
|1.2481
|1.2666
|-4.38
|762.42
|688
|2005.05.30 13:04
|buy
|345
|0.04
|1.2483
|1.2448
|1.2633
|689
|2005.05.30 14:11
|buy
|346
|0.12
|1.2468
|1.2433
|1.2618
|690
|2005.05.31 02:40
|s/l
|344
|0.04
|1.2463
|1.2463
|1.2648
|-1.49
|760.93
|691
|2005.05.31 03:07
|buy
|347
|0.12
|1.2453
|1.2418
|1.2603
|692
|2005.05.31 03:07
|s/l
|345
|0.04
|1.2448
|1.2448
|1.2633
|-1.43
|759.50
|693
|2005.05.31 03:08
|buy
|348
|0.12
|1.2436
|1.2401
|1.2586
|694
|2005.05.31 03:08
|s/l
|346
|0.12
|1.2433
|1.2433
|1.2618
|-4.29
|755.21
|695
|2005.05.31 03:17
|s/l
|347
|0.12
|1.2418
|1.2418
|1.2603
|-4.20
|751.01
|696
|2005.05.31 03:17
|buy
|349
|0.04
|1.2418
|1.2383
|1.2568
|697
|2005.05.31 03:21
|s/l
|348
|0.12
|1.2401
|1.2401
|1.2586
|-4.20
|746.81
|698
|2005.05.31 03:21
|buy
|350
|0.04
|1.2403
|1.2368
|1.2553
|699
|2005.05.31 03:21
|buy
|351
|0.12
|1.2386
|1.2351
|1.2536
|700
|2005.05.31 03:23
|s/l
|349
|0.04
|1.2383
|1.2383
|1.2568
|-1.40
|745.41
|701
|2005.05.31 03:24
|buy
|352
|0.12
|1.2371
|1.2336
|1.2521
|702
|2005.05.31 11:48
|s/l
|350
|0.04
|1.2368
|1.2368
|1.2553
|-1.40
|744.01
|703
|2005.05.31 11:49
|buy
|353
|0.12
|1.2356
|1.2321
|1.2506
|704
|2005.05.31 11:50
|s/l
|351
|0.12
|1.2351
|1.2351
|1.2536
|-4.20
|739.81
|705
|2005.05.31 12:12
|buy
|354
|0.12
|1.2341
|1.2306
|1.2491
|706
|2005.05.31 12:13
|s/l
|352
|0.12
|1.2336
|1.2336
|1.2521
|-4.20
|735.61
|707
|2005.05.31 12:13
|buy
|355
|0.12
|1.2325
|1.2290
|1.2475
|708
|2005.05.31 12:18
|s/l
|353
|0.12
|1.2321
|1.2321
|1.2506
|-4.20
|731.41
|709
|2005.05.31 19:44
|buy
|356
|0.12
|1.2310
|1.2275
|1.2460
|710
|2005.05.31 19:45
|s/l
|354
|0.12
|1.2306
|1.2306
|1.2491
|-4.20
|727.21
|711
|2005.06.01 10:04
|s/l
|355
|0.12
|1.2290
|1.2290
|1.2475
|-4.29
|722.92
|712
|2005.06.01 10:04
|buy
|357
|0.04
|1.2289
|1.2254
|1.2439
|713
|2005.06.01 10:19
|s/l
|356
|0.12
|1.2275
|1.2275
|1.2460
|-4.29
|718.63
|714
|2005.06.01 10:19
|buy
|358
|0.04
|1.2276
|1.2241
|1.2426
|715
|2005.06.01 11:20
|buy
|359
|0.12
|1.2261
|1.2226
|1.2411
|716
|2005.06.01 11:27
|s/l
|357
|0.04
|1.2254
|1.2254
|1.2439
|-1.40
|717.23
|717
|2005.06.01 12:28
|s/l
|358
|0.04
|1.2241
|1.2241
|1.2426
|-1.40
|715.83
|718
|2005.06.01 12:28
|buy
|360
|0.04
|1.2243
|1.2208
|1.2393
|719
|2005.06.01 14:14
|s/l
|359
|0.12
|1.2226
|1.2226
|1.2411
|-4.20
|711.63
|720
|2005.06.01 14:14
|buy
|361
|0.04
|1.2228
|1.2193
|1.2378
|721
|2005.06.01 21:07
|buy
|362
|0.12
|1.2213
|1.2178
|1.2363
|722
|2005.06.01 21:42
|s/l
|360
|0.04
|1.2208
|1.2208
|1.2393
|-1.40
|710.23
|723
|2005.06.01 22:03
|buy
|363
|0.12
|1.2197
|1.2162
|1.2347
|724
|2005.06.01 22:04
|s/l
|361
|0.04
|1.2193
|1.2193
|1.2378
|-1.40
|708.83
|725
|2005.06.01 22:05
|s/l
|362
|0.12
|1.2178
|1.2178
|1.2363
|-4.20
|704.63
|726
|2005.06.01 22:05
|buy
|364
|0.04
|1.2177
|1.2142
|1.2327
|727
|2005.06.01 22:25
|s/l
|363
|0.12
|1.2162
|1.2162
|1.2347
|-4.20
|700.43
|728
|2005.06.01 22:25
|buy
|365
|0.04
|1.2163
|1.2128
|1.2313
|729
|2005.06.03 14:30
|t/p
|365
|0.04
|1.2313
|1.2128
|1.2313
|5.88
|706.31
|730
|2005.06.03 14:30
|t/p
|364
|0.04
|1.2327
|1.2142
|1.2327
|5.88
|712.19
|731
|2005.06.10 15:43
|buy
|366
|0.10
|1.2176
|1.2141
|1.2326
|732
|2005.06.10 15:46
|buy
|367
|0.04
|1.2166
|1.2131
|1.2316
|733
|2005.06.10 16:03
|buy
|368
|0.12
|1.2148
|1.2113
|1.2298
|734
|2005.06.10 16:12
|s/l
|366
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.2326
|-3.50
|708.69
|735
|2005.06.10 16:14
|s/l
|367
|0.04
|1.2131
|1.2131
|1.2316
|-1.40
|707.29
|736
|2005.06.10 16:14
|buy
|369
|0.04
|1.2133
|1.2098
|1.2283
|737
|2005.06.10 16:49
|buy
|370
|0.12
|1.2116
|1.2081
|1.2266
|738
|2005.06.10 16:49
|s/l
|368
|0.12
|1.2113
|1.2113
|1.2298
|-4.20
|703.09
|739
|2005.06.13 03:02
|s/l
|369
|0.04
|1.2098
|1.2098
|1.2283
|-1.43
|701.66
|740
|2005.06.13 03:02
|buy
|371
|0.04
|1.2098
|1.2063
|1.2248
|741
|2005.06.13 03:03
|s/l
|370
|0.12
|1.2081
|1.2081
|1.2266
|-4.29
|697.37
|742
|2005.06.13 03:03
|buy
|372
|0.04
|1.2083
|1.2048
|1.2233
|743
|2005.06.13 03:03
|s/l
|371
|0.04
|1.2063
|1.2063
|1.2248
|-1.40
|695.97
|744
|2005.06.13 03:03
|buy
|373
|0.04
|1.2059
|1.2024
|1.2209
|745
|2005.06.13 11:21
|s/l
|372
|0.04
|1.2048
|1.2048
|1.2233
|-1.40
|694.57
|746
|2005.06.13 11:21
|buy
|374
|0.04
|1.2049
|1.2014
|1.2199
|747
|2005.06.13 16:44
|buy
|375
|0.12
|1.2031
|1.1996
|1.2181
|748
|2005.06.13 20:49
|close
|375
|0.12
|1.2106
|1.1996
|1.2181
|9.00
|703.57
|749
|2005.06.13 20:49
|close
|374
|0.04
|1.2106
|1.2014
|1.2199
|2.28
|705.85
|750
|2005.06.13 20:49
|close
|373
|0.04
|1.2106
|1.2024
|1.2209
|1.88
|707.73
|751
|2005.06.14 18:04
|buy
|376
|0.10
|1.2027
|1.1992
|1.2177
|752
|2005.06.17 12:43
|t/p
|376
|0.10
|1.2177
|1.1992
|1.2177
|14.62
|722.35
|753
|2005.07.01 16:28
|buy
|377
|0.10
|1.1985
|1.1950
|1.2135
|754
|2005.07.01 16:43
|buy
|378
|0.04
|1.1971
|1.1936
|1.2121
|755
|2005.07.01 17:53
|buy
|379
|0.12
|1.1956
|1.1921
|1.2106
|756
|2005.07.01 17:54
|s/l
|377
|0.10
|1.1950
|1.1950
|1.2135
|-3.50
|718.85
|757
|2005.07.03 00:00
|s/l
|378
|0.04
|1.1936
|1.1936
|1.2121
|-1.40
|717.45
|758
|2005.07.03 00:00
|buy
|380
|0.04
|1.1934
|1.1899
|1.2084
|759
|2005.07.04 00:03
|s/l
|379
|0.12
|1.1921
|1.1921
|1.2106
|-4.29
|713.16
|760
|2005.07.04 00:03
|buy
|381
|0.04
|1.1923
|1.1888
|1.2073
|761
|2005.07.04 00:05
|buy
|382
|0.12
|1.1905
|1.1870
|1.2055
|762
|2005.07.04 12:19
|s/l
|380
|0.04
|1.1899
|1.1899
|1.2084
|-1.43
|711.73
|763
|2005.07.05 08:39
|s/l
|381
|0.04
|1.1888
|1.1888
|1.2073
|-1.43
|710.30
|764
|2005.07.05 08:39
|buy
|383
|0.04
|1.1887
|1.1852
|1.2037
|765
|2005.07.05 08:41
|s/l
|382
|0.12
|1.1870
|1.1870
|1.2055
|-4.29
|706.01
|766
|2005.07.05 08:41
|buy
|384
|0.04
|1.1870
|1.1835
|1.2020
|767
|2005.07.07 11:24
|t/p
|384
|0.04
|1.2020
|1.1835
|1.2020
|5.88
|711.89
|768
|2005.07.07 11:26
|t/p
|383
|0.04
|1.2037
|1.1852
|1.2037
|5.88
|717.77
|769
|2005.07.12 03:35
|sell
|385
|0.10
|1.2088
|1.2123
|1.1938
|770
|2005.07.12 03:43
|sell
|386
|0.04
|1.2099
|1.2134
|1.1949
|771
|2005.07.12 04:22
|sell
|387
|0.12
|1.2118
|1.2153
|1.1968
|772
|2005.07.12 04:23
|s/l
|385
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.1938
|-3.50
|714.27
|773
|2005.07.12 04:25
|s/l
|386
|0.04
|1.2134
|1.2134
|1.1949
|-1.40
|712.87
|774
|2005.07.12 04:25
|sell
|388
|0.04
|1.2134
|1.2169
|1.1984
|775
|2005.07.12 05:33
|s/l
|387
|0.12
|1.2153
|1.2153
|1.1968
|-4.20
|708.67
|776
|2005.07.12 05:33
|sell
|389
|0.04
|1.2153
|1.2188
|1.2003
