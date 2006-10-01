Strategy Tester Report
Heiken299

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.10.01 22:00 - 2006.12.13 03:00 (2006.10.01 - 2006.12.14)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersLots=0.1; MaximumRisk=0.5; TakeProfit=2000; TrailingStop=0; Stoploss=60; risk=10;
Bars in test8686Ticks modelled20146Modelling quality50.00%
Initial deposit950000.00
Total net profit-947395.70Gross profit293835.55Gross loss-1241231.25
Profit factor0.24Expected payoff-1977.86
Absolute drawdown947440.70Maximal drawdown947440.70 (99.73%)Relative drawdown99.73% (947440.70)
Total trades479Short positions (won %)147 (9.52%)Long positions (won %)332 (12.05%)
Profit trades (% of total)54 (11.27%)Loss trades (% of total)425 (88.73%)
Largestprofit trade58050.00loss trade-46545.00
Averageprofit trade5441.40loss trade-2920.54
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (20700.00)consecutive losses (loss in money)47 (-80546.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)58050.00 (1)consecutive loss (count of losses)-172626.65 (16)
Averageconsecutive wins1consecutive losses8
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.01 23:00sell196.001.87101.87701.6710
22006.10.02 00:00close196.001.87231.87701.6710-12753.60937246.40
32006.10.02 00:15sell294.001.87121.87721.6712
42006.10.02 03:00close294.001.87041.87721.67127050.00944296.40
52006.10.02 03:15sell395.001.87001.87601.6700
62006.10.02 03:20close395.001.87041.87601.6700-4275.00940021.40
72006.10.02 03:30sell495.001.87011.87611.6701
82006.10.02 03:35close495.001.87051.87611.6701-4275.00935746.40
92006.10.02 03:40sell594.001.87011.87611.6701
102006.10.02 03:45close594.001.87061.87611.6701-5170.00930576.40
112006.10.02 04:00sell694.001.87021.87621.6702
122006.10.02 04:10close694.001.87091.87621.6702-7050.00923526.40
132006.10.02 06:00sell793.001.87031.87631.6703
142006.10.02 06:15close793.001.87191.87631.6703-15345.00908181.40
152006.10.02 07:15sell891.001.86871.87471.6687
162006.10.02 07:20close891.001.87291.87471.6687-38675.00869506.40
172006.10.02 07:29sell987.001.86911.87511.6691
182006.10.02 08:35close987.001.87441.87511.6691-46545.00822961.40
192006.10.02 08:50sell1083.001.87021.87621.6702
202006.10.02 08:59close1083.001.87361.87621.6702-28635.00794326.40
212006.10.02 15:00buy1180.001.88501.87902.0850
222006.10.02 21:00close1180.001.88671.87902.085013200.00807526.40
232006.10.02 21:05buy1281.001.88741.88142.0874
242006.10.02 21:10close1281.001.88671.88142.0874-6075.00801451.40
252006.10.02 23:05buy1381.001.88711.88112.0871
262006.10.02 23:10close1381.001.88601.88112.0871-9315.00792136.40
272006.10.03 03:05buy1480.001.88681.88082.0868
282006.10.03 08:35close1480.001.88611.88082.0868-6000.00786136.40
292006.10.03 08:45buy1579.001.88741.88142.0874
302006.10.03 08:59close1579.001.88711.88142.0874-2765.00783371.40
312006.10.03 10:00buy1679.001.88811.88212.0881
322006.10.03 12:00close1679.001.88841.88212.08811975.00785346.40
332006.10.03 12:15buy1779.001.88971.88372.0897
342006.10.03 12:29close1779.001.88761.88372.0897-16985.00768361.40
352006.10.03 13:05buy1877.001.89001.88402.0900
362006.10.03 15:05close1877.001.88791.88402.0900-16555.00751806.40
372006.10.03 15:10buy1976.001.88951.88352.0895
382006.10.03 15:15close1976.001.88891.88352.0895-4940.00746866.40
392006.10.03 19:00buy2075.001.88771.88172.0877
402006.10.03 20:00close2075.001.88731.88172.0877-3375.00743491.40
412006.10.03 20:29buy2175.001.88801.88202.0880
422006.10.03 20:40close2175.001.88721.88202.0880-6375.00737116.40
432006.10.03 20:45buy2274.001.88841.88242.0884
442006.10.03 21:05close2274.001.88701.88242.0884-10730.00726386.40
452006.10.03 21:10buy2373.001.88831.88232.0883
462006.10.03 21:15close2373.001.88701.88232.0883-9855.00716531.40
472006.10.03 21:20buy2472.001.88861.88262.0886
482006.10.03 22:00close2472.001.88751.88262.0886-8280.00708251.40
492006.10.04 02:00sell2571.001.88431.89031.6843
502006.10.04 04:00close2571.001.88571.89031.6843-10295.00697956.40
512006.10.04 05:00sell2670.001.88411.89011.6841
522006.10.04 06:35close2670.001.88731.89011.6841-22750.00675206.40
532006.10.04 09:00sell2768.001.88131.88731.6813
542006.10.05 03:00close2768.001.88591.88731.6813-31181.40644025.00
552006.10.05 20:00sell2865.001.87881.88481.6788
562006.10.06 00:05close2865.001.87961.88481.6788-5385.25638639.75
572006.10.06 00:40sell2964.001.87821.88421.6782
582006.10.06 00:50close2964.001.87961.88421.6782-9280.00629359.75
592006.10.06 00:59sell3063.001.87811.88411.6781
602006.10.06 03:05close3063.001.87851.88411.6781-2835.00626524.75
612006.10.06 03:10sell3163.001.87691.88291.6769
622006.10.06 04:45close3163.001.87851.88291.6769-10395.00616129.75
632006.10.06 04:50sell3262.001.87781.88381.6778
642006.10.06 04:59close3262.001.87831.88381.6778-3410.00612719.75
652006.10.06 06:00sell3362.001.87741.88341.6774
662006.10.06 09:00close3362.001.87561.88341.677410850.00623569.75
672006.10.06 11:00sell3463.001.87561.88161.6756
682006.10.06 11:10close3463.001.87681.88161.6756-7875.00615694.75
692006.10.06 11:20sell3562.001.87601.88201.6760
702006.10.06 11:29close3562.001.87671.88201.6760-4650.00611044.75
712006.10.06 13:00sell3662.001.87501.88101.6750
722006.10.06 17:00close3662.001.87171.88101.675020150.00631194.75
732006.10.06 17:20sell3764.001.87061.87661.6706
742006.10.06 17:29close3764.001.87131.87661.6706-4800.00626394.75
752006.10.06 17:45sell3863.001.87051.87651.6705
762006.10.06 17:50close3863.001.87171.87651.6705-7875.00618519.75
772006.10.06 17:59sell3962.001.87081.87681.6708
782006.10.06 18:40close3962.001.87191.87681.6708-7130.00611389.75
792006.10.06 19:10sell4062.001.87091.87691.6709
802006.10.09 01:05close4062.001.87101.87691.6709-796.70610593.05
812006.10.09 01:20sell4162.001.87001.87601.6700
822006.10.09 01:30close4162.001.87121.87601.6700-7750.00602843.05
832006.10.09 01:45sell4261.001.87061.87661.6706
842006.10.09 01:50close4261.001.87111.87661.6706-3355.00599488.05
852006.10.09 01:59sell4360.001.87061.87661.6706
862006.10.09 02:00close4360.001.87091.87661.6706-2100.00597388.05
872006.10.09 02:35sell4460.001.86891.87491.6689
882006.10.09 04:00close4460.001.87051.87491.6689-9900.00587488.05
892006.10.09 05:00sell4559.001.87031.87631.6703
902006.10.09 05:20close4559.001.87101.87631.6703-4425.00583063.05
912006.10.09 05:29sell4659.001.87001.87601.6700
922006.10.09 05:40close4659.001.87071.87601.6700-4425.00578638.05
932006.10.09 06:00sell4758.001.87021.87621.6702
942006.10.09 06:10close4758.001.87141.87621.6702-7250.00571388.05
952006.10.09 06:20sell4858.001.86941.87541.6694
962006.10.09 06:30close4858.001.87081.87541.6694-8410.00562978.05
972006.10.09 06:40sell4957.001.86941.87541.6694
982006.10.09 11:00close4957.001.86781.87541.66948835.00571813.05
992006.10.09 11:05sell5058.001.86631.87231.6663
1002006.10.09 11:10close5058.001.86851.87231.6663-13050.00558763.05
1012006.10.09 11:20sell5156.001.86701.87301.6670
1022006.10.09 11:35close5156.001.86771.87301.6670-4200.00554563.05
