Strategy Tester Report
Kurka Trader GREEDY BS

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.06 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.06)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=1; MAGICSCALP=2; STOPLOSS=150; TAKEPROFIT=30; SLIPPAGE=3; SIGNALCANDLE=1; LOTS=1; MAXTRADES=5; SCALP=true; SCALPLOSS=2000; SCALPPROFIT=25; PIPSTART=5; PIPSTEP=3; BANDSTIME=15; BANDSPERIOD=12; BANDSDEVIATION1=1; BANDSDEVIATION2=2; BANDSDEVIATION3=3; STOCHTIME=5; SARTIME=60; SARSTEP=0.001; SARMAX=0.05; ProfitTrailing=true; TrailingStop=5; TrailingStep=2; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav";
Bars in test194087Ticks modelled518157Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit78068.35Gross profit132690.90Gross loss-54622.55
Profit factor2.43Expected payoff500.44
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown20564.25 (21.89%)Relative drawdown21.89% (20564.25)
Total trades156Short positions (won %)61 (95.08%)Long positions (won %)95 (87.37%)
Profit trades (% of total)141 (90.38%)Loss trades (% of total)15 (9.62%)
Largestprofit trade1752.00loss trade-7356.00
Averageprofit trade941.07loss trade-3641.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)61 (63648.85)consecutive losses (loss in money)3 (-9363.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)63648.85 (61)consecutive loss (count of losses)-14568.00 (2)
Averageconsecutive wins16consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 00:45sell15.001.27661.29161.2736
22006.08.01 02:20buy22.001.27611.26111.2791
32006.08.01 04:35buy31.001.27541.26041.2784
42006.08.01 05:56t/p15.001.27361.29161.27361500.0011500.00
52006.08.01 06:30buy43.001.27371.25871.2767
62006.08.01 07:00buy52.001.27361.25861.2766
72006.08.01 11:46t/p52.001.27661.25861.2766600.0012100.00
82006.08.01 11:55t/p43.001.27671.25871.2767900.0013000.00
92006.08.01 13:10sell65.001.27641.29141.2734
102006.08.01 14:50buy71.001.27661.26161.2796
112006.08.01 14:50buy81.001.27671.26171.2797
122006.08.01 15:20t/p65.001.27341.29141.27341500.0014500.00
132006.08.01 16:20buy91.001.27511.26011.2781
142006.08.01 17:05t/p91.001.27811.26011.2781300.0014800.00
152006.08.01 17:05t/p31.001.27841.26041.2784300.0015100.00
162006.08.01 17:07t/p22.001.27911.26111.2791600.0015700.00
172006.08.01 17:07t/p71.001.27961.26161.2796300.0016000.00
182006.08.01 17:08t/p81.001.27971.26171.2797300.0016300.00
192006.08.01 18:50sell105.001.28071.29571.2777
202006.08.01 18:50sell115.001.28051.29551.2775
212006.08.01 19:20buy121.001.28161.26661.2846
222006.08.01 19:20buy131.001.28121.26621.2842
232006.08.02 17:26t/p105.001.27771.29571.27771536.0017836.00
242006.08.02 17:45buy142.001.27971.26471.2827
252006.08.02 17:45buy152.001.27971.26471.2827
262006.08.03 01:24t/p115.001.27751.29551.27751644.0019480.00
272006.08.03 02:45buy162.001.27601.26101.2790
282006.08.03 02:45buy171.001.27601.07601.2785
292006.08.03 12:20t/p171.001.27851.07601.2785250.0019730.00
302006.08.03 13:03t/p162.001.27901.26101.2790600.0020330.00
312006.08.03 13:41t/p142.001.28271.26471.2827548.1020878.10
