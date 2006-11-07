Phoenix 5.6.04 on IBFX DEMO Account
|A/C No: 1263777
|Name: AZBOfin
|2006.12.09 16:17 (GMT)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|15482919
|20050612
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2447
|1.2367
|1.2512
|2006.11.15 11:06
|1.2512
|0.00
|0.00
|65.00
|2
|15482932
|20060613
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2447
|1.2447
|1.2577
|2006.11.16 13:30
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|3
|15482936
|20060614
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2447
|1.2447
|1.2642
|2006.11.16 13:30
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|4
|15744351
|20050612
|2006.11.16 15:30
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2469
|1.2389
|1.2534
|2006.11.17 11:56
|1.2534
|0.00
|0.00
|65.00
|5
|15744370
|20060613
|2006.11.16 15:30
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2469
|1.2469
|1.2599
|2006.11.17 14:52
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|15744377
|20060614
|2006.11.16 15:30
|buy
|0.70
|usdchf
|1.2469
|1.2469
|1.2664
|2006.11.17 14:52
|1.2469
|0.00
|0.00
|0.00
|7
|15832808
|20050612
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2446
|1.2526
|1.2381
|2006.11.22 04:40
|1.2381
|0.00
|0.00
|65.00
|8
|15832821
|20060613
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2446
|1.2526
|1.2316
|2006.11.22 13:20
|1.2316
|0.00
|0.00
|130.00
|9
|15832838
|20060614
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2446
|1.2349
|1.2251
|2006.11.23 09:06
|1.2251
|0.00
|0.00
|195.00
|10
|16129354
|20050612
|2006.11.24 01:32
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2237
|1.2317
|1.2172
|2006.11.24 08:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|65.00
|11
|16129368
|20060613
|2006.11.24 01:32
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2237
|1.2317
|1.2107
|2006.11.24 08:47
|1.2107
|0.00
|0.00
|130.00
|12
|16129384
|20060614
|2006.11.24 01:32
|sell
|0.90
|usdchf
|1.2237
|1.2139
|1.2042
|2006.11.26 22:41
|1.2042
|0.00
|0.00
|195.00
|13
|16241288
|20050612
|2006.11.27 01:30
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2064
|1.2144
|1.1999
|2006.11.30 15:08
|1.1999
|0.00
|0.00
|65.00
|14
|16241291
|20060613
|2006.11.27 01:30
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2064
|1.2064
|1.1934
|2006.11.30 13:22
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|15
|16241295
|20060614
|2006.11.27 01:30
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2064
|1.2064
|1.1869
|2006.12.08 16:55
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|975.00
|Summary P/L:
|975.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|15598121
|20050612
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8973
|1.9053
|1.8918
|2006.11.15 09:36
|1.8918
|0.00
|0.00
|55.00
|2
|15598146
|20060613
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8973
|1.8973
|1.8863
|2006.11.15 10:47
|1.8863
|0.00
|0.00
|110.00
|3
|15598156
|20060614
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8973
|1.8891
|1.8808
|2006.11.15 17:32
|1.8891
|0.00
|0.00
|82.00
|4
|15673897
|20050612
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8892
|1.8972
|1.8837
|2006.11.17 08:02
|1.8837
|0.00
|0.00
|55.00
|5
|15673947
|20060613
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8892
|1.8892
|1.8782
|2006.11.17 14:38
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|15673963
|20060614
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8892