1032006.10.09 11:40sell5256.001.86671.87271.6667
1042006.10.09 15:00close5256.001.86541.87271.66677000.00561563.05
1052006.10.09 21:40sell5357.001.86541.87141.6654
1062006.10.09 22:00close5357.001.86711.87141.6654-9975.00551588.05
1072006.10.09 23:15sell5456.001.86621.87221.6662
1082006.10.10 02:00close5456.001.86691.87221.6662-4079.60547508.45
1092006.10.10 03:00sell5555.001.86641.87241.6664
1102006.10.10 05:00close5555.001.86651.87241.6664-825.00546683.45
1112006.10.10 06:00sell5655.001.86601.87201.6660
1122006.10.10 06:10close5655.001.86871.87201.6660-15125.00531558.45
1132006.10.10 08:00sell5754.001.86641.87241.6664
1142006.10.10 15:00close5754.001.85561.87241.666458050.00589608.45
1152006.10.10 15:15sell5859.001.85461.86061.6546
1162006.10.10 18:05close5859.001.85531.86061.6546-4425.00585183.45
1172006.10.10 18:10sell5959.001.85461.86061.6546
1182006.10.10 18:15close5959.001.85571.86061.6546-6785.00578398.45
1192006.10.10 18:35sell6058.001.85401.86001.6540
1202006.10.10 18:40close6058.001.85581.86001.6540-10730.00567668.45
1212006.10.10 18:45sell6157.001.85431.86031.6543
1222006.10.10 20:00close6157.001.85491.86031.6543-3705.00563963.45
1232006.10.10 20:05sell6257.001.85401.86001.6540
1242006.10.10 20:10close6257.001.85491.86001.6540-5415.00558548.45
1252006.10.10 20:15sell6356.001.85361.85961.6536
1262006.10.11 00:00close6356.001.85391.85961.6536-1839.60556708.85
1272006.10.11 04:00sell6456.001.85451.86051.6545
1282006.10.11 04:35close6456.001.85521.86051.6545-4200.00552508.85
1292006.10.11 06:10sell6556.001.85431.86031.6543
1302006.10.11 06:15close6556.001.85541.86031.6543-6440.00546068.85
1312006.10.11 06:35sell6655.001.85171.85771.6517
1322006.10.11 07:40close6655.001.85691.85771.6517-28875.00517193.85
1332006.10.11 07:45sell6752.001.85631.86231.6563
1342006.10.11 08:00close6752.001.85561.86231.65633380.00520573.85
1352006.10.11 12:05sell6853.001.85611.86211.6561
1362006.10.11 12:20close6853.001.85811.86211.6561-10865.00509708.85
1372006.10.11 12:30sell6951.001.85611.86211.6561
1382006.10.11 14:05close6951.001.85681.86211.6561-3825.00505883.85
1392006.10.11 14:15sell7051.001.85481.86081.6548
1402006.10.11 14:35close7051.001.85841.86081.6548-18615.00487268.85
1412006.10.11 15:10sell7149.001.85471.86071.6547
1422006.10.11 15:20close7149.001.85741.86071.6547-13475.00473793.85
1432006.10.11 21:00sell7248.001.85331.85931.6533
1442006.10.11 22:00close7248.001.85461.85931.6533-6480.00467313.85
1452006.10.13 15:00sell7347.001.85521.86121.6552
1462006.10.13 17:05close7347.001.85611.86121.6552-4465.00462848.85
1472006.10.13 17:15sell7447.001.85551.86151.6555
1482006.10.13 17:29close7447.001.85651.86151.6555-4935.00457913.85
1492006.10.13 19:05sell7546.001.85581.86181.6558
1502006.10.16 03:35close7546.001.85441.86181.65586308.90464222.75
1512006.10.16 03:45sell7647.001.85341.85941.6534
1522006.10.16 03:59close7647.001.85431.85941.6534-4465.00459757.75
1532006.10.17 09:00buy7746.001.86571.85972.0657
1542006.10.17 12:05close7746.001.86621.85972.06572070.00461827.75
1552006.10.17 12:10buy7847.001.86791.86192.0679
1562006.10.17 12:50close7847.001.86551.86192.0679-11515.00450312.75
1572006.10.17 12:59buy7946.001.86781.86182.0678
1582006.10.17 18:00close7946.001.87141.86182.067816330.00466642.75
1592006.10.17 21:00buy8047.001.87091.86492.0709
1602006.10.17 21:05close8047.001.86991.86492.0709-4935.00461707.75
1612006.10.17 21:40buy8147.001.87151.86552.0715
1622006.10.17 21:45close8147.001.86931.86552.0715-10575.00451132.75
1632006.10.17 21:50buy8246.001.87211.86612.0721
1642006.10.17 23:05close8246.001.87041.86612.0721-8050.00443082.75
1652006.10.18 01:35buy8345.001.87121.86522.0712
1662006.10.18 01:40close8345.001.87001.86522.0712-5625.00437457.75
1672006.10.18 01:50buy8444.001.87081.86482.0708
1682006.10.18 03:10close8444.001.87021.86482.0708-2860.00434597.75
1692006.10.18 03:15buy8544.001.87121.86522.0712
1702006.10.18 08:05close8544.001.87131.86522.0712220.00434817.75
1712006.10.18 08:20buy8644.001.87291.86692.0729
1722006.10.18 08:30close8644.001.87211.86692.0729-3740.00431077.75
1732006.10.18 08:45buy8744.001.87391.86792.0739
1742006.10.18 08:59close8744.001.87081.86792.0739-13860.00417217.75
1752006.10.18 11:00buy8842.001.87131.86532.0713
1762006.10.18 12:35close8842.001.86901.86532.0713-9870.00407347.75
1772006.10.19 08:00buy8941.001.87301.86702.0730
1782006.10.19 08:35s/l8941.001.86701.86702.0730-24805.00382542.75
1792006.10.19 10:05buy9039.001.86981.86382.0698
1802006.10.19 10:15close9039.001.86841.86382.0698-5655.00376887.75
1812006.10.19 12:05buy9138.001.87051.86452.0705
1822006.10.19 12:20close9138.001.86811.86452.0705-9310.00367577.75
1832006.10.19 12:29buy9237.001.87011.86412.0701
1842006.10.19 12:45close9237.001.86801.86412.0701-7955.00359622.75
1852006.10.19 12:50buy9336.001.87001.86402.0700
1862006.10.19 19:05close9336.001.87691.86402.070024660.00384282.75
1872006.10.19 20:00buy9439.001.87791.87192.0779
1882006.10.19 20:15close9439.001.87721.87192.0779-2925.00381357.75
1892006.10.19 20:35buy9539.001.87841.87242.0784
1902006.10.19 20:40close9539.001.87761.87242.0784-3315.00378042.75
1912006.10.19 21:00buy9638.001.87791.87192.0779
1922006.10.19 21:45close9638.001.87711.87192.0779-3230.00374812.75
1932006.10.19 23:00buy9738.001.87761.87162.0776
1942006.10.19 23:15close9738.001.87711.87162.0776-2090.00372722.75
1952006.10.20 00:05buy9838.001.87811.87212.0781
1962006.10.20 00:20close9838.001.87691.87212.0781-4750.00367972.75
1972006.10.20 00:29buy9937.001.87781.87182.0778
1982006.10.20 02:05close9937.001.87701.87182.0778-3145.00364827.75
1992006.10.20 02:10buy10037.001.87831.87232.0783
2002006.10.20 03:00close10037.001.87731.87232.0783-3885.00360942.75
2012006.10.20 05:05buy10137.001.87751.87152.0775
2022006.10.20 05:15close10137.001.87691.87152.0775-2405.00358537.75
2032006.10.20 05:30buy10236.001.87751.87152.0775
2042006.10.20 05:40close10236.001.87691.87152.0775-2340.00356197.75
2052006.10.20 06:45buy10336.001.87821.87222.0782
2062006.10.20 06:50close10336.001.87711.87222.0782-4140.00352057.75
2072006.10.20 07:35buy10436.001.87821.87222.0782
2082006.10.20 07:40close10436.001.87761.87222.0782-2340.00349717.75
2092006.10.20 08:00buy10535.001.87781.87182.0778
2102006.10.20 14:00close10535.001.88351.87182.077819775.00369492.75
2112006.10.20 16:00buy10637.001.88271.87672.0827
2122006.10.20 18:00close10637.001.88301.87672.0827925.00370417.75
2132006.10.20 18:10buy10738.001.88361.87762.0836
2142006.10.20 20:00close10738.001.88351.87762.0836-570.00369847.75
2152006.10.23 03:05buy10837.001.88281.87682.0828
2162006.10.23 03:15close10837.001.88181.87682.0828-3885.00365962.75
2172006.10.23 03:29buy10937.001.88271.87672.0827
2182006.10.23 03:45close10937.001.88181.87672.0827-3515.00362447.75
2192006.10.23 03:50buy11037.001.88241.87642.0824
2202006.10.23 03:59close11037.001.88191.87642.0824-2035.00360412.75
2212006.10.23 04:00buy11137.001.88221.87622.0822
2222006.10.23 04:05close11137.001.88181.87622.0822-1665.00358747.75
2232006.10.23 04:20buy11236.001.88231.87632.0823