322006.08.03 13:41t/p152.001.28271.26471.2827548.1021426.20
332006.08.03 14:25sell185.001.28171.29671.2787
342006.08.03 14:25sell195.001.28191.29691.2789
352006.08.03 14:26sell205.001.28111.29611.2781
362006.08.03 15:58t/p185.001.27871.29671.27871500.0022926.20
372006.08.03 15:58t/p195.001.27891.29691.27891500.0024426.20
382006.08.03 15:58sell215.001.27851.29351.2755
392006.08.03 15:58sell225.001.27871.29371.2757
402006.08.03 16:10t/p205.001.27811.29611.27811500.0025926.20
412006.08.03 17:40buy231.001.27981.26481.2828
422006.08.04 13:31t/p231.001.28281.26481.2828291.3526217.55
432006.08.04 13:31t/p131.001.28421.26621.2842256.7526474.30
442006.08.04 13:31t/p121.001.28461.26661.2846256.7526731.05
452006.08.04 17:10buy241.001.28961.27461.2926
462006.08.04 17:10buy251.001.28981.27481.2928
472006.08.07 04:30buy261.001.28841.27341.2914
482006.08.10 08:04t/p261.001.29141.27341.2914256.7526987.80
492006.08.10 10:05buy272.001.28671.27171.2897
502006.08.10 16:18t/p225.001.27571.29371.27571752.0028739.80
512006.08.10 16:18buy284.001.27571.26071.2787
522006.08.10 16:18buy293.001.27571.07571.2782
532006.08.10 16:18buy301.001.27571.07571.2782
542006.08.10 16:18t/p215.001.27551.29351.27551752.0030491.80
552006.08.10 16:19s/l251.001.27481.27481.2928-1551.9028939.90
562006.08.10 16:20s/l241.001.27461.27461.2926-1551.9027388.00
572006.08.10 16:20sell315.001.27461.28961.2716
582006.08.10 16:29t/p293.001.27821.07571.2782750.0028138.00
592006.08.10 16:29t/p301.001.27821.07571.2782250.0028388.00
602006.08.10 16:35buy323.001.27741.26241.2804
612006.08.10 16:35buy331.001.27741.07741.2799
622006.08.10 18:31t/p284.001.27871.26071.27871200.0029588.00
632006.08.10 19:04buy343.001.27761.07761.2801
642006.08.10 20:01t/p331.001.27991.07741.2799250.0029838.00
652006.08.10 20:03t/p343.001.28011.07761.2801750.0030588.00
662006.08.10 20:32buy353.001.27921.07921.2817
672006.08.10 20:32buy363.001.27911.07911.2816
682006.08.11 13:34s/l272.001.27171.27171.2897-3017.3027570.70
692006.08.11 13:34buy373.001.27171.07171.2742
702006.08.11 14:36t/p373.001.27421.07171.2742750.0028320.70
712006.08.11 14:45buy382.001.27491.25991.2779
722006.08.11 14:45buy391.001.27491.07491.2774
732006.08.11 15:33t/p391.001.27741.07491.2774250.0028570.70
742006.08.11 15:33t/p382.001.27791.25991.2779600.0029170.70
752006.08.11 16:03buy403.001.27621.07621.2787
762006.08.11 22:35t/p315.001.27161.28961.27161536.0030706.70
772006.08.11 22:41buy413.001.27231.25731.2753
782006.08.11 22:41buy421.001.27231.07231.2748
792006.08.14 02:13t/p421.001.27481.07231.2748241.3530948.05
802006.08.14 03:03t/p413.001.27531.25731.2753874.0531822.10
812006.08.14 03:55sell435.001.27451.28951.2715
822006.08.14 08:28t/p435.001.27151.28951.27151500.0033322.10
832006.08.14 09:05buy441.001.27481.25981.2778
842006.08.15 13:51t/p441.001.27781.25981.2778291.3533613.45
852006.08.15 14:05t/p403.001.27871.07621.2787698.1034311.55
862006.08.15 14:44t/p323.001.28041.26241.2804822.1535133.70
872006.08.15 15:16buy453.001.27931.07931.2818
882006.08.15 15:17buy463.001.27911.07911.2816
892006.08.15 15:17buy473.001.27921.07921.2817
