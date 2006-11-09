Strategy Tester Report
Heiken299

SymbolGBPUSD (British Pound vs US Dollar (spot))
Period1 Minute (M1) 2006.11.08 09:31 - 2006.12.01 20:56 (2006.11.01 - 2006.12.04)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersLots=1; MaximumRisk=0.5; TakeProfit=20; TrailingStop=0; Stoploss=60; risk=10;
Bars in test17320Ticks modelled65900Modelling quality24.86%
Initial deposit950000.00
Total net profit-940100.00Gross profit817570.00Gross loss-1757670.00
Profit factor0.47Expected payoff-270.69
Absolute drawdown940100.00Maximal drawdown942020.00 (98.96%)Relative drawdown98.96% (942020.00)
Total trades3473Short positions (won %)1445 (20.76%)Long positions (won %)2028 (22.78%)
Profit trades (% of total)762 (21.94%)Loss trades (% of total)2711 (78.06%)
Largestprofit trade15400.00loss trade-9620.00
Averageprofit trade1072.93loss trade-648.35
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (8220.00)consecutive losses (loss in money)30 (-27120.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)32700.00 (3)consecutive loss (count of losses)-34740.00 (20)
Averageconsecutive wins1consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.08 09:31buy196.001.90921.90321.9112
22006.11.08 09:35close196.001.90941.90321.91121920.00951920.00
32006.11.08 09:41buy296.001.90951.90351.9115
42006.11.08 09:42close296.001.90911.90351.9115-3840.00948080.00
52006.11.08 10:27buy395.001.90761.90161.9096
62006.11.08 10:31close395.001.90781.90161.90961900.00949980.00
72006.11.08 10:33buy495.001.90801.90201.9100
82006.11.08 10:34close495.001.90761.90201.9100-3800.00946180.00
92006.11.08 10:40buy595.001.90751.90151.9095
102006.11.08 10:41close595.001.90731.90151.9095-1900.00944280.00
112006.11.08 10:42buy695.001.90761.90161.9096
122006.11.08 10:46close695.001.90751.90161.9096-950.00943330.00
132006.11.08 10:46buy795.001.90781.90181.9098
142006.11.08 10:46close795.001.90751.90181.9098-2850.00940480.00
152006.11.08 10:49buy895.001.90761.90161.9096
162006.11.08 10:57close895.001.90751.90161.9096-950.00939530.00
172006.11.08 11:03buy994.001.90761.90161.9096
182006.11.08 11:04close994.001.90741.90161.9096-1880.00937650.00
192006.11.08 11:08buy1094.001.90781.90181.9098
202006.11.08 11:09close1094.001.90751.90181.9098-2820.00934830.00
212006.11.08 11:15buy1194.001.90771.90171.9097
222006.11.08 11:19close1194.001.90771.90171.90970.00934830.00
232006.11.08 11:47buy1294.001.90781.90181.9098
242006.11.08 11:49close1294.001.90761.90181.9098-1880.00932950.00
252006.11.08 11:51buy1394.001.90781.90181.9098
262006.11.08 11:55close1394.001.90771.90181.9098-940.00932010.00
272006.11.08 11:56buy1494.001.90791.90191.9099
282006.11.08 11:57close1494.001.90771.90191.9099-1880.00930130.00
292006.11.08 11:59buy1594.001.90781.90181.9098
302006.11.08 12:00close1594.001.90771.90181.9098-940.00929190.00
312006.11.08 12:00buy1693.001.90791.90191.9099
322006.11.08 12:01close1693.001.90771.90191.9099-1860.00927330.00
332006.11.08 12:01buy1793.001.90791.90191.9099
342006.11.08 12:06close1793.001.90831.90191.90993720.00931050.00
352006.11.08 12:06buy1894.001.90891.90291.9109
362006.11.08 12:06close1894.001.90841.90291.9109-4700.00926350.00
372006.11.08 12:23sell1993.001.90721.91321.9052
382006.11.08 12:24close1993.001.90731.91321.9052-930.00925420.00
392006.11.08 12:34sell2093.001.90721.91321.9052
402006.11.08 12:38close2093.001.90681.91321.90523720.00929140.00
412006.11.08 12:42sell2193.001.90671.91271.9047
422006.11.08 12:46close2193.001.90691.91271.9047-1860.00927280.00
432006.11.08 12:46sell2293.001.90661.91261.9046
442006.11.08 13:00close2293.001.90561.91261.90469300.00936580.00
452006.11.08 13:01sell2394.001.90531.91131.9033
462006.11.08 13:06close2394.001.90461.91131.90336580.00943160.00
472006.11.08 13:10sell2495.001.90451.91051.9025
482006.11.08 13:11close2495.001.90471.91051.9025-1900.00941260.00
492006.11.08 13:17sell2595.001.90511.91111.9031
502006.11.08 13:17close2595.001.90531.91111.9031-1900.00939360.00
512006.11.08 13:18sell2694.001.90521.91121.9032
522006.11.08 13:19close2694.001.90541.91121.9032-1880.00937480.00
532006.11.08 13:19sell2794.001.90521.91121.9032
542006.11.08 13:19close2794.001.90541.91121.9032-1880.00935600.00
552006.11.08 13:20sell2894.001.90521.91121.9032
562006.11.08 13:22close2894.001.90521.91121.90320.00935600.00
572006.11.08 13:22sell2994.001.90481.91081.9028
582006.11.08 13:28close2994.001.90441.91081.90283760.00939360.00
592006.11.08 13:30sell3094.001.90431.91031.9023
602006.11.08 13:32close3094.001.90461.91031.9023-2820.00936540.00
612006.11.08 13:36sell3194.001.90441.91041.9024
622006.11.08 13:47close3194.001.90391.91041.90244700.00941240.00
632006.11.08 13:47sell3295.001.90371.90971.9017
642006.11.08 13:48close3295.001.90391.90971.9017-1900.00939340.00
652006.11.08 13:48sell3394.001.90371.90971.9017
662006.11.08 13:49close3394.001.90391.90971.9017-1880.00937460.00
672006.11.08 13:51sell3494.001.90401.91001.9020
682006.11.08 13:52close3494.001.90451.91001.9020-4700.00932760.00
692006.11.08 14:07sell3594.001.90431.91031.9023
702006.11.08 14:08close3594.001.90461.91031.9023-2820.00929940.00
712006.11.08 14:11sell3693.001.90341.90941.9014
722006.11.08 14:18close3693.001.90251.90941.90148370.00938310.00
732006.11.08 14:26sell3794.001.90281.90881.9008
742006.11.08 14:27close3794.001.90301.90881.9008-1880.00936430.00
752006.11.08 14:27sell3894.001.90271.90871.9007
762006.11.08 14:28close3894.001.90301.90871.9007-2820.00933610.00
772006.11.08 14:30sell3994.001.90281.90881.9008
782006.11.08 14:30close3994.001.90311.90881.9008-2820.00930790.00
792006.11.08 14:30sell4094.001.90291.90891.9009
802006.11.08 14:30close4094.001.90321.90891.9009-2820.00927970.00
812006.11.08 14:30sell4193.001.90281.90881.9008
822006.11.08 14:40close4193.001.90141.90881.900813020.00940990.00
832006.11.08 14:43sell4295.001.90161.90761.8996
842006.11.08 14:43close4295.001.90181.90761.8996-1900.00939090.00
852006.11.08 14:43sell4394.001.90151.90751.8995
862006.11.08 14:43close4394.001.90181.90751.8995-2820.00936270.00
872006.11.08 14:45sell4494.001.90171.90771.8997
882006.11.08 14:51close4494.001.90141.90771.89972820.00939090.00
892006.11.08 14:54sell4594.001.90131.90731.8993
902006.11.08 14:54close4594.001.90151.90731.8993-1880.00937210.00
912006.11.08 14:55sell4694.001.90131.90731.8993
922006.11.08 14:56close4694.001.90151.90731.8993-1880.00935330.00
932006.11.08 14:57sell4794.001.90121.90721.8992
942006.11.08 14:57close4794.001.90141.90721.8992-1880.00933450.00
952006.11.08 14:57sell4894.001.90121.90721.8992
962006.11.08 14:57close4894.001.90141.90721.8992-1880.00931570.00
972006.11.08 14:57sell4994.001.90121.90721.8992
982006.11.08 14:57close4994.001.90141.90721.8992-1880.00929690.00
992006.11.08 15:01sell5093.001.90161.90761.8996
1002006.11.08 15:01close5093.001.90181.90761.8996-1860.00927830.00
1012006.11.08 15:01sell5193.001.90161.90761.8996
1022006.11.08 15:01close5193.001.90181.90761.8996-1860.00925970.00
1032006.11.08 15:01sell5293.001.90161.90761.8996
1042006.11.08 15:01close5293.001.90181.90761.8996-1860.00924110.00
1052006.11.08 15:46sell5393.001.90291.90891.9009
1062006.11.08 15:49close5393.001.90301.90891.9009-930.00923180.00
1072006.11.08 15:50sell5493.001.90281.90881.9008
1082006.11.08 15:51close5493.001.90311.90881.9008-2790.00920390.00
1092006.11.08 15:53sell5593.001.90291.90891.9009
1102006.11.08 15:53close5593.001.90311.90891.9009-1860.00918530.00
1112006.11.08 15:53sell5692.001.90291.90891.9009
1122006.11.08 15:53close5692.001.90321.90891.9009-2760.00915770.00
1132006.11.08 15:53sell5792.001.90281.90881.9008
1142006.11.08 15:59close5792.001.90281.90881.90080.00915770.00
1152006.11.08 15:59sell5892.001.90231.90831.9003
1162006.11.08 15:59close5892.001.90301.90831.9003-6440.00909330.00
1172006.11.08 16:05buy5991.001.90421.89821.9062
1182006.11.08 16:09close5991.001.90451.89821.90622730.00912060.00
1192006.11.08 16:09buy6092.001.90461.89861.9066
1202006.11.08 16:18close6092.001.90561.89861.90669200.00921260.00
1212006.11.08 16:20buy6193.001.90571.89971.9077
1222006.11.08 16:22close6193.001.90541.89971.9077-2790.00918470.00
1232006.11.08 16:23buy6292.001.90561.89961.9076
1242006.11.08 16:25close6292.001.90541.89961.9076-1840.00916630.00
1252006.11.08 16:30buy6392.001.90521.89921.9072
1262006.11.08 16:34close6392.001.90521.89921.90720.00916630.00
1272006.11.08 16:34buy6492.001.90541.89941.9074
1282006.11.08 16:34close6492.001.90521.89941.9074-1840.00914790.00
1292006.11.08 16:35buy6592.001.90541.89941.9074
1302006.11.08 16:41close6592.001.90551.89941.9074920.00915710.00
1312006.11.08 16:42buy6692.001.90571.89971.9077
1322006.11.08 16:45close6692.001.90541.89971.9077-2760.00912950.00
1332006.11.08 16:46buy6792.001.90571.89971.9077
1342006.11.08 16:47close6792.001.90551.89971.9077-1840.00911110.00
1352006.11.08 16:48buy6892.001.90561.89961.9076
1362006.11.08 16:48close6892.001.90531.89961.9076-2760.00908350.00
1372006.11.08 16:50buy6991.001.90561.89961.9076
1382006.11.08 16:52close6991.001.90551.89961.9076-910.00907440.00
1392006.11.08 16:53buy7091.001.90561.89961.9076
1402006.11.08 16:55close7091.001.90541.89961.9076-1820.00905620.00
1412006.11.08 16:56buy7191.001.90561.89961.9076
1422006.11.08 17:05close7191.001.90561.89961.90760.00905620.00
1432006.11.08 17:05buy7291.001.90581.89981.9078
1442006.11.08 17:07close7291.001.90561.89981.9078-1820.00903800.00
1452006.11.08 17:16buy7391.001.90601.90001.9080
1462006.11.08 17:20close7391.001.90641.90001.90803640.00907440.00
1472006.11.08 17:26buy7491.001.90641.90041.9084
1482006.11.08 17:34close7491.001.90641.90041.90840.00907440.00
1492006.11.08 17:35buy7591.001.90661.90061.9086
1502006.11.08 17:37close7591.001.90641.90061.9086-1820.00905620.00
1512006.11.08 17:39buy7691.001.90671.90071.9087
1522006.11.08 17:41close7691.001.90651.90071.9087-1820.00903800.00
1532006.11.08 17:41buy7791.001.90681.90081.9088
1542006.11.08 17:41close7791.001.90661.90081.9088-1820.00901980.00
1552006.11.08 17:41buy7891.001.90681.90081.9088
1562006.11.08 17:45close7891.001.90661.90081.9088-1820.00900160.00
1572006.11.08 17:47buy7991.001.90671.90071.9087
1582006.11.08 17:49close7991.001.90661.90071.9087-910.00899250.00
1592006.11.08 18:18buy8090.001.90651.90051.9085
1602006.11.08 18:19close8090.001.90631.90051.9085-1800.00897450.00
1612006.11.08 18:27buy8190.001.90651.90051.9085
1622006.11.08 18:28close8190.001.90631.90051.9085-1800.00895650.00
1632006.11.08 18:32buy8290.001.90661.90061.9086
1642006.11.08 18:38close8290.001.90641.90061.9086-1800.00893850.00
1652006.11.08 18:52buy8390.001.90641.90041.9084
1662006.11.08 18:55close8390.001.90611.90041.9084-2700.00891150.00
1672006.11.08 18:59buy8490.001.90631.90031.9083
1682006.11.08 19:00close8490.001.90611.90031.9083-1800.00889350.00
1692006.11.08 19:00buy8589.001.90641.90041.9084
1702006.11.08 19:04close8589.001.90621.90041.9084-1780.00887570.00
1712006.11.08 19:18sell8689.001.90521.91121.9032
1722006.11.08 19:25close8689.001.90521.91121.90320.00887570.00
1732006.11.08 19:26sell8789.001.90501.91101.9030
1742006.11.08 19:28close8789.001.90511.91101.9030-890.00886680.00
1752006.11.08 19:28sell8889.001.90501.91101.9030
1762006.11.08 19:32close8889.001.90501.91101.90300.00886680.00
1772006.11.08 19:45buy8989.001.90571.89971.9077
1782006.11.08 19:48close8989.001.90561.89971.9077-890.00885790.00
1792006.11.08 19:55buy9089.001.90561.89961.9076
1802006.11.08 19:55close9089.001.90541.89961.9076-1780.00884010.00
1812006.11.08 20:00buy9189.001.90601.90001.9080
1822006.11.08 20:08close9189.001.90561.90001.9080-3560.00880450.00
1832006.11.08 20:11buy9289.001.90581.89981.9078
1842006.11.08 20:12close9289.001.90561.89981.9078-1780.00878670.00
1852006.11.08 20:14buy9388.001.90571.89971.9077
1862006.11.08 20:20close9388.001.90561.89971.9077-880.00877790.00
1872006.11.08 20:30buy9488.001.90581.89981.9078
1882006.11.08 20:38close9488.001.90581.89981.90780.00877790.00
1892006.11.08 20:52buy9588.001.90581.89981.9078
1902006.11.08 20:53close9588.001.90561.89981.9078-1760.00876030.00
1912006.11.08 20:57buy9688.001.90581.89981.9078
1922006.11.08 20:57close9688.001.90531.89981.9078-4400.00871630.00
1932006.11.08 20:58sell9788.001.90541.91141.9034
1942006.11.08 21:03close9788.001.90531.91141.9034880.00872510.00
1952006.11.08 21:03sell9888.001.90511.91111.9031
1962006.11.08 21:04close9888.001.90531.91111.9031-1760.00870750.00
1972006.11.08 21:06sell9988.001.90511.91111.9031
1982006.11.08 21:17close9988.001.90471.91111.90313520.00874270.00
1992006.11.08 21:17sell10088.001.90441.91041.9024
2002006.11.08 21:19close10088.001.90461.91041.9024-1760.00872510.00
2012006.11.08 21:22sell10188.001.90481.91081.9028
2022006.11.08 21:22close10188.001.90501.91081.9028-1760.00870750.00
2032006.11.08 21:26sell10288.001.90501.91101.9030
2042006.11.08 21:30close10288.001.90511.91101.9030-880.00869870.00
2052006.11.08 21:33sell10387.001.90511.91111.9031
2062006.11.08 21:33close10387.001.90531.91111.9031-1740.00868130.00
2072006.11.08 21:33sell10487.001.90501.91101.9030
2082006.11.08 21:34close10487.001.90521.91101.9030-1740.00866390.00
2092006.11.08 21:53buy10587.001.90551.89951.9075
2102006.11.08 21:55close10587.001.90531.89951.9075-1740.00864650.00
2112006.11.08 21:56buy10687.001.90551.89951.9075
2122006.11.08 21:57close10687.001.90531.89951.9075-1740.00862910.00
2132006.11.08 21:58buy10787.001.90551.89951.9075
2142006.11.08 21:59close10787.001.90531.89951.9075-1740.00861170.00
2152006.11.08 22:00buy10887.001.90551.89951.9075
2162006.11.08 22:03close10887.001.90541.89951.9075-870.00860300.00
2172006.11.08 22:04buy10987.001.90561.89961.9076
2182006.11.08 22:05close10987.001.90531.89961.9076-2610.00857690.00
2192006.11.08 22:07buy11086.001.90551.89951.9075
2202006.11.08 22:10close11086.001.90531.89951.9075-1720.00855970.00
2212006.11.08 22:12sell11186.001.90501.91101.9030
2222006.11.08 22:14close11186.001.90521.91101.9030-1720.00854250.00
2232006.11.08 22:16buy11286.001.90571.89971.9077
2242006.11.08 22:21close11286.001.90541.89971.9077-2580.00851670.00
2252006.11.08 22:21buy11386.001.90561.89961.9076
2262006.11.08 22:21close11386.001.90541.89961.9076-1720.00849950.00
2272006.11.08 22:25sell11485.001.90501.91101.9030
2282006.11.08 22:26close11485.001.90521.91101.9030-1700.00848250.00
2292006.11.08 22:27sell11585.001.90501.91101.9030
2302006.11.08 22:29close11585.001.90521.91101.9030-1700.00846550.00
2312006.11.08 22:32sell11685.001.90511.91111.9031
2322006.11.08 22:32close11685.001.90531.91111.9031-1700.00844850.00
2332006.11.08 22:34sell11785.001.90511.91111.9031
2342006.11.08 22:34close11785.001.90531.91111.9031-1700.00843150.00
2352006.11.08 22:44sell11885.001.90511.91111.9031
2362006.11.08 22:48close11885.001.90531.91111.9031-1700.00841450.00
2372006.11.08 22:49sell11985.001.90511.91111.9031
2382006.11.08 22:53close11985.001.90531.91111.9031-1700.00839750.00
2392006.11.08 22:55sell12084.001.90511.91111.9031
2402006.11.08 23:01close12084.001.90481.91111.90312520.00842270.00
2412006.11.08 23:02sell12185.001.90461.91061.9026
2422006.11.08 23:03close12185.001.90481.91061.9026-1700.00840570.00
2432006.11.08 23:09sell12285.001.90471.91071.9027
2442006.11.08 23:11close12285.001.90491.91071.9027-1700.00838870.00
2452006.11.08 23:20sell12384.001.90491.91091.9029
2462006.11.08 23:31close12384.001.90491.91091.90290.00838870.00
2472006.11.08 23:32sell12484.001.90471.91071.9027
2482006.11.08 23:32close12484.001.90501.91071.9027-2520.00836350.00
2492006.11.08 23:32sell12584.001.90461.91061.9026
2502006.11.08 23:38close12584.001.90461.91061.90260.00836350.00
2512006.11.08 23:38sell12684.001.90421.91021.9022
2522006.11.08 23:38close12684.001.90441.91021.9022-1680.00834670.00
2532006.11.08 23:39sell12784.001.90421.91021.9022
2542006.11.08 23:48close12784.001.90411.91021.9022840.00835510.00
2552006.11.09 00:38sell12884.001.90441.91041.9024
2562006.11.09 00:43close12884.001.90381.91041.90245040.00840550.00
2572006.11.09 00:43sell12985.001.90361.90961.9016
2582006.11.09 00:43close12985.001.90381.90961.9016-1700.00838850.00
2592006.11.09 00:48sell13084.001.90381.90981.9018
2602006.11.09 00:53close13084.001.90371.90981.9018840.00839690.00
2612006.11.09 00:55sell13184.001.90361.90961.9016
2622006.11.09 00:55close13184.001.90381.90961.9016-1680.00838010.00
2632006.11.09 00:55sell13284.001.90351.90951.9015
2642006.11.09 00:59close13284.001.90341.90951.9015840.00838850.00
2652006.11.09 00:59sell13384.001.90311.90911.9011
2662006.11.09 01:01close13384.001.90361.90911.9011-4200.00834650.00
2672006.11.09 01:05sell13484.001.90361.90961.9016
2682006.11.09 01:05close13484.001.90381.90961.9016-1680.00832970.00
2692006.11.09 01:06sell13584.001.90351.90951.9015
2702006.11.09 01:07close13584.001.90381.90951.9015-2520.00830450.00
2712006.11.09 01:41buy13684.001.90481.89881.9068
2722006.11.09 01:45close13684.001.90451.89881.9068-2520.00827930.00
2732006.11.09 01:55sell13783.001.90371.90971.9017
2742006.11.09 01:57close13783.001.90381.90971.9017-830.00827100.00
2752006.11.09 01:57sell13883.001.90371.90971.9017
2762006.11.09 02:00close13883.001.90391.90971.9017-1660.00825440.00
2772006.11.09 02:03sell13983.001.90361.90961.9016
2782006.11.09 02:04close13983.001.90381.90961.9016-1660.00823780.00
2792006.11.09 02:04sell14083.001.90361.90961.9016
2802006.11.09 02:06close14083.001.90381.90961.9016-1660.00822120.00
2812006.11.09 02:18sell14183.001.90381.90981.9018
2822006.11.09 02:20close14183.001.90411.90981.9018-2490.00819630.00
2832006.11.09 02:59buy14282.001.90441.89841.9064
2842006.11.09 03:00close14282.001.90421.89841.9064-1640.00817990.00
2852006.11.09 03:05sell14382.001.90351.90951.9015
2862006.11.09 03:12close14382.001.90361.90951.9015-820.00817170.00
2872006.11.09 03:12sell14482.001.90341.90941.9014
2882006.11.09 03:13close14482.001.90361.90941.9014-1640.00815530.00
2892006.11.09 03:57sell14582.001.90371.90971.9017
2902006.11.09 04:02close14582.001.90381.90971.9017-820.00814710.00
2912006.11.09 04:05sell14682.001.90361.90961.9016
2922006.11.09 04:06close14682.001.90391.90961.9016-2460.00812250.00
2932006.11.09 04:09sell14782.001.90381.90981.9018
2942006.11.09 04:16close14782.001.90391.90981.9018-820.00811430.00
2952006.11.09 04:28buy14882.001.90451.89851.9065
2962006.11.09 04:31close14882.001.90441.89851.9065-820.00810610.00
2972006.11.09 04:43buy14982.001.90451.89851.9065
2982006.11.09 04:44close14982.001.90431.89851.9065-1640.00808970.00
2992006.11.09 04:46buy15081.001.90451.89851.9065
3002006.11.09 04:47close15081.001.90431.89851.9065-1620.00807350.00
3012006.11.09 04:51buy15181.001.90451.89851.9065
3022006.11.09 04:53close15181.001.90431.89851.9065-1620.00805730.00
3032006.11.09 04:53buy15281.001.90451.89851.9065
3042006.11.09 04:54close15281.001.90431.89851.9065-1620.00804110.00
3052006.11.09 04:54buy15381.001.90451.89851.9065
3062006.11.09 05:03close15381.001.90491.89851.90653240.00807350.00
3072006.11.09 05:03buy15481.001.90511.89911.9071
3082006.11.09 05:07close15481.001.90491.89911.9071-1620.00805730.00
3092006.11.09 05:08buy15581.001.90511.89911.9071
3102006.11.09 05:11close15581.001.90491.89911.9071-1620.00804110.00
3112006.11.09 05:24sell15681.001.90421.91021.9022
3122006.11.09 05:26close15681.001.90441.91021.9022-1620.00802490.00
3132006.11.09 05:27sell15781.001.90411.91011.9021
3142006.11.09 05:28close15781.001.90441.91011.9021-2430.00800060.00
3152006.11.09 05:28sell15881.001.90421.91021.9022
3162006.11.09 05:31close15881.001.90441.91021.9022-1620.00798440.00
3172006.11.09 06:00sell15980.001.90431.91031.9023
3182006.11.09 06:08close15980.001.90441.91031.9023-800.00797640.00
3192006.11.09 06:24sell16080.001.90421.91021.9022
3202006.11.09 06:28close16080.001.90431.91021.9022-800.00796840.00
3212006.11.09 06:28sell16180.001.90411.91011.9021
3222006.11.09 06:28close16180.001.90441.91011.9021-2400.00794440.00
3232006.11.09 06:35buy16280.001.90461.89861.9066
3242006.11.09 06:38close16280.001.90441.89861.9066-1600.00792840.00
3252006.11.09 06:40buy16380.001.90461.89861.9066
3262006.11.09 06:41close16380.001.90441.89861.9066-1600.00791240.00
3272006.11.09 06:42buy16480.001.90461.89861.9066
3282006.11.09 06:42close16480.001.90441.89861.9066-1600.00789640.00
3292006.11.09 06:42buy16579.001.90481.89881.9068
3302006.11.09 06:51close16579.001.90461.89881.9068-1580.00788060.00
3312006.11.09 06:51buy16679.001.90471.89871.9067
3322006.11.09 06:52close16679.001.90461.89871.9067-790.00787270.00
3332006.11.09 06:52buy16779.001.90481.89881.9068
3342006.11.09 06:53close16779.001.90461.89881.9068-1580.00785690.00
3352006.11.09 06:54buy16879.001.90481.89881.9068
3362006.11.09 06:57close16879.001.90471.89881.9068-790.00784900.00
3372006.11.09 06:58buy16979.001.90491.89891.9069
3382006.11.09 06:58close16979.001.90481.89891.9069-790.00784110.00
3392006.11.09 07:03buy17079.001.90471.89871.9067
3402006.11.09 07:04close17079.001.90451.89871.9067-1580.00782530.00
3412006.11.09 07:11buy17179.001.90471.89871.9067
3422006.11.09 07:17close17179.001.90471.89871.90670.00782530.00
3432006.11.09 07:22buy17279.001.90491.89891.9069
3442006.11.09 07:31close17279.001.90531.89891.90693160.00785690.00
3452006.11.09 07:31buy17379.001.90551.89951.9075
3462006.11.09 07:31close17379.001.90531.89951.9075-1580.00784110.00
3472006.11.09 07:31buy17479.001.90551.89951.9075
3482006.11.09 07:31close17479.001.90531.89951.9075-1580.00782530.00
3492006.11.09 07:32buy17579.001.90551.89951.9075
3502006.11.09 07:38close17579.001.90551.89951.90750.00782530.00
3512006.11.09 07:39buy17679.001.90581.89981.9078
3522006.11.09 07:41close17679.001.90561.89981.9078-1580.00780950.00
3532006.11.09 07:42buy17779.001.90581.89981.9078
3542006.11.09 07:46close17779.001.90561.89981.9078-1580.00779370.00
3552006.11.09 07:50buy17878.001.90561.89961.9076
3562006.11.09 07:52close17878.001.90551.89961.9076-780.00778590.00
3572006.11.09 07:54buy17978.001.90571.89971.9077
3582006.11.09 08:02close17978.001.90681.89971.90778580.00787170.00
3592006.11.09 08:03buy18079.001.90721.90121.9092
3602006.11.09 08:08close18079.001.90681.90121.9092-3160.00784010.00
3612006.11.09 08:09buy18179.001.90711.90111.9091
3622006.11.09 08:10close18179.001.90691.90111.9091-1580.00782430.00
3632006.11.09 08:13buy18279.001.90701.90101.9090
3642006.11.09 08:17close18279.001.90701.90101.90900.00782430.00
3652006.11.09 08:17buy18379.001.90721.90121.9092
3662006.11.09 08:17close18379.001.90701.90121.9092-1580.00780850.00
3672006.11.09 08:25buy18479.001.90671.90071.9087
3682006.11.09 08:36close18479.001.90721.90071.90873950.00784800.00
3692006.11.09 08:37buy18579.001.90751.90151.9095
3702006.11.09 08:39close18579.001.90741.90151.9095-790.00784010.00
3712006.11.09 08:48buy18679.001.90721.90121.9092
3722006.11.09 08:52close18679.001.90741.90121.90921580.00785590.00
3732006.11.09 08:58buy18779.001.90741.90141.9094
3742006.11.09 08:58close18779.001.90731.90141.9094-790.00784800.00
3752006.11.09 09:02buy18879.001.90741.90141.9094
3762006.11.09 09:13close18879.001.90731.90141.9094-790.00784010.00
3772006.11.09 09:18buy18979.001.90741.90141.9094
3782006.11.09 09:21close18979.001.90711.90141.9094-2370.00781640.00
3792006.11.09 10:02sell19079.001.90601.91201.9040
3802006.11.09 10:06close19079.001.90601.91201.90400.00781640.00
3812006.11.09 10:07sell19179.001.90581.91181.9038
3822006.11.09 10:08close19179.001.90601.91181.9038-1580.00780060.00
3832006.11.09 10:11sell19279.001.90581.91181.9038
3842006.11.09 10:16close19279.001.90601.91181.9038-1580.00778480.00
3852006.11.09 10:36buy19378.001.90671.90071.9087
3862006.11.09 10:42close19378.001.90671.90071.90870.00778480.00
3872006.11.09 10:44buy19478.001.90691.90091.9089
3882006.11.09 10:45close19478.001.90671.90091.9089-1560.00776920.00
3892006.11.09 10:46buy19578.001.90691.90091.9089
3902006.11.09 10:47close19578.001.90671.90091.9089-1560.00775360.00
3912006.11.09 10:47buy19678.001.90681.90081.9088
3922006.11.09 10:50close19678.001.90681.90081.90880.00775360.00
3932006.11.09 10:51buy19778.001.90701.90101.9090
3942006.11.09 10:51close19778.001.90681.90101.9090-1560.00773800.00
3952006.11.09 10:52buy19878.001.90701.90101.9090
3962006.11.09 10:57close19878.001.90701.90101.90900.00773800.00
3972006.11.09 10:58buy19978.001.90721.90121.9092
3982006.11.09 10:59close19978.001.90701.90121.9092-1560.00772240.00
3992006.11.09 11:02buy20078.001.90701.90101.9090
4002006.11.09 11:03close20078.001.90691.90101.9090-780.00771460.00
4012006.11.09 11:03buy20178.001.90711.90111.9091
4022006.11.09 11:03close20178.001.90671.90111.9091-3120.00768340.00
4032006.11.09 11:06buy20277.001.90691.90091.9089
4042006.11.09 11:08close20277.001.90661.90091.9089-2310.00766030.00
4052006.11.09 11:08buy20377.001.90701.90101.9090
4062006.11.09 11:08close20377.001.90661.90101.9090-3080.00762950.00
4072006.11.09 11:09buy20477.001.90721.90121.9092
4082006.11.09 11:11close20477.001.90681.90121.9092-3080.00759870.00
4092006.11.09 11:14buy20576.001.90691.90091.9089
4102006.11.09 11:15close20576.001.90681.90091.9089-760.00759110.00
4112006.11.09 11:34buy20676.001.90701.90101.9090
4122006.11.09 11:39close20676.001.90711.90101.9090760.00759870.00
4132006.11.09 11:39buy20776.001.90731.90131.9093
4142006.11.09 11:39close20776.001.90711.90131.9093-1520.00758350.00
4152006.11.09 11:41buy20876.001.90731.90131.9093
4162006.11.09 11:43close20876.001.90721.90131.9093-760.00757590.00
4172006.11.09 11:53buy20976.001.90721.90121.9092
4182006.11.09 11:53close20976.001.90701.90121.9092-1520.00756070.00
4192006.11.09 11:58sell21076.001.90641.91241.9044
4202006.11.09 11:59close21076.001.90671.91241.9044-2280.00753790.00
4212006.11.09 12:01sell21176.001.90511.91111.9031
4222006.11.09 12:03close21176.001.90571.91111.9031-4560.00749230.00
4232006.11.09 12:03sell21275.001.90491.91091.9029
4242006.11.09 12:05close21275.001.90541.91091.9029-3750.00745480.00
4252006.11.09 12:05sell21375.001.90511.91111.9031
4262006.11.09 12:05close21375.001.90531.91111.9031-1500.00743980.00
4272006.11.09 12:06sell21475.001.90511.91111.9031
4282006.11.09 12:06close21475.001.90581.91111.9031-5250.00738730.00
4292006.11.09 12:08sell21574.001.90531.91131.9033
4302006.11.09 12:08close21574.001.90551.91131.9033-1480.00737250.00
4312006.11.09 12:08sell21674.001.90491.91091.9029
4322006.11.09 12:16t/p21674.001.90291.91091.902914800.00752050.00
4332006.11.09 12:16sell21776.001.90281.90881.9008
4342006.11.09 12:21close21776.001.90241.90881.90083040.00755090.00
4352006.11.09 12:27sell21876.001.90321.90921.9012
4362006.11.09 12:29close21876.001.90321.90921.90120.00755090.00
4372006.11.09 12:32sell21976.001.90331.90931.9013
4382006.11.09 12:32close21976.001.90361.90931.9013-2280.00752810.00
4392006.11.09 12:36sell22076.001.90351.90951.9015
4402006.11.09 12:38close22076.001.90361.90951.9015-760.00752050.00
4412006.11.09 13:06sell22176.001.90361.90961.9016
4422006.11.09 13:09close22176.001.90371.90961.9016-760.00751290.00
4432006.11.09 13:10sell22276.001.90351.90951.9015
4442006.11.09 13:22t/p22276.001.90151.90951.901515200.00766490.00
4452006.11.09 13:22sell22377.001.90141.90741.8994
4462006.11.09 13:25close22377.001.90201.90741.8994-4620.00761870.00
4472006.11.09 13:30sell22477.001.90191.90791.8999
4482006.11.09 13:33close22477.001.90161.90791.89992310.00764180.00
4492006.11.09 13:36sell22577.001.90171.90771.8997
4502006.11.09 13:38t/p22577.001.89971.90771.899715400.00779580.00
4512006.11.09 13:38sell22678.001.89891.90491.8969
4522006.11.09 13:45close22678.001.89901.90491.8969-780.00778800.00
4532006.11.09 13:46sell22778.001.89841.90441.8964
4542006.11.09 13:46close22778.001.89871.90441.8964-2340.00776460.00
4552006.11.09 13:47sell22878.001.89851.90451.8965
4562006.11.09 13:49close22878.001.89831.90451.89651560.00778020.00
4572006.11.09 13:50sell22978.001.89771.90371.8957
4582006.11.09 13:50close22978.001.89861.90371.8957-7020.00771000.00
4592006.11.09 13:55sell23078.001.89861.90461.8966
4602006.11.09 13:55close23078.001.89881.90461.8966-1560.00769440.00
4612006.11.09 13:55sell23177.001.89851.90451.8965
4622006.11.09 13:55close23177.001.89871.90451.8965-1540.00767900.00
4632006.11.09 13:56sell23277.001.89851.90451.8965
4642006.11.09 13:57close23277.001.89881.90451.8965-2310.00765590.00
4652006.11.09 14:00sell23377.001.89881.90481.8968
4662006.11.09 14:03close23377.001.89871.90481.8968770.00766360.00
4672006.11.09 14:07sell23477.001.89871.90471.8967
4682006.11.09 14:07close23477.001.89911.90471.8967-3080.00763280.00
4692006.11.09 14:07sell23577.001.89871.90471.8967
4702006.11.09 14:07close23577.001.89891.90471.8967-1540.00761740.00
4712006.11.09 14:07sell23677.001.89871.90471.8967
4722006.11.09 14:07close23677.001.89891.90471.8967-1540.00760200.00
4732006.11.09 14:08sell23777.001.89881.90481.8968
4742006.11.09 14:09close23777.001.89891.90481.8968-770.00759430.00
4752006.11.09 14:09sell23876.001.89861.90461.8966
4762006.11.09 14:09close23876.001.89901.90461.8966-3040.00756390.00
4772006.11.09 14:14sell23976.001.89841.90441.8964
4782006.11.09 14:16close23976.001.89861.90441.8964-1520.00754870.00
4792006.11.09 14:17sell24076.001.89821.90421.8962
4802006.11.09 14:18close24076.001.89851.90421.8962-2280.00752590.00
4812006.11.09 14:19sell24176.001.89811.90411.8961
4822006.11.09 14:21close24176.001.89841.90411.8961-2280.00750310.00
4832006.11.09 15:04buy24276.001.90181.89581.9038
4842006.11.09 15:06close24276.001.90161.89581.9038-1520.00748790.00
4852006.11.09 15:06buy24375.001.90191.89591.9039
4862006.11.09 15:10close24375.001.90241.89591.90393750.00752540.00
4872006.11.09 15:10buy24476.001.90261.89661.9046
4882006.11.09 15:13close24476.001.90261.89661.90460.00752540.00
4892006.11.09 15:13buy24576.001.90291.89691.9049
4902006.11.09 15:13close24576.001.90271.89691.9049-1520.00751020.00
4912006.11.09 15:13buy24676.001.90291.89691.9049
4922006.11.09 15:13close24676.001.90251.89691.9049-3040.00747980.00
4932006.11.09 15:15buy24775.001.90281.89681.9048
4942006.11.09 15:18close24775.001.90281.89681.90480.00747980.00
4952006.11.09 15:21buy24875.001.90281.89681.9048
4962006.11.09 15:21close24875.001.90241.89681.9048-3000.00744980.00
4972006.11.09 15:21buy24975.001.90271.89671.9047
4982006.11.09 15:23close24975.001.90261.89671.9047-750.00744230.00
4992006.11.09 15:28buy25075.001.90231.89631.9043
5002006.11.09 15:31close25075.001.90221.89631.9043-750.00743480.00
5012006.11.09 15:33buy25175.001.90241.89641.9044
5022006.11.09 15:35close25175.001.90221.89641.9044-1500.00741980.00
5032006.11.09 15:36sell25275.001.90141.90741.8994
5042006.11.09 15:40close25275.001.90161.90741.8994-1500.00740480.00
5052006.11.09 15:42sell25375.001.90141.90741.8994
5062006.11.09 15:45close25375.001.90161.90741.8994-1500.00738980.00
5072006.11.09 15:46sell25474.001.90141.90741.8994
5082006.11.09 15:48close25474.001.90151.90741.8994-740.00738240.00
5092006.11.09 15:48sell25574.001.90141.90741.8994
5102006.11.09 15:49close25574.001.90151.90741.8994-740.00737500.00
5112006.11.09 15:49sell25674.001.90081.90681.8988
5122006.11.09 15:59close25674.001.89961.90681.89888880.00746380.00
5132006.11.09 15:59sell25775.001.89931.90531.8973
5142006.11.09 16:01close25775.001.89991.90531.8973-4500.00741880.00
5152006.11.09 16:19sell25875.001.90031.90631.8983
5162006.11.09 16:19close25875.001.90101.90631.8983-5250.00736630.00
5172006.11.09 16:20buy25974.001.90261.89661.9046
5182006.11.09 16:21close25974.001.90131.89661.9046-9620.00727010.00
5192006.11.09 16:21buy26073.001.90191.89591.9039
5202006.11.09 16:21close26073.001.90111.89591.9039-5840.00721170.00
5212006.11.09 16:21buy26173.001.90331.89731.9053
5222006.11.09 16:28close26173.001.90421.89731.90536570.00727740.00
5232006.11.09 16:30buy26273.001.90421.89821.9062
5242006.11.09 16:30close26273.001.90381.89821.9062-2920.00724820.00
5252006.11.09 16:30buy26373.001.90431.89831.9063
5262006.11.09 16:30close26373.001.90411.89831.9063-1460.00723360.00
5272006.11.09 16:31buy26473.001.90421.89821.9062
5282006.11.09 16:34close26473.001.90461.89821.90622920.00726280.00
5292006.11.09 16:34buy26573.001.90501.89901.9070
5302006.11.09 16:35t/p26573.001.90701.89901.907014600.00740880.00
5312006.11.09 16:35buy26675.001.90721.90121.9092
5322006.11.09 16:39close26675.001.90691.90121.9092-2250.00738630.00
5332006.11.09 16:40buy26774.001.90751.90151.9095
5342006.11.09 16:40close26774.001.90711.90151.9095-2960.00735670.00
5352006.11.09 16:40buy26874.001.90741.90141.9094
5362006.11.09 16:41close26874.001.90721.90141.9094-1480.00734190.00
5372006.11.09 16:44buy26974.001.90701.90101.9090
5382006.11.09 16:44close26974.001.90621.90101.9090-5920.00728270.00
5392006.11.09 16:46buy27073.001.90711.90111.9091
5402006.11.09 16:46close27073.001.90641.90111.9091-5110.00723160.00
5412006.11.09 16:46buy27173.001.90691.90091.9089
5422006.11.09 16:46close27173.001.90631.90091.9089-4380.00718780.00
5432006.11.09 16:47buy27272.001.90721.90121.9092
5442006.11.09 16:47close27272.001.90671.90121.9092-3600.00715180.00
5452006.11.09 16:47buy27372.001.90701.90101.9090
5462006.11.09 16:47close27372.001.90671.90101.9090-2160.00713020.00
5472006.11.09 16:47buy27472.001.90731.90131.9093
5482006.11.09 16:49close27472.001.90661.90131.9093-5040.00707980.00
5492006.11.09 16:52buy27571.001.90661.90061.9086
5502006.11.09 16:55close27571.001.90681.90061.90861420.00709400.00
5512006.11.09 16:55buy27671.001.90711.90111.9091
5522006.11.09 16:55close27671.001.90681.90111.9091-2130.00707270.00
5532006.11.09 16:55buy27771.001.90721.90121.9092
5542006.11.09 16:55close27771.001.90681.90121.9092-2840.00704430.00
5552006.11.09 16:55buy27871.001.90721.90121.9092
5562006.11.09 16:55close27871.001.90671.90121.9092-3550.00700880.00
5572006.11.09 16:57buy27971.001.90711.90111.9091
5582006.11.09 16:59close27971.001.90671.90111.9091-2840.00698040.00
5592006.11.09 17:15buy28070.001.90711.90111.9091
5602006.11.09 17:17close28070.001.90691.90111.9091-1400.00696640.00
5612006.11.09 17:24buy28170.001.90681.90081.9088
5622006.11.09 17:25close28170.001.90661.90081.9088-1400.00695240.00
5632006.11.09 17:28buy28270.001.90691.90091.9089
5642006.11.09 17:39close28270.001.90711.90091.90891400.00696640.00
5652006.11.09 17:39buy28370.001.90741.90141.9094
5662006.11.09 17:40close28370.001.90721.90141.9094-1400.00695240.00
5672006.11.09 17:42buy28470.001.90711.90111.9091
5682006.11.09 17:46close28470.001.90731.90111.90911400.00696640.00
5692006.11.09 17:48buy28570.001.90761.90161.9096
5702006.11.09 17:49close28570.001.90741.90161.9096-1400.00695240.00
5712006.11.09 17:49buy28670.001.90791.90191.9099
5722006.11.09 17:51close28670.001.90761.90191.9099-2100.00693140.00
5732006.11.09 17:51buy28770.001.90781.90181.9098
5742006.11.09 17:51close28770.001.90751.90181.9098-2100.00691040.00
5752006.11.09 17:53buy28870.001.90771.90171.9097
5762006.11.09 17:55close28870.001.90741.90171.9097-2100.00688940.00
5772006.11.09 18:01buy28969.001.90731.90131.9093
5782006.11.09 18:02close28969.001.90701.90131.9093-2070.00686870.00
5792006.11.09 18:13buy29069.001.90761.90161.9096
5802006.11.09 18:14close29069.001.90741.90161.9096-1380.00685490.00
5812006.11.09 18:15buy29169.001.90761.90161.9096
5822006.11.09 18:16close29169.001.90731.90161.9096-2070.00683420.00
5832006.11.09 19:21buy29269.001.90671.90071.9087
5842006.11.09 19:21close29269.001.90651.90071.9087-1380.00682040.00
5852006.11.09 19:49sell29369.001.90551.91151.9035
5862006.11.09 19:50close29369.001.90571.91151.9035-1380.00680660.00
5872006.11.09 19:58sell29469.001.90521.91121.9032
5882006.11.09 20:00close29469.001.90551.91121.9032-2070.00678590.00
5892006.11.09 20:15sell29568.001.90541.91141.9034
5902006.11.09 20:17close29568.001.90551.91141.9034-680.00677910.00
5912006.11.09 20:20sell29668.001.90521.91121.9032
5922006.11.09 20:24close29668.001.90531.91121.9032-680.00677230.00
5932006.11.09 20:27sell29768.001.90511.91111.9031
5942006.11.09 20:31close29768.001.90521.91111.9031-680.00676550.00
5952006.11.09 20:36sell29868.001.90511.91111.9031
5962006.11.09 20:42close29868.001.90531.91111.9031-1360.00675190.00
5972006.11.09 20:42sell29968.001.90521.91121.9032
5982006.11.09 20:43close29968.001.90531.91121.9032-680.00674510.00
5992006.11.09 20:44sell30068.001.90511.91111.9031
6002006.11.09 20:45close30068.001.90531.91111.9031-1360.00673150.00
6012006.11.09 20:47sell30168.001.90511.91111.9031
6022006.11.09 20:56close30168.001.90501.91111.9031680.00673830.00
6032006.11.09 20:56sell30268.001.90491.91091.9029
6042006.11.09 20:57close30268.001.90501.91091.9029-680.00673150.00
6052006.11.09 20:57sell30368.001.90481.91081.9028
6062006.11.09 21:03close30368.001.90501.91081.9028-1360.00671790.00
6072006.11.09 21:03sell30468.001.90481.91081.9028
6082006.11.09 21:05close30468.001.90501.91081.9028-1360.00670430.00
6092006.11.09 21:05sell30568.001.90481.91081.9028
6102006.11.09 21:06close30568.001.90501.91081.9028-1360.00669070.00
6112006.11.09 21:08sell30667.001.90481.91081.9028
6122006.11.09 21:10close30667.001.90501.91081.9028-1340.00667730.00
6132006.11.09 21:11sell30767.001.90491.91091.9029
6142006.11.09 21:11close30767.001.90521.91091.9029-2010.00665720.00
6152006.11.09 21:14sell30867.001.90491.91091.9029
6162006.11.09 21:16close30867.001.90511.91091.9029-1340.00664380.00
6172006.11.09 21:19sell30967.001.90501.91101.9030
6182006.11.09 21:22close30967.001.90501.91101.90300.00664380.00
6192006.11.09 21:23sell31067.001.90481.91081.9028
6202006.11.09 21:24close31067.001.90501.91081.9028-1340.00663040.00
6212006.11.09 21:30sell31167.001.90491.91091.9029
6222006.11.09 21:30close31167.001.90511.91091.9029-1340.00661700.00
6232006.11.09 21:35sell31267.001.90501.91101.9030
6242006.11.09 21:35close31267.001.90521.91101.9030-1340.00660360.00
6252006.11.09 21:46buy31367.001.90551.89951.9075
6262006.11.09 22:27close31367.001.90601.89951.90753350.00663710.00
6272006.11.09 22:29buy31467.001.90621.90021.9082
6282006.11.09 22:45close31467.001.90731.90021.90827370.00671080.00
6292006.11.09 22:45buy31568.001.90761.90161.9096
6302006.11.09 22:47close31568.001.90721.90161.9096-2720.00668360.00
6312006.11.09 22:49buy31667.001.90721.90121.9092
6322006.11.09 22:56close31667.001.90741.90121.90921340.00669700.00
6332006.11.09 23:04buy31767.001.90711.90111.9091
6342006.11.09 23:07close31767.001.90691.90111.9091-1340.00668360.00
6352006.11.09 23:15buy31867.001.90751.90151.9095
6362006.11.09 23:17close31867.001.90731.90151.9095-1340.00667020.00
6372006.11.10 00:44buy31967.001.90671.90071.9087
6382006.11.10 00:50close31967.001.90661.90071.9087-670.00666350.00
6392006.11.10 00:55buy32067.001.90681.90081.9088
6402006.11.10 00:57close32067.001.90661.90081.9088-1340.00665010.00
6412006.11.10 00:58buy32167.001.90681.90081.9088
6422006.11.10 01:01close32167.001.90661.90081.9088-1340.00663670.00
6432006.11.10 01:02buy32267.001.90691.90091.9089
6442006.11.10 01:04close32267.001.90671.90091.9089-1340.00662330.00
6452006.11.10 01:05buy32367.001.90691.90091.9089
6462006.11.10 01:13close32367.001.90701.90091.9089670.00663000.00
6472006.11.10 01:13buy32467.001.90721.90121.9092
6482006.11.10 01:14close32467.001.90701.90121.9092-1340.00661660.00
6492006.11.10 01:17buy32567.001.90711.90111.9091
6502006.11.10 01:24close32567.001.90711.90111.90910.00661660.00
6512006.11.10 01:24buy32667.001.90721.90121.9092
6522006.11.10 01:25close32667.001.90711.90121.9092-670.00660990.00
6532006.11.10 01:27buy32767.001.90731.90131.9093
6542006.11.10 01:28close32767.001.90701.90131.9093-2010.00658980.00
6552006.11.10 01:29buy32866.001.90721.90121.9092
6562006.11.10 01:30close32866.001.90691.90121.9092-1980.00657000.00
6572006.11.10 01:31buy32966.001.90711.90111.9091
6582006.11.10 01:36close32966.001.90701.90111.9091-660.00656340.00
6592006.11.10 01:36buy33066.001.90731.90131.9093
6602006.11.10 01:39close33066.001.90721.90131.9093-660.00655680.00
6612006.11.10 01:39buy33166.001.90741.90141.9094
6622006.11.10 01:40close33166.001.90711.90141.9094-1980.00653700.00
6632006.11.10 01:43buy33266.001.90731.90131.9093
6642006.11.10 01:56close33266.001.90781.90131.90933300.00657000.00
6652006.11.10 01:58buy33366.001.90811.90211.9101
6662006.11.10 02:04close33366.001.90911.90211.91016600.00663600.00
6672006.11.10 02:04buy33467.001.90941.90341.9114
6682006.11.10 02:10close33467.001.91021.90341.91145360.00668960.00
6692006.11.10 02:10buy33567.001.91041.90441.9124
6702006.11.10 02:10close33567.001.91021.90441.9124-1340.00667620.00
6712006.11.10 02:21buy33667.001.90921.90321.9112
6722006.11.10 02:23close33667.001.90911.90321.9112-670.00666950.00
6732006.11.10 02:25buy33767.001.90941.90341.9114
6742006.11.10 02:38close33767.001.91061.90341.91148040.00674990.00
6752006.11.10 02:39buy33868.001.91081.90481.9128
6762006.11.10 02:40close33868.001.91051.90481.9128-2040.00672950.00
6772006.11.10 02:45buy33968.001.91041.90441.9124
6782006.11.10 02:47close33968.001.91011.90441.9124-2040.00670910.00
6792006.11.10 02:48buy34068.001.91031.90431.9123
6802006.11.10 02:48close34068.001.90991.90431.9123-2720.00668190.00
6812006.11.10 02:53buy34167.001.91021.90421.9122
6822006.11.10 02:57close34167.001.91011.90421.9122-670.00667520.00
6832006.11.10 02:58buy34267.001.91031.90431.9123
6842006.11.10 03:04close34267.001.91071.90431.91232680.00670200.00
6852006.11.10 03:04buy34368.001.91091.90491.9129
6862006.11.10 03:05close34368.001.91071.90491.9129-1360.00668840.00
6872006.11.10 03:05buy34467.001.91091.90491.9129
6882006.11.10 03:07close34467.001.91071.90491.9129-1340.00667500.00
6892006.11.10 03:07buy34567.001.91091.90491.9129
6902006.11.10 03:07close34567.001.91071.90491.9129-1340.00666160.00
6912006.11.10 03:12buy34667.001.91071.90471.9127
6922006.11.10 03:13close34667.001.91041.90471.9127-2010.00664150.00
6932006.11.10 03:24buy34767.001.91051.90451.9125
6942006.11.10 03:28close34767.001.91051.90451.91250.00664150.00
6952006.11.10 03:29buy34867.001.91071.90471.9127
6962006.11.10 03:29close34867.001.91041.90471.9127-2010.00662140.00
6972006.11.10 03:36buy34967.001.91061.90461.9126
6982006.11.10 03:38close34967.001.91041.90461.9126-1340.00660800.00
6992006.11.10 03:40buy35067.001.91071.90471.9127
7002006.11.10 03:46close35067.001.91051.90471.9127-1340.00659460.00
7012006.11.10 03:46buy35166.001.91071.90471.9127
7022006.11.10 03:46close35166.001.91051.90471.9127-1320.00658140.00
7032006.11.10 03:49buy35266.001.91071.90471.9127
7042006.11.10 03:53close35266.001.91041.90471.9127-1980.00656160.00
7052006.11.10 04:59buy35366.001.91011.90411.9121
7062006.11.10 04:59close35366.001.90961.90411.9121-3300.00652860.00
7072006.11.10 05:02sell35466.001.90841.91441.9064
7082006.11.10 05:04close35466.001.90901.91441.9064-3960.00648900.00
7092006.11.10 05:16buy35565.001.90961.90361.9116
7102006.11.10 05:24close35565.001.90971.90361.9116650.00649550.00
7112006.11.10 05:33sell35665.001.90881.91481.9068
7122006.11.10 05:38close35665.001.90871.91481.9068650.00650200.00
7132006.11.10 05:41sell35766.001.90851.91451.9065
7142006.11.10 05:48close35766.001.90861.91451.9065-660.00649540.00
7152006.11.10 05:49sell35865.001.90851.91451.9065
7162006.11.10 05:49close35865.001.90871.91451.9065-1300.00648240.00
7172006.11.10 05:59buy35965.001.90951.90351.9115
7182006.11.10 06:01close35965.001.90921.90351.9115-1950.00646290.00
7192006.11.10 06:02buy36065.001.90941.90341.9114
7202006.11.10 06:10close36065.001.90921.90341.9114-1300.00644990.00
7212006.11.10 06:12buy36165.001.90931.90331.9113
7222006.11.10 06:15close36165.001.90921.90331.9113-650.00644340.00
7232006.11.10 06:17buy36265.001.90931.90331.9113
7242006.11.10 06:18close36265.001.90911.90331.9113-1300.00643040.00
7252006.11.10 06:23sell36365.001.90841.91441.9064
7262006.11.10 06:30close36365.001.90831.91441.9064650.00643690.00
7272006.11.10 06:30sell36465.001.90811.91411.9061
7282006.11.10 06:30close36465.001.90831.91411.9061-1300.00642390.00
7292006.11.10 06:36sell36565.001.90831.91431.9063
7302006.11.10 06:37close36565.001.90851.91431.9063-1300.00641090.00
7312006.11.10 06:41sell36665.001.90851.91451.9065
7322006.11.10 06:42close36665.001.90881.91451.9065-1950.00639140.00
7332006.11.10 06:43sell36764.001.90851.91451.9065
7342006.11.10 06:44close36764.001.90881.91451.9065-1920.00637220.00
7352006.11.10 06:53sell36864.001.90841.91441.9064
7362006.11.10 06:54close36864.001.90861.91441.9064-1280.00635940.00
7372006.11.10 06:56sell36964.001.90851.91451.9065
7382006.11.10 06:58close36964.001.90881.91451.9065-1920.00634020.00
7392006.11.10 07:14buy37064.001.90891.90291.9109
7402006.11.10 07:22close37064.001.91011.90291.91097680.00641700.00
7412006.11.10 07:24buy37165.001.91021.90421.9122
7422006.11.10 07:30close37165.001.91041.90421.91221300.00643000.00
7432006.11.10 07:31buy37265.001.91061.90461.9126
7442006.11.10 07:33close37265.001.91051.90461.9126-650.00642350.00
7452006.11.10 07:36buy37365.001.91051.90451.9125
7462006.11.10 07:38close37365.001.91031.90451.9125-1300.00641050.00
7472006.11.10 07:40buy37465.001.91031.90431.9123
7482006.11.10 07:42close37465.001.90981.90431.9123-3250.00637800.00
7492006.11.10 07:42buy37564.001.91051.90451.9125
7502006.11.10 07:42close37564.001.91021.90451.9125-1920.00635880.00
7512006.11.10 07:44sell37664.001.90901.91501.9070
7522006.11.10 07:50close37664.001.90861.91501.90702560.00638440.00
7532006.11.10 07:50sell37764.001.90841.91441.9064
7542006.11.10 07:50close37764.001.90861.91441.9064-1280.00637160.00
7552006.11.10 07:52sell37864.001.90821.91421.9062
7562006.11.10 07:57close37864.001.90781.91421.90622560.00639720.00
7572006.11.10 07:57sell37964.001.90751.91351.9055
7582006.11.10 07:58close37964.001.90781.91351.9055-1920.00637800.00
7592006.11.10 07:58sell38064.001.90751.91351.9055
7602006.11.10 07:59close38064.001.90781.91351.9055-1920.00635880.00
7612006.11.10 08:02sell38164.001.90801.91401.9060
7622006.11.10 08:03close38164.001.90821.91401.9060-1280.00634600.00
7632006.11.10 08:07sell38264.001.90831.91431.9063
7642006.11.10 08:11close38264.001.90841.91431.9063-640.00633960.00
7652006.11.10 08:12buy38364.001.90901.90301.9110
7662006.11.10 08:14close38364.001.90881.90301.9110-1280.00632680.00
7672006.11.10 08:17buy38464.001.90951.90351.9115
7682006.11.10 08:18close38464.001.90911.90351.9115-2560.00630120.00
7692006.11.10 08:24buy38564.001.90901.90301.9110
7702006.11.10 08:29t/p38564.001.91101.90301.911012800.00642920.00
7712006.11.10 08:29buy38665.001.91121.90521.9132
7722006.11.10 08:33close38665.001.91151.90521.91321950.00644870.00
7732006.11.10 08:34buy38765.001.91211.90611.9141
7742006.11.10 08:36close38765.001.91171.90611.9141-2600.00642270.00
7752006.11.10 08:37buy38865.001.91241.90641.9144
7762006.11.10 08:39close38865.001.91211.90641.9144-1950.00640320.00
7772006.11.10 08:45buy38965.001.91141.90541.9134
7782006.11.10 08:54close38965.001.91241.90541.91346500.00646820.00
7792006.11.10 08:54buy39065.001.91251.90651.9145
7802006.11.10 08:58t/p39065.001.91451.90651.914513000.00659820.00
7812006.11.10 08:58buy39166.001.91481.90881.9168
7822006.11.10 09:05t/p39166.001.91681.90881.916813200.00673020.00
7832006.11.10 09:05buy39268.001.91711.91111.9191
7842006.11.10 09:08close39268.001.91631.91111.9191-5440.00667580.00
7852006.11.10 09:14buy39367.001.91501.90901.9170
7862006.11.10 09:15close39367.001.91481.90901.9170-1340.00666240.00
7872006.11.10 09:16buy39467.001.91501.90901.9170
7882006.11.10 09:19close39467.001.91541.90901.91702680.00668920.00
7892006.11.10 09:19buy39567.001.91581.90981.9178
7902006.11.10 09:21close39567.001.91551.90981.9178-2010.00666910.00
7912006.11.10 09:22buy39667.001.91571.90971.9177
7922006.11.10 09:22close39667.001.91521.90971.9177-3350.00663560.00
7932006.11.10 09:57buy39767.001.91461.90861.9166
7942006.11.10 10:06close39767.001.91531.90861.91664690.00668250.00
7952006.11.10 10:12buy39867.001.91551.90951.9175
7962006.11.10 10:16close39867.001.91561.90951.9175670.00668920.00
7972006.11.10 10:23buy39967.001.91531.90931.9173
7982006.11.10 10:28close39967.001.91541.90931.9173670.00669590.00
7992006.11.10 10:31buy40067.001.91551.90951.9175
8002006.11.10 10:31close40067.001.91531.90951.9175-1340.00668250.00
8012006.11.10 10:32buy40167.001.91551.90951.9175
8022006.11.10 10:34close40167.001.91541.90951.9175-670.00667580.00
8032006.11.10 10:36buy40267.001.91561.90961.9176
8042006.11.10 10:45t/p40267.001.91761.90961.917613400.00680980.00
8052006.11.10 10:45buy40369.001.91771.91171.9197
8062006.11.10 10:50close40369.001.91751.91171.9197-1380.00679600.00
8072006.11.10 10:51buy40468.001.91771.91171.9197
8082006.11.10 10:52close40468.001.91741.91171.9197-2040.00677560.00
8092006.11.10 10:53buy40568.001.91761.91161.9196
8102006.11.10 10:53close40568.001.91741.91161.9196-1360.00676200.00
8112006.11.10 10:55buy40668.001.91771.91171.9197
8122006.11.10 10:56close40668.001.91731.91171.9197-2720.00673480.00
8132006.11.10 11:00buy40768.001.91741.91141.9194
8142006.11.10 11:01close40768.001.91711.91141.9194-2040.00671440.00
8152006.11.10 12:02buy40868.001.91571.90971.9177
8162006.11.10 12:02close40868.001.91551.90971.9177-1360.00670080.00
8172006.11.10 12:02buy40968.001.91581.90981.9178
8182006.11.10 12:02close40968.001.91551.90981.9178-2040.00668040.00
8192006.11.10 12:04buy41067.001.91571.90971.9177
8202006.11.10 12:06close41067.001.91551.90971.9177-1340.00666700.00
8212006.11.10 12:07sell41167.001.91451.92051.9125
8222006.11.10 12:13close41167.001.91481.92051.9125-2010.00664690.00
8232006.11.10 12:14sell41267.001.91451.92051.9125
8242006.11.10 12:14close41267.001.91481.92051.9125-2010.00662680.00
8252006.11.10 12:19sell41367.001.91441.92041.9124
8262006.11.10 12:20close41367.001.91471.92041.9124-2010.00660670.00
8272006.11.10 12:22sell41467.001.91451.92051.9125
8282006.11.10 12:24close41467.001.91451.92051.91250.00660670.00
8292006.11.10 12:25sell41567.001.91431.92031.9123
8302006.11.10 12:25close41567.001.91451.92031.9123-1340.00659330.00
8312006.11.10 12:25sell41666.001.91431.92031.9123
8322006.11.10 12:27close41666.001.91451.92031.9123-1320.00658010.00
8332006.11.10 12:28sell41766.001.91431.92031.9123
8342006.11.10 12:30close41766.001.91451.92031.9123-1320.00656690.00
8352006.11.10 12:35buy41866.001.91511.90911.9171
8362006.11.10 12:42close41866.001.91531.90911.91711320.00658010.00
8372006.11.10 12:45buy41966.001.91541.90941.9174
8382006.11.10 12:45close41966.001.91481.90941.9174-3960.00654050.00
8392006.11.10 12:45buy42066.001.91531.90931.9173
8402006.11.10 12:48close42066.001.91491.90931.9173-2640.00651410.00
8412006.11.10 12:54sell42166.001.91431.92031.9123
8422006.11.10 13:05close42166.001.91441.92031.9123-660.00650750.00
8432006.11.10 13:06sell42266.001.91421.92021.9122
8442006.11.10 13:08close42266.001.91441.92021.9122-1320.00649430.00
8452006.11.10 13:09sell42365.001.91421.92021.9122
8462006.11.10 13:14close42365.001.91361.92021.91223900.00653330.00
8472006.11.10 13:15sell42466.001.91331.91931.9113
8482006.11.10 13:18close42466.001.91341.91931.9113-660.00652670.00
8492006.11.10 13:23sell42566.001.91391.91991.9119
8502006.11.10 13:28close42566.001.91391.91991.91190.00652670.00
8512006.11.10 13:30buy42666.001.91451.90851.9165
8522006.11.10 13:38close42666.001.91511.90851.91653960.00656630.00
8532006.11.10 13:42buy42766.001.91521.90921.9172
8542006.11.10 13:43close42766.001.91511.90921.9172-660.00655970.00
8552006.11.10 13:46buy42866.001.91521.90921.9172
8562006.11.10 13:49close42866.001.91491.90921.9172-1980.00653990.00
8572006.11.10 14:02sell42966.001.91401.92001.9120
8582006.11.10 14:07close42966.001.91431.92001.9120-1980.00652010.00
8592006.11.10 14:11sell43066.001.91441.92041.9124
8602006.11.10 14:15close43066.001.91421.92041.91241320.00653330.00
8612006.11.10 14:24buy43166.001.91491.90891.9169
8622006.11.10 14:29close43166.001.91481.90891.9169-660.00652670.00
8632006.11.10 14:31buy43266.001.91501.90901.9170
