|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.01 22:00 - 2006.12.13 03:00 (2006.10.01 - 2006.12.14)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|Lots=0.1; MaximumRisk=0.5; TakeProfit=2000; TrailingStop=0; Stoploss=60; risk=10;
|Bars in test
|8686
|Ticks modelled
|20146
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|950000.00
|Total net profit
|-947395.70
|Gross profit
|293835.55
|Gross loss
|-1241231.25
|Profit factor
|0.24
|Expected payoff
|-1977.86
|Absolute drawdown
|947440.70
|Maximal drawdown
|947440.70 (99.73%)
|Relative drawdown
|99.73% (947440.70)
|Total trades
|479
|Short positions (won %)
|147 (9.52%)
|Long positions (won %)
|332 (12.05%)
|Profit trades (% of total)
|54 (11.27%)
|Loss trades (% of total)
|425 (88.73%)
|Largest
|profit trade
|58050.00
|loss trade
|-46545.00
|Average
|profit trade
|5441.40
|loss trade
|-2920.54
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (20700.00)
|consecutive losses (loss in money)
|47 (-80546.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|58050.00 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-172626.65 (16)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|8
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.01 23:00
|sell
|1
|96.00
|1.8710
|1.8770
|1.6710
|2
|2006.10.02 00:00
|close
|1
|96.00
|1.8723
|1.8770
|1.6710
|-12753.60
|937246.40
|3
|2006.10.02 00:15
|sell
|2
|94.00
|1.8712
|1.8772
|1.6712
|4
|2006.10.02 03:00
|close
|2
|94.00
|1.8704
|1.8772
|1.6712
|7050.00
|944296.40
|5
|2006.10.02 03:15
|sell
|3
|95.00
|1.8700
|1.8760
|1.6700
|6
|2006.10.02 03:20
|close
|3
|95.00
|1.8704
|1.8760
|1.6700
|-4275.00
|940021.40
|7
|2006.10.02 03:30
|sell
|4
|95.00
|1.8701
|1.8761
|1.6701
|8
|2006.10.02 03:35
|close
|4
|95.00
|1.8705
|1.8761
|1.6701
|-4275.00
|935746.40
|9
|2006.10.02 03:40
|sell
|5
|94.00
|1.8701
|1.8761
|1.6701
|10
|2006.10.02 03:45
|close
|5
|94.00
|1.8706
|1.8761
|1.6701
|-5170.00
|930576.40
|11
|2006.10.02 04:00
|sell
|6
|94.00
|1.8702
|1.8762
|1.6702
|12
|2006.10.02 04:10
|close
|6
|94.00
|1.8709
|1.8762
|1.6702
|-7050.00
|923526.40
|13
|2006.10.02 06:00
|sell
|7
|93.00
|1.8703
|1.8763
|1.6703
|14
|2006.10.02 06:15
|close
|7
|93.00
|1.8719
|1.8763
|1.6703
|-15345.00
|908181.40
|15
|2006.10.02 07:15
|sell
|8
|91.00
|1.8687
|1.8747
|1.6687
|16
|2006.10.02 07:20
|close
|8
|91.00
|1.8729
|1.8747
|1.6687
|-38675.00
|869506.40
|17
|2006.10.02 07:29
|sell
|9
|87.00
|1.8691
|1.8751
|1.6691
|18
|2006.10.02 08:35
|close
|9
|87.00
|1.8744
|1.8751
|1.6691
|-46545.00
|822961.40
|19
|2006.10.02 08:50
|sell
|10
|83.00
|1.8702
|1.8762
|1.6702
|20
|2006.10.02 08:59
|close
|10
|83.00
|1.8736
|1.8762
|1.6702
|-28635.00
|794326.40
|21
|2006.10.02 15:00
|buy
|11
|80.00
|1.8850
|1.8790
|2.0850
|22
|2006.10.02 21:00
|close
|11
|80.00
|1.8867
|1.8790
|2.0850
|13200.00
|807526.40
|23
|2006.10.02 21:05
|buy
|12
|81.00
|1.8874
|1.8814
|2.0874
|24
|2006.10.02 21:10
|close
|12
|81.00
|1.8867
|1.8814
|2.0874
|-6075.00
|801451.40
|25
|2006.10.02 23:05
|buy
|13
|81.00
|1.8871
|1.8811
|2.0871
|26
|2006.10.02 23:10
|close
|13
|81.00
|1.8860
|1.8811
|2.0871
|-9315.00
|792136.40
|27
|2006.10.03 03:05
|buy
|14
|80.00
|1.8868
|1.8808
|2.0868
|28
|2006.10.03 08:35
|close
|14
|80.00
|1.8861
|1.8808
|2.0868
|-6000.00
|786136.40
|29
|2006.10.03 08:45
|buy
|15
|79.00
|1.8874
|1.8814
|2.0874
|30
|2006.10.03 08:59
|close
|15
|79.00
|1.8871
|1.8814
|2.0874
|-2765.00
|783371.40
|31
|2006.10.03 10:00
|buy
|16
|79.00
|1.8881
|1.8821
|2.0881
|32
|2006.10.03 12:00
|close
|16
|79.00
|1.8884
|1.8821
|2.0881
|1975.00
|785346.40
|33
|2006.10.03 12:15
|buy
|17
|79.00
|1.8897
|1.8837
|2.0897
|34
|2006.10.03 12:29
|close
|17
|79.00
|1.8876
|1.8837
|2.0897
|-16985.00
|768361.40
|35
|2006.10.03 13:05
|buy
|18
|77.00
|1.8900
|1.8840
|2.0900
|36
|2006.10.03 15:05
|close
|18
|77.00
|1.8879
|1.8840
|2.0900
|-16555.00
|751806.40
|37
|2006.10.03 15:10
|buy
|19
|76.00
|1.8895
|1.8835
|2.0895
|38
|2006.10.03 15:15
|close
|19
|76.00
|1.8889
|1.8835
|2.0895
|-4940.00
|746866.40
|39
|2006.10.03 19:00
|buy
|20
|75.00
|1.8877
|1.8817
|2.0877
|40
|2006.10.03 20:00
|close
|20
|75.00
|1.8873
|1.8817
|2.0877
|-3375.00
|743491.40
|41
|2006.10.03 20:29
|buy
|21
|75.00
|1.8880
|1.8820
|2.0880
|42
|2006.10.03 20:40
|close
|21
|75.00
|1.8872
|1.8820
|2.0880
|-6375.00
|737116.40
|43
|2006.10.03 20:45
|buy
|22
|74.00
|1.8884
|1.8824
|2.0884
|44
|2006.10.03 21:05
|close
|22
|74.00
|1.8870
|1.8824
|2.0884
|-10730.00
|726386.40
|45
|2006.10.03 21:10
|buy
|23
|73.00
|1.8883
|1.8823
|2.0883
|46
|2006.10.03 21:15
|close
|23
|73.00
|1.8870
|1.8823
|2.0883
|-9855.00
|716531.40
|47
|2006.10.03 21:20
|buy
|24
|72.00
|1.8886
|1.8826
|2.0886
|48
|2006.10.03 22:00
|close
|24
|72.00
|1.8875
|1.8826
|2.0886
|-8280.00
|708251.40
|49
|2006.10.04 02:00
|sell
|25
|71.00
|1.8843
|1.8903
|1.6843
|50
|2006.10.04 04:00
|close
|25
|71.00
|1.8857
|1.8903
|1.6843
|-10295.00
|697956.40
|51
|2006.10.04 05:00
|sell
|26
|70.00
|1.8841
|1.8901
|1.6841
|52
|2006.10.04 06:35
|close
|26
|70.00
|1.8873
|1.8901
|1.6841
|-22750.00
|675206.40
|53
|2006.10.04 09:00
|sell
|27
|68.00
|1.8813
|1.8873
|1.6813
|54
|2006.10.05 03:00
|close
|27
|68.00
|1.8859
|1.8873
|1.6813
|-31181.40
|644025.00
|55
|2006.10.05 20:00
|sell
|28
|65.00
|1.8788
|1.8848
|1.6788
|56
|2006.10.06 00:05
|close
|28
|65.00
|1.8796
|1.8848
|1.6788
|-5385.25
|638639.75
|57
|2006.10.06 00:40
|sell
|29
|64.00
|1.8782
|1.8842
|1.6782
|58
|2006.10.06 00:50
|close
|29
|64.00
|1.8796
|1.8842
|1.6782
|-9280.00
|629359.75
|59
|2006.10.06 00:59
|sell
|30
|63.00
|1.8781
|1.8841
|1.6781
|60
|2006.10.06 03:05
|close
|30
|63.00
|1.8785
|1.8841
|1.6781
|-2835.00
|626524.75
|61
|2006.10.06 03:10
|sell
|31
|63.00
|1.8769
|1.8829
|1.6769
|62
|2006.10.06 04:45
|close
|31
|63.00
|1.8785
|1.8829
|1.6769
|-10395.00
|616129.75
|63
|2006.10.06 04:50
|sell
|32
|62.00
|1.8778
|1.8838
|1.6778
|64
|2006.10.06 04:59
|close
|32
|62.00
|1.8783
|1.8838
|1.6778
|-3410.00
|612719.75
|65
|2006.10.06 06:00
|sell
|33
|62.00
|1.8774
|1.8834
|1.6774
|66
|2006.10.06 09:00
|close
|33
|62.00
|1.8756
|1.8834
|1.6774
|10850.00
|623569.75
|67
|2006.10.06 11:00
|sell
|34
|63.00
|1.8756
|1.8816
|1.6756
|68
|2006.10.06 11:10
|close
|34
|63.00
|1.8768
|1.8816
|1.6756
|-7875.00
|615694.75
|69
|2006.10.06 11:20
|sell
|35
|62.00
|1.8760
|1.8820
|1.6760
|70
|2006.10.06 11:29
|close
|35
|62.00
|1.8767
|1.8820
|1.6760
|-4650.00
|611044.75
|71
|2006.10.06 13:00
|sell
|36
|62.00
|1.8750
|1.8810
|1.6750
|72
|2006.10.06 17:00
|close
|36
|62.00
|1.8717
|1.8810
|1.6750
|20150.00
|631194.75
|73
|2006.10.06 17:20
|sell
|37
|64.00
|1.8706
|1.8766
|1.6706
|74
|2006.10.06 17:29
|close
|37
|64.00
|1.8713
|1.8766
|1.6706
|-4800.00
|626394.75
|75
|2006.10.06 17:45
|sell
|38
|63.00
|1.8705
|1.8765
|1.6705
|76
|2006.10.06 17:50
|close
|38
|63.00
|1.8717
|1.8765
|1.6705
|-7875.00
|618519.75
|77
|2006.10.06 17:59
|sell
|39
|62.00
|1.8708
|1.8768
|1.6708
|78
|2006.10.06 18:40
|close
|39
|62.00
|1.8719
|1.8768
|1.6708
|-7130.00
|611389.75
|79
|2006.10.06 19:10
|sell
|40
|62.00
|1.8709
|1.8769
|1.6709
|80
|2006.10.09 01:05
|close
|40
|62.00
|1.8710
|1.8769
|1.6709
|-796.70
|610593.05
|81
|2006.10.09 01:20
|sell
|41
|62.00
|1.8700
|1.8760
|1.6700
|82
|2006.10.09 01:30
|close
|41
|62.00
|1.8712
|1.8760
|1.6700
|-7750.00
|602843.05
|83
|2006.10.09 01:45
|sell
|42
|61.00
|1.8706
|1.8766
|1.6706
|84
|2006.10.09 01:50
|close
|42
|61.00
|1.8711
|1.8766
|1.6706
|-3355.00
|599488.05
|85
|2006.10.09 01:59
|sell
|43
|60.00
|1.8706
|1.8766
|1.6706
|86
|2006.10.09 02:00
|close
|43
|60.00
|1.8709
|1.8766
|1.6706
|-2100.00
|597388.05
|87
|2006.10.09 02:35
|sell
|44
|60.00
|1.8689
|1.8749
|1.6689
|88
|2006.10.09 04:00
|close
|44
|60.00
|1.8705
|1.8749
|1.6689
|-9900.00
|587488.05
|89
|2006.10.09 05:00
|sell
|45
|59.00
|1.8703
|1.8763
|1.6703
|90
|2006.10.09 05:20
|close
|45
|59.00
|1.8710
|1.8763
|1.6703
|-4425.00
|583063.05
|91
|2006.10.09 05:29
|sell
|46
|59.00
|1.8700
|1.8760
|1.6700
|92
|2006.10.09 05:40
|close
|46
|59.00
|1.8707
|1.8760
|1.6700
|-4425.00
|578638.05
|93
|2006.10.09 06:00
|sell
|47
|58.00
|1.8702
|1.8762
|1.6702
|94
|2006.10.09 06:10
|close
|47
|58.00
|1.8714
|1.8762
|1.6702
|-7250.00
|571388.05
|95
|2006.10.09 06:20
|sell
|48
|58.00
|1.8694
|1.8754
|1.6694
|96
|2006.10.09 06:30
|close
|48
|58.00
|1.8708
|1.8754
|1.6694
|-8410.00
|562978.05
|97
|2006.10.09 06:40
|sell
|49
|57.00
|1.8694
|1.8754
|1.6694
|98
|2006.10.09 11:00
|close
|49
|57.00
|1.8678
|1.8754
|1.6694
|8835.00
|571813.05
|99
|2006.10.09 11:05
|sell
|50
|58.00
|1.8663
|1.8723
|1.6663
|100
|2006.10.09 11:10
|close
|50
|58.00
|1.8685
|1.8723
|1.6663
|-13050.00
|558763.05
|101
|2006.10.09 11:20
|sell
|51
|56.00
|1.8670
|1.8730
|1.6670
|102
|2006.10.09 11:35
|close
|51
|56.00
|1.8677
|1.8730
|1.6670
|-4200.00
|554563.05
|103
|2006.10.09 11:40
|sell
|52
|56.00
|1.8667
|1.8727
|1.6667
|104
|2006.10.09 15:00
|close
|52
|56.00
|1.8654
|1.8727
|1.6667
|7000.00
|561563.05
|105
|2006.10.09 21:40
|sell
|53
|57.00
|1.8654
|1.8714
|1.6654
|106
|2006.10.09 22:00
|close
|53
|57.00
|1.8671
|1.8714
|1.6654
|-9975.00
|551588.05
|107
|2006.10.09 23:15
