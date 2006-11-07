Phoenix 5.6.04 on IBFX DEMO Account
A/C No: 1263777Name: AZBOfin2006.12.09 16:17 (GMT)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
115482919200506122006.11.13 21:45buy0.70usdchf1.24471.23671.25122006.11.15 11:061.25120.000.0065.00
215482932200606132006.11.13 21:45buy0.70usdchf1.24471.24471.25772006.11.16 13:301.24470.000.000.00
315482936200606142006.11.13 21:45buy0.70usdchf1.24471.24471.26422006.11.16 13:301.24470.000.000.00
415744351200506122006.11.16 15:30buy0.70usdchf1.24691.23891.25342006.11.17 11:561.25340.000.0065.00
515744370200606132006.11.16 15:30buy0.70usdchf1.24691.24691.25992006.11.17 14:521.24690.000.000.00
615744377200606142006.11.16 15:30buy0.70usdchf1.24691.24691.26642006.11.17 14:521.24690.000.000.00
715832808200506122006.11.17 20:00sell0.80usdchf1.24461.25261.23812006.11.22 04:401.23810.000.0065.00
815832821200606132006.11.17 20:00sell0.80usdchf1.24461.25261.23162006.11.22 13:201.23160.000.00130.00
915832838200606142006.11.17 20:00sell0.80usdchf1.24461.23491.22512006.11.23 09:061.22510.000.00195.00
1016129354200506122006.11.24 01:32sell0.90usdchf1.22371.23171.21722006.11.24 08:301.21720.000.0065.00
1116129368200606132006.11.24 01:32sell0.90usdchf1.22371.23171.21072006.11.24 08:471.21070.000.00130.00
1216129384200606142006.11.24 01:32sell0.90usdchf1.22371.21391.20422006.11.26 22:411.20420.000.00195.00
1316241288200506122006.11.27 01:30sell1.00usdchf1.20641.21441.19992006.11.30 15:081.19990.000.0065.00
1416241291200606132006.11.27 01:30sell1.00usdchf1.20641.20641.19342006.11.30 13:221.20640.000.000.00
1516241295200606142006.11.27 01:30sell1.00usdchf1.20641.20641.18692006.12.08 16:551.20640.000.000.00
0.000.00975.00
Summary P/L:975.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
115598121200506122006.11.14 20:30sell0.70gbpusd1.89731.90531.89182006.11.15 09:361.89180.000.0055.00
215598146200606132006.11.14 20:30sell0.70gbpusd1.89731.89731.88632006.11.15 10:471.88630.000.00110.00
315598156200606142006.11.14 20:30sell0.70gbpusd1.89731.88911.88082006.11.15 17:321.88910.000.0082.00
415673897200506122006.11.15 18:15sell0.70gbpusd1.88921.89721.88372006.11.17 08:021.88370.000.0055.00
515673947200606132006.11.15 18:15sell0.70gbpusd1.88921.88921.87822006.11.17 14:381.88920.000.000.00
615673963200606142006.11.15 18:15sell0.70gbpusd1.88921.88921.87272006.11.17 14:381.88920.000.000.00
715840780200506122006.11.19 23:45buy0.70gbpusd1.89461.88661.90012006.11.21 11:191.90010.000.0055.00
815840784200606132006.11.19 23:45buy0.70gbpusd1.89461.88661.90562006.11.22 08:341.90560.000.00110.00
915840788200606142006.11.19 23:45buy0.70gbpusd1.89461.90281.91112006.11.22 09:311.90280.000.0082.00
1016204722200506122006.11.24 15:45buy0.90gbpusd1.93201.92401.93752006.11.26 22:301.93750.000.0055.00
1116204742200606132006.11.24 15:45buy0.90gbpusd1.93201.93201.94302006.11.27 08:581.93200.000.000.00
1216204763200606142006.11.24 15:45buy0.90gbpusd1.93201.93201.94852006.11.27 08:581.93200.000.000.00
1316540933200506122006.11.29 15:00sell0.90gbpusd1.95191.95991.94642006.11.29 18:231.94640.000.0055.00
1416540937200606132006.11.29 15:00sell0.90gbpusd1.95191.95991.94092006.11.30 14:571.95990.000.00-80.00
1516540951200606142006.11.29 15:00sell0.90gbpusd1.95191.95991.93542006.11.30 14:571.95990.000.00-80.00