8642006.11.10 14:33close43266.001.91481.90901.9170-1320.00651350.00
8652006.11.10 14:35buy43366.001.91511.90911.9171
8662006.11.10 14:37close43366.001.91481.90911.9171-1980.00649370.00
8672006.11.10 14:42buy43465.001.91481.90881.9168
8682006.11.10 14:44close43465.001.91461.90881.9168-1300.00648070.00
8692006.11.10 14:44buy43565.001.91491.90891.9169
8702006.11.10 14:46close43565.001.91471.90891.9169-1300.00646770.00
8712006.11.10 14:47buy43665.001.91491.90891.9169
8722006.11.10 14:50close43665.001.91501.90891.9169650.00647420.00
8732006.11.10 14:52buy43765.001.91521.90921.9172
8742006.11.10 14:54close43765.001.91511.90921.9172-650.00646770.00
8752006.11.10 14:56buy43865.001.91521.90921.9172
8762006.11.10 14:57close43865.001.91511.90921.9172-650.00646120.00
8772006.11.10 14:58buy43965.001.91531.90931.9173
8782006.11.10 15:00close43965.001.91501.90931.9173-1950.00644170.00
8792006.11.10 15:02sell44065.001.91441.92041.9124
8802006.11.10 15:11close44065.001.91331.92041.91247150.00651320.00
8812006.11.10 15:13sell44166.001.91341.91941.9114
8822006.11.10 15:15close44166.001.91361.91941.9114-1320.00650000.00
8832006.11.10 15:16sell44265.001.91341.91941.9114
8842006.11.10 15:16close44265.001.91361.91941.9114-1300.00648700.00
8852006.11.10 15:17sell44365.001.91341.91941.9114
8862006.11.10 15:19close44365.001.91361.91941.9114-1300.00647400.00
8872006.11.10 15:26sell44465.001.91411.92011.9121
8882006.11.10 15:33close44465.001.91401.92011.9121650.00648050.00
8892006.11.10 15:39buy44565.001.91471.90871.9167
8902006.11.10 15:40close44565.001.91411.90871.9167-3900.00644150.00
8912006.11.10 15:42buy44665.001.91471.90871.9167
8922006.11.10 15:43close44665.001.91441.90871.9167-1950.00642200.00
8932006.11.10 15:43buy44765.001.91471.90871.9167
8942006.11.10 15:43close44765.001.91431.90871.9167-2600.00639600.00
8952006.11.10 15:43buy44864.001.91471.90871.9167
8962006.11.10 15:46close44864.001.91461.90871.9167-640.00638960.00
8972006.11.10 15:49sell44964.001.91311.91911.9111
8982006.11.10 15:51close44964.001.91351.91911.9111-2560.00636400.00
8992006.11.10 15:51sell45064.001.91321.91921.9112
9002006.11.10 15:54close45064.001.91271.91921.91123200.00639600.00
9012006.11.10 15:54sell45164.001.91251.91851.9105
9022006.11.10 15:55close45164.001.91281.91851.9105-1920.00637680.00
9032006.11.10 15:55sell45264.001.91241.91841.9104
9042006.11.10 15:55close45264.001.91261.91841.9104-1280.00636400.00
9052006.11.10 15:56sell45364.001.91241.91841.9104
9062006.11.10 15:57close45364.001.91291.91841.9104-3200.00633200.00
9072006.11.10 15:58sell45464.001.91241.91841.9104
9082006.11.10 16:01close45464.001.91241.91841.91040.00633200.00
9092006.11.10 16:01sell45564.001.91211.91811.9101
9102006.11.10 16:03close45564.001.91241.91811.9101-1920.00631280.00
9112006.11.10 16:07sell45664.001.91251.91851.9105
9122006.11.10 16:08close45664.001.91281.91851.9105-1920.00629360.00
9132006.11.10 16:08sell45763.001.91251.91851.9105
9142006.11.10 16:09close45763.001.91281.91851.9105-1890.00627470.00
9152006.11.10 16:17sell45863.001.91281.91881.9108
9162006.11.10 16:20close45863.001.91291.91881.9108-630.00626840.00
9172006.11.10 16:22sell45963.001.91271.91871.9107
9182006.11.10 16:26close45963.001.91301.91871.9107-1890.00624950.00
9192006.11.10 16:45sell46063.001.91241.91841.9104
9202006.11.10 16:51close46063.001.91241.91841.91040.00624950.00
9212006.11.10 16:51sell46163.001.91201.91801.9100
9222006.11.10 16:51close46163.001.91241.91801.9100-2520.00622430.00
9232006.11.10 16:54sell46263.001.91241.91841.9104
9242006.11.10 16:59close46263.001.91211.91841.91041890.00624320.00
9252006.11.10 16:59sell46363.001.91181.91781.9098
9262006.11.10 17:00close46363.001.91231.91781.9098-3150.00621170.00
9272006.11.10 17:00sell46463.001.91171.91771.9097
9282006.11.10 17:00close46463.001.91221.91771.9097-3150.00618020.00
9292006.11.10 17:15sell46562.001.91231.91831.9103
9302006.11.10 17:16close46562.001.91251.91831.9103-1240.00616780.00
9312006.11.10 17:18sell46662.001.91221.91821.9102
9322006.11.10 17:21close46662.001.91271.91821.9102-3100.00613680.00
9332006.11.10 17:35buy46762.001.91371.90771.9157
9342006.11.10 17:37close46762.001.91331.90771.9157-2480.00611200.00
9352006.11.10 17:40buy46862.001.91361.90761.9156
9362006.11.10 17:42close46862.001.91351.90761.9156-620.00610580.00
9372006.11.10 17:42buy46962.001.91371.90771.9157
9382006.11.10 17:42close46962.001.91351.90771.9157-1240.00609340.00
9392006.11.10 17:54sell47061.001.91261.91861.9106
9402006.11.10 17:58close47061.001.91271.91861.9106-610.00608730.00
9412006.11.10 18:01sell47161.001.91261.91861.9106
9422006.11.10 18:03close47161.001.91271.91861.9106-610.00608120.00
9432006.11.10 18:04sell47261.001.91251.91851.9105
9442006.11.10 18:08close47261.001.91271.91851.9105-1220.00606900.00
9452006.11.10 18:09sell47361.001.91251.91851.9105
9462006.11.10 18:15close47361.001.91271.91851.9105-1220.00605680.00
9472006.11.10 18:21sell47461.001.91271.91871.9107
9482006.11.10 18:21close47461.001.91291.91871.9107-1220.00604460.00
9492006.11.10 18:27sell47561.001.91281.91881.9108
9502006.11.10 18:28close47561.001.91301.91881.9108-1220.00603240.00
9512006.11.10 18:42sell47661.001.91251.91851.9105
9522006.11.10 18:50close47661.001.91261.91851.9105-610.00602630.00
9532006.11.10 18:54sell47761.001.91251.91851.9105
9542006.11.10 18:57close47761.001.91271.91851.9105-1220.00601410.00
9552006.11.10 19:15buy47861.001.91311.90711.9151
9562006.11.10 19:17close47861.001.91291.90711.9151-1220.00600190.00
9572006.11.10 19:23sell47961.001.91231.91831.9103
9582006.11.10 19:25close47961.001.91271.91831.9103-2440.00597750.00
9592006.11.10 19:26sell48060.001.91251.91851.9105
9602006.11.10 19:33close48060.001.91221.91851.91051800.00599550.00
9612006.11.10 19:36sell48160.001.91221.91821.9102
9622006.11.10 19:37close48160.001.91231.91821.9102-600.00598950.00
9632006.11.10 19:44sell48260.001.91221.91821.9102
9642006.11.10 19:49close48260.001.91221.91821.91020.00598950.00
9652006.11.10 19:53sell48360.001.91211.91811.9101
9662006.11.10 19:53close48360.001.91231.91811.9101-1200.00597750.00
9672006.11.10 19:53sell48460.001.91211.91811.9101
9682006.11.10 20:00close48460.001.91191.91811.91011200.00598950.00
9692006.11.10 20:00sell48560.001.91151.91751.9095
9702006.11.10 20:00close48560.001.91181.91751.9095-1800.00597150.00
9712006.11.10 20:00sell48660.001.91151.91751.9095
9722006.11.10 20:01close48660.001.91161.91751.9095-600.00596550.00
9732006.11.10 20:02sell48760.001.91131.91731.9093
9742006.11.10 20:03close48760.001.91161.91731.9093-1800.00594750.00
9752006.11.10 20:03sell48860.001.91121.91721.9092
9762006.11.10 20:09close48860.001.91101.91721.90921200.00595950.00
9772006.11.10 20:11sell48960.001.91071.91671.9087
9782006.11.10 20:12close48960.001.91101.91671.9087-1800.00594150.00
9792006.11.10 20:13sell49060.001.91081.91681.9088
9802006.11.10 20:13close49060.001.91101.91681.9088-1200.00592950.00
9812006.11.10 20:19sell49160.001.91101.91701.9090
9822006.11.10 20:23close49160.001.91131.91701.9090-1800.00591150.00
9832006.11.10 20:25sell49260.001.91101.91701.9090
9842006.11.10 20:31close49260.001.91101.91701.90900.00591150.00
9852006.11.10 20:31sell49360.001.91081.91681.9088
9862006.11.10 20:34close49360.001.91101.91681.9088-1200.00589950.00
9872006.11.10 20:38sell49459.001.91101.91701.9090
9882006.11.10 20:39close49459.001.91121.91701.9090-1180.00588770.00
9892006.11.10 20:52sell49559.001.91091.91691.9089
9902006.11.10 20:52close49559.001.91121.91691.9089-1770.00587000.00
9912006.11.10 20:56sell49659.001.91091.91691.9089
9922006.11.12 22:08close49659.001.91081.91691.9089590.00587590.00
9932006.11.12 22:38buy49759.001.91251.90651.9145
9942006.11.12 22:42close49759.001.91231.90651.9145-1180.00586410.00
9952006.11.12 22:43buy49859.001.91251.90651.9145
9962006.11.12 22:44close49859.001.91231.90651.9145-1180.00585230.00
9972006.11.12 22:45buy49959.001.91241.90641.9144
9982006.11.12 22:48close49959.001.91251.90641.9144590.00585820.00
9992006.11.12 22:48buy50059.001.91271.90671.9147
10002006.11.12 22:49close50059.001.91251.90671.9147-1180.00584640.00
10012006.11.12 23:01buy50159.001.91231.90631.9143
10022006.11.12 23:01close50159.001.91221.90631.9143-590.00584050.00
10032006.11.12 23:08sell50259.001.91161.91761.9096
10042006.11.12 23:25close50259.001.91161.91761.90960.00584050.00
10052006.11.12 23:48sell50359.001.91161.91761.9096
10062006.11.12 23:50close50359.001.91181.91761.9096-1180.00582870.00
10072006.11.12 23:52sell50459.001.91161.91761.9096
10082006.11.12 23:54close50459.001.91171.91761.9096-590.00582280.00
10092006.11.12 23:54sell50559.001.91161.91761.9096
10102006.11.12 23:55close50559.001.91171.91761.9096-590.00581690.00
10112006.11.12 23:59sell50659.001.91161.91761.9096
10122006.11.13 00:01close50659.001.91171.91761.9096-590.00581100.00
10132006.11.13 00:02sell50759.001.91151.91751.9095
10142006.11.13 00:05close50759.001.91161.91751.9095-590.00580510.00
10152006.11.13 00:06sell50859.001.91141.91741.9094
10162006.11.13 00:09close50859.001.91161.91741.9094-1180.00579330.00
10172006.11.13 00:13buy50958.001.91221.90621.9142
10182006.11.13 00:48t/p50958.001.91421.90621.914211600.00590930.00
10192006.11.13 00:48buy51060.001.91431.90831.9163
10202006.11.13 00:51close51060.001.91341.90831.9163-5400.00585530.00
10212006.11.13 00:54buy51159.001.91381.90781.9158
10222006.11.13 00:55close51159.001.91351.90781.9158-1770.00583760.00
10232006.11.13 00:56buy51259.001.91381.90781.9158
10242006.11.13 00:58close51259.001.91351.90781.9158-1770.00581990.00
10252006.11.13 00:59buy51359.001.91371.90771.9157
10262006.11.13 01:01close51359.001.91371.90771.91570.00581990.00
10272006.11.13 01:05buy51459.001.91371.90771.9157
10282006.11.13 01:06close51459.001.91361.90771.9157-590.00581400.00
10292006.11.13 01:07buy51559.001.91371.90771.9157
10302006.11.13 01:07close51559.001.91351.90771.9157-1180.00580220.00
10312006.11.13 01:08buy51659.001.91371.90771.9157
10322006.11.13 01:14close51659.001.91421.90771.91572950.00583170.00
10332006.11.13 01:15buy51759.001.91441.90841.9164
10342006.11.13 01:15close51759.001.91411.90841.9164-1770.00581400.00
10352006.11.13 01:15buy51859.001.91451.90851.9165
10362006.11.13 01:19close51859.001.91461.90851.9165590.00581990.00
10372006.11.13 01:24buy51959.001.91491.90891.9169
10382006.11.13 01:26close51959.001.91471.90891.9169-1180.00580810.00
10392006.11.13 01:27buy52059.001.91491.90891.9169
10402006.11.13 01:30close52059.001.91481.90891.9169-590.00580220.00
10412006.11.13 01:31buy52159.001.91501.90901.9170
10422006.11.13 01:32close52159.001.91461.90901.9170-2360.00577860.00
10432006.11.13 01:32buy52258.001.91511.90911.9171
10442006.11.13 01:32close52258.001.91481.90911.9171-1740.00576120.00
10452006.11.13 01:32buy52358.001.91501.90901.9170
10462006.11.13 01:32close52358.001.91481.90901.9170-1160.00574960.00
10472006.11.13 01:38buy52458.001.91451.90851.9165
10482006.11.13 01:44close52458.001.91511.90851.91653480.00578440.00
10492006.11.13 02:35sell52558.001.91341.91941.9114
10502006.11.13 02:35close52558.001.91371.91941.9114-1740.00576700.00
10512006.11.13 02:46sell52658.001.91341.91941.9114
10522006.11.13 02:47close52658.001.91371.91941.9114-1740.00574960.00
10532006.11.13 02:55buy52758.001.91391.90791.9159
10542006.11.13 03:05close52758.001.91381.90791.9159-580.00574380.00
10552006.11.13 03:27buy52858.001.91391.90791.9159
10562006.11.13 03:41close52858.001.91381.90791.9159-580.00573800.00
10572006.11.13 03:50buy52958.001.91401.90801.9160
10582006.11.13 04:04close52958.001.91411.90801.9160580.00574380.00
10592006.11.13 04:23buy53058.001.91411.90811.9161
10602006.11.13 04:23close53058.001.91391.90811.9161-1160.00573220.00
10612006.11.13 04:25buy53158.001.91411.90811.9161
10622006.11.13 04:41close53158.001.91411.90811.91610.00573220.00
10632006.11.13 04:49buy53258.001.91411.90811.9161
10642006.11.13 04:52close53258.001.91421.90811.9161580.00573800.00
10652006.11.13 05:08buy53358.001.91411.90811.9161
10662006.11.13 05:13close53358.001.91401.90811.9161-580.00573220.00
10672006.11.13 05:17buy53458.001.91411.90811.9161
10682006.11.13 05:28close53458.001.91421.90811.9161580.00573800.00
10692006.11.13 06:07sell53558.001.91341.91941.9114
10702006.11.13 06:12close53558.001.91371.91941.9114-1740.00572060.00
10712006.11.13 06:14sell53658.001.91341.91941.9114
10722006.11.13 06:22close53658.001.91311.91941.91141740.00573800.00
10732006.11.13 06:23sell53758.001.91291.91891.9109
10742006.11.13 06:23close53758.001.91321.91891.9109-1740.00572060.00
10752006.11.13 06:24sell53858.001.91301.91901.9110
10762006.11.13 06:28close53858.001.91301.91901.91100.00572060.00
10772006.11.13 06:41sell53958.001.91341.91941.9114
10782006.11.13 06:44close53958.001.91341.91941.91140.00572060.00
10792006.11.13 06:51sell54058.001.91261.91861.9106
10802006.11.13 06:55close54058.001.91321.91861.9106-3480.00568580.00
10812006.11.13 06:57sell54157.001.91301.91901.9110
10822006.11.13 06:59close54157.001.91311.91901.9110-570.00568010.00
10832006.11.13 07:09sell54257.001.91291.91891.9109
10842006.11.13 07:13close54257.001.91311.91891.9109-1140.00566870.00
10852006.11.13 07:15sell54357.001.91301.91901.9110
10862006.11.13 07:16close54357.001.91321.91901.9110-1140.00565730.00
10872006.11.13 07:21buy54457.001.91351.90751.9155
10882006.11.13 07:30close54457.001.91331.90751.9155-1140.00564590.00
10892006.11.13 07:35sell54557.001.91261.91861.9106
10902006.11.13 07:42close54557.001.91211.91861.91062850.00567440.00
10912006.11.13 07:48sell54657.001.91261.91861.9106
10922006.11.13 07:49close54657.001.91271.91861.9106-570.00566870.00
10932006.11.13 07:51sell54757.001.91261.91861.9106
10942006.11.13 08:01close54757.001.91231.91861.91061710.00568580.00
10952006.11.13 08:02sell54857.001.91211.91811.9101
10962006.11.13 08:09close54857.001.91151.91811.91013420.00572000.00
10972006.11.13 08:52sell54958.001.91171.91771.9097
10982006.11.13 08:53close54958.001.91211.91771.9097-2320.00569680.00
10992006.11.13 08:53sell55057.001.91181.91781.9098
11002006.11.13 08:58close55057.001.91191.91781.9098-570.00569110.00
11012006.11.13 08:58sell55157.001.91181.91781.9098
11022006.11.13 09:04close55157.001.91121.91781.90983420.00572530.00
11032006.11.13 09:08sell55258.001.91121.91721.9092
11042006.11.13 09:08close55258.001.91141.91721.9092-1160.00571370.00
11052006.11.13 09:12sell55358.001.91131.91731.9093
11062006.11.13 09:13close55358.001.91151.91731.9093-1160.00570210.00
11072006.11.13 09:14sell55458.001.91131.91731.9093
11082006.11.13 09:14close55458.001.91161.91731.9093-1740.00568470.00
11092006.11.13 09:15sell55557.001.91131.91731.9093
11102006.11.13 09:19close55557.001.91121.91731.9093570.00569040.00
11112006.11.13 09:20sell55657.001.91101.91701.9090
11122006.11.13 09:23close55657.001.91111.91701.9090-570.00568470.00
11132006.11.13 09:25sell55757.001.91101.91701.9090
11142006.11.13 09:31close55757.001.91101.91701.90900.00568470.00
11152006.11.13 09:31sell55857.001.91071.91671.9087
11162006.11.13 09:32close55857.001.91081.91671.9087-570.00567900.00
11172006.11.13 09:33sell55957.001.91061.91661.9086
11182006.11.13 09:35close55957.001.91071.91661.9086-570.00567330.00
11192006.11.13 09:35sell56057.001.91061.91661.9086
11202006.11.13 09:39t/p56057.001.90861.91661.908611400.00578730.00
11212006.11.13 09:39sell56158.001.90841.91441.9064
11222006.11.13 09:42close56158.001.90931.91441.9064-5220.00573510.00
11232006.11.13 09:44sell56258.001.90891.91491.9069
11242006.11.13 09:45close56258.001.90911.91491.9069-1160.00572350.00
11252006.11.13 09:47sell56358.001.90881.91481.9068
11262006.11.13 09:55t/p56358.001.90681.91481.906811600.00583950.00
11272006.11.13 09:55sell56459.001.90671.91271.9047
11282006.11.13 10:03close56459.001.90671.91271.90470.00583950.00
11292006.11.13 10:06sell56559.001.90661.91261.9046
11302006.11.13 10:06close56559.001.90691.91261.9046-1770.00582180.00
11312006.11.13 10:15sell56659.001.90741.91341.9054
11322006.11.13 10:18close56659.001.90741.91341.90540.00582180.00
11332006.11.13 10:18sell56759.001.90721.91321.9052
11342006.11.13 10:19close56759.001.90741.91321.9052-1180.00581000.00
11352006.11.13 10:38sell56859.001.90691.91291.9049
11362006.11.13 10:42close56859.001.90701.91291.9049-590.00580410.00
11372006.11.13 10:47sell56959.001.90711.91311.9051
11382006.11.13 10:49close56959.001.90731.91311.9051-1180.00579230.00
11392006.11.13 10:49sell57058.001.90671.91271.9047
11402006.11.13 10:54close57058.001.90701.91271.9047-1740.00577490.00
11412006.11.13 10:57sell57158.001.90701.91301.9050
11422006.11.13 10:58close57158.001.90721.91301.9050-1160.00576330.00
11432006.11.13 10:58sell57258.001.90691.91291.9049
11442006.11.13 10:58close57258.001.90721.91291.9049-1740.00574590.00
11452006.11.13 11:01sell57358.001.90691.91291.9049
11462006.11.13 11:01close57358.001.90711.91291.9049-1160.00573430.00
11472006.11.13 11:01sell57458.001.90671.91271.9047
11482006.11.13 11:10close57458.001.90611.91271.90473480.00576910.00
11492006.11.13 11:11sell57558.001.90581.91181.9038
11502006.11.13 11:14close57558.001.90601.91181.9038-1160.00575750.00
11512006.11.13 11:14sell57658.001.90571.91171.9037
11522006.11.13 11:17close57658.001.90601.91171.9037-1740.00574010.00
11532006.11.13 11:21sell57758.001.90601.91201.9040
11542006.11.13 11:26close57758.001.90581.91201.90401160.00575170.00
11552006.11.13 11:27sell57858.001.90561.91161.9036
11562006.11.13 11:27close57858.001.90571.91161.9036-580.00574590.00
11572006.11.13 11:33sell57958.001.90561.91161.9036
11582006.11.13 11:43close57958.001.90531.91161.90361740.00576330.00
11592006.11.13 11:46sell58058.001.90511.91111.9031
11602006.11.13 11:50close58058.001.90501.91111.9031580.00576910.00
11612006.11.13 12:05sell58158.001.90471.91071.9027
11622006.11.13 12:10close58158.001.90421.91071.90272900.00579810.00
11632006.11.13 12:16sell58258.001.90401.91001.9020
11642006.11.13 12:16close58258.001.90471.91001.9020-4060.00575750.00
11652006.11.13 12:16sell58358.001.90411.91011.9021
11662006.11.13 12:22close58358.001.90421.91011.9021-580.00575170.00
11672006.11.13 12:29sell58458.001.90411.91011.9021
11682006.11.13 12:30close58458.001.90431.91011.9021-1160.00574010.00
11692006.11.13 12:37sell58558.001.90441.91041.9024
11702006.11.13 12:38close58558.001.90461.91041.9024-1160.00572850.00
11712006.11.13 13:11sell58658.001.90461.91061.9026
11722006.11.13 13:15close58658.001.90451.91061.9026580.00573430.00
11732006.11.13 13:20sell58758.001.90461.91061.9026
11742006.11.13 13:27close58758.001.90441.91061.90261160.00574590.00
11752006.11.13 13:30sell58858.001.90441.91041.9024
11762006.11.13 13:30close58858.001.90461.91041.9024-1160.00573430.00
11772006.11.13 13:34sell58958.001.90451.91051.9025
11782006.11.13 13:36close58958.001.90441.91051.9025580.00574010.00
11792006.11.13 13:39sell59058.001.90421.91021.9022
11802006.11.13 13:40close59058.001.90441.91021.9022-1160.00572850.00
11812006.11.13 13:40sell59158.001.90411.91011.9021
11822006.11.13 13:48close59158.001.90381.91011.90211740.00574590.00
11832006.11.13 13:56sell59258.001.90421.91021.9022
11842006.11.13 13:56close59258.001.90451.91021.9022-1740.00572850.00
11852006.11.13 14:03sell59358.001.90351.90951.9015
11862006.11.13 14:10close59358.001.90271.90951.90154640.00577490.00
11872006.11.13 14:10sell59458.001.90221.90821.9002
11882006.11.13 14:10close59458.001.90261.90821.9002-2320.00575170.00
11892006.11.13 14:17sell59558.001.90261.90861.9006
11902006.11.13 14:22close59558.001.90211.90861.90062900.00578070.00
11912006.11.13 14:29sell59658.001.90241.90841.9004
11922006.11.13 14:30close59658.001.90261.90841.9004-1160.00576910.00
11932006.11.13 14:30sell59758.001.90211.90811.9001
11942006.11.13 14:33close59758.001.90201.90811.9001580.00577490.00
11952006.11.13 14:34sell59858.001.90211.90811.9001
11962006.11.13 14:36close59858.001.90241.90811.9001-1740.00575750.00
11972006.11.13 14:38sell59958.001.90201.90801.9000
11982006.11.13 14:38close59958.001.90241.90801.9000-2320.00573430.00
11992006.11.13 14:38sell60058.001.90201.90801.9000
12002006.11.13 14:38close60058.001.90241.90801.9000-2320.00571110.00
12012006.11.13 14:39sell60158.001.90211.90811.9001
12022006.11.13 14:40close60158.001.90231.90811.9001-1160.00569950.00
12032006.11.13 14:47sell60257.001.90201.90801.9000
12042006.11.13 14:53close60257.001.90171.90801.90001710.00571660.00
12052006.11.13 15:00sell60358.001.90191.90791.8999
12062006.11.13 15:00close60358.001.90211.90791.8999-1160.00570500.00
12072006.11.13 15:01sell60458.001.90191.90791.8999
12082006.11.13 15:03close60458.001.90221.90791.8999-1740.00568760.00
12092006.11.13 15:05sell60557.001.90171.90771.8997
12102006.11.13 15:12close60557.001.90041.90771.89977410.00576170.00
12112006.11.13 15:12sell60658.001.90021.90621.8982
12122006.11.13 15:13close60658.001.90061.90621.8982-2320.00573850.00
12132006.11.13 15:13sell60758.001.90011.90611.8981
12142006.11.13 15:14close60758.001.90071.90611.8981-3480.00570370.00
12152006.11.13 15:16sell60858.001.90021.90621.8982
12162006.11.13 15:18close60858.001.90041.90621.8982-1160.00569210.00
12172006.11.13 15:18sell60957.001.90001.90601.8980
12182006.11.13 15:22close60957.001.90031.90601.8980-1710.00567500.00
12192006.11.13 15:23sell61057.001.89981.90581.8978
12202006.11.13 15:25close61057.001.90021.90581.8978-2280.00565220.00
12212006.11.13 15:28sell61157.001.90001.90601.8980
12222006.11.13 15:28close61157.001.90041.90601.8980-2280.00562940.00
12232006.11.13 15:29sell61257.001.90001.90601.8980
12242006.11.13 15:30close61257.001.90031.90601.8980-1710.00561230.00
12252006.11.13 15:30sell61357.001.90001.90601.8980
12262006.11.13 15:32close61357.001.90021.90601.8980-1140.00560090.00
12272006.11.13 15:32sell61457.001.89981.90581.8978
12282006.11.13 15:32close61457.001.90011.90581.8978-1710.00558380.00
12292006.11.13 16:05buy61556.001.90321.89721.9052
12302006.11.13 16:07close61556.001.90291.89721.9052-1680.00556700.00
12312006.11.13 16:19sell61656.001.90191.90791.8999
12322006.11.13 16:28close61656.001.90171.90791.89991120.00557820.00
12332006.11.13 16:39sell61756.001.90171.90771.8997
12342006.11.13 16:47close61756.001.90171.90771.89970.00557820.00
12352006.11.13 16:56sell61856.001.90171.90771.8997
12362006.11.13 16:57close61856.001.90191.90771.8997-1120.00556700.00
12372006.11.13 17:33sell61956.001.90151.90751.8995
12382006.11.13 17:40close61956.001.90121.90751.89951680.00558380.00
12392006.11.13 17:41sell62056.001.90091.90691.8989
12402006.11.13 17:46close62056.001.90071.90691.89891120.00559500.00
12412006.11.13 17:46sell62156.001.90061.90661.8986
12422006.11.13 17:50close62156.001.90041.90661.89861120.00560620.00
12432006.11.13 17:52sell62257.001.90031.90631.8983
12442006.11.13 17:52close62257.001.90131.90631.8983-5700.00554920.00
12452006.11.13 17:54sell62356.001.90071.90671.8987
12462006.11.13 17:54close62356.001.90091.90671.8987-1120.00553800.00
12472006.11.13 17:54sell62456.001.90071.90671.8987
12482006.11.13 18:01close62456.001.90091.90671.8987-1120.00552680.00
12492006.11.13 18:08sell62556.001.90081.90681.8988
12502006.11.13 18:12close62556.001.90081.90681.89880.00552680.00
12512006.11.13 18:27sell62656.001.90051.90651.8985
12522006.11.13 18:34close62656.001.90051.90651.89850.00552680.00
12532006.11.13 18:35sell62756.001.90031.90631.8983
12542006.11.13 18:35close62756.001.90061.90631.8983-1680.00551000.00
12552006.11.13 18:38sell62856.001.90041.90641.8984
12562006.11.13 18:39close62856.001.90061.90641.8984-1120.00549880.00
12572006.11.13 18:40sell62955.001.90041.90641.8984
12582006.11.13 18:43close62955.001.90061.90641.8984-1100.00548780.00
12592006.11.13 18:45sell63055.001.90031.90631.8983
12602006.11.13 18:50close63055.001.90051.90631.8983-1100.00547680.00
12612006.11.13 18:54sell63155.001.90031.90631.8983
12622006.11.13 18:56close63155.001.90041.90631.8983-550.00547130.00
12632006.11.13 18:56sell63255.001.90031.90631.8983
12642006.11.13 19:00close63255.001.90041.90631.8983-550.00546580.00
12652006.11.13 19:01sell63355.001.90021.90621.8982
12662006.11.13 19:08close63355.001.90021.90621.89820.00546580.00
12672006.11.13 19:51sell63455.001.90051.90651.8985
12682006.11.13 19:51close63455.001.90071.90651.8985-1100.00545480.00
12692006.11.13 20:13sell63555.001.90071.90671.8987
12702006.11.13 20:21close63555.001.90091.90671.8987-1100.00544380.00
12712006.11.13 21:35sell63655.001.90091.90691.8989
12722006.11.13 21:36close63655.001.90111.90691.8989-1100.00543280.00
12732006.11.13 21:38sell63755.001.90101.90701.8990
12742006.11.13 21:38close63755.001.90121.90701.8990-1100.00542180.00
12752006.11.13 21:38sell63855.001.90091.90691.8989
12762006.11.13 21:39close63855.001.90111.90691.8989-1100.00541080.00
12772006.11.13 21:39sell63955.001.90101.90701.8990
12782006.11.13 21:40close63955.001.90121.90701.8990-1100.00539980.00
12792006.11.13 21:50buy64054.001.90141.89541.9034
12802006.11.13 21:51close64054.001.90121.89541.9034-1080.00538900.00
12812006.11.13 21:51buy64154.001.90141.89541.9034
12822006.11.13 21:55close64154.001.90131.89541.9034-540.00538360.00
12832006.11.13 21:55buy64254.001.90141.89541.9034
12842006.11.13 21:56close64254.001.90131.89541.9034-540.00537820.00
12852006.11.13 21:56buy64354.001.90151.89551.9035
12862006.11.13 21:56close64354.001.90131.89551.9035-1080.00536740.00
12872006.11.13 21:59buy64454.001.90141.89541.9034
12882006.11.13 21:59close64454.001.90111.89541.9034-1620.00535120.00
12892006.11.13 22:09sell64554.001.90101.90701.8990
12902006.11.13 22:10close64554.001.90121.90701.8990-1080.00534040.00
12912006.11.13 22:11sell64654.001.90091.90691.8989
12922006.11.13 22:12close64654.001.90111.90691.8989-1080.00532960.00
12932006.11.13 22:13sell64754.001.90101.90701.8990
12942006.11.13 22:13close64754.001.90121.90701.8990-1080.00531880.00
12952006.11.13 22:14sell64854.001.90101.90701.8990
12962006.11.13 22:14close64854.001.90131.90701.8990-1620.00530260.00
12972006.11.13 22:15buy64954.001.90161.89561.9036
12982006.11.13 22:16close64954.001.90101.89561.9036-3240.00527020.00
12992006.11.13 22:19sell65053.001.90091.90691.8989
13002006.11.13 22:21close65053.001.90111.90691.8989-1060.00525960.00
13012006.11.13 22:26buy65153.001.90151.89551.9035
13022006.11.13 23:03close65153.001.90171.89551.90351060.00527020.00
13032006.11.13 23:04buy65253.001.90201.89601.9040
13042006.11.13 23:11close65253.001.90211.89601.9040530.00527550.00
13052006.11.13 23:11buy65353.001.90231.89631.9043
13062006.11.13 23:11close65353.001.90201.89631.9043-1590.00525960.00
13072006.11.13 23:12buy65453.001.90231.89631.9043
13082006.11.13 23:12close65453.001.90201.89631.9043-1590.00524370.00
13092006.11.13 23:12buy65553.001.90231.89631.9043
13102006.11.13 23:14close65553.001.90201.89631.9043-1590.00522780.00
13112006.11.13 23:17buy65653.001.90191.89591.9039
13122006.11.13 23:17close65653.001.90171.89591.9039-1060.00521720.00
13132006.11.13 23:17buy65753.001.90201.89601.9040
13142006.11.13 23:21close65753.001.90161.89601.9040-2120.00519600.00
13152006.11.13 23:28buy65852.001.90181.89581.9038
13162006.11.13 23:33close65852.001.90181.89581.90380.00519600.00
13172006.11.13 23:36buy65952.001.90211.89611.9041
13182006.11.13 23:36close65952.001.90171.89611.9041-2080.00517520.00
13192006.11.13 23:39buy66052.001.90201.89601.9040
13202006.11.13 23:43close66052.001.90221.89601.90401040.00518560.00
13212006.11.13 23:44buy66152.001.90241.89641.9044
13222006.11.13 23:45close66152.001.90221.89641.9044-1040.00517520.00
13232006.11.13 23:50buy66252.001.90231.89631.9043
13242006.11.13 23:55t/p66252.001.90431.89631.904310400.00527920.00
13252006.11.13 23:55buy66353.001.90441.89841.9064
13262006.11.14 00:01close66353.001.90451.89841.9064530.00528450.00
13272006.11.14 00:07buy66453.001.90421.89821.9062
13282006.11.14 00:08close66453.001.90401.89821.9062-1060.00527390.00
13292006.11.14 00:12buy66553.001.90381.89781.9058
13302006.11.14 00:14close66553.001.90371.89781.9058-530.00526860.00
13312006.11.14 00:14buy66653.001.90421.89821.9062
13322006.11.14 00:16close66653.001.90381.89821.9062-2120.00524740.00
13332006.11.14 00:16buy66753.001.90411.89811.9061
13342006.11.14 00:16close66753.001.90371.89811.9061-2120.00522620.00
13352006.11.14 00:40buy66853.001.90421.89821.9062
13362006.11.14 00:42close66853.001.90401.89821.9062-1060.00521560.00
13372006.11.14 00:45buy66953.001.90391.89791.9059
13382006.11.14 00:47close66953.001.90351.89791.9059-2120.00519440.00
13392006.11.14 01:02sell67052.001.90211.90811.9001
13402006.11.14 01:07close67052.001.90231.90811.9001-1040.00518400.00
13412006.11.14 01:08sell67152.001.90211.90811.9001
13422006.11.14 01:08close67152.001.90231.90811.9001-1040.00517360.00
13432006.11.14 01:10sell67252.001.90211.90811.9001
13442006.11.14 01:10close67252.001.90241.90811.9001-1560.00515800.00
13452006.11.14 01:10sell67352.001.90221.90821.9002
13462006.11.14 01:12close67352.001.90241.90821.9002-1040.00514760.00
13472006.11.14 01:15sell67452.001.90191.90791.8999
13482006.11.14 01:15close67452.001.90231.90791.8999-2080.00512680.00
13492006.11.14 01:15sell67552.001.90201.90801.9000
13502006.11.14 01:21close67552.001.90231.90801.9000-1560.00511120.00
13512006.11.14 01:36buy67652.001.90291.89691.9049
13522006.11.14 01:39close67652.001.90291.89691.90490.00511120.00
13532006.11.14 01:48sell67752.001.90211.90811.9001
13542006.11.14 01:52close67752.001.90231.90811.9001-1040.00510080.00
13552006.11.14 02:00buy67852.001.90271.89671.9047
13562006.11.14 02:01close67852.001.90251.89671.9047-1040.00509040.00
13572006.11.14 02:01buy67951.001.90271.89671.9047
13582006.11.14 02:11close67951.001.90321.89671.90472550.00511590.00
13592006.11.14 02:13buy68052.001.90331.89731.9053
13602006.11.14 02:16close68052.001.90321.89731.9053-520.00511070.00
13612006.11.14 02:16buy68152.001.90341.89741.9054
13622006.11.14 02:18close68152.001.90321.89741.9054-1040.00510030.00
13632006.11.14 02:19buy68252.001.90341.89741.9054
13642006.11.14 02:27close68252.001.90321.89741.9054-1040.00508990.00
13652006.11.14 02:34buy68351.001.90351.89751.9055
13662006.11.14 02:44close68351.001.90351.89751.90550.00508990.00
13672006.11.14 02:51buy68451.001.90351.89751.9055
13682006.11.14 03:27close68451.001.90371.89751.90551020.00510010.00
13692006.11.14 03:35buy68552.001.90391.89791.9059
13702006.11.14 03:47close68552.001.90381.89791.9059-520.00509490.00
13712006.11.14 03:58buy68651.001.90381.89781.9058
13722006.11.14 03:58close68651.001.90361.89781.9058-1020.00508470.00
13732006.11.14 04:01buy68751.001.90381.89781.9058
13742006.11.14 04:09close68751.001.90381.89781.90580.00508470.00
13752006.11.14 04:10buy68851.001.90411.89811.9061
13762006.11.14 04:20close68851.001.90451.89811.90612040.00510510.00
13772006.11.14 04:31buy68952.001.90431.89831.9063
13782006.11.14 04:33close68952.001.90411.89831.9063-1040.00509470.00
13792006.11.14 04:38buy69051.001.90421.89821.9062
13802006.11.14 04:38close69051.001.90401.89821.9062-1020.00508450.00
13812006.11.14 04:40buy69151.001.90421.89821.9062
13822006.11.14 04:51close69151.001.90461.89821.90622040.00510490.00
13832006.11.14 04:53buy69252.001.90481.89881.9068
13842006.11.14 04:54close69252.001.90461.89881.9068-1040.00509450.00
13852006.11.14 04:59buy69351.001.90451.89851.9065
13862006.11.14 05:02close69351.001.90441.89851.9065-510.00508940.00
13872006.11.14 05:02buy69451.001.90451.89851.9065
13882006.11.14 05:03close69451.001.90441.89851.9065-510.00508430.00
13892006.11.14 05:06buy69551.001.90461.89861.9066
13902006.11.14 05:07close69551.001.90441.89861.9066-1020.00507410.00
13912006.11.14 05:10buy69651.001.90461.89861.9066
13922006.11.14 05:14close69651.001.90431.89861.9066-1530.00505880.00
13932006.11.14 06:05buy69751.001.90451.89851.9065
13942006.11.14 06:07close69751.001.90441.89851.9065-510.00505370.00
13952006.11.14 06:07buy69851.001.90461.89861.9066
13962006.11.14 06:08close69851.001.90431.89861.9066-1530.00503840.00
13972006.11.14 06:16buy69951.001.90441.89841.9064
13982006.11.14 06:18close69951.001.90411.89841.9064-1530.00502310.00
13992006.11.14 06:19buy70051.001.90441.89841.9064
14002006.11.14 06:22close70051.001.90431.89841.9064-510.00501800.00
14012006.11.14 06:23buy70151.001.90451.89851.9065
14022006.11.14 06:25close70151.001.90431.89851.9065-1020.00500780.00
14032006.11.14 06:59buy70251.001.90441.89841.9064
14042006.11.14 07:02close70251.001.90401.89841.9064-2040.00498740.00
14052006.11.14 07:03buy70350.001.90421.89821.9062
14062006.11.14 07:05close70350.001.90431.89821.9062500.00499240.00
14072006.11.14 07:08sell70450.001.90361.90961.9016
14082006.11.14 07:11close70450.001.90381.90961.9016-1000.00498240.00
14092006.11.14 07:13sell70550.001.90351.90951.9015
14102006.11.14 07:13close70550.001.90371.90951.9015-1000.00497240.00
14112006.11.14 07:13sell70650.001.90351.90951.9015
14122006.11.14 07:14close70650.001.90371.90951.9015-1000.00496240.00
14132006.11.14 07:14sell70750.001.90361.90961.9016
14142006.11.14 07:17close70750.001.90361.90961.90160.00496240.00
14152006.11.14 07:17sell70850.001.90321.90921.9012
14162006.11.14 07:21close70850.001.90331.90921.9012-500.00495740.00
14172006.11.14 07:22sell70950.001.90311.90911.9011
14182006.11.14 07:22close70950.001.90331.90911.9011-1000.00494740.00
14192006.11.14 07:22sell71050.001.90301.90901.9010
14202006.11.14 07:31close71050.001.90171.90901.90106500.00501240.00
14212006.11.14 07:31sell71151.001.90151.90751.8995
14222006.11.14 07:32close71151.001.90161.90751.8995-510.00500730.00
14232006.11.14 07:32sell71251.001.90141.90741.8994
14242006.11.14 07:35close71251.001.90161.90741.8994-1020.00499710.00
14252006.11.14 07:36sell71350.001.90131.90731.8993
14262006.11.14 07:38close71350.001.90171.90731.8993-2000.00497710.00
14272006.11.14 07:44sell71450.001.90161.90761.8996
14282006.11.14 07:45close71450.001.90181.90761.8996-1000.00496710.00
14292006.11.14 07:45sell71550.001.90171.90771.8997
14302006.11.14 07:46close71550.001.90181.90771.8997-500.00496210.00
14312006.11.14 07:48sell71650.001.90181.90781.8998
14322006.11.14 07:48close71650.001.90201.90781.8998-1000.00495210.00
14332006.11.14 08:06buy71750.001.90351.89751.9055
14342006.11.14 08:07close71750.001.90311.89751.9055-2000.00493210.00
14352006.11.14 08:15buy71850.001.90321.89721.9052
14362006.11.14 08:15close71850.001.90301.89721.9052-1000.00492210.00
14372006.11.14 08:20sell71950.001.90261.90861.9006
14382006.11.14 08:22close71950.001.90281.90861.9006-1000.00491210.00
14392006.11.14 08:24sell72050.001.90271.90871.9007
14402006.11.14 08:24close72050.001.90291.90871.9007-1000.00490210.00
14412006.11.14 08:24sell72150.001.90231.90831.9003
14422006.11.14 08:29close72150.001.90241.90831.9003-500.00489710.00
14432006.11.14 08:29sell72249.001.90221.90821.9002
14442006.11.14 08:29close72249.001.90241.90821.9002-980.00488730.00
14452006.11.14 08:40buy72349.001.90331.89731.9053
14462006.11.14 08:41close72349.001.90311.89731.9053-980.00487750.00
14472006.11.14 08:43buy72449.001.90361.89761.9056
14482006.11.14 08:53close72449.001.90441.89761.90563920.00491670.00
14492006.11.14 08:56buy72550.001.90441.89841.9064
14502006.11.14 08:56close72550.001.90411.89841.9064-1500.00490170.00
14512006.11.14 08:56buy72650.001.90441.89841.9064
14522006.11.14 08:56close72650.001.90421.89841.9064-1000.00489170.00
14532006.11.14 09:01buy72749.001.90421.89821.9062
14542006.11.14 09:02close72749.001.90381.89821.9062-1960.00487210.00
14552006.11.14 09:04buy72849.001.90411.89811.9061
14562006.11.14 09:08close72849.001.90371.89811.9061-1960.00485250.00
14572006.11.14 09:09buy72949.001.90421.89821.9062
14582006.11.14 09:10close72949.001.90381.89821.9062-1960.00483290.00
14592006.11.14 09:15buy73049.001.90391.89791.9059
14602006.11.14 09:17close73049.001.90381.89791.9059-490.00482800.00
14612006.11.14 09:18buy73149.001.90401.89801.9060
14622006.11.14 09:23close73149.001.90411.89801.9060490.00483290.00
14632006.11.14 09:24buy73249.001.90431.89831.9063
14642006.11.14 09:25close73249.001.90421.89831.9063-490.00482800.00
14652006.11.14 09:31sell73349.001.90131.90731.8993
14662006.11.14 09:34t/p73349.001.89931.90731.89939800.00492600.00
14672006.11.14 09:34sell73450.001.89891.90491.8969
14682006.11.14 09:39close73450.001.89941.90491.8969-2500.00490100.00
14692006.11.14 09:39sell73550.001.89931.90531.8973
14702006.11.14 09:43close73550.001.89881.90531.89732500.00492600.00
14712006.11.14 09:43sell73650.001.89851.90451.8965
14722006.11.14 09:43close73650.001.89881.90451.8965-1500.00491100.00
14732006.11.14 09:44sell73750.001.89841.90441.8964
14742006.11.14 09:46close73750.001.89891.90441.8964-2500.00488600.00
14752006.11.14 09:49sell73849.001.89891.90491.8969
14762006.11.14 09:49close73849.001.89921.90491.8969-1470.00487130.00
14772006.11.14 09:51sell73949.001.89881.90481.8968
14782006.11.14 09:53close73949.001.89901.90481.8968-980.00486150.00
14792006.11.14 10:00sell74049.001.89931.90531.8973
14802006.11.14 10:00close74049.001.89981.90531.8973-2450.00483700.00
14812006.11.14 10:01sell74149.001.89941.90541.8974
14822006.11.14 10:02close74149.001.89961.90541.8974-980.00482720.00
14832006.11.14 10:19sell74249.001.89881.90481.8968
14842006.11.14 10:22close74249.001.89881.90481.89680.00482720.00
14852006.11.14 10:22sell74349.001.89841.90441.8964
14862006.11.14 10:22close74349.001.89881.90441.8964-1960.00480760.00
14872006.11.14 10:24sell74449.001.89841.90441.8964
14882006.11.14 10:28close74449.001.89821.90441.8964980.00481740.00
14892006.11.14 10:30sell74549.001.89791.90391.8959
14902006.11.14 10:31close74549.001.89841.90391.8959-2450.00479290.00
14912006.11.14 10:33sell74648.001.89821.90421.8962
14922006.11.14 10:35close74648.001.89841.90421.8962-960.00478330.00
14932006.11.14 10:35sell74748.001.89821.90421.8962
14942006.11.14 10:35close74748.001.89841.90421.8962-960.00477370.00
14952006.11.14 10:36sell74848.001.89821.90421.8962
14962006.11.14 10:39close74848.001.89841.90421.8962-960.00476410.00
14972006.11.14 10:41sell74948.001.89821.90421.8962
14982006.11.14 10:44close74948.001.89821.90421.89620.00476410.00
14992006.11.14 10:44sell75048.001.89771.90371.8957
15002006.11.14 10:49close75048.001.89721.90371.89572400.00478810.00
15012006.11.14 10:49sell75148.001.89681.90281.8948
15022006.11.14 10:49close75148.001.89701.90281.8948-960.00477850.00
15032006.11.14 10:53sell75248.001.89711.90311.8951
15042006.11.14 10:53close75248.001.89721.90311.8951-480.00477370.00
15052006.11.14 10:55sell75348.001.89701.90301.8950
15062006.11.14 10:58close75348.001.89691.90301.8950480.00477850.00
15072006.11.14 10:58sell75448.001.89671.90271.8947
15082006.11.14 10:59close75448.001.89691.90271.8947-960.00476890.00
15092006.11.14 11:00sell75548.001.89651.90251.8945
15102006.11.14 11:03close75548.001.89671.90251.8945-960.00475930.00
15112006.11.14 11:04sell75648.001.89641.90241.8944
15122006.11.14 11:04close75648.001.89661.90241.8944-960.00474970.00
15132006.11.14 11:05sell75748.001.89641.90241.8944
15142006.11.14 11:06close75748.001.89671.90241.8944-1440.00473530.00
15152006.11.14 11:08sell75848.001.89641.90241.8944
15162006.11.14 11:10close75848.001.89671.90241.8944-1440.00472090.00
15172006.11.14 11:11sell75948.001.89641.90241.8944
15182006.11.14 11:12close75948.001.89661.90241.8944-960.00471130.00
15192006.11.14 11:13sell76048.001.89651.90251.8945
15202006.11.14 11:14close76048.001.89701.90251.8945-2400.00468730.00
15212006.11.14 11:17sell76147.001.89661.90261.8946
15222006.11.14 11:19close76147.001.89691.90261.8946-1410.00467320.00
15232006.11.14 11:20sell76247.001.89601.90201.8940
15242006.11.14 11:23close76247.001.89641.90201.8940-1880.00465440.00
15252006.11.14 11:23sell76347.001.89621.90221.8942
15262006.11.14 11:23close76347.001.89641.90221.8942-940.00464500.00
15272006.11.14 11:24sell76447.001.89621.90221.8942
15282006.11.14 11:29close76447.001.89631.90221.8942-470.00464030.00
15292006.11.14 12:24sell76547.001.89711.90311.8951
15302006.11.14 12:32close76547.001.89721.90311.8951-470.00463560.00
15312006.11.14 12:32sell76647.001.89711.90311.8951
15322006.11.14 12:36close76647.001.89711.90311.89510.00463560.00
15332006.11.14 12:44sell76747.001.89731.90331.8953
15342006.11.14 12:45close76747.001.89751.90331.8953-940.00462620.00
15352006.11.14 12:47sell76847.001.89731.90331.8953
15362006.11.14 12:48close76847.001.89751.90331.8953-940.00461680.00
15372006.11.14 12:50sell76947.001.89731.90331.8953
15382006.11.14 12:51close76947.001.89751.90331.8953-940.00460740.00
15392006.11.14 13:08buy77047.001.89841.89241.9004
15402006.11.14 13:09close77047.001.89821.89241.9004-940.00459800.00
15412006.11.14 13:14sell77146.001.89691.90291.8949
15422006.11.14 13:18close77146.001.89701.90291.8949-460.00459340.00
15432006.11.14 13:19sell77246.001.89681.90281.8948
15442006.11.14 13:20close77246.001.89701.90281.8948-920.00458420.00
15452006.11.14 13:20sell77346.001.89671.90271.8947
15462006.11.14 13:21close77346.001.89691.90271.8947-920.00457500.00
15472006.11.14 13:23sell77446.001.89681.90281.8948
15482006.11.14 13:23close77446.001.89711.90281.8948-1380.00456120.00
15492006.11.14 13:23sell77546.001.89681.90281.8948
15502006.11.14 13:25close77546.001.89701.90281.8948-920.00455200.00
15512006.11.14 13:25sell77646.001.89681.90281.8948
15522006.11.14 13:25close77646.001.89711.90281.8948-1380.00453820.00
15532006.11.14 13:29sell77746.001.89691.90291.8949
15542006.11.14 13:29close77746.001.89721.90291.8949-1380.00452440.00
15552006.11.14 13:31buy77846.001.89961.89361.9016
15562006.11.14 13:33t/p77846.001.90161.89361.90169200.00461640.00
15572006.11.14 13:33buy77947.001.90201.89601.9040
15582006.11.14 13:37close77947.001.90181.89601.9040-940.00460700.00
15592006.11.14 13:37buy78047.001.90211.89611.9041
15602006.11.14 13:40close78047.001.90171.89611.9041-1880.00458820.00
15612006.11.14 13:43buy78146.001.90231.89631.9043
15622006.11.14 13:48close78146.001.90261.89631.90431380.00460200.00
15632006.11.14 13:56buy78247.001.90201.89601.9040
15642006.11.14 13:58close78247.001.90191.89601.9040-470.00459730.00
15652006.11.14 13:59buy78346.001.90201.89601.9040
15662006.11.14 14:09close78346.001.90331.89601.90405980.00465710.00
15672006.11.14 14:39sell78447.001.89981.90581.8978
15682006.11.14 14:43close78447.001.89931.90581.89782350.00468060.00
15692006.11.14 14:44sell78547.001.89911.90511.8971
15702006.11.14 14:45close78547.001.89931.90511.8971-940.00467120.00
15712006.11.14 14:45sell78647.001.89901.90501.8970
15722006.11.14 14:47close78647.001.89941.90501.8970-1880.00465240.00
15732006.11.14 14:54sell78747.001.89951.90551.8975
15742006.11.14 14:55close78747.001.89971.90551.8975-940.00464300.00
15752006.11.14 14:55sell78847.001.89941.90541.8974
15762006.11.14 14:56close78847.001.89961.90541.8974-940.00463360.00
15772006.11.14 14:58sell78947.001.89951.90551.8975
15782006.11.14 15:02close78947.001.89921.90551.89751410.00464770.00
15792006.11.14 15:04sell79047.001.89891.90491.8969
15802006.11.14 15:05t/p79047.001.89691.90491.89699400.00474170.00
15812006.11.14 15:05sell79148.001.89681.90281.8948
15822006.11.14 15:09close79148.001.89691.90281.8948-480.00473690.00
15832006.11.14 15:10sell79248.001.89671.90271.8947
15842006.11.14 15:11t/p79248.001.89471.90271.89479600.00483290.00
15852006.11.14 15:11sell79349.001.89431.90031.8923
15862006.11.14 15:15close79349.001.89431.90031.89230.00483290.00
15872006.11.14 15:15sell79449.001.89371.89971.8917
15882006.11.14 15:15close79449.001.89421.89971.8917-2450.00480840.00
15892006.11.14 15:21sell79549.001.89471.90071.8927
15902006.11.14 15:21close79549.001.89541.90071.8927-3430.00477410.00
15912006.11.14 15:24sell79648.001.89501.90101.8930
15922006.11.14 15:25close79648.001.89531.90101.8930-1440.00475970.00
15932006.11.14 15:26sell79748.001.89501.90101.8930
15942006.11.14 15:27close79748.001.89521.90101.8930-960.00475010.00
15952006.11.14 15:30sell79848.001.89511.90111.8931
15962006.11.14 15:34close79848.001.89461.90111.89312400.00477410.00
15972006.11.14 15:35sell79948.001.89451.90051.8925
15982006.11.14 15:36close79948.001.89471.90051.8925-960.00476450.00
15992006.11.14 15:36sell80048.001.89431.90031.8923
16002006.11.14 15:42close80048.001.89371.90031.89232880.00479330.00
16012006.11.14 15:42sell80148.001.89331.89931.8913
16022006.11.14 15:47close80148.001.89381.89931.8913-2400.00476930.00
16032006.11.14 15:49sell80248.001.89301.89901.8910
16042006.11.14 15:50close80248.001.89341.89901.8910-1920.00475010.00
16052006.11.14 15:52sell80348.001.89331.89931.8913
16062006.11.14 15:52close80348.001.89351.89931.8913-960.00474050.00
16072006.11.14 15:52sell80448.001.89311.89911.8911
16082006.11.14 15:52close80448.001.89351.89911.8911-1920.00472130.00
16092006.11.14 15:52sell80548.001.89331.89931.8913
16102006.11.14 15:52close80548.001.89351.89931.8913-960.00471170.00
16112006.11.14 15:56sell80648.001.89331.89931.8913
16122006.11.14 15:56close80648.001.89381.89931.8913-2400.00468770.00
16132006.11.14 15:56sell80747.001.89331.89931.8913
16142006.11.14 15:56close80747.001.89351.89931.8913-940.00467830.00
16152006.11.14 16:00sell80847.001.89351.89951.8915
16162006.11.14 16:00close80847.001.89421.89951.8915-3290.00464540.00
16172006.11.14 16:00sell80947.001.89351.89951.8915
16182006.11.14 16:02close80947.001.89381.89951.8915-1410.00463130.00
16192006.11.14 16:03sell81047.001.89351.89951.8915
16202006.11.14 16:04close81047.001.89371.89951.8915-940.00462190.00
16212006.11.14 16:04sell81147.001.89351.89951.8915
16222006.11.14 16:07close81147.001.89401.89951.8915-2350.00459840.00
16232006.11.14 16:53sell81246.001.89461.90061.8926
16242006.11.14 16:55close81246.001.89471.90061.8926-460.00459380.00
16252006.11.14 16:56sell81346.001.89451.90051.8925
16262006.11.14 16:59close81346.001.89451.90051.89250.00459380.00
16272006.11.14 17:01sell81446.001.89441.90041.8924
16282006.11.14 17:01close81446.001.89461.90041.8924-920.00458460.00
16292006.11.14 17:11buy81546.001.89651.89051.8985
16302006.11.14 17:12close81546.001.89611.89051.8985-1840.00456620.00
16312006.11.14 17:50buy81646.001.89621.89021.8982
16322006.11.14 17:50close81646.001.89601.89021.8982-920.00455700.00
16332006.11.14 18:21sell81746.001.89561.90161.8936
16342006.11.14 18:30close81746.001.89581.90161.8936-920.00454780.00
16352006.11.14 18:40buy81846.001.89631.89031.8983
16362006.11.14 18:41close81846.001.89611.89031.8983-920.00453860.00
16372006.11.14 18:56buy81946.001.89631.89031.8983
16382006.11.14 19:06close81946.001.89671.89031.89831840.00455700.00
16392006.11.14 19:07buy82046.001.89691.89091.8989
16402006.11.14 19:08close82046.001.89671.89091.8989-920.00454780.00
16412006.11.14 19:09buy82146.001.89691.89091.8989
16422006.11.14 19:13close82146.001.89681.89091.8989-460.00454320.00
16432006.11.14 19:14buy82246.001.89701.89101.8990
16442006.11.14 19:18close82246.001.89701.89101.89900.00454320.00
16452006.11.14 19:19buy82346.001.89711.89111.8991
16462006.11.14 19:20close82346.001.89691.89111.8991-920.00453400.00
16472006.11.14 19:25buy82446.001.89711.89111.8991
16482006.11.14 19:32close82446.001.89751.89111.89911840.00455240.00
16492006.11.14 19:34buy82546.001.89761.89161.8996
16502006.11.14 19:34close82546.001.89751.89161.8996-460.00454780.00
16512006.11.14 19:39buy82646.001.89741.89141.8994
16522006.11.14 19:40close82646.001.89711.89141.8994-1380.00453400.00
16532006.11.14 19:55buy82746.001.89741.89141.8994
16542006.11.14 19:56close82746.001.89721.89141.8994-920.00452480.00
16552006.11.14 20:08buy82846.001.89751.89151.8995
16562006.11.14 20:15close82846.001.89751.89151.89950.00452480.00
16572006.11.14 20:23buy82946.001.89771.89171.8997
16582006.11.14 20:24close82946.001.89741.89171.8997-1380.00451100.00
16592006.11.14 20:31buy83046.001.89751.89151.8995
16602006.11.14 20:34close83046.001.89721.89151.8995-1380.00449720.00
16612006.11.14 20:45buy83145.001.89741.89141.8994
16622006.11.14 20:46close83145.001.89721.89141.8994-900.00448820.00
16632006.11.14 20:54sell83245.001.89671.90271.8947
16642006.11.14 20:58close83245.001.89671.90271.89470.00448820.00
16652006.11.14 20:59sell83345.001.89651.90251.8945
16662006.11.14 21:03close83345.001.89671.90251.8945-900.00447920.00
16672006.11.14 21:05sell83445.001.89641.90241.8944
16682006.11.14 21:06close83445.001.89661.90241.8944-900.00447020.00
16692006.11.14 21:07sell83545.001.89641.90241.8944
16702006.11.14 21:16close83545.001.89621.90241.8944900.00447920.00
16712006.11.14 21:17sell83645.001.89601.90201.8940
16722006.11.14 21:19close83645.001.89611.90201.8940-450.00447470.00
16732006.11.14 21:23sell83745.001.89611.90211.8941
16742006.11.14 21:31close83745.001.89571.90211.89411800.00449270.00
16752006.11.14 21:38sell83845.001.89571.90171.8937
16762006.11.14 21:54close83845.001.89551.90171.8937900.00450170.00
16772006.11.14 21:57sell83946.001.89531.90131.8933
16782006.11.14 21:59close83946.001.89551.90131.8933-920.00449250.00
16792006.11.14 22:01sell84045.001.89541.90141.8934
16802006.11.14 22:04close84045.001.89551.90141.8934-450.00448800.00
16812006.11.14 22:05sell84145.001.89541.90141.8934
16822006.11.14 22:12close84145.001.89551.90141.8934-450.00448350.00
16832006.11.14 22:19sell84245.001.89541.90141.8934
16842006.11.14 22:19close84245.001.89571.90141.8934-1350.00447000.00
16852006.11.14 22:19sell84345.001.89531.90131.8933
16862006.11.14 22:19close84345.001.89571.90131.8933-1800.00445200.00
16872006.11.14 22:19sell84445.001.89531.90131.8933
16882006.11.14 22:22close84445.001.89571.90131.8933-1800.00443400.00
16892006.11.14 22:24sell84545.001.89551.90151.8935
16902006.11.14 22:25close84545.001.89571.90151.8935-900.00442500.00
16912006.11.14 22:31buy84645.001.89631.89031.8983
16922006.11.14 22:37close84645.001.89621.89031.8983-450.00442050.00
16932006.11.14 23:06sell84745.001.89561.90161.8936
16942006.11.14 23:13close84745.001.89581.90161.8936-900.00441150.00
16952006.11.14 23:19buy84845.001.89621.89021.8982
16962006.11.14 23:20close84845.001.89611.89021.8982-450.00440700.00
16972006.11.14 23:20buy84945.001.89621.89021.8982
16982006.11.14 23:28close84945.001.89611.89021.8982-450.00440250.00
16992006.11.14 23:33sell85045.001.89561.90161.8936
17002006.11.14 23:37close85045.001.89571.90161.8936-450.00439800.00
17012006.11.14 23:42sell85144.001.89581.90181.8938
17022006.11.14 23:52close85144.001.89551.90181.89381320.00441120.00
17032006.11.15 00:03sell85245.001.89581.90181.8938
17042006.11.15 00:03close85245.001.89601.90181.8938-900.00440220.00
17052006.11.15 00:07sell85345.001.89561.90161.8936
17062006.11.15 00:08close85345.001.89591.90161.8936-1350.00438870.00
17072006.11.15 00:09sell85444.001.89561.90161.8936
17082006.11.15 00:21close85444.001.89561.90161.89360.00438870.00
17092006.11.15 00:27sell85544.001.89541.90141.8934
17102006.11.15 00:29close85544.001.89561.90141.8934-880.00437990.00
17112006.11.15 00:37sell85644.001.89551.90151.8935
17122006.11.15 00:42close85644.001.89561.90151.8935-440.00437550.00
17132006.11.15 00:42sell85744.001.89541.90141.8934
17142006.11.15 00:44close85744.001.89561.90141.8934-880.00436670.00
17152006.11.15 00:48sell85844.001.89551.90151.8935
17162006.11.15 00:48close85844.001.89571.90151.8935-880.00435790.00
17172006.11.15 00:49sell85944.001.89551.90151.8935
17182006.11.15 00:49close85944.001.89561.90151.8935-440.00435350.00
17192006.11.15 00:53buy86044.001.89621.89021.8982
17202006.11.15 00:54close86044.001.89591.89021.8982-1320.00434030.00
17212006.11.15 00:59buy86144.001.89601.89001.8980
17222006.11.15 00:59close86144.001.89581.89001.8980-880.00433150.00
17232006.11.15 01:03buy86244.001.89631.89031.8983
17242006.11.15 01:14close86244.001.89671.89031.89831760.00434910.00
17252006.11.15 01:15buy86344.001.89681.89081.8988
17262006.11.15 01:17close86344.001.89661.89081.8988-880.00434030.00
17272006.11.15 01:53sell86444.001.89581.90181.8938
17282006.11.15 01:58close86444.001.89611.90181.8938-1320.00432710.00
17292006.11.15 02:00sell86544.001.89591.90191.8939