902006.08.16 13:31t/p353.001.28171.07921.2817646.2035779.90
912006.08.16 13:31t/p363.001.28161.07911.2816646.2036426.10
922006.08.16 13:31t/p463.001.28161.07911.2816724.0537150.15
932006.08.16 13:31t/p473.001.28171.07921.2817724.0537874.20
942006.08.16 13:31t/p453.001.28181.07931.2818724.0538598.25
952006.08.16 15:35sell485.001.28481.29981.2818
962006.08.16 15:35sell495.001.28461.29961.2816
972006.08.16 15:35sell505.001.28471.29971.2817
982006.08.16 15:35sell515.001.28451.29951.2815
992006.08.16 15:35sell525.001.28491.29991.2819
1002006.08.17 18:59t/p485.001.28181.29981.28181608.0040206.25
1012006.08.17 18:59t/p525.001.28191.29991.28191608.0041814.25
1022006.08.17 19:01t/p505.001.28171.29971.28171608.0043422.25
1032006.08.17 19:02t/p495.001.28161.29961.28161608.0045030.25
1042006.08.17 19:14t/p515.001.28151.29951.28151608.0046638.25
1052006.08.17 19:50buy532.001.28241.26741.2854
1062006.08.17 19:50buy542.001.28241.26741.2854
1072006.08.17 19:50buy552.001.28281.26781.2858
1082006.08.17 19:50buy562.001.28261.26761.2856
1092006.08.17 19:51buy572.001.28251.26751.2855
1102006.08.21 02:03t/p532.001.28541.26741.2854565.4047203.65
1112006.08.21 02:03t/p542.001.28541.26741.2854565.4047769.05
1122006.08.21 02:04t/p572.001.28551.26751.2855565.4048334.45
1132006.08.21 02:07t/p562.001.28561.26761.2856565.4048899.85
1142006.08.21 02:07t/p552.001.28581.26781.2858565.4049465.25
1152006.08.21 03:25sell585.001.28781.30281.2848
1162006.08.21 03:25sell595.001.28791.30291.2849
1172006.08.21 03:25sell605.001.28801.30301.2850
1182006.08.21 03:25sell615.001.28781.30281.2848
1192006.08.21 03:25sell625.001.28761.30261.2846
1202006.08.22 10:01t/p585.001.28481.30281.28481536.0051001.25
1212006.08.22 10:01t/p595.001.28491.30291.28491536.0052537.25
1222006.08.22 10:01t/p605.001.28501.30301.28501536.0054073.25
1232006.08.22 10:01t/p615.001.28481.30281.28481536.0055609.25
1242006.08.22 10:06sell635.001.28641.30141.2834
1252006.08.22 10:06sell645.001.28631.30131.2833
1262006.08.22 10:07sell655.001.28641.30141.2834
1272006.08.22 10:07sell665.001.28631.30131.2833
1282006.08.22 10:55t/p625.001.28461.30261.28461536.0057145.25
1292006.08.22 11:11t/p635.001.28341.30141.28341500.0058645.25
1302006.08.22 11:11t/p645.001.28331.30131.28331500.0060145.25
1312006.08.22 11:11t/p655.001.28341.30141.28341500.0061645.25
1322006.08.22 11:11t/p665.001.28331.30131.28331500.0063145.25
1332006.08.22 12:05buy672.001.28451.26951.2875
1342006.08.22 12:05buy682.001.28491.26991.2879
1352006.08.22 12:05buy692.001.28481.26981.2878
1362006.08.22 12:05buy702.001.28461.26961.2876
1372006.08.22 12:05buy712.001.28441.26941.2874
1382006.08.31 13:36t/p672.001.28751.26951.2875409.7063554.95
1392006.08.31 13:36t/p702.001.28761.26961.2876409.7063964.65
1402006.08.31 13:36t/p712.001.28741.26941.2874409.7064374.35
1412006.08.31 13:37t/p682.001.28791.26991.2879409.7064784.05
1422006.08.31 13:37t/p692.001.28781.26981.2878409.7065193.75
1432006.08.31 14:00sell725.001.28691.30191.2839
1442006.08.31 14:00sell735.001.28671.30171.2837
1452006.08.31 14:00sell745.001.28661.30161.2836
1462006.08.31 14:00sell755.001.28691.30191.2839
