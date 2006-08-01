|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.06 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.06)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=1; MAGICSCALP=2; STOPLOSS=150; TAKEPROFIT=30; SLIPPAGE=3; SIGNALCANDLE=1; LOTS=1; MAXTRADES=5; SCALP=true; SCALPLOSS=2000; SCALPPROFIT=25; PIPSTART=5; PIPSTEP=3; BANDSTIME=15; BANDSPERIOD=12; BANDSDEVIATION1=1; BANDSDEVIATION2=2; BANDSDEVIATION3=3; STOCHTIME=5; SARTIME=60; SARSTEP=0.001; SARMAX=0.05; ProfitTrailing=true; TrailingStop=5; TrailingStep=2; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav";
|Bars in test
|194087
|Ticks modelled
|518157
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|78068.35
|Gross profit
|132690.90
|Gross loss
|-54622.55
|Profit factor
|2.43
|Expected payoff
|500.44
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|20564.25 (21.89%)
|Relative drawdown
|21.89% (20564.25)
|Total trades
|156
|Short positions (won %)
|61 (95.08%)
|Long positions (won %)
|95 (87.37%)
|Profit trades (% of total)
|141 (90.38%)
|Loss trades (% of total)
|15 (9.62%)
|Largest
|profit trade
|1752.00
|loss trade
|-7356.00
|Average
|profit trade
|941.07
|loss trade
|-3641.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|61 (63648.85)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-9363.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|63648.85 (61)
|consecutive loss (count of losses)
|-14568.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|16
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 00:45
|sell
|1
|5.00
|1.2766
|1.2916
|1.2736
|2
|2006.08.01 02:20
|buy
|2
|2.00
|1.2761
|1.2611
|1.2791
|3
|2006.08.01 04:35
|buy
|3
|1.00
|1.2754
|1.2604
|1.2784
|4
|2006.08.01 05:56
|t/p
|1
|5.00
|1.2736
|1.2916
|1.2736
|1500.00
|11500.00
|5
|2006.08.01 06:30
|buy
|4
|3.00
|1.2737
|1.2587
|1.2767
|6
|2006.08.01 07:00
|buy
|5
|2.00
|1.2736
|1.2586
|1.2766
|7
|2006.08.01 11:46
|t/p
|5
|2.00
|1.2766
|1.2586
|1.2766
|600.00
|12100.00
|8
|2006.08.01 11:55
|t/p
|4
|3.00
|1.2767
|1.2587
|1.2767
|900.00
|13000.00
|9
|2006.08.01 13:10
|sell
|6
|5.00
|1.2764
|1.2914
|1.2734
|10
|2006.08.01 14:50
|buy
|7
|1.00
|1.2766
|1.2616
|1.2796
|11
|2006.08.01 14:50
|buy
|8
|1.00
|1.2767
|1.2617
|1.2797
|12
|2006.08.01 15:20
|t/p
|6
|5.00
|1.2734
|1.2914
|1.2734
|1500.00
|14500.00
|13
|2006.08.01 16:20
|buy
|9
|1.00
|1.2751
|1.2601
|1.2781
|14
|2006.08.01 17:05
|t/p
|9
|1.00
|1.2781
|1.2601
|1.2781
|300.00
|14800.00
|15
|2006.08.01 17:05
|t/p
|3
|1.00
|1.2784
|1.2604
|1.2784
|300.00
|15100.00
|16
|2006.08.01 17:07
|t/p
|2
|2.00
|1.2791
|1.2611
|1.2791
|600.00
|15700.00
|17
|2006.08.01 17:07
|t/p
|7
|1.00
|1.2796
|1.2616
|1.2796
|300.00
|16000.00
|18
|2006.08.01 17:08
|t/p
|8
|1.00
|1.2797
|1.2617
|1.2797
|300.00
|16300.00
|19
|2006.08.01 18:50
|sell
|10
|5.00
|1.2807
|1.2957
|1.2777
|20
|2006.08.01 18:50
|sell
|11
|5.00
|1.2805
|1.2955
|1.2775
|21
|2006.08.01 19:20