|777
|2005.07.12 06:28
|s/l
|388
|0.04
|1.2169
|1.2169
|1.1984
|-1.40
|707.27
|778
|2005.07.12 06:28
|sell
|390
|0.04
|1.2170
|1.2205
|1.2020
|779
|2005.07.12 09:24
|s/l
|389
|0.04
|1.2188
|1.2188
|1.2003
|-1.40
|705.87
|780
|2005.07.12 09:24
|sell
|391
|0.04
|1.2186
|1.2221
|1.2036
|781
|2005.07.12 16:06
|sell
|392
|0.12
|1.2202
|1.2237
|1.2052
|782
|2005.07.12 16:08
|s/l
|390
|0.04
|1.2205
|1.2205
|1.2020
|-1.40
|704.47
|783
|2005.07.12 19:16
|sell
|393
|0.12
|1.2219
|1.2254
|1.2069
|784
|2005.07.12 19:16
|s/l
|391
|0.04
|1.2221
|1.2221
|1.2036
|-1.40
|703.07
|785
|2005.07.12 19:53
|sell
|394
|0.12
|1.2235
|1.2270
|1.2085
|786
|2005.07.12 19:53
|s/l
|392
|0.12
|1.2237
|1.2237
|1.2052
|-4.20
|698.87
|787
|2005.07.12 20:05
|sell
|395
|0.12
|1.2250
|1.2285
|1.2100
|788
|2005.07.12 20:05
|s/l
|393
|0.12
|1.2254
|1.2254
|1.2069
|-4.20
|694.67
|789
|2005.07.13 16:37
|t/p
|395
|0.12
|1.2100
|1.2285
|1.2100
|18.07
|712.74
|790
|2005.07.13 17:02
|t/p
|394
|0.12
|1.2085
|1.2270
|1.2085
|18.07
|730.81
|791
|2005.07.21 13:28
|sell
|396
|0.10
|1.2224
|1.2259
|1.2074
|792
|2005.07.21 13:29
|sell
|397
|0.04
|1.2234
|1.2269
|1.2084
|793
|2005.07.21 13:30
|sell
|398
|0.12
|1.2250
|1.2285
|1.2100
|794
|2005.07.21 13:41
|close
|398
|0.12
|1.2185
|1.2285
|1.2100
|7.80
|738.61
|795
|2005.07.21 13:41
|close
|397
|0.04
|1.2185
|1.2269
|1.2084
|1.96
|740.57
|796
|2005.07.21 13:41
|close
|396
|0.10
|1.2185
|1.2259
|1.2074
|3.90
|744.47
|797
|2005.08.01 04:03
|sell
|399
|0.10
|1.2164
|1.2199
|1.2014
|798
|2005.08.01 04:36
|sell
|400
|0.04
|1.2174
|1.2209
|1.2024
|799
|2005.08.01 09:02
|sell
|401
|0.12
|1.2189
|1.2224
|1.2039
|800
|2005.08.01 10:18
|s/l
|399
|0.10
|1.2199
|1.2199
|1.2014
|-3.50
|740.97
|801
|2005.08.01 10:23
|sell
|402
|0.12
|1.2205
|1.2240
|1.2055
|802
|2005.08.01 10:24
|s/l
|400
|0.04
|1.2209
|1.2209
|1.2024
|-1.40
|739.57
|803
|2005.08.01 10:30
|sell
|403
|0.12
|1.2222
|1.2257
|1.2072
|804
|2005.08.01 10:56
|s/l
|401
|0.12
|1.2224
|1.2224
|1.2039
|-4.20
|735.37
|805
|2005.08.01 14:23
|sell
|404
|0.12
|1.2237
|1.2272
|1.2087
|806
|2005.08.01 14:24
|s/l
|402
|0.12
|1.2240
|1.2240
|1.2055
|-4.20
|731.17
|807
|2005.08.03 11:01
|sell
|405
|0.12
|1.2254
|1.2289
|1.2104
|808
|2005.08.03 11:02
|s/l
|403
|0.12
|1.2257
|1.2257
|1.2072
|-4.05
|727.12
|809
|2005.08.03 11:02
|sell
|406
|0.12
|1.2269
|1.2304
|1.2119
|810
|2005.08.03 11:02
|s/l
|404
|0.12
|1.2272
|1.2272
|1.2087
|-4.05
|723.06
|811
|2005.08.03 11:02
|s/l
|405
|0.12
|1.2289
|1.2289
|1.2104
|-4.20
|718.86
|812
|2005.08.03 11:02
|sell
|407
|0.04
|1.2293
|1.2328
|1.2143
|813
|2005.08.03 11:24
|s/l
|406
|0.12
|1.2304
|1.2304
|1.2119
|-4.20
|714.66
|814
|2005.08.03 11:24
|sell
|408
|0.04
|1.2303
|1.2338
|1.2153
|815
|2005.08.03 11:25
|sell
|409
|0.12
|1.2318
|1.2353
|1.2168
|816
|2005.08.03 17:05
|s/l
|407
|0.04
|1.2328
|1.2328
|1.2143
|-1.40
|713.26
|817
|2005.08.03 17:51
|sell
|410
|0.12
|1.2334
|1.2369
|1.2184
|818
|2005.08.03 17:57
|s/l
|408
|0.04
|1.2338
|1.2338
|1.2153
|-1.40
|711.86
|819
|2005.08.04 03:18
|s/l
|409
|0.12
|1.2353
|1.2353
|1.2168
|-3.98
|707.88
|820
|2005.08.04 03:18
|sell
|411
|0.04
|1.2353
|1.2388
|1.2203
|821
|2005.08.04 03:18
|s/l
|410
|0.12
|1.2369
|1.2369
|1.2184
|-3.98
|703.90
|822
|2005.08.04 03:18
|sell
|412
|0.04
|1.2368
|1.2403
|1.2218
|823
|2005.08.04 17:14
|sell
|413
|0.12
|1.2385
|1.2420
|1.2235
|824
|2005.08.04 17:14
|s/l
|411
|0.04
|1.2388
|1.2388
|1.2203
|-1.40
|702.50
|825
|2005.08.04 17:27
|sell
|414
|0.12
|1.2401
|1.2436
|1.2251
|826
|2005.08.04 17:27
|s/l
|412
|0.04
|1.2403
|1.2403
|1.2218
|-1.40
|701.10
|827
|2005.08.10 11:27
|sell
|415
|0.12
|1.2417
|1.2452
|1.2267
|828
|2005.08.10 11:28
|s/l
|413
|0.12
|1.2420
|1.2420
|1.2235
|-3.91
|697.19
|829
|2005.08.11 15:10
|sell
|416
|0.12
|1.2432
|1.2467
|1.2282
|830
|2005.08.11 15:23
|s/l
|414
|0.12
|1.2436
|1.2436
|1.2251
|-3.69
|693.50
|831
|2005.08.11 17:09
|sell
|417
|0.12
|1.2447
|1.2482
|1.2297
|832
|2005.08.11 21:44
|s/l
|415
|0.12
|1.2452
|1.2452
|1.2267
|-3.98
|689.52
|833
|2005.08.11 21:52
|sell
|418
|0.12
|1.2462
|1.2497
|1.2312
|834
|2005.08.11 22:13
|s/l
|416
|0.12
|1.2467
|1.2467
|1.2282
|-4.20
|685.32
|835
|2005.08.12 09:16
|sell
|419
|0.12
|1.2478
|1.2513
|1.2328
|836
|2005.08.12 09:16
|s/l
|417
|0.12
|1.2482
|1.2482
|1.2297
|-4.13
|681.19
|837
|2005.08.16 03:06
|t/p
|419
|0.12
|1.2328
|1.2513
|1.2328
|18.15
|699.33
|838
|2005.08.16 13:02
|t/p
|418
|0.12
|1.2312
|1.2497
|1.2312
|18.22
|717.55
|839
|2005.08.18 01:54
|buy
|420
|0.10
|1.2262
|1.2227
|1.2412
|840
|2005.08.18 11:19
|buy
|421
|0.04
|1.2250
|1.2215
|1.2400
|841
|2005.08.18 11:23
|buy
|422
|0.12
|1.2233
|1.2198
|1.2383
|842
|2005.08.18 11:47
|s/l
|420
|0.10
|1.2227
|1.2227
|1.2412
|-3.50
|714.05
|843
|2005.08.18 13:25
|buy
|423
|0.12
|1.2218
|1.2183
|1.2368
|844
|2005.08.18 13:26
|s/l
|421
|0.04
|1.2215
|1.2215
|1.2400
|-1.40
|712.65
|845
|2005.08.18 14:45
|buy
|424
|0.12
|1.2202
|1.2167
|1.2352
|846
|2005.08.18 14:46
|s/l
|422
|0.12
|1.2198
|1.2198
|1.2383
|-4.20
|708.45
|847
|2005.08.18 14:59
|buy
|425
|0.12
|1.2187
|1.2152
|1.2337
|848
|2005.08.18 14:59
|s/l
|423
|0.12
|1.2183
|1.2183
|1.2368
|-4.20
|704.25
|849
|2005.08.18 16:03
|s/l
|424
|0.12
|1.2167
|1.2167
|1.2352
|-4.20
|700.05
|850
|2005.08.18 16:03
|buy
|426
|0.04
|1.2168
|1.2133
|1.2318
|851
|2005.08.19 09:20
|s/l
|425
|0.12
|1.2152
|1.2152
|1.2337
|-4.29
|695.76
|852
|2005.08.19 09:20
|buy
|427
|0.04
|1.2150
|1.2115
|1.2300
|853
|2005.08.19 09:33
|buy
|428
|0.12
|1.2135
|1.2100
|1.2285
|854
|2005.08.19 09:33
|s/l
|426
|0.04
|1.2133
|1.2133
|1.2318
|-1.43
|694.33
|855
|2005.08.25 02:55
|t/p
|428
|0.12
|1.2285
|1.2100
|1.2285
|17.46
|711.79
|856
|2005.08.25 04:37
|t/p
|427
|0.04
|1.2300
|1.2115
|1.2300
|5.82
|717.61
|857
|2005.08.28 16:50
|sell
|429
|0.10
|1.2343
|1.2378
|1.2193
|858
|2005.08.30 12:22
|t/p
|429
|0.10
|1.2193
|1.2378
|1.2193
|15.12
|732.73
|859
|2005.08.31 18:30
|sell
|430
|0.10
|1.2349
|1.2384
|1.2199
|860
|2005.09.01 10:21
|sell
|431
|0.04
|1.2362
|1.2397
|1.2212
|861
|2005.09.01 10:21
|sell
|432
|0.12
|1.2378
|1.2413
|1.2228
|862
|2005.09.01 12:34
|s/l
|430
|0.10
|1.2384
|1.2384
|1.2199
|-3.32
|729.41
|863
|2005.09.01 13:01
|sell
|433
|0.12
|1.2395
|1.2430
|1.2245
|864
|2005.09.01 13:02
|s/l
|431
|0.04
|1.2397
|1.2397
|1.2212
|-1.40
|728.01
|865
|2005.09.01 14:41
|sell
|434
|0.12
|1.2411
|1.2446
|1.2261
|866
|2005.09.01 14:42
|s/l
|432
|0.12
|1.2413
