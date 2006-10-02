|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.02 00:00 - 2006.12.13 00:00 (2006.10.01 - 2006.12.13)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|Lots=0.1; MaximumRisk=0.5; TakeProfit=2000; TrailingStop=0; Stoploss=60; risk=10;
|Bars in test
|4068
|Ticks modelled
|15589
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|950000.00
|Total net profit
|-949235.37
|Gross profit
|141185.33
|Gross loss
|-1090420.70
|Profit factor
|0.13
|Expected payoff
|-2517.87
|Absolute drawdown
|949235.37
|Maximal drawdown
|949235.37 (99.92%)
|Relative drawdown
|99.92% (949235.37)
|Total trades
|377
|Short positions (won %)
|133 (12.03%)
|Long positions (won %)
|244 (6.15%)
|Profit trades (% of total)
|31 (8.22%)
|Loss trades (% of total)
|346 (91.78%)
|Largest
|profit trade
|34980.00
|loss trade
|-44280.00
|Average
|profit trade
|4554.37
|loss trade
|-3151.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (160.00)
|consecutive losses (loss in money)
|73 (-45300.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|34980.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-326102.51 (37)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|12
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.02 01:35
|sell
|1
|96.00
|1.8706
|1.8766
|1.6706
|2
|2006.10.02 01:45
|close
|1
|96.00
|1.8748
|1.8766
|1.6706
|-40320.00
|909680.00
|3
|2006.10.02 01:59
|sell
|2
|91.00
|1.8714
|1.8774
|1.6714
|4
|2006.10.02 06:05
|close
|2
|91.00
|1.8710
|1.8774
|1.6714
|3640.00
|913320.00
|5
|2006.10.02 06:10
|sell
|3
|92.00
|1.8701
|1.8761
|1.6701
|6
|2006.10.02 06:50
|close
|3
|92.00
|1.8713
|1.8761
|1.6701
|-11040.00
|902280.00
|7
|2006.10.02 06:59
|sell
|4
|91.00
|1.8705
|1.8765
|1.6705
|8
|2006.10.02 07:00
|close
|4
|91.00
|1.8709
|1.8765
|1.6705
|-3640.00
|898640.00
|9
|2006.10.02 07:05
|sell
|5
|90.00
|1.8703
|1.8763
|1.6703
|10
|2006.10.02 07:10
|close
|5
|90.00
|1.8713
|1.8763
|1.6703
|-9000.00
|889640.00
|11
|2006.10.02 09:00
|sell
|6
|89.00
|1.8706
|1.8766
|1.6706
|12
|2006.10.02 09:15
|close
|6
|89.00
|1.8723
|1.8766
|1.6706
|-15130.00
|874510.00
|13
|2006.10.02 10:05
|sell
|7
|88.00
|1.8698
|1.8758
|1.6698
|14
|2006.10.02 10:10
|close
|7
|88.00
|1.8715
|1.8758
|1.6698
|-14960.00
|859550.00
|15
|2006.10.02 10:15
|sell
|8
|86.00
|1.8687
|1.8747
|1.6687
|16
|2006.10.02 10:20
|close
|8
|86.00
|1.8733
|1.8747
|1.6687
|-39560.00
|819990.00
|17
|2006.10.02 10:30
|sell
|9
|82.00
|1.8693
|1.8753
|1.6693
|18
|2006.10.02 11:35
|close
|9
|82.00
|1.8747
|1.8753
|1.6693
|-44280.00
|775710.00
|19
|2006.10.02 18:00
|buy
|10
|78.00
|1.8853
|1.8793
|2.0853
|20
|2006.10.03 00:00
|close
|10
|78.00
|1.8869
|1.8793
|2.0853
|12323.40
|788033.40
|21
|2006.10.03 00:05
|buy
|11
|79.00
|1.8879
|1.8819
|2.0879
|22
|2006.10.03 00:20
|close
|11
|79.00
|1.8863
|1.8819
|2.0879
|-12640.00
|775393.40
|23
|2006.10.03 02:00
|buy
|12
|78.00
|1.8873
|1.8813
|2.0873
|24
|2006.10.03 02:10
|close
|12
|78.00
|1.8860
|1.8813
|2.0873
|-10140.00
|765253.40
|25
|2006.10.03 06:00
|buy
|13
|77.00
|1.8868
|1.8808
|2.0868
|26
|2006.10.03 08:05
|close
|13
|77.00
|1.8865
|1.8808
|2.0868
|-2310.00
|762943.40
|27
|2006.10.03 08:10
|buy
|14
|77.00
|1.8880
|1.8820
|2.0880
|28
|2006.10.03 11:35
|close
|14
|77.00
|1.8861
|1.8820
|2.0880
|-14630.00
|748313.40
|29
|2006.10.03 11:45
|buy
|15
|75.00
|1.8879
|1.8819
|2.0879
|30
|2006.10.03 11:59
|close
|15
|75.00
|1.8873
|1.8819
|2.0879
|-4500.00
|743813.40
|31
|2006.10.03 12:40
|buy
|16
|75.00
|1.8894
|1.8834
|2.0894
|32
|2006.10.03 12:45
|close
|16
|75.00
|1.8882
|1.8834
|2.0894
|-9000.00
|734813.40
|33
|2006.10.03 13:05
|buy
|17
|74.00
|1.8893
|1.8833
|2.0893
|34
|2006.10.03 15:00
|close
|17
|74.00
|1.8886
|1.8833
|2.0893
|-5180.00
|729633.40
|35
|2006.10.03 15:15
|buy
|18
|73.00
|1.8902
|1.8842
|2.0902
|36
|2006.10.03 15:30
|close
|18
|73.00
|1.8878
|1.8842
|2.0902
|-17520.00
|712113.40
|37
|2006.10.03 16:00
|buy
|19
|72.00
|1.8890
|1.8830
|2.0890
|38
|2006.10.03 17:10
|close
|19
|72.00
|1.8881
|1.8830
|2.0890
|-6480.00
|705633.40
|39
|2006.10.03 17:15
|buy
|20
|71.00
|1.8892
|1.8832
|2.0892
|40
|2006.10.03 17:35
|close
|20
|71.00
|1.8882
|1.8832
|2.0892
|-7100.00
|698533.40
|41
|2006.10.03 17:40
|buy
|21
|70.00
|1.8894
|1.8834
|2.0894
|42
|2006.10.03 18:05
|close
|21
|70.00
|1.8880
|1.8834
|2.0894
|-9800.00
|688733.40
|43
|2006.10.03 18:10
|buy
|22
|69.00
|1.8898
|1.8838
|2.0898
|44
|2006.10.03 18:15
|close
|22
|69.00
|1.8889
|1.8838
|2.0898
|-6210.00
|682523.40
|45
|2006.10.03 18:35
|buy
|23
|69.00
|1.8896
|1.8836
|2.0896
|46
|2006.10.03 18:40
|close
|23
|69.00
|1.8883
|1.8836
|2.0896
|-8970.00
|673553.40
|47
|2006.10.03 22:00
|buy
|24
|68.00
|1.8881
|1.8821
|2.0881
|48
|2006.10.03 23:00
|close
|24
|68.00
|1.8875
|1.8821
|2.0881
|-4080.00
|669473.40
|49
|2006.10.03 23:20
|buy
|25
|67.00
|1.8885
|1.8825
|2.0885
|50
|2006.10.03 23:35
|close
|25
|67.00
|1.8877
|1.8825
|2.0885
|-5360.00
|664113.40
|51
|2006.10.03 23:45
|buy
|26
|67.00
|1.8889
|1.8829
|2.0889
|52
|2006.10.03 23:50
|close
|26
|67.00
|1.8873
|1.8829
|2.0889
|-10720.00
|653393.40
|53
|2006.10.03 23:59
|buy
|27
|66.00
|1.8882
|1.8822
|2.0882
|54
|2006.10.04 00:05
|close
|27
|66.00
|1.8872
|1.8822
|2.0882
|-6732.51
|646660.88
|55
|2006.10.04 00:10
|buy
|28
|65.00
|1.8884
|1.8824
|2.0884
|56
|2006.10.04 00:15
|close
|28
|65.00
|1.8872
|1.8824
|2.0884
|-7800.00
|638860.88
|57
|2006.10.04 00:20
|buy
|29
|64.00
|1.8891
|1.8831
|2.0891
|58
|2006.10.04 01:00
|close
|29
|64.00
|1.8877
|1.8831
|2.0891
|-8960.00
|629900.88
|59
|2006.10.04 01:10
|buy
|30
|63.00
|1.8887
|1.8827
|2.0887
|60
|2006.10.04 01:15
|close
|30
|63.00
|1.8877
|1.8827
|2.0887
|-6300.00
|623600.88
|61
|2006.10.04 05:00
|sell
|31
|63.00
|1.8845
|1.8905
|1.6845
|62
|2006.10.04 07:00
|close
|31
|63.00
|1.8861
|1.8905
|1.6845
|-10080.00
|613520.88
|63
|2006.10.04 08:00
|sell
|32
|62.00
|1.8843
|1.8903
|1.6843
|64
|2006.10.04 09:35
|close
|32
|62.00
|1.8878
|1.8903
|1.6843
|-21700.00
|591820.88
|65
|2006.10.04 12:00
|sell
|33
|60.00
|1.8813
|1.8873
|1.6813
|66
|2006.10.04 16:00
|close
|33
|60.00
|1.8821
|1.8873
|1.6813
|-4800.00
|587020.88
|67
|2006.10.04 20:00
|sell
|34
|59.00
|1.8833
|1.8893
|1.6833
|68
|2006.10.04 20:05
|close
|34
|59.00
|1.8845
|1.8893
|1.6833
|-7080.00
|579940.88
|69
|2006.10.04 20:10
|sell
|35
|58.00
|1.8829
|1.8889
|1.6829
|70
|2006.10.04 20:15
|close
|35
|58.00
|1.8850
|1.8889
|1.6829
|-12180.00
|567760.88
|71
|2006.10.05 00:00
|buy
|36
|57.00
|1.8866
|1.8806
|2.0866
|72
|2006.10.05 02:00
|close
|36
|57.00
|1.8863
|1.8806
|2.0866
|-1710.00
|566050.88
|73
|2006.10.05 02:10
|buy
|37
|57.00
|1.8872
|1.8812
|2.0872
|74
|2006.10.05 02:20
|close
|37
|57.00
|1.8860
|1.8812
|2.0872
|-6840.00
|559210.88
|75
|2006.10.05 02:30
|buy
|38
|56.00
|1.8870
|1.8810
|2.0870
|76
|2006.10.05 04:00
|close
|38
|56.00
|1.8863
|1.8810
|2.0870
|-3920.00
|555290.88
|77
|2006.10.05 05:05
|buy
|39
|56.00
|1.8869
|1.8809
|2.0869
|78
|2006.10.05 05:15
|close
|39
|56.00
|1.8863
|1.8809
|2.0869
|-3360.00
|551930.88
|79
|2006.10.05 07:00
|buy
|40
|56.00
|1.8864
|1.8804
|2.0864
|80
|2006.10.05 07:05
|close
|40
|56.00
|1.8857
|1.8804
|2.0864