17302006.11.15 02:02close86544.001.89621.90191.8939-1320.00431390.00
17312006.11.15 02:50sell86644.001.89591.90191.8939
17322006.11.15 02:53close86644.001.89601.90191.8939-440.00430950.00
17332006.11.15 02:53sell86744.001.89591.90191.8939
17342006.11.15 03:03close86744.001.89571.90191.8939880.00431830.00
17352006.11.15 03:13sell86844.001.89571.90171.8937
17362006.11.15 03:15close86844.001.89591.90171.8937-880.00430950.00
17372006.11.15 03:19sell86944.001.89551.90151.8935
17382006.11.15 03:23close86944.001.89571.90151.8935-880.00430070.00
17392006.11.15 03:28sell87044.001.89551.90151.8935
17402006.11.15 03:28close87044.001.89571.90151.8935-880.00429190.00
17412006.11.15 03:28sell87143.001.89551.90151.8935
17422006.11.15 03:32close87143.001.89541.90151.8935430.00429620.00
17432006.11.15 03:32sell87243.001.89531.90131.8933
17442006.11.15 03:33close87243.001.89541.90131.8933-430.00429190.00
17452006.11.15 04:04sell87343.001.89551.90151.8935
17462006.11.15 04:32close87343.001.89531.90151.8935860.00430050.00
17472006.11.15 04:35sell87444.001.89521.90121.8932
17482006.11.15 04:36close87444.001.89541.90121.8932-880.00429170.00
17492006.11.15 05:43sell87543.001.89541.90141.8934
17502006.11.15 05:43close87543.001.89571.90141.8934-1290.00427880.00
17512006.11.15 05:43sell87643.001.89551.90151.8935
17522006.11.15 06:06close87643.001.89521.90151.89351290.00429170.00
17532006.11.15 06:06sell87743.001.89451.90051.8925
17542006.11.15 06:06close87743.001.89481.90051.8925-1290.00427880.00
17552006.11.15 06:06sell87843.001.89461.90061.8926
17562006.11.15 06:06close87843.001.89521.90061.8926-2580.00425300.00
17572006.11.15 06:10sell87943.001.89481.90081.8928
17582006.11.15 06:18t/p87943.001.89281.90081.89288600.00433900.00
17592006.11.15 06:18sell88044.001.89271.89871.8907
17602006.11.15 06:22close88044.001.89261.89871.8907440.00434340.00
17612006.11.15 06:22sell88144.001.89241.89841.8904
17622006.11.15 06:22close88144.001.89261.89841.8904-880.00433460.00
17632006.11.15 06:30sell88244.001.89281.89881.8908
17642006.11.15 06:30close88244.001.89301.89881.8908-880.00432580.00
17652006.11.15 06:34sell88344.001.89301.89901.8910
17662006.11.15 06:36close88344.001.89331.89901.8910-1320.00431260.00
17672006.11.15 07:27buy88444.001.89561.88961.8976
17682006.11.15 07:34close88444.001.89621.88961.89762640.00433900.00
17692006.11.15 07:38buy88544.001.89551.88951.8975
17702006.11.15 07:43close88544.001.89521.88951.8975-1320.00432580.00
17712006.11.15 07:47sell88644.001.89471.90071.8927
17722006.11.15 07:52close88644.001.89461.90071.8927440.00433020.00
17732006.11.15 07:55sell88744.001.89441.90041.8924
17742006.11.15 07:57close88744.001.89451.90041.8924-440.00432580.00
17752006.11.15 08:05buy88844.001.89551.88951.8975
17762006.11.15 08:19close88844.001.89581.88951.89751320.00433900.00
17772006.11.15 08:19buy88944.001.89611.89011.8981
17782006.11.15 08:20close88944.001.89561.89011.8981-2200.00431700.00
17792006.11.15 08:20buy89044.001.89601.89001.8980
17802006.11.15 08:20close89044.001.89561.89001.8980-1760.00429940.00
17812006.11.15 08:25buy89143.001.89581.88981.8978
17822006.11.15 08:27close89143.001.89581.88981.89780.00429940.00
17832006.11.15 08:30buy89243.001.89601.89001.8980
17842006.11.15 08:31close89243.001.89561.89001.8980-1720.00428220.00
17852006.11.15 08:36buy89343.001.89561.88961.8976
17862006.11.15 08:37close89343.001.89531.88961.8976-1290.00426930.00
17872006.11.15 08:39buy89443.001.89551.88951.8975
17882006.11.15 08:40close89443.001.89541.88951.8975-430.00426500.00
17892006.11.15 08:40buy89543.001.89551.88951.8975
17902006.11.15 08:43close89543.001.89561.88951.8975430.00426930.00
17912006.11.15 08:43buy89643.001.89601.89001.8980
17922006.11.15 08:46close89643.001.89561.89001.8980-1720.00425210.00
17932006.11.15 08:47buy89743.001.89591.88991.8979
17942006.11.15 08:49close89743.001.89591.88991.89790.00425210.00
17952006.11.15 08:58buy89843.001.89661.89061.8986
17962006.11.15 09:02close89843.001.89621.89061.8986-1720.00423490.00
17972006.11.15 09:02buy89943.001.89651.89051.8985
17982006.11.15 09:02close89943.001.89631.89051.8985-860.00422630.00
17992006.11.15 09:18sell90043.001.89511.90111.8931
18002006.11.15 09:20close90043.001.89541.90111.8931-1290.00421340.00
18012006.11.15 09:22sell90143.001.89511.90111.8931
18022006.11.15 09:34t/p90143.001.89311.90111.89318600.00429940.00
18032006.11.15 09:34sell90243.001.89301.89901.8910
18042006.11.15 09:37t/p90243.001.89101.89901.89108600.00438540.00
18052006.11.15 09:37sell90344.001.89071.89671.8887
18062006.11.15 09:41close90344.001.89091.89671.8887-880.00437660.00
18072006.11.15 09:46sell90444.001.89121.89721.8892
18082006.11.15 09:47close90444.001.89141.89721.8892-880.00436780.00
18092006.11.15 09:48sell90544.001.89111.89711.8891
18102006.11.15 09:48close90544.001.89161.89711.8891-2200.00434580.00
18112006.11.15 09:49sell90644.001.89101.89701.8890
18122006.11.15 09:50close90644.001.89131.89701.8890-1320.00433260.00
18132006.11.15 09:54sell90744.001.89171.89771.8897
18142006.11.15 09:54close90744.001.89191.89771.8897-880.00432380.00
18152006.11.15 09:55sell90844.001.89171.89771.8897
18162006.11.15 09:56close90844.001.89191.89771.8897-880.00431500.00
18172006.11.15 09:57sell90944.001.89151.89751.8895
18182006.11.15 10:00close90944.001.89181.89751.8895-1320.00430180.00
18192006.11.15 10:02sell91044.001.89151.89751.8895
18202006.11.15 10:05close91044.001.89121.89751.88951320.00431500.00
18212006.11.15 10:07sell91144.001.89101.89701.8890
18222006.11.15 10:07close91144.001.89141.89701.8890-1760.00429740.00
18232006.11.15 10:07sell91243.001.89121.89721.8892
18242006.11.15 10:11close91243.001.89091.89721.88921290.00431030.00
18252006.11.15 10:11sell91344.001.89061.89661.8886
18262006.11.15 10:19close91344.001.89031.89661.88861320.00432350.00
18272006.11.15 10:19sell91444.001.88971.89571.8877
18282006.11.15 10:28close91444.001.88881.89571.88773960.00436310.00
18292006.11.15 10:31sell91544.001.88831.89431.8863
18302006.11.15 10:32t/p91544.001.88631.89431.88638800.00445110.00
18312006.11.15 10:32sell91645.001.88621.89221.8842
18322006.11.15 10:35close91645.001.88751.89221.8842-5850.00439260.00
18332006.11.15 10:37sell91744.001.88711.89311.8851
18342006.11.15 10:37close91744.001.88751.89311.8851-1760.00437500.00
18352006.11.15 10:37sell91844.001.88711.89311.8851
18362006.11.15 10:37close91844.001.88731.89311.8851-880.00436620.00
18372006.11.15 10:38sell91944.001.88691.89291.8849
18382006.11.15 10:41close91944.001.88721.89291.8849-1320.00435300.00
18392006.11.15 10:44sell92044.001.88711.89311.8851
18402006.11.15 10:44close92044.001.88751.89311.8851-1760.00433540.00
18412006.11.15 10:44sell92144.001.88721.89321.8852
18422006.11.15 10:45close92144.001.88761.89321.8852-1760.00431780.00
18432006.11.15 10:45sell92244.001.88741.89341.8854
18442006.11.15 10:45close92244.001.88761.89341.8854-880.00430900.00
18452006.11.15 10:46sell92344.001.88641.89241.8844
18462006.11.15 10:46close92344.001.88771.89241.8844-5720.00425180.00
18472006.11.15 10:46sell92443.001.88731.89331.8853
18482006.11.15 10:50close92443.001.88641.89331.88533870.00429050.00
18492006.11.15 10:50sell92543.001.88601.89201.8840
18502006.11.15 10:50close92543.001.88651.89201.8840-2150.00426900.00
18512006.11.15 10:52sell92643.001.88611.89211.8841
18522006.11.15 10:52close92643.001.88631.89211.8841-860.00426040.00
18532006.11.15 10:53sell92743.001.88631.89231.8843
18542006.11.15 10:55close92743.001.88611.89231.8843860.00426900.00
18552006.11.15 10:56sell92843.001.88601.89201.8840
18562006.11.15 10:57close92843.001.88641.89201.8840-1720.00425180.00
18572006.11.15 10:57sell92943.001.88601.89201.8840
18582006.11.15 11:01close92943.001.88551.89201.88402150.00427330.00
18592006.11.15 11:01sell93043.001.88531.89131.8833
18602006.11.15 11:01close93043.001.88551.89131.8833-860.00426470.00
18612006.11.15 11:01sell93143.001.88521.89121.8832
18622006.11.15 11:02close93143.001.88541.89121.8832-860.00425610.00
18632006.11.15 11:06sell93243.001.88531.89131.8833
18642006.11.15 11:08close93243.001.88531.89131.88330.00425610.00
18652006.11.15 11:09sell93343.001.88511.89111.8831
18662006.11.15 11:09close93343.001.88541.89111.8831-1290.00424320.00
18672006.11.15 11:31sell93443.001.88601.89201.8840
18682006.11.15 11:32close93443.001.88611.89201.8840-430.00423890.00
18692006.11.15 11:48sell93543.001.88601.89201.8840
18702006.11.15 11:48close93543.001.88631.89201.8840-1290.00422600.00
18712006.11.15 11:48sell93643.001.88591.89191.8839
18722006.11.15 11:49close93643.001.88621.89191.8839-1290.00421310.00
18732006.11.15 11:49sell93743.001.88601.89201.8840
18742006.11.15 11:49close93743.001.88631.89201.8840-1290.00420020.00
18752006.11.15 12:09sell93843.001.88571.89171.8837
18762006.11.15 12:12close93843.001.88591.89171.8837-860.00419160.00
18772006.11.15 12:12sell93942.001.88581.89181.8838
18782006.11.15 12:16close93942.001.88591.89181.8838-420.00418740.00
18792006.11.15 12:17sell94042.001.88551.89151.8835
18802006.11.15 12:21close94042.001.88571.89151.8835-840.00417900.00
18812006.11.15 12:22sell94142.001.88551.89151.8835
18822006.11.15 12:26close94142.001.88561.89151.8835-420.00417480.00
18832006.11.15 12:28sell94242.001.88571.89171.8837
18842006.11.15 12:31close94242.001.88611.89171.8837-1680.00415800.00
18852006.11.15 12:42sell94342.001.88571.89171.8837
18862006.11.15 12:44close94342.001.88601.89171.8837-1260.00414540.00
18872006.11.15 12:44sell94442.001.88551.89151.8835
18882006.11.15 12:46close94442.001.88591.89151.8835-1680.00412860.00
18892006.11.15 12:46sell94542.001.88571.89171.8837
18902006.11.15 12:47close94542.001.88591.89171.8837-840.00412020.00
18912006.11.15 12:48sell94642.001.88581.89181.8838
18922006.11.15 12:48close94642.001.88591.89181.8838-420.00411600.00
18932006.11.15 12:49sell94742.001.88581.89181.8838
18942006.11.15 12:49close94742.001.88601.89181.8838-840.00410760.00
18952006.11.15 12:49sell94842.001.88581.89181.8838
18962006.11.15 12:49close94842.001.88601.89181.8838-840.00409920.00
18972006.11.15 12:50sell94941.001.88571.89171.8837
18982006.11.15 12:53close94941.001.88611.89171.8837-1640.00408280.00
18992006.11.15 12:55sell95041.001.88551.89151.8835
19002006.11.15 12:55close95041.001.88601.89151.8835-2050.00406230.00
19012006.11.15 12:55sell95141.001.88571.89171.8837
19022006.11.15 12:58close95141.001.88581.89171.8837-410.00405820.00
19032006.11.15 13:00sell95241.001.88581.89181.8838
19042006.11.15 13:00close95241.001.88601.89181.8838-820.00405000.00
19052006.11.15 13:00sell95341.001.88571.89171.8837
19062006.11.15 13:10close95341.001.88511.89171.88372460.00407460.00
19072006.11.15 13:20sell95441.001.88541.89141.8834
19082006.11.15 13:23close95441.001.88531.89141.8834410.00407870.00
19092006.11.15 13:34sell95541.001.88431.89031.8823
19102006.11.15 13:38close95541.001.88451.89031.8823-820.00407050.00
19112006.11.15 13:38sell95641.001.88401.89001.8820
19122006.11.15 13:38close95641.001.88451.89001.8820-2050.00405000.00
19132006.11.15 13:44sell95741.001.88471.89071.8827
19142006.11.15 13:44close95741.001.88521.89071.8827-2050.00402950.00
19152006.11.15 13:45sell95841.001.88461.89061.8826
19162006.11.15 13:45close95841.001.88511.89061.8826-2050.00400900.00
19172006.11.15 13:49sell95941.001.88481.89081.8828
19182006.11.15 13:50close95941.001.88561.89081.8828-3280.00397620.00
19192006.11.15 14:11sell96040.001.88511.89111.8831
19202006.11.15 14:12close96040.001.88541.89111.8831-1200.00396420.00
19212006.11.15 14:19sell96140.001.88521.89121.8832
19222006.11.15 14:23close96140.001.88521.89121.88320.00396420.00
19232006.11.15 14:25sell96240.001.88511.89111.8831
19242006.11.15 14:26close96240.001.88541.89111.8831-1200.00395220.00
19252006.11.15 14:26sell96340.001.88501.89101.8830
19262006.11.15 14:26close96340.001.88521.89101.8830-800.00394420.00
19272006.11.15 14:26sell96440.001.88501.89101.8830
19282006.11.15 14:26close96440.001.88541.89101.8830-1600.00392820.00
19292006.11.15 14:26sell96540.001.88501.89101.8830
19302006.11.15 14:29close96540.001.88511.89101.8830-400.00392420.00
19312006.11.15 14:33sell96640.001.88521.89121.8832
19322006.11.15 14:37close96640.001.88501.89121.8832800.00393220.00
19332006.11.15 14:37sell96740.001.88491.89091.8829
19342006.11.15 14:38close96740.001.88501.89091.8829-400.00392820.00
19352006.11.15 14:43sell96840.001.88481.89081.8828
19362006.11.15 14:47close96840.001.88471.89081.8828400.00393220.00
19372006.11.15 14:47sell96940.001.88451.89051.8825
19382006.11.15 14:48close96940.001.88471.89051.8825-800.00392420.00
19392006.11.15 14:48sell97040.001.88461.89061.8826
19402006.11.15 14:49close97040.001.88471.89061.8826-400.00392020.00
19412006.11.15 14:51sell97140.001.88451.89051.8825
19422006.11.15 14:52close97140.001.88481.89051.8825-1200.00390820.00
19432006.11.15 14:53sell97240.001.88451.89051.8825
19442006.11.15 14:55close97240.001.88481.89051.8825-1200.00389620.00
19452006.11.15 15:06buy97339.001.88641.88041.8884
19462006.11.15 15:09close97339.001.88621.88041.8884-780.00388840.00
19472006.11.15 15:10buy97439.001.88651.88051.8885
19482006.11.15 15:16close97439.001.88681.88051.88851170.00390010.00
19492006.11.15 15:19buy97540.001.88721.88121.8892
19502006.11.15 15:20close97540.001.88701.88121.8892-800.00389210.00
19512006.11.15 15:21buy97639.001.88721.88121.8892
19522006.11.15 15:22close97639.001.88701.88121.8892-780.00388430.00
19532006.11.15 15:22buy97739.001.88721.88121.8892
19542006.11.15 15:22close97739.001.88691.88121.8892-1170.00387260.00
19552006.11.15 15:23buy97839.001.88721.88121.8892
19562006.11.15 15:23close97839.001.88701.88121.8892-780.00386480.00
19572006.11.15 15:24buy97939.001.88721.88121.8892
19582006.11.15 15:26close97939.001.88711.88121.8892-390.00386090.00
19592006.11.15 15:26buy98039.001.88731.88131.8893
19602006.11.15 15:30close98039.001.88741.88131.8893390.00386480.00
19612006.11.15 15:32buy98139.001.88751.88151.8895
19622006.11.15 15:32close98139.001.88721.88151.8895-1170.00385310.00
19632006.11.15 15:34buy98239.001.88741.88141.8894
19642006.11.15 15:34close98239.001.88711.88141.8894-1170.00384140.00
19652006.11.15 15:39buy98339.001.88731.88131.8893
19662006.11.15 15:40close98339.001.88711.88131.8893-780.00383360.00
19672006.11.15 15:53sell98439.001.88621.89221.8842
19682006.11.15 15:55close98439.001.88641.89221.8842-780.00382580.00
19692006.11.15 16:00buy98539.001.88741.88141.8894
19702006.11.15 16:01close98539.001.88701.88141.8894-1560.00381020.00
19712006.11.15 16:04buy98639.001.88701.88101.8890
19722006.11.15 16:08close98639.001.88731.88101.88901170.00382190.00
19732006.11.15 16:10buy98739.001.88721.88121.8892
19742006.11.15 16:11close98739.001.88711.88121.8892-390.00381800.00
19752006.11.15 16:12buy98839.001.88731.88131.8893
19762006.11.15 16:17close98839.001.88711.88131.8893-780.00381020.00
19772006.11.15 16:20buy98939.001.88711.88111.8891
19782006.11.15 16:26close98939.001.88731.88111.8891780.00381800.00
19792006.11.15 16:27buy99039.001.88751.88151.8895
19802006.11.15 16:32close99039.001.88761.88151.8895390.00382190.00
19812006.11.15 16:32buy99139.001.88791.88191.8899
19822006.11.15 16:37close99139.001.88801.88191.8899390.00382580.00
19832006.11.15 16:43buy99239.001.88771.88171.8897
19842006.11.15 16:44close99239.001.88751.88171.8897-780.00381800.00
19852006.11.15 16:45buy99339.001.88771.88171.8897
19862006.11.15 16:51close99339.001.88841.88171.88972730.00384530.00
19872006.11.15 16:54buy99439.001.88861.88261.8906
19882006.11.15 16:55close99439.001.88831.88261.8906-1170.00383360.00
19892006.11.15 16:58buy99539.001.88831.88231.8903
19902006.11.15 16:58close99539.001.88811.88231.8903-780.00382580.00
19912006.11.15 16:59buy99639.001.88831.88231.8903
19922006.11.15 17:00close99639.001.88801.88231.8903-1170.00381410.00
19932006.11.15 17:01buy99739.001.88821.88221.8902
19942006.11.15 17:02close99739.001.88801.88221.8902-780.00380630.00
19952006.11.15 17:02buy99839.001.88821.88221.8902
19962006.11.15 17:03close99839.001.88801.88221.8902-780.00379850.00
19972006.11.15 17:03buy99938.001.88821.88221.8902
19982006.11.15 17:05close99938.001.88811.88221.8902-380.00379470.00
19992006.11.15 17:08buy100038.001.88821.88221.8902
20002006.11.15 17:08close100038.001.88801.88221.8902-760.00378710.00
20012006.11.15 17:09buy100138.001.88821.88221.8902
20022006.11.15 17:09close100138.001.88801.88221.8902-760.00377950.00
20032006.11.15 17:10buy100238.001.88821.88221.8902
20042006.11.15 17:10close100238.001.88811.88221.8902-380.00377570.00
20052006.11.15 17:25buy100338.001.88841.88241.8904
20062006.11.15 17:27close100338.001.88821.88241.8904-760.00376810.00
20072006.11.15 17:29buy100438.001.88841.88241.8904
20082006.11.15 17:36close100438.001.88881.88241.89041520.00378330.00
20092006.11.15 17:36buy100538.001.88901.88301.8910
20102006.11.15 17:41close100538.001.88891.88301.8910-380.00377950.00
20112006.11.15 17:43buy100638.001.88901.88301.8910
20122006.11.15 17:45close100638.001.88891.88301.8910-380.00377570.00
20132006.11.15 17:47buy100738.001.88911.88311.8911
20142006.11.15 17:50close100738.001.88891.88311.8911-760.00376810.00
20152006.11.15 17:51buy100838.001.88921.88321.8912
20162006.11.15 17:55close100838.001.88931.88321.8912380.00377190.00
20172006.11.15 17:59buy100938.001.88951.88351.8915
20182006.11.15 18:00close100938.001.88931.88351.8915-760.00376430.00
20192006.11.15 18:08buy101038.001.88911.88311.8911
20202006.11.15 18:08close101038.001.88901.88311.8911-380.00376050.00
20212006.11.15 18:12buy101138.001.88921.88321.8912
20222006.11.15 18:16close101138.001.88911.88321.8912-380.00375670.00
20232006.11.15 19:01sell101238.001.88701.89301.8850
20242006.11.15 19:03close101238.001.88741.89301.8850-1520.00374150.00
20252006.11.15 19:08buy101338.001.88981.88381.8918
20262006.11.15 19:11close101338.001.88991.88381.8918380.00374530.00
20272006.11.15 19:12buy101438.001.89041.88441.8924
20282006.11.15 19:13close101438.001.88991.88441.8924-1900.00372630.00
20292006.11.15 19:16buy101538.001.88981.88381.8918
20302006.11.15 19:16close101538.001.88961.88381.8918-760.00371870.00
20312006.11.15 19:16buy101638.001.88981.88381.8918
20322006.11.15 19:17close101638.001.88961.88381.8918-760.00371110.00
20332006.11.15 19:19buy101738.001.88971.88371.8917
20342006.11.15 19:19close101738.001.88921.88371.8917-1900.00369210.00
20352006.11.15 19:23buy101837.001.88931.88331.8913
20362006.11.15 19:25close101837.001.88911.88331.8913-740.00368470.00
20372006.11.15 19:40buy101937.001.88961.88361.8916
20382006.11.15 19:41close101937.001.88931.88361.8916-1110.00367360.00
20392006.11.15 19:41buy102037.001.88951.88351.8915
20402006.11.15 19:41close102037.001.88931.88351.8915-740.00366620.00
20412006.11.15 19:43buy102137.001.88951.88351.8915
20422006.11.15 19:45close102137.001.88941.88351.8915-370.00366250.00
20432006.11.15 19:46buy102237.001.88961.88361.8916
20442006.11.15 19:46close102237.001.88941.88361.8916-740.00365510.00
20452006.11.15 19:48buy102337.001.88961.88361.8916
20462006.11.15 19:48close102337.001.88931.88361.8916-1110.00364400.00
20472006.11.15 19:48buy102437.001.88961.88361.8916
20482006.11.15 19:52close102437.001.88941.88361.8916-740.00363660.00
20492006.11.15 19:52buy102537.001.88961.88361.8916
20502006.11.15 19:53close102537.001.88921.88361.8916-1480.00362180.00
20512006.11.15 19:53buy102637.001.88971.88371.8917
20522006.11.15 19:53close102637.001.88931.88371.8917-1480.00360700.00
20532006.11.15 20:01buy102737.001.88931.88331.8913
20542006.11.15 20:01close102737.001.88901.88331.8913-1110.00359590.00
20552006.11.15 20:21buy102836.001.88931.88331.8913
20562006.11.15 20:21close102836.001.88911.88331.8913-720.00358870.00
20572006.11.15 20:21buy102936.001.88931.88331.8913
20582006.11.15 20:21close102936.001.88911.88331.8913-720.00358150.00
20592006.11.15 20:23buy103036.001.88931.88331.8913
20602006.11.15 20:27close103036.001.88921.88331.8913-360.00357790.00
20612006.11.15 21:26buy103136.001.88931.88331.8913
20622006.11.15 21:27close103136.001.88911.88331.8913-720.00357070.00
20632006.11.15 21:28buy103236.001.88921.88321.8912
20642006.11.15 21:31close103236.001.88911.88321.8912-360.00356710.00
20652006.11.15 21:35buy103336.001.88921.88321.8912
20662006.11.15 21:36close103336.001.88901.88321.8912-720.00355990.00
20672006.11.15 21:43buy103436.001.88921.88321.8912
20682006.11.15 21:44close103436.001.88901.88321.8912-720.00355270.00
20692006.11.15 21:45buy103536.001.88921.88321.8912
20702006.11.15 21:47close103536.001.88911.88321.8912-360.00354910.00
20712006.11.15 21:49buy103636.001.88921.88321.8912
20722006.11.15 21:49close103636.001.88901.88321.8912-720.00354190.00
20732006.11.15 21:51buy103736.001.88921.88321.8912
20742006.11.15 21:51close103736.001.88901.88321.8912-720.00353470.00
20752006.11.15 21:52buy103836.001.88921.88321.8912
20762006.11.15 21:54close103836.001.88901.88321.8912-720.00352750.00
20772006.11.15 21:58buy103936.001.88931.88331.8913
20782006.11.15 21:58close103936.001.88881.88331.8913-1800.00350950.00
20792006.11.15 21:58buy104036.001.88931.88331.8913
20802006.11.15 22:00close104036.001.88891.88331.8913-1440.00349510.00
20812006.11.15 22:05buy104135.001.88931.88331.8913
20822006.11.15 22:09close104135.001.88911.88331.8913-700.00348810.00
20832006.11.15 22:09buy104235.001.88931.88331.8913
20842006.11.15 22:10close104235.001.88911.88331.8913-700.00348110.00
20852006.11.15 22:10buy104335.001.88931.88331.8913
20862006.11.15 22:14close104335.001.88911.88331.8913-700.00347410.00
20872006.11.15 22:17buy104435.001.88931.88331.8913
20882006.11.15 22:27close104435.001.88951.88331.8913700.00348110.00
20892006.11.15 22:29buy104535.001.88981.88381.8918
20902006.11.15 22:40close104535.001.88971.88381.8918-350.00347760.00
20912006.11.15 22:45buy104635.001.89001.88401.8920
20922006.11.15 22:51close104635.001.88981.88401.8920-700.00347060.00
20932006.11.15 22:51buy104735.001.89001.88401.8920
20942006.11.15 22:51close104735.001.88971.88401.8920-1050.00346010.00
20952006.11.15 22:55buy104835.001.88991.88391.8919
20962006.11.15 22:55close104835.001.88971.88391.8919-700.00345310.00
20972006.11.15 22:55buy104935.001.89001.88401.8920
20982006.11.15 22:56close104935.001.88981.88401.8920-700.00344610.00
20992006.11.15 22:56buy105035.001.89011.88411.8921
21002006.11.15 22:56close105035.001.88971.88411.8921-1400.00343210.00
21012006.11.15 22:56buy105135.001.89011.88411.8921
21022006.11.15 22:56close105135.001.88971.88411.8921-1400.00341810.00
21032006.11.15 22:56buy105235.001.89001.88401.8920
21042006.11.15 22:58close105235.001.88981.88401.8920-700.00341110.00
21052006.11.15 22:58buy105335.001.89011.88411.8921
21062006.11.15 22:58close105335.001.88991.88411.8921-700.00340410.00
21072006.11.15 23:42sell105435.001.88881.89481.8868
21082006.11.15 23:46close105435.001.88911.89481.8868-1050.00339360.00
21092006.11.16 00:11sell105534.001.88901.89501.8870
21102006.11.16 00:36close105534.001.88891.89501.8870340.00339700.00
21112006.11.16 00:39sell105634.001.88881.89481.8868
21122006.11.16 00:39close105634.001.88901.89481.8868-680.00339020.00
21132006.11.16 00:40sell105734.001.88881.89481.8868
21142006.11.16 00:43close105734.001.88901.89481.8868-680.00338340.00
21152006.11.16 00:47sell105834.001.88871.89471.8867
21162006.11.16 00:53close105834.001.88891.89471.8867-680.00337660.00
21172006.11.16 00:53sell105934.001.88871.89471.8867
21182006.11.16 00:53close105934.001.88901.89471.8867-1020.00336640.00
21192006.11.16 00:56sell106034.001.88861.89461.8866
21202006.11.16 01:06close106034.001.88871.89461.8866-340.00336300.00
21212006.11.16 01:08sell106134.001.88861.89461.8866
21222006.11.16 01:09close106134.001.88881.89461.8866-680.00335620.00
21232006.11.16 01:15sell106234.001.88861.89461.8866
21242006.11.16 01:21close106234.001.88881.89461.8866-680.00334940.00
21252006.11.16 01:22sell106334.001.88861.89461.8866
21262006.11.16 01:23close106334.001.88891.89461.8866-1020.00333920.00
21272006.11.16 01:26buy106434.001.88931.88331.8913
21282006.11.16 01:30close106434.001.88951.88331.8913680.00334600.00
21292006.11.16 01:33buy106534.001.88951.88351.8915
21302006.11.16 01:37close106534.001.88961.88351.8915340.00334940.00
21312006.11.16 01:46buy106634.001.88971.88371.8917
21322006.11.16 02:01close106634.001.88981.88371.8917340.00335280.00
21332006.11.16 02:02buy106734.001.89001.88401.8920
21342006.11.16 02:02close106734.001.88991.88401.8920-340.00334940.00
21352006.11.16 02:03buy106834.001.89001.88401.8920
21362006.11.16 02:04close106834.001.88991.88401.8920-340.00334600.00
21372006.11.16 02:04buy106934.001.89011.88411.8921
21382006.11.16 02:10close106934.001.89011.88411.89210.00334600.00
21392006.11.16 02:10buy107034.001.89021.88421.8922
21402006.11.16 02:15close107034.001.89021.88421.89220.00334600.00
21412006.11.16 02:21buy107134.001.89011.88411.8921
21422006.11.16 02:23close107134.001.88991.88411.8921-680.00333920.00
21432006.11.16 02:25buy107234.001.89011.88411.8921
21442006.11.16 02:30close107234.001.89001.88411.8921-340.00333580.00
21452006.11.16 02:30buy107334.001.89011.88411.8921
21462006.11.16 02:37close107334.001.89001.88411.8921-340.00333240.00
21472006.11.16 02:38buy107434.001.89021.88421.8922
21482006.11.16 02:47close107434.001.89031.88421.8922340.00333580.00
21492006.11.16 02:57buy107534.001.89041.88441.8924
21502006.11.16 02:59close107534.001.89021.88441.8924-680.00332900.00
21512006.11.16 03:04buy107634.001.89041.88441.8924
21522006.11.16 03:05close107634.001.89021.88441.8924-680.00332220.00
21532006.11.16 03:15buy107734.001.89041.88441.8924
21542006.11.16 03:18close107734.001.89021.88441.8924-680.00331540.00
21552006.11.16 03:44sell107834.001.88921.89521.8872
21562006.11.16 03:48close107834.001.88951.89521.8872-1020.00330520.00
21572006.11.16 04:41sell107934.001.88951.89551.8875
21582006.11.16 04:47close107934.001.88931.89551.8875680.00331200.00
21592006.11.16 04:47sell108034.001.88921.89521.8872
21602006.11.16 04:53close108034.001.88941.89521.8872-680.00330520.00
21612006.11.16 05:05sell108134.001.88921.89521.8872
21622006.11.16 05:28close108134.001.88871.89521.88721700.00332220.00
21632006.11.16 05:31sell108234.001.88861.89461.8866
21642006.11.16 05:39close108234.001.88851.89461.8866340.00332560.00
21652006.11.16 05:52sell108334.001.88841.89441.8864
21662006.11.16 05:53close108334.001.88861.89441.8864-680.00331880.00
21672006.11.16 05:55sell108434.001.88841.89441.8864
21682006.11.16 06:01close108434.001.88851.89441.8864-340.00331540.00
21692006.11.16 06:05sell108534.001.88851.89451.8865
21702006.11.16 06:11close108534.001.88871.89451.8865-680.00330860.00
21712006.11.16 06:13sell108634.001.88851.89451.8865
21722006.11.16 06:32close108634.001.88751.89451.88653400.00334260.00
21732006.11.16 06:33sell108734.001.88721.89321.8852
21742006.11.16 06:34close108734.001.88751.89321.8852-1020.00333240.00
21752006.11.16 06:34sell108834.001.88721.89321.8852
21762006.11.16 06:38close108834.001.88721.89321.88520.00333240.00
21772006.11.16 06:40sell108934.001.88701.89301.8850
21782006.11.16 06:40close108934.001.88731.89301.8850-1020.00332220.00
21792006.11.16 06:40sell109034.001.88711.89311.8851
21802006.11.16 06:42close109034.001.88731.89311.8851-680.00331540.00
21812006.11.16 06:48sell109134.001.88741.89341.8854
21822006.11.16 06:49close109134.001.88761.89341.8854-680.00330860.00
21832006.11.16 07:03buy109234.001.88901.88301.8910
21842006.11.16 07:07close109234.001.88911.88301.8910340.00331200.00
21852006.11.16 07:19buy109334.001.88911.88311.8911
21862006.11.16 07:20close109334.001.88881.88311.8911-1020.00330180.00
21872006.11.16 07:28sell109434.001.88841.89441.8864
21882006.11.16 07:28close109434.001.88861.89441.8864-680.00329500.00
21892006.11.16 07:28sell109533.001.88831.89431.8863
21902006.11.16 07:34close109533.001.88851.89431.8863-660.00328840.00
21912006.11.16 07:39sell109633.001.88851.89451.8865
21922006.11.16 07:42close109633.001.88811.89451.88651320.00330160.00
21932006.11.16 07:44sell109734.001.88781.89381.8858
21942006.11.16 07:45close109734.001.88801.89381.8858-680.00329480.00
21952006.11.16 07:45sell109833.001.88781.89381.8858
21962006.11.16 07:46close109833.001.88811.89381.8858-990.00328490.00
21972006.11.16 07:47sell109933.001.88771.89371.8857
21982006.11.16 07:49close109933.001.88771.89371.88570.00328490.00
21992006.11.16 07:51sell110033.001.88751.89351.8855
22002006.11.16 07:52close110033.001.88771.89351.8855-660.00327830.00
22012006.11.16 07:52sell110133.001.88731.89331.8853
22022006.11.16 07:52close110133.001.88771.89331.8853-1320.00326510.00
22032006.11.16 07:52sell110233.001.88731.89331.8853
22042006.11.16 07:53close110233.001.88771.89331.8853-1320.00325190.00
22052006.11.16 07:55sell110333.001.88761.89361.8856
22062006.11.16 08:05close110333.001.88721.89361.88561320.00326510.00
22072006.11.16 08:08sell110433.001.88711.89311.8851
22082006.11.16 08:16close110433.001.88651.89311.88511980.00328490.00
22092006.11.16 08:17sell110533.001.88631.89231.8843
22102006.11.16 08:20close110533.001.88631.89231.88430.00328490.00
22112006.11.16 08:22sell110633.001.88621.89221.8842
22122006.11.16 08:23close110633.001.88631.89221.8842-330.00328160.00
22132006.11.16 08:24sell110733.001.88611.89211.8841
22142006.11.16 08:25close110733.001.88631.89211.8841-660.00327500.00
22152006.11.16 08:26sell110833.001.88611.89211.8841
22162006.11.16 08:26close110833.001.88631.89211.8841-660.00326840.00
22172006.11.16 08:26sell110933.001.88611.89211.8841
22182006.11.16 08:28close110933.001.88631.89211.8841-660.00326180.00
22192006.11.16 08:30sell111033.001.88621.89221.8842
22202006.11.16 08:30close111033.001.88641.89221.8842-660.00325520.00
22212006.11.16 08:36sell111133.001.88621.89221.8842
22222006.11.16 08:42close111133.001.88561.89221.88421980.00327500.00
22232006.11.16 08:43sell111233.001.88541.89141.8834
22242006.11.16 08:48close111233.001.88561.89141.8834-660.00326840.00
22252006.11.16 08:49sell111333.001.88541.89141.8834
22262006.11.16 08:49close111333.001.88561.89141.8834-660.00326180.00
22272006.11.16 08:49sell111433.001.88531.89131.8833
22282006.11.16 08:50close111433.001.88561.89131.8833-990.00325190.00
22292006.11.16 08:57sell111533.001.88581.89181.8838
22302006.11.16 09:00close111533.001.88591.89181.8838-330.00324860.00
22312006.11.16 09:00sell111633.001.88541.89141.8834
22322006.11.16 09:04close111633.001.88571.89141.8834-990.00323870.00
22332006.11.16 09:05sell111733.001.88551.89151.8835
22342006.11.16 09:07close111733.001.88581.89151.8835-990.00322880.00
22352006.11.16 09:27sell111833.001.88571.89171.8837
22362006.11.16 09:27close111833.001.88601.89171.8837-990.00321890.00
22372006.11.16 09:27sell111933.001.88571.89171.8837
22382006.11.16 09:28close111933.001.88591.89171.8837-660.00321230.00
22392006.11.16 09:28sell112033.001.88571.89171.8837
22402006.11.16 09:30close112033.001.88581.89171.8837-330.00320900.00
22412006.11.16 09:31buy112133.001.88901.88301.8910
22422006.11.16 09:34close112133.001.88871.88301.8910-990.00319910.00
22432006.11.16 09:34buy112232.001.88961.88361.8916
22442006.11.16 09:34close112232.001.88871.88361.8916-2880.00317030.00
22452006.11.16 09:36buy112332.001.88931.88331.8913
22462006.11.16 09:39close112332.001.88951.88331.8913640.00317670.00
22472006.11.16 09:39buy112432.001.89001.88401.8920
22482006.11.16 09:39close112432.001.88951.88401.8920-1600.00316070.00
22492006.11.16 09:45buy112532.001.88931.88331.8913
22502006.11.16 09:45close112532.001.88871.88331.8913-1920.00314150.00
22512006.11.16 09:47buy112632.001.88911.88311.8911
22522006.11.16 09:47close112632.001.88891.88311.8911-640.00313510.00
22532006.11.16 09:52buy112732.001.88831.88231.8903
22542006.11.16 09:57close112732.001.88821.88231.8903-320.00313190.00
22552006.11.16 09:57buy112832.001.88881.88281.8908
22562006.11.16 09:57close112832.001.88831.88281.8908-1600.00311590.00
22572006.11.16 09:59buy112932.001.88871.88271.8907
22582006.11.16 10:00close112932.001.88851.88271.8907-640.00310950.00
22592006.11.16 10:03sell113032.001.88791.89391.8859
22602006.11.16 10:06close113032.001.88791.89391.88590.00310950.00
22612006.11.16 10:09sell113132.001.88781.89381.8858
22622006.11.16 10:09close113132.001.88811.89381.8858-960.00309990.00
22632006.11.16 10:13sell113231.001.88751.89351.8855
22642006.11.16 10:15close113231.001.88781.89351.8855-930.00309060.00
22652006.11.16 10:20buy113331.001.88831.88231.8903
22662006.11.16 10:20close113331.001.88811.88231.8903-620.00308440.00
22672006.11.16 10:20buy113431.001.88841.88241.8904
22682006.11.16 10:21close113431.001.88801.88241.8904-1240.00307200.00
22692006.11.16 10:21buy113531.001.88821.88221.8902
22702006.11.16 10:21close113531.001.88801.88221.8902-620.00306580.00
22712006.11.16 10:24sell113631.001.88781.89381.8858
22722006.11.16 10:25close113631.001.88801.89381.8858-620.00305960.00
22732006.11.16 10:33buy113731.001.88831.88231.8903
22742006.11.16 10:34close113731.001.88811.88231.8903-620.00305340.00
22752006.11.16 10:36buy113831.001.88831.88231.8903
22762006.11.16 10:39close113831.001.88811.88231.8903-620.00304720.00
22772006.11.16 10:39buy113931.001.88841.88241.8904
22782006.11.16 10:45close113931.001.88831.88241.8904-310.00304410.00
22792006.11.16 11:06sell114031.001.88771.89371.8857
22802006.11.16 11:07close114031.001.88811.89371.8857-1240.00303170.00
22812006.11.16 11:11sell114131.001.88751.89351.8855
22822006.11.16 11:18close114131.001.88781.89351.8855-930.00302240.00
22832006.11.16 11:26buy114231.001.88821.88221.8902
22842006.11.16 11:35close114231.001.88831.88221.8902310.00302550.00
22852006.11.16 11:37buy114331.001.88841.88241.8904
22862006.11.16 11:46close114331.001.88881.88241.89041240.00303790.00
22872006.11.16 11:47buy114431.001.88891.88291.8909
22882006.11.16 11:47close114431.001.88871.88291.8909-620.00303170.00
22892006.11.16 11:47buy114531.001.88891.88291.8909
22902006.11.16 11:54close114531.001.88881.88291.8909-310.00302860.00
22912006.11.16 11:58buy114631.001.88891.88291.8909
22922006.11.16 11:58close114631.001.88871.88291.8909-620.00302240.00
22932006.11.16 12:32buy114731.001.88861.88261.8906
22942006.11.16 12:32close114731.001.88841.88261.8906-620.00301620.00
22952006.11.16 12:32buy114831.001.88871.88271.8907
22962006.11.16 12:33close114831.001.88851.88271.8907-620.00301000.00
22972006.11.16 12:34buy114931.001.88871.88271.8907
22982006.11.16 12:36close114931.001.88841.88271.8907-930.00300070.00
22992006.11.16 12:38buy115031.001.88861.88261.8906
23002006.11.16 12:39close115031.001.88851.88261.8906-310.00299760.00
23012006.11.16 12:44buy115130.001.88851.88251.8905
23022006.11.16 12:47close115130.001.88851.88251.89050.00299760.00
23032006.11.16 12:48buy115230.001.88871.88271.8907
23042006.11.16 12:49close115230.001.88861.88271.8907-300.00299460.00
23052006.11.16 12:50buy115330.001.88871.88271.8907
23062006.11.16 12:53close115330.001.88851.88271.8907-600.00298860.00
23072006.11.16 12:58buy115430.001.88861.88261.8906
23082006.11.16 13:01close115430.001.88841.88261.8906-600.00298260.00
23092006.11.16 13:04buy115530.001.88861.88261.8906
23102006.11.16 13:12close115530.001.88841.88261.8906-600.00297660.00
23112006.11.16 13:28buy115630.001.88891.88291.8909
23122006.11.16 13:30t/p115630.001.89091.88291.89096000.00303660.00
23132006.11.16 13:30buy115731.001.89131.88531.8933
23142006.11.16 13:35close115731.001.89211.88531.89332480.00306140.00
23152006.11.16 13:41buy115831.001.89131.88531.8933
23162006.11.16 13:43close115831.001.89131.88531.89330.00306140.00
23172006.11.16 13:47buy115931.001.89131.88531.8933
23182006.11.16 13:47close115931.001.89081.88531.8933-1550.00304590.00
23192006.11.16 13:47buy116031.001.89141.88541.8934
23202006.11.16 13:47close116031.001.89071.88541.8934-2170.00302420.00
23212006.11.16 13:47buy116131.001.89131.88531.8933
23222006.11.16 13:51close116131.001.89121.88531.8933-310.00302110.00
23232006.11.16 14:02sell116231.001.88841.89441.8864
23242006.11.16 14:04close116231.001.88861.89441.8864-620.00301490.00
23252006.11.16 14:05sell116331.001.88841.89441.8864
23262006.11.16 14:06close116331.001.88881.89441.8864-1240.00300250.00
23272006.11.16 14:11sell116431.001.88871.89471.8867
23282006.11.16 14:12close116431.001.88901.89471.8867-930.00299320.00
23292006.11.16 14:16sell116530.001.88891.89491.8869
23302006.11.16 14:16close116530.001.88971.89491.8869-2400.00296920.00
23312006.11.16 14:16sell116630.001.88891.89491.8869
23322006.11.16 14:16close116630.001.88971.89491.8869-2400.00294520.00
23332006.11.16 14:16sell116730.001.88861.89461.8866
23342006.11.16 14:19close116730.001.88941.89461.8866-2400.00292120.00
23352006.11.16 14:25buy116830.001.89001.88401.8920
23362006.11.16 14:28close116830.001.88971.88401.8920-900.00291220.00
23372006.11.16 14:33buy116930.001.88951.88351.8915
23382006.11.16 14:33close116930.001.88921.88351.8915-900.00290320.00
23392006.11.16 14:33buy117030.001.88951.88351.8915
23402006.11.16 14:34close117030.001.88931.88351.8915-600.00289720.00
23412006.11.16 14:34buy117129.001.89001.88401.8920
23422006.11.16 14:37close117129.001.88971.88401.8920-870.00288850.00
23432006.11.16 14:38buy117229.001.88991.88391.8919
23442006.11.16 14:40close117229.001.88991.88391.89190.00288850.00
23452006.11.16 14:41buy117329.001.89021.88421.8922
23462006.11.16 14:42close117329.001.89001.88421.8922-580.00288270.00
23472006.11.16 14:42buy117429.001.89031.88431.8923
23482006.11.16 14:44close117429.001.89021.88431.8923-290.00287980.00
23492006.11.16 14:46buy117529.001.89031.88431.8923
23502006.11.16 14:46close117529.001.88991.88431.8923-1160.00286820.00
23512006.11.16 14:46buy117629.001.89021.88421.8922
23522006.11.16 14:47close117629.001.89001.88421.8922-580.00286240.00
23532006.11.16 14:47buy117729.001.89031.88431.8923
23542006.11.16 14:49close117729.001.89001.88431.8923-870.00285370.00
23552006.11.16 14:53buy117829.001.89011.88411.8921
23562006.11.16 14:58close117829.001.89011.88411.89210.00285370.00
23572006.11.16 15:04sell117929.001.88921.89521.8872
23582006.11.16 15:08close117929.001.88891.89521.8872870.00286240.00
23592006.11.16 15:08sell118029.001.88861.89461.8866
23602006.11.16 15:12close118029.001.88861.89461.88660.00286240.00
23612006.11.16 15:13sell118129.001.88841.89441.8864
23622006.11.16 15:15close118129.001.88851.89441.8864-290.00285950.00
23632006.11.16 15:21sell118229.001.88911.89511.8871
23642006.11.16 15:21close118229.001.88931.89511.8871-580.00285370.00
23652006.11.16 15:21sell118329.001.88911.89511.8871
23662006.11.16 15:21close118329.001.88931.89511.8871-580.00284790.00
23672006.11.16 15:22buy118429.001.88961.88361.8916
23682006.11.16 15:26close118429.001.88961.88361.89160.00284790.00
23692006.11.16 15:26buy118529.001.89001.88401.8920
23702006.11.16 15:27close118529.001.88971.88401.8920-870.00283920.00
23712006.11.16 15:27buy118629.001.88991.88391.8919
23722006.11.16 15:27close118629.001.88971.88391.8919-580.00283340.00
23732006.11.16 15:28buy118729.001.89001.88401.8920
23742006.11.16 15:28close118729.001.88991.88401.8920-290.00283050.00
23752006.11.16 15:29buy118829.001.89011.88411.8921
23762006.11.16 15:32close118829.001.88981.88411.8921-870.00282180.00
23772006.11.16 15:36sell118929.001.88881.89481.8868
23782006.11.16 15:37close118929.001.88921.89481.8868-1160.00281020.00
23792006.11.16 15:37sell119029.001.88891.89491.8869
23802006.11.16 15:37close119029.001.88921.89491.8869-870.00280150.00
23812006.11.16 15:40buy119129.001.88971.88371.8917
23822006.11.16 15:41close119129.001.88931.88371.8917-1160.00278990.00
23832006.11.16 15:43buy119228.001.88951.88351.8915
23842006.11.16 15:43close119228.001.88931.88351.8915-560.00278430.00
23852006.11.16 15:43buy119328.001.88961.88361.8916
23862006.11.16 15:44close119328.001.88941.88361.8916-560.00277870.00
23872006.11.16 15:45buy119428.001.88951.88351.8915
23882006.11.16 15:46close119428.001.88941.88351.8915-280.00277590.00
23892006.11.16 15:47buy119528.001.88951.88351.8915
23902006.11.16 15:47close119528.001.88931.88351.8915-560.00277030.00
23912006.11.16 15:52sell119628.001.88871.89471.8867
23922006.11.16 15:53close119628.001.88921.89471.8867-1400.00275630.00
23932006.11.16 15:54sell119728.001.88901.89501.8870
23942006.11.16 15:55close119728.001.88931.89501.8870-840.00274790.00
23952006.11.16 16:00sell119828.001.88891.89491.8869
23962006.11.16 16:08close119828.001.88891.89491.88690.00274790.00
23972006.11.16 16:10sell119928.001.88901.89501.8870
23982006.11.16 16:10close119928.001.88921.89501.8870-560.00274230.00
23992006.11.16 16:10sell120028.001.88891.89491.8869
24002006.11.16 16:10close120028.001.88921.89491.8869-840.00273390.00
24012006.11.16 16:10sell120128.001.88891.89491.8869
24022006.11.16 16:11close120128.001.88911.89491.8869-560.00272830.00
24032006.11.16 16:11sell120228.001.88891.89491.8869
24042006.11.16 16:11close120228.001.88931.89491.8869-1120.00271710.00
24052006.11.16 16:20sell120328.001.88901.89501.8870
24062006.11.16 16:21close120328.001.88931.89501.8870-840.00270870.00
24072006.11.16 16:24buy120428.001.88941.88341.8914
24082006.11.16 16:36close120428.001.89021.88341.89142240.00273110.00
24092006.11.16 16:43sell120528.001.88921.89521.8872
24102006.11.16 16:46close120528.001.88941.89521.8872-560.00272550.00
24112006.11.16 16:48sell120628.001.88911.89511.8871
24122006.11.16 16:49close120628.001.88941.89511.8871-840.00271710.00
24132006.11.16 16:54buy120728.001.89011.88411.8921
24142006.11.16 16:58close120728.001.88991.88411.8921-560.00271150.00
24152006.11.16 16:58buy120828.001.89031.88431.8923
24162006.11.16 16:58close120828.001.89001.88431.8923-840.00270310.00
24172006.11.16 16:58buy120928.001.89021.88421.8922
24182006.11.16 16:58close120928.001.88971.88421.8922-1400.00268910.00
24192006.11.16 17:00buy121027.001.89011.88411.8921
24202006.11.16 17:04close121027.001.89051.88411.89211080.00269990.00
24212006.11.16 17:04buy121127.001.89121.88521.8932
24222006.11.16 17:04close121127.001.89061.88521.8932-1620.00268370.00
24232006.11.16 17:09buy121227.001.89061.88461.8926
24242006.11.16 17:10close121227.001.89021.88461.8926-1080.00267290.00
24252006.11.16 17:14sell121327.001.88851.89451.8865
24262006.11.16 17:17close121327.001.88851.89451.88650.00267290.00
24272006.11.16 17:26sell121427.001.88911.89511.8871
24282006.11.16 17:27close121427.001.88941.89511.8871-810.00266480.00
24292006.11.16 17:34sell121527.001.88921.89521.8872
24302006.11.16 17:34close121527.001.88961.89521.8872-1080.00265400.00
24312006.11.16 17:34sell121627.001.88941.89541.8874
24322006.11.16 17:34close121627.001.88961.89541.8874-540.00264860.00
24332006.11.16 17:34sell121727.001.88941.89541.8874
24342006.11.16 17:35close121727.001.88951.89541.8874-270.00264590.00
24352006.11.16 17:36sell121827.001.88921.89521.8872
24362006.11.16 17:44close121827.001.88851.89521.88721890.00266480.00
24372006.11.16 17:47sell121927.001.88821.89421.8862
24382006.11.16 17:51close121927.001.88841.89421.8862-540.00265940.00
24392006.11.16 17:55sell122027.001.88791.89391.8859
24402006.11.16 17:59close122027.001.88791.89391.88590.00265940.00
24412006.11.16 17:59sell122127.001.88761.89361.8856
24422006.11.16 18:00close122127.001.88791.89361.8856-810.00265130.00
24432006.11.16 18:00sell122227.001.88731.89331.8853
24442006.11.16 18:00close122227.001.88791.89331.8853-1620.00263510.00
24452006.11.16 18:00sell122327.001.88761.89361.8856
24462006.11.16 18:02close122327.001.88791.89361.8856-810.00262700.00
24472006.11.16 18:03sell122427.001.88751.89351.8855
24482006.11.16 18:04close122427.001.88771.89351.8855-540.00262160.00
24492006.11.16 18:05sell122527.001.88751.89351.8855
24502006.11.16 18:06close122527.001.88771.89351.8855-540.00261620.00
24512006.11.16 18:19sell122627.001.88791.89391.8859
24522006.11.16 18:20close122627.001.88811.89391.8859-540.00261080.00
24532006.11.16 18:20sell122727.001.88781.89381.8858
24542006.11.16 18:22close122727.001.88791.89381.8858-270.00260810.00
24552006.11.16 18:22sell122827.001.88761.89361.8856
24562006.11.16 18:35close122827.001.88801.89361.8856-1080.00259730.00
24572006.11.16 18:38sell122926.001.88761.89361.8856
24582006.11.16 18:40close122926.001.88781.89361.8856-520.00259210.00
24592006.11.16 18:46sell123026.001.88781.89381.8858
24602006.11.16 18:49close123026.001.88791.89381.8858-260.00258950.00
24612006.11.16 18:49sell123126.001.88761.89361.8856
24622006.11.16 18:50close123126.001.88791.89361.8856-780.00258170.00
24632006.11.16 18:50sell123226.001.88761.89361.8856
24642006.11.16 18:50close123226.001.88781.89361.8856-520.00257650.00
24652006.11.16 18:50sell123326.001.88761.89361.8856
24662006.11.16 18:50close123326.001.88781.89361.8856-520.00257130.00
24672006.11.16 18:50sell123426.001.88761.89361.8856
24682006.11.16 18:51close123426.001.88801.89361.8856-1040.00256090.00
24692006.11.16 19:00sell123526.001.88751.89351.8855
24702006.11.16 19:03close123526.001.88761.89351.8855-260.00255830.00
24712006.11.16 19:04sell123626.001.88741.89341.8854
24722006.11.16 19:04close123626.001.88771.89341.8854-780.00255050.00
24732006.11.16 20:15buy123726.001.88861.88261.8906
24742006.11.16 20:19close123726.001.88851.88261.8906-260.00254790.00
24752006.11.16 20:24buy123826.001.88881.88281.8908
24762006.11.16 20:28close123826.001.88861.88281.8908-520.00254270.00
24772006.11.16 20:49buy123926.001.88881.88281.8908
24782006.11.16 20:55close123926.001.88861.88281.8908-520.00253750.00
24792006.11.16 21:04buy124026.001.88881.88281.8908
24802006.11.16 21:10close124026.001.88871.88281.8908-260.00253490.00
24812006.11.16 21:17buy124126.001.88891.88291.8909
24822006.11.16 21:19close124126.001.88871.88291.8909-520.00252970.00
24832006.11.16 21:22buy124226.001.88891.88291.8909
24842006.11.16 21:23close124226.001.88871.88291.8909-520.00252450.00
24852006.11.16 21:24buy124326.001.88891.88291.8909
24862006.11.16 21:31close124326.001.88871.88291.8909-520.00251930.00
24872006.11.16 21:33buy124426.001.88891.88291.8909
24882006.11.16 21:34close124426.001.88871.88291.8909-520.00251410.00
24892006.11.16 21:41sell124526.001.88821.89421.8862
24902006.11.16 21:45close124526.001.88821.89421.88620.00251410.00
24912006.11.16 21:45sell124626.001.88801.89401.8860
24922006.11.16 21:51close124626.001.88791.89401.8860260.00251670.00
24932006.11.16 21:52sell124726.001.88781.89381.8858
24942006.11.16 21:52close124726.001.88801.89381.8858-520.00251150.00
24952006.11.16 21:53sell124826.001.88761.89361.8856
24962006.11.16 21:53close124826.001.88791.89361.8856-780.00250370.00
24972006.11.16 22:08sell124926.001.88831.89431.8863
24982006.11.16 22:13close124926.001.88801.89431.8863780.00251150.00
24992006.11.16 22:13sell125026.001.88761.89361.8856
25002006.11.16 22:14close125026.001.88791.89361.8856-780.00250370.00
25012006.11.16 22:14sell125126.001.88781.89381.8858
25022006.11.16 22:16close125126.001.88821.89381.8858-1040.00249330.00
25032006.11.16 22:16sell125225.001.88761.89361.8856
25042006.11.16 22:16close125225.001.88811.89361.8856-1250.00248080.00
25052006.11.16 22:21sell125325.001.88791.89391.8859
25062006.11.16 22:28close125325.001.88791.89391.88590.00248080.00
25072006.11.16 22:29sell125425.001.88771.89371.8857
25082006.11.16 22:29close125425.001.88791.89371.8857-500.00247580.00
25092006.11.16 22:29sell125525.001.88771.89371.8857
25102006.11.16 22:34close125525.001.88781.89371.8857-250.00247330.00
25112006.11.16 23:00buy125625.001.88871.88271.8907
25122006.11.16 23:04close125625.001.88881.88271.8907250.00247580.00
25132006.11.16 23:27sell125725.001.88811.89411.8861
25142006.11.16 23:39close125725.001.88791.89411.8861500.00248080.00
25152006.11.16 23:45sell125825.001.88811.89411.8861
25162006.11.17 00:03close125825.001.88821.89411.8861-250.00247830.00
25172006.11.17 00:05sell125925.001.88801.89401.8860
25182006.11.17 00:08close125925.001.88821.89401.8860-500.00247330.00
25192006.11.17 00:10sell126025.001.88801.89401.8860
25202006.11.17 00:24close126025.001.88821.89401.8860-500.00246830.00
25212006.11.17 00:24sell126125.001.88741.89341.8854
25222006.11.17 00:24close126125.001.88791.89341.8854-1250.00245580.00
25232006.11.17 00:29sell126225.001.88781.89381.8858
25242006.11.17 00:29close126225.001.88811.89381.8858-750.00244830.00
25252006.11.17 00:47sell126325.001.88791.89391.8859
25262006.11.17 00:51close126325.001.88811.89391.8859-500.00244330.00
25272006.11.17 00:54sell126425.001.88801.89401.8860
25282006.11.17 00:54close126425.001.88821.89401.8860-500.00243830.00
25292006.11.17 00:58buy126525.001.88851.88251.8905
25302006.11.17 00:59close126525.001.88801.88251.8905-1250.00242580.00
25312006.11.17 01:00buy126625.001.88861.88261.8906
25322006.11.17 01:02close126625.001.88841.88261.8906-500.00242080.00
25332006.11.17 01:02buy126725.001.88861.88261.8906
25342006.11.17 01:02close126725.001.88841.88261.8906-500.00241580.00
25352006.11.17 01:02buy126825.001.88861.88261.8906
25362006.11.17 01:03close126825.001.88851.88261.8906-250.00241330.00
25372006.11.17 01:09buy126925.001.88871.88271.8907
25382006.11.17 01:14close126925.001.88841.88271.8907-750.00240580.00
25392006.11.17 01:15buy127025.001.88871.88271.8907
25402006.11.17 01:18close127025.001.88861.88271.8907-250.00240330.00
25412006.11.17 01:23buy127125.001.88871.88271.8907
25422006.11.17 01:24close127125.001.88861.88271.8907-250.00240080.00
25432006.11.17 01:24buy127225.001.88881.88281.8908
25442006.11.17 01:25close127225.001.88851.88281.8908-750.00239330.00
25452006.11.17 01:36sell127324.001.88791.89391.8859
25462006.11.17 01:39close127324.001.88811.89391.8859-480.00238850.00
25472006.11.17 01:40sell127424.001.88791.89391.8859
25482006.11.17 01:51close127424.001.88741.89391.88591200.00240050.00
25492006.11.17 01:53sell127525.001.88711.89311.8851
25502006.11.17 01:57close127525.001.88721.89311.8851-250.00239800.00
25512006.11.17 01:59sell127624.001.88711.89311.8851
25522006.11.17 02:00close127624.001.88731.89311.8851-480.00239320.00
25532006.11.17 02:01sell127724.001.88711.89311.8851
25542006.11.17 02:05close127724.001.88731.89311.8851-480.00238840.00
25552006.11.17 02:05sell127824.001.88691.89291.8849
25562006.11.17 02:05close127824.001.88731.89291.8849-960.00237880.00
25572006.11.17 02:05sell127924.001.88701.89301.8850
25582006.11.17 02:05close127924.001.88731.89301.8850-720.00237160.00
25592006.11.17 02:05sell128024.001.88701.89301.8850
25602006.11.17 02:05close128024.001.88731.89301.8850-720.00236440.00
25612006.11.17 02:37sell128124.001.88721.89321.8852
25622006.11.17 02:40close128124.001.88741.89321.8852-480.00235960.00
25632006.11.17 02:41sell128224.001.88721.89321.8852
25642006.11.17 02:43close128224.001.88741.89321.8852-480.00235480.00
25652006.11.17 03:28sell128324.001.88711.89311.8851
25662006.11.17 03:31close128324.001.88741.89311.8851-720.00234760.00
25672006.11.17 04:04sell128424.001.88731.89331.8853
25682006.11.17 04:21close128424.001.88661.89331.88531680.00236440.00
25692006.11.17 04:25sell128524.001.88651.89251.8845
25702006.11.17 04:25close128524.001.88671.89251.8845-480.00235960.00
25712006.11.17 04:27sell128624.001.88651.89251.8845
25722006.11.17 04:28close128624.001.88681.89251.8845-720.00235240.00
25732006.11.17 04:30sell128724.001.88651.89251.8845
25742006.11.17 04:46close128724.001.88641.89251.8845240.00235480.00
25752006.11.17 04:46sell128824.001.88621.89221.8842
25762006.11.17 04:54close128824.001.88641.89221.8842-480.00235000.00
25772006.11.17 05:03sell128924.001.88641.89241.8844
25782006.11.17 05:07close128924.001.88671.89241.8844-720.00234280.00
25792006.11.17 05:30sell129024.001.88631.89231.8843
25802006.11.17 05:31close129024.001.88651.89231.8843-480.00233800.00
25812006.11.17 05:31sell129124.001.88631.89231.8843
25822006.11.17 05:32close129124.001.88651.89231.8843-480.00233320.00
25832006.11.17 05:32sell129224.001.88631.89231.8843
25842006.11.17 05:34close129224.001.88651.89231.8843-480.00232840.00
25852006.11.17 05:34sell129324.001.88631.89231.8843