|1.2413
|1.2228
|-4.20
|723.81
|867
|2005.09.01 16:03
|sell
|435
|0.12
|1.2427
|1.2462
|1.2277
|868
|2005.09.01 16:03
|s/l
|433
|0.12
|1.2430
|1.2430
|1.2245
|-4.20
|719.61
|869
|2005.09.01 16:04
|sell
|436
|0.12
|1.2442
|1.2477
|1.2292
|870
|2005.09.01 16:05
|s/l
|434
|0.12
|1.2446
|1.2446
|1.2261
|-4.20
|715.41
|871
|2005.09.01 16:07
|sell
|437
|0.12
|1.2457
|1.2492
|1.2307
|872
|2005.09.01 16:07
|s/l
|435
|0.12
|1.2462
|1.2462
|1.2277
|-4.20
|711.21
|873
|2005.09.01 16:46
|sell
|438
|0.12
|1.2472
|1.2507
|1.2322
|874
|2005.09.01 17:14
|s/l
|436
|0.12
|1.2477
|1.2477
|1.2292
|-4.20
|707.01
|875
|2005.09.01 20:21
|sell
|439
|0.12
|1.2489
|1.2524
|1.2339
|876
|2005.09.01 20:21
|s/l
|437
|0.12
|1.2492
|1.2492
|1.2307
|-4.20
|702.81
|877
|2005.09.01 20:22
|sell
|440
|0.12
|1.2504
|1.2539
|1.2354
|878
|2005.09.01 20:22
|s/l
|438
|0.12
|1.2507
|1.2507
|1.2322
|-4.20
|698.61
|879
|2005.09.01 20:22
|sell
|441
|0.12
|1.2519
|1.2554
|1.2369
|880
|2005.09.01 20:44
|s/l
|439
|0.12
|1.2524
|1.2524
|1.2339
|-4.20
|694.41
|881
|2005.09.02 09:42
|sell
|442
|0.12
|1.2534
|1.2569
|1.2384
|882
|2005.09.02 09:47
|s/l
|440
|0.12
|1.2539
|1.2539
|1.2354
|-4.13
|690.28
|883
|2005.09.02 10:12
|sell
|443
|0.12
|1.2550
|1.2585
|1.2400
|884
|2005.09.02 10:14
|s/l
|441
|0.12
|1.2554
|1.2554
|1.2369
|-4.13
|686.15
|885
|2005.09.02 10:16
|sell
|444
|0.12
|1.2565
|1.2600
|1.2415
|886
|2005.09.02 10:50
|s/l
|442
|0.12
|1.2569
|1.2569
|1.2384
|-4.20
|681.95
|887
|2005.09.02 11:04
|sell
|445
|0.12
|1.2580
|1.2615
|1.2430
|888
|2005.09.02 11:09
|s/l
|443
|0.12
|1.2585
|1.2585
|1.2400
|-4.20
|677.75
|889
|2005.09.07 15:11
|t/p
|445
|0.12
|1.2430
|1.2615
|1.2430
|18.22
|695.97
|890
|2005.09.07 20:20
|t/p
|444
|0.12
|1.2415
|1.2600
|1.2415
|18.22
|714.19
|891
|2005.09.12 04:16
|buy
|446
|0.10
|1.2376
|1.2341
|1.2526
|892
|2005.09.12 04:16
|buy
|447
|0.04
|1.2363
|1.2328
|1.2513
|893
|2005.09.12 04:50
|buy
|448
|0.12
|1.2346
|1.2311
|1.2496
|894
|2005.09.12 04:50
|s/l
|446
|0.10
|1.2341
|1.2341
|1.2526
|-3.50
|710.69
|895
|2005.09.12 04:51
|s/l
|447
|0.04
|1.2328
|1.2328
|1.2513
|-1.40
|709.29
|896
|2005.09.12 04:51
|buy
|449
|0.04
|1.2329
|1.2294
|1.2479
|897
|2005.09.12 04:51
|s/l
|448
|0.12
|1.2311
|1.2311
|1.2496
|-4.20
|705.09
|898
|2005.09.12 04:51
|buy
|450
|0.04
|1.2311
|1.2276
|1.2461
|899
|2005.09.12 14:46
|buy
|451
|0.12
|1.2296
|1.2261
|1.2446
|900
|2005.09.12 14:46
|s/l
|449
|0.04
|1.2294
|1.2294
|1.2479
|-1.40
|703.69
|901
|2005.09.12 14:55
|buy
|452
|0.12
|1.2281
|1.2246
|1.2431
|902
|2005.09.12 16:44
|s/l
|450
|0.04
|1.2276
|1.2276
|1.2461
|-1.40
|702.29
|903
|2005.09.13 11:59
|buy
|453
|0.12
|1.2265
|1.2230
|1.2415
|904
|2005.09.13 11:59
|s/l
|451
|0.12
|1.2261
|1.2261
|1.2446
|-4.29
|698.00
|905
|2005.09.13 14:34
|s/l
|452
|0.12
|1.2246
|1.2246
|1.2431
|-4.29
|693.71
|906
|2005.09.13 14:34
|buy
|454
|0.04
|1.2247
|1.2212
|1.2397
|907
|2005.09.15 03:08
|s/l
|453
|0.12
|1.2230
|1.2230
|1.2415
|-4.56
|689.15
|908
|2005.09.15 03:08
|buy
|455
|0.04
|1.2220
|1.2185
|1.2370
|909
|2005.09.15 04:37
|s/l
|454
|0.04
|1.2212
|1.2212
|1.2397
|-1.52
|687.63
|910
|2005.09.15 08:57
|buy
|456
|0.04
|1.2210
|1.2175
|1.2360
|911
|2005.09.15 15:33
|buy
|457
|0.12
|1.2195
|1.2160
|1.2345
|912
|2005.09.16 06:13
|close
|457
|0.12
|1.2272
|1.2160
|1.2345
|9.15
|696.77
|913
|2005.09.16 06:13
|close
|456
|0.04
|1.2272
|1.2175
|1.2360
|2.45
|699.22
|914
|2005.09.16 06:13
|close
|455
|0.04
|1.2272
|1.2185
|1.2370
|2.05
|701.27
|915
|2005.09.18 00:00
|buy
|458
|0.10
|1.2148
|1.2113
|1.2298
|916
|2005.09.19 07:11
|buy
|459
|0.04
|1.2138
|1.2103
|1.2288
|917
|2005.09.19 07:26
|buy
|460
|0.12
|1.2121
|1.2086
|1.2271
|918
|2005.09.19 07:35
|s/l
|458
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2298
|-3.58
|697.70
|919
|2005.09.19 08:10
|s/l
|459
|0.04
|1.2103
|1.2103
|1.2288
|-1.40
|696.30
|920
|2005.09.19 08:10
|buy
|461
|0.04
|1.2105
|1.2070
|1.2255
|921
|2005.09.21 23:59
|t/p
|461
|0.04
|1.2255
|1.2070
|1.2255
|5.94
|702.24
|922
|2005.09.23 14:45
|buy
|462
|0.04
|1.2103
|1.2068
|1.2253
|923
|2005.09.23 14:50
|buy
|463
|0.12
|1.2088
|1.2053
|1.2238
|924
|2005.09.23 14:50
|s/l
|460
|0.12
|1.2086
|1.2086
|1.2271
|-4.74
|697.49
|925
|2005.09.23 15:13
|buy
|464
|0.12
|1.2072
|1.2037
|1.2222
|926
|2005.09.23 15:29
|s/l
|462
|0.04
|1.2068
|1.2068
|1.2253
|-1.40
|696.09
|927
|2005.09.23 19:10
|buy
|465
|0.12
|1.2056
|1.2021
|1.2206
|928
|2005.09.23 19:45
|s/l
|463
|0.12
|1.2053
|1.2053
|1.2238
|-4.20
|691.89
|929
|2005.09.23 22:19
|buy
|466
|0.12
|1.2041
|1.2006
|1.2191
|930
|2005.09.23 22:59
|s/l
|464
|0.12
|1.2037
|1.2037
|1.2222
|-4.20
|687.69
|931
|2005.09.25 00:00
|s/l
|465
|0.12
|1.2021
|1.2021
|1.2206
|-4.20
|683.49
|932
|2005.09.25 00:00
|buy
|467
|0.04
|1.2021
|1.1986
|1.2171
|933
|2005.09.27 08:11
|s/l
|466
|0.12
|1.2006
|1.2006
|1.2191
|-4.38
|679.11
|934
|2005.09.27 08:11
|buy
|468
|0.04
|1.2004
|1.1969
|1.2154
|935
|2005.09.27 18:37
|buy
|469
|0.12
|1.1988
|1.1953
|1.2138
|936
|2005.09.27 18:37
|s/l
|467
|0.04
|1.1986
|1.1986
|1.2171
|-1.46
|677.65
|937
|2005.10.03 02:34
|buy
|470
|0.12
|1.1972
|1.1937
|1.2122
|938
|2005.10.03 02:34
|s/l
|468
|0.04
|1.1969
|1.1969
|1.2154
|-1.58
|676.07
|939
|2005.10.03 03:04
|buy
|471
|0.12
|1.1957
|1.1922
|1.2107
|940
|2005.10.03 03:04
|s/l
|469
|0.12
|1.1953
|1.1953
|1.2138
|-4.74
|671.33
|941
|2005.10.03 03:06
|buy
|472
|0.12
|1.1941
|1.1906
|1.2091
|942
|2005.10.03 03:06
|s/l
|470
|0.12
|1.1937
|1.1937
|1.2122
|-4.20
|667.13
|943
|2005.10.03 10:58
|buy
|473
|0.12
|1.1926
|1.1891
|1.2076
|944
|2005.10.03 10:58
|s/l
|471
|0.12
|1.1922
|1.1922
|1.2107
|-4.20
|662.93
|945
|2005.10.03 16:17
|buy
|474
|0.12
|1.1911
|1.1876
|1.2061
|946
|2005.10.03 16:31
|s/l
|472
|0.12
|1.1906
|1.1906
|1.2091
|-4.20
|658.73
|947
|2005.10.06 06:35
|t/p
|474
|0.12
|1.2061
|1.1876
|1.2061
|17.55
|676.28
|948
|2005.10.06 14:56
|t/p
|473
|0.12
|1.2076
|1.1891
|1.2076
|17.55
|693.82
|949
|2005.10.19 08:36
|buy
|475
|0.10
|1.1912
|1.1877
|1.2062
|950
|2005.10.19 08:36
|buy
|476
|0.04
|1.1899
|1.1864
|1.2049
|951
|2005.10.19 08:40
|buy
|477
|0.12
|1.1883
|1.1848
|1.2033
|952
|2005.10.19 08:40
|s/l
|475
|0.10
|1.1877
|1.1877
|1.2062
|-3.50
|690.32
|953
|2005.10.20 23:59
|t/p
|477
|0.12
|1.2033
|1.1848
|1.2033
|17.73
|708.05
|954
|2005.10.21 02:13
|t/p
|476
|0.04
|1.2049
|1.1864
|1.2049
|5.88
|713.93
|955
|2005.10.27 10:09
|sell
|478
|0.10
|1.2140
|1.2175
|1.1990
|956