|-3920.00
|548010.88
|81
|2006.10.05 07:10
|buy
|41
|55.00
|1.8866
|1.8806
|2.0866
|82
|2006.10.05 07:20
|close
|41
|55.00
|1.8848
|1.8806
|2.0866
|-9900.00
|538110.88
|83
|2006.10.05 08:00
|buy
|42
|54.00
|1.8866
|1.8806
|2.0866
|84
|2006.10.05 09:00
|close
|42
|54.00
|1.8859
|1.8806
|2.0866
|-3780.00
|534330.88
|85
|2006.10.05 09:20
|buy
|43
|54.00
|1.8873
|1.8813
|2.0873
|86
|2006.10.05 09:35
|close
|43
|54.00
|1.8841
|1.8813
|2.0873
|-17280.00
|517050.88
|87
|2006.10.05 10:20
|buy
|44
|52.00
|1.8872
|1.8812
|2.0872
|88
|2006.10.05 11:05
|close
|44
|52.00
|1.8851
|1.8812
|2.0872
|-10920.00
|506130.88
|89
|2006.10.05 11:10
|buy
|45
|51.00
|1.8867
|1.8807
|2.0867
|90
|2006.10.05 11:15
|close
|45
|51.00
|1.8847
|1.8807
|2.0867
|-10200.00
|495930.88
|91
|2006.10.05 11:20
|buy
|46
|50.00
|1.8869
|1.8809
|2.0869
|92
|2006.10.05 11:35
|close
|46
|50.00
|1.8861
|1.8809
|2.0869
|-4000.00
|491930.88
|93
|2006.10.05 13:35
|buy
|47
|50.00
|1.8876
|1.8816
|2.0876
|94
|2006.10.05 14:05
|s/l
|47
|50.00
|1.8816
|1.8816
|2.0876
|-30000.00
|461930.88
|95
|2006.10.05 15:00
|sell
|48
|47.00
|1.8817
|1.8877
|1.6817
|96
|2006.10.05 19:10
|close
|48
|47.00
|1.8789
|1.8877
|1.6817
|13160.00
|475090.88
|97
|2006.10.06 01:00
|sell
|49
|48.00
|1.8789
|1.8849
|1.6789
|98
|2006.10.06 03:00
|close
|49
|48.00
|1.8793
|1.8849
|1.6789
|-1920.00
|473170.88
|99
|2006.10.06 03:45
|sell
|50
|48.00
|1.8779
|1.8839
|1.6779
|100
|2006.10.06 03:50
|close
|50
|48.00
|1.8801
|1.8839
|1.6779
|-10560.00
|462610.88
|101
|2006.10.06 04:00
|sell
|51
|47.00
|1.8783
|1.8843
|1.6783
|102
|2006.10.06 06:05
|close
|51
|47.00
|1.8790
|1.8843
|1.6783
|-3290.00
|459320.88
|103
|2006.10.06 06:10
|sell
|52
|46.00
|1.8770
|1.8830
|1.6770
|104
|2006.10.06 06:20
|close
|52
|46.00
|1.8781
|1.8830
|1.6770
|-5060.00
|454260.88
|105
|2006.10.06 06:35
|sell
|53
|46.00
|1.8769
|1.8829
|1.6769
|106
|2006.10.06 06:40
|close
|53
|46.00
|1.8783
|1.8829
|1.6769
|-6440.00
|447820.88
|107
|2006.10.06 06:59
|sell
|54
|45.00
|1.8772
|1.8832
|1.6772
|108
|2006.10.06 07:20
|close
|54
|45.00
|1.8787
|1.8832
|1.6772
|-6750.00
|441070.88
|109
|2006.10.06 07:30
|sell
|55
|45.00
|1.8780
|1.8840
|1.6780
|110
|2006.10.06 07:45
|close
|55
|45.00
|1.8789
|1.8840
|1.6780
|-4050.00
|437020.88
|111
|2006.10.06 07:50
|sell
|56
|44.00
|1.8778
|1.8838
|1.6778
|112
|2006.10.06 07:59
|close
|56
|44.00
|1.8787
|1.8838
|1.6778
|-3960.00
|433060.88
|113
|2006.10.06 09:00
|sell
|57
|44.00
|1.8775
|1.8835
|1.6775
|114
|2006.10.06 12:00
|close
|57
|44.00
|1.8759
|1.8835
|1.6775
|7040.00
|440100.88
|115
|2006.10.06 14:00
|sell
|58
|45.00
|1.8758
|1.8818
|1.6758
|116
|2006.10.06 14:10
|close
|58
|45.00
|1.8773
|1.8818
|1.6758
|-6750.00
|433350.88
|117
|2006.10.06 14:20
|sell
|59
|44.00
|1.8761
|1.8821
|1.6761
|118
|2006.10.06 14:29
|close
|59
|44.00
|1.8771
|1.8821
|1.6761
|-4400.00
|428950.88
|119
|2006.10.06 16:00
|sell
|60
|43.00
|1.8750
|1.8810
|1.6750
|120
|2006.10.06 20:00
|close
|60
|43.00
|1.8722
|1.8810
|1.6750
|12040.00
|440990.88
|121
|2006.10.06 20:05
|sell
|61
|45.00
|1.8708
|1.8768
|1.6708
|122
|2006.10.06 20:15
|close
|61
|45.00
|1.8724
|1.8768
|1.6708
|-7200.00
|433790.88
|123
|2006.10.06 20:20
|sell
|62
|44.00
|1.8707
|1.8767
|1.6707
|124
|2006.10.06 20:29
|close
|62
|44.00
|1.8716
|1.8767
|1.6707
|-3960.00
|429830.88
|125
|2006.10.06 20:45
|sell
|63
|43.00
|1.8705
|1.8765
|1.6705
|126
|2006.10.06 20:50
|close
|63
|43.00
|1.8722
|1.8765
|1.6705
|-7310.00
|422520.88
|127
|2006.10.06 21:00
|sell
|64
|43.00
|1.8711
|1.8771
|1.6711
|128
|2006.10.06 21:40
|close
|64
|43.00
|1.8724
|1.8771
|1.6711
|-5590.00
|416930.88
|129
|2006.10.06 21:59
|sell
|65
|42.00
|1.8713
|1.8773
|1.6713
|130
|2006.10.06 22:05
|close
|65
|42.00
|1.8719
|1.8773
|1.6713
|-2520.00
|414410.88
|131
|2006.10.06 22:10
|sell
|66
|42.00
|1.8708
|1.8768
|1.6708
|132
|2006.10.09 03:00
|close
|66
|42.00
|1.8706
|1.8768
|1.6708
|840.00
|415250.88
|133
|2006.10.09 03:05
|sell
|67
|42.00
|1.8695
|1.8755
|1.6695
|134
|2006.10.09 03:10
|close
|67
|42.00
|1.8703
|1.8755
|1.6695
|-3360.00
|411890.88
|135
|2006.10.09 05:35
|sell
|68
|42.00
|1.8690
|1.8750
|1.6690
|136
|2006.10.09 05:45
|close
|68
|42.00
|1.8713
|1.8750
|1.6690
|-9660.00
|402230.88
|137
|2006.10.09 05:59
|sell
|69
|41.00
|1.8696
|1.8756
|1.6696
|138
|2006.10.09 07:00
|close
|69
|41.00
|1.8709
|1.8756
|1.6696
|-5330.00
|396900.88
|139
|2006.10.09 08:05
|sell
|70
|40.00
|1.8699
|1.8759
|1.6699
|140
|2006.10.09 08:20
|close
|70
|40.00
|1.8714
|1.8759
|1.6699
|-6000.00
|390900.88
|141
|2006.10.09 08:30
|sell
|71
|40.00
|1.8702
|1.8762
|1.6702
|142
|2006.10.09 08:40
|close
|71
|40.00
|1.8710
|1.8762
|1.6702
|-3200.00
|387700.88
|143
|2006.10.09 09:00
|sell
|72
|39.00
|1.8704
|1.8764
|1.6704
|144
|2006.10.09 09:10
|close
|72
|39.00
|1.8718
|1.8764
|1.6704
|-5460.00
|382240.88
|145
|2006.10.09 09:20
|sell
|73
|39.00
|1.8694
|1.8754
|1.6694
|146
|2006.10.09 09:35
|close
|73
|39.00
|1.8716
|1.8754
|1.6694
|-8580.00
|373660.88
|147
|2006.10.09 09:40
|sell
|74
|38.00
|1.8695
|1.8755
|1.6695
|148
|2006.10.09 14:00
|close
|74
|38.00
|1.8682
|1.8755
|1.6695
|4940.00
|378600.88
|149
|2006.10.09 14:05
|sell
|75
|38.00
|1.8662
|1.8722
|1.6662
|150
|2006.10.09 14:10
|close
|75
|38.00
|1.8689
|1.8722
|1.6662
|-10260.00
|368340.88
|151
|2006.10.09 14:15
|sell
|76
|37.00
|1.8673
|1.8733
|1.6673
|152
|2006.10.09 14:35
|close
|76
|37.00
|1.8682
|1.8733
|1.6673
|-3330.00
|365010.88
|153
|2006.10.09 14:40
|sell
|77
|37.00
|1.8665
|1.8725
|1.6665
|154
|2006.10.09 18:00
|close
|77
|37.00
|1.8658
|1.8725
|1.6665
|2590.00
|367600.88
|155
|2006.10.10 00:40
|sell
|78
|37.00
|1.8654
|1.8714
|1.6654
|156
|2006.10.10 01:10
|close
|78
|37.00
|1.8678
|1.8714
|1.6654
|-8880.00
|358720.88
|157
|2006.10.10 02:15
|sell
|79
|36.00
|1.8662
|1.8722
|1.6662
|158
|2006.10.10 02:20
|close
|79
|36.00
|1.8680
|1.8722
|1.6662
|-6480.00
|352240.88
|159
|2006.10.10 02:30
|sell
|80
|36.00
|1.8668
|1.8728
|1.6668
|160
|2006.10.10 02:35
|close
|80
|36.00
|1.8676
|1.8728
|1.6668
|-2880.00
|349360.88
|161
|2006.10.10 02:40
|sell
|81
|35.00
|1.8663
|1.8723
|1.6663
|162
|2006.10.10 02:45
|close
|81
|35.00
|1.8676
|1.8723
|1.6663
|-4550.00
|344810.88
|163
|2006.10.10 02:50
|sell
|82
|35.00
|1.8670
|1.8730
|1.6670
|164
|2006.10.10 05:00
|close
|82
|35.00
|1.8672
|1.8730
|1.6670
|-700.00
|344110.88
|165
|2006.10.10 05:35
|sell
|83
|35.00
|1.8650
|1.8710
|1.6650
|166
|2006.10.10 07:05
|close
|83
|35.00
|1.8668
|1.8710
|1.6650
|-6300.00
|337810.88
|167
|2006.10.10 07:15
|sell
|84
|34.00
|1.8653
|1.8713
|1.6653
|168
|2006.10.10 07:29
|close
|84
|34.00
|1.8667
|1.8713
|1.6653
|-4760.00
|333050.88
|169
|2006.10.10 09:00
|sell
|85
|34.00
|1.8662
|1.8722
|1.6662
|170
|2006.10.10 09:10
|close
|85
|34.00
|1.8687
|1.8722
|1.6662
|-8500.00
|324550.88
|171
|2006.10.10 11:00
|sell
|86
|33.00
|1.8666
|1.8726
|1.6666
|172
|2006.10.10 18:00
|close
|86
|33.00
|1.8560
|1.8726
|1.6666
|34980.00
|359530.88
|173
|2006.10.10 18:15
|sell
|87
|36.00
|1.8547
|1.8607
|1.6547
|174
|2006.10.10 21:05
|close
|87
|36.00
|1.8559
|1.8607
|1.6547
|-4320.00
|355210.88
|175
|2006.10.10 21:10
|sell
|88
|36.00
|1.8546
|1.8606
|1.6546
|176
|2006.10.10 21:15
|close
|88
|36.00
|1.8562
|1.8606