|sell
|54
|56.00
|1.8662
|1.8722
|1.6662
|108
|2006.10.10 02:00
|close
|54
|56.00
|1.8669
|1.8722
|1.6662
|-4079.60
|547508.45
|109
|2006.10.10 03:00
|sell
|55
|55.00
|1.8664
|1.8724
|1.6664
|110
|2006.10.10 05:00
|close
|55
|55.00
|1.8665
|1.8724
|1.6664
|-825.00
|546683.45
|111
|2006.10.10 06:00
|sell
|56
|55.00
|1.8660
|1.8720
|1.6660
|112
|2006.10.10 06:10
|close
|56
|55.00
|1.8687
|1.8720
|1.6660
|-15125.00
|531558.45
|113
|2006.10.10 08:00
|sell
|57
|54.00
|1.8664
|1.8724
|1.6664
|114
|2006.10.10 15:00
|close
|57
|54.00
|1.8556
|1.8724
|1.6664
|58050.00
|589608.45
|115
|2006.10.10 15:15
|sell
|58
|59.00
|1.8546
|1.8606
|1.6546
|116
|2006.10.10 18:05
|close
|58
|59.00
|1.8553
|1.8606
|1.6546
|-4425.00
|585183.45
|117
|2006.10.10 18:10
|sell
|59
|59.00
|1.8546
|1.8606
|1.6546
|118
|2006.10.10 18:15
|close
|59
|59.00
|1.8557
|1.8606
|1.6546
|-6785.00
|578398.45
|119
|2006.10.10 18:35
|sell
|60
|58.00
|1.8540
|1.8600
|1.6540
|120
|2006.10.10 18:40
|close
|60
|58.00
|1.8558
|1.8600
|1.6540
|-10730.00
|567668.45
|121
|2006.10.10 18:45
|sell
|61
|57.00
|1.8543
|1.8603
|1.6543
|122
|2006.10.10 20:00
|close
|61
|57.00
|1.8549
|1.8603
|1.6543
|-3705.00
|563963.45
|123
|2006.10.10 20:05
|sell
|62
|57.00
|1.8540
|1.8600
|1.6540
|124
|2006.10.10 20:10
|close
|62
|57.00
|1.8549
|1.8600
|1.6540
|-5415.00
|558548.45
|125
|2006.10.10 20:15
|sell
|63
|56.00
|1.8536
|1.8596
|1.6536
|126
|2006.10.11 00:00
|close
|63
|56.00
|1.8539
|1.8596
|1.6536
|-1839.60
|556708.85
|127
|2006.10.11 04:00
|sell
|64
|56.00
|1.8545
|1.8605
|1.6545
|128
|2006.10.11 04:35
|close
|64
|56.00
|1.8552
|1.8605
|1.6545
|-4200.00
|552508.85
|129
|2006.10.11 06:10
|sell
|65
|56.00
|1.8543
|1.8603
|1.6543
|130
|2006.10.11 06:15
|close
|65
|56.00
|1.8554
|1.8603
|1.6543
|-6440.00
|546068.85
|131
|2006.10.11 06:35
|sell
|66
|55.00
|1.8517
|1.8577
|1.6517
|132
|2006.10.11 07:40
|close
|66
|55.00
|1.8569
|1.8577
|1.6517
|-28875.00
|517193.85
|133
|2006.10.11 07:45
|sell
|67
|52.00
|1.8563
|1.8623
|1.6563
|134
|2006.10.11 08:00
|close
|67
|52.00
|1.8556
|1.8623
|1.6563
|3380.00
|520573.85
|135
|2006.10.11 12:05
|sell
|68
|53.00
|1.8561
|1.8621
|1.6561
|136
|2006.10.11 12:20
|close
|68
|53.00
|1.8581
|1.8621
|1.6561
|-10865.00
|509708.85
|137
|2006.10.11 12:30
|sell
|69
|51.00
|1.8561
|1.8621
|1.6561
|138
|2006.10.11 14:05
|close
|69
|51.00
|1.8568
|1.8621
|1.6561
|-3825.00
|505883.85
|139
|2006.10.11 14:15
|sell
|70
|51.00
|1.8548
|1.8608
|1.6548
|140
|2006.10.11 14:35
|close
|70
|51.00
|1.8584
|1.8608
|1.6548
|-18615.00
|487268.85
|141
|2006.10.11 15:10
|sell
|71
|49.00
|1.8547
|1.8607
|1.6547
|142
|2006.10.11 15:20
|close
|71
|49.00
|1.8574
|1.8607
|1.6547
|-13475.00
|473793.85
|143
|2006.10.11 21:00
|sell
|72
|48.00
|1.8533
|1.8593
|1.6533
|144
|2006.10.11 22:00
|close
|72
|48.00
|1.8546
|1.8593
|1.6533
|-6480.00
|467313.85
|145
|2006.10.13 15:00
|sell
|73
|47.00
|1.8552
|1.8612
|1.6552
|146
|2006.10.13 17:05
|close
|73
|47.00
|1.8561
|1.8612
|1.6552
|-4465.00
|462848.85
|147
|2006.10.13 17:15
|sell
|74
|47.00
|1.8555
|1.8615
|1.6555
|148
|2006.10.13 17:29
|close
|74
|47.00
|1.8565
|1.8615
|1.6555
|-4935.00
|457913.85
|149
|2006.10.13 19:05
|sell
|75
|46.00
|1.8558
|1.8618
|1.6558
|150
|2006.10.16 03:35
|close
|75
|46.00
|1.8544
|1.8618
|1.6558
|6308.90
|464222.75
|151
|2006.10.16 03:45
|sell
|76
|47.00
|1.8534
|1.8594
|1.6534
|152
|2006.10.16 03:59
|close
|76
|47.00
|1.8543
|1.8594
|1.6534
|-4465.00
|459757.75
|153
|2006.10.17 09:00
|buy
|77
|46.00
|1.8657
|1.8597
|2.0657
|154
|2006.10.17 12:05
|close
|77
|46.00
|1.8662
|1.8597
|2.0657
|2070.00
|461827.75
|155
|2006.10.17 12:10
|buy
|78
|47.00
|1.8679
|1.8619
|2.0679
|156
|2006.10.17 12:50
|close
|78
|47.00
|1.8655
|1.8619
|2.0679
|-11515.00
|450312.75
|157
|2006.10.17 12:59
|buy
|79
|46.00
|1.8678
|1.8618
|2.0678
|158
|2006.10.17 18:00
|close
|79
|46.00
|1.8714
|1.8618
|2.0678
|16330.00
|466642.75
|159
|2006.10.17 21:00
|buy
|80
|47.00
|1.8709
|1.8649
|2.0709
|160
|2006.10.17 21:05
|close
|80
|47.00
|1.8699
|1.8649
|2.0709
|-4935.00
|461707.75
|161
|2006.10.17 21:40
|buy
|81
|47.00
|1.8715
|1.8655
|2.0715
|162
|2006.10.17 21:45
|close
|81
|47.00
|1.8693
|1.8655
|2.0715
|-10575.00
|451132.75
|163
|2006.10.17 21:50
|buy
|82
|46.00
|1.8721
|1.8661
|2.0721
|164
|2006.10.17 23:05
|close
|82
|46.00
|1.8704
|1.8661
|2.0721
|-8050.00
|443082.75
|165
|2006.10.18 01:35
|buy
|83
|45.00
|1.8712
|1.8652
|2.0712
|166
|2006.10.18 01:40
|close
|83
|45.00
|1.8700
|1.8652
|2.0712
|-5625.00
|437457.75
|167
|2006.10.18 01:50
|buy
|84
|44.00
|1.8708
|1.8648
|2.0708
|168
|2006.10.18 03:10
|close
|84
|44.00
|1.8702
|1.8648
|2.0708
|-2860.00
|434597.75
|169
|2006.10.18 03:15
|buy
|85
|44.00
|1.8712
|1.8652
|2.0712
|170
|2006.10.18 08:05
|close
|85
|44.00
|1.8713
|1.8652
|2.0712
|220.00
|434817.75
|171
|2006.10.18 08:20
|buy
|86
|44.00
|1.8729
|1.8669
|2.0729
|172
|2006.10.18 08:30
|close
|86
|44.00
|1.8721
|1.8669
|2.0729
|-3740.00
|431077.75
|173
|2006.10.18 08:45
|buy
|87
|44.00
|1.8739
|1.8679
|2.0739
|174
|2006.10.18 08:59
|close
|87
|44.00
|1.8708
|1.8679
|2.0739
|-13860.00
|417217.75
|175
|2006.10.18 11:00
|buy
|88
|42.00
|1.8713
|1.8653
|2.0713
|176
|2006.10.18 12:35
|close
|88
|42.00
|1.8690
|1.8653
|2.0713
|-9870.00
|407347.75
|177
|2006.10.19 08:00
|buy
|89
|41.00
|1.8730
|1.8670
|2.0730
|178
|2006.10.19 08:35
|s/l
|89
|41.00
|1.8670
|1.8670
|2.0730
|-24805.00
|382542.75
|179
|2006.10.19 10:05
|buy
|90
|39.00
|1.8698
|1.8638
|2.0698
|180
|2006.10.19 10:15
|close
|90
|39.00
|1.8684
|1.8638
|2.0698
|-5655.00
|376887.75
|181
|2006.10.19 12:05
|buy
|91
|38.00
|1.8705
|1.8645
|2.0705
|182
|2006.10.19 12:20
|close
|91
|38.00
|1.8681
|1.8645
|2.0705
|-9310.00
|367577.75
|183
|2006.10.19 12:29
|buy
|92
|37.00
|1.8701
|1.8641
|2.0701
|184
|2006.10.19 12:45
|close
|92
|37.00
|1.8680
|1.8641
|2.0701
|-7955.00
|359622.75
|185
|2006.10.19 12:50
|buy
|93
|36.00
|1.8700
|1.8640
|2.0700
|186
|2006.10.19 19:05
|close
|93
|36.00
|1.8769
|1.8640
|2.0700
|24660.00
|384282.75
|187
|2006.10.19 20:00
|buy
|94
|39.00
|1.8779
|1.8719
|2.0779
|188
|2006.10.19 20:15
|close
|94
|39.00
|1.8772
|1.8719
|2.0779
|-2925.00
|381357.75
|189
|2006.10.19 20:35
|buy
|95
|39.00
|1.8784
|1.8724
|2.0784
|190
|2006.10.19 20:40
|close
|95
|39.00
|1.8776
|1.8724
|2.0784
|-3315.00
|378042.75
|191
|2006.10.19 21:00
|buy
|96
|38.00
|1.8779
|1.8719
|2.0779
|192
|2006.10.19 21:45
|close
|96
|38.00
|1.8771
|1.8719
|2.0779
|-3230.00
|374812.75
|193
|2006.10.19 23:00
|buy
|97
|38.00
|1.8776
|1.8716
|2.0776
|194
|2006.10.19 23:15
|close
|97
|38.00
|1.8771
|1.8716
|2.0776
|-2090.00
|372722.75
|195
|2006.10.20 00:05
|buy
|98
|38.00
|1.8781
|1.8721
|2.0781
|196
|2006.10.20 00:20
|close
|98
|38.00
|1.8769
|1.8721
|2.0781
|-4750.00
|367972.75
|197
|2006.10.20 00:29
|buy
|99
|37.00
|1.8778
|1.8718
|2.0778
|198
|2006.10.20 02:05
|close
|99
|37.00
|1.8770
|1.8718
|2.0778
|-3145.00
|364827.75
|199
|2006.10.20 02:10
|buy
|100
|37.00
|1.8783
|1.8723
|2.0783
|200
|2006.10.20 03:00
|close
|100
|37.00
|1.8773
|1.8723
|2.0783
|-3885.00
|360942.75
|201
|2006.10.20 05:05
|buy
|101
|37.00
|1.8775
|1.8715
|2.0775
|202
|2006.10.20 05:15
|close
|101
|37.00
|1.8769
|1.8715
|2.0775
|-2405.00
|358537.75
|203
|2006.10.20 05:30
|buy
|102
|36.00
|1.8775
|1.8715
|2.0775
|204
|2006.10.20 05:40
|close
|102
|36.00
|1.8769
|1.8715
|2.0775
|-2340.00
|356197.75
|205
|2006.10.20 06:45
|buy
|103
|36.00
|1.8782
|1.8722
|2.0782
|206
|2006.10.20 06:50
|close
|103
|36.00
|1.8771
|1.8722
|2.0782
|-4140.00
|352057.75
|207
|2006.10.20 07:35
|buy
|104
|36.00
|1.8782
|1.8722
|2.0782
|208
|2006.10.20 07:40
|close
|104
|36.00
|1.8776
|1.8722
|2.0782
|-2340.00
|349717.75
|209
|2006.10.20 08:00
|buy
|105
|35.00
|1.8778
|1.8718
|2.0778
|210
|2006.10.20 14:00
|close
|105
|35.00
|1.8835
|1.8718
|2.0778
|19775.00
|369492.75
|211
|2006.10.20 16:00
|buy
|106
|37.00
|1.8827
|1.8767
|2.0827
|212
|2006.10.20 18:00
|close
|106
|37.00
|1.8830
|1.8767
|2.0827
|925.00
|370417.75
|213
|2006.10.20 18:10
|buy
|107
|38.00
|1.8836
|1.8776
|2.0836
|214
|2006.10.20 20:00
|close
|107
|38.00
|1.8835
|1.8776
|2.0836
|-570.00
|369847.75
|215
|2006.10.23 03:05
|buy
|108
|37.00
|1.8828
|1.8768
|2.0828
|216
|2006.10.23 03:15
|close
|108
|37.00
|1.8818
|1.8768
|2.0828
|-3885.00
|365962.75
|217
|2006.10.23 03:29
|buy
|109
|37.00
|1.8827
|1.8767
|2.0827
|218
|2006.10.23 03:45
|close
|109
|37.00
|1.8818
|1.8767
|2.0827
|-3515.00
|362447.75
|219
|2006.10.23 03:50
|buy
|110
|37.00
|1.8824
|1.8764
|2.0824
|220
|2006.10.23 03:59
|close
|110
|37.00
|1.8819
|1.8764
|2.0824
|-2035.00
|360412.75
|221
|2006.10.23 04:00
|buy
|111
|37.00
|1.8822
|1.8762
|2.0822
|222
|2006.10.23 04:05
|close
|111
|37.00
|1.8818
|1.8762
|2.0822
|-1665.00
|358747.75
|223
|2006.10.23 04:20
|buy
|112
|36.00
|1.8823
|1.8763
|2.0823
|224
|2006.10.23 04:30
|close
|112
|36.00
|1.8819
|1.8763
|2.0823
|-1620.00
|357127.75
|225
|2006.10.23 04:45
|buy
|113
|36.00
|1.8823
|1.8763
|2.0823
|226
|2006.10.23 04:50
|close
|113
|36.00
|1.8819
|1.8763
|2.0823
|-1620.00
|355507.75
|227
|2006.10.23 05:10
|buy
|114
|36.00
|1.8823
|1.8763
|2.0823
|228
|2006.10.23 05:30