|2005.10.27 14:38
|sell
|479
|0.04
|1.2150
|1.2185
|1.2000
|957
|2005.10.28 09:50
|sell
|480
|0.12
|1.2166
|1.2201
|1.2016
|958
|2005.10.28 14:50
|close
|480
|0.12
|1.2102
|1.2201
|1.2016
|7.68
|721.61
|959
|2005.10.28 14:50
|close
|479
|0.04
|1.2102
|1.2185
|1.2000
|1.94
|723.55
|960
|2005.10.28 14:50
|close
|478
|0.10
|1.2102
|1.2175
|1.1990
|3.86
|727.41
|961
|2005.11.04 01:41
|buy
|481
|0.10
|1.1936
|1.1901
|1.2086
|962
|2005.11.04 14:20
|buy
|482
|0.04
|1.1926
|1.1891
|1.2076
|963
|2005.11.04 16:00
|buy
|483
|0.12
|1.1909
|1.1874
|1.2059
|964
|2005.11.04 16:06
|s/l
|481
|0.10
|1.1901
|1.1901
|1.2086
|-3.50
|723.91
|965
|2005.11.04 16:08
|buy
|484
|0.12
|1.1893
|1.1858
|1.2043
|966
|2005.11.04 16:09
|s/l
|482
|0.04
|1.1891
|1.1891
|1.2076
|-1.40
|722.51
|967
|2005.11.04 16:28
|s/l
|483
|0.12
|1.1874
|1.1874
|1.2059
|-4.20
|718.31
|968
|2005.11.04 16:28
|buy
|485
|0.04
|1.1876
|1.1841
|1.2026
|969
|2005.11.04 16:29
|s/l
|484
|0.12
|1.1858
|1.1858
|1.2043
|-4.20
|714.11
|970
|2005.11.04 16:29
|buy
|486
|0.04
|1.1856
|1.1821
|1.2006
|971
|2005.11.04 23:59
|s/l
|485
|0.04
|1.1841
|1.1841
|1.2026
|-1.40
|712.71
|972
|2005.11.06 00:00
|s/l
|486
|0.04
|1.1821
|1.1821
|1.2006
|-1.40
|711.31
|973
|2005.11.06 07:25
|buy
|487
|0.10
|1.1805
|1.1770
|1.1955
|974
|2005.11.07 08:38
|buy
|488
|0.04
|1.1791
|1.1756
|1.1941
|975
|2005.11.08 01:54
|buy
|489
|0.12
|1.1774
|1.1739
|1.1924
|976
|2005.11.08 01:54
|s/l
|487
|0.10
|1.1770
|1.1770
|1.1955
|-3.65
|707.66
|977
|2005.11.08 01:54
|buy
|490
|0.12
|1.1759
|1.1724
|1.1909
|978
|2005.11.08 01:54
|s/l
|488
|0.04
|1.1756
|1.1756
|1.1941
|-1.43
|706.23
|979
|2005.11.08 02:10
|buy
|491
|0.12
|1.1744
|1.1709
|1.1894
|980
|2005.11.08 02:10
|s/l
|489
|0.12
|1.1739
|1.1739
|1.1924
|-4.20
|702.03
|981
|2005.11.08 02:11
|s/l
|490
|0.12
|1.1724
|1.1724
|1.1909
|-4.20
|697.83
|982
|2005.11.08 02:11
|buy
|492
|0.04
|1.1725
|1.1690
|1.1875
|983
|2005.11.08 02:16
|s/l
|491
|0.12
|1.1709
|1.1709
|1.1894
|-4.20
|693.63
|984
|2005.11.08 02:16
|buy
|493
|0.04
|1.1709
|1.1674
|1.1859
|985
|2005.11.10 20:57
|s/l
|492
|0.04
|1.1690
|1.1690
|1.1875
|-1.52
|692.11
|986
|2005.11.10 20:57
|buy
|494
|0.04
|1.1691
|1.1656
|1.1841
|987
|2005.11.11 01:00
|s/l
|493
|0.04
|1.1674
|1.1674
|1.1859
|-1.55
|690.56
|988
|2005.11.14 17:43
|buy
|495
|0.04
|1.1671
|1.1636
|1.1821
|989
|2005.11.15 12:17
|s/l
|494
|0.04
|1.1656
|1.1656
|1.1841
|-1.49
|689.07
|990
|2005.11.15 12:17
|buy
|496
|0.04
|1.1658
|1.1623
|1.1808
|991
|2005.11.15 13:11
|buy
|497
|0.12
|1.1642
|1.1607
|1.1792
|992
|2005.11.15 17:38
|close
|497
|0.12
|1.1717
|1.1607
|1.1792
|9.00
|698.07
|993
|2005.11.15 17:38
|close
|496
|0.04
|1.1717
|1.1623
|1.1808
|2.36
|700.43
|994
|2005.11.15 17:38
|close
|495
|0.04
|1.1717
|1.1636
|1.1821
|1.81
|702.24
|995
|2005.11.21 09:22
|sell
|498
|0.10
|1.1800
|1.1835
|1.1650
|996
|2005.11.21 09:23
|sell
|499
|0.04
|1.1810
|1.1845
|1.1660
|997
|2005.11.21 10:09
|sell
|500
|0.12
|1.1825
|1.1860
|1.1675
|998
|2005.11.21 14:59
|s/l
|498
|0.10
|1.1835
|1.1835
|1.1650
|-3.50
|698.74
|999
|2005.11.23 07:13
|sell
|501
|0.12
|1.1841
|1.1876
|1.1691
|1000
|2005.11.23 07:14
|s/l
|499
|0.04
|1.1845
|1.1845
|1.1660
|-1.35
|697.39
|1001
|2005.11.23 07:14
|sell
|502
|0.12
|1.1858
|1.1893
|1.1708
|1002
|2005.11.23 07:14
|s/l
|500
|0.12
|1.1860
|1.1860
|1.1675
|-4.05
|693.33
|1003
|2005.11.27 17:54
|t/p
|502
|0.12
|1.1708
|1.1893
|1.1708
|18.29
|711.62
|1004
|2005.11.28 01:52
|t/p
|501
|0.12
|1.1691
|1.1876
|1.1691
|18.36
|729.99
|1005
|2005.11.28 20:09
|sell
|503
|0.10
|1.1873
|1.1908
|1.1723
|1006
|2005.11.28 20:10
|sell
|504
|0.04
|1.1883
|1.1918
|1.1733
|1007
|2005.11.28 20:11
|sell
|505
|0.12
|1.1898
|1.1933
|1.1748
|1008
|2005.11.29 00:48
|close
|505
|0.12
|1.1834
|1.1933
|1.1748
|7.75
|737.74
|1009
|2005.11.29 00:48
|close
|504
|0.04
|1.1834
|1.1918
|1.1733
|1.98
|739.72
|1010
|2005.11.29 00:48
|close
|503
|0.10
|1.1834
|1.1908
|1.1723
|3.96
|743.69
|1011
|2005.12.02 14:34
|buy
|506
|0.10
|1.1683
|1.1648
|1.1833
|1012
|2005.12.02 15:53
|buy
|507
|0.04
|1.1672
|1.1637
|1.1822
|1013
|2005.12.08 16:27
|t/p
|507
|0.04
|1.1822
|1.1637
|1.1822
|5.82
|749.50
|1014
|2005.12.08 16:29
|t/p
|506
|0.10
|1.1833
|1.1648
|1.1833
|14.55
|764.05
|1015
|2005.12.12 09:20
|sell
|508
|0.10
|1.1855
|1.1890
|1.1705
|1016
|2005.12.12 09:29
|sell
|509
|0.04
|1.1865
|1.1900
|1.1715
|1017
|2005.12.12 10:03
|sell
|510
|0.12
|1.1881
|1.1916
|1.1731
|1018
|2005.12.12 10:07
|s/l
|508
|0.10
|1.1890
|1.1890
|1.1705
|-3.50
|760.55
|1019
|2005.12.12 13:51
|sell
|511
|0.12
|1.1896
|1.1931
|1.1746
|1020
|2005.12.12 13:51
|s/l
|509
|0.04
|1.1900
|1.1900
|1.1715
|-1.40
|759.15
|1021
|2005.12.12 13:52
|sell
|512
|0.12
|1.1911
|1.1946
|1.1761
|1022
|2005.12.12 13:52
|s/l
|510
|0.12
|1.1916
|1.1916
|1.1731
|-4.20
|754.95
|1023
|2005.12.12 13:53
|sell
|513
|0.12
|1.1927
|1.1962
|1.1777
|1024
|2005.12.12 13:53
|s/l
|511
|0.12
|1.1931
|1.1931
|1.1746
|-4.20
|750.75
|1025
|2005.12.12 14:19
|sell
|514
|0.12
|1.1943
|1.1978
|1.1793
|1026
|2005.12.12 14:19
|s/l
|512
|0.12
|1.1946
|1.1946
|1.1761
|-4.20
|746.55
|1027
|2005.12.12 14:20
|sell
|515
|0.12
|1.1959
|1.1994
|1.1809
|1028
|2005.12.12 14:20
|s/l
|513
|0.12
|1.1962
|1.1962
|1.1777
|-4.20
|742.35
|1029
|2005.12.12 14:37
|sell
|516
|0.12
|1.1974
|1.2009
|1.1824
|1030
|2005.12.12 18:25
|s/l
|514
|0.12
|1.1978
|1.1978
|1.1793
|-4.20
|738.15
|1031
|2005.12.14 02:45
|sell
|517
|0.12
|1.1990
|1.2025
|1.1840
|1032
|2005.12.14 02:47
|s/l
|515
|0.12
|1.1994
|1.1994
|1.1809
|-4.05
|734.10
|1033
|2005.12.14 03:15
|s/l
|516
|0.12
|1.2009
|1.2009
|1.1824
|-4.05
|730.04
|1034
|2005.12.14 03:15
|sell
|518
|0.04
|1.2010
|1.2045
|1.1860
|1035
|2005.12.14 03:15
|s/l
|517
|0.12
|1.2025
|1.2025
|1.1840
|-4.20
|725.84
|1036
|2005.12.14 03:15
|sell
|519
|0.04
|1.2026
|1.2061
|1.1876
|1037
|2005.12.14 09:38
|sell
|520
|0.12
|1.2042
|1.2077
|1.1892
|1038
|2005.12.14 09:39
|s/l
|518
|0.04
|1.2045
|1.2045
|1.1860
|-1.40
|724.44
|1039
|2005.12.14 14:38
|sell
|521
|0.12
|1.2059
|1.2094
|1.1909
|1040
|2005.12.14 19:52
|close
|521
|0.12
|1.2000
|1.2094
|1.1909
|7.08
|731.52
|1041
|2005.12.14 19:52
|close
|520
|0.12
|1.2000
|1.2077
|1.1892
|5.04
|736.56
|1042
|2005.12.14 19:52
|close
|519
|0.04
|1.2000
|1.2061
|1.1876
|1.04
|737.60
|1043
|2005.12.30 13:32
|buy
|522
|0.10
|1.1800
|1.1765
|1.1950
|1044
|2005.12.30 13:32
|buy
|523
|0.04
|1.1786
|1.1751
|1.1936
|1045
|2006.01.03 16:00
