FXDD
|Account: 460478
|Name: David Stanley
|Currency: USD
|2006 December 1, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4025048
|2006.10.29 00:42
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4025339
|2006.10.30 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.73
|0.00
|0.00
|2006.10.30 16:10
|223.20
|0.00
|0.00
|0.00
|40.06
|4025412
|2006.10.30 01:01
|sell
|0.18
|chfjpy
|94.02
|0.00
|0.00
|2006.10.30 16:11
|93.95
|0.00
|0.00
|0.00
|10.73
|4050203
|2006.10.30 16:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.29
|0.00
|0.00
|2006.11.03 15:31
|224.12
|0.00
|0.00
|13.88
|70.46
|4050209
|2006.10.30 16:11
|sell
|0.18
|chfjpy
|93.89
|0.00
|0.00
|2006.11.03 15:31
|94.08
|0.00
|0.00
|-2.63
|-29.02
|4407474
|2006.11.17 02:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.27
|0.00
|0.00
|2006.11.29 13:39
|226.47
|0.00
|0.00
|23.94
|275.38
|4407475
|2006.11.17 02:17
|sell
|0.18
|chfjpy
|94.68
|0.00
|0.00
|2006.11.29 13:39
|96.25
|0.00
|0.00
|-4.90
|-243.14
|4697004
|2006.11.30 05:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.53
|0.00
|0.00
|2006.12.01 08:28
|228.43
|0.00
|0.00
|2.41
|163.99
|4697010
|2006.11.30 05:09
|sell
|0.18
|chfjpy
|96.14
|0.00
|0.00
|2006.12.01 08:28
|96.88
|0.00
|0.00
|-0.51
|-114.95
|
|0.00
|0.00
|32.19
|173.51
|Closed P/L:
|205.70
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4203373
|2006.11.07 14:13
|sell
|0.18
|chfjpy
|94.21
|0.00
|0.00
|
|96.81
|0.00
|0.00
|-12.73
|-405.19
|4203372
|2006.11.07 14:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|224.70
|0.00
|0.00
|
|228.56
|0.00
|0.00
|64.21
|334.29
|4734240
|2006.12.01 08:28
|sell
|0.18
|chfjpy
|96.81
|0.00
|0.00
|
|96.81
|0.00
|0.00
|-0.51
|0.00
|4734249
|2006.12.01 08:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|228.54
|0.00
|0.00
|
|228.56
|0.00
|0.00
|2.43
|1.74
|
|0.00
|0.00
|53.40
|-69.16
|
|Floating P/L:
|-15.76
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|205.70
|Floating P/L:
|-15.76
|Margin:
|340.96
|Balance:
|5 205.70
|Equity:
|5 189.94
|Free Margin:
|4 848.98