|close
|114
|36.00
|1.8819
|1.8763
|2.0823
|-1620.00
|353887.75
|229
|2006.10.23 05:35
|buy
|115
|36.00
|1.8823
|1.8763
|2.0823
|230
|2006.10.23 05:45
|close
|115
|36.00
|1.8811
|1.8763
|2.0823
|-4500.00
|349387.75
|231
|2006.10.23 13:00
|sell
|116
|35.00
|1.8707
|1.8767
|1.6707
|232
|2006.10.23 15:00
|close
|116
|35.00
|1.8722
|1.8767
|1.6707
|-5425.00
|343962.75
|233
|2006.10.23 16:00
|sell
|117
|35.00
|1.8707
|1.8767
|1.6707
|234
|2006.10.23 16:15
|close
|117
|35.00
|1.8725
|1.8767
|1.6707
|-6475.00
|337487.75
|235
|2006.10.24 06:00
|sell
|118
|34.00
|1.8692
|1.8752
|1.6692
|236
|2006.10.24 09:00
|close
|118
|34.00
|1.8703
|1.8752
|1.6692
|-3910.00
|333577.75
|237
|2006.10.24 09:35
|sell
|119
|34.00
|1.8681
|1.8741
|1.6681
|238
|2006.10.24 09:50
|close
|119
|34.00
|1.8705
|1.8741
|1.6681
|-8330.00
|325247.75
|239
|2006.10.24 09:59
|sell
|120
|33.00
|1.8685
|1.8745
|1.6685
|240
|2006.10.24 11:00
|close
|120
|33.00
|1.8698
|1.8745
|1.6685
|-4455.00
|320792.75
|241
|2006.10.24 13:05
|sell
|121
|33.00
|1.8695
|1.8755
|1.6695
|242
|2006.10.24 14:05
|close
|121
|33.00
|1.8709
|1.8755
|1.6695
|-4785.00
|316007.75
|243
|2006.10.24 14:10
|sell
|122
|32.00
|1.8703
|1.8763
|1.6703
|244
|2006.10.24 14:35
|close
|122
|32.00
|1.8724
|1.8763
|1.6703
|-6880.00
|309127.75
|245
|2006.10.24 17:00
|buy
|123
|31.00
|1.8748
|1.8688
|2.0748
|246
|2006.10.24 19:00
|close
|123
|31.00
|1.8744
|1.8688
|2.0748
|-1395.00
|307732.75
|247
|2006.10.24 23:00
|buy
|124
|31.00
|1.8731
|1.8671
|2.0731
|248
|2006.10.24 23:05
|close
|124
|31.00
|1.8728
|1.8671
|2.0731
|-1085.00
|306647.75
|249
|2006.10.24 23:10
|buy
|125
|31.00
|1.8735
|1.8675
|2.0735
|250
|2006.10.24 23:40
|close
|125
|31.00
|1.8719
|1.8675
|2.0735
|-5115.00
|301532.75
|251
|2006.10.25 00:20
|buy
|126
|31.00
|1.8738
|1.8678
|2.0738
|252
|2006.10.25 05:00
|close
|126
|31.00
|1.8740
|1.8678
|2.0738
|465.00
|301997.75
|253
|2006.10.25 06:05
|buy
|127
|31.00
|1.8751
|1.8691
|2.0751
|254
|2006.10.25 12:10
|close
|127
|31.00
|1.8763
|1.8691
|2.0751
|3565.00
|305562.75
|255
|2006.10.25 12:15
|buy
|128
|31.00
|1.8779
|1.8719
|2.0779
|256
|2006.10.25 12:20
|close
|128
|31.00
|1.8771
|1.8719
|2.0779
|-2635.00
|302927.75
|257
|2006.10.25 12:40
|buy
|129
|31.00
|1.8777
|1.8717
|2.0777
|258
|2006.10.25 12:45
|close
|129
|31.00
|1.8770
|1.8717
|2.0777
|-2325.00
|300602.75
|259
|2006.10.25 14:05
|buy
|130
|31.00
|1.8785
|1.8725
|2.0785
|260
|2006.10.25 14:10
|close
|130
|31.00
|1.8771
|1.8725
|2.0785
|-4495.00
|296107.75
|261
|2006.10.25 14:15
|buy
|131
|30.00
|1.8778
|1.8718
|2.0778
|262
|2006.10.25 14:20
|close
|131
|30.00
|1.8754
|1.8718
|2.0778
|-7350.00
|288757.75
|263
|2006.10.25 14:40
|buy
|132
|29.00
|1.8779
|1.8719
|2.0779
|264
|2006.10.25 14:45
|close
|132
|29.00
|1.8765
|1.8719
|2.0779
|-4205.00
|284552.75
|265
|2006.10.25 15:00
|buy
|133
|29.00
|1.8770
|1.8710
|2.0770
|266
|2006.10.25 16:05
|close
|133
|29.00
|1.8765
|1.8710
|2.0770
|-1595.00
|282957.75
|267
|2006.10.25 16:10
|buy
|134
|29.00
|1.8774
|1.8714
|2.0774
|268
|2006.10.25 17:00
|close
|134
|29.00
|1.8767
|1.8714
|2.0774
|-2175.00
|280782.75
|269
|2006.10.25 18:05
|buy
|135
|29.00
|1.8802
|1.8742
|2.0802
|270
|2006.10.25 18:20
|close
|135
|29.00
|1.8745
|1.8742
|2.0802
|-16675.00
|264107.75
|271
|2006.10.25 18:30
|buy
|136
|27.00
|1.8765
|1.8705
|2.0765
|272
|2006.10.25 18:50
|close
|136
|27.00
|1.8757
|1.8705
|2.0765
|-2295.00
|261812.75
|273
|2006.10.25 18:59
|buy
|137
|27.00
|1.8789
|1.8729
|2.0789
|274
|2006.10.25 20:35
|close
|137
|27.00
|1.8769
|1.8729
|2.0789
|-5535.00
|256277.75
|275
|2006.10.25 22:00
|buy
|138
|26.00
|1.8781
|1.8721
|2.0781
|276
|2006.10.26 05:00
|close
|138
|26.00
|1.8807
|1.8721
|2.0781
|6357.00
|262634.75
|277
|2006.10.26 05:15
|buy
|139
|27.00
|1.8813
|1.8753
|2.0813
|278
|2006.10.26 05:20
|close
|139
|27.00
|1.8802
|1.8753
|2.0813
|-3105.00
|259529.75
|279
|2006.10.26 06:05
|buy
|140
|26.00
|1.8819
|1.8759
|2.0819
|280
|2006.10.26 06:15
|close
|140
|26.00
|1.8803
|1.8759
|2.0819
|-4290.00
|255239.75
|281
|2006.10.26 06:30
|buy
|141
|26.00
|1.8811
|1.8751
|2.0811
|282
|2006.10.26 06:50
|close
|141
|26.00
|1.8800
|1.8751
|2.0811
|-2990.00
|252249.75
|283
|2006.10.26 06:59
|buy
|142
|26.00
|1.8822
|1.8762
|2.0822
|284
|2006.10.26 11:05
|close
|142
|26.00
|1.8836
|1.8762
|2.0822
|3510.00
|255759.75
|285
|2006.10.26 11:10
|buy
|143
|26.00
|1.8844
|1.8784
|2.0844
|286
|2006.10.26 11:20
|close
|143
|26.00
|1.8834
|1.8784
|2.0844
|-2730.00
|253029.75
|287
|2006.10.26 11:30
|buy
|144
|26.00
|1.8840
|1.8780
|2.0840
|288
|2006.10.26 21:10
|close
|144
|26.00
|1.8903
|1.8780
|2.0840
|16250.00
|269279.75
|289
|2006.10.26 21:15
|buy
|145
|27.00
|1.8911
|1.8851
|2.0911
|290
|2006.10.26 21:35
|close
|145
|27.00
|1.8892
|1.8851
|2.0911
|-5265.00
|264014.75
|291
|2006.10.26 23:00
|buy
|146
|27.00
|1.8904
|1.8844
|2.0904
|292
|2006.10.26 23:40
|close
|146
|27.00
|1.8888
|1.8844
|2.0904
|-4455.00
|259559.75
|293
|2006.10.27 00:45
|buy
|147
|26.00
|1.8917
|1.8857
|2.0917
|294
|2006.10.27 00:50
|close
|147
|26.00
|1.8897
|1.8857
|2.0917
|-5330.00
|254229.75
|295
|2006.10.27 01:00
|buy
|148
|26.00
|1.8904
|1.8844
|2.0904
|296
|2006.10.27 03:00
|close
|148
|26.00
|1.8907
|1.8844
|2.0904
|650.00
|254879.75
|297
|2006.10.27 04:05
|buy
|149
|26.00
|1.8915
|1.8855
|2.0915
|298
|2006.10.27 05:00
|close
|149
|26.00
|1.8907
|1.8855
|2.0915
|-2210.00
|252669.75
|299
|2006.10.27 05:20
|buy
|150
|26.00
|1.8915
|1.8855
|2.0915
|300
|2006.10.27 06:05
|close
|150
|26.00
|1.8902
|1.8855
|2.0915
|-3510.00
|249159.75
|301
|2006.10.27 06:10
|buy
|151
|25.00
|1.8910
|1.8850
|2.0910
|302
|2006.10.27 06:15
|close
|151
|25.00
|1.8897
|1.8850
|2.0910
|-3375.00
|245784.75
|303
|2006.10.27 06:20
|buy
|152
|25.00
|1.8917
|1.8857
|2.0917
|304
|2006.10.27 06:30
|close
|152
|25.00
|1.8905
|1.8857
|2.0917
|-3125.00
|242659.75
|305
|2006.10.27 10:00
|buy
|153
|25.00
|1.8888
|1.8828
|2.0888
|306
|2006.10.27 10:05
|close
|153
|25.00
|1.8881
|1.8828
|2.0888
|-1875.00
|240784.75
|307
|2006.10.27 10:10
|buy
|154
|25.00
|1.8886
|1.8826
|2.0886
|308
|2006.10.27 18:05
|close
|154
|25.00
|1.8963
|1.8826
|2.0886
|19125.00
|259909.75
|309
|2006.10.27 18:10
|buy
|155
|26.00
|1.8975
|1.8915
|2.0975
|310
|2006.10.27 18:15
|close
|155
|26.00
|1.8969
|1.8915
|2.0975
|-1690.00
|258219.75
|311
|2006.10.27 18:20
|buy
|156
|26.00
|1.8974
|1.8914
|2.0974
|312
|2006.10.27 18:29
|close
|156
|26.00
|1.8963
|1.8914
|2.0974
|-2990.00
|255229.75
|313
|2006.10.27 20:00
|buy
|157
|26.00
|1.8969
|1.8909
|2.0969
|314
|2006.10.30 00:00
|close
|157
|26.00
|1.8962
|1.8909
|2.0969
|-2041.00
|253188.75
|315
|2006.10.30 00:59
|buy
|158
|26.00
|1.8976
|1.8916
|2.0976
|316
|2006.10.30 02:00
|close
|158
|26.00
|1.8968
|1.8916
|2.0976
|-2210.00
|250978.75
|317
|2006.10.30 02:40
|buy
|159
|26.00
|1.8986
|1.8926
|2.0986
|318
|2006.10.30 04:35
|close
|159
|26.00
|1.8969
|1.8926
|2.0986
|-4550.00
|246428.75
|319
|2006.10.30 04:40
|buy
|160
|25.00
|1.8977
|1.8917
|2.0977
|320
|2006.10.30 05:00
|close
|160
|25.00
|1.8973
|1.8917
|2.0977
|-1125.00
|245303.75
|321
|2006.10.30 05:05
|buy
|161
|25.00
|1.8976
|1.8916
|2.0976
|322
|2006.10.30 05:10
|close
|161
|25.00
|1.8970
|1.8916
|2.0976
|-1625.00
|243678.75
|323
|2006.10.30 06:05
|buy
|162
|25.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|324
|2006.10.30 06:10
|close
|162
|25.00
|1.8964
|1.8918
|2.0978
|-3625.00
|240053.75
|325
|2006.10.30 06:45
|buy
|163
|25.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|326
|2006.10.30 07:20
|close
|163
|25.00
|1.8962
|1.8932
|2.0992
|-7625.00
|232428.75
|327
|2006.10.30 07:35
|buy
|164
|24.00
|1.8966
|1.8906
|2.0966
|328
|2006.10.30 07:40
|close
|164
|24.00
|1.8963
|1.8906
|2.0966
|-840.00
|231588.75
|329
|2006.10.30 07:50
|buy
|165
|24.00
|1.8988
|1.8928
|2.0988
|330
|2006.10.30 08:05
|close
|165
|24.00
|1.8969
|1.8928
|2.0988
|-4680.00
|226908.75
|331
|2006.10.30 08:15
|buy
|166
|23.00
|1.8983
|1.8923
|2.0983
|332
|2006.10.30 08:20
|close
|166
|23.00
|1.8963
|1.8923
|2.0983
|-4715.00
|222193.75
|333
|2006.10.30 08:40
|buy
|167
|23.00
|1.8998
|1.8938
|2.0998
|334
|2006.10.30 15:00
|close
|167
|23.00
|1.9022
|1.8938
|2.0998
|5405.00
|227598.75
|335
|2006.10.30 16:00
|buy
|168
|23.00
|1.9025
|1.8965
|2.1025
|336
|2006.10.30 16:15
|close
|168
|23.00
|1.9017
|1.8965
|2.1025
|-1955.00
|225643.75
|337
|2006.10.30 16:35
|buy
|169
|23.00
|1.9028
|1.8968
|2.1028
|338
|2006.10.30 16:40
|close
|169
|23.00
|1.9016
|1.8968
|2.1028
|-2875.00
|222768.75
|339
|2006.10.30 17:00
|buy
|170
|23.00
|1.9026
|1.8966
|2.1026
|340
|2006.10.30 18:00
|close
|170
|23.00
|1.9019
|1.8966
|2.1026
|-1725.00
|221043.75
|341
|2006.10.30 20:00
|buy
|171
|23.00
|1.9021
|1.8961
|2.1021
|342
|2006.10.30 21:35
|close
|171
|23.00
|1.9011
|1.8961
|2.1021
|-2415.00
|218628.75
|343
|2006.10.31 02:05
|buy
|172
|22.00
|1.9002
|1.8942
|2.1002
|344
|2006.10.31 02:10
|close
|172
|22.00
|1.8994
|1.8942
|2.1002
|-1870.00
|216758.75
|345
|2006.10.31 02:15
|buy
|173
|22.00
|1.9010
|1.8950
|2.1010
|346
|2006.10.31 04:00
|close
|173
|22.00
|1.8999
|1.8950
|2.1010
|-2530.00
|214228.75
|347
|2006.10.31 06:00
|buy
|174
