Strategy Tester Report
Heiken299

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2006.11.21 01:24 - 2006.12.12 19:45 (2006.10.01 - 2006.12.14)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersLots=0.1; MaximumRisk=0.5; TakeProfit=2000; TrailingStop=0; Stoploss=60; risk=10;
Bars in test18526Ticks modelled57015Modelling quality24.87%
Initial deposit950000.00
Total net profit-948129.80Gross profit151595.40Gross loss-1099725.20
Profit factor0.14Expected payoff-412.95
Absolute drawdown948129.80Maximal drawdown948129.80 (99.80%)Relative drawdown99.80% (948129.80)
Total trades2296Short positions (won %)845 (13.49%)Long positions (won %)1451 (16.82%)
Profit trades (% of total)358 (15.59%)Loss trades (% of total)1938 (84.41%)
Largestprofit trade10790.00loss trade-8360.00
Averageprofit trade423.45loss trade-567.45
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (200.00)consecutive losses (loss in money)107 (-48800.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)10920.00 (2)consecutive loss (count of losses)-129910.00 (48)
Averageconsecutive wins1consecutive losses7
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.21 01:23buy196.001.89901.89302.0990
22006.11.21 01:24close196.001.89861.89302.0990-3840.00946160.00
32006.11.21 01:24buy295.001.89911.89312.0991
42006.11.21 01:25close295.001.89861.89312.0991-4750.00941410.00
52006.11.21 01:28buy395.001.89881.89282.0988
62006.11.21 01:29close395.001.89851.89282.0988-2850.00938560.00
72006.11.21 01:31buy494.001.89881.89282.0988
82006.11.21 01:33close494.001.89851.89282.0988-2820.00935740.00
92006.11.21 01:37buy594.001.89881.89282.0988
102006.11.21 01:39close594.001.89831.89282.0988-4700.00931040.00
112006.11.21 02:14sell694.001.89761.90361.6976
122006.11.21 02:17close694.001.89801.90361.6976-3760.00927280.00
132006.11.21 02:18sell793.001.89751.90351.6975
142006.11.21 02:19close793.001.89801.90351.6975-4650.00922630.00
152006.11.21 02:22sell893.001.89751.90351.6975
162006.11.21 02:23close893.001.89781.90351.6975-2790.00919840.00
172006.11.21 02:27sell992.001.89751.90351.6975
182006.11.21 02:30close992.001.89781.90351.6975-2760.00917080.00
192006.11.21 02:47sell1092.001.89761.90361.6976
202006.11.21 02:49close1092.001.89781.90361.6976-1840.00915240.00
212006.11.21 02:49sell1192.001.89741.90341.6974
222006.11.21 02:49close1192.001.89781.90341.6974-3680.00911560.00
232006.11.21 02:54sell1292.001.89761.90361.6976
242006.11.21 03:04close1292.001.89791.90361.6976-2760.00908800.00
252006.11.21 03:05sell1391.001.89751.90351.6975
262006.11.21 03:07close1391.001.89781.90351.6975-2730.00906070.00
272006.11.21 03:07sell1491.001.89751.90351.6975
282006.11.21 03:07close1491.001.89791.90351.6975-3640.00902430.00
292006.11.21 03:10sell1591.001.89751.90351.6975
302006.11.21 03:13close1591.001.89781.90351.6975-2730.00899700.00
312006.11.21 03:15sell1690.001.89761.90361.6976
322006.11.21 03:20close1690.001.89771.90361.6976-900.00898800.00
332006.11.21 03:21sell1790.001.89741.90341.6974
342006.11.21 03:21close1790.001.89771.90341.6974-2700.00896100.00
352006.11.21 03:21sell1890.001.89731.90331.6973
362006.11.21 03:25close1890.001.89761.90331.6973-2700.00893400.00
372006.11.21 03:26sell1990.001.89731.90331.6973
382006.11.21 03:27close1990.001.89761.90331.6973-2700.00890700.00
392006.11.21 03:28sell2090.001.89731.90331.6973
402006.11.21 03:31close2090.001.89751.90331.6973-1800.00888900.00
412006.11.21 03:35sell2189.001.89731.90331.6973
422006.11.21 03:36close2189.001.89771.90331.6973-3560.00885340.00
432006.11.21 03:37sell2289.001.89741.90341.6974
442006.11.21 03:38close2289.001.89771.90341.6974-2670.00882670.00
452006.11.21 03:38sell2389.001.89731.90331.6973
462006.11.21 03:41close2389.001.89771.90331.6973-3560.00879110.00
472006.11.21 04:01sell2488.001.89741.90341.6974
482006.11.21 04:04close2488.001.89781.90341.6974-3520.00875590.00
492006.11.21 04:05buy2588.001.89781.89182.0978
502006.11.21 04:06close2588.001.89751.89182.0978-2640.00872950.00
512006.11.21 04:25sell2688.001.89741.90341.6974
522006.11.21 04:37close2688.001.89761.90341.6974-1760.00871190.00
532006.11.21 04:41sell2788.001.89711.90311.6971
542006.11.21 04:46close2788.001.89731.90311.6971-1760.00869430.00
552006.11.21 04:46sell2887.001.89681.90281.6968
562006.11.21 04:46close2887.001.89731.90281.6968-4350.00865080.00
572006.11.21 04:48sell2987.001.89701.90301.6970
582006.11.21 04:50close2987.001.89711.90301.6970-870.00864210.00
592006.11.21 04:50sell3087.001.89691.90291.6969
602006.11.21 04:53close3087.001.89701.90291.6969-870.00863340.00
612006.11.21 04:55sell3187.001.89651.90251.6965
622006.11.21 04:57close3187.001.89691.90251.6965-3480.00859860.00
632006.11.21 04:58sell3286.001.89661.90261.6966
642006.11.21 05:00close3286.001.89681.90261.6966-1720.00858140.00
652006.11.21 05:05sell3386.001.89671.90271.6967
662006.11.21 05:07close3386.001.89701.90271.6967-2580.00855560.00
672006.11.21 05:21buy3486.001.89771.89172.0977
682006.11.21 05:27close3486.001.89761.89172.0977-860.00854700.00
692006.11.21 05:27buy3586.001.89791.89192.0979
702006.11.21 05:28close3586.001.89751.89192.0979-3440.00851260.00
712006.11.21 05:30buy3686.001.89781.89182.0978
722006.11.21 05:32close3686.001.89751.89182.0978-2580.00848680.00
732006.11.21 05:34buy3785.001.89781.89182.0978
742006.11.21 05:34close3785.001.89751.89182.0978-2550.00846130.00
752006.11.21 05:36buy3885.001.89781.89182.0978
762006.11.21 05:37close3885.001.89751.89182.0978-2550.00843580.00
772006.11.21 05:45buy3985.001.89781.89182.0978
782006.11.21 06:08close3985.001.89771.89182.0978-850.00842730.00
792006.11.21 06:09buy4085.001.89791.89192.0979
802006.11.21 06:09close4085.001.89761.89192.0979-2550.00840180.00
812006.11.21 06:14buy4185.001.89781.89182.0978
822006.11.21 06:15close4185.001.89751.89182.0978-2550.00837630.00
832006.11.21 06:16sell4284.001.89721.90321.6972
842006.11.21 06:22close4284.001.89751.90321.6972-2520.00835110.00
852006.11.21 06:23sell4384.001.89721.90321.6972
862006.11.21 06:27close4384.001.89751.90321.6972-2520.00832590.00
872006.11.21 06:28sell4484.001.89721.90321.6972
882006.11.21 06:31close4484.001.89741.90321.6972-1680.00830910.00
892006.11.21 06:34sell4584.001.89721.90321.6972
902006.11.21 06:34close4584.001.89751.90321.6972-2520.00828390.00
912006.11.21 06:36sell4683.001.89731.90331.6973
922006.11.21 06:36close4683.001.89761.90331.6973-2490.00825900.00
932006.11.21 06:50buy4783.001.89771.89172.0977
942006.11.21 06:51close4783.001.89741.89172.0977-2490.00823410.00
952006.11.21 06:53sell4883.001.89701.90301.6970
962006.11.21 06:58close4883.001.89741.90301.6970-3320.00820090.00
972006.11.21 06:59sell4983.001.89711.90311.6971
982006.11.21 07:05close4983.001.89671.90311.69713320.00823410.00
992006.11.21 07:05sell5083.001.89651.90251.6965
1002006.11.21 07:06close5083.001.89681.90251.6965-2490.00820920.00
1012006.11.21 07:07sell5183.001.89641.90241.6964
1022006.11.21 07:08close5183.001.89701.90241.6964-4980.00815940.00
1032006.11.21 07:12sell5282.001.89701.90301.6970
1042006.11.21 07:21close5282.001.89681.90301.69701640.00817580.00
1052006.11.21 07:25buy5382.001.89771.89172.0977
1062006.11.21 07:27close5382.001.89741.89172.0977-2460.00815120.00
1072006.11.21 07:36buy5482.001.89761.89162.0976
1082006.11.21 07:39close5482.001.89761.89162.09760.00815120.00
1092006.11.21 07:39buy5582.001.89781.89182.0978
1102006.11.21 07:43close5582.001.89811.89182.09782460.00817580.00
1112006.11.21 07:48buy5682.001.89771.89172.0977
1122006.11.21 07:49close5682.001.89751.89172.0977-1640.00815940.00
1132006.11.21 07:49buy5782.001.89781.89182.0978
1142006.11.21 07:49close5782.001.89741.89182.0978-3280.00812660.00
1152006.11.21 07:50buy5882.001.89781.89182.0978
1162006.11.21 07:54close5882.001.89771.89182.0978-820.00811840.00
1172006.11.21 07:56buy5982.001.89791.89192.0979
1182006.11.21 07:57close5982.001.89761.89192.0979-2460.00809380.00
1192006.11.21 07:59buy6081.001.89791.89192.0979
1202006.11.21 08:00close6081.001.89761.89192.0979-2430.00806950.00
1212006.11.21 08:00buy6181.001.89811.89212.0981
1222006.11.21 08:04close6181.001.89781.89212.0981-2430.00804520.00
1232006.11.21 08:05buy6281.001.89821.89222.0982
1242006.11.21 08:06close6281.001.89791.89222.0982-2430.00802090.00
1252006.11.21 08:06buy6381.001.89811.89212.0981
1262006.11.21 08:08close6381.001.89801.89212.0981-810.00801280.00
1272006.11.21 08:08buy6481.001.89831.89232.0983
1282006.11.21 08:09close6481.001.89801.89232.0983-2430.00798850.00
1292006.11.21 08:09buy6580.001.89821.89222.0982
1302006.11.21 08:10close6580.001.89781.89222.0982-3200.00795650.00
1312006.11.21 08:20sell6680.001.89731.90331.6973
1322006.11.21 08:25close6680.001.89771.90331.6973-3200.00792450.00
1332006.11.21 08:26sell6780.001.89731.90331.6973
1342006.11.21 08:27close6780.001.89761.90331.6973-2400.00790050.00
1352006.11.21 08:28sell6880.001.89731.90331.6973
1362006.11.21 08:29close6880.001.89801.90331.6973-5600.00784450.00
1372006.11.21 08:31buy6979.001.89841.89242.0984
1382006.11.21 08:33close6979.001.89831.89242.0984-790.00783660.00
1392006.11.21 08:39buy7079.001.89841.89242.0984
1402006.11.21 08:41close7079.001.89821.89242.0984-1580.00782080.00
1412006.11.21 08:42buy7179.001.89841.89242.0984
1422006.11.21 08:46close7179.001.89851.89242.0984790.00782870.00
1432006.11.21 08:54buy7279.001.89831.89232.0983
1442006.11.21 08:58close7279.001.89821.89232.0983-790.00782080.00
1452006.11.21 08:58buy7379.001.89851.89252.0985
1462006.11.21 09:01close7379.001.89831.89252.0985-1580.00780500.00
1472006.11.21 09:15sell7479.001.89771.90371.6977
1482006.11.21 09:18close7479.001.89801.90371.6977-2370.00778130.00
1492006.11.21 09:26buy7578.001.89821.89222.0982
1502006.11.21 09:31close7578.001.89831.89222.0982780.00778910.00
1512006.11.21 09:33buy7678.001.89851.89252.0985
1522006.11.21 09:33close7678.001.89821.89252.0985-2340.00776570.00
1532006.11.21 09:35buy7778.001.89851.89252.0985
1542006.11.21 09:41close7778.001.89881.89252.09852340.00778910.00
1552006.11.21 09:46buy7878.001.89891.89292.0989
1562006.11.21 09:48close7878.001.89851.89292.0989-3120.00775790.00
1572006.11.21 09:49buy7978.001.89881.89282.0988
1582006.11.21 09:49close7978.001.89851.89282.0988-2340.00773450.00
1592006.11.21 09:53buy8078.001.89881.89282.0988
1602006.11.21 10:01close8078.001.89881.89282.09880.00773450.00
1612006.11.21 10:03buy8178.001.89931.89332.0993
1622006.11.21 10:06close8178.001.89911.89332.0993-1560.00771890.00
1632006.11.21 10:06buy8278.001.89951.89352.0995
1642006.11.21 10:07close8278.001.89921.89352.0995-2340.00769550.00
1652006.11.21 10:17buy8377.001.89911.89312.0991
1662006.11.21 10:18close8377.001.89881.89312.0991-2310.00767240.00
1672006.11.21 10:26buy8477.001.89931.89332.0993
1682006.11.21 10:28close8477.001.89891.89332.0993-3080.00764160.00
1692006.11.21 10:31buy8577.001.89911.89312.0991
1702006.11.21 10:31close8577.001.89891.89312.0991-1540.00762620.00
1712006.11.21 10:32buy8677.001.89911.89312.0991
1722006.11.21 10:32close8677.001.89891.89312.0991-1540.00761080.00
1732006.11.21 10:50sell8777.001.89811.90411.6981
1742006.11.21 10:51close8777.001.89851.90411.6981-3080.00758000.00
1752006.11.21 11:00buy8876.001.89971.89372.0997
1762006.11.21 11:03close8876.001.89861.89372.0997-8360.00749640.00
1772006.11.21 11:05buy8975.001.89901.89302.0990
1782006.11.21 11:09close8975.001.89901.89302.09900.00749640.00
1792006.11.21 11:10buy9075.001.89941.89342.0994
1802006.11.21 11:12close9075.001.89921.89342.0994-1500.00748140.00
1812006.11.21 11:12buy9175.001.89961.89362.0996
1822006.11.21 11:13close9175.001.89931.89362.0996-2250.00745890.00
1832006.11.21 11:16buy9275.001.89951.89352.0995
1842006.11.21 11:22close9275.001.89971.89352.09951500.00747390.00
1852006.11.21 11:27buy9375.001.89951.89352.0995
1862006.11.21 11:32close9375.001.89931.89352.0995-1500.00745890.00
1872006.11.21 11:32buy9475.001.89961.89362.0996
1882006.11.21 11:35close9475.001.89931.89362.0996-2250.00743640.00
1892006.11.21 11:36buy9575.001.89961.89362.0996
1902006.11.21 11:36close9575.001.89931.89362.0996-2250.00741390.00
1912006.11.21 11:46sell9675.001.89831.90431.6983
1922006.11.21 11:49close9675.001.89851.90431.6983-1500.00739890.00
1932006.11.21 11:52sell9774.001.89821.90421.6982
1942006.11.21 11:58close9774.001.89781.90421.69822960.00742850.00
1952006.11.21 11:58sell9875.001.89761.90361.6976
1962006.11.21 11:59close9875.001.89791.90361.6976-2250.00740600.00
1972006.11.21 12:04sell9975.001.89781.90381.6978
1982006.11.21 12:06close9975.001.89821.90381.6978-3000.00737600.00
1992006.11.21 12:08sell10074.001.89791.90391.6979
2002006.11.21 12:09close10074.001.89811.90391.6979-1480.00736120.00
2012006.11.21 12:12sell10174.001.89821.90421.6982
2022006.11.21 12:12close10174.001.89851.90421.6982-2220.00733900.00
2032006.11.21 12:16buy10274.001.89901.89302.0990
2042006.11.21 12:18close10274.001.89871.89302.0990-2220.00731680.00
2052006.11.21 12:20buy10374.001.89911.89312.0991
2062006.11.21 12:21close10374.001.89871.89312.0991-2960.00728720.00
2072006.11.21 12:23buy10473.001.89891.89292.0989
2082006.11.21 12:27close10473.001.89911.89292.09891460.00730180.00
2092006.11.21 12:27buy10574.001.89951.89352.0995
2102006.11.21 12:28close10574.001.89891.89352.0995-4440.00725740.00
2112006.11.21 12:30buy10673.001.89921.89322.0992
2122006.11.21 12:30close10673.001.89891.89322.0992-2190.00723550.00
2132006.11.21 12:31buy10773.001.89921.89322.0992
2142006.11.21 12:32close10773.001.89891.89322.0992-2190.00721360.00
2152006.11.21 12:34buy10873.001.89921.89322.0992
2162006.11.21 12:35close10873.001.89881.89322.0992-2920.00718440.00
2172006.11.21 12:36buy10972.001.89911.89312.0991
2182006.11.21 12:36close10972.001.89881.89312.0991-2160.00716280.00
2192006.11.21 12:36buy11072.001.89921.89322.0992
2202006.11.21 12:39close11072.001.89891.89322.0992-2160.00714120.00
2212006.11.21 12:40buy11172.001.89921.89322.0992
2222006.11.21 12:41close11172.001.89891.89322.0992-2160.00711960.00
2232006.11.21 12:44sell11272.001.89841.90441.6984
2242006.11.21 12:47close11272.001.89871.90441.6984-2160.00709800.00
2252006.11.21 12:48sell11371.001.89841.90441.6984
2262006.11.21 12:49close11371.001.89861.90441.6984-1420.00708380.00
2272006.11.21 12:54sell11471.001.89861.90461.6986
2282006.11.21 12:56close11471.001.89861.90461.69860.00708380.00
2292006.11.21 12:57sell11571.001.89841.90441.6984
2302006.11.21 12:58close11571.001.89871.90441.6984-2130.00706250.00
2312006.11.21 13:04buy11671.001.89901.89302.0990
2322006.11.21 13:05close11671.001.89871.89302.0990-2130.00704120.00
2332006.11.21 13:06buy11771.001.89951.89352.0995
2342006.11.21 13:10close11771.001.89931.89352.0995-1420.00702700.00
2352006.11.21 13:13buy11871.001.89941.89342.0994
2362006.11.21 13:13close11871.001.89921.89342.0994-1420.00701280.00
2372006.11.21 13:14buy11971.001.89941.89342.0994
2382006.11.21 13:14close11971.001.89921.89342.0994-1420.00699860.00
2392006.11.21 13:16buy12070.001.89931.89332.0993
2402006.11.21 13:16close12070.001.89901.89332.0993-2100.00697760.00
2412006.11.21 13:17buy12170.001.89931.89332.0993
2422006.11.21 13:21close12170.001.89941.89332.0993700.00698460.00
2432006.11.21 13:22buy12270.001.89961.89362.0996
2442006.11.21 13:22close12270.001.89941.89362.0996-1400.00697060.00
2452006.11.21 13:26buy12370.001.89971.89372.0997
2462006.11.21 13:26close12370.001.89921.89372.0997-3500.00693560.00
2472006.11.21 13:26buy12470.001.89951.89352.0995
2482006.11.21 13:27close12470.001.89931.89352.0995-1400.00692160.00
2492006.11.21 13:27buy12570.001.89961.89362.0996
2502006.11.21 13:27close12570.001.89921.89362.0996-2800.00689360.00
2512006.11.21 13:28buy12669.001.89961.89362.0996
2522006.11.21 13:30close12669.001.89931.89362.0996-2070.00687290.00
2532006.11.21 13:31buy12769.001.89981.89382.0998
2542006.11.21 13:31close12769.001.89921.89382.0998-4140.00683150.00
2552006.11.21 13:33buy12869.001.89961.89362.0996
2562006.11.21 13:33close12869.001.89941.89362.0996-1380.00681770.00
2572006.11.21 13:36sell12969.001.89881.90481.6988
2582006.11.21 13:38close12969.001.89901.90481.6988-1380.00680390.00
2592006.11.21 13:41sell13069.001.89861.90461.6986
2602006.11.21 13:44close13069.001.89881.90461.6986-1380.00679010.00
2612006.11.21 13:45sell13168.001.89851.90451.6985
2622006.11.21 13:45close13168.001.89871.90451.6985-1360.00677650.00
2632006.11.21 13:59sell13268.001.89861.90461.6986
2642006.11.21 14:05close13268.001.89841.90461.69861360.00679010.00
2652006.11.21 14:05sell13368.001.89781.90381.6978
2662006.11.21 14:05close13368.001.89821.90381.6978-2720.00676290.00
2672006.11.21 14:06sell13468.001.89811.90411.6981
2682006.11.21 14:07close13468.001.89821.90411.6981-680.00675610.00
2692006.11.21 14:08sell13568.001.89781.90381.6978
2702006.11.21 14:10close13568.001.89791.90381.6978-680.00674930.00
2712006.11.21 14:11sell13668.001.89771.90371.6977
2722006.11.21 14:12close13668.001.89781.90371.6977-680.00674250.00
2732006.11.21 14:14sell13768.001.89781.90381.6978
2742006.11.21 14:15close13768.001.89821.90381.6978-2720.00671530.00
2752006.11.21 14:17sell13868.001.89781.90381.6978
2762006.11.21 14:17close13868.001.89841.90381.6978-4080.00667450.00
2772006.11.21 14:38sell13967.001.89801.90401.6980
2782006.11.21 14:40close13967.001.89841.90401.6980-2680.00664770.00
2792006.11.21 14:40sell14067.001.89781.90381.6978
2802006.11.21 14:40close14067.001.89821.90381.6978-2680.00662090.00
2812006.11.21 14:41sell14167.001.89781.90381.6978
2822006.11.21 14:42close14167.001.89821.90381.6978-2680.00659410.00
2832006.11.21 14:42sell14266.001.89771.90371.6977
2842006.11.21 14:45close14266.001.89801.90371.6977-1980.00657430.00
2852006.11.21 14:45sell14366.001.89771.90371.6977
2862006.11.21 14:45close14366.001.89801.90371.6977-1980.00655450.00
2872006.11.21 14:45sell14466.001.89771.90371.6977
2882006.11.21 14:48close14466.001.89791.90371.6977-1320.00654130.00
2892006.11.21 14:49sell14566.001.89761.90361.6976
2902006.11.21 14:50close14566.001.89781.90361.6976-1320.00652810.00
2912006.11.21 14:53sell14666.001.89751.90351.6975
2922006.11.21 14:54close14666.001.89791.90351.6975-2640.00650170.00
2932006.11.21 14:59buy14766.001.89891.89292.0989
2942006.11.21 15:00close14766.001.89841.89292.0989-3300.00646870.00
2952006.11.21 15:05buy14865.001.89861.89262.0986
2962006.11.21 15:05close14865.001.89841.89262.0986-1300.00645570.00
2972006.11.21 15:07buy14965.001.89871.89272.0987
2982006.11.21 15:07close14965.001.89831.89272.0987-2600.00642970.00
2992006.11.21 15:20sell15065.001.89801.90401.6980
3002006.11.21 15:22close15065.001.89831.90401.6980-1950.00641020.00
3012006.11.21 15:22sell15165.001.89791.90391.6979
3022006.11.21 15:23close15165.001.89831.90391.6979-2600.00638420.00
3032006.11.21 15:24sell15264.001.89801.90401.6980
3042006.11.21 15:25close15264.001.89831.90401.6980-1920.00636500.00
3052006.11.21 15:29buy15364.001.89871.89272.0987
3062006.11.21 15:35close15364.001.89871.89272.09870.00636500.00
3072006.11.21 15:37buy15464.001.89911.89312.0991
3082006.11.21 15:39close15464.001.89881.89312.0991-1920.00634580.00
3092006.11.21 15:40buy15564.001.89911.89312.0991
3102006.11.21 15:41close15564.001.89881.89312.0991-1920.00632660.00
3112006.11.21 15:45buy15664.001.89901.89302.0990
3122006.11.21 15:49close15664.001.89871.89302.0990-1920.00630740.00
3132006.11.21 15:49buy15764.001.89921.89322.0992
3142006.11.21 15:49close15764.001.89871.89322.0992-3200.00627540.00
3152006.11.21 15:51buy15863.001.89931.89332.0993
3162006.11.21 15:52close15863.001.89881.89332.0993-3150.00624390.00
3172006.11.21 15:53buy15963.001.89931.89332.0993
3182006.11.21 15:54close15963.001.89901.89332.0993-1890.00622500.00
3192006.11.21 15:54buy16063.001.89931.89332.0993
3202006.11.21 15:55close16063.001.89891.89332.0993-2520.00619980.00
3212006.11.21 15:56buy16162.001.89921.89322.0992
3222006.11.21 15:57close16162.001.89901.89322.0992-1240.00618740.00
3232006.11.21 15:59buy16262.001.89921.89322.0992
3242006.11.21 16:04close16262.001.89911.89322.0992-620.00618120.00
3252006.11.21 16:08buy16362.001.89931.89332.0993
3262006.11.21 16:08close16362.001.89881.89332.0993-3100.00615020.00
3272006.11.21 16:12sell16462.001.89841.90441.6984
3282006.11.21 16:14close16462.001.89871.90441.6984-1860.00613160.00
3292006.11.21 16:14sell16562.001.89841.90441.6984
3302006.11.21 16:16close16562.001.89871.90441.6984-1860.00611300.00
3312006.11.21 16:16sell16662.001.89841.90441.6984
3322006.11.21 16:18close16662.001.89871.90441.6984-1860.00609440.00
3332006.11.21 16:23sell16761.001.89841.90441.6984
3342006.11.21 16:27close16761.001.89831.90441.6984610.00610050.00
3352006.11.21 16:27sell16862.001.89791.90391.6979
3362006.11.21 16:28close16862.001.89821.90391.6979-1860.00608190.00
3372006.11.21 16:28sell16961.001.89801.90401.6980
3382006.11.21 16:29close16961.001.89831.90401.6980-1830.00606360.00
3392006.11.21 16:32sell17061.001.89811.90411.6981
3402006.11.21 16:32close17061.001.89831.90411.6981-1220.00605140.00
3412006.11.21 16:33sell17161.001.89811.90411.6981
3422006.11.21 16:33close17161.001.89851.90411.6981-2440.00602700.00
3432006.11.21 16:39buy17261.001.89891.89292.0989
3442006.11.21 16:41close17261.001.89861.89292.0989-1830.00600870.00
3452006.11.21 16:41buy17361.001.89891.89292.0989
3462006.11.21 16:42close17361.001.89861.89292.0989-1830.00599040.00
3472006.11.21 16:42buy17460.001.89891.89292.0989
3482006.11.21 16:42close17460.001.89861.89292.0989-1800.00597240.00
3492006.11.21 16:52sell17560.001.89811.90411.6981
3502006.11.21 16:53close17560.001.89851.90411.6981-2400.00594840.00
3512006.11.21 16:55sell17660.001.89831.90431.6983
3522006.11.21 16:56close17660.001.89861.90431.6983-1800.00593040.00
3532006.11.21 16:58sell17760.001.89821.90421.6982
3542006.11.21 17:00close17760.001.89861.90421.6982-2400.00590640.00
3552006.11.21 17:03sell17860.001.89831.90431.6983
3562006.11.21 17:03close17860.001.89871.90431.6983-2400.00588240.00
3572006.11.21 17:04sell17959.001.89831.90431.6983
3582006.11.21 17:04close17959.001.89871.90431.6983-2360.00585880.00
3592006.11.21 17:05sell18059.001.89811.90411.6981
3602006.11.21 17:08close18059.001.89831.90411.6981-1180.00584700.00
3612006.11.21 17:08sell18159.001.89811.90411.6981
3622006.11.21 17:09close18159.001.89841.90411.6981-1770.00582930.00
3632006.11.21 17:10sell18259.001.89801.90401.6980
3642006.11.21 17:12close18259.001.89841.90401.6980-2360.00580570.00
3652006.11.21 17:14sell18359.001.89811.90411.6981
3662006.11.21 17:14close18359.001.89851.90411.6981-2360.00578210.00
3672006.11.21 17:16sell18458.001.89821.90421.6982
3682006.11.21 17:16close18458.001.89851.90421.6982-1740.00576470.00
3692006.11.21 17:17sell18558.001.89821.90421.6982
3702006.11.21 17:24close18558.001.89831.90421.6982-580.00575890.00
3712006.11.21 17:26sell18658.001.89811.90411.6981
3722006.11.21 17:27close18658.001.89831.90411.6981-1160.00574730.00
3732006.11.21 17:27sell18758.001.89811.90411.6981
3742006.11.21 17:34close18758.001.89801.90411.6981580.00575310.00
3752006.11.21 17:43buy18858.001.89861.89262.0986
3762006.11.21 17:44close18858.001.89831.89262.0986-1740.00573570.00
3772006.11.21 17:51sell18958.001.89781.90381.6978
3782006.11.21 17:53close18958.001.89821.90381.6978-2320.00571250.00
3792006.11.21 17:55sell19058.001.89781.90381.6978
3802006.11.21 17:58close19058.001.89821.90381.6978-2320.00568930.00
3812006.11.21 18:13buy19157.001.89861.89262.0986
3822006.11.21 18:14close19157.001.89831.89262.0986-1710.00567220.00
3832006.11.21 18:16buy19257.001.89861.89262.0986
3842006.11.21 18:17close19257.001.89831.89262.0986-1710.00565510.00
3852006.11.21 18:20buy19357.001.89861.89262.0986
3862006.11.21 18:21close19357.001.89831.89262.0986-1710.00563800.00
3872006.11.21 18:29sell19457.001.89811.90411.6981
3882006.11.21 18:30close19457.001.89851.90411.6981-2280.00561520.00
3892006.11.21 18:34sell19557.001.89811.90411.6981
3902006.11.21 18:35close19557.001.89841.90411.6981-1710.00559810.00
3912006.11.21 18:36sell19656.001.89811.90411.6981
3922006.11.21 18:41close19656.001.89831.90411.6981-1120.00558690.00
3932006.11.21 18:45sell19756.001.89801.90401.6980
3942006.11.21 18:48close19756.001.89841.90401.6980-2240.00556450.00
3952006.11.21 18:52buy19856.001.89871.89272.0987
3962006.11.21 18:57close19856.001.89851.89272.0987-1120.00555330.00
3972006.11.21 19:00buy19956.001.89881.89282.0988
3982006.11.21 19:03close19956.001.89851.89282.0988-1680.00553650.00
3992006.11.21 19:06buy20056.001.89881.89282.0988
4002006.11.21 19:07close20056.001.89851.89282.0988-1680.00551970.00
4012006.11.21 19:08buy20156.001.89891.89292.0989
4022006.11.21 19:18close20156.001.89901.89292.0989560.00552530.00
4032006.11.21 19:19buy20256.001.89931.89332.0993
4042006.11.21 19:20close20256.001.89891.89332.0993-2240.00550290.00
4052006.11.21 19:21buy20356.001.89921.89322.0992
4062006.11.21 19:21close20356.001.89891.89322.0992-1680.00548610.00
4072006.11.21 19:22buy20455.001.89921.89322.0992
4082006.11.21 19:24close20455.001.89901.89322.0992-1100.00547510.00
4092006.11.21 19:24buy20555.001.89941.89342.0994
4102006.11.21 19:30close20555.001.89971.89342.09941650.00549160.00
4112006.11.21 19:32buy20655.001.90031.89432.1003
4122006.11.21 19:33close20655.001.89991.89432.1003-2200.00546960.00
4132006.11.21 19:33buy20755.001.90021.89422.1002
4142006.11.21 19:34close20755.001.89971.89422.1002-2750.00544210.00
4152006.11.21 19:36buy20855.001.90031.89432.1003
4162006.11.21 19:37close20855.001.89971.89432.1003-3300.00540910.00
4172006.11.21 19:46buy20955.001.90051.89452.1005
4182006.11.21 19:47close20955.001.89991.89452.1005-3300.00537610.00
4192006.11.21 19:50buy21054.001.90011.89412.1001
4202006.11.21 19:51close21054.001.89951.89412.1001-3240.00534370.00
4212006.11.21 19:52buy21154.001.89991.89392.0999
4222006.11.21 19:54close21154.001.89951.89392.0999-2160.00532210.00
4232006.11.21 19:55buy21254.001.89991.89392.0999
4242006.11.21 19:55close21254.001.89941.89392.0999-2700.00529510.00
4252006.11.21 19:55buy21353.001.89991.89392.0999
4262006.11.21 19:56close21353.001.89951.89392.0999-2120.00527390.00
4272006.11.21 19:56buy21453.001.89991.89392.0999
4282006.11.21 19:57close21453.001.89951.89392.0999-2120.00525270.00
4292006.11.21 19:57buy21553.001.89991.89392.0999
4302006.11.21 19:57close21553.001.89951.89392.0999-2120.00523150.00
4312006.11.21 19:59buy21653.001.89991.89392.0999
4322006.11.21 20:01close21653.001.89971.89392.0999-1060.00522090.00
4332006.11.21 20:03buy21753.001.89991.89392.0999
4342006.11.21 20:03close21753.001.89941.89392.0999-2650.00519440.00
4352006.11.21 20:40buy21852.001.89991.89392.0999
4362006.11.21 20:41close21852.001.89961.89392.0999-1560.00517880.00
4372006.11.21 20:42buy21952.001.89991.89392.0999
4382006.11.21 20:46close21952.001.89981.89392.0999-520.00517360.00
4392006.11.21 20:47buy22052.001.90011.89412.1001
4402006.11.21 20:48close22052.001.89981.89412.1001-1560.00515800.00
4412006.11.21 20:51buy22152.001.90021.89422.1002
4422006.11.21 20:53close22152.001.89991.89422.1002-1560.00514240.00
4432006.11.21 20:53buy22252.001.90041.89442.1004
4442006.11.21 20:57close22252.001.90001.89442.1004-2080.00512160.00
4452006.11.21 20:58buy22352.001.90031.89432.1003
4462006.11.21 20:59close22352.001.90001.89432.1003-1560.00510600.00
4472006.11.21 21:00buy22452.001.90021.89422.1002
4482006.11.21 21:00close22452.001.89991.89422.1002-1560.00509040.00
4492006.11.21 21:01buy22551.001.90021.89422.1002
4502006.11.21 21:02close22551.001.90001.89422.1002-1020.00508020.00
4512006.11.21 21:23sell22651.001.89901.90501.6990
4522006.11.21 21:24close22651.001.89931.90501.6990-1530.00506490.00
4532006.11.21 21:24sell22751.001.89911.90511.6991
4542006.11.21 21:25close22751.001.89931.90511.6991-1020.00505470.00
4552006.11.21 21:26sell22851.001.89901.90501.6990
4562006.11.21 21:27close22851.001.89931.90501.6990-1530.00503940.00
4572006.11.21 21:30sell22951.001.89891.90491.6989
4582006.11.21 21:46close22951.001.89871.90491.69891020.00504960.00
4592006.11.21 21:53sell23051.001.89891.90491.6989
4602006.11.21 21:59close23051.001.89911.90491.6989-1020.00503940.00
4612006.11.21 22:02sell23151.001.89891.90491.6989
4622006.11.21 22:04close23151.001.89931.90491.6989-2040.00501900.00
4632006.11.21 22:05buy23251.001.89931.89332.0993
4642006.11.21 22:06close23251.001.89891.89332.0993-2040.00499860.00
4652006.11.21 22:27sell23350.001.89881.90481.6988
4662006.11.21 22:29close23350.001.89901.90481.6988-1000.00498860.00
4672006.11.21 22:30sell23450.001.89881.90481.6988
4682006.11.21 22:31close23450.001.89911.90481.6988-1500.00497360.00
4692006.11.21 22:35sell23550.001.89871.90471.6987
4702006.11.21 22:38close23550.001.89901.90471.6987-1500.00495860.00
4712006.11.21 22:39sell23650.001.89881.90481.6988
4722006.11.21 22:45close23650.001.89911.90481.6988-1500.00494360.00
4732006.11.21 22:46buy23750.001.89941.89342.0994
4742006.11.21 22:53close23750.001.89991.89342.09942500.00496860.00
4752006.11.21 22:54buy23850.001.90011.89412.1001
4762006.11.21 22:57close23850.001.89971.89412.1001-2000.00494860.00
4772006.11.21 22:57buy23950.001.90011.89412.1001
4782006.11.21 22:57close23950.001.89981.89412.1001-1500.00493360.00
4792006.11.21 23:02buy24050.001.90001.89402.1000
4802006.11.21 23:07close24050.001.89961.89402.1000-2000.00491360.00
4812006.11.21 23:18sell24150.001.89881.90481.6988
4822006.11.21 23:30close24150.001.89911.90481.6988-1500.00489860.00
4832006.11.21 23:33sell24249.001.89871.90471.6987
4842006.11.21 23:35close24249.001.89911.90471.6987-1960.00487900.00
4852006.11.21 23:36sell24349.001.89861.90461.6986
4862006.11.21 23:38close24349.001.89901.90461.6986-1960.00485940.00
4872006.11.21 23:38sell24449.001.89871.90471.6987
4882006.11.21 23:40close24449.001.89901.90471.6987-1470.00484470.00
4892006.11.21 23:41sell24549.001.89871.90471.6987
4902006.11.21 23:44close24549.001.89901.90471.6987-1470.00483000.00
4912006.11.21 23:53sell24649.001.89871.90471.6987
4922006.11.21 23:54close24649.001.89901.90471.6987-1470.00481530.00
4932006.11.21 23:55sell24749.001.89881.90481.6988
4942006.11.21 23:55close24749.001.89911.90481.6988-1470.00480060.00
4952006.11.21 23:59buy24849.001.89941.89342.0994
4962006.11.22 00:01close24849.001.89901.89342.0994-2185.40477874.60
4972006.11.22 00:09buy24948.001.89941.89342.0994
4982006.11.22 00:23close24948.001.89901.89342.0994-1920.00475954.60
4992006.11.22 00:24buy25048.001.89931.89332.0993
5002006.11.22 00:44close25048.001.89931.89332.09930.00475954.60
5012006.11.22 00:45buy25148.001.89961.89362.0996
5022006.11.22 00:50close25148.001.89931.89362.0996-1440.00474514.60
5032006.11.22 00:51buy25248.001.89971.89372.0997
5042006.11.22 00:57close25248.001.89961.89372.0997-480.00474034.60
5052006.11.22 01:10buy25348.001.89981.89382.0998
5062006.11.22 01:11close25348.001.89951.89382.0998-1440.00472594.60
5072006.11.22 01:13buy25448.001.89981.89382.0998
5082006.11.22 01:13close25448.001.89951.89382.0998-1440.00471154.60
5092006.11.22 01:14buy25548.001.89981.89382.0998
5102006.11.22 01:19close25548.001.89961.89382.0998-960.00470194.60
5112006.11.22 01:24buy25648.001.89981.89382.0998
5122006.11.22 01:34close25648.001.89991.89382.0998480.00470674.60
5132006.11.22 01:34buy25748.001.90031.89432.1003
5142006.11.22 01:34close25748.001.89991.89432.1003-1920.00468754.60
5152006.11.22 01:37buy25847.001.90011.89412.1001
5162006.11.22 01:51close25847.001.90061.89412.10012350.00471104.60
5172006.11.22 01:51buy25948.001.90121.89522.1012
5182006.11.22 01:58close25948.001.90131.89522.1012480.00471584.60
5192006.11.22 01:58buy26048.001.90161.89562.1016
5202006.11.22 01:59close26048.001.90131.89562.1016-1440.00470144.60
5212006.11.22 02:02buy26148.001.90151.89552.1015
5222006.11.22 02:06close26148.001.90141.89552.1015-480.00469664.60
5232006.11.22 02:10buy26247.001.90171.89572.1017
5242006.11.22 02:11close26247.001.90141.89572.1017-1410.00468254.60
5252006.11.22 02:12buy26347.001.90171.89572.1017
5262006.11.22 02:14close26347.001.90141.89572.1017-1410.00466844.60
5272006.11.22 02:17buy26447.001.90171.89572.1017
5282006.11.22 02:18close26447.001.90141.89572.1017-1410.00465434.60
5292006.11.22 02:18buy26547.001.90191.89592.1019
5302006.11.22 02:22close26547.001.90181.89592.1019-470.00464964.60
5312006.11.22 02:23buy26647.001.90221.89622.1022
5322006.11.22 02:24close26647.001.90181.89622.1022-1880.00463084.60
5332006.11.22 02:24buy26747.001.90211.89612.1021
5342006.11.22 02:30close26747.001.90221.89612.1021470.00463554.60
5352006.11.22 02:30buy26847.001.90251.89652.1025
5362006.11.22 02:30close26847.001.90211.89652.1025-1880.00461674.60
5372006.11.22 02:31buy26947.001.90241.89642.1024
5382006.11.22 02:31close26947.001.90221.89642.1024-940.00460734.60
5392006.11.22 02:36buy27047.001.90201.89602.1020
5402006.11.22 02:45close27047.001.90181.89602.1020-940.00459794.60
5412006.11.22 02:45buy27146.001.90221.89622.1022
5422006.11.22 02:46close27146.001.90181.89622.1022-1840.00457954.60
5432006.11.22 02:46buy27246.001.90221.89622.1022
5442006.11.22 02:49close27246.001.90201.89622.1022-920.00457034.60
5452006.11.22 02:49buy27346.001.90231.89632.1023
5462006.11.22 02:49close27346.001.90201.89632.1023-1380.00455654.60
5472006.11.22 02:50buy27446.001.90231.89632.1023
5482006.11.22 02:51close27446.001.90201.89632.1023-1380.00454274.60
5492006.11.22 02:53buy27546.001.90231.89632.1023
5502006.11.22 02:54close27546.001.90201.89632.1023-1380.00452894.60
5512006.11.22 02:56buy27646.001.90231.89632.1023
5522006.11.22 02:56close27646.001.90191.89632.1023-1840.00451054.60
5532006.11.22 02:58buy27746.001.90231.89632.1023
5542006.11.22 03:00close27746.001.90201.89632.1023-1380.00449674.60
5552006.11.22 03:01buy27845.001.90221.89622.1022
5562006.11.22 03:02close27845.001.90191.89622.1022-1350.00448324.60
5572006.11.22 03:03buy27945.001.90231.89632.1023
5582006.11.22 03:05close27945.001.90201.89632.1023-1350.00446974.60
5592006.11.22 03:43buy28045.001.90211.89612.1021
5602006.11.22 03:57close28045.001.90241.89612.10211350.00448324.60
