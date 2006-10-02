Strategy Tester Report
Heiken299

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.10.02 00:00 - 2006.12.13 00:00 (2006.10.01 - 2006.12.13)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersLots=0.1; MaximumRisk=0.5; TakeProfit=2000; TrailingStop=0; Stoploss=60; risk=10;
Bars in test4068Ticks modelled15589Modelling quality50.00%
Initial deposit950000.00
Total net profit-949235.37Gross profit141185.33Gross loss-1090420.70
Profit factor0.13Expected payoff-2517.87
Absolute drawdown949235.37Maximal drawdown949235.37 (99.92%)Relative drawdown99.92% (949235.37)
Total trades377Short positions (won %)133 (12.03%)Long positions (won %)244 (6.15%)
Profit trades (% of total)31 (8.22%)Loss trades (% of total)346 (91.78%)
Largestprofit trade34980.00loss trade-44280.00
Averageprofit trade4554.37loss trade-3151.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (160.00)consecutive losses (loss in money)73 (-45300.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)34980.00 (1)consecutive loss (count of losses)-326102.51 (37)
Averageconsecutive wins1consecutive losses12
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.02 01:35sell196.001.87061.87661.6706
22006.10.02 01:45close196.001.87481.87661.6706-40320.00909680.00
32006.10.02 01:59sell291.001.87141.87741.6714
42006.10.02 06:05close291.001.87101.87741.67143640.00913320.00
52006.10.02 06:10sell392.001.87011.87611.6701
62006.10.02 06:50close392.001.87131.87611.6701-11040.00902280.00
72006.10.02 06:59sell491.001.87051.87651.6705
82006.10.02 07:00close491.001.87091.87651.6705-3640.00898640.00
92006.10.02 07:05sell590.001.87031.87631.6703
102006.10.02 07:10close590.001.87131.87631.6703-9000.00889640.00
112006.10.02 09:00sell689.001.87061.87661.6706
122006.10.02 09:15close689.001.87231.87661.6706-15130.00874510.00
132006.10.02 10:05sell788.001.86981.87581.6698
142006.10.02 10:10close788.001.87151.87581.6698-14960.00859550.00
152006.10.02 10:15sell886.001.86871.87471.6687
162006.10.02 10:20close886.001.87331.87471.6687-39560.00819990.00
172006.10.02 10:30sell982.001.86931.87531.6693
182006.10.02 11:35close982.001.87471.87531.6693-44280.00775710.00
192006.10.02 18:00buy1078.001.88531.87932.0853
202006.10.03 00:00close1078.001.88691.87932.085312323.40788033.40
212006.10.03 00:05buy1179.001.88791.88192.0879
222006.10.03 00:20close1179.001.88631.88192.0879-12640.00775393.40
232006.10.03 02:00buy1278.001.88731.88132.0873
242006.10.03 02:10close1278.001.88601.88132.0873-10140.00765253.40
252006.10.03 06:00buy1377.001.88681.88082.0868
262006.10.03 08:05close1377.001.88651.88082.0868-2310.00762943.40
272006.10.03 08:10buy1477.001.88801.88202.0880
282006.10.03 11:35close1477.001.88611.88202.0880-14630.00748313.40
292006.10.03 11:45buy1575.001.88791.88192.0879
302006.10.03 11:59close1575.001.88731.88192.0879-4500.00743813.40
312006.10.03 12:40buy1675.001.88941.88342.0894
322006.10.03 12:45close1675.001.88821.88342.0894-9000.00734813.40
332006.10.03 13:05buy1774.001.88931.88332.0893
342006.10.03 15:00close1774.001.88861.88332.0893-5180.00729633.40
352006.10.03 15:15buy1873.001.89021.88422.0902
362006.10.03 15:30close1873.001.88781.88422.0902-17520.00712113.40
372006.10.03 16:00buy1972.001.88901.88302.0890
382006.10.03 17:10close1972.001.88811.88302.0890-6480.00705633.40
392006.10.03 17:15buy2071.001.88921.88322.0892
402006.10.03 17:35close2071.001.88821.88322.0892-7100.00698533.40
412006.10.03 17:40buy2170.001.88941.88342.0894
422006.10.03 18:05close2170.001.88801.88342.0894-9800.00688733.40
432006.10.03 18:10buy2269.001.88981.88382.0898
442006.10.03 18:15close2269.001.88891.88382.0898-6210.00682523.40
452006.10.03 18:35buy2369.001.88961.88362.0896
462006.10.03 18:40close2369.001.88831.88362.0896-8970.00673553.40
472006.10.03 22:00buy2468.001.88811.88212.0881
482006.10.03 23:00close2468.001.88751.88212.0881-4080.00669473.40
492006.10.03 23:20buy2567.001.88851.88252.0885
502006.10.03 23:35close2567.001.88771.88252.0885-5360.00664113.40
512006.10.03 23:45buy2667.001.88891.88292.0889
522006.10.03 23:50close2667.001.88731.88292.0889-10720.00653393.40
532006.10.03 23:59buy2766.001.88821.88222.0882
542006.10.04 00:05close2766.001.88721.88222.0882-6732.51646660.88
552006.10.04 00:10buy2865.001.88841.88242.0884
562006.10.04 00:15close2865.001.88721.88242.0884-7800.00638860.88
572006.10.04 00:20buy2964.001.88911.88312.0891
582006.10.04 01:00close2964.001.88771.88312.0891-8960.00629900.88
592006.10.04 01:10buy3063.001.88871.88272.0887
602006.10.04 01:15close3063.001.88771.88272.0887-6300.00623600.88
612006.10.04 05:00sell3163.001.88451.89051.6845
622006.10.04 07:00close3163.001.88611.89051.6845-10080.00613520.88
632006.10.04 08:00sell3262.001.88431.89031.6843
642006.10.04 09:35close3262.001.88781.89031.6843-21700.00591820.88
652006.10.04 12:00sell3360.001.88131.88731.6813
662006.10.04 16:00close3360.001.88211.88731.6813-4800.00587020.88
672006.10.04 20:00sell3459.001.88331.88931.6833
682006.10.04 20:05close3459.001.88451.88931.6833-7080.00579940.88
692006.10.04 20:10sell3558.001.88291.88891.6829
702006.10.04 20:15close3558.001.88501.88891.6829-12180.00567760.88
712006.10.05 00:00buy3657.001.88661.88062.0866
722006.10.05 02:00close3657.001.88631.88062.0866-1710.00566050.88
732006.10.05 02:10buy3757.001.88721.88122.0872
742006.10.05 02:20close3757.001.88601.88122.0872-6840.00559210.88
752006.10.05 02:30buy3856.001.88701.88102.0870
762006.10.05 04:00close3856.001.88631.88102.0870-3920.00555290.88