|22.00
|1.9006
|1.8946
|2.1006
|348
|2006.10.31 07:05
|close
|174
|22.00
|1.8965
|1.8946
|2.1006
|-9130.00
|205098.75
|349
|2006.10.31 09:00
|buy
|175
|21.00
|1.9018
|1.8958
|2.1018
|350
|2006.10.31 10:35
|close
|175
|21.00
|1.8967
|1.8958
|2.1018
|-10815.00
|194283.75
|351
|2006.10.31 15:10
|buy
|176
|20.00
|1.9076
|1.9016
|2.1076
|352
|2006.10.31 15:15
|s/l
|176
|20.00
|1.9016
|1.9016
|2.1076
|-12100.00
|182183.75
|353
|2006.10.31 15:15
|buy
|177
|19.00
|1.9015
|1.8955
|2.1015
|354
|2006.10.31 19:00
|close
|177
|19.00
|1.9071
|1.8955
|2.1015
|10545.00
|192728.75
|355
|2006.10.31 19:05
|buy
|178
|20.00
|1.9079
|1.9019
|2.1079
|356
|2006.10.31 21:05
|close
|178
|20.00
|1.9072
|1.9019
|2.1079
|-1500.00
|191228.75
|357
|2006.10.31 21:10
|buy
|179
|20.00
|1.9078
|1.9018
|2.1078
|358
|2006.10.31 21:50
|close
|179
|20.00
|1.9070
|1.9018
|2.1078
|-1700.00
|189528.75
|359
|2006.10.31 22:00
|buy
|180
|19.00
|1.9076
|1.9016
|2.1076
|360
|2006.11.01 01:05
|close
|180
|19.00
|1.9072
|1.9016
|2.1076
|-921.50
|188607.25
|361
|2006.11.01 01:10
|buy
|181
|19.00
|1.9082
|1.9022
|2.1082
|362
|2006.11.01 01:15
|close
|181
|19.00
|1.9074
|1.9022
|2.1082
|-1615.00
|186992.25
|363
|2006.11.01 01:35
|buy
|182
|19.00
|1.9082
|1.9022
|2.1082
|364
|2006.11.01 01:40
|close
|182
|19.00
|1.9074
|1.9022
|2.1082
|-1615.00
|185377.25
|365
|2006.11.01 04:10
|buy
|183
|19.00
|1.9077
|1.9017
|2.1077
|366
|2006.11.01 04:15
|close
|183
|19.00
|1.9072
|1.9017
|2.1077
|-1045.00
|184332.25
|367
|2006.11.01 07:05
|buy
|184
|19.00
|1.9075
|1.9015
|2.1075
|368
|2006.11.01 07:10
|close
|184
|19.00
|1.9060
|1.9015
|2.1075
|-2945.00
|181387.25
|369
|2006.11.01 08:35
|buy
|185
|19.00
|1.9080
|1.9020
|2.1080
|370
|2006.11.01 10:05
|close
|185
|19.00
|1.9071
|1.9020
|2.1080
|-1805.00
|179582.25
|371
|2006.11.01 10:10
|buy
|186
|18.00
|1.9083
|1.9023
|2.1083
|372
|2006.11.01 12:45
|close
|186
|18.00
|1.9075
|1.9023
|2.1083
|-1530.00
|178052.25
|373
|2006.11.01 12:50
|buy
|187
|18.00
|1.9089
|1.9029
|2.1089
|374
|2006.11.01 12:59
|close
|187
|18.00
|1.9077
|1.9029
|2.1089
|-2250.00
|175802.25
|375
|2006.11.01 14:05
|buy
|188
|18.00
|1.9090
|1.9030
|2.1090
|376
|2006.11.01 14:15
|close
|188
|18.00
|1.9078
|1.9030
|2.1090
|-2250.00
|173552.25
|377
|2006.11.01 14:30
|buy
|189
|18.00
|1.9086
|1.9026
|2.1086
|378
|2006.11.01 14:40
|close
|189
|18.00
|1.9076
|1.9026
|2.1086
|-1890.00
|171662.25
|379
|2006.11.01 14:50
|buy
|190
|18.00
|1.9086
|1.9026
|2.1086
|380
|2006.11.01 16:00
|close
|190
|18.00
|1.9071
|1.9026
|2.1086
|-2790.00
|168872.25
|381
|2006.11.01 17:00
|buy
|191
|17.00
|1.9091
|1.9031
|2.1091
|382
|2006.11.01 21:00
|close
|191
|17.00
|1.9086
|1.9031
|2.1091
|-935.00
|167937.25
|383
|2006.11.02 13:05
|buy
|192
|17.00
|1.9098
|1.9038
|2.1098
|384
|2006.11.02 13:20
|close
|192
|17.00
|1.9070
|1.9038
|2.1098
|-4845.00
|163092.25
|385
|2006.11.02 13:30
|buy
|193
|17.00
|1.9095
|1.9035
|2.1095
|386
|2006.11.02 14:15
|close
|193
|17.00
|1.9077
|1.9035
|2.1095
|-3145.00
|159947.25
|387
|2006.11.02 14:20
|buy
|194
|16.00
|1.9089
|1.9029
|2.1089
|388
|2006.11.02 16:00
|close
|194
|16.00
|1.9072
|1.9029
|2.1089
|-2800.00
|157147.25
|389
|2006.11.02 17:00
|buy
|195
|16.00
|1.9088
|1.9028
|2.1088
|390
|2006.11.02 17:15
|close
|195
|16.00
|1.9080
|1.9028
|2.1088
|-1360.00
|155787.25
|391
|2006.11.02 18:35
|buy
|196
|16.00
|1.9094
|1.9034
|2.1094
|392
|2006.11.02 18:45
|close
|196
|16.00
|1.9088
|1.9034
|2.1094
|-1040.00
|154747.25
|393
|2006.11.02 19:00
|buy
|197
|16.00
|1.9087
|1.9027
|2.1087
|394
|2006.11.02 20:40
|close
|197
|16.00
|1.9078
|1.9027
|2.1087
|-1520.00
|153227.25
|395
|2006.11.02 20:45
|buy
|198
|16.00
|1.9090
|1.9030
|2.1090
|396
|2006.11.02 20:50
|close
|198
|16.00
|1.9079
|1.9030
|2.1090
|-1840.00
|151387.25
|397
|2006.11.02 22:00
|buy
|199
|16.00
|1.9086
|1.9026
|2.1086
|398
|2006.11.02 22:20
|close
|199
|16.00
|1.9078
|1.9026
|2.1086
|-1360.00
|150027.25
|399
|2006.11.02 22:29
|buy
|200
|16.00
|1.9088
|1.9028
|2.1088
|400
|2006.11.02 22:40
|close
|200
|16.00
|1.9079
|1.9028
|2.1088
|-1520.00
|148507.25
|401
|2006.11.03 00:05
|buy
|201
|15.00
|1.9083
|1.9023
|2.1083
|402
|2006.11.03 00:15
|close
|201
|15.00
|1.9078
|1.9023
|2.1083
|-825.00
|147682.25
|403
|2006.11.03 05:00
|buy
|202
|15.00
|1.9081
|1.9021
|2.1081
|404
|2006.11.03 05:05
|close
|202
|15.00
|1.9078
|1.9021
|2.1081
|-525.00
|147157.25
|405
|2006.11.03 05:10
|buy
|203
|15.00
|1.9084
|1.9024
|2.1084
|406
|2006.11.03 06:15
|close
|203
|15.00
|1.9076
|1.9024
|2.1084
|-1275.00
|145882.25
|407
|2006.11.03 06:20
|buy
|204
|15.00
|1.9081
|1.9021
|2.1081
|408
|2006.11.03 06:29
|close
|204
|15.00
|1.9077
|1.9021
|2.1081
|-675.00
|145207.25
|409
|2006.11.03 06:35
|buy
|205
|15.00
|1.9086
|1.9026
|2.1086
|410
|2006.11.03 07:05
|close
|205
|15.00
|1.9073
|1.9026
|2.1086
|-2025.00
|143182.25
|411
|2006.11.03 07:10
|buy
|206
|15.00
|1.9086
|1.9026
|2.1086
|412
|2006.11.03 07:20
|close
|206
|15.00
|1.9068
|1.9026
|2.1086
|-2775.00
|140407.25
|413
|2006.11.03 09:00
|buy
|207
|15.00
|1.9092
|1.9032
|2.1092
|414
|2006.11.03 11:00
|close
|207
|15.00
|1.9080
|1.9032
|2.1092
|-1875.00
|138532.25
|415
|2006.11.03 12:00
|buy
|208
|14.00
|1.9094
|1.9034
|2.1094
|416
|2006.11.03 13:00
|close
|208
|14.00
|1.9087
|1.9034
|2.1094
|-1050.00
|137482.25
|417
|2006.11.06 10:00
|sell
|209
|14.00
|1.8968
|1.9028
|1.6968
|418
|2006.11.06 13:05
|close
|209
|14.00
|1.8978
|1.9028
|1.6968
|-1470.00
|136012.25
|419
|2006.11.06 13:10
|sell
|210
|14.00
|1.8957
|1.9017
|1.6957
|420
|2006.11.06 13:15
|close
|210
|14.00
|1.8975
|1.9017
|1.6957
|-2590.00
|133422.25
|421
|2006.11.06 13:35
|sell
|211
|14.00
|1.8958
|1.9018
|1.6958
|422
|2006.11.06 13:40
|close
|211
|14.00
|1.8978
|1.9018
|1.6958
|-2870.00
|130552.25
|423
|2006.11.06 13:59
|sell
|212
|14.00
|1.8962
|1.9022
|1.6962
|424
|2006.11.06 14:20
|close
|212
|14.00
|1.8974
|1.9022
|1.6962
|-1750.00
|128802.25
|425
|2006.11.06 14:35
|sell
|213
|13.00
|1.8960
|1.9020
|1.6960
|426
|2006.11.06 14:45
|close
|213
|13.00
|1.8975
|1.9020
|1.6960
|-2015.00
|126787.25
|427
|2006.11.06 14:50
|sell
|214
|13.00
|1.8960
|1.9020
|1.6960
|428
|2006.11.06 14:59
|close
|214
|13.00
|1.8970
|1.9020
|1.6960
|-1365.00
|125422.25
|429
|2006.11.06 15:05
|sell
|215
|13.00
|1.8961
|1.9021
|1.6961
|430
|2006.11.06 15:10
|close
|215
|13.00
|1.8974
|1.9021
|1.6961
|-1755.00
|123667.25
|431
|2006.11.06 15:15
|sell
|216
|13.00
|1.8960
|1.9020
|1.6960
|432
|2006.11.06 15:20
|close
|216
|13.00
|1.8969
|1.9020
|1.6960
|-1235.00
|122432.25
|433
|2006.11.06 15:40
|sell
|217
|13.00
|1.8956
|1.9016
|1.6956
|434
|2006.11.06 16:15
|close
|217
|13.00
|1.8972
|1.9016
|1.6956
|-2145.00
|120287.25
|435
|2006.11.06 16:20
|sell
|218
|13.00
|1.8963
|1.9023
|1.6963
|436
|2006.11.06 16:40
|close
|218
|13.00
|1.8975
|1.9023
|1.6963
|-1625.00
|118662.25
|437
|2006.11.06 19:05
|sell
|219
|12.00
|1.8962
|1.9022
|1.6962
|438
|2006.11.06 19:15
|close
|219
|12.00
|1.8977
|1.9022
|1.6962
|-1860.00
|116802.25
|439
|2006.11.06 19:45
|sell
|220
|12.00
|1.8964
|1.9024
|1.6964
|440
|2006.11.06 19:50
|close
|220
|12.00
|1.8972
|1.9024
|1.6964
|-1020.00
|115782.25
|441
|2006.11.06 19:59
|sell
|221
|12.00
|1.8966
|1.9026
|1.6966
|442
|2006.11.06 20:05
|close
|221
|12.00
|1.8976
|1.9026
|1.6966
|-1260.00
|114522.25
|443
|2006.11.06 20:10
|sell
|222
|12.00
|1.8966
|1.9026
|1.6966
|444
|2006.11.06 20:20
|close
|222
|12.00
|1.8976
|1.9026
|1.6966
|-1260.00
|113262.25
|445
|2006.11.06 20:30
|sell
|223
|12.00
|1.8968
|1.9028
|1.6968
|446
|2006.11.06 20:35
|close
|223
|12.00
|1.8972
|1.9028
|1.6968
|-540.00
|112722.25
|447
|2006.11.06 20:50
|sell
|224
|12.00
|1.8968
|1.9028
|1.6968
|448
|2006.11.06 20:59
|close
|224
|12.00
|1.8972
|1.9028
|1.6968
|-540.00
|112182.25
|449
|2006.11.07 02:00
|buy
|225
|12.00
|1.9013
|1.8953
|2.1013
|450
|2006.11.07 07:50
|close
|225
|12.00
|1.9033
|1.8953
|2.1013
|2340.00
|114522.25
|451
|2006.11.07 07:59
|buy
|226
|12.00
|1.9040
|1.8980
|2.1040
|452
|2006.11.07 08:15
|close
|226
|12.00
|1.9035
|1.8980
|2.1040
|-660.00
|113862.25
|453
|2006.11.07 08:20
|buy
|227
|12.00
|1.9047
|1.8987
|2.1047
|454
|2006.11.07 09:00
|close
|227
|12.00
|1.9038
|1.8987
|2.1047
|-1140.00
|112722.25
|455
|2006.11.07 09:10
|buy
|228
|12.00
|1.9048
|1.8988
|2.1048
|456
|2006.11.07 09:15
|close
|228
|12.00
|1.9033
|1.8988
|2.1048
|-1860.00
|110862.25
|457
|2006.11.07 09:29
|buy
|229
|12.00
|1.9047
|1.8987
|2.1047
|458
|2006.11.07 11:00
|close
|229
|12.00
|1.9038
|1.8987
|2.1047
|-1140.00
|109722.25
|459
|2006.11.07 12:00
|buy
|230
|11.00
|1.9045
|1.8985
|2.1045
|460
|2006.11.07 12:15
|close
|230
|11.00
|1.9039
|1.8985
|2.1045
|-715.00
|109007.25
|461
|2006.11.07 12:29
|buy
|231
|11.00
|1.9044
|1.8984
|2.1044
|462
|2006.11.07 12:30
|close
|231
|11.00
|1.9041
|1.8984
|2.1044
|-385.00
|108622.25
|463
|2006.11.07 12:35
|buy
|232
|11.00
|1.9046
|1.8986
|2.1046
|464
|2006.11.07 12:40
|close
|232
|11.00
|1.9038
|1.8986
|2.1046
|-935.00
|107687.25
|465
|2006.11.07 12:59
|buy
|233
|11.00
|1.9048
|1.8988
|2.1048
|466
|2006.11.07 16:05
|close
|233
|11.00
|1.9077
|1.8988
|2.1048
|3135.00
|110822.25
|467
|2006.11.07 16:15
