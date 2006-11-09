|Symbol
|GBPUSD (British Pound vs US Dollar (spot))
|Period
|1 Minute (M1) 2006.11.08 09:31 - 2006.12.01 20:56 (2006.11.01 - 2006.12.04)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|Lots=1; MaximumRisk=0.5; TakeProfit=20; TrailingStop=0; Stoploss=60; risk=10;
|Bars in test
|17320
|Ticks modelled
|65900
|Modelling quality
|24.86%
|Initial deposit
|950000.00
|Total net profit
|-940100.00
|Gross profit
|817570.00
|Gross loss
|-1757670.00
|Profit factor
|0.47
|Expected payoff
|-270.69
|Absolute drawdown
|940100.00
|Maximal drawdown
|942020.00 (98.96%)
|Relative drawdown
|98.96% (942020.00)
|Total trades
|3473
|Short positions (won %)
|1445 (20.76%)
|Long positions (won %)
|2028 (22.78%)
|Profit trades (% of total)
|762 (21.94%)
|Loss trades (% of total)
|2711 (78.06%)
|Largest
|profit trade
|15400.00
|loss trade
|-9620.00
|Average
|profit trade
|1072.93
|loss trade
|-648.35
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (8220.00)
|consecutive losses (loss in money)
|30 (-27120.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|32700.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-34740.00 (20)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.08 09:31
|buy
|1
|96.00
|1.9092
|1.9032
|1.9112
|2
|2006.11.08 09:35
|close
|1
|96.00
|1.9094
|1.9032
|1.9112
|1920.00
|951920.00
|3
|2006.11.08 09:41
|buy
|2
|96.00
|1.9095
|1.9035
|1.9115
|4
|2006.11.08 09:42
|close
|2
|96.00
|1.9091
|1.9035
|1.9115
|-3840.00
|948080.00
|5
|2006.11.08 10:27
|buy
|3
|95.00
|1.9076
|1.9016
|1.9096
|6
|2006.11.08 10:31
|close
|3
|95.00
|1.9078
|1.9016
|1.9096
|1900.00
|949980.00
|7
|2006.11.08 10:33
|buy
|4
|95.00
|1.9080
|1.9020
|1.9100
|8
|2006.11.08 10:34
|close
|4
|95.00
|1.9076
|1.9020
|1.9100
|-3800.00
|946180.00
|9
|2006.11.08 10:40
|buy
|5
|95.00
|1.9075
|1.9015
|1.9095
|10
|2006.11.08 10:41
|close
|5
|95.00
|1.9073
|1.9015
|1.9095
|-1900.00
|944280.00
|11
|2006.11.08 10:42
|buy
|6
|95.00
|1.9076
|1.9016
|1.9096
|12
|2006.11.08 10:46
|close
|6
|95.00
|1.9075
|1.9016
|1.9096
|-950.00
|943330.00
|13
|2006.11.08 10:46
|buy
|7
|95.00
|1.9078
|1.9018
|1.9098
|14
|2006.11.08 10:46
|close
|7
|95.00
|1.9075
|1.9018
|1.9098
|-2850.00
|940480.00
|15
|2006.11.08 10:49
|buy
|8
|95.00
|1.9076
|1.9016
|1.9096
|16
|2006.11.08 10:57
|close
|8
|95.00
|1.9075
|1.9016
|1.9096
|-950.00
|939530.00
|17
|2006.11.08 11:03
|buy
|9
|94.00
|1.9076
|1.9016
|1.9096
|18
|2006.11.08 11:04
|close
|9
|94.00
|1.9074
|1.9016
|1.9096
|-1880.00
|937650.00
|19
|2006.11.08 11:08
|buy
|10
|94.00
|1.9078
|1.9018
|1.9098
|20
|2006.11.08 11:09
|close
|10
|94.00
|1.9075
|1.9018
|1.9098
|-2820.00
|934830.00
|21
|2006.11.08 11:15
|buy
|11
|94.00
|1.9077
|1.9017
|1.9097
|22
|2006.11.08 11:19
|close
|11
|94.00
|1.9077
|1.9017
|1.9097
|0.00
|934830.00
|23
|2006.11.08 11:47
|buy
|12
|94.00
|1.9078
|1.9018
|1.9098
|24
|2006.11.08 11:49
|close
|12
|94.00
|1.9076
|1.9018
|1.9098
|-1880.00
|932950.00
|25
|2006.11.08 11:51
|buy
|13
|94.00
|1.9078
|1.9018
|1.9098
|26
|2006.11.08 11:55
|close
|13
|94.00
|1.9077
|1.9018
|1.9098
|-940.00
|932010.00
|27
|2006.11.08 11:56
|buy
|14
|94.00
|1.9079
|1.9019
|1.9099
|28
|2006.11.08 11:57
|close
|14
|94.00
|1.9077
|1.9019
|1.9099
|-1880.00
|930130.00
|29
|2006.11.08 11:59
|buy
|15
|94.00
|1.9078
|1.9018
|1.9098
|30
|2006.11.08 12:00
|close
|15
|94.00
|1.9077
|1.9018
|1.9098
|-940.00
|929190.00
|31
|2006.11.08 12:00
|buy
|16
|93.00
|1.9079
|1.9019
|1.9099
|32
|2006.11.08 12:01
|close
|16
|93.00
|1.9077
|1.9019
|1.9099
|-1860.00
|927330.00
|33
|2006.11.08 12:01
|buy
|17
|93.00
|1.9079
|1.9019
|1.9099
|34
|2006.11.08 12:06
|close
|17
|93.00
|1.9083
|1.9019
|1.9099
|3720.00
|931050.00
|35
|2006.11.08 12:06
|buy
|18
|94.00
|1.9089
|1.9029
|1.9109
|36
|2006.11.08 12:06
|close
|18
|94.00
|1.9084
|1.9029
|1.9109
|-4700.00
|926350.00
|37
|2006.11.08 12:23
|sell
|19
|93.00
|1.9072
|1.9132
|1.9052
|38
|2006.11.08 12:24
|close
|19
|93.00
|1.9073
|1.9132
|1.9052
|-930.00
|925420.00
|39
|2006.11.08 12:34
|sell
|20
|93.00
|1.9072
|1.9132
|1.9052
|40
|2006.11.08 12:38
|close
|20
|93.00
|1.9068
|1.9132
|1.9052
|3720.00
|929140.00
|41
|2006.11.08 12:42
|sell
|21
|93.00
|1.9067
|1.9127
|1.9047
|42
|2006.11.08 12:46
|close
|21
|93.00
|1.9069
|1.9127
|1.9047
|-1860.00
|927280.00
|43
|2006.11.08 12:46
|sell
|22
|93.00
|1.9066
|1.9126
|1.9046
|44
|2006.11.08 13:00
|close
|22
|93.00
|1.9056
|1.9126
|1.9046
|9300.00
|936580.00
|45
|2006.11.08 13:01
|sell
|23
|94.00
|1.9053
|1.9113
|1.9033
|46
|2006.11.08 13:06
|close
|23
|94.00
|1.9046
|1.9113
|1.9033
|6580.00
|943160.00
|47
|2006.11.08 13:10
|sell
|24
|95.00
|1.9045
|1.9105
|1.9025
|48
|2006.11.08 13:11
|close
|24
|95.00
|1.9047
|1.9105
|1.9025
|-1900.00
|941260.00
|49
|2006.11.08 13:17
|sell
|25
|95.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|50
|2006.11.08 13:17
|close
|25
|95.00
|1.9053
|1.9111
|1.9031
|-1900.00
|939360.00
|51
|2006.11.08 13:18
|sell
|26
|94.00
|1.9052
|1.9112
|1.9032
|52
|2006.11.08 13:19
|close
|26
|94.00
|1.9054
|1.9112
|1.9032
|-1880.00
|937480.00
|53
|2006.11.08 13:19
|sell
|27
|94.00
|1.9052
|1.9112
|1.9032
|54
|2006.11.08 13:19
|close
|27
|94.00
|1.9054
|1.9112
|1.9032
|-1880.00
|935600.00
|55
|2006.11.08 13:20
|sell
|28
|94.00
|1.9052
|1.9112
|1.9032
|56
|2006.11.08 13:22
|close
|28
|94.00
|1.9052
|1.9112
|1.9032
|0.00
|935600.00
|57
|2006.11.08 13:22
|sell
|29
|94.00
|1.9048
|1.9108
|1.9028
|58
|2006.11.08 13:28
|close
|29
|94.00
|1.9044
|1.9108
|1.9028
|3760.00
|939360.00
|59
|2006.11.08 13:30
|sell
|30
|94.00
|1.9043
|1.9103
|1.9023
|60
|2006.11.08 13:32
|close
|30
|94.00
|1.9046
|1.9103
|1.9023
|-2820.00
|936540.00
|61
|2006.11.08 13:36
|sell
|31
|94.00
|1.9044
|1.9104
|1.9024
|62
|2006.11.08 13:47
|close
|31
|94.00
|1.9039
|1.9104
|1.9024
|4700.00
|941240.00
|63
|2006.11.08 13:47
|sell
|32
|95.00
|1.9037
|1.9097
|1.9017
|64
|2006.11.08 13:48
|close
|32
|95.00
|1.9039
|1.9097
|1.9017
|-1900.00
|939340.00
|65
|2006.11.08 13:48
|sell
|33
|94.00
|1.9037
|1.9097
|1.9017
|66
|2006.11.08 13:49
|close
|33
|94.00
|1.9039
|1.9097
|1.9017
|-1880.00
|937460.00
|67
|2006.11.08 13:51
|sell
|34
|94.00
|1.9040
|1.9100
|1.9020
|68
|2006.11.08 13:52
|close
|34
|94.00
|1.9045
|1.9100
|1.9020
|-4700.00
|932760.00
|69
|2006.11.08 14:07
|sell
|35
|94.00
|1.9043
|1.9103
|1.9023
|70
|2006.11.08 14:08
|close
|35
|94.00
|1.9046
|1.9103
|1.9023
|-2820.00
|929940.00
|71
|2006.11.08 14:11
|sell
|36
|93.00
|1.9034
|1.9094
|1.9014
|72
|2006.11.08 14:18
|close
|36
|93.00
|1.9025
|1.9094
|1.9014
|8370.00
|938310.00
|73
|2006.11.08 14:26
|sell
|37
|94.00
|1.9028
|1.9088
|1.9008
|74
|2006.11.08 14:27
|close
|37
|94.00
|1.9030
|1.9088
|1.9008
|-1880.00
|936430.00
|75
|2006.11.08 14:27
|sell
|38
|94.00
|1.9027
|1.9087
|1.9007
|76
|2006.11.08 14:28
|close
|38
|94.00
|1.9030
|1.9087
|1.9007
|-2820.00
|933610.00
|77
|2006.11.08 14:30
|sell
|39
|94.00
|1.9028
|1.9088
|1.9008
|78
|2006.11.08 14:30
|close
|39
|94.00
|1.9031
|1.9088
|1.9008
|-2820.00
|930790.00
|79
|2006.11.08 14:30
|sell
|40
|94.00
|1.9029
|1.9089
|1.9009
|80
|2006.11.08 14:30
|close
|40
|94.00
|1.9032
|1.9089
|1.9009
|-2820.00
|927970.00
|81
|2006.11.08 14:30
|sell
|41
|93.00
|1.9028
|1.9088
|1.9008
|82
|2006.11.08 14:40
|close
|41
|93.00
|1.9014
|1.9088
|1.9008
|13020.00
|940990.00
|83
|2006.11.08 14:43
|sell
|42
|95.00
|1.9016
|1.9076
|1.8996
|84
|2006.11.08 14:43
|close
|42
|95.00
|1.9018
|1.9076
|1.8996
|-1900.00
|939090.00
|85
|2006.11.08 14:43
|sell
|43
|94.00
|1.9015
|1.9075
|1.8995
|86
|2006.11.08 14:43
|close
|43
|94.00
|1.9018
|1.9075
|1.8995
|-2820.00
|936270.00
|87
|2006.11.08 14:45
|sell
|44
|94.00
|1.9017
|1.9077
|1.8997
|88
|2006.11.08 14:51
|close
|44
|94.00
|1.9014
|1.9077
|1.8997
|2820.00
|939090.00
|89
|2006.11.08 14:54
|sell
|45
|94.00
|1.9013
|1.9073
|1.8993
|90
|2006.11.08 14:54
|close
|45
|94.00
|1.9015
|1.9073
|1.8993
|-1880.00
|937210.00
|91
|2006.11.08 14:55
|sell
|46
|94.00
|1.9013
|1.9073
|1.8993
|92
|2006.11.08 14:56
|close
|46
|94.00
|1.9015
|1.9073
|1.8993
|-1880.00
|935330.00
|93
|2006.11.08 14:57
|sell
|47
|94.00
|1.9012
|1.9072
|1.8992
|94
|2006.11.08 14:57
|close
|47
|94.00
|1.9014
|1.9072
|1.8992
|-1880.00
|933450.00
|95
|2006.11.08 14:57
|sell
|48
|94.00
|1.9012
|1.9072
|1.8992
|96
|2006.11.08 14:57
|close
|48
|94.00
|1.9014
|1.9072
|1.8992
|-1880.00
|931570.00
|97
|2006.11.08 14:57
|sell
|49
|94.00
|1.9012
|1.9072
|1.8992
|98
|2006.11.08 14:57
|close
|49
|94.00
|1.9014
|1.9072
|1.8992
|-1880.00
|929690.00
|99
|2006.11.08 15:01
|sell
|50
|93.00
|1.9016
|1.9076
|1.8996
|100
|2006.11.08 15:01
|close
|50
|93.00
|1.9018
|1.9076
|1.8996
|-1860.00
|927830.00
|101
|2006.11.08 15:01
|sell
|51
|93.00
|1.9016
|1.9076
|1.8996
|102
|2006.11.08 15:01
|close
|51
|93.00
|1.9018
|1.9076
|1.8996
|-1860.00
|925970.00
|103
|2006.11.08 15:01
|sell
|52
|93.00
|1.9016
|1.9076
|1.8996
|104
|2006.11.08 15:01
|close
|52
|93.00
|1.9018
|1.9076
|1.8996
|-1860.00
|924110.00
|105
|2006.11.08 15:46
|sell
|53
|93.00
|1.9029
|1.9089
|1.9009
|106
|2006.11.08 15:49
|close
|53
|93.00
|1.9030
|1.9089
|1.9009
|-930.00
|923180.00
|107
|2006.11.08 15:50
|sell
|54
|93.00
|1.9028
|1.9088
|1.9008
|108
|2006.11.08 15:51
|close
|54
|93.00
|1.9031
|1.9088
|1.9008
|-2790.00
|920390.00
|109
|2006.11.08 15:53
|sell
|55
|93.00
|1.9029
|1.9089
|1.9009
|110
|2006.11.08 15:53
|close
|55
|93.00
|1.9031
|1.9089
|1.9009
|-1860.00
|918530.00
|111
|2006.11.08 15:53
|sell
|56
|92.00
|1.9029
|1.9089
|1.9009
|112
|2006.11.08 15:53
|close
|56
|92.00
|1.9032
|1.9089
|1.9009
|-2760.00
|915770.00
|113
|2006.11.08 15:53
|sell
|57
|92.00
|1.9028
|1.9088
|1.9008
|114
|2006.11.08 15:59
|close
|57
|92.00
|1.9028
|1.9088
|1.9008
|0.00
|915770.00
|115
|2006.11.08 15:59
|sell
|58
|92.00
|1.9023
|1.9083
|1.9003
|116
|2006.11.08 15:59
|close
|58
|92.00
|1.9030
|1.9083
|1.9003
|-6440.00
|909330.00
|117
|2006.11.08 16:05
|buy
|59
|91.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|118
|2006.11.08 16:09
|close
|59
|91.00
|1.9045
|1.8982
|1.9062
|2730.00
|912060.00
|119
|2006.11.08 16:09
|buy
|60
|92.00
|1.9046
|1.8986
|1.9066
|120
|2006.11.08 16:18
|close
|60
|92.00
|1.9056
|1.8986
|1.9066
|9200.00
|921260.00
|121
|2006.11.08 16:20
|buy
|61
|93.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|122
|2006.11.08 16:22
|close
|61
|93.00
|1.9054
|1.8997
|1.9077
|-2790.00
|918470.00
|123
|2006.11.08 16:23
|buy
|62
|92.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|124
|2006.11.08 16:25
|close
|62
|92.00
|1.9054
|1.8996
|1.9076
|-1840.00
|916630.00
|125
|2006.11.08 16:30
|buy
|63
|92.00
|1.9052
|1.8992
|1.9072
|126
|2006.11.08 16:34
|close
|63
|92.00
|1.9052
|1.8992
|1.9072
|0.00
|916630.00
|127
|2006.11.08 16:34
|buy
|64
|92.00
|1.9054
|1.8994
|1.9074
|128
|2006.11.08 16:34
|close
|64
|92.00
|1.9052
|1.8994
|1.9074
|-1840.00
|914790.00
|129
|2006.11.08 16:35
|buy
|65
|92.00
|1.9054
|1.8994
|1.9074
|130
|2006.11.08 16:41
|close
|65
|92.00
|1.9055
|1.8994
|1.9074
|920.00
|915710.00
|131
|2006.11.08 16:42
|buy
|66
|92.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|132
|2006.11.08 16:45
|close
|66
|92.00
|1.9054
|1.8997
|1.9077
|-2760.00
|912950.00
|133
|2006.11.08 16:46
|buy
|67
|92.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|134
|2006.11.08 16:47
|close
|67
|92.00
|1.9055
|1.8997
|1.9077
|-1840.00
|911110.00
|135
|2006.11.08 16:48
|buy
|68
|92.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|136
|2006.11.08 16:48
|close
|68
|92.00
|1.9053
|1.8996
|1.9076
|-2760.00
|908350.00
|137
|2006.11.08 16:50
|buy
|69
|91.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|138
|2006.11.08 16:52
|close
|69
|91.00
|1.9055
|1.8996
|1.9076
|-910.00
|907440.00
|139
|2006.11.08 16:53
|buy
|70
|91.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|140
|2006.11.08 16:55
|close
|70
|91.00
|1.9054
|1.8996
|1.9076
|-1820.00
|905620.00
|141
|2006.11.08 16:56
|buy
|71
|91.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|142
|2006.11.08 17:05
|close
|71
|91.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|0.00
|905620.00
|143
|2006.11.08 17:05
|buy
|72
|91.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|144
|2006.11.08 17:07
|close
|72
|91.00
|1.9056
|1.8998
|1.9078
|-1820.00
|903800.00
|145
|2006.11.08 17:16
|buy
|73
|91.00
|1.9060
|1.9000
|1.9080
|146
|2006.11.08 17:20
|close
|73
|91.00
|1.9064
|1.9000
|1.9080
|3640.00
|907440.00
|147
|2006.11.08 17:26
|buy
|74
|91.00
|1.9064
|1.9004
|1.9084
|148
|2006.11.08 17:34
|close
|74
|91.00
|1.9064
|1.9004
|1.9084
|0.00
|907440.00
|149
|2006.11.08 17:35
|buy
|75
|91.00
|1.9066
|1.9006
|1.9086
|150
|2006.11.08 17:37
|close
|75
|91.00
|1.9064
|1.9006
|1.9086
|-1820.00
|905620.00
|151
|2006.11.08 17:39
|buy
|76
|91.00
|1.9067
|1.9007
|1.9087
|152
|2006.11.08 17:41
|close
|76
|91.00
|1.9065
|1.9007
|1.9087
|-1820.00
|903800.00
|153
|2006.11.08 17:41
|buy
|77
|91.00
|1.9068
|1.9008
|1.9088
|154
|2006.11.08 17:41
|close
|77
|91.00
|1.9066
|1.9008
|1.9088
|-1820.00
|901980.00
|155
|2006.11.08 17:41
|buy
|78
|91.00
|1.9068
|1.9008
|1.9088
|156
|2006.11.08 17:45
|close
|78
|91.00
|1.9066
|1.9008
|1.9088
|-1820.00
|900160.00
|157
|2006.11.08 17:47
|buy
|79
|91.00
|1.9067
|1.9007
|1.9087
|158
|2006.11.08 17:49
|close
|79
|91.00
|1.9066
|1.9007
|1.9087
|-910.00
|899250.00
|159
|2006.11.08 18:18
|buy
|80
|90.00
|1.9065
|1.9005
|1.9085
|160
|2006.11.08 18:19
|close
|80
|90.00
|1.9063
|1.9005
|1.9085
|-1800.00
|897450.00
|161
|2006.11.08 18:27
|buy
|81
|90.00
|1.9065
|1.9005
|1.9085
|162
|2006.11.08 18:28
|close
|81
|90.00
|1.9063
|1.9005
|1.9085
|-1800.00
|895650.00
|163
|2006.11.08 18:32
|buy
|82
|90.00
|1.9066
|1.9006
|1.9086
|164
|2006.11.08 18:38
|close
|82
|90.00
|1.9064
|1.9006
|1.9086
|-1800.00
|893850.00
|165
|2006.11.08 18:52
|buy
|83
|90.00
|1.9064
|1.9004
|1.9084
|166
|2006.11.08 18:55
|close
|83
|90.00
|1.9061
|1.9004
|1.9084
|-2700.00
|891150.00
|167
|2006.11.08 18:59
|buy
|84
|90.00
|1.9063
|1.9003
|1.9083
|168
|2006.11.08 19:00
|close
|84
|90.00
|1.9061
|1.9003
|1.9083
|-1800.00
|889350.00
|169
|2006.11.08 19:00
|buy
|85
|89.00
|1.9064
|1.9004
|1.9084
|170
|2006.11.08 19:04
|close
|85
|89.00
|1.9062
|1.9004
|1.9084
|-1780.00
|887570.00
|171
|2006.11.08 19:18
|sell
|86
|89.00
|1.9052
|1.9112
|1.9032
|172
|2006.11.08 19:25
|close
|86
|89.00
|1.9052
|1.9112
|1.9032
|0.00
|887570.00
|173
|2006.11.08 19:26
|sell
|87
|89.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|174
|2006.11.08 19:28
|close
|87
|89.00
|1.9051
|1.9110
|1.9030
|-890.00
|886680.00
|175
|2006.11.08 19:28
|sell
|88
|89.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|176
|2006.11.08 19:32
|close
|88
|89.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|0.00
|886680.00
|177
|2006.11.08 19:45
|buy
|89
|89.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|178
|2006.11.08 19:48
|close
|89
|89.00
|1.9056
|1.8997
|1.9077
|-890.00
|885790.00
|179
|2006.11.08 19:55
|buy
|90
|89.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|180
|2006.11.08 19:55
|close
|90
|89.00
|1.9054
|1.8996
|1.9076
|-1780.00
|884010.00
|181
|2006.11.08 20:00
|buy
|91
|89.00
|1.9060
|1.9000
|1.9080
|182
|2006.11.08 20:08
|close
|91
|89.00
|1.9056
|1.9000
|1.9080
|-3560.00
|880450.00
|183
|2006.11.08 20:11
|buy
|92
|89.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|184
|2006.11.08 20:12
|close
|92
|89.00
|1.9056
|1.8998
|1.9078
|-1780.00
|878670.00
|185
|2006.11.08 20:14
|buy
|93
|88.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|186
|2006.11.08 20:20
|close
|93
|88.00
|1.9056
|1.8997
|1.9077
|-880.00
|877790.00
|187
|2006.11.08 20:30
|buy
|94
|88.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|188
|2006.11.08 20:38
|close
|94
|88.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|0.00
|877790.00
|189
|2006.11.08 20:52
|buy
|95
|88.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|190
|2006.11.08 20:53
|close
|95
|88.00
|1.9056
|1.8998
|1.9078
|-1760.00
|876030.00
|191
|2006.11.08 20:57
|buy
|96
|88.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|192
|2006.11.08 20:57
|close
|96
|88.00
|1.9053
|1.8998
|1.9078
|-4400.00
|871630.00
|193
|2006.11.08 20:58
|sell
|97
|88.00
|1.9054
|1.9114
|1.9034
|194
|2006.11.08 21:03
|close
|97
|88.00
|1.9053
|1.9114
|1.9034
|880.00
|872510.00
|195
|2006.11.08 21:03
|sell
|98
|88.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|196
|2006.11.08 21:04
|close
|98
|88.00
|1.9053
|1.9111
|1.9031
|-1760.00
|870750.00
|197
|2006.11.08 21:06
|sell
|99
|88.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|198
|2006.11.08 21:17
|close
|99
|88.00
|1.9047
|1.9111
|1.9031
|3520.00
|874270.00
|199
|2006.11.08 21:17
|sell
|100
|88.00
|1.9044
|1.9104
|1.9024
|200
|2006.11.08 21:19
|close
|100
|88.00
|1.9046
|1.9104
|1.9024
|-1760.00
|872510.00
|201
|2006.11.08 21:22
|sell
|101
|88.00
|1.9048
|1.9108
|1.9028
|202
|2006.11.08 21:22
|close
|101
|88.00
|1.9050
|1.9108
|1.9028
|-1760.00
|870750.00
|203
|2006.11.08 21:26
|sell
|102
|88.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|204
|2006.11.08 21:30
|close
|102
|88.00
|1.9051
|1.9110
|1.9030
|-880.00
|869870.00
|205
|2006.11.08 21:33
|sell
|103
|87.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|206
|2006.11.08 21:33
|close
|103
|87.00
|1.9053
|1.9111
|1.9031
|-1740.00
|868130.00
|207
|2006.11.08 21:33
|sell
|104
|87.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|208
|2006.11.08 21:34
|close
|104
|87.00
|1.9052
|1.9110
|1.9030
|-1740.00
|866390.00
|209
|2006.11.08 21:53
|buy
|105
|87.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|210
|2006.11.08 21:55
|close
|105
|87.00
|1.9053
|1.8995
|1.9075
|-1740.00
|864650.00
|211
|2006.11.08 21:56
|buy
|106
|87.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|212
|2006.11.08 21:57
|close
|106
|87.00
|1.9053
|1.8995
|1.9075
|-1740.00
|862910.00
|213
|2006.11.08 21:58
|buy
|107
|87.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|214
|2006.11.08 21:59
|close
|107
|87.00
|1.9053
|1.8995
|1.9075
|-1740.00
|861170.00
|215
|2006.11.08 22:00
|buy
|108
|87.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|216
|2006.11.08 22:03
|close
|108
|87.00
|1.9054
|1.8995
|1.9075
|-870.00
|860300.00
|217
|2006.11.08 22:04
|buy
|109
|87.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|218
|2006.11.08 22:05
|close
|109
|87.00
|1.9053
|1.8996
|1.9076
|-2610.00
|857690.00
|219
|2006.11.08 22:07
|buy
|110
|86.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|220
|2006.11.08 22:10
|close
|110
|86.00
|1.9053
|1.8995
|1.9075
|-1720.00
|855970.00
|221
|2006.11.08 22:12
|sell
|111
|86.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|222
|2006.11.08 22:14
|close
|111
|86.00
|1.9052
|1.9110
|1.9030
|-1720.00
|854250.00
|223
|2006.11.08 22:16
|buy
|112
|86.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|224
|2006.11.08 22:21
|close
|112
|86.00
|1.9054
|1.8997
|1.9077
|-2580.00
|851670.00
|225
|2006.11.08 22:21
|buy
|113
|86.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|226
|2006.11.08 22:21
|close
|113
|86.00
|1.9054
|1.8996
|1.9076
|-1720.00
|849950.00
|227
|2006.11.08 22:25
|sell
|114
|85.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|228
|2006.11.08 22:26
|close
|114
|85.00
|1.9052
|1.9110
|1.9030
|-1700.00
|848250.00
|229
|2006.11.08 22:27
|sell
|115
|85.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|230
|2006.11.08 22:29
|close
|115
|85.00
|1.9052
|1.9110
|1.9030
|-1700.00
|846550.00
|231
|2006.11.08 22:32
|sell
|116
|85.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|232
|2006.11.08 22:32
|close
|116
|85.00
|1.9053
|1.9111
|1.9031
|-1700.00
|844850.00
|233
|2006.11.08 22:34
|sell
|117
|85.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|234
|2006.11.08 22:34
|close
|117
|85.00
|1.9053
|1.9111
|1.9031
|-1700.00
|843150.00
|235
|2006.11.08 22:44
|sell
|118
|85.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|236
|2006.11.08 22:48
|close
|118
|85.00
|1.9053
|1.9111
|1.9031
|-1700.00
|841450.00
|237
|2006.11.08 22:49
|sell
|119
|85.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|238
|2006.11.08 22:53
|close
|119
|85.00
|1.9053
|1.9111
|1.9031
|-1700.00
|839750.00
|239
|2006.11.08 22:55
|sell
|120
|84.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|240
|2006.11.08 23:01
|close
|120
|84.00
|1.9048
|1.9111
|1.9031
|2520.00
|842270.00
|241
|2006.11.08 23:02
|sell
|121
|85.00
|1.9046
|1.9106
|1.9026
|242
|2006.11.08 23:03
|close
|121
|85.00
|1.9048
|1.9106
|1.9026
|-1700.00
|840570.00
|243
|2006.11.08 23:09
|sell
|122
|85.00
|1.9047
|1.9107
|1.9027
|244
|2006.11.08 23:11
|close
|122
|85.00
|1.9049
|1.9107
|1.9027
|-1700.00
|838870.00
|245
|2006.11.08 23:20
|sell
|123
|84.00
|1.9049
|1.9109
|1.9029
|246
|2006.11.08 23:31
|close
|123
|84.00
|1.9049
|1.9109
|1.9029
|0.00
|838870.00
|247
|2006.11.08 23:32
|sell
|124
|84.00
|1.9047
|1.9107
|1.9027
|248
|2006.11.08 23:32
|close
|124
|84.00
|1.9050
|1.9107
|1.9027
|-2520.00
|836350.00
|249
|2006.11.08 23:32
|sell
|125
|84.00
|1.9046
|1.9106
|1.9026
|250
|2006.11.08 23:38
|close
|125
|84.00
|1.9046
|1.9106
|1.9026
|0.00
|836350.00
|251
|2006.11.08 23:38
|sell
|126
|84.00
|1.9042
|1.9102
|1.9022
|252
|2006.11.08 23:38
|close
|126
|84.00
|1.9044
|1.9102
|1.9022
|-1680.00
|834670.00
|253
|2006.11.08 23:39
|sell
|127
|84.00
|1.9042
|1.9102
|1.9022
|254
|2006.11.08 23:48
|close
|127
|84.00
|1.9041
|1.9102
|1.9022
|840.00
|835510.00
|255
|2006.11.09 00:38
|sell
|128
|84.00
|1.9044
|1.9104
|1.9024
|256
|2006.11.09 00:43
|close
|128
|84.00
|1.9038
|1.9104
|1.9024
|5040.00
|840550.00
|257
|2006.11.09 00:43
|sell
|129
|85.00
|1.9036
|1.9096
|1.9016
|258
|2006.11.09 00:43
|close
|129
|85.00
|1.9038
|1.9096
|1.9016
|-1700.00
|838850.00
|259
|2006.11.09 00:48
|sell
|130
|84.00
|1.9038
|1.9098
|1.9018
|260
|2006.11.09 00:53
|close
|130
|84.00
|1.9037
|1.9098
|1.9018
|840.00
|839690.00
|261
|2006.11.09 00:55
|sell
|131
|84.00
|1.9036
|1.9096
|1.9016
|262
|2006.11.09 00:55
|close
|131
|84.00
|1.9038
|1.9096
|1.9016
|-1680.00
|838010.00
|263
|2006.11.09 00:55
|sell
|132
|84.00
|1.9035
|1.9095
|1.9015
|264
|2006.11.09 00:59
|close
|132
|84.00
|1.9034
|1.9095
|1.9015
|840.00
|838850.00
|265
|2006.11.09 00:59
|sell
|133
|84.00
|1.9031
|1.9091
|1.9011
|266
|2006.11.09 01:01
|close
|133
|84.00
|1.9036
|1.9091
|1.9011
|-4200.00
|834650.00
|267
|2006.11.09 01:05
|sell
|134
|84.00
|1.9036
|1.9096
|1.9016
|268
|2006.11.09 01:05
|close
|134
|84.00
|1.9038
|1.9096
|1.9016
|-1680.00
|832970.00
|269
|2006.11.09 01:06
|sell
|135
|84.00
|1.9035
|1.9095
|1.9015
|270
|2006.11.09 01:07
|close
|135
|84.00
|1.9038
|1.9095
|1.9015
|-2520.00
|830450.00
|271
|2006.11.09 01:41
|buy
|136
|84.00
|1.9048
|1.8988
|1.9068
|272
|2006.11.09 01:45
|close
|136
|84.00
|1.9045
|1.8988
|1.9068
|-2520.00
|827930.00
|273
|2006.11.09 01:55
|sell
|137
|83.00
|1.9037
|1.9097
|1.9017
|274
|2006.11.09 01:57
|close
|137
|83.00
|1.9038
|1.9097
|1.9017
|-830.00
|827100.00
|275
|2006.11.09 01:57
|sell
|138
|83.00
|1.9037
|1.9097
|1.9017
|276
|2006.11.09 02:00
|close
|138
|83.00
|1.9039
|1.9097
|1.9017
|-1660.00
|825440.00
|277
|2006.11.09 02:03
|sell
|139
|83.00
|1.9036
|1.9096
|1.9016
|278
|2006.11.09 02:04
|close
|139
|83.00
|1.9038
|1.9096
|1.9016
|-1660.00
|823780.00
|279
|2006.11.09 02:04
|sell
|140
|83.00
|1.9036
|1.9096
|1.9016
|280
|2006.11.09 02:06
|close
|140
|83.00
|1.9038
|1.9096
|1.9016
|-1660.00
|822120.00
|281
|2006.11.09 02:18
|sell
|141
|83.00
|1.9038
|1.9098
|1.9018
|282
|2006.11.09 02:20
|close
|141
|83.00
|1.9041
|1.9098
|1.9018
|-2490.00
|819630.00
|283
|2006.11.09 02:59
|buy
|142
|82.00
|1.9044
|1.8984
|1.9064
|284
|2006.11.09 03:00
|close
|142
|82.00
|1.9042
|1.8984
|1.9064
|-1640.00
|817990.00
|285
|2006.11.09 03:05
|sell
|143
|82.00
|1.9035
|1.9095
|1.9015
|286
|2006.11.09 03:12
|close
|143
|82.00
|1.9036
|1.9095
|1.9015
|-820.00
|817170.00
|287
|2006.11.09 03:12
|sell
|144
|82.00
|1.9034
|1.9094
|1.9014
|288
|2006.11.09 03:13
|close
|144
|82.00
|1.9036
|1.9094
|1.9014
|-1640.00
|815530.00
|289
|2006.11.09 03:57
|sell
|145
|82.00
|1.9037
|1.9097
|1.9017
|290
|2006.11.09 04:02
|close
|145
|82.00
|1.9038
|1.9097
|1.9017
|-820.00
|814710.00
|291
|2006.11.09 04:05
|sell
|146
|82.00
|1.9036
|1.9096
|1.9016
|292
|2006.11.09 04:06
|close
|146
|82.00
|1.9039
|1.9096
|1.9016
|-2460.00
|812250.00
|293
|2006.11.09 04:09
|sell
|147
|82.00
|1.9038
|1.9098
|1.9018
|294
|2006.11.09 04:16
|close
|147
|82.00
|1.9039
|1.9098
|1.9018
|-820.00
|811430.00
|295
|2006.11.09 04:28
|buy
|148
|82.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|296
|2006.11.09 04:31
|close
|148
|82.00
|1.9044
|1.8985
|1.9065
|-820.00
|810610.00
|297
|2006.11.09 04:43
|buy
|149
|82.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|298
|2006.11.09 04:44
|close
|149
|82.00
|1.9043
|1.8985
|1.9065
|-1640.00
|808970.00
|299
|2006.11.09 04:46
|buy
|150
|81.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|300
|2006.11.09 04:47
|close
|150
|81.00
|1.9043
|1.8985
|1.9065
|-1620.00
|807350.00
|301
|2006.11.09 04:51
|buy
|151
|81.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|302
|2006.11.09 04:53
|close
|151
|81.00
|1.9043
|1.8985
|1.9065
|-1620.00
|805730.00
|303
|2006.11.09 04:53
|buy
|152
|81.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|304
|2006.11.09 04:54
|close
|152
|81.00
|1.9043
|1.8985
|1.9065
|-1620.00
|804110.00
|305
|2006.11.09 04:54
|buy
|153
|81.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|306
|2006.11.09 05:03
|close
|153
|81.00
|1.9049
|1.8985
|1.9065
|3240.00
|807350.00
|307
|2006.11.09 05:03
|buy
|154
|81.00
|1.9051
|1.8991
|1.9071
|308
|2006.11.09 05:07
|close
|154
|81.00
|1.9049
|1.8991
|1.9071
|-1620.00
|805730.00
|309
|2006.11.09 05:08
|buy
|155
|81.00
|1.9051
|1.8991
|1.9071
|310
|2006.11.09 05:11
|close
|155
|81.00
|1.9049
|1.8991
|1.9071
|-1620.00
|804110.00
|311
|2006.11.09 05:24
|sell
|156
|81.00
|1.9042
|1.9102
|1.9022
|312
|2006.11.09 05:26
|close
|156
|81.00
|1.9044
|1.9102
|1.9022
|-1620.00
|802490.00
|313
|2006.11.09 05:27
|sell
|157
|81.00
|1.9041
|1.9101
|1.9021
|314
|2006.11.09 05:28
|close
|157
|81.00
|1.9044
|1.9101
|1.9021
|-2430.00
|800060.00
|315
|2006.11.09 05:28
|sell
|158
|81.00
|1.9042
|1.9102
|1.9022
|316
|2006.11.09 05:31
|close
|158
|81.00
|1.9044
|1.9102
|1.9022
|-1620.00
|798440.00
|317
|2006.11.09 06:00
|sell
|159
|80.00
|1.9043
|1.9103
|1.9023
|318
|2006.11.09 06:08
|close
|159
|80.00
|1.9044
|1.9103
|1.9023
|-800.00
|797640.00
|319
|2006.11.09 06:24
|sell
|160
|80.00
|1.9042
|1.9102
|1.9022
|320
|2006.11.09 06:28
|close
|160
|80.00
|1.9043
|1.9102
|1.9022
|-800.00
|796840.00
|321
|2006.11.09 06:28
|sell
|161
|80.00
|1.9041
|1.9101
|1.9021
|322
|2006.11.09 06:28
|close
|161
|80.00
|1.9044
|1.9101
|1.9021
|-2400.00
|794440.00
|323
|2006.11.09 06:35
|buy
|162
|80.00
|1.9046
|1.8986
|1.9066
|324
|2006.11.09 06:38
|close
|162
|80.00
|1.9044
|1.8986
|1.9066
|-1600.00
|792840.00
|325
|2006.11.09 06:40
|buy
|163
|80.00
|1.9046
|1.8986
|1.9066
|326
|2006.11.09 06:41
|close
|163
|80.00
|1.9044
|1.8986
|1.9066
|-1600.00
|791240.00
|327
|2006.11.09 06:42
|buy
|164
|80.00
|1.9046
|1.8986
|1.9066
|328
|2006.11.09 06:42
|close
|164
|80.00
|1.9044
|1.8986
|1.9066
|-1600.00
|789640.00
|329
|2006.11.09 06:42
|buy
|165
|79.00
|1.9048
|1.8988
|1.9068
|330
|2006.11.09 06:51
|close
|165
|79.00
|1.9046
|1.8988
|1.9068
|-1580.00
|788060.00
|331
|2006.11.09 06:51
|buy
|166
|79.00
|1.9047
|1.8987
|1.9067
|332
|2006.11.09 06:52
|close
|166
|79.00
|1.9046
|1.8987
|1.9067
|-790.00
|787270.00
|333
|2006.11.09 06:52
|buy
|167
|79.00
|1.9048
|1.8988
|1.9068
|334
|2006.11.09 06:53
|close
|167
|79.00
|1.9046
|1.8988
|1.9068
|-1580.00
|785690.00
|335
|2006.11.09 06:54
|buy
|168
|79.00
|1.9048
|1.8988
|1.9068
|336
|2006.11.09 06:57
|close
|168
|79.00
|1.9047
|1.8988
|1.9068
|-790.00
|784900.00
|337
|2006.11.09 06:58
|buy
|169
|79.00
|1.9049
|1.8989
|1.9069
|338
|2006.11.09 06:58
|close
|169
|79.00
|1.9048
|1.8989
|1.9069
|-790.00
|784110.00
|339
|2006.11.09 07:03
|buy
|170
|79.00
|1.9047
|1.8987
|1.9067
|340
|2006.11.09 07:04
|close
|170
|79.00
|1.9045
|1.8987
|1.9067
|-1580.00
|782530.00
|341
|2006.11.09 07:11
|buy
|171
|79.00
|1.9047
|1.8987
|1.9067
|342
|2006.11.09 07:17
|close
|171
|79.00
|1.9047
|1.8987
|1.9067
|0.00
|782530.00
|343
|2006.11.09 07:22
|buy
|172
|79.00
|1.9049
|1.8989
|1.9069
|344
|2006.11.09 07:31
|close
|172
|79.00
|1.9053
|1.8989
|1.9069
|3160.00
|785690.00
|345
|2006.11.09 07:31
|buy
|173
|79.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|346
|2006.11.09 07:31
|close
|173
|79.00
|1.9053
|1.8995
|1.9075
|-1580.00
|784110.00
|347
|2006.11.09 07:31
|buy
|174
|79.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|348
|2006.11.09 07:31
|close
|174
|79.00
|1.9053
|1.8995
|1.9075
|-1580.00
|782530.00
|349
|2006.11.09 07:32
|buy
|175
|79.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|350
|2006.11.09 07:38
|close
|175
|79.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|0.00
|782530.00
|351
|2006.11.09 07:39
|buy
|176
|79.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|352
|2006.11.09 07:41
|close
|176
|79.00
|1.9056
|1.8998
|1.9078
|-1580.00
|780950.00
|353
|2006.11.09 07:42
|buy
|177
|79.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|354
|2006.11.09 07:46
|close
|177
|79.00
|1.9056
|1.8998
|1.9078
|-1580.00
|779370.00
|355
|2006.11.09 07:50
|buy
|178
|78.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|356
|2006.11.09 07:52
|close
|178
|78.00
|1.9055
|1.8996
|1.9076
|-780.00
|778590.00
|357
|2006.11.09 07:54
|buy
|179
|78.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|358
|2006.11.09 08:02
|close
|179
|78.00
|1.9068
|1.8997
|1.9077
|8580.00
|787170.00
|359
|2006.11.09 08:03
|buy
|180
|79.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|360
|2006.11.09 08:08
|close
|180
|79.00
|1.9068
|1.9012
|1.9092
|-3160.00
|784010.00
|361
|2006.11.09 08:09
|buy
|181
|79.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|362
|2006.11.09 08:10
|close
|181
|79.00
|1.9069
|1.9011
|1.9091
|-1580.00
|782430.00
|363
|2006.11.09 08:13
|buy
|182
|79.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|364
|2006.11.09 08:17
|close
|182
|79.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|0.00
|782430.00
|365
|2006.11.09 08:17
|buy
|183
|79.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|366
|2006.11.09 08:17
|close
|183
|79.00
|1.9070
|1.9012
|1.9092
|-1580.00
|780850.00
|367
|2006.11.09 08:25
|buy
|184
|79.00
|1.9067
|1.9007
|1.9087
|368
|2006.11.09 08:36
|close
|184
|79.00
|1.9072
|1.9007
|1.9087
|3950.00
|784800.00
|369
|2006.11.09 08:37
|buy
|185
|79.00
|1.9075
|1.9015
|1.9095
|370
|2006.11.09 08:39
|close
|185
|79.00
|1.9074
|1.9015
|1.9095
|-790.00
|784010.00
|371
|2006.11.09 08:48
|buy
|186
|79.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|372
|2006.11.09 08:52
|close
|186
|79.00
|1.9074
|1.9012
|1.9092
|1580.00
|785590.00
|373
|2006.11.09 08:58
|buy
|187
|79.00
|1.9074
|1.9014
|1.9094
|374
|2006.11.09 08:58
|close
|187
|79.00
|1.9073
|1.9014
|1.9094
|-790.00
|784800.00
|375
|2006.11.09 09:02
|buy
|188
|79.00
|1.9074
|1.9014
|1.9094
|376
|2006.11.09 09:13
|close
|188
|79.00
|1.9073
|1.9014
|1.9094
|-790.00
|784010.00
|377
|2006.11.09 09:18
|buy
|189
|79.00
|1.9074
|1.9014
|1.9094
|378
|2006.11.09 09:21
|close
|189
|79.00
|1.9071
|1.9014
|1.9094
|-2370.00
|781640.00
|379
|2006.11.09 10:02
|sell
|190
|79.00
|1.9060
|1.9120
|1.9040
|380
|2006.11.09 10:06
|close
|190
|79.00
|1.9060
|1.9120
|1.9040
|0.00
|781640.00
|381
|2006.11.09 10:07
|sell
|191
|79.00
|1.9058
|1.9118
|1.9038
|382
|2006.11.09 10:08
|close
|191
|79.00
|1.9060
|1.9118
|1.9038
|-1580.00
|780060.00
|383
|2006.11.09 10:11
|sell
|192
|79.00
|1.9058
|1.9118
|1.9038
|384
|2006.11.09 10:16
|close
|192
|79.00
|1.9060
|1.9118
|1.9038
|-1580.00
|778480.00
|385
|2006.11.09 10:36
|buy
|193
|78.00
|1.9067
|1.9007
|1.9087
|386
|2006.11.09 10:42
|close
|193
|78.00
|1.9067
|1.9007
|1.9087
|0.00
|778480.00
|387
|2006.11.09 10:44
|buy
|194
|78.00
|1.9069
|1.9009
|1.9089
|388
|2006.11.09 10:45
|close
|194
|78.00
|1.9067
|1.9009
|1.9089
|-1560.00
|776920.00
|389
|2006.11.09 10:46
|buy
|195
|78.00
|1.9069
|1.9009
|1.9089
|390
|2006.11.09 10:47
|close
|195
|78.00
|1.9067
|1.9009
|1.9089
|-1560.00
|775360.00
|391
|2006.11.09 10:47
|buy
|196
|78.00
|1.9068
|1.9008
|1.9088
|392
|2006.11.09 10:50
|close
|196
|78.00
|1.9068
|1.9008
|1.9088
|0.00
|775360.00
|393
|2006.11.09 10:51
|buy
|197
|78.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|394
|2006.11.09 10:51
|close
|197
|78.00
|1.9068
|1.9010
|1.9090
|-1560.00
|773800.00
|395
|2006.11.09 10:52
|buy
|198
|78.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|396
|2006.11.09 10:57
|close
|198
|78.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|0.00
|773800.00
|397
|2006.11.09 10:58
|buy
|199
|78.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|398
|2006.11.09 10:59
|close
|199
|78.00
|1.9070
|1.9012
|1.9092
|-1560.00
|772240.00
|399
|2006.11.09 11:02
|buy
|200
|78.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|400
|2006.11.09 11:03
|close
|200
|78.00
|1.9069
|1.9010
|1.9090
|-780.00
|771460.00
|401
|2006.11.09 11:03
|buy
|201
|78.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|402
|2006.11.09 11:03
|close
|201
|78.00
|1.9067
|1.9011
|1.9091
|-3120.00
|768340.00
|403
|2006.11.09 11:06
|buy
|202
|77.00
|1.9069
|1.9009
|1.9089
|404
|2006.11.09 11:08
|close
|202
|77.00
|1.9066
|1.9009
|1.9089
|-2310.00
|766030.00
|405
|2006.11.09 11:08
|buy
|203
|77.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|406
|2006.11.09 11:08
|close
|203
|77.00
|1.9066
|1.9010
|1.9090
|-3080.00
|762950.00
|407
|2006.11.09 11:09
|buy
|204
|77.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|408
|2006.11.09 11:11
|close
|204
|77.00
|1.9068
|1.9012
|1.9092
|-3080.00
|759870.00
|409
|2006.11.09 11:14
|buy
|205
|76.00
|1.9069
|1.9009
|1.9089
|410
|2006.11.09 11:15
|close
|205
|76.00
|1.9068
|1.9009
|1.9089
|-760.00
|759110.00
|411
|2006.11.09 11:34
|buy
|206
|76.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|412
|2006.11.09 11:39
|close
|206
|76.00
|1.9071
|1.9010
|1.9090
|760.00
|759870.00
|413
|2006.11.09 11:39
|buy
|207
|76.00
|1.9073
|1.9013
|1.9093
|414
|2006.11.09 11:39
|close
|207
|76.00
|1.9071
|1.9013
|1.9093
|-1520.00
|758350.00
|415
|2006.11.09 11:41
|buy
|208
|76.00
|1.9073
|1.9013
|1.9093
|416
|2006.11.09 11:43
|close
|208
|76.00
|1.9072
|1.9013
|1.9093
|-760.00
|757590.00
|417
|2006.11.09 11:53
|buy
|209
|76.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|418
|2006.11.09 11:53
|close
|209
|76.00
|1.9070
|1.9012
|1.9092
|-1520.00
|756070.00
|419
|2006.11.09 11:58
|sell
|210
|76.00
|1.9064
|1.9124
|1.9044
|420
|2006.11.09 11:59
|close
|210
|76.00
|1.9067
|1.9124
|1.9044
|-2280.00
|753790.00
|421
|2006.11.09 12:01
|sell
|211
|76.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|422
|2006.11.09 12:03
|close
|211
|76.00
|1.9057
|1.9111
|1.9031
|-4560.00
|749230.00
|423
|2006.11.09 12:03
|sell
|212
|75.00
|1.9049
|1.9109
|1.9029
|424
|2006.11.09 12:05
|close
|212
|75.00
|1.9054
|1.9109
|1.9029
|-3750.00
|745480.00
|425
|2006.11.09 12:05
|sell
|213
|75.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|426
|2006.11.09 12:05
|close
|213
|75.00
|1.9053
|1.9111
|1.9031
|-1500.00
|743980.00
|427
|2006.11.09 12:06
|sell
|214
|75.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|428
|2006.11.09 12:06
|close
|214
|75.00
|1.9058
|1.9111
|1.9031
|-5250.00
|738730.00
|429
|2006.11.09 12:08
|sell
|215
|74.00
|1.9053
|1.9113
|1.9033
|430
|2006.11.09 12:08
|close
|215
|74.00
|1.9055
|1.9113
|1.9033
|-1480.00
|737250.00
|431
|2006.11.09 12:08
|sell
|216
|74.00
|1.9049
|1.9109
|1.9029
|432
|2006.11.09 12:16
|t/p
|216
|74.00
|1.9029
|1.9109
|1.9029
|14800.00
|752050.00
|433
|2006.11.09 12:16
|sell
|217
|76.00
|1.9028
|1.9088
|1.9008
|434
|2006.11.09 12:21
|close
|217
|76.00
|1.9024
|1.9088
|1.9008
|3040.00
|755090.00
|435
|2006.11.09 12:27
|sell
|218
|76.00
|1.9032
|1.9092
|1.9012
|436
|2006.11.09 12:29
|close
|218
|76.00
|1.9032
|1.9092
|1.9012
|0.00
|755090.00
|437
|2006.11.09 12:32
|sell
|219
|76.00
|1.9033
|1.9093
|1.9013
|438
|2006.11.09 12:32
|close
|219
|76.00
|1.9036
|1.9093
|1.9013
|-2280.00
|752810.00
|439
|2006.11.09 12:36
|sell
|220
|76.00
|1.9035
|1.9095
|1.9015
|440
|2006.11.09 12:38
|close
|220
|76.00
|1.9036
|1.9095
|1.9015
|-760.00
|752050.00
|441
|2006.11.09 13:06
|sell
|221
|76.00
|1.9036
|1.9096
|1.9016
|442
|2006.11.09 13:09
|close
|221
|76.00
|1.9037
|1.9096
|1.9016
|-760.00
|751290.00
|443
|2006.11.09 13:10
|sell
|222
|76.00
|1.9035
|1.9095
|1.9015
|444
|2006.11.09 13:22
|t/p
|222
|76.00
|1.9015
|1.9095
|1.9015
|15200.00
|766490.00
|445
|2006.11.09 13:22
|sell
|223
|77.00
|1.9014
|1.9074
|1.8994
|446
|2006.11.09 13:25
|close
|223
|77.00
|1.9020
|1.9074
|1.8994
|-4620.00
|761870.00
|447
|2006.11.09 13:30
|sell
|224
|77.00
|1.9019
|1.9079
|1.8999
|448
|2006.11.09 13:33
|close
|224
|77.00
|1.9016
|1.9079
|1.8999
|2310.00
|764180.00
|449
|2006.11.09 13:36
|sell
|225
|77.00
|1.9017
|1.9077
|1.8997
|450
|2006.11.09 13:38
|t/p
|225
|77.00
|1.8997
|1.9077
|1.8997
|15400.00
|779580.00
|451
|2006.11.09 13:38
|sell
|226
|78.00
|1.8989
|1.9049
|1.8969
|452
|2006.11.09 13:45
|close
|226
|78.00
|1.8990
|1.9049
|1.8969
|-780.00
|778800.00
|453
|2006.11.09 13:46
|sell
|227
|78.00
|1.8984
|1.9044
|1.8964
|454
|2006.11.09 13:46
|close
|227
|78.00
|1.8987
|1.9044
|1.8964
|-2340.00
|776460.00
|455
|2006.11.09 13:47
|sell
|228
|78.00
|1.8985
|1.9045
|1.8965
|456
|2006.11.09 13:49
|close
|228
|78.00
|1.8983
|1.9045
|1.8965
|1560.00
|778020.00
|457
|2006.11.09 13:50
|sell
|229
|78.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|458
|2006.11.09 13:50
|close
|229
|78.00
|1.8986
|1.9037
|1.8957
|-7020.00
|771000.00
|459
|2006.11.09 13:55
|sell
|230
|78.00
|1.8986
|1.9046
|1.8966
|460
|2006.11.09 13:55
|close
|230
|78.00
|1.8988
|1.9046
|1.8966
|-1560.00
|769440.00
|461
|2006.11.09 13:55
|sell
|231
|77.00
|1.8985
|1.9045
|1.8965
|462
|2006.11.09 13:55
|close
|231
|77.00
|1.8987
|1.9045
|1.8965
|-1540.00
|767900.00
|463
|2006.11.09 13:56
|sell
|232
|77.00
|1.8985
|1.9045
|1.8965
|464
|2006.11.09 13:57
|close
|232
|77.00
|1.8988
|1.9045
|1.8965
|-2310.00
|765590.00
|465
|2006.11.09 14:00
|sell
|233
|77.00
|1.8988
|1.9048
|1.8968
|466
|2006.11.09 14:03
|close
|233
|77.00
|1.8987
|1.9048
|1.8968
|770.00
|766360.00
|467
|2006.11.09 14:07
|sell
|234
|77.00
|1.8987
|1.9047
|1.8967
|468
|2006.11.09 14:07
|close
|234
|77.00
|1.8991
|1.9047
|1.8967
|-3080.00
|763280.00
|469
|2006.11.09 14:07
|sell
|235
|77.00
|1.8987
|1.9047
|1.8967
|470
|2006.11.09 14:07
|close
|235
|77.00
|1.8989
|1.9047
|1.8967
|-1540.00
|761740.00
|471
|2006.11.09 14:07
|sell
|236
|77.00
|1.8987
|1.9047
|1.8967
|472
|2006.11.09 14:07
|close
|236
|77.00
|1.8989
|1.9047
|1.8967
|-1540.00
|760200.00
|473
|2006.11.09 14:08
|sell
|237
|77.00
|1.8988
|1.9048
|1.8968
|474
|2006.11.09 14:09
|close
|237
|77.00
|1.8989
|1.9048
|1.8968
|-770.00
|759430.00
|475
|2006.11.09 14:09
|sell
|238
|76.00
|1.8986
|1.9046
|1.8966
|476
|2006.11.09 14:09
|close
|238
|76.00
|1.8990
|1.9046
|1.8966
|-3040.00
|756390.00
|477
|2006.11.09 14:14
|sell
|239
|76.00
|1.8984
|1.9044
|1.8964
|478
|2006.11.09 14:16
|close
|239
|76.00
|1.8986
|1.9044
|1.8964
|-1520.00
|754870.00
|479
|2006.11.09 14:17
|sell
|240
|76.00
|1.8982
|1.9042
|1.8962
|480
|2006.11.09 14:18
|close
|240
|76.00
|1.8985
|1.9042
|1.8962
|-2280.00
|752590.00
|481
|2006.11.09 14:19
|sell
|241
|76.00
|1.8981
|1.9041
|1.8961
|482
|2006.11.09 14:21
|close
|241
|76.00
|1.8984
|1.9041
|1.8961
|-2280.00
|750310.00
|483
|2006.11.09 15:04
|buy
|242
|76.00
|1.9018
|1.8958
|1.9038
|484
|2006.11.09 15:06
|close
|242
|76.00
|1.9016
|1.8958
|1.9038
|-1520.00
|748790.00
|485
|2006.11.09 15:06
|buy
|243
|75.00
|1.9019
|1.8959
|1.9039
|486
|2006.11.09 15:10
|close
|243
|75.00
|1.9024
|1.8959
|1.9039
|3750.00
|752540.00
|487
|2006.11.09 15:10
|buy
|244
|76.00
|1.9026
|1.8966
|1.9046
|488
|2006.11.09 15:13
|close
|244
|76.00
|1.9026
|1.8966
|1.9046
|0.00
|752540.00
|489
|2006.11.09 15:13
|buy
|245
|76.00
|1.9029
|1.8969
|1.9049
|490
|2006.11.09 15:13
|close
|245
|76.00
|1.9027
|1.8969
|1.9049
|-1520.00
|751020.00
|491
|2006.11.09 15:13
|buy
|246
|76.00
|1.9029
|1.8969
|1.9049
|492
|2006.11.09 15:13
|close
|246
|76.00
|1.9025
|1.8969
|1.9049
|-3040.00
|747980.00
|493
|2006.11.09 15:15
|buy
|247
|75.00
|1.9028
|1.8968
|1.9048
|494
|2006.11.09 15:18
|close
|247
|75.00
|1.9028
|1.8968
|1.9048
|0.00
|747980.00
|495
|2006.11.09 15:21
|buy
|248
|75.00
|1.9028
|1.8968
|1.9048
|496
|2006.11.09 15:21
|close
|248
|75.00
|1.9024
|1.8968
|1.9048
|-3000.00
|744980.00
|497
|2006.11.09 15:21
|buy
|249
|75.00
|1.9027
|1.8967
|1.9047
|498
|2006.11.09 15:23
|close
|249
|75.00
|1.9026
|1.8967
|1.9047
|-750.00
|744230.00
|499
|2006.11.09 15:28
|buy
|250
|75.00
|1.9023
|1.8963
|1.9043
|500
|2006.11.09 15:31
|close
|250
|75.00
|1.9022
|1.8963
|1.9043
|-750.00
|743480.00
|501
|2006.11.09 15:33
|buy
|251
|75.00
|1.9024
|1.8964
|1.9044
|502
|2006.11.09 15:35
|close
|251
|75.00
|1.9022
|1.8964
|1.9044
|-1500.00
|741980.00
|503
|2006.11.09 15:36
|sell
|252
|75.00
|1.9014
|1.9074
|1.8994
|504
|2006.11.09 15:40
|close
|252
|75.00
|1.9016
|1.9074
|1.8994
|-1500.00
|740480.00
|505
|2006.11.09 15:42
|sell
|253
|75.00
|1.9014
|1.9074
|1.8994
|506
|2006.11.09 15:45
|close
|253
|75.00
|1.9016
|1.9074
|1.8994
|-1500.00
|738980.00
|507
|2006.11.09 15:46
|sell
|254
|74.00
|1.9014
|1.9074
|1.8994
|508
|2006.11.09 15:48
|close
|254
|74.00
|1.9015
|1.9074
|1.8994
|-740.00
|738240.00
|509
|2006.11.09 15:48
|sell
|255
|74.00
|1.9014
|1.9074
|1.8994
|510
|2006.11.09 15:49
|close
|255
|74.00
|1.9015
|1.9074
|1.8994
|-740.00
|737500.00
|511
|2006.11.09 15:49
|sell
|256
|74.00
|1.9008
|1.9068
|1.8988
|512
|2006.11.09 15:59
|close
|256
|74.00
|1.8996
|1.9068
|1.8988
|8880.00
|746380.00
|513
|2006.11.09 15:59
|sell
|257
|75.00
|1.8993
|1.9053
|1.8973
|514
|2006.11.09 16:01
|close
|257
|75.00
|1.8999
|1.9053
|1.8973
|-4500.00
|741880.00
|515
|2006.11.09 16:19
|sell
|258
|75.00
|1.9003
|1.9063
|1.8983
|516
|2006.11.09 16:19
|close
|258
|75.00
|1.9010
|1.9063
|1.8983
|-5250.00
|736630.00
|517
|2006.11.09 16:20
|buy
|259
|74.00
|1.9026
|1.8966
|1.9046
|518
|2006.11.09 16:21
|close
|259
|74.00
|1.9013
|1.8966
|1.9046
|-9620.00
|727010.00
|519
|2006.11.09 16:21
|buy
|260
|73.00
|1.9019
|1.8959
|1.9039
|520
|2006.11.09 16:21
|close
|260
|73.00
|1.9011
|1.8959
|1.9039
|-5840.00
|721170.00
|521
|2006.11.09 16:21
|buy
|261
|73.00
|1.9033
|1.8973
|1.9053
|522
|2006.11.09 16:28
|close
|261
|73.00
|1.9042
|1.8973
|1.9053
|6570.00
|727740.00
|523
|2006.11.09 16:30
|buy
|262
|73.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|524
|2006.11.09 16:30
|close
|262
|73.00
|1.9038
|1.8982
|1.9062
|-2920.00
|724820.00
|525
|2006.11.09 16:30
|buy
|263
|73.00
|1.9043
|1.8983
|1.9063
|526
|2006.11.09 16:30
|close
|263
|73.00
|1.9041
|1.8983
|1.9063
|-1460.00
|723360.00
|527
|2006.11.09 16:31
|buy
|264
|73.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|528
|2006.11.09 16:34
|close
|264
|73.00
|1.9046
|1.8982
|1.9062
|2920.00
|726280.00
|529
|2006.11.09 16:34
|buy
|265
|73.00
|1.9050
|1.8990
|1.9070
|530
|2006.11.09 16:35
|t/p
|265
|73.00
|1.9070
|1.8990
|1.9070
|14600.00
|740880.00
|531
|2006.11.09 16:35
|buy
|266
|75.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|532
|2006.11.09 16:39
|close
|266
|75.00
|1.9069
|1.9012
|1.9092
|-2250.00
|738630.00
|533
|2006.11.09 16:40
|buy
|267
|74.00
|1.9075
|1.9015
|1.9095
|534
|2006.11.09 16:40
|close
|267
|74.00
|1.9071
|1.9015
|1.9095
|-2960.00
|735670.00
|535
|2006.11.09 16:40
|buy
|268
|74.00
|1.9074
|1.9014
|1.9094
|536
|2006.11.09 16:41
|close
|268
|74.00
|1.9072
|1.9014
|1.9094
|-1480.00
|734190.00
|537
|2006.11.09 16:44
|buy
|269
|74.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|538
|2006.11.09 16:44
|close
|269
|74.00
|1.9062
|1.9010
|1.9090
|-5920.00
|728270.00
|539
|2006.11.09 16:46
|buy
|270
|73.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|540
|2006.11.09 16:46
|close
|270
|73.00
|1.9064
|1.9011
|1.9091
|-5110.00
|723160.00
|541
|2006.11.09 16:46
|buy
|271
|73.00
|1.9069
|1.9009
|1.9089
|542
|2006.11.09 16:46
|close
|271
|73.00
|1.9063
|1.9009
|1.9089
|-4380.00
|718780.00
|543
|2006.11.09 16:47
|buy
|272
|72.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|544
|2006.11.09 16:47
|close
|272
|72.00
|1.9067
|1.9012
|1.9092
|-3600.00
|715180.00
|545
|2006.11.09 16:47
|buy
|273
|72.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|546
|2006.11.09 16:47
|close
|273
|72.00
|1.9067
|1.9010
|1.9090
|-2160.00
|713020.00
|547
|2006.11.09 16:47
|buy
|274
|72.00
|1.9073
|1.9013
|1.9093
|548
|2006.11.09 16:49
|close
|274
|72.00
|1.9066
|1.9013
|1.9093
|-5040.00
|707980.00
|549
|2006.11.09 16:52
|buy
|275
|71.00
|1.9066
|1.9006
|1.9086
|550
|2006.11.09 16:55
|close
|275
|71.00
|1.9068
|1.9006
|1.9086
|1420.00
|709400.00
|551
|2006.11.09 16:55
|buy
|276
|71.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|552
|2006.11.09 16:55
|close
|276
|71.00
|1.9068
|1.9011
|1.9091
|-2130.00
|707270.00
|553
|2006.11.09 16:55
|buy
|277
|71.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|554
|2006.11.09 16:55
|close
|277
|71.00
|1.9068
|1.9012
|1.9092
|-2840.00
|704430.00
|555
|2006.11.09 16:55
|buy
|278
|71.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|556
|2006.11.09 16:55
|close
|278
|71.00
|1.9067
|1.9012
|1.9092
|-3550.00
|700880.00
|557
|2006.11.09 16:57
|buy
|279
|71.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|558
|2006.11.09 16:59
|close
|279
|71.00
|1.9067
|1.9011
|1.9091
|-2840.00
|698040.00
|559
|2006.11.09 17:15
|buy
|280
|70.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|560
|2006.11.09 17:17
|close
|280
|70.00
|1.9069
|1.9011
|1.9091
|-1400.00
|696640.00
|561
|2006.11.09 17:24
|buy
|281
|70.00
|1.9068
|1.9008
|1.9088
|562
|2006.11.09 17:25
|close
|281
|70.00
|1.9066
|1.9008
|1.9088
|-1400.00
|695240.00
|563
|2006.11.09 17:28
|buy
|282
|70.00
|1.9069
|1.9009
|1.9089
|564
|2006.11.09 17:39
|close
|282
|70.00
|1.9071
|1.9009
|1.9089
|1400.00
|696640.00
|565
|2006.11.09 17:39
|buy
|283
|70.00
|1.9074
|1.9014
|1.9094
|566
|2006.11.09 17:40
|close
|283
|70.00
|1.9072
|1.9014
|1.9094
|-1400.00
|695240.00
|567
|2006.11.09 17:42
|buy
|284
|70.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|568
|2006.11.09 17:46
|close
|284
|70.00
|1.9073
|1.9011
|1.9091
|1400.00
|696640.00
|569
|2006.11.09 17:48
|buy
|285
|70.00
|1.9076
|1.9016
|1.9096
|570
|2006.11.09 17:49
|close
|285
|70.00
|1.9074
|1.9016
|1.9096
|-1400.00
|695240.00
|571
|2006.11.09 17:49
|buy
|286
|70.00
|1.9079
|1.9019
|1.9099
|572
|2006.11.09 17:51
|close
|286
|70.00
|1.9076
|1.9019
|1.9099
|-2100.00
|693140.00
|573
|2006.11.09 17:51
|buy
|287
|70.00
|1.9078
|1.9018
|1.9098
|574
|2006.11.09 17:51
|close
|287
|70.00
|1.9075
|1.9018
|1.9098
|-2100.00
|691040.00
|575
|2006.11.09 17:53
|buy
|288
|70.00
|1.9077
|1.9017
|1.9097
|576
|2006.11.09 17:55
|close
|288
|70.00
|1.9074
|1.9017
|1.9097
|-2100.00
|688940.00
|577
|2006.11.09 18:01
|buy
|289
|69.00
|1.9073
|1.9013
|1.9093
|578
|2006.11.09 18:02
|close
|289
|69.00
|1.9070
|1.9013
|1.9093
|-2070.00
|686870.00
|579
|2006.11.09 18:13
|buy
|290
|69.00
|1.9076
|1.9016
|1.9096
|580
|2006.11.09 18:14
|close
|290
|69.00
|1.9074
|1.9016
|1.9096
|-1380.00
|685490.00
|581
|2006.11.09 18:15
|buy
|291
|69.00
|1.9076
|1.9016
|1.9096
|582
|2006.11.09 18:16
|close
|291
|69.00
|1.9073
|1.9016
|1.9096
|-2070.00
|683420.00
|583
|2006.11.09 19:21
|buy
|292
|69.00
|1.9067
|1.9007
|1.9087
|584
|2006.11.09 19:21
|close
|292
|69.00
|1.9065
|1.9007
|1.9087
|-1380.00
|682040.00
|585
|2006.11.09 19:49
|sell
|293
|69.00
|1.9055
|1.9115
|1.9035
|586
|2006.11.09 19:50
|close
|293
|69.00
|1.9057
|1.9115
|1.9035
|-1380.00
|680660.00
|587
|2006.11.09 19:58
|sell
|294
|69.00
|1.9052
|1.9112
|1.9032
|588
|2006.11.09 20:00
|close
|294
|69.00
|1.9055
|1.9112
|1.9032
|-2070.00
|678590.00
|589
|2006.11.09 20:15
|sell
|295
|68.00
|1.9054
|1.9114
|1.9034
|590
|2006.11.09 20:17
|close
|295
|68.00
|1.9055
|1.9114
|1.9034
|-680.00
|677910.00
|591
|2006.11.09 20:20
|sell
|296
|68.00
|1.9052
|1.9112
|1.9032
|592
|2006.11.09 20:24
|close
|296
|68.00
|1.9053
|1.9112
|1.9032
|-680.00
|677230.00
|593
|2006.11.09 20:27
|sell
|297
|68.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|594
|2006.11.09 20:31
|close
|297
|68.00
|1.9052
|1.9111
|1.9031
|-680.00
|676550.00
|595
|2006.11.09 20:36
|sell
|298
|68.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|596
|2006.11.09 20:42
|close
|298
|68.00
|1.9053
|1.9111
|1.9031
|-1360.00
|675190.00
|597
|2006.11.09 20:42
|sell
|299
|68.00
|1.9052
|1.9112
|1.9032
|598
|2006.11.09 20:43
|close
|299
|68.00
|1.9053
|1.9112
|1.9032
|-680.00
|674510.00
|599
|2006.11.09 20:44
|sell
|300
|68.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|600
|2006.11.09 20:45
|close
|300
|68.00
|1.9053
|1.9111
|1.9031
|-1360.00
|673150.00
|601
|2006.11.09 20:47
|sell
|301
|68.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|602
|2006.11.09 20:56
|close
|301
|68.00
|1.9050
|1.9111
|1.9031
|680.00
|673830.00
|603
|2006.11.09 20:56
|sell
|302
|68.00
|1.9049
|1.9109
|1.9029
|604
|2006.11.09 20:57
|close
|302
|68.00
|1.9050
|1.9109
|1.9029
|-680.00
|673150.00
|605
|2006.11.09 20:57
|sell
|303
|68.00
|1.9048
|1.9108
|1.9028
|606
|2006.11.09 21:03
|close
|303
|68.00
|1.9050
|1.9108
|1.9028
|-1360.00
|671790.00
|607
|2006.11.09 21:03
|sell
|304
|68.00
|1.9048
|1.9108
|1.9028
|608
|2006.11.09 21:05
|close
|304
|68.00
|1.9050
|1.9108
|1.9028
|-1360.00
|670430.00
|609
|2006.11.09 21:05
|sell
|305
|68.00
|1.9048
|1.9108
|1.9028
|610
|2006.11.09 21:06
|close
|305
|68.00
|1.9050
|1.9108
|1.9028
|-1360.00
|669070.00
|611
|2006.11.09 21:08
|sell
|306
|67.00
|1.9048
|1.9108
|1.9028
|612
|2006.11.09 21:10
|close
|306
|67.00
|1.9050
|1.9108
|1.9028
|-1340.00
|667730.00
|613
|2006.11.09 21:11
|sell
|307
|67.00
|1.9049
|1.9109
|1.9029
|614
|2006.11.09 21:11
|close
|307
|67.00
|1.9052
|1.9109
|1.9029
|-2010.00
|665720.00
|615
|2006.11.09 21:14
|sell
|308
|67.00
|1.9049
|1.9109
|1.9029
|616
|2006.11.09 21:16
|close
|308
|67.00
|1.9051
|1.9109
|1.9029
|-1340.00
|664380.00
|617
|2006.11.09 21:19
|sell
|309
|67.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|618
|2006.11.09 21:22
|close
|309
|67.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|0.00
|664380.00
|619
|2006.11.09 21:23
|sell
|310
|67.00
|1.9048
|1.9108
|1.9028
|620
|2006.11.09 21:24
|close
|310
|67.00
|1.9050
|1.9108
|1.9028
|-1340.00
|663040.00
|621
|2006.11.09 21:30
|sell
|311
|67.00
|1.9049
|1.9109
|1.9029
|622
|2006.11.09 21:30
|close
|311
|67.00
|1.9051
|1.9109
|1.9029
|-1340.00
|661700.00
|623
|2006.11.09 21:35
|sell
|312
|67.00
|1.9050
|1.9110
|1.9030
|624
|2006.11.09 21:35
|close
|312
|67.00
|1.9052
|1.9110
|1.9030
|-1340.00
|660360.00
|625
|2006.11.09 21:46
|buy
|313
|67.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|626
|2006.11.09 22:27
|close
|313
|67.00
|1.9060
|1.8995
|1.9075
|3350.00
|663710.00
|627
|2006.11.09 22:29
|buy
|314
|67.00
|1.9062
|1.9002
|1.9082
|628
|2006.11.09 22:45
|close
|314
|67.00
|1.9073
|1.9002
|1.9082
|7370.00
|671080.00
|629
|2006.11.09 22:45
|buy
|315
|68.00
|1.9076
|1.9016
|1.9096
|630
|2006.11.09 22:47
|close
|315
|68.00
|1.9072
|1.9016
|1.9096
|-2720.00
|668360.00
|631
|2006.11.09 22:49
|buy
|316
|67.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|632
|2006.11.09 22:56
|close
|316
|67.00
|1.9074
|1.9012
|1.9092
|1340.00
|669700.00
|633
|2006.11.09 23:04
|buy
|317
|67.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|634
|2006.11.09 23:07
|close
|317
|67.00
|1.9069
|1.9011
|1.9091
|-1340.00
|668360.00
|635
|2006.11.09 23:15
|buy
|318
|67.00
|1.9075
|1.9015
|1.9095
|636
|2006.11.09 23:17
|close
|318
|67.00
|1.9073
|1.9015
|1.9095
|-1340.00
|667020.00
|637
|2006.11.10 00:44
|buy
|319
|67.00
|1.9067
|1.9007
|1.9087
|638
|2006.11.10 00:50
|close
|319
|67.00
|1.9066
|1.9007
|1.9087
|-670.00
|666350.00
|639
|2006.11.10 00:55
|buy
|320
|67.00
|1.9068
|1.9008
|1.9088
|640
|2006.11.10 00:57
|close
|320
|67.00
|1.9066
|1.9008
|1.9088
|-1340.00
|665010.00
|641
|2006.11.10 00:58
|buy
|321
|67.00
|1.9068
|1.9008
|1.9088
|642
|2006.11.10 01:01
|close
|321
|67.00
|1.9066
|1.9008
|1.9088
|-1340.00
|663670.00
|643
|2006.11.10 01:02
|buy
|322
|67.00
|1.9069
|1.9009
|1.9089
|644
|2006.11.10 01:04
|close
|322
|67.00
|1.9067
|1.9009
|1.9089
|-1340.00
|662330.00
|645
|2006.11.10 01:05
|buy
|323
|67.00
|1.9069
|1.9009
|1.9089
|646
|2006.11.10 01:13
|close
|323
|67.00
|1.9070
|1.9009
|1.9089
|670.00
|663000.00
|647
|2006.11.10 01:13
|buy
|324
|67.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|648
|2006.11.10 01:14
|close
|324
|67.00
|1.9070
|1.9012
|1.9092
|-1340.00
|661660.00
|649
|2006.11.10 01:17
|buy
|325
|67.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|650
|2006.11.10 01:24
|close
|325
|67.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|0.00
|661660.00
|651
|2006.11.10 01:24
|buy
|326
|67.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|652
|2006.11.10 01:25
|close
|326
|67.00
|1.9071
|1.9012
|1.9092
|-670.00
|660990.00
|653
|2006.11.10 01:27
|buy
|327
|67.00
|1.9073
|1.9013
|1.9093
|654
|2006.11.10 01:28
|close
|327
|67.00
|1.9070
|1.9013
|1.9093
|-2010.00
|658980.00
|655
|2006.11.10 01:29
|buy
|328
|66.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|656
|2006.11.10 01:30
|close
|328
|66.00
|1.9069
|1.9012
|1.9092
|-1980.00
|657000.00
|657
|2006.11.10 01:31
|buy
|329
|66.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|658
|2006.11.10 01:36
|close
|329
|66.00
|1.9070
|1.9011
|1.9091
|-660.00
|656340.00
|659
|2006.11.10 01:36
|buy
|330
|66.00
|1.9073
|1.9013
|1.9093
|660
|2006.11.10 01:39
|close
|330
|66.00
|1.9072
|1.9013
|1.9093
|-660.00
|655680.00
|661
|2006.11.10 01:39
|buy
|331
|66.00
|1.9074
|1.9014
|1.9094
|662
|2006.11.10 01:40
|close
|331
|66.00
|1.9071
|1.9014
|1.9094
|-1980.00
|653700.00
|663
|2006.11.10 01:43
|buy
|332
|66.00
|1.9073
|1.9013
|1.9093
|664
|2006.11.10 01:56
|close
|332
|66.00
|1.9078
|1.9013
|1.9093
|3300.00
|657000.00
|665
|2006.11.10 01:58
|buy
|333
|66.00
|1.9081
|1.9021
|1.9101
|666
|2006.11.10 02:04
|close
|333
|66.00
|1.9091
|1.9021
|1.9101
|6600.00
|663600.00
|667
|2006.11.10 02:04
|buy
|334
|67.00
|1.9094
|1.9034
|1.9114
|668
|2006.11.10 02:10
|close
|334
|67.00
|1.9102
|1.9034
|1.9114
|5360.00
|668960.00
|669
|2006.11.10 02:10
|buy
|335
|67.00
|1.9104
|1.9044
|1.9124
|670
|2006.11.10 02:10
|close
|335
|67.00
|1.9102
|1.9044
|1.9124
|-1340.00
|667620.00
|671
|2006.11.10 02:21
|buy
|336
|67.00
|1.9092
|1.9032
|1.9112
|672
|2006.11.10 02:23
|close
|336
|67.00
|1.9091
|1.9032
|1.9112
|-670.00
|666950.00
|673
|2006.11.10 02:25
|buy
|337
|67.00
|1.9094
|1.9034
|1.9114
|674
|2006.11.10 02:38
|close
|337
|67.00
|1.9106
|1.9034
|1.9114
|8040.00
|674990.00
|675
|2006.11.10 02:39
|buy
|338
|68.00
|1.9108
|1.9048
|1.9128
|676
|2006.11.10 02:40
|close
|338
|68.00
|1.9105
|1.9048
|1.9128
|-2040.00
|672950.00
|677
|2006.11.10 02:45
|buy
|339
|68.00
|1.9104
|1.9044
|1.9124
|678
|2006.11.10 02:47
|close
|339
|68.00
|1.9101
|1.9044
|1.9124
|-2040.00
|670910.00
|679
|2006.11.10 02:48
|buy
|340
|68.00
|1.9103
|1.9043
|1.9123
|680
|2006.11.10 02:48
|close
|340
|68.00
|1.9099
|1.9043
|1.9123
|-2720.00
|668190.00
|681
|2006.11.10 02:53
|buy
|341
|67.00
|1.9102
|1.9042
|1.9122
|682
|2006.11.10 02:57
|close
|341
|67.00
|1.9101
|1.9042
|1.9122
|-670.00
|667520.00
|683
|2006.11.10 02:58
|buy
|342
|67.00
|1.9103
|1.9043
|1.9123
|684
|2006.11.10 03:04
|close
|342
|67.00
|1.9107
|1.9043
|1.9123
|2680.00
|670200.00
|685
|2006.11.10 03:04
|buy
|343
|68.00
|1.9109
|1.9049
|1.9129
|686
|2006.11.10 03:05
|close
|343
|68.00
|1.9107
|1.9049
|1.9129
|-1360.00
|668840.00
|687
|2006.11.10 03:05
|buy
|344
|67.00
|1.9109
|1.9049
|1.9129
|688
|2006.11.10 03:07
|close
|344
|67.00
|1.9107
|1.9049
|1.9129
|-1340.00
|667500.00
|689
|2006.11.10 03:07
|buy
|345
|67.00
|1.9109
|1.9049
|1.9129
|690
|2006.11.10 03:07
|close
|345
|67.00
|1.9107
|1.9049
|1.9129
|-1340.00
|666160.00
|691
|2006.11.10 03:12
|buy
|346
|67.00
|1.9107
|1.9047
|1.9127
|692
|2006.11.10 03:13
|close
|346
|67.00
|1.9104
|1.9047
|1.9127
|-2010.00
|664150.00
|693
|2006.11.10 03:24
|buy
|347
|67.00
|1.9105
|1.9045
|1.9125
|694
|2006.11.10 03:28
|close
|347
|67.00
|1.9105
|1.9045
|1.9125
|0.00
|664150.00
|695
|2006.11.10 03:29
|buy
|348
|67.00
|1.9107
|1.9047
|1.9127
|696
|2006.11.10 03:29
|close
|348
|67.00
|1.9104
|1.9047
|1.9127
|-2010.00
|662140.00
|697
|2006.11.10 03:36
|buy
|349
|67.00
|1.9106
|1.9046
|1.9126
|698
|2006.11.10 03:38
|close
|349
|67.00
|1.9104
|1.9046
|1.9126
|-1340.00
|660800.00
|699
|2006.11.10 03:40
|buy
|350
|67.00
|1.9107
|1.9047
|1.9127
|700
|2006.11.10 03:46
|close
|350
|67.00
|1.9105
|1.9047
|1.9127
|-1340.00
|659460.00
|701
|2006.11.10 03:46
|buy
|351
|66.00
|1.9107
|1.9047
|1.9127
|702
|2006.11.10 03:46
|close
|351
|66.00
|1.9105
|1.9047
|1.9127
|-1320.00
|658140.00
|703
|2006.11.10 03:49
|buy
|352
|66.00
|1.9107
|1.9047
|1.9127
|704
|2006.11.10 03:53
|close
|352
|66.00
|1.9104
|1.9047
|1.9127
|-1980.00
|656160.00
|705
|2006.11.10 04:59
|buy
|353
|66.00
|1.9101
|1.9041
|1.9121
|706
|2006.11.10 04:59
|close
|353
|66.00
|1.9096
|1.9041
|1.9121
|-3300.00
|652860.00
|707
|2006.11.10 05:02
|sell
|354
|66.00
|1.9084
|1.9144
|1.9064
|708
|2006.11.10 05:04
|close
|354
|66.00
|1.9090
|1.9144
|1.9064
|-3960.00
|648900.00
|709
|2006.11.10 05:16
|buy
|355
|65.00
|1.9096
|1.9036
|1.9116
|710
|2006.11.10 05:24
|close
|355
|65.00
|1.9097
|1.9036
|1.9116
|650.00
|649550.00
|711
|2006.11.10 05:33
|sell
|356
|65.00
|1.9088
|1.9148
|1.9068
|712
|2006.11.10 05:38
|close
|356
|65.00
|1.9087
|1.9148
|1.9068
|650.00
|650200.00
|713
|2006.11.10 05:41
|sell
|357
|66.00
|1.9085
|1.9145
|1.9065
|714
|2006.11.10 05:48
|close
|357
|66.00
|1.9086
|1.9145
|1.9065
|-660.00
|649540.00
|715
|2006.11.10 05:49
|sell
|358
|65.00
|1.9085
|1.9145
|1.9065
|716
|2006.11.10 05:49
|close
|358
|65.00
|1.9087
|1.9145
|1.9065
|-1300.00
|648240.00
|717
|2006.11.10 05:59
|buy
|359
|65.00
|1.9095
|1.9035
|1.9115
|718
|2006.11.10 06:01
|close
|359
|65.00
|1.9092
|1.9035
|1.9115
|-1950.00
|646290.00
|719
|2006.11.10 06:02
|buy
|360
|65.00
|1.9094
|1.9034
|1.9114
|720
|2006.11.10 06:10
|close
|360
|65.00
|1.9092
|1.9034
|1.9114
|-1300.00
|644990.00
|721
|2006.11.10 06:12
|buy
|361
|65.00
|1.9093
|1.9033
|1.9113
|722
|2006.11.10 06:15
|close
|361
|65.00
|1.9092
|1.9033
|1.9113
|-650.00
|644340.00
|723
|2006.11.10 06:17
|buy
|362
|65.00
|1.9093
|1.9033
|1.9113
|724
|2006.11.10 06:18
|close
|362
|65.00
|1.9091
|1.9033
|1.9113
|-1300.00
|643040.00
|725
|2006.11.10 06:23
|sell
|363
|65.00
|1.9084
|1.9144
|1.9064
|726
|2006.11.10 06:30
|close
|363
|65.00
|1.9083
|1.9144
|1.9064
|650.00
|643690.00
|727
|2006.11.10 06:30
|sell
|364
|65.00
|1.9081
|1.9141
|1.9061
|728
|2006.11.10 06:30
|close
|364
|65.00
|1.9083
|1.9141
|1.9061
|-1300.00
|642390.00
|729
|2006.11.10 06:36
|sell
|365
|65.00
|1.9083
|1.9143
|1.9063
|730
|2006.11.10 06:37
|close
|365
|65.00
|1.9085
|1.9143
|1.9063
|-1300.00
|641090.00
|731
|2006.11.10 06:41
|sell
|366
|65.00
|1.9085
|1.9145
|1.9065
|732
|2006.11.10 06:42
|close
|366
|65.00
|1.9088
|1.9145
|1.9065
|-1950.00
|639140.00
|733
|2006.11.10 06:43
|sell
|367
|64.00
|1.9085
|1.9145
|1.9065
|734
|2006.11.10 06:44
|close
|367
|64.00
|1.9088
|1.9145
|1.9065
|-1920.00
|637220.00
|735
|2006.11.10 06:53
|sell
|368
|64.00
|1.9084
|1.9144
|1.9064
|736
|2006.11.10 06:54
|close
|368
|64.00
|1.9086
|1.9144
|1.9064
|-1280.00
|635940.00
|737
|2006.11.10 06:56
|sell
|369
|64.00
|1.9085
|1.9145
|1.9065
|738
|2006.11.10 06:58
|close
|369
|64.00
|1.9088
|1.9145
|1.9065
|-1920.00
|634020.00
|739
|2006.11.10 07:14
|buy
|370
|64.00
|1.9089
|1.9029
|1.9109
|740
|2006.11.10 07:22
|close
|370
|64.00
|1.9101
|1.9029
|1.9109
|7680.00
|641700.00
|741
|2006.11.10 07:24
|buy
|371
|65.00
|1.9102
|1.9042
|1.9122
|742
|2006.11.10 07:30
|close
|371
|65.00
|1.9104
|1.9042
|1.9122
|1300.00
|643000.00
|743
|2006.11.10 07:31
|buy
|372
|65.00
|1.9106
|1.9046
|1.9126
|744
|2006.11.10 07:33
|close
|372
|65.00
|1.9105
|1.9046
|1.9126
|-650.00
|642350.00
|745
|2006.11.10 07:36
|buy
|373
|65.00
|1.9105
|1.9045
|1.9125
|746
|2006.11.10 07:38
|close
|373
|65.00
|1.9103
|1.9045
|1.9125
|-1300.00
|641050.00
|747
|2006.11.10 07:40
|buy
|374
|65.00
|1.9103
|1.9043
|1.9123
|748
|2006.11.10 07:42
|close
|374
|65.00
|1.9098
|1.9043
|1.9123
|-3250.00
|637800.00
|749
|2006.11.10 07:42
|buy
|375
|64.00
|1.9105
|1.9045
|1.9125
|750
|2006.11.10 07:42
|close
|375
|64.00
|1.9102
|1.9045
|1.9125
|-1920.00
|635880.00
|751
|2006.11.10 07:44
|sell
|376
|64.00
|1.9090
|1.9150
|1.9070
|752
|2006.11.10 07:50
|close
|376
|64.00
|1.9086
|1.9150
|1.9070
|2560.00
|638440.00
|753
|2006.11.10 07:50
|sell
|377
|64.00
|1.9084
|1.9144
|1.9064
|754
|2006.11.10 07:50
|close
|377
|64.00
|1.9086
|1.9144
|1.9064
|-1280.00
|637160.00
|755
|2006.11.10 07:52
|sell
|378
|64.00
|1.9082
|1.9142
|1.9062
|756
|2006.11.10 07:57
|close
|378
|64.00
|1.9078
|1.9142
|1.9062
|2560.00
|639720.00
|757
|2006.11.10 07:57
|sell
|379
|64.00
|1.9075
|1.9135
|1.9055
|758
|2006.11.10 07:58
|close
|379
|64.00
|1.9078
|1.9135
|1.9055
|-1920.00
|637800.00
|759
|2006.11.10 07:58
|sell
|380
|64.00
|1.9075
|1.9135
|1.9055
|760
|2006.11.10 07:59
|close
|380
|64.00
|1.9078
|1.9135
|1.9055
|-1920.00
|635880.00
|761
|2006.11.10 08:02
|sell
|381
|64.00
|1.9080
|1.9140
|1.9060
|762
|2006.11.10 08:03
|close
|381
|64.00
|1.9082
|1.9140
|1.9060
|-1280.00
|634600.00
|763
|2006.11.10 08:07
|sell
|382
|64.00
|1.9083
|1.9143
|1.9063
|764
|2006.11.10 08:11
|close
|382
|64.00
|1.9084
|1.9143
|1.9063
|-640.00
|633960.00
|765
|2006.11.10 08:12
|buy
|383
|64.00
|1.9090
|1.9030
|1.9110
|766
|2006.11.10 08:14
|close
|383
|64.00
|1.9088
|1.9030
|1.9110
|-1280.00
|632680.00
|767
|2006.11.10 08:17
|buy
|384
|64.00
|1.9095
|1.9035
|1.9115
|768
|2006.11.10 08:18
|close
|384
|64.00
|1.9091
|1.9035
|1.9115
|-2560.00
|630120.00
|769
|2006.11.10 08:24
|buy
|385
|64.00
|1.9090
|1.9030
|1.9110
|770
|2006.11.10 08:29
|t/p
|385
|64.00
|1.9110
|1.9030
|1.9110
|12800.00
|642920.00
|771
|2006.11.10 08:29
|buy
|386
|65.00
|1.9112
|1.9052
|1.9132
|772
|2006.11.10 08:33
|close
|386
|65.00
|1.9115
|1.9052
|1.9132
|1950.00
|644870.00
|773
|2006.11.10 08:34
|buy
|387
|65.00
|1.9121
|1.9061
|1.9141
|774
|2006.11.10 08:36
|close
|387
|65.00
|1.9117
|1.9061
|1.9141
|-2600.00
|642270.00
|775
|2006.11.10 08:37
|buy
|388
|65.00
|1.9124
|1.9064
|1.9144
|776
|2006.11.10 08:39
|close
|388
|65.00
|1.9121
|1.9064
|1.9144
|-1950.00
|640320.00
|777
|2006.11.10 08:45
|buy
|389
|65.00
|1.9114
|1.9054
|1.9134
|778
|2006.11.10 08:54
|close
|389
|65.00
|1.9124
|1.9054
|1.9134
|6500.00
|646820.00
|779
|2006.11.10 08:54
|buy
|390
|65.00
|1.9125
|1.9065
|1.9145
|780
|2006.11.10 08:58
|t/p
|390
|65.00
|1.9145
|1.9065
|1.9145
|13000.00
|659820.00
|781
|2006.11.10 08:58
|buy
|391
|66.00
|1.9148
|1.9088
|1.9168
|782
|2006.11.10 09:05
|t/p
|391
|66.00
|1.9168
|1.9088
|1.9168
|13200.00
|673020.00
|783
|2006.11.10 09:05
|buy
|392
|68.00
|1.9171
|1.9111
|1.9191
|784
|2006.11.10 09:08
|close
|392
|68.00
|1.9163
|1.9111
|1.9191
|-5440.00
|667580.00
|785
|2006.11.10 09:14
|buy
|393
|67.00
|1.9150
|1.9090
|1.9170
|786
|2006.11.10 09:15
|close
|393
|67.00
|1.9148
|1.9090
|1.9170
|-1340.00
|666240.00
|787
|2006.11.10 09:16
|buy
|394
|67.00
|1.9150
|1.9090
|1.9170
|788
|2006.11.10 09:19
|close
|394
|67.00
|1.9154
|1.9090
|1.9170
|2680.00
|668920.00
|789
|2006.11.10 09:19
|buy
|395
|67.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|790
|2006.11.10 09:21
|close
|395
|67.00
|1.9155
|1.9098
|1.9178
|-2010.00
|666910.00
|791
|2006.11.10 09:22
|buy
|396
|67.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|792
|2006.11.10 09:22
|close
|396
|67.00
|1.9152
|1.9097
|1.9177
|-3350.00
|663560.00
|793
|2006.11.10 09:57
|buy
|397
|67.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|794
|2006.11.10 10:06
|close
|397
|67.00
|1.9153
|1.9086
|1.9166
|4690.00
|668250.00
|795
|2006.11.10 10:12
|buy
|398
|67.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|796
|2006.11.10 10:16
|close
|398
|67.00
|1.9156
|1.9095
|1.9175
|670.00
|668920.00
|797
|2006.11.10 10:23
|buy
|399
|67.00
|1.9153
|1.9093
|1.9173
|798
|2006.11.10 10:28
|close
|399
|67.00
|1.9154
|1.9093
|1.9173
|670.00
|669590.00
|799
|2006.11.10 10:31
|buy
|400
|67.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|800
|2006.11.10 10:31
|close
|400
|67.00
|1.9153
|1.9095
|1.9175
|-1340.00
|668250.00
|801
|2006.11.10 10:32
|buy
|401
|67.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|802
|2006.11.10 10:34
|close
|401
|67.00
|1.9154
|1.9095
|1.9175
|-670.00
|667580.00
|803
|2006.11.10 10:36
|buy
|402
|67.00
|1.9156
|1.9096
|1.9176
|804
|2006.11.10 10:45
|t/p
|402
|67.00
|1.9176
|1.9096
|1.9176
|13400.00
|680980.00
|805
|2006.11.10 10:45
|buy
|403
|69.00
|1.9177
|1.9117
|1.9197
|806
|2006.11.10 10:50
|close
|403
|69.00
|1.9175
|1.9117
|1.9197
|-1380.00
|679600.00
|807
|2006.11.10 10:51
|buy
|404
|68.00
|1.9177
|1.9117
|1.9197
|808
|2006.11.10 10:52
|close
|404
|68.00
|1.9174
|1.9117
|1.9197
|-2040.00
|677560.00
|809
|2006.11.10 10:53
|buy
|405
|68.00
|1.9176
|1.9116
|1.9196
|810
|2006.11.10 10:53
|close
|405
|68.00
|1.9174
|1.9116
|1.9196
|-1360.00
|676200.00
|811
|2006.11.10 10:55
|buy
|406
|68.00
|1.9177
|1.9117
|1.9197
|812
|2006.11.10 10:56
|close
|406
|68.00
|1.9173
|1.9117
|1.9197
|-2720.00
|673480.00
|813
|2006.11.10 11:00
|buy
|407
|68.00
|1.9174
|1.9114
|1.9194
|814
|2006.11.10 11:01
|close
|407
|68.00
|1.9171
|1.9114
|1.9194
|-2040.00
|671440.00
|815
|2006.11.10 12:02
|buy
|408
|68.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|816
|2006.11.10 12:02
|close
|408
|68.00
|1.9155
|1.9097
|1.9177
|-1360.00
|670080.00
|817
|2006.11.10 12:02
|buy
|409
|68.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|818
|2006.11.10 12:02
|close
|409
|68.00
|1.9155
|1.9098
|1.9178
|-2040.00
|668040.00
|819
|2006.11.10 12:04
|buy
|410
|67.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|820
|2006.11.10 12:06
|close
|410
|67.00
|1.9155
|1.9097
|1.9177
|-1340.00
|666700.00
|821
|2006.11.10 12:07
|sell
|411
|67.00
|1.9145
|1.9205
|1.9125
|822
|2006.11.10 12:13
|close
|411
|67.00
|1.9148
|1.9205
|1.9125
|-2010.00
|664690.00
|823
|2006.11.10 12:14
|sell
|412
|67.00
|1.9145
|1.9205
|1.9125
|824
|2006.11.10 12:14
|close
|412
|67.00
|1.9148
|1.9205
|1.9125
|-2010.00
|662680.00
|825
|2006.11.10 12:19
|sell
|413
|67.00
|1.9144
|1.9204
|1.9124
|826
|2006.11.10 12:20
|close
|413
|67.00
|1.9147
|1.9204
|1.9124
|-2010.00
|660670.00
|827
|2006.11.10 12:22
|sell
|414
|67.00
|1.9145
|1.9205
|1.9125
|828
|2006.11.10 12:24
|close
|414
|67.00
|1.9145
|1.9205
|1.9125
|0.00
|660670.00
|829
|2006.11.10 12:25
|sell
|415
|67.00
|1.9143
|1.9203
|1.9123
|830
|2006.11.10 12:25
|close
|415
|67.00
|1.9145
|1.9203
|1.9123
|-1340.00
|659330.00
|831
|2006.11.10 12:25
|sell
|416
|66.00
|1.9143
|1.9203
|1.9123
|832
|2006.11.10 12:27
|close
|416
|66.00
|1.9145
|1.9203
|1.9123
|-1320.00
|658010.00
|833
|2006.11.10 12:28
|sell
|417
|66.00
|1.9143
|1.9203
|1.9123
|834
|2006.11.10 12:30
|close
|417
|66.00
|1.9145
|1.9203
|1.9123
|-1320.00
|656690.00
|835
|2006.11.10 12:35
|buy
|418
|66.00
|1.9151
|1.9091
|1.9171
|836
|2006.11.10 12:42
|close
|418
|66.00
|1.9153
|1.9091
|1.9171
|1320.00
|658010.00
|837
|2006.11.10 12:45
|buy
|419
|66.00
|1.9154
|1.9094
|1.9174
|838
|2006.11.10 12:45
|close
|419
|66.00
|1.9148
|1.9094
|1.9174
|-3960.00
|654050.00
|839
|2006.11.10 12:45
|buy
|420
|66.00
|1.9153
|1.9093
|1.9173
|840
|2006.11.10 12:48
|close
|420
|66.00
|1.9149
|1.9093
|1.9173
|-2640.00
|651410.00
|841
|2006.11.10 12:54
|sell
|421
|66.00
|1.9143
|1.9203
|1.9123
|842
|2006.11.10 13:05
|close
|421
|66.00
|1.9144
|1.9203
|1.9123
|-660.00
|650750.00
|843
|2006.11.10 13:06
|sell
|422
|66.00
|1.9142
|1.9202
|1.9122
|844
|2006.11.10 13:08
|close
|422
|66.00
|1.9144
|1.9202
|1.9122
|-1320.00
|649430.00
|845
|2006.11.10 13:09
|sell
|423
|65.00
|1.9142
|1.9202
|1.9122