772006.10.05 05:05buy3956.001.88691.88092.0869
782006.10.05 05:15close3956.001.88631.88092.0869-3360.00551930.88
792006.10.05 07:00buy4056.001.88641.88042.0864
802006.10.05 07:05close4056.001.88571.88042.0864-3920.00548010.88
812006.10.05 07:10buy4155.001.88661.88062.0866
822006.10.05 07:20close4155.001.88481.88062.0866-9900.00538110.88
832006.10.05 08:00buy4254.001.88661.88062.0866
842006.10.05 09:00close4254.001.88591.88062.0866-3780.00534330.88
852006.10.05 09:20buy4354.001.88731.88132.0873
862006.10.05 09:35close4354.001.88411.88132.0873-17280.00517050.88
872006.10.05 10:20buy4452.001.88721.88122.0872
882006.10.05 11:05close4452.001.88511.88122.0872-10920.00506130.88
892006.10.05 11:10buy4551.001.88671.88072.0867
902006.10.05 11:15close4551.001.88471.88072.0867-10200.00495930.88
912006.10.05 11:20buy4650.001.88691.88092.0869
922006.10.05 11:35close4650.001.88611.88092.0869-4000.00491930.88
932006.10.05 13:35buy4750.001.88761.88162.0876
942006.10.05 14:05s/l4750.001.88161.88162.0876-30000.00461930.88
952006.10.05 15:00sell4847.001.88171.88771.6817
962006.10.05 19:10close4847.001.87891.88771.681713160.00475090.88
972006.10.06 01:00sell4948.001.87891.88491.6789
982006.10.06 03:00close4948.001.87931.88491.6789-1920.00473170.88
992006.10.06 03:45sell5048.001.87791.88391.6779
1002006.10.06 03:50close5048.001.88011.88391.6779-10560.00462610.88
1012006.10.06 04:00sell5147.001.87831.88431.6783
1022006.10.06 06:05close5147.001.87901.88431.6783-3290.00459320.88
1032006.10.06 06:10sell5246.001.87701.88301.6770
1042006.10.06 06:20close5246.001.87811.88301.6770-5060.00454260.88
1052006.10.06 06:35sell5346.001.87691.88291.6769
1062006.10.06 06:40close5346.001.87831.88291.6769-6440.00447820.88
1072006.10.06 06:59sell5445.001.87721.88321.6772
1082006.10.06 07:20close5445.001.87871.88321.6772-6750.00441070.88
1092006.10.06 07:30sell5545.001.87801.88401.6780
1102006.10.06 07:45close5545.001.87891.88401.6780-4050.00437020.88
1112006.10.06 07:50sell5644.001.87781.88381.6778
1122006.10.06 07:59close5644.001.87871.88381.6778-3960.00433060.88
1132006.10.06 09:00sell5744.001.87751.88351.6775
1142006.10.06 12:00close5744.001.87591.88351.67757040.00440100.88
1152006.10.06 14:00sell5845.001.87581.88181.6758
1162006.10.06 14:10close5845.001.87731.88181.6758-6750.00433350.88
1172006.10.06 14:20sell5944.001.87611.88211.6761
1182006.10.06 14:29close5944.001.87711.88211.6761-4400.00428950.88
1192006.10.06 16:00sell6043.001.87501.88101.6750
1202006.10.06 20:00close6043.001.87221.88101.675012040.00440990.88
1212006.10.06 20:05sell6145.001.87081.87681.6708
1222006.10.06 20:15close6145.001.87241.87681.6708-7200.00433790.88
1232006.10.06 20:20sell6244.001.87071.87671.6707
1242006.10.06 20:29close6244.001.87161.87671.6707-3960.00429830.88
1252006.10.06 20:45sell6343.001.87051.87651.6705
1262006.10.06 20:50close6343.001.87221.87651.6705-7310.00422520.88
1272006.10.06 21:00sell6443.001.87111.87711.6711
1282006.10.06 21:40close6443.001.87241.87711.6711-5590.00416930.88
1292006.10.06 21:59sell6542.001.87131.87731.6713
1302006.10.06 22:05close6542.001.87191.87731.6713-2520.00414410.88
1312006.10.06 22:10sell6642.001.87081.87681.6708
1322006.10.09 03:00close6642.001.87061.87681.6708840.00415250.88
1332006.10.09 03:05sell6742.001.86951.87551.6695
1342006.10.09 03:10close6742.001.87031.87551.6695-3360.00411890.88
1352006.10.09 05:35sell6842.001.86901.87501.6690
1362006.10.09 05:45close6842.001.87131.87501.6690-9660.00402230.88
1372006.10.09 05:59sell6941.001.86961.87561.6696
1382006.10.09 07:00close6941.001.87091.87561.6696-5330.00396900.88
1392006.10.09 08:05sell7040.001.86991.87591.6699
1402006.10.09 08:20close7040.001.87141.87591.6699-6000.00390900.88
1412006.10.09 08:30sell7140.001.87021.87621.6702
1422006.10.09 08:40close7140.001.87101.87621.6702-3200.00387700.88
1432006.10.09 09:00sell7239.001.87041.87641.6704
1442006.10.09 09:10close7239.001.87181.87641.6704-5460.00382240.88
1452006.10.09 09:20sell7339.001.86941.87541.6694
1462006.10.09 09:35close7339.001.87161.87541.6694-8580.00373660.88
1472006.10.09 09:40sell7438.001.86951.87551.6695
1482006.10.09 14:00close7438.001.86821.87551.66954940.00378600.88
1492006.10.09 14:05sell7538.001.86621.87221.6662
1502006.10.09 14:10close7538.001.86891.87221.6662-10260.00368340.88
1512006.10.09 14:15sell7637.001.86731.87331.6673
1522006.10.09 14:35close7637.001.86821.87331.6673-3330.00365010.88
1532006.10.09 14:40sell7737.001.86651.87251.6665
1542006.10.09 18:00close7737.001.86581.87251.66652590.00367600.88
1552006.10.10 00:40sell7837.001.86541.87141.6654
1562006.10.10 01:10close7837.001.86781.87141.6654-8880.00358720.88
1572006.10.10 02:15sell7936.001.86621.87221.6662
1582006.10.10 02:20close7936.001.86801.87221.6662-6480.00352240.88
1592006.10.10 02:30sell8036.001.86681.87281.6668
1602006.10.10 02:35close8036.001.86761.87281.6668-2880.00349360.88
1612006.10.10 02:40sell8135.001.86631.87231.6663
1622006.10.10 02:45close8135.001.86761.87231.6663-4550.00344810.88
1632006.10.10 02:50sell8235.001.86701.87301.6670
1642006.10.10 05:00close8235.001.86721.87301.6670-700.00344110.88
1652006.10.10 05:35sell8335.001.86501.87101.6650
1662006.10.10 07:05close8335.001.86681.87101.6650-6300.00337810.88
1672006.10.10 07:15sell8434.001.86531.87131.6653
1682006.10.10 07:29close8434.001.86671.87131.6653-4760.00333050.88
1692006.10.10 09:00sell8534.001.86621.87221.6662
1702006.10.10 09:10close8534.001.86871.87221.6662-8500.00324550.88
1712006.10.10 11:00sell8633.001.86661.87261.6666
1722006.10.10 18:00close8633.001.85601.87261.666634980.00359530.88