5612006.11.22 03:57buy28145.001.90271.89672.1027
5622006.11.22 03:58close28145.001.90241.89672.1027-1350.00446974.60
5632006.11.22 03:59buy28245.001.90291.89692.1029
5642006.11.22 04:01close28245.001.90261.89692.1029-1350.00445624.60
5652006.11.22 04:03buy28345.001.90291.89692.1029
5662006.11.22 04:05close28345.001.90261.89692.1029-1350.00444274.60
5672006.11.22 04:07buy28445.001.90291.89692.1029
5682006.11.22 04:10close28445.001.90281.89692.1029-450.00443824.60
5692006.11.22 04:10buy28545.001.90351.89752.1035
5702006.11.22 04:13close28545.001.90321.89752.1035-1350.00442474.60
5712006.11.22 04:45buy28645.001.90311.89712.1031
5722006.11.22 04:48close28645.001.90291.89712.1031-900.00441574.60
5732006.11.22 04:48buy28745.001.90341.89742.1034
5742006.11.22 04:48close28745.001.90291.89742.1034-2250.00439324.60
5752006.11.22 04:49buy28844.001.90331.89732.1033
5762006.11.22 04:51close28844.001.90301.89732.1033-1320.00438004.60
5772006.11.22 05:00buy28944.001.90321.89722.1032
5782006.11.22 05:02close28944.001.90291.89722.1032-1320.00436684.60
5792006.11.22 05:05buy29044.001.90321.89722.1032
5802006.11.22 05:06close29044.001.90291.89722.1032-1320.00435364.60
5812006.11.22 05:07buy29144.001.90321.89722.1032
5822006.11.22 05:07close29144.001.90281.89722.1032-1760.00433604.60
5832006.11.22 06:23buy29244.001.90301.89702.1030
5842006.11.22 06:25close29244.001.90261.89702.1030-1760.00431844.60
5852006.11.22 07:19buy29344.001.90261.89662.1026
5862006.11.22 07:26close29344.001.90261.89662.10260.00431844.60
5872006.11.22 07:26buy29444.001.90291.89692.1029
5882006.11.22 07:26close29444.001.90251.89692.1029-1760.00430084.60
5892006.11.22 07:27buy29544.001.90281.89682.1028
5902006.11.22 07:28close29544.001.90251.89682.1028-1320.00428764.60
5912006.11.22 07:28buy29643.001.90291.89692.1029
5922006.11.22 07:28close29643.001.90261.89692.1029-1290.00427474.60
5932006.11.22 07:28buy29743.001.90291.89692.1029
5942006.11.22 07:28close29743.001.90251.89692.1029-1720.00425754.60
5952006.11.22 07:32buy29843.001.90261.89662.1026
5962006.11.22 07:38close29843.001.90341.89662.10263440.00429194.60
5972006.11.22 07:38buy29943.001.90361.89762.1036
5982006.11.22 07:39close29943.001.90341.89762.1036-860.00428334.60
5992006.11.22 07:39buy30043.001.90381.89782.1038
6002006.11.22 07:43close30043.001.90401.89782.1038860.00429194.60
6012006.11.22 07:45buy30143.001.90441.89842.1044
6022006.11.22 07:46close30143.001.90411.89842.1044-1290.00427904.60
6032006.11.22 07:46buy30243.001.90471.89872.1047
6042006.11.22 07:46close30243.001.90421.89872.1047-2150.00425754.60
6052006.11.22 07:46buy30343.001.90451.89852.1045
6062006.11.22 07:49close30343.001.90421.89852.1045-1290.00424464.60
6072006.11.22 07:50buy30443.001.90451.89852.1045
6082006.11.22 07:50close30443.001.90381.89852.1045-3010.00421454.60
6092006.11.22 07:55buy30543.001.90401.89802.1040
6102006.11.22 07:58close30543.001.90381.89802.1040-860.00420594.60
6112006.11.22 07:59buy30643.001.90411.89812.1041
6122006.11.22 08:04close30643.001.90421.89812.1041430.00421024.60
6132006.11.22 08:04buy30743.001.90461.89862.1046
6142006.11.22 08:06close30743.001.90431.89862.1046-1290.00419734.60
6152006.11.22 08:09buy30842.001.90441.89842.1044
6162006.11.22 08:11close30842.001.90401.89842.1044-1680.00418054.60
6172006.11.22 08:11buy30942.001.90441.89842.1044
6182006.11.22 08:11close30942.001.90411.89842.1044-1260.00416794.60
6192006.11.22 08:19buy31042.001.90441.89842.1044
6202006.11.22 08:20close31042.001.90411.89842.1044-1260.00415534.60
6212006.11.22 08:20buy31142.001.90441.89842.1044
6222006.11.22 08:25close31142.001.90431.89842.1044-420.00415114.60
6232006.11.22 08:26buy31242.001.90461.89862.1046
6242006.11.22 08:28close31242.001.90441.89862.1046-840.00414274.60
6252006.11.22 08:30buy31342.001.90471.89872.1047
6262006.11.22 08:38close31342.001.90571.89872.10474200.00418474.60
6272006.11.22 08:40buy31442.001.90611.90012.1061
6282006.11.22 08:42close31442.001.90611.90012.10610.00418474.60
6292006.11.22 08:46buy31542.001.90591.89992.1059
6302006.11.22 08:46close31542.001.90561.89992.1059-1260.00417214.60
6312006.11.22 08:46buy31642.001.90601.90002.1060
6322006.11.22 08:48close31642.001.90571.90002.1060-1260.00415954.60
6332006.11.22 08:48buy31742.001.90591.89992.1059
6342006.11.22 08:50close31742.001.90571.89992.1059-840.00415114.60
6352006.11.22 08:52buy31842.001.90591.89992.1059
6362006.11.22 08:53close31842.001.90561.89992.1059-1260.00413854.60
6372006.11.22 08:55buy31942.001.90581.89982.1058
6382006.11.22 08:57close31942.001.90551.89982.1058-1260.00412594.60
6392006.11.22 08:58buy32042.001.90591.89992.1059
6402006.11.22 09:00close32042.001.90561.89992.1059-1260.00411334.60
6412006.11.22 09:00buy32142.001.90601.90002.1060
6422006.11.22 09:09close32142.001.90611.90002.1060420.00411754.60
6432006.11.22 09:12buy32242.001.90601.90002.1060
6442006.11.22 09:12close32242.001.90581.90002.1060-840.00410914.60
6452006.11.22 09:31sell32342.001.90381.90981.7038
6462006.11.22 09:34close32342.001.90381.90981.70380.00410914.60
6472006.11.22 09:34sell32442.001.90341.90941.7034
6482006.11.22 09:34close32442.001.90371.90941.7034-1260.00409654.60
6492006.11.22 09:34sell32541.001.90331.90931.7033
6502006.11.22 09:34close32541.001.90381.90931.7033-2050.00407604.60
6512006.11.22 09:45buy32641.001.90561.89962.1056
6522006.11.22 09:52close32641.001.90621.89962.10562460.00410064.60
6532006.11.22 09:57buy32742.001.90541.89942.1054
6542006.11.22 09:57close32742.001.90511.89942.1054-1260.00408804.60
6552006.11.22 10:00buy32841.001.90521.89922.1052
6562006.11.22 10:01close32841.001.90461.89922.1052-2460.00406344.60
6572006.11.22 10:01buy32941.001.90541.89942.1054
6582006.11.22 10:01close32941.001.90461.89942.1054-3280.00403064.60
6592006.11.22 10:01buy33041.001.90541.89942.1054
6602006.11.22 10:03close33041.001.90491.89942.1054-2050.00401014.60
6612006.11.22 10:05buy33141.001.90521.89922.1052
6622006.11.22 10:08close33141.001.90501.89922.1052-820.00400194.60
6632006.11.22 10:15buy33241.001.90571.89972.1057
6642006.11.22 10:23close33241.001.90591.89972.1057820.00401014.60
6652006.11.22 10:23buy33341.001.90621.90022.1062
6662006.11.22 10:24close33341.001.90581.90022.1062-1640.00399374.60
6672006.11.22 10:29buy33440.001.90581.89982.1058
6682006.11.22 10:32close33440.001.90561.89982.1058-800.00398574.60
6692006.11.22 10:32buy33540.001.90581.89982.1058
6702006.11.22 10:37close33540.001.90571.89982.1058-400.00398174.60
6712006.11.22 10:38buy33640.001.90631.90032.1063
6722006.11.22 10:41close33640.001.90591.90032.1063-1600.00396574.60
6732006.11.22 10:41buy33740.001.90621.90022.1062
6742006.11.22 10:41close33740.001.90591.90022.1062-1200.00395374.60
6752006.11.22 10:42buy33840.001.90621.90022.1062
6762006.11.22 10:43close33840.001.90581.90022.1062-1600.00393774.60
6772006.11.22 10:45buy33940.001.90621.90022.1062
6782006.11.22 10:45close33940.001.90571.90022.1062-2000.00391774.60
6792006.11.22 10:49buy34040.001.90621.90022.1062
6802006.11.22 10:56close34040.001.90611.90022.1062-400.00391374.60
6812006.11.22 10:56buy34140.001.90651.90052.1065
6822006.11.22 10:57close34140.001.90621.90052.1065-1200.00390174.60
6832006.11.22 10:57buy34240.001.90651.90052.1065
6842006.11.22 10:57close34240.001.90611.90052.1065-1600.00388574.60
6852006.11.22 10:59buy34339.001.90641.90042.1064
6862006.11.22 10:59close34339.001.90611.90042.1064-1170.00387404.60
6872006.11.22 11:01buy34439.001.90651.90052.1065
6882006.11.22 11:02close34439.001.90611.90052.1065-1560.00385844.60
6892006.11.22 11:03buy34539.001.90641.90042.1064
6902006.11.22 11:05close34539.001.90621.90042.1064-780.00385064.60
6912006.11.22 11:06buy34639.001.90641.90042.1064
6922006.11.22 11:08close34639.001.90621.90042.1064-780.00384284.60
6932006.11.22 11:08buy34739.001.90671.90072.1067
6942006.11.22 11:13close34739.001.90701.90072.10671170.00385454.60
6952006.11.22 11:15buy34839.001.90731.90132.1073
6962006.11.22 11:16close34839.001.90711.90132.1073-780.00384674.60
6972006.11.22 11:18buy34939.001.90731.90132.1073
6982006.11.22 11:22close34939.001.90761.90132.10731170.00385844.60
6992006.11.22 11:24buy35039.001.90781.90182.1078
7002006.11.22 11:25close35039.001.90751.90182.1078-1170.00384674.60
7012006.11.22 11:25buy35139.001.90801.90202.1080
7022006.11.22 11:30close35139.001.90771.90202.1080-1170.00383504.60
7032006.11.22 11:31buy35239.001.90801.90202.1080
7042006.11.22 11:35close35239.001.90761.90202.1080-1560.00381944.60
7052006.11.22 11:39buy35339.001.90771.90172.1077
7062006.11.22 11:42close35339.001.90771.90172.10770.00381944.60
7072006.11.22 11:42buy35439.001.90811.90212.1081
7082006.11.22 11:44close35439.001.90771.90212.1081-1560.00380384.60
7092006.11.22 11:46buy35539.001.90791.90192.1079
7102006.11.22 11:49close35539.001.90801.90192.1079390.00380774.60
7112006.11.22 11:50buy35639.001.90821.90222.1082
7122006.11.22 11:52close35639.001.90811.90222.1082-390.00380384.60
7132006.11.22 11:56buy35739.001.90821.90222.1082
7142006.11.22 11:57close35739.001.90781.90222.1082-1560.00378824.60
7152006.11.22 12:00buy35838.001.90851.90252.1085
7162006.11.22 12:04close35838.001.90811.90252.1085-1520.00377304.60
7172006.11.22 12:05buy35938.001.90821.90222.1082
7182006.11.22 12:07close35938.001.90821.90222.10820.00377304.60
7192006.11.22 12:08buy36038.001.90861.90262.1086
7202006.11.22 12:12close36038.001.90861.90262.10860.00377304.60
7212006.11.22 12:13buy36138.001.90891.90292.1089
7222006.11.22 12:14close36138.001.90851.90292.1089-1520.00375784.60
7232006.11.22 12:16buy36238.001.90871.90272.1087
7242006.11.22 12:16close36238.001.90831.90272.1087-1520.00374264.60
7252006.11.22 12:17buy36338.001.90891.90292.1089
7262006.11.22 12:26close36338.001.90951.90292.10892280.00376544.60
7272006.11.22 12:30buy36438.001.90941.90342.1094
7282006.11.22 12:34close36438.001.90931.90342.1094-380.00376164.60
7292006.11.22 12:34buy36538.001.90971.90372.1097
7302006.11.22 12:35close36538.001.90941.90372.1097-1140.00375024.60
7312006.11.22 12:39buy36638.001.90961.90362.1096
7322006.11.22 12:43close36638.001.90971.90362.1096380.00375404.60
7332006.11.22 13:04buy36738.001.90961.90362.1096
7342006.11.22 13:05close36738.001.90901.90362.1096-2280.00373124.60
7352006.11.22 13:06buy36838.001.90941.90342.1094
7362006.11.22 13:06close36838.001.90921.90342.1094-760.00372364.60
7372006.11.22 13:09buy36938.001.90961.90362.1096
7382006.11.22 13:11close36938.001.90921.90362.1096-1520.00370844.60
7392006.11.22 13:12buy37038.001.90951.90352.1095
7402006.11.22 13:13close37038.001.90921.90352.1095-1140.00369704.60
7412006.11.22 13:14buy37137.001.90951.90352.1095
7422006.11.22 13:24close37137.001.91141.90352.10957030.00376734.60
7432006.11.22 13:25buy37238.001.91171.90572.1117
7442006.11.22 13:25close37238.001.91131.90572.1117-1520.00375214.60
7452006.11.22 13:26buy37338.001.91181.90582.1118
7462006.11.22 13:31close37338.001.91251.90582.11182660.00377874.60
7472006.11.22 13:32buy37438.001.91331.90732.1133
7482006.11.22 13:33close37438.001.91261.90732.1133-2660.00375214.60
7492006.11.22 13:33buy37538.001.91341.90742.1134
7502006.11.22 13:34close37538.001.91281.90742.1134-2280.00372934.60
7512006.11.22 13:40buy37638.001.91181.90582.1118
7522006.11.22 13:42close37638.001.91151.90582.1118-1140.00371794.60
7532006.11.22 13:43buy37738.001.91191.90592.1119
7542006.11.22 13:43close37738.001.91151.90592.1119-1520.00370274.60
7552006.11.22 13:43buy37838.001.91181.90582.1118
7562006.11.22 13:51close37838.001.91231.90582.11181900.00372174.60
7572006.11.22 13:53buy37938.001.91291.90692.1129
7582006.11.22 13:54close37938.001.91211.90692.1129-3040.00369134.60
7592006.11.22 14:01buy38037.001.91281.90682.1128
7602006.11.22 14:02close38037.001.91231.90682.1128-1850.00367284.60
7612006.11.22 14:13buy38137.001.91241.90642.1124
7622006.11.22 14:14close38137.001.91201.90642.1124-1480.00365804.60
7632006.11.22 14:15buy38237.001.91241.90642.1124
7642006.11.22 14:16close38237.001.91191.90642.1124-1850.00363954.60
7652006.11.22 14:34buy38337.001.91241.90642.1124
7662006.11.22 14:37close38337.001.91211.90642.1124-1110.00362844.60
7672006.11.22 14:40buy38437.001.91231.90632.1123
7682006.11.22 14:40close38437.001.91161.90632.1123-2590.00360254.60
7692006.11.22 14:40buy38537.001.91231.90632.1123
7702006.11.22 14:48close38537.001.91251.90632.1123740.00360994.60
7712006.11.22 14:51buy38637.001.91251.90652.1125
7722006.11.22 14:55close38637.001.91271.90652.1125740.00361734.60
7732006.11.22 14:59buy38737.001.91281.90682.1128
7742006.11.22 15:01close38737.001.91231.90682.1128-1850.00359884.60
7752006.11.22 15:02buy38836.001.91281.90682.1128
7762006.11.22 15:02close38836.001.91231.90682.1128-1800.00358084.60
7772006.11.22 15:03buy38936.001.91331.90732.1133
7782006.11.22 15:12close38936.001.91391.90732.11332160.00360244.60
7792006.11.22 15:13buy39037.001.91431.90832.1143
7802006.11.22 15:13close39037.001.91371.90832.1143-2220.00358024.60
7812006.11.22 15:13buy39136.001.91441.90842.1144
7822006.11.22 15:13close39136.001.91381.90842.1144-2160.00355864.60
7832006.11.22 15:16buy39236.001.91411.90812.1141
7842006.11.22 15:17close39236.001.91351.90812.1141-2160.00353704.60
7852006.11.22 15:19buy39336.001.91391.90792.1139
7862006.11.22 15:29close39336.001.91621.90792.11398280.00361984.60
7872006.11.22 15:29buy39437.001.91661.91062.1166
7882006.11.22 15:29close39437.001.91631.91062.1166-1110.00360874.60
7892006.11.22 15:29buy39537.001.91661.91062.1166
7902006.11.22 15:30close39537.001.91581.91062.1166-2960.00357914.60
7912006.11.22 15:36buy39636.001.91531.90932.1153
7922006.11.22 15:40close39636.001.91521.90932.1153-360.00357554.60
7932006.11.22 15:40buy39736.001.91581.90982.1158
7942006.11.22 15:47close39736.001.91601.90982.1158720.00358274.60
7952006.11.22 16:38buy39836.001.91431.90832.1143
7962006.11.22 16:38close39836.001.91401.90832.1143-1080.00357194.60
7972006.11.22 16:39buy39936.001.91431.90832.1143
7982006.11.22 16:41close39936.001.91411.90832.1143-720.00356474.60
7992006.11.22 16:44buy40036.001.91431.90832.1143
8002006.11.22 16:44close40036.001.91391.90832.1143-1440.00355034.60
8012006.11.22 16:44buy40136.001.91441.90842.1144
8022006.11.22 16:45close40136.001.91401.90842.1144-1440.00353594.60
8032006.11.22 16:45buy40236.001.91441.90842.1144
8042006.11.22 16:47close40236.001.91411.90842.1144-1080.00352514.60
8052006.11.22 16:47buy40336.001.91421.90822.1142
8062006.11.22 16:50close40336.001.91431.90822.1142360.00352874.60
8072006.11.22 16:50buy40436.001.91481.90882.1148
8082006.11.22 16:52close40436.001.91441.90882.1148-1440.00351434.60
8092006.11.22 16:53buy40536.001.91471.90872.1147
8102006.11.22 16:55close40536.001.91461.90872.1147-360.00351074.60
8112006.11.22 17:10buy40636.001.91461.90862.1146
8122006.11.22 17:10close40636.001.91421.90862.1146-1440.00349634.60
8132006.11.22 17:11buy40735.001.91471.90872.1147
8142006.11.22 17:13close40735.001.91421.90872.1147-1750.00347884.60
8152006.11.22 17:13buy40835.001.91491.90892.1149
8162006.11.22 17:13close40835.001.91451.90892.1149-1400.00346484.60
8172006.11.22 17:34sell40935.001.91311.91911.7131
8182006.11.22 17:36close40935.001.91361.91911.7131-1750.00344734.60
8192006.11.22 17:36sell41035.001.91291.91891.7129
8202006.11.22 17:36close41035.001.91361.91891.7129-2450.00342284.60
8212006.11.22 17:39sell41135.001.91291.91891.7129
8222006.11.22 17:41close41135.001.91351.91891.7129-2100.00340184.60
8232006.11.22 17:43sell41235.001.91301.91901.7130
8242006.11.22 17:43close41235.001.91331.91901.7130-1050.00339134.60
8252006.11.22 17:43sell41334.001.91261.91861.7126
8262006.11.22 17:46close41334.001.91331.91861.7126-2380.00336754.60
8272006.11.22 17:47sell41434.001.91291.91891.7129
8282006.11.22 17:47close41434.001.91351.91891.7129-2040.00334714.60
8292006.11.22 17:48sell41534.001.91291.91891.7129
8302006.11.22 17:48close41534.001.91341.91891.7129-1700.00333014.60
8312006.11.22 17:48sell41634.001.91281.91881.7128
8322006.11.22 17:51close41634.001.91331.91881.7128-1700.00331314.60
8332006.11.22 17:51sell41734.001.91261.91861.7126
8342006.11.22 17:51close41734.001.91321.91861.7126-2040.00329274.60
8352006.11.22 17:51sell41833.001.91261.91861.7126
8362006.11.22 17:51close41833.001.91331.91861.7126-2310.00326964.60
8372006.11.22 17:54sell41933.001.91311.91911.7131
8382006.11.22 17:54close41933.001.91331.91911.7131-660.00326304.60
8392006.11.22 17:57sell42033.001.91311.91911.7131
8402006.11.22 17:58close42033.001.91351.91911.7131-1320.00324984.60
8412006.11.22 18:00buy42133.001.91391.90792.1139
8422006.11.22 18:01close42133.001.91351.90792.1139-1320.00323664.60
8432006.11.22 18:01buy42233.001.91401.90802.1140
8442006.11.22 18:03close42233.001.91371.90802.1140-990.00322674.60
8452006.11.22 18:03buy42333.001.91401.90802.1140
8462006.11.22 18:04close42333.001.91351.90802.1140-1650.00321024.60
8472006.11.22 18:04buy42433.001.91401.90802.1140
8482006.11.22 18:05close42433.001.91371.90802.1140-990.00320034.60
8492006.11.22 18:07buy42533.001.91401.90802.1140
8502006.11.22 18:09close42533.001.91351.90802.1140-1650.00318384.60
8512006.11.22 18:10buy42632.001.91391.90792.1139
8522006.11.22 18:10close42632.001.91371.90792.1139-640.00317744.60
8532006.11.22 18:20buy42732.001.91381.90782.1138
8542006.11.22 18:22close42732.001.91361.90782.1138-640.00317104.60
8552006.11.22 18:28buy42832.001.91391.90792.1139
8562006.11.22 18:28close42832.001.91331.90792.1139-1920.00315184.60
8572006.11.22 18:28buy42932.001.91381.90782.1138
8582006.11.22 18:30close42932.001.91341.90782.1138-1280.00313904.60
8592006.11.22 18:31buy43032.001.91381.90782.1138
8602006.11.22 18:32close43032.001.91341.90782.1138-1280.00312624.60
8612006.11.22 18:34buy43132.001.91371.90772.1137
8622006.11.22 18:38close43132.001.91401.90772.1137960.00313584.60
8632006.11.22 18:39buy43232.001.91451.90852.1145
8642006.11.22 18:42close43232.001.91421.90852.1145-960.00312624.60
8652006.11.22 18:43buy43332.001.91451.90852.1145
8662006.11.22 18:43close43332.001.91421.90852.1145-960.00311664.60
8672006.11.22 18:50buy43432.001.91421.90822.1142
8682006.11.22 18:57close43432.001.91421.90822.11420.00311664.60
8692006.11.22 19:00buy43532.001.91441.90842.1144
8702006.11.22 19:01close43532.001.91421.90842.1144-640.00311024.60
8712006.11.22 19:04buy43632.001.91451.90852.1145
8722006.11.22 19:04close43632.001.91411.90852.1145-1280.00309744.60
8732006.11.22 19:04buy43731.001.91441.90842.1144
8742006.11.22 19:04close43731.001.91401.90842.1144-1240.00308504.60
8752006.11.22 19:07buy43831.001.91451.90852.1145
8762006.11.22 19:09close43831.001.91411.90852.1145-1240.00307264.60
8772006.11.22 19:12buy43931.001.91461.90862.1146
8782006.11.22 19:15close43931.001.91431.90862.1146-930.00306334.60
8792006.11.22 19:15buy44031.001.91461.90862.1146
8802006.11.22 19:22close44031.001.91501.90862.11461240.00307574.60
8812006.11.22 19:22buy44131.001.91531.90932.1153
8822006.11.22 19:24close44131.001.91501.90932.1153-930.00306644.60
8832006.11.22 19:24buy44231.001.91531.90932.1153
8842006.11.22 19:25close44231.001.91501.90932.1153-930.00305714.60
8852006.11.22 19:25buy44331.001.91541.90942.1154
8862006.11.22 19:26close44331.001.91501.90942.1154-1240.00304474.60
8872006.11.22 19:26buy44431.001.91541.90942.1154
8882006.11.22 19:27close44431.001.91501.90942.1154-1240.00303234.60
8892006.11.22 19:33buy44531.001.91511.90912.1151
8902006.11.22 19:36close44531.001.91481.90912.1151-930.00302304.60
8912006.11.22 19:38buy44631.001.91511.90912.1151
8922006.11.22 19:39close44631.001.91481.90912.1151-930.00301374.60
8932006.11.22 19:41buy44731.001.91511.90912.1151
8942006.11.22 19:45close44731.001.91481.90912.1151-930.00300444.60
8952006.11.22 19:48buy44831.001.91511.90912.1151
8962006.11.22 19:50close44831.001.91481.90912.1151-930.00299514.60
8972006.11.22 19:50buy44930.001.91511.90912.1151
8982006.11.22 19:50close44930.001.91481.90912.1151-900.00298614.60
8992006.11.22 20:23sell45030.001.91411.92011.7141
9002006.11.22 20:26close45030.001.91451.92011.7141-1200.00297414.60
9012006.11.22 20:45sell45130.001.91391.91991.7139
9022006.11.22 20:57close45130.001.91441.91991.7139-1500.00295914.60
9032006.11.22 21:03buy45230.001.91471.90872.1147
9042006.11.22 21:06close45230.001.91461.90872.1147-300.00295614.60
9052006.11.22 21:11buy45330.001.91461.90862.1146
9062006.11.22 21:12close45330.001.91431.90862.1146-900.00294714.60
9072006.11.22 21:13buy45430.001.91471.90872.1147
9082006.11.22 21:16close45430.001.91471.90872.11470.00294714.60
9092006.11.22 21:16buy45530.001.91501.90902.1150
9102006.11.22 21:21close45530.001.91481.90902.1150-600.00294114.60
9112006.11.22 21:22buy45630.001.91511.90912.1151
9122006.11.22 21:33close45630.001.91501.90912.1151-300.00293814.60
9132006.11.22 21:36buy45730.001.91531.90932.1153
9142006.11.22 21:39close45730.001.91501.90932.1153-900.00292914.60
9152006.11.22 21:44buy45830.001.91501.90902.1150
9162006.11.22 21:48close45830.001.91491.90902.1150-300.00292614.60
9172006.11.22 21:48buy45930.001.91531.90932.1153
9182006.11.22 21:51close45930.001.91501.90932.1153-900.00291714.60
9192006.11.22 21:52buy46030.001.91531.90932.1153
9202006.11.22 21:53close46030.001.91501.90932.1153-900.00290814.60
9212006.11.22 22:21buy46130.001.91511.90912.1151
9222006.11.22 22:22close46130.001.91481.90912.1151-900.00289914.60
9232006.11.22 22:23buy46229.001.91501.90902.1150
9242006.11.22 22:31close46229.001.91471.90902.1150-870.00289044.60
9252006.11.22 22:33buy46329.001.91501.90902.1150
9262006.11.22 22:34close46329.001.91471.90902.1150-870.00288174.60
9272006.11.22 22:53buy46429.001.91511.90912.1151
9282006.11.22 23:00close46429.001.91471.90912.1151-1160.00287014.60
9292006.11.22 23:05sell46529.001.91421.92021.7142
9302006.11.22 23:06close46529.001.91471.92021.7142-1450.00285564.60
9312006.11.22 23:08sell46629.001.91441.92041.7144
9322006.11.22 23:13close46629.001.91441.92041.71440.00285564.60
9332006.11.22 23:14sell46729.001.91401.92001.7140
9342006.11.22 23:14close46729.001.91441.92001.7140-1160.00284404.60
9352006.11.22 23:14sell46829.001.91401.92001.7140
9362006.11.22 23:15close46829.001.91461.92001.7140-1740.00282664.60
9372006.11.22 23:16sell46929.001.91411.92011.7141
9382006.11.22 23:16close46929.001.91441.92011.7141-870.00281794.60
9392006.11.22 23:30sell47029.001.91421.92021.7142
9402006.11.22 23:30close47029.001.91451.92021.7142-870.00280924.60
9412006.11.22 23:31sell47129.001.91421.92021.7142
9422006.11.22 23:32close47129.001.91451.92021.7142-870.00280054.60
9432006.11.22 23:34sell47229.001.91421.92021.7142
9442006.11.22 23:36close47229.001.91451.92021.7142-870.00279184.60
9452006.11.22 23:41sell47328.001.91421.92021.7142
9462006.11.22 23:50close47328.001.91441.92021.7142-560.00278624.60
9472006.11.22 23:56sell47428.001.91411.92011.7141
9482006.11.22 23:59close47428.001.91441.92011.7141-840.00277784.60
9492006.11.23 00:00sell47528.001.91401.92001.7140
9502006.11.23 00:15close47528.001.91411.92001.7140-280.00277504.60
9512006.11.23 00:17sell47628.001.91381.91981.7138
9522006.11.23 00:19close47628.001.91411.91981.7138-840.00276664.60
9532006.11.23 00:21sell47728.001.91371.91971.7137
9542006.11.23 00:27close47728.001.91411.91971.7137-1120.00275544.60
9552006.11.23 00:29sell47828.001.91381.91981.7138
9562006.11.23 00:38close47828.001.91391.91981.7138-280.00275264.60
9572006.11.23 01:01buy47928.001.91441.90842.1144
9582006.11.23 01:02close47928.001.91421.90842.1144-560.00274704.60
9592006.11.23 01:02buy48028.001.91451.90852.1145
9602006.11.23 01:03close48028.001.91421.90852.1145-840.00273864.60
9612006.11.23 01:03buy48128.001.91461.90862.1146
9622006.11.23 01:09close48128.001.91431.90862.1146-840.00273024.60
9632006.11.23 01:12buy48228.001.91461.90862.1146
9642006.11.23 01:13close48228.001.91431.90862.1146-840.00272184.60
9652006.11.23 01:15buy48328.001.91461.90862.1146
9662006.11.23 01:19close48328.001.91421.90862.1146-1120.00271064.60
9672006.11.23 01:31sell48428.001.91411.92011.7141
9682006.11.23 01:32close48428.001.91441.92011.7141-840.00270224.60
9692006.11.23 01:40sell48528.001.91401.92001.7140
9702006.11.23 01:42close48528.001.91441.92001.7140-1120.00269104.60
9712006.11.23 01:42sell48627.001.91401.92001.7140
9722006.11.23 01:44close48627.001.91431.92001.7140-810.00268294.60
9732006.11.23 01:54sell48727.001.91401.92001.7140
9742006.11.23 01:55close48727.001.91441.92001.7140-1080.00267214.60
9752006.11.23 01:55sell48827.001.91401.92001.7140
9762006.11.23 01:55close48827.001.91451.92001.7140-1350.00265864.60
9772006.11.23 01:56sell48927.001.91411.92011.7141
9782006.11.23 01:56close48927.001.91451.92011.7141-1080.00264784.60
9792006.11.23 01:56sell49027.001.91401.92001.7140
9802006.11.23 01:56close49027.001.91441.92001.7140-1080.00263704.60
9812006.11.23 02:04sell49127.001.91411.92011.7141
9822006.11.23 02:07close49127.001.91411.92011.71410.00263704.60
9832006.11.23 02:07sell49227.001.91381.91981.7138
9842006.11.23 02:08close49227.001.91411.91981.7138-810.00262894.60
9852006.11.23 02:09sell49327.001.91381.91981.7138
9862006.11.23 02:13close49327.001.91401.91981.7138-540.00262354.60
9872006.11.23 02:17sell49427.001.91381.91981.7138
9882006.11.23 02:18close49427.001.91411.91981.7138-810.00261544.60
9892006.11.23 02:18sell49527.001.91381.91981.7138
9902006.11.23 02:19close49527.001.91411.91981.7138-810.00260734.60
9912006.11.23 02:20sell49627.001.91381.91981.7138
9922006.11.23 02:21close49627.001.91411.91981.7138-810.00259924.60
9932006.11.23 02:22sell49726.001.91371.91971.7137
9942006.11.23 02:26close49726.001.91401.91971.7137-780.00259144.60
9952006.11.23 02:29sell49826.001.91361.91961.7136
9962006.11.23 02:35close49826.001.91381.91961.7136-520.00258624.60
9972006.11.23 02:37sell49926.001.91341.91941.7134
9982006.11.23 02:44close49926.001.91351.91941.7134-260.00258364.60
9992006.11.23 02:44sell50026.001.91331.91931.7133
10002006.11.23 02:47close50026.001.91341.91931.7133-260.00258104.60
10012006.11.23 02:53sell50126.001.91331.91931.7133
10022006.11.23 02:53close50126.001.91361.91931.7133-780.00257324.60
10032006.11.23 03:10sell50226.001.91351.91951.7135
10042006.11.23 03:19close50226.001.91371.91951.7135-520.00256804.60
10052006.11.23 03:19sell50326.001.91351.91951.7135
10062006.11.23 03:20close50326.001.91361.91951.7135-260.00256544.60
10072006.11.23 03:20sell50426.001.91341.91941.7134
10082006.11.23 03:22close50426.001.91361.91941.7134-520.00256024.60
10092006.11.23 03:23sell50526.001.91331.91931.7133
10102006.11.23 03:26close50526.001.91361.91931.7133-780.00255244.60
10112006.11.23 03:44buy50626.001.91411.90812.1141
10122006.11.23 03:45close50626.001.91391.90812.1141-520.00254724.60
10132006.11.23 03:58buy50726.001.91411.90812.1141
10142006.11.23 04:00close50726.001.91391.90812.1141-520.00254204.60
10152006.11.23 04:22buy50826.001.91431.90832.1143
10162006.11.23 04:28close50826.001.91431.90832.11430.00254204.60
10172006.11.23 04:28buy50926.001.91461.90862.1146
10182006.11.23 04:31close50926.001.91431.90862.1146-780.00253424.60
10192006.11.23 04:32buy51026.001.91461.90862.1146
10202006.11.23 04:36close51026.001.91431.90862.1146-780.00252644.60
10212006.11.23 04:43buy51126.001.91461.90862.1146
10222006.11.23 04:44close51126.001.91431.90862.1146-780.00251864.60
10232006.11.23 04:55buy51226.001.91481.90882.1148
10242006.11.23 05:03close51226.001.91461.90882.1148-520.00251344.60
10252006.11.23 05:07buy51326.001.91491.90892.1149
10262006.11.23 05:08close51326.001.91461.90892.1149-780.00250564.60
10272006.11.23 05:22buy51426.001.91481.90882.1148
10282006.11.23 05:34close51426.001.91451.90882.1148-780.00249784.60
10292006.11.23 05:46buy51525.001.91471.90872.1147
10302006.11.23 05:49close51525.001.91451.90872.1147-500.00249284.60
10312006.11.23 05:49buy51625.001.91481.90882.1148
10322006.11.23 05:50close51625.001.91451.90882.1148-750.00248534.60
10332006.11.23 05:55buy51725.001.91481.90882.1148
10342006.11.23 05:57close51725.001.91451.90882.1148-750.00247784.60
10352006.11.23 06:00buy51825.001.91471.90872.1147
10362006.11.23 06:06close51825.001.91441.90872.1147-750.00247034.60
10372006.11.23 06:38buy51925.001.91471.90872.1147
10382006.11.23 06:40close51925.001.91431.90872.1147-1000.00246034.60
10392006.11.23 07:15sell52025.001.91391.91991.7139
10402006.11.23 07:23close52025.001.91401.91991.7139-250.00245784.60
10412006.11.23 07:23sell52125.001.91381.91981.7138
10422006.11.23 07:24close52125.001.91401.91981.7138-500.00245284.60
10432006.11.23 07:24sell52225.001.91371.91971.7137
10442006.11.23 07:33close52225.001.91351.91971.7137500.00245784.60
10452006.11.23 07:41sell52325.001.91371.91971.7137
10462006.11.23 07:45close52325.001.91381.91971.7137-250.00245534.60
10472006.11.23 07:46sell52425.001.91351.91951.7135
10482006.11.23 07:49close52425.001.91381.91951.7135-750.00244784.60
10492006.11.23 07:51sell52525.001.91361.91961.7136
10502006.11.23 07:51close52525.001.91391.91961.7136-750.00244034.60
10512006.11.23 07:53sell52625.001.91361.91961.7136
10522006.11.23 07:53close52625.001.91391.91961.7136-750.00243284.60
10532006.11.23 07:54sell52725.001.91361.91961.7136
10542006.11.23 07:54close52725.001.91391.91961.7136-750.00242534.60
10552006.11.23 08:07buy52825.001.91431.90832.1143
10562006.11.23 08:12close52825.001.91481.90832.11431250.00243784.60
10572006.11.23 08:13buy52925.001.91531.90932.1153
10582006.11.23 08:15close52925.001.91471.90932.1153-1500.00242284.60
10592006.11.23 08:20buy53025.001.91471.90872.1147
10602006.11.23 08:22close53025.001.91441.90872.1147-750.00241534.60
10612006.11.23 08:23buy53125.001.91481.90882.1148
10622006.11.23 08:24close53125.001.91441.90882.1148-1000.00240534.60
10632006.11.23 08:26buy53225.001.91471.90872.1147
10642006.11.23 08:27close53225.001.91441.90872.1147-750.00239784.60
10652006.11.23 08:27buy53324.001.91481.90882.1148
10662006.11.23 08:29close53324.001.91451.90882.1148-720.00239064.60
10672006.11.23 08:29buy53424.001.91481.90882.1148
10682006.11.23 08:30close53424.001.91451.90882.1148-720.00238344.60
10692006.11.23 08:35buy53524.001.91461.90862.1146
10702006.11.23 08:37close53524.001.91431.90862.1146-720.00237624.60
10712006.11.23 08:40sell53624.001.91411.92011.7141
10722006.11.23 08:41close53624.001.91461.92011.7141-1200.00236424.60
10732006.11.23 08:41sell53724.001.91401.92001.7140
10742006.11.23 08:41close53724.001.91461.92001.7140-1440.00234984.60
10752006.11.23 08:45buy53824.001.91491.90892.1149
10762006.11.23 08:46close53824.001.91461.90892.1149-720.00234264.60
10772006.11.23 08:50sell53924.001.91411.92011.7141
10782006.11.23 08:51close53924.001.91461.92011.7141-1200.00233064.60
10792006.11.23 08:53buy54024.001.91491.90892.1149
10802006.11.23 08:55close54024.001.91451.90892.1149-960.00232104.60
10812006.11.23 08:57buy54124.001.91471.90872.1147
10822006.11.23 08:57close54124.001.91431.90872.1147-960.00231144.60
10832006.11.23 08:57buy54224.001.91461.90862.1146
10842006.11.23 08:58close54224.001.91431.90862.1146-720.00230424.60
10852006.11.23 09:00buy54324.001.91491.90892.1149
10862006.11.23 09:03close54324.001.91491.90892.11490.00230424.60
10872006.11.23 09:03buy54424.001.91531.90932.1153
10882006.11.23 09:03close54424.001.91471.90932.1153-1440.00228984.60
10892006.11.23 09:05buy54523.001.91521.90922.1152
10902006.11.23 09:09close54523.001.91561.90922.1152920.00229904.60
10912006.11.23 09:09buy54623.001.91591.90992.1159
10922006.11.23 09:13close54623.001.91611.90992.1159460.00230364.60
10932006.11.23 09:13buy54724.001.91671.91072.1167
10942006.11.23 09:13close54724.001.91601.91072.1167-1680.00228684.60
10952006.11.23 09:17buy54823.001.91621.91022.1162
10962006.11.23 09:19close54823.001.91571.91022.1162-1150.00227534.60
10972006.11.23 09:19buy54923.001.91631.91032.1163
10982006.11.23 09:19close54923.001.91601.91032.1163-690.00226844.60
10992006.11.23 09:20buy55023.001.91631.91032.1163
11002006.11.23 09:20close55023.001.91591.91032.1163-920.00225924.60
11012006.11.23 09:20buy55123.001.91631.91032.1163
11022006.11.23 09:25close55123.001.91601.91032.1163-690.00225234.60
11032006.11.23 09:26buy55223.001.91641.91042.1164
11042006.11.23 09:27close55223.001.91601.91042.1164-920.00224314.60
11052006.11.23 09:30buy55323.001.91621.91022.1162
11062006.11.23 09:30close55323.001.91601.91022.1162-460.00223854.60
11072006.11.23 09:31buy55423.001.91621.91022.1162
11082006.11.23 09:31close55423.001.91601.91022.1162-460.00223394.60
11092006.11.23 09:33buy55523.001.91621.91022.1162
11102006.11.23 09:34close55523.001.91591.91022.1162-690.00222704.60
11112006.11.23 09:35buy55623.001.91631.91032.1163
11122006.11.23 09:39close55623.001.91621.91032.1163-230.00222474.60
11132006.11.23 09:39buy55723.001.91651.91052.1165
11142006.11.23 09:42close55723.001.91611.91052.1165-920.00221554.60
11152006.11.23 09:57sell55823.001.91481.92081.7148
11162006.11.23 10:00close55823.001.91531.92081.7148-1150.00220404.60
11172006.11.23 10:11sell55923.001.91481.92081.7148
11182006.11.23 10:21close55923.001.91421.92081.71481380.00221784.60
11192006.11.23 10:25sell56023.001.91431.92031.7143
11202006.11.23 10:25close56023.001.91461.92031.7143-690.00221094.60
11212006.11.23 10:28sell56123.001.91441.92041.7144
11222006.11.23 10:29close56123.001.91471.92041.7144-690.00220404.60
11232006.11.23 10:30sell56223.001.91431.92031.7143
11242006.11.23 10:40close56223.001.91401.92031.7143690.00221094.60
11252006.11.23 10:42sell56323.001.91371.91971.7137
11262006.11.23 10:51close56323.001.91361.91971.7137230.00221324.60
11272006.11.23 10:55buy56423.001.91501.90902.1150
11282006.11.23 10:58close56423.001.91451.90902.1150-1150.00220174.60
11292006.11.23 11:15sell56523.001.91381.91981.7138
11302006.11.23 11:15close56523.001.91431.91981.7138-1150.00219024.60
11312006.11.23 11:15sell56622.001.91391.91991.7139
11322006.11.23 11:21close56622.001.91401.91991.7139-220.00218804.60
11332006.11.23 11:23sell56722.001.91371.91971.7137
11342006.11.23 11:23close56722.001.91411.91971.7137-880.00217924.60