1616686130200506122006.11.30 21:32buy0.90gbpusd1.96541.95741.97092006.12.01 06:261.97090.000.0055.00
1716686154200606132006.11.30 21:32buy0.90gbpusd1.96541.95741.97642006.12.01 15:091.97640.000.00110.00
1816686175200606142006.11.30 21:32buy0.90gbpusd1.96541.95741.98192006.12.01 15:351.98190.000.00165.00
1917067054200506122006.12.05 21:18sell1.00gbpusd1.97401.98201.96852006.12.06 09:181.96850.000.0055.00
2017067102200606132006.12.05 21:18sell1.00gbpusd1.97401.98201.96302006.12.06 13:181.96300.000.00110.00
2117067116200606142006.12.05 21:18sell1.00gbpusd1.97406.96581.95752006.12.08 13:291.95750.000.00165.00
0.000.001159.00
Summary P/L:1159.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
114968673200506122006.11.06 18:38buy1.10usdjpy118.35117.80118.852006.11.07 04:41117.800.000.00-55.00
214968674200606132006.11.06 18:38buy1.10usdjpy118.35117.80119.352006.11.07 02:06118.030.000.00-32.00
314968675200606142006.11.06 18:38buy1.10usdjpy118.35117.80119.852006.11.07 02:05118.040.000.00-31.00
415044009200506122006.11.07 10:45sell1.00usdjpy117.94118.49117.442006.11.07 14:33117.440.000.0050.00
515044018200606132006.11.07 10:45sell1.00usdjpy117.94117.94116.942006.11.07 16:09117.490.000.0045.00
615044033200606142006.11.07 10:45sell1.00usdjpy117.94117.94116.442006.11.07 16:10117.470.000.0047.00
715111762200506122006.11.08 01:30buy1.00usdjpy117.62117.07118.122006.11.09 11:04118.120.000.0050.00
815111785200606132006.11.08 01:30buy1.00usdjpy117.62117.62118.622006.11.10 01:44117.620.000.000.00
915111807200606142006.11.08 01:30buy1.00usdjpy117.62117.62119.122006.11.10 01:44117.620.000.000.00
1015349773200506122006.11.10 07:45sell1.10usdjpy117.57118.12117.072006.11.13 14:50118.120.000.00-55.00
1115349800200606132006.11.10 07:45sell1.10usdjpy117.57118.12116.572006.11.13 10:00117.870.000.00-30.00
1215349824200606142006.11.10 07:45sell1.10usdjpy117.57118.12116.072006.11.13 09:59117.870.000.00-30.00
1315484253200506122006.11.13 22:30buy0.70usdjpy118.14117.59118.642006.11.14 00:01117.590.000.00-55.00
1415484281200606132006.11.13 22:30buy0.70usdjpy118.14117.59119.142006.11.13 23:50117.830.000.00-31.00
1515484302200606142006.11.13 22:30buy0.70usdjpy118.14117.59119.642006.11.13 23:50117.830.000.00-31.00
1615669040200506122006.11.15 16:45buy0.80usdjpy118.07117.52118.572006.11.17 15:39117.520.000.00-55.00
1715669082200606132006.11.15 16:45buy0.80usdjpy118.07117.52119.072006.11.16 02:12117.750.000.00-32.00
1815669101200606142006.11.15 16:45buy0.80usdjpy118.07117.52119.572006.11.16 02:12117.760.000.00-31.00
1915838957200506122006.11.19 23:16sell0.70usdjpy117.82118.37117.322006.11.22 10:49117.320.000.0050.00
2015838994200606132006.11.19 23:16sell0.70usdjpy117.82118.37116.822006.11.22 13:26116.820.000.00100.00
2115839015200606142006.11.19 23:16sell0.70usdjpy117.82117.07116.322006.11.23 09:45116.320.000.00150.00
2216135925200506122006.11.24 04:30sell0.80usdjpy116.28117.12116.072006.11.24 08:23116.070.000.0021.00
2316135952200606132006.11.24 04:30sell0.80usdjpy116.28117.12115.862006.11.24 08:32115.860.000.0042.00
2416135965200606142006.11.24 04:30sell0.80usdjpy116.28115.97115.652006.11.24 08:36115.970.000.0031.00
2516207936200506122006.11.24 16:45sell0.90usdjpy115.85116.69115.642006.11.26 22:30115.640.000.0021.00