|t/p
|523
|0.04
|1.1936
|1.1751
|1.1936
|5.94
|743.54
|1046
|2006.01.03 16:11
|t/p
|522
|0.10
|1.1950
|1.1765
|1.1950
|14.85
|758.39
|1047
|2006.01.30 03:17
|buy
|524
|0.10
|1.2087
|1.2052
|1.2237
|1048
|2006.01.30 09:54
|buy
|525
|0.04
|1.2077
|1.2042
|1.2227
|1049
|2006.02.01 20:21
|buy
|526
|0.12
|1.2062
|1.2027
|1.2212
|1050
|2006.02.01 20:22
|s/l
|524
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2237
|-3.65
|754.74
|1051
|2006.02.02 06:47
|buy
|527
|0.12
|1.2047
|1.2012
|1.2197
|1052
|2006.02.02 06:47
|s/l
|525
|0.04
|1.2042
|1.2042
|1.2227
|-1.55
|753.19
|1053
|2006.02.03 14:35
|s/l
|526
|0.12
|1.2027
|1.2027
|1.2212
|-4.56
|748.63
|1054
|2006.02.03 14:35
|buy
|528
|0.04
|1.2026
|1.1991
|1.2176
|1055
|2006.02.03 14:53
|s/l
|527
|0.12
|1.2012
|1.2012
|1.2197
|-4.29
|744.33
|1056
|2006.02.03 14:53
|buy
|529
|0.04
|1.2013
|1.1978
|1.2163
|1057
|2006.02.03 14:59
|buy
|530
|0.12
|1.1998
|1.1963
|1.2148
|1058
|2006.02.03 15:03
|s/l
|528
|0.04
|1.1991
|1.1991
|1.2176
|-1.40
|742.93
|1059
|2006.02.03 15:08
|buy
|531
|0.12
|1.1983
|1.1948
|1.2133
|1060
|2006.02.03 15:19
|s/l
|529
|0.04
|1.1978
|1.1978
|1.2163
|-1.40
|741.53
|1061
|2006.02.06 14:26
|buy
|532
|0.12
|1.1968
|1.1933
|1.2118
|1062
|2006.02.06 14:26
|s/l
|530
|0.12
|1.1963
|1.1963
|1.2148
|-4.29
|737.24
|1063
|2006.02.06 18:13
|buy
|533
|0.12
|1.1952
|1.1917
|1.2102
|1064
|2006.02.06 18:14
|s/l
|531
|0.12
|1.1948
|1.1948
|1.2133
|-4.29
|732.95
|1065
|2006.02.08 17:04
|buy
|534
|0.12
|1.1937
|1.1902
|1.2087
|1066
|2006.02.08 17:07
|s/l
|532
|0.12
|1.1933
|1.1933
|1.2118
|-4.38
|728.57
|1067
|2006.02.10 16:53
|s/l
|533
|0.12
|1.1917
|1.1917
|1.2102
|-4.74
|723.83
|1068
|2006.02.10 16:53
|buy
|535
|0.04
|1.1915
|1.1880
|1.2065
|1069
|2006.02.10 16:54
|s/l
|534
|0.12
|1.1902
|1.1902
|1.2087
|-4.56
|719.27
|1070
|2006.02.10 16:54
|buy
|536
|0.04
|1.1898
|1.1863
|1.2048
|1071
|2006.02.13 10:25
|s/l
|535
|0.04
|1.1880
|1.1880
|1.2065
|-1.43
|717.84
|1072
|2006.02.13 10:25
|buy
|537
|0.04
|1.1882
|1.1847
|1.2032
|1073
|2006.02.14 14:39
|buy
|538
|0.12
|1.1866
|1.1831
|1.2016
|1074
|2006.02.14 14:39
|s/l
|536
|0.04
|1.1863
|1.1863
|1.2048
|-1.46
|716.38
|1075
|2006.02.16 12:19
|buy
|539
|0.12
|1.1850
|1.1815
|1.2000
|1076
|2006.02.17 00:50
|close
|539
|0.12
|1.1913
|1.1815
|1.2000
|7.47
|723.85
|1077
|2006.02.17 00:50
|close
|538
|0.12
|1.1913
|1.1831
|1.2016
|5.19
|729.03
|1078
|2006.02.17 00:50
|close
|537
|0.04
|1.1913
|1.1847
|1.2032
|1.06
|730.09
|1079
|2006.02.26 00:02
|buy
|540
|0.10
|1.1855
|1.1820
|1.2005
|1080
|2006.02.26 00:06
|buy
|541
|0.04
|1.1845
|1.1810
|1.1995
|1081
|2006.02.27 01:44
|buy
|542
|0.12
|1.1828
|1.1793
|1.1978
|1082
|2006.02.28 11:46
|close
|542
|0.12
|1.1893
|1.1793
|1.1978
|7.71
|737.80
|1083
|2006.02.28 11:46
|close
|541
|0.04
|1.1893
|1.1810
|1.1995
|1.86
|739.66
|1084
|2006.02.28 11:46
|close
|540
|0.10
|1.1893
|1.1820
|1.2005
|3.65
|743.31
|1085
|2006.03.03 15:30
|sell
|543
|0.10
|1.2046
|1.2081
|1.1896
|1086
|2006.03.05 00:16
|sell
|544
|0.04
|1.2058
|1.2093
|1.1908
|1087
|2006.03.05 01:58
|sell
|545
|0.12
|1.2077
|1.2112
|1.1927
|1088
|2006.03.05 03:14
|s/l
|543
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.1896
|-3.50
|739.81
|1089
|2006.03.05 06:44
|s/l
|544
|0.04
|1.2093
|1.2093
|1.1908
|-1.40
|738.41
|1090
|2006.03.05 06:44
|sell
|546
|0.04
|1.2096
|1.2131
|1.1946
|1091
|2006.03.07 05:58
|t/p
|546
|0.04
|1.1946
|1.2131
|1.1946
|6.05
|744.46
|1092
|2006.03.07 10:17
|t/p
|545
|0.12
|1.1927
|1.2112
|1.1927
|18.15
|762.60
|1093
|2006.03.10 15:29
|buy
|547
|0.10
|1.1868
|1.1833
|1.2018
|1094
|2006.03.14 16:46
|t/p
|547
|0.10
|1.2018
|1.1833
|1.2018
|14.85
|777.45
|1095
|2006.03.16 11:12
|sell
|548
|0.10
|1.2078
|1.2113
|1.1928
|1096
|2006.03.16 14:30
|sell
|549
|0.04
|1.2089
|1.2124
|1.1939
|1097
|2006.03.16 14:33
|sell
|550
|0.12
|1.2106
|1.2141
|1.1956
|1098
|2006.03.16 14:33
|s/l
|548
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.1928
|-3.50
|773.95
|1099
|2006.03.16 14:41
|s/l
|549
|0.04
|1.2124
|1.2124
|1.1939
|-1.40
|772.55
|1100
|2006.03.16 14:41
|sell
|551
|0.04
|1.2123
|1.2158
|1.1973
|1101
|2006.03.16 15:02
|sell
|552
|0.12
|1.2138
|1.2173
|1.1988
|1102
|2006.03.16 15:02
|s/l
|550
|0.12
|1.2141
|1.2141
|1.1956
|-4.20
|768.35
|1103
|2006.03.16 16:06
|sell
|553
|0.12
|1.2155
|1.2190
|1.2005
|1104
|2006.03.16 16:07
|s/l
|551
|0.04
|1.2158
|1.2158
|1.1973
|-1.40
|766.95
|1105
|2006.03.16 18:16
|sell
|554
|0.12
|1.2170
|1.2205
|1.2020
|1106
|2006.03.16 18:17
|s/l
|552
|0.12
|1.2173
|1.2173
|1.1988
|-4.20
|762.75
|1107
|2006.03.16 18:33
|sell
|555
|0.12
|1.2185
|1.2220
|1.2035
|1108
|2006.03.17 10:49
|s/l
|553
|0.12
|1.2190
|1.2190
|1.2005
|-4.13
|758.62
|1109
|2006.03.17 18:08
|sell
|556
|0.12
|1.2202
|1.2237
|1.2052
|1110
|2006.03.17 18:08
|s/l
|554
|0.12
|1.2205
|1.2205
|1.2020
|-4.13
|754.50
|1111
|2006.03.23 01:57
|t/p
|556
|0.12
|1.2052
|1.2237
|1.2052
|18.44
|772.93
|1112
|2006.03.23 16:03
|t/p
|555
|0.12
|1.2035
|1.2220
|1.2035
|18.51
|791.44
|1113
|2006.04.04 11:41
|sell
|557
|0.10
|1.2179
|1.2214
|1.2029
|1114
|2006.04.04 14:01
|sell
|558
|0.04
|1.2190
|1.2225
|1.2040
|1115
|2006.04.04 14:04
|sell
|559
|0.12
|1.2209
|1.2244
|1.2059
|1116
|2006.04.04 14:04
|s/l
|557
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2029
|-3.50
|787.94
|1117
|2006.04.04 14:05
|s/l
|558
|0.04
|1.2225
|1.2225
|1.2040
|-1.40
|786.54
|1118
|2006.04.04 14:05
|sell
|560
|0.04
|1.2236
|1.2271
|1.2086
|1119
|2006.04.04 14:21
|s/l
|559
|0.12
|1.2244
|1.2244
|1.2059
|-4.20
|782.34
|1120
|2006.04.04 14:29
|sell
|561
|0.04
|1.2247
|1.2282
|1.2097
|1121
|2006.04.04 15:45
|sell
|562
|0.12
|1.2262
|1.2297
|1.2112
|1122
|2006.04.04 15:50
|s/l
|560
|0.04
|1.2271
|1.2271
|1.2086
|-1.40
|780.94
|1123
|2006.04.05 06:51
|sell
|563
|0.12
|1.2279
|1.2314
|1.2129
|1124
|2006.04.05 06:51
|s/l
|561
|0.04
|1.2282
|1.2282
|1.2097
|-1.38
|779.56
|1125
|2006.04.05 14:36
|s/l
|562
|0.12
|1.2297
|1.2297
|1.2112
|-4.13
|775.44
|1126
|2006.04.05 14:36
|sell
|564
|0.04
|1.2295
|1.2330
|1.2145
|1127
|2006.04.06 09:26
|sell
|565
|0.12
|1.2310
|1.2345
|1.2160
|1128
|2006.04.06 09:26
|s/l
|563
|0.12
|1.2314
|1.2314
|1.2129
|-3.98
|771.46
|1129
|2006.04.06 10:58
|s/l
|564
|0.04
|1.2330
|1.2330
|1.2145
|-1.33
|770.13
|1130
|2006.04.06 10:58
|sell
|566
|0.04
|1.2330
|1.2365
|1.2180
|1131
|2006.04.07 09:16
|t/p
|566
|0.04
|1.2180
|1.2365
|1.2180
|6.02
|776.15
|1132