1732006.10.10 18:15sell8736.001.85471.86071.6547
1742006.10.10 21:05close8736.001.85591.86071.6547-4320.00355210.88
1752006.10.10 21:10sell8836.001.85461.86061.6546
1762006.10.10 21:15close8836.001.85621.86061.6546-5760.00349450.88
1772006.10.10 21:35sell8935.001.85391.85991.6539
1782006.10.10 21:40close8935.001.85631.85991.6539-8400.00341050.88
1792006.10.10 21:45sell9035.001.85501.86101.6550
1802006.10.10 21:50close9035.001.85631.86101.6550-4550.00336500.88
1812006.10.10 21:59sell9134.001.85431.86031.6543
1822006.10.10 23:00close9134.001.85521.86031.6543-3060.00333440.88
1832006.10.10 23:05sell9234.001.85421.86021.6542
1842006.10.10 23:10close9234.001.85541.86021.6542-4080.00329360.88
1852006.10.10 23:15sell9333.001.85351.85951.6535
1862006.10.11 00:10close9333.001.85521.85951.6535-5610.00323750.88
1872006.10.11 00:20sell9433.001.85391.85991.6539
1882006.10.11 03:05close9433.001.85531.85991.6539-4620.00319130.88
1892006.10.11 07:00sell9532.001.85471.86071.6547
1902006.10.11 07:35close9532.001.85551.86071.6547-2560.00316570.88
1912006.10.11 07:50sell9632.001.85451.86051.6545
1922006.10.11 07:59close9632.001.85551.86051.6545-3200.00313370.88
1932006.10.11 09:10sell9732.001.85431.86031.6543
1942006.10.11 09:15close9732.001.85591.86031.6543-5120.00308250.88
1952006.10.11 09:35sell9831.001.85171.85771.6517
1962006.10.11 10:40close9831.001.85731.85771.6517-17360.00290890.88
1972006.10.11 10:45sell9930.001.85641.86241.6564
1982006.10.11 11:00close9930.001.85591.86241.65641500.00292390.88
1992006.10.11 15:05sell10030.001.85621.86221.6562
2002006.10.11 15:20close10030.001.85861.86221.6562-7200.00285190.88
2012006.10.11 15:30sell10129.001.85621.86221.6562
2022006.10.11 17:05close10129.001.85731.86221.6562-3190.00282000.88
2032006.10.11 17:15sell10229.001.85481.86081.6548
2042006.10.11 17:35close10229.001.85881.86081.6548-11600.00270400.88
2052006.10.11 18:05sell10328.001.85541.86141.6554
2062006.10.11 18:15close10328.001.85781.86141.6554-6720.00263680.88
2072006.10.12 00:00sell10427.001.85351.85951.6535
2082006.10.12 01:00close10427.001.85501.85951.6535-4050.00259630.88
2092006.10.12 02:05sell10526.001.85411.86011.6541
2102006.10.12 02:10close10526.001.85511.86011.6541-2600.00257030.88
2112006.10.12 18:35sell10626.001.85521.86121.6552
2122006.10.12 18:40close10626.001.85641.86121.6552-3120.00253910.88
2132006.10.12 19:00sell10726.001.85591.86191.6559
2142006.10.12 19:10close10726.001.85741.86191.6559-3900.00250010.88
2152006.10.13 17:15sell10826.001.85331.85931.6533
2162006.10.13 20:00close10826.001.85641.85931.6533-8060.00241950.88
2172006.10.13 20:15sell10925.001.85571.86171.6557
2182006.10.13 20:20close10925.001.85721.86171.6557-3750.00238200.88
2192006.10.13 22:00sell11024.001.85681.86281.6568
2202006.10.16 06:15close11024.001.85431.86281.65686000.00244200.88
2212006.10.16 06:20sell11125.001.85341.85941.6534
2222006.10.16 06:35close11125.001.85481.85941.6534-3500.00240700.88
2232006.10.16 06:45sell11225.001.85331.85931.6533
2242006.10.16 06:50close11225.001.85461.85931.6533-3250.00237450.88
2252006.10.17 12:00buy11324.001.86591.85992.0659
2262006.10.17 15:05close11324.001.86631.85992.0659960.00238410.88
2272006.10.17 15:10buy11424.001.86831.86232.0683
2282006.10.17 15:50close11424.001.86561.86232.0683-6480.00231930.88
2292006.10.17 15:59buy11524.001.86831.86232.0683
2302006.10.17 21:00close11524.001.87161.86232.06837920.00239850.88
2312006.10.17 21:05buy11624.001.87231.86632.0723
2322006.10.17 21:10close11624.001.87101.86632.0723-3120.00236730.88
2332006.10.18 00:50buy11724.001.87251.86652.0725
2342006.10.18 02:05close11724.001.87071.86652.0725-4320.00232410.88
2352006.10.18 04:35buy11824.001.87171.86572.0717
2362006.10.18 04:45close11824.001.87001.86572.0717-4080.00228330.88
2372006.10.18 04:59buy11923.001.87131.86532.0713
2382006.10.18 06:10close11923.001.87021.86532.0713-2530.00225800.88
2392006.10.18 06:20buy12023.001.87181.86582.0718
2402006.10.18 10:10close12023.001.87111.86582.0718-1610.00224190.88
2412006.10.18 10:15buy12123.001.87411.86812.0741
2422006.10.18 11:05close12123.001.87121.86812.0741-6670.00217520.88
2432006.10.18 11:20buy12222.001.87341.86742.0734
2442006.10.18 11:29close12222.001.87211.86742.0734-2860.00214660.88
2452006.10.18 11:45buy12322.001.87441.86842.0744
2462006.10.18 11:59close12322.001.87091.86842.0744-7700.00206960.88
2472006.10.18 14:00buy12421.001.87171.86572.0717
2482006.10.18 15:35close12421.001.86921.86572.0717-5250.00201710.88
2492006.10.18 15:50buy12521.001.87361.86762.0736
2502006.10.18 15:59close12521.001.86841.86762.0736-10920.00190790.88
2512006.10.19 11:00buy12620.001.87341.86742.0734
2522006.10.19 11:35s/l12620.001.86741.86742.0734-12000.00178790.88
2532006.10.19 13:00buy12718.001.87001.86402.0700
2542006.10.19 13:15close12718.001.86841.86402.0700-2880.00175910.88
2552006.10.19 15:05buy12818.001.87091.86492.0709
2562006.10.19 15:15close12818.001.86811.86492.0709-5040.00170870.88
2572006.10.19 15:30buy12918.001.87021.86422.0702
2582006.10.19 15:40close12918.001.86781.86422.0702-4320.00166550.88
2592006.10.19 16:20buy13017.001.87231.86632.0723
2602006.10.19 22:05close13017.001.87691.86632.07237820.00174370.88
2612006.10.19 23:35buy13118.001.87901.87302.0790
2622006.10.19 23:40close13118.001.87781.87302.0790-2160.00172210.88
2632006.10.20 00:00buy13218.001.87841.87242.0784
2642006.10.20 00:20close13218.001.87741.87242.0784-1800.00170410.88
2652006.10.20 00:30buy13318.001.87811.87212.0781
2662006.10.20 00:40close13318.001.87751.87212.0781-1080.00169330.88
2672006.10.20 00:50buy13417.001.87841.87242.0784