|846
|2006.11.10 13:14
|close
|423
|65.00
|1.9136
|1.9202
|1.9122
|3900.00
|653330.00
|847
|2006.11.10 13:15
|sell
|424
|66.00
|1.9133
|1.9193
|1.9113
|848
|2006.11.10 13:18
|close
|424
|66.00
|1.9134
|1.9193
|1.9113
|-660.00
|652670.00
|849
|2006.11.10 13:23
|sell
|425
|66.00
|1.9139
|1.9199
|1.9119
|850
|2006.11.10 13:28
|close
|425
|66.00
|1.9139
|1.9199
|1.9119
|0.00
|652670.00
|851
|2006.11.10 13:30
|buy
|426
|66.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|852
|2006.11.10 13:38
|close
|426
|66.00
|1.9151
|1.9085
|1.9165
|3960.00
|656630.00
|853
|2006.11.10 13:42
|buy
|427
|66.00
|1.9152
|1.9092
|1.9172
|854
|2006.11.10 13:43
|close
|427
|66.00
|1.9151
|1.9092
|1.9172
|-660.00
|655970.00
|855
|2006.11.10 13:46
|buy
|428
|66.00
|1.9152
|1.9092
|1.9172
|856
|2006.11.10 13:49
|close
|428
|66.00
|1.9149
|1.9092
|1.9172
|-1980.00
|653990.00
|857
|2006.11.10 14:02
|sell
|429
|66.00
|1.9140
|1.9200
|1.9120
|858
|2006.11.10 14:07
|close
|429
|66.00
|1.9143
|1.9200
|1.9120
|-1980.00
|652010.00
|859
|2006.11.10 14:11
|sell
|430
|66.00
|1.9144
|1.9204
|1.9124
|860
|2006.11.10 14:15
|close
|430
|66.00
|1.9142
|1.9204
|1.9124
|1320.00
|653330.00
|861
|2006.11.10 14:24
|buy
|431
|66.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|862
|2006.11.10 14:29
|close
|431
|66.00
|1.9148
|1.9089
|1.9169
|-660.00
|652670.00
|863
|2006.11.10 14:31
|buy
|432
|66.00
|1.9150
|1.9090
|1.9170
|864
|2006.11.10 14:33
|close
|432
|66.00
|1.9148
|1.9090
|1.9170
|-1320.00
|651350.00
|865
|2006.11.10 14:35
|buy
|433
|66.00
|1.9151
|1.9091
|1.9171
|866
|2006.11.10 14:37
|close
|433
|66.00
|1.9148
|1.9091
|1.9171
|-1980.00
|649370.00
|867
|2006.11.10 14:42
|buy
|434
|65.00
|1.9148
|1.9088
|1.9168
|868
|2006.11.10 14:44
|close
|434
|65.00
|1.9146
|1.9088
|1.9168
|-1300.00
|648070.00
|869
|2006.11.10 14:44
|buy
|435
|65.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|870
|2006.11.10 14:46
|close
|435
|65.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-1300.00
|646770.00
|871
|2006.11.10 14:47
|buy
|436
|65.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|872
|2006.11.10 14:50
|close
|436
|65.00
|1.9150
|1.9089
|1.9169
|650.00
|647420.00
|873
|2006.11.10 14:52
|buy
|437
|65.00
|1.9152
|1.9092
|1.9172
|874
|2006.11.10 14:54
|close
|437
|65.00
|1.9151
|1.9092
|1.9172
|-650.00
|646770.00
|875
|2006.11.10 14:56
|buy
|438
|65.00
|1.9152
|1.9092
|1.9172
|876
|2006.11.10 14:57
|close
|438
|65.00
|1.9151
|1.9092
|1.9172
|-650.00
|646120.00
|877
|2006.11.10 14:58
|buy
|439
|65.00
|1.9153
|1.9093
|1.9173
|878
|2006.11.10 15:00
|close
|439
|65.00
|1.9150
|1.9093
|1.9173
|-1950.00
|644170.00
|879
|2006.11.10 15:02
|sell
|440
|65.00
|1.9144
|1.9204
|1.9124
|880
|2006.11.10 15:11
|close
|440
|65.00
|1.9133
|1.9204
|1.9124
|7150.00
|651320.00
|881
|2006.11.10 15:13
|sell
|441
|66.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|882
|2006.11.10 15:15
|close
|441
|66.00
|1.9136
|1.9194
|1.9114
|-1320.00
|650000.00
|883
|2006.11.10 15:16
|sell
|442
|65.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|884
|2006.11.10 15:16
|close
|442
|65.00
|1.9136
|1.9194
|1.9114
|-1300.00
|648700.00
|885
|2006.11.10 15:17
|sell
|443
|65.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|886
|2006.11.10 15:19
|close
|443
|65.00
|1.9136
|1.9194
|1.9114
|-1300.00
|647400.00
|887
|2006.11.10 15:26
|sell
|444
|65.00
|1.9141
|1.9201
|1.9121
|888
|2006.11.10 15:33
|close
|444
|65.00
|1.9140
|1.9201
|1.9121
|650.00
|648050.00
|889
|2006.11.10 15:39
|buy
|445
|65.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|890
|2006.11.10 15:40
|close
|445
|65.00
|1.9141
|1.9087
|1.9167
|-3900.00
|644150.00
|891
|2006.11.10 15:42
|buy
|446
|65.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|892
|2006.11.10 15:43
|close
|446
|65.00
|1.9144
|1.9087
|1.9167
|-1950.00
|642200.00
|893
|2006.11.10 15:43
|buy
|447
|65.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|894
|2006.11.10 15:43
|close
|447
|65.00
|1.9143
|1.9087
|1.9167
|-2600.00
|639600.00
|895
|2006.11.10 15:43
|buy
|448
|64.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|896
|2006.11.10 15:46
|close
|448
|64.00
|1.9146
|1.9087
|1.9167
|-640.00
|638960.00
|897
|2006.11.10 15:49
|sell
|449
|64.00
|1.9131
|1.9191
|1.9111
|898
|2006.11.10 15:51
|close
|449
|64.00
|1.9135
|1.9191
|1.9111
|-2560.00
|636400.00
|899
|2006.11.10 15:51
|sell
|450
|64.00
|1.9132
|1.9192
|1.9112
|900
|2006.11.10 15:54
|close
|450
|64.00
|1.9127
|1.9192
|1.9112
|3200.00
|639600.00
|901
|2006.11.10 15:54
|sell
|451
|64.00
|1.9125
|1.9185
|1.9105
|902
|2006.11.10 15:55
|close
|451
|64.00
|1.9128
|1.9185
|1.9105
|-1920.00
|637680.00
|903
|2006.11.10 15:55
|sell
|452
|64.00
|1.9124
|1.9184
|1.9104
|904
|2006.11.10 15:55
|close
|452
|64.00
|1.9126
|1.9184
|1.9104
|-1280.00
|636400.00
|905
|2006.11.10 15:56
|sell
|453
|64.00
|1.9124
|1.9184
|1.9104
|906
|2006.11.10 15:57
|close
|453
|64.00
|1.9129
|1.9184
|1.9104
|-3200.00
|633200.00
|907
|2006.11.10 15:58
|sell
|454
|64.00
|1.9124
|1.9184
|1.9104
|908
|2006.11.10 16:01
|close
|454
|64.00
|1.9124
|1.9184
|1.9104
|0.00
|633200.00
|909
|2006.11.10 16:01
|sell
|455
|64.00
|1.9121
|1.9181
|1.9101
|910
|2006.11.10 16:03
|close
|455
|64.00
|1.9124
|1.9181
|1.9101
|-1920.00
|631280.00
|911
|2006.11.10 16:07
|sell
|456
|64.00
|1.9125
|1.9185
|1.9105
|912
|2006.11.10 16:08
|close
|456
|64.00
|1.9128
|1.9185
|1.9105
|-1920.00
|629360.00
|913
|2006.11.10 16:08
|sell
|457
|63.00
|1.9125
|1.9185
|1.9105
|914
|2006.11.10 16:09
|close
|457
|63.00
|1.9128
|1.9185
|1.9105
|-1890.00
|627470.00
|915
|2006.11.10 16:17
|sell
|458
|63.00
|1.9128
|1.9188
|1.9108
|916
|2006.11.10 16:20
|close
|458
|63.00
|1.9129
|1.9188
|1.9108
|-630.00
|626840.00
|917
|2006.11.10 16:22
|sell
|459
|63.00
|1.9127
|1.9187
|1.9107
|918
|2006.11.10 16:26
|close
|459
|63.00
|1.9130
|1.9187
|1.9107
|-1890.00
|624950.00
|919
|2006.11.10 16:45
|sell
|460
|63.00
|1.9124
|1.9184
|1.9104
|920
|2006.11.10 16:51
|close
|460
|63.00
|1.9124
|1.9184
|1.9104
|0.00
|624950.00
|921
|2006.11.10 16:51
|sell
|461
|63.00
|1.9120
|1.9180
|1.9100
|922
|2006.11.10 16:51
|close
|461
|63.00
|1.9124
|1.9180
|1.9100
|-2520.00
|622430.00
|923
|2006.11.10 16:54
|sell
|462
|63.00
|1.9124
|1.9184
|1.9104
|924
|2006.11.10 16:59
|close
|462
|63.00
|1.9121
|1.9184
|1.9104
|1890.00
|624320.00
|925
|2006.11.10 16:59
|sell
|463
|63.00
|1.9118
|1.9178
|1.9098
|926
|2006.11.10 17:00
|close
|463
|63.00
|1.9123
|1.9178
|1.9098
|-3150.00
|621170.00
|927
|2006.11.10 17:00
|sell
|464
|63.00
|1.9117
|1.9177
|1.9097
|928
|2006.11.10 17:00
|close
|464
|63.00
|1.9122
|1.9177
|1.9097
|-3150.00
|618020.00
|929
|2006.11.10 17:15
|sell
|465
|62.00
|1.9123
|1.9183
|1.9103
|930
|2006.11.10 17:16
|close
|465
|62.00
|1.9125
|1.9183
|1.9103
|-1240.00
|616780.00
|931
|2006.11.10 17:18
|sell
|466
|62.00
|1.9122
|1.9182
|1.9102
|932
|2006.11.10 17:21
|close
|466
|62.00
|1.9127
|1.9182
|1.9102
|-3100.00
|613680.00
|933
|2006.11.10 17:35
|buy
|467
|62.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|934
|2006.11.10 17:37
|close
|467
|62.00
|1.9133
|1.9077
|1.9157
|-2480.00
|611200.00
|935
|2006.11.10 17:40
|buy
|468
|62.00
|1.9136
|1.9076
|1.9156
|936
|2006.11.10 17:42
|close
|468
|62.00
|1.9135
|1.9076
|1.9156
|-620.00
|610580.00
|937
|2006.11.10 17:42
|buy
|469
|62.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|938
|2006.11.10 17:42
|close
|469
|62.00
|1.9135
|1.9077
|1.9157
|-1240.00
|609340.00
|939
|2006.11.10 17:54
|sell
|470
|61.00
|1.9126
|1.9186
|1.9106
|940
|2006.11.10 17:58
|close
|470
|61.00
|1.9127
|1.9186
|1.9106
|-610.00
|608730.00
|941
|2006.11.10 18:01
|sell
|471
|61.00
|1.9126
|1.9186
|1.9106
|942
|2006.11.10 18:03
|close
|471
|61.00
|1.9127
|1.9186
|1.9106
|-610.00
|608120.00
|943
|2006.11.10 18:04
|sell
|472
|61.00
|1.9125
|1.9185
|1.9105
|944
|2006.11.10 18:08
|close
|472
|61.00
|1.9127
|1.9185
|1.9105
|-1220.00
|606900.00
|945
|2006.11.10 18:09
|sell
|473
|61.00
|1.9125
|1.9185
|1.9105
|946
|2006.11.10 18:15
|close
|473
|61.00
|1.9127
|1.9185
|1.9105
|-1220.00
|605680.00
|947
|2006.11.10 18:21
|sell
|474
|61.00
|1.9127
|1.9187
|1.9107
|948
|2006.11.10 18:21
|close
|474
|61.00
|1.9129
|1.9187
|1.9107
|-1220.00
|604460.00
|949
|2006.11.10 18:27
|sell
|475
|61.00
|1.9128
|1.9188
|1.9108
|950
|2006.11.10 18:28
|close
|475
|61.00
|1.9130
|1.9188
|1.9108
|-1220.00
|603240.00
|951
|2006.11.10 18:42
|sell
|476
|61.00
|1.9125
|1.9185
|1.9105
|952
|2006.11.10 18:50
|close
|476
|61.00
|1.9126
|1.9185
|1.9105
|-610.00
|602630.00
|953
|2006.11.10 18:54
|sell
|477
|61.00
|1.9125
|1.9185
|1.9105
|954
|2006.11.10 18:57
|close
|477
|61.00
|1.9127
|1.9185
|1.9105
|-1220.00
|601410.00
|955
|2006.11.10 19:15
|buy
|478
|61.00
|1.9131
|1.9071
|1.9151
|956
|2006.11.10 19:17
|close
|478
|61.00
|1.9129
|1.9071
|1.9151
|-1220.00
|600190.00
|957
|2006.11.10 19:23
|sell
|479
|61.00
|1.9123
|1.9183
|1.9103
|958
|2006.11.10 19:25
|close
|479
|61.00
|1.9127
|1.9183
|1.9103
|-2440.00
|597750.00
|959
|2006.11.10 19:26
|sell
|480
|60.00
|1.9125
|1.9185
|1.9105
|960
|2006.11.10 19:33
|close
|480
|60.00
|1.9122
|1.9185
|1.9105
|1800.00
|599550.00
|961
|2006.11.10 19:36
|sell
|481
|60.00
|1.9122
|1.9182
|1.9102
|962
|2006.11.10 19:37
|close
|481
|60.00
|1.9123
|1.9182
|1.9102
|-600.00
|598950.00
|963
|2006.11.10 19:44
|sell
|482
|60.00
|1.9122
|1.9182
|1.9102
|964
|2006.11.10 19:49
|close
|482
|60.00
|1.9122
|1.9182
|1.9102
|0.00
|598950.00
|965
|2006.11.10 19:53
|sell
|483
|60.00
|1.9121
|1.9181
|1.9101
|966
|2006.11.10 19:53
|close
|483
|60.00
|1.9123
|1.9181
|1.9101
|-1200.00
|597750.00
|967
|2006.11.10 19:53
|sell
|484
|60.00
|1.9121
|1.9181
|1.9101
|968
|2006.11.10 20:00
|close
|484
|60.00
|1.9119
|1.9181
|1.9101
|1200.00
|598950.00
|969
|2006.11.10 20:00
|sell
|485
|60.00
|1.9115
|1.9175
|1.9095
|970
|2006.11.10 20:00
|close
|485
|60.00
|1.9118
|1.9175
|1.9095
|-1800.00
|597150.00
|971
|2006.11.10 20:00
|sell
|486
|60.00
|1.9115
|1.9175
|1.9095
|972
|2006.11.10 20:01
|close
|486
|60.00
|1.9116
|1.9175
|1.9095
|-600.00
|596550.00
|973
|2006.11.10 20:02
|sell
|487
|60.00
|1.9113
|1.9173
|1.9093
|974
|2006.11.10 20:03
|close
|487
|60.00
|1.9116
|1.9173
|1.9093
|-1800.00
|594750.00
|975
|2006.11.10 20:03
|sell
|488
|60.00
|1.9112
|1.9172
|1.9092
|976
|2006.11.10 20:09
|close
|488
|60.00
|1.9110
|1.9172
|1.9092
|1200.00
|595950.00
|977
|2006.11.10 20:11
|sell
|489
|60.00
|1.9107
|1.9167
|1.9087
|978
|2006.11.10 20:12
|close
|489
|60.00
|1.9110
|1.9167
|1.9087
|-1800.00
|594150.00
|979
|2006.11.10 20:13
|sell
|490
|60.00
|1.9108
|1.9168
|1.9088
|980
|2006.11.10 20:13
|close
|490
|60.00
|1.9110
|1.9168
|1.9088
|-1200.00
|592950.00
|981
|2006.11.10 20:19
|sell
|491
|60.00
|1.9110
|1.9170
|1.9090
|982
|2006.11.10 20:23
|close
|491
|60.00
|1.9113
|1.9170
|1.9090
|-1800.00
|591150.00
|983
|2006.11.10 20:25
|sell
|492
|60.00
|1.9110
|1.9170
|1.9090
|984
|2006.11.10 20:31
|close
|492
|60.00
|1.9110
|1.9170
|1.9090
|0.00
|591150.00
|985
|2006.11.10 20:31
|sell
|493
|60.00
|1.9108
|1.9168
|1.9088
|986
|2006.11.10 20:34
|close
|493
|60.00
|1.9110
|1.9168
|1.9088
|-1200.00
|589950.00
|987
|2006.11.10 20:38
|sell
|494
|59.00
|1.9110
|1.9170
|1.9090
|988
|2006.11.10 20:39
|close
|494
|59.00
|1.9112
|1.9170
|1.9090
|-1180.00
|588770.00
|989
|2006.11.10 20:52
|sell
|495
|59.00
|1.9109
|1.9169
|1.9089
|990
|2006.11.10 20:52
|close
|495
|59.00
|1.9112
|1.9169
|1.9089
|-1770.00
|587000.00
|991
|2006.11.10 20:56
|sell
|496
|59.00
|1.9109
|1.9169
|1.9089
|992
|2006.11.12 22:08
|close
|496
|59.00
|1.9108
|1.9169
|1.9089
|590.00
|587590.00
|993
|2006.11.12 22:38
|buy
|497
|59.00
|1.9125
|1.9065
|1.9145
|994
|2006.11.12 22:42
|close
|497
|59.00
|1.9123
|1.9065
|1.9145
|-1180.00
|586410.00
|995
|2006.11.12 22:43
|buy
|498
|59.00
|1.9125
|1.9065
|1.9145
|996
|2006.11.12 22:44
|close
|498
|59.00
|1.9123
|1.9065
|1.9145
|-1180.00
|585230.00
|997
|2006.11.12 22:45
|buy
|499
|59.00
|1.9124
|1.9064
|1.9144
|998
|2006.11.12 22:48
|close
|499
|59.00
|1.9125
|1.9064
|1.9144
|590.00
|585820.00
|999
|2006.11.12 22:48
|buy
|500
|59.00
|1.9127
|1.9067
|1.9147
|1000
|2006.11.12 22:49
|close
|500
|59.00
|1.9125
|1.9067
|1.9147
|-1180.00
|584640.00
|1001
|2006.11.12 23:01
|buy
|501
|59.00
|1.9123
|1.9063
|1.9143
|1002
|2006.11.12 23:01
|close
|501
|59.00
|1.9122
|1.9063
|1.9143
|-590.00
|584050.00
|1003
|2006.11.12 23:08
|sell
|502
|59.00
|1.9116
|1.9176
|1.9096
|1004
|2006.11.12 23:25
|close
|502
|59.00
|1.9116
|1.9176
|1.9096
|0.00
|584050.00
|1005
|2006.11.12 23:48
|sell
|503
|59.00
|1.9116
|1.9176
|1.9096
|1006
|2006.11.12 23:50
|close
|503
|59.00
|1.9118
|1.9176
|1.9096
|-1180.00
|582870.00
|1007
|2006.11.12 23:52
|sell
|504
|59.00
|1.9116
|1.9176
|1.9096
|1008
|2006.11.12 23:54
|close
|504
|59.00
|1.9117
|1.9176
|1.9096
|-590.00
|582280.00
|1009
|2006.11.12 23:54
|sell
|505
|59.00
|1.9116
|1.9176
|1.9096
|1010
|2006.11.12 23:55
|close
|505
|59.00
|1.9117
|1.9176
|1.9096
|-590.00
|581690.00
|1011
|2006.11.12 23:59
|sell
|506
|59.00
|1.9116
|1.9176
|1.9096
|1012
|2006.11.13 00:01
|close
|506
|59.00
|1.9117
|1.9176
|1.9096
|-590.00
|581100.00
|1013
|2006.11.13 00:02
|sell
|507
|59.00
|1.9115
|1.9175
|1.9095
|1014
|2006.11.13 00:05
|close
|507
|59.00
|1.9116
|1.9175
|1.9095
|-590.00
|580510.00
|1015
|2006.11.13 00:06
|sell
|508
|59.00
|1.9114
|1.9174
|1.9094
|1016
|2006.11.13 00:09
|close
|508
|59.00
|1.9116
|1.9174
|1.9094
|-1180.00
|579330.00
|1017
|2006.11.13 00:13
|buy
|509
|58.00
|1.9122
|1.9062
|1.9142
|1018
|2006.11.13 00:48
|t/p
|509
|58.00
|1.9142
|1.9062
|1.9142
|11600.00
|590930.00
|1019
|2006.11.13 00:48
|buy
|510
|60.00
|1.9143
|1.9083
|1.9163
|1020
|2006.11.13 00:51
|close
|510
|60.00
|1.9134
|1.9083
|1.9163
|-5400.00
|585530.00
|1021
|2006.11.13 00:54
|buy
|511
|59.00
|1.9138
|1.9078
|1.9158
|1022
|2006.11.13 00:55
|close
|511
|59.00
|1.9135
|1.9078
|1.9158
|-1770.00
|583760.00
|1023
|2006.11.13 00:56
|buy
|512
|59.00
|1.9138
|1.9078
|1.9158
|1024
|2006.11.13 00:58
|close
|512
|59.00
|1.9135
|1.9078
|1.9158
|-1770.00
|581990.00
|1025
|2006.11.13 00:59
|buy
|513
|59.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|1026
|2006.11.13 01:01
|close
|513
|59.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|0.00
|581990.00
|1027
|2006.11.13 01:05
|buy
|514
|59.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|1028
|2006.11.13 01:06
|close
|514
|59.00
|1.9136
|1.9077
|1.9157
|-590.00
|581400.00
|1029
|2006.11.13 01:07
|buy
|515
|59.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|1030
|2006.11.13 01:07
|close
|515
|59.00
|1.9135
|1.9077
|1.9157
|-1180.00
|580220.00
|1031
|2006.11.13 01:08
|buy
|516
|59.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|1032
|2006.11.13 01:14
|close
|516
|59.00
|1.9142
|1.9077
|1.9157
|2950.00
|583170.00
|1033
|2006.11.13 01:15
|buy
|517
|59.00
|1.9144
|1.9084
|1.9164
|1034
|2006.11.13 01:15
|close
|517
|59.00
|1.9141
|1.9084
|1.9164
|-1770.00
|581400.00
|1035
|2006.11.13 01:15
|buy
|518
|59.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|1036
|2006.11.13 01:19
|close
|518
|59.00
|1.9146
|1.9085
|1.9165
|590.00
|581990.00
|1037
|2006.11.13 01:24
|buy
|519
|59.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|1038
|2006.11.13 01:26
|close
|519
|59.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-1180.00
|580810.00
|1039
|2006.11.13 01:27
|buy
|520
|59.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|1040
|2006.11.13 01:30
|close
|520
|59.00
|1.9148
|1.9089
|1.9169
|-590.00
|580220.00
|1041
|2006.11.13 01:31
|buy
|521
|59.00
|1.9150
|1.9090
|1.9170
|1042
|2006.11.13 01:32
|close
|521
|59.00
|1.9146
|1.9090
|1.9170
|-2360.00
|577860.00
|1043
|2006.11.13 01:32
|buy
|522
|58.00
|1.9151
|1.9091
|1.9171
|1044
|2006.11.13 01:32
|close
|522
|58.00
|1.9148
|1.9091
|1.9171
|-1740.00
|576120.00
|1045
|2006.11.13 01:32
|buy
|523
|58.00
|1.9150
|1.9090
|1.9170
|1046
|2006.11.13 01:32
|close
|523
|58.00
|1.9148
|1.9090
|1.9170
|-1160.00
|574960.00
|1047
|2006.11.13 01:38
|buy
|524
|58.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|1048
|2006.11.13 01:44
|close
|524
|58.00
|1.9151
|1.9085
|1.9165
|3480.00
|578440.00
|1049
|2006.11.13 02:35
|sell
|525
|58.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|1050
|2006.11.13 02:35
|close
|525
|58.00
|1.9137
|1.9194
|1.9114
|-1740.00
|576700.00
|1051
|2006.11.13 02:46
|sell
|526
|58.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|1052
|2006.11.13 02:47
|close
|526
|58.00
|1.9137
|1.9194
|1.9114
|-1740.00
|574960.00
|1053
|2006.11.13 02:55
|buy
|527
|58.00
|1.9139
|1.9079
|1.9159
|1054
|2006.11.13 03:05
|close
|527
|58.00
|1.9138
|1.9079
|1.9159
|-580.00
|574380.00
|1055
|2006.11.13 03:27
|buy
|528
|58.00
|1.9139
|1.9079
|1.9159
|1056
|2006.11.13 03:41
|close
|528
|58.00
|1.9138
|1.9079
|1.9159
|-580.00
|573800.00
|1057
|2006.11.13 03:50
|buy
|529
|58.00
|1.9140
|1.9080
|1.9160
|1058
|2006.11.13 04:04
|close
|529
|58.00
|1.9141
|1.9080
|1.9160
|580.00
|574380.00
|1059
|2006.11.13 04:23
|buy
|530
|58.00
|1.9141
|1.9081
|1.9161
|1060
|2006.11.13 04:23
|close
|530
|58.00
|1.9139
|1.9081
|1.9161
|-1160.00
|573220.00
|1061
|2006.11.13 04:25
|buy
|531
|58.00
|1.9141
|1.9081
|1.9161
|1062
|2006.11.13 04:41
|close
|531
|58.00
|1.9141
|1.9081
|1.9161
|0.00
|573220.00
|1063
|2006.11.13 04:49
|buy
|532
|58.00
|1.9141
|1.9081
|1.9161
|1064
|2006.11.13 04:52
|close
|532
|58.00
|1.9142
|1.9081
|1.9161
|580.00
|573800.00
|1065
|2006.11.13 05:08
|buy
|533
|58.00
|1.9141
|1.9081
|1.9161
|1066
|2006.11.13 05:13
|close
|533
|58.00
|1.9140
|1.9081
|1.9161
|-580.00
|573220.00
|1067
|2006.11.13 05:17
|buy
|534
|58.00
|1.9141
|1.9081
|1.9161
|1068
|2006.11.13 05:28
|close
|534
|58.00
|1.9142
|1.9081
|1.9161
|580.00
|573800.00
|1069
|2006.11.13 06:07
|sell
|535
|58.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|1070
|2006.11.13 06:12
|close
|535
|58.00
|1.9137
|1.9194
|1.9114
|-1740.00
|572060.00
|1071
|2006.11.13 06:14
|sell
|536
|58.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|1072
|2006.11.13 06:22
|close
|536
|58.00
|1.9131
|1.9194
|1.9114
|1740.00
|573800.00
|1073
|2006.11.13 06:23
|sell
|537
|58.00
|1.9129
|1.9189
|1.9109
|1074
|2006.11.13 06:23
|close
|537
|58.00
|1.9132
|1.9189
|1.9109
|-1740.00
|572060.00
|1075
|2006.11.13 06:24
|sell
|538
|58.00
|1.9130
|1.9190
|1.9110
|1076
|2006.11.13 06:28
|close
|538
|58.00
|1.9130
|1.9190
|1.9110
|0.00
|572060.00
|1077
|2006.11.13 06:41
|sell
|539
|58.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|1078
|2006.11.13 06:44
|close
|539
|58.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|0.00
|572060.00
|1079
|2006.11.13 06:51
|sell
|540
|58.00
|1.9126
|1.9186
|1.9106
|1080
|2006.11.13 06:55
|close
|540
|58.00
|1.9132
|1.9186
|1.9106
|-3480.00
|568580.00
|1081
|2006.11.13 06:57
|sell
|541
|57.00
|1.9130
|1.9190
|1.9110
|1082
|2006.11.13 06:59
|close
|541
|57.00
|1.9131
|1.9190
|1.9110
|-570.00
|568010.00
|1083
|2006.11.13 07:09
|sell
|542
|57.00
|1.9129
|1.9189
|1.9109
|1084
|2006.11.13 07:13
|close
|542
|57.00
|1.9131
|1.9189
|1.9109
|-1140.00
|566870.00
|1085
|2006.11.13 07:15
|sell
|543
|57.00
|1.9130
|1.9190
|1.9110
|1086
|2006.11.13 07:16
|close
|543
|57.00
|1.9132
|1.9190
|1.9110
|-1140.00
|565730.00
|1087
|2006.11.13 07:21
|buy
|544
|57.00
|1.9135
|1.9075
|1.9155
|1088
|2006.11.13 07:30
|close
|544
|57.00
|1.9133
|1.9075
|1.9155
|-1140.00
|564590.00
|1089
|2006.11.13 07:35
|sell
|545
|57.00
|1.9126
|1.9186
|1.9106
|1090
|2006.11.13 07:42
|close
|545
|57.00
|1.9121
|1.9186
|1.9106
|2850.00
|567440.00
|1091
|2006.11.13 07:48
|sell
|546
|57.00
|1.9126
|1.9186
|1.9106
|1092
|2006.11.13 07:49
|close
|546
|57.00
|1.9127
|1.9186
|1.9106
|-570.00
|566870.00
|1093
|2006.11.13 07:51
|sell
|547
|57.00
|1.9126
|1.9186
|1.9106
|1094
|2006.11.13 08:01
|close
|547
|57.00
|1.9123
|1.9186
|1.9106
|1710.00
|568580.00
|1095
|2006.11.13 08:02
|sell
|548
|57.00
|1.9121
|1.9181
|1.9101
|1096
|2006.11.13 08:09
|close
|548
|57.00
|1.9115
|1.9181
|1.9101
|3420.00
|572000.00
|1097
|2006.11.13 08:52
|sell
|549
|58.00
|1.9117
|1.9177
|1.9097
|1098
|2006.11.13 08:53
|close
|549
|58.00
|1.9121
|1.9177
|1.9097
|-2320.00
|569680.00
|1099
|2006.11.13 08:53
|sell
|550
|57.00
|1.9118
|1.9178
|1.9098
|1100
|2006.11.13 08:58
|close
|550
|57.00
|1.9119
|1.9178
|1.9098
|-570.00
|569110.00
|1101
|2006.11.13 08:58
|sell
|551
|57.00
|1.9118
|1.9178
|1.9098
|1102
|2006.11.13 09:04
|close
|551
|57.00
|1.9112
|1.9178
|1.9098
|3420.00
|572530.00
|1103
|2006.11.13 09:08
|sell
|552
|58.00
|1.9112
|1.9172
|1.9092
|1104
|2006.11.13 09:08
|close
|552
|58.00
|1.9114
|1.9172
|1.9092
|-1160.00
|571370.00
|1105
|2006.11.13 09:12
|sell
|553
|58.00
|1.9113
|1.9173
|1.9093
|1106
|2006.11.13 09:13
|close
|553
|58.00
|1.9115
|1.9173
|1.9093
|-1160.00
|570210.00
|1107
|2006.11.13 09:14
|sell
|554
|58.00
|1.9113
|1.9173
|1.9093
|1108
|2006.11.13 09:14
|close
|554
|58.00
|1.9116
|1.9173
|1.9093
|-1740.00
|568470.00
|1109
|2006.11.13 09:15
|sell
|555
|57.00
|1.9113
|1.9173
|1.9093
|1110
|2006.11.13 09:19
|close
|555
|57.00
|1.9112
|1.9173
|1.9093
|570.00
|569040.00
|1111
|2006.11.13 09:20
|sell
|556
|57.00
|1.9110
|1.9170
|1.9090
|1112
|2006.11.13 09:23
|close
|556
|57.00
|1.9111
|1.9170
|1.9090
|-570.00
|568470.00
|1113
|2006.11.13 09:25
|sell
|557
|57.00
|1.9110
|1.9170
|1.9090
|1114
|2006.11.13 09:31
|close
|557
|57.00
|1.9110
|1.9170
|1.9090
|0.00
|568470.00
|1115
|2006.11.13 09:31
|sell
|558
|57.00
|1.9107
|1.9167
|1.9087
|1116
|2006.11.13 09:32
|close
|558
|57.00
|1.9108
|1.9167
|1.9087
|-570.00
|567900.00
|1117
|2006.11.13 09:33
|sell
|559
|57.00
|1.9106
|1.9166
|1.9086
|1118
|2006.11.13 09:35
|close
|559
|57.00
|1.9107
|1.9166
|1.9086
|-570.00
|567330.00
|1119
|2006.11.13 09:35
|sell
|560
|57.00
|1.9106
|1.9166
|1.9086
|1120
|2006.11.13 09:39
|t/p
|560
|57.00
|1.9086
|1.9166
|1.9086
|11400.00
|578730.00
|1121
|2006.11.13 09:39
|sell
|561
|58.00
|1.9084
|1.9144
|1.9064
|1122
|2006.11.13 09:42
|close
|561
|58.00
|1.9093
|1.9144
|1.9064
|-5220.00
|573510.00
|1123
|2006.11.13 09:44
|sell
|562
|58.00
|1.9089
|1.9149
|1.9069
|1124
|2006.11.13 09:45
|close
|562
|58.00
|1.9091
|1.9149
|1.9069
|-1160.00
|572350.00
|1125
|2006.11.13 09:47
|sell
|563
|58.00
|1.9088
|1.9148
|1.9068
|1126
|2006.11.13 09:55
|t/p
|563
|58.00
|1.9068
|1.9148
|1.9068
|11600.00
|583950.00
|1127
|2006.11.13 09:55
|sell
|564
|59.00
|1.9067
|1.9127
|1.9047
|1128
|2006.11.13 10:03
|close
|564
|59.00
|1.9067
|1.9127
|1.9047
|0.00
|583950.00
|1129
|2006.11.13 10:06
|sell
|565
|59.00
|1.9066
|1.9126
|1.9046
|1130
|2006.11.13 10:06
|close
|565
|59.00
|1.9069
|1.9126
|1.9046
|-1770.00
|582180.00
|1131
|2006.11.13 10:15
|sell
|566
|59.00
|1.9074
|1.9134
|1.9054
|1132
|2006.11.13 10:18
|close
|566
|59.00
|1.9074
|1.9134
|1.9054
|0.00
|582180.00
|1133
|2006.11.13 10:18
|sell
|567
|59.00
|1.9072
|1.9132
|1.9052
|1134
|2006.11.13 10:19
|close
|567
|59.00
|1.9074
|1.9132
|1.9052
|-1180.00
|581000.00
|1135
|2006.11.13 10:38
|sell
|568
|59.00
|1.9069
|1.9129
|1.9049
|1136
|2006.11.13 10:42
|close
|568
|59.00
|1.9070
|1.9129
|1.9049
|-590.00
|580410.00
|1137
|2006.11.13 10:47
|sell
|569
|59.00
|1.9071
|1.9131
|1.9051
|1138
|2006.11.13 10:49
|close
|569
|59.00
|1.9073
|1.9131
|1.9051
|-1180.00
|579230.00
|1139
|2006.11.13 10:49
|sell
|570
|58.00
|1.9067
|1.9127
|1.9047
|1140
|2006.11.13 10:54
|close
|570
|58.00
|1.9070
|1.9127
|1.9047
|-1740.00
|577490.00
|1141
|2006.11.13 10:57
|sell
|571
|58.00
|1.9070
|1.9130
|1.9050
|1142
|2006.11.13 10:58
|close
|571
|58.00
|1.9072
|1.9130
|1.9050
|-1160.00
|576330.00
|1143
|2006.11.13 10:58
|sell
|572
|58.00
|1.9069
|1.9129
|1.9049
|1144
|2006.11.13 10:58
|close
|572
|58.00
|1.9072
|1.9129
|1.9049
|-1740.00
|574590.00
|1145
|2006.11.13 11:01
|sell
|573
|58.00
|1.9069
|1.9129
|1.9049
|1146
|2006.11.13 11:01
|close
|573
|58.00
|1.9071
|1.9129
|1.9049
|-1160.00
|573430.00
|1147
|2006.11.13 11:01
|sell
|574
|58.00
|1.9067
|1.9127
|1.9047
|1148
|2006.11.13 11:10
|close
|574
|58.00
|1.9061
|1.9127
|1.9047
|3480.00
|576910.00
|1149
|2006.11.13 11:11
|sell
|575
|58.00
|1.9058
|1.9118
|1.9038
|1150
|2006.11.13 11:14
|close
|575
|58.00
|1.9060
|1.9118
|1.9038
|-1160.00
|575750.00
|1151
|2006.11.13 11:14
|sell
|576
|58.00
|1.9057
|1.9117
|1.9037
|1152
|2006.11.13 11:17
|close
|576
|58.00
|1.9060
|1.9117
|1.9037
|-1740.00
|574010.00
|1153
|2006.11.13 11:21
|sell
|577
|58.00
|1.9060
|1.9120
|1.9040
|1154
|2006.11.13 11:26
|close
|577
|58.00
|1.9058
|1.9120
|1.9040
|1160.00
|575170.00
|1155
|2006.11.13 11:27
|sell
|578
|58.00
|1.9056
|1.9116
|1.9036
|1156
|2006.11.13 11:27
|close
|578
|58.00
|1.9057
|1.9116
|1.9036
|-580.00
|574590.00
|1157
|2006.11.13 11:33
|sell
|579
|58.00
|1.9056
|1.9116
|1.9036
|1158
|2006.11.13 11:43
|close
|579
|58.00
|1.9053
|1.9116
|1.9036
|1740.00
|576330.00
|1159
|2006.11.13 11:46
|sell
|580
|58.00
|1.9051
|1.9111
|1.9031
|1160
|2006.11.13 11:50
|close
|580
|58.00
|1.9050
|1.9111
|1.9031
|580.00
|576910.00
|1161
|2006.11.13 12:05
|sell
|581
|58.00
|1.9047
|1.9107
|1.9027
|1162
|2006.11.13 12:10
|close
|581
|58.00
|1.9042
|1.9107
|1.9027
|2900.00
|579810.00
|1163
|2006.11.13 12:16
|sell
|582
|58.00
|1.9040
|1.9100
|1.9020
|1164
|2006.11.13 12:16
|close
|582
|58.00
|1.9047
|1.9100
|1.9020
|-4060.00
|575750.00
|1165
|2006.11.13 12:16
|sell
|583
|58.00
|1.9041
|1.9101
|1.9021
|1166
|2006.11.13 12:22
|close
|583
|58.00
|1.9042
|1.9101
|1.9021
|-580.00
|575170.00
|1167
|2006.11.13 12:29
|sell
|584
|58.00
|1.9041
|1.9101
|1.9021
|1168
|2006.11.13 12:30
|close
|584
|58.00
|1.9043
|1.9101
|1.9021
|-1160.00
|574010.00
|1169
|2006.11.13 12:37
|sell
|585
|58.00
|1.9044
|1.9104
|1.9024
|1170
|2006.11.13 12:38
|close
|585
|58.00
|1.9046
|1.9104
|1.9024
|-1160.00
|572850.00
|1171
|2006.11.13 13:11
|sell
|586
|58.00
|1.9046
|1.9106
|1.9026
|1172
|2006.11.13 13:15
|close
|586
|58.00
|1.9045
|1.9106
|1.9026
|580.00
|573430.00
|1173
|2006.11.13 13:20
|sell
|587
|58.00
|1.9046
|1.9106
|1.9026
|1174
|2006.11.13 13:27
|close
|587
|58.00
|1.9044
|1.9106
|1.9026
|1160.00
|574590.00
|1175
|2006.11.13 13:30
|sell
|588
|58.00
|1.9044
|1.9104
|1.9024
|1176
|2006.11.13 13:30
|close
|588
|58.00
|1.9046
|1.9104
|1.9024
|-1160.00
|573430.00
|1177
|2006.11.13 13:34
|sell
|589
|58.00
|1.9045
|1.9105
|1.9025
|1178
|2006.11.13 13:36
|close
|589
|58.00
|1.9044
|1.9105
|1.9025
|580.00
|574010.00
|1179
|2006.11.13 13:39
|sell
|590
|58.00
|1.9042
|1.9102
|1.9022
|1180
|2006.11.13 13:40
|close
|590
|58.00
|1.9044
|1.9102
|1.9022
|-1160.00
|572850.00
|1181
|2006.11.13 13:40
|sell
|591
|58.00
|1.9041
|1.9101
|1.9021
|1182
|2006.11.13 13:48
|close
|591
|58.00
|1.9038
|1.9101
|1.9021
|1740.00
|574590.00
|1183
|2006.11.13 13:56
|sell
|592
|58.00
|1.9042
|1.9102
|1.9022
|1184
|2006.11.13 13:56
|close
|592
|58.00
|1.9045
|1.9102
|1.9022
|-1740.00
|572850.00
|1185
|2006.11.13 14:03
|sell
|593
|58.00
|1.9035
|1.9095
|1.9015
|1186
|2006.11.13 14:10
|close
|593
|58.00
|1.9027
|1.9095
|1.9015
|4640.00
|577490.00
|1187
|2006.11.13 14:10
|sell
|594
|58.00
|1.9022
|1.9082
|1.9002
|1188
|2006.11.13 14:10
|close
|594
|58.00
|1.9026
|1.9082
|1.9002
|-2320.00
|575170.00
|1189
|2006.11.13 14:17
|sell
|595
|58.00
|1.9026
|1.9086
|1.9006
|1190
|2006.11.13 14:22
|close
|595
|58.00
|1.9021
|1.9086
|1.9006
|2900.00
|578070.00
|1191
|2006.11.13 14:29
|sell
|596
|58.00
|1.9024
|1.9084
|1.9004
|1192
|2006.11.13 14:30
|close
|596
|58.00
|1.9026
|1.9084
|1.9004
|-1160.00
|576910.00
|1193
|2006.11.13 14:30
|sell
|597
|58.00
|1.9021
|1.9081
|1.9001
|1194
|2006.11.13 14:33
|close
|597
|58.00
|1.9020
|1.9081
|1.9001
|580.00
|577490.00
|1195
|2006.11.13 14:34
|sell
|598
|58.00
|1.9021
|1.9081
|1.9001
|1196
|2006.11.13 14:36
|close
|598
|58.00
|1.9024
|1.9081
|1.9001
|-1740.00
|575750.00
|1197
|2006.11.13 14:38
|sell
|599
|58.00
|1.9020
|1.9080
|1.9000
|1198
|2006.11.13 14:38
|close
|599
|58.00
|1.9024
|1.9080
|1.9000
|-2320.00
|573430.00
|1199
|2006.11.13 14:38
|sell
|600
|58.00
|1.9020
|1.9080
|1.9000
|1200
|2006.11.13 14:38
|close
|600
|58.00
|1.9024
|1.9080
|1.9000
|-2320.00
|571110.00
|1201
|2006.11.13 14:39
|sell
|601
|58.00
|1.9021
|1.9081
|1.9001
|1202
|2006.11.13 14:40
|close
|601
|58.00
|1.9023
|1.9081
|1.9001
|-1160.00
|569950.00
|1203
|2006.11.13 14:47
|sell
|602
|57.00
|1.9020
|1.9080
|1.9000
|1204
|2006.11.13 14:53
|close
|602
|57.00
|1.9017
|1.9080
|1.9000
|1710.00
|571660.00
|1205
|2006.11.13 15:00
|sell
|603
|58.00
|1.9019
|1.9079
|1.8999
|1206
|2006.11.13 15:00
|close
|603
|58.00
|1.9021
|1.9079
|1.8999
|-1160.00
|570500.00
|1207
|2006.11.13 15:01
|sell
|604
|58.00
|1.9019
|1.9079
|1.8999
|1208
|2006.11.13 15:03
|close
|604
|58.00
|1.9022
|1.9079
|1.8999
|-1740.00
|568760.00
|1209
|2006.11.13 15:05
|sell
|605
|57.00
|1.9017
|1.9077
|1.8997
|1210
|2006.11.13 15:12
|close
|605
|57.00
|1.9004
|1.9077
|1.8997
|7410.00
|576170.00
|1211
|2006.11.13 15:12
|sell
|606
|58.00
|1.9002
|1.9062
|1.8982
|1212
|2006.11.13 15:13
|close
|606
|58.00
|1.9006
|1.9062
|1.8982
|-2320.00
|573850.00
|1213
|2006.11.13 15:13
|sell
|607
|58.00
|1.9001
|1.9061
|1.8981
|1214
|2006.11.13 15:14
|close
|607
|58.00
|1.9007
|1.9061
|1.8981
|-3480.00
|570370.00
|1215
|2006.11.13 15:16
|sell
|608
|58.00
|1.9002
|1.9062
|1.8982
|1216
|2006.11.13 15:18
|close
|608
|58.00
|1.9004
|1.9062
|1.8982
|-1160.00
|569210.00
|1217
|2006.11.13 15:18
|sell
|609
|57.00
|1.9000
|1.9060
|1.8980
|1218
|2006.11.13 15:22
|close
|609
|57.00
|1.9003
|1.9060
|1.8980
|-1710.00
|567500.00
|1219
|2006.11.13 15:23
|sell
|610
|57.00
|1.8998
|1.9058
|1.8978
|1220
|2006.11.13 15:25
|close
|610
|57.00
|1.9002
|1.9058
|1.8978
|-2280.00
|565220.00
|1221
|2006.11.13 15:28
|sell
|611
|57.00
|1.9000
|1.9060
|1.8980
|1222
|2006.11.13 15:28
|close
|611
|57.00
|1.9004
|1.9060
|1.8980
|-2280.00
|562940.00
|1223
|2006.11.13 15:29
|sell
|612
|57.00
|1.9000
|1.9060
|1.8980
|1224
|2006.11.13 15:30
|close
|612
|57.00
|1.9003
|1.9060
|1.8980
|-1710.00
|561230.00
|1225
|2006.11.13 15:30
|sell
|613
|57.00
|1.9000
|1.9060
|1.8980
|1226
|2006.11.13 15:32
|close
|613
|57.00
|1.9002
|1.9060
|1.8980
|-1140.00
|560090.00
|1227
|2006.11.13 15:32
|sell
|614
|57.00
|1.8998
|1.9058
|1.8978
|1228
|2006.11.13 15:32
|close
|614
|57.00
|1.9001
|1.9058
|1.8978
|-1710.00
|558380.00
|1229
|2006.11.13 16:05
|buy
|615
|56.00
|1.9032
|1.8972
|1.9052
|1230
|2006.11.13 16:07
|close
|615
|56.00
|1.9029
|1.8972
|1.9052
|-1680.00
|556700.00
|1231
|2006.11.13 16:19
|sell
|616
|56.00
|1.9019
|1.9079
|1.8999
|1232
|2006.11.13 16:28
|close
|616
|56.00
|1.9017
|1.9079
|1.8999
|1120.00
|557820.00
|1233
|2006.11.13 16:39
|sell
|617
|56.00
|1.9017
|1.9077
|1.8997
|1234
|2006.11.13 16:47
|close
|617
|56.00
|1.9017
|1.9077
|1.8997
|0.00
|557820.00
|1235
|2006.11.13 16:56
|sell
|618
|56.00
|1.9017
|1.9077
|1.8997
|1236
|2006.11.13 16:57
|close
|618
|56.00
|1.9019
|1.9077
|1.8997
|-1120.00
|556700.00
|1237
|2006.11.13 17:33
|sell
|619
|56.00
|1.9015
|1.9075
|1.8995
|1238
|2006.11.13 17:40
|close
|619
|56.00
|1.9012
|1.9075
|1.8995
|1680.00
|558380.00
|1239
|2006.11.13 17:41
|sell
|620
|56.00
|1.9009
|1.9069
|1.8989
|1240
|2006.11.13 17:46
|close
|620
|56.00
|1.9007
|1.9069
|1.8989
|1120.00
|559500.00
|1241
|2006.11.13 17:46
|sell
|621
|56.00
|1.9006
|1.9066
|1.8986
|1242
|2006.11.13 17:50
|close
|621
|56.00
|1.9004
|1.9066
|1.8986
|1120.00
|560620.00
|1243
|2006.11.13 17:52
|sell
|622
|57.00
|1.9003
|1.9063
|1.8983
|1244
|2006.11.13 17:52
|close
|622
|57.00
|1.9013
|1.9063
|1.8983
|-5700.00
|554920.00
|1245
|2006.11.13 17:54
|sell
|623
|56.00
|1.9007
|1.9067
|1.8987
|1246
|2006.11.13 17:54
|close
|623
|56.00
|1.9009
|1.9067
|1.8987
|-1120.00
|553800.00
|1247
|2006.11.13 17:54
|sell
|624
|56.00
|1.9007
|1.9067
|1.8987
|1248
|2006.11.13 18:01
|close
|624
|56.00
|1.9009
|1.9067
|1.8987
|-1120.00
|552680.00
|1249
|2006.11.13 18:08
|sell
|625
|56.00
|1.9008
|1.9068
|1.8988
|1250
|2006.11.13 18:12
|close
|625
|56.00
|1.9008
|1.9068
|1.8988
|0.00
|552680.00
|1251
|2006.11.13 18:27
|sell
|626
|56.00
|1.9005
|1.9065
|1.8985
|1252
|2006.11.13 18:34
|close
|626
|56.00
|1.9005
|1.9065
|1.8985
|0.00
|552680.00
|1253
|2006.11.13 18:35
|sell
|627
|56.00
|1.9003
|1.9063
|1.8983
|1254
|2006.11.13 18:35
|close
|627
|56.00
|1.9006
|1.9063
|1.8983
|-1680.00
|551000.00
|1255
|2006.11.13 18:38
|sell
|628
|56.00
|1.9004
|1.9064
|1.8984
|1256
|2006.11.13 18:39
|close
|628
|56.00
|1.9006
|1.9064
|1.8984
|-1120.00
|549880.00
|1257
|2006.11.13 18:40
|sell
|629
|55.00
|1.9004
|1.9064
|1.8984
|1258
|2006.11.13 18:43
|close
|629
|55.00
|1.9006
|1.9064
|1.8984
|-1100.00
|548780.00
|1259
|2006.11.13 18:45
|sell
|630
|55.00
|1.9003
|1.9063
|1.8983
|1260
|2006.11.13 18:50
|close
|630
|55.00
|1.9005
|1.9063
|1.8983
|-1100.00
|547680.00
|1261
|2006.11.13 18:54
|sell
|631
|55.00
|1.9003
|1.9063
|1.8983
|1262
|2006.11.13 18:56
|close
|631
|55.00
|1.9004
|1.9063
|1.8983
|-550.00
|547130.00
|1263
|2006.11.13 18:56
|sell
|632
|55.00
|1.9003
|1.9063
|1.8983
|1264
|2006.11.13 19:00
|close
|632
|55.00
|1.9004
|1.9063
|1.8983
|-550.00
|546580.00
|1265
|2006.11.13 19:01
|sell
|633
|55.00
|1.9002
|1.9062
|1.8982
|1266
|2006.11.13 19:08
|close
|633
|55.00
|1.9002
|1.9062
|1.8982
|0.00
|546580.00
|1267
|2006.11.13 19:51
|sell
|634
|55.00
|1.9005
|1.9065
|1.8985
|1268
|2006.11.13 19:51
|close
|634
|55.00
|1.9007
|1.9065
|1.8985
|-1100.00
|545480.00
|1269
|2006.11.13 20:13
|sell
|635
|55.00
|1.9007
|1.9067
|1.8987
|1270
|2006.11.13 20:21
|close
|635
|55.00
|1.9009
|1.9067
|1.8987
|-1100.00
|544380.00
|1271
|2006.11.13 21:35
|sell
|636
|55.00
|1.9009
|1.9069
|1.8989
|1272
|2006.11.13 21:36
|close
|636
|55.00
|1.9011
|1.9069
|1.8989
|-1100.00
|543280.00
|1273
|2006.11.13 21:38
|sell
|637
|55.00
|1.9010
|1.9070
|1.8990
|1274
|2006.11.13 21:38
|close
|637
|55.00
|1.9012
|1.9070
|1.8990
|-1100.00
|542180.00
|1275
|2006.11.13 21:38
|sell
|638
|55.00
|1.9009
|1.9069
|1.8989
|1276
|2006.11.13 21:39
|close
|638
|55.00
|1.9011
|1.9069
|1.8989
|-1100.00
|541080.00
|1277
|2006.11.13 21:39
|sell
|639
|55.00
|1.9010
|1.9070
|1.8990
|1278
|2006.11.13 21:40
|close
|639
|55.00
|1.9012
|1.9070
|1.8990
|-1100.00
|539980.00
|1279
|2006.11.13 21:50
|buy
|640
|54.00
|1.9014
|1.8954
|1.9034
|1280
|2006.11.13 21:51
|close
|640
|54.00
|1.9012
|1.8954
|1.9034
|-1080.00
|538900.00
|1281
|2006.11.13 21:51
|buy
|641
|54.00
|1.9014
|1.8954
|1.9034
|1282
|2006.11.13 21:55
|close
|641
|54.00
|1.9013
|1.8954
|1.9034
|-540.00
|538360.00
|1283
|2006.11.13 21:55
|buy
|642
|54.00
|1.9014
|1.8954
|1.9034
|1284
|2006.11.13 21:56
|close
|642
|54.00
|1.9013
|1.8954
|1.9034
|-540.00
|537820.00
|1285
|2006.11.13 21:56
|buy
|643
|54.00
|1.9015
|1.8955
|1.9035
|1286
|2006.11.13 21:56
|close
|643
|54.00
|1.9013
|1.8955
|1.9035
|-1080.00
|536740.00
|1287
|2006.11.13 21:59
|buy
|644
|54.00
|1.9014
|1.8954
|1.9034
|1288
|2006.11.13 21:59
|close
|644
|54.00
|1.9011
|1.8954
|1.9034
|-1620.00
|535120.00
|1289
|2006.11.13 22:09
|sell
|645
|54.00
|1.9010
|1.9070
|1.8990
|1290
|2006.11.13 22:10
|close
|645
|54.00
|1.9012
|1.9070
|1.8990
|-1080.00
|534040.00
|1291
|2006.11.13 22:11
|sell
|646
|54.00
|1.9009
|1.9069
|1.8989
|1292
|2006.11.13 22:12
|close
|646
|54.00
|1.9011
|1.9069
|1.8989
|-1080.00
|532960.00
|1293
|2006.11.13 22:13
|sell
|647
|54.00
|1.9010
|1.9070
|1.8990
|1294
|2006.11.13 22:13
|close
|647
|54.00
|1.9012
|1.9070
|1.8990
|-1080.00
|531880.00
|1295
|2006.11.13 22:14
|sell
|648
|54.00
|1.9010
|1.9070
|1.8990
|1296
|2006.11.13 22:14
|close
|648
|54.00
|1.9013
|1.9070
|1.8990
|-1620.00
|530260.00
|1297
|2006.11.13 22:15
|buy
|649
|54.00
|1.9016
|1.8956
|1.9036
|1298
|2006.11.13 22:16
|close
|649
|54.00
|1.9010
|1.8956
|1.9036
|-3240.00
|527020.00
|1299
|2006.11.13 22:19
|sell
|650
|53.00
|1.9009
|1.9069
|1.8989
|1300
|2006.11.13 22:21
|close
|650
|53.00
|1.9011
|1.9069
|1.8989
|-1060.00
|525960.00
|1301
|2006.11.13 22:26
|buy
|651
|53.00
|1.9015
|1.8955
|1.9035
|1302
|2006.11.13 23:03
|close
|651
|53.00
|1.9017
|1.8955
|1.9035
|1060.00
|527020.00
|1303
|2006.11.13 23:04
|buy
|652
|53.00
|1.9020
|1.8960
|1.9040
|1304
|2006.11.13 23:11
|close
|652
|53.00
|1.9021
|1.8960
|1.9040
|530.00
|527550.00
|1305
|2006.11.13 23:11
|buy
|653
|53.00
|1.9023
|1.8963
|1.9043
|1306
|2006.11.13 23:11
|close
|653
|53.00
|1.9020
|1.8963
|1.9043
|-1590.00
|525960.00
|1307
|2006.11.13 23:12
|buy
|654
|53.00
|1.9023
|1.8963
|1.9043
|1308
|2006.11.13 23:12
|close
|654
|53.00
|1.9020
|1.8963
|1.9043
|-1590.00
|524370.00
|1309
|2006.11.13 23:12
|buy
|655
|53.00
|1.9023
|1.8963
|1.9043
|1310
|2006.11.13 23:14
|close
|655
|53.00
|1.9020
|1.8963
|1.9043
|-1590.00
|522780.00
|1311
|2006.11.13 23:17
|buy
|656
|53.00
|1.9019
|1.8959
|1.9039
|1312
|2006.11.13 23:17
|close
|656
|53.00
|1.9017
|1.8959
|1.9039
|-1060.00
|521720.00
|1313
|2006.11.13 23:17
|buy
|657
|53.00
|1.9020
|1.8960
|1.9040
|1314
|2006.11.13 23:21
|close
|657
|53.00
|1.9016
|1.8960
|1.9040
|-2120.00
|519600.00
|1315
|2006.11.13 23:28
|buy
|658
|52.00
|1.9018
|1.8958
|1.9038
|1316
|2006.11.13 23:33
|close
|658
|52.00
|1.9018
|1.8958
|1.9038
|0.00
|519600.00
|1317
|2006.11.13 23:36
|buy
|659
|52.00
|1.9021
|1.8961
|1.9041
|1318
|2006.11.13 23:36
|close
|659
|52.00
|1.9017
|1.8961
|1.9041
|-2080.00
|517520.00
|1319
|2006.11.13 23:39
|buy
|660
|52.00
|1.9020
|1.8960
|1.9040
|1320
|2006.11.13 23:43
|close
|660
|52.00
|1.9022
|1.8960
|1.9040
|1040.00
|518560.00
|1321
|2006.11.13 23:44
|buy
|661
|52.00
|1.9024
|1.8964
|1.9044
|1322
|2006.11.13 23:45
|close
|661
|52.00
|1.9022
|1.8964
|1.9044
|-1040.00
|517520.00
|1323
|2006.11.13 23:50
|buy
|662
|52.00
|1.9023
|1.8963
|1.9043
|1324
|2006.11.13 23:55
|t/p
|662
|52.00
|1.9043
|1.8963
|1.9043
|10400.00
|527920.00
|1325
|2006.11.13 23:55
|buy
|663
|53.00
|1.9044
|1.8984
|1.9064
|1326
|2006.11.14 00:01
|close
|663
|53.00
|1.9045
|1.8984
|1.9064
|530.00
|528450.00
|1327
|2006.11.14 00:07
|buy
|664
|53.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|1328
|2006.11.14 00:08
|close
|664
|53.00
|1.9040
|1.8982
|1.9062
|-1060.00
|527390.00
|1329
|2006.11.14 00:12
|buy
|665
|53.00
|1.9038
|1.8978
|1.9058
|1330
|2006.11.14 00:14
|close
|665
|53.00
|1.9037
|1.8978
|1.9058
|-530.00
|526860.00
|1331
|2006.11.14 00:14
|buy
|666
|53.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|1332
|2006.11.14 00:16
|close
|666
|53.00
|1.9038
|1.8982
|1.9062
|-2120.00
|524740.00
|1333
|2006.11.14 00:16
|buy
|667
|53.00
|1.9041
|1.8981
|1.9061
|1334
|2006.11.14 00:16
|close
|667
|53.00
|1.9037
|1.8981
|1.9061
|-2120.00
|522620.00
|1335
|2006.11.14 00:40
|buy
|668
|53.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|1336
|2006.11.14 00:42
|close
|668
|53.00
|1.9040
|1.8982
|1.9062
|-1060.00
|521560.00
|1337
|2006.11.14 00:45
|buy
|669
|53.00
|1.9039
|1.8979
|1.9059
|1338
|2006.11.14 00:47
|close
|669
|53.00
|1.9035
|1.8979
|1.9059
|-2120.00
|519440.00
|1339
|2006.11.14 01:02
|sell
|670
|52.00
|1.9021
|1.9081
|1.9001
|1340
|2006.11.14 01:07
|close
|670
|52.00
|1.9023
|1.9081
|1.9001
|-1040.00
|518400.00
|1341
|2006.11.14 01:08
|sell
|671
|52.00
|1.9021
|1.9081
|1.9001
|1342
|2006.11.14 01:08
|close
|671
|52.00
|1.9023
|1.9081
|1.9001
|-1040.00
|517360.00
|1343
|2006.11.14 01:10
|sell
|672
|52.00
|1.9021
|1.9081
|1.9001
|1344
|2006.11.14 01:10
|close
|672
|52.00
|1.9024
|1.9081
|1.9001
|-1560.00
|515800.00
|1345
|2006.11.14 01:10
|sell
|673
|52.00
|1.9022
|1.9082
|1.9002
|1346
|2006.11.14 01:12
|close
|673
|52.00
|1.9024
|1.9082
|1.9002
|-1040.00
|514760.00
|1347
|2006.11.14 01:15
|sell
|674
|52.00
|1.9019
|1.9079
|1.8999
|1348
|2006.11.14 01:15
|close
|674
|52.00
|1.9023
|1.9079
|1.8999
|-2080.00
|512680.00
|1349
|2006.11.14 01:15
|sell
|675
|52.00
|1.9020
|1.9080
|1.9000
|1350
|2006.11.14 01:21
|close
|675
|52.00
|1.9023
|1.9080
|1.9000
|-1560.00
|511120.00
|1351
|2006.11.14 01:36
|buy
|676
|52.00
|1.9029
|1.8969
|1.9049
|1352
|2006.11.14 01:39
|close
|676
|52.00
|1.9029
|1.8969
|1.9049
|0.00
|511120.00
|1353
|2006.11.14 01:48
|sell
|677
|52.00
|1.9021
|1.9081
|1.9001
|1354
|2006.11.14 01:52
|close
|677
|52.00
|1.9023
|1.9081
|1.9001
|-1040.00
|510080.00
|1355
|2006.11.14 02:00
|buy
|678
|52.00
|1.9027
|1.8967
|1.9047
|1356
|2006.11.14 02:01
|close
|678
|52.00
|1.9025
|1.8967
|1.9047
|-1040.00
|509040.00
|1357
|2006.11.14 02:01
|buy
|679
|51.00
|1.9027
|1.8967
|1.9047
|1358
|2006.11.14 02:11
|close
|679
|51.00
|1.9032
|1.8967
|1.9047
|2550.00
|511590.00
|1359
|2006.11.14 02:13
|buy
|680
|52.00
|1.9033
|1.8973
|1.9053
|1360
|2006.11.14 02:16
|close
|680
|52.00
|1.9032
|1.8973
|1.9053
|-520.00
|511070.00
|1361
|2006.11.14 02:16
|buy
|681
|52.00
|1.9034
|1.8974
|1.9054
|1362
|2006.11.14 02:18
|close
|681
|52.00
|1.9032
|1.8974
|1.9054
|-1040.00
|510030.00
|1363
|2006.11.14 02:19
|buy
|682
|52.00
|1.9034
|1.8974
|1.9054
|1364
|2006.11.14 02:27
|close
|682
|52.00
|1.9032
|1.8974
|1.9054
|-1040.00
|508990.00
|1365
|2006.11.14 02:34
|buy
|683
|51.00
|1.9035
|1.8975
|1.9055
|1366
|2006.11.14 02:44
|close
|683
|51.00
|1.9035
|1.8975
|1.9055
|0.00
|508990.00
|1367
|2006.11.14 02:51
|buy
|684
|51.00
|1.9035
|1.8975
|1.9055
|1368
|2006.11.14 03:27
|close
|684
|51.00
|1.9037
|1.8975
|1.9055
|1020.00
|510010.00
|1369
|2006.11.14 03:35
|buy
|685
|52.00
|1.9039
|1.8979
|1.9059
|1370
|2006.11.14 03:47
|close
|685
|52.00
|1.9038
|1.8979
|1.9059
|-520.00
|509490.00
|1371
|2006.11.14 03:58
|buy
|686
|51.00
|1.9038
|1.8978
|1.9058
|1372
|2006.11.14 03:58
|close
|686
|51.00
|1.9036
|1.8978
|1.9058
|-1020.00
|508470.00
|1373
|2006.11.14 04:01
|buy
|687
|51.00
|1.9038
|1.8978
|1.9058
|1374
|2006.11.14 04:09
|close
|687
|51.00
|1.9038
|1.8978
|1.9058
|0.00
|508470.00
|1375
|2006.11.14 04:10
|buy
|688
|51.00
|1.9041
|1.8981
|1.9061
|1376
|2006.11.14 04:20
|close
|688
|51.00
|1.9045
|1.8981
|1.9061
|2040.00
|510510.00
|1377
|2006.11.14 04:31
|buy
|689
|52.00
|1.9043
|1.8983
|1.9063
|1378
|2006.11.14 04:33
|close
|689
|52.00
|1.9041
|1.8983
|1.9063
|-1040.00
|509470.00
|1379
|2006.11.14 04:38
|buy
|690
|51.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|1380
|2006.11.14 04:38
|close
|690
|51.00
|1.9040
|1.8982
|1.9062
|-1020.00
|508450.00
|1381
|2006.11.14 04:40
|buy
|691
|51.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|1382
|2006.11.14 04:51
|close
|691
|51.00
|1.9046
|1.8982
|1.9062
|2040.00
|510490.00
|1383
|2006.11.14 04:53
|buy
|692
|52.00
|1.9048
|1.8988
|1.9068
|1384
|2006.11.14 04:54
|close
|692
|52.00
|1.9046
|1.8988
|1.9068
|-1040.00
|509450.00
|1385
|2006.11.14 04:59
|buy
|693
|51.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|1386
|2006.11.14 05:02
|close
|693
|51.00
|1.9044
|1.8985
|1.9065
|-510.00
|508940.00
|1387
|2006.11.14 05:02
|buy
|694
|51.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|1388
|2006.11.14 05:03
|close
|694
|51.00
|1.9044
|1.8985
|1.9065
|-510.00
|508430.00
|1389
|2006.11.14 05:06
|buy
|695
|51.00
|1.9046
|1.8986
|1.9066
|1390
|2006.11.14 05:07
|close
|695
|51.00
|1.9044
|1.8986
|1.9066
|-1020.00
|507410.00
|1391
|2006.11.14 05:10
|buy
|696
|51.00
|1.9046
|1.8986
|1.9066
|1392
|2006.11.14 05:14
|close
|696
|51.00
|1.9043
|1.8986
|1.9066
|-1530.00
|505880.00
|1393
|2006.11.14 06:05
|buy
|697
|51.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|1394
|2006.11.14 06:07
|close
|697
|51.00
|1.9044
|1.8985
|1.9065
|-510.00
|505370.00
|1395
|2006.11.14 06:07
|buy
|698
|51.00
|1.9046
|1.8986
|1.9066
|1396
|2006.11.14 06:08
|close
|698
|51.00
|1.9043
|1.8986
|1.9066
|-1530.00
|503840.00
|1397
|2006.11.14 06:16
|buy
|699
|51.00
|1.9044
|1.8984
|1.9064
|1398
|2006.11.14 06:18
|close
|699
|51.00
|1.9041
|1.8984
|1.9064
|-1530.00
|502310.00
|1399
|2006.11.14 06:19
|buy
|700
|51.00
|1.9044
|1.8984
|1.9064
|1400
|2006.11.14 06:22
|close
|700
|51.00
|1.9043
|1.8984
|1.9064
|-510.00
|501800.00
|1401
|2006.11.14 06:23
|buy
|701
|51.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|1402
|2006.11.14 06:25
|close
|701
|51.00
|1.9043
|1.8985
|1.9065
|-1020.00
|500780.00
|1403
|2006.11.14 06:59
|buy
|702
|51.00
|1.9044
|1.8984
|1.9064
|1404
|2006.11.14 07:02
|close
|702
|51.00
|1.9040
|1.8984
|1.9064
|-2040.00
|498740.00
|1405
|2006.11.14 07:03
|buy
|703
|50.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|1406
|2006.11.14 07:05
|close
|703
|50.00
|1.9043
|1.8982
|1.9062
|500.00
|499240.00
|1407
|2006.11.14 07:08
|sell
|704
|50.00
|1.9036
|1.9096
|1.9016
|1408
|2006.11.14 07:11
|close
|704
|50.00
|1.9038
|1.9096
|1.9016
|-1000.00
|498240.00
|1409
|2006.11.14 07:13
|sell
|705
|50.00
|1.9035
|1.9095
|1.9015
|1410
|2006.11.14 07:13
|close
|705
|50.00
|1.9037
|1.9095
|1.9015
|-1000.00
|497240.00
|1411
|2006.11.14 07:13
|sell
|706
|50.00
|1.9035
|1.9095
|1.9015
|1412
|2006.11.14 07:14
|close
|706
|50.00
|1.9037
|1.9095
|1.9015
|-1000.00
|496240.00
|1413
|2006.11.14 07:14
|sell
|707
|50.00
|1.9036
|1.9096
|1.9016
|1414
|2006.11.14 07:17
|close
|707
|50.00
|1.9036
|1.9096
|1.9016
|0.00
|496240.00
|1415
|2006.11.14 07:17
|sell
|708
|50.00
|1.9032
|1.9092
|1.9012
|1416
|2006.11.14 07:21
|close
|708
|50.00
|1.9033
|1.9092
|1.9012
|-500.00
|495740.00
|1417
|2006.11.14 07:22
|sell
|709
|50.00
|1.9031
|1.9091
|1.9011
|1418
|2006.11.14 07:22
|close
|709
|50.00
|1.9033
|1.9091
|1.9011
|-1000.00
|494740.00
|1419
|2006.11.14 07:22
|sell
|710
|50.00
|1.9030
|1.9090
|1.9010
|1420
|2006.11.14 07:31
|close
|710
|50.00
|1.9017
|1.9090
|1.9010
|6500.00
|501240.00
|1421
|2006.11.14 07:31
|sell
|711
|51.00
|1.9015
|1.9075
|1.8995
|1422
|2006.11.14 07:32
|close
|711
|51.00
|1.9016
|1.9075
|1.8995
|-510.00
|500730.00
|1423
|2006.11.14 07:32
|sell
|712
|51.00
|1.9014
|1.9074
|1.8994
|1424
|2006.11.14 07:35
|close
|712
|51.00
|1.9016
|1.9074
|1.8994
|-1020.00
|499710.00
|1425
|2006.11.14 07:36
|sell
|713
|50.00
|1.9013
|1.9073
|1.8993
|1426
|2006.11.14 07:38
|close
|713
|50.00
|1.9017
|1.9073
|1.8993
|-2000.00
|497710.00
|1427
|2006.11.14 07:44
|sell
|714
|50.00
|1.9016
|1.9076
|1.8996
|1428
|2006.11.14 07:45
|close
|714
|50.00
|1.9018
|1.9076
|1.8996
|-1000.00
|496710.00
|1429
|2006.11.14 07:45
|sell
|715
|50.00
|1.9017
|1.9077
|1.8997
|1430
|2006.11.14 07:46
|close
|715
|50.00
|1.9018
|1.9077
|1.8997
|-500.00
|496210.00
|1431
|2006.11.14 07:48
|sell
|716
|50.00
|1.9018
|1.9078
|1.8998
|1432
|2006.11.14 07:48
|close
|716
|50.00
|1.9020
|1.9078
|1.8998
|-1000.00
|495210.00
|1433
|2006.11.14 08:06
|buy
|717
|50.00
|1.9035
|1.8975
|1.9055
|1434
|2006.11.14 08:07
|close
|717
|50.00
|1.9031
|1.8975
|1.9055
|-2000.00
|493210.00
|1435
|2006.11.14 08:15
|buy
|718
|50.00
|1.9032
|1.8972
|1.9052
|1436
|2006.11.14 08:15
|close
|718
|50.00
|1.9030
|1.8972
|1.9052
|-1000.00
|492210.00
|1437
|2006.11.14 08:20
|sell
|719
|50.00
|1.9026
|1.9086
|1.9006
|1438
|2006.11.14 08:22
|close
|719
|50.00
|1.9028
|1.9086
|1.9006
|-1000.00
|491210.00
|1439
|2006.11.14 08:24
|sell
|720
|50.00
|1.9027
|1.9087
|1.9007
|1440
|2006.11.14 08:24
|close
|720
|50.00
|1.9029
|1.9087
|1.9007
|-1000.00
|490210.00
|1441
|2006.11.14 08:24
|sell
|721
|50.00
|1.9023
|1.9083
|1.9003
|1442
|2006.11.14 08:29
|close
|721
|50.00
|1.9024
|1.9083
|1.9003
|-500.00
|489710.00
|1443
|2006.11.14 08:29
|sell
|722
|49.00
|1.9022
|1.9082
|1.9002
|1444
|2006.11.14 08:29
|close
|722
|49.00
|1.9024
|1.9082
|1.9002
|-980.00
|488730.00
|1445
|2006.11.14 08:40
|buy
|723
|49.00
|1.9033
|1.8973
|1.9053
|1446
|2006.11.14 08:41
|close
|723
|49.00
|1.9031
|1.8973
|1.9053
|-980.00
|487750.00
|1447
|2006.11.14 08:43
|buy
|724
|49.00
|1.9036
|1.8976
|1.9056
|1448
|2006.11.14 08:53
|close
|724
|49.00
|1.9044
|1.8976
|1.9056
|3920.00
|491670.00
|1449
|2006.11.14 08:56
|buy
|725
|50.00
|1.9044
|1.8984
|1.9064
|1450
|2006.11.14 08:56
|close
|725
|50.00
|1.9041
|1.8984
|1.9064
|-1500.00
|490170.00
|1451
|2006.11.14 08:56
|buy
|726
|50.00
|1.9044
|1.8984
|1.9064
|1452
|2006.11.14 08:56
|close
|726
|50.00
|1.9042
|1.8984
|1.9064
|-1000.00
|489170.00
|1453
|2006.11.14 09:01
|buy
|727
|49.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|1454
|2006.11.14 09:02
|close
|727
|49.00
|1.9038
|1.8982
|1.9062
|-1960.00
|487210.00
|1455
|2006.11.14 09:04
|buy
|728
|49.00
|1.9041
|1.8981
|1.9061
|1456
|2006.11.14 09:08
|close
|728
|49.00
|1.9037
|1.8981
|1.9061
|-1960.00
|485250.00
|1457
|2006.11.14 09:09
|buy
|729
|49.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|1458
|2006.11.14 09:10
|close
|729
|49.00
|1.9038
|1.8982
|1.9062
|-1960.00
|483290.00
|1459
|2006.11.14 09:15
|buy
|730
|49.00
|1.9039
|1.8979
|1.9059
|1460
|2006.11.14 09:17
|close
|730
|49.00
|1.9038
|1.8979
|1.9059
|-490.00
|482800.00
|1461
|2006.11.14 09:18
|buy
|731
|49.00
|1.9040
|1.8980
|1.9060
|1462
|2006.11.14 09:23
|close
|731
|49.00
|1.9041
|1.8980
|1.9060
|490.00
|483290.00
|1463
|2006.11.14 09:24
|buy
|732
|49.00
|1.9043
|1.8983
|1.9063
|1464
|2006.11.14 09:25
|close
|732
|49.00
|1.9042
|1.8983
|1.9063
|-490.00
|482800.00
|1465
|2006.11.14 09:31
|sell
|733
|49.00
|1.9013
|1.9073
|1.8993
|1466
|2006.11.14 09:34
|t/p
|733
|49.00
|1.8993
|1.9073
|1.8993
|9800.00
|492600.00
|1467
|2006.11.14 09:34
|sell
|734
|50.00
|1.8989
|1.9049
|1.8969
|1468
|2006.11.14 09:39
|close
|734
|50.00
|1.8994
|1.9049
|1.8969
|-2500.00
|490100.00
|1469
|2006.11.14 09:39
|sell
|735
|50.00
|1.8993
|1.9053
|1.8973
|1470
|2006.11.14 09:43
|close
|735
|50.00
|1.8988
|1.9053
|1.8973
|2500.00
|492600.00
|1471
|2006.11.14 09:43
|sell
|736
|50.00
|1.8985
|1.9045
|1.8965
|1472
|2006.11.14 09:43
|close
|736
|50.00
|1.8988
|1.9045
|1.8965
|-1500.00
|491100.00
|1473
|2006.11.14 09:44
|sell
|737
|50.00
|1.8984
|1.9044
|1.8964
|1474
|2006.11.14 09:46
|close
|737
|50.00
|1.8989
|1.9044
|1.8964
|-2500.00
|488600.00
|1475
|2006.11.14 09:49
|sell
|738
|49.00
|1.8989
|1.9049
|1.8969
|1476
|2006.11.14 09:49
|close
|738
|49.00
|1.8992
|1.9049
|1.8969
|-1470.00
|487130.00
|1477
|2006.11.14 09:51
|sell
|739
|49.00
|1.8988
|1.9048
|1.8968
|1478
|2006.11.14 09:53
|close
|739
|49.00
|1.8990
|1.9048
|1.8968
|-980.00
|486150.00
|1479
|2006.11.14 10:00
|sell
|740
|49.00
|1.8993
|1.9053
|1.8973
|1480
|2006.11.14 10:00
|close
|740
|49.00
|1.8998
|1.9053
|1.8973
|-2450.00
|483700.00
|1481
|2006.11.14 10:01
|sell
|741
|49.00
|1.8994
|1.9054
|1.8974
|1482
|2006.11.14 10:02
|close
|741
|49.00
|1.8996
|1.9054
|1.8974
|-980.00
|482720.00
|1483
|2006.11.14 10:19
|sell
|742
|49.00
|1.8988
|1.9048
|1.8968
|1484
|2006.11.14 10:22
|close
|742
|49.00
|1.8988
|1.9048
|1.8968
|0.00
|482720.00
|1485
|2006.11.14 10:22
|sell
|743
|49.00
|1.8984
|1.9044
|1.8964
|1486
|2006.11.14 10:22
|close
|743
|49.00
|1.8988
|1.9044
|1.8964
|-1960.00
|480760.00
|1487
|2006.11.14 10:24
|sell
|744
|49.00
|1.8984
|1.9044
|1.8964
|1488
|2006.11.14 10:28
|close
|744
|49.00
|1.8982
|1.9044
|1.8964
|980.00
|481740.00
|1489
|2006.11.14 10:30
|sell
|745
|49.00
|1.8979
|1.9039
|1.8959
|1490
|2006.11.14 10:31
|close
|745
|49.00
|1.8984
|1.9039
|1.8959
|-2450.00
|479290.00
|1491
|2006.11.14 10:33
|sell
|746
|48.00
|1.8982
|1.9042
|1.8962
|1492
|2006.11.14 10:35
|close
|746
|48.00
|1.8984
|1.9042
|1.8962
|-960.00
|478330.00
|1493
|2006.11.14 10:35
|sell
|747
|48.00
|1.8982
|1.9042
|1.8962
|1494
|2006.11.14 10:35
|close
|747
|48.00
|1.8984
|1.9042
|1.8962
|-960.00
|477370.00
|1495
|2006.11.14 10:36
|sell
|748
|48.00
|1.8982
|1.9042
|1.8962
|1496
|2006.11.14 10:39
|close
|748
|48.00
|1.8984
|1.9042
|1.8962
|-960.00
|476410.00
|1497
|2006.11.14 10:41
|sell
|749
|48.00
|1.8982
|1.9042
|1.8962
|1498
|2006.11.14 10:44
|close
|749
|48.00
|1.8982
|1.9042
|1.8962
|0.00
|476410.00
|1499
|2006.11.14 10:44
|sell
|750
|48.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|1500
|2006.11.14 10:49
|close
|750
|48.00
|1.8972
|1.9037
|1.8957
|2400.00
|478810.00
|1501
|2006.11.14 10:49
|sell
|751
|48.00
|1.8968
|1.9028
|1.8948
|1502
|2006.11.14 10:49
|close
|751
|48.00
|1.8970
|1.9028
|1.8948
|-960.00
|477850.00
|1503
|2006.11.14 10:53
|sell
|752
|48.00
|1.8971
|1.9031
|1.8951
|1504
|2006.11.14 10:53
|close
|752
|48.00
|1.8972
|1.9031
|1.8951
|-480.00
|477370.00
|1505
|2006.11.14 10:55
|sell
|753
|48.00
|1.8970
|1.9030
|1.8950
|1506
|2006.11.14 10:58
|close
|753
|48.00
|1.8969
|1.9030
|1.8950
|480.00
|477850.00
|1507
|2006.11.14 10:58
|sell
|754
|48.00
|1.8967
|1.9027
|1.8947
|1508
|2006.11.14 10:59
|close
|754
|48.00
|1.8969
|1.9027
|1.8947
|-960.00
|476890.00
|1509
|2006.11.14 11:00
|sell
|755
|48.00
|1.8965
|1.9025
|1.8945
|1510
|2006.11.14 11:03
|close
|755
|48.00
|1.8967
|1.9025
|1.8945
|-960.00
|475930.00
|1511
|2006.11.14 11:04
|sell
|756
|48.00
|1.8964
|1.9024
|1.8944
|1512
|2006.11.14 11:04
|close
|756
|48.00
|1.8966
|1.9024
|1.8944
|-960.00
|474970.00
|1513
|2006.11.14 11:05
|sell
|757
|48.00
|1.8964
|1.9024
|1.8944
|1514
|2006.11.14 11:06
|close
|757
|48.00
|1.8967
|1.9024
|1.8944
|-1440.00
|473530.00
|1515
|2006.11.14 11:08
|sell
|758
|48.00
|1.8964
|1.9024
|1.8944
|1516
|2006.11.14 11:10
|close
|758
|48.00
|1.8967
|1.9024
|1.8944
|-1440.00
|472090.00
|1517
|2006.11.14 11:11
|sell
|759
|48.00
|1.8964
|1.9024
|1.8944
|1518
|2006.11.14 11:12
|close
|759
|48.00
|1.8966
|1.9024
|1.8944
|-960.00
|471130.00
|1519
|2006.11.14 11:13
|sell
|760
|48.00
|1.8965
|1.9025
|1.8945
|1520
|2006.11.14 11:14
|close
|760
|48.00
|1.8970
|1.9025
|1.8945
|-2400.00
|468730.00
|1521
|2006.11.14 11:17
|sell
|761
|47.00
|1.8966
|1.9026
|1.8946
|1522
|2006.11.14 11:19
|close
|761
|47.00
|1.8969
|1.9026
|1.8946
|-1410.00
|467320.00
|1523
|2006.11.14 11:20
|sell
|762
|47.00
|1.8960
|1.9020
|1.8940
|1524
|2006.11.14 11:23
|close
|762
|47.00
|1.8964
|1.9020
|1.8940
|-1880.00
|465440.00
|1525
|2006.11.14 11:23
|sell
|763
|47.00
|1.8962
|1.9022
|1.8942
|1526
|2006.11.14 11:23
|close
|763
|47.00
|1.8964
|1.9022
|1.8942
|-940.00
|464500.00
|1527
|2006.11.14 11:24
|sell
|764
|47.00
|1.8962
|1.9022
|1.8942
|1528
|2006.11.14 11:29
|close
|764
|47.00
|1.8963
|1.9022
|1.8942
|-470.00
|464030.00
|1529
|2006.11.14 12:24
|sell
|765
|47.00
|1.8971
|1.9031
|1.8951
|1530
|2006.11.14 12:32
|close
|765
|47.00
|1.8972
|1.9031
|1.8951
|-470.00
|463560.00
|1531
|2006.11.14 12:32
|sell
|766
|47.00
|1.8971
|1.9031
|1.8951
|1532
|2006.11.14 12:36
|close
|766
|47.00
|1.8971
|1.9031
|1.8951
|0.00
|463560.00
|1533
|2006.11.14 12:44
|sell
|767
|47.00
|1.8973
|1.9033
|1.8953
|1534
|2006.11.14 12:45
|close
|767
|47.00
|1.8975
|1.9033
|1.8953
|-940.00
|462620.00
|1535
|2006.11.14 12:47
|sell
|768
|47.00
|1.8973
|1.9033
|1.8953
|1536
|2006.11.14 12:48
|close
|768
|47.00
|1.8975
|1.9033
|1.8953
|-940.00
|461680.00
|1537
|2006.11.14 12:50
|sell
|769
|47.00
|1.8973
|1.9033
|1.8953
|1538
|2006.11.14 12:51
|close
|769
|47.00
|1.8975
|1.9033
|1.8953
|-940.00
|460740.00
|1539
|2006.11.14 13:08
|buy
|770
|47.00
|1.8984
|1.8924
|1.9004
|1540
|2006.11.14 13:09
|close
|770
|47.00
|1.8982
|1.8924
|1.9004
|-940.00
|459800.00
|1541
|2006.11.14 13:14
|sell
|771
|46.00
|1.8969
|1.9029
|1.8949
|1542
|2006.11.14 13:18
|close
|771
|46.00
|1.8970
|1.9029
|1.8949
|-460.00
|459340.00
|1543
|2006.11.14 13:19
|sell
|772
|46.00
|1.8968
|1.9028
|1.8948
|1544
|2006.11.14 13:20
|close
|772
|46.00
|1.8970
|1.9028
|1.8948
|-920.00
|458420.00
|1545
|2006.11.14 13:20
|sell
|773
|46.00
|1.8967
|1.9027
|1.8947
|1546
|2006.11.14 13:21
|close
|773
|46.00
|1.8969
|1.9027
|1.8947
|-920.00
|457500.00
|1547
|2006.11.14 13:23
|sell
|774
|46.00
|1.8968
|1.9028
|1.8948
|1548
|2006.11.14 13:23
|close
|774
|46.00
|1.8971
|1.9028
|1.8948
|-1380.00
|456120.00
|1549
|2006.11.14 13:23
|sell
|775
|46.00
|1.8968
|1.9028
|1.8948
|1550
|2006.11.14 13:25
|close
|775
|46.00
|1.8970
|1.9028
|1.8948
|-920.00
|455200.00
|1551
|2006.11.14 13:25
|sell
|776
|46.00
|1.8968
|1.9028
|1.8948
|1552
|2006.11.14 13:25
|close
|776
|46.00
|1.8971
|1.9028
|1.8948
|-1380.00
|453820.00
|1553
|2006.11.14 13:29
|sell
|777
|46.00
|1.8969
|1.9029
|1.8949
|1554
|2006.11.14 13:29
|close
|777
|46.00
|1.8972
|1.9029
|1.8949
|-1380.00
|452440.00
|1555
|2006.11.14 13:31
|buy
|778
|46.00
|1.8996
|1.8936
|1.9016
|1556
|2006.11.14 13:33
|t/p
|778
|46.00
|1.9016
|1.8936
|1.9016
|9200.00
|461640.00
|1557
|2006.11.14 13:33
|buy
|779
|47.00
|1.9020
|1.8960
|1.9040
|1558
|2006.11.14 13:37
|close
|779
|47.00
|1.9018
|1.8960
|1.9040
|-940.00
|460700.00
|1559
|2006.11.14 13:37
|buy
|780
|47.00
|1.9021
|1.8961
|1.9041
|1560
|2006.11.14 13:40
|close
|780
|47.00
|1.9017
|1.8961
|1.9041
|-1880.00
|458820.00
|1561
|2006.11.14 13:43
|buy
|781
|46.00
|1.9023
|1.8963
|1.9043
|1562
|2006.11.14 13:48
|close
|781
|46.00
|1.9026
|1.8963
|1.9043
|1380.00
|460200.00
|1563
|2006.11.14 13:56
|buy
|782
|47.00
|1.9020
|1.8960
|1.9040
|1564
|2006.11.14 13:58
|close
|782
|47.00
|1.9019
|1.8960
|1.9040
|-470.00
|459730.00
|1565
|2006.11.14 13:59
|buy
|783
|46.00
|1.9020
|1.8960
|1.9040
|1566
|2006.11.14 14:09
|close
|783
|46.00
|1.9033
|1.8960
|1.9040
|5980.00
|465710.00
|1567
|2006.11.14 14:39
|sell
|784
|47.00
|1.8998
|1.9058
|1.8978
|1568
|2006.11.14 14:43
|close
|784
|47.00
|1.8993
|1.9058
|1.8978
|2350.00
|468060.00
|1569
|2006.11.14 14:44
|sell
|785
|47.00
|1.8991
|1.9051
|1.8971
|1570
|2006.11.14 14:45
|close
|785
|47.00
|1.8993
|1.9051
|1.8971
|-940.00
|467120.00
|1571
|2006.11.14 14:45
|sell
|786
|47.00
|1.8990
|1.9050
|1.8970
|1572
|2006.11.14 14:47
|close
|786
|47.00
|1.8994
|1.9050
|1.8970
|-1880.00
|465240.00
|1573
|2006.11.14 14:54
|sell
|787
|47.00
|1.8995
|1.9055
|1.8975
|1574
|2006.11.14 14:55
|close
|787
|47.00
|1.8997
|1.9055
|1.8975
|-940.00
|464300.00
|1575
|2006.11.14 14:55
|sell
|788
|47.00
|1.8994
|1.9054
|1.8974
|1576
|2006.11.14 14:56
|close
|788
|47.00
|1.8996
|1.9054
|1.8974
|-940.00
|463360.00
|1577
|2006.11.14 14:58
|sell
|789
|47.00
|1.8995
|1.9055
|1.8975
|1578
|2006.11.14 15:02
|close
|789
|47.00
|1.8992
|1.9055
|1.8975
|1410.00
|464770.00
|1579
|2006.11.14 15:04
|sell
|790
|47.00
|1.8989
|1.9049
|1.8969
|1580
|2006.11.14 15:05
|t/p
|790
|47.00
|1.8969
|1.9049
|1.8969
|9400.00
|474170.00
|1581
|2006.11.14 15:05
|sell
|791
|48.00
|1.8968
|1.9028
|1.8948
|1582
|2006.11.14 15:09
|close
|791
|48.00
|1.8969
|1.9028
|1.8948
|-480.00
|473690.00
|1583
|2006.11.14 15:10
|sell
|792
|48.00
|1.8967
|1.9027
|1.8947
|1584
|2006.11.14 15:11
|t/p
|792
|48.00
|1.8947
|1.9027
|1.8947
|9600.00
|483290.00
|1585
|2006.11.14 15:11
|sell
|793
|49.00
|1.8943
|1.9003
|1.8923
|1586
|2006.11.14 15:15
|close
|793
|49.00
|1.8943
|1.9003
|1.8923
|0.00
|483290.00
|1587
|2006.11.14 15:15
|sell
|794
|49.00
|1.8937
|1.8997
|1.8917
|1588
|2006.11.14 15:15
|close
|794
|49.00
|1.8942
|1.8997
|1.8917
|-2450.00
|480840.00
|1589
|2006.11.14 15:21
|sell
|795
|49.00
|1.8947
|1.9007
|1.8927
|1590
|2006.11.14 15:21
|close
|795
|49.00
|1.8954
|1.9007
|1.8927
|-3430.00
|477410.00
|1591
|2006.11.14 15:24
|sell
|796
|48.00
|1.8950
|1.9010
|1.8930
|1592
|2006.11.14 15:25
|close
|796
|48.00
|1.8953
|1.9010
|1.8930
|-1440.00
|475970.00
|1593
|2006.11.14 15:26
|sell
|797
|48.00
|1.8950
|1.9010
|1.8930
|1594
|2006.11.14 15:27
|close
|797
|48.00
|1.8952
|1.9010
|1.8930
|-960.00
|475010.00
|1595
|2006.11.14 15:30
|sell
|798
|48.00
|1.8951
|1.9011
|1.8931
|1596
|2006.11.14 15:34
|close
|798
|48.00
|1.8946
|1.9011
|1.8931
|2400.00
|477410.00
|1597
|2006.11.14 15:35
|sell
|799
|48.00
|1.8945
|1.9005
|1.8925
|1598
|2006.11.14 15:36
|close
|799
|48.00
|1.8947
|1.9005
|1.8925
|-960.00
|476450.00
|1599
|2006.11.14 15:36
|sell
|800
|48.00
|1.8943
|1.9003
|1.8923
|1600
|2006.11.14 15:42
|close
|800
|48.00
|1.8937
|1.9003
|1.8923
|2880.00
|479330.00
|1601
|2006.11.14 15:42
|sell
|801
|48.00
|1.8933
|1.8993
|1.8913
|1602
|2006.11.14 15:47
|close
|801
|48.00
|1.8938
|1.8993
|1.8913
|-2400.00
|476930.00
|1603
|2006.11.14 15:49
|sell
|802
|48.00
|1.8930
|1.8990
|1.8910
|1604
|2006.11.14 15:50
|close
|802
|48.00
|1.8934
|1.8990
|1.8910
|-1920.00
|475010.00
|1605
|2006.11.14 15:52
|sell
|803
|48.00
|1.8933
|1.8993
|1.8913
|1606
|2006.11.14 15:52
|close
|803
|48.00
|1.8935
|1.8993
|1.8913
|-960.00
|474050.00
|1607
|2006.11.14 15:52
|sell
|804
|48.00
|1.8931
|1.8991
|1.8911
|1608
|2006.11.14 15:52
|close
|804
|48.00
|1.8935
|1.8991
|1.8911
|-1920.00
|472130.00
|1609
|2006.11.14 15:52
|sell
|805
|48.00
|1.8933
|1.8993
|1.8913
|1610
|2006.11.14 15:52
|close
|805
|48.00
|1.8935
|1.8993
|1.8913
|-960.00
|471170.00
|1611
|2006.11.14 15:56
|sell
|806
|48.00
|1.8933
|1.8993
|1.8913
|1612
|2006.11.14 15:56
|close
|806
|48.00
|1.8938
|1.8993
|1.8913
|-2400.00
|468770.00
|1613
|2006.11.14 15:56
|sell
|807
|47.00
|1.8933
|1.8993
|1.8913
|1614
|2006.11.14 15:56
|close
|807
|47.00
|1.8935
|1.8993
|1.8913
|-940.00
|467830.00
|1615
|2006.11.14 16:00
|sell
|808
|47.00
|1.8935
|1.8995
|1.8915
|1616
|2006.11.14 16:00
|close
|808
|47.00
|1.8942
|1.8995
|1.8915
|-3290.00
|464540.00
|1617
|2006.11.14 16:00
|sell
|809
|47.00
|1.8935
|1.8995
|1.8915
|1618
|2006.11.14 16:02
|close
|809
|47.00
|1.8938
|1.8995
|1.8915
|-1410.00
|463130.00
|1619
|2006.11.14 16:03
|sell
|810
|47.00
|1.8935
|1.8995
|1.8915
|1620
|2006.11.14 16:04
|close
|810
|47.00
|1.8937
|1.8995
|1.8915
|-940.00
|462190.00
|1621
|2006.11.14 16:04
|sell
|811
|47.00
|1.8935
|1.8995
|1.8915
|1622
|2006.11.14 16:07
|close
|811
|47.00
|1.8940
|1.8995
|1.8915
|-2350.00
|459840.00
|1623
|2006.11.14 16:53
|sell
|812
|46.00
|1.8946
|1.9006
|1.8926
|1624
|2006.11.14 16:55
|close
|812
|46.00
|1.8947
|1.9006
|1.8926
|-460.00
|459380.00
|1625
|2006.11.14 16:56
|sell
|813
|46.00
|1.8945
|1.9005
|1.8925
|1626
|2006.11.14 16:59
|close
|813
|46.00
|1.8945
|1.9005
|1.8925
|0.00
|459380.00
|1627
|2006.11.14 17:01
|sell
|814
|46.00
|1.8944
|1.9004
|1.8924
|1628
|2006.11.14 17:01
|close
|814
|46.00
|1.8946
|1.9004
|1.8924
|-920.00
|458460.00
|1629
|2006.11.14 17:11
|buy
|815
|46.00
|1.8965
|1.8905
|1.8985
|1630
|2006.11.14 17:12
|close
|815
|46.00
|1.8961
|1.8905
|1.8985
|-1840.00
|456620.00
|1631
|2006.11.14 17:50
|buy
|816
|46.00
|1.8962
|1.8902
|1.8982
|1632
|2006.11.14 17:50
|close
|816
|46.00
|1.8960
|1.8902
|1.8982
|-920.00
|455700.00
|1633
|2006.11.14 18:21
|sell
|817
|46.00
|1.8956
|1.9016
|1.8936
|1634
|2006.11.14 18:30
|close
|817
|46.00
|1.8958
|1.9016
|1.8936
|-920.00
|454780.00
|1635
|2006.11.14 18:40
|buy
|818
|46.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|1636
|2006.11.14 18:41
|close
|818
|46.00
|1.8961
|1.8903
|1.8983
|-920.00
|453860.00
|1637
|2006.11.14 18:56
|buy
|819
|46.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|1638
|2006.11.14 19:06
|close
|819
|46.00
|1.8967
|1.8903
|1.8983
|1840.00
|455700.00
|1639
|2006.11.14 19:07
|buy
|820
|46.00
|1.8969
|1.8909
|1.8989
|1640
|2006.11.14 19:08
|close
|820
|46.00
|1.8967
|1.8909
|1.8989
|-920.00
|454780.00
|1641
|2006.11.14 19:09
|buy
|821
|46.00
|1.8969
|1.8909
|1.8989
|1642
|2006.11.14 19:13
|close
|821
|46.00
|1.8968
|1.8909
|1.8989
|-460.00
|454320.00
|1643
|2006.11.14 19:14
|buy
|822
|46.00
|1.8970
|1.8910
|1.8990
|1644
|2006.11.14 19:18
|close
|822
|46.00
|1.8970
|1.8910
|1.8990
|0.00
|454320.00
|1645
|2006.11.14 19:19
|buy
|823
|46.00
|1.8971
|1.8911
|1.8991
|1646
|2006.11.14 19:20
|close
|823
|46.00
|1.8969
|1.8911
|1.8991
|-920.00
|453400.00
|1647
|2006.11.14 19:25
|buy
|824
|46.00
|1.8971
|1.8911
|1.8991
|1648
|2006.11.14 19:32
|close
|824
|46.00
|1.8975
|1.8911
|1.8991
|1840.00
|455240.00
|1649
|2006.11.14 19:34
|buy
|825
|46.00
|1.8976
|1.8916
|1.8996
|1650
|2006.11.14 19:34
|close
|825
|46.00
|1.8975
|1.8916
|1.8996
|-460.00
|454780.00
|1651
|2006.11.14 19:39
|buy
|826
|46.00
|1.8974
|1.8914
|1.8994
|1652
|2006.11.14 19:40
|close
|826
|46.00
|1.8971
|1.8914
|1.8994
|-1380.00
|453400.00
|1653
|2006.11.14 19:55
|buy
|827
|46.00
|1.8974
|1.8914
|1.8994
|1654
|2006.11.14 19:56
|close
|827
|46.00
|1.8972
|1.8914
|1.8994
|-920.00
|452480.00
|1655
|2006.11.14 20:08
|buy
|828
|46.00
|1.8975
|1.8915
|1.8995
|1656
|2006.11.14 20:15
|close
|828
|46.00
|1.8975
|1.8915
|1.8995
|0.00
|452480.00
|1657
|2006.11.14 20:23
|buy
|829
|46.00
|1.8977
|1.8917
|1.8997
|1658
|2006.11.14 20:24
|close
|829
|46.00
|1.8974
|1.8917
|1.8997
|-1380.00
|451100.00
|1659
|2006.11.14 20:31
|buy
|830
|46.00
|1.8975
|1.8915
|1.8995
|1660
|2006.11.14 20:34
|close
|830
|46.00
|1.8972
|1.8915
|1.8995
|-1380.00
|449720.00
|1661
|2006.11.14 20:45
|buy
|831
|45.00
|1.8974
|1.8914
|1.8994
|1662
|2006.11.14 20:46
|close
|831
|45.00
|1.8972
|1.8914
|1.8994
|-900.00
|448820.00
|1663
|2006.11.14 20:54
|sell
|832
|45.00
|1.8967
|1.9027
|1.8947
|1664
|2006.11.14 20:58
|close
|832
|45.00
|1.8967
|1.9027
|1.8947
|0.00
|448820.00
|1665
|2006.11.14 20:59
|sell
|833
|45.00
|1.8965
|1.9025
|1.8945
|1666
|2006.11.14 21:03
|close
|833
|45.00
|1.8967
|1.9025
|1.8945
|-900.00
|447920.00
|1667
|2006.11.14 21:05
|sell
|834
|45.00
|1.8964
|1.9024
|1.8944
|1668
|2006.11.14 21:06
|close
|834
|45.00
|1.8966
|1.9024
|1.8944
|-900.00
|447020.00
|1669
|2006.11.14 21:07
|sell
|835
|45.00
|1.8964
|1.9024
|1.8944
|1670
|2006.11.14 21:16
|close
|835
|45.00
|1.8962
|1.9024
|1.8944
|900.00
|447920.00
|1671
|2006.11.14 21:17
|sell
|836
|45.00
|1.8960
|1.9020
|1.8940
|1672
|2006.11.14 21:19
|close
|836
|45.00
|1.8961
|1.9020
|1.8940
|-450.00
|447470.00
|1673
|2006.11.14 21:23
|sell
|837
|45.00
|1.8961
|1.9021
|1.8941
|1674
|2006.11.14 21:31
|close
|837
|45.00
|1.8957
|1.9021
|1.8941
|1800.00
|449270.00
|1675
|2006.11.14 21:38
|sell
|838
|45.00
|1.8957
|1.9017
|1.8937
|1676
|2006.11.14 21:54
|close
|838
|45.00
|1.8955
|1.9017
|1.8937
|900.00
|450170.00
|1677
|2006.11.14 21:57
|sell
|839
|46.00
|1.8953
|1.9013
|1.8933
|1678
|2006.11.14 21:59
|close
|839
|46.00
|1.8955
|1.9013
|1.8933
|-920.00
|449250.00
|1679
|2006.11.14 22:01
|sell
|840
|45.00
|1.8954
|1.9014
|1.8934
|1680
|2006.11.14 22:04
|close
|840
|45.00
|1.8955
|1.9014
|1.8934
|-450.00
|448800.00
|1681
|2006.11.14 22:05
|sell
|841
|45.00
|1.8954
|1.9014
|1.8934
|1682
|2006.11.14 22:12
|close
|841
|45.00
|1.8955
|1.9014
|1.8934
|-450.00
|448350.00
|1683
|2006.11.14 22:19
|sell
|842
|45.00
|1.8954
|1.9014
|1.8934
|1684
|2006.11.14 22:19
|close
|842
|45.00
|1.8957
|1.9014
|1.8934
|-1350.00
|447000.00
|1685
|2006.11.14 22:19
|sell
|843
|45.00
|1.8953
|1.9013
|1.8933
|1686
|2006.11.14 22:19
|close
|843
|45.00
|1.8957
|1.9013
|1.8933
|-1800.00
|445200.00
|1687
|2006.11.14 22:19
|sell
|844
|45.00
|1.8953
|1.9013
|1.8933
|1688
|2006.11.14 22:22
|close
|844
|45.00
|1.8957
|1.9013
|1.8933
|-1800.00
|443400.00
|1689
|2006.11.14 22:24
|sell
|845
|45.00
|1.8955
|1.9015
|1.8935
|1690
|2006.11.14 22:25
|close
|845
|45.00
|1.8957
|1.9015
|1.8935
|-900.00
|442500.00
|1691
|2006.11.14 22:31
|buy
|846
|45.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|1692
|2006.11.14 22:37
|close
|846
|45.00
|1.8962
|1.8903
|1.8983
|-450.00
|442050.00
|1693
|2006.11.14 23:06
|sell
|847
|45.00
|1.8956
|1.9016
|1.8936
|1694
|2006.11.14 23:13
|close
|847
|45.00
|1.8958
|1.9016
|1.8936
|-900.00
|441150.00
|1695
|2006.11.14 23:19
|buy
|848
|45.00
|1.8962
|1.8902
|1.8982
|1696
|2006.11.14 23:20
|close
|848
|45.00
|1.8961
|1.8902
|1.8982
|-450.00
|440700.00
|1697
|2006.11.14 23:20
|buy
|849
|45.00
|1.8962
|1.8902
|1.8982
|1698
|2006.11.14 23:28
|close
|849
|45.00
|1.8961
|1.8902
|1.8982
|-450.00
|440250.00
|1699
|2006.11.14 23:33
|sell
|850
|45.00
|1.8956
|1.9016
|1.8936
|1700
|2006.11.14 23:37
|close
|850
|45.00
|1.8957
|1.9016
|1.8936
|-450.00
|439800.00
|1701
|2006.11.14 23:42
|sell
|851
|44.00
|1.8958
|1.9018
|1.8938
|1702
|2006.11.14 23:52
|close
|851
|44.00
|1.8955
|1.9018
|1.8938
|1320.00
|441120.00
|1703
|2006.11.15 00:03
|sell
|852
|45.00
|1.8958
|1.9018
|1.8938
|1704
|2006.11.15 00:03
|close
|852
|45.00
|1.8960
|1.9018
|1.8938
|-900.00
|440220.00
|1705
|2006.11.15 00:07
|sell
|853
|45.00
|1.8956
|1.9016
|1.8936
|1706
|2006.11.15 00:08
|close
|853
|45.00
|1.8959
|1.9016
|1.8936
|-1350.00
|438870.00
|1707
|2006.11.15 00:09
|sell
|854
|44.00
|1.8956
|1.9016
|1.8936
|1708
|2006.11.15 00:21
|close
|854
|44.00
|1.8956
|1.9016
|1.8936
|0.00
|438870.00
|1709
|2006.11.15 00:27
|sell
|855
|44.00
|1.8954
|1.9014
|1.8934
|1710
|2006.11.15 00:29
|close
|855
|44.00
|1.8956
|1.9014
|1.8934
|-880.00
|437990.00
|1711
|2006.11.15 00:37
|sell
|856
|44.00
|1.8955
|1.9015
|1.8935
|1712
|2006.11.15 00:42
|close
|856
|44.00
|1.8956
|1.9015
|1.8935
|-440.00
|437550.00
|1713
|2006.11.15 00:42
|sell
|857
|44.00
|1.8954
|1.9014
|1.8934
|1714
|2006.11.15 00:44
|close
|857
|44.00
|1.8956
|1.9014
|1.8934
|-880.00
|436670.00
|1715
|2006.11.15 00:48
|sell
|858
|44.00
|1.8955
|1.9015
|1.8935
|1716
|2006.11.15 00:48
|close
|858
|44.00
|1.8957
|1.9015
|1.8935
|-880.00
|435790.00
|1717
|2006.11.15 00:49
|sell