25862006.11.17 05:36close129324.001.88651.89231.8843-480.00232360.00
25872006.11.17 05:37sell129424.001.88631.89231.8843
25882006.11.17 05:40close129424.001.88651.89231.8843-480.00231880.00
25892006.11.17 05:40sell129524.001.88621.89221.8842
25902006.11.17 05:41close129524.001.88641.89221.8842-480.00231400.00
25912006.11.17 05:41sell129624.001.88621.89221.8842
25922006.11.17 05:48close129624.001.88591.89221.8842720.00232120.00
25932006.11.17 05:49sell129724.001.88571.89171.8837
25942006.11.17 05:51close129724.001.88581.89171.8837-240.00231880.00
25952006.11.17 05:52sell129824.001.88551.89151.8835
25962006.11.17 05:56close129824.001.88561.89151.8835-240.00231640.00
25972006.11.17 05:57sell129924.001.88541.89141.8834
25982006.11.17 05:58close129924.001.88561.89141.8834-480.00231160.00
25992006.11.17 05:59sell130024.001.88541.89141.8834
26002006.11.17 06:00close130024.001.88561.89141.8834-480.00230680.00
26012006.11.17 06:02sell130124.001.88541.89141.8834
26022006.11.17 06:02close130124.001.88581.89141.8834-960.00229720.00
26032006.11.17 06:02sell130223.001.88541.89141.8834
26042006.11.17 06:07close130223.001.88551.89141.8834-230.00229490.00
26052006.11.17 06:08sell130323.001.88531.89131.8833
26062006.11.17 06:08close130323.001.88551.89131.8833-460.00229030.00
26072006.11.17 06:08sell130423.001.88531.89131.8833
26082006.11.17 06:09close130423.001.88551.89131.8833-460.00228570.00
26092006.11.17 06:13sell130523.001.88541.89141.8834
26102006.11.17 06:13close130523.001.88561.89141.8834-460.00228110.00
26112006.11.17 06:17sell130623.001.88541.89141.8834
26122006.11.17 06:17close130623.001.88561.89141.8834-460.00227650.00
26132006.11.17 06:21sell130723.001.88541.89141.8834
26142006.11.17 06:21close130723.001.88551.89141.8834-230.00227420.00
26152006.11.17 06:42buy130823.001.88691.88091.8889
26162006.11.17 06:49close130823.001.88691.88091.88890.00227420.00
26172006.11.17 06:50buy130923.001.88711.88111.8891
26182006.11.17 06:51close130923.001.88681.88111.8891-690.00226730.00
26192006.11.17 06:53buy131023.001.88711.88111.8891
26202006.11.17 06:57close131023.001.88711.88111.88910.00226730.00
26212006.11.17 06:59buy131123.001.88731.88131.8893
26222006.11.17 07:13close131123.001.88831.88131.88932300.00229030.00
26232006.11.17 07:13buy131223.001.88851.88251.8905
26242006.11.17 07:13close131223.001.88831.88251.8905-460.00228570.00
26252006.11.17 07:14buy131323.001.88851.88251.8905
26262006.11.17 07:16close131323.001.88831.88251.8905-460.00228110.00
26272006.11.17 07:38sell131423.001.88651.89251.8845
26282006.11.17 07:40close131423.001.88691.89251.8845-920.00227190.00
26292006.11.17 07:48sell131523.001.88691.89291.8849
26302006.11.17 07:49close131523.001.88711.89291.8849-460.00226730.00
26312006.11.17 07:49sell131623.001.88701.89301.8850
26322006.11.17 07:51close131623.001.88721.89301.8850-460.00226270.00
26332006.11.17 07:54sell131723.001.88701.89301.8850
26342006.11.17 08:00t/p131723.001.88501.89301.88504600.00230870.00
26352006.11.17 08:00sell131824.001.88481.89081.8828
26362006.11.17 08:04close131824.001.88441.89081.8828960.00231830.00
26372006.11.17 08:07sell131924.001.88431.89031.8823
26382006.11.17 08:07close131924.001.88461.89031.8823-720.00231110.00
26392006.11.17 08:09sell132024.001.88431.89031.8823
26402006.11.17 08:09close132024.001.88491.89031.8823-1440.00229670.00
26412006.11.17 08:09sell132123.001.88461.89061.8826
26422006.11.17 08:10close132123.001.88481.89061.8826-460.00229210.00
26432006.11.17 08:11sell132223.001.88451.89051.8825
26442006.11.17 08:12close132223.001.88471.89051.8825-460.00228750.00
26452006.11.17 08:13sell132323.001.88451.89051.8825
26462006.11.17 08:13close132323.001.88511.89051.8825-1380.00227370.00
26472006.11.17 08:22buy132423.001.88711.88111.8891
26482006.11.17 08:25close132423.001.88671.88111.8891-920.00226450.00
26492006.11.17 08:25buy132523.001.88701.88101.8890
26502006.11.17 08:26close132523.001.88651.88101.8890-1150.00225300.00
26512006.11.17 08:33buy132623.001.88691.88091.8889
26522006.11.17 08:37close132623.001.88691.88091.88890.00225300.00
26532006.11.17 08:37buy132723.001.88711.88111.8891
26542006.11.17 08:37close132723.001.88691.88111.8891-460.00224840.00
26552006.11.17 08:38buy132823.001.88711.88111.8891
26562006.11.17 08:39close132823.001.88691.88111.8891-460.00224380.00
26572006.11.17 08:40buy132923.001.88721.88121.8892
26582006.11.17 08:41close132923.001.88691.88121.8892-690.00223690.00
26592006.11.17 08:52sell133023.001.88641.89241.8844
26602006.11.17 08:55close133023.001.88651.89241.8844-230.00223460.00
26612006.11.17 08:56sell133123.001.88631.89231.8843
26622006.11.17 09:00close133123.001.88631.89231.88430.00223460.00
26632006.11.17 09:02sell133223.001.88611.89211.8841
26642006.11.17 09:03close133223.001.88631.89211.8841-460.00223000.00
26652006.11.17 09:03sell133323.001.88621.89221.8842
26662006.11.17 09:15close133323.001.88501.89221.88422760.00225760.00
26672006.11.17 09:15sell133423.001.88491.89091.8829
26682006.11.17 09:16close133423.001.88511.89091.8829-460.00225300.00
26692006.11.17 09:16sell133523.001.88471.89071.8827
26702006.11.17 09:16close133523.001.88491.89071.8827-460.00224840.00
26712006.11.17 09:16sell133623.001.88471.89071.8827
26722006.11.17 09:17close133623.001.88511.89071.8827-920.00223920.00
26732006.11.17 09:17sell133723.001.88491.89091.8829
26742006.11.17 09:18close133723.001.88501.89091.8829-230.00223690.00
26752006.11.17 09:23sell133823.001.88511.89111.8831
26762006.11.17 09:28close133823.001.88501.89111.8831230.00223920.00
26772006.11.17 09:29sell133923.001.88481.89081.8828
26782006.11.17 09:29close133923.001.88521.89081.8828-920.00223000.00
26792006.11.17 09:29sell134023.001.88471.89071.8827
26802006.11.17 09:29close134023.001.88531.89071.8827-1380.00221620.00
26812006.11.17 09:41sell134123.001.88491.89091.8829
26822006.11.17 09:42close134123.001.88511.89091.8829-460.00221160.00
26832006.11.17 09:43sell134223.001.88501.89101.8830
26842006.11.17 09:45close134223.001.88521.89101.8830-460.00220700.00
26852006.11.17 09:46sell134323.001.88491.89091.8829
26862006.11.17 09:49close134323.001.88491.89091.88290.00220700.00
26872006.11.17 09:54sell134423.001.88481.89081.8828
26882006.11.17 09:56close134423.001.88511.89081.8828-690.00220010.00
26892006.11.17 09:59sell134523.001.88501.89101.8830
26902006.11.17 10:00close134523.001.88531.89101.8830-690.00219320.00
26912006.11.17 10:10buy134622.001.88661.88061.8886
26922006.11.17 10:12close134622.001.88641.88061.8886-440.00218880.00
26932006.11.17 10:12buy134722.001.88661.88061.8886
26942006.11.17 10:14close134722.001.88641.88061.8886-440.00218440.00
26952006.11.17 10:14buy134822.001.88711.88111.8891
26962006.11.17 10:16close134822.001.88641.88111.8891-1540.00216900.00
26972006.11.17 10:20buy134922.001.88651.88051.8885
26982006.11.17 10:20close134922.001.88631.88051.8885-440.00216460.00
26992006.11.17 10:21buy135022.001.88651.88051.8885
27002006.11.17 10:22close135022.001.88641.88051.8885-220.00216240.00
27012006.11.17 10:22buy135122.001.88661.88061.8886
27022006.11.17 10:26close135122.001.88711.88061.88861100.00217340.00
27032006.11.17 10:30buy135222.001.88681.88081.8888
27042006.11.17 10:31close135222.001.88661.88081.8888-440.00216900.00
27052006.11.17 10:33buy135322.001.88661.88061.8886
27062006.11.17 10:34close135322.001.88641.88061.8886-440.00216460.00
27072006.11.17 10:34buy135422.001.88651.88051.8885
27082006.11.17 10:37close135422.001.88671.88051.8885440.00216900.00
27092006.11.17 10:41sell135522.001.88591.89191.8839
27102006.11.17 10:45close135522.001.88611.89191.8839-440.00216460.00
27112006.11.17 10:48sell135622.001.88601.89201.8840
27122006.11.17 10:50close135622.001.88611.89201.8840-220.00216240.00
27132006.11.17 10:50sell135722.001.88551.89151.8835
27142006.11.17 10:51close135722.001.88601.89151.8835-1100.00215140.00
27152006.11.17 10:51sell135822.001.88551.89151.8835
27162006.11.17 10:56close135822.001.88561.89151.8835-220.00214920.00
27172006.11.17 10:58sell135922.001.88541.89141.8834
27182006.11.17 10:59close135922.001.88571.89141.8834-660.00214260.00
27192006.11.17 11:09buy136022.001.88661.88061.8886
27202006.11.17 11:10close136022.001.88551.88061.8886-2420.00211840.00
27212006.11.17 11:16sell136122.001.88531.89131.8833
27222006.11.17 11:22close136122.001.88491.89131.8833880.00212720.00
27232006.11.17 11:22sell136222.001.88461.89061.8826
27242006.11.17 11:22close136222.001.88491.89061.8826-660.00212060.00
27252006.11.17 11:23sell136322.001.88471.89071.8827
27262006.11.17 11:23close136322.001.88521.89071.8827-1100.00210960.00
27272006.11.17 11:28sell136422.001.88501.89101.8830
27282006.11.17 11:29close136422.001.88521.89101.8830-440.00210520.00
27292006.11.17 11:31sell136522.001.88511.89111.8831
27302006.11.17 11:33close136522.001.88531.89111.8831-440.00210080.00
27312006.11.17 11:34sell136622.001.88511.89111.8831
27322006.11.17 11:40close136622.001.88501.89111.8831220.00210300.00
27332006.11.17 11:44sell136722.001.88491.89091.8829
27342006.11.17 11:46close136722.001.88521.89091.8829-660.00209640.00
27352006.11.17 11:46sell136821.001.88471.89071.8827
27362006.11.17 11:46close136821.001.88511.89071.8827-840.00208800.00
27372006.11.17 12:02sell136921.001.88481.89081.8828
27382006.11.17 12:04close136921.001.88511.89081.8828-630.00208170.00
27392006.11.17 12:05sell137021.001.88491.89091.8829
27402006.11.17 12:09close137021.001.88501.89091.8829-210.00207960.00
27412006.11.17 12:26buy137121.001.88611.88011.8881
27422006.11.17 12:31close137121.001.88621.88011.8881210.00208170.00
27432006.11.17 12:33buy137221.001.88621.88021.8882
27442006.11.17 12:33close137221.001.88611.88021.8882-210.00207960.00
27452006.11.17 12:36buy137321.001.88611.88011.8881
27462006.11.17 12:39close137321.001.88591.88011.8881-420.00207540.00
27472006.11.17 12:46buy137421.001.88591.87991.8879
27482006.11.17 12:54close137421.001.88581.87991.8879-210.00207330.00
27492006.11.17 12:55buy137521.001.88601.88001.8880
27502006.11.17 12:58close137521.001.88591.88001.8880-210.00207120.00
27512006.11.17 13:00sell137621.001.88541.89141.8834
27522006.11.17 13:05close137621.001.88601.89141.8834-1260.00205860.00
27532006.11.17 13:10buy137721.001.88601.88001.8880
27542006.11.17 13:10close137721.001.88561.88001.8880-840.00205020.00
27552006.11.17 13:12sell137821.001.88571.89171.8837
27562006.11.17 13:13close137821.001.88581.89171.8837-210.00204810.00
27572006.11.17 13:13sell137921.001.88551.89151.8835
27582006.11.17 13:13close137921.001.88581.89151.8835-630.00204180.00
27592006.11.17 13:15sell138021.001.88521.89121.8832
27602006.11.17 13:17close138021.001.88541.89121.8832-420.00203760.00
27612006.11.17 13:20sell138121.001.88511.89111.8831
27622006.11.17 13:22close138121.001.88521.89111.8831-210.00203550.00
27632006.11.17 13:22sell138221.001.88491.89091.8829
27642006.11.17 13:25close138221.001.88531.89091.8829-840.00202710.00
27652006.11.17 13:25sell138321.001.88501.89101.8830
27662006.11.17 13:25close138321.001.88531.89101.8830-630.00202080.00
27672006.11.17 13:30buy138421.001.88651.88051.8885
27682006.11.17 13:37close138421.001.88671.88051.8885420.00202500.00
27692006.11.17 13:43buy138521.001.88611.88011.8881
27702006.11.17 13:43close138521.001.88571.88011.8881-840.00201660.00
27712006.11.17 13:45buy138621.001.88601.88001.8880
27722006.11.17 13:51close138621.001.88631.88001.8880630.00202290.00
27732006.11.17 13:51buy138721.001.88651.88051.8885
27742006.11.17 13:52close138721.001.88631.88051.8885-420.00201870.00
27752006.11.17 13:55sell138821.001.88561.89161.8836
27762006.11.17 13:57close138821.001.88591.89161.8836-630.00201240.00
27772006.11.17 14:06buy138921.001.88641.88041.8884
27782006.11.17 14:09close138921.001.88631.88041.8884-210.00201030.00
27792006.11.17 14:11buy139021.001.88661.88061.8886
27802006.11.17 14:17close139021.001.88731.88061.88861470.00202500.00
27812006.11.17 14:18buy139121.001.88761.88161.8896
27822006.11.17 14:18close139121.001.88731.88161.8896-630.00201870.00
27832006.11.17 14:19buy139221.001.88761.88161.8896
27842006.11.17 14:22close139221.001.88741.88161.8896-420.00201450.00
27852006.11.17 14:23buy139321.001.88771.88171.8897
27862006.11.17 14:28close139321.001.88751.88171.8897-420.00201030.00
27872006.11.17 14:33buy139421.001.88771.88171.8897
27882006.11.17 14:37close139421.001.88801.88171.8897630.00201660.00
27892006.11.17 14:37buy139521.001.88821.88221.8902
27902006.11.17 14:51t/p139521.001.89021.88221.89024200.00205860.00
27912006.11.17 14:51buy139621.001.89041.88441.8924
27922006.11.17 14:58close139621.001.89121.88441.89241680.00207540.00
27932006.11.17 14:58buy139721.001.89151.88551.8935
27942006.11.17 14:58close139721.001.89111.88551.8935-840.00206700.00
27952006.11.17 15:00buy139821.001.89181.88581.8938
27962006.11.17 15:04t/p139821.001.89381.88581.89384200.00210900.00
27972006.11.17 15:04buy139922.001.89401.88801.8960
27982006.11.17 15:08close139922.001.89361.88801.8960-880.00210020.00
27992006.11.17 15:14buy140022.001.89361.88761.8956
28002006.11.17 15:17t/p140022.001.89561.88761.89564400.00214420.00
28012006.11.17 15:17buy140122.001.89611.89011.8981
28022006.11.17 15:20close140122.001.89501.89011.8981-2420.00212000.00
28032006.11.17 15:22buy140222.001.89531.88931.8973
28042006.11.17 15:22close140222.001.89501.88931.8973-660.00211340.00
28052006.11.17 15:22buy140322.001.89551.88951.8975
28062006.11.17 15:23close140322.001.89511.88951.8975-880.00210460.00
28072006.11.17 15:23buy140422.001.89531.88931.8973
28082006.11.17 15:24close140422.001.89521.88931.8973-220.00210240.00
28092006.11.17 15:24buy140522.001.89541.88941.8974
28102006.11.17 15:24close140522.001.89521.88941.8974-440.00209800.00
28112006.11.17 15:26buy140621.001.89531.88931.8973
28122006.11.17 15:26close140621.001.89501.88931.8973-630.00209170.00
28132006.11.17 15:26buy140721.001.89541.88941.8974
28142006.11.17 15:28close140721.001.89521.88941.8974-420.00208750.00
28152006.11.17 15:28buy140821.001.89551.88951.8975
28162006.11.17 15:28close140821.001.89481.88951.8975-1470.00207280.00
28172006.11.17 15:31buy140921.001.89511.88911.8971
28182006.11.17 15:31close140921.001.89461.88911.8971-1050.00206230.00
28192006.11.17 15:31buy141021.001.89501.88901.8970
28202006.11.17 15:36close141021.001.89531.88901.8970630.00206860.00
28212006.11.17 15:37buy141121.001.89551.88951.8975
28222006.11.17 15:41close141121.001.89611.88951.89751260.00208120.00
28232006.11.17 15:46buy141221.001.89571.88971.8977
28242006.11.17 15:46close141221.001.89551.88971.8977-420.00207700.00
28252006.11.17 15:47buy141321.001.89551.88951.8975
28262006.11.17 15:47close141321.001.89521.88951.8975-630.00207070.00
28272006.11.17 15:47buy141421.001.89561.88961.8976
28282006.11.17 15:47close141421.001.89521.88961.8976-840.00206230.00
28292006.11.17 15:48buy141521.001.89551.88951.8975
28302006.11.17 15:49close141521.001.89541.88951.8975-210.00206020.00
28312006.11.17 15:50buy141621.001.89561.88961.8976
28322006.11.17 15:50close141621.001.89501.88961.8976-1260.00204760.00
28332006.11.17 17:01buy141721.001.89411.88811.8961
28342006.11.17 17:12close141721.001.89431.88811.8961420.00205180.00
28352006.11.17 17:13buy141821.001.89451.88851.8965
28362006.11.17 17:13close141821.001.89431.88851.8965-420.00204760.00
28372006.11.17 17:14buy141921.001.89451.88851.8965
28382006.11.17 17:21close141921.001.89471.88851.8965420.00205180.00
28392006.11.17 17:30buy142021.001.89471.88871.8967
28402006.11.17 17:36close142021.001.89471.88871.89670.00205180.00
28412006.11.17 17:40buy142121.001.89501.88901.8970
28422006.11.17 17:45close142121.001.89491.88901.8970-210.00204970.00
28432006.11.17 17:47buy142221.001.89491.88891.8969
28442006.11.17 17:50close142221.001.89471.88891.8969-420.00204550.00
28452006.11.17 17:53buy142321.001.89491.88891.8969
28462006.11.17 17:57close142321.001.89501.88891.8969210.00204760.00
28472006.11.17 18:02buy142421.001.89491.88891.8969
28482006.11.17 18:07close142421.001.89501.88891.8969210.00204970.00
28492006.11.17 18:08buy142521.001.89521.88921.8972
28502006.11.17 18:08close142521.001.89511.88921.8972-210.00204760.00
28512006.11.17 18:13buy142621.001.89501.88901.8970
28522006.11.17 18:15close142621.001.89491.88901.8970-210.00204550.00
28532006.11.17 18:15buy142721.001.89511.88911.8971
28542006.11.17 18:15close142721.001.89491.88911.8971-420.00204130.00
28552006.11.17 18:17buy142821.001.89511.88911.8971
28562006.11.17 18:32close142821.001.89541.88911.8971630.00204760.00
28572006.11.17 18:32buy142921.001.89571.88971.8977
28582006.11.17 18:35close142921.001.89541.88971.8977-630.00204130.00
28592006.11.17 18:36buy143021.001.89561.88961.8976
28602006.11.17 18:36close143021.001.89541.88961.8976-420.00203710.00
28612006.11.17 18:37buy143121.001.89561.88961.8976
28622006.11.17 18:41close143121.001.89551.88961.8976-210.00203500.00
28632006.11.17 18:42buy143221.001.89571.88971.8977
28642006.11.17 18:42close143221.001.89541.88971.8977-630.00202870.00
28652006.11.17 19:37buy143321.001.89431.88831.8963
28662006.11.17 19:38close143321.001.89401.88831.8963-630.00202240.00
28672006.11.17 19:40sell143421.001.89371.89971.8917
28682006.11.17 19:42close143421.001.89381.89971.8917-210.00202030.00
28692006.11.17 19:42sell143521.001.89371.89971.8917
28702006.11.17 19:43close143521.001.89381.89971.8917-210.00201820.00
28712006.11.17 19:49sell143621.001.89361.89961.8916
28722006.11.17 19:50close143621.001.89381.89961.8916-420.00201400.00
28732006.11.17 19:59sell143721.001.89351.89951.8915
28742006.11.17 20:00close143721.001.89381.89951.8915-630.00200770.00
28752006.11.17 20:02sell143821.001.89361.89961.8916
28762006.11.17 20:03close143821.001.89381.89961.8916-420.00200350.00
28772006.11.17 20:03sell143921.001.89351.89951.8915
28782006.11.17 20:04close143921.001.89371.89951.8915-420.00199930.00
28792006.11.17 20:04sell144020.001.89351.89951.8915
28802006.11.17 20:05close144020.001.89371.89951.8915-400.00199530.00
28812006.11.17 20:05sell144120.001.89351.89951.8915
28822006.11.17 20:08close144120.001.89361.89951.8915-200.00199330.00
28832006.11.17 20:09sell144220.001.89341.89941.8914
28842006.11.17 20:11close144220.001.89351.89941.8914-200.00199130.00
28852006.11.17 20:11sell144320.001.89331.89931.8913
28862006.11.17 20:11close144320.001.89351.89931.8913-400.00198730.00
28872006.11.17 20:11sell144420.001.89321.89921.8912
28882006.11.17 20:13close144420.001.89341.89921.8912-400.00198330.00
28892006.11.17 20:13sell144520.001.89331.89931.8913
28902006.11.17 20:14close144520.001.89341.89931.8913-200.00198130.00
28912006.11.17 20:15sell144620.001.89321.89921.8912
28922006.11.17 20:18close144620.001.89331.89921.8912-200.00197930.00
28932006.11.17 20:20sell144720.001.89321.89921.8912
28942006.11.17 20:21close144720.001.89341.89921.8912-400.00197530.00
28952006.11.17 20:22sell144820.001.89321.89921.8912
28962006.11.17 20:22close144820.001.89351.89921.8912-600.00196930.00
28972006.11.17 20:25sell144920.001.89331.89931.8913
28982006.11.17 20:25close144920.001.89351.89931.8913-400.00196530.00
28992006.11.17 20:25sell145020.001.89331.89931.8913
29002006.11.17 20:27close145020.001.89351.89931.8913-400.00196130.00
29012006.11.17 20:30sell145120.001.89341.89941.8914
29022006.11.17 20:30close145120.001.89361.89941.8914-400.00195730.00
29032006.11.17 20:30sell145220.001.89341.89941.8914
29042006.11.17 20:30close145220.001.89361.89941.8914-400.00195330.00
29052006.11.17 20:30sell145320.001.89341.89941.8914
29062006.11.17 20:31close145320.001.89361.89941.8914-400.00194930.00
29072006.11.17 20:40buy145420.001.89391.88791.8959
29082006.11.17 20:52close145420.001.89471.88791.89591600.00196530.00
29092006.11.19 22:02buy145520.001.89491.88891.8969
29102006.11.19 22:02close145520.001.89451.88891.8969-800.00195730.00
29112006.11.19 22:02buy145620.001.89491.88891.8969
29122006.11.19 22:08close145620.001.89451.88891.8969-800.00194930.00
29132006.11.19 22:12buy145720.001.89471.88871.8967
29142006.11.19 22:14close145720.001.89451.88871.8967-400.00194530.00
29152006.11.19 22:28buy145820.001.89471.88871.8967
29162006.11.19 22:31close145820.001.89461.88871.8967-200.00194330.00
29172006.11.19 22:31buy145920.001.89481.88881.8968
29182006.11.19 22:32close145920.001.89461.88881.8968-400.00193930.00
29192006.11.19 22:32buy146020.001.89481.88881.8968
29202006.11.19 22:33close146020.001.89461.88881.8968-400.00193530.00
29212006.11.19 23:14buy146120.001.89461.88861.8966
29222006.11.19 23:15close146120.001.89451.88861.8966-200.00193330.00
29232006.11.19 23:19buy146220.001.89471.88871.8967
29242006.11.19 23:22close146220.001.89471.88871.89670.00193330.00
29252006.11.19 23:24buy146320.001.89491.88891.8969
29262006.11.19 23:24close146320.001.89471.88891.8969-400.00192930.00
29272006.11.19 23:24buy146420.001.89491.88891.8969
29282006.11.19 23:24close146420.001.89471.88891.8969-400.00192530.00
29292006.11.19 23:24buy146520.001.89501.88901.8970
29302006.11.19 23:25close146520.001.89471.88901.8970-600.00191930.00
29312006.11.19 23:50sell146620.001.89411.90011.8921
29322006.11.19 23:51close146620.001.89431.90011.8921-400.00191530.00
29332006.11.19 23:59sell146720.001.89401.90001.8920
29342006.11.20 00:06close146720.001.89401.90001.89200.00191530.00
29352006.11.20 00:27buy146820.001.89441.88841.8964
29362006.11.20 00:27close146820.001.89411.88841.8964-600.00190930.00
29372006.11.20 00:28buy146920.001.89441.88841.8964
29382006.11.20 00:32close146920.001.89421.88841.8964-400.00190530.00
29392006.11.20 00:35buy147020.001.89451.88851.8965
29402006.11.20 00:37close147020.001.89431.88851.8965-400.00190130.00
29412006.11.20 00:39buy147120.001.89451.88851.8965
29422006.11.20 00:44close147120.001.89431.88851.8965-400.00189730.00
29432006.11.20 00:52buy147219.001.89441.88841.8964
29442006.11.20 00:53close147219.001.89421.88841.8964-380.00189350.00
29452006.11.20 00:54buy147319.001.89451.88851.8965
29462006.11.20 00:56close147319.001.89431.88851.8965-380.00188970.00
29472006.11.20 01:01sell147419.001.89371.89971.8917
29482006.11.20 01:04close147419.001.89391.89971.8917-380.00188590.00
29492006.11.20 01:06sell147519.001.89381.89981.8918
29502006.11.20 01:07close147519.001.89401.89981.8918-380.00188210.00
29512006.11.20 01:10sell147619.001.89381.89981.8918
29522006.11.20 01:11close147619.001.89401.89981.8918-380.00187830.00
29532006.11.20 01:14sell147719.001.89381.89981.8918
29542006.11.20 01:15close147719.001.89401.89981.8918-380.00187450.00
29552006.11.20 01:18sell147819.001.89391.89991.8919
29562006.11.20 01:18close147819.001.89411.89991.8919-380.00187070.00
29572006.11.20 01:23buy147919.001.89461.88861.8966
29582006.11.20 01:33close147919.001.89461.88861.89660.00187070.00
29592006.11.20 01:52buy148019.001.89431.88831.8963
29602006.11.20 01:59close148019.001.89441.88831.8963190.00187260.00
29612006.11.20 01:59buy148119.001.89461.88861.8966
29622006.11.20 02:05close148119.001.89471.88861.8966190.00187450.00
29632006.11.20 02:05buy148219.001.89491.88891.8969
29642006.11.20 02:06close148219.001.89461.88891.8969-570.00186880.00
29652006.11.20 02:16buy148319.001.89481.88881.8968
29662006.11.20 02:19close148319.001.89461.88881.8968-380.00186500.00
29672006.11.20 02:20buy148419.001.89501.88901.8970
29682006.11.20 02:27close148419.001.89591.88901.89701710.00188210.00
29692006.11.20 02:45buy148519.001.89551.88951.8975
29702006.11.20 02:46close148519.001.89531.88951.8975-380.00187830.00
29712006.11.20 02:49buy148619.001.89551.88951.8975
29722006.11.20 02:55close148619.001.89541.88951.8975-190.00187640.00
29732006.11.20 03:22sell148719.001.89411.90011.8921
29742006.11.20 03:25close148719.001.89431.90011.8921-380.00187260.00
29752006.11.20 03:27sell148819.001.89401.90001.8920
29762006.11.20 03:32close148819.001.89411.90001.8920-190.00187070.00
29772006.11.20 03:32sell148919.001.89391.89991.8919
29782006.11.20 03:32close148919.001.89411.89991.8919-380.00186690.00
29792006.11.20 03:33sell149019.001.89391.89991.8919
29802006.11.20 03:40close149019.001.89391.89991.89190.00186690.00
29812006.11.20 03:41sell149119.001.89371.89971.8917
29822006.11.20 03:41close149119.001.89401.89971.8917-570.00186120.00
29832006.11.20 03:41sell149219.001.89371.89971.8917
29842006.11.20 03:41close149219.001.89391.89971.8917-380.00185740.00
29852006.11.20 03:43sell149319.001.89381.89981.8918
29862006.11.20 03:44close149319.001.89411.89981.8918-570.00185170.00
29872006.11.20 03:50sell149419.001.89401.90001.8920
29882006.11.20 03:51close149419.001.89421.90001.8920-380.00184790.00
29892006.11.20 03:52sell149519.001.89401.90001.8920
29902006.11.20 03:58close149519.001.89411.90001.8920-190.00184600.00
29912006.11.20 04:26buy149619.001.89461.88861.8966
29922006.11.20 04:29close149619.001.89461.88861.89660.00184600.00
29932006.11.20 04:41buy149719.001.89471.88871.8967
29942006.11.20 04:42close149719.001.89451.88871.8967-380.00184220.00
29952006.11.20 04:43buy149819.001.89471.88871.8967
29962006.11.20 04:44close149819.001.89451.88871.8967-380.00183840.00
29972006.11.20 04:45buy149919.001.89471.88871.8967
29982006.11.20 04:46close149919.001.89451.88871.8967-380.00183460.00
29992006.11.20 04:56sell150019.001.89401.90001.8920
30002006.11.20 04:57close150019.001.89431.90001.8920-570.00182890.00
30012006.11.20 04:59sell150119.001.89421.90021.8922
30022006.11.20 05:01close150119.001.89421.90021.89220.00182890.00
30032006.11.20 05:01sell150219.001.89401.90001.8920
30042006.11.20 05:01close150219.001.89421.90001.8920-380.00182510.00
30052006.11.20 05:01sell150319.001.89391.89991.8919
30062006.11.20 05:01close150319.001.89421.89991.8919-570.00181940.00
30072006.11.20 05:06sell150419.001.89401.90001.8920
30082006.11.20 05:07close150419.001.89421.90001.8920-380.00181560.00
30092006.11.20 05:12sell150519.001.89401.90001.8920
30102006.11.20 05:15close150519.001.89421.90001.8920-380.00181180.00
30112006.11.20 05:23sell150619.001.89401.90001.8920
30122006.11.20 05:31close150619.001.89411.90001.8920-190.00180990.00
30132006.11.20 05:32sell150719.001.89391.89991.8919
30142006.11.20 05:41close150719.001.89411.89991.8919-380.00180610.00
30152006.11.20 05:43sell150819.001.89381.89981.8918
30162006.11.20 05:51close150819.001.89401.89981.8918-380.00180230.00
30172006.11.20 05:51sell150919.001.89371.89971.8917
30182006.11.20 05:52close150919.001.89391.89971.8917-380.00179850.00
30192006.11.20 05:52sell151018.001.89371.89971.8917
30202006.11.20 05:52close151018.001.89391.89971.8917-360.00179490.00
30212006.11.20 05:53sell151118.001.89371.89971.8917
30222006.11.20 05:53close151118.001.89401.89971.8917-540.00178950.00
30232006.11.20 05:55sell151218.001.89381.89981.8918
30242006.11.20 05:56close151218.001.89401.89981.8918-360.00178590.00
30252006.11.20 06:05sell151318.001.89391.89991.8919
30262006.11.20 06:05close151318.001.89421.89991.8919-540.00178050.00
30272006.11.20 06:46buy151418.001.89471.88871.8967
30282006.11.20 06:57close151418.001.89541.88871.89671260.00179310.00
30292006.11.20 06:57buy151518.001.89591.88991.8979
30302006.11.20 06:57close151518.001.89571.88991.8979-360.00178950.00
30312006.11.20 06:57buy151618.001.89591.88991.8979
30322006.11.20 06:57close151618.001.89541.88991.8979-900.00178050.00
30332006.11.20 07:02buy151718.001.89521.88921.8972
30342006.11.20 07:02close151718.001.89501.88921.8972-360.00177690.00
30352006.11.20 07:02buy151818.001.89531.88931.8973
30362006.11.20 07:02close151818.001.89501.88931.8973-540.00177150.00
30372006.11.20 07:02buy151918.001.89531.88931.8973
30382006.11.20 07:03close151918.001.89511.88931.8973-360.00176790.00
30392006.11.20 07:14sell152018.001.89441.90041.8924
30402006.11.20 07:17close152018.001.89441.90041.89240.00176790.00
30412006.11.20 07:17sell152118.001.89411.90011.8921
30422006.11.20 07:22close152118.001.89431.90011.8921-360.00176430.00
30432006.11.20 07:23sell152218.001.89411.90011.8921
30442006.11.20 07:24close152218.001.89431.90011.8921-360.00176070.00
30452006.11.20 07:27sell152318.001.89421.90021.8922
30462006.11.20 07:28close152318.001.89441.90021.8922-360.00175710.00
30472006.11.20 07:31sell152418.001.89421.90021.8922
30482006.11.20 07:34close152418.001.89461.90021.8922-720.00174990.00
30492006.11.20 07:36buy152518.001.89511.88911.8971
30502006.11.20 07:39close152518.001.89491.88911.8971-360.00174630.00
30512006.11.20 07:43buy152618.001.89491.88891.8969
30522006.11.20 07:46close152618.001.89501.88891.8969180.00174810.00
30532006.11.20 07:46buy152718.001.89521.88921.8972
30542006.11.20 07:47close152718.001.89501.88921.8972-360.00174450.00
30552006.11.20 07:47buy152818.001.89521.88921.8972
30562006.11.20 07:53close152818.001.89511.88921.8972-180.00174270.00
30572006.11.20 07:53buy152918.001.89531.88931.8973
30582006.11.20 07:55close152918.001.89511.88931.8973-360.00173910.00
30592006.11.20 07:55buy153018.001.89531.88931.8973
30602006.11.20 07:55close153018.001.89511.88931.8973-360.00173550.00
30612006.11.20 08:00buy153118.001.89491.88891.8969
30622006.11.20 08:00close153118.001.89461.88891.8969-540.00173010.00
30632006.11.20 08:02buy153218.001.89481.88881.8968
30642006.11.20 08:03close153218.001.89461.88881.8968-360.00172650.00
30652006.11.20 08:06sell153318.001.89421.90021.8922
30662006.11.20 08:11close153318.001.89441.90021.8922-360.00172290.00
30672006.11.20 08:11sell153418.001.89371.89971.8917
30682006.11.20 08:11close153418.001.89451.89971.8917-1440.00170850.00
30692006.11.20 08:13sell153518.001.89411.90011.8921
30702006.11.20 08:14close153518.001.89431.90011.8921-360.00170490.00
30712006.11.20 08:14sell153618.001.89411.90011.8921
30722006.11.20 08:14close153618.001.89441.90011.8921-540.00169950.00
30732006.11.20 08:16sell153717.001.89411.90011.8921
30742006.11.20 08:22close153717.001.89381.90011.8921510.00170460.00
30752006.11.20 08:25sell153818.001.89361.89961.8916
30762006.11.20 08:27close153818.001.89361.89961.89160.00170460.00
30772006.11.20 08:31sell153918.001.89391.89991.8919
30782006.11.20 08:37close153918.001.89381.89991.8919180.00170640.00
30792006.11.20 08:42sell154018.001.89381.89981.8918
30802006.11.20 08:42close154018.001.89391.89981.8918-180.00170460.00
30812006.11.20 08:49buy154118.001.89471.88871.8967
30822006.11.20 08:57close154118.001.89471.88871.89670.00170460.00
30832006.11.20 08:57buy154218.001.89491.88891.8969
30842006.11.20 08:58close154218.001.89471.88891.8969-360.00170100.00
30852006.11.20 08:58buy154318.001.89481.88881.8968
30862006.11.20 08:59close154318.001.89481.88881.89680.00170100.00
30872006.11.20 09:00buy154418.001.89491.88891.8969
30882006.11.20 09:04close154418.001.89511.88891.8969360.00170460.00
30892006.11.20 09:05buy154518.001.89531.88931.8973
30902006.11.20 09:05close154518.001.89501.88931.8973-540.00169920.00
30912006.11.20 09:06buy154617.001.89521.88921.8972
30922006.11.20 09:06close154617.001.89511.88921.8972-170.00169750.00
30932006.11.20 09:07buy154717.001.89521.88921.8972
30942006.11.20 09:08close154717.001.89511.88921.8972-170.00169580.00
30952006.11.20 09:12buy154817.001.89491.88891.8969
30962006.11.20 09:18close154817.001.89471.88891.8969-340.00169240.00
30972006.11.20 09:21buy154917.001.89501.88901.8970
30982006.11.20 09:22close154917.001.89481.88901.8970-340.00168900.00
30992006.11.20 09:22buy155017.001.89501.88901.8970
31002006.11.20 09:30close155017.001.89521.88901.8970340.00169240.00
31012006.11.20 09:35buy155117.001.89541.88941.8974
31022006.11.20 09:39close155117.001.89531.88941.8974-170.00169070.00
31032006.11.20 09:41buy155217.001.89561.88961.8976
31042006.11.20 09:46close155217.001.89591.88961.8976510.00169580.00
31052006.11.20 09:50buy155317.001.89601.89001.8980
31062006.11.20 09:56t/p155317.001.89801.89001.89803400.00172980.00
31072006.11.20 09:56buy155418.001.89831.89231.9003
31082006.11.20 09:59close155418.001.89771.89231.9003-1080.00171900.00
31092006.11.20 10:02buy155518.001.89781.89181.8998
31102006.11.20 10:09close155518.001.89811.89181.8998540.00172440.00
31112006.11.20 10:19buy155618.001.89771.89171.8997
31122006.11.20 10:23close155618.001.89761.89171.8997-180.00172260.00
31132006.11.20 10:30buy155718.001.89771.89171.8997
31142006.11.20 10:30close155718.001.89761.89171.8997-180.00172080.00
31152006.11.20 10:49sell155818.001.89541.90141.8934
31162006.11.20 10:54close155818.001.89581.90141.8934-720.00171360.00
31172006.11.20 11:23sell155918.001.89571.90171.8937
31182006.11.20 11:24close155918.001.89601.90171.8937-540.00170820.00
31192006.11.20 11:28buy156018.001.89631.89031.8983
31202006.11.20 11:31close156018.001.89611.89031.8983-360.00170460.00
31212006.11.20 11:40sell156118.001.89581.90181.8938
31222006.11.20 11:41close156118.001.89591.90181.8938-180.00170280.00
31232006.11.20 11:50buy156218.001.89631.89031.8983
31242006.11.20 11:55close156218.001.89631.89031.89830.00170280.00
31252006.11.20 12:00sell156318.001.89521.90121.8932
31262006.11.20 12:03close156318.001.89531.90121.8932-180.00170100.00
31272006.11.20 12:03sell156418.001.89511.90111.8931
31282006.11.20 12:04close156418.001.89531.90111.8931-360.00169740.00
31292006.11.20 12:06sell156517.001.89521.90121.8932
31302006.11.20 12:12close156517.001.89521.90121.89320.00169740.00
31312006.11.20 12:12sell156617.001.89491.90091.8929
31322006.11.20 12:15close156617.001.89501.90091.8929-170.00169570.00
31332006.11.20 12:26buy156717.001.89601.89001.8980
31342006.11.20 12:29close156717.001.89591.89001.8980-170.00169400.00
31352006.11.20 12:29buy156817.001.89631.89031.8983
31362006.11.20 12:35close156817.001.89631.89031.89830.00169400.00
31372006.11.20 12:40buy156917.001.89631.89031.8983
31382006.11.20 12:44close156917.001.89631.89031.89830.00169400.00
31392006.11.20 12:44buy157017.001.89641.89041.8984
31402006.11.20 12:48close157017.001.89631.89041.8984-170.00169230.00
31412006.11.20 12:50buy157117.001.89651.89051.8985
31422006.11.20 12:51close157117.001.89631.89051.8985-340.00168890.00
31432006.11.20 12:53buy157217.001.89651.89051.8985
31442006.11.20 12:54close157217.001.89631.89051.8985-340.00168550.00
31452006.11.20 12:56buy157317.001.89641.89041.8984
31462006.11.20 12:57close157317.001.89621.89041.8984-340.00168210.00
31472006.11.20 13:06buy157417.001.89651.89051.8985
31482006.11.20 13:14close157417.001.89711.89051.89851020.00169230.00
31492006.11.20 13:14buy157517.001.89761.89161.8996
31502006.11.20 13:14close157517.001.89711.89161.8996-850.00168380.00
31512006.11.20 13:17buy157617.001.89741.89141.8994
31522006.11.20 13:18close157617.001.89701.89141.8994-680.00167700.00
31532006.11.20 13:24buy157717.001.89711.89111.8991
31542006.11.20 13:25close157717.001.89681.89111.8991-510.00167190.00
31552006.11.20 13:25buy157817.001.89721.89121.8992
31562006.11.20 13:25close157817.001.89681.89121.8992-680.00166510.00
31572006.11.20 13:26buy157917.001.89721.89121.8992
31582006.11.20 13:28close157917.001.89681.89121.8992-680.00165830.00
31592006.11.20 13:41buy158017.001.89721.89121.8992
31602006.11.20 13:43close158017.001.89711.89121.8992-170.00165660.00
31612006.11.20 13:44buy158117.001.89721.89121.8992
31622006.11.20 13:45close158117.001.89711.89121.8992-170.00165490.00
31632006.11.20 13:51buy158217.001.89741.89141.8994
31642006.11.20 13:52close158217.001.89711.89141.8994-510.00164980.00
31652006.11.20 13:53buy158317.001.89741.89141.8994
31662006.11.20 13:55close158317.001.89711.89141.8994-510.00164470.00
31672006.11.20 13:57buy158417.001.89731.89131.8993
31682006.11.20 14:00close158417.001.89721.89131.8993-170.00164300.00
31692006.11.20 14:02buy158517.001.89731.89131.8993
31702006.11.20 14:11close158517.001.89771.89131.8993680.00164980.00
31712006.11.20 14:16buy158617.001.89781.89181.8998
31722006.11.20 14:17close158617.001.89761.89181.8998-340.00164640.00
31732006.11.20 14:18buy158717.001.89781.89181.8998
31742006.11.20 14:19close158717.001.89761.89181.8998-340.00164300.00
31752006.11.20 14:20buy158817.001.89801.89201.9000
31762006.11.20 14:24close158817.001.89801.89201.90000.00164300.00
31772006.11.20 14:25buy158917.001.89811.89211.9001
31782006.11.20 14:26close158917.001.89791.89211.9001-340.00163960.00
31792006.11.20 14:27buy159017.001.89811.89211.9001
31802006.11.20 14:31close159017.001.89771.89211.9001-680.00163280.00
31812006.11.20 14:38buy159117.001.89791.89191.8999
31822006.11.20 14:41close159117.001.89771.89191.8999-340.00162940.00
31832006.11.20 14:42buy159217.001.89801.89201.9000
31842006.11.20 14:42close159217.001.89771.89201.9000-510.00162430.00
31852006.11.20 14:42buy159317.001.89791.89191.8999
31862006.11.20 14:42close159317.001.89771.89191.8999-340.00162090.00
31872006.11.20 14:42buy159417.001.89791.89191.8999
31882006.11.20 14:42close159417.001.89771.89191.8999-340.00161750.00
31892006.11.20 14:45buy159517.001.89781.89181.8998
31902006.11.20 14:47close159517.001.89761.89181.8998-340.00161410.00
31912006.11.20 14:54buy159617.001.89801.89201.9000
31922006.11.20 14:58close159617.001.89821.89201.9000340.00161750.00
31932006.11.20 15:09buy159717.001.89841.89241.9004
31942006.11.20 15:10close159717.001.89801.89241.9004-680.00161070.00
31952006.11.20 15:10buy159817.001.89821.89221.9002
31962006.11.20 15:11close159817.001.89791.89221.9002-510.00160560.00
31972006.11.20 15:49sell159917.001.89691.90291.8949
31982006.11.20 15:54close159917.001.89691.90291.89490.00160560.00
31992006.11.20 16:21sell160017.001.89681.90281.8948
32002006.11.20 16:21close160017.001.89731.90281.8948-850.00159710.00
32012006.11.20 16:21sell160116.001.89691.90291.8949
32022006.11.20 16:21close160116.001.89721.90291.8949-480.00159230.00
32032006.11.20 16:21sell160216.001.89691.90291.8949
32042006.11.20 16:23close160216.001.89711.90291.8949-320.00158910.00
32052006.11.20 16:23sell160316.001.89671.90271.8947
32062006.11.20 16:26close160316.001.89691.90271.8947-320.00158590.00
32072006.11.20 16:30sell160416.001.89691.90291.8949
32082006.11.20 16:30close160416.001.89701.90291.8949-160.00158430.00
32092006.11.20 16:33buy160516.001.89721.89121.8992
32102006.11.20 16:33close160516.001.89701.89121.8992-320.00158110.00
32112006.11.20 16:45sell160616.001.89691.90291.8949
32122006.11.20 16:46close160616.001.89711.90291.8949-320.00157790.00
32132006.11.20 16:46sell160716.001.89661.90261.8946
32142006.11.20 16:49close160716.001.89681.90261.8946-320.00157470.00
32152006.11.20 16:50sell160816.001.89661.90261.8946
32162006.11.20 16:54close160816.001.89671.90261.8946-160.00157310.00
32172006.11.20 16:55sell160916.001.89641.90241.8944
32182006.11.20 16:59close160916.001.89601.90241.8944640.00157950.00
32192006.11.20 17:00sell161016.001.89601.90201.8940
32202006.11.20 17:01close161016.001.89601.90201.89400.00157950.00
32212006.11.20 17:02sell161116.001.89581.90181.8938
32222006.11.20 17:02close161116.001.89611.90181.8938-480.00157470.00
32232006.11.20 17:02sell161216.001.89591.90191.8939
32242006.11.20 17:03close161216.001.89611.90191.8939-320.00157150.00
32252006.11.20 17:09sell161316.001.89651.90251.8945
32262006.11.20 17:10close161316.001.89671.90251.8945-320.00156830.00
32272006.11.20 17:16buy161416.001.89701.89101.8990
32282006.11.20 17:19close161416.001.89691.89101.8990-160.00156670.00
32292006.11.20 17:39buy161516.001.89731.89131.8993
32302006.11.20 17:43close161516.001.89711.89131.8993-320.00156350.00
32312006.11.20 17:46buy161616.001.89731.89131.8993
32322006.11.20 17:51close161616.001.89711.89131.8993-320.00156030.00
32332006.11.20 17:53buy161716.001.89731.89131.8993
32342006.11.20 17:54close161716.001.89711.89131.8993-320.00155710.00
32352006.11.20 17:56buy161816.001.89731.89131.8993
32362006.11.20 17:59close161816.001.89711.89131.8993-320.00155390.00
32372006.11.20 18:06sell161916.001.89661.90261.8946
32382006.11.20 18:11close161916.001.89661.90261.89460.00155390.00
32392006.11.20 18:12sell162016.001.89641.90241.8944
32402006.11.20 18:22close162016.001.89611.90241.8944480.00155870.00
32412006.11.20 18:26sell162116.001.89591.90191.8939
32422006.11.20 18:27close162116.001.89611.90191.8939-320.00155550.00
32432006.11.20 18:28sell162216.001.89591.90191.8939
32442006.11.20 18:31close162216.001.89601.90191.8939-160.00155390.00
32452006.11.20 18:36sell162316.001.89601.90201.8940
32462006.11.20 18:36close162316.001.89621.90201.8940-320.00155070.00
32472006.11.20 18:37sell162416.001.89601.90201.8940
32482006.11.20 18:39close162416.001.89611.90201.8940-160.00154910.00
32492006.11.20 18:39sell162516.001.89581.90181.8938
32502006.11.20 18:39close162516.001.89611.90181.8938-480.00154430.00
32512006.11.20 18:39sell162616.001.89581.90181.8938
32522006.11.20 18:39close162616.001.89611.90181.8938-480.00153950.00
32532006.11.20 18:40sell162716.001.89591.90191.8939
32542006.11.20 18:40close162716.001.89601.90191.8939-160.00153790.00
32552006.11.20 19:45buy162816.001.89671.89071.8987
32562006.11.20 19:49close162816.001.89641.89071.8987-480.00153310.00
32572006.11.20 20:11buy162916.001.89681.89081.8988
32582006.11.20 20:25close162916.001.89671.89081.8988-160.00153150.00
32592006.11.20 20:25buy163016.001.89681.89081.8988
32602006.11.20 20:30close163016.001.89661.89081.8988-320.00152830.00
32612006.11.20 20:33buy163116.001.89681.89081.8988
32622006.11.20 20:40close163116.001.89671.89081.8988-160.00152670.00
32632006.11.20 20:50sell163216.001.89631.90231.8943
32642006.11.20 20:51close163216.001.89651.90231.8943-320.00152350.00
32652006.11.20 20:51sell163316.001.89631.90231.8943
32662006.11.20 20:52close163316.001.89651.90231.8943-320.00152030.00
32672006.11.20 20:52sell163416.001.89631.90231.8943
32682006.11.20 20:53close163416.001.89651.90231.8943-320.00151710.00
32692006.11.20 20:59sell163516.001.89641.90241.8944
32702006.11.20 20:59close163516.001.89661.90241.8944-320.00151390.00
32712006.11.20 21:30sell163616.001.89631.90231.8943
32722006.11.20 21:34close163616.001.89661.90231.8943-480.00150910.00
32732006.11.20 21:37buy163716.001.89681.89081.8988
32742006.11.20 21:44close163716.001.89731.89081.8988800.00151710.00
32752006.11.20 21:44buy163816.001.89751.89151.8995
32762006.11.20 21:44close163816.001.89721.89151.8995-480.00151230.00
32772006.11.20 21:45buy163916.001.89741.89141.8994
32782006.11.20 21:45close163916.001.89721.89141.8994-320.00150910.00
32792006.11.20 21:46buy164016.001.89741.89141.8994
32802006.11.20 21:46close164016.001.89721.89141.8994-320.00150590.00
32812006.11.20 21:47buy164116.001.89741.89141.8994
32822006.11.20 21:54close164116.001.89771.89141.8994480.00151070.00
32832006.11.20 21:54buy164216.001.89801.89201.9000
32842006.11.20 21:56close164216.001.89771.89201.9000-480.00150590.00
32852006.11.20 21:56buy164316.001.89801.89201.9000
32862006.11.20 21:58close164316.001.89761.89201.9000-640.00149950.00
32872006.11.20 22:00buy164415.001.89781.89181.8998
32882006.11.20 22:01close164415.001.89761.89181.8998-300.00149650.00
32892006.11.20 22:06buy164515.001.89761.89161.8996
32902006.11.20 22:08close164515.001.89751.89161.8996-150.00149500.00
32912006.11.20 22:09buy164615.001.89761.89161.8996
32922006.11.20 22:09close164615.001.89741.89161.8996-300.00149200.00
32932006.11.20 22:10buy164715.001.89761.89161.8996
32942006.11.20 22:10close164715.001.89741.89161.8996-300.00148900.00
32952006.11.20 22:10buy164815.001.89761.89161.8996
32962006.11.20 22:11close164815.001.89741.89161.8996-300.00148600.00
32972006.11.20 22:12buy164915.001.89761.89161.8996
32982006.11.20 22:12close164915.001.89731.89161.8996-450.00148150.00
32992006.11.20 23:03buy165015.001.89761.89161.8996
33002006.11.20 23:03close165015.001.89731.89161.8996-450.00147700.00
33012006.11.20 23:29sell165115.001.89671.90271.8947
33022006.11.20 23:31close165115.001.89691.90271.8947-300.00147400.00
33032006.11.20 23:32sell165215.001.89681.90281.8948
33042006.11.20 23:32close165215.001.89711.90281.8948-450.00146950.00
33052006.11.20 23:34sell165315.001.89671.90271.8947
33062006.11.20 23:35close165315.001.89691.90271.8947-300.00146650.00
33072006.11.20 23:39sell165415.001.89681.90281.8948
33082006.11.20 23:41close165415.001.89701.90281.8948-300.00146350.00
33092006.11.20 23:49buy165515.001.89731.89131.8993
33102006.11.20 23:54close165515.001.89711.89131.8993-300.00146050.00
33112006.11.21 00:00buy165615.001.89731.89131.8993
33122006.11.21 00:01close165615.001.89711.89131.8993-300.00145750.00
33132006.11.21 00:09buy165715.001.89721.89121.8992
33142006.11.21 00:15t/p165715.001.89921.89121.89923000.00148750.00
33152006.11.21 00:15buy165815.001.89951.89351.9015
33162006.11.21 00:17close165815.001.89831.89351.9015-1800.00146950.00
33172006.11.21 00:20buy165915.001.89851.89251.9005
33182006.11.21 00:20close165915.001.89791.89251.9005-900.00146050.00
33192006.11.21 00:20buy166015.001.89851.89251.9005
33202006.11.21 00:20close166015.001.89791.89251.9005-900.00145150.00
33212006.11.21 00:22buy166115.001.89831.89231.9003
33222006.11.21 00:22close166115.001.89811.89231.9003-300.00144850.00
33232006.11.21 00:22buy166215.001.89841.89241.9004
33242006.11.21 00:23close166215.001.89811.89241.9004-450.00144400.00
33252006.11.21 00:36buy166315.001.89801.89201.9000
33262006.11.21 00:38close166315.001.89771.89201.9000-450.00143950.00
33272006.11.21 00:39buy166415.001.89801.89201.9000
33282006.11.21 00:39close166415.001.89781.89201.9000-300.00143650.00
33292006.11.21 00:39buy166515.001.89801.89201.9000
33302006.11.21 00:39close166515.001.89761.89201.9000-600.00143050.00
33312006.11.21 00:39buy166615.001.89801.89201.9000
33322006.11.21 00:44close166615.001.89801.89201.90000.00143050.00
33332006.11.21 00:49buy166715.001.89821.89221.9002
33342006.11.21 00:55close166715.001.89821.89221.90020.00143050.00
33352006.11.21 00:57buy166815.001.89841.89241.9004
33362006.11.21 01:00close166815.001.89821.89241.9004-300.00142750.00
33372006.11.21 01:04buy166915.001.89831.89231.9003
33382006.11.21 01:12close166915.001.89831.89231.90030.00142750.00
33392006.11.21 01:12buy167015.001.89851.89251.9005
33402006.11.21 01:24close167015.001.89871.89251.9005300.00143050.00
33412006.11.21 01:29buy167115.001.89871.89271.9007
33422006.11.21 01:31close167115.001.89841.89271.9007-450.00142600.00
33432006.11.21 01:34buy167215.001.89861.89261.9006
33442006.11.21 01:38close167215.001.89841.89261.9006-300.00142300.00
33452006.11.21 01:39buy167315.001.89861.89261.9006
33462006.11.21 01:40close167315.001.89841.89261.9006-300.00142000.00
33472006.11.21 02:48sell167415.001.89741.90341.8954
33482006.11.21 02:50close167415.001.89781.90341.8954-600.00141400.00
33492006.11.21 03:18sell167515.001.89751.90351.8955
33502006.11.21 03:21close167515.001.89761.90351.8955-150.00141250.00
33512006.11.21 03:28sell167615.001.89731.90331.8953
33522006.11.21 03:32close167615.001.89741.90331.8953-150.00141100.00
33532006.11.21 03:35sell167715.001.89731.90331.8953
33542006.11.21 03:36close167715.001.89751.90331.8953-300.00140800.00
33552006.11.21 03:37sell167815.001.89731.90331.8953
33562006.11.21 03:38close167815.001.89751.90331.8953-300.00140500.00
33572006.11.21 03:58sell167915.001.89741.90341.8954
33582006.11.21 04:04close167915.001.89761.90341.8954-300.00140200.00
33592006.11.21 04:05buy168015.001.89771.89171.8997
33602006.11.21 04:06close168015.001.89751.89171.8997-300.00139900.00
33612006.11.21 04:53sell168114.001.89661.90261.8946
33622006.11.21 05:01close168114.001.89671.90261.8946-140.00139760.00
33632006.11.21 05:05sell168214.001.89671.90271.8947
33642006.11.21 05:07close168214.001.89681.90271.8947-140.00139620.00
33652006.11.21 05:07sell168314.001.89661.90261.8946
33662006.11.21 05:07close168314.001.89691.90261.8946-420.00139200.00
33672006.11.21 05:09sell168414.001.89681.90281.8948
33682006.11.21 05:09close168414.001.89721.90281.8948-560.00138640.00
33692006.11.21 05:25buy168514.001.89751.89151.8995
33702006.11.21 05:28close168514.001.89751.89151.89950.00138640.00
33712006.11.21 05:29buy168614.001.89781.89181.8998
33722006.11.21 05:29close168614.001.89761.89181.8998-280.00138360.00
33732006.11.21 05:30buy168714.001.89781.89181.8998
33742006.11.21 05:32close168714.001.89751.89181.8998-420.00137940.00
33752006.11.21 05:58buy168814.001.89781.89181.8998
33762006.11.21 06:02close168814.001.89771.89181.8998-140.00137800.00
33772006.11.21 06:09buy168914.001.89781.89181.8998
33782006.11.21 06:09close168914.001.89761.89181.8998-280.00137520.00
33792006.11.21 06:15sell169014.001.89731.90331.8953
33802006.11.21 06:27close169014.001.89741.90331.8953-140.00137380.00
33812006.11.21 06:28sell169114.001.89721.90321.8952
33822006.11.21 06:31close169114.001.89721.90321.89520.00137380.00
33832006.11.21 06:34sell169214.001.89721.90321.8952
33842006.11.21 06:35close169214.001.89741.90321.8952-280.00137100.00
33852006.11.21 06:52sell169314.001.89701.90301.8950
33862006.11.21 06:56close169314.001.89731.90301.8950-420.00136680.00
33872006.11.21 06:59sell169414.001.89711.90311.8951
33882006.11.21 07:06close169414.001.89661.90311.8951700.00137380.00
33892006.11.21 07:12sell169514.001.89671.90271.8947
33902006.11.21 07:21close169514.001.89651.90271.8947280.00137660.00
33912006.11.21 07:25buy169614.001.89751.89151.8995
33922006.11.21 07:27close169614.001.89731.89151.8995-280.00137380.00
33932006.11.21 07:37buy169714.001.89781.89181.8998
33942006.11.21 07:43close169714.001.89771.89181.8998-140.00137240.00
33952006.11.21 07:50buy169814.001.89761.89161.8996
33962006.11.21 07:54close169814.001.89761.89161.89960.00137240.00
33972006.11.21 07:56buy169914.001.89771.89171.8997
33982006.11.21 07:57close169914.001.89751.89171.8997-280.00136960.00
33992006.11.21 07:57buy170014.001.89771.89171.8997
34002006.11.21 07:58close170014.001.89751.89171.8997-280.00136680.00
34012006.11.21 07:58buy170114.001.89771.89171.8997
34022006.11.21 07:58close170114.001.89751.89171.8997-280.00136400.00
34032006.11.21 07:59buy170214.001.89771.89171.8997
34042006.11.21 08:02close170214.001.89771.89171.89970.00136400.00
34052006.11.21 08:02buy170314.001.89791.89191.8999
34062006.11.21 08:04close170314.001.89771.89191.8999-280.00136120.00
34072006.11.21 08:05buy170414.001.89791.89191.8999
34082006.11.21 08:10close170414.001.89811.89191.8999280.00136400.00
34092006.11.21 08:20sell170514.001.89721.90321.8952
34102006.11.21 08:22close170514.001.89741.90321.8952-280.00136120.00
34112006.11.21 08:26sell170614.001.89721.90321.8952
34122006.11.21 08:29close170614.001.89741.90321.8952-280.00135840.00
34132006.11.21 08:31buy170714.001.89831.89231.9003
34142006.11.21 08:33close170714.001.89811.89231.9003-280.00135560.00
34152006.11.21 08:33buy170814.001.89841.89241.9004
34162006.11.21 08:33close170814.001.89811.89241.9004-420.00135140.00
34172006.11.21 08:38buy170914.001.89811.89211.9001
34182006.11.21 08:47close170914.001.89831.89211.9001280.00135420.00
34192006.11.21 08:56buy171014.001.89821.89221.9002
34202006.11.21 09:01close171014.001.89821.89221.90020.00135420.00
34212006.11.21 09:27buy171114.001.89831.89231.9003
34222006.11.21 09:30close171114.001.89831.89231.90030.00135420.00
34232006.11.21 09:30buy171214.001.89851.89251.9005
34242006.11.21 09:30close171214.001.89831.89251.9005-280.00135140.00
34252006.11.21 09:35buy171314.001.89841.89241.9004
34262006.11.21 09:36close171314.001.89821.89241.9004-280.00134860.00
34272006.11.21 09:37buy171414.001.89851.89251.9005
34282006.11.21 09:41close171414.001.89871.89251.9005280.00135140.00
34292006.11.21 09:47buy171514.001.89861.89261.9006
34302006.11.21 09:48close171514.001.89841.89261.9006-280.00134860.00
34312006.11.21 09:49buy171614.001.89861.89261.9006
34322006.11.21 09:50close171614.001.89831.89261.9006-420.00134440.00
34332006.11.21 09:53buy171714.001.89851.89251.9005
34342006.11.21 10:01close171714.001.89881.89251.9005420.00134860.00
34352006.11.21 10:03buy171814.001.89901.89301.9010
34362006.11.21 10:07close171814.001.89911.89301.9010140.00135000.00
34372006.11.21 10:12buy171914.001.89881.89281.9008
34382006.11.21 10:14close171914.001.89871.89281.9008-140.00134860.00
34392006.11.21 10:15buy172014.001.89891.89291.9009
34402006.11.21 10:16close172014.001.89871.89291.9009-280.00134580.00