2682006.10.20 00:59close13417.001.87751.87242.0784-1530.00167800.88
2692006.10.20 03:05buy13517.001.87831.87232.0783
2702006.10.20 03:10close13517.001.87691.87232.0783-2380.00165420.88
2712006.10.20 03:20buy13617.001.87861.87262.0786
2722006.10.20 04:05close13617.001.87731.87262.0786-2210.00163210.88
2732006.10.20 04:10buy13717.001.87881.87282.0788
2742006.10.20 05:05close13717.001.87701.87282.0788-3060.00160150.88
2752006.10.20 05:10buy13817.001.87881.87282.0788
2762006.10.20 05:40close13817.001.87711.87282.0788-2890.00157260.88
2772006.10.20 05:45buy13916.001.87781.87182.0778
2782006.10.20 06:00close13916.001.87761.87182.0778-320.00156940.88
2792006.10.20 06:15buy14016.001.87851.87252.0785
2802006.10.20 06:20close14016.001.87711.87252.0785-2240.00154700.88
2812006.10.20 08:05buy14116.001.87801.87202.0780
2822006.10.20 08:15close14116.001.87691.87202.0780-1760.00152940.88
2832006.10.20 08:35buy14216.001.87821.87222.0782
2842006.10.20 08:40close14216.001.87691.87222.0782-2080.00150860.88
2852006.10.20 09:00buy14316.001.87781.87182.0778
2862006.10.20 09:05close14316.001.87601.87182.0778-2880.00147980.88
2872006.10.20 09:45buy14415.001.87861.87262.0786
2882006.10.20 09:50close14415.001.87661.87262.0786-3000.00144980.88
2892006.10.20 11:00buy14515.001.87811.87212.0781
2902006.10.20 17:00close14515.001.88371.87212.07818400.00153380.88
2912006.10.20 19:00buy14616.001.88311.87712.0831
2922006.10.20 19:15close14616.001.88191.87712.0831-1920.00151460.88
2932006.10.20 19:20buy14716.001.88331.87732.0833
2942006.10.20 21:05close14716.001.88301.87732.0833-480.00150980.88
2952006.10.20 21:15buy14816.001.88431.87832.0843
2962006.10.23 00:00close14816.001.88351.87832.0843-1312.12149668.76
2972006.10.23 03:05buy14915.001.88371.87772.0837
2982006.10.23 03:10close14915.001.88241.87772.0837-1950.00147718.76
2992006.10.23 06:05buy15015.001.88331.87732.0833
3002006.10.23 06:15close15015.001.88171.87732.0833-2400.00145318.76
3012006.10.23 06:30buy15115.001.88321.87722.0832
3022006.10.23 06:45close15115.001.88171.87722.0832-2250.00143068.76
3032006.10.23 06:50buy15215.001.88271.87672.0827
3042006.10.23 07:05close15215.001.88181.87672.0827-1350.00141718.76
3052006.10.23 07:20buy15315.001.88281.87682.0828
3062006.10.23 07:35close15315.001.88151.87682.0828-1950.00139768.76
3072006.10.23 07:45buy15414.001.88281.87682.0828
3082006.10.23 07:50close15414.001.88201.87682.0828-1120.00138648.76
3092006.10.23 07:59buy15514.001.88261.87662.0826
3102006.10.23 08:05close15514.001.88181.87662.0826-1120.00137528.76
3112006.10.23 08:10buy15614.001.88281.87682.0828
3122006.10.23 08:40close15614.001.88131.87682.0828-2100.00135428.76
3132006.10.23 16:00sell15714.001.87091.87691.6709
3142006.10.23 18:00close15714.001.87271.87691.6709-2520.00132908.76
3152006.10.23 19:00sell15814.001.87111.87711.6711
3162006.10.23 19:15close15814.001.87301.87711.6711-2660.00130248.76
3172006.10.24 09:00sell15914.001.86941.87541.6694
3182006.10.24 12:00close15914.001.87061.87541.6694-1680.00128568.76
3192006.10.24 12:35sell16013.001.86821.87421.6682
3202006.10.24 12:50close16013.001.87091.87421.6682-3510.00125058.76
3212006.10.24 12:59sell16113.001.86881.87481.6688
3222006.10.24 14:00close16113.001.87011.87481.6688-1690.00123368.76
3232006.10.24 16:05sell16213.001.86941.87541.6694
3242006.10.24 17:05close16213.001.87141.87541.6694-2600.00120768.76
3252006.10.24 17:15sell16313.001.87041.87641.6704
3262006.10.24 17:35close16313.001.87281.87641.6704-3120.00117648.76
3272006.10.24 20:00buy16412.001.87511.86912.0751
3282006.10.24 22:00close16412.001.87461.86912.0751-600.00117048.76
3292006.10.25 02:00buy16512.001.87371.86772.0737
3302006.10.25 02:40close16512.001.87201.86772.0737-2040.00115008.76
3312006.10.25 03:20buy16612.001.87441.86842.0744
3322006.10.25 03:29close16612.001.87301.86842.0744-1680.00113328.76
3332006.10.25 03:45buy16712.001.87461.86862.0746
3342006.10.25 03:50close16712.001.87271.86862.0746-2280.00111048.76
3352006.10.25 03:59buy16812.001.87431.86832.0743
3362006.10.25 06:00close16812.001.87371.86832.0743-720.00110328.76
3372006.10.25 06:10buy16912.001.87481.86882.0748
3382006.10.25 08:00close16912.001.87421.86882.0748-720.00109608.76
3392006.10.25 09:05buy17011.001.87561.86962.0756
3402006.10.25 15:10close17011.001.87631.86962.0756770.00110378.76
3412006.10.25 15:15buy17112.001.87831.87232.0783
3422006.10.25 15:20close17112.001.87711.87232.0783-1440.00108938.76
3432006.10.25 15:40buy17211.001.87811.87212.0781
3442006.10.25 15:45close17211.001.87711.87212.0781-1100.00107838.76
3452006.10.25 16:05buy17311.001.87781.87182.0778
3462006.10.25 16:10close17311.001.87631.87182.0778-1650.00106188.76
3472006.10.25 17:05buy17411.001.87891.87292.0789
3482006.10.25 17:10close17411.001.87711.87292.0789-1980.00104208.76
3492006.10.25 17:15buy17511.001.87831.87232.0783
3502006.10.25 17:20close17511.001.87531.87232.0783-3300.00100908.76
3512006.10.25 18:00buy17611.001.87731.87132.0773
3522006.10.25 19:05close17611.001.87651.87132.0773-880.00100028.76
3532006.10.25 19:10buy17711.001.87791.87192.0779
3542006.10.25 20:00close17711.001.87701.87192.0779-990.0099038.76
3552006.10.25 21:05buy17810.001.88061.87462.0806
3562006.10.25 21:20s/l17810.001.87461.87462.0806-6000.0093038.76
3572006.10.25 21:30buy17910.001.87681.87082.0768
3582006.10.25 21:50close17910.001.87551.87082.0768-1300.0091738.76
3592006.10.25 21:59buy18010.001.87931.87332.0793
3602006.10.25 23:05close18010.001.87731.87332.0793-2000.0089738.76
3612006.10.25 23:15buy1819.001.87891.87292.0789
3622006.10.25 23:35close1819.001.87701.87292.0789-1710.0088028.76