|859
|44.00
|1.8955
|1.9015
|1.8935
|1718
|2006.11.15 00:49
|close
|859
|44.00
|1.8956
|1.9015
|1.8935
|-440.00
|435350.00
|1719
|2006.11.15 00:53
|buy
|860
|44.00
|1.8962
|1.8902
|1.8982
|1720
|2006.11.15 00:54
|close
|860
|44.00
|1.8959
|1.8902
|1.8982
|-1320.00
|434030.00
|1721
|2006.11.15 00:59
|buy
|861
|44.00
|1.8960
|1.8900
|1.8980
|1722
|2006.11.15 00:59
|close
|861
|44.00
|1.8958
|1.8900
|1.8980
|-880.00
|433150.00
|1723
|2006.11.15 01:03
|buy
|862
|44.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|1724
|2006.11.15 01:14
|close
|862
|44.00
|1.8967
|1.8903
|1.8983
|1760.00
|434910.00
|1725
|2006.11.15 01:15
|buy
|863
|44.00
|1.8968
|1.8908
|1.8988
|1726
|2006.11.15 01:17
|close
|863
|44.00
|1.8966
|1.8908
|1.8988
|-880.00
|434030.00
|1727
|2006.11.15 01:53
|sell
|864
|44.00
|1.8958
|1.9018
|1.8938
|1728
|2006.11.15 01:58
|close
|864
|44.00
|1.8961
|1.9018
|1.8938
|-1320.00
|432710.00
|1729
|2006.11.15 02:00
|sell
|865
|44.00
|1.8959
|1.9019
|1.8939
|1730
|2006.11.15 02:02
|close
|865
|44.00
|1.8962
|1.9019
|1.8939
|-1320.00
|431390.00
|1731
|2006.11.15 02:50
|sell
|866
|44.00
|1.8959
|1.9019
|1.8939
|1732
|2006.11.15 02:53
|close
|866
|44.00
|1.8960
|1.9019
|1.8939
|-440.00
|430950.00
|1733
|2006.11.15 02:53
|sell
|867
|44.00
|1.8959
|1.9019
|1.8939
|1734
|2006.11.15 03:03
|close
|867
|44.00
|1.8957
|1.9019
|1.8939
|880.00
|431830.00
|1735
|2006.11.15 03:13
|sell
|868
|44.00
|1.8957
|1.9017
|1.8937
|1736
|2006.11.15 03:15
|close
|868
|44.00
|1.8959
|1.9017
|1.8937
|-880.00
|430950.00
|1737
|2006.11.15 03:19
|sell
|869
|44.00
|1.8955
|1.9015
|1.8935
|1738
|2006.11.15 03:23
|close
|869
|44.00
|1.8957
|1.9015
|1.8935
|-880.00
|430070.00
|1739
|2006.11.15 03:28
|sell
|870
|44.00
|1.8955
|1.9015
|1.8935
|1740
|2006.11.15 03:28
|close
|870
|44.00
|1.8957
|1.9015
|1.8935
|-880.00
|429190.00
|1741
|2006.11.15 03:28
|sell
|871
|43.00
|1.8955
|1.9015
|1.8935
|1742
|2006.11.15 03:32
|close
|871
|43.00
|1.8954
|1.9015
|1.8935
|430.00
|429620.00
|1743
|2006.11.15 03:32
|sell
|872
|43.00
|1.8953
|1.9013
|1.8933
|1744
|2006.11.15 03:33
|close
|872
|43.00
|1.8954
|1.9013
|1.8933
|-430.00
|429190.00
|1745
|2006.11.15 04:04
|sell
|873
|43.00
|1.8955
|1.9015
|1.8935
|1746
|2006.11.15 04:32
|close
|873
|43.00
|1.8953
|1.9015
|1.8935
|860.00
|430050.00
|1747
|2006.11.15 04:35
|sell
|874
|44.00
|1.8952
|1.9012
|1.8932
|1748
|2006.11.15 04:36
|close
|874
|44.00
|1.8954
|1.9012
|1.8932
|-880.00
|429170.00
|1749
|2006.11.15 05:43
|sell
|875
|43.00
|1.8954
|1.9014
|1.8934
|1750
|2006.11.15 05:43
|close
|875
|43.00
|1.8957
|1.9014
|1.8934
|-1290.00
|427880.00
|1751
|2006.11.15 05:43
|sell
|876
|43.00
|1.8955
|1.9015
|1.8935
|1752
|2006.11.15 06:06
|close
|876
|43.00
|1.8952
|1.9015
|1.8935
|1290.00
|429170.00
|1753
|2006.11.15 06:06
|sell
|877
|43.00
|1.8945
|1.9005
|1.8925
|1754
|2006.11.15 06:06
|close
|877
|43.00
|1.8948
|1.9005
|1.8925
|-1290.00
|427880.00
|1755
|2006.11.15 06:06
|sell
|878
|43.00
|1.8946
|1.9006
|1.8926
|1756
|2006.11.15 06:06
|close
|878
|43.00
|1.8952
|1.9006
|1.8926
|-2580.00
|425300.00
|1757
|2006.11.15 06:10
|sell
|879
|43.00
|1.8948
|1.9008
|1.8928
|1758
|2006.11.15 06:18
|t/p
|879
|43.00
|1.8928
|1.9008
|1.8928
|8600.00
|433900.00
|1759
|2006.11.15 06:18
|sell
|880
|44.00
|1.8927
|1.8987
|1.8907
|1760
|2006.11.15 06:22
|close
|880
|44.00
|1.8926
|1.8987
|1.8907
|440.00
|434340.00
|1761
|2006.11.15 06:22
|sell
|881
|44.00
|1.8924
|1.8984
|1.8904
|1762
|2006.11.15 06:22
|close
|881
|44.00
|1.8926
|1.8984
|1.8904
|-880.00
|433460.00
|1763
|2006.11.15 06:30
|sell
|882
|44.00
|1.8928
|1.8988
|1.8908
|1764
|2006.11.15 06:30
|close
|882
|44.00
|1.8930
|1.8988
|1.8908
|-880.00
|432580.00
|1765
|2006.11.15 06:34
|sell
|883
|44.00
|1.8930
|1.8990
|1.8910
|1766
|2006.11.15 06:36
|close
|883
|44.00
|1.8933
|1.8990
|1.8910
|-1320.00
|431260.00
|1767
|2006.11.15 07:27
|buy
|884
|44.00
|1.8956
|1.8896
|1.8976
|1768
|2006.11.15 07:34
|close
|884
|44.00
|1.8962
|1.8896
|1.8976
|2640.00
|433900.00
|1769
|2006.11.15 07:38
|buy
|885
|44.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|1770
|2006.11.15 07:43
|close
|885
|44.00
|1.8952
|1.8895
|1.8975
|-1320.00
|432580.00
|1771
|2006.11.15 07:47
|sell
|886
|44.00
|1.8947
|1.9007
|1.8927
|1772
|2006.11.15 07:52
|close
|886
|44.00
|1.8946
|1.9007
|1.8927
|440.00
|433020.00
|1773
|2006.11.15 07:55
|sell
|887
|44.00
|1.8944
|1.9004
|1.8924
|1774
|2006.11.15 07:57
|close
|887
|44.00
|1.8945
|1.9004
|1.8924
|-440.00
|432580.00
|1775
|2006.11.15 08:05
|buy
|888
|44.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|1776
|2006.11.15 08:19
|close
|888
|44.00
|1.8958
|1.8895
|1.8975
|1320.00
|433900.00
|1777
|2006.11.15 08:19
|buy
|889
|44.00
|1.8961
|1.8901
|1.8981
|1778
|2006.11.15 08:20
|close
|889
|44.00
|1.8956
|1.8901
|1.8981
|-2200.00
|431700.00
|1779
|2006.11.15 08:20
|buy
|890
|44.00
|1.8960
|1.8900
|1.8980
|1780
|2006.11.15 08:20
|close
|890
|44.00
|1.8956
|1.8900
|1.8980
|-1760.00
|429940.00
|1781
|2006.11.15 08:25
|buy
|891
|43.00
|1.8958
|1.8898
|1.8978
|1782
|2006.11.15 08:27
|close
|891
|43.00
|1.8958
|1.8898
|1.8978
|0.00
|429940.00
|1783
|2006.11.15 08:30
|buy
|892
|43.00
|1.8960
|1.8900
|1.8980
|1784
|2006.11.15 08:31
|close
|892
|43.00
|1.8956
|1.8900
|1.8980
|-1720.00
|428220.00
|1785
|2006.11.15 08:36
|buy
|893
|43.00
|1.8956
|1.8896
|1.8976
|1786
|2006.11.15 08:37
|close
|893
|43.00
|1.8953
|1.8896
|1.8976
|-1290.00
|426930.00
|1787
|2006.11.15 08:39
|buy
|894
|43.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|1788
|2006.11.15 08:40
|close
|894
|43.00
|1.8954
|1.8895
|1.8975
|-430.00
|426500.00
|1789
|2006.11.15 08:40
|buy
|895
|43.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|1790
|2006.11.15 08:43
|close
|895
|43.00
|1.8956
|1.8895
|1.8975
|430.00
|426930.00
|1791
|2006.11.15 08:43
|buy
|896
|43.00
|1.8960
|1.8900
|1.8980
|1792
|2006.11.15 08:46
|close
|896
|43.00
|1.8956
|1.8900
|1.8980
|-1720.00
|425210.00
|1793
|2006.11.15 08:47
|buy
|897
|43.00
|1.8959
|1.8899
|1.8979
|1794
|2006.11.15 08:49
|close
|897
|43.00
|1.8959
|1.8899
|1.8979
|0.00
|425210.00
|1795
|2006.11.15 08:58
|buy
|898
|43.00
|1.8966
|1.8906
|1.8986
|1796
|2006.11.15 09:02
|close
|898
|43.00
|1.8962
|1.8906
|1.8986
|-1720.00
|423490.00
|1797
|2006.11.15 09:02
|buy
|899
|43.00
|1.8965
|1.8905
|1.8985
|1798
|2006.11.15 09:02
|close
|899
|43.00
|1.8963
|1.8905
|1.8985
|-860.00
|422630.00
|1799
|2006.11.15 09:18
|sell
|900
|43.00
|1.8951
|1.9011
|1.8931
|1800
|2006.11.15 09:20
|close
|900
|43.00
|1.8954
|1.9011
|1.8931
|-1290.00
|421340.00
|1801
|2006.11.15 09:22
|sell
|901
|43.00
|1.8951
|1.9011
|1.8931
|1802
|2006.11.15 09:34
|t/p
|901
|43.00
|1.8931
|1.9011
|1.8931
|8600.00
|429940.00
|1803
|2006.11.15 09:34
|sell
|902
|43.00
|1.8930
|1.8990
|1.8910
|1804
|2006.11.15 09:37
|t/p
|902
|43.00
|1.8910
|1.8990
|1.8910
|8600.00
|438540.00
|1805
|2006.11.15 09:37
|sell
|903
|44.00
|1.8907
|1.8967
|1.8887
|1806
|2006.11.15 09:41
|close
|903
|44.00
|1.8909
|1.8967
|1.8887
|-880.00
|437660.00
|1807
|2006.11.15 09:46
|sell
|904
|44.00
|1.8912
|1.8972
|1.8892
|1808
|2006.11.15 09:47
|close
|904
|44.00
|1.8914
|1.8972
|1.8892
|-880.00
|436780.00
|1809
|2006.11.15 09:48
|sell
|905
|44.00
|1.8911
|1.8971
|1.8891
|1810
|2006.11.15 09:48
|close
|905
|44.00
|1.8916
|1.8971
|1.8891
|-2200.00
|434580.00
|1811
|2006.11.15 09:49
|sell
|906
|44.00
|1.8910
|1.8970
|1.8890
|1812
|2006.11.15 09:50
|close
|906
|44.00
|1.8913
|1.8970
|1.8890
|-1320.00
|433260.00
|1813
|2006.11.15 09:54
|sell
|907
|44.00
|1.8917
|1.8977
|1.8897
|1814
|2006.11.15 09:54
|close
|907
|44.00
|1.8919
|1.8977
|1.8897
|-880.00
|432380.00
|1815
|2006.11.15 09:55
|sell
|908
|44.00
|1.8917
|1.8977
|1.8897
|1816
|2006.11.15 09:56
|close
|908
|44.00
|1.8919
|1.8977
|1.8897
|-880.00
|431500.00
|1817
|2006.11.15 09:57
|sell
|909
|44.00
|1.8915
|1.8975
|1.8895
|1818
|2006.11.15 10:00
|close
|909
|44.00
|1.8918
|1.8975
|1.8895
|-1320.00
|430180.00
|1819
|2006.11.15 10:02
|sell
|910
|44.00
|1.8915
|1.8975
|1.8895
|1820
|2006.11.15 10:05
|close
|910
|44.00
|1.8912
|1.8975
|1.8895
|1320.00
|431500.00
|1821
|2006.11.15 10:07
|sell
|911
|44.00
|1.8910
|1.8970
|1.8890
|1822
|2006.11.15 10:07
|close
|911
|44.00
|1.8914
|1.8970
|1.8890
|-1760.00
|429740.00
|1823
|2006.11.15 10:07
|sell
|912
|43.00
|1.8912
|1.8972
|1.8892
|1824
|2006.11.15 10:11
|close
|912
|43.00
|1.8909
|1.8972
|1.8892
|1290.00
|431030.00
|1825
|2006.11.15 10:11
|sell
|913
|44.00
|1.8906
|1.8966
|1.8886
|1826
|2006.11.15 10:19
|close
|913
|44.00
|1.8903
|1.8966
|1.8886
|1320.00
|432350.00
|1827
|2006.11.15 10:19
|sell
|914
|44.00
|1.8897
|1.8957
|1.8877
|1828
|2006.11.15 10:28
|close
|914
|44.00
|1.8888
|1.8957
|1.8877
|3960.00
|436310.00
|1829
|2006.11.15 10:31
|sell
|915
|44.00
|1.8883
|1.8943
|1.8863
|1830
|2006.11.15 10:32
|t/p
|915
|44.00
|1.8863
|1.8943
|1.8863
|8800.00
|445110.00
|1831
|2006.11.15 10:32
|sell
|916
|45.00
|1.8862
|1.8922
|1.8842
|1832
|2006.11.15 10:35
|close
|916
|45.00
|1.8875
|1.8922
|1.8842
|-5850.00
|439260.00
|1833
|2006.11.15 10:37
|sell
|917
|44.00
|1.8871
|1.8931
|1.8851
|1834
|2006.11.15 10:37
|close
|917
|44.00
|1.8875
|1.8931
|1.8851
|-1760.00
|437500.00
|1835
|2006.11.15 10:37
|sell
|918
|44.00
|1.8871
|1.8931
|1.8851
|1836
|2006.11.15 10:37
|close
|918
|44.00
|1.8873
|1.8931
|1.8851
|-880.00
|436620.00
|1837
|2006.11.15 10:38
|sell
|919
|44.00
|1.8869
|1.8929
|1.8849
|1838
|2006.11.15 10:41
|close
|919
|44.00
|1.8872
|1.8929
|1.8849
|-1320.00
|435300.00
|1839
|2006.11.15 10:44
|sell
|920
|44.00
|1.8871
|1.8931
|1.8851
|1840
|2006.11.15 10:44
|close
|920
|44.00
|1.8875
|1.8931
|1.8851
|-1760.00
|433540.00
|1841
|2006.11.15 10:44
|sell
|921
|44.00
|1.8872
|1.8932
|1.8852
|1842
|2006.11.15 10:45
|close
|921
|44.00
|1.8876
|1.8932
|1.8852
|-1760.00
|431780.00
|1843
|2006.11.15 10:45
|sell
|922
|44.00
|1.8874
|1.8934
|1.8854
|1844
|2006.11.15 10:45
|close
|922
|44.00
|1.8876
|1.8934
|1.8854
|-880.00
|430900.00
|1845
|2006.11.15 10:46
|sell
|923
|44.00
|1.8864
|1.8924
|1.8844
|1846
|2006.11.15 10:46
|close
|923
|44.00
|1.8877
|1.8924
|1.8844
|-5720.00
|425180.00
|1847
|2006.11.15 10:46
|sell
|924
|43.00
|1.8873
|1.8933
|1.8853
|1848
|2006.11.15 10:50
|close
|924
|43.00
|1.8864
|1.8933
|1.8853
|3870.00
|429050.00
|1849
|2006.11.15 10:50
|sell
|925
|43.00
|1.8860
|1.8920
|1.8840
|1850
|2006.11.15 10:50
|close
|925
|43.00
|1.8865
|1.8920
|1.8840
|-2150.00
|426900.00
|1851
|2006.11.15 10:52
|sell
|926
|43.00
|1.8861
|1.8921
|1.8841
|1852
|2006.11.15 10:52
|close
|926
|43.00
|1.8863
|1.8921
|1.8841
|-860.00
|426040.00
|1853
|2006.11.15 10:53
|sell
|927
|43.00
|1.8863
|1.8923
|1.8843
|1854
|2006.11.15 10:55
|close
|927
|43.00
|1.8861
|1.8923
|1.8843
|860.00
|426900.00
|1855
|2006.11.15 10:56
|sell
|928
|43.00
|1.8860
|1.8920
|1.8840
|1856
|2006.11.15 10:57
|close
|928
|43.00
|1.8864
|1.8920
|1.8840
|-1720.00
|425180.00
|1857
|2006.11.15 10:57
|sell
|929
|43.00
|1.8860
|1.8920
|1.8840
|1858
|2006.11.15 11:01
|close
|929
|43.00
|1.8855
|1.8920
|1.8840
|2150.00
|427330.00
|1859
|2006.11.15 11:01
|sell
|930
|43.00
|1.8853
|1.8913
|1.8833
|1860
|2006.11.15 11:01
|close
|930
|43.00
|1.8855
|1.8913
|1.8833
|-860.00
|426470.00
|1861
|2006.11.15 11:01
|sell
|931
|43.00
|1.8852
|1.8912
|1.8832
|1862
|2006.11.15 11:02
|close
|931
|43.00
|1.8854
|1.8912
|1.8832
|-860.00
|425610.00
|1863
|2006.11.15 11:06
|sell
|932
|43.00
|1.8853
|1.8913
|1.8833
|1864
|2006.11.15 11:08
|close
|932
|43.00
|1.8853
|1.8913
|1.8833
|0.00
|425610.00
|1865
|2006.11.15 11:09
|sell
|933
|43.00
|1.8851
|1.8911
|1.8831
|1866
|2006.11.15 11:09
|close
|933
|43.00
|1.8854
|1.8911
|1.8831
|-1290.00
|424320.00
|1867
|2006.11.15 11:31
|sell
|934
|43.00
|1.8860
|1.8920
|1.8840
|1868
|2006.11.15 11:32
|close
|934
|43.00
|1.8861
|1.8920
|1.8840
|-430.00
|423890.00
|1869
|2006.11.15 11:48
|sell
|935
|43.00
|1.8860
|1.8920
|1.8840
|1870
|2006.11.15 11:48
|close
|935
|43.00
|1.8863
|1.8920
|1.8840
|-1290.00
|422600.00
|1871
|2006.11.15 11:48
|sell
|936
|43.00
|1.8859
|1.8919
|1.8839
|1872
|2006.11.15 11:49
|close
|936
|43.00
|1.8862
|1.8919
|1.8839
|-1290.00
|421310.00
|1873
|2006.11.15 11:49
|sell
|937
|43.00
|1.8860
|1.8920
|1.8840
|1874
|2006.11.15 11:49
|close
|937
|43.00
|1.8863
|1.8920
|1.8840
|-1290.00
|420020.00
|1875
|2006.11.15 12:09
|sell
|938
|43.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|1876
|2006.11.15 12:12
|close
|938
|43.00
|1.8859
|1.8917
|1.8837
|-860.00
|419160.00
|1877
|2006.11.15 12:12
|sell
|939
|42.00
|1.8858
|1.8918
|1.8838
|1878
|2006.11.15 12:16
|close
|939
|42.00
|1.8859
|1.8918
|1.8838
|-420.00
|418740.00
|1879
|2006.11.15 12:17
|sell
|940
|42.00
|1.8855
|1.8915
|1.8835
|1880
|2006.11.15 12:21
|close
|940
|42.00
|1.8857
|1.8915
|1.8835
|-840.00
|417900.00
|1881
|2006.11.15 12:22
|sell
|941
|42.00
|1.8855
|1.8915
|1.8835
|1882
|2006.11.15 12:26
|close
|941
|42.00
|1.8856
|1.8915
|1.8835
|-420.00
|417480.00
|1883
|2006.11.15 12:28
|sell
|942
|42.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|1884
|2006.11.15 12:31
|close
|942
|42.00
|1.8861
|1.8917
|1.8837
|-1680.00
|415800.00
|1885
|2006.11.15 12:42
|sell
|943
|42.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|1886
|2006.11.15 12:44
|close
|943
|42.00
|1.8860
|1.8917
|1.8837
|-1260.00
|414540.00
|1887
|2006.11.15 12:44
|sell
|944
|42.00
|1.8855
|1.8915
|1.8835
|1888
|2006.11.15 12:46
|close
|944
|42.00
|1.8859
|1.8915
|1.8835
|-1680.00
|412860.00
|1889
|2006.11.15 12:46
|sell
|945
|42.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|1890
|2006.11.15 12:47
|close
|945
|42.00
|1.8859
|1.8917
|1.8837
|-840.00
|412020.00
|1891
|2006.11.15 12:48
|sell
|946
|42.00
|1.8858
|1.8918
|1.8838
|1892
|2006.11.15 12:48
|close
|946
|42.00
|1.8859
|1.8918
|1.8838
|-420.00
|411600.00
|1893
|2006.11.15 12:49
|sell
|947
|42.00
|1.8858
|1.8918
|1.8838
|1894
|2006.11.15 12:49
|close
|947
|42.00
|1.8860
|1.8918
|1.8838
|-840.00
|410760.00
|1895
|2006.11.15 12:49
|sell
|948
|42.00
|1.8858
|1.8918
|1.8838
|1896
|2006.11.15 12:49
|close
|948
|42.00
|1.8860
|1.8918
|1.8838
|-840.00
|409920.00
|1897
|2006.11.15 12:50
|sell
|949
|41.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|1898
|2006.11.15 12:53
|close
|949
|41.00
|1.8861
|1.8917
|1.8837
|-1640.00
|408280.00
|1899
|2006.11.15 12:55
|sell
|950
|41.00
|1.8855
|1.8915
|1.8835
|1900
|2006.11.15 12:55
|close
|950
|41.00
|1.8860
|1.8915
|1.8835
|-2050.00
|406230.00
|1901
|2006.11.15 12:55
|sell
|951
|41.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|1902
|2006.11.15 12:58
|close
|951
|41.00
|1.8858
|1.8917
|1.8837
|-410.00
|405820.00
|1903
|2006.11.15 13:00
|sell
|952
|41.00
|1.8858
|1.8918
|1.8838
|1904
|2006.11.15 13:00
|close
|952
|41.00
|1.8860
|1.8918
|1.8838
|-820.00
|405000.00
|1905
|2006.11.15 13:00
|sell
|953
|41.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|1906
|2006.11.15 13:10
|close
|953
|41.00
|1.8851
|1.8917
|1.8837
|2460.00
|407460.00
|1907
|2006.11.15 13:20
|sell
|954
|41.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|1908
|2006.11.15 13:23
|close
|954
|41.00
|1.8853
|1.8914
|1.8834
|410.00
|407870.00
|1909
|2006.11.15 13:34
|sell
|955
|41.00
|1.8843
|1.8903
|1.8823
|1910
|2006.11.15 13:38
|close
|955
|41.00
|1.8845
|1.8903
|1.8823
|-820.00
|407050.00
|1911
|2006.11.15 13:38
|sell
|956
|41.00
|1.8840
|1.8900
|1.8820
|1912
|2006.11.15 13:38
|close
|956
|41.00
|1.8845
|1.8900
|1.8820
|-2050.00
|405000.00
|1913
|2006.11.15 13:44
|sell
|957
|41.00
|1.8847
|1.8907
|1.8827
|1914
|2006.11.15 13:44
|close
|957
|41.00
|1.8852
|1.8907
|1.8827
|-2050.00
|402950.00
|1915
|2006.11.15 13:45
|sell
|958
|41.00
|1.8846
|1.8906
|1.8826
|1916
|2006.11.15 13:45
|close
|958
|41.00
|1.8851
|1.8906
|1.8826
|-2050.00
|400900.00
|1917
|2006.11.15 13:49
|sell
|959
|41.00
|1.8848
|1.8908
|1.8828
|1918
|2006.11.15 13:50
|close
|959
|41.00
|1.8856
|1.8908
|1.8828
|-3280.00
|397620.00
|1919
|2006.11.15 14:11
|sell
|960
|40.00
|1.8851
|1.8911
|1.8831
|1920
|2006.11.15 14:12
|close
|960
|40.00
|1.8854
|1.8911
|1.8831
|-1200.00
|396420.00
|1921
|2006.11.15 14:19
|sell
|961
|40.00
|1.8852
|1.8912
|1.8832
|1922
|2006.11.15 14:23
|close
|961
|40.00
|1.8852
|1.8912
|1.8832
|0.00
|396420.00
|1923
|2006.11.15 14:25
|sell
|962
|40.00
|1.8851
|1.8911
|1.8831
|1924
|2006.11.15 14:26
|close
|962
|40.00
|1.8854
|1.8911
|1.8831
|-1200.00
|395220.00
|1925
|2006.11.15 14:26
|sell
|963
|40.00
|1.8850
|1.8910
|1.8830
|1926
|2006.11.15 14:26
|close
|963
|40.00
|1.8852
|1.8910
|1.8830
|-800.00
|394420.00
|1927
|2006.11.15 14:26
|sell
|964
|40.00
|1.8850
|1.8910
|1.8830
|1928
|2006.11.15 14:26
|close
|964
|40.00
|1.8854
|1.8910
|1.8830
|-1600.00
|392820.00
|1929
|2006.11.15 14:26
|sell
|965
|40.00
|1.8850
|1.8910
|1.8830
|1930
|2006.11.15 14:29
|close
|965
|40.00
|1.8851
|1.8910
|1.8830
|-400.00
|392420.00
|1931
|2006.11.15 14:33
|sell
|966
|40.00
|1.8852
|1.8912
|1.8832
|1932
|2006.11.15 14:37
|close
|966
|40.00
|1.8850
|1.8912
|1.8832
|800.00
|393220.00
|1933
|2006.11.15 14:37
|sell
|967
|40.00
|1.8849
|1.8909
|1.8829
|1934
|2006.11.15 14:38
|close
|967
|40.00
|1.8850
|1.8909
|1.8829
|-400.00
|392820.00
|1935
|2006.11.15 14:43
|sell
|968
|40.00
|1.8848
|1.8908
|1.8828
|1936
|2006.11.15 14:47
|close
|968
|40.00
|1.8847
|1.8908
|1.8828
|400.00
|393220.00
|1937
|2006.11.15 14:47
|sell
|969
|40.00
|1.8845
|1.8905
|1.8825
|1938
|2006.11.15 14:48
|close
|969
|40.00
|1.8847
|1.8905
|1.8825
|-800.00
|392420.00
|1939
|2006.11.15 14:48
|sell
|970
|40.00
|1.8846
|1.8906
|1.8826
|1940
|2006.11.15 14:49
|close
|970
|40.00
|1.8847
|1.8906
|1.8826
|-400.00
|392020.00
|1941
|2006.11.15 14:51
|sell
|971
|40.00
|1.8845
|1.8905
|1.8825
|1942
|2006.11.15 14:52
|close
|971
|40.00
|1.8848
|1.8905
|1.8825
|-1200.00
|390820.00
|1943
|2006.11.15 14:53
|sell
|972
|40.00
|1.8845
|1.8905
|1.8825
|1944
|2006.11.15 14:55
|close
|972
|40.00
|1.8848
|1.8905
|1.8825
|-1200.00
|389620.00
|1945
|2006.11.15 15:06
|buy
|973
|39.00
|1.8864
|1.8804
|1.8884
|1946
|2006.11.15 15:09
|close
|973
|39.00
|1.8862
|1.8804
|1.8884
|-780.00
|388840.00
|1947
|2006.11.15 15:10
|buy
|974
|39.00
|1.8865
|1.8805
|1.8885
|1948
|2006.11.15 15:16
|close
|974
|39.00
|1.8868
|1.8805
|1.8885
|1170.00
|390010.00
|1949
|2006.11.15 15:19
|buy
|975
|40.00
|1.8872
|1.8812
|1.8892
|1950
|2006.11.15 15:20
|close
|975
|40.00
|1.8870
|1.8812
|1.8892
|-800.00
|389210.00
|1951
|2006.11.15 15:21
|buy
|976
|39.00
|1.8872
|1.8812
|1.8892
|1952
|2006.11.15 15:22
|close
|976
|39.00
|1.8870
|1.8812
|1.8892
|-780.00
|388430.00
|1953
|2006.11.15 15:22
|buy
|977
|39.00
|1.8872
|1.8812
|1.8892
|1954
|2006.11.15 15:22
|close
|977
|39.00
|1.8869
|1.8812
|1.8892
|-1170.00
|387260.00
|1955
|2006.11.15 15:23
|buy
|978
|39.00
|1.8872
|1.8812
|1.8892
|1956
|2006.11.15 15:23
|close
|978
|39.00
|1.8870
|1.8812
|1.8892
|-780.00
|386480.00
|1957
|2006.11.15 15:24
|buy
|979
|39.00
|1.8872
|1.8812
|1.8892
|1958
|2006.11.15 15:26
|close
|979
|39.00
|1.8871
|1.8812
|1.8892
|-390.00
|386090.00
|1959
|2006.11.15 15:26
|buy
|980
|39.00
|1.8873
|1.8813
|1.8893
|1960
|2006.11.15 15:30
|close
|980
|39.00
|1.8874
|1.8813
|1.8893
|390.00
|386480.00
|1961
|2006.11.15 15:32
|buy
|981
|39.00
|1.8875
|1.8815
|1.8895
|1962
|2006.11.15 15:32
|close
|981
|39.00
|1.8872
|1.8815
|1.8895
|-1170.00
|385310.00
|1963
|2006.11.15 15:34
|buy
|982
|39.00
|1.8874
|1.8814
|1.8894
|1964
|2006.11.15 15:34
|close
|982
|39.00
|1.8871
|1.8814
|1.8894
|-1170.00
|384140.00
|1965
|2006.11.15 15:39
|buy
|983
|39.00
|1.8873
|1.8813
|1.8893
|1966
|2006.11.15 15:40
|close
|983
|39.00
|1.8871
|1.8813
|1.8893
|-780.00
|383360.00
|1967
|2006.11.15 15:53
|sell
|984
|39.00
|1.8862
|1.8922
|1.8842
|1968
|2006.11.15 15:55
|close
|984
|39.00
|1.8864
|1.8922
|1.8842
|-780.00
|382580.00
|1969
|2006.11.15 16:00
|buy
|985
|39.00
|1.8874
|1.8814
|1.8894
|1970
|2006.11.15 16:01
|close
|985
|39.00
|1.8870
|1.8814
|1.8894
|-1560.00
|381020.00
|1971
|2006.11.15 16:04
|buy
|986
|39.00
|1.8870
|1.8810
|1.8890
|1972
|2006.11.15 16:08
|close
|986
|39.00
|1.8873
|1.8810
|1.8890
|1170.00
|382190.00
|1973
|2006.11.15 16:10
|buy
|987
|39.00
|1.8872
|1.8812
|1.8892
|1974
|2006.11.15 16:11
|close
|987
|39.00
|1.8871
|1.8812
|1.8892
|-390.00
|381800.00
|1975
|2006.11.15 16:12
|buy
|988
|39.00
|1.8873
|1.8813
|1.8893
|1976
|2006.11.15 16:17
|close
|988
|39.00
|1.8871
|1.8813
|1.8893
|-780.00
|381020.00
|1977
|2006.11.15 16:20
|buy
|989
|39.00
|1.8871
|1.8811
|1.8891
|1978
|2006.11.15 16:26
|close
|989
|39.00
|1.8873
|1.8811
|1.8891
|780.00
|381800.00
|1979
|2006.11.15 16:27
|buy
|990
|39.00
|1.8875
|1.8815
|1.8895
|1980
|2006.11.15 16:32
|close
|990
|39.00
|1.8876
|1.8815
|1.8895
|390.00
|382190.00
|1981
|2006.11.15 16:32
|buy
|991
|39.00
|1.8879
|1.8819
|1.8899
|1982
|2006.11.15 16:37
|close
|991
|39.00
|1.8880
|1.8819
|1.8899
|390.00
|382580.00
|1983
|2006.11.15 16:43
|buy
|992
|39.00
|1.8877
|1.8817
|1.8897
|1984
|2006.11.15 16:44
|close
|992
|39.00
|1.8875
|1.8817
|1.8897
|-780.00
|381800.00
|1985
|2006.11.15 16:45
|buy
|993
|39.00
|1.8877
|1.8817
|1.8897
|1986
|2006.11.15 16:51
|close
|993
|39.00
|1.8884
|1.8817
|1.8897
|2730.00
|384530.00
|1987
|2006.11.15 16:54
|buy
|994
|39.00
|1.8886
|1.8826
|1.8906
|1988
|2006.11.15 16:55
|close
|994
|39.00
|1.8883
|1.8826
|1.8906
|-1170.00
|383360.00
|1989
|2006.11.15 16:58
|buy
|995
|39.00
|1.8883
|1.8823
|1.8903
|1990
|2006.11.15 16:58
|close
|995
|39.00
|1.8881
|1.8823
|1.8903
|-780.00
|382580.00
|1991
|2006.11.15 16:59
|buy
|996
|39.00
|1.8883
|1.8823
|1.8903
|1992
|2006.11.15 17:00
|close
|996
|39.00
|1.8880
|1.8823
|1.8903
|-1170.00
|381410.00
|1993
|2006.11.15 17:01
|buy
|997
|39.00
|1.8882
|1.8822
|1.8902
|1994
|2006.11.15 17:02
|close
|997
|39.00
|1.8880
|1.8822
|1.8902
|-780.00
|380630.00
|1995
|2006.11.15 17:02
|buy
|998
|39.00
|1.8882
|1.8822
|1.8902
|1996
|2006.11.15 17:03
|close
|998
|39.00
|1.8880
|1.8822
|1.8902
|-780.00
|379850.00
|1997
|2006.11.15 17:03
|buy
|999
|38.00
|1.8882
|1.8822
|1.8902
|1998
|2006.11.15 17:05
|close
|999
|38.00
|1.8881
|1.8822
|1.8902
|-380.00
|379470.00
|1999
|2006.11.15 17:08
|buy
|1000
|38.00
|1.8882
|1.8822
|1.8902
|2000
|2006.11.15 17:08
|close
|1000
|38.00
|1.8880
|1.8822
|1.8902
|-760.00
|378710.00
|2001
|2006.11.15 17:09
|buy
|1001
|38.00
|1.8882
|1.8822
|1.8902
|2002
|2006.11.15 17:09
|close
|1001
|38.00
|1.8880
|1.8822
|1.8902
|-760.00
|377950.00
|2003
|2006.11.15 17:10
|buy
|1002
|38.00
|1.8882
|1.8822
|1.8902
|2004
|2006.11.15 17:10
|close
|1002
|38.00
|1.8881
|1.8822
|1.8902
|-380.00
|377570.00
|2005
|2006.11.15 17:25
|buy
|1003
|38.00
|1.8884
|1.8824
|1.8904
|2006
|2006.11.15 17:27
|close
|1003
|38.00
|1.8882
|1.8824
|1.8904
|-760.00
|376810.00
|2007
|2006.11.15 17:29
|buy
|1004
|38.00
|1.8884
|1.8824
|1.8904
|2008
|2006.11.15 17:36
|close
|1004
|38.00
|1.8888
|1.8824
|1.8904
|1520.00
|378330.00
|2009
|2006.11.15 17:36
|buy
|1005
|38.00
|1.8890
|1.8830
|1.8910
|2010
|2006.11.15 17:41
|close
|1005
|38.00
|1.8889
|1.8830
|1.8910
|-380.00
|377950.00
|2011
|2006.11.15 17:43
|buy
|1006
|38.00
|1.8890
|1.8830
|1.8910
|2012
|2006.11.15 17:45
|close
|1006
|38.00
|1.8889
|1.8830
|1.8910
|-380.00
|377570.00
|2013
|2006.11.15 17:47
|buy
|1007
|38.00
|1.8891
|1.8831
|1.8911
|2014
|2006.11.15 17:50
|close
|1007
|38.00
|1.8889
|1.8831
|1.8911
|-760.00
|376810.00
|2015
|2006.11.15 17:51
|buy
|1008
|38.00
|1.8892
|1.8832
|1.8912
|2016
|2006.11.15 17:55
|close
|1008
|38.00
|1.8893
|1.8832
|1.8912
|380.00
|377190.00
|2017
|2006.11.15 17:59
|buy
|1009
|38.00
|1.8895
|1.8835
|1.8915
|2018
|2006.11.15 18:00
|close
|1009
|38.00
|1.8893
|1.8835
|1.8915
|-760.00
|376430.00
|2019
|2006.11.15 18:08
|buy
|1010
|38.00
|1.8891
|1.8831
|1.8911
|2020
|2006.11.15 18:08
|close
|1010
|38.00
|1.8890
|1.8831
|1.8911
|-380.00
|376050.00
|2021
|2006.11.15 18:12
|buy
|1011
|38.00
|1.8892
|1.8832
|1.8912
|2022
|2006.11.15 18:16
|close
|1011
|38.00
|1.8891
|1.8832
|1.8912
|-380.00
|375670.00
|2023
|2006.11.15 19:01
|sell
|1012
|38.00
|1.8870
|1.8930
|1.8850
|2024
|2006.11.15 19:03
|close
|1012
|38.00
|1.8874
|1.8930
|1.8850
|-1520.00
|374150.00
|2025
|2006.11.15 19:08
|buy
|1013
|38.00
|1.8898
|1.8838
|1.8918
|2026
|2006.11.15 19:11
|close
|1013
|38.00
|1.8899
|1.8838
|1.8918
|380.00
|374530.00
|2027
|2006.11.15 19:12
|buy
|1014
|38.00
|1.8904
|1.8844
|1.8924
|2028
|2006.11.15 19:13
|close
|1014
|38.00
|1.8899
|1.8844
|1.8924
|-1900.00
|372630.00
|2029
|2006.11.15 19:16
|buy
|1015
|38.00
|1.8898
|1.8838
|1.8918
|2030
|2006.11.15 19:16
|close
|1015
|38.00
|1.8896
|1.8838
|1.8918
|-760.00
|371870.00
|2031
|2006.11.15 19:16
|buy
|1016
|38.00
|1.8898
|1.8838
|1.8918
|2032
|2006.11.15 19:17
|close
|1016
|38.00
|1.8896
|1.8838
|1.8918
|-760.00
|371110.00
|2033
|2006.11.15 19:19
|buy
|1017
|38.00
|1.8897
|1.8837
|1.8917
|2034
|2006.11.15 19:19
|close
|1017
|38.00
|1.8892
|1.8837
|1.8917
|-1900.00
|369210.00
|2035
|2006.11.15 19:23
|buy
|1018
|37.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2036
|2006.11.15 19:25
|close
|1018
|37.00
|1.8891
|1.8833
|1.8913
|-740.00
|368470.00
|2037
|2006.11.15 19:40
|buy
|1019
|37.00
|1.8896
|1.8836
|1.8916
|2038
|2006.11.15 19:41
|close
|1019
|37.00
|1.8893
|1.8836
|1.8916
|-1110.00
|367360.00
|2039
|2006.11.15 19:41
|buy
|1020
|37.00
|1.8895
|1.8835
|1.8915
|2040
|2006.11.15 19:41
|close
|1020
|37.00
|1.8893
|1.8835
|1.8915
|-740.00
|366620.00
|2041
|2006.11.15 19:43
|buy
|1021
|37.00
|1.8895
|1.8835
|1.8915
|2042
|2006.11.15 19:45
|close
|1021
|37.00
|1.8894
|1.8835
|1.8915
|-370.00
|366250.00
|2043
|2006.11.15 19:46
|buy
|1022
|37.00
|1.8896
|1.8836
|1.8916
|2044
|2006.11.15 19:46
|close
|1022
|37.00
|1.8894
|1.8836
|1.8916
|-740.00
|365510.00
|2045
|2006.11.15 19:48
|buy
|1023
|37.00
|1.8896
|1.8836
|1.8916
|2046
|2006.11.15 19:48
|close
|1023
|37.00
|1.8893
|1.8836
|1.8916
|-1110.00
|364400.00
|2047
|2006.11.15 19:48
|buy
|1024
|37.00
|1.8896
|1.8836
|1.8916
|2048
|2006.11.15 19:52
|close
|1024
|37.00
|1.8894
|1.8836
|1.8916
|-740.00
|363660.00
|2049
|2006.11.15 19:52
|buy
|1025
|37.00
|1.8896
|1.8836
|1.8916
|2050
|2006.11.15 19:53
|close
|1025
|37.00
|1.8892
|1.8836
|1.8916
|-1480.00
|362180.00
|2051
|2006.11.15 19:53
|buy
|1026
|37.00
|1.8897
|1.8837
|1.8917
|2052
|2006.11.15 19:53
|close
|1026
|37.00
|1.8893
|1.8837
|1.8917
|-1480.00
|360700.00
|2053
|2006.11.15 20:01
|buy
|1027
|37.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2054
|2006.11.15 20:01
|close
|1027
|37.00
|1.8890
|1.8833
|1.8913
|-1110.00
|359590.00
|2055
|2006.11.15 20:21
|buy
|1028
|36.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2056
|2006.11.15 20:21
|close
|1028
|36.00
|1.8891
|1.8833
|1.8913
|-720.00
|358870.00
|2057
|2006.11.15 20:21
|buy
|1029
|36.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2058
|2006.11.15 20:21
|close
|1029
|36.00
|1.8891
|1.8833
|1.8913
|-720.00
|358150.00
|2059
|2006.11.15 20:23
|buy
|1030
|36.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2060
|2006.11.15 20:27
|close
|1030
|36.00
|1.8892
|1.8833
|1.8913
|-360.00
|357790.00
|2061
|2006.11.15 21:26
|buy
|1031
|36.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2062
|2006.11.15 21:27
|close
|1031
|36.00
|1.8891
|1.8833
|1.8913
|-720.00
|357070.00
|2063
|2006.11.15 21:28
|buy
|1032
|36.00
|1.8892
|1.8832
|1.8912
|2064
|2006.11.15 21:31
|close
|1032
|36.00
|1.8891
|1.8832
|1.8912
|-360.00
|356710.00
|2065
|2006.11.15 21:35
|buy
|1033
|36.00
|1.8892
|1.8832
|1.8912
|2066
|2006.11.15 21:36
|close
|1033
|36.00
|1.8890
|1.8832
|1.8912
|-720.00
|355990.00
|2067
|2006.11.15 21:43
|buy
|1034
|36.00
|1.8892
|1.8832
|1.8912
|2068
|2006.11.15 21:44
|close
|1034
|36.00
|1.8890
|1.8832
|1.8912
|-720.00
|355270.00
|2069
|2006.11.15 21:45
|buy
|1035
|36.00
|1.8892
|1.8832
|1.8912
|2070
|2006.11.15 21:47
|close
|1035
|36.00
|1.8891
|1.8832
|1.8912
|-360.00
|354910.00
|2071
|2006.11.15 21:49
|buy
|1036
|36.00
|1.8892
|1.8832
|1.8912
|2072
|2006.11.15 21:49
|close
|1036
|36.00
|1.8890
|1.8832
|1.8912
|-720.00
|354190.00
|2073
|2006.11.15 21:51
|buy
|1037
|36.00
|1.8892
|1.8832
|1.8912
|2074
|2006.11.15 21:51
|close
|1037
|36.00
|1.8890
|1.8832
|1.8912
|-720.00
|353470.00
|2075
|2006.11.15 21:52
|buy
|1038
|36.00
|1.8892
|1.8832
|1.8912
|2076
|2006.11.15 21:54
|close
|1038
|36.00
|1.8890
|1.8832
|1.8912
|-720.00
|352750.00
|2077
|2006.11.15 21:58
|buy
|1039
|36.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2078
|2006.11.15 21:58
|close
|1039
|36.00
|1.8888
|1.8833
|1.8913
|-1800.00
|350950.00
|2079
|2006.11.15 21:58
|buy
|1040
|36.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2080
|2006.11.15 22:00
|close
|1040
|36.00
|1.8889
|1.8833
|1.8913
|-1440.00
|349510.00
|2081
|2006.11.15 22:05
|buy
|1041
|35.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2082
|2006.11.15 22:09
|close
|1041
|35.00
|1.8891
|1.8833
|1.8913
|-700.00
|348810.00
|2083
|2006.11.15 22:09
|buy
|1042
|35.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2084
|2006.11.15 22:10
|close
|1042
|35.00
|1.8891
|1.8833
|1.8913
|-700.00
|348110.00
|2085
|2006.11.15 22:10
|buy
|1043
|35.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2086
|2006.11.15 22:14
|close
|1043
|35.00
|1.8891
|1.8833
|1.8913
|-700.00
|347410.00
|2087
|2006.11.15 22:17
|buy
|1044
|35.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2088
|2006.11.15 22:27
|close
|1044
|35.00
|1.8895
|1.8833
|1.8913
|700.00
|348110.00
|2089
|2006.11.15 22:29
|buy
|1045
|35.00
|1.8898
|1.8838
|1.8918
|2090
|2006.11.15 22:40
|close
|1045
|35.00
|1.8897
|1.8838
|1.8918
|-350.00
|347760.00
|2091
|2006.11.15 22:45
|buy
|1046
|35.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2092
|2006.11.15 22:51
|close
|1046
|35.00
|1.8898
|1.8840
|1.8920
|-700.00
|347060.00
|2093
|2006.11.15 22:51
|buy
|1047
|35.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2094
|2006.11.15 22:51
|close
|1047
|35.00
|1.8897
|1.8840
|1.8920
|-1050.00
|346010.00
|2095
|2006.11.15 22:55
|buy
|1048
|35.00
|1.8899
|1.8839
|1.8919
|2096
|2006.11.15 22:55
|close
|1048
|35.00
|1.8897
|1.8839
|1.8919
|-700.00
|345310.00
|2097
|2006.11.15 22:55
|buy
|1049
|35.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2098
|2006.11.15 22:56
|close
|1049
|35.00
|1.8898
|1.8840
|1.8920
|-700.00
|344610.00
|2099
|2006.11.15 22:56
|buy
|1050
|35.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2100
|2006.11.15 22:56
|close
|1050
|35.00
|1.8897
|1.8841
|1.8921
|-1400.00
|343210.00
|2101
|2006.11.15 22:56
|buy
|1051
|35.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2102
|2006.11.15 22:56
|close
|1051
|35.00
|1.8897
|1.8841
|1.8921
|-1400.00
|341810.00
|2103
|2006.11.15 22:56
|buy
|1052
|35.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2104
|2006.11.15 22:58
|close
|1052
|35.00
|1.8898
|1.8840
|1.8920
|-700.00
|341110.00
|2105
|2006.11.15 22:58
|buy
|1053
|35.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2106
|2006.11.15 22:58
|close
|1053
|35.00
|1.8899
|1.8841
|1.8921
|-700.00
|340410.00
|2107
|2006.11.15 23:42
|sell
|1054
|35.00
|1.8888
|1.8948
|1.8868
|2108
|2006.11.15 23:46
|close
|1054
|35.00
|1.8891
|1.8948
|1.8868
|-1050.00
|339360.00
|2109
|2006.11.16 00:11
|sell
|1055
|34.00
|1.8890
|1.8950
|1.8870
|2110
|2006.11.16 00:36
|close
|1055
|34.00
|1.8889
|1.8950
|1.8870
|340.00
|339700.00
|2111
|2006.11.16 00:39
|sell
|1056
|34.00
|1.8888
|1.8948
|1.8868
|2112
|2006.11.16 00:39
|close
|1056
|34.00
|1.8890
|1.8948
|1.8868
|-680.00
|339020.00
|2113
|2006.11.16 00:40
|sell
|1057
|34.00
|1.8888
|1.8948
|1.8868
|2114
|2006.11.16 00:43
|close
|1057
|34.00
|1.8890
|1.8948
|1.8868
|-680.00
|338340.00
|2115
|2006.11.16 00:47
|sell
|1058
|34.00
|1.8887
|1.8947
|1.8867
|2116
|2006.11.16 00:53
|close
|1058
|34.00
|1.8889
|1.8947
|1.8867
|-680.00
|337660.00
|2117
|2006.11.16 00:53
|sell
|1059
|34.00
|1.8887
|1.8947
|1.8867
|2118
|2006.11.16 00:53
|close
|1059
|34.00
|1.8890
|1.8947
|1.8867
|-1020.00
|336640.00
|2119
|2006.11.16 00:56
|sell
|1060
|34.00
|1.8886
|1.8946
|1.8866
|2120
|2006.11.16 01:06
|close
|1060
|34.00
|1.8887
|1.8946
|1.8866
|-340.00
|336300.00
|2121
|2006.11.16 01:08
|sell
|1061
|34.00
|1.8886
|1.8946
|1.8866
|2122
|2006.11.16 01:09
|close
|1061
|34.00
|1.8888
|1.8946
|1.8866
|-680.00
|335620.00
|2123
|2006.11.16 01:15
|sell
|1062
|34.00
|1.8886
|1.8946
|1.8866
|2124
|2006.11.16 01:21
|close
|1062
|34.00
|1.8888
|1.8946
|1.8866
|-680.00
|334940.00
|2125
|2006.11.16 01:22
|sell
|1063
|34.00
|1.8886
|1.8946
|1.8866
|2126
|2006.11.16 01:23
|close
|1063
|34.00
|1.8889
|1.8946
|1.8866
|-1020.00
|333920.00
|2127
|2006.11.16 01:26
|buy
|1064
|34.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2128
|2006.11.16 01:30
|close
|1064
|34.00
|1.8895
|1.8833
|1.8913
|680.00
|334600.00
|2129
|2006.11.16 01:33
|buy
|1065
|34.00
|1.8895
|1.8835
|1.8915
|2130
|2006.11.16 01:37
|close
|1065
|34.00
|1.8896
|1.8835
|1.8915
|340.00
|334940.00
|2131
|2006.11.16 01:46
|buy
|1066
|34.00
|1.8897
|1.8837
|1.8917
|2132
|2006.11.16 02:01
|close
|1066
|34.00
|1.8898
|1.8837
|1.8917
|340.00
|335280.00
|2133
|2006.11.16 02:02
|buy
|1067
|34.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2134
|2006.11.16 02:02
|close
|1067
|34.00
|1.8899
|1.8840
|1.8920
|-340.00
|334940.00
|2135
|2006.11.16 02:03
|buy
|1068
|34.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2136
|2006.11.16 02:04
|close
|1068
|34.00
|1.8899
|1.8840
|1.8920
|-340.00
|334600.00
|2137
|2006.11.16 02:04
|buy
|1069
|34.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2138
|2006.11.16 02:10
|close
|1069
|34.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|0.00
|334600.00
|2139
|2006.11.16 02:10
|buy
|1070
|34.00
|1.8902
|1.8842
|1.8922
|2140
|2006.11.16 02:15
|close
|1070
|34.00
|1.8902
|1.8842
|1.8922
|0.00
|334600.00
|2141
|2006.11.16 02:21
|buy
|1071
|34.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2142
|2006.11.16 02:23
|close
|1071
|34.00
|1.8899
|1.8841
|1.8921
|-680.00
|333920.00
|2143
|2006.11.16 02:25
|buy
|1072
|34.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2144
|2006.11.16 02:30
|close
|1072
|34.00
|1.8900
|1.8841
|1.8921
|-340.00
|333580.00
|2145
|2006.11.16 02:30
|buy
|1073
|34.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2146
|2006.11.16 02:37
|close
|1073
|34.00
|1.8900
|1.8841
|1.8921
|-340.00
|333240.00
|2147
|2006.11.16 02:38
|buy
|1074
|34.00
|1.8902
|1.8842
|1.8922
|2148
|2006.11.16 02:47
|close
|1074
|34.00
|1.8903
|1.8842
|1.8922
|340.00
|333580.00
|2149
|2006.11.16 02:57
|buy
|1075
|34.00
|1.8904
|1.8844
|1.8924
|2150
|2006.11.16 02:59
|close
|1075
|34.00
|1.8902
|1.8844
|1.8924
|-680.00
|332900.00
|2151
|2006.11.16 03:04
|buy
|1076
|34.00
|1.8904
|1.8844
|1.8924
|2152
|2006.11.16 03:05
|close
|1076
|34.00
|1.8902
|1.8844
|1.8924
|-680.00
|332220.00
|2153
|2006.11.16 03:15
|buy
|1077
|34.00
|1.8904
|1.8844
|1.8924
|2154
|2006.11.16 03:18
|close
|1077
|34.00
|1.8902
|1.8844
|1.8924
|-680.00
|331540.00
|2155
|2006.11.16 03:44
|sell
|1078
|34.00
|1.8892
|1.8952
|1.8872
|2156
|2006.11.16 03:48
|close
|1078
|34.00
|1.8895
|1.8952
|1.8872
|-1020.00
|330520.00
|2157
|2006.11.16 04:41
|sell
|1079
|34.00
|1.8895
|1.8955
|1.8875
|2158
|2006.11.16 04:47
|close
|1079
|34.00
|1.8893
|1.8955
|1.8875
|680.00
|331200.00
|2159
|2006.11.16 04:47
|sell
|1080
|34.00
|1.8892
|1.8952
|1.8872
|2160
|2006.11.16 04:53
|close
|1080
|34.00
|1.8894
|1.8952
|1.8872
|-680.00
|330520.00
|2161
|2006.11.16 05:05
|sell
|1081
|34.00
|1.8892
|1.8952
|1.8872
|2162
|2006.11.16 05:28
|close
|1081
|34.00
|1.8887
|1.8952
|1.8872
|1700.00
|332220.00
|2163
|2006.11.16 05:31
|sell
|1082
|34.00
|1.8886
|1.8946
|1.8866
|2164
|2006.11.16 05:39
|close
|1082
|34.00
|1.8885
|1.8946
|1.8866
|340.00
|332560.00
|2165
|2006.11.16 05:52
|sell
|1083
|34.00
|1.8884
|1.8944
|1.8864
|2166
|2006.11.16 05:53
|close
|1083
|34.00
|1.8886
|1.8944
|1.8864
|-680.00
|331880.00
|2167
|2006.11.16 05:55
|sell
|1084
|34.00
|1.8884
|1.8944
|1.8864
|2168
|2006.11.16 06:01
|close
|1084
|34.00
|1.8885
|1.8944
|1.8864
|-340.00
|331540.00
|2169
|2006.11.16 06:05
|sell
|1085
|34.00
|1.8885
|1.8945
|1.8865
|2170
|2006.11.16 06:11
|close
|1085
|34.00
|1.8887
|1.8945
|1.8865
|-680.00
|330860.00
|2171
|2006.11.16 06:13
|sell
|1086
|34.00
|1.8885
|1.8945
|1.8865
|2172
|2006.11.16 06:32
|close
|1086
|34.00
|1.8875
|1.8945
|1.8865
|3400.00
|334260.00
|2173
|2006.11.16 06:33
|sell
|1087
|34.00
|1.8872
|1.8932
|1.8852
|2174
|2006.11.16 06:34
|close
|1087
|34.00
|1.8875
|1.8932
|1.8852
|-1020.00
|333240.00
|2175
|2006.11.16 06:34
|sell
|1088
|34.00
|1.8872
|1.8932
|1.8852
|2176
|2006.11.16 06:38
|close
|1088
|34.00
|1.8872
|1.8932
|1.8852
|0.00
|333240.00
|2177
|2006.11.16 06:40
|sell
|1089
|34.00
|1.8870
|1.8930
|1.8850
|2178
|2006.11.16 06:40
|close
|1089
|34.00
|1.8873
|1.8930
|1.8850
|-1020.00
|332220.00
|2179
|2006.11.16 06:40
|sell
|1090
|34.00
|1.8871
|1.8931
|1.8851
|2180
|2006.11.16 06:42
|close
|1090
|34.00
|1.8873
|1.8931
|1.8851
|-680.00
|331540.00
|2181
|2006.11.16 06:48
|sell
|1091
|34.00
|1.8874
|1.8934
|1.8854
|2182
|2006.11.16 06:49
|close
|1091
|34.00
|1.8876
|1.8934
|1.8854
|-680.00
|330860.00
|2183
|2006.11.16 07:03
|buy
|1092
|34.00
|1.8890
|1.8830
|1.8910
|2184
|2006.11.16 07:07
|close
|1092
|34.00
|1.8891
|1.8830
|1.8910
|340.00
|331200.00
|2185
|2006.11.16 07:19
|buy
|1093
|34.00
|1.8891
|1.8831
|1.8911
|2186
|2006.11.16 07:20
|close
|1093
|34.00
|1.8888
|1.8831
|1.8911
|-1020.00
|330180.00
|2187
|2006.11.16 07:28
|sell
|1094
|34.00
|1.8884
|1.8944
|1.8864
|2188
|2006.11.16 07:28
|close
|1094
|34.00
|1.8886
|1.8944
|1.8864
|-680.00
|329500.00
|2189
|2006.11.16 07:28
|sell
|1095
|33.00
|1.8883
|1.8943
|1.8863
|2190
|2006.11.16 07:34
|close
|1095
|33.00
|1.8885
|1.8943
|1.8863
|-660.00
|328840.00
|2191
|2006.11.16 07:39
|sell
|1096
|33.00
|1.8885
|1.8945
|1.8865
|2192
|2006.11.16 07:42
|close
|1096
|33.00
|1.8881
|1.8945
|1.8865
|1320.00
|330160.00
|2193
|2006.11.16 07:44
|sell
|1097
|34.00
|1.8878
|1.8938
|1.8858
|2194
|2006.11.16 07:45
|close
|1097
|34.00
|1.8880
|1.8938
|1.8858
|-680.00
|329480.00
|2195
|2006.11.16 07:45
|sell
|1098
|33.00
|1.8878
|1.8938
|1.8858
|2196
|2006.11.16 07:46
|close
|1098
|33.00
|1.8881
|1.8938
|1.8858
|-990.00
|328490.00
|2197
|2006.11.16 07:47
|sell
|1099
|33.00
|1.8877
|1.8937
|1.8857
|2198
|2006.11.16 07:49
|close
|1099
|33.00
|1.8877
|1.8937
|1.8857
|0.00
|328490.00
|2199
|2006.11.16 07:51
|sell
|1100
|33.00
|1.8875
|1.8935
|1.8855
|2200
|2006.11.16 07:52
|close
|1100
|33.00
|1.8877
|1.8935
|1.8855
|-660.00
|327830.00
|2201
|2006.11.16 07:52
|sell
|1101
|33.00
|1.8873
|1.8933
|1.8853
|2202
|2006.11.16 07:52
|close
|1101
|33.00
|1.8877
|1.8933
|1.8853
|-1320.00
|326510.00
|2203
|2006.11.16 07:52
|sell
|1102
|33.00
|1.8873
|1.8933
|1.8853
|2204
|2006.11.16 07:53
|close
|1102
|33.00
|1.8877
|1.8933
|1.8853
|-1320.00
|325190.00
|2205
|2006.11.16 07:55
|sell
|1103
|33.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2206
|2006.11.16 08:05
|close
|1103
|33.00
|1.8872
|1.8936
|1.8856
|1320.00
|326510.00
|2207
|2006.11.16 08:08
|sell
|1104
|33.00
|1.8871
|1.8931
|1.8851
|2208
|2006.11.16 08:16
|close
|1104
|33.00
|1.8865
|1.8931
|1.8851
|1980.00
|328490.00
|2209
|2006.11.16 08:17
|sell
|1105
|33.00
|1.8863
|1.8923
|1.8843
|2210
|2006.11.16 08:20
|close
|1105
|33.00
|1.8863
|1.8923
|1.8843
|0.00
|328490.00
|2211
|2006.11.16 08:22
|sell
|1106
|33.00
|1.8862
|1.8922
|1.8842
|2212
|2006.11.16 08:23
|close
|1106
|33.00
|1.8863
|1.8922
|1.8842
|-330.00
|328160.00
|2213
|2006.11.16 08:24
|sell
|1107
|33.00
|1.8861
|1.8921
|1.8841
|2214
|2006.11.16 08:25
|close
|1107
|33.00
|1.8863
|1.8921
|1.8841
|-660.00
|327500.00
|2215
|2006.11.16 08:26
|sell
|1108
|33.00
|1.8861
|1.8921
|1.8841
|2216
|2006.11.16 08:26
|close
|1108
|33.00
|1.8863
|1.8921
|1.8841
|-660.00
|326840.00
|2217
|2006.11.16 08:26
|sell
|1109
|33.00
|1.8861
|1.8921
|1.8841
|2218
|2006.11.16 08:28
|close
|1109
|33.00
|1.8863
|1.8921
|1.8841
|-660.00
|326180.00
|2219
|2006.11.16 08:30
|sell
|1110
|33.00
|1.8862
|1.8922
|1.8842
|2220
|2006.11.16 08:30
|close
|1110
|33.00
|1.8864
|1.8922
|1.8842
|-660.00
|325520.00
|2221
|2006.11.16 08:36
|sell
|1111
|33.00
|1.8862
|1.8922
|1.8842
|2222
|2006.11.16 08:42
|close
|1111
|33.00
|1.8856
|1.8922
|1.8842
|1980.00
|327500.00
|2223
|2006.11.16 08:43
|sell
|1112
|33.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2224
|2006.11.16 08:48
|close
|1112
|33.00
|1.8856
|1.8914
|1.8834
|-660.00
|326840.00
|2225
|2006.11.16 08:49
|sell
|1113
|33.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2226
|2006.11.16 08:49
|close
|1113
|33.00
|1.8856
|1.8914
|1.8834
|-660.00
|326180.00
|2227
|2006.11.16 08:49
|sell
|1114
|33.00
|1.8853
|1.8913
|1.8833
|2228
|2006.11.16 08:50
|close
|1114
|33.00
|1.8856
|1.8913
|1.8833
|-990.00
|325190.00
|2229
|2006.11.16 08:57
|sell
|1115
|33.00
|1.8858
|1.8918
|1.8838
|2230
|2006.11.16 09:00
|close
|1115
|33.00
|1.8859
|1.8918
|1.8838
|-330.00
|324860.00
|2231
|2006.11.16 09:00
|sell
|1116
|33.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2232
|2006.11.16 09:04
|close
|1116
|33.00
|1.8857
|1.8914
|1.8834
|-990.00
|323870.00
|2233
|2006.11.16 09:05
|sell
|1117
|33.00
|1.8855
|1.8915
|1.8835
|2234
|2006.11.16 09:07
|close
|1117
|33.00
|1.8858
|1.8915
|1.8835
|-990.00
|322880.00
|2235
|2006.11.16 09:27
|sell
|1118
|33.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|2236
|2006.11.16 09:27
|close
|1118
|33.00
|1.8860
|1.8917
|1.8837
|-990.00
|321890.00
|2237
|2006.11.16 09:27
|sell
|1119
|33.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|2238
|2006.11.16 09:28
|close
|1119
|33.00
|1.8859
|1.8917
|1.8837
|-660.00
|321230.00
|2239
|2006.11.16 09:28
|sell
|1120
|33.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|2240
|2006.11.16 09:30
|close
|1120
|33.00
|1.8858
|1.8917
|1.8837
|-330.00
|320900.00
|2241
|2006.11.16 09:31
|buy
|1121
|33.00
|1.8890
|1.8830
|1.8910
|2242
|2006.11.16 09:34
|close
|1121
|33.00
|1.8887
|1.8830
|1.8910
|-990.00
|319910.00
|2243
|2006.11.16 09:34
|buy
|1122
|32.00
|1.8896
|1.8836
|1.8916
|2244
|2006.11.16 09:34
|close
|1122
|32.00
|1.8887
|1.8836
|1.8916
|-2880.00
|317030.00
|2245
|2006.11.16 09:36
|buy
|1123
|32.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2246
|2006.11.16 09:39
|close
|1123
|32.00
|1.8895
|1.8833
|1.8913
|640.00
|317670.00
|2247
|2006.11.16 09:39
|buy
|1124
|32.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2248
|2006.11.16 09:39
|close
|1124
|32.00
|1.8895
|1.8840
|1.8920
|-1600.00
|316070.00
|2249
|2006.11.16 09:45
|buy
|1125
|32.00
|1.8893
|1.8833
|1.8913
|2250
|2006.11.16 09:45
|close
|1125
|32.00
|1.8887
|1.8833
|1.8913
|-1920.00
|314150.00
|2251
|2006.11.16 09:47
|buy
|1126
|32.00
|1.8891
|1.8831
|1.8911
|2252
|2006.11.16 09:47
|close
|1126
|32.00
|1.8889
|1.8831
|1.8911
|-640.00
|313510.00
|2253
|2006.11.16 09:52
|buy
|1127
|32.00
|1.8883
|1.8823
|1.8903
|2254
|2006.11.16 09:57
|close
|1127
|32.00
|1.8882
|1.8823
|1.8903
|-320.00
|313190.00
|2255
|2006.11.16 09:57
|buy
|1128
|32.00
|1.8888
|1.8828
|1.8908
|2256
|2006.11.16 09:57
|close
|1128
|32.00
|1.8883
|1.8828
|1.8908
|-1600.00
|311590.00
|2257
|2006.11.16 09:59
|buy
|1129
|32.00
|1.8887
|1.8827
|1.8907
|2258
|2006.11.16 10:00
|close
|1129
|32.00
|1.8885
|1.8827
|1.8907
|-640.00
|310950.00
|2259
|2006.11.16 10:03
|sell
|1130
|32.00
|1.8879
|1.8939
|1.8859
|2260
|2006.11.16 10:06
|close
|1130
|32.00
|1.8879
|1.8939
|1.8859
|0.00
|310950.00
|2261
|2006.11.16 10:09
|sell
|1131
|32.00
|1.8878
|1.8938
|1.8858
|2262
|2006.11.16 10:09
|close
|1131
|32.00
|1.8881
|1.8938
|1.8858
|-960.00
|309990.00
|2263
|2006.11.16 10:13
|sell
|1132
|31.00
|1.8875
|1.8935
|1.8855
|2264
|2006.11.16 10:15
|close
|1132
|31.00
|1.8878
|1.8935
|1.8855
|-930.00
|309060.00
|2265
|2006.11.16 10:20
|buy
|1133
|31.00
|1.8883
|1.8823
|1.8903
|2266
|2006.11.16 10:20
|close
|1133
|31.00
|1.8881
|1.8823
|1.8903
|-620.00
|308440.00
|2267
|2006.11.16 10:20
|buy
|1134
|31.00
|1.8884
|1.8824
|1.8904
|2268
|2006.11.16 10:21
|close
|1134
|31.00
|1.8880
|1.8824
|1.8904
|-1240.00
|307200.00
|2269
|2006.11.16 10:21
|buy
|1135
|31.00
|1.8882
|1.8822
|1.8902
|2270
|2006.11.16 10:21
|close
|1135
|31.00
|1.8880
|1.8822
|1.8902
|-620.00
|306580.00
|2271
|2006.11.16 10:24
|sell
|1136
|31.00
|1.8878
|1.8938
|1.8858
|2272
|2006.11.16 10:25
|close
|1136
|31.00
|1.8880
|1.8938
|1.8858
|-620.00
|305960.00
|2273
|2006.11.16 10:33
|buy
|1137
|31.00
|1.8883
|1.8823
|1.8903
|2274
|2006.11.16 10:34
|close
|1137
|31.00
|1.8881
|1.8823
|1.8903
|-620.00
|305340.00
|2275
|2006.11.16 10:36
|buy
|1138
|31.00
|1.8883
|1.8823
|1.8903
|2276
|2006.11.16 10:39
|close
|1138
|31.00
|1.8881
|1.8823
|1.8903
|-620.00
|304720.00
|2277
|2006.11.16 10:39
|buy
|1139
|31.00
|1.8884
|1.8824
|1.8904
|2278
|2006.11.16 10:45
|close
|1139
|31.00
|1.8883
|1.8824
|1.8904
|-310.00
|304410.00
|2279
|2006.11.16 11:06
|sell
|1140
|31.00
|1.8877
|1.8937
|1.8857
|2280
|2006.11.16 11:07
|close
|1140
|31.00
|1.8881
|1.8937
|1.8857
|-1240.00
|303170.00
|2281
|2006.11.16 11:11
|sell
|1141
|31.00
|1.8875
|1.8935
|1.8855
|2282
|2006.11.16 11:18
|close
|1141
|31.00
|1.8878
|1.8935
|1.8855
|-930.00
|302240.00
|2283
|2006.11.16 11:26
|buy
|1142
|31.00
|1.8882
|1.8822
|1.8902
|2284
|2006.11.16 11:35
|close
|1142
|31.00
|1.8883
|1.8822
|1.8902
|310.00
|302550.00
|2285
|2006.11.16 11:37
|buy
|1143
|31.00
|1.8884
|1.8824
|1.8904
|2286
|2006.11.16 11:46
|close
|1143
|31.00
|1.8888
|1.8824
|1.8904
|1240.00
|303790.00
|2287
|2006.11.16 11:47
|buy
|1144
|31.00
|1.8889
|1.8829
|1.8909
|2288
|2006.11.16 11:47
|close
|1144
|31.00
|1.8887
|1.8829
|1.8909
|-620.00
|303170.00
|2289
|2006.11.16 11:47
|buy
|1145
|31.00
|1.8889
|1.8829
|1.8909
|2290
|2006.11.16 11:54
|close
|1145
|31.00
|1.8888
|1.8829
|1.8909
|-310.00
|302860.00
|2291
|2006.11.16 11:58
|buy
|1146
|31.00
|1.8889
|1.8829
|1.8909
|2292
|2006.11.16 11:58
|close
|1146
|31.00
|1.8887
|1.8829
|1.8909
|-620.00
|302240.00
|2293
|2006.11.16 12:32
|buy
|1147
|31.00
|1.8886
|1.8826
|1.8906
|2294
|2006.11.16 12:32
|close
|1147
|31.00
|1.8884
|1.8826
|1.8906
|-620.00
|301620.00
|2295
|2006.11.16 12:32
|buy
|1148
|31.00
|1.8887
|1.8827
|1.8907
|2296
|2006.11.16 12:33
|close
|1148
|31.00
|1.8885
|1.8827
|1.8907
|-620.00
|301000.00
|2297
|2006.11.16 12:34
|buy
|1149
|31.00
|1.8887
|1.8827
|1.8907
|2298
|2006.11.16 12:36
|close
|1149
|31.00
|1.8884
|1.8827
|1.8907
|-930.00
|300070.00
|2299
|2006.11.16 12:38
|buy
|1150
|31.00
|1.8886
|1.8826
|1.8906
|2300
|2006.11.16 12:39
|close
|1150
|31.00
|1.8885
|1.8826
|1.8906
|-310.00
|299760.00
|2301
|2006.11.16 12:44
|buy
|1151
|30.00
|1.8885
|1.8825
|1.8905
|2302
|2006.11.16 12:47
|close
|1151
|30.00
|1.8885
|1.8825
|1.8905
|0.00
|299760.00
|2303
|2006.11.16 12:48
|buy
|1152
|30.00
|1.8887
|1.8827
|1.8907
|2304
|2006.11.16 12:49
|close
|1152
|30.00
|1.8886
|1.8827
|1.8907
|-300.00
|299460.00
|2305
|2006.11.16 12:50
|buy
|1153
|30.00
|1.8887
|1.8827
|1.8907
|2306
|2006.11.16 12:53
|close
|1153
|30.00
|1.8885
|1.8827
|1.8907
|-600.00
|298860.00
|2307
|2006.11.16 12:58
|buy
|1154
|30.00
|1.8886
|1.8826
|1.8906
|2308
|2006.11.16 13:01
|close
|1154
|30.00
|1.8884
|1.8826
|1.8906
|-600.00
|298260.00
|2309
|2006.11.16 13:04
|buy
|1155
|30.00
|1.8886
|1.8826
|1.8906
|2310
|2006.11.16 13:12
|close
|1155
|30.00
|1.8884
|1.8826
|1.8906
|-600.00
|297660.00
|2311
|2006.11.16 13:28
|buy
|1156
|30.00
|1.8889
|1.8829
|1.8909
|2312
|2006.11.16 13:30
|t/p
|1156
|30.00
|1.8909
|1.8829
|1.8909
|6000.00
|303660.00
|2313
|2006.11.16 13:30
|buy
|1157
|31.00
|1.8913
|1.8853
|1.8933
|2314
|2006.11.16 13:35
|close
|1157
|31.00
|1.8921
|1.8853
|1.8933
|2480.00
|306140.00
|2315
|2006.11.16 13:41
|buy
|1158
|31.00
|1.8913
|1.8853
|1.8933
|2316
|2006.11.16 13:43
|close
|1158
|31.00
|1.8913
|1.8853
|1.8933
|0.00
|306140.00
|2317
|2006.11.16 13:47
|buy
|1159
|31.00
|1.8913
|1.8853
|1.8933
|2318
|2006.11.16 13:47
|close
|1159
|31.00
|1.8908
|1.8853
|1.8933
|-1550.00
|304590.00
|2319
|2006.11.16 13:47
|buy
|1160
|31.00
|1.8914
|1.8854
|1.8934
|2320
|2006.11.16 13:47
|close
|1160
|31.00
|1.8907
|1.8854
|1.8934
|-2170.00
|302420.00
|2321
|2006.11.16 13:47
|buy
|1161
|31.00
|1.8913
|1.8853
|1.8933
|2322
|2006.11.16 13:51
|close
|1161
|31.00
|1.8912
|1.8853
|1.8933
|-310.00
|302110.00
|2323
|2006.11.16 14:02
|sell
|1162
|31.00
|1.8884
|1.8944
|1.8864
|2324
|2006.11.16 14:04
|close
|1162
|31.00
|1.8886
|1.8944
|1.8864
|-620.00
|301490.00
|2325
|2006.11.16 14:05
|sell
|1163
|31.00
|1.8884
|1.8944
|1.8864
|2326
|2006.11.16 14:06
|close
|1163
|31.00
|1.8888
|1.8944
|1.8864
|-1240.00
|300250.00
|2327
|2006.11.16 14:11
|sell
|1164
|31.00
|1.8887
|1.8947
|1.8867
|2328
|2006.11.16 14:12
|close
|1164
|31.00
|1.8890
|1.8947
|1.8867
|-930.00
|299320.00
|2329
|2006.11.16 14:16
|sell
|1165
|30.00
|1.8889
|1.8949
|1.8869
|2330
|2006.11.16 14:16
|close
|1165
|30.00
|1.8897
|1.8949
|1.8869
|-2400.00
|296920.00
|2331
|2006.11.16 14:16
|sell
|1166
|30.00
|1.8889
|1.8949
|1.8869
|2332
|2006.11.16 14:16
|close
|1166
|30.00
|1.8897
|1.8949
|1.8869
|-2400.00
|294520.00
|2333
|2006.11.16 14:16
|sell
|1167
|30.00
|1.8886
|1.8946
|1.8866
|2334
|2006.11.16 14:19
|close
|1167
|30.00
|1.8894
|1.8946
|1.8866
|-2400.00
|292120.00
|2335
|2006.11.16 14:25
|buy
|1168
|30.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2336
|2006.11.16 14:28
|close
|1168
|30.00
|1.8897
|1.8840
|1.8920
|-900.00
|291220.00
|2337
|2006.11.16 14:33
|buy
|1169
|30.00
|1.8895
|1.8835
|1.8915
|2338
|2006.11.16 14:33
|close
|1169
|30.00
|1.8892
|1.8835
|1.8915
|-900.00
|290320.00
|2339
|2006.11.16 14:33
|buy
|1170
|30.00
|1.8895
|1.8835
|1.8915
|2340
|2006.11.16 14:34
|close
|1170
|30.00
|1.8893
|1.8835
|1.8915
|-600.00
|289720.00
|2341
|2006.11.16 14:34
|buy
|1171
|29.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2342
|2006.11.16 14:37
|close
|1171
|29.00
|1.8897
|1.8840
|1.8920
|-870.00
|288850.00
|2343
|2006.11.16 14:38
|buy
|1172
|29.00
|1.8899
|1.8839
|1.8919
|2344
|2006.11.16 14:40
|close
|1172
|29.00
|1.8899
|1.8839
|1.8919
|0.00
|288850.00
|2345
|2006.11.16 14:41
|buy
|1173
|29.00
|1.8902
|1.8842
|1.8922
|2346
|2006.11.16 14:42
|close
|1173
|29.00
|1.8900
|1.8842
|1.8922
|-580.00
|288270.00
|2347
|2006.11.16 14:42
|buy
|1174
|29.00
|1.8903
|1.8843
|1.8923
|2348
|2006.11.16 14:44
|close
|1174
|29.00
|1.8902
|1.8843
|1.8923
|-290.00
|287980.00
|2349
|2006.11.16 14:46
|buy
|1175
|29.00
|1.8903
|1.8843
|1.8923
|2350
|2006.11.16 14:46
|close
|1175
|29.00
|1.8899
|1.8843
|1.8923
|-1160.00
|286820.00
|2351
|2006.11.16 14:46
|buy
|1176
|29.00
|1.8902
|1.8842
|1.8922
|2352
|2006.11.16 14:47
|close
|1176
|29.00
|1.8900
|1.8842
|1.8922
|-580.00
|286240.00
|2353
|2006.11.16 14:47
|buy
|1177
|29.00
|1.8903
|1.8843
|1.8923
|2354
|2006.11.16 14:49
|close
|1177
|29.00
|1.8900
|1.8843
|1.8923
|-870.00
|285370.00
|2355
|2006.11.16 14:53
|buy
|1178
|29.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2356
|2006.11.16 14:58
|close
|1178
|29.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|0.00
|285370.00
|2357
|2006.11.16 15:04
|sell
|1179
|29.00
|1.8892
|1.8952
|1.8872
|2358
|2006.11.16 15:08
|close
|1179
|29.00
|1.8889
|1.8952
|1.8872
|870.00
|286240.00
|2359
|2006.11.16 15:08
|sell
|1180
|29.00
|1.8886
|1.8946
|1.8866
|2360
|2006.11.16 15:12
|close
|1180
|29.00
|1.8886
|1.8946
|1.8866
|0.00
|286240.00
|2361
|2006.11.16 15:13
|sell
|1181
|29.00
|1.8884
|1.8944
|1.8864
|2362
|2006.11.16 15:15
|close
|1181
|29.00
|1.8885
|1.8944
|1.8864
|-290.00
|285950.00
|2363
|2006.11.16 15:21
|sell
|1182
|29.00
|1.8891
|1.8951
|1.8871
|2364
|2006.11.16 15:21
|close
|1182
|29.00
|1.8893
|1.8951
|1.8871
|-580.00
|285370.00
|2365
|2006.11.16 15:21
|sell
|1183
|29.00
|1.8891
|1.8951
|1.8871
|2366
|2006.11.16 15:21
|close
|1183
|29.00
|1.8893
|1.8951
|1.8871
|-580.00
|284790.00
|2367
|2006.11.16 15:22
|buy
|1184
|29.00
|1.8896
|1.8836
|1.8916
|2368
|2006.11.16 15:26
|close
|1184
|29.00
|1.8896
|1.8836
|1.8916
|0.00
|284790.00
|2369
|2006.11.16 15:26
|buy
|1185
|29.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2370
|2006.11.16 15:27
|close
|1185
|29.00
|1.8897
|1.8840
|1.8920
|-870.00
|283920.00
|2371
|2006.11.16 15:27
|buy
|1186
|29.00
|1.8899
|1.8839
|1.8919
|2372
|2006.11.16 15:27
|close
|1186
|29.00
|1.8897
|1.8839
|1.8919
|-580.00
|283340.00
|2373
|2006.11.16 15:28
|buy
|1187
|29.00
|1.8900
|1.8840
|1.8920
|2374
|2006.11.16 15:28
|close
|1187
|29.00
|1.8899
|1.8840
|1.8920
|-290.00
|283050.00
|2375
|2006.11.16 15:29
|buy
|1188
|29.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2376
|2006.11.16 15:32
|close
|1188
|29.00
|1.8898
|1.8841
|1.8921
|-870.00
|282180.00
|2377
|2006.11.16 15:36
|sell
|1189
|29.00
|1.8888
|1.8948
|1.8868
|2378
|2006.11.16 15:37
|close
|1189
|29.00
|1.8892
|1.8948
|1.8868
|-1160.00
|281020.00
|2379
|2006.11.16 15:37
|sell
|1190
|29.00
|1.8889
|1.8949
|1.8869
|2380
|2006.11.16 15:37
|close
|1190
|29.00
|1.8892
|1.8949
|1.8869
|-870.00
|280150.00
|2381
|2006.11.16 15:40
|buy
|1191
|29.00
|1.8897
|1.8837
|1.8917
|2382
|2006.11.16 15:41
|close
|1191
|29.00
|1.8893
|1.8837
|1.8917
|-1160.00
|278990.00
|2383
|2006.11.16 15:43
|buy
|1192
|28.00
|1.8895
|1.8835
|1.8915
|2384
|2006.11.16 15:43
|close
|1192
|28.00
|1.8893
|1.8835
|1.8915
|-560.00
|278430.00
|2385
|2006.11.16 15:43
|buy
|1193
|28.00
|1.8896
|1.8836
|1.8916
|2386
|2006.11.16 15:44
|close
|1193
|28.00
|1.8894
|1.8836
|1.8916
|-560.00
|277870.00
|2387
|2006.11.16 15:45
|buy
|1194
|28.00
|1.8895
|1.8835
|1.8915
|2388
|2006.11.16 15:46
|close
|1194
|28.00
|1.8894
|1.8835
|1.8915
|-280.00
|277590.00
|2389
|2006.11.16 15:47
|buy
|1195
|28.00
|1.8895
|1.8835
|1.8915
|2390
|2006.11.16 15:47
|close
|1195
|28.00
|1.8893
|1.8835
|1.8915
|-560.00
|277030.00
|2391
|2006.11.16 15:52
|sell
|1196
|28.00
|1.8887
|1.8947
|1.8867
|2392
|2006.11.16 15:53
|close
|1196
|28.00
|1.8892
|1.8947
|1.8867
|-1400.00
|275630.00
|2393
|2006.11.16 15:54
|sell
|1197
|28.00
|1.8890
|1.8950
|1.8870
|2394
|2006.11.16 15:55
|close
|1197
|28.00
|1.8893
|1.8950
|1.8870
|-840.00
|274790.00
|2395
|2006.11.16 16:00
|sell
|1198
|28.00
|1.8889
|1.8949
|1.8869
|2396
|2006.11.16 16:08
|close
|1198
|28.00
|1.8889
|1.8949
|1.8869
|0.00
|274790.00
|2397
|2006.11.16 16:10
|sell
|1199
|28.00
|1.8890
|1.8950
|1.8870
|2398
|2006.11.16 16:10
|close
|1199
|28.00
|1.8892
|1.8950
|1.8870
|-560.00
|274230.00
|2399
|2006.11.16 16:10
|sell
|1200
|28.00
|1.8889
|1.8949
|1.8869
|2400
|2006.11.16 16:10
|close
|1200
|28.00
|1.8892
|1.8949
|1.8869
|-840.00
|273390.00
|2401
|2006.11.16 16:10
|sell
|1201
|28.00
|1.8889
|1.8949
|1.8869
|2402
|2006.11.16 16:11
|close
|1201
|28.00
|1.8891
|1.8949
|1.8869
|-560.00
|272830.00
|2403
|2006.11.16 16:11
|sell
|1202
|28.00
|1.8889
|1.8949
|1.8869
|2404
|2006.11.16 16:11
|close
|1202
|28.00
|1.8893
|1.8949
|1.8869
|-1120.00
|271710.00
|2405
|2006.11.16 16:20
|sell
|1203
|28.00
|1.8890
|1.8950
|1.8870
|2406
|2006.11.16 16:21
|close
|1203
|28.00
|1.8893
|1.8950
|1.8870
|-840.00
|270870.00
|2407
|2006.11.16 16:24
|buy
|1204
|28.00
|1.8894
|1.8834
|1.8914
|2408
|2006.11.16 16:36
|close
|1204
|28.00
|1.8902
|1.8834
|1.8914
|2240.00
|273110.00
|2409
|2006.11.16 16:43
|sell
|1205
|28.00
|1.8892
|1.8952
|1.8872
|2410
|2006.11.16 16:46
|close
|1205
|28.00
|1.8894
|1.8952
|1.8872
|-560.00
|272550.00
|2411
|2006.11.16 16:48
|sell
|1206
|28.00
|1.8891
|1.8951
|1.8871
|2412
|2006.11.16 16:49
|close
|1206
|28.00
|1.8894
|1.8951
|1.8871
|-840.00
|271710.00
|2413
|2006.11.16 16:54
|buy
|1207
|28.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2414
|2006.11.16 16:58
|close
|1207
|28.00
|1.8899
|1.8841
|1.8921
|-560.00
|271150.00
|2415
|2006.11.16 16:58
|buy
|1208
|28.00
|1.8903
|1.8843
|1.8923
|2416
|2006.11.16 16:58
|close
|1208
|28.00
|1.8900
|1.8843
|1.8923
|-840.00
|270310.00
|2417
|2006.11.16 16:58
|buy
|1209
|28.00
|1.8902
|1.8842
|1.8922
|2418
|2006.11.16 16:58
|close
|1209
|28.00
|1.8897
|1.8842
|1.8922
|-1400.00
|268910.00
|2419
|2006.11.16 17:00
|buy
|1210
|27.00
|1.8901
|1.8841
|1.8921
|2420
|2006.11.16 17:04
|close
|1210
|27.00
|1.8905
|1.8841
|1.8921
|1080.00
|269990.00
|2421
|2006.11.16 17:04
|buy
|1211
|27.00
|1.8912
|1.8852
|1.8932
|2422
|2006.11.16 17:04
|close
|1211
|27.00
|1.8906
|1.8852
|1.8932
|-1620.00
|268370.00
|2423
|2006.11.16 17:09
|buy
|1212
|27.00
|1.8906
|1.8846
|1.8926
|2424
|2006.11.16 17:10
|close
|1212
|27.00
|1.8902
|1.8846
|1.8926
|-1080.00
|267290.00
|2425
|2006.11.16 17:14
|sell
|1213
|27.00
|1.8885
|1.8945
|1.8865
|2426
|2006.11.16 17:17
|close
|1213
|27.00
|1.8885
|1.8945
|1.8865
|0.00
|267290.00
|2427
|2006.11.16 17:26
|sell
|1214
|27.00
|1.8891
|1.8951
|1.8871
|2428
|2006.11.16 17:27
|close
|1214
|27.00
|1.8894
|1.8951
|1.8871
|-810.00
|266480.00
|2429
|2006.11.16 17:34
|sell
|1215
|27.00
|1.8892
|1.8952
|1.8872
|2430
|2006.11.16 17:34
|close
|1215
|27.00
|1.8896
|1.8952
|1.8872
|-1080.00
|265400.00
|2431
|2006.11.16 17:34
|sell
|1216
|27.00
|1.8894
|1.8954
|1.8874
|2432
|2006.11.16 17:34
|close
|1216
|27.00
|1.8896
|1.8954
|1.8874
|-540.00
|264860.00
|2433
|2006.11.16 17:34
|sell
|1217
|27.00
|1.8894
|1.8954
|1.8874
|2434
|2006.11.16 17:35
|close
|1217
|27.00
|1.8895
|1.8954
|1.8874
|-270.00
|264590.00
|2435
|2006.11.16 17:36
|sell
|1218
|27.00
|1.8892
|1.8952
|1.8872
|2436
|2006.11.16 17:44
|close
|1218
|27.00
|1.8885
|1.8952
|1.8872
|1890.00
|266480.00
|2437
|2006.11.16 17:47
|sell
|1219
|27.00
|1.8882
|1.8942
|1.8862
|2438
|2006.11.16 17:51
|close
|1219
|27.00
|1.8884
|1.8942
|1.8862
|-540.00
|265940.00
|2439
|2006.11.16 17:55
|sell
|1220
|27.00
|1.8879
|1.8939
|1.8859
|2440
|2006.11.16 17:59
|close
|1220
|27.00
|1.8879
|1.8939
|1.8859
|0.00
|265940.00
|2441
|2006.11.16 17:59
|sell
|1221
|27.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2442
|2006.11.16 18:00
|close
|1221
|27.00
|1.8879
|1.8936
|1.8856
|-810.00
|265130.00
|2443
|2006.11.16 18:00
|sell
|1222
|27.00
|1.8873
|1.8933
|1.8853
|2444
|2006.11.16 18:00
|close
|1222
|27.00
|1.8879
|1.8933
|1.8853
|-1620.00
|263510.00
|2445
|2006.11.16 18:00
|sell
|1223
|27.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2446
|2006.11.16 18:02
|close
|1223
|27.00
|1.8879
|1.8936
|1.8856
|-810.00
|262700.00
|2447
|2006.11.16 18:03
|sell
|1224
|27.00
|1.8875
|1.8935
|1.8855
|2448
|2006.11.16 18:04
|close
|1224
|27.00
|1.8877
|1.8935
|1.8855
|-540.00
|262160.00
|2449
|2006.11.16 18:05
|sell
|1225
|27.00
|1.8875
|1.8935
|1.8855
|2450
|2006.11.16 18:06
|close
|1225
|27.00
|1.8877
|1.8935
|1.8855
|-540.00
|261620.00
|2451
|2006.11.16 18:19
|sell
|1226
|27.00
|1.8879
|1.8939
|1.8859
|2452
|2006.11.16 18:20
|close
|1226
|27.00
|1.8881
|1.8939
|1.8859
|-540.00
|261080.00
|2453
|2006.11.16 18:20
|sell
|1227
|27.00
|1.8878
|1.8938
|1.8858
|2454
|2006.11.16 18:22
|close
|1227
|27.00
|1.8879
|1.8938
|1.8858
|-270.00
|260810.00
|2455
|2006.11.16 18:22
|sell
|1228
|27.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2456
|2006.11.16 18:35
|close
|1228
|27.00
|1.8880
|1.8936
|1.8856
|-1080.00
|259730.00
|2457
|2006.11.16 18:38
|sell
|1229
|26.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2458
|2006.11.16 18:40
|close
|1229
|26.00
|1.8878
|1.8936
|1.8856
|-520.00
|259210.00
|2459
|2006.11.16 18:46
|sell
|1230
|26.00
|1.8878
|1.8938
|1.8858
|2460
|2006.11.16 18:49
|close
|1230
|26.00
|1.8879
|1.8938
|1.8858
|-260.00
|258950.00
|2461
|2006.11.16 18:49
|sell
|1231
|26.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2462
|2006.11.16 18:50
|close
|1231
|26.00
|1.8879
|1.8936
|1.8856
|-780.00
|258170.00
|2463
|2006.11.16 18:50
|sell
|1232
|26.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2464
|2006.11.16 18:50
|close
|1232
|26.00
|1.8878
|1.8936
|1.8856
|-520.00
|257650.00
|2465
|2006.11.16 18:50
|sell
|1233
|26.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2466
|2006.11.16 18:50
|close
|1233
|26.00
|1.8878
|1.8936
|1.8856
|-520.00
|257130.00
|2467
|2006.11.16 18:50
|sell
|1234
|26.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2468
|2006.11.16 18:51
|close
|1234
|26.00
|1.8880
|1.8936
|1.8856
|-1040.00
|256090.00
|2469
|2006.11.16 19:00
|sell
|1235
|26.00
|1.8875
|1.8935
|1.8855
|2470
|2006.11.16 19:03
|close
|1235
|26.00
|1.8876
|1.8935
|1.8855
|-260.00
|255830.00
|2471
|2006.11.16 19:04
|sell
|1236
|26.00
|1.8874
|1.8934
|1.8854
|2472
|2006.11.16 19:04
|close
|1236
|26.00
|1.8877
|1.8934
|1.8854
|-780.00
|255050.00
|2473
|2006.11.16 20:15
|buy
|1237
|26.00
|1.8886
|1.8826
|1.8906
|2474
|2006.11.16 20:19
|close
|1237
|26.00
|1.8885
|1.8826
|1.8906
|-260.00
|254790.00
|2475
|2006.11.16 20:24
|buy
|1238
|26.00
|1.8888
|1.8828
|1.8908
|2476
|2006.11.16 20:28
|close
|1238
|26.00
|1.8886
|1.8828
|1.8908
|-520.00
|254270.00
|2477
|2006.11.16 20:49
|buy
|1239
|26.00
|1.8888
|1.8828
|1.8908
|2478
|2006.11.16 20:55
|close
|1239
|26.00
|1.8886
|1.8828
|1.8908
|-520.00
|253750.00
|2479
|2006.11.16 21:04
|buy
|1240
|26.00
|1.8888
|1.8828
|1.8908
|2480
|2006.11.16 21:10
|close
|1240
|26.00
|1.8887
|1.8828
|1.8908
|-260.00
|253490.00
|2481
|2006.11.16 21:17
|buy
|1241
|26.00
|1.8889
|1.8829
|1.8909
|2482
|2006.11.16 21:19
|close
|1241
|26.00
|1.8887
|1.8829
|1.8909
|-520.00
|252970.00
|2483
|2006.11.16 21:22
|buy
|1242
|26.00
|1.8889
|1.8829
|1.8909
|2484
|2006.11.16 21:23
|close
|1242
|26.00
|1.8887
|1.8829
|1.8909
|-520.00
|252450.00
|2485
|2006.11.16 21:24
|buy
|1243
|26.00
|1.8889
|1.8829
|1.8909
|2486
|2006.11.16 21:31
|close
|1243
|26.00
|1.8887
|1.8829
|1.8909
|-520.00
|251930.00
|2487
|2006.11.16 21:33
|buy
|1244
|26.00
|1.8889
|1.8829
|1.8909
|2488
|2006.11.16 21:34
|close
|1244
|26.00
|1.8887
|1.8829
|1.8909
|-520.00
|251410.00
|2489
|2006.11.16 21:41
|sell
|1245
|26.00
|1.8882
|1.8942
|1.8862
|2490
|2006.11.16 21:45
|close
|1245
|26.00
|1.8882
|1.8942
|1.8862
|0.00
|251410.00
|2491
|2006.11.16 21:45
|sell
|1246
|26.00
|1.8880
|1.8940
|1.8860
|2492
|2006.11.16 21:51
|close
|1246
|26.00
|1.8879
|1.8940
|1.8860
|260.00
|251670.00
|2493
|2006.11.16 21:52
|sell
|1247
|26.00
|1.8878
|1.8938
|1.8858
|2494
|2006.11.16 21:52
|close
|1247
|26.00
|1.8880
|1.8938
|1.8858
|-520.00
|251150.00
|2495
|2006.11.16 21:53
|sell
|1248
|26.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2496
|2006.11.16 21:53
|close
|1248
|26.00
|1.8879
|1.8936
|1.8856
|-780.00
|250370.00
|2497
|2006.11.16 22:08
|sell
|1249
|26.00
|1.8883
|1.8943
|1.8863
|2498
|2006.11.16 22:13
|close
|1249
|26.00
|1.8880
|1.8943
|1.8863
|780.00
|251150.00
|2499
|2006.11.16 22:13
|sell
|1250
|26.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2500
|2006.11.16 22:14
|close
|1250
|26.00
|1.8879
|1.8936
|1.8856
|-780.00
|250370.00
|2501
|2006.11.16 22:14
|sell
|1251
|26.00
|1.8878
|1.8938
|1.8858
|2502
|2006.11.16 22:16
|close
|1251
|26.00
|1.8882
|1.8938
|1.8858
|-1040.00
|249330.00
|2503
|2006.11.16 22:16
|sell
|1252
|25.00
|1.8876
|1.8936
|1.8856
|2504
|2006.11.16 22:16
|close
|1252
|25.00
|1.8881
|1.8936
|1.8856
|-1250.00
|248080.00
|2505
|2006.11.16 22:21
|sell
|1253
|25.00
|1.8879
|1.8939
|1.8859
|2506
|2006.11.16 22:28
|close
|1253
|25.00
|1.8879
|1.8939
|1.8859
|0.00
|248080.00
|2507
|2006.11.16 22:29
|sell
|1254
|25.00
|1.8877
|1.8937
|1.8857
|2508
|2006.11.16 22:29
|close
|1254
|25.00
|1.8879
|1.8937
|1.8857
|-500.00
|247580.00
|2509
|2006.11.16 22:29
|sell
|1255
|25.00
|1.8877
|1.8937
|1.8857
|2510
|2006.11.16 22:34
|close
|1255
|25.00
|1.8878
|1.8937
|1.8857
|-250.00
|247330.00
|2511
|2006.11.16 23:00
|buy
|1256
|25.00
|1.8887
|1.8827
|1.8907
|2512
|2006.11.16 23:04
|close
|1256
|25.00
|1.8888
|1.8827
|1.8907
|250.00
|247580.00
|2513
|2006.11.16 23:27
|sell
|1257
|25.00
|1.8881
|1.8941
|1.8861
|2514
|2006.11.16 23:39
|close
|1257
|25.00
|1.8879
|1.8941
|1.8861
|500.00
|248080.00
|2515
|2006.11.16 23:45
|sell
|1258
|25.00
|1.8881
|1.8941
|1.8861
|2516
|2006.11.17 00:03
|close
|1258
|25.00
|1.8882
|1.8941
|1.8861
|-250.00
|247830.00
|2517
|2006.11.17 00:05
|sell
|1259
|25.00
|1.8880
|1.8940
|1.8860
|2518
|2006.11.17 00:08
|close
|1259
|25.00
|1.8882
|1.8940
|1.8860
|-500.00
|247330.00
|2519
|2006.11.17 00:10
|sell
|1260
|25.00
|1.8880
|1.8940
|1.8860
|2520
|2006.11.17 00:24
|close
|1260
|25.00
|1.8882
|1.8940
|1.8860
|-500.00
|246830.00
|2521
|2006.11.17 00:24
|sell
|1261
|25.00
|1.8874
|1.8934
|1.8854
|2522
|2006.11.17 00:24
|close
|1261
|25.00
|1.8879
|1.8934
|1.8854
|-1250.00
|245580.00
|2523
|2006.11.17 00:29
|sell
|1262
|25.00
|1.8878
|1.8938
|1.8858
|2524
|2006.11.17 00:29
|close
|1262
|25.00
|1.8881
|1.8938
|1.8858
|-750.00
|244830.00
|2525
|2006.11.17 00:47
|sell
|1263
|25.00
|1.8879
|1.8939
|1.8859
|2526
|2006.11.17 00:51
|close
|1263
|25.00
|1.8881
|1.8939
|1.8859
|-500.00
|244330.00
|2527
|2006.11.17 00:54
|sell
|1264
|25.00
|1.8880
|1.8940
|1.8860
|2528
|2006.11.17 00:54
|close
|1264
|25.00
|1.8882
|1.8940
|1.8860
|-500.00
|243830.00
|2529
|2006.11.17 00:58
|buy
|1265
|25.00
|1.8885
|1.8825
|1.8905
|2530
|2006.11.17 00:59
|close
|1265
|25.00
|1.8880
|1.8825
|1.8905
|-1250.00
|242580.00
|2531
|2006.11.17 01:00
|buy
|1266
|25.00
|1.8886
|1.8826
|1.8906
|2532
|2006.11.17 01:02
|close
|1266
|25.00
|1.8884
|1.8826
|1.8906
|-500.00
|242080.00
|2533
|2006.11.17 01:02
|buy
|1267
|25.00
|1.8886
|1.8826
|1.8906
|2534
|2006.11.17 01:02
|close
|1267
|25.00
|1.8884
|1.8826
|1.8906
|-500.00
|241580.00
|2535
|2006.11.17 01:02
|buy
|1268
|25.00
|1.8886
|1.8826
|1.8906
|2536
|2006.11.17 01:03
|close
|1268
|25.00
|1.8885
|1.8826
|1.8906
|-250.00
|241330.00
|2537
|2006.11.17 01:09
|buy
|1269
|25.00
|1.8887
|1.8827
|1.8907
|2538
|2006.11.17 01:14
|close
|1269
|25.00
|1.8884
|1.8827
|1.8907
|-750.00
|240580.00
|2539
|2006.11.17 01:15
|buy
|1270
|25.00
|1.8887
|1.8827
|1.8907
|2540
|2006.11.17 01:18
|close
|1270
|25.00
|1.8886
|1.8827
|1.8907
|-250.00
|240330.00
|2541
|2006.11.17 01:23
|buy
|1271
|25.00
|1.8887
|1.8827
|1.8907
|2542
|2006.11.17 01:24
|close
|1271
|25.00
|1.8886
|1.8827
|1.8907
|-250.00
|240080.00
|2543
|2006.11.17 01:24
|buy
|1272
|25.00
|1.8888
|1.8828
|1.8908
|2544
|2006.11.17 01:25
|close
|1272
|25.00
|1.8885
|1.8828
|1.8908
|-750.00
|239330.00
|2545
|2006.11.17 01:36
|sell
|1273
|24.00
|1.8879
|1.8939
|1.8859
|2546
|2006.11.17 01:39
|close
|1273
|24.00
|1.8881
|1.8939
|1.8859
|-480.00
|238850.00
|2547
|2006.11.17 01:40
|sell
|1274
|24.00
|1.8879
|1.8939
|1.8859
|2548
|2006.11.17 01:51
|close
|1274
|24.00
|1.8874
|1.8939
|1.8859
|1200.00
|240050.00
|2549
|2006.11.17 01:53
|sell
|1275
|25.00
|1.8871
|1.8931
|1.8851
|2550
|2006.11.17 01:57
|close
|1275
|25.00
|1.8872
|1.8931
|1.8851
|-250.00
|239800.00
|2551
|2006.11.17 01:59
|sell
|1276
|24.00
|1.8871
|1.8931
|1.8851
|2552
|2006.11.17 02:00
|close
|1276
|24.00
|1.8873
|1.8931
|1.8851
|-480.00
|239320.00
|2553
|2006.11.17 02:01
|sell
|1277
|24.00
|1.8871
|1.8931
|1.8851
|2554
|2006.11.17 02:05
|close
|1277
|24.00
|1.8873
|1.8931
|1.8851
|-480.00
|238840.00
|2555
|2006.11.17 02:05
|sell
|1278
|24.00
|1.8869
|1.8929
|1.8849
|2556
|2006.11.17 02:05
|close
|1278
|24.00
|1.8873
|1.8929
|1.8849
|-960.00
|237880.00
|2557
|2006.11.17 02:05
|sell
|1279
|24.00
|1.8870
|1.8930
|1.8850
|2558
|2006.11.17 02:05
|close
|1279
|24.00
|1.8873
|1.8930
|1.8850
|-720.00
|237160.00
|2559
|2006.11.17 02:05
|sell
|1280
|24.00
|1.8870
|1.8930
|1.8850
|2560
|2006.11.17 02:05
|close
|1280
|24.00
|1.8873
|1.8930
|1.8850
|-720.00
|236440.00
|2561
|2006.11.17 02:37
|sell
|1281
|24.00
|1.8872
|1.8932
|1.8852
|2562
|2006.11.17 02:40
|close
|1281
|24.00
|1.8874
|1.8932
|1.8852
|-480.00
|235960.00
|2563
|2006.11.17 02:41
|sell
|1282
|24.00
|1.8872
|1.8932
|1.8852
|2564
|2006.11.17 02:43
|close
|1282
|24.00
|1.8874
|1.8932
|1.8852
|-480.00
|235480.00
|2565
|2006.11.17 03:28
|sell
|1283
|24.00
|1.8871
|1.8931
|1.8851
|2566
|2006.11.17 03:31
|close
|1283
|24.00
|1.8874
|1.8931
|1.8851
|-720.00
|234760.00
|2567
|2006.11.17 04:04
|sell
|1284
|24.00
|1.8873
|1.8933
|1.8853
|2568
|2006.11.17 04:21
|close
|1284
|24.00
|1.8866
|1.8933
|1.8853
|1680.00
|236440.00
|2569
|2006.11.17 04:25
|sell
|1285
|24.00
|1.8865
|1.8925
|1.8845
|2570
|2006.11.17 04:25
|close
|1285
|24.00
|1.8867
|1.8925
|1.8845
|-480.00
|235960.00
|2571
|2006.11.17 04:27
|sell
|1286
|24.00
|1.8865
|1.8925
|1.8845
|2572
|2006.11.17 04:28
|close
|1286
|24.00
|1.8868
|1.8925
|1.8845
|-720.00
|235240.00
|2573
|2006.11.17 04:30
|sell
|1287
|24.00
|1.8865
|1.8925
|1.8845
|2574
|2006.11.17 04:46
|close
|1287
|24.00
|1.8864
|1.8925
|1.8845
|240.00
|235480.00
|2575
