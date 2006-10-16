|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.10.16 04:30 - 2006.11.27 00:00 (2006.10.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=1; STOPLOSS=2000; TAKEPROFIT=40; SLIPPAGE=3; SIGNALCANDLE=1; LOTS=1; SCALP=true; MAGICSCALP=2; SCALPLOSS=10; SCALPPROFIT=10; PIPSTART=5; PIPSTEP=3; BANDSTIME=15; BANDSPERIOD=12; BANDSDEVIATION1=1; BANDSDEVIATION2=2; BANDSDEVIATION3=3; STOCHTIME=5; ProfitTrailing=true; TrailingStop=5; TrailingStep=2; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav";
|Bars in test
|97975
|Ticks modelled
|163849
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|38721.90
|Gross profit
|38721.90
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|445.08
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|87
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|87 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|87 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|800.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|445.08
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|87 (38721.90)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|38721.90 (87)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|87
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.16 06:50
|buy
|1
|2.00
|1.2512
|1.0512
|1.2552
|2
|2006.10.16 06:50
|buy
|2
|2.00
|1.2513
|1.0513
|1.2553
|3
|2006.10.16 06:50
|buy
|3
|2.00
|1.2512
|1.0512
|1.2552
|4
|2006.10.16 11:45
|buy
|4
|1.00
|1.2517
|1.0517
|1.2557
|5
|2006.10.16 11:45
|buy
|5
|1.00
|1.2516
|1.0516
|1.2556
|6
|2006.10.17 03:11
|buy
|6
|1.00
|1.2537
|1.0537
|1.2577
|7
|2006.10.17 14:07
|t/p
|1
|2.00
|1.2552
|1.0512
|1.2552
|782.70
|10782.70
|8
|2006.10.17 14:07
|t/p
|2
|2.00
|1.2553
|1.0513
|1.2553
|782.70
|11565.40
|9
|2006.10.17 14:07
|t/p
|3
|2.00
|1.2552
|1.0512
|1.2552
|782.70
|12348.10
|10
|2006.10.17 14:09
|t/p
|5
|1.00
|1.2556
|1.0516
|1.2556
|391.35
|12739.45
|11
|2006.10.17 15:39
|t/p
|4
|1.00
|1.2557
|1.0517
|1.2557
|391.35
|13130.80
|12
|2006.10.17 17:00
|buy
|7
|1.00
|1.2555
|1.0555
|1.2595
|13
|2006.10.17 17:00
|buy
|8
|1.00
|1.2556
|1.0556
|1.2596
|14
|2006.10.17 17:01
|buy
|9
|1.00
|1.2555
|1.0555
|1.2595
|15
|2006.10.17 17:01
|buy
|10
|1.00
|1.2557
|1.0557
|1.2597
|16
|2006.10.17 17:02
|buy
|11
|1.00
|1.2556
|1.0556
|1.2596
|17
|2006.10.17 17:02
|buy
|12
|1.00
|1.2557
|1.0557
|1.2597
|18
|2006.10.17 17:03
|buy
|13
|1.00
|1.2556
|1.0556
|1.2596
|19
|2006.10.17 19:40
|buy
|14
|1.00
|1.2552
|1.0552
|1.2592
|20
|2006.10.17 19:40
|buy
|15
|1.00
|1.2552
|1.0552
|1.2592
|21
|2006.10.19 12:06
|buy
|16
|1.00
|1.2568
|1.0568
|1.2608
|22
|2006.10.19 13:26
|t/p
|6
|1.00
|1.2577
|1.0537
|1.2577
|365.40