11352006.11.23 11:23sell56822.001.91371.91971.7137
11362006.11.23 11:23close56822.001.91401.91971.7137-660.00217264.60
11372006.11.23 11:27sell56922.001.91381.91981.7138
11382006.11.23 11:27close56922.001.91411.91981.7138-660.00216604.60
11392006.11.23 11:29sell57022.001.91381.91981.7138
11402006.11.23 11:33close57022.001.91381.91981.71380.00216604.60
11412006.11.23 11:33sell57122.001.91341.91941.7134
11422006.11.23 11:35close57122.001.91371.91941.7134-660.00215944.60
11432006.11.23 11:45buy57222.001.91501.90902.1150
11442006.11.23 11:46close57222.001.91431.90902.1150-1540.00214404.60
11452006.11.23 11:49buy57322.001.91471.90872.1147
11462006.11.23 11:51close57322.001.91451.90872.1147-440.00213964.60
11472006.11.23 11:52buy57422.001.91481.90882.1148
11482006.11.23 11:53close57422.001.91441.90882.1148-880.00213084.60
11492006.11.23 11:54buy57522.001.91481.90882.1148
11502006.11.23 11:54close57522.001.91411.90882.1148-1540.00211544.60
11512006.11.23 12:02sell57622.001.91401.92001.7140
11522006.11.23 12:05close57622.001.91441.92001.7140-880.00210664.60
11532006.11.23 12:07sell57722.001.91411.92011.7141
11542006.11.23 12:08close57722.001.91441.92011.7141-660.00210004.60
11552006.11.23 12:10sell57822.001.91421.92021.7142
11562006.11.23 12:13close57822.001.91461.92021.7142-880.00209124.60
11572006.11.23 12:14sell57921.001.91421.92021.7142
11582006.11.23 12:17close57921.001.91441.92021.7142-420.00208704.60
11592006.11.23 12:18buy58021.001.91471.90872.1147
11602006.11.23 12:28close58021.001.91461.90872.1147-210.00208494.60
11612006.11.23 12:29buy58121.001.91491.90892.1149
11622006.11.23 12:29close58121.001.91461.90892.1149-630.00207864.60
11632006.11.23 12:36buy58221.001.91471.90872.1147
11642006.11.23 12:37close58221.001.91431.90872.1147-840.00207024.60
11652006.11.23 12:39buy58321.001.91481.90882.1148
11662006.11.23 12:45close58321.001.91461.90882.1148-420.00206604.60
11672006.11.23 12:46buy58421.001.91501.90902.1150
11682006.11.23 12:47close58421.001.91471.90902.1150-630.00205974.60
11692006.11.23 12:49buy58521.001.91491.90892.1149
11702006.11.23 12:53close58521.001.91481.90892.1149-210.00205764.60
11712006.11.23 12:54buy58621.001.91521.90922.1152
11722006.11.23 12:54close58621.001.91491.90922.1152-630.00205134.60
11732006.11.23 12:55buy58721.001.91501.90902.1150
11742006.11.23 12:56close58721.001.91481.90902.1150-420.00204714.60
11752006.11.23 12:57buy58821.001.91511.90912.1151
11762006.11.23 12:58close58821.001.91481.90912.1151-630.00204084.60
11772006.11.23 13:11buy58921.001.91501.90902.1150
11782006.11.23 13:12close58921.001.91471.90902.1150-630.00203454.60
11792006.11.23 13:14buy59021.001.91501.90902.1150
11802006.11.23 13:24close59021.001.91531.90902.1150630.00204084.60
11812006.11.23 13:26buy59121.001.91561.90962.1156
11822006.11.23 13:29close59121.001.91521.90962.1156-840.00203244.60
11832006.11.23 13:30buy59221.001.91551.90952.1155
11842006.11.23 13:30close59221.001.91531.90952.1155-420.00202824.60
11852006.11.23 13:32buy59321.001.91541.90942.1154
11862006.11.23 13:32close59321.001.91521.90942.1154-420.00202404.60
11872006.11.23 13:34buy59421.001.91531.90932.1153
11882006.11.23 13:34close59421.001.91511.90932.1153-420.00201984.60
11892006.11.23 13:39sell59521.001.91451.92051.7145
11902006.11.23 13:46close59521.001.91481.92051.7145-630.00201354.60
11912006.11.23 13:48sell59621.001.91441.92041.7144
11922006.11.23 13:49close59621.001.91471.92041.7144-630.00200724.60
11932006.11.23 13:50sell59721.001.91441.92041.7144
11942006.11.23 13:54close59721.001.91471.92041.7144-630.00200094.60
11952006.11.23 13:54sell59821.001.91421.92021.7142
11962006.11.23 13:56close59821.001.91461.92021.7142-840.00199254.60
11972006.11.23 14:01buy59920.001.91521.90922.1152
11982006.11.23 14:01close59920.001.91471.90922.1152-1000.00198254.60
11992006.11.23 14:05buy60020.001.91511.90912.1151
12002006.11.23 14:15close60020.001.91521.90912.1151200.00198454.60
12012006.11.23 14:16buy60120.001.91551.90952.1155
12022006.11.23 14:25close60120.001.91551.90952.11550.00198454.60
12032006.11.23 14:27buy60220.001.91571.90972.1157
12042006.11.23 14:27close60220.001.91531.90972.1157-800.00197654.60
12052006.11.23 14:30buy60320.001.91561.90962.1156
12062006.11.23 14:36close60320.001.91591.90962.1156600.00198254.60
12072006.11.23 14:43buy60420.001.91571.90972.1157
12082006.11.23 14:44close60420.001.91531.90972.1157-800.00197454.60
12092006.11.23 14:49buy60520.001.91591.90992.1159
12102006.11.23 14:50close60520.001.91561.90992.1159-600.00196854.60
12112006.11.23 14:53buy60620.001.91591.90992.1159
12122006.11.23 14:54close60620.001.91551.90992.1159-800.00196054.60
12132006.11.23 15:01buy60720.001.91591.90992.1159
12142006.11.23 15:06close60720.001.91611.90992.1159400.00196454.60
12152006.11.23 15:07buy60820.001.91651.91052.1165
12162006.11.23 15:09close60820.001.91631.91052.1165-400.00196054.60
12172006.11.23 15:09buy60920.001.91691.91092.1169
12182006.11.23 15:12close60920.001.91651.91092.1169-800.00195254.60
12192006.11.23 15:14buy61020.001.91681.91082.1168
12202006.11.23 15:15close61020.001.91651.91082.1168-600.00194654.60
12212006.11.23 15:16buy61120.001.91691.91092.1169
12222006.11.23 15:17close61120.001.91641.91092.1169-1000.00193654.60
12232006.11.23 15:19buy61220.001.91661.91062.1166
12242006.11.23 15:19close61220.001.91631.91062.1166-600.00193054.60
12252006.11.23 15:20buy61320.001.91661.91062.1166
12262006.11.23 15:21close61320.001.91641.91062.1166-400.00192654.60
12272006.11.23 15:22buy61420.001.91671.91072.1167
12282006.11.23 15:26close61420.001.91651.91072.1167-400.00192254.60
12292006.11.23 15:27buy61520.001.91681.91082.1168
12302006.11.23 15:27close61520.001.91641.91082.1168-800.00191454.60
12312006.11.23 15:30buy61620.001.91681.91082.1168
12322006.11.23 15:32close61620.001.91651.91082.1168-600.00190854.60
12332006.11.23 15:37sell61720.001.91521.92121.7152
12342006.11.23 15:40close61720.001.91551.92121.7152-600.00190254.60
12352006.11.23 15:40sell61820.001.91501.92101.7150
12362006.11.23 15:41close61820.001.91551.92101.7150-1000.00189254.60
12372006.11.23 15:42sell61919.001.91521.92121.7152
12382006.11.23 15:46close61919.001.91531.92121.7152-190.00189064.60
12392006.11.23 15:47sell62019.001.91501.92101.7150
12402006.11.23 15:47close62019.001.91551.92101.7150-950.00188114.60
12412006.11.23 15:55sell62119.001.91541.92141.7154
12422006.11.23 16:04close62119.001.91511.92141.7154570.00188684.60
12432006.11.23 16:09sell62219.001.91511.92111.7151
12442006.11.23 16:10close62219.001.91541.92111.7151-570.00188114.60
12452006.11.23 16:10sell62319.001.91501.92101.7150
12462006.11.23 16:10close62319.001.91531.92101.7150-570.00187544.60
12472006.11.23 16:11sell62419.001.91501.92101.7150
12482006.11.23 16:13close62419.001.91541.92101.7150-760.00186784.60
12492006.11.23 16:14buy62519.001.91591.90992.1159
12502006.11.23 16:15close62519.001.91531.90992.1159-1140.00185644.60
12512006.11.23 16:16buy62619.001.91561.90962.1156
12522006.11.23 16:20close62619.001.91561.90962.11560.00185644.60
12532006.11.23 16:21buy62719.001.91591.90992.1159
12542006.11.23 16:24close62719.001.91561.90992.1159-570.00185074.60
12552006.11.23 16:30buy62819.001.91591.90992.1159
12562006.11.23 16:31close62819.001.91551.90992.1159-760.00184314.60
12572006.11.23 16:34buy62919.001.91581.90982.1158
12582006.11.23 16:37close62919.001.91581.90982.11580.00184314.60
12592006.11.23 16:40buy63019.001.91601.91002.1160
12602006.11.23 16:42close63019.001.91581.91002.1160-380.00183934.60
12612006.11.23 16:44buy63119.001.91611.91012.1161
12622006.11.23 16:45close63119.001.91581.91012.1161-570.00183364.60
12632006.11.23 16:57sell63219.001.91541.92141.7154
12642006.11.23 16:57close63219.001.91591.92141.7154-950.00182414.60
12652006.11.23 17:02buy63319.001.91601.91002.1160
12662006.11.23 17:03close63319.001.91561.91002.1160-760.00181654.60
12672006.11.23 17:05buy63419.001.91581.90982.1158
12682006.11.23 17:06close63419.001.91551.90982.1158-570.00181084.60
12692006.11.23 17:09sell63519.001.91531.92131.7153
12702006.11.23 17:14close63519.001.91571.92131.7153-760.00180324.60
12712006.11.23 17:24buy63619.001.91611.91012.1161
12722006.11.23 17:27close63619.001.91581.91012.1161-570.00179754.60
12732006.11.23 17:30buy63718.001.91611.91012.1161
12742006.11.23 17:31close63718.001.91571.91012.1161-720.00179034.60
12752006.11.23 17:32buy63818.001.91601.91002.1160
12762006.11.23 17:33close63818.001.91581.91002.1160-360.00178674.60
12772006.11.23 17:33buy63918.001.91611.91012.1161
12782006.11.23 17:33close63918.001.91571.91012.1161-720.00177954.60
12792006.11.23 17:34buy64018.001.91611.91012.1161
12802006.11.23 17:35close64018.001.91571.91012.1161-720.00177234.60
12812006.11.23 17:39buy64118.001.91611.91012.1161
12822006.11.23 17:45close64118.001.91591.91012.1161-360.00176874.60
12832006.11.23 17:46buy64218.001.91641.91042.1164
12842006.11.23 17:47close64218.001.91611.91042.1164-540.00176334.60
12852006.11.23 17:47buy64318.001.91631.91032.1163
12862006.11.23 17:50close64318.001.91621.91032.1163-180.00176154.60
12872006.11.23 17:51buy64418.001.91641.91042.1164
12882006.11.23 17:53close64418.001.91621.91042.1164-360.00175794.60
12892006.11.23 17:53buy64518.001.91651.91052.1165
12902006.11.23 17:56close64518.001.91621.91052.1165-540.00175254.60
12912006.11.23 17:56buy64618.001.91651.91052.1165
12922006.11.23 18:01close64618.001.91631.91052.1165-360.00174894.60
12932006.11.23 18:15sell64718.001.91531.92131.7153
12942006.11.23 18:21close64718.001.91571.92131.7153-720.00174174.60
12952006.11.23 18:25sell64818.001.91541.92141.7154
12962006.11.23 18:25close64818.001.91571.92141.7154-540.00173634.60
12972006.11.23 18:25sell64918.001.91541.92141.7154
12982006.11.23 18:26close64918.001.91571.92141.7154-540.00173094.60
12992006.11.23 18:29sell65018.001.91541.92141.7154
13002006.11.23 18:30close65018.001.91571.92141.7154-540.00172554.60
13012006.11.23 18:31sell65118.001.91541.92141.7154
13022006.11.23 18:34close65118.001.91571.92141.7154-540.00172014.60
13032006.11.23 18:34sell65218.001.91521.92121.7152
13042006.11.23 18:35close65218.001.91561.92121.7152-720.00171294.60
13052006.11.23 18:38sell65318.001.91541.92141.7154
13062006.11.23 18:38close65318.001.91571.92141.7154-540.00170754.60
13072006.11.23 18:46sell65418.001.91541.92141.7154
13082006.11.23 18:48close65418.001.91561.92141.7154-360.00170394.60
13092006.11.23 18:50sell65518.001.91541.92141.7154
13102006.11.23 18:50close65518.001.91571.92141.7154-540.00169854.60
13112006.11.23 18:54buy65617.001.91591.90992.1159
13122006.11.23 19:02close65617.001.91551.90992.1159-680.00169174.60
13132006.11.23 19:08sell65717.001.91541.92141.7154
13142006.11.23 19:10close65717.001.91551.92141.7154-170.00169004.60
13152006.11.23 19:13sell65817.001.91521.92121.7152
13162006.11.23 19:26close65817.001.91541.92121.7152-340.00168664.60
13172006.11.23 19:32sell65917.001.91521.92121.7152
13182006.11.23 19:32close65917.001.91551.92121.7152-510.00168154.60
13192006.11.23 19:32sell66017.001.91521.92121.7152
13202006.11.23 19:42close66017.001.91561.92121.7152-680.00167474.60
13212006.11.23 19:46buy66117.001.91631.91032.1163
13222006.11.23 19:50close66117.001.91621.91032.1163-170.00167304.60
13232006.11.23 19:50buy66217.001.91641.91042.1164
13242006.11.23 19:51close66217.001.91621.91042.1164-340.00166964.60
13252006.11.23 20:01sell66317.001.91541.92141.7154
13262006.11.23 20:05close66317.001.91581.92141.7154-680.00166284.60
13272006.11.23 20:06sell66417.001.91541.92141.7154
13282006.11.23 20:06close66417.001.91591.92141.7154-850.00165434.60
13292006.11.23 20:06sell66517.001.91551.92151.7155
13302006.11.23 20:10close66517.001.91581.92151.7155-510.00164924.60
13312006.11.23 20:25sell66617.001.91541.92141.7154
13322006.11.23 20:28close66617.001.91571.92141.7154-510.00164414.60
13332006.11.23 20:29sell66717.001.91541.92141.7154
13342006.11.23 20:32close66717.001.91561.92141.7154-340.00164074.60
13352006.11.23 20:35sell66817.001.91531.92131.7153
13362006.11.23 20:36close66817.001.91561.92131.7153-510.00163564.60
13372006.11.23 20:36sell66917.001.91531.92131.7153
13382006.11.23 20:37close66917.001.91561.92131.7153-510.00163054.60
13392006.11.23 20:46sell67017.001.91541.92141.7154
13402006.11.23 21:00close67017.001.91551.92141.7154-170.00162884.60
13412006.11.23 21:00sell67117.001.91531.92131.7153
13422006.11.23 21:11close67117.001.91541.92131.7153-170.00162714.60
13432006.11.23 21:11sell67217.001.91511.92111.7151
13442006.11.23 21:13close67217.001.91531.92111.7151-340.00162374.60
13452006.11.23 21:13sell67317.001.91511.92111.7151
13462006.11.23 21:15close67317.001.91521.92111.7151-170.00162204.60
13472006.11.23 21:18sell67417.001.91521.92121.7152
13482006.11.23 21:18close67417.001.91551.92121.7152-510.00161694.60
13492006.11.23 21:18sell67517.001.91521.92121.7152
13502006.11.23 21:18close67517.001.91551.92121.7152-510.00161184.60
13512006.11.23 21:22buy67617.001.91571.90972.1157
13522006.11.23 21:23close67617.001.91541.90972.1157-510.00160674.60
13532006.11.23 21:45buy67717.001.91581.90982.1158
13542006.11.23 21:47close67717.001.91561.90982.1158-340.00160334.60
13552006.11.23 21:48buy67817.001.91581.90982.1158
13562006.11.23 21:48close67817.001.91551.90982.1158-510.00159824.60
13572006.11.23 21:48buy67916.001.91581.90982.1158
13582006.11.23 21:50close67916.001.91551.90982.1158-480.00159344.60
13592006.11.23 21:51buy68016.001.91581.90982.1158
13602006.11.23 21:51close68016.001.91551.90982.1158-480.00158864.60
13612006.11.23 21:51buy68116.001.91581.90982.1158
13622006.11.23 21:52close68116.001.91551.90982.1158-480.00158384.60
13632006.11.23 21:53buy68216.001.91591.90992.1159
13642006.11.23 21:57close68216.001.91561.90992.1159-480.00157904.60
13652006.11.23 21:58buy68316.001.91591.90992.1159
13662006.11.23 21:59close68316.001.91561.90992.1159-480.00157424.60
13672006.11.23 22:03buy68416.001.91631.91032.1163
13682006.11.23 22:04close68416.001.91581.91032.1163-800.00156624.60
13692006.11.23 22:07buy68516.001.91601.91002.1160
13702006.11.23 22:09close68516.001.91581.91002.1160-320.00156304.60
13712006.11.23 22:09buy68616.001.91611.91012.1161
13722006.11.23 22:13close68616.001.91601.91012.1161-160.00156144.60
13732006.11.23 22:16buy68716.001.91601.91002.1160
13742006.11.23 22:30close68716.001.91591.91002.1160-160.00155984.60
13752006.11.23 22:34buy68816.001.91611.91012.1161
13762006.11.23 22:37close68816.001.91581.91012.1161-480.00155504.60
13772006.11.23 22:40sell68916.001.91531.92131.7153
13782006.11.23 22:45close68916.001.91551.92131.7153-320.00155184.60
13792006.11.23 22:46sell69016.001.91511.92111.7151
13802006.11.23 22:55close69016.001.91541.92111.7151-480.00154704.60
13812006.11.23 23:06buy69116.001.91611.91012.1161
13822006.11.23 23:11close69116.001.91561.91012.1161-800.00153904.60
13832006.11.23 23:14buy69216.001.91591.90992.1159
13842006.11.23 23:15close69216.001.91551.90992.1159-640.00153264.60
13852006.11.23 23:19buy69316.001.91591.90992.1159
13862006.11.23 23:21close69316.001.91561.90992.1159-480.00152784.60
13872006.11.23 23:22buy69416.001.91591.90992.1159
13882006.11.23 23:23close69416.001.91561.90992.1159-480.00152304.60
13892006.11.23 23:30buy69516.001.91581.90982.1158
13902006.11.23 23:32close69516.001.91551.90982.1158-480.00151824.60
13912006.11.23 23:46buy69616.001.91581.90982.1158
13922006.11.23 23:46close69616.001.91551.90982.1158-480.00151344.60
13932006.11.23 23:48buy69716.001.91591.90992.1159
13942006.11.23 23:48close69716.001.91551.90992.1159-640.00150704.60
13952006.11.23 23:50buy69816.001.91601.91002.1160
13962006.11.23 23:51close69816.001.91571.91002.1160-480.00150224.60
13972006.11.23 23:55buy69916.001.91601.91002.1160
13982006.11.23 23:56close69916.001.91571.91002.1160-480.00149744.60
13992006.11.23 23:56buy70015.001.91601.91002.1160
14002006.11.23 23:56close70015.001.91571.91002.1160-450.00149294.60
14012006.11.23 23:56buy70115.001.91601.91002.1160
14022006.11.23 23:58close70115.001.91571.91002.1160-450.00148844.60
14032006.11.24 00:01buy70215.001.91601.91002.1160
14042006.11.24 00:07close70215.001.91591.91002.1160-150.00148694.60
14052006.11.24 00:09buy70315.001.91631.91032.1163
14062006.11.24 00:09close70315.001.91601.91032.1163-450.00148244.60
14072006.11.24 00:10buy70415.001.91631.91032.1163
14082006.11.24 00:11close70415.001.91601.91032.1163-450.00147794.60
14092006.11.24 00:18sell70515.001.91551.92151.7155
14102006.11.24 00:21close70515.001.91571.92151.7155-300.00147494.60
14112006.11.24 00:30sell70615.001.91541.92141.7154
14122006.11.24 00:33close70615.001.91571.92141.7154-450.00147044.60
14132006.11.24 00:36sell70715.001.91551.92151.7155
14142006.11.24 00:36close70715.001.91571.92151.7155-300.00146744.60
14152006.11.24 00:37sell70815.001.91551.92151.7155
14162006.11.24 00:37close70815.001.91581.92151.7155-450.00146294.60
14172006.11.24 00:37sell70915.001.91551.92151.7155
14182006.11.24 00:39close70915.001.91581.92151.7155-450.00145844.60
14192006.11.24 00:39sell71015.001.91541.92141.7154
14202006.11.24 00:39close71015.001.91581.92141.7154-600.00145244.60
14212006.11.24 00:40sell71115.001.91551.92151.7155
14222006.11.24 00:43close71115.001.91561.92151.7155-150.00145094.60
14232006.11.24 00:43sell71215.001.91541.92141.7154
14242006.11.24 00:44close71215.001.91561.92141.7154-300.00144794.60
14252006.11.24 00:49sell71315.001.91541.92141.7154
14262006.11.24 00:57close71315.001.91551.92141.7154-150.00144644.60
14272006.11.24 00:57sell71415.001.91521.92121.7152
14282006.11.24 00:58close71415.001.91551.92121.7152-450.00144194.60
14292006.11.24 00:59sell71515.001.91521.92121.7152
14302006.11.24 01:13close71515.001.91531.92121.7152-150.00144044.60
14312006.11.24 01:15sell71615.001.91511.92111.7151
14322006.11.24 01:16close71615.001.91541.92111.7151-450.00143594.60
14332006.11.24 01:17sell71715.001.91511.92111.7151
14342006.11.24 01:19close71715.001.91541.92111.7151-450.00143144.60
14352006.11.24 01:20sell71815.001.91511.92111.7151
14362006.11.24 01:21close71815.001.91541.92111.7151-450.00142694.60
14372006.11.24 01:23sell71915.001.91511.92111.7151
14382006.11.24 01:31close71915.001.91521.92111.7151-150.00142544.60
14392006.11.24 01:32sell72015.001.91491.92091.7149
14402006.11.24 01:38close72015.001.91501.92091.7149-150.00142394.60
14412006.11.24 01:43sell72115.001.91471.92071.7147
14422006.11.24 01:46close72115.001.91501.92071.7147-450.00141944.60
14432006.11.24 01:56buy72215.001.91581.90982.1158
14442006.11.24 01:58close72215.001.91541.90982.1158-600.00141344.60
14452006.11.24 02:00buy72315.001.91571.90972.1157
14462006.11.24 02:00close72315.001.91541.90972.1157-450.00140894.60
14472006.11.24 02:09buy72415.001.91581.90982.1158
14482006.11.24 02:10close72415.001.91541.90982.1158-600.00140294.60
14492006.11.24 02:14buy72515.001.91581.90982.1158
14502006.11.24 02:24close72515.001.91561.90982.1158-300.00139994.60
14512006.11.24 02:26buy72614.001.91591.90992.1159
14522006.11.24 02:29close72614.001.91551.90992.1159-560.00139434.60
14532006.11.24 02:34buy72714.001.91581.90982.1158
14542006.11.24 02:49close72714.001.91561.90982.1158-280.00139154.60
14552006.11.24 02:50buy72814.001.91591.90992.1159
14562006.11.24 02:51close72814.001.91561.90992.1159-420.00138734.60
14572006.11.24 02:53buy72914.001.91591.90992.1159
14582006.11.24 03:00close72914.001.91551.90992.1159-560.00138174.60
14592006.11.24 03:00buy73014.001.91611.91012.1161
14602006.11.24 03:05close73014.001.91571.91012.1161-560.00137614.60
14612006.11.24 03:05buy73114.001.91601.91002.1160
14622006.11.24 03:09close73114.001.91591.91002.1160-140.00137474.60
14632006.11.24 03:18buy73214.001.91611.91012.1161
14642006.11.24 03:22close73214.001.91581.91012.1161-420.00137054.60
14652006.11.24 03:26buy73314.001.91601.91002.1160
14662006.11.24 03:28close73314.001.91581.91002.1160-280.00136774.60
14672006.11.24 03:34buy73414.001.91601.91002.1160
14682006.11.24 03:34close73414.001.91581.91002.1160-280.00136494.60
14692006.11.24 03:35buy73514.001.91611.91012.1161
14702006.11.24 03:36close73514.001.91571.91012.1161-560.00135934.60
14712006.11.24 03:37buy73614.001.91611.91012.1161
14722006.11.24 03:38close73614.001.91581.91012.1161-420.00135514.60
14732006.11.24 03:38buy73714.001.91611.91012.1161
14742006.11.24 03:44close73714.001.91611.91012.11610.00135514.60
14752006.11.24 03:56buy73814.001.91621.91022.1162
14762006.11.24 03:59close73814.001.91611.91022.1162-140.00135374.60
14772006.11.24 04:00buy73914.001.91661.91062.1166
14782006.11.24 04:02close73914.001.91641.91062.1166-280.00135094.60
14792006.11.24 04:02buy74014.001.91671.91072.1167
14802006.11.24 04:03close74014.001.91631.91072.1167-560.00134534.60
14812006.11.24 04:08buy74114.001.91651.91052.1165
14822006.11.24 04:08close74114.001.91611.91052.1165-560.00133974.60
14832006.11.24 04:13buy74214.001.91641.91042.1164
14842006.11.24 04:14close74214.001.91611.91042.1164-420.00133554.60
14852006.11.24 04:16buy74314.001.91641.91042.1164
14862006.11.24 04:16close74314.001.91601.91042.1164-560.00132994.60
14872006.11.24 04:57sell74414.001.91561.92161.7156
14882006.11.24 04:58close74414.001.91591.92161.7156-420.00132574.60
14892006.11.24 05:05sell74514.001.91561.92161.7156
14902006.11.24 05:08close74514.001.91591.92161.7156-420.00132154.60
14912006.11.24 05:08sell74614.001.91561.92161.7156
14922006.11.24 05:18close74614.001.91551.92161.7156140.00132294.60
14932006.11.24 05:19sell74714.001.91521.92121.7152
14942006.11.24 05:28close74714.001.91541.92121.7152-280.00132014.60
14952006.11.24 05:36sell74814.001.91521.92121.7152
14962006.11.24 05:40close74814.001.91541.92121.7152-280.00131734.60
14972006.11.24 05:41sell74914.001.91511.92111.7151
14982006.11.24 05:43close74914.001.91541.92111.7151-420.00131314.60
14992006.11.24 05:58buy75014.001.91581.90982.1158
15002006.11.24 06:20close75014.001.91591.90982.1158140.00131454.60
15012006.11.24 06:29buy75114.001.91621.91022.1162
15022006.11.24 06:40close75114.001.91651.91022.1162420.00131874.60
15032006.11.24 06:42buy75214.001.91681.91082.1168
15042006.11.24 06:42close75214.001.91651.91082.1168-420.00131454.60
15052006.11.24 06:43buy75314.001.91681.91082.1168
15062006.11.24 06:44close75314.001.91651.91082.1168-420.00131034.60
15072006.11.24 06:49buy75414.001.91681.91082.1168
15082006.11.24 06:50close75414.001.91651.91082.1168-420.00130614.60
15092006.11.24 06:50buy75514.001.91671.91072.1167
15102006.11.24 06:52close75514.001.91661.91072.1167-140.00130474.60
15112006.11.24 07:00buy75614.001.91681.91082.1168
15122006.11.24 07:02close75614.001.91651.91082.1168-420.00130054.60
15132006.11.24 07:02buy75714.001.91691.91092.1169
15142006.11.24 07:06close75714.001.91661.91092.1169-420.00129634.60
15152006.11.24 07:20buy75813.001.91711.91112.1171
15162006.11.24 07:25close75813.001.91711.91112.11710.00129634.60
15172006.11.24 07:33buy75913.001.91691.91092.1169
15182006.11.24 07:36close75913.001.91671.91092.1169-260.00129374.60
15192006.11.24 07:36buy76013.001.91711.91112.1171
15202006.11.24 07:37close76013.001.91651.91112.1171-780.00128594.60
15212006.11.24 07:42sell76113.001.91611.92211.7161
15222006.11.24 07:44close76113.001.91641.92211.7161-390.00128204.60
15232006.11.24 07:51buy76213.001.91771.91172.1177
15242006.11.24 07:55close76213.001.91771.91172.11770.00128204.60
15252006.11.24 07:57buy76313.001.91781.91182.1178
15262006.11.24 07:57close76313.001.91751.91182.1178-390.00127814.60
15272006.11.24 07:57buy76413.001.91791.91192.1179
15282006.11.24 07:59close76413.001.91751.91192.1179-520.00127294.60
15292006.11.24 07:59buy76513.001.91801.91202.1180
15302006.11.24 07:59close76513.001.91751.91202.1180-650.00126644.60
15312006.11.24 07:59buy76613.001.91801.91202.1180
15322006.11.24 08:04close76613.001.91841.91202.1180520.00127164.60
15332006.11.24 08:08buy76713.001.91841.91242.1184
15342006.11.24 08:08close76713.001.91811.91242.1184-390.00126774.60
15352006.11.24 08:14buy76813.001.91811.91212.1181
15362006.11.24 08:15close76813.001.91781.91212.1181-390.00126384.60
15372006.11.24 08:15buy76913.001.91801.91202.1180
15382006.11.24 08:19close76913.001.91811.91202.1180130.00126514.60
15392006.11.24 08:19buy77013.001.91831.91232.1183
15402006.11.24 08:36close77013.001.92661.91232.118310790.00137304.60
15412006.11.24 08:38buy77114.001.92771.92172.1277
15422006.11.24 08:40close77114.001.92691.92172.1277-1120.00136184.60
15432006.11.24 08:40buy77214.001.92771.92172.1277
15442006.11.24 08:40close77214.001.92731.92172.1277-560.00135624.60
15452006.11.24 08:40buy77314.001.92761.92162.1276
15462006.11.24 08:40close77314.001.92721.92162.1276-560.00135064.60
15472006.11.24 08:41buy77414.001.92781.92182.1278
15482006.11.24 08:44close77414.001.92791.92182.1278140.00135204.60
15492006.11.24 08:44buy77514.001.92851.92252.1285
15502006.11.24 08:50close77514.001.93191.92252.12854760.00139964.60
15512006.11.24 08:55buy77614.001.93071.92472.1307
15522006.11.24 08:57close77614.001.93071.92472.13070.00139964.60
15532006.11.24 08:57buy77714.001.93101.92502.1310
15542006.11.24 08:57close77714.001.93051.92502.1310-700.00139264.60
15552006.11.24 08:58buy77814.001.93091.92492.1309
15562006.11.24 08:58close77814.001.93061.92492.1309-420.00138844.60
15572006.11.24 08:58buy77914.001.93121.92522.1312
15582006.11.24 09:03close77914.001.93121.92522.13120.00138844.60
15592006.11.24 09:04buy78014.001.93151.92552.1315
15602006.11.24 09:04close78014.001.93121.92552.1315-420.00138424.60
15612006.11.24 09:04buy78114.001.93161.92562.1316
15622006.11.24 09:05close78114.001.93121.92562.1316-560.00137864.60
15632006.11.24 09:05buy78214.001.93161.92562.1316
15642006.11.24 09:05close78214.001.93131.92562.1316-420.00137444.60
15652006.11.24 09:06buy78314.001.93161.92562.1316
15662006.11.24 09:10close78314.001.93221.92562.1316840.00138284.60
15672006.11.24 09:15buy78414.001.93171.92572.1317
15682006.11.24 09:17close78414.001.93121.92572.1317-700.00137584.60
15692006.11.24 09:19buy78514.001.93161.92562.1316
15702006.11.24 09:19close78514.001.93121.92562.1316-560.00137024.60
15712006.11.24 09:42buy78614.001.93121.92522.1312
15722006.11.24 09:43close78614.001.93091.92522.1312-420.00136604.60
15732006.11.24 09:44buy78714.001.93111.92512.1311
15742006.11.24 09:44close78714.001.93091.92512.1311-280.00136324.60
15752006.11.24 09:45buy78814.001.93111.92512.1311
15762006.11.24 09:48close78814.001.93091.92512.1311-280.00136044.60
15772006.11.24 09:50buy78914.001.93141.92542.1314
15782006.11.24 09:51close78914.001.93091.92542.1314-700.00135344.60
15792006.11.24 09:53buy79014.001.93131.92532.1313
15802006.11.24 09:54close79014.001.93091.92532.1313-560.00134784.60
15812006.11.24 09:58buy79114.001.93111.92512.1311
15822006.11.24 09:58close79114.001.93071.92512.1311-560.00134224.60
15832006.11.24 09:58buy79214.001.93101.92502.1310
15842006.11.24 10:01close79214.001.93081.92502.1310-280.00133944.60
15852006.11.24 10:01buy79314.001.93121.92522.1312
15862006.11.24 10:02close79314.001.93081.92522.1312-560.00133384.60
15872006.11.24 10:02buy79414.001.93131.92532.1313
15882006.11.24 10:04close79414.001.93081.92532.1313-700.00132684.60
15892006.11.24 10:11buy79514.001.93141.92542.1314
15902006.11.24 10:13close79514.001.93151.92542.1314140.00132824.60
15912006.11.24 10:15buy79614.001.93161.92562.1316
15922006.11.24 10:23close79614.001.93261.92562.13161400.00134224.60
15932006.11.24 10:27buy79714.001.93251.92652.1325
15942006.11.24 10:33close79714.001.93431.92652.13252520.00136744.60
15952006.11.24 10:33buy79814.001.93491.92892.1349
15962006.11.24 10:34close79814.001.93421.92892.1349-980.00135764.60
15972006.11.24 10:35buy79914.001.93481.92882.1348
15982006.11.24 10:35close79914.001.93401.92882.1348-1120.00134644.60
15992006.11.24 10:42buy80014.001.93391.92792.1339
16002006.11.24 10:46close80014.001.93401.92792.1339140.00134784.60
16012006.11.24 11:19buy80114.001.93321.92722.1332
16022006.11.24 11:24close80114.001.93311.92722.1332-140.00134644.60
16032006.11.24 11:25buy80214.001.93351.92752.1335
16042006.11.24 11:28close80214.001.93331.92752.1335-280.00134364.60
16052006.11.24 11:28buy80314.001.93381.92782.1338
16062006.11.24 11:31close80314.001.93371.92782.1338-140.00134224.60
16072006.11.24 11:31buy80414.001.93391.92792.1339
16082006.11.24 11:33close80414.001.93381.92792.1339-140.00134084.60
16092006.11.24 11:35buy80514.001.93381.92782.1338
16102006.11.24 11:37close80514.001.93371.92782.1338-140.00133944.60
16112006.11.24 11:40buy80614.001.93391.92792.1339
16122006.11.24 11:41close80614.001.93341.92792.1339-700.00133244.60
16132006.11.24 11:41buy80714.001.93391.92792.1339
16142006.11.24 11:41close80714.001.93321.92792.1339-980.00132264.60
16152006.11.24 11:43buy80814.001.93371.92772.1337
16162006.11.24 11:44close80814.001.93341.92772.1337-420.00131844.60
16172006.11.24 11:50buy80914.001.93401.92802.1340
16182006.11.24 11:51close80914.001.93361.92802.1340-560.00131284.60
16192006.11.24 11:52buy81014.001.93391.92792.1339
16202006.11.24 11:53close81014.001.93361.92792.1339-420.00130864.60
16212006.11.24 12:04buy81114.001.93381.92782.1338
16222006.11.24 12:08close81114.001.93381.92782.13380.00130864.60
16232006.11.24 12:20buy81214.001.93391.92792.1339
16242006.11.24 12:21close81214.001.93371.92792.1339-280.00130584.60
16252006.11.24 12:24buy81314.001.93371.92772.1337
16262006.11.24 12:24close81314.001.93351.92772.1337-280.00130304.60
16272006.11.24 12:30buy81414.001.93411.92812.1341
16282006.11.24 12:31close81414.001.93331.92812.1341-1120.00129184.60
16292006.11.24 13:03sell81513.001.93161.93761.7316
16302006.11.24 13:06close81513.001.93211.93761.7316-650.00128534.60
16312006.11.24 13:13sell81613.001.93181.93781.7318
16322006.11.24 13:14close81613.001.93201.93781.7318-260.00128274.60
16332006.11.24 13:18sell81713.001.93151.93751.7315
16342006.11.24 13:21close81713.001.93191.93751.7315-520.00127754.60
16352006.11.24 13:26buy81813.001.93241.92642.1324
16362006.11.24 13:29close81813.001.93231.92642.1324-130.00127624.60
16372006.11.24 13:31buy81913.001.93271.92672.1327
16382006.11.24 13:34close81913.001.93261.92672.1327-130.00127494.60
16392006.11.24 13:34buy82013.001.93301.92702.1330
16402006.11.24 13:35close82013.001.93271.92702.1330-390.00127104.60
16412006.11.24 13:38buy82113.001.93241.92642.1324
16422006.11.24 13:38close82113.001.93211.92642.1324-390.00126714.60
16432006.11.24 13:38buy82213.001.93251.92652.1325
16442006.11.24 13:38close82213.001.93221.92652.1325-390.00126324.60
16452006.11.24 13:40buy82313.001.93241.92642.1324
16462006.11.24 13:43close82313.001.93221.92642.1324-260.00126064.60
16472006.11.24 13:44buy82413.001.93261.92662.1326
16482006.11.24 13:45close82413.001.93241.92662.1326-260.00125804.60
16492006.11.24 13:47buy82513.001.93291.92692.1329
16502006.11.24 13:51close82513.001.93301.92692.1329130.00125934.60
16512006.11.24 13:53buy82613.001.93331.92732.1333
16522006.11.24 13:53close82613.001.93301.92732.1333-390.00125544.60
16532006.11.24 13:54buy82713.001.93331.92732.1333
16542006.11.24 13:56close82713.001.93301.92732.1333-390.00125154.60
16552006.11.24 13:58buy82813.001.93331.92732.1333
16562006.11.24 13:58close82813.001.93301.92732.1333-390.00124764.60
16572006.11.24 13:59buy82913.001.93321.92722.1332
16582006.11.24 13:59close82913.001.93291.92722.1332-390.00124374.60
16592006.11.24 14:07sell83013.001.93191.93791.7319
16602006.11.24 14:13close83013.001.93191.93791.73190.00124374.60
16612006.11.24 14:14sell83113.001.93151.93751.7315
16622006.11.24 14:15close83113.001.93201.93751.7315-650.00123724.60
16632006.11.24 14:15sell83213.001.93151.93751.7315
16642006.11.24 14:17close83213.001.93181.93751.7315-390.00123334.60
16652006.11.24 14:17sell83313.001.93141.93741.7314
16662006.11.24 14:17close83313.001.93181.93741.7314-520.00122814.60
16672006.11.24 14:17sell83413.001.93121.93721.7312
16682006.11.24 14:19close83413.001.93171.93721.7312-650.00122164.60
16692006.11.24 14:20sell83513.001.93141.93741.7314
16702006.11.24 14:20close83513.001.93171.93741.7314-390.00121774.60
16712006.11.24 14:20sell83613.001.93131.93731.7313
16722006.11.24 14:22close83613.001.93151.93731.7313-260.00121514.60
16732006.11.24 14:22sell83713.001.93131.93731.7313
16742006.11.24 14:24close83713.001.93171.93731.7313-520.00120994.60
16752006.11.24 14:26sell83813.001.93141.93741.7314
16762006.11.24 14:29close83813.001.93161.93741.7314-260.00120734.60
16772006.11.24 14:32sell83913.001.93141.93741.7314
16782006.11.24 14:35close83913.001.93181.93741.7314-520.00120214.60
16792006.11.24 14:36sell84013.001.93151.93751.7315
16802006.11.24 14:36close84013.001.93181.93751.7315-390.00119824.60
16812006.11.24 14:37buy84112.001.93231.92632.1323
16822006.11.24 14:42close84112.001.93271.92632.1323480.00120304.60
16832006.11.24 14:42buy84213.001.93311.92712.1331
16842006.11.24 14:42close84213.001.93281.92712.1331-390.00119914.60
16852006.11.24 14:46buy84312.001.93271.92672.1327
16862006.11.24 14:46close84312.001.93251.92672.1327-240.00119674.60
16872006.11.24 14:48buy84412.001.93281.92682.1328
16882006.11.24 14:50close84412.001.93261.92682.1328-240.00119434.60
16892006.11.24 14:53buy84512.001.93281.92682.1328
16902006.11.24 14:56close84512.001.93271.92682.1328-120.00119314.60
16912006.11.24 15:01sell84612.001.93181.93781.7318
16922006.11.24 15:01close84612.001.93231.93781.7318-600.00118714.60
16932006.11.24 15:04sell84712.001.93151.93751.7315
16942006.11.24 15:06close84712.001.93181.93751.7315-360.00118354.60
16952006.11.24 15:10sell84812.001.93181.93781.7318
16962006.11.24 15:13close84812.001.93221.93781.7318-480.00117874.60
16972006.11.24 15:16buy84912.001.93281.92682.1328
16982006.11.24 15:22close84912.001.93291.92682.1328120.00117994.60
16992006.11.24 15:25sell85012.001.93161.93761.7316
17002006.11.24 15:27close85012.001.93221.93761.7316-720.00117274.60
17012006.11.24 15:33buy85112.001.93241.92642.1324
17022006.11.24 15:38close85112.001.93241.92642.13240.00117274.60
17032006.11.24 15:43sell85212.001.93201.93801.7320