|buy
|12
|1.00
|1.2816
|1.2666
|1.2846
|22
|2006.08.01 19:20
|buy
|13
|1.00
|1.2812
|1.2662
|1.2842
|23
|2006.08.02 17:26
|t/p
|10
|5.00
|1.2777
|1.2957
|1.2777
|1536.00
|17836.00
|24
|2006.08.02 17:45
|buy
|14
|2.00
|1.2797
|1.2647
|1.2827
|25
|2006.08.02 17:45
|buy
|15
|2.00
|1.2797
|1.2647
|1.2827
|26
|2006.08.03 01:24
|t/p
|11
|5.00
|1.2775
|1.2955
|1.2775
|1644.00
|19480.00
|27
|2006.08.03 02:45
|buy
|16
|2.00
|1.2760
|1.2610
|1.2790
|28
|2006.08.03 02:45
|buy
|17
|1.00
|1.2760
|1.0760
|1.2785
|29
|2006.08.03 12:20
|t/p
|17
|1.00
|1.2785
|1.0760
|1.2785
|250.00
|19730.00
|30
|2006.08.03 13:03
|t/p
|16
|2.00
|1.2790
|1.2610
|1.2790
|600.00
|20330.00
|31
|2006.08.03 13:41
|t/p
|14
|2.00
|1.2827
|1.2647
|1.2827
|548.10
|20878.10
|32
|2006.08.03 13:41
|t/p
|15
|2.00
|1.2827
|1.2647
|1.2827
|548.10
|21426.20
|33
|2006.08.03 14:25
|sell
|18
|5.00
|1.2817
|1.2967
|1.2787
|34
|2006.08.03 14:25
|sell
|19
|5.00
|1.2819
|1.2969
|1.2789
|35
|2006.08.03 14:26
|sell
|20
|5.00
|1.2811
|1.2961
|1.2781
|36
|2006.08.03 15:58
|t/p
|18
|5.00
|1.2787
|1.2967
|1.2787
|1500.00
|22926.20
|37
|2006.08.03 15:58
|t/p
|19
|5.00
|1.2789
|1.2969
|1.2789
|1500.00
|24426.20
|38
|2006.08.03 15:58
|sell
|21
|5.00
|1.2785
|1.2935
|1.2755
|39
|2006.08.03 15:58
|sell
|22
|5.00
|1.2787
|1.2937
|1.2757
|40
|2006.08.03 16:10
|t/p
|20
|5.00
|1.2781
|1.2961
|1.2781
|1500.00
|25926.20
|41
|2006.08.03 17:40
|buy
|23
|1.00
|1.2798
|1.2648
|1.2828
|42
|2006.08.04 13:31
|t/p
|23
|1.00
|1.2828
|1.2648
|1.2828
|291.35
|26217.55
|43
|2006.08.04 13:31
|t/p
|13
|1.00
|1.2842
|1.2662
|1.2842
|256.75
|26474.30
|44
|2006.08.04 13:31
|t/p
|12
|1.00
|1.2846
|1.2666
|1.2846
|256.75
|26731.05
|45
|2006.08.04 17:10
|buy
|24
|1.00
|1.2896
|1.2746
|1.2926
|46
|2006.08.04 17:10
|buy
|25
|1.00
|1.2898
|1.2748
|1.2928
|47
|2006.08.07 04:30
|buy
|26
|1.00
|1.2884
|1.2734
|1.2914
|48
|2006.08.10 08:04
|t/p
|26
|1.00
|1.2914
|1.2734
|1.2914
|256.75
|26987.80
|49
|2006.08.10 10:05
|buy
|27
|2.00
|1.2867
|1.2717
|1.2897
|50
|2006.08.10 16:18
|t/p
|22
|5.00
|1.2757
|1.2937
|1.2757
|1752.00
|28739.80
|51
|2006.08.10 16:18
|buy
|28
|4.00
|1.2757
|1.2607
|1.2787
|52
|2006.08.10 16:18
|buy
|29
|3.00
|1.2757
|1.0757
|1.2782
|53
|2006.08.10 16:18
|buy
|30
|1.00
|1.2757
|1.0757
|1.2782
|54
|2006.08.10 16:18
|t/p
|21
|5.00
|1.2755
|1.2935
|1.2755
|1752.00
|30491.80
|55
|2006.08.10 16:19
|s/l
|25
|1.00
|1.2748
|1.2748
|1.2928
|-1551.90
|28939.90
|56
|2006.08.10 16:20
|s/l
|24
|1.00
|1.2746
|1.2746
|1.2926
|-1551.90
|27388.00
|57
|2006.08.10 16:20
|sell
|31
|5.00
|1.2746
|1.2896
|1.2716
|58
|2006.08.10 16:29
|t/p
|29
|3.00
|1.2782
|1.0757
|1.2782
|750.00
|28138.00
|59
|2006.08.10 16:29
|t/p
|30
|1.00
|1.2782
|1.0757
|1.2782
|250.00
|28388.00
|60
|2006.08.10 16:35
|buy
|32
|3.00
|1.2774
|1.2624
|1.2804
|61
|2006.08.10 16:35
|buy
|33
|1.00
|1.2774
|1.0774
|1.2799
|62
|2006.08.10 18:31
|t/p
|28
|4.00
|1.2787
|1.2607
|1.2787
|1200.00
|29588.00
|63
|2006.08.10 19:04
|buy
|34
|3.00
|1.2776
|1.0776
|1.2801
|64
|2006.08.10 20:01