|2006.04.07 09:17
|t/p
|565
|0.12
|1.2160
|1.2345
|1.2160
|18.07
|794.22
|1133
|2006.04.12 14:47
|buy
|567
|0.10
|1.2076
|1.2041
|1.2226
|1134
|2006.04.17 13:42
|t/p
|567
|0.10
|1.2226
|1.2041
|1.2226
|14.62
|808.85
|1135
|2006.04.19 11:17
|sell
|568
|0.10
|1.2372
|1.2407
|1.2222
|1136
|2006.04.19 18:22
|sell
|569
|0.04
|1.2382
|1.2417
|1.2232
|1137
|2006.04.24 09:40
|sell
|570
|0.12
|1.2398
|1.2433
|1.2248
|1138
|2006.04.24 09:43
|s/l
|568
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2222
|-3.20
|805.65
|1139
|2006.04.24 21:26
|sell
|571
|0.12
|1.2413
|1.2448
|1.2263
|1140
|2006.04.25 14:09
|s/l
|569
|0.04
|1.2417
|1.2417
|1.2232
|-1.25
|804.39
|1141
|2006.04.25 14:19
|sell
|572
|0.12
|1.2429
|1.2464
|1.2279
|1142
|2006.04.25 14:25
|s/l
|570
|0.12
|1.2433
|1.2433
|1.2248
|-4.13
|800.27
|1143
|2006.04.26 15:25
|sell
|573
|0.12
|1.2444
|1.2479
|1.2294
|1144
|2006.04.26 15:25
|s/l
|571
|0.12
|1.2448
|1.2448
|1.2263
|-4.05
|796.21
|1145
|2006.04.26 17:59
|sell
|574
|0.12
|1.2460
|1.2495
|1.2310
|1146
|2006.04.26 17:59
|s/l
|572
|0.12
|1.2464
|1.2464
|1.2279
|-4.13
|792.09
|1147
|2006.04.27 16:02
|s/l
|573
|0.12
|1.2479
|1.2479
|1.2294
|-3.98
|788.10
|1148
|2006.04.27 16:02
|sell
|575
|0.04
|1.2479
|1.2514
|1.2329
|1149
|2006.04.27 16:02
|s/l
|574
|0.12
|1.2495
|1.2495
|1.2310
|-3.98
|784.12
|1150
|2006.04.27 16:02
|s/l
|575
|0.04
|1.2514
|1.2514
|1.2329
|-1.40
|782.72
|1151
|2006.04.27 16:02
|sell
|576
|0.10
|1.2523
|1.2558
|1.2373
|1152
|2006.04.27 16:30
|sell
|577
|0.04
|1.2534
|1.2569
|1.2384
|1153
|2006.04.28 08:28
|sell
|578
|0.12
|1.2554
|1.2589
|1.2404
|1154
|2006.04.28 10:33
|s/l
|576
|0.10
|1.2558
|1.2558
|1.2373
|-3.44
|779.28
|1155
|2006.04.28 15:42
|s/l
|577
|0.04
|1.2569
|1.2569
|1.2384
|-1.38
|777.91
|1156
|2006.04.28 15:42
|sell
|579
|0.04
|1.2569
|1.2604
|1.2419
|1157
|2006.04.28 16:52
|sell
|580
|0.12
|1.2584
|1.2619
|1.2434
|1158
|2006.04.28 16:56
|s/l
|578
|0.12
|1.2589
|1.2589
|1.2404
|-4.20
|773.71
|1159
|2006.04.28 17:05
|sell
|581
|0.12
|1.2599
|1.2634
|1.2449
|1160
|2006.04.28 17:05
|s/l
|579
|0.04
|1.2604
|1.2604
|1.2419
|-1.40
|772.31
|1161
|2006.04.28 17:05
|sell
|582
|0.12
|1.2615
|1.2650
|1.2465
|1162
|2006.04.28 17:05
|s/l
|580
|0.12
|1.2619
|1.2619
|1.2434
|-4.20
|768.11
|1163
|2006.04.28 17:09
|s/l
|581
|0.12
|1.2634
|1.2634
|1.2449
|-4.20
|763.91
|1164
|2006.04.28 17:09
|sell
|583
|0.04
|1.2632
|1.2667
|1.2482
|1165
|2006.05.01 14:54
|s/l
|582
|0.12
|1.2650
|1.2650
|1.2465
|-4.13
|759.78
|1166
|2006.05.01 14:54
|sell
|584
|0.04
|1.2649
|1.2684
|1.2499
|1167
|2006.05.01 14:56
|s/l
|583
|0.04
|1.2667
|1.2667
|1.2482
|-1.38
|758.40
|1168
|2006.05.01 14:56
|sell
|585
|0.04
|1.2666
|1.2701
|1.2516
|1169
|2006.05.01 15:08
|s/l
|584
|0.04
|1.2684
|1.2684
|1.2499
|-1.40
|757.00
|1170
|2006.05.01 15:08
|sell
|586
|0.04
|1.2682
|1.2717
|1.2532
|1171
|2006.05.04 20:10
|sell
|587
|0.12
|1.2697
|1.2732
|1.2547
|1172
|2006.05.04 20:10
|s/l
|585
|0.04
|1.2701
|1.2701
|1.2516
|-1.28
|755.72
|1173
|2006.05.04 20:11
|sell
|588
|0.12
|1.2712
|1.2747
|1.2562
|1174
|2006.05.04 20:11
|s/l
|586
|0.04
|1.2717
|1.2717
|1.2532
|-1.28
|754.44
|1175
|2006.05.05 14:30
|s/l
|587
|0.12
|1.2732
|1.2732
|1.2547
|-4.13
|750.32
|1176
|2006.05.05 14:30
|sell
|589
|0.04
|1.2744
|1.2779
|1.2594
|1177
|2006.05.05 14:31
|s/l
|588
|0.12
|1.2747
|1.2747
|1.2562
|-4.13
|746.19
|1178
|2006.05.05 14:31
|sell
|590
|0.04
|1.2764
|1.2799
|1.2614
|1179
|2006.05.08 10:28
|s/l
|589
|0.04
|1.2779
|1.2779
|1.2594
|-1.38
|744.81
|1180
|2006.05.08 10:28
|sell
|591
|0.04
|1.2777
|1.2812
|1.2627
|1181
|2006.05.10 08:53
|sell
|592
|0.12
|1.2796
|1.2831
|1.2646
|1182
|2006.05.10 08:55
|s/l
|590
|0.04
|1.2799
|1.2799
|1.2614
|-1.33
|743.49
|1183
|2006.05.10 16:19
|s/l
|591
|0.04
|1.2812
|1.2812
|1.2627
|-1.35
|742.13
|1184
|2006.05.10 16:19
|sell
|593
|0.04
|1.2813
|1.2848
|1.2663
|1185
|2006.05.10 20:43
|s/l
|592
|0.12
|1.2831
|1.2831
|1.2646
|-4.20
|737.93
|1186
|2006.05.10 20:43
|sell
|594
|0.04
|1.2830
|1.2865
|1.2680
|1187
|2006.05.11 17:37
|sell
|595
|0.12
|1.2845
|1.2880
|1.2695
|1188
|2006.05.11 17:37
|s/l
|593
|0.04
|1.2848
|1.2848
|1.2663
|-1.33
|736.61
|1189
|2006.05.11 17:57
|sell
|596
|0.12
|1.2861
|1.2896
|1.2711
|1190
|2006.05.11 18:52
|s/l
|594
|0.04
|1.2865
|1.2865
|1.2680
|-1.33
|735.28
|1191
|2006.05.12 08:19
|sell
|597
|0.12
|1.2876
|1.2911
|1.2726
|1192
|2006.05.12 08:27
|s/l
|595
|0.12
|1.2880
|1.2880
|1.2695
|-4.13
|731.15
|1193
|2006.05.12 09:27
|sell
|598
|0.12
|1.2892
|1.2927
|1.2742
|1194
|2006.05.12 09:29
|s/l
|596
|0.12
|1.2896
|1.2896
|1.2711
|-4.13
|727.03
|1195
|2006.05.12 09:34
|sell
|599
|0.12
|1.2908
|1.2943
|1.2758
|1196
|2006.05.12 11:34
|s/l
|597
|0.12
|1.2911
|1.2911
|1.2726
|-4.20
|722.83
|1197
|2006.05.12 11:38
|s/l
|598
|0.12
|1.2927
|1.2927
|1.2742
|-4.20
|718.63
|1198
|2006.05.12 11:38
|sell
|600
|0.04
|1.2933
|1.2968
|1.2783
|1199
|2006.05.12 11:40
|s/l
|599
|0.12
|1.2943
|1.2943
|1.2758
|-4.20
|714.43
|1200
|2006.05.12 11:41
|sell
|601
|0.04
|1.2943
|1.2978
|1.2793
|1201
|2006.05.12 15:54
|sell
|602
|0.12
|1.2958
|1.2993
|1.2808
|1202
|2006.05.12 15:59
|close
|602
|0.12
|1.2884
|1.2993
|1.2808
|8.88
|723.31
|1203
|2006.05.12 15:59
|close
|601
|0.04
|1.2884
|1.2978
|1.2793
|2.36
|725.67
|1204
|2006.05.12 15:59
|close
|600
|0.04
|1.2884
|1.2968
|1.2783
|1.96
|727.63
|1205
|2006.05.14 15:35
|sell
|603
|0.10
|1.2959
|1.2994
|1.2809
|1206
|2006.05.14 19:35
|sell
|604
|0.04
|1.2969
|1.3004
|1.2819
|1207
|2006.05.15 12:41
|t/p
|604
|0.04
|1.2819
|1.3004
|1.2819
|6.02
|733.65
|1208
|2006.05.15 12:52
|t/p
|603
|0.10
|1.2809
|1.2994
|1.2809
|15.06
|748.71
|1209
|2006.06.02 14:30
|sell
|605
|0.10
|1.2928
|1.2963
|1.2778
|1210
|2006.06.02 14:46
|sell
|606
|0.04
|1.2938
|1.2973
|1.2788
|1211
|2006.06.05 08:12
|sell
|607
|0.12
|1.2954
|1.2989
|1.2804
|1212
|2006.06.05 09:27
|s/l
|605
|0.10
|1.2963
|1.2963
|1.2778
|-3.44
|745.27
|1213
|2006.06.05 09:31
|sell
|608
|0.12
|1.2970
|1.3005
|1.2820
|1214
|2006.06.05 09:31
|s/l
|606
|0.04
|1.2973
|1.2973
|1.2788
|-1.38
|743.89
|1215
|2006.06.06 15:39
|t/p
|608
|0.12
|1.2820
|1.3005
|1.2820
|18.07
|761.97
|1216
|2006.06.07 08:30
|t/p
|607
|0.12
|1.2804
|1.2989
|1.2804
|18.15
|780.11
|1217
|2006.06.09 14:30
|buy
|609
|0.10
|1.2620
|1.2585
|1.2770
|1218
|2006.06.09 14:31
|buy
|610
|0.04
|1.2605
|1.2570
|1.2755
|1219
|2006.06.12 13:27
|buy
|611
|0.12
|1.2590
|1.2555
|1.2740
|1220
|2006.06.12 13:30