3632006.10.25 23:40buy1829.001.87841.87242.0784
3642006.10.25 23:59close1829.001.87741.87242.0784-900.0087128.76
3652006.10.26 01:00buy1839.001.87881.87282.0788
3662006.10.26 08:00close1839.001.88091.87282.07881890.0089018.76
3672006.10.26 08:10buy1849.001.88161.87562.0816
3682006.10.26 08:20close1849.001.88021.87562.0816-1260.0087758.76
3692006.10.26 09:05buy1859.001.88241.87642.0824
3702006.10.26 09:10close1859.001.88011.87642.0824-2070.0085688.76
3712006.10.26 09:29buy1869.001.88151.87552.0815
3722006.10.26 09:50close1869.001.88001.87552.0815-1350.0084338.76
3732006.10.26 09:59buy1879.001.88251.87652.0825
3742006.10.26 14:05close1879.001.88341.87652.0825810.0085148.76
3752006.10.26 14:10buy1889.001.88491.87892.0849
3762006.10.26 14:20close1889.001.88361.87892.0849-1170.0083978.76
3772006.10.26 14:29buy1899.001.88441.87842.0844
3782006.10.26 14:30close1899.001.88381.87842.0844-540.0083438.76
3792006.10.26 14:35buy1909.001.88521.87922.0852
3802006.10.27 00:00close1909.001.89061.87922.08524841.9388280.69
3812006.10.27 00:15buy1919.001.89181.88582.0918
3822006.10.27 00:35close1919.001.88941.88582.0918-2160.0086120.69
3832006.10.27 02:00buy1929.001.89091.88492.0909
3842006.10.27 02:40close1929.001.88881.88492.0909-1890.0084230.69
3852006.10.27 03:45buy1939.001.89231.88632.0923
3862006.10.27 03:50close1939.001.88961.88632.0923-2430.0081800.69
3872006.10.27 04:00buy1949.001.89091.88492.0909
3882006.10.27 06:00close1949.001.89081.88492.0909-90.0081710.69
3892006.10.27 07:00buy1959.001.89141.88542.0914
3902006.10.27 08:00close1959.001.89091.88542.0914-450.0081260.69
3912006.10.27 08:20buy1969.001.89191.88592.0919
3922006.10.27 08:35close1969.001.89101.88592.0919-810.0080450.69
3932006.10.27 08:40buy1979.001.89161.88562.0916
3942006.10.27 09:05close1979.001.89031.88562.0916-1170.0079280.69
3952006.10.27 09:10buy1988.001.89221.88622.0922
3962006.10.27 09:15close1988.001.88971.88622.0922-2000.0077280.69
3972006.10.27 09:20buy1998.001.89191.88592.0919
3982006.10.27 09:30close1998.001.89081.88592.0919-880.0076400.69
3992006.10.27 13:00buy2008.001.88921.88322.0892
4002006.10.27 13:05close2008.001.88811.88322.0892-880.0075520.69
4012006.10.27 13:15buy2018.001.88971.88372.0897
4022006.10.27 21:05close2018.001.89621.88372.08975200.0080720.69
4032006.10.27 21:10buy2029.001.89781.89182.0978
4042006.10.27 21:15close2029.001.89691.89182.0978-810.0079910.69
4052006.10.27 21:20buy2038.001.89771.89172.0977
4062006.10.27 21:30close2038.001.89641.89172.0977-1040.0078870.69
4072006.10.27 23:00buy2048.001.89721.89122.0972
4082006.10.30 00:00close2048.001.89581.89122.0972-1136.0677734.63
4092006.10.30 01:10buy2058.001.89711.89112.0971
4102006.10.30 01:15close2058.001.89631.89112.0971-640.0077094.63
4112006.10.30 01:35buy2068.001.89801.89202.0980
4122006.10.30 01:50close2068.001.89591.89202.0980-1680.0075414.63
4132006.10.30 02:05buy2078.001.89761.89162.0976
4142006.10.30 02:20close2078.001.89601.89162.0976-1280.0074134.63
4152006.10.30 02:30buy2088.001.89701.89102.0970
4162006.10.30 04:05close2088.001.89611.89102.0970-720.0073414.63
4172006.10.30 04:15buy2098.001.89791.89192.0979
4182006.10.30 04:20close2098.001.89671.89192.0979-960.0072454.63
4192006.10.30 04:40buy2108.001.89911.89312.0991
4202006.10.30 06:05close2108.001.89711.89312.0991-1600.0070854.63
4212006.10.30 06:15buy2118.001.89831.89232.0983
4222006.10.30 06:35close2118.001.89701.89232.0983-1040.0069814.63
4232006.10.30 06:40buy2127.001.89821.89222.0982
4242006.10.30 07:10close2127.001.89711.89222.0982-770.0069044.63
4252006.10.30 08:00buy2137.001.89781.89182.0978
4262006.10.30 08:10close2137.001.89641.89182.0978-980.0068064.63
4272006.10.30 08:45buy2147.001.89971.89372.0997
4282006.10.30 09:20close2147.001.89631.89372.0997-2380.0065684.63
4292006.10.30 09:29buy2157.001.89721.89122.0972
4302006.10.30 09:45close2157.001.89551.89122.0972-1190.0064494.63
4312006.10.30 09:50buy2167.001.89931.89332.0993
4322006.10.30 10:05close2167.001.89701.89332.0993-1610.0062884.63
4332006.10.30 10:15buy2177.001.89881.89282.0988
4342006.10.30 10:20close2177.001.89641.89282.0988-1680.0061204.63
4352006.10.30 10:40buy2187.001.90021.89422.1002
4362006.10.30 17:00close2187.001.90231.89422.10021470.0062674.63
4372006.10.30 18:00buy2197.001.90291.89692.1029
4382006.10.30 18:15close2197.001.90171.89692.1029-840.0061834.63
4392006.10.30 18:35buy2207.001.90331.89732.1033
4402006.10.30 18:40close2207.001.90161.89732.1033-1190.0060644.63
4412006.10.30 18:59buy2217.001.90301.89702.1030
4422006.10.30 19:45close2217.001.90181.89702.1030-840.0059804.63
4432006.10.30 19:50buy2226.001.90341.89742.1034
4442006.10.30 20:00close2226.001.90211.89742.1034-780.0059024.63
4452006.10.30 22:00buy2236.001.90231.89632.1023
4462006.10.30 22:15close2236.001.90131.89632.1023-600.0058424.63
4472006.10.30 22:30buy2246.001.90231.89632.1023
4482006.10.30 22:40close2246.001.90151.89632.1023-480.0057944.63
4492006.10.30 22:59buy2256.001.90231.89632.1023
4502006.10.30 23:05close2256.001.90161.89632.1023-420.0057524.63
4512006.10.30 23:15buy2266.001.90231.89632.1023
4522006.10.30 23:40close2266.001.90121.89632.1023-660.0056864.63
4532006.10.30 23:45buy2276.001.90261.89662.1026
4542006.10.30 23:59close2276.001.90151.89662.1026-660.0056204.63
4552006.10.31 03:00buy2286.001.90041.89442.1004
4562006.10.31 03:05close2286.001.89911.89442.1004-780.0055424.63
4572006.10.31 04:05buy2296.001.90051.89452.1005
4582006.10.31 04:10close2296.001.89971.89452.1005-480.0054944.63
4592006.10.31 04:15buy2306.001.90141.89542.1014