|2006.11.17 04:46
|sell
|1288
|24.00
|1.8862
|1.8922
|1.8842
|2576
|2006.11.17 04:54
|close
|1288
|24.00
|1.8864
|1.8922
|1.8842
|-480.00
|235000.00
|2577
|2006.11.17 05:03
|sell
|1289
|24.00
|1.8864
|1.8924
|1.8844
|2578
|2006.11.17 05:07
|close
|1289
|24.00
|1.8867
|1.8924
|1.8844
|-720.00
|234280.00
|2579
|2006.11.17 05:30
|sell
|1290
|24.00
|1.8863
|1.8923
|1.8843
|2580
|2006.11.17 05:31
|close
|1290
|24.00
|1.8865
|1.8923
|1.8843
|-480.00
|233800.00
|2581
|2006.11.17 05:31
|sell
|1291
|24.00
|1.8863
|1.8923
|1.8843
|2582
|2006.11.17 05:32
|close
|1291
|24.00
|1.8865
|1.8923
|1.8843
|-480.00
|233320.00
|2583
|2006.11.17 05:32
|sell
|1292
|24.00
|1.8863
|1.8923
|1.8843
|2584
|2006.11.17 05:34
|close
|1292
|24.00
|1.8865
|1.8923
|1.8843
|-480.00
|232840.00
|2585
|2006.11.17 05:34
|sell
|1293
|24.00
|1.8863
|1.8923
|1.8843
|2586
|2006.11.17 05:36
|close
|1293
|24.00
|1.8865
|1.8923
|1.8843
|-480.00
|232360.00
|2587
|2006.11.17 05:37
|sell
|1294
|24.00
|1.8863
|1.8923
|1.8843
|2588
|2006.11.17 05:40
|close
|1294
|24.00
|1.8865
|1.8923
|1.8843
|-480.00
|231880.00
|2589
|2006.11.17 05:40
|sell
|1295
|24.00
|1.8862
|1.8922
|1.8842
|2590
|2006.11.17 05:41
|close
|1295
|24.00
|1.8864
|1.8922
|1.8842
|-480.00
|231400.00
|2591
|2006.11.17 05:41
|sell
|1296
|24.00
|1.8862
|1.8922
|1.8842
|2592
|2006.11.17 05:48
|close
|1296
|24.00
|1.8859
|1.8922
|1.8842
|720.00
|232120.00
|2593
|2006.11.17 05:49
|sell
|1297
|24.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|2594
|2006.11.17 05:51
|close
|1297
|24.00
|1.8858
|1.8917
|1.8837
|-240.00
|231880.00
|2595
|2006.11.17 05:52
|sell
|1298
|24.00
|1.8855
|1.8915
|1.8835
|2596
|2006.11.17 05:56
|close
|1298
|24.00
|1.8856
|1.8915
|1.8835
|-240.00
|231640.00
|2597
|2006.11.17 05:57
|sell
|1299
|24.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2598
|2006.11.17 05:58
|close
|1299
|24.00
|1.8856
|1.8914
|1.8834
|-480.00
|231160.00
|2599
|2006.11.17 05:59
|sell
|1300
|24.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2600
|2006.11.17 06:00
|close
|1300
|24.00
|1.8856
|1.8914
|1.8834
|-480.00
|230680.00
|2601
|2006.11.17 06:02
|sell
|1301
|24.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2602
|2006.11.17 06:02
|close
|1301
|24.00
|1.8858
|1.8914
|1.8834
|-960.00
|229720.00
|2603
|2006.11.17 06:02
|sell
|1302
|23.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2604
|2006.11.17 06:07
|close
|1302
|23.00
|1.8855
|1.8914
|1.8834
|-230.00
|229490.00
|2605
|2006.11.17 06:08
|sell
|1303
|23.00
|1.8853
|1.8913
|1.8833
|2606
|2006.11.17 06:08
|close
|1303
|23.00
|1.8855
|1.8913
|1.8833
|-460.00
|229030.00
|2607
|2006.11.17 06:08
|sell
|1304
|23.00
|1.8853
|1.8913
|1.8833
|2608
|2006.11.17 06:09
|close
|1304
|23.00
|1.8855
|1.8913
|1.8833
|-460.00
|228570.00
|2609
|2006.11.17 06:13
|sell
|1305
|23.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2610
|2006.11.17 06:13
|close
|1305
|23.00
|1.8856
|1.8914
|1.8834
|-460.00
|228110.00
|2611
|2006.11.17 06:17
|sell
|1306
|23.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2612
|2006.11.17 06:17
|close
|1306
|23.00
|1.8856
|1.8914
|1.8834
|-460.00
|227650.00
|2613
|2006.11.17 06:21
|sell
|1307
|23.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2614
|2006.11.17 06:21
|close
|1307
|23.00
|1.8855
|1.8914
|1.8834
|-230.00
|227420.00
|2615
|2006.11.17 06:42
|buy
|1308
|23.00
|1.8869
|1.8809
|1.8889
|2616
|2006.11.17 06:49
|close
|1308
|23.00
|1.8869
|1.8809
|1.8889
|0.00
|227420.00
|2617
|2006.11.17 06:50
|buy
|1309
|23.00
|1.8871
|1.8811
|1.8891
|2618
|2006.11.17 06:51
|close
|1309
|23.00
|1.8868
|1.8811
|1.8891
|-690.00
|226730.00
|2619
|2006.11.17 06:53
|buy
|1310
|23.00
|1.8871
|1.8811
|1.8891
|2620
|2006.11.17 06:57
|close
|1310
|23.00
|1.8871
|1.8811
|1.8891
|0.00
|226730.00
|2621
|2006.11.17 06:59
|buy
|1311
|23.00
|1.8873
|1.8813
|1.8893
|2622
|2006.11.17 07:13
|close
|1311
|23.00
|1.8883
|1.8813
|1.8893
|2300.00
|229030.00
|2623
|2006.11.17 07:13
|buy
|1312
|23.00
|1.8885
|1.8825
|1.8905
|2624
|2006.11.17 07:13
|close
|1312
|23.00
|1.8883
|1.8825
|1.8905
|-460.00
|228570.00
|2625
|2006.11.17 07:14
|buy
|1313
|23.00
|1.8885
|1.8825
|1.8905
|2626
|2006.11.17 07:16
|close
|1313
|23.00
|1.8883
|1.8825
|1.8905
|-460.00
|228110.00
|2627
|2006.11.17 07:38
|sell
|1314
|23.00
|1.8865
|1.8925
|1.8845
|2628
|2006.11.17 07:40
|close
|1314
|23.00
|1.8869
|1.8925
|1.8845
|-920.00
|227190.00
|2629
|2006.11.17 07:48
|sell
|1315
|23.00
|1.8869
|1.8929
|1.8849
|2630
|2006.11.17 07:49
|close
|1315
|23.00
|1.8871
|1.8929
|1.8849
|-460.00
|226730.00
|2631
|2006.11.17 07:49
|sell
|1316
|23.00
|1.8870
|1.8930
|1.8850
|2632
|2006.11.17 07:51
|close
|1316
|23.00
|1.8872
|1.8930
|1.8850
|-460.00
|226270.00
|2633
|2006.11.17 07:54
|sell
|1317
|23.00
|1.8870
|1.8930
|1.8850
|2634
|2006.11.17 08:00
|t/p
|1317
|23.00
|1.8850
|1.8930
|1.8850
|4600.00
|230870.00
|2635
|2006.11.17 08:00
|sell
|1318
|24.00
|1.8848
|1.8908
|1.8828
|2636
|2006.11.17 08:04
|close
|1318
|24.00
|1.8844
|1.8908
|1.8828
|960.00
|231830.00
|2637
|2006.11.17 08:07
|sell
|1319
|24.00
|1.8843
|1.8903
|1.8823
|2638
|2006.11.17 08:07
|close
|1319
|24.00
|1.8846
|1.8903
|1.8823
|-720.00
|231110.00
|2639
|2006.11.17 08:09
|sell
|1320
|24.00
|1.8843
|1.8903
|1.8823
|2640
|2006.11.17 08:09
|close
|1320
|24.00
|1.8849
|1.8903
|1.8823
|-1440.00
|229670.00
|2641
|2006.11.17 08:09
|sell
|1321
|23.00
|1.8846
|1.8906
|1.8826
|2642
|2006.11.17 08:10
|close
|1321
|23.00
|1.8848
|1.8906
|1.8826
|-460.00
|229210.00
|2643
|2006.11.17 08:11
|sell
|1322
|23.00
|1.8845
|1.8905
|1.8825
|2644
|2006.11.17 08:12
|close
|1322
|23.00
|1.8847
|1.8905
|1.8825
|-460.00
|228750.00
|2645
|2006.11.17 08:13
|sell
|1323
|23.00
|1.8845
|1.8905
|1.8825
|2646
|2006.11.17 08:13
|close
|1323
|23.00
|1.8851
|1.8905
|1.8825
|-1380.00
|227370.00
|2647
|2006.11.17 08:22
|buy
|1324
|23.00
|1.8871
|1.8811
|1.8891
|2648
|2006.11.17 08:25
|close
|1324
|23.00
|1.8867
|1.8811
|1.8891
|-920.00
|226450.00
|2649
|2006.11.17 08:25
|buy
|1325
|23.00
|1.8870
|1.8810
|1.8890
|2650
|2006.11.17 08:26
|close
|1325
|23.00
|1.8865
|1.8810
|1.8890
|-1150.00
|225300.00
|2651
|2006.11.17 08:33
|buy
|1326
|23.00
|1.8869
|1.8809
|1.8889
|2652
|2006.11.17 08:37
|close
|1326
|23.00
|1.8869
|1.8809
|1.8889
|0.00
|225300.00
|2653
|2006.11.17 08:37
|buy
|1327
|23.00
|1.8871
|1.8811
|1.8891
|2654
|2006.11.17 08:37
|close
|1327
|23.00
|1.8869
|1.8811
|1.8891
|-460.00
|224840.00
|2655
|2006.11.17 08:38
|buy
|1328
|23.00
|1.8871
|1.8811
|1.8891
|2656
|2006.11.17 08:39
|close
|1328
|23.00
|1.8869
|1.8811
|1.8891
|-460.00
|224380.00
|2657
|2006.11.17 08:40
|buy
|1329
|23.00
|1.8872
|1.8812
|1.8892
|2658
|2006.11.17 08:41
|close
|1329
|23.00
|1.8869
|1.8812
|1.8892
|-690.00
|223690.00
|2659
|2006.11.17 08:52
|sell
|1330
|23.00
|1.8864
|1.8924
|1.8844
|2660
|2006.11.17 08:55
|close
|1330
|23.00
|1.8865
|1.8924
|1.8844
|-230.00
|223460.00
|2661
|2006.11.17 08:56
|sell
|1331
|23.00
|1.8863
|1.8923
|1.8843
|2662
|2006.11.17 09:00
|close
|1331
|23.00
|1.8863
|1.8923
|1.8843
|0.00
|223460.00
|2663
|2006.11.17 09:02
|sell
|1332
|23.00
|1.8861
|1.8921
|1.8841
|2664
|2006.11.17 09:03
|close
|1332
|23.00
|1.8863
|1.8921
|1.8841
|-460.00
|223000.00
|2665
|2006.11.17 09:03
|sell
|1333
|23.00
|1.8862
|1.8922
|1.8842
|2666
|2006.11.17 09:15
|close
|1333
|23.00
|1.8850
|1.8922
|1.8842
|2760.00
|225760.00
|2667
|2006.11.17 09:15
|sell
|1334
|23.00
|1.8849
|1.8909
|1.8829
|2668
|2006.11.17 09:16
|close
|1334
|23.00
|1.8851
|1.8909
|1.8829
|-460.00
|225300.00
|2669
|2006.11.17 09:16
|sell
|1335
|23.00
|1.8847
|1.8907
|1.8827
|2670
|2006.11.17 09:16
|close
|1335
|23.00
|1.8849
|1.8907
|1.8827
|-460.00
|224840.00
|2671
|2006.11.17 09:16
|sell
|1336
|23.00
|1.8847
|1.8907
|1.8827
|2672
|2006.11.17 09:17
|close
|1336
|23.00
|1.8851
|1.8907
|1.8827
|-920.00
|223920.00
|2673
|2006.11.17 09:17
|sell
|1337
|23.00
|1.8849
|1.8909
|1.8829
|2674
|2006.11.17 09:18
|close
|1337
|23.00
|1.8850
|1.8909
|1.8829
|-230.00
|223690.00
|2675
|2006.11.17 09:23
|sell
|1338
|23.00
|1.8851
|1.8911
|1.8831
|2676
|2006.11.17 09:28
|close
|1338
|23.00
|1.8850
|1.8911
|1.8831
|230.00
|223920.00
|2677
|2006.11.17 09:29
|sell
|1339
|23.00
|1.8848
|1.8908
|1.8828
|2678
|2006.11.17 09:29
|close
|1339
|23.00
|1.8852
|1.8908
|1.8828
|-920.00
|223000.00
|2679
|2006.11.17 09:29
|sell
|1340
|23.00
|1.8847
|1.8907
|1.8827
|2680
|2006.11.17 09:29
|close
|1340
|23.00
|1.8853
|1.8907
|1.8827
|-1380.00
|221620.00
|2681
|2006.11.17 09:41
|sell
|1341
|23.00
|1.8849
|1.8909
|1.8829
|2682
|2006.11.17 09:42
|close
|1341
|23.00
|1.8851
|1.8909
|1.8829
|-460.00
|221160.00
|2683
|2006.11.17 09:43
|sell
|1342
|23.00
|1.8850
|1.8910
|1.8830
|2684
|2006.11.17 09:45
|close
|1342
|23.00
|1.8852
|1.8910
|1.8830
|-460.00
|220700.00
|2685
|2006.11.17 09:46
|sell
|1343
|23.00
|1.8849
|1.8909
|1.8829
|2686
|2006.11.17 09:49
|close
|1343
|23.00
|1.8849
|1.8909
|1.8829
|0.00
|220700.00
|2687
|2006.11.17 09:54
|sell
|1344
|23.00
|1.8848
|1.8908
|1.8828
|2688
|2006.11.17 09:56
|close
|1344
|23.00
|1.8851
|1.8908
|1.8828
|-690.00
|220010.00
|2689
|2006.11.17 09:59
|sell
|1345
|23.00
|1.8850
|1.8910
|1.8830
|2690
|2006.11.17 10:00
|close
|1345
|23.00
|1.8853
|1.8910
|1.8830
|-690.00
|219320.00
|2691
|2006.11.17 10:10
|buy
|1346
|22.00
|1.8866
|1.8806
|1.8886
|2692
|2006.11.17 10:12
|close
|1346
|22.00
|1.8864
|1.8806
|1.8886
|-440.00
|218880.00
|2693
|2006.11.17 10:12
|buy
|1347
|22.00
|1.8866
|1.8806
|1.8886
|2694
|2006.11.17 10:14
|close
|1347
|22.00
|1.8864
|1.8806
|1.8886
|-440.00
|218440.00
|2695
|2006.11.17 10:14
|buy
|1348
|22.00
|1.8871
|1.8811
|1.8891
|2696
|2006.11.17 10:16
|close
|1348
|22.00
|1.8864
|1.8811
|1.8891
|-1540.00
|216900.00
|2697
|2006.11.17 10:20
|buy
|1349
|22.00
|1.8865
|1.8805
|1.8885
|2698
|2006.11.17 10:20
|close
|1349
|22.00
|1.8863
|1.8805
|1.8885
|-440.00
|216460.00
|2699
|2006.11.17 10:21
|buy
|1350
|22.00
|1.8865
|1.8805
|1.8885
|2700
|2006.11.17 10:22
|close
|1350
|22.00
|1.8864
|1.8805
|1.8885
|-220.00
|216240.00
|2701
|2006.11.17 10:22
|buy
|1351
|22.00
|1.8866
|1.8806
|1.8886
|2702
|2006.11.17 10:26
|close
|1351
|22.00
|1.8871
|1.8806
|1.8886
|1100.00
|217340.00
|2703
|2006.11.17 10:30
|buy
|1352
|22.00
|1.8868
|1.8808
|1.8888
|2704
|2006.11.17 10:31
|close
|1352
|22.00
|1.8866
|1.8808
|1.8888
|-440.00
|216900.00
|2705
|2006.11.17 10:33
|buy
|1353
|22.00
|1.8866
|1.8806
|1.8886
|2706
|2006.11.17 10:34
|close
|1353
|22.00
|1.8864
|1.8806
|1.8886
|-440.00
|216460.00
|2707
|2006.11.17 10:34
|buy
|1354
|22.00
|1.8865
|1.8805
|1.8885
|2708
|2006.11.17 10:37
|close
|1354
|22.00
|1.8867
|1.8805
|1.8885
|440.00
|216900.00
|2709
|2006.11.17 10:41
|sell
|1355
|22.00
|1.8859
|1.8919
|1.8839
|2710
|2006.11.17 10:45
|close
|1355
|22.00
|1.8861
|1.8919
|1.8839
|-440.00
|216460.00
|2711
|2006.11.17 10:48
|sell
|1356
|22.00
|1.8860
|1.8920
|1.8840
|2712
|2006.11.17 10:50
|close
|1356
|22.00
|1.8861
|1.8920
|1.8840
|-220.00
|216240.00
|2713
|2006.11.17 10:50
|sell
|1357
|22.00
|1.8855
|1.8915
|1.8835
|2714
|2006.11.17 10:51
|close
|1357
|22.00
|1.8860
|1.8915
|1.8835
|-1100.00
|215140.00
|2715
|2006.11.17 10:51
|sell
|1358
|22.00
|1.8855
|1.8915
|1.8835
|2716
|2006.11.17 10:56
|close
|1358
|22.00
|1.8856
|1.8915
|1.8835
|-220.00
|214920.00
|2717
|2006.11.17 10:58
|sell
|1359
|22.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2718
|2006.11.17 10:59
|close
|1359
|22.00
|1.8857
|1.8914
|1.8834
|-660.00
|214260.00
|2719
|2006.11.17 11:09
|buy
|1360
|22.00
|1.8866
|1.8806
|1.8886
|2720
|2006.11.17 11:10
|close
|1360
|22.00
|1.8855
|1.8806
|1.8886
|-2420.00
|211840.00
|2721
|2006.11.17 11:16
|sell
|1361
|22.00
|1.8853
|1.8913
|1.8833
|2722
|2006.11.17 11:22
|close
|1361
|22.00
|1.8849
|1.8913
|1.8833
|880.00
|212720.00
|2723
|2006.11.17 11:22
|sell
|1362
|22.00
|1.8846
|1.8906
|1.8826
|2724
|2006.11.17 11:22
|close
|1362
|22.00
|1.8849
|1.8906
|1.8826
|-660.00
|212060.00
|2725
|2006.11.17 11:23
|sell
|1363
|22.00
|1.8847
|1.8907
|1.8827
|2726
|2006.11.17 11:23
|close
|1363
|22.00
|1.8852
|1.8907
|1.8827
|-1100.00
|210960.00
|2727
|2006.11.17 11:28
|sell
|1364
|22.00
|1.8850
|1.8910
|1.8830
|2728
|2006.11.17 11:29
|close
|1364
|22.00
|1.8852
|1.8910
|1.8830
|-440.00
|210520.00
|2729
|2006.11.17 11:31
|sell
|1365
|22.00
|1.8851
|1.8911
|1.8831
|2730
|2006.11.17 11:33
|close
|1365
|22.00
|1.8853
|1.8911
|1.8831
|-440.00
|210080.00
|2731
|2006.11.17 11:34
|sell
|1366
|22.00
|1.8851
|1.8911
|1.8831
|2732
|2006.11.17 11:40
|close
|1366
|22.00
|1.8850
|1.8911
|1.8831
|220.00
|210300.00
|2733
|2006.11.17 11:44
|sell
|1367
|22.00
|1.8849
|1.8909
|1.8829
|2734
|2006.11.17 11:46
|close
|1367
|22.00
|1.8852
|1.8909
|1.8829
|-660.00
|209640.00
|2735
|2006.11.17 11:46
|sell
|1368
|21.00
|1.8847
|1.8907
|1.8827
|2736
|2006.11.17 11:46
|close
|1368
|21.00
|1.8851
|1.8907
|1.8827
|-840.00
|208800.00
|2737
|2006.11.17 12:02
|sell
|1369
|21.00
|1.8848
|1.8908
|1.8828
|2738
|2006.11.17 12:04
|close
|1369
|21.00
|1.8851
|1.8908
|1.8828
|-630.00
|208170.00
|2739
|2006.11.17 12:05
|sell
|1370
|21.00
|1.8849
|1.8909
|1.8829
|2740
|2006.11.17 12:09
|close
|1370
|21.00
|1.8850
|1.8909
|1.8829
|-210.00
|207960.00
|2741
|2006.11.17 12:26
|buy
|1371
|21.00
|1.8861
|1.8801
|1.8881
|2742
|2006.11.17 12:31
|close
|1371
|21.00
|1.8862
|1.8801
|1.8881
|210.00
|208170.00
|2743
|2006.11.17 12:33
|buy
|1372
|21.00
|1.8862
|1.8802
|1.8882
|2744
|2006.11.17 12:33
|close
|1372
|21.00
|1.8861
|1.8802
|1.8882
|-210.00
|207960.00
|2745
|2006.11.17 12:36
|buy
|1373
|21.00
|1.8861
|1.8801
|1.8881
|2746
|2006.11.17 12:39
|close
|1373
|21.00
|1.8859
|1.8801
|1.8881
|-420.00
|207540.00
|2747
|2006.11.17 12:46
|buy
|1374
|21.00
|1.8859
|1.8799
|1.8879
|2748
|2006.11.17 12:54
|close
|1374
|21.00
|1.8858
|1.8799
|1.8879
|-210.00
|207330.00
|2749
|2006.11.17 12:55
|buy
|1375
|21.00
|1.8860
|1.8800
|1.8880
|2750
|2006.11.17 12:58
|close
|1375
|21.00
|1.8859
|1.8800
|1.8880
|-210.00
|207120.00
|2751
|2006.11.17 13:00
|sell
|1376
|21.00
|1.8854
|1.8914
|1.8834
|2752
|2006.11.17 13:05
|close
|1376
|21.00
|1.8860
|1.8914
|1.8834
|-1260.00
|205860.00
|2753
|2006.11.17 13:10
|buy
|1377
|21.00
|1.8860
|1.8800
|1.8880
|2754
|2006.11.17 13:10
|close
|1377
|21.00
|1.8856
|1.8800
|1.8880
|-840.00
|205020.00
|2755
|2006.11.17 13:12
|sell
|1378
|21.00
|1.8857
|1.8917
|1.8837
|2756
|2006.11.17 13:13
|close
|1378
|21.00
|1.8858
|1.8917
|1.8837
|-210.00
|204810.00
|2757
|2006.11.17 13:13
|sell
|1379
|21.00
|1.8855
|1.8915
|1.8835
|2758
|2006.11.17 13:13
|close
|1379
|21.00
|1.8858
|1.8915
|1.8835
|-630.00
|204180.00
|2759
|2006.11.17 13:15
|sell
|1380
|21.00
|1.8852
|1.8912
|1.8832
|2760
|2006.11.17 13:17
|close
|1380
|21.00
|1.8854
|1.8912
|1.8832
|-420.00
|203760.00
|2761
|2006.11.17 13:20
|sell
|1381
|21.00
|1.8851
|1.8911
|1.8831
|2762
|2006.11.17 13:22
|close
|1381
|21.00
|1.8852
|1.8911
|1.8831
|-210.00
|203550.00
|2763
|2006.11.17 13:22
|sell
|1382
|21.00
|1.8849
|1.8909
|1.8829
|2764
|2006.11.17 13:25
|close
|1382
|21.00
|1.8853
|1.8909
|1.8829
|-840.00
|202710.00
|2765
|2006.11.17 13:25
|sell
|1383
|21.00
|1.8850
|1.8910
|1.8830
|2766
|2006.11.17 13:25
|close
|1383
|21.00
|1.8853
|1.8910
|1.8830
|-630.00
|202080.00
|2767
|2006.11.17 13:30
|buy
|1384
|21.00
|1.8865
|1.8805
|1.8885
|2768
|2006.11.17 13:37
|close
|1384
|21.00
|1.8867
|1.8805
|1.8885
|420.00
|202500.00
|2769
|2006.11.17 13:43
|buy
|1385
|21.00
|1.8861
|1.8801
|1.8881
|2770
|2006.11.17 13:43
|close
|1385
|21.00
|1.8857
|1.8801
|1.8881
|-840.00
|201660.00
|2771
|2006.11.17 13:45
|buy
|1386
|21.00
|1.8860
|1.8800
|1.8880
|2772
|2006.11.17 13:51
|close
|1386
|21.00
|1.8863
|1.8800
|1.8880
|630.00
|202290.00
|2773
|2006.11.17 13:51
|buy
|1387
|21.00
|1.8865
|1.8805
|1.8885
|2774
|2006.11.17 13:52
|close
|1387
|21.00
|1.8863
|1.8805
|1.8885
|-420.00
|201870.00
|2775
|2006.11.17 13:55
|sell
|1388
|21.00
|1.8856
|1.8916
|1.8836
|2776
|2006.11.17 13:57
|close
|1388
|21.00
|1.8859
|1.8916
|1.8836
|-630.00
|201240.00
|2777
|2006.11.17 14:06
|buy
|1389
|21.00
|1.8864
|1.8804
|1.8884
|2778
|2006.11.17 14:09
|close
|1389
|21.00
|1.8863
|1.8804
|1.8884
|-210.00
|201030.00
|2779
|2006.11.17 14:11
|buy
|1390
|21.00
|1.8866
|1.8806
|1.8886
|2780
|2006.11.17 14:17
|close
|1390
|21.00
|1.8873
|1.8806
|1.8886
|1470.00
|202500.00
|2781
|2006.11.17 14:18
|buy
|1391
|21.00
|1.8876
|1.8816
|1.8896
|2782
|2006.11.17 14:18
|close
|1391
|21.00
|1.8873
|1.8816
|1.8896
|-630.00
|201870.00
|2783
|2006.11.17 14:19
|buy
|1392
|21.00
|1.8876
|1.8816
|1.8896
|2784
|2006.11.17 14:22
|close
|1392
|21.00
|1.8874
|1.8816
|1.8896
|-420.00
|201450.00
|2785
|2006.11.17 14:23
|buy
|1393
|21.00
|1.8877
|1.8817
|1.8897
|2786
|2006.11.17 14:28
|close
|1393
|21.00
|1.8875
|1.8817
|1.8897
|-420.00
|201030.00
|2787
|2006.11.17 14:33
|buy
|1394
|21.00
|1.8877
|1.8817
|1.8897
|2788
|2006.11.17 14:37
|close
|1394
|21.00
|1.8880
|1.8817
|1.8897
|630.00
|201660.00
|2789
|2006.11.17 14:37
|buy
|1395
|21.00
|1.8882
|1.8822
|1.8902
|2790
|2006.11.17 14:51
|t/p
|1395
|21.00
|1.8902
|1.8822
|1.8902
|4200.00
|205860.00
|2791
|2006.11.17 14:51
|buy
|1396
|21.00
|1.8904
|1.8844
|1.8924
|2792
|2006.11.17 14:58
|close
|1396
|21.00
|1.8912
|1.8844
|1.8924
|1680.00
|207540.00
|2793
|2006.11.17 14:58
|buy
|1397
|21.00
|1.8915
|1.8855
|1.8935
|2794
|2006.11.17 14:58
|close
|1397
|21.00
|1.8911
|1.8855
|1.8935
|-840.00
|206700.00
|2795
|2006.11.17 15:00
|buy
|1398
|21.00
|1.8918
|1.8858
|1.8938
|2796
|2006.11.17 15:04
|t/p
|1398
|21.00
|1.8938
|1.8858
|1.8938
|4200.00
|210900.00
|2797
|2006.11.17 15:04
|buy
|1399
|22.00
|1.8940
|1.8880
|1.8960
|2798
|2006.11.17 15:08
|close
|1399
|22.00
|1.8936
|1.8880
|1.8960
|-880.00
|210020.00
|2799
|2006.11.17 15:14
|buy
|1400
|22.00
|1.8936
|1.8876
|1.8956
|2800
|2006.11.17 15:17
|t/p
|1400
|22.00
|1.8956
|1.8876
|1.8956
|4400.00
|214420.00
|2801
|2006.11.17 15:17
|buy
|1401
|22.00
|1.8961
|1.8901
|1.8981
|2802
|2006.11.17 15:20
|close
|1401
|22.00
|1.8950
|1.8901
|1.8981
|-2420.00
|212000.00
|2803
|2006.11.17 15:22
|buy
|1402
|22.00
|1.8953
|1.8893
|1.8973
|2804
|2006.11.17 15:22
|close
|1402
|22.00
|1.8950
|1.8893
|1.8973
|-660.00
|211340.00
|2805
|2006.11.17 15:22
|buy
|1403
|22.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|2806
|2006.11.17 15:23
|close
|1403
|22.00
|1.8951
|1.8895
|1.8975
|-880.00
|210460.00
|2807
|2006.11.17 15:23
|buy
|1404
|22.00
|1.8953
|1.8893
|1.8973
|2808
|2006.11.17 15:24
|close
|1404
|22.00
|1.8952
|1.8893
|1.8973
|-220.00
|210240.00
|2809
|2006.11.17 15:24
|buy
|1405
|22.00
|1.8954
|1.8894
|1.8974
|2810
|2006.11.17 15:24
|close
|1405
|22.00
|1.8952
|1.8894
|1.8974
|-440.00
|209800.00
|2811
|2006.11.17 15:26
|buy
|1406
|21.00
|1.8953
|1.8893
|1.8973
|2812
|2006.11.17 15:26
|close
|1406
|21.00
|1.8950
|1.8893
|1.8973
|-630.00
|209170.00
|2813
|2006.11.17 15:26
|buy
|1407
|21.00
|1.8954
|1.8894
|1.8974
|2814
|2006.11.17 15:28
|close
|1407
|21.00
|1.8952
|1.8894
|1.8974
|-420.00
|208750.00
|2815
|2006.11.17 15:28
|buy
|1408
|21.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|2816
|2006.11.17 15:28
|close
|1408
|21.00
|1.8948
|1.8895
|1.8975
|-1470.00
|207280.00
|2817
|2006.11.17 15:31
|buy
|1409
|21.00
|1.8951
|1.8891
|1.8971
|2818
|2006.11.17 15:31
|close
|1409
|21.00
|1.8946
|1.8891
|1.8971
|-1050.00
|206230.00
|2819
|2006.11.17 15:31
|buy
|1410
|21.00
|1.8950
|1.8890
|1.8970
|2820
|2006.11.17 15:36
|close
|1410
|21.00
|1.8953
|1.8890
|1.8970
|630.00
|206860.00
|2821
|2006.11.17 15:37
|buy
|1411
|21.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|2822
|2006.11.17 15:41
|close
|1411
|21.00
|1.8961
|1.8895
|1.8975
|1260.00
|208120.00
|2823
|2006.11.17 15:46
|buy
|1412
|21.00
|1.8957
|1.8897
|1.8977
|2824
|2006.11.17 15:46
|close
|1412
|21.00
|1.8955
|1.8897
|1.8977
|-420.00
|207700.00
|2825
|2006.11.17 15:47
|buy
|1413
|21.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|2826
|2006.11.17 15:47
|close
|1413
|21.00
|1.8952
|1.8895
|1.8975
|-630.00
|207070.00
|2827
|2006.11.17 15:47
|buy
|1414
|21.00
|1.8956
|1.8896
|1.8976
|2828
|2006.11.17 15:47
|close
|1414
|21.00
|1.8952
|1.8896
|1.8976
|-840.00
|206230.00
|2829
|2006.11.17 15:48
|buy
|1415
|21.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|2830
|2006.11.17 15:49
|close
|1415
|21.00
|1.8954
|1.8895
|1.8975
|-210.00
|206020.00
|2831
|2006.11.17 15:50
|buy
|1416
|21.00
|1.8956
|1.8896
|1.8976
|2832
|2006.11.17 15:50
|close
|1416
|21.00
|1.8950
|1.8896
|1.8976
|-1260.00
|204760.00
|2833
|2006.11.17 17:01
|buy
|1417
|21.00
|1.8941
|1.8881
|1.8961
|2834
|2006.11.17 17:12
|close
|1417
|21.00
|1.8943
|1.8881
|1.8961
|420.00
|205180.00
|2835
|2006.11.17 17:13
|buy
|1418
|21.00
|1.8945
|1.8885
|1.8965
|2836
|2006.11.17 17:13
|close
|1418
|21.00
|1.8943
|1.8885
|1.8965
|-420.00
|204760.00
|2837
|2006.11.17 17:14
|buy
|1419
|21.00
|1.8945
|1.8885
|1.8965
|2838
|2006.11.17 17:21
|close
|1419
|21.00
|1.8947
|1.8885
|1.8965
|420.00
|205180.00
|2839
|2006.11.17 17:30
|buy
|1420
|21.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|2840
|2006.11.17 17:36
|close
|1420
|21.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|0.00
|205180.00
|2841
|2006.11.17 17:40
|buy
|1421
|21.00
|1.8950
|1.8890
|1.8970
|2842
|2006.11.17 17:45
|close
|1421
|21.00
|1.8949
|1.8890
|1.8970
|-210.00
|204970.00
|2843
|2006.11.17 17:47
|buy
|1422
|21.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|2844
|2006.11.17 17:50
|close
|1422
|21.00
|1.8947
|1.8889
|1.8969
|-420.00
|204550.00
|2845
|2006.11.17 17:53
|buy
|1423
|21.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|2846
|2006.11.17 17:57
|close
|1423
|21.00
|1.8950
|1.8889
|1.8969
|210.00
|204760.00
|2847
|2006.11.17 18:02
|buy
|1424
|21.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|2848
|2006.11.17 18:07
|close
|1424
|21.00
|1.8950
|1.8889
|1.8969
|210.00
|204970.00
|2849
|2006.11.17 18:08
|buy
|1425
|21.00
|1.8952
|1.8892
|1.8972
|2850
|2006.11.17 18:08
|close
|1425
|21.00
|1.8951
|1.8892
|1.8972
|-210.00
|204760.00
|2851
|2006.11.17 18:13
|buy
|1426
|21.00
|1.8950
|1.8890
|1.8970
|2852
|2006.11.17 18:15
|close
|1426
|21.00
|1.8949
|1.8890
|1.8970
|-210.00
|204550.00
|2853
|2006.11.17 18:15
|buy
|1427
|21.00
|1.8951
|1.8891
|1.8971
|2854
|2006.11.17 18:15
|close
|1427
|21.00
|1.8949
|1.8891
|1.8971
|-420.00
|204130.00
|2855
|2006.11.17 18:17
|buy
|1428
|21.00
|1.8951
|1.8891
|1.8971
|2856
|2006.11.17 18:32
|close
|1428
|21.00
|1.8954
|1.8891
|1.8971
|630.00
|204760.00
|2857
|2006.11.17 18:32
|buy
|1429
|21.00
|1.8957
|1.8897
|1.8977
|2858
|2006.11.17 18:35
|close
|1429
|21.00
|1.8954
|1.8897
|1.8977
|-630.00
|204130.00
|2859
|2006.11.17 18:36
|buy
|1430
|21.00
|1.8956
|1.8896
|1.8976
|2860
|2006.11.17 18:36
|close
|1430
|21.00
|1.8954
|1.8896
|1.8976
|-420.00
|203710.00
|2861
|2006.11.17 18:37
|buy
|1431
|21.00
|1.8956
|1.8896
|1.8976
|2862
|2006.11.17 18:41
|close
|1431
|21.00
|1.8955
|1.8896
|1.8976
|-210.00
|203500.00
|2863
|2006.11.17 18:42
|buy
|1432
|21.00
|1.8957
|1.8897
|1.8977
|2864
|2006.11.17 18:42
|close
|1432
|21.00
|1.8954
|1.8897
|1.8977
|-630.00
|202870.00
|2865
|2006.11.17 19:37
|buy
|1433
|21.00
|1.8943
|1.8883
|1.8963
|2866
|2006.11.17 19:38
|close
|1433
|21.00
|1.8940
|1.8883
|1.8963
|-630.00
|202240.00
|2867
|2006.11.17 19:40
|sell
|1434
|21.00
|1.8937
|1.8997
|1.8917
|2868
|2006.11.17 19:42
|close
|1434
|21.00
|1.8938
|1.8997
|1.8917
|-210.00
|202030.00
|2869
|2006.11.17 19:42
|sell
|1435
|21.00
|1.8937
|1.8997
|1.8917
|2870
|2006.11.17 19:43
|close
|1435
|21.00
|1.8938
|1.8997
|1.8917
|-210.00
|201820.00
|2871
|2006.11.17 19:49
|sell
|1436
|21.00
|1.8936
|1.8996
|1.8916
|2872
|2006.11.17 19:50
|close
|1436
|21.00
|1.8938
|1.8996
|1.8916
|-420.00
|201400.00
|2873
|2006.11.17 19:59
|sell
|1437
|21.00
|1.8935
|1.8995
|1.8915
|2874
|2006.11.17 20:00
|close
|1437
|21.00
|1.8938
|1.8995
|1.8915
|-630.00
|200770.00
|2875
|2006.11.17 20:02
|sell
|1438
|21.00
|1.8936
|1.8996
|1.8916
|2876
|2006.11.17 20:03
|close
|1438
|21.00
|1.8938
|1.8996
|1.8916
|-420.00
|200350.00
|2877
|2006.11.17 20:03
|sell
|1439
|21.00
|1.8935
|1.8995
|1.8915
|2878
|2006.11.17 20:04
|close
|1439
|21.00
|1.8937
|1.8995
|1.8915
|-420.00
|199930.00
|2879
|2006.11.17 20:04
|sell
|1440
|20.00
|1.8935
|1.8995
|1.8915
|2880
|2006.11.17 20:05
|close
|1440
|20.00
|1.8937
|1.8995
|1.8915
|-400.00
|199530.00
|2881
|2006.11.17 20:05
|sell
|1441
|20.00
|1.8935
|1.8995
|1.8915
|2882
|2006.11.17 20:08
|close
|1441
|20.00
|1.8936
|1.8995
|1.8915
|-200.00
|199330.00
|2883
|2006.11.17 20:09
|sell
|1442
|20.00
|1.8934
|1.8994
|1.8914
|2884
|2006.11.17 20:11
|close
|1442
|20.00
|1.8935
|1.8994
|1.8914
|-200.00
|199130.00
|2885
|2006.11.17 20:11
|sell
|1443
|20.00
|1.8933
|1.8993
|1.8913
|2886
|2006.11.17 20:11
|close
|1443
|20.00
|1.8935
|1.8993
|1.8913
|-400.00
|198730.00
|2887
|2006.11.17 20:11
|sell
|1444
|20.00
|1.8932
|1.8992
|1.8912
|2888
|2006.11.17 20:13
|close
|1444
|20.00
|1.8934
|1.8992
|1.8912
|-400.00
|198330.00
|2889
|2006.11.17 20:13
|sell
|1445
|20.00
|1.8933
|1.8993
|1.8913
|2890
|2006.11.17 20:14
|close
|1445
|20.00
|1.8934
|1.8993
|1.8913
|-200.00
|198130.00
|2891
|2006.11.17 20:15
|sell
|1446
|20.00
|1.8932
|1.8992
|1.8912
|2892
|2006.11.17 20:18
|close
|1446
|20.00
|1.8933
|1.8992
|1.8912
|-200.00
|197930.00
|2893
|2006.11.17 20:20
|sell
|1447
|20.00
|1.8932
|1.8992
|1.8912
|2894
|2006.11.17 20:21
|close
|1447
|20.00
|1.8934
|1.8992
|1.8912
|-400.00
|197530.00
|2895
|2006.11.17 20:22
|sell
|1448
|20.00
|1.8932
|1.8992
|1.8912
|2896
|2006.11.17 20:22
|close
|1448
|20.00
|1.8935
|1.8992
|1.8912
|-600.00
|196930.00
|2897
|2006.11.17 20:25
|sell
|1449
|20.00
|1.8933
|1.8993
|1.8913
|2898
|2006.11.17 20:25
|close
|1449
|20.00
|1.8935
|1.8993
|1.8913
|-400.00
|196530.00
|2899
|2006.11.17 20:25
|sell
|1450
|20.00
|1.8933
|1.8993
|1.8913
|2900
|2006.11.17 20:27
|close
|1450
|20.00
|1.8935
|1.8993
|1.8913
|-400.00
|196130.00
|2901
|2006.11.17 20:30
|sell
|1451
|20.00
|1.8934
|1.8994
|1.8914
|2902
|2006.11.17 20:30
|close
|1451
|20.00
|1.8936
|1.8994
|1.8914
|-400.00
|195730.00
|2903
|2006.11.17 20:30
|sell
|1452
|20.00
|1.8934
|1.8994
|1.8914
|2904
|2006.11.17 20:30
|close
|1452
|20.00
|1.8936
|1.8994
|1.8914
|-400.00
|195330.00
|2905
|2006.11.17 20:30
|sell
|1453
|20.00
|1.8934
|1.8994
|1.8914
|2906
|2006.11.17 20:31
|close
|1453
|20.00
|1.8936
|1.8994
|1.8914
|-400.00
|194930.00
|2907
|2006.11.17 20:40
|buy
|1454
|20.00
|1.8939
|1.8879
|1.8959
|2908
|2006.11.17 20:52
|close
|1454
|20.00
|1.8947
|1.8879
|1.8959
|1600.00
|196530.00
|2909
|2006.11.19 22:02
|buy
|1455
|20.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|2910
|2006.11.19 22:02
|close
|1455
|20.00
|1.8945
|1.8889
|1.8969
|-800.00
|195730.00
|2911
|2006.11.19 22:02
|buy
|1456
|20.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|2912
|2006.11.19 22:08
|close
|1456
|20.00
|1.8945
|1.8889
|1.8969
|-800.00
|194930.00
|2913
|2006.11.19 22:12
|buy
|1457
|20.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|2914
|2006.11.19 22:14
|close
|1457
|20.00
|1.8945
|1.8887
|1.8967
|-400.00
|194530.00
|2915
|2006.11.19 22:28
|buy
|1458
|20.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|2916
|2006.11.19 22:31
|close
|1458
|20.00
|1.8946
|1.8887
|1.8967
|-200.00
|194330.00
|2917
|2006.11.19 22:31
|buy
|1459
|20.00
|1.8948
|1.8888
|1.8968
|2918
|2006.11.19 22:32
|close
|1459
|20.00
|1.8946
|1.8888
|1.8968
|-400.00
|193930.00
|2919
|2006.11.19 22:32
|buy
|1460
|20.00
|1.8948
|1.8888
|1.8968
|2920
|2006.11.19 22:33
|close
|1460
|20.00
|1.8946
|1.8888
|1.8968
|-400.00
|193530.00
|2921
|2006.11.19 23:14
|buy
|1461
|20.00
|1.8946
|1.8886
|1.8966
|2922
|2006.11.19 23:15
|close
|1461
|20.00
|1.8945
|1.8886
|1.8966
|-200.00
|193330.00
|2923
|2006.11.19 23:19
|buy
|1462
|20.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|2924
|2006.11.19 23:22
|close
|1462
|20.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|0.00
|193330.00
|2925
|2006.11.19 23:24
|buy
|1463
|20.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|2926
|2006.11.19 23:24
|close
|1463
|20.00
|1.8947
|1.8889
|1.8969
|-400.00
|192930.00
|2927
|2006.11.19 23:24
|buy
|1464
|20.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|2928
|2006.11.19 23:24
|close
|1464
|20.00
|1.8947
|1.8889
|1.8969
|-400.00
|192530.00
|2929
|2006.11.19 23:24
|buy
|1465
|20.00
|1.8950
|1.8890
|1.8970
|2930
|2006.11.19 23:25
|close
|1465
|20.00
|1.8947
|1.8890
|1.8970
|-600.00
|191930.00
|2931
|2006.11.19 23:50
|sell
|1466
|20.00
|1.8941
|1.9001
|1.8921
|2932
|2006.11.19 23:51
|close
|1466
|20.00
|1.8943
|1.9001
|1.8921
|-400.00
|191530.00
|2933
|2006.11.19 23:59
|sell
|1467
|20.00
|1.8940
|1.9000
|1.8920
|2934
|2006.11.20 00:06
|close
|1467
|20.00
|1.8940
|1.9000
|1.8920
|0.00
|191530.00
|2935
|2006.11.20 00:27
|buy
|1468
|20.00
|1.8944
|1.8884
|1.8964
|2936
|2006.11.20 00:27
|close
|1468
|20.00
|1.8941
|1.8884
|1.8964
|-600.00
|190930.00
|2937
|2006.11.20 00:28
|buy
|1469
|20.00
|1.8944
|1.8884
|1.8964
|2938
|2006.11.20 00:32
|close
|1469
|20.00
|1.8942
|1.8884
|1.8964
|-400.00
|190530.00
|2939
|2006.11.20 00:35
|buy
|1470
|20.00
|1.8945
|1.8885
|1.8965
|2940
|2006.11.20 00:37
|close
|1470
|20.00
|1.8943
|1.8885
|1.8965
|-400.00
|190130.00
|2941
|2006.11.20 00:39
|buy
|1471
|20.00
|1.8945
|1.8885
|1.8965
|2942
|2006.11.20 00:44
|close
|1471
|20.00
|1.8943
|1.8885
|1.8965
|-400.00
|189730.00
|2943
|2006.11.20 00:52
|buy
|1472
|19.00
|1.8944
|1.8884
|1.8964
|2944
|2006.11.20 00:53
|close
|1472
|19.00
|1.8942
|1.8884
|1.8964
|-380.00
|189350.00
|2945
|2006.11.20 00:54
|buy
|1473
|19.00
|1.8945
|1.8885
|1.8965
|2946
|2006.11.20 00:56
|close
|1473
|19.00
|1.8943
|1.8885
|1.8965
|-380.00
|188970.00
|2947
|2006.11.20 01:01
|sell
|1474
|19.00
|1.8937
|1.8997
|1.8917
|2948
|2006.11.20 01:04
|close
|1474
|19.00
|1.8939
|1.8997
|1.8917
|-380.00
|188590.00
|2949
|2006.11.20 01:06
|sell
|1475
|19.00
|1.8938
|1.8998
|1.8918
|2950
|2006.11.20 01:07
|close
|1475
|19.00
|1.8940
|1.8998
|1.8918
|-380.00
|188210.00
|2951
|2006.11.20 01:10
|sell
|1476
|19.00
|1.8938
|1.8998
|1.8918
|2952
|2006.11.20 01:11
|close
|1476
|19.00
|1.8940
|1.8998
|1.8918
|-380.00
|187830.00
|2953
|2006.11.20 01:14
|sell
|1477
|19.00
|1.8938
|1.8998
|1.8918
|2954
|2006.11.20 01:15
|close
|1477
|19.00
|1.8940
|1.8998
|1.8918
|-380.00
|187450.00
|2955
|2006.11.20 01:18
|sell
|1478
|19.00
|1.8939
|1.8999
|1.8919
|2956
|2006.11.20 01:18
|close
|1478
|19.00
|1.8941
|1.8999
|1.8919
|-380.00
|187070.00
|2957
|2006.11.20 01:23
|buy
|1479
|19.00
|1.8946
|1.8886
|1.8966
|2958
|2006.11.20 01:33
|close
|1479
|19.00
|1.8946
|1.8886
|1.8966
|0.00
|187070.00
|2959
|2006.11.20 01:52
|buy
|1480
|19.00
|1.8943
|1.8883
|1.8963
|2960
|2006.11.20 01:59
|close
|1480
|19.00
|1.8944
|1.8883
|1.8963
|190.00
|187260.00
|2961
|2006.11.20 01:59
|buy
|1481
|19.00
|1.8946
|1.8886
|1.8966
|2962
|2006.11.20 02:05
|close
|1481
|19.00
|1.8947
|1.8886
|1.8966
|190.00
|187450.00
|2963
|2006.11.20 02:05
|buy
|1482
|19.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|2964
|2006.11.20 02:06
|close
|1482
|19.00
|1.8946
|1.8889
|1.8969
|-570.00
|186880.00
|2965
|2006.11.20 02:16
|buy
|1483
|19.00
|1.8948
|1.8888
|1.8968
|2966
|2006.11.20 02:19
|close
|1483
|19.00
|1.8946
|1.8888
|1.8968
|-380.00
|186500.00
|2967
|2006.11.20 02:20
|buy
|1484
|19.00
|1.8950
|1.8890
|1.8970
|2968
|2006.11.20 02:27
|close
|1484
|19.00
|1.8959
|1.8890
|1.8970
|1710.00
|188210.00
|2969
|2006.11.20 02:45
|buy
|1485
|19.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|2970
|2006.11.20 02:46
|close
|1485
|19.00
|1.8953
|1.8895
|1.8975
|-380.00
|187830.00
|2971
|2006.11.20 02:49
|buy
|1486
|19.00
|1.8955
|1.8895
|1.8975
|2972
|2006.11.20 02:55
|close
|1486
|19.00
|1.8954
|1.8895
|1.8975
|-190.00
|187640.00
|2973
|2006.11.20 03:22
|sell
|1487
|19.00
|1.8941
|1.9001
|1.8921
|2974
|2006.11.20 03:25
|close
|1487
|19.00
|1.8943
|1.9001
|1.8921
|-380.00
|187260.00
|2975
|2006.11.20 03:27
|sell
|1488
|19.00
|1.8940
|1.9000
|1.8920
|2976
|2006.11.20 03:32
|close
|1488
|19.00
|1.8941
|1.9000
|1.8920
|-190.00
|187070.00
|2977
|2006.11.20 03:32
|sell
|1489
|19.00
|1.8939
|1.8999
|1.8919
|2978
|2006.11.20 03:32
|close
|1489
|19.00
|1.8941
|1.8999
|1.8919
|-380.00
|186690.00
|2979
|2006.11.20 03:33
|sell
|1490
|19.00
|1.8939
|1.8999
|1.8919
|2980
|2006.11.20 03:40
|close
|1490
|19.00
|1.8939
|1.8999
|1.8919
|0.00
|186690.00
|2981
|2006.11.20 03:41
|sell
|1491
|19.00
|1.8937
|1.8997
|1.8917
|2982
|2006.11.20 03:41
|close
|1491
|19.00
|1.8940
|1.8997
|1.8917
|-570.00
|186120.00
|2983
|2006.11.20 03:41
|sell
|1492
|19.00
|1.8937
|1.8997
|1.8917
|2984
|2006.11.20 03:41
|close
|1492
|19.00
|1.8939
|1.8997
|1.8917
|-380.00
|185740.00
|2985
|2006.11.20 03:43
|sell
|1493
|19.00
|1.8938
|1.8998
|1.8918
|2986
|2006.11.20 03:44
|close
|1493
|19.00
|1.8941
|1.8998
|1.8918
|-570.00
|185170.00
|2987
|2006.11.20 03:50
|sell
|1494
|19.00
|1.8940
|1.9000
|1.8920
|2988
|2006.11.20 03:51
|close
|1494
|19.00
|1.8942
|1.9000
|1.8920
|-380.00
|184790.00
|2989
|2006.11.20 03:52
|sell
|1495
|19.00
|1.8940
|1.9000
|1.8920
|2990
|2006.11.20 03:58
|close
|1495
|19.00
|1.8941
|1.9000
|1.8920
|-190.00
|184600.00
|2991
|2006.11.20 04:26
|buy
|1496
|19.00
|1.8946
|1.8886
|1.8966
|2992
|2006.11.20 04:29
|close
|1496
|19.00
|1.8946
|1.8886
|1.8966
|0.00
|184600.00
|2993
|2006.11.20 04:41
|buy
|1497
|19.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|2994
|2006.11.20 04:42
|close
|1497
|19.00
|1.8945
|1.8887
|1.8967
|-380.00
|184220.00
|2995
|2006.11.20 04:43
|buy
|1498
|19.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|2996
|2006.11.20 04:44
|close
|1498
|19.00
|1.8945
|1.8887
|1.8967
|-380.00
|183840.00
|2997
|2006.11.20 04:45
|buy
|1499
|19.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|2998
|2006.11.20 04:46
|close
|1499
|19.00
|1.8945
|1.8887
|1.8967
|-380.00
|183460.00
|2999
|2006.11.20 04:56
|sell
|1500
|19.00
|1.8940
|1.9000
|1.8920
|3000
|2006.11.20 04:57
|close
|1500
|19.00
|1.8943
|1.9000
|1.8920
|-570.00
|182890.00
|3001
|2006.11.20 04:59
|sell
|1501
|19.00
|1.8942
|1.9002
|1.8922
|3002
|2006.11.20 05:01
|close
|1501
|19.00
|1.8942
|1.9002
|1.8922
|0.00
|182890.00
|3003
|2006.11.20 05:01
|sell
|1502
|19.00
|1.8940
|1.9000
|1.8920
|3004
|2006.11.20 05:01
|close
|1502
|19.00
|1.8942
|1.9000
|1.8920
|-380.00
|182510.00
|3005
|2006.11.20 05:01
|sell
|1503
|19.00
|1.8939
|1.8999
|1.8919
|3006
|2006.11.20 05:01
|close
|1503
|19.00
|1.8942
|1.8999
|1.8919
|-570.00
|181940.00
|3007
|2006.11.20 05:06
|sell
|1504
|19.00
|1.8940
|1.9000
|1.8920
|3008
|2006.11.20 05:07
|close
|1504
|19.00
|1.8942
|1.9000
|1.8920
|-380.00
|181560.00
|3009
|2006.11.20 05:12
|sell
|1505
|19.00
|1.8940
|1.9000
|1.8920
|3010
|2006.11.20 05:15
|close
|1505
|19.00
|1.8942
|1.9000
|1.8920
|-380.00
|181180.00
|3011
|2006.11.20 05:23
|sell
|1506
|19.00
|1.8940
|1.9000
|1.8920
|3012
|2006.11.20 05:31
|close
|1506
|19.00
|1.8941
|1.9000
|1.8920
|-190.00
|180990.00
|3013
|2006.11.20 05:32
|sell
|1507
|19.00
|1.8939
|1.8999
|1.8919
|3014
|2006.11.20 05:41
|close
|1507
|19.00
|1.8941
|1.8999
|1.8919
|-380.00
|180610.00
|3015
|2006.11.20 05:43
|sell
|1508
|19.00
|1.8938
|1.8998
|1.8918
|3016
|2006.11.20 05:51
|close
|1508
|19.00
|1.8940
|1.8998
|1.8918
|-380.00
|180230.00
|3017
|2006.11.20 05:51
|sell
|1509
|19.00
|1.8937
|1.8997
|1.8917
|3018
|2006.11.20 05:52
|close
|1509
|19.00
|1.8939
|1.8997
|1.8917
|-380.00
|179850.00
|3019
|2006.11.20 05:52
|sell
|1510
|18.00
|1.8937
|1.8997
|1.8917
|3020
|2006.11.20 05:52
|close
|1510
|18.00
|1.8939
|1.8997
|1.8917
|-360.00
|179490.00
|3021
|2006.11.20 05:53
|sell
|1511
|18.00
|1.8937
|1.8997
|1.8917
|3022
|2006.11.20 05:53
|close
|1511
|18.00
|1.8940
|1.8997
|1.8917
|-540.00
|178950.00
|3023
|2006.11.20 05:55
|sell
|1512
|18.00
|1.8938
|1.8998
|1.8918
|3024
|2006.11.20 05:56
|close
|1512
|18.00
|1.8940
|1.8998
|1.8918
|-360.00
|178590.00
|3025
|2006.11.20 06:05
|sell
|1513
|18.00
|1.8939
|1.8999
|1.8919
|3026
|2006.11.20 06:05
|close
|1513
|18.00
|1.8942
|1.8999
|1.8919
|-540.00
|178050.00
|3027
|2006.11.20 06:46
|buy
|1514
|18.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|3028
|2006.11.20 06:57
|close
|1514
|18.00
|1.8954
|1.8887
|1.8967
|1260.00
|179310.00
|3029
|2006.11.20 06:57
|buy
|1515
|18.00
|1.8959
|1.8899
|1.8979
|3030
|2006.11.20 06:57
|close
|1515
|18.00
|1.8957
|1.8899
|1.8979
|-360.00
|178950.00
|3031
|2006.11.20 06:57
|buy
|1516
|18.00
|1.8959
|1.8899
|1.8979
|3032
|2006.11.20 06:57
|close
|1516
|18.00
|1.8954
|1.8899
|1.8979
|-900.00
|178050.00
|3033
|2006.11.20 07:02
|buy
|1517
|18.00
|1.8952
|1.8892
|1.8972
|3034
|2006.11.20 07:02
|close
|1517
|18.00
|1.8950
|1.8892
|1.8972
|-360.00
|177690.00
|3035
|2006.11.20 07:02
|buy
|1518
|18.00
|1.8953
|1.8893
|1.8973
|3036
|2006.11.20 07:02
|close
|1518
|18.00
|1.8950
|1.8893
|1.8973
|-540.00
|177150.00
|3037
|2006.11.20 07:02
|buy
|1519
|18.00
|1.8953
|1.8893
|1.8973
|3038
|2006.11.20 07:03
|close
|1519
|18.00
|1.8951
|1.8893
|1.8973
|-360.00
|176790.00
|3039
|2006.11.20 07:14
|sell
|1520
|18.00
|1.8944
|1.9004
|1.8924
|3040
|2006.11.20 07:17
|close
|1520
|18.00
|1.8944
|1.9004
|1.8924
|0.00
|176790.00
|3041
|2006.11.20 07:17
|sell
|1521
|18.00
|1.8941
|1.9001
|1.8921
|3042
|2006.11.20 07:22
|close
|1521
|18.00
|1.8943
|1.9001
|1.8921
|-360.00
|176430.00
|3043
|2006.11.20 07:23
|sell
|1522
|18.00
|1.8941
|1.9001
|1.8921
|3044
|2006.11.20 07:24
|close
|1522
|18.00
|1.8943
|1.9001
|1.8921
|-360.00
|176070.00
|3045
|2006.11.20 07:27
|sell
|1523
|18.00
|1.8942
|1.9002
|1.8922
|3046
|2006.11.20 07:28
|close
|1523
|18.00
|1.8944
|1.9002
|1.8922
|-360.00
|175710.00
|3047
|2006.11.20 07:31
|sell
|1524
|18.00
|1.8942
|1.9002
|1.8922
|3048
|2006.11.20 07:34
|close
|1524
|18.00
|1.8946
|1.9002
|1.8922
|-720.00
|174990.00
|3049
|2006.11.20 07:36
|buy
|1525
|18.00
|1.8951
|1.8891
|1.8971
|3050
|2006.11.20 07:39
|close
|1525
|18.00
|1.8949
|1.8891
|1.8971
|-360.00
|174630.00
|3051
|2006.11.20 07:43
|buy
|1526
|18.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|3052
|2006.11.20 07:46
|close
|1526
|18.00
|1.8950
|1.8889
|1.8969
|180.00
|174810.00
|3053
|2006.11.20 07:46
|buy
|1527
|18.00
|1.8952
|1.8892
|1.8972
|3054
|2006.11.20 07:47
|close
|1527
|18.00
|1.8950
|1.8892
|1.8972
|-360.00
|174450.00
|3055
|2006.11.20 07:47
|buy
|1528
|18.00
|1.8952
|1.8892
|1.8972
|3056
|2006.11.20 07:53
|close
|1528
|18.00
|1.8951
|1.8892
|1.8972
|-180.00
|174270.00
|3057
|2006.11.20 07:53
|buy
|1529
|18.00
|1.8953
|1.8893
|1.8973
|3058
|2006.11.20 07:55
|close
|1529
|18.00
|1.8951
|1.8893
|1.8973
|-360.00
|173910.00
|3059
|2006.11.20 07:55
|buy
|1530
|18.00
|1.8953
|1.8893
|1.8973
|3060
|2006.11.20 07:55
|close
|1530
|18.00
|1.8951
|1.8893
|1.8973
|-360.00
|173550.00
|3061
|2006.11.20 08:00
|buy
|1531
|18.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|3062
|2006.11.20 08:00
|close
|1531
|18.00
|1.8946
|1.8889
|1.8969
|-540.00
|173010.00
|3063
|2006.11.20 08:02
|buy
|1532
|18.00
|1.8948
|1.8888
|1.8968
|3064
|2006.11.20 08:03
|close
|1532
|18.00
|1.8946
|1.8888
|1.8968
|-360.00
|172650.00
|3065
|2006.11.20 08:06
|sell
|1533
|18.00
|1.8942
|1.9002
|1.8922
|3066
|2006.11.20 08:11
|close
|1533
|18.00
|1.8944
|1.9002
|1.8922
|-360.00
|172290.00
|3067
|2006.11.20 08:11
|sell
|1534
|18.00
|1.8937
|1.8997
|1.8917
|3068
|2006.11.20 08:11
|close
|1534
|18.00
|1.8945
|1.8997
|1.8917
|-1440.00
|170850.00
|3069
|2006.11.20 08:13
|sell
|1535
|18.00
|1.8941
|1.9001
|1.8921
|3070
|2006.11.20 08:14
|close
|1535
|18.00
|1.8943
|1.9001
|1.8921
|-360.00
|170490.00
|3071
|2006.11.20 08:14
|sell
|1536
|18.00
|1.8941
|1.9001
|1.8921
|3072
|2006.11.20 08:14
|close
|1536
|18.00
|1.8944
|1.9001
|1.8921
|-540.00
|169950.00
|3073
|2006.11.20 08:16
|sell
|1537
|17.00
|1.8941
|1.9001
|1.8921
|3074
|2006.11.20 08:22
|close
|1537
|17.00
|1.8938
|1.9001
|1.8921
|510.00
|170460.00
|3075
|2006.11.20 08:25
|sell
|1538
|18.00
|1.8936
|1.8996
|1.8916
|3076
|2006.11.20 08:27
|close
|1538
|18.00
|1.8936
|1.8996
|1.8916
|0.00
|170460.00
|3077
|2006.11.20 08:31
|sell
|1539
|18.00
|1.8939
|1.8999
|1.8919
|3078
|2006.11.20 08:37
|close
|1539
|18.00
|1.8938
|1.8999
|1.8919
|180.00
|170640.00
|3079
|2006.11.20 08:42
|sell
|1540
|18.00
|1.8938
|1.8998
|1.8918
|3080
|2006.11.20 08:42
|close
|1540
|18.00
|1.8939
|1.8998
|1.8918
|-180.00
|170460.00
|3081
|2006.11.20 08:49
|buy
|1541
|18.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|3082
|2006.11.20 08:57
|close
|1541
|18.00
|1.8947
|1.8887
|1.8967
|0.00
|170460.00
|3083
|2006.11.20 08:57
|buy
|1542
|18.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|3084
|2006.11.20 08:58
|close
|1542
|18.00
|1.8947
|1.8889
|1.8969
|-360.00
|170100.00
|3085
|2006.11.20 08:58
|buy
|1543
|18.00
|1.8948
|1.8888
|1.8968
|3086
|2006.11.20 08:59
|close
|1543
|18.00
|1.8948
|1.8888
|1.8968
|0.00
|170100.00
|3087
|2006.11.20 09:00
|buy
|1544
|18.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|3088
|2006.11.20 09:04
|close
|1544
|18.00
|1.8951
|1.8889
|1.8969
|360.00
|170460.00
|3089
|2006.11.20 09:05
|buy
|1545
|18.00
|1.8953
|1.8893
|1.8973
|3090
|2006.11.20 09:05
|close
|1545
|18.00
|1.8950
|1.8893
|1.8973
|-540.00
|169920.00
|3091
|2006.11.20 09:06
|buy
|1546
|17.00
|1.8952
|1.8892
|1.8972
|3092
|2006.11.20 09:06
|close
|1546
|17.00
|1.8951
|1.8892
|1.8972
|-170.00
|169750.00
|3093
|2006.11.20 09:07
|buy
|1547
|17.00
|1.8952
|1.8892
|1.8972
|3094
|2006.11.20 09:08
|close
|1547
|17.00
|1.8951
|1.8892
|1.8972
|-170.00
|169580.00
|3095
|2006.11.20 09:12
|buy
|1548
|17.00
|1.8949
|1.8889
|1.8969
|3096
|2006.11.20 09:18
|close
|1548
|17.00
|1.8947
|1.8889
|1.8969
|-340.00
|169240.00
|3097
|2006.11.20 09:21
|buy
|1549
|17.00
|1.8950
|1.8890
|1.8970
|3098
|2006.11.20 09:22
|close
|1549
|17.00
|1.8948
|1.8890
|1.8970
|-340.00
|168900.00
|3099
|2006.11.20 09:22
|buy
|1550
|17.00
|1.8950
|1.8890
|1.8970
|3100
|2006.11.20 09:30
|close
|1550
|17.00
|1.8952
|1.8890
|1.8970
|340.00
|169240.00
|3101
|2006.11.20 09:35
|buy
|1551
|17.00
|1.8954
|1.8894
|1.8974
|3102
|2006.11.20 09:39
|close
|1551
|17.00
|1.8953
|1.8894
|1.8974
|-170.00
|169070.00
|3103
|2006.11.20 09:41
|buy
|1552
|17.00
|1.8956
|1.8896
|1.8976
|3104
|2006.11.20 09:46
|close
|1552
|17.00
|1.8959
|1.8896
|1.8976
|510.00
|169580.00
|3105
|2006.11.20 09:50
|buy
|1553
|17.00
|1.8960
|1.8900
|1.8980
|3106
|2006.11.20 09:56
|t/p
|1553
|17.00
|1.8980
|1.8900
|1.8980
|3400.00
|172980.00
|3107
|2006.11.20 09:56
|buy
|1554
|18.00
|1.8983
|1.8923
|1.9003
|3108
|2006.11.20 09:59
|close
|1554
|18.00
|1.8977
|1.8923
|1.9003
|-1080.00
|171900.00
|3109
|2006.11.20 10:02
|buy
|1555
|18.00
|1.8978
|1.8918
|1.8998
|3110
|2006.11.20 10:09
|close
|1555
|18.00
|1.8981
|1.8918
|1.8998
|540.00
|172440.00
|3111
|2006.11.20 10:19
|buy
|1556
|18.00
|1.8977
|1.8917
|1.8997
|3112
|2006.11.20 10:23
|close
|1556
|18.00
|1.8976
|1.8917
|1.8997
|-180.00
|172260.00
|3113
|2006.11.20 10:30
|buy
|1557
|18.00
|1.8977
|1.8917
|1.8997
|3114
|2006.11.20 10:30
|close
|1557
|18.00
|1.8976
|1.8917
|1.8997
|-180.00
|172080.00
|3115
|2006.11.20 10:49
|sell
|1558
|18.00
|1.8954
|1.9014
|1.8934
|3116
|2006.11.20 10:54
|close
|1558
|18.00
|1.8958
|1.9014
|1.8934
|-720.00
|171360.00
|3117
|2006.11.20 11:23
|sell
|1559
|18.00
|1.8957
|1.9017
|1.8937
|3118
|2006.11.20 11:24
|close
|1559
|18.00
|1.8960
|1.9017
|1.8937
|-540.00
|170820.00
|3119
|2006.11.20 11:28
|buy
|1560
|18.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|3120
|2006.11.20 11:31
|close
|1560
|18.00
|1.8961
|1.8903
|1.8983
|-360.00
|170460.00
|3121
|2006.11.20 11:40
|sell
|1561
|18.00
|1.8958
|1.9018
|1.8938
|3122
|2006.11.20 11:41
|close
|1561
|18.00
|1.8959
|1.9018
|1.8938
|-180.00
|170280.00
|3123
|2006.11.20 11:50
|buy
|1562
|18.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|3124
|2006.11.20 11:55
|close
|1562
|18.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|0.00
|170280.00
|3125
|2006.11.20 12:00
|sell
|1563
|18.00
|1.8952
|1.9012
|1.8932
|3126
|2006.11.20 12:03
|close
|1563
|18.00
|1.8953
|1.9012
|1.8932
|-180.00
|170100.00
|3127
|2006.11.20 12:03
|sell
|1564
|18.00
|1.8951
|1.9011
|1.8931
|3128
|2006.11.20 12:04
|close
|1564
|18.00
|1.8953
|1.9011
|1.8931
|-360.00
|169740.00
|3129
|2006.11.20 12:06
|sell
|1565
|17.00
|1.8952
|1.9012
|1.8932
|3130
|2006.11.20 12:12
|close
|1565
|17.00
|1.8952
|1.9012
|1.8932
|0.00
|169740.00
|3131
|2006.11.20 12:12
|sell
|1566
|17.00
|1.8949
|1.9009
|1.8929
|3132
|2006.11.20 12:15
|close
|1566
|17.00
|1.8950
|1.9009
|1.8929
|-170.00
|169570.00
|3133
|2006.11.20 12:26
|buy
|1567
|17.00
|1.8960
|1.8900
|1.8980
|3134
|2006.11.20 12:29
|close
|1567
|17.00
|1.8959
|1.8900
|1.8980
|-170.00
|169400.00
|3135
|2006.11.20 12:29
|buy
|1568
|17.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|3136
|2006.11.20 12:35
|close
|1568
|17.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|0.00
|169400.00
|3137
|2006.11.20 12:40
|buy
|1569
|17.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|3138
|2006.11.20 12:44
|close
|1569
|17.00
|1.8963
|1.8903
|1.8983
|0.00
|169400.00
|3139
|2006.11.20 12:44
|buy
|1570
|17.00
|1.8964
|1.8904
|1.8984
|3140
|2006.11.20 12:48
|close
|1570
|17.00
|1.8963
|1.8904
|1.8984
|-170.00
|169230.00
|3141
|2006.11.20 12:50
|buy
|1571
|17.00
|1.8965
|1.8905
|1.8985
|3142
|2006.11.20 12:51
|close
|1571
|17.00
|1.8963
|1.8905
|1.8985
|-340.00
|168890.00
|3143
|2006.11.20 12:53
|buy
|1572
|17.00
|1.8965
|1.8905
|1.8985
|3144
|2006.11.20 12:54
|close
|1572
|17.00
|1.8963
|1.8905
|1.8985
|-340.00
|168550.00
|3145
|2006.11.20 12:56
|buy
|1573
|17.00
|1.8964
|1.8904
|1.8984
|3146
|2006.11.20 12:57
|close
|1573
|17.00
|1.8962
|1.8904
|1.8984
|-340.00
|168210.00
|3147
|2006.11.20 13:06
|buy
|1574
|17.00
|1.8965
|1.8905
|1.8985
|3148
|2006.11.20 13:14
|close
|1574
|17.00
|1.8971
|1.8905
|1.8985
|1020.00
|169230.00
|3149
|2006.11.20 13:14
|buy
|1575
|17.00
|1.8976
|1.8916
|1.8996
|3150
|2006.11.20 13:14
|close
|1575
|17.00
|1.8971
|1.8916
|1.8996
|-850.00
|168380.00
|3151
|2006.11.20 13:17
|buy
|1576
|17.00
|1.8974
|1.8914
|1.8994
|3152
|2006.11.20 13:18
|close
|1576
|17.00
|1.8970
|1.8914
|1.8994
|-680.00
|167700.00
|3153
|2006.11.20 13:24
|buy
|1577
|17.00
|1.8971
|1.8911
|1.8991
|3154
|2006.11.20 13:25
|close
|1577
|17.00
|1.8968
|1.8911
|1.8991
|-510.00
|167190.00
|3155
|2006.11.20 13:25
|buy
|1578
|17.00
|1.8972
|1.8912
|1.8992
|3156
|2006.11.20 13:25
|close
|1578
|17.00
|1.8968
|1.8912
|1.8992
|-680.00
|166510.00
|3157
|2006.11.20 13:26
|buy
|1579
|17.00
|1.8972
|1.8912
|1.8992
|3158
|2006.11.20 13:28
|close
|1579
|17.00
|1.8968
|1.8912
|1.8992
|-680.00
|165830.00
|3159
|2006.11.20 13:41
|buy
|1580
|17.00
|1.8972
|1.8912
|1.8992
|3160
|2006.11.20 13:43
|close
|1580
|17.00
|1.8971
|1.8912
|1.8992
|-170.00
|165660.00
|3161
|2006.11.20 13:44
|buy
|1581
|17.00
|1.8972
|1.8912
|1.8992
|3162
|2006.11.20 13:45
|close
|1581
|17.00
|1.8971
|1.8912
|1.8992
|-170.00
|165490.00
|3163
|2006.11.20 13:51
|buy
|1582
|17.00
|1.8974
|1.8914
|1.8994
|3164
|2006.11.20 13:52
|close
|1582
|17.00
|1.8971
|1.8914
|1.8994
|-510.00
|164980.00
|3165
|2006.11.20 13:53
|buy
|1583
|17.00
|1.8974
|1.8914
|1.8994
|3166
|2006.11.20 13:55
|close
|1583
|17.00
|1.8971
|1.8914
|1.8994
|-510.00
|164470.00
|3167
|2006.11.20 13:57
|buy
|1584
|17.00
|1.8973
|1.8913
|1.8993
|3168
|2006.11.20 14:00
|close
|1584
|17.00
|1.8972
|1.8913
|1.8993
|-170.00
|164300.00
|3169
|2006.11.20 14:02
|buy
|1585
|17.00
|1.8973
|1.8913
|1.8993
|3170
|2006.11.20 14:11
|close
|1585
|17.00
|1.8977
|1.8913
|1.8993
|680.00
|164980.00
|3171
|2006.11.20 14:16
|buy
|1586
|17.00
|1.8978
|1.8918
|1.8998
|3172
|2006.11.20 14:17
|close
|1586
|17.00
|1.8976
|1.8918
|1.8998
|-340.00
|164640.00
|3173
|2006.11.20 14:18
|buy
|1587
|17.00
|1.8978
|1.8918
|1.8998
|3174
|2006.11.20 14:19
|close
|1587
|17.00
|1.8976
|1.8918
|1.8998
|-340.00
|164300.00
|3175
|2006.11.20 14:20
|buy
|1588
|17.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|3176
|2006.11.20 14:24
|close
|1588
|17.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|0.00
|164300.00
|3177
|2006.11.20 14:25
|buy
|1589
|17.00
|1.8981
|1.8921
|1.9001
|3178
|2006.11.20 14:26
|close
|1589
|17.00
|1.8979
|1.8921
|1.9001
|-340.00
|163960.00
|3179
|2006.11.20 14:27
|buy
|1590
|17.00
|1.8981
|1.8921
|1.9001
|3180
|2006.11.20 14:31
|close
|1590
|17.00
|1.8977
|1.8921
|1.9001
|-680.00
|163280.00
|3181
|2006.11.20 14:38
|buy
|1591
|17.00
|1.8979
|1.8919
|1.8999
|3182
|2006.11.20 14:41
|close
|1591
|17.00
|1.8977
|1.8919
|1.8999
|-340.00
|162940.00
|3183
|2006.11.20 14:42
|buy
|1592
|17.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|3184
|2006.11.20 14:42
|close
|1592
|17.00
|1.8977
|1.8920
|1.9000
|-510.00
|162430.00
|3185
|2006.11.20 14:42
|buy
|1593
|17.00
|1.8979
|1.8919
|1.8999
|3186
|2006.11.20 14:42
|close
|1593
|17.00
|1.8977
|1.8919
|1.8999
|-340.00
|162090.00
|3187
|2006.11.20 14:42
|buy
|1594
|17.00
|1.8979
|1.8919
|1.8999
|3188
|2006.11.20 14:42
|close
|1594
|17.00
|1.8977
|1.8919
|1.8999
|-340.00
|161750.00
|3189
|2006.11.20 14:45
|buy
|1595
|17.00
|1.8978
|1.8918
|1.8998
|3190
|2006.11.20 14:47
|close
|1595
|17.00
|1.8976
|1.8918
|1.8998
|-340.00
|161410.00
|3191
|2006.11.20 14:54
|buy
|1596
|17.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|3192
|2006.11.20 14:58
|close
|1596
|17.00
|1.8982
|1.8920
|1.9000
|340.00
|161750.00
|3193
|2006.11.20 15:09
|buy
|1597
|17.00
|1.8984
|1.8924
|1.9004
|3194
|2006.11.20 15:10
|close
|1597
|17.00
|1.8980
|1.8924
|1.9004
|-680.00
|161070.00
|3195
|2006.11.20 15:10
|buy
|1598
|17.00
|1.8982
|1.8922
|1.9002
|3196
|2006.11.20 15:11
|close
|1598
|17.00
|1.8979
|1.8922
|1.9002
|-510.00
|160560.00
|3197
|2006.11.20 15:49
|sell
|1599
|17.00
|1.8969
|1.9029
|1.8949
|3198
|2006.11.20 15:54
|close
|1599
|17.00
|1.8969
|1.9029
|1.8949
|0.00
|160560.00
|3199
|2006.11.20 16:21
|sell
|1600
|17.00
|1.8968
|1.9028
|1.8948
|3200
|2006.11.20 16:21
|close
|1600
|17.00
|1.8973
|1.9028
|1.8948
|-850.00
|159710.00
|3201
|2006.11.20 16:21
|sell
|1601
|16.00
|1.8969
|1.9029
|1.8949
|3202
|2006.11.20 16:21
|close
|1601
|16.00
|1.8972
|1.9029
|1.8949
|-480.00
|159230.00
|3203
|2006.11.20 16:21
|sell
|1602
|16.00
|1.8969
|1.9029
|1.8949
|3204
|2006.11.20 16:23
|close
|1602
|16.00
|1.8971
|1.9029
|1.8949
|-320.00
|158910.00
|3205
|2006.11.20 16:23
|sell
|1603
|16.00
|1.8967
|1.9027
|1.8947
|3206
|2006.11.20 16:26
|close
|1603
|16.00
|1.8969
|1.9027
|1.8947
|-320.00
|158590.00
|3207
|2006.11.20 16:30
|sell
|1604
|16.00
|1.8969
|1.9029
|1.8949
|3208
|2006.11.20 16:30
|close
|1604
|16.00
|1.8970
|1.9029
|1.8949
|-160.00
|158430.00
|3209
|2006.11.20 16:33
|buy
|1605
|16.00
|1.8972
|1.8912
|1.8992
|3210
|2006.11.20 16:33
|close
|1605
|16.00
|1.8970
|1.8912
|1.8992
|-320.00
|158110.00
|3211
|2006.11.20 16:45
|sell
|1606
|16.00
|1.8969
|1.9029
|1.8949
|3212
|2006.11.20 16:46
|close
|1606
|16.00
|1.8971
|1.9029
|1.8949
|-320.00
|157790.00
|3213
|2006.11.20 16:46
|sell
|1607
|16.00
|1.8966
|1.9026
|1.8946
|3214
|2006.11.20 16:49
|close
|1607
|16.00
|1.8968
|1.9026
|1.8946
|-320.00
|157470.00
|3215
|2006.11.20 16:50
|sell
|1608
|16.00
|1.8966
|1.9026
|1.8946
|3216
|2006.11.20 16:54
|close
|1608
|16.00
|1.8967
|1.9026
|1.8946
|-160.00
|157310.00
|3217
|2006.11.20 16:55
|sell
|1609
|16.00
|1.8964
|1.9024
|1.8944
|3218
|2006.11.20 16:59
|close
|1609
|16.00
|1.8960
|1.9024
|1.8944
|640.00
|157950.00
|3219
|2006.11.20 17:00
|sell
|1610
|16.00
|1.8960
|1.9020
|1.8940
|3220
|2006.11.20 17:01
|close
|1610
|16.00
|1.8960
|1.9020
|1.8940
|0.00
|157950.00
|3221
|2006.11.20 17:02
|sell
|1611
|16.00
|1.8958
|1.9018
|1.8938
|3222
|2006.11.20 17:02
|close
|1611
|16.00
|1.8961
|1.9018
|1.8938
|-480.00
|157470.00
|3223
|2006.11.20 17:02
|sell
|1612
|16.00
|1.8959
|1.9019
|1.8939
|3224
|2006.11.20 17:03
|close
|1612
|16.00
|1.8961
|1.9019
|1.8939
|-320.00
|157150.00
|3225
|2006.11.20 17:09
|sell
|1613
|16.00
|1.8965
|1.9025
|1.8945
|3226
|2006.11.20 17:10
|close
|1613
|16.00
|1.8967
|1.9025
|1.8945
|-320.00
|156830.00
|3227
|2006.11.20 17:16
|buy
|1614
|16.00
|1.8970
|1.8910
|1.8990
|3228
|2006.11.20 17:19
|close
|1614
|16.00
|1.8969
|1.8910
|1.8990
|-160.00
|156670.00
|3229
|2006.11.20 17:39
|buy
|1615
|16.00
|1.8973
|1.8913
|1.8993
|3230
|2006.11.20 17:43
|close
|1615
|16.00
|1.8971
|1.8913
|1.8993
|-320.00
|156350.00
|3231
|2006.11.20 17:46
|buy
|1616
|16.00
|1.8973
|1.8913
|1.8993
|3232
|2006.11.20 17:51
|close
|1616
|16.00
|1.8971
|1.8913
|1.8993
|-320.00
|156030.00
|3233
|2006.11.20 17:53
|buy
|1617
|16.00
|1.8973
|1.8913
|1.8993
|3234
|2006.11.20 17:54
|close
|1617
|16.00
|1.8971
|1.8913
|1.8993
|-320.00
|155710.00
|3235
|2006.11.20 17:56
|buy
|1618
|16.00
|1.8973
|1.8913
|1.8993
|3236
|2006.11.20 17:59
|close
|1618
|16.00
|1.8971
|1.8913
|1.8993
|-320.00
|155390.00
|3237
|2006.11.20 18:06
|sell
|1619
|16.00
|1.8966
|1.9026
|1.8946
|3238
|2006.11.20 18:11
|close
|1619
|16.00
|1.8966
|1.9026
|1.8946
|0.00
|155390.00
|3239
|2006.11.20 18:12
|sell
|1620
|16.00
|1.8964
|1.9024
|1.8944
|3240
|2006.11.20 18:22
|close
|1620
|16.00
|1.8961
|1.9024
|1.8944
|480.00
|155870.00
|3241
|2006.11.20 18:26
|sell
|1621
|16.00
|1.8959
|1.9019
|1.8939
|3242
|2006.11.20 18:27
|close
|1621
|16.00
|1.8961
|1.9019
|1.8939
|-320.00
|155550.00
|3243
|2006.11.20 18:28
|sell
|1622
|16.00
|1.8959
|1.9019
|1.8939
|3244
|2006.11.20 18:31
|close
|1622
|16.00
|1.8960
|1.9019
|1.8939
|-160.00
|155390.00
|3245
|2006.11.20 18:36
|sell
|1623
|16.00
|1.8960
|1.9020
|1.8940
|3246
|2006.11.20 18:36
|close
|1623
|16.00
|1.8962
|1.9020
|1.8940
|-320.00
|155070.00
|3247
|2006.11.20 18:37
|sell
|1624
|16.00
|1.8960
|1.9020
|1.8940
|3248
|2006.11.20 18:39
|close
|1624
|16.00
|1.8961
|1.9020
|1.8940
|-160.00
|154910.00
|3249
|2006.11.20 18:39
|sell
|1625
|16.00
|1.8958
|1.9018
|1.8938
|3250
|2006.11.20 18:39
|close
|1625
|16.00
|1.8961
|1.9018
|1.8938
|-480.00
|154430.00
|3251
|2006.11.20 18:39
|sell
|1626
|16.00
|1.8958
|1.9018
|1.8938
|3252
|2006.11.20 18:39
|close
|1626
|16.00
|1.8961
|1.9018
|1.8938
|-480.00
|153950.00
|3253
|2006.11.20 18:40
|sell
|1627
|16.00
|1.8959
|1.9019
|1.8939
|3254
|2006.11.20 18:40
|close
|1627
|16.00
|1.8960
|1.9019
|1.8939
|-160.00
|153790.00
|3255
|2006.11.20 19:45
|buy
|1628
|16.00
|1.8967
|1.8907
|1.8987
|3256
|2006.11.20 19:49
|close
|1628
|16.00
|1.8964
|1.8907
|1.8987
|-480.00
|153310.00
|3257
|2006.11.20 20:11
|buy
|1629
|16.00
|1.8968
|1.8908
|1.8988
|3258
|2006.11.20 20:25
|close
|1629
|16.00
|1.8967
|1.8908
|1.8988
|-160.00
|153150.00
|3259
|2006.11.20 20:25
|buy
|1630
|16.00
|1.8968
|1.8908
|1.8988
|3260
|2006.11.20 20:30
|close
|1630
|16.00
|1.8966
|1.8908
|1.8988
|-320.00
|152830.00
|3261
|2006.11.20 20:33
|buy
|1631
|16.00
|1.8968
|1.8908
|1.8988
|3262
|2006.11.20 20:40
|close
|1631
|16.00
|1.8967
|1.8908
|1.8988
|-160.00
|152670.00
|3263
|2006.11.20 20:50
|sell
|1632
|16.00
|1.8963
|1.9023
|1.8943
|3264
|2006.11.20 20:51
|close
|1632
|16.00
|1.8965
|1.9023
|1.8943
|-320.00
|152350.00
|3265
|2006.11.20 20:51
|sell
|1633
|16.00
|1.8963
|1.9023
|1.8943
|3266
|2006.11.20 20:52
|close
|1633
|16.00
|1.8965
|1.9023
|1.8943
|-320.00
|152030.00
|3267
|2006.11.20 20:52
|sell
|1634
|16.00
|1.8963
|1.9023
|1.8943
|3268
|2006.11.20 20:53
|close
|1634
|16.00
|1.8965
|1.9023
|1.8943
|-320.00
|151710.00
|3269
|2006.11.20 20:59
|sell
|1635
|16.00
|1.8964
|1.9024
|1.8944
|3270
|2006.11.20 20:59
|close
|1635
|16.00
|1.8966
|1.9024
|1.8944
|-320.00
|151390.00
|3271
|2006.11.20 21:30
|sell
|1636
|16.00
|1.8963
|1.9023
|1.8943
|3272
|2006.11.20 21:34
|close
|1636
|16.00
|1.8966
|1.9023
|1.8943
|-480.00
|150910.00
|3273
|2006.11.20 21:37
|buy
|1637
|16.00
|1.8968
|1.8908
|1.8988
|3274
|2006.11.20 21:44
|close
|1637
|16.00
|1.8973
|1.8908
|1.8988
|800.00
|151710.00
|3275
|2006.11.20 21:44
|buy
|1638
|16.00
|1.8975
|1.8915
|1.8995
|3276
|2006.11.20 21:44
|close
|1638
|16.00
|1.8972
|1.8915
|1.8995
|-480.00
|151230.00
|3277
|2006.11.20 21:45
|buy
|1639
|16.00
|1.8974
|1.8914
|1.8994
|3278
|2006.11.20 21:45
|close
|1639
|16.00
|1.8972
|1.8914
|1.8994
|-320.00
|150910.00
|3279
|2006.11.20 21:46
|buy
|1640
|16.00
|1.8974
|1.8914
|1.8994
|3280
|2006.11.20 21:46
|close
|1640
|16.00
|1.8972
|1.8914
|1.8994
|-320.00
|150590.00
|3281
|2006.11.20 21:47
|buy
|1641
|16.00
|1.8974
|1.8914
|1.8994
|3282
|2006.11.20 21:54
|close
|1641
|16.00
|1.8977
|1.8914
|1.8994
|480.00
|151070.00
|3283
|2006.11.20 21:54
|buy
|1642
|16.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|3284
|2006.11.20 21:56
|close
|1642
|16.00
|1.8977
|1.8920
|1.9000
|-480.00
|150590.00
|3285
|2006.11.20 21:56
|buy
|1643
|16.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|3286
|2006.11.20 21:58
|close
|1643
|16.00
|1.8976
|1.8920
|1.9000
|-640.00
|149950.00
|3287
|2006.11.20 22:00
|buy
|1644
|15.00
|1.8978
|1.8918
|1.8998
|3288
|2006.11.20 22:01
|close
|1644
|15.00
|1.8976
|1.8918
|1.8998
|-300.00
|149650.00
|3289
|2006.11.20 22:06
|buy
|1645
|15.00
|1.8976
|1.8916
|1.8996
|3290
|2006.11.20 22:08
|close
|1645
|15.00
|1.8975
|1.8916
|1.8996
|-150.00
|149500.00
|3291
|2006.11.20 22:09
|buy
|1646
|15.00
|1.8976
|1.8916
|1.8996
|3292
|2006.11.20 22:09
|close
|1646
|15.00
|1.8974
|1.8916
|1.8996
|-300.00
|149200.00
|3293
|2006.11.20 22:10
|buy
|1647
|15.00
|1.8976
|1.8916
|1.8996
|3294
|2006.11.20 22:10
|close
|1647
|15.00
|1.8974
|1.8916
|1.8996
|-300.00
|148900.00
|3295
|2006.11.20 22:10
|buy
|1648
|15.00
|1.8976
|1.8916
|1.8996
|3296
|2006.11.20 22:11
|close
|1648
|15.00
|1.8974
|1.8916
|1.8996
|-300.00
|148600.00
|3297
|2006.11.20 22:12
|buy
|1649
|15.00
|1.8976
|1.8916
|1.8996
|3298
|2006.11.20 22:12
|close
|1649
|15.00
|1.8973
|1.8916
|1.8996
|-450.00
|148150.00
|3299
|2006.11.20 23:03
|buy
|1650
|15.00
|1.8976
|1.8916
|1.8996
|3300
|2006.11.20 23:03
|close
|1650
|15.00
|1.8973
|1.8916
|1.8996
|-450.00
|147700.00
|3301
|2006.11.20 23:29
|sell
|1651
|15.00
|1.8967
|1.9027
|1.8947
|3302
|2006.11.20 23:31
|close
|1651
|15.00
|1.8969
|1.9027
|1.8947
|-300.00
|147400.00
|3303
|2006.11.20 23:32
|sell
|1652
|15.00
|1.8968
|1.9028
|1.8948
|3304
|2006.11.20 23:32
|close
|1652
|15.00
|1.8971
|1.9028
|1.8948
|-450.00
|146950.00
|3305
|2006.11.20 23:34
|sell
|1653
|15.00
|1.8967
|1.9027
|1.8947
|3306
|2006.11.20 23:35
|close
|1653
|15.00
|1.8969
|1.9027
|1.8947
|-300.00
|146650.00
|3307
|2006.11.20 23:39
|sell
|1654
|15.00
|1.8968
|1.9028
|1.8948
|3308
|2006.11.20 23:41
|close
|1654
|15.00
|1.8970
|1.9028
|1.8948
|-300.00
|146350.00
|3309
|2006.11.20 23:49
|buy
|1655
|15.00
|1.8973
|1.8913
|1.8993
|3310
|2006.11.20 23:54
|close
|1655
|15.00
|1.8971
|1.8913
|1.8993
|-300.00
|146050.00
|3311
|2006.11.21 00:00
|buy
|1656
|15.00
|1.8973
|1.8913
|1.8993
|3312
|2006.11.21 00:01
|close
|1656
|15.00
|1.8971
|1.8913
|1.8993
|-300.00
|145750.00
|3313
|2006.11.21 00:09
|buy
|1657
|15.00
|1.8972
|1.8912
|1.8992
|3314
|2006.11.21 00:15
|t/p
|1657
|15.00
|1.8992
|1.8912
|1.8992
|3000.00
|148750.00
|3315
|2006.11.21 00:15
|buy
|1658
|15.00
|1.8995
|1.8935
|1.9015
|3316
|2006.11.21 00:17
|close
|1658
|15.00
|1.8983
|1.8935
|1.9015
|-1800.00
|146950.00
|3317
|2006.11.21 00:20
|buy
|1659
|15.00
|1.8985
|1.8925
|1.9005
|3318
|2006.11.21 00:20
|close
|1659
|15.00
|1.8979
|1.8925
|1.9005
|-900.00
|146050.00
|3319
|2006.11.21 00:20
|buy
|1660
|15.00
|1.8985
|1.8925
|1.9005
|3320
|2006.11.21 00:20
|close
|1660
|15.00
|1.8979
|1.8925
|1.9005
|-900.00
|145150.00
|3321
|2006.11.21 00:22
|buy
|1661
|15.00
|1.8983
|1.8923
|1.9003
|3322
|2006.11.21 00:22
|close
|1661
|15.00
|1.8981
|1.8923
|1.9003
|-300.00
|144850.00
|3323
|2006.11.21 00:22
|buy
|1662
|15.00
|1.8984
|1.8924
|1.9004
|3324
|2006.11.21 00:23
|close
|1662
|15.00
|1.8981
|1.8924
|1.9004
|-450.00
|144400.00
|3325
|2006.11.21 00:36
|buy
|1663
|15.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|3326
|2006.11.21 00:38
|close
|1663
|15.00
|1.8977
|1.8920
|1.9000
|-450.00
|143950.00
|3327
|2006.11.21 00:39
|buy
|1664
|15.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|3328
|2006.11.21 00:39
|close
|1664
|15.00
|1.8978
|1.8920
|1.9000
|-300.00
|143650.00
|3329
|2006.11.21 00:39
|buy
|1665
|15.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|3330
|2006.11.21 00:39
|close
|1665
|15.00
|1.8976
|1.8920
|1.9000
|-600.00
|143050.00
|3331
|2006.11.21 00:39
|buy
|1666
|15.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|3332
|2006.11.21 00:44
|close
|1666
|15.00
|1.8980
|1.8920
|1.9000
|0.00
|143050.00
|3333
|2006.11.21 00:49
|buy
|1667
|15.00
|1.8982
|1.8922
|1.9002
|3334
|2006.11.21 00:55
|close
|1667
|15.00
|1.8982
|1.8922
|1.9002
|0.00
|143050.00
|3335
|2006.11.21 00:57
|buy
|1668
|15.00
|1.8984
|1.8924
|1.9004
|3336
|2006.11.21 01:00
|close
|1668
|15.00
|1.8982
|1.8924
|1.9004
|-300.00
|142750.00
|3337
|2006.11.21 01:04
|buy
|1669
|15.00
|1.8983
|1.8923
|1.9003
|3338
|2006.11.21 01:12
|close
|1669
|15.00
|1.8983
|1.8923
|1.9003
|0.00
|142750.00
|3339
|2006.11.21 01:12
|buy
|1670
|15.00
|1.8985
|1.8925
|1.9005
|3340
|2006.11.21 01:24
|close
|1670
|15.00
|1.8987
|1.8925
|1.9005
|300.00
|143050.00
|3341
|2006.11.21 01:29
|buy
|1671
|15.00
|1.8987
|1.8927
|1.9007
|3342
|2006.11.21 01:31
|close
|1671
|15.00
|1.8984
|1.8927
|1.9007
|-450.00
|142600.00
|3343
|2006.11.21 01:34
|buy
|1672
|15.00
|1.8986
|1.8926
|1.9006
|3344
|2006.11.21 01:38
|close
|1672
|15.00
|1.8984
|1.8926
|1.9006
|-300.00
|142300.00
|3345
|2006.11.21 01:39
|buy
|1673
|15.00
|1.8986
|1.8926
|1.9006
|3346
|2006.11.21 01:40
|close
|1673
|15.00
|1.8984
|1.8926
|1.9006
|-300.00
|142000.00
|3347
|2006.11.21 02:48
|sell
|1674
|15.00
|1.8974
|1.9034
|1.8954
|3348
|2006.11.21 02:50
|close
|1674
|15.00
|1.8978
|1.9034
|1.8954
|-600.00
|141400.00
|3349
|2006.11.21 03:18
|sell
|1675
|15.00
|1.8975
|1.9035
|1.8955
|3350
|2006.11.21 03:21
|close
|1675
|15.00
|1.8976
|1.9035
|1.8955
|-150.00
|141250.00
|3351
|2006.11.21 03:28
|sell
|1676
|15.00
|1.8973
|1.9033
|1.8953
|3352
|2006.11.21 03:32
|close
|1676
|15.00
|1.8974
|1.9033
|1.8953
|-150.00
|141100.00
|3353
|2006.11.21 03:35
|sell
|1677
|15.00
|1.8973
|1.9033
|1.8953
|3354
|2006.11.21 03:36
|close
|1677
|15.00
|1.8975
|1.9033
|1.8953
|-300.00
|140800.00
|3355
|2006.11.21 03:37
|sell
|1678
|15.00
|1.8973
|1.9033
|1.8953
|3356
|2006.11.21 03:38
|close
|1678
|15.00
|1.8975
|1.9033
|1.8953
|-300.00
|140500.00
|3357
|2006.11.21 03:58
|sell
|1679
|15.00
|1.8974
|1.9034
|1.8954
|3358
|2006.11.21 04:04
|close
|1679
|15.00
|1.8976
|1.9034
|1.8954
|-300.00
|140200.00
|3359
|2006.11.21 04:05
|buy
|1680
|15.00
|1.8977
|1.8917
|1.8997
|3360
|2006.11.21 04:06
|close
|1680
|15.00
|1.8975
|1.8917
|1.8997
|-300.00
|139900.00
|3361
|2006.11.21 04:53
|sell
|1681
|14.00
|1.8966
|1.9026
|1.8946
|3362
|2006.11.21 05:01
|close
|1681
|14.00
|1.8967
|1.9026
|1.8946
|-140.00
|139760.00
|3363
|2006.11.21 05:05
|sell
|1682
|14.00
|1.8967
|1.9027
|1.8947
|3364
|2006.11.21 05:07
|close
|1682
|14.00
|1.8968
|1.9027
|1.8947
|-140.00
|139620.00
|3365
|2006.11.21 05:07
|sell
|1683
|14.00
|1.8966
|1.9026
|1.8946
|3366
|2006.11.21 05:07
|close
|1683
|14.00
|1.8969
|1.9026
|1.8946
|-420.00
|139200.00
|3367
|2006.11.21 05:09
|sell
|1684
|14.00
|1.8968
|1.9028
|1.8948
|3368
|2006.11.21 05:09
|close
|1684
|14.00
|1.8972
|1.9028
|1.8948
|-560.00
|138640.00
|3369
|2006.11.21 05:25
|buy
|1685
|14.00
|1.8975
|1.8915
|1.8995
|3370
|2006.11.21 05:28
|close
|1685
|14.00
|1.8975
|1.8915
|1.8995
|0.00
|138640.00
|3371
|2006.11.21 05:29
|buy
|1686
|14.00
|1.8978
|1.8918
|1.8998
|3372
|2006.11.21 05:29
|close
|1686
|14.00
|1.8976
|1.8918
|1.8998
|-280.00
|138360.00
|3373
|2006.11.21 05:30
|buy
|1687
|14.00
|1.8978
|1.8918
|1.8998
|3374
|2006.11.21 05:32
|close
|1687
|14.00
|1.8975
|1.8918
|1.8998
|-420.00
|137940.00
|3375
|2006.11.21 05:58
|buy
|1688
|14.00
|1.8978
|1.8918
|1.8998
|3376
|2006.11.21 06:02
|close
|1688
|14.00
|1.8977
|1.8918
|1.8998
|-140.00
|137800.00
|3377
|2006.11.21 06:09
|buy
|1689
|14.00
|1.8978
|1.8918
|1.8998
|3378
|2006.11.21 06:09
|close
|1689
|14.00
|1.8976
|1.8918
|1.8998
|-280.00
|137520.00
|3379
|2006.11.21 06:15
|sell
|1690
|14.00
|1.8973
|1.9033
|1.8953
|3380
|2006.11.21 06:27
|close
|1690
|14.00
|1.8974
|1.9033
|1.8953
|-140.00
|137380.00
|3381
|2006.11.21 06:28
|sell
|1691
|14.00
|1.8972
|1.9032
|1.8952
|3382
|2006.11.21 06:31
|close
|1691
|14.00
|1.8972
|1.9032
|1.8952
|0.00
|137380.00
|3383
|2006.11.21 06:34
|sell
|1692
|14.00
|1.8972
|1.9032
|1.8952
|3384
|2006.11.21 06:35
|close
|1692
|14.00
|1.8974
|1.9032
|1.8952
|-280.00
|137100.00
|3385
|2006.11.21 06:52
|sell
|1693
|14.00
|1.8970
|1.9030
|1.8950
|3386
|2006.11.21 06:56
|close
|1693
|14.00
|1.8973
|1.9030
|1.8950
|-420.00
|136680.00
|3387
|2006.11.21 06:59
|sell
|1694
|14.00
|1.8971
|1.9031
|1.8951
|3388
|2006.11.21 07:06
|close
|1694
|14.00
|1.8966
|1.9031
|1.8951
|700.00
|137380.00
|3389
|2006.11.21 07:12
|sell
|1695
|14.00
|1.8967
|1.9027
|1.8947
|3390
|2006.11.21 07:21
|close
|1695
|14.00
|1.8965
|1.9027
|1.8947
|280.00
|137660.00
|3391
|2006.11.21 07:25
|buy
|1696
|14.00
|1.8975
|1.8915
|1.8995
|3392
|2006.11.21 07:27
|close
|1696
|14.00
|1.8973
|1.8915
|1.8995
|-280.00
|137380.00
|3393
|2006.11.21 07:37
|buy
|1697
|14.00
|1.8978
|1.8918
|1.8998
|3394
|2006.11.21 07:43
|close
|1697
|14.00
|1.8977
|1.8918
|1.8998
|-140.00
|137240.00
|3395
|2006.11.21 07:50
|buy
|1698
|14.00
|1.8976
|1.8916
|1.8996
|3396
|2006.11.21 07:54
|close
|1698
|14.00
|1.8976
|1.8916
|1.8996
|0.00
|137240.00
|3397
|2006.11.21 07:56
|buy
|1699
|14.00
|1.8977
|1.8917
|1.8997
|3398
|2006.11.21 07:57
|close
|1699
|14.00
|1.8975
|1.8917
|1.8997
|-280.00
|136960.00
|3399
|2006.11.21 07:57
|buy
|1700
|14.00
|1.8977
|1.8917
|1.8997
|3400
|2006.11.21 07:58
|close
|1700
|14.00
|1.8975
|1.8917
|1.8997
|-280.00
|136680.00
|3401
|2006.11.21 07:58
|buy
|1701
|14.00
|1.8977
|1.8917
|1.8997
|3402
|2006.11.21 07:58
|close
|1701
|14.00
|1.8975
|1.8917
|1.8997
|-280.00
|136400.00
|3403
|2006.11.21 07:59
|buy
|1702
|14.00
|1.8977
|1.8917
|1.8997
|3404
|2006.11.21 08:02
|close
|1702
|14.00
|1.8977
|1.8917
|1.8997
|0.00
|136400.00
|3405
|2006.11.21 08:02
|buy
|1703
|14.00
|1.8979
|1.8919
|1.8999
|3406
|2006.11.21 08:04
|close
|1703
|14.00
|1.8977
|1.8919
|1.8999
|-280.00
|136120.00
|3407
|2006.11.21 08:05
|buy
|1704
|14.00
|1.8979
|1.8919
|1.8999
|3408
|2006.11.21 08:10
|close
|1704
|14.00
|1.8981
|1.8919
|1.8999
|280.00
|136400.00
|3409
|2006.11.21 08:20
|sell
|1705
|14.00
|1.8972
|1.9032
|1.8952
|3410
|2006.11.21 08:22
|close
|1705
|14.00
|1.8974
|1.9032
|1.8952
|-280.00
|136120.00
|3411
|2006.11.21 08:26
|sell
|1706
|14.00
|1.8972
|1.9032
|1.8952
|3412
|2006.11.21 08:29
|close
|1706
|14.00
|1.8974
|1.9032
|1.8952
|-280.00
|135840.00
|3413
|2006.11.21 08:31
|buy
|1707
|14.00
|1.8983
|1.8923
|1.9003
|3414
|2006.11.21 08:33
|close
|1707
|14.00
|1.8981
|1.8923
|1.9003
|-280.00
|135560.00
|3415
|2006.11.21 08:33
|buy
|1708
|14.00
|1.8984
|1.8924
|1.9004
|3416
|2006.11.21 08:33
|close
|1708
|14.00
|1.8981
|1.8924
|1.9004
|-420.00
|135140.00
|3417
|2006.11.21 08:38
|buy
|1709
|14.00
|1.8981
|1.8921
|1.9001
|3418
|2006.11.21 08:47
|close
|1709
|14.00
|1.8983
|1.8921
|1.9001
|280.00
|135420.00
|3419
|2006.11.21 08:56
|buy
|1710
|14.00
|1.8982
|1.8922
|1.9002
|3420
|2006.11.21 09:01
|close
|1710
|14.00
|1.8982
|1.8922
|1.9002
|0.00
|135420.00
|3421
|2006.11.21 09:27
|buy
|1711
|14.00
|1.8983
|1.8923
|1.9003
|3422
|2006.11.21 09:30
|close
|1711
|14.00
|1.8983
|1.8923
|1.9003
|0.00
|135420.00
|3423
|2006.11.21 09:30
|buy
|1712
|14.00
|1.8985
|1.8925
|1.9005
|3424
|2006.11.21 09:30
|close
|1712
|14.00
|1.8983
|1.8925
|1.9005
|-280.00
|135140.00
|3425
|2006.11.21 09:35
|buy
|1713
|14.00
|1.8984
|1.8924
|1.9004
|3426
|2006.11.21 09:36
|close
|1713
|14.00
|1.8982
|1.8924
|1.9004
|-280.00
|134860.00
|3427
|2006.11.21 09:37
|buy
|1714
|14.00
|1.8985
|1.8925
|1.9005
|3428
|2006.11.21 09:41
|close
|1714
|14.00
|1.8987
|1.8925
|1.9005
|280.00
|135140.00
|3429
|2006.11.21 09:47
|buy
|1715
|14.00
|1.8986
|1.8926
|1.9006
|3430
|2006.11.21 09:48
|close
|1715
|14.00
|1.8984
|1.8926
|1.9006
|-280.00
|134860.00
|3431
|2006.11.21 09:49
|buy
|1716
|14.00
|1.8986
|1.8926
|1.9006
|3432
|2006.11.21 09:50
|close
|1716
|14.00
|1.8983
|1.8926
|1.9006
|-420.00
|134440.00
|3433
|2006.11.21 09:53
|buy
|1717
|14.00
|1.8985
|1.8925
|1.9005
|3434
|2006.11.21 10:01
|close
|1717
|14.00
|1.8988
|1.8925
|1.9005
|420.00
