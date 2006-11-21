|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2006.11.21 01:24 - 2006.12.12 19:45 (2006.10.01 - 2006.12.14)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|Lots=0.1; MaximumRisk=0.5; TakeProfit=2000; TrailingStop=0; Stoploss=60; risk=10;
|Bars in test
|18526
|Ticks modelled
|57015
|Modelling quality
|24.87%
|Initial deposit
|950000.00
|Total net profit
|-948129.80
|Gross profit
|151595.40
|Gross loss
|-1099725.20
|Profit factor
|0.14
|Expected payoff
|-412.95
|Absolute drawdown
|948129.80
|Maximal drawdown
|948129.80 (99.80%)
|Relative drawdown
|99.80% (948129.80)
|Total trades
|2296
|Short positions (won %)
|845 (13.49%)
|Long positions (won %)
|1451 (16.82%)
|Profit trades (% of total)
|358 (15.59%)
|Loss trades (% of total)
|1938 (84.41%)
|Largest
|profit trade
|10790.00
|loss trade
|-8360.00
|Average
|profit trade
|423.45
|loss trade
|-567.45
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (200.00)
|consecutive losses (loss in money)
|107 (-48800.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|10920.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-129910.00 (48)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|7
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.21 01:23
|buy
|1
|96.00
|1.8990
|1.8930
|2.0990
|2
|2006.11.21 01:24
|close
|1
|96.00
|1.8986
|1.8930
|2.0990
|-3840.00
|946160.00
|3
|2006.11.21 01:24
|buy
|2
|95.00
|1.8991
|1.8931
|2.0991
|4
|2006.11.21 01:25
|close
|2
|95.00
|1.8986
|1.8931
|2.0991
|-4750.00
|941410.00
|5
|2006.11.21 01:28
|buy
|3
|95.00
|1.8988
|1.8928
|2.0988
|6
|2006.11.21 01:29
|close
|3
|95.00
|1.8985
|1.8928
|2.0988
|-2850.00
|938560.00
|7
|2006.11.21 01:31
|buy
|4
|94.00
|1.8988
|1.8928
|2.0988
|8
|2006.11.21 01:33
|close
|4
|94.00
|1.8985
|1.8928
|2.0988
|-2820.00
|935740.00
|9
|2006.11.21 01:37
|buy
|5
|94.00
|1.8988
|1.8928
|2.0988
|10
|2006.11.21 01:39
|close
|5
|94.00
|1.8983
|1.8928
|2.0988
|-4700.00
|931040.00
|11
|2006.11.21 02:14
|sell
|6
|94.00
|1.8976
|1.9036
|1.6976
|12
|2006.11.21 02:17
|close
|6
|94.00
|1.8980
|1.9036
|1.6976
|-3760.00
|927280.00
|13
|2006.11.21 02:18
|sell
|7
|93.00
|1.8975
|1.9035
|1.6975
|14
|2006.11.21 02:19
|close
|7
|93.00
|1.8980
|1.9035
|1.6975
|-4650.00
|922630.00
|15
|2006.11.21 02:22
|sell
|8
|93.00
|1.8975
|1.9035
|1.6975
|16
|2006.11.21 02:23
|close
|8
|93.00
|1.8978
|1.9035
|1.6975
|-2790.00
|919840.00
|17
|2006.11.21 02:27
|sell
|9
|92.00
|1.8975
|1.9035
|1.6975
|18
|2006.11.21 02:30
|close
|9
|92.00
|1.8978
|1.9035
|1.6975
|-2760.00
|917080.00
|19
|2006.11.21 02:47
|sell
|10
|92.00
|1.8976
|1.9036
|1.6976
|20
|2006.11.21 02:49
|close
|10
|92.00
|1.8978
|1.9036
|1.6976
|-1840.00
|915240.00
|21
|2006.11.21 02:49
|sell
|11
|92.00
|1.8974
|1.9034
|1.6974
|22
|2006.11.21 02:49
|close
|11
|92.00
|1.8978
|1.9034
|1.6974
|-3680.00
|911560.00
|23
|2006.11.21 02:54
|sell
|12
|92.00
|1.8976
|1.9036
|1.6976
|24
|2006.11.21 03:04
|close
|12
|92.00
|1.8979
|1.9036
|1.6976
|-2760.00
|908800.00
|25
|2006.11.21 03:05
|sell
|13
|91.00
|1.8975
|1.9035
|1.6975
|26
|2006.11.21 03:07
|close
|13
|91.00
|1.8978
|1.9035
|1.6975
|-2730.00
|906070.00
|27
|2006.11.21 03:07
|sell
|14
|91.00
|1.8975
|1.9035
|1.6975
|28
|2006.11.21 03:07
|close
|14
|91.00
|1.8979
|1.9035
|1.6975
|-3640.00
|902430.00
|29
|2006.11.21 03:10
|sell
|15
|91.00
|1.8975
|1.9035
|1.6975
|30
|2006.11.21 03:13
|close
|15
|91.00
|1.8978
|1.9035
|1.6975
|-2730.00
|899700.00
|31
|2006.11.21 03:15
|sell
|16
|90.00
|1.8976
|1.9036
|1.6976
|32
|2006.11.21 03:20
|close
|16
|90.00
|1.8977
|1.9036
|1.6976
|-900.00
|898800.00
|33
|2006.11.21 03:21
|sell
|17
|90.00
|1.8974
|1.9034
|1.6974
|34
|2006.11.21 03:21
|close
|17
|90.00
|1.8977
|1.9034
|1.6974
|-2700.00
|896100.00
|35
|2006.11.21 03:21
|sell
|18
|90.00
|1.8973
|1.9033
|1.6973
|36
|2006.11.21 03:25
|close
|18
|90.00
|1.8976
|1.9033
|1.6973
|-2700.00
|893400.00
|37
|2006.11.21 03:26
|sell
|19
|90.00
|1.8973
|1.9033
|1.6973
|38
|2006.11.21 03:27
|close
|19
|90.00
|1.8976
|1.9033
|1.6973
|-2700.00
|890700.00
|39
|2006.11.21 03:28
|sell
|20
|90.00
|1.8973
|1.9033
|1.6973
|40
|2006.11.21 03:31
|close
|20
|90.00
|1.8975
|1.9033
|1.6973
|-1800.00
|888900.00
|41
|2006.11.21 03:35
|sell
|21
|89.00
|1.8973
|1.9033
|1.6973
|42
|2006.11.21 03:36
|close
|21
|89.00
|1.8977
|1.9033
|1.6973
|-3560.00
|885340.00
|43
|2006.11.21 03:37
|sell
|22
|89.00
|1.8974
|1.9034
|1.6974
|44
|2006.11.21 03:38
|close
|22
|89.00
|1.8977
|1.9034
|1.6974
|-2670.00
|882670.00
|45
|2006.11.21 03:38
|sell
|23
|89.00
|1.8973
|1.9033
|1.6973
|46
|2006.11.21 03:41
|close
|23
|89.00
|1.8977
|1.9033
|1.6973
|-3560.00
|879110.00
|47
|2006.11.21 04:01
|sell
|24
|88.00
|1.8974
|1.9034
|1.6974
|48
|2006.11.21 04:04
|close
|24
|88.00
|1.8978
|1.9034
|1.6974
|-3520.00
|875590.00
|49
|2006.11.21 04:05
|buy
|25
|88.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|50
|2006.11.21 04:06
|close
|25
|88.00
|1.8975
|1.8918
|2.0978
|-2640.00
|872950.00
|51
|2006.11.21 04:25
|sell
|26
|88.00
|1.8974
|1.9034
|1.6974
|52
|2006.11.21 04:37
|close
|26
|88.00
|1.8976
|1.9034
|1.6974
|-1760.00
|871190.00
|53
|2006.11.21 04:41
|sell
|27
|88.00
|1.8971
|1.9031
|1.6971
|54
|2006.11.21 04:46
|close
|27
|88.00
|1.8973
|1.9031
|1.6971
|-1760.00
|869430.00
|55
|2006.11.21 04:46
|sell
|28
|87.00
|1.8968
|1.9028
|1.6968
|56
|2006.11.21 04:46
|close
|28
|87.00
|1.8973
|1.9028
|1.6968
|-4350.00
|865080.00
|57
|2006.11.21 04:48
|sell
|29
|87.00
|1.8970
|1.9030
|1.6970
|58
|2006.11.21 04:50
|close
|29
|87.00
|1.8971
|1.9030
|1.6970
|-870.00
|864210.00
|59
|2006.11.21 04:50
|sell
|30
|87.00
|1.8969
|1.9029
|1.6969
|60
|2006.11.21 04:53
|close
|30
|87.00
|1.8970
|1.9029
|1.6969
|-870.00
|863340.00
|61
|2006.11.21 04:55
|sell
|31
|87.00
|1.8965
|1.9025
|1.6965
|62
|2006.11.21 04:57
|close
|31
|87.00
|1.8969
|1.9025
|1.6965
|-3480.00
|859860.00
|63
|2006.11.21 04:58
|sell
|32
|86.00
|1.8966
|1.9026
|1.6966
|64
|2006.11.21 05:00
|close
|32
|86.00
|1.8968
|1.9026
|1.6966
|-1720.00
|858140.00
|65
|2006.11.21 05:05
|sell
|33
|86.00
|1.8967
|1.9027
|1.6967
|66
|2006.11.21 05:07
|close
|33
|86.00
|1.8970
|1.9027
|1.6967
|-2580.00
|855560.00
|67
|2006.11.21 05:21
|buy
|34
|86.00
|1.8977
|1.8917
|2.0977
|68
|2006.11.21 05:27
|close
|34
|86.00
|1.8976
|1.8917
|2.0977
|-860.00
|854700.00
|69
|2006.11.21 05:27
|buy
|35
|86.00
|1.8979
|1.8919
|2.0979
|70
|2006.11.21 05:28
|close
|35
|86.00
|1.8975
|1.8919
|2.0979
|-3440.00
|851260.00
|71
|2006.11.21 05:30
|buy
|36
|86.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|72
|2006.11.21 05:32
|close
|36
|86.00
|1.8975
|1.8918
|2.0978
|-2580.00
|848680.00
|73
|2006.11.21 05:34
|buy
|37
|85.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|74
|2006.11.21 05:34
|close
|37
|85.00
|1.8975
|1.8918
|2.0978
|-2550.00
|846130.00
|75
|2006.11.21 05:36
|buy
|38
|85.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|76
|2006.11.21 05:37
|close
|38
|85.00
|1.8975
|1.8918
|2.0978
|-2550.00
|843580.00
|77
|2006.11.21 05:45
|buy
|39
|85.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|78
|2006.11.21 06:08
|close
|39
|85.00
|1.8977
|1.8918
|2.0978
|-850.00
|842730.00
|79
|2006.11.21 06:09
|buy
|40
|85.00
|1.8979
|1.8919
|2.0979
|80
|2006.11.21 06:09
|close
|40
|85.00
|1.8976
|1.8919
|2.0979
|-2550.00
|840180.00
|81
|2006.11.21 06:14
|buy
|41
|85.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|82
|2006.11.21 06:15
|close
|41
|85.00
|1.8975
|1.8918
|2.0978
|-2550.00
|837630.00
|83
|2006.11.21 06:16
|sell
|42
|84.00
|1.8972
|1.9032
|1.6972
|84
|2006.11.21 06:22
|close
|42
|84.00
|1.8975
|1.9032
|1.6972
|-2520.00
|835110.00
|85
|2006.11.21 06:23
|sell
|43
|84.00
|1.8972
|1.9032
|1.6972
|86
|2006.11.21 06:27
|close
|43
|84.00
|1.8975
|1.9032
|1.6972
|-2520.00
|832590.00
|87
|2006.11.21 06:28
|sell
|44
|84.00
|1.8972
|1.9032
|1.6972
|88
|2006.11.21 06:31
|close
|44
|84.00
|1.8974
|1.9032
|1.6972
|-1680.00
|830910.00
|89
|2006.11.21 06:34
|sell
|45
|84.00
|1.8972
|1.9032
|1.6972
|90
|2006.11.21 06:34
|close
|45
|84.00
|1.8975
|1.9032
|1.6972
|-2520.00
|828390.00
|91
|2006.11.21 06:36
|sell
|46
|83.00
|1.8973
|1.9033
|1.6973
|92
|2006.11.21 06:36
|close
|46
|83.00
|1.8976
|1.9033
|1.6973
|-2490.00
|825900.00
|93
|2006.11.21 06:50
|buy
|47
|83.00
|1.8977
|1.8917
|2.0977
|94
|2006.11.21 06:51
|close
|47
|83.00
|1.8974
|1.8917
|2.0977
|-2490.00
|823410.00
|95
|2006.11.21 06:53
|sell
|48
|83.00
|1.8970
|1.9030
|1.6970
|96
|2006.11.21 06:58
|close
|48
|83.00
|1.8974
|1.9030
|1.6970
|-3320.00
|820090.00
|97
|2006.11.21 06:59
|sell
|49
|83.00
|1.8971
|1.9031
|1.6971
|98
|2006.11.21 07:05
|close
|49
|83.00
|1.8967
|1.9031
|1.6971
|3320.00
|823410.00
|99
|2006.11.21 07:05
|sell
|50
|83.00
|1.8965
|1.9025
|1.6965
|100
|2006.11.21 07:06
|close
|50
|83.00
|1.8968
|1.9025
|1.6965
|-2490.00
|820920.00
|101
|2006.11.21 07:07
|sell
|51
|83.00
|1.8964
|1.9024
|1.6964
|102
|2006.11.21 07:08
|close
|51
|83.00
|1.8970
|1.9024
|1.6964
|-4980.00
|815940.00
|103
|2006.11.21 07:12
|sell
|52
|82.00
|1.8970
|1.9030
|1.6970
|104
|2006.11.21 07:21
|close
|52
|82.00
|1.8968
|1.9030
|1.6970
|1640.00
|817580.00
|105
|2006.11.21 07:25
|buy
|53
|82.00
|1.8977
|1.8917
|2.0977
|106
|2006.11.21 07:27
|close
|53
|82.00
|1.8974
|1.8917
|2.0977
|-2460.00
|815120.00
|107
|2006.11.21 07:36
|buy
|54
|82.00
|1.8976
|1.8916
|2.0976
|108
|2006.11.21 07:39
|close
|54
|82.00
|1.8976
|1.8916
|2.0976
|0.00
|815120.00
|109
|2006.11.21 07:39
|buy
|55
|82.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|110
|2006.11.21 07:43
|close
|55
|82.00
|1.8981
|1.8918
|2.0978
|2460.00
|817580.00
|111
|2006.11.21 07:48
|buy
|56
|82.00
|1.8977
|1.8917
|2.0977
|112
|2006.11.21 07:49
|close
|56
|82.00
|1.8975
|1.8917
|2.0977
|-1640.00
|815940.00
|113
|2006.11.21 07:49
|buy
|57
|82.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|114
|2006.11.21 07:49
|close
|57
|82.00
|1.8974
|1.8918
|2.0978
|-3280.00
|812660.00
|115
|2006.11.21 07:50
|buy
|58
|82.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|116
|2006.11.21 07:54
|close
|58
|82.00
|1.8977
|1.8918
|2.0978
|-820.00
|811840.00
|117
|2006.11.21 07:56
|buy
|59
|82.00
|1.8979
|1.8919
|2.0979
|118
|2006.11.21 07:57
|close
|59
|82.00
|1.8976
|1.8919
|2.0979
|-2460.00
|809380.00
|119
|2006.11.21 07:59
|buy
|60
|81.00
|1.8979
|1.8919
|2.0979
|120
|2006.11.21 08:00
|close
|60
|81.00
|1.8976
|1.8919
|2.0979
|-2430.00
|806950.00
|121
|2006.11.21 08:00
|buy
|61
|81.00
|1.8981
|1.8921
|2.0981
|122
|2006.11.21 08:04
|close
|61
|81.00
|1.8978
|1.8921
|2.0981
|-2430.00
|804520.00
|123
|2006.11.21 08:05
|buy
|62
|81.00
|1.8982
|1.8922
|2.0982
|124
|2006.11.21 08:06
|close
|62
|81.00
|1.8979
|1.8922
|2.0982
|-2430.00
|802090.00
|125
|2006.11.21 08:06
|buy
|63
|81.00
|1.8981
|1.8921
|2.0981
|126
|2006.11.21 08:08
|close
|63
|81.00
|1.8980
|1.8921
|2.0981
|-810.00
|801280.00
|127
|2006.11.21 08:08
|buy
|64
|81.00
|1.8983
|1.8923
|2.0983
|128
|2006.11.21 08:09
|close
|64
|81.00
|1.8980
|1.8923
|2.0983
|-2430.00
|798850.00
|129
|2006.11.21 08:09
|buy
|65
|80.00
|1.8982
|1.8922
|2.0982
|130
|2006.11.21 08:10
|close
|65
|80.00
|1.8978
|1.8922
|2.0982
|-3200.00
|795650.00
|131
|2006.11.21 08:20
|sell
|66
|80.00
|1.8973
|1.9033
|1.6973
|132
|2006.11.21 08:25
|close
|66
|80.00
|1.8977
|1.9033
|1.6973
|-3200.00
|792450.00
|133
|2006.11.21 08:26
|sell
|67
|80.00
|1.8973
|1.9033
|1.6973
|134
|2006.11.21 08:27
|close
|67
|80.00
|1.8976
|1.9033
|1.6973
|-2400.00
|790050.00
|135
|2006.11.21 08:28
|sell
|68
|80.00
|1.8973
|1.9033
|1.6973
|136
|2006.11.21 08:29
|close
|68
|80.00
|1.8980
|1.9033
|1.6973
|-5600.00
|784450.00
|137
|2006.11.21 08:31
|buy
|69
|79.00
|1.8984
|1.8924
|2.0984
|138
|2006.11.21 08:33
|close
|69
|79.00
|1.8983
|1.8924
|2.0984
|-790.00
|783660.00
|139
|2006.11.21 08:39
|buy
|70
|79.00
|1.8984
|1.8924
|2.0984
|140
|2006.11.21 08:41
|close
|70
|79.00
|1.8982
|1.8924
|2.0984
|-1580.00
|782080.00
|141
|2006.11.21 08:42
|buy
|71
|79.00
|1.8984
|1.8924
|2.0984
|142
|2006.11.21 08:46
|close
|71
|79.00
|1.8985
|1.8924
|2.0984
|790.00
|782870.00
|143
|2006.11.21 08:54
|buy
|72
|79.00
|1.8983
|1.8923
|2.0983
|144
|2006.11.21 08:58
|close
|72
|79.00
|1.8982
|1.8923
|2.0983
|-790.00
|782080.00
|145
|2006.11.21 08:58
|buy
|73
|79.00
|1.8985
|1.8925
|2.0985
|146
|2006.11.21 09:01
|close
|73
|79.00
|1.8983
|1.8925
|2.0985
|-1580.00
|780500.00
|147
|2006.11.21 09:15
|sell
|74
|79.00
|1.8977
|1.9037
|1.6977
|148
|2006.11.21 09:18
|close
|74
|79.00
|1.8980
|1.9037
|1.6977
|-2370.00
|778130.00
|149
|2006.11.21 09:26
|buy
|75
|78.00
|1.8982
|1.8922
|2.0982
|150
|2006.11.21 09:31
|close
|75
|78.00
|1.8983
|1.8922
|2.0982
|780.00
|778910.00
|151
|2006.11.21 09:33
|buy
|76
|78.00
|1.8985
|1.8925
|2.0985
|152
|2006.11.21 09:33
|close
|76
|78.00
|1.8982
|1.8925
|2.0985
|-2340.00
|776570.00
|153
|2006.11.21 09:35
|buy
|77
|78.00
|1.8985
|1.8925
|2.0985
|154
|2006.11.21 09:41
|close
|77
|78.00
|1.8988
|1.8925
|2.0985
|2340.00
|778910.00
|155
|2006.11.21 09:46
|buy
|78
|78.00
|1.8989
|1.8929
|2.0989
|156
|2006.11.21 09:48
|close
|78
|78.00
|1.8985
|1.8929
|2.0989
|-3120.00
|775790.00
|157
|2006.11.21 09:49
|buy
|79
|78.00
|1.8988
|1.8928
|2.0988
|158
|2006.11.21 09:49
|close
|79
|78.00
|1.8985
|1.8928
|2.0988
|-2340.00
|773450.00
|159
|2006.11.21 09:53
|buy
|80
|78.00
|1.8988
|1.8928
|2.0988
|160
|2006.11.21 10:01
|close
|80
|78.00
|1.8988
|1.8928
|2.0988
|0.00
|773450.00
|161
|2006.11.21 10:03
|buy
|81
|78.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|162
|2006.11.21 10:06
|close
|81
|78.00
|1.8991
|1.8933
|2.0993
|-1560.00
|771890.00
|163
|2006.11.21 10:06
|buy
|82
|78.00
|1.8995
|1.8935
|2.0995
|164
|2006.11.21 10:07
|close
|82
|78.00
|1.8992
|1.8935
|2.0995
|-2340.00
|769550.00
|165
|2006.11.21 10:17
|buy
|83
|77.00
|1.8991
|1.8931
|2.0991
|166
|2006.11.21 10:18
|close
|83
|77.00
|1.8988
|1.8931
|2.0991
|-2310.00
|767240.00
|167
|2006.11.21 10:26
|buy
|84
|77.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|168
|2006.11.21 10:28
|close
|84
|77.00
|1.8989
|1.8933
|2.0993
|-3080.00
|764160.00
|169
|2006.11.21 10:31
|buy
|85
|77.00
|1.8991
|1.8931
|2.0991
|170
|2006.11.21 10:31
|close
|85
|77.00
|1.8989
|1.8931
|2.0991
|-1540.00
|762620.00
|171
|2006.11.21 10:32
|buy
|86
|77.00
|1.8991
|1.8931
|2.0991
|172
|2006.11.21 10:32
|close
|86
|77.00
|1.8989
|1.8931
|2.0991
|-1540.00
|761080.00
|173
|2006.11.21 10:50
|sell
|87
|77.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|174
|2006.11.21 10:51
|close
|87
|77.00
|1.8985
|1.9041
|1.6981
|-3080.00
|758000.00
|175
|2006.11.21 11:00
|buy
|88
|76.00
|1.8997
|1.8937
|2.0997
|176
|2006.11.21 11:03
|close
|88
|76.00
|1.8986
|1.8937
|2.0997
|-8360.00
|749640.00
|177
|2006.11.21 11:05
|buy
|89
|75.00
|1.8990
|1.8930
|2.0990
|178
|2006.11.21 11:09
|close
|89
|75.00
|1.8990
|1.8930
|2.0990
|0.00
|749640.00
|179
|2006.11.21 11:10
|buy
|90
|75.00
|1.8994
|1.8934
|2.0994
|180
|2006.11.21 11:12
|close
|90
|75.00
|1.8992
|1.8934
|2.0994
|-1500.00
|748140.00
|181
|2006.11.21 11:12
|buy
|91
|75.00
|1.8996
|1.8936
|2.0996
|182
|2006.11.21 11:13
|close
|91
|75.00
|1.8993
|1.8936
|2.0996
|-2250.00
|745890.00
|183
|2006.11.21 11:16
|buy
|92
|75.00
|1.8995
|1.8935
|2.0995
|184
|2006.11.21 11:22
|close
|92
|75.00
|1.8997
|1.8935
|2.0995
|1500.00
|747390.00
|185
|2006.11.21 11:27
|buy
|93
|75.00
|1.8995
|1.8935
|2.0995
|186
|2006.11.21 11:32
|close
|93
|75.00
|1.8993
|1.8935
|2.0995
|-1500.00
|745890.00
|187
|2006.11.21 11:32
|buy
|94
|75.00
|1.8996
|1.8936
|2.0996
|188
|2006.11.21 11:35
|close
|94
|75.00
|1.8993
|1.8936
|2.0996
|-2250.00
|743640.00
|189
|2006.11.21 11:36
|buy
|95
|75.00
|1.8996
|1.8936
|2.0996
|190
|2006.11.21 11:36
|close
|95
|75.00
|1.8993
|1.8936
|2.0996
|-2250.00
|741390.00
|191
|2006.11.21 11:46
|sell
|96
|75.00
|1.8983
|1.9043
|1.6983
|192
|2006.11.21 11:49
|close
|96
|75.00
|1.8985
|1.9043
|1.6983
|-1500.00
|739890.00
|193
|2006.11.21 11:52
|sell
|97
|74.00
|1.8982
|1.9042
|1.6982
|194
|2006.11.21 11:58
|close
|97
|74.00
|1.8978
|1.9042
|1.6982
|2960.00
|742850.00
|195
|2006.11.21 11:58
|sell
|98
|75.00
|1.8976
|1.9036
|1.6976
|196
|2006.11.21 11:59
|close
|98
|75.00
|1.8979
|1.9036
|1.6976
|-2250.00
|740600.00
|197
|2006.11.21 12:04
|sell
|99
|75.00
|1.8978
|1.9038
|1.6978
|198
|2006.11.21 12:06
|close
|99
|75.00
|1.8982
|1.9038
|1.6978
|-3000.00
|737600.00
|199
|2006.11.21 12:08
|sell
|100
|74.00
|1.8979
|1.9039
|1.6979
|200
|2006.11.21 12:09
|close
|100
|74.00
|1.8981
|1.9039
|1.6979
|-1480.00
|736120.00
|201
|2006.11.21 12:12
|sell
|101
|74.00
|1.8982
|1.9042
|1.6982
|202
|2006.11.21 12:12
|close
|101
|74.00
|1.8985
|1.9042
|1.6982
|-2220.00
|733900.00
|203
|2006.11.21 12:16
|buy
|102
|74.00
|1.8990
|1.8930
|2.0990
|204
|2006.11.21 12:18
|close
|102
|74.00
|1.8987
|1.8930
|2.0990
|-2220.00
|731680.00
|205
|2006.11.21 12:20
|buy
|103
|74.00
|1.8991
|1.8931
|2.0991
|206
|2006.11.21 12:21
|close
|103
|74.00
|1.8987
|1.8931
|2.0991
|-2960.00
|728720.00
|207
|2006.11.21 12:23
|buy
|104
|73.00
|1.8989
|1.8929
|2.0989
|208
|2006.11.21 12:27
|close
|104
|73.00
|1.8991
|1.8929
|2.0989
|1460.00
|730180.00
|209
|2006.11.21 12:27
|buy
|105
|74.00
|1.8995
|1.8935
|2.0995
|210
|2006.11.21 12:28
|close
|105
|74.00
|1.8989
|1.8935
|2.0995
|-4440.00
|725740.00
|211
|2006.11.21 12:30
|buy
|106
|73.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|212
|2006.11.21 12:30
|close
|106
|73.00
|1.8989
|1.8932
|2.0992
|-2190.00
|723550.00
|213
|2006.11.21 12:31
|buy
|107
|73.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|214
|2006.11.21 12:32
|close
|107
|73.00
|1.8989
|1.8932
|2.0992
|-2190.00
|721360.00
|215
|2006.11.21 12:34
|buy
|108
|73.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|216
|2006.11.21 12:35
|close
|108
|73.00
|1.8988
|1.8932
|2.0992
|-2920.00
|718440.00
|217
|2006.11.21 12:36
|buy
|109
|72.00
|1.8991
|1.8931
|2.0991
|218
|2006.11.21 12:36
|close
|109
|72.00
|1.8988
|1.8931
|2.0991
|-2160.00
|716280.00
|219
|2006.11.21 12:36
|buy
|110
|72.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|220
|2006.11.21 12:39
|close
|110
|72.00
|1.8989
|1.8932
|2.0992
|-2160.00
|714120.00
|221
|2006.11.21 12:40
|buy
|111
|72.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|222
|2006.11.21 12:41
|close
|111
|72.00
|1.8989
|1.8932
|2.0992
|-2160.00
|711960.00
|223
|2006.11.21 12:44
|sell
|112
|72.00
|1.8984
|1.9044
|1.6984
|224
|2006.11.21 12:47
|close
|112
|72.00
|1.8987
|1.9044
|1.6984
|-2160.00
|709800.00
|225
|2006.11.21 12:48
|sell
|113
|71.00
|1.8984
|1.9044
|1.6984
|226
|2006.11.21 12:49
|close
|113
|71.00
|1.8986
|1.9044
|1.6984
|-1420.00
|708380.00
|227
|2006.11.21 12:54
|sell
|114
|71.00
|1.8986
|1.9046
|1.6986
|228
|2006.11.21 12:56
|close
|114
|71.00
|1.8986
|1.9046
|1.6986
|0.00
|708380.00
|229
|2006.11.21 12:57
|sell
|115
|71.00
|1.8984
|1.9044
|1.6984
|230
|2006.11.21 12:58
|close
|115
|71.00
|1.8987
|1.9044
|1.6984
|-2130.00
|706250.00
|231
|2006.11.21 13:04
|buy
|116
|71.00
|1.8990
|1.8930
|2.0990
|232
|2006.11.21 13:05
|close
|116
|71.00
|1.8987
|1.8930
|2.0990
|-2130.00
|704120.00
|233
|2006.11.21 13:06
|buy
|117
|71.00
|1.8995
|1.8935
|2.0995
|234
|2006.11.21 13:10
|close
|117
|71.00
|1.8993
|1.8935
|2.0995
|-1420.00
|702700.00
|235
|2006.11.21 13:13
|buy
|118
|71.00
|1.8994
|1.8934
|2.0994
|236
|2006.11.21 13:13
|close
|118
|71.00
|1.8992
|1.8934
|2.0994
|-1420.00
|701280.00
|237
|2006.11.21 13:14
|buy
|119
|71.00
|1.8994
|1.8934
|2.0994
|238
|2006.11.21 13:14
|close
|119
|71.00
|1.8992
|1.8934
|2.0994
|-1420.00
|699860.00
|239
|2006.11.21 13:16
|buy
|120
|70.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|240
|2006.11.21 13:16
|close
|120
|70.00
|1.8990
|1.8933
|2.0993
|-2100.00
|697760.00
|241
|2006.11.21 13:17
|buy
|121
|70.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|242
|2006.11.21 13:21
|close
|121
|70.00
|1.8994
|1.8933
|2.0993
|700.00
|698460.00
|243
|2006.11.21 13:22
|buy
|122
|70.00
|1.8996
|1.8936
|2.0996
|244
|2006.11.21 13:22
|close
|122
|70.00
|1.8994
|1.8936
|2.0996
|-1400.00
|697060.00
|245
|2006.11.21 13:26
|buy
|123
|70.00
|1.8997
|1.8937
|2.0997
|246
|2006.11.21 13:26
|close
|123
|70.00
|1.8992
|1.8937
|2.0997
|-3500.00
|693560.00
|247
|2006.11.21 13:26
|buy
|124
|70.00
|1.8995
|1.8935
|2.0995
|248
|2006.11.21 13:27
|close
|124
|70.00
|1.8993
|1.8935
|2.0995
|-1400.00
|692160.00
|249
|2006.11.21 13:27
|buy
|125
|70.00
|1.8996
|1.8936
|2.0996
|250
|2006.11.21 13:27
|close
|125
|70.00
|1.8992
|1.8936
|2.0996
|-2800.00
|689360.00
|251
|2006.11.21 13:28
|buy
|126
|69.00
|1.8996
|1.8936
|2.0996
|252
|2006.11.21 13:30
|close
|126
|69.00
|1.8993
|1.8936
|2.0996
|-2070.00
|687290.00
|253
|2006.11.21 13:31
|buy
|127
|69.00
|1.8998
|1.8938
|2.0998
|254
|2006.11.21 13:31
|close
|127
|69.00
|1.8992
|1.8938
|2.0998
|-4140.00
|683150.00
|255
|2006.11.21 13:33
|buy
|128
|69.00
|1.8996
|1.8936
|2.0996
|256
|2006.11.21 13:33
|close
|128
|69.00
|1.8994
|1.8936
|2.0996
|-1380.00
|681770.00
|257
|2006.11.21 13:36
|sell
|129
|69.00
|1.8988
|1.9048
|1.6988
|258
|2006.11.21 13:38
|close
|129
|69.00
|1.8990
|1.9048
|1.6988
|-1380.00
|680390.00
|259
|2006.11.21 13:41
|sell
|130
|69.00
|1.8986
|1.9046
|1.6986
|260
|2006.11.21 13:44
|close
|130
|69.00
|1.8988
|1.9046
|1.6986
|-1380.00
|679010.00
|261
|2006.11.21 13:45
|sell
|131
|68.00
|1.8985
|1.9045
|1.6985
|262
|2006.11.21 13:45
|close
|131
|68.00
|1.8987
|1.9045
|1.6985
|-1360.00
|677650.00
|263
|2006.11.21 13:59
|sell
|132
|68.00
|1.8986
|1.9046
|1.6986
|264
|2006.11.21 14:05
|close
|132
|68.00
|1.8984
|1.9046
|1.6986
|1360.00
|679010.00
|265
|2006.11.21 14:05
|sell
|133
|68.00
|1.8978
|1.9038
|1.6978
|266
|2006.11.21 14:05
|close
|133
|68.00
|1.8982
|1.9038
|1.6978
|-2720.00
|676290.00
|267
|2006.11.21 14:06
|sell
|134
|68.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|268
|2006.11.21 14:07
|close
|134
|68.00
|1.8982
|1.9041
|1.6981
|-680.00
|675610.00
|269
|2006.11.21 14:08
|sell
|135
|68.00
|1.8978
|1.9038
|1.6978
|270
|2006.11.21 14:10
|close
|135
|68.00
|1.8979
|1.9038
|1.6978
|-680.00
|674930.00
|271
|2006.11.21 14:11
|sell
|136
|68.00
|1.8977
|1.9037
|1.6977
|272
|2006.11.21 14:12
|close
|136
|68.00
|1.8978
|1.9037
|1.6977
|-680.00
|674250.00
|273
|2006.11.21 14:14
|sell
|137
|68.00
|1.8978
|1.9038
|1.6978
|274
|2006.11.21 14:15
|close
|137
|68.00
|1.8982
|1.9038
|1.6978
|-2720.00
|671530.00
|275
|2006.11.21 14:17
|sell
|138
|68.00
|1.8978
|1.9038
|1.6978
|276
|2006.11.21 14:17
|close
|138
|68.00
|1.8984
|1.9038
|1.6978
|-4080.00
|667450.00
|277
|2006.11.21 14:38
|sell
|139
|67.00
|1.8980
|1.9040
|1.6980
|278
|2006.11.21 14:40
|close
|139
|67.00
|1.8984
|1.9040
|1.6980
|-2680.00
|664770.00
|279
|2006.11.21 14:40
|sell
|140
|67.00
|1.8978
|1.9038
|1.6978
|280
|2006.11.21 14:40
|close
|140
|67.00
|1.8982
|1.9038
|1.6978
|-2680.00
|662090.00
|281
|2006.11.21 14:41
|sell
|141
|67.00
|1.8978
|1.9038
|1.6978
|282
|2006.11.21 14:42
|close
|141
|67.00
|1.8982
|1.9038
|1.6978
|-2680.00
|659410.00
|283
|2006.11.21 14:42
|sell
|142
|66.00
|1.8977
|1.9037
|1.6977
|284
|2006.11.21 14:45
|close
|142
|66.00
|1.8980
|1.9037
|1.6977
|-1980.00
|657430.00
|285
|2006.11.21 14:45
|sell
|143
|66.00
|1.8977
|1.9037
|1.6977
|286
|2006.11.21 14:45
|close
|143
|66.00
|1.8980
|1.9037
|1.6977
|-1980.00
|655450.00
|287
|2006.11.21 14:45
|sell
|144
|66.00
|1.8977
|1.9037
|1.6977
|288
|2006.11.21 14:48
|close
|144
|66.00
|1.8979
|1.9037
|1.6977
|-1320.00
|654130.00
|289
|2006.11.21 14:49
|sell
|145
|66.00
|1.8976
|1.9036
|1.6976
|290
|2006.11.21 14:50
|close
|145
|66.00
|1.8978
|1.9036
|1.6976
|-1320.00
|652810.00
|291
|2006.11.21 14:53
|sell
|146
|66.00
|1.8975
|1.9035
|1.6975
|292
|2006.11.21 14:54
|close
|146
|66.00
|1.8979
|1.9035
|1.6975
|-2640.00
|650170.00
|293
|2006.11.21 14:59
|buy
|147
|66.00
|1.8989
|1.8929
|2.0989
|294
|2006.11.21 15:00
|close
|147
|66.00
|1.8984
|1.8929
|2.0989
|-3300.00
|646870.00
|295
|2006.11.21 15:05
|buy
|148
|65.00
|1.8986
|1.8926
|2.0986
|296
|2006.11.21 15:05
|close
|148
|65.00
|1.8984
|1.8926
|2.0986
|-1300.00
|645570.00
|297
|2006.11.21 15:07
|buy
|149
|65.00
|1.8987
|1.8927
|2.0987
|298
|2006.11.21 15:07
|close
|149
|65.00
|1.8983
|1.8927
|2.0987
|-2600.00
|642970.00
|299
|2006.11.21 15:20
|sell
|150
|65.00
|1.8980
|1.9040
|1.6980
|300
|2006.11.21 15:22
|close
|150
|65.00
|1.8983
|1.9040
|1.6980
|-1950.00
|641020.00
|301
|2006.11.21 15:22
|sell
|151
|65.00
|1.8979
|1.9039
|1.6979
|302
|2006.11.21 15:23
|close
|151
|65.00
|1.8983
|1.9039
|1.6979
|-2600.00
|638420.00
|303
|2006.11.21 15:24
|sell
|152
|64.00
|1.8980
|1.9040
|1.6980
|304
|2006.11.21 15:25
|close
|152
|64.00
|1.8983
|1.9040
|1.6980
|-1920.00
|636500.00
|305
|2006.11.21 15:29
|buy
|153
|64.00
|1.8987
|1.8927
|2.0987
|306
|2006.11.21 15:35
|close
|153
|64.00
|1.8987
|1.8927
|2.0987
|0.00
|636500.00
|307
|2006.11.21 15:37
|buy
|154
|64.00
|1.8991
|1.8931
|2.0991
|308
|2006.11.21 15:39
|close
|154
|64.00
|1.8988
|1.8931
|2.0991
|-1920.00
|634580.00
|309
|2006.11.21 15:40
|buy
|155
|64.00
|1.8991
|1.8931
|2.0991
|310
|2006.11.21 15:41
|close
|155
|64.00
|1.8988
|1.8931
|2.0991
|-1920.00
|632660.00
|311
|2006.11.21 15:45
|buy
|156
|64.00
|1.8990
|1.8930
|2.0990
|312
|2006.11.21 15:49
|close
|156
|64.00
|1.8987
|1.8930
|2.0990
|-1920.00
|630740.00
|313
|2006.11.21 15:49
|buy
|157
|64.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|314
|2006.11.21 15:49
|close
|157
|64.00
|1.8987
|1.8932
|2.0992
|-3200.00
|627540.00
|315
|2006.11.21 15:51
|buy
|158
|63.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|316
|2006.11.21 15:52
|close
|158
|63.00
|1.8988
|1.8933
|2.0993
|-3150.00
|624390.00
|317
|2006.11.21 15:53
|buy
|159
|63.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|318
|2006.11.21 15:54
|close
|159
|63.00
|1.8990
|1.8933
|2.0993
|-1890.00
|622500.00
|319
|2006.11.21 15:54
|buy
|160
|63.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|320
|2006.11.21 15:55
|close
|160
|63.00
|1.8989
|1.8933
|2.0993
|-2520.00
|619980.00
|321
|2006.11.21 15:56
|buy
|161
|62.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|322
|2006.11.21 15:57
|close
|161
|62.00
|1.8990
|1.8932
|2.0992
|-1240.00
|618740.00
|323
|2006.11.21 15:59
|buy
|162
|62.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|324
|2006.11.21 16:04
|close
|162
|62.00
|1.8991
|1.8932
|2.0992
|-620.00
|618120.00
|325
|2006.11.21 16:08
|buy
|163
|62.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|326
|2006.11.21 16:08
|close
|163
|62.00
|1.8988
|1.8933
|2.0993
|-3100.00
|615020.00
|327
|2006.11.21 16:12
|sell
|164
|62.00
|1.8984
|1.9044
|1.6984
|328
|2006.11.21 16:14
|close
|164
|62.00
|1.8987
|1.9044
|1.6984
|-1860.00
|613160.00
|329
|2006.11.21 16:14
|sell
|165
|62.00
|1.8984
|1.9044
|1.6984
|330
|2006.11.21 16:16
|close
|165
|62.00
|1.8987
|1.9044
|1.6984
|-1860.00
|611300.00
|331
|2006.11.21 16:16
|sell
|166
|62.00
|1.8984
|1.9044
|1.6984
|332
|2006.11.21 16:18
|close
|166
|62.00
|1.8987
|1.9044
|1.6984
|-1860.00
|609440.00
|333
|2006.11.21 16:23
|sell
|167
|61.00
|1.8984
|1.9044
|1.6984
|334
|2006.11.21 16:27
|close
|167
|61.00
|1.8983
|1.9044
|1.6984
|610.00
|610050.00
|335
|2006.11.21 16:27
|sell
|168
|62.00
|1.8979
|1.9039
|1.6979
|336
|2006.11.21 16:28
|close
|168
|62.00
|1.8982
|1.9039
|1.6979
|-1860.00
|608190.00
|337
|2006.11.21 16:28
|sell
|169
|61.00
|1.8980
|1.9040
|1.6980
|338
|2006.11.21 16:29
|close
|169
|61.00
|1.8983
|1.9040
|1.6980
|-1830.00
|606360.00
|339
|2006.11.21 16:32
|sell
|170
|61.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|340
|2006.11.21 16:32
|close
|170
|61.00
|1.8983
|1.9041
|1.6981
|-1220.00
|605140.00
|341
|2006.11.21 16:33
|sell
|171
|61.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|342
|2006.11.21 16:33
|close
|171
|61.00
|1.8985
|1.9041
|1.6981
|-2440.00
|602700.00
|343
|2006.11.21 16:39
|buy
|172
|61.00
|1.8989
|1.8929
|2.0989
|344
|2006.11.21 16:41
|close
|172
|61.00
|1.8986
|1.8929
|2.0989
|-1830.00
|600870.00
|345
|2006.11.21 16:41
|buy
|173
|61.00
|1.8989
|1.8929
|2.0989
|346
|2006.11.21 16:42
|close
|173
|61.00
|1.8986
|1.8929
|2.0989
|-1830.00
|599040.00
|347
|2006.11.21 16:42
|buy
|174
|60.00
|1.8989
|1.8929
|2.0989
|348
|2006.11.21 16:42
|close
|174
|60.00
|1.8986
|1.8929
|2.0989
|-1800.00
|597240.00
|349
|2006.11.21 16:52
|sell
|175
|60.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|350
|2006.11.21 16:53
|close
|175
|60.00
|1.8985
|1.9041
|1.6981
|-2400.00
|594840.00
|351
|2006.11.21 16:55
|sell
|176
|60.00
|1.8983
|1.9043
|1.6983
|352
|2006.11.21 16:56
|close
|176
|60.00
|1.8986
|1.9043
|1.6983
|-1800.00
|593040.00
|353
|2006.11.21 16:58
|sell
|177
|60.00
|1.8982
|1.9042
|1.6982
|354
|2006.11.21 17:00
|close
|177
|60.00
|1.8986
|1.9042
|1.6982
|-2400.00
|590640.00
|355
|2006.11.21 17:03
|sell
|178
|60.00
|1.8983
|1.9043
|1.6983
|356
|2006.11.21 17:03
|close
|178
|60.00
|1.8987
|1.9043
|1.6983
|-2400.00
|588240.00
|357
|2006.11.21 17:04
|sell
|179
|59.00
|1.8983
|1.9043
|1.6983
|358
|2006.11.21 17:04
|close
|179
|59.00
|1.8987
|1.9043
|1.6983
|-2360.00
|585880.00
|359
|2006.11.21 17:05
|sell
|180
|59.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|360
|2006.11.21 17:08
|close
|180
|59.00
|1.8983
|1.9041
|1.6981
|-1180.00
|584700.00
|361
|2006.11.21 17:08
|sell
|181
|59.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|362
|2006.11.21 17:09
|close
|181
|59.00
|1.8984
|1.9041
|1.6981
|-1770.00
|582930.00
|363
|2006.11.21 17:10
|sell
|182
|59.00
|1.8980
|1.9040
|1.6980
|364
|2006.11.21 17:12
|close
|182
|59.00
|1.8984
|1.9040
|1.6980
|-2360.00
|580570.00
|365
|2006.11.21 17:14
|sell
|183
|59.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|366
|2006.11.21 17:14
|close
|183
|59.00
|1.8985
|1.9041
|1.6981
|-2360.00
|578210.00
|367
|2006.11.21 17:16
|sell
|184
|58.00
|1.8982
|1.9042
|1.6982
|368
|2006.11.21 17:16
|close
|184
|58.00
|1.8985
|1.9042
|1.6982
|-1740.00
|576470.00
|369
|2006.11.21 17:17
|sell
|185
|58.00
|1.8982
|1.9042
|1.6982
|370
|2006.11.21 17:24
|close
|185
|58.00
|1.8983
|1.9042
|1.6982
|-580.00
|575890.00
|371
|2006.11.21 17:26
|sell
|186
|58.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|372
|2006.11.21 17:27
|close
|186
|58.00
|1.8983
|1.9041
|1.6981
|-1160.00
|574730.00
|373
|2006.11.21 17:27
|sell
|187
|58.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|374
|2006.11.21 17:34
|close
|187
|58.00
|1.8980
|1.9041
|1.6981
|580.00
|575310.00
|375
|2006.11.21 17:43
|buy
|188
|58.00
|1.8986
|1.8926
|2.0986
|376
|2006.11.21 17:44
|close
|188
|58.00
|1.8983
|1.8926
|2.0986
|-1740.00
|573570.00
|377
|2006.11.21 17:51
|sell
|189
|58.00
|1.8978
|1.9038
|1.6978
|378
|2006.11.21 17:53
|close
|189
|58.00
|1.8982
|1.9038
|1.6978
|-2320.00
|571250.00
|379
|2006.11.21 17:55
|sell
|190
|58.00
|1.8978
|1.9038
|1.6978
|380
|2006.11.21 17:58
|close
|190
|58.00
|1.8982
|1.9038
|1.6978
|-2320.00
|568930.00
|381
|2006.11.21 18:13
|buy
|191
|57.00
|1.8986
|1.8926
|2.0986
|382
|2006.11.21 18:14
|close
|191
|57.00
|1.8983
|1.8926
|2.0986
|-1710.00
|567220.00
|383
|2006.11.21 18:16
|buy
|192
|57.00
|1.8986
|1.8926
|2.0986
|384
|2006.11.21 18:17
|close
|192
|57.00
|1.8983
|1.8926
|2.0986
|-1710.00
|565510.00
|385
|2006.11.21 18:20
|buy
|193
|57.00
|1.8986
|1.8926
|2.0986
|386
|2006.11.21 18:21
|close
|193
|57.00
|1.8983
|1.8926
|2.0986
|-1710.00
|563800.00
|387
|2006.11.21 18:29
|sell
|194
|57.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|388
|2006.11.21 18:30
|close
|194
|57.00
|1.8985
|1.9041
|1.6981
|-2280.00
|561520.00
|389
|2006.11.21 18:34
|sell
|195
|57.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|390
|2006.11.21 18:35
|close
|195
|57.00
|1.8984
|1.9041
|1.6981
|-1710.00
|559810.00
|391
|2006.11.21 18:36
|sell
|196
|56.00
|1.8981
|1.9041
|1.6981
|392
|2006.11.21 18:41
|close
|196
|56.00
|1.8983
|1.9041
|1.6981
|-1120.00
|558690.00
|393
|2006.11.21 18:45
|sell
|197
|56.00
|1.8980
|1.9040
|1.6980
|394
|2006.11.21 18:48
|close
|197
|56.00
|1.8984
|1.9040
|1.6980
|-2240.00
|556450.00
|395
|2006.11.21 18:52
|buy
|198
|56.00
|1.8987
|1.8927
|2.0987
|396
|2006.11.21 18:57
|close
|198
|56.00
|1.8985
|1.8927
|2.0987
|-1120.00
|555330.00
|397
|2006.11.21 19:00
|buy
|199
|56.00
|1.8988
|1.8928
|2.0988
|398
|2006.11.21 19:03
|close
|199
|56.00
|1.8985
|1.8928
|2.0988
|-1680.00
|553650.00
|399
|2006.11.21 19:06
|buy
|200
|56.00
|1.8988
|1.8928
|2.0988
|400
|2006.11.21 19:07
|close
|200
|56.00
|1.8985
|1.8928
|2.0988
|-1680.00
|551970.00
|401
|2006.11.21 19:08
|buy
|201
|56.00
|1.8989
|1.8929
|2.0989
|402
|2006.11.21 19:18
|close
|201
|56.00
|1.8990
|1.8929
|2.0989
|560.00
|552530.00
|403
|2006.11.21 19:19
|buy
|202
|56.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|404
|2006.11.21 19:20
|close
|202
|56.00
|1.8989
|1.8933
|2.0993
|-2240.00
|550290.00
|405
|2006.11.21 19:21
|buy
|203
|56.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|406
|2006.11.21 19:21
|close
|203
|56.00
|1.8989
|1.8932
|2.0992
|-1680.00
|548610.00
|407
|2006.11.21 19:22
|buy
|204
|55.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|408
|2006.11.21 19:24
|close
|204
|55.00
|1.8990
|1.8932
|2.0992
|-1100.00
|547510.00
|409
|2006.11.21 19:24
|buy
|205
|55.00
|1.8994
|1.8934
|2.0994
|410
|2006.11.21 19:30
|close
|205
|55.00
|1.8997
|1.8934
|2.0994
|1650.00
|549160.00
|411
|2006.11.21 19:32
|buy
|206
|55.00
|1.9003
|1.8943
|2.1003
|412
|2006.11.21 19:33
|close
|206
|55.00
|1.8999
|1.8943
|2.1003
|-2200.00
|546960.00
|413
|2006.11.21 19:33
|buy
|207
|55.00
|1.9002
|1.8942
|2.1002
|414
|2006.11.21 19:34
|close
|207
|55.00
|1.8997
|1.8942
|2.1002
|-2750.00
|544210.00
|415
|2006.11.21 19:36
|buy
|208
|55.00
|1.9003
|1.8943
|2.1003
|416
|2006.11.21 19:37
|close
|208
|55.00
|1.8997
|1.8943
|2.1003
|-3300.00
|540910.00
|417
|2006.11.21 19:46
|buy
|209
|55.00
|1.9005
|1.8945
|2.1005
|418
|2006.11.21 19:47
|close
|209
|55.00
|1.8999
|1.8945
|2.1005
|-3300.00
|537610.00
|419
|2006.11.21 19:50
|buy
|210
|54.00
|1.9001
|1.8941
|2.1001
|420
|2006.11.21 19:51
|close
|210
|54.00
|1.8995
|1.8941
|2.1001
|-3240.00
|534370.00
|421
|2006.11.21 19:52
|buy
|211
|54.00
|1.8999
|1.8939
|2.0999
|422
|2006.11.21 19:54
|close
|211
|54.00
|1.8995
|1.8939
|2.0999
|-2160.00
|532210.00
|423
|2006.11.21 19:55
|buy
|212
|54.00
|1.8999
|1.8939
|2.0999
|424
|2006.11.21 19:55
|close
|212
|54.00
|1.8994
|1.8939
|2.0999
|-2700.00
|529510.00
|425
|2006.11.21 19:55
|buy
|213
|53.00
|1.8999
|1.8939
|2.0999
|426
|2006.11.21 19:56
|close
|213
|53.00
|1.8995
|1.8939
|2.0999
|-2120.00
|527390.00
|427
|2006.11.21 19:56
|buy
|214
|53.00
|1.8999
|1.8939
|2.0999
|428
|2006.11.21 19:57
|close
|214
|53.00
|1.8995
|1.8939
|2.0999
|-2120.00
|525270.00
|429
|2006.11.21 19:57
|buy
|215
|53.00
|1.8999
|1.8939
|2.0999
|430
|2006.11.21 19:57
|close
|215
|53.00
|1.8995
|1.8939
|2.0999
|-2120.00
|523150.00
|431
|2006.11.21 19:59
|buy
|216
|53.00
|1.8999
|1.8939
|2.0999
|432
|2006.11.21 20:01
|close
|216
|53.00
|1.8997
|1.8939
|2.0999
|-1060.00
|522090.00
|433
|2006.11.21 20:03
|buy
|217
|53.00
|1.8999
|1.8939
|2.0999
|434
|2006.11.21 20:03
|close
|217
|53.00
|1.8994
|1.8939
|2.0999
|-2650.00
|519440.00
|435
|2006.11.21 20:40
|buy
|218
|52.00
|1.8999
|1.8939
|2.0999
|436
|2006.11.21 20:41
|close
|218
|52.00
|1.8996
|1.8939
|2.0999
|-1560.00
|517880.00
|437
|2006.11.21 20:42
|buy
|219
|52.00
|1.8999
|1.8939
|2.0999
|438
|2006.11.21 20:46
|close
|219
|52.00
|1.8998
|1.8939
|2.0999
|-520.00
|517360.00
|439
|2006.11.21 20:47
|buy
|220
|52.00
|1.9001
|1.8941
|2.1001
|440
|2006.11.21 20:48
|close
|220
|52.00
|1.8998
|1.8941
|2.1001
|-1560.00
|515800.00
|441
|2006.11.21 20:51
|buy
|221
|52.00
|1.9002
|1.8942
|2.1002
|442
|2006.11.21 20:53
|close
|221
|52.00
|1.8999
|1.8942
|2.1002
|-1560.00
|514240.00
|443
|2006.11.21 20:53
|buy
|222
|52.00
|1.9004
|1.8944
|2.1004
|444
|2006.11.21 20:57
|close
|222
|52.00
|1.9000
|1.8944
|2.1004
|-2080.00
|512160.00
|445
|2006.11.21 20:58
|buy
|223
|52.00
|1.9003
|1.8943
|2.1003
|446
|2006.11.21 20:59
|close
|223
|52.00
|1.9000
|1.8943
|2.1003
|-1560.00
|510600.00
|447
|2006.11.21 21:00
|buy
|224
|52.00
|1.9002
|1.8942
|2.1002
|448
|2006.11.21 21:00
|close
|224
|52.00
|1.8999
|1.8942
|2.1002
|-1560.00
|509040.00
|449
|2006.11.21 21:01
|buy
|225
|51.00
|1.9002
|1.8942
|2.1002
|450
|2006.11.21 21:02
|close
|225
|51.00
|1.9000
|1.8942
|2.1002
|-1020.00
|508020.00
|451
|2006.11.21 21:23
|sell
|226
|51.00
|1.8990
|1.9050
|1.6990
|452
|2006.11.21 21:24
|close
|226
|51.00
|1.8993
|1.9050
|1.6990
|-1530.00
|506490.00
|453
|2006.11.21 21:24
|sell
|227
|51.00
|1.8991
|1.9051
|1.6991
|454
|2006.11.21 21:25
|close
|227
|51.00
|1.8993
|1.9051
|1.6991
|-1020.00
|505470.00
|455
|2006.11.21 21:26
|sell
|228
|51.00
|1.8990
|1.9050
|1.6990
|456
|2006.11.21 21:27
|close
|228
|51.00
|1.8993
|1.9050
|1.6990
|-1530.00
|503940.00
|457
|2006.11.21 21:30
|sell
|229
|51.00
|1.8989
|1.9049
|1.6989
|458
|2006.11.21 21:46
|close
|229
|51.00
|1.8987
|1.9049
|1.6989
|1020.00
|504960.00
|459
|2006.11.21 21:53
|sell
|230
|51.00
|1.8989
|1.9049
|1.6989
|460
|2006.11.21 21:59
|close
|230
|51.00
|1.8991
|1.9049
|1.6989
|-1020.00
|503940.00
|461
|2006.11.21 22:02
|sell
|231
|51.00
|1.8989
|1.9049
|1.6989
|462
|2006.11.21 22:04
|close
|231
|51.00
|1.8993
|1.9049
|1.6989
|-2040.00
|501900.00
|463
|2006.11.21 22:05
|buy
|232
|51.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|464
|2006.11.21 22:06
|close
|232
|51.00
|1.8989
|1.8933
|2.0993
|-2040.00
|499860.00
|465
|2006.11.21 22:27
|sell
|233
|50.00
|1.8988
|1.9048
|1.6988
|466
|2006.11.21 22:29
|close
|233
|50.00
|1.8990
|1.9048
|1.6988
|-1000.00
|498860.00
|467
|2006.11.21 22:30
|sell
|234
|50.00
|1.8988
|1.9048
|1.6988
|468
|2006.11.21 22:31
|close
|234
|50.00
|1.8991
|1.9048
|1.6988
|-1500.00
|497360.00
|469
|2006.11.21 22:35
|sell
|235
|50.00
|1.8987
|1.9047
|1.6987
|470
|2006.11.21 22:38
|close
|235
|50.00
|1.8990
|1.9047
|1.6987
|-1500.00
|495860.00
|471
|2006.11.21 22:39
|sell
|236
|50.00
|1.8988
|1.9048
|1.6988
|472
|2006.11.21 22:45
|close
|236
|50.00
|1.8991
|1.9048
|1.6988
|-1500.00
|494360.00
|473
|2006.11.21 22:46
|buy
|237
|50.00
|1.8994
|1.8934
|2.0994
|474
|2006.11.21 22:53
|close
|237
|50.00
|1.8999
|1.8934
|2.0994
|2500.00
|496860.00
|475
|2006.11.21 22:54
|buy
|238
|50.00
|1.9001
|1.8941
|2.1001
|476
|2006.11.21 22:57
|close
|238
|50.00
|1.8997
|1.8941
|2.1001
|-2000.00
|494860.00
|477
|2006.11.21 22:57
|buy
|239
|50.00
|1.9001
|1.8941
|2.1001
|478
|2006.11.21 22:57
|close
|239
|50.00
|1.8998
|1.8941
|2.1001
|-1500.00
|493360.00
|479
|2006.11.21 23:02
|buy
|240
|50.00
|1.9000
|1.8940
|2.1000
|480
|2006.11.21 23:07
|close
|240
|50.00
|1.8996
|1.8940
|2.1000
|-2000.00
|491360.00
|481
|2006.11.21 23:18
|sell
|241
|50.00
|1.8988
|1.9048
|1.6988
|482
|2006.11.21 23:30
|close
|241
|50.00
|1.8991
|1.9048
|1.6988
|-1500.00
|489860.00
|483
|2006.11.21 23:33
|sell
|242
|49.00
|1.8987
|1.9047
|1.6987
|484
|2006.11.21 23:35
|close
|242
|49.00
|1.8991
|1.9047
|1.6987
|-1960.00
|487900.00
|485
|2006.11.21 23:36
|sell
|243
|49.00
|1.8986
|1.9046
|1.6986
|486
|2006.11.21 23:38
|close
|243
|49.00
|1.8990
|1.9046
|1.6986
|-1960.00
|485940.00
|487
|2006.11.21 23:38
|sell
|244
|49.00
|1.8987
|1.9047
|1.6987
|488
|2006.11.21 23:40
|close
|244
|49.00
|1.8990
|1.9047
|1.6987
|-1470.00
|484470.00
|489
|2006.11.21 23:41
|sell
|245
|49.00
|1.8987
|1.9047
|1.6987
|490
|2006.11.21 23:44
|close
|245
|49.00
|1.8990
|1.9047
|1.6987
|-1470.00
|483000.00
|491
|2006.11.21 23:53
|sell
|246
|49.00
|1.8987
|1.9047
|1.6987
|492
|2006.11.21 23:54
|close
|246
|49.00
|1.8990
|1.9047
|1.6987
|-1470.00
|481530.00
|493
|2006.11.21 23:55
|sell
|247
|49.00
|1.8988
|1.9048
|1.6988
|494
|2006.11.21 23:55
|close
|247
|49.00
|1.8991
|1.9048
|1.6988
|-1470.00
|480060.00
|495
|2006.11.21 23:59
|buy
|248
|49.00
|1.8994
|1.8934
|2.0994
|496
|2006.11.22 00:01
|close
|248
|49.00
|1.8990
|1.8934
|2.0994
|-2185.40
|477874.60
|497
|2006.11.22 00:09
|buy
|249
|48.00
|1.8994
|1.8934
|2.0994
|498
|2006.11.22 00:23
|close
|249
|48.00
|1.8990
|1.8934
|2.0994
|-1920.00
|475954.60
|499
|2006.11.22 00:24
|buy
|250
|48.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|500
|2006.11.22 00:44
|close
|250
|48.00
|1.8993
|1.8933
|2.0993
|0.00
|475954.60
|501
|2006.11.22 00:45
|buy
|251
|48.00
|1.8996
|1.8936
|2.0996
|502
|2006.11.22 00:50
|close
|251
|48.00
|1.8993
|1.8936
|2.0996
|-1440.00
|474514.60
|503
|2006.11.22 00:51
|buy
|252
|48.00
|1.8997
|1.8937
|2.0997
|504
|2006.11.22 00:57
|close
|252
|48.00
|1.8996
|1.8937
|2.0997
|-480.00
|474034.60
|505
|2006.11.22 01:10
|buy
|253
|48.00
|1.8998
|1.8938
|2.0998
|506
|2006.11.22 01:11
|close
|253
|48.00
|1.8995
|1.8938
|2.0998
|-1440.00
|472594.60
|507
|2006.11.22 01:13
|buy
|254
|48.00
|1.8998
|1.8938
|2.0998
|508
|2006.11.22 01:13
|close
|254
|48.00
|1.8995
|1.8938
|2.0998
|-1440.00
|471154.60
|509
|2006.11.22 01:14
|buy
|255
|48.00
|1.8998
|1.8938
|2.0998
|510
|2006.11.22 01:19
|close
|255
|48.00
|1.8996
|1.8938
|2.0998
|-960.00
|470194.60
|511
|2006.11.22 01:24
|buy
|256
|48.00
|1.8998
|1.8938
|2.0998
|512
|2006.11.22 01:34
|close
|256
|48.00
|1.8999
|1.8938
|2.0998
|480.00
|470674.60
|513
|2006.11.22 01:34
|buy
|257
|48.00
|1.9003
|1.8943
|2.1003
|514
|2006.11.22 01:34
|close
|257
|48.00
|1.8999
|1.8943
|2.1003
|-1920.00
|468754.60
|515
|2006.11.22 01:37
|buy
|258
|47.00
|1.9001
|1.8941
|2.1001
|516
|2006.11.22 01:51
|close
|258
|47.00
|1.9006
|1.8941
|2.1001
|2350.00
|471104.60
|517
|2006.11.22 01:51
|buy
|259
|48.00
|1.9012
|1.8952
|2.1012
|518
|2006.11.22 01:58
|close
|259
|48.00
|1.9013
|1.8952
|2.1012
|480.00
|471584.60
|519
|2006.11.22 01:58
|buy
|260
|48.00
|1.9016
|1.8956
|2.1016
|520
|2006.11.22 01:59
|close
|260
|48.00
|1.9013
|1.8956
|2.1016
|-1440.00
|470144.60
|521
|2006.11.22 02:02
|buy
|261
|48.00
|1.9015
|1.8955
|2.1015
|522
|2006.11.22 02:06
|close
|261
|48.00
|1.9014
|1.8955
|2.1015
|-480.00
|469664.60
|523
|2006.11.22 02:10
|buy
|262
|47.00
|1.9017
|1.8957
|2.1017
|524
|2006.11.22 02:11
|close
|262
|47.00
|1.9014
|1.8957
|2.1017
|-1410.00
|468254.60
|525
|2006.11.22 02:12
|buy
|263
|47.00
|1.9017
|1.8957
|2.1017
|526
|2006.11.22 02:14
|close
|263
|47.00
|1.9014
|1.8957
|2.1017
|-1410.00
|466844.60
|527
|2006.11.22 02:17
|buy
|264
|47.00
|1.9017
|1.8957
|2.1017
|528
|2006.11.22 02:18
|close
|264
|47.00
|1.9014
|1.8957
|2.1017
|-1410.00
|465434.60
|529
|2006.11.22 02:18
|buy
|265
|47.00
|1.9019
|1.8959
|2.1019
|530
|2006.11.22 02:22
|close
|265
|47.00
|1.9018
|1.8959
|2.1019
|-470.00
|464964.60
|531
|2006.11.22 02:23
|buy
|266
|47.00
|1.9022
|1.8962
|2.1022
|532
|2006.11.22 02:24
|close
|266
|47.00
|1.9018
|1.8962
|2.1022
|-1880.00
|463084.60
|533
|2006.11.22 02:24
|buy
|267
|47.00
|1.9021
|1.8961
|2.1021
|534
|2006.11.22 02:30
|close
|267
|47.00
|1.9022
|1.8961
|2.1021
|470.00
|463554.60
|535
|2006.11.22 02:30
|buy
|268
|47.00
|1.9025
|1.8965
|2.1025
|536
|2006.11.22 02:30
|close
|268
|47.00
|1.9021
|1.8965
|2.1025
|-1880.00
|461674.60
|537
|2006.11.22 02:31
|buy
|269
|47.00
|1.9024
|1.8964
|2.1024
|538
|2006.11.22 02:31
|close
|269
|47.00
|1.9022
|1.8964
|2.1024
|-940.00
|460734.60
|539
|2006.11.22 02:36
|buy
|270
|47.00
|1.9020
|1.8960
|2.1020
|540
|2006.11.22 02:45
|close
|270
|47.00
|1.9018
|1.8960
|2.1020
|-940.00
|459794.60
|541
|2006.11.22 02:45
|buy
|271
|46.00
|1.9022
|1.8962
|2.1022
|542
|2006.11.22 02:46
|close
|271
|46.00
|1.9018
|1.8962
|2.1022
|-1840.00
|457954.60
|543
|2006.11.22 02:46
|buy
|272
|46.00
|1.9022
|1.8962
|2.1022
|544
|2006.11.22 02:49
|close
|272
|46.00
|1.9020
|1.8962
|2.1022
|-920.00
|457034.60
|545
|2006.11.22 02:49
|buy
|273
|46.00
|1.9023
|1.8963
|2.1023
|546
|2006.11.22 02:49
|close
|273
|46.00
|1.9020
|1.8963
|2.1023
|-1380.00
|455654.60
|547
|2006.11.22 02:50
|buy
|274
|46.00
|1.9023
|1.8963
|2.1023
|548
|2006.11.22 02:51
|close
|274
|46.00
|1.9020
|1.8963
|2.1023
|-1380.00
|454274.60
|549
|2006.11.22 02:53
|buy
|275
|46.00
|1.9023
|1.8963
|2.1023
|550
|2006.11.22 02:54
|close
|275
|46.00
|1.9020
|1.8963
|2.1023
|-1380.00
|452894.60
|551
|2006.11.22 02:56
|buy
|276
|46.00
|1.9023
|1.8963
|2.1023
|552
|2006.11.22 02:56
|close
|276
|46.00
|1.9019
|1.8963
|2.1023
|-1840.00
|451054.60
|553
|2006.11.22 02:58
|buy
|277
|46.00
|1.9023
|1.8963
|2.1023
|554
|2006.11.22 03:00
|close
|277
|46.00
|1.9020
|1.8963
|2.1023
|-1380.00
|449674.60
|555
|2006.11.22 03:01
|buy
|278
|45.00
|1.9022
|1.8962
|2.1022
|556
|2006.11.22 03:02
|close
|278
|45.00
|1.9019
|1.8962
|2.1022
|-1350.00
|448324.60
|557
|2006.11.22 03:03
|buy
|279
|45.00
|1.9023
|1.8963
|2.1023
|558
|2006.11.22 03:05
|close
|279
|45.00
|1.9020
|1.8963
|2.1023
|-1350.00