4602006.10.31 06:00close2306.001.90001.89542.1014-840.0054104.63
4612006.10.31 07:35buy2316.001.90141.89542.1014
4622006.10.31 07:45close2316.001.90011.89542.1014-780.0053324.63
4632006.10.31 08:00buy2326.001.90101.89502.1010
4642006.10.31 09:05close2326.001.89661.89502.1010-2640.0050684.63
4652006.10.31 11:00buy2336.001.90211.89612.1021
4662006.10.31 12:00close2336.001.90021.89612.1021-1140.0049544.63
4672006.10.31 12:15buy2345.001.90201.89602.1020
4682006.10.31 12:35close2345.001.89661.89602.1020-2700.0046844.63
4692006.10.31 17:10buy2355.001.90801.90202.1080
4702006.10.31 17:15s/l2355.001.90201.90202.1080-3000.0043844.63
4712006.10.31 17:35buy2365.001.90991.90392.1099
4722006.10.31 21:00close2365.001.90731.90392.1099-1300.0042544.63
4732006.10.31 21:05buy2375.001.90851.90252.1085
4742006.10.31 23:05close2375.001.90721.90252.1085-650.0041894.63
4752006.10.31 23:10buy2385.001.90841.90242.1084
4762006.10.31 23:40close2385.001.90701.90242.1084-700.0041194.63
4772006.11.01 00:20buy2395.001.90891.90292.1089
4782006.11.01 02:05close2395.001.90721.90292.1089-850.0040344.63
4792006.11.01 02:15buy2405.001.90831.90232.1083
4802006.11.01 03:05close2405.001.90711.90232.1083-600.0039744.63
4812006.11.01 03:10buy2414.001.90881.90282.1088
4822006.11.01 03:15close2414.001.90771.90282.1088-440.0039304.63
4832006.11.01 03:35buy2424.001.90871.90272.1087
4842006.11.01 03:40close2424.001.90781.90272.1087-360.0038944.63
4852006.11.01 04:05buy2434.001.90851.90252.1085
4862006.11.01 04:10close2434.001.90781.90252.1085-280.0038664.63
4872006.11.01 06:10buy2444.001.90821.90222.1082
4882006.11.01 06:15close2444.001.90731.90222.1082-360.0038304.63
4892006.11.01 09:05buy2454.001.90811.90212.1081
4902006.11.01 09:10close2454.001.90641.90212.1081-680.0037624.63
4912006.11.01 09:30buy2464.001.90791.90192.1079
4922006.11.01 09:35close2464.001.90621.90192.1079-680.0036944.63
4932006.11.01 10:35buy2474.001.90821.90222.1082
4942006.11.01 12:05close2474.001.90711.90222.1082-440.0036504.63
4952006.11.01 12:10buy2484.001.90871.90272.1087
4962006.11.01 14:45close2484.001.90761.90272.1087-440.0036064.63
4972006.11.01 14:50buy2494.001.90951.90352.1095
4982006.11.01 14:59close2494.001.90781.90352.1095-680.0035384.63
4992006.11.01 16:05buy2504.001.90941.90342.1094
5002006.11.01 16:15close2504.001.90781.90342.1094-640.0034744.63
5012006.11.01 16:30buy2514.001.90901.90302.1090
5022006.11.01 16:40close2514.001.90761.90302.1090-560.0034184.63
5032006.11.01 16:45buy2524.001.90901.90302.1090
5042006.11.01 18:00close2524.001.90711.90302.1090-760.0033424.63
5052006.11.01 19:00buy2534.001.90951.90352.1095
5062006.11.01 23:00close2534.001.90881.90352.1095-280.0033144.63
5072006.11.02 15:05buy2544.001.91021.90422.1102
5082006.11.02 15:15close2544.001.90681.90422.1102-1360.0031784.63
5092006.11.02 15:29buy2554.001.90981.90382.1098
5102006.11.02 16:15close2554.001.90761.90382.1098-880.0030904.63
5112006.11.02 16:20buy2564.001.90951.90352.1095
5122006.11.02 18:00close2564.001.90731.90352.1095-880.0030024.63
5132006.11.02 19:00buy2574.001.90911.90312.1091
5142006.11.02 19:15close2574.001.90791.90312.1091-480.0029544.63
5152006.11.02 19:20buy2583.001.90881.90282.1088
5162006.11.02 19:29close2583.001.90821.90282.1088-180.0029364.63
5172006.11.02 20:10buy2593.001.90951.90352.1095
5182006.11.02 20:20close2593.001.90851.90352.1095-300.0029064.63
5192006.11.02 20:35buy2603.001.90981.90382.1098
5202006.11.02 20:50close2603.001.90831.90382.1098-450.0028614.63
5212006.11.02 20:59buy2613.001.90911.90312.1091
5222006.11.02 22:40close2613.001.90781.90312.1091-390.0028224.63
5232006.11.02 22:45buy2623.001.90951.90352.1095
5242006.11.02 22:50close2623.001.90791.90352.1095-480.0027744.63
5252006.11.03 00:00buy2633.001.90911.90312.1091
5262006.11.03 00:20close2633.001.90791.90312.1091-360.0027384.63
5272006.11.03 00:30buy2643.001.90921.90322.1092
5282006.11.03 00:40close2643.001.90791.90322.1092-390.0026994.63
5292006.11.03 00:50buy2653.001.90901.90302.1090
5302006.11.03 00:59close2653.001.90811.90302.1090-270.0026724.63
5312006.11.03 02:05buy2663.001.90891.90292.1089
5322006.11.03 02:20close2663.001.90761.90292.1089-390.0026334.63
5332006.11.03 02:35buy2673.001.90891.90292.1089
5342006.11.03 02:40close2673.001.90781.90292.1089-330.0026004.63
5352006.11.03 06:00buy2683.001.90881.90282.1088
5362006.11.03 06:35close2683.001.90741.90282.1088-420.0025584.63
5372006.11.03 06:45buy2693.001.90901.90302.1090
5382006.11.03 07:00close2693.001.90791.90302.1090-330.0025254.63
5392006.11.03 07:10buy2703.001.90891.90292.1089
5402006.11.03 07:30close2703.001.90811.90292.1089-240.0025014.63
5412006.11.03 07:35buy2713.001.90881.90282.1088
5422006.11.03 07:50close2713.001.90761.90282.1088-360.0024654.63
5432006.11.03 08:00buy2723.001.90851.90252.1085
5442006.11.03 08:15close2723.001.90771.90252.1085-240.0024414.63
5452006.11.03 08:20buy2733.001.90851.90252.1085
5462006.11.03 09:05close2733.001.90681.90252.1085-510.0023904.63
5472006.11.03 11:00buy2743.001.90951.90352.1095
5482006.11.03 13:00close2743.001.90801.90352.1095-450.0023454.63
5492006.11.03 14:00buy2753.001.90981.90382.1098
5502006.11.03 15:05close2753.001.90781.90382.1098-600.0022854.63
5512006.11.03 15:15buy2763.001.91011.90412.1101
5522006.11.03 15:20close2763.001.90871.90412.1101-420.0022434.63
5532006.11.06 11:00sell2773.001.89751.90351.6975
5542006.11.06 15:05close2773.001.89821.90351.6975-210.0022224.63
5552006.11.06 15:10sell2783.001.89561.90161.6956
5562006.11.06 15:20close2783.001.89791.90161.6956-690.0021534.63
5572006.11.06 15:35sell2793.001.89581.90181.6958