|buy
|234
|12.00
|1.9094
|1.9034
|2.1094
|468
|2006.11.07 18:00
|close
|234
|12.00
|1.9088
|1.9034
|2.1094
|-780.00
|110042.25
|469
|2006.11.07 18:40
|buy
|235
|12.00
|1.9098
|1.9038
|2.1098
|470
|2006.11.07 18:45
|close
|235
|12.00
|1.9084
|1.9038
|2.1098
|-1740.00
|108302.25
|471
|2006.11.07 19:00
|buy
|236
|11.00
|1.9094
|1.9034
|2.1094
|472
|2006.11.07 19:10
|close
|236
|11.00
|1.9077
|1.9034
|2.1094
|-1925.00
|106377.25
|473
|2006.11.07 22:50
|buy
|237
|11.00
|1.9076
|1.9016
|2.1076
|474
|2006.11.07 23:05
|close
|237
|11.00
|1.9050
|1.9016
|2.1076
|-2915.00
|103462.25
|475
|2006.11.07 23:20
|buy
|238
|11.00
|1.9074
|1.9014
|2.1074
|476
|2006.11.07 23:29
|close
|238
|11.00
|1.9054
|1.9014
|2.1074
|-2255.00
|101207.25
|477
|2006.11.08 00:15
|buy
|239
|11.00
|1.9070
|1.9010
|2.1070
|478
|2006.11.08 00:20
|close
|239
|11.00
|1.9055
|1.9010
|2.1070
|-1705.00
|99502.25
|479
|2006.11.08 01:05
|buy
|240
|10.00
|1.9066
|1.9006
|2.1066
|480
|2006.11.08 01:15
|close
|240
|10.00
|1.9056
|1.9006
|2.1066
|-1050.00
|98452.25
|481
|2006.11.08 01:29
|buy
|241
|10.00
|1.9065
|1.9005
|2.1065
|482
|2006.11.08 01:30
|close
|241
|10.00
|1.9062
|1.9005
|2.1065
|-350.00
|98102.25
|483
|2006.11.08 01:45
|buy
|242
|10.00
|1.9065
|1.9005
|2.1065
|484
|2006.11.08 01:50
|close
|242
|10.00
|1.9062
|1.9005
|2.1065
|-350.00
|97752.25
|485
|2006.11.08 04:00
|buy
|243
|10.00
|1.9063
|1.9003
|2.1063
|486
|2006.11.08 06:05
|close
|243
|10.00
|1.9059
|1.9003
|2.1063
|-450.00
|97302.25
|487
|2006.11.08 06:15
|buy
|244
|10.00
|1.9067
|1.9007
|2.1067
|488
|2006.11.08 06:35
|close
|244
|10.00
|1.9056
|1.9007
|2.1067
|-1150.00
|96152.25
|489
|2006.11.08 06:40
|buy
|245
|10.00
|1.9067
|1.9007
|2.1067
|490
|2006.11.08 06:50
|close
|245
|10.00
|1.9058
|1.9007
|2.1067
|-950.00
|95202.25
|491
|2006.11.08 07:00
|buy
|246
|10.00
|1.9064
|1.9004
|2.1064
|492
|2006.11.08 07:10
|close
|246
|10.00
|1.9053
|1.9004
|2.1064
|-1150.00
|94052.25
|493
|2006.11.08 08:00
|buy
|247
|10.00
|1.9063
|1.9003
|2.1063
|494
|2006.11.08 08:20
|close
|247
|10.00
|1.9051
|1.9003
|2.1063
|-1250.00
|92802.25
|495
|2006.11.08 08:35
|buy
|248
|10.00
|1.9085
|1.9025
|2.1085
|496
|2006.11.08 10:00
|close
|248
|10.00
|1.9070
|1.9025
|2.1085
|-1550.00
|91252.25
|497
|2006.11.08 10:15
|buy
|249
|10.00
|1.9079
|1.9019
|2.1079
|498
|2006.11.08 12:40
|close
|249
|10.00
|1.9055
|1.9019
|2.1079
|-2450.00
|88802.25
|499
|2006.11.09 09:00
|buy
|250
|9.00
|1.9075
|1.9015
|2.1075
|500
|2006.11.09 10:00
|close
|250
|9.00
|1.9062
|1.9015
|2.1075
|-1215.00
|87587.25
|501
|2006.11.09 10:40
|buy
|251
|9.00
|1.9075
|1.9015
|2.1075
|502
|2006.11.09 10:45
|close
|251
|9.00
|1.9063
|1.9015
|2.1075
|-1125.00
|86462.25
|503
|2006.11.09 10:59
|buy
|252
|9.00
|1.9072
|1.9012
|2.1072
|504
|2006.11.09 12:05
|close
|252
|9.00
|1.9029
|1.9012
|2.1072
|-3915.00
|82547.25
|505
|2006.11.09 14:00
|sell
|253
|9.00
|1.8985
|1.9045
|1.6985
|506
|2006.11.09 15:05
|close
|253
|9.00
|1.9036
|1.9045
|1.6985
|-4635.00
|77912.25
|507
|2006.11.09 15:15
|sell
|254
|8.00
|1.8995
|1.9055
|1.6995
|508
|2006.11.09 16:20
|s/l
|254
|8.00
|1.9055
|1.9055
|1.6995
|-4840.00
|73072.25
|509
|2006.11.09 19:00
|buy
|255
|8.00
|1.9066
|1.9006
|2.1066
|510
|2006.11.09 20:00
|close
|255
|8.00
|1.9053
|1.9006
|2.1066
|-1080.00
|71992.25
|511
|2006.11.09 22:00
|buy
|256
|8.00
|1.9059
|1.8999
|2.1059
|512
|2006.11.10 05:15
|close
|256
|8.00
|1.9087
|1.8999
|2.1059
|2172.00
|74164.25
|513
|2006.11.10 06:05
|buy
|257
|8.00
|1.9097
|1.9037
|2.1097
|514
|2006.11.10 06:10
|close
|257
|8.00
|1.9082
|1.9037
|2.1097
|-1240.00
|72924.25
|515
|2006.11.10 07:05
|buy
|258
|8.00
|1.9109
|1.9049
|2.1109
|516
|2006.11.10 07:20
|close
|258
|8.00
|1.9084
|1.9049
|2.1109
|-2040.00
|70884.25
|517
|2006.11.10 07:30
|buy
|259
|8.00
|1.9106
|1.9046
|2.1106
|518
|2006.11.10 07:45
|close
|259
|8.00
|1.9073
|1.9046
|2.1106
|-2680.00
|68204.25
|519
|2006.11.10 07:50
|buy
|260
|7.00
|1.9099
|1.9039
|2.1099
|520
|2006.11.10 07:59
|close
|260
|7.00
|1.9085
|1.9039
|2.1099
|-1015.00
|67189.25
|521
|2006.11.10 08:05
|buy
|261
|7.00
|1.9104
|1.9044
|2.1104
|522
|2006.11.10 08:10
|close
|261
|7.00
|1.9080
|1.9044
|2.1104
|-1715.00
|65474.25
|523
|2006.11.10 08:15
|buy
|262
|7.00
|1.9097
|1.9037
|2.1097
|524
|2006.11.10 12:00
|close
|262
|7.00
|1.9155
|1.9037
|2.1097
|4025.00
|69499.25
|525
|2006.11.10 14:05
|buy
|263
|7.00
|1.9155
|1.9095
|2.1155
|526
|2006.11.10 14:10
|close
|263
|7.00
|1.9139
|1.9095
|2.1155
|-1155.00
|68344.25
|527
|2006.11.10 14:50
|buy
|264
|7.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|528
|2006.11.10 14:59
|close
|264
|7.00
|1.9151
|1.9098
|2.1158
|-525.00
|67819.25
|529
|2006.11.10 15:00
|buy
|265
|7.00
|1.9153
|1.9093
|2.1153
|530
|2006.11.10 15:05
|close
|265
|7.00
|1.9126
|1.9093
|2.1153
|-1925.00
|65894.25
|531
|2006.11.10 19:00
|buy
|266
|7.00
|1.9130
|1.9070
|2.1130
|532
|2006.11.10 19:05
|close
|266
|7.00
|1.9119
|1.9070
|2.1130
|-805.00
|65089.25
|533
|2006.11.12 23:00
|buy
|267
|7.00
|1.9123
|1.9063
|2.1123
|534
|2006.11.12 23:20
|close
|267
|7.00
|1.9113
|1.9063
|2.1123
|-735.00
|64354.25
|535
|2006.11.12 23:29
|buy
|268
|7.00
|1.9116
|1.9056
|2.1116
|536
|2006.11.13 00:00
|close
|268
|7.00
|1.9114
|1.9056
|2.1116
|-199.50
|64154.75
|537
|2006.11.13 00:05
|buy
|269
|7.00
|1.9126
|1.9066
|2.1126
|538
|2006.11.13 00:15
|close
|269
|7.00
|1.9113
|1.9066
|2.1126
|-945.00
|63209.75
|539
|2006.11.13 00:20
|buy
|270
|7.00
|1.9133
|1.9073
|2.1133
|540
|2006.11.13 05:05
|close
|270
|7.00
|1.9139
|1.9073
|2.1133
|385.00
|63594.75
|541
|2006.11.13 05:10
|buy
|271
|7.00
|1.9142
|1.9082
|2.1142
|542
|2006.11.13 06:00
|close
|271
|7.00
|1.9140
|1.9082
|2.1142
|-175.00
|63419.75
|543
|2006.11.13 15:00
|sell
|272
|7.00
|1.9021
|1.9081
|1.7021
|544
|2006.11.13 16:00
|close
|272
|7.00
|1.9035
|1.9081
|1.7021
|-1015.00
|62404.75
|545
|2006.11.13 16:10
|sell
|273
|7.00
|1.9024
|1.9084
|1.7024
|546
|2006.11.13 20:00
|close
|273
|7.00
|1.9014
|1.9084
|1.7024
|665.00
|63069.75
|547
|2006.11.13 20:15
|sell
|274
|7.00
|1.9006
|1.9066
|1.7006
|548
|2006.11.13 20:20
|close
|274
|7.00
|1.9016
|1.9066
|1.7006
|-735.00
|62334.75
|549
|2006.11.13 21:05
|sell
|275
|7.00
|1.9007
|1.9067
|1.7007
|550
|2006.11.13 21:20
|close
|275
|7.00
|1.9014
|1.9067
|1.7007
|-525.00
|61809.75
|551
|2006.11.13 21:35
|sell
|276
|7.00
|1.9007
|1.9067
|1.7007
|552
|2006.11.13 21:45
|close
|276
|7.00
|1.9016
|1.9067
|1.7007
|-665.00
|61144.75
|553
|2006.11.13 21:50
|sell
|277
|7.00
|1.9007
|1.9067
|1.7007
|554
|2006.11.13 21:59
|close
|277
|7.00
|1.9012
|1.9067
|1.7007
|-385.00
|60759.75
|555
|2006.11.13 22:15
|sell
|278
|7.00
|1.9007
|1.9067
|1.7007
|556
|2006.11.13 22:20
|close
|278
|7.00
|1.9017
|1.9067
|1.7007
|-735.00
|60024.75
|557
|2006.11.14 01:00
|sell
|279
|7.00
|1.9026
|1.9086
|1.7026
|558
|2006.11.14 02:05
|close
|279
|7.00
|1.9039
|1.9086
|1.7026
|-945.00
|59079.75
|559
|2006.11.14 08:00
|sell
|280
|6.00
|1.9031
|1.9091
|1.7031
|560
|2006.11.14 08:40
|close
|280
|6.00
|1.9051
|1.9091
|1.7031
|-1230.00
|57849.75
|561
|2006.11.14 08:45
|sell
|281
|6.00
|1.9021
|1.9081
|1.7021
|562
|2006.11.14 09:00
|close
|281
|6.00
|1.9037
|1.9081
|1.7021
|-990.00
|56859.75
|563
|2006.11.14 09:35
|sell
|282
|6.00
|1.8980
|1.9040
|1.6980
|564
|2006.11.14 13:40
|close
|282
|6.00
|1.9030
|1.9040
|1.6980
|-3030.00
|53829.75
|565
|2006.11.14 15:00
|sell
|283
|6.00
|1.8989
|1.9049
|1.6989
|566
|2006.11.14 18:10
|close
|283
|6.00
|1.8962
|1.9049
|1.6989
|1590.00
|55419.75
|567
|2006.11.14 18:15
|sell
|284
|6.00
|1.8957
|1.9017
|1.6957
|568
|2006.11.14 18:20
|close
|284
|6.00
|1.8964
|1.9017
|1.6957
|-450.00
|54969.75
|569
|2006.11.14 21:00
|sell
|285
|6.00
|1.8965
|1.9025
|1.6965
|570
|2006.11.14 23:05
|close
|285
|6.00
|1.8965
|1.9025
|1.6965
|-30.00
|54939.75
|571
|2006.11.14 23:10
|sell
|286
|6.00
|1.8956
|1.9016
|1.6956
|572
|2006.11.15 00:45
|close
|286
|6.00
|1.8965
|1.9016
|1.6956
|-557.10
|54382.65
|573
|2006.11.15 00:50
|sell
|287
|6.00
|1.8959
|1.9019
|1.6959
|574
|2006.11.15 01:00
|close
|287
|6.00
|1.8960
|1.9019
|1.6959
|-90.00
|54292.65
|575
|2006.11.15 02:00
|sell
|288
|6.00
|1.8959
|1.9019
|1.6959
|576
|2006.11.15 02:05
|close
|288
|6.00
|1.8963
|1.9019
|1.6959
|-270.00
|54022.65
|577
|2006.11.15 02:10
|sell
|289
|6.00
|1.8959
|1.9019
|1.6959
|578
|2006.11.15 02:15
|close
|289
|6.00
|1.8963
|1.9019
|1.6959
|-270.00
|53752.65
|579
|2006.11.15 02:35
|sell
|290
|6.00
|1.8953
|1.9013
|1.6953
|580
|2006.11.15 02:45
|close
|290
|6.00
|1.8965
|1.9013
|1.6953
|-750.00
|53002.65
|581
|2006.11.15 02:50
|sell
|291
|6.00
|1.8958
|1.9018
|1.6958
|582
|2006.11.15 05:05
|close
|291
|6.00
|1.8959
|1.9018
|1.6958
|-90.00
|52912.65
|583
|2006.11.15 05:10
|sell
|292
|6.00
|1.8954
|1.9014
|1.6954
|584
|2006.11.15 05:15
|close
|292
|6.00
|1.8960
|1.9014
|1.6954
|-390.00
|52522.65
|585
|2006.11.15 05:20
|sell
|293
|6.00
|1.8952
|1.9012
|1.6952
|586
|2006.11.15 07:10
|close
|293
|6.00
|1.8964
|1.9012
|1.6952
|-750.00
|51772.65
|587
|2006.11.15 07:20
|sell
|294
|6.00
|1.8932
|1.8992
|1.6932
|588
|2006.11.15 07:30
|close
|294
|6.00
|1.8962
|1.8992
|1.6932
|-1830.00
|49942.65