17042006.11.24 15:45close85212.001.93201.93801.73200.00117274.60
17052006.11.24 15:46sell85312.001.93151.93751.7315
17062006.11.24 15:48close85312.001.93201.93751.7315-600.00116674.60
17072006.11.24 15:48sell85412.001.93141.93741.7314
17082006.11.24 15:49close85412.001.93191.93741.7314-600.00116074.60
17092006.11.24 15:51sell85512.001.93161.93761.7316
17102006.11.24 15:51close85512.001.93191.93761.7316-360.00115714.60
17112006.11.24 15:51sell85612.001.93151.93751.7315
17122006.11.24 15:54close85612.001.93171.93751.7315-240.00115474.60
17132006.11.24 15:57sell85712.001.93191.93791.7319
17142006.11.24 16:00close85712.001.93211.93791.7319-240.00115234.60
17152006.11.24 16:00sell85812.001.93151.93751.7315
17162006.11.24 16:00close85812.001.93181.93751.7315-360.00114874.60
17172006.11.24 16:01sell85912.001.93161.93761.7316
17182006.11.24 16:03close85912.001.93191.93761.7316-360.00114514.60
17192006.11.24 16:03sell86012.001.93151.93751.7315
17202006.11.24 16:03close86012.001.93181.93751.7315-360.00114154.60
17212006.11.24 16:04sell86112.001.93151.93751.7315
17222006.11.24 16:07close86112.001.93171.93751.7315-240.00113914.60
17232006.11.24 16:08sell86212.001.93151.93751.7315
17242006.11.24 16:08close86212.001.93171.93751.7315-240.00113674.60
17252006.11.24 16:10sell86312.001.93131.93731.7313
17262006.11.24 16:11close86312.001.93171.93731.7313-480.00113194.60
17272006.11.24 16:11sell86412.001.93141.93741.7314
17282006.11.24 16:12close86412.001.93171.93741.7314-360.00112834.60
17292006.11.24 16:12sell86512.001.93151.93751.7315
17302006.11.24 16:14close86512.001.93181.93751.7315-360.00112474.60
17312006.11.24 16:16sell86612.001.93131.93731.7313
17322006.11.24 16:20close86612.001.93161.93731.7313-360.00112114.60
17332006.11.24 16:23sell86712.001.93131.93731.7313
17342006.11.24 16:24close86712.001.93161.93731.7313-360.00111754.60
17352006.11.24 16:25sell86812.001.93141.93741.7314
17362006.11.24 16:29close86812.001.93171.93741.7314-360.00111394.60
17372006.11.24 16:36buy86912.001.93201.92602.1320
17382006.11.24 16:39close86912.001.93191.92602.1320-120.00111274.60
17392006.11.24 16:44sell87012.001.93111.93711.7311
17402006.11.24 16:46close87012.001.93151.93711.7311-480.00110794.60
17412006.11.24 16:46sell87112.001.93101.93701.7310
17422006.11.24 16:46close87112.001.93151.93701.7310-600.00110194.60
17432006.11.24 16:48sell87212.001.93101.93701.7310
17442006.11.24 16:48close87212.001.93131.93701.7310-360.00109834.60
17452006.11.24 16:56sell87311.001.93111.93711.7311
17462006.11.24 16:57close87311.001.93151.93711.7311-440.00109394.60
17472006.11.24 16:57sell87411.001.93131.93731.7313
17482006.11.24 16:58close87411.001.93151.93731.7313-220.00109174.60
17492006.11.24 17:00sell87511.001.93131.93731.7313
17502006.11.24 17:00close87511.001.93171.93731.7313-440.00108734.60
17512006.11.24 17:00sell87611.001.93131.93731.7313
17522006.11.24 17:00close87611.001.93181.93731.7313-550.00108184.60
17532006.11.24 17:01sell87711.001.93141.93741.7314
17542006.11.24 17:01close87711.001.93171.93741.7314-330.00107854.60
17552006.11.24 17:03buy87811.001.93201.92602.1320
17562006.11.24 17:06close87811.001.93181.92602.1320-220.00107634.60
17572006.11.24 17:06buy87911.001.93211.92612.1321
17582006.11.24 17:10close87911.001.93211.92612.13210.00107634.60
17592006.11.24 17:10buy88011.001.93231.92632.1323
17602006.11.24 17:11close88011.001.93211.92632.1323-220.00107414.60
17612006.11.24 17:12buy88111.001.93231.92632.1323
17622006.11.24 17:12close88111.001.93211.92632.1323-220.00107194.60
17632006.11.24 17:16buy88211.001.93231.92632.1323
17642006.11.24 17:17close88211.001.93201.92632.1323-330.00106864.60
17652006.11.24 17:17buy88311.001.93231.92632.1323
17662006.11.24 17:17close88311.001.93191.92632.1323-440.00106424.60
17672006.11.24 17:18buy88411.001.93221.92622.1322
17682006.11.24 17:18close88411.001.93191.92622.1322-330.00106094.60
17692006.11.24 17:18buy88511.001.93221.92622.1322
17702006.11.24 17:19close88511.001.93191.92622.1322-330.00105764.60
17712006.11.24 17:20buy88611.001.93231.92632.1323
17722006.11.24 17:22close88611.001.93201.92632.1323-330.00105434.60
17732006.11.24 17:22buy88711.001.93221.92622.1322
17742006.11.24 17:24close88711.001.93211.92622.1322-110.00105324.60
17752006.11.24 17:25buy88811.001.93241.92642.1324
17762006.11.24 17:30close88811.001.93241.92642.13240.00105324.60
17772006.11.24 17:30buy88911.001.93291.92692.1329
17782006.11.24 17:32close88911.001.93251.92692.1329-440.00104884.60
17792006.11.24 17:33buy89011.001.93291.92692.1329
17802006.11.24 17:33close89011.001.93241.92692.1329-550.00104334.60
17812006.11.24 17:40buy89111.001.93251.92652.1325
17822006.11.24 17:41close89111.001.93231.92652.1325-220.00104114.60
17832006.11.24 17:42buy89211.001.93251.92652.1325
17842006.11.24 17:42close89211.001.93221.92652.1325-330.00103784.60
17852006.11.24 17:45sell89311.001.93181.93781.7318
17862006.11.24 17:51close89311.001.93151.93781.7318330.00104114.60
17872006.11.24 17:54sell89411.001.93141.93741.7314
17882006.11.24 17:54close89411.001.93181.93741.7314-440.00103674.60
17892006.11.24 17:55sell89511.001.93141.93741.7314
17902006.11.24 17:56close89511.001.93171.93741.7314-330.00103344.60
17912006.11.24 18:01sell89611.001.93171.93771.7317
17922006.11.24 18:02close89611.001.93211.93771.7317-440.00102904.60
17932006.11.24 18:06buy89711.001.93221.92622.1322
17942006.11.24 18:07close89711.001.93191.92622.1322-330.00102574.60
17952006.11.24 18:09sell89811.001.93151.93751.7315
17962006.11.24 18:16close89811.001.93191.93751.7315-440.00102134.60
17972006.11.24 18:16sell89911.001.93161.93761.7316
17982006.11.24 18:16close89911.001.93201.93761.7316-440.00101694.60
17992006.11.24 18:21sell90011.001.93181.93781.7318
18002006.11.24 18:24close90011.001.93201.93781.7318-220.00101474.60
18012006.11.24 18:29buy90111.001.93201.92602.1320
18022006.11.24 18:31close90111.001.93171.92602.1320-330.00101144.60
18032006.11.24 18:35sell90211.001.93171.93771.7317
18042006.11.24 18:39close90211.001.93181.93771.7317-110.00101034.60
18052006.11.24 18:39sell90311.001.93161.93761.7316
18062006.11.24 18:46close90311.001.93181.93761.7316-220.00100814.60
18072006.11.24 18:46sell90411.001.93121.93721.7312
18082006.11.24 18:49close90411.001.93181.93721.7312-660.00100154.60
18092006.11.24 18:58buy90511.001.93211.92612.1321
18102006.11.24 19:00close90511.001.93181.92612.1321-330.0099824.60
18112006.11.24 19:02buy90610.001.93251.92652.1325
18122006.11.24 19:06close90610.001.93261.92652.1325100.0099924.60
18132006.11.24 19:06buy90710.001.93291.92692.1329
18142006.11.24 19:08close90710.001.93271.92692.1329-200.0099724.60
18152006.11.24 19:08buy90810.001.93301.92702.1330
18162006.11.24 19:12close90810.001.93281.92702.1330-200.0099524.60
18172006.11.24 19:22buy90910.001.93291.92692.1329
18182006.11.24 19:28close90910.001.93271.92692.1329-200.0099324.60
18192006.11.24 19:29buy91010.001.93301.92702.1330
18202006.11.24 19:32close91010.001.93271.92702.1330-300.0099024.60
18212006.11.24 19:37buy91110.001.93281.92682.1328
18222006.11.24 19:38close91110.001.93251.92682.1328-300.0098724.60
18232006.11.24 20:20sell91210.001.93211.93811.7321
18242006.11.24 20:25close91210.001.93231.93811.7321-200.0098524.60
18252006.11.24 20:27sell91310.001.93191.93791.7319
18262006.11.24 20:31close91310.001.93201.93791.7319-100.0098424.60
18272006.11.24 20:44sell91410.001.93181.93781.7318
18282006.11.24 20:45close91410.001.93211.93781.7318-300.0098124.60
18292006.11.24 20:48sell91510.001.93171.93771.7317
18302006.11.24 20:57close91510.001.93181.93771.7317-100.0098024.60
18312006.11.24 20:57sell91610.001.93161.93761.7316
18322006.11.24 20:58close91610.001.93191.93761.7316-300.0097724.60
18332006.11.26 23:01buy91710.001.93861.93262.1386
18342006.11.26 23:10close91710.001.93871.93262.1386100.0097824.60
18352006.11.26 23:12buy91810.001.93911.93312.1391
18362006.11.26 23:21close91810.001.93941.93312.1391300.0098124.60
18372006.11.26 23:21buy91910.001.93991.93392.1399
18382006.11.26 23:21close91910.001.93951.93392.1399-400.0097724.60
18392006.11.26 23:22buy92010.001.93981.93382.1398
18402006.11.26 23:26close92010.001.94001.93382.1398200.0097924.60
18412006.11.26 23:29buy92110.001.94051.93452.1405
18422006.11.26 23:31close92110.001.94031.93452.1405-200.0097724.60
18432006.11.26 23:34buy92210.001.94041.93442.1404
18442006.11.26 23:34close92210.001.94021.93442.1404-200.0097524.60
18452006.11.26 23:37buy92310.001.94031.93432.1403
18462006.11.26 23:41close92310.001.93991.93432.1403-400.0097124.60
18472006.11.26 23:41buy92410.001.94031.93432.1403
18482006.11.26 23:41close92410.001.93981.93432.1403-500.0096624.60
18492006.11.26 23:44buy92510.001.94021.93422.1402
18502006.11.26 23:46close92510.001.93991.93422.1402-300.0096324.60
18512006.11.27 00:35buy92610.001.93961.93362.1396
18522006.11.27 00:36close92610.001.93931.93362.1396-300.0096024.60
18532006.11.27 01:39buy92710.001.93851.93252.1385
18542006.11.27 01:51close92710.001.94041.93252.13851900.0097924.60
18552006.11.27 01:55buy92810.001.94031.93432.1403
18562006.11.27 01:57close92810.001.94001.93432.1403-300.0097624.60
18572006.11.27 01:59buy92910.001.94021.93422.1402
18582006.11.27 02:05close92910.001.94061.93422.1402400.0098024.60
18592006.11.27 02:11buy93010.001.94041.93442.1404
18602006.11.27 02:12close93010.001.94011.93442.1404-300.0097724.60
18612006.11.27 02:13buy93110.001.94041.93442.1404
18622006.11.27 02:19close93110.001.94041.93442.14040.0097724.60
18632006.11.27 02:20buy93210.001.94071.93472.1407
18642006.11.27 02:20close93210.001.94031.93472.1407-400.0097324.60
18652006.11.27 02:40buy93310.001.94051.93452.1405
18662006.11.27 02:41close93310.001.94011.93452.1405-400.0096924.60
18672006.11.27 02:41buy93410.001.94051.93452.1405
18682006.11.27 02:46close93410.001.94011.93452.1405-400.0096524.60
18692006.11.27 03:55buy93510.001.93971.93372.1397
18702006.11.27 03:59close93510.001.93951.93372.1397-200.0096324.60
18712006.11.27 03:59buy93610.001.93971.93372.1397
18722006.11.27 04:06close93610.001.93961.93372.1397-100.0096224.60
18732006.11.27 04:10buy93710.001.93981.93382.1398
18742006.11.27 04:10close93710.001.93951.93382.1398-300.0095924.60
18752006.11.27 04:11buy93810.001.93971.93372.1397
18762006.11.27 04:18close93810.001.93971.93372.13970.0095924.60
18772006.11.27 04:48sell93910.001.93861.94461.7386
18782006.11.27 04:50close93910.001.93881.94461.7386-200.0095724.60
18792006.11.27 04:50sell94010.001.93861.94461.7386
18802006.11.27 04:57close94010.001.93821.94461.7386400.0096124.60
18812006.11.27 04:57sell94110.001.93791.94391.7379
18822006.11.27 04:59close94110.001.93811.94391.7379-200.0095924.60
18832006.11.27 05:01sell94210.001.93801.94401.7380
18842006.11.27 05:01close94210.001.93821.94401.7380-200.0095724.60
18852006.11.27 05:02sell94310.001.93801.94401.7380
18862006.11.27 05:04close94310.001.93821.94401.7380-200.0095524.60
18872006.11.27 05:07sell94410.001.93781.94381.7378
18882006.11.27 05:08close94410.001.93821.94381.7378-400.0095124.60
18892006.11.27 05:08sell94510.001.93781.94381.7378
18902006.11.27 05:08close94510.001.93811.94381.7378-300.0094824.60
18912006.11.27 05:09sell94610.001.93781.94381.7378
18922006.11.27 05:23close94610.001.93781.94381.73780.0094824.60
18932006.11.27 05:23sell94710.001.93741.94341.7374
18942006.11.27 05:29close94710.001.93601.94341.73741400.0096224.60
18952006.11.27 05:37sell94810.001.93711.94311.7371
18962006.11.27 05:37close94810.001.93741.94311.7371-300.0095924.60
18972006.11.27 05:37sell94910.001.93701.94301.7370
18982006.11.27 05:38close94910.001.93731.94301.7370-300.0095624.60
18992006.11.27 05:39sell95010.001.93691.94291.7369
19002006.11.27 05:49close95010.001.93521.94291.73691700.0097324.60
19012006.11.27 05:53sell95110.001.93571.94171.7357
19022006.11.27 05:54close95110.001.93611.94171.7357-400.0096924.60
19032006.11.27 05:57sell95210.001.93601.94201.7360
19042006.11.27 05:57close95210.001.93631.94201.7360-300.0096624.60
19052006.11.27 05:58sell95310.001.93591.94191.7359
19062006.11.27 06:02close95310.001.93591.94191.73590.0096624.60
19072006.11.27 06:03sell95410.001.93561.94161.7356
19082006.11.27 06:05close95410.001.93591.94161.7356-300.0096324.60
19092006.11.27 06:28buy95510.001.93781.93182.1378
19102006.11.27 06:34close95510.001.93791.93182.1378100.0096424.60
19112006.11.27 06:40sell95610.001.93571.94171.7357
19122006.11.27 06:45close95610.001.93491.94171.7357800.0097224.60
19132006.11.27 06:46sell95710.001.93471.94071.7347
19142006.11.27 06:46close95710.001.93501.94071.7347-300.0096924.60
19152006.11.27 06:58buy95810.001.93761.93162.1376
19162006.11.27 07:05close95810.001.93731.93162.1376-300.0096624.60
19172006.11.27 07:06buy95910.001.93801.93202.1380
19182006.11.27 07:10close95910.001.93771.93202.1380-300.0096324.60
19192006.11.27 07:23sell96010.001.93551.94151.7355
19202006.11.27 07:25close96010.001.93651.94151.7355-1000.0095324.60
19212006.11.27 07:30buy96110.001.93741.93142.1374
19222006.11.27 07:33close96110.001.93721.93142.1374-200.0095124.60
19232006.11.27 07:35buy96210.001.93751.93152.1375
19242006.11.27 07:39close96210.001.93721.93152.1375-300.0094824.60
19252006.11.27 07:39buy96310.001.93751.93152.1375
19262006.11.27 07:40close96310.001.93721.93152.1375-300.0094524.60
19272006.11.27 07:46sell96410.001.93691.94291.7369
19282006.11.27 07:47close96410.001.93721.94291.7369-300.0094224.60
19292006.11.27 07:48buy96510.001.93761.93162.1376
19302006.11.27 07:53close96510.001.93831.93162.1376700.0094924.60
19312006.11.27 07:56buy96610.001.93841.93242.1384
19322006.11.27 07:56close96610.001.93801.93242.1384-400.0094524.60
19332006.11.27 08:01sell96710.001.93661.94261.7366
19342006.11.27 08:02close96710.001.93731.94261.7366-700.0093824.60
19352006.11.27 08:04sell96810.001.93691.94291.7369
19362006.11.27 08:04close96810.001.93751.94291.7369-600.0093224.60
19372006.11.27 08:04sell96910.001.93681.94281.7368
19382006.11.27 08:04close96910.001.93711.94281.7368-300.0092924.60
19392006.11.27 08:06sell97010.001.93711.94311.7371
19402006.11.27 08:06close97010.001.93741.94311.7371-300.0092624.60
19412006.11.27 08:08sell97110.001.93711.94311.7371
19422006.11.27 08:09close97110.001.93751.94311.7371-400.0092224.60
19432006.11.27 08:12buy97210.001.93821.93222.1382
19442006.11.27 08:15close97210.001.93841.93222.1382200.0092424.60
19452006.11.27 08:16buy97310.001.93891.93292.1389
19462006.11.27 08:17close97310.001.93851.93292.1389-400.0092024.60
19472006.11.27 08:17buy97410.001.93891.93292.1389
19482006.11.27 08:18close97410.001.93711.93292.1389-1800.0090224.60
19492006.11.27 08:22sell97510.001.93701.94301.7370
19502006.11.27 08:23close97510.001.93771.94301.7370-700.0089524.60
19512006.11.27 08:24sell9769.001.93721.94321.7372
19522006.11.27 08:33close9769.001.93501.94321.73721980.0091504.60
19532006.11.27 08:38sell97710.001.93531.94131.7353
19542006.11.27 08:38close97710.001.93561.94131.7353-300.0091204.60
19552006.11.27 08:39sell97810.001.93531.94131.7353
19562006.11.27 08:39close97810.001.93601.94131.7353-700.0090504.60
19572006.11.27 08:45sell97910.001.93631.94231.7363
19582006.11.27 09:00close97910.001.93281.94231.73633500.0094004.60
19592006.11.27 09:05sell98010.001.93371.93971.7337
19602006.11.27 09:05close98010.001.93401.93971.7337-300.0093704.60
19612006.11.27 09:07sell98110.001.93381.93981.7338
19622006.11.27 09:11close98110.001.93381.93981.73380.0093704.60
19632006.11.27 09:15sell98210.001.93381.93981.7338
19642006.11.27 09:16close98210.001.93421.93981.7338-400.0093304.60
19652006.11.27 09:18sell98310.001.93411.94011.7341
19662006.11.27 09:19close98310.001.93441.94011.7341-300.0093004.60
19672006.11.27 09:19sell98410.001.93391.93991.7339
19682006.11.27 09:19close98410.001.93431.93991.7339-400.0092604.60
19692006.11.27 09:33buy98510.001.93681.93082.1368
19702006.11.27 09:41close98510.001.93731.93082.1368500.0093104.60
19712006.11.27 09:41buy98610.001.93771.93172.1377
19722006.11.27 09:41close98610.001.93731.93172.1377-400.0092704.60
19732006.11.27 09:46buy98710.001.93671.93072.1367
19742006.11.27 09:47close98710.001.93651.93072.1367-200.0092504.60
19752006.11.27 09:48buy98810.001.93691.93092.1369
19762006.11.27 09:50close98810.001.93631.93092.1369-600.0091904.60
19772006.11.27 09:50buy98910.001.93781.93182.1378
19782006.11.27 09:57close98910.001.93851.93182.1378700.0092604.60
19792006.11.27 09:58buy99010.001.93891.93292.1389
19802006.11.27 10:00close99010.001.93871.93292.1389-200.0092404.60
19812006.11.27 10:00buy99110.001.93911.93312.1391
19822006.11.27 10:00close99110.001.93871.93312.1391-400.0092004.60
19832006.11.27 10:01buy99210.001.93901.93302.1390
19842006.11.27 10:01close99210.001.93871.93302.1390-300.0091704.60
19852006.11.27 10:01buy99310.001.93911.93312.1391
19862006.11.27 10:01close99310.001.93871.93312.1391-400.0091304.60
19872006.11.27 10:03buy99410.001.93891.93292.1389
19882006.11.27 10:03close99410.001.93861.93292.1389-300.0091004.60
19892006.11.27 10:07buy99510.001.93891.93292.1389
19902006.11.27 10:08close99510.001.93861.93292.1389-300.0090704.60
19912006.11.27 10:09buy99610.001.93891.93292.1389
19922006.11.27 10:09close99610.001.93851.93292.1389-400.0090304.60
19932006.11.27 10:17sell99710.001.93631.94231.7363
19942006.11.27 10:19close99710.001.93681.94231.7363-500.0089804.60
19952006.11.27 10:21sell9989.001.93641.94241.7364
19962006.11.27 10:28close9989.001.93601.94241.7364360.0090164.60
19972006.11.27 10:32sell99910.001.93611.94211.7361
19982006.11.27 10:32close99910.001.93641.94211.7361-300.0089864.60
19992006.11.27 10:41buy10009.001.93731.93132.1373
20002006.11.27 10:44close10009.001.93681.93132.1373-450.0089414.60
20012006.11.27 10:48sell10019.001.93651.94251.7365
20022006.11.27 10:48close10019.001.93691.94251.7365-360.0089054.60
20032006.11.27 10:48sell10029.001.93631.94231.7363
20042006.11.27 10:48close10029.001.93661.94231.7363-270.0088784.60
20052006.11.27 10:51sell10039.001.93631.94231.7363
20062006.11.27 10:52close10039.001.93661.94231.7363-270.0088514.60
20072006.11.27 10:52sell10049.001.93621.94221.7362
20082006.11.27 10:56close10049.001.93661.94221.7362-360.0088154.60
20092006.11.27 10:58sell10059.001.93621.94221.7362
20102006.11.27 10:58close10059.001.93661.94221.7362-360.0087794.60
20112006.11.27 10:58sell10069.001.93611.94211.7361
20122006.11.27 10:59close10069.001.93651.94211.7361-360.0087434.60
20132006.11.27 11:01buy10079.001.93721.93122.1372
20142006.11.27 11:05close10079.001.93761.93122.1372360.0087794.60
20152006.11.27 11:09buy10089.001.93741.93142.1374
20162006.11.27 11:09close10089.001.93721.93142.1374-180.0087614.60
20172006.11.27 11:11buy10099.001.93731.93132.1373
20182006.11.27 11:18close10099.001.93771.93132.1373360.0087974.60
20192006.11.27 11:20buy10109.001.93751.93152.1375
20202006.11.27 11:22close10109.001.93731.93152.1375-180.0087794.60
20212006.11.27 11:22buy10119.001.93761.93162.1376
20222006.11.27 11:23close10119.001.93731.93162.1376-270.0087524.60
20232006.11.27 11:24buy10129.001.93751.93152.1375
20242006.11.27 11:27close10129.001.93741.93152.1375-90.0087434.60
20252006.11.27 11:35sell10139.001.93661.94261.7366
20262006.11.27 11:35close10139.001.93741.94261.7366-720.0086714.60
20272006.11.27 11:35sell10149.001.93651.94251.7365
20282006.11.27 11:35close10149.001.93741.94251.7365-810.0085904.60
20292006.11.27 11:39buy10159.001.93771.93172.1377
20302006.11.27 11:39close10159.001.93671.93172.1377-900.0085004.60
20312006.11.27 11:40sell10169.001.93651.94251.7365
20322006.11.27 11:41close10169.001.93721.94251.7365-630.0084374.60
20332006.11.27 11:56buy10179.001.93761.93162.1376
20342006.11.27 11:57close10179.001.93711.93162.1376-450.0083924.60
20352006.11.27 12:03sell10189.001.93701.94301.7370
20362006.11.27 12:04close10189.001.93711.94301.7370-90.0083834.60
20372006.11.27 12:07buy10199.001.93731.93132.1373
20382006.11.27 12:10close10199.001.93711.93132.1373-180.0083654.60
20392006.11.27 12:12sell10209.001.93691.94291.7369
20402006.11.27 12:21close10209.001.93691.94291.73690.0083654.60
20412006.11.27 12:22sell10219.001.93671.94271.7367
20422006.11.27 12:22close10219.001.93701.94271.7367-270.0083384.60
20432006.11.27 12:23sell10229.001.93661.94261.7366
20442006.11.27 12:25close10229.001.93671.94261.7366-90.0083294.60
20452006.11.27 12:25sell10239.001.93641.94241.7364
20462006.11.27 12:29close10239.001.93621.94241.7364180.0083474.60
20472006.11.27 12:29sell10249.001.93591.94191.7359
20482006.11.27 12:31close10249.001.93631.94191.7359-360.0083114.60
20492006.11.27 12:35sell10259.001.93611.94211.7361
20502006.11.27 12:36close10259.001.93651.94211.7361-360.0082754.60
20512006.11.27 12:37sell10269.001.93621.94221.7362
20522006.11.27 12:37close10269.001.93661.94221.7362-360.0082394.60
20532006.11.27 12:37sell10279.001.93611.94211.7361
20542006.11.27 12:39close10279.001.93641.94211.7361-270.0082124.60
20552006.11.27 12:42sell10289.001.93641.94241.7364
20562006.11.27 12:44close10289.001.93661.94241.7364-180.0081944.60
20572006.11.27 12:45sell10299.001.93641.94241.7364
20582006.11.27 12:45close10299.001.93671.94241.7364-270.0081674.60
20592006.11.27 12:45sell10309.001.93641.94241.7364
20602006.11.27 12:49close10309.001.93621.94241.7364180.0081854.60
20612006.11.27 12:50sell10319.001.93591.94191.7359
20622006.11.27 12:56close10319.001.93551.94191.7359360.0082214.60
20632006.11.27 12:56sell10329.001.93511.94111.7351
20642006.11.27 13:02close10329.001.93461.94111.7351450.0082664.60
20652006.11.27 13:05sell10339.001.93451.94051.7345
20662006.11.27 13:07close10339.001.93471.94051.7345-180.0082484.60
20672006.11.27 13:07sell10349.001.93441.94041.7344
20682006.11.27 13:08close10349.001.93481.94041.7344-360.0082124.60
20692006.11.27 13:16sell10359.001.93491.94091.7349
20702006.11.27 13:16close10359.001.93531.94091.7349-360.0081764.60
20712006.11.27 13:17sell10369.001.93491.94091.7349
20722006.11.27 13:18close10369.001.93531.94091.7349-360.0081404.60
20732006.11.27 13:18sell10379.001.93481.94081.7348
20742006.11.27 13:19close10379.001.93511.94081.7348-270.0081134.60
20752006.11.27 13:25buy10389.001.93671.93072.1367
20762006.11.27 13:28close10389.001.93651.93072.1367-180.0080954.60
20772006.11.27 13:39sell10399.001.93521.94121.7352
20782006.11.27 13:42close10399.001.93511.94121.735290.0081044.60
20792006.11.27 13:49sell10409.001.93551.94151.7355
20802006.11.27 13:50close10409.001.93571.94151.7355-180.0080864.60
20812006.11.27 13:50sell10419.001.93541.94141.7354
20822006.11.27 13:55close10419.001.93531.94141.735490.0080954.60
20832006.11.27 13:56sell10429.001.93481.94081.7348
20842006.11.27 13:58close10429.001.93511.94081.7348-270.0080684.60
20852006.11.27 13:59sell10439.001.93491.94091.7349
20862006.11.27 14:02close10439.001.93481.94091.734990.0080774.60
20872006.11.27 14:07sell10449.001.93501.94101.7350
20882006.11.27 14:07close10449.001.93541.94101.7350-360.0080414.60
20892006.11.27 14:10sell10459.001.93491.94091.7349
20902006.11.27 14:15close10459.001.93491.94091.73490.0080414.60
20912006.11.27 14:16sell10469.001.93441.94041.7344
20922006.11.27 14:17close10469.001.93481.94041.7344-360.0080054.60
20932006.11.27 14:22sell10479.001.93491.94091.7349
20942006.11.27 14:22close10479.001.93521.94091.7349-270.0079784.60
20952006.11.27 14:22sell10488.001.93491.94091.7349
20962006.11.27 14:23close10488.001.93521.94091.7349-240.0079544.60
20972006.11.27 14:25buy10498.001.93591.92992.1359
20982006.11.27 14:27close10498.001.93601.92992.135980.0079624.60
20992006.11.27 14:27buy10508.001.93641.93042.1364
21002006.11.27 14:27close10508.001.93571.93042.1364-560.0079064.60
21012006.11.27 14:29buy10518.001.93611.93012.1361
21022006.11.27 14:29close10518.001.93561.93012.1361-400.0078664.60
21032006.11.27 14:31buy10528.001.93671.93072.1367
21042006.11.27 14:33close10528.001.93601.93072.1367-560.0078104.60
21052006.11.27 14:41buy10538.001.93631.93032.1363
21062006.11.27 14:44close10538.001.93581.93032.1363-400.0077704.60
21072006.11.27 14:47buy10548.001.93611.93012.1361
21082006.11.27 14:52close10548.001.93601.93012.1361-80.0077624.60
21092006.11.27 14:55buy10558.001.93631.93032.1363
21102006.11.27 14:55close10558.001.93591.93032.1363-320.0077304.60
21112006.11.27 14:58buy10568.001.93621.93022.1362
21122006.11.27 15:01close10568.001.93601.93022.1362-160.0077144.60
21132006.11.27 15:03buy10578.001.93661.93062.1366
21142006.11.27 15:05close10578.001.93601.93062.1366-480.0076664.60
21152006.11.27 15:10buy10588.001.93611.93012.1361
21162006.11.27 15:11close10588.001.93581.93012.1361-240.0076424.60
21172006.11.27 15:14buy10598.001.93651.93052.1365
21182006.11.27 15:22close10598.001.93751.93052.1365800.0077224.60
21192006.11.27 15:23buy10608.001.93791.93192.1379
21202006.11.27 15:28close10608.001.93861.93192.1379560.0077784.60
21212006.11.27 15:31buy10618.001.93861.93262.1386
21222006.11.27 15:31close10618.001.93811.93262.1386-400.0077384.60
21232006.11.27 15:31buy10628.001.93861.93262.1386
21242006.11.27 15:32close10628.001.93821.93262.1386-320.0077064.60
21252006.11.27 15:36buy10638.001.93821.93222.1382
21262006.11.27 15:36close10638.001.93801.93222.1382-160.0076904.60
21272006.11.27 15:38buy10648.001.93811.93212.1381
21282006.11.27 15:38close10648.001.93771.93212.1381-320.0076584.60
21292006.11.27 16:02sell10658.001.93621.94221.7362
21302006.11.27 16:04close10658.001.93651.94221.7362-240.0076344.60
21312006.11.27 16:17sell10668.001.93631.94231.7363
21322006.11.27 16:18close10668.001.93661.94231.7363-240.0076104.60
21332006.11.27 16:20buy10678.001.93701.93102.1370
21342006.11.27 16:26close10678.001.93681.93102.1370-160.0075944.60
21352006.11.27 16:27buy10688.001.93711.93112.1371
21362006.11.27 16:29close10688.001.93681.93112.1371-240.0075704.60
21372006.11.27 16:29buy10698.001.93701.93102.1370
21382006.11.27 16:34close10698.001.93711.93102.137080.0075784.60
21392006.11.27 16:35buy10708.001.93741.93142.1374
21402006.11.27 16:39close10708.001.93721.93142.1374-160.0075624.60
21412006.11.27 16:53sell10718.001.93631.94231.7363
21422006.11.27 16:55close10718.001.93671.94231.7363-320.0075304.60
21432006.11.27 16:55sell10728.001.93641.94241.7364
21442006.11.27 16:55close10728.001.93671.94241.7364-240.0075064.60
21452006.11.27 17:04sell10738.001.93611.94211.7361
21462006.11.27 17:06close10738.001.93661.94211.7361-400.0074664.60
21472006.11.27 17:13sell10748.001.93621.94221.7362
21482006.11.27 17:14close10748.001.93661.94221.7362-320.0074344.60
21492006.11.27 17:14sell10758.001.93631.94231.7363
21502006.11.27 17:15close10758.001.93661.94231.7363-240.0074104.60
21512006.11.27 17:18sell10768.001.93621.94221.7362
21522006.11.27 17:21close10768.001.93631.94221.7362-80.0074024.60
21532006.11.27 17:21sell10778.001.93611.94211.7361
21542006.11.27 17:25close10778.001.93621.94211.7361-80.0073944.60
21552006.11.27 17:25sell10788.001.93581.94181.7358
21562006.11.27 17:27close10788.001.93621.94181.7358-320.0073624.60
21572006.11.27 17:27sell10798.001.93581.94181.7358
21582006.11.27 17:29close10798.001.93611.94181.7358-240.0073384.60
21592006.11.27 17:31sell10808.001.93601.94201.7360
21602006.11.27 17:31close10808.001.93631.94201.7360-240.0073144.60
21612006.11.27 17:31sell10818.001.93591.94191.7359
21622006.11.27 17:33close10818.001.93641.94191.7359-400.0072744.60
21632006.11.27 17:35sell10828.001.93631.94231.7363
21642006.11.27 17:36close10828.001.93651.94231.7363-160.0072584.60
21652006.11.27 17:37buy10838.001.93671.93072.1367
21662006.11.27 17:38close10838.001.93631.93072.1367-320.0072264.60
21672006.11.27 17:48buy10848.001.93671.93072.1367
21682006.11.27 17:54close10848.001.93661.93072.1367-80.0072184.60
21692006.11.27 17:55buy10858.001.93691.93092.1369
21702006.11.27 17:56close10858.001.93661.93092.1369-240.0071944.60
21712006.11.27 18:01sell10868.001.93621.94221.7362
21722006.11.27 18:02close10868.001.93651.94221.7362-240.0071704.60
21732006.11.27 18:07sell10878.001.93621.94221.7362
21742006.11.27 18:08close10878.001.93661.94221.7362-320.0071384.60
21752006.11.27 18:09buy10888.001.93671.93072.1367
21762006.11.27 18:10close10888.001.93631.93072.1367-320.0071064.60
21772006.11.27 18:12buy10898.001.93691.93092.1369
21782006.11.27 18:19close10898.001.93701.93092.136980.0071144.60
21792006.11.27 18:19buy10908.001.93731.93132.1373
21802006.11.27 18:20close10908.001.93701.93132.1373-240.0070904.60
21812006.11.27 18:20buy10918.001.93721.93122.1372
21822006.11.27 18:22close10918.001.93711.93122.1372-80.0070824.60
21832006.11.27 18:23buy10928.001.93741.93142.1374
21842006.11.27 18:26close10928.001.93701.93142.1374-320.0070504.60
21852006.11.27 18:29buy10938.001.93741.93142.1374
21862006.11.27 18:30close10938.001.93701.93142.1374-320.0070184.60
21872006.11.27 18:32buy10948.001.93751.93152.1375
21882006.11.27 18:39close10948.001.93741.93152.1375-80.0070104.60
21892006.11.27 18:39buy10958.001.93771.93172.1377
21902006.11.27 18:39close10958.001.93741.93172.1377-240.0069864.60
21912006.11.27 18:41buy10967.001.93771.93172.1377
21922006.11.27 18:42close10967.001.93741.93172.1377-210.0069654.60
21932006.11.27 18:42buy10977.001.93771.93172.1377
21942006.11.27 18:42close10977.001.93741.93172.1377-210.0069444.60
21952006.11.27 18:43buy10987.001.93771.93172.1377
21962006.11.27 18:45close10987.001.93741.93172.1377-210.0069234.60
21972006.11.27 18:48buy10997.001.93771.93172.1377
21982006.11.27 18:50close10997.001.93751.93172.1377-140.0069094.60
21992006.11.27 18:54buy11007.001.93761.93162.1376
22002006.11.27 18:56close11007.001.93751.93162.1376-70.0069024.60
22012006.11.27 18:56buy11017.001.93771.93172.1377
22022006.11.27 18:57close11017.001.93751.93172.1377-140.0068884.60
22032006.11.27 18:58buy11027.001.93781.93182.1378
22042006.11.27 18:59close11027.001.93751.93182.1378-210.0068674.60
22052006.11.27 19:02buy11037.001.93781.93182.1378
22062006.11.27 19:10close11037.001.93781.93182.13780.0068674.60
22072006.11.27 19:11buy11047.001.93811.93212.1381
22082006.11.27 19:15close11047.001.93821.93212.138170.0068744.60
22092006.11.27 19:18buy11057.001.93841.93242.1384
22102006.11.27 19:23close11057.001.93841.93242.13840.0068744.60
22112006.11.27 19:34buy11067.001.93831.93232.1383
22122006.11.27 19:34close11067.001.93801.93232.1383-210.0068534.60
22132006.11.27 19:36buy11077.001.93821.93222.1382
22142006.11.27 19:38close11077.001.93791.93222.1382-210.0068324.60
22152006.11.27 20:00sell11087.001.93711.94311.7371
22162006.11.27 20:10close11087.001.93731.94311.7371-140.0068184.60
22172006.11.27 20:11sell11097.001.93701.94301.7370
22182006.11.27 20:12close11097.001.93731.94301.7370-210.0067974.60
22192006.11.27 20:28buy11107.001.93801.93202.1380
22202006.11.27 20:29close11107.001.93771.93202.1380-210.0067764.60
22212006.11.27 20:32buy11117.001.93781.93182.1378
22222006.11.27 20:33close11117.001.93751.93182.1378-210.0067554.60
22232006.11.27 20:37buy11127.001.93781.93182.1378
22242006.11.27 20:40close11127.001.93751.93182.1378-210.0067344.60
22252006.11.27 20:44buy11137.001.93771.93172.1377
22262006.11.27 20:46close11137.001.93741.93172.1377-210.0067134.60
22272006.11.27 20:48buy11147.001.93781.93182.1378
22282006.11.27 20:53close11147.001.93731.93182.1378-350.0066784.60
22292006.11.27 20:58buy11157.001.93771.93172.1377
22302006.11.27 20:59close11157.001.93741.93172.1377-210.0066574.60
22312006.11.27 20:59buy11167.001.93761.93162.1376
22322006.11.27 21:00close11167.001.93741.93162.1376-140.0066434.60
22332006.11.27 21:00buy11177.001.93771.93172.1377
22342006.11.27 21:01close11177.001.93741.93172.1377-210.0066224.60
22352006.11.27 21:13sell11187.001.93731.94331.7373
22362006.11.27 21:13close11187.001.93761.94331.7373-210.0066014.60
22372006.11.27 21:20buy11197.001.93791.93192.1379
22382006.11.27 21:22close11197.001.93751.93192.1379-280.0065734.60
22392006.11.27 21:22buy11207.001.93771.93172.1377
22402006.11.27 21:24close11207.001.93751.93172.1377-140.0065594.60
22412006.11.27 21:29sell11217.001.93711.94311.7371
22422006.11.27 21:31close11217.001.93761.94311.7371-350.0065244.60
22432006.11.27 21:34buy11227.001.93771.93172.1377
22442006.11.27 21:34close11227.001.93731.93172.1377-280.0064964.60
22452006.11.27 21:35buy11237.001.93761.93162.1376
22462006.11.27 21:36close11237.001.93731.93162.1376-210.0064754.60
22472006.11.27 21:38buy11247.001.93771.93172.1377
22482006.11.27 21:39close11247.001.93741.93172.1377-210.0064544.60
22492006.11.27 21:39buy11257.001.93771.93172.1377
22502006.11.27 21:47close11257.001.93751.93172.1377-140.0064404.60
22512006.11.27 21:49buy11267.001.93781.93182.1378
22522006.11.27 21:49close11267.001.93741.93182.1378-280.0064124.60
22532006.11.27 21:52buy11277.001.93771.93172.1377
22542006.11.27 21:53close11277.001.93741.93172.1377-210.0063914.60
22552006.11.27 21:58buy11287.001.93781.93182.1378
22562006.11.27 22:04close11287.001.93791.93182.137870.0063984.60
22572006.11.27 22:07buy11297.001.93821.93222.1382
22582006.11.27 22:07close11297.001.93791.93222.1382-210.0063774.60
22592006.11.27 22:21sell11307.001.93731.94331.7373
22602006.11.27 22:22close11307.001.93781.94331.7373-350.0063424.60
22612006.11.27 22:39buy11317.001.93811.93212.1381
22622006.11.27 22:41close11317.001.93761.93212.1381-350.0063074.60
22632006.11.27 22:48sell11327.001.93731.94331.7373
22642006.11.27 22:57close11327.001.93771.94331.7373-280.0062794.60
22652006.11.27 23:30buy11337.001.93801.93202.1380
22662006.11.27 23:34close11337.001.93771.93202.1380-210.0062584.60
22672006.11.27 23:35buy11347.001.93801.93202.1380
22682006.11.27 23:40close11347.001.93791.93202.1380-70.0062514.60
22692006.11.27 23:40buy11357.001.93831.93232.1383
22702006.11.27 23:40close11357.001.93801.93232.1383-210.0062304.60
22712006.11.27 23:40buy11367.001.93831.93232.1383
22722006.11.27 23:49close11367.001.93901.93232.1383490.0062794.60
22732006.11.27 23:53buy11377.001.93911.93312.1391
22742006.11.27 23:57close11377.001.93861.93312.1391-350.0062444.60
22752006.11.28 00:01buy11387.001.93831.93232.1383
22762006.11.28 00:02close11387.001.93801.93232.1383-210.0062234.60