|t/p
|33
|1.00
|1.2799
|1.0774
|1.2799
|250.00
|29838.00
|65
|2006.08.10 20:03
|t/p
|34
|3.00
|1.2801
|1.0776
|1.2801
|750.00
|30588.00
|66
|2006.08.10 20:32
|buy
|35
|3.00
|1.2792
|1.0792
|1.2817
|67
|2006.08.10 20:32
|buy
|36
|3.00
|1.2791
|1.0791
|1.2816
|68
|2006.08.11 13:34
|s/l
|27
|2.00
|1.2717
|1.2717
|1.2897
|-3017.30
|27570.70
|69
|2006.08.11 13:34
|buy
|37
|3.00
|1.2717
|1.0717
|1.2742
|70
|2006.08.11 14:36
|t/p
|37
|3.00
|1.2742
|1.0717
|1.2742
|750.00
|28320.70
|71
|2006.08.11 14:45
|buy
|38
|2.00
|1.2749
|1.2599
|1.2779
|72
|2006.08.11 14:45
|buy
|39
|1.00
|1.2749
|1.0749
|1.2774
|73
|2006.08.11 15:33
|t/p
|39
|1.00
|1.2774
|1.0749
|1.2774
|250.00
|28570.70
|74
|2006.08.11 15:33
|t/p
|38
|2.00
|1.2779
|1.2599
|1.2779
|600.00
|29170.70
|75
|2006.08.11 16:03
|buy
|40
|3.00
|1.2762
|1.0762
|1.2787
|76
|2006.08.11 22:35
|t/p
|31
|5.00
|1.2716
|1.2896
|1.2716
|1536.00
|30706.70
|77
|2006.08.11 22:41
|buy
|41
|3.00
|1.2723
|1.2573
|1.2753
|78
|2006.08.11 22:41
|buy
|42
|1.00
|1.2723
|1.0723
|1.2748
|79
|2006.08.14 02:13
|t/p
|42
|1.00
|1.2748
|1.0723
|1.2748
|241.35
|30948.05
|80
|2006.08.14 03:03
|t/p
|41
|3.00
|1.2753
|1.2573
|1.2753
|874.05
|31822.10
|81
|2006.08.14 03:55
|sell
|43
|5.00
|1.2745
|1.2895
|1.2715
|82
|2006.08.14 08:28
|t/p
|43
|5.00
|1.2715
|1.2895
|1.2715
|1500.00
|33322.10
|83
|2006.08.14 09:05
|buy
|44
|1.00
|1.2748
|1.2598
|1.2778
|84
|2006.08.15 13:51
|t/p
|44
|1.00
|1.2778
|1.2598
|1.2778
|291.35
|33613.45
|85
|2006.08.15 14:05
|t/p
|40
|3.00
|1.2787
|1.0762
|1.2787
|698.10
|34311.55
|86
|2006.08.15 14:44
|t/p
|32
|3.00
|1.2804
|1.2624
|1.2804
|822.15
|35133.70
|87
|2006.08.15 15:16
|buy
|45
|3.00
|1.2793
|1.0793
|1.2818
|88
|2006.08.15 15:17
|buy
|46
|3.00
|1.2791
|1.0791
|1.2816
|89
|2006.08.15 15:17
|buy
|47
|3.00
|1.2792
|1.0792
|1.2817
|90
|2006.08.16 13:31
|t/p
|35
|3.00
|1.2817
|1.0792
|1.2817
|646.20
|35779.90
|91
|2006.08.16 13:31
|t/p
|36
|3.00
|1.2816
|1.0791
|1.2816
|646.20
|36426.10
|92
|2006.08.16 13:31
|t/p
|46
|3.00
|1.2816
|1.0791
|1.2816
|724.05
|37150.15
|93
|2006.08.16 13:31
|t/p
|47
|3.00
|1.2817
|1.0792
|1.2817
|724.05
|37874.20
|94
|2006.08.16 13:31
|t/p
|45
|3.00
|1.2818
|1.0793
|1.2818
|724.05
|38598.25
|95
|2006.08.16 15:35
|sell
|48
|5.00
|1.2848
|1.2998
|1.2818
|96
|2006.08.16 15:35
|sell
|49
|5.00
|1.2846
|1.2996
|1.2816
|97
|2006.08.16 15:35
|sell
|50
|5.00
|1.2847
|1.2997
|1.2817
|98
|2006.08.16 15:35
|sell
|51
|5.00
|1.2845
|1.2995
|1.2815
|99
|2006.08.16 15:35
|sell
|52
|5.00
|1.2849
|1.2999
|1.2819
|100
|2006.08.17 18:59
|t/p
|48
|5.00
|1.2818
|1.2998
|1.2818
|1608.00
|40206.25
|101
|2006.08.17 18:59
|t/p
|52
|5.00
|1.2819
|1.2999
|1.2819
|1608.00
|41814.25
|102
|2006.08.17 19:01
|t/p
|50
|5.00
|1.2817
|1.2997
|1.2817
|1608.00
|43422.25
|103
|2006.08.17 19:02
|t/p
|49
|5.00
|1.2816
|1.2996
|1.2816
|1608.00
|45030.25
|104
|2006.08.17 19:14
|t/p
|51
|5.00
|1.2815
|1.2995
|1.2815
|1608.00
|46638.25
|105
|2006.08.17 19:50
|buy
|53
|2.00
|1.2824
|1.2674
|1.2854
|106