|134860.00
|3435
|2006.11.21 10:03
|buy
|1718
|14.00
|1.8990
|1.8930
|1.9010
|3436
|2006.11.21 10:07
|close
|1718
|14.00
|1.8991
|1.8930
|1.9010
|140.00
|135000.00
|3437
|2006.11.21 10:12
|buy
|1719
|14.00
|1.8988
|1.8928
|1.9008
|3438
|2006.11.21 10:14
|close
|1719
|14.00
|1.8987
|1.8928
|1.9008
|-140.00
|134860.00
|3439
|2006.11.21 10:15
|buy
|1720
|14.00
|1.8989
|1.8929
|1.9009
|3440
|2006.11.21 10:16
|close
|1720
|14.00
|1.8987
|1.8929
|1.9009
|-280.00
|134580.00
|3441
|2006.11.21 10:17
|buy
|1721
|14.00
|1.8989
|1.8929
|1.9009
|3442
|2006.11.21 10:18
|close
|1721
|14.00
|1.8986
|1.8929
|1.9009
|-420.00
|134160.00
|3443
|2006.11.21 10:26
|buy
|1722
|14.00
|1.8993
|1.8933
|1.9013
|3444
|2006.11.21 10:28
|close
|1722
|14.00
|1.8989
|1.8933
|1.9013
|-560.00
|133600.00
|3445
|2006.11.21 10:31
|buy
|1723
|14.00
|1.8989
|1.8929
|1.9009
|3446
|2006.11.21 10:31
|close
|1723
|14.00
|1.8988
|1.8929
|1.9009
|-140.00
|133460.00
|3447
|2006.11.21 11:02
|buy
|1724
|14.00
|1.8990
|1.8930
|1.9010
|3448
|2006.11.21 11:05
|close
|1724
|14.00
|1.8987
|1.8930
|1.9010
|-420.00
|133040.00
|3449
|2006.11.21 11:06
|buy
|1725
|14.00
|1.8989
|1.8929
|1.9009
|3450
|2006.11.21 11:09
|close
|1725
|14.00
|1.8991
|1.8929
|1.9009
|280.00
|133320.00
|3451
|2006.11.21 11:10
|buy
|1726
|14.00
|1.8992
|1.8932
|1.9012
|3452
|2006.11.21 11:12
|close
|1726
|14.00
|1.8991
|1.8932
|1.9012
|-140.00
|133180.00
|3453
|2006.11.21 11:13
|buy
|1727
|14.00
|1.8994
|1.8934
|1.9014
|3454
|2006.11.21 11:13
|close
|1727
|14.00
|1.8990
|1.8934
|1.9014
|-560.00
|132620.00
|3455
|2006.11.21 11:13
|buy
|1728
|14.00
|1.8994
|1.8934
|1.9014
|3456
|2006.11.21 11:13
|close
|1728
|14.00
|1.8990
|1.8934
|1.9014
|-560.00
|132060.00
|3457
|2006.11.21 11:13
|buy
|1729
|14.00
|1.8992
|1.8932
|1.9012
|3458
|2006.11.21 11:13
|close
|1729
|14.00
|1.8990
|1.8932
|1.9012
|-280.00
|131780.00
|3459
|2006.11.21 11:15
|buy
|1730
|14.00
|1.8992
|1.8932
|1.9012
|3460
|2006.11.21 11:15
|close
|1730
|14.00
|1.8990
|1.8932
|1.9012
|-280.00
|131500.00
|3461
|2006.11.21 11:16
|buy
|1731
|14.00
|1.8992
|1.8932
|1.9012
|3462
|2006.11.21 11:21
|close
|1731
|14.00
|1.8996
|1.8932
|1.9012
|560.00
|132060.00
|3463
|2006.11.21 11:21
|buy
|1732
|14.00
|1.8999
|1.8939
|1.9019
|3464
|2006.11.21 11:21
|close
|1732
|14.00
|1.8996
|1.8939
|1.9019
|-420.00
|131640.00
|3465
|2006.11.21 11:27
|buy
|1733
|14.00
|1.8993
|1.8933
|1.9013
|3466
|2006.11.21 11:27
|close
|1733
|14.00
|1.8990
|1.8933
|1.9013
|-420.00
|131220.00
|3467
|2006.11.21 11:27
|buy
|1734
|14.00
|1.8993
|1.8933
|1.9013
|3468
|2006.11.21 11:32
|close
|1734
|14.00
|1.8992
|1.8933
|1.9013
|-140.00
|131080.00
|3469
|2006.11.21 11:33
|buy
|1735
|14.00
|1.8994
|1.8934
|1.9014
|3470
|2006.11.21 11:34
|close
|1735
|14.00
|1.8993
|1.8934
|1.9014
|-140.00
|130940.00
|3471
|2006.11.21 11:46
|sell
|1736
|14.00
|1.8982
|1.9042
|1.8962
|3472
|2006.11.21 11:49
|close
|1736
|14.00
|1.8982
|1.9042
|1.8962
|0.00
|130940.00
|3473
|2006.11.21 11:52
|sell
|1737
|14.00
|1.8981
|1.9041
|1.8961
|3474
|2006.11.21 11:57
|close
|1737
|14.00
|1.8976
|1.9041
|1.8961
|700.00
|131640.00
|3475
|2006.11.21 11:58
|sell
|1738
|14.00
|1.8974
|1.9034
|1.8954
|3476
|2006.11.21 11:59
|close
|1738
|14.00
|1.8976
|1.9034
|1.8954
|-280.00
|131360.00
|3477
|2006.11.21 12:04
|sell
|1739
|14.00
|1.8979
|1.9039
|1.8959
|3478
|2006.11.21 12:06
|close
|1739
|14.00
|1.8979
|1.9039
|1.8959
|0.00
|131360.00
|3479
|2006.11.21 12:08
|sell
|1740
|14.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|3480
|2006.11.21 12:08
|close
|1740
|14.00
|1.8980
|1.9037
|1.8957
|-420.00
|130940.00
|3481
|2006.11.21 12:16
|buy
|1741
|14.00
|1.8987
|1.8927
|1.9007
|3482
|2006.11.21 12:19
|close
|1741
|14.00
|1.8985
|1.8927
|1.9007
|-280.00
|130660.00
|3483
|2006.11.21 12:20
|buy
|1742
|14.00
|1.8988
|1.8928
|1.9008
|3484
|2006.11.21 12:28
|close
|1742
|14.00
|1.8987
|1.8928
|1.9008
|-140.00
|130520.00
|3485
|2006.11.21 12:30
|buy
|1743
|14.00
|1.8990
|1.8930
|1.9010
|3486
|2006.11.21 12:30
|close
|1743
|14.00
|1.8988
|1.8930
|1.9010
|-280.00
|130240.00
|3487
|2006.11.21 12:31
|buy
|1744
|14.00
|1.8990
|1.8930
|1.9010
|3488
|2006.11.21 12:32
|close
|1744
|14.00
|1.8989
|1.8930
|1.9010
|-140.00
|130100.00
|3489
|2006.11.21 12:33
|buy
|1745
|14.00
|1.8991
|1.8931
|1.9011
|3490
|2006.11.21 12:34
|close
|1745
|14.00
|1.8988
|1.8931
|1.9011
|-420.00
|129680.00
|3491
|2006.11.21 12:36
|buy
|1746
|13.00
|1.8989
|1.8929
|1.9009
|3492
|2006.11.21 12:36
|close
|1746
|13.00
|1.8987
|1.8929
|1.9009
|-260.00
|129420.00
|3493
|2006.11.21 12:36
|buy
|1747
|13.00
|1.8990
|1.8930
|1.9010
|3494
|2006.11.21 12:36
|close
|1747
|13.00
|1.8987
|1.8930
|1.9010
|-390.00
|129030.00
|3495
|2006.11.21 12:36
|buy
|1748
|13.00
|1.8989
|1.8929
|1.9009
|3496
|2006.11.21 12:40
|close
|1748
|13.00
|1.8987
|1.8929
|1.9009
|-260.00
|128770.00
|3497
|2006.11.21 12:46
|sell
|1749
|13.00
|1.8982
|1.9042
|1.8962
|3498
|2006.11.21 12:47
|close
|1749
|13.00
|1.8984
|1.9042
|1.8962
|-260.00
|128510.00
|3499
|2006.11.21 12:48
|sell
|1750
|13.00
|1.8983
|1.9043
|1.8963
|3500
|2006.11.21 12:49
|close
|1750
|13.00
|1.8985
|1.9043
|1.8963
|-260.00
|128250.00
|3501
|2006.11.21 12:55
|sell
|1751
|13.00
|1.8983
|1.9043
|1.8963
|3502
|2006.11.21 12:58
|close
|1751
|13.00
|1.8985
|1.9043
|1.8963
|-260.00
|127990.00
|3503
|2006.11.21 13:06
|buy
|1752
|13.00
|1.8995
|1.8935
|1.9015
|3504
|2006.11.21 13:10
|close
|1752
|13.00
|1.8992
|1.8935
|1.9015
|-390.00
|127600.00
|3505
|2006.11.21 13:17
|buy
|1753
|13.00
|1.8993
|1.8933
|1.9013
|3506
|2006.11.21 13:21
|close
|1753
|13.00
|1.8993
|1.8933
|1.9013
|0.00
|127600.00
|3507
|2006.11.21 13:24
|buy
|1754
|13.00
|1.8994
|1.8934
|1.9014
|3508
|2006.11.21 13:25
|close
|1754
|13.00
|1.8992
|1.8934
|1.9014
|-260.00
|127340.00
|3509
|2006.11.21 13:26
|buy
|1755
|13.00
|1.8994
|1.8934
|1.9014
|3510
|2006.11.21 13:30
|close
|1755
|13.00
|1.8994
|1.8934
|1.9014
|0.00
|127340.00
|3511
|2006.11.21 13:42
|sell
|1756
|13.00
|1.8984
|1.9044
|1.8964
|3512
|2006.11.21 13:45
|close
|1756
|13.00
|1.8987
|1.9044
|1.8964
|-390.00
|126950.00
|3513
|2006.11.21 14:02
|sell
|1757
|13.00
|1.8983
|1.9043
|1.8963
|3514
|2006.11.21 14:05
|close
|1757
|13.00
|1.8981
|1.9043
|1.8963
|260.00
|127210.00
|3515
|2006.11.21 14:05
|sell
|1758
|13.00
|1.8978
|1.9038
|1.8958
|3516
|2006.11.21 14:05
|close
|1758
|13.00
|1.8980
|1.9038
|1.8958
|-260.00
|126950.00
|3517
|2006.11.21 14:06
|sell
|1759
|13.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|3518
|2006.11.21 14:07
|close
|1759
|13.00
|1.8980
|1.9037
|1.8957
|-390.00
|126560.00
|3519
|2006.11.21 14:07
|sell
|1760
|13.00
|1.8980
|1.9040
|1.8960
|3520
|2006.11.21 14:08
|close
|1760
|13.00
|1.8980
|1.9040
|1.8960
|0.00
|126560.00
|3521
|2006.11.21 14:08
|sell
|1761
|13.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|3522
|2006.11.21 14:10
|close
|1761
|13.00
|1.8978
|1.9037
|1.8957
|-130.00
|126430.00
|3523
|2006.11.21 14:10
|sell
|1762
|13.00
|1.8974
|1.9034
|1.8954
|3524
|2006.11.21 14:10
|close
|1762
|13.00
|1.8977
|1.9034
|1.8954
|-390.00
|126040.00
|3525
|2006.11.21 14:12
|sell
|1763
|13.00
|1.8975
|1.9035
|1.8955
|3526
|2006.11.21 14:12
|close
|1763
|13.00
|1.8977
|1.9035
|1.8955
|-260.00
|125780.00
|3527
|2006.11.21 14:15
|sell
|1764
|13.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|3528
|2006.11.21 14:15
|close
|1764
|13.00
|1.8980
|1.9037
|1.8957
|-390.00
|125390.00
|3529
|2006.11.21 14:15
|sell
|1765
|13.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|3530
|2006.11.21 14:16
|close
|1765
|13.00
|1.8980
|1.9037
|1.8957
|-390.00
|125000.00
|3531
|2006.11.21 14:39
|sell
|1766
|13.00
|1.8979
|1.9039
|1.8959
|3532
|2006.11.21 14:39
|close
|1766
|13.00
|1.8983
|1.9039
|1.8959
|-520.00
|124480.00
|3533
|2006.11.21 14:41
|sell
|1767
|13.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|3534
|2006.11.21 14:42
|close
|1767
|13.00
|1.8980
|1.9037
|1.8957
|-390.00
|124090.00
|3535
|2006.11.21 14:42
|sell
|1768
|13.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|3536
|2006.11.21 14:48
|close
|1768
|13.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|0.00
|124090.00
|3537
|2006.11.21 14:49
|sell
|1769
|13.00
|1.8975
|1.9035
|1.8955
|3538
|2006.11.21 14:51
|close
|1769
|13.00
|1.8978
|1.9035
|1.8955
|-390.00
|123700.00
|3539
|2006.11.21 14:53
|sell
|1770
|13.00
|1.8976
|1.9036
|1.8956
|3540
|2006.11.21 14:54
|close
|1770
|13.00
|1.8978
|1.9036
|1.8956
|-260.00
|123440.00
|3541
|2006.11.21 14:58
|buy
|1771
|13.00
|1.8986
|1.8926
|1.9006
|3542
|2006.11.21 15:00
|close
|1771
|13.00
|1.8985
|1.8926
|1.9006
|-130.00
|123310.00
|3543
|2006.11.21 15:21
|sell
|1772
|13.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|3544
|2006.11.21 15:22
|close
|1772
|13.00
|1.8980
|1.9037
|1.8957
|-390.00
|122920.00
|3545
|2006.11.21 15:24
|sell
|1773
|13.00
|1.8979
|1.9039
|1.8959
|3546
|2006.11.21 15:26
|close
|1773
|13.00
|1.8981
|1.9039
|1.8959
|-260.00
|122660.00
|3547
|2006.11.21 15:28
|buy
|1774
|13.00
|1.8984
|1.8924
|1.9004
|3548
|2006.11.21 15:31
|close
|1774
|13.00
|1.8984
|1.8924
|1.9004
|0.00
|122660.00
|3549
|2006.11.21 15:31
|buy
|1775
|13.00
|1.8986
|1.8926
|1.9006
|3550
|2006.11.21 15:34
|close
|1775
|13.00
|1.8987
|1.8926
|1.9006
|130.00
|122790.00
|3551
|2006.11.21 15:37
|buy
|1776
|13.00
|1.8988
|1.8928
|1.9008
|3552
|2006.11.21 15:39
|close
|1776
|13.00
|1.8987
|1.8928
|1.9008
|-130.00
|122660.00
|3553
|2006.11.21 15:42
|buy
|1777
|13.00
|1.8989
|1.8929
|1.9009
|3554
|2006.11.21 15:43
|close
|1777
|13.00
|1.8986
|1.8929
|1.9009
|-390.00
|122270.00
|3555
|2006.11.21 15:45
|buy
|1778
|13.00
|1.8988
|1.8928
|1.9008
|3556
|2006.11.21 15:49
|close
|1778
|13.00
|1.8989
|1.8928
|1.9008
|130.00
|122400.00
|3557
|2006.11.21 15:51
|buy
|1779
|13.00
|1.8990
|1.8930
|1.9010
|3558
|2006.11.21 15:52
|close
|1779
|13.00
|1.8987
|1.8930
|1.9010
|-390.00
|122010.00
|3559
|2006.11.21 15:53
|buy
|1780
|13.00
|1.8991
|1.8931
|1.9011
|3560
|2006.11.21 15:55
|close
|1780
|13.00
|1.8989
|1.8931
|1.9011
|-260.00
|121750.00
|3561
|2006.11.21 15:56
|buy
|1781
|13.00
|1.8991
|1.8931
|1.9011
|3562
|2006.11.21 15:57
|close
|1781
|13.00
|1.8989
|1.8931
|1.9011
|-260.00
|121490.00
|3563
|2006.11.21 15:57
|buy
|1782
|13.00
|1.8991
|1.8931
|1.9011
|3564
|2006.11.21 15:57
|close
|1782
|13.00
|1.8989
|1.8931
|1.9011
|-260.00
|121230.00
|3565
|2006.11.21 15:59
|buy
|1783
|13.00
|1.8991
|1.8931
|1.9011
|3566
|2006.11.21 16:01
|close
|1783
|13.00
|1.8989
|1.8931
|1.9011
|-260.00
|120970.00
|3567
|2006.11.21 16:01
|buy
|1784
|13.00
|1.8993
|1.8933
|1.9013
|3568
|2006.11.21 16:02
|close
|1784
|13.00
|1.8990
|1.8933
|1.9013
|-390.00
|120580.00
|3569
|2006.11.21 16:02
|buy
|1785
|13.00
|1.8992
|1.8932
|1.9012
|3570
|2006.11.21 16:04
|close
|1785
|13.00
|1.8991
|1.8932
|1.9012
|-130.00
|120450.00
|3571
|2006.11.21 16:08
|buy
|1786
|13.00
|1.8992
|1.8932
|1.9012
|3572
|2006.11.21 16:09
|close
|1786
|13.00
|1.8989
|1.8932
|1.9012
|-390.00
|120060.00
|3573
|2006.11.21 16:14
|sell
|1787
|13.00
|1.8984
|1.9044
|1.8964
|3574
|2006.11.21 16:18
|close
|1787
|13.00
|1.8986
|1.9044
|1.8964
|-260.00
|119800.00
|3575
|2006.11.21 16:23
|sell
|1788
|12.00
|1.8983
|1.9043
|1.8963
|3576
|2006.11.21 16:27
|close
|1788
|12.00
|1.8981
|1.9043
|1.8963
|240.00
|120040.00
|3577
|2006.11.21 16:27
|sell
|1789
|13.00
|1.8980
|1.9040
|1.8960
|3578
|2006.11.21 16:29
|close
|1789
|13.00
|1.8980
|1.9040
|1.8960
|0.00
|120040.00
|3579
|2006.11.21 16:31
|sell
|1790
|13.00
|1.8981
|1.9041
|1.8961
|3580
|2006.11.21 16:32
|close
|1790
|13.00
|1.8982
|1.9041
|1.8961
|-130.00
|119910.00
|3581
|2006.11.21 16:32
|sell
|1791
|12.00
|1.8980
|1.9040
|1.8960
|3582
|2006.11.21 16:32
|close
|1791
|12.00
|1.8983
|1.9040
|1.8960
|-360.00
|119550.00
|3583
|2006.11.21 16:41
|buy
|1792
|12.00
|1.8987
|1.8927
|1.9007
|3584
|2006.11.21 16:43
|close
|1792
|12.00
|1.8985
|1.8927
|1.9007
|-240.00
|119310.00
|3585
|2006.11.21 16:52
|sell
|1793
|12.00
|1.8981
|1.9041
|1.8961
|3586
|2006.11.21 16:54
|close
|1793
|12.00
|1.8984
|1.9041
|1.8961
|-360.00
|118950.00
|3587
|2006.11.21 16:55
|sell
|1794
|12.00
|1.8983
|1.9043
|1.8963
|3588
|2006.11.21 17:03
|close
|1794
|12.00
|1.8984
|1.9043
|1.8963
|-120.00
|118830.00
|3589
|2006.11.21 17:04
|sell
|1795
|12.00
|1.8981
|1.9041
|1.8961
|3590
|2006.11.21 17:04
|close
|1795
|12.00
|1.8985
|1.9041
|1.8961
|-480.00
|118350.00
|3591
|2006.11.21 17:04
|sell
|1796
|12.00
|1.8981
|1.9041
|1.8961
|3592
|2006.11.21 17:10
|close
|1796
|12.00
|1.8982
|1.9041
|1.8961
|-120.00
|118230.00
|3593
|2006.11.21 17:13
|sell
|1797
|12.00
|1.8981
|1.9041
|1.8961
|3594
|2006.11.21 17:13
|close
|1797
|12.00
|1.8983
|1.9041
|1.8961
|-240.00
|117990.00
|3595
|2006.11.21 17:17
|sell
|1798
|12.00
|1.8981
|1.9041
|1.8961
|3596
|2006.11.21 17:21
|close
|1798
|12.00
|1.8982
|1.9041
|1.8961
|-120.00
|117870.00
|3597
|2006.11.21 17:22
|sell
|1799
|12.00
|1.8979
|1.9039
|1.8959
|3598
|2006.11.21 17:23
|close
|1799
|12.00
|1.8981
|1.9039
|1.8959
|-240.00
|117630.00
|3599
|2006.11.21 17:23
|sell
|1800
|12.00
|1.8979
|1.9039
|1.8959
|3600
|2006.11.21 17:24
|close
|1800
|12.00
|1.8981
|1.9039
|1.8959
|-240.00
|117390.00
|3601
|2006.11.21 17:26
|sell
|1801
|12.00
|1.8979
|1.9039
|1.8959
|3602
|2006.11.21 17:26
|close
|1801
|12.00
|1.8982
|1.9039
|1.8959
|-360.00
|117030.00
|3603
|2006.11.21 17:26
|sell
|1802
|12.00
|1.8979
|1.9039
|1.8959
|3604
|2006.11.21 17:36
|close
|1802
|12.00
|1.8980
|1.9039
|1.8959
|-120.00
|116910.00
|3605
|2006.11.21 17:55
|sell
|1803
|12.00
|1.8977
|1.9037
|1.8957
|3606
|2006.11.21 17:58
|close
|1803
|12.00
|1.8981
|1.9037
|1.8957
|-480.00
|116430.00
|3607
|2006.11.21 17:59
|sell
|1804
|12.00
|1.8979
|1.9039
|1.8959
|3608
|2006.11.21 18:00
|close
|1804
|12.00
|1.8981
|1.9039
|1.8959
|-240.00
|116190.00
|3609
|2006.11.21 18:52
|buy
|1805
|12.00
|1.8985
|1.8925
|1.9005
|3610
|2006.11.21 19:03
|close
|1805
|12.00
|1.8984
|1.8925
|1.9005
|-120.00
|116070.00
|3611
|2006.11.21 19:03
|buy
|1806
|12.00
|1.8986
|1.8926
|1.9006
|3612
|2006.11.21 19:04
|close
|1806
|12.00
|1.8984
|1.8926
|1.9006
|-240.00
|115830.00
|3613
|2006.11.21 19:05
|buy
|1807
|12.00
|1.8986
|1.8926
|1.9006
|3614
|2006.11.21 19:21
|close
|1807
|12.00
|1.8988
|1.8926
|1.9006
|240.00
|116070.00
|3615
|2006.11.21 19:23
|buy
|1808
|12.00
|1.8990
|1.8930
|1.9010
|3616
|2006.11.21 19:30
|close
|1808
|12.00
|1.8996
|1.8930
|1.9010
|720.00
|116790.00
|3617
|2006.11.21 19:30
|buy
|1809
|12.00
|1.9000
|1.8940
|1.9020
|3618
|2006.11.21 19:31
|close
|1809
|12.00
|1.8996
|1.8940
|1.9020
|-480.00
|116310.00
|3619
|2006.11.21 19:32
|buy
|1810
|12.00
|1.9000
|1.8940
|1.9020
|3620
|2006.11.21 19:32
|close
|1810
|12.00
|1.8998
|1.8940
|1.9020
|-240.00
|116070.00
|3621
|2006.11.21 19:32
|buy
|1811
|12.00
|1.9001
|1.8941
|1.9021
|3622
|2006.11.21 19:34
|close
|1811
|12.00
|1.8998
|1.8941
|1.9021
|-360.00
|115710.00
|3623
|2006.11.21 19:34
|buy
|1812
|12.00
|1.9002
|1.8942
|1.9022
|3624
|2006.11.21 19:35
|close
|1812
|12.00
|1.8998
|1.8942
|1.9022
|-480.00
|115230.00
|3625
|2006.11.21 19:35
|buy
|1813
|12.00
|1.9002
|1.8942
|1.9022
|3626
|2006.11.21 19:35
|close
|1813
|12.00
|1.9000
|1.8942
|1.9022
|-240.00
|114990.00
|3627
|2006.11.21 19:35
|buy
|1814
|12.00
|1.9002
|1.8942
|1.9022
|3628
|2006.11.21 19:35
|close
|1814
|12.00
|1.9000
|1.8942
|1.9022
|-240.00
|114750.00
|3629
|2006.11.21 19:36
|buy
|1815
|12.00
|1.9003
|1.8943
|1.9023
|3630
|2006.11.21 19:36
|close
|1815
|12.00
|1.9000
|1.8943
|1.9023
|-360.00
|114390.00
|3631
|2006.11.21 19:36
|buy
|1816
|12.00
|1.9002
|1.8942
|1.9022
|3632
|2006.11.21 19:36
|close
|1816
|12.00
|1.8998
|1.8942
|1.9022
|-480.00
|113910.00
|3633
|2006.11.21 19:37
|buy
|1817
|12.00
|1.9002
|1.8942
|1.9022
|3634
|2006.11.21 19:37
|close
|1817
|12.00
|1.8999
|1.8942
|1.9022
|-360.00
|113550.00
|3635
|2006.11.21 19:37
|buy
|1818
|12.00
|1.9001
|1.8941
|1.9021
|3636
|2006.11.21 19:38
|close
|1818
|12.00
|1.8998
|1.8941
|1.9021
|-360.00
|113190.00
|3637
|2006.11.21 19:41
|buy
|1819
|12.00
|1.9001
|1.8941
|1.9021
|3638
|2006.11.21 19:46
|close
|1819
|12.00
|1.9001
|1.8941
|1.9021
|0.00
|113190.00
|3639
|2006.11.21 19:46
|buy
|1820
|12.00
|1.9004
|1.8944
|1.9024
|3640
|2006.11.21 19:46
|close
|1820
|12.00
|1.9000
|1.8944
|1.9024
|-480.00
|112710.00
|3641
|2006.11.21 20:51
|buy
|1821
|12.00
|1.9001
|1.8941
|1.9021
|3642
|2006.11.21 20:57
|close
|1821
|12.00
|1.9000
|1.8941
|1.9021
|-120.00
|112590.00
|3643
|2006.11.21 21:00
|buy
|1822
|12.00
|1.9001
|1.8941
|1.9021
|3644
|2006.11.21 21:02
|close
|1822
|12.00
|1.9000
|1.8941
|1.9021
|-120.00
|112470.00
|3645
|2006.11.21 21:31
|sell
|1823
|12.00
|1.8988
|1.9048
|1.8968
|3646
|2006.11.21 21:32
|close
|1823
|12.00
|1.8990
|1.9048
|1.8968
|-240.00
|112230.00
|3647
|2006.11.21 21:32
|sell
|1824
|12.00
|1.8988
|1.9048
|1.8968
|3648
|2006.11.21 21:38
|close
|1824
|12.00
|1.8989
|1.9048
|1.8968
|-120.00
|112110.00
|3649
|2006.11.21 21:41
|sell
|1825
|12.00
|1.8987
|1.9047
|1.8967
|3650
|2006.11.21 21:41
|close
|1825
|12.00
|1.8989
|1.9047
|1.8967
|-240.00
|111870.00
|3651
|2006.11.21 21:41
|sell
|1826
|12.00
|1.8987
|1.9047
|1.8967
|3652
|2006.11.21 21:46
|close
|1826
|12.00
|1.8986
|1.9047
|1.8967
|120.00
|111990.00
|3653
|2006.11.21 21:46
|sell
|1827
|12.00
|1.8984
|1.9044
|1.8964
|3654
|2006.11.21 21:47
|close
|1827
|12.00
|1.8986
|1.9044
|1.8964
|-240.00
|111750.00
|3655
|2006.11.21 21:54
|sell
|1828
|12.00
|1.8988
|1.9048
|1.8968
|3656
|2006.11.21 21:58
|close
|1828
|12.00
|1.8989
|1.9048
|1.8968
|-120.00
|111630.00
|3657
|2006.11.21 22:04
|buy
|1829
|12.00
|1.8990
|1.8930
|1.9010
|3658
|2006.11.21 22:08
|close
|1829
|12.00
|1.8990
|1.8930
|1.9010
|0.00
|111630.00
|3659
|2006.11.21 22:08
|buy
|1830
|12.00
|1.8993
|1.8933
|1.9013
|3660
|2006.11.21 22:08
|close
|1830
|12.00
|1.8991
|1.8933
|1.9013
|-240.00
|111390.00
|3661
|2006.11.21 22:27
|sell
|1831
|12.00
|1.8987
|1.9047
|1.8967
|3662
|2006.11.21 22:29
|close
|1831
|12.00
|1.8989
|1.9047
|1.8967
|-240.00
|111150.00
|3663
|2006.11.21 22:35
|sell
|1832
|12.00
|1.8987
|1.9047
|1.8967
|3664
|2006.11.21 22:38
|close
|1832
|12.00
|1.8989
|1.9047
|1.8967
|-240.00
|110910.00
|3665
|2006.11.21 22:48
|buy
|1833
|12.00
|1.8992
|1.8932
|1.9012
|3666
|2006.11.21 22:55
|close
|1833
|12.00
|1.8998
|1.8932
|1.9012
|720.00
|111630.00
|3667
|2006.11.21 22:56
|buy
|1834
|12.00
|1.9001
|1.8941
|1.9021
|3668
|2006.11.21 22:57
|close
|1834
|12.00
|1.8998
|1.8941
|1.9021
|-360.00
|111270.00
|3669
|2006.11.21 23:02
|buy
|1835
|12.00
|1.8999
|1.8939
|1.9019
|3670
|2006.11.21 23:03
|close
|1835
|12.00
|1.8996
|1.8939
|1.9019
|-360.00
|110910.00
|3671
|2006.11.21 23:18
|sell
|1836
|12.00
|1.8989
|1.9049
|1.8969
|3672
|2006.11.21 23:30
|close
|1836
|12.00
|1.8989
|1.9049
|1.8969
|0.00
|110910.00
|3673
|2006.11.21 23:38
|sell
|1837
|12.00
|1.8988
|1.9048
|1.8968
|3674
|2006.11.21 23:48
|close
|1837
|12.00
|1.8990
|1.9048
|1.8968
|-240.00
|110670.00
|3675
|2006.11.22 00:29
|buy
|1838
|12.00
|1.8993
|1.8933
|1.9013
|3676
|2006.11.22 00:57
|close
|1838
|12.00
|1.8995
|1.8933
|1.9013
|240.00
|110910.00
|3677
|2006.11.22 01:07
|buy
|1839
|12.00
|1.8995
|1.8935
|1.9015
|3678
|2006.11.22 01:11
|close
|1839
|12.00
|1.8995
|1.8935
|1.9015
|0.00
|110910.00
|3679
|2006.11.22 01:13
|buy
|1840
|12.00
|1.8997
|1.8937
|1.9017
|3680
|2006.11.22 01:13
|close
|1840
|12.00
|1.8995
|1.8937
|1.9017
|-240.00
|110670.00
|3681
|2006.11.22 01:13
|buy
|1841
|12.00
|1.8997
|1.8937
|1.9017
|3682
|2006.11.22 01:13
|close
|1841
|12.00
|1.8995
|1.8937
|1.9017
|-240.00
|110430.00
|3683
|2006.11.22 01:14
|buy
|1842
|12.00
|1.8996
|1.8936
|1.9016
|3684
|2006.11.22 01:14
|close
|1842
|12.00
|1.8994
|1.8936
|1.9016
|-240.00
|110190.00
|3685
|2006.11.22 01:14
|buy
|1843
|12.00
|1.8996
|1.8936
|1.9016
|3686
|2006.11.22 01:26
|close
|1843
|12.00
|1.8995
|1.8936
|1.9016
|-120.00
|110070.00
|3687
|2006.11.22 01:26
|buy
|1844
|12.00
|1.8997
|1.8937
|1.9017
|3688
|2006.11.22 01:26
|close
|1844
|12.00
|1.8995
|1.8937
|1.9017
|-240.00
|109830.00
|3689
|2006.11.22 01:26
|buy
|1845
|11.00
|1.8997
|1.8937
|1.9017
|3690
|2006.11.22 01:34
|close
|1845
|11.00
|1.8998
|1.8937
|1.9017
|110.00
|109940.00
|3691
|2006.11.22 01:34
|buy
|1846
|11.00
|1.9001
|1.8941
|1.9021
|3692
|2006.11.22 01:35
|close
|1846
|11.00
|1.8999
|1.8941
|1.9021
|-220.00
|109720.00
|3693
|2006.11.22 01:37
|buy
|1847
|11.00
|1.8999
|1.8939
|1.9019
|3694
|2006.11.22 01:43
|close
|1847
|11.00
|1.9000
|1.8939
|1.9019
|110.00
|109830.00
|3695
|2006.11.22 01:43
|buy
|1848
|11.00
|1.9001
|1.8941
|1.9021
|3696
|2006.11.22 01:51
|close
|1848
|11.00
|1.9006
|1.8941
|1.9021
|550.00
|110380.00
|3697
|2006.11.22 01:51
|buy
|1849
|12.00
|1.9008
|1.8948
|1.9028
|3698
|2006.11.22 01:57
|close
|1849
|12.00
|1.9015
|1.8948
|1.9028
|840.00
|111220.00
|3699
|2006.11.22 01:58
|buy
|1850
|12.00
|1.9017
|1.8957
|1.9037
|3700
|2006.11.22 01:58
|close
|1850
|12.00
|1.9014
|1.8957
|1.9037
|-360.00
|110860.00
|3701
|2006.11.22 02:02
|buy
|1851
|12.00
|1.9015
|1.8955
|1.9035
|3702
|2006.11.22 02:02
|close
|1851
|12.00
|1.9012
|1.8955
|1.9035
|-360.00
|110500.00
|3703
|2006.11.22 02:02
|buy
|1852
|12.00
|1.9014
|1.8954
|1.9034
|3704
|2006.11.22 02:06
|close
|1852
|12.00
|1.9014
|1.8954
|1.9034
|0.00
|110500.00
|3705
|2006.11.22 02:07
|buy
|1853
|12.00
|1.9016
|1.8956
|1.9036
|3706
|2006.11.22 02:07
|close
|1853
|12.00
|1.9013
|1.8956
|1.9036
|-360.00
|110140.00
|3707
|2006.11.22 02:12
|buy
|1854
|12.00
|1.9016
|1.8956
|1.9036
|3708
|2006.11.22 02:14
|close
|1854
|12.00
|1.9014
|1.8956
|1.9036
|-240.00
|109900.00
|3709
|2006.11.22 02:14
|buy
|1855
|11.00
|1.9016
|1.8956
|1.9036
|3710
|2006.11.22 02:14
|close
|1855
|11.00
|1.9013
|1.8956
|1.9036
|-330.00
|109570.00
|3711
|2006.11.22 02:18
|buy
|1856
|11.00
|1.9016
|1.8956
|1.9036
|3712
|2006.11.22 02:30
|close
|1856
|11.00
|1.9021
|1.8956
|1.9036
|550.00
|110120.00
|3713
|2006.11.22 02:30
|buy
|1857
|12.00
|1.9023
|1.8963
|1.9043
|3714
|2006.11.22 02:31
|close
|1857
|12.00
|1.9020
|1.8963
|1.9043
|-360.00
|109760.00
|3715
|2006.11.22 02:43
|buy
|1858
|11.00
|1.9019
|1.8959
|1.9039
|3716
|2006.11.22 02:54
|close
|1858
|11.00
|1.9020
|1.8959
|1.9039
|110.00
|109870.00
|3717
|2006.11.22 02:55
|buy
|1859
|11.00
|1.9021
|1.8961
|1.9041
|3718
|2006.11.22 02:57
|close
|1859
|11.00
|1.9019
|1.8961
|1.9041
|-220.00
|109650.00
|3719
|2006.11.22 03:03
|buy
|1860
|11.00
|1.9020
|1.8960
|1.9040
|3720
|2006.11.22 03:05
|close
|1860
|11.00
|1.9019
|1.8960
|1.9040
|-110.00
|109540.00
|3721
|2006.11.22 03:45
|buy
|1861
|11.00
|1.9021
|1.8961
|1.9041
|3722
|2006.11.22 04:28
|close
|1861
|11.00
|1.9025
|1.8961
|1.9041
|440.00
|109980.00
|3723
|2006.11.22 04:37
|buy
|1862
|11.00
|1.9025
|1.8965
|1.9045
|3724
|2006.11.22 04:48
|close
|1862
|11.00
|1.9029
|1.8965
|1.9045
|440.00
|110420.00
|3725
|2006.11.22 04:48
|buy
|1863
|12.00
|1.9032
|1.8972
|1.9052
|3726
|2006.11.22 04:48
|close
|1863
|12.00
|1.9030
|1.8972
|1.9052
|-240.00
|110180.00
|3727
|2006.11.22 04:49
|buy
|1864
|12.00
|1.9033
|1.8973
|1.9053
|3728
|2006.11.22 04:51
|close
|1864
|12.00
|1.9030
|1.8973
|1.9053
|-360.00
|109820.00
|3729
|2006.11.22 04:55
|buy
|1865
|11.00
|1.9029
|1.8969
|1.9049
|3730
|2006.11.22 05:07
|close
|1865
|11.00
|1.9029
|1.8969
|1.9049
|0.00
|109820.00
|3731
|2006.11.22 05:14
|buy
|1866
|11.00
|1.9028
|1.8968
|1.9048
|3732
|2006.11.22 05:17
|close
|1866
|11.00
|1.9027
|1.8968
|1.9048
|-110.00
|109710.00
|3733
|2006.11.22 05:20
|buy
|1867
|11.00
|1.9028
|1.8968
|1.9048
|3734
|2006.11.22 05:20
|close
|1867
|11.00
|1.9026
|1.8968
|1.9048
|-220.00
|109490.00
|3735
|2006.11.22 05:25
|buy
|1868
|11.00
|1.9029
|1.8969
|1.9049
|3736
|2006.11.22 05:26
|close
|1868
|11.00
|1.9026
|1.8969
|1.9049
|-330.00
|109160.00
|3737
|2006.11.22 05:56
|buy
|1869
|11.00
|1.9030
|1.8970
|1.9050
|3738
|2006.11.22 06:00
|close
|1869
|11.00
|1.9027
|1.8970
|1.9050
|-330.00
|108830.00
|3739
|2006.11.22 06:24
|buy
|1870
|11.00
|1.9029
|1.8969
|1.9049
|3740
|2006.11.22 06:25
|close
|1870
|11.00
|1.9026
|1.8969
|1.9049
|-330.00
|108500.00
|3741
|2006.11.22 06:26
|buy
|1871
|11.00
|1.9029
|1.8969
|1.9049
|3742
|2006.11.22 06:28
|close
|1871
|11.00
|1.9027
|1.8969
|1.9049
|-220.00
|108280.00
|3743
|2006.11.22 06:30
|buy
|1872
|11.00
|1.9028
|1.8968
|1.9048
|3744
|2006.11.22 06:30
|close
|1872
|11.00
|1.9027
|1.8968
|1.9048
|-110.00
|108170.00
|3745
|2006.11.22 07:20
|buy
|1873
|11.00
|1.9026
|1.8966
|1.9046
|3746
|2006.11.22 07:27
|close
|1873
|11.00
|1.9025
|1.8966
|1.9046
|-110.00
|108060.00
|3747
|2006.11.22 07:28
|buy
|1874
|11.00
|1.9027
|1.8967
|1.9047
|3748
|2006.11.22 07:28
|close
|1874
|11.00
|1.9024
|1.8967
|1.9047
|-330.00
|107730.00
|3749
|2006.11.22 07:32
|buy
|1875
|11.00
|1.9025
|1.8965
|1.9045
|3750
|2006.11.22 07:39
|close
|1875
|11.00
|1.9035
|1.8965
|1.9045
|1100.00
|108830.00
|3751
|2006.11.22 07:39
|buy
|1876
|11.00
|1.9036
|1.8976
|1.9056
|3752
|2006.11.22 07:44
|close
|1876
|11.00
|1.9041
|1.8976
|1.9056
|550.00
|109380.00
|3753
|2006.11.22 07:47
|buy
|1877
|11.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|3754
|2006.11.22 07:48
|close
|1877
|11.00
|1.9041
|1.8985
|1.9065
|-440.00
|108940.00
|3755
|2006.11.22 07:48
|buy
|1878
|11.00
|1.9046
|1.8986
|1.9066
|3756
|2006.11.22 07:49
|close
|1878
|11.00
|1.9042
|1.8986
|1.9066
|-440.00
|108500.00
|3757
|2006.11.22 07:56
|buy
|1879
|11.00
|1.9041
|1.8981
|1.9061
|3758
|2006.11.22 07:57
|close
|1879
|11.00
|1.9038
|1.8981
|1.9061
|-330.00
|108170.00
|3759
|2006.11.22 07:59
|buy
|1880
|11.00
|1.9039
|1.8979
|1.9059
|3760
|2006.11.22 08:00
|close
|1880
|11.00
|1.9038
|1.8979
|1.9059
|-110.00
|108060.00
|3761
|2006.11.22 08:00
|buy
|1881
|11.00
|1.9040
|1.8980
|1.9060
|3762
|2006.11.22 08:02
|close
|1881
|11.00
|1.9040
|1.8980
|1.9060
|0.00
|108060.00
|3763
|2006.11.22 08:02
|buy
|1882
|11.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|3764
|2006.11.22 08:07
|close
|1882
|11.00
|1.9042
|1.8982
|1.9062
|0.00
|108060.00
|3765
|2006.11.22 08:20
|buy
|1883
|11.00
|1.9043
|1.8983
|1.9063
|3766
|2006.11.22 08:24
|close
|1883
|11.00
|1.9043
|1.8983
|1.9063
|0.00
|108060.00
|3767
|2006.11.22 08:26
|buy
|1884
|11.00
|1.9044
|1.8984
|1.9064
|3768
|2006.11.22 08:27
|close
|1884
|11.00
|1.9043
|1.8984
|1.9064
|-110.00
|107950.00
|3769
|2006.11.22 08:27
|buy
|1885
|11.00
|1.9044
|1.8984
|1.9064
|3770
|2006.11.22 08:29
|close
|1885
|11.00
|1.9043
|1.8984
|1.9064
|-110.00
|107840.00
|3771
|2006.11.22 08:30
|buy
|1886
|11.00
|1.9045
|1.8985
|1.9065
|3772
|2006.11.22 08:38
|close
|1886
|11.00
|1.9056
|1.8985
|1.9065
|1210.00
|109050.00
|3773
|2006.11.22 08:40
|buy
|1887
|11.00
|1.9060
|1.9000
|1.9080
|3774
|2006.11.22 08:42
|close
|1887
|11.00
|1.9060
|1.9000
|1.9080
|0.00
|109050.00
|3775
|2006.11.22 08:46
|buy
|1888
|11.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|3776
|2006.11.22 08:47
|close
|1888
|11.00
|1.9056
|1.8997
|1.9077
|-110.00
|108940.00
|3777
|2006.11.22 08:48
|buy
|1889
|11.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|3778
|2006.11.22 08:49
|close
|1889
|11.00
|1.9056
|1.8997
|1.9077
|-110.00
|108830.00
|3779
|2006.11.22 08:50
|buy
|1890
|11.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|3780
|2006.11.22 08:51
|close
|1890
|11.00
|1.9055
|1.8998
|1.9078
|-330.00
|108500.00
|3781
|2006.11.22 08:56
|buy
|1891
|11.00
|1.9056
|1.8996
|1.9076
|3782
|2006.11.22 08:57
|close
|1891
|11.00
|1.9054
|1.8996
|1.9076
|-220.00
|108280.00
|3783
|2006.11.22 08:59
|buy
|1892
|11.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|3784
|2006.11.22 09:09
|close
|1892
|11.00
|1.9060
|1.8997
|1.9077
|330.00
|108610.00
|3785
|2006.11.22 09:12
|buy
|1893
|11.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|3786
|2006.11.22 09:12
|close
|1893
|11.00
|1.9057
|1.8998
|1.9078
|-110.00
|108500.00
|3787
|2006.11.22 09:31
|sell
|1894
|11.00
|1.9038
|1.9098
|1.9018
|3788
|2006.11.22 09:34
|close
|1894
|11.00
|1.9036
|1.9098
|1.9018
|220.00
|108720.00
|3789
|2006.11.22 09:34
|sell
|1895
|11.00
|1.9033
|1.9093
|1.9013
|3790
|2006.11.22 09:34
|close
|1895
|11.00
|1.9036
|1.9093
|1.9013
|-330.00
|108390.00
|3791
|2006.11.22 09:44
|buy
|1896
|11.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|3792
|2006.11.22 09:47
|close
|1896
|11.00
|1.9053
|1.8995
|1.9075
|-220.00
|108170.00
|3793
|2006.11.22 09:47
|buy
|1897
|11.00
|1.9055
|1.8995
|1.9075
|3794
|2006.11.22 09:49
|close
|1897
|11.00
|1.9057
|1.8995
|1.9075
|220.00
|108390.00
|3795
|2006.11.22 09:49
|buy
|1898
|11.00
|1.9059
|1.8999
|1.9079
|3796
|2006.11.22 09:52
|close
|1898
|11.00
|1.9060
|1.8999
|1.9079
|110.00
|108500.00
|3797
|2006.11.22 09:56
|buy
|1899
|11.00
|1.9053
|1.8993
|1.9073
|3798
|2006.11.22 09:56
|close
|1899
|11.00
|1.9052
|1.8993
|1.9073
|-110.00
|108390.00
|3799
|2006.11.22 10:00
|buy
|1900
|11.00
|1.9051
|1.8991
|1.9071
|3800
|2006.11.22 10:01
|close
|1900
|11.00
|1.9047
|1.8991
|1.9071
|-440.00
|107950.00
|3801
|2006.11.22 10:01
|buy
|1901
|11.00
|1.9053
|1.8993
|1.9073
|3802
|2006.11.22 10:01
|close
|1901
|11.00
|1.9050
|1.8993
|1.9073
|-330.00
|107620.00
|3803
|2006.11.22 10:01
|buy
|1902
|11.00
|1.9052
|1.8992
|1.9072
|3804
|2006.11.22 10:03
|close
|1902
|11.00
|1.9048
|1.8992
|1.9072
|-440.00
|107180.00
|3805
|2006.11.22 10:03
|buy
|1903
|11.00
|1.9052
|1.8992
|1.9072
|3806
|2006.11.22 10:03
|close
|1903
|11.00
|1.9050
|1.8992
|1.9072
|-220.00
|106960.00
|3807
|2006.11.22 10:03
|buy
|1904
|11.00
|1.9052
|1.8992
|1.9072
|3808
|2006.11.22 10:03
|close
|1904
|11.00
|1.9049
|1.8992
|1.9072
|-330.00
|106630.00
|3809
|2006.11.22 10:05
|buy
|1905
|11.00
|1.9051
|1.8991
|1.9071
|3810
|2006.11.22 10:08
|close
|1905
|11.00
|1.9050
|1.8991
|1.9071
|-110.00
|106520.00
|3811
|2006.11.22 10:16
|buy
|1906
|11.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|3812
|2006.11.22 10:17
|close
|1906
|11.00
|1.9054
|1.8998
|1.9078
|-440.00
|106080.00
|3813
|2006.11.22 10:18
|buy
|1907
|11.00
|1.9057
|1.8997
|1.9077
|3814
|2006.11.22 10:24
|close
|1907
|11.00
|1.9058
|1.8997
|1.9077
|110.00
|106190.00
|3815
|2006.11.22 10:30
|buy
|1908
|11.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|3816
|2006.11.22 10:32
|close
|1908
|11.00
|1.9056
|1.8998
|1.9078
|-220.00
|105970.00
|3817
|2006.11.22 10:35
|buy
|1909
|11.00
|1.9060
|1.9000
|1.9080
|3818
|2006.11.22 10:39
|close
|1909
|11.00
|1.9058
|1.9000
|1.9080
|-220.00
|105750.00
|3819
|2006.11.22 10:39
|buy
|1910
|11.00
|1.9061
|1.9001
|1.9081
|3820
|2006.11.22 10:41
|close
|1910
|11.00
|1.9057
|1.9001
|1.9081
|-440.00
|105310.00
|3821
|2006.11.22 10:42
|buy
|1911
|11.00
|1.9061
|1.9001
|1.9081
|3822
|2006.11.22 10:43
|close
|1911
|11.00
|1.9058
|1.9001
|1.9081
|-330.00
|104980.00
|3823
|2006.11.22 10:45
|buy
|1912
|11.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|3824
|2006.11.22 10:46
|close
|1912
|11.00
|1.9057
|1.8998
|1.9078
|-110.00
|104870.00
|3825
|2006.11.22 10:48
|buy
|1913
|11.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|3826
|2006.11.22 10:49
|close
|1913
|11.00
|1.9055
|1.8998
|1.9078
|-330.00
|104540.00
|3827
|2006.11.22 10:49
|buy
|1914
|11.00
|1.9059
|1.8999
|1.9079
|3828
|2006.11.22 10:49
|close
|1914
|11.00
|1.9055
|1.8999
|1.9079
|-440.00
|104100.00
|3829
|2006.11.22 10:49
|buy
|1915
|11.00
|1.9058
|1.8998
|1.9078
|3830
|2006.11.22 10:57
|close
|1915
|11.00
|1.9062
|1.8998
|1.9078
|440.00
|104540.00
|3831
|2006.11.22 11:00
|buy
|1916
|11.00
|1.9063
|1.9003
|1.9083
|3832
|2006.11.22 11:05
|close
|1916
|11.00
|1.9062
|1.9003
|1.9083
|-110.00
|104430.00
|3833
|2006.11.22 11:06
|buy
|1917
|11.00
|1.9064
|1.9004
|1.9084
|3834
|2006.11.22 11:08
|close
|1917
|11.00
|1.9063
|1.9004
|1.9084
|-110.00
|104320.00
|3835
|2006.11.22 11:08
|buy
|1918
|11.00
|1.9067
|1.9007
|1.9087
|3836
|2006.11.22 11:13
|close
|1918
|11.00
|1.9070
|1.9007
|1.9087
|330.00
|104650.00
|3837
|2006.11.22 11:15
|buy
|1919
|11.00
|1.9071
|1.9011
|1.9091
|3838
|2006.11.22 11:16
|close
|1919
|11.00
|1.9070
|1.9011
|1.9091
|-110.00
|104540.00
|3839
|2006.11.22 11:16
|buy
|1920
|11.00
|1.9072
|1.9012
|1.9092
|3840
|2006.11.22 11:17
|close
|1920
|11.00
|1.9070
|1.9012
|1.9092
|-220.00
|104320.00
|3841
|2006.11.22 11:18
|buy
|1921
|11.00
|1.9070
|1.9010
|1.9090
|3842
|2006.11.22 11:22
|close
|1921
|11.00
|1.9075
|1.9010
|1.9090
|550.00
|104870.00
|3843
|2006.11.22 11:25
|buy
|1922
|11.00
|1.9077
|1.9017
|1.9097
|3844
|2006.11.22 11:33
|close
|1922
|11.00
|1.9077
|1.9017
|1.9097
|0.00
|104870.00
|3845
|2006.11.22 11:39
|buy
|1923
|11.00
|1.9077
|1.9017
|1.9097
|3846
|2006.11.22 11:42
|close
|1923
|11.00
|1.9076
|1.9017
|1.9097
|-110.00
|104760.00
|3847
|2006.11.22 11:46
|buy
|1924
|11.00
|1.9079
|1.9019
|1.9099
|3848
|2006.11.22 11:49
|close
|1924
|11.00
|1.9078
|1.9019
|1.9099
|-110.00
|104650.00
|3849
|2006.11.22 11:50
|buy
|1925
|11.00
|1.9080
|1.9020
|1.9100
|3850
|2006.11.22 11:52
|close
|1925
|11.00
|1.9080
|1.9020
|1.9100
|0.00
|104650.00
|3851
|2006.11.22 11:56
|buy
|1926
|11.00
|1.9081
|1.9021
|1.9101
|3852
|2006.11.22 11:57
|close
|1926
|11.00
|1.9078
|1.9021
|1.9101
|-330.00
|104320.00
|3853
|2006.11.22 12:00
|buy
|1927
|11.00
|1.9082
|1.9022
|1.9102
|3854
|2006.11.22 12:02
|close
|1927
|11.00
|1.9080
|1.9022
|1.9102
|-220.00
|104100.00
|3855
|2006.11.22 12:03
|buy
|1928
|11.00
|1.9082
|1.9022
|1.9102
|3856
|2006.11.22 12:04
|close
|1928
|11.00
|1.9081
|1.9022
|1.9102
|-110.00
|103990.00
|3857
|2006.11.22 12:05
|buy
|1929
|11.00
|1.9084
|1.9024
|1.9104
|3858
|2006.11.22 12:07
|close
|1929
|11.00
|1.9079
|1.9024
|1.9104
|-550.00
|103440.00
|3859
|2006.11.22 12:07
|buy
|1930
|11.00
|1.9083
|1.9023
|1.9103
|3860
|2006.11.22 12:07
|close
|1930
|11.00
|1.9078
|1.9023
|1.9103
|-550.00
|102890.00
|3861
|2006.11.22 12:07
|buy
|1931
|11.00
|1.9084
|1.9024
|1.9104
|3862
|2006.11.22 12:07
|close
|1931
|11.00
|1.9078
|1.9024
|1.9104
|-660.00
|102230.00
|3863
|2006.11.22 12:09
|buy
|1932
|11.00
|1.9085
|1.9025
|1.9105
|3864
|2006.11.22 12:12
|close
|1932
|11.00
|1.9085
|1.9025
|1.9105
|0.00
|102230.00
|3865
|2006.11.22 12:16
|buy
|1933
|11.00
|1.9086
|1.9026
|1.9106
|3866
|2006.11.22 12:16
|close
|1933
|11.00
|1.9084
|1.9026
|1.9106
|-220.00
|102010.00
|3867
|2006.11.22 12:17
|buy
|1934
|11.00
|1.9085
|1.9025
|1.9105
|3868
|2006.11.22 12:26
|close
|1934
|11.00
|1.9095
|1.9025
|1.9105
|1100.00
|103110.00
|3869
|2006.11.22 12:31
|buy
|1935
|11.00
|1.9093
|1.9033
|1.9113
|3870
|2006.11.22 12:36
|close
|1935
|11.00
|1.9092
|1.9033
|1.9113
|-110.00
|103000.00
|3871
|2006.11.22 12:39
|buy
|1936
|11.00
|1.9094
|1.9034
|1.9114
|3872
|2006.11.22 12:39
|close
|1936
|11.00
|1.9091
|1.9034
|1.9114
|-330.00
|102670.00
|3873
|2006.11.22 12:39
|buy
|1937
|11.00
|1.9094
|1.9034
|1.9114
|3874
|2006.11.22 12:43
|close
|1937
|11.00
|1.9096
|1.9034
|1.9114
|220.00
|102890.00
|3875
|2006.11.22 13:14
|buy
|1938
|11.00
|1.9093
|1.9033
|1.9113
|3876
|2006.11.22 13:20
|t/p
|1938
|11.00
|1.9113
|1.9033
|1.9113
|2200.00
|105090.00
|3877
|2006.11.22 13:20
|buy
|1939
|11.00
|1.9114
|1.9054
|1.9134
|3878
|2006.11.22 13:24
|close
|1939
|11.00
|1.9111
|1.9054
|1.9134
|-330.00
|104760.00
|3879
|2006.11.22 13:24
|buy
|1940
|11.00
|1.9115
|1.9055
|1.9135
|3880
|2006.11.22 13:24
|close
|1940
|11.00
|1.9112
|1.9055
|1.9135
|-330.00
|104430.00
|3881
|2006.11.22 13:25
|buy
|1941
|11.00
|1.9114
|1.9054
|1.9134
|3882
|2006.11.22 13:25
|close
|1941
|11.00
|1.9111
|1.9054
|1.9134
|-330.00
|104100.00
|3883
|2006.11.22 13:25
|buy
|1942
|11.00
|1.9115
|1.9055
|1.9135
|3884
|2006.11.22 13:25
|close
|1942
|11.00
|1.9112
|1.9055
|1.9135
|-330.00
|103770.00
|3885
|2006.11.22 13:26
|buy
|1943
|11.00
|1.9114
|1.9054
|1.9134
|3886
|2006.11.22 13:27
|close
|1943
|11.00
|1.9113
|1.9054
|1.9134
|-110.00
|103660.00
|3887
|2006.11.22 13:27
|buy
|1944
|11.00
|1.9115
|1.9055
|1.9135
|3888
|2006.11.22 13:29
|t/p
|1944
|11.00
|1.9135
|1.9055
|1.9135
|2200.00
|105860.00
|3889
|2006.11.22 13:29
|buy
|1945
|11.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|3890
|2006.11.22 13:31
|close
|1945
|11.00
|1.9126
|1.9077
|1.9157
|-1210.00
|104650.00
|3891
|2006.11.22 13:31
|buy
|1946
|11.00
|1.9128
|1.9068
|1.9148
|3892
|2006.11.22 13:31
|close
|1946
|11.00
|1.9126
|1.9068
|1.9148
|-220.00
|104430.00
|3893
|2006.11.22 13:31
|buy
|1947
|11.00
|1.9128
|1.9068
|1.9148
|3894
|2006.11.22 13:34
|close
|1947
|11.00
|1.9129
|1.9068
|1.9148
|110.00
|104540.00
|3895
|2006.11.22 13:41
|buy
|1948
|11.00
|1.9116
|1.9056
|1.9136
|3896
|2006.11.22 13:41
|close
|1948
|11.00
|1.9113
|1.9056
|1.9136
|-330.00
|104210.00
|3897
|2006.11.22 13:42
|buy
|1949
|11.00
|1.9117
|1.9057
|1.9137
|3898
|2006.11.22 13:43
|close
|1949
|11.00
|1.9113
|1.9057
|1.9137
|-440.00
|103770.00
|3899
|2006.11.22 13:44
|buy
|1950
|11.00
|1.9117
|1.9057
|1.9137
|3900
|2006.11.22 13:45
|close
|1950
|11.00
|1.9115
|1.9057
|1.9137
|-220.00
|103550.00
|3901
|2006.11.22 13:45
|buy
|1951
|11.00
|1.9117
|1.9057
|1.9137
|3902
|2006.11.22 13:52
|close
|1951
|11.00
|1.9123
|1.9057
|1.9137
|660.00
|104210.00
|3903
|2006.11.22 13:53
|buy
|1952
|11.00
|1.9126
|1.9066
|1.9146
|3904
|2006.11.22 13:53
|close
|1952
|11.00
|1.9122
|1.9066
|1.9146
|-440.00
|103770.00
|3905
|2006.11.22 13:53
|buy
|1953
|11.00
|1.9125
|1.9065
|1.9145
|3906
|2006.11.22 13:53
|close
|1953
|11.00
|1.9122
|1.9065
|1.9145
|-330.00
|103440.00
|3907
|2006.11.22 14:02
|buy
|1954
|11.00
|1.9124
|1.9064
|1.9144
|3908
|2006.11.22 14:02
|close
|1954
|11.00
|1.9121
|1.9064
|1.9144
|-330.00
|103110.00
|3909
|2006.11.22 14:03
|buy
|1955
|11.00
|1.9125
|1.9065
|1.9145
|3910
|2006.11.22 14:03
|close
|1955
|11.00
|1.9118
|1.9065
|1.9145
|-770.00
|102340.00
|3911
|2006.11.22 14:15
|buy
|1956
|11.00
|1.9122
|1.9062
|1.9142
|3912
|2006.11.22 14:16
|close
|1956
|11.00
|1.9119
|1.9062
|1.9142
|-330.00
|102010.00
|3913
|2006.11.22 14:35
|buy
|1957
|11.00
|1.9122
|1.9062
|1.9142
|3914
|2006.11.22 14:37
|close
|1957
|11.00
|1.9120
|1.9062
|1.9142
|-220.00
|101790.00
|3915
|2006.11.22 14:40
|buy
|1958
|11.00
|1.9120
|1.9060
|1.9140
|3916
|2006.11.22 14:47
|close
|1958
|11.00
|1.9125
|1.9060
|1.9140
|550.00
|102340.00
|3917
|2006.11.22 14:47
|buy
|1959
|11.00
|1.9126
|1.9066
|1.9146
|3918
|2006.11.22 14:48
|close
|1959
|11.00
|1.9124
|1.9066
|1.9146
|-220.00
|102120.00
|3919
|2006.11.22 14:51
|buy
|1960
|11.00
|1.9125
|1.9065
|1.9145
|3920
|2006.11.22 14:55
|close
|1960
|11.00
|1.9127
|1.9065
|1.9145
|220.00
|102340.00
|3921
|2006.11.22 15:00
|buy
|1961
|11.00
|1.9127
|1.9067
|1.9147
|3922
|2006.11.22 15:01
|close
|1961
|11.00
|1.9124
|1.9067
|1.9147
|-330.00
|102010.00
|3923
|2006.11.22 15:01
|buy
|1962
|11.00
|1.9126
|1.9066
|1.9146
|3924
|2006.11.22 15:02
|close
|1962
|11.00
|1.9123
|1.9066
|1.9146
|-330.00
|101680.00
|3925
|2006.11.22 15:02
|buy
|1963
|11.00
|1.9126
|1.9066
|1.9146
|3926
|2006.11.22 15:02
|close
|1963
|11.00
|1.9124
|1.9066
|1.9146
|-220.00
|101460.00
|3927
|2006.11.22 15:03
|buy
|1964
|11.00
|1.9131
|1.9071
|1.9151
|3928
|2006.11.22 15:09
|close
|1964
|11.00
|1.9134
|1.9071
|1.9151
|330.00
|101790.00
|3929
|2006.11.22 15:09
|buy
|1965
|11.00
|1.9139
|1.9079
|1.9159
|3930
|2006.11.22 15:13
|close
|1965
|11.00
|1.9139
|1.9079
|1.9159
|0.00
|101790.00
|3931
|2006.11.22 15:16
|buy
|1966
|11.00
|1.9140
|1.9080
|1.9160
|3932
|2006.11.22 15:16
|close
|1966
|11.00
|1.9138
|1.9080
|1.9160
|-220.00
|101570.00
|3933
|2006.11.22 15:17
|buy
|1967
|11.00
|1.9140
|1.9080
|1.9160
|3934
|2006.11.22 15:17
|close
|1967
|11.00
|1.9136
|1.9080
|1.9160
|-440.00
|101130.00
|3935
|2006.11.22 15:17
|buy
|1968
|11.00
|1.9138
|1.9078
|1.9158
|3936
|2006.11.22 15:17
|close
|1968
|11.00
|1.9136
|1.9078
|1.9158
|-220.00
|100910.00
|3937
|2006.11.22 15:19
|buy
|1969
|11.00
|1.9138
|1.9078
|1.9158
|3938
|2006.11.22 15:19
|close
|1969
|11.00
|1.9136
|1.9078
|1.9158
|-220.00
|100690.00
|3939
|2006.11.22 15:19
|buy
|1970
|11.00
|1.9142
|1.9082
|1.9162
|3940
|2006.11.22 15:25
|t/p
|1970
|11.00
|1.9162
|1.9082
|1.9162
|2200.00
|102890.00
|3941
|2006.11.22 15:25
|buy
|1971
|11.00
|1.9165
|1.9105
|1.9185
|3942
|2006.11.22 15:28
|close
|1971
|11.00
|1.9161
|1.9105
|1.9185
|-440.00
|102450.00
|3943
|2006.11.22 15:28
|buy
|1972
|11.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|3944
|2006.11.22 15:29
|close
|1972
|11.00
|1.9162
|1.9103
|1.9183
|-110.00
|102340.00
|3945
|2006.11.22 15:29
|buy
|1973
|11.00
|1.9165
|1.9105
|1.9185
|3946
|2006.11.22 15:30
|close
|1973
|11.00
|1.9159
|1.9105
|1.9185
|-660.00
|101680.00
|3947
|2006.11.22 15:30
|buy
|1974
|11.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|3948
|2006.11.22 15:30
|close
|1974
|11.00
|1.9159
|1.9103
|1.9183
|-440.00
|101240.00
|3949
|2006.11.22 15:36
|buy
|1975
|11.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|3950
|2006.11.22 15:40
|close
|1975
|11.00
|1.9152
|1.9095
|1.9175
|-330.00
|100910.00
|3951
|2006.11.22 15:40
|buy
|1976
|11.00
|1.9156
|1.9096
|1.9176
|3952
|2006.11.22 15:41
|close
|1976
|11.00
|1.9152
|1.9096
|1.9176
|-440.00
|100470.00
|3953
|2006.11.22 15:41
|buy
|1977
|11.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|3954
|2006.11.22 15:47
|close
|1977
|11.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|0.00
|100470.00
|3955
|2006.11.22 16:36
|buy
|1978
|11.00
|1.9144
|1.9084
|1.9164
|3956
|2006.11.22 16:37
|close
|1978
|11.00
|1.9142
|1.9084
|1.9164
|-220.00
|100250.00
|3957
|2006.11.22 16:38
|buy
|1979
|11.00
|1.9143
|1.9083
|1.9163
|3958
|2006.11.22 16:38
|close
|1979
|11.00
|1.9142
|1.9083
|1.9163
|-110.00
|100140.00
|3959
|2006.11.22 16:39
|buy
|1980
|11.00
|1.9143
|1.9083
|1.9163
|3960
|2006.11.22 16:41
|close
|1980
|11.00
|1.9141
|1.9083
|1.9163
|-220.00
|99920.00
|3961
|2006.11.22 16:42
|buy
|1981
|10.00
|1.9143
|1.9083
|1.9163
|3962
|2006.11.22 16:42
|close
|1981
|10.00
|1.9142
|1.9083
|1.9163
|-100.00
|99820.00
|3963
|2006.11.22 16:47
|buy
|1982
|10.00
|1.9144
|1.9084
|1.9164
|3964
|2006.11.22 16:55
|close
|1982
|10.00
|1.9147
|1.9084
|1.9164
|300.00
|100120.00
|3965
|2006.11.22 16:55
|buy
|1983
|11.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|3966
|2006.11.22 16:55
|close
|1983
|11.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-220.00
|99900.00
|3967
|2006.11.22 16:55
|buy
|1984
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|3968
|2006.11.22 16:55
|close
|1984
|10.00
|1.9146
|1.9089
|1.9169
|-300.00
|99600.00
|3969
|2006.11.22 17:01
|buy
|1985
|10.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|3970
|2006.11.22 17:01
|close
|1985
|10.00
|1.9142
|1.9087
|1.9167
|-500.00
|99100.00
|3971
|2006.11.22 17:12
|buy
|1986
|10.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|3972
|2006.11.22 17:13
|close
|1986
|10.00
|1.9145
|1.9086
|1.9166
|-100.00
|99000.00
|3973
|2006.11.22 17:34
|sell
|1987
|10.00
|1.9132
|1.9192
|1.9112
|3974
|2006.11.22 17:46
|close
|1987
|10.00
|1.9132
|1.9192
|1.9112
|0.00
|99000.00
|3975
|2006.11.22 17:48
|sell
|1988
|10.00
|1.9130
|1.9190
|1.9110
|3976
|2006.11.22 17:51
|close
|1988
|10.00
|1.9129
|1.9190
|1.9110
|100.00
|99100.00
|3977
|2006.11.22 18:01
|buy
|1989
|10.00
|1.9138
|1.9078
|1.9158
|3978
|2006.11.22 18:04
|close
|1989
|10.00
|1.9137
|1.9078
|1.9158
|-100.00
|99000.00
|3979
|2006.11.22 18:07
|buy
|1990
|10.00
|1.9138
|1.9078
|1.9158
|3980
|2006.11.22 18:10
|close
|1990
|10.00
|1.9136
|1.9078
|1.9158
|-200.00
|98800.00
|3981
|2006.11.22 18:13
|buy
|1991
|10.00
|1.9138
|1.9078
|1.9158
|3982
|2006.11.22 18:20
|close
|1991
|10.00
|1.9135
|1.9078
|1.9158
|-300.00
|98500.00
|3983
|2006.11.22 18:22
|buy
|1992
|10.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|3984
|2006.11.22 18:22
|close
|1992
|10.00
|1.9135
|1.9077
|1.9157
|-200.00
|98300.00
|3985
|2006.11.22 18:28
|buy
|1993
|10.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|3986
|2006.11.22 18:29
|close
|1993
|10.00
|1.9134
|1.9077
|1.9157
|-300.00
|98000.00
|3987
|2006.11.22 18:29
|buy
|1994
|10.00
|1.9136
|1.9076
|1.9156
|3988
|2006.11.22 18:31
|close
|1994
|10.00
|1.9135
|1.9076
|1.9156
|-100.00
|97900.00
|3989
|2006.11.22 18:32
|buy
|1995
|10.00
|1.9137
|1.9077
|1.9157
|3990
|2006.11.22 18:35
|close
|1995
|10.00
|1.9135
|1.9077
|1.9157
|-200.00
|97700.00
|3991
|2006.11.22 18:35
|buy
|1996
|10.00
|1.9138
|1.9078
|1.9158
|3992
|2006.11.22 18:42
|close
|1996
|10.00
|1.9141
|1.9078
|1.9158
|300.00
|98000.00
|3993
|2006.11.22 18:51
|buy
|1997
|10.00
|1.9141
|1.9081
|1.9161
|3994
|2006.11.22 18:57
|close
|1997
|10.00
|1.9142
|1.9081
|1.9161
|100.00
|98100.00
|3995
|2006.11.22 19:00
|buy
|1998
|10.00
|1.9143
|1.9083
|1.9163
|3996
|2006.11.22 19:00
|close
|1998
|10.00
|1.9142
|1.9083
|1.9163
|-100.00
|98000.00
|3997
|2006.11.22 19:04
|buy
|1999
|10.00
|1.9143
|1.9083
|1.9163
|3998
|2006.11.22 19:25
|close
|1999
|10.00
|1.9149
|1.9083
|1.9163
|600.00
|98600.00
|3999
|2006.11.22 19:38
|buy
|2000
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4000
|2006.11.22 19:39
|close
|2000
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|98400.00
|4001
|2006.11.22 19:41
|buy
|2001
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4002
|2006.11.22 19:45
|close
|2001
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|98200.00
|4003
|2006.11.22 19:47
|buy
|2002
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4004
|2006.11.22 19:48
|close
|2002
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|98000.00
|4005
|2006.11.22 19:51
|buy
|2003
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4006
|2006.11.22 19:51
|close
|2003
|10.00
|1.9146
|1.9089
|1.9169
|-300.00
|97700.00
|4007
|2006.11.22 20:45
|sell
|2004
|10.00
|1.9138
|1.9198
|1.9118
|4008
|2006.11.22 20:47
|close
|2004
|10.00
|1.9140
|1.9198
|1.9118
|-200.00
|97500.00
|4009
|2006.11.22 20:47
|sell
|2005
|10.00
|1.9138
|1.9198
|1.9118
|4010
|2006.11.22 20:48
|close
|2005
|10.00
|1.9140
|1.9198
|1.9118
|-200.00
|97300.00
|4011
|2006.11.22 20:50
|sell
|2006
|10.00
|1.9138
|1.9198
|1.9118
|4012
|2006.11.22 20:57
|close
|2006
|10.00
|1.9141
|1.9198
|1.9118
|-300.00
|97000.00
|4013
|2006.11.22 21:04
|buy
|2007
|10.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4014
|2006.11.22 21:06
|close
|2007
|10.00
|1.9143
|1.9086
|1.9166
|-300.00
|96700.00
|4015
|2006.11.22 21:12
|buy
|2008
|10.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|4016
|2006.11.22 21:33
|close
|2008
|10.00
|1.9150
|1.9085
|1.9165
|500.00
|97200.00
|4017
|2006.11.22 21:36
|buy
|2009
|10.00
|1.9152
|1.9092
|1.9172
|4018
|2006.11.22 21:40
|close
|2009
|10.00
|1.9150
|1.9092
|1.9172
|-200.00
|97000.00
|4019
|2006.11.22 21:40
|buy
|2010
|10.00
|1.9152
|1.9092
|1.9172
|4020
|2006.11.22 21:41
|close
|2010
|10.00
|1.9149
|1.9092
|1.9172
|-300.00
|96700.00
|4021
|2006.11.22 21:44
|buy
|2011
|10.00
|1.9148
|1.9088
|1.9168
|4022
|2006.11.22 21:53
|close
|2011
|10.00
|1.9149
|1.9088
|1.9168
|100.00
|96800.00
|4023
|2006.11.22 21:56
|buy
|2012
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4024
|2006.11.22 21:56
|close
|2012
|10.00
|1.9146
|1.9089
|1.9169
|-300.00
|96500.00
|4025
|2006.11.22 22:19
|buy
|2013
|10.00
|1.9150
|1.9090
|1.9170
|4026
|2006.11.22 22:22
|close
|2013
|10.00
|1.9147
|1.9090
|1.9170
|-300.00
|96200.00
|4027
|2006.11.22 22:23
|buy
|2014
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4028
|2006.11.22 22:25
|close
|2014
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|96000.00
|4029
|2006.11.22 22:25
|buy
|2015
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4030
|2006.11.22 22:26
|close
|2015
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|95800.00
|4031
|2006.11.22 22:26
|buy
|2016
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4032
|2006.11.22 22:27
|close
|2016
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|95600.00
|4033
|2006.11.22 22:27
|buy
|2017
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4034
|2006.11.22 22:27
|close
|2017
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|95400.00
|4035
|2006.11.22 22:28
|buy
|2018
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4036
|2006.11.22 22:31
|close
|2018
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|95200.00
|4037
|2006.11.22 22:33
|buy
|2019
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4038
|2006.11.22 22:34
|close
|2019
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|95000.00
|4039
|2006.11.22 22:36
|buy
|2020
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4040
|2006.11.22 22:42
|close
|2020
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|94800.00
|4041
|2006.11.22 22:45
|buy
|2021
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4042
|2006.11.22 22:49
|close
|2021
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|94600.00
|4043
|2006.11.22 22:50
|buy
|2022
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4044
|2006.11.22 22:53
|close
|2022
|10.00
|1.9147
|1.9089
|1.9169
|-200.00
|94400.00
|4045
|2006.11.22 23:03
|buy
|2023
|10.00
|1.9149
|1.9089
|1.9169
|4046
|2006.11.22 23:03
|close
|2023
|10.00
|1.9145
|1.9089
|1.9169
|-400.00
|94000.00
|4047
|2006.11.22 23:05
|sell
|2024
|10.00
|1.9141
|1.9201
|1.9121
|4048
|2006.11.22 23:07
|close
|2024
|10.00
|1.9145
|1.9201
|1.9121
|-400.00
|93600.00
|4049
|2006.11.22 23:10
|sell
|2025
|10.00
|1.9142
|1.9202
|1.9122
|4050
|2006.11.22 23:13
|close
|2025
|10.00
|1.9141
|1.9202
|1.9122
|100.00
|93700.00
|4051
|2006.11.22 23:17
|sell
|2026
|10.00
|1.9141
|1.9201
|1.9121
|4052
|2006.11.22 23:21
|close
|2026
|10.00
|1.9143
|1.9201
|1.9121
|-200.00
|93500.00
|4053
|2006.11.22 23:30
|sell
|2027
|10.00
|1.9141
|1.9201
|1.9121
|4054
|2006.11.22 23:32
|close
|2027
|10.00
|1.9143
|1.9201
|1.9121
|-200.00
|93300.00
|4055
|2006.11.22 23:34
|sell
|2028
|10.00
|1.9142
|1.9202
|1.9122
|4056
|2006.11.22 23:36
|close
|2028
|10.00
|1.9144
|1.9202
|1.9122
|-200.00
|93100.00
|4057
|2006.11.22 23:41
|sell
|2029
|10.00
|1.9142
|1.9202
|1.9122
|4058
|2006.11.22 23:50
|close
|2029
|10.00
|1.9141
|1.9202
|1.9122
|100.00
|93200.00
|4059
|2006.11.22 23:59
|sell
|2030
|10.00
|1.9141
|1.9201
|1.9121
|4060
|2006.11.23 00:05
|close
|2030
|10.00
|1.9142
|1.9201
|1.9121
|-100.00
|93100.00
|4061
|2006.11.23 00:11
|sell
|2031
|10.00
|1.9138
|1.9198
|1.9118
|4062
|2006.11.23 00:19
|close
|2031
|10.00
|1.9139
|1.9198
|1.9118
|-100.00
|93000.00
|4063
|2006.11.23 00:21
|sell
|2032
|10.00
|1.9136
|1.9196
|1.9116
|4064
|2006.11.23 00:27
|close
|2032
|10.00
|1.9139
|1.9196
|1.9116
|-300.00
|92700.00
|4065
|2006.11.23 00:29
|sell
|2033
|10.00
|1.9137
|1.9197
|1.9117
|4066
|2006.11.23 00:41
|close
|2033
|10.00
|1.9138
|1.9197
|1.9117
|-100.00
|92600.00
|4067
|2006.11.23 00:56
|sell
|2034
|10.00
|1.9139
|1.9199
|1.9119
|4068
|2006.11.23 00:56
|close
|2034
|10.00
|1.9142
|1.9199
|1.9119
|-300.00
|92300.00
|4069
|2006.11.23 00:56
|sell
|2035
|10.00
|1.9139
|1.9199
|1.9119
|4070
|2006.11.23 00:57
|close
|2035
|10.00
|1.9141
|1.9199
|1.9119
|-200.00
|92100.00
|4071
|2006.11.23 01:04
|buy
|2036
|10.00
|1.9143
|1.9083
|1.9163
|4072
|2006.11.23 01:09
|close
|2036
|10.00
|1.9142
|1.9083
|1.9163
|-100.00
|92000.00
|4073
|2006.11.23 01:44
|sell
|2037
|10.00
|1.9140
|1.9200
|1.9120
|4074
|2006.11.23 01:44
|close
|2037
|10.00
|1.9141
|1.9200
|1.9120
|-100.00
|91900.00
|4075
|2006.11.23 01:46
|buy
|2038
|10.00
|1.9143
|1.9083
|1.9163
|4076
|2006.11.23 01:49
|close
|2038
|10.00
|1.9141
|1.9083
|1.9163
|-200.00
|91700.00
|4077
|2006.11.23 01:50
|buy
|2039
|10.00
|1.9144
|1.9084
|1.9164
|4078
|2006.11.23 01:52
|close
|2039
|10.00
|1.9142
|1.9084
|1.9164
|-200.00
|91500.00
|4079
|2006.11.23 01:55
|sell
|2040
|10.00
|1.9140
|1.9200
|1.9120
|4080
|2006.11.23 01:55
|close
|2040
|10.00
|1.9142
|1.9200
|1.9120
|-200.00
|91300.00
|4081
|2006.11.23 01:55
|sell
|2041
|10.00
|1.9139
|1.9199
|1.9119
|4082
|2006.11.23 01:56
|close
|2041
|10.00
|1.9143
|1.9199
|1.9119
|-400.00
|90900.00
|4083
|2006.11.23 01:56
|sell
|2042
|10.00
|1.9141
|1.9201
|1.9121
|4084
|2006.11.23 01:57
|close
|2042
|10.00
|1.9143
|1.9201
|1.9121
|-200.00
|90700.00
|4085
|2006.11.23 02:03
|sell
|2043
|10.00
|1.9139
|1.9199
|1.9119
|4086
|2006.11.23 02:09
|close
|2043
|10.00
|1.9139
|1.9199
|1.9119
|0.00
|90700.00
|4087
|2006.11.23 02:09
|sell
|2044
|10.00
|1.9137
|1.9197
|1.9117
|4088
|2006.11.23 02:13
|close
|2044
|10.00
|1.9138
|1.9197
|1.9117
|-100.00
|90600.00
|4089
|2006.11.23 02:17
|sell
|2045
|10.00
|1.9136
|1.9196
|1.9116
|4090
|2006.11.23 02:18
|close
|2045
|10.00
|1.9139
|1.9196
|1.9116
|-300.00
|90300.00
|4091
|2006.11.23 02:21
|sell
|2046
|10.00
|1.9136
|1.9196
|1.9116
|4092
|2006.11.23 02:22
|close
|2046
|10.00
|1.9138
|1.9196
|1.9116
|-200.00
|90100.00
|4093
|2006.11.23 02:25
|sell
|2047
|10.00
|1.9136
|1.9196
|1.9116
|4094
|2006.11.23 02:26
|close
|2047
|10.00
|1.9138
|1.9196
|1.9116
|-200.00
|89900.00
|4095
|2006.11.23 02:27
|sell
|2048
|9.00
|1.9135
|1.9195
|1.9115
|4096
|2006.11.23 02:29
|close
|2048
|9.00
|1.9138
|1.9195
|1.9115
|-270.00
|89630.00
|4097
|2006.11.23 02:30
|sell
|2049
|9.00
|1.9135
|1.9195
|1.9115
|4098
|2006.11.23 02:35
|close
|2049
|9.00
|1.9136
|1.9195
|1.9115
|-90.00
|89540.00
|4099
|2006.11.23 02:36
|sell
|2050
|9.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|4100
|2006.11.23 02:45
|close
|2050
|9.00
|1.9132
|1.9194
|1.9114
|180.00
|89720.00
|4101
|2006.11.23 02:46
|sell
|2051
|9.00
|1.9130
|1.9190
|1.9110
|4102
|2006.11.23 02:47
|close
|2051
|9.00
|1.9132
|1.9190
|1.9110
|-180.00
|89540.00
|4103
|2006.11.23 03:07
|sell
|2052
|9.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|4104
|2006.11.23 03:08
|close
|2052
|9.00
|1.9136
|1.9194
|1.9114
|-180.00
|89360.00
|4105
|2006.11.23 03:19
|sell
|2053
|9.00
|1.9131
|1.9191
|1.9111
|4106
|2006.11.23 03:26
|close
|2053
|9.00
|1.9135
|1.9191
|1.9111
|-360.00
|89000.00
|4107
|2006.11.23 03:29
|sell
|2054
|9.00
|1.9132
|1.9192
|1.9112
|4108
|2006.11.23 03:30
|close
|2054
|9.00
|1.9136
|1.9192
|1.9112
|-360.00
|88640.00
|4109
|2006.11.23 03:45
|buy
|2055
|9.00
|1.9139
|1.9079
|1.9159
|4110
|2006.11.23 03:49
|close
|2055
|9.00
|1.9138
|1.9079
|1.9159
|-90.00
|88550.00
|4111
|2006.11.23 03:58
|buy
|2056
|9.00
|1.9139
|1.9079
|1.9159
|4112
|2006.11.23 05:03
|close
|2056
|9.00
|1.9145
|1.9079
|1.9159
|540.00
|89090.00
|4113
|2006.11.23 05:07
|buy
|2057
|9.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|4114
|2006.11.23 05:07
|close
|2057
|9.00
|1.9144
|1.9087
|1.9167
|-270.00
|88820.00
|4115
|2006.11.23 05:07
|buy
|2058
|9.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|4116
|2006.11.23 05:07
|close
|2058
|9.00
|1.9145
|1.9087
|1.9167
|-180.00
|88640.00
|4117
|2006.11.23 05:08
|buy
|2059
|9.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|4118
|2006.11.23 05:10
|close
|2059
|9.00
|1.9144
|1.9087
|1.9167
|-270.00
|88370.00
|4119
|2006.11.23 05:14
|buy
|2060
|9.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|4120
|2006.11.23 05:17
|close
|2060
|9.00
|1.9145
|1.9087
|1.9167
|-180.00
|88190.00
|4121
|2006.11.23 05:22
|buy
|2061
|9.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4122
|2006.11.23 05:34
|close
|2061
|9.00
|1.9144
|1.9086
|1.9166
|-180.00
|88010.00
|4123
|2006.11.23 05:42
|buy
|2062
|9.00
|1.9144
|1.9084
|1.9164
|4124
|2006.11.23 05:48
|close
|2062
|9.00
|1.9143
|1.9084
|1.9164
|-90.00
|87920.00
|4125
|2006.11.23 05:48
|buy
|2063
|9.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4126
|2006.11.23 05:50
|close
|2063
|9.00
|1.9144
|1.9086
|1.9166
|-180.00
|87740.00
|4127
|2006.11.23 05:52
|buy
|2064
|9.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4128
|2006.11.23 05:53
|close
|2064
|9.00
|1.9143
|1.9086
|1.9166
|-270.00
|87470.00
|4129
|2006.11.23 05:55
|buy
|2065
|9.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4130
|2006.11.23 05:55
|close
|2065
|9.00
|1.9143
|1.9086
|1.9166
|-270.00
|87200.00
|4131
|2006.11.23 05:55
|buy
|2066
|9.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|4132
|2006.11.23 05:59
|close
|2066
|9.00
|1.9143
|1.9085
|1.9165
|-180.00
|87020.00
|4133
|2006.11.23 06:00
|buy
|2067
|9.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|4134
|2006.11.23 06:05
|close
|2067
|9.00
|1.9143
|1.9085
|1.9165
|-180.00
|86840.00
|4135
|2006.11.23 06:35
|buy
|2068
|9.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|4136
|2006.11.23 06:36
|close
|2068
|9.00
|1.9143
|1.9085
|1.9165
|-180.00
|86660.00
|4137
|2006.11.23 06:37
|buy
|2069
|9.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|4138
|2006.11.23 06:37
|close
|2069
|9.00
|1.9142
|1.9085
|1.9165
|-270.00
|86390.00
|4139
|2006.11.23 06:37
|buy
|2070
|9.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|4140
|2006.11.23 06:38
|close
|2070
|9.00
|1.9143
|1.9085
|1.9165
|-180.00
|86210.00
|4141
|2006.11.23 06:39
|buy
|2071
|9.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4142
|2006.11.23 06:40
|close
|2071
|9.00
|1.9143
|1.9086
|1.9166
|-270.00
|85940.00
|4143
|2006.11.23 07:14
|sell
|2072
|9.00
|1.9139
|1.9199
|1.9119
|4144
|2006.11.23 07:23
|close
|2072
|9.00
|1.9138
|1.9199
|1.9119
|90.00
|86030.00
|4145
|2006.11.23 07:23
|sell
|2073
|9.00
|1.9136
|1.9196
|1.9116
|4146
|2006.11.23 07:33
|close
|2073
|9.00
|1.9133
|1.9196
|1.9116
|270.00
|86300.00
|4147
|2006.11.23 07:34
|sell
|2074
|9.00
|1.9132
|1.9192
|1.9112
|4148
|2006.11.23 07:35
|close
|2074
|9.00
|1.9134
|1.9192
|1.9112
|-180.00
|86120.00
|4149
|2006.11.23 07:41
|sell
|2075
|9.00
|1.9136
|1.9196
|1.9116
|4150
|2006.11.23 07:45
|close
|2075
|9.00
|1.9136
|1.9196
|1.9116
|0.00
|86120.00
|4151
|2006.11.23 07:46
|sell
|2076
|9.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|4152
|2006.11.23 07:47
|close
|2076
|9.00
|1.9136
|1.9194
|1.9114
|-180.00
|85940.00
|4153
|2006.11.23 07:48
|sell
|2077
|9.00
|1.9134
|1.9194
|1.9114
|4154
|2006.11.23 07:49
|close
|2077
|9.00
|1.9136
|1.9194
|1.9114
|-180.00
|85760.00
|4155
|2006.11.23 07:58
|sell
|2078
|9.00
|1.9136
|1.9196
|1.9116
|4156
|2006.11.23 07:59
|close
|2078
|9.00
|1.9138
|1.9196
|1.9116
|-180.00
|85580.00
|4157
|2006.11.23 08:08
|buy
|2079
|9.00
|1.9142
|1.9082
|1.9162
|4158
|2006.11.23 08:12
|close
|2079
|9.00
|1.9148
|1.9082
|1.9162
|540.00
|86120.00
|4159
|2006.11.23 08:14
|buy
|2080
|9.00
|1.9150
|1.9090
|1.9170
|4160
|2006.11.23 08:15
|close
|2080
|9.00
|1.9147
|1.9090
|1.9170
|-270.00
|85850.00
|4161
|2006.11.23 08:21
|buy
|2081
|9.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|4162
|2006.11.23 08:22
|close
|2081
|9.00
|1.9143
|1.9085
|1.9165
|-180.00
|85670.00
|4163
|2006.11.23 08:22
|buy
|2082
|9.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4164
|2006.11.23 08:22
|close
|2082
|9.00
|1.9144
|1.9086
|1.9166
|-180.00
|85490.00
|4165
|2006.11.23 08:23
|buy
|2083
|9.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4166
|2006.11.23 08:24
|close
|2083
|9.00
|1.9143
|1.9086
|1.9166
|-270.00
|85220.00
|4167
|2006.11.23 08:26
|buy
|2084
|9.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|4168
|2006.11.23 08:28
|close
|2084
|9.00
|1.9144
|1.9085
|1.9165
|-90.00
|85130.00
|4169
|2006.11.23 08:28
|buy
|2085
|9.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4170
|2006.11.23 08:31
|close
|2085
|9.00
|1.9144
|1.9086
|1.9166
|-180.00
|84950.00
|4171
|2006.11.23 08:32
|buy
|2086
|9.00
|1.9145
|1.9085
|1.9165
|4172
|2006.11.23 08:32
|close
|2086
|9.00
|1.9144
|1.9085
|1.9165
|-90.00
|84860.00
|4173
|2006.11.23 08:35
|buy
|2087
|9.00
|1.9144
|1.9084
|1.9164
|4174
|2006.11.23 08:36
|close
|2087
|9.00
|1.9142
|1.9084
|1.9164
|-180.00
|84680.00
|4175
|2006.11.23 08:40
|sell
|2088
|9.00
|1.9140
|1.9200
|1.9120
|4176
|2006.11.23 08:41
|close
|2088
|9.00
|1.9145
|1.9200
|1.9120
|-450.00
|84230.00
|4177
|2006.11.23 08:53
|buy
|2089
|9.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|4178
|2006.11.23 08:55
|close
|2089
|9.00
|1.9144
|1.9087
|1.9167
|-270.00
|83960.00
|4179
|2006.11.23 08:59
|buy
|2090
|9.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4180
|2006.11.23 09:04
|close
|2090
|9.00
|1.9148
|1.9086
|1.9166
|180.00
|84140.00
|4181
|2006.11.23 09:05
|buy
|2091
|9.00
|1.9152
|1.9092
|1.9172
|4182
|2006.11.23 09:14
|close
|2091
|9.00
|1.9161
|1.9092
|1.9172
|810.00
|84950.00
|4183
|2006.11.23 09:17
|buy
|2092
|9.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|4184
|2006.11.23 09:17
|close
|2092
|9.00
|1.9159
|1.9101
|1.9181
|-180.00
|84770.00
|4185
|2006.11.23 09:17
|buy
|2093
|9.00
|1.9162
|1.9102
|1.9182
|4186
|2006.11.23 09:18
|close
|2093
|9.00
|1.9157
|1.9102
|1.9182
|-450.00
|84320.00
|4187
|2006.11.23 09:18
|buy
|2094
|9.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|4188
|2006.11.23 09:18
|close
|2094
|9.00
|1.9158
|1.9101
|1.9181
|-270.00
|84050.00
|4189
|2006.11.23 09:18
|buy
|2095
|9.00
|1.9162
|1.9102
|1.9182
|4190
|2006.11.23 09:21
|close
|2095
|9.00
|1.9159
|1.9102
|1.9182
|-270.00
|83780.00
|4191
|2006.11.23 09:21
|buy
|2096
|9.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|4192
|2006.11.23 09:25
|close
|2096
|9.00
|1.9160
|1.9103
|1.9183
|-270.00
|83510.00
|4193
|2006.11.23 09:26
|buy
|2097
|9.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|4194
|2006.11.23 09:27
|close
|2097
|9.00
|1.9160
|1.9103
|1.9183
|-270.00
|83240.00
|4195
|2006.11.23 09:30
|buy
|2098
|9.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|4196
|2006.11.23 09:30
|close
|2098
|9.00
|1.9158
|1.9101
|1.9181
|-270.00
|82970.00
|4197
|2006.11.23 09:31
|buy
|2099
|9.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|4198
|2006.11.23 09:31
|close
|2099
|9.00
|1.9158
|1.9101
|1.9181
|-270.00
|82700.00
|4199
|2006.11.23 09:33
|buy
|2100
|9.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|4200
|2006.11.23 09:34
|close
|2100
|9.00
|1.9158
|1.9101
|1.9181
|-270.00
|82430.00
|4201
|2006.11.23 09:36
|buy
|2101
|9.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|4202
|2006.11.23 09:39
|close
|2101
|9.00
|1.9162
|1.9103
|1.9183
|-90.00
|82340.00
|4203
|2006.11.23 10:12
|sell
|2102
|9.00
|1.9147
|1.9207
|1.9127
|4204
|2006.11.23 10:21
|close
|2102
|9.00
|1.9143
|1.9207
|1.9127
|360.00
|82700.00
|4205
|2006.11.23 10:25
|sell
|2103
|9.00
|1.9143
|1.9203
|1.9123
|4206
|2006.11.23 10:25
|close
|2103
|9.00
|1.9145
|1.9203
|1.9123
|-180.00
|82520.00
|4207
|2006.11.23 10:28
|sell
|2104
|9.00
|1.9144
|1.9204
|1.9124
|4208
|2006.11.23 10:29
|close
|2104
|9.00
|1.9146
|1.9204
|1.9124
|-180.00
|82340.00
|4209
|2006.11.23 10:30
|sell
|2105
|9.00
|1.9143
|1.9203
|1.9123
|4210
|2006.11.23 10:35
|close
|2105
|9.00
|1.9140
|1.9203
|1.9123
|270.00
|82610.00
|4211
|2006.11.23 10:35
|sell
|2106
|9.00
|1.9139
|1.9199
|1.9119
|4212
|2006.11.23 10:38
|close
|2106
|9.00
|1.9140
|1.9199
|1.9119
|-90.00
|82520.00
|4213
|2006.11.23 10:40
|sell
|2107
|9.00
|1.9138
|1.9198
|1.9118
|4214
|2006.11.23 10:41
|close
|2107
|9.00
|1.9140
|1.9198
|1.9118
|-180.00
|82340.00
|4215
|2006.11.23 10:42
|sell
|2108
|9.00
|1.9138
|1.9198
|1.9118
|4216
|2006.11.23 10:44
|close
|2108
|9.00
|1.9140
|1.9198
|1.9118
|-180.00
|82160.00
|4217
|2006.11.23 10:45
|sell
|2109
|9.00
|1.9137
|1.9197
|1.9117
|4218
|2006.11.23 10:45
|close
|2109
|9.00
|1.9140
|1.9197
|1.9117
|-270.00
|81890.00
|4219
|2006.11.23 10:45
|sell
|2110
|9.00
|1.9137
|1.9197
|1.9117
|4220
|2006.11.23 10:46
|close
|2110
|9.00
|1.9140
|1.9197
|1.9117
|-270.00
|81620.00
|4221
|2006.11.23 10:46
|sell
|2111
|9.00
|1.9137
|1.9197
|1.9117
|4222
|2006.11.23 10:46
|close
|2111
|9.00
|1.9140
|1.9197
|1.9117
|-270.00
|81350.00
|4223
|2006.11.23 10:46
|sell
|2112
|9.00
|1.9137
|1.9197
|1.9117
|4224
|2006.11.23 10:51
|close
|2112
|9.00
|1.9134
|1.9197
|1.9117
|270.00
|81620.00
|4225
|2006.11.23 10:55
|buy
|2113
|9.00
|1.9150
|1.9090
|1.9170
|4226
|2006.11.23 10:57
|close
|2113
|9.00
|1.9146
|1.9090
|1.9170
|-360.00
|81260.00
|4227
|2006.11.23 10:59
|buy
|2114
|9.00
|1.9148
|1.9088
|1.9168
|4228
|2006.11.23 11:00
|close
|2114
|9.00
|1.9146
|1.9088
|1.9168
|-180.00
|81080.00
|4229
|2006.11.23 11:15
|sell
|2115
|9.00
|1.9139
|1.9199
|1.9119
|4230
|2006.11.23 11:15
|close
|2115
|9.00
|1.9142
|1.9199
|1.9119
|-270.00
|80810.00
|4231
|2006.11.23 11:17
|sell
|2116
|9.00
|1.9138
|1.9198
|1.9118
|4232
|2006.11.23 11:21
|close
|2116
|9.00
|1.9138
|1.9198
|1.9118
|0.00
|80810.00
|4233
|2006.11.23 11:23
|sell
|2117
|9.00
|1.9137
|1.9197
|1.9117
|4234
|2006.11.23 11:23
|close
|2117
|9.00
|1.9139
|1.9197
|1.9117
|-180.00
|80630.00
|4235
|2006.11.23 11:24
|sell
|2118
|9.00
|1.9137
|1.9197
|1.9117
|4236
|2006.11.23 11:24
|close
|2118
|9.00
|1.9139
|1.9197
|1.9117
|-180.00
|80450.00
|4237
|2006.11.23 11:24
|sell
|2119
|9.00
|1.9137
|1.9197
|1.9117
|4238
|2006.11.23 11:25
|close
|2119
|9.00
|1.9139
|1.9197
|1.9117
|-180.00
|80270.00
|4239
|2006.11.23 11:29
|sell
|2120
|9.00
|1.9137
|1.9197
|1.9117
|4240
|2006.11.23 11:33
|close
|2120
|9.00
|1.9136
|1.9197
|1.9117
|90.00
|80360.00
|4241
|2006.11.23 11:34
|sell
|2121
|9.00
|1.9133
|1.9193
|1.9113
|4242
|2006.11.23 11:35
|close
|2121
|9.00
|1.9136
|1.9193
|1.9113
|-270.00
|80090.00
|4243
|2006.11.23 11:45
|buy
|2122
|9.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|4244
|2006.11.23 11:46
|close
|2122
|9.00
|1.9143
|1.9087
|1.9167
|-360.00
|79730.00
|4245
|2006.11.23 11:49
|buy
|2123
|8.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4246
|2006.11.23 11:54
|close
|2123
|8.00
|1.9144
|1.9086
|1.9166
|-160.00
|79570.00
|4247
|2006.11.23 12:23
|buy
|2124
|8.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4248
|2006.11.23 12:27
|close
|2124
|8.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|0.00
|79570.00
|4249
|2006.11.23 12:27
|buy
|2125
|8.00
|1.9148
|1.9088
|1.9168
|4250
|2006.11.23 12:28
|close
|2125
|8.00
|1.9146
|1.9088
|1.9168
|-160.00
|79410.00
|4251
|2006.11.23 12:39
|buy
|2126
|8.00
|1.9146
|1.9086
|1.9166
|4252
|2006.11.23 12:47
|close
|2126
|8.00
|1.9145
|1.9086
|1.9166
|-80.00
|79330.00
|4253
|2006.11.23 12:49
|buy
|2127
|8.00
|1.9147
|1.9087
|1.9167
|4254
|2006.11.23 12:56
|close
|2127
|8.00
|1.9148
|1.9087
|1.9167
|80.00
|79410.00
|4255
|2006.11.23 13:14
|buy
|2128
|8.00
|1.9148
|1.9088
|1.9168
|4256
|2006.11.23 13:25
|close
|2128
|8.00
|1.9152
|1.9088
|1.9168
|320.00
|79730.00
|4257
|2006.11.23 13:26
|buy
|2129
|8.00
|1.9154
|1.9094
|1.9174
|4258
|2006.11.23 13:27
|close
|2129
|8.00
|1.9151
|1.9094
|1.9174
|-240.00
|79490.00
|4259
|2006.11.23 13:27
|buy
|2130
|8.00
|1.9153
|1.9093
|1.9173
|4260
|2006.11.23 13:29
|close
|2130
|8.00
|1.9152
|1.9093
|1.9173
|-80.00
|79410.00
|4261
|2006.11.23 13:43
|sell
|2131
|8.00
|1.9144
|1.9204
|1.9124
|4262
|2006.11.23 13:46
|close
|2131
|8.00
|1.9146
|1.9204
|1.9124
|-160.00
|79250.00
|4263
|2006.11.23 13:48
|sell
|2132
|8.00
|1.9144
|1.9204
|1.9124
|4264
|2006.11.23 13:53
|close
|2132
|8.00
|1.9145
|1.9204
|1.9124
|-80.00
|79170.00
|4265
|2006.11.23 13:54
|sell
|2133
|8.00
|1.9143
|1.9203
|1.9123
|4266
|2006.11.23 13:56
|close
|2133
|8.00
|1.9144
|1.9203
|1.9123
|-80.00
|79090.00
|4267
|2006.11.23 14:06
|buy
|2134
|8.00
|1.9150
|1.9090
|1.9170
|4268
|2006.11.23 14:15
|close
|2134
|8.00
|1.9151
|1.9090
|1.9170
|80.00
|79170.00
|4269
|2006.11.23 14:17
|buy
|2135
|8.00
|1.9153
|1.9093
|1.9173
|4270
|2006.11.23 14:26
|close
|2135
|8.00
|1.9153
|1.9093
|1.9173
|0.00
|79170.00
|4271
|2006.11.23 14:27
|buy
|2136
|8.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|4272
|2006.11.23 14:29
|close
|2136
|8.00
|1.9153
|1.9095
|1.9175
|-160.00
|79010.00
|4273
|2006.11.23 14:31
|buy
|2137
|8.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|4274
|2006.11.23 14:34
|close
|2137
|8.00
|1.9157
|1.9095
|1.9175
|160.00
|79170.00
|4275
|2006.11.23 14:34
|buy
|2138
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4276
|2006.11.23 14:34
|close
|2138
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|79010.00
|4277
|2006.11.23 14:34
|buy
|2139
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4278
|2006.11.23 14:39
|close
|2139
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|78850.00
|4279
|2006.11.23 14:45
|buy
|2140
|8.00
|1.9154
|1.9094
|1.9174
|4280
|2006.11.23 14:47
|close
|2140
|8.00
|1.9153
|1.9094
|1.9174
|-80.00
|78770.00
|4281
|2006.11.23 14:48
|buy
|2141
|8.00
|1.9156
|1.9096
|1.9176
|4282
|2006.11.23 14:55
|close
|2141
|8.00
|1.9154
|1.9096
|1.9176
|-160.00
|78610.00
|4283
|2006.11.23 14:58
|buy
|2142
|8.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|4284
|2006.11.23 15:06
|close
|2142
|8.00
|1.9160
|1.9095
|1.9175
|400.00
|79010.00
|4285
|2006.11.23 15:07
|buy
|2143
|8.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|4286
|2006.11.23 15:12
|close
|2143
|8.00
|1.9164
|1.9103
|1.9183
|80.00