|589
|2006.11.15 07:45
|sell
|295
|5.00
|1.8940
|1.9000
|1.6940
|590
|2006.11.15 08:00
|close
|295
|5.00
|1.8948
|1.9000
|1.6940
|-425.00
|49517.65
|591
|2006.11.15 09:40
|sell
|296
|5.00
|1.8898
|1.8958
|1.6898
|592
|2006.11.15 15:05
|close
|296
|5.00
|1.8870
|1.8958
|1.6898
|1375.00
|50892.65
|593
|2006.11.15 15:20
|sell
|297
|6.00
|1.8849
|1.8909
|1.6849
|594
|2006.11.15 15:29
|close
|297
|6.00
|1.8877
|1.8909
|1.6849
|-1710.00
|49182.65
|595
|2006.11.15 19:00
|sell
|298
|5.00
|1.8881
|1.8941
|1.6881
|596
|2006.11.15 19:15
|close
|298
|5.00
|1.8910
|1.8941
|1.6881
|-1475.00
|47707.65
|597
|2006.11.15 19:20
|sell
|299
|5.00
|1.8868
|1.8928
|1.6868
|598
|2006.11.15 19:29
|close
|299
|5.00
|1.8886
|1.8928
|1.6868
|-925.00
|46782.65
|599
|2006.11.15 22:05
|sell
|300
|5.00
|1.8886
|1.8946
|1.6886
|600
|2006.11.15 22:10
|close
|300
|5.00
|1.8897
|1.8946
|1.6886
|-575.00
|46207.65
|601
|2006.11.16 00:00
|sell
|301
|5.00
|1.8890
|1.8950
|1.6890
|602
|2006.11.16 01:30
|close
|301
|5.00
|1.8900
|1.8950
|1.6890
|-525.00
|45682.65
|603
|2006.11.16 03:35
|sell
|302
|5.00
|1.8888
|1.8948
|1.6888
|604
|2006.11.16 03:45
|close
|302
|5.00
|1.8900
|1.8948
|1.6888
|-625.00
|45057.65
|605
|2006.11.16 04:00
|sell
|303
|5.00
|1.8895
|1.8955
|1.6895
|606
|2006.11.16 07:00
|close
|303
|5.00
|1.8890
|1.8955
|1.6895
|225.00
|45282.65
|607
|2006.11.16 07:20
|sell
|304
|5.00
|1.8880
|1.8940
|1.6880
|608
|2006.11.16 07:35
|close
|304
|5.00
|1.8890
|1.8940
|1.6880
|-525.00
|44757.65
|609
|2006.11.16 07:45
|sell
|305
|5.00
|1.8871
|1.8931
|1.6871
|610
|2006.11.16 09:35
|close
|305
|5.00
|1.8906
|1.8931
|1.6871
|-1775.00
|42982.65
|611
|2006.11.16 09:45
|sell
|306
|5.00
|1.8866
|1.8926
|1.6866
|612
|2006.11.16 09:59
|close
|306
|5.00
|1.8890
|1.8926
|1.6866
|-1225.00
|41757.65
|613
|2006.11.16 14:15
|sell
|307
|5.00
|1.8871
|1.8931
|1.6871
|614
|2006.11.16 14:20
|close
|307
|5.00
|1.8909
|1.8931
|1.6871
|-1925.00
|39832.65
|615
|2006.11.16 15:05
|sell
|308
|4.00
|1.8881
|1.8941
|1.6881
|616
|2006.11.16 15:15
|close
|308
|4.00
|1.8905
|1.8941
|1.6881
|-980.00
|38852.65
|617
|2006.11.16 15:35
|sell
|309
|4.00
|1.8885
|1.8945
|1.6885
|618
|2006.11.16 15:40
|close
|309
|4.00
|1.8904
|1.8945
|1.6885
|-780.00
|38072.65
|619
|2006.11.16 22:00
|sell
|310
|4.00
|1.8882
|1.8942
|1.6882
|620
|2006.11.16 23:00
|close
|310
|4.00
|1.8888
|1.8942
|1.6882
|-260.00
|37812.65
|621
|2006.11.17 00:00
|sell
|311
|4.00
|1.8880
|1.8940
|1.6880
|622
|2006.11.17 01:00
|close
|311
|4.00
|1.8885
|1.8940
|1.6880
|-220.00
|37592.65
|623
|2006.11.17 01:35
|sell
|312
|4.00
|1.8871
|1.8931
|1.6871
|624
|2006.11.17 04:00
|close
|312
|4.00
|1.8878
|1.8931
|1.6871
|-300.00
|37292.65
|625
|2006.11.17 04:05
|sell
|313
|4.00
|1.8861
|1.8921
|1.6861
|626
|2006.11.17 07:00
|close
|313
|4.00
|1.8874
|1.8921
|1.6861
|-540.00
|36752.65
|627
|2006.11.17 08:00
|sell
|314
|4.00
|1.8852
|1.8912
|1.6852
|628
|2006.11.17 09:00
|close
|314
|4.00
|1.8863
|1.8912
|1.6852
|-460.00
|36292.65
|629
|2006.11.17 09:05
|sell
|315
|4.00
|1.8859
|1.8919
|1.6859
|630
|2006.11.17 09:10
|close
|315
|4.00
|1.8864
|1.8919
|1.6859
|-220.00
|36072.65
|631
|2006.11.17 09:15
|sell
|316
|4.00
|1.8845
|1.8905
|1.6845
|632
|2006.11.17 10:10
|close
|316
|4.00
|1.8871
|1.8905
|1.6845
|-1060.00
|35012.65
|633
|2006.11.17 10:20
|sell
|317
|4.00
|1.8851
|1.8911
|1.6851
|634
|2006.11.17 10:30
|close
|317
|4.00
|1.8869
|1.8911
|1.6851
|-740.00
|34272.65
|635
|2006.11.17 10:45
|sell
|318
|4.00
|1.8854
|1.8914
|1.6854
|636
|2006.11.17 10:59
|close
|318
|4.00
|1.8858
|1.8914
|1.6854
|-180.00
|34092.65
|637
|2006.11.17 11:00
|sell
|319
|4.00
|1.8856
|1.8916
|1.6856
|638
|2006.11.17 11:05
|close
|319
|4.00
|1.8869
|1.8916
|1.6856
|-540.00
|33552.65
|639
|2006.11.17 11:10
|sell
|320
|4.00
|1.8846
|1.8906
|1.6846
|640
|2006.11.17 11:20
|close
|320
|4.00
|1.8869
|1.8906
|1.6846
|-940.00
|32612.65
|641
|2006.11.17 11:29
|sell
|321
|4.00
|1.8855
|1.8915
|1.6855
|642
|2006.11.17 12:35
|close
|321
|4.00
|1.8867
|1.8915
|1.6855
|-500.00
|32112.65
|643
|2006.11.17 12:40
|sell
|322
|4.00
|1.8857
|1.8917
|1.6857
|644
|2006.11.17 13:00
|close
|322
|4.00
|1.8859
|1.8917
|1.6857
|-100.00
|32012.65
|645
|2006.11.17 13:05
|sell
|323
|4.00
|1.8853
|1.8913
|1.6853
|646
|2006.11.17 13:20
|close
|323
|4.00
|1.8866
|1.8913
|1.6853
|-540.00
|31472.65
|647
|2006.11.17 13:40
|sell
|324
|4.00
|1.8854
|1.8914
|1.6854
|648
|2006.11.17 13:45
|close
|324
|4.00
|1.8873
|1.8914
|1.6854
|-780.00
|30692.65
|649
|2006.11.20 10:00
|buy
|325
|4.00
|1.8980
|1.8920
|2.0980
|650
|2006.11.20 11:05
|close
|325
|4.00
|1.8955
|1.8920
|2.0980
|-1020.00
|29672.65
|651
|2006.11.20 11:15
|buy
|326
|3.00
|1.8968
|1.8908
|2.0968
|652
|2006.11.20 11:30
|close
|326
|3.00
|1.8963
|1.8908
|2.0968
|-165.00
|29507.65
|653
|2006.11.20 14:00
|buy
|327
|3.00
|1.8975
|1.8915
|2.0975
|654
|2006.11.20 16:00
|close
|327
|3.00
|1.8971
|1.8915
|2.0975
|-135.00
|29372.65
|655
|2006.11.20 18:00
|buy
|328
|3.00
|1.8974
|1.8914
|2.0974
|656
|2006.11.20 18:15
|close
|328
|3.00
|1.8958
|1.8914
|2.0974
|-495.00
|28877.65
|657
|2006.11.20 20:00
|buy
|329
|3.00
|1.8967
|1.8907
|2.0967
|658
|2006.11.20 21:05
|close
|329
|3.00
|1.8963
|1.8907
|2.0967
|-135.00
|28742.65
|659
|2006.11.20 21:15
|buy
|330
|3.00
|1.8968
|1.8908
|2.0968
|660
|2006.11.20 21:30
|close
|330
|3.00
|1.8963
|1.8908
|2.0968
|-165.00
|28577.65
|661
|2006.11.20 21:40
|buy
|331
|3.00
|1.8975
|1.8915
|2.0975
|662
|2006.11.20 23:05
|close
|331
|3.00
|1.8967
|1.8915
|2.0975
|-255.00
|28322.65
|663
|2006.11.20 23:15
|buy
|332
|3.00
|1.8976
|1.8916
|2.0976
|664
|2006.11.20 23:35
|close
|332
|3.00
|1.8966
|1.8916
|2.0976
|-315.00
|28007.65
|665
|2006.11.20 23:40
|buy
|333
|3.00
|1.8975
|1.8915
|2.0975
|666
|2006.11.20 23:59
|close
|333
|3.00
|1.8970
|1.8915
|2.0975
|-165.00
|27842.65
|667
|2006.11.21 00:00
|buy
|334
|3.00
|1.8973
|1.8913
|2.0973
|668
|2006.11.21 02:05
|close
|334
|3.00
|1.8975
|1.8913
|2.0973
|45.00
|27887.65
|669
|2006.11.21 02:20
|buy
|335
|3.00
|1.8982
|1.8922
|2.0982
|670
|2006.11.21 02:29
|close
|335
|3.00
|1.8975
|1.8922
|2.0982
|-225.00
|27662.65
|671
|2006.11.21 04:05
|buy
|336
|3.00
|1.8980
|1.8920
|2.0980
|672
|2006.11.21 04:15
|close
|336
|3.00
|1.8976
|1.8920
|2.0980
|-135.00
|27527.65
|673
|2006.11.21 06:00
|buy
|337
|3.00
|1.8980
|1.8920
|2.0980
|674
|2006.11.21 07:00
|close
|337
|3.00
|1.8971
|1.8920
|2.0980
|-285.00
|27242.65
|675
|2006.11.21 07:35
|buy
|338
|3.00
|1.8983
|1.8923
|2.0983
|676
|2006.11.21 07:45
|close
|338
|3.00
|1.8969
|1.8923
|2.0983
|-435.00
|26807.65
|677
|2006.11.21 07:59
|buy
|339
|3.00
|1.8978
|1.8918
|2.0978
|678
|2006.11.21 11:35
|close
|339
|3.00
|1.8967
|1.8918
|2.0978
|-345.00
|26462.65
|679
|2006.11.21 11:40
|buy
|340
|3.00
|1.8997
|1.8937
|2.0997
|680
|2006.11.21 11:50
|close
|340
|3.00
|1.8967
|1.8937
|2.0997
|-915.00
|25547.65
|681
|2006.11.21 12:20
|buy
|341
|3.00
|1.8994
|1.8934
|2.0994
|682
|2006.11.21 12:29
|close
|341
|3.00
|1.8988
|1.8934
|2.0994
|-195.00
|25352.65
|683
|2006.11.21 12:45
|buy
|342
|3.00
|1.8992
|1.8932
|2.0992
|684
|2006.11.21 12:50
|close
|342
|3.00
|1.8980
|1.8932
|2.0992
|-375.00
|24977.65
|685
|2006.11.21 13:00
|buy
|343
|3.00
|1.8989
|1.8929
|2.0989
|686
|2006.11.21 14:05
|close
|343
|3.00
|1.8971
|1.8929
|2.0989
|-555.00
|24422.65
|687
|2006.11.21 15:35
|buy
|344
|3.00
|1.8996
|1.8936
|2.0996
|688
|2006.11.21 15:45
|close
|344
|3.00
|1.8983
|1.8936
|2.0996
|-405.00
|24017.65
|689
|2006.11.21 15:50
|buy
|345
|3.00
|1.8987
|1.8927
|2.0987
|690
|2006.11.21 17:00
|close
|345
|3.00
|1.8983
|1.8927
|2.0987
|-135.00
|23882.65
|691
|2006.11.21 19:00
|buy
|346
|3.00
|1.8987
|1.8927
|2.0987
|692
|2006.11.21 21:35
|close
|346
|3.00
|1.8984
|1.8927
|2.0987
|-105.00
|23777.65
|693
|2006.11.21 21:40
|buy
|347
|3.00
|1.8994
|1.8934
|2.0994
|694
|2006.11.21 21:45
|close
|347
|3.00
|1.8984
|1.8934
|2.0994
|-315.00
|23462.65
|695
|2006.11.21 21:50
|buy
|348
|3.00
|1.8994
|1.8934
|2.0994
|696
|2006.11.21 21:59
|close
|348
|3.00
|1.8988
|1.8934
|2.0994
|-195.00
|23267.65
|697
|2006.11.21 22:40
|buy
|349
|3.00
|1.9002
|1.8942
|2.1002
|698
|2006.11.21 22:45
|close
|349
|3.00
|1.8988
|1.8942
|2.1002
|-435.00
|22832.65
|699
|2006.11.21 23:00
|buy
|350
|3.00
|1.8999
|1.8939
|2.0999
|700
|2006.11.21 23:10
|close
|350
|3.00
|1.8987
|1.8939
|2.0999
|-375.00
|22457.65
|701
|2006.11.22 00:40
|buy
|351
|3.00
|1.9001
|1.8941
|2.1001
|702
|2006.11.22 00:45
|close
|351
|3.00
|1.8992
|1.8941
|2.1001
|-285.00
|22172.65
|703
|2006.11.22 00:50
|buy
|352
|3.00
|1.8996
|1.8936
|2.0996
|704
|2006.11.22 06:10
|close
|352
|3.00
|1.9022
|1.8936
|2.0996
|765.00
|22937.65
|705
|2006.11.22 06:15
|buy
|353
|3.00
|1.9030
|1.8970
|2.1030
|706
|2006.11.22 06:35
|close
|353
|3.00
|1.9019
|1.8970
|2.1030
|-345.00
|22592.65
|707
|2006.11.22 06:40
|buy
|354
|3.00
|1.9029
|1.8969
|2.1029
|708
|2006.11.22 06:45
|close
|354
|3.00
|1.9023
|1.8969
|2.1029
|-195.00
|22397.65
|709
|2006.11.22 06:50
|buy
|355
|3.00
|1.9026
|1.8966
|2.1026
|710
|2006.11.22 06:59
|close
|355
|3.00
|1.9021
|1.8966
|2.1026
|-165.00
|22232.65
|711
|2006.11.22 07:05
|buy
|356
|3.00
|1.9029
|1.8969