|446974.60
|559
|2006.11.22 03:43
|buy
|280
|45.00
|1.9021
|1.8961
|2.1021
|560
|2006.11.22 03:57
|close
|280
|45.00
|1.9024
|1.8961
|2.1021
|1350.00
|448324.60
|561
|2006.11.22 03:57
|buy
|281
|45.00
|1.9027
|1.8967
|2.1027
|562
|2006.11.22 03:58
|close
|281
|45.00
|1.9024
|1.8967
|2.1027
|-1350.00
|446974.60
|563
|2006.11.22 03:59
|buy
|282
|45.00
|1.9029
|1.8969
|2.1029
|564
|2006.11.22 04:01
|close
|282
|45.00
|1.9026
|1.8969
|2.1029
|-1350.00
|445624.60
|565
|2006.11.22 04:03
|buy
|283
|45.00
|1.9029
|1.8969
|2.1029
|566
|2006.11.22 04:05
|close
|283
|45.00
|1.9026
|1.8969
|2.1029
|-1350.00
|444274.60
|567
|2006.11.22 04:07
|buy
|284
|45.00
|1.9029
|1.8969
|2.1029
|568
|2006.11.22 04:10
|close
|284
|45.00
|1.9028
|1.8969
|2.1029
|-450.00
|443824.60
|569
|2006.11.22 04:10
|buy
|285
|45.00
|1.9035
|1.8975
|2.1035
|570
|2006.11.22 04:13
|close
|285
|45.00
|1.9032
|1.8975
|2.1035
|-1350.00
|442474.60
|571
|2006.11.22 04:45
|buy
|286
|45.00
|1.9031
|1.8971
|2.1031
|572
|2006.11.22 04:48
|close
|286
|45.00
|1.9029
|1.8971
|2.1031
|-900.00
|441574.60
|573
|2006.11.22 04:48
|buy
|287
|45.00
|1.9034
|1.8974
|2.1034
|574
|2006.11.22 04:48
|close
|287
|45.00
|1.9029
|1.8974
|2.1034
|-2250.00
|439324.60
|575
|2006.11.22 04:49
|buy
|288
|44.00
|1.9033
|1.8973
|2.1033
|576
|2006.11.22 04:51
|close
|288
|44.00
|1.9030
|1.8973
|2.1033
|-1320.00
|438004.60
|577
|2006.11.22 05:00
|buy
|289
|44.00
|1.9032
|1.8972
|2.1032
|578
|2006.11.22 05:02
|close
|289
|44.00
|1.9029
|1.8972
|2.1032
|-1320.00
|436684.60
|579
|2006.11.22 05:05
|buy
|290
|44.00
|1.9032
|1.8972
|2.1032
|580
|2006.11.22 05:06
|close
|290
|44.00
|1.9029
|1.8972
|2.1032
|-1320.00
|435364.60
|581
|2006.11.22 05:07
|buy
|291
|44.00
|1.9032
|1.8972
|2.1032
|582
|2006.11.22 05:07
|close
|291
|44.00
|1.9028
|1.8972
|2.1032
|-1760.00
|433604.60
|583
|2006.11.22 06:23
|buy
|292
|44.00
|1.9030
|1.8970
|2.1030
|584
|2006.11.22 06:25
|close
|292
|44.00
|1.9026
|1.8970
|2.1030
|-1760.00
|431844.60
|585
|2006.11.22 07:19
|buy
|293
|44.00
|1.9026
|1.8966
|2.1026
|586
|2006.11.22 07:26
|close
|293
|44.00
|1.9026
|1.8966
|2.1026
|0.00
|431844.60
|587
|2006.11.22 07:26
|buy
|294
|44.00
|1.9029
|1.8969
|2.1029
|588
|2006.11.22 07:26
|close
|294
|44.00
|1.9025
|1.8969
|2.1029
|-1760.00
|430084.60
|589
|2006.11.22 07:27
|buy
|295
|44.00
|1.9028
|1.8968
|2.1028
|590
|2006.11.22 07:28
|close
|295
|44.00
|1.9025
|1.8968
|2.1028
|-1320.00
|428764.60
|591
|2006.11.22 07:28
|buy
|296
|43.00
|1.9029
|1.8969
|2.1029
|592
|2006.11.22 07:28
|close
|296
|43.00
|1.9026
|1.8969
|2.1029
|-1290.00
|427474.60
|593
|2006.11.22 07:28
|buy
|297
|43.00
|1.9029
|1.8969
|2.1029
|594
|2006.11.22 07:28
|close
|297
|43.00
|1.9025
|1.8969
|2.1029
|-1720.00
|425754.60
|595
|2006.11.22 07:32
|buy
|298
|43.00
|1.9026
|1.8966
|2.1026
|596
|2006.11.22 07:38
|close
|298
|43.00
|1.9034
|1.8966
|2.1026
|3440.00
|429194.60
|597
|2006.11.22 07:38
|buy
|299
|43.00
|1.9036
|1.8976
|2.1036
|598
|2006.11.22 07:39
|close
|299
|43.00
|1.9034
|1.8976
|2.1036
|-860.00
|428334.60
|599
|2006.11.22 07:39
|buy
|300
|43.00
|1.9038
|1.8978
|2.1038
|600
|2006.11.22 07:43
|close
|300
|43.00
|1.9040
|1.8978
|2.1038
|860.00
|429194.60
|601
|2006.11.22 07:45
|buy
|301
|43.00
|1.9044
|1.8984
|2.1044
|602
|2006.11.22 07:46
|close
|301
|43.00
|1.9041
|1.8984
|2.1044
|-1290.00
|427904.60
|603
|2006.11.22 07:46
|buy
|302
|43.00
|1.9047
|1.8987
|2.1047
|604
|2006.11.22 07:46
|close
|302
|43.00
|1.9042
|1.8987
|2.1047
|-2150.00
|425754.60
|605
|2006.11.22 07:46
|buy
|303
|43.00
|1.9045
|1.8985
|2.1045
|606
|2006.11.22 07:49
|close
|303
|43.00
|1.9042
|1.8985
|2.1045
|-1290.00
|424464.60
|607
|2006.11.22 07:50
|buy
|304
|43.00
|1.9045
|1.8985
|2.1045
|608
|2006.11.22 07:50
|close
|304
|43.00
|1.9038
|1.8985
|2.1045
|-3010.00
|421454.60
|609
|2006.11.22 07:55
|buy
|305
|43.00
|1.9040
|1.8980
|2.1040
|610
|2006.11.22 07:58
|close
|305
|43.00
|1.9038
|1.8980
|2.1040
|-860.00
|420594.60
|611
|2006.11.22 07:59
|buy
|306
|43.00
|1.9041
|1.8981
|2.1041
|612
|2006.11.22 08:04
|close
|306
|43.00
|1.9042
|1.8981
|2.1041
|430.00
|421024.60
|613
|2006.11.22 08:04
|buy
|307
|43.00
|1.9046
|1.8986
|2.1046
|614
|2006.11.22 08:06
|close
|307
|43.00
|1.9043
|1.8986
|2.1046
|-1290.00
|419734.60
|615
|2006.11.22 08:09
|buy
|308
|42.00
|1.9044
|1.8984
|2.1044
|616
|2006.11.22 08:11
|close
|308
|42.00
|1.9040
|1.8984
|2.1044
|-1680.00
|418054.60
|617
|2006.11.22 08:11
|buy
|309
|42.00
|1.9044
|1.8984
|2.1044
|618
|2006.11.22 08:11
|close
|309
|42.00
|1.9041
|1.8984
|2.1044
|-1260.00
|416794.60
|619
|2006.11.22 08:19
|buy
|310
|42.00
|1.9044
|1.8984
|2.1044
|620
|2006.11.22 08:20
|close
|310
|42.00
|1.9041
|1.8984
|2.1044
|-1260.00
|415534.60
|621
|2006.11.22 08:20
|buy
|311
|42.00
|1.9044
|1.8984
|2.1044
|622
|2006.11.22 08:25
|close
|311
|42.00
|1.9043
|1.8984
|2.1044
|-420.00
|415114.60
|623
|2006.11.22 08:26
|buy
|312
|42.00
|1.9046
|1.8986
|2.1046
|624
|2006.11.22 08:28
|close
|312
|42.00
|1.9044
|1.8986
|2.1046
|-840.00
|414274.60
|625
|2006.11.22 08:30
|buy
|313
|42.00
|1.9047
|1.8987
|2.1047
|626
|2006.11.22 08:38
|close
|313
|42.00
|1.9057
|1.8987
|2.1047
|4200.00
|418474.60
|627
|2006.11.22 08:40
|buy
|314
|42.00
|1.9061
|1.9001
|2.1061
|628
|2006.11.22 08:42
|close
|314
|42.00
|1.9061
|1.9001
|2.1061
|0.00
|418474.60
|629
|2006.11.22 08:46
|buy
|315
|42.00
|1.9059
|1.8999
|2.1059
|630
|2006.11.22 08:46
|close
|315
|42.00
|1.9056
|1.8999
|2.1059
|-1260.00
|417214.60
|631
|2006.11.22 08:46
|buy
|316
|42.00
|1.9060
|1.9000
|2.1060
|632
|2006.11.22 08:48
|close
|316
|42.00
|1.9057
|1.9000
|2.1060
|-1260.00
|415954.60
|633
|2006.11.22 08:48
|buy
|317
|42.00
|1.9059
|1.8999
|2.1059
|634
|2006.11.22 08:50
|close
|317
|42.00
|1.9057
|1.8999
|2.1059
|-840.00
|415114.60
|635
|2006.11.22 08:52
|buy
|318
|42.00
|1.9059
|1.8999
|2.1059
|636
|2006.11.22 08:53
|close
|318
|42.00
|1.9056
|1.8999
|2.1059
|-1260.00
|413854.60
|637
|2006.11.22 08:55
|buy
|319
|42.00
|1.9058
|1.8998
|2.1058
|638
|2006.11.22 08:57
|close
|319
|42.00
|1.9055
|1.8998
|2.1058
|-1260.00
|412594.60
|639
|2006.11.22 08:58
|buy
|320
|42.00
|1.9059
|1.8999
|2.1059
|640
|2006.11.22 09:00
|close
|320
|42.00
|1.9056
|1.8999
|2.1059
|-1260.00
|411334.60
|641
|2006.11.22 09:00
|buy
|321
|42.00
|1.9060
|1.9000
|2.1060
|642
|2006.11.22 09:09
|close
|321
|42.00
|1.9061
|1.9000
|2.1060
|420.00
|411754.60
|643
|2006.11.22 09:12
|buy
|322
|42.00
|1.9060
|1.9000
|2.1060
|644
|2006.11.22 09:12
|close
|322
|42.00
|1.9058
|1.9000
|2.1060
|-840.00
|410914.60
|645
|2006.11.22 09:31
|sell
|323
|42.00
|1.9038
|1.9098
|1.7038
|646
|2006.11.22 09:34
|close
|323
|42.00
|1.9038
|1.9098
|1.7038
|0.00
|410914.60
|647
|2006.11.22 09:34
|sell
|324
|42.00
|1.9034
|1.9094
|1.7034
|648
|2006.11.22 09:34
|close
|324
|42.00
|1.9037
|1.9094
|1.7034
|-1260.00
|409654.60
|649
|2006.11.22 09:34
|sell
|325
|41.00
|1.9033
|1.9093
|1.7033
|650
|2006.11.22 09:34
|close
|325
|41.00
|1.9038
|1.9093
|1.7033
|-2050.00
|407604.60
|651
|2006.11.22 09:45
|buy
|326
|41.00
|1.9056
|1.8996
|2.1056
|652
|2006.11.22 09:52
|close
|326
|41.00
|1.9062
|1.8996
|2.1056
|2460.00
|410064.60
|653
|2006.11.22 09:57
|buy
|327
|42.00
|1.9054
|1.8994
|2.1054
|654
|2006.11.22 09:57
|close
|327
|42.00
|1.9051
|1.8994
|2.1054
|-1260.00
|408804.60
|655
|2006.11.22 10:00
|buy
|328
|41.00
|1.9052
|1.8992
|2.1052
|656
|2006.11.22 10:01
|close
|328
|41.00
|1.9046
|1.8992
|2.1052
|-2460.00
|406344.60
|657
|2006.11.22 10:01
|buy
|329
|41.00
|1.9054
|1.8994
|2.1054
|658
|2006.11.22 10:01
|close
|329
|41.00
|1.9046
|1.8994
|2.1054
|-3280.00
|403064.60
|659
|2006.11.22 10:01
|buy
|330
|41.00
|1.9054
|1.8994
|2.1054
|660
|2006.11.22 10:03
|close
|330
|41.00
|1.9049
|1.8994
|2.1054
|-2050.00
|401014.60
|661
|2006.11.22 10:05
|buy
|331
|41.00
|1.9052
|1.8992
|2.1052
|662
|2006.11.22 10:08
|close
|331
|41.00
|1.9050
|1.8992
|2.1052
|-820.00
|400194.60
|663
|2006.11.22 10:15
|buy
|332
|41.00
|1.9057
|1.8997
|2.1057
|664
|2006.11.22 10:23
|close
|332
|41.00
|1.9059
|1.8997
|2.1057
|820.00
|401014.60
|665
|2006.11.22 10:23
|buy
|333
|41.00
|1.9062
|1.9002
|2.1062
|666
|2006.11.22 10:24
|close
|333
|41.00
|1.9058
|1.9002
|2.1062
|-1640.00
|399374.60
|667
|2006.11.22 10:29
|buy
|334
|40.00
|1.9058
|1.8998
|2.1058
|668
|2006.11.22 10:32
|close
|334
|40.00
|1.9056
|1.8998
|2.1058
|-800.00
|398574.60
|669
|2006.11.22 10:32
|buy
|335
|40.00
|1.9058
|1.8998
|2.1058
|670
|2006.11.22 10:37
|close
|335
|40.00
|1.9057
|1.8998
|2.1058
|-400.00
|398174.60
|671
|2006.11.22 10:38
|buy
|336
|40.00
|1.9063
|1.9003
|2.1063
|672
|2006.11.22 10:41
|close
|336
|40.00
|1.9059
|1.9003
|2.1063
|-1600.00
|396574.60
|673
|2006.11.22 10:41
|buy
|337
|40.00
|1.9062
|1.9002
|2.1062
|674
|2006.11.22 10:41
|close
|337
|40.00
|1.9059
|1.9002
|2.1062
|-1200.00
|395374.60
|675
|2006.11.22 10:42
|buy
|338
|40.00
|1.9062
|1.9002
|2.1062
|676
|2006.11.22 10:43
|close
|338
|40.00
|1.9058
|1.9002
|2.1062
|-1600.00
|393774.60
|677
|2006.11.22 10:45
|buy
|339
|40.00
|1.9062
|1.9002
|2.1062
|678
|2006.11.22 10:45
|close
|339
|40.00
|1.9057
|1.9002
|2.1062
|-2000.00
|391774.60
|679
|2006.11.22 10:49
|buy
|340
|40.00
|1.9062
|1.9002
|2.1062
|680
|2006.11.22 10:56
|close
|340
|40.00
|1.9061
|1.9002
|2.1062
|-400.00
|391374.60
|681
|2006.11.22 10:56
|buy
|341
|40.00
|1.9065
|1.9005
|2.1065
|682
|2006.11.22 10:57
|close
|341
|40.00
|1.9062
|1.9005
|2.1065
|-1200.00
|390174.60
|683
|2006.11.22 10:57
|buy
|342
|40.00
|1.9065
|1.9005
|2.1065
|684
|2006.11.22 10:57
|close
|342
|40.00
|1.9061
|1.9005
|2.1065
|-1600.00
|388574.60
|685
|2006.11.22 10:59
|buy
|343
|39.00
|1.9064
|1.9004
|2.1064
|686
|2006.11.22 10:59
|close
|343
|39.00
|1.9061
|1.9004
|2.1064
|-1170.00
|387404.60
|687
|2006.11.22 11:01
|buy
|344
|39.00
|1.9065
|1.9005
|2.1065
|688
|2006.11.22 11:02
|close
|344
|39.00
|1.9061
|1.9005
|2.1065
|-1560.00
|385844.60
|689
|2006.11.22 11:03
|buy
|345
|39.00
|1.9064
|1.9004
|2.1064
|690
|2006.11.22 11:05
|close
|345
|39.00
|1.9062
|1.9004
|2.1064
|-780.00
|385064.60
|691
|2006.11.22 11:06
|buy
|346
|39.00
|1.9064
|1.9004
|2.1064
|692
|2006.11.22 11:08
|close
|346
|39.00
|1.9062
|1.9004
|2.1064
|-780.00
|384284.60
|693
|2006.11.22 11:08
|buy
|347
|39.00
|1.9067
|1.9007
|2.1067
|694
|2006.11.22 11:13
|close
|347
|39.00
|1.9070
|1.9007
|2.1067
|1170.00
|385454.60
|695
|2006.11.22 11:15
|buy
|348
|39.00
|1.9073
|1.9013
|2.1073
|696
|2006.11.22 11:16
|close
|348
|39.00
|1.9071
|1.9013
|2.1073
|-780.00
|384674.60
|697
|2006.11.22 11:18
|buy
|349
|39.00
|1.9073
|1.9013
|2.1073
|698
|2006.11.22 11:22
|close
|349
|39.00
|1.9076
|1.9013
|2.1073
|1170.00
|385844.60
|699
|2006.11.22 11:24
|buy
|350
|39.00
|1.9078
|1.9018
|2.1078
|700
|2006.11.22 11:25
|close
|350
|39.00
|1.9075
|1.9018
|2.1078
|-1170.00
|384674.60
|701
|2006.11.22 11:25
|buy
|351
|39.00
|1.9080
|1.9020
|2.1080
|702
|2006.11.22 11:30
|close
|351
|39.00
|1.9077
|1.9020
|2.1080
|-1170.00
|383504.60
|703
|2006.11.22 11:31
|buy
|352
|39.00
|1.9080
|1.9020
|2.1080
|704
|2006.11.22 11:35
|close
|352
|39.00
|1.9076
|1.9020
|2.1080
|-1560.00
|381944.60
|705
|2006.11.22 11:39
|buy
|353
|39.00
|1.9077
|1.9017
|2.1077
|706
|2006.11.22 11:42
|close
|353
|39.00
|1.9077
|1.9017
|2.1077
|0.00
|381944.60
|707
|2006.11.22 11:42
|buy
|354
|39.00
|1.9081
|1.9021
|2.1081
|708
|2006.11.22 11:44
|close
|354
|39.00
|1.9077
|1.9021
|2.1081
|-1560.00
|380384.60
|709
|2006.11.22 11:46
|buy
|355
|39.00
|1.9079
|1.9019
|2.1079
|710
|2006.11.22 11:49
|close
|355
|39.00
|1.9080
|1.9019
|2.1079
|390.00
|380774.60
|711
|2006.11.22 11:50
|buy
|356
|39.00
|1.9082
|1.9022
|2.1082
|712
|2006.11.22 11:52
|close
|356
|39.00
|1.9081
|1.9022
|2.1082
|-390.00
|380384.60
|713
|2006.11.22 11:56
|buy
|357
|39.00
|1.9082
|1.9022
|2.1082
|714
|2006.11.22 11:57
|close
|357
|39.00
|1.9078
|1.9022
|2.1082
|-1560.00
|378824.60
|715
|2006.11.22 12:00
|buy
|358
|38.00
|1.9085
|1.9025
|2.1085
|716
|2006.11.22 12:04
|close
|358
|38.00
|1.9081
|1.9025
|2.1085
|-1520.00
|377304.60
|717
|2006.11.22 12:05
|buy
|359
|38.00
|1.9082
|1.9022
|2.1082
|718
|2006.11.22 12:07
|close
|359
|38.00
|1.9082
|1.9022
|2.1082
|0.00
|377304.60
|719
|2006.11.22 12:08
|buy
|360
|38.00
|1.9086
|1.9026
|2.1086
|720
|2006.11.22 12:12
|close
|360
|38.00
|1.9086
|1.9026
|2.1086
|0.00
|377304.60
|721
|2006.11.22 12:13
|buy
|361
|38.00
|1.9089
|1.9029
|2.1089
|722
|2006.11.22 12:14
|close
|361
|38.00
|1.9085
|1.9029
|2.1089
|-1520.00
|375784.60
|723
|2006.11.22 12:16
|buy
|362
|38.00
|1.9087
|1.9027
|2.1087
|724
|2006.11.22 12:16
|close
|362
|38.00
|1.9083
|1.9027
|2.1087
|-1520.00
|374264.60
|725
|2006.11.22 12:17
|buy
|363
|38.00
|1.9089
|1.9029
|2.1089
|726
|2006.11.22 12:26
|close
|363
|38.00
|1.9095
|1.9029
|2.1089
|2280.00
|376544.60
|727
|2006.11.22 12:30
|buy
|364
|38.00
|1.9094
|1.9034
|2.1094
|728
|2006.11.22 12:34
|close
|364
|38.00
|1.9093
|1.9034
|2.1094
|-380.00
|376164.60
|729
|2006.11.22 12:34
|buy
|365
|38.00
|1.9097
|1.9037
|2.1097
|730
|2006.11.22 12:35
|close
|365
|38.00
|1.9094
|1.9037
|2.1097
|-1140.00
|375024.60
|731
|2006.11.22 12:39
|buy
|366
|38.00
|1.9096
|1.9036
|2.1096
|732
|2006.11.22 12:43
|close
|366
|38.00
|1.9097
|1.9036
|2.1096
|380.00
|375404.60
|733
|2006.11.22 13:04
|buy
|367
|38.00
|1.9096
|1.9036
|2.1096
|734
|2006.11.22 13:05
|close
|367
|38.00
|1.9090
|1.9036
|2.1096
|-2280.00
|373124.60
|735
|2006.11.22 13:06
|buy
|368
|38.00
|1.9094
|1.9034
|2.1094
|736
|2006.11.22 13:06
|close
|368
|38.00
|1.9092
|1.9034
|2.1094
|-760.00
|372364.60
|737
|2006.11.22 13:09
|buy
|369
|38.00
|1.9096
|1.9036
|2.1096
|738
|2006.11.22 13:11
|close
|369
|38.00
|1.9092
|1.9036
|2.1096
|-1520.00
|370844.60
|739
|2006.11.22 13:12
|buy
|370
|38.00
|1.9095
|1.9035
|2.1095
|740
|2006.11.22 13:13
|close
|370
|38.00
|1.9092
|1.9035
|2.1095
|-1140.00
|369704.60
|741
|2006.11.22 13:14
|buy
|371
|37.00
|1.9095
|1.9035
|2.1095
|742
|2006.11.22 13:24
|close
|371
|37.00
|1.9114
|1.9035
|2.1095
|7030.00
|376734.60
|743
|2006.11.22 13:25
|buy
|372
|38.00
|1.9117
|1.9057
|2.1117
|744
|2006.11.22 13:25
|close
|372
|38.00
|1.9113
|1.9057
|2.1117
|-1520.00
|375214.60
|745
|2006.11.22 13:26
|buy
|373
|38.00
|1.9118
|1.9058
|2.1118
|746
|2006.11.22 13:31
|close
|373
|38.00
|1.9125
|1.9058
|2.1118
|2660.00
|377874.60
|747
|2006.11.22 13:32
|buy
|374
|38.00
|1.9133
|1.9073
|2.1133
|748
|2006.11.22 13:33
|close
|374
|38.00
|1.9126
|1.9073
|2.1133
|-2660.00
|375214.60
|749
|2006.11.22 13:33
|buy
|375
|38.00
|1.9134
|1.9074
|2.1134
|750
|2006.11.22 13:34
|close
|375
|38.00
|1.9128
|1.9074
|2.1134
|-2280.00
|372934.60
|751
|2006.11.22 13:40
|buy
|376
|38.00
|1.9118
|1.9058
|2.1118
|752
|2006.11.22 13:42
|close
|376
|38.00
|1.9115
|1.9058
|2.1118
|-1140.00
|371794.60
|753
|2006.11.22 13:43
|buy
|377
|38.00
|1.9119
|1.9059
|2.1119
|754
|2006.11.22 13:43
|close
|377
|38.00
|1.9115
|1.9059
|2.1119
|-1520.00
|370274.60
|755
|2006.11.22 13:43
|buy
|378
|38.00
|1.9118
|1.9058
|2.1118
|756
|2006.11.22 13:51
|close
|378
|38.00
|1.9123
|1.9058
|2.1118
|1900.00
|372174.60
|757
|2006.11.22 13:53
|buy
|379
|38.00
|1.9129
|1.9069
|2.1129
|758
|2006.11.22 13:54
|close
|379
|38.00
|1.9121
|1.9069
|2.1129
|-3040.00
|369134.60
|759
|2006.11.22 14:01
|buy
|380
|37.00
|1.9128
|1.9068
|2.1128
|760
|2006.11.22 14:02
|close
|380
|37.00
|1.9123
|1.9068
|2.1128
|-1850.00
|367284.60
|761
|2006.11.22 14:13
|buy
|381
|37.00
|1.9124
|1.9064
|2.1124
|762
|2006.11.22 14:14
|close
|381
|37.00
|1.9120
|1.9064
|2.1124
|-1480.00
|365804.60
|763
|2006.11.22 14:15
|buy
|382
|37.00
|1.9124
|1.9064
|2.1124
|764
|2006.11.22 14:16
|close
|382
|37.00
|1.9119
|1.9064
|2.1124
|-1850.00
|363954.60
|765
|2006.11.22 14:34
|buy
|383
|37.00
|1.9124
|1.9064
|2.1124
|766
|2006.11.22 14:37
|close
|383
|37.00
|1.9121
|1.9064
|2.1124
|-1110.00
|362844.60
|767
|2006.11.22 14:40
|buy
|384
|37.00
|1.9123
|1.9063
|2.1123
|768
|2006.11.22 14:40
|close
|384
|37.00
|1.9116
|1.9063
|2.1123
|-2590.00
|360254.60
|769
|2006.11.22 14:40
|buy
|385
|37.00
|1.9123
|1.9063
|2.1123
|770
|2006.11.22 14:48
|close
|385
|37.00
|1.9125
|1.9063
|2.1123
|740.00
|360994.60
|771
|2006.11.22 14:51
|buy
|386
|37.00
|1.9125
|1.9065
|2.1125
|772
|2006.11.22 14:55
|close
|386
|37.00
|1.9127
|1.9065
|2.1125
|740.00
|361734.60
|773
|2006.11.22 14:59
|buy
|387
|37.00
|1.9128
|1.9068
|2.1128
|774
|2006.11.22 15:01
|close
|387
|37.00
|1.9123
|1.9068
|2.1128
|-1850.00
|359884.60
|775
|2006.11.22 15:02
|buy
|388
|36.00
|1.9128
|1.9068
|2.1128
|776
|2006.11.22 15:02
|close
|388
|36.00
|1.9123
|1.9068
|2.1128
|-1800.00
|358084.60
|777
|2006.11.22 15:03
|buy
|389
|36.00
|1.9133
|1.9073
|2.1133
|778
|2006.11.22 15:12
|close
|389
|36.00
|1.9139
|1.9073
|2.1133
|2160.00
|360244.60
|779
|2006.11.22 15:13
|buy
|390
|37.00
|1.9143
|1.9083
|2.1143
|780
|2006.11.22 15:13
|close
|390
|37.00
|1.9137
|1.9083
|2.1143
|-2220.00
|358024.60
|781
|2006.11.22 15:13
|buy
|391
|36.00
|1.9144
|1.9084
|2.1144
|782
|2006.11.22 15:13
|close
|391
|36.00
|1.9138
|1.9084
|2.1144
|-2160.00
|355864.60
|783
|2006.11.22 15:16
|buy
|392
|36.00
|1.9141
|1.9081
|2.1141
|784
|2006.11.22 15:17
|close
|392
|36.00
|1.9135
|1.9081
|2.1141
|-2160.00
|353704.60
|785
|2006.11.22 15:19
|buy
|393
|36.00
|1.9139
|1.9079
|2.1139
|786
|2006.11.22 15:29
|close
|393
|36.00
|1.9162
|1.9079
|2.1139
|8280.00
|361984.60
|787
|2006.11.22 15:29
|buy
|394
|37.00
|1.9166
|1.9106
|2.1166
|788
|2006.11.22 15:29
|close
|394
|37.00
|1.9163
|1.9106
|2.1166
|-1110.00
|360874.60
|789
|2006.11.22 15:29
|buy
|395
|37.00
|1.9166
|1.9106
|2.1166
|790
|2006.11.22 15:30
|close
|395
|37.00
|1.9158
|1.9106
|2.1166
|-2960.00
|357914.60
|791
|2006.11.22 15:36
|buy
|396
|36.00
|1.9153
|1.9093
|2.1153
|792
|2006.11.22 15:40
|close
|396
|36.00
|1.9152
|1.9093
|2.1153
|-360.00
|357554.60
|793
|2006.11.22 15:40
|buy
|397
|36.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|794
|2006.11.22 15:47
|close
|397
|36.00
|1.9160
|1.9098
|2.1158
|720.00
|358274.60
|795
|2006.11.22 16:38
|buy
|398
|36.00
|1.9143
|1.9083
|2.1143
|796
|2006.11.22 16:38
|close
|398
|36.00
|1.9140
|1.9083
|2.1143
|-1080.00
|357194.60
|797
|2006.11.22 16:39
|buy
|399
|36.00
|1.9143
|1.9083
|2.1143
|798
|2006.11.22 16:41
|close
|399
|36.00
|1.9141
|1.9083
|2.1143
|-720.00
|356474.60
|799
|2006.11.22 16:44
|buy
|400
|36.00
|1.9143
|1.9083
|2.1143
|800
|2006.11.22 16:44
|close
|400
|36.00
|1.9139
|1.9083
|2.1143
|-1440.00
|355034.60
|801
|2006.11.22 16:44
|buy
|401
|36.00
|1.9144
|1.9084
|2.1144
|802
|2006.11.22 16:45
|close
|401
|36.00
|1.9140
|1.9084
|2.1144
|-1440.00
|353594.60
|803
|2006.11.22 16:45
|buy
|402
|36.00
|1.9144
|1.9084
|2.1144
|804
|2006.11.22 16:47
|close
|402
|36.00
|1.9141
|1.9084
|2.1144
|-1080.00
|352514.60
|805
|2006.11.22 16:47
|buy
|403
|36.00
|1.9142
|1.9082
|2.1142
|806
|2006.11.22 16:50
|close
|403
|36.00
|1.9143
|1.9082
|2.1142
|360.00
|352874.60
|807
|2006.11.22 16:50
|buy
|404
|36.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|808
|2006.11.22 16:52
|close
|404
|36.00
|1.9144
|1.9088
|2.1148
|-1440.00
|351434.60
|809
|2006.11.22 16:53
|buy
|405
|36.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|810
|2006.11.22 16:55
|close
|405
|36.00
|1.9146
|1.9087
|2.1147
|-360.00
|351074.60
|811
|2006.11.22 17:10
|buy
|406
|36.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|812
|2006.11.22 17:10
|close
|406
|36.00
|1.9142
|1.9086
|2.1146
|-1440.00
|349634.60
|813
|2006.11.22 17:11
|buy
|407
|35.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|814
|2006.11.22 17:13
|close
|407
|35.00
|1.9142
|1.9087
|2.1147
|-1750.00
|347884.60
|815
|2006.11.22 17:13
|buy
|408
|35.00
|1.9149
|1.9089
|2.1149
|816
|2006.11.22 17:13
|close
|408
|35.00
|1.9145
|1.9089
|2.1149
|-1400.00
|346484.60
|817
|2006.11.22 17:34
|sell
|409
|35.00
|1.9131
|1.9191
|1.7131
|818
|2006.11.22 17:36
|close
|409
|35.00
|1.9136
|1.9191
|1.7131
|-1750.00
|344734.60
|819
|2006.11.22 17:36
|sell
|410
|35.00
|1.9129
|1.9189
|1.7129
|820
|2006.11.22 17:36
|close
|410
|35.00
|1.9136
|1.9189
|1.7129
|-2450.00
|342284.60
|821
|2006.11.22 17:39
|sell
|411
|35.00
|1.9129
|1.9189
|1.7129
|822
|2006.11.22 17:41
|close
|411
|35.00
|1.9135
|1.9189
|1.7129
|-2100.00
|340184.60
|823
|2006.11.22 17:43
|sell
|412
|35.00
|1.9130
|1.9190
|1.7130
|824
|2006.11.22 17:43
|close
|412
|35.00
|1.9133
|1.9190
|1.7130
|-1050.00
|339134.60
|825
|2006.11.22 17:43
|sell
|413
|34.00
|1.9126
|1.9186
|1.7126
|826
|2006.11.22 17:46
|close
|413
|34.00
|1.9133
|1.9186
|1.7126
|-2380.00
|336754.60
|827
|2006.11.22 17:47
|sell
|414
|34.00
|1.9129
|1.9189
|1.7129
|828
|2006.11.22 17:47
|close
|414
|34.00
|1.9135
|1.9189
|1.7129
|-2040.00
|334714.60
|829
|2006.11.22 17:48
|sell
|415
|34.00
|1.9129
|1.9189
|1.7129
|830
|2006.11.22 17:48
|close
|415
|34.00
|1.9134
|1.9189
|1.7129
|-1700.00
|333014.60
|831
|2006.11.22 17:48
|sell
|416
|34.00
|1.9128
|1.9188
|1.7128
|832
|2006.11.22 17:51
|close
|416
|34.00
|1.9133
|1.9188
|1.7128
|-1700.00
|331314.60
|833
|2006.11.22 17:51
|sell
|417
|34.00
|1.9126
|1.9186
|1.7126
|834
|2006.11.22 17:51
|close
|417
|34.00
|1.9132
|1.9186
|1.7126
|-2040.00
|329274.60
|835
|2006.11.22 17:51
|sell
|418
|33.00
|1.9126
|1.9186
|1.7126
|836
|2006.11.22 17:51
|close
|418
|33.00
|1.9133
|1.9186
|1.7126
|-2310.00
|326964.60
|837
|2006.11.22 17:54
|sell
|419
|33.00
|1.9131
|1.9191
|1.7131
|838
|2006.11.22 17:54
|close
|419
|33.00
|1.9133
|1.9191
|1.7131
|-660.00
|326304.60
|839
|2006.11.22 17:57
|sell
|420
|33.00
|1.9131
|1.9191
|1.7131
|840
|2006.11.22 17:58
|close
|420
|33.00
|1.9135
|1.9191
|1.7131
|-1320.00
|324984.60
|841
|2006.11.22 18:00
|buy
|421
|33.00
|1.9139
|1.9079
|2.1139
|842
|2006.11.22 18:01
|close
|421
|33.00
|1.9135
|1.9079
|2.1139
|-1320.00
|323664.60
|843
|2006.11.22 18:01
|buy
|422
|33.00
|1.9140
|1.9080
|2.1140
|844
|2006.11.22 18:03
|close
|422
|33.00
|1.9137
|1.9080
|2.1140
|-990.00
|322674.60
|845
|2006.11.22 18:03
|buy
|423
|33.00
|1.9140
|1.9080
|2.1140
|846
|2006.11.22 18:04
|close
|423
|33.00
|1.9135
|1.9080
|2.1140
|-1650.00
|321024.60
|847
|2006.11.22 18:04
|buy
|424
|33.00
|1.9140
|1.9080
|2.1140
|848
|2006.11.22 18:05
|close
|424
|33.00
|1.9137
|1.9080
|2.1140
|-990.00
|320034.60
|849
|2006.11.22 18:07
|buy
|425
|33.00
|1.9140
|1.9080
|2.1140
|850
|2006.11.22 18:09
|close
|425
|33.00
|1.9135
|1.9080
|2.1140
|-1650.00
|318384.60
|851
|2006.11.22 18:10
|buy
|426
|32.00
|1.9139
|1.9079
|2.1139
|852
|2006.11.22 18:10
|close
|426
|32.00
|1.9137
|1.9079
|2.1139
|-640.00
|317744.60
|853
|2006.11.22 18:20
|buy
|427
|32.00
|1.9138
|1.9078
|2.1138
|854
|2006.11.22 18:22
|close
|427
|32.00
|1.9136
|1.9078
|2.1138
|-640.00
|317104.60
|855
|2006.11.22 18:28
|buy
|428
|32.00
|1.9139
|1.9079
|2.1139
|856
|2006.11.22 18:28
|close
|428
|32.00
|1.9133
|1.9079
|2.1139
|-1920.00
|315184.60
|857
|2006.11.22 18:28
|buy
|429
|32.00
|1.9138
|1.9078
|2.1138
|858
|2006.11.22 18:30
|close
|429
|32.00
|1.9134
|1.9078
|2.1138
|-1280.00
|313904.60
|859
|2006.11.22 18:31
|buy
|430
|32.00
|1.9138
|1.9078
|2.1138
|860
|2006.11.22 18:32
|close
|430
|32.00
|1.9134
|1.9078
|2.1138
|-1280.00
|312624.60
|861
|2006.11.22 18:34
|buy
|431
|32.00
|1.9137
|1.9077
|2.1137
|862
|2006.11.22 18:38
|close
|431
|32.00
|1.9140
|1.9077
|2.1137
|960.00
|313584.60
|863
|2006.11.22 18:39
|buy
|432
|32.00
|1.9145
|1.9085
|2.1145
|864
|2006.11.22 18:42
|close
|432
|32.00
|1.9142
|1.9085
|2.1145
|-960.00
|312624.60
|865
|2006.11.22 18:43
|buy
|433
|32.00
|1.9145
|1.9085
|2.1145
|866
|2006.11.22 18:43
|close
|433
|32.00
|1.9142
|1.9085
|2.1145
|-960.00
|311664.60
|867
|2006.11.22 18:50
|buy
|434
|32.00
|1.9142
|1.9082
|2.1142
|868
|2006.11.22 18:57
|close
|434
|32.00
|1.9142
|1.9082
|2.1142
|0.00
|311664.60
|869
|2006.11.22 19:00
|buy
|435
|32.00
|1.9144
|1.9084
|2.1144
|870
|2006.11.22 19:01
|close
|435
|32.00
|1.9142
|1.9084
|2.1144
|-640.00
|311024.60
|871
|2006.11.22 19:04
|buy
|436
|32.00
|1.9145
|1.9085
|2.1145
|872
|2006.11.22 19:04
|close
|436
|32.00
|1.9141
|1.9085
|2.1145
|-1280.00
|309744.60
|873
|2006.11.22 19:04
|buy
|437
|31.00
|1.9144
|1.9084
|2.1144
|874
|2006.11.22 19:04
|close
|437
|31.00
|1.9140
|1.9084
|2.1144
|-1240.00
|308504.60
|875
|2006.11.22 19:07
|buy
|438
|31.00
|1.9145
|1.9085
|2.1145
|876
|2006.11.22 19:09
|close
|438
|31.00
|1.9141
|1.9085
|2.1145
|-1240.00
|307264.60
|877
|2006.11.22 19:12
|buy
|439
|31.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|878
|2006.11.22 19:15
|close
|439
|31.00
|1.9143
|1.9086
|2.1146
|-930.00
|306334.60
|879
|2006.11.22 19:15
|buy
|440
|31.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|880
|2006.11.22 19:22
|close
|440
|31.00
|1.9150
|1.9086
|2.1146
|1240.00
|307574.60
|881
|2006.11.22 19:22
|buy
|441
|31.00
|1.9153
|1.9093
|2.1153
|882
|2006.11.22 19:24
|close
|441
|31.00
|1.9150
|1.9093
|2.1153
|-930.00
|306644.60
|883
|2006.11.22 19:24
|buy
|442
|31.00
|1.9153
|1.9093
|2.1153
|884
|2006.11.22 19:25
|close
|442
|31.00
|1.9150
|1.9093
|2.1153
|-930.00
|305714.60
|885
|2006.11.22 19:25
|buy
|443
|31.00
|1.9154
|1.9094
|2.1154
|886
|2006.11.22 19:26
|close
|443
|31.00
|1.9150
|1.9094
|2.1154
|-1240.00
|304474.60
|887
|2006.11.22 19:26
|buy
|444
|31.00
|1.9154
|1.9094
|2.1154
|888
|2006.11.22 19:27
|close
|444
|31.00
|1.9150
|1.9094
|2.1154
|-1240.00
|303234.60
|889
|2006.11.22 19:33
|buy
|445
|31.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|890
|2006.11.22 19:36
|close
|445
|31.00
|1.9148
|1.9091
|2.1151
|-930.00
|302304.60
|891
|2006.11.22 19:38
|buy
|446
|31.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|892
|2006.11.22 19:39
|close
|446
|31.00
|1.9148
|1.9091
|2.1151
|-930.00
|301374.60
|893
|2006.11.22 19:41
|buy
|447
|31.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|894
|2006.11.22 19:45
|close
|447
|31.00
|1.9148
|1.9091
|2.1151
|-930.00
|300444.60
|895
|2006.11.22 19:48
|buy
|448
|31.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|896
|2006.11.22 19:50
|close
|448
|31.00
|1.9148
|1.9091
|2.1151
|-930.00
|299514.60
|897
|2006.11.22 19:50
|buy
|449
|30.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|898
|2006.11.22 19:50
|close
|449
|30.00
|1.9148
|1.9091
|2.1151
|-900.00
|298614.60
|899
|2006.11.22 20:23
|sell
|450
|30.00
|1.9141
|1.9201
|1.7141
|900
|2006.11.22 20:26
|close
|450
|30.00
|1.9145
|1.9201
|1.7141
|-1200.00
|297414.60
|901
|2006.11.22 20:45
|sell
|451
|30.00
|1.9139
|1.9199
|1.7139
|902
|2006.11.22 20:57
|close
|451
|30.00
|1.9144
|1.9199
|1.7139
|-1500.00
|295914.60
|903
|2006.11.22 21:03
|buy
|452
|30.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|904
|2006.11.22 21:06
|close
|452
|30.00
|1.9146
|1.9087
|2.1147
|-300.00
|295614.60
|905
|2006.11.22 21:11
|buy
|453
|30.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|906
|2006.11.22 21:12
|close
|453
|30.00
|1.9143
|1.9086
|2.1146
|-900.00
|294714.60
|907
|2006.11.22 21:13
|buy
|454
|30.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|908
|2006.11.22 21:16
|close
|454
|30.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|0.00
|294714.60
|909
|2006.11.22 21:16
|buy
|455
|30.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|910
|2006.11.22 21:21
|close
|455
|30.00
|1.9148
|1.9090
|2.1150
|-600.00
|294114.60
|911
|2006.11.22 21:22
|buy
|456
|30.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|912
|2006.11.22 21:33
|close
|456
|30.00
|1.9150
|1.9091
|2.1151
|-300.00
|293814.60
|913
|2006.11.22 21:36
|buy
|457
|30.00
|1.9153
|1.9093
|2.1153
|914
|2006.11.22 21:39
|close
|457
|30.00
|1.9150
|1.9093
|2.1153
|-900.00
|292914.60
|915
|2006.11.22 21:44
|buy
|458
|30.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|916
|2006.11.22 21:48
|close
|458
|30.00
|1.9149
|1.9090
|2.1150
|-300.00
|292614.60
|917
|2006.11.22 21:48
|buy
|459
|30.00
|1.9153
|1.9093
|2.1153
|918
|2006.11.22 21:51
|close
|459
|30.00
|1.9150
|1.9093
|2.1153
|-900.00
|291714.60
|919
|2006.11.22 21:52
|buy
|460
|30.00
|1.9153
|1.9093
|2.1153
|920
|2006.11.22 21:53
|close
|460
|30.00
|1.9150
|1.9093
|2.1153
|-900.00
|290814.60
|921
|2006.11.22 22:21
|buy
|461
|30.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|922
|2006.11.22 22:22
|close
|461
|30.00
|1.9148
|1.9091
|2.1151
|-900.00
|289914.60
|923
|2006.11.22 22:23
|buy
|462
|29.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|924
|2006.11.22 22:31
|close
|462
|29.00
|1.9147
|1.9090
|2.1150
|-870.00
|289044.60
|925
|2006.11.22 22:33
|buy
|463
|29.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|926
|2006.11.22 22:34
|close
|463
|29.00
|1.9147
|1.9090
|2.1150
|-870.00
|288174.60
|927
|2006.11.22 22:53
|buy
|464
|29.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|928
|2006.11.22 23:00
|close
|464
|29.00
|1.9147
|1.9091
|2.1151
|-1160.00
|287014.60
|929
|2006.11.22 23:05
|sell
|465
|29.00
|1.9142
|1.9202
|1.7142
|930
|2006.11.22 23:06
|close
|465
|29.00
|1.9147
|1.9202
|1.7142
|-1450.00
|285564.60
|931
|2006.11.22 23:08
|sell
|466
|29.00
|1.9144
|1.9204
|1.7144
|932
|2006.11.22 23:13
|close
|466
|29.00
|1.9144
|1.9204
|1.7144
|0.00
|285564.60
|933
|2006.11.22 23:14
|sell
|467
|29.00
|1.9140
|1.9200
|1.7140
|934
|2006.11.22 23:14
|close
|467
|29.00
|1.9144
|1.9200
|1.7140
|-1160.00
|284404.60
|935
|2006.11.22 23:14
|sell
|468
|29.00
|1.9140
|1.9200
|1.7140
|936
|2006.11.22 23:15
|close
|468
|29.00
|1.9146
|1.9200
|1.7140
|-1740.00
|282664.60
|937
|2006.11.22 23:16
|sell
|469
|29.00
|1.9141
|1.9201
|1.7141
|938
|2006.11.22 23:16
|close
|469
|29.00
|1.9144
|1.9201
|1.7141
|-870.00
|281794.60
|939
|2006.11.22 23:30
|sell
|470
|29.00
|1.9142
|1.9202
|1.7142
|940
|2006.11.22 23:30
|close
|470
|29.00
|1.9145
|1.9202
|1.7142
|-870.00
|280924.60
|941
|2006.11.22 23:31
|sell
|471
|29.00
|1.9142
|1.9202
|1.7142
|942
|2006.11.22 23:32
|close
|471
|29.00
|1.9145
|1.9202
|1.7142
|-870.00
|280054.60
|943
|2006.11.22 23:34
|sell
|472
|29.00
|1.9142
|1.9202
|1.7142
|944
|2006.11.22 23:36
|close
|472
|29.00
|1.9145
|1.9202
|1.7142
|-870.00
|279184.60
|945
|2006.11.22 23:41
|sell
|473
|28.00
|1.9142
|1.9202
|1.7142
|946
|2006.11.22 23:50
|close
|473
|28.00
|1.9144
|1.9202
|1.7142
|-560.00
|278624.60
|947
|2006.11.22 23:56
|sell
|474
|28.00
|1.9141
|1.9201
|1.7141
|948
|2006.11.22 23:59
|close
|474
|28.00
|1.9144
|1.9201
|1.7141
|-840.00
|277784.60
|949
|2006.11.23 00:00
|sell
|475
|28.00
|1.9140
|1.9200
|1.7140
|950
|2006.11.23 00:15
|close
|475
|28.00
|1.9141
|1.9200
|1.7140
|-280.00
|277504.60
|951
|2006.11.23 00:17
|sell
|476
|28.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|952
|2006.11.23 00:19
|close
|476
|28.00
|1.9141
|1.9198
|1.7138
|-840.00
|276664.60
|953
|2006.11.23 00:21
|sell
|477
|28.00
|1.9137
|1.9197
|1.7137
|954
|2006.11.23 00:27
|close
|477
|28.00
|1.9141
|1.9197
|1.7137
|-1120.00
|275544.60
|955
|2006.11.23 00:29
|sell
|478
|28.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|956
|2006.11.23 00:38
|close
|478
|28.00
|1.9139
|1.9198
|1.7138
|-280.00
|275264.60
|957
|2006.11.23 01:01
|buy
|479
|28.00
|1.9144
|1.9084
|2.1144
|958
|2006.11.23 01:02
|close
|479
|28.00
|1.9142
|1.9084
|2.1144
|-560.00
|274704.60
|959
|2006.11.23 01:02
|buy
|480
|28.00
|1.9145
|1.9085
|2.1145
|960
|2006.11.23 01:03
|close
|480
|28.00
|1.9142
|1.9085
|2.1145
|-840.00
|273864.60
|961
|2006.11.23 01:03
|buy
|481
|28.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|962
|2006.11.23 01:09
|close
|481
|28.00
|1.9143
|1.9086
|2.1146
|-840.00
|273024.60
|963
|2006.11.23 01:12
|buy
|482
|28.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|964
|2006.11.23 01:13
|close
|482
|28.00
|1.9143
|1.9086
|2.1146
|-840.00
|272184.60
|965
|2006.11.23 01:15
|buy
|483
|28.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|966
|2006.11.23 01:19
|close
|483
|28.00
|1.9142
|1.9086
|2.1146
|-1120.00
|271064.60
|967
|2006.11.23 01:31
|sell
|484
|28.00
|1.9141
|1.9201
|1.7141
|968
|2006.11.23 01:32
|close
|484
|28.00
|1.9144
|1.9201
|1.7141
|-840.00
|270224.60
|969
|2006.11.23 01:40
|sell
|485
|28.00
|1.9140
|1.9200
|1.7140
|970
|2006.11.23 01:42
|close
|485
|28.00
|1.9144
|1.9200
|1.7140
|-1120.00
|269104.60
|971
|2006.11.23 01:42
|sell
|486
|27.00
|1.9140
|1.9200
|1.7140
|972
|2006.11.23 01:44
|close
|486
|27.00
|1.9143
|1.9200
|1.7140
|-810.00
|268294.60
|973
|2006.11.23 01:54
|sell
|487
|27.00
|1.9140
|1.9200
|1.7140
|974
|2006.11.23 01:55
|close
|487
|27.00
|1.9144
|1.9200
|1.7140
|-1080.00
|267214.60
|975
|2006.11.23 01:55
|sell
|488
|27.00
|1.9140
|1.9200
|1.7140
|976
|2006.11.23 01:55
|close
|488
|27.00
|1.9145
|1.9200
|1.7140
|-1350.00
|265864.60
|977
|2006.11.23 01:56
|sell
|489
|27.00
|1.9141
|1.9201
|1.7141
|978
|2006.11.23 01:56
|close
|489
|27.00
|1.9145
|1.9201
|1.7141
|-1080.00
|264784.60
|979
|2006.11.23 01:56
|sell
|490
|27.00
|1.9140
|1.9200
|1.7140
|980
|2006.11.23 01:56
|close
|490
|27.00
|1.9144
|1.9200
|1.7140
|-1080.00
|263704.60
|981
|2006.11.23 02:04
|sell
|491
|27.00
|1.9141
|1.9201
|1.7141
|982
|2006.11.23 02:07
|close
|491
|27.00
|1.9141
|1.9201
|1.7141
|0.00
|263704.60
|983
|2006.11.23 02:07
|sell
|492
|27.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|984
|2006.11.23 02:08
|close
|492
|27.00
|1.9141
|1.9198
|1.7138
|-810.00
|262894.60
|985
|2006.11.23 02:09
|sell
|493
|27.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|986
|2006.11.23 02:13
|close
|493
|27.00
|1.9140
|1.9198
|1.7138
|-540.00
|262354.60
|987
|2006.11.23 02:17
|sell
|494
|27.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|988
|2006.11.23 02:18
|close
|494
|27.00
|1.9141
|1.9198
|1.7138
|-810.00
|261544.60
|989
|2006.11.23 02:18
|sell
|495
|27.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|990
|2006.11.23 02:19
|close
|495
|27.00
|1.9141
|1.9198
|1.7138
|-810.00
|260734.60
|991
|2006.11.23 02:20
|sell
|496
|27.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|992
|2006.11.23 02:21
|close
|496
|27.00
|1.9141
|1.9198
|1.7138
|-810.00
|259924.60
|993
|2006.11.23 02:22
|sell
|497
|26.00
|1.9137
|1.9197
|1.7137
|994
|2006.11.23 02:26
|close
|497
|26.00
|1.9140
|1.9197
|1.7137
|-780.00
|259144.60
|995
|2006.11.23 02:29
|sell
|498
|26.00
|1.9136
|1.9196
|1.7136
|996
|2006.11.23 02:35
|close
|498
|26.00
|1.9138
|1.9196
|1.7136
|-520.00
|258624.60
|997
|2006.11.23 02:37
|sell
|499
|26.00
|1.9134
|1.9194
|1.7134
|998
|2006.11.23 02:44
|close
|499
|26.00
|1.9135
|1.9194
|1.7134
|-260.00
|258364.60
|999
|2006.11.23 02:44
|sell
|500
|26.00
|1.9133
|1.9193
|1.7133
|1000
|2006.11.23 02:47
|close
|500
|26.00
|1.9134
|1.9193
|1.7133
|-260.00
|258104.60
|1001
|2006.11.23 02:53
|sell
|501
|26.00
|1.9133
|1.9193
|1.7133
|1002
|2006.11.23 02:53
|close
|501
|26.00
|1.9136
|1.9193
|1.7133
|-780.00
|257324.60
|1003
|2006.11.23 03:10
|sell
|502
|26.00
|1.9135
|1.9195
|1.7135
|1004
|2006.11.23 03:19
|close
|502
|26.00
|1.9137
|1.9195
|1.7135
|-520.00
|256804.60
|1005
|2006.11.23 03:19
|sell
|503
|26.00
|1.9135
|1.9195
|1.7135
|1006
|2006.11.23 03:20
|close
|503
|26.00
|1.9136
|1.9195
|1.7135
|-260.00
|256544.60
|1007
|2006.11.23 03:20
|sell
|504
|26.00
|1.9134
|1.9194
|1.7134
|1008
|2006.11.23 03:22
|close
|504
|26.00
|1.9136
|1.9194
|1.7134
|-520.00
|256024.60
|1009
|2006.11.23 03:23
|sell
|505
|26.00
|1.9133
|1.9193
|1.7133
|1010
|2006.11.23 03:26
|close
|505
|26.00
|1.9136
|1.9193
|1.7133
|-780.00
|255244.60
|1011
|2006.11.23 03:44
|buy
|506
|26.00
|1.9141
|1.9081
|2.1141
|1012
|2006.11.23 03:45
|close
|506
|26.00
|1.9139
|1.9081
|2.1141
|-520.00
|254724.60
|1013
|2006.11.23 03:58
|buy
|507
|26.00
|1.9141
|1.9081
|2.1141
|1014
|2006.11.23 04:00
|close
|507
|26.00
|1.9139
|1.9081
|2.1141
|-520.00
|254204.60
|1015
|2006.11.23 04:22
|buy
|508
|26.00
|1.9143
|1.9083
|2.1143
|1016
|2006.11.23 04:28
|close
|508
|26.00
|1.9143
|1.9083
|2.1143
|0.00
|254204.60
|1017
|2006.11.23 04:28
|buy
|509
|26.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|1018
|2006.11.23 04:31
|close
|509
|26.00
|1.9143
|1.9086
|2.1146
|-780.00
|253424.60
|1019
|2006.11.23 04:32
|buy
|510
|26.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|1020
|2006.11.23 04:36
|close
|510
|26.00
|1.9143
|1.9086
|2.1146
|-780.00
|252644.60
|1021
|2006.11.23 04:43
|buy
|511
|26.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|1022
|2006.11.23 04:44
|close
|511
|26.00
|1.9143
|1.9086
|2.1146
|-780.00
|251864.60
|1023
|2006.11.23 04:55
|buy
|512
|26.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|1024
|2006.11.23 05:03
|close
|512
|26.00
|1.9146
|1.9088
|2.1148
|-520.00
|251344.60
|1025
|2006.11.23 05:07
|buy
|513
|26.00
|1.9149
|1.9089
|2.1149
|1026
|2006.11.23 05:08
|close
|513
|26.00
|1.9146
|1.9089
|2.1149
|-780.00
|250564.60
|1027
|2006.11.23 05:22
|buy
|514
|26.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|1028
|2006.11.23 05:34
|close
|514
|26.00
|1.9145
|1.9088
|2.1148
|-780.00
|249784.60
|1029
|2006.11.23 05:46
|buy
|515
|25.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|1030
|2006.11.23 05:49
|close
|515
|25.00
|1.9145
|1.9087
|2.1147
|-500.00
|249284.60
|1031
|2006.11.23 05:49
|buy
|516
|25.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|1032
|2006.11.23 05:50
|close
|516
|25.00
|1.9145
|1.9088
|2.1148
|-750.00
|248534.60
|1033
|2006.11.23 05:55
|buy
|517
|25.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|1034
|2006.11.23 05:57
|close
|517
|25.00
|1.9145
|1.9088
|2.1148
|-750.00
|247784.60
|1035
|2006.11.23 06:00
|buy
|518
|25.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|1036
|2006.11.23 06:06
|close
|518
|25.00
|1.9144
|1.9087
|2.1147
|-750.00
|247034.60
|1037
|2006.11.23 06:38
|buy
|519
|25.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|1038
|2006.11.23 06:40
|close
|519
|25.00
|1.9143
|1.9087
|2.1147
|-1000.00
|246034.60
|1039
|2006.11.23 07:15
|sell
|520
|25.00
|1.9139
|1.9199
|1.7139
|1040
|2006.11.23 07:23
|close
|520
|25.00
|1.9140
|1.9199
|1.7139
|-250.00
|245784.60
|1041
|2006.11.23 07:23
|sell
|521
|25.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|1042
|2006.11.23 07:24
|close
|521
|25.00
|1.9140
|1.9198
|1.7138
|-500.00
|245284.60
|1043
|2006.11.23 07:24
|sell
|522
|25.00
|1.9137
|1.9197
|1.7137
|1044
|2006.11.23 07:33
|close
|522
|25.00
|1.9135
|1.9197
|1.7137
|500.00
|245784.60
|1045
|2006.11.23 07:41
|sell
|523
|25.00
|1.9137
|1.9197
|1.7137
|1046
|2006.11.23 07:45
|close
|523
|25.00
|1.9138
|1.9197
|1.7137
|-250.00
|245534.60
|1047
|2006.11.23 07:46
|sell
|524
|25.00
|1.9135
|1.9195
|1.7135
|1048
|2006.11.23 07:49
|close
|524
|25.00
|1.9138
|1.9195
|1.7135
|-750.00
|244784.60
|1049
|2006.11.23 07:51
|sell
|525
|25.00
|1.9136
|1.9196
|1.7136
|1050
|2006.11.23 07:51
|close
|525
|25.00
|1.9139
|1.9196
|1.7136
|-750.00
|244034.60
|1051
|2006.11.23 07:53
|sell
|526
|25.00
|1.9136
|1.9196
|1.7136
|1052
|2006.11.23 07:53
|close
|526
|25.00
|1.9139
|1.9196
|1.7136
|-750.00
|243284.60
|1053
|2006.11.23 07:54
|sell
|527
|25.00
|1.9136
|1.9196
|1.7136
|1054
|2006.11.23 07:54
|close
|527
|25.00
|1.9139
|1.9196
|1.7136
|-750.00
|242534.60
|1055
|2006.11.23 08:07
|buy
|528
|25.00
|1.9143
|1.9083
|2.1143
|1056
|2006.11.23 08:12
|close
|528
|25.00
|1.9148
|1.9083
|2.1143
|1250.00
|243784.60
|1057
|2006.11.23 08:13
|buy
|529
|25.00
|1.9153
|1.9093
|2.1153
|1058
|2006.11.23 08:15
|close
|529
|25.00
|1.9147
|1.9093
|2.1153
|-1500.00
|242284.60
|1059
|2006.11.23 08:20
|buy
|530
|25.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|1060
|2006.11.23 08:22
|close
|530
|25.00
|1.9144
|1.9087
|2.1147
|-750.00
|241534.60
|1061
|2006.11.23 08:23
|buy
|531
|25.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|1062
|2006.11.23 08:24
|close
|531
|25.00
|1.9144
|1.9088
|2.1148
|-1000.00
|240534.60
|1063
|2006.11.23 08:26
|buy
|532
|25.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|1064
|2006.11.23 08:27
|close
|532
|25.00
|1.9144
|1.9087
|2.1147
|-750.00
|239784.60
|1065
|2006.11.23 08:27
|buy
|533
|24.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|1066
|2006.11.23 08:29
|close
|533
|24.00
|1.9145
|1.9088
|2.1148
|-720.00
|239064.60
|1067
|2006.11.23 08:29
|buy
|534
|24.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|1068
|2006.11.23 08:30
|close
|534
|24.00
|1.9145
|1.9088
|2.1148
|-720.00
|238344.60
|1069
|2006.11.23 08:35
|buy
|535
|24.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|1070
|2006.11.23 08:37
|close
|535
|24.00
|1.9143
|1.9086
|2.1146
|-720.00
|237624.60
|1071
|2006.11.23 08:40
|sell
|536
|24.00
|1.9141
|1.9201
|1.7141
|1072
|2006.11.23 08:41
|close
|536
|24.00
|1.9146
|1.9201
|1.7141
|-1200.00
|236424.60
|1073
|2006.11.23 08:41
|sell
|537
|24.00
|1.9140
|1.9200
|1.7140
|1074
|2006.11.23 08:41
|close
|537
|24.00
|1.9146
|1.9200
|1.7140
|-1440.00
|234984.60
|1075
|2006.11.23 08:45
|buy
|538
|24.00
|1.9149
|1.9089
|2.1149
|1076
|2006.11.23 08:46
|close
|538
|24.00
|1.9146
|1.9089
|2.1149
|-720.00
|234264.60
|1077
|2006.11.23 08:50
|sell
|539
|24.00
|1.9141
|1.9201
|1.7141
|1078
|2006.11.23 08:51
|close
|539
|24.00
|1.9146
|1.9201
|1.7141
|-1200.00
|233064.60
|1079
|2006.11.23 08:53
|buy
|540
|24.00
|1.9149
|1.9089
|2.1149
|1080
|2006.11.23 08:55
|close
|540
|24.00
|1.9145
|1.9089
|2.1149
|-960.00
|232104.60
|1081
|2006.11.23 08:57
|buy
|541
|24.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|1082
|2006.11.23 08:57
|close
|541
|24.00
|1.9143
|1.9087
|2.1147
|-960.00
|231144.60
|1083
|2006.11.23 08:57
|buy
|542
|24.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|1084
|2006.11.23 08:58
|close
|542
|24.00
|1.9143
|1.9086
|2.1146
|-720.00
|230424.60
|1085
|2006.11.23 09:00
|buy
|543
|24.00
|1.9149
|1.9089
|2.1149
|1086
|2006.11.23 09:03
|close
|543
|24.00
|1.9149
|1.9089
|2.1149
|0.00
|230424.60
|1087
|2006.11.23 09:03
|buy
|544
|24.00
|1.9153
|1.9093
|2.1153
|1088
|2006.11.23 09:03
|close
|544
|24.00
|1.9147
|1.9093
|2.1153
|-1440.00
|228984.60
|1089
|2006.11.23 09:05
|buy
|545
|23.00
|1.9152
|1.9092
|2.1152
|1090
|2006.11.23 09:09
|close
|545
|23.00
|1.9156
|1.9092
|2.1152
|920.00
|229904.60
|1091
|2006.11.23 09:09
|buy
|546
|23.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1092
|2006.11.23 09:13
|close
|546
|23.00
|1.9161
|1.9099
|2.1159
|460.00
|230364.60
|1093
|2006.11.23 09:13
|buy
|547
|24.00
|1.9167
|1.9107
|2.1167
|1094
|2006.11.23 09:13
|close
|547
|24.00
|1.9160
|1.9107
|2.1167
|-1680.00
|228684.60
|1095
|2006.11.23 09:17
|buy
|548
|23.00
|1.9162
|1.9102
|2.1162
|1096
|2006.11.23 09:19
|close
|548
|23.00
|1.9157
|1.9102
|2.1162
|-1150.00
|227534.60
|1097
|2006.11.23 09:19
|buy
|549
|23.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|1098
|2006.11.23 09:19
|close
|549
|23.00
|1.9160
|1.9103
|2.1163
|-690.00
|226844.60
|1099
|2006.11.23 09:20
|buy
|550
|23.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|1100
|2006.11.23 09:20
|close
|550
|23.00
|1.9159
|1.9103
|2.1163
|-920.00
|225924.60
|1101
|2006.11.23 09:20
|buy
|551
|23.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|1102
|2006.11.23 09:25
|close
|551
|23.00
|1.9160
|1.9103
|2.1163
|-690.00
|225234.60
|1103
|2006.11.23 09:26
|buy
|552
|23.00
|1.9164
|1.9104
|2.1164
|1104
|2006.11.23 09:27
|close
|552
|23.00
|1.9160
|1.9104
|2.1164
|-920.00
|224314.60
|1105
|2006.11.23 09:30
|buy
|553
|23.00
|1.9162
|1.9102
|2.1162
|1106
|2006.11.23 09:30
|close
|553
|23.00
|1.9160
|1.9102
|2.1162
|-460.00
|223854.60
|1107
|2006.11.23 09:31
|buy
|554
|23.00
|1.9162
|1.9102
|2.1162
|1108
|2006.11.23 09:31
|close
|554
|23.00
|1.9160
|1.9102
|2.1162
|-460.00
|223394.60
|1109
|2006.11.23 09:33
|buy
|555
|23.00
|1.9162
|1.9102
|2.1162
|1110
|2006.11.23 09:34
|close
|555
|23.00
|1.9159
|1.9102
|2.1162
|-690.00
|222704.60
|1111
|2006.11.23 09:35
|buy
|556
|23.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|1112
|2006.11.23 09:39
|close
|556
|23.00
|1.9162
|1.9103
|2.1163
|-230.00
|222474.60
|1113
|2006.11.23 09:39
|buy
|557
|23.00
|1.9165
|1.9105
|2.1165
|1114
|2006.11.23 09:42
|close
|557
|23.00
|1.9161
|1.9105
|2.1165
|-920.00
|221554.60
|1115
|2006.11.23 09:57
|sell
|558
|23.00
|1.9148
|1.9208
|1.7148
|1116
|2006.11.23 10:00
|close
|558
|23.00
|1.9153
|1.9208
|1.7148
|-1150.00
|220404.60
|1117
|2006.11.23 10:11
|sell
|559
|23.00
|1.9148
|1.9208
|1.7148
|1118
|2006.11.23 10:21
|close
|559
|23.00
|1.9142
|1.9208
|1.7148
|1380.00
|221784.60
|1119
|2006.11.23 10:25
|sell
|560
|23.00
|1.9143
|1.9203
|1.7143
|1120
|2006.11.23 10:25
|close
|560
|23.00
|1.9146
|1.9203
|1.7143
|-690.00
|221094.60
|1121
|2006.11.23 10:28
|sell
|561
|23.00
|1.9144
|1.9204
|1.7144
|1122
|2006.11.23 10:29
|close
|561
|23.00
|1.9147
|1.9204
|1.7144
|-690.00
|220404.60
|1123
|2006.11.23 10:30
|sell
|562
|23.00
|1.9143
|1.9203
|1.7143
|1124
|2006.11.23 10:40
|close
|562
|23.00
|1.9140
|1.9203
|1.7143
|690.00
|221094.60
|1125
|2006.11.23 10:42