|2006.08.17 19:50
|buy
|54
|2.00
|1.2824
|1.2674
|1.2854
|107
|2006.08.17 19:50
|buy
|55
|2.00
|1.2828
|1.2678
|1.2858
|108
|2006.08.17 19:50
|buy
|56
|2.00
|1.2826
|1.2676
|1.2856
|109
|2006.08.17 19:51
|buy
|57
|2.00
|1.2825
|1.2675
|1.2855
|110
|2006.08.21 02:03
|t/p
|53
|2.00
|1.2854
|1.2674
|1.2854
|565.40
|47203.65
|111
|2006.08.21 02:03
|t/p
|54
|2.00
|1.2854
|1.2674
|1.2854
|565.40
|47769.05
|112
|2006.08.21 02:04
|t/p
|57
|2.00
|1.2855
|1.2675
|1.2855
|565.40
|48334.45
|113
|2006.08.21 02:07
|t/p
|56
|2.00
|1.2856
|1.2676
|1.2856
|565.40
|48899.85
|114
|2006.08.21 02:07
|t/p
|55
|2.00
|1.2858
|1.2678
|1.2858
|565.40
|49465.25
|115
|2006.08.21 03:25
|sell
|58
|5.00
|1.2878
|1.3028
|1.2848
|116
|2006.08.21 03:25
|sell
|59
|5.00
|1.2879
|1.3029
|1.2849
|117
|2006.08.21 03:25
|sell
|60
|5.00
|1.2880
|1.3030
|1.2850
|118
|2006.08.21 03:25
|sell
|61
|5.00
|1.2878
|1.3028
|1.2848
|119
|2006.08.21 03:25
|sell
|62
|5.00
|1.2876
|1.3026
|1.2846
|120
|2006.08.22 10:01
|t/p
|58
|5.00
|1.2848
|1.3028
|1.2848
|1536.00
|51001.25
|121
|2006.08.22 10:01
|t/p
|59
|5.00
|1.2849
|1.3029
|1.2849
|1536.00
|52537.25
|122
|2006.08.22 10:01
|t/p
|60
|5.00
|1.2850
|1.3030
|1.2850
|1536.00
|54073.25
|123
|2006.08.22 10:01
|t/p
|61
|5.00
|1.2848
|1.3028
|1.2848
|1536.00
|55609.25
|124
|2006.08.22 10:06
|sell
|63
|5.00
|1.2864
|1.3014
|1.2834
|125
|2006.08.22 10:06
|sell
|64
|5.00
|1.2863
|1.3013
|1.2833
|126
|2006.08.22 10:07
|sell
|65
|5.00
|1.2864
|1.3014
|1.2834
|127
|2006.08.22 10:07
|sell
|66
|5.00
|1.2863
|1.3013
|1.2833
|128
|2006.08.22 10:55
|t/p
|62
|5.00
|1.2846
|1.3026
|1.2846
|1536.00
|57145.25
|129
|2006.08.22 11:11
|t/p
|63
|5.00
|1.2834
|1.3014
|1.2834
|1500.00
|58645.25
|130
|2006.08.22 11:11
|t/p
|64
|5.00
|1.2833
|1.3013
|1.2833
|1500.00
|60145.25
|131
|2006.08.22 11:11
|t/p
|65
|5.00
|1.2834
|1.3014
|1.2834
|1500.00
|61645.25
|132
|2006.08.22 11:11
|t/p
|66
|5.00
|1.2833
|1.3013
|1.2833
|1500.00
|63145.25
|133
|2006.08.22 12:05
|buy
|67
|2.00
|1.2845
|1.2695
|1.2875
|134
|2006.08.22 12:05
|buy
|68
|2.00
|1.2849
|1.2699
|1.2879
|135
|2006.08.22 12:05
|buy
|69
|2.00
|1.2848
|1.2698
|1.2878
|136
|2006.08.22 12:05
|buy
|70
|2.00
|1.2846
|1.2696
|1.2876
|137
|2006.08.22 12:05
|buy
|71
|2.00
|1.2844
|1.2694
|1.2874
|138
|2006.08.31 13:36
|t/p
|67
|2.00
|1.2875
|1.2695
|1.2875
|409.70
|63554.95
|139
|2006.08.31 13:36
|t/p
|70
|2.00
|1.2876
|1.2696
|1.2876
|409.70
|63964.65
|140
|2006.08.31 13:36
|t/p
|71
|2.00
|1.2874
|1.2694
|1.2874
|409.70
|64374.35
|141
|2006.08.31 13:37
|t/p
|68
|2.00
|1.2879
|1.2699
|1.2879
|409.70
|64784.05
|142
|2006.08.31 13:37
|t/p
|69
|2.00
|1.2878
|1.2698
|1.2878
|409.70
|65193.75
|143
|2006.08.31 14:00
|sell
|72
|5.00
|1.2869
|1.3019
|1.2839
|144
|2006.08.31 14:00
|sell
|73
|5.00
|1.2867
|1.3017
|1.2837
|145
|2006.08.31 14:00
|sell
|74
|5.00
|1.2866
|1.3016
|1.2836
|146
|2006.08.31 14:00
|sell
|75
|5.00
|1.2869
|1.3019
|1.2839
|147
|2006.08.31 14:00
|sell
|76
|5.00
|1.2871
|1.3021
|1.2841
|148
|2006.08.31 14:43
|t/p
|76