|2.1029
|712
|2006.11.22 07:10
|close
|356
|3.00
|1.9020
|1.8969
|2.1029
|-285.00
|21947.65
|713
|2006.11.22 07:35
|buy
|357
|3.00
|1.9046
|1.8986
|2.1046
|714
|2006.11.22 21:00
|close
|357
|3.00
|1.9142
|1.8986
|2.1046
|2865.00
|24812.65
|715
|2006.11.22 21:10
|buy
|358
|3.00
|1.9152
|1.9092
|2.1152
|716
|2006.11.22 23:05
|close
|358
|3.00
|1.9136
|1.9092
|2.1152
|-495.00
|24317.65
|717
|2006.11.23 01:05
|buy
|359
|3.00
|1.9145
|1.9085
|2.1145
|718
|2006.11.23 01:20
|close
|359
|3.00
|1.9139
|1.9085
|2.1145
|-195.00
|24122.65
|719
|2006.11.23 02:00
|buy
|360
|3.00
|1.9144
|1.9084
|2.1144
|720
|2006.11.23 02:10
|close
|360
|3.00
|1.9136
|1.9084
|2.1144
|-255.00
|23867.65
|721
|2006.11.23 05:00
|buy
|361
|3.00
|1.9147
|1.9087
|2.1147
|722
|2006.11.23 07:05
|close
|361
|3.00
|1.9132
|1.9087
|2.1147
|-465.00
|23402.65
|723
|2006.11.23 08:05
|buy
|362
|3.00
|1.9152
|1.9092
|2.1152
|724
|2006.11.23 08:20
|close
|362
|3.00
|1.9135
|1.9092
|2.1152
|-525.00
|22877.65
|725
|2006.11.23 08:30
|buy
|363
|3.00
|1.9146
|1.9086
|2.1146
|726
|2006.11.23 10:05
|close
|363
|3.00
|1.9136
|1.9086
|2.1146
|-315.00
|22562.65
|727
|2006.11.23 10:20
|buy
|364
|3.00
|1.9158
|1.9098
|2.1158
|728
|2006.11.23 10:40
|close
|364
|3.00
|1.9130
|1.9098
|2.1158
|-855.00
|21707.65
|729
|2006.11.23 10:45
|buy
|365
|3.00
|1.9152
|1.9092
|2.1152
|730
|2006.11.23 10:50
|close
|365
|3.00
|1.9140
|1.9092
|2.1152
|-375.00
|21332.65
|731
|2006.11.23 12:05
|buy
|366
|3.00
|1.9150
|1.9090
|2.1150
|732
|2006.11.23 12:10
|close
|366
|3.00
|1.9143
|1.9090
|2.1150
|-225.00
|21107.65
|733
|2006.11.23 12:40
|buy
|367
|3.00
|1.9152
|1.9092
|2.1152
|734
|2006.11.23 12:45
|close
|367
|3.00
|1.9142
|1.9092
|2.1152
|-315.00
|20792.65
|735
|2006.11.23 13:00
|buy
|368
|3.00
|1.9149
|1.9089
|2.1149
|736
|2006.11.23 16:00
|close
|368
|3.00
|1.9150
|1.9089
|2.1149
|15.00
|20807.65
|737
|2006.11.23 16:20
|buy
|369
|3.00
|1.9160
|1.9100
|2.1160
|738
|2006.11.23 16:29
|close
|369
|3.00
|1.9157
|1.9100
|2.1160
|-105.00
|20702.65
|739
|2006.11.23 16:45
|buy
|370
|3.00
|1.9165
|1.9105
|2.1165
|740
|2006.11.23 16:50
|close
|370
|3.00
|1.9149
|1.9105
|2.1165
|-495.00
|20207.65
|741
|2006.11.23 16:59
|buy
|371
|3.00
|1.9156
|1.9096
|2.1156
|742
|2006.11.23 19:00
|close
|371
|3.00
|1.9154
|1.9096
|2.1156
|-75.00
|20132.65
|743
|2006.11.23 19:40
|buy
|372
|3.00
|1.9165
|1.9105
|2.1165
|744
|2006.11.23 19:45
|close
|372
|3.00
|1.9150
|1.9105
|2.1165
|-465.00
|19667.65
|745
|2006.11.23 22:00
|buy
|373
|2.00
|1.9156
|1.9096
|2.1156
|746
|2006.11.23 22:40
|close
|373
|2.00
|1.9148
|1.9096
|2.1156
|-170.00
|19497.65
|747
|2006.11.23 22:50
|buy
|374
|2.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|748
|2006.11.23 23:05
|close
|374
|2.00
|1.9152
|1.9103
|2.1163
|-230.00
|19267.65
|749
|2006.11.23 23:20
|buy
|375
|2.00
|1.9163
|1.9103
|2.1163
|750
|2006.11.24 01:00
|close
|375
|2.00
|1.9151
|1.9103
|2.1163
|-257.00
|19010.65
|751
|2006.11.24 02:00
|buy
|376
|2.00
|1.9157
|1.9097
|2.1157
|752
|2006.11.24 05:00
|close
|376
|2.00
|1.9157
|1.9097
|2.1157
|-10.00
|19000.65
|753
|2006.11.24 06:05
|buy
|377
|2.00
|1.9162
|1.9102
|2.1162
|754
|2006.11.24 06:20
|close
|377
|2.00
|1.9154
|1.9102
|2.1162
|-170.00
|18830.65
|755
|2006.11.24 06:29
|buy
|378
|2.00
|1.9162
|1.9102
|2.1162
|756
|2006.11.24 13:05
|close
|378
|2.00
|1.9310
|1.9102
|2.1162
|2950.00
|21780.65
|757
|2006.11.24 13:20
|buy
|379
|3.00
|1.9326
|1.9266
|2.1326
|758
|2006.11.24 14:15
|close
|379
|3.00
|1.9312
|1.9266
|2.1326
|-435.00
|21345.65
|759
|2006.11.24 14:35
|buy
|380
|3.00
|1.9334
|1.9274
|2.1334
|760
|2006.11.24 14:40
|close
|380
|3.00
|1.9313
|1.9274
|2.1334
|-645.00
|20700.65
|761
|2006.11.24 14:50
|buy
|381
|3.00
|1.9321
|1.9261
|2.1321
|762
|2006.11.24 15:00
|close
|381
|3.00
|1.9318
|1.9261
|2.1321
|-105.00
|20595.65
|763
|2006.11.24 15:15
|buy
|382
|3.00
|1.9336
|1.9276
|2.1336
|764
|2006.11.24 15:20
|close
|382
|3.00
|1.9311
|1.9276
|2.1336
|-765.00
|19830.65
|765
|2006.11.24 15:30
|buy
|383
|2.00
|1.9326
|1.9266
|2.1326
|766
|2006.11.24 15:35
|close
|383
|2.00
|1.9319
|1.9266
|2.1326
|-150.00
|19680.65
|767
|2006.11.24 15:40
|buy
|384
|2.00
|1.9331
|1.9271
|2.1331
|768
|2006.11.24 15:45
|close
|384
|2.00
|1.9311
|1.9271
|2.1331
|-410.00
|19270.65
|769
|2006.11.24 17:10
|buy
|385
|2.00
|1.9328
|1.9268
|2.1328
|770
|2006.11.24 17:15
|close
|385
|2.00
|1.9316
|1.9268
|2.1328
|-250.00
|19020.65
|771
|2006.11.24 17:30
|buy
|386
|2.00
|1.9327
|1.9267
|2.1327
|772
|2006.11.24 17:40
|close
|386
|2.00
|1.9318
|1.9267
|2.1327
|-190.00
|18830.65
|773
|2006.11.24 17:59
|buy
|387
|2.00
|1.9321
|1.9261
|2.1321
|774
|2006.11.24 18:10
|close
|387
|2.00
|1.9315
|1.9261
|2.1321
|-130.00
|18700.65
|775
|2006.11.24 18:20
|buy
|388
|2.00
|1.9323
|1.9263
|2.1323
|776
|2006.11.24 18:35
|close
|388
|2.00
|1.9312
|1.9263
|2.1323
|-230.00
|18470.65
|777
|2006.11.24 18:45
|buy
|389
|2.00
|1.9322
|1.9262
|2.1322
|778
|2006.11.24 18:50
|close
|389
|2.00
|1.9315
|1.9262
|2.1322
|-150.00
|18320.65
|779
|2006.11.24 19:10
|buy
|390
|2.00
|1.9330
|1.9270
|2.1330
|780
|2006.11.24 20:05
|close
|390
|2.00
|1.9312
|1.9270
|2.1330
|-370.00
|17950.65
|781
|2006.11.24 20:20
|buy
|391
|2.00
|1.9325
|1.9265
|2.1325
|782
|2006.11.24 20:30
|close
|391
|2.00
|1.9315
|1.9265
|2.1325
|-210.00
|17740.65
|783
|2006.11.26 23:00
|buy
|392
|2.00
|1.9403
|1.9343
|2.1403
|784
|2006.11.27 04:20
|close
|392
|2.00
|1.9387
|1.9343
|2.1403
|-337.00
|17403.65
|785
|2006.11.27 04:30
|buy
|393
|2.00
|1.9391
|1.9331
|2.1391
|786
|2006.11.27 04:35
|close
|393
|2.00
|1.9382
|1.9331
|2.1391
|-190.00
|17213.65
|787
|2006.11.27 07:00
|buy
|394
|2.00
|1.9376
|1.9316
|2.1376
|788
|2006.11.27 07:10
|close
|394
|2.00
|1.9351
|1.9316
|2.1376
|-510.00
|16703.65
|789
|2006.11.27 07:45
|buy
|395
|2.00
|1.9390
|1.9330
|2.1390
|790
|2006.11.27 07:59
|close
|395
|2.00
|1.9366
|1.9330
|2.1390
|-490.00
|16213.65
|791
|2006.11.27 08:10
|buy
|396
|2.00
|1.9396
|1.9336
|2.1396
|792
|2006.11.27 08:30
|close
|396
|2.00
|1.9350
|1.9336
|2.1396
|-930.00
|15283.65
|793
|2006.11.27 10:00
|buy
|397
|2.00
|1.9391
|1.9331
|2.1391
|794
|2006.11.27 11:00
|close
|397
|2.00
|1.9366
|1.9331
|2.1391
|-510.00
|14773.65
|795
|2006.11.27 11:10
|buy
|398
|2.00
|1.9373
|1.9313
|2.1373
|796
|2006.11.27 12:10
|close
|398
|2.00
|1.9355
|1.9313
|2.1373
|-370.00
|14403.65
|797
|2006.11.27 14:05
|buy
|399
|2.00
|1.9369
|1.9309
|2.1369
|798
|2006.11.27 14:10
|close
|399
|2.00
|1.9355
|1.9309
|2.1369
|-290.00
|14113.65
|799
|2006.11.27 15:00
|buy
|400
|2.00
|1.9364
|1.9304
|2.1364
|800
|2006.11.27 17:05
|close
|400
|2.00
|1.9358
|1.9304
|2.1364
|-130.00
|13983.65
|801
|2006.11.27 18:05
|buy
|401
|2.00
|1.9375
|1.9315
|2.1375
|802
|2006.11.27 18:20
|close
|401
|2.00
|1.9360
|1.9315
|2.1375
|-310.00
|13673.65
|803
|2006.11.27 18:29
|buy
|402
|2.00
|1.9373
|1.9313
|2.1373
|804
|2006.11.27 20:05
|close
|402
|2.00
|1.9368
|1.9313
|2.1373
|-110.00
|13563.65
|805
|2006.11.27 20:10
|buy
|403
|2.00
|1.9376
|1.9316
|2.1376
|806
|2006.11.27 23:00
|close
|403
|2.00
|1.9373
|1.9316
|2.1376
|-70.00
|13493.65
|807
|2006.11.27 23:30
|buy
|404
|2.00
|1.9380
|1.9320
|2.1380
|808
|2006.11.28 04:40
|close
|404
|2.00
|1.9382
|1.9320
|2.1380
|23.00
|13516.65
|809
|2006.11.28 04:45
|buy
|405
|2.00
|1.9395
|1.9335
|2.1395
|810
|2006.11.28 04:59
|close
|405
|2.00
|1.9383
|1.9335
|2.1395
|-250.00
|13266.65
|811
|2006.11.28 07:05
|buy
|406
|2.00
|1.9402
|1.9342
|2.1402
|812
|2006.11.28 11:00
|close
|406
|2.00
|1.9434
|1.9342
|2.1402
|630.00
|13896.65
|813
|2006.11.28 11:10
|buy
|407
|2.00
|1.9444
|1.9384
|2.1444
|814
|2006.11.28 11:50
|close
|407
|2.00
|1.9426
|1.9384
|2.1444
|-370.00
|13526.65
|815
|2006.11.28 11:59
|buy
|408
|2.00
|1.9434
|1.9374
|2.1434
|816
|2006.11.28 12:00
|close
|408
|2.00
|1.9432
|1.9374
|2.1434
|-50.00
|13476.65
|817
|2006.11.28 12:05
|buy
|409
|2.00
|1.9444
|1.9384
|2.1444
|818
|2006.11.28 12:15
|close
|409
|2.00
|1.9428
|1.9384
|2.1444
|-330.00
|13146.65
|819
|2006.11.28 12:35
|buy
|410
|2.00
|1.9444
|1.9384
|2.1444
|820
|2006.11.28 12:40
|close
|410
|2.00
|1.9432
|1.9384
|2.1444
|-250.00
|12896.65
|821
|2006.11.28 12:59
|buy
|411
|2.00
|1.9439
|1.9379
|2.1439
|822
|2006.11.28 16:00
|close
|411
|2.00
|1.9473
|1.9379
|2.1439
|670.00
|13566.65
|823
|2006.11.28 17:00
|buy
|412
|2.00
|1.9480
|1.9420
|2.1480
|824
|2006.11.28 17:45
|close
|412
|2.00
|1.9461
|1.9420
|2.1480
|-390.00
|13176.65
|825
|2006.11.28 17:50
|buy
|413
|2.00
|1.9481
|1.9421
|2.1481
|826
|2006.11.28 17:59
|close
|413
|2.00
|1.9470
|1.9421
|2.1481
|-230.00
|12946.65
|827
|2006.11.28 18:05
|buy
|414
|2.00
|1.9509
|1.9449
|2.1509
|828
|2006.11.28 23:00
|close
|414
|2.00
|1.9514
|1.9449
|2.1509
|90.00
|13036.65
|829
|2006.11.28 23:35
|buy
|415
|2.00
|1.9542
|1.9482
|2.1542
|830
|2006.11.29 02:00
|close
|415
|2.00
|1.9525
|1.9482
|2.1542
|-357.00
|12679.65
|831
|2006.11.29 02:10
|buy
|416
|2.00
|1.9531
|1.9471
|2.1531
|832
|2006.11.29 02:20
|close
|416
|2.00
|1.9525
|1.9471
|2.1531
|-130.00
|12549.65
|833
|2006.11.29 02:29
|buy
|417
|2.00
|1.9530
|1.9470
|2.1530
|834
|2006.11.29 02:40
|close
|417
|2.00
|1.9525
|1.9470
|2.1530