|1.8892
|1.8727
|2006.11.17 14:38
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|7
|15840780
|20050612
|2006.11.19 23:45
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8946
|1.8866
|1.9001
|2006.11.21 11:19
|1.9001
|0.00
|0.00
|55.00
|8
|15840784
|20060613
|2006.11.19 23:45
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8946
|1.8866
|1.9056
|2006.11.22 08:34
|1.9056
|0.00
|0.00
|110.00
|9
|15840788
|20060614
|2006.11.19 23:45
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.8946
|1.9028
|1.9111
|2006.11.22 09:31
|1.9028
|0.00
|0.00
|82.00
|10
|16204722
|20050612
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9320
|1.9240
|1.9375
|2006.11.26 22:30
|1.9375
|0.00
|0.00
|55.00
|11
|16204742
|20060613
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9320
|1.9320
|1.9430
|2006.11.27 08:58
|1.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|12
|16204763
|20060614
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9320
|1.9320
|1.9485
|2006.11.27 08:58
|1.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|13
|16540933
|20050612
|2006.11.29 15:00
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9519
|1.9599
|1.9464
|2006.11.29 18:23
|1.9464
|0.00
|0.00
|55.00
|14
|16540937
|20060613
|2006.11.29 15:00
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9519
|1.9599
|1.9409
|2006.11.30 14:57
|1.9599
|0.00
|0.00
|-80.00
|15
|16540951
|20060614
|2006.11.29 15:00
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9519
|1.9599
|1.9354
|2006.11.30 14:57
|1.9599
|0.00
|0.00
|-80.00
|16
|16686130
|20050612
|2006.11.30 21:32
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9654
|1.9574
|1.9709
|2006.12.01 06:26
|1.9709
|0.00
|0.00
|55.00
|17
|16686154
|20060613
|2006.11.30 21:32
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9654
|1.9574
|1.9764
|2006.12.01 15:09
|1.9764
|0.00
|0.00
|110.00
|18
|16686175
|20060614
|2006.11.30 21:32
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9654
|1.9574
|1.9819
|2006.12.01 15:35
|1.9819
|0.00
|0.00
|165.00
|19
|17067054
|20050612
|2006.12.05 21:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9740
|1.9820
|1.9685
|2006.12.06 09:18
|1.9685
|0.00
|0.00
|55.00
|20
|17067102
|20060613
|2006.12.05 21:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9740
|1.9820
|1.9630
|2006.12.06 13:18
|1.9630
|0.00
|0.00
|110.00
|21
|17067116
|20060614
|2006.12.05 21:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9740
|6.9658
|1.9575
|2006.12.08 13:29
|1.9575
|0.00
|0.00
|165.00
|0.00
|0.00
|1159.00
|Summary P/L:
|1159.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|14968673
|20050612
|2006.11.06 18:38
|buy
|1.10
|usdjpy
|118.35
|117.80
|118.85
|2006.11.07 04:41
|117.80
|0.00
|0.00
|-55.00
|2
|14968674
|20060613
|2006.11.06 18:38
|buy
|1.10
|usdjpy
|118.35
|117.80
|119.35
|2006.11.07 02:06
|118.03
|0.00
|0.00
|-32.00
|3
|14968675
|20060614
|2006.11.06 18:38
|buy
|1.10
|usdjpy
|118.35
|117.80
|119.85
|2006.11.07 02:05
|118.04
|0.00
|0.00
|-31.00
|4
|15044009
|20050612
|2006.11.07 10:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.94
|118.49
|117.44
|2006.11.07 14:33
|117.44
|0.00
|0.00
|50.00
|5
|15044018
|20060613
|2006.11.07 10:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.94
|117.94
|116.94
|2006.11.07 16:09
|117.49
|0.00
|0.00
|45.00
|6
|15044033
|20060614
|2006.11.07 10:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.94
|117.94
|116.44
|2006.11.07 16:10
|117.47
|0.00
|0.00
|47.00
|7
|15111762
|20050612
|2006.11.08 01:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.62