|sell
|563
|23.00
|1.9137
|1.9197
|1.7137
|1126
|2006.11.23 10:51
|close
|563
|23.00
|1.9136
|1.9197
|1.7137
|230.00
|221324.60
|1127
|2006.11.23 10:55
|buy
|564
|23.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|1128
|2006.11.23 10:58
|close
|564
|23.00
|1.9145
|1.9090
|2.1150
|-1150.00
|220174.60
|1129
|2006.11.23 11:15
|sell
|565
|23.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|1130
|2006.11.23 11:15
|close
|565
|23.00
|1.9143
|1.9198
|1.7138
|-1150.00
|219024.60
|1131
|2006.11.23 11:15
|sell
|566
|22.00
|1.9139
|1.9199
|1.7139
|1132
|2006.11.23 11:21
|close
|566
|22.00
|1.9140
|1.9199
|1.7139
|-220.00
|218804.60
|1133
|2006.11.23 11:23
|sell
|567
|22.00
|1.9137
|1.9197
|1.7137
|1134
|2006.11.23 11:23
|close
|567
|22.00
|1.9141
|1.9197
|1.7137
|-880.00
|217924.60
|1135
|2006.11.23 11:23
|sell
|568
|22.00
|1.9137
|1.9197
|1.7137
|1136
|2006.11.23 11:23
|close
|568
|22.00
|1.9140
|1.9197
|1.7137
|-660.00
|217264.60
|1137
|2006.11.23 11:27
|sell
|569
|22.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|1138
|2006.11.23 11:27
|close
|569
|22.00
|1.9141
|1.9198
|1.7138
|-660.00
|216604.60
|1139
|2006.11.23 11:29
|sell
|570
|22.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|1140
|2006.11.23 11:33
|close
|570
|22.00
|1.9138
|1.9198
|1.7138
|0.00
|216604.60
|1141
|2006.11.23 11:33
|sell
|571
|22.00
|1.9134
|1.9194
|1.7134
|1142
|2006.11.23 11:35
|close
|571
|22.00
|1.9137
|1.9194
|1.7134
|-660.00
|215944.60
|1143
|2006.11.23 11:45
|buy
|572
|22.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|1144
|2006.11.23 11:46
|close
|572
|22.00
|1.9143
|1.9090
|2.1150
|-1540.00
|214404.60
|1145
|2006.11.23 11:49
|buy
|573
|22.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|1146
|2006.11.23 11:51
|close
|573
|22.00
|1.9145
|1.9087
|2.1147
|-440.00
|213964.60
|1147
|2006.11.23 11:52
|buy
|574
|22.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|1148
|2006.11.23 11:53
|close
|574
|22.00
|1.9144
|1.9088
|2.1148
|-880.00
|213084.60
|1149
|2006.11.23 11:54
|buy
|575
|22.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|1150
|2006.11.23 11:54
|close
|575
|22.00
|1.9141
|1.9088
|2.1148
|-1540.00
|211544.60
|1151
|2006.11.23 12:02
|sell
|576
|22.00
|1.9140
|1.9200
|1.7140
|1152
|2006.11.23 12:05
|close
|576
|22.00
|1.9144
|1.9200
|1.7140
|-880.00
|210664.60
|1153
|2006.11.23 12:07
|sell
|577
|22.00
|1.9141
|1.9201
|1.7141
|1154
|2006.11.23 12:08
|close
|577
|22.00
|1.9144
|1.9201
|1.7141
|-660.00
|210004.60
|1155
|2006.11.23 12:10
|sell
|578
|22.00
|1.9142
|1.9202
|1.7142
|1156
|2006.11.23 12:13
|close
|578
|22.00
|1.9146
|1.9202
|1.7142
|-880.00
|209124.60
|1157
|2006.11.23 12:14
|sell
|579
|21.00
|1.9142
|1.9202
|1.7142
|1158
|2006.11.23 12:17
|close
|579
|21.00
|1.9144
|1.9202
|1.7142
|-420.00
|208704.60
|1159
|2006.11.23 12:18
|buy
|580
|21.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|1160
|2006.11.23 12:28
|close
|580
|21.00
|1.9146
|1.9087
|2.1147
|-210.00
|208494.60
|1161
|2006.11.23 12:29
|buy
|581
|21.00
|1.9149
|1.9089
|2.1149
|1162
|2006.11.23 12:29
|close
|581
|21.00
|1.9146
|1.9089
|2.1149
|-630.00
|207864.60
|1163
|2006.11.23 12:36
|buy
|582
|21.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|1164
|2006.11.23 12:37
|close
|582
|21.00
|1.9143
|1.9087
|2.1147
|-840.00
|207024.60
|1165
|2006.11.23 12:39
|buy
|583
|21.00
|1.9148
|1.9088
|2.1148
|1166
|2006.11.23 12:45
|close
|583
|21.00
|1.9146
|1.9088
|2.1148
|-420.00
|206604.60
|1167
|2006.11.23 12:46
|buy
|584
|21.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|1168
|2006.11.23 12:47
|close
|584
|21.00
|1.9147
|1.9090
|2.1150
|-630.00
|205974.60
|1169
|2006.11.23 12:49
|buy
|585
|21.00
|1.9149
|1.9089
|2.1149
|1170
|2006.11.23 12:53
|close
|585
|21.00
|1.9148
|1.9089
|2.1149
|-210.00
|205764.60
|1171
|2006.11.23 12:54
|buy
|586
|21.00
|1.9152
|1.9092
|2.1152
|1172
|2006.11.23 12:54
|close
|586
|21.00
|1.9149
|1.9092
|2.1152
|-630.00
|205134.60
|1173
|2006.11.23 12:55
|buy
|587
|21.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|1174
|2006.11.23 12:56
|close
|587
|21.00
|1.9148
|1.9090
|2.1150
|-420.00
|204714.60
|1175
|2006.11.23 12:57
|buy
|588
|21.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|1176
|2006.11.23 12:58
|close
|588
|21.00
|1.9148
|1.9091
|2.1151
|-630.00
|204084.60
|1177
|2006.11.23 13:11
|buy
|589
|21.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|1178
|2006.11.23 13:12
|close
|589
|21.00
|1.9147
|1.9090
|2.1150
|-630.00
|203454.60
|1179
|2006.11.23 13:14
|buy
|590
|21.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|1180
|2006.11.23 13:24
|close
|590
|21.00
|1.9153
|1.9090
|2.1150
|630.00
|204084.60
|1181
|2006.11.23 13:26
|buy
|591
|21.00
|1.9156
|1.9096
|2.1156
|1182
|2006.11.23 13:29
|close
|591
|21.00
|1.9152
|1.9096
|2.1156
|-840.00
|203244.60
|1183
|2006.11.23 13:30
|buy
|592
|21.00
|1.9155
|1.9095
|2.1155
|1184
|2006.11.23 13:30
|close
|592
|21.00
|1.9153
|1.9095
|2.1155
|-420.00
|202824.60
|1185
|2006.11.23 13:32
|buy
|593
|21.00
|1.9154
|1.9094
|2.1154
|1186
|2006.11.23 13:32
|close
|593
|21.00
|1.9152
|1.9094
|2.1154
|-420.00
|202404.60
|1187
|2006.11.23 13:34
|buy
|594
|21.00
|1.9153
|1.9093
|2.1153
|1188
|2006.11.23 13:34
|close
|594
|21.00
|1.9151
|1.9093
|2.1153
|-420.00
|201984.60
|1189
|2006.11.23 13:39
|sell
|595
|21.00
|1.9145
|1.9205
|1.7145
|1190
|2006.11.23 13:46
|close
|595
|21.00
|1.9148
|1.9205
|1.7145
|-630.00
|201354.60
|1191
|2006.11.23 13:48
|sell
|596
|21.00
|1.9144
|1.9204
|1.7144
|1192
|2006.11.23 13:49
|close
|596
|21.00
|1.9147
|1.9204
|1.7144
|-630.00
|200724.60
|1193
|2006.11.23 13:50
|sell
|597
|21.00
|1.9144
|1.9204
|1.7144
|1194
|2006.11.23 13:54
|close
|597
|21.00
|1.9147
|1.9204
|1.7144
|-630.00
|200094.60
|1195
|2006.11.23 13:54
|sell
|598
|21.00
|1.9142
|1.9202
|1.7142
|1196
|2006.11.23 13:56
|close
|598
|21.00
|1.9146
|1.9202
|1.7142
|-840.00
|199254.60
|1197
|2006.11.23 14:01
|buy
|599
|20.00
|1.9152
|1.9092
|2.1152
|1198
|2006.11.23 14:01
|close
|599
|20.00
|1.9147
|1.9092
|2.1152
|-1000.00
|198254.60
|1199
|2006.11.23 14:05
|buy
|600
|20.00
|1.9151
|1.9091
|2.1151
|1200
|2006.11.23 14:15
|close
|600
|20.00
|1.9152
|1.9091
|2.1151
|200.00
|198454.60
|1201
|2006.11.23 14:16
|buy
|601
|20.00
|1.9155
|1.9095
|2.1155
|1202
|2006.11.23 14:25
|close
|601
|20.00
|1.9155
|1.9095
|2.1155
|0.00
|198454.60
|1203
|2006.11.23 14:27
|buy
|602
|20.00
|1.9157
|1.9097
|2.1157
|1204
|2006.11.23 14:27
|close
|602
|20.00
|1.9153
|1.9097
|2.1157
|-800.00
|197654.60
|1205
|2006.11.23 14:30
|buy
|603
|20.00
|1.9156
|1.9096
|2.1156
|1206
|2006.11.23 14:36
|close
|603
|20.00
|1.9159
|1.9096
|2.1156
|600.00
|198254.60
|1207
|2006.11.23 14:43
|buy
|604
|20.00
|1.9157
|1.9097
|2.1157
|1208
|2006.11.23 14:44
|close
|604
|20.00
|1.9153
|1.9097
|2.1157
|-800.00
|197454.60
|1209
|2006.11.23 14:49
|buy
|605
|20.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1210
|2006.11.23 14:50
|close
|605
|20.00
|1.9156
|1.9099
|2.1159
|-600.00
|196854.60
|1211
|2006.11.23 14:53
|buy
|606
|20.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1212
|2006.11.23 14:54
|close
|606
|20.00
|1.9155
|1.9099
|2.1159
|-800.00
|196054.60
|1213
|2006.11.23 15:01
|buy
|607
|20.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1214
|2006.11.23 15:06
|close
|607
|20.00
|1.9161
|1.9099
|2.1159
|400.00
|196454.60
|1215
|2006.11.23 15:07
|buy
|608
|20.00
|1.9165
|1.9105
|2.1165
|1216
|2006.11.23 15:09
|close
|608
|20.00
|1.9163
|1.9105
|2.1165
|-400.00
|196054.60
|1217
|2006.11.23 15:09
|buy
|609
|20.00
|1.9169
|1.9109
|2.1169
|1218
|2006.11.23 15:12
|close
|609
|20.00
|1.9165
|1.9109
|2.1169
|-800.00
|195254.60
|1219
|2006.11.23 15:14
|buy
|610
|20.00
|1.9168
|1.9108
|2.1168
|1220
|2006.11.23 15:15
|close
|610
|20.00
|1.9165
|1.9108
|2.1168
|-600.00
|194654.60
|1221
|2006.11.23 15:16
|buy
|611
|20.00
|1.9169
|1.9109
|2.1169
|1222
|2006.11.23 15:17
|close
|611
|20.00
|1.9164
|1.9109
|2.1169
|-1000.00
|193654.60
|1223
|2006.11.23 15:19
|buy
|612
|20.00
|1.9166
|1.9106
|2.1166
|1224
|2006.11.23 15:19
|close
|612
|20.00
|1.9163
|1.9106
|2.1166
|-600.00
|193054.60
|1225
|2006.11.23 15:20
|buy
|613
|20.00
|1.9166
|1.9106
|2.1166
|1226
|2006.11.23 15:21
|close
|613
|20.00
|1.9164
|1.9106
|2.1166
|-400.00
|192654.60
|1227
|2006.11.23 15:22
|buy
|614
|20.00
|1.9167
|1.9107
|2.1167
|1228
|2006.11.23 15:26
|close
|614
|20.00
|1.9165
|1.9107
|2.1167
|-400.00
|192254.60
|1229
|2006.11.23 15:27
|buy
|615
|20.00
|1.9168
|1.9108
|2.1168
|1230
|2006.11.23 15:27
|close
|615
|20.00
|1.9164
|1.9108
|2.1168
|-800.00
|191454.60
|1231
|2006.11.23 15:30
|buy
|616
|20.00
|1.9168
|1.9108
|2.1168
|1232
|2006.11.23 15:32
|close
|616
|20.00
|1.9165
|1.9108
|2.1168
|-600.00
|190854.60
|1233
|2006.11.23 15:37
|sell
|617
|20.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1234
|2006.11.23 15:40
|close
|617
|20.00
|1.9155
|1.9212
|1.7152
|-600.00
|190254.60
|1235
|2006.11.23 15:40
|sell
|618
|20.00
|1.9150
|1.9210
|1.7150
|1236
|2006.11.23 15:41
|close
|618
|20.00
|1.9155
|1.9210
|1.7150
|-1000.00
|189254.60
|1237
|2006.11.23 15:42
|sell
|619
|19.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1238
|2006.11.23 15:46
|close
|619
|19.00
|1.9153
|1.9212
|1.7152
|-190.00
|189064.60
|1239
|2006.11.23 15:47
|sell
|620
|19.00
|1.9150
|1.9210
|1.7150
|1240
|2006.11.23 15:47
|close
|620
|19.00
|1.9155
|1.9210
|1.7150
|-950.00
|188114.60
|1241
|2006.11.23 15:55
|sell
|621
|19.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1242
|2006.11.23 16:04
|close
|621
|19.00
|1.9151
|1.9214
|1.7154
|570.00
|188684.60
|1243
|2006.11.23 16:09
|sell
|622
|19.00
|1.9151
|1.9211
|1.7151
|1244
|2006.11.23 16:10
|close
|622
|19.00
|1.9154
|1.9211
|1.7151
|-570.00
|188114.60
|1245
|2006.11.23 16:10
|sell
|623
|19.00
|1.9150
|1.9210
|1.7150
|1246
|2006.11.23 16:10
|close
|623
|19.00
|1.9153
|1.9210
|1.7150
|-570.00
|187544.60
|1247
|2006.11.23 16:11
|sell
|624
|19.00
|1.9150
|1.9210
|1.7150
|1248
|2006.11.23 16:13
|close
|624
|19.00
|1.9154
|1.9210
|1.7150
|-760.00
|186784.60
|1249
|2006.11.23 16:14
|buy
|625
|19.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1250
|2006.11.23 16:15
|close
|625
|19.00
|1.9153
|1.9099
|2.1159
|-1140.00
|185644.60
|1251
|2006.11.23 16:16
|buy
|626
|19.00
|1.9156
|1.9096
|2.1156
|1252
|2006.11.23 16:20
|close
|626
|19.00
|1.9156
|1.9096
|2.1156
|0.00
|185644.60
|1253
|2006.11.23 16:21
|buy
|627
|19.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1254
|2006.11.23 16:24
|close
|627
|19.00
|1.9156
|1.9099
|2.1159
|-570.00
|185074.60
|1255
|2006.11.23 16:30
|buy
|628
|19.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1256
|2006.11.23 16:31
|close
|628
|19.00
|1.9155
|1.9099
|2.1159
|-760.00
|184314.60
|1257
|2006.11.23 16:34
|buy
|629
|19.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1258
|2006.11.23 16:37
|close
|629
|19.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|0.00
|184314.60
|1259
|2006.11.23 16:40
|buy
|630
|19.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1260
|2006.11.23 16:42
|close
|630
|19.00
|1.9158
|1.9100
|2.1160
|-380.00
|183934.60
|1261
|2006.11.23 16:44
|buy
|631
|19.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1262
|2006.11.23 16:45
|close
|631
|19.00
|1.9158
|1.9101
|2.1161
|-570.00
|183364.60
|1263
|2006.11.23 16:57
|sell
|632
|19.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1264
|2006.11.23 16:57
|close
|632
|19.00
|1.9159
|1.9214
|1.7154
|-950.00
|182414.60
|1265
|2006.11.23 17:02
|buy
|633
|19.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1266
|2006.11.23 17:03
|close
|633
|19.00
|1.9156
|1.9100
|2.1160
|-760.00
|181654.60
|1267
|2006.11.23 17:05
|buy
|634
|19.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1268
|2006.11.23 17:06
|close
|634
|19.00
|1.9155
|1.9098
|2.1158
|-570.00
|181084.60
|1269
|2006.11.23 17:09
|sell
|635
|19.00
|1.9153
|1.9213
|1.7153
|1270
|2006.11.23 17:14
|close
|635
|19.00
|1.9157
|1.9213
|1.7153
|-760.00
|180324.60
|1271
|2006.11.23 17:24
|buy
|636
|19.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1272
|2006.11.23 17:27
|close
|636
|19.00
|1.9158
|1.9101
|2.1161
|-570.00
|179754.60
|1273
|2006.11.23 17:30
|buy
|637
|18.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1274
|2006.11.23 17:31
|close
|637
|18.00
|1.9157
|1.9101
|2.1161
|-720.00
|179034.60
|1275
|2006.11.23 17:32
|buy
|638
|18.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1276
|2006.11.23 17:33
|close
|638
|18.00
|1.9158
|1.9100
|2.1160
|-360.00
|178674.60
|1277
|2006.11.23 17:33
|buy
|639
|18.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1278
|2006.11.23 17:33
|close
|639
|18.00
|1.9157
|1.9101
|2.1161
|-720.00
|177954.60
|1279
|2006.11.23 17:34
|buy
|640
|18.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1280
|2006.11.23 17:35
|close
|640
|18.00
|1.9157
|1.9101
|2.1161
|-720.00
|177234.60
|1281
|2006.11.23 17:39
|buy
|641
|18.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1282
|2006.11.23 17:45
|close
|641
|18.00
|1.9159
|1.9101
|2.1161
|-360.00
|176874.60
|1283
|2006.11.23 17:46
|buy
|642
|18.00
|1.9164
|1.9104
|2.1164
|1284
|2006.11.23 17:47
|close
|642
|18.00
|1.9161
|1.9104
|2.1164
|-540.00
|176334.60
|1285
|2006.11.23 17:47
|buy
|643
|18.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|1286
|2006.11.23 17:50
|close
|643
|18.00
|1.9162
|1.9103
|2.1163
|-180.00
|176154.60
|1287
|2006.11.23 17:51
|buy
|644
|18.00
|1.9164
|1.9104
|2.1164
|1288
|2006.11.23 17:53
|close
|644
|18.00
|1.9162
|1.9104
|2.1164
|-360.00
|175794.60
|1289
|2006.11.23 17:53
|buy
|645
|18.00
|1.9165
|1.9105
|2.1165
|1290
|2006.11.23 17:56
|close
|645
|18.00
|1.9162
|1.9105
|2.1165
|-540.00
|175254.60
|1291
|2006.11.23 17:56
|buy
|646
|18.00
|1.9165
|1.9105
|2.1165
|1292
|2006.11.23 18:01
|close
|646
|18.00
|1.9163
|1.9105
|2.1165
|-360.00
|174894.60
|1293
|2006.11.23 18:15
|sell
|647
|18.00
|1.9153
|1.9213
|1.7153
|1294
|2006.11.23 18:21
|close
|647
|18.00
|1.9157
|1.9213
|1.7153
|-720.00
|174174.60
|1295
|2006.11.23 18:25
|sell
|648
|18.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1296
|2006.11.23 18:25
|close
|648
|18.00
|1.9157
|1.9214
|1.7154
|-540.00
|173634.60
|1297
|2006.11.23 18:25
|sell
|649
|18.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1298
|2006.11.23 18:26
|close
|649
|18.00
|1.9157
|1.9214
|1.7154
|-540.00
|173094.60
|1299
|2006.11.23 18:29
|sell
|650
|18.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1300
|2006.11.23 18:30
|close
|650
|18.00
|1.9157
|1.9214
|1.7154
|-540.00
|172554.60
|1301
|2006.11.23 18:31
|sell
|651
|18.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1302
|2006.11.23 18:34
|close
|651
|18.00
|1.9157
|1.9214
|1.7154
|-540.00
|172014.60
|1303
|2006.11.23 18:34
|sell
|652
|18.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1304
|2006.11.23 18:35
|close
|652
|18.00
|1.9156
|1.9212
|1.7152
|-720.00
|171294.60
|1305
|2006.11.23 18:38
|sell
|653
|18.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1306
|2006.11.23 18:38
|close
|653
|18.00
|1.9157
|1.9214
|1.7154
|-540.00
|170754.60
|1307
|2006.11.23 18:46
|sell
|654
|18.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1308
|2006.11.23 18:48
|close
|654
|18.00
|1.9156
|1.9214
|1.7154
|-360.00
|170394.60
|1309
|2006.11.23 18:50
|sell
|655
|18.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1310
|2006.11.23 18:50
|close
|655
|18.00
|1.9157
|1.9214
|1.7154
|-540.00
|169854.60
|1311
|2006.11.23 18:54
|buy
|656
|17.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1312
|2006.11.23 19:02
|close
|656
|17.00
|1.9155
|1.9099
|2.1159
|-680.00
|169174.60
|1313
|2006.11.23 19:08
|sell
|657
|17.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1314
|2006.11.23 19:10
|close
|657
|17.00
|1.9155
|1.9214
|1.7154
|-170.00
|169004.60
|1315
|2006.11.23 19:13
|sell
|658
|17.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1316
|2006.11.23 19:26
|close
|658
|17.00
|1.9154
|1.9212
|1.7152
|-340.00
|168664.60
|1317
|2006.11.23 19:32
|sell
|659
|17.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1318
|2006.11.23 19:32
|close
|659
|17.00
|1.9155
|1.9212
|1.7152
|-510.00
|168154.60
|1319
|2006.11.23 19:32
|sell
|660
|17.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1320
|2006.11.23 19:42
|close
|660
|17.00
|1.9156
|1.9212
|1.7152
|-680.00
|167474.60
|1321
|2006.11.23 19:46
|buy
|661
|17.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|1322
|2006.11.23 19:50
|close
|661
|17.00
|1.9162
|1.9103
|2.1163
|-170.00
|167304.60
|1323
|2006.11.23 19:50
|buy
|662
|17.00
|1.9164
|1.9104
|2.1164
|1324
|2006.11.23 19:51
|close
|662
|17.00
|1.9162
|1.9104
|2.1164
|-340.00
|166964.60
|1325
|2006.11.23 20:01
|sell
|663
|17.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1326
|2006.11.23 20:05
|close
|663
|17.00
|1.9158
|1.9214
|1.7154
|-680.00
|166284.60
|1327
|2006.11.23 20:06
|sell
|664
|17.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1328
|2006.11.23 20:06
|close
|664
|17.00
|1.9159
|1.9214
|1.7154
|-850.00
|165434.60
|1329
|2006.11.23 20:06
|sell
|665
|17.00
|1.9155
|1.9215
|1.7155
|1330
|2006.11.23 20:10
|close
|665
|17.00
|1.9158
|1.9215
|1.7155
|-510.00
|164924.60
|1331
|2006.11.23 20:25
|sell
|666
|17.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1332
|2006.11.23 20:28
|close
|666
|17.00
|1.9157
|1.9214
|1.7154
|-510.00
|164414.60
|1333
|2006.11.23 20:29
|sell
|667
|17.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1334
|2006.11.23 20:32
|close
|667
|17.00
|1.9156
|1.9214
|1.7154
|-340.00
|164074.60
|1335
|2006.11.23 20:35
|sell
|668
|17.00
|1.9153
|1.9213
|1.7153
|1336
|2006.11.23 20:36
|close
|668
|17.00
|1.9156
|1.9213
|1.7153
|-510.00
|163564.60
|1337
|2006.11.23 20:36
|sell
|669
|17.00
|1.9153
|1.9213
|1.7153
|1338
|2006.11.23 20:37
|close
|669
|17.00
|1.9156
|1.9213
|1.7153
|-510.00
|163054.60
|1339
|2006.11.23 20:46
|sell
|670
|17.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1340
|2006.11.23 21:00
|close
|670
|17.00
|1.9155
|1.9214
|1.7154
|-170.00
|162884.60
|1341
|2006.11.23 21:00
|sell
|671
|17.00
|1.9153
|1.9213
|1.7153
|1342
|2006.11.23 21:11
|close
|671
|17.00
|1.9154
|1.9213
|1.7153
|-170.00
|162714.60
|1343
|2006.11.23 21:11
|sell
|672
|17.00
|1.9151
|1.9211
|1.7151
|1344
|2006.11.23 21:13
|close
|672
|17.00
|1.9153
|1.9211
|1.7151
|-340.00
|162374.60
|1345
|2006.11.23 21:13
|sell
|673
|17.00
|1.9151
|1.9211
|1.7151
|1346
|2006.11.23 21:15
|close
|673
|17.00
|1.9152
|1.9211
|1.7151
|-170.00
|162204.60
|1347
|2006.11.23 21:18
|sell
|674
|17.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1348
|2006.11.23 21:18
|close
|674
|17.00
|1.9155
|1.9212
|1.7152
|-510.00
|161694.60
|1349
|2006.11.23 21:18
|sell
|675
|17.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1350
|2006.11.23 21:18
|close
|675
|17.00
|1.9155
|1.9212
|1.7152
|-510.00
|161184.60
|1351
|2006.11.23 21:22
|buy
|676
|17.00
|1.9157
|1.9097
|2.1157
|1352
|2006.11.23 21:23
|close
|676
|17.00
|1.9154
|1.9097
|2.1157
|-510.00
|160674.60
|1353
|2006.11.23 21:45
|buy
|677
|17.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1354
|2006.11.23 21:47
|close
|677
|17.00
|1.9156
|1.9098
|2.1158
|-340.00
|160334.60
|1355
|2006.11.23 21:48
|buy
|678
|17.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1356
|2006.11.23 21:48
|close
|678
|17.00
|1.9155
|1.9098
|2.1158
|-510.00
|159824.60
|1357
|2006.11.23 21:48
|buy
|679
|16.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1358
|2006.11.23 21:50
|close
|679
|16.00
|1.9155
|1.9098
|2.1158
|-480.00
|159344.60
|1359
|2006.11.23 21:51
|buy
|680
|16.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1360
|2006.11.23 21:51
|close
|680
|16.00
|1.9155
|1.9098
|2.1158
|-480.00
|158864.60
|1361
|2006.11.23 21:51
|buy
|681
|16.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1362
|2006.11.23 21:52
|close
|681
|16.00
|1.9155
|1.9098
|2.1158
|-480.00
|158384.60
|1363
|2006.11.23 21:53
|buy
|682
|16.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1364
|2006.11.23 21:57
|close
|682
|16.00
|1.9156
|1.9099
|2.1159
|-480.00
|157904.60
|1365
|2006.11.23 21:58
|buy
|683
|16.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1366
|2006.11.23 21:59
|close
|683
|16.00
|1.9156
|1.9099
|2.1159
|-480.00
|157424.60
|1367
|2006.11.23 22:03
|buy
|684
|16.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|1368
|2006.11.23 22:04
|close
|684
|16.00
|1.9158
|1.9103
|2.1163
|-800.00
|156624.60
|1369
|2006.11.23 22:07
|buy
|685
|16.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1370
|2006.11.23 22:09
|close
|685
|16.00
|1.9158
|1.9100
|2.1160
|-320.00
|156304.60
|1371
|2006.11.23 22:09
|buy
|686
|16.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1372
|2006.11.23 22:13
|close
|686
|16.00
|1.9160
|1.9101
|2.1161
|-160.00
|156144.60
|1373
|2006.11.23 22:16
|buy
|687
|16.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1374
|2006.11.23 22:30
|close
|687
|16.00
|1.9159
|1.9100
|2.1160
|-160.00
|155984.60
|1375
|2006.11.23 22:34
|buy
|688
|16.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1376
|2006.11.23 22:37
|close
|688
|16.00
|1.9158
|1.9101
|2.1161
|-480.00
|155504.60
|1377
|2006.11.23 22:40
|sell
|689
|16.00
|1.9153
|1.9213
|1.7153
|1378
|2006.11.23 22:45
|close
|689
|16.00
|1.9155
|1.9213
|1.7153
|-320.00
|155184.60
|1379
|2006.11.23 22:46
|sell
|690
|16.00
|1.9151
|1.9211
|1.7151
|1380
|2006.11.23 22:55
|close
|690
|16.00
|1.9154
|1.9211
|1.7151
|-480.00
|154704.60
|1381
|2006.11.23 23:06
|buy
|691
|16.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1382
|2006.11.23 23:11
|close
|691
|16.00
|1.9156
|1.9101
|2.1161
|-800.00
|153904.60
|1383
|2006.11.23 23:14
|buy
|692
|16.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1384
|2006.11.23 23:15
|close
|692
|16.00
|1.9155
|1.9099
|2.1159
|-640.00
|153264.60
|1385
|2006.11.23 23:19
|buy
|693
|16.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1386
|2006.11.23 23:21
|close
|693
|16.00
|1.9156
|1.9099
|2.1159
|-480.00
|152784.60
|1387
|2006.11.23 23:22
|buy
|694
|16.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1388
|2006.11.23 23:23
|close
|694
|16.00
|1.9156
|1.9099
|2.1159
|-480.00
|152304.60
|1389
|2006.11.23 23:30
|buy
|695
|16.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1390
|2006.11.23 23:32
|close
|695
|16.00
|1.9155
|1.9098
|2.1158
|-480.00
|151824.60
|1391
|2006.11.23 23:46
|buy
|696
|16.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1392
|2006.11.23 23:46
|close
|696
|16.00
|1.9155
|1.9098
|2.1158
|-480.00
|151344.60
|1393
|2006.11.23 23:48
|buy
|697
|16.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1394
|2006.11.23 23:48
|close
|697
|16.00
|1.9155
|1.9099
|2.1159
|-640.00
|150704.60
|1395
|2006.11.23 23:50
|buy
|698
|16.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1396
|2006.11.23 23:51
|close
|698
|16.00
|1.9157
|1.9100
|2.1160
|-480.00
|150224.60
|1397
|2006.11.23 23:55
|buy
|699
|16.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1398
|2006.11.23 23:56
|close
|699
|16.00
|1.9157
|1.9100
|2.1160
|-480.00
|149744.60
|1399
|2006.11.23 23:56
|buy
|700
|15.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1400
|2006.11.23 23:56
|close
|700
|15.00
|1.9157
|1.9100
|2.1160
|-450.00
|149294.60
|1401
|2006.11.23 23:56
|buy
|701
|15.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1402
|2006.11.23 23:58
|close
|701
|15.00
|1.9157
|1.9100
|2.1160
|-450.00
|148844.60
|1403
|2006.11.24 00:01
|buy
|702
|15.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1404
|2006.11.24 00:07
|close
|702
|15.00
|1.9159
|1.9100
|2.1160
|-150.00
|148694.60
|1405
|2006.11.24 00:09
|buy
|703
|15.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|1406
|2006.11.24 00:09
|close
|703
|15.00
|1.9160
|1.9103
|2.1163
|-450.00
|148244.60
|1407
|2006.11.24 00:10
|buy
|704
|15.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|1408
|2006.11.24 00:11
|close
|704
|15.00
|1.9160
|1.9103
|2.1163
|-450.00
|147794.60
|1409
|2006.11.24 00:18
|sell
|705
|15.00
|1.9155
|1.9215
|1.7155
|1410
|2006.11.24 00:21
|close
|705
|15.00
|1.9157
|1.9215
|1.7155
|-300.00
|147494.60
|1411
|2006.11.24 00:30
|sell
|706
|15.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1412
|2006.11.24 00:33
|close
|706
|15.00
|1.9157
|1.9214
|1.7154
|-450.00
|147044.60
|1413
|2006.11.24 00:36
|sell
|707
|15.00
|1.9155
|1.9215
|1.7155
|1414
|2006.11.24 00:36
|close
|707
|15.00
|1.9157
|1.9215
|1.7155
|-300.00
|146744.60
|1415
|2006.11.24 00:37
|sell
|708
|15.00
|1.9155
|1.9215
|1.7155
|1416
|2006.11.24 00:37
|close
|708
|15.00
|1.9158
|1.9215
|1.7155
|-450.00
|146294.60
|1417
|2006.11.24 00:37
|sell
|709
|15.00
|1.9155
|1.9215
|1.7155
|1418
|2006.11.24 00:39
|close
|709
|15.00
|1.9158
|1.9215
|1.7155
|-450.00
|145844.60
|1419
|2006.11.24 00:39
|sell
|710
|15.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1420
|2006.11.24 00:39
|close
|710
|15.00
|1.9158
|1.9214
|1.7154
|-600.00
|145244.60
|1421
|2006.11.24 00:40
|sell
|711
|15.00
|1.9155
|1.9215
|1.7155
|1422
|2006.11.24 00:43
|close
|711
|15.00
|1.9156
|1.9215
|1.7155
|-150.00
|145094.60
|1423
|2006.11.24 00:43
|sell
|712
|15.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1424
|2006.11.24 00:44
|close
|712
|15.00
|1.9156
|1.9214
|1.7154
|-300.00
|144794.60
|1425
|2006.11.24 00:49
|sell
|713
|15.00
|1.9154
|1.9214
|1.7154
|1426
|2006.11.24 00:57
|close
|713
|15.00
|1.9155
|1.9214
|1.7154
|-150.00
|144644.60
|1427
|2006.11.24 00:57
|sell
|714
|15.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1428
|2006.11.24 00:58
|close
|714
|15.00
|1.9155
|1.9212
|1.7152
|-450.00
|144194.60
|1429
|2006.11.24 00:59
|sell
|715
|15.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1430
|2006.11.24 01:13
|close
|715
|15.00
|1.9153
|1.9212
|1.7152
|-150.00
|144044.60
|1431
|2006.11.24 01:15
|sell
|716
|15.00
|1.9151
|1.9211
|1.7151
|1432
|2006.11.24 01:16
|close
|716
|15.00
|1.9154
|1.9211
|1.7151
|-450.00
|143594.60
|1433
|2006.11.24 01:17
|sell
|717
|15.00
|1.9151
|1.9211
|1.7151
|1434
|2006.11.24 01:19
|close
|717
|15.00
|1.9154
|1.9211
|1.7151
|-450.00
|143144.60
|1435
|2006.11.24 01:20
|sell
|718
|15.00
|1.9151
|1.9211
|1.7151
|1436
|2006.11.24 01:21
|close
|718
|15.00
|1.9154
|1.9211
|1.7151
|-450.00
|142694.60
|1437
|2006.11.24 01:23
|sell
|719
|15.00
|1.9151
|1.9211
|1.7151
|1438
|2006.11.24 01:31
|close
|719
|15.00
|1.9152
|1.9211
|1.7151
|-150.00
|142544.60
|1439
|2006.11.24 01:32
|sell
|720
|15.00
|1.9149
|1.9209
|1.7149
|1440
|2006.11.24 01:38
|close
|720
|15.00
|1.9150
|1.9209
|1.7149
|-150.00
|142394.60
|1441
|2006.11.24 01:43
|sell
|721
|15.00
|1.9147
|1.9207
|1.7147
|1442
|2006.11.24 01:46
|close
|721
|15.00
|1.9150
|1.9207
|1.7147
|-450.00
|141944.60
|1443
|2006.11.24 01:56
|buy
|722
|15.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1444
|2006.11.24 01:58
|close
|722
|15.00
|1.9154
|1.9098
|2.1158
|-600.00
|141344.60
|1445
|2006.11.24 02:00
|buy
|723
|15.00
|1.9157
|1.9097
|2.1157
|1446
|2006.11.24 02:00
|close
|723
|15.00
|1.9154
|1.9097
|2.1157
|-450.00
|140894.60
|1447
|2006.11.24 02:09
|buy
|724
|15.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1448
|2006.11.24 02:10
|close
|724
|15.00
|1.9154
|1.9098
|2.1158
|-600.00
|140294.60
|1449
|2006.11.24 02:14
|buy
|725
|15.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1450
|2006.11.24 02:24
|close
|725
|15.00
|1.9156
|1.9098
|2.1158
|-300.00
|139994.60
|1451
|2006.11.24 02:26
|buy
|726
|14.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1452
|2006.11.24 02:29
|close
|726
|14.00
|1.9155
|1.9099
|2.1159
|-560.00
|139434.60
|1453
|2006.11.24 02:34
|buy
|727
|14.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1454
|2006.11.24 02:49
|close
|727
|14.00
|1.9156
|1.9098
|2.1158
|-280.00
|139154.60
|1455
|2006.11.24 02:50
|buy
|728
|14.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1456
|2006.11.24 02:51
|close
|728
|14.00
|1.9156
|1.9099
|2.1159
|-420.00
|138734.60
|1457
|2006.11.24 02:53
|buy
|729
|14.00
|1.9159
|1.9099
|2.1159
|1458
|2006.11.24 03:00
|close
|729
|14.00
|1.9155
|1.9099
|2.1159
|-560.00
|138174.60
|1459
|2006.11.24 03:00
|buy
|730
|14.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1460
|2006.11.24 03:05
|close
|730
|14.00
|1.9157
|1.9101
|2.1161
|-560.00
|137614.60
|1461
|2006.11.24 03:05
|buy
|731
|14.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1462
|2006.11.24 03:09
|close
|731
|14.00
|1.9159
|1.9100
|2.1160
|-140.00
|137474.60
|1463
|2006.11.24 03:18
|buy
|732
|14.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1464
|2006.11.24 03:22
|close
|732
|14.00
|1.9158
|1.9101
|2.1161
|-420.00
|137054.60
|1465
|2006.11.24 03:26
|buy
|733
|14.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1466
|2006.11.24 03:28
|close
|733
|14.00
|1.9158
|1.9100
|2.1160
|-280.00
|136774.60
|1467
|2006.11.24 03:34
|buy
|734
|14.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|1468
|2006.11.24 03:34
|close
|734
|14.00
|1.9158
|1.9100
|2.1160
|-280.00
|136494.60
|1469
|2006.11.24 03:35
|buy
|735
|14.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1470
|2006.11.24 03:36
|close
|735
|14.00
|1.9157
|1.9101
|2.1161
|-560.00
|135934.60
|1471
|2006.11.24 03:37
|buy
|736
|14.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1472
|2006.11.24 03:38
|close
|736
|14.00
|1.9158
|1.9101
|2.1161
|-420.00
|135514.60
|1473
|2006.11.24 03:38
|buy
|737
|14.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|1474
|2006.11.24 03:44
|close
|737
|14.00
|1.9161
|1.9101
|2.1161
|0.00
|135514.60
|1475
|2006.11.24 03:56
|buy
|738
|14.00
|1.9162
|1.9102
|2.1162
|1476
|2006.11.24 03:59
|close
|738
|14.00
|1.9161
|1.9102
|2.1162
|-140.00
|135374.60
|1477
|2006.11.24 04:00
|buy
|739
|14.00
|1.9166
|1.9106
|2.1166
|1478
|2006.11.24 04:02
|close
|739
|14.00
|1.9164
|1.9106
|2.1166
|-280.00
|135094.60
|1479
|2006.11.24 04:02
|buy
|740
|14.00
|1.9167
|1.9107
|2.1167
|1480
|2006.11.24 04:03
|close
|740
|14.00
|1.9163
|1.9107
|2.1167
|-560.00
|134534.60
|1481
|2006.11.24 04:08
|buy
|741
|14.00
|1.9165
|1.9105
|2.1165
|1482
|2006.11.24 04:08
|close
|741
|14.00
|1.9161
|1.9105
|2.1165
|-560.00
|133974.60
|1483
|2006.11.24 04:13
|buy
|742
|14.00
|1.9164
|1.9104
|2.1164
|1484
|2006.11.24 04:14
|close
|742
|14.00
|1.9161
|1.9104
|2.1164
|-420.00
|133554.60
|1485
|2006.11.24 04:16
|buy
|743
|14.00
|1.9164
|1.9104
|2.1164
|1486
|2006.11.24 04:16
|close
|743
|14.00
|1.9160
|1.9104
|2.1164
|-560.00
|132994.60
|1487
|2006.11.24 04:57
|sell
|744
|14.00
|1.9156
|1.9216
|1.7156
|1488
|2006.11.24 04:58
|close
|744
|14.00
|1.9159
|1.9216
|1.7156
|-420.00
|132574.60
|1489
|2006.11.24 05:05
|sell
|745
|14.00
|1.9156
|1.9216
|1.7156
|1490
|2006.11.24 05:08
|close
|745
|14.00
|1.9159
|1.9216
|1.7156
|-420.00
|132154.60
|1491
|2006.11.24 05:08
|sell
|746
|14.00
|1.9156
|1.9216
|1.7156
|1492
|2006.11.24 05:18
|close
|746
|14.00
|1.9155
|1.9216
|1.7156
|140.00
|132294.60
|1493
|2006.11.24 05:19
|sell
|747
|14.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1494
|2006.11.24 05:28
|close
|747
|14.00
|1.9154
|1.9212
|1.7152
|-280.00
|132014.60
|1495
|2006.11.24 05:36
|sell
|748
|14.00
|1.9152
|1.9212
|1.7152
|1496
|2006.11.24 05:40
|close
|748
|14.00
|1.9154
|1.9212
|1.7152
|-280.00
|131734.60
|1497
|2006.11.24 05:41
|sell
|749
|14.00
|1.9151
|1.9211
|1.7151
|1498
|2006.11.24 05:43
|close
|749
|14.00
|1.9154
|1.9211
|1.7151
|-420.00
|131314.60
|1499
|2006.11.24 05:58
|buy
|750
|14.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|1500
|2006.11.24 06:20
|close
|750
|14.00
|1.9159
|1.9098
|2.1158
|140.00
|131454.60
|1501
|2006.11.24 06:29
|buy
|751
|14.00
|1.9162
|1.9102
|2.1162
|1502
|2006.11.24 06:40
|close
|751
|14.00
|1.9165
|1.9102
|2.1162
|420.00
|131874.60
|1503
|2006.11.24 06:42
|buy
|752
|14.00
|1.9168
|1.9108
|2.1168
|1504
|2006.11.24 06:42
|close
|752
|14.00
|1.9165
|1.9108
|2.1168
|-420.00
|131454.60
|1505
|2006.11.24 06:43
|buy
|753
|14.00
|1.9168
|1.9108
|2.1168
|1506
|2006.11.24 06:44
|close
|753
|14.00
|1.9165
|1.9108
|2.1168
|-420.00
|131034.60
|1507
|2006.11.24 06:49
|buy
|754
|14.00
|1.9168
|1.9108
|2.1168
|1508
|2006.11.24 06:50
|close
|754
|14.00
|1.9165
|1.9108
|2.1168
|-420.00
|130614.60
|1509
|2006.11.24 06:50
|buy
|755
|14.00
|1.9167
|1.9107
|2.1167
|1510
|2006.11.24 06:52
|close
|755
|14.00
|1.9166
|1.9107
|2.1167
|-140.00
|130474.60
|1511
|2006.11.24 07:00
|buy
|756
|14.00
|1.9168
|1.9108
|2.1168
|1512
|2006.11.24 07:02
|close
|756
|14.00
|1.9165
|1.9108
|2.1168
|-420.00
|130054.60
|1513
|2006.11.24 07:02
|buy
|757
|14.00
|1.9169
|1.9109
|2.1169
|1514
|2006.11.24 07:06
|close
|757
|14.00
|1.9166
|1.9109
|2.1169
|-420.00
|129634.60
|1515
|2006.11.24 07:20
|buy
|758
|13.00
|1.9171
|1.9111
|2.1171
|1516
|2006.11.24 07:25
|close
|758
|13.00
|1.9171
|1.9111
|2.1171
|0.00
|129634.60
|1517
|2006.11.24 07:33
|buy
|759
|13.00
|1.9169
|1.9109
|2.1169
|1518
|2006.11.24 07:36
|close
|759
|13.00
|1.9167
|1.9109
|2.1169
|-260.00
|129374.60
|1519
|2006.11.24 07:36
|buy
|760
|13.00
|1.9171
|1.9111
|2.1171
|1520
|2006.11.24 07:37
|close
|760
|13.00
|1.9165
|1.9111
|2.1171
|-780.00
|128594.60
|1521
|2006.11.24 07:42
|sell
|761
|13.00
|1.9161
|1.9221
|1.7161
|1522
|2006.11.24 07:44
|close
|761
|13.00
|1.9164
|1.9221
|1.7161
|-390.00
|128204.60
|1523
|2006.11.24 07:51
|buy
|762
|13.00
|1.9177
|1.9117
|2.1177
|1524
|2006.11.24 07:55
|close
|762
|13.00
|1.9177
|1.9117
|2.1177
|0.00
|128204.60
|1525
|2006.11.24 07:57
|buy
|763
|13.00
|1.9178
|1.9118
|2.1178
|1526
|2006.11.24 07:57
|close
|763
|13.00
|1.9175
|1.9118
|2.1178
|-390.00
|127814.60
|1527
|2006.11.24 07:57
|buy
|764
|13.00
|1.9179
|1.9119
|2.1179
|1528
|2006.11.24 07:59
|close
|764
|13.00
|1.9175
|1.9119
|2.1179
|-520.00
|127294.60
|1529
|2006.11.24 07:59
|buy
|765
|13.00
|1.9180
|1.9120
|2.1180
|1530
|2006.11.24 07:59
|close
|765
|13.00
|1.9175
|1.9120
|2.1180
|-650.00
|126644.60
|1531
|2006.11.24 07:59
|buy
|766
|13.00
|1.9180
|1.9120
|2.1180
|1532
|2006.11.24 08:04
|close
|766
|13.00
|1.9184
|1.9120
|2.1180
|520.00
|127164.60
|1533
|2006.11.24 08:08
|buy
|767
|13.00
|1.9184
|1.9124
|2.1184
|1534
|2006.11.24 08:08
|close
|767
|13.00
|1.9181
|1.9124
|2.1184
|-390.00
|126774.60
|1535
|2006.11.24 08:14
|buy
|768
|13.00
|1.9181
|1.9121
|2.1181
|1536
|2006.11.24 08:15
|close
|768
|13.00
|1.9178
|1.9121
|2.1181
|-390.00
|126384.60
|1537
|2006.11.24 08:15
|buy
|769
|13.00
|1.9180
|1.9120
|2.1180
|1538
|2006.11.24 08:19
|close
|769
|13.00
|1.9181
|1.9120
|2.1180
|130.00
|126514.60
|1539
|2006.11.24 08:19
|buy
|770
|13.00
|1.9183
|1.9123
|2.1183
|1540
|2006.11.24 08:36
|close
|770
|13.00
|1.9266
|1.9123
|2.1183
|10790.00
|137304.60
|1541
|2006.11.24 08:38
|buy
|771
|14.00
|1.9277
|1.9217
|2.1277
|1542
|2006.11.24 08:40
|close
|771
|14.00
|1.9269
|1.9217
|2.1277
|-1120.00
|136184.60
|1543
|2006.11.24 08:40
|buy
|772
|14.00
|1.9277
|1.9217
|2.1277
|1544
|2006.11.24 08:40
|close
|772
|14.00
|1.9273
|1.9217
|2.1277
|-560.00
|135624.60
|1545
|2006.11.24 08:40
|buy
|773
|14.00
|1.9276
|1.9216
|2.1276
|1546
|2006.11.24 08:40
|close
|773
|14.00
|1.9272
|1.9216
|2.1276
|-560.00
|135064.60
|1547
|2006.11.24 08:41
|buy
|774
|14.00
|1.9278
|1.9218
|2.1278
|1548
|2006.11.24 08:44
|close
|774
|14.00
|1.9279
|1.9218
|2.1278
|140.00
|135204.60
|1549
|2006.11.24 08:44
|buy
|775
|14.00
|1.9285
|1.9225
|2.1285
|1550
|2006.11.24 08:50
|close
|775
|14.00
|1.9319
|1.9225
|2.1285
|4760.00
|139964.60
|1551
|2006.11.24 08:55
|buy
|776
|14.00
|1.9307
|1.9247
|2.1307
|1552
|2006.11.24 08:57
|close
|776
|14.00
|1.9307
|1.9247
|2.1307
|0.00
|139964.60
|1553
|2006.11.24 08:57
|buy
|777
|14.00
|1.9310
|1.9250
|2.1310
|1554
|2006.11.24 08:57
|close
|777
|14.00
|1.9305
|1.9250
|2.1310
|-700.00
|139264.60
|1555
|2006.11.24 08:58
|buy
|778
|14.00
|1.9309
|1.9249
|2.1309
|1556
|2006.11.24 08:58
|close
|778
|14.00
|1.9306
|1.9249
|2.1309
|-420.00
|138844.60
|1557
|2006.11.24 08:58
|buy
|779
|14.00
|1.9312
|1.9252
|2.1312
|1558
|2006.11.24 09:03
|close
|779
|14.00
|1.9312
|1.9252
|2.1312
|0.00
|138844.60
|1559
|2006.11.24 09:04
|buy
|780
|14.00
|1.9315
|1.9255
|2.1315
|1560
|2006.11.24 09:04
|close
|780
|14.00
|1.9312
|1.9255
|2.1315
|-420.00
|138424.60
|1561
|2006.11.24 09:04
|buy
|781
|14.00
|1.9316
|1.9256
|2.1316
|1562
|2006.11.24 09:05
|close
|781
|14.00
|1.9312
|1.9256
|2.1316
|-560.00
|137864.60
|1563
|2006.11.24 09:05
|buy
|782
|14.00
|1.9316
|1.9256
|2.1316
|1564
|2006.11.24 09:05
|close
|782
|14.00
|1.9313
|1.9256
|2.1316
|-420.00
|137444.60
|1565
|2006.11.24 09:06
|buy
|783
|14.00
|1.9316
|1.9256
|2.1316
|1566
|2006.11.24 09:10
|close
|783
|14.00
|1.9322
|1.9256
|2.1316
|840.00
|138284.60
|1567
|2006.11.24 09:15
|buy
|784
|14.00
|1.9317
|1.9257
|2.1317
|1568
|2006.11.24 09:17
|close
|784
|14.00
|1.9312
|1.9257
|2.1317
|-700.00
|137584.60
|1569
|2006.11.24 09:19
|buy
|785
|14.00
|1.9316
|1.9256
|2.1316
|1570
|2006.11.24 09:19
|close
|785
|14.00
|1.9312
|1.9256
|2.1316
|-560.00
|137024.60
|1571
|2006.11.24 09:42
|buy
|786
|14.00
|1.9312
|1.9252
|2.1312
|1572
|2006.11.24 09:43
|close
|786
|14.00
|1.9309
|1.9252
|2.1312
|-420.00
|136604.60
|1573
|2006.11.24 09:44
|buy
|787
|14.00
|1.9311
|1.9251
|2.1311
|1574
|2006.11.24 09:44
|close
|787
|14.00
|1.9309
|1.9251
|2.1311
|-280.00
|136324.60
|1575
|2006.11.24 09:45
|buy
|788
|14.00
|1.9311
|1.9251
|2.1311
|1576
|2006.11.24 09:48
|close
|788
|14.00
|1.9309
|1.9251
|2.1311
|-280.00
|136044.60
|1577
|2006.11.24 09:50
|buy
|789
|14.00
|1.9314
|1.9254
|2.1314
|1578
|2006.11.24 09:51
|close
|789
|14.00
|1.9309
|1.9254
|2.1314
|-700.00
|135344.60
|1579
|2006.11.24 09:53
|buy
|790
|14.00
|1.9313
|1.9253
|2.1313
|1580
|2006.11.24 09:54
|close
|790
|14.00
|1.9309
|1.9253
|2.1313
|-560.00
|134784.60
|1581
|2006.11.24 09:58
|buy
|791
|14.00
|1.9311
|1.9251
|2.1311
|1582
|2006.11.24 09:58
|close
|791
|14.00
|1.9307
|1.9251
|2.1311
|-560.00
|134224.60
|1583
|2006.11.24 09:58
|buy
|792
|14.00
|1.9310
|1.9250
|2.1310
|1584
|2006.11.24 10:01
|close
|792
|14.00
|1.9308
|1.9250
|2.1310
|-280.00
|133944.60
|1585
|2006.11.24 10:01
|buy
|793
|14.00
|1.9312
|1.9252
|2.1312
|1586
|2006.11.24 10:02
|close
|793
|14.00
|1.9308
|1.9252
|2.1312
|-560.00
|133384.60
|1587
|2006.11.24 10:02
|buy
|794
|14.00
|1.9313
|1.9253
|2.1313
|1588
|2006.11.24 10:04
|close
|794
|14.00
|1.9308
|1.9253
|2.1313
|-700.00
|132684.60
|1589
|2006.11.24 10:11
|buy
|795
|14.00
|1.9314
|1.9254
|2.1314
|1590
|2006.11.24 10:13
|close
|795
|14.00
|1.9315
|1.9254
|2.1314
|140.00
|132824.60
|1591
|2006.11.24 10:15
|buy
|796
|14.00
|1.9316
|1.9256
|2.1316
|1592
|2006.11.24 10:23
|close
|796
|14.00
|1.9326
|1.9256
|2.1316
|1400.00
|134224.60
|1593
|2006.11.24 10:27
|buy
|797
|14.00
|1.9325
|1.9265
|2.1325
|1594
|2006.11.24 10:33
|close
|797
|14.00
|1.9343
|1.9265
|2.1325
|2520.00
|136744.60
|1595
|2006.11.24 10:33
|buy
|798
|14.00
|1.9349
|1.9289
|2.1349
|1596
|2006.11.24 10:34
|close
|798
|14.00
|1.9342
|1.9289
|2.1349
|-980.00
|135764.60
|1597
|2006.11.24 10:35
|buy
|799
|14.00
|1.9348
|1.9288
|2.1348
|1598
|2006.11.24 10:35
|close
|799
|14.00
|1.9340
|1.9288
|2.1348
|-1120.00
|134644.60
|1599
|2006.11.24 10:42
|buy
|800
|14.00
|1.9339
|1.9279
|2.1339
|1600
|2006.11.24 10:46
|close
|800
|14.00
|1.9340
|1.9279
|2.1339
|140.00
|134784.60
|1601
|2006.11.24 11:19
|buy
|801
|14.00
|1.9332
|1.9272
|2.1332
|1602
|2006.11.24 11:24
|close
|801
|14.00
|1.9331
|1.9272
|2.1332
|-140.00
|134644.60
|1603
|2006.11.24 11:25
|buy
|802
|14.00
|1.9335
|1.9275
|2.1335
|1604
|2006.11.24 11:28
|close
|802
|14.00
|1.9333
|1.9275
|2.1335
|-280.00
|134364.60
|1605
|2006.11.24 11:28
|buy
|803
|14.00
|1.9338
|1.9278
|2.1338
|1606
|2006.11.24 11:31
|close
|803
|14.00
|1.9337
|1.9278
|2.1338
|-140.00
|134224.60
|1607
|2006.11.24 11:31
|buy
|804
|14.00
|1.9339
|1.9279
|2.1339
|1608
|2006.11.24 11:33
|close
|804
|14.00
|1.9338
|1.9279
|2.1339
|-140.00
|134084.60
|1609
|2006.11.24 11:35
|buy
|805
|14.00
|1.9338
|1.9278
|2.1338
|1610
|2006.11.24 11:37
|close
|805
|14.00
|1.9337
|1.9278
|2.1338
|-140.00
|133944.60
|1611
|2006.11.24 11:40
|buy
|806
|14.00
|1.9339
|1.9279
|2.1339
|1612
|2006.11.24 11:41
|close
|806
|14.00
|1.9334
|1.9279
|2.1339
|-700.00
|133244.60
|1613
|2006.11.24 11:41
|buy
|807
|14.00
|1.9339
|1.9279
|2.1339
|1614
|2006.11.24 11:41
|close
|807
|14.00
|1.9332
|1.9279
|2.1339
|-980.00
|132264.60
|1615
|2006.11.24 11:43
|buy
|808
|14.00
|1.9337
|1.9277
|2.1337
|1616
|2006.11.24 11:44
|close
|808
|14.00
|1.9334
|1.9277
|2.1337
|-420.00
|131844.60
|1617
|2006.11.24 11:50
|buy
|809
|14.00
|1.9340
|1.9280
|2.1340
|1618
|2006.11.24 11:51
|close
|809
|14.00
|1.9336
|1.9280
|2.1340
|-560.00
|131284.60
|1619
|2006.11.24 11:52
|buy
|810
|14.00
|1.9339
|1.9279
|2.1339
|1620
|2006.11.24 11:53
|close
|810
|14.00
|1.9336
|1.9279
|2.1339
|-420.00
|130864.60
|1621
|2006.11.24 12:04
|buy
|811
|14.00
|1.9338
|1.9278
|2.1338
|1622
|2006.11.24 12:08
|close
|811
|14.00
|1.9338
|1.9278
|2.1338
|0.00
|130864.60
|1623
|2006.11.24 12:20
|buy
|812
|14.00
|1.9339
|1.9279
|2.1339
|1624
|2006.11.24 12:21
|close
|812
|14.00
|1.9337
|1.9279
|2.1339
|-280.00
|130584.60
|1625
|2006.11.24 12:24
|buy
|813
|14.00
|1.9337
|1.9277
|2.1337
|1626
|2006.11.24 12:24
|close
|813
|14.00
|1.9335
|1.9277
|2.1337
|-280.00
|130304.60
|1627
|2006.11.24 12:30
|buy
|814
|14.00
|1.9341
|1.9281
|2.1341
|1628
|2006.11.24 12:31
|close
|814
|14.00
|1.9333
|1.9281
|2.1341
|-1120.00
|129184.60
|1629
|2006.11.24 13:03
|sell
|815
|13.00
|1.9316
|1.9376
|1.7316
|1630
|2006.11.24 13:06
|close
|815
|13.00
|1.9321
|1.9376
|1.7316
|-650.00
|128534.60
|1631
|2006.11.24 13:13
|sell
|816
|13.00
|1.9318
|1.9378
|1.7318
|1632
|2006.11.24 13:14
|close
|816
|13.00
|1.9320
|1.9378
|1.7318
|-260.00
|128274.60
|1633
|2006.11.24 13:18
|sell
|817
|13.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1634
|2006.11.24 13:21
|close
|817
|13.00
|1.9319
|1.9375
|1.7315
|-520.00
|127754.60
|1635
|2006.11.24 13:26
|buy
|818
|13.00
|1.9324
|1.9264
|2.1324
|1636
|2006.11.24 13:29
|close
|818
|13.00
|1.9323
|1.9264
|2.1324
|-130.00
|127624.60
|1637
|2006.11.24 13:31
|buy
|819
|13.00
|1.9327
|1.9267
|2.1327
|1638
|2006.11.24 13:34
|close
|819
|13.00
|1.9326
|1.9267
|2.1327
|-130.00
|127494.60
|1639
|2006.11.24 13:34
|buy
|820
|13.00
|1.9330
|1.9270
|2.1330
|1640
|2006.11.24 13:35
|close
|820
|13.00
|1.9327
|1.9270
|2.1330
|-390.00
|127104.60
|1641
|2006.11.24 13:38
|buy
|821
|13.00
|1.9324
|1.9264
|2.1324
|1642
|2006.11.24 13:38
|close
|821
|13.00
|1.9321
|1.9264
|2.1324
|-390.00
|126714.60
|1643
|2006.11.24 13:38
|buy
|822
|13.00
|1.9325
|1.9265
|2.1325
|1644
|2006.11.24 13:38
|close
|822
|13.00
|1.9322
|1.9265
|2.1325
|-390.00
|126324.60
|1645
|2006.11.24 13:40
|buy
|823
|13.00
|1.9324
|1.9264
|2.1324
|1646
|2006.11.24 13:43
|close
|823
|13.00
|1.9322
|1.9264
|2.1324
|-260.00
|126064.60
|1647
|2006.11.24 13:44
|buy
|824
|13.00
|1.9326
|1.9266
|2.1326
|1648
|2006.11.24 13:45
|close
|824
|13.00
|1.9324
|1.9266
|2.1326
|-260.00
|125804.60
|1649
|2006.11.24 13:47
|buy
|825
|13.00
|1.9329
|1.9269
|2.1329
|1650
|2006.11.24 13:51
|close
|825
|13.00
|1.9330
|1.9269
|2.1329
|130.00
|125934.60
|1651
|2006.11.24 13:53
|buy
|826
|13.00
|1.9333
|1.9273
|2.1333
|1652
|2006.11.24 13:53
|close
|826
|13.00
|1.9330
|1.9273
|2.1333
|-390.00
|125544.60
|1653
|2006.11.24 13:54
|buy
|827
|13.00
|1.9333
|1.9273
|2.1333
|1654
|2006.11.24 13:56
|close
|827
|13.00
|1.9330
|1.9273
|2.1333
|-390.00
|125154.60
|1655
|2006.11.24 13:58
|buy
|828
|13.00
|1.9333
|1.9273
|2.1333
|1656
|2006.11.24 13:58
|close
|828
|13.00
|1.9330
|1.9273
|2.1333
|-390.00
|124764.60
|1657
|2006.11.24 13:59
|buy
|829
|13.00
|1.9332
|1.9272
|2.1332
|1658
|2006.11.24 13:59
|close
|829
|13.00
|1.9329
|1.9272
|2.1332
|-390.00
|124374.60
|1659
|2006.11.24 14:07
|sell
|830
|13.00
|1.9319
|1.9379
|1.7319
|1660
|2006.11.24 14:13
|close
|830
|13.00
|1.9319
|1.9379
|1.7319
|0.00
|124374.60
|1661
|2006.11.24 14:14
|sell
|831
|13.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1662
|2006.11.24 14:15
|close
|831
|13.00
|1.9320
|1.9375
|1.7315
|-650.00
|123724.60
|1663
|2006.11.24 14:15
|sell
|832
|13.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1664
|2006.11.24 14:17
|close
|832
|13.00
|1.9318
|1.9375
|1.7315
|-390.00
|123334.60
|1665
|2006.11.24 14:17
|sell
|833
|13.00
|1.9314
|1.9374
|1.7314
|1666
|2006.11.24 14:17
|close
|833
|13.00
|1.9318
|1.9374
|1.7314
|-520.00
|122814.60
|1667
|2006.11.24 14:17
|sell
|834
|13.00
|1.9312
|1.9372
|1.7312
|1668
|2006.11.24 14:19
|close
|834
|13.00
|1.9317
|1.9372
|1.7312
|-650.00
|122164.60
|1669
|2006.11.24 14:20
|sell
|835
|13.00
|1.9314
|1.9374
|1.7314
|1670
|2006.11.24 14:20
|close
|835
|13.00
|1.9317
|1.9374