|79090.00
|4287
|2006.11.23 15:13
|buy
|2144
|8.00
|1.9166
|1.9106
|1.9186
|4288
|2006.11.23 15:16
|close
|2144
|8.00
|1.9165
|1.9106
|1.9186
|-80.00
|79010.00
|4289
|2006.11.23 15:19
|buy
|2145
|8.00
|1.9165
|1.9105
|1.9185
|4290
|2006.11.23 15:19
|close
|2145
|8.00
|1.9164
|1.9105
|1.9185
|-80.00
|78930.00
|4291
|2006.11.23 15:20
|buy
|2146
|8.00
|1.9165
|1.9105
|1.9185
|4292
|2006.11.23 15:24
|close
|2146
|8.00
|1.9165
|1.9105
|1.9185
|0.00
|78930.00
|4293
|2006.11.23 15:25
|buy
|2147
|8.00
|1.9167
|1.9107
|1.9187
|4294
|2006.11.23 15:25
|close
|2147
|8.00
|1.9165
|1.9107
|1.9187
|-160.00
|78770.00
|4295
|2006.11.23 15:27
|buy
|2148
|8.00
|1.9166
|1.9106
|1.9186
|4296
|2006.11.23 15:27
|close
|2148
|8.00
|1.9163
|1.9106
|1.9186
|-240.00
|78530.00
|4297
|2006.11.23 15:28
|buy
|2149
|8.00
|1.9165
|1.9105
|1.9185
|4298
|2006.11.23 15:31
|close
|2149
|8.00
|1.9163
|1.9105
|1.9185
|-160.00
|78370.00
|4299
|2006.11.23 15:31
|buy
|2150
|8.00
|1.9166
|1.9106
|1.9186
|4300
|2006.11.23 15:32
|close
|2150
|8.00
|1.9164
|1.9106
|1.9186
|-160.00
|78210.00
|4301
|2006.11.23 15:38
|sell
|2151
|8.00
|1.9152
|1.9212
|1.9132
|4302
|2006.11.23 15:40
|close
|2151
|8.00
|1.9153
|1.9212
|1.9132
|-80.00
|78130.00
|4303
|2006.11.23 15:40
|sell
|2152
|8.00
|1.9150
|1.9210
|1.9130
|4304
|2006.11.23 15:40
|close
|2152
|8.00
|1.9152
|1.9210
|1.9130
|-160.00
|77970.00
|4305
|2006.11.23 15:40
|sell
|2153
|8.00
|1.9150
|1.9210
|1.9130
|4306
|2006.11.23 15:40
|close
|2153
|8.00
|1.9152
|1.9210
|1.9130
|-160.00
|77810.00
|4307
|2006.11.23 15:44
|sell
|2154
|8.00
|1.9151
|1.9211
|1.9131
|4308
|2006.11.23 15:47
|close
|2154
|8.00
|1.9153
|1.9211
|1.9131
|-160.00
|77650.00
|4309
|2006.11.23 16:01
|sell
|2155
|8.00
|1.9147
|1.9207
|1.9127
|4310
|2006.11.23 16:04
|close
|2155
|8.00
|1.9149
|1.9207
|1.9127
|-160.00
|77490.00
|4311
|2006.11.23 16:04
|sell
|2156
|8.00
|1.9146
|1.9206
|1.9126
|4312
|2006.11.23 16:04
|close
|2156
|8.00
|1.9149
|1.9206
|1.9126
|-240.00
|77250.00
|4313
|2006.11.23 16:10
|sell
|2157
|8.00
|1.9149
|1.9209
|1.9129
|4314
|2006.11.23 16:13
|close
|2157
|8.00
|1.9152
|1.9209
|1.9129
|-240.00
|77010.00
|4315
|2006.11.23 16:14
|buy
|2158
|8.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4316
|2006.11.23 16:15
|close
|2158
|8.00
|1.9153
|1.9097
|1.9177
|-320.00
|76690.00
|4317
|2006.11.23 16:15
|buy
|2159
|8.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|4318
|2006.11.23 16:15
|close
|2159
|8.00
|1.9152
|1.9095
|1.9175
|-240.00
|76450.00
|4319
|2006.11.23 16:16
|buy
|2160
|8.00
|1.9154
|1.9094
|1.9174
|4320
|2006.11.23 16:17
|close
|2160
|8.00
|1.9153
|1.9094
|1.9174
|-80.00
|76370.00
|4321
|2006.11.23 16:17
|buy
|2161
|8.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|4322
|2006.11.23 16:20
|close
|2161
|8.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|0.00
|76370.00
|4323
|2006.11.23 16:21
|buy
|2162
|8.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4324
|2006.11.23 16:23
|close
|2162
|8.00
|1.9156
|1.9097
|1.9177
|-80.00
|76290.00
|4325
|2006.11.23 16:27
|buy
|2163
|8.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4326
|2006.11.23 16:28
|close
|2163
|8.00
|1.9155
|1.9097
|1.9177
|-160.00
|76130.00
|4327
|2006.11.23 16:28
|buy
|2164
|8.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4328
|2006.11.23 16:29
|close
|2164
|8.00
|1.9155
|1.9097
|1.9177
|-160.00
|75970.00
|4329
|2006.11.23 16:30
|buy
|2165
|8.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4330
|2006.11.23 16:31
|close
|2165
|8.00
|1.9154
|1.9097
|1.9177
|-240.00
|75730.00
|4331
|2006.11.23 16:32
|buy
|2166
|8.00
|1.9156
|1.9096
|1.9176
|4332
|2006.11.23 16:32
|close
|2166
|8.00
|1.9152
|1.9096
|1.9176
|-320.00
|75410.00
|4333
|2006.11.23 16:34
|buy
|2167
|8.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|4334
|2006.11.23 16:38
|close
|2167
|8.00
|1.9157
|1.9095
|1.9175
|160.00
|75570.00
|4335
|2006.11.23 16:40
|buy
|2168
|8.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4336
|2006.11.23 16:45
|close
|2168
|8.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|0.00
|75570.00
|4337
|2006.11.23 16:48
|buy
|2169
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4338
|2006.11.23 16:48
|close
|2169
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|75410.00
|4339
|2006.11.23 17:05
|buy
|2170
|8.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4340
|2006.11.23 17:05
|close
|2170
|8.00
|1.9154
|1.9097
|1.9177
|-240.00
|75170.00
|4341
|2006.11.23 17:24
|buy
|2171
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4342
|2006.11.23 17:27
|close
|2171
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|75010.00
|4343
|2006.11.23 17:30
|buy
|2172
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4344
|2006.11.23 17:31
|close
|2172
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|74850.00
|4345
|2006.11.23 17:32
|buy
|2173
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4346
|2006.11.23 17:33
|close
|2173
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|74690.00
|4347
|2006.11.23 17:36
|buy
|2174
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4348
|2006.11.23 17:37
|close
|2174
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|74530.00
|4349
|2006.11.23 17:37
|buy
|2175
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4350
|2006.11.23 17:39
|close
|2175
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|74370.00
|4351
|2006.11.23 17:39
|buy
|2176
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4352
|2006.11.23 17:39
|close
|2176
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|74210.00
|4353
|2006.11.23 17:40
|buy
|2177
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4354
|2006.11.23 17:44
|close
|2177
|8.00
|1.9158
|1.9099
|1.9179
|-80.00
|74130.00
|4355
|2006.11.23 17:44
|buy
|2178
|8.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|4356
|2006.11.23 17:45
|close
|2178
|8.00
|1.9159
|1.9103
|1.9183
|-320.00
|73810.00
|4357
|2006.11.23 17:47
|buy
|2179
|8.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|4358
|2006.11.23 17:50
|close
|2179
|8.00
|1.9162
|1.9103
|1.9183
|-80.00
|73730.00
|4359
|2006.11.23 17:51
|buy
|2180
|8.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|4360
|2006.11.23 17:52
|close
|2180
|8.00
|1.9161
|1.9103
|1.9183
|-160.00
|73570.00
|4361
|2006.11.23 17:52
|buy
|2181
|8.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|4362
|2006.11.23 17:56
|close
|2181
|8.00
|1.9161
|1.9103
|1.9183
|-160.00
|73410.00
|4363
|2006.11.23 17:56
|buy
|2182
|8.00
|1.9162
|1.9102
|1.9182
|4364
|2006.11.23 22:00
|close
|2182
|8.00
|1.9163
|1.9102
|1.9182
|80.00
|73490.00
|4365
|2006.11.23 22:03
|buy
|2183
|8.00
|1.9162
|1.9102
|1.9182
|4366
|2006.11.23 22:04
|close
|2183
|8.00
|1.9158
|1.9102
|1.9182
|-320.00
|73170.00
|4367
|2006.11.23 22:10
|buy
|2184
|8.00
|1.9164
|1.9104
|1.9184
|4368
|2006.11.23 22:11
|close
|2184
|8.00
|1.9158
|1.9104
|1.9184
|-480.00
|72690.00
|4369
|2006.11.23 22:13
|buy
|2185
|8.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|4370
|2006.11.23 22:14
|close
|2185
|8.00
|1.9159
|1.9101
|1.9181
|-160.00
|72530.00
|4371
|2006.11.23 22:16
|buy
|2186
|8.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|4372
|2006.11.23 22:28
|close
|2186
|8.00
|1.9160
|1.9101
|1.9181
|-80.00
|72450.00
|4373
|2006.11.23 22:28
|buy
|2187
|8.00
|1.9162
|1.9102
|1.9182
|4374
|2006.11.23 22:30
|close
|2187
|8.00
|1.9161
|1.9102
|1.9182
|-80.00
|72370.00
|4375
|2006.11.23 22:30
|buy
|2188
|8.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|4376
|2006.11.23 22:30
|close
|2188
|8.00
|1.9160
|1.9103
|1.9183
|-240.00
|72130.00
|4377
|2006.11.23 22:31
|buy
|2189
|8.00
|1.9162
|1.9102
|1.9182
|4378
|2006.11.23 22:31
|close
|2189
|8.00
|1.9161
|1.9102
|1.9182
|-80.00
|72050.00
|4379
|2006.11.23 22:40
|sell
|2190
|8.00
|1.9154
|1.9214
|1.9134
|4380
|2006.11.23 22:46
|close
|2190
|8.00
|1.9153
|1.9214
|1.9134
|80.00
|72130.00
|4381
|2006.11.23 22:50
|sell
|2191
|8.00
|1.9150
|1.9210
|1.9130
|4382
|2006.11.23 22:51
|close
|2191
|8.00
|1.9152
|1.9210
|1.9130
|-160.00
|71970.00
|4383
|2006.11.23 23:09
|buy
|2192
|8.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4384
|2006.11.23 23:11
|close
|2192
|8.00
|1.9155
|1.9098
|1.9178
|-240.00
|71730.00
|4385
|2006.11.23 23:14
|buy
|2193
|8.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4386
|2006.11.23 23:15
|close
|2193
|8.00
|1.9156
|1.9098
|1.9178
|-160.00
|71570.00
|4387
|2006.11.23 23:16
|buy
|2194
|8.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4388
|2006.11.23 23:18
|close
|2194
|8.00
|1.9156
|1.9098
|1.9178
|-160.00
|71410.00
|4389
|2006.11.23 23:20
|buy
|2195
|8.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4390
|2006.11.23 23:21
|close
|2195
|8.00
|1.9156
|1.9098
|1.9178
|-160.00
|71250.00
|4391
|2006.11.23 23:31
|buy
|2196
|8.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4392
|2006.11.23 23:36
|close
|2196
|8.00
|1.9155
|1.9098
|1.9178
|-240.00
|71010.00
|4393
|2006.11.23 23:46
|buy
|2197
|8.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4394
|2006.11.23 23:47
|close
|2197
|8.00
|1.9156
|1.9098
|1.9178
|-160.00
|70850.00
|4395
|2006.11.23 23:47
|buy
|2198
|8.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4396
|2006.11.23 23:47
|close
|2198
|8.00
|1.9156
|1.9098
|1.9178
|-160.00
|70690.00
|4397
|2006.11.23 23:48
|buy
|2199
|8.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4398
|2006.11.23 23:52
|close
|2199
|8.00
|1.9157
|1.9098
|1.9178
|-80.00
|70610.00
|4399
|2006.11.23 23:52
|buy
|2200
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4400
|2006.11.23 23:55
|close
|2200
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|70450.00
|4401
|2006.11.23 23:55
|buy
|2201
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4402
|2006.11.23 23:56
|close
|2201
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|70290.00
|4403
|2006.11.23 23:56
|buy
|2202
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4404
|2006.11.24 00:00
|close
|2202
|8.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-160.00
|70130.00
|4405
|2006.11.24 00:00
|buy
|2203
|8.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4406
|2006.11.24 00:07
|close
|2203
|8.00
|1.9160
|1.9099
|1.9179
|80.00
|70210.00
|4407
|2006.11.24 00:10
|buy
|2204
|8.00
|1.9162
|1.9102
|1.9182
|4408
|2006.11.24 00:14
|close
|2204
|8.00
|1.9158
|1.9102
|1.9182
|-320.00
|69890.00
|4409
|2006.11.24 00:18
|sell
|2205
|7.00
|1.9155
|1.9215
|1.9135
|4410
|2006.11.24 00:22
|close
|2205
|7.00
|1.9157
|1.9215
|1.9135
|-140.00
|69750.00
|4411
|2006.11.24 00:31
|sell
|2206
|7.00
|1.9153
|1.9213
|1.9133
|4412
|2006.11.24 00:35
|close
|2206
|7.00
|1.9155
|1.9213
|1.9133
|-140.00
|69610.00
|4413
|2006.11.24 00:40
|sell
|2207
|7.00
|1.9154
|1.9214
|1.9134
|4414
|2006.11.24 00:44
|close
|2207
|7.00
|1.9155
|1.9214
|1.9134
|-70.00
|69540.00
|4415
|2006.11.24 00:49
|sell
|2208
|7.00
|1.9154
|1.9214
|1.9134
|4416
|2006.11.24 00:58
|close
|2208
|7.00
|1.9154
|1.9214
|1.9134
|0.00
|69540.00
|4417
|2006.11.24 00:59
|sell
|2209
|7.00
|1.9152
|1.9212
|1.9132
|4418
|2006.11.24 01:13
|close
|2209
|7.00
|1.9152
|1.9212
|1.9132
|0.00
|69540.00
|4419
|2006.11.24 01:17
|sell
|2210
|7.00
|1.9151
|1.9211
|1.9131
|4420
|2006.11.24 01:17
|close
|2210
|7.00
|1.9153
|1.9211
|1.9131
|-140.00
|69400.00
|4421
|2006.11.24 01:20
|sell
|2211
|7.00
|1.9151
|1.9211
|1.9131
|4422
|2006.11.24 01:21
|close
|2211
|7.00
|1.9153
|1.9211
|1.9131
|-140.00
|69260.00
|4423
|2006.11.24 01:26
|sell
|2212
|7.00
|1.9151
|1.9211
|1.9131
|4424
|2006.11.24 01:32
|close
|2212
|7.00
|1.9151
|1.9211
|1.9131
|0.00
|69260.00
|4425
|2006.11.24 01:33
|sell
|2213
|7.00
|1.9149
|1.9209
|1.9129
|4426
|2006.11.24 01:43
|close
|2213
|7.00
|1.9149
|1.9209
|1.9129
|0.00
|69260.00
|4427
|2006.11.24 01:43
|sell
|2214
|7.00
|1.9148
|1.9208
|1.9128
|4428
|2006.11.24 01:46
|close
|2214
|7.00
|1.9149
|1.9208
|1.9128
|-70.00
|69190.00
|4429
|2006.11.24 01:50
|sell
|2215
|7.00
|1.9149
|1.9209
|1.9129
|4430
|2006.11.24 01:51
|close
|2215
|7.00
|1.9151
|1.9209
|1.9129
|-140.00
|69050.00
|4431
|2006.11.24 01:56
|buy
|2216
|7.00
|1.9155
|1.9095
|1.9175
|4432
|2006.11.24 01:58
|close
|2216
|7.00
|1.9154
|1.9095
|1.9175
|-70.00
|68980.00
|4433
|2006.11.24 01:58
|buy
|2217
|7.00
|1.9156
|1.9096
|1.9176
|4434
|2006.11.24 01:58
|close
|2217
|7.00
|1.9154
|1.9096
|1.9176
|-140.00
|68840.00
|4435
|2006.11.24 02:14
|buy
|2218
|7.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4436
|2006.11.24 02:18
|close
|2218
|7.00
|1.9155
|1.9097
|1.9177
|-140.00
|68700.00
|4437
|2006.11.24 02:34
|buy
|2219
|7.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4438
|2006.11.24 02:34
|close
|2219
|7.00
|1.9155
|1.9097
|1.9177
|-140.00
|68560.00
|4439
|2006.11.24 02:41
|buy
|2220
|7.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4440
|2006.11.24 02:54
|close
|2220
|7.00
|1.9156
|1.9097
|1.9177
|-70.00
|68490.00
|4441
|2006.11.24 03:00
|buy
|2221
|7.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4442
|2006.11.24 03:09
|close
|2221
|7.00
|1.9159
|1.9098
|1.9178
|70.00
|68560.00
|4443
|2006.11.24 03:20
|buy
|2222
|7.00
|1.9160
|1.9100
|1.9180
|4444
|2006.11.24 03:20
|close
|2222
|7.00
|1.9158
|1.9100
|1.9180
|-140.00
|68420.00
|4445
|2006.11.24 03:21
|buy
|2223
|7.00
|1.9160
|1.9100
|1.9180
|4446
|2006.11.24 03:21
|close
|2223
|7.00
|1.9158
|1.9100
|1.9180
|-140.00
|68280.00
|4447
|2006.11.24 03:23
|buy
|2224
|7.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4448
|2006.11.24 03:24
|close
|2224
|7.00
|1.9157
|1.9099
|1.9179
|-140.00
|68140.00
|4449
|2006.11.24 03:26
|buy
|2225
|7.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|4450
|2006.11.24 03:42
|close
|2225
|7.00
|1.9159
|1.9099
|1.9179
|0.00
|68140.00
|4451
|2006.11.24 03:42
|buy
|2226
|7.00
|1.9160
|1.9100
|1.9180
|4452
|2006.11.24 03:46
|close
|2226
|7.00
|1.9160
|1.9100
|1.9180
|0.00
|68140.00
|4453
|2006.11.24 03:56
|buy
|2227
|7.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|4454
|2006.11.24 03:59
|close
|2227
|7.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|0.00
|68140.00
|4455
|2006.11.24 03:59
|buy
|2228
|7.00
|1.9165
|1.9105
|1.9185
|4456
|2006.11.24 03:59
|close
|2228
|7.00
|1.9162
|1.9105
|1.9185
|-210.00
|67930.00
|4457
|2006.11.24 04:00
|buy
|2229
|7.00
|1.9164
|1.9104
|1.9184
|4458
|2006.11.24 04:03
|close
|2229
|7.00
|1.9163
|1.9104
|1.9184
|-70.00
|67860.00
|4459
|2006.11.24 04:05
|buy
|2230
|7.00
|1.9164
|1.9104
|1.9184
|4460
|2006.11.24 04:08
|close
|2230
|7.00
|1.9162
|1.9104
|1.9184
|-140.00
|67720.00
|4461
|2006.11.24 04:09
|buy
|2231
|7.00
|1.9163
|1.9103
|1.9183
|4462
|2006.11.24 04:12
|close
|2231
|7.00
|1.9161
|1.9103
|1.9183
|-140.00
|67580.00
|4463
|2006.11.24 04:15
|buy
|2232
|7.00
|1.9162
|1.9102
|1.9182
|4464
|2006.11.24 04:18
|close
|2232
|7.00
|1.9161
|1.9102
|1.9182
|-70.00
|67510.00
|4465
|2006.11.24 05:08
|sell
|2233
|7.00
|1.9156
|1.9216
|1.9136
|4466
|2006.11.24 05:18
|close
|2233
|7.00
|1.9154
|1.9216
|1.9136
|140.00
|67650.00
|4467
|2006.11.24 05:19
|sell
|2234
|7.00
|1.9152
|1.9212
|1.9132
|4468
|2006.11.24 05:28
|close
|2234
|7.00
|1.9151
|1.9212
|1.9132
|70.00
|67720.00
|4469
|2006.11.24 05:39
|sell
|2235
|7.00
|1.9151
|1.9211
|1.9131
|4470
|2006.11.24 05:44
|close
|2235
|7.00
|1.9153
|1.9211
|1.9131
|-140.00
|67580.00
|4471
|2006.11.24 06:03
|buy
|2236
|7.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4472
|2006.11.24 06:11
|close
|2236
|7.00
|1.9156
|1.9097
|1.9177
|-70.00
|67510.00
|4473
|2006.11.24 06:11
|buy
|2237
|7.00
|1.9158
|1.9098
|1.9178
|4474
|2006.11.24 06:12
|close
|2237
|7.00
|1.9156
|1.9098
|1.9178
|-140.00
|67370.00
|4475
|2006.11.24 06:12
|buy
|2238
|7.00
|1.9157
|1.9097
|1.9177
|4476
|2006.11.24 06:27
|close
|2238
|7.00
|1.9158
|1.9097
|1.9177
|70.00
|67440.00
|4477
|2006.11.24 06:29
|buy
|2239
|7.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|4478
|2006.11.24 06:40
|close
|2239
|7.00
|1.9166
|1.9101
|1.9181
|350.00
|67790.00
|4479
|2006.11.24 06:43
|buy
|2240
|7.00
|1.9167
|1.9107
|1.9187
|4480
|2006.11.24 06:53
|close
|2240
|7.00
|1.9166
|1.9107
|1.9187
|-70.00
|67720.00
|4481
|2006.11.24 07:02
|buy
|2241
|7.00
|1.9168
|1.9108
|1.9188
|4482
|2006.11.24 07:03
|close
|2241
|7.00
|1.9166
|1.9108
|1.9188
|-140.00
|67580.00
|4483
|2006.11.24 07:13
|buy
|2242
|7.00
|1.9161
|1.9101
|1.9181
|4484
|2006.11.24 07:25
|close
|2242
|7.00
|1.9171
|1.9101
|1.9181
|700.00
|68280.00
|4485
|2006.11.24 07:33
|buy
|2243
|7.00
|1.9169
|1.9109
|1.9189
|4486
|2006.11.24 07:36
|close
|2243
|7.00
|1.9168
|1.9109
|1.9189
|-70.00
|68210.00
|4487
|2006.11.24 07:51
|buy
|2244
|7.00
|1.9171
|1.9111
|1.9191
|4488
|2006.11.24 07:55
|close
|2244
|7.00
|1.9175
|1.9111
|1.9191
|280.00
|68490.00
|4489
|2006.11.24 07:57
|buy
|2245
|7.00
|1.9179
|1.9119
|1.9199
|4490
|2006.11.24 07:59
|close
|2245
|7.00
|1.9176
|1.9119
|1.9199
|-210.00
|68280.00
|4491
|2006.11.24 08:00
|buy
|2246
|7.00
|1.9179
|1.9119
|1.9199
|4492
|2006.11.24 08:05
|close
|2246
|7.00
|1.9185
|1.9119
|1.9199
|420.00
|68700.00
|4493
|2006.11.24 08:14
|buy
|2247
|7.00
|1.9179
|1.9119
|1.9199
|4494
|2006.11.24 08:24
|t/p
|2247
|7.00
|1.9199
|1.9119
|1.9199
|1400.00
|70100.00
|4495
|2006.11.24 08:24
|buy
|2248
|8.00
|1.9201
|1.9141
|1.9221
|4496
|2006.11.24 08:26
|t/p
|2248
|8.00
|1.9221
|1.9141
|1.9221
|1600.00
|71700.00
|4497
|2006.11.24 08:26
|buy
|2249
|8.00
|1.9222
|1.9162
|1.9242
|4498
|2006.11.24 08:31
|t/p
|2249
|8.00
|1.9242
|1.9162
|1.9242
|1600.00
|73300.00
|4499
|2006.11.24 08:31
|buy
|2250
|8.00
|1.9244
|1.9184
|1.9264
|4500
|2006.11.24 08:32
|t/p
|2250
|8.00
|1.9264
|1.9184
|1.9264
|1600.00
|74900.00
|4501
|2006.11.24 08:32
|buy
|2251
|8.00
|1.9267
|1.9207
|1.9287
|4502
|2006.11.24 08:33
|t/p
|2251
|8.00
|1.9287
|1.9207
|1.9287
|1600.00
|76500.00
|4503
|2006.11.24 08:33
|buy
|2252
|8.00
|1.9288
|1.9228
|1.9308
|4504
|2006.11.24 08:36
|close
|2252
|8.00
|1.9268
|1.9228
|1.9308
|-1600.00
|74900.00
|4505
|2006.11.24 08:36
|buy
|2253
|8.00
|1.9279
|1.9219
|1.9299
|4506
|2006.11.24 08:36
|close
|2253
|8.00
|1.9277
|1.9219
|1.9299
|-160.00
|74740.00
|4507
|2006.11.24 08:39
|buy
|2254
|8.00
|1.9273
|1.9213
|1.9293
|4508
|2006.11.24 08:41
|close
|2254
|8.00
|1.9271
|1.9213
|1.9293
|-160.00
|74580.00
|4509
|2006.11.24 08:41
|buy
|2255
|8.00
|1.9275
|1.9215
|1.9295
|4510
|2006.11.24 08:45
|close
|2255
|8.00
|1.9282
|1.9215
|1.9295
|560.00
|75140.00
|4511
|2006.11.24 08:45
|buy
|2256
|8.00
|1.9293
|1.9233
|1.9313
|4512
|2006.11.24 08:47
|t/p
|2256
|8.00
|1.9313
|1.9233
|1.9313
|1600.00
|76740.00
|4513
|2006.11.24 08:47
|buy
|2257
|8.00
|1.9318
|1.9258
|1.9338
|4514
|2006.11.24 08:51
|close
|2257
|8.00
|1.9319
|1.9258
|1.9338
|80.00
|76820.00
|4515
|2006.11.24 08:55
|buy
|2258
|8.00
|1.9313
|1.9253
|1.9333
|4516
|2006.11.24 08:57
|close
|2258
|8.00
|1.9303
|1.9253
|1.9333
|-800.00
|76020.00
|4517
|2006.11.24 08:57
|buy
|2259
|8.00
|1.9310
|1.9250
|1.9330
|4518
|2006.11.24 08:57
|close
|2259
|8.00
|1.9307
|1.9250
|1.9330
|-240.00
|75780.00
|4519
|2006.11.24 08:58
|buy
|2260
|8.00
|1.9311
|1.9251
|1.9331
|4520
|2006.11.24 08:58
|close
|2260
|8.00
|1.9308
|1.9251
|1.9331
|-240.00
|75540.00
|4521
|2006.11.24 08:58
|buy
|2261
|8.00
|1.9310
|1.9250
|1.9330
|4522
|2006.11.24 09:03
|close
|2261
|8.00
|1.9312
|1.9250
|1.9330
|160.00
|75700.00
|4523
|2006.11.24 09:04
|buy
|2262
|8.00
|1.9315
|1.9255
|1.9335
|4524
|2006.11.24 09:05
|close
|2262
|8.00
|1.9313
|1.9255
|1.9335
|-160.00
|75540.00
|4525
|2006.11.24 09:05
|buy
|2263
|8.00
|1.9315
|1.9255
|1.9335
|4526
|2006.11.24 09:05
|close
|2263
|8.00
|1.9313
|1.9255
|1.9335
|-160.00
|75380.00
|4527
|2006.11.24 09:05
|buy
|2264
|8.00
|1.9315
|1.9255
|1.9335
|4528
|2006.11.24 09:10
|close
|2264
|8.00
|1.9323
|1.9255
|1.9335
|640.00
|76020.00
|4529
|2006.11.24 09:15
|buy
|2265
|8.00
|1.9316
|1.9256
|1.9336
|4530
|2006.11.24 09:17
|close
|2265
|8.00
|1.9313
|1.9256
|1.9336
|-240.00
|75780.00
|4531
|2006.11.24 09:42
|buy
|2266
|8.00
|1.9310
|1.9250
|1.9330
|4532
|2006.11.24 09:42
|close
|2266
|8.00
|1.9308
|1.9250
|1.9330
|-160.00
|75620.00
|4533
|2006.11.24 09:42
|buy
|2267
|8.00
|1.9310
|1.9250
|1.9330
|4534
|2006.11.24 09:43
|close
|2267
|8.00
|1.9309
|1.9250
|1.9330
|-80.00
|75540.00
|4535
|2006.11.24 09:45
|buy
|2268
|8.00
|1.9309
|1.9249
|1.9329
|4536
|2006.11.24 09:48
|close
|2268
|8.00
|1.9311
|1.9249
|1.9329
|160.00
|75700.00
|4537
|2006.11.24 09:50
|buy
|2269
|8.00
|1.9312
|1.9252
|1.9332
|4538
|2006.11.24 09:51
|close
|2269
|8.00
|1.9310
|1.9252
|1.9332
|-160.00
|75540.00
|4539
|2006.11.24 09:53
|buy
|2270
|8.00
|1.9313
|1.9253
|1.9333
|4540
|2006.11.24 09:54
|close
|2270
|8.00
|1.9310
|1.9253
|1.9333
|-240.00
|75300.00
|4541
|2006.11.24 09:58
|buy
|2271
|8.00
|1.9310
|1.9250
|1.9330
|4542
|2006.11.24 09:58
|close
|2271
|8.00
|1.9308
|1.9250
|1.9330
|-160.00
|75140.00
|4543
|2006.11.24 09:58
|buy
|2272
|8.00
|1.9310
|1.9250
|1.9330
|4544
|2006.11.24 10:01
|close
|2272
|8.00
|1.9308
|1.9250
|1.9330
|-160.00
|74980.00
|4545
|2006.11.24 10:01
|buy
|2273
|8.00
|1.9310
|1.9250
|1.9330
|4546
|2006.11.24 10:03
|close
|2273
|8.00
|1.9309
|1.9250
|1.9330
|-80.00
|74900.00
|4547
|2006.11.24 10:11
|buy
|2274
|8.00
|1.9322
|1.9262
|1.9342
|4548
|2006.11.24 10:13
|close
|2274
|8.00
|1.9313
|1.9262
|1.9342
|-720.00
|74180.00
|4549
|2006.11.24 10:15
|buy
|2275
|8.00
|1.9316
|1.9256
|1.9336
|4550
|2006.11.24 10:23
|close
|2275
|8.00
|1.9326
|1.9256
|1.9336
|800.00
|74980.00
|4551
|2006.11.24 10:27
|buy
|2276
|8.00
|1.9323
|1.9263
|1.9343
|4552
|2006.11.24 10:30
|t/p
|2276
|8.00
|1.9343
|1.9263
|1.9343
|1600.00
|76580.00
|4553
|2006.11.24 10:30
|buy
|2277
|8.00
|1.9344
|1.9284
|1.9364
|4554
|2006.11.24 10:34
|close
|2277
|8.00
|1.9344
|1.9284
|1.9364
|0.00
|76580.00
|4555
|2006.11.24 10:38
|buy
|2278
|8.00
|1.9342
|1.9282
|1.9362
|4556
|2006.11.24 10:38
|close
|2278
|8.00
|1.9332
|1.9282
|1.9362
|-800.00
|75780.00
|4557
|2006.11.24 10:42
|buy
|2279
|8.00
|1.9337
|1.9277
|1.9357
|4558
|2006.11.24 10:46
|close
|2279
|8.00
|1.9338
|1.9277
|1.9357
|80.00
|75860.00
|4559
|2006.11.24 10:51
|buy
|2280
|8.00
|1.9335
|1.9275
|1.9355
|4560
|2006.11.24 10:51
|close
|2280
|8.00
|1.9331
|1.9275
|1.9355
|-320.00
|75540.00
|4561
|2006.11.24 11:19
|buy
|2281
|8.00
|1.9331
|1.9271
|1.9351
|4562
|2006.11.24 11:23
|close
|2281
|8.00
|1.9332
|1.9271
|1.9351
|80.00
|75620.00
|4563
|2006.11.24 11:23
|buy
|2282
|8.00
|1.9334
|1.9274
|1.9354
|4564
|2006.11.24 11:24
|close
|2282
|8.00
|1.9331
|1.9274
|1.9354
|-240.00
|75380.00
|4565
|2006.11.24 11:25
|buy
|2283
|8.00
|1.9333
|1.9273
|1.9353
|4566
|2006.11.24 11:28
|close
|2283
|8.00
|1.9332
|1.9273
|1.9353
|-80.00
|75300.00
|4567
|2006.11.24 11:29
|buy
|2284
|8.00
|1.9336
|1.9276
|1.9356
|4568
|2006.11.24 11:33
|close
|2284
|8.00
|1.9337
|1.9276
|1.9356
|80.00
|75380.00
|4569
|2006.11.24 11:35
|buy
|2285
|8.00
|1.9336
|1.9276
|1.9356
|4570
|2006.11.24 11:38
|close
|2285
|8.00
|1.9337
|1.9276
|1.9356
|80.00
|75460.00
|4571
|2006.11.24 11:40
|buy
|2286
|8.00
|1.9335
|1.9275
|1.9355
|4572
|2006.11.24 11:41
|close
|2286
|8.00
|1.9335
|1.9275
|1.9355
|0.00
|75460.00
|4573
|2006.11.24 11:43
|buy
|2287
|8.00
|1.9336
|1.9276
|1.9356
|4574
|2006.11.24 11:44
|close
|2287
|8.00
|1.9333
|1.9276
|1.9356
|-240.00
|75220.00
|4575
|2006.11.24 11:50
|buy
|2288
|8.00
|1.9337
|1.9277
|1.9357
|4576
|2006.11.24 11:51
|close
|2288
|8.00
|1.9336
|1.9277
|1.9357
|-80.00
|75140.00
|4577
|2006.11.24 11:52
|buy
|2289
|8.00
|1.9337
|1.9277
|1.9357
|4578
|2006.11.24 11:53
|close
|2289
|8.00
|1.9335
|1.9277
|1.9357
|-160.00
|74980.00
|4579
|2006.11.24 12:03
|buy
|2290
|8.00
|1.9337
|1.9277
|1.9357
|4580
|2006.11.24 12:08
|close
|2290
|8.00
|1.9338
|1.9277
|1.9357
|80.00
|75060.00
|4581
|2006.11.24 12:20
|buy
|2291
|8.00
|1.9337
|1.9277
|1.9357
|4582
|2006.11.24 12:21
|close
|2291
|8.00
|1.9335
|1.9277
|1.9357
|-160.00
|74900.00
|4583
|2006.11.24 12:29
|buy
|2292
|8.00
|1.9342
|1.9282
|1.9362
|4584
|2006.11.24 12:31
|close
|2292
|8.00
|1.9333
|1.9282
|1.9362
|-720.00
|74180.00
|4585
|2006.11.24 13:19
|sell
|2293
|8.00
|1.9314
|1.9374
|1.9294
|4586
|2006.11.24 13:21
|close
|2293
|8.00
|1.9317
|1.9374
|1.9294
|-240.00
|73940.00
|4587
|2006.11.24 13:29
|buy
|2294
|8.00
|1.9323
|1.9263
|1.9343
|4588
|2006.11.24 13:29
|close
|2294
|8.00
|1.9320
|1.9263
|1.9343
|-240.00
|73700.00
|4589
|2006.11.24 13:31
|buy
|2295
|8.00
|1.9325
|1.9265
|1.9345
|4590
|2006.11.24 13:35
|close
|2295
|8.00
|1.9325
|1.9265
|1.9345
|0.00
|73700.00
|4591
|2006.11.24 13:40
|buy
|2296
|8.00
|1.9323
|1.9263
|1.9343
|4592
|2006.11.24 13:43
|close
|2296
|8.00
|1.9324
|1.9263
|1.9343
|80.00
|73780.00
|4593
|2006.11.24 13:44
|buy
|2297
|8.00
|1.9325
|1.9265
|1.9345
|4594
|2006.11.24 13:45
|close
|2297
|8.00
|1.9323
|1.9265
|1.9345
|-160.00
|73620.00
|4595
|2006.11.24 13:45
|buy
|2298
|8.00
|1.9326
|1.9266
|1.9346
|4596
|2006.11.24 13:51
|close
|2298
|8.00
|1.9330
|1.9266
|1.9346
|320.00
|73940.00
|4597
|2006.11.24 13:53
|buy
|2299
|8.00
|1.9331
|1.9271
|1.9351
|4598
|2006.11.24 13:57
|close
|2299
|8.00
|1.9329
|1.9271
|1.9351
|-160.00
|73780.00
|4599
|2006.11.24 14:08
|sell
|2300
|8.00
|1.9316
|1.9376
|1.9296
|4600
|2006.11.24 14:13
|close
|2300
|8.00
|1.9317
|1.9376
|1.9296
|-80.00
|73700.00
|4601
|2006.11.24 14:14
|sell
|2301
|8.00
|1.9314
|1.9374
|1.9294
|4602
|2006.11.24 14:15
|close
|2301
|8.00
|1.9317
|1.9374
|1.9294
|-240.00
|73460.00
|4603
|2006.11.24 14:16
|sell
|2302
|8.00
|1.9314
|1.9374
|1.9294
|4604
|2006.11.24 14:19
|close
|2302
|8.00
|1.9314
|1.9374
|1.9294
|0.00
|73460.00
|4605
|2006.11.24 14:20
|sell
|2303
|8.00
|1.9313
|1.9373
|1.9293
|4606
|2006.11.24 14:23
|close
|2303
|8.00
|1.9313
|1.9373
|1.9293
|0.00
|73460.00
|4607
|2006.11.24 14:26
|sell
|2304
|8.00
|1.9313
|1.9373
|1.9293
|4608
|2006.11.24 14:29
|close
|2304
|8.00
|1.9313
|1.9373
|1.9293
|0.00
|73460.00
|4609
|2006.11.24 14:33
|sell
|2305
|8.00
|1.9313
|1.9373
|1.9293
|4610
|2006.11.24 14:35
|close
|2305
|8.00
|1.9315
|1.9373
|1.9293
|-160.00
|73300.00
|4611
|2006.11.24 14:37
|buy
|2306
|8.00
|1.9321
|1.9261
|1.9341
|4612
|2006.11.24 14:42
|close
|2306
|8.00
|1.9327
|1.9261
|1.9341
|480.00
|73780.00
|4613
|2006.11.24 14:42
|buy
|2307
|8.00
|1.9329
|1.9269
|1.9349
|4614
|2006.11.24 14:43
|close
|2307
|8.00
|1.9327
|1.9269
|1.9349
|-160.00
|73620.00
|4615
|2006.11.24 14:47
|buy
|2308
|8.00
|1.9326
|1.9266
|1.9346
|4616
|2006.11.24 14:50
|close
|2308
|8.00
|1.9325
|1.9266
|1.9346
|-80.00
|73540.00
|4617
|2006.11.24 14:51
|buy
|2309
|8.00
|1.9326
|1.9266
|1.9346
|4618
|2006.11.24 14:53
|close
|2309
|8.00
|1.9324
|1.9266
|1.9346
|-160.00
|73380.00
|4619
|2006.11.24 14:53
|buy
|2310
|8.00
|1.9327
|1.9267
|1.9347
|4620
|2006.11.24 14:53
|close
|2310
|8.00
|1.9325
|1.9267
|1.9347
|-160.00
|73220.00
|4621
|2006.11.24 14:54
|buy
|2311
|8.00
|1.9327
|1.9267
|1.9347
|4622
|2006.11.24 14:58
|close
|2311
|8.00
|1.9325
|1.9267
|1.9347
|-160.00
|73060.00
|4623
|2006.11.24 15:04
|sell
|2312
|8.00
|1.9316
|1.9376
|1.9296
|4624
|2006.11.24 15:06
|close
|2312
|8.00
|1.9316
|1.9376
|1.9296
|0.00
|73060.00
|4625
|2006.11.24 15:10
|sell
|2313
|8.00
|1.9317
|1.9377
|1.9297
|4626
|2006.11.24 15:12
|close
|2313
|8.00
|1.9319
|1.9377
|1.9297
|-160.00
|72900.00
|4627
|2006.11.24 15:16
|buy
|2314
|8.00
|1.9328
|1.9268
|1.9348
|4628
|2006.11.24 15:21
|close
|2314
|8.00
|1.9329
|1.9268
|1.9348
|80.00
|72980.00
|4629
|2006.11.24 15:21
|buy
|2315
|8.00
|1.9331
|1.9271
|1.9351
|4630
|2006.11.24 15:22
|close
|2315
|8.00
|1.9328
|1.9271
|1.9351
|-240.00
|72740.00
|4631
|2006.11.24 15:25
|sell
|2316
|8.00
|1.9315
|1.9375
|1.9295
|4632
|2006.11.24 15:27
|close
|2316
|8.00
|1.9320
|1.9375
|1.9295
|-400.00
|72340.00
|4633
|2006.11.24 15:33
|buy
|2317
|8.00
|1.9323
|1.9263
|1.9343
|4634
|2006.11.24 15:38
|close
|2317
|8.00
|1.9324
|1.9263
|1.9343
|80.00
|72420.00
|4635
|2006.11.24 15:41
|buy
|2318
|8.00
|1.9323
|1.9263
|1.9343
|4636
|2006.11.24 15:42
|close
|2318
|8.00
|1.9319
|1.9263
|1.9343
|-320.00
|72100.00
|4637
|2006.11.24 15:44
|sell
|2319
|8.00
|1.9316
|1.9376
|1.9296
|4638
|2006.11.24 15:45
|close
|2319
|8.00
|1.9320
|1.9376
|1.9296
|-320.00
|71780.00
|4639
|2006.11.24 15:46
|sell
|2320
|8.00
|1.9318
|1.9378
|1.9298
|4640
|2006.11.24 15:48
|close
|2320
|8.00
|1.9319
|1.9378
|1.9298
|-80.00
|71700.00
|4641
|2006.11.24 15:48
|sell
|2321
|8.00
|1.9315
|1.9375
|1.9295
|4642
|2006.11.24 15:48
|close
|2321
|8.00
|1.9317
|1.9375
|1.9295
|-160.00
|71540.00
|4643
|2006.11.24 15:49
|sell
|2322
|8.00
|1.9316
|1.9376
|1.9296
|4644
|2006.11.24 15:49
|close
|2322
|8.00
|1.9318
|1.9376
|1.9296
|-160.00
|71380.00
|4645
|2006.11.24 15:51
|sell
|2323
|8.00
|1.9316
|1.9376
|1.9296
|4646
|2006.11.24 15:53
|close
|2323
|8.00
|1.9316
|1.9376
|1.9296
|0.00
|71380.00
|4647
|2006.11.24 15:53
|sell
|2324
|8.00
|1.9313
|1.9373
|1.9293
|4648
|2006.11.24 15:53
|close
|2324
|8.00
|1.9315
|1.9373
|1.9293
|-160.00
|71220.00
|4649
|2006.11.24 15:53
|sell
|2325
|8.00
|1.9311
|1.9371
|1.9291
|4650
|2006.11.24 15:54
|close
|2325
|8.00
|1.9316
|1.9371
|1.9291
|-400.00
|70820.00
|4651
|2006.11.24 15:58
|sell
|2326
|8.00
|1.9317
|1.9377
|1.9297
|4652
|2006.11.24 16:00
|close
|2326
|8.00
|1.9319
|1.9377
|1.9297
|-160.00
|70660.00
|4653
|2006.11.24 16:00
|sell
|2327
|8.00
|1.9315
|1.9375
|1.9295
|4654
|2006.11.24 16:00
|close
|2327
|8.00
|1.9320
|1.9375
|1.9295
|-400.00
|70260.00
|4655
|2006.11.24 16:01
|sell
|2328
|8.00
|1.9315
|1.9375
|1.9295
|4656
|2006.11.24 16:03
|close
|2328
|8.00
|1.9318
|1.9375
|1.9295
|-240.00
|70020.00
|4657
|2006.11.24 16:04
|sell
|2329
|8.00
|1.9315
|1.9375
|1.9295
|4658
|2006.11.24 16:07
|close
|2329
|8.00
|1.9317
|1.9375
|1.9295
|-160.00
|69860.00
|4659
|2006.11.24 16:08
|sell
|2330
|7.00
|1.9315
|1.9375
|1.9295
|4660
|2006.11.24 16:08
|close
|2330
|7.00
|1.9317
|1.9375
|1.9295
|-140.00
|69720.00
|4661
|2006.11.24 16:08
|sell
|2331
|7.00
|1.9315
|1.9375
|1.9295
|4662
|2006.11.24 16:09
|close
|2331
|7.00
|1.9317
|1.9375
|1.9295
|-140.00
|69580.00
|4663
|2006.11.24 16:09
|sell
|2332
|7.00
|1.9313
|1.9373
|1.9293
|4664
|2006.11.24 16:09
|close
|2332
|7.00
|1.9317
|1.9373
|1.9293
|-280.00
|69300.00
|4665
|2006.11.24 16:09
|sell
|2333
|7.00
|1.9314
|1.9374
|1.9294
|4666
|2006.11.24 16:11
|close
|2333
|7.00
|1.9316
|1.9374
|1.9294
|-140.00
|69160.00
|4667
|2006.11.24 16:12
|sell
|2334
|7.00
|1.9314
|1.9374
|1.9294
|4668
|2006.11.24 16:14
|close
|2334
|7.00
|1.9315
|1.9374
|1.9294
|-70.00
|69090.00
|4669
|2006.11.24 16:17
|sell
|2335
|7.00
|1.9314
|1.9374
|1.9294
|4670
|2006.11.24 16:19
|close
|2335
|7.00
|1.9313
|1.9374
|1.9294
|70.00
|69160.00
|4671
|2006.11.24 16:23
|sell
|2336
|7.00
|1.9312
|1.9372
|1.9292
|4672
|2006.11.24 16:24
|close
|2336
|7.00
|1.9314
|1.9372
|1.9292
|-140.00
|69020.00
|4673
|2006.11.24 16:25
|sell
|2337
|7.00
|1.9312
|1.9372
|1.9292
|4674
|2006.11.24 16:26
|close
|2337
|7.00
|1.9314
|1.9372
|1.9292
|-140.00
|68880.00
|4675
|2006.11.24 16:28
|sell
|2338
|7.00
|1.9312
|1.9372
|1.9292
|4676
|2006.11.24 16:29
|close
|2338
|7.00
|1.9314
|1.9372
|1.9292
|-140.00
|68740.00
|4677
|2006.11.24 16:36
|buy
|2339
|7.00
|1.9320
|1.9260
|1.9340
|4678
|2006.11.24 16:39
|close
|2339
|7.00
|1.9318
|1.9260
|1.9340
|-140.00
|68600.00
|4679
|2006.11.24 16:44
|sell
|2340
|7.00
|1.9304
|1.9364
|1.9284
|4680
|2006.11.24 16:47
|close
|2340
|7.00
|1.9313
|1.9364
|1.9284
|-630.00
|67970.00
|4681
|2006.11.24 16:48
|sell
|2341
|7.00
|1.9309
|1.9369
|1.9289
|4682
|2006.11.24 16:49
|close
|2341
|7.00
|1.9312
|1.9369
|1.9289
|-210.00
|67760.00
|4683
|2006.11.24 16:56
|sell
|2342
|7.00
|1.9310
|1.9370
|1.9290
|4684
|2006.11.24 16:57
|close
|2342
|7.00
|1.9313
|1.9370
|1.9290
|-210.00
|67550.00
|4685
|2006.11.24 16:57
|sell
|2343
|7.00
|1.9311
|1.9371
|1.9291
|4686
|2006.11.24 16:58
|close
|2343
|7.00
|1.9313
|1.9371
|1.9291
|-140.00
|67410.00
|4687
|2006.11.24 17:04
|buy
|2344
|7.00
|1.9320
|1.9260
|1.9340
|4688
|2006.11.24 17:11
|close
|2344
|7.00
|1.9320
|1.9260
|1.9340
|0.00
|67410.00
|4689
|2006.11.24 17:13
|buy
|2345
|7.00
|1.9322
|1.9262
|1.9342
|4690
|2006.11.24 17:14
|close
|2345
|7.00
|1.9319
|1.9262
|1.9342
|-210.00
|67200.00
|4691
|2006.11.24 17:16
|buy
|2346
|7.00
|1.9322
|1.9262
|1.9342
|4692
|2006.11.24 17:17
|close
|2346
|7.00
|1.9320
|1.9262
|1.9342
|-140.00
|67060.00
|4693
|2006.11.24 17:22
|buy
|2347
|7.00
|1.9322
|1.9262
|1.9342
|4694
|2006.11.24 17:29
|close
|2347
|7.00
|1.9325
|1.9262
|1.9342
|210.00
|67270.00
|4695
|2006.11.24 17:30
|buy
|2348
|7.00
|1.9327
|1.9267
|1.9347
|4696
|2006.11.24 17:34
|close
|2348
|7.00
|1.9325
|1.9267
|1.9347
|-140.00
|67130.00
|4697
|2006.11.24 17:36
|buy
|2349
|7.00
|1.9327
|1.9267
|1.9347
|4698
|2006.11.24 17:36
|close
|2349
|7.00
|1.9325
|1.9267
|1.9347
|-140.00
|66990.00
|4699
|2006.11.24 17:37
|buy
|2350
|7.00
|1.9327
|1.9267
|1.9347
|4700
|2006.11.24 17:37
|close
|2350
|7.00
|1.9325
|1.9267
|1.9347
|-140.00
|66850.00
|4701
|2006.11.24 17:40
|buy
|2351
|7.00
|1.9326
|1.9266
|1.9346
|4702
|2006.11.24 17:40
|close
|2351
|7.00
|1.9322
|1.9266
|1.9346
|-280.00
|66570.00
|4703
|2006.11.24 17:40
|buy
|2352
|7.00
|1.9325
|1.9265
|1.9345
|4704
|2006.11.24 17:41
|close
|2352
|7.00
|1.9323
|1.9265
|1.9345
|-140.00
|66430.00
|4705
|2006.11.24 17:46
|sell
|2353
|7.00
|1.9315
|1.9375
|1.9295
|4706
|2006.11.24 17:51
|close
|2353
|7.00
|1.9315
|1.9375
|1.9295
|0.00
|66430.00
|4707
|2006.11.24 17:53
|sell
|2354
|7.00
|1.9314
|1.9374
|1.9294
|4708
|2006.11.24 17:56
|close
|2354
|7.00
|1.9317
|1.9374
|1.9294
|-210.00
|66220.00
|4709
|2006.11.26 22:00
|buy
|2355
|7.00
|1.9461
|1.9401
|1.9481
|4710
|2006.11.26 22:04
|close
|2355
|7.00
|1.9444
|1.9401
|1.9481
|-1190.00
|65030.00
|4711
|2006.11.26 22:10
|buy
|2356
|7.00
|1.9440
|1.9380
|1.9460
|4712
|2006.11.26 22:12
|close
|2356
|7.00
|1.9439
|1.9380
|1.9460
|-70.00
|64960.00
|4713
|2006.11.26 22:21
|buy
|2357
|7.00
|1.9435
|1.9375
|1.9455
|4714
|2006.11.26 22:21
|close
|2357
|7.00
|1.9426
|1.9375
|1.9455
|-630.00
|64330.00
|4715
|2006.11.26 22:21
|buy
|2358
|7.00
|1.9440
|1.9380
|1.9460
|4716
|2006.11.26 22:22
|close
|2358
|7.00
|1.9426
|1.9380
|1.9460
|-980.00
|63350.00
|4717
|2006.11.26 22:58
|buy
|2359
|7.00
|1.9404
|1.9344
|1.9424
|4718
|2006.11.26 23:00
|close
|2359
|7.00
|1.9400
|1.9344
|1.9424
|-280.00
|63070.00
|4719
|2006.11.26 23:15
|buy
|2360
|7.00
|1.9399
|1.9339
|1.9419
|4720
|2006.11.26 23:16
|close
|2360
|7.00
|1.9396
|1.9339
|1.9419
|-210.00
|62860.00
|4721
|2006.11.26 23:18
|buy
|2361
|7.00
|1.9398
|1.9338
|1.9418
|4722
|2006.11.26 23:20
|close
|2361
|7.00
|1.9395
|1.9338
|1.9418
|-210.00
|62650.00
|4723
|2006.11.26 23:21
|buy
|2362
|7.00
|1.9398
|1.9338
|1.9418
|4724
|2006.11.26 23:21
|close
|2362
|7.00
|1.9395
|1.9338
|1.9418
|-210.00
|62440.00
|4725
|2006.11.26 23:21
|buy
|2363
|7.00
|1.9399
|1.9339
|1.9419
|4726
|2006.11.26 23:21
|close
|2363
|7.00
|1.9397
|1.9339
|1.9419
|-140.00
|62300.00
|4727
|2006.11.26 23:22
|buy
|2364
|7.00
|1.9398
|1.9338
|1.9418
|4728
|2006.11.26 23:27
|close
|2364
|7.00
|1.9402
|1.9338
|1.9418
|280.00
|62580.00
|4729
|2006.11.26 23:29
|buy
|2365
|7.00
|1.9405
|1.9345
|1.9425
|4730
|2006.11.26 23:31
|close
|2365
|7.00
|1.9405
|1.9345
|1.9425
|0.00
|62580.00
|4731
|2006.11.26 23:43
|buy
|2366
|7.00
|1.9401
|1.9341
|1.9421
|4732
|2006.11.26 23:47
|close
|2366
|7.00
|1.9399
|1.9341
|1.9421
|-140.00
|62440.00
|4733
|2006.11.27 00:35
|buy
|2367
|7.00
|1.9394
|1.9334
|1.9414
|4734
|2006.11.27 00:36
|close
|2367
|7.00
|1.9392
|1.9334
|1.9414
|-140.00
|62300.00
|4735
|2006.11.27 01:10
|sell
|2368
|7.00
|1.9378
|1.9438
|1.9358
|4736
|2006.11.27 01:12
|close
|2368
|7.00
|1.9378
|1.9438
|1.9358
|0.00
|62300.00
|4737
|2006.11.27 01:16
|sell
|2369
|7.00
|1.9378
|1.9438
|1.9358
|4738
|2006.11.27 01:17
|close
|2369
|7.00
|1.9379
|1.9438
|1.9358
|-70.00
|62230.00
|4739
|2006.11.27 01:17
|sell
|2370
|7.00
|1.9378
|1.9438
|1.9358
|4740
|2006.11.27 01:22
|close
|2370
|7.00
|1.9376
|1.9438
|1.9358
|140.00
|62370.00
|4741
|2006.11.27 01:24
|sell
|2371
|7.00
|1.9375
|1.9435
|1.9355
|4742
|2006.11.27 01:26
|close
|2371
|7.00
|1.9377
|1.9435
|1.9355
|-140.00
|62230.00
|4743
|2006.11.27 01:27
|sell
|2372
|7.00
|1.9375
|1.9435
|1.9355
|4744
|2006.11.27 01:29
|close
|2372
|7.00
|1.9377
|1.9435
|1.9355
|-140.00
|62090.00
|4745
|2006.11.27 01:30
|sell
|2373
|7.00
|1.9375
|1.9435
|1.9355
|4746
|2006.11.27 01:33
|close
|2373
|7.00
|1.9376
|1.9435
|1.9355
|-70.00
|62020.00
|4747
|2006.11.27 01:36
|sell
|2374
|7.00
|1.9375
|1.9435
|1.9355
|4748
|2006.11.27 01:36
|close
|2374
|7.00
|1.9378
|1.9435
|1.9355
|-210.00
|61810.00
|4749
|2006.11.27 01:39
|buy
|2375
|7.00
|1.9383
|1.9323
|1.9403
|4750
|2006.11.27 01:47
|t/p
|2375
|7.00
|1.9403
|1.9323
|1.9403
|1400.00
|63210.00
|4751
|2006.11.27 01:47
|buy
|2376
|7.00
|1.9404
|1.9344
|1.9424
|4752
|2006.11.27 01:51
|close
|2376
|7.00
|1.9403
|1.9344
|1.9424
|-70.00
|63140.00
|4753
|2006.11.27 01:59
|buy
|2377
|7.00
|1.9401
|1.9341
|1.9421
|4754
|2006.11.27 02:05
|close
|2377
|7.00
|1.9406
|1.9341
|1.9421
|350.00
|63490.00
|4755
|2006.11.27 02:10
|buy
|2378
|7.00
|1.9403
|1.9343
|1.9423
|4756
|2006.11.27 02:12
|close
|2378
|7.00
|1.9400
|1.9343
|1.9423
|-210.00
|63280.00
|4757
|2006.11.27 02:13
|buy
|2379
|7.00
|1.9403
|1.9343
|1.9423
|4758
|2006.11.27 02:20
|close
|2379
|7.00
|1.9403
|1.9343
|1.9423
|0.00
|63280.00
|4759
|2006.11.27 02:40
|buy
|2380
|7.00
|1.9404
|1.9344
|1.9424
|4760
|2006.11.27 02:42
|close
|2380
|7.00
|1.9401
|1.9344
|1.9424
|-210.00
|63070.00
|4761
|2006.11.27 04:19
|buy
|2381
|7.00
|1.9398
|1.9338
|1.9418
|4762
|2006.11.27 04:20
|close
|2381
|7.00
|1.9394
|1.9338
|1.9418
|-280.00
|62790.00
|4763
|2006.11.27 04:21
|buy
|2382
|7.00
|1.9396
|1.9336
|1.9416
|4764
|2006.11.27 04:22
|close
|2382
|7.00
|1.9394
|1.9336
|1.9416
|-140.00
|62650.00
|4765
|2006.11.27 04:24
|sell
|2383
|7.00
|1.9387
|1.9447
|1.9367
|4766
|2006.11.27 04:29
|close
|2383
|7.00
|1.9390
|1.9447
|1.9367
|-210.00
|62440.00
|4767
|2006.11.27 04:45
|sell
|2384
|7.00
|1.9388
|1.9448
|1.9368
|4768
|2006.11.27 04:59
|close
|2384
|7.00
|1.9381
|1.9448
|1.9368
|490.00
|62930.00
|4769
|2006.11.27 05:03
|sell
|2385
|7.00
|1.9379
|1.9439
|1.9359
|4770
|2006.11.27 05:05
|close
|2385
|7.00
|1.9381
|1.9439
|1.9359
|-140.00
|62790.00
|4771
|2006.11.27 05:08
|sell
|2386
|7.00
|1.9378
|1.9438
|1.9358
|4772
|2006.11.27 05:10
|close
|2386
|7.00
|1.9380
|1.9438
|1.9358
|-140.00
|62650.00
|4773
|2006.11.27 05:13
|sell
|2387
|7.00
|1.9378
|1.9438
|1.9358
|4774
|2006.11.27 05:25
|t/p
|2387
|7.00
|1.9358
|1.9438
|1.9358
|1400.00
|64050.00
|4775
|2006.11.27 05:25
|sell
|2388
|7.00
|1.9355
|1.9415
|1.9335
|4776
|2006.11.27 05:29
|close
|2388
|7.00
|1.9359
|1.9415
|1.9335
|-280.00
|63770.00
|4777
|2006.11.27 05:29
|sell
|2389
|7.00
|1.9355
|1.9415
|1.9335
|4778
|2006.11.27 05:30
|close
|2389
|7.00
|1.9364
|1.9415
|1.9335
|-630.00
|63140.00
|4779
|2006.11.27 05:36
|sell
|2390
|7.00
|1.9370
|1.9430
|1.9350
|4780
|2006.11.27 05:36
|close
|2390
|7.00
|1.9371
|1.9430
|1.9350
|-70.00
|63070.00
|4781
|2006.11.27 05:37
|sell
|2391
|7.00
|1.9370
|1.9430
|1.9350
|4782
|2006.11.27 05:38
|close
|2391
|7.00
|1.9372
|1.9430
|1.9350
|-140.00
|62930.00
|4783
|2006.11.27 05:39
|sell
|2392
|7.00
|1.9370
|1.9430
|1.9350
|4784
|2006.11.27 05:46
|t/p
|2392
|7.00
|1.9350
|1.9430
|1.9350
|1400.00
|64330.00
|4785
|2006.11.27 05:46
|sell
|2393
|7.00
|1.9349
|1.9409
|1.9329
|4786
|2006.11.27 05:49
|close
|2393
|7.00
|1.9351
|1.9409
|1.9329
|-140.00
|64190.00
|4787
|2006.11.27 05:53
|sell
|2394
|7.00
|1.9357
|1.9417
|1.9337
|4788
|2006.11.27 05:55
|close
|2394
|7.00
|1.9359
|1.9417
|1.9337
|-140.00
|64050.00
|4789
|2006.11.27 05:58
|sell
|2395
|7.00
|1.9359
|1.9419
|1.9339
|4790
|2006.11.27 06:02
|close
|2395
|7.00
|1.9358
|1.9419
|1.9339
|70.00
|64120.00
|4791
|2006.11.27 06:02
|sell
|2396
|7.00
|1.9356
|1.9416
|1.9336
|4792
|2006.11.27 06:02
|close
|2396
|7.00
|1.9358
|1.9416
|1.9336
|-140.00
|63980.00
|4793
|2006.11.27 06:03
|sell
|2397
|7.00
|1.9356
|1.9416
|1.9336
|4794
|2006.11.27 06:05
|close
|2397
|7.00
|1.9358
|1.9416
|1.9336
|-140.00
|63840.00
|4795
|2006.11.27 06:29
|buy
|2398
|7.00
|1.9384
|1.9324
|1.9404
|4796
|2006.11.27 06:33
|close
|2398
|7.00
|1.9380
|1.9324
|1.9404
|-280.00
|63560.00
|4797
|2006.11.27 06:40
|sell
|2399
|7.00
|1.9362
|1.9422
|1.9342
|4798
|2006.11.27 06:47
|close
|2399
|7.00
|1.9350
|1.9422
|1.9342
|840.00
|64400.00
|4799
|2006.11.27 06:48
|sell
|2400
|7.00
|1.9349
|1.9409
|1.9329
|4800
|2006.11.27 06:48
|close
|2400
|7.00
|1.9350
|1.9409
|1.9329
|-70.00
|64330.00
|4801
|2006.11.27 07:01
|buy
|2401
|7.00
|1.9375
|1.9315
|1.9395
|4802
|2006.11.27 07:05
|close
|2401
|7.00
|1.9377
|1.9315
|1.9395
|140.00
|64470.00
|4803
|2006.11.27 07:07
|buy
|2402
|7.00
|1.9378
|1.9318
|1.9398
|4804
|2006.11.27 07:10
|close
|2402
|7.00
|1.9376
|1.9318
|1.9398
|-140.00
|64330.00
|4805
|2006.11.27 07:23
|sell
|2403
|7.00
|1.9356
|1.9416
|1.9336
|4806
|2006.11.27 07:25
|close
|2403
|7.00
|1.9364
|1.9416
|1.9336
|-560.00
|63770.00
|4807
|2006.11.27 07:30
|buy
|2404
|7.00
|1.9373
|1.9313
|1.9393
|4808
|2006.11.27 07:31
|close
|2404
|7.00
|1.9372
|1.9313
|1.9393
|-70.00
|63700.00
|4809
|2006.11.27 07:38
|buy
|2405
|7.00
|1.9375
|1.9315
|1.9395
|4810
|2006.11.27 07:39
|close
|2405
|7.00
|1.9373
|1.9315
|1.9395
|-140.00
|63560.00
|4811
|2006.11.27 07:45
|sell
|2406
|7.00
|1.9369
|1.9429
|1.9349
|4812
|2006.11.27 07:46
|close
|2406
|7.00
|1.9371
|1.9429
|1.9349
|-140.00
|63420.00
|4813
|2006.11.27 07:46
|sell
|2407
|7.00
|1.9370
|1.9430
|1.9350
|4814
|2006.11.27 07:47
|close
|2407
|7.00
|1.9371
|1.9430
|1.9350
|-70.00
|63350.00
|4815
|2006.11.27 07:48
|buy
|2408
|7.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|4816
|2006.11.27 07:53
|close
|2408
|7.00
|1.9381
|1.9316
|1.9396
|350.00
|63700.00
|4817
|2006.11.27 07:53
|buy
|2409
|7.00
|1.9384
|1.9324
|1.9404
|4818
|2006.11.27 07:53
|close
|2409
|7.00
|1.9381
|1.9324
|1.9404
|-210.00
|63490.00
|4819
|2006.11.27 07:55
|buy
|2410
|7.00
|1.9383
|1.9323
|1.9403
|4820
|2006.11.27 07:55
|close
|2410
|7.00
|1.9379
|1.9323
|1.9403
|-280.00
|63210.00
|4821
|2006.11.27 08:01
|sell
|2411
|7.00
|1.9366
|1.9426
|1.9346
|4822
|2006.11.27 08:02
|close
|2411
|7.00
|1.9369
|1.9426
|1.9346
|-210.00
|63000.00
|4823
|2006.11.27 08:04
|sell
|2412
|7.00
|1.9368
|1.9428
|1.9348
|4824
|2006.11.27 08:04
|close
|2412
|7.00
|1.9376
|1.9428
|1.9348
|-560.00
|62440.00
|4825
|2006.11.27 08:08
|sell
|2413
|7.00
|1.9371
|1.9431
|1.9351
|4826
|2006.11.27 08:08
|close
|2413
|7.00
|1.9373
|1.9431
|1.9351
|-140.00
|62300.00
|4827
|2006.11.27 08:08
|sell
|2414
|7.00
|1.9370
|1.9430
|1.9350
|4828
|2006.11.27 08:09
|close
|2414
|7.00
|1.9374
|1.9430
|1.9350
|-280.00
|62020.00
|4829
|2006.11.27 08:12
|buy
|2415
|7.00
|1.9381
|1.9321
|1.9401
|4830
|2006.11.27 08:15
|close
|2415
|7.00
|1.9382
|1.9321
|1.9401
|70.00
|62090.00
|4831
|2006.11.27 08:16
|buy
|2416
|7.00
|1.9386
|1.9326
|1.9406
|4832
|2006.11.27 08:18
|close
|2416
|7.00
|1.9385
|1.9326
|1.9406
|-70.00
|62020.00
|4833
|2006.11.27 08:22
|sell
|2417
|7.00
|1.9369
|1.9429
|1.9349
|4834
|2006.11.27 08:23
|close
|2417
|7.00
|1.9376
|1.9429
|1.9349
|-490.00
|61530.00
|4835
|2006.11.27 08:24
|sell
|2418
|7.00
|1.9373
|1.9433
|1.9353
|4836
|2006.11.27 08:24
|close
|2418
|7.00
|1.9376
|1.9433
|1.9353
|-210.00
|61320.00
|4837
|2006.11.27 08:24
|sell
|2419
|7.00
|1.9370
|1.9430
|1.9350
|4838
|2006.11.27 08:30
|t/p
|2419
|7.00
|1.9350
|1.9430
|1.9350
|1400.00
|62720.00
|4839
|2006.11.27 08:30
|sell
|2420
|7.00
|1.9349
|1.9409
|1.9329
|4840
|2006.11.27 08:33
|close
|2420
|7.00
|1.9352
|1.9409
|1.9329
|-210.00
|62510.00
|4841
|2006.11.27 08:33
|sell
|2421
|7.00
|1.9341
|1.9401
|1.9321
|4842
|2006.11.27 08:33
|close
|2421
|7.00
|1.9349
|1.9401
|1.9321
|-560.00
|61950.00
|4843
|2006.11.27 08:36
|sell
|2422
|7.00
|1.9349
|1.9409
|1.9329
|4844
|2006.11.27 08:36
|close
|2422
|7.00
|1.9355
|1.9409
|1.9329
|-420.00
|61530.00
|4845
|2006.11.27 08:39
|sell
|2423
|7.00
|1.9352
|1.9412
|1.9332
|4846
|2006.11.27 08:39
|close
|2423
|7.00
|1.9356
|1.9412
|1.9332
|-280.00
|61250.00
|4847
|2006.11.27 08:45
|sell
|2424
|7.00
|1.9362
|1.9422
|1.9342
|4848
|2006.11.27 08:52
|close
|2424
|7.00
|1.9355
|1.9422
|1.9342
|490.00
|61740.00
|4849
|2006.11.27 08:52
|sell
|2425
|7.00
|1.9352
|1.9412
|1.9332
|4850
|2006.11.27 08:57
|t/p
|2425
|7.00
|1.9332
|1.9412
|1.9332
|1400.00
|63140.00
|4851
|2006.11.27 08:57
|sell
|2426
|7.00
|1.9329
|1.9389
|1.9309
|4852
|2006.11.27 08:58
|t/p
|2426
|7.00
|1.9309
|1.9389
|1.9309
|1400.00
|64540.00
|4853
|2006.11.27 08:58
|sell
|2427
|7.00
|1.9308
|1.9368
|1.9288
|4854
|2006.11.27 09:00
|close
|2427
|7.00
|1.9326
|1.9368
|1.9288
|-1260.00
|63280.00
|4855
|2006.11.27 09:08
|sell
|2428
|7.00
|1.9335
|1.9395
|1.9315
|4856
|2006.11.27 09:11
|close
|2428
|7.00
|1.9338
|1.9395
|1.9315
|-210.00
|63070.00
|4857
|2006.11.27 09:14
|sell
|2429
|7.00
|1.9337
|1.9397
|1.9317
|4858
|2006.11.27 09:14
|close
|2429
|7.00
|1.9342
|1.9397
|1.9317
|-350.00
|62720.00
|4859
|2006.11.27 09:15
|sell
|2430
|7.00
|1.9337
|1.9397
|1.9317
|4860
|2006.11.27 09:16
|close
|2430
|7.00
|1.9341
|1.9397
|1.9317
|-280.00
|62440.00
|4861
|2006.11.27 09:18
|sell
|2431
|7.00
|1.9340
|1.9400
|1.9320
|4862
|2006.11.27 09:19
|close
|2431
|7.00
|1.9342
|1.9400
|1.9320
|-140.00
|62300.00
|4863
|2006.11.27 09:33
|buy
|2432
|7.00
|1.9367
|1.9307
|1.9387
|4864
|2006.11.27 09:36
|close
|2432
|7.00
|1.9366
|1.9307
|1.9387
|-70.00
|62230.00
|4865
|2006.11.27 09:36
|buy
|2433
|7.00
|1.9370
|1.9310
|1.9390
|4866
|2006.11.27 09:41
|close
|2433
|7.00
|1.9372
|1.9310
|1.9390
|140.00
|62370.00
|4867
|2006.11.27 09:41
|buy
|2434
|7.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|4868
|2006.11.27 09:41
|close
|2434
|7.00
|1.9372
|1.9316
|1.9396
|-280.00
|62090.00
|4869
|2006.11.27 09:46
|buy
|2435
|7.00
|1.9366
|1.9306
|1.9386
|4870
|2006.11.27 09:47
|close
|2435
|7.00
|1.9364
|1.9306
|1.9386
|-140.00
|61950.00
|4871
|2006.11.27 09:48
|buy
|2436
|7.00
|1.9367
|1.9307
|1.9387
|4872
|2006.11.27 09:49
|close
|2436
|7.00
|1.9363
|1.9307
|1.9387
|-280.00
|61670.00
|4873
|2006.11.27 09:50
|buy
|2437
|7.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|4874
|2006.11.27 09:57
|close
|2437
|7.00
|1.9383
|1.9316
|1.9396
|490.00
|62160.00
|4875
|2006.11.27 09:58
|buy
|2438
|7.00
|1.9391
|1.9331
|1.9411
|4876
|2006.11.27 10:01
|close
|2438
|7.00
|1.9387
|1.9331
|1.9411
|-280.00
|61880.00
|4877
|2006.11.27 10:03
|buy
|2439
|7.00
|1.9388
|1.9328
|1.9408
|4878
|2006.11.27 10:03
|close
|2439
|7.00
|1.9386
|1.9328
|1.9408
|-140.00
|61740.00
|4879
|2006.11.27 10:04
|buy
|2440
|7.00
|1.9388
|1.9328
|1.9408
|4880
|2006.11.27 10:04
|close
|2440
|7.00
|1.9386
|1.9328
|1.9408
|-140.00
|61600.00
|4881
|2006.11.27 10:17
|sell
|2441
|7.00
|1.9363
|1.9423
|1.9343
|4882
|2006.11.27 10:19
|close
|2441
|7.00
|1.9366
|1.9423
|1.9343
|-210.00
|61390.00
|4883
|2006.11.27 10:21
|sell
|2442
|7.00
|1.9364
|1.9424
|1.9344
|4884
|2006.11.27 10:28
|close
|2442
|7.00
|1.9358
|1.9424
|1.9344
|420.00
|61810.00
|4885
|2006.11.27 10:43
|buy
|2443
|7.00
|1.9374
|1.9314
|1.9394
|4886
|2006.11.27 10:44
|close
|2443
|7.00
|1.9368
|1.9314
|1.9394
|-420.00
|61390.00
|4887
|2006.11.27 10:48
|sell
|2444
|7.00
|1.9364
|1.9424
|1.9344
|4888
|2006.11.27 10:48
|close
|2444
|7.00
|1.9368
|1.9424
|1.9344
|-280.00
|61110.00
|4889
|2006.11.27 10:48
|sell
|2445
|7.00
|1.9365
|1.9425
|1.9345
|4890
|2006.11.27 10:48
|close
|2445
|7.00
|1.9368
|1.9425
|1.9345
|-210.00
|60900.00
|4891
|2006.11.27 10:48
|sell
|2446
|7.00
|1.9365
|1.9425
|1.9345
|4892
|2006.11.27 10:48
|close
|2446
|7.00
|1.9369
|1.9425
|1.9345
|-280.00
|60620.00
|4893
|2006.11.27 10:50
|sell
|2447
|7.00
|1.9366
|1.9426
|1.9346
|4894
|2006.11.27 10:57
|close
|2447
|7.00
|1.9365
|1.9426
|1.9346
|70.00
|60690.00
|4895
|2006.11.27 11:01
|buy
|2448
|7.00
|1.9371
|1.9311
|1.9391
|4896
|2006.11.27 11:05
|close
|2448
|7.00
|1.9373
|1.9311
|1.9391
|140.00
|60830.00
|4897
|2006.11.27 11:09
|buy
|2449
|7.00
|1.9373
|1.9313
|1.9393
|4898
|2006.11.27 11:09
|close
|2449
|7.00
|1.9372
|1.9313
|1.9393
|-70.00
|60760.00
|4899
|2006.11.27 11:11
|buy
|2450
|7.00
|1.9372
|1.9312
|1.9392
|4900
|2006.11.27 11:18
|close
|2450
|7.00
|1.9377
|1.9312
|1.9392
|350.00
|61110.00
|4901
|2006.11.27 11:20
|buy
|2451
|7.00
|1.9375
|1.9315
|1.9395
|4902
|2006.11.27 11:20
|close
|2451
|7.00
|1.9370
|1.9315
|1.9395
|-350.00
|60760.00
|4903
|2006.11.27 11:20
|buy
|2452
|7.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|4904
|2006.11.27 11:23
|close
|2452
|7.00
|1.9374
|1.9316
|1.9396
|-140.00
|60620.00
|4905
|2006.11.27 11:24
|buy
|2453
|7.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|4906
|2006.11.27 11:27
|close
|2453
|7.00
|1.9374
|1.9316
|1.9396
|-140.00
|60480.00
|4907
|2006.11.27 11:35
|sell
|2454
|7.00
|1.9365
|1.9425
|1.9345
|4908
|2006.11.27 11:35
|close
|2454
|7.00
|1.9371
|1.9425
|1.9345
|-420.00
|60060.00
|4909
|2006.11.27 11:35
|sell
|2455
|7.00
|1.9365
|1.9425
|1.9345
|4910
|2006.11.27 11:35
|close
|2455
|7.00
|1.9371
|1.9425
|1.9345
|-420.00
|59640.00
|4911
|2006.11.27 11:39
|buy
|2456
|6.00
|1.9375
|1.9315
|1.9395
|4912
|2006.11.27 11:39
|close
|2456
|6.00
|1.9369
|1.9315
|1.9395
|-360.00
|59280.00
|4913
|2006.11.27 11:40
|sell
|2457
|6.00
|1.9366
|1.9426
|1.9346
|4914
|2006.11.27 11:41
|close
|2457
|6.00
|1.9373
|1.9426
|1.9346
|-420.00
|58860.00
|4915
|2006.11.27 11:46
|sell
|2458
|6.00
|1.9368
|1.9428
|1.9348
|4916
|2006.11.27 11:47
|close
|2458
|6.00
|1.9370
|1.9428
|1.9348
|-120.00
|58740.00
|4917
|2006.11.27 11:54
|buy
|2459
|6.00
|1.9374
|1.9314
|1.9394
|4918
|2006.11.27 11:57
|close
|2459
|6.00
|1.9371
|1.9314
|1.9394
|-180.00
|58560.00
|4919
|2006.11.27 11:59
|buy
|2460
|6.00
|1.9372
|1.9312
|1.9392
|4920
|2006.11.27 12:00
|close
|2460
|6.00
|1.9368
|1.9312
|1.9392
|-240.00
|58320.00
|4921
|2006.11.27 12:07
|buy
|2461
|6.00
|1.9372
|1.9312
|1.9392
|4922
|2006.11.27 12:09
|close
|2461
|6.00
|1.9372
|1.9312
|1.9392
|0.00
|58320.00
|4923
|2006.11.27 12:09
|buy
|2462
|6.00
|1.9374
|1.9314
|1.9394
|4924
|2006.11.27 12:10
|close
|2462
|6.00
|1.9371
|1.9314
|1.9394
|-180.00
|58140.00
|4925
|2006.11.27 12:12
|buy
|2463
|6.00
|1.9371
|1.9311
|1.9391
|4926
|2006.11.27 12:12
|close
|2463
|6.00
|1.9367
|1.9311
|1.9391
|-240.00
|57900.00
|4927
|2006.11.27 12:13
|sell
|2464
|6.00
|1.9368
|1.9428
|1.9348
|4928
|2006.11.27 12:18
|close
|2464
|6.00
|1.9366
|1.9428
|1.9348
|120.00
|58020.00
|4929
|2006.11.27 12:23
|sell
|2465
|6.00
|1.9366
|1.9426
|1.9346
|4930
|2006.11.27 12:29
|close
|2465
|6.00
|1.9361
|1.9426
|1.9346
|300.00
|58320.00
|4931
|2006.11.27 12:29
|sell
|2466
|6.00
|1.9359
|1.9419
|1.9339
|4932
|2006.11.27 12:30
|close
|2466
|6.00
|1.9361
|1.9419
|1.9339
|-120.00
|58200.00
|4933
|2006.11.27 12:34
|sell
|2467
|6.00
|1.9360
|1.9420
|1.9340
|4934
|2006.11.27 12:36
|close
|2467
|6.00
|1.9363
|1.9420
|1.9340
|-180.00
|58020.00
|4935
|2006.11.27 12:38
|sell
|2468
|6.00
|1.9362
|1.9422
|1.9342
|4936
|2006.11.27 12:39
|close
|2468
|6.00
|1.9364
|1.9422
|1.9342
|-120.00
|57900.00
|4937
|2006.11.27 12:42
|sell
|2469
|6.00
|1.9364
|1.9424
|1.9344
|4938
|2006.11.27 12:43
|close
|2469
|6.00
|1.9365
|1.9424
|1.9344
|-60.00
|57840.00
|4939
|2006.11.27 12:43
|sell
|2470
|6.00
|1.9363
|1.9423
|1.9343
|4940
|2006.11.27 12:43
|close
|2470
|6.00
|1.9366
|1.9423
|1.9343
|-180.00
|57660.00
|4941
|2006.11.27 12:46
|sell
|2471
|6.00
|1.9362
|1.9422
|1.9342
|4942
|2006.11.27 12:49
|close
|2471
|6.00
|1.9361
|1.9422
|1.9342
|60.00
|57720.00
|4943
|2006.11.27 12:50
|sell
|2472
|6.00
|1.9359
|1.9419
|1.9339
|4944
|2006.11.27 12:50
|close
|2472
|6.00
|1.9361
|1.9419
|1.9339
|-120.00
|57600.00
|4945
|2006.11.27 12:50
|sell
|2473
|6.00
|1.9359
|1.9419
|1.9339
|4946
|2006.11.27 13:02
|close
|2473
|6.00
|1.9346
|1.9419
|1.9339
|780.00
|58380.00
|4947
|2006.11.27 13:05
|sell
|2474
|6.00
|1.9344
|1.9404
|1.9324
|4948
|2006.11.27 13:07
|close
|2474
|6.00
|1.9346
|1.9404
|1.9324
|-120.00
|58260.00
|4949
|2006.11.27 13:07
|sell
|2475
|6.00
|1.9342
|1.9402
|1.9322
|4950
|2006.11.27 13:07
|close
|2475
|6.00
|1.9345
|1.9402
|1.9322
|-180.00
|58080.00
|4951
|2006.11.27 13:07
|sell
|2476
|6.00
|1.9343
|1.9403
|1.9323
|4952
|2006.11.27 13:07
|close
|2476
|6.00
|1.9346
|1.9403
|1.9323
|-180.00
|57900.00
|4953
|2006.11.27 13:11
|sell
|2477
|6.00
|1.9345
|1.9405
|1.9325
|4954
|2006.11.27 13:12
|close
|2477
|6.00
|1.9348
|1.9405
|1.9325
|-180.00
|57720.00
|4955
|2006.11.27 13:15
|sell
|2478
|6.00
|1.9348
|1.9408
|1.9328
|4956
|2006.11.27 13:16
|close
|2478
|6.00
|1.9351
|1.9408
|1.9328
|-180.00
|57540.00
|4957
|2006.11.27 13:18
|sell
|2479
|6.00
|1.9348
|1.9408
|1.9328
|4958
|2006.11.27 13:19
|close
|2479
|6.00
|1.9350
|1.9408
|1.9328
|-120.00
|57420.00
|4959
|2006.11.27 13:25
|buy
|2480
|6.00
|1.9365
|1.9305
|1.9385
|4960
|2006.11.27 13:28
|close
|2480
|6.00
|1.9364
|1.9305
|1.9385
|-60.00
|57360.00
|4961
|2006.11.27 13:40
|sell
|2481
|6.00
|1.9349
|1.9409
|1.9329
|4962
|2006.11.27 13:42
|close
|2481
|6.00
|1.9351
|1.9409
|1.9329
|-120.00
|57240.00
|4963
|2006.11.27 13:42
|sell
|2482
|6.00
|1.9347
|1.9407
|1.9327
|4964
|2006.11.27 13:42
|close
|2482
|6.00
|1.9351
|1.9407
|1.9327
|-240.00
|57000.00
|4965
|2006.11.27 13:49
|sell
|2483
|6.00
|1.9353
|1.9413
|1.9333
|4966
|2006.11.27 13:58
|close
|2483
|6.00
|1.9349
|1.9413
|1.9333
|240.00
|57240.00
|4967
|2006.11.27 13:59
|sell
|2484
|6.00
|1.9348
|1.9408
|1.9328
|4968
|2006.11.27 13:59
|close
|2484
|6.00
|1.9350
|1.9408
|1.9328
|-120.00
|57120.00
|4969
|2006.11.27 14:00
|sell
|2485
|6.00
|1.9347
|1.9407
|1.9327
|4970
|2006.11.27 14:02
|close
|2485
|6.00
|1.9348
|1.9407
|1.9327
|-60.00
|57060.00
|4971
|2006.11.27 14:07
|sell
|2486
|6.00
|1.9349
|1.9409
|1.9329
|4972
|2006.11.27 14:07
|close
|2486
|6.00
|1.9353
|1.9409
|1.9329
|-240.00
|56820.00
|4973
|2006.11.27 14:08
|sell
|2487
|6.00
|1.9350
|1.9410
|1.9330
|4974
|2006.11.27 14:15
|close
|2487
|6.00
|1.9346
|1.9410
|1.9330
|240.00
|57060.00
|4975
|2006.11.27 14:15
|sell
|2488
|6.00
|1.9344
|1.9404
|1.9324
|4976
|2006.11.27 14:15
|close
|2488
|6.00
|1.9346
|1.9404
|1.9324
|-120.00
|56940.00
|4977
|2006.11.27 14:15
|sell
|2489
|6.00
|1.9344
|1.9404
|1.9324
|4978
|2006.11.27 14:16
|close
|2489
|6.00
|1.9345
|1.9404
|1.9324
|-60.00
|56880.00
|4979
|2006.11.27 14:16
|sell
|2490
|6.00
|1.9343
|1.9403
|1.9323
|4980
|2006.11.27 14:17
|close
|2490
|6.00
|1.9345
|1.9403
|1.9323
|-120.00
|56760.00
|4981
|2006.11.27 14:21
|sell
|2491
|6.00
|1.9348
|1.9408
|1.9328
|4982
|2006.11.27 14:21
|close
|2491
|6.00
|1.9351
|1.9408
|1.9328
|-180.00
|56580.00
|4983
|2006.11.27 14:26
|buy
|2492
|6.00
|1.9366
|1.9306
|1.9386
|4984
|2006.11.27 14:27
|close
|2492
|6.00
|1.9355
|1.9306
|1.9386
|-660.00
|55920.00
|4985
|2006.11.27 14:27
|buy
|2493
|6.00
|1.9363
|1.9303
|1.9383
|4986
|2006.11.27 14:27
|close
|2493
|6.00
|1.9358
|1.9303
|1.9383
|-300.00
|55620.00
|4987
|2006.11.27 14:31
|buy
|2494
|6.00
|1.9363
|1.9303
|1.9383
|4988
|2006.11.27 14:33
|close
|2494
|6.00
|1.9361
|1.9303
|1.9383
|-120.00
|55500.00
|4989
|2006.11.27 14:33
|buy
|2495
|6.00
|1.9364
|1.9304
|1.9384
|4990
|2006.11.27 14:33
|close
|2495
|6.00
|1.9362
|1.9304
|1.9384
|-120.00
|55380.00
|4991
|2006.11.27 14:39
|sell
|2496
|6.00
|1.9351
|1.9411
|1.9331
|4992
|2006.11.27 14:39
|close
|2496
|6.00
|1.9354
|1.9411
|1.9331
|-180.00
|55200.00
|4993
|2006.11.27 14:40
|sell
|2497
|6.00
|1.9351
|1.9411
|1.9331
|4994
|2006.11.27 14:40
|close
|2497
|6.00
|1.9355
|1.9411
|1.9331
|-240.00
|54960.00
|4995
|2006.11.27 14:42
|buy
|2498
|6.00
|1.9360
|1.9300
|1.9380
|4996
|2006.11.27 14:45
|close
|2498
|6.00
|1.9356
|1.9300
|1.9380
|-240.00
|54720.00
|4997
|2006.11.27 14:48
|buy
|2499
|6.00
|1.9360
|1.9300
|1.9380
|4998
|2006.11.27 14:52
|close
|2499
|6.00
|1.9359
|1.9300
|1.9380
|-60.00
|54660.00
|4999
|2006.11.27 14:55
|buy
|2500
|6.00
|1.9360
|1.9300
|1.9380
|5000
|2006.11.27 14:55
|close
|2500
|6.00
|1.9357
|1.9300
|1.9380
|-180.00
|54480.00
|5001
|2006.11.27 14:55
|buy
|2501
|6.00
|1.9359
|1.9299
|1.9379
|5002
|2006.11.27 14:56
|close
|2501
|6.00
|1.9357
|1.9299
|1.9379
|-120.00
|54360.00
|5003
|2006.11.27 14:58
|buy
|2502
|6.00
|1.9360
|1.9300
|1.9380
|5004
|2006.11.27 15:01
|close
|2502
|6.00
|1.9359
|1.9300
|1.9380
|-60.00
|54300.00
|5005
|2006.11.27 15:03
|buy
|2503
|6.00
|1.9362
|1.9302
|1.9382
|5006
|2006.11.27 15:06
|close
|2503
|6.00
|1.9359
|1.9302
|1.9382
|-180.00
|54120.00
|5007
|2006.11.27 15:11
|buy
|2504
|6.00
|1.9360
|1.9300
|1.9380
|5008
|2006.11.27 15:12
|close
|2504
|6.00
|1.9359
|1.9300
|1.9380
|-60.00
|54060.00
|5009
|2006.11.27 15:13
|buy
|2505
|6.00
|1.9361
|1.9301
|1.9381
|5010
|2006.11.27 15:23
|t/p
|2505
|6.00
|1.9381
|1.9301
|1.9381
|1200.00
|55260.00
|5011
|2006.11.27 15:23
|buy
|2506
|6.00
|1.9382
|1.9322
|1.9402
|5012
|2006.11.27 15:28
|close
|2506
|6.00
|1.9383
|1.9322
|1.9402
|60.00
|55320.00
|5013
|2006.11.27 15:31
|buy
|2507
|6.00
|1.9387
|1.9327
|1.9407
|5014
|2006.11.27 15:31
|close
|2507
|6.00
|1.9384
|1.9327
|1.9407
|-180.00
|55140.00
|5015
|2006.11.27 15:32
|buy
|2508
|6.00
|1.9385
|1.9325
|1.9405
|5016
|2006.11.27 15:32
|close
|2508
|6.00
|1.9381
|1.9325
|1.9405
|-240.00
|54900.00
|5017
|2006.11.27 15:32
|buy
|2509
|6.00
|1.9386
|1.9326
|1.9406
|5018
|2006.11.27 15:32
|close
|2509
|6.00
|1.9382
|1.9326
|1.9406
|-240.00
|54660.00
|5019
|2006.11.27 16:04
|sell
|2510
|6.00
|1.9363
|1.9423
|1.9343
|5020
|2006.11.27 16:06
|close
|2510
|6.00
|1.9365
|1.9423
|1.9343
|-120.00
|54540.00
|5021
|2006.11.27 16:23
|buy
|2511
|6.00
|1.9369
|1.9309
|1.9389
|5022
|2006.11.27 16:26
|close
|2511
|6.00
|1.9368
|1.9309
|1.9389
|-60.00
|54480.00
|5023
|2006.11.27 16:26
|buy
|2512
|6.00
|1.9370
|1.9310
|1.9390
|5024
|2006.11.27 16:26
|close
|2512
|6.00
|1.9367
|1.9310
|1.9390
|-180.00
|54300.00
|5025
|2006.11.27 16:27
|buy
|2513
|6.00
|1.9369
|1.9309
|1.9389
|5026
|2006.11.27 16:28
|close
|2513
|6.00
|1.9368
|1.9309
|1.9389
|-60.00
|54240.00
|5027
|2006.11.27 16:29
|buy
|2514
|6.00
|1.9370
|1.9310
|1.9390
|5028
|2006.11.27 16:33
|close
|2514
|6.00
|1.9372
|1.9310
|1.9390
|120.00
|54360.00
|5029
|2006.11.27 16:35
|buy
|2515
|6.00
|1.9374
|1.9314
|1.9394
|5030
|2006.11.27 16:37
|close
|2515
|6.00
|1.9373
|1.9314
|1.9394
|-60.00
|54300.00
|5031
|2006.11.27 16:38
|buy
|2516
|6.00
|1.9375
|1.9315
|1.9395
|5032
|2006.11.27 16:38
|close
|2516
|6.00
|1.9373
|1.9315
|1.9395
|-120.00
|54180.00
|5033
|2006.11.27 16:53
|sell
|2517
|6.00
|1.9363
|1.9423
|1.9343
|5034
|2006.11.27 16:55
|close
|2517
|6.00
|1.9366
|1.9423
|1.9343
|-180.00
|54000.00
|5035
|2006.11.27 17:02
|sell
|2518
|6.00
|1.9365
|1.9425
|1.9345
|5036
|2006.11.27 17:02
|close
|2518
|6.00
|1.9367
|1.9425
|1.9345
|-120.00
|53880.00
|5037
|2006.11.27 17:04
|sell
|2519
|6.00
|1.9360
|1.9420
|1.9340
|5038
|2006.11.27 17:05
|close
|2519
|6.00
|1.9364
|1.9420
|1.9340
|-240.00
|53640.00
|5039
|2006.11.27 17:13
|sell
|2520
|6.00
|1.9361
|1.9421
|1.9341
|5040
|2006.11.27 17:14
|close
|2520
|6.00
|1.9365
|1.9421
|1.9341
|-240.00
|53400.00
|5041
|2006.11.27 17:18
|sell
|2521
|6.00
|1.9362
|1.9422
|1.9342
|5042
|2006.11.27 17:25
|close
|2521
|6.00
|1.9361
|1.9422
|1.9342
|60.00
|53460.00
|5043
|2006.11.27 17:25
|sell
|2522
|6.00
|1.9358
|1.9418
|1.9338
|5044
|2006.11.27 17:25
|close
|2522
|6.00
|1.9361
|1.9418
|1.9338
|-180.00
|53280.00
|5045
|2006.11.27 17:25
|sell
|2523
|6.00
|1.9358
|1.9418
|1.9338
|5046
|2006.11.27 17:27
|close
|2523
|6.00
|1.9361
|1.9418
|1.9338
|-180.00
|53100.00
|5047
|2006.11.27 17:27
|sell
|2524
|6.00
|1.9358
|1.9418
|1.9338
|5048
|2006.11.27 17:29
|close
|2524
|6.00
|1.9360
|1.9418
|1.9338
|-120.00
|52980.00
|5049
|2006.11.27 17:30
|sell
|2525
|6.00
|1.9359
|1.9419
|1.9339
|5050
|2006.11.27 17:30
|close
|2525
|6.00
|1.9361
|1.9419
|1.9339
|-120.00
|52860.00
|5051
|2006.11.27 17:31
|sell
|2526
|6.00
|1.9359
|1.9419
|1.9339
|5052
|2006.11.27 17:32
|close
|2526
|6.00
|1.9360
|1.9419
|1.9339
|-60.00
|52800.00
|5053
|2006.11.27 17:32
|sell
|2527
|6.00
|1.9358
|1.9418
|1.9338
|5054
|2006.11.27 17:32
|close
|2527
|6.00
|1.9361
|1.9418
|1.9338
|-180.00
|52620.00
|5055
|2006.11.27 17:35
|sell
|2528
|6.00
|1.9362
|1.9422
|1.9342
|5056
|2006.11.27 17:36
|close
|2528
|6.00
|1.9363
|1.9422
|1.9342
|-60.00
|52560.00
|5057
|2006.11.27 17:37
|buy
|2529
|6.00
|1.9367
|1.9307
|1.9387
|5058
|2006.11.27 17:38
|close
|2529
|6.00
|1.9363
|1.9307
|1.9387
|-240.00
|52320.00
|5059
|2006.11.27 17:48
|buy
|2530
|6.00
|1.9366
|1.9306
|1.9386
|5060
|2006.11.27 17:55
|close
|2530
|6.00
|1.9366
|1.9306
|1.9386
|0.00
|52320.00
|5061
|2006.11.27 17:55
|buy
|2531
|6.00
|1.9368
|1.9308
|1.9388
|5062
|2006.11.27 17:56
|close
|2531
|6.00
|1.9365
|1.9308
|1.9388
|-180.00
|52140.00
|5063
|2006.11.27 18:02
|sell
|2532
|6.00
|1.9360
|1.9420
|1.9340
|5064
|2006.11.27 18:02
|close
|2532
|6.00
|1.9363
|1.9420
|1.9340
|-180.00
|51960.00
|5065
|2006.11.27 18:06
|buy
|2533
|6.00
|1.9365
|1.9305
|1.9385
|5066
|2006.11.27 18:07
|close
|2533
|6.00
|1.9362
|1.9305
|1.9385
|-180.00
|51780.00
|5067
|2006.11.27 18:09
|buy
|2534
|6.00
|1.9366
|1.9306
|1.9386
|5068
|2006.11.27 18:10
|close
|2534
|6.00
|1.9364
|1.9306
|1.9386
|-120.00
|51660.00
|5069
|2006.11.27 18:11
|buy
|2535
|6.00
|1.9366
|1.9306
|1.9386
|5070
|2006.11.27 18:22
|close
|2535
|6.00
|1.9371
|1.9306
|1.9386
|300.00
|51960.00
|5071
|2006.11.27 18:23
|buy
|2536
|6.00
|1.9373
|1.9313
|1.9393
|5072
|2006.11.27 18:24
|close
|2536
|6.00
|1.9371
|1.9313
|1.9393
|-120.00
|51840.00
|5073
|2006.11.27 18:27
|buy
|2537
|6.00
|1.9372
|1.9312
|1.9392
|5074
|2006.11.27 18:38
|close
|2537
|6.00
|1.9374
|1.9312
|1.9392
|120.00
|51960.00
|5075
|2006.11.27 18:38
|buy
|2538
|6.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5076
|2006.11.27 18:40
|close
|2538
|6.00
|1.9374
|1.9316
|1.9396
|-120.00
|51840.00
|5077
|2006.11.27 18:41
|buy
|2539
|6.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5078
|2006.11.27 18:45
|close
|2539
|6.00
|1.9374
|1.9316
|1.9396
|-120.00
|51720.00
|5079
|2006.11.27 18:46
|buy
|2540
|6.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5080
|2006.11.27 18:47
|close
|2540
|6.00
|1.9374
|1.9316
|1.9396
|-120.00
|51600.00
|5081
|2006.11.27 18:48
|buy
|2541
|6.00
|1.9378
|1.9318
|1.9398
|5082
|2006.11.27 18:50
|close
|2541
|6.00
|1.9374
|1.9318
|1.9398
|-240.00
|51360.00
|5083
|2006.11.27 18:54
|buy
|2542
|6.00
|1.9375
|1.9315
|1.9395
|5084
|2006.11.27 19:00
|close
|2542
|6.00
|1.9375
|1.9315
|1.9395
|0.00
|51360.00
|5085
|2006.11.27 19:02
|buy
|2543
|6.00
|1.9377
|1.9317
|1.9397
|5086
|2006.11.27 19:15
|close
|2543
|6.00
|1.9381
|1.9317
|1.9397
|240.00
|51600.00
|5087
|2006.11.27 19:15
|buy
|2544
|6.00
|1.9383
|1.9323
|1.9403
|5088
|2006.11.27 19:15
|close
|2544
|6.00
|1.9381
|1.9323
|1.9403
|-120.00
|51480.00
|5089
|2006.11.27 19:18
|buy
|2545
|6.00
|1.9383
|1.9323
|1.9403
|5090
|2006.11.27 19:18
|close
|2545
|6.00
|1.9376
|1.9323
|1.9403
|-420.00
|51060.00
|5091
|2006.11.27 19:18
|buy
|2546
|6.00
|1.9382
|1.9322
|1.9402
|5092
|2006.11.27 19:23
|close
|2546
|6.00
|1.9384
|1.9322
|1.9402
|120.00
|51180.00
|5093
|2006.11.27 19:34
|buy
|2547
|6.00
|1.9382
|1.9322
|1.9402
|5094
|2006.11.27 19:34
|close
|2547
|6.00
|1.9379
|1.9322
|1.9402
|-180.00
|51000.00
|5095
|2006.11.27 19:35
|buy
|2548
|6.00
|1.9381
|1.9321
|1.9401
|5096
|2006.11.27 19:35
|close
|2548
|6.00
|1.9379
|1.9321
|1.9401
|-120.00
|50880.00
|5097
|2006.11.27 20:00
|sell
|2549
|6.00
|1.9371
|1.9431
|1.9351
|5098
|2006.11.27 20:02
|close
|2549
|6.00
|1.9373
|1.9431
|1.9351
|-120.00
|50760.00
|5099
|2006.11.27 20:07
|sell
|2550
|6.00
|1.9369
|1.9429
|1.9349
|5100
|2006.11.27 20:09
|close
|2550
|6.00
|1.9372
|1.9429
|1.9349
|-180.00
|50580.00
|5101
|2006.11.27 20:29
|buy
|2551
|6.00
|1.9377
|1.9317
|1.9397
|5102
|2006.11.27 20:31
|close
|2551
|6.00
|1.9375
|1.9317
|1.9397
|-120.00
|50460.00
|5103
|2006.11.27 20:43
|buy
|2552
|6.00
|1.9375
|1.9315
|1.9395
|5104
|2006.11.27 20:47
|close
|2552
|6.00
|1.9373
|1.9315
|1.9395
|-120.00
|50340.00
|5105
|2006.11.27 20:48
|buy
|2553
|6.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5106
|2006.11.27 20:51
|close
|2553
|6.00
|1.9374
|1.9316
|1.9396
|-120.00
|50220.00
|5107
|2006.11.27 20:58
|buy
|2554
|6.00
|1.9375
|1.9315
|1.9395
|5108
|2006.11.27 21:00
|close
|2554
|6.00
|1.9374
|1.9315
|1.9395
|-60.00
|50160.00
|5109
|2006.11.27 21:04
|buy
|2555
|6.00
|1.9375
|1.9315
|1.9395
|5110
|2006.11.27 21:05
|close
|2555
|6.00
|1.9372
|1.9315
|1.9395
|-180.00
|49980.00
|5111
|2006.11.27 21:09
|buy
|2556
|5.00
|1.9377
|1.9317
|1.9397
|5112
|2006.11.27 21:09
|close
|2556
|5.00
|1.9373
|1.9317
|1.9397
|-200.00
|49780.00
|5113
|2006.11.27 21:14
|buy
|2557
|5.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5114
|2006.11.27 21:16
|close
|2557
|5.00
|1.9373
|1.9316
|1.9396
|-150.00
|49630.00
|5115
|2006.11.27 21:20
|buy
|2558
|5.00
|1.9378
|1.9318
|1.9398
|5116
|2006.11.27 21:24
|close
|2558
|5.00
|1.9375
|1.9318
|1.9398
|-150.00
|49480.00
|5117
|2006.11.27 21:31
|sell
|2559
|5.00
|1.9372
|1.9432
|1.9352
|5118
|2006.11.27 21:31
|close
|2559
|5.00
|1.9373
|1.9432
|1.9352
|-50.00
|49430.00
|5119
|2006.11.27 21:39
|buy
|2560
|5.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5120
|2006.11.27 21:43
|close
|2560
|5.00
|1.9375
|1.9316
|1.9396
|-50.00
|49380.00
|5121
|2006.11.27 21:49
|buy
|2561
|5.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5122
|2006.11.27 21:49
|close
|2561
|5.00
|1.9374
|1.9316
|1.9396
|-100.00
|49280.00
|5123
|2006.11.27 21:52
|buy
|2562
|5.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5124
|2006.11.27 21:55
|close
|2562
|5.00
|1.9374
|1.9316
|1.9396
|-100.00
|49180.00
|5125
|2006.11.27 21:57
|buy
|2563
|5.00
|1.9377
|1.9317
|1.9397
|5126
|2006.11.27 21:58
|close
|2563
|5.00
|1.9375
|1.9317
|1.9397
|-100.00
|49080.00
|5127
|2006.11.27 21:58
|buy
|2564
|5.00
|1.9377
|1.9317
|1.9397
|5128
|2006.11.27 22:03
|close
|2564
|5.00
|1.9378
|1.9317
|1.9397
|50.00
|49130.00
|5129
|2006.11.27 22:18
|sell
|2565
|5.00
|1.9371
|1.9431
|1.9351
|5130
|2006.11.27 22:20
|close
|2565
|5.00
|1.9373
|1.9431
|1.9351
|-100.00
|49030.00
|5131
|2006.11.27 22:37
|buy
|2566
|5.00
|1.9377
|1.9317
|1.9397
|5132
|2006.11.27 22:40
|close
|2566
|5.00
|1.9377
|1.9317
|1.9397
|0.00
|49030.00
|5133
|2006.11.27 22:43
|sell
|2567
|5.00
|1.9371
|1.9431
|1.9351
|5134
|2006.11.27 22:47
|close
|2567
|5.00
|1.9373
|1.9431
|1.9351
|-100.00
|48930.00
|5135
|2006.11.27 22:48
|sell
|2568
|5.00
|1.9371
|1.9431
|1.9351
|5136
|2006.11.27 22:48
|close
|2568
|5.00
|1.9374
|1.9431
|1.9351
|-150.00
|48780.00
|5137
|2006.11.27 22:48
|sell
|2569
|5.00
|1.9371
|1.9431
|1.9351
|5138
|2006.11.27 22:48
|close
|2569
|5.00
|1.9374
|1.9431
|1.9351
|-150.00
|48630.00
|5139
|2006.11.27 22:49
|sell
|2570
|5.00
|1.9372
|1.9432
|1.9352
|5140
|2006.11.27 22:51
|close
|2570
|5.00
|1.9374
|1.9432
|1.9352
|-100.00
|48530.00
|5141
|2006.11.27 23:03
|buy
|2571
|5.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5142
|2006.11.27 23:04
|close
|2571
|5.00
|1.9374
|1.9316
|1.9396
|-100.00
|48430.00
|5143
|2006.11.27 23:04
|buy
|2572
|5.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5144
|2006.11.27 23:04
|close
|2572
|5.00
|1.9374
|1.9316
|1.9396
|-100.00
|48330.00
|5145
|2006.11.27 23:10
|buy
|2573
|5.00
|1.9376
|1.9316
|1.9396
|5146
|2006.11.27 23:19
|close
|2573
|5.00
|1.9377
|1.9316
|1.9396
|50.00
|48380.00
|5147
|2006.11.27 23:30
|buy
|2574
|5.00
|1.9379
|1.9319
|1.9399
|5148
|2006.11.27 23:41
|close
|2574
|5.00
|1.9379
|1.9319
|1.9399
|0.00
|48380.00
|5149
|2006.11.27 23:43
|buy
|2575
|5.00
|1.9383
|1.9323
|1.9403
|5150
|2006.11.27 23:49
|close
|2575
|5.00
|1.9385
|1.9323
|1.9403
|100.00
|48480.00
|5151
|2006.11.27 23:49
|buy
|2576
|5.00
|1.9388
|1.9328
|1.9408
|5152
|2006.11.27 23:49
|close
|2576
|5.00
|1.9386
|1.9328
|1.9408
|-100.00
|48380.00
|5153
|2006.11.27 23:49
|buy
|2577
|5.00
|1.9388
|1.9328
|1.9408
|5154
|2006.11.27 23:49
|close
|2577
|5.00
|1.9386
|1.9328
|1.9408
|-100.00
|48280.00
|5155
|2006.11.27 23:53
|buy
|2578
|5.00
|1.9389
|1.9329
|1.9409
|5156
|2006.11.27 23:54
|close
|2578
|5.00
|1.9387
|1.9329
|1.9409
|-100.00
|48180.00
|5157
|2006.11.28 00:06
|buy
|2579
|5.00
|1.9383
|1.9323
|1.9403
|5158
|2006.11.28 00:06
|close
|2579
|5.00
|1.9379
|1.9323
|1.9403
|-200.00
|47980.00
|5159
|2006.11.28 00:06
|buy
|2580
|5.00
|1.9382
|1.9322
|1.9402
|5160
|2006.11.28 00:09
|close
|2580
|5.00
|1.9379
|1.9322
|1.9402
|-150.00
|47830.00
|5161