5582006.11.06 15:45close2793.001.89781.90181.6958-600.0020934.63
5592006.11.06 15:59sell2803.001.89631.90231.6963
5602006.11.06 16:20close2803.001.89791.90231.6963-480.0020454.63
5612006.11.06 16:35sell2813.001.89611.90211.6961
5622006.11.06 16:45close2813.001.89791.90211.6961-540.0019914.63
5632006.11.06 16:50sell2822.001.89591.90191.6959
5642006.11.06 16:59close2822.001.89731.90191.6959-280.0019634.63
5652006.11.06 17:15sell2832.001.89601.90201.6960
5662006.11.06 17:20close2832.001.89741.90201.6960-280.0019354.63
5672006.11.06 17:40sell2842.001.89551.90151.6955
5682006.11.06 17:45close2842.001.89711.90151.6955-320.0019034.63
5692006.11.06 17:59sell2852.001.89651.90251.6965
5702006.11.06 18:10close2852.001.89761.90251.6965-220.0018814.63
5712006.11.06 18:30sell2862.001.89651.90251.6965
5722006.11.06 18:35close2862.001.89801.90251.6965-300.0018514.63
5732006.11.06 21:05sell2872.001.89611.90211.6961
5742006.11.06 21:10close2872.001.89821.90211.6961-420.0018094.63
5752006.11.06 21:40sell2882.001.89681.90281.6968
5762006.11.06 21:50close2882.001.89761.90281.6968-160.0017934.63
5772006.11.06 21:59sell2892.001.89681.90281.6968
5782006.11.06 22:15close2892.001.89811.90281.6968-260.0017674.63
5792006.11.06 22:20sell2902.001.89681.90281.6968
5802006.11.06 22:35close2902.001.89761.90281.6968-160.0017514.63
5812006.11.06 22:50sell2912.001.89681.90281.6968
5822006.11.06 22:59close2912.001.89751.90281.6968-140.0017374.63
5832006.11.07 04:00buy2922.001.90171.89572.1017
5842006.11.07 09:00close2922.001.90391.89572.1017440.0017814.63
5852006.11.07 09:05buy2932.001.90511.89912.1051
5862006.11.07 09:20close2932.001.90341.89912.1051-340.0017474.63
5872006.11.07 09:30buy2942.001.90531.89932.1053
5882006.11.07 09:50close2942.001.90331.89932.1053-400.0017074.63
5892006.11.07 09:59buy2952.001.90431.89832.1043
5902006.11.07 10:00close2952.001.90391.89832.1043-80.0016994.63
5912006.11.07 10:05buy2962.001.90521.89922.1052
5922006.11.07 10:15close2962.001.90341.89922.1052-360.0016634.63
5932006.11.07 10:20buy2972.001.90501.89902.1050
5942006.11.07 10:30close2972.001.90371.89902.1050-260.0016374.63
5952006.11.07 10:45buy2982.001.90511.89912.1051
5962006.11.07 10:50close2982.001.90361.89912.1051-300.0016074.63
5972006.11.07 11:10buy2992.001.90521.89922.1052
5982006.11.07 11:15close2992.001.90321.89922.1052-400.0015674.63
5992006.11.07 11:29buy3002.001.90501.89902.1050
6002006.11.07 13:00close3002.001.90391.89902.1050-220.0015454.63
6012006.11.07 14:00buy3012.001.90481.89882.1048
6022006.11.07 14:15close3012.001.90391.89882.1048-180.0015274.63
6032006.11.07 14:20buy3022.001.90461.89862.1046
6042006.11.07 14:40close3022.001.90371.89862.1046-180.0015094.63
6052006.11.07 14:45buy3032.001.90541.89942.1054
6062006.11.07 18:05close3032.001.90751.89942.1054420.0015514.63
6072006.11.07 18:15buy3042.001.90981.90382.1098
6082006.11.07 20:00close3042.001.90891.90382.1098-180.0015334.63
6092006.11.07 20:15buy3052.001.91011.90412.1101
6102006.11.07 20:20close3052.001.90821.90412.1101-380.0014954.63
6112006.11.07 20:40buy3062.001.91041.90442.1104
6122006.11.07 20:45close3062.001.90831.90442.1104-420.0014534.63
6132006.11.07 20:59buy3072.001.90981.90382.1098
6142006.11.07 21:10close3072.001.90791.90382.1098-380.0014154.63
6152006.11.08 00:15buy3082.001.90741.90142.1074
6162006.11.08 00:40close3082.001.90611.90142.1074-260.0013894.63
6172006.11.08 00:45buy3092.001.90691.90092.1069
6182006.11.08 01:05close3092.001.90491.90092.1069-400.0013494.63
6192006.11.08 01:20buy3102.001.90811.90212.1081
6202006.11.08 01:29close3102.001.90541.90212.1081-540.0012954.63
6212006.11.08 03:05buy3112.001.90721.90122.1072
6222006.11.08 03:15close3112.001.90551.90122.1072-340.0012614.63
6232006.11.08 03:30buy3122.001.90681.90082.1068
6242006.11.08 03:40close3122.001.90561.90082.1068-240.0012374.63
6252006.11.08 03:50buy3132.001.90711.90112.1071
6262006.11.08 03:59close3132.001.90591.90112.1071-240.0012134.63
6272006.11.08 04:45buy3142.001.90711.90112.1071
6282006.11.08 04:50close3142.001.90531.90112.1071-360.0011774.63
6292006.11.08 06:00buy3152.001.90651.90052.1065
6302006.11.08 08:00close3152.001.90631.90052.1065-40.0011734.63
6312006.11.08 08:15buy3162.001.90721.90122.1072
6322006.11.08 08:35close3162.001.90591.90122.1072-260.0011474.63
6332006.11.08 08:40buy3172.001.90721.90122.1072
6342006.11.08 08:50close3172.001.90621.90122.1072-200.0011274.63
6352006.11.08 08:59buy3182.001.90691.90092.1069
6362006.11.08 09:10close3182.001.90541.90092.1069-300.0010974.63
6372006.11.08 10:00buy3192.001.90661.90062.1066
6382006.11.08 10:20close3192.001.90501.90062.1066-320.0010654.63
6392006.11.08 10:35buy3202.001.90881.90282.1088
6402006.11.08 12:00close3202.001.90711.90282.1088-340.0010314.63
6412006.11.08 12:15buy3212.001.90831.90232.1083
6422006.11.08 12:35close3212.001.90701.90232.1083-260.0010054.63
6432006.11.08 12:40buy3222.001.90851.90252.1085
6442006.11.08 14:05close3222.001.90691.90252.1085-320.009734.63
6452006.11.08 14:10buy3231.001.90981.90382.1098
6462006.11.08 14:45close3231.001.90511.90382.1098-470.009264.63
6472006.11.09 11:00buy3241.001.90791.90192.1079
6482006.11.09 12:00close3241.001.90641.90192.1079-150.009114.63
6492006.11.09 12:40buy3251.001.90801.90202.1080
6502006.11.09 12:50close3251.001.90601.90202.1080-200.008914.63
6512006.11.09 12:59buy3261.001.90751.90152.1075
6522006.11.09 14:05close3261.001.90251.90152.1075-500.008414.63
6532006.11.09 16:00sell3271.001.89871.90471.6987
6542006.11.09 17:05close3271.001.90411.90471.6987-540.007874.63
6552006.11.09 17:15sell3281.001.89951.90551.6995