|1.7314
|-390.00
|121774.60
|1671
|2006.11.24 14:20
|sell
|836
|13.00
|1.9313
|1.9373
|1.7313
|1672
|2006.11.24 14:22
|close
|836
|13.00
|1.9315
|1.9373
|1.7313
|-260.00
|121514.60
|1673
|2006.11.24 14:22
|sell
|837
|13.00
|1.9313
|1.9373
|1.7313
|1674
|2006.11.24 14:24
|close
|837
|13.00
|1.9317
|1.9373
|1.7313
|-520.00
|120994.60
|1675
|2006.11.24 14:26
|sell
|838
|13.00
|1.9314
|1.9374
|1.7314
|1676
|2006.11.24 14:29
|close
|838
|13.00
|1.9316
|1.9374
|1.7314
|-260.00
|120734.60
|1677
|2006.11.24 14:32
|sell
|839
|13.00
|1.9314
|1.9374
|1.7314
|1678
|2006.11.24 14:35
|close
|839
|13.00
|1.9318
|1.9374
|1.7314
|-520.00
|120214.60
|1679
|2006.11.24 14:36
|sell
|840
|13.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1680
|2006.11.24 14:36
|close
|840
|13.00
|1.9318
|1.9375
|1.7315
|-390.00
|119824.60
|1681
|2006.11.24 14:37
|buy
|841
|12.00
|1.9323
|1.9263
|2.1323
|1682
|2006.11.24 14:42
|close
|841
|12.00
|1.9327
|1.9263
|2.1323
|480.00
|120304.60
|1683
|2006.11.24 14:42
|buy
|842
|13.00
|1.9331
|1.9271
|2.1331
|1684
|2006.11.24 14:42
|close
|842
|13.00
|1.9328
|1.9271
|2.1331
|-390.00
|119914.60
|1685
|2006.11.24 14:46
|buy
|843
|12.00
|1.9327
|1.9267
|2.1327
|1686
|2006.11.24 14:46
|close
|843
|12.00
|1.9325
|1.9267
|2.1327
|-240.00
|119674.60
|1687
|2006.11.24 14:48
|buy
|844
|12.00
|1.9328
|1.9268
|2.1328
|1688
|2006.11.24 14:50
|close
|844
|12.00
|1.9326
|1.9268
|2.1328
|-240.00
|119434.60
|1689
|2006.11.24 14:53
|buy
|845
|12.00
|1.9328
|1.9268
|2.1328
|1690
|2006.11.24 14:56
|close
|845
|12.00
|1.9327
|1.9268
|2.1328
|-120.00
|119314.60
|1691
|2006.11.24 15:01
|sell
|846
|12.00
|1.9318
|1.9378
|1.7318
|1692
|2006.11.24 15:01
|close
|846
|12.00
|1.9323
|1.9378
|1.7318
|-600.00
|118714.60
|1693
|2006.11.24 15:04
|sell
|847
|12.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1694
|2006.11.24 15:06
|close
|847
|12.00
|1.9318
|1.9375
|1.7315
|-360.00
|118354.60
|1695
|2006.11.24 15:10
|sell
|848
|12.00
|1.9318
|1.9378
|1.7318
|1696
|2006.11.24 15:13
|close
|848
|12.00
|1.9322
|1.9378
|1.7318
|-480.00
|117874.60
|1697
|2006.11.24 15:16
|buy
|849
|12.00
|1.9328
|1.9268
|2.1328
|1698
|2006.11.24 15:22
|close
|849
|12.00
|1.9329
|1.9268
|2.1328
|120.00
|117994.60
|1699
|2006.11.24 15:25
|sell
|850
|12.00
|1.9316
|1.9376
|1.7316
|1700
|2006.11.24 15:27
|close
|850
|12.00
|1.9322
|1.9376
|1.7316
|-720.00
|117274.60
|1701
|2006.11.24 15:33
|buy
|851
|12.00
|1.9324
|1.9264
|2.1324
|1702
|2006.11.24 15:38
|close
|851
|12.00
|1.9324
|1.9264
|2.1324
|0.00
|117274.60
|1703
|2006.11.24 15:43
|sell
|852
|12.00
|1.9320
|1.9380
|1.7320
|1704
|2006.11.24 15:45
|close
|852
|12.00
|1.9320
|1.9380
|1.7320
|0.00
|117274.60
|1705
|2006.11.24 15:46
|sell
|853
|12.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1706
|2006.11.24 15:48
|close
|853
|12.00
|1.9320
|1.9375
|1.7315
|-600.00
|116674.60
|1707
|2006.11.24 15:48
|sell
|854
|12.00
|1.9314
|1.9374
|1.7314
|1708
|2006.11.24 15:49
|close
|854
|12.00
|1.9319
|1.9374
|1.7314
|-600.00
|116074.60
|1709
|2006.11.24 15:51
|sell
|855
|12.00
|1.9316
|1.9376
|1.7316
|1710
|2006.11.24 15:51
|close
|855
|12.00
|1.9319
|1.9376
|1.7316
|-360.00
|115714.60
|1711
|2006.11.24 15:51
|sell
|856
|12.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1712
|2006.11.24 15:54
|close
|856
|12.00
|1.9317
|1.9375
|1.7315
|-240.00
|115474.60
|1713
|2006.11.24 15:57
|sell
|857
|12.00
|1.9319
|1.9379
|1.7319
|1714
|2006.11.24 16:00
|close
|857
|12.00
|1.9321
|1.9379
|1.7319
|-240.00
|115234.60
|1715
|2006.11.24 16:00
|sell
|858
|12.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1716
|2006.11.24 16:00
|close
|858
|12.00
|1.9318
|1.9375
|1.7315
|-360.00
|114874.60
|1717
|2006.11.24 16:01
|sell
|859
|12.00
|1.9316
|1.9376
|1.7316
|1718
|2006.11.24 16:03
|close
|859
|12.00
|1.9319
|1.9376
|1.7316
|-360.00
|114514.60
|1719
|2006.11.24 16:03
|sell
|860
|12.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1720
|2006.11.24 16:03
|close
|860
|12.00
|1.9318
|1.9375
|1.7315
|-360.00
|114154.60
|1721
|2006.11.24 16:04
|sell
|861
|12.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1722
|2006.11.24 16:07
|close
|861
|12.00
|1.9317
|1.9375
|1.7315
|-240.00
|113914.60
|1723
|2006.11.24 16:08
|sell
|862
|12.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1724
|2006.11.24 16:08
|close
|862
|12.00
|1.9317
|1.9375
|1.7315
|-240.00
|113674.60
|1725
|2006.11.24 16:10
|sell
|863
|12.00
|1.9313
|1.9373
|1.7313
|1726
|2006.11.24 16:11
|close
|863
|12.00
|1.9317
|1.9373
|1.7313
|-480.00
|113194.60
|1727
|2006.11.24 16:11
|sell
|864
|12.00
|1.9314
|1.9374
|1.7314
|1728
|2006.11.24 16:12
|close
|864
|12.00
|1.9317
|1.9374
|1.7314
|-360.00
|112834.60
|1729
|2006.11.24 16:12
|sell
|865
|12.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1730
|2006.11.24 16:14
|close
|865
|12.00
|1.9318
|1.9375
|1.7315
|-360.00
|112474.60
|1731
|2006.11.24 16:16
|sell
|866
|12.00
|1.9313
|1.9373
|1.7313
|1732
|2006.11.24 16:20
|close
|866
|12.00
|1.9316
|1.9373
|1.7313
|-360.00
|112114.60
|1733
|2006.11.24 16:23
|sell
|867
|12.00
|1.9313
|1.9373
|1.7313
|1734
|2006.11.24 16:24
|close
|867
|12.00
|1.9316
|1.9373
|1.7313
|-360.00
|111754.60
|1735
|2006.11.24 16:25
|sell
|868
|12.00
|1.9314
|1.9374
|1.7314
|1736
|2006.11.24 16:29
|close
|868
|12.00
|1.9317
|1.9374
|1.7314
|-360.00
|111394.60
|1737
|2006.11.24 16:36
|buy
|869
|12.00
|1.9320
|1.9260
|2.1320
|1738
|2006.11.24 16:39
|close
|869
|12.00
|1.9319
|1.9260
|2.1320
|-120.00
|111274.60
|1739
|2006.11.24 16:44
|sell
|870
|12.00
|1.9311
|1.9371
|1.7311
|1740
|2006.11.24 16:46
|close
|870
|12.00
|1.9315
|1.9371
|1.7311
|-480.00
|110794.60
|1741
|2006.11.24 16:46
|sell
|871
|12.00
|1.9310
|1.9370
|1.7310
|1742
|2006.11.24 16:46
|close
|871
|12.00
|1.9315
|1.9370
|1.7310
|-600.00
|110194.60
|1743
|2006.11.24 16:48
|sell
|872
|12.00
|1.9310
|1.9370
|1.7310
|1744
|2006.11.24 16:48
|close
|872
|12.00
|1.9313
|1.9370
|1.7310
|-360.00
|109834.60
|1745
|2006.11.24 16:56
|sell
|873
|11.00
|1.9311
|1.9371
|1.7311
|1746
|2006.11.24 16:57
|close
|873
|11.00
|1.9315
|1.9371
|1.7311
|-440.00
|109394.60
|1747
|2006.11.24 16:57
|sell
|874
|11.00
|1.9313
|1.9373
|1.7313
|1748
|2006.11.24 16:58
|close
|874
|11.00
|1.9315
|1.9373
|1.7313
|-220.00
|109174.60
|1749
|2006.11.24 17:00
|sell
|875
|11.00
|1.9313
|1.9373
|1.7313
|1750
|2006.11.24 17:00
|close
|875
|11.00
|1.9317
|1.9373
|1.7313
|-440.00
|108734.60
|1751
|2006.11.24 17:00
|sell
|876
|11.00
|1.9313
|1.9373
|1.7313
|1752
|2006.11.24 17:00
|close
|876
|11.00
|1.9318
|1.9373
|1.7313
|-550.00
|108184.60
|1753
|2006.11.24 17:01
|sell
|877
|11.00
|1.9314
|1.9374
|1.7314
|1754
|2006.11.24 17:01
|close
|877
|11.00
|1.9317
|1.9374
|1.7314
|-330.00
|107854.60
|1755
|2006.11.24 17:03
|buy
|878
|11.00
|1.9320
|1.9260
|2.1320
|1756
|2006.11.24 17:06
|close
|878
|11.00
|1.9318
|1.9260
|2.1320
|-220.00
|107634.60
|1757
|2006.11.24 17:06
|buy
|879
|11.00
|1.9321
|1.9261
|2.1321
|1758
|2006.11.24 17:10
|close
|879
|11.00
|1.9321
|1.9261
|2.1321
|0.00
|107634.60
|1759
|2006.11.24 17:10
|buy
|880
|11.00
|1.9323
|1.9263
|2.1323
|1760
|2006.11.24 17:11
|close
|880
|11.00
|1.9321
|1.9263
|2.1323
|-220.00
|107414.60
|1761
|2006.11.24 17:12
|buy
|881
|11.00
|1.9323
|1.9263
|2.1323
|1762
|2006.11.24 17:12
|close
|881
|11.00
|1.9321
|1.9263
|2.1323
|-220.00
|107194.60
|1763
|2006.11.24 17:16
|buy
|882
|11.00
|1.9323
|1.9263
|2.1323
|1764
|2006.11.24 17:17
|close
|882
|11.00
|1.9320
|1.9263
|2.1323
|-330.00
|106864.60
|1765
|2006.11.24 17:17
|buy
|883
|11.00
|1.9323
|1.9263
|2.1323
|1766
|2006.11.24 17:17
|close
|883
|11.00
|1.9319
|1.9263
|2.1323
|-440.00
|106424.60
|1767
|2006.11.24 17:18
|buy
|884
|11.00
|1.9322
|1.9262
|2.1322
|1768
|2006.11.24 17:18
|close
|884
|11.00
|1.9319
|1.9262
|2.1322
|-330.00
|106094.60
|1769
|2006.11.24 17:18
|buy
|885
|11.00
|1.9322
|1.9262
|2.1322
|1770
|2006.11.24 17:19
|close
|885
|11.00
|1.9319
|1.9262
|2.1322
|-330.00
|105764.60
|1771
|2006.11.24 17:20
|buy
|886
|11.00
|1.9323
|1.9263
|2.1323
|1772
|2006.11.24 17:22
|close
|886
|11.00
|1.9320
|1.9263
|2.1323
|-330.00
|105434.60
|1773
|2006.11.24 17:22
|buy
|887
|11.00
|1.9322
|1.9262
|2.1322
|1774
|2006.11.24 17:24
|close
|887
|11.00
|1.9321
|1.9262
|2.1322
|-110.00
|105324.60
|1775
|2006.11.24 17:25
|buy
|888
|11.00
|1.9324
|1.9264
|2.1324
|1776
|2006.11.24 17:30
|close
|888
|11.00
|1.9324
|1.9264
|2.1324
|0.00
|105324.60
|1777
|2006.11.24 17:30
|buy
|889
|11.00
|1.9329
|1.9269
|2.1329
|1778
|2006.11.24 17:32
|close
|889
|11.00
|1.9325
|1.9269
|2.1329
|-440.00
|104884.60
|1779
|2006.11.24 17:33
|buy
|890
|11.00
|1.9329
|1.9269
|2.1329
|1780
|2006.11.24 17:33
|close
|890
|11.00
|1.9324
|1.9269
|2.1329
|-550.00
|104334.60
|1781
|2006.11.24 17:40
|buy
|891
|11.00
|1.9325
|1.9265
|2.1325
|1782
|2006.11.24 17:41
|close
|891
|11.00
|1.9323
|1.9265
|2.1325
|-220.00
|104114.60
|1783
|2006.11.24 17:42
|buy
|892
|11.00
|1.9325
|1.9265
|2.1325
|1784
|2006.11.24 17:42
|close
|892
|11.00
|1.9322
|1.9265
|2.1325
|-330.00
|103784.60
|1785
|2006.11.24 17:45
|sell
|893
|11.00
|1.9318
|1.9378
|1.7318
|1786
|2006.11.24 17:51
|close
|893
|11.00
|1.9315
|1.9378
|1.7318
|330.00
|104114.60
|1787
|2006.11.24 17:54
|sell
|894
|11.00
|1.9314
|1.9374
|1.7314
|1788
|2006.11.24 17:54
|close
|894
|11.00
|1.9318
|1.9374
|1.7314
|-440.00
|103674.60
|1789
|2006.11.24 17:55
|sell
|895
|11.00
|1.9314
|1.9374
|1.7314
|1790
|2006.11.24 17:56
|close
|895
|11.00
|1.9317
|1.9374
|1.7314
|-330.00
|103344.60
|1791
|2006.11.24 18:01
|sell
|896
|11.00
|1.9317
|1.9377
|1.7317
|1792
|2006.11.24 18:02
|close
|896
|11.00
|1.9321
|1.9377
|1.7317
|-440.00
|102904.60
|1793
|2006.11.24 18:06
|buy
|897
|11.00
|1.9322
|1.9262
|2.1322
|1794
|2006.11.24 18:07
|close
|897
|11.00
|1.9319
|1.9262
|2.1322
|-330.00
|102574.60
|1795
|2006.11.24 18:09
|sell
|898
|11.00
|1.9315
|1.9375
|1.7315
|1796
|2006.11.24 18:16
|close
|898
|11.00
|1.9319
|1.9375
|1.7315
|-440.00
|102134.60
|1797
|2006.11.24 18:16
|sell
|899
|11.00
|1.9316
|1.9376
|1.7316
|1798
|2006.11.24 18:16
|close
|899
|11.00
|1.9320
|1.9376
|1.7316
|-440.00
|101694.60
|1799
|2006.11.24 18:21
|sell
|900
|11.00
|1.9318
|1.9378
|1.7318
|1800
|2006.11.24 18:24
|close
|900
|11.00
|1.9320
|1.9378
|1.7318
|-220.00
|101474.60
|1801
|2006.11.24 18:29
|buy
|901
|11.00
|1.9320
|1.9260
|2.1320
|1802
|2006.11.24 18:31
|close
|901
|11.00
|1.9317
|1.9260
|2.1320
|-330.00
|101144.60
|1803
|2006.11.24 18:35
|sell
|902
|11.00
|1.9317
|1.9377
|1.7317
|1804
|2006.11.24 18:39
|close
|902
|11.00
|1.9318
|1.9377
|1.7317
|-110.00
|101034.60
|1805
|2006.11.24 18:39
|sell
|903
|11.00
|1.9316
|1.9376
|1.7316
|1806
|2006.11.24 18:46
|close
|903
|11.00
|1.9318
|1.9376
|1.7316
|-220.00
|100814.60
|1807
|2006.11.24 18:46
|sell
|904
|11.00
|1.9312
|1.9372
|1.7312
|1808
|2006.11.24 18:49
|close
|904
|11.00
|1.9318
|1.9372
|1.7312
|-660.00
|100154.60
|1809
|2006.11.24 18:58
|buy
|905
|11.00
|1.9321
|1.9261
|2.1321
|1810
|2006.11.24 19:00
|close
|905
|11.00
|1.9318
|1.9261
|2.1321
|-330.00
|99824.60
|1811
|2006.11.24 19:02
|buy
|906
|10.00
|1.9325
|1.9265
|2.1325
|1812
|2006.11.24 19:06
|close
|906
|10.00
|1.9326
|1.9265
|2.1325
|100.00
|99924.60
|1813
|2006.11.24 19:06
|buy
|907
|10.00
|1.9329
|1.9269
|2.1329
|1814
|2006.11.24 19:08
|close
|907
|10.00
|1.9327
|1.9269
|2.1329
|-200.00
|99724.60
|1815
|2006.11.24 19:08
|buy
|908
|10.00
|1.9330
|1.9270
|2.1330
|1816
|2006.11.24 19:12
|close
|908
|10.00
|1.9328
|1.9270
|2.1330
|-200.00
|99524.60
|1817
|2006.11.24 19:22
|buy
|909
|10.00
|1.9329
|1.9269
|2.1329
|1818
|2006.11.24 19:28
|close
|909
|10.00
|1.9327
|1.9269
|2.1329
|-200.00
|99324.60
|1819
|2006.11.24 19:29
|buy
|910
|10.00
|1.9330
|1.9270
|2.1330
|1820
|2006.11.24 19:32
|close
|910
|10.00
|1.9327
|1.9270
|2.1330
|-300.00
|99024.60
|1821
|2006.11.24 19:37
|buy
|911
|10.00
|1.9328
|1.9268
|2.1328
|1822
|2006.11.24 19:38
|close
|911
|10.00
|1.9325
|1.9268
|2.1328
|-300.00
|98724.60
|1823
|2006.11.24 20:20
|sell
|912
|10.00
|1.9321
|1.9381
|1.7321
|1824
|2006.11.24 20:25
|close
|912
|10.00
|1.9323
|1.9381
|1.7321
|-200.00
|98524.60
|1825
|2006.11.24 20:27
|sell
|913
|10.00
|1.9319
|1.9379
|1.7319
|1826
|2006.11.24 20:31
|close
|913
|10.00
|1.9320
|1.9379
|1.7319
|-100.00
|98424.60
|1827
|2006.11.24 20:44
|sell
|914
|10.00
|1.9318
|1.9378
|1.7318
|1828
|2006.11.24 20:45
|close
|914
|10.00
|1.9321
|1.9378
|1.7318
|-300.00
|98124.60
|1829
|2006.11.24 20:48
|sell
|915
|10.00
|1.9317
|1.9377
|1.7317
|1830
|2006.11.24 20:57
|close
|915
|10.00
|1.9318
|1.9377
|1.7317
|-100.00
|98024.60
|1831
|2006.11.24 20:57
|sell
|916
|10.00
|1.9316
|1.9376
|1.7316
|1832
|2006.11.24 20:58
|close
|916
|10.00
|1.9319
|1.9376
|1.7316
|-300.00
|97724.60
|1833
|2006.11.26 23:01
|buy
|917
|10.00
|1.9386
|1.9326
|2.1386
|1834
|2006.11.26 23:10
|close
|917
|10.00
|1.9387
|1.9326
|2.1386
|100.00
|97824.60
|1835
|2006.11.26 23:12
|buy
|918
|10.00
|1.9391
|1.9331
|2.1391
|1836
|2006.11.26 23:21
|close
|918
|10.00
|1.9394
|1.9331
|2.1391
|300.00
|98124.60
|1837
|2006.11.26 23:21
|buy
|919
|10.00
|1.9399
|1.9339
|2.1399
|1838
|2006.11.26 23:21
|close
|919
|10.00
|1.9395
|1.9339
|2.1399
|-400.00
|97724.60
|1839
|2006.11.26 23:22
|buy
|920
|10.00
|1.9398
|1.9338
|2.1398
|1840
|2006.11.26 23:26
|close
|920
|10.00
|1.9400
|1.9338
|2.1398
|200.00
|97924.60
|1841
|2006.11.26 23:29
|buy
|921
|10.00
|1.9405
|1.9345
|2.1405
|1842
|2006.11.26 23:31
|close
|921
|10.00
|1.9403
|1.9345
|2.1405
|-200.00
|97724.60
|1843
|2006.11.26 23:34
|buy
|922
|10.00
|1.9404
|1.9344
|2.1404
|1844
|2006.11.26 23:34
|close
|922
|10.00
|1.9402
|1.9344
|2.1404
|-200.00
|97524.60
|1845
|2006.11.26 23:37
|buy
|923
|10.00
|1.9403
|1.9343
|2.1403
|1846
|2006.11.26 23:41
|close
|923
|10.00
|1.9399
|1.9343
|2.1403
|-400.00
|97124.60
|1847
|2006.11.26 23:41
|buy
|924
|10.00
|1.9403
|1.9343
|2.1403
|1848
|2006.11.26 23:41
|close
|924
|10.00
|1.9398
|1.9343
|2.1403
|-500.00
|96624.60
|1849
|2006.11.26 23:44
|buy
|925
|10.00
|1.9402
|1.9342
|2.1402
|1850
|2006.11.26 23:46
|close
|925
|10.00
|1.9399
|1.9342
|2.1402
|-300.00
|96324.60
|1851
|2006.11.27 00:35
|buy
|926
|10.00
|1.9396
|1.9336
|2.1396
|1852
|2006.11.27 00:36
|close
|926
|10.00
|1.9393
|1.9336
|2.1396
|-300.00
|96024.60
|1853
|2006.11.27 01:39
|buy
|927
|10.00
|1.9385
|1.9325
|2.1385
|1854
|2006.11.27 01:51
|close
|927
|10.00
|1.9404
|1.9325
|2.1385
|1900.00
|97924.60
|1855
|2006.11.27 01:55
|buy
|928
|10.00
|1.9403
|1.9343
|2.1403
|1856
|2006.11.27 01:57
|close
|928
|10.00
|1.9400
|1.9343
|2.1403
|-300.00
|97624.60
|1857
|2006.11.27 01:59
|buy
|929
|10.00
|1.9402
|1.9342
|2.1402
|1858
|2006.11.27 02:05
|close
|929
|10.00
|1.9406
|1.9342
|2.1402
|400.00
|98024.60
|1859
|2006.11.27 02:11
|buy
|930
|10.00
|1.9404
|1.9344
|2.1404
|1860
|2006.11.27 02:12
|close
|930
|10.00
|1.9401
|1.9344
|2.1404
|-300.00
|97724.60
|1861
|2006.11.27 02:13
|buy
|931
|10.00
|1.9404
|1.9344
|2.1404
|1862
|2006.11.27 02:19
|close
|931
|10.00
|1.9404
|1.9344
|2.1404
|0.00
|97724.60
|1863
|2006.11.27 02:20
|buy
|932
|10.00
|1.9407
|1.9347
|2.1407
|1864
|2006.11.27 02:20
|close
|932
|10.00
|1.9403
|1.9347
|2.1407
|-400.00
|97324.60
|1865
|2006.11.27 02:40
|buy
|933
|10.00
|1.9405
|1.9345
|2.1405
|1866
|2006.11.27 02:41
|close
|933
|10.00
|1.9401
|1.9345
|2.1405
|-400.00
|96924.60
|1867
|2006.11.27 02:41
|buy
|934
|10.00
|1.9405
|1.9345
|2.1405
|1868
|2006.11.27 02:46
|close
|934
|10.00
|1.9401
|1.9345
|2.1405
|-400.00
|96524.60
|1869
|2006.11.27 03:55
|buy
|935
|10.00
|1.9397
|1.9337
|2.1397
|1870
|2006.11.27 03:59
|close
|935
|10.00
|1.9395
|1.9337
|2.1397
|-200.00
|96324.60
|1871
|2006.11.27 03:59
|buy
|936
|10.00
|1.9397
|1.9337
|2.1397
|1872
|2006.11.27 04:06
|close
|936
|10.00
|1.9396
|1.9337
|2.1397
|-100.00
|96224.60
|1873
|2006.11.27 04:10
|buy
|937
|10.00
|1.9398
|1.9338
|2.1398
|1874
|2006.11.27 04:10
|close
|937
|10.00
|1.9395
|1.9338
|2.1398
|-300.00
|95924.60
|1875
|2006.11.27 04:11
|buy
|938
|10.00
|1.9397
|1.9337
|2.1397
|1876
|2006.11.27 04:18
|close
|938
|10.00
|1.9397
|1.9337
|2.1397
|0.00
|95924.60
|1877
|2006.11.27 04:48
|sell
|939
|10.00
|1.9386
|1.9446
|1.7386
|1878
|2006.11.27 04:50
|close
|939
|10.00
|1.9388
|1.9446
|1.7386
|-200.00
|95724.60
|1879
|2006.11.27 04:50
|sell
|940
|10.00
|1.9386
|1.9446
|1.7386
|1880
|2006.11.27 04:57
|close
|940
|10.00
|1.9382
|1.9446
|1.7386
|400.00
|96124.60
|1881
|2006.11.27 04:57
|sell
|941
|10.00
|1.9379
|1.9439
|1.7379
|1882
|2006.11.27 04:59
|close
|941
|10.00
|1.9381
|1.9439
|1.7379
|-200.00
|95924.60
|1883
|2006.11.27 05:01
|sell
|942
|10.00
|1.9380
|1.9440
|1.7380
|1884
|2006.11.27 05:01
|close
|942
|10.00
|1.9382
|1.9440
|1.7380
|-200.00
|95724.60
|1885
|2006.11.27 05:02
|sell
|943
|10.00
|1.9380
|1.9440
|1.7380
|1886
|2006.11.27 05:04
|close
|943
|10.00
|1.9382
|1.9440
|1.7380
|-200.00
|95524.60
|1887
|2006.11.27 05:07
|sell
|944
|10.00
|1.9378
|1.9438
|1.7378
|1888
|2006.11.27 05:08
|close
|944
|10.00
|1.9382
|1.9438
|1.7378
|-400.00
|95124.60
|1889
|2006.11.27 05:08
|sell
|945
|10.00
|1.9378
|1.9438
|1.7378
|1890
|2006.11.27 05:08
|close
|945
|10.00
|1.9381
|1.9438
|1.7378
|-300.00
|94824.60
|1891
|2006.11.27 05:09
|sell
|946
|10.00
|1.9378
|1.9438
|1.7378
|1892
|2006.11.27 05:23
|close
|946
|10.00
|1.9378
|1.9438
|1.7378
|0.00
|94824.60
|1893
|2006.11.27 05:23
|sell
|947
|10.00
|1.9374
|1.9434
|1.7374
|1894
|2006.11.27 05:29
|close
|947
|10.00
|1.9360
|1.9434
|1.7374
|1400.00
|96224.60
|1895
|2006.11.27 05:37
|sell
|948
|10.00
|1.9371
|1.9431
|1.7371
|1896
|2006.11.27 05:37
|close
|948
|10.00
|1.9374
|1.9431
|1.7371
|-300.00
|95924.60
|1897
|2006.11.27 05:37
|sell
|949
|10.00
|1.9370
|1.9430
|1.7370
|1898
|2006.11.27 05:38
|close
|949
|10.00
|1.9373
|1.9430
|1.7370
|-300.00
|95624.60
|1899
|2006.11.27 05:39
|sell
|950
|10.00
|1.9369
|1.9429
|1.7369
|1900
|2006.11.27 05:49
|close
|950
|10.00
|1.9352
|1.9429
|1.7369
|1700.00
|97324.60
|1901
|2006.11.27 05:53
|sell
|951
|10.00
|1.9357
|1.9417
|1.7357
|1902
|2006.11.27 05:54
|close
|951
|10.00
|1.9361
|1.9417
|1.7357
|-400.00
|96924.60
|1903
|2006.11.27 05:57
|sell
|952
|10.00
|1.9360
|1.9420
|1.7360
|1904
|2006.11.27 05:57
|close
|952
|10.00
|1.9363
|1.9420
|1.7360
|-300.00
|96624.60
|1905
|2006.11.27 05:58
|sell
|953
|10.00
|1.9359
|1.9419
|1.7359
|1906
|2006.11.27 06:02
|close
|953
|10.00
|1.9359
|1.9419
|1.7359
|0.00
|96624.60
|1907
|2006.11.27 06:03
|sell
|954
|10.00
|1.9356
|1.9416
|1.7356
|1908
|2006.11.27 06:05
|close
|954
|10.00
|1.9359
|1.9416
|1.7356
|-300.00
|96324.60
|1909
|2006.11.27 06:28
|buy
|955
|10.00
|1.9378
|1.9318
|2.1378
|1910
|2006.11.27 06:34
|close
|955
|10.00
|1.9379
|1.9318
|2.1378
|100.00
|96424.60
|1911
|2006.11.27 06:40
|sell
|956
|10.00
|1.9357
|1.9417
|1.7357
|1912
|2006.11.27 06:45
|close
|956
|10.00
|1.9349
|1.9417
|1.7357
|800.00
|97224.60
|1913
|2006.11.27 06:46
|sell
|957
|10.00
|1.9347
|1.9407
|1.7347
|1914
|2006.11.27 06:46
|close
|957
|10.00
|1.9350
|1.9407
|1.7347
|-300.00
|96924.60
|1915
|2006.11.27 06:58
|buy
|958
|10.00
|1.9376
|1.9316
|2.1376
|1916
|2006.11.27 07:05
|close
|958
|10.00
|1.9373
|1.9316
|2.1376
|-300.00
|96624.60
|1917
|2006.11.27 07:06
|buy
|959
|10.00
|1.9380
|1.9320
|2.1380
|1918
|2006.11.27 07:10
|close
|959
|10.00
|1.9377
|1.9320
|2.1380
|-300.00
|96324.60
|1919
|2006.11.27 07:23
|sell
|960
|10.00
|1.9355
|1.9415
|1.7355
|1920
|2006.11.27 07:25
|close
|960
|10.00
|1.9365
|1.9415
|1.7355
|-1000.00
|95324.60
|1921
|2006.11.27 07:30
|buy
|961
|10.00
|1.9374
|1.9314
|2.1374
|1922
|2006.11.27 07:33
|close
|961
|10.00
|1.9372
|1.9314
|2.1374
|-200.00
|95124.60
|1923
|2006.11.27 07:35
|buy
|962
|10.00
|1.9375
|1.9315
|2.1375
|1924
|2006.11.27 07:39
|close
|962
|10.00
|1.9372
|1.9315
|2.1375
|-300.00
|94824.60
|1925
|2006.11.27 07:39
|buy
|963
|10.00
|1.9375
|1.9315
|2.1375
|1926
|2006.11.27 07:40
|close
|963
|10.00
|1.9372
|1.9315
|2.1375
|-300.00
|94524.60
|1927
|2006.11.27 07:46
|sell
|964
|10.00
|1.9369
|1.9429
|1.7369
|1928
|2006.11.27 07:47
|close
|964
|10.00
|1.9372
|1.9429
|1.7369
|-300.00
|94224.60
|1929
|2006.11.27 07:48
|buy
|965
|10.00
|1.9376
|1.9316
|2.1376
|1930
|2006.11.27 07:53
|close
|965
|10.00
|1.9383
|1.9316
|2.1376
|700.00
|94924.60
|1931
|2006.11.27 07:56
|buy
|966
|10.00
|1.9384
|1.9324
|2.1384
|1932
|2006.11.27 07:56
|close
|966
|10.00
|1.9380
|1.9324
|2.1384
|-400.00
|94524.60
|1933
|2006.11.27 08:01
|sell
|967
|10.00
|1.9366
|1.9426
|1.7366
|1934
|2006.11.27 08:02
|close
|967
|10.00
|1.9373
|1.9426
|1.7366
|-700.00
|93824.60
|1935
|2006.11.27 08:04
|sell
|968
|10.00
|1.9369
|1.9429
|1.7369
|1936
|2006.11.27 08:04
|close
|968
|10.00
|1.9375
|1.9429
|1.7369
|-600.00
|93224.60
|1937
|2006.11.27 08:04
|sell
|969
|10.00
|1.9368
|1.9428
|1.7368
|1938
|2006.11.27 08:04
|close
|969
|10.00
|1.9371
|1.9428
|1.7368
|-300.00
|92924.60
|1939
|2006.11.27 08:06
|sell
|970
|10.00
|1.9371
|1.9431
|1.7371
|1940
|2006.11.27 08:06
|close
|970
|10.00
|1.9374
|1.9431
|1.7371
|-300.00
|92624.60
|1941
|2006.11.27 08:08
|sell
|971
|10.00
|1.9371
|1.9431
|1.7371
|1942
|2006.11.27 08:09
|close
|971
|10.00
|1.9375
|1.9431
|1.7371
|-400.00
|92224.60
|1943
|2006.11.27 08:12
|buy
|972
|10.00
|1.9382
|1.9322
|2.1382
|1944
|2006.11.27 08:15
|close
|972
|10.00
|1.9384
|1.9322
|2.1382
|200.00
|92424.60
|1945
|2006.11.27 08:16
|buy
|973
|10.00
|1.9389
|1.9329
|2.1389
|1946
|2006.11.27 08:17
|close
|973
|10.00
|1.9385
|1.9329
|2.1389
|-400.00
|92024.60
|1947
|2006.11.27 08:17
|buy
|974
|10.00
|1.9389
|1.9329
|2.1389
|1948
|2006.11.27 08:18
|close
|974
|10.00
|1.9371
|1.9329
|2.1389
|-1800.00
|90224.60
|1949
|2006.11.27 08:22
|sell
|975
|10.00
|1.9370
|1.9430
|1.7370
|1950
|2006.11.27 08:23
|close
|975
|10.00
|1.9377
|1.9430
|1.7370
|-700.00
|89524.60
|1951
|2006.11.27 08:24
|sell
|976
|9.00
|1.9372
|1.9432
|1.7372
|1952
|2006.11.27 08:33
|close
|976
|9.00
|1.9350
|1.9432
|1.7372
|1980.00
|91504.60
|1953
|2006.11.27 08:38
|sell
|977
|10.00
|1.9353
|1.9413
|1.7353
|1954
|2006.11.27 08:38
|close
|977
|10.00
|1.9356
|1.9413
|1.7353
|-300.00
|91204.60
|1955
|2006.11.27 08:39
|sell
|978
|10.00
|1.9353
|1.9413
|1.7353
|1956
|2006.11.27 08:39
|close
|978
|10.00
|1.9360
|1.9413
|1.7353
|-700.00
|90504.60
|1957
|2006.11.27 08:45
|sell
|979
|10.00
|1.9363
|1.9423
|1.7363
|1958
|2006.11.27 09:00
|close
|979
|10.00
|1.9328
|1.9423
|1.7363
|3500.00
|94004.60
|1959
|2006.11.27 09:05
|sell
|980
|10.00
|1.9337
|1.9397
|1.7337
|1960
|2006.11.27 09:05
|close
|980
|10.00
|1.9340
|1.9397
|1.7337
|-300.00
|93704.60
|1961
|2006.11.27 09:07
|sell
|981
|10.00
|1.9338
|1.9398
|1.7338
|1962
|2006.11.27 09:11
|close
|981
|10.00
|1.9338
|1.9398
|1.7338
|0.00
|93704.60
|1963
|2006.11.27 09:15
|sell
|982
|10.00
|1.9338
|1.9398
|1.7338
|1964
|2006.11.27 09:16
|close
|982
|10.00
|1.9342
|1.9398
|1.7338
|-400.00
|93304.60
|1965
|2006.11.27 09:18
|sell
|983
|10.00
|1.9341
|1.9401
|1.7341
|1966
|2006.11.27 09:19
|close
|983
|10.00
|1.9344
|1.9401
|1.7341
|-300.00
|93004.60
|1967
|2006.11.27 09:19
|sell
|984
|10.00
|1.9339
|1.9399
|1.7339
|1968
|2006.11.27 09:19
|close
|984
|10.00
|1.9343
|1.9399
|1.7339
|-400.00
|92604.60
|1969
|2006.11.27 09:33
|buy
|985
|10.00
|1.9368
|1.9308
|2.1368
|1970
|2006.11.27 09:41
|close
|985
|10.00
|1.9373
|1.9308
|2.1368
|500.00
|93104.60
|1971
|2006.11.27 09:41
|buy
|986
|10.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|1972
|2006.11.27 09:41
|close
|986
|10.00
|1.9373
|1.9317
|2.1377
|-400.00
|92704.60
|1973
|2006.11.27 09:46
|buy
|987
|10.00
|1.9367
|1.9307
|2.1367
|1974
|2006.11.27 09:47
|close
|987
|10.00
|1.9365
|1.9307
|2.1367
|-200.00
|92504.60
|1975
|2006.11.27 09:48
|buy
|988
|10.00
|1.9369
|1.9309
|2.1369
|1976
|2006.11.27 09:50
|close
|988
|10.00
|1.9363
|1.9309
|2.1369
|-600.00
|91904.60
|1977
|2006.11.27 09:50
|buy
|989
|10.00
|1.9378
|1.9318
|2.1378
|1978
|2006.11.27 09:57
|close
|989
|10.00
|1.9385
|1.9318
|2.1378
|700.00
|92604.60
|1979
|2006.11.27 09:58
|buy
|990
|10.00
|1.9389
|1.9329
|2.1389
|1980
|2006.11.27 10:00
|close
|990
|10.00
|1.9387
|1.9329
|2.1389
|-200.00
|92404.60
|1981
|2006.11.27 10:00
|buy
|991
|10.00
|1.9391
|1.9331
|2.1391
|1982
|2006.11.27 10:00
|close
|991
|10.00
|1.9387
|1.9331
|2.1391
|-400.00
|92004.60
|1983
|2006.11.27 10:01
|buy
|992
|10.00
|1.9390
|1.9330
|2.1390
|1984
|2006.11.27 10:01
|close
|992
|10.00
|1.9387
|1.9330
|2.1390
|-300.00
|91704.60
|1985
|2006.11.27 10:01
|buy
|993
|10.00
|1.9391
|1.9331
|2.1391
|1986
|2006.11.27 10:01
|close
|993
|10.00
|1.9387
|1.9331
|2.1391
|-400.00
|91304.60
|1987
|2006.11.27 10:03
|buy
|994
|10.00
|1.9389
|1.9329
|2.1389
|1988
|2006.11.27 10:03
|close
|994
|10.00
|1.9386
|1.9329
|2.1389
|-300.00
|91004.60
|1989
|2006.11.27 10:07
|buy
|995
|10.00
|1.9389
|1.9329
|2.1389
|1990
|2006.11.27 10:08
|close
|995
|10.00
|1.9386
|1.9329
|2.1389
|-300.00
|90704.60
|1991
|2006.11.27 10:09
|buy
|996
|10.00
|1.9389
|1.9329
|2.1389
|1992
|2006.11.27 10:09
|close
|996
|10.00
|1.9385
|1.9329
|2.1389
|-400.00
|90304.60
|1993
|2006.11.27 10:17
|sell
|997
|10.00
|1.9363
|1.9423
|1.7363
|1994
|2006.11.27 10:19
|close
|997
|10.00
|1.9368
|1.9423
|1.7363
|-500.00
|89804.60
|1995
|2006.11.27 10:21
|sell
|998
|9.00
|1.9364
|1.9424
|1.7364
|1996
|2006.11.27 10:28
|close
|998
|9.00
|1.9360
|1.9424
|1.7364
|360.00
|90164.60
|1997
|2006.11.27 10:32
|sell
|999
|10.00
|1.9361
|1.9421
|1.7361
|1998
|2006.11.27 10:32
|close
|999
|10.00
|1.9364
|1.9421
|1.7361
|-300.00
|89864.60
|1999
|2006.11.27 10:41
|buy
|1000
|9.00
|1.9373
|1.9313
|2.1373
|2000
|2006.11.27 10:44
|close
|1000
|9.00
|1.9368
|1.9313
|2.1373
|-450.00
|89414.60
|2001
|2006.11.27 10:48
|sell
|1001
|9.00
|1.9365
|1.9425
|1.7365
|2002
|2006.11.27 10:48
|close
|1001
|9.00
|1.9369
|1.9425
|1.7365
|-360.00
|89054.60
|2003
|2006.11.27 10:48
|sell
|1002
|9.00
|1.9363
|1.9423
|1.7363
|2004
|2006.11.27 10:48
|close
|1002
|9.00
|1.9366
|1.9423
|1.7363
|-270.00
|88784.60
|2005
|2006.11.27 10:51
|sell
|1003
|9.00
|1.9363
|1.9423
|1.7363
|2006
|2006.11.27 10:52
|close
|1003
|9.00
|1.9366
|1.9423
|1.7363
|-270.00
|88514.60
|2007
|2006.11.27 10:52
|sell
|1004
|9.00
|1.9362
|1.9422
|1.7362
|2008
|2006.11.27 10:56
|close
|1004
|9.00
|1.9366
|1.9422
|1.7362
|-360.00
|88154.60
|2009
|2006.11.27 10:58
|sell
|1005
|9.00
|1.9362
|1.9422
|1.7362
|2010
|2006.11.27 10:58
|close
|1005
|9.00
|1.9366
|1.9422
|1.7362
|-360.00
|87794.60
|2011
|2006.11.27 10:58
|sell
|1006
|9.00
|1.9361
|1.9421
|1.7361
|2012
|2006.11.27 10:59
|close
|1006
|9.00
|1.9365
|1.9421
|1.7361
|-360.00
|87434.60
|2013
|2006.11.27 11:01
|buy
|1007
|9.00
|1.9372
|1.9312
|2.1372
|2014
|2006.11.27 11:05
|close
|1007
|9.00
|1.9376
|1.9312
|2.1372
|360.00
|87794.60
|2015
|2006.11.27 11:09
|buy
|1008
|9.00
|1.9374
|1.9314
|2.1374
|2016
|2006.11.27 11:09
|close
|1008
|9.00
|1.9372
|1.9314
|2.1374
|-180.00
|87614.60
|2017
|2006.11.27 11:11
|buy
|1009
|9.00
|1.9373
|1.9313
|2.1373
|2018
|2006.11.27 11:18
|close
|1009
|9.00
|1.9377
|1.9313
|2.1373
|360.00
|87974.60
|2019
|2006.11.27 11:20
|buy
|1010
|9.00
|1.9375
|1.9315
|2.1375
|2020
|2006.11.27 11:22
|close
|1010
|9.00
|1.9373
|1.9315
|2.1375
|-180.00
|87794.60
|2021
|2006.11.27 11:22
|buy
|1011
|9.00
|1.9376
|1.9316
|2.1376
|2022
|2006.11.27 11:23
|close
|1011
|9.00
|1.9373
|1.9316
|2.1376
|-270.00
|87524.60
|2023
|2006.11.27 11:24
|buy
|1012
|9.00
|1.9375
|1.9315
|2.1375
|2024
|2006.11.27 11:27
|close
|1012
|9.00
|1.9374
|1.9315
|2.1375
|-90.00
|87434.60
|2025
|2006.11.27 11:35
|sell
|1013
|9.00
|1.9366
|1.9426
|1.7366
|2026
|2006.11.27 11:35
|close
|1013
|9.00
|1.9374
|1.9426
|1.7366
|-720.00
|86714.60
|2027
|2006.11.27 11:35
|sell
|1014
|9.00
|1.9365
|1.9425
|1.7365
|2028
|2006.11.27 11:35
|close
|1014
|9.00
|1.9374
|1.9425
|1.7365
|-810.00
|85904.60
|2029
|2006.11.27 11:39
|buy
|1015
|9.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2030
|2006.11.27 11:39
|close
|1015
|9.00
|1.9367
|1.9317
|2.1377
|-900.00
|85004.60
|2031
|2006.11.27 11:40
|sell
|1016
|9.00
|1.9365
|1.9425
|1.7365
|2032
|2006.11.27 11:41
|close
|1016
|9.00
|1.9372
|1.9425
|1.7365
|-630.00
|84374.60
|2033
|2006.11.27 11:56
|buy
|1017
|9.00
|1.9376
|1.9316
|2.1376
|2034
|2006.11.27 11:57
|close
|1017
|9.00
|1.9371
|1.9316
|2.1376
|-450.00
|83924.60
|2035
|2006.11.27 12:03
|sell
|1018
|9.00
|1.9370
|1.9430
|1.7370
|2036
|2006.11.27 12:04
|close
|1018
|9.00
|1.9371
|1.9430
|1.7370
|-90.00
|83834.60
|2037
|2006.11.27 12:07
|buy
|1019
|9.00
|1.9373
|1.9313
|2.1373
|2038
|2006.11.27 12:10
|close
|1019
|9.00
|1.9371
|1.9313
|2.1373
|-180.00
|83654.60
|2039
|2006.11.27 12:12
|sell
|1020
|9.00
|1.9369
|1.9429
|1.7369
|2040
|2006.11.27 12:21
|close
|1020
|9.00
|1.9369
|1.9429
|1.7369
|0.00
|83654.60
|2041
|2006.11.27 12:22
|sell
|1021
|9.00
|1.9367
|1.9427
|1.7367
|2042
|2006.11.27 12:22
|close
|1021
|9.00
|1.9370
|1.9427
|1.7367
|-270.00
|83384.60
|2043
|2006.11.27 12:23
|sell
|1022
|9.00
|1.9366
|1.9426
|1.7366
|2044
|2006.11.27 12:25
|close
|1022
|9.00
|1.9367
|1.9426
|1.7366
|-90.00
|83294.60
|2045
|2006.11.27 12:25
|sell
|1023
|9.00
|1.9364
|1.9424
|1.7364
|2046
|2006.11.27 12:29
|close
|1023
|9.00
|1.9362
|1.9424
|1.7364
|180.00
|83474.60
|2047
|2006.11.27 12:29
|sell
|1024
|9.00
|1.9359
|1.9419
|1.7359
|2048
|2006.11.27 12:31
|close
|1024
|9.00
|1.9363
|1.9419
|1.7359
|-360.00
|83114.60
|2049
|2006.11.27 12:35
|sell
|1025
|9.00
|1.9361
|1.9421
|1.7361
|2050
|2006.11.27 12:36
|close
|1025
|9.00
|1.9365
|1.9421
|1.7361
|-360.00
|82754.60
|2051
|2006.11.27 12:37
|sell
|1026
|9.00
|1.9362
|1.9422
|1.7362
|2052
|2006.11.27 12:37
|close
|1026
|9.00
|1.9366
|1.9422
|1.7362
|-360.00
|82394.60
|2053
|2006.11.27 12:37
|sell
|1027
|9.00
|1.9361
|1.9421
|1.7361
|2054
|2006.11.27 12:39
|close
|1027
|9.00
|1.9364
|1.9421
|1.7361
|-270.00
|82124.60
|2055
|2006.11.27 12:42
|sell
|1028
|9.00
|1.9364
|1.9424
|1.7364
|2056
|2006.11.27 12:44
|close
|1028
|9.00
|1.9366
|1.9424
|1.7364
|-180.00
|81944.60
|2057
|2006.11.27 12:45
|sell
|1029
|9.00
|1.9364
|1.9424
|1.7364
|2058
|2006.11.27 12:45
|close
|1029
|9.00
|1.9367
|1.9424
|1.7364
|-270.00
|81674.60
|2059
|2006.11.27 12:45
|sell
|1030
|9.00
|1.9364
|1.9424
|1.7364
|2060
|2006.11.27 12:49
|close
|1030
|9.00
|1.9362
|1.9424
|1.7364
|180.00
|81854.60
|2061
|2006.11.27 12:50
|sell
|1031
|9.00
|1.9359
|1.9419
|1.7359
|2062
|2006.11.27 12:56
|close
|1031
|9.00
|1.9355
|1.9419
|1.7359
|360.00
|82214.60
|2063
|2006.11.27 12:56
|sell
|1032
|9.00
|1.9351
|1.9411
|1.7351
|2064
|2006.11.27 13:02
|close
|1032
|9.00
|1.9346
|1.9411
|1.7351
|450.00
|82664.60
|2065
|2006.11.27 13:05
|sell
|1033
|9.00
|1.9345
|1.9405
|1.7345
|2066
|2006.11.27 13:07
|close
|1033
|9.00
|1.9347
|1.9405
|1.7345
|-180.00
|82484.60
|2067
|2006.11.27 13:07
|sell
|1034
|9.00
|1.9344
|1.9404
|1.7344
|2068
|2006.11.27 13:08
|close
|1034
|9.00
|1.9348
|1.9404
|1.7344
|-360.00
|82124.60
|2069
|2006.11.27 13:16
|sell
|1035
|9.00
|1.9349
|1.9409
|1.7349
|2070
|2006.11.27 13:16
|close
|1035
|9.00
|1.9353
|1.9409
|1.7349
|-360.00
|81764.60
|2071
|2006.11.27 13:17
|sell
|1036
|9.00
|1.9349
|1.9409
|1.7349
|2072
|2006.11.27 13:18
|close
|1036
|9.00
|1.9353
|1.9409
|1.7349
|-360.00
|81404.60
|2073
|2006.11.27 13:18
|sell
|1037
|9.00
|1.9348
|1.9408
|1.7348
|2074
|2006.11.27 13:19
|close
|1037
|9.00
|1.9351
|1.9408
|1.7348
|-270.00
|81134.60
|2075
|2006.11.27 13:25
|buy
|1038
|9.00
|1.9367
|1.9307
|2.1367
|2076
|2006.11.27 13:28
|close
|1038
|9.00
|1.9365
|1.9307
|2.1367
|-180.00
|80954.60
|2077
|2006.11.27 13:39
|sell
|1039
|9.00
|1.9352
|1.9412
|1.7352
|2078
|2006.11.27 13:42
|close
|1039
|9.00
|1.9351
|1.9412
|1.7352
|90.00
|81044.60
|2079
|2006.11.27 13:49
|sell
|1040
|9.00
|1.9355
|1.9415
|1.7355
|2080
|2006.11.27 13:50
|close
|1040
|9.00
|1.9357
|1.9415
|1.7355
|-180.00
|80864.60
|2081
|2006.11.27 13:50
|sell
|1041
|9.00
|1.9354
|1.9414
|1.7354
|2082
|2006.11.27 13:55
|close
|1041
|9.00
|1.9353
|1.9414
|1.7354
|90.00
|80954.60
|2083
|2006.11.27 13:56
|sell
|1042
|9.00
|1.9348
|1.9408
|1.7348
|2084
|2006.11.27 13:58
|close
|1042
|9.00
|1.9351
|1.9408
|1.7348
|-270.00
|80684.60
|2085
|2006.11.27 13:59
|sell
|1043
|9.00
|1.9349
|1.9409
|1.7349
|2086
|2006.11.27 14:02
|close
|1043
|9.00
|1.9348
|1.9409
|1.7349
|90.00
|80774.60
|2087
|2006.11.27 14:07
|sell
|1044
|9.00
|1.9350
|1.9410
|1.7350
|2088
|2006.11.27 14:07
|close
|1044
|9.00
|1.9354
|1.9410
|1.7350
|-360.00
|80414.60
|2089
|2006.11.27 14:10
|sell
|1045
|9.00
|1.9349
|1.9409
|1.7349
|2090
|2006.11.27 14:15
|close
|1045
|9.00
|1.9349
|1.9409
|1.7349
|0.00
|80414.60
|2091
|2006.11.27 14:16
|sell
|1046
|9.00
|1.9344
|1.9404
|1.7344
|2092
|2006.11.27 14:17
|close
|1046
|9.00
|1.9348
|1.9404
|1.7344
|-360.00
|80054.60
|2093
|2006.11.27 14:22
|sell
|1047
|9.00
|1.9349
|1.9409
|1.7349
|2094
|2006.11.27 14:22
|close
|1047
|9.00
|1.9352
|1.9409
|1.7349
|-270.00
|79784.60
|2095
|2006.11.27 14:22
|sell
|1048
|8.00
|1.9349
|1.9409
|1.7349
|2096
|2006.11.27 14:23
|close
|1048
|8.00
|1.9352
|1.9409
|1.7349
|-240.00
|79544.60
|2097
|2006.11.27 14:25
|buy
|1049
|8.00
|1.9359
|1.9299
|2.1359
|2098
|2006.11.27 14:27
|close
|1049
|8.00
|1.9360
|1.9299
|2.1359
|80.00
|79624.60
|2099
|2006.11.27 14:27
|buy
|1050
|8.00
|1.9364
|1.9304
|2.1364
|2100
|2006.11.27 14:27
|close
|1050
|8.00
|1.9357
|1.9304
|2.1364
|-560.00
|79064.60
|2101
|2006.11.27 14:29
|buy
|1051
|8.00
|1.9361
|1.9301
|2.1361
|2102
|2006.11.27 14:29
|close
|1051
|8.00
|1.9356
|1.9301
|2.1361
|-400.00
|78664.60
|2103
|2006.11.27 14:31
|buy
|1052
|8.00
|1.9367
|1.9307
|2.1367
|2104
|2006.11.27 14:33
|close
|1052
|8.00
|1.9360
|1.9307
|2.1367
|-560.00
|78104.60
|2105
|2006.11.27 14:41
|buy
|1053
|8.00
|1.9363
|1.9303
|2.1363
|2106
|2006.11.27 14:44
|close
|1053
|8.00
|1.9358
|1.9303
|2.1363
|-400.00
|77704.60
|2107
|2006.11.27 14:47
|buy
|1054
|8.00
|1.9361
|1.9301
|2.1361
|2108
|2006.11.27 14:52
|close
|1054
|8.00
|1.9360
|1.9301
|2.1361
|-80.00
|77624.60
|2109
|2006.11.27 14:55
|buy
|1055
|8.00
|1.9363
|1.9303
|2.1363
|2110
|2006.11.27 14:55
|close
|1055
|8.00
|1.9359
|1.9303
|2.1363
|-320.00
|77304.60
|2111
|2006.11.27 14:58
|buy
|1056
|8.00
|1.9362
|1.9302
|2.1362
|2112
|2006.11.27 15:01
|close
|1056
|8.00
|1.9360
|1.9302
|2.1362
|-160.00
|77144.60
|2113
|2006.11.27 15:03
|buy
|1057
|8.00
|1.9366
|1.9306
|2.1366
|2114
|2006.11.27 15:05
|close
|1057
|8.00
|1.9360
|1.9306
|2.1366
|-480.00
|76664.60
|2115
|2006.11.27 15:10
|buy
|1058
|8.00
|1.9361
|1.9301
|2.1361
|2116
|2006.11.27 15:11
|close
|1058
|8.00
|1.9358
|1.9301
|2.1361
|-240.00
|76424.60
|2117
|2006.11.27 15:14
|buy
|1059
|8.00
|1.9365
|1.9305
|2.1365
|2118
|2006.11.27 15:22
|close
|1059
|8.00
|1.9375
|1.9305
|2.1365
|800.00
|77224.60
|2119
|2006.11.27 15:23
|buy
|1060
|8.00
|1.9379
|1.9319
|2.1379
|2120
|2006.11.27 15:28
|close
|1060
|8.00
|1.9386
|1.9319
|2.1379
|560.00
|77784.60
|2121
|2006.11.27 15:31
|buy
|1061
|8.00
|1.9386
|1.9326
|2.1386
|2122
|2006.11.27 15:31
|close
|1061
|8.00
|1.9381
|1.9326
|2.1386
|-400.00
|77384.60
|2123
|2006.11.27 15:31
|buy
|1062
|8.00
|1.9386
|1.9326
|2.1386
|2124
|2006.11.27 15:32
|close
|1062
|8.00
|1.9382
|1.9326
|2.1386
|-320.00
|77064.60
|2125
|2006.11.27 15:36
|buy
|1063
|8.00
|1.9382
|1.9322
|2.1382
|2126
|2006.11.27 15:36
|close
|1063
|8.00
|1.9380
|1.9322
|2.1382
|-160.00
|76904.60
|2127
|2006.11.27 15:38
|buy
|1064
|8.00
|1.9381
|1.9321
|2.1381
|2128
|2006.11.27 15:38
|close
|1064
|8.00
|1.9377
|1.9321
|2.1381
|-320.00
|76584.60
|2129
|2006.11.27 16:02
|sell
|1065
|8.00
|1.9362
|1.9422
|1.7362
|2130
|2006.11.27 16:04
|close
|1065
|8.00
|1.9365
|1.9422
|1.7362
|-240.00
|76344.60
|2131
|2006.11.27 16:17
|sell
|1066
|8.00
|1.9363
|1.9423
|1.7363
|2132
|2006.11.27 16:18
|close
|1066
|8.00
|1.9366
|1.9423
|1.7363
|-240.00
|76104.60
|2133
|2006.11.27 16:20
|buy
|1067
|8.00
|1.9370
|1.9310
|2.1370
|2134
|2006.11.27 16:26
|close
|1067
|8.00
|1.9368
|1.9310
|2.1370
|-160.00
|75944.60
|2135
|2006.11.27 16:27
|buy
|1068
|8.00
|1.9371
|1.9311
|2.1371
|2136
|2006.11.27 16:29
|close
|1068
|8.00
|1.9368
|1.9311
|2.1371
|-240.00
|75704.60
|2137
|2006.11.27 16:29
|buy
|1069
|8.00
|1.9370
|1.9310
|2.1370
|2138
|2006.11.27 16:34
|close
|1069
|8.00
|1.9371
|1.9310
|2.1370
|80.00
|75784.60
|2139
|2006.11.27 16:35
|buy
|1070
|8.00
|1.9374
|1.9314
|2.1374
|2140
|2006.11.27 16:39
|close
|1070
|8.00
|1.9372
|1.9314
|2.1374
|-160.00
|75624.60
|2141
|2006.11.27 16:53
|sell
|1071
|8.00
|1.9363
|1.9423
|1.7363
|2142
|2006.11.27 16:55
|close
|1071
|8.00
|1.9367
|1.9423
|1.7363
|-320.00
|75304.60
|2143
|2006.11.27 16:55
|sell
|1072
|8.00
|1.9364
|1.9424
|1.7364
|2144
|2006.11.27 16:55
|close
|1072
|8.00
|1.9367
|1.9424
|1.7364
|-240.00
|75064.60
|2145
|2006.11.27 17:04
|sell
|1073
|8.00
|1.9361
|1.9421
|1.7361
|2146
|2006.11.27 17:06
|close
|1073
|8.00
|1.9366
|1.9421
|1.7361
|-400.00
|74664.60
|2147
|2006.11.27 17:13
|sell
|1074
|8.00
|1.9362
|1.9422
|1.7362
|2148
|2006.11.27 17:14
|close
|1074
|8.00
|1.9366
|1.9422
|1.7362
|-320.00
|74344.60
|2149
|2006.11.27 17:14
|sell
|1075
|8.00
|1.9363
|1.9423
|1.7363
|2150
|2006.11.27 17:15
|close
|1075
|8.00
|1.9366
|1.9423
|1.7363
|-240.00
|74104.60
|2151
|2006.11.27 17:18
|sell
|1076
|8.00
|1.9362
|1.9422
|1.7362
|2152
|2006.11.27 17:21
|close
|1076
|8.00
|1.9363
|1.9422
|1.7362
|-80.00
|74024.60
|2153
|2006.11.27 17:21
|sell
|1077
|8.00
|1.9361
|1.9421
|1.7361
|2154
|2006.11.27 17:25
|close
|1077
|8.00
|1.9362
|1.9421
|1.7361
|-80.00
|73944.60
|2155
|2006.11.27 17:25
|sell
|1078
|8.00
|1.9358
|1.9418
|1.7358
|2156
|2006.11.27 17:27
|close
|1078
|8.00
|1.9362
|1.9418
|1.7358
|-320.00
|73624.60
|2157
|2006.11.27 17:27
|sell
|1079
|8.00
|1.9358
|1.9418
|1.7358
|2158
|2006.11.27 17:29
|close
|1079
|8.00
|1.9361
|1.9418
|1.7358
|-240.00
|73384.60
|2159
|2006.11.27 17:31
|sell
|1080
|8.00
|1.9360
|1.9420
|1.7360
|2160
|2006.11.27 17:31
|close
|1080
|8.00
|1.9363
|1.9420
|1.7360
|-240.00
|73144.60
|2161
|2006.11.27 17:31
|sell
|1081
|8.00
|1.9359
|1.9419
|1.7359
|2162
|2006.11.27 17:33
|close
|1081
|8.00
|1.9364
|1.9419
|1.7359
|-400.00
|72744.60
|2163
|2006.11.27 17:35
|sell
|1082
|8.00
|1.9363
|1.9423
|1.7363
|2164
|2006.11.27 17:36
|close
|1082
|8.00
|1.9365
|1.9423
|1.7363
|-160.00
|72584.60
|2165
|2006.11.27 17:37
|buy
|1083
|8.00
|1.9367
|1.9307
|2.1367
|2166
|2006.11.27 17:38
|close
|1083
|8.00
|1.9363
|1.9307
|2.1367
|-320.00
|72264.60
|2167
|2006.11.27 17:48
|buy
|1084
|8.00
|1.9367
|1.9307
|2.1367
|2168
|2006.11.27 17:54
|close
|1084
|8.00
|1.9366
|1.9307
|2.1367
|-80.00
|72184.60
|2169
|2006.11.27 17:55
|buy
|1085
|8.00
|1.9369
|1.9309
|2.1369
|2170
|2006.11.27 17:56
|close
|1085
|8.00
|1.9366
|1.9309
|2.1369
|-240.00
|71944.60
|2171
|2006.11.27 18:01
|sell
|1086
|8.00
|1.9362
|1.9422
|1.7362
|2172
|2006.11.27 18:02
|close
|1086
|8.00
|1.9365
|1.9422
|1.7362
|-240.00
|71704.60
|2173
|2006.11.27 18:07
|sell
|1087
|8.00
|1.9362
|1.9422
|1.7362
|2174
|2006.11.27 18:08
|close
|1087
|8.00
|1.9366
|1.9422
|1.7362
|-320.00
|71384.60
|2175
|2006.11.27 18:09
|buy
|1088
|8.00
|1.9367
|1.9307
|2.1367
|2176
|2006.11.27 18:10
|close
|1088
|8.00
|1.9363
|1.9307
|2.1367
|-320.00
|71064.60
|2177
|2006.11.27 18:12
|buy
|1089
|8.00
|1.9369
|1.9309
|2.1369
|2178
|2006.11.27 18:19
|close
|1089
|8.00
|1.9370
|1.9309
|2.1369
|80.00
|71144.60
|2179
|2006.11.27 18:19
|buy
|1090
|8.00
|1.9373
|1.9313
|2.1373
|2180
|2006.11.27 18:20
|close
|1090
|8.00
|1.9370
|1.9313
|2.1373
|-240.00
|70904.60
|2181
|2006.11.27 18:20
|buy
|1091
|8.00
|1.9372
|1.9312
|2.1372
|2182
|2006.11.27 18:22
|close
|1091
|8.00
|1.9371
|1.9312
|2.1372
|-80.00
|70824.60
|2183
|2006.11.27 18:23
|buy
|1092
|8.00
|1.9374
|1.9314
|2.1374
|2184
|2006.11.27 18:26
|close
|1092
|8.00
|1.9370
|1.9314
|2.1374
|-320.00
|70504.60
|2185
|2006.11.27 18:29
|buy
|1093
|8.00
|1.9374
|1.9314
|2.1374
|2186
|2006.11.27 18:30
|close
|1093
|8.00
|1.9370
|1.9314
|2.1374
|-320.00
|70184.60
|2187
|2006.11.27 18:32
|buy
|1094
|8.00
|1.9375
|1.9315
|2.1375
|2188
|2006.11.27 18:39
|close
|1094
|8.00
|1.9374
|1.9315
|2.1375
|-80.00
|70104.60
|2189
|2006.11.27 18:39
|buy
|1095
|8.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2190
|2006.11.27 18:39
|close
|1095
|8.00
|1.9374
|1.9317
|2.1377
|-240.00
|69864.60
|2191
|2006.11.27 18:41
|buy
|1096
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2192
|2006.11.27 18:42
|close
|1096
|7.00
|1.9374
|1.9317
|2.1377
|-210.00
|69654.60
|2193
|2006.11.27 18:42
|buy
|1097
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2194
|2006.11.27 18:42
|close
|1097
|7.00
|1.9374
|1.9317
|2.1377
|-210.00
|69444.60
|2195
|2006.11.27 18:43
|buy
|1098
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2196
|2006.11.27 18:45
|close
|1098
|7.00
|1.9374
|1.9317
|2.1377
|-210.00
|69234.60
|2197
|2006.11.27 18:48
|buy
|1099
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2198
|2006.11.27 18:50
|close
|1099
|7.00
|1.9375
|1.9317
|2.1377
|-140.00
|69094.60
|2199
|2006.11.27 18:54
|buy
|1100
|7.00
|1.9376
|1.9316
|2.1376
|2200
|2006.11.27 18:56
|close
|1100
|7.00
|1.9375
|1.9316
|2.1376
|-70.00
|69024.60
|2201
|2006.11.27 18:56
|buy
|1101
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2202
|2006.11.27 18:57
|close
|1101
|7.00
|1.9375
|1.9317
|2.1377
|-140.00
|68884.60
|2203
|2006.11.27 18:58
|buy
|1102
|7.00
|1.9378
|1.9318
|2.1378
|2204
|2006.11.27 18:59
|close
|1102
|7.00
|1.9375
|1.9318
|2.1378
|-210.00
|68674.60
|2205
|2006.11.27 19:02
|buy
|1103
|7.00
|1.9378
|1.9318
|2.1378
|2206
|2006.11.27 19:10
|close
|1103
|7.00
|1.9378
|1.9318
|2.1378
|0.00
|68674.60
|2207
|2006.11.27 19:11
|buy
|1104
|7.00
|1.9381
|1.9321
|2.1381
|2208
|2006.11.27 19:15
|close
|1104
|7.00
|1.9382
|1.9321
|2.1381
|70.00
|68744.60
|2209
|2006.11.27 19:18
|buy
|1105
|7.00
|1.9384
|1.9324
|2.1384
|2210
|2006.11.27 19:23
|close
|1105
|7.00
|1.9384
|1.9324
|2.1384
|0.00
|68744.60
|2211
|2006.11.27 19:34
|buy
|1106
|7.00
|1.9383
|1.9323
|2.1383
|2212
|2006.11.27 19:34
|close
|1106
|7.00
|1.9380
|1.9323
|2.1383
|-210.00
|68534.60
|2213
|2006.11.27 19:36
|buy
|1107
|7.00
|1.9382
|1.9322
|2.1382
|2214
|2006.11.27 19:38
|close
|1107
|7.00
|1.9379
|1.9322
|2.1382
|-210.00
|68324.60
|2215
|2006.11.27 20:00
|sell
|1108
|7.00
|1.9371
|1.9431
|1.7371
|2216
|2006.11.27 20:10
|close
|1108
|7.00
|1.9373
|1.9431
|1.7371
|-140.00
|68184.60
|2217
|2006.11.27 20:11
|sell
|1109
|7.00
|1.9370
|1.9430
|1.7370
|2218
|2006.11.27 20:12
|close
|1109
|7.00
|1.9373
|1.9430
|1.7370
|-210.00
|67974.60
|2219
|2006.11.27 20:28
|buy
|1110
|7.00
|1.9380
|1.9320
|2.1380
|2220
|2006.11.27 20:29
|close
|1110
|7.00
|1.9377
|1.9320
|2.1380
|-210.00
|67764.60
|2221
|2006.11.27 20:32
|buy
|1111
|7.00
|1.9378
|1.9318
|2.1378
|2222
|2006.11.27 20:33
|close
|1111
|7.00
|1.9375
|1.9318
|2.1378
|-210.00
|67554.60
|2223
|2006.11.27 20:37
|buy
|1112
|7.00
|1.9378
|1.9318
|2.1378
|2224
|2006.11.27 20:40
|close
|1112
|7.00
|1.9375
|1.9318
|2.1378
|-210.00
|67344.60
|2225
|2006.11.27 20:44
|buy
|1113
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2226
|2006.11.27 20:46
|close
|1113
|7.00
|1.9374
|1.9317
|2.1377
|-210.00
|67134.60
|2227
|2006.11.27 20:48
|buy
|1114
|7.00
|1.9378
|1.9318
|2.1378
|2228
|2006.11.27 20:53
|close
|1114
|7.00
|1.9373
|1.9318
|2.1378
|-350.00
|66784.60
|2229
|2006.11.27 20:58
|buy
|1115
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2230
|2006.11.27 20:59
|close
|1115
|7.00
|1.9374
|1.9317
|2.1377
|-210.00
|66574.60
|2231
|2006.11.27 20:59
|buy
|1116
|7.00
|1.9376
|1.9316
|2.1376
|2232
|2006.11.27 21:00
|close
|1116
|7.00
|1.9374
|1.9316
|2.1376
|-140.00
|66434.60
|2233
|2006.11.27 21:00
|buy
|1117
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2234
|2006.11.27 21:01
|close
|1117
|7.00
|1.9374
|1.9317
|2.1377
|-210.00
|66224.60
|2235
|2006.11.27 21:13
|sell
|1118
|7.00
|1.9373
|1.9433
|1.7373
|2236
|2006.11.27 21:13
|close
|1118
|7.00
|1.9376
|1.9433
|1.7373
|-210.00
|66014.60
|2237
|2006.11.27 21:20
|buy
|1119
|7.00
|1.9379
|1.9319
|2.1379
|2238
|2006.11.27 21:22
|close
|1119
|7.00
|1.9375
|1.9319
|2.1379
|-280.00
|65734.60
|2239
|2006.11.27 21:22
|buy
|1120
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2240
|2006.11.27 21:24
|close
|1120
|7.00
|1.9375
|1.9317
|2.1377
|-140.00
|65594.60
|2241
|2006.11.27 21:29
|sell
|1121
|7.00
|1.9371
|1.9431
|1.7371
|2242
|2006.11.27 21:31
|close
|1121
|7.00
|1.9376
|1.9431
|1.7371
|-350.00
|65244.60
|2243
|2006.11.27 21:34
|buy
|1122
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2244
|2006.11.27 21:34
|close
|1122
|7.00
|1.9373
|1.9317
|2.1377
|-280.00
|64964.60
|2245
|2006.11.27 21:35
|buy
|1123
|7.00
|1.9376
|1.9316
|2.1376
|2246
|2006.11.27 21:36
|close
|1123
|7.00
|1.9373
|1.9316
|2.1376
|-210.00
|64754.60
|2247
|2006.11.27 21:38
|buy
|1124
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2248