|1.6546
|-5760.00
|349450.88
|177
|2006.10.10 21:35
|sell
|89
|35.00
|1.8539
|1.8599
|1.6539
|178
|2006.10.10 21:40
|close
|89
|35.00
|1.8563
|1.8599
|1.6539
|-8400.00
|341050.88
|179
|2006.10.10 21:45
|sell
|90
|35.00
|1.8550
|1.8610
|1.6550
|180
|2006.10.10 21:50
|close
|90
|35.00
|1.8563
|1.8610
|1.6550
|-4550.00
|336500.88
|181
|2006.10.10 21:59
|sell
|91
|34.00
|1.8543
|1.8603
|1.6543
|182
|2006.10.10 23:00
|close
|91
|34.00
|1.8552
|1.8603
|1.6543
|-3060.00
|333440.88
|183
|2006.10.10 23:05
|sell
|92
|34.00
|1.8542
|1.8602
|1.6542
|184
|2006.10.10 23:10
|close
|92
|34.00
|1.8554
|1.8602
|1.6542
|-4080.00
|329360.88
|185
|2006.10.10 23:15
|sell
|93
|33.00
|1.8535
|1.8595
|1.6535
|186
|2006.10.11 00:10
|close
|93
|33.00
|1.8552
|1.8595
|1.6535
|-5610.00
|323750.88
|187
|2006.10.11 00:20
|sell
|94
|33.00
|1.8539
|1.8599
|1.6539
|188
|2006.10.11 03:05
|close
|94
|33.00
|1.8553
|1.8599
|1.6539
|-4620.00
|319130.88
|189
|2006.10.11 07:00
|sell
|95
|32.00
|1.8547
|1.8607
|1.6547
|190
|2006.10.11 07:35
|close
|95
|32.00
|1.8555
|1.8607
|1.6547
|-2560.00
|316570.88
|191
|2006.10.11 07:50
|sell
|96
|32.00
|1.8545
|1.8605
|1.6545
|192
|2006.10.11 07:59
|close
|96
|32.00
|1.8555
|1.8605
|1.6545
|-3200.00
|313370.88
|193
|2006.10.11 09:10
|sell
|97
|32.00
|1.8543
|1.8603
|1.6543
|194
|2006.10.11 09:15
|close
|97
|32.00
|1.8559
|1.8603
|1.6543
|-5120.00
|308250.88
|195
|2006.10.11 09:35
|sell
|98
|31.00
|1.8517
|1.8577
|1.6517
|196
|2006.10.11 10:40
|close
|98
|31.00
|1.8573
|1.8577
|1.6517
|-17360.00
|290890.88
|197
|2006.10.11 10:45
|sell
|99
|30.00
|1.8564
|1.8624
|1.6564
|198
|2006.10.11 11:00
|close
|99
|30.00
|1.8559
|1.8624
|1.6564
|1500.00
|292390.88
|199
|2006.10.11 15:05
|sell
|100
|30.00
|1.8562
|1.8622
|1.6562
|200
|2006.10.11 15:20
|close
|100
|30.00
|1.8586
|1.8622
|1.6562
|-7200.00
|285190.88
|201
|2006.10.11 15:30
|sell
|101
|29.00
|1.8562
|1.8622
|1.6562
|202
|2006.10.11 17:05
|close
|101
|29.00
|1.8573
|1.8622
|1.6562
|-3190.00
|282000.88
|203
|2006.10.11 17:15
|sell
|102
|29.00
|1.8548
|1.8608
|1.6548
|204
|2006.10.11 17:35
|close
|102
|29.00
|1.8588
|1.8608
|1.6548
|-11600.00
|270400.88
|205
|2006.10.11 18:05
|sell
|103
|28.00
|1.8554
|1.8614
|1.6554
|206
|2006.10.11 18:15
|close
|103
|28.00
|1.8578
|1.8614
|1.6554
|-6720.00
|263680.88
|207
|2006.10.12 00:00
|sell
|104
|27.00
|1.8535
|1.8595
|1.6535
|208
|2006.10.12 01:00
|close
|104
|27.00
|1.8550
|1.8595
|1.6535
|-4050.00
|259630.88
|209
|2006.10.12 02:05
|sell
|105
|26.00
|1.8541
|1.8601
|1.6541
|210
|2006.10.12 02:10
|close
|105
|26.00
|1.8551
|1.8601
|1.6541
|-2600.00
|257030.88
|211
|2006.10.12 18:35
|sell
|106
|26.00
|1.8552
|1.8612
|1.6552
|212
|2006.10.12 18:40
|close
|106
|26.00
|1.8564
|1.8612
|1.6552
|-3120.00
|253910.88
|213
|2006.10.12 19:00
|sell
|107
|26.00
|1.8559
|1.8619
|1.6559
|214
|2006.10.12 19:10
|close
|107
|26.00
|1.8574
|1.8619
|1.6559
|-3900.00
|250010.88
|215
|2006.10.13 17:15
|sell
|108
|26.00
|1.8533
|1.8593
|1.6533
|216
|2006.10.13 20:00
|close
|108
|26.00
|1.8564
|1.8593
|1.6533
|-8060.00
|241950.88
|217
|2006.10.13 20:15
|sell
|109
|25.00
|1.8557
|1.8617
|1.6557
|218
|2006.10.13 20:20
|close
|109
|25.00
|1.8572
|1.8617
|1.6557
|-3750.00
|238200.88
|219
|2006.10.13 22:00
|sell
|110
|24.00
|1.8568
|1.8628
|1.6568
|220
|2006.10.16 06:15
|close
|110
|24.00
|1.8543
|1.8628
|1.6568
|6000.00
|244200.88
|221
|2006.10.16 06:20
|sell
|111
|25.00
|1.8534
|1.8594
|1.6534
|222
|2006.10.16 06:35
|close
|111
|25.00
|1.8548
|1.8594
|1.6534
|-3500.00
|240700.88
|223
|2006.10.16 06:45
|sell
|112
|25.00
|1.8533
|1.8593
|1.6533
|224
|2006.10.16 06:50
|close
|112
|25.00
|1.8546
|1.8593
|1.6533
|-3250.00
|237450.88
|225
|2006.10.17 12:00
|buy
|113
|24.00
|1.8659
|1.8599
|2.0659
|226
|2006.10.17 15:05
|close
|113
|24.00
|1.8663
|1.8599
|2.0659
|960.00
|238410.88
|227
|2006.10.17 15:10
|buy
|114
|24.00
|1.8683
|1.8623
|2.0683
|228
|2006.10.17 15:50
|close
|114
|24.00
|1.8656
|1.8623
|2.0683
|-6480.00
|231930.88
|229
|2006.10.17 15:59
|buy
|115
|24.00
|1.8683
|1.8623
|2.0683
|230
|2006.10.17 21:00
|close
|115
|24.00
|1.8716
|1.8623
|2.0683
|7920.00
|239850.88
|231
|2006.10.17 21:05
|buy
|116
|24.00
|1.8723
|1.8663
|2.0723
|232
|2006.10.17 21:10
|close
|116
|24.00
|1.8710
|1.8663
|2.0723
|-3120.00
|236730.88
|233
|2006.10.18 00:50
|buy
|117
|24.00
|1.8725
|1.8665
|2.0725
|234
|2006.10.18 02:05
|close
|117
|24.00
|1.8707
|1.8665
|2.0725
|-4320.00
|232410.88
|235
|2006.10.18 04:35
|buy
|118
|24.00
|1.8717
|1.8657
|2.0717
|236
|2006.10.18 04:45
|close
|118
|24.00
|1.8700
|1.8657
|2.0717
|-4080.00
|228330.88
|237
|2006.10.18 04:59
|buy
|119
|23.00
|1.8713
|1.8653
|2.0713
|238
|2006.10.18 06:10
|close
|119
|23.00
|1.8702
|1.8653
|2.0713
|-2530.00
|225800.88
|239
|2006.10.18 06:20
|buy
|120
|23.00
|1.8718
|1.8658
|2.0718
|240
|2006.10.18 10:10
|close
|120
|23.00
|1.8711
|1.8658
|2.0718
|-1610.00
|224190.88
|241
|2006.10.18 10:15
|buy
|121
|23.00
|1.8741
|1.8681
|2.0741
|242
|2006.10.18 11:05
|close
|121
|23.00
|1.8712
|1.8681
|2.0741
|-6670.00
|217520.88
|243
|2006.10.18 11:20
|buy
|122
|22.00
|1.8734
|1.8674
|2.0734
|244
|2006.10.18 11:29
|close
|122
|22.00
|1.8721
|1.8674
|2.0734
|-2860.00
|214660.88
|245
|2006.10.18 11:45
|buy
|123
|22.00
|1.8744
|1.8684
|2.0744
|246
|2006.10.18 11:59
|close
|123
|22.00
|1.8709
|1.8684
|2.0744
|-7700.00
|206960.88
|247
|2006.10.18 14:00
|buy
|124
|21.00
|1.8717
|1.8657
|2.0717
|248
|2006.10.18 15:35
|close
|124
|21.00
|1.8692
|1.8657
|2.0717
|-5250.00
|201710.88
|249
|2006.10.18 15:50
|buy
|125
|21.00
|1.8736
|1.8676
|2.0736
|250
|2006.10.18 15:59
|close
|125
|21.00
|1.8684
|1.8676
|2.0736
|-10920.00
|190790.88
|251
|2006.10.19 11:00
|buy
|126
|20.00
|1.8734
|1.8674
|2.0734
|252
|2006.10.19 11:35
|s/l
|126
|20.00
|1.8674
|1.8674
|2.0734
|-12000.00
|178790.88
|253
|2006.10.19 13:00
|buy
|127
|18.00
|1.8700
|1.8640
|2.0700
|254
|2006.10.19 13:15
|close
|127
|18.00
|1.8684
|1.8640
|2.0700
|-2880.00
|175910.88
|255
|2006.10.19 15:05
|buy
|128
|18.00
|1.8709
|1.8649
|2.0709
|256
|2006.10.19 15:15
|close
|128
|18.00
|1.8681
|1.8649
|2.0709
|-5040.00
|170870.88
|257
|2006.10.19 15:30
|buy
|129
|18.00
|1.8702
|1.8642
|2.0702
|258
|2006.10.19 15:40
|close
|129
|18.00
|1.8678
|1.8642
|2.0702
|-4320.00
|166550.88
|259
|2006.10.19 16:20
|buy
|130
|17.00
|1.8723
|1.8663
|2.0723
|260
|2006.10.19 22:05
|close
|130
|17.00
|1.8769
|1.8663
|2.0723
|7820.00
|174370.88
|261
|2006.10.19 23:35
|buy
|131
|18.00
|1.8790
|1.8730
|2.0790
|262
|2006.10.19 23:40
|close
|131
|18.00
|1.8778
|1.8730
|2.0790
|-2160.00
|172210.88
|263
|2006.10.20 00:00
|buy
|132
|18.00
|1.8784
|1.8724
|2.0784
|264
|2006.10.20 00:20
|close
|132
|18.00
|1.8774
|1.8724
|2.0784
|-1800.00
|170410.88
|265
|2006.10.20 00:30
|buy
|133
|18.00
|1.8781
|1.8721
|2.0781
|266
|2006.10.20 00:40
|close
|133
|18.00
|1.8775
|1.8721
|2.0781
|-1080.00
|169330.88
|267
|2006.10.20 00:50
|buy
|134
|17.00
|1.8784
|1.8724
|2.0784
|268
|2006.10.20 00:59
|close
|134
|17.00
|1.8775
|1.8724
|2.0784
|-1530.00
|167800.88
|269
|2006.10.20 03:05
|buy
|135
|17.00
|1.8783
|1.8723
|2.0783
|270
|2006.10.20 03:10
|close
|135
|17.00
|1.8769
|1.8723
|2.0783
|-2380.00
|165420.88
|271
|2006.10.20 03:20
|buy
|136
|17.00
|1.8786