34412006.11.21 10:17buy172114.001.89891.89291.9009
34422006.11.21 10:18close172114.001.89861.89291.9009-420.00134160.00
34432006.11.21 10:26buy172214.001.89931.89331.9013
34442006.11.21 10:28close172214.001.89891.89331.9013-560.00133600.00
34452006.11.21 10:31buy172314.001.89891.89291.9009
34462006.11.21 10:31close172314.001.89881.89291.9009-140.00133460.00
34472006.11.21 11:02buy172414.001.89901.89301.9010
34482006.11.21 11:05close172414.001.89871.89301.9010-420.00133040.00
34492006.11.21 11:06buy172514.001.89891.89291.9009
34502006.11.21 11:09close172514.001.89911.89291.9009280.00133320.00
34512006.11.21 11:10buy172614.001.89921.89321.9012
34522006.11.21 11:12close172614.001.89911.89321.9012-140.00133180.00
34532006.11.21 11:13buy172714.001.89941.89341.9014
34542006.11.21 11:13close172714.001.89901.89341.9014-560.00132620.00
34552006.11.21 11:13buy172814.001.89941.89341.9014
34562006.11.21 11:13close172814.001.89901.89341.9014-560.00132060.00
34572006.11.21 11:13buy172914.001.89921.89321.9012
34582006.11.21 11:13close172914.001.89901.89321.9012-280.00131780.00
34592006.11.21 11:15buy173014.001.89921.89321.9012
34602006.11.21 11:15close173014.001.89901.89321.9012-280.00131500.00
34612006.11.21 11:16buy173114.001.89921.89321.9012
34622006.11.21 11:21close173114.001.89961.89321.9012560.00132060.00
34632006.11.21 11:21buy173214.001.89991.89391.9019
34642006.11.21 11:21close173214.001.89961.89391.9019-420.00131640.00
34652006.11.21 11:27buy173314.001.89931.89331.9013
34662006.11.21 11:27close173314.001.89901.89331.9013-420.00131220.00
34672006.11.21 11:27buy173414.001.89931.89331.9013
34682006.11.21 11:32close173414.001.89921.89331.9013-140.00131080.00
34692006.11.21 11:33buy173514.001.89941.89341.9014
34702006.11.21 11:34close173514.001.89931.89341.9014-140.00130940.00
34712006.11.21 11:46sell173614.001.89821.90421.8962
34722006.11.21 11:49close173614.001.89821.90421.89620.00130940.00
34732006.11.21 11:52sell173714.001.89811.90411.8961
34742006.11.21 11:57close173714.001.89761.90411.8961700.00131640.00
34752006.11.21 11:58sell173814.001.89741.90341.8954
34762006.11.21 11:59close173814.001.89761.90341.8954-280.00131360.00
34772006.11.21 12:04sell173914.001.89791.90391.8959
34782006.11.21 12:06close173914.001.89791.90391.89590.00131360.00
34792006.11.21 12:08sell174014.001.89771.90371.8957
34802006.11.21 12:08close174014.001.89801.90371.8957-420.00130940.00
34812006.11.21 12:16buy174114.001.89871.89271.9007
34822006.11.21 12:19close174114.001.89851.89271.9007-280.00130660.00
34832006.11.21 12:20buy174214.001.89881.89281.9008
34842006.11.21 12:28close174214.001.89871.89281.9008-140.00130520.00
34852006.11.21 12:30buy174314.001.89901.89301.9010
34862006.11.21 12:30close174314.001.89881.89301.9010-280.00130240.00
34872006.11.21 12:31buy174414.001.89901.89301.9010
34882006.11.21 12:32close174414.001.89891.89301.9010-140.00130100.00
34892006.11.21 12:33buy174514.001.89911.89311.9011
34902006.11.21 12:34close174514.001.89881.89311.9011-420.00129680.00
34912006.11.21 12:36buy174613.001.89891.89291.9009
34922006.11.21 12:36close174613.001.89871.89291.9009-260.00129420.00
34932006.11.21 12:36buy174713.001.89901.89301.9010
34942006.11.21 12:36close174713.001.89871.89301.9010-390.00129030.00
34952006.11.21 12:36buy174813.001.89891.89291.9009
34962006.11.21 12:40close174813.001.89871.89291.9009-260.00128770.00
34972006.11.21 12:46sell174913.001.89821.90421.8962
34982006.11.21 12:47close174913.001.89841.90421.8962-260.00128510.00
34992006.11.21 12:48sell175013.001.89831.90431.8963
35002006.11.21 12:49close175013.001.89851.90431.8963-260.00128250.00
35012006.11.21 12:55sell175113.001.89831.90431.8963
35022006.11.21 12:58close175113.001.89851.90431.8963-260.00127990.00
35032006.11.21 13:06buy175213.001.89951.89351.9015
35042006.11.21 13:10close175213.001.89921.89351.9015-390.00127600.00
35052006.11.21 13:17buy175313.001.89931.89331.9013
35062006.11.21 13:21close175313.001.89931.89331.90130.00127600.00
35072006.11.21 13:24buy175413.001.89941.89341.9014
35082006.11.21 13:25close175413.001.89921.89341.9014-260.00127340.00
35092006.11.21 13:26buy175513.001.89941.89341.9014
35102006.11.21 13:30close175513.001.89941.89341.90140.00127340.00
35112006.11.21 13:42sell175613.001.89841.90441.8964
35122006.11.21 13:45close175613.001.89871.90441.8964-390.00126950.00
35132006.11.21 14:02sell175713.001.89831.90431.8963
35142006.11.21 14:05close175713.001.89811.90431.8963260.00127210.00
35152006.11.21 14:05sell175813.001.89781.90381.8958
35162006.11.21 14:05close175813.001.89801.90381.8958-260.00126950.00
35172006.11.21 14:06sell175913.001.89771.90371.8957
35182006.11.21 14:07close175913.001.89801.90371.8957-390.00126560.00
35192006.11.21 14:07sell176013.001.89801.90401.8960
35202006.11.21 14:08close176013.001.89801.90401.89600.00126560.00
35212006.11.21 14:08sell176113.001.89771.90371.8957
35222006.11.21 14:10close176113.001.89781.90371.8957-130.00126430.00
35232006.11.21 14:10sell176213.001.89741.90341.8954
35242006.11.21 14:10close176213.001.89771.90341.8954-390.00126040.00
35252006.11.21 14:12sell176313.001.89751.90351.8955
35262006.11.21 14:12close176313.001.89771.90351.8955-260.00125780.00
35272006.11.21 14:15sell176413.001.89771.90371.8957
35282006.11.21 14:15close176413.001.89801.90371.8957-390.00125390.00
35292006.11.21 14:15sell176513.001.89771.90371.8957
35302006.11.21 14:16close176513.001.89801.90371.8957-390.00125000.00
35312006.11.21 14:39sell176613.001.89791.90391.8959
35322006.11.21 14:39close176613.001.89831.90391.8959-520.00124480.00
35332006.11.21 14:41sell176713.001.89771.90371.8957
35342006.11.21 14:42close176713.001.89801.90371.8957-390.00124090.00
35352006.11.21 14:42sell176813.001.89771.90371.8957
35362006.11.21 14:48close176813.001.89771.90371.89570.00124090.00
35372006.11.21 14:49sell176913.001.89751.90351.8955
35382006.11.21 14:51close176913.001.89781.90351.8955-390.00123700.00
35392006.11.21 14:53sell177013.001.89761.90361.8956
35402006.11.21 14:54close177013.001.89781.90361.8956-260.00123440.00
35412006.11.21 14:58buy177113.001.89861.89261.9006
35422006.11.21 15:00close177113.001.89851.89261.9006-130.00123310.00
35432006.11.21 15:21sell177213.001.89771.90371.8957
35442006.11.21 15:22close177213.001.89801.90371.8957-390.00122920.00
35452006.11.21 15:24sell177313.001.89791.90391.8959
35462006.11.21 15:26close177313.001.89811.90391.8959-260.00122660.00
35472006.11.21 15:28buy177413.001.89841.89241.9004
35482006.11.21 15:31close177413.001.89841.89241.90040.00122660.00
35492006.11.21 15:31buy177513.001.89861.89261.9006
35502006.11.21 15:34close177513.001.89871.89261.9006130.00122790.00
35512006.11.21 15:37buy177613.001.89881.89281.9008
35522006.11.21 15:39close177613.001.89871.89281.9008-130.00122660.00
35532006.11.21 15:42buy177713.001.89891.89291.9009
35542006.11.21 15:43close177713.001.89861.89291.9009-390.00122270.00
35552006.11.21 15:45buy177813.001.89881.89281.9008
35562006.11.21 15:49close177813.001.89891.89281.9008130.00122400.00
35572006.11.21 15:51buy177913.001.89901.89301.9010
35582006.11.21 15:52close177913.001.89871.89301.9010-390.00122010.00
35592006.11.21 15:53buy178013.001.89911.89311.9011
35602006.11.21 15:55close178013.001.89891.89311.9011-260.00121750.00
35612006.11.21 15:56buy178113.001.89911.89311.9011
35622006.11.21 15:57close178113.001.89891.89311.9011-260.00121490.00
35632006.11.21 15:57buy178213.001.89911.89311.9011
35642006.11.21 15:57close178213.001.89891.89311.9011-260.00121230.00
35652006.11.21 15:59buy178313.001.89911.89311.9011
35662006.11.21 16:01close178313.001.89891.89311.9011-260.00120970.00
35672006.11.21 16:01buy178413.001.89931.89331.9013
35682006.11.21 16:02close178413.001.89901.89331.9013-390.00120580.00
35692006.11.21 16:02buy178513.001.89921.89321.9012
35702006.11.21 16:04close178513.001.89911.89321.9012-130.00120450.00
35712006.11.21 16:08buy178613.001.89921.89321.9012
35722006.11.21 16:09close178613.001.89891.89321.9012-390.00120060.00
35732006.11.21 16:14sell178713.001.89841.90441.8964
35742006.11.21 16:18close178713.001.89861.90441.8964-260.00119800.00
35752006.11.21 16:23sell178812.001.89831.90431.8963
35762006.11.21 16:27close178812.001.89811.90431.8963240.00120040.00
35772006.11.21 16:27sell178913.001.89801.90401.8960
35782006.11.21 16:29close178913.001.89801.90401.89600.00120040.00
35792006.11.21 16:31sell179013.001.89811.90411.8961
35802006.11.21 16:32close179013.001.89821.90411.8961-130.00119910.00
35812006.11.21 16:32sell179112.001.89801.90401.8960
35822006.11.21 16:32close179112.001.89831.90401.8960-360.00119550.00
35832006.11.21 16:41buy179212.001.89871.89271.9007
35842006.11.21 16:43close179212.001.89851.89271.9007-240.00119310.00
35852006.11.21 16:52sell179312.001.89811.90411.8961
35862006.11.21 16:54close179312.001.89841.90411.8961-360.00118950.00
35872006.11.21 16:55sell179412.001.89831.90431.8963
35882006.11.21 17:03close179412.001.89841.90431.8963-120.00118830.00
35892006.11.21 17:04sell179512.001.89811.90411.8961
35902006.11.21 17:04close179512.001.89851.90411.8961-480.00118350.00
35912006.11.21 17:04sell179612.001.89811.90411.8961
35922006.11.21 17:10close179612.001.89821.90411.8961-120.00118230.00
35932006.11.21 17:13sell179712.001.89811.90411.8961
35942006.11.21 17:13close179712.001.89831.90411.8961-240.00117990.00
35952006.11.21 17:17sell179812.001.89811.90411.8961
35962006.11.21 17:21close179812.001.89821.90411.8961-120.00117870.00
35972006.11.21 17:22sell179912.001.89791.90391.8959
35982006.11.21 17:23close179912.001.89811.90391.8959-240.00117630.00
35992006.11.21 17:23sell180012.001.89791.90391.8959
36002006.11.21 17:24close180012.001.89811.90391.8959-240.00117390.00
36012006.11.21 17:26sell180112.001.89791.90391.8959
36022006.11.21 17:26close180112.001.89821.90391.8959-360.00117030.00
36032006.11.21 17:26sell180212.001.89791.90391.8959
36042006.11.21 17:36close180212.001.89801.90391.8959-120.00116910.00
36052006.11.21 17:55sell180312.001.89771.90371.8957
36062006.11.21 17:58close180312.001.89811.90371.8957-480.00116430.00
36072006.11.21 17:59sell180412.001.89791.90391.8959
36082006.11.21 18:00close180412.001.89811.90391.8959-240.00116190.00
36092006.11.21 18:52buy180512.001.89851.89251.9005
36102006.11.21 19:03close180512.001.89841.89251.9005-120.00116070.00
36112006.11.21 19:03buy180612.001.89861.89261.9006
36122006.11.21 19:04close180612.001.89841.89261.9006-240.00115830.00
36132006.11.21 19:05buy180712.001.89861.89261.9006
36142006.11.21 19:21close180712.001.89881.89261.9006240.00116070.00
36152006.11.21 19:23buy180812.001.89901.89301.9010
36162006.11.21 19:30close180812.001.89961.89301.9010720.00116790.00
36172006.11.21 19:30buy180912.001.90001.89401.9020
36182006.11.21 19:31close180912.001.89961.89401.9020-480.00116310.00
36192006.11.21 19:32buy181012.001.90001.89401.9020
36202006.11.21 19:32close181012.001.89981.89401.9020-240.00116070.00
36212006.11.21 19:32buy181112.001.90011.89411.9021
36222006.11.21 19:34close181112.001.89981.89411.9021-360.00115710.00
36232006.11.21 19:34buy181212.001.90021.89421.9022
36242006.11.21 19:35close181212.001.89981.89421.9022-480.00115230.00
36252006.11.21 19:35buy181312.001.90021.89421.9022
36262006.11.21 19:35close181312.001.90001.89421.9022-240.00114990.00
36272006.11.21 19:35buy181412.001.90021.89421.9022
36282006.11.21 19:35close181412.001.90001.89421.9022-240.00114750.00
36292006.11.21 19:36buy181512.001.90031.89431.9023
36302006.11.21 19:36close181512.001.90001.89431.9023-360.00114390.00
36312006.11.21 19:36buy181612.001.90021.89421.9022
36322006.11.21 19:36close181612.001.89981.89421.9022-480.00113910.00
36332006.11.21 19:37buy181712.001.90021.89421.9022
36342006.11.21 19:37close181712.001.89991.89421.9022-360.00113550.00
36352006.11.21 19:37buy181812.001.90011.89411.9021
36362006.11.21 19:38close181812.001.89981.89411.9021-360.00113190.00
36372006.11.21 19:41buy181912.001.90011.89411.9021
36382006.11.21 19:46close181912.001.90011.89411.90210.00113190.00
36392006.11.21 19:46buy182012.001.90041.89441.9024
36402006.11.21 19:46close182012.001.90001.89441.9024-480.00112710.00
36412006.11.21 20:51buy182112.001.90011.89411.9021
36422006.11.21 20:57close182112.001.90001.89411.9021-120.00112590.00
36432006.11.21 21:00buy182212.001.90011.89411.9021
36442006.11.21 21:02close182212.001.90001.89411.9021-120.00112470.00
36452006.11.21 21:31sell182312.001.89881.90481.8968
36462006.11.21 21:32close182312.001.89901.90481.8968-240.00112230.00
36472006.11.21 21:32sell182412.001.89881.90481.8968
36482006.11.21 21:38close182412.001.89891.90481.8968-120.00112110.00
36492006.11.21 21:41sell182512.001.89871.90471.8967
36502006.11.21 21:41close182512.001.89891.90471.8967-240.00111870.00
36512006.11.21 21:41sell182612.001.89871.90471.8967
36522006.11.21 21:46close182612.001.89861.90471.8967120.00111990.00
36532006.11.21 21:46sell182712.001.89841.90441.8964
36542006.11.21 21:47close182712.001.89861.90441.8964-240.00111750.00
36552006.11.21 21:54sell182812.001.89881.90481.8968
36562006.11.21 21:58close182812.001.89891.90481.8968-120.00111630.00
36572006.11.21 22:04buy182912.001.89901.89301.9010
36582006.11.21 22:08close182912.001.89901.89301.90100.00111630.00
36592006.11.21 22:08buy183012.001.89931.89331.9013
36602006.11.21 22:08close183012.001.89911.89331.9013-240.00111390.00
36612006.11.21 22:27sell183112.001.89871.90471.8967
36622006.11.21 22:29close183112.001.89891.90471.8967-240.00111150.00
36632006.11.21 22:35sell183212.001.89871.90471.8967
36642006.11.21 22:38close183212.001.89891.90471.8967-240.00110910.00
36652006.11.21 22:48buy183312.001.89921.89321.9012
36662006.11.21 22:55close183312.001.89981.89321.9012720.00111630.00
36672006.11.21 22:56buy183412.001.90011.89411.9021
36682006.11.21 22:57close183412.001.89981.89411.9021-360.00111270.00
36692006.11.21 23:02buy183512.001.89991.89391.9019
36702006.11.21 23:03close183512.001.89961.89391.9019-360.00110910.00
36712006.11.21 23:18sell183612.001.89891.90491.8969
36722006.11.21 23:30close183612.001.89891.90491.89690.00110910.00
36732006.11.21 23:38sell183712.001.89881.90481.8968
36742006.11.21 23:48close183712.001.89901.90481.8968-240.00110670.00
36752006.11.22 00:29buy183812.001.89931.89331.9013
36762006.11.22 00:57close183812.001.89951.89331.9013240.00110910.00
36772006.11.22 01:07buy183912.001.89951.89351.9015
36782006.11.22 01:11close183912.001.89951.89351.90150.00110910.00
36792006.11.22 01:13buy184012.001.89971.89371.9017
36802006.11.22 01:13close184012.001.89951.89371.9017-240.00110670.00
36812006.11.22 01:13buy184112.001.89971.89371.9017
36822006.11.22 01:13close184112.001.89951.89371.9017-240.00110430.00
36832006.11.22 01:14buy184212.001.89961.89361.9016
36842006.11.22 01:14close184212.001.89941.89361.9016-240.00110190.00
36852006.11.22 01:14buy184312.001.89961.89361.9016
36862006.11.22 01:26close184312.001.89951.89361.9016-120.00110070.00
36872006.11.22 01:26buy184412.001.89971.89371.9017
36882006.11.22 01:26close184412.001.89951.89371.9017-240.00109830.00
36892006.11.22 01:26buy184511.001.89971.89371.9017
36902006.11.22 01:34close184511.001.89981.89371.9017110.00109940.00
36912006.11.22 01:34buy184611.001.90011.89411.9021
36922006.11.22 01:35close184611.001.89991.89411.9021-220.00109720.00
36932006.11.22 01:37buy184711.001.89991.89391.9019
36942006.11.22 01:43close184711.001.90001.89391.9019110.00109830.00
36952006.11.22 01:43buy184811.001.90011.89411.9021
36962006.11.22 01:51close184811.001.90061.89411.9021550.00110380.00
36972006.11.22 01:51buy184912.001.90081.89481.9028
36982006.11.22 01:57close184912.001.90151.89481.9028840.00111220.00
36992006.11.22 01:58buy185012.001.90171.89571.9037
37002006.11.22 01:58close185012.001.90141.89571.9037-360.00110860.00
37012006.11.22 02:02buy185112.001.90151.89551.9035
37022006.11.22 02:02close185112.001.90121.89551.9035-360.00110500.00
37032006.11.22 02:02buy185212.001.90141.89541.9034
37042006.11.22 02:06close185212.001.90141.89541.90340.00110500.00
37052006.11.22 02:07buy185312.001.90161.89561.9036
37062006.11.22 02:07close185312.001.90131.89561.9036-360.00110140.00
37072006.11.22 02:12buy185412.001.90161.89561.9036
37082006.11.22 02:14close185412.001.90141.89561.9036-240.00109900.00
37092006.11.22 02:14buy185511.001.90161.89561.9036
37102006.11.22 02:14close185511.001.90131.89561.9036-330.00109570.00
37112006.11.22 02:18buy185611.001.90161.89561.9036
37122006.11.22 02:30close185611.001.90211.89561.9036550.00110120.00
37132006.11.22 02:30buy185712.001.90231.89631.9043
37142006.11.22 02:31close185712.001.90201.89631.9043-360.00109760.00
37152006.11.22 02:43buy185811.001.90191.89591.9039
37162006.11.22 02:54close185811.001.90201.89591.9039110.00109870.00
37172006.11.22 02:55buy185911.001.90211.89611.9041
37182006.11.22 02:57close185911.001.90191.89611.9041-220.00109650.00
37192006.11.22 03:03buy186011.001.90201.89601.9040
37202006.11.22 03:05close186011.001.90191.89601.9040-110.00109540.00
37212006.11.22 03:45buy186111.001.90211.89611.9041
37222006.11.22 04:28close186111.001.90251.89611.9041440.00109980.00
37232006.11.22 04:37buy186211.001.90251.89651.9045
37242006.11.22 04:48close186211.001.90291.89651.9045440.00110420.00
37252006.11.22 04:48buy186312.001.90321.89721.9052
37262006.11.22 04:48close186312.001.90301.89721.9052-240.00110180.00
37272006.11.22 04:49buy186412.001.90331.89731.9053
37282006.11.22 04:51close186412.001.90301.89731.9053-360.00109820.00
37292006.11.22 04:55buy186511.001.90291.89691.9049
37302006.11.22 05:07close186511.001.90291.89691.90490.00109820.00
37312006.11.22 05:14buy186611.001.90281.89681.9048
37322006.11.22 05:17close186611.001.90271.89681.9048-110.00109710.00
37332006.11.22 05:20buy186711.001.90281.89681.9048
37342006.11.22 05:20close186711.001.90261.89681.9048-220.00109490.00
37352006.11.22 05:25buy186811.001.90291.89691.9049
37362006.11.22 05:26close186811.001.90261.89691.9049-330.00109160.00
37372006.11.22 05:56buy186911.001.90301.89701.9050
37382006.11.22 06:00close186911.001.90271.89701.9050-330.00108830.00
37392006.11.22 06:24buy187011.001.90291.89691.9049
37402006.11.22 06:25close187011.001.90261.89691.9049-330.00108500.00
37412006.11.22 06:26buy187111.001.90291.89691.9049
37422006.11.22 06:28close187111.001.90271.89691.9049-220.00108280.00
37432006.11.22 06:30buy187211.001.90281.89681.9048
37442006.11.22 06:30close187211.001.90271.89681.9048-110.00108170.00
37452006.11.22 07:20buy187311.001.90261.89661.9046
37462006.11.22 07:27close187311.001.90251.89661.9046-110.00108060.00
37472006.11.22 07:28buy187411.001.90271.89671.9047
37482006.11.22 07:28close187411.001.90241.89671.9047-330.00107730.00
37492006.11.22 07:32buy187511.001.90251.89651.9045
37502006.11.22 07:39close187511.001.90351.89651.90451100.00108830.00
37512006.11.22 07:39buy187611.001.90361.89761.9056
37522006.11.22 07:44close187611.001.90411.89761.9056550.00109380.00
37532006.11.22 07:47buy187711.001.90451.89851.9065
37542006.11.22 07:48close187711.001.90411.89851.9065-440.00108940.00
37552006.11.22 07:48buy187811.001.90461.89861.9066
37562006.11.22 07:49close187811.001.90421.89861.9066-440.00108500.00
37572006.11.22 07:56buy187911.001.90411.89811.9061
37582006.11.22 07:57close187911.001.90381.89811.9061-330.00108170.00
37592006.11.22 07:59buy188011.001.90391.89791.9059
37602006.11.22 08:00close188011.001.90381.89791.9059-110.00108060.00
37612006.11.22 08:00buy188111.001.90401.89801.9060
37622006.11.22 08:02close188111.001.90401.89801.90600.00108060.00
37632006.11.22 08:02buy188211.001.90421.89821.9062
37642006.11.22 08:07close188211.001.90421.89821.90620.00108060.00
37652006.11.22 08:20buy188311.001.90431.89831.9063
37662006.11.22 08:24close188311.001.90431.89831.90630.00108060.00
37672006.11.22 08:26buy188411.001.90441.89841.9064
37682006.11.22 08:27close188411.001.90431.89841.9064-110.00107950.00
37692006.11.22 08:27buy188511.001.90441.89841.9064
37702006.11.22 08:29close188511.001.90431.89841.9064-110.00107840.00
37712006.11.22 08:30buy188611.001.90451.89851.9065
37722006.11.22 08:38close188611.001.90561.89851.90651210.00109050.00
37732006.11.22 08:40buy188711.001.90601.90001.9080
37742006.11.22 08:42close188711.001.90601.90001.90800.00109050.00
37752006.11.22 08:46buy188811.001.90571.89971.9077
37762006.11.22 08:47close188811.001.90561.89971.9077-110.00108940.00
37772006.11.22 08:48buy188911.001.90571.89971.9077
37782006.11.22 08:49close188911.001.90561.89971.9077-110.00108830.00
37792006.11.22 08:50buy189011.001.90581.89981.9078
37802006.11.22 08:51close189011.001.90551.89981.9078-330.00108500.00
37812006.11.22 08:56buy189111.001.90561.89961.9076
37822006.11.22 08:57close189111.001.90541.89961.9076-220.00108280.00
37832006.11.22 08:59buy189211.001.90571.89971.9077
37842006.11.22 09:09close189211.001.90601.89971.9077330.00108610.00
37852006.11.22 09:12buy189311.001.90581.89981.9078
37862006.11.22 09:12close189311.001.90571.89981.9078-110.00108500.00
37872006.11.22 09:31sell189411.001.90381.90981.9018
37882006.11.22 09:34close189411.001.90361.90981.9018220.00108720.00
37892006.11.22 09:34sell189511.001.90331.90931.9013
37902006.11.22 09:34close189511.001.90361.90931.9013-330.00108390.00
37912006.11.22 09:44buy189611.001.90551.89951.9075
37922006.11.22 09:47close189611.001.90531.89951.9075-220.00108170.00
37932006.11.22 09:47buy189711.001.90551.89951.9075
37942006.11.22 09:49close189711.001.90571.89951.9075220.00108390.00
37952006.11.22 09:49buy189811.001.90591.89991.9079
37962006.11.22 09:52close189811.001.90601.89991.9079110.00108500.00
37972006.11.22 09:56buy189911.001.90531.89931.9073
37982006.11.22 09:56close189911.001.90521.89931.9073-110.00108390.00
37992006.11.22 10:00buy190011.001.90511.89911.9071
38002006.11.22 10:01close190011.001.90471.89911.9071-440.00107950.00
38012006.11.22 10:01buy190111.001.90531.89931.9073
38022006.11.22 10:01close190111.001.90501.89931.9073-330.00107620.00
38032006.11.22 10:01buy190211.001.90521.89921.9072
38042006.11.22 10:03close190211.001.90481.89921.9072-440.00107180.00
38052006.11.22 10:03buy190311.001.90521.89921.9072
38062006.11.22 10:03close190311.001.90501.89921.9072-220.00106960.00
38072006.11.22 10:03buy190411.001.90521.89921.9072
38082006.11.22 10:03close190411.001.90491.89921.9072-330.00106630.00
38092006.11.22 10:05buy190511.001.90511.89911.9071
38102006.11.22 10:08close190511.001.90501.89911.9071-110.00106520.00
38112006.11.22 10:16buy190611.001.90581.89981.9078
38122006.11.22 10:17close190611.001.90541.89981.9078-440.00106080.00
38132006.11.22 10:18buy190711.001.90571.89971.9077
38142006.11.22 10:24close190711.001.90581.89971.9077110.00106190.00
38152006.11.22 10:30buy190811.001.90581.89981.9078
38162006.11.22 10:32close190811.001.90561.89981.9078-220.00105970.00
38172006.11.22 10:35buy190911.001.90601.90001.9080
38182006.11.22 10:39close190911.001.90581.90001.9080-220.00105750.00
38192006.11.22 10:39buy191011.001.90611.90011.9081
38202006.11.22 10:41close191011.001.90571.90011.9081-440.00105310.00
38212006.11.22 10:42buy191111.001.90611.90011.9081
38222006.11.22 10:43close191111.001.90581.90011.9081-330.00104980.00
38232006.11.22 10:45buy191211.001.90581.89981.9078
38242006.11.22 10:46close191211.001.90571.89981.9078-110.00104870.00
38252006.11.22 10:48buy191311.001.90581.89981.9078
38262006.11.22 10:49close191311.001.90551.89981.9078-330.00104540.00
38272006.11.22 10:49buy191411.001.90591.89991.9079
38282006.11.22 10:49close191411.001.90551.89991.9079-440.00104100.00
38292006.11.22 10:49buy191511.001.90581.89981.9078
38302006.11.22 10:57close191511.001.90621.89981.9078440.00104540.00
38312006.11.22 11:00buy191611.001.90631.90031.9083
38322006.11.22 11:05close191611.001.90621.90031.9083-110.00104430.00
38332006.11.22 11:06buy191711.001.90641.90041.9084
38342006.11.22 11:08close191711.001.90631.90041.9084-110.00104320.00
38352006.11.22 11:08buy191811.001.90671.90071.9087
38362006.11.22 11:13close191811.001.90701.90071.9087330.00104650.00
38372006.11.22 11:15buy191911.001.90711.90111.9091
38382006.11.22 11:16close191911.001.90701.90111.9091-110.00104540.00
38392006.11.22 11:16buy192011.001.90721.90121.9092
38402006.11.22 11:17close192011.001.90701.90121.9092-220.00104320.00
38412006.11.22 11:18buy192111.001.90701.90101.9090
38422006.11.22 11:22close192111.001.90751.90101.9090550.00104870.00
38432006.11.22 11:25buy192211.001.90771.90171.9097
38442006.11.22 11:33close192211.001.90771.90171.90970.00104870.00
38452006.11.22 11:39buy192311.001.90771.90171.9097
38462006.11.22 11:42close192311.001.90761.90171.9097-110.00104760.00
38472006.11.22 11:46buy192411.001.90791.90191.9099
38482006.11.22 11:49close192411.001.90781.90191.9099-110.00104650.00
38492006.11.22 11:50buy192511.001.90801.90201.9100
38502006.11.22 11:52close192511.001.90801.90201.91000.00104650.00
38512006.11.22 11:56buy192611.001.90811.90211.9101
38522006.11.22 11:57close192611.001.90781.90211.9101-330.00104320.00
38532006.11.22 12:00buy192711.001.90821.90221.9102
38542006.11.22 12:02close192711.001.90801.90221.9102-220.00104100.00
38552006.11.22 12:03buy192811.001.90821.90221.9102
38562006.11.22 12:04close192811.001.90811.90221.9102-110.00103990.00
38572006.11.22 12:05buy192911.001.90841.90241.9104
38582006.11.22 12:07close192911.001.90791.90241.9104-550.00103440.00
38592006.11.22 12:07buy193011.001.90831.90231.9103
38602006.11.22 12:07close193011.001.90781.90231.9103-550.00102890.00
38612006.11.22 12:07buy193111.001.90841.90241.9104
38622006.11.22 12:07close193111.001.90781.90241.9104-660.00102230.00
38632006.11.22 12:09buy193211.001.90851.90251.9105
38642006.11.22 12:12close193211.001.90851.90251.91050.00102230.00
38652006.11.22 12:16buy193311.001.90861.90261.9106
38662006.11.22 12:16close193311.001.90841.90261.9106-220.00102010.00
38672006.11.22 12:17buy193411.001.90851.90251.9105
38682006.11.22 12:26close193411.001.90951.90251.91051100.00103110.00
38692006.11.22 12:31buy193511.001.90931.90331.9113
38702006.11.22 12:36close193511.001.90921.90331.9113-110.00103000.00
38712006.11.22 12:39buy193611.001.90941.90341.9114
38722006.11.22 12:39close193611.001.90911.90341.9114-330.00102670.00
38732006.11.22 12:39buy193711.001.90941.90341.9114
38742006.11.22 12:43close193711.001.90961.90341.9114220.00102890.00
38752006.11.22 13:14buy193811.001.90931.90331.9113
38762006.11.22 13:20t/p193811.001.91131.90331.91132200.00105090.00
38772006.11.22 13:20buy193911.001.91141.90541.9134
38782006.11.22 13:24close193911.001.91111.90541.9134-330.00104760.00
38792006.11.22 13:24buy194011.001.91151.90551.9135
38802006.11.22 13:24close194011.001.91121.90551.9135-330.00104430.00
38812006.11.22 13:25buy194111.001.91141.90541.9134
38822006.11.22 13:25close194111.001.91111.90541.9134-330.00104100.00
38832006.11.22 13:25buy194211.001.91151.90551.9135
38842006.11.22 13:25close194211.001.91121.90551.9135-330.00103770.00
38852006.11.22 13:26buy194311.001.91141.90541.9134
38862006.11.22 13:27close194311.001.91131.90541.9134-110.00103660.00
38872006.11.22 13:27buy194411.001.91151.90551.9135
38882006.11.22 13:29t/p194411.001.91351.90551.91352200.00105860.00
38892006.11.22 13:29buy194511.001.91371.90771.9157
38902006.11.22 13:31close194511.001.91261.90771.9157-1210.00104650.00
38912006.11.22 13:31buy194611.001.91281.90681.9148
38922006.11.22 13:31close194611.001.91261.90681.9148-220.00104430.00
38932006.11.22 13:31buy194711.001.91281.90681.9148
38942006.11.22 13:34close194711.001.91291.90681.9148110.00104540.00
38952006.11.22 13:41buy194811.001.91161.90561.9136
38962006.11.22 13:41close194811.001.91131.90561.9136-330.00104210.00
38972006.11.22 13:42buy194911.001.91171.90571.9137
38982006.11.22 13:43close194911.001.91131.90571.9137-440.00103770.00
38992006.11.22 13:44buy195011.001.91171.90571.9137
39002006.11.22 13:45close195011.001.91151.90571.9137-220.00103550.00
39012006.11.22 13:45buy195111.001.91171.90571.9137
39022006.11.22 13:52close195111.001.91231.90571.9137660.00104210.00
39032006.11.22 13:53buy195211.001.91261.90661.9146
39042006.11.22 13:53close195211.001.91221.90661.9146-440.00103770.00
39052006.11.22 13:53buy195311.001.91251.90651.9145
39062006.11.22 13:53close195311.001.91221.90651.9145-330.00103440.00
39072006.11.22 14:02buy195411.001.91241.90641.9144
39082006.11.22 14:02close195411.001.91211.90641.9144-330.00103110.00
39092006.11.22 14:03buy195511.001.91251.90651.9145
39102006.11.22 14:03close195511.001.91181.90651.9145-770.00102340.00
39112006.11.22 14:15buy195611.001.91221.90621.9142
39122006.11.22 14:16close195611.001.91191.90621.9142-330.00102010.00
39132006.11.22 14:35buy195711.001.91221.90621.9142
39142006.11.22 14:37close195711.001.91201.90621.9142-220.00101790.00
39152006.11.22 14:40buy195811.001.91201.90601.9140
39162006.11.22 14:47close195811.001.91251.90601.9140550.00102340.00
39172006.11.22 14:47buy195911.001.91261.90661.9146
39182006.11.22 14:48close195911.001.91241.90661.9146-220.00102120.00
39192006.11.22 14:51buy196011.001.91251.90651.9145
39202006.11.22 14:55close196011.001.91271.90651.9145220.00102340.00
39212006.11.22 15:00buy196111.001.91271.90671.9147
39222006.11.22 15:01close196111.001.91241.90671.9147-330.00102010.00
39232006.11.22 15:01buy196211.001.91261.90661.9146
39242006.11.22 15:02close196211.001.91231.90661.9146-330.00101680.00
39252006.11.22 15:02buy196311.001.91261.90661.9146
39262006.11.22 15:02close196311.001.91241.90661.9146-220.00101460.00
39272006.11.22 15:03buy196411.001.91311.90711.9151
39282006.11.22 15:09close196411.001.91341.90711.9151330.00101790.00
39292006.11.22 15:09buy196511.001.91391.90791.9159
39302006.11.22 15:13close196511.001.91391.90791.91590.00101790.00
39312006.11.22 15:16buy196611.001.91401.90801.9160
39322006.11.22 15:16close196611.001.91381.90801.9160-220.00101570.00
39332006.11.22 15:17buy196711.001.91401.90801.9160
39342006.11.22 15:17close196711.001.91361.90801.9160-440.00101130.00
39352006.11.22 15:17buy196811.001.91381.90781.9158
39362006.11.22 15:17close196811.001.91361.90781.9158-220.00100910.00
39372006.11.22 15:19buy196911.001.91381.90781.9158
39382006.11.22 15:19close196911.001.91361.90781.9158-220.00100690.00
39392006.11.22 15:19buy197011.001.91421.90821.9162
39402006.11.22 15:25t/p197011.001.91621.90821.91622200.00102890.00
39412006.11.22 15:25buy197111.001.91651.91051.9185
39422006.11.22 15:28close197111.001.91611.91051.9185-440.00102450.00
39432006.11.22 15:28buy197211.001.91631.91031.9183
39442006.11.22 15:29close197211.001.91621.91031.9183-110.00102340.00
39452006.11.22 15:29buy197311.001.91651.91051.9185
39462006.11.22 15:30close197311.001.91591.91051.9185-660.00101680.00
39472006.11.22 15:30buy197411.001.91631.91031.9183
39482006.11.22 15:30close197411.001.91591.91031.9183-440.00101240.00
39492006.11.22 15:36buy197511.001.91551.90951.9175
39502006.11.22 15:40close197511.001.91521.90951.9175-330.00100910.00
39512006.11.22 15:40buy197611.001.91561.90961.9176
39522006.11.22 15:41close197611.001.91521.90961.9176-440.00100470.00
39532006.11.22 15:41buy197711.001.91581.90981.9178
39542006.11.22 15:47close197711.001.91581.90981.91780.00100470.00
39552006.11.22 16:36buy197811.001.91441.90841.9164
39562006.11.22 16:37close197811.001.91421.90841.9164-220.00100250.00
39572006.11.22 16:38buy197911.001.91431.90831.9163
39582006.11.22 16:38close197911.001.91421.90831.9163-110.00100140.00
39592006.11.22 16:39buy198011.001.91431.90831.9163
39602006.11.22 16:41close198011.001.91411.90831.9163-220.0099920.00
39612006.11.22 16:42buy198110.001.91431.90831.9163
39622006.11.22 16:42close198110.001.91421.90831.9163-100.0099820.00
39632006.11.22 16:47buy198210.001.91441.90841.9164
39642006.11.22 16:55close198210.001.91471.90841.9164300.00100120.00
39652006.11.22 16:55buy198311.001.91491.90891.9169
39662006.11.22 16:55close198311.001.91471.90891.9169-220.0099900.00
39672006.11.22 16:55buy198410.001.91491.90891.9169
39682006.11.22 16:55close198410.001.91461.90891.9169-300.0099600.00
39692006.11.22 17:01buy198510.001.91471.90871.9167
39702006.11.22 17:01close198510.001.91421.90871.9167-500.0099100.00
39712006.11.22 17:12buy198610.001.91461.90861.9166
39722006.11.22 17:13close198610.001.91451.90861.9166-100.0099000.00
39732006.11.22 17:34sell198710.001.91321.91921.9112
39742006.11.22 17:46close198710.001.91321.91921.91120.0099000.00
39752006.11.22 17:48sell198810.001.91301.91901.9110
39762006.11.22 17:51close198810.001.91291.91901.9110100.0099100.00
39772006.11.22 18:01buy198910.001.91381.90781.9158
39782006.11.22 18:04close198910.001.91371.90781.9158-100.0099000.00
39792006.11.22 18:07buy199010.001.91381.90781.9158
39802006.11.22 18:10close199010.001.91361.90781.9158-200.0098800.00
39812006.11.22 18:13buy199110.001.91381.90781.9158
39822006.11.22 18:20close199110.001.91351.90781.9158-300.0098500.00
39832006.11.22 18:22buy199210.001.91371.90771.9157
39842006.11.22 18:22close199210.001.91351.90771.9157-200.0098300.00
39852006.11.22 18:28buy199310.001.91371.90771.9157
39862006.11.22 18:29close199310.001.91341.90771.9157-300.0098000.00
39872006.11.22 18:29buy199410.001.91361.90761.9156
39882006.11.22 18:31close199410.001.91351.90761.9156-100.0097900.00
39892006.11.22 18:32buy199510.001.91371.90771.9157
39902006.11.22 18:35close199510.001.91351.90771.9157-200.0097700.00
39912006.11.22 18:35buy199610.001.91381.90781.9158
39922006.11.22 18:42close199610.001.91411.90781.9158300.0098000.00
39932006.11.22 18:51buy199710.001.91411.90811.9161
39942006.11.22 18:57close199710.001.91421.90811.9161100.0098100.00
39952006.11.22 19:00buy199810.001.91431.90831.9163
39962006.11.22 19:00close199810.001.91421.90831.9163-100.0098000.00
39972006.11.22 19:04buy199910.001.91431.90831.9163
39982006.11.22 19:25close199910.001.91491.90831.9163600.0098600.00
39992006.11.22 19:38buy200010.001.91491.90891.9169
40002006.11.22 19:39close200010.001.91471.90891.9169-200.0098400.00
40012006.11.22 19:41buy200110.001.91491.90891.9169
40022006.11.22 19:45close200110.001.91471.90891.9169-200.0098200.00
40032006.11.22 19:47buy200210.001.91491.90891.9169
40042006.11.22 19:48close200210.001.91471.90891.9169-200.0098000.00
40052006.11.22 19:51buy200310.001.91491.90891.9169
40062006.11.22 19:51close200310.001.91461.90891.9169-300.0097700.00
40072006.11.22 20:45sell200410.001.91381.91981.9118
40082006.11.22 20:47close200410.001.91401.91981.9118-200.0097500.00
40092006.11.22 20:47sell200510.001.91381.91981.9118
40102006.11.22 20:48close200510.001.91401.91981.9118-200.0097300.00
40112006.11.22 20:50sell200610.001.91381.91981.9118
40122006.11.22 20:57close200610.001.91411.91981.9118-300.0097000.00
40132006.11.22 21:04buy200710.001.91461.90861.9166
40142006.11.22 21:06close200710.001.91431.90861.9166-300.0096700.00
40152006.11.22 21:12buy200810.001.91451.90851.9165
40162006.11.22 21:33close200810.001.91501.90851.9165500.0097200.00
40172006.11.22 21:36buy200910.001.91521.90921.9172
40182006.11.22 21:40close200910.001.91501.90921.9172-200.0097000.00
40192006.11.22 21:40buy201010.001.91521.90921.9172
40202006.11.22 21:41close201010.001.91491.90921.9172-300.0096700.00
40212006.11.22 21:44buy201110.001.91481.90881.9168
40222006.11.22 21:53close201110.001.91491.90881.9168100.0096800.00
40232006.11.22 21:56buy201210.001.91491.90891.9169
40242006.11.22 21:56close201210.001.91461.90891.9169-300.0096500.00
40252006.11.22 22:19buy201310.001.91501.90901.9170
40262006.11.22 22:22close201310.001.91471.90901.9170-300.0096200.00
40272006.11.22 22:23buy201410.001.91491.90891.9169
40282006.11.22 22:25close201410.001.91471.90891.9169-200.0096000.00
40292006.11.22 22:25buy201510.001.91491.90891.9169
40302006.11.22 22:26close201510.001.91471.90891.9169-200.0095800.00
40312006.11.22 22:26buy201610.001.91491.90891.9169
40322006.11.22 22:27close201610.001.91471.90891.9169-200.0095600.00
40332006.11.22 22:27buy201710.001.91491.90891.9169
40342006.11.22 22:27close201710.001.91471.90891.9169-200.0095400.00
40352006.11.22 22:28buy201810.001.91491.90891.9169
40362006.11.22 22:31close201810.001.91471.90891.9169-200.0095200.00
40372006.11.22 22:33buy201910.001.91491.90891.9169
40382006.11.22 22:34close201910.001.91471.90891.9169-200.0095000.00
40392006.11.22 22:36buy202010.001.91491.90891.9169
40402006.11.22 22:42close202010.001.91471.90891.9169-200.0094800.00
40412006.11.22 22:45buy202110.001.91491.90891.9169
40422006.11.22 22:49close202110.001.91471.90891.9169-200.0094600.00
40432006.11.22 22:50buy202210.001.91491.90891.9169
40442006.11.22 22:53close202210.001.91471.90891.9169-200.0094400.00
40452006.11.22 23:03buy202310.001.91491.90891.9169
40462006.11.22 23:03close202310.001.91451.90891.9169-400.0094000.00
40472006.11.22 23:05sell202410.001.91411.92011.9121
40482006.11.22 23:07close202410.001.91451.92011.9121-400.0093600.00
40492006.11.22 23:10sell202510.001.91421.92021.9122
40502006.11.22 23:13close202510.001.91411.92021.9122100.0093700.00
40512006.11.22 23:17sell202610.001.91411.92011.9121
40522006.11.22 23:21close202610.001.91431.92011.9121-200.0093500.00
40532006.11.22 23:30sell202710.001.91411.92011.9121
40542006.11.22 23:32close202710.001.91431.92011.9121-200.0093300.00
40552006.11.22 23:34sell202810.001.91421.92021.9122
40562006.11.22 23:36close202810.001.91441.92021.9122-200.0093100.00
40572006.11.22 23:41sell202910.001.91421.92021.9122
40582006.11.22 23:50close202910.001.91411.92021.9122100.0093200.00
40592006.11.22 23:59sell203010.001.91411.92011.9121
40602006.11.23 00:05close203010.001.91421.92011.9121-100.0093100.00
40612006.11.23 00:11sell203110.001.91381.91981.9118
40622006.11.23 00:19close203110.001.91391.91981.9118-100.0093000.00
40632006.11.23 00:21sell203210.001.91361.91961.9116
40642006.11.23 00:27close203210.001.91391.91961.9116-300.0092700.00
40652006.11.23 00:29sell203310.001.91371.91971.9117
40662006.11.23 00:41close203310.001.91381.91971.9117-100.0092600.00
40672006.11.23 00:56sell203410.001.91391.91991.9119
40682006.11.23 00:56close203410.001.91421.91991.9119-300.0092300.00
40692006.11.23 00:56sell203510.001.91391.91991.9119
40702006.11.23 00:57close203510.001.91411.91991.9119-200.0092100.00
40712006.11.23 01:04buy203610.001.91431.90831.9163
40722006.11.23 01:09close203610.001.91421.90831.9163-100.0092000.00
40732006.11.23 01:44sell203710.001.91401.92001.9120
40742006.11.23 01:44close203710.001.91411.92001.9120-100.0091900.00
40752006.11.23 01:46buy203810.001.91431.90831.9163
40762006.11.23 01:49close203810.001.91411.90831.9163-200.0091700.00
40772006.11.23 01:50buy203910.001.91441.90841.9164
40782006.11.23 01:52close203910.001.91421.90841.9164-200.0091500.00
40792006.11.23 01:55sell204010.001.91401.92001.9120
40802006.11.23 01:55close204010.001.91421.92001.9120-200.0091300.00
40812006.11.23 01:55sell204110.001.91391.91991.9119
40822006.11.23 01:56close204110.001.91431.91991.9119-400.0090900.00
40832006.11.23 01:56sell204210.001.91411.92011.9121
40842006.11.23 01:57close204210.001.91431.92011.9121-200.0090700.00
40852006.11.23 02:03sell204310.001.91391.91991.9119
40862006.11.23 02:09close204310.001.91391.91991.91190.0090700.00
40872006.11.23 02:09sell204410.001.91371.91971.9117
40882006.11.23 02:13close204410.001.91381.91971.9117-100.0090600.00
40892006.11.23 02:17sell204510.001.91361.91961.9116
40902006.11.23 02:18close204510.001.91391.91961.9116-300.0090300.00
40912006.11.23 02:21sell204610.001.91361.91961.9116
40922006.11.23 02:22close204610.001.91381.91961.9116-200.0090100.00
40932006.11.23 02:25sell204710.001.91361.91961.9116
40942006.11.23 02:26close204710.001.91381.91961.9116-200.0089900.00
40952006.11.23 02:27sell20489.001.91351.91951.9115
40962006.11.23 02:29close20489.001.91381.91951.9115-270.0089630.00
40972006.11.23 02:30sell20499.001.91351.91951.9115
40982006.11.23 02:35close20499.001.91361.91951.9115-90.0089540.00
40992006.11.23 02:36sell20509.001.91341.91941.9114
41002006.11.23 02:45close20509.001.91321.91941.9114180.0089720.00
41012006.11.23 02:46sell20519.001.91301.91901.9110
41022006.11.23 02:47close20519.001.91321.91901.9110-180.0089540.00
41032006.11.23 03:07sell20529.001.91341.91941.9114
41042006.11.23 03:08close20529.001.91361.91941.9114-180.0089360.00
41052006.11.23 03:19sell20539.001.91311.91911.9111
41062006.11.23 03:26close20539.001.91351.91911.9111-360.0089000.00
41072006.11.23 03:29sell20549.001.91321.91921.9112
41082006.11.23 03:30close20549.001.91361.91921.9112-360.0088640.00
41092006.11.23 03:45buy20559.001.91391.90791.9159
41102006.11.23 03:49close20559.001.91381.90791.9159-90.0088550.00
41112006.11.23 03:58buy20569.001.91391.90791.9159
41122006.11.23 05:03close20569.001.91451.90791.9159540.0089090.00
41132006.11.23 05:07buy20579.001.91471.90871.9167
41142006.11.23 05:07close20579.001.91441.90871.9167-270.0088820.00
41152006.11.23 05:07buy20589.001.91471.90871.9167
41162006.11.23 05:07close20589.001.91451.90871.9167-180.0088640.00
41172006.11.23 05:08buy20599.001.91471.90871.9167
41182006.11.23 05:10close20599.001.91441.90871.9167-270.0088370.00
41192006.11.23 05:14buy20609.001.91471.90871.9167
41202006.11.23 05:17close20609.001.91451.90871.9167-180.0088190.00
41212006.11.23 05:22buy20619.001.91461.90861.9166
41222006.11.23 05:34close20619.001.91441.90861.9166-180.0088010.00
41232006.11.23 05:42buy20629.001.91441.90841.9164
41242006.11.23 05:48close20629.001.91431.90841.9164-90.0087920.00
41252006.11.23 05:48buy20639.001.91461.90861.9166
41262006.11.23 05:50close20639.001.91441.90861.9166-180.0087740.00
41272006.11.23 05:52buy20649.001.91461.90861.9166
41282006.11.23 05:53close20649.001.91431.90861.9166-270.0087470.00
41292006.11.23 05:55buy20659.001.91461.90861.9166
41302006.11.23 05:55close20659.001.91431.90861.9166-270.0087200.00
41312006.11.23 05:55buy20669.001.91451.90851.9165
41322006.11.23 05:59close20669.001.91431.90851.9165-180.0087020.00
41332006.11.23 06:00buy20679.001.91451.90851.9165
41342006.11.23 06:05close20679.001.91431.90851.9165-180.0086840.00
41352006.11.23 06:35buy20689.001.91451.90851.9165
41362006.11.23 06:36close20689.001.91431.90851.9165-180.0086660.00
41372006.11.23 06:37buy20699.001.91451.90851.9165
41382006.11.23 06:37close20699.001.91421.90851.9165-270.0086390.00
41392006.11.23 06:37buy20709.001.91451.90851.9165
41402006.11.23 06:38close20709.001.91431.90851.9165-180.0086210.00
41412006.11.23 06:39buy20719.001.91461.90861.9166
41422006.11.23 06:40close20719.001.91431.90861.9166-270.0085940.00
41432006.11.23 07:14sell20729.001.91391.91991.9119
41442006.11.23 07:23close20729.001.91381.91991.911990.0086030.00
41452006.11.23 07:23sell20739.001.91361.91961.9116
41462006.11.23 07:33close20739.001.91331.91961.9116270.0086300.00
41472006.11.23 07:34sell20749.001.91321.91921.9112
41482006.11.23 07:35close20749.001.91341.91921.9112-180.0086120.00
41492006.11.23 07:41sell20759.001.91361.91961.9116
41502006.11.23 07:45close20759.001.91361.91961.91160.0086120.00
41512006.11.23 07:46sell20769.001.91341.91941.9114
41522006.11.23 07:47close20769.001.91361.91941.9114-180.0085940.00
41532006.11.23 07:48sell20779.001.91341.91941.9114
41542006.11.23 07:49close20779.001.91361.91941.9114-180.0085760.00
41552006.11.23 07:58sell20789.001.91361.91961.9116
41562006.11.23 07:59close20789.001.91381.91961.9116-180.0085580.00
41572006.11.23 08:08buy20799.001.91421.90821.9162
41582006.11.23 08:12close20799.001.91481.90821.9162540.0086120.00
41592006.11.23 08:14buy20809.001.91501.90901.9170
41602006.11.23 08:15close20809.001.91471.90901.9170-270.0085850.00
41612006.11.23 08:21buy20819.001.91451.90851.9165
41622006.11.23 08:22close20819.001.91431.90851.9165-180.0085670.00
41632006.11.23 08:22buy20829.001.91461.90861.9166
41642006.11.23 08:22close20829.001.91441.90861.9166-180.0085490.00
41652006.11.23 08:23buy20839.001.91461.90861.9166
41662006.11.23 08:24close20839.001.91431.90861.9166-270.0085220.00
41672006.11.23 08:26buy20849.001.91451.90851.9165
41682006.11.23 08:28close20849.001.91441.90851.9165-90.0085130.00
41692006.11.23 08:28buy20859.001.91461.90861.9166
41702006.11.23 08:31close20859.001.91441.90861.9166-180.0084950.00
41712006.11.23 08:32buy20869.001.91451.90851.9165
41722006.11.23 08:32close20869.001.91441.90851.9165-90.0084860.00
41732006.11.23 08:35buy20879.001.91441.90841.9164
41742006.11.23 08:36close20879.001.91421.90841.9164-180.0084680.00
41752006.11.23 08:40sell20889.001.91401.92001.9120
41762006.11.23 08:41close20889.001.91451.92001.9120-450.0084230.00
41772006.11.23 08:53buy20899.001.91471.90871.9167
41782006.11.23 08:55close20899.001.91441.90871.9167-270.0083960.00
41792006.11.23 08:59buy20909.001.91461.90861.9166
41802006.11.23 09:04close20909.001.91481.90861.9166180.0084140.00
41812006.11.23 09:05buy20919.001.91521.90921.9172
41822006.11.23 09:14close20919.001.91611.90921.9172810.0084950.00
41832006.11.23 09:17buy20929.001.91611.91011.9181
41842006.11.23 09:17close20929.001.91591.91011.9181-180.0084770.00
41852006.11.23 09:17buy20939.001.91621.91021.9182
41862006.11.23 09:18close20939.001.91571.91021.9182-450.0084320.00
41872006.11.23 09:18buy20949.001.91611.91011.9181
41882006.11.23 09:18close20949.001.91581.91011.9181-270.0084050.00
41892006.11.23 09:18buy20959.001.91621.91021.9182
41902006.11.23 09:21close20959.001.91591.91021.9182-270.0083780.00
41912006.11.23 09:21buy20969.001.91631.91031.9183
41922006.11.23 09:25close20969.001.91601.91031.9183-270.0083510.00
41932006.11.23 09:26buy20979.001.91631.91031.9183
41942006.11.23 09:27close20979.001.91601.91031.9183-270.0083240.00
41952006.11.23 09:30buy20989.001.91611.91011.9181
41962006.11.23 09:30close20989.001.91581.91011.9181-270.0082970.00
41972006.11.23 09:31buy20999.001.91611.91011.9181
41982006.11.23 09:31close20999.001.91581.91011.9181-270.0082700.00
41992006.11.23 09:33buy21009.001.91611.91011.9181
42002006.11.23 09:34close21009.001.91581.91011.9181-270.0082430.00
42012006.11.23 09:36buy21019.001.91631.91031.9183
42022006.11.23 09:39close21019.001.91621.91031.9183-90.0082340.00
42032006.11.23 10:12sell21029.001.91471.92071.9127
42042006.11.23 10:21close21029.001.91431.92071.9127360.0082700.00
42052006.11.23 10:25sell21039.001.91431.92031.9123
42062006.11.23 10:25close21039.001.91451.92031.9123-180.0082520.00
42072006.11.23 10:28sell21049.001.91441.92041.9124
42082006.11.23 10:29close21049.001.91461.92041.9124-180.0082340.00
42092006.11.23 10:30sell21059.001.91431.92031.9123
42102006.11.23 10:35close21059.001.91401.92031.9123270.0082610.00
42112006.11.23 10:35sell21069.001.91391.91991.9119
42122006.11.23 10:38close21069.001.91401.91991.9119-90.0082520.00
42132006.11.23 10:40sell21079.001.91381.91981.9118
42142006.11.23 10:41close21079.001.91401.91981.9118-180.0082340.00
42152006.11.23 10:42sell21089.001.91381.91981.9118
42162006.11.23 10:44close21089.001.91401.91981.9118-180.0082160.00
42172006.11.23 10:45sell21099.001.91371.91971.9117
42182006.11.23 10:45close21099.001.91401.91971.9117-270.0081890.00
42192006.11.23 10:45sell21109.001.91371.91971.9117
42202006.11.23 10:46close21109.001.91401.91971.9117-270.0081620.00
42212006.11.23 10:46sell21119.001.91371.91971.9117
42222006.11.23 10:46close21119.001.91401.91971.9117-270.0081350.00
42232006.11.23 10:46sell21129.001.91371.91971.9117
42242006.11.23 10:51close21129.001.91341.91971.9117270.0081620.00
42252006.11.23 10:55buy21139.001.91501.90901.9170
42262006.11.23 10:57close21139.001.91461.90901.9170-360.0081260.00
42272006.11.23 10:59buy21149.001.91481.90881.9168
42282006.11.23 11:00close21149.001.91461.90881.9168-180.0081080.00
42292006.11.23 11:15sell21159.001.91391.91991.9119
42302006.11.23 11:15close21159.001.91421.91991.9119-270.0080810.00
42312006.11.23 11:17sell21169.001.91381.91981.9118
42322006.11.23 11:21close21169.001.91381.91981.91180.0080810.00
42332006.11.23 11:23sell21179.001.91371.91971.9117
42342006.11.23 11:23close21179.001.91391.91971.9117-180.0080630.00
42352006.11.23 11:24sell21189.001.91371.91971.9117
42362006.11.23 11:24close21189.001.91391.91971.9117-180.0080450.00
42372006.11.23 11:24sell21199.001.91371.91971.9117
42382006.11.23 11:25close21199.001.91391.91971.9117-180.0080270.00
42392006.11.23 11:29sell21209.001.91371.91971.9117
42402006.11.23 11:33close21209.001.91361.91971.911790.0080360.00
42412006.11.23 11:34sell21219.001.91331.91931.9113
42422006.11.23 11:35close21219.001.91361.91931.9113-270.0080090.00
42432006.11.23 11:45buy21229.001.91471.90871.9167
42442006.11.23 11:46close21229.001.91431.90871.9167-360.0079730.00
42452006.11.23 11:49buy21238.001.91461.90861.9166
42462006.11.23 11:54close21238.001.91441.90861.9166-160.0079570.00
42472006.11.23 12:23buy21248.001.91461.90861.9166
42482006.11.23 12:27close21248.001.91461.90861.91660.0079570.00
42492006.11.23 12:27buy21258.001.91481.90881.9168
42502006.11.23 12:28close21258.001.91461.90881.9168-160.0079410.00
42512006.11.23 12:39buy21268.001.91461.90861.9166
42522006.11.23 12:47close21268.001.91451.90861.9166-80.0079330.00
42532006.11.23 12:49buy21278.001.91471.90871.9167
42542006.11.23 12:56close21278.001.91481.90871.916780.0079410.00
42552006.11.23 13:14buy21288.001.91481.90881.9168
42562006.11.23 13:25close21288.001.91521.90881.9168320.0079730.00
42572006.11.23 13:26buy21298.001.91541.90941.9174
42582006.11.23 13:27close21298.001.91511.90941.9174-240.0079490.00
42592006.11.23 13:27buy21308.001.91531.90931.9173
42602006.11.23 13:29close21308.001.91521.90931.9173-80.0079410.00
42612006.11.23 13:43sell21318.001.91441.92041.9124
42622006.11.23 13:46close21318.001.91461.92041.9124-160.0079250.00
42632006.11.23 13:48sell21328.001.91441.92041.9124
42642006.11.23 13:53close21328.001.91451.92041.9124-80.0079170.00
42652006.11.23 13:54sell21338.001.91431.92031.9123
42662006.11.23 13:56close21338.001.91441.92031.9123-80.0079090.00
42672006.11.23 14:06buy21348.001.91501.90901.9170
42682006.11.23 14:15close21348.001.91511.90901.917080.0079170.00
42692006.11.23 14:17buy21358.001.91531.90931.9173
42702006.11.23 14:26close21358.001.91531.90931.91730.0079170.00
42712006.11.23 14:27buy21368.001.91551.90951.9175
42722006.11.23 14:29close21368.001.91531.90951.9175-160.0079010.00
42732006.11.23 14:31buy21378.001.91551.90951.9175
42742006.11.23 14:34close21378.001.91571.90951.9175160.0079170.00
42752006.11.23 14:34buy21388.001.91591.90991.9179
42762006.11.23 14:34close21388.001.91571.90991.9179-160.0079010.00
42772006.11.23 14:34buy21398.001.91591.90991.9179
42782006.11.23 14:39close21398.001.91571.90991.9179-160.0078850.00
42792006.11.23 14:45buy21408.001.91541.90941.9174
42802006.11.23 14:47close21408.001.91531.90941.9174-80.0078770.00
42812006.11.23 14:48buy21418.001.91561.90961.9176
42822006.11.23 14:55close21418.001.91541.90961.9176-160.0078610.00
42832006.11.23 14:58buy21428.001.91551.90951.9175
42842006.11.23 15:06close21428.001.91601.90951.9175400.0079010.00
42852006.11.23 15:07buy21438.001.91631.91031.9183
42862006.11.23 15:12close21438.001.91641.91031.918380.0079090.00
42872006.11.23 15:13buy21448.001.91661.91061.9186
42882006.11.23 15:16close21448.001.91651.91061.9186-80.0079010.00
42892006.11.23 15:19buy21458.001.91651.91051.9185
42902006.11.23 15:19close21458.001.91641.91051.9185-80.0078930.00
42912006.11.23 15:20buy21468.001.91651.91051.9185
42922006.11.23 15:24close21468.001.91651.91051.91850.0078930.00
42932006.11.23 15:25buy21478.001.91671.91071.9187
42942006.11.23 15:25close21478.001.91651.91071.9187-160.0078770.00
42952006.11.23 15:27buy21488.001.91661.91061.9186
42962006.11.23 15:27close21488.001.91631.91061.9186-240.0078530.00
42972006.11.23 15:28buy21498.001.91651.91051.9185
42982006.11.23 15:31close21498.001.91631.91051.9185-160.0078370.00
42992006.11.23 15:31buy21508.001.91661.91061.9186
43002006.11.23 15:32close21508.001.91641.91061.9186-160.0078210.00
43012006.11.23 15:38sell21518.001.91521.92121.9132
43022006.11.23 15:40close21518.001.91531.92121.9132-80.0078130.00
43032006.11.23 15:40sell21528.001.91501.92101.9130