|13496.20
|23
|2006.10.19 13:46
|t/p
|14
|1.00
|1.2592
|1.0552
|1.2592
|365.40
|13861.60
|24
|2006.10.19 13:46
|t/p
|15
|1.00
|1.2592
|1.0552
|1.2592
|365.40
|14227.00
|25
|2006.10.19 14:36
|t/p
|7
|1.00
|1.2595
|1.0555
|1.2595
|365.40
|14592.40
|26
|2006.10.19 14:36
|t/p
|9
|1.00
|1.2595
|1.0555
|1.2595
|365.40
|14957.80
|27
|2006.10.19 14:36
|t/p
|8
|1.00
|1.2596
|1.0556
|1.2596
|365.40
|15323.20
|28
|2006.10.19 14:36
|t/p
|11
|1.00
|1.2596
|1.0556
|1.2596
|365.40
|15688.60
|29
|2006.10.19 14:36
|t/p
|13
|1.00
|1.2596
|1.0556
|1.2596
|365.40
|16054.00
|30
|2006.10.19 14:36
|t/p
|10
|1.00
|1.2597
|1.0557
|1.2597
|365.40
|16419.40
|31
|2006.10.19 14:36
|t/p
|12
|1.00
|1.2597
|1.0557
|1.2597
|365.40
|16784.80
|32
|2006.10.19 15:49
|buy
|17
|1.00
|1.2597
|1.0597
|1.2637
|33
|2006.10.19 15:49
|buy
|18
|1.00
|1.2597
|1.0597
|1.2637
|34
|2006.10.19 16:00
|t/p
|16
|1.00
|1.2608
|1.0568
|1.2608
|400.00
|17184.80
|35
|2006.10.19 18:20
|t/p
|17
|1.00
|1.2637
|1.0597
|1.2637
|400.00
|17584.80
|36
|2006.10.19 18:20
|t/p
|18
|1.00
|1.2637
|1.0597
|1.2637
|400.00
|17984.80
|37
|2006.10.19 20:55
|buy
|19
|1.00
|1.2630
|1.0630
|1.2670
|38
|2006.10.19 20:55
|buy
|20
|1.00
|1.2631
|1.0631
|1.2671
|39
|2006.10.19 20:55
|buy
|21
|1.00
|1.2629
|1.0629
|1.2669
|40
|2006.10.19 20:56
|buy
|22
|1.00
|1.2630
|1.0630
|1.2670
|41
|2006.10.19 20:56
|buy
|23
|1.00
|1.2629
|1.0629
|1.2669
|42
|2006.10.19 20:57
|buy
|24
|2.00
|1.2627
|1.0627
|1.2667
|43
|2006.10.19 20:59
|buy
|25
|2.00
|1.2626
|1.0626
|1.2666
|44
|2006.10.19 20:59
|buy
|26
|2.00
|1.2625
|1.0625
|1.2665
|45
|2006.10.20 07:00
|buy
|27
|2.00
|1.2629
|1.0629
|1.2669
|46
|2006.10.26 06:25
|buy
|28
|1.00
|1.2634
|1.0634
|1.2674
|47
|2006.10.26 07:26
|t/p
|25
|2.00
|1.2666
|1.0626
|1.2666
|678.90
|18663.70
|48
|2006.10.26 07:26
|t/p
|26
|2.00
|1.2665
|1.0625
|1.2665
|678.90
|19342.60
|49
|2006.10.26 08:21
|t/p
|21
|1.00
|1.2669
|1.0629
|1.2669
|339.45
|19682.05
|50
|2006.10.26 08:21
|t/p
|23
|1.00
|1.2669
|1.0629
|1.2669
|339.45
|20021.50
|51
|2006.10.26 08:21
|t/p
|24
|2.00
|1.2667
|1.0627
|1.2667
|678.90
|20700.40
|52
|2006.10.26 08:21
|t/p
|27
|2.00
|1.2669
|1.0629
|1.2669
|696.20
|21396.60
|53
|2006.10.26 09:32
|buy
|29
|1.00
|1.2662
|1.0662
|1.2702
|54
|2006.10.26 09:34
|buy
|30
|1.00
|1.2661
|1.0661
|1.2701
|55
|2006.10.26 09:34
|buy
|31
|1.00
|1.2662
|1.0662
|1.2702
|56
|2006.10.26 09:34
|buy
|32
|1.00
|1.2661
|1.0661
|1.2701
|57
|2006.10.26 11:40
|buy
|33
|1.00
|1.2659
|1.0659
|1.2699
|58
|2006.10.26 11:40
|buy
|34
|1.00
|1.2658
|1.0658
|1.2698
|59
|2006.10.26 11:42
|buy
|35
|1.00
|1.2659
|1.0659
|1.2699
|60
|2006.10.26 11:44
|buy
|36
|1.00
|1.2660
|1.0660
|1.2700
|61
|2006.10.26 11:44
|buy
|37
|1.00
|1.2659
|1.0659
|1.2699
|62
|2006.10.26 11:44
|buy