|1.8726
|2.0786
|272
|2006.10.20 04:05
|close
|136
|17.00
|1.8773
|1.8726
|2.0786
|-2210.00
|163210.88
|273
|2006.10.20 04:10
|buy
|137
|17.00
|1.8788
|1.8728
|2.0788
|274
|2006.10.20 05:05
|close
|137
|17.00
|1.8770
|1.8728
|2.0788
|-3060.00
|160150.88
|275
|2006.10.20 05:10
|buy
|138
|17.00
|1.8788
|1.8728
|2.0788
|276
|2006.10.20 05:40
|close
|138
|17.00
|1.8771
|1.8728
|2.0788
|-2890.00
|157260.88
|277
|2006.10.20 05:45
|buy
|139
|16.00
|1.8778
|1.8718
|2.0778
|278
|2006.10.20 06:00
|close
|139
|16.00
|1.8776
|1.8718
|2.0778
|-320.00
|156940.88
|279
|2006.10.20 06:15
|buy
|140
|16.00
|1.8785
|1.8725
|2.0785
|280
|2006.10.20 06:20
|close
|140
|16.00
|1.8771
|1.8725
|2.0785
|-2240.00
|154700.88
|281
|2006.10.20 08:05
|buy
|141
|16.00
|1.8780
|1.8720
|2.0780
|282
|2006.10.20 08:15
|close
|141
|16.00
|1.8769
|1.8720
|2.0780
|-1760.00
|152940.88
|283
|2006.10.20 08:35
|buy
|142
|16.00
|1.8782
|1.8722
|2.0782
|284
|2006.10.20 08:40
|close
|142
|16.00
|1.8769
|1.8722
|2.0782
|-2080.00
|150860.88
|285
|2006.10.20 09:00
|buy
|143
|16.00
|1.8778
|1.8718
|2.0778
|286
|2006.10.20 09:05
|close
|143
|16.00
|1.8760
|1.8718
|2.0778
|-2880.00
|147980.88
|287
|2006.10.20 09:45
|buy
|144
|15.00
|1.8786
|1.8726
|2.0786
|288
|2006.10.20 09:50
|close
|144
|15.00
|1.8766
|1.8726
|2.0786
|-3000.00
|144980.88
|289
|2006.10.20 11:00
|buy
|145
|15.00
|1.8781
|1.8721
|2.0781
|290
|2006.10.20 17:00
|close
|145
|15.00
|1.8837
|1.8721
|2.0781
|8400.00
|153380.88
|291
|2006.10.20 19:00
|buy
|146
|16.00
|1.8831
|1.8771
|2.0831
|292
|2006.10.20 19:15
|close
|146
|16.00
|1.8819
|1.8771
|2.0831
|-1920.00
|151460.88
|293
|2006.10.20 19:20
|buy
|147
|16.00
|1.8833
|1.8773
|2.0833
|294
|2006.10.20 21:05
|close
|147
|16.00
|1.8830
|1.8773
|2.0833
|-480.00
|150980.88
|295
|2006.10.20 21:15
|buy
|148
|16.00
|1.8843
|1.8783
|2.0843
|296
|2006.10.23 00:00
|close
|148
|16.00
|1.8835
|1.8783
|2.0843
|-1312.12
|149668.76
|297
|2006.10.23 03:05
|buy
|149
|15.00
|1.8837
|1.8777
|2.0837
|298
|2006.10.23 03:10
|close
|149
|15.00
|1.8824
|1.8777
|2.0837
|-1950.00
|147718.76
|299
|2006.10.23 06:05
|buy
|150
|15.00
|1.8833
|1.8773
|2.0833
|300
|2006.10.23 06:15
|close
|150
|15.00
|1.8817
|1.8773
|2.0833
|-2400.00
|145318.76
|301
|2006.10.23 06:30
|buy
|151
|15.00
|1.8832
|1.8772
|2.0832
|302
|2006.10.23 06:45
|close
|151
|15.00
|1.8817
|1.8772
|2.0832
|-2250.00
|143068.76
|303
|2006.10.23 06:50
|buy
|152
|15.00
|1.8827
|1.8767
|2.0827
|304
|2006.10.23 07:05
|close
|152
|15.00
|1.8818
|1.8767
|2.0827
|-1350.00
|141718.76
|305
|2006.10.23 07:20
|buy
|153
|15.00
|1.8828
|1.8768
|2.0828
|306
|2006.10.23 07:35
|close
|153
|15.00
|1.8815
|1.8768
|2.0828
|-1950.00
|139768.76
|307
|2006.10.23 07:45
|buy
|154
|14.00
|1.8828
|1.8768
|2.0828
|308
|2006.10.23 07:50
|close
|154
|14.00
|1.8820
|1.8768
|2.0828
|-1120.00
|138648.76
|309
|2006.10.23 07:59
|buy
|155
|14.00
|1.8826
|1.8766
|2.0826
|310
|2006.10.23 08:05
|close
|155
|14.00
|1.8818
|1.8766
|2.0826
|-1120.00
|137528.76
|311
|2006.10.23 08:10
|buy
|156
|14.00
|1.8828
|1.8768
|2.0828
|312
|2006.10.23 08:40
|close
|156
|14.00
|1.8813
|1.8768
|2.0828
|-2100.00
|135428.76
|313
|2006.10.23 16:00
|sell
|157
|14.00
|1.8709
|1.8769
|1.6709
|314
|2006.10.23 18:00
|close
|157
|14.00
|1.8727
|1.8769
|1.6709
|-2520.00
|132908.76
|315
|2006.10.23 19:00
|sell
|158
|14.00
|1.8711
|1.8771
|1.6711
|316
|2006.10.23 19:15
|close
|158
|14.00
|1.8730
|1.8771
|1.6711
|-2660.00
|130248.76
|317
|2006.10.24 09:00
|sell
|159
|14.00
|1.8694
|1.8754
|1.6694
|318
|2006.10.24 12:00
|close
|159
|14.00
|1.8706
|1.8754
|1.6694
|-1680.00
|128568.76
|319
|2006.10.24 12:35
|sell
|160
|13.00
|1.8682
|1.8742
|1.6682
|320
|2006.10.24 12:50
|close
|160
|13.00
|1.8709
|1.8742
|1.6682
|-3510.00
|125058.76
|321
|2006.10.24 12:59
|sell
|161
|13.00
|1.8688
|1.8748
|1.6688
|322
|2006.10.24 14:00
|close
|161
|13.00
|1.8701
|1.8748
|1.6688
|-1690.00
|123368.76
|323
|2006.10.24 16:05
|sell
|162
|13.00
|1.8694
|1.8754
|1.6694
|324
|2006.10.24 17:05
|close
|162
|13.00
|1.8714
|1.8754
|1.6694
|-2600.00
|120768.76
|325
|2006.10.24 17:15
|sell
|163
|13.00
|1.8704
|1.8764
|1.6704
|326
|2006.10.24 17:35
|close
|163
|13.00
|1.8728
|1.8764
|1.6704
|-3120.00
|117648.76
|327
|2006.10.24 20:00
|buy
|164
|12.00
|1.8751
|1.8691
|2.0751
|328
|2006.10.24 22:00
|close
|164
|12.00
|1.8746
|1.8691
|2.0751
|-600.00
|117048.76
|329
|2006.10.25 02:00
|buy
|165
|12.00
|1.8737
|1.8677
|2.0737
|330
|2006.10.25 02:40
|close
|165
|12.00
|1.8720
|1.8677
|2.0737
|-2040.00
|115008.76
|331
|2006.10.25 03:20
|buy
|166
|12.00
|1.8744
|1.8684
|2.0744
|332
|2006.10.25 03:29
|close
|166
|12.00
|1.8730
|1.8684
|2.0744
|-1680.00
|113328.76
|333
|2006.10.25 03:45
|buy
|167
|12.00
|1.8746
|1.8686
|2.0746
|334
|2006.10.25 03:50
|close
|167
|12.00
|1.8727
|1.8686
|2.0746
|-2280.00
|111048.76
|335
|2006.10.25 03:59
|buy
|168
|12.00
|1.8743
|1.8683
|2.0743
|336
|2006.10.25 06:00
|close
|168
|12.00
|1.8737
|1.8683
|2.0743
|-720.00
|110328.76
|337
|2006.10.25 06:10
|buy
|169
|12.00
|1.8748
|1.8688
|2.0748
|338
|2006.10.25 08:00
|close
|169
|12.00
|1.8742
|1.8688
|2.0748
|-720.00
|109608.76
|339
|2006.10.25 09:05
|buy
|170
|11.00
|1.8756
|1.8696
|2.0756
|340
|2006.10.25 15:10
|close
|170
|11.00
|1.8763
|1.8696
|2.0756
|770.00
|110378.76
|341
|2006.10.25 15:15
|buy
|171
|12.00
|1.8783
|1.8723
|2.0783
|342
|2006.10.25 15:20
|close
|171
|12.00
|1.8771
|1.8723
|2.0783
|-1440.00
|108938.76
|343
|2006.10.25 15:40
|buy
|172
|11.00
|1.8781
|1.8721
|2.0781
|344
|2006.10.25 15:45
|close
|172
|11.00
|1.8771
|1.8721
|2.0781
|-1100.00
|107838.76
|345
|2006.10.25 16:05
|buy
|173
|11.00
|1.8778
|1.8718
|2.0778
|346
|2006.10.25 16:10
|close
|173
|11.00
|1.8763
|1.8718
|2.0778
|-1650.00
|106188.76
|347
|2006.10.25 17:05
|buy
|174
|11.00
|1.8789
|1.8729
|2.0789
|348
|2006.10.25 17:10
|close
|174
|11.00
|1.8771
|1.8729
|2.0789
|-1980.00
|104208.76
|349
|2006.10.25 17:15
|buy
|175
|11.00
|1.8783
|1.8723
|2.0783
|350
|2006.10.25 17:20
|close
|175
|11.00
|1.8753
|1.8723
|2.0783
|-3300.00
|100908.76
|351
|2006.10.25 18:00
|buy
|176
|11.00
|1.8773
|1.8713
|2.0773
|352
|2006.10.25 19:05
|close
|176
|11.00
|1.8765
|1.8713
|2.0773
|-880.00
|100028.76
|353
|2006.10.25 19:10
|buy
|177
|11.00
|1.8779
|1.8719
|2.0779
|354
|2006.10.25 20:00
|close
|177
|11.00
|1.8770
|1.8719
|2.0779
|-990.00
|99038.76
|355
|2006.10.25 21:05
|buy
|178
|10.00
|1.8806
|1.8746
|2.0806
|356
|2006.10.25 21:20
|s/l
|178
|10.00
|1.8746
|1.8746
|2.0806
|-6000.00
|93038.76
|357
|2006.10.25 21:30
|buy
|179
|10.00
|1.8768
|1.8708
|2.0768
|358
|2006.10.25 21:50
|close
|179
|10.00
|1.8755
|1.8708
|2.0768
|-1300.00
|91738.76
|359
|2006.10.25 21:59
|buy
|180
|10.00
|1.8793
|1.8733
|2.0793
|360
|2006.10.25 23:05
|close
|180
|10.00
|1.8773
|1.8733
|2.0793
|-2000.00
|89738.76
|361
|2006.10.25 23:15
|buy
|181
|9.00
|1.8789
|1.8729
|2.0789
|362
|2006.10.25 23:35
|close
|181
|9.00
|1.8770
|1.8729
|2.0789
|-1710.00
|88028.76
|363
|2006.10.25 23:40
|buy
|182
|9.00
|1.8784
|1.8724
|2.0784
|364
|2006.10.25 23:59
|close
|182
|9.00
|1.8774
|1.8724
|2.0784
|-900.00
|87128.76
|365
|2006.10.26 01:00
|buy
|183
|9.00
|1.8788
|1.8728
|2.0788
|366
|2006.10.26 08:00
|close
|183
|9.00
|1.8809
|1.8728
|2.0788
|1890.00