43042006.11.23 15:40close21528.001.91521.92101.9130-160.0077970.00
43052006.11.23 15:40sell21538.001.91501.92101.9130
43062006.11.23 15:40close21538.001.91521.92101.9130-160.0077810.00
43072006.11.23 15:44sell21548.001.91511.92111.9131
43082006.11.23 15:47close21548.001.91531.92111.9131-160.0077650.00
43092006.11.23 16:01sell21558.001.91471.92071.9127
43102006.11.23 16:04close21558.001.91491.92071.9127-160.0077490.00
43112006.11.23 16:04sell21568.001.91461.92061.9126
43122006.11.23 16:04close21568.001.91491.92061.9126-240.0077250.00
43132006.11.23 16:10sell21578.001.91491.92091.9129
43142006.11.23 16:13close21578.001.91521.92091.9129-240.0077010.00
43152006.11.23 16:14buy21588.001.91571.90971.9177
43162006.11.23 16:15close21588.001.91531.90971.9177-320.0076690.00
43172006.11.23 16:15buy21598.001.91551.90951.9175
43182006.11.23 16:15close21598.001.91521.90951.9175-240.0076450.00
43192006.11.23 16:16buy21608.001.91541.90941.9174
43202006.11.23 16:17close21608.001.91531.90941.9174-80.0076370.00
43212006.11.23 16:17buy21618.001.91551.90951.9175
43222006.11.23 16:20close21618.001.91551.90951.91750.0076370.00
43232006.11.23 16:21buy21628.001.91571.90971.9177
43242006.11.23 16:23close21628.001.91561.90971.9177-80.0076290.00
43252006.11.23 16:27buy21638.001.91571.90971.9177
43262006.11.23 16:28close21638.001.91551.90971.9177-160.0076130.00
43272006.11.23 16:28buy21648.001.91571.90971.9177
43282006.11.23 16:29close21648.001.91551.90971.9177-160.0075970.00
43292006.11.23 16:30buy21658.001.91571.90971.9177
43302006.11.23 16:31close21658.001.91541.90971.9177-240.0075730.00
43312006.11.23 16:32buy21668.001.91561.90961.9176
43322006.11.23 16:32close21668.001.91521.90961.9176-320.0075410.00
43332006.11.23 16:34buy21678.001.91551.90951.9175
43342006.11.23 16:38close21678.001.91571.90951.9175160.0075570.00
43352006.11.23 16:40buy21688.001.91581.90981.9178
43362006.11.23 16:45close21688.001.91581.90981.91780.0075570.00
43372006.11.23 16:48buy21698.001.91591.90991.9179
43382006.11.23 16:48close21698.001.91571.90991.9179-160.0075410.00
43392006.11.23 17:05buy21708.001.91571.90971.9177
43402006.11.23 17:05close21708.001.91541.90971.9177-240.0075170.00
43412006.11.23 17:24buy21718.001.91591.90991.9179
43422006.11.23 17:27close21718.001.91571.90991.9179-160.0075010.00
43432006.11.23 17:30buy21728.001.91591.90991.9179
43442006.11.23 17:31close21728.001.91571.90991.9179-160.0074850.00
43452006.11.23 17:32buy21738.001.91591.90991.9179
43462006.11.23 17:33close21738.001.91571.90991.9179-160.0074690.00
43472006.11.23 17:36buy21748.001.91591.90991.9179
43482006.11.23 17:37close21748.001.91571.90991.9179-160.0074530.00
43492006.11.23 17:37buy21758.001.91591.90991.9179
43502006.11.23 17:39close21758.001.91571.90991.9179-160.0074370.00
43512006.11.23 17:39buy21768.001.91591.90991.9179
43522006.11.23 17:39close21768.001.91571.90991.9179-160.0074210.00
43532006.11.23 17:40buy21778.001.91591.90991.9179
43542006.11.23 17:44close21778.001.91581.90991.9179-80.0074130.00
43552006.11.23 17:44buy21788.001.91631.91031.9183
43562006.11.23 17:45close21788.001.91591.91031.9183-320.0073810.00
43572006.11.23 17:47buy21798.001.91631.91031.9183
43582006.11.23 17:50close21798.001.91621.91031.9183-80.0073730.00
43592006.11.23 17:51buy21808.001.91631.91031.9183
43602006.11.23 17:52close21808.001.91611.91031.9183-160.0073570.00
43612006.11.23 17:52buy21818.001.91631.91031.9183
43622006.11.23 17:56close21818.001.91611.91031.9183-160.0073410.00
43632006.11.23 17:56buy21828.001.91621.91021.9182
43642006.11.23 22:00close21828.001.91631.91021.918280.0073490.00
43652006.11.23 22:03buy21838.001.91621.91021.9182
43662006.11.23 22:04close21838.001.91581.91021.9182-320.0073170.00
43672006.11.23 22:10buy21848.001.91641.91041.9184
43682006.11.23 22:11close21848.001.91581.91041.9184-480.0072690.00
43692006.11.23 22:13buy21858.001.91611.91011.9181
43702006.11.23 22:14close21858.001.91591.91011.9181-160.0072530.00
43712006.11.23 22:16buy21868.001.91611.91011.9181
43722006.11.23 22:28close21868.001.91601.91011.9181-80.0072450.00
43732006.11.23 22:28buy21878.001.91621.91021.9182
43742006.11.23 22:30close21878.001.91611.91021.9182-80.0072370.00
43752006.11.23 22:30buy21888.001.91631.91031.9183
43762006.11.23 22:30close21888.001.91601.91031.9183-240.0072130.00
43772006.11.23 22:31buy21898.001.91621.91021.9182
43782006.11.23 22:31close21898.001.91611.91021.9182-80.0072050.00
43792006.11.23 22:40sell21908.001.91541.92141.9134
43802006.11.23 22:46close21908.001.91531.92141.913480.0072130.00
43812006.11.23 22:50sell21918.001.91501.92101.9130
43822006.11.23 22:51close21918.001.91521.92101.9130-160.0071970.00
43832006.11.23 23:09buy21928.001.91581.90981.9178
43842006.11.23 23:11close21928.001.91551.90981.9178-240.0071730.00
43852006.11.23 23:14buy21938.001.91581.90981.9178
43862006.11.23 23:15close21938.001.91561.90981.9178-160.0071570.00
43872006.11.23 23:16buy21948.001.91581.90981.9178
43882006.11.23 23:18close21948.001.91561.90981.9178-160.0071410.00
43892006.11.23 23:20buy21958.001.91581.90981.9178
43902006.11.23 23:21close21958.001.91561.90981.9178-160.0071250.00
43912006.11.23 23:31buy21968.001.91581.90981.9178
43922006.11.23 23:36close21968.001.91551.90981.9178-240.0071010.00
43932006.11.23 23:46buy21978.001.91581.90981.9178
43942006.11.23 23:47close21978.001.91561.90981.9178-160.0070850.00
43952006.11.23 23:47buy21988.001.91581.90981.9178
43962006.11.23 23:47close21988.001.91561.90981.9178-160.0070690.00
43972006.11.23 23:48buy21998.001.91581.90981.9178
43982006.11.23 23:52close21998.001.91571.90981.9178-80.0070610.00
43992006.11.23 23:52buy22008.001.91591.90991.9179
44002006.11.23 23:55close22008.001.91571.90991.9179-160.0070450.00
44012006.11.23 23:55buy22018.001.91591.90991.9179
44022006.11.23 23:56close22018.001.91571.90991.9179-160.0070290.00
44032006.11.23 23:56buy22028.001.91591.90991.9179
44042006.11.24 00:00close22028.001.91571.90991.9179-160.0070130.00
44052006.11.24 00:00buy22038.001.91591.90991.9179
44062006.11.24 00:07close22038.001.91601.90991.917980.0070210.00
44072006.11.24 00:10buy22048.001.91621.91021.9182
44082006.11.24 00:14close22048.001.91581.91021.9182-320.0069890.00
44092006.11.24 00:18sell22057.001.91551.92151.9135
44102006.11.24 00:22close22057.001.91571.92151.9135-140.0069750.00
44112006.11.24 00:31sell22067.001.91531.92131.9133
44122006.11.24 00:35close22067.001.91551.92131.9133-140.0069610.00
44132006.11.24 00:40sell22077.001.91541.92141.9134
44142006.11.24 00:44close22077.001.91551.92141.9134-70.0069540.00
44152006.11.24 00:49sell22087.001.91541.92141.9134
44162006.11.24 00:58close22087.001.91541.92141.91340.0069540.00
44172006.11.24 00:59sell22097.001.91521.92121.9132
44182006.11.24 01:13close22097.001.91521.92121.91320.0069540.00
44192006.11.24 01:17sell22107.001.91511.92111.9131
44202006.11.24 01:17close22107.001.91531.92111.9131-140.0069400.00
44212006.11.24 01:20sell22117.001.91511.92111.9131
44222006.11.24 01:21close22117.001.91531.92111.9131-140.0069260.00
44232006.11.24 01:26sell22127.001.91511.92111.9131
44242006.11.24 01:32close22127.001.91511.92111.91310.0069260.00
44252006.11.24 01:33sell22137.001.91491.92091.9129
44262006.11.24 01:43close22137.001.91491.92091.91290.0069260.00
44272006.11.24 01:43sell22147.001.91481.92081.9128
44282006.11.24 01:46close22147.001.91491.92081.9128-70.0069190.00
44292006.11.24 01:50sell22157.001.91491.92091.9129
44302006.11.24 01:51close22157.001.91511.92091.9129-140.0069050.00
44312006.11.24 01:56buy22167.001.91551.90951.9175
44322006.11.24 01:58close22167.001.91541.90951.9175-70.0068980.00
44332006.11.24 01:58buy22177.001.91561.90961.9176
44342006.11.24 01:58close22177.001.91541.90961.9176-140.0068840.00
44352006.11.24 02:14buy22187.001.91571.90971.9177
44362006.11.24 02:18close22187.001.91551.90971.9177-140.0068700.00
44372006.11.24 02:34buy22197.001.91571.90971.9177
44382006.11.24 02:34close22197.001.91551.90971.9177-140.0068560.00
44392006.11.24 02:41buy22207.001.91571.90971.9177
44402006.11.24 02:54close22207.001.91561.90971.9177-70.0068490.00
44412006.11.24 03:00buy22217.001.91581.90981.9178
44422006.11.24 03:09close22217.001.91591.90981.917870.0068560.00
44432006.11.24 03:20buy22227.001.91601.91001.9180
44442006.11.24 03:20close22227.001.91581.91001.9180-140.0068420.00
44452006.11.24 03:21buy22237.001.91601.91001.9180
44462006.11.24 03:21close22237.001.91581.91001.9180-140.0068280.00
44472006.11.24 03:23buy22247.001.91591.90991.9179
44482006.11.24 03:24close22247.001.91571.90991.9179-140.0068140.00
44492006.11.24 03:26buy22257.001.91591.90991.9179
44502006.11.24 03:42close22257.001.91591.90991.91790.0068140.00
44512006.11.24 03:42buy22267.001.91601.91001.9180
44522006.11.24 03:46close22267.001.91601.91001.91800.0068140.00
44532006.11.24 03:56buy22277.001.91611.91011.9181
44542006.11.24 03:59close22277.001.91611.91011.91810.0068140.00
44552006.11.24 03:59buy22287.001.91651.91051.9185
44562006.11.24 03:59close22287.001.91621.91051.9185-210.0067930.00
44572006.11.24 04:00buy22297.001.91641.91041.9184
44582006.11.24 04:03close22297.001.91631.91041.9184-70.0067860.00
44592006.11.24 04:05buy22307.001.91641.91041.9184
44602006.11.24 04:08close22307.001.91621.91041.9184-140.0067720.00
44612006.11.24 04:09buy22317.001.91631.91031.9183
44622006.11.24 04:12close22317.001.91611.91031.9183-140.0067580.00
44632006.11.24 04:15buy22327.001.91621.91021.9182
44642006.11.24 04:18close22327.001.91611.91021.9182-70.0067510.00
44652006.11.24 05:08sell22337.001.91561.92161.9136
44662006.11.24 05:18close22337.001.91541.92161.9136140.0067650.00
44672006.11.24 05:19sell22347.001.91521.92121.9132
44682006.11.24 05:28close22347.001.91511.92121.913270.0067720.00
44692006.11.24 05:39sell22357.001.91511.92111.9131
44702006.11.24 05:44close22357.001.91531.92111.9131-140.0067580.00
44712006.11.24 06:03buy22367.001.91571.90971.9177
44722006.11.24 06:11close22367.001.91561.90971.9177-70.0067510.00
44732006.11.24 06:11buy22377.001.91581.90981.9178
44742006.11.24 06:12close22377.001.91561.90981.9178-140.0067370.00
44752006.11.24 06:12buy22387.001.91571.90971.9177
44762006.11.24 06:27close22387.001.91581.90971.917770.0067440.00
44772006.11.24 06:29buy22397.001.91611.91011.9181
44782006.11.24 06:40close22397.001.91661.91011.9181350.0067790.00
44792006.11.24 06:43buy22407.001.91671.91071.9187
44802006.11.24 06:53close22407.001.91661.91071.9187-70.0067720.00
44812006.11.24 07:02buy22417.001.91681.91081.9188
44822006.11.24 07:03close22417.001.91661.91081.9188-140.0067580.00
44832006.11.24 07:13buy22427.001.91611.91011.9181
44842006.11.24 07:25close22427.001.91711.91011.9181700.0068280.00
44852006.11.24 07:33buy22437.001.91691.91091.9189
44862006.11.24 07:36close22437.001.91681.91091.9189-70.0068210.00
44872006.11.24 07:51buy22447.001.91711.91111.9191
44882006.11.24 07:55close22447.001.91751.91111.9191280.0068490.00
44892006.11.24 07:57buy22457.001.91791.91191.9199
44902006.11.24 07:59close22457.001.91761.91191.9199-210.0068280.00
44912006.11.24 08:00buy22467.001.91791.91191.9199
44922006.11.24 08:05close22467.001.91851.91191.9199420.0068700.00
44932006.11.24 08:14buy22477.001.91791.91191.9199
44942006.11.24 08:24t/p22477.001.91991.91191.91991400.0070100.00
44952006.11.24 08:24buy22488.001.92011.91411.9221
44962006.11.24 08:26t/p22488.001.92211.91411.92211600.0071700.00
44972006.11.24 08:26buy22498.001.92221.91621.9242
44982006.11.24 08:31t/p22498.001.92421.91621.92421600.0073300.00
44992006.11.24 08:31buy22508.001.92441.91841.9264
45002006.11.24 08:32t/p22508.001.92641.91841.92641600.0074900.00
45012006.11.24 08:32buy22518.001.92671.92071.9287
45022006.11.24 08:33t/p22518.001.92871.92071.92871600.0076500.00
45032006.11.24 08:33buy22528.001.92881.92281.9308
45042006.11.24 08:36close22528.001.92681.92281.9308-1600.0074900.00
45052006.11.24 08:36buy22538.001.92791.92191.9299
45062006.11.24 08:36close22538.001.92771.92191.9299-160.0074740.00
45072006.11.24 08:39buy22548.001.92731.92131.9293
45082006.11.24 08:41close22548.001.92711.92131.9293-160.0074580.00
45092006.11.24 08:41buy22558.001.92751.92151.9295
45102006.11.24 08:45close22558.001.92821.92151.9295560.0075140.00
45112006.11.24 08:45buy22568.001.92931.92331.9313
45122006.11.24 08:47t/p22568.001.93131.92331.93131600.0076740.00
45132006.11.24 08:47buy22578.001.93181.92581.9338
45142006.11.24 08:51close22578.001.93191.92581.933880.0076820.00
45152006.11.24 08:55buy22588.001.93131.92531.9333
45162006.11.24 08:57close22588.001.93031.92531.9333-800.0076020.00
45172006.11.24 08:57buy22598.001.93101.92501.9330
45182006.11.24 08:57close22598.001.93071.92501.9330-240.0075780.00
45192006.11.24 08:58buy22608.001.93111.92511.9331
45202006.11.24 08:58close22608.001.93081.92511.9331-240.0075540.00
45212006.11.24 08:58buy22618.001.93101.92501.9330
45222006.11.24 09:03close22618.001.93121.92501.9330160.0075700.00
45232006.11.24 09:04buy22628.001.93151.92551.9335
45242006.11.24 09:05close22628.001.93131.92551.9335-160.0075540.00
45252006.11.24 09:05buy22638.001.93151.92551.9335
45262006.11.24 09:05close22638.001.93131.92551.9335-160.0075380.00
45272006.11.24 09:05buy22648.001.93151.92551.9335
45282006.11.24 09:10close22648.001.93231.92551.9335640.0076020.00
45292006.11.24 09:15buy22658.001.93161.92561.9336
45302006.11.24 09:17close22658.001.93131.92561.9336-240.0075780.00
45312006.11.24 09:42buy22668.001.93101.92501.9330
45322006.11.24 09:42close22668.001.93081.92501.9330-160.0075620.00
45332006.11.24 09:42buy22678.001.93101.92501.9330
45342006.11.24 09:43close22678.001.93091.92501.9330-80.0075540.00
45352006.11.24 09:45buy22688.001.93091.92491.9329
45362006.11.24 09:48close22688.001.93111.92491.9329160.0075700.00
45372006.11.24 09:50buy22698.001.93121.92521.9332
45382006.11.24 09:51close22698.001.93101.92521.9332-160.0075540.00
45392006.11.24 09:53buy22708.001.93131.92531.9333
45402006.11.24 09:54close22708.001.93101.92531.9333-240.0075300.00
45412006.11.24 09:58buy22718.001.93101.92501.9330
45422006.11.24 09:58close22718.001.93081.92501.9330-160.0075140.00
45432006.11.24 09:58buy22728.001.93101.92501.9330
45442006.11.24 10:01close22728.001.93081.92501.9330-160.0074980.00
45452006.11.24 10:01buy22738.001.93101.92501.9330
45462006.11.24 10:03close22738.001.93091.92501.9330-80.0074900.00
45472006.11.24 10:11buy22748.001.93221.92621.9342
45482006.11.24 10:13close22748.001.93131.92621.9342-720.0074180.00
45492006.11.24 10:15buy22758.001.93161.92561.9336
45502006.11.24 10:23close22758.001.93261.92561.9336800.0074980.00
45512006.11.24 10:27buy22768.001.93231.92631.9343
45522006.11.24 10:30t/p22768.001.93431.92631.93431600.0076580.00
45532006.11.24 10:30buy22778.001.93441.92841.9364
45542006.11.24 10:34close22778.001.93441.92841.93640.0076580.00
45552006.11.24 10:38buy22788.001.93421.92821.9362
45562006.11.24 10:38close22788.001.93321.92821.9362-800.0075780.00
45572006.11.24 10:42buy22798.001.93371.92771.9357
45582006.11.24 10:46close22798.001.93381.92771.935780.0075860.00
45592006.11.24 10:51buy22808.001.93351.92751.9355
45602006.11.24 10:51close22808.001.93311.92751.9355-320.0075540.00
45612006.11.24 11:19buy22818.001.93311.92711.9351
45622006.11.24 11:23close22818.001.93321.92711.935180.0075620.00
45632006.11.24 11:23buy22828.001.93341.92741.9354
45642006.11.24 11:24close22828.001.93311.92741.9354-240.0075380.00
45652006.11.24 11:25buy22838.001.93331.92731.9353
45662006.11.24 11:28close22838.001.93321.92731.9353-80.0075300.00
45672006.11.24 11:29buy22848.001.93361.92761.9356
45682006.11.24 11:33close22848.001.93371.92761.935680.0075380.00
45692006.11.24 11:35buy22858.001.93361.92761.9356
45702006.11.24 11:38close22858.001.93371.92761.935680.0075460.00
45712006.11.24 11:40buy22868.001.93351.92751.9355
45722006.11.24 11:41close22868.001.93351.92751.93550.0075460.00
45732006.11.24 11:43buy22878.001.93361.92761.9356
45742006.11.24 11:44close22878.001.93331.92761.9356-240.0075220.00
45752006.11.24 11:50buy22888.001.93371.92771.9357
45762006.11.24 11:51close22888.001.93361.92771.9357-80.0075140.00
45772006.11.24 11:52buy22898.001.93371.92771.9357
45782006.11.24 11:53close22898.001.93351.92771.9357-160.0074980.00
45792006.11.24 12:03buy22908.001.93371.92771.9357
45802006.11.24 12:08close22908.001.93381.92771.935780.0075060.00
45812006.11.24 12:20buy22918.001.93371.92771.9357
45822006.11.24 12:21close22918.001.93351.92771.9357-160.0074900.00
45832006.11.24 12:29buy22928.001.93421.92821.9362
45842006.11.24 12:31close22928.001.93331.92821.9362-720.0074180.00
45852006.11.24 13:19sell22938.001.93141.93741.9294
45862006.11.24 13:21close22938.001.93171.93741.9294-240.0073940.00
45872006.11.24 13:29buy22948.001.93231.92631.9343
45882006.11.24 13:29close22948.001.93201.92631.9343-240.0073700.00
45892006.11.24 13:31buy22958.001.93251.92651.9345
45902006.11.24 13:35close22958.001.93251.92651.93450.0073700.00
45912006.11.24 13:40buy22968.001.93231.92631.9343
45922006.11.24 13:43close22968.001.93241.92631.934380.0073780.00
45932006.11.24 13:44buy22978.001.93251.92651.9345
45942006.11.24 13:45close22978.001.93231.92651.9345-160.0073620.00
45952006.11.24 13:45buy22988.001.93261.92661.9346
45962006.11.24 13:51close22988.001.93301.92661.9346320.0073940.00
45972006.11.24 13:53buy22998.001.93311.92711.9351
45982006.11.24 13:57close22998.001.93291.92711.9351-160.0073780.00
45992006.11.24 14:08sell23008.001.93161.93761.9296
46002006.11.24 14:13close23008.001.93171.93761.9296-80.0073700.00
46012006.11.24 14:14sell23018.001.93141.93741.9294
46022006.11.24 14:15close23018.001.93171.93741.9294-240.0073460.00
46032006.11.24 14:16sell23028.001.93141.93741.9294
46042006.11.24 14:19close23028.001.93141.93741.92940.0073460.00
46052006.11.24 14:20sell23038.001.93131.93731.9293
46062006.11.24 14:23close23038.001.93131.93731.92930.0073460.00
46072006.11.24 14:26sell23048.001.93131.93731.9293
46082006.11.24 14:29close23048.001.93131.93731.92930.0073460.00
46092006.11.24 14:33sell23058.001.93131.93731.9293
46102006.11.24 14:35close23058.001.93151.93731.9293-160.0073300.00
46112006.11.24 14:37buy23068.001.93211.92611.9341
46122006.11.24 14:42close23068.001.93271.92611.9341480.0073780.00
46132006.11.24 14:42buy23078.001.93291.92691.9349
46142006.11.24 14:43close23078.001.93271.92691.9349-160.0073620.00
46152006.11.24 14:47buy23088.001.93261.92661.9346
46162006.11.24 14:50close23088.001.93251.92661.9346-80.0073540.00
46172006.11.24 14:51buy23098.001.93261.92661.9346
46182006.11.24 14:53close23098.001.93241.92661.9346-160.0073380.00
46192006.11.24 14:53buy23108.001.93271.92671.9347
46202006.11.24 14:53close23108.001.93251.92671.9347-160.0073220.00
46212006.11.24 14:54buy23118.001.93271.92671.9347
46222006.11.24 14:58close23118.001.93251.92671.9347-160.0073060.00
46232006.11.24 15:04sell23128.001.93161.93761.9296
46242006.11.24 15:06close23128.001.93161.93761.92960.0073060.00
46252006.11.24 15:10sell23138.001.93171.93771.9297
46262006.11.24 15:12close23138.001.93191.93771.9297-160.0072900.00
46272006.11.24 15:16buy23148.001.93281.92681.9348
46282006.11.24 15:21close23148.001.93291.92681.934880.0072980.00
46292006.11.24 15:21buy23158.001.93311.92711.9351
46302006.11.24 15:22close23158.001.93281.92711.9351-240.0072740.00
46312006.11.24 15:25sell23168.001.93151.93751.9295
46322006.11.24 15:27close23168.001.93201.93751.9295-400.0072340.00
46332006.11.24 15:33buy23178.001.93231.92631.9343
46342006.11.24 15:38close23178.001.93241.92631.934380.0072420.00
46352006.11.24 15:41buy23188.001.93231.92631.9343
46362006.11.24 15:42close23188.001.93191.92631.9343-320.0072100.00
46372006.11.24 15:44sell23198.001.93161.93761.9296
46382006.11.24 15:45close23198.001.93201.93761.9296-320.0071780.00
46392006.11.24 15:46sell23208.001.93181.93781.9298
46402006.11.24 15:48close23208.001.93191.93781.9298-80.0071700.00
46412006.11.24 15:48sell23218.001.93151.93751.9295
46422006.11.24 15:48close23218.001.93171.93751.9295-160.0071540.00
46432006.11.24 15:49sell23228.001.93161.93761.9296
46442006.11.24 15:49close23228.001.93181.93761.9296-160.0071380.00
46452006.11.24 15:51sell23238.001.93161.93761.9296
46462006.11.24 15:53close23238.001.93161.93761.92960.0071380.00
46472006.11.24 15:53sell23248.001.93131.93731.9293
46482006.11.24 15:53close23248.001.93151.93731.9293-160.0071220.00
46492006.11.24 15:53sell23258.001.93111.93711.9291
46502006.11.24 15:54close23258.001.93161.93711.9291-400.0070820.00
46512006.11.24 15:58sell23268.001.93171.93771.9297
46522006.11.24 16:00close23268.001.93191.93771.9297-160.0070660.00
46532006.11.24 16:00sell23278.001.93151.93751.9295
46542006.11.24 16:00close23278.001.93201.93751.9295-400.0070260.00
46552006.11.24 16:01sell23288.001.93151.93751.9295
46562006.11.24 16:03close23288.001.93181.93751.9295-240.0070020.00
46572006.11.24 16:04sell23298.001.93151.93751.9295
46582006.11.24 16:07close23298.001.93171.93751.9295-160.0069860.00
46592006.11.24 16:08sell23307.001.93151.93751.9295
46602006.11.24 16:08close23307.001.93171.93751.9295-140.0069720.00
46612006.11.24 16:08sell23317.001.93151.93751.9295
46622006.11.24 16:09close23317.001.93171.93751.9295-140.0069580.00
46632006.11.24 16:09sell23327.001.93131.93731.9293
46642006.11.24 16:09close23327.001.93171.93731.9293-280.0069300.00
46652006.11.24 16:09sell23337.001.93141.93741.9294
46662006.11.24 16:11close23337.001.93161.93741.9294-140.0069160.00
46672006.11.24 16:12sell23347.001.93141.93741.9294
46682006.11.24 16:14close23347.001.93151.93741.9294-70.0069090.00
46692006.11.24 16:17sell23357.001.93141.93741.9294
46702006.11.24 16:19close23357.001.93131.93741.929470.0069160.00
46712006.11.24 16:23sell23367.001.93121.93721.9292
46722006.11.24 16:24close23367.001.93141.93721.9292-140.0069020.00
46732006.11.24 16:25sell23377.001.93121.93721.9292
46742006.11.24 16:26close23377.001.93141.93721.9292-140.0068880.00
46752006.11.24 16:28sell23387.001.93121.93721.9292
46762006.11.24 16:29close23387.001.93141.93721.9292-140.0068740.00
46772006.11.24 16:36buy23397.001.93201.92601.9340
46782006.11.24 16:39close23397.001.93181.92601.9340-140.0068600.00
46792006.11.24 16:44sell23407.001.93041.93641.9284
46802006.11.24 16:47close23407.001.93131.93641.9284-630.0067970.00
46812006.11.24 16:48sell23417.001.93091.93691.9289
46822006.11.24 16:49close23417.001.93121.93691.9289-210.0067760.00
46832006.11.24 16:56sell23427.001.93101.93701.9290
46842006.11.24 16:57close23427.001.93131.93701.9290-210.0067550.00
46852006.11.24 16:57sell23437.001.93111.93711.9291
46862006.11.24 16:58close23437.001.93131.93711.9291-140.0067410.00
46872006.11.24 17:04buy23447.001.93201.92601.9340
46882006.11.24 17:11close23447.001.93201.92601.93400.0067410.00
46892006.11.24 17:13buy23457.001.93221.92621.9342
46902006.11.24 17:14close23457.001.93191.92621.9342-210.0067200.00
46912006.11.24 17:16buy23467.001.93221.92621.9342
46922006.11.24 17:17close23467.001.93201.92621.9342-140.0067060.00
46932006.11.24 17:22buy23477.001.93221.92621.9342
46942006.11.24 17:29close23477.001.93251.92621.9342210.0067270.00
46952006.11.24 17:30buy23487.001.93271.92671.9347
46962006.11.24 17:34close23487.001.93251.92671.9347-140.0067130.00
46972006.11.24 17:36buy23497.001.93271.92671.9347
46982006.11.24 17:36close23497.001.93251.92671.9347-140.0066990.00
46992006.11.24 17:37buy23507.001.93271.92671.9347
47002006.11.24 17:37close23507.001.93251.92671.9347-140.0066850.00
47012006.11.24 17:40buy23517.001.93261.92661.9346
47022006.11.24 17:40close23517.001.93221.92661.9346-280.0066570.00
47032006.11.24 17:40buy23527.001.93251.92651.9345
47042006.11.24 17:41close23527.001.93231.92651.9345-140.0066430.00
47052006.11.24 17:46sell23537.001.93151.93751.9295
47062006.11.24 17:51close23537.001.93151.93751.92950.0066430.00
47072006.11.24 17:53sell23547.001.93141.93741.9294
47082006.11.24 17:56close23547.001.93171.93741.9294-210.0066220.00
47092006.11.26 22:00buy23557.001.94611.94011.9481
47102006.11.26 22:04close23557.001.94441.94011.9481-1190.0065030.00
47112006.11.26 22:10buy23567.001.94401.93801.9460
47122006.11.26 22:12close23567.001.94391.93801.9460-70.0064960.00
47132006.11.26 22:21buy23577.001.94351.93751.9455
47142006.11.26 22:21close23577.001.94261.93751.9455-630.0064330.00
47152006.11.26 22:21buy23587.001.94401.93801.9460
47162006.11.26 22:22close23587.001.94261.93801.9460-980.0063350.00
47172006.11.26 22:58buy23597.001.94041.93441.9424
47182006.11.26 23:00close23597.001.94001.93441.9424-280.0063070.00
47192006.11.26 23:15buy23607.001.93991.93391.9419
47202006.11.26 23:16close23607.001.93961.93391.9419-210.0062860.00
47212006.11.26 23:18buy23617.001.93981.93381.9418
47222006.11.26 23:20close23617.001.93951.93381.9418-210.0062650.00
47232006.11.26 23:21buy23627.001.93981.93381.9418
47242006.11.26 23:21close23627.001.93951.93381.9418-210.0062440.00
47252006.11.26 23:21buy23637.001.93991.93391.9419
47262006.11.26 23:21close23637.001.93971.93391.9419-140.0062300.00
47272006.11.26 23:22buy23647.001.93981.93381.9418
47282006.11.26 23:27close23647.001.94021.93381.9418280.0062580.00
47292006.11.26 23:29buy23657.001.94051.93451.9425
47302006.11.26 23:31close23657.001.94051.93451.94250.0062580.00
47312006.11.26 23:43buy23667.001.94011.93411.9421
47322006.11.26 23:47close23667.001.93991.93411.9421-140.0062440.00
47332006.11.27 00:35buy23677.001.93941.93341.9414
47342006.11.27 00:36close23677.001.93921.93341.9414-140.0062300.00
47352006.11.27 01:10sell23687.001.93781.94381.9358
47362006.11.27 01:12close23687.001.93781.94381.93580.0062300.00
47372006.11.27 01:16sell23697.001.93781.94381.9358
47382006.11.27 01:17close23697.001.93791.94381.9358-70.0062230.00
47392006.11.27 01:17sell23707.001.93781.94381.9358
47402006.11.27 01:22close23707.001.93761.94381.9358140.0062370.00
47412006.11.27 01:24sell23717.001.93751.94351.9355
47422006.11.27 01:26close23717.001.93771.94351.9355-140.0062230.00
47432006.11.27 01:27sell23727.001.93751.94351.9355
47442006.11.27 01:29close23727.001.93771.94351.9355-140.0062090.00
47452006.11.27 01:30sell23737.001.93751.94351.9355
47462006.11.27 01:33close23737.001.93761.94351.9355-70.0062020.00
47472006.11.27 01:36sell23747.001.93751.94351.9355
47482006.11.27 01:36close23747.001.93781.94351.9355-210.0061810.00
47492006.11.27 01:39buy23757.001.93831.93231.9403
47502006.11.27 01:47t/p23757.001.94031.93231.94031400.0063210.00
47512006.11.27 01:47buy23767.001.94041.93441.9424
47522006.11.27 01:51close23767.001.94031.93441.9424-70.0063140.00
47532006.11.27 01:59buy23777.001.94011.93411.9421
47542006.11.27 02:05close23777.001.94061.93411.9421350.0063490.00
47552006.11.27 02:10buy23787.001.94031.93431.9423
47562006.11.27 02:12close23787.001.94001.93431.9423-210.0063280.00
47572006.11.27 02:13buy23797.001.94031.93431.9423
47582006.11.27 02:20close23797.001.94031.93431.94230.0063280.00
47592006.11.27 02:40buy23807.001.94041.93441.9424
47602006.11.27 02:42close23807.001.94011.93441.9424-210.0063070.00
47612006.11.27 04:19buy23817.001.93981.93381.9418
47622006.11.27 04:20close23817.001.93941.93381.9418-280.0062790.00
47632006.11.27 04:21buy23827.001.93961.93361.9416
47642006.11.27 04:22close23827.001.93941.93361.9416-140.0062650.00
47652006.11.27 04:24sell23837.001.93871.94471.9367
47662006.11.27 04:29close23837.001.93901.94471.9367-210.0062440.00
47672006.11.27 04:45sell23847.001.93881.94481.9368
47682006.11.27 04:59close23847.001.93811.94481.9368490.0062930.00
47692006.11.27 05:03sell23857.001.93791.94391.9359
47702006.11.27 05:05close23857.001.93811.94391.9359-140.0062790.00
47712006.11.27 05:08sell23867.001.93781.94381.9358
47722006.11.27 05:10close23867.001.93801.94381.9358-140.0062650.00
47732006.11.27 05:13sell23877.001.93781.94381.9358
47742006.11.27 05:25t/p23877.001.93581.94381.93581400.0064050.00
47752006.11.27 05:25sell23887.001.93551.94151.9335
47762006.11.27 05:29close23887.001.93591.94151.9335-280.0063770.00
47772006.11.27 05:29sell23897.001.93551.94151.9335
47782006.11.27 05:30close23897.001.93641.94151.9335-630.0063140.00
47792006.11.27 05:36sell23907.001.93701.94301.9350
47802006.11.27 05:36close23907.001.93711.94301.9350-70.0063070.00
47812006.11.27 05:37sell23917.001.93701.94301.9350
47822006.11.27 05:38close23917.001.93721.94301.9350-140.0062930.00
47832006.11.27 05:39sell23927.001.93701.94301.9350
47842006.11.27 05:46t/p23927.001.93501.94301.93501400.0064330.00
47852006.11.27 05:46sell23937.001.93491.94091.9329
47862006.11.27 05:49close23937.001.93511.94091.9329-140.0064190.00
47872006.11.27 05:53sell23947.001.93571.94171.9337
47882006.11.27 05:55close23947.001.93591.94171.9337-140.0064050.00
47892006.11.27 05:58sell23957.001.93591.94191.9339
47902006.11.27 06:02close23957.001.93581.94191.933970.0064120.00
47912006.11.27 06:02sell23967.001.93561.94161.9336
47922006.11.27 06:02close23967.001.93581.94161.9336-140.0063980.00
47932006.11.27 06:03sell23977.001.93561.94161.9336
47942006.11.27 06:05close23977.001.93581.94161.9336-140.0063840.00
47952006.11.27 06:29buy23987.001.93841.93241.9404
47962006.11.27 06:33close23987.001.93801.93241.9404-280.0063560.00
47972006.11.27 06:40sell23997.001.93621.94221.9342
47982006.11.27 06:47close23997.001.93501.94221.9342840.0064400.00
47992006.11.27 06:48sell24007.001.93491.94091.9329
48002006.11.27 06:48close24007.001.93501.94091.9329-70.0064330.00
48012006.11.27 07:01buy24017.001.93751.93151.9395
48022006.11.27 07:05close24017.001.93771.93151.9395140.0064470.00
48032006.11.27 07:07buy24027.001.93781.93181.9398
48042006.11.27 07:10close24027.001.93761.93181.9398-140.0064330.00
48052006.11.27 07:23sell24037.001.93561.94161.9336
48062006.11.27 07:25close24037.001.93641.94161.9336-560.0063770.00
48072006.11.27 07:30buy24047.001.93731.93131.9393
48082006.11.27 07:31close24047.001.93721.93131.9393-70.0063700.00
48092006.11.27 07:38buy24057.001.93751.93151.9395
48102006.11.27 07:39close24057.001.93731.93151.9395-140.0063560.00
48112006.11.27 07:45sell24067.001.93691.94291.9349
48122006.11.27 07:46close24067.001.93711.94291.9349-140.0063420.00
48132006.11.27 07:46sell24077.001.93701.94301.9350
48142006.11.27 07:47close24077.001.93711.94301.9350-70.0063350.00
48152006.11.27 07:48buy24087.001.93761.93161.9396
48162006.11.27 07:53close24087.001.93811.93161.9396350.0063700.00
48172006.11.27 07:53buy24097.001.93841.93241.9404
48182006.11.27 07:53close24097.001.93811.93241.9404-210.0063490.00
48192006.11.27 07:55buy24107.001.93831.93231.9403
48202006.11.27 07:55close24107.001.93791.93231.9403-280.0063210.00
48212006.11.27 08:01sell24117.001.93661.94261.9346
48222006.11.27 08:02close24117.001.93691.94261.9346-210.0063000.00
48232006.11.27 08:04sell24127.001.93681.94281.9348
48242006.11.27 08:04close24127.001.93761.94281.9348-560.0062440.00
48252006.11.27 08:08sell24137.001.93711.94311.9351
48262006.11.27 08:08close24137.001.93731.94311.9351-140.0062300.00
48272006.11.27 08:08sell24147.001.93701.94301.9350
48282006.11.27 08:09close24147.001.93741.94301.9350-280.0062020.00
48292006.11.27 08:12buy24157.001.93811.93211.9401
48302006.11.27 08:15close24157.001.93821.93211.940170.0062090.00
48312006.11.27 08:16buy24167.001.93861.93261.9406
48322006.11.27 08:18close24167.001.93851.93261.9406-70.0062020.00
48332006.11.27 08:22sell24177.001.93691.94291.9349
48342006.11.27 08:23close24177.001.93761.94291.9349-490.0061530.00
48352006.11.27 08:24sell24187.001.93731.94331.9353
48362006.11.27 08:24close24187.001.93761.94331.9353-210.0061320.00
48372006.11.27 08:24sell24197.001.93701.94301.9350
48382006.11.27 08:30t/p24197.001.93501.94301.93501400.0062720.00
48392006.11.27 08:30sell24207.001.93491.94091.9329
48402006.11.27 08:33close24207.001.93521.94091.9329-210.0062510.00
48412006.11.27 08:33sell24217.001.93411.94011.9321
48422006.11.27 08:33close24217.001.93491.94011.9321-560.0061950.00
48432006.11.27 08:36sell24227.001.93491.94091.9329
48442006.11.27 08:36close24227.001.93551.94091.9329-420.0061530.00
48452006.11.27 08:39sell24237.001.93521.94121.9332
48462006.11.27 08:39close24237.001.93561.94121.9332-280.0061250.00
48472006.11.27 08:45sell24247.001.93621.94221.9342
48482006.11.27 08:52close24247.001.93551.94221.9342490.0061740.00
48492006.11.27 08:52sell24257.001.93521.94121.9332
48502006.11.27 08:57t/p24257.001.93321.94121.93321400.0063140.00
48512006.11.27 08:57sell24267.001.93291.93891.9309
48522006.11.27 08:58t/p24267.001.93091.93891.93091400.0064540.00
48532006.11.27 08:58sell24277.001.93081.93681.9288
48542006.11.27 09:00close24277.001.93261.93681.9288-1260.0063280.00
48552006.11.27 09:08sell24287.001.93351.93951.9315
48562006.11.27 09:11close24287.001.93381.93951.9315-210.0063070.00
48572006.11.27 09:14sell24297.001.93371.93971.9317
48582006.11.27 09:14close24297.001.93421.93971.9317-350.0062720.00
48592006.11.27 09:15sell24307.001.93371.93971.9317
48602006.11.27 09:16close24307.001.93411.93971.9317-280.0062440.00
48612006.11.27 09:18sell24317.001.93401.94001.9320
48622006.11.27 09:19close24317.001.93421.94001.9320-140.0062300.00
48632006.11.27 09:33buy24327.001.93671.93071.9387
48642006.11.27 09:36close24327.001.93661.93071.9387-70.0062230.00
48652006.11.27 09:36buy24337.001.93701.93101.9390
48662006.11.27 09:41close24337.001.93721.93101.9390140.0062370.00
48672006.11.27 09:41buy24347.001.93761.93161.9396
48682006.11.27 09:41close24347.001.93721.93161.9396-280.0062090.00
48692006.11.27 09:46buy24357.001.93661.93061.9386
48702006.11.27 09:47close24357.001.93641.93061.9386-140.0061950.00
48712006.11.27 09:48buy24367.001.93671.93071.9387
48722006.11.27 09:49close24367.001.93631.93071.9387-280.0061670.00
48732006.11.27 09:50buy24377.001.93761.93161.9396
48742006.11.27 09:57close24377.001.93831.93161.9396490.0062160.00
48752006.11.27 09:58buy24387.001.93911.93311.9411
48762006.11.27 10:01close24387.001.93871.93311.9411-280.0061880.00
48772006.11.27 10:03buy24397.001.93881.93281.9408
48782006.11.27 10:03close24397.001.93861.93281.9408-140.0061740.00
48792006.11.27 10:04buy24407.001.93881.93281.9408
48802006.11.27 10:04close24407.001.93861.93281.9408-140.0061600.00
48812006.11.27 10:17sell24417.001.93631.94231.9343
48822006.11.27 10:19close24417.001.93661.94231.9343-210.0061390.00
48832006.11.27 10:21sell24427.001.93641.94241.9344
48842006.11.27 10:28close24427.001.93581.94241.9344420.0061810.00
48852006.11.27 10:43buy24437.001.93741.93141.9394
48862006.11.27 10:44close24437.001.93681.93141.9394-420.0061390.00
48872006.11.27 10:48sell24447.001.93641.94241.9344
48882006.11.27 10:48close24447.001.93681.94241.9344-280.0061110.00
48892006.11.27 10:48sell24457.001.93651.94251.9345
48902006.11.27 10:48close24457.001.93681.94251.9345-210.0060900.00
48912006.11.27 10:48sell24467.001.93651.94251.9345
48922006.11.27 10:48close24467.001.93691.94251.9345-280.0060620.00
48932006.11.27 10:50sell24477.001.93661.94261.9346
48942006.11.27 10:57close24477.001.93651.94261.934670.0060690.00
48952006.11.27 11:01buy24487.001.93711.93111.9391
48962006.11.27 11:05close24487.001.93731.93111.9391140.0060830.00
48972006.11.27 11:09buy24497.001.93731.93131.9393
48982006.11.27 11:09close24497.001.93721.93131.9393-70.0060760.00
48992006.11.27 11:11buy24507.001.93721.93121.9392
49002006.11.27 11:18close24507.001.93771.93121.9392350.0061110.00
49012006.11.27 11:20buy24517.001.93751.93151.9395
49022006.11.27 11:20close24517.001.93701.93151.9395-350.0060760.00
49032006.11.27 11:20buy24527.001.93761.93161.9396
49042006.11.27 11:23close24527.001.93741.93161.9396-140.0060620.00
49052006.11.27 11:24buy24537.001.93761.93161.9396
49062006.11.27 11:27close24537.001.93741.93161.9396-140.0060480.00
49072006.11.27 11:35sell24547.001.93651.94251.9345
49082006.11.27 11:35close24547.001.93711.94251.9345-420.0060060.00
49092006.11.27 11:35sell24557.001.93651.94251.9345
49102006.11.27 11:35close24557.001.93711.94251.9345-420.0059640.00
49112006.11.27 11:39buy24566.001.93751.93151.9395
49122006.11.27 11:39close24566.001.93691.93151.9395-360.0059280.00
49132006.11.27 11:40sell24576.001.93661.94261.9346
49142006.11.27 11:41close24576.001.93731.94261.9346-420.0058860.00
49152006.11.27 11:46sell24586.001.93681.94281.9348
49162006.11.27 11:47close24586.001.93701.94281.9348-120.0058740.00
49172006.11.27 11:54buy24596.001.93741.93141.9394
49182006.11.27 11:57close24596.001.93711.93141.9394-180.0058560.00
49192006.11.27 11:59buy24606.001.93721.93121.9392
49202006.11.27 12:00close24606.001.93681.93121.9392-240.0058320.00
49212006.11.27 12:07buy24616.001.93721.93121.9392
49222006.11.27 12:09close24616.001.93721.93121.93920.0058320.00
49232006.11.27 12:09buy24626.001.93741.93141.9394
49242006.11.27 12:10close24626.001.93711.93141.9394-180.0058140.00
49252006.11.27 12:12buy24636.001.93711.93111.9391
49262006.11.27 12:12close24636.001.93671.93111.9391-240.0057900.00
49272006.11.27 12:13sell24646.001.93681.94281.9348
49282006.11.27 12:18close24646.001.93661.94281.9348120.0058020.00
49292006.11.27 12:23sell24656.001.93661.94261.9346
49302006.11.27 12:29close24656.001.93611.94261.9346300.0058320.00
49312006.11.27 12:29sell24666.001.93591.94191.9339
49322006.11.27 12:30close24666.001.93611.94191.9339-120.0058200.00
49332006.11.27 12:34sell24676.001.93601.94201.9340
49342006.11.27 12:36close24676.001.93631.94201.9340-180.0058020.00
49352006.11.27 12:38sell24686.001.93621.94221.9342
49362006.11.27 12:39close24686.001.93641.94221.9342-120.0057900.00
49372006.11.27 12:42sell24696.001.93641.94241.9344
49382006.11.27 12:43close24696.001.93651.94241.9344-60.0057840.00
49392006.11.27 12:43sell24706.001.93631.94231.9343
49402006.11.27 12:43close24706.001.93661.94231.9343-180.0057660.00
49412006.11.27 12:46sell24716.001.93621.94221.9342
49422006.11.27 12:49close24716.001.93611.94221.934260.0057720.00
49432006.11.27 12:50sell24726.001.93591.94191.9339
49442006.11.27 12:50close24726.001.93611.94191.9339-120.0057600.00
49452006.11.27 12:50sell24736.001.93591.94191.9339
49462006.11.27 13:02close24736.001.93461.94191.9339780.0058380.00
49472006.11.27 13:05sell24746.001.93441.94041.9324
49482006.11.27 13:07close24746.001.93461.94041.9324-120.0058260.00
49492006.11.27 13:07sell24756.001.93421.94021.9322
49502006.11.27 13:07close24756.001.93451.94021.9322-180.0058080.00
49512006.11.27 13:07sell24766.001.93431.94031.9323
49522006.11.27 13:07close24766.001.93461.94031.9323-180.0057900.00
49532006.11.27 13:11sell24776.001.93451.94051.9325
49542006.11.27 13:12close24776.001.93481.94051.9325-180.0057720.00
49552006.11.27 13:15sell24786.001.93481.94081.9328
49562006.11.27 13:16close24786.001.93511.94081.9328-180.0057540.00
49572006.11.27 13:18sell24796.001.93481.94081.9328
49582006.11.27 13:19close24796.001.93501.94081.9328-120.0057420.00
49592006.11.27 13:25buy24806.001.93651.93051.9385
49602006.11.27 13:28close24806.001.93641.93051.9385-60.0057360.00
49612006.11.27 13:40sell24816.001.93491.94091.9329
49622006.11.27 13:42close24816.001.93511.94091.9329-120.0057240.00
49632006.11.27 13:42sell24826.001.93471.94071.9327
49642006.11.27 13:42close24826.001.93511.94071.9327-240.0057000.00
49652006.11.27 13:49sell24836.001.93531.94131.9333
49662006.11.27 13:58close24836.001.93491.94131.9333240.0057240.00
49672006.11.27 13:59sell24846.001.93481.94081.9328
49682006.11.27 13:59close24846.001.93501.94081.9328-120.0057120.00
49692006.11.27 14:00sell24856.001.93471.94071.9327
49702006.11.27 14:02close24856.001.93481.94071.9327-60.0057060.00
49712006.11.27 14:07sell24866.001.93491.94091.9329
49722006.11.27 14:07close24866.001.93531.94091.9329-240.0056820.00
49732006.11.27 14:08sell24876.001.93501.94101.9330
49742006.11.27 14:15close24876.001.93461.94101.9330240.0057060.00
49752006.11.27 14:15sell24886.001.93441.94041.9324
49762006.11.27 14:15close24886.001.93461.94041.9324-120.0056940.00
49772006.11.27 14:15sell24896.001.93441.94041.9324
49782006.11.27 14:16close24896.001.93451.94041.9324-60.0056880.00
49792006.11.27 14:16sell24906.001.93431.94031.9323
49802006.11.27 14:17close24906.001.93451.94031.9323-120.0056760.00
49812006.11.27 14:21sell24916.001.93481.94081.9328
49822006.11.27 14:21close24916.001.93511.94081.9328-180.0056580.00
49832006.11.27 14:26buy24926.001.93661.93061.9386
49842006.11.27 14:27close24926.001.93551.93061.9386-660.0055920.00
49852006.11.27 14:27buy24936.001.93631.93031.9383
49862006.11.27 14:27close24936.001.93581.93031.9383-300.0055620.00
49872006.11.27 14:31buy24946.001.93631.93031.9383
49882006.11.27 14:33close24946.001.93611.93031.9383-120.0055500.00
49892006.11.27 14:33buy24956.001.93641.93041.9384
49902006.11.27 14:33close24956.001.93621.93041.9384-120.0055380.00
49912006.11.27 14:39sell24966.001.93511.94111.9331
49922006.11.27 14:39close24966.001.93541.94111.9331-180.0055200.00
49932006.11.27 14:40sell24976.001.93511.94111.9331
49942006.11.27 14:40close24976.001.93551.94111.9331-240.0054960.00
49952006.11.27 14:42buy24986.001.93601.93001.9380
49962006.11.27 14:45close24986.001.93561.93001.9380-240.0054720.00
49972006.11.27 14:48buy24996.001.93601.93001.9380
49982006.11.27 14:52close24996.001.93591.93001.9380-60.0054660.00
49992006.11.27 14:55buy25006.001.93601.93001.9380
50002006.11.27 14:55close25006.001.93571.93001.9380-180.0054480.00
50012006.11.27 14:55buy25016.001.93591.92991.9379
50022006.11.27 14:56close25016.001.93571.92991.9379-120.0054360.00
50032006.11.27 14:58buy25026.001.93601.93001.9380
50042006.11.27 15:01close25026.001.93591.93001.9380-60.0054300.00
50052006.11.27 15:03buy25036.001.93621.93021.9382
50062006.11.27 15:06close25036.001.93591.93021.9382-180.0054120.00
50072006.11.27 15:11buy25046.001.93601.93001.9380
50082006.11.27 15:12close25046.001.93591.93001.9380-60.0054060.00
50092006.11.27 15:13buy25056.001.93611.93011.9381
50102006.11.27 15:23t/p25056.001.93811.93011.93811200.0055260.00
50112006.11.27 15:23buy25066.001.93821.93221.9402
50122006.11.27 15:28close25066.001.93831.93221.940260.0055320.00
50132006.11.27 15:31buy25076.001.93871.93271.9407
50142006.11.27 15:31close25076.001.93841.93271.9407-180.0055140.00
50152006.11.27 15:32buy25086.001.93851.93251.9405
50162006.11.27 15:32close25086.001.93811.93251.9405-240.0054900.00
50172006.11.27 15:32buy25096.001.93861.93261.9406
50182006.11.27 15:32close25096.001.93821.93261.9406-240.0054660.00
50192006.11.27 16:04sell25106.001.93631.94231.9343
50202006.11.27 16:06close25106.001.93651.94231.9343-120.0054540.00
50212006.11.27 16:23buy25116.001.93691.93091.9389
50222006.11.27 16:26close25116.001.93681.93091.9389-60.0054480.00
50232006.11.27 16:26buy25126.001.93701.93101.9390
50242006.11.27 16:26close25126.001.93671.93101.9390-180.0054300.00
50252006.11.27 16:27buy25136.001.93691.93091.9389
50262006.11.27 16:28close25136.001.93681.93091.9389-60.0054240.00
50272006.11.27 16:29buy25146.001.93701.93101.9390
50282006.11.27 16:33close25146.001.93721.93101.9390120.0054360.00
50292006.11.27 16:35buy25156.001.93741.93141.9394
50302006.11.27 16:37close25156.001.93731.93141.9394-60.0054300.00
50312006.11.27 16:38buy25166.001.93751.93151.9395
50322006.11.27 16:38close25166.001.93731.93151.9395-120.0054180.00
50332006.11.27 16:53sell25176.001.93631.94231.9343
50342006.11.27 16:55close25176.001.93661.94231.9343-180.0054000.00
50352006.11.27 17:02sell25186.001.93651.94251.9345
50362006.11.27 17:02close25186.001.93671.94251.9345-120.0053880.00
50372006.11.27 17:04sell25196.001.93601.94201.9340
50382006.11.27 17:05close25196.001.93641.94201.9340-240.0053640.00
50392006.11.27 17:13sell25206.001.93611.94211.9341
50402006.11.27 17:14close25206.001.93651.94211.9341-240.0053400.00
50412006.11.27 17:18sell25216.001.93621.94221.9342
50422006.11.27 17:25close25216.001.93611.94221.934260.0053460.00
50432006.11.27 17:25sell25226.001.93581.94181.9338
50442006.11.27 17:25close25226.001.93611.94181.9338-180.0053280.00
50452006.11.27 17:25sell25236.001.93581.94181.9338
50462006.11.27 17:27close25236.001.93611.94181.9338-180.0053100.00
50472006.11.27 17:27sell25246.001.93581.94181.9338
50482006.11.27 17:29close25246.001.93601.94181.9338-120.0052980.00
50492006.11.27 17:30sell25256.001.93591.94191.9339
50502006.11.27 17:30close25256.001.93611.94191.9339-120.0052860.00
50512006.11.27 17:31sell25266.001.93591.94191.9339
50522006.11.27 17:32close25266.001.93601.94191.9339-60.0052800.00
50532006.11.27 17:32sell25276.001.93581.94181.9338
50542006.11.27 17:32close25276.001.93611.94181.9338-180.0052620.00
50552006.11.27 17:35sell25286.001.93621.94221.9342
50562006.11.27 17:36close25286.001.93631.94221.9342-60.0052560.00
50572006.11.27 17:37buy25296.001.93671.93071.9387
50582006.11.27 17:38close25296.001.93631.93071.9387-240.0052320.00
50592006.11.27 17:48buy25306.001.93661.93061.9386
50602006.11.27 17:55close25306.001.93661.93061.93860.0052320.00
50612006.11.27 17:55buy25316.001.93681.93081.9388
50622006.11.27 17:56close25316.001.93651.93081.9388-180.0052140.00
50632006.11.27 18:02sell25326.001.93601.94201.9340
50642006.11.27 18:02close25326.001.93631.94201.9340-180.0051960.00
50652006.11.27 18:06buy25336.001.93651.93051.9385
50662006.11.27 18:07close25336.001.93621.93051.9385-180.0051780.00
50672006.11.27 18:09buy25346.001.93661.93061.9386
50682006.11.27 18:10close25346.001.93641.93061.9386-120.0051660.00
50692006.11.27 18:11buy25356.001.93661.93061.9386
50702006.11.27 18:22close25356.001.93711.93061.9386300.0051960.00
50712006.11.27 18:23buy25366.001.93731.93131.9393
50722006.11.27 18:24close25366.001.93711.93131.9393-120.0051840.00
50732006.11.27 18:27buy25376.001.93721.93121.9392
50742006.11.27 18:38close25376.001.93741.93121.9392120.0051960.00
50752006.11.27 18:38buy25386.001.93761.93161.9396
50762006.11.27 18:40close25386.001.93741.93161.9396-120.0051840.00
50772006.11.27 18:41buy25396.001.93761.93161.9396
50782006.11.27 18:45close25396.001.93741.93161.9396-120.0051720.00
50792006.11.27 18:46buy25406.001.93761.93161.9396
50802006.11.27 18:47close25406.001.93741.93161.9396-120.0051600.00
50812006.11.27 18:48buy25416.001.93781.93181.9398
50822006.11.27 18:50close25416.001.93741.93181.9398-240.0051360.00
50832006.11.27 18:54buy25426.001.93751.93151.9395
50842006.11.27 19:00close25426.001.93751.93151.93950.0051360.00
50852006.11.27 19:02buy25436.001.93771.93171.9397
50862006.11.27 19:15close25436.001.93811.93171.9397240.0051600.00
50872006.11.27 19:15buy25446.001.93831.93231.9403
50882006.11.27 19:15close25446.001.93811.93231.9403-120.0051480.00
50892006.11.27 19:18buy25456.001.93831.93231.9403
50902006.11.27 19:18close25456.001.93761.93231.9403-420.0051060.00
50912006.11.27 19:18buy25466.001.93821.93221.9402
50922006.11.27 19:23close25466.001.93841.93221.9402120.0051180.00
50932006.11.27 19:34buy25476.001.93821.93221.9402
50942006.11.27 19:34close25476.001.93791.93221.9402-180.0051000.00
50952006.11.27 19:35buy25486.001.93811.93211.9401
50962006.11.27 19:35close25486.001.93791.93211.9401-120.0050880.00
50972006.11.27 20:00sell25496.001.93711.94311.9351
50982006.11.27 20:02close25496.001.93731.94311.9351-120.0050760.00
50992006.11.27 20:07sell25506.001.93691.94291.9349
51002006.11.27 20:09close25506.001.93721.94291.9349-180.0050580.00
51012006.11.27 20:29buy25516.001.93771.93171.9397
51022006.11.27 20:31close25516.001.93751.93171.9397-120.0050460.00
51032006.11.27 20:43buy25526.001.93751.93151.9395
51042006.11.27 20:47close25526.001.93731.93151.9395-120.0050340.00
51052006.11.27 20:48buy25536.001.93761.93161.9396
51062006.11.27 20:51close25536.001.93741.93161.9396-120.0050220.00
51072006.11.27 20:58buy25546.001.93751.93151.9395
51082006.11.27 21:00close25546.001.93741.93151.9395-60.0050160.00
51092006.11.27 21:04buy25556.001.93751.93151.9395
51102006.11.27 21:05close25556.001.93721.93151.9395-180.0049980.00
51112006.11.27 21:09buy25565.001.93771.93171.9397
51122006.11.27 21:09close25565.001.93731.93171.9397-200.0049780.00
51132006.11.27 21:14buy25575.001.93761.93161.9396
51142006.11.27 21:16close25575.001.93731.93161.9396-150.0049630.00
51152006.11.27 21:20buy25585.001.93781.93181.9398
51162006.11.27 21:24close25585.001.93751.93181.9398-150.0049480.00
51172006.11.27 21:31sell25595.001.93721.94321.9352
51182006.11.27 21:31close25595.001.93731.94321.9352-50.0049430.00
51192006.11.27 21:39buy25605.001.93761.93161.9396
51202006.11.27 21:43close25605.001.93751.93161.9396-50.0049380.00
51212006.11.27 21:49buy25615.001.93761.93161.9396
51222006.11.27 21:49close25615.001.93741.93161.9396-100.0049280.00
51232006.11.27 21:52buy25625.001.93761.93161.9396
51242006.11.27 21:55close25625.001.93741.93161.9396-100.0049180.00
51252006.11.27 21:57buy25635.001.93771.93171.9397
51262006.11.27 21:58close25635.001.93751.93171.9397-100.0049080.00
51272006.11.27 21:58buy25645.001.93771.93171.9397
51282006.11.27 22:03close25645.001.93781.93171.939750.0049130.00
51292006.11.27 22:18sell25655.001.93711.94311.9351
51302006.11.27 22:20close25655.001.93731.94311.9351-100.0049030.00
51312006.11.27 22:37buy25665.001.93771.93171.9397
51322006.11.27 22:40close25665.001.93771.93171.93970.0049030.00
51332006.11.27 22:43sell25675.001.93711.94311.9351
51342006.11.27 22:47close25675.001.93731.94311.9351-100.0048930.00
51352006.11.27 22:48sell25685.001.93711.94311.9351
51362006.11.27 22:48close25685.001.93741.94311.9351-150.0048780.00
51372006.11.27 22:48sell25695.001.93711.94311.9351
51382006.11.27 22:48close25695.001.93741.94311.9351-150.0048630.00
51392006.11.27 22:49sell25705.001.93721.94321.9352
51402006.11.27 22:51close25705.001.93741.94321.9352-100.0048530.00
51412006.11.27 23:03buy25715.001.93761.93161.9396
51422006.11.27 23:04close25715.001.93741.93161.9396-100.0048430.00
51432006.11.27 23:04buy25725.001.93761.93161.9396
51442006.11.27 23:04close25725.001.93741.93161.9396-100.0048330.00
51452006.11.27 23:10buy25735.001.93761.93161.9396
51462006.11.27 23:19close25735.001.93771.93161.939650.0048380.00
51472006.11.27 23:30buy25745.001.93791.93191.9399
51482006.11.27 23:41close25745.001.93791.93191.93990.0048380.00
51492006.11.27 23:43buy25755.001.93831.93231.9403
51502006.11.27 23:49close25755.001.93851.93231.9403100.0048480.00
51512006.11.27 23:49buy25765.001.93881.93281.9408
51522006.11.27 23:49close25765.001.93861.93281.9408-100.0048380.00
51532006.11.27 23:49buy25775.001.93881.93281.9408
51542006.11.27 23:49close25775.001.93861.93281.9408-100.0048280.00
51552006.11.27 23:53buy25785.001.93891.93291.9409
51562006.11.27 23:54close25785.001.93871.93291.9409-100.0048180.00
51572006.11.28 00:06buy25795.001.93831.93231.9403
51582006.11.28 00:06close25795.001.93791.93231.9403-200.0047980.00
51592006.11.28 00:06buy25805.001.93821.93221.9402
51602006.11.28 00:09close25805.001.93791.93221.9402-150.0047830.00
51612006.11.28 00:40buy25815.001.93871.93271.9407
51622006.11.28 00:53close25815.001.93901.93271.9407150.0047980.00
51632006.11.28 00:55buy25825.001.93911.93311.9411
51642006.11.28 00:55close25825.001.93891.93311.9411-100.0047880.00
51652006.11.28 01:03buy25835.001.93881.93281.9408
51662006.11.28 01:07close25835.001.93861.93281.9408-100.0047780.00
51672006.11.28 01:16buy25845.001.93881.93281.9408
51682006.11.28 01:31close25845.001.93891.93281.940850.0047830.00
51692006.11.28 01:33buy25855.001.93911.93311.9411
51702006.11.28 01:34close25855.001.93881.93311.9411-150.0047680.00
51712006.11.28 01:37buy25865.001.93911.93311.9411
51722006.11.28 01:45close25865.001.93971.93311.9411300.0047980.00
51732006.11.28 01:49buy25875.001.93971.93371.9417
51742006.11.28 01:49close25875.001.93961.93371.9417-50.0047930.00
51752006.11.28 02:43buy25885.001.93931.93331.9413
51762006.11.28 02:46close25885.001.93921.93331.9413-50.0047880.00
51772006.11.28 02:54buy25895.001.93931.93331.9413
51782006.11.28 02:55close25895.001.93911.93331.9413-100.0047780.00
51792006.11.28 03:09buy25905.001.93921.93321.9412
51802006.11.28 03:36close25905.001.93941.93321.9412100.0047880.00
51812006.11.28 03:37buy25915.001.93961.93361.9416
51822006.11.28 03:37close25915.001.93931.93361.9416-150.0047730.00
