FXDD

Account: 460478 Name: David Stanley Currency: USD 2006 December 1, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
40250482006.10.29 00:42balanceDeposit5 000.00
40253392006.10.30 01:00buy0.10gbpjpy222.730.000.002006.10.30 16:10223.200.000.000.0040.06
40254122006.10.30 01:01sell0.18chfjpy94.020.000.002006.10.30 16:1193.950.000.000.0010.73
40502032006.10.30 16:11buy0.10gbpjpy223.290.000.002006.11.03 15:31224.120.000.0013.8870.46
40502092006.10.30 16:11sell0.18chfjpy93.890.000.002006.11.03 15:3194.080.000.00-2.63-29.02
44074742006.11.17 02:17buy0.10gbpjpy223.270.000.002006.11.29 13:39226.470.000.0023.94275.38
44074752006.11.17 02:17sell0.18chfjpy94.680.000.002006.11.29 13:3996.250.000.00-4.90-243.14
46970042006.11.30 05:07buy0.10gbpjpy226.530.000.002006.12.01 08:28228.430.000.002.41163.99
46970102006.11.30 05:09sell0.18chfjpy96.140.000.002006.12.01 08:2896.880.000.00-0.51-114.95
  0.00 0.00 32.19 173.51
Closed P/L: 205.70
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
42033732006.11.07 14:13sell0.18chfjpy94.210.000.00 96.810.000.00-12.73-405.19
42033722006.11.07 14:13buy0.10gbpjpy224.700.000.00 228.560.000.0064.21334.29
47342402006.12.01 08:28sell0.18chfjpy96.810.000.00 96.810.000.00-0.510.00
47342492006.12.01 08:28buy0.10gbpjpy228.540.000.00 228.560.000.002.431.74
  0.00 0.00 53.40 -69.16
 Floating P/L: -15.76
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 205.70 Floating P/L: -15.76 Margin: 340.96
Balance: 5 205.70 Equity: 5 189.94 Free Margin: 4 848.98