2242006.10.23 04:30close11236.001.88191.87632.0823-1620.00357127.75
2252006.10.23 04:45buy11336.001.88231.87632.0823
2262006.10.23 04:50close11336.001.88191.87632.0823-1620.00355507.75
2272006.10.23 05:10buy11436.001.88231.87632.0823
2282006.10.23 05:30close11436.001.88191.87632.0823-1620.00353887.75
2292006.10.23 05:35buy11536.001.88231.87632.0823
2302006.10.23 05:45close11536.001.88111.87632.0823-4500.00349387.75
2312006.10.23 13:00sell11635.001.87071.87671.6707
2322006.10.23 15:00close11635.001.87221.87671.6707-5425.00343962.75
2332006.10.23 16:00sell11735.001.87071.87671.6707
2342006.10.23 16:15close11735.001.87251.87671.6707-6475.00337487.75
2352006.10.24 06:00sell11834.001.86921.87521.6692
2362006.10.24 09:00close11834.001.87031.87521.6692-3910.00333577.75
2372006.10.24 09:35sell11934.001.86811.87411.6681
2382006.10.24 09:50close11934.001.87051.87411.6681-8330.00325247.75
2392006.10.24 09:59sell12033.001.86851.87451.6685
2402006.10.24 11:00close12033.001.86981.87451.6685-4455.00320792.75
2412006.10.24 13:05sell12133.001.86951.87551.6695
2422006.10.24 14:05close12133.001.87091.87551.6695-4785.00316007.75
2432006.10.24 14:10sell12232.001.87031.87631.6703
2442006.10.24 14:35close12232.001.87241.87631.6703-6880.00309127.75
2452006.10.24 17:00buy12331.001.87481.86882.0748
2462006.10.24 19:00close12331.001.87441.86882.0748-1395.00307732.75
2472006.10.24 23:00buy12431.001.87311.86712.0731
2482006.10.24 23:05close12431.001.87281.86712.0731-1085.00306647.75
2492006.10.24 23:10buy12531.001.87351.86752.0735
2502006.10.24 23:40close12531.001.87191.86752.0735-5115.00301532.75
2512006.10.25 00:20buy12631.001.87381.86782.0738
2522006.10.25 05:00close12631.001.87401.86782.0738465.00301997.75
2532006.10.25 06:05buy12731.001.87511.86912.0751
2542006.10.25 12:10close12731.001.87631.86912.07513565.00305562.75
2552006.10.25 12:15buy12831.001.87791.87192.0779
2562006.10.25 12:20close12831.001.87711.87192.0779-2635.00302927.75
2572006.10.25 12:40buy12931.001.87771.87172.0777
2582006.10.25 12:45close12931.001.87701.87172.0777-2325.00300602.75
2592006.10.25 14:05buy13031.001.87851.87252.0785
2602006.10.25 14:10close13031.001.87711.87252.0785-4495.00296107.75
2612006.10.25 14:15buy13130.001.87781.87182.0778
2622006.10.25 14:20close13130.001.87541.87182.0778-7350.00288757.75
2632006.10.25 14:40buy13229.001.87791.87192.0779
2642006.10.25 14:45close13229.001.87651.87192.0779-4205.00284552.75
2652006.10.25 15:00buy13329.001.87701.87102.0770
2662006.10.25 16:05close13329.001.87651.87102.0770-1595.00282957.75
2672006.10.25 16:10buy13429.001.87741.87142.0774
2682006.10.25 17:00close13429.001.87671.87142.0774-2175.00280782.75
2692006.10.25 18:05buy13529.001.88021.87422.0802
2702006.10.25 18:20close13529.001.87451.87422.0802-16675.00264107.75
2712006.10.25 18:30buy13627.001.87651.87052.0765
2722006.10.25 18:50close13627.001.87571.87052.0765-2295.00261812.75
2732006.10.25 18:59buy13727.001.87891.87292.0789
2742006.10.25 20:35close13727.001.87691.87292.0789-5535.00256277.75
2752006.10.25 22:00buy13826.001.87811.87212.0781
2762006.10.26 05:00close13826.001.88071.87212.07816357.00262634.75
2772006.10.26 05:15buy13927.001.88131.87532.0813
2782006.10.26 05:20close13927.001.88021.87532.0813-3105.00259529.75
2792006.10.26 06:05buy14026.001.88191.87592.0819
2802006.10.26 06:15close14026.001.88031.87592.0819-4290.00255239.75
2812006.10.26 06:30buy14126.001.88111.87512.0811
2822006.10.26 06:50close14126.001.88001.87512.0811-2990.00252249.75
2832006.10.26 06:59buy14226.001.88221.87622.0822
2842006.10.26 11:05close14226.001.88361.87622.08223510.00255759.75
2852006.10.26 11:10buy14326.001.88441.87842.0844
2862006.10.26 11:20close14326.001.88341.87842.0844-2730.00253029.75
2872006.10.26 11:30buy14426.001.88401.87802.0840
2882006.10.26 21:10close14426.001.89031.87802.084016250.00269279.75
2892006.10.26 21:15buy14527.001.89111.88512.0911
2902006.10.26 21:35close14527.001.88921.88512.0911-5265.00264014.75
2912006.10.26 23:00buy14627.001.89041.88442.0904
2922006.10.26 23:40close14627.001.88881.88442.0904-4455.00259559.75
2932006.10.27 00:45buy14726.001.89171.88572.0917
2942006.10.27 00:50close14726.001.88971.88572.0917-5330.00254229.75
2952006.10.27 01:00buy14826.001.89041.88442.0904
2962006.10.27 03:00close14826.001.89071.88442.0904650.00254879.75
2972006.10.27 04:05buy14926.001.89151.88552.0915
2982006.10.27 05:00close14926.001.89071.88552.0915-2210.00252669.75
2992006.10.27 05:20buy15026.001.89151.88552.0915
3002006.10.27 06:05close15026.001.89021.88552.0915-3510.00249159.75
3012006.10.27 06:10buy15125.001.89101.88502.0910
3022006.10.27 06:15close15125.001.88971.88502.0910-3375.00245784.75
3032006.10.27 06:20buy15225.001.89171.88572.0917
3042006.10.27 06:30close15225.001.89051.88572.0917-3125.00242659.75
3052006.10.27 10:00buy15325.001.88881.88282.0888
3062006.10.27 10:05close15325.001.88811.88282.0888-1875.00240784.75
3072006.10.27 10:10buy15425.001.88861.88262.0886
3082006.10.27 18:05close15425.001.89631.88262.088619125.00259909.75
3092006.10.27 18:10buy15526.001.89751.89152.0975
3102006.10.27 18:15close15526.001.89691.89152.0975-1690.00258219.75
3112006.10.27 18:20buy15626.001.89741.89142.0974
3122006.10.27 18:29close15626.001.89631.89142.0974-2990.00255229.75
3132006.10.27 20:00buy15726.001.89691.89092.0969
3142006.10.30 00:00close15726.001.89621.89092.0969-2041.00253188.75
3152006.10.30 00:59buy15826.001.89761.89162.0976
3162006.10.30 02:00close15826.001.89681.89162.0976-2210.00250978.75
3172006.10.30 02:40buy15926.001.89861.89262.0986
3182006.10.30 04:35close15926.001.89691.89262.0986-4550.00246428.75
3192006.10.30 04:40buy16025.001.89771.89172.0977
3202006.10.30 05:00close16025.001.89731.89172.0977-1125.00245303.75
3212006.10.30 05:05buy16125.001.89761.89162.0976
3222006.10.30 05:10close16125.001.89701.89162.0976-1625.00243678.75
3232006.10.30 06:05buy16225.001.89781.89182.0978
3242006.10.30 06:10close16225.001.89641.89182.0978-3625.00240053.75
3252006.10.30 06:45buy16325.001.89921.89322.0992
3262006.10.30 07:20close16325.001.89621.89322.0992-7625.00232428.75
3272006.10.30 07:35buy16424.001.89661.89062.0966
3282006.10.30 07:40close16424.001.89631.89062.0966-840.00231588.75
3292006.10.30 07:50buy16524.001.89881.89282.0988
3302006.10.30 08:05close16524.001.89691.89282.0988-4680.00226908.75
3312006.10.30 08:15buy16623.001.89831.89232.0983
3322006.10.30 08:20close16623.001.89631.89232.0983-4715.00222193.75
3332006.10.30 08:40buy16723.001.89981.89382.0998
3342006.10.30 15:00close16723.001.90221.89382.09985405.00227598.75
3352006.10.30 16:00buy16823.001.90251.89652.1025
3362006.10.30 16:15close16823.001.90171.89652.1025-1955.00225643.75
3372006.10.30 16:35buy16923.001.90281.89682.1028
3382006.10.30 16:40close16923.001.90161.89682.1028-2875.00222768.75
3392006.10.30 17:00buy17023.001.90261.89662.1026
3402006.10.30 18:00close17023.001.90191.89662.1026-1725.00221043.75
3412006.10.30 20:00buy17123.001.90211.89612.1021
3422006.10.30 21:35close17123.001.90111.89612.1021-2415.00218628.75
3432006.10.31 02:05buy17222.001.90021.89422.1002