|5.00
|1.2841
|1.3021
|1.2841
|1500.00
|66693.75
|149
|2006.08.31 14:44
|t/p
|72
|5.00
|1.2839
|1.3019
|1.2839
|1500.00
|68193.75
|150
|2006.08.31 14:44
|t/p
|73
|5.00
|1.2837
|1.3017
|1.2837
|1500.00
|69693.75
|151
|2006.08.31 14:44
|t/p
|75
|5.00
|1.2839
|1.3019
|1.2839
|1500.00
|71193.75
|152
|2006.08.31 14:44
|t/p
|74
|5.00
|1.2836
|1.3016
|1.2836
|1500.00
|72693.75
|153
|2006.08.31 17:20
|buy
|77
|2.00
|1.2803
|1.2653
|1.2833
|154
|2006.08.31 17:20
|buy
|78
|2.00
|1.2802
|1.2652
|1.2832
|155
|2006.08.31 17:20
|buy
|79
|2.00
|1.2803
|1.2653
|1.2833
|156
|2006.08.31 17:20
|buy
|80
|2.00
|1.2804
|1.2654
|1.2834
|157
|2006.08.31 17:20
|buy
|81
|2.00
|1.2803
|1.2653
|1.2833
|158
|2006.09.01 16:57
|t/p
|77
|2.00
|1.2833
|1.2653
|1.2833
|582.70
|73276.45
|159
|2006.09.01 16:57
|t/p
|78
|2.00
|1.2832
|1.2652
|1.2832
|582.70
|73859.15
|160
|2006.09.01 16:57
|t/p
|79
|2.00
|1.2833
|1.2653
|1.2833
|582.70
|74441.85
|161
|2006.09.01 16:57
|t/p
|81
|2.00
|1.2833
|1.2653
|1.2833
|582.70
|75024.55
|162
|2006.09.01 16:57
|t/p
|80
|2.00
|1.2834
|1.2654
|1.2834
|582.70
|75607.25
|163
|2006.09.01 18:15
|sell
|82
|5.00
|1.2828
|1.2978
|1.2798
|164
|2006.09.01 18:15
|sell
|83
|5.00
|1.2830
|1.2980
|1.2800
|165
|2006.09.01 18:15
|sell
|84
|5.00
|1.2826
|1.2976
|1.2796
|166
|2006.09.01 18:16
|sell
|85
|5.00
|1.2828
|1.2978
|1.2798
|167
|2006.09.01 18:16
|sell
|86
|5.00
|1.2829
|1.2979
|1.2799
|168
|2006.09.05 14:42
|t/p
|83
|5.00
|1.2800
|1.2980
|1.2800
|1572.00
|77179.25
|169
|2006.09.05 15:05
|buy
|87
|2.00
|1.2814
|1.2664
|1.2844
|170
|2006.09.05 15:32
|t/p
|82
|5.00
|1.2798
|1.2978
|1.2798
|1572.00
|78751.25
|171
|2006.09.05 15:32
|t/p
|85
|5.00
|1.2798
|1.2978
|1.2798
|1572.00
|80323.25
|172
|2006.09.05 15:32
|t/p
|86
|5.00
|1.2799
|1.2979
|1.2799
|1572.00
|81895.25
|173
|2006.09.05 16:10
|buy
|88
|1.00
|1.2815
|1.2665
|1.2845
|174
|2006.09.05 18:25
|sell
|89
|5.00
|1.2809
|1.2959
|1.2779
|175
|2006.09.05 18:25
|sell
|90
|5.00
|1.2810
|1.2960
|1.2780
|176
|2006.09.06 12:29
|t/p
|84
|5.00
|1.2796
|1.2976
|1.2796
|1608.00
|83503.25
|177
|2006.09.06 13:32
|t/p
|90
|5.00
|1.2780
|1.2960
|1.2780
|1536.00
|85039.25
|178
|2006.09.06 13:33
|t/p
|89
|5.00
|1.2779
|1.2959
|1.2779
|1536.00
|86575.25
|179
|2006.09.06 13:45
|buy
|91
|2.00
|1.2798
|1.2648
|1.2828
|180
|2006.09.06 13:45
|buy
|92
|2.00
|1.2800
|1.2650
|1.2830
|181
|2006.09.06 13:45
|buy
|93
|2.00
|1.2796
|1.2646
|1.2826
|182
|2006.09.07 00:15
|t/p
|93
|2.00
|1.2826
|1.2646
|1.2826
|548.10
|87123.35
|183
|2006.09.07 00:50
|sell
|94
|5.00
|1.2817
|1.2967
|1.2787
|184
|2006.09.07 01:45
|t/p
|91
|2.00
|1.2828
|1.2648
|1.2828
|548.10
|87671.45
|185
|2006.09.07 02:03
|buy
|95
|3.00
|1.2819
|1.0819
|1.2844
|186
|2006.09.07 02:49
|t/p
|92
|2.00
|1.2830
|1.2650
|1.2830
|548.10
|88219.55
|187
|2006.09.07 03:05
|sell
|96
|5.00
|1.2830
|1.2980
|1.2800
|188
|2006.09.07 08:50
|t/p
|96
|5.00
|1.2800
|1.2980
|1.2800
|1500.00
|89719.55
|189
|2006.09.07 09:56
|t/p
|94
|5.00
|1.2787
|1.2967
|1.2787
|1500.00
|91219.55
|190