|117.07
|118.12
|2006.11.09 11:04
|118.12
|0.00
|0.00
|50.00
|8
|15111785
|20060613
|2006.11.08 01:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.62
|117.62
|118.62
|2006.11.10 01:44
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|9
|15111807
|20060614
|2006.11.08 01:30
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.62
|117.62
|119.12
|2006.11.10 01:44
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|10
|15349773
|20050612
|2006.11.10 07:45
|sell
|1.10
|usdjpy
|117.57
|118.12
|117.07
|2006.11.13 14:50
|118.12
|0.00
|0.00
|-55.00
|11
|15349800
|20060613
|2006.11.10 07:45
|sell
|1.10
|usdjpy
|117.57
|118.12
|116.57
|2006.11.13 10:00
|117.87
|0.00
|0.00
|-30.00
|12
|15349824
|20060614
|2006.11.10 07:45
|sell
|1.10
|usdjpy
|117.57
|118.12
|116.07
|2006.11.13 09:59
|117.87
|0.00
|0.00
|-30.00
|13
|15484253
|20050612
|2006.11.13 22:30
|buy
|0.70
|usdjpy
|118.14
|117.59
|118.64
|2006.11.14 00:01
|117.59
|0.00
|0.00
|-55.00
|14
|15484281
|20060613
|2006.11.13 22:30
|buy
|0.70
|usdjpy
|118.14
|117.59
|119.14
|2006.11.13 23:50
|117.83
|0.00
|0.00
|-31.00
|15
|15484302
|20060614
|2006.11.13 22:30
|buy
|0.70
|usdjpy
|118.14
|117.59
|119.64
|2006.11.13 23:50
|117.83
|0.00
|0.00
|-31.00
|16
|15669040
|20050612
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.07
|117.52
|118.57
|2006.11.17 15:39
|117.52
|0.00
|0.00
|-55.00
|17
|15669082
|20060613
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.07
|117.52
|119.07
|2006.11.16 02:12
|117.75
|0.00
|0.00
|-32.00
|18
|15669101
|20060614
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.07
|117.52
|119.57
|2006.11.16 02:12
|117.76
|0.00
|0.00
|-31.00
|19
|15838957
|20050612
|2006.11.19 23:16
|sell
|0.70
|usdjpy
|117.82
|118.37
|117.32
|2006.11.22 10:49
|117.32
|0.00
|0.00
|50.00
|20
|15838994
|20060613
|2006.11.19 23:16
|sell
|0.70
|usdjpy
|117.82
|118.37
|116.82
|2006.11.22 13:26
|116.82
|0.00
|0.00
|100.00
|21
|15839015
|20060614
|2006.11.19 23:16
|sell
|0.70
|usdjpy
|117.82
|117.07
|116.32
|2006.11.23 09:45
|116.32
|0.00
|0.00
|150.00
|22
|16135925
|20050612
|2006.11.24 04:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.28
|117.12
|116.07
|2006.11.24 08:23
|116.07
|0.00
|0.00
|21.00
|23
|16135952
|20060613
|2006.11.24 04:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.28
|117.12
|115.86
|2006.11.24 08:32
|115.86
|0.00
|0.00
|42.00
|24
|16135965
|20060614
|2006.11.24 04:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.28
|115.97
|115.65
|2006.11.24 08:36
|115.97
|0.00
|0.00
|31.00
|25
|16207936
|20050612
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.90
|usdjpy
|115.85
|116.69
|115.64
|2006.11.26 22:30
|115.64
|0.00
|0.00
|21.00
|26
|16207955
|20060613
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.90
|usdjpy
|115.85
|116.69
|115.43
|2006.11.26 22:47
|115.43
|0.00
|0.00
|42.00
|27
|16207969
|20060614
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.90
|usdjpy
|115.85
|120.54
|115.22
|2006.12.01 15:35
|115.22
|0.00
|0.00
|63.00
|28
|16909424
|20050612
|2006.12.04 17:30
|buy
|0.90
|usdjpy
|115.37
|114.53
|115.58
|2006.12.05 12:56
|114.53
|0.00
|0.00
|-84.00
|29
|16909448
|20060613
|2006.12.04 17:30
|buy
|0.90
|usdjpy
|115.37
|114.53
|115.79
|2006.12.05 12:56
|114.53
|0.00
|0.00
|-84.00
|30
|16909466
|20060614
|2006.12.04 17:30
|buy
|0.90
|usdjpy
|115.37
|110.68
|116.00
|2006.12.08 16:49
|116.00
|0.00
|0.00
|63.00
|0.00
|0.00
|139.00
|Summary P/L:
|139.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|16246506
|20050612