3442006.10.31 02:10close17222.001.89941.89422.1002-1870.00216758.75
3452006.10.31 02:15buy17322.001.90101.89502.1010
3462006.10.31 04:00close17322.001.89991.89502.1010-2530.00214228.75
3472006.10.31 06:00buy17422.001.90061.89462.1006
3482006.10.31 07:05close17422.001.89651.89462.1006-9130.00205098.75
3492006.10.31 09:00buy17521.001.90181.89582.1018
3502006.10.31 10:35close17521.001.89671.89582.1018-10815.00194283.75
3512006.10.31 15:10buy17620.001.90761.90162.1076
3522006.10.31 15:15s/l17620.001.90161.90162.1076-12100.00182183.75
3532006.10.31 15:15buy17719.001.90151.89552.1015
3542006.10.31 19:00close17719.001.90711.89552.101510545.00192728.75
3552006.10.31 19:05buy17820.001.90791.90192.1079
3562006.10.31 21:05close17820.001.90721.90192.1079-1500.00191228.75
3572006.10.31 21:10buy17920.001.90781.90182.1078
3582006.10.31 21:50close17920.001.90701.90182.1078-1700.00189528.75
3592006.10.31 22:00buy18019.001.90761.90162.1076
3602006.11.01 01:05close18019.001.90721.90162.1076-921.50188607.25
3612006.11.01 01:10buy18119.001.90821.90222.1082
3622006.11.01 01:15close18119.001.90741.90222.1082-1615.00186992.25
3632006.11.01 01:35buy18219.001.90821.90222.1082
3642006.11.01 01:40close18219.001.90741.90222.1082-1615.00185377.25
3652006.11.01 04:10buy18319.001.90771.90172.1077
3662006.11.01 04:15close18319.001.90721.90172.1077-1045.00184332.25
3672006.11.01 07:05buy18419.001.90751.90152.1075
3682006.11.01 07:10close18419.001.90601.90152.1075-2945.00181387.25
3692006.11.01 08:35buy18519.001.90801.90202.1080
3702006.11.01 10:05close18519.001.90711.90202.1080-1805.00179582.25
3712006.11.01 10:10buy18618.001.90831.90232.1083
3722006.11.01 12:45close18618.001.90751.90232.1083-1530.00178052.25
3732006.11.01 12:50buy18718.001.90891.90292.1089
3742006.11.01 12:59close18718.001.90771.90292.1089-2250.00175802.25
3752006.11.01 14:05buy18818.001.90901.90302.1090
3762006.11.01 14:15close18818.001.90781.90302.1090-2250.00173552.25
3772006.11.01 14:30buy18918.001.90861.90262.1086
3782006.11.01 14:40close18918.001.90761.90262.1086-1890.00171662.25
3792006.11.01 14:50buy19018.001.90861.90262.1086
3802006.11.01 16:00close19018.001.90711.90262.1086-2790.00168872.25
3812006.11.01 17:00buy19117.001.90911.90312.1091
3822006.11.01 21:00close19117.001.90861.90312.1091-935.00167937.25
3832006.11.02 13:05buy19217.001.90981.90382.1098
3842006.11.02 13:20close19217.001.90701.90382.1098-4845.00163092.25
3852006.11.02 13:30buy19317.001.90951.90352.1095
3862006.11.02 14:15close19317.001.90771.90352.1095-3145.00159947.25
3872006.11.02 14:20buy19416.001.90891.90292.1089
3882006.11.02 16:00close19416.001.90721.90292.1089-2800.00157147.25
3892006.11.02 17:00buy19516.001.90881.90282.1088
3902006.11.02 17:15close19516.001.90801.90282.1088-1360.00155787.25
3912006.11.02 18:35buy19616.001.90941.90342.1094
3922006.11.02 18:45close19616.001.90881.90342.1094-1040.00154747.25
3932006.11.02 19:00buy19716.001.90871.90272.1087
3942006.11.02 20:40close19716.001.90781.90272.1087-1520.00153227.25
3952006.11.02 20:45buy19816.001.90901.90302.1090
3962006.11.02 20:50close19816.001.90791.90302.1090-1840.00151387.25
3972006.11.02 22:00buy19916.001.90861.90262.1086
3982006.11.02 22:20close19916.001.90781.90262.1086-1360.00150027.25
3992006.11.02 22:29buy20016.001.90881.90282.1088
4002006.11.02 22:40close20016.001.90791.90282.1088-1520.00148507.25
4012006.11.03 00:05buy20115.001.90831.90232.1083
4022006.11.03 00:15close20115.001.90781.90232.1083-825.00147682.25
4032006.11.03 05:00buy20215.001.90811.90212.1081
4042006.11.03 05:05close20215.001.90781.90212.1081-525.00147157.25
4052006.11.03 05:10buy20315.001.90841.90242.1084
4062006.11.03 06:15close20315.001.90761.90242.1084-1275.00145882.25
4072006.11.03 06:20buy20415.001.90811.90212.1081
4082006.11.03 06:29close20415.001.90771.90212.1081-675.00145207.25
4092006.11.03 06:35buy20515.001.90861.90262.1086
4102006.11.03 07:05close20515.001.90731.90262.1086-2025.00143182.25
4112006.11.03 07:10buy20615.001.90861.90262.1086
4122006.11.03 07:20close20615.001.90681.90262.1086-2775.00140407.25
4132006.11.03 09:00buy20715.001.90921.90322.1092
4142006.11.03 11:00close20715.001.90801.90322.1092-1875.00138532.25
4152006.11.03 12:00buy20814.001.90941.90342.1094
4162006.11.03 13:00close20814.001.90871.90342.1094-1050.00137482.25
4172006.11.06 10:00sell20914.001.89681.90281.6968
4182006.11.06 13:05close20914.001.89781.90281.6968-1470.00136012.25
4192006.11.06 13:10sell21014.001.89571.90171.6957
4202006.11.06 13:15close21014.001.89751.90171.6957-2590.00133422.25
4212006.11.06 13:35sell21114.001.89581.90181.6958
4222006.11.06 13:40close21114.001.89781.90181.6958-2870.00130552.25
4232006.11.06 13:59sell21214.001.89621.90221.6962
4242006.11.06 14:20close21214.001.89741.90221.6962-1750.00128802.25
4252006.11.06 14:35sell21313.001.89601.90201.6960
4262006.11.06 14:45close21313.001.89751.90201.6960-2015.00126787.25
4272006.11.06 14:50sell21413.001.89601.90201.6960
4282006.11.06 14:59close21413.001.89701.90201.6960-1365.00125422.25
4292006.11.06 15:05sell21513.001.89611.90211.6961
4302006.11.06 15:10close21513.001.89741.90211.6961-1755.00123667.25
4312006.11.06 15:15sell21613.001.89601.90201.6960
4322006.11.06 15:20close21613.001.89691.90201.6960-1235.00122432.25
4332006.11.06 15:40sell21713.001.89561.90161.6956
4342006.11.06 16:15close21713.001.89721.90161.6956-2145.00120287.25
4352006.11.06 16:20sell21813.001.89631.90231.6963
4362006.11.06 16:40close21813.001.89751.90231.6963-1625.00118662.25
4372006.11.06 19:05sell21912.001.89621.90221.6962
4382006.11.06 19:15close21912.001.89771.90221.6962-1860.00116802.25
4392006.11.06 19:45sell22012.001.89641.90241.6964
4402006.11.06 19:50close22012.001.89721.90241.6964-1020.00115782.25
4412006.11.06 19:59sell22112.001.89661.90261.6966
4422006.11.06 20:05close22112.001.89761.90261.6966-1260.00114522.25
4432006.11.06 20:10sell22212.001.89661.90261.6966
4442006.11.06 20:20close22212.001.89761.90261.6966-1260.00113262.25
4452006.11.06 20:30sell22312.001.89681.90281.6968
4462006.11.06 20:35close22312.001.89721.90281.6968-540.00112722.25
4472006.11.06 20:50sell22412.001.89681.90281.6968
4482006.11.06 20:59close22412.001.89721.90281.6968-540.00112182.25
4492006.11.07 02:00buy22512.001.90131.89532.1013
4502006.11.07 07:50close22512.001.90331.89532.10132340.00114522.25
4512006.11.07 07:59buy22612.001.90401.89802.1040
4522006.11.07 08:15close22612.001.90351.89802.1040-660.00113862.25
4532006.11.07 08:20buy22712.001.90471.89872.1047
4542006.11.07 09:00close22712.001.90381.89872.1047-1140.00112722.25
4552006.11.07 09:10buy22812.001.90481.89882.1048
4562006.11.07 09:15close22812.001.90331.89882.1048-1860.00110862.25
4572006.11.07 09:29buy22912.001.90471.89872.1047
4582006.11.07 11:00close22912.001.90381.89872.1047-1140.00109722.25
4592006.11.07 12:00buy23011.001.90451.89852.1045
4602006.11.07 12:15close23011.001.90391.89852.1045-715.00109007.25
4612006.11.07 12:29buy23111.001.90441.89842.1044
4622006.11.07 12:30close23111.001.90411.89842.1044-385.00108622.25