|38
|1.00
|1.2660
|1.0660
|1.2700
|63
|2006.10.26 12:25
|buy
|39
|1.00
|1.2659
|1.0659
|1.2699
|64
|2006.10.26 12:26
|buy
|40
|1.00
|1.2658
|1.0658
|1.2698
|65
|2006.10.26 12:27
|buy
|41
|1.00
|1.2659
|1.0659
|1.2699
|66
|2006.10.26 12:36
|t/p
|19
|1.00
|1.2670
|1.0630
|1.2670
|339.45
|21736.05
|67
|2006.10.26 12:36
|t/p
|22
|1.00
|1.2670
|1.0630
|1.2670
|339.45
|22075.50
|68
|2006.10.26 12:36
|t/p
|20
|1.00
|1.2671
|1.0631
|1.2671
|339.45
|22414.95
|69
|2006.10.26 14:36
|t/p
|28
|1.00
|1.2674
|1.0634
|1.2674
|400.00
|22814.95
|70
|2006.10.26 16:13
|buy
|42
|1.00
|1.2668
|1.0668
|1.2708
|71
|2006.10.26 16:14
|buy
|43
|1.00
|1.2668
|1.0668
|1.2708
|72
|2006.10.26 16:50
|t/p
|33
|1.00
|1.2699
|1.0659
|1.2699
|400.00
|23214.95
|73
|2006.10.26 16:50
|t/p
|34
|1.00
|1.2698
|1.0658
|1.2698
|400.00
|23614.95
|74
|2006.10.26 16:50
|t/p
|35
|1.00
|1.2699
|1.0659
|1.2699
|400.00
|24014.95
|75
|2006.10.26 16:50
|t/p
|37
|1.00
|1.2699
|1.0659
|1.2699
|400.00
|24414.95
|76
|2006.10.26 16:50
|t/p
|39
|1.00
|1.2699
|1.0659
|1.2699
|400.00
|24814.95
|77
|2006.10.26 16:50
|t/p
|40
|1.00
|1.2698
|1.0658
|1.2698
|400.00
|25214.95
|78
|2006.10.26 16:50
|t/p
|41
|1.00
|1.2699
|1.0659
|1.2699
|400.00
|25614.95
|79
|2006.10.26 17:48
|t/p
|30
|1.00
|1.2701
|1.0661
|1.2701
|400.00
|26014.95
|80
|2006.10.26 17:48
|t/p
|32
|1.00
|1.2701
|1.0661
|1.2701
|400.00
|26414.95
|81
|2006.10.26 17:48
|t/p
|36
|1.00
|1.2700
|1.0660
|1.2700
|400.00
|26814.95
|82
|2006.10.26 17:48
|t/p
|38
|1.00
|1.2700
|1.0660
|1.2700
|400.00
|27214.95
|83
|2006.10.26 18:50
|buy
|44
|1.00
|1.2695
|1.0695
|1.2735
|84
|2006.10.26 18:50
|buy
|45
|1.00
|1.2695
|1.0695
|1.2735
|85
|2006.10.26 18:50
|buy
|46
|1.00
|1.2697
|1.0697
|1.2737
|86
|2006.10.26 18:51
|buy
|47
|1.00
|1.2696
|1.0696
|1.2736
|87
|2006.10.26 18:52
|buy
|48
|1.00
|1.2695
|1.0695
|1.2735
|88
|2006.10.26 18:52
|buy
|49
|1.00
|1.2696
|1.0696
|1.2736
|89
|2006.10.26 18:54
|buy
|50
|1.00
|1.2695
|1.0695
|1.2735
|90
|2006.10.26 18:54
|buy
|51
|1.00
|1.2697
|1.0697
|1.2737
|91
|2006.10.26 20:45
|buy
|52
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2733
|92
|2006.10.26 20:45
|buy
|53
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2733
|93
|2006.10.26 20:47
|buy
|54
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2733
|94
|2006.10.26 20:48
|buy
|55
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2733
|95
|2006.10.26 20:49
|buy
|56
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2733
|96
|2006.10.26 22:30
|buy
|57
|1.00
|1.2691
|1.0691
|1.2731
|97
|2006.10.27 00:45
|t/p
|29
|1.00
|1.2702
|1.0662
|1.2702
|391.35
|27606.30
|98
|2006.10.27 00:45
|t/p
|31
|1.00
|1.2702
|1.0662
|1.2702
|391.35
|27997.65
|99
|2006.10.27 01:04
|t/p
|42
|1.00
|1.2708
|1.0668
|1.2708