|2006.11.27 21:39
|close
|1124
|7.00
|1.9374
|1.9317
|2.1377
|-210.00
|64544.60
|2249
|2006.11.27 21:39
|buy
|1125
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2250
|2006.11.27 21:47
|close
|1125
|7.00
|1.9375
|1.9317
|2.1377
|-140.00
|64404.60
|2251
|2006.11.27 21:49
|buy
|1126
|7.00
|1.9378
|1.9318
|2.1378
|2252
|2006.11.27 21:49
|close
|1126
|7.00
|1.9374
|1.9318
|2.1378
|-280.00
|64124.60
|2253
|2006.11.27 21:52
|buy
|1127
|7.00
|1.9377
|1.9317
|2.1377
|2254
|2006.11.27 21:53
|close
|1127
|7.00
|1.9374
|1.9317
|2.1377
|-210.00
|63914.60
|2255
|2006.11.27 21:58
|buy
|1128
|7.00
|1.9378
|1.9318
|2.1378
|2256
|2006.11.27 22:04
|close
|1128
|7.00
|1.9379
|1.9318
|2.1378
|70.00
|63984.60
|2257
|2006.11.27 22:07
|buy
|1129
|7.00
|1.9382
|1.9322
|2.1382
|2258
|2006.11.27 22:07
|close
|1129
|7.00
|1.9379
|1.9322
|2.1382
|-210.00
|63774.60
|2259
|2006.11.27 22:21
|sell
|1130
|7.00
|1.9373
|1.9433
|1.7373
|2260
|2006.11.27 22:22
|close
|1130
|7.00
|1.9378
|1.9433
|1.7373
|-350.00
|63424.60
|2261
|2006.11.27 22:39
|buy
|1131
|7.00
|1.9381
|1.9321
|2.1381
|2262
|2006.11.27 22:41
|close
|1131
|7.00
|1.9376
|1.9321
|2.1381
|-350.00
|63074.60
|2263
|2006.11.27 22:48
|sell
|1132
|7.00
|1.9373
|1.9433
|1.7373
|2264
|2006.11.27 22:57
|close
|1132
|7.00
|1.9377
|1.9433
|1.7373
|-280.00
|62794.60
|2265
|2006.11.27 23:30
|buy
|1133
|7.00
|1.9380
|1.9320
|2.1380
|2266
|2006.11.27 23:34
|close
|1133
|7.00
|1.9377
|1.9320
|2.1380
|-210.00
|62584.60
|2267
|2006.11.27 23:35
|buy
|1134
|7.00
|1.9380
|1.9320
|2.1380
|2268
|2006.11.27 23:40
|close
|1134
|7.00
|1.9379
|1.9320
|2.1380
|-70.00
|62514.60
|2269
|2006.11.27 23:40
|buy
|1135
|7.00
|1.9383
|1.9323
|2.1383
|2270
|2006.11.27 23:40
|close
|1135
|7.00
|1.9380
|1.9323
|2.1383
|-210.00
|62304.60
|2271
|2006.11.27 23:40
|buy
|1136
|7.00
|1.9383
|1.9323
|2.1383
|2272
|2006.11.27 23:49
|close
|1136
|7.00
|1.9390
|1.9323
|2.1383
|490.00
|62794.60
|2273
|2006.11.27 23:53
|buy
|1137
|7.00
|1.9391
|1.9331
|2.1391
|2274
|2006.11.27 23:57
|close
|1137
|7.00
|1.9386
|1.9331
|2.1391
|-350.00
|62444.60
|2275
|2006.11.28 00:01
|buy
|1138
|7.00
|1.9383
|1.9323
|2.1383
|2276
|2006.11.28 00:02
|close
|1138
|7.00
|1.9380
|1.9323
|2.1383
|-210.00
|62234.60
|2277
|2006.11.28 00:07
|buy
|1139
|7.00
|1.9384
|1.9324
|2.1384
|2278
|2006.11.28 00:07
|close
|1139
|7.00
|1.9380
|1.9324
|2.1384
|-280.00
|61954.60
|2279
|2006.11.28 00:07
|buy
|1140
|7.00
|1.9383
|1.9323
|2.1383
|2280
|2006.11.28 00:07
|close
|1140
|7.00
|1.9380
|1.9323
|2.1383
|-210.00
|61744.60
|2281
|2006.11.28 00:07
|buy
|1141
|7.00
|1.9383
|1.9323
|2.1383
|2282
|2006.11.28 00:07
|close
|1141
|7.00
|1.9380
|1.9323
|2.1383
|-210.00
|61534.60
|2283
|2006.11.28 00:07
|buy
|1142
|7.00
|1.9383
|1.9323
|2.1383
|2284
|2006.11.28 00:07
|close
|1142
|7.00
|1.9380
|1.9323
|2.1383
|-210.00
|61324.60
|2285
|2006.11.28 00:07
|buy
|1143
|7.00
|1.9384
|1.9324
|2.1384
|2286
|2006.11.28 00:08
|close
|1143
|7.00
|1.9381
|1.9324
|2.1384
|-210.00
|61114.60
|2287
|2006.11.28 00:40
|buy
|1144
|7.00
|1.9389
|1.9329
|2.1389
|2288
|2006.11.28 00:49
|close
|1144
|7.00
|1.9389
|1.9329
|2.1389
|0.00
|61114.60
|2289
|2006.11.28 00:50
|buy
|1145
|7.00
|1.9392
|1.9332
|2.1392
|2290
|2006.11.28 00:52
|close
|1145
|7.00
|1.9390
|1.9332
|2.1392
|-140.00
|60974.60
|2291
|2006.11.28 00:53
|buy
|1146
|7.00
|1.9393
|1.9333
|2.1393
|2292
|2006.11.28 00:53
|close
|1146
|7.00
|1.9391
|1.9333
|2.1393
|-140.00
|60834.60
|2293
|2006.11.28 00:55
|buy
|1147
|7.00
|1.9393
|1.9333
|2.1393
|2294
|2006.11.28 00:56
|close
|1147
|7.00
|1.9388
|1.9333
|2.1393
|-350.00
|60484.60
|2295
|2006.11.28 00:58
|buy
|1148
|7.00
|1.9391
|1.9331
|2.1391
|2296
|2006.11.28 01:00
|close
|1148
|7.00
|1.9386
|1.9331
|2.1391
|-350.00
|60134.60
|2297
|2006.11.28 01:07
|buy
|1149
|7.00
|1.9389
|1.9329
|2.1389
|2298
|2006.11.28 01:10
|close
|1149
|7.00
|1.9386
|1.9329
|2.1389
|-210.00
|59924.60
|2299
|2006.11.28 01:23
|buy
|1150
|6.00
|1.9389
|1.9329
|2.1389
|2300
|2006.11.28 01:34
|close
|1150
|6.00
|1.9390
|1.9329
|2.1389
|60.00
|59984.60
|2301
|2006.11.28 01:34
|buy
|1151
|6.00
|1.9393
|1.9333
|2.1393
|2302
|2006.11.28 01:34
|close
|1151
|6.00
|1.9389
|1.9333
|2.1393
|-240.00
|59744.60
|2303
|2006.11.28 01:37
|buy
|1152
|6.00
|1.9392
|1.9332
|2.1392
|2304
|2006.11.28 01:40
|close
|1152
|6.00
|1.9394
|1.9332
|2.1392
|120.00
|59864.60
|2305
|2006.11.28 01:41
|buy
|1153
|6.00
|1.9397
|1.9337
|2.1397
|2306
|2006.11.28 01:44
|close
|1153
|6.00
|1.9398
|1.9337
|2.1397
|60.00
|59924.60
|2307
|2006.11.28 01:44
|buy
|1154
|6.00
|1.9401
|1.9341
|2.1401
|2308
|2006.11.28 01:45
|close
|1154
|6.00
|1.9397
|1.9341
|2.1401
|-240.00
|59684.60
|2309
|2006.11.28 01:49
|buy
|1155
|6.00
|1.9398
|1.9338
|2.1398
|2310
|2006.11.28 01:49
|close
|1155
|6.00
|1.9396
|1.9338
|2.1398
|-120.00
|59564.60
|2311
|2006.11.28 02:34
|buy
|1156
|6.00
|1.9396
|1.9336
|2.1396
|2312
|2006.11.28 02:42
|close
|1156
|6.00
|1.9393
|1.9336
|2.1396
|-180.00
|59384.60
|2313
|2006.11.28 02:54
|buy
|1157
|6.00
|1.9394
|1.9334
|2.1394
|2314
|2006.11.28 02:55
|close
|1157
|6.00
|1.9391
|1.9334
|2.1394
|-180.00
|59204.60
|2315
|2006.11.28 03:08
|buy
|1158
|6.00
|1.9393
|1.9333
|2.1393
|2316
|2006.11.28 03:15
|close
|1158
|6.00
|1.9391
|1.9333
|2.1393
|-120.00
|59084.60
|2317
|2006.11.28 03:16
|buy
|1159
|6.00
|1.9394
|1.9334
|2.1394
|2318
|2006.11.28 03:19
|close
|1159
|6.00
|1.9392
|1.9334
|2.1394
|-120.00
|58964.60
|2319
|2006.11.28 03:19
|buy
|1160
|6.00
|1.9394
|1.9334
|2.1394
|2320
|2006.11.28 03:24
|close
|1160
|6.00
|1.9394
|1.9334
|2.1394
|0.00
|58964.60
|2321
|2006.11.28 03:25
|buy
|1161
|6.00
|1.9397
|1.9337
|2.1397
|2322
|2006.11.28 03:29
|close
|1161
|6.00
|1.9395
|1.9337
|2.1397
|-120.00
|58844.60
|2323
|2006.11.28 03:32
|buy
|1162
|6.00
|1.9398
|1.9338
|2.1398
|2324
|2006.11.28 03:33
|close
|1162
|6.00
|1.9395
|1.9338
|2.1398
|-180.00
|58664.60
|2325
|2006.11.28 03:34
|buy
|1163
|6.00
|1.9398
|1.9338
|2.1398
|2326
|2006.11.28 03:36
|close
|1163
|6.00
|1.9395
|1.9338
|2.1398
|-180.00
|58484.60
|2327
|2006.11.28 03:48
|buy
|1164
|6.00
|1.9397
|1.9337
|2.1397
|2328
|2006.11.28 03:54
|close
|1164
|6.00
|1.9394
|1.9337
|2.1397
|-180.00
|58304.60
|2329
|2006.11.28 03:55
|buy
|1165
|6.00
|1.9397
|1.9337
|2.1397
|2330
|2006.11.28 03:58
|close
|1165
|6.00
|1.9394
|1.9337
|2.1397
|-180.00
|58124.60
|2331
|2006.11.28 04:21
|buy
|1166
|6.00
|1.9397
|1.9337
|2.1397
|2332
|2006.11.28 04:22
|close
|1166
|6.00
|1.9394
|1.9337
|2.1397
|-180.00
|57944.60
|2333
|2006.11.28 04:27
|buy
|1167
|6.00
|1.9395
|1.9335
|2.1395
|2334
|2006.11.28 04:28
|close
|1167
|6.00
|1.9392
|1.9335
|2.1395
|-180.00
|57764.60
|2335
|2006.11.28 04:49
|sell
|1168
|6.00
|1.9387
|1.9447
|1.7387
|2336
|2006.11.28 05:02
|close
|1168
|6.00
|1.9385
|1.9447
|1.7387
|120.00
|57884.60
|2337
|2006.11.28 05:03
|sell
|1169
|6.00
|1.9382
|1.9442
|1.7382
|2338
|2006.11.28 05:13
|close
|1169
|6.00
|1.9379
|1.9442
|1.7382
|180.00
|58064.60
|2339
|2006.11.28 05:13
|sell
|1170
|6.00
|1.9375
|1.9435
|1.7375
|2340
|2006.11.28 05:13
|close
|1170
|6.00
|1.9378
|1.9435
|1.7375
|-180.00
|57884.60
|2341
|2006.11.28 05:19
|sell
|1171
|6.00
|1.9379
|1.9439
|1.7379
|2342
|2006.11.28 05:19
|close
|1171
|6.00
|1.9382
|1.9439
|1.7379
|-180.00
|57704.60
|2343
|2006.11.28 05:33
|sell
|1172
|6.00
|1.9380
|1.9440
|1.7380
|2344
|2006.11.28 05:38
|close
|1172
|6.00
|1.9380
|1.9440
|1.7380
|0.00
|57704.60
|2345
|2006.11.28 05:39
|sell
|1173
|6.00
|1.9377
|1.9437
|1.7377
|2346
|2006.11.28 05:39
|close
|1173
|6.00
|1.9381
|1.9437
|1.7377
|-240.00
|57464.60
|2347
|2006.11.28 05:42
|sell
|1174
|6.00
|1.9379
|1.9439
|1.7379
|2348
|2006.11.28 05:44
|close
|1174
|6.00
|1.9381
|1.9439
|1.7379
|-120.00
|57344.60
|2349
|2006.11.28 05:44
|sell
|1175
|6.00
|1.9378
|1.9438
|1.7378
|2350
|2006.11.28 05:44
|close
|1175
|6.00
|1.9382
|1.9438
|1.7378
|-240.00
|57104.60
|2351
|2006.11.28 05:45
|sell
|1176
|6.00
|1.9378
|1.9438
|1.7378
|2352
|2006.11.28 05:51
|close
|1176
|6.00
|1.9381
|1.9438
|1.7378
|-180.00
|56924.60
|2353
|2006.11.28 05:53
|sell
|1177
|6.00
|1.9377
|1.9437
|1.7377
|2354
|2006.11.28 05:53
|close
|1177
|6.00
|1.9382
|1.9437
|1.7377
|-300.00
|56624.60
|2355
|2006.11.28 05:53
|sell
|1178
|6.00
|1.9377
|1.9437
|1.7377
|2356
|2006.11.28 05:53
|close
|1178
|6.00
|1.9381
|1.9437
|1.7377
|-240.00
|56384.60
|2357
|2006.11.28 05:54
|sell
|1179
|6.00
|1.9378
|1.9438
|1.7378
|2358
|2006.11.28 06:02
|close
|1179
|6.00
|1.9373
|1.9438
|1.7378
|300.00
|56684.60
|2359
|2006.11.28 06:05
|sell
|1180
|6.00
|1.9370
|1.9430
|1.7370
|2360
|2006.11.28 06:09
|close
|1180
|6.00
|1.9373
|1.9430
|1.7370
|-180.00
|56504.60
|2361
|2006.11.28 06:11
|sell
|1181
|6.00
|1.9369
|1.9429
|1.7369
|2362
|2006.11.28 06:12
|close
|1181
|6.00
|1.9372
|1.9429
|1.7369
|-180.00
|56324.60
|2363
|2006.11.28 06:13
|sell
|1182
|6.00
|1.9368
|1.9428
|1.7368
|2364
|2006.11.28 06:14
|close
|1182
|6.00
|1.9371
|1.9428
|1.7368
|-180.00
|56144.60
|2365
|2006.11.28 07:03
|buy
|1183
|6.00
|1.9385
|1.9325
|2.1385
|2366
|2006.11.28 07:04
|close
|1183
|6.00
|1.9378
|1.9325
|2.1385
|-420.00
|55724.60
|2367
|2006.11.28 07:04
|buy
|1184
|6.00
|1.9384
|1.9324
|2.1384
|2368
|2006.11.28 07:04
|close
|1184
|6.00
|1.9378
|1.9324
|2.1384
|-360.00
|55364.60
|2369
|2006.11.28 07:08
|buy
|1185
|6.00
|1.9385
|1.9325
|2.1385
|2370
|2006.11.28 07:10
|close
|1185
|6.00
|1.9382
|1.9325
|2.1385
|-180.00
|55184.60
|2371
|2006.11.28 07:10
|buy
|1186
|6.00
|1.9384
|1.9324
|2.1384
|2372
|2006.11.28 07:20
|close
|1186
|6.00
|1.9395
|1.9324
|2.1384
|660.00
|55844.60
|2373
|2006.11.28 07:25
|buy
|1187
|6.00
|1.9394
|1.9334
|2.1394
|2374
|2006.11.28 07:25
|close
|1187
|6.00
|1.9391
|1.9334
|2.1394
|-180.00
|55664.60
|2375
|2006.11.28 07:39
|buy
|1188
|6.00
|1.9398
|1.9338
|2.1398
|2376
|2006.11.28 07:41
|close
|1188
|6.00
|1.9393
|1.9338
|2.1398
|-300.00
|55364.60
|2377
|2006.11.28 07:41
|buy
|1189
|6.00
|1.9396
|1.9336
|2.1396
|2378
|2006.11.28 07:41
|close
|1189
|6.00
|1.9392
|1.9336
|2.1396
|-240.00
|55124.60
|2379
|2006.11.28 07:43
|buy
|1190
|6.00
|1.9394
|1.9334
|2.1394
|2380
|2006.11.28 07:43
|close
|1190
|6.00
|1.9391
|1.9334
|2.1394
|-180.00
|54944.60
|2381
|2006.11.28 07:44
|buy
|1191
|6.00
|1.9394
|1.9334
|2.1394
|2382
|2006.11.28 07:48
|close
|1191
|6.00
|1.9393
|1.9334
|2.1394
|-60.00
|54884.60
|2383
|2006.11.28 07:49
|buy
|1192
|6.00
|1.9395
|1.9335
|2.1395
|2384
|2006.11.28 07:49
|close
|1192
|6.00
|1.9393
|1.9335
|2.1395
|-120.00
|54764.60
|2385
|2006.11.28 07:50
|buy
|1193
|6.00
|1.9394
|1.9334
|2.1394
|2386
|2006.11.28 08:03
|close
|1193
|6.00
|1.9425
|1.9334
|2.1394
|1860.00
|56624.60
|2387
|2006.11.28 08:03
|buy
|1194
|6.00
|1.9430
|1.9370
|2.1430
|2388
|2006.11.28 08:03
|close
|1194
|6.00
|1.9427
|1.9370
|2.1430
|-180.00
|56444.60
|2389
|2006.11.28 08:04
|buy
|1195
|6.00
|1.9429
|1.9369
|2.1429
|2390
|2006.11.28 08:09
|close
|1195
|6.00
|1.9441
|1.9369
|2.1429
|720.00
|57164.60
|2391
|2006.11.28 08:11
|buy
|1196
|6.00
|1.9449
|1.9389
|2.1449
|2392
|2006.11.28 08:12
|close
|1196
|6.00
|1.9448
|1.9389
|2.1449
|-60.00
|57104.60
|2393
|2006.11.28 08:14
|buy
|1197
|6.00
|1.9447
|1.9387
|2.1447
|2394
|2006.11.28 08:16
|close
|1197
|6.00
|1.9445
|1.9387
|2.1447
|-120.00
|56984.60
|2395
|2006.11.28 08:17
|buy
|1198
|6.00
|1.9449
|1.9389
|2.1449
|2396
|2006.11.28 08:18
|close
|1198
|6.00
|1.9446
|1.9389
|2.1449
|-180.00
|56804.60
|2397
|2006.11.28 08:18
|buy
|1199
|6.00
|1.9449
|1.9389
|2.1449
|2398
|2006.11.28 08:18
|close
|1199
|6.00
|1.9446
|1.9389
|2.1449
|-180.00
|56624.60
|2399
|2006.11.28 08:32
|buy
|1200
|6.00
|1.9446
|1.9386
|2.1446
|2400
|2006.11.28 08:35
|close
|1200
|6.00
|1.9442
|1.9386
|2.1446
|-240.00
|56384.60
|2401
|2006.11.28 08:36
|buy
|1201
|6.00
|1.9447
|1.9387
|2.1447
|2402
|2006.11.28 08:43
|close
|1201
|6.00
|1.9455
|1.9387
|2.1447
|480.00
|56864.60
|2403
|2006.11.28 08:43
|buy
|1202
|6.00
|1.9460
|1.9400
|2.1460
|2404
|2006.11.28 08:44
|close
|1202
|6.00
|1.9455
|1.9400
|2.1460
|-300.00
|56564.60
|2405
|2006.11.28 09:17
|buy
|1203
|6.00
|1.9440
|1.9380
|2.1440
|2406
|2006.11.28 09:18
|close
|1203
|6.00
|1.9437
|1.9380
|2.1440
|-180.00
|56384.60
|2407
|2006.11.28 09:21
|buy
|1204
|6.00
|1.9438
|1.9378
|2.1438
|2408
|2006.11.28 09:22
|close
|1204
|6.00
|1.9435
|1.9378
|2.1438
|-180.00
|56204.60
|2409
|2006.11.28 09:22
|buy
|1205
|6.00
|1.9439
|1.9379
|2.1439
|2410
|2006.11.28 09:24
|close
|1205
|6.00
|1.9437
|1.9379
|2.1439
|-120.00
|56084.60
|2411
|2006.11.28 09:24
|buy
|1206
|6.00
|1.9440
|1.9380
|2.1440
|2412
|2006.11.28 09:24
|close
|1206
|6.00
|1.9436
|1.9380
|2.1440
|-240.00
|55844.60
|2413
|2006.11.28 09:25
|buy
|1207
|6.00
|1.9439
|1.9379
|2.1439
|2414
|2006.11.28 09:29
|close
|1207
|6.00
|1.9440
|1.9379
|2.1439
|60.00
|55904.60
|2415
|2006.11.28 09:29
|buy
|1208
|6.00
|1.9442
|1.9382
|2.1442
|2416
|2006.11.28 09:31
|close
|1208
|6.00
|1.9440
|1.9382
|2.1442
|-120.00
|55784.60
|2417
|2006.11.28 09:31
|buy
|1209
|6.00
|1.9444
|1.9384
|2.1444
|2418
|2006.11.28 09:32
|close
|1209
|6.00
|1.9440
|1.9384
|2.1444
|-240.00
|55544.60
|2419
|2006.11.28 09:35
|buy
|1210
|6.00
|1.9442
|1.9382
|2.1442
|2420
|2006.11.28 09:36
|close
|1210
|6.00
|1.9438
|1.9382
|2.1442
|-240.00
|55304.60
|2421
|2006.11.28 09:37
|buy
|1211
|6.00
|1.9445
|1.9385
|2.1445
|2422
|2006.11.28 09:37
|close
|1211
|6.00
|1.9438
|1.9385
|2.1445
|-420.00
|54884.60
|2423
|2006.11.28 09:37
|buy
|1212
|6.00
|1.9443
|1.9383
|2.1443
|2424
|2006.11.28 09:40
|close
|1212
|6.00
|1.9443
|1.9383
|2.1443
|0.00
|54884.60
|2425
|2006.11.28 09:40
|buy
|1213
|6.00
|1.9447
|1.9387
|2.1447
|2426
|2006.11.28 09:40
|close
|1213
|6.00
|1.9442
|1.9387
|2.1447
|-300.00
|54584.60
|2427
|2006.11.28 09:42
|buy
|1214
|6.00
|1.9445
|1.9385
|2.1445
|2428
|2006.11.28 09:42
|close
|1214
|6.00
|1.9441
|1.9385
|2.1445
|-240.00
|54344.60
|2429
|2006.11.28 09:42
|buy
|1215
|6.00
|1.9446
|1.9386
|2.1446
|2430
|2006.11.28 09:44
|close
|1215
|6.00
|1.9443
|1.9386
|2.1446
|-180.00
|54164.60
|2431
|2006.11.28 09:45
|buy
|1216
|6.00
|1.9446
|1.9386
|2.1446
|2432
|2006.11.28 09:46
|close
|1216
|6.00
|1.9443
|1.9386
|2.1446
|-180.00
|53984.60
|2433
|2006.11.28 09:47
|buy
|1217
|6.00
|1.9445
|1.9385
|2.1445
|2434
|2006.11.28 09:49
|close
|1217
|6.00
|1.9443
|1.9385
|2.1445
|-120.00
|53864.60
|2435
|2006.11.28 09:52
|buy
|1218
|6.00
|1.9445
|1.9385
|2.1445
|2436
|2006.11.28 09:56
|close
|1218
|6.00
|1.9440
|1.9385
|2.1445
|-300.00
|53564.60
|2437
|2006.11.28 09:57
|buy
|1219
|6.00
|1.9448
|1.9388
|2.1448
|2438
|2006.11.28 09:59
|close
|1219
|6.00
|1.9446
|1.9388
|2.1448
|-120.00
|53444.60
|2439
|2006.11.28 09:59
|buy
|1220
|6.00
|1.9450
|1.9390
|2.1450
|2440
|2006.11.28 10:00
|close
|1220
|6.00
|1.9447
|1.9390
|2.1450
|-180.00
|53264.60
|2441
|2006.11.28 10:01
|buy
|1221
|6.00
|1.9453
|1.9393
|2.1453
|2442
|2006.11.28 10:04
|close
|1221
|6.00
|1.9450
|1.9393
|2.1453
|-180.00
|53084.60
|2443
|2006.11.28 10:18
|buy
|1222
|6.00
|1.9450
|1.9390
|2.1450
|2444
|2006.11.28 10:19
|close
|1222
|6.00
|1.9445
|1.9390
|2.1450
|-300.00
|52784.60
|2445
|2006.11.28 10:19
|buy
|1223
|6.00
|1.9451
|1.9391
|2.1451
|2446
|2006.11.28 10:19
|close
|1223
|6.00
|1.9445
|1.9391
|2.1451
|-360.00
|52424.60
|2447
|2006.11.28 10:19
|buy
|1224
|6.00
|1.9452
|1.9392
|2.1452
|2448
|2006.11.28 10:22
|close
|1224
|6.00
|1.9448
|1.9392
|2.1452
|-240.00
|52184.60
|2449
|2006.11.28 10:22
|buy
|1225
|6.00
|1.9452
|1.9392
|2.1452
|2450
|2006.11.28 10:24
|close
|1225
|6.00
|1.9445
|1.9392
|2.1452
|-420.00
|51764.60
|2451
|2006.11.28 10:25
|buy
|1226
|6.00
|1.9452
|1.9392
|2.1452
|2452
|2006.11.28 10:25
|close
|1226
|6.00
|1.9448
|1.9392
|2.1452
|-240.00
|51524.60
|2453
|2006.11.28 10:26
|buy
|1227
|6.00
|1.9452
|1.9392
|2.1452
|2454
|2006.11.28 10:28
|close
|1227
|6.00
|1.9452
|1.9392
|2.1452
|0.00
|51524.60
|2455
|2006.11.28 10:30
|buy
|1228
|6.00
|1.9451
|1.9391
|2.1451
|2456
|2006.11.28 10:32
|close
|1228
|6.00
|1.9449
|1.9391
|2.1451
|-120.00
|51404.60
|2457
|2006.11.28 10:34
|buy
|1229
|6.00
|1.9451
|1.9391
|2.1451
|2458
|2006.11.28 10:34
|close
|1229
|6.00
|1.9447
|1.9391
|2.1451
|-240.00
|51164.60
|2459
|2006.11.28 10:34
|buy
|1230
|6.00
|1.9452
|1.9392
|2.1452
|2460
|2006.11.28 10:34
|close
|1230
|6.00
|1.9448
|1.9392
|2.1452
|-240.00
|50924.60
|2461
|2006.11.28 11:10
|buy
|1231
|6.00
|1.9443
|1.9383
|2.1443
|2462
|2006.11.28 11:11
|close
|1231
|6.00
|1.9440
|1.9383
|2.1443
|-180.00
|50744.60
|2463
|2006.11.28 11:11
|buy
|1232
|6.00
|1.9442
|1.9382
|2.1442
|2464
|2006.11.28 11:12
|close
|1232
|6.00
|1.9440
|1.9382
|2.1442
|-120.00
|50624.60
|2465
|2006.11.28 11:12
|buy
|1233
|6.00
|1.9443
|1.9383
|2.1443
|2466
|2006.11.28 11:15
|close
|1233
|6.00
|1.9445
|1.9383
|2.1443
|120.00
|50744.60
|2467
|2006.11.28 11:18
|buy
|1234
|6.00
|1.9445
|1.9385
|2.1445
|2468
|2006.11.28 11:19
|close
|1234
|6.00
|1.9443
|1.9385
|2.1445
|-120.00
|50624.60
|2469
|2006.11.28 11:21
|buy
|1235
|6.00
|1.9445
|1.9385
|2.1445
|2470
|2006.11.28 11:26
|close
|1235
|6.00
|1.9447
|1.9385
|2.1445
|120.00
|50744.60
|2471
|2006.11.28 11:31
|sell
|1236
|6.00
|1.9434
|1.9494
|1.7434
|2472
|2006.11.28 11:37
|close
|1236
|6.00
|1.9432
|1.9494
|1.7434
|120.00
|50864.60
|2473
|2006.11.28 11:37
|sell
|1237
|6.00
|1.9428
|1.9488
|1.7428
|2474
|2006.11.28 11:38
|close
|1237
|6.00
|1.9432
|1.9488
|1.7428
|-240.00
|50624.60
|2475
|2006.11.28 11:38
|sell
|1238
|6.00
|1.9428
|1.9488
|1.7428
|2476
|2006.11.28 11:38
|close
|1238
|6.00
|1.9431
|1.9488
|1.7428
|-180.00
|50444.60
|2477
|2006.11.28 11:39
|sell
|1239
|6.00
|1.9428
|1.9488
|1.7428
|2478
|2006.11.28 11:39
|close
|1239
|6.00
|1.9431
|1.9488
|1.7428
|-180.00
|50264.60
|2479
|2006.11.28 11:47
|buy
|1240
|6.00
|1.9444
|1.9384
|2.1444
|2480
|2006.11.28 11:48
|close
|1240
|6.00
|1.9438
|1.9384
|2.1444
|-360.00
|49904.60
|2481
|2006.11.28 11:49
|buy
|1241
|5.00
|1.9442
|1.9382
|2.1442
|2482
|2006.11.28 11:49
|close
|1241
|5.00
|1.9440
|1.9382
|2.1442
|-100.00
|49804.60
|2483
|2006.11.28 11:53
|sell
|1242
|5.00
|1.9428
|1.9488
|1.7428
|2484
|2006.11.28 11:57
|close
|1242
|5.00
|1.9430
|1.9488
|1.7428
|-100.00
|49704.60
|2485
|2006.11.28 11:58
|sell
|1243
|5.00
|1.9427
|1.9487
|1.7427
|2486
|2006.11.28 11:58
|close
|1243
|5.00
|1.9431
|1.9487
|1.7427
|-200.00
|49504.60
|2487
|2006.11.28 11:59
|sell
|1244
|5.00
|1.9428
|1.9488
|1.7428
|2488
|2006.11.28 11:59
|close
|1244
|5.00
|1.9429
|1.9488
|1.7428
|-50.00
|49454.60
|2489
|2006.11.28 12:04
|buy
|1245
|5.00
|1.9438
|1.9378
|2.1438
|2490
|2006.11.28 12:07
|close
|1245
|5.00
|1.9438
|1.9378
|2.1438
|0.00
|49454.60
|2491
|2006.11.28 12:07
|buy
|1246
|5.00
|1.9442
|1.9382
|2.1442
|2492
|2006.11.28 12:07
|close
|1246
|5.00
|1.9437
|1.9382
|2.1442
|-250.00
|49204.60
|2493
|2006.11.28 12:08
|buy
|1247
|5.00
|1.9440
|1.9380
|2.1440
|2494
|2006.11.28 12:08
|close
|1247
|5.00
|1.9438
|1.9380
|2.1440
|-100.00
|49104.60
|2495
|2006.11.28 12:10
|buy
|1248
|5.00
|1.9441
|1.9381
|2.1441
|2496
|2006.11.28 12:11
|close
|1248
|5.00
|1.9437
|1.9381
|2.1441
|-200.00
|48904.60
|2497
|2006.11.28 12:12
|buy
|1249
|5.00
|1.9442
|1.9382
|2.1442
|2498
|2006.11.28 12:13
|close
|1249
|5.00
|1.9438
|1.9382
|2.1442
|-200.00
|48704.60
|2499
|2006.11.28 12:16
|buy
|1250
|5.00
|1.9441
|1.9381
|2.1441
|2500
|2006.11.28 12:16
|close
|1250
|5.00
|1.9437
|1.9381
|2.1441
|-200.00
|48504.60
|2501
|2006.11.28 12:16
|buy
|1251
|5.00
|1.9440
|1.9380
|2.1440
|2502
|2006.11.28 12:17
|close
|1251
|5.00
|1.9437
|1.9380
|2.1440
|-150.00
|48354.60
|2503
|2006.11.28 12:21
|buy
|1252
|5.00
|1.9439
|1.9379
|2.1439
|2504
|2006.11.28 12:23
|close
|1252
|5.00
|1.9436
|1.9379
|2.1439
|-150.00
|48204.60
|2505
|2006.11.28 12:23
|buy
|1253
|5.00
|1.9439
|1.9379
|2.1439
|2506
|2006.11.28 12:25
|close
|1253
|5.00
|1.9435
|1.9379
|2.1439
|-200.00
|48004.60
|2507
|2006.11.28 12:27
|buy
|1254
|5.00
|1.9438
|1.9378
|2.1438
|2508
|2006.11.28 12:28
|close
|1254
|5.00
|1.9435
|1.9378
|2.1438
|-150.00
|47854.60
|2509
|2006.11.28 12:29
|buy
|1255
|5.00
|1.9440
|1.9380
|2.1440
|2510
|2006.11.28 12:30
|close
|1255
|5.00
|1.9435
|1.9380
|2.1440
|-250.00
|47604.60
|2511
|2006.11.28 12:30
|buy
|1256
|5.00
|1.9439
|1.9379
|2.1439
|2512
|2006.11.28 12:31
|close
|1256
|5.00
|1.9435
|1.9379
|2.1439
|-200.00
|47404.60
|2513
|2006.11.28 12:34
|sell
|1257
|5.00
|1.9433
|1.9493
|1.7433
|2514
|2006.11.28 12:37
|close
|1257
|5.00
|1.9436
|1.9493
|1.7433
|-150.00
|47254.60
|2515
|2006.11.28 12:37
|sell
|1258
|5.00
|1.9434
|1.9494
|1.7434
|2516
|2006.11.28 12:38
|close
|1258
|5.00
|1.9435
|1.9494
|1.7434
|-50.00
|47204.60
|2517
|2006.11.28 12:42
|buy
|1259
|5.00
|1.9440
|1.9380
|2.1440
|2518
|2006.11.28 12:44
|close
|1259
|5.00
|1.9437
|1.9380
|2.1440
|-150.00
|47054.60
|2519
|2006.11.28 12:47
|sell
|1260
|5.00
|1.9433
|1.9493
|1.7433
|2520
|2006.11.28 12:47
|close
|1260
|5.00
|1.9437
|1.9493
|1.7433
|-200.00
|46854.60
|2521
|2006.11.28 12:47
|sell
|1261
|5.00
|1.9434
|1.9494
|1.7434
|2522
|2006.11.28 12:48
|close
|1261
|5.00
|1.9437
|1.9494
|1.7434
|-150.00
|46704.60
|2523
|2006.11.28 12:52
|buy
|1262
|5.00
|1.9442
|1.9382
|2.1442
|2524
|2006.11.28 12:57
|close
|1262
|5.00
|1.9437
|1.9382
|2.1442
|-250.00
|46454.60
|2525
|2006.11.28 12:58
|buy
|1263
|5.00
|1.9441
|1.9381
|2.1441
|2526
|2006.11.28 12:59
|close
|1263
|5.00
|1.9437
|1.9381
|2.1441
|-200.00
|46254.60
|2527
|2006.11.28 13:00
|buy
|1264
|5.00
|1.9440
|1.9380
|2.1440
|2528
|2006.11.28 13:06
|close
|1264
|5.00
|1.9443
|1.9380
|2.1440
|150.00
|46404.60
|2529
|2006.11.28 13:06
|buy
|1265
|5.00
|1.9447
|1.9387
|2.1447
|2530
|2006.11.28 13:06
|close
|1265
|5.00
|1.9444
|1.9387
|2.1447
|-150.00
|46254.60
|2531
|2006.11.28 13:08
|buy
|1266
|5.00
|1.9446
|1.9386
|2.1446
|2532
|2006.11.28 13:09
|close
|1266
|5.00
|1.9443
|1.9386
|2.1446
|-150.00
|46104.60
|2533
|2006.11.28 13:10
|buy
|1267
|5.00
|1.9447
|1.9387
|2.1447
|2534
|2006.11.28 13:10
|close
|1267
|5.00
|1.9443
|1.9387
|2.1447
|-200.00
|45904.60
|2535
|2006.11.28 13:14
|buy
|1268
|5.00
|1.9443
|1.9383
|2.1443
|2536
|2006.11.28 13:15
|close
|1268
|5.00
|1.9441
|1.9383
|2.1443
|-100.00
|45804.60
|2537
|2006.11.28 13:15
|buy
|1269
|5.00
|1.9444
|1.9384
|2.1444
|2538
|2006.11.28 13:15
|close
|1269
|5.00
|1.9440
|1.9384
|2.1444
|-200.00
|45604.60
|2539
|2006.11.28 13:16
|buy
|1270
|5.00
|1.9444
|1.9384
|2.1444
|2540
|2006.11.28 13:19
|close
|1270
|5.00
|1.9442
|1.9384
|2.1444
|-100.00
|45504.60
|2541
|2006.11.28 13:20
|buy
|1271
|5.00
|1.9446
|1.9386
|2.1446
|2542
|2006.11.28 13:24
|close
|1271
|5.00
|1.9444
|1.9386
|2.1446
|-100.00
|45404.60
|2543
|2006.11.28 13:26
|buy
|1272
|5.00
|1.9445
|1.9385
|2.1445
|2544
|2006.11.28 13:26
|close
|1272
|5.00
|1.9441
|1.9385
|2.1445
|-200.00
|45204.60
|2545
|2006.11.28 13:26
|buy
|1273
|5.00
|1.9445
|1.9385
|2.1445
|2546
|2006.11.28 13:26
|close
|1273
|5.00
|1.9442
|1.9385
|2.1445
|-150.00
|45054.60
|2547
|2006.11.28 13:26
|buy
|1274
|5.00
|1.9445
|1.9385
|2.1445
|2548
|2006.11.28 13:27
|close
|1274
|5.00
|1.9441
|1.9385
|2.1445
|-200.00
|44854.60
|2549
|2006.11.28 13:27
|buy
|1275
|5.00
|1.9446
|1.9386
|2.1446
|2550
|2006.11.28 13:27
|close
|1275
|5.00
|1.9442
|1.9386
|2.1446
|-200.00
|44654.60
|2551
|2006.11.28 13:27
|buy
|1276
|5.00
|1.9445
|1.9385
|2.1445
|2552
|2006.11.28 13:36
|close
|1276
|5.00
|1.9468
|1.9385
|2.1445
|1150.00
|45804.60
|2553
|2006.11.28 13:36
|buy
|1277
|5.00
|1.9481
|1.9421
|2.1481
|2554
|2006.11.28 13:36
|close
|1277
|5.00
|1.9468
|1.9421
|2.1481
|-650.00
|45154.60
|2555
|2006.11.28 13:40
|buy
|1278
|5.00
|1.9473
|1.9413
|2.1473
|2556
|2006.11.28 13:40
|close
|1278
|5.00
|1.9471
|1.9413
|2.1473
|-100.00
|45054.60
|2557
|2006.11.28 13:41
|buy
|1279
|5.00
|1.9477
|1.9417
|2.1477
|2558
|2006.11.28 13:41
|close
|1279
|5.00
|1.9468
|1.9417
|2.1477
|-450.00
|44604.60
|2559
|2006.11.28 13:41
|buy
|1280
|5.00
|1.9472
|1.9412
|2.1472
|2560
|2006.11.28 13:41
|close
|1280
|5.00
|1.9469
|1.9412
|2.1472
|-150.00
|44454.60
|2561
|2006.11.28 13:41
|buy
|1281
|5.00
|1.9478
|1.9418
|2.1478
|2562
|2006.11.28 13:43
|close
|1281
|5.00
|1.9471
|1.9418
|2.1478
|-350.00
|44104.60
|2563
|2006.11.28 13:43
|buy
|1282
|5.00
|1.9479
|1.9419
|2.1479
|2564
|2006.11.28 13:43
|close
|1282
|5.00
|1.9471
|1.9419
|2.1479
|-400.00
|43704.60
|2565
|2006.11.28 13:43
|buy
|1283
|5.00
|1.9476
|1.9416
|2.1476
|2566
|2006.11.28 13:43
|close
|1283
|5.00
|1.9472
|1.9416
|2.1476
|-200.00
|43504.60
|2567
|2006.11.28 13:45
|buy
|1284
|5.00
|1.9477
|1.9417
|2.1477
|2568
|2006.11.28 13:45
|close
|1284
|5.00
|1.9469
|1.9417
|2.1477
|-400.00
|43104.60
|2569
|2006.11.28 13:46
|buy
|1285
|5.00
|1.9473
|1.9413
|2.1473
|2570
|2006.11.28 13:48
|close
|1285
|5.00
|1.9468
|1.9413
|2.1473
|-250.00
|42854.60
|2571
|2006.11.28 13:48
|buy
|1286
|5.00
|1.9479
|1.9419
|2.1479
|2572
|2006.11.28 13:48
|close
|1286
|5.00
|1.9469
|1.9419
|2.1479
|-500.00
|42354.60
|2573
|2006.11.28 13:51
|buy
|1287
|5.00
|1.9473
|1.9413
|2.1473
|2574
|2006.11.28 13:52
|close
|1287
|5.00
|1.9471
|1.9413
|2.1473
|-100.00
|42254.60
|2575
|2006.11.28 13:52
|buy
|1288
|5.00
|1.9473
|1.9413
|2.1473
|2576
|2006.11.28 13:53
|close
|1288
|5.00
|1.9472
|1.9413
|2.1473
|-50.00
|42204.60
|2577
|2006.11.28 13:54
|buy
|1289
|5.00
|1.9476
|1.9416
|2.1476
|2578
|2006.11.28 14:00
|close
|1289
|5.00
|1.9475
|1.9416
|2.1476
|-50.00
|42154.60
|2579
|2006.11.28 14:13
|buy
|1290
|5.00
|1.9477
|1.9417
|2.1477
|2580
|2006.11.28 14:14
|close
|1290
|5.00
|1.9474
|1.9417
|2.1477
|-150.00
|42004.60
|2581
|2006.11.28 14:16
|buy
|1291
|5.00
|1.9476
|1.9416
|2.1476
|2582
|2006.11.28 14:16
|close
|1291
|5.00
|1.9472
|1.9416
|2.1476
|-200.00
|41804.60
|2583
|2006.11.28 14:17
|buy
|1292
|5.00
|1.9476
|1.9416
|2.1476
|2584
|2006.11.28 14:17
|close
|1292
|5.00
|1.9472
|1.9416
|2.1476
|-200.00
|41604.60
|2585
|2006.11.28 14:22
|buy
|1293
|5.00
|1.9477
|1.9417
|2.1477
|2586
|2006.11.28 14:25
|close
|1293
|5.00
|1.9475
|1.9417
|2.1477
|-100.00
|41504.60
|2587
|2006.11.28 14:25
|buy
|1294
|5.00
|1.9479
|1.9419
|2.1479
|2588
|2006.11.28 14:30
|close
|1294
|5.00
|1.9478
|1.9419
|2.1479
|-50.00
|41454.60
|2589
|2006.11.28 14:33
|buy
|1295
|5.00
|1.9479
|1.9419
|2.1479
|2590
|2006.11.28 14:38
|close
|1295
|5.00
|1.9479
|1.9419
|2.1479
|0.00
|41454.60
|2591
|2006.11.28 14:43
|buy
|1296
|5.00
|1.9482
|1.9422
|2.1482
|2592
|2006.11.28 14:43
|close
|1296
|5.00
|1.9478
|1.9422
|2.1482
|-200.00
|41254.60
|2593
|2006.11.28 14:44
|buy
|1297
|5.00
|1.9481
|1.9421
|2.1481
|2594
|2006.11.28 14:45
|close
|1297
|5.00
|1.9479
|1.9421
|2.1481
|-100.00
|41154.60
|2595
|2006.11.28 14:46
|buy
|1298
|5.00
|1.9481
|1.9421
|2.1481
|2596
|2006.11.28 14:48
|close
|1298
|5.00
|1.9480
|1.9421
|2.1481
|-50.00
|41104.60
|2597
|2006.11.28 14:48
|buy
|1299
|5.00
|1.9483
|1.9423
|2.1483
|2598
|2006.11.28 14:49
|close
|1299
|5.00
|1.9480
|1.9423
|2.1483
|-150.00
|40954.60
|2599
|2006.11.28 14:50
|buy
|1300
|5.00
|1.9483
|1.9423
|2.1483
|2600
|2006.11.28 14:53
|close
|1300
|5.00
|1.9484
|1.9423
|2.1483
|50.00
|41004.60
|2601
|2006.11.28 14:56
|buy
|1301
|5.00
|1.9484
|1.9424
|2.1484
|2602
|2006.11.28 14:57
|close
|1301
|5.00
|1.9479
|1.9424
|2.1484
|-250.00
|40754.60
|2603
|2006.11.28 14:58
|buy
|1302
|5.00
|1.9484
|1.9424
|2.1484
|2604
|2006.11.28 14:59
|close
|1302
|5.00
|1.9480
|1.9424
|2.1484
|-200.00
|40554.60
|2605
|2006.11.28 15:00
|buy
|1303
|5.00
|1.9483
|1.9423
|2.1483
|2606
|2006.11.28 15:00
|close
|1303
|5.00
|1.9478
|1.9423
|2.1483
|-250.00
|40304.60
|2607
|2006.11.28 15:00
|buy
|1304
|5.00
|1.9482
|1.9422
|2.1482
|2608
|2006.11.28 15:00
|close
|1304
|5.00
|1.9478
|1.9422
|2.1482
|-200.00
|40104.60
|2609
|2006.11.28 15:13
|buy
|1305
|5.00
|1.9484
|1.9424
|2.1484
|2610
|2006.11.28 15:13
|close
|1305
|5.00
|1.9476
|1.9424
|2.1484
|-400.00
|39704.60
|2611
|2006.11.28 15:22
|buy
|1306
|4.00
|1.9480
|1.9420
|2.1480
|2612
|2006.11.28 15:22
|close
|1306
|4.00
|1.9476
|1.9420
|2.1480
|-160.00
|39544.60
|2613
|2006.11.28 15:23
|buy
|1307
|4.00
|1.9480
|1.9420
|2.1480
|2614
|2006.11.28 15:24
|close
|1307
|4.00
|1.9474
|1.9420
|2.1480
|-240.00
|39304.60
|2615
|2006.11.28 15:27
|buy
|1308
|4.00
|1.9478
|1.9418
|2.1478
|2616
|2006.11.28 15:30
|close
|1308
|4.00
|1.9475
|1.9418
|2.1478
|-120.00
|39184.60
|2617
|2006.11.28 15:30
|buy
|1309
|4.00
|1.9481
|1.9421
|2.1481
|2618
|2006.11.28 15:31
|close
|1309
|4.00
|1.9477
|1.9421
|2.1481
|-160.00
|39024.60
|2619
|2006.11.28 15:31
|buy
|1310
|4.00
|1.9479
|1.9419
|2.1479
|2620
|2006.11.28 15:34
|close
|1310
|4.00
|1.9479
|1.9419
|2.1479
|0.00
|39024.60
|2621
|2006.11.28 15:37
|buy
|1311
|4.00
|1.9481
|1.9421
|2.1481
|2622
|2006.11.28 15:39
|close
|1311
|4.00
|1.9477
|1.9421
|2.1481
|-160.00
|38864.60
|2623
|2006.11.28 15:40
|buy
|1312
|4.00
|1.9482
|1.9422
|2.1482
|2624
|2006.11.28 15:41
|close
|1312
|4.00
|1.9479
|1.9422
|2.1482
|-120.00
|38744.60
|2625
|2006.11.28 15:42
|buy
|1313
|4.00
|1.9482
|1.9422
|2.1482
|2626
|2006.11.28 15:42
|close
|1313
|4.00
|1.9478
|1.9422
|2.1482
|-160.00
|38584.60
|2627
|2006.11.28 16:04
|sell
|1314
|4.00
|1.9467
|1.9527
|1.7467
|2628
|2006.11.28 16:09
|close
|1314
|4.00
|1.9461
|1.9527
|1.7467
|240.00
|38824.60
|2629
|2006.11.28 16:14
|sell
|1315
|4.00
|1.9461
|1.9521
|1.7461
|2630
|2006.11.28 16:14
|close
|1315
|4.00
|1.9468
|1.9521
|1.7461
|-280.00
|38544.60
|2631
|2006.11.28 16:15
|sell
|1316
|4.00
|1.9463
|1.9523
|1.7463
|2632
|2006.11.28 16:15
|close
|1316
|4.00
|1.9468
|1.9523
|1.7463
|-200.00
|38344.60
|2633
|2006.11.28 16:18
|sell
|1317
|4.00
|1.9466
|1.9526
|1.7466
|2634
|2006.11.28 16:22
|close
|1317
|4.00
|1.9463
|1.9526
|1.7466
|120.00
|38464.60
|2635
|2006.11.28 16:22
|sell
|1318
|4.00
|1.9461
|1.9521
|1.7461
|2636
|2006.11.28 16:25
|close
|1318
|4.00
|1.9461
|1.9521
|1.7461
|0.00
|38464.60
|2637
|2006.11.28 16:27
|sell
|1319
|4.00
|1.9459
|1.9519
|1.7459
|2638
|2006.11.28 16:28
|close
|1319
|4.00
|1.9465
|1.9519
|1.7459
|-240.00
|38224.60
|2639
|2006.11.28 16:29
|sell
|1320
|4.00
|1.9460
|1.9520
|1.7460
|2640
|2006.11.28 16:30
|close
|1320
|4.00
|1.9468
|1.9520
|1.7460
|-320.00
|37904.60
|2641
|2006.11.28 16:33
|buy
|1321
|4.00
|1.9471
|1.9411
|2.1471
|2642
|2006.11.28 16:44
|close
|1321
|4.00
|1.9480
|1.9411
|2.1471
|360.00
|38264.60
|2643
|2006.11.28 16:45
|buy
|1322
|4.00
|1.9485
|1.9425
|2.1485
|2644
|2006.11.28 16:47
|close
|1322
|4.00
|1.9480
|1.9425
|2.1485
|-200.00
|38064.60
|2645
|2006.11.28 16:48
|buy
|1323
|4.00
|1.9484
|1.9424
|2.1484
|2646
|2006.11.28 16:48
|close
|1323
|4.00
|1.9482
|1.9424
|2.1484
|-80.00
|37984.60
|2647
|2006.11.28 16:53
|buy
|1324
|4.00
|1.9477
|1.9417
|2.1477
|2648
|2006.11.28 16:54
|close
|1324
|4.00
|1.9474
|1.9417
|2.1477
|-120.00
|37864.60
|2649
|2006.11.28 16:54
|buy
|1325
|4.00
|1.9480
|1.9420
|2.1480
|2650
|2006.11.28 16:56
|close
|1325
|4.00
|1.9475
|1.9420
|2.1480
|-200.00
|37664.60
|2651
|2006.11.28 16:57
|buy
|1326
|4.00
|1.9478
|1.9418
|2.1478
|2652
|2006.11.28 16:57
|close
|1326
|4.00
|1.9475
|1.9418
|2.1478
|-120.00
|37544.60
|2653
|2006.11.28 16:58
|buy
|1327
|4.00
|1.9478
|1.9418
|2.1478
|2654
|2006.11.28 17:03
|close
|1327
|4.00
|1.9478
|1.9418
|2.1478
|0.00
|37544.60
|2655
|2006.11.28 17:03
|buy
|1328
|4.00
|1.9481
|1.9421
|2.1481
|2656
|2006.11.28 17:08
|close
|1328
|4.00
|1.9479
|1.9421
|2.1481
|-80.00
|37464.60
|2657
|2006.11.28 17:11
|buy
|1329
|4.00
|1.9480
|1.9420
|2.1480
|2658
|2006.11.28 17:13
|close
|1329
|4.00
|1.9479
|1.9420
|2.1480
|-40.00
|37424.60
|2659
|2006.11.28 17:15
|buy
|1330
|4.00
|1.9481
|1.9421
|2.1481
|2660
|2006.11.28 17:17
|close
|1330
|4.00
|1.9478
|1.9421
|2.1481
|-120.00
|37304.60
|2661
|2006.11.28 17:18
|buy
|1331
|4.00
|1.9481
|1.9421
|2.1481
|2662
|2006.11.28 17:19
|close
|1331
|4.00
|1.9478
|1.9421
|2.1481
|-120.00
|37184.60
|2663
|2006.11.28 17:20
|buy
|1332
|4.00
|1.9481
|1.9421
|2.1481
|2664
|2006.11.28 17:21
|close
|1332
|4.00
|1.9477
|1.9421
|2.1481
|-160.00
|37024.60
|2665
|2006.11.28 17:22
|buy
|1333
|4.00
|1.9480
|1.9420
|2.1480
|2666
|2006.11.28 17:26
|close
|1333
|4.00
|1.9477
|1.9420
|2.1480
|-120.00
|36904.60
|2667
|2006.11.28 17:30
|sell
|1334
|4.00
|1.9465
|1.9525
|1.7465
|2668
|2006.11.28 17:32
|close
|1334
|4.00
|1.9473
|1.9525
|1.7465
|-320.00
|36584.60
|2669
|2006.11.28 17:34
|sell
|1335
|4.00
|1.9467
|1.9527
|1.7467
|2670
|2006.11.28 17:37
|close
|1335
|4.00
|1.9468
|1.9527
|1.7467
|-40.00
|36544.60
|2671
|2006.11.28 17:42
|sell
|1336
|4.00
|1.9469
|1.9529
|1.7469
|2672
|2006.11.28 17:43
|close
|1336
|4.00
|1.9473
|1.9529
|1.7469
|-160.00
|36384.60
|2673
|2006.11.28 17:48
|sell
|1337
|4.00
|1.9471
|1.9531
|1.7471
|2674
|2006.11.28 17:49
|close
|1337
|4.00
|1.9473
|1.9531
|1.7471
|-80.00
|36304.60
|2675
|2006.11.28 17:57
|buy
|1338
|4.00
|1.9475
|1.9415
|2.1475
|2676
|2006.11.28 17:59
|close
|1338
|4.00
|1.9471
|1.9415
|2.1475
|-160.00
|36144.60
|2677
|2006.11.28 18:01
|buy
|1339
|4.00
|1.9474
|1.9414
|2.1474
|2678
|2006.11.28 18:08
|close
|1339
|4.00
|1.9483
|1.9414
|2.1474
|360.00
|36504.60
|2679
|2006.11.28 18:08
|buy
|1340
|4.00
|1.9486
|1.9426
|2.1486
|2680
|2006.11.28 18:08
|close
|1340
|4.00
|1.9483
|1.9426
|2.1486
|-120.00
|36384.60
|2681
|2006.11.28 18:08
|buy
|1341
|4.00
|1.9486
|1.9426
|2.1486
|2682
|2006.11.28 18:09
|close
|1341
|4.00
|1.9483
|1.9426
|2.1486
|-120.00
|36264.60
|2683
|2006.11.28 18:10
|buy
|1342
|4.00
|1.9487
|1.9427
|2.1487
|2684
|2006.11.28 18:19
|close
|1342
|4.00
|1.9502
|1.9427
|2.1487
|600.00
|36864.60
|2685
|2006.11.28 18:23
|buy
|1343
|4.00
|1.9502
|1.9442
|2.1502
|2686
|2006.11.28 18:26
|close
|1343
|4.00
|1.9505
|1.9442
|2.1502
|120.00
|36984.60
|2687
|2006.11.28 18:27
|buy
|1344
|4.00
|1.9507
|1.9447
|2.1507
|2688
|2006.11.28 18:30
|close
|1344
|4.00
|1.9506
|1.9447
|2.1507
|-40.00
|36944.60
|2689
|2006.11.28 18:30
|buy
|1345
|4.00
|1.9511
|1.9451
|2.1511
|2690
|2006.11.28 18:31
|close
|1345
|4.00
|1.9505
|1.9451
|2.1511
|-240.00
|36704.60
|2691
|2006.11.28 18:31
|buy
|1346
|4.00
|1.9510
|1.9450
|2.1510
|2692
|2006.11.28 18:38
|close
|1346
|4.00
|1.9511
|1.9450
|2.1510
|40.00
|36744.60
|2693
|2006.11.28 18:41
|buy
|1347
|4.00
|1.9507
|1.9447
|2.1507
|2694
|2006.11.28 18:43
|close
|1347
|4.00
|1.9505
|1.9447
|2.1507
|-80.00
|36664.60
|2695
|2006.11.28 18:59
|buy
|1348
|4.00
|1.9511
|1.9451
|2.1511
|2696
|2006.11.28 19:00
|close
|1348
|4.00
|1.9508
|1.9451
|2.1511
|-120.00
|36544.60
|2697
|2006.11.28 19:20
|buy
|1349
|4.00
|1.9506
|1.9446
|2.1506
|2698
|2006.11.28 19:24
|close
|1349
|4.00
|1.9505
|1.9446
|2.1506
|-40.00
|36504.60
|2699
|2006.11.28 19:24
|buy
|1350
|4.00
|1.9508
|1.9448
|2.1508
|2700
|2006.11.28 19:26
|close
|1350
|4.00
|1.9505
|1.9448
|2.1508
|-120.00
|36384.60
|2701
|2006.11.28 19:27
|buy
|1351
|4.00
|1.9508
|1.9448
|2.1508
|2702
|2006.11.28 19:32
|close
|1351
|4.00
|1.9510
|1.9448
|2.1508
|80.00
|36464.60
|2703
|2006.11.28 19:34
|buy
|1352
|4.00
|1.9514
|1.9454
|2.1514
|2704
|2006.11.28 19:34
|close
|1352
|4.00
|1.9510
|1.9454
|2.1514
|-160.00
|36304.60
|2705
|2006.11.28 19:36
|buy
|1353
|4.00
|1.9514
|1.9454
|2.1514
|2706
|2006.11.28 19:44
|close
|1353
|4.00
|1.9517
|1.9454
|2.1514
|120.00
|36424.60
|2707
|2006.11.28 19:44
|buy
|1354
|4.00
|1.9520
|1.9460
|2.1520
|2708
|2006.11.28 19:44
|close
|1354
|4.00
|1.9517
|1.9460
|2.1520
|-120.00
|36304.60
|2709
|2006.11.28 19:46
|buy
|1355
|4.00
|1.9522
|1.9462
|2.1522
|2710
|2006.11.28 19:49
|close
|1355
|4.00
|1.9518
|1.9462
|2.1522
|-160.00
|36144.60
|2711
|2006.11.28 19:55
|buy
|1356
|4.00
|1.9516
|1.9456
|2.1516
|2712
|2006.11.28 19:56
|close
|1356
|4.00
|1.9512
|1.9456
|2.1516
|-160.00
|35984.60
|2713
|2006.11.28 20:33
|buy
|1357
|4.00
|1.9511
|1.9451
|2.1511
|2714
|2006.11.28 20:50
|close
|1357
|4.00
|1.9525
|1.9451
|2.1511
|560.00
|36544.60
|2715
|2006.11.28 20:52
|buy
|1358
|4.00
|1.9527
|1.9467
|2.1527
|2716
|2006.11.28 20:53
|close
|1358
|4.00
|1.9523
|1.9467
|2.1527
|-160.00
|36384.60
|2717
|2006.11.28 20:56
|buy
|1359
|4.00
|1.9525
|1.9465
|2.1525
|2718
|2006.11.28 20:58
|close
|1359
|4.00
|1.9521
|1.9465
|2.1525
|-160.00
|36224.60
|2719
|2006.11.28 21:01
|buy
|1360
|4.00
|1.9524
|1.9464
|2.1524
|2720
|2006.11.28 21:08
|close
|1360
|4.00
|1.9530
|1.9464
|2.1524
|240.00
|36464.60
|2721
|2006.11.28 21:08
|buy
|1361
|4.00
|1.9534
|1.9474
|2.1534
|2722
|2006.11.28 21:08
|close
|1361
|4.00
|1.9530
|1.9474
|2.1534
|-160.00
|36304.60
|2723
|2006.11.28 21:11
|buy
|1362
|4.00
|1.9533
|1.9473
|2.1533
|2724
|2006.11.28 21:12
|close
|1362
|4.00
|1.9530
|1.9473
|2.1533
|-120.00
|36184.60
|2725
|2006.11.28 21:17
|buy
|1363
|4.00
|1.9529
|1.9469
|2.1529
|2726
|2006.11.28 21:17
|close
|1363
|4.00
|1.9527
|1.9469
|2.1529
|-80.00
|36104.60
|2727
|2006.11.28 21:18
|buy
|1364
|4.00
|1.9529
|1.9469
|2.1529
|2728
|2006.11.28 21:18
|close
|1364
|4.00
|1.9525
|1.9469
|2.1529
|-160.00
|35944.60
|2729
|2006.11.28 21:22
|buy
|1365
|4.00
|1.9528
|1.9468
|2.1528
|2730
|2006.11.28 21:22
|close
|1365
|4.00
|1.9525
|1.9468
|2.1528
|-120.00
|35824.60
|2731
|2006.11.28 21:23
|buy
|1366
|4.00
|1.9528
|1.9468
|2.1528
|2732
|2006.11.28 21:23
|close
|1366
|4.00
|1.9526
|1.9468
|2.1528
|-80.00
|35744.60
|2733
|2006.11.28 21:25
|buy
|1367
|4.00
|1.9532
|1.9472
|2.1532
|2734
|2006.11.28 21:27
|close
|1367
|4.00
|1.9529
|1.9472
|2.1532
|-120.00
|35624.60
|2735
|2006.11.28 21:28
|buy
|1368
|4.00
|1.9531
|1.9471
|2.1531
|2736
|2006.11.28 21:33
|close
|1368
|4.00
|1.9529
|1.9471
|2.1531
|-80.00
|35544.60
|2737
|2006.11.28 22:10
|buy
|1369
|4.00
|1.9521
|1.9461
|2.1521
|2738
|2006.11.28 22:13
|close
|1369
|4.00
|1.9521
|1.9461
|2.1521
|0.00
|35544.60
|2739
|2006.11.28 22:28
|sell
|1370
|4.00
|1.9514
|1.9574
|1.7514
|2740
|2006.11.28 22:28
|close
|1370
|4.00
|1.9516
|1.9574
|1.7514
|-80.00
|35464.60
|2741
|2006.11.28 22:38
|buy
|1371
|4.00
|1.9523
|1.9463
|2.1523
|2742
|2006.11.28 22:39
|close
|1371
|4.00
|1.9519
|1.9463
|2.1523
|-160.00
|35304.60
|2743
|2006.11.28 22:39
|buy
|1372
|4.00
|1.9521
|1.9461
|2.1521
|2744
|2006.11.28 22:40
|close
|1372
|4.00
|1.9519
|1.9461
|2.1521
|-80.00
|35224.60
|2745
|2006.11.28 22:41
|buy
|1373
|4.00
|1.9522
|1.9462
|2.1522
|2746
|2006.11.28 22:41
|close
|1373
|4.00
|1.9518
|1.9462
|2.1522
|-160.00
|35064.60
|2747
|2006.11.28 22:42
|buy
|1374
|4.00
|1.9522
|1.9462
|2.1522
|2748
|2006.11.28 22:44
|close
|1374
|4.00
|1.9519
|1.9462
|2.1522
|-120.00
|34944.60
|2749
|2006.11.28 22:46
|buy
|1375
|4.00
|1.9521
|1.9461
|2.1521
|2750
|2006.11.28 22:46
|close
|1375
|4.00
|1.9518
|1.9461
|2.1521
|-120.00
|34824.60
|2751
|2006.11.28 22:49
|sell
|1376
|4.00
|1.9515
|1.9575
|1.7515
|2752
|2006.11.28 22:50
|close
|1376
|4.00
|1.9518
|1.9575
|1.7515
|-120.00
|34704.60
|2753
|2006.11.28 22:54
|sell
|1377
|4.00
|1.9514
|1.9574
|1.7514
|2754
|2006.11.28 22:59
|close
|1377
|4.00
|1.9516
|1.9574
|1.7514
|-80.00
|34624.60
|2755
|2006.11.28 23:07
|sell
|1378
|4.00
|1.9512
|1.9572
|1.7512
|2756
|2006.11.28 23:09
|close
|1378
|4.00
|1.9516
|1.9572
|1.7512
|-160.00
|34464.60
|2757
|2006.11.28 23:18
|buy
|1379
|4.00
|1.9520
|1.9460
|2.1520
|2758
|2006.11.28 23:19
|close
|1379
|4.00
|1.9515
|1.9460
|2.1520
|-200.00
|34264.60
|2759
|2006.11.28 23:34
|buy
|1380
|4.00
|1.9518
|1.9458
|2.1518
|2760
|2006.11.28 23:35
|close
|1380
|4.00
|1.9514
|1.9458
|2.1518
|-160.00
|34104.60
|2761
|2006.11.28 23:36
|buy
|1381
|4.00
|1.9517
|1.9457
|2.1517
|2762
|2006.11.28 23:41
|close
|1381
|4.00
|1.9519
|1.9457
|2.1517
|80.00
|34184.60
|2763
|2006.11.28 23:50
|sell
|1382
|4.00
|1.9514
|1.9574
|1.7514
|2764
|2006.11.28 23:50
|close
|1382
|4.00
|1.9516
|1.9574
|1.7514
|-80.00
|34104.60
|2765
|2006.11.28 23:52
|buy
|1383
|4.00
|1.9526
|1.9466
|2.1526
|2766
|2006.11.28 23:56
|close
|1383
|4.00
|1.9532
|1.9466
|2.1526
|240.00
|34344.60
|2767
|2006.11.28 23:56
|buy
|1384
|4.00
|1.9535
|1.9475
|2.1535
|2768
|2006.11.28 23:57
|close
|1384
|4.00
|1.9531
|1.9475
|2.1535
|-160.00
|34184.60
|2769
|2006.11.29 00:14
|buy
|1385
|4.00
|1.9526
|1.9466
|2.1526
|2770
|2006.11.29 00:19
|close
|1385
|4.00
|1.9535
|1.9466
|2.1526
|360.00
|34544.60
|2771
|2006.11.29 00:22
|buy
|1386
|4.00
|1.9537
|1.9477
|2.1537
|2772
|2006.11.29 00:26
|close
|1386
|4.00
|1.9535
|1.9477
|2.1537
|-80.00
|34464.60
|2773
|2006.11.29 00:29
|buy
|1387
|4.00
|1.9537
|1.9477
|2.1537
|2774
|2006.11.29 00:30
|close
|1387
|4.00
|1.9534
|1.9477
|2.1537
|-120.00
|34344.60
|2775
|2006.11.29 00:38
|buy
|1388
|4.00
|1.9532
|1.9472
|2.1532
|2776
|2006.11.29 00:40
|close
|1388
|4.00
|1.9533
|1.9472
|2.1532
|40.00
|34384.60
|2777
|2006.11.29 00:40
|buy
|1389
|4.00
|1.9536
|1.9476
|2.1536
|2778
|2006.11.29 00:41
|close
|1389
|4.00
|1.9533
|1.9476
|2.1536
|-120.00
|34264.60
|2779
|2006.11.29 00:42
|buy
|1390
|4.00
|1.9536
|1.9476
|2.1536
|2780
|2006.11.29 00:43
|close
|1390
|4.00
|1.9533
|1.9476
|2.1536
|-120.00
|34144.60
|2781
|2006.11.29 00:43
|buy
|1391
|4.00
|1.9535
|1.9475
|2.1535
|2782
|2006.11.29 00:45
|close
|1391
|4.00
|1.9533
|1.9475
|2.1535
|-80.00
|34064.60
|2783
|2006.11.29 00:47
|buy
|1392
|4.00
|1.9536
|1.9476
|2.1536
|2784
|2006.11.29 00:48
|close
|1392
|4.00
|1.9533
|1.9476
|2.1536
|-120.00
|33944.60
|2785
|2006.11.29 01:12
|sell
|1393
|4.00
|1.9524
|1.9584
|1.7524
|2786
|2006.11.29 01:13
|close
|1393
|4.00
|1.9527
|1.9584
|1.7524
|-120.00
|33824.60
|2787
|2006.11.29 01:34
|buy
|1394
|4.00
|1.9531
|1.9471
|2.1531
|2788
|2006.11.29 01:38
|close
|1394
|4.00
|1.9530
|1.9471
|2.1531
|-40.00
|33784.60
|2789
|2006.11.29 01:40
|buy
|1395
|4.00
|1.9533
|1.9473
|2.1533
|2790
|2006.11.29 01:40
|close
|1395
|4.00
|1.9529
|1.9473
|2.1533
|-160.00
|33624.60
|2791
|2006.11.29 01:44
|buy
|1396
|4.00
|1.9531
|1.9471
|2.1531
|2792
|2006.11.29 01:47
|close
|1396
|4.00
|1.9529
|1.9471
|2.1531
|-80.00
|33544.60
|2793
|2006.11.29 01:49
|buy
|1397
|4.00
|1.9531
|1.9471
|2.1531
|2794
|2006.11.29 01:49
|close
|1397
|4.00
|1.9528
|1.9471
|2.1531
|-120.00
|33424.60
|2795
|2006.11.29 01:50
|buy
|1398
|4.00
|1.9531
|1.9471
|2.1531
|2796
|2006.11.29 01:50
|close
|1398
|4.00
|1.9529
|1.9471
|2.1531
|-80.00
|33344.60
|2797
|2006.11.29 01:53
|sell
|1399
|4.00
|1.9523
|1.9583
|1.7523
|2798
|2006.11.29 02:02
|close
|1399
|4.00
|1.9527
|1.9583
|1.7523
|-160.00
|33184.60
|2799
|2006.11.29 02:34
|buy
|1400
|4.00
|1.9530
|1.9470
|2.1530
|2800
|2006.11.29 02:40
|close
|1400
|4.00
|1.9527
|1.9470
|2.1530
|-120.00
|33064.60
|2801
|2006.11.29 02:44
|sell
|1401
|4.00
|1.9522
|1.9582
|1.7522
|2802
|2006.11.29 02:51
|close
|1401
|4.00
|1.9522
|1.9582
|1.7522
|0.00
|33064.60
|2803
|2006.11.29 02:52
|sell
|1402
|4.00
|1.9518
|1.9578
|1.7518
|2804
|2006.11.29 02:57
|close
|1402
|4.00
|1.9521
|1.9578
|1.7518
|-120.00
|32944.60
|2805
|2006.11.29 02:58
|sell
|1403
|4.00
|1.9517
|1.9577
|1.7517
|2806
|2006.11.29 03:09
|close
|1403
|4.00
|1.9519
|1.9577
|1.7517
|-80.00
|32864.60
|2807
|2006.11.29 03:12
|sell
|1404
|4.00
|1.9518
|1.9578
|1.7518
|2808
|2006.11.29 03:12
|close
|1404
|4.00
|1.9521
|1.9578
|1.7518
|-120.00
|32744.60
|2809
|2006.11.29 03:15
|sell
|1405
|4.00
|1.9517
|1.9577
|1.7517
|2810
|2006.11.29 03:18
|close
|1405
|4.00
|1.9521
|1.9577
|1.7517
|-160.00
|32584.60
|2811
|2006.11.29 03:19
|sell
|1406
|4.00
|1.9518
|1.9578
|1.7518
|2812
|2006.11.29 03:19
|close
|1406
|4.00
|1.9520
|1.9578
|1.7518
|-80.00
|32504.60
|2813
|2006.11.29 03:20
|sell
|1407
|4.00
|1.9518
|1.9578
|1.7518
|2814
|2006.11.29 03:21
|close
|1407
|4.00
|1.9522
|1.9578
|1.7518
|-160.00
|32344.60
|2815
|2006.11.29 03:34
|buy
|1408
|4.00
|1.9524
|1.9464
|2.1524
|2816
|2006.11.29 03:35
|close
|1408
|4.00
|1.9522
|1.9464
|2.1524
|-80.00
|32264.60
|2817
|2006.11.29 03:35
|buy
|1409
|4.00
|1.9524
|1.9464
|2.1524
|2818
|2006.11.29 03:41
|close
|1409
|4.00
|1.9523
|1.9464
|2.1524
|-40.00
|32224.60
|2819
|2006.11.29 03:51
|sell
|1410
|4.00
|1.9517
|1.9577
|1.7517
|2820
|2006.11.29 03:54
|close
|1410
|4.00
|1.9520
|1.9577
|1.7517
|-120.00
|32104.60
|2821
|2006.11.29 03:54
|sell
|1411
|4.00
|1.9517
|1.9577
|1.7517
|2822
|2006.11.29 03:55
|close
|1411
|4.00
|1.9520
|1.9577
|1.7517
|-120.00
|31984.60
|2823
|2006.11.29 03:55
|sell
|1412
|4.00
|1.9518
|1.9578
|1.7518
|2824
|2006.11.29 03:56
|close
|1412
|4.00
|1.9521
|1.9578
|1.7518
|-120.00
|31864.60
|2825
|2006.11.29 03:57
|sell
|1413
|4.00
|1.9518
|1.9578
|1.7518
|2826
|2006.11.29 03:59
|close
|1413
|4.00
|1.9521
|1.9578
|1.7518
|-120.00
|31744.60
|2827
|2006.11.29 04:01
|sell
|1414
|4.00
|1.9519
|1.9579
|1.7519
|2828
|2006.11.29 04:05
|close
|1414
|4.00
|1.9522
|1.9579
|1.7519
|-120.00
|31624.60
|2829
|2006.11.29 04:06
|sell
|1415
|4.00
|1.9519
|1.9579
|1.7519
|2830
|2006.11.29 04:08
|close
|1415
|4.00
|1.9522
|1.9579
|1.7519
|-120.00
|31504.60
|2831
|2006.11.29 04:15
|sell
|1416
|4.00
|1.9520
|1.9580
|1.7520
|2832
|2006.11.29 04:25
|close
|1416
|4.00
|1.9525
|1.9580
|1.7520
|-200.00
|31304.60
|2833
|2006.11.29 04:31
|buy
|1417
|4.00
|1.9527
|1.9467
|2.1527
|2834
