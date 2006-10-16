Strategy Tester Report
Kurka Trader GREEDY BS

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.10.16 04:30 - 2006.11.27 00:00 (2006.10.01 - 2006.11.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=1; STOPLOSS=2000; TAKEPROFIT=40; SLIPPAGE=3; SIGNALCANDLE=1; LOTS=1; SCALP=true; MAGICSCALP=2; SCALPLOSS=10; SCALPPROFIT=10; PIPSTART=5; PIPSTEP=3; BANDSTIME=15; BANDSPERIOD=12; BANDSDEVIATION1=1; BANDSDEVIATION2=2; BANDSDEVIATION3=3; STOCHTIME=5; ProfitTrailing=true; TrailingStop=5; TrailingStep=2; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav";
Bars in test97975Ticks modelled163849Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit38721.90Gross profit38721.90Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff445.08
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total trades87Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)87 (100.00%)
Profit trades (% of total)87 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade800.00loss trade0.00
Averageprofit trade445.08loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)87 (38721.90)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)38721.90 (87)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins87consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.16 06:50buy12.001.25121.05121.2552
22006.10.16 06:50buy22.001.25131.05131.2553
32006.10.16 06:50buy32.001.25121.05121.2552
42006.10.16 11:45buy41.001.25171.05171.2557
52006.10.16 11:45buy51.001.25161.05161.2556
62006.10.17 03:11buy61.001.25371.05371.2577
72006.10.17 14:07t/p12.001.25521.05121.2552782.7010782.70
82006.10.17 14:07t/p22.001.25531.05131.2553782.7011565.40
92006.10.17 14:07t/p32.001.25521.05121.2552782.7012348.10
102006.10.17 14:09t/p51.001.25561.05161.2556391.3512739.45
112006.10.17 15:39t/p41.001.25571.05171.2557391.3513130.80
122006.10.17 17:00buy71.001.25551.05551.2595
132006.10.17 17:00buy81.001.25561.05561.2596
142006.10.17 17:01buy91.001.25551.05551.2595
152006.10.17 17:01buy101.001.25571.05571.2597
162006.10.17 17:02buy111.001.25561.05561.2596
172006.10.17 17:02buy121.001.25571.05571.2597
182006.10.17 17:03buy131.001.25561.05561.2596
192006.10.17 19:40buy141.001.25521.05521.2592
202006.10.17 19:40buy151.001.25521.05521.2592
212006.10.19 12:06buy161.001.25681.05681.2608
222006.10.19 13:26t/p61.001.25771.05371.2577365.4013496.20
232006.10.19 13:46t/p141.001.25921.05521.2592365.4013861.60
242006.10.19 13:46t/p151.001.25921.05521.2592365.4014227.00
252006.10.19 14:36t/p71.001.25951.05551.2595365.4014592.40
262006.10.19 14:36t/p91.001.25951.05551.2595365.4014957.80
272006.10.19 14:36t/p81.001.25961.05561.2596365.4015323.20
282006.10.19 14:36t/p111.001.25961.05561.2596365.4015688.60
292006.10.19 14:36t/p131.001.25961.05561.2596365.4016054.00
302006.10.19 14:36t/p101.001.25971.05571.2597365.4016419.40
312006.10.19 14:36t/p121.001.25971.05571.2597365.4016784.80
322006.10.19 15:49buy171.001.25971.05971.2637
332006.10.19 15:49buy181.001.25971.05971.2637
342006.10.19 16:00t/p161.001.26081.05681.2608400.0017184.80
352006.10.19 18:20t/p171.001.26371.05971.2637400.0017584.80
362006.10.19 18:20t/p181.001.26371.05971.2637400.0017984.80
372006.10.19 20:55buy191.001.26301.06301.2670
382006.10.19 20:55buy201.001.26311.06311.2671
392006.10.19 20:55buy211.001.26291.06291.2669
402006.10.19 20:56buy221.001.26301.06301.2670
412006.10.19 20:56buy231.001.26291.06291.2669
422006.10.19 20:57buy242.001.26271.06271.2667
432006.10.19 20:59buy252.001.26261.06261.2666