|s/l
|609
|0.10
|1.2585
|1.2585
|1.2770
|-3.58
|776.54
|1221
|2006.06.12 14:06
|buy
|612
|0.12
|1.2574
|1.2539
|1.2724
|1222
|2006.06.12 14:06
|s/l
|610
|0.04
|1.2570
|1.2570
|1.2755
|-1.43
|775.11
|1223
|2006.06.13 14:31
|s/l
|611
|0.12
|1.2555
|1.2555
|1.2740
|-4.29
|770.82
|1224
|2006.06.13 14:31
|buy
|613
|0.04
|1.2553
|1.2518
|1.2703
|1225
|2006.06.13 19:17
|s/l
|612
|0.12
|1.2539
|1.2539
|1.2724
|-4.29
|766.53
|1226
|2006.06.13 19:17
|buy
|614
|0.04
|1.2540
|1.2505
|1.2690
|1227
|2006.06.23 13:47
|buy
|615
|0.12
|1.2525
|1.2490
|1.2675
|1228
|2006.06.23 13:47
|s/l
|613
|0.04
|1.2518
|1.2518
|1.2703
|-1.76
|764.76
|1229
|2006.06.23 13:51
|buy
|616
|0.12
|1.2510
|1.2475
|1.2660
|1230
|2006.06.23 13:52
|s/l
|614
|0.04
|1.2505
|1.2505
|1.2690
|-1.76
|763.00
|1231
|2006.06.23 14:16
|buy
|617
|0.12
|1.2494
|1.2459
|1.2644
|1232
|2006.06.23 14:16
|s/l
|615
|0.12
|1.2490
|1.2490
|1.2675
|-4.20
|758.80
|1233
|2006.06.29 03:01
|t/p
|617
|0.12
|1.2644
|1.2459
|1.2644
|17.46
|776.26
|1234
|2006.06.29 03:30
|t/p
|616
|0.12
|1.2660
|1.2475
|1.2660
|17.46
|793.71
|1235
|2006.07.02 02:06
|sell
|618
|0.10
|1.2790
|1.2825
|1.2640
|1236
|2006.07.03 01:03
|sell
|619
|0.04
|1.2800
|1.2835
|1.2650
|1237
|2006.07.03 02:00
|sell
|620
|0.12
|1.2819
|1.2854
|1.2669
|1238
|2006.07.05 01:00
|s/l
|618
|0.10
|1.2825
|1.2825
|1.2640
|-3.32
|790.39
|1239
|2006.07.05 01:30
|s/l
|619
|0.04
|1.2835
|1.2835
|1.2650
|-1.35
|789.04
|1240
|2006.07.05 01:30
|sell
|621
|0.04
|1.2836
|1.2871
|1.2686
|1241
|2006.07.07 00:32
|s/l
|620
|0.12
|1.2854
|1.2854
|1.2669
|-3.76
|785.28
|1242
|2006.07.07 00:32
|sell
|622
|0.04
|1.2859
|1.2894
|1.2709
|1243
|2006.07.11 16:58
|t/p
|622
|0.04
|1.2709
|1.2894
|1.2709
|6.05
|791.33
|1244
|2006.07.12 11:30
|t/p
|621
|0.04
|1.2686
|1.2871
|1.2686
|6.17
|797.50
|1245
|2006.07.14 03:00
|buy
|623
|0.10
|1.2662
|1.2627
|1.2812
|1246
|2006.07.14 09:00
|buy
|624
|0.04
|1.2648
|1.2613
|1.2798
|1247
|2006.07.14 10:30
|buy
|625
|0.12
|1.2633
|1.2598
|1.2783
|1248
|2006.07.14 15:29
|s/l
|623
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2812
|-3.50
|794.00
|1249
|2006.07.17 00:30
|s/l
|624
|0.04
|1.2613
|1.2613
|1.2798
|-1.43
|792.57
|1250
|2006.07.17 00:30
|buy
|626
|0.04
|1.2602
|1.2567
|1.2752
|1251
|2006.07.17 01:04
|s/l
|625
|0.12
|1.2598
|1.2598
|1.2783
|-4.29
|788.28
|1252
|2006.07.17 02:06
|buy
|627
|0.04
|1.2581
|1.2546
|1.2731
|1253
|2006.07.17 07:30
|s/l
|626
|0.04
|1.2567
|1.2567
|1.2752
|-1.40
|786.88
|1254
|2006.07.17 07:30
|buy
|628
|0.04
|1.2555
|1.2520
|1.2705
|1255
|2006.07.17 08:30
|s/l
|627
|0.04
|1.2546
|1.2546
|1.2731
|-1.40
|785.48
|1256
|2006.07.17 08:30
|buy
|629
|0.04
|1.2544
|1.2509
|1.2694
|1257
|2006.07.17 09:33
|buy
|630
|0.12
|1.2525
|1.2490
|1.2675
|1258
|2006.07.17 14:29
|s/l
|628
|0.04
|1.2520
|1.2520
|1.2705
|-1.40
|784.08
|1259
|2006.07.18 07:30
|s/l
|629
|0.04
|1.2509
|1.2509
|1.2694
|-1.43
|782.65
|1260
|2006.07.18 07:30
|buy
|631
|0.04
|1.2502
|1.2467
|1.2652
|1261
|2006.07.18 08:30
|s/l
|630
|0.12
|1.2490
|1.2490
|1.2675
|-4.29
|778.36
|1262
|2006.07.18 08:30
|buy
|632
|0.04
|1.2489
|1.2454
|1.2639
|1263
|2006.07.19 13:04
|s/l
|631
|0.04
|1.2467
|1.2467
|1.2652
|-1.43
|776.92
|1264
|2006.07.19 13:04
|buy
|633
|0.04
|1.2461
|1.2426
|1.2611
|1265
|2006.07.20 00:30
|t/p
|633
|0.04
|1.2611
|1.2426
|1.2611
|5.91
|782.83
|1266
|2006.07.20 02:01
|t/p
|632
|0.04
|1.2639
|1.2454
|1.2639
|5.88
|788.71
|1267
|2006.07.26 01:01
|sell
|634
|0.10
|1.2724
|1.2759
|1.2574
|1268
|2006.07.26 10:00
|t/p
|634
|0.10
|1.2574
|1.2759
|1.2574
|15.00
|803.71
|1269
|2006.07.27 01:02
|sell
|635
|0.10
|1.2772
|1.2807
|1.2622
|1270
|2006.07.31 00:58
|sell
|636
|0.04
|1.2782
|1.2817
|1.2632
|1271
|2006.08.01 00:59
|s/l
|635
|0.10
|1.2807
|1.2807
|1.2622
|-3.32
|800.40
|1272
|2006.08.01 00:59
|s/l
|636
|0.04
|1.2817
|1.2817
|1.2632
|-1.38
|799.02
|1273
|2006.08.01 00:59
|sell
|637
|0.10
|1.2824
|1.2859
|1.2674
|1274
|2006.08.02 13:28
|sell
|638
|0.04
|1.2835
|1.2870
|1.2685
|1275
|2006.08.04 08:30
|s/l
|637
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2674
|-3.20
|795.82
|1276
|2006.08.04 08:30
|s/l
|638
|0.04
|1.2870
|1.2870
|1.2685
|-1.30
|794.52
|1277
|2006.08.04 08:30
|sell
|639
|0.10
|1.2870
|1.2905
|1.2720
|1278
|2006.08.04 09:00
|sell
|640
|0.04
|1.2895
|1.2930
|1.2745
|1279
|2006.08.04 12:03
|s/l
|639
|0.10
|1.2905
|1.2905
|1.2720
|-3.50
|791.02
|1280
|2006.08.04 12:03
|sell
|641
|0.04
|1.2905
|1.2940
|1.2755
|1281
|2006.08.10 03:30
|t/p
|641
|0.04
|1.2755
|1.2940
|1.2755
|6.15
|797.16
|1282
|2006.08.10 21:30
|sell
|642
|0.04
|1.2911
|1.2946
|1.2761
|1283
|2006.08.11 00:30
|t/p
|642
|0.04
|1.2761
|1.2946
|1.2761
|6.02
|803.19
|1284
|2006.08.11 00:30
|t/p
|640
|0.04
|1.2745
|1.2930
|1.2745
|6.17
|809.36
|1285
|2006.08.13 00:00
|buy
|643
|0.10
|1.2711
|1.2676
|1.2861
|1286
|2006.08.15 01:30
|buy
|644
|0.04
|1.2701
|1.2666
|1.2851
|1287
|2006.08.16 18:32
|t/p
|644
|0.04
|1.2851
|1.2666
|1.2851
|5.97
|815.33
|1288
|2006.08.16 19:00
|t/p
|643
|0.10
|1.2861
|1.2676
|1.2861
|14.77
|830.10
|1289
|2006.08.21 01:30
|sell
|645
|0.10
|1.2890
|1.2925
|1.2740
|1290
|2006.08.21 01:30
|sell
|646
|0.04
|1.2900
|1.2935
|1.2750
|1291
|2006.08.21 02:32
|sell
|647
|0.12
|1.2915
|1.2950
|1.2765
|1292
|2006.08.21 08:30
|close
|647
|0.12
|1.2851
|1.2950
|1.2765
|7.68
|837.78
|1293
|2006.08.21 08:30
|close
|646
|0.04
|1.2851
|1.2935
|1.2750
|1.96
|839.74
|1294
|2006.08.21 08:30
|close
|645
|0.10
|1.2851
|1.2925
|1.2740
|3.90
|843.64
|1295
|2006.08.21 15:02
|sell
|648
|0.10
|1.2914
|1.2949
|1.2764
|1296
|2006.08.21 16:30
|sell
|649
|0.04
|1.2927
|1.2962
|1.2777
|1297
|2006.08.23 08:30
|t/p
|649
|0.04
|1.2777
|1.2962
|1.2777
|6.05
|849.69
|1298
|2006.08.24 07:30
|t/p
|648
|0.10
|1.2764
|1.2949
|1.2764
|15.30
|864.99
|1299
|2006.09.08 00:04
|buy
|650
|0.10
|1.2702
|1.2667
|1.2852
|1300
|2006.09.08 00:30
|buy
|651
|0.04
|1.2682
|1.2647
|1.2832
|1301
|2006.09.08 00:32
|s/l
|650
|0.10
|1.2667
|1.2667
|1.2852
|-3.50
|861.49
|1302
|2006.09.08 00:32
|buy
|652
|0.04
|1.2669
|1.2634
|1.2819
|1303
|2006.09.11 00:03
|buy
|653
|0.12
|1.2653
|1.2618
|1.2803
|1304
|2006.09.11 07:31
|close
|653
|0.12
|1.2728
|1.2618
|1.2803
|9.00
|870.49
|1305
|2006.09.11 07:31
|close
|652
|0.04
|1.2728
|1.2634
|1.2819
|2.33
|872.82
|1306
|2006.09.11 07:31
|close
|651
|0.04
|1.2728
|1.2647
|1.2832
|1.81
|874.63
|1307
|2006.09.15 01:00
|buy
|654
|0.10
|1.2648
|1.2613