|2006.09.07 10:30
|buy
|97
|3.00
|1.2790
|1.2640
|1.2820
|191
|2006.09.07 10:30
|buy
|98
|1.00
|1.2790
|1.0790
|1.2815
|192
|2006.09.08 13:45
|s/l
|88
|1.00
|1.2665
|1.2665
|1.2845
|-1543.25
|89676.30
|193
|2006.09.08 14:06
|s/l
|87
|2.00
|1.2664
|1.2664
|1.2844
|-3086.50
|86589.80
|194
|2006.09.08 15:45
|buy
|99
|2.00
|1.2669
|1.2519
|1.2699
|195
|2006.09.08 15:45
|buy
|100
|1.00
|1.2669
|1.0669
|1.2694
|196
|2006.09.11 06:39
|t/p
|100
|1.00
|1.2694
|1.0669
|1.2694
|241.35
|86831.15
|197
|2006.09.11 07:05
|sell
|101
|5.00
|1.2685
|1.2835
|1.2655
|198
|2006.09.11 09:03
|t/p
|99
|2.00
|1.2699
|1.2519
|1.2699
|582.70
|87413.85
|199
|2006.09.11 10:03
|buy
|102
|3.00
|1.2704
|1.0704
|1.2729
|200
|2006.09.11 10:50
|t/p
|102
|3.00
|1.2729
|1.0704
|1.2729
|750.00
|88163.85
|201
|2006.09.11 11:15
|sell
|103
|5.00
|1.2731
|1.2881
|1.2701
|202
|2006.09.11 15:03
|t/p
|103
|5.00
|1.2701
|1.2881
|1.2701
|1500.00
|89663.85
|203
|2006.09.11 16:30
|buy
|104
|2.00
|1.2700
|1.2550
|1.2730
|204
|2006.09.11 16:30
|buy
|105
|1.00
|1.2700
|1.0700
|1.2725
|205
|2006.09.12 02:23
|t/p
|105
|1.00
|1.2725
|1.0700
|1.2725
|241.35
|89905.20
|206
|2006.09.12 08:43
|t/p
|104
|2.00
|1.2730
|1.2550
|1.2730
|582.70
|90487.90
|207
|2006.09.12 08:56
|buy
|106
|1.00
|1.2715
|1.0715
|1.2740
|208
|2006.09.14 15:56
|t/p
|106
|1.00
|1.2740
|1.0715
|1.2740
|215.40
|90703.30
|209
|2006.09.14 16:40
|sell
|107
|5.00
|1.2736
|1.2886
|1.2706
|210
|2006.09.15 09:09
|t/p
|107
|5.00
|1.2706
|1.2886
|1.2706
|1536.00
|92239.30
|211
|2006.09.15 10:00
|buy
|108
|2.00
|1.2711
|1.2561
|1.2741
|212
|2006.09.15 14:33
|t/p
|101
|5.00
|1.2655
|1.2835
|1.2655
|1716.00
|93955.30
|213
|2006.09.15 14:33
|buy
|109
|3.00
|1.2654
|1.0654
|1.2679
|214
|2006.09.15 14:33
|buy
|110
|1.00
|1.2654
|1.0654
|1.2679
|215
|2006.09.15 14:37
|s/l
|97
|3.00
|1.2640
|1.2640
|1.2820
|-4707.60
|89247.70
|216
|2006.09.18 07:21
|t/p
|109
|3.00
|1.2679
|1.0654
|1.2679
|724.05
|89971.75
|217
|2006.09.18 07:21
|t/p
|110
|1.00
|1.2679
|1.0654
|1.2679
|241.35
|90213.10
|218
|2006.09.18 07:50
|sell
|111
|5.00
|1.2672
|1.2822
|1.2642
|219
|2006.09.18 07:50
|sell
|112
|5.00
|1.2674
|1.2824
|1.2644
|220
|2006.09.21 11:36
|t/p
|108
|2.00
|1.2741
|1.2561
|1.2741
|496.20
|90709.30
|221
|2006.09.21 12:15
|sell
|113
|5.00
|1.2737
|1.2887
|1.2707
|222
|2006.09.22 08:07
|t/p
|98
|1.00
|1.2815
|1.0790
|1.2815
|120.25
|90829.55
|223
|2006.09.22 08:22
|s/l
|111
|5.00
|1.2822
|1.2822
|1.2642
|-7284.00
|83545.55
|224
|2006.09.22 08:22
|s/l
|112
|5.00
|1.2824
|1.2824
|1.2644
|-7284.00
|76261.55
|225
|2006.09.22 10:05
|sell
|114
|5.00
|1.2824
|1.2974
|1.2794
|226
|2006.09.22 10:05
|sell
|115
|5.00
|1.2824
|1.2974
|1.2794
|227
|2006.09.22 10:05
|sell
|116
|5.00
|1.2818
|1.2968
|1.2788
|228
|2006.09.22 16:26
|t/p
|114
|5.00
|1.2794
|1.2974
|1.2794
|1500.00
|77761.55
|229
|2006.09.22 16:26
|t/p
|115
|5.00
|1.2794
|1.2974
|1.2794
|1500.00
|79261.55
|230
|2006.09.22 17:15
|buy
|117
|2.00
|1.2800
|1.2650
|1.2830
|231
|2006.09.22 17:15
|buy
|118
|2.00