|89018.76
|367
|2006.10.26 08:10
|buy
|184
|9.00
|1.8816
|1.8756
|2.0816
|368
|2006.10.26 08:20
|close
|184
|9.00
|1.8802
|1.8756
|2.0816
|-1260.00
|87758.76
|369
|2006.10.26 09:05
|buy
|185
|9.00
|1.8824
|1.8764
|2.0824
|370
|2006.10.26 09:10
|close
|185
|9.00
|1.8801
|1.8764
|2.0824
|-2070.00
|85688.76
|371
|2006.10.26 09:29
|buy
|186
|9.00
|1.8815
|1.8755
|2.0815
|372
|2006.10.26 09:50
|close
|186
|9.00
|1.8800
|1.8755
|2.0815
|-1350.00
|84338.76
|373
|2006.10.26 09:59
|buy
|187
|9.00
|1.8825
|1.8765
|2.0825
|374
|2006.10.26 14:05
|close
|187
|9.00
|1.8834
|1.8765
|2.0825
|810.00
|85148.76
|375
|2006.10.26 14:10
|buy
|188
|9.00
|1.8849
|1.8789
|2.0849
|376
|2006.10.26 14:20
|close
|188
|9.00
|1.8836
|1.8789
|2.0849
|-1170.00
|83978.76
|377
|2006.10.26 14:29
|buy
|189
|9.00
|1.8844
|1.8784
|2.0844
|378
|2006.10.26 14:30
|close
|189
|9.00
|1.8838
|1.8784
|2.0844
|-540.00
|83438.76
|379
|2006.10.26 14:35
|buy
|190
|9.00
|1.8852
|1.8792
|2.0852
|380
|2006.10.27 00:00
|close
|190
|9.00
|1.8906
|1.8792
|2.0852
|4841.93
|88280.69
|381
|2006.10.27 00:15
|buy
|191
|9.00
|1.8918
|1.8858
|2.0918
|382
|2006.10.27 00:35
|close
|191
|9.00
|1.8894
|1.8858
|2.0918
|-2160.00
|86120.69
|383
|2006.10.27 02:00
|buy
|192
|9.00
|1.8909
|1.8849
|2.0909
|384
|2006.10.27 02:40
|close
|192
|9.00
|1.8888
|1.8849
|2.0909
|-1890.00
|84230.69
|385
|2006.10.27 03:45
|buy
|193
|9.00
|1.8923
|1.8863
|2.0923
|386
|2006.10.27 03:50
|close
|193
|9.00
|1.8896
|1.8863
|2.0923
|-2430.00
|81800.69
|387
|2006.10.27 04:00
|buy
|194
|9.00
|1.8909
|1.8849
|2.0909
|388
|2006.10.27 06:00
|close
|194
|9.00
|1.8908
|1.8849
|2.0909
|-90.00
|81710.69
|389
|2006.10.27 07:00
|buy
|195
|9.00
|1.8914
|1.8854
|2.0914
|390
|2006.10.27 08:00
|close
|195
|9.00
|1.8909
|1.8854
|2.0914
|-450.00
|81260.69
|391
|2006.10.27 08:20
|buy
|196
|9.00
|1.8919
|1.8859
|2.0919
|392
|2006.10.27 08:35
|close
|196
|9.00
|1.8910
|1.8859
|2.0919
|-810.00
|80450.69
|393
|2006.10.27 08:40
|buy
|197
|9.00
|1.8916
|1.8856
|2.0916
|394
|2006.10.27 09:05
|close
|197
|9.00
|1.8903
|1.8856
|2.0916
|-1170.00
|79280.69
|395
|2006.10.27 09:10
|buy
|198
|8.00
|1.8922
|1.8862
|2.0922
|396
|2006.10.27 09:15
|close
|198
|8.00
|1.8897
|1.8862
|2.0922
|-2000.00
|77280.69
|397
|2006.10.27 09:20
|buy
|199
|8.00
|1.8919
|1.8859
|2.0919
|398
|2006.10.27 09:30
|close
|199
|8.00
|1.8908
|1.8859
|2.0919
|-880.00
|76400.69
|399
|2006.10.27 13:00
|buy
|200
|8.00
|1.8892
|1.8832
|2.0892
|400
|2006.10.27 13:05
|close
|200
|8.00
|1.8881
|1.8832
|2.0892
|-880.00
|75520.69
|401
|2006.10.27 13:15
|buy
|201
|8.00
|1.8897
|1.8837
|2.0897
|402
|2006.10.27 21:05
|close
|201
|8.00
|1.8962
|1.8837
|2.0897
|5200.00
|80720.69
|403
|2006.10.27 21:10
|buy
|202
|9.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|404
|2006.10.27 21:15
|close
|202
|9.00
|1.8969
|1.8918
|2.0978
|-810.00
|79910.69
|405
|2006.10.27 21:20
|buy
|203
|8.00
|1.8977
|1.8917
|2.0977
|406
|2006.10.27 21:30
|close
|203
|8.00
|1.8964
|1.8917
|2.0977
|-1040.00
|78870.69
|407
|2006.10.27 23:00
|buy
|204
|8.00
|1.8972
|1.8912
|2.0972
|408
|2006.10.30 00:00
|close
|204
|8.00
|1.8958
|1.8912
|2.0972
|-1136.06
|77734.63
|409
|2006.10.30 01:10
|buy
|205
|8.00
|1.8971
|1.8911
|2.0971
|410
|2006.10.30 01:15
|close
|205
|8.00
|1.8963
|1.8911
|2.0971
|-640.00
|77094.63
|411
|2006.10.30 01:35
|buy
|206
|8.00
|1.8980
|1.8920
|2.0980
|412
|2006.10.30 01:50
|close
|206
|8.00
|1.8959
|1.8920
|2.0980
|-1680.00
|75414.63
|413
|2006.10.30 02:05
|buy
|207
|8.00
|1.8976
|1.8916
|2.0976
|414
|2006.10.30 02:20
|close
|207
|8.00
|1.8960
|1.8916
|2.0976
|-1280.00
|74134.63
|415
|2006.10.30 02:30
|buy
|208
|8.00
|1.8970
|1.8910
|2.0970
|416
|2006.10.30 04:05
|close
|208
|8.00
|1.8961
|1.8910
|2.0970
|-720.00
|73414.63
|417
|2006.10.30 04:15
|buy
|209
|8.00
|1.8979
|1.8919
|2.0979
|418
|2006.10.30 04:20
|close
|209
|8.00
|1.8967
|1.8919
|2.0979
|-960.00
|72454.63
|419
|2006.10.30 04:40
|buy
|210
|8.00
|1.8991
|1.8931
|2.0991
|420
|2006.10.30 06:05
|close
|210
|8.00
|1.8971
|1.8931
|2.0991
|-1600.00
|70854.63
|421
|2006.10.30 06:15
|buy
|211
|8.00
|1.8983
|1.8923
|2.0983
|422
|2006.10.30 06:35
|close
|211
|8.00
|1.8970
|1.8923
|2.0983
|-1040.00
|69814.63
|423
|2006.10.30 06:40
|buy
|212
|7.00
|1.8982
|1.8922
|2.0982
|424
|2006.10.30 07:10
|close
|212
|7.00
|1.8971
|1.8922
|2.0982
|-770.00
|69044.63
|425
|2006.10.30 08:00
|buy
|213
|7.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|426
|2006.10.30 08:10
|close
|213
|7.00
|1.8964
|1.8918
|2.0978
|-980.00
|68064.63
|427
|2006.10.30 08:45
|buy
|214
|7.00
|1.8997
|1.8937
|2.0997
|428
|2006.10.30 09:20
|close
|214
|7.00
|1.8963
|1.8937
|2.0997
|-2380.00
|65684.63
|429
|2006.10.30 09:29
|buy
|215
|7.00
|1.8972
|1.8912
|2.0972
|430
|2006.10.30 09:45
|close
|215
|7.00
|1.8955
|1.8912
|2.0972
|-1190.00
|64494.63
|431
|2006.10.30 09:50
|buy
|216
|7.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|432
|2006.10.30 10:05
|close
|216
|7.00
|1.8970
|1.8933
|2.0993
|-1610.00
|62884.63
|433
|2006.10.30 10:15
|buy
|217
|7.00
|1.8988
|1.8928
|2.0988
|434
|2006.10.30 10:20
|close
|217
|7.00
|1.8964
|1.8928
|2.0988
|-1680.00
|61204.63
|435
|2006.10.30 10:40
|buy
|218
|7.00
|1.9002
|1.8942
|2.1002
|436
|2006.10.30 17:00
|close
|218
|7.00
|1.9023
|1.8942
|2.1002
|1470.00
|62674.63
|437
|2006.10.30 18:00
|buy
|219
|7.00
|1.9029
|1.8969
|2.1029
|438
|2006.10.30 18:15
|close
|219
|7.00
|1.9017
|1.8969
|2.1029
|-840.00
|61834.63
|439
|2006.10.30 18:35
|buy
|220
|7.00
|1.9033
|1.8973
|2.1033
|440
|2006.10.30 18:40
|close
|220
|7.00
|1.9016
|1.8973
|2.1033
|-1190.00
|60644.63
|441
|2006.10.30 18:59
|buy
|221
|7.00
|1.9030
|1.8970
|2.1030
|442
|2006.10.30 19:45
|close
|221
|7.00
|1.9018
|1.8970
|2.1030
|-840.00
|59804.63
|443
|2006.10.30 19:50
|buy
|222
|6.00
|1.9034
|1.8974
|2.1034
|444
|2006.10.30 20:00
|close
|222
|6.00
|1.9021
|1.8974
|2.1034
|-780.00
|59024.63
|445
|2006.10.30 22:00
|buy
|223
|6.00
|1.9023
|1.8963
|2.1023
|446
|2006.10.30 22:15
|close
|223
|6.00
|1.9013
|1.8963
|2.1023
|-600.00
|58424.63
|447
|2006.10.30 22:30
|buy
|224
|6.00
|1.9023
|1.8963
|2.1023
|448
|2006.10.30 22:40
|close
|224
|6.00
|1.9015
|1.8963
|2.1023
|-480.00
|57944.63
|449
|2006.10.30 22:59
|buy
|225
|6.00
|1.9023
|1.8963
|2.1023
|450
|2006.10.30 23:05
|close
|225
|6.00
|1.9016
|1.8963
|2.1023
|-420.00
|57524.63
|451
|2006.10.30 23:15
|buy
|226
|6.00
|1.9023
|1.8963
|2.1023
|452
|2006.10.30 23:40
|close
|226
|6.00
|1.9012
|1.8963
|2.1023
|-660.00
|56864.63
|453
|2006.10.30 23:45
|buy
|227
|6.00
|1.9026
|1.8966
|2.1026
|454
|2006.10.30 23:59
|close
|227
|6.00
|1.9015
|1.8966
|2.1026
|-660.00
|56204.63
|455
|2006.10.31 03:00
|buy
|228
|6.00
|1.9004
|1.8944
|2.1004
|456
|2006.10.31 03:05
|close
|228
|6.00
|1.8991
|1.8944
|2.1004
|-780.00
|55424.63
|457
|2006.10.31 04:05
|buy
|229
|6.00
|1.9005
|1.8945
|2.1005
|458
|2006.10.31 04:10
|close
|229
|6.00
|1.8997
|1.8945
|2.1005
|-480.00
|54944.63
|459
|2006.10.31 04:15
|buy
|230
|6.00
|1.9014
|1.8954
|2.1014
|460
|2006.10.31 06:00
|close
|230
|6.00
|1.9000
|1.8954
|2.1014
|-840.00
|54104.63
|461
|2006.10.31 07:35
|buy
|231
|6.00
|1.9014
|1.8954
|2.1014
|462
|2006.10.31 07:45
|close
|231
|6.00
|1.9001
|1.8954
|2.1014
|-780.00
|53324.63