|2006.11.29 04:34
|close
|1417
|4.00
|1.9523
|1.9467
|2.1527
|-160.00
|31144.60
|2835
|2006.11.29 04:38
|buy
|1418
|4.00
|1.9527
|1.9467
|2.1527
|2836
|2006.11.29 04:39
|close
|1418
|4.00
|1.9523
|1.9467
|2.1527
|-160.00
|30984.60
|2837
|2006.11.29 04:59
|sell
|1419
|4.00
|1.9519
|1.9579
|1.7519
|2838
|2006.11.29 05:04
|close
|1419
|4.00
|1.9522
|1.9579
|1.7519
|-120.00
|30864.60
|2839
|2006.11.29 05:04
|sell
|1420
|4.00
|1.9520
|1.9580
|1.7520
|2840
|2006.11.29 05:07
|close
|1420
|4.00
|1.9522
|1.9580
|1.7520
|-80.00
|30784.60
|2841
|2006.11.29 05:08
|sell
|1421
|4.00
|1.9519
|1.9579
|1.7519
|2842
|2006.11.29 05:08
|close
|1421
|4.00
|1.9521
|1.9579
|1.7519
|-80.00
|30704.60
|2843
|2006.11.29 05:10
|sell
|1422
|4.00
|1.9519
|1.9579
|1.7519
|2844
|2006.11.29 05:25
|close
|1422
|4.00
|1.9517
|1.9579
|1.7519
|80.00
|30784.60
|2845
|2006.11.29 05:27
|sell
|1423
|4.00
|1.9514
|1.9574
|1.7514
|2846
|2006.11.29 05:28
|close
|1423
|4.00
|1.9517
|1.9574
|1.7514
|-120.00
|30664.60
|2847
|2006.11.29 05:30
|sell
|1424
|4.00
|1.9514
|1.9574
|1.7514
|2848
|2006.11.29 05:31
|close
|1424
|4.00
|1.9518
|1.9574
|1.7514
|-160.00
|30504.60
|2849
|2006.11.29 05:32
|sell
|1425
|4.00
|1.9514
|1.9574
|1.7514
|2850
|2006.11.29 05:35
|close
|1425
|4.00
|1.9516
|1.9574
|1.7514
|-80.00
|30424.60
|2851
|2006.11.29 05:35
|sell
|1426
|4.00
|1.9513
|1.9573
|1.7513
|2852
|2006.11.29 05:40
|close
|1426
|4.00
|1.9514
|1.9573
|1.7513
|-40.00
|30384.60
|2853
|2006.11.29 05:49
|sell
|1427
|4.00
|1.9516
|1.9576
|1.7516
|2854
|2006.11.29 05:50
|close
|1427
|4.00
|1.9519
|1.9576
|1.7516
|-120.00
|30264.60
|2855
|2006.11.29 06:01
|buy
|1428
|4.00
|1.9525
|1.9465
|2.1525
|2856
|2006.11.29 06:03
|close
|1428
|4.00
|1.9521
|1.9465
|2.1525
|-160.00
|30104.60
|2857
|2006.11.29 06:03
|buy
|1429
|4.00
|1.9525
|1.9465
|2.1525
|2858
|2006.11.29 06:12
|close
|1429
|4.00
|1.9531
|1.9465
|2.1525
|240.00
|30344.60
|2859
|2006.11.29 06:13
|buy
|1430
|4.00
|1.9533
|1.9473
|2.1533
|2860
|2006.11.29 06:13
|close
|1430
|4.00
|1.9531
|1.9473
|2.1533
|-80.00
|30264.60
|2861
|2006.11.29 06:17
|buy
|1431
|4.00
|1.9531
|1.9471
|2.1531
|2862
|2006.11.29 06:23
|close
|1431
|4.00
|1.9533
|1.9471
|2.1531
|80.00
|30344.60
|2863
|2006.11.29 06:23
|buy
|1432
|4.00
|1.9536
|1.9476
|2.1536
|2864
|2006.11.29 06:28
|close
|1432
|4.00
|1.9539
|1.9476
|2.1536
|120.00
|30464.60
|2865
|2006.11.29 06:31
|buy
|1433
|4.00
|1.9539
|1.9479
|2.1539
|2866
|2006.11.29 06:34
|close
|1433
|4.00
|1.9535
|1.9479
|2.1539
|-160.00
|30304.60
|2867
|2006.11.29 06:38
|buy
|1434
|4.00
|1.9534
|1.9474
|2.1534
|2868
|2006.11.29 06:39
|close
|1434
|4.00
|1.9532
|1.9474
|2.1534
|-80.00
|30224.60
|2869
|2006.11.29 06:58
|buy
|1435
|4.00
|1.9536
|1.9476
|2.1536
|2870
|2006.11.29 06:58
|close
|1435
|4.00
|1.9533
|1.9476
|2.1536
|-120.00
|30104.60
|2871
|2006.11.29 06:59
|buy
|1436
|4.00
|1.9536
|1.9476
|2.1536
|2872
|2006.11.29 06:59
|close
|1436
|4.00
|1.9527
|1.9476
|2.1536
|-360.00
|29744.60
|2873
|2006.11.29 07:01
|sell
|1437
|3.00
|1.9522
|1.9582
|1.7522
|2874
|2006.11.29 07:03
|close
|1437
|3.00
|1.9522
|1.9582
|1.7522
|0.00
|29744.60
|2875
|2006.11.29 07:03
|sell
|1438
|3.00
|1.9520
|1.9580
|1.7520
|2876
|2006.11.29 07:06
|close
|1438
|3.00
|1.9518
|1.9580
|1.7520
|60.00
|29804.60
|2877
|2006.11.29 07:09
|sell
|1439
|3.00
|1.9520
|1.9580
|1.7520
|2878
|2006.11.29 07:09
|close
|1439
|3.00
|1.9524
|1.9580
|1.7520
|-120.00
|29684.60
|2879
|2006.11.29 07:12
|sell
|1440
|3.00
|1.9522
|1.9582
|1.7522
|2880
|2006.11.29 07:20
|close
|1440
|3.00
|1.9519
|1.9582
|1.7522
|90.00
|29774.60
|2881
|2006.11.29 07:24
|buy
|1441
|3.00
|1.9528
|1.9468
|2.1528
|2882
|2006.11.29 07:24
|close
|1441
|3.00
|1.9523
|1.9468
|2.1528
|-150.00
|29624.60
|2883
|2006.11.29 07:27
|buy
|1442
|3.00
|1.9531
|1.9471
|2.1531
|2884
|2006.11.29 07:28
|close
|1442
|3.00
|1.9525
|1.9471
|2.1531
|-180.00
|29444.60
|2885
|2006.11.29 07:29
|buy
|1443
|3.00
|1.9528
|1.9468
|2.1528
|2886
|2006.11.29 07:29
|close
|1443
|3.00
|1.9526
|1.9468
|2.1528
|-60.00
|29384.60
|2887
|2006.11.29 07:35
|sell
|1444
|3.00
|1.9520
|1.9580
|1.7520
|2888
|2006.11.29 07:37
|close
|1444
|3.00
|1.9524
|1.9580
|1.7520
|-120.00
|29264.60
|2889
|2006.11.29 07:38
|sell
|1445
|3.00
|1.9516
|1.9576
|1.7516
|2890
|2006.11.29 07:44
|close
|1445
|3.00
|1.9513
|1.9576
|1.7516
|90.00
|29354.60
|2891
|2006.11.29 07:44
|sell
|1446
|3.00
|1.9511
|1.9571
|1.7511
|2892
|2006.11.29 07:51
|close
|1446
|3.00
|1.9506
|1.9571
|1.7511
|150.00
|29504.60
|2893
|2006.11.29 07:56
|sell
|1447
|3.00
|1.9502
|1.9562
|1.7502
|2894
|2006.11.29 08:00
|close
|1447
|3.00
|1.9506
|1.9562
|1.7502
|-120.00
|29384.60
|2895
|2006.11.29 08:01
|sell
|1448
|3.00
|1.9502
|1.9562
|1.7502
|2896
|2006.11.29 08:09
|close
|1448
|3.00
|1.9478
|1.9562
|1.7502
|720.00
|30104.60
|2897
|2006.11.29 08:09
|sell
|1449
|4.00
|1.9474
|1.9534
|1.7474
|2898
|2006.11.29 08:09
|close
|1449
|4.00
|1.9480
|1.9534
|1.7474
|-240.00
|29864.60
|2899
|2006.11.29 08:10
|sell
|1450
|3.00
|1.9476
|1.9536
|1.7476
|2900
|2006.11.29 08:10
|close
|1450
|3.00
|1.9485
|1.9536
|1.7476
|-270.00
|29594.60
|2901
|2006.11.29 08:18
|sell
|1451
|3.00
|1.9495
|1.9555
|1.7495
|2902
|2006.11.29 08:22
|close
|1451
|3.00
|1.9493
|1.9555
|1.7495
|60.00
|29654.60
|2903
|2006.11.29 08:23
|sell
|1452
|3.00
|1.9493
|1.9553
|1.7493
|2904
|2006.11.29 08:27
|close
|1452
|3.00
|1.9487
|1.9553
|1.7493
|180.00
|29834.60
|2905
|2006.11.29 08:27
|sell
|1453
|3.00
|1.9483
|1.9543
|1.7483
|2906
|2006.11.29 08:27
|close
|1453
|3.00
|1.9487
|1.9543
|1.7483
|-120.00
|29714.60
|2907
|2006.11.29 08:28
|sell
|1454
|3.00
|1.9484
|1.9544
|1.7484
|2908
|2006.11.29 08:30
|close
|1454
|3.00
|1.9486
|1.9544
|1.7484
|-60.00
|29654.60
|2909
|2006.11.29 08:32
|sell
|1455
|3.00
|1.9483
|1.9543
|1.7483
|2910
|2006.11.29 08:32
|close
|1455
|3.00
|1.9485
|1.9543
|1.7483
|-60.00
|29594.60
|2911
|2006.11.29 09:01
|sell
|1456
|3.00
|1.9493
|1.9553
|1.7493
|2912
|2006.11.29 09:02
|close
|1456
|3.00
|1.9496
|1.9553
|1.7493
|-90.00
|29504.60
|2913
|2006.11.29 09:04
|sell
|1457
|3.00
|1.9493
|1.9553
|1.7493
|2914
|2006.11.29 09:04
|close
|1457
|3.00
|1.9497
|1.9553
|1.7493
|-120.00
|29384.60
|2915
|2006.11.29 09:04
|sell
|1458
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|2916
|2006.11.29 09:08
|close
|1458
|3.00
|1.9491
|1.9552
|1.7492
|30.00
|29414.60
|2917
|2006.11.29 09:09
|sell
|1459
|3.00
|1.9488
|1.9548
|1.7488
|2918
|2006.11.29 09:11
|close
|1459
|3.00
|1.9491
|1.9548
|1.7488
|-90.00
|29324.60
|2919
|2006.11.29 09:12
|sell
|1460
|3.00
|1.9489
|1.9549
|1.7489
|2920
|2006.11.29 09:12
|close
|1460
|3.00
|1.9495
|1.9549
|1.7489
|-180.00
|29144.60
|2921
|2006.11.29 09:12
|sell
|1461
|3.00
|1.9489
|1.9549
|1.7489
|2922
|2006.11.29 09:15
|close
|1461
|3.00
|1.9488
|1.9549
|1.7489
|30.00
|29174.60
|2923
|2006.11.29 09:16
|sell
|1462
|3.00
|1.9483
|1.9543
|1.7483
|2924
|2006.11.29 09:22
|close
|1462
|3.00
|1.9482
|1.9543
|1.7483
|30.00
|29204.60
|2925
|2006.11.29 09:24
|sell
|1463
|3.00
|1.9478
|1.9538
|1.7478
|2926
|2006.11.29 09:25
|close
|1463
|3.00
|1.9483
|1.9538
|1.7478
|-150.00
|29054.60
|2927
|2006.11.29 09:29
|sell
|1464
|3.00
|1.9481
|1.9541
|1.7481
|2928
|2006.11.29 09:30
|close
|1464
|3.00
|1.9488
|1.9541
|1.7481
|-210.00
|28844.60
|2929
|2006.11.29 09:30
|sell
|1465
|3.00
|1.9485
|1.9545
|1.7485
|2930
|2006.11.29 09:32
|close
|1465
|3.00
|1.9485
|1.9545
|1.7485
|0.00
|28844.60
|2931
|2006.11.29 09:45
|buy
|1466
|3.00
|1.9506
|1.9446
|2.1506
|2932
|2006.11.29 09:47
|close
|1466
|3.00
|1.9498
|1.9446
|2.1506
|-240.00
|28604.60
|2933
|2006.11.29 09:54
|sell
|1467
|3.00
|1.9489
|1.9549
|1.7489
|2934
|2006.11.29 10:02
|close
|1467
|3.00
|1.9478
|1.9549
|1.7489
|330.00
|28934.60
|2935
|2006.11.29 10:06
|sell
|1468
|3.00
|1.9479
|1.9539
|1.7479
|2936
|2006.11.29 10:07
|close
|1468
|3.00
|1.9481
|1.9539
|1.7479
|-60.00
|28874.60
|2937
|2006.11.29 10:07
|sell
|1469
|3.00
|1.9478
|1.9538
|1.7478
|2938
|2006.11.29 10:07
|close
|1469
|3.00
|1.9481
|1.9538
|1.7478
|-90.00
|28784.60
|2939
|2006.11.29 10:08
|sell
|1470
|3.00
|1.9477
|1.9537
|1.7477
|2940
|2006.11.29 10:09
|close
|1470
|3.00
|1.9481
|1.9537
|1.7477
|-120.00
|28664.60
|2941
|2006.11.29 10:10
|sell
|1471
|3.00
|1.9478
|1.9538
|1.7478
|2942
|2006.11.29 10:12
|close
|1471
|3.00
|1.9481
|1.9538
|1.7478
|-90.00
|28574.60
|2943
|2006.11.29 10:16
|sell
|1472
|3.00
|1.9478
|1.9538
|1.7478
|2944
|2006.11.29 10:16
|close
|1472
|3.00
|1.9483
|1.9538
|1.7478
|-150.00
|28424.60
|2945
|2006.11.29 10:18
|sell
|1473
|3.00
|1.9480
|1.9540
|1.7480
|2946
|2006.11.29 10:18
|close
|1473
|3.00
|1.9483
|1.9540
|1.7480
|-90.00
|28334.60
|2947
|2006.11.29 10:19
|sell
|1474
|3.00
|1.9480
|1.9540
|1.7480
|2948
|2006.11.29 10:22
|close
|1474
|3.00
|1.9482
|1.9540
|1.7480
|-60.00
|28274.60
|2949
|2006.11.29 10:40
|buy
|1475
|3.00
|1.9494
|1.9434
|2.1494
|2950
|2006.11.29 10:40
|close
|1475
|3.00
|1.9492
|1.9434
|2.1494
|-60.00
|28214.60
|2951
|2006.11.29 10:44
|buy
|1476
|3.00
|1.9495
|1.9435
|2.1495
|2952
|2006.11.29 10:47
|close
|1476
|3.00
|1.9493
|1.9435
|2.1495
|-60.00
|28154.60
|2953
|2006.11.29 10:55
|sell
|1477
|3.00
|1.9485
|1.9545
|1.7485
|2954
|2006.11.29 10:57
|close
|1477
|3.00
|1.9486
|1.9545
|1.7485
|-30.00
|28124.60
|2955
|2006.11.29 10:57
|sell
|1478
|3.00
|1.9483
|1.9543
|1.7483
|2956
|2006.11.29 10:59
|close
|1478
|3.00
|1.9485
|1.9543
|1.7483
|-60.00
|28064.60
|2957
|2006.11.29 11:06
|sell
|1479
|3.00
|1.9485
|1.9545
|1.7485
|2958
|2006.11.29 11:07
|close
|1479
|3.00
|1.9489
|1.9545
|1.7485
|-120.00
|27944.60
|2959
|2006.11.29 11:09
|buy
|1480
|3.00
|1.9495
|1.9435
|2.1495
|2960
|2006.11.29 11:15
|close
|1480
|3.00
|1.9496
|1.9435
|2.1495
|30.00
|27974.60
|2961
|2006.11.29 11:19
|buy
|1481
|3.00
|1.9496
|1.9436
|2.1496
|2962
|2006.11.29 11:26
|close
|1481
|3.00
|1.9502
|1.9436
|2.1496
|180.00
|28154.60
|2963
|2006.11.29 11:26
|buy
|1482
|3.00
|1.9507
|1.9447
|2.1507
|2964
|2006.11.29 11:28
|close
|1482
|3.00
|1.9504
|1.9447
|2.1507
|-90.00
|28064.60
|2965
|2006.11.29 11:33
|buy
|1483
|3.00
|1.9501
|1.9441
|2.1501
|2966
|2006.11.29 11:34
|close
|1483
|3.00
|1.9497
|1.9441
|2.1501
|-120.00
|27944.60
|2967
|2006.11.29 11:40
|sell
|1484
|3.00
|1.9490
|1.9550
|1.7490
|2968
|2006.11.29 11:41
|close
|1484
|3.00
|1.9496
|1.9550
|1.7490
|-180.00
|27764.60
|2969
|2006.11.29 11:44
|sell
|1485
|3.00
|1.9490
|1.9550
|1.7490
|2970
|2006.11.29 11:50
|close
|1485
|3.00
|1.9492
|1.9550
|1.7490
|-60.00
|27704.60
|2971
|2006.11.29 12:00
|buy
|1486
|3.00
|1.9500
|1.9440
|2.1500
|2972
|2006.11.29 12:01
|close
|1486
|3.00
|1.9495
|1.9440
|2.1500
|-150.00
|27554.60
|2973
|2006.11.29 12:01
|buy
|1487
|3.00
|1.9498
|1.9438
|2.1498
|2974
|2006.11.29 12:02
|close
|1487
|3.00
|1.9497
|1.9438
|2.1498
|-30.00
|27524.60
|2975
|2006.11.29 12:06
|sell
|1488
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|2976
|2006.11.29 12:14
|close
|1488
|3.00
|1.9490
|1.9552
|1.7492
|60.00
|27584.60
|2977
|2006.11.29 12:16
|sell
|1489
|3.00
|1.9488
|1.9548
|1.7488
|2978
|2006.11.29 12:16
|close
|1489
|3.00
|1.9491
|1.9548
|1.7488
|-90.00
|27494.60
|2979
|2006.11.29 12:16
|sell
|1490
|3.00
|1.9487
|1.9547
|1.7487
|2980
|2006.11.29 12:18
|close
|1490
|3.00
|1.9491
|1.9547
|1.7487
|-120.00
|27374.60
|2981
|2006.11.29 12:23
|buy
|1491
|3.00
|1.9497
|1.9437
|2.1497
|2982
|2006.11.29 12:24
|close
|1491
|3.00
|1.9492
|1.9437
|2.1497
|-150.00
|27224.60
|2983
|2006.11.29 12:26
|buy
|1492
|3.00
|1.9498
|1.9438
|2.1498
|2984
|2006.11.29 12:28
|close
|1492
|3.00
|1.9495
|1.9438
|2.1498
|-90.00
|27134.60
|2985
|2006.11.29 12:29
|buy
|1493
|3.00
|1.9497
|1.9437
|2.1497
|2986
|2006.11.29 12:29
|close
|1493
|3.00
|1.9495
|1.9437
|2.1497
|-60.00
|27074.60
|2987
|2006.11.29 12:31
|buy
|1494
|3.00
|1.9497
|1.9437
|2.1497
|2988
|2006.11.29 12:36
|close
|1494
|3.00
|1.9501
|1.9437
|2.1497
|120.00
|27194.60
|2989
|2006.11.29 12:41
|buy
|1495
|3.00
|1.9508
|1.9448
|2.1508
|2990
|2006.11.29 12:46
|close
|1495
|3.00
|1.9509
|1.9448
|2.1508
|30.00
|27224.60
|2991
|2006.11.29 12:49
|buy
|1496
|3.00
|1.9509
|1.9449
|2.1509
|2992
|2006.11.29 12:49
|close
|1496
|3.00
|1.9504
|1.9449
|2.1509
|-150.00
|27074.60
|2993
|2006.11.29 12:53
|buy
|1497
|3.00
|1.9506
|1.9446
|2.1506
|2994
|2006.11.29 12:53
|close
|1497
|3.00
|1.9504
|1.9446
|2.1506
|-60.00
|27014.60
|2995
|2006.11.29 12:55
|buy
|1498
|3.00
|1.9504
|1.9444
|2.1504
|2996
|2006.11.29 12:56
|close
|1498
|3.00
|1.9499
|1.9444
|2.1504
|-150.00
|26864.60
|2997
|2006.11.29 13:00
|buy
|1499
|3.00
|1.9509
|1.9449
|2.1509
|2998
|2006.11.29 13:10
|close
|1499
|3.00
|1.9515
|1.9449
|2.1509
|180.00
|27044.60
|2999
|2006.11.29 13:12
|buy
|1500
|3.00
|1.9520
|1.9460
|2.1520
|3000
|2006.11.29 13:14
|close
|1500
|3.00
|1.9517
|1.9460
|2.1520
|-90.00
|26954.60
|3001
|2006.11.29 13:17
|buy
|1501
|3.00
|1.9517
|1.9457
|2.1517
|3002
|2006.11.29 13:18
|close
|1501
|3.00
|1.9513
|1.9457
|2.1517
|-120.00
|26834.60
|3003
|2006.11.29 13:19
|buy
|1502
|3.00
|1.9520
|1.9460
|2.1520
|3004
|2006.11.29 13:19
|close
|1502
|3.00
|1.9512
|1.9460
|2.1520
|-240.00
|26594.60
|3005
|2006.11.29 13:19
|buy
|1503
|3.00
|1.9516
|1.9456
|2.1516
|3006
|2006.11.29 13:22
|close
|1503
|3.00
|1.9517
|1.9456
|2.1516
|30.00
|26624.60
|3007
|2006.11.29 13:23
|buy
|1504
|3.00
|1.9520
|1.9460
|2.1520
|3008
|2006.11.29 13:25
|close
|1504
|3.00
|1.9519
|1.9460
|2.1520
|-30.00
|26594.60
|3009
|2006.11.29 13:26
|buy
|1505
|3.00
|1.9522
|1.9462
|2.1522
|3010
|2006.11.29 13:26
|close
|1505
|3.00
|1.9518
|1.9462
|2.1522
|-120.00
|26474.60
|3011
|2006.11.29 13:29
|buy
|1506
|3.00
|1.9517
|1.9457
|2.1517
|3012
|2006.11.29 13:30
|close
|1506
|3.00
|1.9511
|1.9457
|2.1517
|-180.00
|26294.60
|3013
|2006.11.29 13:31
|sell
|1507
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3014
|2006.11.29 13:32
|close
|1507
|3.00
|1.9504
|1.9552
|1.7492
|-360.00
|25934.60
|3015
|2006.11.29 13:35
|buy
|1508
|3.00
|1.9537
|1.9477
|2.1537
|3016
|2006.11.29 13:36
|close
|1508
|3.00
|1.9520
|1.9477
|2.1537
|-510.00
|25424.60
|3017
|2006.11.29 13:38
|buy
|1509
|3.00
|1.9522
|1.9462
|2.1522
|3018
|2006.11.29 13:38
|close
|1509
|3.00
|1.9515
|1.9462
|2.1522
|-210.00
|25214.60
|3019
|2006.11.29 13:41
|buy
|1510
|3.00
|1.9522
|1.9462
|2.1522
|3020
|2006.11.29 13:41
|close
|1510
|3.00
|1.9515
|1.9462
|2.1522
|-210.00
|25004.60
|3021
|2006.11.29 13:41
|buy
|1511
|3.00
|1.9522
|1.9462
|2.1522
|3022
|2006.11.29 13:43
|close
|1511
|3.00
|1.9514
|1.9462
|2.1522
|-240.00
|24764.60
|3023
|2006.11.29 13:47
|sell
|1512
|3.00
|1.9499
|1.9559
|1.7499
|3024
|2006.11.29 13:52
|close
|1512
|3.00
|1.9503
|1.9559
|1.7499
|-120.00
|24644.60
|3025
|2006.11.29 13:52
|sell
|1513
|3.00
|1.9496
|1.9556
|1.7496
|3026
|2006.11.29 13:53
|close
|1513
|3.00
|1.9500
|1.9556
|1.7496
|-120.00
|24524.60
|3027
|2006.11.29 13:53
|sell
|1514
|3.00
|1.9494
|1.9554
|1.7494
|3028
|2006.11.29 13:56
|close
|1514
|3.00
|1.9496
|1.9554
|1.7494
|-60.00
|24464.60
|3029
|2006.11.29 13:56
|sell
|1515
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.7491
|3030
|2006.11.29 14:00
|close
|1515
|3.00
|1.9499
|1.9551
|1.7491
|-240.00
|24224.60
|3031
|2006.11.29 14:06
|sell
|1516
|3.00
|1.9501
|1.9561
|1.7501
|3032
|2006.11.29 14:07
|close
|1516
|3.00
|1.9508
|1.9561
|1.7501
|-210.00
|24014.60
|3033
|2006.11.29 14:09
|buy
|1517
|3.00
|1.9511
|1.9451
|2.1511
|3034
|2006.11.29 14:10
|close
|1517
|3.00
|1.9506
|1.9451
|2.1511
|-150.00
|23864.60
|3035
|2006.11.29 14:10
|buy
|1518
|3.00
|1.9509
|1.9449
|2.1509
|3036
|2006.11.29 14:11
|close
|1518
|3.00
|1.9506
|1.9449
|2.1509
|-90.00
|23774.60
|3037
|2006.11.29 14:11
|buy
|1519
|3.00
|1.9510
|1.9450
|2.1510
|3038
|2006.11.29 14:11
|close
|1519
|3.00
|1.9507
|1.9450
|2.1510
|-90.00
|23684.60
|3039
|2006.11.29 14:12
|buy
|1520
|3.00
|1.9511
|1.9451
|2.1511
|3040
|2006.11.29 14:21
|close
|1520
|3.00
|1.9512
|1.9451
|2.1511
|30.00
|23714.60
|3041
|2006.11.29 14:22
|buy
|1521
|3.00
|1.9515
|1.9455
|2.1515
|3042
|2006.11.29 14:22
|close
|1521
|3.00
|1.9511
|1.9455
|2.1515
|-120.00
|23594.60
|3043
|2006.11.29 14:22
|buy
|1522
|3.00
|1.9516
|1.9456
|2.1516
|3044
|2006.11.29 14:23
|close
|1522
|3.00
|1.9511
|1.9456
|2.1516
|-150.00
|23444.60
|3045
|2006.11.29 14:24
|buy
|1523
|3.00
|1.9516
|1.9456
|2.1516
|3046
|2006.11.29 14:31
|close
|1523
|3.00
|1.9531
|1.9456
|2.1516
|450.00
|23894.60
|3047
|2006.11.29 14:32
|buy
|1524
|3.00
|1.9536
|1.9476
|2.1536
|3048
|2006.11.29 14:33
|close
|1524
|3.00
|1.9530
|1.9476
|2.1536
|-180.00
|23714.60
|3049
|2006.11.29 14:33
|buy
|1525
|3.00
|1.9536
|1.9476
|2.1536
|3050
|2006.11.29 14:36
|close
|1525
|3.00
|1.9529
|1.9476
|2.1536
|-210.00
|23504.60
|3051
|2006.11.29 14:38
|buy
|1526
|3.00
|1.9533
|1.9473
|2.1533
|3052
|2006.11.29 14:39
|close
|1526
|3.00
|1.9532
|1.9473
|2.1533
|-30.00
|23474.60
|3053
|2006.11.29 14:43
|buy
|1527
|3.00
|1.9531
|1.9471
|2.1531
|3054
|2006.11.29 14:43
|close
|1527
|3.00
|1.9526
|1.9471
|2.1531
|-150.00
|23324.60
|3055
|2006.11.29 14:45
|buy
|1528
|3.00
|1.9530
|1.9470
|2.1530
|3056
|2006.11.29 14:49
|close
|1528
|3.00
|1.9531
|1.9470
|2.1530
|30.00
|23354.60
|3057
|2006.11.29 14:51
|buy
|1529
|3.00
|1.9533
|1.9473
|2.1533
|3058
|2006.11.29 14:52
|close
|1529
|3.00
|1.9530
|1.9473
|2.1533
|-90.00
|23264.60
|3059
|2006.11.29 14:55
|buy
|1530
|3.00
|1.9532
|1.9472
|2.1532
|3060
|2006.11.29 14:55
|close
|1530
|3.00
|1.9531
|1.9472
|2.1532
|-30.00
|23234.60
|3061
|2006.11.29 15:06
|sell
|1531
|3.00
|1.9510
|1.9570
|1.7510
|3062
|2006.11.29 15:09
|close
|1531
|3.00
|1.9499
|1.9570
|1.7510
|330.00
|23564.60
|3063
|2006.11.29 15:14
|sell
|1532
|3.00
|1.9504
|1.9564
|1.7504
|3064
|2006.11.29 15:16
|close
|1532
|3.00
|1.9506
|1.9564
|1.7504
|-60.00
|23504.60
|3065
|2006.11.29 15:19
|sell
|1533
|3.00
|1.9505
|1.9565
|1.7505
|3066
|2006.11.29 15:20
|close
|1533
|3.00
|1.9511
|1.9565
|1.7505
|-180.00
|23324.60
|3067
|2006.11.29 15:20
|sell
|1534
|3.00
|1.9505
|1.9565
|1.7505
|3068
|2006.11.29 15:21
|close
|1534
|3.00
|1.9511
|1.9565
|1.7505
|-180.00
|23144.60
|3069
|2006.11.29 15:21
|sell
|1535
|3.00
|1.9504
|1.9564
|1.7504
|3070
|2006.11.29 15:21
|close
|1535
|3.00
|1.9510
|1.9564
|1.7504
|-180.00
|22964.60
|3071
|2006.11.29 15:22
|sell
|1536
|3.00
|1.9504
|1.9564
|1.7504
|3072
|2006.11.29 15:22
|close
|1536
|3.00
|1.9510
|1.9564
|1.7504
|-180.00
|22784.60
|3073
|2006.11.29 15:22
|sell
|1537
|3.00
|1.9504
|1.9564
|1.7504
|3074
|2006.11.29 15:24
|close
|1537
|3.00
|1.9508
|1.9564
|1.7504
|-120.00
|22664.60
|3075
|2006.11.29 15:24
|sell
|1538
|3.00
|1.9504
|1.9564
|1.7504
|3076
|2006.11.29 15:30
|close
|1538
|3.00
|1.9501
|1.9564
|1.7504
|90.00
|22754.60
|3077
|2006.11.29 15:32
|sell
|1539
|3.00
|1.9498
|1.9558
|1.7498
|3078
|2006.11.29 15:33
|close
|1539
|3.00
|1.9504
|1.9558
|1.7498
|-180.00
|22574.60
|3079
|2006.11.29 15:34
|sell
|1540
|3.00
|1.9498
|1.9558
|1.7498
|3080
|2006.11.29 15:34
|close
|1540
|3.00
|1.9502
|1.9558
|1.7498
|-120.00
|22454.60
|3081
|2006.11.29 15:35
|sell
|1541
|3.00
|1.9499
|1.9559
|1.7499
|3082
|2006.11.29 15:42
|close
|1541
|3.00
|1.9494
|1.9559
|1.7499
|150.00
|22604.60
|3083
|2006.11.29 15:43
|sell
|1542
|3.00
|1.9490
|1.9550
|1.7490
|3084
|2006.11.29 15:43
|close
|1542
|3.00
|1.9495
|1.9550
|1.7490
|-150.00
|22454.60
|3085
|2006.11.29 15:46
|sell
|1543
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3086
|2006.11.29 15:48
|close
|1543
|3.00
|1.9496
|1.9552
|1.7492
|-120.00
|22334.60
|3087
|2006.11.29 15:48
|sell
|1544
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3088
|2006.11.29 15:50
|close
|1544
|3.00
|1.9496
|1.9552
|1.7492
|-120.00
|22214.60
|3089
|2006.11.29 15:51
|sell
|1545
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3090
|2006.11.29 15:53
|close
|1545
|3.00
|1.9496
|1.9552
|1.7492
|-120.00
|22094.60
|3091
|2006.11.29 15:54
|sell
|1546
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3092
|2006.11.29 15:56
|close
|1546
|3.00
|1.9495
|1.9552
|1.7492
|-90.00
|22004.60
|3093
|2006.11.29 15:57
|sell
|1547
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3094
|2006.11.29 15:57
|close
|1547
|3.00
|1.9495
|1.9552
|1.7492
|-90.00
|21914.60
|3095
|2006.11.29 15:57
|sell
|1548
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3096
|2006.11.29 15:58
|close
|1548
|3.00
|1.9495
|1.9552
|1.7492
|-90.00
|21824.60
|3097
|2006.11.29 15:59
|sell
|1549
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3098
|2006.11.29 15:59
|close
|1549
|3.00
|1.9495
|1.9552
|1.7492
|-90.00
|21734.60
|3099
|2006.11.29 16:01
|sell
|1550
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.7491
|3100
|2006.11.29 16:02
|close
|1550
|3.00
|1.9495
|1.9551
|1.7491
|-120.00
|21614.60
|3101
|2006.11.29 16:02
|sell
|1551
|3.00
|1.9493
|1.9553
|1.7493
|3102
|2006.11.29 16:09
|close
|1551
|3.00
|1.9485
|1.9553
|1.7493
|240.00
|21854.60
|3103
|2006.11.29 16:13
|sell
|1552
|3.00
|1.9484
|1.9544
|1.7484
|3104
|2006.11.29 16:14
|close
|1552
|3.00
|1.9488
|1.9544
|1.7484
|-120.00
|21734.60
|3105
|2006.11.29 16:14
|sell
|1553
|3.00
|1.9481
|1.9541
|1.7481
|3106
|2006.11.29 16:21
|close
|1553
|3.00
|1.9479
|1.9541
|1.7481
|60.00
|21794.60
|3107
|2006.11.29 16:23
|sell
|1554
|3.00
|1.9473
|1.9533
|1.7473
|3108
|2006.11.29 16:24
|close
|1554
|3.00
|1.9478
|1.9533
|1.7473
|-150.00
|21644.60
|3109
|2006.11.29 16:24
|sell
|1555
|3.00
|1.9474
|1.9534
|1.7474
|3110
|2006.11.29 16:24
|close
|1555
|3.00
|1.9478
|1.9534
|1.7474
|-120.00
|21524.60
|3111
|2006.11.29 16:28
|sell
|1556
|3.00
|1.9476
|1.9536
|1.7476
|3112
|2006.11.29 16:29
|close
|1556
|3.00
|1.9481
|1.9536
|1.7476
|-150.00
|21374.60
|3113
|2006.11.29 16:31
|sell
|1557
|3.00
|1.9480
|1.9540
|1.7480
|3114
|2006.11.29 16:32
|close
|1557
|3.00
|1.9483
|1.9540
|1.7480
|-90.00
|21284.60
|3115
|2006.11.29 16:32
|sell
|1558
|3.00
|1.9480
|1.9540
|1.7480
|3116
|2006.11.29 16:32
|close
|1558
|3.00
|1.9483
|1.9540
|1.7480
|-90.00
|21194.60
|3117
|2006.11.29 16:33
|sell
|1559
|3.00
|1.9480
|1.9540
|1.7480
|3118
|2006.11.29 16:34
|close
|1559
|3.00
|1.9483
|1.9540
|1.7480
|-90.00
|21104.60
|3119
|2006.11.29 17:07
|buy
|1560
|3.00
|1.9498
|1.9438
|2.1498
|3120
|2006.11.29 17:08
|close
|1560
|3.00
|1.9495
|1.9438
|2.1498
|-90.00
|21014.60
|3121
|2006.11.29 17:18
|sell
|1561
|3.00
|1.9489
|1.9549
|1.7489
|3122
|2006.11.29 17:19
|close
|1561
|3.00
|1.9492
|1.9549
|1.7489
|-90.00
|20924.60
|3123
|2006.11.29 17:21
|sell
|1562
|3.00
|1.9489
|1.9549
|1.7489
|3124
|2006.11.29 17:23
|close
|1562
|3.00
|1.9492
|1.9549
|1.7489
|-90.00
|20834.60
|3125
|2006.11.29 17:28
|buy
|1563
|3.00
|1.9499
|1.9439
|2.1499
|3126
|2006.11.29 17:32
|close
|1563
|3.00
|1.9498
|1.9439
|2.1499
|-30.00
|20804.60
|3127
|2006.11.29 17:41
|sell
|1564
|3.00
|1.9490
|1.9550
|1.7490
|3128
|2006.11.29 17:42
|close
|1564
|3.00
|1.9496
|1.9550
|1.7490
|-180.00
|20624.60
|3129
|2006.11.29 17:43
|sell
|1565
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3130
|2006.11.29 17:46
|close
|1565
|3.00
|1.9493
|1.9552
|1.7492
|-30.00
|20594.60
|3131
|2006.11.29 17:46
|sell
|1566
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.7491
|3132
|2006.11.29 17:47
|close
|1566
|3.00
|1.9494
|1.9551
|1.7491
|-90.00
|20504.60
|3133
|2006.11.29 17:51
|sell
|1567
|3.00
|1.9493
|1.9553
|1.7493
|3134
|2006.11.29 17:51
|close
|1567
|3.00
|1.9496
|1.9553
|1.7493
|-90.00
|20414.60
|3135
|2006.11.29 17:52
|sell
|1568
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3136
|2006.11.29 17:54
|close
|1568
|3.00
|1.9494
|1.9552
|1.7492
|-60.00
|20354.60
|3137
|2006.11.29 17:54
|sell
|1569
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.7492
|3138
|2006.11.29 17:56
|close
|1569
|3.00
|1.9493
|1.9552
|1.7492
|-30.00
|20324.60
|3139
|2006.11.29 17:56
|sell
|1570
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.7491
|3140
|2006.11.29 17:58
|close
|1570
|3.00
|1.9494
|1.9551
|1.7491
|-90.00
|20234.60
|3141
|2006.11.29 17:58
|sell
|1571
|3.00
|1.9488
|1.9548
|1.7488
|3142
|2006.11.29 17:58
|close
|1571
|3.00
|1.9493
|1.9548
|1.7488
|-150.00
|20084.60
|3143
|2006.11.29 17:59
|sell
|1572
|3.00
|1.9490
|1.9550
|1.7490
|3144
|2006.11.29 18:04
|close
|1572
|3.00
|1.9480
|1.9550
|1.7490
|300.00
|20384.60
|3145
|2006.11.29 18:04
|sell
|1573
|3.00
|1.9477
|1.9537
|1.7477
|3146
|2006.11.29 18:05
|close
|1573
|3.00
|1.9480
|1.9537
|1.7477
|-90.00
|20294.60
|3147
|2006.11.29 18:07
|sell
|1574
|3.00
|1.9478
|1.9538
|1.7478
|3148
|2006.11.29 18:08
|close
|1574
|3.00
|1.9481
|1.9538
|1.7478
|-90.00
|20204.60
|3149
|2006.11.29 18:12
|sell
|1575
|3.00
|1.9481
|1.9541
|1.7481
|3150
|2006.11.29 18:12
|close
|1575
|3.00
|1.9486
|1.9541
|1.7481
|-150.00
|20054.60
|3151
|2006.11.29 18:12
|sell
|1576
|3.00
|1.9480
|1.9540
|1.7480
|3152
|2006.11.29 18:17
|close
|1576
|3.00
|1.9483
|1.9540
|1.7480
|-90.00
|19964.60
|3153
|2006.11.29 18:17
|sell
|1577
|2.00
|1.9481
|1.9541
|1.7481
|3154
|2006.11.29 18:29
|close
|1577
|2.00
|1.9450
|1.9541
|1.7481
|620.00
|20584.60
|3155
|2006.11.29 18:35
|sell
|1578
|3.00
|1.9451
|1.9511
|1.7451
|3156
|2006.11.29 18:41
|close
|1578
|3.00
|1.9453
|1.9511
|1.7451
|-60.00
|20524.60
|3157
|2006.11.29 18:43
|sell
|1579
|3.00
|1.9450
|1.9510
|1.7450
|3158
|2006.11.29 18:48
|close
|1579
|3.00
|1.9452
|1.9510
|1.7450
|-60.00
|20464.60
|3159
|2006.11.29 19:21
|sell
|1580
|3.00
|1.9455
|1.9515
|1.7455
|3160
|2006.11.29 19:23
|close
|1580
|3.00
|1.9460
|1.9515
|1.7455
|-150.00
|20314.60
|3161
|2006.11.29 19:24
|sell
|1581
|3.00
|1.9457
|1.9517
|1.7457
|3162
|2006.11.29 19:26
|close
|1581
|3.00
|1.9461
|1.9517
|1.7457
|-120.00
|20194.60
|3163
|2006.11.29 19:41
|sell
|1582
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3164
|2006.11.29 19:44
|close
|1582
|3.00
|1.9461
|1.9518
|1.7458
|-90.00
|20104.60
|3165
|2006.11.29 19:46
|sell
|1583
|3.00
|1.9459
|1.9519
|1.7459
|3166
|2006.11.29 19:46
|close
|1583
|3.00
|1.9461
|1.9519
|1.7459
|-60.00
|20044.60
|3167
|2006.11.29 19:51
|sell
|1584
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3168
|2006.11.29 19:53
|close
|1584
|3.00
|1.9461
|1.9518
|1.7458
|-90.00
|19954.60
|3169
|2006.11.29 19:53
|sell
|1585
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3170
|2006.11.29 19:54
|close
|1585
|2.00
|1.9461
|1.9518
|1.7458
|-60.00
|19894.60
|3171
|2006.11.29 19:55
|sell
|1586
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3172
|2006.11.29 19:57
|close
|1586
|2.00
|1.9461
|1.9518
|1.7458
|-60.00
|19834.60
|3173
|2006.11.29 20:25
|sell
|1587
|2.00
|1.9460
|1.9520
|1.7460
|3174
|2006.11.29 20:29
|close
|1587
|2.00
|1.9461
|1.9520
|1.7460
|-20.00
|19814.60
|3175
|2006.11.29 20:29
|sell
|1588
|2.00
|1.9459
|1.9519
|1.7459
|3176
|2006.11.29 20:37
|close
|1588
|2.00
|1.9460
|1.9519
|1.7459
|-20.00
|19794.60
|3177
|2006.11.29 20:38
|sell
|1589
|2.00
|1.9457
|1.9517
|1.7457
|3178
|2006.11.29 20:38
|close
|1589
|2.00
|1.9460
|1.9517
|1.7457
|-60.00
|19734.60
|3179
|2006.11.29 20:41
|sell
|1590
|2.00
|1.9457
|1.9517
|1.7457
|3180
|2006.11.29 20:41
|close
|1590
|2.00
|1.9460
|1.9517
|1.7457
|-60.00
|19674.60
|3181
|2006.11.29 20:42
|sell
|1591
|2.00
|1.9457
|1.9517
|1.7457
|3182
|2006.11.29 20:49
|close
|1591
|2.00
|1.9453
|1.9517
|1.7457
|80.00
|19754.60
|3183
|2006.11.29 20:50
|sell
|1592
|2.00
|1.9450
|1.9510
|1.7450
|3184
|2006.11.29 20:55
|close
|1592
|2.00
|1.9450
|1.9510
|1.7450
|0.00
|19754.60
|3185
|2006.11.29 21:02
|sell
|1593
|2.00
|1.9447
|1.9507
|1.7447
|3186
|2006.11.29 21:02
|close
|1593
|2.00
|1.9451
|1.9507
|1.7447
|-80.00
|19674.60
|3187
|2006.11.29 21:39
|buy
|1594
|2.00
|1.9464
|1.9404
|2.1464
|3188
|2006.11.29 21:39
|close
|1594
|2.00
|1.9460
|1.9404
|2.1464
|-80.00
|19594.60
|3189
|2006.11.29 21:42
|buy
|1595
|2.00
|1.9465
|1.9405
|2.1465
|3190
|2006.11.29 21:43
|close
|1595
|2.00
|1.9461
|1.9405
|2.1465
|-80.00
|19514.60
|3191
|2006.11.29 21:50
|buy
|1596
|2.00
|1.9465
|1.9405
|2.1465
|3192
|2006.11.29 21:50
|close
|1596
|2.00
|1.9462
|1.9405
|2.1465
|-60.00
|19454.60
|3193
|2006.11.29 21:52
|buy
|1597
|2.00
|1.9468
|1.9408
|2.1468
|3194
|2006.11.29 21:56
|close
|1597
|2.00
|1.9466
|1.9408
|2.1468
|-40.00
|19414.60
|3195
|2006.11.29 22:01
|buy
|1598
|2.00
|1.9467
|1.9407
|2.1467
|3196
|2006.11.29 22:02
|close
|1598
|2.00
|1.9464
|1.9407
|2.1467
|-60.00
|19354.60
|3197
|2006.11.29 22:03
|buy
|1599
|2.00
|1.9467
|1.9407
|2.1467
|3198
|2006.11.29 22:04
|close
|1599
|2.00
|1.9463
|1.9407
|2.1467
|-80.00
|19274.60
|3199
|2006.11.29 22:06
|sell
|1600
|2.00
|1.9459
|1.9519
|1.7459
|3200
|2006.11.29 22:07
|close
|1600
|2.00
|1.9464
|1.9519
|1.7459
|-100.00
|19174.60
|3201
|2006.11.29 22:07
|sell
|1601
|2.00
|1.9460
|1.9520
|1.7460
|3202
|2006.11.29 22:09
|close
|1601
|2.00
|1.9465
|1.9520
|1.7460
|-100.00
|19074.60
|3203
|2006.11.29 22:12
|buy
|1602
|2.00
|1.9466
|1.9406
|2.1466
|3204
|2006.11.29 22:13
|close
|1602
|2.00
|1.9464
|1.9406
|2.1466
|-40.00
|19034.60
|3205
|2006.11.29 22:15
|sell
|1603
|2.00
|1.9460
|1.9520
|1.7460
|3206
|2006.11.29 22:20
|close
|1603
|2.00
|1.9464
|1.9520
|1.7460
|-80.00
|18954.60
|3207
|2006.11.29 22:24
|sell
|1604
|2.00
|1.9461
|1.9521
|1.7461
|3208
|2006.11.29 22:25
|close
|1604
|2.00
|1.9464
|1.9521
|1.7461
|-60.00
|18894.60
|3209
|2006.11.29 22:26
|sell
|1605
|2.00
|1.9461
|1.9521
|1.7461
|3210
|2006.11.29 22:27
|close
|1605
|2.00
|1.9464
|1.9521
|1.7461
|-60.00
|18834.60
|3211
|2006.11.29 22:28
|sell
|1606
|2.00
|1.9461
|1.9521
|1.7461
|3212
|2006.11.29 22:37
|close
|1606
|2.00
|1.9461
|1.9521
|1.7461
|0.00
|18834.60
|3213
|2006.11.29 22:40
|sell
|1607
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3214
|2006.11.29 22:42
|close
|1607
|2.00
|1.9460
|1.9518
|1.7458
|-40.00
|18794.60
|3215
|2006.11.29 22:42
|sell
|1608
|2.00
|1.9457
|1.9517
|1.7457
|3216
|2006.11.29 22:43
|close
|1608
|2.00
|1.9460
|1.9517
|1.7457
|-60.00
|18734.60
|3217
|2006.11.29 22:45
|sell
|1609
|2.00
|1.9459
|1.9519
|1.7459
|3218
|2006.11.29 22:48
|close
|1609
|2.00
|1.9462
|1.9519
|1.7459
|-60.00
|18674.60
|3219
|2006.11.29 22:49
|sell
|1610
|2.00
|1.9459
|1.9519
|1.7459
|3220
|2006.11.29 22:50
|close
|1610
|2.00
|1.9462
|1.9519
|1.7459
|-60.00
|18614.60
|3221
|2006.11.29 23:04
|buy
|1611
|2.00
|1.9466
|1.9406
|2.1466
|3222
|2006.11.29 23:05
|close
|1611
|2.00
|1.9462
|1.9406
|2.1466
|-80.00
|18534.60
|3223
|2006.11.29 23:11
|buy
|1612
|2.00
|1.9466
|1.9406
|2.1466
|3224
|2006.11.29 23:12
|close
|1612
|2.00
|1.9463
|1.9406
|2.1466
|-60.00
|18474.60
|3225
|2006.11.29 23:19
|sell
|1613
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3226
|2006.11.29 23:22
|close
|1613
|2.00
|1.9461
|1.9518
|1.7458
|-60.00
|18414.60
|3227
|2006.11.29 23:22
|sell
|1614
|2.00
|1.9456
|1.9516
|1.7456
|3228
|2006.11.29 23:30
|close
|1614
|2.00
|1.9459
|1.9516
|1.7456
|-60.00
|18354.60
|3229
|2006.11.29 23:32
|sell
|1615
|2.00
|1.9456
|1.9516
|1.7456
|3230
|2006.11.29 23:33
|close
|1615
|2.00
|1.9460
|1.9516
|1.7456
|-80.00
|18274.60
|3231
|2006.11.29 23:34
|sell
|1616
|2.00
|1.9456
|1.9516
|1.7456
|3232
|2006.11.29 23:34
|close
|1616
|2.00
|1.9460
|1.9516
|1.7456
|-80.00
|18194.60
|3233
|2006.11.29 23:40
|sell
|1617
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3234
|2006.11.29 23:40
|close
|1617
|2.00
|1.9460
|1.9518
|1.7458
|-40.00
|18154.60
|3235
|2006.11.29 23:43
|sell
|1618
|2.00
|1.9459
|1.9519
|1.7459
|3236
|2006.11.29 23:43
|close
|1618
|2.00
|1.9464
|1.9519
|1.7459
|-100.00
|18054.60
|3237
|2006.11.29 23:44
|sell
|1619
|2.00
|1.9460
|1.9520
|1.7460
|3238
|2006.11.29 23:44
|close
|1619
|2.00
|1.9462
|1.9520
|1.7460
|-40.00
|18014.60
|3239
|2006.11.29 23:45
|buy
|1620
|2.00
|1.9463
|1.9403
|2.1463
|3240
|2006.11.29 23:51
|close
|1620
|2.00
|1.9461
|1.9403
|2.1463
|-40.00
|17974.60
|3241
|2006.11.29 23:58
|sell
|1621
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3242
|2006.11.30 00:01
|close
|1621
|2.00
|1.9461
|1.9518
|1.7458
|-49.80
|17924.80
|3243
|2006.11.30 00:03
|sell
|1622
|2.00
|1.9457
|1.9517
|1.7457
|3244
|2006.11.30 00:06
|close
|1622
|2.00
|1.9461
|1.9517
|1.7457
|-80.00
|17844.80
|3245
|2006.11.30 00:08
|sell
|1623
|2.00
|1.9459
|1.9519
|1.7459
|3246
|2006.11.30 00:11
|close
|1623
|2.00
|1.9461
|1.9519
|1.7459
|-40.00
|17804.80
|3247
|2006.11.30 00:12
|sell
|1624
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3248
|2006.11.30 00:19
|close
|1624
|2.00
|1.9462
|1.9518
|1.7458
|-80.00
|17724.80
|3249
|2006.11.30 00:20
|sell
|1625
|2.00
|1.9459
|1.9519
|1.7459
|3250
|2006.11.30 00:20
|close
|1625
|2.00
|1.9462
|1.9519
|1.7459
|-60.00
|17664.80
|3251
|2006.11.30 00:25
|sell
|1626
|2.00
|1.9459
|1.9519
|1.7459
|3252
|2006.11.30 00:25
|close
|1626
|2.00
|1.9461
|1.9519
|1.7459
|-40.00
|17624.80
|3253
|2006.11.30 00:30
|buy
|1627
|2.00
|1.9465
|1.9405
|2.1465
|3254
|2006.11.30 00:40
|close
|1627
|2.00
|1.9460
|1.9405
|2.1465
|-100.00
|17524.80
|3255
|2006.11.30 00:51
|sell
|1628
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3256
|2006.11.30 00:53
|close
|1628
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|0.00
|17524.80
|3257
|2006.11.30 01:04
|buy
|1629
|2.00
|1.9463
|1.9403
|2.1463
|3258
|2006.11.30 01:06
|close
|1629
|2.00
|1.9460
|1.9403
|2.1463
|-60.00
|17464.80
|3259
|2006.11.30 01:09
|buy
|1630
|2.00
|1.9464
|1.9404
|2.1464
|3260
|2006.11.30 01:10
|close
|1630
|2.00
|1.9461
|1.9404
|2.1464
|-60.00
|17404.80
|3261
|2006.11.30 01:13
|buy
|1631
|2.00
|1.9464
|1.9404
|2.1464
|3262
|2006.11.30 01:16
|close
|1631
|2.00
|1.9460
|1.9404
|2.1464
|-80.00
|17324.80
|3263
|2006.11.30 01:17
|buy
|1632
|2.00
|1.9464
|1.9404
|2.1464
|3264
|2006.11.30 01:23
|close
|1632
|2.00
|1.9461
|1.9404
|2.1464
|-60.00
|17264.80
|3265
|2006.11.30 01:23
|buy
|1633
|2.00
|1.9465
|1.9405
|2.1465
|3266
|2006.11.30 01:23
|close
|1633
|2.00
|1.9461
|1.9405
|2.1465
|-80.00
|17184.80
|3267
|2006.11.30 01:24
|buy
|1634
|2.00
|1.9464
|1.9404
|2.1464
|3268
|2006.11.30 01:26
|close
|1634
|2.00
|1.9461
|1.9404
|2.1464
|-60.00
|17124.80
|3269
|2006.11.30 01:35
|sell
|1635
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3270
|2006.11.30 01:36
|close
|1635
|2.00
|1.9461
|1.9518
|1.7458
|-60.00
|17064.80
|3271
|2006.11.30 01:38
|sell
|1636
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3272
|2006.11.30 01:43
|close
|1636
|2.00
|1.9459
|1.9518
|1.7458
|-20.00
|17044.80
|3273
|2006.11.30 01:43
|sell
|1637
|2.00
|1.9456
|1.9516
|1.7456
|3274
|2006.11.30 01:49
|close
|1637
|2.00
|1.9455
|1.9516
|1.7456
|20.00
|17064.80
|3275
|2006.11.30 01:52
|sell
|1638
|2.00
|1.9454
|1.9514
|1.7454
|3276
|2006.11.30 01:52
|close
|1638
|2.00
|1.9457
|1.9514
|1.7454
|-60.00
|17004.80
|3277
|2006.11.30 01:54
|sell
|1639
|2.00
|1.9454
|1.9514
|1.7454
|3278
|2006.11.30 01:55
|close
|1639
|2.00
|1.9457
|1.9514
|1.7454
|-60.00
|16944.80
|3279
|2006.11.30 01:58
|sell
|1640
|2.00
|1.9453
|1.9513
|1.7453
|3280
|2006.11.30 02:00
|close
|1640
|2.00
|1.9458
|1.9513
|1.7453
|-100.00
|16844.80
|3281
|2006.11.30 02:03
|sell
|1641
|2.00
|1.9458
|1.9518
|1.7458
|3282
|2006.11.30 02:03
|close
|1641
|2.00
|1.9461
|1.9518
|1.7458
|-60.00
|16784.80
|3283
|2006.11.30 02:05
|buy
|1642
|2.00
|1.9474
|1.9414
|2.1474
|3284
|2006.11.30 02:07
|close
|1642
|2.00
|1.9475
|1.9414
|2.1474
|20.00
|16804.80
|3285
|2006.11.30 02:09
|buy
|1643
|2.00
|1.9475
|1.9415
|2.1475
|3286
|2006.11.30 02:14
|close
|1643
|2.00
|1.9481
|1.9415
|2.1475
|120.00
|16924.80
|3287
|2006.11.30 02:14
|buy
|1644
|2.00
|1.9485
|1.9425
|2.1485
|3288
|2006.11.30 02:16
|close
|1644
|2.00
|1.9485
|1.9425
|2.1485
|0.00
|16924.80
|3289
|2006.11.30 02:21
|buy
|1645
|2.00
|1.9483
|1.9423
|2.1483
|3290
|2006.11.30 02:22
|close
|1645
|2.00
|1.9476
|1.9423
|2.1483
|-140.00
|16784.80
|3291
|2006.11.30 02:24
|buy
|1646
|2.00
|1.9482
|1.9422
|2.1482
|3292
|2006.11.30 02:30
|close
|1646
|2.00
|1.9480
|1.9422
|2.1482
|-40.00
|16744.80
|3293
|2006.11.30 02:38
|buy
|1647
|2.00
|1.9480
|1.9420
|2.1480
|3294
|2006.11.30 02:41
|close
|1647
|2.00
|1.9477
|1.9420
|2.1480
|-60.00
|16684.80
|3295
|2006.11.30 02:56
|buy
|1648
|2.00
|1.9482
|1.9422
|2.1482
|3296
|2006.11.30 02:58
|close
|1648
|2.00
|1.9480
|1.9422
|2.1482
|-40.00
|16644.80
|3297
|2006.11.30 03:01
|buy
|1649
|2.00
|1.9482
|1.9422
|2.1482
|3298
|2006.11.30 03:05
|close
|1649
|2.00
|1.9482
|1.9422
|2.1482
|0.00
|16644.80
|3299
|2006.11.30 03:06
|buy
|1650
|2.00
|1.9485
|1.9425
|2.1485
|3300
|2006.11.30 03:07
|close
|1650
|2.00
|1.9481
|1.9425
|2.1485
|-80.00
|16564.80
|3301
|2006.11.30 03:17
|buy
|1651
|2.00
|1.9484
|1.9424
|2.1484
|3302
|2006.11.30 03:18
|close
|1651
|2.00
|1.9481
|1.9424
|2.1484
|-60.00
|16504.80
|3303
|2006.11.30 04:15
|buy
|1652
|2.00
|1.9483
|1.9423
|2.1483
|3304
|2006.11.30 04:20
|close
|1652
|2.00
|1.9481
|1.9423
|2.1483
|-40.00
|16464.80
|3305
|2006.11.30 04:23
|buy
|1653
|2.00
|1.9484
|1.9424
|2.1484
|3306
|2006.11.30 04:24
|close
|1653
|2.00
|1.9481
|1.9424
|2.1484
|-60.00
|16404.80
|3307
|2006.11.30 04:25
|buy
|1654
|2.00
|1.9485
|1.9425
|2.1485
|3308
|2006.11.30 04:26
|close
|1654
|2.00
|1.9481
|1.9425
|2.1485
|-80.00
|16324.80
|3309
|2006.11.30 04:35
|buy
|1655
|2.00
|1.9484
|1.9424
|2.1484
|3310
|2006.11.30 04:39
|close
|1655
|2.00
|1.9481
|1.9424
|2.1484
|-60.00
|16264.80
|3311
|2006.11.30 04:42
|buy
|1656
|2.00
|1.9483
|1.9423
|2.1483
|3312
|2006.11.30 04:42
|close
|1656
|2.00
|1.9480
|1.9423
|2.1483
|-60.00
|16204.80
|3313
|2006.11.30 04:48
|buy
|1657
|2.00
|1.9484
|1.9424
|2.1484
|3314
|2006.11.30 04:53
|close
|1657
|2.00
|1.9481
|1.9424
|2.1484
|-60.00
|16144.80
|3315
|2006.11.30 04:55
|buy
|1658
|2.00
|1.9485
|1.9425
|2.1485
|3316
|2006.11.30 04:57
|close
|1658
|2.00
|1.9481
|1.9425
|2.1485
|-80.00
|16064.80
|3317
|2006.11.30 04:57
|buy
|1659
|2.00
|1.9486
|1.9426
|2.1486
|3318
|2006.11.30 05:05
|close
|1659
|2.00
|1.9490
|1.9426
|2.1486
|80.00
|16144.80
|3319
|2006.11.30 05:06
|buy
|1660
|2.00
|1.9493
|1.9433
|2.1493
|3320
|2006.11.30 05:08
|close
|1660
|2.00
|1.9490
|1.9433
|2.1493
|-60.00
|16084.80
|3321
|2006.11.30 05:09
|buy
|1661
|2.00
|1.9494
|1.9434
|2.1494
|3322
|2006.11.30 05:10
|close
|1661
|2.00
|1.9489
|1.9434
|2.1494
|-100.00
|15984.80
|3323
|2006.11.30 05:11
|buy
|1662
|2.00
|1.9493
|1.9433
|2.1493
|3324
|2006.11.30 05:11
|close
|1662
|2.00
|1.9489
|1.9433
|2.1493
|-80.00
|15904.80
|3325
|2006.11.30 05:14
|buy
|1663
|2.00
|1.9492
|1.9432
|2.1492
|3326
|2006.11.30 05:14
|close
|1663
|2.00
|1.9490
|1.9432
|2.1492
|-40.00
|15864.80
|3327
|2006.11.30 05:19
|buy
|1664
|2.00
|1.9492
|1.9432
|2.1492
|3328
|2006.11.30 05:20
|close
|1664
|2.00
|1.9489
|1.9432
|2.1492
|-60.00
|15804.80
|3329
|2006.11.30 05:20
|buy
|1665
|2.00
|1.9492
|1.9432
|2.1492
|3330
|2006.11.30 05:25
|close
|1665
|2.00
|1.9488
|1.9432
|2.1492
|-80.00
|15724.80
|3331
|2006.11.30 05:27
|buy
|1666
|2.00
|1.9492
|1.9432
|2.1492
|3332
|2006.11.30 05:28
|close
|1666
|2.00
|1.9489
|1.9432
|2.1492
|-60.00
|15664.80
|3333
|2006.11.30 05:28
|buy
|1667
|2.00
|1.9493
|1.9433
|2.1493
|3334
|2006.11.30 05:38
|close
|1667
|2.00
|1.9491
|1.9433
|2.1493
|-40.00
|15624.80
|3335
|2006.11.30 06:03
|buy
|1668
|2.00
|1.9490
|1.9430
|2.1490
|3336
|2006.11.30 06:05
|close
|1668
|2.00
|1.9487
|1.9430
|2.1490
|-60.00
|15564.80
|3337
|2006.11.30 06:13
|buy
|1669
|2.00
|1.9490
|1.9430
|2.1490
|3338
|2006.11.30 06:17
|close
|1669
|2.00
|1.9488
|1.9430
|2.1490
|-40.00
|15524.80
|3339
|2006.11.30 06:20
|buy
|1670
|2.00
|1.9490
|1.9430
|2.1490
|3340
|2006.11.30 06:21
|close
|1670
|2.00
|1.9486
|1.9430
|2.1490
|-80.00
|15444.80
|3341
|2006.11.30 06:24
|buy
|1671
|2.00
|1.9488
|1.9428
|2.1488
|3342
|2006.11.30 06:24
|close
|1671
|2.00
|1.9485
|1.9428
|2.1488
|-60.00
|15384.80
|3343
|2006.11.30 06:25
|buy
|1672
|2.00
|1.9488
|1.9428
|2.1488
|3344
|2006.11.30 06:25
|close
|1672
|2.00
|1.9486
|1.9428
|2.1488
|-40.00
|15344.80
|3345
|2006.11.30 06:28
|buy
|1673
|2.00
|1.9489
|1.9429
|2.1489
|3346
|2006.11.30 06:30
|close
|1673
|2.00
|1.9485
|1.9429
|2.1489
|-80.00
|15264.80
|3347
|2006.11.30 06:37
|buy
|1674
|2.00
|1.9493
|1.9433
|2.1493
|3348
|2006.11.30 06:48
|close
|1674
|2.00
|1.9506
|1.9433
|2.1493
|260.00
|15524.80
|3349
|2006.11.30 06:51
|buy
|1675
|2.00
|1.9504
|1.9444
|2.1504
|3350
|2006.11.30 06:52
|close
|1675
|2.00
|1.9501
|1.9444
|2.1504
|-60.00
|15464.80
|3351
|2006.11.30 06:54
|buy
|1676
|2.00
|1.9505
|1.9445
|2.1505
|3352
|2006.11.30 06:59
|close
|1676
|2.00
|1.9507
|1.9445
|2.1505
|40.00
|15504.80
|3353
|2006.11.30 06:59
|buy
|1677
|2.00
|1.9510
|1.9450
|2.1510
|3354
|2006.11.30 06:59
|close
|1677
|2.00
|1.9506
|1.9450
|2.1510
|-80.00
|15424.80
|3355
|2006.11.30 07:00
|buy
|1678
|2.00
|1.9513
|1.9453
|2.1513
|3356
|2006.11.30 07:05
|close
|1678
|2.00
|1.9524
|1.9453
|2.1513
|220.00
|15644.80
|3357
|2006.11.30 07:10
|buy
|1679
|2.00
|1.9524
|1.9464
|2.1524
|3358
|2006.11.30 07:19
|close
|1679
|2.00
|1.9529
|1.9464
|2.1524
|100.00
|15744.80
|3359
|2006.11.30 07:20
|buy
|1680
|2.00
|1.9533
|1.9473
|2.1533
|3360
|2006.11.30 07:26
|close
|1680
|2.00
|1.9554
|1.9473
|2.1533
|420.00
|16164.80
|3361
|2006.11.30 07:30
|buy
|1681
|2.00
|1.9549
|1.9489
|2.1549
|3362
|2006.11.30 07:30
|close
|1681
|2.00
|1.9542
|1.9489
|2.1549
|-140.00
|16024.80
|3363
|2006.11.30 07:30
|buy
|1682
|2.00
|1.9546
|1.9486
|2.1546
|3364
|2006.11.30 07:33
|close
|1682
|2.00
|1.9546
|1.9486
|2.1546
|0.00
|16024.80
|3365
|2006.11.30 08:14
|buy
|1683
|2.00
|1.9531
|1.9471
|2.1531
|3366
|2006.11.30 08:15
|close
|1683
|2.00
|1.9526
|1.9471
|2.1531
|-100.00
|15924.80
|3367
|2006.11.30 08:16
|buy
|1684
|2.00
|1.9529
|1.9469
|2.1529
|3368
|2006.11.30 08:18
|close
|1684
|2.00
|1.9523
|1.9469
|2.1529
|-120.00
|15804.80
|3369
|2006.11.30 08:21
|buy
|1685
|2.00
|1.9528
|1.9468
|2.1528
|3370
|2006.11.30 08:29
|close
|1685
|2.00
|1.9540
|1.9468
|2.1528
|240.00
|16044.80
|3371
|2006.11.30 08:30
|buy
|1686
|2.00
|1.9543
|1.9483
|2.1543
|3372
|2006.11.30 08:31
|close
|1686
|2.00
|1.9540
|1.9483
|2.1543
|-60.00
|15984.80
|3373
|2006.11.30 08:31
|buy
|1687
|2.00
|1.9543
|1.9483
|2.1543
|3374
|2006.11.30 08:31
|close
|1687
|2.00
|1.9539
|1.9483
|2.1543
|-80.00
|15904.80
|3375
|2006.11.30 08:32
|buy
|1688
|2.00
|1.9543
|1.9483
|2.1543
|3376
|2006.11.30 08:33
|close
|1688
|2.00
|1.9540
|1.9483
|2.1543
|-60.00
|15844.80
|3377
|2006.11.30 08:35
|buy
|1689
|2.00
|1.9541
|1.9481
|2.1541
|3378
|2006.11.30 08:40
|close
|1689
|2.00
|1.9546
|1.9481
|2.1541
|100.00
|15944.80
|3379
|2006.11.30 08:42
|buy
|1690
|2.00
|1.9546
|1.9486
|2.1546
|3380
|2006.11.30 08:44
|close
|1690
|2.00
|1.9541
|1.9486
|2.1546
|-100.00
|15844.80
|3381
|2006.11.30 08:45
|buy
|1691
|2.00
|1.9547
|1.9487
|2.1547
|3382
|2006.11.30 08:46
|close
|1691
|2.00
|1.9544
|1.9487
|2.1547
|-60.00
|15784.80
|3383
|2006.11.30 08:46
|buy
|1692
|2.00
|1.9548
|1.9488
|2.1548
|3384
|2006.11.30 08:46
|close
|1692
|2.00
|1.9538
|1.9488
|2.1548
|-200.00
|15584.80
|3385
|2006.11.30 08:49
|buy
|1693
|2.00
|1.9542
|1.9482
|2.1542
|3386
|2006.11.30 08:49
|close
|1693
|2.00
|1.9538
|1.9482
|2.1542
|-80.00
|15504.80
|3387
|2006.11.30 08:52
|buy
|1694
|2.00
|1.9542
|1.9482
|2.1542
|3388
|2006.11.30 08:52
|close
|1694
|2.00
|1.9537
|1.9482
|2.1542
|-100.00
|15404.80
|3389
|2006.11.30 08:53
|buy
|1695
|2.00
|1.9543
|1.9483
|2.1543
|3390
|2006.11.30 08:54
|close
|1695
|2.00
|1.9540
|1.9483
|2.1543
|-60.00
|15344.80
|3391
|2006.11.30 08:54
|buy
|1696
|2.00
|1.9544
|1.9484
|2.1544
|3392
|2006.11.30 08:54
|close
|1696
|2.00
|1.9539
|1.9484
|2.1544
|-100.00
|15244.80
|3393
|2006.11.30 08:55
|buy
|1697
|2.00
|1.9543
|1.9483
|2.1543
|3394
|2006.11.30 08:55
|close
|1697
|2.00
|1.9539
|1.9483
|2.1543
|-80.00
|15164.80
|3395
|2006.11.30 08:57
|buy
|1698
|2.00
|1.9542
|1.9482
|2.1542
|3396
|2006.11.30 08:57
|close
|1698
|2.00
|1.9539
|1.9482
|2.1542
|-60.00
|15104.80
|3397
|2006.11.30 09:01
|buy
|1699
|2.00
|1.9546
|1.9486
|2.1546
|3398
|2006.11.30 09:02
|close
|1699
|2.00
|1.9542
|1.9486
|2.1546
|-80.00
|15024.80
|3399
|2006.11.30 09:02
|buy
|1700
|2.00
|1.9547
|1.9487
|2.1547
|3400
|2006.11.30 09:04
|close
|1700
|2.00
|1.9542
|1.9487
|2.1547
|-100.00
|14924.80
|3401
|2006.11.30 09:21
|buy
|1701
|2.00
|1.9547
|1.9487
|2.1547
|3402
|2006.11.30 09:26
|close
|1701
|2.00
|1.9561
|1.9487
|2.1547
|280.00
|15204.80
|3403
|2006.11.30 09:33
|buy
|1702
|2.00
|1.9556
|1.9496
|2.1556
|3404
|2006.11.30 09:35
|close
|1702
|2.00
|1.9555
|1.9496
|2.1556
|-20.00
|15184.80
|3405
|2006.11.30 09:35
|buy
|1703
|2.00
|1.9560
|1.9500
|2.1560
|3406
|2006.11.30 09:40
|close
|1703
|2.00
|1.9565
|1.9500
|2.1560
|100.00
|15284.80
|3407
|2006.11.30 09:43
|buy
|1704
|2.00
|1.9567
|1.9507
|2.1567
|3408
|2006.11.30 09:44
|close
|1704
|2.00
|1.9563
|1.9507
|2.1567
|-80.00
|15204.80
|3409
|2006.11.30 09:44
|buy
|1705
|2.00
|1.9568
|1.9508
|2.1568
|3410
|2006.11.30 09:45
|close
|1705
|2.00
|1.9565
|1.9508
|2.1568
|-60.00
|15144.80
|3411
|2006.11.30 09:46
|buy
|1706
|2.00
|1.9566
|1.9506
|2.1566