|-110.00
|12439.65
|835
|2006.11.29 06:00
|buy
|418
|2.00
|1.9521
|1.9461
|2.1521
|836
|2006.11.29 07:05
|close
|418
|2.00
|1.9514
|1.9461
|2.1521
|-150.00
|12289.65
|837
|2006.11.29 07:20
|buy
|419
|2.00
|1.9532
|1.9472
|2.1532
|838
|2006.11.29 07:35
|close
|419
|2.00
|1.9496
|1.9472
|2.1532
|-730.00
|11559.65
|839
|2006.11.29 11:05
|buy
|420
|2.00
|1.9511
|1.9451
|2.1511
|840
|2006.11.29 12:05
|close
|420
|2.00
|1.9483
|1.9451
|2.1511
|-570.00
|10989.65
|841
|2006.11.29 12:20
|buy
|421
|2.00
|1.9502
|1.9442
|2.1502
|842
|2006.11.29 14:00
|close
|421
|2.00
|1.9488
|1.9442
|2.1502
|-290.00
|10699.65
|843
|2006.11.29 14:15
|buy
|422
|2.00
|1.9524
|1.9464
|2.1524
|844
|2006.11.29 15:15
|close
|422
|2.00
|1.9487
|1.9464
|2.1524
|-750.00
|9949.65
|845
|2006.11.29 15:20
|buy
|423
|1.00
|1.9541
|1.9481
|2.1541
|846
|2006.11.29 16:00
|close
|423
|1.00
|1.9495
|1.9481
|2.1541
|-465.00
|9484.65
|847
|2006.11.30 07:10
|buy
|424
|1.00
|1.9565
|1.9505
|2.1565
|848
|2006.11.30 11:00
|close
|424
|1.00
|1.9541
|1.9505
|2.1565
|-245.00
|9239.65
|849
|2006.11.30 11:15
|buy
|425
|1.00
|1.9567
|1.9507
|2.1567
|850
|2006.11.30 14:05
|close
|425
|1.00
|1.9559
|1.9507
|2.1567
|-85.00
|9154.65
|851
|2006.11.30 14:10
|buy
|426
|1.00
|1.9573
|1.9513
|2.1573
|852
|2006.11.30 19:10
|close
|426
|1.00
|1.9664
|1.9513
|2.1573
|905.00
|10059.65
|853
|2006.11.30 23:45
|buy
|427
|2.00
|1.9667
|1.9607
|2.1667
|854
|2006.11.30 23:50
|close
|427
|2.00
|1.9648
|1.9607
|2.1667
|-390.00
|9669.65
|855
|2006.11.30 23:59
|buy
|428
|1.00
|1.9664
|1.9604
|2.1664
|856
|2006.12.01 04:05
|close
|428
|1.00
|1.9669
|1.9604
|2.1664
|41.50
|9711.15
|857
|2006.12.01 04:15
|buy
|429
|1.00
|1.9681
|1.9621
|2.1681
|858
|2006.12.01 04:29
|close
|429
|1.00
|1.9669
|1.9621
|2.1681
|-125.00
|9586.15
|859
|2006.12.01 04:30
|buy
|430
|1.00
|1.9673
|1.9613
|2.1673
|860
|2006.12.01 04:45
|close
|430
|1.00
|1.9666
|1.9613
|2.1673
|-75.00
|9511.15
|861
|2006.12.01 05:05
|buy
|431
|1.00
|1.9684
|1.9624
|2.1684
|862
|2006.12.01 05:10
|close
|431
|1.00
|1.9667
|1.9624
|2.1684
|-175.00
|9336.15
|863
|2006.12.01 06:05
|buy
|432
|1.00
|1.9741
|1.9681
|2.1741
|864
|2006.12.01 06:10
|s/l
|432
|1.00
|1.9681
|1.9681
|2.1741
|-605.00
|8731.15
|865
|2006.12.01 06:10
|buy
|433
|1.00
|1.9681
|1.9621
|2.1681
|866
|2006.12.01 08:35
|close
|433
|1.00
|1.9684
|1.9621
|2.1681
|25.00
|8756.15
|867
|2006.12.01 11:10
|buy
|434
|1.00
|1.9690
|1.9630
|2.1690
|868
|2006.12.01 11:15
|close
|434
|1.00
|1.9655
|1.9630
|2.1690
|-355.00
|8401.15
|869
|2006.12.01 12:00
|buy
|435
|1.00
|1.9683
|1.9623
|2.1683
|870
|2006.12.04 00:10
|close
|435
|1.00
|1.9804
|1.9623
|2.1683
|1201.50
|9602.65
|871
|2006.12.04 00:20
|buy
|436
|1.00
|1.9820
|1.9760
|2.1820
|872
|2006.12.04 00:35
|close
|436
|1.00
|1.9808
|1.9760
|2.1820
|-125.00
|9477.65
|873
|2006.12.04 00:45
|buy
|437
|1.00
|1.9819
|1.9759
|2.1819
|874
|2006.12.04 00:59
|close
|437
|1.00
|1.9810
|1.9759
|2.1819
|-95.00
|9382.65
|875
|2006.12.04 05:40
|buy
|438
|1.00
|1.9818
|1.9758
|2.1818
|876
|2006.12.04 07:00
|close
|438
|1.00
|1.9787
|1.9758
|2.1818
|-315.00
|9067.65
|877
|2006.12.04 09:00
|buy
|439
|1.00
|1.9798
|1.9738
|2.1798
|878
|2006.12.04 09:20
|close
|439
|1.00
|1.9761
|1.9738
|2.1798
|-375.00
|8692.65
|879
|2006.12.04 09:35
|buy
|440
|1.00
|1.9783
|1.9723
|2.1783
|880
|2006.12.04 09:45
|close
|440
|1.00
|1.9756
|1.9723
|2.1783
|-275.00
|8417.65
|881
|2006.12.04 09:50
|buy
|441
|1.00
|1.9784
|1.9724
|2.1784
|882
|2006.12.04 09:59
|close
|441
|1.00
|1.9758
|1.9724
|2.1784
|-265.00
|8152.65
|883
|2006.12.04 11:00
|buy
|442
|1.00
|1.9789
|1.9729
|2.1789
|884
|2006.12.04 12:05
|close
|442
|1.00
|1.9780
|1.9729
|2.1789
|-95.00
|8057.65
|885
|2006.12.04 12:10
|buy
|443
|1.00
|1.9790
|1.9730
|2.1790
|886
|2006.12.04 12:35
|close
|443
|1.00
|1.9764
|1.9730
|2.1790
|-265.00
|7792.65
|887
|2006.12.04 12:45
|buy
|444
|1.00
|1.9790
|1.9730
|2.1790
|888
|2006.12.04 12:50
|close
|444
|1.00
|1.9771
|1.9730
|2.1790
|-195.00
|7597.65
|889
|2006.12.04 15:05
|buy
|445
|1.00
|1.9774
|1.9714
|2.1774
|890
|2006.12.04 15:15
|close
|445
|1.00
|1.9756
|1.9714
|2.1774
|-185.00
|7412.65
|891
|2006.12.04 15:35
|buy
|446
|1.00
|1.9768
|1.9708
|2.1768
|892
|2006.12.04 15:45
|close
|446
|1.00
|1.9751
|1.9708
|2.1768
|-175.00
|7237.65
|893
|2006.12.04 15:50
|buy
|447
|1.00
|1.9794
|1.9734
|2.1794
|894
|2006.12.04 19:00
|close
|447
|1.00
|1.9781
|1.9734
|2.1794
|-135.00
|7102.65
|895
|2006.12.04 19:35
|buy
|448
|1.00
|1.9798
|1.9738
|2.1798
|896
|2006.12.05 00:00
|close
|448
|1.00
|1.9806
|1.9738
|2.1798
|71.50
|7174.15
|897
|2006.12.07 08:20
|buy
|449
|1.00
|1.9714
|1.9654
|2.1714
|898
|2006.12.07 09:05
|close
|449
|1.00
|1.9686
|1.9654
|2.1714
|-285.00
|6889.15
|899
|2006.12.07 09:10
|buy
|450
|1.00
|1.9699
|1.9639
|2.1699
|900
|2006.12.07 09:15
|close
|450
|1.00
|1.9685
|1.9639
|2.1699
|-145.00
|6744.15
|901
|2006.12.07 09:20
|buy
|451
|1.00
|1.9694
|1.9634
|2.1694
|902
|2006.12.07 09:29
|close
|451
|1.00
|1.9687
|1.9634
|2.1694
|-75.00
|6669.15
|903
|2006.12.07 09:35
|buy
|452
|1.00
|1.9700
|1.9640
|2.1700
|904
|2006.12.07 09:40
|close
|452
|1.00
|1.9685
|1.9640
|2.1700
|-155.00
|6514.15
|905
|2006.12.07 09:45
|buy
|453
|1.00
|1.9694
|1.9634
|2.1694
|906
|2006.12.07 09:50
|close
|453
|1.00
|1.9688
|1.9634
|2.1694
|-65.00
|6449.15
|907
|2006.12.07 09:59
|buy
|454
|1.00
|1.9694
|1.9634
|2.1694
|908
|2006.12.07 10:00
|close
|454
|1.00
|1.9691
|1.9634
|2.1694
|-35.00
|6414.15
|909
|2006.12.08 11:00
|sell
|455
|1.00
|1.9591
|1.9651
|1.7591
|910
|2006.12.08 13:05
|close
|455
|1.00
|1.9599
|1.9651
|1.7591
|-85.00
|6329.15
|911
|2006.12.08 13:10
|sell
|456
|1.00
|1.9566
|1.9626
|1.7566
|912
|2006.12.08 13:45
|s/l
|456
|1.00
|1.9626
|1.9626
|1.7566
|-605.00
|5724.15
|913
|2006.12.08 16:10
|buy
|457
|1.00
|1.9687
|1.9627
|2.1687
|914
|2006.12.08 16:20
|close
|457
|1.00
|1.9652
|1.9627
|2.1687
|-355.00
|5369.15
|915
|2006.12.08 16:40
|buy
|458
|1.00
|1.9669
|1.9609
|2.1669
|916
|2006.12.08 16:45
|s/l
|458
|1.00
|1.9609
|1.9609
|2.1669
|-605.00
|4764.15
|917
|2006.12.08 17:00
|sell
|459
|1.00
|1.9559
|1.9619
|1.7559
|918
|2006.12.11 04:00
|close
|459
|1.00
|1.9500
|1.9619
|1.7559
|587.15
|5351.30
|919
|2006.12.11 07:00
|sell
|460
|1.00
|1.9496
|1.9556
|1.7496
|920
|2006.12.11 07:20
|close
|460
|1.00
|1.9527
|1.9556
|1.7496
|-315.00
|5036.30
|921
|2006.12.11 09:35
|sell
|461
|1.00
|1.9505
|1.9565
|1.7505
|922
|2006.12.11 09:45
|close
|461
|1.00
|1.9538
|1.9565
|1.7505
|-335.00
|4701.30
|923
|2006.12.11 09:50
|sell
|462
|1.00
|1.9513
|1.9573
|1.7513
|924
|2006.12.11 13:35
|close
|462
|1.00
|1.9510
|1.9573
|1.7513
|25.00
|4726.30
|925
|2006.12.11 13:40
|sell
|463
|1.00
|1.9493
|1.9553
|1.7493
|926
|2006.12.11 13:59
|close
|463
|1.00
|1.9509
|1.9553
|1.7493
|-165.00
|4561.30
|927
|2006.12.11 20:00
|buy
|464
|1.00
|1.9586
|1.9526
|2.1586
|928
|2006.12.11 21:00
|close
|464
|1.00
|1.9566
|1.9526
|2.1586
|-205.00
|4356.30
|929
|2006.12.11 23:00
|buy
|465
|1.00
|1.9590
|1.9530
|2.1590
|930
|2006.12.12 06:00
|close
|465
|1.00
|1.9612
|1.9530
|2.1590
|211.50
|4567.80
|931
|2006.12.12 06:10
|buy
|466
|1.00
|1.9624
|1.9564
|2.1624
|932
|2006.12.12 07:40
|close
|466
|1.00
|1.9585
|1.9564
|2.1624
|-395.00
|4172.80
|933
|2006.12.12 09:35
|buy
|467
|1.00
|1.9649
|1.9589
|2.1649
|934
|2006.12.12 11:00
|close
|467
|1.00
|1.9610
|1.9589
|2.1649
|-395.00
|3777.80
|935
|2006.12.12 11:15
|buy
|468
|1.00
|1.9623
|1.9563
|2.1623
|936
|2006.12.12 11:35
|close
|468
|1.00
|1.9610
|1.9563
|2.1623
|-135.00
|3642.80
|937
|2006.12.12 11:40
|buy
|469
|1.00
|1.9620
|1.9560
|2.1620
|938
|2006.12.12 11:50
|close
|469
|1.00
|1.9610
|1.9560
|2.1620
|-105.00
|3537.80
|939
|2006.12.12 11:59
|buy
|470
|1.00
|1.9620
|1.9560
|2.1620
|940
|2006.12.12 13:35
|close
|470
|1.00
|1.9594
|1.9560
|2.1620
|-265.00
|3272.80
|941
|2006.12.12 13:45
|buy
|471
|1.00
|1.9628
|1.9568
|2.1628
|942
|2006.12.12 14:00
|close
|471
|1.00
|1.9616
|1.9568
|2.1628
|-125.00
|3147.80
|943
|2006.12.12 14:10
|buy
|472
|1.00
|1.9638
|1.9578
|2.1638
|944
|2006.12.12 17:05
|close
|472
|1.00
|1.9647
|1.9578
|2.1638
|85.00
|3232.80
|945
|2006.12.12 18:05
|buy
|473
|1.00
|1.9662
|1.9602
|2.1662
|946
|2006.12.12 18:20
|close
|473
|1.00
|1.9647
|1.9602
|2.1662
|-155.00
|3077.80
|947
|2006.12.12 18:29
|buy
|474
|1.00
|1.9662
|1.9602
|2.1662
|948
|2006.12.12 19:10
|close
|474
|1.00
|1.9634
|1.9602
|2.1662
|-285.00
|2792.80
|949
|2006.12.12 19:20
|buy
|475
|1.00
|1.9699
|1.9639
|2.1699
|950
|2006.12.13 01:00
|close
|475
|1.00
|1.9702
|1.9639
|2.1699
|21.50
|2814.30
|951
|2006.12.13 01:15
|buy
|476
|1.00
|1.9710
|1.9650
|2.1710
|952
|2006.12.13 01:29
|close
|476
|1.00
|1.9702
|1.9650
|2.1710
|-85.00
|2729.30
|953
|2006.12.13 01:40
|buy
|477
|1.00
|1.9711
|1.9651
|2.1711
|954
|2006.12.13 01:59
|close
|477
|1.00
|1.9701
|1.9651
|2.1711
|-105.00
|2624.30
|955
|2006.12.13 02:05
|buy
|478
|1.00
|1.9710
|1.9650
|2.1710
|956
|2006.12.13 02:10
|close
|478
|1.00
|1.9704
|1.9650
|2.1710
|-65.00
|2559.30
|957
|2006.12.13 02:29
|buy
|479
|1.00
|1.9709
|1.9649
|2.1709
|958
|2006.12.13 03:59
|close at stop
|479
|1.00
|1.9714
|1.9649
|2.1709
|45.00
|2604.30