|463
|2006.10.31 08:00
|buy
|232
|6.00
|1.9010
|1.8950
|2.1010
|464
|2006.10.31 09:05
|close
|232
|6.00
|1.8966
|1.8950
|2.1010
|-2640.00
|50684.63
|465
|2006.10.31 11:00
|buy
|233
|6.00
|1.9021
|1.8961
|2.1021
|466
|2006.10.31 12:00
|close
|233
|6.00
|1.9002
|1.8961
|2.1021
|-1140.00
|49544.63
|467
|2006.10.31 12:15
|buy
|234
|5.00
|1.9020
|1.8960
|2.1020
|468
|2006.10.31 12:35
|close
|234
|5.00
|1.8966
|1.8960
|2.1020
|-2700.00
|46844.63
|469
|2006.10.31 17:10
|buy
|235
|5.00
|1.9080
|1.9020
|2.1080
|470
|2006.10.31 17:15
|s/l
|235
|5.00
|1.9020
|1.9020
|2.1080
|-3000.00
|43844.63
|471
|2006.10.31 17:35
|buy
|236
|5.00
|1.9099
|1.9039
|2.1099
|472
|2006.10.31 21:00
|close
|236
|5.00
|1.9073
|1.9039
|2.1099
|-1300.00
|42544.63
|473
|2006.10.31 21:05
|buy
|237
|5.00
|1.9085
|1.9025
|2.1085
|474
|2006.10.31 23:05
|close
|237
|5.00
|1.9072
|1.9025
|2.1085
|-650.00
|41894.63
|475
|2006.10.31 23:10
|buy
|238
|5.00
|1.9084
|1.9024
|2.1084
|476
|2006.10.31 23:40
|close
|238
|5.00
|1.9070
|1.9024
|2.1084
|-700.00
|41194.63
|477
|2006.11.01 00:20
|buy
|239
|5.00
|1.9089
|1.9029
|2.1089
|478
|2006.11.01 02:05
|close
|239
|5.00
|1.9072
|1.9029
|2.1089
|-850.00
|40344.63
|479
|2006.11.01 02:15
|buy
|240
|5.00
|1.9083
|1.9023
|2.1083
|480
|2006.11.01 03:05
|close
|240
|5.00
|1.9071
|1.9023
|2.1083
|-600.00
|39744.63
|481
|2006.11.01 03:10
|buy
|241
|4.00
|1.9088
|1.9028
|2.1088
|482
|2006.11.01 03:15
|close
|241
|4.00
|1.9077
|1.9028
|2.1088
|-440.00
|39304.63
|483
|2006.11.01 03:35
|buy
|242
|4.00
|1.9087
|1.9027
|2.1087
|484
|2006.11.01 03:40
|close
|242
|4.00
|1.9078
|1.9027
|2.1087
|-360.00
|38944.63
|485
|2006.11.01 04:05
|buy
|243
|4.00
|1.9085
|1.9025
|2.1085
|486
|2006.11.01 04:10
|close
|243
|4.00
|1.9078
|1.9025
|2.1085
|-280.00
|38664.63
|487
|2006.11.01 06:10
|buy
|244
|4.00
|1.9082
|1.9022
|2.1082
|488
|2006.11.01 06:15
|close
|244
|4.00
|1.9073
|1.9022
|2.1082
|-360.00
|38304.63
|489
|2006.11.01 09:05
|buy
|245
|4.00
|1.9081
|1.9021
|2.1081
|490
|2006.11.01 09:10
|close
|245
|4.00
|1.9064
|1.9021
|2.1081
|-680.00
|37624.63
|491
|2006.11.01 09:30
|buy
|246
|4.00
|1.9079
|1.9019
|2.1079
|492
|2006.11.01 09:35
|close
|246
|4.00
|1.9062
|1.9019
|2.1079
|-680.00
|36944.63
|493
|2006.11.01 10:35
|buy
|247
|4.00
|1.9082
|1.9022
|2.1082
|494
|2006.11.01 12:05
|close
|247
|4.00
|1.9071
|1.9022
|2.1082
|-440.00
|36504.63
|495
|2006.11.01 12:10
|buy
|248
|4.00
|1.9087
|1.9027
|2.1087
|496
|2006.11.01 14:45
|close
|248
|4.00
|1.9076
|1.9027
|2.1087
|-440.00
|36064.63
|497
|2006.11.01 14:50
|buy
|249
|4.00
|1.9095
|1.9035
|2.1095
|498
|2006.11.01 14:59
|close
|249
|4.00
|1.9078
|1.9035
|2.1095
|-680.00
|35384.63
|499
|2006.11.01 16:05
|buy
|250
|4.00
|1.9094
|1.9034
|2.1094
|500
|2006.11.01 16:15
|close
|250
|4.00
|1.9078
|1.9034
|2.1094
|-640.00
|34744.63
|501
|2006.11.01 16:30
|buy
|251
|4.00
|1.9090
|1.9030
|2.1090
|502
|2006.11.01 16:40
|close
|251
|4.00
|1.9076
|1.9030
|2.1090
|-560.00
|34184.63
|503
|2006.11.01 16:45
|buy
|252
|4.00
|1.9090
|1.9030
|2.1090
|504
|2006.11.01 18:00
|close
|252
|4.00
|1.9071
|1.9030
|2.1090
|-760.00
|33424.63
|505
|2006.11.01 19:00
|buy
|253
|4.00
|1.9095
|1.9035
|2.1095
|506
|2006.11.01 23:00
|close
|253
|4.00
|1.9088
|1.9035
|2.1095
|-280.00
|33144.63
|507
|2006.11.02 15:05
|buy
|254
|4.00
|1.9102
|1.9042
|2.1102
|508
|2006.11.02 15:15
|close
|254
|4.00
|1.9068
|1.9042
|2.1102
|-1360.00
|31784.63
|509
|2006.11.02 15:29
|buy
|255
|4.00
|1.9098
|1.9038
|2.1098
|510
|2006.11.02 16:15
|close
|255
|4.00
|1.9076
|1.9038
|2.1098
|-880.00
|30904.63
|511
|2006.11.02 16:20
|buy
|256
|4.00
|1.9095
|1.9035
|2.1095
|512
|2006.11.02 18:00
|close
|256
|4.00
|1.9073
|1.9035
|2.1095
|-880.00
|30024.63
|513
|2006.11.02 19:00
|buy
|257
|4.00
|1.9091
|1.9031
|2.1091
|514
|2006.11.02 19:15
|close
|257
|4.00
|1.9079
|1.9031
|2.1091
|-480.00
|29544.63
|515
|2006.11.02 19:20
|buy
|258
|3.00
|1.9088
|1.9028
|2.1088
|516
|2006.11.02 19:29
|close
|258
|3.00
|1.9082
|1.9028
|2.1088
|-180.00
|29364.63
|517
|2006.11.02 20:10
|buy
|259
|3.00
|1.9095
|1.9035
|2.1095
|518
|2006.11.02 20:20
|close
|259
|3.00
|1.9085
|1.9035
|2.1095
|-300.00
|29064.63
|519
|2006.11.02 20:35
|buy
|260
|3.00
|1.9098
|1.9038
|2.1098
|520
|2006.11.02 20:50
|close
|260
|3.00
|1.9083
|1.9038
|2.1098
|-450.00
|28614.63
|521
|2006.11.02 20:59
|buy
|261
|3.00
|1.9091
|1.9031
|2.1091
|522
|2006.11.02 22:40
|close
|261
|3.00
|1.9078
|1.9031
|2.1091
|-390.00
|28224.63
|523
|2006.11.02 22:45
|buy
|262
|3.00
|1.9095
|1.9035
|2.1095
|524
|2006.11.02 22:50
|close
|262
|3.00
|1.9079
|1.9035
|2.1095
|-480.00
|27744.63
|525
|2006.11.03 00:00
|buy
|263
|3.00
|1.9091
|1.9031
|2.1091
|526
|2006.11.03 00:20
|close
|263
|3.00
|1.9079
|1.9031
|2.1091
|-360.00
|27384.63
|527
|2006.11.03 00:30
|buy
|264
|3.00
|1.9092
|1.9032
|2.1092
|528
|2006.11.03 00:40
|close
|264
|3.00
|1.9079
|1.9032
|2.1092
|-390.00
|26994.63
|529
|2006.11.03 00:50
|buy
|265
|3.00
|1.9090
|1.9030
|2.1090
|530
|2006.11.03 00:59
|close
|265
|3.00
|1.9081
|1.9030
|2.1090
|-270.00
|26724.63
|531
|2006.11.03 02:05
|buy
|266
|3.00
|1.9089
|1.9029
|2.1089
|532
|2006.11.03 02:20
|close
|266
|3.00
|1.9076
|1.9029
|2.1089
|-390.00
|26334.63
|533
|2006.11.03 02:35
|buy
|267
|3.00
|1.9089
|1.9029
|2.1089
|534
|2006.11.03 02:40
|close
|267
|3.00
|1.9078
|1.9029
|2.1089
|-330.00
|26004.63
|535
|2006.11.03 06:00
|buy
|268
|3.00
|1.9088
|1.9028
|2.1088
|536
|2006.11.03 06:35
|close
|268
|3.00
|1.9074
|1.9028
|2.1088
|-420.00
|25584.63
|537
|2006.11.03 06:45
|buy
|269
|3.00
|1.9090
|1.9030
|2.1090
|538
|2006.11.03 07:00
|close
|269
|3.00
|1.9079
|1.9030
|2.1090
|-330.00
|25254.63
|539
|2006.11.03 07:10
|buy
|270
|3.00
|1.9089
|1.9029
|2.1089
|540
|2006.11.03 07:30
|close
|270
|3.00
|1.9081
|1.9029
|2.1089
|-240.00
|25014.63
|541
|2006.11.03 07:35
|buy
|271
|3.00
|1.9088
|1.9028
|2.1088
|542
|2006.11.03 07:50
|close
|271
|3.00
|1.9076
|1.9028
|2.1088
|-360.00
|24654.63
|543
|2006.11.03 08:00
|buy
|272
|3.00
|1.9085
|1.9025
|2.1085
|544
|2006.11.03 08:15
|close
|272
|3.00
|1.9077
|1.9025
|2.1085
|-240.00
|24414.63
|545
|2006.11.03 08:20
|buy
|273
|3.00
|1.9085
|1.9025
|2.1085
|546
|2006.11.03 09:05
|close
|273
|3.00
|1.9068
|1.9025
|2.1085
|-510.00
|23904.63
|547
|2006.11.03 11:00
|buy
|274
|3.00
|1.9095
|1.9035
|2.1095
|548
|2006.11.03 13:00
|close
|274
|3.00
|1.9080
|1.9035
|2.1095
|-450.00
|23454.63
|549
|2006.11.03 14:00
|buy
|275
|3.00
|1.9098
|1.9038
|2.1098
|550
|2006.11.03 15:05
|close
|275
|3.00
|1.9078
|1.9038
|2.1098
|-600.00
|22854.63
|551
|2006.11.03 15:15
|buy
|276
|3.00
|1.9101
|1.9041
|2.1101
|552
|2006.11.03 15:20
|close
|276
|3.00
|1.9087
|1.9041
|2.1101
|-420.00
|22434.63
|553
|2006.11.06 11:00
|sell
|277
|3.00
|1.8975
|1.9035
|1.6975
|554
|2006.11.06 15:05
|close
|277
|3.00
|1.8982
|1.9035
|1.6975
|-210.00
|22224.63
|555
|2006.11.06 15:10
|sell
|278
|3.00
|1.8956
|1.9016
|1.6956
|556
|2006.11.06 15:20
|close
|278
|3.00
|1.8979
|1.9016
|1.6956
|-690.00
|21534.63
|557
|2006.11.06 15:35
|sell
|279
|3.00
|1.8958
|1.9018
|1.6958
|558
|2006.11.06 15:45
|close
|279
|3.00
|1.8978
|1.9018
|1.6958
|-600.00
|20934.63
|559
|2006.11.06 15:59
|sell
|280
|3.00
|1.8963
|1.9023
|1.6963
|560
|2006.11.06 16:20
|close
|280
|3.00