1472006.08.31 14:00sell765.001.28711.30211.2841
1482006.08.31 14:43t/p765.001.28411.30211.28411500.0066693.75
1492006.08.31 14:44t/p725.001.28391.30191.28391500.0068193.75
1502006.08.31 14:44t/p735.001.28371.30171.28371500.0069693.75
1512006.08.31 14:44t/p755.001.28391.30191.28391500.0071193.75
1522006.08.31 14:44t/p745.001.28361.30161.28361500.0072693.75
1532006.08.31 17:20buy772.001.28031.26531.2833
1542006.08.31 17:20buy782.001.28021.26521.2832
1552006.08.31 17:20buy792.001.28031.26531.2833
1562006.08.31 17:20buy802.001.28041.26541.2834
1572006.08.31 17:20buy812.001.28031.26531.2833
1582006.09.01 16:57t/p772.001.28331.26531.2833582.7073276.45
1592006.09.01 16:57t/p782.001.28321.26521.2832582.7073859.15
1602006.09.01 16:57t/p792.001.28331.26531.2833582.7074441.85
1612006.09.01 16:57t/p812.001.28331.26531.2833582.7075024.55
1622006.09.01 16:57t/p802.001.28341.26541.2834582.7075607.25
1632006.09.01 18:15sell825.001.28281.29781.2798
1642006.09.01 18:15sell835.001.28301.29801.2800
1652006.09.01 18:15sell845.001.28261.29761.2796
1662006.09.01 18:16sell855.001.28281.29781.2798
1672006.09.01 18:16sell865.001.28291.29791.2799
1682006.09.05 14:42t/p835.001.28001.29801.28001572.0077179.25
1692006.09.05 15:05buy872.001.28141.26641.2844
1702006.09.05 15:32t/p825.001.27981.29781.27981572.0078751.25
1712006.09.05 15:32t/p855.001.27981.29781.27981572.0080323.25
1722006.09.05 15:32t/p865.001.27991.29791.27991572.0081895.25
1732006.09.05 16:10buy881.001.28151.26651.2845
1742006.09.05 18:25sell895.001.28091.29591.2779
1752006.09.05 18:25sell905.001.28101.29601.2780
1762006.09.06 12:29t/p845.001.27961.29761.27961608.0083503.25
1772006.09.06 13:32t/p905.001.27801.29601.27801536.0085039.25
1782006.09.06 13:33t/p895.001.27791.29591.27791536.0086575.25
1792006.09.06 13:45buy912.001.27981.26481.2828
1802006.09.06 13:45buy922.001.28001.26501.2830
1812006.09.06 13:45buy932.001.27961.26461.2826
1822006.09.07 00:15t/p932.001.28261.26461.2826548.1087123.35
1832006.09.07 00:50sell945.001.28171.29671.2787
1842006.09.07 01:45t/p912.001.28281.26481.2828548.1087671.45
1852006.09.07 02:03buy953.001.28191.08191.2844
1862006.09.07 02:49t/p922.001.28301.26501.2830548.1088219.55
1872006.09.07 03:05sell965.001.28301.29801.2800
1882006.09.07 08:50t/p965.001.28001.29801.28001500.0089719.55
1892006.09.07 09:56t/p945.001.27871.29671.27871500.0091219.55
1902006.09.07 10:30buy973.001.27901.26401.2820
1912006.09.07 10:30buy981.001.27901.07901.2815
1922006.09.08 13:45s/l881.001.26651.26651.2845-1543.2589676.30
1932006.09.08 14:06s/l872.001.26641.26641.2844-3086.5086589.80
1942006.09.08 15:45buy992.001.26691.25191.2699
1952006.09.08 15:45buy1001.001.26691.06691.2694
1962006.09.11 06:39t/p1001.001.26941.06691.2694241.3586831.15
1972006.09.11 07:05sell1015.001.26851.28351.2655
1982006.09.11 09:03t/p992.001.26991.25191.2699582.7087413.85
1992006.09.11 10:03buy1023.001.27041.07041.2729
2002006.09.11 10:50t/p1023.001.27291.07041.2729750.0088163.85
2012006.09.11 11:15sell1035.001.27311.28811.2701
2022006.09.11 15:03t/p1035.001.27011.28811.27011500.0089663.85