|1.2803
|1.2653
|1.2833
|232
|2006.09.22 19:46
|t/p
|116
|5.00
|1.2788
|1.2968
|1.2788
|1500.00
|80761.55
|233
|2006.09.22 20:15
|buy
|119
|2.00
|1.2793
|1.2643
|1.2823
|234
|2006.09.26 10:53
|t/p
|113
|5.00
|1.2707
|1.2887
|1.2707
|1608.00
|82369.55
|235
|2006.09.26 11:35
|buy
|120
|3.00
|1.2705
|1.2555
|1.2735
|236
|2006.09.26 11:35
|buy
|121
|1.00
|1.2705
|1.0705
|1.2730
|237
|2006.09.28 01:26
|t/p
|121
|1.00
|1.2730
|1.0705
|1.2730
|215.40
|82584.95
|238
|2006.09.28 06:07
|t/p
|120
|3.00
|1.2735
|1.2555
|1.2735
|796.20
|83381.15
|239
|2006.09.28 06:45
|sell
|122
|5.00
|1.2729
|1.2879
|1.2699
|240
|2006.09.28 13:35
|t/p
|122
|5.00
|1.2699
|1.2879
|1.2699
|1500.00
|84881.15
|241
|2006.09.28 16:05
|buy
|123
|2.00
|1.2697
|1.2547
|1.2727
|242
|2006.09.28 16:05
|buy
|124
|1.00
|1.2697
|1.0697
|1.2722
|243
|2006.09.29 13:32
|s/l
|118
|2.00
|1.2653
|1.2653
|1.2833
|-3121.10
|81760.05
|244
|2006.09.29 13:39
|s/l
|117
|2.00
|1.2650
|1.2650
|1.2830
|-3121.10
|78638.95
|245
|2006.09.29 13:40
|s/l
|119
|2.00
|1.2643
|1.2643
|1.2823
|-3121.10
|75517.85
|246
|2006.09.29 14:05
|buy
|125
|3.00
|1.2654
|1.2504
|1.2684
|247
|2006.09.29 14:05
|buy
|126
|1.00
|1.2654
|1.0654
|1.2679
|248
|2006.09.29 16:03
|t/p
|126
|1.00
|1.2679
|1.0654
|1.2679
|250.00
|75767.85
|249
|2006.09.29 16:22
|t/p
|125
|3.00
|1.2684
|1.2504
|1.2684
|900.00
|76667.85
|250
|2006.09.29 17:01
|buy
|127
|3.00
|1.2686
|1.0686
|1.2711
|251
|2006.09.29 17:02
|buy
|128
|3.00
|1.2686
|1.0686
|1.2711
|252
|2006.10.16 04:30
|s/l
|123
|2.00
|1.2547
|1.2547
|1.2727
|-3276.80
|73391.05
|253
|2006.10.16 04:30
|buy
|129
|3.00
|1.2507
|1.0507
|1.2532
|254
|2006.10.16 04:30
|buy
|130
|1.00
|1.2507
|1.0507
|1.2532
|255
|2006.10.16 12:42
|t/p
|129
|3.00
|1.2532
|1.0507
|1.2532
|750.00
|74141.05
|256
|2006.10.16 12:42
|t/p
|130
|1.00
|1.2532
|1.0507
|1.2532
|250.00
|74391.05
|257
|2006.10.16 14:03
|buy
|131
|3.00
|1.2520
|1.0520
|1.2545
|258
|2006.10.17 13:30
|t/p
|131
|3.00
|1.2545
|1.0520
|1.2545
|724.05
|75115.10
|259
|2006.10.17 14:00
|buy
|132
|3.00
|1.2545
|1.0545
|1.2570
|260
|2006.10.19 09:00
|t/p
|132
|3.00
|1.2570
|1.0545
|1.2570
|646.20
|75761.30
|261
|2006.10.19 10:18
|buy
|133
|3.00
|1.2571
|1.0571
|1.2596
|262
|2006.10.19 14:36
|t/p
|133
|3.00
|1.2596
|1.0571
|1.2596
|750.00
|76511.30
|263
|2006.10.19 15:30
|sell
|134
|5.00
|1.2595
|1.2745
|1.2565
|264
|2006.10.23 09:13
|t/p
|134
|5.00
|1.2565
|1.2745
|1.2565
|1572.00
|78083.30
|265
|2006.10.23 10:30
|buy
|135
|3.00
|1.2556
|1.2406
|1.2586
|266
|2006.10.25 10:33
|t/p
|135
|3.00
|1.2586
|1.2406
|1.2586
|848.10
|78931.40
|267
|2006.10.25 11:30
|sell
|136
|5.00
|1.2583
|1.2733
|1.2553
|268
|2006.10.27 01:05
|t/p
|127
|3.00
|1.2711
|1.0686
|1.2711
|23.40
|78954.80
|269
|2006.10.27 01:05
|t/p
|128
|3.00
|1.2711
|1.0686
|1.2711
|23.40
|78978.20
|270
|2006.10.27 02:45
|sell
|137
|5.00
|1.2705
|1.2855
|1.2675
|271
|2006.10.27 02:45
|sell
|138
|5.00
|1.2706
|1.2856
|1.2676
|272
|2006.10.27 07:00
|t/p
|138
|5.00
|1.2676
|1.2856
|1.2676
|1500.00