4632006.11.07 12:35buy23211.001.90461.89862.1046
4642006.11.07 12:40close23211.001.90381.89862.1046-935.00107687.25
4652006.11.07 12:59buy23311.001.90481.89882.1048
4662006.11.07 16:05close23311.001.90771.89882.10483135.00110822.25
4672006.11.07 16:15buy23412.001.90941.90342.1094
4682006.11.07 18:00close23412.001.90881.90342.1094-780.00110042.25
4692006.11.07 18:40buy23512.001.90981.90382.1098
4702006.11.07 18:45close23512.001.90841.90382.1098-1740.00108302.25
4712006.11.07 19:00buy23611.001.90941.90342.1094
4722006.11.07 19:10close23611.001.90771.90342.1094-1925.00106377.25
4732006.11.07 22:50buy23711.001.90761.90162.1076
4742006.11.07 23:05close23711.001.90501.90162.1076-2915.00103462.25
4752006.11.07 23:20buy23811.001.90741.90142.1074
4762006.11.07 23:29close23811.001.90541.90142.1074-2255.00101207.25
4772006.11.08 00:15buy23911.001.90701.90102.1070
4782006.11.08 00:20close23911.001.90551.90102.1070-1705.0099502.25
4792006.11.08 01:05buy24010.001.90661.90062.1066
4802006.11.08 01:15close24010.001.90561.90062.1066-1050.0098452.25
4812006.11.08 01:29buy24110.001.90651.90052.1065
4822006.11.08 01:30close24110.001.90621.90052.1065-350.0098102.25
4832006.11.08 01:45buy24210.001.90651.90052.1065
4842006.11.08 01:50close24210.001.90621.90052.1065-350.0097752.25
4852006.11.08 04:00buy24310.001.90631.90032.1063
4862006.11.08 06:05close24310.001.90591.90032.1063-450.0097302.25
4872006.11.08 06:15buy24410.001.90671.90072.1067
4882006.11.08 06:35close24410.001.90561.90072.1067-1150.0096152.25
4892006.11.08 06:40buy24510.001.90671.90072.1067
4902006.11.08 06:50close24510.001.90581.90072.1067-950.0095202.25
4912006.11.08 07:00buy24610.001.90641.90042.1064
4922006.11.08 07:10close24610.001.90531.90042.1064-1150.0094052.25
4932006.11.08 08:00buy24710.001.90631.90032.1063
4942006.11.08 08:20close24710.001.90511.90032.1063-1250.0092802.25
4952006.11.08 08:35buy24810.001.90851.90252.1085
4962006.11.08 10:00close24810.001.90701.90252.1085-1550.0091252.25
4972006.11.08 10:15buy24910.001.90791.90192.1079
4982006.11.08 12:40close24910.001.90551.90192.1079-2450.0088802.25
4992006.11.09 09:00buy2509.001.90751.90152.1075
5002006.11.09 10:00close2509.001.90621.90152.1075-1215.0087587.25
5012006.11.09 10:40buy2519.001.90751.90152.1075
5022006.11.09 10:45close2519.001.90631.90152.1075-1125.0086462.25
5032006.11.09 10:59buy2529.001.90721.90122.1072
5042006.11.09 12:05close2529.001.90291.90122.1072-3915.0082547.25
5052006.11.09 14:00sell2539.001.89851.90451.6985
5062006.11.09 15:05close2539.001.90361.90451.6985-4635.0077912.25
5072006.11.09 15:15sell2548.001.89951.90551.6995
5082006.11.09 16:20s/l2548.001.90551.90551.6995-4840.0073072.25
5092006.11.09 19:00buy2558.001.90661.90062.1066
5102006.11.09 20:00close2558.001.90531.90062.1066-1080.0071992.25
5112006.11.09 22:00buy2568.001.90591.89992.1059
5122006.11.10 05:15close2568.001.90871.89992.10592172.0074164.25
5132006.11.10 06:05buy2578.001.90971.90372.1097
5142006.11.10 06:10close2578.001.90821.90372.1097-1240.0072924.25
5152006.11.10 07:05buy2588.001.91091.90492.1109
5162006.11.10 07:20close2588.001.90841.90492.1109-2040.0070884.25
5172006.11.10 07:30buy2598.001.91061.90462.1106
5182006.11.10 07:45close2598.001.90731.90462.1106-2680.0068204.25
5192006.11.10 07:50buy2607.001.90991.90392.1099
5202006.11.10 07:59close2607.001.90851.90392.1099-1015.0067189.25
5212006.11.10 08:05buy2617.001.91041.90442.1104
5222006.11.10 08:10close2617.001.90801.90442.1104-1715.0065474.25
5232006.11.10 08:15buy2627.001.90971.90372.1097
5242006.11.10 12:00close2627.001.91551.90372.10974025.0069499.25
5252006.11.10 14:05buy2637.001.91551.90952.1155
5262006.11.10 14:10close2637.001.91391.90952.1155-1155.0068344.25
5272006.11.10 14:50buy2647.001.91581.90982.1158
5282006.11.10 14:59close2647.001.91511.90982.1158-525.0067819.25
5292006.11.10 15:00buy2657.001.91531.90932.1153
5302006.11.10 15:05close2657.001.91261.90932.1153-1925.0065894.25
5312006.11.10 19:00buy2667.001.91301.90702.1130
5322006.11.10 19:05close2667.001.91191.90702.1130-805.0065089.25
5332006.11.12 23:00buy2677.001.91231.90632.1123
5342006.11.12 23:20close2677.001.91131.90632.1123-735.0064354.25
5352006.11.12 23:29buy2687.001.91161.90562.1116
5362006.11.13 00:00close2687.001.91141.90562.1116-199.5064154.75
5372006.11.13 00:05buy2697.001.91261.90662.1126
5382006.11.13 00:15close2697.001.91131.90662.1126-945.0063209.75
5392006.11.13 00:20buy2707.001.91331.90732.1133
5402006.11.13 05:05close2707.001.91391.90732.1133385.0063594.75
5412006.11.13 05:10buy2717.001.91421.90822.1142
5422006.11.13 06:00close2717.001.91401.90822.1142-175.0063419.75
5432006.11.13 15:00sell2727.001.90211.90811.7021
5442006.11.13 16:00close2727.001.90351.90811.7021-1015.0062404.75
5452006.11.13 16:10sell2737.001.90241.90841.7024
5462006.11.13 20:00close2737.001.90141.90841.7024665.0063069.75
5472006.11.13 20:15sell2747.001.90061.90661.7006
5482006.11.13 20:20close2747.001.90161.90661.7006-735.0062334.75
5492006.11.13 21:05sell2757.001.90071.90671.7007
5502006.11.13 21:20close2757.001.90141.90671.7007-525.0061809.75
5512006.11.13 21:35sell2767.001.90071.90671.7007
5522006.11.13 21:45close2767.001.90161.90671.7007-665.0061144.75
5532006.11.13 21:50sell2777.001.90071.90671.7007
5542006.11.13 21:59close2777.001.90121.90671.7007-385.0060759.75
5552006.11.13 22:15sell2787.001.90071.90671.7007
5562006.11.13 22:20close2787.001.90171.90671.7007-735.0060024.75
5572006.11.14 01:00sell2797.001.90261.90861.7026
5582006.11.14 02:05close2797.001.90391.90861.7026-945.0059079.75
5592006.11.14 08:00sell2806.001.90311.90911.7031
5602006.11.14 08:40close2806.001.90511.90911.7031-1230.0057849.75
5612006.11.14 08:45sell2816.001.90211.90811.7021
5622006.11.14 09:00close2816.001.90371.90811.7021-990.0056859.75
5632006.11.14 09:35sell2826.001.89801.90401.6980
5642006.11.14 13:40close2826.001.90301.90401.6980-3030.0053829.75
5652006.11.14 15:00sell2836.001.89891.90491.6989
5662006.11.14 18:10close2836.001.89621.90491.69891590.0055419.75
5672006.11.14 18:15sell2846.001.89571.90171.6957
5682006.11.14 18:20close2846.001.89641.90171.6957-450.0054969.75
5692006.11.14 21:00sell2856.001.89651.90251.6965
5702006.11.14 23:05close2856.001.89651.90251.6965-30.0054939.75
5712006.11.14 23:10sell2866.001.89561.90161.6956
5722006.11.15 00:45close2866.001.89651.90161.6956-557.1054382.65
5732006.11.15 00:50sell2876.001.89591.90191.6959
5742006.11.15 01:00close2876.001.89601.90191.6959-90.0054292.65
5752006.11.15 02:00sell2886.001.89591.90191.6959
5762006.11.15 02:05close2886.001.89631.90191.6959-270.0054022.65
5772006.11.15 02:10sell2896.001.89591.90191.6959
5782006.11.15 02:15close2896.001.89631.90191.6959-270.0053752.65
5792006.11.15 02:35sell2906.001.89531.90131.6953
5802006.11.15 02:45close2906.001.89651.90131.6953-750.0053002.65
5812006.11.15 02:50sell2916.001.89581.90181.6958
5822006.11.15 05:05close2916.001.89591.90181.6958-90.0052912.65
5832006.11.15 05:10sell2926.001.89541.90141.6954
5842006.11.15 05:15close2926.001.89601.90141.6954-390.0052522.65
5852006.11.15 05:20sell2936.001.89521.90121.6952