51832006.11.28 03:37buy25925.001.93951.93351.9415
51842006.11.28 03:37close25925.001.93931.93351.9415-100.0047630.00
51852006.11.28 03:37buy25935.001.93951.93351.9415
51862006.11.28 03:37close25935.001.93931.93351.9415-100.0047530.00
51872006.11.28 03:42buy25945.001.93931.93331.9413
51882006.11.28 03:45close25945.001.93911.93331.9413-100.0047430.00
51892006.11.28 03:47buy25955.001.93951.93351.9415
51902006.11.28 04:01close25955.001.93931.93351.9415-100.0047330.00
51912006.11.28 04:15buy25965.001.93941.93341.9414
51922006.11.28 04:38close25965.001.93911.93341.9414-150.0047180.00
51932006.11.28 04:54sell25975.001.93831.94431.9363
51942006.11.28 05:01close25975.001.93841.94431.9363-50.0047130.00
51952006.11.28 05:02sell25985.001.93821.94421.9362
51962006.11.28 05:02close25985.001.93841.94421.9362-100.0047030.00
51972006.11.28 05:04sell25995.001.93811.94411.9361
51982006.11.28 05:15close25995.001.93781.94411.9361150.0047180.00
51992006.11.28 05:34sell26005.001.93791.94391.9359
52002006.11.28 05:39close26005.001.93791.94391.93590.0047180.00
52012006.11.28 05:45sell26015.001.93781.94381.9358
52022006.11.28 05:45close26015.001.93801.94381.9358-100.0047080.00
52032006.11.28 05:50sell26025.001.93781.94381.9358
52042006.11.28 05:51close26025.001.93801.94381.9358-100.0046980.00
52052006.11.28 05:53sell26035.001.93781.94381.9358
52062006.11.28 06:02close26035.001.93721.94381.9358300.0047280.00
52072006.11.28 06:05sell26045.001.93711.94311.9351
52082006.11.28 06:07close26045.001.93711.94311.93510.0047280.00
52092006.11.28 06:08sell26055.001.93691.94291.9349
52102006.11.28 06:09close26055.001.93711.94291.9349-100.0047180.00
52112006.11.28 06:11sell26065.001.93691.94291.9349
52122006.11.28 06:12close26065.001.93711.94291.9349-100.0047080.00
52132006.11.28 06:14sell26075.001.93691.94291.9349
52142006.11.28 06:15close26075.001.93711.94291.9349-100.0046980.00
52152006.11.28 07:03buy26085.001.93831.93231.9403
52162006.11.28 07:04close26085.001.93811.93231.9403-100.0046880.00
52172006.11.28 07:08buy26095.001.93831.93231.9403
52182006.11.28 07:17close26095.001.93951.93231.9403600.0047480.00
52192006.11.28 07:18buy26105.001.93961.93361.9416
52202006.11.28 07:18close26105.001.93941.93361.9416-100.0047380.00
52212006.11.28 07:18buy26115.001.93961.93361.9416
52222006.11.28 07:20close26115.001.93961.93361.94160.0047380.00
52232006.11.28 07:25buy26125.001.93931.93331.9413
52242006.11.28 07:26close26125.001.93901.93331.9413-150.0047230.00
52252006.11.28 07:33buy26135.001.93891.93291.9409
52262006.11.28 07:34close26135.001.93861.93291.9409-150.0047080.00
52272006.11.28 07:37buy26145.001.93961.93361.9416
52282006.11.28 07:40close26145.001.93941.93361.9416-100.0046980.00
52292006.11.28 07:45buy26155.001.93941.93341.9414
52302006.11.28 07:45close26155.001.93931.93341.9414-50.0046930.00
52312006.11.28 07:47buy26165.001.93951.93351.9415
52322006.11.28 07:48close26165.001.93931.93351.9415-100.0046830.00
52332006.11.28 07:49buy26175.001.93941.93341.9414
52342006.11.28 07:49close26175.001.93921.93341.9414-100.0046730.00
52352006.11.28 07:50buy26185.001.93941.93341.9414
52362006.11.28 07:53t/p26185.001.94141.93341.94141000.0047730.00
52372006.11.28 07:53buy26195.001.94161.93561.9436
52382006.11.28 07:58close26195.001.94201.93561.9436200.0047930.00
52392006.11.28 07:58buy26205.001.94231.93631.9443
52402006.11.28 08:03close26205.001.94251.93631.9443100.0048030.00
52412006.11.28 08:03buy26215.001.94281.93681.9448
52422006.11.28 08:04close26215.001.94251.93681.9448-150.0047880.00
52432006.11.28 08:05buy26225.001.94281.93681.9448
52442006.11.28 08:06close26225.001.94271.93681.9448-50.0047830.00
52452006.11.28 08:06buy26235.001.94301.93701.9450
52462006.11.28 08:07t/p26235.001.94501.93701.94501000.0048830.00
52472006.11.28 08:07buy26245.001.94511.93911.9471
52482006.11.28 08:10close26245.001.94441.93911.9471-350.0048480.00
52492006.11.28 08:11buy26255.001.94511.93911.9471
52502006.11.28 08:12close26255.001.94421.93911.9471-450.0048030.00
52512006.11.28 08:12buy26265.001.94491.93891.9469
52522006.11.28 08:13close26265.001.94461.93891.9469-150.0047880.00
52532006.11.28 08:15buy26275.001.94481.93881.9468
52542006.11.28 08:18close26275.001.94461.93881.9468-100.0047780.00
52552006.11.28 08:32buy26285.001.94451.93851.9465
52562006.11.28 08:35close26285.001.94431.93851.9465-100.0047680.00
52572006.11.28 08:36buy26295.001.94471.93871.9467
52582006.11.28 08:37close26295.001.94441.93871.9467-150.0047530.00
52592006.11.28 08:37buy26305.001.94471.93871.9467
52602006.11.28 08:44close26305.001.94551.93871.9467400.0047930.00
52612006.11.28 09:21buy26315.001.94381.93781.9458
52622006.11.28 09:24close26315.001.94361.93781.9458-100.0047830.00
52632006.11.28 09:25buy26325.001.94381.93781.9458
52642006.11.28 09:33close26325.001.94391.93781.945850.0047880.00
52652006.11.28 09:35buy26335.001.94411.93811.9461
52662006.11.28 09:36close26335.001.94391.93811.9461-100.0047780.00
52672006.11.28 09:37buy26345.001.94441.93841.9464
52682006.11.28 09:40close26345.001.94431.93841.9464-50.0047730.00
52692006.11.28 09:40buy26355.001.94441.93841.9464
52702006.11.28 09:41close26355.001.94431.93841.9464-50.0047680.00
52712006.11.28 09:42buy26365.001.94451.93851.9465
52722006.11.28 09:44close26365.001.94431.93851.9465-100.0047580.00
52732006.11.28 09:45buy26375.001.94441.93841.9464
52742006.11.28 09:45close26375.001.94421.93841.9464-100.0047480.00
52752006.11.28 09:45buy26385.001.94451.93851.9465
52762006.11.28 09:45close26385.001.94421.93851.9465-150.0047330.00
52772006.11.28 09:45buy26395.001.94451.93851.9465
52782006.11.28 09:47close26395.001.94421.93851.9465-150.0047180.00
52792006.11.28 09:48buy26405.001.94451.93851.9465
52802006.11.28 09:49close26405.001.94431.93851.9465-100.0047080.00
52812006.11.28 09:49buy26415.001.94451.93851.9465
52822006.11.28 09:49close26415.001.94421.93851.9465-150.0046930.00
52832006.11.28 09:53buy26425.001.94441.93841.9464
52842006.11.28 09:55close26425.001.94401.93841.9464-200.0046730.00
52852006.11.28 09:55buy26435.001.94441.93841.9464
52862006.11.28 09:55close26435.001.94401.93841.9464-200.0046530.00
52872006.11.28 09:56buy26445.001.94461.93861.9466
52882006.11.28 09:56close26445.001.94441.93861.9466-100.0046430.00
52892006.11.28 09:57buy26455.001.94471.93871.9467
52902006.11.28 10:00close26455.001.94471.93871.94670.0046430.00
52912006.11.28 10:01buy26465.001.94521.93921.9472
52922006.11.28 10:01close26465.001.94491.93921.9472-150.0046280.00
52932006.11.28 10:02buy26475.001.94511.93911.9471
52942006.11.28 10:04close26475.001.94501.93911.9471-50.0046230.00
52952006.11.28 10:04buy26485.001.94541.93941.9474
52962006.11.28 10:05close26485.001.94501.93941.9474-200.0046030.00
52972006.11.28 10:05buy26495.001.94541.93941.9474
52982006.11.28 10:05close26495.001.94501.93941.9474-200.0045830.00
52992006.11.28 10:19buy26505.001.94491.93891.9469
53002006.11.28 10:24close26505.001.94501.93891.946950.0045880.00
53012006.11.28 10:24buy26515.001.94551.93951.9475
53022006.11.28 10:25close26515.001.94461.93951.9475-450.0045430.00
53032006.11.28 10:26buy26525.001.94531.93931.9473
53042006.11.28 10:28close26525.001.94491.93931.9473-200.0045230.00
53052006.11.28 10:28buy26535.001.94531.93931.9473
53062006.11.28 10:28close26535.001.94501.93931.9473-150.0045080.00
53072006.11.28 10:28buy26545.001.94541.93941.9474
53082006.11.28 10:28close26545.001.94491.93941.9474-250.0044830.00
53092006.11.28 10:31buy26555.001.94521.93921.9472
53102006.11.28 10:32close26555.001.94491.93921.9472-150.0044680.00
53112006.11.28 10:32buy26565.001.94521.93921.9472
53122006.11.28 10:32close26565.001.94481.93921.9472-200.0044480.00
53132006.11.28 10:32buy26575.001.94531.93931.9473
53142006.11.28 10:32close26575.001.94491.93931.9473-200.0044280.00
53152006.11.28 10:35buy26585.001.94501.93901.9470
53162006.11.28 10:35close26585.001.94491.93901.9470-50.0044230.00
53172006.11.28 11:13buy26595.001.94431.93831.9463
53182006.11.28 11:16close26595.001.94411.93831.9463-100.0044130.00
53192006.11.28 11:17buy26605.001.94431.93831.9463
53202006.11.28 11:17close26605.001.94411.93831.9463-100.0044030.00
53212006.11.28 11:17buy26615.001.94441.93841.9464
53222006.11.28 11:19close26615.001.94431.93841.9464-50.0043980.00
53232006.11.28 11:21buy26625.001.94451.93851.9465
53242006.11.28 11:21close26625.001.94421.93851.9465-150.0043830.00
53252006.11.28 11:21buy26635.001.94451.93851.9465
53262006.11.28 11:26close26635.001.94431.93851.9465-100.0043730.00
53272006.11.28 11:31sell26645.001.94331.94931.9413
53282006.11.28 11:32close26645.001.94351.94931.9413-100.0043630.00
53292006.11.28 11:32sell26655.001.94331.94931.9413
53302006.11.28 11:40close26655.001.94311.94931.9413100.0043730.00
53312006.11.28 11:47buy26665.001.94421.93821.9462
53322006.11.28 11:49close26665.001.94381.93821.9462-200.0043530.00
53332006.11.28 11:53sell26675.001.94291.94891.9409
53342006.11.28 11:57close26675.001.94301.94891.9409-50.0043480.00
53352006.11.28 11:58sell26685.001.94281.94881.9408
53362006.11.28 11:59close26685.001.94301.94881.9408-100.0043380.00
53372006.11.28 12:04buy26695.001.94371.93771.9457
53382006.11.28 12:09close26695.001.94371.93771.94570.0043380.00
53392006.11.28 12:12buy26705.001.94401.93801.9460
53402006.11.28 12:17close26705.001.94371.93801.9460-150.0043230.00
53412006.11.28 12:23buy26715.001.94381.93781.9458
53422006.11.28 12:25close26715.001.94361.93781.9458-100.0043130.00
53432006.11.28 12:27buy26725.001.94371.93771.9457
53442006.11.28 12:28close26725.001.94351.93771.9457-100.0043030.00
53452006.11.28 12:29buy26735.001.94371.93771.9457
53462006.11.28 12:30close26735.001.94351.93771.9457-100.0042930.00
53472006.11.28 12:38sell26745.001.94331.94931.9413
53482006.11.28 12:38close26745.001.94341.94931.9413-50.0042880.00
53492006.11.28 12:41buy26755.001.94381.93781.9458
53502006.11.28 12:44close26755.001.94381.93781.94580.0042880.00
53512006.11.28 12:47sell26765.001.94331.94931.9413
53522006.11.28 12:48close26765.001.94361.94931.9413-150.0042730.00
53532006.11.28 12:55buy26775.001.94391.93791.9459
53542006.11.28 12:57close26775.001.94371.93791.9459-100.0042630.00
53552006.11.28 12:57buy26785.001.94391.93791.9459
53562006.11.28 12:59close26785.001.94371.93791.9459-100.0042530.00
53572006.11.28 13:01buy26795.001.94391.93791.9459
53582006.11.28 13:06close26795.001.94441.93791.9459250.0042780.00
53592006.11.28 13:08buy26805.001.94471.93871.9467
53602006.11.28 13:08close26805.001.94441.93871.9467-150.0042630.00
53612006.11.28 13:09buy26815.001.94461.93861.9466
53622006.11.28 13:10close26815.001.94441.93861.9466-100.0042530.00
53632006.11.28 13:16buy26825.001.94431.93831.9463
53642006.11.28 13:16close26825.001.94401.93831.9463-150.0042380.00
53652006.11.28 13:16buy26835.001.94441.93841.9464
53662006.11.28 13:18close26835.001.94411.93841.9464-150.0042230.00
53672006.11.28 13:19buy26845.001.94431.93831.9463
53682006.11.28 13:19close26845.001.94401.93831.9463-150.0042080.00
53692006.11.28 13:20buy26855.001.94441.93841.9464
53702006.11.28 13:24close26855.001.94441.93841.94640.0042080.00
53712006.11.28 13:27buy26865.001.94441.93841.9464
53722006.11.28 13:30t/p26865.001.94641.93841.94641000.0043080.00
53732006.11.28 13:30buy26875.001.94681.94081.9488
53742006.11.28 13:37close26875.001.94771.94081.9488450.0043530.00
53752006.11.28 13:41buy26885.001.94761.94161.9496
53762006.11.28 13:42close26885.001.94711.94161.9496-250.0043280.00
53772006.11.28 13:42buy26895.001.94741.94141.9494
53782006.11.28 13:43close26895.001.94721.94141.9494-100.0043180.00
53792006.11.28 13:43buy26905.001.94811.94211.9501
53802006.11.28 13:44close26905.001.94711.94211.9501-500.0042680.00
53812006.11.28 13:44buy26915.001.94771.94171.9497
53822006.11.28 13:44close26915.001.94721.94171.9497-250.0042430.00
53832006.11.28 13:45buy26925.001.94761.94161.9496
53842006.11.28 13:45close26925.001.94711.94161.9496-250.0042180.00
53852006.11.28 13:46buy26935.001.94761.94161.9496
53862006.11.28 13:46close26935.001.94731.94161.9496-150.0042030.00
53872006.11.28 13:47buy26945.001.94761.94161.9496
53882006.11.28 13:47close26945.001.94721.94161.9496-200.0041830.00
53892006.11.28 13:47buy26955.001.94771.94171.9497
53902006.11.28 13:47close26955.001.94721.94171.9497-250.0041580.00
53912006.11.28 13:47buy26965.001.94781.94181.9498
53922006.11.28 13:48close26965.001.94701.94181.9498-400.0041180.00
53932006.11.28 13:48buy26975.001.94771.94171.9497
53942006.11.28 13:48close26975.001.94701.94171.9497-350.0040830.00
53952006.11.28 13:48buy26985.001.94781.94181.9498
53962006.11.28 13:48close26985.001.94701.94181.9498-400.0040430.00
53972006.11.28 13:48buy26995.001.94751.94151.9495
53982006.11.28 13:49close26995.001.94711.94151.9495-200.0040230.00
53992006.11.28 13:51buy27005.001.94731.94131.9493
54002006.11.28 13:53close27005.001.94711.94131.9493-100.0040130.00
54012006.11.28 13:53buy27015.001.94741.94141.9494
54022006.11.28 13:54close27015.001.94721.94141.9494-100.0040030.00
54032006.11.28 13:54buy27025.001.94781.94181.9498
54042006.11.28 13:54close27025.001.94701.94181.9498-400.0039630.00
54052006.11.28 13:54buy27034.001.94751.94151.9495
54062006.11.28 14:01close27034.001.94801.94151.9495200.0039830.00
54072006.11.28 14:23buy27044.001.94791.94191.9499
54082006.11.28 14:25close27044.001.94771.94191.9499-80.0039750.00
54092006.11.28 14:25buy27054.001.94811.94211.9501
54102006.11.28 14:27close27054.001.94791.94211.9501-80.0039670.00
54112006.11.28 14:27buy27064.001.94811.94211.9501
54122006.11.28 14:31close27064.001.94791.94211.9501-80.0039590.00
54132006.11.28 14:31buy27074.001.94851.94251.9505
54142006.11.28 14:31close27074.001.94791.94251.9505-240.0039350.00
54152006.11.28 14:33buy27084.001.94861.94261.9506
54162006.11.28 14:34close27084.001.94801.94261.9506-240.0039110.00
54172006.11.28 14:34buy27094.001.94831.94231.9503
54182006.11.28 14:38close27094.001.94871.94231.9503160.0039270.00
54192006.11.28 14:38buy27104.001.94891.94291.9509
54202006.11.28 14:38close27104.001.94871.94291.9509-80.0039190.00
54212006.11.28 14:38buy27114.001.94891.94291.9509
54222006.11.28 14:39close27114.001.94871.94291.9509-80.0039110.00
54232006.11.28 14:39buy27124.001.94891.94291.9509
54242006.11.28 14:40close27124.001.94851.94291.9509-160.0038950.00
54252006.11.28 14:40buy27134.001.94901.94301.9510
54262006.11.28 14:40close27134.001.94881.94301.9510-80.0038870.00
54272006.11.28 14:42buy27144.001.94881.94281.9508
54282006.11.28 14:42close27144.001.94851.94281.9508-120.0038750.00
54292006.11.28 14:43buy27154.001.94881.94281.9508
54302006.11.28 14:43close27154.001.94871.94281.9508-40.0038710.00
54312006.11.28 14:45buy27164.001.94881.94281.9508
54322006.11.28 14:45close27164.001.94851.94281.9508-120.0038590.00
54332006.11.28 14:45buy27174.001.94881.94281.9508
54342006.11.28 14:45close27174.001.94861.94281.9508-80.0038510.00
54352006.11.28 14:45buy27184.001.94881.94281.9508
54362006.11.28 14:45close27184.001.94861.94281.9508-80.0038430.00
54372006.11.28 14:46buy27194.001.94921.94321.9512
54382006.11.28 14:47close27194.001.94861.94321.9512-240.0038190.00
54392006.11.28 14:47buy27204.001.94911.94311.9511
54402006.11.28 14:49close27204.001.94871.94311.9511-160.0038030.00
54412006.11.28 14:49buy27214.001.94901.94301.9510
54422006.11.28 14:53close27214.001.94911.94301.951040.0038070.00
54432006.11.28 14:53buy27224.001.94951.94351.9515
54442006.11.28 14:54close27224.001.94911.94351.9515-160.0037910.00
54452006.11.28 14:57buy27234.001.94911.94311.9511
54462006.11.28 14:57close27234.001.94861.94311.9511-200.0037710.00
54472006.11.28 14:58buy27244.001.94921.94321.9512
54482006.11.28 14:58close27244.001.94891.94321.9512-120.0037590.00
54492006.11.28 14:59buy27254.001.94941.94341.9514
54502006.11.28 15:01close27254.001.94911.94341.9514-120.0037470.00
54512006.11.28 15:32buy27264.001.94811.94211.9501
54522006.11.28 15:40close27264.001.94791.94211.9501-80.0037390.00
54532006.11.28 15:40buy27274.001.94821.94221.9502
54542006.11.28 15:41close27274.001.94791.94221.9502-120.0037270.00
54552006.11.28 15:43buy27284.001.94811.94211.9501
54562006.11.28 15:43close27284.001.94761.94211.9501-200.0037070.00
54572006.11.28 15:44buy27294.001.94801.94201.9500
54582006.11.28 15:44close27294.001.94771.94201.9500-120.0036950.00
54592006.11.28 16:05sell27304.001.94651.95251.9445
54602006.11.28 16:09close27304.001.94591.95251.9445240.0037190.00
54612006.11.28 16:14sell27314.001.94621.95221.9442
54622006.11.28 16:14close27314.001.94671.95221.9442-200.0036990.00
54632006.11.28 16:18sell27324.001.94661.95261.9446
54642006.11.28 16:25close27324.001.94641.95261.944680.0037070.00
54652006.11.28 16:27sell27334.001.94611.95211.9441
54662006.11.28 16:28close27334.001.94641.95211.9441-120.0036950.00
54672006.11.28 16:32sell27344.001.94631.95231.9443
54682006.11.28 16:32close27344.001.94681.95231.9443-200.0036750.00
54692006.11.28 16:33buy27354.001.94691.94091.9489
54702006.11.28 16:40close27354.001.94761.94091.9489280.0037030.00
54712006.11.28 16:40buy27364.001.94781.94181.9498
54722006.11.28 16:44close27364.001.94801.94181.949880.0037110.00
54732006.11.28 16:45buy27374.001.94821.94221.9502
54742006.11.28 16:45close27374.001.94801.94221.9502-80.0037030.00
54752006.11.28 16:45buy27384.001.94831.94231.9503
54762006.11.28 16:47close27384.001.94801.94231.9503-120.0036910.00
54772006.11.28 16:48buy27394.001.94841.94241.9504
54782006.11.28 16:48close27394.001.94781.94241.9504-240.0036670.00
54792006.11.28 16:48buy27404.001.94841.94241.9504
54802006.11.28 16:48close27404.001.94811.94241.9504-120.0036550.00
54812006.11.28 16:48buy27414.001.94831.94231.9503
54822006.11.28 16:48close27414.001.94811.94231.9503-80.0036470.00
54832006.11.28 16:48buy27424.001.94831.94231.9503
54842006.11.28 16:48close27424.001.94791.94231.9503-160.0036310.00
54852006.11.28 16:53buy27434.001.94771.94171.9497
54862006.11.28 16:55close27434.001.94751.94171.9497-80.0036230.00
54872006.11.28 16:55buy27444.001.94771.94171.9497
54882006.11.28 16:55close27444.001.94751.94171.9497-80.0036150.00
54892006.11.28 16:58buy27454.001.94781.94181.9498
54902006.11.28 17:02close27454.001.94781.94181.94980.0036150.00
54912006.11.28 17:03buy27464.001.94801.94201.9500
54922006.11.28 17:10close27464.001.94791.94201.9500-40.0036110.00
54932006.11.28 17:11buy27474.001.94811.94211.9501
54942006.11.28 17:14close27474.001.94791.94211.9501-80.0036030.00
54952006.11.28 17:15buy27484.001.94811.94211.9501
54962006.11.28 17:15close27484.001.94781.94211.9501-120.0035910.00
54972006.11.28 17:16buy27494.001.94811.94211.9501
54982006.11.28 17:17close27494.001.94791.94211.9501-80.0035830.00
54992006.11.28 17:19buy27504.001.94801.94201.9500
55002006.11.28 17:20close27504.001.94781.94201.9500-80.0035750.00
55012006.11.28 17:22buy27514.001.94811.94211.9501
55022006.11.28 17:24close27514.001.94781.94211.9501-120.0035630.00
55032006.11.28 17:25buy27524.001.94811.94211.9501
55042006.11.28 17:26close27524.001.94791.94211.9501-80.0035550.00
55052006.11.28 17:30sell27534.001.94671.95271.9447
55062006.11.28 17:32close27534.001.94711.95271.9447-160.0035390.00
55072006.11.28 17:35sell27544.001.94671.95271.9447
55082006.11.28 17:37close27544.001.94671.95271.94470.0035390.00
55092006.11.28 17:37sell27554.001.94631.95231.9443
55102006.11.28 17:37close27554.001.94691.95231.9443-240.0035150.00
55112006.11.28 17:48sell27564.001.94701.95301.9450
55122006.11.28 17:49close27564.001.94721.95301.9450-80.0035070.00
55132006.11.28 17:57buy27574.001.94741.94141.9494
55142006.11.28 17:59close27574.001.94721.94141.9494-80.0034990.00
55152006.11.28 18:01buy27584.001.94741.94141.9494
55162006.11.28 18:14t/p27584.001.94941.94141.9494800.0035790.00
55172006.11.28 18:14buy27594.001.94951.94351.9515
55182006.11.28 18:17t/p27594.001.95151.94351.9515800.0036590.00
55192006.11.28 18:17buy27604.001.95181.94581.9538
55202006.11.28 18:19close27604.001.95031.94581.9538-600.0035990.00
55212006.11.28 18:19buy27614.001.95161.94561.9536
55222006.11.28 18:19close27614.001.95061.94561.9536-400.0035590.00
55232006.11.28 18:24buy27624.001.95011.94411.9521
55242006.11.28 18:26close27624.001.95011.94411.95210.0035590.00
55252006.11.28 18:26buy27634.001.95071.94471.9527
55262006.11.28 18:26close27634.001.95011.94471.9527-240.0035350.00
55272006.11.28 18:26buy27644.001.95041.94441.9524
55282006.11.28 18:27close27644.001.95011.94441.9524-120.0035230.00
55292006.11.28 18:27buy27654.001.95031.94431.9523
55302006.11.28 18:27close27654.001.95011.94431.9523-80.0035150.00
55312006.11.28 18:28buy27664.001.95081.94481.9528
55322006.11.28 18:28close27664.001.95011.94481.9528-280.0034870.00
55332006.11.28 18:29buy27674.001.95071.94471.9527
55342006.11.28 18:30close27674.001.95051.94471.9527-80.0034790.00
55352006.11.28 18:30buy27684.001.95111.94511.9531
55362006.11.28 18:31close27684.001.95051.94511.9531-240.0034550.00
55372006.11.28 18:31buy27694.001.95071.94471.9527
55382006.11.28 18:32close27694.001.95061.94471.9527-40.0034510.00
55392006.11.28 18:32buy27704.001.95091.94491.9529
55402006.11.28 18:33close27704.001.95071.94491.9529-80.0034430.00
55412006.11.28 18:33buy27714.001.95091.94491.9529
55422006.11.28 18:38close27714.001.95041.94491.9529-200.0034230.00
55432006.11.28 18:41buy27724.001.95101.94501.9530
55442006.11.28 18:41close27724.001.95011.94501.9530-360.0033870.00
55452006.11.28 18:41buy27734.001.95111.94511.9531
55462006.11.28 18:43close27734.001.95031.94511.9531-320.0033550.00
55472006.11.28 19:00buy27744.001.95081.94481.9528
55482006.11.28 19:00close27744.001.95041.94481.9528-160.0033390.00
55492006.11.28 19:20buy27754.001.95031.94431.9523
55502006.11.28 19:32close27754.001.95101.94431.9523280.0033670.00
55512006.11.28 19:34buy27764.001.95131.94531.9533
55522006.11.28 19:34close27764.001.95101.94531.9533-120.0033550.00
55532006.11.28 19:36buy27774.001.95121.94521.9532
55542006.11.28 19:45close27774.001.95171.94521.9532200.0033750.00
55552006.11.28 19:45buy27784.001.95191.94591.9539
55562006.11.28 19:49close27784.001.95171.94591.9539-80.0033670.00
55572006.11.28 19:55buy27794.001.95161.94561.9536
55582006.11.28 19:56close27794.001.95121.94561.9536-160.0033510.00
55592006.11.28 19:57buy27804.001.95151.94551.9535
55602006.11.28 19:58close27804.001.95131.94551.9535-80.0033430.00
55612006.11.28 20:34buy27814.001.95131.94531.9533
55622006.11.28 20:43close27814.001.95191.94531.9533240.0033670.00
55632006.11.28 20:43buy27824.001.95211.94611.9541
55642006.11.28 20:45close27824.001.95221.94611.954140.0033710.00
55652006.11.28 20:45buy27834.001.95241.94641.9544
55662006.11.28 20:50close27834.001.95231.94641.9544-40.0033670.00
55672006.11.28 20:52buy27844.001.95261.94661.9546
55682006.11.28 20:53close27844.001.95241.94661.9546-80.0033590.00
55692006.11.28 20:57buy27854.001.95241.94641.9544
55702006.11.28 20:58close27854.001.95211.94641.9544-120.0033470.00
55712006.11.28 21:01buy27864.001.95221.94621.9542
55722006.11.28 21:09close27864.001.95301.94621.9542320.0033790.00
55732006.11.28 21:12buy27874.001.95331.94731.9553
55742006.11.28 21:13close27874.001.95301.94731.9553-120.0033670.00
55752006.11.28 21:17buy27884.001.95301.94701.9550
55762006.11.28 21:17close27884.001.95271.94701.9550-120.0033550.00
55772006.11.28 21:21buy27894.001.95281.94681.9548
55782006.11.28 21:23close27894.001.95251.94681.9548-120.0033430.00
55792006.11.28 21:24buy27904.001.95301.94701.9550
55802006.11.28 21:32close27904.001.95311.94701.955040.0033470.00
55812006.11.28 21:32buy27914.001.95331.94731.9553
55822006.11.28 21:33close27914.001.95311.94731.9553-80.0033390.00
55832006.11.28 22:35buy27924.001.95201.94601.9540
55842006.11.28 22:36close27924.001.95181.94601.9540-80.0033310.00
55852006.11.28 22:36buy27934.001.95191.94591.9539
55862006.11.28 22:40close27934.001.95201.94591.953940.0033350.00
55872006.11.28 22:40buy27944.001.95221.94621.9542
55882006.11.28 22:41close27944.001.95211.94621.9542-40.0033310.00
55892006.11.28 22:46buy27954.001.95211.94611.9541
55902006.11.28 22:47close27954.001.95191.94611.9541-80.0033230.00
55912006.11.28 23:19buy27964.001.95201.94601.9540
55922006.11.28 23:22close27964.001.95181.94601.9540-80.0033150.00
55932006.11.28 23:38buy27974.001.95191.94591.9539
55942006.11.28 23:41close27974.001.95201.94591.953940.0033190.00
55952006.11.28 23:52buy27984.001.95211.94611.9541
55962006.11.28 23:53t/p27984.001.95411.94611.9541800.0033990.00
55972006.11.28 23:53buy27994.001.95421.94821.9562
55982006.11.28 23:56close27994.001.95331.94821.9562-360.0033630.00
55992006.11.28 23:56buy28004.001.95361.94761.9556
56002006.11.28 23:56close28004.001.95331.94761.9556-120.0033510.00
56012006.11.29 00:14buy28014.001.95281.94681.9548
56022006.11.29 00:19close28014.001.95361.94681.9548320.0033830.00
56032006.11.29 00:22buy28024.001.95381.94781.9558
56042006.11.29 00:25close28024.001.95371.94781.9558-40.0033790.00
56052006.11.29 00:25buy28034.001.95401.94801.9560
56062006.11.29 00:26close28034.001.95351.94801.9560-200.0033590.00
56072006.11.29 00:30buy28044.001.95371.94771.9557
56082006.11.29 00:33close28044.001.95351.94771.9557-80.0033510.00
56092006.11.29 00:38buy28054.001.95341.94741.9554
56102006.11.29 00:41close28054.001.95331.94741.9554-40.0033470.00
56112006.11.29 00:43buy28064.001.95371.94771.9557
56122006.11.29 00:44close28064.001.95351.94771.9557-80.0033390.00
56132006.11.29 00:47buy28074.001.95361.94761.9556
56142006.11.29 00:48close28074.001.95341.94761.9556-80.0033310.00
56152006.11.29 01:12sell28084.001.95241.95841.9504
56162006.11.29 01:13close28084.001.95271.95841.9504-120.0033190.00
56172006.11.29 01:36buy28094.001.95321.94721.9552
56182006.11.29 01:38close28094.001.95311.94721.9552-40.0033150.00
56192006.11.29 01:40buy28104.001.95321.94721.9552
56202006.11.29 01:41close28104.001.95301.94721.9552-80.0033070.00
56212006.11.29 01:44buy28114.001.95301.94701.9550
56222006.11.29 01:47close28114.001.95301.94701.95500.0033070.00
56232006.11.29 01:59sell28124.001.95231.95831.9503
56242006.11.29 02:02close28124.001.95261.95831.9503-120.0032950.00
56252006.11.29 02:45sell28134.001.95231.95831.9503
56262006.11.29 02:55close28134.001.95201.95831.9503120.0033070.00
56272006.11.29 02:56sell28144.001.95181.95781.9498
56282006.11.29 03:02close28144.001.95191.95781.9498-40.0033030.00
56292006.11.29 03:03sell28154.001.95171.95771.9497
56302006.11.29 03:10close28154.001.95191.95771.9497-80.0032950.00
56312006.11.29 03:15sell28164.001.95191.95791.9499
56322006.11.29 03:18close28164.001.95201.95791.9499-40.0032910.00
56332006.11.29 03:20sell28174.001.95191.95791.9499
56342006.11.29 03:21close28174.001.95211.95791.9499-80.0032830.00
56352006.11.29 03:29sell28184.001.95201.95801.9500
56362006.11.29 03:30close28184.001.95221.95801.9500-80.0032750.00
56372006.11.29 03:35buy28194.001.95241.94641.9544
56382006.11.29 03:38close28194.001.95241.94641.95440.0032750.00
56392006.11.29 03:38buy28204.001.95261.94661.9546
56402006.11.29 03:39close28204.001.95241.94661.9546-80.0032670.00
56412006.11.29 03:39buy28214.001.95261.94661.9546
56422006.11.29 03:39close28214.001.95241.94661.9546-80.0032590.00
56432006.11.29 03:40buy28224.001.95261.94661.9546
56442006.11.29 03:42close28224.001.95231.94661.9546-120.0032470.00
56452006.11.29 03:53sell28234.001.95171.95771.9497
56462006.11.29 03:54close28234.001.95201.95771.9497-120.0032350.00
56472006.11.29 03:54sell28244.001.95181.95781.9498
56482006.11.29 03:57close28244.001.95201.95781.9498-80.0032270.00
56492006.11.29 04:03sell28254.001.95181.95781.9498
56502006.11.29 04:05close28254.001.95201.95781.9498-80.0032190.00
56512006.11.29 04:33buy28264.001.95261.94661.9546
56522006.11.29 04:38close28264.001.95231.94661.9546-120.0032070.00
56532006.11.29 04:56sell28274.001.95191.95791.9499
56542006.11.29 05:09close28274.001.95211.95791.9499-80.0031990.00
56552006.11.29 05:14sell28284.001.95181.95781.9498
56562006.11.29 05:18close28284.001.95201.95781.9498-80.0031910.00
56572006.11.29 05:22sell28294.001.95161.95761.9496
56582006.11.29 05:26close28294.001.95161.95761.94960.0031910.00
56592006.11.29 05:30sell28304.001.95151.95751.9495
56602006.11.29 05:31close28304.001.95171.95751.9495-80.0031830.00
56612006.11.29 05:32sell28314.001.95131.95731.9493
56622006.11.29 05:40close28314.001.95131.95731.94930.0031830.00
56632006.11.29 05:56sell28324.001.95161.95761.9496
56642006.11.29 05:57close28324.001.95181.95761.9496-80.0031750.00
56652006.11.29 06:01buy28334.001.95221.94621.9542
56662006.11.29 06:12close28334.001.95291.94621.9542280.0032030.00
56672006.11.29 06:12buy28344.001.95311.94711.9551
56682006.11.29 06:13close28344.001.95291.94711.9551-80.0031950.00
56692006.11.29 06:17buy28354.001.95291.94691.9549
56702006.11.29 06:28close28354.001.95391.94691.9549400.0032350.00
56712006.11.29 06:33buy28364.001.95381.94781.9558
56722006.11.29 06:33close28364.001.95361.94781.9558-80.0032270.00
56732006.11.29 06:38buy28374.001.95331.94731.9553
56742006.11.29 06:39close28374.001.95321.94731.9553-40.0032230.00
56752006.11.29 06:57buy28384.001.95371.94771.9557
56762006.11.29 06:58close28384.001.95331.94771.9557-160.0032070.00
56772006.11.29 06:59buy28394.001.95351.94751.9555
56782006.11.29 06:59close28394.001.95251.94751.9555-400.0031670.00
56792006.11.29 07:01sell28404.001.95211.95811.9501
56802006.11.29 07:03close28404.001.95211.95811.95010.0031670.00
56812006.11.29 07:03sell28414.001.95161.95761.9496
56822006.11.29 07:06close28414.001.95171.95761.9496-40.0031630.00
56832006.11.29 07:09sell28424.001.95201.95801.9500
56842006.11.29 07:09close28424.001.95221.95801.9500-80.0031550.00
56852006.11.29 07:12sell28434.001.95211.95811.9501
56862006.11.29 07:19close28434.001.95181.95811.9501120.0031670.00
56872006.11.29 07:19sell28444.001.95141.95741.9494
56882006.11.29 07:19close28444.001.95181.95741.9494-160.0031510.00
56892006.11.29 07:24buy28454.001.95271.94671.9547
56902006.11.29 07:25close28454.001.95241.94671.9547-120.0031390.00
56912006.11.29 07:25buy28464.001.95261.94661.9546
56922006.11.29 07:25close28464.001.95241.94661.9546-80.0031310.00
56932006.11.29 07:26buy28474.001.95261.94661.9546
56942006.11.29 07:28close28474.001.95251.94661.9546-40.0031270.00
56952006.11.29 07:33sell28484.001.95171.95771.9497
56962006.11.29 07:34close28484.001.95221.95771.9497-200.0031070.00
56972006.11.29 07:35sell28494.001.95201.95801.9500
56982006.11.29 07:37close28494.001.95201.95801.95000.0031070.00
56992006.11.29 07:38sell28504.001.95171.95771.9497
57002006.11.29 07:49t/p28504.001.94971.95771.9497800.0031870.00
57012006.11.29 07:49sell28514.001.94961.95561.9476
57022006.11.29 07:51close28514.001.95011.95561.9476-200.0031670.00
57032006.11.29 07:57sell28524.001.95041.95641.9484
57042006.11.29 08:00close28524.001.95051.95641.9484-40.0031630.00
57052006.11.29 08:00sell28534.001.95011.95611.9481
57062006.11.29 08:00close28534.001.95041.95611.9481-120.0031510.00
57072006.11.29 08:00sell28544.001.95021.95621.9482
57082006.11.29 08:00close28544.001.95041.95621.9482-80.0031430.00
57092006.11.29 08:01sell28554.001.95011.95611.9481
57102006.11.29 08:05t/p28554.001.94811.95611.9481800.0032230.00
57112006.11.29 08:05sell28564.001.94801.95401.9460
57122006.11.29 08:10close28564.001.94831.95401.9460-120.0032110.00
57132006.11.29 08:10sell28574.001.94751.95351.9455
57142006.11.29 08:10close28574.001.94771.95351.9455-80.0032030.00
57152006.11.29 08:18sell28584.001.94951.95551.9475
57162006.11.29 08:22close28584.001.94961.95551.9475-40.0031990.00
57172006.11.29 08:22sell28594.001.94911.95511.9471
57182006.11.29 08:27close28594.001.94871.95511.9471160.0032150.00
57192006.11.29 08:27sell28604.001.94841.95441.9464
57202006.11.29 08:28close28604.001.94861.95441.9464-80.0032070.00
57212006.11.29 08:28sell28614.001.94841.95441.9464
57222006.11.29 08:30close28614.001.94861.95441.9464-80.0031990.00
57232006.11.29 08:30sell28624.001.94821.95421.9462
57242006.11.29 08:30close28624.001.94851.95421.9462-120.0031870.00
57252006.11.29 08:31sell28634.001.94831.95431.9463
57262006.11.29 08:31close28634.001.94851.95431.9463-80.0031790.00
57272006.11.29 08:31sell28644.001.94821.95421.9462
57282006.11.29 08:31close28644.001.94851.95421.9462-120.0031670.00
57292006.11.29 09:01sell28654.001.94911.95511.9471
57302006.11.29 09:02close28654.001.94941.95511.9471-120.0031550.00
57312006.11.29 09:03sell28664.001.94911.95511.9471
57322006.11.29 09:03close28664.001.94931.95511.9471-80.0031470.00
57332006.11.29 09:04sell28674.001.94921.95521.9472
57342006.11.29 09:04close28674.001.94951.95521.9472-120.0031350.00
57352006.11.29 09:05sell28684.001.94921.95521.9472
57362006.11.29 09:08close28684.001.94911.95521.947240.0031390.00
57372006.11.29 09:08sell28694.001.94881.95481.9468
57382006.11.29 09:09close28694.001.94911.95481.9468-120.0031270.00
57392006.11.29 09:10sell28704.001.94891.95491.9469
57402006.11.29 09:11close28704.001.94931.95491.9469-160.0031110.00
57412006.11.29 09:12sell28714.001.94871.95471.9467
57422006.11.29 09:12close28714.001.94901.95471.9467-120.0030990.00
57432006.11.29 09:13sell28724.001.94891.95491.9469
57442006.11.29 09:17close28724.001.94871.95491.946980.0031070.00
57452006.11.29 09:17sell28734.001.94801.95401.9460
57462006.11.29 09:17close28734.001.94871.95401.9460-280.0030790.00
57472006.11.29 09:17sell28744.001.94841.95441.9464
57482006.11.29 09:22close28744.001.94811.95441.9464120.0030910.00
57492006.11.29 09:22sell28754.001.94771.95371.9457
57502006.11.29 09:23close28754.001.94811.95371.9457-160.0030750.00
57512006.11.29 09:23sell28764.001.94781.95381.9458
57522006.11.29 09:24close28764.001.94801.95381.9458-80.0030670.00
57532006.11.29 09:28sell28774.001.94821.95421.9462
57542006.11.29 09:30close28774.001.94861.95421.9462-160.0030510.00
57552006.11.29 09:30sell28784.001.94821.95421.9462
57562006.11.29 09:31close28784.001.94841.95421.9462-80.0030430.00
57572006.11.29 09:45buy28794.001.95041.94441.9524
57582006.11.29 09:47close28794.001.94991.94441.9524-200.0030230.00
57592006.11.29 09:54sell28804.001.94841.95441.9464
57602006.11.29 10:02close28804.001.94771.95441.9464280.0030510.00
57612006.11.29 10:02sell28814.001.94741.95341.9454
57622006.11.29 10:02close28814.001.94761.95341.9454-80.0030430.00
57632006.11.29 10:08sell28824.001.94771.95371.9457
57642006.11.29 10:12close28824.001.94791.95371.9457-80.0030350.00
57652006.11.29 10:12sell28834.001.94751.95351.9455
57662006.11.29 10:12close28834.001.94791.95351.9455-160.0030190.00
57672006.11.29 10:12sell28844.001.94731.95331.9453
57682006.11.29 10:12close28844.001.94781.95331.9453-200.0029990.00
57692006.11.29 10:15sell28853.001.94781.95381.9458
57702006.11.29 10:15close28853.001.94801.95381.9458-60.0029930.00
57712006.11.29 10:15sell28863.001.94771.95371.9457
57722006.11.29 10:15close28863.001.94801.95371.9457-90.0029840.00
57732006.11.29 10:16sell28873.001.94771.95371.9457
57742006.11.29 10:16close28873.001.94811.95371.9457-120.0029720.00
57752006.11.29 10:18sell28883.001.94791.95391.9459
57762006.11.29 10:22close28883.001.94801.95391.9459-30.0029690.00
57772006.11.29 10:40buy28893.001.94931.94331.9513
57782006.11.29 10:40close28893.001.94871.94331.9513-180.0029510.00
57792006.11.29 10:40buy28903.001.94911.94311.9511
57802006.11.29 10:40close28903.001.94871.94311.9511-120.0029390.00
57812006.11.29 10:40buy28913.001.94911.94311.9511
57822006.11.29 10:40close28913.001.94881.94311.9511-90.0029300.00
57832006.11.29 10:44buy28923.001.94931.94331.9513
57842006.11.29 10:47close28923.001.94881.94331.9513-150.0029150.00
57852006.11.29 10:56sell28933.001.94831.95431.9463
57862006.11.29 10:59close28933.001.94841.95431.9463-30.0029120.00
57872006.11.29 11:09buy28943.001.94941.94341.9514
57882006.11.29 11:10close28943.001.94911.94341.9514-90.0029030.00
57892006.11.29 11:10buy28953.001.94921.94321.9512
57902006.11.29 11:15close28953.001.94951.94321.951290.0029120.00
57912006.11.29 11:20buy28963.001.94961.94361.9516
57922006.11.29 11:28close28963.001.95051.94361.9516270.0029390.00
57932006.11.29 11:33buy28973.001.94991.94391.9519
57942006.11.29 11:34close28973.001.94971.94391.9519-60.0029330.00
57952006.11.29 11:38buy28983.001.94961.94361.9516
57962006.11.29 11:39close28983.001.94941.94361.9516-60.0029270.00
57972006.11.29 11:40sell28993.001.94891.95491.9469
57982006.11.29 11:41close28993.001.94941.95491.9469-150.0029120.00
57992006.11.29 11:44sell29003.001.94901.95501.9470
58002006.11.29 11:50close29003.001.94891.95501.947030.0029150.00
58012006.11.29 12:00buy29013.001.94981.94381.9518
58022006.11.29 12:01close29013.001.94951.94381.9518-90.0029060.00
58032006.11.29 12:05sell29023.001.94911.95511.9471
58042006.11.29 12:05close29023.001.94931.95511.9471-60.0029000.00
58052006.11.29 12:05sell29033.001.94911.95511.9471
58062006.11.29 12:07close29033.001.94921.95511.9471-30.0028970.00
58072006.11.29 12:07sell29043.001.94901.95501.9470
58082006.11.29 12:14close29043.001.94881.95501.947060.0029030.00
58092006.11.29 12:15sell29053.001.94871.95471.9467
58102006.11.29 12:15close29053.001.94891.95471.9467-60.0028970.00
58112006.11.29 12:16sell29063.001.94871.95471.9467
58122006.11.29 12:16close29063.001.94891.95471.9467-60.0028910.00
58132006.11.29 12:16sell29073.001.94871.95471.9467
58142006.11.29 12:19close29073.001.94901.95471.9467-90.0028820.00
58152006.11.29 12:24buy29083.001.94931.94331.9513
58162006.11.29 12:28close29083.001.94941.94331.951330.0028850.00
58172006.11.29 12:29buy29093.001.94951.94351.9515
58182006.11.29 12:29close29093.001.94941.94351.9515-30.0028820.00
58192006.11.29 12:31buy29103.001.94951.94351.9515
58202006.11.29 12:36close29103.001.94971.94351.951560.0028880.00
58212006.11.29 12:36buy29113.001.95001.94401.9520
58222006.11.29 12:36close29113.001.94981.94401.9520-60.0028820.00
58232006.11.29 12:40buy29123.001.95021.94421.9522
58242006.11.29 12:46close29123.001.95061.94421.9522120.0028940.00
58252006.11.29 12:56buy29133.001.95021.94421.9522
58262006.11.29 12:58close29133.001.94981.94421.9522-120.0028820.00
58272006.11.29 13:00buy29143.001.95071.94471.9527
58282006.11.29 13:10close29143.001.95161.94471.9527270.0029090.00
58292006.11.29 13:12buy29153.001.95181.94581.9538
58302006.11.29 13:12close29153.001.95171.94581.9538-30.0029060.00
58312006.11.29 13:19buy29163.001.95181.94581.9538
58322006.11.29 13:19close29163.001.95111.94581.9538-210.0028850.00
58332006.11.29 13:19buy29173.001.95141.94541.9534
58342006.11.29 13:25close29173.001.95181.94541.9534120.0028970.00
58352006.11.29 13:26buy29183.001.95191.94591.9539
58362006.11.29 13:26close29183.001.95181.94591.9539-30.0028940.00
58372006.11.29 13:29buy29193.001.95171.94571.9537
58382006.11.29 13:30close29193.001.95111.94571.9537-180.0028760.00
58392006.11.29 13:31sell29203.001.94901.95501.9470
58402006.11.29 13:32close29203.001.95111.95501.9470-630.0028130.00
58412006.11.29 13:32sell29213.001.94951.95551.9475
58422006.11.29 13:32close29213.001.95101.95551.9475-450.0027680.00
58432006.11.29 13:35buy29223.001.95381.94781.9558
58442006.11.29 13:36close29223.001.95241.94781.9558-420.0027260.00
58452006.11.29 13:36buy29233.001.95301.94701.9550
58462006.11.29 13:36close29233.001.95191.94701.9550-330.0026930.00
58472006.11.29 13:41buy29243.001.95201.94601.9540
58482006.11.29 13:41close29243.001.95171.94601.9540-90.0026840.00
58492006.11.29 13:41buy29253.001.95201.94601.9540
58502006.11.29 13:42close29253.001.95131.94601.9540-210.0026630.00
58512006.11.29 13:42buy29263.001.95181.94581.9538
58522006.11.29 13:42close29263.001.95151.94581.9538-90.0026540.00
58532006.11.29 13:43buy29273.001.95201.94601.9540
58542006.11.29 13:43close29273.001.95151.94601.9540-150.0026390.00
58552006.11.29 13:47sell29283.001.94991.95591.9479
58562006.11.29 13:51close29283.001.95001.95591.9479-30.0026360.00
58572006.11.29 13:51sell29293.001.94981.95581.9478
58582006.11.29 13:53close29293.001.94991.95581.9478-30.0026330.00
58592006.11.29 13:53sell29303.001.94961.95561.9476
58602006.11.29 13:56close29303.001.94961.95561.94760.0026330.00
58612006.11.29 13:56sell29313.001.94921.95521.9472
58622006.11.29 14:00close29313.001.94971.95521.9472-150.0026180.00
58632006.11.29 14:09buy29323.001.95101.94501.9530
58642006.11.29 14:11close29323.001.95051.94501.9530-150.0026030.00
58652006.11.29 14:12buy29333.001.95091.94491.9529
58662006.11.29 14:12close29333.001.95071.94491.9529-60.0025970.00
58672006.11.29 14:12buy29343.001.95101.94501.9530
58682006.11.29 14:21close29343.001.95121.94501.953060.0026030.00
58692006.11.29 14:22buy29353.001.95141.94541.9534
58702006.11.29 14:22close29353.001.95101.94541.9534-120.0025910.00
58712006.11.29 14:22buy29363.001.95141.94541.9534
58722006.11.29 14:23close29363.001.95111.94541.9534-90.0025820.00
58732006.11.29 14:24buy29373.001.95151.94551.9535
58742006.11.29 14:29t/p29373.001.95351.94551.9535600.0026420.00
58752006.11.29 14:29buy29383.001.95361.94761.9556
58762006.11.29 14:31close29383.001.95311.94761.9556-150.0026270.00
58772006.11.29 14:32buy29393.001.95331.94731.9553
58782006.11.29 14:33close29393.001.95311.94731.9553-60.0026210.00
58792006.11.29 14:33buy29403.001.95341.94741.9554
58802006.11.29 14:36close29403.001.95341.94741.95540.0026210.00
58812006.11.29 14:38buy29413.001.95341.94741.9554
58822006.11.29 14:39close29413.001.95321.94741.9554-60.0026150.00
58832006.11.29 14:45buy29423.001.95341.94741.9554
58842006.11.29 14:52close29423.001.95311.94741.9554-90.0026060.00
58852006.11.29 14:54buy29433.001.95331.94731.9553
58862006.11.29 14:54close29433.001.95311.94731.9553-60.0026000.00
58872006.11.29 14:54buy29443.001.95331.94731.9553
58882006.11.29 14:54close29443.001.95291.94731.9553-120.0025880.00
58892006.11.29 15:07sell29453.001.94941.95541.9474
58902006.11.29 15:10close29453.001.94991.95541.9474-150.0025730.00
58912006.11.29 15:14sell29463.001.95051.95651.9485
58922006.11.29 15:16close29463.001.95061.95651.9485-30.0025700.00
58932006.11.29 15:16sell29473.001.95031.95631.9483
58942006.11.29 15:16close29473.001.95051.95631.9483-60.0025640.00
58952006.11.29 15:17sell29483.001.95031.95631.9483
58962006.11.29 15:17close29483.001.95071.95631.9483-120.0025520.00
58972006.11.29 15:17sell29493.001.95051.95651.9485
58982006.11.29 15:18close29493.001.95071.95651.9485-60.0025460.00
58992006.11.29 15:19sell29503.001.95051.95651.9485
59002006.11.29 15:19close29503.001.95071.95651.9485-60.0025400.00
59012006.11.29 15:20sell29513.001.95041.95641.9484
59022006.11.29 15:20close29513.001.95091.95641.9484-150.0025250.00
59032006.11.29 15:21sell29523.001.95051.95651.9485
59042006.11.29 15:21close29523.001.95111.95651.9485-180.0025070.00
59052006.11.29 15:23sell29533.001.95061.95661.9486
59062006.11.29 15:23close29533.001.95091.95661.9486-90.0024980.00
59072006.11.29 15:23sell29543.001.95061.95661.9486
59082006.11.29 15:31close29543.001.95001.95661.9486180.0025160.00
59092006.11.29 15:31sell29553.001.94971.95571.9477
59102006.11.29 15:31close29553.001.94991.95571.9477-60.0025100.00
59112006.11.29 15:31sell29563.001.94971.95571.9477
59122006.11.29 15:31close29563.001.94991.95571.9477-60.0025040.00
59132006.11.29 15:32sell29573.001.94971.95571.9477
59142006.11.29 15:32close29573.001.94991.95571.9477-60.0024980.00
59152006.11.29 15:35sell29583.001.94971.95571.9477
59162006.11.29 15:43close29583.001.94941.95571.947790.0025070.00
59172006.11.29 15:43sell29593.001.94921.95521.9472
59182006.11.29 15:43close29593.001.94941.95521.9472-60.0025010.00
59192006.11.29 15:47sell29603.001.94921.95521.9472
59202006.11.29 15:48close29603.001.94941.95521.9472-60.0024950.00
59212006.11.29 15:50sell29613.001.94911.95511.9471
59222006.11.29 15:50close29613.001.94961.95511.9471-150.0024800.00
59232006.11.29 15:50sell29623.001.94911.95511.9471
59242006.11.29 15:50close29623.001.94961.95511.9471-150.0024650.00
59252006.11.29 15:52sell29633.001.94921.95521.9472
59262006.11.29 15:56close29633.001.94941.95521.9472-60.0024590.00
59272006.11.29 15:57sell29643.001.94921.95521.9472
59282006.11.29 15:58close29643.001.94941.95521.9472-60.0024530.00
59292006.11.29 15:59sell29653.001.94921.95521.9472
59302006.11.29 16:00close29653.001.94941.95521.9472-60.0024470.00
59312006.11.29 16:02sell29663.001.94911.95511.9471
59322006.11.29 16:09close29663.001.94871.95511.9471120.0024590.00
59332006.11.29 16:13sell29673.001.94841.95441.9464
59342006.11.29 16:13close29673.001.94881.95441.9464-120.0024470.00
59352006.11.29 16:13sell29683.001.94831.95431.9463
59362006.11.29 16:14close29683.001.94861.95431.9463-90.0024380.00
59372006.11.29 16:14sell29693.001.94821.95421.9462
59382006.11.29 16:16close29693.001.94841.95421.9462-60.0024320.00
59392006.11.29 16:16sell29703.001.94791.95391.9459
59402006.11.29 16:23close29703.001.94761.95391.945990.0024410.00
59412006.11.29 16:24sell29713.001.94731.95331.9453
59422006.11.29 16:24close29713.001.94761.95331.9453-90.0024320.00
59432006.11.29 16:24sell29723.001.94731.95331.9453
59442006.11.29 16:24close29723.001.94751.95331.9453-60.0024260.00
59452006.11.29 16:25sell29733.001.94731.95331.9453
59462006.11.29 16:25close29733.001.94761.95331.9453-90.0024170.00
59472006.11.29 16:32sell29743.001.94791.95391.9459
59482006.11.29 16:34close29743.001.94821.95391.9459-90.0024080.00
59492006.11.29 17:19sell29753.001.94891.95491.9469
59502006.11.29 17:23close29753.001.94911.95491.9469-60.0024020.00
59512006.11.29 17:28buy29763.001.94971.94371.9517
59522006.11.29 17:32close29763.001.94981.94371.951730.0024050.00
59532006.11.29 17:41sell29773.001.94911.95511.9471
59542006.11.29 17:42close29773.001.94941.95511.9471-90.0023960.00
59552006.11.29 17:44sell29783.001.94911.95511.9471
59562006.11.29 17:47close29783.001.94921.95511.9471-30.0023930.00
59572006.11.29 17:52sell29793.001.94921.95521.9472
59582006.11.29 17:58close29793.001.94921.95521.94720.0023930.00
59592006.11.29 17:58sell29803.001.94881.95481.9468
59602006.11.29 17:58close29803.001.94921.95481.9468-120.0023810.00
59612006.11.29 17:59sell29813.001.94861.95461.9466
59622006.11.29 18:05close29813.001.94791.95461.9466210.0024020.00
59632006.11.29 18:13sell29823.001.94801.95401.9460
59642006.11.29 18:13close29823.001.94831.95401.9460-90.0023930.00
59652006.11.29 18:14sell29833.001.94811.95411.9461
59662006.11.29 18:20close29833.001.94791.95411.946160.0023990.00
59672006.11.29 18:20sell29843.001.94781.95381.9458
59682006.11.29 18:23t/p29843.001.94581.95381.9458600.0024590.00
59692006.11.29 18:23sell29853.001.94561.95161.9436
59702006.11.29 18:29close29853.001.94491.95161.9436210.0024800.00
59712006.11.29 18:35sell29863.001.94511.95111.9431
59722006.11.29 18:41close29863.001.94501.95111.943130.0024830.00
59732006.11.29 18:43sell29873.001.94511.95111.9431
59742006.11.29 18:43close29873.001.94541.95111.9431-90.0024740.00
59752006.11.29 18:43sell29883.001.94521.95121.9432
59762006.11.29 18:43close29883.001.94551.95121.9432-90.0024650.00
59772006.11.29 18:43sell29893.001.94501.95101.9430
59782006.11.29 18:48close29893.001.94521.95101.9430-60.0024590.00
59792006.11.29 19:23sell29903.001.94561.95161.9436
59802006.11.29 19:23close29903.001.94601.95161.9436-120.0024470.00
59812006.11.29 19:23sell29913.001.94551.95151.9435
59822006.11.29 19:23close29913.001.94591.95151.9435-120.0024350.00
59832006.11.29 19:24sell29923.001.94571.95171.9437
59842006.11.29 19:25close29923.001.94591.95171.9437-60.0024290.00
59852006.11.29 19:27sell29933.001.94581.95181.9438
59862006.11.29 19:27close29933.001.94611.95181.9438-90.0024200.00
59872006.11.29 19:42sell29943.001.94581.95181.9438
59882006.11.29 19:45close29943.001.94611.95181.9438-90.0024110.00
59892006.11.29 19:51sell29953.001.94601.95201.9440
59902006.11.29 19:59close29953.001.94611.95201.9440-30.0024080.00
59912006.11.29 20:28sell29963.001.94581.95181.9438
59922006.11.29 20:29close29963.001.94611.95181.9438-90.0023990.00
59932006.11.29 20:29sell29973.001.94601.95201.9440
59942006.11.29 20:54t/p29973.001.94401.95201.9440600.0024590.00
59952006.11.29 20:54sell29983.001.94391.94991.9419
59962006.11.29 20:55close29983.001.94481.94991.9419-270.0024320.00
59972006.11.29 20:55sell29993.001.94381.94981.9418
59982006.11.29 20:55close29993.001.94401.94981.9418-60.0024260.00
59992006.11.29 21:52buy30003.001.94671.94071.9487
60002006.11.29 21:56close30003.001.94651.94071.9487-60.0024200.00
60012006.11.29 22:08sell30013.001.94591.95191.9439
60022006.11.29 22:09close30013.001.94641.95191.9439-150.0024050.00
60032006.11.29 22:15sell30023.001.94591.95191.9439
60042006.11.29 22:17close30023.001.94621.95191.9439-90.0023960.00
60052006.11.29 22:20sell30033.001.94591.95191.9439
60062006.11.29 22:24close30033.001.94621.95191.9439-90.0023870.00
60072006.11.29 22:30sell30043.001.94601.95201.9440
60082006.11.29 22:43close30043.001.94581.95201.944060.0023930.00
60092006.11.29 22:45sell30053.001.94581.95181.9438
60102006.11.29 22:46close30053.001.94601.95181.9438-60.0023870.00
60112006.11.29 22:46sell30063.001.94581.95181.9438
60122006.11.29 22:46close30063.001.94611.95181.9438-90.0023780.00
60132006.11.29 22:47sell30073.001.94561.95161.9436
60142006.11.29 22:47close30073.001.94611.95161.9436-150.0023630.00
60152006.11.29 22:47sell30083.001.94591.95191.9439
60162006.11.29 22:48close30083.001.94601.95191.9439-30.0023600.00
60172006.11.29 23:21sell30093.001.94571.95171.9437
60182006.11.29 23:33close30093.001.94581.95171.9437-30.0023570.00
60192006.11.29 23:34sell30103.001.94561.95161.9436
60202006.11.29 23:36close30103.001.94591.95161.9436-90.0023480.00
60212006.11.29 23:40sell30113.001.94581.95181.9438
60222006.11.29 23:40close30113.001.94601.95181.9438-60.0023420.00
60232006.11.29 23:48buy30123.001.94651.94051.9485
60242006.11.29 23:51close30123.001.94621.94051.9485-90.0023330.00
60252006.11.29 23:59sell30133.001.94581.95181.9438
60262006.11.30 00:02close30133.001.94601.95181.9438-60.0023270.00
60272006.11.30 00:03sell30143.001.94581.95181.9438
60282006.11.30 00:06close30143.001.94591.95181.9438-30.0023240.00
60292006.11.30 00:09sell30153.001.94581.95181.9438
60302006.11.30 00:12close30153.001.94601.95181.9438-60.0023180.00
60312006.11.30 00:15sell30163.001.94581.95181.9438
60322006.11.30 00:17close30163.001.94601.95181.9438-60.0023120.00
60332006.11.30 00:31buy30173.001.94651.94051.9485
60342006.11.30 00:32close30173.001.94621.94051.9485-90.0023030.00
60352006.11.30 00:48sell30183.001.94581.95181.9438
60362006.11.30 00:56close30183.001.94591.95181.9438-30.0023000.00
60372006.11.30 01:38sell30193.001.94581.95181.9438
60382006.11.30 01:49close30193.001.94531.95181.9438150.0023150.00
60392006.11.30 01:58sell30203.001.94541.95141.9434
60402006.11.30 02:00close30203.001.94551.95141.9434-30.0023120.00
60412006.11.30 02:05buy30213.001.94701.94101.9490
60422006.11.30 02:07close30213.001.94681.94101.9490-60.0023060.00
60432006.11.30 02:07buy30223.001.94751.94151.9495
60442006.11.30 02:07close30223.001.94691.94151.9495-180.0022880.00
60452006.11.30 02:09buy30233.001.94751.94151.9495
60462006.11.30 02:09close30233.001.94721.94151.9495-90.0022790.00
60472006.11.30 02:10buy30243.001.94741.94141.9494
60482006.11.30 02:17close30243.001.94801.94141.9494180.0022970.00
60492006.11.30 02:18buy30253.001.94831.94231.9503
60502006.11.30 02:18close30253.001.94781.94231.9503-150.0022820.00
60512006.11.30 02:22buy30263.001.94811.94211.9501
60522006.11.30 02:23close30263.001.94781.94211.9501-90.0022730.00
60532006.11.30 02:23buy30273.001.94801.94201.9500
60542006.11.30 02:23close30273.001.94771.94201.9500-90.0022640.00
60552006.11.30 02:24buy30283.001.94801.94201.9500
60562006.11.30 02:27close30283.001.94801.94201.95000.0022640.00
60572006.11.30 02:51buy30293.001.94791.94191.9499
60582006.11.30 02:51close30293.001.94771.94191.9499-60.0022580.00
60592006.11.30 02:53buy30303.001.94801.94201.9500
60602006.11.30 03:00close30303.001.94791.94201.9500-30.0022550.00
60612006.11.30 03:00buy30313.001.94811.94211.9501
60622006.11.30 03:00close30313.001.94791.94211.9501-60.0022490.00