22772006.11.28 00:07buy11397.001.93841.93242.1384
22782006.11.28 00:07close11397.001.93801.93242.1384-280.0061954.60
22792006.11.28 00:07buy11407.001.93831.93232.1383
22802006.11.28 00:07close11407.001.93801.93232.1383-210.0061744.60
22812006.11.28 00:07buy11417.001.93831.93232.1383
22822006.11.28 00:07close11417.001.93801.93232.1383-210.0061534.60
22832006.11.28 00:07buy11427.001.93831.93232.1383
22842006.11.28 00:07close11427.001.93801.93232.1383-210.0061324.60
22852006.11.28 00:07buy11437.001.93841.93242.1384
22862006.11.28 00:08close11437.001.93811.93242.1384-210.0061114.60
22872006.11.28 00:40buy11447.001.93891.93292.1389
22882006.11.28 00:49close11447.001.93891.93292.13890.0061114.60
22892006.11.28 00:50buy11457.001.93921.93322.1392
22902006.11.28 00:52close11457.001.93901.93322.1392-140.0060974.60
22912006.11.28 00:53buy11467.001.93931.93332.1393
22922006.11.28 00:53close11467.001.93911.93332.1393-140.0060834.60
22932006.11.28 00:55buy11477.001.93931.93332.1393
22942006.11.28 00:56close11477.001.93881.93332.1393-350.0060484.60
22952006.11.28 00:58buy11487.001.93911.93312.1391
22962006.11.28 01:00close11487.001.93861.93312.1391-350.0060134.60
22972006.11.28 01:07buy11497.001.93891.93292.1389
22982006.11.28 01:10close11497.001.93861.93292.1389-210.0059924.60
22992006.11.28 01:23buy11506.001.93891.93292.1389
23002006.11.28 01:34close11506.001.93901.93292.138960.0059984.60
23012006.11.28 01:34buy11516.001.93931.93332.1393
23022006.11.28 01:34close11516.001.93891.93332.1393-240.0059744.60
23032006.11.28 01:37buy11526.001.93921.93322.1392
23042006.11.28 01:40close11526.001.93941.93322.1392120.0059864.60
23052006.11.28 01:41buy11536.001.93971.93372.1397
23062006.11.28 01:44close11536.001.93981.93372.139760.0059924.60
23072006.11.28 01:44buy11546.001.94011.93412.1401
23082006.11.28 01:45close11546.001.93971.93412.1401-240.0059684.60
23092006.11.28 01:49buy11556.001.93981.93382.1398
23102006.11.28 01:49close11556.001.93961.93382.1398-120.0059564.60
23112006.11.28 02:34buy11566.001.93961.93362.1396
23122006.11.28 02:42close11566.001.93931.93362.1396-180.0059384.60
23132006.11.28 02:54buy11576.001.93941.93342.1394
23142006.11.28 02:55close11576.001.93911.93342.1394-180.0059204.60
23152006.11.28 03:08buy11586.001.93931.93332.1393
23162006.11.28 03:15close11586.001.93911.93332.1393-120.0059084.60
23172006.11.28 03:16buy11596.001.93941.93342.1394
23182006.11.28 03:19close11596.001.93921.93342.1394-120.0058964.60
23192006.11.28 03:19buy11606.001.93941.93342.1394
23202006.11.28 03:24close11606.001.93941.93342.13940.0058964.60
23212006.11.28 03:25buy11616.001.93971.93372.1397
23222006.11.28 03:29close11616.001.93951.93372.1397-120.0058844.60
23232006.11.28 03:32buy11626.001.93981.93382.1398
23242006.11.28 03:33close11626.001.93951.93382.1398-180.0058664.60
23252006.11.28 03:34buy11636.001.93981.93382.1398
23262006.11.28 03:36close11636.001.93951.93382.1398-180.0058484.60
23272006.11.28 03:48buy11646.001.93971.93372.1397
23282006.11.28 03:54close11646.001.93941.93372.1397-180.0058304.60
23292006.11.28 03:55buy11656.001.93971.93372.1397
23302006.11.28 03:58close11656.001.93941.93372.1397-180.0058124.60
23312006.11.28 04:21buy11666.001.93971.93372.1397
23322006.11.28 04:22close11666.001.93941.93372.1397-180.0057944.60
23332006.11.28 04:27buy11676.001.93951.93352.1395
23342006.11.28 04:28close11676.001.93921.93352.1395-180.0057764.60
23352006.11.28 04:49sell11686.001.93871.94471.7387
23362006.11.28 05:02close11686.001.93851.94471.7387120.0057884.60
23372006.11.28 05:03sell11696.001.93821.94421.7382
23382006.11.28 05:13close11696.001.93791.94421.7382180.0058064.60
23392006.11.28 05:13sell11706.001.93751.94351.7375
23402006.11.28 05:13close11706.001.93781.94351.7375-180.0057884.60
23412006.11.28 05:19sell11716.001.93791.94391.7379
23422006.11.28 05:19close11716.001.93821.94391.7379-180.0057704.60
23432006.11.28 05:33sell11726.001.93801.94401.7380
23442006.11.28 05:38close11726.001.93801.94401.73800.0057704.60
23452006.11.28 05:39sell11736.001.93771.94371.7377
23462006.11.28 05:39close11736.001.93811.94371.7377-240.0057464.60
23472006.11.28 05:42sell11746.001.93791.94391.7379
23482006.11.28 05:44close11746.001.93811.94391.7379-120.0057344.60
23492006.11.28 05:44sell11756.001.93781.94381.7378
23502006.11.28 05:44close11756.001.93821.94381.7378-240.0057104.60
23512006.11.28 05:45sell11766.001.93781.94381.7378
23522006.11.28 05:51close11766.001.93811.94381.7378-180.0056924.60
23532006.11.28 05:53sell11776.001.93771.94371.7377
23542006.11.28 05:53close11776.001.93821.94371.7377-300.0056624.60
23552006.11.28 05:53sell11786.001.93771.94371.7377
23562006.11.28 05:53close11786.001.93811.94371.7377-240.0056384.60
23572006.11.28 05:54sell11796.001.93781.94381.7378
23582006.11.28 06:02close11796.001.93731.94381.7378300.0056684.60
23592006.11.28 06:05sell11806.001.93701.94301.7370
23602006.11.28 06:09close11806.001.93731.94301.7370-180.0056504.60
23612006.11.28 06:11sell11816.001.93691.94291.7369
23622006.11.28 06:12close11816.001.93721.94291.7369-180.0056324.60
23632006.11.28 06:13sell11826.001.93681.94281.7368
23642006.11.28 06:14close11826.001.93711.94281.7368-180.0056144.60
23652006.11.28 07:03buy11836.001.93851.93252.1385
23662006.11.28 07:04close11836.001.93781.93252.1385-420.0055724.60
23672006.11.28 07:04buy11846.001.93841.93242.1384
23682006.11.28 07:04close11846.001.93781.93242.1384-360.0055364.60
23692006.11.28 07:08buy11856.001.93851.93252.1385
23702006.11.28 07:10close11856.001.93821.93252.1385-180.0055184.60
23712006.11.28 07:10buy11866.001.93841.93242.1384
23722006.11.28 07:20close11866.001.93951.93242.1384660.0055844.60
23732006.11.28 07:25buy11876.001.93941.93342.1394
23742006.11.28 07:25close11876.001.93911.93342.1394-180.0055664.60
23752006.11.28 07:39buy11886.001.93981.93382.1398
23762006.11.28 07:41close11886.001.93931.93382.1398-300.0055364.60
23772006.11.28 07:41buy11896.001.93961.93362.1396
23782006.11.28 07:41close11896.001.93921.93362.1396-240.0055124.60
23792006.11.28 07:43buy11906.001.93941.93342.1394
23802006.11.28 07:43close11906.001.93911.93342.1394-180.0054944.60
23812006.11.28 07:44buy11916.001.93941.93342.1394
23822006.11.28 07:48close11916.001.93931.93342.1394-60.0054884.60
23832006.11.28 07:49buy11926.001.93951.93352.1395
23842006.11.28 07:49close11926.001.93931.93352.1395-120.0054764.60
23852006.11.28 07:50buy11936.001.93941.93342.1394
23862006.11.28 08:03close11936.001.94251.93342.13941860.0056624.60
23872006.11.28 08:03buy11946.001.94301.93702.1430
23882006.11.28 08:03close11946.001.94271.93702.1430-180.0056444.60
23892006.11.28 08:04buy11956.001.94291.93692.1429
23902006.11.28 08:09close11956.001.94411.93692.1429720.0057164.60
23912006.11.28 08:11buy11966.001.94491.93892.1449
23922006.11.28 08:12close11966.001.94481.93892.1449-60.0057104.60
23932006.11.28 08:14buy11976.001.94471.93872.1447
23942006.11.28 08:16close11976.001.94451.93872.1447-120.0056984.60
23952006.11.28 08:17buy11986.001.94491.93892.1449
23962006.11.28 08:18close11986.001.94461.93892.1449-180.0056804.60
23972006.11.28 08:18buy11996.001.94491.93892.1449
23982006.11.28 08:18close11996.001.94461.93892.1449-180.0056624.60
23992006.11.28 08:32buy12006.001.94461.93862.1446
24002006.11.28 08:35close12006.001.94421.93862.1446-240.0056384.60
24012006.11.28 08:36buy12016.001.94471.93872.1447
24022006.11.28 08:43close12016.001.94551.93872.1447480.0056864.60
24032006.11.28 08:43buy12026.001.94601.94002.1460
24042006.11.28 08:44close12026.001.94551.94002.1460-300.0056564.60
24052006.11.28 09:17buy12036.001.94401.93802.1440
24062006.11.28 09:18close12036.001.94371.93802.1440-180.0056384.60
24072006.11.28 09:21buy12046.001.94381.93782.1438
24082006.11.28 09:22close12046.001.94351.93782.1438-180.0056204.60
24092006.11.28 09:22buy12056.001.94391.93792.1439
24102006.11.28 09:24close12056.001.94371.93792.1439-120.0056084.60
24112006.11.28 09:24buy12066.001.94401.93802.1440
24122006.11.28 09:24close12066.001.94361.93802.1440-240.0055844.60
24132006.11.28 09:25buy12076.001.94391.93792.1439
24142006.11.28 09:29close12076.001.94401.93792.143960.0055904.60
24152006.11.28 09:29buy12086.001.94421.93822.1442
24162006.11.28 09:31close12086.001.94401.93822.1442-120.0055784.60
24172006.11.28 09:31buy12096.001.94441.93842.1444
24182006.11.28 09:32close12096.001.94401.93842.1444-240.0055544.60
24192006.11.28 09:35buy12106.001.94421.93822.1442
24202006.11.28 09:36close12106.001.94381.93822.1442-240.0055304.60
24212006.11.28 09:37buy12116.001.94451.93852.1445
24222006.11.28 09:37close12116.001.94381.93852.1445-420.0054884.60
24232006.11.28 09:37buy12126.001.94431.93832.1443
24242006.11.28 09:40close12126.001.94431.93832.14430.0054884.60
24252006.11.28 09:40buy12136.001.94471.93872.1447
24262006.11.28 09:40close12136.001.94421.93872.1447-300.0054584.60
24272006.11.28 09:42buy12146.001.94451.93852.1445
24282006.11.28 09:42close12146.001.94411.93852.1445-240.0054344.60
24292006.11.28 09:42buy12156.001.94461.93862.1446
24302006.11.28 09:44close12156.001.94431.93862.1446-180.0054164.60
24312006.11.28 09:45buy12166.001.94461.93862.1446
24322006.11.28 09:46close12166.001.94431.93862.1446-180.0053984.60
24332006.11.28 09:47buy12176.001.94451.93852.1445
24342006.11.28 09:49close12176.001.94431.93852.1445-120.0053864.60
24352006.11.28 09:52buy12186.001.94451.93852.1445
24362006.11.28 09:56close12186.001.94401.93852.1445-300.0053564.60
24372006.11.28 09:57buy12196.001.94481.93882.1448
24382006.11.28 09:59close12196.001.94461.93882.1448-120.0053444.60
24392006.11.28 09:59buy12206.001.94501.93902.1450
24402006.11.28 10:00close12206.001.94471.93902.1450-180.0053264.60
24412006.11.28 10:01buy12216.001.94531.93932.1453
24422006.11.28 10:04close12216.001.94501.93932.1453-180.0053084.60
24432006.11.28 10:18buy12226.001.94501.93902.1450
24442006.11.28 10:19close12226.001.94451.93902.1450-300.0052784.60
24452006.11.28 10:19buy12236.001.94511.93912.1451
24462006.11.28 10:19close12236.001.94451.93912.1451-360.0052424.60
24472006.11.28 10:19buy12246.001.94521.93922.1452
24482006.11.28 10:22close12246.001.94481.93922.1452-240.0052184.60
24492006.11.28 10:22buy12256.001.94521.93922.1452
24502006.11.28 10:24close12256.001.94451.93922.1452-420.0051764.60
24512006.11.28 10:25buy12266.001.94521.93922.1452
24522006.11.28 10:25close12266.001.94481.93922.1452-240.0051524.60
24532006.11.28 10:26buy12276.001.94521.93922.1452
24542006.11.28 10:28close12276.001.94521.93922.14520.0051524.60
24552006.11.28 10:30buy12286.001.94511.93912.1451
24562006.11.28 10:32close12286.001.94491.93912.1451-120.0051404.60
24572006.11.28 10:34buy12296.001.94511.93912.1451
24582006.11.28 10:34close12296.001.94471.93912.1451-240.0051164.60
24592006.11.28 10:34buy12306.001.94521.93922.1452
24602006.11.28 10:34close12306.001.94481.93922.1452-240.0050924.60
24612006.11.28 11:10buy12316.001.94431.93832.1443
24622006.11.28 11:11close12316.001.94401.93832.1443-180.0050744.60
24632006.11.28 11:11buy12326.001.94421.93822.1442
24642006.11.28 11:12close12326.001.94401.93822.1442-120.0050624.60
24652006.11.28 11:12buy12336.001.94431.93832.1443
24662006.11.28 11:15close12336.001.94451.93832.1443120.0050744.60
24672006.11.28 11:18buy12346.001.94451.93852.1445
24682006.11.28 11:19close12346.001.94431.93852.1445-120.0050624.60
24692006.11.28 11:21buy12356.001.94451.93852.1445
24702006.11.28 11:26close12356.001.94471.93852.1445120.0050744.60
24712006.11.28 11:31sell12366.001.94341.94941.7434
24722006.11.28 11:37close12366.001.94321.94941.7434120.0050864.60
24732006.11.28 11:37sell12376.001.94281.94881.7428
24742006.11.28 11:38close12376.001.94321.94881.7428-240.0050624.60
24752006.11.28 11:38sell12386.001.94281.94881.7428
24762006.11.28 11:38close12386.001.94311.94881.7428-180.0050444.60
24772006.11.28 11:39sell12396.001.94281.94881.7428
24782006.11.28 11:39close12396.001.94311.94881.7428-180.0050264.60
24792006.11.28 11:47buy12406.001.94441.93842.1444
24802006.11.28 11:48close12406.001.94381.93842.1444-360.0049904.60
24812006.11.28 11:49buy12415.001.94421.93822.1442
24822006.11.28 11:49close12415.001.94401.93822.1442-100.0049804.60
24832006.11.28 11:53sell12425.001.94281.94881.7428
24842006.11.28 11:57close12425.001.94301.94881.7428-100.0049704.60
24852006.11.28 11:58sell12435.001.94271.94871.7427
24862006.11.28 11:58close12435.001.94311.94871.7427-200.0049504.60
24872006.11.28 11:59sell12445.001.94281.94881.7428
24882006.11.28 11:59close12445.001.94291.94881.7428-50.0049454.60
24892006.11.28 12:04buy12455.001.94381.93782.1438
24902006.11.28 12:07close12455.001.94381.93782.14380.0049454.60
24912006.11.28 12:07buy12465.001.94421.93822.1442
24922006.11.28 12:07close12465.001.94371.93822.1442-250.0049204.60
24932006.11.28 12:08buy12475.001.94401.93802.1440
24942006.11.28 12:08close12475.001.94381.93802.1440-100.0049104.60
24952006.11.28 12:10buy12485.001.94411.93812.1441
24962006.11.28 12:11close12485.001.94371.93812.1441-200.0048904.60
24972006.11.28 12:12buy12495.001.94421.93822.1442
24982006.11.28 12:13close12495.001.94381.93822.1442-200.0048704.60
24992006.11.28 12:16buy12505.001.94411.93812.1441
25002006.11.28 12:16close12505.001.94371.93812.1441-200.0048504.60
25012006.11.28 12:16buy12515.001.94401.93802.1440
25022006.11.28 12:17close12515.001.94371.93802.1440-150.0048354.60
25032006.11.28 12:21buy12525.001.94391.93792.1439
25042006.11.28 12:23close12525.001.94361.93792.1439-150.0048204.60
25052006.11.28 12:23buy12535.001.94391.93792.1439
25062006.11.28 12:25close12535.001.94351.93792.1439-200.0048004.60
25072006.11.28 12:27buy12545.001.94381.93782.1438
25082006.11.28 12:28close12545.001.94351.93782.1438-150.0047854.60
25092006.11.28 12:29buy12555.001.94401.93802.1440
25102006.11.28 12:30close12555.001.94351.93802.1440-250.0047604.60
25112006.11.28 12:30buy12565.001.94391.93792.1439
25122006.11.28 12:31close12565.001.94351.93792.1439-200.0047404.60
25132006.11.28 12:34sell12575.001.94331.94931.7433
25142006.11.28 12:37close12575.001.94361.94931.7433-150.0047254.60
25152006.11.28 12:37sell12585.001.94341.94941.7434
25162006.11.28 12:38close12585.001.94351.94941.7434-50.0047204.60
25172006.11.28 12:42buy12595.001.94401.93802.1440
25182006.11.28 12:44close12595.001.94371.93802.1440-150.0047054.60
25192006.11.28 12:47sell12605.001.94331.94931.7433
25202006.11.28 12:47close12605.001.94371.94931.7433-200.0046854.60
25212006.11.28 12:47sell12615.001.94341.94941.7434
25222006.11.28 12:48close12615.001.94371.94941.7434-150.0046704.60
25232006.11.28 12:52buy12625.001.94421.93822.1442
25242006.11.28 12:57close12625.001.94371.93822.1442-250.0046454.60
25252006.11.28 12:58buy12635.001.94411.93812.1441
25262006.11.28 12:59close12635.001.94371.93812.1441-200.0046254.60
25272006.11.28 13:00buy12645.001.94401.93802.1440
25282006.11.28 13:06close12645.001.94431.93802.1440150.0046404.60
25292006.11.28 13:06buy12655.001.94471.93872.1447
25302006.11.28 13:06close12655.001.94441.93872.1447-150.0046254.60
25312006.11.28 13:08buy12665.001.94461.93862.1446
25322006.11.28 13:09close12665.001.94431.93862.1446-150.0046104.60
25332006.11.28 13:10buy12675.001.94471.93872.1447
25342006.11.28 13:10close12675.001.94431.93872.1447-200.0045904.60
25352006.11.28 13:14buy12685.001.94431.93832.1443
25362006.11.28 13:15close12685.001.94411.93832.1443-100.0045804.60
25372006.11.28 13:15buy12695.001.94441.93842.1444
25382006.11.28 13:15close12695.001.94401.93842.1444-200.0045604.60
25392006.11.28 13:16buy12705.001.94441.93842.1444
25402006.11.28 13:19close12705.001.94421.93842.1444-100.0045504.60
25412006.11.28 13:20buy12715.001.94461.93862.1446
25422006.11.28 13:24close12715.001.94441.93862.1446-100.0045404.60
25432006.11.28 13:26buy12725.001.94451.93852.1445
25442006.11.28 13:26close12725.001.94411.93852.1445-200.0045204.60
25452006.11.28 13:26buy12735.001.94451.93852.1445
25462006.11.28 13:26close12735.001.94421.93852.1445-150.0045054.60
25472006.11.28 13:26buy12745.001.94451.93852.1445
25482006.11.28 13:27close12745.001.94411.93852.1445-200.0044854.60
25492006.11.28 13:27buy12755.001.94461.93862.1446
25502006.11.28 13:27close12755.001.94421.93862.1446-200.0044654.60
25512006.11.28 13:27buy12765.001.94451.93852.1445
25522006.11.28 13:36close12765.001.94681.93852.14451150.0045804.60
25532006.11.28 13:36buy12775.001.94811.94212.1481
25542006.11.28 13:36close12775.001.94681.94212.1481-650.0045154.60
25552006.11.28 13:40buy12785.001.94731.94132.1473
25562006.11.28 13:40close12785.001.94711.94132.1473-100.0045054.60
25572006.11.28 13:41buy12795.001.94771.94172.1477
25582006.11.28 13:41close12795.001.94681.94172.1477-450.0044604.60
25592006.11.28 13:41buy12805.001.94721.94122.1472
25602006.11.28 13:41close12805.001.94691.94122.1472-150.0044454.60
25612006.11.28 13:41buy12815.001.94781.94182.1478
25622006.11.28 13:43close12815.001.94711.94182.1478-350.0044104.60
25632006.11.28 13:43buy12825.001.94791.94192.1479
25642006.11.28 13:43close12825.001.94711.94192.1479-400.0043704.60
25652006.11.28 13:43buy12835.001.94761.94162.1476
25662006.11.28 13:43close12835.001.94721.94162.1476-200.0043504.60
25672006.11.28 13:45buy12845.001.94771.94172.1477
25682006.11.28 13:45close12845.001.94691.94172.1477-400.0043104.60
25692006.11.28 13:46buy12855.001.94731.94132.1473
25702006.11.28 13:48close12855.001.94681.94132.1473-250.0042854.60
25712006.11.28 13:48buy12865.001.94791.94192.1479
25722006.11.28 13:48close12865.001.94691.94192.1479-500.0042354.60
25732006.11.28 13:51buy12875.001.94731.94132.1473
25742006.11.28 13:52close12875.001.94711.94132.1473-100.0042254.60
25752006.11.28 13:52buy12885.001.94731.94132.1473
25762006.11.28 13:53close12885.001.94721.94132.1473-50.0042204.60
25772006.11.28 13:54buy12895.001.94761.94162.1476
25782006.11.28 14:00close12895.001.94751.94162.1476-50.0042154.60
25792006.11.28 14:13buy12905.001.94771.94172.1477
25802006.11.28 14:14close12905.001.94741.94172.1477-150.0042004.60
25812006.11.28 14:16buy12915.001.94761.94162.1476
25822006.11.28 14:16close12915.001.94721.94162.1476-200.0041804.60
25832006.11.28 14:17buy12925.001.94761.94162.1476
25842006.11.28 14:17close12925.001.94721.94162.1476-200.0041604.60
25852006.11.28 14:22buy12935.001.94771.94172.1477
25862006.11.28 14:25close12935.001.94751.94172.1477-100.0041504.60
25872006.11.28 14:25buy12945.001.94791.94192.1479
25882006.11.28 14:30close12945.001.94781.94192.1479-50.0041454.60
25892006.11.28 14:33buy12955.001.94791.94192.1479
25902006.11.28 14:38close12955.001.94791.94192.14790.0041454.60
25912006.11.28 14:43buy12965.001.94821.94222.1482
25922006.11.28 14:43close12965.001.94781.94222.1482-200.0041254.60
25932006.11.28 14:44buy12975.001.94811.94212.1481
25942006.11.28 14:45close12975.001.94791.94212.1481-100.0041154.60
25952006.11.28 14:46buy12985.001.94811.94212.1481
25962006.11.28 14:48close12985.001.94801.94212.1481-50.0041104.60
25972006.11.28 14:48buy12995.001.94831.94232.1483
25982006.11.28 14:49close12995.001.94801.94232.1483-150.0040954.60
25992006.11.28 14:50buy13005.001.94831.94232.1483
26002006.11.28 14:53close13005.001.94841.94232.148350.0041004.60
26012006.11.28 14:56buy13015.001.94841.94242.1484
26022006.11.28 14:57close13015.001.94791.94242.1484-250.0040754.60
26032006.11.28 14:58buy13025.001.94841.94242.1484
26042006.11.28 14:59close13025.001.94801.94242.1484-200.0040554.60
26052006.11.28 15:00buy13035.001.94831.94232.1483
26062006.11.28 15:00close13035.001.94781.94232.1483-250.0040304.60
26072006.11.28 15:00buy13045.001.94821.94222.1482
26082006.11.28 15:00close13045.001.94781.94222.1482-200.0040104.60
26092006.11.28 15:13buy13055.001.94841.94242.1484
26102006.11.28 15:13close13055.001.94761.94242.1484-400.0039704.60
26112006.11.28 15:22buy13064.001.94801.94202.1480
26122006.11.28 15:22close13064.001.94761.94202.1480-160.0039544.60
26132006.11.28 15:23buy13074.001.94801.94202.1480
26142006.11.28 15:24close13074.001.94741.94202.1480-240.0039304.60
26152006.11.28 15:27buy13084.001.94781.94182.1478
26162006.11.28 15:30close13084.001.94751.94182.1478-120.0039184.60
26172006.11.28 15:30buy13094.001.94811.94212.1481
26182006.11.28 15:31close13094.001.94771.94212.1481-160.0039024.60
26192006.11.28 15:31buy13104.001.94791.94192.1479
26202006.11.28 15:34close13104.001.94791.94192.14790.0039024.60
26212006.11.28 15:37buy13114.001.94811.94212.1481
26222006.11.28 15:39close13114.001.94771.94212.1481-160.0038864.60
26232006.11.28 15:40buy13124.001.94821.94222.1482
26242006.11.28 15:41close13124.001.94791.94222.1482-120.0038744.60
26252006.11.28 15:42buy13134.001.94821.94222.1482
26262006.11.28 15:42close13134.001.94781.94222.1482-160.0038584.60
26272006.11.28 16:04sell13144.001.94671.95271.7467
26282006.11.28 16:09close13144.001.94611.95271.7467240.0038824.60
26292006.11.28 16:14sell13154.001.94611.95211.7461
26302006.11.28 16:14close13154.001.94681.95211.7461-280.0038544.60
26312006.11.28 16:15sell13164.001.94631.95231.7463
26322006.11.28 16:15close13164.001.94681.95231.7463-200.0038344.60
26332006.11.28 16:18sell13174.001.94661.95261.7466
26342006.11.28 16:22close13174.001.94631.95261.7466120.0038464.60
26352006.11.28 16:22sell13184.001.94611.95211.7461
26362006.11.28 16:25close13184.001.94611.95211.74610.0038464.60
26372006.11.28 16:27sell13194.001.94591.95191.7459
26382006.11.28 16:28close13194.001.94651.95191.7459-240.0038224.60
26392006.11.28 16:29sell13204.001.94601.95201.7460
26402006.11.28 16:30close13204.001.94681.95201.7460-320.0037904.60
26412006.11.28 16:33buy13214.001.94711.94112.1471
26422006.11.28 16:44close13214.001.94801.94112.1471360.0038264.60
26432006.11.28 16:45buy13224.001.94851.94252.1485
26442006.11.28 16:47close13224.001.94801.94252.1485-200.0038064.60
26452006.11.28 16:48buy13234.001.94841.94242.1484
26462006.11.28 16:48close13234.001.94821.94242.1484-80.0037984.60
26472006.11.28 16:53buy13244.001.94771.94172.1477
26482006.11.28 16:54close13244.001.94741.94172.1477-120.0037864.60
26492006.11.28 16:54buy13254.001.94801.94202.1480
26502006.11.28 16:56close13254.001.94751.94202.1480-200.0037664.60
26512006.11.28 16:57buy13264.001.94781.94182.1478
26522006.11.28 16:57close13264.001.94751.94182.1478-120.0037544.60
26532006.11.28 16:58buy13274.001.94781.94182.1478
26542006.11.28 17:03close13274.001.94781.94182.14780.0037544.60
26552006.11.28 17:03buy13284.001.94811.94212.1481
26562006.11.28 17:08close13284.001.94791.94212.1481-80.0037464.60
26572006.11.28 17:11buy13294.001.94801.94202.1480
26582006.11.28 17:13close13294.001.94791.94202.1480-40.0037424.60
26592006.11.28 17:15buy13304.001.94811.94212.1481
26602006.11.28 17:17close13304.001.94781.94212.1481-120.0037304.60
26612006.11.28 17:18buy13314.001.94811.94212.1481
26622006.11.28 17:19close13314.001.94781.94212.1481-120.0037184.60
26632006.11.28 17:20buy13324.001.94811.94212.1481
26642006.11.28 17:21close13324.001.94771.94212.1481-160.0037024.60
26652006.11.28 17:22buy13334.001.94801.94202.1480
26662006.11.28 17:26close13334.001.94771.94202.1480-120.0036904.60
26672006.11.28 17:30sell13344.001.94651.95251.7465
26682006.11.28 17:32close13344.001.94731.95251.7465-320.0036584.60
26692006.11.28 17:34sell13354.001.94671.95271.7467
26702006.11.28 17:37close13354.001.94681.95271.7467-40.0036544.60
26712006.11.28 17:42sell13364.001.94691.95291.7469
26722006.11.28 17:43close13364.001.94731.95291.7469-160.0036384.60
26732006.11.28 17:48sell13374.001.94711.95311.7471
26742006.11.28 17:49close13374.001.94731.95311.7471-80.0036304.60
26752006.11.28 17:57buy13384.001.94751.94152.1475
26762006.11.28 17:59close13384.001.94711.94152.1475-160.0036144.60
26772006.11.28 18:01buy13394.001.94741.94142.1474
26782006.11.28 18:08close13394.001.94831.94142.1474360.0036504.60
26792006.11.28 18:08buy13404.001.94861.94262.1486
26802006.11.28 18:08close13404.001.94831.94262.1486-120.0036384.60
26812006.11.28 18:08buy13414.001.94861.94262.1486
26822006.11.28 18:09close13414.001.94831.94262.1486-120.0036264.60
26832006.11.28 18:10buy13424.001.94871.94272.1487
26842006.11.28 18:19close13424.001.95021.94272.1487600.0036864.60
26852006.11.28 18:23buy13434.001.95021.94422.1502
26862006.11.28 18:26close13434.001.95051.94422.1502120.0036984.60
26872006.11.28 18:27buy13444.001.95071.94472.1507
26882006.11.28 18:30close13444.001.95061.94472.1507-40.0036944.60
26892006.11.28 18:30buy13454.001.95111.94512.1511
26902006.11.28 18:31close13454.001.95051.94512.1511-240.0036704.60
26912006.11.28 18:31buy13464.001.95101.94502.1510
26922006.11.28 18:38close13464.001.95111.94502.151040.0036744.60
26932006.11.28 18:41buy13474.001.95071.94472.1507
26942006.11.28 18:43close13474.001.95051.94472.1507-80.0036664.60
26952006.11.28 18:59buy13484.001.95111.94512.1511
26962006.11.28 19:00close13484.001.95081.94512.1511-120.0036544.60
26972006.11.28 19:20buy13494.001.95061.94462.1506
26982006.11.28 19:24close13494.001.95051.94462.1506-40.0036504.60
26992006.11.28 19:24buy13504.001.95081.94482.1508
27002006.11.28 19:26close13504.001.95051.94482.1508-120.0036384.60
27012006.11.28 19:27buy13514.001.95081.94482.1508
27022006.11.28 19:32close13514.001.95101.94482.150880.0036464.60
27032006.11.28 19:34buy13524.001.95141.94542.1514
27042006.11.28 19:34close13524.001.95101.94542.1514-160.0036304.60
27052006.11.28 19:36buy13534.001.95141.94542.1514
27062006.11.28 19:44close13534.001.95171.94542.1514120.0036424.60
27072006.11.28 19:44buy13544.001.95201.94602.1520
27082006.11.28 19:44close13544.001.95171.94602.1520-120.0036304.60
27092006.11.28 19:46buy13554.001.95221.94622.1522
27102006.11.28 19:49close13554.001.95181.94622.1522-160.0036144.60
27112006.11.28 19:55buy13564.001.95161.94562.1516
27122006.11.28 19:56close13564.001.95121.94562.1516-160.0035984.60
27132006.11.28 20:33buy13574.001.95111.94512.1511
27142006.11.28 20:50close13574.001.95251.94512.1511560.0036544.60
27152006.11.28 20:52buy13584.001.95271.94672.1527
27162006.11.28 20:53close13584.001.95231.94672.1527-160.0036384.60
27172006.11.28 20:56buy13594.001.95251.94652.1525
27182006.11.28 20:58close13594.001.95211.94652.1525-160.0036224.60
27192006.11.28 21:01buy13604.001.95241.94642.1524
27202006.11.28 21:08close13604.001.95301.94642.1524240.0036464.60
27212006.11.28 21:08buy13614.001.95341.94742.1534
27222006.11.28 21:08close13614.001.95301.94742.1534-160.0036304.60
27232006.11.28 21:11buy13624.001.95331.94732.1533
27242006.11.28 21:12close13624.001.95301.94732.1533-120.0036184.60
27252006.11.28 21:17buy13634.001.95291.94692.1529
27262006.11.28 21:17close13634.001.95271.94692.1529-80.0036104.60
27272006.11.28 21:18buy13644.001.95291.94692.1529
27282006.11.28 21:18close13644.001.95251.94692.1529-160.0035944.60
27292006.11.28 21:22buy13654.001.95281.94682.1528
27302006.11.28 21:22close13654.001.95251.94682.1528-120.0035824.60
27312006.11.28 21:23buy13664.001.95281.94682.1528
27322006.11.28 21:23close13664.001.95261.94682.1528-80.0035744.60
27332006.11.28 21:25buy13674.001.95321.94722.1532
27342006.11.28 21:27close13674.001.95291.94722.1532-120.0035624.60
27352006.11.28 21:28buy13684.001.95311.94712.1531
27362006.11.28 21:33close13684.001.95291.94712.1531-80.0035544.60
27372006.11.28 22:10buy13694.001.95211.94612.1521
27382006.11.28 22:13close13694.001.95211.94612.15210.0035544.60
27392006.11.28 22:28sell13704.001.95141.95741.7514
27402006.11.28 22:28close13704.001.95161.95741.7514-80.0035464.60
27412006.11.28 22:38buy13714.001.95231.94632.1523
27422006.11.28 22:39close13714.001.95191.94632.1523-160.0035304.60
27432006.11.28 22:39buy13724.001.95211.94612.1521
27442006.11.28 22:40close13724.001.95191.94612.1521-80.0035224.60
27452006.11.28 22:41buy13734.001.95221.94622.1522
27462006.11.28 22:41close13734.001.95181.94622.1522-160.0035064.60
27472006.11.28 22:42buy13744.001.95221.94622.1522
27482006.11.28 22:44close13744.001.95191.94622.1522-120.0034944.60
27492006.11.28 22:46buy13754.001.95211.94612.1521
27502006.11.28 22:46close13754.001.95181.94612.1521-120.0034824.60
27512006.11.28 22:49sell13764.001.95151.95751.7515
27522006.11.28 22:50close13764.001.95181.95751.7515-120.0034704.60
27532006.11.28 22:54sell13774.001.95141.95741.7514
27542006.11.28 22:59close13774.001.95161.95741.7514-80.0034624.60
27552006.11.28 23:07sell13784.001.95121.95721.7512
27562006.11.28 23:09close13784.001.95161.95721.7512-160.0034464.60
27572006.11.28 23:18buy13794.001.95201.94602.1520
27582006.11.28 23:19close13794.001.95151.94602.1520-200.0034264.60
27592006.11.28 23:34buy13804.001.95181.94582.1518
27602006.11.28 23:35close13804.001.95141.94582.1518-160.0034104.60
27612006.11.28 23:36buy13814.001.95171.94572.1517
27622006.11.28 23:41close13814.001.95191.94572.151780.0034184.60
27632006.11.28 23:50sell13824.001.95141.95741.7514
27642006.11.28 23:50close13824.001.95161.95741.7514-80.0034104.60
27652006.11.28 23:52buy13834.001.95261.94662.1526
27662006.11.28 23:56close13834.001.95321.94662.1526240.0034344.60
27672006.11.28 23:56buy13844.001.95351.94752.1535
27682006.11.28 23:57close13844.001.95311.94752.1535-160.0034184.60
27692006.11.29 00:14buy13854.001.95261.94662.1526
27702006.11.29 00:19close13854.001.95351.94662.1526360.0034544.60
27712006.11.29 00:22buy13864.001.95371.94772.1537
27722006.11.29 00:26close13864.001.95351.94772.1537-80.0034464.60
27732006.11.29 00:29buy13874.001.95371.94772.1537
27742006.11.29 00:30close13874.001.95341.94772.1537-120.0034344.60
27752006.11.29 00:38buy13884.001.95321.94722.1532
27762006.11.29 00:40close13884.001.95331.94722.153240.0034384.60
27772006.11.29 00:40buy13894.001.95361.94762.1536
27782006.11.29 00:41close13894.001.95331.94762.1536-120.0034264.60
27792006.11.29 00:42buy13904.001.95361.94762.1536
27802006.11.29 00:43close13904.001.95331.94762.1536-120.0034144.60
27812006.11.29 00:43buy13914.001.95351.94752.1535
27822006.11.29 00:45close13914.001.95331.94752.1535-80.0034064.60
27832006.11.29 00:47buy13924.001.95361.94762.1536
27842006.11.29 00:48close13924.001.95331.94762.1536-120.0033944.60
27852006.11.29 01:12sell13934.001.95241.95841.7524
27862006.11.29 01:13close13934.001.95271.95841.7524-120.0033824.60
27872006.11.29 01:34buy13944.001.95311.94712.1531
27882006.11.29 01:38close13944.001.95301.94712.1531-40.0033784.60
27892006.11.29 01:40buy13954.001.95331.94732.1533
27902006.11.29 01:40close13954.001.95291.94732.1533-160.0033624.60
27912006.11.29 01:44buy13964.001.95311.94712.1531
27922006.11.29 01:47close13964.001.95291.94712.1531-80.0033544.60
27932006.11.29 01:49buy13974.001.95311.94712.1531
27942006.11.29 01:49close13974.001.95281.94712.1531-120.0033424.60
27952006.11.29 01:50buy13984.001.95311.94712.1531
27962006.11.29 01:50close13984.001.95291.94712.1531-80.0033344.60
27972006.11.29 01:53sell13994.001.95231.95831.7523
27982006.11.29 02:02close13994.001.95271.95831.7523-160.0033184.60
27992006.11.29 02:34buy14004.001.95301.94702.1530
28002006.11.29 02:40close14004.001.95271.94702.1530-120.0033064.60
28012006.11.29 02:44sell14014.001.95221.95821.7522
28022006.11.29 02:51close14014.001.95221.95821.75220.0033064.60
28032006.11.29 02:52sell14024.001.95181.95781.7518
28042006.11.29 02:57close14024.001.95211.95781.7518-120.0032944.60
28052006.11.29 02:58sell14034.001.95171.95771.7517
28062006.11.29 03:09close14034.001.95191.95771.7517-80.0032864.60
28072006.11.29 03:12sell14044.001.95181.95781.7518
28082006.11.29 03:12close14044.001.95211.95781.7518-120.0032744.60
28092006.11.29 03:15sell14054.001.95171.95771.7517
28102006.11.29 03:18close14054.001.95211.95771.7517-160.0032584.60
28112006.11.29 03:19sell14064.001.95181.95781.7518
28122006.11.29 03:19close14064.001.95201.95781.7518-80.0032504.60
28132006.11.29 03:20sell14074.001.95181.95781.7518
28142006.11.29 03:21close14074.001.95221.95781.7518-160.0032344.60
28152006.11.29 03:34buy14084.001.95241.94642.1524
28162006.11.29 03:35close14084.001.95221.94642.1524-80.0032264.60
28172006.11.29 03:35buy14094.001.95241.94642.1524
28182006.11.29 03:41close14094.001.95231.94642.1524-40.0032224.60
28192006.11.29 03:51sell14104.001.95171.95771.7517
28202006.11.29 03:54close14104.001.95201.95771.7517-120.0032104.60
28212006.11.29 03:54sell14114.001.95171.95771.7517
28222006.11.29 03:55close14114.001.95201.95771.7517-120.0031984.60
28232006.11.29 03:55sell14124.001.95181.95781.7518
28242006.11.29 03:56close14124.001.95211.95781.7518-120.0031864.60
28252006.11.29 03:57sell14134.001.95181.95781.7518
28262006.11.29 03:59close14134.001.95211.95781.7518-120.0031744.60
28272006.11.29 04:01sell14144.001.95191.95791.7519
28282006.11.29 04:05close14144.001.95221.95791.7519-120.0031624.60
28292006.11.29 04:06sell14154.001.95191.95791.7519
28302006.11.29 04:08close14154.001.95221.95791.7519-120.0031504.60
28312006.11.29 04:15sell14164.001.95201.95801.7520
28322006.11.29 04:25close14164.001.95251.95801.7520-200.0031304.60
28332006.11.29 04:31buy14174.001.95271.94672.1527
28342006.11.29 04:34close14174.001.95231.94672.1527-160.0031144.60
28352006.11.29 04:38buy14184.001.95271.94672.1527
28362006.11.29 04:39close14184.001.95231.94672.1527-160.0030984.60
28372006.11.29 04:59sell14194.001.95191.95791.7519
28382006.11.29 05:04close14194.001.95221.95791.7519-120.0030864.60
28392006.11.29 05:04sell14204.001.95201.95801.7520
28402006.11.29 05:07close14204.001.95221.95801.7520-80.0030784.60
28412006.11.29 05:08sell14214.001.95191.95791.7519
28422006.11.29 05:08close14214.001.95211.95791.7519-80.0030704.60
28432006.11.29 05:10sell14224.001.95191.95791.7519
28442006.11.29 05:25close14224.001.95171.95791.751980.0030784.60
28452006.11.29 05:27sell14234.001.95141.95741.7514
28462006.11.29 05:28close14234.001.95171.95741.7514-120.0030664.60
28472006.11.29 05:30sell14244.001.95141.95741.7514
28482006.11.29 05:31close14244.001.95181.95741.7514-160.0030504.60
28492006.11.29 05:32sell14254.001.95141.95741.7514
28502006.11.29 05:35close14254.001.95161.95741.7514-80.0030424.60
28512006.11.29 05:35sell14264.001.95131.95731.7513