|2006.11.28 00:40
|buy
|2581
|5.00
|1.9387
|1.9327
|1.9407
|5162
|2006.11.28 00:53
|close
|2581
|5.00
|1.9390
|1.9327
|1.9407
|150.00
|47980.00
|5163
|2006.11.28 00:55
|buy
|2582
|5.00
|1.9391
|1.9331
|1.9411
|5164
|2006.11.28 00:55
|close
|2582
|5.00
|1.9389
|1.9331
|1.9411
|-100.00
|47880.00
|5165
|2006.11.28 01:03
|buy
|2583
|5.00
|1.9388
|1.9328
|1.9408
|5166
|2006.11.28 01:07
|close
|2583
|5.00
|1.9386
|1.9328
|1.9408
|-100.00
|47780.00
|5167
|2006.11.28 01:16
|buy
|2584
|5.00
|1.9388
|1.9328
|1.9408
|5168
|2006.11.28 01:31
|close
|2584
|5.00
|1.9389
|1.9328
|1.9408
|50.00
|47830.00
|5169
|2006.11.28 01:33
|buy
|2585
|5.00
|1.9391
|1.9331
|1.9411
|5170
|2006.11.28 01:34
|close
|2585
|5.00
|1.9388
|1.9331
|1.9411
|-150.00
|47680.00
|5171
|2006.11.28 01:37
|buy
|2586
|5.00
|1.9391
|1.9331
|1.9411
|5172
|2006.11.28 01:45
|close
|2586
|5.00
|1.9397
|1.9331
|1.9411
|300.00
|47980.00
|5173
|2006.11.28 01:49
|buy
|2587
|5.00
|1.9397
|1.9337
|1.9417
|5174
|2006.11.28 01:49
|close
|2587
|5.00
|1.9396
|1.9337
|1.9417
|-50.00
|47930.00
|5175
|2006.11.28 02:43
|buy
|2588
|5.00
|1.9393
|1.9333
|1.9413
|5176
|2006.11.28 02:46
|close
|2588
|5.00
|1.9392
|1.9333
|1.9413
|-50.00
|47880.00
|5177
|2006.11.28 02:54
|buy
|2589
|5.00
|1.9393
|1.9333
|1.9413
|5178
|2006.11.28 02:55
|close
|2589
|5.00
|1.9391
|1.9333
|1.9413
|-100.00
|47780.00
|5179
|2006.11.28 03:09
|buy
|2590
|5.00
|1.9392
|1.9332
|1.9412
|5180
|2006.11.28 03:36
|close
|2590
|5.00
|1.9394
|1.9332
|1.9412
|100.00
|47880.00
|5181
|2006.11.28 03:37
|buy
|2591
|5.00
|1.9396
|1.9336
|1.9416
|5182
|2006.11.28 03:37
|close
|2591
|5.00
|1.9393
|1.9336
|1.9416
|-150.00
|47730.00
|5183
|2006.11.28 03:37
|buy
|2592
|5.00
|1.9395
|1.9335
|1.9415
|5184
|2006.11.28 03:37
|close
|2592
|5.00
|1.9393
|1.9335
|1.9415
|-100.00
|47630.00
|5185
|2006.11.28 03:37
|buy
|2593
|5.00
|1.9395
|1.9335
|1.9415
|5186
|2006.11.28 03:37
|close
|2593
|5.00
|1.9393
|1.9335
|1.9415
|-100.00
|47530.00
|5187
|2006.11.28 03:42
|buy
|2594
|5.00
|1.9393
|1.9333
|1.9413
|5188
|2006.11.28 03:45
|close
|2594
|5.00
|1.9391
|1.9333
|1.9413
|-100.00
|47430.00
|5189
|2006.11.28 03:47
|buy
|2595
|5.00
|1.9395
|1.9335
|1.9415
|5190
|2006.11.28 04:01
|close
|2595
|5.00
|1.9393
|1.9335
|1.9415
|-100.00
|47330.00
|5191
|2006.11.28 04:15
|buy
|2596
|5.00
|1.9394
|1.9334
|1.9414
|5192
|2006.11.28 04:38
|close
|2596
|5.00
|1.9391
|1.9334
|1.9414
|-150.00
|47180.00
|5193
|2006.11.28 04:54
|sell
|2597
|5.00
|1.9383
|1.9443
|1.9363
|5194
|2006.11.28 05:01
|close
|2597
|5.00
|1.9384
|1.9443
|1.9363
|-50.00
|47130.00
|5195
|2006.11.28 05:02
|sell
|2598
|5.00
|1.9382
|1.9442
|1.9362
|5196
|2006.11.28 05:02
|close
|2598
|5.00
|1.9384
|1.9442
|1.9362
|-100.00
|47030.00
|5197
|2006.11.28 05:04
|sell
|2599
|5.00
|1.9381
|1.9441
|1.9361
|5198
|2006.11.28 05:15
|close
|2599
|5.00
|1.9378
|1.9441
|1.9361
|150.00
|47180.00
|5199
|2006.11.28 05:34
|sell
|2600
|5.00
|1.9379
|1.9439
|1.9359
|5200
|2006.11.28 05:39
|close
|2600
|5.00
|1.9379
|1.9439
|1.9359
|0.00
|47180.00
|5201
|2006.11.28 05:45
|sell
|2601
|5.00
|1.9378
|1.9438
|1.9358
|5202
|2006.11.28 05:45
|close
|2601
|5.00
|1.9380
|1.9438
|1.9358
|-100.00
|47080.00
|5203
|2006.11.28 05:50
|sell
|2602
|5.00
|1.9378
|1.9438
|1.9358
|5204
|2006.11.28 05:51
|close
|2602
|5.00
|1.9380
|1.9438
|1.9358
|-100.00
|46980.00
|5205
|2006.11.28 05:53
|sell
|2603
|5.00
|1.9378
|1.9438
|1.9358
|5206
|2006.11.28 06:02
|close
|2603
|5.00
|1.9372
|1.9438
|1.9358
|300.00
|47280.00
|5207
|2006.11.28 06:05
|sell
|2604
|5.00
|1.9371
|1.9431
|1.9351
|5208
|2006.11.28 06:07
|close
|2604
|5.00
|1.9371
|1.9431
|1.9351
|0.00
|47280.00
|5209
|2006.11.28 06:08
|sell
|2605
|5.00
|1.9369
|1.9429
|1.9349
|5210
|2006.11.28 06:09
|close
|2605
|5.00
|1.9371
|1.9429
|1.9349
|-100.00
|47180.00
|5211
|2006.11.28 06:11
|sell
|2606
|5.00
|1.9369
|1.9429
|1.9349
|5212
|2006.11.28 06:12
|close
|2606
|5.00
|1.9371
|1.9429
|1.9349
|-100.00
|47080.00
|5213
|2006.11.28 06:14
|sell
|2607
|5.00
|1.9369
|1.9429
|1.9349
|5214
|2006.11.28 06:15
|close
|2607
|5.00
|1.9371
|1.9429
|1.9349
|-100.00
|46980.00
|5215
|2006.11.28 07:03
|buy
|2608
|5.00
|1.9383
|1.9323
|1.9403
|5216
|2006.11.28 07:04
|close
|2608
|5.00
|1.9381
|1.9323
|1.9403
|-100.00
|46880.00
|5217
|2006.11.28 07:08
|buy
|2609
|5.00
|1.9383
|1.9323
|1.9403
|5218
|2006.11.28 07:17
|close
|2609
|5.00
|1.9395
|1.9323
|1.9403
|600.00
|47480.00
|5219
|2006.11.28 07:18
|buy
|2610
|5.00
|1.9396
|1.9336
|1.9416
|5220
|2006.11.28 07:18
|close
|2610
|5.00
|1.9394
|1.9336
|1.9416
|-100.00
|47380.00
|5221
|2006.11.28 07:18
|buy
|2611
|5.00
|1.9396
|1.9336
|1.9416
|5222
|2006.11.28 07:20
|close
|2611
|5.00
|1.9396
|1.9336
|1.9416
|0.00
|47380.00
|5223
|2006.11.28 07:25
|buy
|2612
|5.00
|1.9393
|1.9333
|1.9413
|5224
|2006.11.28 07:26
|close
|2612
|5.00
|1.9390
|1.9333
|1.9413
|-150.00
|47230.00
|5225
|2006.11.28 07:33
|buy
|2613
|5.00
|1.9389
|1.9329
|1.9409
|5226
|2006.11.28 07:34
|close
|2613
|5.00
|1.9386
|1.9329
|1.9409
|-150.00
|47080.00
|5227
|2006.11.28 07:37
|buy
|2614
|5.00
|1.9396
|1.9336
|1.9416
|5228
|2006.11.28 07:40
|close
|2614
|5.00
|1.9394
|1.9336
|1.9416
|-100.00
|46980.00
|5229
|2006.11.28 07:45
|buy
|2615
|5.00
|1.9394
|1.9334
|1.9414
|5230
|2006.11.28 07:45
|close
|2615
|5.00
|1.9393
|1.9334
|1.9414
|-50.00
|46930.00
|5231
|2006.11.28 07:47
|buy
|2616
|5.00
|1.9395
|1.9335
|1.9415
|5232
|2006.11.28 07:48
|close
|2616
|5.00
|1.9393
|1.9335
|1.9415
|-100.00
|46830.00
|5233
|2006.11.28 07:49
|buy
|2617
|5.00
|1.9394
|1.9334
|1.9414
|5234
|2006.11.28 07:49
|close
|2617
|5.00
|1.9392
|1.9334
|1.9414
|-100.00
|46730.00
|5235
|2006.11.28 07:50
|buy
|2618
|5.00
|1.9394
|1.9334
|1.9414
|5236
|2006.11.28 07:53
|t/p
|2618
|5.00
|1.9414
|1.9334
|1.9414
|1000.00
|47730.00
|5237
|2006.11.28 07:53
|buy
|2619
|5.00
|1.9416
|1.9356
|1.9436
|5238
|2006.11.28 07:58
|close
|2619
|5.00
|1.9420
|1.9356
|1.9436
|200.00
|47930.00
|5239
|2006.11.28 07:58
|buy
|2620
|5.00
|1.9423
|1.9363
|1.9443
|5240
|2006.11.28 08:03
|close
|2620
|5.00
|1.9425
|1.9363
|1.9443
|100.00
|48030.00
|5241
|2006.11.28 08:03
|buy
|2621
|5.00
|1.9428
|1.9368
|1.9448
|5242
|2006.11.28 08:04
|close
|2621
|5.00
|1.9425
|1.9368
|1.9448
|-150.00
|47880.00
|5243
|2006.11.28 08:05
|buy
|2622
|5.00
|1.9428
|1.9368
|1.9448
|5244
|2006.11.28 08:06
|close
|2622
|5.00
|1.9427
|1.9368
|1.9448
|-50.00
|47830.00
|5245
|2006.11.28 08:06
|buy
|2623
|5.00
|1.9430
|1.9370
|1.9450
|5246
|2006.11.28 08:07
|t/p
|2623
|5.00
|1.9450
|1.9370
|1.9450
|1000.00
|48830.00
|5247
|2006.11.28 08:07
|buy
|2624
|5.00
|1.9451
|1.9391
|1.9471
|5248
|2006.11.28 08:10
|close
|2624
|5.00
|1.9444
|1.9391
|1.9471
|-350.00
|48480.00
|5249
|2006.11.28 08:11
|buy
|2625
|5.00
|1.9451
|1.9391
|1.9471
|5250
|2006.11.28 08:12
|close
|2625
|5.00
|1.9442
|1.9391
|1.9471
|-450.00
|48030.00
|5251
|2006.11.28 08:12
|buy
|2626
|5.00
|1.9449
|1.9389
|1.9469
|5252
|2006.11.28 08:13
|close
|2626
|5.00
|1.9446
|1.9389
|1.9469
|-150.00
|47880.00
|5253
|2006.11.28 08:15
|buy
|2627
|5.00
|1.9448
|1.9388
|1.9468
|5254
|2006.11.28 08:18
|close
|2627
|5.00
|1.9446
|1.9388
|1.9468
|-100.00
|47780.00
|5255
|2006.11.28 08:32
|buy
|2628
|5.00
|1.9445
|1.9385
|1.9465
|5256
|2006.11.28 08:35
|close
|2628
|5.00
|1.9443
|1.9385
|1.9465
|-100.00
|47680.00
|5257
|2006.11.28 08:36
|buy
|2629
|5.00
|1.9447
|1.9387
|1.9467
|5258
|2006.11.28 08:37
|close
|2629
|5.00
|1.9444
|1.9387
|1.9467
|-150.00
|47530.00
|5259
|2006.11.28 08:37
|buy
|2630
|5.00
|1.9447
|1.9387
|1.9467
|5260
|2006.11.28 08:44
|close
|2630
|5.00
|1.9455
|1.9387
|1.9467
|400.00
|47930.00
|5261
|2006.11.28 09:21
|buy
|2631
|5.00
|1.9438
|1.9378
|1.9458
|5262
|2006.11.28 09:24
|close
|2631
|5.00
|1.9436
|1.9378
|1.9458
|-100.00
|47830.00
|5263
|2006.11.28 09:25
|buy
|2632
|5.00
|1.9438
|1.9378
|1.9458
|5264
|2006.11.28 09:33
|close
|2632
|5.00
|1.9439
|1.9378
|1.9458
|50.00
|47880.00
|5265
|2006.11.28 09:35
|buy
|2633
|5.00
|1.9441
|1.9381
|1.9461
|5266
|2006.11.28 09:36
|close
|2633
|5.00
|1.9439
|1.9381
|1.9461
|-100.00
|47780.00
|5267
|2006.11.28 09:37
|buy
|2634
|5.00
|1.9444
|1.9384
|1.9464
|5268
|2006.11.28 09:40
|close
|2634
|5.00
|1.9443
|1.9384
|1.9464
|-50.00
|47730.00
|5269
|2006.11.28 09:40
|buy
|2635
|5.00
|1.9444
|1.9384
|1.9464
|5270
|2006.11.28 09:41
|close
|2635
|5.00
|1.9443
|1.9384
|1.9464
|-50.00
|47680.00
|5271
|2006.11.28 09:42
|buy
|2636
|5.00
|1.9445
|1.9385
|1.9465
|5272
|2006.11.28 09:44
|close
|2636
|5.00
|1.9443
|1.9385
|1.9465
|-100.00
|47580.00
|5273
|2006.11.28 09:45
|buy
|2637
|5.00
|1.9444
|1.9384
|1.9464
|5274
|2006.11.28 09:45
|close
|2637
|5.00
|1.9442
|1.9384
|1.9464
|-100.00
|47480.00
|5275
|2006.11.28 09:45
|buy
|2638
|5.00
|1.9445
|1.9385
|1.9465
|5276
|2006.11.28 09:45
|close
|2638
|5.00
|1.9442
|1.9385
|1.9465
|-150.00
|47330.00
|5277
|2006.11.28 09:45
|buy
|2639
|5.00
|1.9445
|1.9385
|1.9465
|5278
|2006.11.28 09:47
|close
|2639
|5.00
|1.9442
|1.9385
|1.9465
|-150.00
|47180.00
|5279
|2006.11.28 09:48
|buy
|2640
|5.00
|1.9445
|1.9385
|1.9465
|5280
|2006.11.28 09:49
|close
|2640
|5.00
|1.9443
|1.9385
|1.9465
|-100.00
|47080.00
|5281
|2006.11.28 09:49
|buy
|2641
|5.00
|1.9445
|1.9385
|1.9465
|5282
|2006.11.28 09:49
|close
|2641
|5.00
|1.9442
|1.9385
|1.9465
|-150.00
|46930.00
|5283
|2006.11.28 09:53
|buy
|2642
|5.00
|1.9444
|1.9384
|1.9464
|5284
|2006.11.28 09:55
|close
|2642
|5.00
|1.9440
|1.9384
|1.9464
|-200.00
|46730.00
|5285
|2006.11.28 09:55
|buy
|2643
|5.00
|1.9444
|1.9384
|1.9464
|5286
|2006.11.28 09:55
|close
|2643
|5.00
|1.9440
|1.9384
|1.9464
|-200.00
|46530.00
|5287
|2006.11.28 09:56
|buy
|2644
|5.00
|1.9446
|1.9386
|1.9466
|5288
|2006.11.28 09:56
|close
|2644
|5.00
|1.9444
|1.9386
|1.9466
|-100.00
|46430.00
|5289
|2006.11.28 09:57
|buy
|2645
|5.00
|1.9447
|1.9387
|1.9467
|5290
|2006.11.28 10:00
|close
|2645
|5.00
|1.9447
|1.9387
|1.9467
|0.00
|46430.00
|5291
|2006.11.28 10:01
|buy
|2646
|5.00
|1.9452
|1.9392
|1.9472
|5292
|2006.11.28 10:01
|close
|2646
|5.00
|1.9449
|1.9392
|1.9472
|-150.00
|46280.00
|5293
|2006.11.28 10:02
|buy
|2647
|5.00
|1.9451
|1.9391
|1.9471
|5294
|2006.11.28 10:04
|close
|2647
|5.00
|1.9450
|1.9391
|1.9471
|-50.00
|46230.00
|5295
|2006.11.28 10:04
|buy
|2648
|5.00
|1.9454
|1.9394
|1.9474
|5296
|2006.11.28 10:05
|close
|2648
|5.00
|1.9450
|1.9394
|1.9474
|-200.00
|46030.00
|5297
|2006.11.28 10:05
|buy
|2649
|5.00
|1.9454
|1.9394
|1.9474
|5298
|2006.11.28 10:05
|close
|2649
|5.00
|1.9450
|1.9394
|1.9474
|-200.00
|45830.00
|5299
|2006.11.28 10:19
|buy
|2650
|5.00
|1.9449
|1.9389
|1.9469
|5300
|2006.11.28 10:24
|close
|2650
|5.00
|1.9450
|1.9389
|1.9469
|50.00
|45880.00
|5301
|2006.11.28 10:24
|buy
|2651
|5.00
|1.9455
|1.9395
|1.9475
|5302
|2006.11.28 10:25
|close
|2651
|5.00
|1.9446
|1.9395
|1.9475
|-450.00
|45430.00
|5303
|2006.11.28 10:26
|buy
|2652
|5.00
|1.9453
|1.9393
|1.9473
|5304
|2006.11.28 10:28
|close
|2652
|5.00
|1.9449
|1.9393
|1.9473
|-200.00
|45230.00
|5305
|2006.11.28 10:28
|buy
|2653
|5.00
|1.9453
|1.9393
|1.9473
|5306
|2006.11.28 10:28
|close
|2653
|5.00
|1.9450
|1.9393
|1.9473
|-150.00
|45080.00
|5307
|2006.11.28 10:28
|buy
|2654
|5.00
|1.9454
|1.9394
|1.9474
|5308
|2006.11.28 10:28
|close
|2654
|5.00
|1.9449
|1.9394
|1.9474
|-250.00
|44830.00
|5309
|2006.11.28 10:31
|buy
|2655
|5.00
|1.9452
|1.9392
|1.9472
|5310
|2006.11.28 10:32
|close
|2655
|5.00
|1.9449
|1.9392
|1.9472
|-150.00
|44680.00
|5311
|2006.11.28 10:32
|buy
|2656
|5.00
|1.9452
|1.9392
|1.9472
|5312
|2006.11.28 10:32
|close
|2656
|5.00
|1.9448
|1.9392
|1.9472
|-200.00
|44480.00
|5313
|2006.11.28 10:32
|buy
|2657
|5.00
|1.9453
|1.9393
|1.9473
|5314
|2006.11.28 10:32
|close
|2657
|5.00
|1.9449
|1.9393
|1.9473
|-200.00
|44280.00
|5315
|2006.11.28 10:35
|buy
|2658
|5.00
|1.9450
|1.9390
|1.9470
|5316
|2006.11.28 10:35
|close
|2658
|5.00
|1.9449
|1.9390
|1.9470
|-50.00
|44230.00
|5317
|2006.11.28 11:13
|buy
|2659
|5.00
|1.9443
|1.9383
|1.9463
|5318
|2006.11.28 11:16
|close
|2659
|5.00
|1.9441
|1.9383
|1.9463
|-100.00
|44130.00
|5319
|2006.11.28 11:17
|buy
|2660
|5.00
|1.9443
|1.9383
|1.9463
|5320
|2006.11.28 11:17
|close
|2660
|5.00
|1.9441
|1.9383
|1.9463
|-100.00
|44030.00
|5321
|2006.11.28 11:17
|buy
|2661
|5.00
|1.9444
|1.9384
|1.9464
|5322
|2006.11.28 11:19
|close
|2661
|5.00
|1.9443
|1.9384
|1.9464
|-50.00
|43980.00
|5323
|2006.11.28 11:21
|buy
|2662
|5.00
|1.9445
|1.9385
|1.9465
|5324
|2006.11.28 11:21
|close
|2662
|5.00
|1.9442
|1.9385
|1.9465
|-150.00
|43830.00
|5325
|2006.11.28 11:21
|buy
|2663
|5.00
|1.9445
|1.9385
|1.9465
|5326
|2006.11.28 11:26
|close
|2663
|5.00
|1.9443
|1.9385
|1.9465
|-100.00
|43730.00
|5327
|2006.11.28 11:31
|sell
|2664
|5.00
|1.9433
|1.9493
|1.9413
|5328
|2006.11.28 11:32
|close
|2664
|5.00
|1.9435
|1.9493
|1.9413
|-100.00
|43630.00
|5329
|2006.11.28 11:32
|sell
|2665
|5.00
|1.9433
|1.9493
|1.9413
|5330
|2006.11.28 11:40
|close
|2665
|5.00
|1.9431
|1.9493
|1.9413
|100.00
|43730.00
|5331
|2006.11.28 11:47
|buy
|2666
|5.00
|1.9442
|1.9382
|1.9462
|5332
|2006.11.28 11:49
|close
|2666
|5.00
|1.9438
|1.9382
|1.9462
|-200.00
|43530.00
|5333
|2006.11.28 11:53
|sell
|2667
|5.00
|1.9429
|1.9489
|1.9409
|5334
|2006.11.28 11:57
|close
|2667
|5.00
|1.9430
|1.9489
|1.9409
|-50.00
|43480.00
|5335
|2006.11.28 11:58
|sell
|2668
|5.00
|1.9428
|1.9488
|1.9408
|5336
|2006.11.28 11:59
|close
|2668
|5.00
|1.9430
|1.9488
|1.9408
|-100.00
|43380.00
|5337
|2006.11.28 12:04
|buy
|2669
|5.00
|1.9437
|1.9377
|1.9457
|5338
|2006.11.28 12:09
|close
|2669
|5.00
|1.9437
|1.9377
|1.9457
|0.00
|43380.00
|5339
|2006.11.28 12:12
|buy
|2670
|5.00
|1.9440
|1.9380
|1.9460
|5340
|2006.11.28 12:17
|close
|2670
|5.00
|1.9437
|1.9380
|1.9460
|-150.00
|43230.00
|5341
|2006.11.28 12:23
|buy
|2671
|5.00
|1.9438
|1.9378
|1.9458
|5342
|2006.11.28 12:25
|close
|2671
|5.00
|1.9436
|1.9378
|1.9458
|-100.00
|43130.00
|5343
|2006.11.28 12:27
|buy
|2672
|5.00
|1.9437
|1.9377
|1.9457
|5344
|2006.11.28 12:28
|close
|2672
|5.00
|1.9435
|1.9377
|1.9457
|-100.00
|43030.00
|5345
|2006.11.28 12:29
|buy
|2673
|5.00
|1.9437
|1.9377
|1.9457
|5346
|2006.11.28 12:30
|close
|2673
|5.00
|1.9435
|1.9377
|1.9457
|-100.00
|42930.00
|5347
|2006.11.28 12:38
|sell
|2674
|5.00
|1.9433
|1.9493
|1.9413
|5348
|2006.11.28 12:38
|close
|2674
|5.00
|1.9434
|1.9493
|1.9413
|-50.00
|42880.00
|5349
|2006.11.28 12:41
|buy
|2675
|5.00
|1.9438
|1.9378
|1.9458
|5350
|2006.11.28 12:44
|close
|2675
|5.00
|1.9438
|1.9378
|1.9458
|0.00
|42880.00
|5351
|2006.11.28 12:47
|sell
|2676
|5.00
|1.9433
|1.9493
|1.9413
|5352
|2006.11.28 12:48
|close
|2676
|5.00
|1.9436
|1.9493
|1.9413
|-150.00
|42730.00
|5353
|2006.11.28 12:55
|buy
|2677
|5.00
|1.9439
|1.9379
|1.9459
|5354
|2006.11.28 12:57
|close
|2677
|5.00
|1.9437
|1.9379
|1.9459
|-100.00
|42630.00
|5355
|2006.11.28 12:57
|buy
|2678
|5.00
|1.9439
|1.9379
|1.9459
|5356
|2006.11.28 12:59
|close
|2678
|5.00
|1.9437
|1.9379
|1.9459
|-100.00
|42530.00
|5357
|2006.11.28 13:01
|buy
|2679
|5.00
|1.9439
|1.9379
|1.9459
|5358
|2006.11.28 13:06
|close
|2679
|5.00
|1.9444
|1.9379
|1.9459
|250.00
|42780.00
|5359
|2006.11.28 13:08
|buy
|2680
|5.00
|1.9447
|1.9387
|1.9467
|5360
|2006.11.28 13:08
|close
|2680
|5.00
|1.9444
|1.9387
|1.9467
|-150.00
|42630.00
|5361
|2006.11.28 13:09
|buy
|2681
|5.00
|1.9446
|1.9386
|1.9466
|5362
|2006.11.28 13:10
|close
|2681
|5.00
|1.9444
|1.9386
|1.9466
|-100.00
|42530.00
|5363
|2006.11.28 13:16
|buy
|2682
|5.00
|1.9443
|1.9383
|1.9463
|5364
|2006.11.28 13:16
|close
|2682
|5.00
|1.9440
|1.9383
|1.9463
|-150.00
|42380.00
|5365
|2006.11.28 13:16
|buy
|2683
|5.00
|1.9444
|1.9384
|1.9464
|5366
|2006.11.28 13:18
|close
|2683
|5.00
|1.9441
|1.9384
|1.9464
|-150.00
|42230.00
|5367
|2006.11.28 13:19
|buy
|2684
|5.00
|1.9443
|1.9383
|1.9463
|5368
|2006.11.28 13:19
|close
|2684
|5.00
|1.9440
|1.9383
|1.9463
|-150.00
|42080.00
|5369
|2006.11.28 13:20
|buy
|2685
|5.00
|1.9444
|1.9384
|1.9464
|5370
|2006.11.28 13:24
|close
|2685
|5.00
|1.9444
|1.9384
|1.9464
|0.00
|42080.00
|5371
|2006.11.28 13:27
|buy
|2686
|5.00
|1.9444
|1.9384
|1.9464
|5372
|2006.11.28 13:30
|t/p
|2686
|5.00
|1.9464
|1.9384
|1.9464
|1000.00
|43080.00
|5373
|2006.11.28 13:30
|buy
|2687
|5.00
|1.9468
|1.9408
|1.9488
|5374
|2006.11.28 13:37
|close
|2687
|5.00
|1.9477
|1.9408
|1.9488
|450.00
|43530.00
|5375
|2006.11.28 13:41
|buy
|2688
|5.00
|1.9476
|1.9416
|1.9496
|5376
|2006.11.28 13:42
|close
|2688
|5.00
|1.9471
|1.9416
|1.9496
|-250.00
|43280.00
|5377
|2006.11.28 13:42
|buy
|2689
|5.00
|1.9474
|1.9414
|1.9494
|5378
|2006.11.28 13:43
|close
|2689
|5.00
|1.9472
|1.9414
|1.9494
|-100.00
|43180.00
|5379
|2006.11.28 13:43
|buy
|2690
|5.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|5380
|2006.11.28 13:44
|close
|2690
|5.00
|1.9471
|1.9421
|1.9501
|-500.00
|42680.00
|5381
|2006.11.28 13:44
|buy
|2691
|5.00
|1.9477
|1.9417
|1.9497
|5382
|2006.11.28 13:44
|close
|2691
|5.00
|1.9472
|1.9417
|1.9497
|-250.00
|42430.00
|5383
|2006.11.28 13:45
|buy
|2692
|5.00
|1.9476
|1.9416
|1.9496
|5384
|2006.11.28 13:45
|close
|2692
|5.00
|1.9471
|1.9416
|1.9496
|-250.00
|42180.00
|5385
|2006.11.28 13:46
|buy
|2693
|5.00
|1.9476
|1.9416
|1.9496
|5386
|2006.11.28 13:46
|close
|2693
|5.00
|1.9473
|1.9416
|1.9496
|-150.00
|42030.00
|5387
|2006.11.28 13:47
|buy
|2694
|5.00
|1.9476
|1.9416
|1.9496
|5388
|2006.11.28 13:47
|close
|2694
|5.00
|1.9472
|1.9416
|1.9496
|-200.00
|41830.00
|5389
|2006.11.28 13:47
|buy
|2695
|5.00
|1.9477
|1.9417
|1.9497
|5390
|2006.11.28 13:47
|close
|2695
|5.00
|1.9472
|1.9417
|1.9497
|-250.00
|41580.00
|5391
|2006.11.28 13:47
|buy
|2696
|5.00
|1.9478
|1.9418
|1.9498
|5392
|2006.11.28 13:48
|close
|2696
|5.00
|1.9470
|1.9418
|1.9498
|-400.00
|41180.00
|5393
|2006.11.28 13:48
|buy
|2697
|5.00
|1.9477
|1.9417
|1.9497
|5394
|2006.11.28 13:48
|close
|2697
|5.00
|1.9470
|1.9417
|1.9497
|-350.00
|40830.00
|5395
|2006.11.28 13:48
|buy
|2698
|5.00
|1.9478
|1.9418
|1.9498
|5396
|2006.11.28 13:48
|close
|2698
|5.00
|1.9470
|1.9418
|1.9498
|-400.00
|40430.00
|5397
|2006.11.28 13:48
|buy
|2699
|5.00
|1.9475
|1.9415
|1.9495
|5398
|2006.11.28 13:49
|close
|2699
|5.00
|1.9471
|1.9415
|1.9495
|-200.00
|40230.00
|5399
|2006.11.28 13:51
|buy
|2700
|5.00
|1.9473
|1.9413
|1.9493
|5400
|2006.11.28 13:53
|close
|2700
|5.00
|1.9471
|1.9413
|1.9493
|-100.00
|40130.00
|5401
|2006.11.28 13:53
|buy
|2701
|5.00
|1.9474
|1.9414
|1.9494
|5402
|2006.11.28 13:54
|close
|2701
|5.00
|1.9472
|1.9414
|1.9494
|-100.00
|40030.00
|5403
|2006.11.28 13:54
|buy
|2702
|5.00
|1.9478
|1.9418
|1.9498
|5404
|2006.11.28 13:54
|close
|2702
|5.00
|1.9470
|1.9418
|1.9498
|-400.00
|39630.00
|5405
|2006.11.28 13:54
|buy
|2703
|4.00
|1.9475
|1.9415
|1.9495
|5406
|2006.11.28 14:01
|close
|2703
|4.00
|1.9480
|1.9415
|1.9495
|200.00
|39830.00
|5407
|2006.11.28 14:23
|buy
|2704
|4.00
|1.9479
|1.9419
|1.9499
|5408
|2006.11.28 14:25
|close
|2704
|4.00
|1.9477
|1.9419
|1.9499
|-80.00
|39750.00
|5409
|2006.11.28 14:25
|buy
|2705
|4.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|5410
|2006.11.28 14:27
|close
|2705
|4.00
|1.9479
|1.9421
|1.9501
|-80.00
|39670.00
|5411
|2006.11.28 14:27
|buy
|2706
|4.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|5412
|2006.11.28 14:31
|close
|2706
|4.00
|1.9479
|1.9421
|1.9501
|-80.00
|39590.00
|5413
|2006.11.28 14:31
|buy
|2707
|4.00
|1.9485
|1.9425
|1.9505
|5414
|2006.11.28 14:31
|close
|2707
|4.00
|1.9479
|1.9425
|1.9505
|-240.00
|39350.00
|5415
|2006.11.28 14:33
|buy
|2708
|4.00
|1.9486
|1.9426
|1.9506
|5416
|2006.11.28 14:34
|close
|2708
|4.00
|1.9480
|1.9426
|1.9506
|-240.00
|39110.00
|5417
|2006.11.28 14:34
|buy
|2709
|4.00
|1.9483
|1.9423
|1.9503
|5418
|2006.11.28 14:38
|close
|2709
|4.00
|1.9487
|1.9423
|1.9503
|160.00
|39270.00
|5419
|2006.11.28 14:38
|buy
|2710
|4.00
|1.9489
|1.9429
|1.9509
|5420
|2006.11.28 14:38
|close
|2710
|4.00
|1.9487
|1.9429
|1.9509
|-80.00
|39190.00
|5421
|2006.11.28 14:38
|buy
|2711
|4.00
|1.9489
|1.9429
|1.9509
|5422
|2006.11.28 14:39
|close
|2711
|4.00
|1.9487
|1.9429
|1.9509
|-80.00
|39110.00
|5423
|2006.11.28 14:39
|buy
|2712
|4.00
|1.9489
|1.9429
|1.9509
|5424
|2006.11.28 14:40
|close
|2712
|4.00
|1.9485
|1.9429
|1.9509
|-160.00
|38950.00
|5425
|2006.11.28 14:40
|buy
|2713
|4.00
|1.9490
|1.9430
|1.9510
|5426
|2006.11.28 14:40
|close
|2713
|4.00
|1.9488
|1.9430
|1.9510
|-80.00
|38870.00
|5427
|2006.11.28 14:42
|buy
|2714
|4.00
|1.9488
|1.9428
|1.9508
|5428
|2006.11.28 14:42
|close
|2714
|4.00
|1.9485
|1.9428
|1.9508
|-120.00
|38750.00
|5429
|2006.11.28 14:43
|buy
|2715
|4.00
|1.9488
|1.9428
|1.9508
|5430
|2006.11.28 14:43
|close
|2715
|4.00
|1.9487
|1.9428
|1.9508
|-40.00
|38710.00
|5431
|2006.11.28 14:45
|buy
|2716
|4.00
|1.9488
|1.9428
|1.9508
|5432
|2006.11.28 14:45
|close
|2716
|4.00
|1.9485
|1.9428
|1.9508
|-120.00
|38590.00
|5433
|2006.11.28 14:45
|buy
|2717
|4.00
|1.9488
|1.9428
|1.9508
|5434
|2006.11.28 14:45
|close
|2717
|4.00
|1.9486
|1.9428
|1.9508
|-80.00
|38510.00
|5435
|2006.11.28 14:45
|buy
|2718
|4.00
|1.9488
|1.9428
|1.9508
|5436
|2006.11.28 14:45
|close
|2718
|4.00
|1.9486
|1.9428
|1.9508
|-80.00
|38430.00
|5437
|2006.11.28 14:46
|buy
|2719
|4.00
|1.9492
|1.9432
|1.9512
|5438
|2006.11.28 14:47
|close
|2719
|4.00
|1.9486
|1.9432
|1.9512
|-240.00
|38190.00
|5439
|2006.11.28 14:47
|buy
|2720
|4.00
|1.9491
|1.9431
|1.9511
|5440
|2006.11.28 14:49
|close
|2720
|4.00
|1.9487
|1.9431
|1.9511
|-160.00
|38030.00
|5441
|2006.11.28 14:49
|buy
|2721
|4.00
|1.9490
|1.9430
|1.9510
|5442
|2006.11.28 14:53
|close
|2721
|4.00
|1.9491
|1.9430
|1.9510
|40.00
|38070.00
|5443
|2006.11.28 14:53
|buy
|2722
|4.00
|1.9495
|1.9435
|1.9515
|5444
|2006.11.28 14:54
|close
|2722
|4.00
|1.9491
|1.9435
|1.9515
|-160.00
|37910.00
|5445
|2006.11.28 14:57
|buy
|2723
|4.00
|1.9491
|1.9431
|1.9511
|5446
|2006.11.28 14:57
|close
|2723
|4.00
|1.9486
|1.9431
|1.9511
|-200.00
|37710.00
|5447
|2006.11.28 14:58
|buy
|2724
|4.00
|1.9492
|1.9432
|1.9512
|5448
|2006.11.28 14:58
|close
|2724
|4.00
|1.9489
|1.9432
|1.9512
|-120.00
|37590.00
|5449
|2006.11.28 14:59
|buy
|2725
|4.00
|1.9494
|1.9434
|1.9514
|5450
|2006.11.28 15:01
|close
|2725
|4.00
|1.9491
|1.9434
|1.9514
|-120.00
|37470.00
|5451
|2006.11.28 15:32
|buy
|2726
|4.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|5452
|2006.11.28 15:40
|close
|2726
|4.00
|1.9479
|1.9421
|1.9501
|-80.00
|37390.00
|5453
|2006.11.28 15:40
|buy
|2727
|4.00
|1.9482
|1.9422
|1.9502
|5454
|2006.11.28 15:41
|close
|2727
|4.00
|1.9479
|1.9422
|1.9502
|-120.00
|37270.00
|5455
|2006.11.28 15:43
|buy
|2728
|4.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|5456
|2006.11.28 15:43
|close
|2728
|4.00
|1.9476
|1.9421
|1.9501
|-200.00
|37070.00
|5457
|2006.11.28 15:44
|buy
|2729
|4.00
|1.9480
|1.9420
|1.9500
|5458
|2006.11.28 15:44
|close
|2729
|4.00
|1.9477
|1.9420
|1.9500
|-120.00
|36950.00
|5459
|2006.11.28 16:05
|sell
|2730
|4.00
|1.9465
|1.9525
|1.9445
|5460
|2006.11.28 16:09
|close
|2730
|4.00
|1.9459
|1.9525
|1.9445
|240.00
|37190.00
|5461
|2006.11.28 16:14
|sell
|2731
|4.00
|1.9462
|1.9522
|1.9442
|5462
|2006.11.28 16:14
|close
|2731
|4.00
|1.9467
|1.9522
|1.9442
|-200.00
|36990.00
|5463
|2006.11.28 16:18
|sell
|2732
|4.00
|1.9466
|1.9526
|1.9446
|5464
|2006.11.28 16:25
|close
|2732
|4.00
|1.9464
|1.9526
|1.9446
|80.00
|37070.00
|5465
|2006.11.28 16:27
|sell
|2733
|4.00
|1.9461
|1.9521
|1.9441
|5466
|2006.11.28 16:28
|close
|2733
|4.00
|1.9464
|1.9521
|1.9441
|-120.00
|36950.00
|5467
|2006.11.28 16:32
|sell
|2734
|4.00
|1.9463
|1.9523
|1.9443
|5468
|2006.11.28 16:32
|close
|2734
|4.00
|1.9468
|1.9523
|1.9443
|-200.00
|36750.00
|5469
|2006.11.28 16:33
|buy
|2735
|4.00
|1.9469
|1.9409
|1.9489
|5470
|2006.11.28 16:40
|close
|2735
|4.00
|1.9476
|1.9409
|1.9489
|280.00
|37030.00
|5471
|2006.11.28 16:40
|buy
|2736
|4.00
|1.9478
|1.9418
|1.9498
|5472
|2006.11.28 16:44
|close
|2736
|4.00
|1.9480
|1.9418
|1.9498
|80.00
|37110.00
|5473
|2006.11.28 16:45
|buy
|2737
|4.00
|1.9482
|1.9422
|1.9502
|5474
|2006.11.28 16:45
|close
|2737
|4.00
|1.9480
|1.9422
|1.9502
|-80.00
|37030.00
|5475
|2006.11.28 16:45
|buy
|2738
|4.00
|1.9483
|1.9423
|1.9503
|5476
|2006.11.28 16:47
|close
|2738
|4.00
|1.9480
|1.9423
|1.9503
|-120.00
|36910.00
|5477
|2006.11.28 16:48
|buy
|2739
|4.00
|1.9484
|1.9424
|1.9504
|5478
|2006.11.28 16:48
|close
|2739
|4.00
|1.9478
|1.9424
|1.9504
|-240.00
|36670.00
|5479
|2006.11.28 16:48
|buy
|2740
|4.00
|1.9484
|1.9424
|1.9504
|5480
|2006.11.28 16:48
|close
|2740
|4.00
|1.9481
|1.9424
|1.9504
|-120.00
|36550.00
|5481
|2006.11.28 16:48
|buy
|2741
|4.00
|1.9483
|1.9423
|1.9503
|5482
|2006.11.28 16:48
|close
|2741
|4.00
|1.9481
|1.9423
|1.9503
|-80.00
|36470.00
|5483
|2006.11.28 16:48
|buy
|2742
|4.00
|1.9483
|1.9423
|1.9503
|5484
|2006.11.28 16:48
|close
|2742
|4.00
|1.9479
|1.9423
|1.9503
|-160.00
|36310.00
|5485
|2006.11.28 16:53
|buy
|2743
|4.00
|1.9477
|1.9417
|1.9497
|5486
|2006.11.28 16:55
|close
|2743
|4.00
|1.9475
|1.9417
|1.9497
|-80.00
|36230.00
|5487
|2006.11.28 16:55
|buy
|2744
|4.00
|1.9477
|1.9417
|1.9497
|5488
|2006.11.28 16:55
|close
|2744
|4.00
|1.9475
|1.9417
|1.9497
|-80.00
|36150.00
|5489
|2006.11.28 16:58
|buy
|2745
|4.00
|1.9478
|1.9418
|1.9498
|5490
|2006.11.28 17:02
|close
|2745
|4.00
|1.9478
|1.9418
|1.9498
|0.00
|36150.00
|5491
|2006.11.28 17:03
|buy
|2746
|4.00
|1.9480
|1.9420
|1.9500
|5492
|2006.11.28 17:10
|close
|2746
|4.00
|1.9479
|1.9420
|1.9500
|-40.00
|36110.00
|5493
|2006.11.28 17:11
|buy
|2747
|4.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|5494
|2006.11.28 17:14
|close
|2747
|4.00
|1.9479
|1.9421
|1.9501
|-80.00
|36030.00
|5495
|2006.11.28 17:15
|buy
|2748
|4.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|5496
|2006.11.28 17:15
|close
|2748
|4.00
|1.9478
|1.9421
|1.9501
|-120.00
|35910.00
|5497
|2006.11.28 17:16
|buy
|2749
|4.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|5498
|2006.11.28 17:17
|close
|2749
|4.00
|1.9479
|1.9421
|1.9501
|-80.00
|35830.00
|5499
|2006.11.28 17:19
|buy
|2750
|4.00
|1.9480
|1.9420
|1.9500
|5500
|2006.11.28 17:20
|close
|2750
|4.00
|1.9478
|1.9420
|1.9500
|-80.00
|35750.00
|5501
|2006.11.28 17:22
|buy
|2751
|4.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|5502
|2006.11.28 17:24
|close
|2751
|4.00
|1.9478
|1.9421
|1.9501
|-120.00
|35630.00
|5503
|2006.11.28 17:25
|buy
|2752
|4.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|5504
|2006.11.28 17:26
|close
|2752
|4.00
|1.9479
|1.9421
|1.9501
|-80.00
|35550.00
|5505
|2006.11.28 17:30
|sell
|2753
|4.00
|1.9467
|1.9527
|1.9447
|5506
|2006.11.28 17:32
|close
|2753
|4.00
|1.9471
|1.9527
|1.9447
|-160.00
|35390.00
|5507
|2006.11.28 17:35
|sell
|2754
|4.00
|1.9467
|1.9527
|1.9447
|5508
|2006.11.28 17:37
|close
|2754
|4.00
|1.9467
|1.9527
|1.9447
|0.00
|35390.00
|5509
|2006.11.28 17:37
|sell
|2755
|4.00
|1.9463
|1.9523
|1.9443
|5510
|2006.11.28 17:37
|close
|2755
|4.00
|1.9469
|1.9523
|1.9443
|-240.00
|35150.00
|5511
|2006.11.28 17:48
|sell
|2756
|4.00
|1.9470
|1.9530
|1.9450
|5512
|2006.11.28 17:49
|close
|2756
|4.00
|1.9472
|1.9530
|1.9450
|-80.00
|35070.00
|5513
|2006.11.28 17:57
|buy
|2757
|4.00
|1.9474
|1.9414
|1.9494
|5514
|2006.11.28 17:59
|close
|2757
|4.00
|1.9472
|1.9414
|1.9494
|-80.00
|34990.00
|5515
|2006.11.28 18:01
|buy
|2758
|4.00
|1.9474
|1.9414
|1.9494
|5516
|2006.11.28 18:14
|t/p
|2758
|4.00
|1.9494
|1.9414
|1.9494
|800.00
|35790.00
|5517
|2006.11.28 18:14
|buy
|2759
|4.00
|1.9495
|1.9435
|1.9515
|5518
|2006.11.28 18:17
|t/p
|2759
|4.00
|1.9515
|1.9435
|1.9515
|800.00
|36590.00
|5519
|2006.11.28 18:17
|buy
|2760
|4.00
|1.9518
|1.9458
|1.9538
|5520
|2006.11.28 18:19
|close
|2760
|4.00
|1.9503
|1.9458
|1.9538
|-600.00
|35990.00
|5521
|2006.11.28 18:19
|buy
|2761
|4.00
|1.9516
|1.9456
|1.9536
|5522
|2006.11.28 18:19
|close
|2761
|4.00
|1.9506
|1.9456
|1.9536
|-400.00
|35590.00
|5523
|2006.11.28 18:24
|buy
|2762
|4.00
|1.9501
|1.9441
|1.9521
|5524
|2006.11.28 18:26
|close
|2762
|4.00
|1.9501
|1.9441
|1.9521
|0.00
|35590.00
|5525
|2006.11.28 18:26
|buy
|2763
|4.00
|1.9507
|1.9447
|1.9527
|5526
|2006.11.28 18:26
|close
|2763
|4.00
|1.9501
|1.9447
|1.9527
|-240.00
|35350.00
|5527
|2006.11.28 18:26
|buy
|2764
|4.00
|1.9504
|1.9444
|1.9524
|5528
|2006.11.28 18:27
|close
|2764
|4.00
|1.9501
|1.9444
|1.9524
|-120.00
|35230.00
|5529
|2006.11.28 18:27
|buy
|2765
|4.00
|1.9503
|1.9443
|1.9523
|5530
|2006.11.28 18:27
|close
|2765
|4.00
|1.9501
|1.9443
|1.9523
|-80.00
|35150.00
|5531
|2006.11.28 18:28
|buy
|2766
|4.00
|1.9508
|1.9448
|1.9528
|5532
|2006.11.28 18:28
|close
|2766
|4.00
|1.9501
|1.9448
|1.9528
|-280.00
|34870.00
|5533
|2006.11.28 18:29
|buy
|2767
|4.00
|1.9507
|1.9447
|1.9527
|5534
|2006.11.28 18:30
|close
|2767
|4.00
|1.9505
|1.9447
|1.9527
|-80.00
|34790.00
|5535
|2006.11.28 18:30
|buy
|2768
|4.00
|1.9511
|1.9451
|1.9531
|5536
|2006.11.28 18:31
|close
|2768
|4.00
|1.9505
|1.9451
|1.9531
|-240.00
|34550.00
|5537
|2006.11.28 18:31
|buy
|2769
|4.00
|1.9507
|1.9447
|1.9527
|5538
|2006.11.28 18:32
|close
|2769
|4.00
|1.9506
|1.9447
|1.9527
|-40.00
|34510.00
|5539
|2006.11.28 18:32
|buy
|2770
|4.00
|1.9509
|1.9449
|1.9529
|5540
|2006.11.28 18:33
|close
|2770
|4.00
|1.9507
|1.9449
|1.9529
|-80.00
|34430.00
|5541
|2006.11.28 18:33
|buy
|2771
|4.00
|1.9509
|1.9449
|1.9529
|5542
|2006.11.28 18:38
|close
|2771
|4.00
|1.9504
|1.9449
|1.9529
|-200.00
|34230.00
|5543
|2006.11.28 18:41
|buy
|2772
|4.00
|1.9510
|1.9450
|1.9530
|5544
|2006.11.28 18:41
|close
|2772
|4.00
|1.9501
|1.9450
|1.9530
|-360.00
|33870.00
|5545
|2006.11.28 18:41
|buy
|2773
|4.00
|1.9511
|1.9451
|1.9531
|5546
|2006.11.28 18:43
|close
|2773
|4.00
|1.9503
|1.9451
|1.9531
|-320.00
|33550.00
|5547
|2006.11.28 19:00
|buy
|2774
|4.00
|1.9508
|1.9448
|1.9528
|5548
|2006.11.28 19:00
|close
|2774
|4.00
|1.9504
|1.9448
|1.9528
|-160.00
|33390.00
|5549
|2006.11.28 19:20
|buy
|2775
|4.00
|1.9503
|1.9443
|1.9523
|5550
|2006.11.28 19:32
|close
|2775
|4.00
|1.9510
|1.9443
|1.9523
|280.00
|33670.00
|5551
|2006.11.28 19:34
|buy
|2776
|4.00
|1.9513
|1.9453
|1.9533
|5552
|2006.11.28 19:34
|close
|2776
|4.00
|1.9510
|1.9453
|1.9533
|-120.00
|33550.00
|5553
|2006.11.28 19:36
|buy
|2777
|4.00
|1.9512
|1.9452
|1.9532
|5554
|2006.11.28 19:45
|close
|2777
|4.00
|1.9517
|1.9452
|1.9532
|200.00
|33750.00
|5555
|2006.11.28 19:45
|buy
|2778
|4.00
|1.9519
|1.9459
|1.9539
|5556
|2006.11.28 19:49
|close
|2778
|4.00
|1.9517
|1.9459
|1.9539
|-80.00
|33670.00
|5557
|2006.11.28 19:55
|buy
|2779
|4.00
|1.9516
|1.9456
|1.9536
|5558
|2006.11.28 19:56
|close
|2779
|4.00
|1.9512
|1.9456
|1.9536
|-160.00
|33510.00
|5559
|2006.11.28 19:57
|buy
|2780
|4.00
|1.9515
|1.9455
|1.9535
|5560
|2006.11.28 19:58
|close
|2780
|4.00
|1.9513
|1.9455
|1.9535
|-80.00
|33430.00
|5561
|2006.11.28 20:34
|buy
|2781
|4.00
|1.9513
|1.9453
|1.9533
|5562
|2006.11.28 20:43
|close
|2781
|4.00
|1.9519
|1.9453
|1.9533
|240.00
|33670.00
|5563
|2006.11.28 20:43
|buy
|2782
|4.00
|1.9521
|1.9461
|1.9541
|5564
|2006.11.28 20:45
|close
|2782
|4.00
|1.9522
|1.9461
|1.9541
|40.00
|33710.00
|5565
|2006.11.28 20:45
|buy
|2783
|4.00
|1.9524
|1.9464
|1.9544
|5566
|2006.11.28 20:50
|close
|2783
|4.00
|1.9523
|1.9464
|1.9544
|-40.00
|33670.00
|5567
|2006.11.28 20:52
|buy
|2784
|4.00
|1.9526
|1.9466
|1.9546
|5568
|2006.11.28 20:53
|close
|2784
|4.00
|1.9524
|1.9466
|1.9546
|-80.00
|33590.00
|5569
|2006.11.28 20:57
|buy
|2785
|4.00
|1.9524
|1.9464
|1.9544
|5570
|2006.11.28 20:58
|close
|2785
|4.00
|1.9521
|1.9464
|1.9544
|-120.00
|33470.00
|5571
|2006.11.28 21:01
|buy
|2786
|4.00
|1.9522
|1.9462
|1.9542
|5572
|2006.11.28 21:09
|close
|2786
|4.00
|1.9530
|1.9462
|1.9542
|320.00
|33790.00
|5573
|2006.11.28 21:12
|buy
|2787
|4.00
|1.9533
|1.9473
|1.9553
|5574
|2006.11.28 21:13
|close
|2787
|4.00
|1.9530
|1.9473
|1.9553
|-120.00
|33670.00
|5575
|2006.11.28 21:17
|buy
|2788
|4.00
|1.9530
|1.9470
|1.9550
|5576
|2006.11.28 21:17
|close
|2788
|4.00
|1.9527
|1.9470
|1.9550
|-120.00
|33550.00
|5577
|2006.11.28 21:21
|buy
|2789
|4.00
|1.9528
|1.9468
|1.9548
|5578
|2006.11.28 21:23
|close
|2789
|4.00
|1.9525
|1.9468
|1.9548
|-120.00
|33430.00
|5579
|2006.11.28 21:24
|buy
|2790
|4.00
|1.9530
|1.9470
|1.9550
|5580
|2006.11.28 21:32
|close
|2790
|4.00
|1.9531
|1.9470
|1.9550
|40.00
|33470.00
|5581
|2006.11.28 21:32
|buy
|2791
|4.00
|1.9533
|1.9473
|1.9553
|5582
|2006.11.28 21:33
|close
|2791
|4.00
|1.9531
|1.9473
|1.9553
|-80.00
|33390.00
|5583
|2006.11.28 22:35
|buy
|2792
|4.00
|1.9520
|1.9460
|1.9540
|5584
|2006.11.28 22:36
|close
|2792
|4.00
|1.9518
|1.9460
|1.9540
|-80.00
|33310.00
|5585
|2006.11.28 22:36
|buy
|2793
|4.00
|1.9519
|1.9459
|1.9539
|5586
|2006.11.28 22:40
|close
|2793
|4.00
|1.9520
|1.9459
|1.9539
|40.00
|33350.00
|5587
|2006.11.28 22:40
|buy
|2794
|4.00
|1.9522
|1.9462
|1.9542
|5588
|2006.11.28 22:41
|close
|2794
|4.00
|1.9521
|1.9462
|1.9542
|-40.00
|33310.00
|5589
|2006.11.28 22:46
|buy
|2795
|4.00
|1.9521
|1.9461
|1.9541
|5590
|2006.11.28 22:47
|close
|2795
|4.00
|1.9519
|1.9461
|1.9541
|-80.00
|33230.00
|5591
|2006.11.28 23:19
|buy
|2796
|4.00
|1.9520
|1.9460
|1.9540
|5592
|2006.11.28 23:22
|close
|2796
|4.00
|1.9518
|1.9460
|1.9540
|-80.00
|33150.00
|5593
|2006.11.28 23:38
|buy
|2797
|4.00
|1.9519
|1.9459
|1.9539
|5594
|2006.11.28 23:41
|close
|2797
|4.00
|1.9520
|1.9459
|1.9539
|40.00
|33190.00
|5595
|2006.11.28 23:52
|buy
|2798
|4.00
|1.9521
|1.9461
|1.9541
|5596
|2006.11.28 23:53
|t/p
|2798
|4.00
|1.9541
|1.9461
|1.9541
|800.00
|33990.00
|5597
|2006.11.28 23:53
|buy
|2799
|4.00
|1.9542
|1.9482
|1.9562
|5598
|2006.11.28 23:56
|close
|2799
|4.00
|1.9533
|1.9482
|1.9562
|-360.00
|33630.00
|5599
|2006.11.28 23:56
|buy
|2800
|4.00
|1.9536
|1.9476
|1.9556
|5600
|2006.11.28 23:56
|close
|2800
|4.00
|1.9533
|1.9476
|1.9556
|-120.00
|33510.00
|5601
|2006.11.29 00:14
|buy
|2801
|4.00
|1.9528
|1.9468
|1.9548
|5602
|2006.11.29 00:19
|close
|2801
|4.00
|1.9536
|1.9468
|1.9548
|320.00
|33830.00
|5603
|2006.11.29 00:22
|buy
|2802
|4.00
|1.9538
|1.9478
|1.9558
|5604
|2006.11.29 00:25
|close
|2802
|4.00
|1.9537
|1.9478
|1.9558
|-40.00
|33790.00
|5605
|2006.11.29 00:25
|buy
|2803
|4.00
|1.9540
|1.9480
|1.9560
|5606
|2006.11.29 00:26
|close
|2803
|4.00
|1.9535
|1.9480
|1.9560
|-200.00
|33590.00
|5607
|2006.11.29 00:30
|buy
|2804
|4.00
|1.9537
|1.9477
|1.9557
|5608
|2006.11.29 00:33
|close
|2804
|4.00
|1.9535
|1.9477
|1.9557
|-80.00
|33510.00
|5609
|2006.11.29 00:38
|buy
|2805
|4.00
|1.9534
|1.9474
|1.9554
|5610
|2006.11.29 00:41
|close
|2805
|4.00
|1.9533
|1.9474
|1.9554
|-40.00
|33470.00
|5611
|2006.11.29 00:43
|buy
|2806
|4.00
|1.9537
|1.9477
|1.9557
|5612
|2006.11.29 00:44
|close
|2806
|4.00
|1.9535
|1.9477
|1.9557
|-80.00
|33390.00
|5613
|2006.11.29 00:47
|buy
|2807
|4.00
|1.9536
|1.9476
|1.9556
|5614
|2006.11.29 00:48
|close
|2807
|4.00
|1.9534
|1.9476
|1.9556
|-80.00
|33310.00
|5615
|2006.11.29 01:12
|sell
|2808
|4.00
|1.9524
|1.9584
|1.9504
|5616
|2006.11.29 01:13
|close
|2808
|4.00
|1.9527
|1.9584
|1.9504
|-120.00
|33190.00
|5617
|2006.11.29 01:36
|buy
|2809
|4.00
|1.9532
|1.9472
|1.9552
|5618
|2006.11.29 01:38
|close
|2809
|4.00
|1.9531
|1.9472
|1.9552
|-40.00
|33150.00
|5619
|2006.11.29 01:40
|buy
|2810
|4.00
|1.9532
|1.9472
|1.9552
|5620
|2006.11.29 01:41
|close
|2810
|4.00
|1.9530
|1.9472
|1.9552
|-80.00
|33070.00
|5621
|2006.11.29 01:44
|buy
|2811
|4.00
|1.9530
|1.9470
|1.9550
|5622
|2006.11.29 01:47
|close
|2811
|4.00
|1.9530
|1.9470
|1.9550
|0.00
|33070.00
|5623
|2006.11.29 01:59
|sell
|2812
|4.00
|1.9523
|1.9583
|1.9503
|5624
|2006.11.29 02:02
|close
|2812
|4.00
|1.9526
|1.9583
|1.9503
|-120.00
|32950.00
|5625
|2006.11.29 02:45
|sell
|2813
|4.00
|1.9523
|1.9583
|1.9503
|5626
|2006.11.29 02:55
|close
|2813
|4.00
|1.9520
|1.9583
|1.9503
|120.00
|33070.00
|5627
|2006.11.29 02:56
|sell
|2814
|4.00
|1.9518
|1.9578
|1.9498
|5628
|2006.11.29 03:02
|close
|2814
|4.00
|1.9519
|1.9578
|1.9498
|-40.00
|33030.00
|5629
|2006.11.29 03:03
|sell
|2815
|4.00
|1.9517
|1.9577
|1.9497
|5630
|2006.11.29 03:10
|close
|2815
|4.00
|1.9519
|1.9577
|1.9497
|-80.00
|32950.00
|5631
|2006.11.29 03:15
|sell
|2816
|4.00
|1.9519
|1.9579
|1.9499
|5632
|2006.11.29 03:18
|close
|2816
|4.00
|1.9520
|1.9579
|1.9499
|-40.00
|32910.00
|5633
|2006.11.29 03:20
|sell
|2817
|4.00
|1.9519
|1.9579
|1.9499
|5634
|2006.11.29 03:21
|close
|2817
|4.00
|1.9521
|1.9579
|1.9499
|-80.00
|32830.00
|5635
|2006.11.29 03:29
|sell
|2818
|4.00
|1.9520
|1.9580
|1.9500
|5636
|2006.11.29 03:30
|close
|2818
|4.00
|1.9522
|1.9580
|1.9500
|-80.00
|32750.00
|5637
|2006.11.29 03:35
|buy
|2819
|4.00
|1.9524
|1.9464
|1.9544
|5638
|2006.11.29 03:38
|close
|2819
|4.00
|1.9524
|1.9464
|1.9544
|0.00
|32750.00
|5639
|2006.11.29 03:38
|buy
|2820
|4.00
|1.9526
|1.9466
|1.9546
|5640
|2006.11.29 03:39
|close
|2820
|4.00
|1.9524
|1.9466
|1.9546
|-80.00
|32670.00
|5641
|2006.11.29 03:39
|buy
|2821
|4.00
|1.9526
|1.9466
|1.9546
|5642
|2006.11.29 03:39
|close
|2821
|4.00
|1.9524
|1.9466
|1.9546
|-80.00
|32590.00
|5643
|2006.11.29 03:40
|buy
|2822
|4.00
|1.9526
|1.9466
|1.9546
|5644
|2006.11.29 03:42
|close
|2822
|4.00
|1.9523
|1.9466
|1.9546
|-120.00
|32470.00
|5645
|2006.11.29 03:53
|sell
|2823
|4.00
|1.9517
|1.9577
|1.9497
|5646
|2006.11.29 03:54
|close
|2823
|4.00
|1.9520
|1.9577
|1.9497
|-120.00
|32350.00
|5647
|2006.11.29 03:54
|sell
|2824
|4.00
|1.9518
|1.9578
|1.9498
|5648
|2006.11.29 03:57
|close
|2824
|4.00
|1.9520
|1.9578
|1.9498
|-80.00
|32270.00
|5649
|2006.11.29 04:03
|sell
|2825
|4.00
|1.9518
|1.9578
|1.9498
|5650
|2006.11.29 04:05
|close
|2825
|4.00
|1.9520
|1.9578
|1.9498
|-80.00
|32190.00
|5651
|2006.11.29 04:33
|buy
|2826
|4.00
|1.9526
|1.9466
|1.9546
|5652
|2006.11.29 04:38
|close
|2826
|4.00
|1.9523
|1.9466
|1.9546
|-120.00
|32070.00
|5653
|2006.11.29 04:56
|sell
|2827
|4.00
|1.9519
|1.9579
|1.9499
|5654
|2006.11.29 05:09
|close
|2827
|4.00
|1.9521
|1.9579
|1.9499
|-80.00
|31990.00
|5655
|2006.11.29 05:14
|sell
|2828
|4.00
|1.9518
|1.9578
|1.9498
|5656
|2006.11.29 05:18
|close
|2828
|4.00
|1.9520
|1.9578
|1.9498
|-80.00
|31910.00
|5657
|2006.11.29 05:22
|sell
|2829
|4.00
|1.9516
|1.9576
|1.9496
|5658
|2006.11.29 05:26
|close
|2829
|4.00
|1.9516
|1.9576
|1.9496
|0.00
|31910.00
|5659
|2006.11.29 05:30
|sell
|2830
|4.00
|1.9515
|1.9575
|1.9495
|5660
|2006.11.29 05:31
|close
|2830
|4.00
|1.9517
|1.9575
|1.9495
|-80.00
|31830.00
|5661
|2006.11.29 05:32
|sell
|2831
|4.00
|1.9513
|1.9573
|1.9493
|5662
|2006.11.29 05:40
|close
|2831
|4.00
|1.9513
|1.9573
|1.9493
|0.00
|31830.00
|5663
|2006.11.29 05:56
|sell
|2832
|4.00
|1.9516
|1.9576
|1.9496
|5664
|2006.11.29 05:57
|close
|2832
|4.00
|1.9518
|1.9576
|1.9496
|-80.00
|31750.00
|5665
|2006.11.29 06:01
|buy
|2833
|4.00
|1.9522
|1.9462
|1.9542
|5666
|2006.11.29 06:12
|close
|2833
|4.00
|1.9529
|1.9462
|1.9542
|280.00
|32030.00
|5667
|2006.11.29 06:12
|buy
|2834
|4.00
|1.9531
|1.9471
|1.9551
|5668
|2006.11.29 06:13
|close
|2834
|4.00
|1.9529
|1.9471
|1.9551
|-80.00
|31950.00
|5669
|2006.11.29 06:17
|buy
|2835
|4.00
|1.9529
|1.9469
|1.9549
|5670
|2006.11.29 06:28
|close
|2835
|4.00
|1.9539
|1.9469
|1.9549
|400.00
|32350.00
|5671
|2006.11.29 06:33
|buy
|2836
|4.00
|1.9538
|1.9478
|1.9558
|5672
|2006.11.29 06:33
|close
|2836
|4.00
|1.9536
|1.9478
|1.9558
|-80.00
|32270.00
|5673
|2006.11.29 06:38
|buy
|2837
|4.00
|1.9533
|1.9473
|1.9553
|5674
|2006.11.29 06:39
|close
|2837
|4.00
|1.9532
|1.9473
|1.9553
|-40.00
|32230.00
|5675
|2006.11.29 06:57
|buy
|2838
|4.00
|1.9537
|1.9477
|1.9557
|5676
|2006.11.29 06:58
|close
|2838
|4.00
|1.9533
|1.9477
|1.9557
|-160.00
|32070.00
|5677
|2006.11.29 06:59
|buy
|2839
|4.00
|1.9535
|1.9475
|1.9555
|5678
|2006.11.29 06:59
|close
|2839
|4.00
|1.9525
|1.9475
|1.9555
|-400.00
|31670.00
|5679
|2006.11.29 07:01
|sell
|2840
|4.00
|1.9521
|1.9581
|1.9501
|5680
|2006.11.29 07:03
|close
|2840
|4.00
|1.9521
|1.9581
|1.9501
|0.00
|31670.00
|5681
|2006.11.29 07:03
|sell
|2841
|4.00
|1.9516
|1.9576
|1.9496
|5682
|2006.11.29 07:06
|close
|2841
|4.00
|1.9517
|1.9576
|1.9496
|-40.00
|31630.00
|5683
|2006.11.29 07:09
|sell
|2842
|4.00
|1.9520
|1.9580
|1.9500
|5684
|2006.11.29 07:09
|close
|2842
|4.00
|1.9522
|1.9580
|1.9500
|-80.00
|31550.00
|5685
|2006.11.29 07:12
|sell
|2843
|4.00
|1.9521
|1.9581
|1.9501
|5686
|2006.11.29 07:19
|close
|2843
|4.00
|1.9518
|1.9581
|1.9501
|120.00
|31670.00
|5687
|2006.11.29 07:19
|sell
|2844
|4.00
|1.9514
|1.9574
|1.9494
|5688
|2006.11.29 07:19
|close
|2844
|4.00
|1.9518
|1.9574
|1.9494
|-160.00
|31510.00
|5689
|2006.11.29 07:24
|buy
|2845
|4.00
|1.9527
|1.9467
|1.9547
|5690
|2006.11.29 07:25
|close
|2845
|4.00
|1.9524
|1.9467
|1.9547
|-120.00
|31390.00
|5691
|2006.11.29 07:25
|buy
|2846
|4.00
|1.9526
|1.9466
|1.9546
|5692
|2006.11.29 07:25
|close
|2846
|4.00
|1.9524
|1.9466
|1.9546
|-80.00
|31310.00
|5693
|2006.11.29 07:26
|buy
|2847
|4.00
|1.9526
|1.9466
|1.9546
|5694
|2006.11.29 07:28
|close
|2847
|4.00
|1.9525
|1.9466
|1.9546
|-40.00
|31270.00
|5695
|2006.11.29 07:33
|sell
|2848
|4.00
|1.9517
|1.9577
|1.9497
|5696
|2006.11.29 07:34
|close
|2848
|4.00
|1.9522
|1.9577
|1.9497
|-200.00
|31070.00
|5697
|2006.11.29 07:35
|sell
|2849
|4.00
|1.9520
|1.9580
|1.9500
|5698
|2006.11.29 07:37
|close
|2849
|4.00
|1.9520
|1.9580
|1.9500
|0.00
|31070.00
|5699
|2006.11.29 07:38
|sell
|2850
|4.00
|1.9517
|1.9577
|1.9497
|5700
|2006.11.29 07:49
|t/p
|2850
|4.00
|1.9497
|1.9577
|1.9497
|800.00
|31870.00
|5701
|2006.11.29 07:49
|sell
|2851
|4.00
|1.9496
|1.9556
|1.9476
|5702
|2006.11.29 07:51
|close
|2851
|4.00
|1.9501
|1.9556
|1.9476
|-200.00
|31670.00
|5703
|2006.11.29 07:57
|sell
|2852
|4.00
|1.9504
|1.9564
|1.9484
|5704
|2006.11.29 08:00
|close
|2852
|4.00
|1.9505
|1.9564
|1.9484
|-40.00
|31630.00
|5705
|2006.11.29 08:00
|sell
|2853
|4.00
|1.9501
|1.9561
|1.9481
|5706
|2006.11.29 08:00
|close
|2853
|4.00
|1.9504
|1.9561
|1.9481
|-120.00
|31510.00
|5707
|2006.11.29 08:00
|sell
|2854
|4.00
|1.9502
|1.9562
|1.9482
|5708
|2006.11.29 08:00
|close
|2854
|4.00
|1.9504
|1.9562
|1.9482
|-80.00
|31430.00
|5709
|2006.11.29 08:01
|sell
|2855
|4.00
|1.9501
|1.9561
|1.9481
|5710
|2006.11.29 08:05
|t/p
|2855
|4.00
|1.9481
|1.9561
|1.9481
|800.00
|32230.00
|5711
|2006.11.29 08:05
|sell
|2856
|4.00
|1.9480
|1.9540
|1.9460
|5712
|2006.11.29 08:10
|close
|2856
|4.00
|1.9483
|1.9540
|1.9460
|-120.00
|32110.00
|5713
|2006.11.29 08:10
|sell
|2857
|4.00
|1.9475
|1.9535
|1.9455
|5714
|2006.11.29 08:10
|close
|2857
|4.00
|1.9477
|1.9535
|1.9455
|-80.00
|32030.00
|5715
|2006.11.29 08:18
|sell
|2858
|4.00
|1.9495
|1.9555
|1.9475
|5716
|2006.11.29 08:22
|close
|2858
|4.00
|1.9496
|1.9555
|1.9475
|-40.00
|31990.00
|5717
|2006.11.29 08:22
|sell
|2859
|4.00
|1.9491
|1.9551
|1.9471
|5718
|2006.11.29 08:27
|close
|2859
|4.00
|1.9487
|1.9551
|1.9471
|160.00
|32150.00
|5719
|2006.11.29 08:27
|sell
|2860
|4.00
|1.9484
|1.9544
|1.9464
|5720
|2006.11.29 08:28
|close
|2860
|4.00
|1.9486
|1.9544
|1.9464
|-80.00
|32070.00
|5721
|2006.11.29 08:28
|sell
|2861
|4.00
|1.9484
|1.9544
|1.9464
|5722
|2006.11.29 08:30
|close
|2861
|4.00
|1.9486
|1.9544
|1.9464
|-80.00
|31990.00
|5723
|2006.11.29 08:30
|sell
|2862
|4.00
|1.9482
|1.9542
|1.9462
|5724
|2006.11.29 08:30
|close
|2862
|4.00
|1.9485
|1.9542
|1.9462
|-120.00
|31870.00
|5725
|2006.11.29 08:31
|sell
|2863
|4.00
|1.9483
|1.9543
|1.9463
|5726
|2006.11.29 08:31
|close
|2863
|4.00
|1.9485
|1.9543
|1.9463
|-80.00
|31790.00
|5727
|2006.11.29 08:31
|sell
|2864
|4.00
|1.9482
|1.9542
|1.9462
|5728
|2006.11.29 08:31
|close
|2864
|4.00
|1.9485
|1.9542
|1.9462
|-120.00
|31670.00
|5729
|2006.11.29 09:01
|sell
|2865
|4.00
|1.9491
|1.9551
|1.9471
|5730
|2006.11.29 09:02
|close
|2865
|4.00
|1.9494
|1.9551
|1.9471
|-120.00
|31550.00
|5731
|2006.11.29 09:03
|sell
|2866
|4.00
|1.9491
|1.9551
|1.9471
|5732
|2006.11.29 09:03
|close
|2866
|4.00
|1.9493
|1.9551
|1.9471
|-80.00
|31470.00
|5733
|2006.11.29 09:04
|sell
|2867
|4.00
|1.9492
|1.9552
|1.9472
|5734
|2006.11.29 09:04
|close
|2867
|4.00
|1.9495
|1.9552
|1.9472
|-120.00
|31350.00
|5735
|2006.11.29 09:05
|sell
|2868
|4.00
|1.9492
|1.9552
|1.9472
|5736
|2006.11.29 09:08
|close
|2868
|4.00
|1.9491
|1.9552
|1.9472
|40.00
|31390.00
|5737
|2006.11.29 09:08
|sell
|2869
|4.00
|1.9488
|1.9548
|1.9468
|5738
|2006.11.29 09:09
|close
|2869
|4.00
|1.9491
|1.9548
|1.9468
|-120.00
|31270.00
|5739
|2006.11.29 09:10
|sell
|2870
|4.00
|1.9489
|1.9549
|1.9469
|5740
|2006.11.29 09:11
|close
|2870
|4.00
|1.9493
|1.9549
|1.9469
|-160.00
|31110.00
|5741
|2006.11.29 09:12
|sell
|2871
|4.00
|1.9487
|1.9547
|1.9467
|5742
|2006.11.29 09:12
|close
|2871
|4.00
|1.9490
|1.9547
|1.9467
|-120.00
|30990.00
|5743
|2006.11.29 09:13
|sell
|2872
|4.00
|1.9489
|1.9549
|1.9469
|5744
|2006.11.29 09:17
|close
|2872
|4.00
|1.9487
|1.9549
|1.9469
|80.00
|31070.00
|5745
|2006.11.29 09:17
|sell
|2873
|4.00
|1.9480
|1.9540
|1.9460
|5746
|2006.11.29 09:17
|close
|2873
|4.00
|1.9487
|1.9540
|1.9460
|-280.00
|30790.00
|5747
|2006.11.29 09:17
|sell
|2874
|4.00
|1.9484
|1.9544
|1.9464
|5748
|2006.11.29 09:22
|close
|2874
|4.00
|1.9481
|1.9544
|1.9464
|120.00
|30910.00
|5749
|2006.11.29 09:22
|sell
|2875
|4.00
|1.9477
|1.9537
|1.9457
|5750
|2006.11.29 09:23
|close
|2875
|4.00
|1.9481
|1.9537
|1.9457
|-160.00
|30750.00
|5751
|2006.11.29 09:23
|sell
|2876
|4.00
|1.9478
|1.9538
|1.9458
|5752
|2006.11.29 09:24
|close
|2876
|4.00
|1.9480
|1.9538
|1.9458
|-80.00
|30670.00
|5753
|2006.11.29 09:28
|sell
|2877
|4.00
|1.9482
|1.9542
|1.9462
|5754
|2006.11.29 09:30
|close
|2877
|4.00
|1.9486
|1.9542
|1.9462
|-160.00
|30510.00
|5755
|2006.11.29 09:30
|sell
|2878
|4.00
|1.9482
|1.9542
|1.9462
|5756
|2006.11.29 09:31
|close
|2878
|4.00
|1.9484
|1.9542
|1.9462
|-80.00
|30430.00
|5757
|2006.11.29 09:45
|buy
|2879
|4.00
|1.9504
|1.9444
|1.9524
|5758
|2006.11.29 09:47
|close
|2879
|4.00
|1.9499
|1.9444
|1.9524
|-200.00
|30230.00
|5759
|2006.11.29 09:54
|sell
|2880
|4.00
|1.9484
|1.9544
|1.9464
|5760
|2006.11.29 10:02
|close
|2880
|4.00
|1.9477
|1.9544
|1.9464
|280.00
|30510.00
|5761
|2006.11.29 10:02
|sell
|2881
|4.00
|1.9474
|1.9534
|1.9454
|5762
|2006.11.29 10:02
|close
|2881
|4.00
|1.9476
|1.9534
|1.9454
|-80.00
|30430.00
|5763
|2006.11.29 10:08
|sell
|2882
|4.00
|1.9477
|1.9537
|1.9457
|5764
|2006.11.29 10:12
|close
|2882
|4.00
|1.9479
|1.9537
|1.9457
|-80.00
|30350.00
|5765
|2006.11.29 10:12
|sell
|2883
|4.00
|1.9475
|1.9535
|1.9455
|5766
|2006.11.29 10:12
|close
|2883
|4.00
|1.9479
|1.9535
|1.9455
|-160.00
|30190.00
|5767
|2006.11.29 10:12
|sell
|2884
|4.00
|1.9473
|1.9533
|1.9453
|5768
|2006.11.29 10:12
|close
|2884
|4.00
|1.9478
|1.9533
|1.9453
|-200.00
|29990.00
|5769
|2006.11.29 10:15
|sell
|2885
|3.00
|1.9478
|1.9538
|1.9458
|5770
|2006.11.29 10:15
|close
|2885
|3.00
|1.9480
|1.9538
|1.9458
|-60.00
|29930.00
|5771
|2006.11.29 10:15
|sell
|2886
|3.00
|1.9477
|1.9537
|1.9457
|5772
|2006.11.29 10:15
|close
|2886
|3.00
|1.9480
|1.9537
|1.9457
|-90.00
|29840.00
|5773
|2006.11.29 10:16
|sell
|2887
|3.00
|1.9477
|1.9537
|1.9457
|5774
|2006.11.29 10:16
|close
|2887
|3.00
|1.9481
|1.9537
|1.9457
|-120.00
|29720.00
|5775
|2006.11.29 10:18
|sell
|2888
|3.00
|1.9479
|1.9539
|1.9459
|5776
|2006.11.29 10:22
|close
|2888
|3.00
|1.9480
|1.9539
|1.9459
|-30.00
|29690.00
|5777
|2006.11.29 10:40
|buy
|2889
|3.00
|1.9493
|1.9433
|1.9513
|5778
|2006.11.29 10:40
|close
|2889
|3.00
|1.9487
|1.9433
|1.9513
|-180.00
|29510.00
|5779
|2006.11.29 10:40
|buy
|2890
|3.00
|1.9491
|1.9431
|1.9511
|5780
|2006.11.29 10:40
|close
|2890
|3.00
|1.9487
|1.9431
|1.9511
|-120.00
|29390.00
|5781
|2006.11.29 10:40
|buy
|2891
|3.00
|1.9491
|1.9431
|1.9511
|5782
|2006.11.29 10:40
|close
|2891
|3.00
|1.9488
|1.9431
|1.9511
|-90.00
|29300.00
|5783
|2006.11.29 10:44
|buy
|2892
|3.00
|1.9493
|1.9433
|1.9513
|5784
|2006.11.29 10:47
|close
|2892
|3.00
|1.9488
|1.9433
|1.9513
|-150.00
|29150.00
|5785
|2006.11.29 10:56
|sell
|2893
|3.00
|1.9483
|1.9543
|1.9463
|5786
|2006.11.29 10:59
|close
|2893
|3.00
|1.9484
|1.9543
|1.9463
|-30.00
|29120.00
|5787
|2006.11.29 11:09
|buy
|2894
|3.00
|1.9494
|1.9434
|1.9514
|5788
|2006.11.29 11:10
|close
|2894
|3.00
|1.9491
|1.9434
|1.9514
|-90.00
|29030.00
|5789
|2006.11.29 11:10
|buy
|2895
|3.00
|1.9492
|1.9432
|1.9512
|5790
|2006.11.29 11:15
|close
|2895
|3.00
|1.9495
|1.9432
|1.9512
|90.00
|29120.00
|5791
|2006.11.29 11:20
|buy
|2896
|3.00
|1.9496
|1.9436
|1.9516
|5792
|2006.11.29 11:28
|close
|2896
|3.00
|1.9505
|1.9436
|1.9516
|270.00
|29390.00
|5793
|2006.11.29 11:33
|buy
|2897
|3.00
|1.9499
|1.9439
|1.9519
|5794
|2006.11.29 11:34
|close
|2897
|3.00
|1.9497
|1.9439
|1.9519
|-60.00
|29330.00
|5795
|2006.11.29 11:38
|buy
|2898
|3.00
|1.9496
|1.9436
|1.9516
|5796
|2006.11.29 11:39
|close
|2898
|3.00
|1.9494
|1.9436
|1.9516
|-60.00
|29270.00
|5797
|2006.11.29 11:40
|sell
|2899
|3.00
|1.9489
|1.9549
|1.9469
|5798
|2006.11.29 11:41
|close
|2899
|3.00
|1.9494
|1.9549
|1.9469
|-150.00
|29120.00
|5799
|2006.11.29 11:44
|sell
|2900
|3.00
|1.9490
|1.9550
|1.9470
|5800
|2006.11.29 11:50
|close
|2900
|3.00
|1.9489
|1.9550
|1.9470
|30.00
|29150.00
|5801
|2006.11.29 12:00
|buy
|2901
|3.00
|1.9498
|1.9438
|1.9518
|5802
|2006.11.29 12:01
|close
|2901
|3.00
|1.9495
|1.9438
|1.9518
|-90.00
|29060.00
|5803
|2006.11.29 12:05
|sell
|2902
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.9471
|5804
|2006.11.29 12:05
|close
|2902
|3.00
|1.9493
|1.9551
|1.9471
|-60.00
|29000.00
|5805
|2006.11.29 12:05
|sell
|2903
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.9471
|5806
|2006.11.29 12:07
|close
|2903
|3.00
|1.9492
|1.9551
|1.9471
|-30.00
|28970.00
|5807
|2006.11.29 12:07
|sell
|2904
|3.00
|1.9490
|1.9550
|1.9470
|5808
|2006.11.29 12:14
|close
|2904
|3.00
|1.9488
|1.9550
|1.9470
|60.00
|29030.00
|5809
|2006.11.29 12:15
|sell
|2905
|3.00
|1.9487
|1.9547
|1.9467
|5810
|2006.11.29 12:15
|close
|2905
|3.00
|1.9489
|1.9547
|1.9467
|-60.00
|28970.00
|5811
|2006.11.29 12:16
|sell
|2906
|3.00
|1.9487
|1.9547
|1.9467
|5812
|2006.11.29 12:16
|close
|2906
|3.00
|1.9489
|1.9547
|1.9467
|-60.00
|28910.00
|5813
|2006.11.29 12:16
|sell
|2907
|3.00
|1.9487
|1.9547
|1.9467
|5814
|2006.11.29 12:19
|close
|2907
|3.00
|1.9490
|1.9547
|1.9467
|-90.00
|28820.00
|5815
|2006.11.29 12:24
|buy
|2908
|3.00
|1.9493
|1.9433
|1.9513
|5816
|2006.11.29 12:28
|close
|2908
|3.00
|1.9494
|1.9433
|1.9513
|30.00
|28850.00
|5817
|2006.11.29 12:29
|buy
|2909
|3.00
|1.9495
|1.9435
|1.9515
|5818
|2006.11.29 12:29
|close
|2909
|3.00
|1.9494
|1.9435
|1.9515
|-30.00
|28820.00
|5819
|2006.11.29 12:31
|buy
|2910
|3.00
|1.9495
|1.9435
|1.9515
|5820
|2006.11.29 12:36
|close
|2910
|3.00
|1.9497
|1.9435
|1.9515
|60.00
|28880.00
|5821
|2006.11.29 12:36
|buy
|2911
|3.00
|1.9500
|1.9440
|1.9520
|5822
|2006.11.29 12:36
|close
|2911
|3.00
|1.9498
|1.9440
|1.9520
|-60.00
|28820.00
|5823
|2006.11.29 12:40
|buy
|2912
|3.00
|1.9502
|1.9442
|1.9522
|5824
|2006.11.29 12:46
|close
|2912
|3.00
|1.9506
|1.9442
|1.9522
|120.00
|28940.00
|5825
|2006.11.29 12:56
|buy
|2913
|3.00
|1.9502
|1.9442
|1.9522
|5826
|2006.11.29 12:58
|close
|2913
|3.00
|1.9498
|1.9442
|1.9522
|-120.00
|28820.00
|5827
|2006.11.29 13:00
|buy
|2914
|3.00
|1.9507
|1.9447
|1.9527
|5828
|2006.11.29 13:10
|close
|2914
|3.00
|1.9516
|1.9447
|1.9527
|270.00
|29090.00
|5829
|2006.11.29 13:12
|buy
|2915
|3.00
|1.9518
|1.9458
|1.9538
|5830
|2006.11.29 13:12
|close
|2915
|3.00
|1.9517
|1.9458
|1.9538
|-30.00
|29060.00
|5831
|2006.11.29 13:19
|buy
|2916
|3.00
|1.9518
|1.9458
|1.9538
|5832
|2006.11.29 13:19
|close
|2916
|3.00
|1.9511
|1.9458
|1.9538
|-210.00
|28850.00
|5833
|2006.11.29 13:19
|buy
|2917
|3.00
|1.9514
|1.9454
|1.9534
|5834
|2006.11.29 13:25
|close
|2917
|3.00
|1.9518
|1.9454
|1.9534
|120.00
|28970.00
|5835
|2006.11.29 13:26
|buy
|2918
|3.00
|1.9519
|1.9459
|1.9539
|5836
|2006.11.29 13:26
|close
|2918
|3.00
|1.9518
|1.9459
|1.9539
|-30.00
|28940.00
|5837
|2006.11.29 13:29
|buy
|2919
|3.00
|1.9517
|1.9457
|1.9537
|5838
|2006.11.29 13:30
|close
|2919
|3.00
|1.9511
|1.9457
|1.9537
|-180.00
|28760.00
|5839
|2006.11.29 13:31
|sell
|2920
|3.00
|1.9490
|1.9550
|1.9470
|5840
|2006.11.29 13:32
|close
|2920
|3.00
|1.9511
|1.9550
|1.9470
|-630.00
|28130.00
|5841
|2006.11.29 13:32
|sell
|2921
|3.00
|1.9495
|1.9555
|1.9475
|5842
|2006.11.29 13:32
|close
|2921
|3.00
|1.9510
|1.9555
|1.9475
|-450.00
|27680.00
|5843
|2006.11.29 13:35
|buy
|2922
|3.00
|1.9538
|1.9478
|1.9558
|5844
|2006.11.29 13:36
|close
|2922
|3.00
|1.9524
|1.9478
|1.9558
|-420.00
|27260.00
|5845
|2006.11.29 13:36
|buy
|2923
|3.00
|1.9530
|1.9470
|1.9550
|5846
|2006.11.29 13:36
|close
|2923
|3.00
|1.9519
|1.9470
|1.9550
|-330.00
|26930.00
|5847
|2006.11.29 13:41
|buy
|2924
|3.00
|1.9520
|1.9460
|1.9540
|5848
|2006.11.29 13:41
|close
|2924
|3.00
|1.9517
|1.9460
|1.9540
|-90.00
|26840.00
|5849
|2006.11.29 13:41
|buy
|2925
|3.00
|1.9520
|1.9460
|1.9540
|5850
|2006.11.29 13:42
|close
|2925
|3.00
|1.9513
|1.9460
|1.9540
|-210.00
|26630.00
|5851
|2006.11.29 13:42
|buy
|2926
|3.00
|1.9518
|1.9458
|1.9538
|5852
|2006.11.29 13:42
|close
|2926
|3.00
|1.9515
|1.9458
|1.9538
|-90.00
|26540.00
|5853
|2006.11.29 13:43
|buy
|2927
|3.00
|1.9520
|1.9460
|1.9540
|5854
|2006.11.29 13:43
|close
|2927
|3.00
|1.9515
|1.9460
|1.9540
|-150.00
|26390.00
|5855
|2006.11.29 13:47
|sell
|2928
|3.00
|1.9499
|1.9559
|1.9479
|5856
|2006.11.29 13:51
|close
|2928
|3.00
|1.9500
|1.9559
|1.9479
|-30.00
|26360.00
|5857
|2006.11.29 13:51
|sell
|2929
|3.00
|1.9498
|1.9558
|1.9478
|5858
|2006.11.29 13:53
|close
|2929
|3.00
|1.9499
|1.9558
|1.9478
|-30.00
|26330.00
|5859
|2006.11.29 13:53
|sell
|2930
|3.00
|1.9496
|1.9556
|1.9476
|5860
|2006.11.29 13:56
|close
|2930
|3.00
|1.9496
|1.9556
|1.9476
|0.00
|26330.00
|5861
|2006.11.29 13:56
|sell
|2931
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.9472
|5862
|2006.11.29 14:00
|close
|2931
|3.00
|1.9497
|1.9552
|1.9472
|-150.00
|26180.00
|5863
|2006.11.29 14:09
|buy
|2932
|3.00
|1.9510
|1.9450
|1.9530
|5864
|2006.11.29 14:11
|close
|2932
|3.00
|1.9505
|1.9450
|1.9530
|-150.00
|26030.00
|5865
|2006.11.29 14:12
|buy
|2933
|3.00
|1.9509
|1.9449
|1.9529
|5866
|2006.11.29 14:12
|close
|2933
|3.00
|1.9507
|1.9449
|1.9529
|-60.00
|25970.00
|5867
|2006.11.29 14:12
|buy
|2934
|3.00
|1.9510
|1.9450
|1.9530
|5868
|2006.11.29 14:21
|close
|2934
|3.00
|1.9512
|1.9450
|1.9530
|60.00
|26030.00
|5869
|2006.11.29 14:22
|buy
|2935
|3.00
|1.9514
|1.9454
|1.9534
|5870
|2006.11.29 14:22
|close
|2935
|3.00
|1.9510
|1.9454
|1.9534
|-120.00
|25910.00
|5871
|2006.11.29 14:22
|buy
|2936
|3.00
|1.9514
|1.9454
|1.9534
|5872
|2006.11.29 14:23
|close
|2936
|3.00
|1.9511
|1.9454
|1.9534
|-90.00
|25820.00
|5873
|2006.11.29 14:24
|buy
|2937
|3.00
|1.9515
|1.9455
|1.9535
|5874
|2006.11.29 14:29
|t/p
|2937
|3.00
|1.9535
|1.9455
|1.9535
|600.00
|26420.00
|5875
|2006.11.29 14:29
|buy
|2938
|3.00
|1.9536
|1.9476
|1.9556
|5876
|2006.11.29 14:31
|close
|2938
|3.00
|1.9531
|1.9476
|1.9556
|-150.00
|26270.00
|5877
|2006.11.29 14:32
|buy
|2939
|3.00
|1.9533
|1.9473
|1.9553
|5878
|2006.11.29 14:33
|close
|2939
|3.00
|1.9531
|1.9473
|1.9553
|-60.00
|26210.00
|5879
|2006.11.29 14:33
|buy
|2940
|3.00
|1.9534
|1.9474
|1.9554
|5880
|2006.11.29 14:36
|close
|2940
|3.00
|1.9534
|1.9474
|1.9554
|0.00
|26210.00
|5881
|2006.11.29 14:38
|buy
|2941
|3.00
|1.9534
|1.9474
|1.9554
|5882
|2006.11.29 14:39
|close
|2941
|3.00
|1.9532
|1.9474
|1.9554
|-60.00
|26150.00
|5883
|2006.11.29 14:45
|buy
|2942
|3.00
|1.9534
|1.9474
|1.9554
|5884
|2006.11.29 14:52
|close
|2942
|3.00
|1.9531
|1.9474
|1.9554
|-90.00
|26060.00
|5885
|2006.11.29 14:54
|buy
|2943
|3.00
|1.9533
|1.9473
|1.9553
|5886
|2006.11.29 14:54
|close
|2943
|3.00
|1.9531
|1.9473
|1.9553
|-60.00
|26000.00
|5887
|2006.11.29 14:54
|buy
|2944
|3.00
|1.9533
|1.9473
|1.9553
|5888
|2006.11.29 14:54
|close
|2944
|3.00
|1.9529
|1.9473
|1.9553
|-120.00
|25880.00
|5889
|2006.11.29 15:07
|sell
|2945
|3.00
|1.9494
|1.9554
|1.9474
|5890
|2006.11.29 15:10
|close
|2945
|3.00
|1.9499
|1.9554
|1.9474
|-150.00
|25730.00
|5891
|2006.11.29 15:14
|sell
|2946
|3.00
|1.9505
|1.9565
|1.9485
|5892
|2006.11.29 15:16
|close
|2946
|3.00
|1.9506
|1.9565
|1.9485
|-30.00
|25700.00
|5893
|2006.11.29 15:16
|sell
|2947
|3.00
|1.9503
|1.9563
|1.9483
|5894
|2006.11.29 15:16
|close
|2947
|3.00
|1.9505
|1.9563
|1.9483
|-60.00
|25640.00
|5895
|2006.11.29 15:17
|sell
|2948
|3.00
|1.9503
|1.9563
|1.9483
|5896
|2006.11.29 15:17
|close
|2948
|3.00
|1.9507
|1.9563
|1.9483
|-120.00
|25520.00
|5897
|2006.11.29 15:17
|sell
|2949
|3.00
|1.9505
|1.9565
|1.9485
|5898
|2006.11.29 15:18
|close
|2949
|3.00
|1.9507
|1.9565
|1.9485
|-60.00
|25460.00
|5899
|2006.11.29 15:19
|sell
|2950
|3.00
|1.9505
|1.9565
|1.9485
|5900
|2006.11.29 15:19
|close
|2950
|3.00
|1.9507
|1.9565
|1.9485
|-60.00
|25400.00
|5901
|2006.11.29 15:20
|sell
|2951
|3.00
|1.9504
|1.9564
|1.9484
|5902
|2006.11.29 15:20
|close
|2951
|3.00
|1.9509
|1.9564
|1.9484
|-150.00
|25250.00
|5903
|2006.11.29 15:21
|sell
|2952
|3.00
|1.9505
|1.9565
|1.9485
|5904
|2006.11.29 15:21
|close
|2952
|3.00
|1.9511
|1.9565
|1.9485
|-180.00
|25070.00
|5905
|2006.11.29 15:23
|sell
|2953
|3.00
|1.9506
|1.9566
|1.9486
|5906
|2006.11.29 15:23
|close
|2953
|3.00
|1.9509
|1.9566
|1.9486
|-90.00
|24980.00
|5907
|2006.11.29 15:23
|sell
|2954
|3.00
|1.9506
|1.9566
|1.9486
|5908
|2006.11.29 15:31
|close
|2954
|3.00
|1.9500
|1.9566
|1.9486
|180.00
|25160.00
|5909
|2006.11.29 15:31
|sell
|2955
|3.00
|1.9497
|1.9557
|1.9477
|5910
|2006.11.29 15:31
|close
|2955
|3.00
|1.9499
|1.9557
|1.9477
|-60.00
|25100.00
|5911
|2006.11.29 15:31
|sell
|2956
|3.00
|1.9497
|1.9557
|1.9477
|5912
|2006.11.29 15:31
|close
|2956
|3.00
|1.9499
|1.9557
|1.9477
|-60.00
|25040.00
|5913
|2006.11.29 15:32
|sell
|2957
|3.00
|1.9497
|1.9557
|1.9477
|5914
|2006.11.29 15:32
|close
|2957
|3.00
|1.9499
|1.9557
|1.9477
|-60.00
|24980.00
|5915
|2006.11.29 15:35
|sell
|2958
|3.00
|1.9497
|1.9557
|1.9477
|5916
|2006.11.29 15:43
|close
|2958
|3.00
|1.9494
|1.9557
|1.9477
|90.00
|25070.00
|5917
|2006.11.29 15:43
|sell
|2959
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.9472
|5918
|2006.11.29 15:43
|close
|2959
|3.00
|1.9494
|1.9552
|1.9472
|-60.00
|25010.00
|5919
|2006.11.29 15:47
|sell
|2960
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.9472
|5920
|2006.11.29 15:48
|close
|2960
|3.00
|1.9494
|1.9552
|1.9472
|-60.00
|24950.00
|5921
|2006.11.29 15:50
|sell
|2961
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.9471
|5922
|2006.11.29 15:50
|close
|2961
|3.00
|1.9496
|1.9551
|1.9471
|-150.00
|24800.00
|5923
|2006.11.29 15:50
|sell
|2962
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.9471
|5924
|2006.11.29 15:50
|close
|2962
|3.00
|1.9496
|1.9551
|1.9471
|-150.00
|24650.00
|5925
|2006.11.29 15:52
|sell
|2963
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.9472
|5926
|2006.11.29 15:56
|close
|2963
|3.00
|1.9494
|1.9552
|1.9472
|-60.00
|24590.00
|5927
|2006.11.29 15:57
|sell
|2964
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.9472
|5928
|2006.11.29 15:58
|close
|2964
|3.00
|1.9494
|1.9552
|1.9472
|-60.00
|24530.00
|5929
|2006.11.29 15:59
|sell
|2965
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.9472
|5930
|2006.11.29 16:00
|close
|2965
|3.00
|1.9494
|1.9552
|1.9472
|-60.00
|24470.00
|5931
|2006.11.29 16:02
|sell
|2966
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.9471
|5932
|2006.11.29 16:09
|close
|2966
|3.00
|1.9487
|1.9551
|1.9471
|120.00
|24590.00
|5933
|2006.11.29 16:13
|sell
|2967
|3.00
|1.9484
|1.9544
|1.9464
|5934
|2006.11.29 16:13
|close
|2967
|3.00
|1.9488
|1.9544
|1.9464
|-120.00
|24470.00
|5935
|2006.11.29 16:13
|sell
|2968
|3.00
|1.9483
|1.9543
|1.9463
|5936
|2006.11.29 16:14
|close
|2968
|3.00
|1.9486
|1.9543
|1.9463
|-90.00
|24380.00
|5937
|2006.11.29 16:14
|sell
|2969
|3.00
|1.9482
|1.9542
|1.9462
|5938
|2006.11.29 16:16
|close
|2969
|3.00
|1.9484
|1.9542
|1.9462
|-60.00
|24320.00
|5939
|2006.11.29 16:16
|sell
|2970
|3.00
|1.9479
|1.9539
|1.9459
|5940
|2006.11.29 16:23
|close
|2970
|3.00
|1.9476
|1.9539
|1.9459
|90.00
|24410.00
|5941
|2006.11.29 16:24
|sell
|2971
|3.00
|1.9473
|1.9533
|1.9453
|5942
|2006.11.29 16:24
|close
|2971
|3.00
|1.9476
|1.9533
|1.9453
|-90.00
|24320.00
|5943
|2006.11.29 16:24
|sell
|2972
|3.00
|1.9473
|1.9533
|1.9453
|5944
|2006.11.29 16:24
|close
|2972
|3.00
|1.9475
|1.9533
|1.9453
|-60.00
|24260.00
|5945
|2006.11.29 16:25
|sell
|2973
|3.00
|1.9473
|1.9533
|1.9453
|5946
|2006.11.29 16:25
|close
|2973
|3.00
|1.9476
|1.9533
|1.9453
|-90.00
|24170.00
|5947
|2006.11.29 16:32
|sell
|2974
|3.00
|1.9479
|1.9539
|1.9459
|5948
|2006.11.29 16:34
|close
|2974
|3.00
|1.9482
|1.9539
|1.9459
|-90.00
|24080.00
|5949
|2006.11.29 17:19
|sell
|2975
|3.00
|1.9489
|1.9549
|1.9469
|5950
|2006.11.29 17:23
|close
|2975
|3.00
|1.9491
|1.9549
|1.9469
|-60.00
|24020.00
|5951
|2006.11.29 17:28
|buy
|2976
|3.00
|1.9497
|1.9437
|1.9517
|5952
|2006.11.29 17:32
|close
|2976
|3.00
|1.9498
|1.9437
|1.9517
|30.00
|24050.00
|5953
|2006.11.29 17:41
|sell
|2977
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.9471
|5954
|2006.11.29 17:42
|close
|2977
|3.00
|1.9494
|1.9551
|1.9471
|-90.00
|23960.00
|5955
|2006.11.29 17:44
|sell
|2978
|3.00
|1.9491
|1.9551
|1.9471
|5956
|2006.11.29 17:47
|close
|2978
|3.00
|1.9492
|1.9551
|1.9471
|-30.00
|23930.00
|5957
|2006.11.29 17:52
|sell
|2979
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.9472
|5958
|2006.11.29 17:58
|close
|2979
|3.00
|1.9492
|1.9552
|1.9472
|0.00
|23930.00
|5959
|2006.11.29 17:58
|sell
|2980
|3.00
|1.9488
|1.9548
|1.9468
|5960
|2006.11.29 17:58
|close
|2980
|3.00
|1.9492
|1.9548
|1.9468
|-120.00
|23810.00
|5961
|2006.11.29 17:59
|sell
|2981
|3.00
|1.9486
|1.9546
|1.9466
|5962
|2006.11.29 18:05
|close
|2981
|3.00
|1.9479
|1.9546
|1.9466
|210.00
|24020.00
|5963
|2006.11.29 18:13
|sell
|2982
|3.00
|1.9480
|1.9540
|1.9460
|5964
|2006.11.29 18:13
|close
|2982
|3.00
|1.9483
|1.9540
|1.9460
|-90.00
|23930.00
|5965
|2006.11.29 18:14
|sell
|2983
|3.00
|1.9481
|1.9541
|1.9461
|5966
|2006.11.29 18:20
|close
|2983
|3.00
|1.9479
|1.9541
|1.9461
|60.00
|23990.00
|5967
|2006.11.29 18:20
|sell
|2984
|3.00
|1.9478
|1.9538
|1.9458
|5968
|2006.11.29 18:23
|t/p
|2984
|3.00
|1.9458
|1.9538
|1.9458
|600.00
|24590.00
|5969
|2006.11.29 18:23
|sell
|2985
|3.00
|1.9456
|1.9516
|1.9436
|5970
|2006.11.29 18:29
|close
|2985
|3.00
|1.9449
|1.9516
|1.9436
|210.00
|24800.00
|5971
|2006.11.29 18:35
|sell
|2986
|3.00
|1.9451
|1.9511
|1.9431
|5972
|2006.11.29 18:41
|close
|2986
|3.00
|1.9450
|1.9511
|1.9431
|30.00
|24830.00
|5973
|2006.11.29 18:43
|sell
|2987
|3.00
|1.9451
|1.9511
|1.9431
|5974
|2006.11.29 18:43
|close
|2987
|3.00
|1.9454
|1.9511
|1.9431
|-90.00
|24740.00
|5975
|2006.11.29 18:43
|sell
|2988
|3.00
|1.9452
|1.9512
|1.9432
|5976
|2006.11.29 18:43
|close
|2988
|3.00
|1.9455
|1.9512
|1.9432
|-90.00
|24650.00
|5977
|2006.11.29 18:43
|sell
|2989
|3.00
|1.9450
|1.9510
|1.9430
|5978
|2006.11.29 18:48
|close
|2989
|3.00
|1.9452
|1.9510
|1.9430
|-60.00
|24590.00
|5979
|2006.11.29 19:23
|sell
|2990
|3.00
|1.9456
|1.9516
|1.9436
|5980
|2006.11.29 19:23
|close
|2990
|3.00
|1.9460
|1.9516
|1.9436
|-120.00
|24470.00
|5981
|2006.11.29 19:23
|sell
|2991
|3.00
|1.9455
|1.9515
|1.9435
|5982
|2006.11.29 19:23
|close
|2991
|3.00
|1.9459
|1.9515
|1.9435
|-120.00
|24350.00
|5983
|2006.11.29 19:24
|sell
|2992
|3.00
|1.9457
|1.9517
|1.9437
|5984
|2006.11.29 19:25
|close
|2992
|3.00
|1.9459
|1.9517
|1.9437
|-60.00
|24290.00
|5985
|2006.11.29 19:27
|sell
|2993
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|5986
|2006.11.29 19:27
|close
|2993
|3.00
|1.9461
|1.9518
|1.9438
|-90.00
|24200.00
|5987
|2006.11.29 19:42
|sell
|2994
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|5988
|2006.11.29 19:45
|close
|2994
|3.00
|1.9461
|1.9518
|1.9438
|-90.00
|24110.00
|5989
|2006.11.29 19:51
|sell
|2995
|3.00
|1.9460
|1.9520
|1.9440
|5990
|2006.11.29 19:59
|close
|2995
|3.00
|1.9461
|1.9520
|1.9440
|-30.00
|24080.00
|5991
|2006.11.29 20:28
|sell
|2996
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|5992
|2006.11.29 20:29
|close
|2996
|3.00
|1.9461
|1.9518
|1.9438
|-90.00
|23990.00
|5993
|2006.11.29 20:29
|sell
|2997
|3.00
|1.9460
|1.9520
|1.9440
|5994
|2006.11.29 20:54
|t/p
|2997
|3.00
|1.9440
|1.9520
|1.9440
|600.00
|24590.00
|5995
|2006.11.29 20:54
|sell
|2998
|3.00
|1.9439
|1.9499
|1.9419
|5996
|2006.11.29 20:55
|close
|2998
|3.00
|1.9448
|1.9499
|1.9419
|-270.00
|24320.00
|5997
|2006.11.29 20:55
|sell
|2999
|3.00
|1.9438
|1.9498
|1.9418
|5998
|2006.11.29 20:55
|close
|2999
|3.00
|1.9440
|1.9498
|1.9418
|-60.00
|24260.00
|5999
|2006.11.29 21:52
|buy
|3000
|3.00
|1.9467
|1.9407
|1.9487
|6000
|2006.11.29 21:56
|close
|3000
|3.00
|1.9465
|1.9407
|1.9487
|-60.00
|24200.00
|6001
|2006.11.29 22:08
|sell
|3001
|3.00
|1.9459
|1.9519
|1.9439
|6002
|2006.11.29 22:09
|close
|3001
|3.00
|1.9464
|1.9519
|1.9439
|-150.00
|24050.00
|6003
|2006.11.29 22:15
|sell
|3002
|3.00
|1.9459
|1.9519
|1.9439
|6004
|2006.11.29 22:17
|close
|3002
|3.00
|1.9462
|1.9519
|1.9439
|-90.00
|23960.00
|6005
|2006.11.29 22:20
|sell
|3003
|3.00
|1.9459
|1.9519
|1.9439
|6006
|2006.11.29 22:24
|close
|3003
|3.00
|1.9462
|1.9519
|1.9439
|-90.00
|23870.00
|6007
|2006.11.29 22:30
|sell
|3004
|3.00
|1.9460
|1.9520
|1.9440
|6008
|2006.11.29 22:43
|close
|3004
|3.00
|1.9458
|1.9520
|1.9440
|60.00
|23930.00
|6009
|2006.11.29 22:45
|sell
|3005
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|6010
|2006.11.29 22:46
|close
|3005
|3.00
|1.9460
|1.9518
|1.9438
|-60.00
|23870.00
|6011
|2006.11.29 22:46
|sell
|3006
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|6012
|2006.11.29 22:46
|close
|3006
|3.00
|1.9461
|1.9518
|1.9438
|-90.00
|23780.00
|6013
|2006.11.29 22:47
|sell
|3007
|3.00
|1.9456
|1.9516
|1.9436
|6014
|2006.11.29 22:47
|close
|3007
|3.00
|1.9461
|1.9516
|1.9436
|-150.00
|23630.00
|6015
|2006.11.29 22:47
|sell
|3008
|3.00
|1.9459
|1.9519
|1.9439
|6016
|2006.11.29 22:48
|close
|3008
|3.00
|1.9460
|1.9519
|1.9439
|-30.00
|23600.00
|6017
|2006.11.29 23:21
|sell
|3009
|3.00
|1.9457
|1.9517
|1.9437
|6018
|2006.11.29 23:33
|close
|3009
|3.00
|1.9458
|1.9517
|1.9437
|-30.00
|23570.00
|6019
|2006.11.29 23:34
|sell
|3010
|3.00
|1.9456
|1.9516
|1.9436
|6020
|2006.11.29 23:36
|close
|3010
|3.00
|1.9459
|1.9516
|1.9436
|-90.00
|23480.00
|6021
|2006.11.29 23:40
|sell
|3011
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|6022
|2006.11.29 23:40
|close
|3011
|3.00
|1.9460
|1.9518
|1.9438
|-60.00
|23420.00
|6023
|2006.11.29 23:48
|buy
|3012
|3.00
|1.9465
|1.9405
|1.9485
|6024
|2006.11.29 23:51
|close
|3012
|3.00
|1.9462
|1.9405
|1.9485
|-90.00
|23330.00
|6025
|2006.11.29 23:59
|sell
|3013
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|6026
|2006.11.30 00:02
|close
|3013
|3.00
|1.9460
|1.9518
|1.9438
|-60.00
|23270.00
|6027
|2006.11.30 00:03
|sell
|3014
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|6028
|2006.11.30 00:06
|close
|3014
|3.00
|1.9459
|1.9518
|1.9438
|-30.00
|23240.00
|6029
|2006.11.30 00:09
|sell
|3015
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|6030
|2006.11.30 00:12
|close
|3015
|3.00
|1.9460
|1.9518
|1.9438
|-60.00
|23180.00
|6031
|2006.11.30 00:15
|sell
|3016
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|6032
|2006.11.30 00:17
|close
|3016
|3.00
|1.9460
|1.9518
|1.9438
|-60.00
|23120.00
|6033
|2006.11.30 00:31
|buy
|3017
|3.00
|1.9465
|1.9405
|1.9485
|6034
|2006.11.30 00:32
|close
|3017
|3.00
|1.9462
|1.9405
|1.9485
|-90.00
|23030.00
|6035
|2006.11.30 00:48
|sell
|3018
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|6036
|2006.11.30 00:56
|close
|3018
|3.00
|1.9459
|1.9518
|1.9438
|-30.00
|23000.00
|6037
|2006.11.30 01:38
|sell
|3019
|3.00
|1.9458
|1.9518
|1.9438
|6038
|2006.11.30 01:49
|close
|3019
|3.00
|1.9453
|1.9518
|1.9438
|150.00
|23150.00
|6039
|2006.11.30 01:58
|sell
|3020
|3.00
|1.9454
|1.9514
|1.9434
|6040
|2006.11.30 02:00
|close
|3020
|3.00
|1.9455
|1.9514
|1.9434
|-30.00
|23120.00
|6041
|2006.11.30 02:05
|buy
|3021
|3.00
|1.9470
|1.9410
|1.9490
|6042
|2006.11.30 02:07
|close
|3021
|3.00
|1.9468
|1.9410
|1.9490
|-60.00
|23060.00
|6043
|2006.11.30 02:07
|buy
|3022
|3.00
|1.9475
|1.9415
|1.9495
|6044
|2006.11.30 02:07
|close
|3022
|3.00
|1.9469
|1.9415
|1.9495
|-180.00
|22880.00
|6045
|2006.11.30 02:09
|buy
|3023
|3.00
|1.9475
|1.9415
|1.9495
|6046
|2006.11.30 02:09
|close
|3023
|3.00
|1.9472
|1.9415
|1.9495
|-90.00
|22790.00
|6047
|2006.11.30 02:10
|buy
|3024
|3.00