442006.10.19 20:59buy262.001.26251.06251.2665
452006.10.20 07:00buy272.001.26291.06291.2669
462006.10.26 06:25buy281.001.26341.06341.2674
472006.10.26 07:26t/p252.001.26661.06261.2666678.9018663.70
482006.10.26 07:26t/p262.001.26651.06251.2665678.9019342.60
492006.10.26 08:21t/p211.001.26691.06291.2669339.4519682.05
502006.10.26 08:21t/p231.001.26691.06291.2669339.4520021.50
512006.10.26 08:21t/p242.001.26671.06271.2667678.9020700.40
522006.10.26 08:21t/p272.001.26691.06291.2669696.2021396.60
532006.10.26 09:32buy291.001.26621.06621.2702
542006.10.26 09:34buy301.001.26611.06611.2701
552006.10.26 09:34buy311.001.26621.06621.2702
562006.10.26 09:34buy321.001.26611.06611.2701
572006.10.26 11:40buy331.001.26591.06591.2699
582006.10.26 11:40buy341.001.26581.06581.2698
592006.10.26 11:42buy351.001.26591.06591.2699
602006.10.26 11:44buy361.001.26601.06601.2700
612006.10.26 11:44buy371.001.26591.06591.2699
622006.10.26 11:44buy381.001.26601.06601.2700
632006.10.26 12:25buy391.001.26591.06591.2699
642006.10.26 12:26buy401.001.26581.06581.2698
652006.10.26 12:27buy411.001.26591.06591.2699
662006.10.26 12:36t/p191.001.26701.06301.2670339.4521736.05
672006.10.26 12:36t/p221.001.26701.06301.2670339.4522075.50
682006.10.26 12:36t/p201.001.26711.06311.2671339.4522414.95
692006.10.26 14:36t/p281.001.26741.06341.2674400.0022814.95
702006.10.26 16:13buy421.001.26681.06681.2708
712006.10.26 16:14buy431.001.26681.06681.2708
722006.10.26 16:50t/p331.001.26991.06591.2699400.0023214.95
732006.10.26 16:50t/p341.001.26981.06581.2698400.0023614.95
742006.10.26 16:50t/p351.001.26991.06591.2699400.0024014.95
752006.10.26 16:50t/p371.001.26991.06591.2699400.0024414.95
762006.10.26 16:50t/p391.001.26991.06591.2699400.0024814.95
772006.10.26 16:50t/p401.001.26981.06581.2698400.0025214.95
782006.10.26 16:50t/p411.001.26991.06591.2699400.0025614.95
792006.10.26 17:48t/p301.001.27011.06611.2701400.0026014.95
802006.10.26 17:48t/p321.001.27011.06611.2701400.0026414.95
812006.10.26 17:48t/p361.001.27001.06601.2700400.0026814.95
822006.10.26 17:48t/p381.001.27001.06601.2700400.0027214.95
832006.10.26 18:50buy441.001.26951.06951.2735
842006.10.26 18:50buy451.001.26951.06951.2735
852006.10.26 18:50buy461.001.26971.06971.2737
862006.10.26 18:51buy471.001.26961.06961.2736
872006.10.26 18:52buy481.001.26951.06951.2735
882006.10.26 18:52buy491.001.26961.06961.2736
892006.10.26 18:54buy501.001.26951.06951.2735
902006.10.26 18:54buy511.001.26971.06971.2737
912006.10.26 20:45buy521.001.26931.06931.2733
922006.10.26 20:45buy531.001.26931.06931.2733
932006.10.26 20:47buy541.001.26931.06931.2733
942006.10.26 20:48buy551.001.26931.06931.2733
952006.10.26 20:49buy561.001.26931.06931.2733
962006.10.26 22:30buy571.001.26911.06911.2731
972006.10.27 00:45t/p291.001.27021.06621.2702391.3527606.30
982006.10.27 00:45t/p311.001.27021.06621.2702391.3527997.65
992006.10.27 01:04t/p421.001.27081.06681.2708391.3528389.00
1002006.10.27 01:04t/p431.001.27081.06681.2708391.3528780.35
1012006.10.27 03:55buy582.001.27051.07051.2745
1022006.10.27 03:55buy591.001.27061.07061.2746
1032006.10.27 03:55buy602.001.27051.07051.2745
1042006.10.27 03:56buy611.001.27061.07061.2746
1052006.10.27 03:57buy622.001.27051.07051.2745
1062006.10.27 03:59buy631.001.27061.07061.2746
1072006.10.27 13:07t/p521.001.27331.06931.2733391.3529171.70
1082006.10.27 13:07t/p531.001.27331.06931.2733391.3529563.05
1092006.10.27 13:07t/p541.001.27331.06931.2733391.3529954.40
1102006.10.27 13:07t/p551.001.27331.06931.2733391.3530345.75