5862006.11.15 07:10close2936.001.89641.90121.6952-750.0051772.65
5872006.11.15 07:20sell2946.001.89321.89921.6932
5882006.11.15 07:30close2946.001.89621.89921.6932-1830.0049942.65
5892006.11.15 07:45sell2955.001.89401.90001.6940
5902006.11.15 08:00close2955.001.89481.90001.6940-425.0049517.65
5912006.11.15 09:40sell2965.001.88981.89581.6898
5922006.11.15 15:05close2965.001.88701.89581.68981375.0050892.65
5932006.11.15 15:20sell2976.001.88491.89091.6849
5942006.11.15 15:29close2976.001.88771.89091.6849-1710.0049182.65
5952006.11.15 19:00sell2985.001.88811.89411.6881
5962006.11.15 19:15close2985.001.89101.89411.6881-1475.0047707.65
5972006.11.15 19:20sell2995.001.88681.89281.6868
5982006.11.15 19:29close2995.001.88861.89281.6868-925.0046782.65
5992006.11.15 22:05sell3005.001.88861.89461.6886
6002006.11.15 22:10close3005.001.88971.89461.6886-575.0046207.65
6012006.11.16 00:00sell3015.001.88901.89501.6890
6022006.11.16 01:30close3015.001.89001.89501.6890-525.0045682.65
6032006.11.16 03:35sell3025.001.88881.89481.6888
6042006.11.16 03:45close3025.001.89001.89481.6888-625.0045057.65
6052006.11.16 04:00sell3035.001.88951.89551.6895
6062006.11.16 07:00close3035.001.88901.89551.6895225.0045282.65
6072006.11.16 07:20sell3045.001.88801.89401.6880
6082006.11.16 07:35close3045.001.88901.89401.6880-525.0044757.65
6092006.11.16 07:45sell3055.001.88711.89311.6871
6102006.11.16 09:35close3055.001.89061.89311.6871-1775.0042982.65
6112006.11.16 09:45sell3065.001.88661.89261.6866
6122006.11.16 09:59close3065.001.88901.89261.6866-1225.0041757.65
6132006.11.16 14:15sell3075.001.88711.89311.6871
6142006.11.16 14:20close3075.001.89091.89311.6871-1925.0039832.65
6152006.11.16 15:05sell3084.001.88811.89411.6881
6162006.11.16 15:15close3084.001.89051.89411.6881-980.0038852.65
6172006.11.16 15:35sell3094.001.88851.89451.6885
6182006.11.16 15:40close3094.001.89041.89451.6885-780.0038072.65
6192006.11.16 22:00sell3104.001.88821.89421.6882
6202006.11.16 23:00close3104.001.88881.89421.6882-260.0037812.65
6212006.11.17 00:00sell3114.001.88801.89401.6880
6222006.11.17 01:00close3114.001.88851.89401.6880-220.0037592.65
6232006.11.17 01:35sell3124.001.88711.89311.6871
6242006.11.17 04:00close3124.001.88781.89311.6871-300.0037292.65
6252006.11.17 04:05sell3134.001.88611.89211.6861
6262006.11.17 07:00close3134.001.88741.89211.6861-540.0036752.65
6272006.11.17 08:00sell3144.001.88521.89121.6852
6282006.11.17 09:00close3144.001.88631.89121.6852-460.0036292.65
6292006.11.17 09:05sell3154.001.88591.89191.6859
6302006.11.17 09:10close3154.001.88641.89191.6859-220.0036072.65
6312006.11.17 09:15sell3164.001.88451.89051.6845
6322006.11.17 10:10close3164.001.88711.89051.6845-1060.0035012.65
6332006.11.17 10:20sell3174.001.88511.89111.6851
6342006.11.17 10:30close3174.001.88691.89111.6851-740.0034272.65
6352006.11.17 10:45sell3184.001.88541.89141.6854
6362006.11.17 10:59close3184.001.88581.89141.6854-180.0034092.65
6372006.11.17 11:00sell3194.001.88561.89161.6856
6382006.11.17 11:05close3194.001.88691.89161.6856-540.0033552.65
6392006.11.17 11:10sell3204.001.88461.89061.6846
6402006.11.17 11:20close3204.001.88691.89061.6846-940.0032612.65
6412006.11.17 11:29sell3214.001.88551.89151.6855
6422006.11.17 12:35close3214.001.88671.89151.6855-500.0032112.65
6432006.11.17 12:40sell3224.001.88571.89171.6857
6442006.11.17 13:00close3224.001.88591.89171.6857-100.0032012.65
6452006.11.17 13:05sell3234.001.88531.89131.6853
6462006.11.17 13:20close3234.001.88661.89131.6853-540.0031472.65
6472006.11.17 13:40sell3244.001.88541.89141.6854
6482006.11.17 13:45close3244.001.88731.89141.6854-780.0030692.65
6492006.11.20 10:00buy3254.001.89801.89202.0980
6502006.11.20 11:05close3254.001.89551.89202.0980-1020.0029672.65
6512006.11.20 11:15buy3263.001.89681.89082.0968
6522006.11.20 11:30close3263.001.89631.89082.0968-165.0029507.65
6532006.11.20 14:00buy3273.001.89751.89152.0975
6542006.11.20 16:00close3273.001.89711.89152.0975-135.0029372.65
6552006.11.20 18:00buy3283.001.89741.89142.0974
6562006.11.20 18:15close3283.001.89581.89142.0974-495.0028877.65
6572006.11.20 20:00buy3293.001.89671.89072.0967
6582006.11.20 21:05close3293.001.89631.89072.0967-135.0028742.65
6592006.11.20 21:15buy3303.001.89681.89082.0968
6602006.11.20 21:30close3303.001.89631.89082.0968-165.0028577.65
6612006.11.20 21:40buy3313.001.89751.89152.0975
6622006.11.20 23:05close3313.001.89671.89152.0975-255.0028322.65
6632006.11.20 23:15buy3323.001.89761.89162.0976
6642006.11.20 23:35close3323.001.89661.89162.0976-315.0028007.65
6652006.11.20 23:40buy3333.001.89751.89152.0975
6662006.11.20 23:59close3333.001.89701.89152.0975-165.0027842.65
6672006.11.21 00:00buy3343.001.89731.89132.0973
6682006.11.21 02:05close3343.001.89751.89132.097345.0027887.65
6692006.11.21 02:20buy3353.001.89821.89222.0982
6702006.11.21 02:29close3353.001.89751.89222.0982-225.0027662.65
6712006.11.21 04:05buy3363.001.89801.89202.0980
6722006.11.21 04:15close3363.001.89761.89202.0980-135.0027527.65
6732006.11.21 06:00buy3373.001.89801.89202.0980
6742006.11.21 07:00close3373.001.89711.89202.0980-285.0027242.65
6752006.11.21 07:35buy3383.001.89831.89232.0983
6762006.11.21 07:45close3383.001.89691.89232.0983-435.0026807.65
6772006.11.21 07:59buy3393.001.89781.89182.0978
6782006.11.21 11:35close3393.001.89671.89182.0978-345.0026462.65
6792006.11.21 11:40buy3403.001.89971.89372.0997
6802006.11.21 11:50close3403.001.89671.89372.0997-915.0025547.65
6812006.11.21 12:20buy3413.001.89941.89342.0994
6822006.11.21 12:29close3413.001.89881.89342.0994-195.0025352.65
6832006.11.21 12:45buy3423.001.89921.89322.0992
6842006.11.21 12:50close3423.001.89801.89322.0992-375.0024977.65
6852006.11.21 13:00buy3433.001.89891.89292.0989
6862006.11.21 14:05close3433.001.89711.89292.0989-555.0024422.65
6872006.11.21 15:35buy3443.001.89961.89362.0996
6882006.11.21 15:45close3443.001.89831.89362.0996-405.0024017.65
6892006.11.21 15:50buy3453.001.89871.89272.0987
6902006.11.21 17:00close3453.001.89831.89272.0987-135.0023882.65
6912006.11.21 19:00buy3463.001.89871.89272.0987
6922006.11.21 21:35close3463.001.89841.89272.0987-105.0023777.65
6932006.11.21 21:40buy3473.001.89941.89342.0994
6942006.11.21 21:45close3473.001.89841.89342.0994-315.0023462.65
6952006.11.21 21:50buy3483.001.89941.89342.0994
6962006.11.21 21:59close3483.001.89881.89342.0994-195.0023267.65
6972006.11.21 22:40buy3493.001.90021.89422.1002
6982006.11.21 22:45close3493.001.89881.89422.1002-435.0022832.65
6992006.11.21 23:00buy3503.001.89991.89392.0999
7002006.11.21 23:10close3503.001.89871.89392.0999-375.0022457.65
7012006.11.22 00:40buy3513.001.90011.89412.1001
7022006.11.22 00:45close3513.001.89921.89412.1001-285.0022172.65
7032006.11.22 00:50buy3523.001.89961.89362.0996
7042006.11.22 06:10close3523.001.90221.89362.0996765.0022937.65
7052006.11.22 06:15buy3533.001.90301.89702.1030
7062006.11.22 06:35close3533.001.90191.89702.1030-345.0022592.65
7072006.11.22 06:40buy3543.001.90291.89692.1029
7082006.11.22 06:45close3543.001.90231.89692.1029-195.0022397.65