|1.9474
|1.9414
|1.9494
|6048
|2006.11.30 02:17
|close
|3024
|3.00
|1.9480
|1.9414
|1.9494
|180.00
|22970.00
|6049
|2006.11.30 02:18
|buy
|3025
|3.00
|1.9483
|1.9423
|1.9503
|6050
|2006.11.30 02:18
|close
|3025
|3.00
|1.9478
|1.9423
|1.9503
|-150.00
|22820.00
|6051
|2006.11.30 02:22
|buy
|3026
|3.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|6052
|2006.11.30 02:23
|close
|3026
|3.00
|1.9478
|1.9421
|1.9501
|-90.00
|22730.00
|6053
|2006.11.30 02:23
|buy
|3027
|3.00
|1.9480
|1.9420
|1.9500
|6054
|2006.11.30 02:23
|close
|3027
|3.00
|1.9477
|1.9420
|1.9500
|-90.00
|22640.00
|6055
|2006.11.30 02:24
|buy
|3028
|3.00
|1.9480
|1.9420
|1.9500
|6056
|2006.11.30 02:27
|close
|3028
|3.00
|1.9480
|1.9420
|1.9500
|0.00
|22640.00
|6057
|2006.11.30 02:51
|buy
|3029
|3.00
|1.9479
|1.9419
|1.9499
|6058
|2006.11.30 02:51
|close
|3029
|3.00
|1.9477
|1.9419
|1.9499
|-60.00
|22580.00
|6059
|2006.11.30 02:53
|buy
|3030
|3.00
|1.9480
|1.9420
|1.9500
|6060
|2006.11.30 03:00
|close
|3030
|3.00
|1.9479
|1.9420
|1.9500
|-30.00
|22550.00
|6061
|2006.11.30 03:00
|buy
|3031
|3.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|6062
|2006.11.30 03:00
|close
|3031
|3.00
|1.9479
|1.9421
|1.9501
|-60.00
|22490.00
|6063
|2006.11.30 03:01
|buy
|3032
|3.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|6064
|2006.11.30 03:15
|close
|3032
|3.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|0.00
|22490.00
|6065
|2006.11.30 03:16
|buy
|3033
|3.00
|1.9483
|1.9423
|1.9503
|6066
|2006.11.30 03:19
|close
|3033
|3.00
|1.9481
|1.9423
|1.9503
|-60.00
|22430.00
|6067
|2006.11.30 04:14
|buy
|3034
|3.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|6068
|2006.11.30 04:20
|close
|3034
|3.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|0.00
|22430.00
|6069
|2006.11.30 04:30
|buy
|3035
|3.00
|1.9483
|1.9423
|1.9503
|6070
|2006.11.30 04:39
|close
|3035
|3.00
|1.9481
|1.9423
|1.9503
|-60.00
|22370.00
|6071
|2006.11.30 04:42
|buy
|3036
|3.00
|1.9481
|1.9421
|1.9501
|6072
|2006.11.30 04:43
|close
|3036
|3.00
|1.9479
|1.9421
|1.9501
|-60.00
|22310.00
|6073
|2006.11.30 04:44
|buy
|3037
|3.00
|1.9482
|1.9422
|1.9502
|6074
|2006.11.30 05:08
|close
|3037
|3.00
|1.9489
|1.9422
|1.9502
|210.00
|22520.00
|6075
|2006.11.30 05:09
|buy
|3038
|3.00
|1.9492
|1.9432
|1.9512
|6076
|2006.11.30 05:11
|close
|3038
|3.00
|1.9488
|1.9432
|1.9512
|-120.00
|22400.00
|6077
|2006.11.30 05:12
|buy
|3039
|3.00
|1.9491
|1.9431
|1.9511
|6078
|2006.11.30 05:12
|close
|3039
|3.00
|1.9489
|1.9431
|1.9511
|-60.00
|22340.00
|6079
|2006.11.30 05:14
|buy
|3040
|3.00
|1.9491
|1.9431
|1.9511
|6080
|2006.11.30 05:14
|close
|3040
|3.00
|1.9490
|1.9431
|1.9511
|-30.00
|22310.00
|6081
|2006.11.30 05:16
|buy
|3041
|3.00
|1.9490
|1.9430
|1.9510
|6082
|2006.11.30 05:17
|close
|3041
|3.00
|1.9488
|1.9430
|1.9510
|-60.00
|22250.00
|6083
|2006.11.30 05:19
|buy
|3042
|3.00
|1.9491
|1.9431
|1.9511
|6084
|2006.11.30 05:25
|close
|3042
|3.00
|1.9490
|1.9431
|1.9511
|-30.00
|22220.00
|6085
|2006.11.30 05:28
|buy
|3043
|3.00
|1.9491
|1.9431
|1.9511
|6086
|2006.11.30 05:31
|close
|3043
|3.00
|1.9491
|1.9431
|1.9511
|0.00
|22220.00
|6087
|2006.11.30 05:31
|buy
|3044
|3.00
|1.9493
|1.9433
|1.9513
|6088
|2006.11.30 05:32
|close
|3044
|3.00
|1.9491
|1.9433
|1.9513
|-60.00
|22160.00
|6089
|2006.11.30 05:32
|buy
|3045
|3.00
|1.9493
|1.9433
|1.9513
|6090
|2006.11.30 05:34
|close
|3045
|3.00
|1.9491
|1.9433
|1.9513
|-60.00
|22100.00
|6091
|2006.11.30 05:35
|buy
|3046
|3.00
|1.9493
|1.9433
|1.9513
|6092
|2006.11.30 05:38
|close
|3046
|3.00
|1.9491
|1.9433
|1.9513
|-60.00
|22040.00
|6093
|2006.11.30 06:14
|buy
|3047
|3.00
|1.9489
|1.9429
|1.9509
|6094
|2006.11.30 06:17
|close
|3047
|3.00
|1.9488
|1.9429
|1.9509
|-30.00
|22010.00
|6095
|2006.11.30 06:24
|buy
|3048
|3.00
|1.9487
|1.9427
|1.9507
|6096
|2006.11.30 06:29
|close
|3048
|3.00
|1.9486
|1.9427
|1.9507
|-30.00
|21980.00
|6097
|2006.11.30 06:29
|buy
|3049
|3.00
|1.9488
|1.9428
|1.9508
|6098
|2006.11.30 06:29
|close
|3049
|3.00
|1.9486
|1.9428
|1.9508
|-60.00
|21920.00
|6099
|2006.11.30 06:32
|buy
|3050
|3.00
|1.9487
|1.9427
|1.9507
|6100
|2006.11.30 06:33
|close
|3050
|3.00
|1.9485
|1.9427
|1.9507
|-60.00
|21860.00
|6101
|2006.11.30 06:36
|buy
|3051
|3.00
|1.9489
|1.9429
|1.9509
|6102
|2006.11.30 06:39
|close
|3051
|3.00
|1.9490
|1.9429
|1.9509
|30.00
|21890.00
|6103
|2006.11.30 06:39
|buy
|3052
|3.00
|1.9491
|1.9431
|1.9511
|6104
|2006.11.30 06:48
|close
|3052
|3.00
|1.9507
|1.9431
|1.9511
|480.00
|22370.00
|6105
|2006.11.30 06:51
|buy
|3053
|3.00
|1.9504
|1.9444
|1.9524
|6106
|2006.11.30 06:51
|close
|3053
|3.00
|1.9501
|1.9444
|1.9524
|-90.00
|22280.00
|6107
|2006.11.30 06:51
|buy
|3054
|3.00
|1.9504
|1.9444
|1.9524
|6108
|2006.11.30 06:52
|close
|3054
|3.00
|1.9502
|1.9444
|1.9524
|-60.00
|22220.00
|6109
|2006.11.30 06:55
|buy
|3055
|3.00
|1.9504
|1.9444
|1.9524
|6110
|2006.11.30 06:59
|close
|3055
|3.00
|1.9506
|1.9444
|1.9524
|60.00
|22280.00
|6111
|2006.11.30 07:00
|buy
|3056
|3.00
|1.9514
|1.9454
|1.9534
|6112
|2006.11.30 07:05
|close
|3056
|3.00
|1.9518
|1.9454
|1.9534
|120.00
|22400.00
|6113
|2006.11.30 07:05
|buy
|3057
|3.00
|1.9525
|1.9465
|1.9545
|6114
|2006.11.30 07:05
|close
|3057
|3.00
|1.9520
|1.9465
|1.9545
|-150.00
|22250.00
|6115
|2006.11.30 07:07
|buy
|3058
|3.00
|1.9523
|1.9463
|1.9543
|6116
|2006.11.30 07:07
|close
|3058
|3.00
|1.9520
|1.9463
|1.9543
|-90.00
|22160.00
|6117
|2006.11.30 07:10
|buy
|3059
|3.00
|1.9522
|1.9462
|1.9542
|6118
|2006.11.30 07:17
|close
|3059
|3.00
|1.9529
|1.9462
|1.9542
|210.00
|22370.00
|6119
|2006.11.30 07:17
|buy
|3060
|3.00
|1.9531
|1.9471
|1.9551
|6120
|2006.11.30 07:17
|close
|3060
|3.00
|1.9529
|1.9471
|1.9551
|-60.00
|22310.00
|6121
|2006.11.30 07:17
|buy
|3061
|3.00
|1.9532
|1.9472
|1.9552
|6122
|2006.11.30 07:19
|close
|3061
|3.00
|1.9529
|1.9472
|1.9552
|-90.00
|22220.00
|6123
|2006.11.30 07:21
|buy
|3062
|3.00
|1.9533
|1.9473
|1.9553
|6124
|2006.11.30 07:23
|t/p
|3062
|3.00
|1.9553
|1.9473
|1.9553
|600.00
|22820.00
|6125
|2006.11.30 07:23
|buy
|3063
|3.00
|1.9554
|1.9494
|1.9574
|6126
|2006.11.30 07:26
|close
|3063
|3.00
|1.9551
|1.9494
|1.9574
|-90.00
|22730.00
|6127
|2006.11.30 07:26
|buy
|3064
|3.00
|1.9556
|1.9496
|1.9576
|6128
|2006.11.30 07:26
|close
|3064
|3.00
|1.9552
|1.9496
|1.9576
|-120.00
|22610.00
|6129
|2006.11.30 07:30
|buy
|3065
|3.00
|1.9545
|1.9485
|1.9565
|6130
|2006.11.30 07:30
|close
|3065
|3.00
|1.9541
|1.9485
|1.9565
|-120.00
|22490.00
|6131
|2006.11.30 07:30
|buy
|3066
|3.00
|1.9544
|1.9484
|1.9564
|6132
|2006.11.30 07:31
|close
|3066
|3.00
|1.9541
|1.9484
|1.9564
|-90.00
|22400.00
|6133
|2006.11.30 07:31
|buy
|3067
|3.00
|1.9550
|1.9490
|1.9570
|6134
|2006.11.30 07:34
|close
|3067
|3.00
|1.9543
|1.9490
|1.9570
|-210.00
|22190.00
|6135
|2006.11.30 08:13
|buy
|3068
|3.00
|1.9527
|1.9467
|1.9547
|6136
|2006.11.30 08:15
|close
|3068
|3.00
|1.9526
|1.9467
|1.9547
|-30.00
|22160.00
|6137
|2006.11.30 08:17
|buy
|3069
|3.00
|1.9527
|1.9467
|1.9547
|6138
|2006.11.30 08:18
|close
|3069
|3.00
|1.9524
|1.9467
|1.9547
|-90.00
|22070.00
|6139
|2006.11.30 08:20
|buy
|3070
|3.00
|1.9527
|1.9467
|1.9547
|6140
|2006.11.30 08:20
|close
|3070
|3.00
|1.9525
|1.9467
|1.9547
|-60.00
|22010.00
|6141
|2006.11.30 08:21
|buy
|3071
|3.00
|1.9527
|1.9467
|1.9547
|6142
|2006.11.30 08:30
|close
|3071
|3.00
|1.9540
|1.9467
|1.9547
|390.00
|22400.00
|6143
|2006.11.30 08:30
|buy
|3072
|3.00
|1.9543
|1.9483
|1.9563
|6144
|2006.11.30 08:31
|close
|3072
|3.00
|1.9540
|1.9483
|1.9563
|-90.00
|22310.00
|6145
|2006.11.30 08:33
|buy
|3073
|3.00
|1.9542
|1.9482
|1.9562
|6146
|2006.11.30 08:33
|close
|3073
|3.00
|1.9539
|1.9482
|1.9562
|-90.00
|22220.00
|6147
|2006.11.30 08:36
|buy
|3074
|3.00
|1.9542
|1.9482
|1.9562
|6148
|2006.11.30 08:36
|close
|3074
|3.00
|1.9539
|1.9482
|1.9562
|-90.00
|22130.00
|6149
|2006.11.30 08:36
|buy
|3075
|3.00
|1.9541
|1.9481
|1.9561
|6150
|2006.11.30 08:40
|close
|3075
|3.00
|1.9542
|1.9481
|1.9561
|30.00
|22160.00
|6151
|2006.11.30 08:40
|buy
|3076
|3.00
|1.9548
|1.9488
|1.9568
|6152
|2006.11.30 08:40
|close
|3076
|3.00
|1.9541
|1.9488
|1.9568
|-210.00
|21950.00
|6153
|2006.11.30 08:42
|buy
|3077
|3.00
|1.9545
|1.9485
|1.9565
|6154
|2006.11.30 08:42
|close
|3077
|3.00
|1.9543
|1.9485
|1.9565
|-60.00
|21890.00
|6155
|2006.11.30 08:43
|buy
|3078
|3.00
|1.9545
|1.9485
|1.9565
|6156
|2006.11.30 08:46
|close
|3078
|3.00
|1.9540
|1.9485
|1.9565
|-150.00
|21740.00
|6157
|2006.11.30 08:50
|buy
|3079
|3.00
|1.9541
|1.9481
|1.9561
|6158
|2006.11.30 08:50
|close
|3079
|3.00
|1.9536
|1.9481
|1.9561
|-150.00
|21590.00
|6159
|2006.11.30 08:51
|buy
|3080
|3.00
|1.9541
|1.9481
|1.9561
|6160
|2006.11.30 08:52
|close
|3080
|3.00
|1.9538
|1.9481
|1.9561
|-90.00
|21500.00
|6161
|2006.11.30 08:53
|buy
|3081
|3.00
|1.9545
|1.9485
|1.9565
|6162
|2006.11.30 08:54
|close
|3081
|3.00
|1.9539
|1.9485
|1.9565
|-180.00
|21320.00
|6163
|2006.11.30 08:54
|buy
|3082
|3.00
|1.9544
|1.9484
|1.9564
|6164
|2006.11.30 08:56
|close
|3082
|3.00
|1.9540
|1.9484
|1.9564
|-120.00
|21200.00
|6165
|2006.11.30 08:57
|buy
|3083
|3.00
|1.9542
|1.9482
|1.9562
|6166
|2006.11.30 08:57
|close
|3083
|3.00
|1.9539
|1.9482
|1.9562
|-90.00
|21110.00
|6167
|2006.11.30 09:01
|buy
|3084
|3.00
|1.9546
|1.9486
|1.9566
|6168
|2006.11.30 09:04
|close
|3084
|3.00
|1.9543
|1.9486
|1.9566
|-90.00
|21020.00
|6169
|2006.11.30 09:04
|buy
|3085
|3.00
|1.9546
|1.9486
|1.9566
|6170
|2006.11.30 09:04
|close
|3085
|3.00
|1.9543
|1.9486
|1.9566
|-90.00
|20930.00
|6171
|2006.11.30 09:05
|buy
|3086
|3.00
|1.9546
|1.9486
|1.9566
|6172
|2006.11.30 09:05
|close
|3086
|3.00
|1.9544
|1.9486
|1.9566
|-60.00
|20870.00
|6173
|2006.11.30 09:07
|buy
|3087
|3.00
|1.9545
|1.9485
|1.9565
|6174
|2006.11.30 09:07
|close
|3087
|3.00
|1.9544
|1.9485
|1.9565
|-30.00
|20840.00
|6175
|2006.11.30 09:08
|buy
|3088
|3.00
|1.9544
|1.9484
|1.9564
|6176
|2006.11.30 09:08
|close
|3088
|3.00
|1.9543
|1.9484
|1.9564
|-30.00
|20810.00
|6177
|2006.11.30 09:22
|buy
|3089
|3.00
|1.9547
|1.9487
|1.9567
|6178
|2006.11.30 09:23
|close
|3089
|3.00
|1.9543
|1.9487
|1.9567
|-120.00
|20690.00
|6179
|2006.11.30 09:23
|buy
|3090
|3.00
|1.9551
|1.9491
|1.9571
|6180
|2006.11.30 09:25
|t/p
|3090
|3.00
|1.9571
|1.9491
|1.9571
|600.00
|21290.00
|6181
|2006.11.30 09:25
|buy
|3091
|3.00
|1.9579
|1.9519
|1.9599
|6182
|2006.11.30 09:27
|close
|3091
|3.00
|1.9560
|1.9519
|1.9599
|-570.00
|20720.00
|6183
|2006.11.30 09:27
|buy
|3092
|3.00
|1.9566
|1.9506
|1.9586
|6184
|2006.11.30 09:27
|close
|3092
|3.00
|1.9560
|1.9506
|1.9586
|-180.00
|20540.00
|6185
|2006.11.30 09:33
|buy
|3093
|3.00
|1.9559
|1.9499
|1.9579
|6186
|2006.11.30 09:33
|close
|3093
|3.00
|1.9554
|1.9499
|1.9579
|-150.00
|20390.00
|6187
|2006.11.30 09:33
|buy
|3094
|3.00
|1.9557
|1.9497
|1.9577
|6188
|2006.11.30 09:40
|close
|3094
|3.00
|1.9563
|1.9497
|1.9577
|180.00
|20570.00
|6189
|2006.11.30 09:41
|buy
|3095
|3.00
|1.9567
|1.9507
|1.9587
|6190
|2006.11.30 09:41
|close
|3095
|3.00
|1.9563
|1.9507
|1.9587
|-120.00
|20450.00
|6191
|2006.11.30 09:42
|buy
|3096
|3.00
|1.9567
|1.9507
|1.9587
|6192
|2006.11.30 09:43
|close
|3096
|3.00
|1.9564
|1.9507
|1.9587
|-90.00
|20360.00
|6193
|2006.11.30 09:43
|buy
|3097
|3.00
|1.9568
|1.9508
|1.9588
|6194
|2006.11.30 09:46
|close
|3097
|3.00
|1.9566
|1.9508
|1.9588
|-60.00
|20300.00
|6195
|2006.11.30 09:46
|buy
|3098
|3.00
|1.9570
|1.9510
|1.9590
|6196
|2006.11.30 09:49
|close
|3098
|3.00
|1.9569
|1.9510
|1.9590
|-30.00
|20270.00
|6197
|2006.11.30 09:50
|buy
|3099
|3.00
|1.9573
|1.9513
|1.9593
|6198
|2006.11.30 09:51
|close
|3099
|3.00
|1.9569
|1.9513
|1.9593
|-120.00
|20150.00
|6199
|2006.11.30 09:52
|buy
|3100
|3.00
|1.9573
|1.9513
|1.9593
|6200
|2006.11.30 09:53
|close
|3100
|3.00
|1.9570
|1.9513
|1.9593
|-90.00
|20060.00
|6201
|2006.11.30 09:53
|buy
|3101
|3.00
|1.9572
|1.9512
|1.9592
|6202
|2006.11.30 09:53
|close
|3101
|3.00
|1.9570
|1.9512
|1.9592
|-60.00
|20000.00
|6203
|2006.11.30 09:53
|buy
|3102
|2.00
|1.9572
|1.9512
|1.9592
|6204
|2006.11.30 09:54
|close
|3102
|2.00
|1.9571
|1.9512
|1.9592
|-20.00
|19980.00
|6205
|2006.11.30 09:54
|buy
|3103
|2.00
|1.9573
|1.9513
|1.9593
|6206
|2006.11.30 09:55
|close
|3103
|2.00
|1.9572
|1.9513
|1.9593
|-20.00
|19960.00
|6207
|2006.11.30 09:55
|buy
|3104
|2.00
|1.9573
|1.9513
|1.9593
|6208
|2006.11.30 09:56
|close
|3104
|2.00
|1.9569
|1.9513
|1.9593
|-80.00
|19880.00
|6209
|2006.11.30 09:56
|buy
|3105
|2.00
|1.9574
|1.9514
|1.9594
|6210
|2006.11.30 09:56
|close
|3105
|2.00
|1.9572
|1.9514
|1.9594
|-40.00
|19840.00
|6211
|2006.11.30 09:56
|buy
|3106
|2.00
|1.9575
|1.9515
|1.9595
|6212
|2006.11.30 09:56
|close
|3106
|2.00
|1.9570
|1.9515
|1.9595
|-100.00
|19740.00
|6213
|2006.11.30 10:00
|buy
|3107
|2.00
|1.9572
|1.9512
|1.9592
|6214
|2006.11.30 10:00
|close
|3107
|2.00
|1.9570
|1.9512
|1.9592
|-40.00
|19700.00
|6215
|2006.11.30 10:00
|buy
|3108
|2.00
|1.9572
|1.9512
|1.9592
|6216
|2006.11.30 10:00
|close
|3108
|2.00
|1.9570
|1.9512
|1.9592
|-40.00
|19660.00
|6217
|2006.11.30 10:00
|buy
|3109
|2.00
|1.9572
|1.9512
|1.9592
|6218
|2006.11.30 10:00
|close
|3109
|2.00
|1.9569
|1.9512
|1.9592
|-60.00
|19600.00
|6219
|2006.11.30 10:01
|buy
|3110
|2.00
|1.9573
|1.9513
|1.9593
|6220
|2006.11.30 10:01
|close
|3110
|2.00
|1.9570
|1.9513
|1.9593
|-60.00
|19540.00
|6221
|2006.11.30 10:01
|buy
|3111
|2.00
|1.9572
|1.9512
|1.9592
|6222
|2006.11.30 10:01
|close
|3111
|2.00
|1.9570
|1.9512
|1.9592
|-40.00
|19500.00
|6223
|2006.11.30 10:02
|buy
|3112
|2.00
|1.9572
|1.9512
|1.9592
|6224
|2006.11.30 10:03
|close
|3112
|2.00
|1.9571
|1.9512
|1.9592
|-20.00
|19480.00
|6225
|2006.11.30 10:03
|buy
|3113
|2.00
|1.9573
|1.9513
|1.9593
|6226
|2006.11.30 10:07
|close
|3113
|2.00
|1.9572
|1.9513
|1.9593
|-20.00
|19460.00
|6227
|2006.11.30 10:36
|buy
|3114
|2.00
|1.9563
|1.9503
|1.9583
|6228
|2006.11.30 10:40
|close
|3114
|2.00
|1.9562
|1.9503
|1.9583
|-20.00
|19440.00
|6229
|2006.11.30 10:41
|buy
|3115
|2.00
|1.9566
|1.9506
|1.9586
|6230
|2006.11.30 10:41
|close
|3115
|2.00
|1.9564
|1.9506
|1.9586
|-40.00
|19400.00
|6231
|2006.11.30 10:48
|buy
|3116
|2.00
|1.9564
|1.9504
|1.9584
|6232
|2006.11.30 10:49
|close
|3116
|2.00
|1.9561
|1.9504
|1.9584
|-60.00
|19340.00
|6233
|2006.11.30 10:52
|sell
|3117
|2.00
|1.9542
|1.9602
|1.9522
|6234
|2006.11.30 10:55
|close
|3117
|2.00
|1.9548
|1.9602
|1.9522
|-120.00
|19220.00
|6235
|2006.11.30 10:59
|sell
|3118
|2.00
|1.9540
|1.9600
|1.9520
|6236
|2006.11.30 11:00
|close
|3118
|2.00
|1.9547
|1.9600
|1.9520
|-140.00
|19080.00
|6237
|2006.11.30 11:00
|sell
|3119
|2.00
|1.9540
|1.9600
|1.9520
|6238
|2006.11.30 11:00
|close
|3119
|2.00
|1.9548
|1.9600
|1.9520
|-160.00
|18920.00
|6239
|2006.11.30 11:15
|buy
|3120
|2.00
|1.9558
|1.9498
|1.9578
|6240
|2006.11.30 11:19
|close
|3120
|2.00
|1.9553
|1.9498
|1.9578
|-100.00
|18820.00
|6241
|2006.11.30 11:22
|buy
|3121
|2.00
|1.9558
|1.9498
|1.9578
|6242
|2006.11.30 11:23
|close
|3121
|2.00
|1.9554
|1.9498
|1.9578
|-80.00
|18740.00
|6243
|2006.11.30 11:23
|buy
|3122
|2.00
|1.9558
|1.9498
|1.9578
|6244
|2006.11.30 11:23
|close
|3122
|2.00
|1.9555
|1.9498
|1.9578
|-60.00
|18680.00
|6245
|2006.11.30 11:23
|buy
|3123
|2.00
|1.9557
|1.9497
|1.9577
|6246
|2006.11.30 11:23
|close
|3123
|2.00
|1.9555
|1.9497
|1.9577
|-40.00
|18640.00
|6247
|2006.11.30 11:34
|buy
|3124
|2.00
|1.9556
|1.9496
|1.9576
|6248
|2006.11.30 11:38
|close
|3124
|2.00
|1.9563
|1.9496
|1.9576
|140.00
|18780.00
|6249
|2006.11.30 11:40
|buy
|3125
|2.00
|1.9564
|1.9504
|1.9584
|6250
|2006.11.30 11:42
|close
|3125
|2.00
|1.9562
|1.9504
|1.9584
|-40.00
|18740.00
|6251
|2006.11.30 11:43
|buy
|3126
|2.00
|1.9565
|1.9505
|1.9585
|6252
|2006.11.30 11:43
|close
|3126
|2.00
|1.9562
|1.9505
|1.9585
|-60.00
|18680.00
|6253
|2006.11.30 11:44
|buy
|3127
|2.00
|1.9565
|1.9505
|1.9585
|6254
|2006.11.30 11:44
|close
|3127
|2.00
|1.9563
|1.9505
|1.9585
|-40.00
|18640.00
|6255
|2006.11.30 11:47
|buy
|3128
|2.00
|1.9563
|1.9503
|1.9583
|6256
|2006.11.30 11:47
|close
|3128
|2.00
|1.9561
|1.9503
|1.9583
|-40.00
|18600.00
|6257
|2006.11.30 12:00
|buy
|3129
|2.00
|1.9562
|1.9502
|1.9582
|6258
|2006.11.30 12:02
|close
|3129
|2.00
|1.9560
|1.9502
|1.9582
|-40.00
|18560.00
|6259
|2006.11.30 12:04
|buy
|3130
|2.00
|1.9563
|1.9503
|1.9583
|6260
|2006.11.30 12:05
|close
|3130
|2.00
|1.9559
|1.9503
|1.9583
|-80.00
|18480.00
|6261
|2006.11.30 12:07
|buy
|3131
|2.00
|1.9561
|1.9501
|1.9581
|6262
|2006.11.30 12:13
|close
|3131
|2.00
|1.9563
|1.9501
|1.9581
|40.00
|18520.00
|6263
|2006.11.30 12:13
|buy
|3132
|2.00
|1.9565
|1.9505
|1.9585
|6264
|2006.11.30 12:13
|close
|3132
|2.00
|1.9563
|1.9505
|1.9585
|-40.00
|18480.00
|6265
|2006.11.30 12:13
|buy
|3133
|2.00
|1.9566
|1.9506
|1.9586
|6266
|2006.11.30 12:14
|close
|3133
|2.00
|1.9562
|1.9506
|1.9586
|-80.00
|18400.00
|6267
|2006.11.30 12:16
|buy
|3134
|2.00
|1.9566
|1.9506
|1.9586
|6268
|2006.11.30 12:18
|close
|3134
|2.00
|1.9565
|1.9506
|1.9586
|-20.00
|18380.00
|6269
|2006.11.30 12:19
|buy
|3135
|2.00
|1.9567
|1.9507
|1.9587
|6270
|2006.11.30 12:20
|close
|3135
|2.00
|1.9564
|1.9507
|1.9587
|-60.00
|18320.00
|6271
|2006.11.30 12:27
|buy
|3136
|2.00
|1.9563
|1.9503
|1.9583
|6272
|2006.11.30 12:31
|close
|3136
|2.00
|1.9561
|1.9503
|1.9583
|-40.00
|18280.00
|6273
|2006.11.30 12:48
|buy
|3137
|2.00
|1.9568
|1.9508
|1.9588
|6274
|2006.11.30 12:50
|close
|3137
|2.00
|1.9565
|1.9508
|1.9588
|-60.00
|18220.00
|6275
|2006.11.30 12:50
|buy
|3138
|2.00
|1.9569
|1.9509
|1.9589
|6276
|2006.11.30 12:50
|close
|3138
|2.00
|1.9564
|1.9509
|1.9589
|-100.00
|18120.00
|6277
|2006.11.30 12:53
|buy
|3139
|2.00
|1.9565
|1.9505
|1.9585
|6278
|2006.11.30 13:06
|close
|3139
|2.00
|1.9571
|1.9505
|1.9585
|120.00
|18240.00
|6279
|2006.11.30 13:08
|buy
|3140
|2.00
|1.9574
|1.9514
|1.9594
|6280
|2006.11.30 13:08
|close
|3140
|2.00
|1.9571
|1.9514
|1.9594
|-60.00
|18180.00
|6281
|2006.11.30 13:08
|buy
|3141
|2.00
|1.9574
|1.9514
|1.9594
|6282
|2006.11.30 13:12
|close
|3141
|2.00
|1.9578
|1.9514
|1.9594
|80.00
|18260.00
|6283
|2006.11.30 13:12
|buy
|3142
|2.00
|1.9580
|1.9520
|1.9600
|6284
|2006.11.30 13:12
|close
|3142
|2.00
|1.9578
|1.9520
|1.9600
|-40.00
|18220.00
|6285
|2006.11.30 13:12
|buy
|3143
|2.00
|1.9580
|1.9520
|1.9600
|6286
|2006.11.30 13:14
|close
|3143
|2.00
|1.9577
|1.9520
|1.9600
|-60.00
|18160.00
|6287
|2006.11.30 13:31
|buy
|3144
|2.00
|1.9589
|1.9529
|1.9609
|6288
|2006.11.30 13:32
|close
|3144
|2.00
|1.9569
|1.9529
|1.9609
|-400.00
|17760.00
|6289
|2006.11.30 13:32
|buy
|3145
|2.00
|1.9576
|1.9516
|1.9596
|6290
|2006.11.30 13:32
|close
|3145
|2.00
|1.9572
|1.9516
|1.9596
|-80.00
|17680.00
|6291
|2006.11.30 13:32
|buy
|3146
|2.00
|1.9586
|1.9526
|1.9606
|6292
|2006.11.30 13:33
|close
|3146
|2.00
|1.9573
|1.9526
|1.9606
|-260.00
|17420.00
|6293
|2006.11.30 13:37
|sell
|3147
|2.00
|1.9557
|1.9617
|1.9537
|6294
|2006.11.30 13:39
|close
|3147
|2.00
|1.9562
|1.9617
|1.9537
|-100.00
|17320.00
|6295
|2006.11.30 13:39
|sell
|3148
|2.00
|1.9559
|1.9619
|1.9539
|6296
|2006.11.30 13:41
|close
|3148
|2.00
|1.9560
|1.9619
|1.9539
|-20.00
|17300.00
|6297
|2006.11.30 13:42
|sell
|3149
|2.00
|1.9557
|1.9617
|1.9537
|6298
|2006.11.30 13:44
|close
|3149
|2.00
|1.9559
|1.9617
|1.9537
|-40.00
|17260.00
|6299
|2006.11.30 13:44
|sell
|3150
|2.00
|1.9557
|1.9617
|1.9537
|6300
|2006.11.30 13:45
|close
|3150
|2.00
|1.9559
|1.9617
|1.9537
|-40.00
|17220.00
|6301
|2006.11.30 13:59
|buy
|3151
|2.00
|1.9566
|1.9506
|1.9586
|6302
|2006.11.30 13:59
|close
|3151
|2.00
|1.9562
|1.9506
|1.9586
|-80.00
|17140.00
|6303
|2006.11.30 13:59
|buy
|3152
|2.00
|1.9566
|1.9506
|1.9586
|6304
|2006.11.30 13:59
|close
|3152
|2.00
|1.9562
|1.9506
|1.9586
|-80.00
|17060.00
|6305
|2006.11.30 13:59
|buy
|3153
|2.00
|1.9566
|1.9506
|1.9586
|6306
|2006.11.30 13:59
|close
|3153
|2.00
|1.9564
|1.9506
|1.9586
|-40.00
|17020.00
|6307
|2006.11.30 13:59
|buy
|3154
|2.00
|1.9567
|1.9507
|1.9587
|6308
|2006.11.30 14:01
|close
|3154
|2.00
|1.9562
|1.9507
|1.9587
|-100.00
|16920.00
|6309
|2006.11.30 14:02
|buy
|3155
|2.00
|1.9567
|1.9507
|1.9587
|6310
|2006.11.30 14:02
|close
|3155
|2.00
|1.9562
|1.9507
|1.9587
|-100.00
|16820.00
|6311
|2006.11.30 14:02
|buy
|3156
|2.00
|1.9566
|1.9506
|1.9586
|6312
|2006.11.30 14:04
|close
|3156
|2.00
|1.9565
|1.9506
|1.9586
|-20.00
|16800.00
|6313
|2006.11.30 14:04
|buy
|3157
|2.00
|1.9567
|1.9507
|1.9587
|6314
|2006.11.30 14:04
|close
|3157
|2.00
|1.9565
|1.9507
|1.9587
|-40.00
|16760.00
|6315
|2006.11.30 14:04
|buy
|3158
|2.00
|1.9568
|1.9508
|1.9588
|6316
|2006.11.30 14:05
|close
|3158
|2.00
|1.9565
|1.9508
|1.9588
|-60.00
|16700.00
|6317
|2006.11.30 14:05
|buy
|3159
|2.00
|1.9568
|1.9508
|1.9588
|6318
|2006.11.30 14:05
|close
|3159
|2.00
|1.9565
|1.9508
|1.9588
|-60.00
|16640.00
|6319
|2006.11.30 14:05
|buy
|3160
|2.00
|1.9567
|1.9507
|1.9587
|6320
|2006.11.30 14:09
|close
|3160
|2.00
|1.9568
|1.9507
|1.9587
|20.00
|16660.00
|6321
|2006.11.30 14:10
|buy
|3161
|2.00
|1.9569
|1.9509
|1.9589
|6322
|2006.11.30 14:10
|close
|3161
|2.00
|1.9567
|1.9509
|1.9589
|-40.00
|16620.00
|6323
|2006.11.30 14:10
|buy
|3162
|2.00
|1.9569
|1.9509
|1.9589
|6324
|2006.11.30 14:11
|close
|3162
|2.00
|1.9567
|1.9509
|1.9589
|-40.00
|16580.00
|6325
|2006.11.30 14:11
|buy
|3163
|2.00
|1.9570
|1.9510
|1.9590
|6326
|2006.11.30 14:11
|close
|3163
|2.00
|1.9568
|1.9510
|1.9590
|-40.00
|16540.00
|6327
|2006.11.30 14:11
|buy
|3164
|2.00
|1.9570
|1.9510
|1.9590
|6328
|2006.11.30 14:20
|close
|3164
|2.00
|1.9576
|1.9510
|1.9590
|120.00
|16660.00
|6329
|2006.11.30 14:24
|buy
|3165
|2.00
|1.9577
|1.9517
|1.9597
|6330
|2006.11.30 14:29
|close
|3165
|2.00
|1.9580
|1.9517
|1.9597
|60.00
|16720.00
|6331
|2006.11.30 14:30
|buy
|3166
|2.00
|1.9582
|1.9522
|1.9602
|6332
|2006.11.30 14:30
|close
|3166
|2.00
|1.9580
|1.9522
|1.9602
|-40.00
|16680.00
|6333
|2006.11.30 14:31
|buy
|3167
|2.00
|1.9582
|1.9522
|1.9602
|6334
|2006.11.30 14:34
|close
|3167
|2.00
|1.9579
|1.9522
|1.9602
|-60.00
|16620.00
|6335
|2006.11.30 14:57
|buy
|3168
|2.00
|1.9601
|1.9541
|1.9621
|6336
|2006.11.30 15:00
|close
|3168
|2.00
|1.9591
|1.9541
|1.9621
|-200.00
|16420.00
|6337
|2006.11.30 15:00
|buy
|3169
|2.00
|1.9599
|1.9539
|1.9619
|6338
|2006.11.30 15:01
|close
|3169
|2.00
|1.9590
|1.9539
|1.9619
|-180.00
|16240.00
|6339
|2006.11.30 15:04
|buy
|3170
|2.00
|1.9590
|1.9530
|1.9610
|6340
|2006.11.30 15:04
|close
|3170
|2.00
|1.9586
|1.9530
|1.9610
|-80.00
|16160.00
|6341
|2006.11.30 15:04
|buy
|3171
|2.00
|1.9592
|1.9532
|1.9612
|6342
|2006.11.30 15:04
|t/p
|3171
|2.00
|1.9612
|1.9532
|1.9612
|400.00
|16560.00
|6343
|2006.11.30 15:04
|buy
|3172
|2.00
|1.9614
|1.9554
|1.9634
|6344
|2006.11.30 15:11
|close
|3172
|2.00
|1.9616
|1.9554
|1.9634
|40.00
|16600.00
|6345
|2006.11.30 15:12
|buy
|3173
|2.00
|1.9624
|1.9564
|1.9644
|6346
|2006.11.30 15:17
|close
|3173
|2.00
|1.9625
|1.9564
|1.9644
|20.00
|16620.00
|6347
|2006.11.30 15:17
|buy
|3174
|2.00
|1.9630
|1.9570
|1.9650
|6348
|2006.11.30 15:17
|close
|3174
|2.00
|1.9627
|1.9570
|1.9650
|-60.00
|16560.00
|6349
|2006.11.30 15:21
|buy
|3175
|2.00
|1.9626
|1.9566
|1.9646
|6350
|2006.11.30 15:22
|close
|3175
|2.00
|1.9619
|1.9566
|1.9646
|-140.00
|16420.00
|6351
|2006.11.30 15:22
|buy
|3176
|2.00
|1.9624
|1.9564
|1.9644
|6352
|2006.11.30 15:22
|close
|3176
|2.00
|1.9620
|1.9564
|1.9644
|-80.00
|16340.00
|6353
|2006.11.30 15:24
|buy
|3177
|2.00
|1.9625
|1.9565
|1.9645
|6354
|2006.11.30 15:25
|close
|3177
|2.00
|1.9622
|1.9565
|1.9645
|-60.00
|16280.00
|6355
|2006.11.30 15:25
|buy
|3178
|2.00
|1.9626
|1.9566
|1.9646
|6356
|2006.11.30 15:25
|close
|3178
|2.00
|1.9622
|1.9566
|1.9646
|-80.00
|16200.00
|6357
|2006.11.30 15:25
|buy
|3179
|2.00
|1.9626
|1.9566
|1.9646
|6358
|2006.11.30 15:25
|close
|3179
|2.00
|1.9621
|1.9566
|1.9646
|-100.00
|16100.00
|6359
|2006.11.30 15:29
|buy
|3180
|2.00
|1.9620
|1.9560
|1.9640
|6360
|2006.11.30 15:35
|close
|3180
|2.00
|1.9628
|1.9560
|1.9640
|160.00
|16260.00
|6361
|2006.11.30 15:37
|buy
|3181
|2.00
|1.9630
|1.9570
|1.9650
|6362
|2006.11.30 15:37
|close
|3181
|2.00
|1.9627
|1.9570
|1.9650
|-60.00
|16200.00
|6363
|2006.11.30 15:37
|buy
|3182
|2.00
|1.9632
|1.9572
|1.9652
|6364
|2006.11.30 15:37
|close
|3182
|2.00
|1.9627
|1.9572
|1.9652
|-100.00
|16100.00
|6365
|2006.11.30 15:41
|buy
|3183
|2.00
|1.9628
|1.9568
|1.9648
|6366
|2006.11.30 15:41
|close
|3183
|2.00
|1.9623
|1.9568
|1.9648
|-100.00
|16000.00
|6367
|2006.11.30 15:44
|buy
|3184
|2.00
|1.9628
|1.9568
|1.9648
|6368
|2006.11.30 15:44
|close
|3184
|2.00
|1.9624
|1.9568
|1.9648
|-80.00
|15920.00
|6369
|2006.11.30 15:44
|buy
|3185
|2.00
|1.9628
|1.9568
|1.9648
|6370
|2006.11.30 15:49
|close
|3185
|2.00
|1.9637
|1.9568
|1.9648
|180.00
|16100.00
|6371
|2006.11.30 15:49
|buy
|3186
|2.00
|1.9642
|1.9582
|1.9662
|6372
|2006.11.30 15:49
|close
|3186
|2.00
|1.9637
|1.9582
|1.9662
|-100.00
|16000.00
|6373
|2006.11.30 15:54
|buy
|3187
|2.00
|1.9632
|1.9572
|1.9652
|6374
|2006.11.30 15:54
|close
|3187
|2.00
|1.9629
|1.9572
|1.9652
|-60.00
|15940.00
|6375
|2006.11.30 15:54
|buy
|3188
|2.00
|1.9635
|1.9575
|1.9655
|6376
|2006.11.30 15:57
|t/p
|3188
|2.00
|1.9655
|1.9575
|1.9655
|400.00
|16340.00
|6377
|2006.11.30 15:57
|buy
|3189
|2.00
|1.9660
|1.9600
|1.9680
|6378
|2006.11.30 16:03
|close
|3189
|2.00
|1.9663
|1.9600
|1.9680
|60.00
|16400.00
|6379
|2006.11.30 16:08
|buy
|3190
|2.00
|1.9663
|1.9603
|1.9683
|6380
|2006.11.30 16:14
|t/p
|3190
|2.00
|1.9683
|1.9603
|1.9683
|400.00
|16800.00
|6381
|2006.11.30 16:14
|buy
|3191
|2.00
|1.9686
|1.9626
|1.9706
|6382
|2006.11.30 16:18
|close
|3191
|2.00
|1.9685
|1.9626
|1.9706
|-20.00
|16780.00
|6383
|2006.11.30 16:18
|buy
|3192
|2.00
|1.9691
|1.9631
|1.9711
|6384
|2006.11.30 16:20
|close
|3192
|2.00
|1.9685
|1.9631
|1.9711
|-120.00
|16660.00
|6385
|2006.11.30 16:21
|buy
|3193
|2.00
|1.9692
|1.9632
|1.9712
|6386
|2006.11.30 16:23
|close
|3193
|2.00
|1.9689
|1.9632
|1.9712
|-60.00
|16600.00
|6387
|2006.11.30 16:30
|buy
|3194
|2.00
|1.9679
|1.9619
|1.9699
|6388
|2006.11.30 16:35
|close
|3194
|2.00
|1.9686
|1.9619
|1.9699
|140.00
|16740.00
|6389
|2006.11.30 16:39
|buy
|3195
|2.00
|1.9683
|1.9623
|1.9703
|6390
|2006.11.30 16:40
|close
|3195
|2.00
|1.9682
|1.9623
|1.9703
|-20.00
|16720.00
|6391
|2006.11.30 16:41
|buy
|3196
|2.00
|1.9683
|1.9623
|1.9703
|6392
|2006.11.30 16:41
|close
|3196
|2.00
|1.9681
|1.9623
|1.9703
|-40.00
|16680.00
|6393
|2006.11.30 16:42
|buy
|3197
|2.00
|1.9685
|1.9625
|1.9705
|6394
|2006.11.30 16:45
|close
|3197
|2.00
|1.9680
|1.9625
|1.9705
|-100.00
|16580.00
|6395
|2006.11.30 16:55
|buy
|3198
|2.00
|1.9683
|1.9623
|1.9703
|6396
|2006.11.30 16:59
|close
|3198
|2.00
|1.9686
|1.9623
|1.9703
|60.00
|16640.00
|6397
|2006.11.30 16:59
|buy
|3199
|2.00
|1.9690
|1.9630
|1.9710
|6398
|2006.11.30 17:03
|close
|3199
|2.00
|1.9691
|1.9630
|1.9710
|20.00
|16660.00
|6399
|2006.11.30 17:03
|buy
|3200
|2.00
|1.9693
|1.9633
|1.9713
|6400
|2006.11.30 17:03
|close
|3200
|2.00
|1.9691
|1.9633
|1.9713
|-40.00
|16620.00
|6401
|2006.11.30 17:05
|buy
|3201
|2.00
|1.9694
|1.9634
|1.9714
|6402
|2006.11.30 17:05
|close
|3201
|2.00
|1.9691
|1.9634
|1.9714
|-60.00
|16560.00
|6403
|2006.11.30 17:09
|buy
|3202
|2.00
|1.9691
|1.9631
|1.9711
|6404
|2006.11.30 17:10
|close
|3202
|2.00
|1.9689
|1.9631
|1.9711
|-40.00
|16520.00
|6405
|2006.11.30 17:14
|buy
|3203
|2.00
|1.9690
|1.9630
|1.9710
|6406
|2006.11.30 17:18
|close
|3203
|2.00
|1.9690
|1.9630
|1.9710
|0.00
|16520.00
|6407
|2006.11.30 17:18
|buy
|3204
|2.00
|1.9695
|1.9635
|1.9715
|6408
|2006.11.30 17:18
|close
|3204
|2.00
|1.9689
|1.9635
|1.9715
|-120.00
|16400.00
|6409
|2006.11.30 17:20
|buy
|3205
|2.00
|1.9694
|1.9634
|1.9714
|6410
|2006.11.30 17:21
|close
|3205
|2.00
|1.9689
|1.9634
|1.9714
|-100.00
|16300.00
|6411
|2006.11.30 17:24
|buy
|3206
|2.00
|1.9690
|1.9630
|1.9710
|6412
|2006.11.30 17:25
|close
|3206
|2.00
|1.9688
|1.9630
|1.9710
|-40.00
|16260.00
|6413
|2006.11.30 19:25
|sell
|3207
|2.00
|1.9658
|1.9718
|1.9638
|6414
|2006.11.30 19:29
|close
|3207
|2.00
|1.9659
|1.9718
|1.9638
|-20.00
|16240.00
|6415
|2006.11.30 19:30
|sell
|3208
|2.00
|1.9656
|1.9716
|1.9636
|6416
|2006.11.30 19:39
|close
|3208
|2.00
|1.9656
|1.9716
|1.9636
|0.00
|16240.00
|6417
|2006.11.30 19:40
|sell
|3209
|2.00
|1.9654
|1.9714
|1.9634
|6418
|2006.11.30 19:42
|close
|3209
|2.00
|1.9655
|1.9714
|1.9634
|-20.00
|16220.00
|6419
|2006.11.30 19:44
|sell
|3210
|2.00
|1.9654
|1.9714
|1.9634
|6420
|2006.11.30 19:46
|close
|3210
|2.00
|1.9655
|1.9714
|1.9634
|-20.00
|16200.00
|6421
|2006.11.30 19:56
|sell
|3211
|2.00
|1.9657
|1.9717
|1.9637
|6422
|2006.11.30 19:58
|close
|3211
|2.00
|1.9660
|1.9717
|1.9637
|-60.00
|16140.00
|6423
|2006.11.30 19:59
|buy
|3212
|2.00
|1.9660
|1.9600
|1.9680
|6424
|2006.11.30 20:01
|close
|3212
|2.00
|1.9659
|1.9600
|1.9680
|-20.00
|16120.00
|6425
|2006.11.30 20:03
|buy
|3213
|2.00
|1.9663
|1.9603
|1.9683
|6426
|2006.11.30 20:07
|close
|3213
|2.00
|1.9662
|1.9603
|1.9683
|-20.00
|16100.00
|6427
|2006.11.30 20:31
|buy
|3214
|2.00
|1.9662
|1.9602
|1.9682
|6428
|2006.11.30 20:36
|close
|3214
|2.00
|1.9662
|1.9602
|1.9682
|0.00
|16100.00
|6429
|2006.11.30 20:39
|buy
|3215
|2.00
|1.9664
|1.9604
|1.9684
|6430
|2006.11.30 20:45
|close
|3215
|2.00
|1.9663
|1.9604
|1.9684
|-20.00
|16080.00
|6431
|2006.11.30 20:52
|buy
|3216
|2.00
|1.9664
|1.9604
|1.9684
|6432
|2006.11.30 20:53
|close
|3216
|2.00
|1.9662
|1.9604
|1.9684
|-40.00
|16040.00
|6433
|2006.11.30 20:59
|sell
|3217
|2.00
|1.9658
|1.9718
|1.9638
|6434
|2006.11.30 21:05
|close
|3217
|2.00
|1.9657
|1.9718
|1.9638
|20.00
|16060.00
|6435
|2006.11.30 21:07
|sell
|3218
|2.00
|1.9655
|1.9715
|1.9635
|6436
|2006.11.30 21:10
|close
|3218
|2.00
|1.9656
|1.9715
|1.9635
|-20.00
|16040.00
|6437
|2006.11.30 21:11
|sell
|3219
|2.00
|1.9654
|1.9714
|1.9634
|6438
|2006.11.30 21:16
|close
|3219
|2.00
|1.9653
|1.9714
|1.9634
|20.00
|16060.00
|6439
|2006.11.30 21:17
|sell
|3220
|2.00
|1.9651
|1.9711
|1.9631
|6440
|2006.11.30 21:18
|close
|3220
|2.00
|1.9654
|1.9711
|1.9631
|-60.00
|16000.00
|6441
|2006.11.30 21:19
|sell
|3221
|2.00
|1.9651
|1.9711
|1.9631
|6442
|2006.11.30 21:20
|close
|3221
|2.00
|1.9654
|1.9711
|1.9631
|-60.00
|15940.00
|6443
|2006.11.30 21:21
|sell
|3222
|2.00
|1.9651
|1.9711
|1.9631
|6444
|2006.11.30 21:26
|close
|3222
|2.00
|1.9653
|1.9711
|1.9631
|-40.00
|15900.00
|6445
|2006.11.30 21:27
|sell
|3223
|2.00
|1.9651
|1.9711
|1.9631
|6446
|2006.11.30 21:28
|close
|3223
|2.00
|1.9653
|1.9711
|1.9631
|-40.00
|15860.00
|6447
|2006.11.30 21:34
|sell
|3224
|2.00
|1.9653
|1.9713
|1.9633
|6448
|2006.11.30 21:34
|close
|3224
|2.00
|1.9655
|1.9713
|1.9633
|-40.00
|15820.00
|6449
|2006.11.30 21:38
|sell
|3225
|2.00
|1.9654
|1.9714
|1.9634
|6450
|2006.11.30 21:40
|close
|3225
|2.00
|1.9655
|1.9714
|1.9634
|-20.00
|15800.00
|6451
|2006.11.30 21:48
|buy
|3226
|2.00
|1.9661
|1.9601
|1.9681
|6452
|2006.11.30 21:56
|close
|3226
|2.00
|1.9663
|1.9601
|1.9681
|40.00
|15840.00
|6453
|2006.11.30 21:56
|buy
|3227
|2.00
|1.9666
|1.9606
|1.9686
|6454
|2006.11.30 21:57
|close
|3227
|2.00
|1.9663
|1.9606
|1.9686
|-60.00
|15780.00
|6455
|2006.11.30 22:01
|buy
|3228
|2.00
|1.9663
|1.9603
|1.9683
|6456
|2006.11.30 22:02
|close
|3228
|2.00
|1.9661
|1.9603
|1.9683
|-40.00
|15740.00
|6457
|2006.11.30 22:06
|buy
|3229
|2.00
|1.9661
|1.9601
|1.9681
|6458
|2006.11.30 22:06
|close
|3229
|2.00
|1.9659
|1.9601
|1.9681
|-40.00
|15700.00
|6459
|2006.11.30 22:07
|buy
|3230
|2.00
|1.9661
|1.9601
|1.9681
|6460
|2006.11.30 22:08
|close
|3230
|2.00
|1.9659
|1.9601
|1.9681
|-40.00
|15660.00
|6461
|2006.11.30 22:12
|sell
|3231
|2.00
|1.9656
|1.9716
|1.9636
|6462
|2006.11.30 22:17
|close
|3231
|2.00
|1.9657
|1.9716
|1.9636
|-20.00
|15640.00
|6463
|2006.11.30 22:17
|sell
|3232
|2.00
|1.9654
|1.9714
|1.9634
|6464
|2006.11.30 22:20
|close
|3232
|2.00
|1.9656
|1.9714
|1.9634
|-40.00
|15600.00
|6465
|2006.11.30 22:29
|sell
|3233
|2.00
|1.9656
|1.9716
|1.9636
|6466
|2006.11.30 22:34
|close
|3233
|2.00
|1.9653
|1.9716
|1.9636
|60.00
|15660.00
|6467
|2006.11.30 22:41
|sell
|3234
|2.00
|1.9652
|1.9712
|1.9632
|6468
|2006.11.30 22:42
|close
|3234
|2.00
|1.9656
|1.9712
|1.9632
|-80.00
|15580.00
|6469
|2006.11.30 22:42
|sell
|3235
|2.00
|1.9650
|1.9710
|1.9630
|6470
|2006.11.30 22:42
|close
|3235
|2.00
|1.9654
|1.9710
|1.9630
|-80.00
|15500.00
|6471
|2006.11.30 22:42
|sell
|3236
|2.00
|1.9652
|1.9712
|1.9632
|6472
|2006.11.30 22:42
|close
|3236
|2.00
|1.9654
|1.9712
|1.9632
|-40.00
|15460.00
|6473
|2006.11.30 22:45
|sell
|3237
|2.00
|1.9653
|1.9713
|1.9633
|6474
|2006.11.30 22:45
|close
|3237
|2.00
|1.9655
|1.9713
|1.9633
|-40.00
|15420.00
|6475
|2006.11.30 22:45
|sell
|3238
|2.00
|1.9653
|1.9713
|1.9633
|6476
|2006.11.30 22:47
|close
|3238
|2.00
|1.9654
|1.9713
|1.9633
|-20.00
|15400.00
|6477
|2006.11.30 22:49
|sell
|3239
|2.00
|1.9653
|1.9713
|1.9633
|6478
|2006.11.30 22:49
|close
|3239
|2.00
|1.9656
|1.9713
|1.9633
|-60.00
|15340.00
|6479
|2006.11.30 22:49
|sell
|3240
|2.00
|1.9653
|1.9713
|1.9633
|6480
|2006.11.30 22:50
|close
|3240
|2.00
|1.9655
|1.9713
|1.9633
|-40.00
|15300.00
|6481
|2006.11.30 22:50
|sell
|3241
|2.00
|1.9653
|1.9713
|1.9633
|6482
|2006.11.30 22:56
|close
|3241
|2.00
|1.9652
|1.9713
|1.9633
|20.00
|15320.00
|6483
|2006.11.30 22:56
|sell
|3242
|2.00
|1.9650
|1.9710
|1.9630
|6484
|2006.11.30 22:58
|close
|3242
|2.00
|1.9653
|1.9710
|1.9630
|-60.00
|15260.00
|6485
|2006.11.30 23:12
|buy
|3243
|2.00
|1.9658
|1.9598
|1.9678
|6486
|2006.11.30 23:18
|close
|3243
|2.00
|1.9656
|1.9598
|1.9678
|-40.00
|15220.00
|6487
|2006.11.30 23:26
|sell
|3244
|2.00
|1.9651
|1.9711
|1.9631
|6488
|2006.11.30 23:29
|close
|3244
|2.00
|1.9653
|1.9711
|1.9631
|-40.00
|15180.00
|6489
|2006.11.30 23:31
|sell
|3245
|2.00
|1.9651
|1.9711
|1.9631
|6490
|2006.11.30 23:36
|close
|3245
|2.00
|1.9652
|1.9711
|1.9631
|-20.00
|15160.00
|6491
|2006.11.30 23:38
|sell
|3246
|2.00
|1.9652
|1.9712
|1.9632
|6492
|2006.11.30 23:38
|close
|3246
|2.00
|1.9655
|1.9712
|1.9632
|-60.00
|15100.00
|6493
|2006.11.30 23:38
|sell
|3247
|2.00
|1.9652
|1.9712
|1.9632
|6494
|2006.11.30 23:38
|close
|3247
|2.00
|1.9656
|1.9712
|1.9632
|-80.00
|15020.00
|6495
|2006.11.30 23:49
|sell
|3248
|2.00
|1.9654
|1.9714
|1.9634
|6496
|2006.11.30 23:50
|close
|3248
|2.00
|1.9655
|1.9714
|1.9634
|-20.00
|15000.00
|6497
|2006.11.30 23:52
|buy
|3249
|2.00
|1.9659
|1.9599
|1.9679
|6498
|2006.11.30 23:56
|close
|3249
|2.00
|1.9661
|1.9599
|1.9679
|40.00
|15040.00
|6499
|2006.11.30 23:58
|buy
|3250
|2.00
|1.9663
|1.9603
|1.9683
|6500
|2006.11.30 23:58
|close
|3250
|2.00
|1.9660
|1.9603
|1.9683
|-60.00
|14980.00
|6501
|2006.11.30 23:59
|buy
|3251
|2.00
|1.9662
|1.9602
|1.9682
|6502
|2006.12.01 00:06
|close
|3251
|2.00
|1.9666
|1.9602
|1.9682
|80.00
|15060.00
|6503
|2006.12.01 00:09
|buy
|3252
|2.00
|1.9669
|1.9609
|1.9689
|6504
|2006.12.01 00:10
|close
|3252
|2.00
|1.9667
|1.9609
|1.9689
|-40.00
|15020.00
|6505
|2006.12.01 00:14
|buy
|3253
|2.00
|1.9669
|1.9609
|1.9689
|6506
|2006.12.01 00:15
|close
|3253
|2.00
|1.9667
|1.9609
|1.9689
|-40.00
|14980.00
|6507
|2006.12.01 00:22
|buy
|3254
|2.00
|1.9667
|1.9607
|1.9687
|6508
|2006.12.01 00:23
|close
|3254
|2.00
|1.9666
|1.9607
|1.9687
|-20.00
|14960.00
|6509
|2006.12.01 00:24
|buy
|3255
|2.00
|1.9667
|1.9607
|1.9687
|6510
|2006.12.01 00:25
|close
|3255
|2.00
|1.9665
|1.9607
|1.9687
|-40.00
|14920.00
|6511
|2006.12.01 00:25
|buy
|3256
|2.00
|1.9668
|1.9608
|1.9688
|6512
|2006.12.01 00:25
|close
|3256
|2.00
|1.9666
|1.9608
|1.9688
|-40.00
|14880.00
|6513
|2006.12.01 00:33
|buy
|3257
|2.00
|1.9667
|1.9607
|1.9687
|6514
|2006.12.01 00:34
|close
|3257
|2.00
|1.9665
|1.9607
|1.9687
|-40.00
|14840.00
|6515
|2006.12.01 00:38
|buy
|3258
|2.00
|1.9668
|1.9608
|1.9688
|6516
|2006.12.01 00:39
|close
|3258
|2.00
|1.9666
|1.9608
|1.9688
|-40.00
|14800.00
|6517
|2006.12.01 00:40
|buy
|3259
|2.00
|1.9668
|1.9608
|1.9688
|6518
|2006.12.01 00:41
|close
|3259
|2.00
|1.9666
|1.9608
|1.9688
|-40.00
|14760.00
|6519
|2006.12.01 00:47
|buy
|3260
|2.00
|1.9668
|1.9608
|1.9688
|6520
|2006.12.01 00:51
|close
|3260
|2.00
|1.9666
|1.9608
|1.9688
|-40.00
|14720.00
|6521
|2006.12.01 00:52
|buy
|3261
|2.00
|1.9668
|1.9608
|1.9688
|6522
|2006.12.01 00:54
|close
|3261
|2.00
|1.9666
|1.9608
|1.9688
|-40.00
|14680.00
|6523
|2006.12.01 00:55
|buy
|3262
|2.00
|1.9669
|1.9609
|1.9689
|6524
|2006.12.01 00:55
|close
|3262
|2.00
|1.9666
|1.9609
|1.9689
|-60.00
|14620.00
|6525
|2006.12.01 00:55
|buy
|3263
|2.00
|1.9669
|1.9609
|1.9689
|6526
|2006.12.01 00:55
|close
|3263
|2.00
|1.9666
|1.9609
|1.9689
|-60.00
|14560.00
|6527
|2006.12.01 00:55
|buy
|3264
|2.00
|1.9669
|1.9609
|1.9689
|6528
|2006.12.01 00:55
|close
|3264
|2.00
|1.9667
|1.9609
|1.9689
|-40.00
|14520.00
|6529
|2006.12.01 00:57
|buy
|3265
|2.00
|1.9668
|1.9608
|1.9688
|6530
|2006.12.01 01:02
|close
|3265
|2.00
|1.9669
|1.9608
|1.9688
|20.00
|14540.00
|6531
|2006.12.01 01:12
|buy
|3266
|2.00
|1.9670
|1.9610
|1.9690
|6532
|2006.12.01 01:15
|close
|3266
|2.00
|1.9670
|1.9610
|1.9690
|0.00
|14540.00
|6533
|2006.12.01 01:20
|buy
|3267
|2.00
|1.9668
|1.9608
|1.9688
|6534
|2006.12.01 01:21
|close
|3267
|2.00
|1.9666
|1.9608
|1.9688
|-40.00
|14500.00
|6535
|2006.12.01 01:29
|buy
|3268
|2.00
|1.9671
|1.9611
|1.9691
|6536
|2006.12.01 01:32
|close
|3268
|2.00
|1.9669
|1.9611
|1.9691
|-40.00
|14460.00
|6537
|2006.12.01 01:37
|buy
|3269
|2.00
|1.9671
|1.9611
|1.9691
|6538
|2006.12.01 01:40
|close
|3269
|2.00
|1.9670
|1.9611
|1.9691
|-20.00
|14440.00
|6539
|2006.12.01 01:41
|buy
|3270
|2.00
|1.9672
|1.9612
|1.9692
|6540
|2006.12.01 01:44
|close
|3270
|2.00
|1.9672
|1.9612
|1.9692
|0.00
|14440.00
|6541
|2006.12.01 01:45
|buy
|3271
|2.00
|1.9674
|1.9614
|1.9694
|6542
|2006.12.01 01:46
|close
|3271
|2.00
|1.9672
|1.9614
|1.9694
|-40.00
|14400.00
|6543
|2006.12.01 01:47
|buy
|3272
|2.00
|1.9674
|1.9614
|1.9694
|6544
|2006.12.01 01:48
|close
|3272
|2.00
|1.9672
|1.9614
|1.9694
|-40.00
|14360.00
|6545
|2006.12.01 01:51
|buy
|3273
|2.00
|1.9671
|1.9611
|1.9691
|6546
|2006.12.01 01:52
|close
|3273
|2.00
|1.9669
|1.9611
|1.9691
|-40.00
|14320.00
|6547
|2006.12.01 01:53
|buy
|3274
|2.00
|1.9672
|1.9612
|1.9692
|6548
|2006.12.01 01:54
|close
|3274
|2.00
|1.9668
|1.9612
|1.9692
|-80.00
|14240.00
|6549
|2006.12.01 01:58
|buy
|3275
|2.00
|1.9672
|1.9612
|1.9692
|6550
|2006.12.01 02:01
|close
|3275
|2.00
|1.9670
|1.9612
|1.9692
|-40.00
|14200.00
|6551
|2006.12.01 02:05
|buy
|3276
|2.00
|1.9672
|1.9612
|1.9692
|6552
|2006.12.01 02:06
|close
|3276
|2.00
|1.9670
|1.9612
|1.9692
|-40.00
|14160.00
|6553
|2006.12.01 02:24
|buy
|3277
|2.00
|1.9673
|1.9613
|1.9693
|6554
|2006.12.01 02:39
|close
|3277
|2.00
|1.9685
|1.9613
|1.9693
|240.00
|14400.00
|6555
|2006.12.01 02:39
|buy
|3278
|2.00
|1.9688
|1.9628
|1.9708
|6556
|2006.12.01 02:41
|close
|3278
|2.00
|1.9686
|1.9628
|1.9708
|-40.00
|14360.00
|6557
|2006.12.01 02:45
|buy
|3279
|2.00
|1.9686
|1.9626
|1.9706
|6558
|2006.12.01 02:45
|close
|3279
|2.00
|1.9684
|1.9626
|1.9706
|-40.00
|14320.00
|6559
|2006.12.01 02:46
|buy
|3280
|2.00
|1.9686
|1.9626
|1.9706
|6560
|2006.12.01 02:48
|close
|3280
|2.00
|1.9684
|1.9626
|1.9706
|-40.00
|14280.00
|6561
|2006.12.01 02:49
|buy
|3281
|2.00
|1.9687
|1.9627
|1.9707
|6562
|2006.12.01 02:50
|close
|3281
|2.00
|1.9685
|1.9627
|1.9707
|-40.00
|14240.00
|6563
|2006.12.01 03:14
|sell
|3282
|2.00
|1.9669
|1.9729
|1.9649
|6564
|2006.12.01 03:18
|close
|3282
|2.00
|1.9672
|1.9729
|1.9649
|-60.00
|14180.00
|6565
|2006.12.01 03:43
|buy
|3283
|2.00
|1.9677
|1.9617
|1.9697
|6566
|2006.12.01 03:44
|close
|3283
|2.00
|1.9675
|1.9617
|1.9697
|-40.00
|14140.00
|6567
|2006.12.01 03:44
|buy
|3284
|2.00
|1.9677
|1.9617
|1.9697
|6568
|2006.12.01 03:44
|close
|3284
|2.00
|1.9675
|1.9617
|1.9697
|-40.00
|14100.00
|6569
|2006.12.01 03:46
|buy
|3285
|2.00
|1.9677
|1.9617
|1.9697
|6570
|2006.12.01 03:53
|close
|3285
|2.00
|1.9677
|1.9617
|1.9697
|0.00
|14100.00
|6571
|2006.12.01 04:13
|buy
|3286
|2.00
|1.9676
|1.9616
|1.9696
|6572
|2006.12.01 04:15
|close
|3286
|2.00
|1.9674
|1.9616
|1.9696
|-40.00
|14060.00
|6573
|2006.12.01 04:16
|buy
|3287
|2.00
|1.9676
|1.9616
|1.9696
|6574
|2006.12.01 04:18
|close
|3287
|2.00
|1.9674
|1.9616
|1.9696
|-40.00
|14020.00
|6575
|2006.12.01 04:21
|buy
|3288
|2.00
|1.9675
|1.9615
|1.9695
|6576
|2006.12.01 04:29
|close
|3288
|2.00
|1.9670
|1.9615
|1.9695
|-100.00
|13920.00
|6577
|2006.12.01 04:54
|sell
|3289
|2.00
|1.9668
|1.9728
|1.9648
|6578
|2006.12.01 05:09
|close
|3289
|2.00
|1.9669
|1.9728
|1.9648
|-20.00
|13900.00
|6579
|2006.12.01 05:13
|buy
|3290
|2.00
|1.9675
|1.9615
|1.9695
|6580
|2006.12.01 05:17
|close
|3290
|2.00
|1.9676
|1.9615
|1.9695
|20.00
|13920.00
|6581
|2006.12.01 05:20
|buy
|3291
|2.00
|1.9676
|1.9616
|1.9696
|6582
|2006.12.01 05:21
|close
|3291
|2.00
|1.9674
|1.9616
|1.9696
|-40.00
|13880.00
|6583
|2006.12.01 05:24
|buy
|3292
|2.00
|1.9677
|1.9617
|1.9697
|6584
|2006.12.01 05:25
|close
|3292
|2.00
|1.9673
|1.9617
|1.9697
|-80.00
|13800.00
|6585
|2006.12.01 05:25
|buy
|3293
|2.00
|1.9679
|1.9619
|1.9699
|6586
|2006.12.01 05:28
|close
|3293
|2.00
|1.9676
|1.9619
|1.9699
|-60.00
|13740.00
|6587
|2006.12.01 05:33
|sell
|3294
|2.00
|1.9669
|1.9729
|1.9649
|6588
|2006.12.01 05:36
|close
|3294
|2.00
|1.9671
|1.9729
|1.9649
|-40.00
|13700.00
|6589
|2006.12.01 05:44
|buy
|3295
|2.00
|1.9675
|1.9615
|1.9695
|6590
|2006.12.01 05:50
|close
|3295
|2.00
|1.9673
|1.9615
|1.9695
|-40.00
|13660.00
|6591
|2006.12.01 05:51
|buy
|3296
|2.00
|1.9675
|1.9615
|1.9695
|6592
|2006.12.01 05:54
|close
|3296
|2.00
|1.9673
|1.9615
|1.9695
|-40.00
|13620.00
|6593
|2006.12.01 06:09
|buy
|3297
|2.00
|1.9677
|1.9617
|1.9697
|6594
|2006.12.01 06:10
|close
|3297
|2.00
|1.9674
|1.9617
|1.9697
|-60.00
|13560.00
|6595
|2006.12.01 06:11
|buy
|3298
|2.00
|1.9675
|1.9615
|1.9695
|6596
|2006.12.01 06:11
|close
|3298
|2.00
|1.9674
|1.9615
|1.9695
|-20.00
|13540.00
|6597
|2006.12.01 06:13
|buy
|3299
|2.00
|1.9677
|1.9617
|1.9697
|6598
|2006.12.01 06:15
|close
|3299
|2.00
|1.9675
|1.9617
|1.9697
|-40.00
|13500.00
|6599
|2006.12.01 06:17
|buy
|3300
|2.00
|1.9675
|1.9615
|1.9695
|6600
|2006.12.01 06:26
|t/p
|3300
|2.00
|1.9695
|1.9615
|1.9695
|400.00
|13900.00
|6601
|2006.12.01 06:26
|buy
|3301
|2.00
|1.9697
|1.9637
|1.9717
|6602
|2006.12.01 06:28
|t/p
|3301
|2.00
|1.9717
|1.9637
|1.9717
|400.00
|14300.00
|6603
|2006.12.01 06:28
|buy
|3302
|2.00
|1.9718
|1.9658
|1.9738
|6604
|2006.12.01 06:30
|t/p
|3302
|2.00
|1.9738
|1.9658
|1.9738
|400.00
|14700.00
|6605
|2006.12.01 06:30
|buy
|3303
|2.00
|1.9740
|1.9680
|1.9760
|6606
|2006.12.01 06:33
|close
|3303
|2.00
|1.9734
|1.9680
|1.9760
|-120.00
|14580.00
|6607
|2006.12.01 06:34
|buy
|3304
|2.00
|1.9741
|1.9681
|1.9761
|6608
|2006.12.01 06:38
|close
|3304
|2.00
|1.9741
|1.9681
|1.9761
|0.00
|14580.00
|6609
|2006.12.01 06:38
|buy
|3305
|2.00
|1.9744
|1.9684
|1.9764
|6610
|2006.12.01 06:38
|close
|3305
|2.00
|1.9741
|1.9684
|1.9764
|-60.00
|14520.00
|6611
|2006.12.01 06:38
|buy
|3306
|2.00
|1.9745
|1.9685
|1.9765
|6612
|2006.12.01 06:39
|close
|3306
|2.00
|1.9741
|1.9685
|1.9765
|-80.00
|14440.00
|6613
|2006.12.01 06:39
|buy
|3307
|2.00
|1.9744
|1.9684
|1.9764
|6614
|2006.12.01 06:40
|close
|3307
|2.00
|1.9742
|1.9684
|1.9764
|-40.00
|14400.00
|6615
|2006.12.01 06:40
|buy
|3308
|2.00
|1.9745
|1.9685
|1.9765
|6616
|2006.12.01 06:42
|close
|3308
|2.00
|1.9742
|1.9685
|1.9765
|-60.00
|14340.00
|6617
|2006.12.01 06:44
|buy
|3309
|2.00
|1.9741
|1.9681
|1.9761
|6618
|2006.12.01 06:44
|close
|3309
|2.00
|1.9735
|1.9681
|1.9761
|-120.00
|14220.00
|6619
|2006.12.01 06:44
|buy
|3310
|2.00
|1.9743
|1.9683
|1.9763
|6620
|2006.12.01 06:46
|close
|3310
|2.00
|1.9738
|1.9683
|1.9763
|-100.00
|14120.00
|6621
|2006.12.01 07:17
|buy
|3311
|2.00
|1.9743
|1.9683
|1.9763
|6622
|2006.12.01 07:24
|close
|3311
|2.00
|1.9743
|1.9683
|1.9763
|0.00
|14120.00
|6623
|2006.12.01 07:24
|buy
|3312
|2.00
|1.9747
|1.9687
|1.9767
|6624
|2006.12.01 07:26
|close
|3312
|2.00
|1.9745
|1.9687
|1.9767
|-40.00
|14080.00
|6625
|2006.12.01 07:26
|buy
|3313
|2.00
|1.9747
|1.9687
|1.9767
|6626
|2006.12.01 07:29
|close
|3313
|2.00
|1.9744
|1.9687
|1.9767
|-60.00
|14020.00
|6627
|2006.12.01 07:30
|buy
|3314
|2.00
|1.9747
|1.9687
|1.9767
|6628
|2006.12.01 07:32
|close
|3314
|2.00
|1.9737
|1.9687
|1.9767
|-200.00
|13820.00
|6629
|2006.12.01 07:54
|buy
|3315
|2.00
|1.9743
|1.9683
|1.9763
|6630
|2006.12.01 07:56
|close
|3315
|2.00
|1.9742
|1.9683
|1.9763
|-20.00
|13800.00
|6631
|2006.12.01 07:57
|buy
|3316
|2.00
|1.9744
|1.9684
|1.9764
|6632
|2006.12.01 07:57
|close
|3316
|2.00
|1.9743
|1.9684
|1.9764
|-20.00
|13780.00
|6633
|2006.12.01 08:23
|sell
|3317
|2.00
|1.9709
|1.9769
|1.9689
|6634
|2006.12.01 08:26
|close
|3317
|2.00
|1.9709
|1.9769
|1.9689
|0.00
|13780.00
|6635
|2006.12.01 08:28
|sell
|3318
|2.00
|1.9708
|1.9768
|1.9688
|6636
|2006.12.01 08:33
|close
|3318
|2.00
|1.9695
|1.9768
|1.9688
|260.00
|14040.00
|6637
|2006.12.01 08:33
|sell
|3319
|2.00
|1.9692
|1.9752
|1.9672
|6638
|2006.12.01 08:33
|close
|3319
|2.00
|1.9694
|1.9752
|1.9672
|-40.00
|14000.00
|6639
|2006.12.01 08:34
|sell
|3320
|2.00
|1.9690
|1.9750
|1.9670
|6640
|2006.12.01 08:34
|close
|3320
|2.00
|1.9694
|1.9750
|1.9670
|-80.00
|13920.00
|6641
|2006.12.01 08:35
|sell
|3321
|2.00
|1.9692
|1.9752
|1.9672
|6642
|2006.12.01 08:35
|close
|3321
|2.00
|1.9695
|1.9752
|1.9672
|-60.00
|13860.00
|6643
|2006.12.01 08:35
|sell
|3322
|2.00
|1.9692
|1.9752
|1.9672
|6644
|2006.12.01 08:40
|close
|3322
|2.00
|1.9690
|1.9752
|1.9672
|40.00
|13900.00
|6645
|2006.12.01 08:40
|sell
|3323
|2.00
|1.9684
|1.9744
|1.9664
|6646
|2006.12.01 08:40
|close
|3323
|2.00
|1.9689
|1.9744
|1.9664
|-100.00
|13800.00
|6647
|2006.12.01 08:45
|sell
|3324
|2.00
|1.9689
|1.9749
|1.9669
|6648
|2006.12.01 08:45
|close
|3324
|2.00
|1.9691
|1.9749
|1.9669
|-40.00
|13760.00
|6649
|2006.12.01 08:46
|sell
|3325
|2.00
|1.9688
|1.9748
|1.9668
|6650
|2006.12.01 08:46
|close
|3325
|2.00
|1.9692
|1.9748
|1.9668
|-80.00
|13680.00
|6651
|2006.12.01 08:46
|sell
|3326
|2.00
|1.9690
|1.9750
|1.9670
|6652
|2006.12.01 08:46
|close
|3326
|2.00
|1.9692
|1.9750
|1.9670
|-40.00
|13640.00
|6653
|2006.12.01 08:46
|sell
|3327
|2.00
|1.9689
|1.9749
|1.9669
|6654
|2006.12.01 08:47
|close
|3327
|2.00
|1.9691
|1.9749
|1.9669
|-40.00
|13600.00
|6655
|2006.12.01 08:47
|sell
|3328
|2.00
|1.9686
|1.9746
|1.9666
|6656
|2006.12.01 08:49
|close
|3328
|2.00
|1.9692
|1.9746
|1.9666
|-120.00
|13480.00
|6657
|2006.12.01 08:49
|sell
|3329
|2.00
|1.9687
|1.9747
|1.9667
|6658
|2006.12.01 08:49
|close
|3329
|2.00
|1.9691
|1.9747
|1.9667
|-80.00
|13400.00
|6659
|2006.12.01 08:50
|sell
|3330
|2.00
|1.9688
|1.9748
|1.9668
|6660
|2006.12.01 08:50
|close
|3330
|2.00
|1.9690
|1.9748
|1.9668
|-40.00
|13360.00
|6661
|2006.12.01 08:51
|sell
|3331
|2.00
|1.9688
|1.9748
|1.9668
|6662
|2006.12.01 08:51
|close
|3331
|2.00
|1.9692
|1.9748
|1.9668
|-80.00
|13280.00
|6663
|2006.12.01 08:51
|sell
|3332
|2.00
|1.9687
|1.9747
|1.9667
|6664
|2006.12.01 08:51
|close
|3332
|2.00
|1.9690
|1.9747
|1.9667
|-60.00
|13220.00
|6665
|2006.12.01 08:51
|sell
|3333
|2.00
|1.9688
|1.9748
|1.9668
|6666
|2006.12.01 08:52
|close
|3333
|2.00
|1.9690
|1.9748
|1.9668
|-40.00
|13180.00
|6667
|2006.12.01 08:52
|sell
|3334
|2.00
|1.9688
|1.9748
|1.9668
|6668
|2006.12.01 09:01
|close
|3334
|2.00
|1.9679
|1.9748
|1.9668
|180.00
|13360.00
|6669
|2006.12.01 09:03
|sell
|3335
|2.00
|1.9678
|1.9738
|1.9658
|6670
|2006.12.01 09:03
|close
|3335
|2.00
|1.9687
|1.9738
|1.9658
|-180.00
|13180.00
|6671
|2006.12.01 09:27
|buy
|3336
|2.00
|1.9704
|1.9644
|1.9724
|6672
|2006.12.01 09:29
|close
|3336
|2.00
|1.9700
|1.9644
|1.9724
|-80.00
|13100.00
|6673
|2006.12.01 09:29
|buy
|3337
|2.00
|1.9707
|1.9647
|1.9727
|6674
|2006.12.01 09:30
|close
|3337
|2.00
|1.9688
|1.9647
|1.9727
|-380.00
|12720.00
|6675
|2006.12.01 09:33
|sell
|3338
|2.00
|1.9680
|1.9740
|1.9660
|6676
|2006.12.01 09:38
|close
|3338
|2.00
|1.9682
|1.9740
|1.9660
|-40.00
|12680.00
|6677
|2006.12.01 09:43
|sell
|3339
|2.00
|1.9680
|1.9740
|1.9660
|6678
|2006.12.01 09:51
|t/p
|3339
|2.00
|1.9660
|1.9740
|1.9660
|400.00
|13080.00
|6679
|2006.12.01 09:51
|sell
|3340
|2.00
|1.9659
|1.9719
|1.9639
|6680
|2006.12.01 09:54
|close
|3340
|2.00
|1.9661
|1.9719
|1.9639
|-40.00
|13040.00
|6681
|2006.12.01 09:54
|sell
|3341
|2.00
|1.9658
|1.9718
|1.9638
|6682
|2006.12.01 09:55
|close
|3341
|2.00
|1.9661
|1.9718
|1.9638
|-60.00
|12980.00
|6683
|2006.12.01 09:55
|sell
|3342
|2.00
|1.9658
|1.9718
|1.9638
|6684
|2006.12.01 09:55
|close
|3342
|2.00
|1.9661
|1.9718
|1.9638
|-60.00
|12920.00
|6685
|2006.12.01 09:56
|sell
|3343
|2.00
|1.9659
|1.9719
|1.9639
|6686
|2006.12.01 09:57
|close
|3343
|2.00
|1.9661
|1.9719
|1.9639
|-40.00
|12880.00
|6687
|2006.12.01 09:57
|sell
|3344
|2.00
|1.9658
|1.9718
|1.9638
|6688
|2006.12.01 09:57
|close
|3344
|2.00
|1.9660
|1.9718
|1.9638
|-40.00
|12840.00
|6689
|2006.12.01 09:57
|sell
|3345
|2.00
|1.9658
|1.9718
|1.9638
|6690
|2006.12.01 09:58
|close
|3345
|2.00
|1.9663
|1.9718
|1.9638
|-100.00
|12740.00
|6691
|2006.12.01 09:58
|sell
|3346
|2.00
|1.9658
|1.9718
|1.9638
|6692
|2006.12.01 10:01
|close
|3346
|2.00
|1.9657
|1.9718
|1.9638
|20.00
|12760.00
|6693
|2006.12.01 10:01
|sell
|3347
|2.00
|1.9652
|1.9712
|1.9632
|6694
|2006.12.01 10:05
|close
|3347
|2.00
|1.9655
|1.9712
|1.9632
|-60.00
|12700.00
|6695
|2006.12.01 10:10
|sell
|3348
|2.00
|1.9652
|1.9712
|1.9632
|6696
|2006.12.01 10:10
|close
|3348
|2.00
|1.9656
|1.9712
|1.9632
|-80.00
|12620.00
|6697
|2006.12.01 10:10
|sell
|3349
|2.00
|1.9654
|1.9714
|1.9634
|6698
|2006.12.01 10:11
|close
|3349
|2.00
|1.9655
|1.9714
|1.9634
|-20.00
|12600.00
|6699
|2006.12.01 10:11
|sell
|3350
|2.00
|1.9652
|1.9712
|1.9632
|6700
|2006.12.01 10:14
|close
|3350
|2.00
|1.9661
|1.9712
|1.9632
|-180.00
|12420.00
|6701
|2006.12.01 10:17
|sell
|3351
|2.00
|1.9657
|1.9717
|1.9637
|6702
|2006.12.01 10:26
|close
|3351
|2.00
|1.9650
|1.9717
|1.9637
|140.00
|12560.00
|6703
|2006.12.01 10:51
|sell
|3352
|2.00
|1.9660
|1.9720
|1.9640
|6704
|2006.12.01 10:52
|close
|3352
|2.00
|1.9663
|1.9720
|1.9640
|-60.00
|12500.00
|6705
|2006.12.01 10:56
|sell
|3353
|2.00
|1.9662
|1.9722
|1.9642
|6706
|2006.12.01 10:57
|close
|3353
|2.00
|1.9663
|1.9722
|1.9642
|-20.00
|12480.00
|6707
|2006.12.01 10:57
|sell
|3354
|2.00
|1.9662
|1.9722
|1.9642
|6708
|2006.12.01 10:59
|close
|3354
|2.00
|1.9662
|1.9722
|1.9642
|0.00
|12480.00
|6709
|2006.12.01 11:02
|sell
|3355
|2.00
|1.9662
|1.9722
|1.9642
|6710
|2006.12.01 11:03
|close
|3355
|2.00
|1.9664
|1.9722
|1.9642
|-40.00
|12440.00
|6711
|2006.12.01 11:06
|sell
|3356
|2.00
|1.9663
|1.9723
|1.9643
|6712
|2006.12.01 11:12
|close
|3356
|2.00
|1.9660
|1.9723
|1.9643
|60.00
|12500.00
|6713
|2006.12.01 11:22
|buy
|3357
|2.00
|1.9680
|1.9620
|1.9700
|6714
|2006.12.01 11:25
|close
|3357
|2.00
|1.9682
|1.9620
|1.9700
|40.00
|12540.00
|6715
|2006.12.01 11:37
|sell
|3358
|2.00
|1.9668
|1.9728
|1.9648
|6716
|2006.12.01 11:37
|close
|3358
|2.00
|1.9669
|1.9728
|1.9648
|-20.00
|12520.00
|6717
|2006.12.01 11:41
|buy
|3359
|2.00
|1.9684
|1.9624
|1.9704
|6718
|2006.12.01 11:43
|close
|3359
|2.00
|1.9679
|1.9624
|1.9704
|-100.00
|12420.00
|6719
|2006.12.01 11:43
|buy
|3360
|2.00
|1.9681
|1.9621
|1.9701
|6720
|2006.12.01 11:43
|close
|3360
|2.00
|1.9678
|1.9621
|1.9701
|-60.00
|12360.00
|6721
|2006.12.01 11:43
|buy
|3361
|2.00
|1.9682
|1.9622
|1.9702
|6722
|2006.12.01 11:43
|close
|3361
|2.00
|1.9680
|1.9622
|1.9702
|-40.00
|12320.00
|6723
|2006.12.01 11:47
|buy
|3362
|2.00
|1.9681
|1.9621
|1.9701
|6724
|2006.12.01 11:48
|close
|3362
|2.00
|1.9680
|1.9621
|1.9701
|-20.00
|12300.00
|6725
|2006.12.01 11:51
|buy
|3363
|2.00
|1.9679
|1.9619
|1.9699
|6726
|2006.12.01 11:52
|close
|3363
|2.00
|1.9677
|1.9619
|1.9699
|-40.00
|12260.00
|6727
|2006.12.01 11:54
|buy
|3364
|2.00
|1.9680
|1.9620
|1.9700
|6728
|2006.12.01 11:55
|close
|3364
|2.00
|1.9677
|1.9620
|1.9700
|-60.00
|12200.00
|6729
|2006.12.01 11:59
|buy
|3365
|2.00
|1.9679
|1.9619
|1.9699
|6730
|2006.12.01 12:07
|close
|3365
|2.00
|1.9680
|1.9619
|1.9699
|20.00
|12220.00
|6731
|2006.12.01 12:08
|buy
|3366
|2.00
|1.9683
|1.9623
|1.9703
|6732
|2006.12.01 12:09
|close
|3366
|2.00
|1.9681
|1.9623
|1.9703
|-40.00
|12180.00
|6733
|2006.12.01 12:12
|buy
|3367
|2.00
|1.9682
|1.9622
|1.9702
|6734
|2006.12.01 12:14
|close
|3367
|2.00
|1.9680
|1.9622
|1.9702
|-40.00
|12140.00
|6735
|2006.12.01 12:17
|sell
|3368
|2.00
|1.9675
|1.9735
|1.9655
|6736
|2006.12.01 12:20
|close
|3368
|2.00
|1.9675
|1.9735
|1.9655
|0.00
|12140.00
|6737
|2006.12.01 12:28
|sell
|3369
|2.00
|1.9675
|1.9735
|1.9655
|6738
|2006.12.01 12:31
|close
|3369
|2.00
|1.9676
|1.9735
|1.9655
|-20.00
|12120.00
|6739
|2006.12.01 12:32
|sell
|3370
|2.00
|1.9672
|1.9732
|1.9652
|6740
|2006.12.01 12:32
|close
|3370
|2.00
|1.9677
|1.9732
|1.9652
|-100.00
|12020.00
|6741
|2006.12.01 12:34
|sell
|3371
|2.00
|1.9673
|1.9733
|1.9653
|6742
|2006.12.01 12:35
|close
|3371
|2.00
|1.9677
|1.9733
|1.9653
|-80.00
|11940.00
|6743
|2006.12.01 12:35
|sell
|3372
|2.00
|1.9675
|1.9735
|1.9655
|6744
|2006.12.01 12:35
|close
|3372
|2.00
|1.9677
|1.9735
|1.9655
|-40.00
|11900.00
|6745
|2006.12.01 12:35
|sell
|3373
|2.00
|1.9673
|1.9733
|1.9653
|6746
|2006.12.01 12:35
|close
|3373
|2.00
|1.9677
|1.9733
|1.9653
|-80.00
|11820.00
|6747
|2006.12.01 12:39
|buy
|3374
|2.00
|1.9680
|1.9620
|1.9700
|6748
|2006.12.01 12:44
|close
|3374
|2.00
|1.9680
|1.9620
|1.9700
|0.00
|11820.00
|6749
|2006.12.01 12:44
|buy
|3375
|2.00
|1.9684
|1.9624
|1.9704
|6750
|2006.12.01 12:44
|close
|3375
|2.00
|1.9682
|1.9624
|1.9704
|-40.00
|11780.00
|6751
|2006.12.01 12:44
|buy
|3376
|2.00
|1.9684
|1.9624
|1.9704
|6752
|2006.12.01 12:44
|close
|3376
|2.00
|1.9680
|1.9624
|1.9704
|-80.00
|11700.00
|6753
|2006.12.01 12:53
|buy
|3377
|2.00
|1.9683
|1.9623
|1.9703
|6754
|2006.12.01 12:55
|close
|3377
|2.00
|1.9679
|1.9623
|1.9703
|-80.00
|11620.00
|6755
|2006.12.01 12:55
|buy
|3378
|2.00
|1.9683
|1.9623
|1.9703
|6756
|2006.12.01 12:58
|close
|3378
|2.00
|1.9682
|1.9623
|1.9703
|-20.00
|11600.00
|6757
|2006.12.01 13:01
|buy
|3379
|2.00
|1.9685
|1.9625
|1.9705
|6758
|2006.12.01 13:07
|close
|3379
|2.00
|1.9690
|1.9625
|1.9705
|100.00
|11700.00
|6759
|2006.12.01 13:09
|buy
|3380
|2.00
|1.9692
|1.9632
|1.9712
|6760
|2006.12.01 13:09
|close
|3380
|2.00
|1.9691
|1.9632
|1.9712
|-20.00
|11680.00
|6761
|2006.12.01 13:13
|buy
|3381
|2.00
|1.9691
|1.9631
|1.9711
|6762
|2006.12.01 13:13
|close
|3381
|2.00
|1.9688
|1.9631
|1.9711
|-60.00
|11620.00
|6763
|2006.12.01 13:16
|buy
|3382
|2.00
|1.9686
|1.9626
|1.9706
|6764
|2006.12.01 13:18
|close
|3382
|2.00
|1.9685
|1.9626
|1.9706
|-20.00
|11600.00
|6765
|2006.12.01 13:30
|sell
|3383
|2.00
|1.9678
|1.9738
|1.9658
|6766
|2006.12.01 13:35
|close
|3383
|2.00
|1.9678
|1.9738
|1.9658
|0.00
|11600.00
|6767
|2006.12.01 13:36
|sell
|3384
|2.00
|1.9676
|1.9736
|1.9656
|6768
|2006.12.01 13:38
|close
|3384
|2.00
|1.9677
|1.9736
|1.9656
|-20.00
|11580.00
|6769
|2006.12.01 13:38
|sell
|3385
|2.00
|1.9676
|1.9736
|1.9656
|6770
|2006.12.01 13:39
|close
|3385
|2.00
|1.9678
|1.9736
|1.9656
|-40.00
|11540.00
|6771
|2006.12.01 13:47
|buy
|3386
|2.00
|1.9683
|1.9623
|1.9703
|6772
|2006.12.01 13:55
|close
|3386
|2.00
|1.9689
|1.9623
|1.9703
|120.00
|11660.00
|6773
|2006.12.01 13:55
|buy
|3387
|2.00
|1.9693
|1.9633
|1.9713
|6774
|2006.12.01 13:55
|close
|3387
|2.00
|1.9688
|1.9633
|1.9713
|-100.00
|11560.00
|6775
|2006.12.01 13:58
|buy
|3388
|2.00
|1.9691
|1.9631
|1.9711
|6776
|2006.12.01 14:00
|close
|3388
|2.00
|1.9689
|1.9631
|1.9711
|-40.00
|11520.00
|6777
|2006.12.01 14:00
|buy
|3389
|2.00
|1.9693
|1.9633
|1.9713
|6778
|2006.12.01 14:02
|close
|3389
|2.00
|1.9690
|1.9633
|1.9713
|-60.00
|11460.00
|6779
|2006.12.01 14:03
|buy
|3390
|2.00
|1.9692
|1.9632
|1.9712
|6780
|2006.12.01 14:04
|close
|3390
|2.00
|1.9690
|1.9632
|1.9712
|-40.00
|11420.00
|6781
|2006.12.01 14:06
|buy
|3391
|2.00
|1.9691
|1.9631
|1.9711
|6782
|2006.12.01 14:07
|close
|3391
|2.00
|1.9689
|1.9631
|1.9711
|-40.00
|11380.00
|6783
|2006.12.01 14:09
|buy
|3392
|2.00
|1.9690
|1.9630
|1.9710
|6784
|2006.12.01 14:09
|close
|3392
|2.00
|1.9689
|1.9630
|1.9710
|-20.00
|11360.00
|6785
|2006.12.01 14:10
|buy
|3393
|2.00
|1.9691
|1.9631
|1.9711
|6786
|2006.12.01 14:11
|close
|3393
|2.00
|1.9689
|1.9631
|1.9711
|-40.00
|11320.00
|6787
|2006.12.01 14:11
|buy
|3394
|2.00
|1.9691
|1.9631
|1.9711
|6788
|2006.12.01 14:17
|close
|3394
|2.00
|1.9697
|1.9631
|1.9711
|120.00
|11440.00
|6789
|2006.12.01 14:17
|buy
|3395
|2.00
|1.9699
|1.9639
|1.9719
|6790
|2006.12.01 14:20
|t/p
|3395
|2.00
|1.9719
|1.9639
|1.9719
|400.00
|11840.00
|6791
|2006.12.01 14:20
|buy
|3396
|2.00
|1.9723
|1.9663
|1.9743
|6792
|2006.12.01 14:23
|close
|3396
|2.00
|1.9720
|1.9663
|1.9743
|-60.00
|11780.00
|6793
|2006.12.01 14:25
|buy
|3397
|2.00
|1.9721
|1.9661
|1.9741
|6794
|2006.12.01 14:26
|close
|3397
|2.00
|1.9715
|1.9661
|1.9741
|-120.00
|11660.00
|6795
|2006.12.01 14:26
|buy
|3398
|2.00
|1.9717
|1.9657
|1.9737
|6796
|2006.12.01 14:27
|close
|3398
|2.00
|1.9716
|1.9657
|1.9737
|-20.00
|11640.00
|6797
|2006.12.01 14:27
|buy
|3399
|2.00
|1.9720
|1.9660
|1.9740
|6798
|2006.12.01 14:28
|close
|3399
|2.00
|1.9718
|1.9660
|1.9740
|-40.00
|11600.00
|6799
|2006.12.01 14:28
|buy
|3400
|2.00
|1.9721
|1.9661
|1.9741
|6800
|2006.12.01 14:29
|close
|3400
|2.00
|1.9715
|1.9661
|1.9741
|-120.00
|11480.00
|6801
|2006.12.01 14:33
|buy
|3401
|2.00
|1.9719
|1.9659
|1.9739
|6802
|2006.12.01 14:40
|close
|3401
|2.00
|1.9720
|1.9659
|1.9739
|20.00
|11500.00
|6803
|2006.12.01 14:41
|buy
|3402
|2.00
|1.9722
|1.9662
|1.9742
|6804
|2006.12.01 14:41
|close
|3402
|2.00
|1.9719
|1.9662
|1.9742
|-60.00
|11440.00
|6805
|2006.12.01 14:42
|buy
|3403
|2.00
|1.9726
|1.9666
|1.9746
|6806
|2006.12.01 14:45
|close
|3403
|2.00
|1.9722
|1.9666
|1.9746
|-80.00
|11360.00
|6807
|2006.12.01 14:46
|buy
|3404
|2.00
|1.9726
|1.9666
|1.9746
|6808
|2006.12.01 14:46
|close
|3404
|2.00
|1.9724
|1.9666
|1.9746
|-40.00
|11320.00
|6809
|2006.12.01 14:49
|buy
|3405
|2.00
|1.9726
|1.9666
|1.9746
|6810
|2006.12.01 14:49
|close
|3405
|2.00
|1.9723
|1.9666
|1.9746
|-60.00
|11260.00
|6811
|2006.12.01 14:52
|buy
|3406
|2.00
|1.9725
|1.9665
|1.9745
|6812
|2006.12.01 14:54
|close
|3406
|2.00
|1.9722
|1.9665
|1.9745
|-60.00
|11200.00
|6813
|2006.12.01 14:54
|buy
|3407
|2.00
|1.9726
|1.9666
|1.9746
|6814
|2006.12.01 14:55
|close
|3407
|2.00
|1.9723
|1.9666
|1.9746
|-60.00
|11140.00
|6815
|2006.12.01 14:55
|buy
|3408
|2.00
|1.9726
|1.9666
|1.9746
|6816
|2006.12.01 14:55
|close
|3408
|2.00
|1.9722
|1.9666
|1.9746
|-80.00
|11060.00
|6817
|2006.12.01 14:56
|buy
|3409
|2.00
|1.9726
|1.9666
|1.9746
|6818
|2006.12.01 14:58
|close
|3409
|2.00
|1.9721
|1.9666
|1.9746
|-100.00
|10960.00
|6819
|2006.12.01 14:58
|buy
|3410
|2.00
|1.9730
|1.9670
|1.9750
|6820
|2006.12.01 14:58
|close
|3410
|2.00
|1.9722
|1.9670
|1.9750
|-160.00
|10800.00
|6821
|2006.12.01 15:00
|buy
|3411
|2.00
|1.9728
|1.9668
|1.9748
|6822
|2006.12.01 15:00
|close
|3411
|2.00
|1.9722
|1.9668
|1.9748
|-120.00
|10680.00
|6823
|2006.12.01 15:00
|buy
|3412
|2.00
|1.9728
|1.9668
|1.9748
|6824
|2006.12.01 15:01
|t/p
|3412
|2.00
|1.9748
|1.9668
|1.9748
|400.00
|11080.00
|6825
|2006.12.01 15:01
|buy
|3413
|2.00
|1.9752
|1.9692
|1.9772
|6826
|2006.12.01 15:04
|close
|3413
|2.00
|1.9750
|1.9692
|1.9772
|-40.00
|11040.00
|6827
|2006.12.01 15:05
|buy
|3414
|2.00
|1.9753
|1.9693
|1.9773
|6828
|2006.12.01 15:09
|t/p
|3414
|2.00
|1.9773
|1.9693
|1.9773
|400.00
|11440.00
|6829
|2006.12.01 15:09
|buy
|3415
|2.00
|1.9776
|1.9716
|1.9796
|6830
|2006.12.01 15:14
|close
|3415
|2.00
|1.9775
|1.9716
|1.9796
|-20.00
|11420.00
|6831
|2006.12.01 15:14
|buy
|3416
|2.00
|1.9781
|1.9721
|1.9801
|6832
|2006.12.01 15:14
|close
|3416
|2.00
|1.9776
|1.9721
|1.9801
|-100.00
|11320.00
|6833
|2006.12.01 15:15
|buy
|3417
|2.00
|1.9779
|1.9719
|1.9799
|6834
|2006.12.01 15:15
|close
|3417
|2.00
|1.9768
|1.9719
|1.9799
|-220.00
|11100.00
|6835
|2006.12.01 15:18
|buy
|3418
|2.00
|1.9775
|1.9715
|1.9795
|6836
|2006.12.01 15:18
|close
|3418
|2.00
|1.9770
|1.9715
|1.9795
|-100.00
|11000.00
|6837
|2006.12.01 15:18
|buy
|3419
|2.00
|1.9773
|1.9713
|1.9793
|6838
|2006.12.01 15:24
|close
|3419
|2.00
|1.9782
|1.9713
|1.9793
|180.00
|11180.00
|6839
|2006.12.01 15:25
|buy
|3420
|2.00
|1.9784
|1.9724
|1.9804
|6840
|2006.12.01 15:25
|close
|3420
|2.00
|1.9782
|1.9724
|1.9804
|-40.00
|11140.00
|6841
|2006.12.01 15:27
|buy
|3421
|2.00
|1.9784
|1.9724
|1.9804
|6842
|2006.12.01 15:29
|t/p
|3421
|2.00
|1.9804
|1.9724
|1.9804
|400.00
|11540.00
|6843
|2006.12.01 15:29
|buy
|3422
|2.00
|1.9808
|1.9748
|1.9828
|6844
|2006.12.01 15:32
|close
|3422
|2.00
|1.9801
|1.9748
|1.9828
|-140.00
|11400.00
|6845
|2006.12.01 15:32
|buy
|3423
|2.00
|1.9803
|1.9743
|1.9823
|6846
|2006.12.01 15:33
|close
|3423
|2.00
|1.9802
|1.9743
|1.9823
|-20.00
|11380.00
|6847
|2006.12.01 15:35
|buy
|3424
|2.00
|1.9809
|1.9749
|1.9829
|6848
|2006.12.01 15:37
|t/p
|3424
|2.00
|1.9829
|1.9749
|1.9829
|400.00
|11780.00
|6849
|2006.12.01 15:37
|buy
|3425
|2.00
|1.9830
|1.9770
|1.9850
|6850
|2006.12.01 15:41
|close
|3425
|2.00
|1.9832
|1.9770
|1.9850
|40.00
|11820.00
|6851
|2006.12.01 15:41
|buy
|3426
|2.00
|1.9841
|1.9781
|1.9861
|6852
|2006.12.01 15:41
|close
|3426
|2.00
|1.9832
|1.9781
|1.9861
|-180.00
|11640.00
|6853
|2006.12.01 15:47
|buy
|3427
|2.00
|1.9828
|1.9768
|1.9848
|6854
|2006.12.01 15:52
|close
|3427
|2.00
|1.9830
|1.9768
|1.9848
|40.00
|11680.00
|6855
|2006.12.01 15:52
|buy
|3428
|2.00
|1.9832
|1.9772
|1.9852
|6856
|2006.12.01 15:52
|close
|3428
|2.00
|1.9830
|1.9772
|1.9852
|-40.00
|11640.00
|6857
|2006.12.01 15:52
|buy
|3429
|2.00
|1.9832
|1.9772
|1.9852
|6858
|2006.12.01 15:54
|close
|3429
|2.00
|1.9829
|1.9772
|1.9852
|-60.00
|11580.00
|6859
|2006.12.01 15:55
|buy
|3430
|2.00
|1.9833
|1.9773
|1.9853
|6860
|2006.12.01 15:55
|close
|3430
|2.00
|1.9821
|1.9773
|1.9853
|-240.00
|11340.00
|6861
|2006.12.01 16:26
|buy
|3431
|2.00
|1.9813
|1.9753
|1.9833
|6862
|2006.12.01 16:27
|close
|3431
|2.00
|1.9810
|1.9753
|1.9833
|-60.00
|11280.00
|6863
|2006.12.01 17:04
|buy
|3432
|2.00
|1.9794
|1.9734
|1.9814
|6864
|2006.12.01 17:09
|close
|3432
|2.00
|1.9800
|1.9734
|1.9814
|120.00
|11400.00
|6865
|2006.12.01 17:09
|buy
|3433
|2.00
|1.9802
|1.9742
|1.9822
|6866
|2006.12.01 17:10
|close
|3433
|2.00
|1.9800
|1.9742
|1.9822
|-40.00
|11360.00
|6867
|2006.12.01 17:10
|buy
|3434
|2.00
|1.9803
|1.9743
|1.9823
|6868
|2006.12.01 17:12
|close
|3434
|2.00
|1.9802
|1.9743
|1.9823
|-20.00
|11340.00
|6869
|2006.12.01 17:12
|buy
|3435
|2.00
|1.9803
|1.9743
|1.9823
|6870
|2006.12.01 17:16
|close
|3435
|2.00
|1.9803
|1.9743
|1.9823
|0.00
|11340.00
|6871
|2006.12.01 17:17
|buy
|3436
|2.00
|1.9807
|1.9747
|1.9827
|6872
|2006.12.01 17:20
|close
|3436
|2.00
|1.9807
|1.9747
|1.9827
|0.00
|11340.00
|6873
|2006.12.01 17:57
|buy
|3437
|2.00
|1.9799
|1.9739
|1.9819
|6874
|2006.12.01 18:00
|close
|3437
|2.00
|1.9791
|1.9739
|1.9819
|-160.00
|11180.00
|6875
|2006.12.01 18:02
|buy
|3438
|2.00
|1.9797
|1.9737
|1.9817
|6876
|2006.12.01 18:02
|close
|3438
|2.00
|1.9795
|1.9737
|1.9817
|-40.00
|11140.00
|6877
|2006.12.01 18:03
|buy
|3439
|2.00
|1.9800
|1.9740
|1.9820
|6878
|2006.12.01 18:06
|close
|3439
|2.00
|1.9798
|1.9740
|1.9820
|-40.00
|11100.00
|6879
|2006.12.01 18:12
|buy
|3440
|2.00
|1.9795
|1.9735
|1.9815
|6880
|2006.12.01 18:16
|close
|3440
|2.00
|1.9792
|1.9735
|1.9815
|-60.00
|11040.00
|6881
|2006.12.01 18:38
|buy
|3441
|2.00
|1.9795
|1.9735
|1.9815
|6882
|2006.12.01 18:39
|close
|3441
|2.00
|1.9792
|1.9735
|1.9815
|-60.00
|10980.00
|6883
|2006.12.01 18:40
|buy
|3442
|2.00
|1.9795
|1.9735
|1.9815
|6884
|2006.12.01 18:43
|close
|3442
|2.00
|1.9794
|1.9735
|1.9815
|-20.00
|10960.00
|6885
|2006.12.01 18:44
|buy
|3443
|2.00
|1.9796
|1.9736
|1.9816
|6886
|2006.12.01 18:47
|close
|3443
|2.00
|1.9796
|1.9736
|1.9816
|0.00
|10960.00
|6887
|2006.12.01 18:52
|buy
|3444
|2.00
|1.9797
|1.9737
|1.9817
|6888
|2006.12.01 18:55
|close
|3444
|2.00
|1.9797
|1.9737
|1.9817
|0.00
|10960.00
|6889
|2006.12.01 18:56
|buy
|3445
|2.00
|1.9798
|1.9738
|1.9818
|6890
|2006.12.01 18:59
|close
|3445
|2.00
|1.9798
|1.9738
|1.9818
|0.00
|10960.00
|6891
|2006.12.01 19:04
|buy
|3446
|2.00
|1.9797
|1.9737
|1.9817
|6892
|2006.12.01 19:04
|close
|3446
|2.00
|1.9796
|1.9737
|1.9817
|-20.00
|10940.00
|6893
|2006.12.01 19:05
|buy
|3447
|2.00
|1.9797
|1.9737
|1.9817
|6894
|2006.12.01 19:07
|close
|3447
|2.00
|1.9795
|1.9737
|1.9817
|-40.00
|10900.00
|6895
|2006.12.01 19:08
|buy
|3448
|2.00
|1.9798
|1.9738
|1.9818
|6896
|2006.12.01 19:10
|close
|3448
|2.00
|1.9797
|1.9738
|1.9818
|-20.00
|10880.00
|6897
|2006.12.01 19:10
|buy
|3449
|2.00
|1.9799
|1.9739
|1.9819
|6898
|2006.12.01 19:10
|close
|3449
|2.00
|1.9797
|1.9739
|1.9819
|-40.00
|10840.00
|6899
|2006.12.01 19:10
|buy
|3450
|2.00
|1.9799
|1.9739
|1.9819
|6900
|2006.12.01 19:11
|close
|3450
|2.00
|1.9796
|1.9739
|1.9819
|-60.00
|10780.00
|6901
|2006.12.01 19:11
|buy
|3451
|2.00
|1.9800
|1.9740
|1.9820
|6902
|2006.12.01 19:11
|close
|3451
|2.00
|1.9798
|1.9740
|1.9820
|-40.00
|10740.00
|6903
|2006.12.01 19:14
|buy
|3452
|2.00
|1.9799
|1.9739
|1.9819
|6904
|2006.12.01 19:14
|close
|3452
|2.00
|1.9794
|1.9739
|1.9819
|-100.00
|10640.00
|6905
|2006.12.01 19:14
|buy
|3453
|2.00
|1.9798
|1.9738
|1.9818
|6906
|2006.12.01 19:15
|close
|3453
|2.00
|1.9796
|1.9738
|1.9818
|-40.00
|10600.00
|6907
|2006.12.01 19:20
|buy
|3454
|2.00
|1.9800
|1.9740
|1.9820
|6908
|2006.12.01 19:23
|close
|3454
|2.00
|1.9798
|1.9740
|1.9820
|-40.00
|10560.00
|6909
|2006.12.01 19:23
|buy
|3455
|2.00
|1.9801
|1.9741
|1.9821
|6910
|2006.12.01 19:23
|close
|3455
|2.00
|1.9798
|1.9741
|1.9821
|-60.00
|10500.00
|6911
|2006.12.01 19:23
|buy
|3456
|2.00
|1.9800
|1.9740
|1.9820
|6912
|2006.12.01 19:23
|close
|3456
|2.00
|1.9798
|1.9740
|1.9820
|-40.00
|10460.00
|6913
|2006.12.01 19:23
|buy
|3457
|2.00
|1.9800
|1.9740
|1.9820
|6914
|2006.12.01 19:24
|close
|3457
|2.00
|1.9798
|1.9740
|1.9820
|-40.00
|10420.00
|6915
|2006.12.01 19:24
|buy
|3458
|2.00
|1.9801
|1.9741
|1.9821
|6916
|2006.12.01 19:25
|close
|3458
|2.00
|1.9798
|1.9741
|1.9821
|-60.00
|10360.00
|6917
|2006.12.01 19:26
|buy
|3459
|2.00
|1.9800
|1.9740
|1.9820
|6918
|2006.12.01 19:28
|close
|3459
|2.00
|1.9797
|1.9740
|1.9820
|-60.00
|10300.00
|6919
|2006.12.01 19:28
|buy
|3460
|2.00
|1.9801
|1.9741
|1.9821
|6920
|2006.12.01 19:30
|close
|3460
|2.00
|1.9801
|1.9741
|1.9821
|0.00
|10300.00
|6921
|2006.12.01 19:36
|buy
|3461
|2.00
|1.9800
|1.9740
|1.9820
|6922
|2006.12.01 19:36
|close
|3461
|2.00
|1.9797
|1.9740
|1.9820
|-60.00
|10240.00
|6923
|2006.12.01 19:41
|buy
|3462
|2.00
|1.9803
|1.9743
|1.9823
|6924
|2006.12.01 19:44
|close
|3462
|2.00
|1.9805
|1.9743
|1.9823
|40.00
|10280.00
|6925
|2006.12.01 19:48
|buy
|3463
|2.00
|1.9804
|1.9744
|1.9824
|6926
|2006.12.01 19:48
|close
|3463
|2.00
|1.9802
|1.9744
|1.9824
|-40.00
|10240.00
|6927
|2006.12.01 19:48
|buy
|3464
|2.00
|1.9804
|1.9744
|1.9824
|6928
|2006.12.01 19:50
|close
|3464
|2.00
|1.9803
|1.9744
|1.9824
|-20.00
|10220.00
|6929
|2006.12.01 19:53
|buy
|3465
|2.00
|1.9803
|1.9743
|1.9823
|6930
|2006.12.01 19:55
|close
|3465
|2.00
|1.9801
|1.9743
|1.9823
|-40.00
|10180.00
|6931
|2006.12.01 20:00
|buy
|3466
|2.00
|1.9804
|1.9744
|1.9824
|6932
|2006.12.01 20:01
|close
|3466
|2.00
|1.9802
|1.9744
|1.9824
|-40.00
|10140.00
|6933
|2006.12.01 20:02
|buy
|3467
|2.00
|1.9804
|1.9744
|1.9824
|6934
|2006.12.01 20:02
|close
|3467
|2.00
|1.9801
|1.9744
|1.9824
|-60.00
|10080.00
|6935
|2006.12.01 20:05
|buy
|3468
|2.00
|1.9802
|1.9742
|1.9822
|6936
|2006.12.01 20:05
|close
|3468
|2.00
|1.9801
|1.9742
|1.9822
|-20.00
|10060.00
|6937
|2006.12.01 20:07
|buy
|3469
|2.00
|1.9802
|1.9742
|1.9822
|6938
|2006.12.01 20:07
|close
|3469
|2.00
|1.9801
|1.9742
|1.9822
|-20.00
|10040.00
|6939
|2006.12.01 20:13
|buy
|3470
|2.00
|1.9803
|1.9743
|1.9823
|6940
|2006.12.01 20:16
|close
|3470
|2.00
|1.9803
|1.9743
|1.9823
|0.00
|10040.00
|6941
|2006.12.01 20:17
|buy
|3471
|2.00
|1.9804
|1.9744
|1.9824
|6942
|2006.12.01 20:17
|close
|3471
|2.00
|1.9802
|1.9744
|1.9824
|-40.00
|10000.00
|6943
|2006.12.01 20:17
|buy
|3472
|1.00
|1.9804
|1.9744
|1.9824
|6944
|2006.12.01 20:18
|close
|3472
|1.00
|1.9801
|1.9744
|1.9824
|-30.00
|9970.00
|6945
|2006.12.01 20:43
|buy
|3473
|1.00
|1.9803
|1.9743
|1.9823
|6946
|2006.12.01 20:43
|close
|3473
|1.00
|1.9796
|1.9743
|1.9823
|-70.00
|9900.00