2032006.09.11 16:30buy1042.001.27001.25501.2730
2042006.09.11 16:30buy1051.001.27001.07001.2725
2052006.09.12 02:23t/p1051.001.27251.07001.2725241.3589905.20
2062006.09.12 08:43t/p1042.001.27301.25501.2730582.7090487.90
2072006.09.12 08:56buy1061.001.27151.07151.2740
2082006.09.14 15:56t/p1061.001.27401.07151.2740215.4090703.30
2092006.09.14 16:40sell1075.001.27361.28861.2706
2102006.09.15 09:09t/p1075.001.27061.28861.27061536.0092239.30
2112006.09.15 10:00buy1082.001.27111.25611.2741
2122006.09.15 14:33t/p1015.001.26551.28351.26551716.0093955.30
2132006.09.15 14:33buy1093.001.26541.06541.2679
2142006.09.15 14:33buy1101.001.26541.06541.2679
2152006.09.15 14:37s/l973.001.26401.26401.2820-4707.6089247.70
2162006.09.18 07:21t/p1093.001.26791.06541.2679724.0589971.75
2172006.09.18 07:21t/p1101.001.26791.06541.2679241.3590213.10
2182006.09.18 07:50sell1115.001.26721.28221.2642
2192006.09.18 07:50sell1125.001.26741.28241.2644
2202006.09.21 11:36t/p1082.001.27411.25611.2741496.2090709.30
2212006.09.21 12:15sell1135.001.27371.28871.2707
2222006.09.22 08:07t/p981.001.28151.07901.2815120.2590829.55
2232006.09.22 08:22s/l1115.001.28221.28221.2642-7284.0083545.55
2242006.09.22 08:22s/l1125.001.28241.28241.2644-7284.0076261.55
2252006.09.22 10:05sell1145.001.28241.29741.2794
2262006.09.22 10:05sell1155.001.28241.29741.2794
2272006.09.22 10:05sell1165.001.28181.29681.2788
2282006.09.22 16:26t/p1145.001.27941.29741.27941500.0077761.55
2292006.09.22 16:26t/p1155.001.27941.29741.27941500.0079261.55
2302006.09.22 17:15buy1172.001.28001.26501.2830
2312006.09.22 17:15buy1182.001.28031.26531.2833
2322006.09.22 19:46t/p1165.001.27881.29681.27881500.0080761.55
2332006.09.22 20:15buy1192.001.27931.26431.2823
2342006.09.26 10:53t/p1135.001.27071.28871.27071608.0082369.55
2352006.09.26 11:35buy1203.001.27051.25551.2735
2362006.09.26 11:35buy1211.001.27051.07051.2730
2372006.09.28 01:26t/p1211.001.27301.07051.2730215.4082584.95
2382006.09.28 06:07t/p1203.001.27351.25551.2735796.2083381.15
2392006.09.28 06:45sell1225.001.27291.28791.2699
2402006.09.28 13:35t/p1225.001.26991.28791.26991500.0084881.15
2412006.09.28 16:05buy1232.001.26971.25471.2727
2422006.09.28 16:05buy1241.001.26971.06971.2722
2432006.09.29 13:32s/l1182.001.26531.26531.2833-3121.1081760.05
2442006.09.29 13:39s/l1172.001.26501.26501.2830-3121.1078638.95
2452006.09.29 13:40s/l1192.001.26431.26431.2823-3121.1075517.85
2462006.09.29 14:05buy1253.001.26541.25041.2684
2472006.09.29 14:05buy1261.001.26541.06541.2679
2482006.09.29 16:03t/p1261.001.26791.06541.2679250.0075767.85
2492006.09.29 16:22t/p1253.001.26841.25041.2684900.0076667.85
2502006.09.29 17:01buy1273.001.26861.06861.2711
2512006.09.29 17:02buy1283.001.26861.06861.2711
2522006.10.16 04:30s/l1232.001.25471.25471.2727-3276.8073391.05
2532006.10.16 04:30buy1293.001.25071.05071.2532
2542006.10.16 04:30buy1301.001.25071.05071.2532
2552006.10.16 12:42t/p1293.001.25321.05071.2532750.0074141.05
2562006.10.16 12:42t/p1301.001.25321.05071.2532250.0074391.05
2572006.10.16 14:03buy1313.001.25201.05201.2545
2582006.10.17 13:30t/p1313.001.25451.05201.2545724.0575115.10