28522006.11.29 05:40close14264.001.95141.95731.7513-40.0030384.60
28532006.11.29 05:49sell14274.001.95161.95761.7516
28542006.11.29 05:50close14274.001.95191.95761.7516-120.0030264.60
28552006.11.29 06:01buy14284.001.95251.94652.1525
28562006.11.29 06:03close14284.001.95211.94652.1525-160.0030104.60
28572006.11.29 06:03buy14294.001.95251.94652.1525
28582006.11.29 06:12close14294.001.95311.94652.1525240.0030344.60
28592006.11.29 06:13buy14304.001.95331.94732.1533
28602006.11.29 06:13close14304.001.95311.94732.1533-80.0030264.60
28612006.11.29 06:17buy14314.001.95311.94712.1531
28622006.11.29 06:23close14314.001.95331.94712.153180.0030344.60
28632006.11.29 06:23buy14324.001.95361.94762.1536
28642006.11.29 06:28close14324.001.95391.94762.1536120.0030464.60
28652006.11.29 06:31buy14334.001.95391.94792.1539
28662006.11.29 06:34close14334.001.95351.94792.1539-160.0030304.60
28672006.11.29 06:38buy14344.001.95341.94742.1534
28682006.11.29 06:39close14344.001.95321.94742.1534-80.0030224.60
28692006.11.29 06:58buy14354.001.95361.94762.1536
28702006.11.29 06:58close14354.001.95331.94762.1536-120.0030104.60
28712006.11.29 06:59buy14364.001.95361.94762.1536
28722006.11.29 06:59close14364.001.95271.94762.1536-360.0029744.60
28732006.11.29 07:01sell14373.001.95221.95821.7522
28742006.11.29 07:03close14373.001.95221.95821.75220.0029744.60
28752006.11.29 07:03sell14383.001.95201.95801.7520
28762006.11.29 07:06close14383.001.95181.95801.752060.0029804.60
28772006.11.29 07:09sell14393.001.95201.95801.7520
28782006.11.29 07:09close14393.001.95241.95801.7520-120.0029684.60
28792006.11.29 07:12sell14403.001.95221.95821.7522
28802006.11.29 07:20close14403.001.95191.95821.752290.0029774.60
28812006.11.29 07:24buy14413.001.95281.94682.1528
28822006.11.29 07:24close14413.001.95231.94682.1528-150.0029624.60
28832006.11.29 07:27buy14423.001.95311.94712.1531
28842006.11.29 07:28close14423.001.95251.94712.1531-180.0029444.60
28852006.11.29 07:29buy14433.001.95281.94682.1528
28862006.11.29 07:29close14433.001.95261.94682.1528-60.0029384.60
28872006.11.29 07:35sell14443.001.95201.95801.7520
28882006.11.29 07:37close14443.001.95241.95801.7520-120.0029264.60
28892006.11.29 07:38sell14453.001.95161.95761.7516
28902006.11.29 07:44close14453.001.95131.95761.751690.0029354.60
28912006.11.29 07:44sell14463.001.95111.95711.7511
28922006.11.29 07:51close14463.001.95061.95711.7511150.0029504.60
28932006.11.29 07:56sell14473.001.95021.95621.7502
28942006.11.29 08:00close14473.001.95061.95621.7502-120.0029384.60
28952006.11.29 08:01sell14483.001.95021.95621.7502
28962006.11.29 08:09close14483.001.94781.95621.7502720.0030104.60
28972006.11.29 08:09sell14494.001.94741.95341.7474
28982006.11.29 08:09close14494.001.94801.95341.7474-240.0029864.60
28992006.11.29 08:10sell14503.001.94761.95361.7476
29002006.11.29 08:10close14503.001.94851.95361.7476-270.0029594.60
29012006.11.29 08:18sell14513.001.94951.95551.7495
29022006.11.29 08:22close14513.001.94931.95551.749560.0029654.60
29032006.11.29 08:23sell14523.001.94931.95531.7493
29042006.11.29 08:27close14523.001.94871.95531.7493180.0029834.60
29052006.11.29 08:27sell14533.001.94831.95431.7483
29062006.11.29 08:27close14533.001.94871.95431.7483-120.0029714.60
29072006.11.29 08:28sell14543.001.94841.95441.7484
29082006.11.29 08:30close14543.001.94861.95441.7484-60.0029654.60
29092006.11.29 08:32sell14553.001.94831.95431.7483
29102006.11.29 08:32close14553.001.94851.95431.7483-60.0029594.60
29112006.11.29 09:01sell14563.001.94931.95531.7493
29122006.11.29 09:02close14563.001.94961.95531.7493-90.0029504.60
29132006.11.29 09:04sell14573.001.94931.95531.7493
29142006.11.29 09:04close14573.001.94971.95531.7493-120.0029384.60
29152006.11.29 09:04sell14583.001.94921.95521.7492
29162006.11.29 09:08close14583.001.94911.95521.749230.0029414.60
29172006.11.29 09:09sell14593.001.94881.95481.7488
29182006.11.29 09:11close14593.001.94911.95481.7488-90.0029324.60
29192006.11.29 09:12sell14603.001.94891.95491.7489
29202006.11.29 09:12close14603.001.94951.95491.7489-180.0029144.60
29212006.11.29 09:12sell14613.001.94891.95491.7489
29222006.11.29 09:15close14613.001.94881.95491.748930.0029174.60
29232006.11.29 09:16sell14623.001.94831.95431.7483
29242006.11.29 09:22close14623.001.94821.95431.748330.0029204.60
29252006.11.29 09:24sell14633.001.94781.95381.7478
29262006.11.29 09:25close14633.001.94831.95381.7478-150.0029054.60
29272006.11.29 09:29sell14643.001.94811.95411.7481
29282006.11.29 09:30close14643.001.94881.95411.7481-210.0028844.60
29292006.11.29 09:30sell14653.001.94851.95451.7485
29302006.11.29 09:32close14653.001.94851.95451.74850.0028844.60
29312006.11.29 09:45buy14663.001.95061.94462.1506
29322006.11.29 09:47close14663.001.94981.94462.1506-240.0028604.60
29332006.11.29 09:54sell14673.001.94891.95491.7489
29342006.11.29 10:02close14673.001.94781.95491.7489330.0028934.60
29352006.11.29 10:06sell14683.001.94791.95391.7479
29362006.11.29 10:07close14683.001.94811.95391.7479-60.0028874.60
29372006.11.29 10:07sell14693.001.94781.95381.7478
29382006.11.29 10:07close14693.001.94811.95381.7478-90.0028784.60
29392006.11.29 10:08sell14703.001.94771.95371.7477
29402006.11.29 10:09close14703.001.94811.95371.7477-120.0028664.60
29412006.11.29 10:10sell14713.001.94781.95381.7478
29422006.11.29 10:12close14713.001.94811.95381.7478-90.0028574.60
29432006.11.29 10:16sell14723.001.94781.95381.7478
29442006.11.29 10:16close14723.001.94831.95381.7478-150.0028424.60
29452006.11.29 10:18sell14733.001.94801.95401.7480
29462006.11.29 10:18close14733.001.94831.95401.7480-90.0028334.60
29472006.11.29 10:19sell14743.001.94801.95401.7480
29482006.11.29 10:22close14743.001.94821.95401.7480-60.0028274.60
29492006.11.29 10:40buy14753.001.94941.94342.1494
29502006.11.29 10:40close14753.001.94921.94342.1494-60.0028214.60
29512006.11.29 10:44buy14763.001.94951.94352.1495
29522006.11.29 10:47close14763.001.94931.94352.1495-60.0028154.60
29532006.11.29 10:55sell14773.001.94851.95451.7485
29542006.11.29 10:57close14773.001.94861.95451.7485-30.0028124.60
29552006.11.29 10:57sell14783.001.94831.95431.7483
29562006.11.29 10:59close14783.001.94851.95431.7483-60.0028064.60
29572006.11.29 11:06sell14793.001.94851.95451.7485
29582006.11.29 11:07close14793.001.94891.95451.7485-120.0027944.60
29592006.11.29 11:09buy14803.001.94951.94352.1495
29602006.11.29 11:15close14803.001.94961.94352.149530.0027974.60
29612006.11.29 11:19buy14813.001.94961.94362.1496
29622006.11.29 11:26close14813.001.95021.94362.1496180.0028154.60
29632006.11.29 11:26buy14823.001.95071.94472.1507
29642006.11.29 11:28close14823.001.95041.94472.1507-90.0028064.60
29652006.11.29 11:33buy14833.001.95011.94412.1501
29662006.11.29 11:34close14833.001.94971.94412.1501-120.0027944.60
29672006.11.29 11:40sell14843.001.94901.95501.7490
29682006.11.29 11:41close14843.001.94961.95501.7490-180.0027764.60
29692006.11.29 11:44sell14853.001.94901.95501.7490
29702006.11.29 11:50close14853.001.94921.95501.7490-60.0027704.60
29712006.11.29 12:00buy14863.001.95001.94402.1500
29722006.11.29 12:01close14863.001.94951.94402.1500-150.0027554.60
29732006.11.29 12:01buy14873.001.94981.94382.1498
29742006.11.29 12:02close14873.001.94971.94382.1498-30.0027524.60
29752006.11.29 12:06sell14883.001.94921.95521.7492
29762006.11.29 12:14close14883.001.94901.95521.749260.0027584.60
29772006.11.29 12:16sell14893.001.94881.95481.7488
29782006.11.29 12:16close14893.001.94911.95481.7488-90.0027494.60
29792006.11.29 12:16sell14903.001.94871.95471.7487
29802006.11.29 12:18close14903.001.94911.95471.7487-120.0027374.60
29812006.11.29 12:23buy14913.001.94971.94372.1497
29822006.11.29 12:24close14913.001.94921.94372.1497-150.0027224.60
29832006.11.29 12:26buy14923.001.94981.94382.1498
29842006.11.29 12:28close14923.001.94951.94382.1498-90.0027134.60
29852006.11.29 12:29buy14933.001.94971.94372.1497
29862006.11.29 12:29close14933.001.94951.94372.1497-60.0027074.60
29872006.11.29 12:31buy14943.001.94971.94372.1497
29882006.11.29 12:36close14943.001.95011.94372.1497120.0027194.60
29892006.11.29 12:41buy14953.001.95081.94482.1508
29902006.11.29 12:46close14953.001.95091.94482.150830.0027224.60
29912006.11.29 12:49buy14963.001.95091.94492.1509
29922006.11.29 12:49close14963.001.95041.94492.1509-150.0027074.60
29932006.11.29 12:53buy14973.001.95061.94462.1506
29942006.11.29 12:53close14973.001.95041.94462.1506-60.0027014.60
29952006.11.29 12:55buy14983.001.95041.94442.1504
29962006.11.29 12:56close14983.001.94991.94442.1504-150.0026864.60
29972006.11.29 13:00buy14993.001.95091.94492.1509
29982006.11.29 13:10close14993.001.95151.94492.1509180.0027044.60
29992006.11.29 13:12buy15003.001.95201.94602.1520
30002006.11.29 13:14close15003.001.95171.94602.1520-90.0026954.60
30012006.11.29 13:17buy15013.001.95171.94572.1517
30022006.11.29 13:18close15013.001.95131.94572.1517-120.0026834.60
30032006.11.29 13:19buy15023.001.95201.94602.1520
30042006.11.29 13:19close15023.001.95121.94602.1520-240.0026594.60
30052006.11.29 13:19buy15033.001.95161.94562.1516
30062006.11.29 13:22close15033.001.95171.94562.151630.0026624.60
30072006.11.29 13:23buy15043.001.95201.94602.1520
30082006.11.29 13:25close15043.001.95191.94602.1520-30.0026594.60
30092006.11.29 13:26buy15053.001.95221.94622.1522
30102006.11.29 13:26close15053.001.95181.94622.1522-120.0026474.60
30112006.11.29 13:29buy15063.001.95171.94572.1517
30122006.11.29 13:30close15063.001.95111.94572.1517-180.0026294.60
30132006.11.29 13:31sell15073.001.94921.95521.7492
30142006.11.29 13:32close15073.001.95041.95521.7492-360.0025934.60
30152006.11.29 13:35buy15083.001.95371.94772.1537
30162006.11.29 13:36close15083.001.95201.94772.1537-510.0025424.60
30172006.11.29 13:38buy15093.001.95221.94622.1522
30182006.11.29 13:38close15093.001.95151.94622.1522-210.0025214.60
30192006.11.29 13:41buy15103.001.95221.94622.1522
30202006.11.29 13:41close15103.001.95151.94622.1522-210.0025004.60
30212006.11.29 13:41buy15113.001.95221.94622.1522
30222006.11.29 13:43close15113.001.95141.94622.1522-240.0024764.60
30232006.11.29 13:47sell15123.001.94991.95591.7499
30242006.11.29 13:52close15123.001.95031.95591.7499-120.0024644.60
30252006.11.29 13:52sell15133.001.94961.95561.7496
30262006.11.29 13:53close15133.001.95001.95561.7496-120.0024524.60
30272006.11.29 13:53sell15143.001.94941.95541.7494
30282006.11.29 13:56close15143.001.94961.95541.7494-60.0024464.60
30292006.11.29 13:56sell15153.001.94911.95511.7491
30302006.11.29 14:00close15153.001.94991.95511.7491-240.0024224.60
30312006.11.29 14:06sell15163.001.95011.95611.7501
30322006.11.29 14:07close15163.001.95081.95611.7501-210.0024014.60
30332006.11.29 14:09buy15173.001.95111.94512.1511
30342006.11.29 14:10close15173.001.95061.94512.1511-150.0023864.60
30352006.11.29 14:10buy15183.001.95091.94492.1509
30362006.11.29 14:11close15183.001.95061.94492.1509-90.0023774.60
30372006.11.29 14:11buy15193.001.95101.94502.1510
30382006.11.29 14:11close15193.001.95071.94502.1510-90.0023684.60
30392006.11.29 14:12buy15203.001.95111.94512.1511
30402006.11.29 14:21close15203.001.95121.94512.151130.0023714.60
30412006.11.29 14:22buy15213.001.95151.94552.1515
30422006.11.29 14:22close15213.001.95111.94552.1515-120.0023594.60
30432006.11.29 14:22buy15223.001.95161.94562.1516
30442006.11.29 14:23close15223.001.95111.94562.1516-150.0023444.60
30452006.11.29 14:24buy15233.001.95161.94562.1516
30462006.11.29 14:31close15233.001.95311.94562.1516450.0023894.60
30472006.11.29 14:32buy15243.001.95361.94762.1536
30482006.11.29 14:33close15243.001.95301.94762.1536-180.0023714.60
30492006.11.29 14:33buy15253.001.95361.94762.1536
30502006.11.29 14:36close15253.001.95291.94762.1536-210.0023504.60
30512006.11.29 14:38buy15263.001.95331.94732.1533
30522006.11.29 14:39close15263.001.95321.94732.1533-30.0023474.60
30532006.11.29 14:43buy15273.001.95311.94712.1531
30542006.11.29 14:43close15273.001.95261.94712.1531-150.0023324.60
30552006.11.29 14:45buy15283.001.95301.94702.1530
30562006.11.29 14:49close15283.001.95311.94702.153030.0023354.60
30572006.11.29 14:51buy15293.001.95331.94732.1533
30582006.11.29 14:52close15293.001.95301.94732.1533-90.0023264.60
30592006.11.29 14:55buy15303.001.95321.94722.1532
30602006.11.29 14:55close15303.001.95311.94722.1532-30.0023234.60
30612006.11.29 15:06sell15313.001.95101.95701.7510
30622006.11.29 15:09close15313.001.94991.95701.7510330.0023564.60
30632006.11.29 15:14sell15323.001.95041.95641.7504
30642006.11.29 15:16close15323.001.95061.95641.7504-60.0023504.60
30652006.11.29 15:19sell15333.001.95051.95651.7505
30662006.11.29 15:20close15333.001.95111.95651.7505-180.0023324.60
30672006.11.29 15:20sell15343.001.95051.95651.7505
30682006.11.29 15:21close15343.001.95111.95651.7505-180.0023144.60
30692006.11.29 15:21sell15353.001.95041.95641.7504
30702006.11.29 15:21close15353.001.95101.95641.7504-180.0022964.60
30712006.11.29 15:22sell15363.001.95041.95641.7504
30722006.11.29 15:22close15363.001.95101.95641.7504-180.0022784.60
30732006.11.29 15:22sell15373.001.95041.95641.7504
30742006.11.29 15:24close15373.001.95081.95641.7504-120.0022664.60
30752006.11.29 15:24sell15383.001.95041.95641.7504
30762006.11.29 15:30close15383.001.95011.95641.750490.0022754.60
30772006.11.29 15:32sell15393.001.94981.95581.7498
30782006.11.29 15:33close15393.001.95041.95581.7498-180.0022574.60
30792006.11.29 15:34sell15403.001.94981.95581.7498
30802006.11.29 15:34close15403.001.95021.95581.7498-120.0022454.60
30812006.11.29 15:35sell15413.001.94991.95591.7499
30822006.11.29 15:42close15413.001.94941.95591.7499150.0022604.60
30832006.11.29 15:43sell15423.001.94901.95501.7490
30842006.11.29 15:43close15423.001.94951.95501.7490-150.0022454.60
30852006.11.29 15:46sell15433.001.94921.95521.7492
30862006.11.29 15:48close15433.001.94961.95521.7492-120.0022334.60
30872006.11.29 15:48sell15443.001.94921.95521.7492
30882006.11.29 15:50close15443.001.94961.95521.7492-120.0022214.60
30892006.11.29 15:51sell15453.001.94921.95521.7492
30902006.11.29 15:53close15453.001.94961.95521.7492-120.0022094.60
30912006.11.29 15:54sell15463.001.94921.95521.7492
30922006.11.29 15:56close15463.001.94951.95521.7492-90.0022004.60
30932006.11.29 15:57sell15473.001.94921.95521.7492
30942006.11.29 15:57close15473.001.94951.95521.7492-90.0021914.60
30952006.11.29 15:57sell15483.001.94921.95521.7492
30962006.11.29 15:58close15483.001.94951.95521.7492-90.0021824.60
30972006.11.29 15:59sell15493.001.94921.95521.7492
30982006.11.29 15:59close15493.001.94951.95521.7492-90.0021734.60
30992006.11.29 16:01sell15503.001.94911.95511.7491
31002006.11.29 16:02close15503.001.94951.95511.7491-120.0021614.60
31012006.11.29 16:02sell15513.001.94931.95531.7493
31022006.11.29 16:09close15513.001.94851.95531.7493240.0021854.60
31032006.11.29 16:13sell15523.001.94841.95441.7484
31042006.11.29 16:14close15523.001.94881.95441.7484-120.0021734.60
31052006.11.29 16:14sell15533.001.94811.95411.7481
31062006.11.29 16:21close15533.001.94791.95411.748160.0021794.60
31072006.11.29 16:23sell15543.001.94731.95331.7473
31082006.11.29 16:24close15543.001.94781.95331.7473-150.0021644.60
31092006.11.29 16:24sell15553.001.94741.95341.7474
31102006.11.29 16:24close15553.001.94781.95341.7474-120.0021524.60
31112006.11.29 16:28sell15563.001.94761.95361.7476
31122006.11.29 16:29close15563.001.94811.95361.7476-150.0021374.60
31132006.11.29 16:31sell15573.001.94801.95401.7480
31142006.11.29 16:32close15573.001.94831.95401.7480-90.0021284.60
31152006.11.29 16:32sell15583.001.94801.95401.7480
31162006.11.29 16:32close15583.001.94831.95401.7480-90.0021194.60
31172006.11.29 16:33sell15593.001.94801.95401.7480
31182006.11.29 16:34close15593.001.94831.95401.7480-90.0021104.60
31192006.11.29 17:07buy15603.001.94981.94382.1498
31202006.11.29 17:08close15603.001.94951.94382.1498-90.0021014.60
31212006.11.29 17:18sell15613.001.94891.95491.7489
31222006.11.29 17:19close15613.001.94921.95491.7489-90.0020924.60
31232006.11.29 17:21sell15623.001.94891.95491.7489
31242006.11.29 17:23close15623.001.94921.95491.7489-90.0020834.60
31252006.11.29 17:28buy15633.001.94991.94392.1499
31262006.11.29 17:32close15633.001.94981.94392.1499-30.0020804.60
31272006.11.29 17:41sell15643.001.94901.95501.7490
31282006.11.29 17:42close15643.001.94961.95501.7490-180.0020624.60
31292006.11.29 17:43sell15653.001.94921.95521.7492
31302006.11.29 17:46close15653.001.94931.95521.7492-30.0020594.60
31312006.11.29 17:46sell15663.001.94911.95511.7491
31322006.11.29 17:47close15663.001.94941.95511.7491-90.0020504.60
31332006.11.29 17:51sell15673.001.94931.95531.7493
31342006.11.29 17:51close15673.001.94961.95531.7493-90.0020414.60
31352006.11.29 17:52sell15683.001.94921.95521.7492
31362006.11.29 17:54close15683.001.94941.95521.7492-60.0020354.60
31372006.11.29 17:54sell15693.001.94921.95521.7492
31382006.11.29 17:56close15693.001.94931.95521.7492-30.0020324.60
31392006.11.29 17:56sell15703.001.94911.95511.7491
31402006.11.29 17:58close15703.001.94941.95511.7491-90.0020234.60
31412006.11.29 17:58sell15713.001.94881.95481.7488
31422006.11.29 17:58close15713.001.94931.95481.7488-150.0020084.60
31432006.11.29 17:59sell15723.001.94901.95501.7490
31442006.11.29 18:04close15723.001.94801.95501.7490300.0020384.60
31452006.11.29 18:04sell15733.001.94771.95371.7477
31462006.11.29 18:05close15733.001.94801.95371.7477-90.0020294.60
31472006.11.29 18:07sell15743.001.94781.95381.7478
31482006.11.29 18:08close15743.001.94811.95381.7478-90.0020204.60
31492006.11.29 18:12sell15753.001.94811.95411.7481
31502006.11.29 18:12close15753.001.94861.95411.7481-150.0020054.60
31512006.11.29 18:12sell15763.001.94801.95401.7480
31522006.11.29 18:17close15763.001.94831.95401.7480-90.0019964.60
31532006.11.29 18:17sell15772.001.94811.95411.7481
31542006.11.29 18:29close15772.001.94501.95411.7481620.0020584.60
31552006.11.29 18:35sell15783.001.94511.95111.7451
31562006.11.29 18:41close15783.001.94531.95111.7451-60.0020524.60
31572006.11.29 18:43sell15793.001.94501.95101.7450
31582006.11.29 18:48close15793.001.94521.95101.7450-60.0020464.60
31592006.11.29 19:21sell15803.001.94551.95151.7455
31602006.11.29 19:23close15803.001.94601.95151.7455-150.0020314.60
31612006.11.29 19:24sell15813.001.94571.95171.7457
31622006.11.29 19:26close15813.001.94611.95171.7457-120.0020194.60
31632006.11.29 19:41sell15823.001.94581.95181.7458
31642006.11.29 19:44close15823.001.94611.95181.7458-90.0020104.60
31652006.11.29 19:46sell15833.001.94591.95191.7459
31662006.11.29 19:46close15833.001.94611.95191.7459-60.0020044.60
31672006.11.29 19:51sell15843.001.94581.95181.7458
31682006.11.29 19:53close15843.001.94611.95181.7458-90.0019954.60
31692006.11.29 19:53sell15852.001.94581.95181.7458
31702006.11.29 19:54close15852.001.94611.95181.7458-60.0019894.60
31712006.11.29 19:55sell15862.001.94581.95181.7458
31722006.11.29 19:57close15862.001.94611.95181.7458-60.0019834.60
31732006.11.29 20:25sell15872.001.94601.95201.7460
31742006.11.29 20:29close15872.001.94611.95201.7460-20.0019814.60
31752006.11.29 20:29sell15882.001.94591.95191.7459
31762006.11.29 20:37close15882.001.94601.95191.7459-20.0019794.60
31772006.11.29 20:38sell15892.001.94571.95171.7457
31782006.11.29 20:38close15892.001.94601.95171.7457-60.0019734.60
31792006.11.29 20:41sell15902.001.94571.95171.7457
31802006.11.29 20:41close15902.001.94601.95171.7457-60.0019674.60
31812006.11.29 20:42sell15912.001.94571.95171.7457
31822006.11.29 20:49close15912.001.94531.95171.745780.0019754.60
31832006.11.29 20:50sell15922.001.94501.95101.7450
31842006.11.29 20:55close15922.001.94501.95101.74500.0019754.60
31852006.11.29 21:02sell15932.001.94471.95071.7447
31862006.11.29 21:02close15932.001.94511.95071.7447-80.0019674.60
31872006.11.29 21:39buy15942.001.94641.94042.1464
31882006.11.29 21:39close15942.001.94601.94042.1464-80.0019594.60
31892006.11.29 21:42buy15952.001.94651.94052.1465
31902006.11.29 21:43close15952.001.94611.94052.1465-80.0019514.60
31912006.11.29 21:50buy15962.001.94651.94052.1465
31922006.11.29 21:50close15962.001.94621.94052.1465-60.0019454.60
31932006.11.29 21:52buy15972.001.94681.94082.1468
31942006.11.29 21:56close15972.001.94661.94082.1468-40.0019414.60
31952006.11.29 22:01buy15982.001.94671.94072.1467
31962006.11.29 22:02close15982.001.94641.94072.1467-60.0019354.60
31972006.11.29 22:03buy15992.001.94671.94072.1467
31982006.11.29 22:04close15992.001.94631.94072.1467-80.0019274.60
31992006.11.29 22:06sell16002.001.94591.95191.7459
32002006.11.29 22:07close16002.001.94641.95191.7459-100.0019174.60
32012006.11.29 22:07sell16012.001.94601.95201.7460
32022006.11.29 22:09close16012.001.94651.95201.7460-100.0019074.60
32032006.11.29 22:12buy16022.001.94661.94062.1466
32042006.11.29 22:13close16022.001.94641.94062.1466-40.0019034.60
32052006.11.29 22:15sell16032.001.94601.95201.7460
32062006.11.29 22:20close16032.001.94641.95201.7460-80.0018954.60
32072006.11.29 22:24sell16042.001.94611.95211.7461
32082006.11.29 22:25close16042.001.94641.95211.7461-60.0018894.60
32092006.11.29 22:26sell16052.001.94611.95211.7461
32102006.11.29 22:27close16052.001.94641.95211.7461-60.0018834.60
32112006.11.29 22:28sell16062.001.94611.95211.7461
32122006.11.29 22:37close16062.001.94611.95211.74610.0018834.60
32132006.11.29 22:40sell16072.001.94581.95181.7458
32142006.11.29 22:42close16072.001.94601.95181.7458-40.0018794.60
32152006.11.29 22:42sell16082.001.94571.95171.7457
32162006.11.29 22:43close16082.001.94601.95171.7457-60.0018734.60
32172006.11.29 22:45sell16092.001.94591.95191.7459
32182006.11.29 22:48close16092.001.94621.95191.7459-60.0018674.60
32192006.11.29 22:49sell16102.001.94591.95191.7459
32202006.11.29 22:50close16102.001.94621.95191.7459-60.0018614.60
32212006.11.29 23:04buy16112.001.94661.94062.1466
32222006.11.29 23:05close16112.001.94621.94062.1466-80.0018534.60
32232006.11.29 23:11buy16122.001.94661.94062.1466
32242006.11.29 23:12close16122.001.94631.94062.1466-60.0018474.60
32252006.11.29 23:19sell16132.001.94581.95181.7458
32262006.11.29 23:22close16132.001.94611.95181.7458-60.0018414.60
32272006.11.29 23:22sell16142.001.94561.95161.7456
32282006.11.29 23:30close16142.001.94591.95161.7456-60.0018354.60
32292006.11.29 23:32sell16152.001.94561.95161.7456
32302006.11.29 23:33close16152.001.94601.95161.7456-80.0018274.60
32312006.11.29 23:34sell16162.001.94561.95161.7456
32322006.11.29 23:34close16162.001.94601.95161.7456-80.0018194.60
32332006.11.29 23:40sell16172.001.94581.95181.7458
32342006.11.29 23:40close16172.001.94601.95181.7458-40.0018154.60
32352006.11.29 23:43sell16182.001.94591.95191.7459
32362006.11.29 23:43close16182.001.94641.95191.7459-100.0018054.60
32372006.11.29 23:44sell16192.001.94601.95201.7460
32382006.11.29 23:44close16192.001.94621.95201.7460-40.0018014.60
32392006.11.29 23:45buy16202.001.94631.94032.1463
32402006.11.29 23:51close16202.001.94611.94032.1463-40.0017974.60
32412006.11.29 23:58sell16212.001.94581.95181.7458
32422006.11.30 00:01close16212.001.94611.95181.7458-49.8017924.80
32432006.11.30 00:03sell16222.001.94571.95171.7457
32442006.11.30 00:06close16222.001.94611.95171.7457-80.0017844.80
32452006.11.30 00:08sell16232.001.94591.95191.7459
32462006.11.30 00:11close16232.001.94611.95191.7459-40.0017804.80
32472006.11.30 00:12sell16242.001.94581.95181.7458
32482006.11.30 00:19close16242.001.94621.95181.7458-80.0017724.80
32492006.11.30 00:20sell16252.001.94591.95191.7459
32502006.11.30 00:20close16252.001.94621.95191.7459-60.0017664.80
32512006.11.30 00:25sell16262.001.94591.95191.7459
32522006.11.30 00:25close16262.001.94611.95191.7459-40.0017624.80
32532006.11.30 00:30buy16272.001.94651.94052.1465
32542006.11.30 00:40close16272.001.94601.94052.1465-100.0017524.80
32552006.11.30 00:51sell16282.001.94581.95181.7458
32562006.11.30 00:53close16282.001.94581.95181.74580.0017524.80
32572006.11.30 01:04buy16292.001.94631.94032.1463
32582006.11.30 01:06close16292.001.94601.94032.1463-60.0017464.80
32592006.11.30 01:09buy16302.001.94641.94042.1464
32602006.11.30 01:10close16302.001.94611.94042.1464-60.0017404.80
32612006.11.30 01:13buy16312.001.94641.94042.1464
32622006.11.30 01:16close16312.001.94601.94042.1464-80.0017324.80
32632006.11.30 01:17buy16322.001.94641.94042.1464
32642006.11.30 01:23close16322.001.94611.94042.1464-60.0017264.80
32652006.11.30 01:23buy16332.001.94651.94052.1465
32662006.11.30 01:23close16332.001.94611.94052.1465-80.0017184.80
32672006.11.30 01:24buy16342.001.94641.94042.1464
32682006.11.30 01:26close16342.001.94611.94042.1464-60.0017124.80
32692006.11.30 01:35sell16352.001.94581.95181.7458
32702006.11.30 01:36close16352.001.94611.95181.7458-60.0017064.80
32712006.11.30 01:38sell16362.001.94581.95181.7458
32722006.11.30 01:43close16362.001.94591.95181.7458-20.0017044.80
32732006.11.30 01:43sell16372.001.94561.95161.7456
32742006.11.30 01:49close16372.001.94551.95161.745620.0017064.80
32752006.11.30 01:52sell16382.001.94541.95141.7454
32762006.11.30 01:52close16382.001.94571.95141.7454-60.0017004.80
32772006.11.30 01:54sell16392.001.94541.95141.7454
32782006.11.30 01:55close16392.001.94571.95141.7454-60.0016944.80
32792006.11.30 01:58sell16402.001.94531.95131.7453
32802006.11.30 02:00close16402.001.94581.95131.7453-100.0016844.80
32812006.11.30 02:03sell16412.001.94581.95181.7458
32822006.11.30 02:03close16412.001.94611.95181.7458-60.0016784.80
32832006.11.30 02:05buy16422.001.94741.94142.1474
32842006.11.30 02:07close16422.001.94751.94142.147420.0016804.80
32852006.11.30 02:09buy16432.001.94751.94152.1475
32862006.11.30 02:14close16432.001.94811.94152.1475120.0016924.80
32872006.11.30 02:14buy16442.001.94851.94252.1485
32882006.11.30 02:16close16442.001.94851.94252.14850.0016924.80
32892006.11.30 02:21buy16452.001.94831.94232.1483
32902006.11.30 02:22close16452.001.94761.94232.1483-140.0016784.80
32912006.11.30 02:24buy16462.001.94821.94222.1482
32922006.11.30 02:30close16462.001.94801.94222.1482-40.0016744.80
32932006.11.30 02:38buy16472.001.94801.94202.1480
32942006.11.30 02:41close16472.001.94771.94202.1480-60.0016684.80
32952006.11.30 02:56buy16482.001.94821.94222.1482
32962006.11.30 02:58close16482.001.94801.94222.1482-40.0016644.80
32972006.11.30 03:01buy16492.001.94821.94222.1482
32982006.11.30 03:05close16492.001.94821.94222.14820.0016644.80
32992006.11.30 03:06buy16502.001.94851.94252.1485
33002006.11.30 03:07close16502.001.94811.94252.1485-80.0016564.80
33012006.11.30 03:17buy16512.001.94841.94242.1484
33022006.11.30 03:18close16512.001.94811.94242.1484-60.0016504.80
33032006.11.30 04:15buy16522.001.94831.94232.1483
33042006.11.30 04:20close16522.001.94811.94232.1483-40.0016464.80
33052006.11.30 04:23buy16532.001.94841.94242.1484
33062006.11.30 04:24close16532.001.94811.94242.1484-60.0016404.80
33072006.11.30 04:25buy16542.001.94851.94252.1485
33082006.11.30 04:26close16542.001.94811.94252.1485-80.0016324.80
33092006.11.30 04:35buy16552.001.94841.94242.1484
33102006.11.30 04:39close16552.001.94811.94242.1484-60.0016264.80
33112006.11.30 04:42buy16562.001.94831.94232.1483
33122006.11.30 04:42close16562.001.94801.94232.1483-60.0016204.80
33132006.11.30 04:48buy16572.001.94841.94242.1484
33142006.11.30 04:53close16572.001.94811.94242.1484-60.0016144.80
33152006.11.30 04:55buy16582.001.94851.94252.1485
33162006.11.30 04:57close16582.001.94811.94252.1485-80.0016064.80
33172006.11.30 04:57buy16592.001.94861.94262.1486
33182006.11.30 05:05close16592.001.94901.94262.148680.0016144.80
33192006.11.30 05:06buy16602.001.94931.94332.1493
33202006.11.30 05:08close16602.001.94901.94332.1493-60.0016084.80
33212006.11.30 05:09buy16612.001.94941.94342.1494
33222006.11.30 05:10close16612.001.94891.94342.1494-100.0015984.80
33232006.11.30 05:11buy16622.001.94931.94332.1493
33242006.11.30 05:11close16622.001.94891.94332.1493-80.0015904.80
33252006.11.30 05:14buy16632.001.94921.94322.1492
33262006.11.30 05:14close16632.001.94901.94322.1492-40.0015864.80
33272006.11.30 05:19buy16642.001.94921.94322.1492
33282006.11.30 05:20close16642.001.94891.94322.1492-60.0015804.80
33292006.11.30 05:20buy16652.001.94921.94322.1492
33302006.11.30 05:25close16652.001.94881.94322.1492-80.0015724.80
33312006.11.30 05:27buy16662.001.94921.94322.1492
33322006.11.30 05:28close16662.001.94891.94322.1492-60.0015664.80
33332006.11.30 05:28buy16672.001.94931.94332.1493
33342006.11.30 05:38close16672.001.94911.94332.1493-40.0015624.80
33352006.11.30 06:03buy16682.001.94901.94302.1490
33362006.11.30 06:05close16682.001.94871.94302.1490-60.0015564.80
33372006.11.30 06:13buy16692.001.94901.94302.1490
33382006.11.30 06:17close16692.001.94881.94302.1490-40.0015524.80
33392006.11.30 06:20buy16702.001.94901.94302.1490
33402006.11.30 06:21close16702.001.94861.94302.1490-80.0015444.80
33412006.11.30 06:24buy16712.001.94881.94282.1488
33422006.11.30 06:24close16712.001.94851.94282.1488-60.0015384.80
33432006.11.30 06:25buy16722.001.94881.94282.1488
33442006.11.30 06:25close16722.001.94861.94282.1488-40.0015344.80
33452006.11.30 06:28buy16732.001.94891.94292.1489
33462006.11.30 06:30close16732.001.94851.94292.1489-80.0015264.80
33472006.11.30 06:37buy16742.001.94931.94332.1493
33482006.11.30 06:48close16742.001.95061.94332.1493260.0015524.80
33492006.11.30 06:51buy16752.001.95041.94442.1504
33502006.11.30 06:52close16752.001.95011.94442.1504-60.0015464.80
33512006.11.30 06:54buy16762.001.95051.94452.1505
33522006.11.30 06:59close16762.001.95071.94452.150540.0015504.80
33532006.11.30 06:59buy16772.001.95101.94502.1510
33542006.11.30 06:59close16772.001.95061.94502.1510-80.0015424.80
33552006.11.30 07:00buy16782.001.95131.94532.1513
33562006.11.30 07:05close16782.001.95241.94532.1513220.0015644.80
33572006.11.30 07:10buy16792.001.95241.94642.1524
33582006.11.30 07:19close16792.001.95291.94642.1524100.0015744.80
33592006.11.30 07:20buy16802.001.95331.94732.1533
33602006.11.30 07:26close16802.001.95541.94732.1533420.0016164.80
33612006.11.30 07:30buy16812.001.95491.94892.1549
33622006.11.30 07:30close16812.001.95421.94892.1549-140.0016024.80
33632006.11.30 07:30buy16822.001.95461.94862.1546
33642006.11.30 07:33close16822.001.95461.94862.15460.0016024.80
33652006.11.30 08:14buy16832.001.95311.94712.1531
33662006.11.30 08:15close16832.001.95261.94712.1531-100.0015924.80
33672006.11.30 08:16buy16842.001.95291.94692.1529
33682006.11.30 08:18close16842.001.95231.94692.1529-120.0015804.80
33692006.11.30 08:21buy16852.001.95281.94682.1528
33702006.11.30 08:29close16852.001.95401.94682.1528240.0016044.80
33712006.11.30 08:30buy16862.001.95431.94832.1543
33722006.11.30 08:31close16862.001.95401.94832.1543-60.0015984.80
33732006.11.30 08:31buy16872.001.95431.94832.1543
33742006.11.30 08:31close16872.001.95391.94832.1543-80.0015904.80
33752006.11.30 08:32buy16882.001.95431.94832.1543
33762006.11.30 08:33close16882.001.95401.94832.1543-60.0015844.80
33772006.11.30 08:35buy16892.001.95411.94812.1541
33782006.11.30 08:40close16892.001.95461.94812.1541100.0015944.80
33792006.11.30 08:42buy16902.001.95461.94862.1546
33802006.11.30 08:44close16902.001.95411.94862.1546-100.0015844.80
33812006.11.30 08:45buy16912.001.95471.94872.1547
33822006.11.30 08:46close16912.001.95441.94872.1547-60.0015784.80
33832006.11.30 08:46buy16922.001.95481.94882.1548
33842006.11.30 08:46close16922.001.95381.94882.1548-200.0015584.80
33852006.11.30 08:49buy16932.001.95421.94822.1542
33862006.11.30 08:49close16932.001.95381.94822.1542-80.0015504.80
33872006.11.30 08:52buy16942.001.95421.94822.1542
33882006.11.30 08:52close16942.001.95371.94822.1542-100.0015404.80
33892006.11.30 08:53buy16952.001.95431.94832.1543
33902006.11.30 08:54close16952.001.95401.94832.1543-60.0015344.80
33912006.11.30 08:54buy16962.001.95441.94842.1544
33922006.11.30 08:54close16962.001.95391.94842.1544-100.0015244.80
33932006.11.30 08:55buy16972.001.95431.94832.1543
33942006.11.30 08:55close16972.001.95391.94832.1543-80.0015164.80
33952006.11.30 08:57buy16982.001.95421.94822.1542
33962006.11.30 08:57close16982.001.95391.94822.1542-60.0015104.80
33972006.11.30 09:01buy16992.001.95461.94862.1546
33982006.11.30 09:02close16992.001.95421.94862.1546-80.0015024.80
33992006.11.30 09:02buy17002.001.95471.94872.1547
34002006.11.30 09:04close17002.001.95421.94872.1547-100.0014924.80
34012006.11.30 09:21buy17012.001.95471.94872.1547
34022006.11.30 09:26close17012.001.95611.94872.1547280.0015204.80
34032006.11.30 09:33buy17022.001.95561.94962.1556
34042006.11.30 09:35close17022.001.95551.94962.1556-20.0015184.80
34052006.11.30 09:35buy17032.001.95601.95002.1560
34062006.11.30 09:40close17032.001.95651.95002.1560100.0015284.80
34072006.11.30 09:43buy17042.001.95671.95072.1567
34082006.11.30 09:44close17042.001.95631.95072.1567-80.0015204.80
34092006.11.30 09:44buy17052.001.95681.95082.1568
34102006.11.30 09:45close17052.001.95651.95082.1568-60.0015144.80
34112006.11.30 09:46buy17062.001.95661.95062.1566
34122006.11.30 09:49close17062.001.95701.95062.156680.0015224.80
34132006.11.30 09:50buy17072.001.95721.95122.1572
34142006.11.30 09:51close17072.001.95681.95122.1572-80.0015144.80
34152006.11.30 09:52buy17082.001.95711.95112.1571
34162006.11.30 09:54close17082.001.95711.95112.15710.0015144.80
34172006.11.30 09:55buy17092.001.95741.95142.1574
34182006.11.30 09:57close17092.001.95681.95142.1574-120.0015024.80
34192006.11.30 09:59buy17102.001.95721.95122.1572
34202006.11.30 09:59close17102.001.95691.95122.1572-60.0014964.80
34212006.11.30 10:00buy17112.001.95721.95122.1572
34222006.11.30 10:02close17112.001.95701.95122.1572-40.0014924.80
34232006.11.30 10:02buy17122.001.95761.95162.1576
34242006.11.30 10:07close17122.001.95731.95162.1576-60.0014864.80
34252006.11.30 10:36buy17132.001.95621.95022.1562
34262006.11.30 10:38close17132.001.95611.95022.1562-20.0014844.80
34272006.11.30 10:38buy17142.001.95631.95032.1563