1112006.10.27 13:07t/p561.001.27331.06931.2733391.3530737.10
1122006.10.27 13:07t/p571.001.27311.06911.2731391.3531128.45
1132006.10.27 13:07t/p441.001.27351.06951.2735391.3531519.80
1142006.10.27 13:07t/p451.001.27351.06951.2735391.3531911.15
1152006.10.27 13:07t/p481.001.27351.06951.2735391.3532302.50
1162006.10.27 13:07t/p501.001.27351.06951.2735391.3532693.85
1172006.10.27 13:07t/p461.001.27371.06971.2737391.3533085.20
1182006.10.27 13:07t/p471.001.27361.06961.2736391.3533476.55
1192006.10.27 13:07t/p491.001.27361.06961.2736391.3533867.90
1202006.10.27 13:07t/p511.001.27371.06971.2737391.3534259.25
1212006.10.27 13:12t/p582.001.27451.07051.2745800.0035059.25
1222006.10.27 13:12t/p591.001.27461.07061.2746400.0035459.25
1232006.10.27 13:12t/p602.001.27451.07051.2745800.0036259.25
1242006.10.27 13:12t/p611.001.27461.07061.2746400.0036659.25
1252006.10.27 13:12t/p622.001.27451.07051.2745800.0037459.25
1262006.10.27 13:12t/p631.001.27461.07061.2746400.0037859.25
1272006.10.27 16:25buy641.001.27361.07361.2776
1282006.10.27 16:26buy651.001.27371.07371.2777
1292006.10.27 16:26buy661.001.27351.07351.2775
1302006.10.27 16:26buy671.001.27361.07361.2776
1312006.10.27 16:27buy681.001.27351.07351.2775
1322006.10.27 16:27buy691.001.27361.07361.2776
1332006.10.27 16:27buy701.001.27341.07341.2774
1342006.10.27 16:28buy711.001.27361.07361.2776
1352006.10.27 16:29buy721.001.27351.07351.2775
1362006.10.27 18:25buy731.001.27331.07331.2773
1372006.10.27 18:25buy741.001.27331.07331.2773
1382006.10.30 00:00buy751.001.27341.07341.2774
1392006.10.30 00:00buy761.001.27331.07331.2773
1402006.10.30 00:01buy772.001.27291.07291.2769
1412006.10.30 00:01buy781.001.27341.07341.2774
1422006.10.30 00:01buy791.001.27331.07331.2773
1432006.10.30 00:02buy802.001.27291.07291.2769
1442006.10.30 02:35buy811.001.27281.07281.2768
1452006.10.30 02:36buy821.001.27281.07281.2768
1462006.10.30 02:37buy831.001.27281.07281.2768
1472006.10.30 06:50buy842.001.27241.07241.2764
1482006.10.30 06:50buy852.001.27251.07251.2765
1492006.10.30 06:51buy861.001.27261.07261.2766
1502006.10.30 06:53buy871.001.27261.07261.2766
1512006.10.31 15:25t/p772.001.27691.07291.2769782.7038641.95
1522006.10.31 15:25t/p802.001.27691.07291.2769782.7039424.65
1532006.10.31 15:25t/p811.001.27681.07281.2768391.3539816.00
1542006.10.31 15:25t/p821.001.27681.07281.2768391.3540207.35
1552006.10.31 15:25t/p831.001.27681.07281.2768391.3540598.70
1562006.10.31 15:25t/p842.001.27641.07241.2764782.7041381.40
1572006.10.31 15:25t/p852.001.27651.07251.2765782.7042164.10
1582006.10.31 15:25t/p861.001.27661.07261.2766391.3542555.45
1592006.10.31 15:25t/p871.001.27661.07261.2766391.3542946.80
1602006.10.31 15:28t/p701.001.27741.07341.2774382.7043329.50
1612006.10.31 15:28t/p731.001.27731.07331.2773382.7043712.20
1622006.10.31 15:28t/p741.001.27731.07331.2773382.7044094.90
1632006.10.31 15:28t/p751.001.27741.07341.2774391.3544486.25
1642006.10.31 15:28t/p761.001.27731.07331.2773391.3544877.60
1652006.10.31 15:28t/p781.001.27741.07341.2774391.3545268.95
1662006.10.31 15:28t/p791.001.27731.07331.2773391.3545660.30
1672006.10.31 15:30t/p641.001.27761.07361.2776382.7046043.00
1682006.10.31 15:30t/p651.001.27771.07371.2777382.7046425.70
1692006.10.31 15:30t/p661.001.27751.07351.2775382.7046808.40
1702006.10.31 15:30t/p671.001.27761.07361.2776382.7047191.10
1712006.10.31 15:30t/p681.001.27751.07351.2775382.7047573.80
1722006.10.31 15:30t/p691.001.27761.07361.2776382.7047956.50
1732006.10.31 15:30t/p711.001.27761.07361.2776382.7048339.20
1742006.10.31 15:30t/p721.001.27751.07351.2775382.7048721.90