|1.2798
|1308
|2006.09.15 01:10
|buy
|655
|0.04
|1.2638
|1.2603
|1.2788
|1309
|2006.09.21 03:00
|t/p
|655
|0.04
|1.2788
|1.2603
|1.2788
|5.82
|880.45
|1310
|2006.09.21 03:31
|t/p
|654
|0.10
|1.2798
|1.2613
|1.2798
|14.55
|895.00
|1311
|2006.09.22 00:31
|sell
|656
|0.10
|1.2806
|1.2841
|1.2656
|1312
|2006.09.22 01:30
|sell
|657
|0.04
|1.2816
|1.2851
|1.2666
|1313
|2006.09.26 20:02
|t/p
|657
|0.04
|1.2666
|1.2851
|1.2666
|6.05
|901.05
|1314
|2006.09.29 15:00
|t/p
|656
|0.10
|1.2656
|1.2841
|1.2656
|15.42
|916.47
|1315
|2006.09.29 15:00
|buy
|658
|0.10
|1.2653
|1.2618
|1.2803
|1316
|2006.09.29 18:39
|buy
|659
|0.04
|1.2641
|1.2606
|1.2791
|1317
|2006.10.06 01:00
|buy
|660
|0.12
|1.2626
|1.2591
|1.2776
|1318
|2006.10.06 02:01
|close
|660
|0.12
|1.2704
|1.2591
|1.2776
|9.36
|925.83
|1319
|2006.10.06 02:01
|close
|659
|0.04
|1.2704
|1.2606
|1.2791
|2.31
|928.14
|1320
|2006.10.06 02:01
|close
|658
|0.10
|1.2704
|1.2618
|1.2803
|4.57
|932.71
|1321
|2006.10.06 11:30
|buy
|661
|0.10
|1.2622
|1.2587
|1.2772
|1322
|2006.10.06 11:34
|buy
|662
|0.04
|1.2612
|1.2577
|1.2762
|1323
|2006.10.06 12:30
|buy
|663
|0.12
|1.2595
|1.2560
|1.2745
|1324
|2006.10.06 15:00
|s/l
|661
|0.10
|1.2587
|1.2587
|1.2772
|-3.50
|929.21
|1325
|2006.10.06 15:30
|s/l
|662
|0.04
|1.2577
|1.2577
|1.2762
|-1.40
|927.81
|1326
|2006.10.06 15:30
|buy
|664
|0.04
|1.2575
|1.2540
|1.2725
|1327
|2006.10.10 10:05
|s/l
|663
|0.12
|1.2560
|1.2560
|1.2745
|-4.38
|923.43
|1328
|2006.10.10 10:05
|buy
|665
|0.04
|1.2562
|1.2527
|1.2712
|1329
|2006.10.10 11:02
|buy
|666
|0.12
|1.2546
|1.2511
|1.2696
|1330
|2006.10.10 13:31
|s/l
|664
|0.04
|1.2540
|1.2540
|1.2725
|-1.46
|921.97
|1331
|2006.10.10 22:59
|s/l
|665
|0.04
|1.2527
|1.2527
|1.2712
|-1.40
|920.57
|1332
|2006.10.10 22:59
|buy
|667
|0.04
|1.2520
|1.2485
|1.2670
|1333
|2006.10.11 13:30
|s/l
|666
|0.12
|1.2511
|1.2511
|1.2696
|-4.29
|916.28
|1334
|2006.10.11 13:30
|buy
|668
|0.04
|1.2510
|1.2475
|1.2660
|1335
|2006.10.13 22:31
|buy
|669
|0.12
|1.2488
|1.2453
|1.2638
|1336
|2006.10.13 23:04
|s/l
|667
|0.04
|1.2485
|1.2485
|1.2670
|-1.55
|914.73
|1337
|2006.10.19 18:20
|t/p
|669
|0.12
|1.2638
|1.2453
|1.2638
|17.46
|932.18
|1338
|2006.10.26 06:53
|close
|668
|0.04
|1.2642
|1.2475
|1.2660
|4.77
|936.95
|1339
|2006.10.26 06:53
|sell
|670
|0.10
|1.2642
|1.2677
|1.2492
|1340
|2006.10.26 07:01
|sell
|671
|0.04
|1.2654
|1.2689
|1.2504
|1341
|2006.10.26 08:21
|sell
|672
|0.12
|1.2670
|1.2705
|1.2520
|1342
|2006.10.26 14:36
|s/l
|670
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2492
|-3.50
|933.45
|1343
|2006.10.26 16:23
|sell
|673
|0.12
|1.2685
|1.2720
|1.2535
|1344
|2006.10.26 16:23
|s/l
|671
|0.04
|1.2689
|1.2689
|1.2504
|-1.40
|932.05
|1345
|2006.10.26 16:50
|sell
|674
|0.12
|1.2700
|1.2735
|1.2550
|1346
|2006.10.27 00:51
|s/l
|672
|0.12
|1.2705
|1.2705
|1.2520
|-4.13
|927.92
|1347
|2006.10.27 12:32
|sell
|675
|0.12
|1.2716
|1.2751
|1.2566
|1348
|2006.10.27 12:33
|s/l
|673
|0.12
|1.2720
|1.2720
|1.2535
|-4.13
|923.79
|1349
|2006.10.27 13:07
|s/l
|674
|0.12
|1.2735
|1.2735
|1.2550
|-4.13
|919.67
|1350
|2006.10.27 13:07
|sell
|676
|0.04
|1.2733
|1.2768
|1.2583
|1351
|2006.10.27 13:31
|sell
|677
|0.12
|1.2749
|1.2784
|1.2599
|1352
|2006.10.27 13:31
|s/l
|675
|0.12
|1.2751
|1.2751
|1.2566
|-4.20
|915.47
|1353
|2006.10.31 00:58
|s/l
|676
|0.04
|1.2768
|1.2768
|1.2583
|-1.35
|914.11
|1354
|2006.10.31 00:58
|s/l
|677
|0.12
|1.2784
|1.2784
|1.2599
|-4.05
|910.06
|1355
|2006.10.31 00:58
|sell
|678
|0.10
|1.2782
|1.2817
|1.2632
|1356
|2006.11.01 06:31
|sell
|679
|0.04
|1.2798
|1.2833
|1.2648
|1357
|2006.11.07 04:34
|s/l
|678
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2632
|-3.08
|906.98
|1358
|2006.11.09 03:35
|s/l
|679
|0.04
|1.2833
|1.2833
|1.2648
|-1.16
|905.83
|1359
|2006.11.10 00:09
|sell
|680
|0.10
|1.2852
|1.2887
|1.2702
|1360
|2006.11.10 00:30
|sell
|681
|0.04
|1.2864
|1.2899
|1.2714
|1361
|2006.11.10 01:00
|sell
|682
|0.12
|1.2881
|1.2916
|1.2731
|1362
|2006.11.10 02:00
|s/l
|680
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2702
|-3.50
|902.33
|1363
|2006.11.10 02:32
|s/l
|681
|0.04
|1.2899
|1.2899
|1.2714
|-1.40
|900.93
|1364
|2006.11.10 02:32
|sell
|683
|0.04
|1.2900
|1.2935
|1.2750
|1365
|2006.11.22 13:28
|s/l
|682
|0.12
|1.2916
|1.2916
|1.2731
|-3.47
|897.45
|1366
|2006.11.22 13:28
|sell
|684
|0.04
|1.2914
|1.2949
|1.2764
|1367
|2006.11.22 15:03
|sell
|685
|0.12
|1.2931
|1.2966
|1.2781
|1368
|2006.11.22 15:06
|s/l
|683
|0.04
|1.2935
|1.2935
|1.2750
|-1.16
|896.29
|1369
|2006.11.22 15:24
|sell
|686
|0.12
|1.2946
|1.2981
|1.2796
|1370
|2006.11.22 15:24
|s/l
|684
|0.04
|1.2949
|1.2949
|1.2764
|-1.40
|894.89
|1371
|2006.11.23 09:07
|sell
|687
|0.12
|1.2961
|1.2996
|1.2811
|1372
|2006.11.23 09:08
|s/l
|685
|0.12
|1.2966
|1.2966
|1.2781
|-3.98
|890.91
|1373
|2006.11.24 08:03
|sell
|688
|0.12
|1.2976
|1.3011
|1.2826
|1374
|2006.11.24 08:24
|s/l
|686
|0.12
|1.2981
|1.2981
|1.2796
|-3.91
|887.00
|1375
|2006.11.24 08:26
|sell
|689
|0.12
|1.2992
|1.3027
|1.2842
|1376
|2006.11.24 08:26
|s/l
|687
|0.12
|1.2996
|1.2996
|1.2811
|-4.13
|882.87
|1377
|2006.11.24 08:30
|sell
|690
|0.12
|1.3009
|1.3044
|1.2859
|1378
|2006.11.24 08:30
|s/l
|688
|0.12
|1.3011
|1.3011
|1.2826
|-4.20
|878.67
|1379
|2006.11.24 08:32
|s/l
|689
|0.12
|1.3027
|1.3027
|1.2842
|-4.20
|874.47
|1380
|2006.11.24 08:32
|sell
|691
|0.04
|1.3026
|1.3061
|1.2876
|1381
|2006.11.24 08:32
|sell
|692
|0.12
|1.3041
|1.3076
|1.2891
|1382
|2006.11.24 08:33
|s/l
|690
|0.12
|1.3044
|1.3044
|1.2859
|-4.20
|870.27
|1383
|2006.11.24 08:33
|sell
|693
|0.12
|1.3056
|1.3091
|1.2906
|1384
|2006.11.24 08:33
|s/l
|691
|0.04
|1.3061
|1.3061
|1.2876
|-1.40
|868.87
|1385
|2006.11.24 08:33
|sell
|694
|0.12
|1.3074
|1.3109
|1.2924
|1386
|2006.11.24 08:33
|s/l
|692
|0.12
|1.3076
|1.3076
|1.2891
|-4.20
|864.67
|1387
|2006.11.24 08:33
|s/l
|693
|0.12
|1.3091
|1.3091
|1.2906
|-4.20
|860.47
|1388
|2006.11.24 08:33
|sell
|695
|0.04
|1.3097
|1.3132
|1.2947
|1389
|2006.11.24 10:31
|s/l
|694
|0.12
|1.3109
|1.3109
|1.2924
|-4.20
|856.27
|1390
|2006.11.24 10:31
|sell
|696
|0.04
|1.3107
|1.3142
|1.2957
|1391
|2006.11.26 00:00
|s/l
|695
|0.04
|1.3132
|1.3132
|1.2947
|-1.40
|854.87
|1392
|2006.11.26 00:00
|s/l
|696
|0.04
|1.3142
|1.3142
|1.2957
|-1.40
|853.47
|1393
|2006.11.26 00:00
|sell
|697
|0.10
|1.3156
|1.3191
|1.3006
|1394
|2006.11.27 23:59
|close at stop
|697
|0.10
|1.3132
|1.3191
|1.3006
|2.46
|855.93