|80478.20
|273
|2006.10.27 07:04
|t/p
|137
|5.00
|1.2675
|1.2855
|1.2675
|1500.00
|81978.20
|274
|2006.10.27 07:50
|buy
|139
|3.00
|1.2678
|1.2528
|1.2708
|275
|2006.10.27 07:50
|buy
|140
|3.00
|1.2677
|1.2527
|1.2707
|276
|2006.10.27 12:31
|t/p
|139
|3.00
|1.2708
|1.2528
|1.2708
|900.00
|82878.20
|277
|2006.10.27 12:31
|t/p
|140
|3.00
|1.2707
|1.2527
|1.2707
|900.00
|83778.20
|278
|2006.10.27 12:32
|t/p
|124
|1.00
|1.2722
|1.0697
|1.2722
|-0.85
|83777.35
|279
|2006.10.27 13:07
|s/l
|136
|5.00
|1.2733
|1.2733
|1.2553
|-7356.00
|76421.35
|280
|2006.10.27 14:10
|sell
|141
|5.00
|1.2732
|1.2882
|1.2702
|281
|2006.10.27 14:10
|sell
|142
|5.00
|1.2734
|1.2884
|1.2704
|282
|2006.10.27 14:10
|sell
|143
|5.00
|1.2731
|1.2881
|1.2701
|283
|2006.10.27 14:10
|sell
|144
|5.00
|1.2732
|1.2882
|1.2702
|284
|2006.10.30 13:31
|t/p
|142
|5.00
|1.2704
|1.2884
|1.2704
|1536.00
|77957.35
|285
|2006.10.30 13:33
|t/p
|141
|5.00
|1.2702
|1.2882
|1.2702
|1536.00
|79493.35
|286
|2006.10.30 13:33
|t/p
|144
|5.00
|1.2702
|1.2882
|1.2702
|1536.00
|81029.35
|287
|2006.10.30 13:42
|t/p
|143
|5.00
|1.2701
|1.2881
|1.2701
|1536.00
|82565.35
|288
|2006.10.30 14:05
|buy
|145
|3.00
|1.2715
|1.2565
|1.2745
|289
|2006.10.30 14:05
|buy
|146
|2.00
|1.2717
|1.2567
|1.2747
|290
|2006.10.30 14:05
|buy
|147
|2.00
|1.2716
|1.2566
|1.2746
|291
|2006.10.30 14:06
|buy
|148
|2.00
|1.2718
|1.2568
|1.2748
|292
|2006.10.31 15:07
|t/p
|145
|3.00
|1.2745
|1.2565
|1.2745
|874.05
|83439.40
|293
|2006.10.31 15:08
|t/p
|146
|2.00
|1.2747
|1.2567
|1.2747
|582.70
|84022.10
|294
|2006.10.31 15:08
|t/p
|147
|2.00
|1.2746
|1.2566
|1.2746
|582.70
|84604.80
|295
|2006.10.31 15:08
|t/p
|148
|2.00
|1.2748
|1.2568
|1.2748
|582.70
|85187.50
|296
|2006.10.31 16:05
|sell
|149
|5.00
|1.2768
|1.2918
|1.2738
|297
|2006.10.31 16:05
|sell
|150
|5.00
|1.2765
|1.2915
|1.2735
|298
|2006.10.31 16:05
|sell
|151
|5.00
|1.2766
|1.2916
|1.2736
|299
|2006.10.31 16:06
|sell
|152
|5.00
|1.2768
|1.2918
|1.2738
|300
|2006.11.03 13:30
|t/p
|149
|5.00
|1.2738
|1.2918
|1.2738
|1680.00
|86867.50
|301
|2006.11.03 13:30
|t/p
|150
|5.00
|1.2735
|1.2915
|1.2735
|1680.00
|88547.50
|302
|2006.11.03 13:30
|t/p
|151
|5.00
|1.2736
|1.2916
|1.2736
|1680.00
|90227.50
|303
|2006.11.03 13:30
|t/p
|152
|5.00
|1.2738
|1.2918
|1.2738
|1680.00
|91907.50
|304
|2006.11.03 14:50
|buy
|153
|3.00
|1.2706
|1.2556
|1.2736
|305
|2006.11.03 14:50
|buy
|154
|1.00
|1.2706
|1.0706
|1.2731
|306
|2006.11.03 14:51
|buy
|155
|3.00
|1.2705
|1.2555
|1.2735
|307
|2006.11.03 14:51
|buy
|156
|1.00
|1.2705
|1.0705
|1.2730
|308
|2006.11.05 23:59
|close at stop
|156
|1.00
|1.2715
|1.0705
|1.2730
|100.00
|92007.50
|309
|2006.11.05 23:59
|close at stop
|155
|3.00
|1.2715
|1.2555
|1.2735
|300.00
|92307.50
|310
|2006.11.05 23:59
|close at stop
|154
|1.00
|1.2715
|1.0706
|1.2731
|90.00
|92397.50
|311
|2006.11.05 23:59
|close at stop
|153
|3.00
|1.2715
|1.2556
|1.2736
|270.00
|92667.50
|312
|2006.11.05 23:59
|close at stop
|95
|3.00
|1.2715
|1.0819
|1.2844
|-4599.15
|88068.35