|391.35
|28389.00
|100
|2006.10.27 01:04
|t/p
|43
|1.00
|1.2708
|1.0668
|1.2708
|391.35
|28780.35
|101
|2006.10.27 03:55
|buy
|58
|2.00
|1.2705
|1.0705
|1.2745
|102
|2006.10.27 03:55
|buy
|59
|1.00
|1.2706
|1.0706
|1.2746
|103
|2006.10.27 03:55
|buy
|60
|2.00
|1.2705
|1.0705
|1.2745
|104
|2006.10.27 03:56
|buy
|61
|1.00
|1.2706
|1.0706
|1.2746
|105
|2006.10.27 03:57
|buy
|62
|2.00
|1.2705
|1.0705
|1.2745
|106
|2006.10.27 03:59
|buy
|63
|1.00
|1.2706
|1.0706
|1.2746
|107
|2006.10.27 13:07
|t/p
|52
|1.00
|1.2733
|1.0693
|1.2733
|391.35
|29171.70
|108
|2006.10.27 13:07
|t/p
|53
|1.00
|1.2733
|1.0693
|1.2733
|391.35
|29563.05
|109
|2006.10.27 13:07
|t/p
|54
|1.00
|1.2733
|1.0693
|1.2733
|391.35
|29954.40
|110
|2006.10.27 13:07
|t/p
|55
|1.00
|1.2733
|1.0693
|1.2733
|391.35
|30345.75
|111
|2006.10.27 13:07
|t/p
|56
|1.00
|1.2733
|1.0693
|1.2733
|391.35
|30737.10
|112
|2006.10.27 13:07
|t/p
|57
|1.00
|1.2731
|1.0691
|1.2731
|391.35
|31128.45
|113
|2006.10.27 13:07
|t/p
|44
|1.00
|1.2735
|1.0695
|1.2735
|391.35
|31519.80
|114
|2006.10.27 13:07
|t/p
|45
|1.00
|1.2735
|1.0695
|1.2735
|391.35
|31911.15
|115
|2006.10.27 13:07
|t/p
|48
|1.00
|1.2735
|1.0695
|1.2735
|391.35
|32302.50
|116
|2006.10.27 13:07
|t/p
|50
|1.00
|1.2735
|1.0695
|1.2735
|391.35
|32693.85
|117
|2006.10.27 13:07
|t/p
|46
|1.00
|1.2737
|1.0697
|1.2737
|391.35
|33085.20
|118
|2006.10.27 13:07
|t/p
|47
|1.00
|1.2736
|1.0696
|1.2736
|391.35
|33476.55
|119
|2006.10.27 13:07
|t/p
|49
|1.00
|1.2736
|1.0696
|1.2736
|391.35
|33867.90
|120
|2006.10.27 13:07
|t/p
|51
|1.00
|1.2737
|1.0697
|1.2737
|391.35
|34259.25
|121
|2006.10.27 13:12
|t/p
|58
|2.00
|1.2745
|1.0705
|1.2745
|800.00
|35059.25
|122
|2006.10.27 13:12
|t/p
|59
|1.00
|1.2746
|1.0706
|1.2746
|400.00
|35459.25
|123
|2006.10.27 13:12
|t/p
|60
|2.00
|1.2745
|1.0705
|1.2745
|800.00
|36259.25
|124
|2006.10.27 13:12
|t/p
|61
|1.00
|1.2746
|1.0706
|1.2746
|400.00
|36659.25
|125
|2006.10.27 13:12
|t/p
|62
|2.00
|1.2745
|1.0705
|1.2745
|800.00
|37459.25
|126
|2006.10.27 13:12
|t/p
|63
|1.00
|1.2746
|1.0706
|1.2746
|400.00
|37859.25
|127
|2006.10.27 16:25
|buy
|64
|1.00
|1.2736
|1.0736
|1.2776
|128
|2006.10.27 16:26
|buy
|65
|1.00
|1.2737
|1.0737
|1.2777
|129
|2006.10.27 16:26
|buy
|66
|1.00
|1.2735
|1.0735
|1.2775
|130
|2006.10.27 16:26
|buy
|67
|1.00
|1.2736
|1.0736
|1.2776
|131
|2006.10.27 16:27
|buy
|68
|1.00
|1.2735
|1.0735
|1.2775
|132
|2006.10.27 16:27
|buy
|69
|1.00
|1.2736
|1.0736
|1.2776
|133
|2006.10.27 16:27
|buy
|70
|1.00
|1.2734
|1.0734
|1.2774
|134
|2006.10.27 16:28
|buy
|71
|1.00
|1.2736
|1.0736
|1.2776
|135
|2006.10.27 16:29
|buy
|72
|1.00
|1.2735
|1.0735
|1.2775
|136
|2006.10.27 18:25
|buy
|73
|1.00
|1.2733
|1.0733
|1.2773
|137
|2006.10.27 18:25
|buy
|74
|1.00
|1.2733