2616207955200606132006.11.24 16:45sell0.90usdjpy115.85116.69115.432006.11.26 22:47115.430.000.0042.00
2716207969200606142006.11.24 16:45sell0.90usdjpy115.85120.54115.222006.12.01 15:35115.220.000.0063.00
2816909424200506122006.12.04 17:30buy0.90usdjpy115.37114.53115.582006.12.05 12:56114.530.000.00-84.00
2916909448200606132006.12.04 17:30buy0.90usdjpy115.37114.53115.792006.12.05 12:56114.530.000.00-84.00
3016909466200606142006.12.04 17:30buy0.90usdjpy115.37110.68116.002006.12.08 16:49116.000.000.0063.00
0.000.00139.00
Summary P/L:139.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
116246506200506122006.11.27 02:39sell0.90eurusd1.31401.32241.31192006.11.27 05:251.31190.000.0021.00
216246507200606132006.11.27 02:39sell0.90eurusd1.31401.32241.30982006.11.27 08:311.30980.000.0042.00
0.000.0063.00
Summary P/L:63.00
 
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/L
114985966200506122006.11.07 01:30buy1.00eurjpy150.42149.62150.772006.11.09 11:01150.770.000.0035.00
214985978200606132006.11.07 01:30buy1.00eurjpy150.42150.42151.122006.11.09 12:39151.120.000.0070.00
314986001200606142006.11.07 01:30buy1.00eurjpy150.42150.95151.472006.11.09 17:04151.330.000.0091.00
415300380200506122006.11.09 19:45buy1.10eurjpy151.29150.49151.642006.11.17 20:53150.970.000.00-32.00
515300382200606132006.11.09 19:45buy1.10eurjpy151.29150.49151.992006.11.14 00:02150.720.000.00-57.00
615300383200606142006.11.09 19:45buy1.10eurjpy151.29150.49152.342006.11.14 00:01150.730.000.00-56.00
715837726200506122006.11.19 22:45sell0.80eurjpy151.12151.92150.772006.11.22 13:15150.770.000.0035.00
815837731200606132006.11.19 22:45sell0.80eurjpy151.12151.92150.422006.11.20 08:16151.680.000.00-56.00
915837736200606142006.11.19 22:45sell0.80eurjpy151.12151.92150.072006.11.20 08:16151.680.000.00-56.00
1016101181200506122006.11.23 07:00buy0.90eurjpy150.74149.94151.092006.11.24 08:32151.090.000.0035.00
1116101195200606132006.11.23 07:00buy0.90eurjpy150.74149.94151.442006.11.24 08:59151.440.000.0070.00
1216101203200606142006.11.23 07:00buy0.90eurjpy150.74151.26151.792006.11.26 22:30151.790.000.00105.00
1316250788200506122006.11.27 04:15sell0.90eurjpy151.97152.77151.622006.11.28 08:29152.770.000.00-80.00
1416250795200606132006.11.27 04:15sell0.90eurjpy151.97152.77151.272006.11.27 22:20152.520.000.00-55.00
1516250798200606142006.11.27 04:15sell0.90eurjpy151.97156.44150.922006.11.27 07:06152.520.000.00-55.00
1616358992200506122006.11.28 08:30sell0.90eurjpy152.69153.49152.342006.12.01 05:23153.490.000.00-80.00
1716358998200606132006.11.28 08:30sell0.90eurjpy152.69153.49151.992006.11.28 19:55153.240.000.00-55.00
1816359009200606142006.11.28 08:30sell0.90eurjpy152.69153.49151.642006.11.28 19:55153.240.000.00-55.00
1916847243200506122006.12.04 01:45sell1.00eurjpy153.90154.70153.552006.12.05 07:17153.550.000.0035.00
2016847263200606132006.12.04 01:45sell1.00eurjpy153.90154.70153.202006.12.05 07:35153.200.000.0070.00
2116847275200606142006.12.04 01:45sell1.00eurjpy153.90154.70152.852006.12.05 08:45152.850.000.00105.00
2217075998200506122006.12.05 23:30buy0.90eurjpy153.02152.22153.372006.12.08 09:51153.370.000.0035.00
2317076011200606132006.12.05 23:30buy0.90eurjpy153.02152.22153.722006.12.08 15:34153.720.000.0070.00
0.000.00119.00
Summary P/L:119.00
 
Grand Total P/L:2455.00
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