34282006.11.30 10:40close17142.001.95641.95032.156320.0014864.80
34292006.11.30 10:41buy17152.001.95661.95062.1566
34302006.11.30 10:41close17152.001.95621.95062.1566-80.0014784.80
34312006.11.30 10:41buy17162.001.95651.95052.1565
34322006.11.30 10:42close17162.001.95621.95052.1565-60.0014724.80
34332006.11.30 10:48buy17172.001.95651.95052.1565
34342006.11.30 10:49close17172.001.95531.95052.1565-240.0014484.80
34352006.11.30 10:52sell17182.001.95421.96021.7542
34362006.11.30 10:55close17182.001.95471.96021.7542-100.0014384.80
34372006.11.30 10:58sell17192.001.95421.96021.7542
34382006.11.30 11:00close17192.001.95431.96021.7542-20.0014364.80
34392006.11.30 11:15buy17202.001.95581.94982.1558
34402006.11.30 11:19close17202.001.95561.94982.1558-40.0014324.80
34412006.11.30 11:22buy17212.001.95591.94992.1559
34422006.11.30 11:22close17212.001.95531.94992.1559-120.0014204.80
34432006.11.30 11:22buy17222.001.95561.94962.1556
34442006.11.30 11:23close17222.001.95531.94962.1556-60.0014144.80
34452006.11.30 11:23buy17232.001.95591.94992.1559
34462006.11.30 11:23close17232.001.95531.94992.1559-120.0014024.80
34472006.11.30 11:23buy17242.001.95561.94962.1556
34482006.11.30 11:24close17242.001.95541.94962.1556-40.0013984.80
34492006.11.30 11:24buy17252.001.95581.94982.1558
34502006.11.30 11:24close17252.001.95531.94982.1558-100.0013884.80
34512006.11.30 11:34buy17262.001.95561.94962.1556
34522006.11.30 11:38close17262.001.95601.94962.155680.0013964.80
34532006.11.30 11:38buy17272.001.95631.95032.1563
34542006.11.30 11:42close17272.001.95631.95032.15630.0013964.80
34552006.11.30 11:44buy17282.001.95651.95052.1565
34562006.11.30 11:45close17282.001.95621.95052.1565-60.0013904.80
34572006.11.30 11:47buy17292.001.95641.95042.1564
34582006.11.30 11:48close17292.001.95601.95042.1564-80.0013824.80
34592006.11.30 11:53buy17302.001.95601.95002.1560
34602006.11.30 11:55close17302.001.95571.95002.1560-60.0013764.80
34612006.11.30 12:00buy17312.001.95621.95022.1562
34622006.11.30 12:02close17312.001.95611.95022.1562-20.0013744.80
34632006.11.30 12:04buy17322.001.95641.95042.1564
34642006.11.30 12:05close17322.001.95591.95042.1564-100.0013644.80
34652006.11.30 12:10buy17332.001.95651.95052.1565
34662006.11.30 12:13close17332.001.95631.95052.1565-40.0013604.80
34672006.11.30 12:13buy17342.001.95701.95102.1570
34682006.11.30 12:14close17342.001.95601.95102.1570-200.0013404.80
34692006.11.30 12:15buy17352.001.95691.95092.1569
34702006.11.30 12:18close17352.001.95651.95092.1569-80.0013324.80
34712006.11.30 12:19buy17362.001.95681.95082.1568
34722006.11.30 12:20close17362.001.95631.95082.1568-100.0013224.80
34732006.11.30 12:24buy17372.001.95641.95042.1564
34742006.11.30 12:31close17372.001.95601.95042.1564-80.0013144.80
34752006.11.30 12:47buy17382.001.95671.95072.1567
34762006.11.30 12:50close17382.001.95691.95072.156740.0013184.80
34772006.11.30 12:54buy17392.001.95671.95072.1567
34782006.11.30 13:00close17392.001.95681.95072.156720.0013204.80
34792006.11.30 13:01buy17402.001.95721.95122.1572
34802006.11.30 13:06close17402.001.95741.95122.157240.0013244.80
34812006.11.30 13:08buy17412.001.95741.95142.1574
34822006.11.30 13:14close17412.001.95791.95142.1574100.0013344.80
34832006.11.30 13:31buy17422.001.95891.95292.1589
34842006.11.30 13:32close17422.001.95721.95292.1589-340.0013004.80
34852006.11.30 13:32buy17432.001.95841.95242.1584
34862006.11.30 13:32close17432.001.95711.95242.1584-260.0012744.80
34872006.11.30 13:37sell17442.001.95581.96181.7558
34882006.11.30 13:40close17442.001.95611.96181.7558-60.0012684.80
34892006.11.30 13:42sell17452.001.95561.96161.7556
34902006.11.30 13:42close17452.001.95631.96161.7556-140.0012544.80
34912006.11.30 13:42sell17462.001.95511.96111.7551
34922006.11.30 13:44close17462.001.95611.96111.7551-200.0012344.80
34932006.11.30 13:50buy17472.001.95691.95092.1569
34942006.11.30 13:50close17472.001.95671.95092.1569-40.0012304.80
34952006.11.30 14:00buy17482.001.95701.95102.1570
34962006.11.30 14:01close17482.001.95621.95102.1570-160.0012144.80
34972006.11.30 14:02buy17492.001.95691.95092.1569
34982006.11.30 14:02close17492.001.95641.95092.1569-100.0012044.80
34992006.11.30 14:02buy17502.001.95711.95112.1571
35002006.11.30 14:05close17502.001.95671.95112.1571-80.0011964.80
35012006.11.30 14:06buy17512.001.95711.95112.1571
35022006.11.30 14:09close17512.001.95691.95112.1571-40.0011924.80
35032006.11.30 14:11buy17522.001.95721.95122.1572
35042006.11.30 14:16close17522.001.95751.95122.157260.0011984.80
35052006.11.30 14:17buy17532.001.95811.95212.1581
35062006.11.30 14:19close17532.001.95761.95212.1581-100.0011884.80
35072006.11.30 14:23buy17542.001.95771.95172.1577
35082006.11.30 14:29close17542.001.95791.95172.157740.0011924.80
35092006.11.30 14:30buy17552.001.95811.95212.1581
35102006.11.30 14:34close17552.001.95811.95212.15810.0011924.80
35112006.11.30 14:39buy17562.001.95781.95182.1578
35122006.11.30 14:39close17562.001.95751.95182.1578-60.0011864.80
35132006.11.30 14:57buy17572.001.95991.95392.1599
35142006.11.30 15:00close17572.001.95861.95392.1599-260.0011604.80
35152006.11.30 15:00buy17582.001.95941.95342.1594
35162006.11.30 15:00close17582.001.95911.95342.1594-60.0011544.80
35172006.11.30 15:03buy17592.001.95951.95352.1595
35182006.11.30 15:10close17592.001.96131.95352.1595360.0011904.80
35192006.11.30 15:10buy17602.001.96221.95622.1622
35202006.11.30 15:15close17602.001.96241.95622.162240.0011944.80
35212006.11.30 15:15buy17612.001.96291.95692.1629
35222006.11.30 15:17close17612.001.96231.95692.1629-120.0011824.80
35232006.11.30 15:17buy17622.001.96311.95712.1631
35242006.11.30 15:17close17622.001.96261.95712.1631-100.0011724.80
35252006.11.30 15:21buy17632.001.96231.95632.1623
35262006.11.30 15:22close17632.001.96181.95632.1623-100.0011624.80
35272006.11.30 15:24buy17642.001.96271.95672.1627
35282006.11.30 15:25close17642.001.96231.95672.1627-80.0011544.80
35292006.11.30 15:29buy17652.001.96221.95622.1622
35302006.11.30 15:31close17652.001.96221.95622.16220.0011544.80
35312006.11.30 15:31buy17662.001.96311.95712.1631
35322006.11.30 15:35close17662.001.96281.95712.1631-60.0011484.80
35332006.11.30 15:37buy17672.001.96331.95732.1633
35342006.11.30 15:38close17672.001.96271.95732.1633-120.0011364.80
35352006.11.30 15:40buy17682.001.96281.95682.1628
35362006.11.30 15:40close17682.001.96251.95682.1628-60.0011304.80
35372006.11.30 15:40buy17692.001.96281.95682.1628
35382006.11.30 15:41close17692.001.96241.95682.1628-80.0011224.80
35392006.11.30 15:44buy17702.001.96251.95652.1625
35402006.11.30 15:49close17702.001.96381.95652.1625260.0011484.80
35412006.11.30 15:53buy17712.001.96331.95732.1633
35422006.11.30 15:53close17712.001.96311.95732.1633-40.0011444.80
35432006.11.30 15:54buy17722.001.96361.95762.1636
35442006.11.30 16:02close17722.001.96641.95762.1636560.0012004.80
35452006.11.30 16:02buy17732.001.96701.96102.1670
35462006.11.30 16:03close17732.001.96661.96102.1670-80.0011924.80
35472006.11.30 16:04buy17742.001.96681.96082.1668
35482006.11.30 16:04close17742.001.96661.96082.1668-40.0011884.80
35492006.11.30 16:05buy17752.001.96681.96082.1668
35502006.11.30 16:05close17752.001.96661.96082.1668-40.0011844.80
35512006.11.30 16:08buy17762.001.96661.96062.1666
35522006.11.30 16:18close17762.001.96851.96062.1666380.0012224.80
35532006.11.30 16:18buy17772.001.96931.96332.1693
35542006.11.30 16:20close17772.001.96861.96332.1693-140.0012084.80
35552006.11.30 16:20buy17782.001.96921.96322.1692
35562006.11.30 16:20close17782.001.96891.96322.1692-60.0012024.80
35572006.11.30 16:20buy17792.001.96921.96322.1692
35582006.11.30 16:20close17792.001.96871.96322.1692-100.0011924.80
35592006.11.30 16:21buy17802.001.96931.96332.1693
35602006.11.30 16:23close17802.001.96911.96332.1693-40.0011884.80
35612006.11.30 16:28buy17812.001.96811.96212.1681
35622006.11.30 16:29close17812.001.96771.96212.1681-80.0011804.80
35632006.11.30 16:29buy17822.001.96801.96202.1680
35642006.11.30 16:35close17822.001.96831.96202.168060.0011864.80
35652006.11.30 16:39buy17832.001.96841.96242.1684
35662006.11.30 16:40close17832.001.96811.96242.1684-60.0011804.80
35672006.11.30 16:41buy17842.001.96841.96242.1684
35682006.11.30 16:41close17842.001.96811.96242.1684-60.0011744.80
35692006.11.30 16:42buy17852.001.96841.96242.1684
35702006.11.30 16:44close17852.001.96821.96242.1684-40.0011704.80
35712006.11.30 16:55buy17862.001.96851.96252.1685
35722006.11.30 16:59close17862.001.96851.96252.16850.0011704.80
35732006.11.30 16:59buy17872.001.96921.96322.1692
35742006.11.30 17:03close17872.001.96911.96322.1692-20.0011684.80
35752006.11.30 17:03buy17882.001.96991.96392.1699
35762006.11.30 17:03close17882.001.96911.96392.1699-160.0011524.80
35772006.11.30 17:05buy17892.001.96961.96362.1696
35782006.11.30 17:05close17892.001.96911.96362.1696-100.0011424.80
35792006.11.30 17:09buy17902.001.96941.96342.1694
35802006.11.30 17:10close17902.001.96911.96342.1694-60.0011364.80
35812006.11.30 17:13buy17912.001.96911.96312.1691
35822006.11.30 17:14close17912.001.96881.96312.1691-60.0011304.80
35832006.11.30 17:14buy17922.001.96921.96322.1692
35842006.11.30 17:18close17922.001.96911.96322.1692-20.0011284.80
35852006.11.30 17:19buy17932.001.96951.96352.1695
35862006.11.30 17:21close17932.001.96911.96352.1695-80.0011204.80
35872006.11.30 19:20sell17942.001.96631.97231.7663
35882006.11.30 19:22close17942.001.96651.97231.7663-40.0011164.80
35892006.11.30 19:22sell17952.001.96631.97231.7663
35902006.11.30 19:23close17952.001.96651.97231.7663-40.0011124.80
35912006.11.30 19:23sell17962.001.96621.97221.7662
35922006.11.30 19:24close17962.001.96651.97221.7662-60.0011064.80
35932006.11.30 19:24sell17972.001.96631.97231.7663
35942006.11.30 19:29close17972.001.96591.97231.766380.0011144.80
35952006.11.30 19:30sell17982.001.96561.97161.7656
35962006.11.30 19:30close17982.001.96591.97161.7656-60.0011084.80
35972006.11.30 19:31sell17992.001.96561.97161.7656
35982006.11.30 19:36close17992.001.96581.97161.7656-40.0011044.80
35992006.11.30 19:36sell18002.001.96561.97161.7656
36002006.11.30 19:39close18002.001.96581.97161.7656-40.0011004.80
36012006.11.30 19:40sell18012.001.96531.97131.7653
36022006.11.30 19:42close18012.001.96561.97131.7653-60.0010944.80
36032006.11.30 19:42sell18022.001.96531.97131.7653
36042006.11.30 19:42close18022.001.96571.97131.7653-80.0010864.80
36052006.11.30 19:43sell18032.001.96541.97141.7654
36062006.11.30 19:43close18032.001.96561.97141.7654-40.0010824.80
36072006.11.30 19:44sell18042.001.96531.97131.7653
36082006.11.30 19:47close18042.001.96571.97131.7653-80.0010744.80
36092006.11.30 19:51sell18052.001.96551.97151.7655
36102006.11.30 19:51close18052.001.96571.97151.7655-40.0010704.80
36112006.11.30 20:03buy18062.001.96651.96052.1665
36122006.11.30 20:06close18062.001.96631.96052.1665-40.0010664.80
36132006.11.30 20:08buy18072.001.96661.96062.1666
36142006.11.30 20:09close18072.001.96621.96062.1666-80.0010584.80
36152006.11.30 20:10buy18082.001.96651.96052.1665
36162006.11.30 20:10close18082.001.96631.96052.1665-40.0010544.80
36172006.11.30 20:25sell18092.001.96591.97191.7659
36182006.11.30 20:28close18092.001.96621.97191.7659-60.0010484.80
36192006.11.30 20:30sell18102.001.96601.97201.7660
36202006.11.30 20:30close18102.001.96631.97201.7660-60.0010424.80
36212006.11.30 20:30sell18112.001.96601.97201.7660
36222006.11.30 20:31close18112.001.96631.97201.7660-60.0010364.80
36232006.11.30 20:32buy18122.001.96651.96052.1665
36242006.11.30 20:34close18122.001.96611.96052.1665-80.0010284.80
36252006.11.30 20:39buy18132.001.96661.96062.1666
36262006.11.30 20:41close18132.001.96641.96062.1666-40.0010244.80
36272006.11.30 20:42buy18142.001.96681.96082.1668
36282006.11.30 20:45close18142.001.96651.96082.1668-60.0010184.80
36292006.11.30 20:52buy18152.001.96661.96062.1666
36302006.11.30 20:53close18152.001.96611.96062.1666-100.0010084.80
36312006.11.30 20:59sell18162.001.96581.97181.7658
36322006.11.30 21:05close18162.001.96591.97181.7658-20.0010064.80
36332006.11.30 21:07sell18172.001.96551.97151.7655
36342006.11.30 21:17close18172.001.96551.97151.76550.0010064.80
36352006.11.30 21:19sell18182.001.96511.97111.7651
36362006.11.30 21:20close18182.001.96551.97111.7651-80.009984.80
36372006.11.30 21:21sell18191.001.96511.97111.7651
36382006.11.30 21:29close18191.001.96541.97111.7651-30.009954.80
36392006.11.30 21:39sell18201.001.96531.97131.7653
36402006.11.30 21:40close18201.001.96571.97131.7653-40.009914.80
36412006.11.30 21:49buy18211.001.96651.96052.1665
36422006.11.30 21:52close18211.001.96621.96052.1665-30.009884.80
36432006.11.30 21:53buy18221.001.96661.96062.1666
36442006.11.30 21:56close18221.001.96651.96062.1666-10.009874.80
36452006.11.30 22:01buy18231.001.96651.96052.1665
36462006.11.30 22:01close18231.001.96601.96052.1665-50.009824.80
36472006.11.30 22:01buy18241.001.96651.96052.1665
36482006.11.30 22:02close18241.001.96611.96052.1665-40.009784.80
36492006.11.30 22:10sell18251.001.96581.97181.7658
36502006.11.30 22:15close18251.001.96591.97181.7658-10.009774.80
36512006.11.30 22:16sell18261.001.96551.97151.7655
36522006.11.30 22:17close18261.001.96571.97151.7655-20.009754.80
36532006.11.30 22:17sell18271.001.96541.97141.7654
36542006.11.30 22:20close18271.001.96581.97141.7654-40.009714.80
36552006.11.30 22:22sell18281.001.96551.97151.7655
36562006.11.30 22:22close18281.001.96591.97151.7655-40.009674.80
36572006.11.30 22:27sell18291.001.96551.97151.7655
36582006.11.30 22:28close18291.001.96581.97151.7655-30.009644.80
36592006.11.30 22:29sell18301.001.96551.97151.7655
36602006.11.30 22:34close18301.001.96571.97151.7655-20.009624.80
36612006.11.30 22:35sell18311.001.96521.97121.7652
36622006.11.30 22:37close18311.001.96551.97121.7652-30.009594.80
36632006.11.30 22:41sell18321.001.96481.97081.7648
36642006.11.30 22:42close18321.001.96561.97081.7648-80.009514.80
36652006.11.30 22:45sell18331.001.96521.97121.7652
36662006.11.30 22:47close18331.001.96551.97121.7652-30.009484.80
36672006.11.30 22:49sell18341.001.96531.97131.7653
36682006.11.30 22:56close18341.001.96521.97131.765310.009494.80
36692006.11.30 23:12buy18351.001.96591.95992.1659
36702006.11.30 23:12close18351.001.96561.95992.1659-30.009464.80
36712006.11.30 23:27sell18361.001.96511.97111.7651
36722006.11.30 23:29close18361.001.96551.97111.7651-40.009424.80
36732006.11.30 23:31sell18371.001.96511.97111.7651
36742006.11.30 23:36close18371.001.96541.97111.7651-30.009394.80
36752006.11.30 23:38sell18381.001.96531.97131.7653
36762006.11.30 23:38close18381.001.96571.97131.7653-40.009354.80
36772006.11.30 23:52buy18391.001.96591.95992.1659
36782006.11.30 23:56close18391.001.96611.95992.165920.009374.80
36792006.11.30 23:59buy18401.001.96621.96022.1662
36802006.12.01 00:04close18401.001.96661.96022.166235.409410.20
36812006.12.01 00:07buy18411.001.96691.96092.1669
36822006.12.01 00:08close18411.001.96661.96092.1669-30.009380.20
36832006.12.01 00:09buy18421.001.96691.96092.1669
36842006.12.01 00:10close18421.001.96661.96092.1669-30.009350.20
36852006.12.01 00:14buy18431.001.96681.96082.1668
36862006.12.01 00:15close18431.001.96651.96082.1668-30.009320.20
36872006.12.01 00:15buy18441.001.96691.96092.1669
36882006.12.01 00:17close18441.001.96661.96092.1669-30.009290.20
36892006.12.01 00:17buy18451.001.96691.96092.1669
36902006.12.01 00:18close18451.001.96661.96092.1669-30.009260.20
36912006.12.01 00:18buy18461.001.96691.96092.1669
36922006.12.01 00:19close18461.001.96661.96092.1669-30.009230.20
36932006.12.01 00:22buy18471.001.96681.96082.1668
36942006.12.01 00:23close18471.001.96651.96082.1668-30.009200.20
36952006.12.01 00:25buy18481.001.96681.96082.1668
36962006.12.01 00:28close18481.001.96651.96082.1668-30.009170.20
36972006.12.01 00:33buy18491.001.96681.96082.1668
36982006.12.01 00:34close18491.001.96651.96082.1668-30.009140.20
36992006.12.01 00:40buy18501.001.96691.96092.1669
37002006.12.01 00:45close18501.001.96651.96092.1669-40.009100.20
37012006.12.01 00:48buy18511.001.96691.96092.1669
37022006.12.01 00:49close18511.001.96661.96092.1669-30.009070.20
37032006.12.01 00:49buy18521.001.96691.96092.1669
37042006.12.01 00:51close18521.001.96661.96092.1669-30.009040.20
37052006.12.01 00:53buy18531.001.96691.96092.1669
37062006.12.01 00:54close18531.001.96661.96092.1669-30.009010.20
37072006.12.01 00:57buy18541.001.96691.96092.1669
37082006.12.01 00:59close18541.001.96661.96092.1669-30.008980.20
37092006.12.01 00:59buy18551.001.96701.96102.1670
37102006.12.01 01:03close18551.001.96691.96102.1670-10.008970.20
37112006.12.01 01:07buy18561.001.96701.96102.1670
37122006.12.01 01:07close18561.001.96671.96102.1670-30.008940.20
37132006.12.01 01:08buy18571.001.96701.96102.1670
37142006.12.01 01:10close18571.001.96691.96102.1670-10.008930.20
37152006.12.01 01:12buy18581.001.96711.96112.1671
37162006.12.01 01:15close18581.001.96691.96112.1671-20.008910.20
37172006.12.01 01:30buy18591.001.96711.96112.1671
37182006.12.01 01:33close18591.001.96691.96112.1671-20.008890.20
37192006.12.01 01:37buy18601.001.96731.96132.1673
37202006.12.01 01:40close18601.001.96691.96132.1673-40.008850.20
37212006.12.01 01:41buy18611.001.96731.96132.1673
37222006.12.01 01:44close18611.001.96731.96132.16730.008850.20
37232006.12.01 01:45buy18621.001.96751.96152.1675
37242006.12.01 01:45close18621.001.96721.96152.1675-30.008820.20
37252006.12.01 01:46buy18631.001.96751.96152.1675
37262006.12.01 01:46close18631.001.96721.96152.1675-30.008790.20
37272006.12.01 01:51buy18641.001.96711.96112.1671
37282006.12.01 01:52close18641.001.96691.96112.1671-20.008770.20
37292006.12.01 01:52buy18651.001.96711.96112.1671
37302006.12.01 01:53close18651.001.96691.96112.1671-20.008750.20
37312006.12.01 01:54buy18661.001.96731.96132.1673
37322006.12.01 01:55close18661.001.96681.96132.1673-50.008700.20
37332006.12.01 01:59buy18671.001.96741.96142.1674
37342006.12.01 02:00close18671.001.96701.96142.1674-40.008660.20
37352006.12.01 02:01buy18681.001.96731.96132.1673
37362006.12.01 02:03close18681.001.96701.96132.1673-30.008630.20
37372006.12.01 02:05buy18691.001.96741.96142.1674
37382006.12.01 02:06close18691.001.96691.96142.1674-50.008580.20
37392006.12.01 02:23buy18701.001.96721.96122.1672
37402006.12.01 02:33close18701.001.96801.96122.167280.008660.20
37412006.12.01 02:33buy18711.001.96851.96252.1685
37422006.12.01 02:39close18711.001.96851.96252.16850.008660.20
37432006.12.01 02:43buy18721.001.96881.96282.1688
37442006.12.01 02:44close18721.001.96831.96282.1688-50.008610.20
37452006.12.01 02:45buy18731.001.96871.96272.1687
37462006.12.01 02:45close18731.001.96831.96272.1687-40.008570.20
37472006.12.01 02:46buy18741.001.96871.96272.1687
37482006.12.01 02:50close18741.001.96861.96272.1687-10.008560.20
37492006.12.01 02:56buy18751.001.96851.96252.1685
37502006.12.01 02:57close18751.001.96821.96252.1685-30.008530.20
37512006.12.01 03:04buy18761.001.96841.96242.1684
37522006.12.01 03:04close18761.001.96781.96242.1684-60.008470.20
37532006.12.01 03:14sell18771.001.96691.97291.7669
37542006.12.01 03:17close18771.001.96731.97291.7669-40.008430.20
37552006.12.01 03:20sell18781.001.96681.97281.7668
37562006.12.01 03:20close18781.001.96731.97281.7668-50.008380.20
37572006.12.01 03:20sell18791.001.96691.97291.7669
37582006.12.01 03:22close18791.001.96721.97291.7669-30.008350.20
37592006.12.01 03:40buy18801.001.96761.96162.1676
37602006.12.01 03:44close18801.001.96761.96162.16760.008350.20
37612006.12.01 03:46buy18811.001.96791.96192.1679
37622006.12.01 03:52close18811.001.96781.96192.1679-10.008340.20
37632006.12.01 03:54buy18821.001.96801.96202.1680
37642006.12.01 03:55close18821.001.96771.96202.1680-30.008310.20
37652006.12.01 03:58buy18831.001.96811.96212.1681
37662006.12.01 04:02close18831.001.96781.96212.1681-30.008280.20
37672006.12.01 04:05buy18841.001.96771.96172.1677
37682006.12.01 04:06close18841.001.96741.96172.1677-30.008250.20
37692006.12.01 04:20sell18851.001.96721.97321.7672
37702006.12.01 04:21close18851.001.96791.97321.7672-70.008180.20
37712006.12.01 04:28sell18861.001.96691.97291.7669
37722006.12.01 04:34close18861.001.96711.97291.7669-20.008160.20
37732006.12.01 04:38sell18871.001.96691.97291.7669
37742006.12.01 04:41close18871.001.96731.97291.7669-40.008120.20
37752006.12.01 04:43sell18881.001.96701.97301.7670
37762006.12.01 04:43close18881.001.96721.97301.7670-20.008100.20
37772006.12.01 04:50buy18891.001.96771.96172.1677
37782006.12.01 04:52close18891.001.96711.96172.1677-60.008040.20
37792006.12.01 04:54sell18901.001.96681.97281.7668
37802006.12.01 04:57close18901.001.96701.97281.7668-20.008020.20
37812006.12.01 04:58sell18911.001.96671.97271.7667
37822006.12.01 04:58close18911.001.96701.97271.7667-30.007990.20
37832006.12.01 05:02sell18921.001.96671.97271.7667
37842006.12.01 05:06close18921.001.96691.97271.7667-20.007970.20
37852006.12.01 05:13buy18931.001.96771.96172.1677
37862006.12.01 05:15close18931.001.96761.96172.1677-10.007960.20
37872006.12.01 05:15buy18941.001.96801.96202.1680
37882006.12.01 05:15close18941.001.96751.96202.1680-50.007910.20
37892006.12.01 05:16buy18951.001.96791.96192.1679
37902006.12.01 05:18close18951.001.96751.96192.1679-40.007870.20
37912006.12.01 05:20buy18961.001.96781.96182.1678
37922006.12.01 05:21close18961.001.96741.96182.1678-40.007830.20
37932006.12.01 05:24buy18971.001.96761.96162.1676
37942006.12.01 05:27close18971.001.96781.96162.167620.007850.20
37952006.12.01 05:33sell18981.001.96701.97301.7670
37962006.12.01 05:35close18981.001.96721.97301.7670-20.007830.20
37972006.12.01 05:41buy18991.001.96771.96172.1677
37982006.12.01 05:44close18991.001.96741.96172.1677-30.007800.20
37992006.12.01 05:45buy19001.001.96771.96172.1677
38002006.12.01 05:49close19001.001.96741.96172.1677-30.007770.20
38012006.12.01 05:51buy19011.001.96791.96192.1679
38022006.12.01 05:53close19011.001.96741.96192.1679-50.007720.20
38032006.12.01 05:56sell19021.001.96721.97321.7672
38042006.12.01 05:57close19021.001.96751.97321.7672-30.007690.20
38052006.12.01 06:00sell19031.001.96711.97311.7671
38062006.12.01 06:04close19031.001.96751.97311.7671-40.007650.20
38072006.12.01 06:06sell19041.001.96701.97301.7670
38082006.12.01 06:07close19041.001.96751.97301.7670-50.007600.20
38092006.12.01 06:07sell19051.001.96721.97321.7672
38102006.12.01 06:08close19051.001.96751.97321.7672-30.007570.20
38112006.12.01 06:09buy19061.001.96771.96172.1677
38122006.12.01 06:10close19061.001.96741.96172.1677-30.007540.20
38132006.12.01 06:10buy19071.001.96781.96182.1678
38142006.12.01 06:10close19071.001.96731.96182.1678-50.007490.20
38152006.12.01 06:13buy19081.001.96781.96182.1678
38162006.12.01 06:15close19081.001.96741.96182.1678-40.007450.20
38172006.12.01 06:17buy19091.001.96771.96172.1677
38182006.12.01 06:33close19091.001.97351.96172.1677580.008030.20
38192006.12.01 06:34buy19101.001.97401.96802.1740
38202006.12.01 06:38close19101.001.97401.96802.17400.008030.20
38212006.12.01 06:38buy19111.001.97461.96862.1746
38222006.12.01 06:41close19111.001.97441.96862.1746-20.008010.20
38232006.12.01 06:44buy19121.001.97421.96822.1742
38242006.12.01 06:46close19121.001.97381.96822.1742-40.007970.20
38252006.12.01 06:47buy19131.001.97411.96812.1741
38262006.12.01 06:47close19131.001.97391.96812.1741-20.007950.20
38272006.12.01 06:48buy19141.001.97411.96812.1741
38282006.12.01 06:48close19141.001.97381.96812.1741-30.007920.20
38292006.12.01 06:53buy19151.001.97361.96762.1736
38302006.12.01 06:53close19151.001.97341.96762.1736-20.007900.20
38312006.12.01 07:16buy19161.001.97391.96792.1739
38322006.12.01 07:20close19161.001.97401.96792.173910.007910.20
38332006.12.01 07:20buy19171.001.97421.96822.1742
38342006.12.01 07:26close19171.001.97441.96822.174220.007930.20
38352006.12.01 07:27buy19181.001.97471.96872.1747
38362006.12.01 07:27close19181.001.97441.96872.1747-30.007900.20
38372006.12.01 07:28buy19191.001.97471.96872.1747
38382006.12.01 07:32close19191.001.97441.96872.1747-30.007870.20
38392006.12.01 07:53buy19201.001.97441.96842.1744
38402006.12.01 07:56close19201.001.97411.96842.1744-30.007840.20
38412006.12.01 08:23sell19211.001.97071.97671.7707
38422006.12.01 08:25close19211.001.97101.97671.7707-30.007810.20
38432006.12.01 08:27sell19221.001.97081.97681.7708
38442006.12.01 08:27close19221.001.97131.97681.7708-50.007760.20
38452006.12.01 08:27sell19231.001.97081.97681.7708
38462006.12.01 08:32close19231.001.96951.97681.7708130.007890.20
38472006.12.01 08:34sell19241.001.96941.97541.7694
38482006.12.01 08:35close19241.001.96961.97541.7694-20.007870.20
38492006.12.01 08:35sell19251.001.96941.97541.7694
38502006.12.01 08:39close19251.001.96911.97541.769430.007900.20
38512006.12.01 08:41sell19261.001.96881.97481.7688
38522006.12.01 08:42close19261.001.96921.97481.7688-40.007860.20
38532006.12.01 08:44sell19271.001.96901.97501.7690
38542006.12.01 08:44close19271.001.96941.97501.7690-40.007820.20
38552006.12.01 08:45sell19281.001.96911.97511.7691
38562006.12.01 08:47close19281.001.96931.97511.7691-20.007800.20
38572006.12.01 08:47sell19291.001.96911.97511.7691
38582006.12.01 08:49close19291.001.96941.97511.7691-30.007770.20
38592006.12.01 08:51sell19301.001.96871.97471.7687
38602006.12.01 08:52close19301.001.96911.97471.7687-40.007730.20
38612006.12.01 08:52sell19311.001.96891.97491.7689
38622006.12.01 09:00close19311.001.96801.97491.768990.007820.20
38632006.12.01 09:27buy19321.001.97091.96492.1709
38642006.12.01 09:29close19321.001.97001.96492.1709-90.007730.20
38652006.12.01 09:33sell19331.001.96831.97431.7683
38662006.12.01 09:38close19331.001.96781.97431.768350.007780.20
38672006.12.01 09:41sell19341.001.96821.97421.7682
38682006.12.01 09:46close19341.001.96831.97421.7682-10.007770.20
38692006.12.01 09:47sell19351.001.96741.97341.7674
38702006.12.01 09:50close19351.001.96721.97341.767420.007790.20
38712006.12.01 09:50sell19361.001.96701.97301.7670
38722006.12.01 09:53close19361.001.96641.97301.767060.007850.20
38732006.12.01 09:54sell19371.001.96591.97191.7659
38742006.12.01 09:56close19371.001.96631.97191.7659-40.007810.20
38752006.12.01 09:57sell19381.001.96591.97191.7659
38762006.12.01 09:57close19381.001.96651.97191.7659-60.007750.20
38772006.12.01 09:57sell19391.001.96581.97181.7658
38782006.12.01 09:57close19391.001.96641.97181.7658-60.007690.20
38792006.12.01 09:57sell19401.001.96601.97201.7660
38802006.12.01 09:57close19401.001.96631.97201.7660-30.007660.20
38812006.12.01 09:57sell19411.001.96581.97181.7658
38822006.12.01 10:01close19411.001.96581.97181.76580.007660.20
38832006.12.01 10:01sell19421.001.96551.97151.7655
38842006.12.01 10:01close19421.001.96581.97151.7655-30.007630.20
38852006.12.01 10:01sell19431.001.96551.97151.7655
38862006.12.01 10:05close19431.001.96521.97151.765530.007660.20
38872006.12.01 10:09sell19441.001.96531.97131.7653
38882006.12.01 10:09close19441.001.96561.97131.7653-30.007630.20
38892006.12.01 10:10sell19451.001.96541.97141.7654
38902006.12.01 10:13close19451.001.96551.97141.7654-10.007620.20
38912006.12.01 10:17sell19461.001.96571.97171.7657
38922006.12.01 10:21close19461.001.96561.97171.765710.007630.20
38932006.12.01 10:21sell19471.001.96511.97111.7651
38942006.12.01 10:26close19471.001.96451.97111.765160.007690.20
38952006.12.01 10:50sell19481.001.96591.97191.7659
38962006.12.01 10:53close19481.001.96661.97191.7659-70.007620.20
38972006.12.01 10:55sell19491.001.96621.97221.7662
38982006.12.01 10:55close19491.001.96661.97221.7662-40.007580.20
38992006.12.01 10:56sell19501.001.96611.97211.7661
39002006.12.01 10:57close19501.001.96641.97211.7661-30.007550.20
39012006.12.01 10:57sell19511.001.96601.97201.7660
39022006.12.01 10:58close19511.001.96641.97201.7660-40.007510.20
39032006.12.01 10:58sell19521.001.96611.97211.7661
39042006.12.01 10:59close19521.001.96651.97211.7661-40.007470.20
39052006.12.01 11:06sell19531.001.96641.97241.7664
39062006.12.01 11:11close19531.001.96591.97241.766450.007520.20
39072006.12.01 11:22buy19541.001.96821.96222.1682
39082006.12.01 11:26close19541.001.96811.96222.1682-10.007510.20
39092006.12.01 11:35sell19551.001.96641.97241.7664
39102006.12.01 11:37close19551.001.96691.97241.7664-50.007460.20
39112006.12.01 11:41buy19561.001.96841.96242.1684
39122006.12.01 11:43close19561.001.96781.96242.1684-60.007400.20
39132006.12.01 11:43buy19571.001.96821.96222.1682
39142006.12.01 11:43close19571.001.96791.96222.1682-30.007370.20
39152006.12.01 11:47buy19581.001.96811.96212.1681
39162006.12.01 11:48close19581.001.96791.96212.1681-20.007350.20
39172006.12.01 11:51buy19591.001.96811.96212.1681
39182006.12.01 11:52close19591.001.96771.96212.1681-40.007310.20
39192006.12.01 11:53buy19601.001.96811.96212.1681
39202006.12.01 11:55close19601.001.96771.96212.1681-40.007270.20
39212006.12.01 11:59buy19611.001.96801.96202.1680
39222006.12.01 12:04close19611.001.96801.96202.16800.007270.20
39232006.12.01 12:05buy19621.001.96841.96242.1684
39242006.12.01 12:05close19621.001.96801.96242.1684-40.007230.20
39252006.12.01 12:05buy19631.001.96831.96232.1683
39262006.12.01 12:06close19631.001.96801.96232.1683-30.007200.20
39272006.12.01 12:07buy19641.001.96831.96232.1683
39282006.12.01 12:09close19641.001.96811.96232.1683-20.007180.20
39292006.12.01 12:12buy19651.001.96831.96232.1683
39302006.12.01 12:14close19651.001.96771.96232.1683-60.007120.20
39312006.12.01 12:16sell19661.001.96751.97351.7675
39322006.12.01 12:19close19661.001.96771.97351.7675-20.007100.20
39332006.12.01 12:26sell19671.001.96751.97351.7675
39342006.12.01 12:31close19671.001.96761.97351.7675-10.007090.20
39352006.12.01 12:32sell19681.001.96731.97331.7673
39362006.12.01 12:32close19681.001.96781.97331.7673-50.007040.20
39372006.12.01 12:34sell19691.001.96741.97341.7674
39382006.12.01 12:35close19691.001.96781.97341.7674-40.007000.20
39392006.12.01 12:39buy19701.001.96801.96202.1680
39402006.12.01 12:44close19701.001.96801.96202.16800.007000.20
39412006.12.01 12:45buy19711.001.96831.96232.1683
39422006.12.01 12:46close19711.001.96801.96232.1683-30.006970.20
39432006.12.01 12:49buy19721.001.96821.96222.1682
39442006.12.01 12:49close19721.001.96781.96222.1682-40.006930.20
39452006.12.01 12:52buy19731.001.96811.96212.1681
39462006.12.01 12:52close19731.001.96781.96212.1681-30.006900.20
39472006.12.01 12:53buy19741.001.96841.96242.1684
39482006.12.01 12:58close19741.001.96831.96242.1684-10.006890.20
39492006.12.01 13:01buy19751.001.96841.96242.1684
39502006.12.01 13:07close19751.001.96931.96242.168490.006980.20
39512006.12.01 13:12buy19761.001.96921.96322.1692
39522006.12.01 13:13close19761.001.96891.96322.1692-30.006950.20
39532006.12.01 13:16buy19771.001.96871.96272.1687
39542006.12.01 13:18close19771.001.96831.96272.1687-40.006910.20
39552006.12.01 13:31sell19781.001.96791.97391.7679
39562006.12.01 13:34close19781.001.96801.97391.7679-10.006900.20
39572006.12.01 13:36sell19791.001.96741.97341.7674
39582006.12.01 13:38close19791.001.96781.97341.7674-40.006860.20
39592006.12.01 13:45buy19801.001.96871.96272.1687
39602006.12.01 13:46close19801.001.96821.96272.1687-50.006810.20
39612006.12.01 13:47buy19811.001.96851.96252.1685
39622006.12.01 13:55close19811.001.96901.96252.168550.006860.20
39632006.12.01 13:56buy19821.001.96931.96332.1693
39642006.12.01 13:56close19821.001.96881.96332.1693-50.006810.20
39652006.12.01 13:58buy19831.001.96911.96312.1691
39662006.12.01 14:00close19831.001.96881.96312.1691-30.006780.20
39672006.12.01 14:00buy19841.001.96921.96322.1692
39682006.12.01 14:00close19841.001.96881.96322.1692-40.006740.20
39692006.12.01 14:00buy19851.001.96951.96352.1695
39702006.12.01 14:01close19851.001.96891.96352.1695-60.006680.20
39712006.12.01 14:05buy19861.001.96941.96342.1694
39722006.12.01 14:05close19861.001.96891.96342.1694-50.006630.20
39732006.12.01 14:06buy19871.001.96921.96322.1692
39742006.12.01 14:07close19871.001.96891.96322.1692-30.006600.20
39752006.12.01 14:10buy19881.001.96911.96312.1691
39762006.12.01 14:16close19881.001.96961.96312.169150.006650.20
39772006.12.01 14:16buy19891.001.97001.96402.1700
39782006.12.01 14:23close19891.001.97191.96402.1700190.006840.20
39792006.12.01 14:24buy19901.001.97211.96612.1721
39802006.12.01 14:25close19901.001.97171.96612.1721-40.006800.20
39812006.12.01 14:25buy19911.001.97211.96612.1721
39822006.12.01 14:27close19911.001.97181.96612.1721-30.006770.20
39832006.12.01 14:33buy19921.001.97151.96552.1715
39842006.12.01 14:37close19921.001.97201.96552.171550.006820.20
39852006.12.01 14:37buy19931.001.97221.96622.1722
39862006.12.01 14:38close19931.001.97201.96622.1722-20.006800.20
39872006.12.01 14:38buy19941.001.97221.96622.1722
39882006.12.01 14:40close19941.001.97201.96622.1722-20.006780.20
39892006.12.01 14:41buy19951.001.97231.96632.1723
39902006.12.01 14:45close19951.001.97231.96632.17230.006780.20
39912006.12.01 14:49buy19961.001.97271.96672.1727
39922006.12.01 14:51close19961.001.97221.96672.1727-50.006730.20
39932006.12.01 14:51buy19971.001.97251.96652.1725
39942006.12.01 14:52close19971.001.97221.96652.1725-30.006700.20
39952006.12.01 14:52buy19981.001.97251.96652.1725
39962006.12.01 14:52close19981.001.97221.96652.1725-30.006670.20
39972006.12.01 14:53buy19991.001.97251.96652.1725
39982006.12.01 14:54close19991.001.97231.96652.1725-20.006650.20
39992006.12.01 14:55buy20001.001.97271.96672.1727
40002006.12.01 14:58close20001.001.97211.96672.1727-60.006590.20
40012006.12.01 15:00buy20011.001.97281.96682.1728
40022006.12.01 15:03close20011.001.97431.96682.1728150.006740.20
40032006.12.01 15:03buy20021.001.97531.96932.1753
40042006.12.01 15:04close20021.001.97401.96932.1753-130.006610.20
40052006.12.01 15:05buy20031.001.97501.96902.1750
40062006.12.01 15:13close20031.001.97731.96902.1750230.006840.20
40072006.12.01 15:14buy20041.001.97791.97192.1779
40082006.12.01 15:14close20041.001.97711.97192.1779-80.006760.20
40092006.12.01 15:18buy20051.001.97741.97142.1774