|3412
|2006.11.30 09:49
|close
|1706
|2.00
|1.9570
|1.9506
|2.1566
|80.00
|15224.80
|3413
|2006.11.30 09:50
|buy
|1707
|2.00
|1.9572
|1.9512
|2.1572
|3414
|2006.11.30 09:51
|close
|1707
|2.00
|1.9568
|1.9512
|2.1572
|-80.00
|15144.80
|3415
|2006.11.30 09:52
|buy
|1708
|2.00
|1.9571
|1.9511
|2.1571
|3416
|2006.11.30 09:54
|close
|1708
|2.00
|1.9571
|1.9511
|2.1571
|0.00
|15144.80
|3417
|2006.11.30 09:55
|buy
|1709
|2.00
|1.9574
|1.9514
|2.1574
|3418
|2006.11.30 09:57
|close
|1709
|2.00
|1.9568
|1.9514
|2.1574
|-120.00
|15024.80
|3419
|2006.11.30 09:59
|buy
|1710
|2.00
|1.9572
|1.9512
|2.1572
|3420
|2006.11.30 09:59
|close
|1710
|2.00
|1.9569
|1.9512
|2.1572
|-60.00
|14964.80
|3421
|2006.11.30 10:00
|buy
|1711
|2.00
|1.9572
|1.9512
|2.1572
|3422
|2006.11.30 10:02
|close
|1711
|2.00
|1.9570
|1.9512
|2.1572
|-40.00
|14924.80
|3423
|2006.11.30 10:02
|buy
|1712
|2.00
|1.9576
|1.9516
|2.1576
|3424
|2006.11.30 10:07
|close
|1712
|2.00
|1.9573
|1.9516
|2.1576
|-60.00
|14864.80
|3425
|2006.11.30 10:36
|buy
|1713
|2.00
|1.9562
|1.9502
|2.1562
|3426
|2006.11.30 10:38
|close
|1713
|2.00
|1.9561
|1.9502
|2.1562
|-20.00
|14844.80
|3427
|2006.11.30 10:38
|buy
|1714
|2.00
|1.9563
|1.9503
|2.1563
|3428
|2006.11.30 10:40
|close
|1714
|2.00
|1.9564
|1.9503
|2.1563
|20.00
|14864.80
|3429
|2006.11.30 10:41
|buy
|1715
|2.00
|1.9566
|1.9506
|2.1566
|3430
|2006.11.30 10:41
|close
|1715
|2.00
|1.9562
|1.9506
|2.1566
|-80.00
|14784.80
|3431
|2006.11.30 10:41
|buy
|1716
|2.00
|1.9565
|1.9505
|2.1565
|3432
|2006.11.30 10:42
|close
|1716
|2.00
|1.9562
|1.9505
|2.1565
|-60.00
|14724.80
|3433
|2006.11.30 10:48
|buy
|1717
|2.00
|1.9565
|1.9505
|2.1565
|3434
|2006.11.30 10:49
|close
|1717
|2.00
|1.9553
|1.9505
|2.1565
|-240.00
|14484.80
|3435
|2006.11.30 10:52
|sell
|1718
|2.00
|1.9542
|1.9602
|1.7542
|3436
|2006.11.30 10:55
|close
|1718
|2.00
|1.9547
|1.9602
|1.7542
|-100.00
|14384.80
|3437
|2006.11.30 10:58
|sell
|1719
|2.00
|1.9542
|1.9602
|1.7542
|3438
|2006.11.30 11:00
|close
|1719
|2.00
|1.9543
|1.9602
|1.7542
|-20.00
|14364.80
|3439
|2006.11.30 11:15
|buy
|1720
|2.00
|1.9558
|1.9498
|2.1558
|3440
|2006.11.30 11:19
|close
|1720
|2.00
|1.9556
|1.9498
|2.1558
|-40.00
|14324.80
|3441
|2006.11.30 11:22
|buy
|1721
|2.00
|1.9559
|1.9499
|2.1559
|3442
|2006.11.30 11:22
|close
|1721
|2.00
|1.9553
|1.9499
|2.1559
|-120.00
|14204.80
|3443
|2006.11.30 11:22
|buy
|1722
|2.00
|1.9556
|1.9496
|2.1556
|3444
|2006.11.30 11:23
|close
|1722
|2.00
|1.9553
|1.9496
|2.1556
|-60.00
|14144.80
|3445
|2006.11.30 11:23
|buy
|1723
|2.00
|1.9559
|1.9499
|2.1559
|3446
|2006.11.30 11:23
|close
|1723
|2.00
|1.9553
|1.9499
|2.1559
|-120.00
|14024.80
|3447
|2006.11.30 11:23
|buy
|1724
|2.00
|1.9556
|1.9496
|2.1556
|3448
|2006.11.30 11:24
|close
|1724
|2.00
|1.9554
|1.9496
|2.1556
|-40.00
|13984.80
|3449
|2006.11.30 11:24
|buy
|1725
|2.00
|1.9558
|1.9498
|2.1558
|3450
|2006.11.30 11:24
|close
|1725
|2.00
|1.9553
|1.9498
|2.1558
|-100.00
|13884.80
|3451
|2006.11.30 11:34
|buy
|1726
|2.00
|1.9556
|1.9496
|2.1556
|3452
|2006.11.30 11:38
|close
|1726
|2.00
|1.9560
|1.9496
|2.1556
|80.00
|13964.80
|3453
|2006.11.30 11:38
|buy
|1727
|2.00
|1.9563
|1.9503
|2.1563
|3454
|2006.11.30 11:42
|close
|1727
|2.00
|1.9563
|1.9503
|2.1563
|0.00
|13964.80
|3455
|2006.11.30 11:44
|buy
|1728
|2.00
|1.9565
|1.9505
|2.1565
|3456
|2006.11.30 11:45
|close
|1728
|2.00
|1.9562
|1.9505
|2.1565
|-60.00
|13904.80
|3457
|2006.11.30 11:47
|buy
|1729
|2.00
|1.9564
|1.9504
|2.1564
|3458
|2006.11.30 11:48
|close
|1729
|2.00
|1.9560
|1.9504
|2.1564
|-80.00
|13824.80
|3459
|2006.11.30 11:53
|buy
|1730
|2.00
|1.9560
|1.9500
|2.1560
|3460
|2006.11.30 11:55
|close
|1730
|2.00
|1.9557
|1.9500
|2.1560
|-60.00
|13764.80
|3461
|2006.11.30 12:00
|buy
|1731
|2.00
|1.9562
|1.9502
|2.1562
|3462
|2006.11.30 12:02
|close
|1731
|2.00
|1.9561
|1.9502
|2.1562
|-20.00
|13744.80
|3463
|2006.11.30 12:04
|buy
|1732
|2.00
|1.9564
|1.9504
|2.1564
|3464
|2006.11.30 12:05
|close
|1732
|2.00
|1.9559
|1.9504
|2.1564
|-100.00
|13644.80
|3465
|2006.11.30 12:10
|buy
|1733
|2.00
|1.9565
|1.9505
|2.1565
|3466
|2006.11.30 12:13
|close
|1733
|2.00
|1.9563
|1.9505
|2.1565
|-40.00
|13604.80
|3467
|2006.11.30 12:13
|buy
|1734
|2.00
|1.9570
|1.9510
|2.1570
|3468
|2006.11.30 12:14
|close
|1734
|2.00
|1.9560
|1.9510
|2.1570
|-200.00
|13404.80
|3469
|2006.11.30 12:15
|buy
|1735
|2.00
|1.9569
|1.9509
|2.1569
|3470
|2006.11.30 12:18
|close
|1735
|2.00
|1.9565
|1.9509
|2.1569
|-80.00
|13324.80
|3471
|2006.11.30 12:19
|buy
|1736
|2.00
|1.9568
|1.9508
|2.1568
|3472
|2006.11.30 12:20
|close
|1736
|2.00
|1.9563
|1.9508
|2.1568
|-100.00
|13224.80
|3473
|2006.11.30 12:24
|buy
|1737
|2.00
|1.9564
|1.9504
|2.1564
|3474
|2006.11.30 12:31
|close
|1737
|2.00
|1.9560
|1.9504
|2.1564
|-80.00
|13144.80
|3475
|2006.11.30 12:47
|buy
|1738
|2.00
|1.9567
|1.9507
|2.1567
|3476
|2006.11.30 12:50
|close
|1738
|2.00
|1.9569
|1.9507
|2.1567
|40.00
|13184.80
|3477
|2006.11.30 12:54
|buy
|1739
|2.00
|1.9567
|1.9507
|2.1567
|3478
|2006.11.30 13:00
|close
|1739
|2.00
|1.9568
|1.9507
|2.1567
|20.00
|13204.80
|3479
|2006.11.30 13:01
|buy
|1740
|2.00
|1.9572
|1.9512
|2.1572
|3480
|2006.11.30 13:06
|close
|1740
|2.00
|1.9574
|1.9512
|2.1572
|40.00
|13244.80
|3481
|2006.11.30 13:08
|buy
|1741
|2.00
|1.9574
|1.9514
|2.1574
|3482
|2006.11.30 13:14
|close
|1741
|2.00
|1.9579
|1.9514
|2.1574
|100.00
|13344.80
|3483
|2006.11.30 13:31
|buy
|1742
|2.00
|1.9589
|1.9529
|2.1589
|3484
|2006.11.30 13:32
|close
|1742
|2.00
|1.9572
|1.9529
|2.1589
|-340.00
|13004.80
|3485
|2006.11.30 13:32
|buy
|1743
|2.00
|1.9584
|1.9524
|2.1584
|3486
|2006.11.30 13:32
|close
|1743
|2.00
|1.9571
|1.9524
|2.1584
|-260.00
|12744.80
|3487
|2006.11.30 13:37
|sell
|1744
|2.00
|1.9558
|1.9618
|1.7558
|3488
|2006.11.30 13:40
|close
|1744
|2.00
|1.9561
|1.9618
|1.7558
|-60.00
|12684.80
|3489
|2006.11.30 13:42
|sell
|1745
|2.00
|1.9556
|1.9616
|1.7556
|3490
|2006.11.30 13:42
|close
|1745
|2.00
|1.9563
|1.9616
|1.7556
|-140.00
|12544.80
|3491
|2006.11.30 13:42
|sell
|1746
|2.00
|1.9551
|1.9611
|1.7551
|3492
|2006.11.30 13:44
|close
|1746
|2.00
|1.9561
|1.9611
|1.7551
|-200.00
|12344.80
|3493
|2006.11.30 13:50
|buy
|1747
|2.00
|1.9569
|1.9509
|2.1569
|3494
|2006.11.30 13:50
|close
|1747
|2.00
|1.9567
|1.9509
|2.1569
|-40.00
|12304.80
|3495
|2006.11.30 14:00
|buy
|1748
|2.00
|1.9570
|1.9510
|2.1570
|3496
|2006.11.30 14:01
|close
|1748
|2.00
|1.9562
|1.9510
|2.1570
|-160.00
|12144.80
|3497
|2006.11.30 14:02
|buy
|1749
|2.00
|1.9569
|1.9509
|2.1569
|3498
|2006.11.30 14:02
|close
|1749
|2.00
|1.9564
|1.9509
|2.1569
|-100.00
|12044.80
|3499
|2006.11.30 14:02
|buy
|1750
|2.00
|1.9571
|1.9511
|2.1571
|3500
|2006.11.30 14:05
|close
|1750
|2.00
|1.9567
|1.9511
|2.1571
|-80.00
|11964.80
|3501
|2006.11.30 14:06
|buy
|1751
|2.00
|1.9571
|1.9511
|2.1571
|3502
|2006.11.30 14:09
|close
|1751
|2.00
|1.9569
|1.9511
|2.1571
|-40.00
|11924.80
|3503
|2006.11.30 14:11
|buy
|1752
|2.00
|1.9572
|1.9512
|2.1572
|3504
|2006.11.30 14:16
|close
|1752
|2.00
|1.9575
|1.9512
|2.1572
|60.00
|11984.80
|3505
|2006.11.30 14:17
|buy
|1753
|2.00
|1.9581
|1.9521
|2.1581
|3506
|2006.11.30 14:19
|close
|1753
|2.00
|1.9576
|1.9521
|2.1581
|-100.00
|11884.80
|3507
|2006.11.30 14:23
|buy
|1754
|2.00
|1.9577
|1.9517
|2.1577
|3508
|2006.11.30 14:29
|close
|1754
|2.00
|1.9579
|1.9517
|2.1577
|40.00
|11924.80
|3509
|2006.11.30 14:30
|buy
|1755
|2.00
|1.9581
|1.9521
|2.1581
|3510
|2006.11.30 14:34
|close
|1755
|2.00
|1.9581
|1.9521
|2.1581
|0.00
|11924.80
|3511
|2006.11.30 14:39
|buy
|1756
|2.00
|1.9578
|1.9518
|2.1578
|3512
|2006.11.30 14:39
|close
|1756
|2.00
|1.9575
|1.9518
|2.1578
|-60.00
|11864.80
|3513
|2006.11.30 14:57
|buy
|1757
|2.00
|1.9599
|1.9539
|2.1599
|3514
|2006.11.30 15:00
|close
|1757
|2.00
|1.9586
|1.9539
|2.1599
|-260.00
|11604.80
|3515
|2006.11.30 15:00
|buy
|1758
|2.00
|1.9594
|1.9534
|2.1594
|3516
|2006.11.30 15:00
|close
|1758
|2.00
|1.9591
|1.9534
|2.1594
|-60.00
|11544.80
|3517
|2006.11.30 15:03
|buy
|1759
|2.00
|1.9595
|1.9535
|2.1595
|3518
|2006.11.30 15:10
|close
|1759
|2.00
|1.9613
|1.9535
|2.1595
|360.00
|11904.80
|3519
|2006.11.30 15:10
|buy
|1760
|2.00
|1.9622
|1.9562
|2.1622
|3520
|2006.11.30 15:15
|close
|1760
|2.00
|1.9624
|1.9562
|2.1622
|40.00
|11944.80
|3521
|2006.11.30 15:15
|buy
|1761
|2.00
|1.9629
|1.9569
|2.1629
|3522
|2006.11.30 15:17
|close
|1761
|2.00
|1.9623
|1.9569
|2.1629
|-120.00
|11824.80
|3523
|2006.11.30 15:17
|buy
|1762
|2.00
|1.9631
|1.9571
|2.1631
|3524
|2006.11.30 15:17
|close
|1762
|2.00
|1.9626
|1.9571
|2.1631
|-100.00
|11724.80
|3525
|2006.11.30 15:21
|buy
|1763
|2.00
|1.9623
|1.9563
|2.1623
|3526
|2006.11.30 15:22
|close
|1763
|2.00
|1.9618
|1.9563
|2.1623
|-100.00
|11624.80
|3527
|2006.11.30 15:24
|buy
|1764
|2.00
|1.9627
|1.9567
|2.1627
|3528
|2006.11.30 15:25
|close
|1764
|2.00
|1.9623
|1.9567
|2.1627
|-80.00
|11544.80
|3529
|2006.11.30 15:29
|buy
|1765
|2.00
|1.9622
|1.9562
|2.1622
|3530
|2006.11.30 15:31
|close
|1765
|2.00
|1.9622
|1.9562
|2.1622
|0.00
|11544.80
|3531
|2006.11.30 15:31
|buy
|1766
|2.00
|1.9631
|1.9571
|2.1631
|3532
|2006.11.30 15:35
|close
|1766
|2.00
|1.9628
|1.9571
|2.1631
|-60.00
|11484.80
|3533
|2006.11.30 15:37
|buy
|1767
|2.00
|1.9633
|1.9573
|2.1633
|3534
|2006.11.30 15:38
|close
|1767
|2.00
|1.9627
|1.9573
|2.1633
|-120.00
|11364.80
|3535
|2006.11.30 15:40
|buy
|1768
|2.00
|1.9628
|1.9568
|2.1628
|3536
|2006.11.30 15:40
|close
|1768
|2.00
|1.9625
|1.9568
|2.1628
|-60.00
|11304.80
|3537
|2006.11.30 15:40
|buy
|1769
|2.00
|1.9628
|1.9568
|2.1628
|3538
|2006.11.30 15:41
|close
|1769
|2.00
|1.9624
|1.9568
|2.1628
|-80.00
|11224.80
|3539
|2006.11.30 15:44
|buy
|1770
|2.00
|1.9625
|1.9565
|2.1625
|3540
|2006.11.30 15:49
|close
|1770
|2.00
|1.9638
|1.9565
|2.1625
|260.00
|11484.80
|3541
|2006.11.30 15:53
|buy
|1771
|2.00
|1.9633
|1.9573
|2.1633
|3542
|2006.11.30 15:53
|close
|1771
|2.00
|1.9631
|1.9573
|2.1633
|-40.00
|11444.80
|3543
|2006.11.30 15:54
|buy
|1772
|2.00
|1.9636
|1.9576
|2.1636
|3544
|2006.11.30 16:02
|close
|1772
|2.00
|1.9664
|1.9576
|2.1636
|560.00
|12004.80
|3545
|2006.11.30 16:02
|buy
|1773
|2.00
|1.9670
|1.9610
|2.1670
|3546
|2006.11.30 16:03
|close
|1773
|2.00
|1.9666
|1.9610
|2.1670
|-80.00
|11924.80
|3547
|2006.11.30 16:04
|buy
|1774
|2.00
|1.9668
|1.9608
|2.1668
|3548
|2006.11.30 16:04
|close
|1774
|2.00
|1.9666
|1.9608
|2.1668
|-40.00
|11884.80
|3549
|2006.11.30 16:05
|buy
|1775
|2.00
|1.9668
|1.9608
|2.1668
|3550
|2006.11.30 16:05
|close
|1775
|2.00
|1.9666
|1.9608
|2.1668
|-40.00
|11844.80
|3551
|2006.11.30 16:08
|buy
|1776
|2.00
|1.9666
|1.9606
|2.1666
|3552
|2006.11.30 16:18
|close
|1776
|2.00
|1.9685
|1.9606
|2.1666
|380.00
|12224.80
|3553
|2006.11.30 16:18
|buy
|1777
|2.00
|1.9693
|1.9633
|2.1693
|3554
|2006.11.30 16:20
|close
|1777
|2.00
|1.9686
|1.9633
|2.1693
|-140.00
|12084.80
|3555
|2006.11.30 16:20
|buy
|1778
|2.00
|1.9692
|1.9632
|2.1692
|3556
|2006.11.30 16:20
|close
|1778
|2.00
|1.9689
|1.9632
|2.1692
|-60.00
|12024.80
|3557
|2006.11.30 16:20
|buy
|1779
|2.00
|1.9692
|1.9632
|2.1692
|3558
|2006.11.30 16:20
|close
|1779
|2.00
|1.9687
|1.9632
|2.1692
|-100.00
|11924.80
|3559
|2006.11.30 16:21
|buy
|1780
|2.00
|1.9693
|1.9633
|2.1693
|3560
|2006.11.30 16:23
|close
|1780
|2.00
|1.9691
|1.9633
|2.1693
|-40.00
|11884.80
|3561
|2006.11.30 16:28
|buy
|1781
|2.00
|1.9681
|1.9621
|2.1681
|3562
|2006.11.30 16:29
|close
|1781
|2.00
|1.9677
|1.9621
|2.1681
|-80.00
|11804.80
|3563
|2006.11.30 16:29
|buy
|1782
|2.00
|1.9680
|1.9620
|2.1680
|3564
|2006.11.30 16:35
|close
|1782
|2.00
|1.9683
|1.9620
|2.1680
|60.00
|11864.80
|3565
|2006.11.30 16:39
|buy
|1783
|2.00
|1.9684
|1.9624
|2.1684
|3566
|2006.11.30 16:40
|close
|1783
|2.00
|1.9681
|1.9624
|2.1684
|-60.00
|11804.80
|3567
|2006.11.30 16:41
|buy
|1784
|2.00
|1.9684
|1.9624
|2.1684
|3568
|2006.11.30 16:41
|close
|1784
|2.00
|1.9681
|1.9624
|2.1684
|-60.00
|11744.80
|3569
|2006.11.30 16:42
|buy
|1785
|2.00
|1.9684
|1.9624
|2.1684
|3570
|2006.11.30 16:44
|close
|1785
|2.00
|1.9682
|1.9624
|2.1684
|-40.00
|11704.80
|3571
|2006.11.30 16:55
|buy
|1786
|2.00
|1.9685
|1.9625
|2.1685
|3572
|2006.11.30 16:59
|close
|1786
|2.00
|1.9685
|1.9625
|2.1685
|0.00
|11704.80
|3573
|2006.11.30 16:59
|buy
|1787
|2.00
|1.9692
|1.9632
|2.1692
|3574
|2006.11.30 17:03
|close
|1787
|2.00
|1.9691
|1.9632
|2.1692
|-20.00
|11684.80
|3575
|2006.11.30 17:03
|buy
|1788
|2.00
|1.9699
|1.9639
|2.1699
|3576
|2006.11.30 17:03
|close
|1788
|2.00
|1.9691
|1.9639
|2.1699
|-160.00
|11524.80
|3577
|2006.11.30 17:05
|buy
|1789
|2.00
|1.9696
|1.9636
|2.1696
|3578
|2006.11.30 17:05
|close
|1789
|2.00
|1.9691
|1.9636
|2.1696
|-100.00
|11424.80
|3579
|2006.11.30 17:09
|buy
|1790
|2.00
|1.9694
|1.9634
|2.1694
|3580
|2006.11.30 17:10
|close
|1790
|2.00
|1.9691
|1.9634
|2.1694
|-60.00
|11364.80
|3581
|2006.11.30 17:13
|buy
|1791
|2.00
|1.9691
|1.9631
|2.1691
|3582
|2006.11.30 17:14
|close
|1791
|2.00
|1.9688
|1.9631
|2.1691
|-60.00
|11304.80
|3583
|2006.11.30 17:14
|buy
|1792
|2.00
|1.9692
|1.9632
|2.1692
|3584
|2006.11.30 17:18
|close
|1792
|2.00
|1.9691
|1.9632
|2.1692
|-20.00
|11284.80
|3585
|2006.11.30 17:19
|buy
|1793
|2.00
|1.9695
|1.9635
|2.1695
|3586
|2006.11.30 17:21
|close
|1793
|2.00
|1.9691
|1.9635
|2.1695
|-80.00
|11204.80
|3587
|2006.11.30 19:20
|sell
|1794
|2.00
|1.9663
|1.9723
|1.7663
|3588
|2006.11.30 19:22
|close
|1794
|2.00
|1.9665
|1.9723
|1.7663
|-40.00
|11164.80
|3589
|2006.11.30 19:22
|sell
|1795
|2.00
|1.9663
|1.9723
|1.7663
|3590
|2006.11.30 19:23
|close
|1795
|2.00
|1.9665
|1.9723
|1.7663
|-40.00
|11124.80
|3591
|2006.11.30 19:23
|sell
|1796
|2.00
|1.9662
|1.9722
|1.7662
|3592
|2006.11.30 19:24
|close
|1796
|2.00
|1.9665
|1.9722
|1.7662
|-60.00
|11064.80
|3593
|2006.11.30 19:24
|sell
|1797
|2.00
|1.9663
|1.9723
|1.7663
|3594
|2006.11.30 19:29
|close
|1797
|2.00
|1.9659
|1.9723
|1.7663
|80.00
|11144.80
|3595
|2006.11.30 19:30
|sell
|1798
|2.00
|1.9656
|1.9716
|1.7656
|3596
|2006.11.30 19:30
|close
|1798
|2.00
|1.9659
|1.9716
|1.7656
|-60.00
|11084.80
|3597
|2006.11.30 19:31
|sell
|1799
|2.00
|1.9656
|1.9716
|1.7656
|3598
|2006.11.30 19:36
|close
|1799
|2.00
|1.9658
|1.9716
|1.7656
|-40.00
|11044.80
|3599
|2006.11.30 19:36
|sell
|1800
|2.00
|1.9656
|1.9716
|1.7656
|3600
|2006.11.30 19:39
|close
|1800
|2.00
|1.9658
|1.9716
|1.7656
|-40.00
|11004.80
|3601
|2006.11.30 19:40
|sell
|1801
|2.00
|1.9653
|1.9713
|1.7653
|3602
|2006.11.30 19:42
|close
|1801
|2.00
|1.9656
|1.9713
|1.7653
|-60.00
|10944.80
|3603
|2006.11.30 19:42
|sell
|1802
|2.00
|1.9653
|1.9713
|1.7653
|3604
|2006.11.30 19:42
|close
|1802
|2.00
|1.9657
|1.9713
|1.7653
|-80.00
|10864.80
|3605
|2006.11.30 19:43
|sell
|1803
|2.00
|1.9654
|1.9714
|1.7654
|3606
|2006.11.30 19:43
|close
|1803
|2.00
|1.9656
|1.9714
|1.7654
|-40.00
|10824.80
|3607
|2006.11.30 19:44
|sell
|1804
|2.00
|1.9653
|1.9713
|1.7653
|3608
|2006.11.30 19:47
|close
|1804
|2.00
|1.9657
|1.9713
|1.7653
|-80.00
|10744.80
|3609
|2006.11.30 19:51
|sell
|1805
|2.00
|1.9655
|1.9715
|1.7655
|3610
|2006.11.30 19:51
|close
|1805
|2.00
|1.9657
|1.9715
|1.7655
|-40.00
|10704.80
|3611
|2006.11.30 20:03
|buy
|1806
|2.00
|1.9665
|1.9605
|2.1665
|3612
|2006.11.30 20:06
|close
|1806
|2.00
|1.9663
|1.9605
|2.1665
|-40.00
|10664.80
|3613
|2006.11.30 20:08
|buy
|1807
|2.00
|1.9666
|1.9606
|2.1666
|3614
|2006.11.30 20:09
|close
|1807
|2.00
|1.9662
|1.9606
|2.1666
|-80.00
|10584.80
|3615
|2006.11.30 20:10
|buy
|1808
|2.00
|1.9665
|1.9605
|2.1665
|3616
|2006.11.30 20:10
|close
|1808
|2.00
|1.9663
|1.9605
|2.1665
|-40.00
|10544.80
|3617
|2006.11.30 20:25
|sell
|1809
|2.00
|1.9659
|1.9719
|1.7659
|3618
|2006.11.30 20:28
|close
|1809
|2.00
|1.9662
|1.9719
|1.7659
|-60.00
|10484.80
|3619
|2006.11.30 20:30
|sell
|1810
|2.00
|1.9660
|1.9720
|1.7660
|3620
|2006.11.30 20:30
|close
|1810
|2.00
|1.9663
|1.9720
|1.7660
|-60.00
|10424.80
|3621
|2006.11.30 20:30
|sell
|1811
|2.00
|1.9660
|1.9720
|1.7660
|3622
|2006.11.30 20:31
|close
|1811
|2.00
|1.9663
|1.9720
|1.7660
|-60.00
|10364.80
|3623
|2006.11.30 20:32
|buy
|1812
|2.00
|1.9665
|1.9605
|2.1665
|3624
|2006.11.30 20:34
|close
|1812
|2.00
|1.9661
|1.9605
|2.1665
|-80.00
|10284.80
|3625
|2006.11.30 20:39
|buy
|1813
|2.00
|1.9666
|1.9606
|2.1666
|3626
|2006.11.30 20:41
|close
|1813
|2.00
|1.9664
|1.9606
|2.1666
|-40.00
|10244.80
|3627
|2006.11.30 20:42
|buy
|1814
|2.00
|1.9668
|1.9608
|2.1668
|3628
|2006.11.30 20:45
|close
|1814
|2.00
|1.9665
|1.9608
|2.1668
|-60.00
|10184.80
|3629
|2006.11.30 20:52
|buy
|1815
|2.00
|1.9666
|1.9606
|2.1666
|3630
|2006.11.30 20:53
|close
|1815
|2.00
|1.9661
|1.9606
|2.1666
|-100.00
|10084.80
|3631
|2006.11.30 20:59
|sell
|1816
|2.00
|1.9658
|1.9718
|1.7658
|3632
|2006.11.30 21:05
|close
|1816
|2.00
|1.9659
|1.9718
|1.7658
|-20.00
|10064.80
|3633
|2006.11.30 21:07
|sell
|1817
|2.00
|1.9655
|1.9715
|1.7655
|3634
|2006.11.30 21:17
|close
|1817
|2.00
|1.9655
|1.9715
|1.7655
|0.00
|10064.80
|3635
|2006.11.30 21:19
|sell
|1818
|2.00
|1.9651
|1.9711
|1.7651
|3636
|2006.11.30 21:20
|close
|1818
|2.00
|1.9655
|1.9711
|1.7651
|-80.00
|9984.80
|3637
|2006.11.30 21:21
|sell
|1819
|1.00
|1.9651
|1.9711
|1.7651
|3638
|2006.11.30 21:29
|close
|1819
|1.00
|1.9654
|1.9711
|1.7651
|-30.00
|9954.80
|3639
|2006.11.30 21:39
|sell
|1820
|1.00
|1.9653
|1.9713
|1.7653
|3640
|2006.11.30 21:40
|close
|1820
|1.00
|1.9657
|1.9713
|1.7653
|-40.00
|9914.80
|3641
|2006.11.30 21:49
|buy
|1821
|1.00
|1.9665
|1.9605
|2.1665
|3642
|2006.11.30 21:52
|close
|1821
|1.00
|1.9662
|1.9605
|2.1665
|-30.00
|9884.80
|3643
|2006.11.30 21:53
|buy
|1822
|1.00
|1.9666
|1.9606
|2.1666
|3644
|2006.11.30 21:56
|close
|1822
|1.00
|1.9665
|1.9606
|2.1666
|-10.00
|9874.80
|3645
|2006.11.30 22:01
|buy
|1823
|1.00
|1.9665
|1.9605
|2.1665
|3646
|2006.11.30 22:01
|close
|1823
|1.00
|1.9660
|1.9605
|2.1665
|-50.00
|9824.80
|3647
|2006.11.30 22:01
|buy
|1824
|1.00
|1.9665
|1.9605
|2.1665
|3648
|2006.11.30 22:02
|close
|1824
|1.00
|1.9661
|1.9605
|2.1665
|-40.00
|9784.80
|3649
|2006.11.30 22:10
|sell
|1825
|1.00
|1.9658
|1.9718
|1.7658
|3650
|2006.11.30 22:15
|close
|1825
|1.00
|1.9659
|1.9718
|1.7658
|-10.00
|9774.80
|3651
|2006.11.30 22:16
|sell
|1826
|1.00
|1.9655
|1.9715
|1.7655
|3652
|2006.11.30 22:17
|close
|1826
|1.00
|1.9657
|1.9715
|1.7655
|-20.00
|9754.80
|3653
|2006.11.30 22:17
|sell
|1827
|1.00
|1.9654
|1.9714
|1.7654
|3654
|2006.11.30 22:20
|close
|1827
|1.00
|1.9658
|1.9714
|1.7654
|-40.00
|9714.80
|3655
|2006.11.30 22:22
|sell
|1828
|1.00
|1.9655
|1.9715
|1.7655
|3656
|2006.11.30 22:22
|close
|1828
|1.00
|1.9659
|1.9715
|1.7655
|-40.00
|9674.80
|3657
|2006.11.30 22:27
|sell
|1829
|1.00
|1.9655
|1.9715
|1.7655
|3658
|2006.11.30 22:28
|close
|1829
|1.00
|1.9658
|1.9715
|1.7655
|-30.00
|9644.80
|3659
|2006.11.30 22:29
|sell
|1830
|1.00
|1.9655
|1.9715
|1.7655
|3660
|2006.11.30 22:34
|close
|1830
|1.00
|1.9657
|1.9715
|1.7655
|-20.00
|9624.80
|3661
|2006.11.30 22:35
|sell
|1831
|1.00
|1.9652
|1.9712
|1.7652
|3662
|2006.11.30 22:37
|close
|1831
|1.00
|1.9655
|1.9712
|1.7652
|-30.00
|9594.80
|3663
|2006.11.30 22:41
|sell
|1832
|1.00
|1.9648
|1.9708
|1.7648
|3664
|2006.11.30 22:42
|close
|1832
|1.00
|1.9656
|1.9708
|1.7648
|-80.00
|9514.80
|3665
|2006.11.30 22:45
|sell
|1833
|1.00
|1.9652
|1.9712
|1.7652
|3666
|2006.11.30 22:47
|close
|1833
|1.00
|1.9655
|1.9712
|1.7652
|-30.00
|9484.80
|3667
|2006.11.30 22:49
|sell
|1834
|1.00
|1.9653
|1.9713
|1.7653
|3668
|2006.11.30 22:56
|close
|1834
|1.00
|1.9652
|1.9713
|1.7653
|10.00
|9494.80
|3669
|2006.11.30 23:12
|buy
|1835
|1.00
|1.9659
|1.9599
|2.1659
|3670
|2006.11.30 23:12
|close
|1835
|1.00
|1.9656
|1.9599
|2.1659
|-30.00
|9464.80
|3671
|2006.11.30 23:27
|sell
|1836
|1.00
|1.9651
|1.9711
|1.7651
|3672
|2006.11.30 23:29
|close
|1836
|1.00
|1.9655
|1.9711
|1.7651
|-40.00
|9424.80
|3673
|2006.11.30 23:31
|sell
|1837
|1.00
|1.9651
|1.9711
|1.7651
|3674
|2006.11.30 23:36
|close
|1837
|1.00
|1.9654
|1.9711
|1.7651
|-30.00
|9394.80
|3675
|2006.11.30 23:38
|sell
|1838
|1.00
|1.9653
|1.9713
|1.7653
|3676
|2006.11.30 23:38
|close
|1838
|1.00
|1.9657
|1.9713
|1.7653
|-40.00
|9354.80
|3677
|2006.11.30 23:52
|buy
|1839
|1.00
|1.9659
|1.9599
|2.1659
|3678
|2006.11.30 23:56
|close
|1839
|1.00
|1.9661
|1.9599
|2.1659
|20.00
|9374.80
|3679
|2006.11.30 23:59
|buy
|1840
|1.00
|1.9662
|1.9602
|2.1662
|3680
|2006.12.01 00:04
|close
|1840
|1.00
|1.9666
|1.9602
|2.1662
|35.40
|9410.20
|3681
|2006.12.01 00:07
|buy
|1841
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|3682
|2006.12.01 00:08
|close
|1841
|1.00
|1.9666
|1.9609
|2.1669
|-30.00
|9380.20
|3683
|2006.12.01 00:09
|buy
|1842
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|3684
|2006.12.01 00:10
|close
|1842
|1.00
|1.9666
|1.9609
|2.1669
|-30.00
|9350.20
|3685
|2006.12.01 00:14
|buy
|1843
|1.00
|1.9668
|1.9608
|2.1668
|3686
|2006.12.01 00:15
|close
|1843
|1.00
|1.9665
|1.9608
|2.1668
|-30.00
|9320.20
|3687
|2006.12.01 00:15
|buy
|1844
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|3688
|2006.12.01 00:17
|close
|1844
|1.00
|1.9666
|1.9609
|2.1669
|-30.00
|9290.20
|3689
|2006.12.01 00:17
|buy
|1845
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|3690
|2006.12.01 00:18
|close
|1845
|1.00
|1.9666
|1.9609
|2.1669
|-30.00
|9260.20
|3691
|2006.12.01 00:18
|buy
|1846
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|3692
|2006.12.01 00:19
|close
|1846
|1.00
|1.9666
|1.9609
|2.1669
|-30.00
|9230.20
|3693
|2006.12.01 00:22
|buy
|1847
|1.00
|1.9668
|1.9608
|2.1668
|3694
|2006.12.01 00:23
|close
|1847
|1.00
|1.9665
|1.9608
|2.1668
|-30.00
|9200.20
|3695
|2006.12.01 00:25
|buy
|1848
|1.00
|1.9668
|1.9608
|2.1668
|3696
|2006.12.01 00:28
|close
|1848
|1.00
|1.9665
|1.9608
|2.1668
|-30.00
|9170.20
|3697
|2006.12.01 00:33
|buy
|1849
|1.00
|1.9668
|1.9608
|2.1668
|3698
|2006.12.01 00:34
|close
|1849
|1.00
|1.9665
|1.9608
|2.1668
|-30.00
|9140.20
|3699
|2006.12.01 00:40
|buy
|1850
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|3700
|2006.12.01 00:45
|close
|1850
|1.00
|1.9665
|1.9609
|2.1669
|-40.00
|9100.20
|3701
|2006.12.01 00:48
|buy
|1851
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|3702
|2006.12.01 00:49
|close
|1851
|1.00
|1.9666
|1.9609
|2.1669
|-30.00
|9070.20
|3703
|2006.12.01 00:49
|buy
|1852
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|3704
|2006.12.01 00:51
|close
|1852
|1.00
|1.9666
|1.9609
|2.1669
|-30.00
|9040.20
|3705
|2006.12.01 00:53
|buy
|1853
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|3706
|2006.12.01 00:54
|close
|1853
|1.00
|1.9666
|1.9609
|2.1669
|-30.00
|9010.20
|3707
|2006.12.01 00:57
|buy
|1854
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|3708
|2006.12.01 00:59
|close
|1854
|1.00
|1.9666
|1.9609
|2.1669
|-30.00
|8980.20
|3709
|2006.12.01 00:59
|buy
|1855
|1.00
|1.9670
|1.9610
|2.1670
|3710
|2006.12.01 01:03
|close
|1855
|1.00
|1.9669
|1.9610
|2.1670
|-10.00
|8970.20
|3711
|2006.12.01 01:07
|buy
|1856
|1.00
|1.9670
|1.9610
|2.1670
|3712
|2006.12.01 01:07
|close
|1856
|1.00
|1.9667
|1.9610
|2.1670
|-30.00
|8940.20
|3713
|2006.12.01 01:08
|buy
|1857
|1.00
|1.9670
|1.9610
|2.1670
|3714
|2006.12.01 01:10
|close
|1857
|1.00
|1.9669
|1.9610
|2.1670
|-10.00
|8930.20
|3715
|2006.12.01 01:12
|buy
|1858
|1.00
|1.9671
|1.9611
|2.1671
|3716
|2006.12.01 01:15
|close
|1858
|1.00
|1.9669
|1.9611
|2.1671
|-20.00
|8910.20
|3717
|2006.12.01 01:30
|buy
|1859
|1.00
|1.9671
|1.9611
|2.1671
|3718
|2006.12.01 01:33
|close
|1859
|1.00
|1.9669
|1.9611
|2.1671
|-20.00
|8890.20
|3719
|2006.12.01 01:37
|buy
|1860
|1.00
|1.9673
|1.9613
|2.1673
|3720
|2006.12.01 01:40
|close
|1860
|1.00
|1.9669
|1.9613
|2.1673
|-40.00
|8850.20
|3721
|2006.12.01 01:41
|buy
|1861
|1.00
|1.9673
|1.9613
|2.1673
|3722
|2006.12.01 01:44
|close
|1861
|1.00
|1.9673
|1.9613
|2.1673
|0.00
|8850.20
|3723
|2006.12.01 01:45
|buy
|1862
|1.00
|1.9675
|1.9615
|2.1675
|3724
|2006.12.01 01:45
|close
|1862
|1.00
|1.9672
|1.9615
|2.1675
|-30.00
|8820.20
|3725
|2006.12.01 01:46
|buy
|1863
|1.00
|1.9675
|1.9615
|2.1675
|3726
|2006.12.01 01:46
|close
|1863
|1.00
|1.9672
|1.9615
|2.1675
|-30.00
|8790.20
|3727
|2006.12.01 01:51
|buy
|1864
|1.00
|1.9671
|1.9611
|2.1671
|3728
|2006.12.01 01:52
|close
|1864
|1.00
|1.9669
|1.9611
|2.1671
|-20.00
|8770.20
|3729
|2006.12.01 01:52
|buy
|1865
|1.00
|1.9671
|1.9611
|2.1671
|3730
|2006.12.01 01:53
|close
|1865
|1.00
|1.9669
|1.9611
|2.1671
|-20.00
|8750.20
|3731
|2006.12.01 01:54
|buy
|1866
|1.00
|1.9673
|1.9613
|2.1673
|3732
|2006.12.01 01:55
|close
|1866
|1.00
|1.9668
|1.9613
|2.1673
|-50.00
|8700.20
|3733
|2006.12.01 01:59
|buy
|1867
|1.00
|1.9674
|1.9614
|2.1674
|3734
|2006.12.01 02:00
|close
|1867
|1.00
|1.9670
|1.9614
|2.1674
|-40.00
|8660.20
|3735
|2006.12.01 02:01
|buy
|1868
|1.00
|1.9673
|1.9613
|2.1673
|3736
|2006.12.01 02:03
|close
|1868
|1.00
|1.9670
|1.9613
|2.1673
|-30.00
|8630.20
|3737
|2006.12.01 02:05
|buy
|1869
|1.00
|1.9674
|1.9614
|2.1674
|3738
|2006.12.01 02:06
|close
|1869
|1.00
|1.9669
|1.9614
|2.1674
|-50.00
|8580.20
|3739
|2006.12.01 02:23
|buy
|1870
|1.00
|1.9672
|1.9612
|2.1672
|3740
|2006.12.01 02:33
|close
|1870
|1.00
|1.9680
|1.9612
|2.1672
|80.00
|8660.20
|3741
|2006.12.01 02:33
|buy
|1871
|1.00
|1.9685
|1.9625
|2.1685
|3742
|2006.12.01 02:39
|close
|1871
|1.00
|1.9685
|1.9625
|2.1685
|0.00
|8660.20
|3743
|2006.12.01 02:43
|buy
|1872
|1.00
|1.9688
|1.9628
|2.1688
|3744
|2006.12.01 02:44
|close
|1872
|1.00
|1.9683
|1.9628
|2.1688
|-50.00
|8610.20
|3745
|2006.12.01 02:45
|buy
|1873
|1.00
|1.9687
|1.9627
|2.1687
|3746
|2006.12.01 02:45
|close
|1873
|1.00
|1.9683
|1.9627
|2.1687
|-40.00
|8570.20
|3747
|2006.12.01 02:46
|buy
|1874
|1.00
|1.9687
|1.9627
|2.1687
|3748
|2006.12.01 02:50
|close
|1874
|1.00
|1.9686
|1.9627
|2.1687
|-10.00
|8560.20
|3749
|2006.12.01 02:56
|buy
|1875
|1.00
|1.9685
|1.9625
|2.1685
|3750
|2006.12.01 02:57
|close
|1875
|1.00
|1.9682
|1.9625
|2.1685
|-30.00
|8530.20
|3751
|2006.12.01 03:04
|buy
|1876
|1.00
|1.9684
|1.9624
|2.1684
|3752
|2006.12.01 03:04
|close
|1876
|1.00
|1.9678
|1.9624
|2.1684
|-60.00
|8470.20
|3753
|2006.12.01 03:14
|sell
|1877
|1.00
|1.9669
|1.9729
|1.7669
|3754
|2006.12.01 03:17
|close
|1877
|1.00
|1.9673
|1.9729
|1.7669
|-40.00
|8430.20
|3755
|2006.12.01 03:20
|sell
|1878
|1.00
|1.9668
|1.9728
|1.7668
|3756
|2006.12.01 03:20
|close
|1878
|1.00
|1.9673
|1.9728
|1.7668
|-50.00
|8380.20
|3757
|2006.12.01 03:20
|sell
|1879
|1.00
|1.9669
|1.9729
|1.7669
|3758
|2006.12.01 03:22
|close
|1879
|1.00
|1.9672
|1.9729
|1.7669
|-30.00
|8350.20
|3759
|2006.12.01 03:40
|buy
|1880
|1.00
|1.9676
|1.9616
|2.1676
|3760
|2006.12.01 03:44
|close
|1880
|1.00
|1.9676
|1.9616
|2.1676
|0.00
|8350.20
|3761
|2006.12.01 03:46
|buy
|1881
|1.00
|1.9679
|1.9619
|2.1679
|3762
|2006.12.01 03:52
|close
|1881
|1.00
|1.9678
|1.9619
|2.1679
|-10.00
|8340.20
|3763
|2006.12.01 03:54
|buy
|1882
|1.00
|1.9680
|1.9620
|2.1680
|3764
|2006.12.01 03:55
|close
|1882
|1.00
|1.9677
|1.9620
|2.1680
|-30.00
|8310.20
|3765
|2006.12.01 03:58
|buy
|1883
|1.00
|1.9681
|1.9621
|2.1681
|3766
|2006.12.01 04:02
|close
|1883
|1.00
|1.9678
|1.9621
|2.1681
|-30.00
|8280.20
|3767
|2006.12.01 04:05
|buy
|1884
|1.00
|1.9677
|1.9617
|2.1677
|3768
|2006.12.01 04:06
|close
|1884
|1.00
|1.9674
|1.9617
|2.1677
|-30.00
|8250.20
|3769
|2006.12.01 04:20
|sell
|1885
|1.00
|1.9672
|1.9732
|1.7672
|3770
|2006.12.01 04:21
|close
|1885
|1.00
|1.9679
|1.9732
|1.7672
|-70.00
|8180.20
|3771
|2006.12.01 04:28
|sell
|1886
|1.00
|1.9669
|1.9729
|1.7669
|3772
|2006.12.01 04:34
|close
|1886
|1.00
|1.9671
|1.9729
|1.7669
|-20.00
|8160.20
|3773
|2006.12.01 04:38
|sell
|1887
|1.00
|1.9669
|1.9729
|1.7669
|3774
|2006.12.01 04:41
|close
|1887
|1.00
|1.9673
|1.9729
|1.7669
|-40.00
|8120.20
|3775
|2006.12.01 04:43
|sell
|1888
|1.00
|1.9670
|1.9730
|1.7670
|3776
|2006.12.01 04:43
|close
|1888
|1.00
|1.9672
|1.9730
|1.7670
|-20.00
|8100.20
|3777
|2006.12.01 04:50
|buy
|1889
|1.00
|1.9677
|1.9617
|2.1677
|3778
|2006.12.01 04:52
|close
|1889
|1.00
|1.9671
|1.9617
|2.1677
|-60.00
|8040.20
|3779
|2006.12.01 04:54
|sell
|1890
|1.00
|1.9668
|1.9728
|1.7668
|3780
|2006.12.01 04:57
|close
|1890
|1.00
|1.9670
|1.9728
|1.7668
|-20.00
|8020.20
|3781
|2006.12.01 04:58
|sell
|1891
|1.00
|1.9667
|1.9727
|1.7667
|3782
|2006.12.01 04:58
|close
|1891
|1.00
|1.9670
|1.9727
|1.7667
|-30.00
|7990.20
|3783
|2006.12.01 05:02
|sell
|1892
|1.00
|1.9667
|1.9727
|1.7667
|3784
|2006.12.01 05:06
|close
|1892
|1.00
|1.9669
|1.9727
|1.7667
|-20.00
|7970.20
|3785
|2006.12.01 05:13
|buy
|1893
|1.00
|1.9677
|1.9617
|2.1677
|3786
|2006.12.01 05:15
|close
|1893
|1.00
|1.9676
|1.9617
|2.1677
|-10.00
|7960.20
|3787
|2006.12.01 05:15
|buy
|1894
|1.00
|1.9680
|1.9620
|2.1680
|3788
|2006.12.01 05:15
|close
|1894
|1.00
|1.9675
|1.9620
|2.1680
|-50.00
|7910.20
|3789
|2006.12.01 05:16
|buy
|1895
|1.00
|1.9679
|1.9619
|2.1679
|3790
|2006.12.01 05:18
|close
|1895
|1.00
|1.9675
|1.9619
|2.1679
|-40.00
|7870.20
|3791
|2006.12.01 05:20
|buy
|1896
|1.00
|1.9678
|1.9618
|2.1678
|3792
|2006.12.01 05:21
|close
|1896
|1.00
|1.9674
|1.9618
|2.1678
|-40.00
|7830.20
|3793
|2006.12.01 05:24
|buy
|1897
|1.00
|1.9676
|1.9616
|2.1676
|3794
|2006.12.01 05:27
|close
|1897
|1.00
|1.9678
|1.9616
|2.1676
|20.00
|7850.20
|3795
|2006.12.01 05:33
|sell
|1898
|1.00
|1.9670
|1.9730
|1.7670
|3796
|2006.12.01 05:35
|close
|1898
|1.00
|1.9672
|1.9730
|1.7670
|-20.00
|7830.20
|3797
|2006.12.01 05:41
|buy
|1899
|1.00
|1.9677
|1.9617
|2.1677
|3798
|2006.12.01 05:44
|close
|1899
|1.00
|1.9674
|1.9617
|2.1677
|-30.00
|7800.20
|3799
|2006.12.01 05:45
|buy
|1900
|1.00
|1.9677
|1.9617
|2.1677
|3800
|2006.12.01 05:49
|close
|1900
|1.00
|1.9674
|1.9617
|2.1677
|-30.00
|7770.20
|3801
|2006.12.01 05:51
|buy
|1901
|1.00
|1.9679
|1.9619
|2.1679
|3802
|2006.12.01 05:53
|close
|1901
|1.00
|1.9674
|1.9619
|2.1679
|-50.00
|7720.20
|3803
|2006.12.01 05:56
|sell
|1902
|1.00
|1.9672
|1.9732
|1.7672
|3804
|2006.12.01 05:57
|close
|1902
|1.00
|1.9675
|1.9732
|1.7672
|-30.00
|7690.20
|3805
|2006.12.01 06:00
|sell
|1903
|1.00
|1.9671
|1.9731
|1.7671
|3806
|2006.12.01 06:04
|close
|1903
|1.00
|1.9675
|1.9731
|1.7671
|-40.00
|7650.20
|3807
|2006.12.01 06:06
|sell
|1904
|1.00
|1.9670
|1.9730
|1.7670
|3808
|2006.12.01 06:07
|close
|1904
|1.00
|1.9675
|1.9730
|1.7670
|-50.00
|7600.20
|3809
|2006.12.01 06:07
|sell
|1905
|1.00
|1.9672
|1.9732
|1.7672
|3810
|2006.12.01 06:08
|close
|1905
|1.00
|1.9675
|1.9732
|1.7672
|-30.00
|7570.20
|3811
|2006.12.01 06:09
|buy
|1906
|1.00
|1.9677
|1.9617
|2.1677
|3812
|2006.12.01 06:10
|close
|1906
|1.00
|1.9674
|1.9617
|2.1677
|-30.00
|7540.20
|3813
|2006.12.01 06:10
|buy
|1907
|1.00
|1.9678
|1.9618
|2.1678
|3814
|2006.12.01 06:10
|close
|1907
|1.00
|1.9673
|1.9618
|2.1678
|-50.00
|7490.20
|3815
|2006.12.01 06:13
|buy
|1908
|1.00
|1.9678
|1.9618
|2.1678
|3816
|2006.12.01 06:15
|close
|1908
|1.00
|1.9674
|1.9618
|2.1678
|-40.00
|7450.20
|3817
|2006.12.01 06:17
|buy
|1909
|1.00
|1.9677
|1.9617
|2.1677
|3818
|2006.12.01 06:33
|close
|1909
|1.00
|1.9735
|1.9617
|2.1677
|580.00
|8030.20
|3819
|2006.12.01 06:34
|buy
|1910
|1.00
|1.9740
|1.9680
|2.1740
|3820
|2006.12.01 06:38
|close
|1910
|1.00
|1.9740
|1.9680
|2.1740
|0.00
|8030.20
|3821
|2006.12.01 06:38
|buy
|1911
|1.00
|1.9746
|1.9686
|2.1746
|3822
|2006.12.01 06:41
|close
|1911
|1.00
|1.9744
|1.9686
|2.1746
|-20.00
|8010.20
|3823
|2006.12.01 06:44
|buy
|1912
|1.00
|1.9742
|1.9682
|2.1742
|3824
|2006.12.01 06:46
|close
|1912
|1.00
|1.9738
|1.9682
|2.1742
|-40.00
|7970.20
|3825
|2006.12.01 06:47
|buy
|1913
|1.00
|1.9741
|1.9681
|2.1741
|3826
|2006.12.01 06:47
|close
|1913
|1.00
|1.9739
|1.9681
|2.1741
|-20.00
|7950.20
|3827
|2006.12.01 06:48
|buy
|1914
|1.00
|1.9741
|1.9681
|2.1741
|3828
|2006.12.01 06:48
|close
|1914
|1.00
|1.9738
|1.9681
|2.1741
|-30.00
|7920.20
|3829
|2006.12.01 06:53
|buy
|1915
|1.00
|1.9736
|1.9676
|2.1736
|3830
|2006.12.01 06:53
|close
|1915
|1.00
|1.9734
|1.9676
|2.1736
|-20.00
|7900.20
|3831
|2006.12.01 07:16
|buy
|1916
|1.00
|1.9739
|1.9679
|2.1739
|3832
|2006.12.01 07:20
|close
|1916
|1.00
|1.9740
|1.9679
|2.1739
|10.00
|7910.20
|3833
|2006.12.01 07:20
|buy
|1917
|1.00
|1.9742
|1.9682
|2.1742
|3834
|2006.12.01 07:26
|close
|1917
|1.00
|1.9744
|1.9682
|2.1742
|20.00
|7930.20
|3835
|2006.12.01 07:27
|buy
|1918
|1.00
|1.9747
|1.9687
|2.1747
|3836
|2006.12.01 07:27
|close
|1918
|1.00
|1.9744
|1.9687
|2.1747
|-30.00
|7900.20
|3837
|2006.12.01 07:28
|buy
|1919
|1.00
|1.9747
|1.9687
|2.1747
|3838
|2006.12.01 07:32
|close
|1919
|1.00
|1.9744
|1.9687
|2.1747
|-30.00
|7870.20
|3839
|2006.12.01 07:53
|buy
|1920
|1.00
|1.9744
|1.9684
|2.1744
|3840
|2006.12.01 07:56
|close
|1920
|1.00
|1.9741
|1.9684
|2.1744
|-30.00
|7840.20
|3841
|2006.12.01 08:23
|sell
|1921
|1.00
|1.9707
|1.9767
|1.7707
|3842
|2006.12.01 08:25
|close
|1921
|1.00
|1.9710
|1.9767
|1.7707
|-30.00
|7810.20
|3843
|2006.12.01 08:27
|sell
|1922
|1.00
|1.9708
|1.9768
|1.7708
|3844
|2006.12.01 08:27
|close
|1922
|1.00
|1.9713
|1.9768
|1.7708
|-50.00
|7760.20
|3845
|2006.12.01 08:27
|sell
|1923
|1.00
|1.9708
|1.9768
|1.7708
|3846
|2006.12.01 08:32
|close
|1923
|1.00
|1.9695
|1.9768
|1.7708
|130.00
|7890.20
|3847
|2006.12.01 08:34
|sell
|1924
|1.00
|1.9694
|1.9754
|1.7694
|3848
|2006.12.01 08:35
|close
|1924
|1.00
|1.9696
|1.9754
|1.7694
|-20.00
|7870.20
|3849
|2006.12.01 08:35
|sell
|1925
|1.00
|1.9694
|1.9754
|1.7694
|3850
|2006.12.01 08:39
|close
|1925
|1.00
|1.9691
|1.9754
|1.7694
|30.00
|7900.20
|3851
|2006.12.01 08:41
|sell
|1926
|1.00
|1.9688
|1.9748
|1.7688
|3852
|2006.12.01 08:42
|close
|1926
|1.00
|1.9692
|1.9748
|1.7688
|-40.00
|7860.20
|3853
|2006.12.01 08:44
|sell
|1927
|1.00
|1.9690
|1.9750
|1.7690
|3854
|2006.12.01 08:44
|close
|1927
|1.00
|1.9694
|1.9750
|1.7690
|-40.00
|7820.20
|3855
|2006.12.01 08:45
|sell
|1928
|1.00
|1.9691
|1.9751
|1.7691
|3856
|2006.12.01 08:47
|close
|1928
|1.00
|1.9693
|1.9751
|1.7691
|-20.00
|7800.20
|3857
|2006.12.01 08:47
|sell
|1929
|1.00
|1.9691
|1.9751
|1.7691
|3858
|2006.12.01 08:49
|close
|1929
|1.00
|1.9694
|1.9751
|1.7691
|-30.00
|7770.20
|3859
|2006.12.01 08:51
|sell
|1930
|1.00
|1.9687
|1.9747
|1.7687
|3860
|2006.12.01 08:52
|close
|1930
|1.00
|1.9691
|1.9747
|1.7687
|-40.00
|7730.20
|3861
|2006.12.01 08:52
|sell
|1931
|1.00
|1.9689
|1.9749
|1.7689
|3862
|2006.12.01 09:00
|close
|1931
|1.00
|1.9680
|1.9749
|1.7689
|90.00
|7820.20
|3863
|2006.12.01 09:27
|buy
|1932
|1.00
|1.9709
|1.9649
|2.1709
|3864
|2006.12.01 09:29
|close
|1932
|1.00
|1.9700
|1.9649
|2.1709
|-90.00
|7730.20
|3865
|2006.12.01 09:33
|sell
|1933
|1.00
|1.9683
|1.9743
|1.7683
|3866
|2006.12.01 09:38
|close
|1933
|1.00
|1.9678
|1.9743
|1.7683
|50.00
|7780.20
|3867
|2006.12.01 09:41
|sell
|1934
|1.00
|1.9682
|1.9742
|1.7682
|3868
|2006.12.01 09:46
|close
|1934
|1.00
|1.9683
|1.9742
|1.7682
|-10.00
|7770.20
|3869
|2006.12.01 09:47
|sell
|1935
|1.00
|1.9674
|1.9734
|1.7674
|3870
|2006.12.01 09:50
|close
|1935
|1.00
|1.9672
|1.9734
|1.7674
|20.00
|7790.20
|3871
|2006.12.01 09:50
|sell
|1936
|1.00
|1.9670
|1.9730
|1.7670
|3872
|2006.12.01 09:53
|close
|1936
|1.00
|1.9664
|1.9730
|1.7670
|60.00
|7850.20
|3873
|2006.12.01 09:54
|sell
|1937
|1.00
|1.9659
|1.9719
|1.7659
|3874
|2006.12.01 09:56
|close
|1937
|1.00
|1.9663
|1.9719
|1.7659
|-40.00
|7810.20
|3875
|2006.12.01 09:57
|sell
|1938
|1.00
|1.9659
|1.9719
|1.7659
|3876
|2006.12.01 09:57
|close
|1938
|1.00
|1.9665
|1.9719
|1.7659
|-60.00
|7750.20
|3877
|2006.12.01 09:57
|sell
|1939
|1.00
|1.9658
|1.9718
|1.7658
|3878
|2006.12.01 09:57
|close
|1939
|1.00
|1.9664
|1.9718
|1.7658
|-60.00
|7690.20
|3879
|2006.12.01 09:57
|sell
|1940
|1.00
|1.9660
|1.9720
|1.7660
|3880
|2006.12.01 09:57
|close
|1940
|1.00
|1.9663
|1.9720
|1.7660
|-30.00
|7660.20
|3881
|2006.12.01 09:57
|sell
|1941
|1.00
|1.9658
|1.9718
|1.7658
|3882
|2006.12.01 10:01
|close
|1941
|1.00
|1.9658
|1.9718
|1.7658
|0.00
|7660.20
|3883
|2006.12.01 10:01
|sell
|1942
|1.00
|1.9655
|1.9715
|1.7655
|3884
|2006.12.01 10:01
|close
|1942
|1.00
|1.9658
|1.9715
|1.7655
|-30.00
|7630.20
|3885
|2006.12.01 10:01
|sell
|1943
|1.00
|1.9655
|1.9715
|1.7655
|3886
|2006.12.01 10:05
|close
|1943
|1.00
|1.9652
|1.9715
|1.7655
|30.00
|7660.20
|3887
|2006.12.01 10:09
|sell
|1944
|1.00
|1.9653
|1.9713
|1.7653
|3888
|2006.12.01 10:09
|close
|1944
|1.00
|1.9656
|1.9713
|1.7653
|-30.00
|7630.20
|3889
|2006.12.01 10:10
|sell
|1945
|1.00
|1.9654
|1.9714
|1.7654
|3890
|2006.12.01 10:13
|close
|1945
|1.00
|1.9655
|1.9714
|1.7654
|-10.00
|7620.20
|3891
|2006.12.01 10:17
|sell
|1946
|1.00
|1.9657
|1.9717
|1.7657
|3892
|2006.12.01 10:21
|close
|1946
|1.00
|1.9656
|1.9717
|1.7657
|10.00
|7630.20
|3893
|2006.12.01 10:21
|sell
|1947
|1.00
|1.9651
|1.9711
|1.7651
|3894
|2006.12.01 10:26
|close
|1947
|1.00
|1.9645
|1.9711
|1.7651
|60.00
|7690.20
|3895
|2006.12.01 10:50
|sell
|1948
|1.00
|1.9659
|1.9719
|1.7659
|3896
|2006.12.01 10:53
|close
|1948
|1.00
|1.9666
|1.9719
|1.7659
|-70.00
|7620.20
|3897
|2006.12.01 10:55
|sell
|1949
|1.00
|1.9662
|1.9722
|1.7662
|3898
|2006.12.01 10:55
|close
|1949
|1.00
|1.9666
|1.9722
|1.7662
|-40.00
|7580.20
|3899
|2006.12.01 10:56
|sell
|1950
|1.00
|1.9661
|1.9721
|1.7661
|3900
|2006.12.01 10:57
|close
|1950
|1.00
|1.9664
|1.9721
|1.7661
|-30.00
|7550.20
|3901
|2006.12.01 10:57
|sell
|1951
|1.00
|1.9660
|1.9720
|1.7660
|3902
|2006.12.01 10:58
|close
|1951
|1.00
|1.9664
|1.9720
|1.7660
|-40.00
|7510.20
|3903
|2006.12.01 10:58
|sell
|1952
|1.00
|1.9661
|1.9721
|1.7661
|3904
|2006.12.01 10:59
|close
|1952
|1.00
|1.9665
|1.9721
|1.7661
|-40.00
|7470.20
|3905
|2006.12.01 11:06
|sell
|1953
|1.00
|1.9664
|1.9724
|1.7664
|3906
|2006.12.01 11:11
|close
|1953
|1.00
|1.9659
|1.9724
|1.7664
|50.00
|7520.20
|3907
|2006.12.01 11:22
|buy
|1954
|1.00
|1.9682
|1.9622
|2.1682
|3908
|2006.12.01 11:26
|close
|1954
|1.00
|1.9681
|1.9622
|2.1682
|-10.00
|7510.20
|3909
|2006.12.01 11:35
|sell
|1955
|1.00
|1.9664
|1.9724
|1.7664
|3910
|2006.12.01 11:37
|close
|1955
|1.00
|1.9669
|1.9724
|1.7664
|-50.00
|7460.20
|3911
|2006.12.01 11:41
|buy
|1956
|1.00
|1.9684
|1.9624
|2.1684
|3912
|2006.12.01 11:43
|close
|1956
|1.00
|1.9678
|1.9624
|2.1684
|-60.00
|7400.20
|3913
|2006.12.01 11:43
|buy
|1957
|1.00
|1.9682
|1.9622
|2.1682
|3914
|2006.12.01 11:43
|close
|1957
|1.00
|1.9679
|1.9622
|2.1682
|-30.00
|7370.20
|3915
|2006.12.01 11:47
|buy
|1958
|1.00
|1.9681
|1.9621
|2.1681
|3916
|2006.12.01 11:48
|close
|1958
|1.00
|1.9679
|1.9621
|2.1681
|-20.00
|7350.20
|3917
|2006.12.01 11:51
|buy
|1959
|1.00
|1.9681
|1.9621
|2.1681
|3918
|2006.12.01 11:52
|close
|1959
|1.00
|1.9677
|1.9621
|2.1681
|-40.00
|7310.20
|3919
|2006.12.01 11:53
|buy
|1960
|1.00
|1.9681
|1.9621
|2.1681
|3920
|2006.12.01 11:55
|close
|1960
|1.00
|1.9677
|1.9621
|2.1681
|-40.00
|7270.20
|3921
|2006.12.01 11:59
|buy
|1961
|1.00
|1.9680
|1.9620
|2.1680
|3922
|2006.12.01 12:04
|close
|1961
|1.00
|1.9680
|1.9620
|2.1680
|0.00
|7270.20
|3923
|2006.12.01 12:05
|buy
|1962
|1.00
|1.9684
|1.9624
|2.1684
|3924
|2006.12.01 12:05
|close
|1962
|1.00
|1.9680
|1.9624
|2.1684
|-40.00
|7230.20
|3925
|2006.12.01 12:05
|buy
|1963
|1.00
|1.9683
|1.9623
|2.1683
|3926
|2006.12.01 12:06
|close
|1963
|1.00
|1.9680
|1.9623
|2.1683
|-30.00
|7200.20
|3927
|2006.12.01 12:07
|buy
|1964
|1.00
|1.9683
|1.9623
|2.1683
|3928
|2006.12.01 12:09
|close
|1964
|1.00
|1.9681
|1.9623
|2.1683
|-20.00
|7180.20
|3929
|2006.12.01 12:12
|buy
|1965
|1.00
|1.9683
|1.9623
|2.1683
|3930
|2006.12.01 12:14
|close
|1965
|1.00
|1.9677
|1.9623
|2.1683
|-60.00
|7120.20
|3931
|2006.12.01 12:16
|sell
|1966
|1.00
|1.9675
|1.9735
|1.7675
|3932
|2006.12.01 12:19
|close
|1966
|1.00
|1.9677
|1.9735
|1.7675
|-20.00
|7100.20
|3933
|2006.12.01 12:26
|sell
|1967
|1.00
|1.9675
|1.9735
|1.7675
|3934
|2006.12.01 12:31
|close
|1967
|1.00
|1.9676
|1.9735
|1.7675
|-10.00
|7090.20
|3935
|2006.12.01 12:32
|sell
|1968
|1.00
|1.9673
|1.9733
|1.7673
|3936
|2006.12.01 12:32
|close
|1968
|1.00
|1.9678
|1.9733
|1.7673
|-50.00
|7040.20
|3937
|2006.12.01 12:34
|sell
|1969
|1.00
|1.9674
|1.9734
|1.7674
|3938
|2006.12.01 12:35
|close
|1969
|1.00
|1.9678
|1.9734
|1.7674
|-40.00
|7000.20
|3939
|2006.12.01 12:39
|buy
|1970
|1.00
|1.9680
|1.9620
|2.1680
|3940
|2006.12.01 12:44
|close
|1970
|1.00
|1.9680
|1.9620
|2.1680
|0.00
|7000.20
|3941
|2006.12.01 12:45
|buy
|1971
|1.00
|1.9683
|1.9623
|2.1683
|3942
|2006.12.01 12:46
|close
|1971
|1.00
|1.9680
|1.9623
|2.1683
|-30.00
|6970.20
|3943
|2006.12.01 12:49
|buy
|1972
|1.00
|1.9682
|1.9622
|2.1682
|3944
|2006.12.01 12:49
|close
|1972
|1.00
|1.9678
|1.9622
|2.1682
|-40.00
|6930.20
|3945
|2006.12.01 12:52
|buy
|1973
|1.00
|1.9681
|1.9621
|2.1681
|3946
|2006.12.01 12:52
|close
|1973
|1.00
|1.9678
|1.9621
|2.1681
|-30.00
|6900.20
|3947
|2006.12.01 12:53
|buy
|1974
|1.00
|1.9684
|1.9624
|2.1684
|3948
|2006.12.01 12:58
|close
|1974
|1.00
|1.9683
|1.9624
|2.1684
|-10.00
|6890.20
|3949
|2006.12.01 13:01
|buy
|1975
|1.00
|1.9684
|1.9624
|2.1684
|3950
|2006.12.01 13:07
|close
|1975
|1.00
|1.9693
|1.9624
|2.1684
|90.00
|6980.20
|3951
|2006.12.01 13:12
|buy
|1976
|1.00
|1.9692
|1.9632
|2.1692
|3952
|2006.12.01 13:13
|close
|1976
|1.00
|1.9689
|1.9632
|2.1692
|-30.00
|6950.20
|3953
|2006.12.01 13:16
|buy
|1977
|1.00
|1.9687
|1.9627
|2.1687
|3954
|2006.12.01 13:18
|close
|1977
|1.00
|1.9683
|1.9627
|2.1687
|-40.00
|6910.20
|3955
|2006.12.01 13:31
|sell
|1978
|1.00
|1.9679
|1.9739
|1.7679
|3956
|2006.12.01 13:34
|close
|1978
|1.00
|1.9680
|1.9739
|1.7679
|-10.00
|6900.20
|3957
|2006.12.01 13:36
|sell
|1979
|1.00
|1.9674
|1.9734
|1.7674
|3958
|2006.12.01 13:38
|close
|1979
|1.00
|1.9678
|1.9734
|1.7674
|-40.00
|6860.20
|3959
|2006.12.01 13:45
|buy
|1980
|1.00
|1.9687
|1.9627
|2.1687
|3960
|2006.12.01 13:46
|close
|1980
|1.00
|1.9682
|1.9627
|2.1687
|-50.00
|6810.20
|3961
|2006.12.01 13:47
|buy
|1981
|1.00
|1.9685
|1.9625
|2.1685
|3962
|2006.12.01 13:55
|close
|1981
|1.00
|1.9690
|1.9625
|2.1685
|50.00
|6860.20
|3963
|2006.12.01 13:56
|buy
|1982
|1.00
|1.9693
|1.9633
|2.1693
|3964
|2006.12.01 13:56
|close
|1982
|1.00
|1.9688
|1.9633
|2.1693
|-50.00
|6810.20
|3965
|2006.12.01 13:58
|buy
|1983
|1.00
|1.9691
|1.9631
|2.1691
|3966
|2006.12.01 14:00
|close
|1983
|1.00
|1.9688
|1.9631
|2.1691
|-30.00
|6780.20
|3967
|2006.12.01 14:00
|buy
|1984
|1.00
|1.9692
|1.9632
|2.1692
|3968
|2006.12.01 14:00
|close
|1984
|1.00
|1.9688
|1.9632
|2.1692
|-40.00
|6740.20
|3969
|2006.12.01 14:00
|buy
|1985
|1.00
|1.9695
|1.9635
|2.1695
|3970
|2006.12.01 14:01
|close
|1985
|1.00
|1.9689
|1.9635
|2.1695
|-60.00
|6680.20
|3971
|2006.12.01 14:05
|buy
|1986
|1.00
|1.9694
|1.9634
|2.1694
|3972
|2006.12.01 14:05
|close
|1986
|1.00
|1.9689
|1.9634
|2.1694
|-50.00
|6630.20
|3973
|2006.12.01 14:06
|buy
|1987
|1.00
|1.9692
|1.9632
|2.1692
|3974
|2006.12.01 14:07
|close
|1987
|1.00
|1.9689
|1.9632
|2.1692
|-30.00
|6600.20
|3975
|2006.12.01 14:10
|buy
|1988
|1.00
|1.9691
|1.9631
|2.1691
|3976
|2006.12.01 14:16
|close
|1988
|1.00
|1.9696
|1.9631
|2.1691
|50.00
|6650.20
|3977
|2006.12.01 14:16
|buy
|1989
|1.00
|1.9700
|1.9640
|2.1700
|3978
|2006.12.01 14:23
|close
|1989
|1.00
|1.9719
|1.9640
|2.1700
|190.00
|6840.20
|3979
|2006.12.01 14:24
|buy
|1990
|1.00
|1.9721
|1.9661
|2.1721
|3980
|2006.12.01 14:25
|close
|1990
|1.00
|1.9717
|1.9661
|2.1721
|-40.00
|6800.20
|3981
|2006.12.01 14:25
|buy
|1991
|1.00
|1.9721
|1.9661
|2.1721
|3982
|2006.12.01 14:27
|close
|1991
|1.00
|1.9718
|1.9661
|2.1721
|-30.00
|6770.20
|3983
|2006.12.01 14:33
|buy
|1992
|1.00
|1.9715
|1.9655
|2.1715
|3984
|2006.12.01 14:37
|close
|1992
|1.00
|1.9720
|1.9655
|2.1715
|50.00
|6820.20
|3985
|2006.12.01 14:37
|buy
|1993
|1.00
|1.9722
|1.9662
|2.1722
|3986
|2006.12.01 14:38
|close
|1993
|1.00
|1.9720
|1.9662
|2.1722
|-20.00
|6800.20
|3987
|2006.12.01 14:38
|buy
|1994
|1.00
|1.9722
|1.9662
|2.1722
|3988
|2006.12.01 14:40
|close
|1994
|1.00
|1.9720
|1.9662
|2.1722
|-20.00
|6780.20
|3989
|2006.12.01 14:41
|buy
|1995
|1.00
|1.9723
|1.9663
|2.1723
|3990
|2006.12.01 14:45
|close
|1995
|1.00
|1.9723
|1.9663
|2.1723
|0.00
|6780.20
|3991
|2006.12.01 14:49
|buy
|1996
|1.00
|1.9727
|1.9667
|2.1727
|3992
|2006.12.01 14:51
|close
|1996
|1.00
|1.9722
|1.9667
|2.1727
|-50.00
|6730.20
|3993
|2006.12.01 14:51
|buy
|1997
|1.00
|1.9725
|1.9665
|2.1725
|3994
|2006.12.01 14:52
|close
|1997
|1.00
|1.9722
|1.9665
|2.1725
|-30.00
|6700.20
|3995
|2006.12.01 14:52
|buy
|1998
|1.00
|1.9725
|1.9665
|2.1725
|3996
|2006.12.01 14:52
|close
|1998
|1.00
|1.9722
|1.9665
|2.1725
|-30.00
|6670.20
|3997
|2006.12.01 14:53
|buy
|1999
|1.00
|1.9725
|1.9665
|2.1725
|3998
|2006.12.01 14:54
|close
|1999
|1.00
|1.9723
|1.9665
|2.1725
|-20.00
|6650.20
|3999
|2006.12.01 14:55
|buy
|2000
|1.00
|1.9727
|1.9667
|2.1727
|4000
|2006.12.01 14:58
|close