60632006.11.30 03:01buy30323.001.94811.94211.9501
60642006.11.30 03:15close30323.001.94811.94211.95010.0022490.00
60652006.11.30 03:16buy30333.001.94831.94231.9503
60662006.11.30 03:19close30333.001.94811.94231.9503-60.0022430.00
60672006.11.30 04:14buy30343.001.94811.94211.9501
60682006.11.30 04:20close30343.001.94811.94211.95010.0022430.00
60692006.11.30 04:30buy30353.001.94831.94231.9503
60702006.11.30 04:39close30353.001.94811.94231.9503-60.0022370.00
60712006.11.30 04:42buy30363.001.94811.94211.9501
60722006.11.30 04:43close30363.001.94791.94211.9501-60.0022310.00
60732006.11.30 04:44buy30373.001.94821.94221.9502
60742006.11.30 05:08close30373.001.94891.94221.9502210.0022520.00
60752006.11.30 05:09buy30383.001.94921.94321.9512
60762006.11.30 05:11close30383.001.94881.94321.9512-120.0022400.00
60772006.11.30 05:12buy30393.001.94911.94311.9511
60782006.11.30 05:12close30393.001.94891.94311.9511-60.0022340.00
60792006.11.30 05:14buy30403.001.94911.94311.9511
60802006.11.30 05:14close30403.001.94901.94311.9511-30.0022310.00
60812006.11.30 05:16buy30413.001.94901.94301.9510
60822006.11.30 05:17close30413.001.94881.94301.9510-60.0022250.00
60832006.11.30 05:19buy30423.001.94911.94311.9511
60842006.11.30 05:25close30423.001.94901.94311.9511-30.0022220.00
60852006.11.30 05:28buy30433.001.94911.94311.9511
60862006.11.30 05:31close30433.001.94911.94311.95110.0022220.00
60872006.11.30 05:31buy30443.001.94931.94331.9513
60882006.11.30 05:32close30443.001.94911.94331.9513-60.0022160.00
60892006.11.30 05:32buy30453.001.94931.94331.9513
60902006.11.30 05:34close30453.001.94911.94331.9513-60.0022100.00
60912006.11.30 05:35buy30463.001.94931.94331.9513
60922006.11.30 05:38close30463.001.94911.94331.9513-60.0022040.00
60932006.11.30 06:14buy30473.001.94891.94291.9509
60942006.11.30 06:17close30473.001.94881.94291.9509-30.0022010.00
60952006.11.30 06:24buy30483.001.94871.94271.9507
60962006.11.30 06:29close30483.001.94861.94271.9507-30.0021980.00
60972006.11.30 06:29buy30493.001.94881.94281.9508
60982006.11.30 06:29close30493.001.94861.94281.9508-60.0021920.00
60992006.11.30 06:32buy30503.001.94871.94271.9507
61002006.11.30 06:33close30503.001.94851.94271.9507-60.0021860.00
61012006.11.30 06:36buy30513.001.94891.94291.9509
61022006.11.30 06:39close30513.001.94901.94291.950930.0021890.00
61032006.11.30 06:39buy30523.001.94911.94311.9511
61042006.11.30 06:48close30523.001.95071.94311.9511480.0022370.00
61052006.11.30 06:51buy30533.001.95041.94441.9524
61062006.11.30 06:51close30533.001.95011.94441.9524-90.0022280.00
61072006.11.30 06:51buy30543.001.95041.94441.9524
61082006.11.30 06:52close30543.001.95021.94441.9524-60.0022220.00
61092006.11.30 06:55buy30553.001.95041.94441.9524
61102006.11.30 06:59close30553.001.95061.94441.952460.0022280.00
61112006.11.30 07:00buy30563.001.95141.94541.9534
61122006.11.30 07:05close30563.001.95181.94541.9534120.0022400.00
61132006.11.30 07:05buy30573.001.95251.94651.9545
61142006.11.30 07:05close30573.001.95201.94651.9545-150.0022250.00
61152006.11.30 07:07buy30583.001.95231.94631.9543
61162006.11.30 07:07close30583.001.95201.94631.9543-90.0022160.00
61172006.11.30 07:10buy30593.001.95221.94621.9542
61182006.11.30 07:17close30593.001.95291.94621.9542210.0022370.00
61192006.11.30 07:17buy30603.001.95311.94711.9551
61202006.11.30 07:17close30603.001.95291.94711.9551-60.0022310.00
61212006.11.30 07:17buy30613.001.95321.94721.9552
61222006.11.30 07:19close30613.001.95291.94721.9552-90.0022220.00
61232006.11.30 07:21buy30623.001.95331.94731.9553
61242006.11.30 07:23t/p30623.001.95531.94731.9553600.0022820.00
61252006.11.30 07:23buy30633.001.95541.94941.9574
61262006.11.30 07:26close30633.001.95511.94941.9574-90.0022730.00
61272006.11.30 07:26buy30643.001.95561.94961.9576
61282006.11.30 07:26close30643.001.95521.94961.9576-120.0022610.00
61292006.11.30 07:30buy30653.001.95451.94851.9565
61302006.11.30 07:30close30653.001.95411.94851.9565-120.0022490.00
61312006.11.30 07:30buy30663.001.95441.94841.9564
61322006.11.30 07:31close30663.001.95411.94841.9564-90.0022400.00
61332006.11.30 07:31buy30673.001.95501.94901.9570
61342006.11.30 07:34close30673.001.95431.94901.9570-210.0022190.00
61352006.11.30 08:13buy30683.001.95271.94671.9547
61362006.11.30 08:15close30683.001.95261.94671.9547-30.0022160.00
61372006.11.30 08:17buy30693.001.95271.94671.9547
61382006.11.30 08:18close30693.001.95241.94671.9547-90.0022070.00
61392006.11.30 08:20buy30703.001.95271.94671.9547
61402006.11.30 08:20close30703.001.95251.94671.9547-60.0022010.00
61412006.11.30 08:21buy30713.001.95271.94671.9547
61422006.11.30 08:30close30713.001.95401.94671.9547390.0022400.00
61432006.11.30 08:30buy30723.001.95431.94831.9563
61442006.11.30 08:31close30723.001.95401.94831.9563-90.0022310.00
61452006.11.30 08:33buy30733.001.95421.94821.9562
61462006.11.30 08:33close30733.001.95391.94821.9562-90.0022220.00
61472006.11.30 08:36buy30743.001.95421.94821.9562
61482006.11.30 08:36close30743.001.95391.94821.9562-90.0022130.00
61492006.11.30 08:36buy30753.001.95411.94811.9561
61502006.11.30 08:40close30753.001.95421.94811.956130.0022160.00
61512006.11.30 08:40buy30763.001.95481.94881.9568
61522006.11.30 08:40close30763.001.95411.94881.9568-210.0021950.00
61532006.11.30 08:42buy30773.001.95451.94851.9565
61542006.11.30 08:42close30773.001.95431.94851.9565-60.0021890.00
61552006.11.30 08:43buy30783.001.95451.94851.9565
61562006.11.30 08:46close30783.001.95401.94851.9565-150.0021740.00
61572006.11.30 08:50buy30793.001.95411.94811.9561
61582006.11.30 08:50close30793.001.95361.94811.9561-150.0021590.00
61592006.11.30 08:51buy30803.001.95411.94811.9561
61602006.11.30 08:52close30803.001.95381.94811.9561-90.0021500.00
61612006.11.30 08:53buy30813.001.95451.94851.9565
61622006.11.30 08:54close30813.001.95391.94851.9565-180.0021320.00
61632006.11.30 08:54buy30823.001.95441.94841.9564
61642006.11.30 08:56close30823.001.95401.94841.9564-120.0021200.00
61652006.11.30 08:57buy30833.001.95421.94821.9562
61662006.11.30 08:57close30833.001.95391.94821.9562-90.0021110.00
61672006.11.30 09:01buy30843.001.95461.94861.9566
61682006.11.30 09:04close30843.001.95431.94861.9566-90.0021020.00
61692006.11.30 09:04buy30853.001.95461.94861.9566
61702006.11.30 09:04close30853.001.95431.94861.9566-90.0020930.00
61712006.11.30 09:05buy30863.001.95461.94861.9566
61722006.11.30 09:05close30863.001.95441.94861.9566-60.0020870.00
61732006.11.30 09:07buy30873.001.95451.94851.9565
61742006.11.30 09:07close30873.001.95441.94851.9565-30.0020840.00
61752006.11.30 09:08buy30883.001.95441.94841.9564
61762006.11.30 09:08close30883.001.95431.94841.9564-30.0020810.00
61772006.11.30 09:22buy30893.001.95471.94871.9567
61782006.11.30 09:23close30893.001.95431.94871.9567-120.0020690.00
61792006.11.30 09:23buy30903.001.95511.94911.9571
61802006.11.30 09:25t/p30903.001.95711.94911.9571600.0021290.00
61812006.11.30 09:25buy30913.001.95791.95191.9599
61822006.11.30 09:27close30913.001.95601.95191.9599-570.0020720.00
61832006.11.30 09:27buy30923.001.95661.95061.9586
61842006.11.30 09:27close30923.001.95601.95061.9586-180.0020540.00
61852006.11.30 09:33buy30933.001.95591.94991.9579
61862006.11.30 09:33close30933.001.95541.94991.9579-150.0020390.00
61872006.11.30 09:33buy30943.001.95571.94971.9577
61882006.11.30 09:40close30943.001.95631.94971.9577180.0020570.00
61892006.11.30 09:41buy30953.001.95671.95071.9587
61902006.11.30 09:41close30953.001.95631.95071.9587-120.0020450.00
61912006.11.30 09:42buy30963.001.95671.95071.9587
61922006.11.30 09:43close30963.001.95641.95071.9587-90.0020360.00
61932006.11.30 09:43buy30973.001.95681.95081.9588
61942006.11.30 09:46close30973.001.95661.95081.9588-60.0020300.00
61952006.11.30 09:46buy30983.001.95701.95101.9590
61962006.11.30 09:49close30983.001.95691.95101.9590-30.0020270.00
61972006.11.30 09:50buy30993.001.95731.95131.9593
61982006.11.30 09:51close30993.001.95691.95131.9593-120.0020150.00
61992006.11.30 09:52buy31003.001.95731.95131.9593
62002006.11.30 09:53close31003.001.95701.95131.9593-90.0020060.00
62012006.11.30 09:53buy31013.001.95721.95121.9592
62022006.11.30 09:53close31013.001.95701.95121.9592-60.0020000.00
62032006.11.30 09:53buy31022.001.95721.95121.9592
62042006.11.30 09:54close31022.001.95711.95121.9592-20.0019980.00
62052006.11.30 09:54buy31032.001.95731.95131.9593
62062006.11.30 09:55close31032.001.95721.95131.9593-20.0019960.00
62072006.11.30 09:55buy31042.001.95731.95131.9593
62082006.11.30 09:56close31042.001.95691.95131.9593-80.0019880.00
62092006.11.30 09:56buy31052.001.95741.95141.9594
62102006.11.30 09:56close31052.001.95721.95141.9594-40.0019840.00
62112006.11.30 09:56buy31062.001.95751.95151.9595
62122006.11.30 09:56close31062.001.95701.95151.9595-100.0019740.00
62132006.11.30 10:00buy31072.001.95721.95121.9592
62142006.11.30 10:00close31072.001.95701.95121.9592-40.0019700.00
62152006.11.30 10:00buy31082.001.95721.95121.9592
62162006.11.30 10:00close31082.001.95701.95121.9592-40.0019660.00
62172006.11.30 10:00buy31092.001.95721.95121.9592
62182006.11.30 10:00close31092.001.95691.95121.9592-60.0019600.00
62192006.11.30 10:01buy31102.001.95731.95131.9593
62202006.11.30 10:01close31102.001.95701.95131.9593-60.0019540.00
62212006.11.30 10:01buy31112.001.95721.95121.9592
62222006.11.30 10:01close31112.001.95701.95121.9592-40.0019500.00
62232006.11.30 10:02buy31122.001.95721.95121.9592
62242006.11.30 10:03close31122.001.95711.95121.9592-20.0019480.00
62252006.11.30 10:03buy31132.001.95731.95131.9593
62262006.11.30 10:07close31132.001.95721.95131.9593-20.0019460.00
62272006.11.30 10:36buy31142.001.95631.95031.9583
62282006.11.30 10:40close31142.001.95621.95031.9583-20.0019440.00
62292006.11.30 10:41buy31152.001.95661.95061.9586
62302006.11.30 10:41close31152.001.95641.95061.9586-40.0019400.00
62312006.11.30 10:48buy31162.001.95641.95041.9584
62322006.11.30 10:49close31162.001.95611.95041.9584-60.0019340.00
62332006.11.30 10:52sell31172.001.95421.96021.9522
62342006.11.30 10:55close31172.001.95481.96021.9522-120.0019220.00
62352006.11.30 10:59sell31182.001.95401.96001.9520
62362006.11.30 11:00close31182.001.95471.96001.9520-140.0019080.00
62372006.11.30 11:00sell31192.001.95401.96001.9520
62382006.11.30 11:00close31192.001.95481.96001.9520-160.0018920.00
62392006.11.30 11:15buy31202.001.95581.94981.9578
62402006.11.30 11:19close31202.001.95531.94981.9578-100.0018820.00
62412006.11.30 11:22buy31212.001.95581.94981.9578
62422006.11.30 11:23close31212.001.95541.94981.9578-80.0018740.00
62432006.11.30 11:23buy31222.001.95581.94981.9578
62442006.11.30 11:23close31222.001.95551.94981.9578-60.0018680.00
62452006.11.30 11:23buy31232.001.95571.94971.9577
62462006.11.30 11:23close31232.001.95551.94971.9577-40.0018640.00
62472006.11.30 11:34buy31242.001.95561.94961.9576
62482006.11.30 11:38close31242.001.95631.94961.9576140.0018780.00
62492006.11.30 11:40buy31252.001.95641.95041.9584
62502006.11.30 11:42close31252.001.95621.95041.9584-40.0018740.00
62512006.11.30 11:43buy31262.001.95651.95051.9585
62522006.11.30 11:43close31262.001.95621.95051.9585-60.0018680.00
62532006.11.30 11:44buy31272.001.95651.95051.9585
62542006.11.30 11:44close31272.001.95631.95051.9585-40.0018640.00
62552006.11.30 11:47buy31282.001.95631.95031.9583
62562006.11.30 11:47close31282.001.95611.95031.9583-40.0018600.00
62572006.11.30 12:00buy31292.001.95621.95021.9582
62582006.11.30 12:02close31292.001.95601.95021.9582-40.0018560.00
62592006.11.30 12:04buy31302.001.95631.95031.9583
62602006.11.30 12:05close31302.001.95591.95031.9583-80.0018480.00
62612006.11.30 12:07buy31312.001.95611.95011.9581
62622006.11.30 12:13close31312.001.95631.95011.958140.0018520.00
62632006.11.30 12:13buy31322.001.95651.95051.9585
62642006.11.30 12:13close31322.001.95631.95051.9585-40.0018480.00
62652006.11.30 12:13buy31332.001.95661.95061.9586
62662006.11.30 12:14close31332.001.95621.95061.9586-80.0018400.00
62672006.11.30 12:16buy31342.001.95661.95061.9586
62682006.11.30 12:18close31342.001.95651.95061.9586-20.0018380.00
62692006.11.30 12:19buy31352.001.95671.95071.9587
62702006.11.30 12:20close31352.001.95641.95071.9587-60.0018320.00
62712006.11.30 12:27buy31362.001.95631.95031.9583
62722006.11.30 12:31close31362.001.95611.95031.9583-40.0018280.00
62732006.11.30 12:48buy31372.001.95681.95081.9588
62742006.11.30 12:50close31372.001.95651.95081.9588-60.0018220.00
62752006.11.30 12:50buy31382.001.95691.95091.9589
62762006.11.30 12:50close31382.001.95641.95091.9589-100.0018120.00
62772006.11.30 12:53buy31392.001.95651.95051.9585
62782006.11.30 13:06close31392.001.95711.95051.9585120.0018240.00
62792006.11.30 13:08buy31402.001.95741.95141.9594
62802006.11.30 13:08close31402.001.95711.95141.9594-60.0018180.00
62812006.11.30 13:08buy31412.001.95741.95141.9594
62822006.11.30 13:12close31412.001.95781.95141.959480.0018260.00
62832006.11.30 13:12buy31422.001.95801.95201.9600
62842006.11.30 13:12close31422.001.95781.95201.9600-40.0018220.00
62852006.11.30 13:12buy31432.001.95801.95201.9600
62862006.11.30 13:14close31432.001.95771.95201.9600-60.0018160.00
62872006.11.30 13:31buy31442.001.95891.95291.9609
62882006.11.30 13:32close31442.001.95691.95291.9609-400.0017760.00
62892006.11.30 13:32buy31452.001.95761.95161.9596
62902006.11.30 13:32close31452.001.95721.95161.9596-80.0017680.00
62912006.11.30 13:32buy31462.001.95861.95261.9606
62922006.11.30 13:33close31462.001.95731.95261.9606-260.0017420.00
62932006.11.30 13:37sell31472.001.95571.96171.9537
62942006.11.30 13:39close31472.001.95621.96171.9537-100.0017320.00
62952006.11.30 13:39sell31482.001.95591.96191.9539
62962006.11.30 13:41close31482.001.95601.96191.9539-20.0017300.00
62972006.11.30 13:42sell31492.001.95571.96171.9537
62982006.11.30 13:44close31492.001.95591.96171.9537-40.0017260.00
62992006.11.30 13:44sell31502.001.95571.96171.9537
63002006.11.30 13:45close31502.001.95591.96171.9537-40.0017220.00
63012006.11.30 13:59buy31512.001.95661.95061.9586
63022006.11.30 13:59close31512.001.95621.95061.9586-80.0017140.00
63032006.11.30 13:59buy31522.001.95661.95061.9586
63042006.11.30 13:59close31522.001.95621.95061.9586-80.0017060.00
63052006.11.30 13:59buy31532.001.95661.95061.9586
63062006.11.30 13:59close31532.001.95641.95061.9586-40.0017020.00
63072006.11.30 13:59buy31542.001.95671.95071.9587
63082006.11.30 14:01close31542.001.95621.95071.9587-100.0016920.00
63092006.11.30 14:02buy31552.001.95671.95071.9587
63102006.11.30 14:02close31552.001.95621.95071.9587-100.0016820.00
63112006.11.30 14:02buy31562.001.95661.95061.9586
63122006.11.30 14:04close31562.001.95651.95061.9586-20.0016800.00
63132006.11.30 14:04buy31572.001.95671.95071.9587
63142006.11.30 14:04close31572.001.95651.95071.9587-40.0016760.00
63152006.11.30 14:04buy31582.001.95681.95081.9588
63162006.11.30 14:05close31582.001.95651.95081.9588-60.0016700.00
63172006.11.30 14:05buy31592.001.95681.95081.9588
63182006.11.30 14:05close31592.001.95651.95081.9588-60.0016640.00
63192006.11.30 14:05buy31602.001.95671.95071.9587
63202006.11.30 14:09close31602.001.95681.95071.958720.0016660.00
63212006.11.30 14:10buy31612.001.95691.95091.9589
63222006.11.30 14:10close31612.001.95671.95091.9589-40.0016620.00
63232006.11.30 14:10buy31622.001.95691.95091.9589
63242006.11.30 14:11close31622.001.95671.95091.9589-40.0016580.00
63252006.11.30 14:11buy31632.001.95701.95101.9590
63262006.11.30 14:11close31632.001.95681.95101.9590-40.0016540.00
63272006.11.30 14:11buy31642.001.95701.95101.9590
63282006.11.30 14:20close31642.001.95761.95101.9590120.0016660.00
63292006.11.30 14:24buy31652.001.95771.95171.9597
63302006.11.30 14:29close31652.001.95801.95171.959760.0016720.00
63312006.11.30 14:30buy31662.001.95821.95221.9602
63322006.11.30 14:30close31662.001.95801.95221.9602-40.0016680.00
63332006.11.30 14:31buy31672.001.95821.95221.9602
63342006.11.30 14:34close31672.001.95791.95221.9602-60.0016620.00
63352006.11.30 14:57buy31682.001.96011.95411.9621
63362006.11.30 15:00close31682.001.95911.95411.9621-200.0016420.00
63372006.11.30 15:00buy31692.001.95991.95391.9619
63382006.11.30 15:01close31692.001.95901.95391.9619-180.0016240.00
63392006.11.30 15:04buy31702.001.95901.95301.9610
63402006.11.30 15:04close31702.001.95861.95301.9610-80.0016160.00
63412006.11.30 15:04buy31712.001.95921.95321.9612
63422006.11.30 15:04t/p31712.001.96121.95321.9612400.0016560.00
63432006.11.30 15:04buy31722.001.96141.95541.9634
63442006.11.30 15:11close31722.001.96161.95541.963440.0016600.00
63452006.11.30 15:12buy31732.001.96241.95641.9644
63462006.11.30 15:17close31732.001.96251.95641.964420.0016620.00
63472006.11.30 15:17buy31742.001.96301.95701.9650
63482006.11.30 15:17close31742.001.96271.95701.9650-60.0016560.00
63492006.11.30 15:21buy31752.001.96261.95661.9646
63502006.11.30 15:22close31752.001.96191.95661.9646-140.0016420.00
63512006.11.30 15:22buy31762.001.96241.95641.9644
63522006.11.30 15:22close31762.001.96201.95641.9644-80.0016340.00
63532006.11.30 15:24buy31772.001.96251.95651.9645
63542006.11.30 15:25close31772.001.96221.95651.9645-60.0016280.00
63552006.11.30 15:25buy31782.001.96261.95661.9646
63562006.11.30 15:25close31782.001.96221.95661.9646-80.0016200.00
63572006.11.30 15:25buy31792.001.96261.95661.9646
63582006.11.30 15:25close31792.001.96211.95661.9646-100.0016100.00
63592006.11.30 15:29buy31802.001.96201.95601.9640
63602006.11.30 15:35close31802.001.96281.95601.9640160.0016260.00
63612006.11.30 15:37buy31812.001.96301.95701.9650
63622006.11.30 15:37close31812.001.96271.95701.9650-60.0016200.00
63632006.11.30 15:37buy31822.001.96321.95721.9652
63642006.11.30 15:37close31822.001.96271.95721.9652-100.0016100.00
63652006.11.30 15:41buy31832.001.96281.95681.9648
63662006.11.30 15:41close31832.001.96231.95681.9648-100.0016000.00
63672006.11.30 15:44buy31842.001.96281.95681.9648
63682006.11.30 15:44close31842.001.96241.95681.9648-80.0015920.00
63692006.11.30 15:44buy31852.001.96281.95681.9648
63702006.11.30 15:49close31852.001.96371.95681.9648180.0016100.00
63712006.11.30 15:49buy31862.001.96421.95821.9662
63722006.11.30 15:49close31862.001.96371.95821.9662-100.0016000.00
63732006.11.30 15:54buy31872.001.96321.95721.9652
63742006.11.30 15:54close31872.001.96291.95721.9652-60.0015940.00
63752006.11.30 15:54buy31882.001.96351.95751.9655
63762006.11.30 15:57t/p31882.001.96551.95751.9655400.0016340.00
63772006.11.30 15:57buy31892.001.96601.96001.9680
63782006.11.30 16:03close31892.001.96631.96001.968060.0016400.00
63792006.11.30 16:08buy31902.001.96631.96031.9683
63802006.11.30 16:14t/p31902.001.96831.96031.9683400.0016800.00
63812006.11.30 16:14buy31912.001.96861.96261.9706
63822006.11.30 16:18close31912.001.96851.96261.9706-20.0016780.00
63832006.11.30 16:18buy31922.001.96911.96311.9711
63842006.11.30 16:20close31922.001.96851.96311.9711-120.0016660.00
63852006.11.30 16:21buy31932.001.96921.96321.9712
63862006.11.30 16:23close31932.001.96891.96321.9712-60.0016600.00
63872006.11.30 16:30buy31942.001.96791.96191.9699
63882006.11.30 16:35close31942.001.96861.96191.9699140.0016740.00
63892006.11.30 16:39buy31952.001.96831.96231.9703
63902006.11.30 16:40close31952.001.96821.96231.9703-20.0016720.00
63912006.11.30 16:41buy31962.001.96831.96231.9703
63922006.11.30 16:41close31962.001.96811.96231.9703-40.0016680.00
63932006.11.30 16:42buy31972.001.96851.96251.9705
63942006.11.30 16:45close31972.001.96801.96251.9705-100.0016580.00
63952006.11.30 16:55buy31982.001.96831.96231.9703
63962006.11.30 16:59close31982.001.96861.96231.970360.0016640.00
63972006.11.30 16:59buy31992.001.96901.96301.9710
63982006.11.30 17:03close31992.001.96911.96301.971020.0016660.00
63992006.11.30 17:03buy32002.001.96931.96331.9713
64002006.11.30 17:03close32002.001.96911.96331.9713-40.0016620.00
64012006.11.30 17:05buy32012.001.96941.96341.9714
64022006.11.30 17:05close32012.001.96911.96341.9714-60.0016560.00
64032006.11.30 17:09buy32022.001.96911.96311.9711
64042006.11.30 17:10close32022.001.96891.96311.9711-40.0016520.00
64052006.11.30 17:14buy32032.001.96901.96301.9710
64062006.11.30 17:18close32032.001.96901.96301.97100.0016520.00
64072006.11.30 17:18buy32042.001.96951.96351.9715
64082006.11.30 17:18close32042.001.96891.96351.9715-120.0016400.00
64092006.11.30 17:20buy32052.001.96941.96341.9714
64102006.11.30 17:21close32052.001.96891.96341.9714-100.0016300.00
64112006.11.30 17:24buy32062.001.96901.96301.9710
64122006.11.30 17:25close32062.001.96881.96301.9710-40.0016260.00
64132006.11.30 19:25sell32072.001.96581.97181.9638
64142006.11.30 19:29close32072.001.96591.97181.9638-20.0016240.00
64152006.11.30 19:30sell32082.001.96561.97161.9636
64162006.11.30 19:39close32082.001.96561.97161.96360.0016240.00
64172006.11.30 19:40sell32092.001.96541.97141.9634
64182006.11.30 19:42close32092.001.96551.97141.9634-20.0016220.00
64192006.11.30 19:44sell32102.001.96541.97141.9634
64202006.11.30 19:46close32102.001.96551.97141.9634-20.0016200.00
64212006.11.30 19:56sell32112.001.96571.97171.9637
64222006.11.30 19:58close32112.001.96601.97171.9637-60.0016140.00
64232006.11.30 19:59buy32122.001.96601.96001.9680
64242006.11.30 20:01close32122.001.96591.96001.9680-20.0016120.00
64252006.11.30 20:03buy32132.001.96631.96031.9683
64262006.11.30 20:07close32132.001.96621.96031.9683-20.0016100.00
64272006.11.30 20:31buy32142.001.96621.96021.9682
64282006.11.30 20:36close32142.001.96621.96021.96820.0016100.00
64292006.11.30 20:39buy32152.001.96641.96041.9684
64302006.11.30 20:45close32152.001.96631.96041.9684-20.0016080.00
64312006.11.30 20:52buy32162.001.96641.96041.9684
64322006.11.30 20:53close32162.001.96621.96041.9684-40.0016040.00
64332006.11.30 20:59sell32172.001.96581.97181.9638
64342006.11.30 21:05close32172.001.96571.97181.963820.0016060.00
64352006.11.30 21:07sell32182.001.96551.97151.9635
64362006.11.30 21:10close32182.001.96561.97151.9635-20.0016040.00
64372006.11.30 21:11sell32192.001.96541.97141.9634
64382006.11.30 21:16close32192.001.96531.97141.963420.0016060.00
64392006.11.30 21:17sell32202.001.96511.97111.9631
64402006.11.30 21:18close32202.001.96541.97111.9631-60.0016000.00
64412006.11.30 21:19sell32212.001.96511.97111.9631
64422006.11.30 21:20close32212.001.96541.97111.9631-60.0015940.00
64432006.11.30 21:21sell32222.001.96511.97111.9631
64442006.11.30 21:26close32222.001.96531.97111.9631-40.0015900.00
64452006.11.30 21:27sell32232.001.96511.97111.9631
64462006.11.30 21:28close32232.001.96531.97111.9631-40.0015860.00
64472006.11.30 21:34sell32242.001.96531.97131.9633
64482006.11.30 21:34close32242.001.96551.97131.9633-40.0015820.00
64492006.11.30 21:38sell32252.001.96541.97141.9634
64502006.11.30 21:40close32252.001.96551.97141.9634-20.0015800.00
64512006.11.30 21:48buy32262.001.96611.96011.9681
64522006.11.30 21:56close32262.001.96631.96011.968140.0015840.00
64532006.11.30 21:56buy32272.001.96661.96061.9686
64542006.11.30 21:57close32272.001.96631.96061.9686-60.0015780.00
64552006.11.30 22:01buy32282.001.96631.96031.9683
64562006.11.30 22:02close32282.001.96611.96031.9683-40.0015740.00
64572006.11.30 22:06buy32292.001.96611.96011.9681
64582006.11.30 22:06close32292.001.96591.96011.9681-40.0015700.00
64592006.11.30 22:07buy32302.001.96611.96011.9681
64602006.11.30 22:08close32302.001.96591.96011.9681-40.0015660.00
64612006.11.30 22:12sell32312.001.96561.97161.9636
64622006.11.30 22:17close32312.001.96571.97161.9636-20.0015640.00
64632006.11.30 22:17sell32322.001.96541.97141.9634
64642006.11.30 22:20close32322.001.96561.97141.9634-40.0015600.00
64652006.11.30 22:29sell32332.001.96561.97161.9636
64662006.11.30 22:34close32332.001.96531.97161.963660.0015660.00
64672006.11.30 22:41sell32342.001.96521.97121.9632
64682006.11.30 22:42close32342.001.96561.97121.9632-80.0015580.00
64692006.11.30 22:42sell32352.001.96501.97101.9630
64702006.11.30 22:42close32352.001.96541.97101.9630-80.0015500.00
64712006.11.30 22:42sell32362.001.96521.97121.9632
64722006.11.30 22:42close32362.001.96541.97121.9632-40.0015460.00
64732006.11.30 22:45sell32372.001.96531.97131.9633
64742006.11.30 22:45close32372.001.96551.97131.9633-40.0015420.00
64752006.11.30 22:45sell32382.001.96531.97131.9633
64762006.11.30 22:47close32382.001.96541.97131.9633-20.0015400.00
64772006.11.30 22:49sell32392.001.96531.97131.9633
64782006.11.30 22:49close32392.001.96561.97131.9633-60.0015340.00
64792006.11.30 22:49sell32402.001.96531.97131.9633
64802006.11.30 22:50close32402.001.96551.97131.9633-40.0015300.00
64812006.11.30 22:50sell32412.001.96531.97131.9633
64822006.11.30 22:56close32412.001.96521.97131.963320.0015320.00
64832006.11.30 22:56sell32422.001.96501.97101.9630
64842006.11.30 22:58close32422.001.96531.97101.9630-60.0015260.00
64852006.11.30 23:12buy32432.001.96581.95981.9678
64862006.11.30 23:18close32432.001.96561.95981.9678-40.0015220.00
64872006.11.30 23:26sell32442.001.96511.97111.9631
64882006.11.30 23:29close32442.001.96531.97111.9631-40.0015180.00
64892006.11.30 23:31sell32452.001.96511.97111.9631
64902006.11.30 23:36close32452.001.96521.97111.9631-20.0015160.00
64912006.11.30 23:38sell32462.001.96521.97121.9632
64922006.11.30 23:38close32462.001.96551.97121.9632-60.0015100.00
64932006.11.30 23:38sell32472.001.96521.97121.9632
64942006.11.30 23:38close32472.001.96561.97121.9632-80.0015020.00
64952006.11.30 23:49sell32482.001.96541.97141.9634
64962006.11.30 23:50close32482.001.96551.97141.9634-20.0015000.00
64972006.11.30 23:52buy32492.001.96591.95991.9679
64982006.11.30 23:56close32492.001.96611.95991.967940.0015040.00
64992006.11.30 23:58buy32502.001.96631.96031.9683
65002006.11.30 23:58close32502.001.96601.96031.9683-60.0014980.00
65012006.11.30 23:59buy32512.001.96621.96021.9682
65022006.12.01 00:06close32512.001.96661.96021.968280.0015060.00
65032006.12.01 00:09buy32522.001.96691.96091.9689
65042006.12.01 00:10close32522.001.96671.96091.9689-40.0015020.00
65052006.12.01 00:14buy32532.001.96691.96091.9689
65062006.12.01 00:15close32532.001.96671.96091.9689-40.0014980.00
65072006.12.01 00:22buy32542.001.96671.96071.9687
65082006.12.01 00:23close32542.001.96661.96071.9687-20.0014960.00
65092006.12.01 00:24buy32552.001.96671.96071.9687
65102006.12.01 00:25close32552.001.96651.96071.9687-40.0014920.00
65112006.12.01 00:25buy32562.001.96681.96081.9688
65122006.12.01 00:25close32562.001.96661.96081.9688-40.0014880.00
65132006.12.01 00:33buy32572.001.96671.96071.9687
65142006.12.01 00:34close32572.001.96651.96071.9687-40.0014840.00
65152006.12.01 00:38buy32582.001.96681.96081.9688
65162006.12.01 00:39close32582.001.96661.96081.9688-40.0014800.00
65172006.12.01 00:40buy32592.001.96681.96081.9688
65182006.12.01 00:41close32592.001.96661.96081.9688-40.0014760.00
65192006.12.01 00:47buy32602.001.96681.96081.9688
65202006.12.01 00:51close32602.001.96661.96081.9688-40.0014720.00
65212006.12.01 00:52buy32612.001.96681.96081.9688
65222006.12.01 00:54close32612.001.96661.96081.9688-40.0014680.00
65232006.12.01 00:55buy32622.001.96691.96091.9689
65242006.12.01 00:55close32622.001.96661.96091.9689-60.0014620.00
65252006.12.01 00:55buy32632.001.96691.96091.9689
65262006.12.01 00:55close32632.001.96661.96091.9689-60.0014560.00
65272006.12.01 00:55buy32642.001.96691.96091.9689
65282006.12.01 00:55close32642.001.96671.96091.9689-40.0014520.00
65292006.12.01 00:57buy32652.001.96681.96081.9688
65302006.12.01 01:02close32652.001.96691.96081.968820.0014540.00
65312006.12.01 01:12buy32662.001.96701.96101.9690
65322006.12.01 01:15close32662.001.96701.96101.96900.0014540.00
65332006.12.01 01:20buy32672.001.96681.96081.9688
65342006.12.01 01:21close32672.001.96661.96081.9688-40.0014500.00
65352006.12.01 01:29buy32682.001.96711.96111.9691
65362006.12.01 01:32close32682.001.96691.96111.9691-40.0014460.00
65372006.12.01 01:37buy32692.001.96711.96111.9691
65382006.12.01 01:40close32692.001.96701.96111.9691-20.0014440.00
65392006.12.01 01:41buy32702.001.96721.96121.9692
65402006.12.01 01:44close32702.001.96721.96121.96920.0014440.00
65412006.12.01 01:45buy32712.001.96741.96141.9694
65422006.12.01 01:46close32712.001.96721.96141.9694-40.0014400.00
65432006.12.01 01:47buy32722.001.96741.96141.9694
65442006.12.01 01:48close32722.001.96721.96141.9694-40.0014360.00
65452006.12.01 01:51buy32732.001.96711.96111.9691
65462006.12.01 01:52close32732.001.96691.96111.9691-40.0014320.00
65472006.12.01 01:53buy32742.001.96721.96121.9692
65482006.12.01 01:54close32742.001.96681.96121.9692-80.0014240.00
65492006.12.01 01:58buy32752.001.96721.96121.9692
65502006.12.01 02:01close32752.001.96701.96121.9692-40.0014200.00
65512006.12.01 02:05buy32762.001.96721.96121.9692
65522006.12.01 02:06close32762.001.96701.96121.9692-40.0014160.00
65532006.12.01 02:24buy32772.001.96731.96131.9693
65542006.12.01 02:39close32772.001.96851.96131.9693240.0014400.00
65552006.12.01 02:39buy32782.001.96881.96281.9708
65562006.12.01 02:41close32782.001.96861.96281.9708-40.0014360.00
65572006.12.01 02:45buy32792.001.96861.96261.9706
65582006.12.01 02:45close32792.001.96841.96261.9706-40.0014320.00
65592006.12.01 02:46buy32802.001.96861.96261.9706
65602006.12.01 02:48close32802.001.96841.96261.9706-40.0014280.00
65612006.12.01 02:49buy32812.001.96871.96271.9707
65622006.12.01 02:50close32812.001.96851.96271.9707-40.0014240.00
65632006.12.01 03:14sell32822.001.96691.97291.9649
65642006.12.01 03:18close32822.001.96721.97291.9649-60.0014180.00
65652006.12.01 03:43buy32832.001.96771.96171.9697
65662006.12.01 03:44close32832.001.96751.96171.9697-40.0014140.00
65672006.12.01 03:44buy32842.001.96771.96171.9697
65682006.12.01 03:44close32842.001.96751.96171.9697-40.0014100.00
65692006.12.01 03:46buy32852.001.96771.96171.9697
65702006.12.01 03:53close32852.001.96771.96171.96970.0014100.00
65712006.12.01 04:13buy32862.001.96761.96161.9696
65722006.12.01 04:15close32862.001.96741.96161.9696-40.0014060.00
65732006.12.01 04:16buy32872.001.96761.96161.9696
65742006.12.01 04:18close32872.001.96741.96161.9696-40.0014020.00
65752006.12.01 04:21buy32882.001.96751.96151.9695
65762006.12.01 04:29close32882.001.96701.96151.9695-100.0013920.00
65772006.12.01 04:54sell32892.001.96681.97281.9648
65782006.12.01 05:09close32892.001.96691.97281.9648-20.0013900.00
65792006.12.01 05:13buy32902.001.96751.96151.9695
65802006.12.01 05:17close32902.001.96761.96151.969520.0013920.00
65812006.12.01 05:20buy32912.001.96761.96161.9696
65822006.12.01 05:21close32912.001.96741.96161.9696-40.0013880.00
65832006.12.01 05:24buy32922.001.96771.96171.9697
65842006.12.01 05:25close32922.001.96731.96171.9697-80.0013800.00
65852006.12.01 05:25buy32932.001.96791.96191.9699
65862006.12.01 05:28close32932.001.96761.96191.9699-60.0013740.00
65872006.12.01 05:33sell32942.001.96691.97291.9649
65882006.12.01 05:36close32942.001.96711.97291.9649-40.0013700.00
65892006.12.01 05:44buy32952.001.96751.96151.9695
65902006.12.01 05:50close32952.001.96731.96151.9695-40.0013660.00
65912006.12.01 05:51buy32962.001.96751.96151.9695
65922006.12.01 05:54close32962.001.96731.96151.9695-40.0013620.00
65932006.12.01 06:09buy32972.001.96771.96171.9697
65942006.12.01 06:10close32972.001.96741.96171.9697-60.0013560.00
65952006.12.01 06:11buy32982.001.96751.96151.9695
65962006.12.01 06:11close32982.001.96741.96151.9695-20.0013540.00
65972006.12.01 06:13buy32992.001.96771.96171.9697
65982006.12.01 06:15close32992.001.96751.96171.9697-40.0013500.00
65992006.12.01 06:17buy33002.001.96751.96151.9695
66002006.12.01 06:26t/p33002.001.96951.96151.9695400.0013900.00
66012006.12.01 06:26buy33012.001.96971.96371.9717
66022006.12.01 06:28t/p33012.001.97171.96371.9717400.0014300.00
66032006.12.01 06:28buy33022.001.97181.96581.9738
66042006.12.01 06:30t/p33022.001.97381.96581.9738400.0014700.00
66052006.12.01 06:30buy33032.001.97401.96801.9760
66062006.12.01 06:33close33032.001.97341.96801.9760-120.0014580.00
66072006.12.01 06:34buy33042.001.97411.96811.9761
66082006.12.01 06:38close33042.001.97411.96811.97610.0014580.00
66092006.12.01 06:38buy33052.001.97441.96841.9764
66102006.12.01 06:38close33052.001.97411.96841.9764-60.0014520.00
66112006.12.01 06:38buy33062.001.97451.96851.9765
66122006.12.01 06:39close33062.001.97411.96851.9765-80.0014440.00
66132006.12.01 06:39buy33072.001.97441.96841.9764
66142006.12.01 06:40close33072.001.97421.96841.9764-40.0014400.00
66152006.12.01 06:40buy33082.001.97451.96851.9765
66162006.12.01 06:42close33082.001.97421.96851.9765-60.0014340.00
66172006.12.01 06:44buy33092.001.97411.96811.9761
66182006.12.01 06:44close33092.001.97351.96811.9761-120.0014220.00
66192006.12.01 06:44buy33102.001.97431.96831.9763
66202006.12.01 06:46close33102.001.97381.96831.9763-100.0014120.00
66212006.12.01 07:17buy33112.001.97431.96831.9763
66222006.12.01 07:24close33112.001.97431.96831.97630.0014120.00
66232006.12.01 07:24buy33122.001.97471.96871.9767
66242006.12.01 07:26close33122.001.97451.96871.9767-40.0014080.00
66252006.12.01 07:26buy33132.001.97471.96871.9767
66262006.12.01 07:29close33132.001.97441.96871.9767-60.0014020.00
66272006.12.01 07:30buy33142.001.97471.96871.9767
66282006.12.01 07:32close33142.001.97371.96871.9767-200.0013820.00
66292006.12.01 07:54buy33152.001.97431.96831.9763
66302006.12.01 07:56close33152.001.97421.96831.9763-20.0013800.00
66312006.12.01 07:57buy33162.001.97441.96841.9764
66322006.12.01 07:57close33162.001.97431.96841.9764-20.0013780.00
66332006.12.01 08:23sell33172.001.97091.97691.9689
66342006.12.01 08:26close33172.001.97091.97691.96890.0013780.00
66352006.12.01 08:28sell33182.001.97081.97681.9688
66362006.12.01 08:33close33182.001.96951.97681.9688260.0014040.00
66372006.12.01 08:33sell33192.001.96921.97521.9672
66382006.12.01 08:33close33192.001.96941.97521.9672-40.0014000.00
66392006.12.01 08:34sell33202.001.96901.97501.9670
66402006.12.01 08:34close33202.001.96941.97501.9670-80.0013920.00
66412006.12.01 08:35sell33212.001.96921.97521.9672
66422006.12.01 08:35close33212.001.96951.97521.9672-60.0013860.00
66432006.12.01 08:35sell33222.001.96921.97521.9672
66442006.12.01 08:40close33222.001.96901.97521.967240.0013900.00
66452006.12.01 08:40sell33232.001.96841.97441.9664
66462006.12.01 08:40close33232.001.96891.97441.9664-100.0013800.00
66472006.12.01 08:45sell33242.001.96891.97491.9669
66482006.12.01 08:45close33242.001.96911.97491.9669-40.0013760.00
66492006.12.01 08:46sell33252.001.96881.97481.9668
66502006.12.01 08:46close33252.001.96921.97481.9668-80.0013680.00
66512006.12.01 08:46sell33262.001.96901.97501.9670
66522006.12.01 08:46close33262.001.96921.97501.9670-40.0013640.00
66532006.12.01 08:46sell33272.001.96891.97491.9669
66542006.12.01 08:47close33272.001.96911.97491.9669-40.0013600.00
66552006.12.01 08:47sell33282.001.96861.97461.9666
66562006.12.01 08:49close33282.001.96921.97461.9666-120.0013480.00
66572006.12.01 08:49sell33292.001.96871.97471.9667
66582006.12.01 08:49close33292.001.96911.97471.9667-80.0013400.00
66592006.12.01 08:50sell33302.001.96881.97481.9668
66602006.12.01 08:50close33302.001.96901.97481.9668-40.0013360.00
66612006.12.01 08:51sell33312.001.96881.97481.9668
66622006.12.01 08:51close33312.001.96921.97481.9668-80.0013280.00
66632006.12.01 08:51sell33322.001.96871.97471.9667
66642006.12.01 08:51close33322.001.96901.97471.9667-60.0013220.00
66652006.12.01 08:51sell33332.001.96881.97481.9668
66662006.12.01 08:52close33332.001.96901.97481.9668-40.0013180.00
66672006.12.01 08:52sell33342.001.96881.97481.9668
66682006.12.01 09:01close33342.001.96791.97481.9668180.0013360.00
66692006.12.01 09:03sell33352.001.96781.97381.9658
66702006.12.01 09:03close33352.001.96871.97381.9658-180.0013180.00
66712006.12.01 09:27buy33362.001.97041.96441.9724
66722006.12.01 09:29close33362.001.97001.96441.9724-80.0013100.00
66732006.12.01 09:29buy33372.001.97071.96471.9727
66742006.12.01 09:30close33372.001.96881.96471.9727-380.0012720.00
66752006.12.01 09:33sell33382.001.96801.97401.9660
66762006.12.01 09:38close33382.001.96821.97401.9660-40.0012680.00
66772006.12.01 09:43sell33392.001.96801.97401.9660
66782006.12.01 09:51t/p33392.001.96601.97401.9660400.0013080.00
66792006.12.01 09:51sell33402.001.96591.97191.9639
66802006.12.01 09:54close33402.001.96611.97191.9639-40.0013040.00
66812006.12.01 09:54sell33412.001.96581.97181.9638
66822006.12.01 09:55close33412.001.96611.97181.9638-60.0012980.00
66832006.12.01 09:55sell33422.001.96581.97181.9638
66842006.12.01 09:55close33422.001.96611.97181.9638-60.0012920.00
66852006.12.01 09:56sell33432.001.96591.97191.9639
66862006.12.01 09:57close33432.001.96611.97191.9639-40.0012880.00
66872006.12.01 09:57sell33442.001.96581.97181.9638
66882006.12.01 09:57close33442.001.96601.97181.9638-40.0012840.00
66892006.12.01 09:57sell33452.001.96581.97181.9638
66902006.12.01 09:58close33452.001.96631.97181.9638-100.0012740.00
66912006.12.01 09:58sell33462.001.96581.97181.9638
66922006.12.01 10:01close33462.001.96571.97181.963820.0012760.00
66932006.12.01 10:01sell33472.001.96521.97121.9632
66942006.12.01 10:05close33472.001.96551.97121.9632-60.0012700.00
66952006.12.01 10:10sell33482.001.96521.97121.9632
66962006.12.01 10:10close33482.001.96561.97121.9632-80.0012620.00
66972006.12.01 10:10sell33492.001.96541.97141.9634
66982006.12.01 10:11close33492.001.96551.97141.9634-20.0012600.00
66992006.12.01 10:11sell33502.001.96521.97121.9632
67002006.12.01 10:14close33502.001.96611.97121.9632-180.0012420.00
67012006.12.01 10:17sell33512.001.96571.97171.9637
67022006.12.01 10:26close33512.001.96501.97171.9637140.0012560.00
67032006.12.01 10:51sell33522.001.96601.97201.9640
67042006.12.01 10:52close33522.001.96631.97201.9640-60.0012500.00
67052006.12.01 10:56sell33532.001.96621.97221.9642
67062006.12.01 10:57close33532.001.96631.97221.9642-20.0012480.00
67072006.12.01 10:57sell33542.001.96621.97221.9642
67082006.12.01 10:59close33542.001.96621.97221.96420.0012480.00
67092006.12.01 11:02sell33552.001.96621.97221.9642
67102006.12.01 11:03close33552.001.96641.97221.9642-40.0012440.00
67112006.12.01 11:06sell33562.001.96631.97231.9643
67122006.12.01 11:12close33562.001.96601.97231.964360.0012500.00
67132006.12.01 11:22buy33572.001.96801.96201.9700
67142006.12.01 11:25close33572.001.96821.96201.970040.0012540.00
67152006.12.01 11:37sell33582.001.96681.97281.9648
67162006.12.01 11:37close33582.001.96691.97281.9648-20.0012520.00
67172006.12.01 11:41buy33592.001.96841.96241.9704
67182006.12.01 11:43close33592.001.96791.96241.9704-100.0012420.00
67192006.12.01 11:43buy33602.001.96811.96211.9701
67202006.12.01 11:43close33602.001.96781.96211.9701-60.0012360.00
67212006.12.01 11:43buy33612.001.96821.96221.9702
67222006.12.01 11:43close33612.001.96801.96221.9702-40.0012320.00
67232006.12.01 11:47buy33622.001.96811.96211.9701
67242006.12.01 11:48close33622.001.96801.96211.9701-20.0012300.00
67252006.12.01 11:51buy33632.001.96791.96191.9699
67262006.12.01 11:52close33632.001.96771.96191.9699-40.0012260.00
67272006.12.01 11:54buy33642.001.96801.96201.9700
67282006.12.01 11:55close33642.001.96771.96201.9700-60.0012200.00
67292006.12.01 11:59buy33652.001.96791.96191.9699
67302006.12.01 12:07close33652.001.96801.96191.969920.0012220.00
67312006.12.01 12:08buy33662.001.96831.96231.9703
67322006.12.01 12:09close33662.001.96811.96231.9703-40.0012180.00
67332006.12.01 12:12buy33672.001.96821.96221.9702
67342006.12.01 12:14close33672.001.96801.96221.9702-40.0012140.00
67352006.12.01 12:17sell33682.001.96751.97351.9655
67362006.12.01 12:20close33682.001.96751.97351.96550.0012140.00
67372006.12.01 12:28sell33692.001.96751.97351.9655
67382006.12.01 12:31close33692.001.96761.97351.9655-20.0012120.00
67392006.12.01 12:32sell33702.001.96721.97321.9652
67402006.12.01 12:32close33702.001.96771.97321.9652-100.0012020.00
67412006.12.01 12:34sell33712.001.96731.97331.9653
67422006.12.01 12:35close33712.001.96771.97331.9653-80.0011940.00
67432006.12.01 12:35sell33722.001.96751.97351.9655
67442006.12.01 12:35close33722.001.96771.97351.9655-40.0011900.00
67452006.12.01 12:35sell33732.001.96731.97331.9653
67462006.12.01 12:35close33732.001.96771.97331.9653-80.0011820.00
67472006.12.01 12:39buy33742.001.96801.96201.9700
67482006.12.01 12:44close33742.001.96801.96201.97000.0011820.00
67492006.12.01 12:44buy33752.001.96841.96241.9704
67502006.12.01 12:44close33752.001.96821.96241.9704-40.0011780.00
67512006.12.01 12:44buy33762.001.96841.96241.9704
67522006.12.01 12:44close33762.001.96801.96241.9704-80.0011700.00
67532006.12.01 12:53buy33772.001.96831.96231.9703
67542006.12.01 12:55close33772.001.96791.96231.9703-80.0011620.00
67552006.12.01 12:55buy33782.001.96831.96231.9703
67562006.12.01 12:58close33782.001.96821.96231.9703-20.0011600.00
67572006.12.01 13:01buy33792.001.96851.96251.9705
67582006.12.01 13:07close33792.001.96901.96251.9705100.0011700.00
67592006.12.01 13:09buy33802.001.96921.96321.9712
67602006.12.01 13:09close33802.001.96911.96321.9712-20.0011680.00
67612006.12.01 13:13buy33812.001.96911.96311.9711
67622006.12.01 13:13close33812.001.96881.96311.9711-60.0011620.00
67632006.12.01 13:16buy33822.001.96861.96261.9706
67642006.12.01 13:18close33822.001.96851.96261.9706-20.0011600.00
67652006.12.01 13:30sell33832.001.96781.97381.9658
67662006.12.01 13:35close33832.001.96781.97381.96580.0011600.00
67672006.12.01 13:36sell33842.001.96761.97361.9656
67682006.12.01 13:38close33842.001.96771.97361.9656-20.0011580.00
67692006.12.01 13:38sell33852.001.96761.97361.9656
67702006.12.01 13:39close33852.001.96781.97361.9656-40.0011540.00
67712006.12.01 13:47buy33862.001.96831.96231.9703
67722006.12.01 13:55close33862.001.96891.96231.9703120.0011660.00
67732006.12.01 13:55buy33872.001.96931.96331.9713
67742006.12.01 13:55close33872.001.96881.96331.9713-100.0011560.00
67752006.12.01 13:58buy33882.001.96911.96311.9711
67762006.12.01 14:00close33882.001.96891.96311.9711-40.0011520.00
67772006.12.01 14:00buy33892.001.96931.96331.9713
67782006.12.01 14:02close33892.001.96901.96331.9713-60.0011460.00
67792006.12.01 14:03buy33902.001.96921.96321.9712
67802006.12.01 14:04close33902.001.96901.96321.9712-40.0011420.00
67812006.12.01 14:06buy33912.001.96911.96311.9711
67822006.12.01 14:07close33912.001.96891.96311.9711-40.0011380.00
67832006.12.01 14:09buy33922.001.96901.96301.9710
67842006.12.01 14:09close33922.001.96891.96301.9710-20.0011360.00
67852006.12.01 14:10buy33932.001.96911.96311.9711
67862006.12.01 14:11close33932.001.96891.96311.9711-40.0011320.00
67872006.12.01 14:11buy33942.001.96911.96311.9711
67882006.12.01 14:17close33942.001.96971.96311.9711120.0011440.00
67892006.12.01 14:17buy33952.001.96991.96391.9719
67902006.12.01 14:20t/p33952.001.97191.96391.9719400.0011840.00
67912006.12.01 14:20buy33962.001.97231.96631.9743
67922006.12.01 14:23close33962.001.97201.96631.9743-60.0011780.00
67932006.12.01 14:25buy33972.001.97211.96611.9741
67942006.12.01 14:26close33972.001.97151.96611.9741-120.0011660.00
67952006.12.01 14:26buy33982.001.97171.96571.9737
67962006.12.01 14:27close33982.001.97161.96571.9737-20.0011640.00
67972006.12.01 14:27buy33992.001.97201.96601.9740
67982006.12.01 14:28close33992.001.97181.96601.9740-40.0011600.00
67992006.12.01 14:28buy34002.001.97211.96611.9741
68002006.12.01 14:29close34002.001.97151.96611.9741-120.0011480.00
68012006.12.01 14:33buy34012.001.97191.96591.9739
68022006.12.01 14:40close34012.001.97201.96591.973920.0011500.00
68032006.12.01 14:41buy34022.001.97221.96621.9742
68042006.12.01 14:41close34022.001.97191.96621.9742-60.0011440.00
68052006.12.01 14:42buy34032.001.97261.96661.9746
68062006.12.01 14:45close34032.001.97221.96661.9746-80.0011360.00
68072006.12.01 14:46buy34042.001.97261.96661.9746
68082006.12.01 14:46close34042.001.97241.96661.9746-40.0011320.00
68092006.12.01 14:49buy34052.001.97261.96661.9746
68102006.12.01 14:49close34052.001.97231.96661.9746-60.0011260.00
68112006.12.01 14:52buy34062.001.97251.96651.9745
68122006.12.01 14:54close34062.001.97221.96651.9745-60.0011200.00
68132006.12.01 14:54buy34072.001.97261.96661.9746
68142006.12.01 14:55close34072.001.97231.96661.9746-60.0011140.00
68152006.12.01 14:55buy34082.001.97261.96661.9746
68162006.12.01 14:55close34082.001.97221.96661.9746-80.0011060.00
68172006.12.01 14:56buy34092.001.97261.96661.9746
68182006.12.01 14:58close34092.001.97211.96661.9746-100.0010960.00
68192006.12.01 14:58buy34102.001.97301.96701.9750
68202006.12.01 14:58close34102.001.97221.96701.9750-160.0010800.00
68212006.12.01 15:00buy34112.001.97281.96681.9748
68222006.12.01 15:00close34112.001.97221.96681.9748-120.0010680.00
68232006.12.01 15:00buy34122.001.97281.96681.9748
68242006.12.01 15:01t/p34122.001.97481.96681.9748400.0011080.00
68252006.12.01 15:01buy34132.001.97521.96921.9772
68262006.12.01 15:04close34132.001.97501.96921.9772-40.0011040.00
68272006.12.01 15:05buy34142.001.97531.96931.9773
68282006.12.01 15:09t/p34142.001.97731.96931.9773400.0011440.00
68292006.12.01 15:09buy34152.001.97761.97161.9796
68302006.12.01 15:14close34152.001.97751.97161.9796-20.0011420.00
68312006.12.01 15:14buy34162.001.97811.97211.9801
68322006.12.01 15:14close34162.001.97761.97211.9801-100.0011320.00
68332006.12.01 15:15buy34172.001.97791.97191.9799
68342006.12.01 15:15close34172.001.97681.97191.9799-220.0011100.00
68352006.12.01 15:18buy34182.001.97751.97151.9795
68362006.12.01 15:18close34182.001.97701.97151.9795-100.0011000.00
68372006.12.01 15:18buy34192.001.97731.97131.9793
68382006.12.01 15:24close34192.001.97821.97131.9793180.0011180.00
68392006.12.01 15:25buy34202.001.97841.97241.9804
68402006.12.01 15:25close34202.001.97821.97241.9804-40.0011140.00
68412006.12.01 15:27buy34212.001.97841.97241.9804
68422006.12.01 15:29t/p34212.001.98041.97241.9804400.0011540.00
68432006.12.01 15:29buy34222.001.98081.97481.9828
68442006.12.01 15:32close34222.001.98011.97481.9828-140.0011400.00
68452006.12.01 15:32buy34232.001.98031.97431.9823
68462006.12.01 15:33close34232.001.98021.97431.9823-20.0011380.00
68472006.12.01 15:35buy34242.001.98091.97491.9829
68482006.12.01 15:37t/p34242.001.98291.97491.9829400.0011780.00
68492006.12.01 15:37buy34252.001.98301.97701.9850
68502006.12.01 15:41close34252.001.98321.97701.985040.0011820.00
68512006.12.01 15:41buy34262.001.98411.97811.9861
68522006.12.01 15:41close34262.001.98321.97811.9861-180.0011640.00
68532006.12.01 15:47buy34272.001.98281.97681.9848
68542006.12.01 15:52close34272.001.98301.97681.984840.0011680.00
68552006.12.01 15:52buy34282.001.98321.97721.9852
68562006.12.01 15:52close34282.001.98301.97721.9852-40.0011640.00
68572006.12.01 15:52buy34292.001.98321.97721.9852
68582006.12.01 15:54close34292.001.98291.97721.9852-60.0011580.00
68592006.12.01 15:55buy34302.001.98331.97731.9853
68602006.12.01 15:55close34302.001.98211.97731.9853-240.0011340.00
68612006.12.01 16:26buy34312.001.98131.97531.9833
68622006.12.01 16:27close34312.001.98101.97531.9833-60.0011280.00
68632006.12.01 17:04buy34322.001.97941.97341.9814
68642006.12.01 17:09close34322.001.98001.97341.9814120.0011400.00
68652006.12.01 17:09buy34332.001.98021.97421.9822
68662006.12.01 17:10close34332.001.98001.97421.9822-40.0011360.00
68672006.12.01 17:10buy34342.001.98031.97431.9823
68682006.12.01 17:12close34342.001.98021.97431.9823-20.0011340.00
68692006.12.01 17:12buy34352.001.98031.97431.9823
68702006.12.01 17:16close34352.001.98031.97431.98230.0011340.00
68712006.12.01 17:17buy34362.001.98071.97471.9827
68722006.12.01 17:20close34362.001.98071.97471.98270.0011340.00
68732006.12.01 17:57buy34372.001.97991.97391.9819
68742006.12.01 18:00close34372.001.97911.97391.9819-160.0011180.00
68752006.12.01 18:02buy34382.001.97971.97371.9817
68762006.12.01 18:02close34382.001.97951.97371.9817-40.0011140.00
68772006.12.01 18:03buy34392.001.98001.97401.9820
68782006.12.01 18:06close34392.001.97981.97401.9820-40.0011100.00
68792006.12.01 18:12buy34402.001.97951.97351.9815
68802006.12.01 18:16close34402.001.97921.97351.9815-60.0011040.00
68812006.12.01 18:38buy34412.001.97951.97351.9815
68822006.12.01 18:39close34412.001.97921.97351.9815-60.0010980.00
68832006.12.01 18:40buy34422.001.97951.97351.9815
68842006.12.01 18:43close34422.001.97941.97351.9815-20.0010960.00
68852006.12.01 18:44buy34432.001.97961.97361.9816
68862006.12.01 18:47close34432.001.97961.97361.98160.0010960.00
68872006.12.01 18:52buy34442.001.97971.97371.9817
68882006.12.01 18:55close34442.001.97971.97371.98170.0010960.00
68892006.12.01 18:56buy34452.001.97981.97381.9818
68902006.12.01 18:59close34452.001.97981.97381.98180.0010960.00
68912006.12.01 19:04buy34462.001.97971.97371.9817
68922006.12.01 19:04close34462.001.97961.97371.9817-20.0010940.00
68932006.12.01 19:05buy34472.001.97971.97371.9817
68942006.12.01 19:07close34472.001.97951.97371.9817-40.0010900.00
68952006.12.01 19:08buy34482.001.97981.97381.9818
68962006.12.01 19:10close34482.001.97971.97381.9818-20.0010880.00
68972006.12.01 19:10buy34492.001.97991.97391.9819
68982006.12.01 19:10close34492.001.97971.97391.9819-40.0010840.00
68992006.12.01 19:10buy34502.001.97991.97391.9819
69002006.12.01 19:11close34502.001.97961.97391.9819-60.0010780.00
69012006.12.01 19:11buy34512.001.98001.97401.9820
69022006.12.01 19:11close34512.001.97981.97401.9820-40.0010740.00
69032006.12.01 19:14buy34522.001.97991.97391.9819
69042006.12.01 19:14close34522.001.97941.97391.9819-100.0010640.00
69052006.12.01 19:14buy34532.001.97981.97381.9818
69062006.12.01 19:15close34532.001.97961.97381.9818-40.0010600.00
69072006.12.01 19:20buy34542.001.98001.97401.9820
69082006.12.01 19:23close34542.001.97981.97401.9820-40.0010560.00
69092006.12.01 19:23buy34552.001.98011.97411.9821
69102006.12.01 19:23close34552.001.97981.97411.9821-60.0010500.00
69112006.12.01 19:23buy34562.001.98001.97401.9820
69122006.12.01 19:23close34562.001.97981.97401.9820-40.0010460.00
69132006.12.01 19:23buy34572.001.98001.97401.9820
69142006.12.01 19:24close34572.001.97981.97401.9820-40.0010420.00
69152006.12.01 19:24buy34582.001.98011.97411.9821
69162006.12.01 19:25close34582.001.97981.97411.9821-60.0010360.00
69172006.12.01 19:26buy34592.001.98001.97401.9820
69182006.12.01 19:28close34592.001.97971.97401.9820-60.0010300.00
69192006.12.01 19:28buy34602.001.98011.97411.9821
69202006.12.01 19:30close34602.001.98011.97411.98210.0010300.00
69212006.12.01 19:36buy34612.001.98001.97401.9820
69222006.12.01 19:36close34612.001.97971.97401.9820-60.0010240.00
69232006.12.01 19:41buy34622.001.98031.97431.9823
69242006.12.01 19:44close34622.001.98051.97431.982340.0010280.00
69252006.12.01 19:48buy34632.001.98041.97441.9824
69262006.12.01 19:48close34632.001.98021.97441.9824-40.0010240.00
69272006.12.01 19:48buy34642.001.98041.97441.9824
69282006.12.01 19:50close34642.001.98031.97441.9824-20.0010220.00
69292006.12.01 19:53buy34652.001.98031.97431.9823
69302006.12.01 19:55close34652.001.98011.97431.9823-40.0010180.00
69312006.12.01 20:00buy34662.001.98041.97441.9824
69322006.12.01 20:01close34662.001.98021.97441.9824-40.0010140.00
69332006.12.01 20:02buy34672.001.98041.97441.9824
69342006.12.01 20:02close34672.001.98011.97441.9824-60.0010080.00
69352006.12.01 20:05buy34682.001.98021.97421.9822
69362006.12.01 20:05close34682.001.98011.97421.9822-20.0010060.00
69372006.12.01 20:07buy34692.001.98021.97421.9822
69382006.12.01 20:07close34692.001.98011.97421.9822-20.0010040.00
69392006.12.01 20:13buy34702.001.98031.97431.9823
69402006.12.01 20:16close34702.001.98031.97431.98230.0010040.00
69412006.12.01 20:17buy34712.001.98041.97441.9824
69422006.12.01 20:17close34712.001.98021.97441.9824-40.0010000.00
69432006.12.01 20:17buy34721.001.98041.97441.9824
69442006.12.01 20:18close34721.001.98011.97441.9824-30.009970.00
69452006.12.01 20:43buy34731.001.98031.97431.9823
69462006.12.01 20:43close34731.001.97961.97431.9823-70.009900.00