|2006.11.27 02:39
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3140
|1.3224
|1.3119
|2006.11.27 05:25
|1.3119
|0.00
|0.00
|21.00
|2
|16246507
|20060613
|2006.11.27 02:39
|sell
|0.90
|eurusd
|1.3140
|1.3224
|1.3098
|2006.11.27 08:31
|1.3098
|0.00
|0.00
|42.00
|0.00
|0.00
|63.00
|Summary P/L:
|63.00
|
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|14985966
|20050612
|2006.11.07 01:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|150.42
|149.62
|150.77
|2006.11.09 11:01
|150.77
|0.00
|0.00
|35.00
|2
|14985978
|20060613
|2006.11.07 01:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|150.42
|150.42
|151.12
|2006.11.09 12:39
|151.12
|0.00
|0.00
|70.00
|3
|14986001
|20060614
|2006.11.07 01:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|150.42
|150.95
|151.47
|2006.11.09 17:04
|151.33
|0.00
|0.00
|91.00
|4
|15300380
|20050612
|2006.11.09 19:45
|buy
|1.10
|eurjpy
|151.29
|150.49
|151.64
|2006.11.17 20:53
|150.97
|0.00
|0.00
|-32.00
|5
|15300382
|20060613
|2006.11.09 19:45
|buy
|1.10
|eurjpy
|151.29
|150.49
|151.99
|2006.11.14 00:02
|150.72
|0.00
|0.00
|-57.00
|6
|15300383
|20060614
|2006.11.09 19:45
|buy
|1.10
|eurjpy
|151.29
|150.49
|152.34
|2006.11.14 00:01
|150.73
|0.00
|0.00
|-56.00
|7
|15837726
|20050612
|2006.11.19 22:45
|sell
|0.80
|eurjpy
|151.12
|151.92
|150.77
|2006.11.22 13:15
|150.77
|0.00
|0.00
|35.00
|8
|15837731
|20060613
|2006.11.19 22:45
|sell
|0.80
|eurjpy
|151.12
|151.92
|150.42
|2006.11.20 08:16
|151.68
|0.00
|0.00
|-56.00
|9
|15837736
|20060614
|2006.11.19 22:45
|sell
|0.80
|eurjpy
|151.12
|151.92
|150.07
|2006.11.20 08:16
|151.68
|0.00
|0.00
|-56.00
|10
|16101181
|20050612
|2006.11.23 07:00
|buy
|0.90
|eurjpy
|150.74
|149.94
|151.09
|2006.11.24 08:32
|151.09
|0.00
|0.00
|35.00
|11
|16101195
|20060613
|2006.11.23 07:00
|buy
|0.90
|eurjpy
|150.74
|149.94
|151.44
|2006.11.24 08:59
|151.44
|0.00
|0.00
|70.00
|12
|16101203
|20060614
|2006.11.23 07:00
|buy
|0.90
|eurjpy
|150.74
|151.26
|151.79
|2006.11.26 22:30
|151.79
|0.00
|0.00
|105.00
|13
|16250788
|20050612
|2006.11.27 04:15
|sell
|0.90
|eurjpy
|151.97
|152.77
|151.62
|2006.11.28 08:29
|152.77
|0.00
|0.00
|-80.00
|14
|16250795
|20060613
|2006.11.27 04:15
|sell
|0.90
|eurjpy
|151.97
|152.77
|151.27
|2006.11.27 22:20
|152.52
|0.00
|0.00
|-55.00
|15
|16250798
|20060614
|2006.11.27 04:15
|sell
|0.90
|eurjpy
|151.97
|156.44
|150.92
|2006.11.27 07:06
|152.52
|0.00
|0.00
|-55.00
|16
|16358992
|20050612
|2006.11.28 08:30
|sell
|0.90
|eurjpy
|152.69
|153.49
|152.34
|2006.12.01 05:23
|153.49
|0.00
|0.00
|-80.00
|17
|16358998
|20060613
|2006.11.28 08:30
|sell
|0.90
|eurjpy
|152.69
|153.49
|151.99
|2006.11.28 19:55
|153.24
|0.00
|0.00
|-55.00
|18
|16359009
|20060614
|2006.11.28 08:30
|sell
|0.90
|eurjpy
|152.69
|153.49
|151.64
|2006.11.28 19:55
|153.24
|0.00
|0.00
|-55.00
|19
|16847243
|20050612
|2006.12.04 01:45
|sell
|1.00
|eurjpy
|153.90
|154.70
|153.55
|2006.12.05 07:17
|153.55
|0.00
|0.00
|35.00
|20
|16847263
|20060613
|2006.12.04 01:45
|sell
|1.00
|eurjpy
|153.90
|154.70
|153.20
|2006.12.05 07:35
|153.20
|0.00
|0.00
|70.00
|21
|16847275
|20060614
|2006.12.04 01:45
|sell
|1.00
|eurjpy
|153.90
|154.70
|152.85
|2006.12.05 08:45
|152.85
|0.00
|0.00
|105.00
|22
|17075998
|20050612
|2006.12.05 23:30
|buy
|0.90
|eurjpy
|153.02
|152.22
|153.37
|2006.12.08 09:51
|153.37
|0.00
|0.00
|35.00
|23
|17076011
|20060613
|2006.12.05 23:30
|buy
|0.90
|eurjpy
|153.02
|152.22
|153.72
|2006.12.08 15:34
|153.72
|0.00
|0.00
|70.00
|0.00
|0.00
|119.00
|Summary P/L:
|119.00
|
|Grand Total P/L:
|2455.00
* * *