|1.8979
|1.9023
|1.6963
|-480.00
|20454.63
|561
|2006.11.06 16:35
|sell
|281
|3.00
|1.8961
|1.9021
|1.6961
|562
|2006.11.06 16:45
|close
|281
|3.00
|1.8979
|1.9021
|1.6961
|-540.00
|19914.63
|563
|2006.11.06 16:50
|sell
|282
|2.00
|1.8959
|1.9019
|1.6959
|564
|2006.11.06 16:59
|close
|282
|2.00
|1.8973
|1.9019
|1.6959
|-280.00
|19634.63
|565
|2006.11.06 17:15
|sell
|283
|2.00
|1.8960
|1.9020
|1.6960
|566
|2006.11.06 17:20
|close
|283
|2.00
|1.8974
|1.9020
|1.6960
|-280.00
|19354.63
|567
|2006.11.06 17:40
|sell
|284
|2.00
|1.8955
|1.9015
|1.6955
|568
|2006.11.06 17:45
|close
|284
|2.00
|1.8971
|1.9015
|1.6955
|-320.00
|19034.63
|569
|2006.11.06 17:59
|sell
|285
|2.00
|1.8965
|1.9025
|1.6965
|570
|2006.11.06 18:10
|close
|285
|2.00
|1.8976
|1.9025
|1.6965
|-220.00
|18814.63
|571
|2006.11.06 18:30
|sell
|286
|2.00
|1.8965
|1.9025
|1.6965
|572
|2006.11.06 18:35
|close
|286
|2.00
|1.8980
|1.9025
|1.6965
|-300.00
|18514.63
|573
|2006.11.06 21:05
|sell
|287
|2.00
|1.8961
|1.9021
|1.6961
|574
|2006.11.06 21:10
|close
|287
|2.00
|1.8982
|1.9021
|1.6961
|-420.00
|18094.63
|575
|2006.11.06 21:40
|sell
|288
|2.00
|1.8968
|1.9028
|1.6968
|576
|2006.11.06 21:50
|close
|288
|2.00
|1.8976
|1.9028
|1.6968
|-160.00
|17934.63
|577
|2006.11.06 21:59
|sell
|289
|2.00
|1.8968
|1.9028
|1.6968
|578
|2006.11.06 22:15
|close
|289
|2.00
|1.8981
|1.9028
|1.6968
|-260.00
|17674.63
|579
|2006.11.06 22:20
|sell
|290
|2.00
|1.8968
|1.9028
|1.6968
|580
|2006.11.06 22:35
|close
|290
|2.00
|1.8976
|1.9028
|1.6968
|-160.00
|17514.63
|581
|2006.11.06 22:50
|sell
|291
|2.00
|1.8968
|1.9028
|1.6968
|582
|2006.11.06 22:59
|close
|291
|2.00
|1.8975
|1.9028
|1.6968
|-140.00
|17374.63
|583
|2006.11.07 04:00
|buy
|292
|2.00
|1.9017
|1.8957
|2.1017
|584
|2006.11.07 09:00
|close
|292
|2.00
|1.9039
|1.8957
|2.1017
|440.00
|17814.63
|585
|2006.11.07 09:05
|buy
|293
|2.00
|1.9051
|1.8991
|2.1051
|586
|2006.11.07 09:20
|close
|293
|2.00
|1.9034
|1.8991
|2.1051
|-340.00
|17474.63
|587
|2006.11.07 09:30
|buy
|294
|2.00
|1.9053
|1.8993
|2.1053
|588
|2006.11.07 09:50
|close
|294
|2.00
|1.9033
|1.8993
|2.1053
|-400.00
|17074.63
|589
|2006.11.07 09:59
|buy
|295
|2.00
|1.9043
|1.8983
|2.1043
|590
|2006.11.07 10:00
|close
|295
|2.00
|1.9039
|1.8983
|2.1043
|-80.00
|16994.63
|591
|2006.11.07 10:05
|buy
|296
|2.00
|1.9052
|1.8992
|2.1052
|592
|2006.11.07 10:15
|close
|296
|2.00
|1.9034
|1.8992
|2.1052
|-360.00
|16634.63
|593
|2006.11.07 10:20
|buy
|297
|2.00
|1.9050
|1.8990
|2.1050
|594
|2006.11.07 10:30
|close
|297
|2.00
|1.9037
|1.8990
|2.1050
|-260.00
|16374.63
|595
|2006.11.07 10:45
|buy
|298
|2.00
|1.9051
|1.8991
|2.1051
|596
|2006.11.07 10:50
|close
|298
|2.00
|1.9036
|1.8991
|2.1051
|-300.00
|16074.63
|597
|2006.11.07 11:10
|buy
|299
|2.00
|1.9052
|1.8992
|2.1052
|598
|2006.11.07 11:15
|close
|299
|2.00
|1.9032
|1.8992
|2.1052
|-400.00
|15674.63
|599
|2006.11.07 11:29
|buy
|300
|2.00
|1.9050
|1.8990
|2.1050
|600
|2006.11.07 13:00
|close
|300
|2.00
|1.9039
|1.8990
|2.1050
|-220.00
|15454.63
|601
|2006.11.07 14:00
|buy
|301
|2.00
|1.9048
|1.8988
|2.1048
|602
|2006.11.07 14:15
|close
|301
|2.00
|1.9039
|1.8988
|2.1048
|-180.00
|15274.63
|603
|2006.11.07 14:20
|buy
|302
|2.00
|1.9046
|1.8986
|2.1046
|604
|2006.11.07 14:40
|close
|302
|2.00
|1.9037
|1.8986
|2.1046
|-180.00
|15094.63
|605
|2006.11.07 14:45
|buy
|303
|2.00
|1.9054
|1.8994
|2.1054
|606
|2006.11.07 18:05
|close
|303
|2.00
|1.9075
|1.8994
|2.1054
|420.00
|15514.63
|607
|2006.11.07 18:15
|buy
|304
|2.00
|1.9098
|1.9038
|2.1098
|608
|2006.11.07 20:00
|close
|304
|2.00
|1.9089
|1.9038
|2.1098
|-180.00
|15334.63
|609
|2006.11.07 20:15
|buy
|305
|2.00
|1.9101
|1.9041
|2.1101
|610
|2006.11.07 20:20
|close
|305
|2.00
|1.9082
|1.9041
|2.1101
|-380.00
|14954.63
|611
|2006.11.07 20:40
|buy
|306
|2.00
|1.9104
|1.9044
|2.1104
|612
|2006.11.07 20:45
|close
|306
|2.00
|1.9083
|1.9044
|2.1104
|-420.00
|14534.63
|613
|2006.11.07 20:59
|buy
|307
|2.00
|1.9098
|1.9038
|2.1098
|614
|2006.11.07 21:10
|close
|307
|2.00
|1.9079
|1.9038
|2.1098
|-380.00
|14154.63
|615
|2006.11.08 00:15
|buy
|308
|2.00
|1.9074
|1.9014
|2.1074
|616
|2006.11.08 00:40
|close
|308
|2.00
|1.9061
|1.9014
|2.1074
|-260.00
|13894.63
|617
|2006.11.08 00:45
|buy
|309
|2.00
|1.9069
|1.9009
|2.1069
|618
|2006.11.08 01:05
|close
|309
|2.00
|1.9049
|1.9009
|2.1069
|-400.00
|13494.63
|619
|2006.11.08 01:20
|buy
|310
|2.00
|1.9081
|1.9021
|2.1081
|620
|2006.11.08 01:29
|close
|310
|2.00
|1.9054
|1.9021
|2.1081
|-540.00
|12954.63
|621
|2006.11.08 03:05
|buy
|311
|2.00
|1.9072
|1.9012
|2.1072
|622
|2006.11.08 03:15
|close
|311
|2.00
|1.9055
|1.9012
|2.1072
|-340.00
|12614.63
|623
|2006.11.08 03:30
|buy
|312
|2.00
|1.9068
|1.9008
|2.1068
|624
|2006.11.08 03:40
|close
|312
|2.00
|1.9056
|1.9008
|2.1068
|-240.00
|12374.63
|625
|2006.11.08 03:50
|buy
|313
|2.00
|1.9071
|1.9011
|2.1071
|626
|2006.11.08 03:59
|close
|313
|2.00
|1.9059
|1.9011
|2.1071
|-240.00
|12134.63
|627
|2006.11.08 04:45
|buy
|314
|2.00
|1.9071
|1.9011
|2.1071
|628
|2006.11.08 04:50
|close
|314
|2.00
|1.9053
|1.9011
|2.1071
|-360.00
|11774.63
|629
|2006.11.08 06:00
|buy
|315
|2.00
|1.9065
|1.9005
|2.1065
|630
|2006.11.08 08:00
|close
|315
|2.00
|1.9063
|1.9005
|2.1065
|-40.00
|11734.63
|631
|2006.11.08 08:15
|buy
|316
|2.00
|1.9072
|1.9012
|2.1072
|632
|2006.11.08 08:35
|close
|316
|2.00
|1.9059
|1.9012
|2.1072
|-260.00
|11474.63
|633
|2006.11.08 08:40
|buy
|317
|2.00
|1.9072
|1.9012
|2.1072
|634
|2006.11.08 08:50
|close
|317
|2.00
|1.9062
|1.9012
|2.1072
|-200.00
|11274.63
|635
|2006.11.08 08:59
|buy
|318
|2.00
|1.9069
|1.9009
|2.1069
|636
|2006.11.08 09:10
|close
|318
|2.00
|1.9054
|1.9009
|2.1069
|-300.00
|10974.63
|637
|2006.11.08 10:00
|buy
|319
|2.00
|1.9066
|1.9006
|2.1066
|638
|2006.11.08 10:20
|close
|319
|2.00
|1.9050
|1.9006
|2.1066
|-320.00
|10654.63
|639
|2006.11.08 10:35
|buy
|320
|2.00
|1.9088
|1.9028
|2.1088
|640
|2006.11.08 12:00
|close
|320
|2.00
|1.9071
|1.9028
|2.1088
|-340.00
|10314.63
|641
|2006.11.08 12:15
|buy
|321
|2.00
|1.9083
|1.9023
|2.1083
|642
|2006.11.08 12:35
|close
|321
|2.00
|1.9070
|1.9023
|2.1083
|-260.00
|10054.63
|643
|2006.11.08 12:40
|buy
|322
|2.00
|1.9085
|1.9025
|2.1085
|644
|2006.11.08 14:05
|close
|322
|2.00
|1.9069
|1.9025
|2.1085
|-320.00
|9734.63
|645
|2006.11.08 14:10
|buy
|323
|1.00
|1.9098
|1.9038
|2.1098
|646
|2006.11.08 14:45
|close
|323
|1.00
|1.9051
|1.9038
|2.1098
|-470.00
|9264.63
|647
|2006.11.09 11:00
|buy
|324
|1.00
|1.9079
|1.9019
|2.1079
|648
|2006.11.09 12:00
|close
|324
|1.00
|1.9064
|1.9019
|2.1079
|-150.00
|9114.63
|649
|2006.11.09 12:40
|buy
|325
|1.00
|1.9080
|1.9020
|2.1080
|650
|2006.11.09 12:50
|close
|325
|1.00
|1.9060
|1.9020
|2.1080
|-200.00
|8914.63
|651
|2006.11.09 12:59
|buy
|326
|1.00
|1.9075
|1.9015
|2.1075
|652
|2006.11.09 14:05
|close
|326
|1.00
|1.9025
|1.9015
|2.1075
|-500.00
|8414.63
|653
|2006.11.09 16:00
|sell
|327
|1.00
|1.8987
|1.9047
|1.6987
|654
|2006.11.09 17:05
|close
|327
|1.00
|1.9041
|1.9047
|1.6987
|-540.00
|7874.63
|655
|2006.11.09 17:15
|sell
|328
|1.00
|1.8995
|1.9055
|1.6995
|656
|2006.11.09 18:20
|s/l
|328
|1.00
|1.9055
|1.9055
|1.6995
|-600.00
|7274.63
|657
|2006.11.09 21:00
|buy
|329
|1.00
|1.9070
|1.9010
|2.1070
|658