|2000
|1.00
|1.9721
|1.9667
|2.1727
|-60.00
|6590.20
|4001
|2006.12.01 15:00
|buy
|2001
|1.00
|1.9728
|1.9668
|2.1728
|4002
|2006.12.01 15:03
|close
|2001
|1.00
|1.9743
|1.9668
|2.1728
|150.00
|6740.20
|4003
|2006.12.01 15:03
|buy
|2002
|1.00
|1.9753
|1.9693
|2.1753
|4004
|2006.12.01 15:04
|close
|2002
|1.00
|1.9740
|1.9693
|2.1753
|-130.00
|6610.20
|4005
|2006.12.01 15:05
|buy
|2003
|1.00
|1.9750
|1.9690
|2.1750
|4006
|2006.12.01 15:13
|close
|2003
|1.00
|1.9773
|1.9690
|2.1750
|230.00
|6840.20
|4007
|2006.12.01 15:14
|buy
|2004
|1.00
|1.9779
|1.9719
|2.1779
|4008
|2006.12.01 15:14
|close
|2004
|1.00
|1.9771
|1.9719
|2.1779
|-80.00
|6760.20
|4009
|2006.12.01 15:18
|buy
|2005
|1.00
|1.9774
|1.9714
|2.1774
|4010
|2006.12.01 15:23
|close
|2005
|1.00
|1.9779
|1.9714
|2.1774
|50.00
|6810.20
|4011
|2006.12.01 15:26
|buy
|2006
|1.00
|1.9782
|1.9722
|2.1782
|4012
|2006.12.01 15:32
|close
|2006
|1.00
|1.9799
|1.9722
|2.1782
|170.00
|6980.20
|4013
|2006.12.01 15:32
|buy
|2007
|1.00
|1.9807
|1.9747
|2.1807
|4014
|2006.12.01 15:33
|close
|2007
|1.00
|1.9803
|1.9747
|2.1807
|-40.00
|6940.20
|4015
|2006.12.01 15:35
|buy
|2008
|1.00
|1.9803
|1.9743
|2.1803
|4016
|2006.12.01 15:40
|close
|2008
|1.00
|1.9833
|1.9743
|2.1803
|300.00
|7240.20
|4017
|2006.12.01 15:41
|buy
|2009
|1.00
|1.9839
|1.9779
|2.1839
|4018
|2006.12.01 15:41
|close
|2009
|1.00
|1.9838
|1.9779
|2.1839
|-10.00
|7230.20
|4019
|2006.12.01 15:45
|buy
|2010
|1.00
|1.9831
|1.9771
|2.1831
|4020
|2006.12.01 15:45
|close
|2010
|1.00
|1.9829
|1.9771
|2.1831
|-20.00
|7210.20
|4021
|2006.12.01 15:47
|buy
|2011
|1.00
|1.9829
|1.9769
|2.1829
|4022
|2006.12.01 15:52
|close
|2011
|1.00
|1.9831
|1.9769
|2.1829
|20.00
|7230.20
|4023
|2006.12.01 15:53
|buy
|2012
|1.00
|1.9834
|1.9774
|2.1834
|4024
|2006.12.01 15:54
|close
|2012
|1.00
|1.9832
|1.9774
|2.1834
|-20.00
|7210.20
|4025
|2006.12.01 16:25
|buy
|2013
|1.00
|1.9819
|1.9759
|2.1819
|4026
|2006.12.01 16:26
|close
|2013
|1.00
|1.9812
|1.9759
|2.1819
|-70.00
|7140.20
|4027
|2006.12.01 16:27
|buy
|2014
|1.00
|1.9815
|1.9755
|2.1815
|4028
|2006.12.01 16:27
|close
|2014
|1.00
|1.9805
|1.9755
|2.1815
|-100.00
|7040.20
|4029
|2006.12.01 17:05
|buy
|2015
|1.00
|1.9796
|1.9736
|2.1796
|4030
|2006.12.01 17:09
|close
|2015
|1.00
|1.9801
|1.9736
|2.1796
|50.00
|7090.20
|4031
|2006.12.01 17:10
|buy
|2016
|1.00
|1.9804
|1.9744
|2.1804
|4032
|2006.12.01 17:16
|close
|2016
|1.00
|1.9803
|1.9744
|2.1804
|-10.00
|7080.20
|4033
|2006.12.01 17:17
|buy
|2017
|1.00
|1.9807
|1.9747
|2.1807
|4034
|2006.12.01 17:20
|close
|2017
|1.00
|1.9802
|1.9747
|2.1807
|-50.00
|7030.20
|4035
|2006.12.01 17:55
|buy
|2018
|1.00
|1.9796
|1.9736
|2.1796
|4036
|2006.12.01 18:00
|close
|2018
|1.00
|1.9798
|1.9736
|2.1796
|20.00
|7050.20
|4037
|2006.12.01 18:03
|buy
|2019
|1.00
|1.9796
|1.9736
|2.1796
|4038
|2006.12.01 18:06
|close
|2019
|1.00
|1.9799
|1.9736
|2.1796
|30.00
|7080.20
|4039
|2006.12.01 18:12
|buy
|2020
|1.00
|1.9796
|1.9736
|2.1796
|4040
|2006.12.01 18:16
|close
|2020
|1.00
|1.9792
|1.9736
|2.1796
|-40.00
|7040.20
|4041
|2006.12.01 18:37
|buy
|2021
|1.00
|1.9795
|1.9735
|2.1795
|4042
|2006.12.01 18:39
|close
|2021
|1.00
|1.9790
|1.9735
|2.1795
|-50.00
|6990.20
|4043
|2006.12.01 18:40
|buy
|2022
|1.00
|1.9796
|1.9736
|2.1796
|4044
|2006.12.01 18:43
|close
|2022
|1.00
|1.9794
|1.9736
|2.1796
|-20.00
|6970.20
|4045
|2006.12.01 18:44
|buy
|2023
|1.00
|1.9796
|1.9736
|2.1796
|4046
|2006.12.01 18:47
|close
|2023
|1.00
|1.9795
|1.9736
|2.1796
|-10.00
|6960.20
|4047
|2006.12.01 18:52
|buy
|2024
|1.00
|1.9798
|1.9738
|2.1798
|4048
|2006.12.01 18:54
|close
|2024
|1.00
|1.9796
|1.9738
|2.1798
|-20.00
|6940.20
|4049
|2006.12.01 18:56
|buy
|2025
|1.00
|1.9802
|1.9742
|2.1802
|4050
|2006.12.01 18:57
|close
|2025
|1.00
|1.9797
|1.9742
|2.1802
|-50.00
|6890.20
|4051
|2006.12.01 18:58
|buy
|2026
|1.00
|1.9800
|1.9740
|2.1800
|4052
|2006.12.01 18:59
|close
|2026
|1.00
|1.9797
|1.9740
|2.1800
|-30.00
|6860.20
|4053
|2006.12.01 19:03
|buy
|2027
|1.00
|1.9798
|1.9738
|2.1798
|4054
|2006.12.01 19:05
|close
|2027
|1.00
|1.9795
|1.9738
|2.1798
|-30.00
|6830.20
|4055
|2006.12.01 19:08
|buy
|2028
|1.00
|1.9799
|1.9739
|2.1799
|4056
|2006.12.01 19:10
|close
|2028
|1.00
|1.9797
|1.9739
|2.1799
|-20.00
|6810.20
|4057
|2006.12.01 19:10
|buy
|2029
|1.00
|1.9801
|1.9741
|2.1801
|4058
|2006.12.01 19:11
|close
|2029
|1.00
|1.9798
|1.9741
|2.1801
|-30.00
|6780.20
|4059
|2006.12.01 19:19
|buy
|2030
|1.00
|1.9799
|1.9739
|2.1799
|4060
|2006.12.01 19:22
|close
|2030
|1.00
|1.9798
|1.9739
|2.1799
|-10.00
|6770.20
|4061
|2006.12.01 19:23
|buy
|2031
|1.00
|1.9801
|1.9741
|2.1801
|4062
|2006.12.01 19:25
|close
|2031
|1.00
|1.9798
|1.9741
|2.1801
|-30.00
|6740.20
|4063
|2006.12.01 19:26
|buy
|2032
|1.00
|1.9801
|1.9741
|2.1801
|4064
|2006.12.01 19:26
|close
|2032
|1.00
|1.9798
|1.9741
|2.1801
|-30.00
|6710.20
|4065
|2006.12.01 19:28
|buy
|2033
|1.00
|1.9800
|1.9740
|2.1800
|4066
|2006.12.01 19:30
|close
|2033
|1.00
|1.9801
|1.9740
|2.1800
|10.00
|6720.20
|4067
|2006.12.01 19:32
|buy
|2034
|1.00
|1.9801
|1.9741
|2.1801
|4068
|2006.12.01 19:32
|close
|2034
|1.00
|1.9798
|1.9741
|2.1801
|-30.00
|6690.20
|4069
|2006.12.01 19:33
|buy
|2035
|1.00
|1.9801
|1.9741
|2.1801
|4070
|2006.12.01 19:33
|close
|2035
|1.00
|1.9797
|1.9741
|2.1801
|-40.00
|6650.20
|4071
|2006.12.01 19:35
|buy
|2036
|1.00
|1.9800
|1.9740
|2.1800
|4072
|2006.12.01 19:36
|close
|2036
|1.00
|1.9797
|1.9740
|2.1800
|-30.00
|6620.20
|4073
|2006.12.01 19:39
|buy
|2037
|1.00
|1.9799
|1.9739
|2.1799
|4074
|2006.12.01 19:44
|close
|2037
|1.00
|1.9804
|1.9739
|2.1799
|50.00
|6670.20
|4075
|2006.12.01 19:48
|buy
|2038
|1.00
|1.9805
|1.9745
|2.1805
|4076
|2006.12.01 19:50
|close
|2038
|1.00
|1.9803
|1.9745
|2.1805
|-20.00
|6650.20
|4077
|2006.12.01 19:51
|buy
|2039
|1.00
|1.9806
|1.9746
|2.1806
|4078
|2006.12.01 19:51
|close
|2039
|1.00
|1.9802
|1.9746
|2.1806
|-40.00
|6610.20
|4079
|2006.12.01 19:54
|buy
|2040
|1.00
|1.9804
|1.9744
|2.1804
|4080
|2006.12.01 19:55
|close
|2040
|1.00
|1.9801
|1.9744
|2.1804
|-30.00
|6580.20
|4081
|2006.12.01 20:00
|buy
|2041
|1.00
|1.9805
|1.9745
|2.1805
|4082
|2006.12.01 20:01
|close
|2041
|1.00
|1.9802
|1.9745
|2.1805
|-30.00
|6550.20
|4083
|2006.12.01 20:02
|buy
|2042
|1.00
|1.9804
|1.9744
|2.1804
|4084
|2006.12.01 20:02
|close
|2042
|1.00
|1.9801
|1.9744
|2.1804
|-30.00
|6520.20
|4085
|2006.12.01 20:14
|buy
|2043
|1.00
|1.9805
|1.9745
|2.1805
|4086
|2006.12.01 20:16
|close
|2043
|1.00
|1.9802
|1.9745
|2.1805
|-30.00
|6490.20
|4087
|2006.12.01 20:17
|buy
|2044
|1.00
|1.9805
|1.9745
|2.1805
|4088
|2006.12.01 20:17
|close
|2044
|1.00
|1.9802
|1.9745
|2.1805
|-30.00
|6460.20
|4089
|2006.12.01 20:42
|buy
|2045
|1.00
|1.9805
|1.9745
|2.1805
|4090
|2006.12.01 20:43
|close
|2045
|1.00
|1.9802
|1.9745
|2.1805
|-30.00
|6430.20
|4091
|2006.12.01 20:47
|sell
|2046
|1.00
|1.9795
|1.9855
|1.7795
|4092
|2006.12.01 20:50
|close
|2046
|1.00
|1.9798
|1.9855
|1.7795
|-30.00
|6400.20
|4093
|2006.12.03 23:00
|buy
|2047
|1.00
|1.9834
|1.9774
|2.1834
|4094
|2006.12.03 23:05
|close
|2047
|1.00
|1.9823
|1.9774
|2.1834
|-110.00
|6290.20
|4095
|2006.12.03 23:09
|buy
|2048
|1.00
|1.9826
|1.9766
|2.1826
|4096
|2006.12.03 23:11
|close
|2048
|1.00
|1.9825
|1.9766
|2.1826
|-10.00
|6280.20
|4097
|2006.12.03 23:13
|buy
|2049
|1.00
|1.9826
|1.9766
|2.1826
|4098
|2006.12.03 23:14
|close
|2049
|1.00
|1.9822
|1.9766
|2.1826
|-40.00
|6240.20
|4099
|2006.12.03 23:17
|buy
|2050
|1.00
|1.9827
|1.9767
|2.1827
|4100
|2006.12.03 23:21
|close
|2050
|1.00
|1.9832
|1.9767
|2.1827
|50.00
|6290.20
|4101
|2006.12.03 23:22
|buy
|2051
|1.00
|1.9835
|1.9775
|2.1835
|4102
|2006.12.03 23:24
|close
|2051
|1.00
|1.9833
|1.9775
|2.1835
|-20.00
|6270.20
|4103
|2006.12.04 00:02
|sell
|2052
|1.00
|1.9807
|1.9867
|1.7807
|4104
|2006.12.04 00:08
|close
|2052
|1.00
|1.9808
|1.9867
|1.7807
|-10.00
|6260.20
|4105
|2006.12.04 00:10
|sell
|2053
|1.00
|1.9803
|1.9863
|1.7803
|4106
|2006.12.04 00:11
|close
|2053
|1.00
|1.9807
|1.9863
|1.7803
|-40.00
|6220.20
|4107
|2006.12.04 00:13
|sell
|2054
|1.00
|1.9805
|1.9865
|1.7805
|4108
|2006.12.04 00:13
|close
|2054
|1.00
|1.9808
|1.9865
|1.7805
|-30.00
|6190.20
|4109
|2006.12.04 00:14
|sell
|2055
|1.00
|1.9804
|1.9864
|1.7804
|4110
|2006.12.04 00:15
|close
|2055
|1.00
|1.9808
|1.9864
|1.7804
|-40.00
|6150.20
|4111
|2006.12.04 00:16
|sell
|2056
|1.00
|1.9805
|1.9865
|1.7805
|4112
|2006.12.04 00:16
|close
|2056
|1.00
|1.9808
|1.9865
|1.7805
|-30.00
|6120.20
|4113
|2006.12.04 00:20
|sell
|2057
|1.00
|1.9806
|1.9866
|1.7806
|4114
|2006.12.04 00:20
|close
|2057
|1.00
|1.9809
|1.9866
|1.7806
|-30.00
|6090.20
|4115
|2006.12.04 00:40
|buy
|2058
|1.00
|1.9814
|1.9754
|2.1814
|4116
|2006.12.04 00:44
|close
|2058
|1.00
|1.9811
|1.9754
|2.1814
|-30.00
|6060.20
|4117
|2006.12.04 00:46
|buy
|2059
|1.00
|1.9813
|1.9753
|2.1813
|4118
|2006.12.04 00:46
|close
|2059
|1.00
|1.9811
|1.9753
|2.1813
|-20.00
|6040.20
|4119
|2006.12.04 00:49
|buy
|2060
|1.00
|1.9811
|1.9751
|2.1811
|4120
|2006.12.04 00:50
|close
|2060
|1.00
|1.9809
|1.9751
|2.1811
|-20.00
|6020.20
|4121
|2006.12.04 00:51
|buy
|2061
|1.00
|1.9812
|1.9752
|2.1812
|4122
|2006.12.04 00:55
|close
|2061
|1.00
|1.9809
|1.9752
|2.1812
|-30.00
|5990.20
|4123
|2006.12.04 00:57
|buy
|2062
|1.00
|1.9811
|1.9751
|2.1811
|4124
|2006.12.04 00:57
|close
|2062
|1.00
|1.9808
|1.9751
|2.1811
|-30.00
|5960.20
|4125
|2006.12.04 00:59
|buy
|2063
|1.00
|1.9812
|1.9752
|2.1812
|4126
|2006.12.04 01:00
|close
|2063
|1.00
|1.9808
|1.9752
|2.1812
|-40.00
|5920.20
|4127
|2006.12.04 01:13
|sell
|2064
|1.00
|1.9807
|1.9867
|1.7807
|4128
|2006.12.04 01:19
|close
|2064
|1.00
|1.9793
|1.9867
|1.7807
|140.00
|6060.20
|4129
|2006.12.04 01:21
|sell
|2065
|1.00
|1.9793
|1.9853
|1.7793
|4130
|2006.12.04 01:23
|close
|2065
|1.00
|1.9797
|1.9853
|1.7793
|-40.00
|6020.20
|4131
|2006.12.04 01:25
|sell
|2066
|1.00
|1.9792
|1.9852
|1.7792
|4132
|2006.12.04 01:30
|close
|2066
|1.00
|1.9791
|1.9852
|1.7792
|10.00
|6030.20
|4133
|2006.12.04 01:30
|sell
|2067
|1.00
|1.9788
|1.9848
|1.7788
|4134
|2006.12.04 01:32
|close
|2067
|1.00
|1.9789
|1.9848
|1.7788
|-10.00
|6020.20
|4135
|2006.12.04 01:35
|sell
|2068
|1.00
|1.9787
|1.9847
|1.7787
|4136
|2006.12.04 01:35
|close
|2068
|1.00
|1.9792
|1.9847
|1.7787
|-50.00
|5970.20
|4137
|2006.12.04 01:36
|sell
|2069
|1.00
|1.9788
|1.9848
|1.7788
|4138
|2006.12.04 01:38
|close
|2069
|1.00
|1.9790
|1.9848
|1.7788
|-20.00
|5950.20
|4139
|2006.12.04 01:45
|sell
|2070
|1.00
|1.9792
|1.9852
|1.7792
|4140
|2006.12.04 01:46
|close
|2070
|1.00
|1.9796
|1.9852
|1.7792
|-40.00
|5910.20
|4141
|2006.12.04 02:34
|sell
|2071
|1.00
|1.9794
|1.9854
|1.7794
|4142
|2006.12.04 02:38
|close
|2071
|1.00
|1.9797
|1.9854
|1.7794
|-30.00
|5880.20
|4143
|2006.12.04 02:48
|sell
|2072
|1.00
|1.9794
|1.9854
|1.7794
|4144
|2006.12.04 02:49
|close
|2072
|1.00
|1.9797
|1.9854
|1.7794
|-30.00
|5850.20
|4145
|2006.12.04 02:49
|sell
|2073
|1.00
|1.9794
|1.9854
|1.7794
|4146
|2006.12.04 02:57
|close
|2073
|1.00
|1.9789
|1.9854
|1.7794
|50.00
|5900.20
|4147
|2006.12.04 02:57
|sell
|2074
|1.00
|1.9785
|1.9845
|1.7785
|4148
|2006.12.04 02:58
|close
|2074
|1.00
|1.9789
|1.9845
|1.7785
|-40.00
|5860.20
|4149
|2006.12.04 03:00
|sell
|2075
|1.00
|1.9786
|1.9846
|1.7786
|4150
|2006.12.04 03:04
|close
|2075
|1.00
|1.9783
|1.9846
|1.7786
|30.00
|5890.20
|4151
|2006.12.04 03:10
|sell
|2076
|1.00
|1.9784
|1.9844
|1.7784
|4152
|2006.12.04 03:22
|close
|2076
|1.00
|1.9785
|1.9844
|1.7784
|-10.00
|5880.20
|4153
|2006.12.04 03:22
|sell
|2077
|1.00
|1.9781
|1.9841
|1.7781
|4154
|2006.12.04 03:22
|close
|2077
|1.00
|1.9786
|1.9841
|1.7781
|-50.00
|5830.20
|4155
|2006.12.04 03:24
|sell
|2078
|1.00
|1.9784
|1.9844
|1.7784
|4156
|2006.12.04 03:24
|close
|2078
|1.00
|1.9786
|1.9844
|1.7784
|-20.00
|5810.20
|4157
|2006.12.04 03:27
|sell
|2079
|1.00
|1.9785
|1.9845
|1.7785
|4158
|2006.12.04 03:27
|close
|2079
|1.00
|1.9789
|1.9845
|1.7785
|-40.00
|5770.20
|4159
|2006.12.04 03:41
|sell
|2080
|1.00
|1.9782
|1.9842
|1.7782
|4160
|2006.12.04 03:45
|close
|2080
|1.00
|1.9785
|1.9842
|1.7782
|-30.00
|5740.20
|4161
|2006.12.04 03:48
|sell
|2081
|1.00
|1.9782
|1.9842
|1.7782
|4162
|2006.12.04 03:48
|close
|2081
|1.00
|1.9786
|1.9842
|1.7782
|-40.00
|5700.20
|4163
|2006.12.04 03:51
|sell
|2082
|1.00
|1.9783
|1.9843
|1.7783
|4164
|2006.12.04 03:56
|close
|2082
|1.00
|1.9786
|1.9843
|1.7783
|-30.00
|5670.20
|4165
|2006.12.04 03:58
|sell
|2083
|1.00
|1.9784
|1.9844
|1.7784
|4166
|2006.12.04 03:58
|close
|2083
|1.00
|1.9787
|1.9844
|1.7784
|-30.00
|5640.20
|4167
|2006.12.04 04:02
|sell
|2084
|1.00
|1.9782
|1.9842
|1.7782
|4168
|2006.12.04 04:11
|close
|2084
|1.00
|1.9771
|1.9842
|1.7782
|110.00
|5750.20
|4169
|2006.12.04 04:13
|sell
|2085
|1.00
|1.9767
|1.9827
|1.7767
|4170
|2006.12.04 04:17
|close
|2085
|1.00
|1.9771
|1.9827
|1.7767
|-40.00
|5710.20
|4171
|2006.12.04 04:23
|sell
|2086
|1.00
|1.9772
|1.9832
|1.7772
|4172
|2006.12.04 04:23
|close
|2086
|1.00
|1.9777
|1.9832
|1.7772
|-50.00
|5660.20
|4173
|2006.12.04 05:31
|buy
|2087
|1.00
|1.9794
|1.9734
|2.1794
|4174
|2006.12.04 05:40
|close
|2087
|1.00
|1.9814
|1.9734
|2.1794
|200.00
|5860.20
|4175
|2006.12.04 05:43
|buy
|2088
|1.00
|1.9815
|1.9755
|2.1815
|4176
|2006.12.04 05:44
|close
|2088
|1.00
|1.9811
|1.9755
|2.1815
|-40.00
|5820.20
|4177
|2006.12.04 05:45
|buy
|2089
|1.00
|1.9814
|1.9754
|2.1814
|4178
|2006.12.04 05:47
|close
|2089
|1.00
|1.9811
|1.9754
|2.1814
|-30.00
|5790.20
|4179
|2006.12.04 05:47
|buy
|2090
|1.00
|1.9814
|1.9754
|2.1814
|4180
|2006.12.04 05:51
|close
|2090
|1.00
|1.9812
|1.9754
|2.1814
|-20.00
|5770.20
|4181
|2006.12.04 05:59
|buy
|2091
|1.00
|1.9809
|1.9749
|2.1809
|4182
|2006.12.04 06:01
|close
|2091
|1.00
|1.9806
|1.9749
|2.1809
|-30.00
|5740.20
|4183
|2006.12.04 06:01
|buy
|2092
|1.00
|1.9808
|1.9748
|2.1808
|4184
|2006.12.04 06:03
|close
|2092
|1.00
|1.9807
|1.9748
|2.1808
|-10.00
|5730.20
|4185
|2006.12.04 06:14
|sell
|2093
|1.00
|1.9788
|1.9848
|1.7788
|4186
|2006.12.04 06:19
|close
|2093
|1.00
|1.9789
|1.9848
|1.7788
|-10.00
|5720.20
|4187
|2006.12.04 06:20
|sell
|2094
|1.00
|1.9783
|1.9843
|1.7783
|4188
|2006.12.04 06:21
|close
|2094
|1.00
|1.9786
|1.9843
|1.7783
|-30.00
|5690.20
|4189
|2006.12.04 06:27
|sell
|2095
|1.00
|1.9784
|1.9844
|1.7784
|4190
|2006.12.04 06:28
|close
|2095
|1.00
|1.9789
|1.9844
|1.7784
|-50.00
|5640.20
|4191
|2006.12.04 06:33
|sell
|2096
|1.00
|1.9789
|1.9849
|1.7789
|4192
|2006.12.04 06:34
|close
|2096
|1.00
|1.9793
|1.9849
|1.7789
|-40.00
|5600.20
|4193
|2006.12.04 06:35
|sell
|2097
|1.00
|1.9789
|1.9849
|1.7789
|4194
|2006.12.04 06:36
|close
|2097
|1.00
|1.9793
|1.9849
|1.7789
|-40.00
|5560.20
|4195
|2006.12.04 06:37
|sell
|2098
|1.00
|1.9788
|1.9848
|1.7788
|4196
|2006.12.04 06:43
|close
|2098
|1.00
|1.9789
|1.9848
|1.7788
|-10.00
|5550.20
|4197
|2006.12.04 06:43
|sell
|2099
|1.00
|1.9786
|1.9846
|1.7786
|4198
|2006.12.04 06:44
|close
|2099
|1.00
|1.9789
|1.9846
|1.7786
|-30.00
|5520.20
|4199
|2006.12.04 06:45
|sell
|2100
|1.00
|1.9786
|1.9846
|1.7786
|4200
|2006.12.04 06:46
|close
|2100
|1.00
|1.9790
|1.9846
|1.7786
|-40.00
|5480.20
|4201
|2006.12.04 06:51
|buy
|2101
|1.00
|1.9795
|1.9735
|2.1795
|4202
|2006.12.04 06:54
|close
|2101
|1.00
|1.9794
|1.9735
|2.1795
|-10.00
|5470.20
|4203
|2006.12.04 06:59
|sell
|2102
|1.00
|1.9787
|1.9847
|1.7787
|4204
|2006.12.04 07:00
|close
|2102
|1.00
|1.9790
|1.9847
|1.7787
|-30.00
|5440.20
|4205
|2006.12.04 07:00
|sell
|2103
|1.00
|1.9787
|1.9847
|1.7787
|4206
|2006.12.04 07:11
|close
|2103
|1.00
|1.9788
|1.9847
|1.7787
|-10.00
|5430.20
|4207
|2006.12.04 07:11
|sell
|2104
|1.00
|1.9781
|1.9841
|1.7781
|4208
|2006.12.04 07:11
|close
|2104
|1.00
|1.9785
|1.9841
|1.7781
|-40.00
|5390.20
|4209
|2006.12.04 07:12
|sell
|2105
|1.00
|1.9781
|1.9841
|1.7781
|4210
|2006.12.04 07:20
|close
|2105
|1.00
|1.9773
|1.9841
|1.7781
|80.00
|5470.20
|4211
|2006.12.04 07:30
|buy
|2106
|1.00
|1.9794
|1.9734
|2.1794
|4212
|2006.12.04 07:34
|close
|2106
|1.00
|1.9795
|1.9734
|2.1794
|10.00
|5480.20
|4213
|2006.12.04 07:37
|buy
|2107
|1.00
|1.9797
|1.9737
|2.1797
|4214
|2006.12.04 07:37
|close
|2107
|1.00
|1.9795
|1.9737
|2.1797
|-20.00
|5460.20
|4215
|2006.12.04 07:42
|sell
|2108
|1.00
|1.9776
|1.9836
|1.7776
|4216
|2006.12.04 07:42
|close
|2108
|1.00
|1.9790
|1.9836
|1.7776
|-140.00
|5320.20
|4217
|2006.12.04 07:42
|sell
|2109
|1.00
|1.9776
|1.9836
|1.7776
|4218
|2006.12.04 07:42
|close
|2109
|1.00
|1.9789
|1.9836
|1.7776
|-130.00
|5190.20
|4219
|2006.12.04 07:44
|sell
|2110
|1.00
|1.9777
|1.9837
|1.7777
|4220
|2006.12.04 07:45
|close
|2110
|1.00
|1.9784
|1.9837
|1.7777
|-70.00
|5120.20
|4221
|2006.12.04 07:48
|sell
|2111
|1.00
|1.9778
|1.9838
|1.7778
|4222
|2006.12.04 07:54
|close
|2111
|1.00
|1.9769
|1.9838
|1.7778
|90.00
|5210.20
|4223
|2006.12.04 07:54
|sell
|2112
|1.00
|1.9765
|1.9825
|1.7765
|4224
|2006.12.04 07:54
|close
|2112
|1.00
|1.9770
|1.9825
|1.7765
|-50.00
|5160.20
|4225
|2006.12.04 08:00
|sell
|2113
|1.00
|1.9774
|1.9834
|1.7774
|4226
|2006.12.04 08:00
|close
|2113
|1.00
|1.9776
|1.9834
|1.7774
|-20.00
|5140.20
|4227
|2006.12.04 08:02
|sell
|2114
|1.00
|1.9769
|1.9829
|1.7769
|4228
|2006.12.04 08:06
|close
|2114
|1.00
|1.9776
|1.9829
|1.7769
|-70.00
|5070.20
|4229
|2006.12.04 08:06
|sell
|2115
|1.00
|1.9769
|1.9829
|1.7769
|4230
|2006.12.04 08:11
|close
|2115
|1.00
|1.9750
|1.9829
|1.7769
|190.00
|5260.20
|4231
|2006.12.04 08:11
|sell
|2116
|1.00
|1.9747
|1.9807
|1.7747
|4232
|2006.12.04 08:13
|close
|2116
|1.00
|1.9748
|1.9807
|1.7747
|-10.00
|5250.20
|4233
|2006.12.04 08:21
|sell
|2117
|1.00
|1.9752
|1.9812
|1.7752
|4234
|2006.12.04 08:30
|close
|2117
|1.00
|1.9732
|1.9812
|1.7752
|200.00
|5450.20
|4235
|2006.12.04 08:33
|sell
|2118
|1.00
|1.9732
|1.9792
|1.7732
|4236
|2006.12.04 08:34
|close
|2118
|1.00
|1.9734
|1.9792
|1.7732
|-20.00
|5430.20
|4237
|2006.12.04 08:34
|sell
|2119
|1.00
|1.9731
|1.9791
|1.7731
|4238
|2006.12.04 08:34
|close
|2119
|1.00
|1.9736
|1.9791
|1.7731
|-50.00
|5380.20
|4239
|2006.12.04 08:44
|buy
|2120
|1.00
|1.9778
|1.9718
|2.1778
|4240
|2006.12.04 08:47
|close
|2120
|1.00
|1.9770
|1.9718
|2.1778
|-80.00
|5300.20
|4241
|2006.12.04 08:54
|buy
|2121
|1.00
|1.9777
|1.9717
|2.1777
|4242
|2006.12.04 08:55
|close
|2121
|1.00
|1.9772
|1.9717
|2.1777
|-50.00
|5250.20
|4243
|2006.12.04 08:56
|buy
|2122
|1.00
|1.9778
|1.9718
|2.1778
|4244
|2006.12.04 09:01
|close
|2122
|1.00
|1.9791
|1.9718
|2.1778
|130.00
|5380.20
|4245
|2006.12.04 09:10
|sell
|2123
|1.00
|1.9767
|1.9827
|1.7767
|4246
|2006.12.04 09:13
|close
|2123
|1.00
|1.9767
|1.9827
|1.7767
|0.00
|5380.20
|4247
|2006.12.04 09:17
|buy
|2124
|1.00
|1.9786
|1.9726
|2.1786
|4248
|2006.12.04 09:19
|close
|2124
|1.00
|1.9784
|1.9726
|2.1786
|-20.00
|5360.20
|4249
|2006.12.04 09:20
|buy
|2125
|1.00
|1.9788
|1.9728
|2.1788
|4250
|2006.12.04 09:20
|close
|2125
|1.00
|1.9784
|1.9728
|2.1788
|-40.00
|5320.20
|4251
|2006.12.04 09:23
|buy
|2126
|1.00
|1.9786
|1.9726
|2.1786
|4252
|2006.12.04 09:25
|close
|2126
|1.00
|1.9784
|1.9726
|2.1786
|-20.00
|5300.20
|4253
|2006.12.04 09:35
|sell
|2127
|1.00
|1.9774
|1.9834
|1.7774
|4254
|2006.12.04 09:36
|close
|2127
|1.00
|1.9777
|1.9834
|1.7774
|-30.00
|5270.20
|4255
|2006.12.04 09:42
|sell
|2128
|1.00
|1.9773
|1.9833
|1.7773
|4256
|2006.12.04 09:47
|close
|2128
|1.00
|1.9771
|1.9833
|1.7773
|20.00
|5290.20
|4257
|2006.12.04 09:49
|sell
|2129
|1.00
|1.9769
|1.9829
|1.7769
|4258
|2006.12.04 09:52
|close
|2129
|1.00
|1.9770
|1.9829
|1.7769
|-10.00
|5280.20
|4259
|2006.12.04 09:52
|sell
|2130
|1.00
|1.9767
|1.9827
|1.7767
|4260
|2006.12.04 09:54
|close
|2130
|1.00
|1.9769
|1.9827
|1.7767
|-20.00
|5260.20
|4261
|2006.12.04 09:54
|sell
|2131
|1.00
|1.9765
|1.9825
|1.7765
|4262
|2006.12.04 10:02
|close
|2131
|1.00
|1.9759
|1.9825
|1.7765
|60.00
|5320.20
|4263
|2006.12.04 10:06
|sell
|2132
|1.00
|1.9759
|1.9819
|1.7759
|4264
|2006.12.04 10:08
|close
|2132
|1.00
|1.9761
|1.9819
|1.7759
|-20.00
|5300.20
|4265
|2006.12.04 10:17
|buy
|2133
|1.00
|1.9771
|1.9711
|2.1771
|4266
|2006.12.04 10:22
|close
|2133
|1.00
|1.9771
|1.9711
|2.1771
|0.00
|5300.20
|4267
|2006.12.04 10:26
|buy
|2134
|1.00
|1.9775
|1.9715
|2.1775
|4268
|2006.12.04 10:28
|close
|2134
|1.00
|1.9772
|1.9715
|2.1775
|-30.00
|5270.20
|4269
|2006.12.04 10:28
|buy
|2135
|1.00
|1.9777
|1.9717
|2.1777
|4270
|2006.12.04 10:28
|close
|2135
|1.00
|1.9774
|1.9717
|2.1777
|-30.00
|5240.20
|4271
|2006.12.04 10:29
|buy
|2136
|1.00
|1.9777
|1.9717
|2.1777
|4272
|2006.12.04 10:31
|close
|2136
|1.00
|1.9774
|1.9717
|2.1777
|-30.00
|5210.20
|4273
|2006.12.04 10:32
|buy
|2137
|1.00
|1.9778
|1.9718
|2.1778
|4274
|2006.12.04 10:32
|close
|2137
|1.00
|1.9773
|1.9718
|2.1778
|-50.00
|5160.20
|4275
|2006.12.04 10:33
|buy
|2138
|1.00
|1.9777
|1.9717
|2.1777
|4276
|2006.12.04 10:34
|close
|2138
|1.00
|1.9774
|1.9717
|2.1777
|-30.00
|5130.20
|4277
|2006.12.04 10:35
|buy
|2139
|1.00
|1.9778
|1.9718
|2.1778
|4278
|2006.12.04 10:37
|close
|2139
|1.00
|1.9774
|1.9718
|2.1778
|-40.00
|5090.20
|4279
|2006.12.04 10:38
|buy
|2140
|1.00
|1.9778
|1.9718
|2.1778
|4280
|2006.12.04 10:43
|close
|2140
|1.00
|1.9780
|1.9718
|2.1778
|20.00
|5110.20
|4281
|2006.12.04 10:43
|buy
|2141
|1.00
|1.9783
|1.9723
|2.1783
|4282
|2006.12.04 10:46
|close
|2141
|1.00
|1.9784
|1.9723
|2.1783
|10.00
|5120.20
|4283
|2006.12.04 10:46
|buy
|2142
|1.00
|1.9786
|1.9726
|2.1786
|4284
|2006.12.04 10:52
|close
|2142
|1.00
|1.9788
|1.9726
|2.1786
|20.00
|5140.20
|4285
|2006.12.04 10:54
|buy
|2143
|1.00
|1.9790
|1.9730
|2.1790
|4286
|2006.12.04 10:56
|close
|2143
|1.00
|1.9786
|1.9730
|2.1790
|-40.00
|5100.20
|4287
|2006.12.04 10:57
|buy
|2144
|1.00
|1.9790
|1.9730
|2.1790
|4288
|2006.12.04 10:57
|close
|2144
|1.00
|1.9786
|1.9730
|2.1790
|-40.00
|5060.20
|4289
|2006.12.04 10:59
|buy
|2145
|1.00
|1.9788
|1.9728
|2.1788
|4290
|2006.12.04 10:59
|close
|2145
|1.00
|1.9784
|1.9728
|2.1788
|-40.00
|5020.20
|4291
|2006.12.04 10:59
|buy
|2146
|1.00
|1.9789
|1.9729
|2.1789
|4292
|2006.12.04 11:00
|close
|2146
|1.00
|1.9786
|1.9729
|2.1789
|-30.00
|4990.20
|4293
|2006.12.04 11:04
|buy
|2147
|1.00
|1.9786
|1.9726
|2.1786
|4294
|2006.12.04 11:05
|close
|2147
|1.00
|1.9784
|1.9726
|2.1786
|-20.00
|4970.20
|4295
|2006.12.04 11:05
|buy
|2148
|1.00
|1.9788
|1.9728
|2.1788
|4296
|2006.12.04 11:07
|close
|2148
|1.00
|1.9784
|1.9728
|2.1788
|-40.00
|4930.20
|4297
|2006.12.04 11:07
|buy
|2149
|1.00
|1.9786
|1.9726
|2.1786
|4298
|2006.12.04 11:13
|close
|2149
|1.00
|1.9794
|1.9726
|2.1786
|80.00
|5010.20
|4299
|2006.12.04 11:15
|buy
|2150
|1.00
|1.9794
|1.9734
|2.1794
|4300
|2006.12.04 11:16
|close
|2150
|1.00
|1.9791
|1.9734
|2.1794
|-30.00
|4980.20
|4301
|2006.12.04 11:18
|buy
|2151
|1.00
|1.9793
|1.9733
|2.1793
|4302
|2006.12.04 11:19
|close
|2151
|1.00
|1.9790
|1.9733
|2.1793
|-30.00
|4950.20
|4303
|2006.12.04 11:21
|buy
|2152
|1.00
|1.9793
|1.9733
|2.1793
|4304
|2006.12.04 11:22
|close
|2152
|1.00
|1.9789
|1.9733
|2.1793
|-40.00
|4910.20
|4305
|2006.12.04 11:24
|buy
|2153
|1.00
|1.9793
|1.9733
|2.1793
|4306
|2006.12.04 11:26
|close
|2153
|1.00
|1.9789
|1.9733
|2.1793
|-40.00
|4870.20
|4307
|2006.12.04 11:27
|buy
|2154
|1.00
|1.9792
|1.9732
|2.1792
|4308
|2006.12.04 11:27
|close
|2154
|1.00
|1.9789
|1.9732
|2.1792
|-30.00
|4840.20
|4309
|2006.12.04 11:32
|buy
|2155
|1.00
|1.9792
|1.9732
|2.1792
|4310
|2006.12.04 11:32
|close
|2155
|1.00
|1.9788
|1.9732
|2.1792
|-40.00
|4800.20
|4311
|2006.12.04 12:07
|buy
|2156
|1.00
|1.9792
|1.9732
|2.1792
|4312
|2006.12.04 12:08
|close
|2156
|1.00
|1.9787
|1.9732
|2.1792
|-50.00
|4750.20
|4313
|2006.12.04 12:09
|buy
|2157
|1.00
|1.9789
|1.9729
|2.1789
|4314
|2006.12.04 12:14
|close
|2157
|1.00
|1.9790
|1.9729
|2.1789
|10.00
|4760.20
|4315
|2006.12.04 12:20
|buy
|2158
|1.00
|1.9789
|1.9729
|2.1789
|4316
|2006.12.04 12:21
|close
|2158
|1.00
|1.9784
|1.9729
|2.1789
|-50.00
|4710.20
|4317
|2006.12.04 12:30
|sell
|2159
|1.00
|1.9780
|1.9840
|1.7780
|4318
|2006.12.04 12:32
|close
|2159
|1.00
|1.9784
|1.9840
|1.7780
|-40.00
|4670.20
|4319
|2006.12.04 12:37
|sell
|2160
|1.00
|1.9781
|1.9841
|1.7781
|4320
|2006.12.04 12:38
|close
|2160
|1.00
|1.9786
|1.9841
|1.7781
|-50.00
|4620.20
|4321
|2006.12.04 12:44
|sell
|2161
|1.00
|1.9780
|1.9840
|1.7780
|4322
|2006.12.04 12:49
|close
|2161
|1.00
|1.9781
|1.9840
|1.7780
|-10.00
|4610.20
|4323
|2006.12.04 12:49
|sell
|2162
|1.00
|1.9777
|1.9837
|1.7777
|4324
|2006.12.04 12:51
|close
|2162
|1.00
|1.9779
|1.9837
|1.7777
|-20.00
|4590.20
|4325
|2006.12.04 12:51
|sell
|2163
|1.00
|1.9777
|1.9837
|1.7777
|4326
|2006.12.04 12:57
|close
|2163
|1.00
|1.9770
|1.9837
|1.7777
|70.00
|4660.20
|4327
|2006.12.04 12:59
|sell
|2164
|1.00
|1.9767
|1.9827
|1.7767
|4328
|2006.12.04 13:02
|close
|2164
|1.00
|1.9769
|1.9827
|1.7767
|-20.00
|4640.20
|4329
|2006.12.04 13:03
|sell
|2165
|1.00
|1.9764
|1.9824
|1.7764
|4330
|2006.12.04 13:05
|close
|2165
|1.00
|1.9767
|1.9824
|1.7764
|-30.00
|4610.20
|4331
|2006.12.04 13:13
|sell
|2166
|1.00
|1.9772
|1.9832
|1.7772
|4332
|2006.12.04 13:20
|close
|2166
|1.00
|1.9763
|1.9832
|1.7772
|90.00
|4700.20
|4333
|2006.12.04 13:20
|sell
|2167
|1.00
|1.9760
|1.9820
|1.7760
|4334
|2006.12.04 13:20
|close
|2167
|1.00
|1.9763
|1.9820
|1.7760
|-30.00
|4670.20
|4335
|2006.12.04 13:20
|sell
|2168
|1.00
|1.9760
|1.9820
|1.7760
|4336
|2006.12.04 13:21
|close
|2168
|1.00
|1.9762
|1.9820
|1.7760
|-20.00
|4650.20
|4337
|2006.12.04 13:25
|sell
|2169
|1.00
|1.9763
|1.9823
|1.7763
|4338
|2006.12.04 13:36
|close
|2169
|1.00
|1.9741
|1.9823
|1.7763
|220.00
|4870.20
|4339
|2006.12.04 13:40
|sell
|2170
|1.00
|1.9740
|1.9800
|1.7740
|4340
|2006.12.04 13:40
|close
|2170
|1.00
|1.9743
|1.9800
|1.7740
|-30.00
|4840.20
|4341
|2006.12.04 13:44
|sell
|2171
|1.00
|1.9742
|1.9802
|1.7742
|4342
|2006.12.04 13:48
|close
|2171
|1.00
|1.9743
|1.9802
|1.7742
|-10.00
|4830.20
|4343
|2006.12.04 14:25
|sell
|2172
|1.00
|1.9750
|1.9810
|1.7750
|4344
|2006.12.04 14:29
|close
|2172
|1.00
|1.9748
|1.9810
|1.7750
|20.00
|4850.20
|4345
|2006.12.04 14:30
|sell
|2173
|1.00
|1.9744
|1.9804
|1.7744
|4346
|2006.12.04 14:30
|close
|2173
|1.00
|1.9750
|1.9804
|1.7744
|-60.00
|4790.20
|4347
|2006.12.04 14:44
|sell
|2174
|1.00
|1.9751
|1.9811
|1.7751
|4348
|2006.12.04 14:46
|close
|2174
|1.00
|1.9755
|1.9811
|1.7751
|-40.00
|4750.20
|4349
|2006.12.04 14:46
|sell
|2175
|1.00
|1.9753
|1.9813
|1.7753
|4350
|2006.12.04 14:47
|close
|2175
|1.00
|1.9756
|1.9813
|1.7753
|-30.00
|4720.20
|4351
|2006.12.04 14:47
|sell
|2176
|1.00
|1.9750
|1.9810
|1.7750
|4352
|2006.12.04 14:48
|close
|2176
|1.00
|1.9756
|1.9810
|1.7750
|-60.00
|4660.20
|4353
|2006.12.04 14:50
|sell
|2177
|1.00
|1.9752
|1.9812
|1.7752
|4354
|2006.12.04 14:50
|close
|2177
|1.00
|1.9760
|1.9812
|1.7752
|-80.00
|4580.20
|4355
|2006.12.04 15:03
|buy
|2178
|1.00
|1.9769
|1.9709
|2.1769
|4356
|2006.12.04 15:04
|close
|2178
|1.00
|1.9764
|1.9709
|2.1769
|-50.00
|4530.20
|4357
|2006.12.04 15:06
|buy
|2179
|1.00
|1.9767
|1.9707
|2.1767
|4358
|2006.12.04 15:06
|close
|2179
|1.00
|1.9760
|1.9707
|2.1767
|-70.00
|4460.20
|4359
|2006.12.04 15:06
|buy
|2180
|1.00
|1.9765
|1.9705
|2.1765
|4360
|2006.12.04 15:10
|close
|2180
|1.00
|1.9764
|1.9705
|2.1765
|-10.00
|4450.20
|4361
|2006.12.04 15:10
|buy
|2181
|1.00
|1.9767
|1.9707
|2.1767
|4362
|2006.12.04 15:12
|close
|2181
|1.00
|1.9764
|1.9707
|2.1767
|-30.00
|4420.20
|4363
|2006.12.04 15:13
|buy
|2182
|1.00
|1.9767
|1.9707
|2.1767
|4364
|2006.12.04 15:14
|close
|2182
|1.00
|1.9764
|1.9707
|2.1767
|-30.00
|4390.20
|4365
|2006.12.04 15:15
|buy
|2183
|1.00
|1.9767
|1.9707
|2.1767
|4366
|2006.12.04 15:15
|close
|2183
|1.00
|1.9765
|1.9707
|2.1767
|-20.00
|4370.20
|4367
|2006.12.04 15:22
|buy
|2184
|1.00
|1.9766
|1.9706
|2.1766
|4368
|2006.12.04 15:22
|close
|2184
|1.00
|1.9761
|1.9706
|2.1766
|-50.00
|4320.20
|4369
|2006.12.04 15:22
|buy
|2185
|1.00
|1.9767
|1.9707
|2.1767
|4370
|2006.12.04 15:22
|close
|2185
|1.00
|1.9761
|1.9707
|2.1767
|-60.00
|4260.20
|4371
|2006.12.04 15:22
|buy
|2186
|1.00
|1.9766
|1.9706
|2.1766
|4372
|2006.12.04 15:22
|close
|2186
|1.00
|1.9761
|1.9706
|2.1766
|-50.00
|4210.20
|4373
|2006.12.04 15:24
|buy
|2187
|1.00
|1.9765
|1.9705
|2.1765
|4374
|2006.12.04 15:25
|close
|2187
|1.00
|1.9761
|1.9705
|2.1765
|-40.00
|4170.20
|4375
|2006.12.04 15:27
|sell
|2188
|1.00
|1.9758
|1.9818
|1.7758
|4376
|2006.12.04 15:32
|close
|2188
|1.00
|1.9756
|1.9818
|1.7758
|20.00
|4190.20
|4377
|2006.12.04 15:32
|sell
|2189
|1.00
|1.9753
|1.9813
|1.7753
|4378
|2006.12.04 15:33
|close
|2189
|1.00
|1.9759
|1.9813
|1.7753
|-60.00
|4130.20
|4379
|2006.12.04 15:36
|sell
|2190
|1.00
|1.9756
|1.9816
|1.7756
|4380
|2006.12.04 15:36
|close
|2190
|1.00
|1.9762
|1.9816
|1.7756
|-60.00
|4070.20
|4381
|2006.12.04 15:39
|sell
|2191
|1.00
|1.9759
|1.9819
|1.7759
|4382
|2006.12.04 15:39
|close
|2191
|1.00
|1.9761
|1.9819
|1.7759
|-20.00
|4050.20
|4383
|2006.12.04 15:40
|buy
|2192
|1.00
|1.9765
|1.9705
|2.1765
|4384
|2006.12.04 15:50
|close
|2192
|1.00
|1.9785
|1.9705
|2.1765
|200.00
|4250.20
|4385
|2006.12.04 15:51
|buy
|2193
|1.00
|1.9790
|1.9730
|2.1790
|4386
|2006.12.04 15:52
|close
|2193
|1.00
|1.9785
|1.9730
|2.1790
|-50.00
|4200.20
|4387
|2006.12.04 15:52
|buy
|2194
|1.00
|1.9789
|1.9729
|2.1789
|4388
|2006.12.04 15:53
|close
|2194
|1.00
|1.9784
|1.9729
|2.1789
|-50.00
|4150.20
|4389
|2006.12.04 15:56
|buy
|2195
|1.00
|1.9787
|1.9727
|2.1787
|4390
|2006.12.04 15:57
|close
|2195
|1.00
|1.9784
|1.9727
|2.1787
|-30.00
|4120.20
|4391
|2006.12.04 15:57
|buy
|2196
|1.00
|1.9786
|1.9726
|2.1786
|4392
|2006.12.04 15:59
|close
|2196
|1.00
|1.9784
|1.9726
|2.1786
|-20.00
|4100.20
|4393
|2006.12.04 15:59
|buy
|2197
|1.00
|1.9788
|1.9728
|2.1788
|4394
|2006.12.04 16:00
|close
|2197
|1.00
|1.9784
|1.9728
|2.1788
|-40.00
|4060.20
|4395
|2006.12.04 16:00
|buy
|2198
|1.00
|1.9788
|1.9728
|2.1788
|4396
|2006.12.04 16:08
|close
|2198
|1.00
|1.9795
|1.9728
|2.1788
|70.00
|4130.20
|4397
|2006.12.04 16:08
|buy
|2199
|1.00
|1.9799
|1.9739
|2.1799
|4398
|2006.12.04 16:08
|close
|2199
|1.00
|1.9795
|1.9739
|2.1799
|-40.00
|4090.20
|4399
|2006.12.04 16:14
|buy
|2200
|1.00
|1.9792
|1.9732
|2.1792
|4400
|2006.12.04 16:19
|close
|2200
|1.00
|1.9793
|1.9732
|2.1792
|10.00
|4100.20
|4401
|2006.12.04 16:32
|buy
|2201
|1.00
|1.9798
|1.9738
|2.1798
|4402
|2006.12.04 16:35
|close
|2201
|1.00
|1.9799
|1.9738
|2.1798
|10.00
|4110.20
|4403
|2006.12.04 16:36
|buy
|2202
|1.00
|1.9802
|1.9742
|2.1802
|4404
|2006.12.04 16:36
|close
|2202
|1.00
|1.9797
|1.9742
|2.1802
|-50.00
|4060.20
|4405
|2006.12.04 16:38
|buy
|2203
|1.00
|1.9801
|1.9741
|2.1801
|4406
|2006.12.04 16:38
|close
|2203
|1.00
|1.9797
|1.9741
|2.1801
|-40.00
|4020.20
|4407
|2006.12.04 16:40
|buy
|2204
|1.00
|1.9801
|1.9741
|2.1801
|4408
|2006.12.04 16:41
|close
|2204
|1.00
|1.9796
|1.9741
|2.1801
|-50.00
|3970.20
|4409
|2006.12.04 17:19
|buy
|2205
|1.00
|1.9789
|1.9729
|2.1789
|4410
|2006.12.04 17:20
|close
|2205
|1.00
|1.9785
|1.9729
|2.1789
|-40.00
|3930.20
|4411
|2006.12.04 17:21
|buy
|2206
|1.00
|1.9790
|1.9730
|2.1790
|4412
|2006.12.04 17:23
|close
|2206
|1.00
|1.9786
|1.9730
|2.1790
|-40.00
|3890.20
|4413
|2006.12.04 17:25
|buy
|2207
|1.00
|1.9787
|1.9727
|2.1787
|4414
|2006.12.04 17:28
|close
|2207
|1.00
|1.9785
|1.9727
|2.1787
|-20.00
|3870.20
|4415
|2006.12.04 17:29
|buy
|2208
|1.00
|1.9788
|1.9728
|2.1788
|4416
|2006.12.04 17:30
|close
|2208
|1.00
|1.9785
|1.9728
|2.1788
|-30.00
|3840.20
|4417
|2006.12.04 17:33
|buy
|2209
|1.00
|1.9787
|1.9727
|2.1787
|4418
|2006.12.04 17:36
|close
|2209
|1.00
|1.9788
|1.9727
|2.1787
|10.00
|3850.20
|4419
|2006.12.04 17:36
|buy
|2210
|1.00
|1.9791
|1.9731
|2.1791
|4420
|2006.12.04 17:38
|close
|2210
|1.00
|1.9787
|1.9731
|2.1791
|-40.00
|3810.20
|4421
|2006.12.04 17:40
|buy
|2211
|1.00
|1.9789
|1.9729
|2.1789
|4422
|2006.12.04 17:43
|close
|2211
|1.00
|1.9788
|1.9729
|2.1789
|-10.00
|3800.20
|4423
|2006.12.04 17:43
|buy
|2212
|1.00
|1.9791
|1.9731
|2.1791
|4424
|2006.12.04 17:44
|close
|2212
|1.00
|1.9788
|1.9731
|2.1791
|-30.00
|3770.20
|4425
|2006.12.04 17:44
|buy
|2213
|1.00
|1.9791
|1.9731
|2.1791
|4426
|2006.12.04 17:46
|close
|2213
|1.00
|1.9788
|1.9731
|2.1791
|-30.00
|3740.20
|4427
|2006.12.04 17:46
|buy
|2214
|1.00
|1.9791
|1.9731
|2.1791
|4428
|2006.12.04 17:52
|close
|2214
|1.00
|1.9791
|1.9731
|2.1791
|0.00
|3740.20
|4429
|2006.12.04 17:53
|buy
|2215
|1.00
|1.9794
|1.9734
|2.1794
|4430
|2006.12.04 17:54
|close
|2215
|1.00
|1.9789
|1.9734
|2.1794
|-50.00
|3690.20
|4431
|2006.12.04 18:00
|buy
|2216
|1.00
|1.9793
|1.9733
|2.1793
|4432
|2006.12.04 18:04
|close
|2216
|1.00
|1.9791
|1.9733
|2.1793
|-20.00
|3670.20
|4433
|2006.12.04 18:14
|sell
|2217
|1.00
|1.9780
|1.9840
|1.7780
|4434
|2006.12.04 18:16
|close
|2217
|1.00
|1.9783
|1.9840
|1.7780
|-30.00
|3640.20
|4435
|2006.12.04 18:16
|sell
|2218
|1.00
|1.9779
|1.9839
|1.7779
|4436
|2006.12.04 18:18
|close
|2218
|1.00
|1.9782
|1.9839
|1.7779
|-30.00
|3610.20
|4437
|2006.12.04 18:19
|sell
|2219
|1.00
|1.9779
|1.9839
|1.7779
|4438
|2006.12.04 18:20
|close
|2219
|1.00
|1.9782
|1.9839
|1.7779
|-30.00
|3580.20
|4439
|2006.12.04 18:28
|sell
|2220
|1.00
|1.9782
|1.9842
|1.7782
|4440
|2006.12.04 18:30
|close
|2220
|1.00
|1.9784
|1.9842
|1.7782
|-20.00
|3560.20
|4441
|2006.12.04 18:30
|sell
|2221
|1.00
|1.9780
|1.9840
|1.7780
|4442
|2006.12.04 18:30
|close
|2221
|1.00
|1.9784
|1.9840
|1.7780
|-40.00
|3520.20
|4443
|2006.12.04 18:39
|sell
|2222
|1.00
|1.9780
|1.9840
|1.7780
|4444
|2006.12.04 18:46
|close
|2222
|1.00
|1.9782
|1.9840
|1.7780
|-20.00
|3500.20
|4445
|2006.12.04 18:46
|sell
|2223
|1.00
|1.9778
|1.9838
|1.7778
|4446
|2006.12.04 18:47
|close
|2223
|1.00
|1.9781
|1.9838
|1.7778
|-30.00
|3470.20
|4447
|2006.12.04 18:48
|sell
|2224
|1.00
|1.9778
|1.9838
|1.7778
|4448
|2006.12.04 18:50
|close
|2224
|1.00
|1.9780
|1.9838
|1.7778
|-20.00
|3450.20
|4449
|2006.12.04 18:50
|sell
|2225
|1.00
|1.9778
|1.9838
|1.7778
|4450
|2006.12.04 18:54
|close
|2225
|1.00
|1.9781
|1.9838
|1.7778
|-30.00
|3420.20
|4451
|2006.12.04 18:57
|sell
|2226
|1.00
|1.9779
|1.9839
|1.7779
|4452
|2006.12.04 18:58
|close
|2226
|1.00
|1.9782
|1.9839
|1.7779
|-30.00
|3390.20
|4453
|2006.12.04 19:05
|sell
|2227
|1.00
|1.9780
|1.9840
|1.7780
|4454
|2006.12.04 19:06
|close
|2227
|1.00
|1.9783
|1.9840
|1.7780
|-30.00
|3360.20
|4455
|2006.12.04 19:07
|buy
|2228
|1.00
|1.9784
|1.9724
|2.1784
|4456
|2006.12.04 19:08
|close
|2228
|1.00
|1.9780
|1.9724
|2.1784
|-40.00
|3320.20
|4457
|2006.12.04 19:11
|buy
|2229
|1.00
|1.9784
|1.9724
|2.1784
|4458
|2006.12.04 19:13
|close
|2229
|1.00
|1.9781
|1.9724
|2.1784
|-30.00
|3290.20
|4459
|2006.12.04 19:14
|buy
|2230
|1.00
|1.9784
|1.9724
|2.1784
|4460
|2006.12.04 19:15
|close
|2230
|1.00
|1.9780
|1.9724
|2.1784
|-40.00
|3250.20
|4461
|2006.12.04 19:17
|buy
|2231
|1.00
|1.9784
|1.9724
|2.1784
|4462
|2006.12.04 19:18
|close
|2231
|1.00
|1.9781
|1.9724
|2.1784
|-30.00
|3220.20
|4463
|2006.12.04 19:18
|buy
|2232
|1.00
|1.9784
|1.9724
|2.1784
|4464
|2006.12.04 19:19
|close
|2232
|1.00
|1.9781
|1.9724
|2.1784
|-30.00
|3190.20
|4465
|2006.12.04 19:20
|buy
|2233
|1.00
|1.9784
|1.9724
|2.1784
|4466
|2006.12.04 19:21
|close
|2233
|1.00
|1.9780
|1.9724
|2.1784
|-40.00
|3150.20
|4467
|2006.12.04 19:23
|buy
|2234
|1.00
|1.9784
|1.9724
|2.1784
|4468
|2006.12.04 19:25
|close
|2234
|1.00
|1.9782
|1.9724
|2.1784
|-20.00
|3130.20
|4469
|2006.12.04 19:26
|buy
|2235
|1.00
|1.9785
|1.9725
|2.1785
|4470
|2006.12.04 19:29
|close
|2235
|1.00
|1.9784
|1.9725
|2.1785
|-10.00
|3120.20
|4471
|2006.12.04 19:31
|buy
|2236
|1.00
|1.9788
|1.9728
|2.1788
|4472
|2006.12.04 19:39
|close
|2236
|1.00
|1.9793
|1.9728
|2.1788
|50.00
|3170.20
|4473
|2006.12.04 19:39
|buy
|2237
|1.00
|1.9796
|1.9736
|2.1796
|4474
|2006.12.04 19:42
|close
|2237
|1.00
|1.9796
|1.9736
|2.1796
|0.00
|3170.20
|4475
|2006.12.04 19:42
|buy
|2238
|1.00
|1.9798
|1.9738
|2.1798
|4476
|2006.12.04 19:43
|close
|2238
|1.00
|1.9796
|1.9738
|2.1798
|-20.00
|3150.20
|4477
|2006.12.04 19:43
|buy
|2239
|1.00
|1.9798
|1.9738
|2.1798
|4478
|2006.12.04 19:45
|close
|2239
|1.00
|1.9796
|1.9738
|2.1798
|-20.00
|3130.20
|4479
|2006.12.04 19:47
|buy
|2240
|1.00
|1.9798
|1.9738
|2.1798
|4480
|2006.12.04 19:50
|close
|2240
|1.00
|1.9796
|1.9738
|2.1798
|-20.00
|3110.20
|4481
|2006.12.04 19:56
|buy
|2241
|1.00
|1.9798
|1.9738
|2.1798
|4482
|2006.12.04 20:01
|close
|2241
|1.00
|1.9795
|1.9738
|2.1798
|-30.00
|3080.20
|4483
|2006.12.04 20:06
|buy
|2242
|1.00
|1.9796
|1.9736
|2.1796
|4484
|2006.12.04 20:07
|close
|2242
|1.00
|1.9792
|1.9736
|2.1796
|-40.00
|3040.20
|4485
|2006.12.04 20:36
|buy
|2243
|1.00
|1.9800
|1.9740
|2.1800
|4486
|2006.12.04 20:38
|close
|2243
|1.00
|1.9797
|1.9740
|2.1800
|-30.00
|3010.20
|4487
|2006.12.04 20:40
|buy
|2244
|1.00
|1.9800
|1.9740
|2.1800
|4488
|2006.12.04 20:43
|close
|2244
|1.00
|1.9799
|1.9740
|2.1800
|-10.00
|3000.20
|4489
|2006.12.04 20:44
|buy
|2245
|1.00
|1.9802
|1.9742
|2.1802
|4490
|2006.12.04 20:45
|close
|2245
|1.00
|1.9798
|1.9742
|2.1802
|-40.00
|2960.20
|4491
|2006.12.04 20:46
|buy
|2246
|1.00
|1.9801
|1.9741
|2.1801
|4492
|2006.12.04 20:46
|close
|2246
|1.00
|1.9798
|1.9741
|2.1801
|-30.00
|2930.20
|4493
|2006.12.04 20:53
|buy
|2247
|1.00
|1.9800
|1.9740
|2.1800
|4494
|2006.12.04 20:54
|close
|2247
|1.00
|1.9797
|1.9740
|2.1800
|-30.00
|2900.20
|4495
|2006.12.04 20:58
|buy
|2248
|1.00
|1.9799
|1.9739
|2.1799
|4496
|2006.12.04 21:03
|close
|2248
|1.00
|1.9797
|1.9739
|2.1799
|-20.00
|2880.20
|4497
|2006.12.04 21:36
|buy
|2249
|1.00
|1.9798
|1.9738
|2.1798
|4498
|2006.12.04 21:38
|close
|2249
|1.00
|1.9796
|1.9738
|2.1798
|-20.00
|2860.20
|4499
|2006.12.04 21:39
|buy
|2250
|1.00
|1.9799
|1.9739
|2.1799
|4500
|2006.12.04 21:40
|close
|2250
|1.00
|1.9795
|1.9739
|2.1799
|-40.00
|2820.20
|4501
|2006.12.04 21:41
|buy
|2251
|1.00
|1.9799
|1.9739
|2.1799
|4502
|2006.12.04 21:43
|close
|2251
|1.00
|1.9796
|1.9739
|2.1799
|-30.00
|2790.20
|4503
|2006.12.04 21:43
|buy
|2252
|1.00
|1.9803
|1.9743
|2.1803
|4504
|2006.12.04 21:50
|close
|2252
|1.00
|1.9807
|1.9743
|2.1803
|40.00
|2830.20
|4505
|2006.12.04 21:50
|buy
|2253
|1.00
|1.9810
|1.9750
|2.1810
|4506
|2006.12.04 21:55
|close
|2253
|1.00
|1.9811
|1.9750
|2.1810
|10.00
|2840.20
|4507
|2006.12.04 21:55
|buy
|2254
|1.00
|1.9814
|1.9754
|2.1814
|4508
|2006.12.04 21:55
|close
|2254
|1.00
|1.9811
|1.9754
|2.1814
|-30.00
|2810.20
|4509
|2006.12.04 21:57
|buy
|2255
|1.00
|1.9816
|1.9756
|2.1816
|4510
|2006.12.04 22:00
|close
|2255
|1.00
|1.9814
|1.9756
|2.1816
|-20.00
|2790.20
|4511
|2006.12.04 22:06
|buy
|2256
|1.00
|1.9813
|1.9753
|2.1813
|4512
|2006.12.04 22:07
|close
|2256
|1.00
|1.9810
|1.9753
|2.1813
|-30.00
|2760.20
|4513
|2006.12.04 22:21
|buy
|2257
|1.00
|1.9812
|1.9752
|2.1812
|4514
|2006.12.04 22:22
|close
|2257
|1.00
|1.9810
|1.9752
|2.1812
|-20.00
|2740.20
|4515
|2006.12.04 22:28
|buy
|2258
|1.00
|1.9814
|1.9754
|2.1814
|4516
|2006.12.04 22:31
|close
|2258
|1.00
|1.9812
|1.9754
|2.1814
|-20.00
|2720.20
|4517
|2006.12.04 22:31
|buy
|2259
|1.00
|1.9814
|1.9754
|2.1814
|4518
|2006.12.04 22:36
|close
|2259
|1.00
|1.9816
|1.9754
|2.1814
|20.00
|2740.20
|4519
|2006.12.04 22:49
|buy
|2260
|1.00
|1.9813
|1.9753
|2.1813
|4520
|2006.12.04 22:50
|close
|2260
|1.00
|1.9809
|1.9753
|2.1813
|-40.00
|2700.20
|4521
|2006.12.04 23:05
|buy
|2261
|1.00
|1.9814
|1.9754
|2.1814
|4522
|2006.12.04 23:06
|close
|2261
|1.00
|1.9811
|1.9754
|2.1814
|-30.00
|2670.20
|4523
|2006.12.04 23:07
|buy
|2262
|1.00
|1.9814
|1.9754
|2.1814
|4524
|2006.12.04 23:08
|close
|2262
|1.00
|1.9811
|1.9754
|2.1814
|-30.00
|2640.20
|4525
|2006.12.04 23:18
|buy
|2263
|1.00
|1.9814
|1.9754
|2.1814
|4526
|2006.12.04 23:22
|close
|2263
|1.00
|1.9809
|1.9754
|2.1814
|-50.00
|2590.20
|4527
|2006.12.04 23:25
|buy
|2264
|1.00
|1.9813
|1.9753
|2.1813
|4528
|2006.12.04 23:29
|close
|2264
|1.00
|1.9809
|1.9753
|2.1813
|-40.00
|2550.20
|4529
|2006.12.04 23:34
|buy
|2265
|1.00
|1.9812
|1.9752
|2.1812
|4530
|2006.12.04 23:36
|close
|2265
|1.00
|1.9808
|1.9752
|2.1812
|-40.00
|2510.20
|4531
|2006.12.05 00:02
|sell
|2266
|1.00
|1.9801
|1.9861
|1.7801
|4532
|2006.12.05 00:07
|close
|2266
|1.00
|1.9799
|1.9861
|1.7801
|20.00
|2530.20
|4533
|2006.12.05 00:08
|sell
|2267
|1.00
|1.9796
|1.9856
|1.7796
|4534
|2006.12.05 00:16
|close
|2267
|1.00
|1.9793
|1.9856
|1.7796
|30.00
|2560.20
|4535
|2006.12.05 00:17
|sell
|2268
|1.00
|1.9789
|1.9849
|1.7789
|4536
|2006.12.05 00:25
|close
|2268
|1.00
|1.9784
|1.9849
|1.7789
|50.00
|2610.20
|4537
|2006.12.05 00:29
|sell
|2269
|1.00
|1.9783
|1.9843
|1.7783
|4538
|2006.12.05 00:30
|close
|2269
|1.00
|1.9786
|1.9843
|1.7783
|-30.00
|2580.20
|4539
|2006.12.05 00:34
|sell
|2270
|1.00
|1.9784
|1.9844
|1.7784
|4540
|2006.12.05 00:35
|close
|2270
|1.00
|1.9787
|1.9844
|1.7784
|-30.00
|2550.20
|4541
|2006.12.05 00:35
|sell
|2271
|1.00
|1.9783
|1.9843
|1.7783
|4542
|2006.12.05 00:41
|close
|2271
|1.00
|1.9785
|1.9843
|1.7783
|-20.00
|2530.20
|4543
|2006.12.05 00:45
|sell
|2272
|1.00
|1.9783
|1.9843
|1.7783
|4544
|2006.12.05 00:46
|close
|2272
|1.00
|1.9786
|1.9843
|1.7783
|-30.00
|2500.20
|4545
|2006.12.05 00:48
|sell
|2273
|1.00
|1.9784
|1.9844
|1.7784
|4546
|2006.12.05 00:49
|close
|2273
|1.00
|1.9787
|1.9844
|1.7784
|-30.00
|2470.20
|4547
|2006.12.05 01:05
|sell
|2274
|1.00
|1.9781
|1.9841
|1.7781
|4548
|2006.12.05 01:08
|close
|2274
|1.00
|1.9783
|1.9841
|1.7781
|-20.00
|2450.20
|4549
|2006.12.05 01:09
|sell
|2275
|1.00
|1.9779
|1.9839
|1.7779
|4550
|2006.12.05 01:10
|close
|2275
|1.00
|1.9782
|1.9839
|1.7779
|-30.00
|2420.20
|4551
|2006.12.05 01:11
|sell
|2276
|1.00
|1.9779
|1.9839
|1.7779
|4552
|2006.12.05 01:16
|close
|2276
|1.00
|1.9780
|1.9839
|1.7779
|-10.00
|2410.20
|4553
|2006.12.05 01:16
|sell
|2277
|1.00
|1.9774
|1.9834
|1.7774
|4554
|2006.12.05 01:17
|close
|2277
|1.00
|1.9778
|1.9834
|1.7774
|-40.00
|2370.20
|4555
|2006.12.05 01:17
|sell
|2278
|1.00
|1.9776
|1.9836
|1.7776
|4556
|2006.12.05 01:18
|close
|2278
|1.00
|1.9779
|1.9836
|1.7776
|-30.00
|2340.20
|4557
|2006.12.05 01:20
|sell
|2279
|1.00
|1.9776
|1.9836
|1.7776
|4558
|2006.12.05 01:20
|close
|2279
|1.00
|1.9778
|1.9836
|1.7776
|-20.00
|2320.20
|4559
|2006.12.05 01:24
|sell
|2280
|1.00
|1.9779
|1.9839
|1.7779
|4560
|2006.12.05 01:31
|close
|2280
|1.00
|1.9779
|1.9839
|1.7779
|0.00
|2320.20
|4561
|2006.12.05 01:32
|sell
|2281
|1.00
|1.9776
|1.9836
|1.7776
|4562
|2006.12.05 01:34
|close
|2281
|1.00
|1.9778
|1.9836
|1.7776
|-20.00
|2300.20
|4563
|2006.12.05 01:34
|sell
|2282
|1.00
|1.9776
|1.9836
|1.7776
|4564
|2006.12.05 01:36
|close
|2282
|1.00
|1.9778
|1.9836
|1.7776
|-20.00
|2280.20
|4565
|2006.12.05 01:37
|sell
|2283
|1.00
|1.9774
|1.9834
|1.7774
|4566
|2006.12.05 01:38
|close
|2283
|1.00
|1.9780
|1.9834
|1.7774
|-60.00
|2220.20
|4567
|2006.12.05 01:38
|sell
|2284
|1.00
|1.9774
|1.9834
|1.7774
|4568
|2006.12.05 01:38
|close
|2284
|1.00
|1.9780
|1.9834
|1.7774
|-60.00
|2160.20
|4569
|2006.12.05 02:20
|sell
|2285
|1.00
|1.9781
|1.9841
|1.7781
|4570
|2006.12.05 02:21
|close
|2285
|1.00
|1.9788
|1.9841
|1.7781
|-70.00
|2090.20
|4571
|2006.12.05 02:34
|sell
|2286
|1.00
|1.9783
|1.9843
|1.7783
|4572
|2006.12.05 02:40
|close
|2286
|1.00
|1.9779
|1.9843
|1.7783
|40.00
|2130.20
|4573
|2006.12.05 02:45
|sell
|2287
|1.00
|1.9774
|1.9834
|1.7774
|4574
|2006.12.05 02:49
|close
|2287
|1.00
|1.9779
|1.9834
|1.7774
|-50.00
|2080.20
|4575
|2006.12.05 02:53
|sell
|2288
|1.00
|1.9775
|1.9835
|1.7775
|4576
|2006.12.05 02:55
|close
|2288
|1.00
|1.9777
|1.9835
|1.7775
|-20.00
|2060.20
|4577
|2006.12.05 02:55
|sell
|2289
|1.00
|1.9775
|1.9835
|1.7775
|4578
|2006.12.05 02:57
|close
|2289
|1.00
|1.9776
|1.9835
|1.7775
|-10.00
|2050.20
|4579
|2006.12.05 02:57
|sell
|2290
|1.00
|1.9772
|1.9832
|1.7772
|4580
|2006.12.05 02:59
|close
|2290
|1.00
|1.9776
|1.9832
|1.7772
|-40.00
|2010.20
|4581
|2006.12.05 03:00
|sell
|2291
|1.00
|1.9773
|1.9833
|1.7773
|4582
|2006.12.05 03:07
|close
|2291
|1.00
|1.9774
|1.9833
|1.7773
|-10.00
|2000.20
|4583
|2006.12.05 03:07
|sell
|2292
|1.00
|1.9772
|1.9832
|1.7772
|4584
|2006.12.05 03:11
|close
|2292
|1.00
|1.9773
|1.9832
|1.7772
|-10.00
|1990.20
|4585
|2006.12.05 03:12
|sell
|2293
|1.00
|1.9770
|1.9830
|1.7770
|4586
|2006.12.05 03:15
|close
|2293
|1.00
|1.9770
|1.9830
|1.7770
|0.00
|1990.20
|4587
|2006.12.05 03:15
|sell
|2294
|1.00
|1.9767
|1.9827
|1.7767
|4588
|2006.12.05 03:22
|close
|2294
|1.00
|1.9766
|1.9827
|1.7767
|10.00
|2000.20
|4589
|2006.12.05 03:22
|sell
|2295
|1.00
|1.9763
|1.9823
|1.7763
|4590
|2006.12.05 03:23
|close
|2295
|1.00
|1.9766
|1.9823
|1.7763
|-30.00
|1970.20
|4591
|2006.12.05 15:12
|sell
|2296
|1.00
|1.9699
|1.9759
|1.7699
|4592
|2006.12.05 15:15
|close
|2296
|1.00
|1.9709
|1.9759
|1.7699
|-100.00
|1870.20