2592006.10.17 14:00buy1323.001.25451.05451.2570
2602006.10.19 09:00t/p1323.001.25701.05451.2570646.2075761.30
2612006.10.19 10:18buy1333.001.25711.05711.2596
2622006.10.19 14:36t/p1333.001.25961.05711.2596750.0076511.30
2632006.10.19 15:30sell1345.001.25951.27451.2565
2642006.10.23 09:13t/p1345.001.25651.27451.25651572.0078083.30
2652006.10.23 10:30buy1353.001.25561.24061.2586
2662006.10.25 10:33t/p1353.001.25861.24061.2586848.1078931.40
2672006.10.25 11:30sell1365.001.25831.27331.2553
2682006.10.27 01:05t/p1273.001.27111.06861.271123.4078954.80
2692006.10.27 01:05t/p1283.001.27111.06861.271123.4078978.20
2702006.10.27 02:45sell1375.001.27051.28551.2675
2712006.10.27 02:45sell1385.001.27061.28561.2676
2722006.10.27 07:00t/p1385.001.26761.28561.26761500.0080478.20
2732006.10.27 07:04t/p1375.001.26751.28551.26751500.0081978.20
2742006.10.27 07:50buy1393.001.26781.25281.2708
2752006.10.27 07:50buy1403.001.26771.25271.2707
2762006.10.27 12:31t/p1393.001.27081.25281.2708900.0082878.20
2772006.10.27 12:31t/p1403.001.27071.25271.2707900.0083778.20
2782006.10.27 12:32t/p1241.001.27221.06971.2722-0.8583777.35
2792006.10.27 13:07s/l1365.001.27331.27331.2553-7356.0076421.35
2802006.10.27 14:10sell1415.001.27321.28821.2702
2812006.10.27 14:10sell1425.001.27341.28841.2704
2822006.10.27 14:10sell1435.001.27311.28811.2701
2832006.10.27 14:10sell1445.001.27321.28821.2702
2842006.10.30 13:31t/p1425.001.27041.28841.27041536.0077957.35
2852006.10.30 13:33t/p1415.001.27021.28821.27021536.0079493.35
2862006.10.30 13:33t/p1445.001.27021.28821.27021536.0081029.35
2872006.10.30 13:42t/p1435.001.27011.28811.27011536.0082565.35
2882006.10.30 14:05buy1453.001.27151.25651.2745
2892006.10.30 14:05buy1462.001.27171.25671.2747
2902006.10.30 14:05buy1472.001.27161.25661.2746
2912006.10.30 14:06buy1482.001.27181.25681.2748
2922006.10.31 15:07t/p1453.001.27451.25651.2745874.0583439.40
2932006.10.31 15:08t/p1462.001.27471.25671.2747582.7084022.10
2942006.10.31 15:08t/p1472.001.27461.25661.2746582.7084604.80
2952006.10.31 15:08t/p1482.001.27481.25681.2748582.7085187.50
2962006.10.31 16:05sell1495.001.27681.29181.2738
2972006.10.31 16:05sell1505.001.27651.29151.2735
2982006.10.31 16:05sell1515.001.27661.29161.2736
2992006.10.31 16:06sell1525.001.27681.29181.2738
3002006.11.03 13:30t/p1495.001.27381.29181.27381680.0086867.50
3012006.11.03 13:30t/p1505.001.27351.29151.27351680.0088547.50
3022006.11.03 13:30t/p1515.001.27361.29161.27361680.0090227.50
3032006.11.03 13:30t/p1525.001.27381.29181.27381680.0091907.50
3042006.11.03 14:50buy1533.001.27061.25561.2736
3052006.11.03 14:50buy1541.001.27061.07061.2731
3062006.11.03 14:51buy1553.001.27051.25551.2735
3072006.11.03 14:51buy1561.001.27051.07051.2730
3082006.11.05 23:59close at stop1561.001.27151.07051.2730100.0092007.50
3092006.11.05 23:59close at stop1553.001.27151.25551.2735300.0092307.50
3102006.11.05 23:59close at stop1541.001.27151.07061.273190.0092397.50
3112006.11.05 23:59close at stop1533.001.27151.25561.2736270.0092667.50
3122006.11.05 23:59close at stop953.001.27151.08191.2844-4599.1588068.35