|2006.11.09 22:00
|close
|329
|1.00
|1.9055
|1.9010
|2.1070
|-150.00
|7124.63
|659
|2006.11.10 00:05
|buy
|330
|1.00
|1.9070
|1.9010
|2.1070
|660
|2006.11.10 02:05
|close
|330
|1.00
|1.9061
|1.9010
|2.1070
|-90.00
|7034.63
|661
|2006.11.10 02:10
|buy
|331
|1.00
|1.9070
|1.9010
|2.1070
|662
|2006.11.10 07:15
|close
|331
|1.00
|1.9087
|1.9010
|2.1070
|170.00
|7204.63
|663
|2006.11.10 07:29
|buy
|332
|1.00
|1.9101
|1.9041
|2.1101
|664
|2006.11.10 07:40
|close
|332
|1.00
|1.9086
|1.9041
|2.1101
|-150.00
|7054.63
|665
|2006.11.10 09:05
|buy
|333
|1.00
|1.9113
|1.9053
|2.1113
|666
|2006.11.10 09:20
|close
|333
|1.00
|1.9082
|1.9053
|2.1113
|-310.00
|6744.63
|667
|2006.11.10 09:29
|buy
|334
|1.00
|1.9109
|1.9049
|2.1109
|668
|2006.11.10 09:45
|close
|334
|1.00
|1.9072
|1.9049
|2.1109
|-370.00
|6374.63
|669
|2006.11.10 10:05
|buy
|335
|1.00
|1.9107
|1.9047
|2.1107
|670
|2006.11.10 10:10
|close
|335
|1.00
|1.9078
|1.9047
|2.1107
|-290.00
|6084.63
|671
|2006.11.10 10:20
|buy
|336
|1.00
|1.9125
|1.9065
|2.1125
|672
|2006.11.10 14:00
|close
|336
|1.00
|1.9154
|1.9065
|2.1125
|290.00
|6374.63
|673
|2006.11.10 16:05
|buy
|337
|1.00
|1.9157
|1.9097
|2.1157
|674
|2006.11.10 16:15
|close
|337
|1.00
|1.9137
|1.9097
|2.1157
|-200.00
|6174.63
|675
|2006.11.10 16:50
|buy
|338
|1.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|676
|2006.11.10 16:59
|close
|338
|1.00
|1.9152
|1.9101
|2.1161
|-90.00
|6084.63
|677
|2006.11.10 17:00
|buy
|339
|1.00
|1.9155
|1.9095
|2.1155
|678
|2006.11.10 17:05
|close
|339
|1.00
|1.9125
|1.9095
|2.1155
|-300.00
|5784.63
|679
|2006.11.10 21:00
|buy
|340
|1.00
|1.9134
|1.9074
|2.1134
|680
|2006.11.10 21:05
|close
|340
|1.00
|1.9119
|1.9074
|2.1134
|-150.00
|5634.63
|681
|2006.11.10 21:20
|buy
|341
|1.00
|1.9138
|1.9078
|2.1138
|682
|2006.11.10 21:35
|close
|341
|1.00
|1.9121
|1.9078
|2.1138
|-170.00
|5464.63
|683
|2006.11.13 00:35
|buy
|342
|1.00
|1.9134
|1.9074
|2.1134
|684
|2006.11.13 00:45
|close
|342
|1.00
|1.9111
|1.9074
|2.1134
|-230.00
|5234.63
|685
|2006.11.13 00:59
|buy
|343
|1.00
|1.9127
|1.9067
|2.1127
|686
|2006.11.13 02:00
|close
|343
|1.00
|1.9116
|1.9067
|2.1127
|-110.00
|5124.63
|687
|2006.11.13 02:15
|buy
|344
|1.00
|1.9138
|1.9078
|2.1138
|688
|2006.11.13 05:20
|close
|344
|1.00
|1.9134
|1.9078
|2.1138
|-40.00
|5084.63
|689
|2006.11.13 05:30
|buy
|345
|1.00
|1.9144
|1.9084
|2.1144
|690
|2006.11.13 07:05
|close
|345
|1.00
|1.9138
|1.9084
|2.1144
|-60.00
|5024.63
|691
|2006.11.13 07:15
|buy
|346
|1.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|692
|2006.11.13 08:00
|close
|346
|1.00
|1.9141
|1.9091
|2.1151
|-100.00
|4924.63
|693
|2006.11.13 08:05
|buy
|347
|1.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|694
|2006.11.13 08:15
|close
|347
|1.00
|1.9127
|1.9087
|2.1147
|-200.00
|4724.63
|695
|2006.11.13 16:00
|sell
|348
|1.00
|1.9046
|1.9106
|1.7046
|696
|2006.11.13 18:05
|close
|348
|1.00
|1.9038
|1.9106
|1.7046
|80.00
|4804.63
|697
|2006.11.13 18:10
|sell
|349
|1.00
|1.9024
|1.9084
|1.7024
|698
|2006.11.13 22:00
|close
|349
|1.00
|1.9016
|1.9084
|1.7024
|80.00
|4884.63
|699
|2006.11.13 22:10
|sell
|350
|1.00
|1.9007
|1.9067
|1.7007
|700
|2006.11.13 22:20
|close
|350
|1.00
|1.9020
|1.9067
|1.7007
|-130.00
|4754.63
|701
|2006.11.13 22:35
|sell
|351
|1.00
|1.9009
|1.9069
|1.7009
|702
|2006.11.13 22:45
|close
|351
|1.00
|1.9018
|1.9069
|1.7009
|-90.00
|4664.63
|703
|2006.11.13 23:00
|sell
|352
|1.00
|1.9010
|1.9070
|1.7010
|704
|2006.11.13 23:10
|close
|352
|1.00
|1.9018
|1.9070
|1.7010
|-80.00
|4584.63
|705
|2006.11.14 00:15
|sell
|353
|1.00
|1.9006
|1.9066
|1.7006
|706
|2006.11.14 00:20
|close
|353
|1.00
|1.9023
|1.9066
|1.7006
|-170.00
|4414.63
|707
|2006.11.14 03:00
|sell
|354
|1.00
|1.9027
|1.9087
|1.7027
|708
|2006.11.14 04:05
|close
|354
|1.00
|1.9044
|1.9087
|1.7027
|-170.00
|4244.63
|709
|2006.11.14 09:15
|sell
|355
|1.00
|1.9029
|1.9089
|1.7029
|710
|2006.11.14 10:40
|close
|355
|1.00
|1.9055
|1.9089
|1.7029
|-260.00
|3984.63
|711
|2006.11.14 10:45
|sell
|356
|1.00
|1.9019
|1.9079
|1.7019
|712
|2006.11.14 11:05
|close
|356
|1.00
|1.9052
|1.9079
|1.7019
|-330.00
|3654.63
|713
|2006.11.14 11:35
|sell
|357
|1.00
|1.8980
|1.9040
|1.6980
|714
|2006.11.14 11:50
|s/l
|357
|1.00
|1.9040
|1.9040
|1.6980
|-600.00
|3054.63
|715
|2006.11.14 11:50
|sell
|358
|1.00
|1.9040
|1.9100
|1.7040
|716
|2006.11.14 15:59
|close
|358
|1.00
|1.9027
|1.9100
|1.7040
|130.00
|3184.63
|717
|2006.11.14 17:00
|sell
|359
|1.00
|1.8985
|1.9045
|1.6985
|718
|2006.11.14 20:00
|close
|359
|1.00
|1.8963
|1.9045
|1.6985
|220.00
|3404.63
|719
|2006.11.14 20:05
|sell
|360
|1.00
|1.8955
|1.9015
|1.6955
|720
|2006.11.14 20:10
|close
|360
|1.00
|1.8966
|1.9015
|1.6955
|-110.00
|3294.63
|721
|2006.11.14 23:00
|sell
|361
|1.00
|1.8964
|1.9024
|1.6964
|722
|2006.11.15 03:00
|close
|361
|1.00
|1.8963
|1.9024
|1.6964
|10.00
|3304.63
|723
|2006.11.15 04:00
|sell
|362
|1.00
|1.8959
|1.9019
|1.6959
|724
|2006.11.15 04:05
|close
|362
|1.00
|1.8964
|1.9019
|1.6959
|-50.00
|3254.63
|725
|2006.11.15 04:10
|sell
|363
|1.00
|1.8958
|1.9018
|1.6958
|726
|2006.11.15 04:15
|close
|363
|1.00
|1.8964
|1.9018
|1.6958
|-60.00
|3194.63
|727
|2006.11.15 04:59
|sell
|364
|1.00
|1.8955
|1.9015
|1.6955
|728
|2006.11.15 06:00
|close
|364
|1.00
|1.8961
|1.9015
|1.6955
|-60.00
|3134.63
|729
|2006.11.15 06:05
|sell
|365
|1.00
|1.8954
|1.9014
|1.6954
|730
|2006.11.15 09:10
|close
|365
|1.00
|1.8968
|1.9014
|1.6954
|-140.00
|2994.63
|731
|2006.11.15 09:20
|sell
|366
|1.00
|1.8933
|1.8993
|1.6933
|732
|2006.11.15 09:29
|close
|366
|1.00
|1.8965
|1.8993
|1.6933
|-320.00
|2674.63
|733
|2006.11.15 09:59
|sell
|367
|1.00
|1.8946
|1.9006
|1.6946
|734
|2006.11.15 10:05
|close
|367
|1.00
|1.8962
|1.9006
|1.6946
|-160.00
|2514.63
|735
|2006.11.15 11:40
|sell
|368
|1.00
|1.8897
|1.8957
|1.6897
|736
|2006.11.15 17:05
|close
|368
|1.00
|1.8876
|1.8957
|1.6897
|210.00
|2724.63
|737
|2006.11.15 17:20
|sell
|369
|1.00
|1.8849
|1.8909
|1.6849
|738
|2006.11.15 17:29
|close
|369
|1.00
|1.8881
|1.8909
|1.6849
|-320.00
|2404.63
|739
|2006.11.15 21:00
|sell
|370
|1.00
|1.8877
|1.8937
|1.6877
|740
|2006.11.15 21:15
|close
|370
|1.00
|1.8910
|1.8937
|1.6877
|-330.00
|2074.63
|741
|2006.11.15 21:20
|sell
|371
|1.00
|1.8864
|1.8924
|1.6864
|742
|2006.11.15 21:59
|close
|371
|1.00
|1.8893
|1.8924
|1.6864
|-290.00
|1784.63
|743
|2006.11.16 00:00
|sell
|372
|1.00
|1.8887
|1.8947
|1.6887
|744
|2006.11.16 00:10
|close
|372
|1.00
|1.8902
|1.8947
|1.6887
|-150.00
|1634.63
|745
|2006.11.16 02:00
|sell
|373
|1.00
|1.8890
|1.8950
|1.6890
|746
|2006.11.16 03:05
|close
|373
|1.00
|1.8904
|1.8950
|1.6890
|-140.00
|1494.63
|747
|2006.11.16 03:10
|sell
|374
|1.00
|1.8888
|1.8948
|1.6888
|748
|2006.11.16 03:29
|close
|374
|1.00
|1.8902
|1.8948
|1.6888
|-140.00
|1354.63
|749
|2006.11.16 06:00
|sell
|375
|1.00
|1.8894
|1.8954
|1.6894
|750
|2006.11.16 09:05
|close
|375
|1.00
|1.8897
|1.8954
|1.6894
|-30.00
|1324.63
|751
|2006.11.16 09:20
|sell
|376
|1.00
|1.8880
|1.8940
|1.6880
|752
|2006.11.16 11:35
|close
|376
|1.00
|1.8907
|1.8940
|1.6880
|-270.00
|1054.63
|753
|2006.11.16 11:45
|sell
|377
|1.00
|1.8862
|1.8922
|1.6862
|754
|2006.11.16 11:59
|close
|377
|1.00
|1.8891
|1.8922
|1.6862
|-290.00
|764.63