7092006.11.22 06:50buy3553.001.90261.89662.1026
7102006.11.22 06:59close3553.001.90211.89662.1026-165.0022232.65
7112006.11.22 07:05buy3563.001.90291.89692.1029
7122006.11.22 07:10close3563.001.90201.89692.1029-285.0021947.65
7132006.11.22 07:35buy3573.001.90461.89862.1046
7142006.11.22 21:00close3573.001.91421.89862.10462865.0024812.65
7152006.11.22 21:10buy3583.001.91521.90922.1152
7162006.11.22 23:05close3583.001.91361.90922.1152-495.0024317.65
7172006.11.23 01:05buy3593.001.91451.90852.1145
7182006.11.23 01:20close3593.001.91391.90852.1145-195.0024122.65
7192006.11.23 02:00buy3603.001.91441.90842.1144
7202006.11.23 02:10close3603.001.91361.90842.1144-255.0023867.65
7212006.11.23 05:00buy3613.001.91471.90872.1147
7222006.11.23 07:05close3613.001.91321.90872.1147-465.0023402.65
7232006.11.23 08:05buy3623.001.91521.90922.1152
7242006.11.23 08:20close3623.001.91351.90922.1152-525.0022877.65
7252006.11.23 08:30buy3633.001.91461.90862.1146
7262006.11.23 10:05close3633.001.91361.90862.1146-315.0022562.65
7272006.11.23 10:20buy3643.001.91581.90982.1158
7282006.11.23 10:40close3643.001.91301.90982.1158-855.0021707.65
7292006.11.23 10:45buy3653.001.91521.90922.1152
7302006.11.23 10:50close3653.001.91401.90922.1152-375.0021332.65
7312006.11.23 12:05buy3663.001.91501.90902.1150
7322006.11.23 12:10close3663.001.91431.90902.1150-225.0021107.65
7332006.11.23 12:40buy3673.001.91521.90922.1152
7342006.11.23 12:45close3673.001.91421.90922.1152-315.0020792.65
7352006.11.23 13:00buy3683.001.91491.90892.1149
7362006.11.23 16:00close3683.001.91501.90892.114915.0020807.65
7372006.11.23 16:20buy3693.001.91601.91002.1160
7382006.11.23 16:29close3693.001.91571.91002.1160-105.0020702.65
7392006.11.23 16:45buy3703.001.91651.91052.1165
7402006.11.23 16:50close3703.001.91491.91052.1165-495.0020207.65
7412006.11.23 16:59buy3713.001.91561.90962.1156
7422006.11.23 19:00close3713.001.91541.90962.1156-75.0020132.65
7432006.11.23 19:40buy3723.001.91651.91052.1165
7442006.11.23 19:45close3723.001.91501.91052.1165-465.0019667.65
7452006.11.23 22:00buy3732.001.91561.90962.1156
7462006.11.23 22:40close3732.001.91481.90962.1156-170.0019497.65
7472006.11.23 22:50buy3742.001.91631.91032.1163
7482006.11.23 23:05close3742.001.91521.91032.1163-230.0019267.65
7492006.11.23 23:20buy3752.001.91631.91032.1163
7502006.11.24 01:00close3752.001.91511.91032.1163-257.0019010.65
7512006.11.24 02:00buy3762.001.91571.90972.1157
7522006.11.24 05:00close3762.001.91571.90972.1157-10.0019000.65
7532006.11.24 06:05buy3772.001.91621.91022.1162
7542006.11.24 06:20close3772.001.91541.91022.1162-170.0018830.65
7552006.11.24 06:29buy3782.001.91621.91022.1162
7562006.11.24 13:05close3782.001.93101.91022.11622950.0021780.65
7572006.11.24 13:20buy3793.001.93261.92662.1326
7582006.11.24 14:15close3793.001.93121.92662.1326-435.0021345.65
7592006.11.24 14:35buy3803.001.93341.92742.1334
7602006.11.24 14:40close3803.001.93131.92742.1334-645.0020700.65
7612006.11.24 14:50buy3813.001.93211.92612.1321
7622006.11.24 15:00close3813.001.93181.92612.1321-105.0020595.65
7632006.11.24 15:15buy3823.001.93361.92762.1336
7642006.11.24 15:20close3823.001.93111.92762.1336-765.0019830.65
7652006.11.24 15:30buy3832.001.93261.92662.1326
7662006.11.24 15:35close3832.001.93191.92662.1326-150.0019680.65
7672006.11.24 15:40buy3842.001.93311.92712.1331
7682006.11.24 15:45close3842.001.93111.92712.1331-410.0019270.65
7692006.11.24 17:10buy3852.001.93281.92682.1328
7702006.11.24 17:15close3852.001.93161.92682.1328-250.0019020.65
7712006.11.24 17:30buy3862.001.93271.92672.1327
7722006.11.24 17:40close3862.001.93181.92672.1327-190.0018830.65
7732006.11.24 17:59buy3872.001.93211.92612.1321
7742006.11.24 18:10close3872.001.93151.92612.1321-130.0018700.65
7752006.11.24 18:20buy3882.001.93231.92632.1323
7762006.11.24 18:35close3882.001.93121.92632.1323-230.0018470.65
7772006.11.24 18:45buy3892.001.93221.92622.1322
7782006.11.24 18:50close3892.001.93151.92622.1322-150.0018320.65
7792006.11.24 19:10buy3902.001.93301.92702.1330
7802006.11.24 20:05close3902.001.93121.92702.1330-370.0017950.65
7812006.11.24 20:20buy3912.001.93251.92652.1325
7822006.11.24 20:30close3912.001.93151.92652.1325-210.0017740.65
7832006.11.26 23:00buy3922.001.94031.93432.1403
7842006.11.27 04:20close3922.001.93871.93432.1403-337.0017403.65
7852006.11.27 04:30buy3932.001.93911.93312.1391
7862006.11.27 04:35close3932.001.93821.93312.1391-190.0017213.65
7872006.11.27 07:00buy3942.001.93761.93162.1376
7882006.11.27 07:10close3942.001.93511.93162.1376-510.0016703.65
7892006.11.27 07:45buy3952.001.93901.93302.1390
7902006.11.27 07:59close3952.001.93661.93302.1390-490.0016213.65
7912006.11.27 08:10buy3962.001.93961.93362.1396
7922006.11.27 08:30close3962.001.93501.93362.1396-930.0015283.65
7932006.11.27 10:00buy3972.001.93911.93312.1391
7942006.11.27 11:00close3972.001.93661.93312.1391-510.0014773.65
7952006.11.27 11:10buy3982.001.93731.93132.1373
7962006.11.27 12:10close3982.001.93551.93132.1373-370.0014403.65
7972006.11.27 14:05buy3992.001.93691.93092.1369
7982006.11.27 14:10close3992.001.93551.93092.1369-290.0014113.65
7992006.11.27 15:00buy4002.001.93641.93042.1364
8002006.11.27 17:05close4002.001.93581.93042.1364-130.0013983.65
8012006.11.27 18:05buy4012.001.93751.93152.1375
8022006.11.27 18:20close4012.001.93601.93152.1375-310.0013673.65
8032006.11.27 18:29buy4022.001.93731.93132.1373
8042006.11.27 20:05close4022.001.93681.93132.1373-110.0013563.65
8052006.11.27 20:10buy4032.001.93761.93162.1376
8062006.11.27 23:00close4032.001.93731.93162.1376-70.0013493.65
8072006.11.27 23:30buy4042.001.93801.93202.1380
8082006.11.28 04:40close4042.001.93821.93202.138023.0013516.65
8092006.11.28 04:45buy4052.001.93951.93352.1395
8102006.11.28 04:59close4052.001.93831.93352.1395-250.0013266.65
8112006.11.28 07:05buy4062.001.94021.93422.1402
8122006.11.28 11:00close4062.001.94341.93422.1402630.0013896.65
8132006.11.28 11:10buy4072.001.94441.93842.1444
8142006.11.28 11:50close4072.001.94261.93842.1444-370.0013526.65
8152006.11.28 11:59buy4082.001.94341.93742.1434
8162006.11.28 12:00close4082.001.94321.93742.1434-50.0013476.65
8172006.11.28 12:05buy4092.001.94441.93842.1444
8182006.11.28 12:15close4092.001.94281.93842.1444-330.0013146.65
8192006.11.28 12:35buy4102.001.94441.93842.1444
8202006.11.28 12:40close4102.001.94321.93842.1444-250.0012896.65
8212006.11.28 12:59buy4112.001.94391.93792.1439
8222006.11.28 16:00close4112.001.94731.93792.1439670.0013566.65
8232006.11.28 17:00buy4122.001.94801.94202.1480
8242006.11.28 17:45close4122.001.94611.94202.1480-390.0013176.65
8252006.11.28 17:50buy4132.001.94811.94212.1481
8262006.11.28 17:59close4132.001.94701.94212.1481-230.0012946.65
8272006.11.28 18:05buy4142.001.95091.94492.1509
8282006.11.28 23:00close4142.001.95141.94492.150990.0013036.65
8292006.11.28 23:35buy4152.001.95421.94822.1542
8302006.11.29 02:00close4152.001.95251.94822.1542-357.0012679.65
8312006.11.29 02:10buy4162.001.95311.94712.1531
8322006.11.29 02:20close4162.001.95251.94712.1531-130.0012549.65
8332006.11.29 02:29buy4172.001.95301.94702.1530