6562006.11.09 18:20s/l3281.001.90551.90551.6995-600.007274.63
6572006.11.09 21:00buy3291.001.90701.90102.1070
6582006.11.09 22:00close3291.001.90551.90102.1070-150.007124.63
6592006.11.10 00:05buy3301.001.90701.90102.1070
6602006.11.10 02:05close3301.001.90611.90102.1070-90.007034.63
6612006.11.10 02:10buy3311.001.90701.90102.1070
6622006.11.10 07:15close3311.001.90871.90102.1070170.007204.63
6632006.11.10 07:29buy3321.001.91011.90412.1101
6642006.11.10 07:40close3321.001.90861.90412.1101-150.007054.63
6652006.11.10 09:05buy3331.001.91131.90532.1113
6662006.11.10 09:20close3331.001.90821.90532.1113-310.006744.63
6672006.11.10 09:29buy3341.001.91091.90492.1109
6682006.11.10 09:45close3341.001.90721.90492.1109-370.006374.63
6692006.11.10 10:05buy3351.001.91071.90472.1107
6702006.11.10 10:10close3351.001.90781.90472.1107-290.006084.63
6712006.11.10 10:20buy3361.001.91251.90652.1125
6722006.11.10 14:00close3361.001.91541.90652.1125290.006374.63
6732006.11.10 16:05buy3371.001.91571.90972.1157
6742006.11.10 16:15close3371.001.91371.90972.1157-200.006174.63
6752006.11.10 16:50buy3381.001.91611.91012.1161
6762006.11.10 16:59close3381.001.91521.91012.1161-90.006084.63
6772006.11.10 17:00buy3391.001.91551.90952.1155
6782006.11.10 17:05close3391.001.91251.90952.1155-300.005784.63
6792006.11.10 21:00buy3401.001.91341.90742.1134
6802006.11.10 21:05close3401.001.91191.90742.1134-150.005634.63
6812006.11.10 21:20buy3411.001.91381.90782.1138
6822006.11.10 21:35close3411.001.91211.90782.1138-170.005464.63
6832006.11.13 00:35buy3421.001.91341.90742.1134
6842006.11.13 00:45close3421.001.91111.90742.1134-230.005234.63
6852006.11.13 00:59buy3431.001.91271.90672.1127
6862006.11.13 02:00close3431.001.91161.90672.1127-110.005124.63
6872006.11.13 02:15buy3441.001.91381.90782.1138
6882006.11.13 05:20close3441.001.91341.90782.1138-40.005084.63
6892006.11.13 05:30buy3451.001.91441.90842.1144
6902006.11.13 07:05close3451.001.91381.90842.1144-60.005024.63
6912006.11.13 07:15buy3461.001.91511.90912.1151
6922006.11.13 08:00close3461.001.91411.90912.1151-100.004924.63
6932006.11.13 08:05buy3471.001.91471.90872.1147
6942006.11.13 08:15close3471.001.91271.90872.1147-200.004724.63
6952006.11.13 16:00sell3481.001.90461.91061.7046
6962006.11.13 18:05close3481.001.90381.91061.704680.004804.63
6972006.11.13 18:10sell3491.001.90241.90841.7024
6982006.11.13 22:00close3491.001.90161.90841.702480.004884.63
6992006.11.13 22:10sell3501.001.90071.90671.7007
7002006.11.13 22:20close3501.001.90201.90671.7007-130.004754.63
7012006.11.13 22:35sell3511.001.90091.90691.7009
7022006.11.13 22:45close3511.001.90181.90691.7009-90.004664.63
7032006.11.13 23:00sell3521.001.90101.90701.7010
7042006.11.13 23:10close3521.001.90181.90701.7010-80.004584.63
7052006.11.14 00:15sell3531.001.90061.90661.7006
7062006.11.14 00:20close3531.001.90231.90661.7006-170.004414.63
7072006.11.14 03:00sell3541.001.90271.90871.7027
7082006.11.14 04:05close3541.001.90441.90871.7027-170.004244.63
7092006.11.14 09:15sell3551.001.90291.90891.7029
7102006.11.14 10:40close3551.001.90551.90891.7029-260.003984.63
7112006.11.14 10:45sell3561.001.90191.90791.7019
7122006.11.14 11:05close3561.001.90521.90791.7019-330.003654.63
7132006.11.14 11:35sell3571.001.89801.90401.6980
7142006.11.14 11:50s/l3571.001.90401.90401.6980-600.003054.63
7152006.11.14 11:50sell3581.001.90401.91001.7040
7162006.11.14 15:59close3581.001.90271.91001.7040130.003184.63
7172006.11.14 17:00sell3591.001.89851.90451.6985
7182006.11.14 20:00close3591.001.89631.90451.6985220.003404.63
7192006.11.14 20:05sell3601.001.89551.90151.6955
7202006.11.14 20:10close3601.001.89661.90151.6955-110.003294.63
7212006.11.14 23:00sell3611.001.89641.90241.6964
7222006.11.15 03:00close3611.001.89631.90241.696410.003304.63
7232006.11.15 04:00sell3621.001.89591.90191.6959
7242006.11.15 04:05close3621.001.89641.90191.6959-50.003254.63
7252006.11.15 04:10sell3631.001.89581.90181.6958
7262006.11.15 04:15close3631.001.89641.90181.6958-60.003194.63
7272006.11.15 04:59sell3641.001.89551.90151.6955
7282006.11.15 06:00close3641.001.89611.90151.6955-60.003134.63
7292006.11.15 06:05sell3651.001.89541.90141.6954
7302006.11.15 09:10close3651.001.89681.90141.6954-140.002994.63
7312006.11.15 09:20sell3661.001.89331.89931.6933
7322006.11.15 09:29close3661.001.89651.89931.6933-320.002674.63
7332006.11.15 09:59sell3671.001.89461.90061.6946
7342006.11.15 10:05close3671.001.89621.90061.6946-160.002514.63
7352006.11.15 11:40sell3681.001.88971.89571.6897
7362006.11.15 17:05close3681.001.88761.89571.6897210.002724.63
7372006.11.15 17:20sell3691.001.88491.89091.6849
7382006.11.15 17:29close3691.001.88811.89091.6849-320.002404.63
7392006.11.15 21:00sell3701.001.88771.89371.6877
7402006.11.15 21:15close3701.001.89101.89371.6877-330.002074.63
7412006.11.15 21:20sell3711.001.88641.89241.6864
7422006.11.15 21:59close3711.001.88931.89241.6864-290.001784.63
7432006.11.16 00:00sell3721.001.88871.89471.6887
7442006.11.16 00:10close3721.001.89021.89471.6887-150.001634.63
7452006.11.16 02:00sell3731.001.88901.89501.6890
7462006.11.16 03:05close3731.001.89041.89501.6890-140.001494.63
7472006.11.16 03:10sell3741.001.88881.89481.6888
7482006.11.16 03:29close3741.001.89021.89481.6888-140.001354.63
7492006.11.16 06:00sell3751.001.88941.89541.6894
7502006.11.16 09:05close3751.001.88971.89541.6894-30.001324.63
7512006.11.16 09:20sell3761.001.88801.89401.6880
7522006.11.16 11:35close3761.001.89071.89401.6880-270.001054.63
7532006.11.16 11:45sell3771.001.88621.89221.6862
7542006.11.16 11:59close3771.001.88911.89221.6862-290.00764.63