40102006.12.01 15:23close20051.001.97791.97142.177450.006810.20
40112006.12.01 15:26buy20061.001.97821.97222.1782
40122006.12.01 15:32close20061.001.97991.97222.1782170.006980.20
40132006.12.01 15:32buy20071.001.98071.97472.1807
40142006.12.01 15:33close20071.001.98031.97472.1807-40.006940.20
40152006.12.01 15:35buy20081.001.98031.97432.1803
40162006.12.01 15:40close20081.001.98331.97432.1803300.007240.20
40172006.12.01 15:41buy20091.001.98391.97792.1839
40182006.12.01 15:41close20091.001.98381.97792.1839-10.007230.20
40192006.12.01 15:45buy20101.001.98311.97712.1831
40202006.12.01 15:45close20101.001.98291.97712.1831-20.007210.20
40212006.12.01 15:47buy20111.001.98291.97692.1829
40222006.12.01 15:52close20111.001.98311.97692.182920.007230.20
40232006.12.01 15:53buy20121.001.98341.97742.1834
40242006.12.01 15:54close20121.001.98321.97742.1834-20.007210.20
40252006.12.01 16:25buy20131.001.98191.97592.1819
40262006.12.01 16:26close20131.001.98121.97592.1819-70.007140.20
40272006.12.01 16:27buy20141.001.98151.97552.1815
40282006.12.01 16:27close20141.001.98051.97552.1815-100.007040.20
40292006.12.01 17:05buy20151.001.97961.97362.1796
40302006.12.01 17:09close20151.001.98011.97362.179650.007090.20
40312006.12.01 17:10buy20161.001.98041.97442.1804
40322006.12.01 17:16close20161.001.98031.97442.1804-10.007080.20
40332006.12.01 17:17buy20171.001.98071.97472.1807
40342006.12.01 17:20close20171.001.98021.97472.1807-50.007030.20
40352006.12.01 17:55buy20181.001.97961.97362.1796
40362006.12.01 18:00close20181.001.97981.97362.179620.007050.20
40372006.12.01 18:03buy20191.001.97961.97362.1796
40382006.12.01 18:06close20191.001.97991.97362.179630.007080.20
40392006.12.01 18:12buy20201.001.97961.97362.1796
40402006.12.01 18:16close20201.001.97921.97362.1796-40.007040.20
40412006.12.01 18:37buy20211.001.97951.97352.1795
40422006.12.01 18:39close20211.001.97901.97352.1795-50.006990.20
40432006.12.01 18:40buy20221.001.97961.97362.1796
40442006.12.01 18:43close20221.001.97941.97362.1796-20.006970.20
40452006.12.01 18:44buy20231.001.97961.97362.1796
40462006.12.01 18:47close20231.001.97951.97362.1796-10.006960.20
40472006.12.01 18:52buy20241.001.97981.97382.1798
40482006.12.01 18:54close20241.001.97961.97382.1798-20.006940.20
40492006.12.01 18:56buy20251.001.98021.97422.1802
40502006.12.01 18:57close20251.001.97971.97422.1802-50.006890.20
40512006.12.01 18:58buy20261.001.98001.97402.1800
40522006.12.01 18:59close20261.001.97971.97402.1800-30.006860.20
40532006.12.01 19:03buy20271.001.97981.97382.1798
40542006.12.01 19:05close20271.001.97951.97382.1798-30.006830.20
40552006.12.01 19:08buy20281.001.97991.97392.1799
40562006.12.01 19:10close20281.001.97971.97392.1799-20.006810.20
40572006.12.01 19:10buy20291.001.98011.97412.1801
40582006.12.01 19:11close20291.001.97981.97412.1801-30.006780.20
40592006.12.01 19:19buy20301.001.97991.97392.1799
40602006.12.01 19:22close20301.001.97981.97392.1799-10.006770.20
40612006.12.01 19:23buy20311.001.98011.97412.1801
40622006.12.01 19:25close20311.001.97981.97412.1801-30.006740.20
40632006.12.01 19:26buy20321.001.98011.97412.1801
40642006.12.01 19:26close20321.001.97981.97412.1801-30.006710.20
40652006.12.01 19:28buy20331.001.98001.97402.1800
40662006.12.01 19:30close20331.001.98011.97402.180010.006720.20
40672006.12.01 19:32buy20341.001.98011.97412.1801
40682006.12.01 19:32close20341.001.97981.97412.1801-30.006690.20
40692006.12.01 19:33buy20351.001.98011.97412.1801
40702006.12.01 19:33close20351.001.97971.97412.1801-40.006650.20
40712006.12.01 19:35buy20361.001.98001.97402.1800
40722006.12.01 19:36close20361.001.97971.97402.1800-30.006620.20
40732006.12.01 19:39buy20371.001.97991.97392.1799
40742006.12.01 19:44close20371.001.98041.97392.179950.006670.20
40752006.12.01 19:48buy20381.001.98051.97452.1805
40762006.12.01 19:50close20381.001.98031.97452.1805-20.006650.20
40772006.12.01 19:51buy20391.001.98061.97462.1806
40782006.12.01 19:51close20391.001.98021.97462.1806-40.006610.20
40792006.12.01 19:54buy20401.001.98041.97442.1804
40802006.12.01 19:55close20401.001.98011.97442.1804-30.006580.20
40812006.12.01 20:00buy20411.001.98051.97452.1805
40822006.12.01 20:01close20411.001.98021.97452.1805-30.006550.20
40832006.12.01 20:02buy20421.001.98041.97442.1804
40842006.12.01 20:02close20421.001.98011.97442.1804-30.006520.20
40852006.12.01 20:14buy20431.001.98051.97452.1805
40862006.12.01 20:16close20431.001.98021.97452.1805-30.006490.20
40872006.12.01 20:17buy20441.001.98051.97452.1805
40882006.12.01 20:17close20441.001.98021.97452.1805-30.006460.20
40892006.12.01 20:42buy20451.001.98051.97452.1805
40902006.12.01 20:43close20451.001.98021.97452.1805-30.006430.20
40912006.12.01 20:47sell20461.001.97951.98551.7795
40922006.12.01 20:50close20461.001.97981.98551.7795-30.006400.20
40932006.12.03 23:00buy20471.001.98341.97742.1834
40942006.12.03 23:05close20471.001.98231.97742.1834-110.006290.20
40952006.12.03 23:09buy20481.001.98261.97662.1826
40962006.12.03 23:11close20481.001.98251.97662.1826-10.006280.20
40972006.12.03 23:13buy20491.001.98261.97662.1826
40982006.12.03 23:14close20491.001.98221.97662.1826-40.006240.20
40992006.12.03 23:17buy20501.001.98271.97672.1827
41002006.12.03 23:21close20501.001.98321.97672.182750.006290.20
41012006.12.03 23:22buy20511.001.98351.97752.1835
41022006.12.03 23:24close20511.001.98331.97752.1835-20.006270.20
41032006.12.04 00:02sell20521.001.98071.98671.7807
41042006.12.04 00:08close20521.001.98081.98671.7807-10.006260.20
41052006.12.04 00:10sell20531.001.98031.98631.7803
41062006.12.04 00:11close20531.001.98071.98631.7803-40.006220.20
41072006.12.04 00:13sell20541.001.98051.98651.7805
41082006.12.04 00:13close20541.001.98081.98651.7805-30.006190.20
41092006.12.04 00:14sell20551.001.98041.98641.7804
41102006.12.04 00:15close20551.001.98081.98641.7804-40.006150.20
41112006.12.04 00:16sell20561.001.98051.98651.7805
41122006.12.04 00:16close20561.001.98081.98651.7805-30.006120.20
41132006.12.04 00:20sell20571.001.98061.98661.7806
41142006.12.04 00:20close20571.001.98091.98661.7806-30.006090.20
41152006.12.04 00:40buy20581.001.98141.97542.1814
41162006.12.04 00:44close20581.001.98111.97542.1814-30.006060.20
41172006.12.04 00:46buy20591.001.98131.97532.1813
41182006.12.04 00:46close20591.001.98111.97532.1813-20.006040.20
41192006.12.04 00:49buy20601.001.98111.97512.1811
41202006.12.04 00:50close20601.001.98091.97512.1811-20.006020.20
41212006.12.04 00:51buy20611.001.98121.97522.1812
41222006.12.04 00:55close20611.001.98091.97522.1812-30.005990.20
41232006.12.04 00:57buy20621.001.98111.97512.1811
41242006.12.04 00:57close20621.001.98081.97512.1811-30.005960.20
41252006.12.04 00:59buy20631.001.98121.97522.1812
41262006.12.04 01:00close20631.001.98081.97522.1812-40.005920.20
41272006.12.04 01:13sell20641.001.98071.98671.7807
41282006.12.04 01:19close20641.001.97931.98671.7807140.006060.20
41292006.12.04 01:21sell20651.001.97931.98531.7793
41302006.12.04 01:23close20651.001.97971.98531.7793-40.006020.20
41312006.12.04 01:25sell20661.001.97921.98521.7792
41322006.12.04 01:30close20661.001.97911.98521.779210.006030.20
41332006.12.04 01:30sell20671.001.97881.98481.7788
41342006.12.04 01:32close20671.001.97891.98481.7788-10.006020.20
41352006.12.04 01:35sell20681.001.97871.98471.7787
41362006.12.04 01:35close20681.001.97921.98471.7787-50.005970.20
41372006.12.04 01:36sell20691.001.97881.98481.7788
41382006.12.04 01:38close20691.001.97901.98481.7788-20.005950.20
41392006.12.04 01:45sell20701.001.97921.98521.7792
41402006.12.04 01:46close20701.001.97961.98521.7792-40.005910.20
41412006.12.04 02:34sell20711.001.97941.98541.7794
41422006.12.04 02:38close20711.001.97971.98541.7794-30.005880.20
41432006.12.04 02:48sell20721.001.97941.98541.7794
41442006.12.04 02:49close20721.001.97971.98541.7794-30.005850.20
41452006.12.04 02:49sell20731.001.97941.98541.7794
41462006.12.04 02:57close20731.001.97891.98541.779450.005900.20
41472006.12.04 02:57sell20741.001.97851.98451.7785
41482006.12.04 02:58close20741.001.97891.98451.7785-40.005860.20
41492006.12.04 03:00sell20751.001.97861.98461.7786
41502006.12.04 03:04close20751.001.97831.98461.778630.005890.20
41512006.12.04 03:10sell20761.001.97841.98441.7784
41522006.12.04 03:22close20761.001.97851.98441.7784-10.005880.20
41532006.12.04 03:22sell20771.001.97811.98411.7781
41542006.12.04 03:22close20771.001.97861.98411.7781-50.005830.20
41552006.12.04 03:24sell20781.001.97841.98441.7784
41562006.12.04 03:24close20781.001.97861.98441.7784-20.005810.20
41572006.12.04 03:27sell20791.001.97851.98451.7785
41582006.12.04 03:27close20791.001.97891.98451.7785-40.005770.20
41592006.12.04 03:41sell20801.001.97821.98421.7782
41602006.12.04 03:45close20801.001.97851.98421.7782-30.005740.20
41612006.12.04 03:48sell20811.001.97821.98421.7782
41622006.12.04 03:48close20811.001.97861.98421.7782-40.005700.20
41632006.12.04 03:51sell20821.001.97831.98431.7783
41642006.12.04 03:56close20821.001.97861.98431.7783-30.005670.20
41652006.12.04 03:58sell20831.001.97841.98441.7784
41662006.12.04 03:58close20831.001.97871.98441.7784-30.005640.20
41672006.12.04 04:02sell20841.001.97821.98421.7782
41682006.12.04 04:11close20841.001.97711.98421.7782110.005750.20
41692006.12.04 04:13sell20851.001.97671.98271.7767
41702006.12.04 04:17close20851.001.97711.98271.7767-40.005710.20
41712006.12.04 04:23sell20861.001.97721.98321.7772
41722006.12.04 04:23close20861.001.97771.98321.7772-50.005660.20
41732006.12.04 05:31buy20871.001.97941.97342.1794
41742006.12.04 05:40close20871.001.98141.97342.1794200.005860.20
41752006.12.04 05:43buy20881.001.98151.97552.1815
41762006.12.04 05:44close20881.001.98111.97552.1815-40.005820.20
41772006.12.04 05:45buy20891.001.98141.97542.1814
41782006.12.04 05:47close20891.001.98111.97542.1814-30.005790.20
41792006.12.04 05:47buy20901.001.98141.97542.1814
41802006.12.04 05:51close20901.001.98121.97542.1814-20.005770.20
41812006.12.04 05:59buy20911.001.98091.97492.1809
41822006.12.04 06:01close20911.001.98061.97492.1809-30.005740.20
41832006.12.04 06:01buy20921.001.98081.97482.1808
41842006.12.04 06:03close20921.001.98071.97482.1808-10.005730.20
41852006.12.04 06:14sell20931.001.97881.98481.7788
41862006.12.04 06:19close20931.001.97891.98481.7788-10.005720.20
41872006.12.04 06:20sell20941.001.97831.98431.7783
41882006.12.04 06:21close20941.001.97861.98431.7783-30.005690.20
41892006.12.04 06:27sell20951.001.97841.98441.7784
41902006.12.04 06:28close20951.001.97891.98441.7784-50.005640.20
41912006.12.04 06:33sell20961.001.97891.98491.7789
41922006.12.04 06:34close20961.001.97931.98491.7789-40.005600.20
41932006.12.04 06:35sell20971.001.97891.98491.7789
41942006.12.04 06:36close20971.001.97931.98491.7789-40.005560.20
41952006.12.04 06:37sell20981.001.97881.98481.7788
41962006.12.04 06:43close20981.001.97891.98481.7788-10.005550.20
41972006.12.04 06:43sell20991.001.97861.98461.7786
41982006.12.04 06:44close20991.001.97891.98461.7786-30.005520.20
41992006.12.04 06:45sell21001.001.97861.98461.7786
42002006.12.04 06:46close21001.001.97901.98461.7786-40.005480.20
42012006.12.04 06:51buy21011.001.97951.97352.1795
42022006.12.04 06:54close21011.001.97941.97352.1795-10.005470.20
42032006.12.04 06:59sell21021.001.97871.98471.7787
42042006.12.04 07:00close21021.001.97901.98471.7787-30.005440.20
42052006.12.04 07:00sell21031.001.97871.98471.7787
42062006.12.04 07:11close21031.001.97881.98471.7787-10.005430.20
42072006.12.04 07:11sell21041.001.97811.98411.7781
42082006.12.04 07:11close21041.001.97851.98411.7781-40.005390.20
42092006.12.04 07:12sell21051.001.97811.98411.7781
42102006.12.04 07:20close21051.001.97731.98411.778180.005470.20
42112006.12.04 07:30buy21061.001.97941.97342.1794
42122006.12.04 07:34close21061.001.97951.97342.179410.005480.20
42132006.12.04 07:37buy21071.001.97971.97372.1797
42142006.12.04 07:37close21071.001.97951.97372.1797-20.005460.20
42152006.12.04 07:42sell21081.001.97761.98361.7776
42162006.12.04 07:42close21081.001.97901.98361.7776-140.005320.20
42172006.12.04 07:42sell21091.001.97761.98361.7776
42182006.12.04 07:42close21091.001.97891.98361.7776-130.005190.20
42192006.12.04 07:44sell21101.001.97771.98371.7777
42202006.12.04 07:45close21101.001.97841.98371.7777-70.005120.20
42212006.12.04 07:48sell21111.001.97781.98381.7778
42222006.12.04 07:54close21111.001.97691.98381.777890.005210.20
42232006.12.04 07:54sell21121.001.97651.98251.7765
42242006.12.04 07:54close21121.001.97701.98251.7765-50.005160.20
42252006.12.04 08:00sell21131.001.97741.98341.7774
42262006.12.04 08:00close21131.001.97761.98341.7774-20.005140.20
42272006.12.04 08:02sell21141.001.97691.98291.7769
42282006.12.04 08:06close21141.001.97761.98291.7769-70.005070.20
42292006.12.04 08:06sell21151.001.97691.98291.7769
42302006.12.04 08:11close21151.001.97501.98291.7769190.005260.20
42312006.12.04 08:11sell21161.001.97471.98071.7747
42322006.12.04 08:13close21161.001.97481.98071.7747-10.005250.20
42332006.12.04 08:21sell21171.001.97521.98121.7752
42342006.12.04 08:30close21171.001.97321.98121.7752200.005450.20
42352006.12.04 08:33sell21181.001.97321.97921.7732
42362006.12.04 08:34close21181.001.97341.97921.7732-20.005430.20
42372006.12.04 08:34sell21191.001.97311.97911.7731
42382006.12.04 08:34close21191.001.97361.97911.7731-50.005380.20
42392006.12.04 08:44buy21201.001.97781.97182.1778
42402006.12.04 08:47close21201.001.97701.97182.1778-80.005300.20
42412006.12.04 08:54buy21211.001.97771.97172.1777
42422006.12.04 08:55close21211.001.97721.97172.1777-50.005250.20
42432006.12.04 08:56buy21221.001.97781.97182.1778
42442006.12.04 09:01close21221.001.97911.97182.1778130.005380.20
42452006.12.04 09:10sell21231.001.97671.98271.7767
42462006.12.04 09:13close21231.001.97671.98271.77670.005380.20
42472006.12.04 09:17buy21241.001.97861.97262.1786
42482006.12.04 09:19close21241.001.97841.97262.1786-20.005360.20
42492006.12.04 09:20buy21251.001.97881.97282.1788
42502006.12.04 09:20close21251.001.97841.97282.1788-40.005320.20
42512006.12.04 09:23buy21261.001.97861.97262.1786
42522006.12.04 09:25close21261.001.97841.97262.1786-20.005300.20
42532006.12.04 09:35sell21271.001.97741.98341.7774
42542006.12.04 09:36close21271.001.97771.98341.7774-30.005270.20
42552006.12.04 09:42sell21281.001.97731.98331.7773
42562006.12.04 09:47close21281.001.97711.98331.777320.005290.20
42572006.12.04 09:49sell21291.001.97691.98291.7769
42582006.12.04 09:52close21291.001.97701.98291.7769-10.005280.20
42592006.12.04 09:52sell21301.001.97671.98271.7767
42602006.12.04 09:54close21301.001.97691.98271.7767-20.005260.20
42612006.12.04 09:54sell21311.001.97651.98251.7765
42622006.12.04 10:02close21311.001.97591.98251.776560.005320.20
42632006.12.04 10:06sell21321.001.97591.98191.7759
42642006.12.04 10:08close21321.001.97611.98191.7759-20.005300.20
42652006.12.04 10:17buy21331.001.97711.97112.1771
42662006.12.04 10:22close21331.001.97711.97112.17710.005300.20
42672006.12.04 10:26buy21341.001.97751.97152.1775
42682006.12.04 10:28close21341.001.97721.97152.1775-30.005270.20
42692006.12.04 10:28buy21351.001.97771.97172.1777
42702006.12.04 10:28close21351.001.97741.97172.1777-30.005240.20
42712006.12.04 10:29buy21361.001.97771.97172.1777
42722006.12.04 10:31close21361.001.97741.97172.1777-30.005210.20
42732006.12.04 10:32buy21371.001.97781.97182.1778
42742006.12.04 10:32close21371.001.97731.97182.1778-50.005160.20
42752006.12.04 10:33buy21381.001.97771.97172.1777
42762006.12.04 10:34close21381.001.97741.97172.1777-30.005130.20
42772006.12.04 10:35buy21391.001.97781.97182.1778
42782006.12.04 10:37close21391.001.97741.97182.1778-40.005090.20
42792006.12.04 10:38buy21401.001.97781.97182.1778
42802006.12.04 10:43close21401.001.97801.97182.177820.005110.20
42812006.12.04 10:43buy21411.001.97831.97232.1783
42822006.12.04 10:46close21411.001.97841.97232.178310.005120.20
42832006.12.04 10:46buy21421.001.97861.97262.1786
42842006.12.04 10:52close21421.001.97881.97262.178620.005140.20
42852006.12.04 10:54buy21431.001.97901.97302.1790
42862006.12.04 10:56close21431.001.97861.97302.1790-40.005100.20
42872006.12.04 10:57buy21441.001.97901.97302.1790
42882006.12.04 10:57close21441.001.97861.97302.1790-40.005060.20
42892006.12.04 10:59buy21451.001.97881.97282.1788
42902006.12.04 10:59close21451.001.97841.97282.1788-40.005020.20
42912006.12.04 10:59buy21461.001.97891.97292.1789
42922006.12.04 11:00close21461.001.97861.97292.1789-30.004990.20
42932006.12.04 11:04buy21471.001.97861.97262.1786
42942006.12.04 11:05close21471.001.97841.97262.1786-20.004970.20
42952006.12.04 11:05buy21481.001.97881.97282.1788
42962006.12.04 11:07close21481.001.97841.97282.1788-40.004930.20
42972006.12.04 11:07buy21491.001.97861.97262.1786
42982006.12.04 11:13close21491.001.97941.97262.178680.005010.20
42992006.12.04 11:15buy21501.001.97941.97342.1794
43002006.12.04 11:16close21501.001.97911.97342.1794-30.004980.20
43012006.12.04 11:18buy21511.001.97931.97332.1793
43022006.12.04 11:19close21511.001.97901.97332.1793-30.004950.20
43032006.12.04 11:21buy21521.001.97931.97332.1793
43042006.12.04 11:22close21521.001.97891.97332.1793-40.004910.20
43052006.12.04 11:24buy21531.001.97931.97332.1793
43062006.12.04 11:26close21531.001.97891.97332.1793-40.004870.20
43072006.12.04 11:27buy21541.001.97921.97322.1792
43082006.12.04 11:27close21541.001.97891.97322.1792-30.004840.20
43092006.12.04 11:32buy21551.001.97921.97322.1792
43102006.12.04 11:32close21551.001.97881.97322.1792-40.004800.20
43112006.12.04 12:07buy21561.001.97921.97322.1792
43122006.12.04 12:08close21561.001.97871.97322.1792-50.004750.20
43132006.12.04 12:09buy21571.001.97891.97292.1789
43142006.12.04 12:14close21571.001.97901.97292.178910.004760.20
43152006.12.04 12:20buy21581.001.97891.97292.1789
43162006.12.04 12:21close21581.001.97841.97292.1789-50.004710.20
43172006.12.04 12:30sell21591.001.97801.98401.7780
43182006.12.04 12:32close21591.001.97841.98401.7780-40.004670.20
43192006.12.04 12:37sell21601.001.97811.98411.7781
43202006.12.04 12:38close21601.001.97861.98411.7781-50.004620.20
43212006.12.04 12:44sell21611.001.97801.98401.7780
43222006.12.04 12:49close21611.001.97811.98401.7780-10.004610.20
43232006.12.04 12:49sell21621.001.97771.98371.7777
43242006.12.04 12:51close21621.001.97791.98371.7777-20.004590.20
43252006.12.04 12:51sell21631.001.97771.98371.7777
43262006.12.04 12:57close21631.001.97701.98371.777770.004660.20
43272006.12.04 12:59sell21641.001.97671.98271.7767
43282006.12.04 13:02close21641.001.97691.98271.7767-20.004640.20
43292006.12.04 13:03sell21651.001.97641.98241.7764
43302006.12.04 13:05close21651.001.97671.98241.7764-30.004610.20
43312006.12.04 13:13sell21661.001.97721.98321.7772
43322006.12.04 13:20close21661.001.97631.98321.777290.004700.20
43332006.12.04 13:20sell21671.001.97601.98201.7760
43342006.12.04 13:20close21671.001.97631.98201.7760-30.004670.20
43352006.12.04 13:20sell21681.001.97601.98201.7760
43362006.12.04 13:21close21681.001.97621.98201.7760-20.004650.20
43372006.12.04 13:25sell21691.001.97631.98231.7763
43382006.12.04 13:36close21691.001.97411.98231.7763220.004870.20
43392006.12.04 13:40sell21701.001.97401.98001.7740
43402006.12.04 13:40close21701.001.97431.98001.7740-30.004840.20
43412006.12.04 13:44sell21711.001.97421.98021.7742
43422006.12.04 13:48close21711.001.97431.98021.7742-10.004830.20
43432006.12.04 14:25sell21721.001.97501.98101.7750
43442006.12.04 14:29close21721.001.97481.98101.775020.004850.20
43452006.12.04 14:30sell21731.001.97441.98041.7744
43462006.12.04 14:30close21731.001.97501.98041.7744-60.004790.20
43472006.12.04 14:44sell21741.001.97511.98111.7751
43482006.12.04 14:46close21741.001.97551.98111.7751-40.004750.20
43492006.12.04 14:46sell21751.001.97531.98131.7753
43502006.12.04 14:47close21751.001.97561.98131.7753-30.004720.20
43512006.12.04 14:47sell21761.001.97501.98101.7750
43522006.12.04 14:48close21761.001.97561.98101.7750-60.004660.20
43532006.12.04 14:50sell21771.001.97521.98121.7752
43542006.12.04 14:50close21771.001.97601.98121.7752-80.004580.20
43552006.12.04 15:03buy21781.001.97691.97092.1769
43562006.12.04 15:04close21781.001.97641.97092.1769-50.004530.20
43572006.12.04 15:06buy21791.001.97671.97072.1767
43582006.12.04 15:06close21791.001.97601.97072.1767-70.004460.20
43592006.12.04 15:06buy21801.001.97651.97052.1765
43602006.12.04 15:10close21801.001.97641.97052.1765-10.004450.20
43612006.12.04 15:10buy21811.001.97671.97072.1767
43622006.12.04 15:12close21811.001.97641.97072.1767-30.004420.20
43632006.12.04 15:13buy21821.001.97671.97072.1767
43642006.12.04 15:14close21821.001.97641.97072.1767-30.004390.20
43652006.12.04 15:15buy21831.001.97671.97072.1767
43662006.12.04 15:15close21831.001.97651.97072.1767-20.004370.20
43672006.12.04 15:22buy21841.001.97661.97062.1766
43682006.12.04 15:22close21841.001.97611.97062.1766-50.004320.20
43692006.12.04 15:22buy21851.001.97671.97072.1767
43702006.12.04 15:22close21851.001.97611.97072.1767-60.004260.20
43712006.12.04 15:22buy21861.001.97661.97062.1766
43722006.12.04 15:22close21861.001.97611.97062.1766-50.004210.20
43732006.12.04 15:24buy21871.001.97651.97052.1765
43742006.12.04 15:25close21871.001.97611.97052.1765-40.004170.20
43752006.12.04 15:27sell21881.001.97581.98181.7758
43762006.12.04 15:32close21881.001.97561.98181.775820.004190.20
43772006.12.04 15:32sell21891.001.97531.98131.7753
43782006.12.04 15:33close21891.001.97591.98131.7753-60.004130.20
43792006.12.04 15:36sell21901.001.97561.98161.7756
43802006.12.04 15:36close21901.001.97621.98161.7756-60.004070.20
43812006.12.04 15:39sell21911.001.97591.98191.7759
43822006.12.04 15:39close21911.001.97611.98191.7759-20.004050.20
43832006.12.04 15:40buy21921.001.97651.97052.1765
43842006.12.04 15:50close21921.001.97851.97052.1765200.004250.20
43852006.12.04 15:51buy21931.001.97901.97302.1790
43862006.12.04 15:52close21931.001.97851.97302.1790-50.004200.20
43872006.12.04 15:52buy21941.001.97891.97292.1789
43882006.12.04 15:53close21941.001.97841.97292.1789-50.004150.20
43892006.12.04 15:56buy21951.001.97871.97272.1787
43902006.12.04 15:57close21951.001.97841.97272.1787-30.004120.20
43912006.12.04 15:57buy21961.001.97861.97262.1786
43922006.12.04 15:59close21961.001.97841.97262.1786-20.004100.20
43932006.12.04 15:59buy21971.001.97881.97282.1788
43942006.12.04 16:00close21971.001.97841.97282.1788-40.004060.20
43952006.12.04 16:00buy21981.001.97881.97282.1788
43962006.12.04 16:08close21981.001.97951.97282.178870.004130.20
43972006.12.04 16:08buy21991.001.97991.97392.1799
43982006.12.04 16:08close21991.001.97951.97392.1799-40.004090.20
43992006.12.04 16:14buy22001.001.97921.97322.1792
44002006.12.04 16:19close22001.001.97931.97322.179210.004100.20
44012006.12.04 16:32buy22011.001.97981.97382.1798
44022006.12.04 16:35close22011.001.97991.97382.179810.004110.20
44032006.12.04 16:36buy22021.001.98021.97422.1802
44042006.12.04 16:36close22021.001.97971.97422.1802-50.004060.20
44052006.12.04 16:38buy22031.001.98011.97412.1801
44062006.12.04 16:38close22031.001.97971.97412.1801-40.004020.20
44072006.12.04 16:40buy22041.001.98011.97412.1801
44082006.12.04 16:41close22041.001.97961.97412.1801-50.003970.20
44092006.12.04 17:19buy22051.001.97891.97292.1789
44102006.12.04 17:20close22051.001.97851.97292.1789-40.003930.20
44112006.12.04 17:21buy22061.001.97901.97302.1790
44122006.12.04 17:23close22061.001.97861.97302.1790-40.003890.20
44132006.12.04 17:25buy22071.001.97871.97272.1787
44142006.12.04 17:28close22071.001.97851.97272.1787-20.003870.20
44152006.12.04 17:29buy22081.001.97881.97282.1788
44162006.12.04 17:30close22081.001.97851.97282.1788-30.003840.20
44172006.12.04 17:33buy22091.001.97871.97272.1787
44182006.12.04 17:36close22091.001.97881.97272.178710.003850.20
44192006.12.04 17:36buy22101.001.97911.97312.1791
44202006.12.04 17:38close22101.001.97871.97312.1791-40.003810.20
44212006.12.04 17:40buy22111.001.97891.97292.1789
44222006.12.04 17:43close22111.001.97881.97292.1789-10.003800.20
44232006.12.04 17:43buy22121.001.97911.97312.1791
44242006.12.04 17:44close22121.001.97881.97312.1791-30.003770.20
44252006.12.04 17:44buy22131.001.97911.97312.1791
44262006.12.04 17:46close22131.001.97881.97312.1791-30.003740.20
44272006.12.04 17:46buy22141.001.97911.97312.1791
44282006.12.04 17:52close22141.001.97911.97312.17910.003740.20
44292006.12.04 17:53buy22151.001.97941.97342.1794
44302006.12.04 17:54close22151.001.97891.97342.1794-50.003690.20
44312006.12.04 18:00buy22161.001.97931.97332.1793
44322006.12.04 18:04close22161.001.97911.97332.1793-20.003670.20
44332006.12.04 18:14sell22171.001.97801.98401.7780
44342006.12.04 18:16close22171.001.97831.98401.7780-30.003640.20
44352006.12.04 18:16sell22181.001.97791.98391.7779
44362006.12.04 18:18close22181.001.97821.98391.7779-30.003610.20
44372006.12.04 18:19sell22191.001.97791.98391.7779
44382006.12.04 18:20close22191.001.97821.98391.7779-30.003580.20
44392006.12.04 18:28sell22201.001.97821.98421.7782
44402006.12.04 18:30close22201.001.97841.98421.7782-20.003560.20
44412006.12.04 18:30sell22211.001.97801.98401.7780
44422006.12.04 18:30close22211.001.97841.98401.7780-40.003520.20
44432006.12.04 18:39sell22221.001.97801.98401.7780
44442006.12.04 18:46close22221.001.97821.98401.7780-20.003500.20
44452006.12.04 18:46sell22231.001.97781.98381.7778
44462006.12.04 18:47close22231.001.97811.98381.7778-30.003470.20
44472006.12.04 18:48sell22241.001.97781.98381.7778
44482006.12.04 18:50close22241.001.97801.98381.7778-20.003450.20
44492006.12.04 18:50sell22251.001.97781.98381.7778
44502006.12.04 18:54close22251.001.97811.98381.7778-30.003420.20
44512006.12.04 18:57sell22261.001.97791.98391.7779
44522006.12.04 18:58close22261.001.97821.98391.7779-30.003390.20
44532006.12.04 19:05sell22271.001.97801.98401.7780
44542006.12.04 19:06close22271.001.97831.98401.7780-30.003360.20
44552006.12.04 19:07buy22281.001.97841.97242.1784
44562006.12.04 19:08close22281.001.97801.97242.1784-40.003320.20
44572006.12.04 19:11buy22291.001.97841.97242.1784
44582006.12.04 19:13close22291.001.97811.97242.1784-30.003290.20
44592006.12.04 19:14buy22301.001.97841.97242.1784
44602006.12.04 19:15close22301.001.97801.97242.1784-40.003250.20
44612006.12.04 19:17buy22311.001.97841.97242.1784
44622006.12.04 19:18close22311.001.97811.97242.1784-30.003220.20
44632006.12.04 19:18buy22321.001.97841.97242.1784
44642006.12.04 19:19close22321.001.97811.97242.1784-30.003190.20
44652006.12.04 19:20buy22331.001.97841.97242.1784
44662006.12.04 19:21close22331.001.97801.97242.1784-40.003150.20
44672006.12.04 19:23buy22341.001.97841.97242.1784
44682006.12.04 19:25close22341.001.97821.97242.1784-20.003130.20
44692006.12.04 19:26buy22351.001.97851.97252.1785
44702006.12.04 19:29close22351.001.97841.97252.1785-10.003120.20
44712006.12.04 19:31buy22361.001.97881.97282.1788
44722006.12.04 19:39close22361.001.97931.97282.178850.003170.20
44732006.12.04 19:39buy22371.001.97961.97362.1796
44742006.12.04 19:42close22371.001.97961.97362.17960.003170.20
44752006.12.04 19:42buy22381.001.97981.97382.1798
44762006.12.04 19:43close22381.001.97961.97382.1798-20.003150.20
44772006.12.04 19:43buy22391.001.97981.97382.1798
44782006.12.04 19:45close22391.001.97961.97382.1798-20.003130.20
44792006.12.04 19:47buy22401.001.97981.97382.1798
44802006.12.04 19:50close22401.001.97961.97382.1798-20.003110.20
44812006.12.04 19:56buy22411.001.97981.97382.1798
44822006.12.04 20:01close22411.001.97951.97382.1798-30.003080.20
44832006.12.04 20:06buy22421.001.97961.97362.1796
44842006.12.04 20:07close22421.001.97921.97362.1796-40.003040.20
44852006.12.04 20:36buy22431.001.98001.97402.1800
44862006.12.04 20:38close22431.001.97971.97402.1800-30.003010.20
44872006.12.04 20:40buy22441.001.98001.97402.1800
44882006.12.04 20:43close22441.001.97991.97402.1800-10.003000.20
44892006.12.04 20:44buy22451.001.98021.97422.1802
44902006.12.04 20:45close22451.001.97981.97422.1802-40.002960.20
44912006.12.04 20:46buy22461.001.98011.97412.1801
44922006.12.04 20:46close22461.001.97981.97412.1801-30.002930.20
44932006.12.04 20:53buy22471.001.98001.97402.1800
44942006.12.04 20:54close22471.001.97971.97402.1800-30.002900.20
44952006.12.04 20:58buy22481.001.97991.97392.1799
44962006.12.04 21:03close22481.001.97971.97392.1799-20.002880.20
44972006.12.04 21:36buy22491.001.97981.97382.1798
44982006.12.04 21:38close22491.001.97961.97382.1798-20.002860.20
44992006.12.04 21:39buy22501.001.97991.97392.1799
45002006.12.04 21:40close22501.001.97951.97392.1799-40.002820.20
45012006.12.04 21:41buy22511.001.97991.97392.1799
45022006.12.04 21:43close22511.001.97961.97392.1799-30.002790.20
45032006.12.04 21:43buy22521.001.98031.97432.1803
45042006.12.04 21:50close22521.001.98071.97432.180340.002830.20
45052006.12.04 21:50buy22531.001.98101.97502.1810
45062006.12.04 21:55close22531.001.98111.97502.181010.002840.20
45072006.12.04 21:55buy22541.001.98141.97542.1814
45082006.12.04 21:55close22541.001.98111.97542.1814-30.002810.20
45092006.12.04 21:57buy22551.001.98161.97562.1816
45102006.12.04 22:00close22551.001.98141.97562.1816-20.002790.20
45112006.12.04 22:06buy22561.001.98131.97532.1813
45122006.12.04 22:07close22561.001.98101.97532.1813-30.002760.20
45132006.12.04 22:21buy22571.001.98121.97522.1812
45142006.12.04 22:22close22571.001.98101.97522.1812-20.002740.20
45152006.12.04 22:28buy22581.001.98141.97542.1814
45162006.12.04 22:31close22581.001.98121.97542.1814-20.002720.20
45172006.12.04 22:31buy22591.001.98141.97542.1814
45182006.12.04 22:36close22591.001.98161.97542.181420.002740.20
45192006.12.04 22:49buy22601.001.98131.97532.1813
45202006.12.04 22:50close22601.001.98091.97532.1813-40.002700.20
45212006.12.04 23:05buy22611.001.98141.97542.1814
45222006.12.04 23:06close22611.001.98111.97542.1814-30.002670.20
45232006.12.04 23:07buy22621.001.98141.97542.1814
45242006.12.04 23:08close22621.001.98111.97542.1814-30.002640.20
45252006.12.04 23:18buy22631.001.98141.97542.1814
45262006.12.04 23:22close22631.001.98091.97542.1814-50.002590.20
45272006.12.04 23:25buy22641.001.98131.97532.1813
45282006.12.04 23:29close22641.001.98091.97532.1813-40.002550.20
45292006.12.04 23:34buy22651.001.98121.97522.1812
45302006.12.04 23:36close22651.001.98081.97522.1812-40.002510.20
45312006.12.05 00:02sell22661.001.98011.98611.7801
45322006.12.05 00:07close22661.001.97991.98611.780120.002530.20
45332006.12.05 00:08sell22671.001.97961.98561.7796
45342006.12.05 00:16close22671.001.97931.98561.779630.002560.20
45352006.12.05 00:17sell22681.001.97891.98491.7789
45362006.12.05 00:25close22681.001.97841.98491.778950.002610.20
45372006.12.05 00:29sell22691.001.97831.98431.7783
45382006.12.05 00:30close22691.001.97861.98431.7783-30.002580.20
45392006.12.05 00:34sell22701.001.97841.98441.7784
45402006.12.05 00:35close22701.001.97871.98441.7784-30.002550.20
45412006.12.05 00:35sell22711.001.97831.98431.7783
45422006.12.05 00:41close22711.001.97851.98431.7783-20.002530.20
45432006.12.05 00:45sell22721.001.97831.98431.7783
45442006.12.05 00:46close22721.001.97861.98431.7783-30.002500.20
45452006.12.05 00:48sell22731.001.97841.98441.7784
45462006.12.05 00:49close22731.001.97871.98441.7784-30.002470.20
45472006.12.05 01:05sell22741.001.97811.98411.7781
45482006.12.05 01:08close22741.001.97831.98411.7781-20.002450.20
45492006.12.05 01:09sell22751.001.97791.98391.7779
45502006.12.05 01:10close22751.001.97821.98391.7779-30.002420.20
45512006.12.05 01:11sell22761.001.97791.98391.7779
45522006.12.05 01:16close22761.001.97801.98391.7779-10.002410.20
45532006.12.05 01:16sell22771.001.97741.98341.7774
45542006.12.05 01:17close22771.001.97781.98341.7774-40.002370.20
45552006.12.05 01:17sell22781.001.97761.98361.7776
45562006.12.05 01:18close22781.001.97791.98361.7776-30.002340.20
45572006.12.05 01:20sell22791.001.97761.98361.7776
45582006.12.05 01:20close22791.001.97781.98361.7776-20.002320.20
45592006.12.05 01:24sell22801.001.97791.98391.7779
45602006.12.05 01:31close22801.001.97791.98391.77790.002320.20
45612006.12.05 01:32sell22811.001.97761.98361.7776
45622006.12.05 01:34close22811.001.97781.98361.7776-20.002300.20
45632006.12.05 01:34sell22821.001.97761.98361.7776
45642006.12.05 01:36close22821.001.97781.98361.7776-20.002280.20
45652006.12.05 01:37sell22831.001.97741.98341.7774
45662006.12.05 01:38close22831.001.97801.98341.7774-60.002220.20
45672006.12.05 01:38sell22841.001.97741.98341.7774
45682006.12.05 01:38close22841.001.97801.98341.7774-60.002160.20
45692006.12.05 02:20sell22851.001.97811.98411.7781
45702006.12.05 02:21close22851.001.97881.98411.7781-70.002090.20
45712006.12.05 02:34sell22861.001.97831.98431.7783
45722006.12.05 02:40close22861.001.97791.98431.778340.002130.20
45732006.12.05 02:45sell22871.001.97741.98341.7774
45742006.12.05 02:49close22871.001.97791.98341.7774-50.002080.20
45752006.12.05 02:53sell22881.001.97751.98351.7775
45762006.12.05 02:55close22881.001.97771.98351.7775-20.002060.20
45772006.12.05 02:55sell22891.001.97751.98351.7775
45782006.12.05 02:57close22891.001.97761.98351.7775-10.002050.20
45792006.12.05 02:57sell22901.001.97721.98321.7772
45802006.12.05 02:59close22901.001.97761.98321.7772-40.002010.20
45812006.12.05 03:00sell22911.001.97731.98331.7773
45822006.12.05 03:07close22911.001.97741.98331.7773-10.002000.20
45832006.12.05 03:07sell22921.001.97721.98321.7772
45842006.12.05 03:11close22921.001.97731.98321.7772-10.001990.20
45852006.12.05 03:12sell22931.001.97701.98301.7770
45862006.12.05 03:15close22931.001.97701.98301.77700.001990.20
45872006.12.05 03:15sell22941.001.97671.98271.7767
45882006.12.05 03:22close22941.001.97661.98271.776710.002000.20
45892006.12.05 03:22sell22951.001.97631.98231.7763
45902006.12.05 03:23close22951.001.97661.98231.7763-30.001970.20
45912006.12.05 15:12sell22961.001.96991.97591.7699
45922006.12.05 15:15close22961.001.97091.97591.7699-100.001870.20