|1.0733
|1.2773
|138
|2006.10.30 00:00
|buy
|75
|1.00
|1.2734
|1.0734
|1.2774
|139
|2006.10.30 00:00
|buy
|76
|1.00
|1.2733
|1.0733
|1.2773
|140
|2006.10.30 00:01
|buy
|77
|2.00
|1.2729
|1.0729
|1.2769
|141
|2006.10.30 00:01
|buy
|78
|1.00
|1.2734
|1.0734
|1.2774
|142
|2006.10.30 00:01
|buy
|79
|1.00
|1.2733
|1.0733
|1.2773
|143
|2006.10.30 00:02
|buy
|80
|2.00
|1.2729
|1.0729
|1.2769
|144
|2006.10.30 02:35
|buy
|81
|1.00
|1.2728
|1.0728
|1.2768
|145
|2006.10.30 02:36
|buy
|82
|1.00
|1.2728
|1.0728
|1.2768
|146
|2006.10.30 02:37
|buy
|83
|1.00
|1.2728
|1.0728
|1.2768
|147
|2006.10.30 06:50
|buy
|84
|2.00
|1.2724
|1.0724
|1.2764
|148
|2006.10.30 06:50
|buy
|85
|2.00
|1.2725
|1.0725
|1.2765
|149
|2006.10.30 06:51
|buy
|86
|1.00
|1.2726
|1.0726
|1.2766
|150
|2006.10.30 06:53
|buy
|87
|1.00
|1.2726
|1.0726
|1.2766
|151
|2006.10.31 15:25
|t/p
|77
|2.00
|1.2769
|1.0729
|1.2769
|782.70
|38641.95
|152
|2006.10.31 15:25
|t/p
|80
|2.00
|1.2769
|1.0729
|1.2769
|782.70
|39424.65
|153
|2006.10.31 15:25
|t/p
|81
|1.00
|1.2768
|1.0728
|1.2768
|391.35
|39816.00
|154
|2006.10.31 15:25
|t/p
|82
|1.00
|1.2768
|1.0728
|1.2768
|391.35
|40207.35
|155
|2006.10.31 15:25
|t/p
|83
|1.00
|1.2768
|1.0728
|1.2768
|391.35
|40598.70
|156
|2006.10.31 15:25
|t/p
|84
|2.00
|1.2764
|1.0724
|1.2764
|782.70
|41381.40
|157
|2006.10.31 15:25
|t/p
|85
|2.00
|1.2765
|1.0725
|1.2765
|782.70
|42164.10
|158
|2006.10.31 15:25
|t/p
|86
|1.00
|1.2766
|1.0726
|1.2766
|391.35
|42555.45
|159
|2006.10.31 15:25
|t/p
|87
|1.00
|1.2766
|1.0726
|1.2766
|391.35
|42946.80
|160
|2006.10.31 15:28
|t/p
|70
|1.00
|1.2774
|1.0734
|1.2774
|382.70
|43329.50
|161
|2006.10.31 15:28
|t/p
|73
|1.00
|1.2773
|1.0733
|1.2773
|382.70
|43712.20
|162
|2006.10.31 15:28
|t/p
|74
|1.00
|1.2773
|1.0733
|1.2773
|382.70
|44094.90
|163
|2006.10.31 15:28
|t/p
|75
|1.00
|1.2774
|1.0734
|1.2774
|391.35
|44486.25
|164
|2006.10.31 15:28
|t/p
|76
|1.00
|1.2773
|1.0733
|1.2773
|391.35
|44877.60
|165
|2006.10.31 15:28
|t/p
|78
|1.00
|1.2774
|1.0734
|1.2774
|391.35
|45268.95
|166
|2006.10.31 15:28
|t/p
|79
|1.00
|1.2773
|1.0733
|1.2773
|391.35
|45660.30
|167
|2006.10.31 15:30
|t/p
|64
|1.00
|1.2776
|1.0736
|1.2776
|382.70
|46043.00
|168
|2006.10.31 15:30
|t/p
|65
|1.00
|1.2777
|1.0737
|1.2777
|382.70
|46425.70
|169
|2006.10.31 15:30
|t/p
|66
|1.00
|1.2775
|1.0735
|1.2775
|382.70
|46808.40
|170
|2006.10.31 15:30
|t/p
|67
|1.00
|1.2776
|1.0736
|1.2776
|382.70
|47191.10
|171
|2006.10.31 15:30
|t/p
|68
|1.00
|1.2775
|1.0735
|1.2775
|382.70
|47573.80
|172
|2006.10.31 15:30
|t/p
|69
|1.00
|1.2776
|1.0736
|1.2776
|382.70
|47956.50
|173
|2006.10.31 15:30
|t/p
|71
|1.00
|1.2776
|1.0736
|1.2776
|382.70
|48339.20
|174
|2006.10.31 15:30
|t/p
|72
|1.00
|1.2775
|1.0735
|1.2775
|382.70
|48721.90