8342006.11.29 02:40close4172.001.95251.94702.1530-110.0012439.65
8352006.11.29 06:00buy4182.001.95211.94612.1521
8362006.11.29 07:05close4182.001.95141.94612.1521-150.0012289.65
8372006.11.29 07:20buy4192.001.95321.94722.1532
8382006.11.29 07:35close4192.001.94961.94722.1532-730.0011559.65
8392006.11.29 11:05buy4202.001.95111.94512.1511
8402006.11.29 12:05close4202.001.94831.94512.1511-570.0010989.65
8412006.11.29 12:20buy4212.001.95021.94422.1502
8422006.11.29 14:00close4212.001.94881.94422.1502-290.0010699.65
8432006.11.29 14:15buy4222.001.95241.94642.1524
8442006.11.29 15:15close4222.001.94871.94642.1524-750.009949.65
8452006.11.29 15:20buy4231.001.95411.94812.1541
8462006.11.29 16:00close4231.001.94951.94812.1541-465.009484.65
8472006.11.30 07:10buy4241.001.95651.95052.1565
8482006.11.30 11:00close4241.001.95411.95052.1565-245.009239.65
8492006.11.30 11:15buy4251.001.95671.95072.1567
8502006.11.30 14:05close4251.001.95591.95072.1567-85.009154.65
8512006.11.30 14:10buy4261.001.95731.95132.1573
8522006.11.30 19:10close4261.001.96641.95132.1573905.0010059.65
8532006.11.30 23:45buy4272.001.96671.96072.1667
8542006.11.30 23:50close4272.001.96481.96072.1667-390.009669.65
8552006.11.30 23:59buy4281.001.96641.96042.1664
8562006.12.01 04:05close4281.001.96691.96042.166441.509711.15
8572006.12.01 04:15buy4291.001.96811.96212.1681
8582006.12.01 04:29close4291.001.96691.96212.1681-125.009586.15
8592006.12.01 04:30buy4301.001.96731.96132.1673
8602006.12.01 04:45close4301.001.96661.96132.1673-75.009511.15
8612006.12.01 05:05buy4311.001.96841.96242.1684
8622006.12.01 05:10close4311.001.96671.96242.1684-175.009336.15
8632006.12.01 06:05buy4321.001.97411.96812.1741
8642006.12.01 06:10s/l4321.001.96811.96812.1741-605.008731.15
8652006.12.01 06:10buy4331.001.96811.96212.1681
8662006.12.01 08:35close4331.001.96841.96212.168125.008756.15
8672006.12.01 11:10buy4341.001.96901.96302.1690
8682006.12.01 11:15close4341.001.96551.96302.1690-355.008401.15
8692006.12.01 12:00buy4351.001.96831.96232.1683
8702006.12.04 00:10close4351.001.98041.96232.16831201.509602.65
8712006.12.04 00:20buy4361.001.98201.97602.1820
8722006.12.04 00:35close4361.001.98081.97602.1820-125.009477.65
8732006.12.04 00:45buy4371.001.98191.97592.1819
8742006.12.04 00:59close4371.001.98101.97592.1819-95.009382.65
8752006.12.04 05:40buy4381.001.98181.97582.1818
8762006.12.04 07:00close4381.001.97871.97582.1818-315.009067.65
8772006.12.04 09:00buy4391.001.97981.97382.1798
8782006.12.04 09:20close4391.001.97611.97382.1798-375.008692.65
8792006.12.04 09:35buy4401.001.97831.97232.1783
8802006.12.04 09:45close4401.001.97561.97232.1783-275.008417.65
8812006.12.04 09:50buy4411.001.97841.97242.1784
8822006.12.04 09:59close4411.001.97581.97242.1784-265.008152.65
8832006.12.04 11:00buy4421.001.97891.97292.1789
8842006.12.04 12:05close4421.001.97801.97292.1789-95.008057.65
8852006.12.04 12:10buy4431.001.97901.97302.1790
8862006.12.04 12:35close4431.001.97641.97302.1790-265.007792.65
8872006.12.04 12:45buy4441.001.97901.97302.1790
8882006.12.04 12:50close4441.001.97711.97302.1790-195.007597.65
8892006.12.04 15:05buy4451.001.97741.97142.1774
8902006.12.04 15:15close4451.001.97561.97142.1774-185.007412.65
8912006.12.04 15:35buy4461.001.97681.97082.1768
8922006.12.04 15:45close4461.001.97511.97082.1768-175.007237.65
8932006.12.04 15:50buy4471.001.97941.97342.1794
8942006.12.04 19:00close4471.001.97811.97342.1794-135.007102.65
8952006.12.04 19:35buy4481.001.97981.97382.1798
8962006.12.05 00:00close4481.001.98061.97382.179871.507174.15
8972006.12.07 08:20buy4491.001.97141.96542.1714
8982006.12.07 09:05close4491.001.96861.96542.1714-285.006889.15
8992006.12.07 09:10buy4501.001.96991.96392.1699
9002006.12.07 09:15close4501.001.96851.96392.1699-145.006744.15
9012006.12.07 09:20buy4511.001.96941.96342.1694
9022006.12.07 09:29close4511.001.96871.96342.1694-75.006669.15
9032006.12.07 09:35buy4521.001.97001.96402.1700
9042006.12.07 09:40close4521.001.96851.96402.1700-155.006514.15
9052006.12.07 09:45buy4531.001.96941.96342.1694
9062006.12.07 09:50close4531.001.96881.96342.1694-65.006449.15
9072006.12.07 09:59buy4541.001.96941.96342.1694
9082006.12.07 10:00close4541.001.96911.96342.1694-35.006414.15
9092006.12.08 11:00sell4551.001.95911.96511.7591
9102006.12.08 13:05close4551.001.95991.96511.7591-85.006329.15
9112006.12.08 13:10sell4561.001.95661.96261.7566
9122006.12.08 13:45s/l4561.001.96261.96261.7566-605.005724.15
9132006.12.08 16:10buy4571.001.96871.96272.1687
9142006.12.08 16:20close4571.001.96521.96272.1687-355.005369.15
9152006.12.08 16:40buy4581.001.96691.96092.1669
9162006.12.08 16:45s/l4581.001.96091.96092.1669-605.004764.15
9172006.12.08 17:00sell4591.001.95591.96191.7559
9182006.12.11 04:00close4591.001.95001.96191.7559587.155351.30
9192006.12.11 07:00sell4601.001.94961.95561.7496
9202006.12.11 07:20close4601.001.95271.95561.7496-315.005036.30
9212006.12.11 09:35sell4611.001.95051.95651.7505
9222006.12.11 09:45close4611.001.95381.95651.7505-335.004701.30
9232006.12.11 09:50sell4621.001.95131.95731.7513
9242006.12.11 13:35close4621.001.95101.95731.751325.004726.30
9252006.12.11 13:40sell4631.001.94931.95531.7493
9262006.12.11 13:59close4631.001.95091.95531.7493-165.004561.30
9272006.12.11 20:00buy4641.001.95861.95262.1586
9282006.12.11 21:00close4641.001.95661.95262.1586-205.004356.30
9292006.12.11 23:00buy4651.001.95901.95302.1590
9302006.12.12 06:00close4651.001.96121.95302.1590211.504567.80
9312006.12.12 06:10buy4661.001.96241.95642.1624
9322006.12.12 07:40close4661.001.95851.95642.1624-395.004172.80
9332006.12.12 09:35buy4671.001.96491.95892.1649
9342006.12.12 11:00close4671.001.96101.95892.1649-395.003777.80
9352006.12.12 11:15buy4681.001.96231.95632.1623
9362006.12.12 11:35close4681.001.96101.95632.1623-135.003642.80
9372006.12.12 11:40buy4691.001.96201.95602.1620
9382006.12.12 11:50close4691.001.96101.95602.1620-105.003537.80
9392006.12.12 11:59buy4701.001.96201.95602.1620
9402006.12.12 13:35close4701.001.95941.95602.1620-265.003272.80
9412006.12.12 13:45buy4711.001.96281.95682.1628
9422006.12.12 14:00close4711.001.96161.95682.1628-125.003147.80
9432006.12.12 14:10buy4721.001.96381.95782.1638
9442006.12.12 17:05close4721.001.96471.95782.163885.003232.80
9452006.12.12 18:05buy4731.001.96621.96022.1662
9462006.12.12 18:20close4731.001.96471.96022.1662-155.003077.80
9472006.12.12 18:29buy4741.001.96621.96022.1662
9482006.12.12 19:10close4741.001.96341.96022.1662-285.002792.80
9492006.12.12 19:20buy4751.001.96991.96392.1699
9502006.12.13 01:00close4751.001.97021.96392.169921.502814.30
9512006.12.13 01:15buy4761.001.97101.96502.1710
9522006.12.13 01:29close4761.001.97021.96502.1710-85.002729.30
9532006.12.13 01:40buy4771.001.97111.96512.1711
9542006.12.13 01:59close4771.001.97011.96512.1711-105.002624.30
9552006.12.13 02:05buy4781.001.97101.96502.1710
9562006.12.13 02:10close4781.001.97041.96502.1710-65.002559.30
9572006.12.13 02:29buy4791.001.97091.96492.1709
9582006.12.13 03:59close at stop4791.001.97141.96492.170945.002604.30